|Account: 1291994
|Name: Cost_Averaging_v4_Pyramid m1
|Currency: USD
|2006 November 7, 17:09
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14646821
|2006.11.01 04:41
|balance
|Deposit
|3 000.00
|14647947
|2006.11.01 05:04
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3724
|0.0000
|2.3738
|2006.11.01 15:01
|2.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|14647964
|2006.11.01 05:04
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.10
|0.00
|223.20
|2006.11.01 07:49
|223.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14647970
|2006.11.01 05:04
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1252
|0.0000
|1.1306
|2006.11.01 15:06
|1.1306
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.78
|14647972
|2006.11.01 05:04
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4355
|0.0000
|1.4414
|2006.11.02 07:26
|1.4414
|0.00
|0.00
|0.11
|-5.21
|14647974
|2006.11.01 05:04
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7742
|0.0000
|0.7752
|2006.11.01 11:44
|0.7752
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14647982
|2006.11.01 05:05
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2445
|0.0000
|1.2455
|2006.11.01 08:04
|1.2455
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14647986
|2006.11.01 05:05
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.96
|0.00
|117.06
|2006.11.01 07:44
|117.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14647987
|2006.11.01 05:05
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.25
|0.00
|149.35
|2006.11.02 09:39
|149.35
|0.00
|0.00
|-0.32
|-0.86
|14648013
|2006.11.01 05:06
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2762
|0.0000
|1.2752
|2006.11.01 07:45
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14653420
|2006.11.01 07:44
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.08
|0.00
|116.94
|2006.11.01 15:50
|116.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|14653688
|2006.11.01 07:46
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2753
|0.0000
|1.2763
|2006.11.01 11:56
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14653886
|2006.11.01 07:50
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.13
|0.00
|223.24
|2006.11.01 12:07
|223.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|14656041
|2006.11.01 08:05
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2457
|0.0000
|1.2436
|2006.11.01 15:51
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|14665610
|2006.11.01 11:45
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7756
|0.0000
|0.7766
|2006.11.01 19:46
|0.7766
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14666228
|2006.11.01 11:57
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2764
|0.0000
|1.2774
|2006.11.01 15:00
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14667166
|2006.11.01 12:08
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.13
|0.00
|223.24
|2006.11.02 08:14
|223.24
|0.00
|0.00
|-0.76
|-0.94
|14681062
|2006.11.01 15:03
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2797
|0.0000
|1.2784
|2006.11.02 16:33
|1.2784
|0.00
|0.00
|-0.26
|-1.30
|14681267
|2006.11.01 15:03
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3746
|0.0000
|2.3731
|2006.11.01 16:15
|2.3731
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|14683547
|2006.11.01 15:07
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1297
|0.0000
|1.1287
|2006.11.01 15:09
|1.1287
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14684785
|2006.11.01 15:10
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1285
|0.0000
|1.1315
|2006.11.03 12:00
|1.1315
|0.00
|0.00
|-0.13
|-2.65
|14689795
|2006.11.01 15:51
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.97
|0.00
|117.07
|2006.11.01 15:52
|117.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14690442
|2006.11.01 15:52
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2437
|0.0000
|1.2447
|2006.11.01 20:11
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14691244
|2006.11.01 15:53
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.10
|0.00
|117.20
|2006.11.01 22:49
|117.20
|0.00
|0.00
|0.39
|0.85
|14693675
|2006.11.01 16:16
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3728
|0.0000
|2.3809
|2006.11.07 13:40
|2.3809
|0.00
|0.00
|-1.19
|-6.48
|14703896
|2006.11.01 19:47
