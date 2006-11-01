|Account: 1291988
|Name: Cost_Avg___RSI_w_Trend_v3 m15
|Currency: USD
|2006 November 7, 17:10
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14646673
|2006.11.01 04:34
|balance
|Deposit
|3 000.00
|14648216
|2006.11.01 05:15
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4356
|0.0000
|1.4434
|2006.11.03 12:00
|1.4434
|0.00
|0.00
|0.15
|-6.91
|14648218
|2006.11.01 05:15
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1251
|0.0000
|1.1288
|2006.11.01 15:09
|1.1288
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.28
|14658387
|2006.11.01 09:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2442
|0.0000
|1.2422
|2006.11.01 15:00
|1.2422
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|14658420
|2006.11.01 09:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2759
|0.0000
|1.2779
|2006.11.01 15:00
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|14659643
|2006.11.01 09:15
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3747
|0.0000
|2.3727
|2006.11.01 15:20
|2.3727
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|14661558
|2006.11.01 10:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.28
|0.00
|223.08
|2006.11.01 15:35
|223.08
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|14688289
|2006.11.01 15:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2781
|0.0000
|1.2761
|2006.11.01 15:52
|1.2761
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|14689460
|2006.11.01 15:45
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2431
|0.0000
|1.2451
|2006.11.01 20:11
|1.2451
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|14693557
|2006.11.01 16:15
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3739
|0.0000
|2.3759
|2006.11.01 19:13
|2.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|14696711
|2006.11.01 17:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.43
|0.00
|149.23
|2006.11.02 09:40
|149.23
|0.00
|0.00
|-0.32
|1.71
|14706608
|2006.11.01 20:15
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7756
|0.0000
|0.7736
|2006.11.02 00:30
|0.7736
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.00
|14719244
|2006.11.02 01:45
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7724
|0.0000
|0.7744
|2006.11.02 10:34
|0.7744
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|14733181
|2006.11.02 07:45
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.37
|0.00
|223.37
|2006.11.02 14:01
|223.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14750824
|2006.11.02 11:00
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7735
|0.0000
|0.7715
|2006.11.03 13:30
|0.7715
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.00
|14750937
|2006.11.02 11:02
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.86
|0.00
|117.06
|2006.11.02 13:03
|117.06
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|14773020
|2006.11.02 14:30
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1353
|0.0000
|1.1333
|2006.11.02 21:44
|1.1333
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.76
|14784836
|2006.11.02 17:15
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.60
|0.00
|149.40
|2006.11.03 07:44
|149.59
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.08
|14828642
|2006.11.03 07:44
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.14
|0.00
|117.34
|2006.11.03 13:30
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|14830028
|2006.11.03 08:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.33
|0.00
|223.53
|2006.11.03 09:30
|223.53
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|14830030
|2006.11.03 08:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.33
|0.00
|223.53
|2006.11.03 09:30
|223.53
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|14830781
|2006.11.03 08:15
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2456
|0.0000
|1.2504
|2006.11.06 22:30
|1.2554
|0.00
|0.00
|-0.24
|-7.81
|14830782
|2006.11.03 08:15
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2456
|0.0000
|1.2504
|2006.11.06 22:30
|1.2554
|0.00
|0.00
|-0.24
|-7.81
|14831459
|2006.11.03 08:31
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2770
|0.0000
|1.2743
|2006.11.06 22:15
|1.2731
|0.00
|0.00
|-0.18
|-3.90
|14831462
|2006.11.03 08:31
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2770
|0.0000
|1.2743
|2006.11.06 22:15
|1.2731
|0.00
|0.00
|-0.18
|-3.90
|14832508
|2006.11.03 09:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|149.54
|0.00
|149.74
|2006.11.03 13:31
|149.74
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|14832509
|2006.11.03 09:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|149.54
|0.00
|149.74
|2006.11.03 13:31
|149.74
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|14838334
|2006.11.03 10:00
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3776
|0.0000
|2.3816
|2006.11.07 13:31
|2.3816
|0.00
|0.00
|-0.40
