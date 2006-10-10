|Account: 1255231
|Name: Cost_Averaging_v2_Pyramid
|Currency: USD
|2006 October 31, 00:04
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13387449
|2006.10.10 03:13
|balance
|Deposit
|3 000.00
|13436166
|2006.10.10 12:35
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1279
|1.0779
|1.1289
|2006.10.10 12:57
|1.1289
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|13436177
|2006.10.10 12:35
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7440
|0.6940
|0.7450
|2006.10.11 10:52
|0.7450
|0.00
|0.00
|0.01
|1.00
|13436966
|2006.10.10 12:58
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1296
|1.0796
|1.1306
|2006.10.10 13:10
|1.1306
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|13438002
|2006.10.10 13:11
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1311
|1.0811
|1.1321
|2006.10.10 13:44
|1.1321
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|13441223
|2006.10.10 13:45
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1333
|1.0833
|1.1343
|2006.10.11 03:33
|1.1343
|0.00
|0.00
|0.03
|0.88
|13469222
|2006.10.11 03:34
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1346
|1.0846
|1.1356
|2006.10.11 06:41
|1.1356
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|13474758
|2006.10.11 06:42
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1365
|1.0865
|1.1375
|2006.10.11 18:19
|1.1375
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|13489838
|2006.10.11 10:53
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7457
|0.6936
|0.7446
|2006.10.12 01:35
|0.7446
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.10
|13513490
|2006.10.11 18:20
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1380
|1.0859
|1.1369
|2006.10.13 12:35
|1.1369
|0.00
|0.00
|0.11
|-0.97
|13518279
|2006.10.11 18:43
|buy
|0.20
|audusdm
|0.7425
|0.6936
|0.7446
|2006.10.12 01:35
|0.7446
|0.00
|0.00
|0.05
|4.20
|13533966
|2006.10.12 01:35
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7450
|0.6950
|0.7460
|2006.10.12 01:51
|0.7460
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|13534691
|2006.10.12 01:52
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7461
|0.6961
|0.7471
|2006.10.12 06:32
|0.7471
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|13589418
|2006.10.12 20:12
|buy
|0.20
|usdcadm
|1.1348
|1.0859
|1.1369
|2006.10.13 12:35
|1.1369
|0.00
|0.00
|0.05
|3.69
|13645350
|2006.10.13 12:36
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1375
|1.0875
|1.1385
|2006.10.16 05:20
|1.1385
|0.00
|0.00
|0.03
|0.88
|13705703
|2006.10.16 07:18
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1376
|1.1873
|1.1363
|2006.10.16 13:08
|1.1363
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|13714417
|2006.10.16 08:13
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1374
|1.1873
|1.1363
|2006.10.16 13:08
|1.1363
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|13715089
|2006.10.16 08:20
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1373
|1.1873
|1.1363
|2006.10.16 13:08
|1.1363
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|13716998
|2006.10.16 08:41
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1372
|1.1873
|1.1363
|2006.10.16 13:08
|1.1363
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|13739693
|2006.10.16 13:09
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1358
|1.1865
|1.1355
|2006.10.17 10:52
|1.1355
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.26
|13777213
|2006.10.17 01:06
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1366
|1.1865
|1.1355
|2006.10.17 10:52
|1.1355
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|13777232
|2006.10.17 01:06
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1367
