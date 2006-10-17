|Account: 1265310
|Name: Cost_Averaging_RSI m15
|Currency: USD
|2006 October 31, 00:14
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13834029
|2006.10.17 13:58
|balance
|Deposit
|5 000.00
|13834180
|2006.10.17 14:00
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4278
|1.4804
|1.4294
|2006.10.18 08:36
|1.4294
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.40
|13846044
|2006.10.17 16:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.03
|154.03
|148.93
|2006.10.17 21:04
|148.93
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.84
|13857637
|2006.10.17 19:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.91
|123.91
|118.81
|2006.10.17 20:53
|118.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13861741
|2006.10.17 20:30
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1410
|1.1911
|1.1401
|2006.10.18 00:08
|1.1401
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.79
|13868154
|2006.10.17 21:31
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2683
|1.3184
|1.2674
|2006.10.18 04:21
|1.2674
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|13869233
|2006.10.17 21:45
|buy
|0.10
|eurjpym
|148.66
|143.66
|148.76
|2006.10.17 22:00
|148.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|13869239
|2006.10.17 21:45
|buy
|0.10
|gbpjpym
|221.80
|216.80
|221.90
|2006.10.17 22:15
|221.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.27
|13871408
|2006.10.17 22:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2540
|1.2040
|1.2550
|2006.10.17 22:16
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|13873075
|2006.10.17 22:15
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.47
|113.47
|118.57
|2006.10.17 22:30
|118.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|13892843
|2006.10.18 05:04
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7543
|0.8049
|0.7539
|2006.10.18 09:04
|0.7539
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|13894580
|2006.10.18 06:15
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.54
|113.54
|118.64
|2006.10.18 06:30
|118.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|13896381
|2006.10.18 06:45
|buy
|0.10
|eurjpym
|148.59
|143.59
|148.69
|2006.10.18 07:00
|148.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|13905817
|2006.10.18 10:15
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7541
|0.7039
|0.7549
|2006.10.18 21:01
|0.7549
|0.00
|0.00
|0.03
|0.80
|13908458
|2006.10.18 11:15
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4276
|1.3776
|1.4286
|2006.10.18 11:51
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|13923530
|2006.10.18 13:45
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2733
|1.3233
|1.2723
|2006.10.18 13:58
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13923580
|2006.10.18 13:45
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.07
|124.07
|118.97
|2006.10.18 16:46
|118.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13924509
|2006.10.18 14:00
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3771
|2.4271
|2.3761
|2006.10.18 14:55
|2.3761
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13926003
|2006.10.18 14:30
|sell
|0.10
|gbpjpym
|222.47
|227.47
|222.37
|2006.10.18 14:59
|222.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13938372
|2006.10.18 18:45
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3740
|2.3240
|2.3750
|2006.10.18 19:00
|2.3719
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|13938457
|2006.10.18 18:47
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1366
|1.0855
|1.1365
|2006.10.19 08:13
|1.1365
|0.00
|0.00
|0.08
|-0.09
|13939115
|2006.10.18 19:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2532
|1.3103
|1.2593
|2006.10.20 06:45
|1.2625
|0.00
|0.00
|0.29
|-9.30
|13943728
|2006.10.18 21:30
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7550
|0.8090
|0.7580
|2006.10.20 14:08
|0.7580
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.00
|13966181
|2006.10.19 07:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.56
|113.56
|118.66
|2006.10.19 08:15
|118.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|13967277
|2006.10.19 08:01
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2663
|1.2163
|1.2673
