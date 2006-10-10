Interbank FX, LLC

Account: 1255231 Name: Cost_Averaging_v2_Pyramid Currency: USD 2006 October 31, 00:04
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
133874492006.10.10 03:13balanceDeposit3 000.00
134361662006.10.10 12:35buy0.10usdcadm1.12791.07791.12892006.10.10 12:571.12890.000.000.000.89
134361772006.10.10 12:35buy0.10audusdm0.74400.69400.74502006.10.11 10:520.74500.000.000.011.00
134369662006.10.10 12:58buy0.10usdcadm1.12961.07961.13062006.10.10 13:101.13060.000.000.000.88
134380022006.10.10 13:11buy0.10usdcadm1.13111.08111.13212006.10.10 13:441.13210.000.000.000.88
134412232006.10.10 13:45buy0.10usdcadm1.13331.08331.13432006.10.11 03:331.13430.000.000.030.88
134692222006.10.11 03:34buy0.10usdcadm1.13461.08461.13562006.10.11 06:411.13560.000.000.000.88
134747582006.10.11 06:42buy0.10usdcadm1.13651.08651.13752006.10.11 18:191.13750.000.000.000.88
134898382006.10.11 10:53buy0.10audusdm0.74570.69360.74462006.10.12 01:350.74460.000.000.03-1.10
135134902006.10.11 18:20buy0.10usdcadm1.13801.08591.13692006.10.13 12:351.13690.000.000.11-0.97
135182792006.10.11 18:43buy0.20audusdm0.74250.69360.74462006.10.12 01:350.74460.000.000.054.20
135339662006.10.12 01:35buy0.10audusdm0.74500.69500.74602006.10.12 01:510.74600.000.000.001.00
135346912006.10.12 01:52buy0.10audusdm0.74610.69610.74712006.10.12 06:320.74710.000.000.001.00
135894182006.10.12 20:12buy0.20usdcadm1.13481.08591.13692006.10.13 12:351.13690.000.000.053.69
136453502006.10.13 12:36buy0.10usdcadm1.13751.08751.13852006.10.16 05:201.13850.000.000.030.88
137057032006.10.16 07:18sell0.10usdcadm1.13761.18731.13632006.10.16 13:081.13630.000.000.001.14
137144172006.10.16 08:13sell0.20usdcadm1.13741.18731.13632006.10.16 13:081.13630.000.000.001.94
137150892006.10.16 08:20sell0.20usdcadm1.13731.18731.13632006.10.16 13:081.13630.000.000.001.76
137169982006.10.16 08:41sell0.20usdcadm1.13721.18731.13632006.10.16 13:081.13630.000.000.001.58
137396932006.10.16 13:09sell0.10usdcadm1.13581.18651.13552006.10.17 10:521.13550.000.00-0.030.26
137772132006.10.17 01:06sell0.20usdcadm1.13661.18651.13552006.10.17 10:521.13550.000.000.001.94
137772322006.10.17 01:06sell0.20usdcadm1.13671.18651.13552006.10.17 10:521.13550.000.000.002.11
138143002006.10.17 10:53sell0.10usdcadm1.13531.18941.13842006.10.18 10:071.13840.000.00-0.03-2.72
138247482006.10.17 13:02sell0.20usdcadm1.13821.18941.13842006.10.18 10:071.13840.000.00-0.06-0.35
138574902006.10.17 18:57sell0.30usdcadm1.14141.18941.13842006.10.18 10:071.13840.000.00-0.107.91
138925802006.10.18 04:51sell0.20usdcadm1.13971.18941.13842006.10.18 10:071.13840.000.000.002.28
139055102006.10.18 10:08sell0.10usdcadm1.13771.18771.13672006.10.18 17:271.13670.000.000.000.88
139322792006.10.18 17:28sell0.10usdcadm1.13621.18621.13522006.10.19 07:401.13520.000.00-0.100.88
139402062006.10.18 19:33sell0.20usdcadm1.13621.18621.13522006.10.19 07:401.13520.000.00-0.191.76
139656422006.10.19 07:41sell0.10usdcadm1.13431.18431.13332006.10.19 15:581.13330.000.000.000.88
140019822006.10.19 15:59sell0.10usdcadm1.13271.18271.13172006.10.19 16:001.13170.000.000.000.88
140031632006.10.19 16:02buy0.10usdcadm1.13211.07531.12632006.10.23 07:401.12630.000.000.06-5.15
140151412006.10.19 18:37buy0.20usdcadm1.12871.07531.12632006.10.23 07:401.12630.000.000.10-4.26
140484242006.10.20 11:01buy0.30usdcadm1.12561.07531.12632006.10.23 07:401.12630.000.000.081.86
140524822006.10.20 12:10buy0.50usdcadm1.12241.07531.12632006.10.23 07:401.12630.000.000.1317.31