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7769
|0.0000
|0.7730
|2006.11.07 04:31
|0.7730
|0.00
|0.00
|0.06
|-3.90
|14706243
|2006.11.01 20:12
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2451
|0.0000
|1.2461
|2006.11.02 00:48
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.30
|0.80
|14711429
|2006.11.01 22:50
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.26
|0.00
|117.36
|2006.11.02 01:19
|117.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14715594
|2006.11.02 00:49
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2464
|0.0000
|1.2474
|2006.11.02 07:34
|1.2474
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14718524
|2006.11.02 01:20
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.38
|0.00
|117.04
|2006.11.02 13:03
|117.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|14732089
|2006.11.02 07:27
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4407
|0.0000
|1.4460
|2006.11.03 12:00
|1.4460
|0.00
|0.00
|0.04
|-4.69
|14732562
|2006.11.02 07:34
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2477
|0.0000
|1.2467
|2006.11.03 12:39
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.10
|-0.80
|14735997
|2006.11.02 08:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.14
|0.00
|223.25
|2006.11.02 09:33
|223.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|14741926
|2006.11.02 09:35
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.34
|0.00
|223.24
|2006.11.02 11:33
|223.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|14742434
|2006.11.02 09:40
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.30
|0.00
|149.20
|2006.11.02 09:44
|149.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14743488
|2006.11.02 09:45
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.18
|0.00
|149.08
|2006.11.02 10:02
|149.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|14754435
|2006.11.02 11:34
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.35
|0.00
|223.24
|2006.11.02 13:05
|223.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|14764554
|2006.11.02 13:04
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.07
|0.00
|117.17
|2006.11.02 15:52
|117.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14764768
|2006.11.02 13:06
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.31
|0.00
|223.41
|2006.11.02 14:11
|223.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14771540
|2006.11.02 14:12
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.49
|0.00
|223.59
|2006.11.02 17:42
|223.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14778916
|2006.11.02 15:53
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.18
|0.00
|117.28
|2006.11.03 13:10
|117.28
|0.00
|0.00
|0.13
|0.85
|14781896
|2006.11.02 16:34
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2780
|0.0000
|1.2736
|2006.11.07 01:25
|1.2736
|0.00
|0.00
|-0.27
|-4.40
|14786005
|2006.11.02 17:43
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.72
|0.00
|223.55
|2006.11.03 09:30
|223.55
|0.00
|0.00
|0.22
|-1.45
|14833930
|2006.11.03 09:31
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.59
|0.00
|223.69
|2006.11.03 13:07
|223.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|14847799
|2006.11.03 12:01
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4430
|0.0000
|1.4420
|2006.11.03 13:06
|1.4420
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14847925
|2006.11.03 12:02
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1291
|0.0000
|1.1281
|2006.11.03 13:15
|1.1281
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14849685
|2006.11.03 12:40
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2470
|0.0000
|1.2480
|2006.11.03 13:08
|1.2480
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14851332
|2006.11.03 13:07
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4411
|0.0000
|1.4401
|2006.11.03 13:15
|1.4401
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14851599
|2006.11.03 13:08
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.81
|0.00
|223.91
|2006.11.03 13:31
|223.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14851947
|2006.11.03 13:09
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2485
|0.0000
|1.2495
|2006.11.03 13:30
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14852413
|2006.11.03 13:11
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.32