|2006.10.19 08:15
|1.2667
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|13968125
|2006.10.19 08:15
|buy
|0.10
|eurjpym
|148.87
|143.87
|148.97
|2006.10.19 08:30
|148.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|13976335
|2006.10.19 10:00
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4271
|1.4771
|1.4261
|2006.10.19 12:09
|1.4261
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|13977044
|2006.10.19 10:30
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3651
|2.3151
|2.3661
|2006.10.19 12:27
|2.3661
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13998437
|2006.10.19 14:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.24
|113.24
|118.34
|2006.10.19 14:59
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14013288
|2006.10.19 18:15
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2557
|1.2057
|1.2567
|2006.10.19 18:30
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|14016368
|2006.10.19 19:00
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3613
|2.3113
|2.3623
|2006.10.19 19:15
|2.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|14019181
|2006.10.19 20:15
|buy
|0.10
|gbpjpym
|221.94
|216.94
|222.04
|2006.10.19 22:04
|222.04
|0.00
|0.00
|0.22
|0.85
|14020692
|2006.10.19 21:15
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4225
|1.3725
|1.4235
|2006.10.19 21:30
|1.4220
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|14023776
|2006.10.19 23:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.27
|123.34
|118.24
|2006.10.20 08:46
|118.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|14023989
|2006.10.19 23:15
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.32
|154.38
|149.28
|2006.10.20 09:26
|149.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|14028535
|2006.10.20 01:45
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4256
|1.4758
|1.4248
|2006.10.20 05:43
|1.4248
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|14028537
|2006.10.20 01:45
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2561
|1.2061
|1.2571
|2006.10.20 02:00
|1.2563
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|14034410
|2006.10.20 06:15
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3615
|2.4134
|2.3624
|2006.10.26 04:00
|2.3728
|0.00
|0.00
|-1.19
|-8.96
|14035227
|2006.10.20 06:30
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4242
|1.3742
|1.4252
|2006.10.20 06:45
|1.4235
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|14035837
|2006.10.20 06:45
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2625
|1.2125
|1.2635
|2006.10.20 07:00
|1.2626
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|14044088
|2006.10.20 09:30
|sell
|0.10
|gbpjpym
|222.46
|228.36
|223.26
|2006.10.23 08:51
|223.26
|0.00
|0.00
|-0.25
|-6.72
|14047122
|2006.10.20 10:16
|buy
|0.10
|eurjpym
|149.14
|144.14
|149.24
|2006.10.20 10:30
|149.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|14051811
|2006.10.20 12:00
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4178
|1.3678
|1.4188
|2006.10.20 12:15
|1.4150
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|14053258
|2006.10.20 12:30
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1225
|1.0725
|1.1235
|2006.10.20 12:45
|1.1225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14060650
|2006.10.20 14:15
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.54
|154.79
|149.69
|2006.10.23 06:34
|149.69
|0.00
|0.00
|-0.11
|-1.26
|14061705
|2006.10.20 14:30
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7584
|0.7084
|0.7594
|2006.10.20 14:46
|0.7576
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|14063859
|2006.10.20 15:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.73
|123.73
|118.63
|2006.10.20 16:49
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14095399
|2006.10.23 06:45
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2623
|1.3172
|1.2662
|2006.10.24 15:37
|1.2662
|0.00
|0.00
|-0.12
|-3.08
|14096159
|2006.10.23 07:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2591
|1.2091
|1.2601
|2006.10.23 07:15
|1.2584
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|14097264
|2006.10.23 07:15
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4165
|1.3665
|1.4175
|2006.10.23 07:30
|1.4158
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|14102310