|-3.20
|14838335
|2006.11.03 10:00
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3776
|0.0000
|2.3816
|2006.11.07 13:31
|2.3816
|0.00
|0.00
|-0.40
|-3.20
|14849918
|2006.11.03 12:45
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1303
|0.0000
|1.1323
|2006.11.06 09:44
|1.1323
|0.00
|0.00
|0.03
|1.77
|14849919
|2006.11.03 12:45
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1303
|0.0000
|1.1323
|2006.11.06 09:44
|1.1323
|0.00
|0.00
|0.03
|1.77
|14888011
|2006.11.03 14:45
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7698
|0.0000
|0.7718
|2006.11.07 02:05
|0.7718
|0.00
|0.00
|0.02
|2.00
|14888012
|2006.11.03 14:45
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7699
|0.0000
|0.7718
|2006.11.07 02:05
|0.7718
|0.00
|0.00
|0.02
|1.90
|14890510
|2006.11.03 15:01
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4360
|0.0000
|1.4388
|2006.11.06 09:58
|1.4388
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.47
|14897866
|2006.11.03 16:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.06
|0.00
|117.86
|2006.11.06 00:02
|117.86
|0.00
|0.00
|-0.15
|1.70
|14897867
|2006.11.03 16:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.06
|0.00
|117.86
|2006.11.06 00:02
|117.86
|0.00
|0.00
|-0.15
|1.70
|14904363
|2006.11.03 18:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|224.44
|0.00
|224.24
|2006.11.06 00:02
|224.24
|0.00
|0.00
|-0.25
|1.70
|14904364
|2006.11.03 18:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|224.44
|0.00
|224.24
|2006.11.06 00:02
|224.24
|0.00
|0.00
|-0.25
|1.70
|14937723
|2006.11.06 08:45
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.18
|0.00
|117.98
|2006.11.07 01:30
|118.09
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.76
|14937724
|2006.11.06 08:45
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.18
|0.00
|117.98
|2006.11.07 01:30
|118.09
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.76
|14950834
|2006.11.06 12:15
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4413
|0.0000
|1.4393
|2006.11.06 14:46
|1.4393
|0.00
|0.00
|0.00
|1.77
|14950836
|2006.11.06 12:15
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4413
|0.0000
|1.4393
|2006.11.06 14:46
|1.4393
|0.00
|0.00
|0.00
|1.77
|14950905
|2006.11.06 12:16
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1351
|0.0000
|1.1331
|2006.11.06 14:13
|1.1331
|0.00
|0.00
|0.00
|1.77
|14950906
|2006.11.06 12:16
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1351
|0.0000
|1.1331
|2006.11.06 14:13
|1.1331
|0.00
|0.00
|0.00
|1.77
|15009618
|2006.11.07 05:30
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4403
|0.0000
|1.4383
|2006.11.07 08:43
|1.4383
|0.00
|0.00
|0.00
|1.77
|15009619
|2006.11.07 05:30
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4403
|0.0000
|1.4383
|2006.11.07 08:43
|1.4383
|0.00
|0.00
|0.00
|1.77
|15009621
|2006.11.07 05:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.40
|0.00
|224.60
|2006.11.07 12:06
|224.60
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|15009622
|2006.11.07 05:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.40
|0.00
|224.60
|2006.11.07 12:06
|224.60
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|14657049
|2006.11.01 08:30
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4414
|0.0000
|1.4434
|2006.11.03 12:00
|1.4434
|0.00
|0.00
|0.29
|-3.54
|14657561
|2006.11.01 08:45
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1302
|0.0000
|1.1288
|2006.11.01 15:09
|1.1288
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|14750807
|2006.11.02 11:00
|buy
|0.20
|gbpjpym
|223.07
|0.00
|223.37
|2006.11.02 14:01
|223.37
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|14894832
|2006.11.03 15:15
|buy
|0.20
|eurcadm
|1.4372
|0.0000
|1.4388
|2006.11.06 09:58
|1.4388
|0.00
|0.00
|-0.09
|2.82
|14670206
|2006.11.01 13:01
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4455
|0.0000
|1.4434
|2006.11.03 12:00
|1.4434
|0.00
|0.00
|0.43
|5.58
|14674090
|2006.11.01 13:45
|sell
|0.30
|usdcadm
|1.1331
|0.0000
|1.1288
|2006.11.01 15:09
|1.1288
|0.00
|0.00
|0.00
|11.43
|14888019
|2006.11.03 14:45
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2707
|0.0000
|1.2743
|2006.11.06 22:15
|1.2731
|0.00
|0.00
|-0.52
|7.20
|14888040
|2006.11.03 14:45
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2707
|0.0000
|1.2743
|2006.11.06 22:15
|1.2731
|0.00
|0.00
|-0.52
|7.20
|14894790
|2006.11.03 15:15
|sell
|0.30
|usdchfm
|1.2547
|0.0000
|1.2504
|2006.11.06 22:30
|1.2554
|0.00
|0.00
|-0.70
|-1.67
|14894791
|2006.11.03 15:15
|sell
|0.30
|usdchfm
|1.2547
|0.0000
|1.2504
|2006.11.06 22:30
|1.2554
|0.00
|0.00
|-0.70
|-1.67
|14900916
|2006.11.03 17:00
|sell
|0.30
|gbpchfm
|2.3856
|0.0000
|2.3816
|2006.11.07 13:31
|2.3816
|0.00
|0.00
|-1.18
|9.61
|14900917
|2006.11.03 17:00
|sell
|0.30
|gbpchfm
|2.3856
|0.0000
|2.3816
|2006.11.07 13:31
|2.3816
|0.00
|0.00
|-1.18
|9.61
|14773012
|2006.11.02 14:30
|sell
|0.50
|eurcadm
|1.4488
|0.0000
|1.4434
