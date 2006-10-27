Interbank FX, LLC

Account: 1261794 Name: CostRSI Currency: USD 2006 October 27, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
144016502006.10.27 13:30buy0.10usdcad1.11911.06911.12012006.10.27 14:001.11860.000.000.00-4.47
144015692006.10.27 13:30buy0.10eurjpy149.78144.78149.882006.10.27 13:45149.570.000.000.00-17.89
143942122006.10.27 13:00buy0.10usdchf1.25101.20101.25202006.10.27 13:151.24760.000.000.00-27.25
143894562006.10.27 12:45buy0.10usdjpy118.22113.22118.322006.10.27 13:00117.880.000.000.00-28.84
142870042006.10.26 07:15sell0.20eurjpy150.23155.22150.122006.10.27 12:54150.120.000.00-2.1018.63
142293002006.10.25 12:15sell0.10eurjpy149.90155.22150.122006.10.27 12:54150.120.000.00-4.20-18.64
142982422006.10.26 10:45sell0.30eurjpy150.31155.22150.122006.10.27 12:54150.120.000.00-3.1548.28
143680612006.10.27 07:15sell0.10usdchf1.25531.30531.25432006.10.27 07:551.25430.000.000.007.97
143651912006.10.27 06:45buy0.10eurusd1.26831.21831.26932006.10.27 07:001.26750.000.000.00-8.00
143363982006.10.26 20:31sell0.10audusd0.76430.81430.76332006.10.27 06:470.76330.000.00-0.1510.00
143533322006.10.27 01:45sell0.10eurusd1.27091.32091.26992006.10.27 05:161.26990.000.000.0010.00
142682282006.10.26 01:17sell0.10eurusd1.26181.31511.26412006.10.27 01:001.27050.000.000.72-87.00
142839382006.10.26 07:00sell0.20eurusd1.26471.31511.26412006.10.27 01:001.27050.000.001.44-116.00
143074542006.10.26 13:00sell0.30eurusd1.26641.31511.26412006.10.27 01:001.27050.000.002.16-123.00
143312942006.10.26 18:01buy0.10usdchf1.25341.20341.25442006.10.26 18:281.25440.000.000.007.97
143297672006.10.26 17:16buy0.10usdcad1.12291.07291.12392006.10.26 17:301.12230.000.000.00-5.35
143288462006.10.26 17:00buy0.10usdjpy118.36113.36118.462006.10.26 17:15118.310.000.000.00-4.23
143008512006.10.26 11:45sell0.10usdcad1.12501.17501.12402006.10.26 16:181.12400.000.000.008.90
142792862006.10.26 05:34sell0.10audusd0.76280.81280.76182006.10.26 13:100.76180.000.000.0010.00
142580402006.10.25 21:01sell0.50eurchf1.59381.64311.59212006.10.26 06:421.59210.000.000.0067.44
142393602006.10.25 17:04sell0.30eurchf1.59351.64311.59212006.10.26 06:421.59210.000.00-5.6733.33
142300522006.10.25 12:31sell0.10eurchf1.59141.64311.59212006.10.26 06:421.59210.000.00-1.89-5.55
142322152006.10.25 13:30sell0.20eurchf1.59151.64311.59212006.10.26 06:421.59210.000.00-3.78-9.52
141228892006.10.23 13:00sell0.30usdchf1.26781.31461.26362006.10.25 18:201.26360.000.00-6.9099.72
142124492006.10.25 05:16sell0.50usdchf1.26611.31461.26362006.10.25 18:201.26360.000.000.0098.92
140810352006.10.23 01:08sell0.10usdchf1.25891.31461.26362006.10.25 18:201.26360.000.00-2.30-37.20
140821772006.10.23 01:47sell0.20usdchf1.25901.31461.26362006.10.25 18:201.26360.000.00-4.60-72.81
142379722006.10.25 15:45buy0.10usdcad1.12561.07561.12662006.10.25 16:001.12470.000.000.00-8.00
142174792006.10.25 08:00buy0.10eurgbp0.66960.61960.67062006.10.25 15:040.67060.000.000.0018.77
142225522006.10.25 10:00sell0.10usdcad1.12801.17811.12712006.10.25 14:271.12710.000.000.007.99
142325612006.10.25 13:45sell0.20usdcad1.12811.17811.12712006.10.25 14:271.12710.000.000.0017.74
142267702006.10.25 11:30sell0.10eurusd1.25841.30841.25742006.10.25 13:201.25740.000.000.0010.00
142189442006.10.25 08:15buy0.10usdjpy119.10114.10119.202006.10.25 08:30119.130.000.000.002.52