|2006.10.23 08:45
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1272
|1.1796
|1.1286
|2006.10.24 15:13
|1.1286
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.24
|14102596
|2006.10.23 08:47
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.08
|124.47
|119.37
|2006.10.24 15:13
|119.37
|0.00
|0.00
|-0.15
|-2.43
|14108240
|2006.10.23 09:30
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2561
|1.2061
|1.2571
|2006.10.23 10:00
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|14110392
|2006.10.23 10:00
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7583
|0.7083
|0.7593
|2006.10.23 10:15
|0.7582
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|14139431
|2006.10.23 20:30
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7570
|0.7070
|0.7580
|2006.10.23 20:45
|0.7567
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|14139983
|2006.10.23 21:01
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.54
|228.51
|223.41
|2006.10.24 01:17
|223.41
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|14149412
|2006.10.24 01:46
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2538
|1.2038
|1.2548
|2006.10.24 02:01
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|14183336
|2006.10.24 16:00
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1276
|1.0776
|1.1286
|2006.10.24 16:15
|1.1267
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|14184018
|2006.10.24 16:15
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2652
|1.2152
|1.2662
|2006.10.24 16:30
|1.2653
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|14184077
|2006.10.24 16:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2571
|1.3072
|1.2562
|2006.10.24 19:21
|1.2562
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|14184450
|2006.10.24 16:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.24
|114.24
|119.34
|2006.10.24 16:45
|119.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|14184594
|2006.10.24 16:45
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7584
|0.8109
|0.7599
|2006.10.25 12:04
|0.7599
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.50
|14189848
|2006.10.24 20:15
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4147
|1.3647
|1.4157
|2006.10.25 00:15
|1.4152
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.44
|14190556
|2006.10.24 21:01
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2667
|1.3170
|1.2660
|2006.10.25 00:39
|1.2660
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|14191161
|2006.10.24 21:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2559
|1.2059
|1.2569
|2006.10.24 21:46
|1.2553
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|14191200
|2006.10.24 21:18
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.37
|124.40
|119.30
|2006.10.25 00:05
|119.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|14193205
|2006.10.24 22:15
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1271
|1.1773
|1.1263
|2006.10.25 02:49
|1.1263
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|14201374
|2006.10.25 01:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.19
|114.19
|119.29
|2006.10.25 02:00
|119.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|14217434
|2006.10.25 08:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|149.61
|144.61
|149.71
|2006.10.25 08:15
|149.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|14218945
|2006.10.25 08:15
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.10
|114.10
|119.20
|2006.10.25 08:30
|119.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|14221681
|2006.10.25 09:30
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4177
|1.4687
|1.4177
|2006.10.25 14:34
|1.4177
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14222559
|2006.10.25 10:00
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1280
|1.1781
|1.1271
|2006.10.25 14:27
|1.1271
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14226772
|2006.10.25 11:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2584
|1.3084
|1.2574
|2006.10.25 13:20
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14237973
|2006.10.25 15:45
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1256
|1.0756
|1.1266
|2006.10.25 16:15
|1.1250
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|14254077
|2006.10.25 19:31
