Velocity4x

Account: 9001198 Name: John Riley Currency: USD 2006 November 3, 04:46
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
7102302006.10.16 09:02balanceDeposit10 000.00
7102392006.10.16 09:04buy0.10eurusd1.25191.24281.25442006.10.17 00:361.25440.000.00-0.8725.00
7102362006.10.16 09:03sell0.10usdchf1.27171.28081.26922006.10.17 00:451.26920.000.00-1.1219.70
7171412006.10.17 06:14sell0.20usdchf1.27091.27851.26842006.10.17 07:551.26840.000.000.0039.42
7168132006.10.17 00:45sell0.10usdchf1.26931.27841.26682006.10.17 07:551.26830.000.000.007.88
7186022006.10.17 12:30buy0.40eurusd1.25131.24521.25382006.10.17 12:321.25240.000.000.0044.00
7171392006.10.17 06:14buy0.20eurusd1.25301.24541.25552006.10.17 12:321.25250.000.000.00-10.00
7167932006.10.17 00:36buy0.10eurusd1.25451.24541.25702006.10.17 12:321.25230.000.000.00-22.00
7182792006.10.17 10:47sell0.20usdchf1.26941.27701.26692006.10.17 13:411.26690.000.000.0039.48
7175082006.10.17 07:56sell0.10usdchf1.26791.27701.26542006.10.17 13:411.26660.000.000.0010.26
7196412006.10.17 15:42sell0.40eurusd1.25621.26231.25372006.10.17 18:111.25490.000.000.0052.00
7187902006.10.17 13:40sell0.20eurusd1.25471.26231.25222006.10.17 18:111.25500.000.000.00-6.00
7186332006.10.17 12:32sell0.10eurusd1.25241.26151.24992006.10.17 18:111.25490.000.000.00-25.00
7211872006.10.17 18:12sell0.10eurusd1.25481.26391.25232006.10.18 12:501.25230.000.000.7225.00
7298342006.10.18 13:11sell1.60usdchf1.27281.27591.27032006.10.18 17:141.27140.000.000.00176.18
7297382006.10.18 13:02sell0.80usdchf1.27121.27581.26872006.10.18 17:151.27150.000.000.00-18.88
7294122006.10.18 12:38sell0.40usdchf1.26961.27571.26712006.10.18 17:151.27160.000.000.00-62.91
7215252006.10.17 18:50sell0.20usdchf1.26801.27561.26552006.10.18 17:151.27150.000.00-2.24-55.05
7188572006.10.17 13:42sell0.10usdchf1.26651.27561.26402006.10.18 17:151.27120.000.00-1.12-36.97
7320542006.10.18 17:15sell0.10usdchf1.27111.28021.26862006.10.19 07:191.26860.000.00-3.3519.71
7403282006.10.19 07:19sell0.10usdchf1.26841.27751.26592006.10.19 07:431.26590.000.000.0019.75
7418812006.10.19 09:00sell0.80eurusd1.25681.26141.25432006.10.19 12:391.25550.000.000.00104.00
7405182006.10.19 07:32sell0.40eurusd1.25521.26131.25272006.10.19 12:391.25560.000.000.00-16.00
7333862006.10.18 19:17sell0.20eurusd1.25371.26131.25122006.10.19 12:391.25550.000.004.32-36.00
7296042006.10.18 12:50sell0.10eurusd1.25221.26131.24972006.10.19 12:391.25570.000.002.16-35.00
7407952006.10.19 07:43sell0.10usdchf1.26561.27471.26312006.10.19 13:261.26310.000.000.0019.79
7442272006.10.19 13:26sell0.10usdchf1.26251.27161.26002006.10.19 16:011.26000.000.000.0019.84
7463762006.10.19 16:03sell0.20usdchf1.26121.26881.25872006.10.19 17:201.25870.000.000.0039.73
7463102006.10.19 16:01sell0.10usdchf1.25971.26881.25722006.10.19 17:211.25880.000.000.007.15
7476552006.10.19 17:21sell0.10usdchf1.25871.26781.25622006.10.19 18:081.25620.000.000.0019.90
7560252006.10.20 06:19sell0.40usdchf1.25891.26501.25642006.10.20 08:331.25780.000.000.0034.98
7492452006.10.19 19:00sell0.20usdchf1.25731.26491.25482006.10.20 08:341.25790.000.00-2.26-9.54
7484282006.10.19 18:08sell0.10usdchf1.25581.26491.25332006.10.20 08:351.25800.000.00-1.13-17.49
7483802006.10.19 18:07sell3.20eurusd1.26311.26471.26062006.10.20 09:511.26150.000.0023.04512.00
