Interbank FX, LLC

Account: 1291994 Name: Cost_Averaging_v4_Pyramid m1 Currency: USD 2006 November 7, 17:09
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
146468212006.11.01 04:41balanceDeposit3 000.00
146479472006.11.01 05:04sell0.10gbpchfm2.37240.00002.37382006.11.01 15:012.37380.000.000.00-1.13
146479642006.11.01 05:04buy0.10gbpjpym223.100.00223.202006.11.01 07:49223.200.000.000.000.85
146479702006.11.01 05:04sell0.10usdcadm1.12520.00001.13062006.11.01 15:061.13060.000.000.00-4.78
146479722006.11.01 05:04sell0.10eurcadm1.43550.00001.44142006.11.02 07:261.44140.000.000.11-5.21
146479742006.11.01 05:04buy0.10audusdm0.77420.00000.77522006.11.01 11:440.77520.000.000.001.00
146479822006.11.01 05:05buy0.10usdchfm1.24450.00001.24552006.11.01 08:041.24550.000.000.000.80
146479862006.11.01 05:05buy0.10usdjpym116.960.00117.062006.11.01 07:44117.060.000.000.000.85
146479872006.11.01 05:05sell0.10eurjpym149.250.00149.352006.11.02 09:39149.350.000.00-0.32-0.86
146480132006.11.01 05:06sell0.10eurusdm1.27620.00001.27522006.11.01 07:451.27520.000.000.001.00
146534202006.11.01 07:44buy0.10usdjpym117.080.00116.942006.11.01 15:50116.940.000.000.00-1.20
146536882006.11.01 07:46buy0.10eurusdm1.27530.00001.27632006.11.01 11:561.27630.000.000.001.00
146538862006.11.01 07:50sell0.10gbpjpym223.130.00223.242006.11.01 12:07223.240.000.000.00-0.94
146560412006.11.01 08:05buy0.10usdchfm1.24570.00001.24362006.11.01 15:511.24360.000.000.00-1.69
146656102006.11.01 11:45buy0.10audusdm0.77560.00000.77662006.11.01 19:460.77660.000.000.001.00
146662282006.11.01 11:57buy0.10eurusdm1.27640.00001.27742006.11.01 15:001.27740.000.000.001.00
146671662006.11.01 12:08sell0.10gbpjpym223.130.00223.242006.11.02 08:14223.240.000.00-0.76-0.94
146810622006.11.01 15:03buy0.10eurusdm1.27970.00001.27842006.11.02 16:331.27840.000.00-0.26-1.30
146812672006.11.01 15:03buy0.10gbpchfm2.37460.00002.37312006.11.01 16:152.37310.000.000.00-1.21
146835472006.11.01 15:07sell0.10usdcadm1.12970.00001.12872006.11.01 15:091.12870.000.000.000.89
146847852006.11.01 15:10sell0.10usdcadm1.12850.00001.13152006.11.03 12:001.13150.000.00-0.13-2.65
146897952006.11.01 15:51buy0.10usdjpym116.970.00117.072006.11.01 15:52117.070.000.000.000.85
146904422006.11.01 15:52buy0.10usdchfm1.24370.00001.24472006.11.01 20:111.24470.000.000.000.80
146912442006.11.01 15:53buy0.10usdjpym117.100.00117.202006.11.01 22:49117.200.000.000.390.85
146936752006.11.01 16:16sell0.10gbpchfm2.37280.00002.38092006.11.07 13:402.38090.000.00-1.19-6.48
147038962006.11.01 19:47buy0.10audusdm0.77690.00000.77302006.11.07 04:310.77300.000.000.06-3.90
147062432006.11.01 20:12buy0.10usdchfm1.24510.00001.24612006.11.02 00:481.24610.000.000.300.80
147114292006.11.01 22:50buy0.10usdjpym117.260.00117.362006.11.02 01:19117.360.000.000.000.85
147155942006.11.02 00:49buy0.10usdchfm1.24640.00001.24742006.11.02 07:341.24740.000.000.000.80
147185242006.11.02 01:20buy0.10usdjpym117.380.00117.042006.11.02 13:03117.040.000.000.00-2.90
147320892006.11.02 07:27sell0.10eurcadm1.44070.00001.44602006.11.03 12:001.44600.000.000.04-4.69
