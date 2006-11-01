|Account: 1291990
|Name: Cost_Averaging_v3_Pyramid m1
|Currency: USD
|2006 November 7, 17:09
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14646693
|2006.11.01 04:36
|balance
|Deposit
|3 000.00
|14647948
|2006.11.01 05:04
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3724
|2.4253
|2.3743
|2006.11.01 14:54
|2.3743
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|14647963
|2006.11.01 05:04
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.10
|218.10
|223.20
|2006.11.01 07:49
|223.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14647969
|2006.11.01 05:04
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1252
|1.1816
|1.1306
|2006.11.01 15:06
|1.1306
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.78
|14647971
|2006.11.01 05:04
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4355
|1.4975
|1.4465
|2006.11.03 08:17
|1.4465
|0.00
|0.00
|0.15
|-9.71
|14647973
|2006.11.01 05:04
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7742
|0.7242
|0.7752
|2006.11.01 11:44
|0.7752
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14647981
|2006.11.01 05:05
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2445
|1.1945
|1.2455
|2006.11.01 08:04
|1.2455
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14647985
|2006.11.01 05:05
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.96
|111.96
|117.06
|2006.11.01 07:44
|117.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14647988
|2006.11.01 05:05
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.25
|154.45
|149.35
|2006.11.02 09:39
|149.35
|0.00
|0.00
|-0.32
|-0.86
|14648012
|2006.11.01 05:06
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2762
|1.3262
|1.2752
|2006.11.01 07:45
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14653405
|2006.11.01 07:44
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.09
|111.87
|116.97
|2006.11.01 15:51
|116.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|14653669
|2006.11.01 07:46
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2752
|1.2252
|1.2762
|2006.11.01 11:56
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14653890
|2006.11.01 07:50
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.13
|228.34
|223.24
|2006.11.01 12:07
|223.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|14656049
|2006.11.01 08:05
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2457
|1.1929
|1.2439
|2006.11.01 15:52
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.45
|14665605
|2006.11.01 11:45
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7756
|0.7256
|0.7766
|2006.11.01 19:46
|0.7766
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14666099
|2006.11.01 11:56
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2765
|1.2265
|1.2775
|2006.11.01 15:00
|1.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14667165
|2006.11.01 12:08
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.13
|228.34
|223.24
|2006.11.02 08:14
|223.24
|0.00
|0.00
|-0.76
|-0.94
|14678152
|2006.11.01 14:55
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3749
|2.3230
|2.3740
|2006.11.01 16:32
|2.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|14680740
|2006.11.01 15:02
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2799
|1.2230
|1.2740
|2006.11.07 02:02
|1.2740
|0.00
|0.00
|-0.53
|-5.90
|14683550
|2006.11.01 15:07
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1297
|1.1797
|1.1287
|2006.11.01 15:09
|1.1287
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14685402
|2006.11.01 15:11
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1301
|1.0801
|1.1311
|2006.11.01 16:07
|1.1311
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14690502
|2006.11.01 15:52
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.05
|112.05
|117.15
|2006.11.01 16:22
|117.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14691194
|2006.11.01 15:53
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2445
|1.1945
|1.2455
|2006.11.01 20:35
|1.2455
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14693201
|2006.11.01 16:08
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1314
|1.0814
|1.1324
|2006.11.01 17:07
|1.1324
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14694466
