Interbank FX, LLC

Account: 1291990 Name: Cost_Averaging_v3_Pyramid m1 Currency: USD 2006 November 7, 17:09
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
146466932006.11.01 04:36balanceDeposit3 000.00
146479482006.11.01 05:04sell0.10gbpchfm2.37242.42532.37432006.11.01 14:542.37430.000.000.00-1.53
146479632006.11.01 05:04buy0.10gbpjpym223.10218.10223.202006.11.01 07:49223.200.000.000.000.85
146479692006.11.01 05:04sell0.10usdcadm1.12521.18161.13062006.11.01 15:061.13060.000.000.00-4.78
146479712006.11.01 05:04sell0.10eurcadm1.43551.49751.44652006.11.03 08:171.44650.000.000.15-9.71
146479732006.11.01 05:04buy0.10audusdm0.77420.72420.77522006.11.01 11:440.77520.000.000.001.00
146479812006.11.01 05:05buy0.10usdchfm1.24451.19451.24552006.11.01 08:041.24550.000.000.000.80
146479852006.11.01 05:05buy0.10usdjpym116.96111.96117.062006.11.01 07:44117.060.000.000.000.85
146479882006.11.01 05:05sell0.10eurjpym149.25154.45149.352006.11.02 09:39149.350.000.00-0.32-0.86
146480122006.11.01 05:06sell0.10eurusdm1.27621.32621.27522006.11.01 07:451.27520.000.000.001.00
146534052006.11.01 07:44buy0.10usdjpym117.09111.87116.972006.11.01 15:51116.970.000.000.00-1.03
146536692006.11.01 07:46buy0.10eurusdm1.27521.22521.27622006.11.01 11:561.27620.000.000.001.00
146538902006.11.01 07:50sell0.10gbpjpym223.13228.34223.242006.11.01 12:07223.240.000.000.00-0.94
146560492006.11.01 08:05buy0.10usdchfm1.24571.19291.24392006.11.01 15:521.24390.000.000.00-1.45
146656052006.11.01 11:45buy0.10audusdm0.77560.72560.77662006.11.01 19:460.77660.000.000.001.00
146660992006.11.01 11:56buy0.10eurusdm1.27651.22651.27752006.11.01 15:001.27750.000.000.001.00
146671652006.11.01 12:08sell0.10gbpjpym223.13228.34223.242006.11.02 08:14223.240.000.00-0.76-0.94
146781522006.11.01 14:55buy0.10gbpchfm2.37492.32302.37402006.11.01 16:322.37400.000.000.00-0.73
146807402006.11.01 15:02buy0.10eurusdm1.27991.22301.27402006.11.07 02:021.27400.000.00-0.53-5.90
146835502006.11.01 15:07sell0.10usdcadm1.12971.17971.12872006.11.01 15:091.12870.000.000.000.89
146854022006.11.01 15:11buy0.10usdcadm1.13011.08011.13112006.11.01 16:071.13110.000.000.000.88
146905022006.11.01 15:52buy0.10usdjpym117.05112.05117.152006.11.01 16:22117.150.000.000.000.85
146911942006.11.01 15:53buy0.10usdchfm1.24451.19451.24552006.11.01 20:351.24550.000.000.000.80
146932012006.11.01 16:08buy0.10usdcadm1.13141.08141.13242006.11.01 17:071.13240.000.000.000.88
146944662006.11.01 16:23buy0.10usdjpym117.17112.17117.272006.11.01 23:47117.270.000.000.390.85
146951852006.11.01 16:33buy0.10gbpchfm2.37502.32502.37602006.11.01 19:172.37600.000.000.000.81
146973372006.11.01 17:08buy0.10usdcadm1.13311.08311.13412006.11.02 13:121.13410.000.000.080.88
147021482006.11.01 19:18sell0.10gbpchfm2.37582.42582.37482006.11.02 07:212.37480.000.00-0.590.80
147038952006.11.01 19:47buy0.10audusdm0.77690.72200.77302006.11.07 04:310.77300.000.000.06-3.90
147074532006.11.01 20:37buy0.10usdchfm1.24581.19581.24682006.11.02 01:171.24680.000.000.300.80
