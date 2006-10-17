Interbank FX, LLC

Account: 1265310 Name: Cost_Averaging_RSI m15 Currency: USD 2006 October 31, 00:14
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
138340292006.10.17 13:58balanceDeposit5 000.00
138341802006.10.17 14:00sell0.10eurcadm1.42781.48041.42942006.10.18 08:361.42940.000.000.04-1.40
138460442006.10.17 16:00sell0.10eurjpym149.03154.03148.932006.10.17 21:04148.930.000.00-0.110.84
138576372006.10.17 19:00sell0.10usdjpym118.91123.91118.812006.10.17 20:53118.810.000.000.000.84
138617412006.10.17 20:30sell0.10usdcadm1.14101.19111.14012006.10.18 00:081.14010.000.00-0.030.79
138681542006.10.17 21:31sell0.10usdchfm1.26831.31841.26742006.10.18 04:211.26740.000.000.000.71
138692332006.10.17 21:45buy0.10eurjpym148.66143.66148.762006.10.17 22:00148.490.000.000.00-1.44
138692392006.10.17 21:45buy0.10gbpjpym221.80216.80221.902006.10.17 22:15221.650.000.000.00-1.27
138714082006.10.17 22:00buy0.10eurusdm1.25401.20401.25502006.10.17 22:161.25500.000.000.001.00
138730752006.10.17 22:15buy0.10usdjpym118.47113.47118.572006.10.17 22:30118.400.000.000.00-0.59
138928432006.10.18 05:04sell0.10audusdm0.75430.80490.75392006.10.18 09:040.75390.000.000.000.40
138945802006.10.18 06:15buy0.10usdjpym118.54113.54118.642006.10.18 06:30118.450.000.000.00-0.76
138963812006.10.18 06:45buy0.10eurjpym148.59143.59148.692006.10.18 07:00148.640.000.000.000.42
139058172006.10.18 10:15buy0.10audusdm0.75410.70390.75492006.10.18 21:010.75490.000.000.030.80
139084582006.10.18 11:15buy0.10eurcadm1.42761.37761.42862006.10.18 11:511.42860.000.000.000.88
139235302006.10.18 13:45sell0.10usdchfm1.27331.32331.27232006.10.18 13:581.27230.000.000.000.79
139235802006.10.18 13:45sell0.10usdjpym119.07124.07118.972006.10.18 16:46118.970.000.000.000.84
139245092006.10.18 14:00sell0.10gbpchfm2.37712.42712.37612006.10.18 14:552.37610.000.000.000.79
139260032006.10.18 14:30sell0.10gbpjpym222.47227.47222.372006.10.18 14:59222.370.000.000.000.84
139383722006.10.18 18:45buy0.10gbpchfm2.37402.32402.37502006.10.18 19:002.37190.000.000.00-1.66
139384572006.10.18 18:47buy0.10usdcadm1.13661.08551.13652006.10.19 08:131.13650.000.000.08-0.09
139391152006.10.18 19:00sell0.10eurusdm1.25321.31031.25932006.10.20 06:451.26250.000.000.29-9.30
139437282006.10.18 21:30sell0.10audusdm0.75500.80900.75802006.10.20 14:080.75800.000.00-0.02-3.00
139661812006.10.19 07:45buy0.10usdjpym118.56113.56118.662006.10.19 08:15118.580.000.000.000.17
139672772006.10.19 08:01buy0.10usdchfm1.26631.21631.26732006.10.19 08:151.26670.000.000.000.32
139681252006.10.19 08:15buy0.10eurjpym148.87143.87148.972006.10.19 08:30148.840.000.000.00-0.25
139763352006.10.19 10:00sell0.10eurcadm1.42711.47711.42612006.10.19 12:091.42610.000.000.000.88
139770442006.10.19 10:30buy0.10gbpchfm2.36512.31512.36612006.10.19 12:272.36610.000.000.000.79
139984372006.10.19 14:45buy0.10usdjpym118.24113.24118.342006.10.19 14:59118.340.000.000.000.85
