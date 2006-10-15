Interbank FX, LLC

Account: 1261784 Name: Costv3 Currency: USD 2006 October 27, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
136768862006.10.15 20:18balanceDeposit3 000.00
136771182006.10.15 22:00sell0.10usdchf1.27361.32361.27262006.10.16 08:061.27260.000.000.007.86
136771632006.10.15 22:00buy0.10eurjpy149.67144.67149.772006.10.15 23:29149.770.000.000.008.36
136772882006.10.15 22:01buy0.10usdcad1.13781.08781.13882006.10.16 05:581.13880.000.000.008.78
136774062006.10.15 22:01buy0.10audusd0.75120.70120.75222006.10.16 09:010.75220.000.000.0010.00
136774552006.10.15 22:01buy0.10eurusd1.25041.20041.25142006.10.16 05:201.25140.000.000.0010.00
136774642006.10.15 22:01sell0.10usdjpy119.68124.68119.582006.10.16 06:59119.580.000.000.008.36
136774722006.10.15 22:01buy0.10eurchf1.59301.54091.59192006.10.18 13:111.59190.000.001.10-8.64
136803802006.10.15 23:31buy0.10eurjpy149.78144.14149.242006.10.17 10:36148.620.000.000.91-97.78
136982792006.10.16 05:22buy0.10eurusd1.25131.20131.25232006.10.16 08:071.25230.000.000.0010.00
137001752006.10.16 06:05buy0.10usdcad1.13931.08711.13812006.10.16 14:281.13810.000.000.00-10.54
137033502006.10.16 07:01sell0.10usdjpy119.52124.52119.422006.10.16 07:08119.420.000.000.008.37
137043202006.10.16 07:08buy0.20eurjpy149.48144.14149.242006.10.17 10:36148.620.000.001.82-144.99
137044972006.10.16 07:09sell0.10usdjpy119.41124.41119.312006.10.16 07:56119.310.000.000.008.38
137100822006.10.16 07:57sell0.10usdjpy119.31124.31119.212006.10.16 12:06119.210.000.000.008.39
137123812006.10.16 08:07sell0.10usdchf1.27201.32201.27102006.10.16 08:161.27100.000.000.007.87
137131422006.10.16 08:08buy0.10eurusd1.25271.20271.25372006.10.16 13:511.25370.000.000.0010.00
137147702006.10.16 08:17sell0.10usdchf1.27081.32081.26982006.10.16 13:511.26980.000.000.007.88
137186432006.10.16 09:02buy0.10audusd0.75240.70240.75342006.10.16 12:340.75340.000.000.0010.00
137317622006.10.16 12:06sell0.10usdjpy119.17124.17119.072006.10.16 13:06119.070.000.000.008.40
137324282006.10.16 12:11buy0.30eurjpy149.17144.14149.242006.10.17 10:36148.620.000.002.73-139.09
137346352006.10.16 12:35buy0.10audusd0.75350.70350.75452006.10.16 13:360.75450.000.000.0010.00
137395852006.10.16 13:07buy0.10usdjpy119.10114.10119.202006.10.16 14:10119.200.000.000.008.39
137400232006.10.16 13:10buy0.20usdcad1.13601.08711.13812006.10.16 14:281.13810.000.000.0036.90
137418882006.10.16 13:36buy0.10audusd0.75480.70480.75582006.10.19 06:380.75580.000.000.4510.00
137434032006.10.16 13:52buy0.10eurusd1.25381.20381.25482006.10.17 13:221.25480.000.00-0.8710.00
137434252006.10.16 13:52sell0.10usdchf1.26951.31951.26852006.10.17 07:521.26850.000.00-1.157.88
137463252006.10.16 14:11buy0.10usdjpy119.24114.24119.342006.10.16 15:34119.340.000.000.008.38
137478112006.10.16 14:29buy0.10usdcad1.13841.08841.13942006.10.17 13:111.13940.000.000.278.78