147129332006.11.01 23:48buy0.10usdjpym117.29112.06117.162006.11.02 15:52117.160.000.000.00-1.11
147183932006.11.02 01:18buy0.10usdchfm1.24701.19501.24602006.11.02 15:281.24600.000.000.00-0.80
147314162006.11.02 07:22sell0.10gbpchfm2.37422.42622.37522006.11.02 12:452.37520.000.000.00-0.80
147359982006.11.02 08:15sell0.10gbpjpym223.14228.35223.252006.11.02 09:33223.250.000.000.00-0.94
147417732006.11.02 09:34sell0.10gbpjpym223.21228.21223.112006.11.02 09:40223.110.000.000.000.85
147424362006.11.02 09:40sell0.10eurjpym149.30154.30149.202006.11.02 09:44149.200.000.000.000.85
147429042006.11.02 09:41sell0.10gbpjpym222.94227.94222.842006.11.02 10:03222.840.000.000.000.86
147434892006.11.02 09:45sell0.10eurjpym149.18154.18149.082006.11.02 10:02149.080.000.000.000.86
147461732006.11.02 10:04sell0.10gbpjpym222.69229.24224.142006.11.07 14:50224.140.000.00-0.75-12.36
147627652006.11.02 12:46buy0.10gbpchfm2.37542.32542.37642006.11.02 13:332.37640.000.000.000.80
147654182006.11.02 13:12buy0.10usdcadm1.13461.08461.13562006.11.02 13:481.13560.000.000.000.88
147678542006.11.02 13:35sell0.10gbpchfm2.37642.42642.37542006.11.02 15:432.37540.000.000.000.80
147694652006.11.02 13:49sell0.10usdcadm1.13531.18531.13432006.11.02 20:051.13430.000.000.000.88
147774122006.11.02 15:29buy0.10usdchfm1.24621.19621.24722006.11.03 13:051.24720.000.000.100.80
147781892006.11.02 15:44sell0.10gbpchfm2.37452.43102.38002006.11.07 13:582.38000.000.00-0.60-4.41
147789132006.11.02 15:53buy0.10usdjpym117.18112.18117.282006.11.03 13:10117.280.000.000.130.85
147913782006.11.02 20:06sell0.10usdcadm1.13391.18391.13292006.11.02 22:091.13290.000.00-0.030.88
147947362006.11.02 22:10sell0.10usdcadm1.13221.18421.13322006.11.03 12:001.13320.000.000.00-0.88
148310332006.11.03 08:18sell0.10eurcadm1.44561.49791.44692006.11.03 12:001.44690.000.000.00-1.15
148478002006.11.03 12:01sell0.10eurcadm1.44301.49301.44202006.11.03 13:061.44200.000.000.000.88
148479262006.11.03 12:02sell0.10usdcadm1.12911.17911.12812006.11.03 13:151.12810.000.000.000.89
148509582006.11.03 13:05buy0.10usdchfm1.24761.19761.24862006.11.03 13:131.24860.000.000.000.80
148513312006.11.03 13:07sell0.10eurcadm1.44111.49111.44012006.11.03 13:151.44010.000.000.000.89
148523762006.11.03 13:11buy0.10usdjpym117.32112.32117.422006.11.03 13:30117.420.000.000.000.85
148529012006.11.03 13:13buy0.10usdchfm1.24921.19921.25022006.11.03 13:301.25020.000.000.000.80
148535652006.11.03 13:16sell0.10eurcadm1.43931.48931.43832006.11.03 13:311.43830.000.000.000.89
148535752006.11.03 13:16sell0.10usdcadm1.12811.18021.12922006.11.03 16:011.12920.000.000.00-0.97
148613292006.11.03 13:31buy0.10usdchfm1.25191.20191.25292006.11.03 13:351.25290.000.000.000.80
148613992006.11.03 13:31buy0.10usdjpym117.74112.74117.842006.11.03 13:31117.840.000.000.000.85
148640622006.11.03 13:32buy0.10usdjpym117.97112.97118.072006.11.03 13:57118.070.000.000.000.85
148659112006.11.03 13:33buy0.10eurcadm1.43791.38591.43692006.11.06 00:541.43690.000.00-0.05-0.89
148691862006.11.03 13:36buy0.10usdchfm1.25421.20421.25522006.11.03 13:441.25520.000.000.000.80