140985002006.10.23 07:41buy0.10usdcadm1.12701.07701.12802006.10.23 09:381.12800.000.000.000.89
141090412006.10.23 09:39buy0.10usdcadm1.12841.07841.12942006.10.24 02:131.12940.000.000.030.89
141503172006.10.24 02:14buy0.10usdcadm1.12981.07981.13082006.10.24 06:501.13080.000.000.000.88
141685802006.10.24 11:39buy0.10usdcadm1.13151.07741.12842006.10.25 13:371.12840.000.000.03-2.75
141768562006.10.24 15:13buy0.20usdcadm1.12841.07741.12842006.10.25 13:371.12840.000.000.050.00
141873692006.10.24 18:48buy0.30usdcadm1.12541.07741.12842006.10.25 13:371.12840.000.000.087.98
142323812006.10.25 13:37buy0.10usdcadm1.12881.07681.12782006.10.26 13:081.12780.000.000.08-0.89
142356832006.10.25 14:47buy0.20usdcadm1.12581.07681.12782006.10.26 13:081.12780.000.000.163.55
143131052006.10.26 14:12sell0.10usdcadm1.12961.17961.12862006.10.26 14:511.12860.000.000.000.89
143162382006.10.26 14:52sell0.10usdcadm1.12821.17821.12722006.10.26 14:591.12720.000.000.000.89
143168642006.10.26 15:00sell0.10usdcadm1.12651.17651.12552006.10.26 15:571.12550.000.000.000.89
143197862006.10.26 15:58sell0.10usdcadm1.12471.17471.12372006.10.26 16:181.12370.000.000.000.89
143207312006.10.26 16:19sell0.10usdcadm1.12321.17321.12222006.10.26 16:491.12220.000.000.000.89
143279352006.10.26 16:50sell0.10usdcadm1.12151.17401.12302006.10.27 12:331.12300.000.00-0.03-1.34
143770882006.10.27 10:32sell0.20usdcadm1.12521.17401.12302006.10.27 12:331.12300.000.000.003.92
143871912006.10.27 12:35buy0.10usdcadm1.12291.07291.12392006.10.30 11:111.12390.000.000.030.89
144701182006.10.30 11:12buy0.10usdcadm1.12411.07411.12512006.10.30 17:521.12510.000.000.000.89
144979732006.10.30 17:53buy0.10usdcadm1.12551.07551.12652006.10.30 19:511.12650.000.000.000.89
  0.00 0.00 0.60 68.13
Closed P/L: 68.73
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
135430652006.10.12 06:33sell0.10audusdm0.74690.80790.7569 0.76950.000.00-0.31-22.60
135747112006.10.12 13:22sell0.20audusdm0.74990.80790.7569 0.76950.000.00-0.51-39.20
137057242006.10.16 07:19sell0.20audusdm0.75020.80790.7569 0.76950.000.00-0.45-38.60
137144022006.10.16 08:13sell0.20audusdm0.75140.80790.7569 0.76950.000.00-0.45-36.20
137151712006.10.16 08:22sell0.20audusdm0.75140.80790.7569 0.76950.000.00-0.45-36.20
137169842006.10.16 08:41sell0.20audusdm0.75160.80790.7569 0.76950.000.00-0.45-35.80
137432662006.10.16 13:51sell0.30audusdm0.75460.80790.7569 0.76950.000.00-0.71-44.70
137772172006.10.17 01:06sell0.20audusdm0.75370.80790.7569 0.76950.000.00-0.42-31.60
138925682006.10.18 04:50sell0.20audusdm0.75440.80790.7569 0.76950.000.00-0.39-30.20
139402202006.10.18 19:34sell0.20audusdm0.75440.80790.7569 0.76950.000.00-0.39-30.20
139941392006.10.19 14:17sell0.30audusdm0.75750.80790.7569 0.76950.000.00-0.49-36.00
140751752006.10.22 22:22sell0.20audusdm0.75860.80790.7569 0.76950.000.00-0.24-21.80
142524192006.10.25 19:02sell0.30audusdm0.76170.80790.7569 0.76950.000.00-0.27-23.40
143130612006.10.26 14:11sell0.20audusdm0.76190.80790.7569 0.76950.000.00-0.09-15.20
143807152006.10.27 11:35sell0.30audusdm0.76480.80790.7569 0.76950.000.00-0.10-14.10
143931352006.10.27 12:57sell0.50audusdm0.76790.80790.7569 0.76950.000.00-0.16-8.00
144488262006.10.30 05:47sell0.20audusdm0.76910.80790.7569 0.76950.000.00-0.03-0.80
145014562006.10.30 19:51buy0.10usdcadm1.12701.07701.1280 1.12560.000.000.03-1.24
  0.00 0.00 -5.88 -465.84
 Floating P/L: -471.72
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 68.73 Floating P/L: -471.72 Margin: 205.00
Balance: 3 068.73 Equity: 2 597.01 Free Margin: 2 392.01