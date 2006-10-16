MoneyTec LLC

Account: 35414 Name: John Riley Currency: USD 2006 October 27, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
17415962006.10.16 00:00buy0.10gbpchf2.36322.31322.36422006.10.16 01:182.36420.000.000.007.85
17417052006.10.16 01:20sell0.10gbpchf2.36382.41382.36282006.10.16 03:002.36280.000.000.007.85
17416012006.10.16 00:01sell0.10gbpjpy222.03227.03221.932006.10.16 03:52221.930.000.000.008.35
17415782006.10.16 00:00sell0.10eurusd1.25071.30071.24972006.10.16 03:551.24970.000.000.0010.00
17416002006.10.16 00:01buy0.10usdchf1.27371.22371.27472006.10.16 04:121.27470.000.000.007.84
17420632006.10.16 03:56buy0.10eurusd1.24991.19991.25092006.10.16 08:171.25090.000.000.0010.00
17415942006.10.16 00:00sell0.10eurjpy149.66154.66149.562006.10.16 10:00149.560.000.000.008.37
17420382006.10.16 03:53sell0.10gbpjpy221.87226.87221.772006.10.16 10:08221.770.000.000.008.37
17430952006.10.16 10:09buy0.10gbpjpy221.84216.61221.712006.10.16 10:37221.710.000.000.00-10.88
17432152006.10.16 10:24buy0.20gbpjpy221.50216.61221.712006.10.16 10:37221.710.000.000.0035.17
17433612006.10.16 10:38buy0.10gbpjpy221.80216.80221.902006.10.16 11:00221.900.000.000.008.38
17424922006.10.16 08:18buy0.10eurusd1.25111.20111.25212006.10.16 11:071.25210.000.000.0010.00
17415952006.10.16 00:00sell0.10eurgbp0.67380.72380.67282006.10.16 11:350.67280.000.000.0018.62
17435972006.10.16 11:01buy0.10gbpjpy221.97216.97222.072006.10.16 11:35222.070.000.000.008.38
17415792006.10.16 00:00buy0.10audusd0.75080.70080.75182006.10.16 11:510.75180.000.000.0010.00
17438832006.10.16 11:36sell0.10gbpjpy221.98226.98221.882006.10.16 13:45221.880.000.000.008.39
17439322006.10.16 11:52buy0.10audusd0.75210.70210.75312006.10.16 13:540.75310.000.000.0010.00
17419762006.10.16 03:01sell0.10gbpchf2.36212.41612.36512006.10.16 13:592.36510.000.000.00-23.58
17432952006.10.16 10:29sell0.20gbpchf2.36512.41612.36512006.10.16 13:592.36510.000.000.000.00
17441032006.10.16 13:02sell0.30gbpchf2.36812.41612.36512006.10.16 13:592.36510.000.000.0070.74
17441912006.10.16 13:55buy0.10audusd0.75340.70340.75442006.10.16 16:360.75440.000.000.0010.00
17437032006.10.16 11:08buy0.10eurusd1.25261.20261.25362006.10.16 16:511.25360.000.000.0010.00
17444502006.10.16 15:07sell0.20gbpchf2.36702.41602.36502006.10.16 19:282.36500.000.000.0031.45
17442142006.10.16 14:00sell0.10gbpchf2.36392.41602.36502006.10.16 19:282.36500.000.000.00-8.65
17441812006.10.16 13:46sell0.10gbpjpy221.81226.81221.712006.10.16 19:37221.710.000.000.008.39
17455962006.10.16 19:30buy0.10gbpchf2.36552.31552.36652006.10.17 00:542.36650.000.000.497.87
17456192006.10.16 19:37buy0.10gbpjpy221.71216.71221.812006.10.17 03:11221.810.000.000.658.40
17430082006.10.16 10:01buy0.10eurjpy149.64144.23149.332006.10.17 04:14149.330.000.000.21-26.03
17431692006.10.16 10:18buy0.20eurjpy149.33144.23149.332006.10.17 04:14149.330.000.000.420.00
17457632006.10.16 20:59buy0.30eurjpy149.03144.23149.332006.10.17 04:14149.330.000.000.6375.57
17461272006.10.17 00:55sell0.10gbpchf2.36492.41492.36392006.10.17 10:462.36390.000.000.007.88
17477232006.10.17 10:47sell0.10gbpchf2.36322.41322.36222006.10.17 10:592.36220.000.000.007.88