147325622006.11.02 07:34buy0.10usdchfm1.24770.00001.24672006.11.03 12:391.24670.000.000.10-0.80
147359972006.11.02 08:15sell0.10gbpjpym223.140.00223.252006.11.02 09:33223.250.000.000.00-0.94
147419262006.11.02 09:35buy0.10gbpjpym223.340.00223.242006.11.02 11:33223.240.000.000.00-0.86
147424342006.11.02 09:40sell0.10eurjpym149.300.00149.202006.11.02 09:44149.200.000.000.000.85
147434882006.11.02 09:45sell0.10eurjpym149.180.00149.082006.11.02 10:02149.080.000.000.000.86
147544352006.11.02 11:34buy0.10gbpjpym223.350.00223.242006.11.02 13:05223.240.000.000.00-0.94
147645542006.11.02 13:04buy0.10usdjpym117.070.00117.172006.11.02 15:52117.170.000.000.000.85
147647682006.11.02 13:06buy0.10gbpjpym223.310.00223.412006.11.02 14:11223.410.000.000.000.85
147715402006.11.02 14:12buy0.10gbpjpym223.490.00223.592006.11.02 17:42223.590.000.000.000.85
147789162006.11.02 15:53buy0.10usdjpym117.180.00117.282006.11.03 13:10117.280.000.000.130.85
147818962006.11.02 16:34buy0.10eurusdm1.27800.00001.27362006.11.07 01:251.27360.000.00-0.27-4.40
147860052006.11.02 17:43buy0.10gbpjpym223.720.00223.552006.11.03 09:30223.550.000.000.22-1.45
148339302006.11.03 09:31buy0.10gbpjpym223.590.00223.692006.11.03 13:07223.690.000.000.000.86
148477992006.11.03 12:01sell0.10eurcadm1.44300.00001.44202006.11.03 13:061.44200.000.000.000.88
148479252006.11.03 12:02sell0.10usdcadm1.12910.00001.12812006.11.03 13:151.12810.000.000.000.89
148496852006.11.03 12:40buy0.10usdchfm1.24700.00001.24802006.11.03 13:081.24800.000.000.000.80
148513322006.11.03 13:07sell0.10eurcadm1.44110.00001.44012006.11.03 13:151.44010.000.000.000.89
148515992006.11.03 13:08buy0.10gbpjpym223.810.00223.912006.11.03 13:31223.910.000.000.000.85
148519472006.11.03 13:09buy0.10usdchfm1.24850.00001.24952006.11.03 13:301.24950.000.000.000.80
148524132006.11.03 13:11buy0.10usdjpym117.320.00117.422006.11.03 13:30117.420.000.000.000.85
148535662006.11.03 13:16sell0.10eurcadm1.43930.00001.43832006.11.03 13:311.43830.000.000.000.89
148535762006.11.03 13:16sell0.10usdcadm1.12810.00001.12922006.11.03 16:011.12920.000.000.00-0.97
148608262006.11.03 13:31buy0.10usdchfm1.25220.00001.25322006.11.03 13:361.25320.000.000.000.80
148613982006.11.03 13:31buy0.10usdjpym117.740.00117.842006.11.03 13:31117.840.000.000.000.85
148640632006.11.03 13:32buy0.10usdjpym117.970.00118.072006.11.03 13:57118.070.000.000.000.85
148642872006.11.03 13:32buy0.10gbpjpym224.240.00224.142006.11.03 13:57224.140.000.000.00-0.84
148659122006.11.03 13:33buy0.10eurcadm1.43790.00001.43692006.11.06 00:541.43690.000.00-0.05-0.89
148696252006.11.03 13:37sell0.10usdchfm1.25260.00001.25362006.11.03 19:461.25360.000.000.00-0.80
148801022006.11.03 13:58buy0.10gbpjpym224.230.00224.332006.11.03 14:37224.330.000.000.000.84
148802222006.11.03 13:58buy0.10usdjpym118.100.00118.202006.11.06 08:18118.200.000.000.130.85
148872342006.11.03 14:38buy0.10gbpjpym224.410.00224.512006.11.03 16:34224.510.000.000.000.85
148981112006.11.03 16:02sell0.10usdcadm1.12860.00001.13182006.11.06 14:481.13180.000.00-0.03-2.83
