|Account: 1265303
|Name: Cost_Averaging_v3_Pyramid m1
|Currency: USD
|2006 October 31, 00:12
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13833987
|2006.10.17 13:57
|balance
|Deposit
|5 000.00
|13834087
|2006.10.17 13:59
|buy
|0.10
|gbpjpym
|221.95
|216.95
|222.05
|2006.10.17 14:09
|222.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|13834088
|2006.10.17 13:59
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.60
|123.81
|118.71
|2006.10.17 21:04
|118.71
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.92
|13834089
|2006.10.17 13:59
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3700
|2.3200
|2.3710
|2006.10.17 14:10
|2.3710
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13834090
|2006.10.17 13:59
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4280
|1.4798
|1.4288
|2006.10.18 08:59
|1.4288
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.70
|13834091
|2006.10.17 13:59
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1388
|1.0888
|1.1398
|2006.10.17 18:49
|1.1398
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|13834101
|2006.10.17 13:59
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7540
|0.7040
|0.7550
|2006.10.17 15:47
|0.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|13834109
|2006.10.17 13:59
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2666
|1.3166
|1.2656
|2006.10.17 15:39
|1.2656
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13834117
|2006.10.17 13:59
|buy
|0.10
|eurjpym
|148.86
|143.86
|148.96
|2006.10.17 15:41
|148.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|13834123
|2006.10.17 13:59
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2548
|1.2048
|1.2558
|2006.10.17 15:39
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|13835804
|2006.10.17 14:10
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.07
|217.07
|222.17
|2006.10.17 15:54
|222.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13835927
|2006.10.17 14:11
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3719
|2.3198
|2.3708
|2006.10.17 17:48
|2.3708
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|13842729
|2006.10.17 15:40
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2652
|1.3152
|1.2642
|2006.10.17 16:02
|1.2642
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13842816
|2006.10.17 15:40
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2561
|1.2061
|1.2571
|2006.10.19 09:01
|1.2571
|0.00
|0.00
|-0.35
|1.00
|13843557
|2006.10.17 15:42
|buy
|0.10
|eurjpym
|149.01
|144.01
|149.11
|2006.10.17 16:51
|149.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13844962
|2006.10.17 15:48
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7552
|0.7052
|0.7562
|2006.10.19 06:38
|0.7562
|0.00
|0.00
|0.04
|1.00
|13845591
|2006.10.17 15:55
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.25
|217.25
|222.35
|2006.10.17 17:16
|222.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13846314
|2006.10.17 16:03
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3687
|2.3198
|2.3708
|2006.10.17 17:48
|2.3708
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|13846316
|2006.10.17 16:03
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2643
|1.2143
|1.2653
|2006.10.17 16:20
|1.2653
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13847935
|2006.10.17 16:21
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2655
|1.2155
|1.2665
|2006.10.17 17:37
|1.2665
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13850323
|2006.10.17 16:52
|buy
|0.10
|eurjpym
|149.16
|144.16
|149.26
|2006.10.17 18:25
|149.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13851650
|2006.10.17 17:16
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.46
|217.03
|222.13
|2006.10.18 08:30
|222.13
|0.00
|0.00
|0.22
|-2.78
|13852845
|2006.10.17 17:38
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2666
|1.2166
|1.2676
|2006.10.17 18:19
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13853302
|2006.10.17 17:49
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3706
|2.4233
|2.3723
|2006.10.17 22:25
|2.3723
|0.00
|0.00
|-0.20
|-1.34
|13854857
|2006.10.17 18:17
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.91
|123.81
|118.71
|2006.10.17 21:04
|118.71
|0.00
|0.00
|-0.29