17474042006.10.17 09:53buy0.20gbpjpy221.60216.70221.802006.10.17 11:31221.800.000.000.0033.63
17463772006.10.17 03:12buy0.10gbpjpy221.91216.70221.802006.10.17 11:31221.800.000.000.00-9.24
17478702006.10.17 11:00sell0.10gbpchf2.36172.41442.36342006.10.17 11:442.36340.000.000.00-13.41
17481252006.10.17 11:32sell0.20gbpchf2.36572.41442.36342006.10.17 11:442.36340.000.000.0036.28
17481272006.10.17 11:32buy0.10gbpjpy221.84216.62221.722006.10.17 13:40221.720.000.000.00-10.11
17482672006.10.17 11:42buy0.20gbpjpy221.51216.62221.722006.10.17 13:40221.720.000.000.0035.40
17491232006.10.17 13:41buy0.10gbpjpy221.75216.75221.852006.10.17 16:17221.850.000.000.008.42
17451142006.10.16 16:52buy0.10eurusd1.25371.20371.25472006.10.17 16:201.25470.000.00-0.3510.00
17499182006.10.17 16:18buy0.10gbpjpy221.90216.90222.002006.10.17 17:09222.000.000.000.008.44
17504382006.10.17 17:10buy0.10gbpjpy222.07217.07222.172006.10.17 18:53222.170.000.000.008.44
17487742006.10.17 12:28buy0.30eurjpy148.76143.97149.072006.10.17 19:50149.070.000.000.0078.32
17476292006.10.17 10:18buy0.20eurjpy149.07143.97149.072006.10.17 19:50149.070.000.000.000.00
17465632006.10.17 04:15buy0.10eurjpy149.37143.97149.072006.10.17 19:50149.070.000.000.00-25.27
17510152006.10.17 18:54buy0.10gbpjpy222.26217.26222.362006.10.17 19:54222.360.000.000.008.43
17512242006.10.17 19:51buy0.10eurjpy149.13144.13149.232006.10.17 20:31149.230.000.000.008.42
17512382006.10.17 19:55buy0.10gbpjpy222.43217.43222.532006.10.17 21:25222.530.000.000.008.41
17478252006.10.17 10:57buy0.30usdchf1.26811.21791.26892006.10.18 00:471.26890.000.000.6518.91
17509012006.10.17 18:42buy0.50usdchf1.26491.21791.26892006.10.18 00:471.26890.000.001.08157.62
17437072006.10.16 11:08buy0.20usdchf1.27131.21791.26892006.10.18 00:471.26890.000.000.86-37.83
17420842006.10.16 04:13buy0.10usdchf1.27531.21791.26892006.10.18 00:471.26890.000.000.44-50.44
17500692006.10.17 16:21sell0.10eurusd1.25431.30431.25332006.10.18 00:501.25330.000.000.1510.00
17515722006.10.17 21:26buy0.10gbpjpy222.58217.01222.112006.10.18 04:50222.110.000.000.65-39.59
17520192006.10.17 23:54buy0.20gbpjpy222.28217.01222.112006.10.18 04:50222.110.000.001.31-28.64
17522032006.10.18 00:47buy0.50gbpjpy221.76217.01222.112006.10.18 04:50222.110.000.000.00147.43
17521112006.10.18 00:13buy0.30gbpjpy222.07217.01222.112006.10.18 04:50222.110.000.000.0010.11
17526952006.10.18 07:39buy0.10gbpjpy221.96216.96222.062006.10.18 11:19222.060.000.000.008.43
17522072006.10.18 00:47buy0.10usdchf1.26931.21731.26832006.10.18 12:071.26830.000.000.00-7.88
17535052006.10.18 10:27buy0.20usdchf1.26631.21731.26832006.10.18 12:071.26830.000.000.0031.54
17520622006.10.18 00:04buy0.20eurjpy148.94143.84148.942006.10.18 15:31148.940.000.000.000.00
17537922006.10.18 11:20buy0.10gbpjpy222.15217.15222.252006.10.18 15:31222.250.000.000.008.42
17514012006.10.17 20:32buy0.10eurjpy149.25143.84148.942006.10.18 15:31148.940.000.000.21-26.10
17521862006.10.18 00:43buy0.30eurjpy148.64143.84148.942006.10.18 15:31148.940.000.000.0075.78
17541172006.10.18 12:07buy0.10usdchf1.26871.21871.26972006.10.18 15:401.26970.000.000.007.88
17548492006.10.18 15:32buy0.10eurjpy148.99143.99149.092006.10.18 15:53149.090.000.000.008.40
17548462006.10.18 15:32buy0.10gbpjpy222.33217.33222.432006.10.18 15:55222.430.000.000.008.40