148746512006.11.03 13:45buy0.10usdchfm1.25571.20571.25672006.11.03 13:591.25670.000.000.000.80
148802212006.11.03 13:58buy0.10usdjpym118.09113.09118.192006.11.06 08:00118.190.000.000.130.85
148817202006.11.03 14:00buy0.10usdchfm1.25711.20511.25612006.11.06 08:191.25610.000.000.10-0.80
148981102006.11.03 16:02sell0.10usdcadm1.12861.18281.13182006.11.06 14:481.13180.000.00-0.03-2.83
149192052006.11.06 00:55buy0.10eurcadm1.43771.38771.43872006.11.06 09:581.43870.000.000.000.88
149342372006.11.06 08:01buy0.10usdjpym118.21113.21118.312006.11.06 09:39118.310.000.000.000.85
149359282006.11.06 08:20buy0.10usdchfm1.25641.20641.25742006.11.06 09:451.25740.000.000.000.80
149438752006.11.06 09:59buy0.10eurcadm1.43931.38931.44032006.11.06 10:031.44030.000.000.000.88
149446442006.11.06 10:04buy0.10eurcadm1.44081.39081.44182006.11.06 10:591.44180.000.000.000.88
149475692006.11.06 11:00buy0.10eurcadm1.44281.38881.43982006.11.07 04:151.43980.000.00-0.05-2.66
149600472006.11.06 14:49sell0.10usdcadm1.13121.18121.13022006.11.06 15:591.13020.000.000.000.88
149634102006.11.06 16:00sell0.10usdcadm1.12941.17941.12842006.11.07 01:071.12840.000.00-0.030.89
149833932006.11.07 01:08sell0.10usdcadm1.12811.17811.12712006.11.07 08:481.12710.000.000.000.89
149872882006.11.07 02:02buy0.10eurusdm1.27431.22431.27532006.11.07 04:151.27530.000.000.001.00
149945752006.11.07 04:16buy0.10eurusdm1.27541.22541.27642006.11.07 04:411.27640.000.000.001.00
149945892006.11.07 04:16buy0.10eurcadm1.44081.38871.43972006.11.07 09:531.43970.000.000.00-0.97
149984452006.11.07 04:32buy0.10audusdm0.77350.72350.77452006.11.07 13:580.77450.000.000.001.00
150013082006.11.07 04:41buy0.10eurusdm1.27701.22701.27802006.11.07 13:581.27800.000.000.001.00
150358522006.11.07 08:49sell0.10usdcadm1.12651.17921.12822006.11.07 13:001.12820.000.000.00-1.51
150413082006.11.07 09:54buy0.10eurcadm1.44021.39021.44122006.11.07 10:061.44120.000.000.000.88
150418762006.11.07 10:06buy0.10eurcadm1.44201.38991.44092006.11.07 14:111.44090.000.000.00-0.98
150478202006.11.07 13:01sell0.10usdcadm1.12771.17771.12672006.11.07 13:581.12670.000.000.000.89
150543312006.11.07 13:59buy0.10audusdm0.77510.72510.77612006.11.07 16:340.77610.000.000.001.00
150543572006.11.07 13:59buy0.10eurusdm1.27841.22841.27942006.11.07 14:181.27940.000.000.001.00
150577462006.11.07 14:12buy0.10eurcadm1.44151.39151.44252006.11.07 14:321.44250.000.000.000.89
150592032006.11.07 14:19buy0.10eurusdm1.27951.22951.28052006.11.07 14:321.28050.000.000.001.00
150624922006.11.07 14:33buy0.10eurusdm1.28061.23061.28162006.11.07 14:511.28160.000.000.001.00
146514942006.11.01 07:10sell0.20eurcadm1.43841.49751.44652006.11.03 08:171.44650.000.000.29-14.30
146515322006.11.01 07:11sell0.20usdcadm1.12821.18161.13062006.11.01 15:061.13060.000.000.00-4.25
146602552006.11.01 09:27sell0.20gbpchfm2.37682.42532.37432006.11.01 14:542.37430.000.000.004.01
146606622006.11.01 09:35sell0.20gbpjpym223.45228.34223.242006.11.01 12:07223.240.000.000.003.59
146798232006.11.01 15:01buy0.20usdjpym116.76111.87116.972006.11.01 15:51116.970.000.000.003.59
