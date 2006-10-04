Interbank FX, LLC

Account: 18449 Name: Matthew Tabone Currency: USD 2006 November 7, 14:02
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
108723232006.10.04 21:42balanceDeposit Visa #147212058700.00
108743432006.10.04 23:40buy0.01gbpusdm1.88691.87781.88942006.10.05 02:111.88600.000.000.00-0.09
110345372006.10.10 08:22buy0.04eurusdm1.25711.25061.25922006.10.10 08:381.25920.000.000.000.84
109815102006.10.08 23:47buy0.01eurusdm1.25981.25071.26232006.10.10 08:381.25900.000.00-0.01-0.08
110333642006.10.10 08:09buy0.02eurusdm1.25831.25071.26082006.10.10 08:381.25910.000.000.000.16
110376592006.10.10 08:38sell0.01eurusdm1.25901.26811.25652006.10.10 08:581.25650.000.000.000.25
110403412006.10.10 08:58sell0.01eurusdm1.25641.26551.25392006.10.10 11:181.25390.000.000.000.25
110138402006.10.09 14:57sell0.01usdchfm1.26071.26981.25822006.10.10 11:471.26980.000.00-0.01-0.72
110340582006.10.10 08:20sell0.04usdchfm1.26371.26981.26122006.10.10 11:471.26980.000.000.00-1.92
110215692006.10.10 00:17sell0.02usdchfm1.26221.26981.25972006.10.10 11:471.26980.000.000.00-1.20
110354082006.10.10 08:25sell0.08usdchfm1.26521.26981.26272006.10.10 11:471.26980.000.000.00-2.90
110469122006.10.10 11:16sell0.32usdchfm1.26831.26991.26582006.10.10 11:471.26980.000.000.00-3.78
110438702006.10.10 10:36sell0.16usdchfm1.26681.26991.26432006.10.10 11:471.26990.000.000.00-3.91
110596862006.10.10 16:44buy0.04usdchfm1.26861.26091.27102006.10.10 21:381.27100.000.000.040.76
110495212006.10.10 11:47buy0.01usdchfm1.27001.26091.27252006.10.10 21:381.27090.000.000.010.07
110649712006.10.10 21:38sell0.02usdchfm1.27081.27991.26832006.10.11 12:331.27110.000.000.00-0.05
110826632006.10.11 10:23sell0.08eurusdm1.25541.26151.25292006.10.11 18:051.25310.000.000.001.84
110514472006.10.10 12:33sell0.02eurusdm1.25391.26181.25172006.10.11 18:051.25320.000.000.010.14
110471042006.10.10 11:18sell0.01eurusdm1.25271.26191.25032006.10.11 18:051.25330.000.000.01-0.06
110858662006.10.11 12:34buy0.02usdchfm1.27101.26191.27352006.10.11 18:231.27350.000.000.000.39
111116042006.10.12 07:09sell0.20eurusdm1.25521.26151.25292006.10.12 10:341.25380.000.000.002.80
111097932006.10.12 06:31sell0.10eurusdm1.25391.26171.25162006.10.12 10:351.25370.000.000.000.20
110941432006.10.11 18:05sell0.05eurusdm1.25261.26171.25012006.10.12 10:351.25390.000.000.11-0.65
111114902006.10.12 07:09buy0.16usdchfm1.26911.26451.27162006.10.12 10:351.27100.000.000.002.39
110974572006.10.11 18:52buy0.08usdchfm1.27071.26461.27322006.10.12 10:351.27090.000.000.240.13
110971922006.10.11 18:51buy0.04usdchfm1.27231.26471.27482006.10.12 10:351.27100.000.000.12-0.41
110954822006.10.11 18:23buy0.02usdchfm1.27381.26471.27632006.10.12 10:351.27090.000.000.06-0.46
111244302006.10.12 12:30buy0.04usdchfm1.26921.26161.27172006.10.12 12:591.27170.000.000.000.79
111201292006.10.12 10:35buy0.02usdchfm1.27141.26231.27392006.10.12 12:591.27170.000.000.000.05
111259122006.10.12 12:59buy0.02usdchfm1.27211.26301.27212006.10.12 13:391.27130.000.000.00-0.13
111394212006.10.13 01:13sell0.80eurusdm1.25671.26281.25422006.10.13 06:381.25590.000.000.006.40
111329102006.10.12 18:36sell0.40eurusdm1.25511.26271.25262006.10.13 06:391.25600.000.000.29-3.60