|0.00
|117.42
|2006.11.03 13:30
|117.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14853566
|2006.11.03 13:16
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4393
|0.0000
|1.4383
|2006.11.03 13:31
|1.4383
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14853576
|2006.11.03 13:16
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1281
|0.0000
|1.1292
|2006.11.03 16:01
|1.1292
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.97
|14860826
|2006.11.03 13:31
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2522
|0.0000
|1.2532
|2006.11.03 13:36
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14861398
|2006.11.03 13:31
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.74
|0.00
|117.84
|2006.11.03 13:31
|117.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14864063
|2006.11.03 13:32
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.97
|0.00
|118.07
|2006.11.03 13:57
|118.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14864287
|2006.11.03 13:32
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.24
|0.00
|224.14
|2006.11.03 13:57
|224.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|14865912
|2006.11.03 13:33
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4379
|0.0000
|1.4369
|2006.11.06 00:54
|1.4369
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.89
|14869625
|2006.11.03 13:37
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2526
|0.0000
|1.2536
|2006.11.03 19:46
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|14880102
|2006.11.03 13:58
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.23
|0.00
|224.33
|2006.11.03 14:37
|224.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14880222
|2006.11.03 13:58
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.10
|0.00
|118.20
|2006.11.06 08:18
|118.20
|0.00
|0.00
|0.13
|0.85
|14887234
|2006.11.03 14:38
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.41
|0.00
|224.51
|2006.11.03 16:34
|224.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14898111
|2006.11.03 16:02
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1286
|0.0000
|1.1318
|2006.11.06 14:48
|1.1318
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.83
|14900018
|2006.11.03 16:35
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.60
|0.00
|224.51
|2006.11.06 07:22
|224.51
|0.00
|0.00
|0.22
|-0.76
|14908132
|2006.11.03 19:46
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2537
|0.0000
|1.2547
|2006.11.06 01:13
|1.2547
|0.00
|0.00
|0.10
|0.80
|14919204
|2006.11.06 00:55
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4377
|0.0000
|1.4387
|2006.11.06 09:58
|1.4387
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14920900
|2006.11.06 01:15
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2549
|0.0000
|1.2559
|2006.11.06 08:19
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14931834
|2006.11.06 07:23
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.58
|0.00
|224.48
|2006.11.07 09:21
|224.48
|0.00
|0.00
|0.22
|-0.85
|14935652
|2006.11.06 08:19
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.25
|0.00
|118.35
|2006.11.06 09:40
|118.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14935933
|2006.11.06 08:20
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2564
|0.0000
|1.2574
|2006.11.06 09:45
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14943874
|2006.11.06 09:59
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4393
|0.0000
|1.4403
|2006.11.06 10:03
|1.4403
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14944651
|2006.11.06 10:04
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4408
|0.0000
|1.4418
|2006.11.06 10:59
|1.4418
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14947555
|2006.11.06 11:00
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4428
|0.0000
|1.4398
|2006.11.07 04:15
|1.4398
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.66
|14959874
|2006.11.06 14:48
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1311
|0.0000
|1.1301
|2006.11.06 15:59
|1.1301
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14963411
|2006.11.06 16:00
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1294
|0.0000
|1.1284
|2006.11.07 01:07
|1.1284
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.89
|14983392
|2006.11.07 01:08