140132882006.10.19 18:15buy0.10usdchfm1.25571.20571.25672006.10.19 18:301.25600.000.000.000.24
140163682006.10.19 19:00buy0.10gbpchfm2.36132.31132.36232006.10.19 19:152.36010.000.000.00-0.95
140191812006.10.19 20:15buy0.10gbpjpym221.94216.94222.042006.10.19 22:04222.040.000.000.220.85
140206922006.10.19 21:15buy0.10eurcadm1.42251.37251.42352006.10.19 21:301.42200.000.000.00-0.44
140237762006.10.19 23:00sell0.10usdjpym118.27123.34118.242006.10.20 08:46118.240.000.000.000.25
140239892006.10.19 23:15sell0.10eurjpym149.32154.38149.282006.10.20 09:26149.280.000.000.000.34
140285352006.10.20 01:45sell0.10eurcadm1.42561.47581.42482006.10.20 05:431.42480.000.000.000.71
140285372006.10.20 01:45buy0.10usdchfm1.25611.20611.25712006.10.20 02:001.25630.000.000.000.16
140344102006.10.20 06:15sell0.10gbpchfm2.36152.41342.36242006.10.26 04:002.37280.000.00-1.19-8.96
140352272006.10.20 06:30buy0.10eurcadm1.42421.37421.42522006.10.20 06:451.42350.000.000.00-0.62
140358372006.10.20 06:45buy0.10eurusdm1.26251.21251.26352006.10.20 07:001.26260.000.000.000.10
140440882006.10.20 09:30sell0.10gbpjpym222.46228.36223.262006.10.23 08:51223.260.000.00-0.25-6.72
140471222006.10.20 10:16buy0.10eurjpym149.14144.14149.242006.10.20 10:30149.150.000.000.000.09
140518112006.10.20 12:00buy0.10eurcadm1.41781.36781.41882006.10.20 12:151.41500.000.000.00-2.50
140532582006.10.20 12:30buy0.10usdcadm1.12251.07251.12352006.10.20 12:451.12250.000.000.000.00
140606502006.10.20 14:15sell0.10eurjpym149.54154.79149.692006.10.23 06:34149.690.000.00-0.11-1.26
140617052006.10.20 14:30buy0.10audusdm0.75840.70840.75942006.10.20 14:460.75760.000.000.00-0.80
140638592006.10.20 15:00sell0.10usdjpym118.73123.73118.632006.10.20 16:49118.630.000.000.000.84
140953992006.10.23 06:45sell0.10usdchfm1.26231.31721.26622006.10.24 15:371.26620.000.00-0.12-3.08
140961592006.10.23 07:00buy0.10eurusdm1.25911.20911.26012006.10.23 07:151.25840.000.000.00-0.70
140972642006.10.23 07:15buy0.10eurcadm1.41651.36651.41752006.10.23 07:301.41580.000.000.00-0.63
141023102006.10.23 08:45sell0.10usdcadm1.12721.17961.12862006.10.24 15:131.12860.000.00-0.03-1.24
141025962006.10.23 08:47sell0.10usdjpym119.08124.47119.372006.10.24 15:13119.370.000.00-0.15-2.43
141082402006.10.23 09:30buy0.10eurusdm1.25611.20611.25712006.10.23 10:001.25510.000.000.00-1.00
141103922006.10.23 10:00buy0.10audusdm0.75830.70830.75932006.10.23 10:150.75820.000.000.00-0.10
141394312006.10.23 20:30buy0.10audusdm0.75700.70700.75802006.10.23 20:450.75670.000.000.00-0.30
141399832006.10.23 21:01sell0.10gbpjpym223.54228.51223.412006.10.24 01:17223.410.000.000.001.09
141494122006.10.24 01:46buy0.10eurusdm1.25381.20381.25482006.10.24 02:011.25400.000.000.000.20
141833362006.10.24 16:00buy0.10usdcadm1.12761.07761.12862006.10.24 16:151.12670.000.000.00-0.80
141840182006.10.24 16:15buy0.10usdchfm1.26521.21521.26622006.10.24 16:301.26530.000.000.000.08
141840772006.10.24 16:15sell0.10eurusdm1.25711.30721.25622006.10.24 19:211.25620.000.000.000.90
