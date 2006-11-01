|Account: 1291986
|Name: Cost_Averaging___RSI m15
|Currency: USD
|2006 November 7, 17:11
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14646574
|2006.11.01 04:32
|balance
|Deposit
|3 000.00
|14648561
|2006.11.01 05:30
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4356
|1.4936
|1.4426
|2006.11.02 06:44
|1.4426
|0.00
|0.00
|0.11
|-6.19
|14648574
|2006.11.01 05:30
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1252
|1.1804
|1.1294
|2006.11.01 15:09
|1.1294
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.72
|14655426
|2006.11.01 08:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2451
|1.2951
|1.2441
|2006.11.01 09:05
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14657032
|2006.11.01 08:30
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2750
|1.2250
|1.2760
|2006.11.01 09:00
|1.2757
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|14658388
|2006.11.01 09:00
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3746
|2.4263
|2.3753
|2006.11.01 12:45
|2.3753
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|14660359
|2006.11.01 09:30
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.35
|228.35
|223.25
|2006.11.01 12:07
|223.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14692446
|2006.11.01 16:00
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3709
|2.3209
|2.3719
|2006.11.01 16:08
|2.3719
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14695867
|2006.11.01 16:45
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.48
|154.48
|149.38
|2006.11.01 19:22
|149.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|14708794
|2006.11.01 21:30
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3764
|2.4263
|2.3753
|2006.11.02 07:06
|2.3753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14717054
|2006.11.02 01:00
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7721
|0.7221
|0.7731
|2006.11.02 01:15
|0.7717
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|14732330
|2006.11.02 07:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.33
|218.33
|223.43
|2006.11.02 07:45
|223.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|14766962
|2006.11.02 13:30
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4490
|1.5006
|1.4496
|2006.11.02 20:04
|1.4496
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|14770263
|2006.11.02 14:00
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1357
|1.1857
|1.1347
|2006.11.02 14:35
|1.1347
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14783639
|2006.11.02 17:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.65
|154.70
|149.60
|2006.11.03 06:31
|149.60
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.43
|14794322
|2006.11.02 22:00
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4482
|1.3982
|1.4492
|2006.11.03 07:33
|1.4492
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14794324
|2006.11.02 22:00
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4482
|1.3982
|1.4492
|2006.11.02 22:15
|1.4467
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|14794887
|2006.11.02 22:15
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1336
|1.0836
|1.1346
|2006.11.02 22:32
|1.1328
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|14794897
|2006.11.02 22:15
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1336
|1.0836
|1.1346
|2006.11.02 22:32
|1.1328
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|14828621
|2006.11.03 07:44
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.14
|112.14
|117.24
|2006.11.03 13:07
|117.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14828675
|2006.11.03 07:45
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.32
|218.32
|223.42
|2006.11.03 07:46
|223.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|14828824
|2006.11.03 07:46
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.31
|218.31
|223.41
|2006.11.03 08:00
|223.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|14856518
|2006.11.03 13:30
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1281
|1.0781
|1.1291
|2006.11.03 13:30
|1.1291
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14856519
|2006.11.03 13:30
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1281
|1.0781
|1.1291
|2006.11.03 13:30
|1.1291
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14857690
|2006.11.03 13:30
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4414
|1.3914
|1.4424
|2006.11.03 13:45
|1.4358
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.95
|14857691
|2006.11.03 13:30
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4414