142174212006.10.25 08:00buy0.10eurjpy149.61144.61149.712006.10.25 08:15149.650.000.000.003.36
142056332006.10.25 02:45sell0.30eurjpy149.89154.79149.692006.10.25 07:10149.690.000.000.0050.33
141374142006.10.23 19:00sell0.20eurjpy149.73154.79149.692006.10.25 07:10149.690.000.00-4.206.71
140778802006.10.22 23:26sell0.10eurjpy149.59154.79149.692006.10.25 07:10149.690.000.00-2.10-8.39
140811422006.10.23 01:12sell0.10usdjpy118.69123.69118.592006.10.25 02:15119.240.000.00-2.92-46.13
141313572006.10.23 16:01sell0.30usdcad1.12801.17781.12682006.10.24 15:251.12680.000.00-0.9631.95
141278802006.10.23 14:45sell0.20usdcad1.12771.17781.12682006.10.24 15:251.12680.000.00-0.6415.97
141023122006.10.23 08:45sell0.10usdcad1.12721.17781.12682006.10.24 15:251.12680.000.00-0.323.55
141363362006.10.23 18:30buy0.10eurchf1.58981.53981.59082006.10.23 18:451.58890.000.000.00-7.11
141359522006.10.23 18:15buy0.10eurgbp0.67000.62000.67102006.10.23 18:350.66960.000.000.00-7.49
141233822006.10.23 13:16sell0.10eurchf1.59091.64091.58992006.10.23 17:511.58990.000.000.007.89
141257482006.10.23 14:00buy0.10audusd0.75750.70750.75852006.10.23 14:300.75760.000.000.001.00
140705872006.10.20 18:59sell0.30audusd0.75880.80870.75772006.10.23 12:520.75770.000.00-0.4533.00
140703192006.10.20 18:38sell0.10audusd0.75850.80870.75772006.10.23 12:520.75770.000.00-0.158.00
140704382006.10.20 18:51sell0.20audusd0.75860.80870.75772006.10.23 12:520.75770.000.00-0.3018.00
140710082006.10.20 19:16sell0.50audusd0.75870.80870.75772006.10.23 12:520.75770.000.00-0.7550.00
140809732006.10.23 01:06buy0.10eurusd1.26131.21131.26232006.10.23 01:081.26120.000.000.00-1.00
140674282006.10.20 16:43sell0.10eurusd1.26131.31151.26052006.10.23 01:061.26130.000.000.720.00
140683732006.10.20 17:17sell0.20eurusd1.26131.31151.26052006.10.23 01:061.26130.000.001.440.00
140685292006.10.20 17:28sell0.30eurusd1.26171.31151.26052006.10.23 01:061.26130.000.002.1612.00
140758502006.10.22 22:30sell0.10usdchf1.25861.30861.25762006.10.22 23:531.25890.000.000.00-2.38
140770992006.10.22 23:03buy0.10eurjpy149.56144.56149.662006.10.22 23:04149.510.000.000.00-4.21
140761772006.10.22 22:38buy0.10usdcad1.12491.07491.12592006.10.22 22:391.12410.000.000.00-7.12
140704372006.10.20 18:51buy0.10usdcad1.12431.07431.12532006.10.22 22:381.12400.000.000.27-2.67
140709832006.10.20 19:14buy0.10usdchf1.25751.20751.25852006.10.20 19:161.25750.000.000.000.00
140705772006.10.20 18:58buy0.10usdchf1.25841.20811.25912006.10.20 19:141.25720.000.000.00-9.55
140708402006.10.20 19:10buy0.20usdchf1.25801.20811.25912006.10.20 19:141.25720.000.000.00-12.73
140707492006.10.20 19:01buy0.10usdjpy118.66113.66118.762006.10.20 19:02118.630.000.000.00-2.53
140703572006.10.20 18:41buy0.10usdjpy118.71113.70118.802006.10.20 19:01118.630.000.000.00-6.74
140704692006.10.20 18:54buy0.20usdjpy118.69113.70118.802006.10.20 19:01118.630.000.000.00-10.12
140686732006.10.20 17:37buy0.10usdcad1.12451.07461.12562006.10.20 18:511.12390.000.000.00-5.34
140689212006.10.20 17:51buy0.20usdcad1.12441.07461.12562006.10.20 18:511.12390.000.000.00-8.90
140703172006.10.20 18:38buy0.30usdcad1.12471.07461.12562006.10.20 18:511.12390.000.000.00-21.35
140683122006.10.20 17:07sell0.10usdjpy118.70123.70118.602006.10.20 18:41118.710.000.000.00-0.84
140687692006.10.20 17:41sell0.20usdjpy118.68123.70118.602006.10.20 18:41118.710.000.000.00-5.05