111200832006.10.12 10:35sell0.05eurusdm1.25361.26271.25112006.10.13 06:391.25590.000.000.04-1.15
111466212006.10.13 06:39sell0.20eurusdm1.25581.26491.25332006.10.13 11:491.25530.000.000.001.00
111529272006.10.13 12:02sell0.20eurusdm1.25551.26461.25302006.10.13 12:341.25300.000.000.005.00
111554072006.10.13 12:34sell0.20eurusdm1.25261.26171.25012006.10.13 14:051.25010.000.000.005.00
111610642006.10.13 14:11sell0.40eurusdm1.25141.25901.24892006.10.13 14:381.24890.000.000.0010.00
111600332006.10.13 14:05sell0.20eurusdm1.24991.25901.24742006.10.13 14:381.24890.000.000.002.00
111661362006.10.13 17:47sell0.88eurusdm1.25151.25761.24902006.10.13 19:101.25050.000.000.008.80
111647312006.10.13 15:58sell0.44eurusdm1.25001.25761.24752006.10.13 19:101.25040.000.000.00-1.76
111625922006.10.13 14:38sell0.20eurusdm1.24851.25761.24602006.10.13 19:101.25060.000.000.00-4.20
111714412006.10.16 01:23buy0.44eurusdm1.24911.24141.25152006.10.16 03:481.25010.000.000.004.40
111672462006.10.13 19:11buy0.22eurusdm1.25071.24161.25322006.10.16 03:481.25020.000.00-0.19-1.10
111740952006.10.16 03:48buy0.22eurusdm1.25031.24121.25282006.10.16 07:001.25170.000.000.003.08
111828622006.10.16 07:24buy0.44eurusdm1.25031.24271.25282006.10.16 07:571.25130.000.000.004.40
111803642006.10.16 07:00buy0.22eurusdm1.25181.24271.25432006.10.16 07:581.25130.000.000.00-1.10
111857852006.10.16 07:58buy0.22eurusdm1.25161.24251.25412006.10.16 22:411.25410.000.00-0.195.50
112438912006.10.17 13:00buy0.88eurusdm1.25161.24551.25412006.10.17 13:081.25250.000.000.007.92
112243042006.10.16 23:47buy0.44eurusdm1.25311.24541.25552006.10.17 13:081.25260.000.000.00-2.20
112232062006.10.16 22:42buy0.22eurusdm1.25451.24541.25702006.10.17 13:081.25250.000.000.00-4.40
112475682006.10.17 14:09sell0.88eurusdm1.25551.26171.25312006.10.18 12:401.25310.000.000.6321.12
112450492006.10.17 13:18sell0.44eurusdm1.25411.26171.25162006.10.18 12:401.25320.000.000.323.96
112444272006.10.17 13:08sell0.22eurusdm1.25261.26171.25012006.10.18 12:401.25330.000.000.16-1.54
112789662006.10.18 12:40sell0.23eurusdm1.25291.26201.25042006.10.18 13:211.25040.000.000.005.75
112824842006.10.18 13:21sell0.24eurusdm1.25021.25931.24772006.10.19 13:201.25700.000.000.52-16.32
112836982006.10.18 13:57sell0.60eurusdm1.25171.25931.24922006.10.19 13:201.25700.000.001.30-31.80
113008352006.10.19 07:43sell3.84eurusdm1.25601.25911.25352006.10.19 13:211.25700.000.000.00-38.40
112989472006.10.19 07:04sell1.92eurusdm1.25451.25911.25202006.10.19 13:211.25710.000.000.00-49.92
112896952006.10.18 18:55sell0.96eurusdm1.25301.25931.25072006.10.19 13:211.25700.000.002.07-38.40
113139682006.10.19 13:21buy0.15eurusdm1.25711.24801.25962006.10.19 14:361.25960.000.000.003.75
113208632006.10.19 14:36buy0.10eurusdm1.25981.25071.26232006.10.19 17:091.26230.000.000.002.50
113328672006.10.19 17:09buy0.10eurusdm1.26251.25341.26502006.10.19 18:031.26260.000.000.000.10
115857272006.10.27 01:03sell0.40eurusdm1.27061.27521.26812006.10.27 06:321.26810.000.000.0010.00
115746242006.10.26 16:26sell0.20eurusdm1.26911.27521.26662006.10.27 06:321.26820.000.000.141.80
115699942006.10.26 14:36sell0.10eurusdm1.26751.27541.26532006.10.27 06:331.26820.000.000.07-0.70