|3.37
|13855039
|2006.10.17 18:19
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2678
|1.2178
|1.2688
|2006.10.17 21:20
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.10
|0.79
|13855817
|2006.10.17 18:26
|buy
|0.10
|eurjpym
|149.28
|143.88
|148.98
|2006.10.18 12:31
|148.98
|0.00
|0.00
|0.09
|-2.52
|13857138
|2006.10.17 18:54
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4310
|1.4798
|1.4288
|2006.10.18 08:59
|1.4288
|0.00
|0.00
|0.07
|3.86
|13863638
|2006.10.17 20:56
|buy
|0.20
|gbpjpym
|222.17
|217.03
|222.13
|2006.10.18 08:30
|222.13
|0.00
|0.00
|0.43
|-0.68
|13863673
|2006.10.17 20:56
|buy
|0.20
|eurjpym
|149.00
|143.88
|148.98
|2006.10.18 12:31
|148.98
|0.00
|0.00
|0.18
|-0.33
|13864414
|2006.10.17 21:04
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.66
|123.66
|118.56
|2006.10.17 21:21
|118.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13867281
|2006.10.17 21:21
|buy
|0.30
|gbpjpym
|221.80
|217.03
|222.13
|2006.10.18 08:30
|222.13
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|13867300
|2006.10.17 21:21
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.54
|123.54
|118.44
|2006.10.17 22:00
|118.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|13867318
|2006.10.17 21:21
|buy
|0.30
|eurjpym
|148.67
|143.88
|148.98
|2006.10.18 12:31
|148.98
|0.00
|0.00
|0.00
|7.84
|13867327
|2006.10.17 21:21
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2691
|1.2191
|1.2701
|2006.10.18 12:41
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13871226
|2006.10.17 21:59
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3747
|2.4233
|2.3723
|2006.10.17 22:25
|2.3723
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|13871650
|2006.10.17 22:01
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.42
|123.62
|118.52
|2006.10.18 06:00
|118.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|13875101
|2006.10.17 22:26
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3712
|2.4228
|2.3718
|2006.10.18 22:39
|2.3718
|0.00
|0.00
|-0.59
|-0.48
|13884671
|2006.10.18 00:41
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.75
|123.62
|118.52
|2006.10.18 06:00
|118.52
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|13892631
|2006.10.18 04:55
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4296
|1.4798
|1.4288
|2006.10.18 08:59
|1.4288
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|13892634
|2006.10.18 04:55
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3716
|2.4228
|2.3718
|2006.10.18 22:39
|2.3718
|0.00
|0.00
|-1.18
|-0.31
|13892697
|2006.10.18 05:00
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.59
|123.62
|118.52
|2006.10.18 06:00
|118.52
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|13893906
|2006.10.18 06:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.50
|123.50
|118.40
|2006.10.18 06:36
|118.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13895710
|2006.10.18 06:37
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.35
|123.70
|118.60
|2006.10.19 07:39
|118.60
|0.00
|0.00
|-0.44
|-2.11
|13901409
|2006.10.18 08:31
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.19
|217.19
|222.29
|2006.10.18 12:31
|222.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13902360
|2006.10.18 08:46
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.66
|123.70
|118.60
|2006.10.19 07:39
|118.60
|0.00
|0.00
|-0.88
|1.01
|13903050
|2006.10.18 09:01
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4289
|1.3789
|1.4299
|2006.10.18 12:30
|1.4299
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|13911869
|2006.10.18 12:30
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4300
|1.3760
|1.4270
|2006.10.19 09:11
|1.4270
|0.00
|0.00
|-0.14
|-2.64
|13912313
|2006.10.18 12:32
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.34
|217.34
|222.44
|2006.10.18 13:13
|222.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13912325
|2006.10.18 12:32
|buy
|0.10
|eurjpym
|149.02
|144.02
|149.12
|2006.10.18 22:55
|149.12
|0.00
|0.00
|0.27
|0.84
|13914890
|2006.10.18 12:42
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2700
|1.2200
|1.2710
|2006.10.18 13:02
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13918159
|2006.10.18 13:03
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2713