|1.1865
|1.1355
|2006.10.17 10:52
|1.1355
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|13814300
|2006.10.17 10:53
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1353
|1.1894
|1.1384
|2006.10.18 10:07
|1.1384
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.72
|13824748
|2006.10.17 13:02
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1382
|1.1894
|1.1384
|2006.10.18 10:07
|1.1384
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.35
|13857490
|2006.10.17 18:57
|sell
|0.30
|usdcadm
|1.1414
|1.1894
|1.1384
|2006.10.18 10:07
|1.1384
|0.00
|0.00
|-0.10
|7.91
|13892580
|2006.10.18 04:51
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1397
|1.1894
|1.1384
|2006.10.18 10:07
|1.1384
|0.00
|0.00
|0.00
|2.28
|13905510
|2006.10.18 10:08
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1377
|1.1877
|1.1367
|2006.10.18 17:27
|1.1367
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|13932279
|2006.10.18 17:28
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1362
|1.1862
|1.1352
|2006.10.19 07:40
|1.1352
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.88
|13940206
|2006.10.18 19:33
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1362
|1.1862
|1.1352
|2006.10.19 07:40
|1.1352
|0.00
|0.00
|-0.19
|1.76
|13965642
|2006.10.19 07:41
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1343
|1.1843
|1.1333
|2006.10.19 15:58
|1.1333
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14001982
|2006.10.19 15:59
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1327
|1.1827
|1.1317
|2006.10.19 16:00
|1.1317
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14003163
|2006.10.19 16:02
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1321
|1.0753
|1.1263
|2006.10.23 07:40
|1.1263
|0.00
|0.00
|0.06
|-5.15
|14015141
|2006.10.19 18:37
|buy
|0.20
|usdcadm
|1.1287
|1.0753
|1.1263
|2006.10.23 07:40
|1.1263
|0.00
|0.00
|0.10
|-4.26
|14048424
|2006.10.20 11:01
|buy
|0.30
|usdcadm
|1.1256
|1.0753
|1.1263
|2006.10.23 07:40
|1.1263
|0.00
|0.00
|0.08
|1.86
|14052482
|2006.10.20 12:10
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1224
|1.0753
|1.1263
|2006.10.23 07:40
|1.1263
|0.00
|0.00
|0.13
|17.31
|14098500
|2006.10.23 07:41
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1270
|1.0770
|1.1280
|2006.10.23 09:38
|1.1280
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14109041
|2006.10.23 09:39
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1284
|1.0784
|1.1294
|2006.10.24 02:13
|1.1294
|0.00
|0.00
|0.03
|0.89
|14150317
|2006.10.24 02:14
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1298
|1.0798
|1.1308
|2006.10.24 06:50
|1.1308
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14168580
|2006.10.24 11:39
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1315
|1.0774
|1.1284
|2006.10.25 13:37
|1.1284
|0.00
|0.00
|0.03
|-2.75
|14176856
|2006.10.24 15:13
|buy
|0.20
|usdcadm
|1.1284
|1.0774
|1.1284
|2006.10.25 13:37
|1.1284
|0.00
|0.00
|0.05
|0.00
|14187369
|2006.10.24 18:48
|buy
|0.30
|usdcadm
|1.1254
|1.0774
|1.1284
|2006.10.25 13:37
|1.1284
|0.00
|0.00
|0.08
|7.98
|14232381
|2006.10.25 13:37
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1288
|1.0768
|1.1278
|2006.10.26 13:08
|1.1278
|0.00
|0.00
|0.08
|-0.89
|14235683
|2006.10.25 14:47
|buy
|0.20
|usdcadm
|1.1258
|1.0768
|1.1278
|2006.10.26 13:08
|1.1278
|0.00
|0.00
|0.16
|3.55
|14313105
|2006.10.26 14:12
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1296
|1.1796
|1.1286
|2006.10.26 14:51
|1.1286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14316238
|2006.10.26 14:52
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1282
|1.1782
|1.1272
|2006.10.26 14:59
|1.1272
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14316864
|2006.10.26 15:00
