Interbank FX, LLC

Account: 1291986 Name: Cost_Averaging___RSI m15 Currency: USD 2006 November 7, 17:11
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
146465742006.11.01 04:32balanceDeposit3 000.00
146485612006.11.01 05:30sell0.10eurcadm1.43561.49361.44262006.11.02 06:441.44260.000.000.11-6.19
146485742006.11.01 05:30sell0.10usdcadm1.12521.18041.12942006.11.01 15:091.12940.000.000.00-3.72
146554262006.11.01 08:00sell0.10usdchfm1.24511.29511.24412006.11.01 09:051.24410.000.000.000.80
146570322006.11.01 08:30buy0.10eurusdm1.27501.22501.27602006.11.01 09:001.27570.000.000.000.70
146583882006.11.01 09:00sell0.10gbpchfm2.37462.42632.37532006.11.01 12:452.37530.000.000.00-0.56
146603592006.11.01 09:30sell0.10gbpjpym223.35228.35223.252006.11.01 12:07223.250.000.000.000.85
146924462006.11.01 16:00buy0.10gbpchfm2.37092.32092.37192006.11.01 16:082.37190.000.000.000.80
146958672006.11.01 16:45sell0.10eurjpym149.48154.48149.382006.11.01 19:22149.380.000.000.000.86
147087942006.11.01 21:30sell0.10gbpchfm2.37642.42632.37532006.11.02 07:062.37530.000.000.000.89
147170542006.11.02 01:00buy0.10audusdm0.77210.72210.77312006.11.02 01:150.77170.000.000.00-0.40
147323302006.11.02 07:30buy0.10gbpjpym223.33218.33223.432006.11.02 07:45223.260.000.000.00-0.59
147669622006.11.02 13:30sell0.10eurcadm1.44901.50061.44962006.11.02 20:041.44960.000.000.00-0.53
147702632006.11.02 14:00sell0.10usdcadm1.13571.18571.13472006.11.02 14:351.13470.000.000.000.88
147836392006.11.02 17:00sell0.10eurjpym149.65154.70149.602006.11.03 06:31149.600.000.00-0.110.43
147943222006.11.02 22:00buy0.10eurcadm1.44821.39821.44922006.11.03 07:331.44920.000.000.000.88
147943242006.11.02 22:00buy0.10eurcadm1.44821.39821.44922006.11.02 22:151.44670.000.000.00-1.32
147948872006.11.02 22:15buy0.10usdcadm1.13361.08361.13462006.11.02 22:321.13280.000.000.00-0.71
147948972006.11.02 22:15buy0.10usdcadm1.13361.08361.13462006.11.02 22:321.13280.000.000.00-0.71
148286212006.11.03 07:44buy0.10usdjpym117.14112.14117.242006.11.03 13:07117.240.000.000.000.85
148286752006.11.03 07:45buy0.10gbpjpym223.32218.32223.422006.11.03 07:46223.210.000.000.00-0.94
148288242006.11.03 07:46buy0.10gbpjpym223.31218.31223.412006.11.03 08:00223.230.000.000.00-0.68
148565182006.11.03 13:30buy0.10usdcadm1.12811.07811.12912006.11.03 13:301.12910.000.000.000.89
148565192006.11.03 13:30buy0.10usdcadm1.12811.07811.12912006.11.03 13:301.12910.000.000.000.89
148576902006.11.03 13:30buy0.10eurcadm1.44141.39141.44242006.11.03 13:451.43580.000.000.00-4.95
148576912006.11.03 13:30buy0.10eurcadm1.44141.39141.44242006.11.03 13:451.43580.000.000.00-4.95
148814952006.11.03 14:00buy0.10eurusdm1.26871.21871.26972006.11.03 14:101.26970.000.000.001.00
148814972006.11.03 14:00buy0.10eurusdm1.26871.21871.26972006.11.03 14:101.26970.000.000.001.00
148815902006.11.03 14:00buy0.10audusdm0.76900.71900.77002006.11.03 14:150.76910.000.000.000.10
148817342006.11.03 14:00buy0.10audusdm0.76900.71900.77002006.11.03 14:150.76910.000.000.000.10
148843822006.11.03 14:15sell0.10gbpchfm2.38392.43502.38402006.11.03 19:262.38400.000.000.00-0.08
148843842006.11.03 14:15sell0.10gbpchfm2.38392.43502.38402006.11.03 19:262.38400.000.000.00-0.08
148844212006.11.03 14:15sell0.10gbpjpym224.12229.23224.132006.11.06 00:02224.130.000.00-0.25-0.08
148844272006.11.03 14:15sell0.10gbpjpym224.12229.23224.132006.11.06 00:02224.130.000.00-0.25-0.08
148864652006.11.03 14:30sell0.10eurjpym149.89154.94149.842006.11.06 00:30150.060.000.00-0.11-1.44