137526052006.10.16 15:35buy0.10usdjpy119.35113.71118.812006.10.18 12:36118.810.000.002.60-45.45
137667832006.10.16 21:45buy0.20usdjpy119.04113.71118.812006.10.18 12:36118.810.000.002.60-38.72
137950112006.10.17 07:53sell0.10usdchf1.26831.31831.26732006.10.17 13:181.26730.000.000.007.89
138033842006.10.17 08:49buy0.50eurjpy148.86144.14149.242006.10.17 10:36148.620.000.000.00-101.17
138037882006.10.17 08:56buy0.30usdjpy118.74113.71118.812006.10.18 12:36118.810.000.003.9017.68
138039862006.10.17 08:58buy0.20eurchf1.58991.54091.59192006.10.18 13:111.59190.000.001.1031.43
138128402006.10.17 10:36sell0.10eurjpy148.62153.84148.742006.10.17 21:15148.740.000.00-1.05-10.11
138261272006.10.17 13:12buy0.10usdcad1.13971.08971.14072006.10.17 18:501.14070.000.000.008.77
138291412006.10.17 13:20sell0.10usdchf1.26611.31611.26512006.10.17 15:411.26510.000.000.007.90
138305012006.10.17 13:23buy0.10eurusd1.25501.20501.25602006.10.17 15:391.25600.000.000.0010.00
138425592006.10.17 15:40buy0.10eurusd1.25611.20401.25502006.10.19 07:301.25500.000.00-3.47-11.00
138429702006.10.17 15:41sell0.20eurjpy148.95153.84148.742006.10.17 21:15148.740.000.00-2.1035.40
138434562006.10.17 15:42sell0.10usdchf1.26471.31881.26782006.10.19 07:301.26780.000.00-4.60-24.45
138555692006.10.17 18:24sell0.20usdchf1.26771.31881.26782006.10.19 07:301.26780.000.00-9.20-1.58
138664852006.10.17 21:16sell0.10eurjpy148.70153.70148.602006.10.17 21:48148.600.000.000.008.43
138695172006.10.17 21:48sell0.10eurjpy148.56154.03148.932006.10.19 07:39148.930.000.00-3.15-31.20
138724492006.10.17 22:09buy0.50usdjpy118.43113.71118.812006.10.18 12:36118.810.000.000.00159.92
139133212006.10.18 12:37buy0.10usdjpy118.93113.93119.032006.10.18 12:54119.030.000.000.008.40
139148162006.10.18 12:42buy0.20eurusd1.25291.20401.25502006.10.19 07:301.25500.000.00-5.1942.00
139166992006.10.18 12:54buy0.10usdjpy119.07114.07119.172006.10.18 14:15119.170.000.000.008.39
139181452006.10.18 13:03sell0.30usdchf1.27091.31881.26782006.10.19 07:301.26780.000.00-10.3573.36
139202032006.10.18 13:12buy0.10eurchf1.59231.54031.59132006.10.24 07:491.59130.000.003.30-7.87
139255102006.10.18 14:15buy0.10usdjpy119.19113.78118.882006.10.23 06:17118.880.000.006.50-26.08
139267152006.10.18 14:48buy0.20usdcad1.13791.08681.13782006.10.19 18:371.12830.000.001.59-170.17
139453162006.10.18 22:33buy0.20usdjpy118.88113.78118.882006.10.23 06:17118.880.000.005.200.00
139466582006.10.18 23:09sell0.30eurjpy149.19154.03148.932006.10.19 07:39148.930.000.000.0065.78
139612152006.10.19 06:39buy0.10audusd0.75640.70640.75742006.10.19 14:160.75740.000.000.0010.00
139639622006.10.19 07:31buy0.10eurusd1.25511.20511.25612006.10.19 08:521.25610.000.000.0010.00
139639762006.10.19 07:31sell0.10usdchf1.26681.31681.26582006.10.19 07:431.26580.000.000.007.90
139655142006.10.19 07:40sell0.10eurjpy148.90153.90148.802006.10.19 07:58148.800.000.000.008.44
139656262006.10.19 07:41buy0.30usdcad1.13481.08681.13782006.10.19 18:371.12830.000.000.00-172.83
