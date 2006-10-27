|Account: 1261794
|Name: CostRSI
|Currency: USD
|2006 October 27, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14401650
|2006.10.27 13:30
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1191
|1.0691
|1.1201
|2006.10.27 14:00
|1.1186
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.47
|14401569
|2006.10.27 13:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.78
|144.78
|149.88
|2006.10.27 13:45
|149.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.89
|14394212
|2006.10.27 13:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2510
|1.2010
|1.2520
|2006.10.27 13:15
|1.2476
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.25
|14389456
|2006.10.27 12:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.22
|113.22
|118.32
|2006.10.27 13:00
|117.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.84
|14287004
|2006.10.26 07:15
|sell
|0.20
|eurjpy
|150.23
|155.22
|150.12
|2006.10.27 12:54
|150.12
|0.00
|0.00
|-2.10
|18.63
|14229300
|2006.10.25 12:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.90
|155.22
|150.12
|2006.10.27 12:54
|150.12
|0.00
|0.00
|-4.20
|-18.64
|14298242
|2006.10.26 10:45
|sell
|0.30
|eurjpy
|150.31
|155.22
|150.12
|2006.10.27 12:54
|150.12
|0.00
|0.00
|-3.15
|48.28
|14368061
|2006.10.27 07:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2553
|1.3053
|1.2543
|2006.10.27 07:55
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|7.97
|14365191
|2006.10.27 06:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2683
|1.2183
|1.2693
|2006.10.27 07:00
|1.2675
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|14336398
|2006.10.26 20:31
|sell
|0.10
|audusd
|0.7643
|0.8143
|0.7633
|2006.10.27 06:47
|0.7633
|0.00
|0.00
|-0.15
|10.00
|14353332
|2006.10.27 01:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2709
|1.3209
|1.2699
|2006.10.27 05:16
|1.2699
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|14268228
|2006.10.26 01:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2618
|1.3151
|1.2641
|2006.10.27 01:00
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.72
|-87.00
|14283938
|2006.10.26 07:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2647
|1.3151
|1.2641
|2006.10.27 01:00
|1.2705
|0.00
|0.00
|1.44
|-116.00
|14307454
|2006.10.26 13:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2664
|1.3151
|1.2641
|2006.10.27 01:00
|1.2705
|0.00
|0.00
|2.16
|-123.00
|14331294
|2006.10.26 18:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2534
|1.2034
|1.2544
|2006.10.26 18:28
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|7.97
|14329767
|2006.10.26 17:16
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1229
|1.0729
|1.1239
|2006.10.26 17:30
|1.1223
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.35
|14328846
|2006.10.26 17:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.36
|113.36
|118.46
|2006.10.26 17:15
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.23
|14300851
|2006.10.26 11:45
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1250
|1.1750
|1.1240
|2006.10.26 16:18
|1.1240
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|14279286
|2006.10.26 05:34
|sell
|0.10
|audusd
|0.7628
|0.8128
|0.7618
|2006.10.26 13:10
|0.7618
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|14258040
|2006.10.25 21:01
|sell
|0.50
|eurchf
|1.5938
|1.6431
|1.5921
|2006.10.26 06:42
|1.5921
|0.00
|0.00
|0.00
|67.44
|14239360
|2006.10.25 17:04
|sell
|0.30
|eurchf
|1.5935
|1.6431
|1.5921
|2006.10.26 06:42
|1.5921
|0.00
|0.00
|-5.67
|33.33
|14230052
|2006.10.25 12:31
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5914
|1.6431
|1.5921
|2006.10.26 06:42
|1.5921
|0.00
|0.00
|-1.89
|-5.55
|14232215
|2006.10.25 13:30
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5915
|1.6431
|1.5921
|2006.10.26 06:42
|1.5921
|0.00
|0.00
|-3.78
|-9.52
|14122889
|2006.10.23 13:00
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2678
|1.3146
|1.2636
|2006.10.25 18:20
|1.2636
|0.00
|0.00
|-6.90
|99.72
|14212449
|2006.10.25 05:16
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2661
|1.3146
|1.2636
|2006.10.25 18:20
|1.2636
|0.00
|0.00
|0.00
|98.92
|14081035
|2006.10.23 01:08
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2589
|1.3146
|1.2636
|2006.10.25 18:20
|1.2636
|0.00
|0.00
|-2.30
|-37.20
|14082177
|2006.10.23 01:47
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2590
|1.3146
|1.2636
|2006.10.25 18:20
|1.2636
|0.00
|0.00
|-4.60
|-72.81
|14237972
|2006.10.25 15:45
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1256
|1.0756
|1.1266
|2006.10.25 16:00
|1.1247
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|14217479
|2006.10.25 08:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6696
|0.6196
|0.6706
|2006.10.25 15:04
|0.6706
|0.00
|0.00
|0.00
|18.77
|14222552
|2006.10.25 10:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1280
|1.1781
|1.1271
|2006.10.25 14:27
|1.1271
|0.00
|0.00
|0.00
|7.99
|14232561
|2006.10.25 13:45
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1281
|1.1781
|1.1271
|2006.10.25 14:27
|1.1271
|0.00
|0.00
|0.00
|17.74
|14226770
|2006.10.25 11:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2584
|1.3084
|1.2574
|2006.10.25 13:20
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|14218944
|2006.10.25 08:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.10
|114.10
|119.20
|2006.10.25 08:30
|119.13
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|14217421
|2006.10.25 08:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.61
|144.61
|149.71
|2006.10.25 08:15
|149.65
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|14205633
|2006.10.25 02:45
|sell
|0.30