149000182006.11.03 16:35buy0.10gbpjpym224.600.00224.512006.11.06 07:22224.510.000.000.22-0.76
149081322006.11.03 19:46buy0.10usdchfm1.25370.00001.25472006.11.06 01:131.25470.000.000.100.80
149192042006.11.06 00:55buy0.10eurcadm1.43770.00001.43872006.11.06 09:581.43870.000.000.000.88
149209002006.11.06 01:15buy0.10usdchfm1.25490.00001.25592006.11.06 08:191.25590.000.000.000.80
149318342006.11.06 07:23buy0.10gbpjpym224.580.00224.482006.11.07 09:21224.480.000.000.22-0.85
149356522006.11.06 08:19buy0.10usdjpym118.250.00118.352006.11.06 09:40118.350.000.000.000.84
149359332006.11.06 08:20buy0.10usdchfm1.25640.00001.25742006.11.06 09:451.25740.000.000.000.80
149438742006.11.06 09:59buy0.10eurcadm1.43930.00001.44032006.11.06 10:031.44030.000.000.000.88
149446512006.11.06 10:04buy0.10eurcadm1.44080.00001.44182006.11.06 10:591.44180.000.000.000.88
149475552006.11.06 11:00buy0.10eurcadm1.44280.00001.43982006.11.07 04:151.43980.000.00-0.05-2.66
149598742006.11.06 14:48sell0.10usdcadm1.13110.00001.13012006.11.06 15:591.13010.000.000.000.88
149634112006.11.06 16:00sell0.10usdcadm1.12940.00001.12842006.11.07 01:071.12840.000.00-0.030.89
149833922006.11.07 01:08sell0.10usdcadm1.12810.00001.12712006.11.07 08:481.12710.000.000.000.89
149847502006.11.07 01:26buy0.10eurusdm1.27380.00001.27482006.11.07 04:151.27480.000.000.001.00
149944762006.11.07 04:16buy0.10eurcadm1.44100.00001.44002006.11.07 09:581.44000.000.000.00-0.89
149945742006.11.07 04:16buy0.10eurusdm1.27540.00001.27642006.11.07 04:411.27640.000.000.001.00
149984242006.11.07 04:32buy0.10audusdm0.77350.00000.77452006.11.07 13:580.77450.000.000.001.00
150011832006.11.07 04:41buy0.10eurusdm1.27670.00001.27772006.11.07 13:401.27770.000.000.001.00
150358102006.11.07 08:49sell0.10usdcadm1.12650.00001.12812006.11.07 13:001.12810.000.000.00-1.42
150414512006.11.07 09:59sell0.10eurcadm1.43980.00001.43882006.11.07 13:001.43880.000.000.000.88
150478212006.11.07 13:01sell0.10usdcadm1.12770.00001.12672006.11.07 13:581.12670.000.000.000.89
150520502006.11.07 13:41sell0.10gbpchfm2.38010.00002.37912006.11.07 13:592.37910.000.000.000.81
150520562006.11.07 13:41buy0.10eurusdm1.27780.00001.27882006.11.07 14:021.27880.000.000.001.00
150543302006.11.07 13:59buy0.10audusdm0.77510.00000.77612006.11.07 16:340.77610.000.000.001.00
150556422006.11.07 14:03buy0.10eurusdm1.27890.00001.27992006.11.07 14:321.27990.000.000.001.00
150624532006.11.07 14:33buy0.10eurusdm1.28050.00001.28152006.11.07 14:501.28150.000.000.001.00
146515342006.11.01 07:11sell0.20usdcadm1.12820.00001.13062006.11.01 15:061.13060.000.000.00-4.25
146515362006.11.01 07:11sell0.20eurcadm1.43880.00001.44142006.11.02 07:261.44140.000.000.22-4.60
146601732006.11.01 09:26sell0.20gbpchfm2.37600.00002.37382006.11.01 15:012.37380.000.000.003.54
146606412006.11.01 09:35sell0.20gbpjpym223.450.00223.242006.11.01 12:07223.240.000.000.003.59
146803462006.11.01 15:01buy0.20usdjpym116.720.00116.942006.11.01 15:50116.940.000.000.003.76
146807392006.11.01 15:02buy0.20usdchfm1.24100.00001.24362006.11.01 15:511.24360.000.000.004.18