17522242006.10.18 00:51sell0.10eurusd1.25301.30301.25202006.10.18 15:591.25200.000.000.0010.00
17551532006.10.18 15:54sell0.10eurjpy149.06154.06148.962006.10.18 16:02148.960.000.000.008.40
17549712006.10.18 15:41buy0.10usdchf1.27051.22051.27152006.10.18 16:091.27150.000.000.007.86
17553302006.10.18 16:10buy0.10usdchf1.27211.22211.27312006.10.18 16:121.27310.000.000.007.85
17552602006.10.18 16:03buy0.10eurjpy148.99143.99149.092006.10.18 17:07149.090.000.000.008.39
17552192006.10.18 16:00buy0.10eurusd1.25251.20251.25352006.10.18 22:161.25350.000.000.0010.00
17516542006.10.17 21:51sell0.50gbpchf2.37192.42232.37132006.10.19 01:402.37130.000.00-17.7123.62
17483252006.10.17 11:45sell0.10gbpchf2.36252.42232.37132006.10.19 01:402.37130.000.00-3.55-69.29
17552932006.10.18 16:07sell0.80gbpchf2.37512.42232.37132006.10.19 01:402.37130.000.00-21.25239.37
17490492006.10.17 13:27sell0.30gbpchf2.36892.42232.37132006.10.19 01:402.37130.000.00-10.63-56.69
17567942006.10.19 01:41buy0.10gbpchf2.37162.32162.37262006.10.19 03:262.37260.000.000.007.88
17450552006.10.16 16:36buy0.10audusd0.75480.70480.75582006.10.19 09:380.75580.000.001.1410.00
17576432006.10.19 09:27buy0.20gbpchf2.37102.32202.37302006.10.19 10:012.37300.000.000.0031.52
17570222006.10.19 03:27buy0.10gbpchf2.37402.32202.37302006.10.19 10:012.37300.000.000.00-7.88
17564722006.10.18 22:17buy0.10eurusd1.25381.20381.25482006.10.19 10:301.25480.000.00-1.0510.00
17580032006.10.19 10:31buy0.10eurusd1.25511.20511.25612006.10.19 10:431.25610.000.000.0010.00
17555482006.10.18 16:35buy0.20eurgbp0.66990.62090.67192006.10.19 11:380.67190.000.00-9.8174.71
17438822006.10.16 11:36buy0.10eurgbp0.67290.62090.67192006.10.19 11:380.67190.000.00-8.17-18.67
17556712006.10.18 17:08buy0.10eurjpy149.13143.91149.012006.10.19 11:47149.010.000.000.63-10.11
17582772006.10.19 10:59buy0.20eurjpy148.80143.91149.012006.10.19 11:47149.010.000.000.0035.39
17581972006.10.19 10:44buy0.10eurusd1.25611.20611.25712006.10.19 12:011.25710.000.000.0010.00
17586322006.10.19 11:48buy0.10eurjpy149.06144.06149.162006.10.19 12:01149.160.000.000.008.43
17588202006.10.19 12:02buy0.10eurusd1.25731.20731.25832006.10.19 16:431.25830.000.000.0010.00
17576982006.10.19 09:39buy0.10audusd0.75640.70640.75742006.10.19 17:160.75740.000.000.0010.00
17602722006.10.19 16:44buy0.10eurusd1.25871.20871.25972006.10.19 17:361.25970.000.000.0010.00
17584832006.10.19 11:31buy0.30gbpjpy221.86216.84221.942006.10.19 17:52221.940.000.000.0020.29
17603872006.10.19 16:47buy0.50gbpjpy221.55216.84221.942006.10.19 17:52221.940.000.000.00164.85
17551832006.10.18 15:56buy0.10gbpjpy222.52216.84221.942006.10.19 17:52221.940.000.001.96-49.04
17563152006.10.18 20:48buy0.20gbpjpy222.22216.84221.942006.10.19 17:52221.940.000.003.91-47.34
17609392006.10.19 17:37buy0.10eurusd1.26021.21021.26122006.10.19 19:001.26120.000.000.0010.00
17606662006.10.19 17:17buy0.10audusd0.75770.70770.75872006.10.19 19:000.75870.000.000.0010.00
17611112006.10.19 17:53buy0.10gbpjpy222.03217.03222.132006.10.19 19:27222.130.000.000.008.44
17615882006.10.19 19:01buy0.10eurusd1.26171.21171.26272006.10.19 20:551.26270.000.000.0010.00
17622052006.10.19 20:56buy0.10eurusd1.26291.21291.26392006.10.19 21:201.26390.000.000.0010.00
17588162006.10.19 12:02buy0.10eurjpy149.18144.18149.282006.10.20 01:04149.280.000.000.218.45