141844502006.10.24 16:30buy0.10usdjpym119.24114.24119.342006.10.24 16:45119.220.000.000.00-0.17
141845942006.10.24 16:45sell0.10audusdm0.75840.81090.75992006.10.25 12:040.75990.000.00-0.02-1.50
141898482006.10.24 20:15buy0.10eurcadm1.41471.36471.41572006.10.25 00:151.41520.000.00-0.050.44
141905562006.10.24 21:01sell0.10usdchfm1.26671.31701.26602006.10.25 00:391.26600.000.000.000.55
141911612006.10.24 21:15buy0.10eurusdm1.25591.20591.25692006.10.24 21:461.25530.000.000.00-0.60
141912002006.10.24 21:18sell0.10usdjpym119.37124.40119.302006.10.25 00:05119.300.000.000.000.59
141932052006.10.24 22:15sell0.10usdcadm1.12711.17731.12632006.10.25 02:491.12630.000.000.000.71
142013742006.10.25 01:45buy0.10usdjpym119.19114.19119.292006.10.25 02:00119.230.000.000.000.34
142174342006.10.25 08:00buy0.10eurjpym149.61144.61149.712006.10.25 08:15149.640.000.000.000.25
142189452006.10.25 08:15buy0.10usdjpym119.10114.10119.202006.10.25 08:30119.130.000.000.000.25
142216812006.10.25 09:30sell0.10eurcadm1.41771.46871.41772006.10.25 14:341.41770.000.000.000.00
142225592006.10.25 10:00sell0.10usdcadm1.12801.17811.12712006.10.25 14:271.12710.000.000.000.80
142267722006.10.25 11:30sell0.10eurusdm1.25841.30841.25742006.10.25 13:201.25740.000.000.001.00
142379732006.10.25 15:45buy0.10usdcadm1.12561.07561.12662006.10.25 16:151.12500.000.000.00-0.53
142540772006.10.25 19:31sell0.10audusdm0.76180.81180.76082006.10.25 20:100.76080.000.000.001.00
142543762006.10.25 19:45sell0.10eurcadm1.41881.46881.41782006.10.25 20:361.41780.000.000.000.89
142765092006.10.26 03:45sell0.10audusdm0.76270.81300.76202006.10.26 12:580.76200.000.000.000.70
142776552006.10.26 04:22buy0.10gbpchfm2.37322.32272.37372006.10.26 15:152.37370.000.000.000.39
142887812006.10.26 07:30buy0.10usdchfm1.25931.20931.26032006.10.26 07:451.25840.000.000.00-0.72
142895682006.10.26 07:45sell0.10eurcadm1.42021.47641.42542006.10.26 15:571.42540.000.000.00-4.62
142907452006.10.26 08:15sell0.10gbpjpym223.78228.78223.682006.10.26 09:08223.680.000.000.000.84
142907862006.10.26 08:17sell0.10eurusdm1.26571.31911.26812006.10.27 06:311.26810.000.000.07-2.40
143008492006.10.26 11:45sell0.10usdcadm1.12501.17501.12402006.10.26 16:181.12400.000.000.000.89
143288612006.10.26 17:00buy0.10usdjpym118.37113.37118.472006.10.26 17:15118.300.000.000.00-0.59
143297702006.10.26 17:16buy0.10usdcadm1.12301.07301.12402006.10.26 17:451.12240.000.000.00-0.53
143301832006.10.26 17:32sell0.10audusdm0.76380.81410.76312006.10.27 01:020.76420.000.00-0.02-0.40
143312972006.10.26 18:01buy0.10usdchfm1.25341.20341.25442006.10.26 18:281.25440.000.000.000.80
143476042006.10.27 00:30sell0.10eurjpym150.65155.65150.552006.10.27 01:46150.550.000.000.000.84
143502192006.10.27 01:00sell0.10gbpjpym224.13229.13224.032006.10.27 05:12224.030.000.000.000.84
143797042006.10.27 11:15sell0.10gbpjpym224.20229.20224.102006.10.27 12:05224.100.000.000.000.84
143894602006.10.27 12:45buy0.10usdjpym118.22113.22118.322006.10.27 13:00117.880.000.000.00-2.88