|2006.11.01 16:23
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.17
|112.17
|117.27
|2006.11.01 23:47
|117.27
|0.00
|0.00
|0.39
|0.85
|14695185
|2006.11.01 16:33
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3750
|2.3250
|2.3760
|2006.11.01 19:17
|2.3760
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|14697337
|2006.11.01 17:08
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1331
|1.0831
|1.1341
|2006.11.02 13:12
|1.1341
|0.00
|0.00
|0.08
|0.88
|14702148
|2006.11.01 19:18
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3758
|2.4258
|2.3748
|2006.11.02 07:21
|2.3748
|0.00
|0.00
|-0.59
|0.80
|14703895
|2006.11.01 19:47
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7769
|0.7220
|0.7730
|2006.11.07 04:31
|0.7730
|0.00
|0.00
|0.06
|-3.90
|14707453
|2006.11.01 20:37
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2458
|1.1958
|1.2468
|2006.11.02 01:17
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.30
|0.80
|14712933
|2006.11.01 23:48
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.29
|112.06
|117.16
|2006.11.02 15:52
|117.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.11
|14718393
|2006.11.02 01:18
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2470
|1.1950
|1.2460
|2006.11.02 15:28
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|14731416
|2006.11.02 07:22
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3742
|2.4262
|2.3752
|2006.11.02 12:45
|2.3752
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|14735998
|2006.11.02 08:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.14
|228.35
|223.25
|2006.11.02 09:33
|223.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|14741773
|2006.11.02 09:34
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.21
|228.21
|223.11
|2006.11.02 09:40
|223.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14742436
|2006.11.02 09:40
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.30
|154.30
|149.20
|2006.11.02 09:44
|149.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14742904
|2006.11.02 09:41
|sell
|0.10
|gbpjpym
|222.94
|227.94
|222.84
|2006.11.02 10:03
|222.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|14743489
|2006.11.02 09:45
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.18
|154.18
|149.08
|2006.11.02 10:02
|149.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|14746173
|2006.11.02 10:04
|sell
|0.10
|gbpjpym
|222.69
|229.24
|224.14
|2006.11.07 14:50
|224.14
|0.00
|0.00
|-0.75
|-12.36
|14762765
|2006.11.02 12:46
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3754
|2.3254
|2.3764
|2006.11.02 13:33
|2.3764
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14765418
|2006.11.02 13:12
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1346
|1.0846
|1.1356
|2006.11.02 13:48
|1.1356
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14767854
|2006.11.02 13:35
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3764
|2.4264
|2.3754
|2006.11.02 15:43
|2.3754
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14769465
|2006.11.02 13:49
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1353
|1.1853
|1.1343
|2006.11.02 20:05
|1.1343
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14777412
|2006.11.02 15:29
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2462
|1.1962
|1.2472
|2006.11.03 13:05
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.10
|0.80
|14778189
|2006.11.02 15:44
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3745
|2.4310
|2.3800
|2006.11.07 13:58
|2.3800
|0.00
|0.00
|-0.60
|-4.41
|14778913
|2006.11.02 15:53
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.18
|112.18
|117.28
|2006.11.03 13:10
|117.28
|0.00
|0.00
|0.13
|0.85
|14791378
|2006.11.02 20:06
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1339
|1.1839
|1.1329
|2006.11.02 22:09
|1.1329
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.88
|14794736
|2006.11.02 22:10
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1322
|1.1842
|1.1332
|2006.11.03 12:00
|1.1332
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|14831033
|2006.11.03 08:18
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4456
|1.4979
|1.4469
|2006.11.03 12:00
|1.4469
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|14847800