17617652006.10.19 19:28buy0.10gbpjpy222.21217.02222.122006.10.20 01:13222.120.000.000.66-7.61
17625942006.10.19 22:01buy0.20gbpjpy221.92217.02222.122006.10.20 01:13222.120.000.001.3133.81
17630322006.10.20 01:05buy0.10eurjpy149.33144.33149.432006.10.20 02:39149.430.000.000.008.45
17632572006.10.20 02:40buy0.10eurjpy149.46144.46149.562006.10.20 03:18149.560.000.000.008.45
17585662006.10.19 11:39buy0.10eurgbp0.67200.62200.67302006.10.20 03:240.67300.000.00-1.6418.77
17630812006.10.20 01:14buy0.10gbpjpy222.23217.23222.332006.10.20 11:21222.330.000.000.008.44
17646912006.10.20 11:22buy0.10gbpjpy222.35217.35222.452006.10.20 11:33222.450.000.000.008.45
17584972006.10.19 11:32buy0.30gbpchf2.36792.31452.36552006.10.20 11:422.36550.000.001.49-57.26
17579952006.10.19 10:31buy0.20gbpchf2.37102.31452.36552006.10.20 11:422.36550.000.001.00-87.48
17586872006.10.19 11:53buy0.50gbpchf2.36402.31452.36552006.10.20 11:422.36550.000.002.4959.65
17578342006.10.19 10:02buy0.10gbpchf2.37442.31452.36552006.10.20 11:422.36550.000.000.50-70.78
17622782006.10.19 21:10buy0.80gbpchf2.36072.31452.36552006.10.20 11:422.36550.000.003.98305.39
17648092006.10.20 11:34buy0.10gbpjpy222.51217.51222.612006.10.20 12:58222.610.000.000.008.45
17652792006.10.20 12:59buy0.10gbpjpy222.66217.66222.762006.10.20 14:23222.760.000.000.008.45
17656202006.10.20 14:24buy0.10gbpjpy222.84217.84222.942006.10.20 14:41222.940.000.000.008.45
17623692006.10.19 21:21buy0.10eurusd1.26411.21201.26302006.10.20 16:291.26300.000.00-0.35-11.00
17652702006.10.20 12:58buy0.20eurusd1.26101.21201.26302006.10.20 16:291.26300.000.000.0040.00
17648792006.10.20 11:43sell0.10gbpchf2.36502.41922.36822006.10.20 16:432.36820.000.000.00-25.46
17652672006.10.20 12:58sell0.20gbpchf2.36822.41922.36822006.10.20 16:432.36820.000.000.000.00
17656442006.10.20 14:25sell0.30gbpchf2.37122.41922.36822006.10.20 16:432.36820.000.000.0071.59
17651232006.10.20 12:20buy0.20eurjpy149.29144.39149.492006.10.20 17:03149.490.000.000.0033.74
17633362006.10.20 03:19buy0.10eurjpy149.59144.39149.492006.10.20 17:03149.490.000.000.00-8.43
17657832006.10.20 14:42buy0.10gbpjpy223.06218.06223.162006.10.20 17:19223.160.000.000.008.43
17664032006.10.20 17:04buy0.10eurjpy149.54144.54149.642006.10.20 17:22149.640.000.000.008.43
17665322006.10.20 17:20buy0.10gbpjpy223.26218.26223.362006.10.20 18:07223.360.000.000.008.42
17662432006.10.20 16:44buy0.10gbpchf2.36852.31852.36952006.10.20 18:102.36950.000.000.007.94
17667452006.10.20 18:11buy0.10gbpchf2.37012.32012.37112006.10.20 19:262.37110.000.000.007.94
17667342006.10.20 18:08buy0.10gbpjpy223.46218.46223.562006.10.20 21:06223.560.000.000.008.43
17665462006.10.20 17:23buy0.10eurjpy149.66144.66149.762006.10.20 21:06149.760.000.000.008.43
17661802006.10.20 16:30buy0.10eurusd1.26311.21111.26212006.10.20 22:131.26210.000.000.00-10.00
17666812006.10.20 17:57buy0.20eurusd1.26011.21111.26212006.10.20 22:131.26210.000.000.0040.00
17615912006.10.19 19:01buy0.10audusd0.75930.70930.76032006.10.23 04:300.76030.000.000.4610.00
17671272006.10.20 21:07buy0.10eurjpy149.80144.80149.902006.10.23 05:43149.900.000.000.218.42
17671282006.10.20 21:07buy0.10gbpjpy223.67218.44223.542006.10.23 06:06223.540.000.000.65-10.95
17677642006.10.23 02:03buy0.20gbpjpy223.33218.44223.542006.10.23 06:06223.540.000.000.0035.35