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7618
|0.8118
|0.7608
|2006.10.25 20:10
|0.7608
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14254376
|2006.10.25 19:45
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4188
|1.4688
|1.4178
|2006.10.25 20:36
|1.4178
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14276509
|2006.10.26 03:45
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7627
|0.8130
|0.7620
|2006.10.26 12:58
|0.7620
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|14277655
|2006.10.26 04:22
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3732
|2.3227
|2.3737
|2006.10.26 15:15
|2.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|14288781
|2006.10.26 07:30
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2593
|1.2093
|1.2603
|2006.10.26 07:45
|1.2584
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|14289568
|2006.10.26 07:45
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4202
|1.4764
|1.4254
|2006.10.26 15:57
|1.4254
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.62
|14290745
|2006.10.26 08:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.78
|228.78
|223.68
|2006.10.26 09:08
|223.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14290786
|2006.10.26 08:17
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2657
|1.3191
|1.2681
|2006.10.27 06:31
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.07
|-2.40
|14300849
|2006.10.26 11:45
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1250
|1.1750
|1.1240
|2006.10.26 16:18
|1.1240
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14328861
|2006.10.26 17:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.37
|113.37
|118.47
|2006.10.26 17:15
|118.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|14329770
|2006.10.26 17:16
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1230
|1.0730
|1.1240
|2006.10.26 17:45
|1.1224
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|14330183
|2006.10.26 17:32
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7638
|0.8141
|0.7631
|2006.10.27 01:02
|0.7642
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.40
|14331297
|2006.10.26 18:01
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2534
|1.2034
|1.2544
|2006.10.26 18:28
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14347604
|2006.10.27 00:30
|sell
|0.10
|eurjpym
|150.65
|155.65
|150.55
|2006.10.27 01:46
|150.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14350219
|2006.10.27 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|224.13
|229.13
|224.03
|2006.10.27 05:12
|224.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14379704
|2006.10.27 11:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|224.20
|229.20
|224.10
|2006.10.27 12:05
|224.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14389460
|2006.10.27 12:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.22
|113.22
|118.32
|2006.10.27 13:00
|117.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|14389494
|2006.10.27 12:45
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2701
|1.3229
|1.2719
|2006.10.30 06:10
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.07
|-1.80
|14394309
|2006.10.27 13:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2510
|1.2010
|1.2520
|2006.10.27 13:15
|1.2476
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.73
|14401576
|2006.10.27 13:30
|buy
|0.10
|eurjpym
|149.78
|144.78
|149.88
|2006.10.27 13:45
|149.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.79
|14401647
|2006.10.27 13:30
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1191
|1.0691
|1.1201
|2006.10.27 14:00
|1.1186
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|14405639
|2006.10.27 13:45
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.03
|218.03
|223.13
|2006.10.27 14:15
|222.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|14441643
|2006.10.30 02:38
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2489
|1.2991
|1.2481
|2006.10.30 12:20
|1.2481
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|14467120
|2006.10.30 10:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.06
|228.34
|223.24
|2006.10.30 18:31
|223.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|14470169
|2006.10.30 11:15
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4287
|1.4787
|1.4277