143894942006.10.27 12:45sell0.10eurusdm1.27011.32291.27192006.10.30 06:101.27190.000.000.07-1.80
143943092006.10.27 13:00buy0.10usdchfm1.25101.20101.25202006.10.27 13:151.24760.000.000.00-2.73
144015762006.10.27 13:30buy0.10eurjpym149.78144.78149.882006.10.27 13:45149.570.000.000.00-1.79
144016472006.10.27 13:30buy0.10usdcadm1.11911.06911.12012006.10.27 14:001.11860.000.000.00-0.45
144056392006.10.27 13:45buy0.10gbpjpym223.03218.03223.132006.10.27 14:15222.860.000.000.00-1.44
144416432006.10.30 02:38sell0.10usdchfm1.24891.29911.24812006.10.30 12:201.24810.000.000.000.64
144671202006.10.30 10:00sell0.10gbpjpym223.06228.34223.242006.10.30 18:31223.240.000.000.00-1.53
144701692006.10.30 11:15sell0.10eurcadm1.42871.47871.42772006.10.30 12:061.42770.000.000.000.89
144706222006.10.30 11:30sell0.10usdcadm1.12251.17251.12152006.10.30 12:121.12150.000.000.000.89
144994542006.10.30 18:45buy0.10gbpchfm2.37502.32502.37602006.10.30 19:002.37340.000.000.00-1.28
145027982006.10.30 20:45sell0.10eurusdm1.27291.32291.27192006.10.30 22:261.27190.000.000.071.00
145082482006.10.30 22:30buy0.10gbpchfm2.37282.32282.37382006.10.30 22:452.37200.000.000.00-0.64
138559882006.10.17 18:30sell0.20eurcadm1.42901.48041.42942006.10.18 08:361.42940.000.000.07-0.70
138624772006.10.17 20:45sell0.20usdcadm1.14121.19111.14012006.10.18 00:081.14010.000.00-0.061.93
138822592006.10.18 00:00sell0.20usdchfm1.26841.31841.26742006.10.18 04:211.26740.000.000.001.58
138951742006.10.18 06:30sell0.20audusdm0.75520.80490.75392006.10.18 09:040.75390.000.000.002.60
138997182006.10.18 08:00sell0.20eurcadm1.43151.48041.42942006.10.18 08:361.42940.000.000.003.68
139177042006.10.18 13:00buy0.20audusdm0.75380.70390.75492006.10.18 21:010.75490.000.000.052.20
139445772006.10.18 22:01sell0.20eurusdm1.25341.31031.25932006.10.20 06:451.26250.000.000.14-18.20
139452662006.10.18 22:30buy0.20usdcadm1.13591.08551.13652006.10.19 08:131.13650.000.000.001.06
139519062006.10.19 01:01sell0.20audusdm0.75480.80900.75802006.10.20 14:080.75800.000.00-0.03-6.40
140253162006.10.20 00:00sell0.20eurjpym149.41154.38149.282006.10.20 09:26149.280.000.000.002.20
140268322006.10.20 00:45sell0.20usdjpym118.35123.34118.242006.10.20 08:46118.240.000.000.001.86
140313432006.10.20 03:45sell0.20eurcadm1.42591.47581.42482006.10.20 05:431.42480.000.000.001.95
140413912006.10.20 08:45sell0.20gbpchfm2.36442.41342.36242006.10.26 04:002.37280.000.00-2.35-13.32
140489732006.10.20 11:15sell0.20gbpjpym222.66228.36223.262006.10.23 08:51223.260.000.00-0.51-10.08
140812292006.10.23 01:17sell0.20gbpjpym223.39228.36223.262006.10.23 08:51223.260.000.000.002.18
140814832006.10.23 01:30sell0.20gbpchfm2.36912.42162.37062006.10.26 03:452.37250.000.00-1.96-5.39
141064132006.10.23 09:15sell0.20usdchfm1.26471.31721.26622006.10.24 15:371.26620.000.00-0.23-2.37
141200552006.10.23 12:30sell0.20usdjpym119.22124.47119.372006.10.24 15:13119.370.000.00-0.29-2.52
141278872006.10.23 14:45sell0.20usdcadm1.12761.17961.12862006.10.24 15:131.12860.000.00-0.06-1.77