17669592006.10.20 19:27buy0.10gbpchf2.37172.31972.37072006.10.23 08:522.37070.000.000.50-7.94
17680672006.10.23 05:11buy0.20gbpchf2.36872.31972.37072006.10.23 08:522.37070.000.000.0031.75
17685022006.10.23 08:53buy0.10gbpchf2.37162.32162.37262006.10.23 09:212.37260.000.000.007.93
17679872006.10.23 04:31buy0.10audusd0.76010.71010.76112006.10.23 09:340.76110.000.000.0010.00
17621472006.10.19 20:47buy1.30usdchf1.25701.21141.26242006.10.23 09:421.26240.000.005.68556.08
17580022006.10.19 10:31buy0.30usdchf1.26731.21141.26242006.10.23 09:421.26240.000.001.32-116.44
17600762006.10.19 16:20buy0.50usdchf1.26401.21141.26242006.10.23 09:421.26240.000.002.18-63.37
17564422006.10.18 22:03buy0.20usdchf1.27061.21141.26242006.10.23 09:421.26240.000.002.18-129.91
17554122006.10.18 16:13buy0.10usdchf1.27361.21141.26242006.10.23 09:421.26240.000.001.09-88.72
17609412006.10.19 17:37buy0.80usdchf1.26091.21141.26242006.10.23 09:421.26240.000.003.5095.06
17686472006.10.23 09:22buy0.10gbpchf2.37252.32252.37352006.10.23 09:582.37350.000.000.007.92
17687622006.10.23 09:43buy0.10usdchf1.26271.21271.26372006.10.23 11:591.26370.000.000.007.91
17688102006.10.23 09:59buy0.10gbpchf2.37412.32202.37302006.10.23 12:582.37300.000.000.00-8.69
17690212006.10.23 10:46buy0.20gbpchf2.37092.32202.37302006.10.23 12:582.37300.000.000.0033.17
17696302006.10.23 13:11sell0.10gbpchf2.37262.42262.37162006.10.23 13:262.37160.000.000.007.89
17689492006.10.23 10:16buy0.20gbpjpy223.31218.42223.522006.10.23 22:24223.520.000.000.0035.21
17681722006.10.23 06:07buy0.10gbpjpy223.64218.42223.522006.10.23 22:24223.520.000.000.00-10.06
17728222006.10.24 10:29buy0.20gbpjpy223.32218.42223.522006.10.24 12:18223.520.000.000.0033.48
17711872006.10.23 22:25buy0.10gbpjpy223.61218.42223.522006.10.24 12:18223.520.000.000.65-7.53
17731572006.10.24 12:19buy0.10gbpjpy223.57218.57223.672006.10.24 14:49223.670.000.000.008.36
17681292006.10.23 05:44buy0.10eurjpy149.91144.91150.012006.10.24 17:11150.010.000.000.218.36
17728582006.10.24 10:35sell0.30usdchf1.26991.31781.26682006.10.24 18:241.26680.000.000.0073.41
17696642006.10.23 13:19sell0.20usdchf1.26681.31781.26682006.10.24 18:241.26680.000.00-0.910.00
17692612006.10.23 12:00sell0.10usdchf1.26341.31781.26682006.10.24 18:241.26680.000.00-0.45-26.84
17697232006.10.23 13:27sell0.10gbpchf2.37112.42332.37232006.10.24 18:392.37230.000.00-0.89-9.48
17736252006.10.24 14:47sell0.20gbpchf2.37442.42332.37232006.10.24 18:392.37230.000.000.0033.18
17694492006.10.23 12:31buy0.30eurusd1.25621.20591.25692006.10.24 18:391.25690.000.00-1.0521.00
17728372006.10.24 10:34buy0.50eurusd1.25301.20591.25692006.10.24 18:391.25690.000.000.00195.00
17672412006.10.20 22:13buy0.10eurusd1.26241.20591.25692006.10.24 18:391.25690.000.00-0.70-55.00
17687012006.10.23 09:34buy0.20eurusd1.25931.20591.25692006.10.24 18:391.25690.000.00-0.70-48.00
17743792006.10.24 18:26sell0.10usdchf1.26621.31621.26522006.10.24 18:391.26520.000.000.007.90
17744772006.10.24 18:41buy0.10gbpchf2.37252.32252.37352006.10.24 18:452.37350.000.000.007.90
17745302006.10.24 18:42buy0.20gbpjpy223.43218.53223.632006.10.24 20:37223.630.000.000.0033.57
17736522006.10.24 14:50buy0.10gbpjpy223.74218.53223.632006.10.24 20:37223.630.000.000.00-9.23