139660682006.10.19 07:44sell0.10usdchf1.26561.31561.26462006.10.19 09:001.26460.000.000.007.91
139660812006.10.19 07:44buy0.30usdjpy118.57113.78118.882006.10.23 06:17118.880.000.007.8078.23
139669642006.10.19 07:59sell0.10eurjpy148.77153.98148.882006.10.19 13:50148.880.000.000.00-9.30
139720712006.10.19 08:53buy0.10eurusd1.25631.20631.25732006.10.19 09:531.25730.000.000.0010.00
139728792006.10.19 08:57sell0.20eurjpy149.09153.98148.882006.10.19 13:50148.880.000.000.0035.52
139737712006.10.19 09:02sell0.10usdchf1.26421.31421.26322006.10.19 13:221.26320.000.000.007.92
139761512006.10.19 09:54buy0.10eurusd1.25721.20721.25822006.10.19 13:431.25820.000.000.0010.00
139846362006.10.19 13:00buy0.20eurchf1.58931.54031.59132006.10.24 07:491.59130.000.003.3031.48
139859672006.10.19 13:23sell0.10usdchf1.26301.31301.26202006.10.19 13:461.26200.000.000.007.92
140087522006.10.19 17:19buy0.10eurjpy149.19144.19149.292006.10.19 21:56149.290.000.000.918.46
140087532006.10.19 17:19sell0.10audusd0.75870.80850.75752006.10.23 13:340.75750.000.00-0.3012.00
140087662006.10.19 17:19buy0.10eurusd1.26211.21211.26312006.10.19 18:071.26310.000.000.0010.00
140087922006.10.19 17:19buy0.10usdchf1.25901.20681.25782006.10.20 05:471.25780.000.000.99-9.54
140124482006.10.19 18:08buy0.10eurusd1.26321.21321.26422006.10.26 06:531.26420.000.00-6.0710.00
140130532006.10.19 18:10buy0.20usdchf1.25571.20681.25782006.10.20 05:471.25780.000.001.9833.39
140227402006.10.19 22:17sell0.10eurjpy149.38154.38149.282006.10.20 09:26149.280.000.000.008.46
140228402006.10.19 22:19sell0.20audusd0.75840.80850.75752006.10.23 13:340.75750.000.00-0.3018.00
140336812006.10.20 05:48buy0.10usdchf1.25811.20811.25912006.10.20 06:301.25910.000.000.007.94
140353112006.10.20 06:31buy0.10usdchf1.25921.20921.26022006.10.20 14:561.26020.000.000.007.94
140439772006.10.20 09:27sell0.10eurjpy149.25154.25149.152006.10.20 10:06149.150.000.000.008.45
140466442006.10.20 10:07sell0.10eurjpy149.12155.02149.922006.10.27 00:13150.630.000.00-7.35-127.25
140589312006.10.20 14:03sell0.20eurjpy149.43155.02149.922006.10.27 00:13150.630.000.00-14.70-202.25
140636592006.10.20 14:57buy0.10usdchf1.26021.21021.26122006.10.23 06:211.26120.000.000.997.93
140690962006.10.20 18:06sell0.30eurjpy149.75154.74149.642006.10.26 10:44150.400.000.00-18.90-164.04
140921462006.10.23 06:17buy0.10usdjpy118.91113.91119.012006.10.23 08:28119.010.000.000.008.40
140933412006.10.23 06:22buy0.10usdchf1.26191.21191.26292006.10.23 07:031.26290.000.000.007.92
140963602006.10.23 07:04buy0.10usdchf1.26291.21291.26392006.10.23 08:581.26390.000.000.007.91
141013962006.10.23 08:29buy0.10usdjpy119.04114.04119.142006.10.23 09:12119.140.000.000.008.39
141038662006.10.23 08:59buy0.10usdchf1.26421.21421.26522006.10.23 09:151.26520.000.000.007.90
141060622006.10.23 09:13buy0.10usdjpy119.16114.16119.262006.10.23 12:43119.260.000.000.008.39
141066322006.10.23 09:16buy0.10usdchf1.26551.21551.26652006.10.23 10:001.26650.000.000.007.90