|eurjpy
|149.89
|154.79
|149.69
|2006.10.25 07:10
|149.69
|0.00
|0.00
|0.00
|50.33
|14137414
|2006.10.23 19:00
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.73
|154.79
|149.69
|2006.10.25 07:10
|149.69
|0.00
|0.00
|-4.20
|6.71
|14077880
|2006.10.22 23:26
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.59
|154.79
|149.69
|2006.10.25 07:10
|149.69
|0.00
|0.00
|-2.10
|-8.39
|14081142
|2006.10.23 01:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.69
|123.69
|118.59
|2006.10.25 02:15
|119.24
|0.00
|0.00
|-2.92
|-46.13
|14131357
|2006.10.23 16:01
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1280
|1.1778
|1.1268
|2006.10.24 15:25
|1.1268
|0.00
|0.00
|-0.96
|31.95
|14127880
|2006.10.23 14:45
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1277
|1.1778
|1.1268
|2006.10.24 15:25
|1.1268
|0.00
|0.00
|-0.64
|15.97
|14102312
|2006.10.23 08:45
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1272
|1.1778
|1.1268
|2006.10.24 15:25
|1.1268
|0.00
|0.00
|-0.32
|3.55
|14136336
|2006.10.23 18:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5898
|1.5398
|1.5908
|2006.10.23 18:45
|1.5889
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.11
|14135952
|2006.10.23 18:15
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6700
|0.6200
|0.6710
|2006.10.23 18:35
|0.6696
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.49
|14123382
|2006.10.23 13:16
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5909
|1.6409
|1.5899
|2006.10.23 17:51
|1.5899
|0.00
|0.00
|0.00
|7.89
|14125748
|2006.10.23 14:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7575
|0.7075
|0.7585
|2006.10.23 14:30
|0.7576
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14070587
|2006.10.20 18:59
|sell
|0.30
|audusd
|0.7588
|0.8087
|0.7577
|2006.10.23 12:52
|0.7577
|0.00
|0.00
|-0.45
|33.00
|14070319
|2006.10.20 18:38
|sell
|0.10
|audusd
|0.7585
|0.8087
|0.7577
|2006.10.23 12:52
|0.7577
|0.00
|0.00
|-0.15
|8.00
|14070438
|2006.10.20 18:51
|sell
|0.20
|audusd
|0.7586
|0.8087
|0.7577
|2006.10.23 12:52
|0.7577
|0.00
|0.00
|-0.30
|18.00
|14071008
|2006.10.20 19:16
|sell
|0.50
|audusd
|0.7587
|0.8087
|0.7577
|2006.10.23 12:52
|0.7577
|0.00
|0.00
|-0.75
|50.00
|14080973
|2006.10.23 01:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2613
|1.2113
|1.2623
|2006.10.23 01:08
|1.2612
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|14067428
|2006.10.20 16:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2613
|1.3115
|1.2605
|2006.10.23 01:06
|1.2613
|0.00
|0.00
|0.72
|0.00
|14068373
|2006.10.20 17:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2613
|1.3115
|1.2605
|2006.10.23 01:06
|1.2613
|0.00
|0.00
|1.44
|0.00
|14068529
|2006.10.20 17:28
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2617
|1.3115
|1.2605
|2006.10.23 01:06
|1.2613
|0.00
|0.00
|2.16
|12.00
|14075850
|2006.10.22 22:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2586
|1.3086
|1.2576
|2006.10.22 23:53
|1.2589
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|14077099
|2006.10.22 23:03
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.56
|144.56
|149.66
|2006.10.22 23:04
|149.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.21
|14076177
|2006.10.22 22:38
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1249
|1.0749
|1.1259
|2006.10.22 22:39
|1.1241
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.12
|14070437
|2006.10.20 18:51
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1243
|1.0743
|1.1253
|2006.10.22 22:38
|1.1240
|0.00
|0.00
|0.27
|-2.67
|14070983
|2006.10.20 19:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2575
|1.2075
|1.2585
|2006.10.20 19:16
|1.2575
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14070577
|2006.10.20 18:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2584
|1.2081
|1.2591
|2006.10.20 19:14
|1.2572
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.55
|14070840
|2006.10.20 19:10
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2580
|1.2081
|1.2591
|2006.10.20 19:14
|1.2572
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.73
|14070749
|2006.10.20 19:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.66
|113.66
|118.76
|2006.10.20 19:02
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.53
|14070357
|2006.10.20 18:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.71
|113.70
|118.80
|2006.10.20 19:01
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.74
|14070469
|2006.10.20 18:54
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.69
|113.70
|118.80
|2006.10.20 19:01
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.12
|14068673
|2006.10.20 17:37
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1245
|1.0746
|1.1256
|2006.10.20 18:51
|1.1239
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.34
|14068921
|2006.10.20 17:51
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1244
|1.0746
|1.1256
|2006.10.20 18:51
|1.1239
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.90
|14070317
|2006.10.20 18:38
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1247
|1.0746
|1.1256
|2006.10.20 18:51
|1.1239
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.35
|14068312
|2006.10.20 17:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.70
|123.70
|118.60
|2006.10.20 18:41
|118.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|14068769
|2006.10.20 17:41
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.68
|123.70
|118.60
|2006.10.20 18:41
|118.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.05
|14069083
|2006.10.20 18:05
|sell
|0.30
|usdjpy
|118.72
|123.70
|118.60
|2006.10.20 18:41
|118.71
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|14070305
|2006.10.20 18:36
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.75