|2006.10.30 12:06
|1.4277
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14470622
|2006.10.30 11:30
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1225
|1.1725
|1.1215
|2006.10.30 12:12
|1.1215
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|14499454
|2006.10.30 18:45
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3750
|2.3250
|2.3760
|2006.10.30 19:00
|2.3734
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|14502798
|2006.10.30 20:45
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2729
|1.3229
|1.2719
|2006.10.30 22:26
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.07
|1.00
|14508248
|2006.10.30 22:30
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3728
|2.3228
|2.3738
|2006.10.30 22:45
|2.3720
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|13855988
|2006.10.17 18:30
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4290
|1.4804
|1.4294
|2006.10.18 08:36
|1.4294
|0.00
|0.00
|0.07
|-0.70
|13862477
|2006.10.17 20:45
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1412
|1.1911
|1.1401
|2006.10.18 00:08
|1.1401
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.93
|13882259
|2006.10.18 00:00
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2684
|1.3184
|1.2674
|2006.10.18 04:21
|1.2674
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|13895174
|2006.10.18 06:30
|sell
|0.20
|audusdm
|0.7552
|0.8049
|0.7539
|2006.10.18 09:04
|0.7539
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|13899718
|2006.10.18 08:00
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4315
|1.4804
|1.4294
|2006.10.18 08:36
|1.4294
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|13917704
|2006.10.18 13:00
|buy
|0.20
|audusdm
|0.7538
|0.7039
|0.7549
|2006.10.18 21:01
|0.7549
|0.00
|0.00
|0.05
|2.20
|13944577
|2006.10.18 22:01
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2534
|1.3103
|1.2593
|2006.10.20 06:45
|1.2625
|0.00
|0.00
|0.14
|-18.20
|13945266
|2006.10.18 22:30
|buy
|0.20
|usdcadm
|1.1359
|1.0855
|1.1365
|2006.10.19 08:13
|1.1365
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|13951906
|2006.10.19 01:01
|sell
|0.20
|audusdm
|0.7548
|0.8090
|0.7580
|2006.10.20 14:08
|0.7580
|0.00
|0.00
|-0.03
|-6.40
|14025316
|2006.10.20 00:00
|sell
|0.20
|eurjpym
|149.41
|154.38
|149.28
|2006.10.20 09:26
|149.28
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|14026832
|2006.10.20 00:45
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.35
|123.34
|118.24
|2006.10.20 08:46
|118.24
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|14031343
|2006.10.20 03:45
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4259
|1.4758
|1.4248
|2006.10.20 05:43
|1.4248
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|14041391
|2006.10.20 08:45
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3644
|2.4134
|2.3624
|2006.10.26 04:00
|2.3728
|0.00
|0.00
|-2.35
|-13.32
|14048973
|2006.10.20 11:15
|sell
|0.20
|gbpjpym
|222.66
|228.36
|223.26
|2006.10.23 08:51
|223.26
|0.00
|0.00
|-0.51
|-10.08
|14081229
|2006.10.23 01:17
|sell
|0.20
|gbpjpym
|223.39
|228.36
|223.26
|2006.10.23 08:51
|223.26
|0.00
|0.00
|0.00
|2.18
|14081483
|2006.10.23 01:30
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3691
|2.4216
|2.3706
|2006.10.26 03:45
|2.3725
|0.00
|0.00
|-1.96
|-5.39
|14106413
|2006.10.23 09:15
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2647
|1.3172
|1.2662
|2006.10.24 15:37
|1.2662
|0.00
|0.00
|-0.23
|-2.37
|14120055
|2006.10.23 12:30
|sell
|0.20
|usdjpym
|119.22
|124.47
|119.37
|2006.10.24 15:13
|119.37
|0.00
|0.00
|-0.29
|-2.52
|14127887
|2006.10.23 14:45
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1276
|1.1796
|1.1286
|2006.10.24 15:13
|1.1286
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.77
|14140284
|2006.10.23 21:15
|sell
|0.20
|gbpjpym
|223.50
|228.51
|223.41
|2006.10.24 01:17
|223.41
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|14186290
|2006.10.24 17:45
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2573
|1.3072
|1.2562
|2006.10.24 19:21
|1.2562
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|14192705
|2006.10.24 22:00
|sell
|0.20
|usdjpym
|119.41
|124.40
|119.30
|2006.10.25 00:05
|119.30
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|14193204
|2006.10.24 22:15
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2671