141105072006.10.23 10:01sell0.10usdchf1.26601.31601.26502006.10.24 15:411.26500.000.00-1.157.91
141206802006.10.23 12:44buy0.10usdjpy119.30114.30119.402006.10.24 01:41119.400.000.001.308.38
141249862006.10.23 13:36sell0.10audusd0.75740.80740.75642006.10.24 13:070.75640.000.00-0.1510.00
141491302006.10.24 01:42buy0.10usdjpy119.42114.42119.522006.10.24 06:22119.520.000.000.008.37
142047612006.10.25 02:12buy0.10eurchf1.59151.54151.59252006.10.25 13:481.59250.000.000.007.90
142047622006.10.25 02:12sell0.10usdjpy119.22124.22119.122006.10.25 07:50119.120.000.000.008.39
142047642006.10.25 02:13buy0.10audusd0.76130.71130.76232006.10.25 19:020.76230.000.000.0010.00
142047652006.10.25 02:13buy0.10usdchf1.26611.21611.26712006.10.25 18:151.26710.000.000.007.89
142169792006.10.25 07:51sell0.10usdjpy119.04124.04118.942006.10.25 18:20118.940.000.000.008.41
142326842006.10.25 13:49sell0.10eurchf1.59231.64231.59132006.10.26 16:231.59130.000.00-1.897.97
142425812006.10.25 18:16buy0.10usdchf1.26691.21481.26582006.10.25 18:291.26580.000.000.00-8.69
142434572006.10.25 18:19sell0.30eurjpy150.13154.74149.642006.10.26 10:44150.400.000.00-9.45-68.14
142452912006.10.25 18:21sell0.10usdjpy118.91123.91118.812006.10.26 01:57118.810.000.00-4.388.42
142455842006.10.25 18:21buy0.20usdchf1.26371.21481.26582006.10.25 18:291.26580.000.000.0033.18
142488982006.10.25 18:30buy0.10usdchf1.26611.21411.26512006.10.25 20:571.26510.000.000.00-7.90
142513112006.10.25 18:49buy0.20usdchf1.26311.21411.26512006.10.25 20:571.26510.000.000.0031.62
142527272006.10.25 19:03buy0.10audusd0.76280.71280.76382006.10.26 07:030.76380.000.000.2710.00
142578442006.10.25 20:58buy0.10usdchf1.26541.21121.26222006.10.27 01:031.25290.000.003.96-99.77
142708062006.10.26 01:58sell0.10usdjpy118.79123.79118.692006.10.26 09:08118.690.000.000.008.43
142829032006.10.26 06:54buy0.10eurusd1.26451.21451.26552006.10.26 07:011.26550.000.000.0010.00
142849152006.10.26 07:02buy0.30usdchf1.25921.21121.26222006.10.27 01:031.25290.000.002.97-150.85
142849492006.10.26 07:02buy0.10eurusd1.26541.21541.26642006.10.26 07:261.26640.000.000.0010.00
142856132006.10.26 07:04buy0.10audusd0.76390.71390.76492006.10.27 11:350.76490.000.000.0910.00
142938292006.10.26 08:55buy0.10eurusd1.26611.21611.26712006.10.26 12:361.26710.000.000.0010.00
142944162006.10.26 09:09sell0.10usdjpy118.65123.65118.552006.10.26 16:21118.550.000.000.008.44
143030202006.10.26 12:24sell0.50eurjpy150.44155.02149.922006.10.27 00:13150.630.000.00-5.25-80.06
143055272006.10.26 12:37buy0.10eurusd1.26741.21741.26842006.10.26 16:221.26840.000.000.0010.00
143215502006.10.26 16:22buy0.10usdjpy118.57113.57118.672006.10.27 00:16118.670.000.001.308.43
143224452006.10.26 16:24sell0.10eurchf1.59151.64151.59052006.10.27 07:381.59050.000.00-0.637.97
143225442006.10.26 16:24buy0.10eurusd1.26901.21901.27002006.10.26 16:501.27000.000.000.0010.00
143282212006.10.26 16:51buy0.10eurusd1.27011.22011.27112006.10.27 01:041.27110.000.00-0.8710.00