141402842006.10.23 21:15sell0.20gbpjpym223.50228.51223.412006.10.24 01:17223.410.000.000.001.50
141862902006.10.24 17:45sell0.20eurusdm1.25731.30721.25622006.10.24 19:211.25620.000.000.002.20
141927052006.10.24 22:00sell0.20usdjpym119.41124.40119.302006.10.25 00:05119.300.000.000.001.84
141932042006.10.24 22:15sell0.20usdchfm1.26711.31701.26602006.10.25 00:391.26600.000.000.001.74
141968552006.10.25 00:03sell0.20usdcadm1.12741.17731.12632006.10.25 02:491.12630.000.000.001.95
142250992006.10.25 10:45sell0.20eurcadm1.41921.46871.41772006.10.25 14:341.41770.000.000.002.67
142325662006.10.25 13:45sell0.20usdcadm1.12811.17811.12712006.10.25 14:271.12710.000.000.001.77
142788972006.10.26 05:15sell0.20audusdm0.76310.81300.76202006.10.26 12:580.76200.000.000.002.20
142809022006.10.26 06:30buy0.20gbpchfm2.37252.32272.37372006.10.26 15:152.37370.000.000.001.91
143013952006.10.26 12:00sell0.20eurcadm1.42361.47641.42542006.10.26 15:571.42540.000.000.00-3.20
143074562006.10.26 13:00sell0.20eurusdm1.26641.31911.26812006.10.27 06:311.26810.000.000.14-3.40
143349242006.10.26 19:30sell0.20audusdm0.76430.81410.76312006.10.27 01:020.76420.000.00-0.030.20
144204742006.10.27 16:46sell0.20eurusdm1.27331.32291.27192006.10.30 06:101.27190.000.000.142.80
144432132006.10.30 03:00sell0.20eurusdm1.27281.32291.27192006.10.30 06:101.27190.000.000.001.80
144489022006.10.30 05:47sell0.20usdchfm1.24921.29911.24812006.10.30 12:201.24810.000.000.001.76
144869382006.10.30 14:00sell0.20gbpjpym223.33228.34223.242006.10.30 18:31223.240.000.000.001.53
145032162006.10.30 21:00sell0.20eurusdm1.27291.32291.27192006.10.30 22:261.27190.000.000.002.00
138576112006.10.17 19:00sell0.30eurcadm1.43101.48041.42942006.10.18 08:361.42940.000.000.114.21
139477282006.10.18 23:31sell0.30eurusdm1.25411.31031.25932006.10.20 06:451.26250.000.000.22-25.20
139503352006.10.19 00:36buy0.30usdcadm1.13571.08551.13652006.10.19 08:131.13650.000.000.002.11
139557412006.10.19 03:02sell0.30audusdm0.75490.80900.75802006.10.20 14:080.75800.000.00-0.05-9.30
140367962006.10.20 07:15sell0.30usdjpym118.33123.34118.242006.10.20 08:46118.240.000.000.002.28
140489752006.10.20 11:15sell0.30gbpchfm2.36992.42162.37062006.10.26 03:452.37250.000.00-3.54-6.18
140617062006.10.20 14:30sell0.30gbpjpym223.15228.36223.262006.10.23 08:51223.260.000.00-0.76-2.77
140869332006.10.23 03:15sell0.30gbpjpym223.58228.36223.262006.10.23 08:51223.260.000.000.008.07
140880852006.10.23 03:45sell0.30gbpchfm2.36942.42162.37062006.10.26 03:452.37250.000.00-2.95-7.37
140898502006.10.23 05:30sell0.30eurjpym149.88154.79149.692006.10.23 06:34149.690.000.000.004.80
141228972006.10.23 13:01sell0.30usdchfm1.26781.31721.26622006.10.24 15:371.26620.000.00-0.353.79
141313582006.10.23 16:01sell0.30usdcadm1.12801.17961.12862006.10.24 15:131.12860.000.00-0.10-1.59
141385522006.10.23 19:45sell0.30usdjpym119.28124.47119.372006.10.24 15:13119.370.000.00-0.44-2.26
141942472006.10.24 22:45sell0.30audusdm0.75870.81090.75992006.10.25 12:040.75990.000.000.00-3.60