|1.3170
|1.2660
|2006.10.25 00:39
|1.2660
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|14196855
|2006.10.25 00:03
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1274
|1.1773
|1.1263
|2006.10.25 02:49
|1.1263
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|14225099
|2006.10.25 10:45
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4192
|1.4687
|1.4177
|2006.10.25 14:34
|1.4177
|0.00
|0.00
|0.00
|2.67
|14232566
|2006.10.25 13:45
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1281
|1.1781
|1.1271
|2006.10.25 14:27
|1.1271
|0.00
|0.00
|0.00
|1.77
|14278897
|2006.10.26 05:15
|sell
|0.20
|audusdm
|0.7631
|0.8130
|0.7620
|2006.10.26 12:58
|0.7620
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|14280902
|2006.10.26 06:30
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3725
|2.3227
|2.3737
|2006.10.26 15:15
|2.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|1.91
|14301395
|2006.10.26 12:00
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4236
|1.4764
|1.4254
|2006.10.26 15:57
|1.4254
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|14307456
|2006.10.26 13:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2664
|1.3191
|1.2681
|2006.10.27 06:31
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.14
|-3.40
|14334924
|2006.10.26 19:30
|sell
|0.20
|audusdm
|0.7643
|0.8141
|0.7631
|2006.10.27 01:02
|0.7642
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.20
|14420474
|2006.10.27 16:46
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2733
|1.3229
|1.2719
|2006.10.30 06:10
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.14
|2.80
|14443213
|2006.10.30 03:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2728
|1.3229
|1.2719
|2006.10.30 06:10
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|14448902
|2006.10.30 05:47
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2492
|1.2991
|1.2481
|2006.10.30 12:20
|1.2481
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|14486938
|2006.10.30 14:00
|sell
|0.20
|gbpjpym
|223.33
|228.34
|223.24
|2006.10.30 18:31
|223.24
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|14503216
|2006.10.30 21:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2729
|1.3229
|1.2719
|2006.10.30 22:26
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|13857611
|2006.10.17 19:00
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4310
|1.4804
|1.4294
|2006.10.18 08:36
|1.4294
|0.00
|0.00
|0.11
|4.21
|13947728
|2006.10.18 23:31
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.2541
|1.3103
|1.2593
|2006.10.20 06:45
|1.2625
|0.00
|0.00
|0.22
|-25.20
|13950335
|2006.10.19 00:36
|buy
|0.30
|usdcadm
|1.1357
|1.0855
|1.1365
|2006.10.19 08:13
|1.1365
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|13955741
|2006.10.19 03:02
|sell
|0.30
|audusdm
|0.7549
|0.8090
|0.7580
|2006.10.20 14:08
|0.7580
|0.00
|0.00
|-0.05
|-9.30
|14036796
|2006.10.20 07:15
|sell
|0.30
|usdjpym
|118.33
|123.34
|118.24
|2006.10.20 08:46
|118.24
|0.00
|0.00
|0.00
|2.28
|14048975
|2006.10.20 11:15
|sell
|0.30
|gbpchfm
|2.3699
|2.4216
|2.3706
|2006.10.26 03:45
|2.3725
|0.00
|0.00
|-3.54
|-6.18
|14061706
|2006.10.20 14:30
|sell
|0.30
|gbpjpym
|223.15
|228.36
|223.26
|2006.10.23 08:51
|223.26
|0.00
|0.00
|-0.76
|-2.77
|14086933
|2006.10.23 03:15
|sell
|0.30
|gbpjpym
|223.58
|228.36
|223.26
|2006.10.23 08:51
|223.26
|0.00
|0.00
|0.00
|8.07
|14088085
|2006.10.23 03:45
|sell
|0.30
|gbpchfm
|2.3694
|2.4216
|2.3706
|2006.10.26 03:45
|2.3725
|0.00
|0.00
|-2.95
|-7.37
|14089850
|2006.10.23 05:30
|sell
|0.30
|eurjpym
|149.88
|154.79
|149.69
|2006.10.23 06:34
|149.69
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|14122897
|2006.10.23 13:01
|sell
|0.30
|usdchfm
|1.2678
|1.3172
|1.2662
|2006.10.24 15:37
|1.2662
|0.00
|0.00
|-0.35
|3.79
|14131358
|2006.10.23 16:01
|sell
|0.30
|usdcadm
|1.1280
|1.1796
|1.1286
|2006.10.24 15:13
|1.1286
|0.00
|0.00
|-0.10
|-1.59
|14138552
|2006.10.23 19:45
|sell
|0.30
|usdjpym
|119.28
|124.47
|119.37
|2006.10.24 15:13
|119.37
|0.00
|0.00
|-0.44
|-2.26
|14194247
|2006.10.24 22:45
|sell
|0.30
|audusdm
|0.7587
|0.8109
|0.7599
|2006.10.25 12:04
|0.7599
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|14313894
|2006.10.26 14:30
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4303
|1.4764
|1.4254
|2006.10.26 15:57