|1.2213
|1.2723
|2006.10.18 13:11
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13918652
|2006.10.18 13:07
|sell
|0.30
|gbpchfm
|2.3747
|2.4228
|2.3718
|2006.10.18 22:39
|2.3718
|0.00
|0.00
|-1.77
|6.85
|13919599
|2006.10.18 13:11
|buy
|0.20
|eurcadm
|1.4270
|1.3760
|1.4270
|2006.10.19 09:11
|1.4270
|0.00
|0.00
|-0.28
|0.00
|13920683
|2006.10.18 13:14
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.52
|217.30
|222.40
|2006.10.20 08:32
|222.40
|0.00
|0.00
|0.87
|-1.01
|13926514
|2006.10.18 14:42
|buy
|0.30
|eurcadm
|1.4240
|1.3760
|1.4270
|2006.10.19 09:11
|1.4270
|0.00
|0.00
|-0.42
|7.93
|13938437
|2006.10.18 18:46
|buy
|0.20
|gbpjpym
|222.19
|217.30
|222.40
|2006.10.20 08:32
|222.40
|0.00
|0.00
|1.72
|3.55
|13940241
|2006.10.18 19:35
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3719
|2.4228
|2.3718
|2006.10.18 22:39
|2.3718
|0.00
|0.00
|-1.18
|0.16
|13940245
|2006.10.18 19:35
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.92
|123.70
|118.60
|2006.10.19 07:39
|118.60
|0.00
|0.00
|-0.88
|5.40
|13945395
|2006.10.18 22:40
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3705
|2.4225
|2.3715
|2006.10.19 07:30
|2.3715
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|13946150
|2006.10.18 22:56
|buy
|0.10
|eurjpym
|149.17
|143.98
|149.08
|2006.10.19 08:56
|149.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|13961222
|2006.10.19 06:39
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7564
|0.7064
|0.7574
|2006.10.19 14:16
|0.7574
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|13962132
|2006.10.19 07:02
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3735
|2.4225
|2.3715
|2006.10.19 07:30
|2.3715
|0.00
|0.00
|0.00
|3.15
|13964101
|2006.10.19 07:32
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3721
|2.3142
|2.3652
|2006.10.20 08:42
|2.3652
|0.00
|0.00
|0.16
|-5.49
|13965567
|2006.10.19 07:40
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.54
|123.54
|118.44
|2006.10.19 13:42
|118.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13966672
|2006.10.19 07:52
|buy
|0.20
|eurjpym
|148.88
|143.98
|149.08
|2006.10.19 08:56
|149.08
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|13969675
|2006.10.19 08:32
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3683
|2.3142
|2.3652
|2006.10.20 08:42
|2.3652
|0.00
|0.00
|0.32
|-4.93
|13972044
|2006.10.19 08:53
|buy
|0.30
|gbpchfm
|2.3643
|2.3142
|2.3652
|2006.10.20 08:42
|2.3652
|0.00
|0.00
|0.48
|2.15
|13972880
|2006.10.19 08:57
|buy
|0.10
|eurjpym
|149.12
|144.12
|149.22
|2006.10.19 18:20
|149.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|13973778
|2006.10.19 09:02
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2574
|1.2074
|1.2584
|2006.10.19 13:43
|1.2584
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|13974427
|2006.10.19 09:12
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4277
|1.3777
|1.4287
|2006.10.19 09:47
|1.4287
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|13975966
|2006.10.19 09:48
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4291
|1.3771
|1.4281
|2006.10.19 17:09
|1.4281
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.89
|13988782
|2006.10.19 13:43
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.41
|123.41
|118.31
|2006.10.19 13:46
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|13989702
|2006.10.19 13:44
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2587
|1.2087
|1.2597
|2006.10.19 14:36
|1.2597
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|13991441
|2006.10.19 13:48
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.36
|113.15
|118.25
|2006.10.19 21:56
|118.25
|0.00
|0.00
|0.13
|-0.93
|13994143
|2006.10.19 14:17
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7579
|0.7079
|0.7589
|2006.10.19 16:01
|0.7589
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|13997072
|2006.10.19 14:37
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2603
|1.2103
|1.2613
|2006.10.19 17:08
|1.2613
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14002934
|2006.10.19 16:02
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7592
|0.7092
|0.7602
|2006.10.20 06:42
|0.7602
|0.00
|0.00
|0.01
|1.00
|14004395
|2006.10.19 16:16
|buy
|0.20
|eurcadm