140690832006.10.20 18:05sell0.30usdjpy118.72123.70118.602006.10.20 18:41118.710.000.000.002.53
140703052006.10.20 18:36buy0.10eurjpy149.75144.75149.852006.10.20 18:37149.700.000.000.00-4.21
140515592006.10.20 11:56sell0.10eurjpy149.25154.28149.182006.10.20 18:36149.750.000.000.00-42.13
140521762006.10.20 12:04sell0.20eurjpy149.29154.28149.182006.10.20 18:36149.750.000.000.00-77.52
140672372006.10.20 16:32buy0.10usdjpy118.66113.63118.732006.10.20 17:07118.700.000.000.003.37
140679442006.10.20 16:50buy0.20usdjpy118.62113.63118.732006.10.20 17:07118.700.000.000.0013.48
140675772006.10.20 16:46buy0.10usdchf1.25911.20911.26012006.10.20 16:471.25850.000.000.00-4.77
140666832006.10.20 16:03sell0.10usdchf1.25871.30901.25802006.10.20 16:461.25910.000.000.00-3.18
140669282006.10.20 16:17sell0.20usdchf1.25921.30901.25802006.10.20 16:461.25910.000.000.001.59
140572232006.10.20 13:46sell0.10usdjpy118.37123.43118.332006.10.20 16:32118.660.000.000.00-24.44
140581342006.10.20 13:59sell0.20usdjpy118.39123.43118.332006.10.20 16:32118.660.000.000.00-45.51
140589322006.10.20 14:03sell0.30usdjpy118.48123.43118.332006.10.20 16:32118.660.000.000.00-45.51
140671562006.10.20 16:29buy0.10usdcad1.12441.07441.12542006.10.20 16:301.12440.000.000.000.00
140559892006.10.20 13:28sell0.10usdcad1.12211.17281.12182006.10.20 16:291.12450.000.000.00-21.34
140567132006.10.20 13:40sell0.20usdcad1.12231.17281.12182006.10.20 16:291.12450.000.000.00-39.13
140579422006.10.20 13:52sell0.30usdcad1.12331.17281.12182006.10.20 16:291.12450.000.000.00-32.01
140667632006.10.20 16:06buy0.10eurusd1.26091.21091.26192006.10.20 16:081.26080.000.000.00-1.00
140665152006.10.20 15:57buy0.10audusd0.75820.70820.75922006.10.20 15:580.75780.000.000.00-4.00
140660802006.10.20 15:34buy0.10usdchf1.25811.20811.25912006.10.20 15:361.25810.000.000.000.00
140579352006.10.20 13:52sell0.10usdchf1.25771.30841.25742006.10.20 15:341.25810.000.000.00-3.18
140613132006.10.20 14:20sell0.30usdchf1.25871.30841.25742006.10.20 15:341.25810.000.000.0014.31
140625382006.10.20 14:41buy0.10eurgbp0.67030.62030.67132006.10.20 14:420.67000.000.000.00-5.64
140541372006.10.20 12:50sell0.10eurgbp0.66960.71960.66862006.10.20 14:410.67020.000.000.00-11.28
140598672006.10.20 14:05buy0.10eurusd1.26131.21131.26232006.10.20 14:061.26060.000.000.00-7.00
140500982006.10.20 11:28sell0.10eurusd1.26151.31141.26042006.10.20 14:051.26130.000.000.002.00
140523012006.10.20 12:06sell0.30eurusd1.26141.31141.26042006.10.20 14:051.26130.000.000.003.00
140574662006.10.20 13:49buy0.10audusd0.75890.70890.75992006.10.20 13:500.75840.000.000.00-5.00
140370352006.10.20 07:25sell0.10audusd0.76000.81000.75902006.10.20 13:480.75900.000.000.0010.00
140414972006.10.20 08:46sell0.30audusd0.76000.81000.75902006.10.20 13:480.75900.000.000.0030.00
140430372006.10.20 09:03sell0.50audusd0.76000.81000.75902006.10.20 13:480.75900.000.000.0050.00
140549902006.10.20 13:03buy0.10usdjpy118.30113.30118.402006.10.20 13:46118.370.000.000.005.91
140550422006.10.20 13:04buy0.10usdcad1.12121.07121.12222006.10.20 13:051.12080.000.000.00-3.57
140517172006.10.20 11:58sell0.10usdjpy118.34123.33118.232006.10.20 13:03118.300.000.000.003.38
140530592006.10.20 12:23sell0.20usdjpy118.33123.33118.232006.10.20 13:03118.300.000.000.005.07
140514372006.10.20 11:53buy0.10eurchf1.58701.53701.58802006.10.20 12:471.58710.000.000.000.80
140520882006.10.20 12:02buy0.20eurchf1.58671.53681.58782006.10.20 12:451.58700.000.000.004.77