|144.75
|149.85
|2006.10.20 18:37
|149.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.21
|14051559
|2006.10.20 11:56
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.25
|154.28
|149.18
|2006.10.20 18:36
|149.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.13
|14052176
|2006.10.20 12:04
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.29
|154.28
|149.18
|2006.10.20 18:36
|149.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.52
|14067237
|2006.10.20 16:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.66
|113.63
|118.73
|2006.10.20 17:07
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|14067944
|2006.10.20 16:50
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.62
|113.63
|118.73
|2006.10.20 17:07
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|13.48
|14067577
|2006.10.20 16:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2591
|1.2091
|1.2601
|2006.10.20 16:47
|1.2585
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.77
|14066683
|2006.10.20 16:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2587
|1.3090
|1.2580
|2006.10.20 16:46
|1.2591
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.18
|14066928
|2006.10.20 16:17
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2592
|1.3090
|1.2580
|2006.10.20 16:46
|1.2591
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|14057223
|2006.10.20 13:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.37
|123.43
|118.33
|2006.10.20 16:32
|118.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.44
|14058134
|2006.10.20 13:59
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.39
|123.43
|118.33
|2006.10.20 16:32
|118.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.51
|14058932
|2006.10.20 14:03
|sell
|0.30
|usdjpy
|118.48
|123.43
|118.33
|2006.10.20 16:32
|118.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.51
|14067156
|2006.10.20 16:29
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1244
|1.0744
|1.1254
|2006.10.20 16:30
|1.1244
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14055989
|2006.10.20 13:28
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1221
|1.1728
|1.1218
|2006.10.20 16:29
|1.1245
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.34
|14056713
|2006.10.20 13:40
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1223
|1.1728
|1.1218
|2006.10.20 16:29
|1.1245
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.13
|14057942
|2006.10.20 13:52
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1233
|1.1728
|1.1218
|2006.10.20 16:29
|1.1245
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.01
|14066763
|2006.10.20 16:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2609
|1.2109
|1.2619
|2006.10.20 16:08
|1.2608
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|14066515
|2006.10.20 15:57
|buy
|0.10
|audusd
|0.7582
|0.7082
|0.7592
|2006.10.20 15:58
|0.7578
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|14066080
|2006.10.20 15:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2581
|1.2081
|1.2591
|2006.10.20 15:36
|1.2581
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14057935
|2006.10.20 13:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2577
|1.3084
|1.2574
|2006.10.20 15:34
|1.2581
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.18
|14061313
|2006.10.20 14:20
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2587
|1.3084
|1.2574
|2006.10.20 15:34
|1.2581
|0.00
|0.00
|0.00
|14.31
|14062538
|2006.10.20 14:41
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6703
|0.6203
|0.6713
|2006.10.20 14:42
|0.6700
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.64
|14054137
|2006.10.20 12:50
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6696
|0.7196
|0.6686
|2006.10.20 14:41
|0.6702
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.28
|14059867
|2006.10.20 14:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2613
|1.2113
|1.2623
|2006.10.20 14:06
|1.2606
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|14050098
|2006.10.20 11:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2615
|1.3114
|1.2604
|2006.10.20 14:05
|1.2613
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|14052301
|2006.10.20 12:06
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2614
|1.3114
|1.2604
|2006.10.20 14:05
|1.2613
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|14057466
|2006.10.20 13:49
|buy
|0.10
|audusd
|0.7589
|0.7089
|0.7599
|2006.10.20 13:50
|0.7584
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|14037035
|2006.10.20 07:25
|sell
|0.10
|audusd
|0.7600
|0.8100
|0.7590
|2006.10.20 13:48
|0.7590
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|14041497
|2006.10.20 08:46
|sell
|0.30
|audusd
|0.7600
|0.8100
|0.7590
|2006.10.20 13:48
|0.7590
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|14043037
|2006.10.20 09:03
|sell
|0.50
|audusd
|0.7600
|0.8100
|0.7590
|2006.10.20 13:48
|0.7590
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|14054990
|2006.10.20 13:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.30
|113.30
|118.40
|2006.10.20 13:46
|118.37
|0.00
|0.00
|0.00
|5.91
|14055042
|2006.10.20 13:04
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1212
|1.0712
|1.1222
|2006.10.20 13:05
|1.1208
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.57
|14051717
|2006.10.20 11:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.34
|123.33
|118.23
|2006.10.20 13:03
|118.30
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|14053059
|2006.10.20 12:23
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.33
|123.33
|118.23
|2006.10.20 13:03
|118.30
|0.00
|0.00
|0.00
|5.07
|14051437
|2006.10.20 11:53
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5870
|1.5370
|1.5880