|1.3914
|1.4424
|2006.11.03 13:45
|1.4358
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.95
|14881495
|2006.11.03 14:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2687
|1.2187
|1.2697
|2006.11.03 14:10
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14881497
|2006.11.03 14:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2687
|1.2187
|1.2697
|2006.11.03 14:10
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14881590
|2006.11.03 14:00
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7690
|0.7190
|0.7700
|2006.11.03 14:15
|0.7691
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|14881734
|2006.11.03 14:00
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7690
|0.7190
|0.7700
|2006.11.03 14:15
|0.7691
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|14884382
|2006.11.03 14:15
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3839
|2.4350
|2.3840
|2006.11.03 19:26
|2.3840
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|14884384
|2006.11.03 14:15
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3839
|2.4350
|2.3840
|2006.11.03 19:26
|2.3840
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|14884421
|2006.11.03 14:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|224.12
|229.23
|224.13
|2006.11.06 00:02
|224.13
|0.00
|0.00
|-0.25
|-0.08
|14884427
|2006.11.03 14:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|224.12
|229.23
|224.13
|2006.11.06 00:02
|224.13
|0.00
|0.00
|-0.25
|-0.08
|14886465
|2006.11.03 14:30
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.89
|154.94
|149.84
|2006.11.06 00:30
|150.06
|0.00
|0.00
|-0.11
|-1.44
|14886467
|2006.11.03 14:30
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.89
|154.94
|149.84
|2006.11.06 00:30
|150.06
|0.00
|0.00
|-0.11
|-1.44
|14908009
|2006.11.03 19:45
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2717
|1.3217
|1.2707
|2006.11.06 04:37
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.07
|1.00
|14908010
|2006.11.03 19:45
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2717
|1.3217
|1.2707
|2006.11.06 04:37
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.07
|1.00
|14908769
|2006.11.03 20:32
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2539
|1.2039
|1.2549
|2006.11.03 20:45
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|14908771
|2006.11.03 20:32
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2539
|1.2039
|1.2549
|2006.11.03 20:45
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|14909496
|2006.11.03 20:45
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3836
|2.3336
|2.3846
|2006.11.05 22:32
|2.3836
|0.00
|0.00
|0.16
|0.00
|14909498
|2006.11.03 20:45
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3836
|2.3336
|2.3846
|2006.11.05 22:32
|2.3836
|0.00
|0.00
|0.16
|0.00
|14910687
|2006.11.05 22:30
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4352
|1.4891
|1.4381
|2006.11.06 15:58
|1.4381
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.57
|14910689
|2006.11.05 22:30
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4352
|1.4891
|1.4381
|2006.11.06 15:58
|1.4381
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.57
|14912163
|2006.11.05 22:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.01
|113.01
|118.11
|2006.11.05 23:16
|118.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14912165
|2006.11.05 22:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.01
|113.01
|118.11
|2006.11.05 23:16
|118.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14928040
|2006.11.06 05:19
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2707
|1.2207
|1.2717
|2006.11.06 05:30
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|14928042
|2006.11.06 05:19
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2707
|1.2207
|1.2717
|2006.11.06 05:30
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|14928703
|2006.11.06 05:45
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2549
|1.3049
|1.2539
|2006.11.06 07:24
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14928705
|2006.11.06 05:45
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2549
|1.3049
|1.2539
|2006.11.06 07:24
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14937026
|2006.11.06 08:30
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7681
|0.7181
|0.7691
|2006.11.06 08:45
|0.7677
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|14937027
|2006.11.06 08:30
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7681
|0.7181
|0.7691
|2006.11.06 08:45
|0.7677
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|14944042
|2006.11.06 10:00