140524802006.10.20 12:10buy0.10usdcad1.12241.07241.12342006.10.20 12:111.12190.000.000.00-4.46
140520752006.10.20 12:02sell0.10usdcad1.12371.17371.12272006.10.20 12:081.12270.000.000.008.91
140446002006.10.20 09:47buy0.10eurchf1.58741.53741.58842006.10.20 11:531.58660.000.000.00-6.36
140477512006.10.20 10:38buy0.20eurchf1.58751.53741.58842006.10.20 11:531.58660.000.000.00-14.31
140481962006.10.20 10:54buy0.30eurchf1.58741.53741.58842006.10.20 11:531.58660.000.000.00-19.09
140501842006.10.20 11:29buy0.50eurchf1.58741.53741.58842006.10.20 11:531.58660.000.000.00-31.81
140509302006.10.20 11:41buy0.10eurgbp0.66920.61920.67022006.10.20 11:420.66880.000.000.00-7.54
140507942006.10.20 11:38buy0.10usdcad1.12371.07371.12472006.10.20 11:391.12320.000.000.00-4.45
140502252006.10.20 11:29buy0.10usdchf1.25831.20831.25932006.10.20 11:301.25800.000.000.00-2.38
140497842006.10.20 11:25buy0.10eurgbp0.66950.61950.67052006.10.20 11:260.66920.000.000.00-5.65
140484162006.10.20 11:00buy0.10eurgbp0.66970.61970.67072006.10.20 11:010.66960.000.000.00-1.88
140473252006.10.20 10:25sell0.20usdcad1.12631.17651.12552006.10.20 11:001.12550.000.000.0014.22
140469942006.10.20 10:13sell0.10usdcad1.12651.17651.12552006.10.20 11:001.12550.000.000.008.88
140481912006.10.20 10:54sell0.30usdcad1.12671.17651.12552006.10.20 11:001.12550.000.000.0031.99
140459992006.10.20 09:59sell0.10usdjpy118.34123.34118.242006.10.20 10:38118.240.000.000.008.46
140474982006.10.20 10:30buy0.10usdchf1.25901.20901.26002006.10.20 10:311.25860.000.000.00-3.18
140436762006.10.20 09:14sell0.10usdchf1.25771.30871.25772006.10.20 10:301.25900.000.000.00-10.33
140448692006.10.20 09:51sell0.30usdchf1.25791.30871.25772006.10.20 10:301.25900.000.000.00-26.21
140464802006.10.20 10:05sell0.50usdchf1.25941.30871.25772006.10.20 10:301.25900.000.000.0015.89
140469072006.10.20 10:12buy0.10eurjpy149.11144.11149.212006.10.20 10:13149.100.000.000.00-0.84
140453202006.10.20 09:55buy0.10eurusd1.26151.21151.26252006.10.20 09:561.26100.000.000.00-5.00
140440372006.10.20 09:28buy0.10eurusd1.26231.21191.26292006.10.20 09:551.26110.000.000.00-12.00
140448492006.10.20 09:51buy0.20eurusd1.26171.21191.26292006.10.20 09:551.26110.000.000.00-12.00
140149112006.10.19 18:31sell0.10eurchf1.58711.63741.58642006.10.20 09:471.58740.000.00-0.63-2.39
140228672006.10.19 22:20sell0.20eurchf1.58761.63741.58642006.10.20 09:471.58740.000.000.003.18
140246272006.10.19 23:42sell0.30eurchf1.58761.63741.58642006.10.20 09:471.58740.000.000.004.77
140287292006.10.20 01:55sell0.50eurchf1.58731.63741.58642006.10.20 09:471.58740.000.000.00-3.98
140444192006.10.20 09:39buy0.10eurgbp0.67090.62090.67192006.10.20 09:400.67050.000.000.00-7.53
140437572006.10.20 09:17buy0.10eurusd1.26271.21271.26372006.10.20 09:181.26240.000.000.00-3.00
140432362006.10.20 09:06buy0.10usdcad1.12601.07601.12702006.10.20 09:071.12570.000.000.00-2.67
140423262006.10.20 08:55buy0.10eurgbp0.67140.62140.67242006.10.20 08:560.67090.000.000.00-9.40
140384002006.10.20 07:54sell0.10eurjpy149.43154.43149.332006.10.20 08:49149.360.000.000.005.92
140411192006.10.20 08:42buy0.10eurgbp0.67150.62150.67252006.10.20 08:430.67120.000.000.00-5.64
140406672006.10.20 08:39buy0.10usdjpy118.29113.29118.392006.10.20 08:40118.260.000.000.00-2.54
140348632006.10.20 06:27sell0.30usdchf1.25861.30841.25742006.10.20 08:391.25740.000.000.0028.63