|2006.10.20 12:47
|1.5871
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14052088
|2006.10.20 12:02
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5867
|1.5368
|1.5878
|2006.10.20 12:45
|1.5870
|0.00
|0.00
|0.00
|4.77
|14052480
|2006.10.20 12:10
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1224
|1.0724
|1.1234
|2006.10.20 12:11
|1.1219
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.46
|14052075
|2006.10.20 12:02
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1237
|1.1737
|1.1227
|2006.10.20 12:08
|1.1227
|0.00
|0.00
|0.00
|8.91
|14044600
|2006.10.20 09:47
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5874
|1.5374
|1.5884
|2006.10.20 11:53
|1.5866
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.36
|14047751
|2006.10.20 10:38
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5875
|1.5374
|1.5884
|2006.10.20 11:53
|1.5866
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.31
|14048196
|2006.10.20 10:54
|buy
|0.30
|eurchf
|1.5874
|1.5374
|1.5884
|2006.10.20 11:53
|1.5866
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.09
|14050184
|2006.10.20 11:29
|buy
|0.50
|eurchf
|1.5874
|1.5374
|1.5884
|2006.10.20 11:53
|1.5866
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.81
|14050930
|2006.10.20 11:41
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6692
|0.6192
|0.6702
|2006.10.20 11:42
|0.6688
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.54
|14050794
|2006.10.20 11:38
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1237
|1.0737
|1.1247
|2006.10.20 11:39
|1.1232
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.45
|14050225
|2006.10.20 11:29
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2583
|1.2083
|1.2593
|2006.10.20 11:30
|1.2580
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|14049784
|2006.10.20 11:25
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6695
|0.6195
|0.6705
|2006.10.20 11:26
|0.6692
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.65
|14048416
|2006.10.20 11:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6697
|0.6197
|0.6707
|2006.10.20 11:01
|0.6696
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.88
|14047325
|2006.10.20 10:25
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1263
|1.1765
|1.1255
|2006.10.20 11:00
|1.1255
|0.00
|0.00
|0.00
|14.22
|14046994
|2006.10.20 10:13
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1265
|1.1765
|1.1255
|2006.10.20 11:00
|1.1255
|0.00
|0.00
|0.00
|8.88
|14048191
|2006.10.20 10:54
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1267
|1.1765
|1.1255
|2006.10.20 11:00
|1.1255
|0.00
|0.00
|0.00
|31.99
|14045999
|2006.10.20 09:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.34
|123.34
|118.24
|2006.10.20 10:38
|118.24
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|14047498
|2006.10.20 10:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2590
|1.2090
|1.2600
|2006.10.20 10:31
|1.2586
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.18
|14043676
|2006.10.20 09:14
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2577
|1.3087
|1.2577
|2006.10.20 10:30
|1.2590
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.33
|14044869
|2006.10.20 09:51
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2579
|1.3087
|1.2577
|2006.10.20 10:30
|1.2590
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.21
|14046480
|2006.10.20 10:05
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2594
|1.3087
|1.2577
|2006.10.20 10:30
|1.2590
|0.00
|0.00
|0.00
|15.89
|14046907
|2006.10.20 10:12
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.11
|144.11
|149.21
|2006.10.20 10:13
|149.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|14045320
|2006.10.20 09:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2615
|1.2115
|1.2625
|2006.10.20 09:56
|1.2610
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|14044037
|2006.10.20 09:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2623
|1.2119
|1.2629
|2006.10.20 09:55
|1.2611
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|14044849
|2006.10.20 09:51
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2617
|1.2119
|1.2629
|2006.10.20 09:55
|1.2611
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|14014911
|2006.10.19 18:31
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5871
|1.6374
|1.5864
|2006.10.20 09:47
|1.5874
|0.00
|0.00
|-0.63
|-2.39
|14022867
|2006.10.19 22:20
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5876
|1.6374
|1.5864
|2006.10.20 09:47
|1.5874
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|14024627
|2006.10.19 23:42
|sell
|0.30
|eurchf
|1.5876
|1.6374
|1.5864
|2006.10.20 09:47
|1.5874
|0.00
|0.00
|0.00
|4.77
|14028729
|2006.10.20 01:55
|sell
|0.50
|eurchf
|1.5873
|1.6374
|1.5864
|2006.10.20 09:47
|1.5874
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.98
|14044419
|2006.10.20 09:39
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6709
|0.6209
|0.6719
|2006.10.20 09:40
|0.6705
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.53
|14043757
|2006.10.20 09:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2627
|1.2127
|1.2637
|2006.10.20 09:18
|1.2624
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|14043236
|2006.10.20 09:06
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1260
|1.0760
|1.1270
|2006.10.20 09:07
|1.1257
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.67
|14042326
|2006.10.20 08:55
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6714
|0.6214
|0.6724
|2006.10.20 08:56
|0.6709
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.40
|14038400
|2006.10.20 07:54
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.43
|154.43
|149.33
|2006.10.20 08:49
|149.36
|0.00
|0.00
|0.00
|5.92
|14041119
