Interbank FX, LLC

Account: 1291988 Name: Cost_Avg___RSI_w_Trend_v3 m15 Currency: USD 2006 November 7, 17:10
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
146466732006.11.01 04:34balanceDeposit3 000.00
146482162006.11.01 05:15sell0.10eurcadm1.43560.00001.44342006.11.03 12:001.44340.000.000.15-6.91
146482182006.11.01 05:15sell0.10usdcadm1.12510.00001.12882006.11.01 15:091.12880.000.000.00-3.28
146583872006.11.01 09:00sell0.10usdchfm1.24420.00001.24222006.11.01 15:001.24220.000.000.001.61
146584202006.11.01 09:00buy0.10eurusdm1.27590.00001.27792006.11.01 15:001.27790.000.000.002.00
146596432006.11.01 09:15sell0.10gbpchfm2.37470.00002.37272006.11.01 15:202.37270.000.000.001.61
146615582006.11.01 10:00sell0.10gbpjpym223.280.00223.082006.11.01 15:35223.080.000.000.001.71
146882892006.11.01 15:30sell0.10eurusdm1.27810.00001.27612006.11.01 15:521.27610.000.000.002.00
146894602006.11.01 15:45buy0.10usdchfm1.24310.00001.24512006.11.01 20:111.24510.000.000.001.61
146935572006.11.01 16:15buy0.10gbpchfm2.37390.00002.37592006.11.01 19:132.37590.000.000.001.61
146967112006.11.01 17:00sell0.10eurjpym149.430.00149.232006.11.02 09:40149.230.000.00-0.321.71
147066082006.11.01 20:15sell0.10audusdm0.77560.00000.77362006.11.02 00:300.77360.000.00-0.052.00
147192442006.11.02 01:45buy0.10audusdm0.77240.00000.77442006.11.02 10:340.77440.000.000.002.00
147331812006.11.02 07:45buy0.10gbpjpym223.370.00223.372006.11.02 14:01223.370.000.000.000.00
147508242006.11.02 11:00sell0.10audusdm0.77350.00000.77152006.11.03 13:300.77150.000.00-0.022.00
147509372006.11.02 11:02buy0.10usdjpym116.860.00117.062006.11.02 13:03117.060.000.000.001.71
147730202006.11.02 14:30sell0.10usdcadm1.13530.00001.13332006.11.02 21:441.13330.000.00-0.031.76
147848362006.11.02 17:15sell0.10eurjpym149.600.00149.402006.11.03 07:44149.590.000.00-0.110.08
148286422006.11.03 07:44buy0.10usdjpym117.140.00117.342006.11.03 13:30117.340.000.000.001.70
148300282006.11.03 08:00buy0.10gbpjpym223.330.00223.532006.11.03 09:30223.530.000.000.001.70
148300302006.11.03 08:00buy0.10gbpjpym223.330.00223.532006.11.03 09:30223.530.000.000.001.70
148307812006.11.03 08:15sell0.10usdchfm1.24560.00001.25042006.11.06 22:301.25540.000.00-0.24-7.81
148307822006.11.03 08:15sell0.10usdchfm1.24560.00001.25042006.11.06 22:301.25540.000.00-0.24-7.81
148314592006.11.03 08:31buy0.10eurusdm1.27700.00001.27432006.11.06 22:151.27310.000.00-0.18-3.90
148314622006.11.03 08:31buy0.10eurusdm1.27700.00001.27432006.11.06 22:151.27310.000.00-0.18-3.90
148325082006.11.03 09:00buy0.10eurjpym149.540.00149.742006.11.03 13:31149.740.000.000.001.70
148325092006.11.03 09:00buy0.10eurjpym149.540.00149.742006.11.03 13:31149.740.000.000.001.70
148383342006.11.03 10:00sell0.10gbpchfm2.37760.00002.38162006.11.07 13:312.38160.000.00-0.40-3.20
148383352006.11.03 10:00sell0.10gbpchfm2.37760.00002.38162006.11.07 13:312.38160.000.00-0.40-3.20
148499182006.11.03 12:45buy0.10usdcadm1.13030.00001.13232006.11.06 09:441.13230.000.000.031.77