140336952006.10.20 05:49sell0.10usdchf1.25791.30841.25742006.10.20 08:391.25740.000.000.003.98
140325362006.10.20 04:43sell0.10usdjpy118.30123.32118.222006.10.20 08:39118.290.000.000.000.85
140343602006.10.20 06:11sell0.30usdjpy118.33123.32118.222006.10.20 08:39118.290.000.000.0010.14
140403832006.10.20 08:35buy0.10eurgbp0.67190.62190.67292006.10.20 08:360.67150.000.000.00-7.52
140394392006.10.20 08:26buy0.10eurgbp0.67230.62230.67332006.10.20 08:350.67140.000.000.00-16.91
140362272006.10.20 06:57sell0.10eurgbp0.67260.72260.67162006.10.20 08:250.67240.000.000.003.75
140366982006.10.20 07:11buy0.10audusd0.76000.71000.76102006.10.20 07:130.75960.000.000.00-4.00
140363372006.10.20 07:00buy0.10usdcad1.12711.07711.12812006.10.20 07:011.12670.000.000.00-3.55
140357032006.10.20 06:42buy0.10eurgbp0.67250.62250.67352006.10.20 06:570.67260.000.000.001.87
140342172006.10.20 06:04buy0.10eurgbp0.67280.62280.67382006.10.20 06:420.67220.000.000.00-11.26
140352402006.10.20 06:30buy0.10eurusd1.26231.21231.26332006.10.20 06:321.26210.000.000.00-2.00
140264752006.10.20 00:30sell0.10eurgbp0.67270.72270.67172006.10.20 06:040.67290.000.000.00-3.76
140338652006.10.20 05:53buy0.10eurjpy149.49144.49149.592006.10.20 05:54149.450.000.000.00-3.38
140324772006.10.20 04:42sell0.10eurjpy149.53154.53149.432006.10.20 05:53149.480.000.000.004.23
140337342006.10.20 05:49buy0.10audusd0.75950.70950.76052006.10.20 05:500.75890.000.000.00-6.00
140254352006.10.20 00:03sell0.10audusd0.75890.80890.75792006.10.20 05:490.75950.000.000.00-6.00
140269982006.10.20 00:51sell0.20audusd0.75900.80890.75792006.10.20 05:490.75950.000.000.00-10.00
140277212006.10.20 01:09sell0.30audusd0.75890.80890.75792006.10.20 05:490.75950.000.000.00-18.00
140336312006.10.20 05:47buy0.10eurusd1.26301.21301.26402006.10.20 05:481.26290.000.000.00-1.00
140281912006.10.20 01:27sell0.10usdcad1.12841.17841.12742006.10.20 05:461.12800.000.000.003.55
140321632006.10.20 04:24buy0.10usdjpy118.26113.26118.362006.10.20 04:25118.230.000.000.00-2.54
140286182006.10.20 01:48sell0.10usdjpy118.30123.31118.212006.10.20 04:24118.260.000.000.003.38
140288042006.10.20 01:59sell0.20usdjpy118.31123.31118.212006.10.20 04:24118.260.000.000.008.46
140296282006.10.20 02:24buy0.10eurjpy149.52144.52149.622006.10.20 02:25149.480.000.000.00-3.38
140286162006.10.20 01:48sell0.10eurjpy149.52154.52149.422006.10.20 02:24149.520.000.000.000.00
140279002006.10.20 01:14buy0.10usdchf1.25581.20581.25682006.10.20 01:151.25560.000.000.00-1.59
140278392006.10.20 01:12buy0.10usdjpy118.27113.27118.372006.10.20 01:13118.250.000.000.00-1.69
140271232006.10.20 00:54buy0.10usdjpy118.36113.33118.432006.10.20 01:12118.250.000.000.00-9.30
140275802006.10.20 01:07buy0.20usdjpy118.32113.33118.432006.10.20 01:12118.250.000.000.00-11.84
140278112006.10.20 01:11buy0.10eurjpy149.51144.51149.612006.10.20 01:12149.480.000.000.00-2.53
140246072006.10.19 23:42sell0.10eurjpy149.43154.46149.362006.10.20 01:11149.510.000.000.00-6.76
140256722006.10.20 00:13sell0.20eurjpy149.46154.46149.362006.10.20 01:11149.510.000.000.00-8.45
140257742006.10.20 00:17sell0.30eurjpy149.48154.46149.362006.10.20 01:11149.510.000.000.00-7.60
140243512006.10.19 23:36sell0.10usdjpy118.28123.33118.232006.10.20 00:54118.360.000.000.00-6.76
140245512006.10.19 23:40sell0.20usdjpy118.31123.33118.232006.10.20 00:54118.360.000.000.00-8.45