17694922006.10.23 12:40buy0.20audusd0.75840.70940.76042006.10.25 04:370.76040.000.000.9040.00
17687062006.10.23 09:35buy0.10audusd0.76140.70940.76042006.10.25 04:370.76040.000.000.46-10.00
17745762006.10.24 18:46buy0.10gbpchf2.37312.32312.37412006.10.25 09:342.37410.000.000.497.89
17761722006.10.25 09:35buy0.10gbpchf2.37492.32492.37592006.10.25 10:222.37590.000.000.007.89
17754622006.10.25 04:12buy0.20gbpjpy223.38218.49223.592006.10.25 10:48223.590.000.000.0035.25
17747512006.10.24 20:38buy0.10gbpjpy223.70218.49223.592006.10.25 10:48223.590.000.000.65-9.24
17744642006.10.24 18:40buy0.10eurusd1.25681.20681.25782006.10.25 11:031.25780.000.00-0.3510.00
17765542006.10.25 10:49buy0.10gbpjpy223.69218.47223.572006.10.25 11:32223.570.000.000.00-10.07
17767052006.10.25 11:03buy0.20gbpjpy223.36218.47223.572006.10.25 11:32223.570.000.000.0035.25
17767302006.10.25 11:04buy0.10eurusd1.25801.20801.25902006.10.25 13:321.25900.000.000.0010.00
17739392006.10.24 17:12buy0.10eurjpy150.04144.81149.912006.10.25 14:13149.910.000.000.21-10.92
17763112006.10.25 10:11buy0.20eurjpy149.70144.81149.912006.10.25 14:13149.910.000.000.0035.26
17768712006.10.25 11:33buy0.10gbpjpy223.65218.65223.752006.10.25 14:54223.750.000.000.008.39
17779112006.10.25 18:04buy0.20gbpjpy223.50218.60223.702006.10.25 21:15223.700.000.000.0033.53
17774062006.10.25 14:55buy0.10gbpjpy223.81218.60223.702006.10.25 21:15223.700.000.000.00-9.22
17771422006.10.25 13:33buy0.10eurusd1.25901.20901.26002006.10.25 21:181.26000.000.000.0010.00
17744632006.10.24 18:40sell0.10usdchf1.26501.31501.26402006.10.25 21:191.26400.000.00-0.457.91
17787802006.10.25 21:19buy0.10eurusd1.26031.21031.26132006.10.25 21:201.26130.000.000.0010.00
17755122006.10.25 04:38buy0.10audusd0.76100.71100.76202006.10.25 22:020.76200.000.000.0010.00
17788392006.10.25 21:20sell0.10usdchf1.26371.31371.26272006.10.26 04:571.26270.000.00-1.367.92
17789632006.10.25 21:21buy0.10eurusd1.26171.21171.26272006.10.26 04:571.26270.000.00-1.0510.00
17806082006.10.26 04:58sell0.10usdchf1.26211.31211.26112006.10.26 05:111.26110.000.000.007.93
17805932006.10.26 04:57buy0.10eurusd1.26301.21301.26402006.10.26 05:421.26400.000.000.0010.00
17795142006.10.25 22:03buy0.10audusd0.76240.71240.76342006.10.26 09:170.76340.000.000.6810.00
17807322006.10.26 05:12sell0.10usdchf1.26091.31091.25992006.10.26 09:511.25990.000.000.007.94
17633672006.10.20 03:30buy0.10eurgbp0.67310.62110.67212006.10.26 09:560.67210.000.00-9.86-18.81
17653562006.10.20 13:11buy0.20eurgbp0.67010.62110.67212006.10.26 09:560.67210.000.00-19.7175.26
17803162006.10.26 02:59buy0.20gbpjpy223.47218.57223.672006.10.26 10:00223.670.000.000.0033.66
17785972006.10.25 21:16buy0.10gbpjpy223.78218.57223.672006.10.26 10:00223.670.000.001.95-9.25
17808092006.10.26 05:43buy0.10eurusd1.26431.21431.26532006.10.26 10:011.26530.000.000.0010.00
17816072006.10.26 09:51sell0.10usdchf1.25951.30951.25852006.10.26 10:011.25850.000.000.007.95
17818782006.10.26 10:04buy0.10eurusd1.26561.21561.26662006.10.26 10:251.26660.000.000.0010.00
17818772006.10.26 10:04buy0.10gbpjpy223.66218.66223.762006.10.26 11:01223.760.000.000.008.42
17821752006.10.26 11:02buy0.10gbpjpy223.84218.84223.942006.10.26 15:19223.940.000.000.008.41
17763632006.10.25 10:23buy0.10gbpchf2.37642.32222.37322006.10.26 17:002.37320.000.001.48-25.43