148499192006.11.03 12:45buy0.10usdcadm1.13030.00001.13232006.11.06 09:441.13230.000.000.031.77
148880112006.11.03 14:45buy0.10audusdm0.76980.00000.77182006.11.07 02:050.77180.000.000.022.00
148880122006.11.03 14:45buy0.10audusdm0.76990.00000.77182006.11.07 02:050.77180.000.000.021.90
148905102006.11.03 15:01buy0.10eurcadm1.43600.00001.43882006.11.06 09:581.43880.000.00-0.052.47
148978662006.11.03 16:00sell0.10usdjpym118.060.00117.862006.11.06 00:02117.860.000.00-0.151.70
148978672006.11.03 16:00sell0.10usdjpym118.060.00117.862006.11.06 00:02117.860.000.00-0.151.70
149043632006.11.03 18:15sell0.10gbpjpym224.440.00224.242006.11.06 00:02224.240.000.00-0.251.70
149043642006.11.03 18:15sell0.10gbpjpym224.440.00224.242006.11.06 00:02224.240.000.00-0.251.70
149377232006.11.06 08:45sell0.10usdjpym118.180.00117.982006.11.07 01:30118.090.000.00-0.150.76
149377242006.11.06 08:45sell0.10usdjpym118.180.00117.982006.11.07 01:30118.090.000.00-0.150.76
149508342006.11.06 12:15sell0.10eurcadm1.44130.00001.43932006.11.06 14:461.43930.000.000.001.77
149508362006.11.06 12:15sell0.10eurcadm1.44130.00001.43932006.11.06 14:461.43930.000.000.001.77
149509052006.11.06 12:16sell0.10usdcadm1.13510.00001.13312006.11.06 14:131.13310.000.000.001.77
149509062006.11.06 12:16sell0.10usdcadm1.13510.00001.13312006.11.06 14:131.13310.000.000.001.77
150096182006.11.07 05:30sell0.10eurcadm1.44030.00001.43832006.11.07 08:431.43830.000.000.001.77
150096192006.11.07 05:30sell0.10eurcadm1.44030.00001.43832006.11.07 08:431.43830.000.000.001.77
150096212006.11.07 05:30buy0.10gbpjpym224.400.00224.602006.11.07 12:06224.600.000.000.001.70
150096222006.11.07 05:30buy0.10gbpjpym224.400.00224.602006.11.07 12:06224.600.000.000.001.70
146570492006.11.01 08:30sell0.20eurcadm1.44140.00001.44342006.11.03 12:001.44340.000.000.29-3.54
146575612006.11.01 08:45sell0.20usdcadm1.13020.00001.12882006.11.01 15:091.12880.000.000.002.48
147508072006.11.02 11:00buy0.20gbpjpym223.070.00223.372006.11.02 14:01223.370.000.000.005.12
148948322006.11.03 15:15buy0.20eurcadm1.43720.00001.43882006.11.06 09:581.43880.000.00-0.092.82
146702062006.11.01 13:01sell0.30eurcadm1.44550.00001.44342006.11.03 12:001.44340.000.000.435.58
146740902006.11.01 13:45sell0.30usdcadm1.13310.00001.12882006.11.01 15:091.12880.000.000.0011.43
148880192006.11.03 14:45buy0.30eurusdm1.27070.00001.27432006.11.06 22:151.27310.000.00-0.527.20
148880402006.11.03 14:45buy0.30eurusdm1.27070.00001.27432006.11.06 22:151.27310.000.00-0.527.20
148947902006.11.03 15:15sell0.30usdchfm1.25470.00001.25042006.11.06 22:301.25540.000.00-0.70-1.67
148947912006.11.03 15:15sell0.30usdchfm1.25470.00001.25042006.11.06 22:301.25540.000.00-0.70-1.67
149009162006.11.03 17:00sell0.30gbpchfm2.38560.00002.38162006.11.07 13:312.38160.000.00-1.189.61
149009172006.11.03 17:00sell0.30gbpchfm2.38560.00002.38162006.11.07 13:312.38160.000.00-1.189.61