|2006.10.20 08:42
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6715
|0.6215
|0.6725
|2006.10.20 08:43
|0.6712
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.64
|14040667
|2006.10.20 08:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.29
|113.29
|118.39
|2006.10.20 08:40
|118.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.54
|14034863
|2006.10.20 06:27
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2586
|1.3084
|1.2574
|2006.10.20 08:39
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|28.63
|14033695
|2006.10.20 05:49
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2579
|1.3084
|1.2574
|2006.10.20 08:39
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|3.98
|14032536
|2006.10.20 04:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.30
|123.32
|118.22
|2006.10.20 08:39
|118.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14034360
|2006.10.20 06:11
|sell
|0.30
|usdjpy
|118.33
|123.32
|118.22
|2006.10.20 08:39
|118.29
|0.00
|0.00
|0.00
|10.14
|14040383
|2006.10.20 08:35
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6719
|0.6219
|0.6729
|2006.10.20 08:36
|0.6715
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.52
|14039439
|2006.10.20 08:26
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6723
|0.6223
|0.6733
|2006.10.20 08:35
|0.6714
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.91
|14036227
|2006.10.20 06:57
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6726
|0.7226
|0.6716
|2006.10.20 08:25
|0.6724
|0.00
|0.00
|0.00
|3.75
|14036698
|2006.10.20 07:11
|buy
|0.10
|audusd
|0.7600
|0.7100
|0.7610
|2006.10.20 07:13
|0.7596
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|14036337
|2006.10.20 07:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1271
|1.0771
|1.1281
|2006.10.20 07:01
|1.1267
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.55
|14035703
|2006.10.20 06:42
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6725
|0.6225
|0.6735
|2006.10.20 06:57
|0.6726
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|14034217
|2006.10.20 06:04
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6728
|0.6228
|0.6738
|2006.10.20 06:42
|0.6722
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.26
|14035240
|2006.10.20 06:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2623
|1.2123
|1.2633
|2006.10.20 06:32
|1.2621
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|14026475
|2006.10.20 00:30
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6727
|0.7227
|0.6717
|2006.10.20 06:04
|0.6729
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.76
|14033865
|2006.10.20 05:53
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.49
|144.49
|149.59
|2006.10.20 05:54
|149.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.38
|14032477
|2006.10.20 04:42
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.53
|154.53
|149.43
|2006.10.20 05:53
|149.48
|0.00
|0.00
|0.00
|4.23
|14033734
|2006.10.20 05:49
|buy
|0.10
|audusd
|0.7595
|0.7095
|0.7605
|2006.10.20 05:50
|0.7589
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|14025435
|2006.10.20 00:03
|sell
|0.10
|audusd
|0.7589
|0.8089
|0.7579
|2006.10.20 05:49
|0.7595
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|14026998
|2006.10.20 00:51
|sell
|0.20
|audusd
|0.7590
|0.8089
|0.7579
|2006.10.20 05:49
|0.7595
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|14027721
|2006.10.20 01:09
|sell
|0.30
|audusd
|0.7589
|0.8089
|0.7579
|2006.10.20 05:49
|0.7595
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|14033631
|2006.10.20 05:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2630
|1.2130
|1.2640
|2006.10.20 05:48
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|14028191
|2006.10.20 01:27
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1284
|1.1784
|1.1274
|2006.10.20 05:46
|1.1280
|0.00
|0.00
|0.00
|3.55
|14032163
|2006.10.20 04:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.26
|113.26
|118.36
|2006.10.20 04:25
|118.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.54
|14028618
|2006.10.20 01:48
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.30
|123.31
|118.21
|2006.10.20 04:24
|118.26
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|14028804
|2006.10.20 01:59
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.31
|123.31
|118.21
|2006.10.20 04:24
|118.26
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|14029628
|2006.10.20 02:24
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.52
|144.52
|149.62
|2006.10.20 02:25
|149.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.38
|14028616
|2006.10.20 01:48
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.52
|154.52
|149.42
|2006.10.20 02:24
|149.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14027900
|2006.10.20 01:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2558
|1.2058
|1.2568
|2006.10.20 01:15
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.59
|14027839
|2006.10.20 01:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.27
|113.27
|118.37
|2006.10.20 01:13
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|14027123
|2006.10.20 00:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.36
|113.33
|118.43
|2006.10.20 01:12
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.30
|14027580
|2006.10.20 01:07
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.32
|113.33
|118.43
|2006.10.20 01:12
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.84
|14027811
|2006.10.20 01:11
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.51
|144.51
|149.61
|2006.10.20 01:12
|149.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.53
|14024607
|2006.10.19 23:42
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.43
|154.46
|149.36
|2006.10.20 01:11