|1.4261
|1.3771
|1.4281
|2006.10.19 17:09
|1.4281
|0.00
|0.00
|0.00
|3.53
|14006993
|2006.10.19 17:09
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2616
|1.2116
|1.2626
|2006.10.19 17:46
|1.2626
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14008154
|2006.10.19 17:10
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4281
|1.3714
|1.4224
|2006.10.26 08:21
|1.4224
|0.00
|0.00
|-0.34
|-5.07
|14010851
|2006.10.19 17:47
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2629
|1.2129
|1.2639
|2006.10.19 18:20
|1.2639
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14012997
|2006.10.19 18:09
|buy
|0.50
|gbpchfm
|2.3609
|2.3142
|2.3652
|2006.10.20 08:42
|2.3652
|0.00
|0.00
|0.79
|17.10
|14014159
|2006.10.19 18:21
|buy
|0.10
|eurjpym
|149.28
|144.28
|149.38
|2006.10.19 22:13
|149.38
|0.00
|0.00
|0.09
|0.85
|14014188
|2006.10.19 18:21
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2640
|1.2119
|1.2629
|2006.10.20 13:01
|1.2629
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.10
|14015459
|2006.10.19 18:44
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.05
|113.15
|118.25
|2006.10.19 21:56
|118.25
|0.00
|0.00
|0.26
|3.38
|14015656
|2006.10.19 18:48
|buy
|0.20
|eurcadm
|1.4249
|1.3714
|1.4224
|2006.10.26 08:21
|1.4224
|0.00
|0.00
|-0.64
|-4.46
|14021598
|2006.10.19 21:57
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.23
|113.23
|118.33
|2006.10.19 22:13
|118.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14022415
|2006.10.19 22:14
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.34
|113.34
|118.44
|2006.10.20 14:01
|118.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14022455
|2006.10.19 22:14
|buy
|0.10
|eurjpym
|149.42
|144.42
|149.52
|2006.10.20 00:17
|149.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14025949
|2006.10.20 00:18
|buy
|0.10
|eurjpym
|149.59
|144.36
|149.46
|2006.10.20 14:02
|149.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|14035754
|2006.10.20 06:43
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7605
|0.7105
|0.7615
|2006.10.23 06:34
|0.7615
|0.00
|0.00
|0.01
|1.00
|14040041
|2006.10.20 08:33
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.48
|217.48
|222.58
|2006.10.20 09:38
|222.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14041346
|2006.10.20 08:44
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3656
|2.3156
|2.3666
|2006.10.20 09:12
|2.3666
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|14043646
|2006.10.20 09:13
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3674
|2.3174
|2.3684
|2006.10.20 09:58
|2.3684
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14044087
|2006.10.20 09:30
|buy
|0.30
|eurcadm
|1.4219
|1.3714
|1.4224
|2006.10.26 08:21
|1.4224
|0.00
|0.00
|-0.84
|1.33
|14044429
|2006.10.20 09:40
|sell
|0.10
|gbpjpym
|222.48
|228.28
|223.18
|2006.10.27 13:11
|223.18
|0.00
|0.00
|-1.76
|-5.96
|14044493
|2006.10.20 09:42
|buy
|0.20
|eurjpym
|149.25
|144.36
|149.46
|2006.10.20 14:02
|149.46
|0.00
|0.00
|0.00
|3.55
|14045704
|2006.10.20 09:58
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2609
|1.2119
|1.2629
|2006.10.20 13:01
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|14045873
|2006.10.20 09:59
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3679
|2.4199
|2.3689
|2006.10.20 13:39
|2.3689
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|14049744
|2006.10.20 11:25
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3709
|2.4199
|2.3689
|2006.10.20 13:39
|2.3689
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|14049851
|2006.10.20 11:26
|buy
|0.50
|eurcadm
|1.4183
|1.3714
|1.4224
|2006.10.26 08:21
|1.4224
|0.00
|0.00
|-1.39
|18.26
|14049981
|2006.10.20 11:27
|sell
|0.20
|gbpjpym
|222.79
|228.28
|223.18
|2006.10.27 13:11
|223.18
|0.00
|0.00
|-3.56
|-6.64
|14054866
|2006.10.20 13:02
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2632
|1.2110
|1.2620
|2006.10.20 19:09
|1.2620
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|14056819
|2006.10.20 13:42
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3677
|2.4200
|2.3690
|2006.10.26 06:53
|2.3690
|0.00
|0.00
|-1.19
|-1.03
|14058589
|2006.10.20 14:02
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.48
|113.48
|118.58
|2006.10.20 14:03