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1329
|1.1829
|1.1319
|2006.11.06 14:48
|1.1319
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14944043
|2006.11.06 10:00
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1329
|1.1829
|1.1319
|2006.11.06 14:48
|1.1319
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|14944152
|2006.11.06 10:01
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.33
|123.41
|118.31
|2006.11.06 17:58
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|14944154
|2006.11.06 10:01
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.33
|123.41
|118.31
|2006.11.06 17:58
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|14946459
|2006.11.06 10:30
|sell
|0.10
|eurjpym
|150.30
|155.49
|150.39
|2006.11.07 00:08
|150.39
|0.00
|0.00
|-0.11
|-0.76
|14946461
|2006.11.06 10:30
|sell
|0.10
|eurjpym
|150.30
|155.49
|150.39
|2006.11.07 00:08
|150.39
|0.00
|0.00
|-0.11
|-0.76
|14960696
|2006.11.06 15:00
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1320
|1.0820
|1.1330
|2006.11.06 15:15
|1.1319
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|14960703
|2006.11.06 15:00
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1320
|1.0820
|1.1330
|2006.11.06 15:15
|1.1319
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|14964065
|2006.11.06 16:15
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4383
|1.3883
|1.4393
|2006.11.06 16:30
|1.4372
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.97
|14964067
|2006.11.06 16:15
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4383
|1.3883
|1.4393
|2006.11.06 16:30
|1.4372
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.97
|14971122
|2006.11.06 20:18
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7713
|0.8213
|0.7703
|2006.11.07 01:00
|0.7710
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.30
|14971123
|2006.11.06 20:18
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7713
|0.8213
|0.7703
|2006.11.07 01:00
|0.7710
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.30
|14971413
|2006.11.06 20:30
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1290
|1.0790
|1.1300
|2006.11.06 21:46
|1.1300
|0.00
|0.00
|0.03
|0.88
|14971414
|2006.11.06 20:30
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1290
|1.0790
|1.1300
|2006.11.06 21:46
|1.1300
|0.00
|0.00
|0.03
|0.88
|14977893
|2006.11.06 23:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2548
|1.2048
|1.2558
|2006.11.06 23:30
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|14977894
|2006.11.06 23:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2548
|1.2048
|1.2558
|2006.11.06 23:30
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|14977930
|2006.11.06 23:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2732
|1.3263
|1.2753
|2006.11.07 14:30
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|14977931
|2006.11.06 23:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2732
|1.3263
|1.2753
|2006.11.07 14:30
|1.2797
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|14982844
|2006.11.07 01:00
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7710
|0.7210
|0.7720
|2006.11.07 04:15
|0.7720
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14982845
|2006.11.07 01:00
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7710
|0.7210
|0.7720
|2006.11.07 04:15
|0.7720
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15005516
|2006.11.07 05:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.73
|112.73
|117.83
|2006.11.07 05:15
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|15005521
|2006.11.07 05:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.73
|112.73
|117.83
|2006.11.07 05:15
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|15005647
|2006.11.07 05:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2508
|1.2008
|1.2518
|2006.11.07 05:15
|1.2502
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|15005648
|2006.11.07 05:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2508
|1.2008
|1.2518
|2006.11.07 05:15
|1.2502
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|15007789
|2006.11.07 05:15
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.31
|219.31
|224.41
|2006.11.07 05:30
|224.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|15007790
|2006.11.07 05:15
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.31
|219.31
|224.41
|2006.11.07 05:30
|224.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|15011166
|2006.11.07 05:45
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4401
|1.4901
|1.4391
|2006.11.07 08:25
|1.4391
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|15011169
|2006.11.07 05:45