146803472006.11.01 15:01buy0.20usdchfm1.24151.19291.24392006.11.01 15:521.24390.000.000.003.86
146904512006.11.01 15:52buy0.20eurusdm1.27681.22301.27402006.11.07 02:021.27400.000.00-1.03-5.60
146920562006.11.01 15:58buy0.20gbpchfm2.37202.32302.37402006.11.01 16:322.37400.000.000.003.22
146978262006.11.01 17:19sell0.20gbpjpym223.45228.34223.242006.11.02 08:14223.240.000.00-1.523.59
147129222006.11.01 23:48sell0.20eurjpym149.55154.45149.352006.11.02 09:39149.350.000.000.003.41
147143972006.11.02 00:31buy0.20audusdm0.77280.72200.77302006.11.07 04:310.77300.000.000.060.40
147393342006.11.02 09:24sell0.20gbpjpym223.45228.35223.252006.11.02 09:33223.250.000.000.003.42
147429352006.11.02 09:41buy0.20usdjpym116.95112.06117.162006.11.02 15:52117.160.000.000.003.58
147447642006.11.02 09:58sell0.20gbpchfm2.37722.42622.37522006.11.02 12:452.37520.000.000.003.21
147480562006.11.02 10:18sell0.20gbpjpym223.05229.24224.142006.11.07 14:50224.140.000.00-1.53-18.59
147669632006.11.02 13:30buy0.20usdchfm1.24401.19501.24602006.11.02 15:281.24600.000.000.003.21
148324352006.11.03 08:57sell0.20gbpchfm2.37762.43102.38002006.11.07 13:582.38000.000.00-0.78-3.84
148383892006.11.03 10:01sell0.20eurcadm1.44901.49791.44692006.11.03 12:001.44690.000.000.003.71
148435502006.11.03 10:57sell0.20usdcadm1.13521.18421.13322006.11.03 12:001.13320.000.000.003.53
148729902006.11.03 13:43sell0.20usdcadm1.13131.18021.12922006.11.03 16:011.12920.000.000.003.72
148962452006.11.03 15:33buy0.20eurcadm1.43491.38591.43692006.11.06 00:541.43690.000.00-0.093.54
149073412006.11.03 19:27buy0.20usdchfm1.25411.20511.25612006.11.06 08:191.25610.000.000.203.18
149371792006.11.06 08:33sell0.20usdcadm1.13181.18281.13182006.11.06 14:481.13180.000.000.000.00
149573962006.11.06 14:13buy0.20eurcadm1.44011.38881.43982006.11.07 04:151.43980.000.00-0.09-0.54
150358112006.11.07 08:49buy0.20eurcadm1.43761.38871.43972006.11.07 09:531.43970.000.000.003.72
150423062006.11.07 10:08sell0.20usdcadm1.13051.17921.12822006.11.07 13:001.12820.000.000.004.08
150479352006.11.07 13:05buy0.20eurcadm1.43891.38991.44092006.11.07 14:111.44090.000.000.003.55
146527572006.11.01 07:41sell0.30eurcadm1.44161.49751.44652006.11.03 08:171.44650.000.000.43-12.97
146534292006.11.01 07:44sell0.30usdcadm1.13141.18161.13062006.11.01 15:061.13060.000.000.002.12
147709202006.11.02 14:04sell0.30gbpjpym223.37229.24224.142006.11.07 14:50224.140.000.00-2.28-19.69
148511482006.11.03 13:06sell0.30gbpchfm2.38062.43102.38002006.11.07 13:582.38000.000.00-1.181.44
148608252006.11.03 13:31buy0.30eurusdm1.27361.22301.27402006.11.07 02:021.27400.000.00-0.521.20
148696432006.11.03 13:37buy0.30audusdm0.76980.72200.77302006.11.07 04:310.77300.000.000.069.60
149475792006.11.06 11:00sell0.30usdcadm1.13491.18281.13182006.11.06 14:481.13180.000.000.008.22
149633612006.11.06 16:00buy0.30eurcadm1.43661.38881.43982006.11.07 04:151.43980.000.00-0.148.51
146675602006.11.01 12:18sell0.50eurcadm1.44531.49751.44652006.11.03 08:171.44650.000.000.72-5.29