|118.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14058933
|2006.10.20 14:03
|buy
|0.10
|eurjpym
|149.47
|144.47
|149.57
|2006.10.20 14:12
|149.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14059726
|2006.10.20 14:04
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.60
|113.60
|118.70
|2006.10.20 14:37
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14060495
|2006.10.20 14:13
|buy
|0.10
|eurjpym
|149.58
|144.58
|149.68
|2006.10.20 15:07
|149.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14062040
|2006.10.20 14:38
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.72
|113.72
|118.82
|2006.10.23 02:39
|118.82
|0.00
|0.00
|0.13
|0.84
|14063630
|2006.10.20 14:57
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2599
|1.2110
|1.2620
|2006.10.20 19:09
|1.2620
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|14064416
|2006.10.20 15:08
|buy
|0.10
|eurjpym
|149.74
|144.74
|149.84
|2006.10.23 02:39
|149.84
|0.00
|0.00
|0.09
|0.84
|14064727
|2006.10.20 15:12
|sell
|0.50
|gbpjpym
|223.40
|228.28
|223.18
|2006.10.27 13:11
|223.18
|0.00
|0.00
|-8.89
|9.36
|14070849
|2006.10.20 19:10
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2621
|1.2121
|1.2631
|2006.10.26 02:08
|1.2631
|0.00
|0.00
|-0.53
|1.00
|14075047
|2006.10.22 22:21
|sell
|0.20
|gbpjpym
|223.33
|228.28
|223.18
|2006.10.27 13:11
|223.18
|0.00
|0.00
|-3.05
|2.55
|14075064
|2006.10.22 22:21
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3686
|2.4200
|2.3690
|2006.10.26 06:53
|2.3690
|0.00
|0.00
|-1.96
|-0.63
|14084823
|2006.10.23 02:40
|buy
|0.10
|eurjpym
|149.88
|144.88
|149.98
|2006.10.24 14:07
|149.98
|0.00
|0.00
|0.09
|0.84
|14084860
|2006.10.23 02:40
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.87
|113.87
|118.97
|2006.10.23 08:11
|118.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14091108
|2006.10.23 05:59
|sell
|0.30
|gbpchfm
|2.3717
|2.4200
|2.3690
|2006.10.26 06:53
|2.3690
|0.00
|0.00
|-2.95
|6.43
|14094386
|2006.10.23 06:35
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7617
|0.7097
|0.7607
|2006.10.25 01:37
|0.7607
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.00
|14100207
|2006.10.23 08:11
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.00
|114.00
|119.10
|2006.10.23 09:11
|119.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14105453
|2006.10.23 09:12
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.15
|114.15
|119.25
|2006.10.23 12:42
|119.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14106925
|2006.10.23 09:17
|buy
|0.20
|audusdm
|0.7587
|0.7097
|0.7607
|2006.10.25 01:37
|0.7607
|0.00
|0.00
|0.04
|4.00
|14120463
|2006.10.23 12:43
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.27
|114.27
|119.37
|2006.10.23 21:50
|119.37
|0.00
|0.00
|0.13
|0.84
|14141011
|2006.10.23 21:51
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.39
|114.39
|119.49
|2006.10.24 06:20
|119.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14168567
|2006.10.24 11:38
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.49
|124.49
|119.39
|2006.10.24 15:13
|119.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14169327
|2006.10.24 11:49
|sell
|0.30
|gbpjpym
|223.65
|228.28
|223.18
|2006.10.27 13:11
|223.18
|0.00
|0.00
|-3.81
|12.00
|14175394
|2006.10.24 14:08
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.02
|144.77
|149.87
|2006.10.25 10:33
|149.87
|0.00
|0.00
|0.09
|-1.26
|14177252
|2006.10.24 15:14
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.34
|124.34
|119.24
|2006.10.24 15:37
|119.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14180737
|2006.10.24 15:38
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.22
|124.22
|119.12
|2006.10.24 15:41
|119.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14181938
|2006.10.24 15:42
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.10
|124.30
|119.20
|2006.10.25 01:10
|119.20
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.84
|14191599
|2006.10.24 21:33
|sell
|0.20
|usdjpym
|119.40
|124.30
|119.20
|2006.10.25 01:10
|119.20
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|14199284
|2006.10.25 01:11
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.16
|124.16
|119.06
|2006.10.25 08:01
|119.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14200977