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4401
|1.4901
|1.4391
|2006.11.07 08:25
|1.4391
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|15045226
|2006.11.07 11:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|224.43
|229.43
|224.33
|2006.11.07 13:58
|224.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15045228
|2006.11.07 11:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|224.43
|229.43
|224.33
|2006.11.07 13:58
|224.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15054717
|2006.11.07 14:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2476
|1.1976
|1.2486
|2006.11.07 14:15
|1.2466
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|15054718
|2006.11.07 14:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2476
|1.1976
|1.2486
|2006.11.07 14:15
|1.2466
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|15057982
|2006.11.07 14:15
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3797
|2.3297
|2.3807
|2006.11.07 14:30
|2.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|15057984
|2006.11.07 14:15
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3797
|2.3297
|2.3807
|2006.11.07 14:30
|2.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|15060516
|2006.11.07 14:30
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1279
|1.0779
|1.1289
|2006.11.07 15:00
|1.1267
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.07
|15060522
|2006.11.07 14:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.52
|112.51
|117.61
|2006.11.07 14:45
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.11
|15060553
|2006.11.07 14:30
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1277
|1.0778
|1.1288
|2006.11.07 14:45
|1.1263
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|15060554
|2006.11.07 14:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.50
|112.51
|117.61
|2006.11.07 14:45
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|14650807
|2006.11.01 07:00
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4380
|1.4936
|1.4426
|2006.11.02 06:44
|1.4426
|0.00
|0.00
|0.22
|-8.13
|14650815
|2006.11.01 07:00
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1276
|1.1804
|1.1294
|2006.11.01 15:09
|1.1294
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.19
|14663587
|2006.11.01 10:30
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3771
|2.4263
|2.3753
|2006.11.01 12:45
|2.3753
|0.00
|0.00
|0.00
|2.89
|14723650
|2006.11.02 04:30
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3762
|2.4263
|2.3753
|2006.11.02 07:06
|2.3753
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|14782635
|2006.11.02 16:45
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4510
|1.5006
|1.4496
|2006.11.02 20:04
|1.4496
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|14789543
|2006.11.02 19:15
|sell
|0.20
|eurjpym
|149.70
|154.70
|149.60
|2006.11.03 06:31
|149.60
|0.00
|0.00
|-0.21
|1.71
|14789544
|2006.11.02 19:15
|sell
|0.20
|eurjpym
|149.70
|154.70
|149.60
|2006.11.03 06:31
|149.60
|0.00
|0.00
|-0.21
|1.71
|14667425
|2006.11.01 12:15
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4441
|1.4936
|1.4426
|2006.11.02 06:44
|1.4426
|0.00
|0.00
|0.32
|3.98
|14668551
|2006.11.01 12:30
|sell
|0.30
|usdcadm
|1.1341
|1.1804
|1.1294
|2006.11.01 15:09
|1.1294
|0.00
|0.00
|0.00
|12.48
|14790024
|2006.11.02 19:30
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4507
|1.5006
|1.4496
|2006.11.02 20:04
|1.4496
|0.00
|0.00
|0.00
|2.91
|14790025
|2006.11.02 19:30
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4507
|1.5006
|1.4496
|2006.11.02 20:04
|1.4496
|0.00
|0.00
|0.00
|2.91
|14896880
|2006.11.03 15:45
|sell
|0.30
|gbpchfm
|2.3853
|2.4350
|2.3840
|2006.11.03 19:26
|2.3840
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|14896881
|2006.11.03 15:45
|sell
|0.30
|gbpchfm
|2.3853
|2.4350
|2.3840
|2006.11.03 19:26
|2.3840
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|14898776
|2006.11.03 16:15
|sell
|0.30
|gbpjpym
|224.26
|229.23
|224.13
|2006.11.06 00:02
|224.13
|0.00
|0.00
|-0.76
|3.31
|14898777
|2006.11.03 16:15
|sell
|0.30
|gbpjpym
|224.26
|229.23
|224.13
|2006.11.06 00:02
|224.13
|0.00
|0.00
|-0.76
|3.31
|14899644
|2006.11.03 16:30
|sell
|0.30
|eurjpym
|149.98
|154.94
|149.84
|2006.11.06 00:30
|150.06
|0.00
|0.00
|-0.32
|-2.03
|14899645
|2006.11.03 16:30
|sell
|0.30
|eurjpym
|149.98
|154.96
|149.86
|2006.11.06 00:15
|150.02
|0.00
|0.00
|-0.32
|-1.01
|14931144
|2006.11.06 07:15
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4366
|1.4891
|1.4381
|2006.11.06 15:58
|1.4381
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.98
|14931146
|2006.11.06 07:15
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4366
