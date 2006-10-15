|Account: 1261784
|Name: Costv3
|Currency: USD
|2006 October 27, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13676886
|2006.10.15 20:18
|balance
|Deposit
|3 000.00
|13677118
|2006.10.15 22:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2736
|1.3236
|1.2726
|2006.10.16 08:06
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|13677163
|2006.10.15 22:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.67
|144.67
|149.77
|2006.10.15 23:29
|149.77
|0.00
|0.00
|0.00
|8.36
|13677288
|2006.10.15 22:01
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1378
|1.0878
|1.1388
|2006.10.16 05:58
|1.1388
|0.00
|0.00
|0.00
|8.78
|13677406
|2006.10.15 22:01
|buy
|0.10
|audusd
|0.7512
|0.7012
|0.7522
|2006.10.16 09:01
|0.7522
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|13677455
|2006.10.15 22:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2504
|1.2004
|1.2514
|2006.10.16 05:20
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|13677464
|2006.10.15 22:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.68
|124.68
|119.58
|2006.10.16 06:59
|119.58
|0.00
|0.00
|0.00
|8.36
|13677472
|2006.10.15 22:01
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5930
|1.5409
|1.5919
|2006.10.18 13:11
|1.5919
|0.00
|0.00
|1.10
|-8.64
|13680380
|2006.10.15 23:31
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.78
|144.14
|149.24
|2006.10.17 10:36
|148.62
|0.00
|0.00
|0.91
|-97.78
|13698279
|2006.10.16 05:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2513
|1.2013
|1.2523
|2006.10.16 08:07
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|13700175
|2006.10.16 06:05
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1393
|1.0871
|1.1381
|2006.10.16 14:28
|1.1381
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.54
|13703350
|2006.10.16 07:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.52
|124.52
|119.42
|2006.10.16 07:08
|119.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.37
|13704320
|2006.10.16 07:08
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.48
|144.14
|149.24
|2006.10.17 10:36
|148.62
|0.00
|0.00
|1.82
|-144.99
|13704497
|2006.10.16 07:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.41
|124.41
|119.31
|2006.10.16 07:56
|119.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.38
|13710082
|2006.10.16 07:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.31
|124.31
|119.21
|2006.10.16 12:06
|119.21
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|13712381
|2006.10.16 08:07
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2720
|1.3220
|1.2710
|2006.10.16 08:16
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.00
|7.87
|13713142
|2006.10.16 08:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2527
|1.2027
|1.2537
|2006.10.16 13:51
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|13714770
|2006.10.16 08:17
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2708
|1.3208
|1.2698
|2006.10.16 13:51
|1.2698
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|13718643
|2006.10.16 09:02
|buy
|0.10
|audusd
|0.7524
|0.7024
|0.7534
|2006.10.16 12:34
|0.7534
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|13731762
|2006.10.16 12:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.17
|124.17
|119.07
|2006.10.16 13:06
|119.07
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|13732428
|2006.10.16 12:11
|buy
|0.30
|eurjpy
|149.17
|144.14
|149.24
|2006.10.17 10:36
|148.62
|0.00
|0.00
|2.73
|-139.09
|13734635
|2006.10.16 12:35
|buy
|0.10
|audusd
|0.7535
|0.7035
|0.7545
|2006.10.16 13:36
|0.7545
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|13739585
|2006.10.16 13:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.10
|114.10
|119.20
|2006.10.16 14:10
|119.20
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|13740023
|2006.10.16 13:10
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1360
|1.0871