17806862006.10.26 05:09buy0.20gbpchf2.37332.32222.37322006.10.26 17:002.37320.000.000.00-1.59
17815522006.10.26 09:42buy0.30gbpchf2.37012.32222.37322006.10.26 17:002.37320.000.000.0073.90
17820592006.10.26 10:26buy0.10eurusd1.26661.21661.26762006.10.26 17:361.26760.000.000.0010.00
17834462006.10.26 17:01buy0.10gbpchf2.37252.32252.37352006.10.26 18:092.37350.000.000.007.95
17836212006.10.26 17:37buy0.10eurusd1.26761.21761.26862006.10.26 19:231.26860.000.000.0010.00
17840202006.10.26 19:24buy0.10eurusd1.26891.21891.26992006.10.26 19:501.26990.000.000.0010.00
17828332006.10.26 15:20buy0.10gbpjpy224.03218.82223.922006.10.27 00:22223.920.000.000.65-9.29
17846042006.10.26 21:00buy0.20gbpjpy223.72218.82223.922006.10.27 00:22223.920.000.001.3133.78
17850842006.10.27 00:24sell0.10gbpjpy223.86228.86223.762006.10.27 01:44223.760.000.000.008.45
17843742006.10.26 19:51buy0.10eurusd1.27011.22011.27112006.10.27 04:041.27110.000.00-0.3510.00
17852862006.10.27 02:35sell0.20gbpjpy223.99229.10224.002006.10.27 08:11224.000.000.000.00-1.69
17852372006.10.27 01:45sell0.10gbpjpy223.68229.10224.002006.10.27 08:11224.000.000.000.00-27.01
17854672006.10.27 03:20sell0.30gbpjpy224.31229.10224.002006.10.27 08:11224.000.000.000.0078.48
17837352006.10.26 18:10buy0.10gbpchf2.37382.32182.37282006.10.27 09:312.37280.000.000.50-7.97
17839682006.10.26 19:23buy0.20gbpchf2.37082.32182.37282006.10.27 09:312.37280.000.001.0031.87
17773432006.10.25 14:14sell0.10eurjpy149.90155.32150.222006.10.27 09:31150.220.000.00-2.19-27.01
17853982006.10.27 03:02sell0.30eurjpy150.53155.32150.222006.10.27 09:31150.220.000.000.0078.51
17816342006.10.26 09:54sell0.20eurjpy150.21155.32150.222006.10.27 09:31150.220.000.00-1.10-1.69
17861392006.10.27 08:12sell0.10gbpjpy223.94228.94223.842006.10.27 09:33223.840.000.000.008.44
17856052006.10.27 04:05buy0.30usdchf1.25251.20461.25562006.10.27 09:571.25560.000.000.0074.07
17818752006.10.26 10:03buy0.10usdchf1.25891.20461.25562006.10.27 09:571.25560.000.000.22-26.28
17839522006.10.26 19:22buy0.20usdchf1.25571.20461.25562006.10.27 09:571.25560.000.000.44-1.59
17864682006.10.27 09:32sell0.10gbpchf2.37242.42242.37142006.10.27 10:142.37140.000.000.007.96
17867682006.10.27 10:15sell0.10gbpchf2.37082.42082.36982006.10.27 10:342.36980.000.000.007.97
17868912006.10.27 10:35sell0.10gbpchf2.36922.41922.36822006.10.27 10:562.36820.000.000.007.97
17869722006.10.27 10:58buy0.10gbpchf2.36832.31832.36932006.10.27 11:522.36930.000.000.007.97
17864782006.10.27 09:34buy0.10gbpjpy223.87218.87223.972006.10.27 12:12223.970.000.000.008.43
17871072006.10.27 11:53buy0.10gbpchf2.36982.31982.37082006.10.27 12:302.37080.000.000.007.97
17872422006.10.27 12:31buy0.10gbpchf2.37292.32292.37392006.10.27 12:512.37390.000.000.007.96
17871622006.10.27 12:13buy0.10gbpjpy224.06219.06224.162006.10.27 13:45224.160.000.000.008.43
17814292006.10.26 09:18buy0.10audusd0.76380.71380.76482006.10.27 14:280.76480.000.000.2310.00
17865902006.10.27 09:57buy0.20eurusd1.26821.21921.27022006.10.27 15:301.27020.000.000.0040.00
17856082006.10.27 04:05buy0.10eurusd1.27131.21921.27022006.10.27 15:301.27020.000.000.00-11.00
17879082006.10.27 15:31buy0.10eurusd1.27091.22091.27192006.10.27 15:321.27190.000.000.0010.00
17864662006.10.27 09:32sell0.10eurjpy150.19155.19150.092006.10.27 15:55150.090.000.000.008.47