148864672006.11.03 14:30sell0.10eurjpym149.89154.94149.842006.11.06 00:30150.060.000.00-0.11-1.44
149080092006.11.03 19:45sell0.10eurusdm1.27171.32171.27072006.11.06 04:371.27070.000.000.071.00
149080102006.11.03 19:45sell0.10eurusdm1.27171.32171.27072006.11.06 04:371.27070.000.000.071.00
149087692006.11.03 20:32buy0.10usdchfm1.25391.20391.25492006.11.03 20:451.25370.000.000.00-0.16
149087712006.11.03 20:32buy0.10usdchfm1.25391.20391.25492006.11.03 20:451.25370.000.000.00-0.16
149094962006.11.03 20:45buy0.10gbpchfm2.38362.33362.38462006.11.05 22:322.38360.000.000.160.00
149094982006.11.03 20:45buy0.10gbpchfm2.38362.33362.38462006.11.05 22:322.38360.000.000.160.00
149106872006.11.05 22:30sell0.10eurcadm1.43521.48911.43812006.11.06 15:581.43810.000.000.00-2.57
149106892006.11.05 22:30sell0.10eurcadm1.43521.48911.43812006.11.06 15:581.43810.000.000.00-2.57
149121632006.11.05 22:45buy0.10usdjpym118.01113.01118.112006.11.05 23:16118.010.000.000.000.00
149121652006.11.05 22:45buy0.10usdjpym118.01113.01118.112006.11.05 23:16118.010.000.000.000.00
149280402006.11.06 05:19buy0.10eurusdm1.27071.22071.27172006.11.06 05:301.27050.000.000.00-0.20
149280422006.11.06 05:19buy0.10eurusdm1.27071.22071.27172006.11.06 05:301.27050.000.000.00-0.20
149287032006.11.06 05:45sell0.10usdchfm1.25491.30491.25392006.11.06 07:241.25390.000.000.000.80
149287052006.11.06 05:45sell0.10usdchfm1.25491.30491.25392006.11.06 07:241.25390.000.000.000.80
149370262006.11.06 08:30buy0.10audusdm0.76810.71810.76912006.11.06 08:450.76770.000.000.00-0.40
149370272006.11.06 08:30buy0.10audusdm0.76810.71810.76912006.11.06 08:450.76770.000.000.00-0.40
149440422006.11.06 10:00sell0.10usdcadm1.13291.18291.13192006.11.06 14:481.13190.000.000.000.88
149440432006.11.06 10:00sell0.10usdcadm1.13291.18291.13192006.11.06 14:481.13190.000.000.000.88
149441522006.11.06 10:01sell0.10usdjpym118.33123.41118.312006.11.06 17:58118.310.000.000.000.17
149441542006.11.06 10:01sell0.10usdjpym118.33123.41118.312006.11.06 17:58118.310.000.000.000.17
149464592006.11.06 10:30sell0.10eurjpym150.30155.49150.392006.11.07 00:08150.390.000.00-0.11-0.76
149464612006.11.06 10:30sell0.10eurjpym150.30155.49150.392006.11.07 00:08150.390.000.00-0.11-0.76
149606962006.11.06 15:00buy0.10usdcadm1.13201.08201.13302006.11.06 15:151.13190.000.000.00-0.09
149607032006.11.06 15:00buy0.10usdcadm1.13201.08201.13302006.11.06 15:151.13190.000.000.00-0.09
149640652006.11.06 16:15buy0.10eurcadm1.43831.38831.43932006.11.06 16:301.43720.000.000.00-0.97
149640672006.11.06 16:15buy0.10eurcadm1.43831.38831.43932006.11.06 16:301.43720.000.000.00-0.97
149711222006.11.06 20:18sell0.10audusdm0.77130.82130.77032006.11.07 01:000.77100.000.00-0.020.30
149711232006.11.06 20:18sell0.10audusdm0.77130.82130.77032006.11.07 01:000.77100.000.00-0.020.30
149714132006.11.06 20:30buy0.10usdcadm1.12901.07901.13002006.11.06 21:461.13000.000.000.030.88
149714142006.11.06 20:30buy0.10usdcadm1.12901.07901.13002006.11.06 21:461.13000.000.000.030.88
149778932006.11.06 23:00buy0.10usdchfm1.25481.20481.25582006.11.06 23:301.25500.000.000.000.16
149778942006.11.06 23:00buy0.10usdchfm1.25481.20481.25582006.11.06 23:301.25500.000.000.000.16
149779302006.11.06 23:00sell0.10eurusdm1.27321.32631.27532006.11.07 14:301.27960.000.000.00-6.40
149779312006.11.06 23:00sell0.10eurusdm1.27321.32631.27532006.11.07 14:301.27970.000.000.00-6.50