|2006.11.03 12:01
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4430
|1.4930
|1.4420
|2006.11.03 13:06
|1.4420
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14847926
|2006.11.03 12:02
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1291
|1.1791
|1.1281
|2006.11.03 13:15
|1.1281
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14850958
|2006.11.03 13:05
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2476
|1.1976
|1.2486
|2006.11.03 13:13
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14851331
|2006.11.03 13:07
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4411
|1.4911
|1.4401
|2006.11.03 13:15
|1.4401
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14852376
|2006.11.03 13:11
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.32
|112.32
|117.42
|2006.11.03 13:30
|117.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14852901
|2006.11.03 13:13
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2492
|1.1992
|1.2502
|2006.11.03 13:30
|1.2502
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14853565
|2006.11.03 13:16
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4393
|1.4893
|1.4383
|2006.11.03 13:31
|1.4383
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14853575
|2006.11.03 13:16
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1281
|1.1802
|1.1292
|2006.11.03 16:01
|1.1292
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.97
|14861329
|2006.11.03 13:31
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2519
|1.2019
|1.2529
|2006.11.03 13:35
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14861399
|2006.11.03 13:31
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.74
|112.74
|117.84
|2006.11.03 13:31
|117.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14864062
|2006.11.03 13:32
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.97
|112.97
|118.07
|2006.11.03 13:57
|118.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14865911
|2006.11.03 13:33
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4379
|1.3859
|1.4369
|2006.11.06 00:54
|1.4369
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.89
|14869186
|2006.11.03 13:36
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2542
|1.2042
|1.2552
|2006.11.03 13:44
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14874651
|2006.11.03 13:45
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2557
|1.2057
|1.2567
|2006.11.03 13:59
|1.2567
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14880221
|2006.11.03 13:58
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.09
|113.09
|118.19
|2006.11.06 08:00
|118.19
|0.00
|0.00
|0.13
|0.85
|14881720
|2006.11.03 14:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2571
|1.2051
|1.2561
|2006.11.06 08:19
|1.2561
|0.00
|0.00
|0.10
|-0.80
|14898110
|2006.11.03 16:02
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1286
|1.1828
|1.1318
|2006.11.06 14:48
|1.1318
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.83
|14919205
|2006.11.06 00:55
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4377
|1.3877
|1.4387
|2006.11.06 09:58
|1.4387
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14934237
|2006.11.06 08:01
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.21
|113.21
|118.31
|2006.11.06 09:39
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14935928
|2006.11.06 08:20
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2564
|1.2064
|1.2574
|2006.11.06 09:45
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14943875
|2006.11.06 09:59
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4393
|1.3893
|1.4403
|2006.11.06 10:03
|1.4403
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14944644
|2006.11.06 10:04
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4408
|1.3908
|1.4418
|2006.11.06 10:59
|1.4418
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14947569
|2006.11.06 11:00
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4428
|1.3888
|1.4398
|2006.11.07 04:15
|1.4398
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.66
|14960047
|2006.11.06 14:49
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1312
|1.1812
|1.1302
|2006.11.06 15:59
|1.1302
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14963410
|2006.11.06 16:00
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1294