143138942006.10.26 14:30sell0.30eurcadm1.43031.47641.42542006.10.26 15:571.42540.000.000.0013.06
143158962006.10.26 14:45sell0.30eurusdm1.26731.31911.26812006.10.27 06:311.26810.000.000.22-2.40
143375792006.10.26 21:01sell0.30audusdm0.76420.81420.76322006.10.27 00:450.76390.000.000.000.90
144239912006.10.27 19:15sell0.30eurusdm1.27371.32291.27192006.10.30 06:101.27190.000.000.225.40
144943782006.10.30 16:15sell0.30gbpjpym223.43228.34223.242006.10.30 18:31223.240.000.000.004.85
138640752006.10.17 21:01sell0.50eurcadm1.43071.48041.42942006.10.18 08:361.42940.000.000.005.70
139559692006.10.19 03:16sell0.50eurusdm1.25381.31031.25932006.10.20 06:451.26250.000.000.36-43.50
139559722006.10.19 03:16buy0.50usdcadm1.13631.08551.13652006.10.19 08:131.13650.000.000.000.88
139590832006.10.19 05:45sell0.50audusdm0.75510.80900.75802006.10.20 14:080.75800.000.00-0.08-14.50
140386632006.10.20 08:00sell0.50usdjpym118.35123.34118.242006.10.20 08:46118.240.000.000.004.65
140654852006.10.20 15:30sell0.50gbpchfm2.36962.42162.37062006.10.26 03:452.37250.000.00-5.89-11.50
140698132006.10.20 18:15sell0.50gbpjpym223.63228.36223.262006.10.23 08:51223.260.000.00-1.2715.54
140903762006.10.23 05:45sell0.50gbpjpym223.54228.36223.262006.10.23 08:51223.260.000.000.0011.76
140912652006.10.23 06:00sell0.50gbpchfm2.37192.42162.37062006.10.26 03:452.37250.000.00-4.91-2.38
141391592006.10.23 20:16sell0.50usdchfm1.26661.31721.26622006.10.24 15:371.26620.000.00-0.571.58
141394372006.10.23 20:30sell0.50usdcadm1.12831.17961.12862006.10.24 15:131.12860.000.00-0.16-1.33
141402862006.10.23 21:15sell0.50usdjpym119.29124.47119.372006.10.24 15:13119.370.000.000.00-3.35
141977762006.10.25 00:32sell0.50audusdm0.75940.81090.75992006.10.25 12:040.75990.000.000.00-2.50
143266902006.10.26 16:45sell0.50eurusdm1.26961.31911.26812006.10.27 06:311.26810.000.000.367.50
143416382006.10.26 23:15sell0.50audusdm0.76420.81420.76322006.10.27 00:450.76380.000.000.002.00
139614062006.10.19 06:45sell0.80eurusdm1.25421.31031.25932006.10.20 06:451.26250.000.000.58-66.40
139662252006.10.19 07:45buy0.80usdcadm1.13481.08551.13652006.10.19 08:131.13650.000.000.0011.97
139777202006.10.19 11:00sell0.80audusdm0.75670.80900.75802006.10.20 14:080.75800.000.00-0.12-10.40
140671692006.10.20 16:30sell0.80gbpchfm2.37062.42162.37062006.10.26 03:452.37250.000.00-9.43-12.05
141091932006.10.23 09:45sell0.80gbpchfm2.37182.42162.37062006.10.26 03:452.37250.000.00-7.86-4.44
141412312006.10.23 22:03sell0.80usdjpym119.31124.47119.372006.10.24 15:13119.370.000.000.00-4.02
141441012006.10.23 23:45sell0.80usdchfm1.26741.31721.26622006.10.24 15:371.26620.000.000.007.58
141499052006.10.24 02:04sell0.80usdcadm1.12931.17961.12862006.10.24 15:131.12860.000.000.004.96
142033562006.10.25 02:00sell0.80audusdm0.76100.81090.75992006.10.25 12:040.75990.000.000.008.80
143381282006.10.26 21:16sell0.80eurusdm1.26921.31911.26812006.10.27 06:311.26810.000.000.008.80
139745592006.10.19 09:17sell1.30eurusdm1.25621.31031.25932006.10.20 06:451.26250.000.000.94-81.90