147730122006.11.02 14:30sell0.50eurcadm1.44880.00001.44342006.11.03 12:001.44340.000.000.1823.90
  0.00 0.00 -7.06 102.22
Closed P/L: 95.16
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
148896002006.11.03 15:00sell0.10eurjpym149.870.00149.94 150.350.000.00-0.22-4.09
148896272006.11.03 15:00sell0.10eurjpym149.870.00149.94 150.350.000.00-0.22-4.09
149475582006.11.06 11:00sell0.30eurjpym150.230.00149.94 150.350.000.00-0.32-3.06
149475572006.11.06 11:00sell0.30eurjpym150.240.00149.94 150.350.000.00-0.32-2.81
149614372006.11.06 15:15buy0.10usdcadm1.13260.00001.1323 1.12810.000.000.03-3.99
149614362006.11.06 15:15buy0.10usdcadm1.13260.00001.1323 1.12810.000.000.03-3.99
149682532006.11.06 18:17buy0.30usdcadm1.12950.00001.1323 1.12810.000.000.08-3.72
149682522006.11.06 18:17buy0.30usdcadm1.12950.00001.1323 1.12810.000.000.08-3.72
149784962006.11.06 23:15sell0.10eurusdm1.27300.00001.2769 1.28050.000.000.00-7.50
149784972006.11.06 23:15sell0.10eurusdm1.27300.00001.2769 1.28050.000.000.00-7.50
149790402006.11.06 23:30buy0.10usdchfm1.25540.00001.2500 1.24610.000.000.00-7.46
149790392006.11.06 23:30buy0.10usdchfm1.25540.00001.2500 1.24610.000.000.00-7.46
149892802006.11.07 02:31buy0.10usdjpym118.150.00117.77 117.390.000.000.00-6.47
149892812006.11.07 02:31buy0.10usdjpym118.150.00117.77 117.390.000.000.00-6.47
150096262006.11.07 05:30buy0.30usdjpym117.790.00117.77 117.390.000.000.00-10.22
150096272006.11.07 05:30buy0.30usdjpym117.790.00117.77 117.390.000.000.00-10.22
150165502006.11.07 06:30buy0.30usdchfm1.25120.00001.2500 1.24610.000.000.00-12.28
150165492006.11.07 06:30buy0.30usdchfm1.25120.00001.2500 1.24610.000.000.00-12.28
150166122006.11.07 06:30sell0.30eurusdm1.27640.00001.2769 1.28050.000.000.00-12.30
150166292006.11.07 06:30sell0.30eurusdm1.27640.00001.2769 1.28050.000.000.00-12.30
150169002006.11.07 06:32sell0.10audusdm0.77360.00000.7716 0.77630.000.000.00-2.70
150168992006.11.07 06:32sell0.10audusdm0.77360.00000.7716 0.77630.000.000.00-2.70
150702142006.11.07 15:15buy0.10gbpchfm2.37960.00002.3816 2.37900.000.000.00-0.48
150702132006.11.07 15:15buy0.10gbpchfm2.37960.00002.3816 2.37900.000.000.00-0.48
150739572006.11.07 15:45buy0.80usdchfm1.24590.00001.2500 1.24610.000.000.001.28
150739562006.11.07 15:45buy0.80usdchfm1.24590.00001.2500 1.24610.000.000.001.28
150739672006.11.07 15:45buy0.80usdjpym117.420.00117.77 117.390.000.000.00-2.04
150739682006.11.07 15:45buy0.80usdjpym117.420.00117.77 117.390.000.000.00-2.04
150739702006.11.07 15:45sell0.80eurusdm1.28060.00001.2769 1.28050.000.000.000.80
150739712006.11.07 15:45sell0.80eurusdm1.28060.00001.2769 1.28050.000.000.000.80
150783082006.11.07 16:45sell0.10eurcadm1.44430.00001.4423 1.44470.000.000.00-0.35
150783072006.11.07 16:45sell0.10eurcadm1.44430.00001.4423 1.44470.000.000.00-0.35
  0.00 0.00 -0.86 -148.91
 Floating P/L: -149.77
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 95.16 Floating P/L: -149.77 Margin: 470.00
Balance: 3 095.16 Equity: 2 945.39 Free Margin: 2 475.39