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1281
|0.0000
|1.1271
|2006.11.07 08:48
|1.1271
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14984750
|2006.11.07 01:26
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2738
|0.0000
|1.2748
|2006.11.07 04:15
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14994476
|2006.11.07 04:16
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4410
|0.0000
|1.4400
|2006.11.07 09:58
|1.4400
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.89
|14994574
|2006.11.07 04:16
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2754
|0.0000
|1.2764
|2006.11.07 04:41
|1.2764
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14998424
|2006.11.07 04:32
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7735
|0.0000
|0.7745
|2006.11.07 13:58
|0.7745
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15001183
|2006.11.07 04:41
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2767
|0.0000
|1.2777
|2006.11.07 13:40
|1.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15035810
|2006.11.07 08:49
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1265
|0.0000
|1.1281
|2006.11.07 13:00
|1.1281
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.42
|15041451
|2006.11.07 09:59
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4398
|0.0000
|1.4388
|2006.11.07 13:00
|1.4388
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|15047821
|2006.11.07 13:01
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1277
|0.0000
|1.1267
|2006.11.07 13:58
|1.1267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|15052050
|2006.11.07 13:41
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3801
|0.0000
|2.3791
|2006.11.07 13:59
|2.3791
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|15052056
|2006.11.07 13:41
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2778
|0.0000
|1.2788
|2006.11.07 14:02
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15054330
|2006.11.07 13:59
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7751
|0.0000
|0.7761
|2006.11.07 16:34
|0.7761
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15055642
|2006.11.07 14:03
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2789
|0.0000
|1.2799
|2006.11.07 14:32
|1.2799
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15062453
|2006.11.07 14:33
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2805
|0.0000
|1.2815
|2006.11.07 14:50
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14651534
|2006.11.01 07:11
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1282
|0.0000
|1.1306
|2006.11.01 15:06
|1.1306
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.25
|14651536
|2006.11.01 07:11
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4388
|0.0000
|1.4414
|2006.11.02 07:26
|1.4414
|0.00
|0.00
|0.22
|-4.60
|14660173
|2006.11.01 09:26
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3760
|0.0000
|2.3738
|2006.11.01 15:01
|2.3738
|0.00
|0.00
|0.00
|3.54
|14660641
|2006.11.01 09:35
|sell
|0.20
|gbpjpym
|223.45
|0.00
|223.24
|2006.11.01 12:07
|223.24
|0.00
|0.00
|0.00
|3.59
|14680346
|2006.11.01 15:01
|buy
|0.20
|usdjpym
|116.72
|0.00
|116.94
|2006.11.01 15:50
|116.94
|0.00
|0.00
|0.00
|3.76
|14680739
|2006.11.01 15:02
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2410
|0.0000
|1.2436
|2006.11.01 15:51
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|14691168
|2006.11.01 15:53
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2762
|0.0000
|1.2784
|2006.11.02 16:33
|1.2784
|0.00
|0.00
|-0.52
|4.40
|14692445
|2006.11.01 16:00
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3709
|0.0000
|2.3731
|2006.11.01 16:15
|2.3731
|0.00
|0.00
|0.00
|3.54
|14693799
|2006.11.01 16:18
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1316
|0.0000
|1.1315
|2006.11.03 12:00
|1.1315
|0.00
|0.00
|-0.25
|0.18
|14697840
|2006.11.01 17:19
|sell
|0.20
|gbpjpym
|223.45
|0.00
|223.24
|2006.11.02 08:14
|223.24
|0.00
|0.00
|-1.52
|3.59
|14701983
|2006.11.01 19:14
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3758
|0.0000
|2.3809
|2006.11.07 13:40
|2.3809
|0.00
|0.00
|-2.35
|-8.17
|14712918
|2006.11.01 23:48
|sell
|0.20
|eurjpym
|149.55
|0.00
|149.35
|2006.11.02 09:39
|149.35
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|14714396
|2006.11.02 00:31
|buy
|0.20
|audusdm
|0.7728
|0.0000
|0.7730