|1.1794
|1.1284
|2006.11.07 01:07
|1.1284
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.89
|14983393
|2006.11.07 01:08
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1281
|1.1781
|1.1271
|2006.11.07 08:48
|1.1271
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14987288
|2006.11.07 02:02
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2743
|1.2243
|1.2753
|2006.11.07 04:15
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14994575
|2006.11.07 04:16
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2754
|1.2254
|1.2764
|2006.11.07 04:41
|1.2764
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14994589
|2006.11.07 04:16
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4408
|1.3887
|1.4397
|2006.11.07 09:53
|1.4397
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.97
|14998445
|2006.11.07 04:32
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7735
|0.7235
|0.7745
|2006.11.07 13:58
|0.7745
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15001308
|2006.11.07 04:41
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2770
|1.2270
|1.2780
|2006.11.07 13:58
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15035852
|2006.11.07 08:49
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1265
|1.1792
|1.1282
|2006.11.07 13:00
|1.1282
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.51
|15041308
|2006.11.07 09:54
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4402
|1.3902
|1.4412
|2006.11.07 10:06
|1.4412
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|15041876
|2006.11.07 10:06
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4420
|1.3899
|1.4409
|2006.11.07 14:11
|1.4409
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|15047820
|2006.11.07 13:01
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1277
|1.1777
|1.1267
|2006.11.07 13:58
|1.1267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|15054331
|2006.11.07 13:59
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7751
|0.7251
|0.7761
|2006.11.07 16:34
|0.7761
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15054357
|2006.11.07 13:59
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2784
|1.2284
|1.2794
|2006.11.07 14:18
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15057746
|2006.11.07 14:12
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4415
|1.3915
|1.4425
|2006.11.07 14:32
|1.4425
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|15059203
|2006.11.07 14:19
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2795
|1.2295
|1.2805
|2006.11.07 14:32
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15062492
|2006.11.07 14:33
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2806
|1.2306
|1.2816
|2006.11.07 14:51
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14651494
|2006.11.01 07:10
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4384
|1.4975
|1.4465
|2006.11.03 08:17
|1.4465
|0.00
|0.00
|0.29
|-14.30
|14651532
|2006.11.01 07:11
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1282
|1.1816
|1.1306
|2006.11.01 15:06
|1.1306
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.25
|14660255
|2006.11.01 09:27
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3768
|2.4253
|2.3743
|2006.11.01 14:54
|2.3743
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|14660662
|2006.11.01 09:35
|sell
|0.20
|gbpjpym
|223.45
|228.34
|223.24
|2006.11.01 12:07
|223.24
|0.00
|0.00
|0.00
|3.59
|14679823
|2006.11.01 15:01
|buy
|0.20
|usdjpym
|116.76
|111.87
|116.97
|2006.11.01 15:51
|116.97
|0.00
|0.00
|0.00
|3.59
|14680347
|2006.11.01 15:01
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2415
|1.1929
|1.2439
|2006.11.01 15:52
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|14690451
|2006.11.01 15:52
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2768
|1.2230
|1.2740
|2006.11.07 02:02
|1.2740
|0.00
|0.00
|-1.03
|-5.60
|14692056
|2006.11.01 15:58
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3720
|2.3230
|2.3740
|2006.11.01 16:32
|2.3740
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|14697826
|2006.11.01 17:19
|sell
|0.20
|gbpjpym
|223.45
|228.34
|223.24
|2006.11.02 08:14
|223.24
|0.00
|0.00
|-1.52
|3.59
|14712922
|2006.11.01 23:48
|sell
|0.20
|eurjpym
|149.55
|154.45
|149.35
|2006.11.02 09:39