|2006.10.25 01:38
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7610
|0.7110
|0.7620
|2006.10.25 19:02
|0.7620
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14217256
|2006.10.25 07:58
|buy
|0.20
|eurjpym
|149.65
|144.77
|149.87
|2006.10.25 10:33
|149.87
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|14217738
|2006.10.25 08:01
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.02
|124.02
|118.92
|2006.10.25 18:21
|118.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14224065
|2006.10.25 10:33
|buy
|0.10
|eurjpym
|149.92
|144.92
|150.02
|2006.10.25 17:29
|150.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14239813
|2006.10.25 17:29
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.06
|145.06
|150.16
|2006.10.26 06:48
|150.16
|0.00
|0.00
|0.27
|0.84
|14246439
|2006.10.25 18:22
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.91
|113.91
|119.01
|2006.10.25 18:24
|119.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14247349
|2006.10.25 18:25
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.04
|114.04
|119.14
|2006.10.25 18:29
|119.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14252690
|2006.10.25 19:03
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7626
|0.7126
|0.7636
|2006.10.26 06:17
|0.7636
|0.00
|0.00
|0.03
|1.00
|14276404
|2006.10.26 03:39
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2637
|1.2137
|1.2647
|2006.10.26 06:56
|1.2647
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14280633
|2006.10.26 06:18
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7639
|0.7139
|0.7649
|2006.10.27 11:35
|0.7649
|0.00
|0.00
|0.01
|1.00
|14281827
|2006.10.26 06:49
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.21
|145.21
|150.31
|2006.10.26 06:56
|150.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14282872
|2006.10.26 06:54
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3696
|2.3196
|2.3706
|2006.10.26 07:10
|2.3706
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|14283602
|2006.10.26 06:57
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2647
|1.2147
|1.2657
|2006.10.26 07:08
|1.2657
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14283612
|2006.10.26 06:57
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.28
|145.28
|150.38
|2006.10.26 07:26
|150.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14286587
|2006.10.26 07:09
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2659
|1.2159
|1.2669
|2006.10.26 08:21
|1.2669
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14286835
|2006.10.26 07:11
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3716
|2.3197
|2.3707
|2006.10.26 09:37
|2.3707
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|14288415
|2006.10.26 07:27
|sell
|0.10
|eurjpym
|150.34
|155.34
|150.24
|2006.10.26 09:09
|150.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14292106
|2006.10.26 08:22
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4232
|1.3732
|1.4242
|2006.10.26 12:09
|1.4242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14292150
|2006.10.26 08:22
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2671
|1.2171
|1.2681
|2006.10.26 16:21
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14292662
|2006.10.26 08:27
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3688
|2.3197
|2.3707
|2006.10.26 09:37
|2.3707
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|14294439
|2006.10.26 09:09
|sell
|0.10
|eurjpym
|150.19
|155.40
|150.30
|2006.10.27 05:22
|150.30
|0.00
|0.00
|-0.11
|-0.93
|14295574
|2006.10.26 09:38
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3717
|2.3217
|2.3727
|2006.10.26 13:20
|2.3727
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14301873
|2006.10.26 12:10
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4249
|1.3749
|1.4259
|2006.10.26 12:30
|1.4259
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14303788
|2006.10.26 12:31
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4274
|1.3774
|1.4284
|2006.10.26 13:10
|1.4284
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14308341
|2006.10.26 13:11
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4293
|1.3793
|1.4303
|2006.10.26 14:07
|1.4303