149828442006.11.07 01:00buy0.10audusdm0.77100.72100.77202006.11.07 04:150.77200.000.000.001.00
149828452006.11.07 01:00buy0.10audusdm0.77100.72100.77202006.11.07 04:150.77200.000.000.001.00
150055162006.11.07 05:00buy0.10usdjpym117.73112.73117.832006.11.07 05:15117.720.000.000.00-0.08
150055212006.11.07 05:00buy0.10usdjpym117.73112.73117.832006.11.07 05:15117.720.000.000.00-0.08
150056472006.11.07 05:00buy0.10usdchfm1.25081.20081.25182006.11.07 05:151.25020.000.000.00-0.48
150056482006.11.07 05:00buy0.10usdchfm1.25081.20081.25182006.11.07 05:151.25020.000.000.00-0.48
150077892006.11.07 05:15buy0.10gbpjpym224.31219.31224.412006.11.07 05:30224.300.000.000.00-0.09
150077902006.11.07 05:15buy0.10gbpjpym224.31219.31224.412006.11.07 05:30224.300.000.000.00-0.09
150111662006.11.07 05:45sell0.10eurcadm1.44011.49011.43912006.11.07 08:251.43910.000.000.000.88
150111692006.11.07 05:45sell0.10eurcadm1.44011.49011.43912006.11.07 08:251.43910.000.000.000.88
150452262006.11.07 11:15sell0.10gbpjpym224.43229.43224.332006.11.07 13:58224.330.000.000.000.85
150452282006.11.07 11:15sell0.10gbpjpym224.43229.43224.332006.11.07 13:58224.330.000.000.000.85
150547172006.11.07 14:00buy0.10usdchfm1.24761.19761.24862006.11.07 14:151.24660.000.000.00-0.80
150547182006.11.07 14:00buy0.10usdchfm1.24761.19761.24862006.11.07 14:151.24660.000.000.00-0.80
150579822006.11.07 14:15buy0.10gbpchfm2.37972.32972.38072006.11.07 14:302.37840.000.000.00-1.04
150579842006.11.07 14:15buy0.10gbpchfm2.37972.32972.38072006.11.07 14:302.37840.000.000.00-1.04
150605162006.11.07 14:30buy0.10usdcadm1.12791.07791.12892006.11.07 15:001.12670.000.000.00-1.07
150605222006.11.07 14:30buy0.10usdjpym117.52112.51117.612006.11.07 14:45117.390.000.000.00-1.11
150605532006.11.07 14:30buy0.10usdcadm1.12771.07781.12882006.11.07 14:451.12630.000.000.00-1.24
150605542006.11.07 14:30buy0.10usdjpym117.50112.51117.612006.11.07 14:45117.390.000.000.00-0.94
146508072006.11.01 07:00sell0.20eurcadm1.43801.49361.44262006.11.02 06:441.44260.000.000.22-8.13
146508152006.11.01 07:00sell0.20usdcadm1.12761.18041.12942006.11.01 15:091.12940.000.000.00-3.19
146635872006.11.01 10:30sell0.20gbpchfm2.37712.42632.37532006.11.01 12:452.37530.000.000.002.89
147236502006.11.02 04:30sell0.20gbpchfm2.37622.42632.37532006.11.02 07:062.37530.000.000.001.44
147826352006.11.02 16:45sell0.20eurcadm1.45101.50061.44962006.11.02 20:041.44960.000.000.002.47
147895432006.11.02 19:15sell0.20eurjpym149.70154.70149.602006.11.03 06:31149.600.000.00-0.211.71
147895442006.11.02 19:15sell0.20eurjpym149.70154.70149.602006.11.03 06:31149.600.000.00-0.211.71
146674252006.11.01 12:15sell0.30eurcadm1.44411.49361.44262006.11.02 06:441.44260.000.000.323.98
146685512006.11.01 12:30sell0.30usdcadm1.13411.18041.12942006.11.01 15:091.12940.000.000.0012.48
147900242006.11.02 19:30sell0.30eurcadm1.45071.50061.44962006.11.02 20:041.44960.000.000.002.91
147900252006.11.02 19:30sell0.30eurcadm1.45071.50061.44962006.11.02 20:041.44960.000.000.002.91
148968802006.11.03 15:45sell0.30gbpchfm2.38532.43502.38402006.11.03 19:262.38400.000.000.003.11
148968812006.11.03 15:45sell0.30gbpchfm2.38532.43502.38402006.11.03 19:262.38400.000.000.003.11
148987762006.11.03 16:15sell0.30gbpjpym224.26229.23224.132006.11.06 00:02224.130.000.00-0.763.31
148987772006.11.03 16:15sell0.30gbpjpym224.26229.23224.132006.11.06 00:02224.130.000.00-0.763.31
148996442006.11.03 16:30sell0.30eurjpym149.98154.94149.842006.11.06 00:30150.060.000.00-0.32-2.03