139931652006.10.19 14:00sell1.30audusdm0.75710.80900.75802006.10.20 14:080.75800.000.00-0.20-11.70
141298692006.10.23 15:15sell1.30gbpchfm2.37232.42162.37062006.10.26 03:452.37250.000.00-12.76-2.06
141481112006.10.24 01:17sell1.30usdchfm1.26791.31721.26622006.10.24 15:371.26620.000.000.0017.45
141738722006.10.24 13:30sell1.30usdcadm1.13121.17961.12862006.10.24 15:131.12860.000.000.0029.96
142108172006.10.25 04:16sell1.30audusdm0.76100.81090.75992006.10.25 12:040.75990.000.000.0014.30
143481472006.10.27 00:45sell1.30eurusdm1.26991.31911.26812006.10.27 06:311.26810.000.000.0023.40
140021682006.10.19 16:00sell2.10audusdm0.75830.80900.75802006.10.20 14:080.75800.000.00-0.326.30
141493922006.10.24 01:45sell2.10usdjpym119.42124.47119.372006.10.24 15:13119.370.000.000.008.80
142138282006.10.25 06:30sell2.10audusdm0.76150.81090.75992006.10.25 12:040.75990.000.000.0033.60
140085672006.10.19 17:15sell3.60eurusdm1.26141.31031.25932006.10.20 06:451.26250.000.002.59-39.60
140102612006.10.19 17:45sell3.60audusdm0.75890.80900.75802006.10.20 14:080.75800.000.00-0.5432.40
141387572006.10.23 20:00sell3.60gbpchfm2.37282.42162.37062006.10.26 03:452.37250.000.00-35.368.56
141748832006.10.24 14:00sell3.60usdjpym119.59124.47119.372006.10.24 15:13119.370.000.000.0066.35
140242322006.10.19 23:30sell6.00eurusdm1.26251.31031.25932006.10.20 06:451.26250.000.000.000.00
140253112006.10.20 00:00sell6.00audusdm0.75870.80900.75802006.10.20 14:080.75800.000.000.0042.00
140325862006.10.20 04:45sell9.90audusdm0.75910.80900.75802006.10.20 14:080.75800.000.000.00108.90
140344222006.10.20 06:15sell16.50audusdm0.75970.80900.75802006.10.20 14:080.75800.000.000.00280.50
  0.00 0.00 -88.27 379.46
Closed P/L: 291.19
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
143820652006.10.27 12:15sell0.10audusdm0.76550.81900.7680 0.76950.000.00-0.04-4.00
144204512006.10.27 16:45sell0.20audusdm0.76870.81900.7680 0.76950.000.00-0.06-1.60
144436742006.10.30 03:16sell0.20audusdm0.76960.81900.7680 0.76950.000.00-0.030.20
144549642006.10.30 07:15sell0.30audusdm0.76980.81900.7680 0.76950.000.00-0.050.90
144770382006.10.30 12:45sell0.50audusdm0.76870.81900.7680 0.76950.000.00-0.08-4.00
144899192006.10.30 14:45sell0.80audusdm0.76890.81900.7680 0.76950.000.00-0.12-4.80
144981022006.10.30 18:00sell0.10eurcadm1.43091.48091.4299 1.43150.000.000.04-0.53
144983582006.10.30 18:02sell1.30audusdm0.76930.81900.7680 0.76950.000.00-0.20-2.60
144987362006.10.30 18:16sell0.10usdcadm1.12581.17601.1250 1.12610.000.00-0.03-0.27
145013252006.10.30 19:45sell0.20usdcadm1.12611.17601.1250 1.12610.000.00-0.060.00
145087362006.10.30 22:45sell0.10usdjpym117.57122.57117.47 117.650.000.000.00-0.68
145116412006.10.31 00:00sell2.10audusdm0.76900.81900.7680 0.76950.000.000.00-10.50
  0.00 0.00 -0.63 -27.88
 Floating P/L: -28.51
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 291.19 Floating P/L: -28.51 Margin: 300.00
Balance: 5 291.19 Equity: 5 262.68 Free Margin: 4 962.68