|1.1381
|2006.10.16 14:28
|1.1381
|0.00
|0.00
|0.00
|36.90
|13741888
|2006.10.16 13:36
|buy
|0.10
|audusd
|0.7548
|0.7048
|0.7558
|2006.10.19 06:38
|0.7558
|0.00
|0.00
|0.45
|10.00
|13743403
|2006.10.16 13:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2538
|1.2038
|1.2548
|2006.10.17 13:22
|1.2548
|0.00
|0.00
|-0.87
|10.00
|13743425
|2006.10.16 13:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2695
|1.3195
|1.2685
|2006.10.17 07:52
|1.2685
|0.00
|0.00
|-1.15
|7.88
|13746325
|2006.10.16 14:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.24
|114.24
|119.34
|2006.10.16 15:34
|119.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.38
|13747811
|2006.10.16 14:29
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1384
|1.0884
|1.1394
|2006.10.17 13:11
|1.1394
|0.00
|0.00
|0.27
|8.78
|13752605
|2006.10.16 15:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.35
|113.71
|118.81
|2006.10.18 12:36
|118.81
|0.00
|0.00
|2.60
|-45.45
|13766783
|2006.10.16 21:45
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.04
|113.71
|118.81
|2006.10.18 12:36
|118.81
|0.00
|0.00
|2.60
|-38.72
|13795011
|2006.10.17 07:53
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2683
|1.3183
|1.2673
|2006.10.17 13:18
|1.2673
|0.00
|0.00
|0.00
|7.89
|13803384
|2006.10.17 08:49
|buy
|0.50
|eurjpy
|148.86
|144.14
|149.24
|2006.10.17 10:36
|148.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-101.17
|13803788
|2006.10.17 08:56
|buy
|0.30
|usdjpy
|118.74
|113.71
|118.81
|2006.10.18 12:36
|118.81
|0.00
|0.00
|3.90
|17.68
|13803986
|2006.10.17 08:58
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5899
|1.5409
|1.5919
|2006.10.18 13:11
|1.5919
|0.00
|0.00
|1.10
|31.43
|13812840
|2006.10.17 10:36
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.62
|153.84
|148.74
|2006.10.17 21:15
|148.74
|0.00
|0.00
|-1.05
|-10.11
|13826127
|2006.10.17 13:12
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1397
|1.0897
|1.1407
|2006.10.17 18:50
|1.1407
|0.00
|0.00
|0.00
|8.77
|13829141
|2006.10.17 13:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2661
|1.3161
|1.2651
|2006.10.17 15:41
|1.2651
|0.00
|0.00
|0.00
|7.90
|13830501
|2006.10.17 13:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2550
|1.2050
|1.2560
|2006.10.17 15:39
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|13842559
|2006.10.17 15:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2561
|1.2040
|1.2550
|2006.10.19 07:30
|1.2550
|0.00
|0.00
|-3.47
|-11.00
|13842970
|2006.10.17 15:41
|sell
|0.20
|eurjpy
|148.95
|153.84
|148.74
|2006.10.17 21:15
|148.74
|0.00
|0.00
|-2.10
|35.40
|13843456
|2006.10.17 15:42
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2647
|1.3188
|1.2678
|2006.10.19 07:30
|1.2678
|0.00
|0.00
|-4.60
|-24.45
|13855569
|2006.10.17 18:24
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2677
|1.3188
|1.2678
|2006.10.19 07:30
|1.2678
|0.00
|0.00
|-9.20
|-1.58
|13866485
|2006.10.17 21:16
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.70
|153.70
|148.60
|2006.10.17 21:48
|148.60
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|13869517
|2006.10.17 21:48
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.56
|154.03
|148.93
|2006.10.19 07:39
|148.93
|0.00
|0.00
|-3.15
|-31.20
|13872449
|2006.10.17 22:09
|buy
|0.50
|usdjpy
|118.43
|113.71
|118.81
|2006.10.18 12:36
|118.81
|0.00
|0.00
|0.00
|159.92
|13913321
|2006.10.18 12:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.93
|113.93
|119.03
|2006.10.18 12:54
|119.03
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|13914816
|2006.10.18 12:42
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2529
|1.2040
|1.2550
|2006.10.19 07:30
|1.2550
|0.00
|0.00
|-5.19
|42.00
|13916699
|2006.10.18 12:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.07
|114.07
|119.17
|2006.10.18 14:15
|119.17
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|13918145
|2006.10.18 13:03
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2709