|149.35
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|14714397
|2006.11.02 00:31
|buy
|0.20
|audusdm
|0.7728
|0.7220
|0.7730
|2006.11.07 04:31
|0.7730
|0.00
|0.00
|0.06
|0.40
|14739334
|2006.11.02 09:24
|sell
|0.20
|gbpjpym
|223.45
|228.35
|223.25
|2006.11.02 09:33
|223.25
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|14742935
|2006.11.02 09:41
|buy
|0.20
|usdjpym
|116.95
|112.06
|117.16
|2006.11.02 15:52
|117.16
|0.00
|0.00
|0.00
|3.58
|14744764
|2006.11.02 09:58
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3772
|2.4262
|2.3752
|2006.11.02 12:45
|2.3752
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|14748056
|2006.11.02 10:18
|sell
|0.20
|gbpjpym
|223.05
|229.24
|224.14
|2006.11.07 14:50
|224.14
|0.00
|0.00
|-1.53
|-18.59
|14766963
|2006.11.02 13:30
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2440
|1.1950
|1.2460
|2006.11.02 15:28
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|14832435
|2006.11.03 08:57
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3776
|2.4310
|2.3800
|2006.11.07 13:58
|2.3800
|0.00
|0.00
|-0.78
|-3.84
|14838389
|2006.11.03 10:01
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4490
|1.4979
|1.4469
|2006.11.03 12:00
|1.4469
|0.00
|0.00
|0.00
|3.71
|14843550
|2006.11.03 10:57
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1352
|1.1842
|1.1332
|2006.11.03 12:00
|1.1332
|0.00
|0.00
|0.00
|3.53
|14872990
|2006.11.03 13:43
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1313
|1.1802
|1.1292
|2006.11.03 16:01
|1.1292
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|14896245
|2006.11.03 15:33
|buy
|0.20
|eurcadm
|1.4349
|1.3859
|1.4369
|2006.11.06 00:54
|1.4369
|0.00
|0.00
|-0.09
|3.54
|14907341
|2006.11.03 19:27
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2541
|1.2051
|1.2561
|2006.11.06 08:19
|1.2561
|0.00
|0.00
|0.20
|3.18
|14937179
|2006.11.06 08:33
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1318
|1.1828
|1.1318
|2006.11.06 14:48
|1.1318
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14957396
|2006.11.06 14:13
|buy
|0.20
|eurcadm
|1.4401
|1.3888
|1.4398
|2006.11.07 04:15
|1.4398
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.54
|15035811
|2006.11.07 08:49
|buy
|0.20
|eurcadm
|1.4376
|1.3887
|1.4397
|2006.11.07 09:53
|1.4397
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|15042306
|2006.11.07 10:08
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1305
|1.1792
|1.1282
|2006.11.07 13:00
|1.1282
|0.00
|0.00
|0.00
|4.08
|15047935
|2006.11.07 13:05
|buy
|0.20
|eurcadm
|1.4389
|1.3899
|1.4409
|2006.11.07 14:11
|1.4409
|0.00
|0.00
|0.00
|3.55
|14652757
|2006.11.01 07:41
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4416
|1.4975
|1.4465
|2006.11.03 08:17
|1.4465
|0.00
|0.00
|0.43
|-12.97
|14653429
|2006.11.01 07:44
|sell
|0.30
|usdcadm
|1.1314
|1.1816
|1.1306
|2006.11.01 15:06
|1.1306
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|14770920
|2006.11.02 14:04
|sell
|0.30
|gbpjpym
|223.37
|229.24
|224.14
|2006.11.07 14:50
|224.14
|0.00
|0.00
|-2.28
|-19.69
|14851148
|2006.11.03 13:06
|sell
|0.30
|gbpchfm
|2.3806
|2.4310
|2.3800
|2006.11.07 13:58
|2.3800
|0.00
|0.00
|-1.18
|1.44
|14860825
|2006.11.03 13:31
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2736
|1.2230
|1.2740
|2006.11.07 02:02
|1.2740
|0.00
|0.00
|-0.52
|1.20
|14869643
|2006.11.03 13:37
|buy
|0.30
|audusdm
|0.7698
|0.7220
|0.7730
|2006.11.07 04:31
|0.7730
|0.00
|0.00
|0.06
|9.60
|14947579
|2006.11.06 11:00
|sell
|0.30
|usdcadm
|1.1349
|1.1828
|1.1318
|2006.11.06 14:48
|1.1318
|0.00
|0.00
|0.00
|8.22
|14963361
|2006.11.06 16:00
|buy
|0.30
|eurcadm
|1.4366
|1.3888
|1.4398
|2006.11.07 04:15
|1.4398
|0.00
|0.00
|-0.14
|8.51
|14667560
|2006.11.01 12:18
|sell
|0.50
|eurcadm
|1.4453
|1.4975
|1.4465
|2006.11.03 08:17
|1.4465
|0.00
|0.00
|0.72
|-5.29
|14668636
|2006.11.01 12:32
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.1344
|1.1816
|1.1306
|2006.11.01 15:06
|1.1306
|0.00
|0.00
|0.00
|16.81
|14851598
|2006.11.03 13:08
|sell
|0.50
|gbpjpym
|223.71
|229.24
|224.14
|2006.11.07 14:50
|224.14
|0.00
|0.00
|-2.54
|-18.33
|14873568
|2006.11.03 13:44
|sell
|0.50
|gbpchfm
|2.3839
|2.4310
|2.3800
|2006.11.07 13:58
|2.3800
|0.00
|0.00
|-1.96
|15.62
|14873801
|2006.11.03 13:44
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2698