140247262006.10.19 23:43sell0.30usdjpy118.35123.33118.232006.10.20 00:54118.360.000.000.00-2.53
140264492006.10.20 00:29buy0.10usdcad1.12791.07791.12892006.10.20 00:301.12760.000.000.00-2.66
140261502006.10.20 00:20buy0.10usdchf1.25671.20671.25772006.10.20 00:211.25640.000.000.00-2.39
140238292006.10.19 23:03buy0.10usdchf1.25751.20751.25852006.10.19 23:061.25700.000.000.00-3.98
139328012006.10.18 17:45sell0.10eurgbp0.67040.72170.67072006.10.19 22:250.67300.000.001.96-48.80
139458312006.10.18 22:45sell0.20eurgbp0.67110.72170.67072006.10.19 22:250.67300.000.000.98-71.33
139486612006.10.19 00:01sell0.30eurgbp0.67130.72170.67072006.10.19 22:250.67300.000.001.47-95.73
139549722006.10.19 02:31sell0.50eurgbp0.67110.72170.67072006.10.19 22:250.67300.000.002.45-178.31
139732062006.10.19 09:00sell0.80eurgbp0.67240.72170.67072006.10.19 22:250.67300.000.003.92-90.10
140228612006.10.19 22:20sell0.20eurgbp0.67250.72170.67072006.10.19 22:250.67300.000.000.00-18.77
139437232006.10.18 21:30sell0.10audusd0.75500.80490.75392006.10.19 22:190.75900.000.00-0.15-40.00
139519052006.10.19 01:01sell0.20audusd0.75480.80490.75392006.10.19 22:190.75900.000.00-0.30-84.00
139557392006.10.19 03:02sell0.30audusd0.75490.80490.75392006.10.19 22:190.75900.000.00-0.45-123.00
140131362006.10.19 18:11buy0.10usdchf1.25571.20571.25672006.10.19 18:121.25540.000.000.00-2.39
139391122006.10.18 19:00sell0.10eurusd1.25321.30371.25272006.10.19 18:041.26290.000.002.16-97.00
139445652006.10.18 22:01sell0.20eurusd1.25341.30371.25272006.10.19 18:041.26290.000.000.00-190.00
139477252006.10.18 23:31sell0.30eurusd1.25411.30371.25272006.10.19 18:041.26290.000.000.00-264.00
139681232006.10.19 08:15buy0.10eurjpy148.87143.87148.972006.10.19 08:39148.970.000.000.008.43
139670852006.10.19 08:00buy0.10usdchf1.26621.21621.26722006.10.19 08:151.26670.000.000.003.95
139661592006.10.19 07:45buy0.10usdjpy118.58113.58118.682006.10.19 08:00118.470.000.000.00-9.29
139246112006.10.18 14:00sell0.10eurchf1.59251.64211.59112006.10.19 07:291.59110.000.00-1.8911.04
139463732006.10.18 23:02sell0.30eurchf1.59191.64211.59112006.10.19 07:291.59110.000.000.0018.92
139300452006.10.18 16:31sell0.20eurchf1.59231.64211.59112006.10.19 07:291.59110.000.00-3.7818.92
139503332006.10.19 00:36buy0.30usdcad1.13571.08591.13692006.10.19 06:391.13690.000.000.0031.67
139384552006.10.18 18:47buy0.10usdcad1.13661.08591.13692006.10.19 06:391.13690.000.000.802.64
139452632006.10.18 22:30buy0.20usdcad1.13581.08591.13692006.10.19 06:391.13690.000.000.0019.35
139176832006.10.18 13:00buy0.20audusd0.75380.70390.75492006.10.18 21:010.75490.000.000.5422.00
139058142006.10.18 10:15buy0.10audusd0.75410.70390.75492006.10.18 21:010.75490.000.000.278.00
138730692006.10.17 22:15buy0.10eurgbp0.67030.62040.67142006.10.18 17:450.67040.000.000.001.87
138933062006.10.18 05:37buy0.20eurgbp0.67060.62040.67142006.10.18 17:450.67040.000.000.00-7.47
139022342006.10.18 08:45buy0.30eurgbp0.67040.62040.67142006.10.18 17:450.67040.000.000.000.00
139084602006.10.18 11:15buy0.50eurgbp0.67030.62040.67142006.10.18 17:450.67040.000.000.009.33
139235782006.10.18 13:45sell0.10usdjpy119.07124.07118.972006.10.18 16:46118.970.000.000.008.41
139235322006.10.18 13:45sell0.10usdchf1.27341.32341.27242006.10.18 13:571.27240.000.000.007.86
138906152006.10.18 03:15sell0.30eurchf1.59041.64061.58962006.10.18 11:521.58960.000.000.0018.93
138945252006.10.18 06:15sell0.50eurchf1.59091.64061.58962006.10.18 11:521.58960.000.000.0051.29