115663062006.10.26 13:08sell0.05eurusdm1.26631.27541.26382006.10.27 06:341.26830.000.000.04-1.00
116069042006.10.27 13:31sell0.80eurusdm1.27491.27801.27242006.10.27 14:121.27280.000.000.0016.80
116042492006.10.27 13:07sell0.40eurusdm1.27331.27791.27082006.10.27 14:121.27290.000.000.001.60
115998392006.10.27 12:35sell0.20eurusdm1.27161.27781.26922006.10.27 14:121.27280.000.000.00-2.40
115994452006.10.27 12:30sell0.10eurusdm1.27011.27771.26762006.10.27 14:131.27290.000.000.00-2.80
115911902006.10.27 06:34sell0.05eurusdm1.26801.27711.26552006.10.27 14:131.27280.000.000.00-2.40
116178662006.10.29 23:08buy0.05usdchfm1.24951.24041.25202006.10.29 23:251.24900.000.000.00-0.20
116384662006.10.30 12:44buy0.10usdchfm1.24801.24041.25052006.10.30 13:311.25050.000.000.002.00
116185292006.10.29 23:25buy0.05usdchfm1.24951.24041.25202006.10.30 13:311.25030.000.000.000.32
116432122006.10.30 13:53buy0.10usdchfm1.24931.24161.25172006.10.31 07:251.25170.000.000.101.92
116415782006.10.30 13:31buy0.05usdchfm1.25081.24171.25332006.10.31 07:251.25180.000.000.050.40
116559812006.10.31 07:43buy0.40eurusdm1.26841.26371.27082006.10.31 13:261.27080.000.000.009.60
116547902006.10.31 07:25buy0.20eurusdm1.26981.26371.27232006.10.31 13:261.27080.000.000.002.00
116311652006.10.30 09:33buy0.10eurusdm1.27131.26371.27382006.10.31 13:261.27070.000.00-0.09-0.60
116107462006.10.27 14:13buy0.05eurusdm1.27291.26381.27542006.10.31 13:261.27080.000.00-0.08-1.05
116645502006.10.31 13:26buy0.05eurusdm1.27101.26181.27342006.10.31 15:051.27340.000.000.001.20
116682802006.10.31 15:05buy0.05eurusdm1.27361.26451.27612006.10.31 15:121.27610.000.000.001.25
116643762006.10.31 13:24buy0.10usdchfm1.25071.24311.25322006.10.31 15:251.24310.000.000.00-6.11
116709732006.10.31 15:22buy1.60usdchfm1.24431.24271.24682006.10.31 15:251.24310.000.000.00-15.45
116690432006.10.31 15:08buy0.80usdchfm1.24581.24271.24832006.10.31 15:251.24320.000.000.00-16.73
116684282006.10.31 15:06buy0.40usdchfm1.24731.24271.24982006.10.31 15:251.24330.000.000.00-12.87
116674772006.10.31 15:00buy0.20usdchfm1.24891.24281.25142006.10.31 15:251.24320.000.000.00-9.17
116548612006.10.31 07:25buy0.05usdchfm1.25221.24301.25462006.10.31 15:251.24330.000.000.00-3.58
116713782006.10.31 15:25sell0.05usdchfm1.24321.25231.24072006.10.31 15:261.24350.000.000.00-0.12
116906402006.11.01 07:52buy0.10eurusdm1.27501.26741.27752006.11.01 15:001.27750.000.000.002.50
116700182006.10.31 15:12buy0.05eurusdm1.27651.26741.27902006.11.01 15:001.27760.000.00-0.040.55
116997312006.11.01 15:02buy0.20usdchfm1.24121.23511.24372006.11.01 15:521.24370.000.000.004.02
116991202006.11.01 15:00buy0.10usdchfm1.24281.23521.24532006.11.01 15:521.24370.000.000.000.72
116835212006.10.31 19:44buy0.05usdchfm1.24461.23551.24712006.11.01 15:521.24370.000.000.05-0.36
117140002006.11.02 00:48buy0.20eurusdm1.27501.26891.27752006.11.02 12:471.27750.000.000.005.00
117030222006.11.01 15:52buy0.10eurusdm1.27651.26891.27902006.11.02 12:471.27740.000.00-0.260.90
116990892006.11.01 15:00buy0.05eurusdm1.27801.26891.28052006.11.02 12:481.27730.000.00-0.13-0.35
117193402006.11.02 07:22sell0.20usdchfm1.24691.25301.24442006.11.02 13:091.24440.000.000.004.02
117096762006.11.01 20:11sell0.10usdchfm1.24531.25291.24282006.11.02 13:091.24440.000.00-0.350.72