|1.3188
|1.2678
|2006.10.19 07:30
|1.2678
|0.00
|0.00
|-10.35
|73.36
|13920203
|2006.10.18 13:12
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5923
|1.5403
|1.5913
|2006.10.24 07:49
|1.5913
|0.00
|0.00
|3.30
|-7.87
|13925510
|2006.10.18 14:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.19
|113.78
|118.88
|2006.10.23 06:17
|118.88
|0.00
|0.00
|6.50
|-26.08
|13926715
|2006.10.18 14:48
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1379
|1.0868
|1.1378
|2006.10.19 18:37
|1.1283
|0.00
|0.00
|1.59
|-170.17
|13945316
|2006.10.18 22:33
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.88
|113.78
|118.88
|2006.10.23 06:17
|118.88
|0.00
|0.00
|5.20
|0.00
|13946658
|2006.10.18 23:09
|sell
|0.30
|eurjpy
|149.19
|154.03
|148.93
|2006.10.19 07:39
|148.93
|0.00
|0.00
|0.00
|65.78
|13961215
|2006.10.19 06:39
|buy
|0.10
|audusd
|0.7564
|0.7064
|0.7574
|2006.10.19 14:16
|0.7574
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|13963962
|2006.10.19 07:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2551
|1.2051
|1.2561
|2006.10.19 08:52
|1.2561
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|13963976
|2006.10.19 07:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2668
|1.3168
|1.2658
|2006.10.19 07:43
|1.2658
|0.00
|0.00
|0.00
|7.90
|13965514
|2006.10.19 07:40
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.90
|153.90
|148.80
|2006.10.19 07:58
|148.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|13965626
|2006.10.19 07:41
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1348
|1.0868
|1.1378
|2006.10.19 18:37
|1.1283
|0.00
|0.00
|0.00
|-172.83
|13966068
|2006.10.19 07:44
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2656
|1.3156
|1.2646
|2006.10.19 09:00
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.00
|7.91
|13966081
|2006.10.19 07:44
|buy
|0.30
|usdjpy
|118.57
|113.78
|118.88
|2006.10.23 06:17
|118.88
|0.00
|0.00
|7.80
|78.23
|13966964
|2006.10.19 07:59
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.77
|153.98
|148.88
|2006.10.19 13:50
|148.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.30
|13972071
|2006.10.19 08:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2563
|1.2063
|1.2573
|2006.10.19 09:53
|1.2573
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|13972879
|2006.10.19 08:57
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.09
|153.98
|148.88
|2006.10.19 13:50
|148.88
|0.00
|0.00
|0.00
|35.52
|13973771
|2006.10.19 09:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2642
|1.3142
|1.2632
|2006.10.19 13:22
|1.2632
|0.00
|0.00
|0.00
|7.92
|13976151
|2006.10.19 09:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2572
|1.2072
|1.2582
|2006.10.19 13:43
|1.2582
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|13984636
|2006.10.19 13:00
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5893
|1.5403
|1.5913
|2006.10.24 07:49
|1.5913
|0.00
|0.00
|3.30
|31.48
|13985967
|2006.10.19 13:23
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2630
|1.3130
|1.2620
|2006.10.19 13:46
|1.2620
|0.00
|0.00
|0.00
|7.92
|14008752
|2006.10.19 17:19
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.19
|144.19
|149.29
|2006.10.19 21:56
|149.29
|0.00
|0.00
|0.91
|8.46
|14008753
|2006.10.19 17:19
|sell
|0.10
|audusd
|0.7587
|0.8085
|0.7575
|2006.10.23 13:34
|0.7575
|0.00
|0.00
|-0.30
|12.00
|14008766
|2006.10.19 17:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2621
|1.2121
|1.2631
|2006.10.19 18:07
|1.2631
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|14008792
|2006.10.19 17:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2590
|1.2068
|1.2578
|2006.10.20 05:47
|1.2578
|0.00
|0.00
|0.99
|-9.54
|14012448
|2006.10.19 18:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2632
|1.2132
|1.2642
|2006.10.26 06:53
|1.2642
|0.00
|0.00
|-6.07
|10.00
|14013053
|2006.10.19 18:10
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2557
|1.2068
|1.2578
|2006.10.20 05:47
|1.2578
|0.00
|0.00
|1.98
|33.39