17884232006.10.27 15:56sell0.10eurjpy150.07155.07149.972006.10.27 15:56149.970.000.000.008.48
17885222006.10.27 15:58sell0.10eurjpy149.89154.89149.792006.10.27 16:05149.790.000.000.008.49
17880682006.10.27 15:33buy0.10eurusd1.27221.22221.27322006.10.27 16:061.27320.000.000.0010.00
17888292006.10.27 16:07buy0.10eurusd1.27351.22351.27452006.10.27 16:121.27450.000.000.0010.00
17888352006.10.27 16:07buy0.10eurjpy149.78144.78149.882006.10.27 16:15149.880.000.000.008.50
17891772006.10.27 16:16sell0.10eurjpy149.82154.82149.722006.10.27 16:31149.720.000.000.008.51
17894422006.10.27 16:32sell0.10eurjpy149.58154.58149.482006.10.27 16:32149.480.000.000.008.53
17890982006.10.27 16:13buy0.10eurusd1.27501.22291.27392006.10.27 22:211.27390.000.000.00-11.00
17907862006.10.27 18:33buy0.20eurusd1.27191.22291.27392006.10.27 22:211.27390.000.000.0040.00
  0.00 0.00 -58.80 3 391.31
Closed P/L: 3 332.51
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
17816702006.10.26 09:57buy0.10eurgbp0.67230.62230.6733 0.67130.000.00-1.65-18.96
17865992006.10.27 09:58buy0.10usdchf1.25621.20111.2521 1.24860.000.000.00-60.87
17872712006.10.27 12:52buy0.10gbpchf2.37442.32052.3715 2.36830.000.000.00-48.86
17874082006.10.27 13:46buy0.10gbpjpy224.25218.21223.31 223.000.000.000.00-106.32
17875932006.10.27 14:29sell0.10audusd0.76470.81670.7657 0.76870.000.000.00-40.00
17879102006.10.27 15:31buy0.20usdchf1.25221.20111.2521 1.24860.000.000.00-57.66
17879662006.10.27 15:32buy0.20gbpchf2.37142.32052.3715 2.36830.000.000.00-49.65
17883322006.10.27 15:49buy0.20gbpjpy223.94218.21223.31 223.000.000.000.00-159.90
17884872006.10.27 15:57sell0.20audusd0.76770.81670.7657 0.76870.000.000.00-20.00
17884892006.10.27 15:57buy0.30gbpjpy223.58218.21223.31 223.000.000.000.00-148.00
17888412006.10.27 16:07buy0.30usdchf1.24871.20111.2521 1.24860.000.000.00-2.40
17890072006.10.27 16:11buy0.50gbpjpy223.21218.21223.31 223.000.000.000.00-89.31
17894642006.10.27 16:33sell0.10eurjpy149.44154.64149.54 149.760.000.000.00-27.21
17894682006.10.27 16:33buy0.80gbpjpy222.77218.21223.31 223.000.000.000.00156.50
17914422006.10.27 19:50sell0.20eurjpy149.74154.64149.54 149.760.000.000.00-3.40
17916792006.10.27 21:44buy0.30gbpchf2.36852.32052.3715 2.36830.000.000.00-4.81
17917242006.10.27 22:22buy0.10eurusd1.27421.22421.2752 1.27330.000.000.00-9.00
  0.00 0.00 -1.65 -689.85
 Floating P/L: -691.50
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 332.51 Floating P/L: -691.50 Margin: 1 241.81
Balance: 13 757.36 Equity: 13 065.86 Free Margin: 12 515.55
 
Details:
Graph
Gross Profit: 5 018.96 Gross Loss: 1 686.45 Total Net Profit: 3 332.51
Profit Factor: 2.98 Expected Payoff: 13.33  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 391.67 (3.05%) Relative Drawdown: 3.05% (391.67)
 
Total Trades: 250 Short Positions (won %): 55 (76.36%) Long Positions (won %): 195 (74.36%)
Profit Trades (% of total): 187 (74.80%) Loss trades (% of total): 63 (25.20%)
Largest profit trade: 561.76 loss trade: -127.73
Average profit trade: 26.84 loss trade: -26.77
Maximum consecutive wins ($): 11 (123.05) consecutive losses ($): 4 (-391.67)
Maximal consecutive profit (count): 579.69 (3) consecutive loss (count): -391.67 (4)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1