|149.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.76
|14025672
|2006.10.20 00:13
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.46
|154.46
|149.36
|2006.10.20 01:11
|149.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.45
|14025774
|2006.10.20 00:17
|sell
|0.30
|eurjpy
|149.48
|154.46
|149.36
|2006.10.20 01:11
|149.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|14024351
|2006.10.19 23:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.28
|123.33
|118.23
|2006.10.20 00:54
|118.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.76
|14024551
|2006.10.19 23:40
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.31
|123.33
|118.23
|2006.10.20 00:54
|118.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.45
|14024726
|2006.10.19 23:43
|sell
|0.30
|usdjpy
|118.35
|123.33
|118.23
|2006.10.20 00:54
|118.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.53
|14026449
|2006.10.20 00:29
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1279
|1.0779
|1.1289
|2006.10.20 00:30
|1.1276
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.66
|14026150
|2006.10.20 00:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2567
|1.2067
|1.2577
|2006.10.20 00:21
|1.2564
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.39
|14023829
|2006.10.19 23:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2575
|1.2075
|1.2585
|2006.10.19 23:06
|1.2570
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.98
|13932801
|2006.10.18 17:45
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6704
|0.7217
|0.6707
|2006.10.19 22:25
|0.6730
|0.00
|0.00
|1.96
|-48.80
|13945831
|2006.10.18 22:45
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6711
|0.7217
|0.6707
|2006.10.19 22:25
|0.6730
|0.00
|0.00
|0.98
|-71.33
|13948661
|2006.10.19 00:01
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.6713
|0.7217
|0.6707
|2006.10.19 22:25
|0.6730
|0.00
|0.00
|1.47
|-95.73
|13954972
|2006.10.19 02:31
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.6711
|0.7217
|0.6707
|2006.10.19 22:25
|0.6730
|0.00
|0.00
|2.45
|-178.31
|13973206
|2006.10.19 09:00
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.6724
|0.7217
|0.6707
|2006.10.19 22:25
|0.6730
|0.00
|0.00
|3.92
|-90.10
|14022861
|2006.10.19 22:20
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6725
|0.7217
|0.6707
|2006.10.19 22:25
|0.6730
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.77
|13943723
|2006.10.18 21:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.7550
|0.8049
|0.7539
|2006.10.19 22:19
|0.7590
|0.00
|0.00
|-0.15
|-40.00
|13951905
|2006.10.19 01:01
|sell
|0.20
|audusd
|0.7548
|0.8049
|0.7539
|2006.10.19 22:19
|0.7590
|0.00
|0.00
|-0.30
|-84.00
|13955739
|2006.10.19 03:02
|sell
|0.30
|audusd
|0.7549
|0.8049
|0.7539
|2006.10.19 22:19
|0.7590
|0.00
|0.00
|-0.45
|-123.00
|14013136
|2006.10.19 18:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2557
|1.2057
|1.2567
|2006.10.19 18:12
|1.2554
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.39
|13939112
|2006.10.18 19:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2532
|1.3037
|1.2527
|2006.10.19 18:04
|1.2629
|0.00
|0.00
|2.16
|-97.00
|13944565
|2006.10.18 22:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2534
|1.3037
|1.2527
|2006.10.19 18:04
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|-190.00
|13947725
|2006.10.18 23:31
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2541
|1.3037
|1.2527
|2006.10.19 18:04
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.00
|13968123
|2006.10.19 08:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.87
|143.87
|148.97
|2006.10.19 08:39
|148.97
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|13967085
|2006.10.19 08:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2662
|1.2162
|1.2672
|2006.10.19 08:15
|1.2667
|0.00
|0.00
|0.00
|3.95
|13966159
|2006.10.19 07:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.58
|113.58
|118.68
|2006.10.19 08:00
|118.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.29
|13924611
|2006.10.18 14:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5925
|1.6421
|1.5911
|2006.10.19 07:29
|1.5911
|0.00
|0.00
|-1.89
|11.04
|13946373
|2006.10.18 23:02
|sell
|0.30
|eurchf
|1.5919
|1.6421
|1.5911
|2006.10.19 07:29
|1.5911
|0.00
|0.00
|0.00
|18.92
|13930045
|2006.10.18 16:31
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5923
|1.6421
|1.5911
|2006.10.19 07:29
|1.5911
|0.00
|0.00
|-3.78
|18.92
|13950333
|2006.10.19 00:36
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1357
|1.0859
|1.1369
|2006.10.19 06:39
|1.1369
|0.00
|0.00
|0.00
|31.67
|13938455
|2006.10.18 18:47
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1366
|1.0859
|1.1369
|2006.10.19 06:39
|1.1369
|0.00
|0.00
|0.80
|2.64
|13945263
|2006.10.18 22:30
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1358
|1.0859
|1.1369
|2006.10.19 06:39
|1.1369
|0.00
|0.00
|0.00
|19.35
|13917683
|2006.10.18 13:00
|buy
|0.20
|audusd
|0.7538
|0.7039
|0.7549
|2006.10.18 21:01
|0.7549
|0.00
|0.00
|0.54
|22.00
|13905814
|2006.10.18 10:15
|buy
|0.10
|audusd
|0.7541
|0.7039
|0.7549
|2006.10.18 21:01
|0.7549
|0.00
|0.00
|0.27
|8.00
|13873069
|2006.10.17 22:15
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6703
|0.6204
|0.6714
|2006.10.18 17:45
|0.6704
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|13893306
|2006.10.18 05:37
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6706
|0.6204
|0.6714
|2006.10.18 17:45
|0.6704
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.47
|13902234
|2006.10.18 08:45
|buy
|0.30
|eurgbp
|0.6704
|0.6204
|0.6714
|2006.10.18 17:45
|0.6704
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13908460
|2006.10.18 11:15
|buy
|0.50
|eurgbp
|0.6703
|0.6204