|14022740
|2006.10.19 22:17
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.38
|154.38
|149.28
|2006.10.20 09:26
|149.28
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|14022840
|2006.10.19 22:19
|sell
|0.20
|audusd
|0.7584
|0.8085
|0.7575
|2006.10.23 13:34
|0.7575
|0.00
|0.00
|-0.30
|18.00
|14033681
|2006.10.20 05:48
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2581
|1.2081
|1.2591
|2006.10.20 06:30
|1.2591
|0.00
|0.00
|0.00
|7.94
|14035311
|2006.10.20 06:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2592
|1.2092
|1.2602
|2006.10.20 14:56
|1.2602
|0.00
|0.00
|0.00
|7.94
|14043977
|2006.10.20 09:27
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.25
|154.25
|149.15
|2006.10.20 10:06
|149.15
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|14046644
|2006.10.20 10:07
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.12
|155.02
|149.92
|2006.10.27 00:13
|150.63
|0.00
|0.00
|-7.35
|-127.25
|14058931
|2006.10.20 14:03
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.43
|155.02
|149.92
|2006.10.27 00:13
|150.63
|0.00
|0.00
|-14.70
|-202.25
|14063659
|2006.10.20 14:57
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2602
|1.2102
|1.2612
|2006.10.23 06:21
|1.2612
|0.00
|0.00
|0.99
|7.93
|14069096
|2006.10.20 18:06
|sell
|0.30
|eurjpy
|149.75
|154.74
|149.64
|2006.10.26 10:44
|150.40
|0.00
|0.00
|-18.90
|-164.04
|14092146
|2006.10.23 06:17
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.91
|113.91
|119.01
|2006.10.23 08:28
|119.01
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|14093341
|2006.10.23 06:22
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2619
|1.2119
|1.2629
|2006.10.23 07:03
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|7.92
|14096360
|2006.10.23 07:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2629
|1.2129
|1.2639
|2006.10.23 08:58
|1.2639
|0.00
|0.00
|0.00
|7.91
|14101396
|2006.10.23 08:29
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.04
|114.04
|119.14
|2006.10.23 09:12
|119.14
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|14103866
|2006.10.23 08:59
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2642
|1.2142
|1.2652
|2006.10.23 09:15
|1.2652
|0.00
|0.00
|0.00
|7.90
|14106062
|2006.10.23 09:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.16
|114.16
|119.26
|2006.10.23 12:43
|119.26
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|14106632
|2006.10.23 09:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2655
|1.2155
|1.2665
|2006.10.23 10:00
|1.2665
|0.00
|0.00
|0.00
|7.90
|14110507
|2006.10.23 10:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2660
|1.3160
|1.2650
|2006.10.24 15:41
|1.2650
|0.00
|0.00
|-1.15
|7.91
|14120680
|2006.10.23 12:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.30
|114.30
|119.40
|2006.10.24 01:41
|119.40
|0.00
|0.00
|1.30
|8.38
|14124986
|2006.10.23 13:36
|sell
|0.10
|audusd
|0.7574
|0.8074
|0.7564
|2006.10.24 13:07
|0.7564
|0.00
|0.00
|-0.15
|10.00
|14149130
|2006.10.24 01:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.42
|114.42
|119.52
|2006.10.24 06:22
|119.52
|0.00
|0.00
|0.00
|8.37
|14204761
|2006.10.25 02:12
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5915
|1.5415
|1.5925
|2006.10.25 13:48
|1.5925
|0.00
|0.00
|0.00
|7.90
|14204762
|2006.10.25 02:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.22
|124.22
|119.12
|2006.10.25 07:50
|119.12
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|14204764
|2006.10.25 02:13
|buy
|0.10
|audusd
|0.7613
|0.7113
|0.7623
|2006.10.25 19:02
|0.7623
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|14204765
|2006.10.25 02:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2661
|1.2161
|1.2671
|2006.10.25 18:15
|1.2671
|0.00
|0.00
|0.00
|7.89
|14216979
|2006.10.25 07:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.04
|124.04
|118.94
|2006.10.25 18:20
|118.94
|0.00
|0.00
|0.00
|8.41
|14232684
|2006.10.25 13:49
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5923