143463202006.10.27 00:17buy0.10usdjpy118.69113.48118.582006.10.27 08:30118.580.000.000.00-9.28
143508472006.10.27 01:05buy0.10eurusd1.27151.21951.27052006.10.27 12:311.27050.000.000.00-10.00
143605322006.10.27 05:22buy0.20usdjpy118.37113.48118.582006.10.27 08:30118.580.000.000.0035.42
143636262006.10.27 06:26buy0.20eurusd1.26851.21951.27052006.10.27 12:311.27050.000.000.0040.00
143715082006.10.27 08:30buy0.10usdjpy118.61113.12118.222006.10.27 13:12117.490.000.000.00-95.33
143807132006.10.27 11:35buy0.10audusd0.76530.71530.76632006.10.27 11:450.76630.000.000.0010.00
143811172006.10.27 11:46buy0.10audusd0.76690.71690.76792006.10.27 12:570.76790.000.000.0010.00
143853942006.10.27 12:33buy0.10eurusd1.27221.22221.27322006.10.27 13:071.27320.000.000.0010.00
143857542006.10.27 12:33buy0.20usdjpy118.24113.12118.222006.10.27 13:12117.490.000.000.00-127.67
143930372006.10.27 12:57buy0.30usdjpy117.87113.12118.222006.10.27 13:12117.490.000.000.00-97.03
143931112006.10.27 12:57buy0.10audusd0.76830.71830.76932006.10.27 13:310.76930.000.000.0010.00
143994792006.10.27 13:12sell0.10usdjpy117.49122.49117.392006.10.27 13:31117.390.000.000.008.52
  0.00 0.00 -52.59 -780.09
Closed P/L: -832.68
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
136774772006.10.15 22:01buy0.10eurgbp0.67410.62410.6751 0.67120.000.00-9.10-55.00
143459852006.10.27 00:13buy0.10eurjpy150.63145.42150.52 149.720.000.000.00-77.38
143605232006.10.27 05:22buy0.20eurjpy150.31145.42150.52 149.720.000.000.00-100.35
138569502006.10.17 18:51buy0.10usdcad1.14081.09081.1418 1.11890.000.003.22-195.73
142709112006.10.26 02:00buy0.20usdchf1.26221.21221.2632 1.24850.000.001.98-219.46
143693752006.10.27 07:39sell0.10eurchf1.59041.64041.5894 1.59030.000.000.000.80
143998622006.10.27 13:13buy0.10eurusd1.27471.22471.2757 1.27340.000.000.00-13.00
144026772006.10.27 13:32buy0.10audusd0.76990.71990.7709 0.76850.000.000.00-14.00
144030472006.10.27 13:33sell0.10usdjpy117.24122.44117.34 117.610.000.000.00-31.46
144119522006.10.27 14:38sell0.20usdjpy117.54122.44117.34 117.610.000.000.00-11.90
  0.00 0.00 -3.90 -717.48
 Floating P/L: -721.38
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -832.68 Floating P/L: -721.38 Margin: 1 300.00
Balance: 2 167.32 Equity: 1 445.94 Free Margin: 145.94
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 522.14 Gross Loss: 2 354.82 Total Net Profit: -832.68
Profit Factor: 0.65 Expected Payoff: -6.26  
Absolute Drawdown: 851.20 Maximal Drawdown: 1 094.16 (33.74%) Relative Drawdown: 33.74% (1 094.16)
 
Total Trades: 133 Short Positions (won %): 45 (77.78%) Long Positions (won %): 88 (73.86%)
Profit Trades (% of total): 100 (75.19%) Loss trades (% of total): 33 (24.81%)
Largest profit trade: 159.92 loss trade: -216.95
Average profit trade: 15.22 loss trade: -71.36
Maximum consecutive wins ($): 17 (151.04) consecutive losses ($): 4 (-477.57)
Maximal consecutive profit (count): 181.50 (2) consecutive loss (count): -477.57 (4)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2