|0.6714
|2006.10.18 17:45
|0.6704
|0.00
|0.00
|0.00
|9.33
|13923578
|2006.10.18 13:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.07
|124.07
|118.97
|2006.10.18 16:46
|118.97
|0.00
|0.00
|0.00
|8.41
|13923532
|2006.10.18 13:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2734
|1.3234
|1.2724
|2006.10.18 13:57
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|13890615
|2006.10.18 03:15
|sell
|0.30
|eurchf
|1.5904
|1.6406
|1.5896
|2006.10.18 11:52
|1.5896
|0.00
|0.00
|0.00
|18.93
|13894525
|2006.10.18 06:15
|sell
|0.50
|eurchf
|1.5909
|1.6406
|1.5896
|2006.10.18 11:52
|1.5896
|0.00
|0.00
|0.00
|51.29
|13886184
|2006.10.18 01:01
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5904
|1.6406
|1.5896
|2006.10.18 11:52
|1.5896
|0.00
|0.00
|0.00
|12.63
|13857648
|2006.10.17 19:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5905
|1.6406
|1.5896
|2006.10.18 11:52
|1.5896
|0.00
|0.00
|-0.63
|7.10
|13892801
|2006.10.18 05:03
|sell
|0.10
|audusd
|0.7543
|0.8049
|0.7539
|2006.10.18 09:04
|0.7539
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|13895173
|2006.10.18 06:30
|sell
|0.20
|audusd
|0.7552
|0.8049
|0.7539
|2006.10.18 09:04
|0.7539
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|13894582
|2006.10.18 06:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.54
|113.54
|118.64
|2006.10.18 07:15
|118.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.29
|13896377
|2006.10.18 06:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.58
|143.58
|148.68
|2006.10.18 06:51
|148.68
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|13892501
|2006.10.18 04:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.58
|113.58
|118.68
|2006.10.18 05:00
|118.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13868156
|2006.10.17 21:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2683
|1.3184
|1.2674
|2006.10.18 04:21
|1.2674
|0.00
|0.00
|0.00
|7.10
|13882252
|2006.10.18 00:00
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2684
|1.3184
|1.2674
|2006.10.18 04:21
|1.2674
|0.00
|0.00
|0.00
|15.78
|13887869
|2006.10.18 01:49
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1403
|1.0903
|1.1413
|2006.10.18 02:03
|1.1396
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.14
|13861737
|2006.10.17 20:30
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1410
|1.1911
|1.1401
|2006.10.18 00:08
|1.1401
|0.00
|0.00
|-0.32
|7.89
|13862485
|2006.10.17 20:45
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1412
|1.1911
|1.1401
|2006.10.18 00:08
|1.1401
|0.00
|0.00
|-0.64
|19.30
|13873065
|2006.10.17 22:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.47
|113.47
|118.57
|2006.10.17 22:30
|118.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.91
|13871361
|2006.10.17 22:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2540
|1.2040
|1.2550
|2006.10.17 22:16
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|13869232
|2006.10.17 21:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.66
|143.66
|148.76
|2006.10.17 22:00
|148.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.35
|13846040
|2006.10.17 16:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.02
|154.02
|148.92
|2006.10.17 21:04
|148.92
|0.00
|0.00
|-1.05
|8.43
|13857642
|2006.10.17 19:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.91
|123.91
|118.81
|2006.10.17 20:53
|118.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|13774805
|2006.10.17 00:32
|sell
|0.50
|audusd
|0.7538
|0.8038
|0.7528
|2006.10.17 14:44
|0.7528
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|13782531
|2006.10.17 03:45
|sell
|0.80
|audusd
|0.7539
|0.8038
|0.7528
|2006.10.17 14:44
|0.7528
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|13761319
|2006.10.16 19:00
|sell
|0.30
|audusd
|0.7539
|0.8038
|0.7528
|2006.10.17 14:44
|0.7528
|0.00
|0.00
|-0.45
|33.00
|13720876
|2006.10.16 09:31
|sell
|0.10
|audusd
|0.7527
|0.8038
|0.7528
|2006.10.17 14:44
|0.7528
|0.00
|0.00
|-0.15
|-1.00
|13736783
|2006.10.16 12:45
|sell
|0.20
|audusd
|0.7535
|0.8038
|0.7528
|2006.10.17 14:44
|0.7528
|0.00
|0.00
|-0.30
|14.00
|13810621
|2006.10.17 10:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6717
|0.6217
|0.6727
|2006.10.17 10:15
|0.6709
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.94
|13810535
|2006.10.17 10:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.64
|113.64
|118.74
|2006.10.17 10:15
|118.66
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|13808740
|2006.10.17 09:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.72
|143.72
|148.82
|2006.10.17 09:45
|148.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.05
|13793967
|2006.10.17 07:45
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5914
|1.5414
|1.5924
|2006.10.17 08:00
|1.5899
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.83
|13793069
|2006.10.17 07:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.04
|144.04
|149.14
|2006.10.17 07:45
|149.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|13764665
|2006.10.16 20:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2533
|1.3037
|1.2527
|2006.10.17 06:15
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.72
|6.00
|13770516
|2006.10.16 23:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2539
|1.3037
|1.2527
|2006.10.17 06:15
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|13782934
|2006.10.17 04:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2537
|1.3037
|1.2527
|2006.10.17 06:15
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|13771018
|2006.10.16 23:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2702
|1.2202
|1.2712
|2006.10.16 23:30
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.94
|13715954
|2006.10.16 08:30
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6731