|2006.11.07 04:31
|0.7730
|0.00
|0.00
|0.06
|0.40
|14736185
|2006.11.02 08:18
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4437
|0.0000
|1.4460
|2006.11.03 12:00
|1.4460
|0.00
|0.00
|0.07
|-4.07
|14739339
|2006.11.02 09:24
|sell
|0.20
|gbpjpym
|223.45
|0.00
|223.25
|2006.11.02 09:33
|223.25
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|14741759
|2006.11.02 09:34
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.04
|0.00
|117.04
|2006.11.02 13:03
|117.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14742912
|2006.11.02 09:41
|buy
|0.20
|gbpjpym
|223.04
|0.00
|223.24
|2006.11.02 11:33
|223.24
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|14758454
|2006.11.02 12:05
|buy
|0.20
|gbpjpym
|223.03
|0.00
|223.24
|2006.11.02 13:05
|223.24
|0.00
|0.00
|0.00
|3.59
|14765046
|2006.11.02 13:09
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2447
|0.0000
|1.2467
|2006.11.03 12:39
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.20
|3.21
|14828725
|2006.11.03 07:45
|buy
|0.20
|gbpjpym
|223.31
|0.00
|223.55
|2006.11.03 09:30
|223.55
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|14861330
|2006.11.03 13:31
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2736
|0.0000
|1.2736
|2006.11.07 01:25
|1.2736
|0.00
|0.00
|-0.34
|0.00
|14871949
|2006.11.03 13:40
|buy
|0.20
|gbpjpym
|223.94
|0.00
|224.14
|2006.11.03 13:57
|224.14
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|14873012
|2006.11.03 13:43
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1313
|0.0000
|1.1292
|2006.11.03 16:01
|1.1292
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|14878936
|2006.11.03 13:54
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2556
|0.0000
|1.2536
|2006.11.03 19:46
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|14896246
|2006.11.03 15:33
|buy
|0.20
|eurcadm
|1.4349
|0.0000
|1.4369
|2006.11.06 00:54
|1.4369
|0.00
|0.00
|-0.09
|3.54
|14909342
|2006.11.03 20:40
|buy
|0.20
|gbpjpym
|224.31
|0.00
|224.51
|2006.11.06 07:22
|224.51
|0.00
|0.00
|0.43
|3.39
|14937180
|2006.11.06 08:33
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1318
|0.0000
|1.1318
|2006.11.06 14:48
|1.1318
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14957397
|2006.11.06 14:13
|buy
|0.20
|eurcadm
|1.4401
|0.0000
|1.4398
|2006.11.07 04:15
|1.4398
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.54
|15002849
|2006.11.07 04:46
|buy
|0.20
|gbpjpym
|224.28
|0.00
|224.48
|2006.11.07 09:21
|224.48
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|15035656
|2006.11.07 08:48
|buy
|0.20
|eurcadm
|1.4380
|0.0000
|1.4400
|2006.11.07 09:58
|1.4400
|0.00
|0.00
|0.00
|3.54
|15042024
|2006.11.07 10:07
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1304
|0.0000
|1.1281
|2006.11.07 13:00
|1.1281
|0.00
|0.00
|0.00
|4.08
|14653140
|2006.11.01 07:43
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4421
|0.0000
|1.4414
|2006.11.02 07:26
|1.4414
|0.00
|0.00
|0.32
|1.86
|14653428
|2006.11.01 07:44
|sell
|0.30
|usdcadm
|1.1314
|0.0000
|1.1306
|2006.11.01 15:06
|1.1306
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|14746196
|2006.11.02 10:04
|buy
|0.30
|usdjpym
|116.72
|0.00
|117.04
|2006.11.02 13:03
|117.04
|0.00
|0.00
|0.00
|8.20
|14760932
|2006.11.02 12:29
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4467
|0.0000
|1.4460
|2006.11.03 12:00
|1.4460
|0.00
|0.00
|0.11
|1.85
|14765596
|2006.11.02 13:14
|sell
|0.30
|usdcadm
|1.1345
|0.0000
|1.1315
|2006.11.03 12:00
|1.1315
|0.00
|0.00
|-0.10
|7.95
|14834103
|2006.11.03 09:33
|sell
|0.30
|gbpchfm
|2.3791
|0.0000
|2.3809
|2006.11.07 13:40
|2.3809
|0.00
|0.00
|-1.18
|-4.32
|14869642
|2006.11.03 13:37
|buy
|0.30
|audusdm
|0.7698
|0.0000
|0.7730
|2006.11.07 04:31
|0.7730
|0.00
|0.00
|0.06
|9.60
|14873569
|2006.11.03 13:44
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2702
|0.0000
|1.2736
|2006.11.07 01:25
|1.2736
|0.00
|0.00
|-0.52
|10.20
|14947461
|2006.11.06 10:59
|sell
|0.30
|usdcadm
|1.1348
|0.0000
|1.1318
|2006.11.06 14:48
|1.1318
|0.00
|0.00
|0.00
|7.95
|14963360
|2006.11.06 16:00
|buy
|0.30
|eurcadm
|1.4366
|0.0000
|1.4398
|2006.11.07 04:15
|1.4398
|0.00
|0.00
|-0.14
|8.51
|14667566
|2006.11.01 12:18
|sell
|0.50
|eurcadm
|1.4453
|0.0000
|1.4414
|2006.11.02 07:26
|1.4414
|0.00
|0.00
|0.54
|17.23
|14668638
|2006.11.01 12:32