|1.4891
|1.4381
|2006.11.06 15:58
|1.4381
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.98
|14952402
|2006.11.06 13:00
|sell
|0.30
|eurjpym
|150.35
|155.49
|150.39
|2006.11.07 00:08
|150.39
|0.00
|0.00
|-0.32
|-1.01
|14952404
|2006.11.06 13:00
|sell
|0.30
|eurjpym
|150.35
|155.49
|150.39
|2006.11.07 00:08
|150.39
|0.00
|0.00
|-0.32
|-1.01
|14953609
|2006.11.06 13:15
|sell
|0.30
|usdjpym
|118.43
|123.41
|118.31
|2006.11.06 17:58
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|14953610
|2006.11.06 13:15
|sell
|0.30
|usdjpym
|118.43
|123.41
|118.31
|2006.11.06 17:58
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|14986030
|2006.11.07 01:30
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.2737
|1.3263
|1.2753
|2006.11.07 14:30
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.70
|14986032
|2006.11.07 01:30
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.2737
|1.3263
|1.2753
|2006.11.07 14:30
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.70
|14697694
|2006.11.01 17:15
|sell
|0.50
|eurcadm
|1.4460
|1.4936
|1.4426
|2006.11.02 06:44
|1.4426
|0.00
|0.00
|0.54
|15.03
|14794878
|2006.11.02 22:15
|sell
|0.50
|eurjpym
|149.71
|154.70
|149.60
|2006.11.03 06:31
|149.60
|0.00
|0.00
|0.00
|4.70
|14794881
|2006.11.02 22:15
|sell
|0.50
|eurjpym
|149.71
|154.70
|149.60
|2006.11.03 06:31
|149.60
|0.00
|0.00
|0.00
|4.70
|14721092
|2006.11.02 02:30
|sell
|0.80
|eurcadm
|1.4442
|1.4936
|1.4426
|2006.11.02 06:44
|1.4426
|0.00
|0.00
|0.00
|11.32
|14945164
|2006.11.06 10:15
|sell
|0.80
|eurcadm
|1.4405
|1.4891
|1.4381
|2006.11.06 15:58
|1.4381
|0.00
|0.00
|0.00
|16.97
|14945166
|2006.11.06 10:15
|sell
|0.80
|eurcadm
|1.4405
|1.4891
|1.4381
|2006.11.06 15:58
|1.4381
|0.00
|0.00
|0.00
|16.97
|14960763
|2006.11.06 15:00
|sell
|0.80
|eurjpym
|150.48
|155.49
|150.39
|2006.11.07 00:08
|150.39
|0.00
|0.00
|-0.84
|6.09
|14960764
|2006.11.06 15:00
|sell
|0.80
|eurjpym
|150.48
|155.49
|150.39
|2006.11.07 00:08
|150.39
|0.00
|0.00
|-0.84
|6.09
|14998000
|2006.11.07 04:30
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2757
|1.3263
|1.2753
|2006.11.07 14:30
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.20
|14998004
|2006.11.07 04:30
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2757
|1.3263
|1.2753
|2006.11.07 14:30
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.20
|14966608
|2006.11.06 17:30
|sell
|2.10
|eurjpym
|150.52
|155.49
|150.39
|2006.11.07 00:08
|150.39
|0.00
|0.00
|-2.21
|23.09
|14966610
|2006.11.06 17:30
|sell
|2.10
|eurjpym
|150.52
|155.49
|150.39
|2006.11.07 00:08
|150.39
|0.00
|0.00
|-2.21
|23.09
|15041511
|2006.11.07 10:00
|sell
|2.10
|eurusdm
|1.2764
|1.3263
|1.2753
|2006.11.07 14:30
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.20
|15041512
|2006.11.07 10:00
|sell
|2.10
|eurusdm
|1.2764
|1.3263
|1.2753
|2006.11.07 14:30
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.20
|14971834
|2006.11.06 21:01
|sell
|6.00
|eurjpym
|150.45
|155.49
|150.39
|2006.11.07 00:08
|150.39
|0.00
|0.00
|0.00
|30.46
|14971836
|2006.11.06 21:01
|sell
|6.00
|eurjpym
|150.45
|155.49
|150.39
|2006.11.07 00:08
|150.39
|0.00
|0.00
|0.00
|30.46
|15049537
|2006.11.07 13:30
|sell
|6.00
|eurusdm
|1.2766
|1.3263
|1.2753
|2006.11.07 14:30
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|15049540
|2006.11.07 13:30
|sell
|6.00
|eurusdm
|1.2766
|1.3263
|1.2753
|2006.11.07 14:30
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|14975239
|2006.11.06 22:15
|sell
|16.50
|eurjpym
|150.51
|155.49
|150.39
|2006.11.07 00:08
|150.39
|0.00
|0.00
|0.00
|167.50
|14975241
|2006.11.06 22:15
|sell
|16.50
|eurjpym
|150.51
|155.49
|150.39
|2006.11.07 00:08
|150.39
|0.00
|0.00
|0.00
|167.50
|0.00
|0.00
|-8.70
|-77.38
|Closed P/L:
|-86.08
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15065561
|2006.11.07 14:45
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7752
|0.8252
|0.7742
|0.7763
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|15065578
|2006.11.07 14:45
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7752
|0.8252
|0.7742
|0.7763
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|15077382
|2006.11.07 16:30
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4447
|1.4947
|1.4437
|1.4449
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|15077383
|2006.11.07 16:30
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4447
|1.4947
|1.4437
|1.4449
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|Floating P/L:
|-2.56
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-86.08
|Floating P/L:
|-2.56
|Margin:
|20.00
|Balance:
|2 913.92
|Equity:
|2 911.36
|Free Margin:
|2 891.36