146911682006.11.01 15:53buy0.20eurusdm1.27620.00001.27842006.11.02 16:331.27840.000.00-0.524.40
146924452006.11.01 16:00buy0.20gbpchfm2.37090.00002.37312006.11.01 16:152.37310.000.000.003.54
146937992006.11.01 16:18sell0.20usdcadm1.13160.00001.13152006.11.03 12:001.13150.000.00-0.250.18
146978402006.11.01 17:19sell0.20gbpjpym223.450.00223.242006.11.02 08:14223.240.000.00-1.523.59
147019832006.11.01 19:14sell0.20gbpchfm2.37580.00002.38092006.11.07 13:402.38090.000.00-2.35-8.17
147129182006.11.01 23:48sell0.20eurjpym149.550.00149.352006.11.02 09:39149.350.000.000.003.41
147143962006.11.02 00:31buy0.20audusdm0.77280.00000.77302006.11.07 04:310.77300.000.000.060.40
147361852006.11.02 08:18sell0.20eurcadm1.44370.00001.44602006.11.03 12:001.44600.000.000.07-4.07
147393392006.11.02 09:24sell0.20gbpjpym223.450.00223.252006.11.02 09:33223.250.000.000.003.42
147417592006.11.02 09:34buy0.20usdjpym117.040.00117.042006.11.02 13:03117.040.000.000.000.00
147429122006.11.02 09:41buy0.20gbpjpym223.040.00223.242006.11.02 11:33223.240.000.000.003.42
147584542006.11.02 12:05buy0.20gbpjpym223.030.00223.242006.11.02 13:05223.240.000.000.003.59
147650462006.11.02 13:09buy0.20usdchfm1.24470.00001.24672006.11.03 12:391.24670.000.000.203.21
148287252006.11.03 07:45buy0.20gbpjpym223.310.00223.552006.11.03 09:30223.550.000.000.004.10
148613302006.11.03 13:31buy0.20eurusdm1.27360.00001.27362006.11.07 01:251.27360.000.00-0.340.00
148719492006.11.03 13:40buy0.20gbpjpym223.940.00224.142006.11.03 13:57224.140.000.000.003.39
148730122006.11.03 13:43sell0.20usdcadm1.13130.00001.12922006.11.03 16:011.12920.000.000.003.72
148789362006.11.03 13:54sell0.20usdchfm1.25560.00001.25362006.11.03 19:461.25360.000.000.003.19
148962462006.11.03 15:33buy0.20eurcadm1.43490.00001.43692006.11.06 00:541.43690.000.00-0.093.54
149093422006.11.03 20:40buy0.20gbpjpym224.310.00224.512006.11.06 07:22224.510.000.000.433.39
149371802006.11.06 08:33sell0.20usdcadm1.13180.00001.13182006.11.06 14:481.13180.000.000.000.00
149573972006.11.06 14:13buy0.20eurcadm1.44010.00001.43982006.11.07 04:151.43980.000.00-0.09-0.54
150028492006.11.07 04:46buy0.20gbpjpym224.280.00224.482006.11.07 09:21224.480.000.000.003.40
150356562006.11.07 08:48buy0.20eurcadm1.43800.00001.44002006.11.07 09:581.44000.000.000.003.54
150420242006.11.07 10:07sell0.20usdcadm1.13040.00001.12812006.11.07 13:001.12810.000.000.004.08
146531402006.11.01 07:43sell0.30eurcadm1.44210.00001.44142006.11.02 07:261.44140.000.000.321.86
146534282006.11.01 07:44sell0.30usdcadm1.13140.00001.13062006.11.01 15:061.13060.000.000.002.12
147461962006.11.02 10:04buy0.30usdjpym116.720.00117.042006.11.02 13:03117.040.000.000.008.20
147609322006.11.02 12:29sell0.30eurcadm1.44670.00001.44602006.11.03 12:001.44600.000.000.111.85
147655962006.11.02 13:14sell0.30usdcadm1.13450.00001.13152006.11.03 12:001.13150.000.00-0.107.95
148341032006.11.03 09:33sell0.30gbpchfm2.37910.00002.38092006.11.07 13:402.38090.000.00-1.18-4.32
148696422006.11.03 13:37buy0.30audusdm0.76980.00000.77302006.11.07 04:310.77300.000.000.069.60