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.1344
|0.0000
|1.1306
|2006.11.01 15:06
|1.1306
|0.00
|0.00
|0.00
|16.81
|14769658
|2006.11.02 13:52
|sell
|0.50
|eurcadm
|1.4498
|0.0000
|1.4460
|2006.11.03 12:00
|1.4460
|0.00
|0.00
|0.18
|16.80
|14854532
|2006.11.03 13:23
|sell
|0.50
|gbpchfm
|2.3821
|0.0000
|2.3809
|2006.11.07 13:40
|2.3809
|0.00
|0.00
|-1.96
|4.81
|14880780
|2006.11.03 13:59
|sell
|0.80
|gbpchfm
|2.3854
|0.0000
|2.3809
|2006.11.07 13:40
|2.3809
|0.00
|0.00
|-3.14
|28.84
|0.00
|0.00
|-11.08
|181.50
|Closed P/L:
|170.42
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14745602
|2006.11.02 10:03
|sell
|0.10
|eurjpym
|148.94
|0.00
|149.88
|150.36
|0.00
|0.00
|-0.33
|-12.09
|14751873
|2006.11.02 11:08
|sell
|0.20
|eurjpym
|149.22
|0.00
|149.88
|150.36
|0.00
|0.00
|-0.63
|-19.42
|14778622
|2006.11.02 15:52
|sell
|0.30
|eurjpym
|149.52
|0.00
|149.88
|150.36
|0.00
|0.00
|-0.96
|-21.46
|14866139
|2006.11.03 13:33
|sell
|0.50
|eurjpym
|149.73
|0.00
|149.88
|150.36
|0.00
|0.00
|-1.06
|-26.83
|14901522
|2006.11.03 17:09
|sell
|0.80
|eurjpym
|150.03
|0.00
|149.88
|150.36
|0.00
|0.00
|-1.68
|-22.48
|14942293
|2006.11.06 09:46
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2577
|0.0000
|1.2491
|1.2459
|0.00
|0.00
|0.10
|-9.47
|14940972
|2006.11.06 09:40
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.38
|0.00
|117.81
|117.40
|0.00
|0.00
|0.13
|-8.35
|14951671
|2006.11.06 12:47
|sell
|1.30
|eurjpym
|150.34
|0.00
|149.88
|150.36
|0.00
|0.00
|-1.37
|-2.21
|14977546
|2006.11.06 22:53
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2547
|0.0000
|1.2491
|1.2459
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.13
|14987989
|2006.11.07 02:06
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.06
|0.00
|117.81
|117.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.24
|15000651
|2006.11.07 04:40
|buy
|0.30
|usdchfm
|1.2514
|0.0000
|1.2491
|1.2459
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.24
|15002812
|2006.11.07 04:46
|buy
|0.30
|usdjpym
|117.73
|0.00
|117.81
|117.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.43
|15039423
|2006.11.07 09:22
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.55
|0.00
|224.42
|224.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.66
|15047824
|2006.11.07 13:01
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4383
|0.0000
|1.4415
|1.4446
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.59
|15054308
|2006.11.07 13:59
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2475
|0.0000
|1.2491
|1.2459
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.42
|15054361
|2006.11.07 13:59
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1260
|0.0000
|1.1271
|1.1285
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.22
|15054619
|2006.11.07 14:00
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3783
|0.0000
|2.3773
|2.3801
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|15059896
|2006.11.07 14:25
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4413
|0.0000
|1.4415
|1.4446
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.85
|15065333
|2006.11.07 14:44
|buy
|0.50
|usdjpym
|117.42
|0.00
|117.81
|117.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|15066592
|2006.11.07 14:50
|buy
|0.20
|gbpjpym
|224.20
|0.00
|224.42
|224.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|15067083
|2006.11.07 14:51
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2815
|0.0000
|1.2825
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|15071279
|2006.11.07 15:20
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2445
|0.0000
|1.2491
|1.2459
|0.00
|0.00
|0.00
|8.99
|15077079
|2006.11.07 16:17
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4447
|0.0000
|1.4415
|1.4446
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|15077139
|2006.11.07 16:19
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1292
|0.0000
|1.1271
|1.1285
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|15077645
|2006.11.07 16:35
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7765
|0.0000
|0.7775
|0.7757
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|0.00
|0.00
|-5.80
|-188.25
|Floating P/L:
|-194.05
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|170.42
|Floating P/L:
|-194.05
|Margin:
|385.00
|Balance:
|3 170.42
|Equity:
|2 976.37
|Free Margin:
|2 591.37