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14309263
|2006.10.26 13:21
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3735
|2.3212
|2.3722
|2006.10.27 06:28
|2.3722
|0.00
|0.00
|0.16
|-1.04
|14312232
|2006.10.26 14:08
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4317
|1.3774
|1.4284
|2006.10.30 11:03
|1.4284
|0.00
|0.00
|-0.10
|-2.94
|14316681
|2006.10.26 14:57
|buy
|0.20
|eurcadm
|1.4285
|1.3774
|1.4284
|2006.10.30 11:03
|1.4284
|0.00
|0.00
|-0.18
|-0.18
|14319784
|2006.10.26 15:58
|buy
|0.30
|eurcadm
|1.4252
|1.3774
|1.4284
|2006.10.30 11:03
|1.4284
|0.00
|0.00
|-0.28
|8.55
|14321521
|2006.10.26 16:22
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2684
|1.2184
|1.2694
|2006.10.26 16:27
|1.2694
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14323143
|2006.10.26 16:26
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3701
|2.3212
|2.3722
|2006.10.27 06:28
|2.3722
|0.00
|0.00
|0.32
|3.35
|14323979
|2006.10.26 16:28
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2693
|1.2193
|1.2703
|2006.10.27 00:45
|1.2703
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.00
|14344782
|2006.10.27 00:00
|sell
|0.20
|eurjpym
|150.50
|155.40
|150.30
|2006.10.27 05:22
|150.30
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|14348879
|2006.10.27 00:46
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2706
|1.2185
|1.2695
|2006.10.27 12:30
|1.2695
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|14363896
|2006.10.27 06:29
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3731
|2.3210
|2.3720
|2006.10.27 09:30
|2.3720
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|14366467
|2006.10.27 06:59
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2675
|1.2185
|1.2695
|2006.10.27 12:30
|1.2695
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|14369317
|2006.10.27 07:38
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3700
|2.3210
|2.3720
|2006.10.27 09:30
|2.3720
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|14374606
|2006.10.27 09:31
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3733
|2.3210
|2.3720
|2006.10.27 14:48
|2.3720
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|14380714
|2006.10.27 11:35
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7654
|0.7154
|0.7664
|2006.10.27 11:45
|0.7664
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14381118
|2006.10.27 11:46
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7669
|0.7169
|0.7679
|2006.10.27 12:57
|0.7679
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14383482
|2006.10.27 12:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2699
|1.3218
|1.2708
|2006.10.30 13:31
|1.2708
|0.00
|0.00
|0.07
|-0.90
|14393110
|2006.10.27 12:57
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7683
|0.7183
|0.7693
|2006.10.27 13:31
|0.7693
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14397899
|2006.10.27 13:09
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3699
|2.3210
|2.3720
|2006.10.27 14:48
|2.3720
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|14399356
|2006.10.27 13:12
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.10
|228.10
|223.00
|2006.10.27 13:31
|223.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14403785
|2006.10.27 13:34
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.82
|217.82
|222.92
|2006.10.27 13:40
|222.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|14405162
|2006.10.27 13:41
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.03
|218.03
|223.13
|2006.10.27 14:38
|223.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14412296
|2006.10.27 14:39
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.25
|218.05
|223.15
|2006.10.30 09:36
|223.15
|0.00
|0.00
|0.22
|-0.85
|14413391
|2006.10.27 14:49
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3718
|2.4218
|2.3708
|2006.10.27 15:39
|2.3708
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14417504
|2006.10.27 15:40
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3699
|2.4199
|2.3689
|2006.10.27 18:28
|2.3689
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14422826
|2006.10.27 18:29
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3689
|2.3189
|2.3699
|2006.10.30 01:15
|2.3699
|0.00
|0.00
|0.16
|0.80
|14423901