|1.6423
|1.5913
|2006.10.26 16:23
|1.5913
|0.00
|0.00
|-1.89
|7.97
|14242581
|2006.10.25 18:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2669
|1.2148
|1.2658
|2006.10.25 18:29
|1.2658
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.69
|14243457
|2006.10.25 18:19
|sell
|0.30
|eurjpy
|150.13
|154.74
|149.64
|2006.10.26 10:44
|150.40
|0.00
|0.00
|-9.45
|-68.14
|14245291
|2006.10.25 18:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.91
|123.91
|118.81
|2006.10.26 01:57
|118.81
|0.00
|0.00
|-4.38
|8.42
|14245584
|2006.10.25 18:21
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2637
|1.2148
|1.2658
|2006.10.25 18:29
|1.2658
|0.00
|0.00
|0.00
|33.18
|14248898
|2006.10.25 18:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2661
|1.2141
|1.2651
|2006.10.25 20:57
|1.2651
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.90
|14251311
|2006.10.25 18:49
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2631
|1.2141
|1.2651
|2006.10.25 20:57
|1.2651
|0.00
|0.00
|0.00
|31.62
|14252727
|2006.10.25 19:03
|buy
|0.10
|audusd
|0.7628
|0.7128
|0.7638
|2006.10.26 07:03
|0.7638
|0.00
|0.00
|0.27
|10.00
|14257844
|2006.10.25 20:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2654
|1.2112
|1.2622
|2006.10.27 01:03
|1.2529
|0.00
|0.00
|3.96
|-99.77
|14270806
|2006.10.26 01:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.79
|123.79
|118.69
|2006.10.26 09:08
|118.69
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|14282903
|2006.10.26 06:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2645
|1.2145
|1.2655
|2006.10.26 07:01
|1.2655
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|14284915
|2006.10.26 07:02
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2592
|1.2112
|1.2622
|2006.10.27 01:03
|1.2529
|0.00
|0.00
|2.97
|-150.85
|14284949
|2006.10.26 07:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2654
|1.2154
|1.2664
|2006.10.26 07:26
|1.2664
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|14285613
|2006.10.26 07:04
|buy
|0.10
|audusd
|0.7639
|0.7139
|0.7649
|2006.10.27 11:35
|0.7649
|0.00
|0.00
|0.09
|10.00
|14293829
|2006.10.26 08:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2661
|1.2161
|1.2671
|2006.10.26 12:36
|1.2671
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|14294416
|2006.10.26 09:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.65
|123.65
|118.55
|2006.10.26 16:21
|118.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|14303020
|2006.10.26 12:24
|sell
|0.50
|eurjpy
|150.44
|155.02
|149.92
|2006.10.27 00:13
|150.63
|0.00
|0.00
|-5.25
|-80.06
|14305527
|2006.10.26 12:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2674
|1.2174
|1.2684
|2006.10.26 16:22
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|14321550
|2006.10.26 16:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.57
|113.57
|118.67
|2006.10.27 00:16
|118.67
|0.00
|0.00
|1.30
|8.43
|14322445
|2006.10.26 16:24
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5915
|1.6415
|1.5905
|2006.10.27 07:38
|1.5905
|0.00
|0.00
|-0.63
|7.97
|14322544
|2006.10.26 16:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2690
|1.2190
|1.2700
|2006.10.26 16:50
|1.2700
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|14328221
|2006.10.26 16:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2701
|1.2201
|1.2711
|2006.10.27 01:04
|1.2711
|0.00
|0.00
|-0.87
|10.00
|14346320
|2006.10.27 00:17
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.69
|113.48
|118.58
|2006.10.27 08:30
|118.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.28
|14350847
|2006.10.27 01:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2715
|1.2195
|1.2705
|2006.10.27 12:31
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|14360532
|2006.10.27 05:22
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.37
|113.48
|118.58
|2006.10.27 08:30
|118.58
|0.00
|0.00
|0.00
|35.42
|14363626
|2006.10.27 06:26
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2685