148735692006.11.03 13:44buy0.30eurusdm1.27020.00001.27362006.11.07 01:251.27360.000.00-0.5210.20
149474612006.11.06 10:59sell0.30usdcadm1.13480.00001.13182006.11.06 14:481.13180.000.000.007.95
149633602006.11.06 16:00buy0.30eurcadm1.43660.00001.43982006.11.07 04:151.43980.000.00-0.148.51
146675662006.11.01 12:18sell0.50eurcadm1.44530.00001.44142006.11.02 07:261.44140.000.000.5417.23
146686382006.11.01 12:32sell0.50usdcadm1.13440.00001.13062006.11.01 15:061.13060.000.000.0016.81
147696582006.11.02 13:52sell0.50eurcadm1.44980.00001.44602006.11.03 12:001.44600.000.000.1816.80
148545322006.11.03 13:23sell0.50gbpchfm2.38210.00002.38092006.11.07 13:402.38090.000.00-1.964.81
148807802006.11.03 13:59sell0.80gbpchfm2.38540.00002.38092006.11.07 13:402.38090.000.00-3.1428.84
  0.00 0.00 -11.08 181.50
Closed P/L: 170.42
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
147456022006.11.02 10:03sell0.10eurjpym148.940.00149.88 150.360.000.00-0.33-12.09
147518732006.11.02 11:08sell0.20eurjpym149.220.00149.88 150.360.000.00-0.63-19.42
147786222006.11.02 15:52sell0.30eurjpym149.520.00149.88 150.360.000.00-0.96-21.46
148661392006.11.03 13:33sell0.50eurjpym149.730.00149.88 150.360.000.00-1.06-26.83
149015222006.11.03 17:09sell0.80eurjpym150.030.00149.88 150.360.000.00-1.68-22.48
149422932006.11.06 09:46buy0.10usdchfm1.25770.00001.2491 1.24590.000.000.10-9.47
149409722006.11.06 09:40buy0.10usdjpym118.380.00117.81 117.400.000.000.13-8.35
149516712006.11.06 12:47sell1.30eurjpym150.340.00149.88 150.360.000.00-1.37-2.21
149775462006.11.06 22:53buy0.20usdchfm1.25470.00001.2491 1.24590.000.000.00-14.13
149879892006.11.07 02:06buy0.20usdjpym118.060.00117.81 117.400.000.000.00-11.24
150006512006.11.07 04:40buy0.30usdchfm1.25140.00001.2491 1.24590.000.000.00-13.24
150028122006.11.07 04:46buy0.30usdjpym117.730.00117.81 117.400.000.000.00-8.43
150394232006.11.07 09:22buy0.10gbpjpym224.550.00224.42 224.120.000.000.00-3.66
150478242006.11.07 13:01sell0.10eurcadm1.43830.00001.4415 1.44460.000.000.00-5.59
150543082006.11.07 13:59buy0.50usdchfm1.24750.00001.2491 1.24590.000.000.00-6.42
150543612006.11.07 13:59sell0.10usdcadm1.12600.00001.1271 1.12850.000.000.00-2.22
150546192006.11.07 14:00sell0.10gbpchfm2.37830.00002.3773 2.38010.000.000.00-1.44
150598962006.11.07 14:25sell0.20eurcadm1.44130.00001.4415 1.44460.000.000.00-5.85
150653332006.11.07 14:44buy0.50usdjpym117.420.00117.81 117.400.000.000.00-0.85
150665922006.11.07 14:50buy0.20gbpjpym224.200.00224.42 224.120.000.000.00-1.36
150670832006.11.07 14:51buy0.10eurusdm1.28150.00001.2825 1.28030.000.000.00-1.20
150712792006.11.07 15:20buy0.80usdchfm1.24450.00001.2491 1.24590.000.000.008.99
150770792006.11.07 16:17sell0.30eurcadm1.44470.00001.4415 1.44460.000.000.000.26
150771392006.11.07 16:19sell0.20usdcadm1.12920.00001.1271 1.12850.000.000.001.24
150776452006.11.07 16:35buy0.10audusdm0.77650.00000.7775 0.77570.000.000.00-0.80
  0.00 0.00 -5.80 -188.25
 Floating P/L: -194.05
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 170.42 Floating P/L: -194.05 Margin: 385.00
Balance: 3 170.42 Equity: 2 976.37 Free Margin: 2 591.37