138861842006.10.18 01:01sell0.20eurchf1.59041.64061.58962006.10.18 11:521.58960.000.000.0012.63
138576482006.10.17 19:00sell0.10eurchf1.59051.64061.58962006.10.18 11:521.58960.000.00-0.637.10
138928012006.10.18 05:03sell0.10audusd0.75430.80490.75392006.10.18 09:040.75390.000.000.004.00
138951732006.10.18 06:30sell0.20audusd0.75520.80490.75392006.10.18 09:040.75390.000.000.0026.00
138945822006.10.18 06:15buy0.10usdjpy118.54113.54118.642006.10.18 07:15118.430.000.000.00-9.29
138963772006.10.18 06:45buy0.10eurjpy148.58143.58148.682006.10.18 06:51148.680.000.000.008.44
138925012006.10.18 04:45buy0.10usdjpy118.58113.58118.682006.10.18 05:00118.590.000.000.000.84
138681562006.10.17 21:31sell0.10usdchf1.26831.31841.26742006.10.18 04:211.26740.000.000.007.10
138822522006.10.18 00:00sell0.20usdchf1.26841.31841.26742006.10.18 04:211.26740.000.000.0015.78
138878692006.10.18 01:49buy0.10usdcad1.14031.09031.14132006.10.18 02:031.13960.000.000.00-6.14
138617372006.10.17 20:30sell0.10usdcad1.14101.19111.14012006.10.18 00:081.14010.000.00-0.327.89
138624852006.10.17 20:45sell0.20usdcad1.14121.19111.14012006.10.18 00:081.14010.000.00-0.6419.30
138730652006.10.17 22:15buy0.10usdjpy118.47113.47118.572006.10.17 22:30118.400.000.000.00-5.91
138713612006.10.17 22:00buy0.10eurusd1.25401.20401.25502006.10.17 22:161.25500.000.000.0010.00
138692322006.10.17 21:45buy0.10eurjpy148.66143.66148.762006.10.17 22:00148.490.000.000.00-14.35
138460402006.10.17 16:00sell0.10eurjpy149.02154.02148.922006.10.17 21:04148.920.000.00-1.058.43
138576422006.10.17 19:00sell0.10usdjpy118.91123.91118.812006.10.17 20:53118.810.000.000.008.42
137748052006.10.17 00:32sell0.50audusd0.75380.80380.75282006.10.17 14:440.75280.000.000.0050.00
137825312006.10.17 03:45sell0.80audusd0.75390.80380.75282006.10.17 14:440.75280.000.000.0088.00
137613192006.10.16 19:00sell0.30audusd0.75390.80380.75282006.10.17 14:440.75280.000.00-0.4533.00
137208762006.10.16 09:31sell0.10audusd0.75270.80380.75282006.10.17 14:440.75280.000.00-0.15-1.00
137367832006.10.16 12:45sell0.20audusd0.75350.80380.75282006.10.17 14:440.75280.000.00-0.3014.00
138106212006.10.17 10:00buy0.10eurgbp0.67170.62170.67272006.10.17 10:150.67090.000.000.00-14.94
138105352006.10.17 10:00buy0.10usdjpy118.64113.64118.742006.10.17 10:15118.660.000.000.001.69
138087402006.10.17 09:30buy0.10eurjpy148.72143.72148.822006.10.17 09:45148.660.000.000.00-5.05
137939672006.10.17 07:45buy0.10eurchf1.59141.54141.59242006.10.17 08:001.58990.000.000.00-11.83
137930692006.10.17 07:30buy0.10eurjpy149.04144.04149.142006.10.17 07:45149.020.000.000.00-1.68
137646652006.10.16 20:45sell0.10eurusd1.25331.30371.25272006.10.17 06:151.25270.000.000.726.00
137705162006.10.16 23:00sell0.20eurusd1.25391.30371.25272006.10.17 06:151.25270.000.000.0024.00
137829342006.10.17 04:00sell0.30eurusd1.25371.30371.25272006.10.17 06:151.25270.000.000.0030.00
137710182006.10.16 23:15buy0.10usdchf1.27021.22021.27122006.10.16 23:301.26970.000.000.00-3.94
137159542006.10.16 08:30buy0.10eurgbp0.67310.62310.67412006.10.16 08:450.67250.000.000.00-11.17
136890532006.10.16 01:50sell0.10eurchf1.59251.64291.59192006.10.16 08:121.59190.000.000.004.72
136973922006.10.16 05:16sell0.80eurchf1.59301.64291.59192006.10.16 08:121.59190.000.000.0069.21
137051222006.10.16 07:15buy0.10usdjpy119.36114.36119.462006.10.16 07:30119.370.000.000.000.84