|1.2195
|1.2705
|2006.10.27 12:31
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|14371508
|2006.10.27 08:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.61
|113.12
|118.22
|2006.10.27 13:12
|117.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.33
|14380713
|2006.10.27 11:35
|buy
|0.10
|audusd
|0.7653
|0.7153
|0.7663
|2006.10.27 11:45
|0.7663
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|14381117
|2006.10.27 11:46
|buy
|0.10
|audusd
|0.7669
|0.7169
|0.7679
|2006.10.27 12:57
|0.7679
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|14385394
|2006.10.27 12:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2722
|1.2222
|1.2732
|2006.10.27 13:07
|1.2732
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|14385754
|2006.10.27 12:33
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.24
|113.12
|118.22
|2006.10.27 13:12
|117.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-127.67
|14393037
|2006.10.27 12:57
|buy
|0.30
|usdjpy
|117.87
|113.12
|118.22
|2006.10.27 13:12
|117.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-97.03
|14393111
|2006.10.27 12:57
|buy
|0.10
|audusd
|0.7683
|0.7183
|0.7693
|2006.10.27 13:31
|0.7693
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|14399479
|2006.10.27 13:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.49
|122.49
|117.39
|2006.10.27 13:31
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|0.00
|0.00
|-52.59
|-780.09
|Closed P/L:
|-832.68
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13677477
|2006.10.15 22:01
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6741
|0.6241
|0.6751
|0.6712
|0.00
|0.00
|-9.10
|-55.00
|14345985
|2006.10.27 00:13
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.63
|145.42
|150.52
|149.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.38
|14360523
|2006.10.27 05:22
|buy
|0.20
|eurjpy
|150.31
|145.42
|150.52
|149.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.35
|13856950
|2006.10.17 18:51
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1408
|1.0908
|1.1418
|1.1189
|0.00
|0.00
|3.22
|-195.73
|14270911
|2006.10.26 02:00
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2622
|1.2122
|1.2632
|1.2485
|0.00
|0.00
|1.98
|-219.46
|14369375
|2006.10.27 07:39
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5904
|1.6404
|1.5894
|1.5903
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14399862
|2006.10.27 13:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2747
|1.2247
|1.2757
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|14402677
|2006.10.27 13:32
|buy
|0.10
|audusd
|0.7699
|0.7199
|0.7709
|0.7685
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|14403047
|2006.10.27 13:33
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.24
|122.44
|117.34
|117.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.46
|14411952
|2006.10.27 14:38
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.54
|122.44
|117.34
|117.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.90
|0.00
|0.00
|-3.90
|-717.48
|Floating P/L:
|-721.38
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-832.68
|Floating P/L:
|-721.38
|Margin:
|1 300.00
|Balance:
|2 167.32
|Equity:
|1 445.94
|Free Margin:
|145.94
|Details:
|Gross Profit:
|1 522.14
|Gross Loss:
|2 354.82
|Total Net Profit:
|-832.68
|Profit Factor:
|0.65
|Expected Payoff:
|-6.26
|Absolute Drawdown:
|851.20
|Maximal Drawdown:
|1 094.16 (33.74%)
|Relative Drawdown:
|33.74% (1 094.16)
|Total Trades:
|133
|Short Positions (won %):
|45 (77.78%)
|Long Positions (won %):
|88 (73.86%)
|Profit Trades (% of total):
|100 (75.19%)
|Loss trades (% of total):
|33 (24.81%)
|Largest
|profit trade:
|159.92
|loss trade:
|-216.95
|Average
|profit trade:
|15.22
|loss trade:
|-71.36
|Maximum
|consecutive wins ($):
|17 (151.04)
|consecutive losses ($):
|4 (-477.57)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|181.50 (2)
|consecutive loss (count):
|-477.57 (4)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2