|1.4254
|0.00
|0.00
|0.00
|13.06
|14315896
|2006.10.26 14:45
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.2673
|1.3191
|1.2681
|2006.10.27 06:31
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.22
|-2.40
|14337579
|2006.10.26 21:01
|sell
|0.30
|audusdm
|0.7642
|0.8142
|0.7632
|2006.10.27 00:45
|0.7639
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|14423991
|2006.10.27 19:15
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.2737
|1.3229
|1.2719
|2006.10.30 06:10
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.22
|5.40
|14494378
|2006.10.30 16:15
|sell
|0.30
|gbpjpym
|223.43
|228.34
|223.24
|2006.10.30 18:31
|223.24
|0.00
|0.00
|0.00
|4.85
|13864075
|2006.10.17 21:01
|sell
|0.50
|eurcadm
|1.4307
|1.4804
|1.4294
|2006.10.18 08:36
|1.4294
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|13955969
|2006.10.19 03:16
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2538
|1.3103
|1.2593
|2006.10.20 06:45
|1.2625
|0.00
|0.00
|0.36
|-43.50
|13955972
|2006.10.19 03:16
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1363
|1.0855
|1.1365
|2006.10.19 08:13
|1.1365
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|13959083
|2006.10.19 05:45
|sell
|0.50
|audusdm
|0.7551
|0.8090
|0.7580
|2006.10.20 14:08
|0.7580
|0.00
|0.00
|-0.08
|-14.50
|14038663
|2006.10.20 08:00
|sell
|0.50
|usdjpym
|118.35
|123.34
|118.24
|2006.10.20 08:46
|118.24
|0.00
|0.00
|0.00
|4.65
|14065485
|2006.10.20 15:30
|sell
|0.50
|gbpchfm
|2.3696
|2.4216
|2.3706
|2006.10.26 03:45
|2.3725
|0.00
|0.00
|-5.89
|-11.50
|14069813
|2006.10.20 18:15
|sell
|0.50
|gbpjpym
|223.63
|228.36
|223.26
|2006.10.23 08:51
|223.26
|0.00
|0.00
|-1.27
|15.54
|14090376
|2006.10.23 05:45
|sell
|0.50
|gbpjpym
|223.54
|228.36
|223.26
|2006.10.23 08:51
|223.26
|0.00
|0.00
|0.00
|11.76
|14091265
|2006.10.23 06:00
|sell
|0.50
|gbpchfm
|2.3719
|2.4216
|2.3706
|2006.10.26 03:45
|2.3725
|0.00
|0.00
|-4.91
|-2.38
|14139159
|2006.10.23 20:16
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2666
|1.3172
|1.2662
|2006.10.24 15:37
|1.2662
|0.00
|0.00
|-0.57
|1.58
|14139437
|2006.10.23 20:30
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.1283
|1.1796
|1.1286
|2006.10.24 15:13
|1.1286
|0.00
|0.00
|-0.16
|-1.33
|14140286
|2006.10.23 21:15
|sell
|0.50
|usdjpym
|119.29
|124.47
|119.37
|2006.10.24 15:13
|119.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.35
|14197776
|2006.10.25 00:32
|sell
|0.50
|audusdm
|0.7594
|0.8109
|0.7599
|2006.10.25 12:04
|0.7599
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|14326690
|2006.10.26 16:45
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2696
|1.3191
|1.2681
|2006.10.27 06:31
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.36
|7.50
|14341638
|2006.10.26 23:15
|sell
|0.50
|audusdm
|0.7642
|0.8142
|0.7632
|2006.10.27 00:45
|0.7638
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|13961406
|2006.10.19 06:45
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2542
|1.3103
|1.2593
|2006.10.20 06:45
|1.2625
|0.00
|0.00
|0.58
|-66.40
|13966225
|2006.10.19 07:45
|buy
|0.80
|usdcadm
|1.1348
|1.0855
|1.1365
|2006.10.19 08:13
|1.1365
|0.00
|0.00
|0.00
|11.97
|13977720
|2006.10.19 11:00
|sell
|0.80
|audusdm
|0.7567
|0.8090
|0.7580
|2006.10.20 14:08
|0.7580
|0.00
|0.00
|-0.12
|-10.40
|14067169
|2006.10.20 16:30
|sell
|0.80
|gbpchfm
|2.3706
|2.4216
|2.3706
|2006.10.26 03:45
|2.3725
|0.00
|0.00
|-9.43
|-12.05
|14109193
|2006.10.23 09:45
|sell
|0.80
|gbpchfm
|2.3718
|2.4216
|2.3706
|2006.10.26 03:45
|2.3725
|0.00
|0.00
|-7.86
|-4.44
|14141231
|2006.10.23 22:03
|sell
|0.80
|usdjpym
|119.31
|124.47
|119.37
|2006.10.24 15:13
|119.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.02
|14144101
|2006.10.23 23:45
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2674
|1.3172
|1.2662
|2006.10.24 15:37
|1.2662
|0.00
|0.00
|0.00
|7.58
|14149905
|2006.10.24 02:04
|sell
|0.80
|usdcadm
|1.1293
|1.1796
|1.1286
|2006.10.24 15:13
|1.1286
|0.00
|0.00
|0.00
|4.96
|14203356
|2006.10.25 02:00
|sell
|0.80
|audusdm
|0.7610
|0.8109
|0.7599
|2006.10.25 12:04
|0.7599
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|14338128
|2006.10.26 21:16
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2692
|1.3191
|1.2681
|2006.10.27 06:31
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|13974559
|2006.10.19 09:17
|sell