136986652006.10.16 05:30sell0.10eurusd1.25101.30101.25002006.10.16 07:241.25000.000.000.0010.00
137001672006.10.16 06:05sell0.10usdcad1.13891.18891.13792006.10.16 07:221.13790.000.000.008.79
136805462006.10.15 23:37sell0.20audusd0.75040.80060.74962006.10.16 06:530.74960.000.000.0016.00
136864882006.10.16 00:50sell0.50audusd0.75070.80060.74962006.10.16 06:530.74960.000.000.0055.00
136837972006.10.16 00:28sell0.30audusd0.75070.80060.74962006.10.16 06:530.74960.000.000.0033.00
136800302006.10.15 23:16sell0.10audusd0.75030.80060.74962006.10.16 06:530.74960.000.000.007.00
136994522006.10.16 05:45buy0.10usdchf1.27421.22421.27522006.10.16 06:011.27340.000.000.00-6.28
136973642006.10.16 05:16buy0.10usdjpy119.67114.67119.772006.10.16 05:30119.640.000.000.00-2.51
136790292006.10.15 22:30sell0.10usdjpy119.74124.74119.642006.10.16 05:16119.660.000.000.006.69
136798912006.10.15 23:05sell0.20usdjpy119.75124.74119.642006.10.16 05:16119.660.000.000.0015.04
136813772006.10.15 23:57sell0.30usdjpy119.76124.74119.642006.10.16 05:15119.660.000.000.0025.07
136856082006.10.16 00:40sell0.50usdjpy119.73124.74119.642006.10.16 05:15119.660.000.000.0029.25
136823352006.10.16 00:14sell0.30usdchf1.27411.32411.27312006.10.16 02:521.27480.000.000.00-16.47
136786862006.10.15 22:22sell0.10usdchf1.27431.32411.27312006.10.16 02:511.27490.000.000.00-4.71
136806902006.10.15 23:41sell0.20usdchf1.27401.32411.27312006.10.16 02:511.27490.000.000.00-14.12
136874002006.10.16 01:00buy0.10eurusd1.24961.19961.25062006.10.16 01:021.24950.000.000.00-1.00
136872872006.10.16 00:59buy0.10eurjpy149.61144.61149.712006.10.16 01:00149.570.000.000.00-3.34
136797412006.10.15 22:58buy0.10eurchf1.59331.54331.59432006.10.15 23:001.59280.000.000.00-3.92
136768962006.10.15 20:39balanceDeposit3 000.00
  0.00 0.00 -34.09 -1 015.08
Closed P/L: -1 049.17
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
142380192006.10.25 15:48sell0.10eurgbp0.67060.72120.6702 0.67160.000.001.96-18.97
142522022006.10.25 19:00sell0.20eurgbp0.67110.72120.6702 0.67160.000.003.92-18.97
142619772006.10.25 22:30sell0.30eurgbp0.67110.72120.6702 0.67160.000.001.47-28.46
143711532006.10.27 08:16sell0.50eurgbp0.67140.72120.6702 0.67160.000.000.00-18.97
143894822006.10.27 12:45sell0.10eurusd1.27011.32301.2720 1.27360.000.000.00-35.00
144204732006.10.27 16:46sell0.20eurusd1.27331.32301.2720 1.27360.000.000.00-6.00
144239852006.10.27 19:15sell0.30eurusd1.27371.32301.2720 1.27360.000.000.003.00
  0.00 0.00 7.35 -123.37
 Floating P/L: -116.02
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -1 049.17 Floating P/L: -116.02 Margin: 1 700.00
Balance: 1 950.83 Equity: 1 834.81 Free Margin: 134.81
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 918.90 Gross Loss: 2 968.07 Total Net Profit: -1 049.17
Profit Factor: 0.65 Expected Payoff: -3.99  
Absolute Drawdown: 1 086.35 Maximal Drawdown: 1 830.90 (48.90%) Relative Drawdown: 48.90% (1 830.90)
 
Total Trades: 263 Short Positions (won %): 146 (63.01%) Long Positions (won %): 117 (24.79%)
Profit Trades (% of total): 121 (46.01%) Loss trades (% of total): 142 (53.99%)
Largest profit trade: 98.92 loss trade: -264.00
Average profit trade: 15.86 loss trade: -20.90
Maximum consecutive wins ($): 10 (144.92) consecutive losses ($): 27 (-1 367.92)
Maximal consecutive profit (count): 204.56 (9) consecutive loss (count): -1 367.92 (27)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3