|1.2230
|1.2740
|2006.11.07 02:02
|1.2740
|0.00
|0.00
|-0.86
|21.00
|14766138
|2006.11.02 13:20
|sell
|0.80
|eurcadm
|1.4484
|1.4975
|1.4465
|2006.11.03 08:17
|1.4465
|0.00
|0.00
|0.29
|13.41
|14864244
|2006.11.03 13:32
|sell
|0.80
|gbpjpym
|224.06
|229.24
|224.14
|2006.11.07 14:50
|224.14
|0.00
|0.00
|-4.06
|-5.45
|14781295
|2006.11.02 16:32
|sell
|1.30
|eurcadm
|1.4516
|1.4975
|1.4465
|2006.11.03 08:17
|1.4465
|0.00
|0.00
|0.47
|58.53
|14899211
|2006.11.03 16:22
|sell
|1.30
|gbpjpym
|224.36
|229.24
|224.14
|2006.11.07 14:50
|224.14
|0.00
|0.00
|-6.60
|24.38
|14958092
|2006.11.06 14:23
|sell
|2.10
|gbpjpym
|224.67
|229.24
|224.14
|2006.11.07 14:50
|224.14
|0.00
|0.00
|-5.33
|94.87
|0.00
|0.00
|-30.29
|222.96
|Closed P/L:
|192.67
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14746199
|2006.11.02 10:04
|sell
|0.10
|eurjpym
|148.89
|154.97
|149.87
|150.36
|0.00
|0.00
|-0.33
|-12.52
|14751276
|2006.11.02 11:05
|sell
|0.20
|eurjpym
|149.20
|154.97
|149.87
|150.36
|0.00
|0.00
|-0.63
|-19.75
|14778629
|2006.11.02 15:52
|sell
|0.30
|eurjpym
|149.52
|154.97
|149.87
|150.36
|0.00
|0.00
|-0.96
|-21.46
|14866138
|2006.11.03 13:33
|sell
|0.50
|eurjpym
|149.73
|154.97
|149.87
|150.36
|0.00
|0.00
|-1.06
|-26.82
|14901521
|2006.11.03 17:09
|sell
|0.80
|eurjpym
|150.03
|154.97
|149.87
|150.36
|0.00
|0.00
|-1.68
|-22.48
|14942291
|2006.11.06 09:46
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2577
|1.1989
|1.2499
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.10
|-9.39
|14941028
|2006.11.06 09:40
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.37
|112.71
|117.81
|117.40
|0.00
|0.00
|0.13
|-8.26
|14951670
|2006.11.06 12:47
|sell
|1.30
|eurjpym
|150.34
|154.97
|149.87
|150.36
|0.00
|0.00
|-1.37
|-2.21
|14977592
|2006.11.06 22:53
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2548
|1.1989
|1.2499
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.13
|14988018
|2006.11.07 02:06
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.06
|112.71
|117.81
|117.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.24
|14999154
|2006.11.07 04:34
|buy
|0.30
|usdchfm
|1.2517
|1.1989
|1.2499
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.72
|15002878
|2006.11.07 04:46
|buy
|0.30
|usdjpym
|117.74
|112.71
|117.81
|117.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.69
|15052066
|2006.11.07 13:41
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2487
|1.1989
|1.2499
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.83
|15054362
|2006.11.07 13:59
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1260
|1.1781
|1.1271
|1.1286
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|15054963
|2006.11.07 14:01
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3779
|2.4279
|2.3769
|2.3800
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|15062434
|2006.11.07 14:33
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4421
|1.4940
|1.4430
|1.4447
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|15065349
|2006.11.07 14:44
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2453
|1.1989
|1.2499
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|4.49
|15065360
|2006.11.07 14:44
|buy
|0.50
|usdjpym
|117.42
|112.71
|117.81
|117.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|15067086
|2006.11.07 14:51
|sell
|0.10
|gbpjpym
|224.06
|229.06
|223.96
|224.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|15067738
|2006.11.07 14:52
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2817
|1.2317
|1.2827
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|15077133
|2006.11.07 16:19
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4449
|1.4940
|1.4430
|1.4447
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|15077136
|2006.11.07 16:19
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1292
|1.1781
|1.1271
|1.1286
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|15077647
|2006.11.07 16:35
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7764
|0.7264
|0.7774
|0.7756
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|0.00
|0.00
|-5.80
|-186.39
|Floating P/L:
|-192.19
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|192.67
|Floating P/L:
|-192.19
|Margin:
|360.00
|Balance:
|3 192.67
|Equity:
|3 000.48
|Free Margin:
|2 640.48