|2006.11.03 12:00
|1.4434
|0.00
|0.00
|0.18
|23.90
|0.00
|0.00
|-7.06
|102.22
|Closed P/L:
|95.16
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14889600
|2006.11.03 15:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.87
|0.00
|149.94
|150.35
|0.00
|0.00
|-0.22
|-4.09
|14889627
|2006.11.03 15:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.87
|0.00
|149.94
|150.35
|0.00
|0.00
|-0.22
|-4.09
|14947558
|2006.11.06 11:00
|sell
|0.30
|eurjpym
|150.23
|0.00
|149.94
|150.35
|0.00
|0.00
|-0.32
|-3.06
|14947557
|2006.11.06 11:00
|sell
|0.30
|eurjpym
|150.24
|0.00
|149.94
|150.35
|0.00
|0.00
|-0.32
|-2.81
|14961437
|2006.11.06 15:15
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1326
|0.0000
|1.1323
|1.1281
|0.00
|0.00
|0.03
|-3.99
|14961436
|2006.11.06 15:15
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1326
|0.0000
|1.1323
|1.1281
|0.00
|0.00
|0.03
|-3.99
|14968253
|2006.11.06 18:17
|buy
|0.30
|usdcadm
|1.1295
|0.0000
|1.1323
|1.1281
|0.00
|0.00
|0.08
|-3.72
|14968252
|2006.11.06 18:17
|buy
|0.30
|usdcadm
|1.1295
|0.0000
|1.1323
|1.1281
|0.00
|0.00
|0.08
|-3.72
|14978496
|2006.11.06 23:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2730
|0.0000
|1.2769
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.50
|14978497
|2006.11.06 23:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2730
|0.0000
|1.2769
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.50
|14979040
|2006.11.06 23:30
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2554
|0.0000
|1.2500
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.46
|14979039
|2006.11.06 23:30
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2554
|0.0000
|1.2500
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.46
|14989280
|2006.11.07 02:31
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.15
|0.00
|117.77
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.47
|14989281
|2006.11.07 02:31
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.15
|0.00
|117.77
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.47
|15009626
|2006.11.07 05:30
|buy
|0.30
|usdjpym
|117.79
|0.00
|117.77
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.22
|15009627
|2006.11.07 05:30
|buy
|0.30
|usdjpym
|117.79
|0.00
|117.77
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.22
|15016550
|2006.11.07 06:30
|buy
|0.30
|usdchfm
|1.2512
|0.0000
|1.2500
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.28
|15016549
|2006.11.07 06:30
|buy
|0.30
|usdchfm
|1.2512
|0.0000
|1.2500
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.28
|15016612
|2006.11.07 06:30
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.2764
|0.0000
|1.2769
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.30
|15016629
|2006.11.07 06:30
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.2764
|0.0000
|1.2769
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.30
|15016900
|2006.11.07 06:32
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7736
|0.0000
|0.7716
|0.7763
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|15016899
|2006.11.07 06:32
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7736
|0.0000
|0.7716
|0.7763
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|15070214
|2006.11.07 15:15
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3796
|0.0000
|2.3816
|2.3790
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|15070213
|2006.11.07 15:15
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3796
|0.0000
|2.3816
|2.3790
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|15073957
|2006.11.07 15:45
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2459
|0.0000
|1.2500
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|15073956
|2006.11.07 15:45
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2459
|0.0000
|1.2500
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|15073967
|2006.11.07 15:45
|buy
|0.80
|usdjpym
|117.42
|0.00
|117.77
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.04
|15073968
|2006.11.07 15:45
|buy
|0.80
|usdjpym
|117.42
|0.00
|117.77
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.04
|15073970
|2006.11.07 15:45
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2806
|0.0000
|1.2769
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15073971
|2006.11.07 15:45
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2806
|0.0000
|1.2769
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15078308
|2006.11.07 16:45
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4443
|0.0000
|1.4423
|1.4447
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|15078307
|2006.11.07 16:45
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4443
|0.0000
|1.4423
|1.4447
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|0.00
|0.00
|-0.86
|-148.91
|Floating P/L:
|-149.77
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|95.16
|Floating P/L:
|-149.77
|Margin:
|470.00
|Balance:
|3 095.16
|Equity:
|2 945.39
|Free Margin:
|2 475.39