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1265
|1.1765
|1.1255
|2006.10.26 15:57
|1.1255
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14319786
|2006.10.26 15:58
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1247
|1.1747
|1.1237
|2006.10.26 16:18
|1.1237
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14320731
|2006.10.26 16:19
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1232
|1.1732
|1.1222
|2006.10.26 16:49
|1.1222
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14327935
|2006.10.26 16:50
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1215
|1.1740
|1.1230
|2006.10.27 12:33
|1.1230
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.34
|14377088
|2006.10.27 10:32
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1252
|1.1740
|1.1230
|2006.10.27 12:33
|1.1230
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|14387191
|2006.10.27 12:35
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1229
|1.0729
|1.1239
|2006.10.30 11:11
|1.1239
|0.00
|0.00
|0.03
|0.89
|14470118
|2006.10.30 11:12
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1241
|1.0741
|1.1251
|2006.10.30 17:52
|1.1251
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14497973
|2006.10.30 17:53
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1255
|1.0755
|1.1265
|2006.10.30 19:51
|1.1265
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|0.00
|0.00
|0.60
|68.13
|Closed P/L:
|68.73
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13543065
|2006.10.12 06:33
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7469
|0.8079
|0.7569
|0.7695
|0.00
|0.00
|-0.31
|-22.60
|13574711
|2006.10.12 13:22
|sell
|0.20
|audusdm
|0.7499
|0.8079
|0.7569
|0.7695
|0.00
|0.00
|-0.51
|-39.20
|13705724
|2006.10.16 07:19
|sell
|0.20
|audusdm
|0.7502
|0.8079
|0.7569
|0.7695
|0.00
|0.00
|-0.45
|-38.60
|13714402
|2006.10.16 08:13
|sell
|0.20
|audusdm
|0.7514
|0.8079
|0.7569
|0.7695
|0.00
|0.00
|-0.45
|-36.20
|13715171
|2006.10.16 08:22
|sell
|0.20
|audusdm
|0.7514
|0.8079
|0.7569
|0.7695
|0.00
|0.00
|-0.45
|-36.20
|13716984
|2006.10.16 08:41
|sell
|0.20
|audusdm
|0.7516
|0.8079
|0.7569
|0.7695
|0.00
|0.00
|-0.45
|-35.80
|13743266
|2006.10.16 13:51
|sell
|0.30
|audusdm
|0.7546
|0.8079
|0.7569
|0.7695
|0.00
|0.00
|-0.71
|-44.70
|13777217
|2006.10.17 01:06
|sell
|0.20
|audusdm
|0.7537
|0.8079
|0.7569
|0.7695
|0.00
|0.00
|-0.42
|-31.60
|13892568
|2006.10.18 04:50
|sell
|0.20
|audusdm
|0.7544
|0.8079
|0.7569
|0.7695
|0.00
|0.00
|-0.39
|-30.20
|13940220
|2006.10.18 19:34
|sell
|0.20
|audusdm
|0.7544
|0.8079
|0.7569
|0.7695
|0.00
|0.00
|-0.39
|-30.20
|13994139
|2006.10.19 14:17
|sell
|0.30
|audusdm
|0.7575
|0.8079
|0.7569
|0.7695
|0.00
|0.00
|-0.49
|-36.00
|14075175
|2006.10.22 22:22
|sell
|0.20
|audusdm
|0.7586
|0.8079
|0.7569
|0.7695
|0.00
|0.00
|-0.24
|-21.80
|14252419
|2006.10.25 19:02
|sell
|0.30
|audusdm
|0.7617
|0.8079
|0.7569
|0.7695
|0.00
|0.00
|-0.27
|-23.40
|14313061
|2006.10.26 14:11
|sell
|0.20
|audusdm
|0.7619
|0.8079
|0.7569
|0.7695
|0.00
|0.00
|-0.09
|-15.20
|14380715
|2006.10.27 11:35
|sell
|0.30
|audusdm
|0.7648
|0.8079
|0.7569
|0.7695
|0.00
|0.00
|-0.10
|-14.10
|14393135
|2006.10.27 12:57
|sell
|0.50
|audusdm
|0.7679
|0.8079
|0.7569
|0.7695
|0.00
|0.00
|-0.16
|-8.00
|14448826
|2006.10.30 05:47
|sell
|0.20
|audusdm
|0.7691
|0.8079
|0.7569
|0.7695
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.80
|14501456
|2006.10.30 19:51
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1270
|1.0770
|1.1280
|1.1256
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.24
|0.00
|0.00
|-5.88
|-465.84
|Floating P/L:
|-471.72
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|68.73
|Floating P/L:
|-471.72
|Margin:
|205.00
|Balance:
|3 068.73
|Equity:
|2 597.01
|Free Margin:
|2 392.01