|2006.10.27 19:12
|buy
|0.20
|gbpjpym
|222.95
|218.05
|223.15
|2006.10.30 09:36
|223.15
|0.00
|0.00
|0.43
|3.40
|14440224
|2006.10.30 02:15
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3712
|2.3212
|2.3722
|2006.10.30 06:53
|2.3722
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14441511
|2006.10.30 02:37
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2727
|1.3218
|1.2708
|2006.10.30 13:31
|1.2708
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|14453371
|2006.10.30 06:54
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3735
|2.3235
|2.3745
|2006.10.30 11:53
|2.3745
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|14465606
|2006.10.30 09:37
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.10
|228.31
|223.21
|2006.10.30 18:54
|223.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.93
|14469762
|2006.10.30 11:04
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4292
|1.3771
|1.4281
|2006.10.30 15:35
|1.4281
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|14472405
|2006.10.30 11:54
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3739
|2.4239
|2.3729
|2006.10.30 12:17
|2.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14480180
|2006.10.30 13:15
|buy
|0.20
|eurcadm
|1.4260
|1.3771
|1.4281
|2006.10.30 15:35
|1.4281
|0.00
|0.00
|0.00
|3.74
|14493661
|2006.10.30 15:58
|sell
|0.20
|gbpjpym
|223.42
|228.31
|223.21
|2006.10.30 18:54
|223.21
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|14499962
|2006.10.30 18:56
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.24
|218.24
|223.34
|2006.10.30 22:04
|223.34
|0.00
|0.00
|0.22
|0.86
|0.00
|0.00
|-31.90
|227.52
|Closed P/L:
|195.62
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14402472
|2006.10.27 13:32
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7699
|0.7199
|0.7709
|0.7690
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.90
|14360619
|2006.10.27 05:23
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.33
|144.76
|149.86
|149.51
|0.00
|0.00
|0.18
|-6.97
|14393203
|2006.10.27 12:57
|buy
|0.20
|eurjpym
|149.92
|144.76
|149.86
|149.51
|0.00
|0.00
|0.36
|-6.97
|14403101
|2006.10.27 13:33
|buy
|0.30
|eurjpym
|149.47
|144.76
|149.86
|149.51
|0.00
|0.00
|0.54
|1.02
|13856720
|2006.10.17 18:50
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1412
|1.0912
|1.1422
|1.1256
|0.00
|0.00
|0.40
|-13.86
|13920227
|2006.10.18 13:12
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2732
|1.2212
|1.2722
|1.2493
|0.00
|0.00
|1.30
|-19.13
|13939810
|2006.10.18 19:17
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2702
|1.2212
|1.2722
|1.2493
|0.00
|0.00
|2.58
|-33.46
|14248943
|2006.10.25 18:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.18
|112.95
|118.05
|117.61
|0.00
|0.00
|0.78
|-13.35
|14265815
|2006.10.26 00:26
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.88
|112.95
|118.05
|117.61
|0.00
|0.00
|0.78
|-21.60
|14320994
|2006.10.26 16:21
|buy
|0.30
|usdjpym
|118.57
|112.95
|118.05
|117.61
|0.00
|0.00
|1.17
|-24.49
|14385454
|2006.10.27 12:33
|buy
|0.50
|usdjpym
|118.23
|112.95
|118.05
|117.61
|0.00
|0.00
|1.30
|-26.36
|14393470
|2006.10.27 12:57
|buy
|0.80
|usdjpym
|117.86
|112.95
|118.05
|117.61
|0.00
|0.00
|2.08
|-17.01
|14399399
|2006.10.27 13:12
|buy
|1.30
|usdjpym
|117.51
|112.95
|118.05
|117.61
|0.00
|0.00
|3.38
|11.05
|14474309
|2006.10.30 12:18
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3721
|2.4221
|2.3711
|2.3739
|0.00
|0.00
|-0.20
|-1.44
|14482198
|2006.10.30 13:31
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2706
|1.3206
|1.2696
|1.2717
|0.00
|0.00
|0.07
|-1.10
|14492735
|2006.10.30 15:36
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4275
|1.4796
|1.4286
|1.4316
|0.00
|0.00
|0.04
|-3.64
|14497871
|2006.10.30 17:52
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4307
|1.4796
|1.4286
|1.4316
|0.00
|0.00
|0.07
|-1.60
|14505749
|2006.10.30 22:05
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.47
|218.47
|223.57
|223.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|0.00
|0.00
|14.85
|-181.00
|Floating P/L:
|-166.15
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|195.62
|Floating P/L:
|-166.15
|Margin:
|245.00
|Balance:
|5 195.62
|Equity:
|5 029.47
|Free Margin:
|4 784.47