148996452006.11.03 16:30sell0.30eurjpym149.98154.96149.862006.11.06 00:15150.020.000.00-0.32-1.01
149311442006.11.06 07:15sell0.30eurcadm1.43661.48911.43812006.11.06 15:581.43810.000.000.00-3.98
149311462006.11.06 07:15sell0.30eurcadm1.43661.48911.43812006.11.06 15:581.43810.000.000.00-3.98
149524022006.11.06 13:00sell0.30eurjpym150.35155.49150.392006.11.07 00:08150.390.000.00-0.32-1.01
149524042006.11.06 13:00sell0.30eurjpym150.35155.49150.392006.11.07 00:08150.390.000.00-0.32-1.01
149536092006.11.06 13:15sell0.30usdjpym118.43123.41118.312006.11.06 17:58118.310.000.000.003.04
149536102006.11.06 13:15sell0.30usdjpym118.43123.41118.312006.11.06 17:58118.310.000.000.003.04
149860302006.11.07 01:30sell0.30eurusdm1.27371.32631.27532006.11.07 14:301.27960.000.000.00-17.70
149860322006.11.07 01:30sell0.30eurusdm1.27371.32631.27532006.11.07 14:301.27960.000.000.00-17.70
146976942006.11.01 17:15sell0.50eurcadm1.44601.49361.44262006.11.02 06:441.44260.000.000.5415.03
147948782006.11.02 22:15sell0.50eurjpym149.71154.70149.602006.11.03 06:31149.600.000.000.004.70
147948812006.11.02 22:15sell0.50eurjpym149.71154.70149.602006.11.03 06:31149.600.000.000.004.70
147210922006.11.02 02:30sell0.80eurcadm1.44421.49361.44262006.11.02 06:441.44260.000.000.0011.32
149451642006.11.06 10:15sell0.80eurcadm1.44051.48911.43812006.11.06 15:581.43810.000.000.0016.97
149451662006.11.06 10:15sell0.80eurcadm1.44051.48911.43812006.11.06 15:581.43810.000.000.0016.97
149607632006.11.06 15:00sell0.80eurjpym150.48155.49150.392006.11.07 00:08150.390.000.00-0.846.09
149607642006.11.06 15:00sell0.80eurjpym150.48155.49150.392006.11.07 00:08150.390.000.00-0.846.09
149980002006.11.07 04:30sell0.80eurusdm1.27571.32631.27532006.11.07 14:301.27960.000.000.00-31.20
149980042006.11.07 04:30sell0.80eurusdm1.27571.32631.27532006.11.07 14:301.27960.000.000.00-31.20
149666082006.11.06 17:30sell2.10eurjpym150.52155.49150.392006.11.07 00:08150.390.000.00-2.2123.09
149666102006.11.06 17:30sell2.10eurjpym150.52155.49150.392006.11.07 00:08150.390.000.00-2.2123.09
150415112006.11.07 10:00sell2.10eurusdm1.27641.32631.27532006.11.07 14:301.27960.000.000.00-67.20
150415122006.11.07 10:00sell2.10eurusdm1.27641.32631.27532006.11.07 14:301.27960.000.000.00-67.20
149718342006.11.06 21:01sell6.00eurjpym150.45155.49150.392006.11.07 00:08150.390.000.000.0030.46
149718362006.11.06 21:01sell6.00eurjpym150.45155.49150.392006.11.07 00:08150.390.000.000.0030.46
150495372006.11.07 13:30sell6.00eurusdm1.27661.32631.27532006.11.07 14:301.27960.000.000.00-180.00
150495402006.11.07 13:30sell6.00eurusdm1.27661.32631.27532006.11.07 14:301.27960.000.000.00-180.00
149752392006.11.06 22:15sell16.50eurjpym150.51155.49150.392006.11.07 00:08150.390.000.000.00167.50
149752412006.11.06 22:15sell16.50eurjpym150.51155.49150.392006.11.07 00:08150.390.000.000.00167.50
  0.00 0.00 -8.70 -77.38
Closed P/L: -86.08
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
150655612006.11.07 14:45sell0.10audusdm0.77520.82520.7742 0.77630.000.000.00-1.10
150655782006.11.07 14:45sell0.10audusdm0.77520.82520.7742 0.77630.000.000.00-1.10
150773822006.11.07 16:30sell0.10eurcadm1.44471.49471.4437 1.44490.000.000.00-0.18
150773832006.11.07 16:30sell0.10eurcadm1.44471.49471.4437 1.44490.000.000.00-0.18
  0.00 0.00 0.00 -2.56
 Floating P/L: -2.56
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -86.08 Floating P/L: -2.56 Margin: 20.00
Balance: 2 913.92 Equity: 2 911.36 Free Margin: 2 891.36