117030422006.11.01 15:52sell0.05usdchfm1.24381.25291.24132006.11.02 13:091.24450.000.00-0.17-0.28
117270752006.11.02 13:37buy0.10eurusdm1.27611.26851.27862006.11.03 12:381.27710.000.00-0.091.00
117251782006.11.02 12:48buy0.05eurusdm1.27761.26851.28012006.11.03 12:381.27700.000.00-0.04-0.30
117270662006.11.02 13:37sell0.10usdchfm1.24561.25321.24312006.11.03 12:381.24670.000.00-0.12-0.88
117257082006.11.02 13:09sell0.05usdchfm1.24411.25321.24162006.11.03 12:381.24670.000.00-0.06-1.04
117706622006.11.06 01:21buy0.01usdjpym118.09117.99118.242006.11.06 02:44118.040.000.000.00-0.04
117706562006.11.06 01:21sell0.01usdjpym118.07118.17117.922006.11.06 02:44118.060.000.000.000.01
117627362006.11.03 19:26buy0.10usdchfm1.25401.24641.25652006.11.06 08:221.25650.000.000.101.99
117544402006.11.03 14:13buy0.05usdchfm1.25551.24641.25802006.11.06 08:221.25640.000.000.050.36
117979282006.11.07 02:02buy0.20usdchfm1.25381.24761.25632006.11.07 13:581.24760.000.000.00-9.94
118009462006.11.07 04:25buy0.40usdchfm1.25231.24761.25482006.11.07 13:581.24760.000.000.00-15.07
118019302006.11.07 04:41buy0.80usdchfm1.25081.24761.25332006.11.07 13:581.24760.000.000.00-20.52
118110452006.11.07 13:33buy1.60usdchfm1.24921.24761.25172006.11.07 13:581.24760.000.000.00-20.52
117942552006.11.06 22:10buy0.10usdchfm1.25531.24761.25782006.11.07 13:581.24760.000.000.00-6.17
117755712006.11.06 08:22buy0.05usdchfm1.25691.24761.25942006.11.07 13:581.24760.000.000.05-3.73
117623312006.11.03 18:38sell0.10eurusdm1.27121.27891.26872006.11.07 14:021.27890.000.000.14-7.70
117943352006.11.06 22:13sell0.20eurusdm1.27281.27891.27032006.11.07 14:021.27890.000.000.00-12.20
117980722006.11.07 02:05sell0.40eurusdm1.27431.27891.27182006.11.07 14:021.27890.000.000.00-18.40
118008952006.11.07 04:25sell0.80eurusdm1.27581.27891.27332006.11.07 14:021.27890.000.000.00-24.80
118111122006.11.07 13:33sell1.60eurusdm1.27711.27891.27482006.11.07 14:021.27890.000.000.00-28.80
117544352006.11.03 14:12sell0.05eurusdm1.26961.27891.26712006.11.07 14:021.27890.000.000.08-4.65
  0.00 0.00 4.97 -280.76
Closed P/L: -275.79
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
118120902006.11.07 13:58sell0.05usdchfm1.24761.25671.2451 1.24740.000.000.000.08
118125842006.11.07 14:02buy0.05eurusdm1.27891.26981.2814 1.27860.000.000.00-0.15
  0.00 0.00 0.00 -0.07
 Floating P/L: -0.07
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 700.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -275.79 Floating P/L: -0.07 Margin: 5.00
Balance: 424.21 Equity: 424.14 Free Margin: 419.14
 
Details:
Graph
Gross Profit: 183.18 Gross Loss: 458.97 Total Net Profit: -275.79
Profit Factor: 0.40 Expected Payoff: -2.32  
Absolute Drawdown: 275.79 Maximal Drawdown: 345.41 (44.88%) Relative Drawdown: 44.88% (345.41)
 
Total Trades: 119 Short Positions (won %): 57 (40.35%) Long Positions (won %): 62 (54.84%)
Profit Trades (% of total): 57 (47.90%) Loss trades (% of total): 62 (52.10%)
Largest profit trade: 21.75 loss trade: -49.92
Average profit trade: 3.21 loss trade: -7.40
Maximum consecutive wins ($): 6 (31.80) consecutive losses ($): 12 (-172.23)
Maximal consecutive profit (count): 31.80 (6) consecutive loss (count): -172.23 (12)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 3