146686362006.11.01 12:32sell0.50usdcadm1.13441.18161.13062006.11.01 15:061.13060.000.000.0016.81
148515982006.11.03 13:08sell0.50gbpjpym223.71229.24224.142006.11.07 14:50224.140.000.00-2.54-18.33
148735682006.11.03 13:44sell0.50gbpchfm2.38392.43102.38002006.11.07 13:582.38000.000.00-1.9615.62
148738012006.11.03 13:44buy0.50eurusdm1.26981.22301.27402006.11.07 02:021.27400.000.00-0.8621.00
147661382006.11.02 13:20sell0.80eurcadm1.44841.49751.44652006.11.03 08:171.44650.000.000.2913.41
148642442006.11.03 13:32sell0.80gbpjpym224.06229.24224.142006.11.07 14:50224.140.000.00-4.06-5.45
147812952006.11.02 16:32sell1.30eurcadm1.45161.49751.44652006.11.03 08:171.44650.000.000.4758.53
148992112006.11.03 16:22sell1.30gbpjpym224.36229.24224.142006.11.07 14:50224.140.000.00-6.6024.38
149580922006.11.06 14:23sell2.10gbpjpym224.67229.24224.142006.11.07 14:50224.140.000.00-5.3394.87
  0.00 0.00 -30.29 222.96
Closed P/L: 192.67
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
147461992006.11.02 10:04sell0.10eurjpym148.89154.97149.87 150.360.000.00-0.33-12.52
147512762006.11.02 11:05sell0.20eurjpym149.20154.97149.87 150.360.000.00-0.63-19.75
147786292006.11.02 15:52sell0.30eurjpym149.52154.97149.87 150.360.000.00-0.96-21.46
148661382006.11.03 13:33sell0.50eurjpym149.73154.97149.87 150.360.000.00-1.06-26.82
149015212006.11.03 17:09sell0.80eurjpym150.03154.97149.87 150.360.000.00-1.68-22.48
149422912006.11.06 09:46buy0.10usdchfm1.25771.19891.2499 1.24600.000.000.10-9.39
149410282006.11.06 09:40buy0.10usdjpym118.37112.71117.81 117.400.000.000.13-8.26
149516702006.11.06 12:47sell1.30eurjpym150.34154.97149.87 150.360.000.00-1.37-2.21
149775922006.11.06 22:53buy0.20usdchfm1.25481.19891.2499 1.24600.000.000.00-14.13
149880182006.11.07 02:06buy0.20usdjpym118.06112.71117.81 117.400.000.000.00-11.24
149991542006.11.07 04:34buy0.30usdchfm1.25171.19891.2499 1.24600.000.000.00-13.72
150028782006.11.07 04:46buy0.30usdjpym117.74112.71117.81 117.400.000.000.00-8.69
150520662006.11.07 13:41buy0.50usdchfm1.24871.19891.2499 1.24600.000.000.00-10.83
150543622006.11.07 13:59sell0.10usdcadm1.12601.17811.1271 1.12860.000.000.00-2.30
150549632006.11.07 14:01sell0.10gbpchfm2.37792.42792.3769 2.38000.000.000.00-1.69
150624342006.11.07 14:33sell0.10eurcadm1.44211.49401.4430 1.44470.000.000.00-2.30
150653492006.11.07 14:44buy0.80usdchfm1.24531.19891.2499 1.24600.000.000.004.49
150653602006.11.07 14:44buy0.50usdjpym117.42112.71117.81 117.400.000.000.00-0.85
150670862006.11.07 14:51sell0.10gbpjpym224.06229.06223.96 224.220.000.000.00-1.36
150677382006.11.07 14:52buy0.10eurusdm1.28171.23171.2827 1.28020.000.000.00-1.50
150771332006.11.07 16:19sell0.20eurcadm1.44491.49401.4430 1.44470.000.000.000.36
150771362006.11.07 16:19sell0.20usdcadm1.12921.17811.1271 1.12860.000.000.001.06
150776472006.11.07 16:35buy0.10audusdm0.77640.72640.7774 0.77560.000.000.00-0.80
  0.00 0.00 -5.80 -186.39
 Floating P/L: -192.19
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 192.67 Floating P/L: -192.19 Margin: 360.00
Balance: 3 192.67 Equity: 3 000.48 Free Margin: 2 640.48