|0.6231
|0.6741
|2006.10.16 08:45
|0.6725
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.17
|13689053
|2006.10.16 01:50
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5925
|1.6429
|1.5919
|2006.10.16 08:12
|1.5919
|0.00
|0.00
|0.00
|4.72
|13697392
|2006.10.16 05:16
|sell
|0.80
|eurchf
|1.5930
|1.6429
|1.5919
|2006.10.16 08:12
|1.5919
|0.00
|0.00
|0.00
|69.21
|13705122
|2006.10.16 07:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.36
|114.36
|119.46
|2006.10.16 07:30
|119.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13698665
|2006.10.16 05:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2510
|1.3010
|1.2500
|2006.10.16 07:24
|1.2500
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|13700167
|2006.10.16 06:05
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1389
|1.1889
|1.1379
|2006.10.16 07:22
|1.1379
|0.00
|0.00
|0.00
|8.79
|13680546
|2006.10.15 23:37
|sell
|0.20
|audusd
|0.7504
|0.8006
|0.7496
|2006.10.16 06:53
|0.7496
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|13686488
|2006.10.16 00:50
|sell
|0.50
|audusd
|0.7507
|0.8006
|0.7496
|2006.10.16 06:53
|0.7496
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|13683797
|2006.10.16 00:28
|sell
|0.30
|audusd
|0.7507
|0.8006
|0.7496
|2006.10.16 06:53
|0.7496
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|13680030
|2006.10.15 23:16
|sell
|0.10
|audusd
|0.7503
|0.8006
|0.7496
|2006.10.16 06:53
|0.7496
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|13699452
|2006.10.16 05:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2742
|1.2242
|1.2752
|2006.10.16 06:01
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.28
|13697364
|2006.10.16 05:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.67
|114.67
|119.77
|2006.10.16 05:30
|119.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.51
|13679029
|2006.10.15 22:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.74
|124.74
|119.64
|2006.10.16 05:16
|119.66
|0.00
|0.00
|0.00
|6.69
|13679891
|2006.10.15 23:05
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.75
|124.74
|119.64
|2006.10.16 05:16
|119.66
|0.00
|0.00
|0.00
|15.04
|13681377
|2006.10.15 23:57
|sell
|0.30
|usdjpy
|119.76
|124.74
|119.64
|2006.10.16 05:15
|119.66
|0.00
|0.00
|0.00
|25.07
|13685608
|2006.10.16 00:40
|sell
|0.50
|usdjpy
|119.73
|124.74
|119.64
|2006.10.16 05:15
|119.66
|0.00
|0.00
|0.00
|29.25
|13682335
|2006.10.16 00:14
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2741
|1.3241
|1.2731
|2006.10.16 02:52
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.47
|13678686
|2006.10.15 22:22
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2743
|1.3241
|1.2731
|2006.10.16 02:51
|1.2749
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.71
|13680690
|2006.10.15 23:41
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2740
|1.3241
|1.2731
|2006.10.16 02:51
|1.2749
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.12
|13687400
|2006.10.16 01:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2496
|1.1996
|1.2506
|2006.10.16 01:02
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|13687287
|2006.10.16 00:59
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.61
|144.61
|149.71
|2006.10.16 01:00
|149.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.34
|13679741
|2006.10.15 22:58
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5933
|1.5433
|1.5943
|2006.10.15 23:00
|1.5928
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.92
|13676896
|2006.10.15 20:39
|balance
|Deposit
|3 000.00
|0.00
|0.00
|-34.09
|-1 015.08
|Closed P/L:
|-1 049.17
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14238019
|2006.10.25 15:48
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6706
|0.7212
|0.6702
|0.6716
|0.00
|0.00
|1.96
|-18.97
|14252202
|2006.10.25 19:00
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6711
|0.7212
|0.6702
|0.6716
|0.00
|0.00
|3.92
|-18.97
|14261977
|2006.10.25 22:30
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.6711
|0.7212
|0.6702
|0.6716
|0.00
|0.00
|1.47
|-28.46
|14371153
|2006.10.27 08:16
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.6714
|0.7212
|0.6702
|0.6716
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.97
|14389482
|2006.10.27 12:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2701
|1.3230
|1.2720
|1.2736
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|14420473
|2006.10.27 16:46
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2733
|1.3230
|1.2720
|1.2736
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|14423985
|2006.10.27 19:15
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2737
|1.3230
|1.2720
|1.2736
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|0.00
|0.00
|7.35
|-123.37
|Floating P/L:
|-116.02
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-1 049.17
|Floating P/L:
|-116.02
|Margin:
|1 700.00
|Balance:
|1 950.83
|Equity:
|1 834.81
|Free Margin:
|134.81
|Details:
|Gross Profit:
|1 918.90
|Gross Loss:
|2 968.07
|Total Net Profit:
|-1 049.17
|Profit Factor:
|0.65
|Expected Payoff:
|-3.99
|Absolute Drawdown:
|1 086.35
|Maximal Drawdown:
|1 830.90 (48.90%)
|Relative Drawdown:
|48.90% (1 830.90)
|Total Trades:
|263
|Short Positions (won %):
|146 (63.01%)
|Long Positions (won %):
|117 (24.79%)
|Profit Trades (% of total):
|121 (46.01%)
|Loss trades (% of total):
|142 (53.99%)
|Largest
|profit trade:
|98.92
|loss trade:
|-264.00
|Average
|profit trade:
|15.86
|loss trade:
|-20.90
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (144.92)
|consecutive losses ($):
|27 (-1 367.92)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|204.56 (9)
|consecutive loss (count):
|-1 367.92 (27)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|3