|1.30
|eurusdm
|1.2562
|1.3103
|1.2593
|2006.10.20 06:45
|1.2625
|0.00
|0.00
|0.94
|-81.90
|13993165
|2006.10.19 14:00
|sell
|1.30
|audusdm
|0.7571
|0.8090
|0.7580
|2006.10.20 14:08
|0.7580
|0.00
|0.00
|-0.20
|-11.70
|14129869
|2006.10.23 15:15
|sell
|1.30
|gbpchfm
|2.3723
|2.4216
|2.3706
|2006.10.26 03:45
|2.3725
|0.00
|0.00
|-12.76
|-2.06
|14148111
|2006.10.24 01:17
|sell
|1.30
|usdchfm
|1.2679
|1.3172
|1.2662
|2006.10.24 15:37
|1.2662
|0.00
|0.00
|0.00
|17.45
|14173872
|2006.10.24 13:30
|sell
|1.30
|usdcadm
|1.1312
|1.1796
|1.1286
|2006.10.24 15:13
|1.1286
|0.00
|0.00
|0.00
|29.96
|14210817
|2006.10.25 04:16
|sell
|1.30
|audusdm
|0.7610
|0.8109
|0.7599
|2006.10.25 12:04
|0.7599
|0.00
|0.00
|0.00
|14.30
|14348147
|2006.10.27 00:45
|sell
|1.30
|eurusdm
|1.2699
|1.3191
|1.2681
|2006.10.27 06:31
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|23.40
|14002168
|2006.10.19 16:00
|sell
|2.10
|audusdm
|0.7583
|0.8090
|0.7580
|2006.10.20 14:08
|0.7580
|0.00
|0.00
|-0.32
|6.30
|14149392
|2006.10.24 01:45
|sell
|2.10
|usdjpym
|119.42
|124.47
|119.37
|2006.10.24 15:13
|119.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|14213828
|2006.10.25 06:30
|sell
|2.10
|audusdm
|0.7615
|0.8109
|0.7599
|2006.10.25 12:04
|0.7599
|0.00
|0.00
|0.00
|33.60
|14008567
|2006.10.19 17:15
|sell
|3.60
|eurusdm
|1.2614
|1.3103
|1.2593
|2006.10.20 06:45
|1.2625
|0.00
|0.00
|2.59
|-39.60
|14010261
|2006.10.19 17:45
|sell
|3.60
|audusdm
|0.7589
|0.8090
|0.7580
|2006.10.20 14:08
|0.7580
|0.00
|0.00
|-0.54
|32.40
|14138757
|2006.10.23 20:00
|sell
|3.60
|gbpchfm
|2.3728
|2.4216
|2.3706
|2006.10.26 03:45
|2.3725
|0.00
|0.00
|-35.36
|8.56
|14174883
|2006.10.24 14:00
|sell
|3.60
|usdjpym
|119.59
|124.47
|119.37
|2006.10.24 15:13
|119.37
|0.00
|0.00
|0.00
|66.35
|14024232
|2006.10.19 23:30
|sell
|6.00
|eurusdm
|1.2625
|1.3103
|1.2593
|2006.10.20 06:45
|1.2625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14025311
|2006.10.20 00:00
|sell
|6.00
|audusdm
|0.7587
|0.8090
|0.7580
|2006.10.20 14:08
|0.7580
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|14032586
|2006.10.20 04:45
|sell
|9.90
|audusdm
|0.7591
|0.8090
|0.7580
|2006.10.20 14:08
|0.7580
|0.00
|0.00
|0.00
|108.90
|14034422
|2006.10.20 06:15
|sell
|16.50
|audusdm
|0.7597
|0.8090
|0.7580
|2006.10.20 14:08
|0.7580
|0.00
|0.00
|0.00
|280.50
|0.00
|0.00
|-88.27
|379.46
|Closed P/L:
|291.19
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14382065
|2006.10.27 12:15
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7655
|0.8190
|0.7680
|0.7695
|0.00
|0.00
|-0.04
|-4.00
|14420451
|2006.10.27 16:45
|sell
|0.20
|audusdm
|0.7687
|0.8190
|0.7680
|0.7695
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.60
|14443674
|2006.10.30 03:16
|sell
|0.20
|audusdm
|0.7696
|0.8190
|0.7680
|0.7695
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.20
|14454964
|2006.10.30 07:15
|sell
|0.30
|audusdm
|0.7698
|0.8190
|0.7680
|0.7695
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.90
|14477038
|2006.10.30 12:45
|sell
|0.50
|audusdm
|0.7687
|0.8190
|0.7680
|0.7695
|0.00
|0.00
|-0.08
|-4.00
|14489919
|2006.10.30 14:45
|sell
|0.80
|audusdm
|0.7689
|0.8190
|0.7680
|0.7695
|0.00
|0.00
|-0.12
|-4.80
|14498102
|2006.10.30 18:00
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4309
|1.4809
|1.4299
|1.4315
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.53
|14498358
|2006.10.30 18:02
|sell
|1.30
|audusdm
|0.7693
|0.8190
|0.7680
|0.7695
|0.00
|0.00
|-0.20
|-2.60
|14498736
|2006.10.30 18:16
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1258
|1.1760
|1.1250
|1.1261
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.27
|14501325
|2006.10.30 19:45
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1261
|1.1760
|1.1250
|1.1261
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.00
|14508736
|2006.10.30 22:45
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.57
|122.57
|117.47
|117.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|14511641
|2006.10.31 00:00
|sell
|2.10
|audusdm
|0.7690
|0.8190
|0.7680
|0.7695
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.50
|0.00
|0.00
|-0.63
|-27.88
|Floating P/L:
|-28.51
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|291.19
|Floating P/L:
|-28.51
|Margin:
|300.00
|Balance:
|5 291.19
|Equity:
|5 262.68
|Free Margin:
|4 962.68