7472672006.10.19 17:08sell1.60eurusd1.26151.26461.25902006.10.20 09:521.26160.000.0011.52-16.00
7449692006.10.19 14:37sell0.80eurusd1.26001.26461.25752006.10.20 09:521.26150.000.005.76-120.00
7443942006.10.19 13:44sell0.40eurusd1.25851.26461.25602006.10.20 09:521.26140.000.002.88-116.00
7441422006.10.19 13:19sell0.20eurusd1.25701.26461.25452006.10.20 09:521.26130.000.001.44-86.00
7438592006.10.19 12:39sell0.10eurusd1.25541.26451.25292006.10.20 09:521.26140.000.000.72-60.00
7579672006.10.20 13:30buy0.20usdchf1.25631.24871.25882006.10.20 14:041.25880.000.000.0039.72
7564552006.10.20 08:35buy0.10usdchf1.25791.24881.26042006.10.20 14:041.25890.000.000.007.94
7576272006.10.20 13:02sell0.20eurusd1.26291.27051.26042006.10.20 14:391.26040.000.000.0050.00
7567452006.10.20 09:52sell0.10eurusd1.26131.27041.25882006.10.20 14:391.26030.000.000.0010.00
7621442006.10.20 19:13buy0.20usdchf1.25781.25021.26032006.10.23 05:561.26030.000.001.9439.67
7584562006.10.20 14:04buy0.10usdchf1.25931.25021.26182006.10.23 05:571.26060.000.000.9710.31
7607922006.10.20 16:48sell0.20eurusd1.26171.26931.25922006.10.23 06:401.25920.000.001.4450.00
7589882006.10.20 14:39sell0.10eurusd1.26021.26931.25772006.10.23 06:401.25930.000.000.729.00
7678782006.10.23 05:57buy0.10usdchf1.26071.25161.26322006.10.23 07:071.26320.000.000.0019.79
7685182006.10.23 06:40sell0.10eurusd1.25901.26811.25652006.10.23 09:131.25650.000.000.0025.00
7688592006.10.23 07:07buy0.10usdchf1.26351.25441.26602006.10.23 09:291.26600.000.000.0019.75
7706122006.10.23 09:13sell0.10eurusd1.25621.26531.25372006.10.24 05:541.25370.000.000.7225.00
7708822006.10.23 09:29buy0.10usdchf1.26641.25731.26892006.10.24 06:211.26890.000.000.9719.70
7867082006.10.24 15:41buy0.80usdchf1.26471.26011.26722006.10.24 15:451.26610.000.000.0088.46
7866322006.10.24 15:37buy0.40usdchf1.26621.26011.26872006.10.24 15:451.26630.000.000.003.16
7863992006.10.24 15:11buy0.20usdchf1.26771.26011.27022006.10.24 15:451.26610.000.000.00-25.27
7837012006.10.24 06:21buy0.10usdchf1.26931.26021.27182006.10.24 15:451.26590.000.000.00-26.86
7866302006.10.24 15:37sell0.40eurusd1.25681.26291.25432006.10.24 21:011.25570.000.002.8844.00
7863812006.10.24 15:10sell0.20eurusd1.25521.26281.25272006.10.24 21:011.25580.000.001.44-12.00
7833272006.10.24 05:54sell0.10eurusd1.25351.26261.25102006.10.24 21:021.25570.000.000.72-22.00
7871242006.10.24 19:48sell0.20usdchf1.26731.27491.26482006.10.25 08:061.26480.000.00-2.2439.54
7867642006.10.24 15:45sell0.10usdchf1.26581.27491.26332006.10.25 08:061.26450.000.00-1.1210.28
7933212006.10.25 10:38sell0.40eurusd1.25871.26481.25622006.10.25 13:201.25730.000.000.0056.00
7887662006.10.25 01:11sell0.20eurusd1.25711.26471.25462006.10.25 13:201.25750.000.000.00-8.00
7872682006.10.24 21:02sell0.10eurusd1.25561.26471.25312006.10.25 13:211.25760.000.000.00-20.00
7943822006.10.25 18:20sell0.40eurusd1.26061.26671.25812006.10.25 18:291.25940.000.000.0048.00
7939232006.10.25 14:23sell0.20eurusd1.25891.26651.25642006.10.25 18:291.25930.000.000.00-8.00
7937132006.10.25 13:21sell0.10eurusd1.25731.26641.25482006.10.25 18:291.25940.000.000.00-21.00
7944882006.10.25 18:29buy0.10eurusd1.25921.25011.26172006.10.25 18:481.26170.000.000.0025.00
7930682006.10.25 08:08sell0.20usdchf1.26541.27301.26292006.10.25 18:481.26290.000.000.0039.60
7930352006.10.25 08:06sell0.10usdchf1.26381.27291.26132006.10.25 18:481.26300.000.000.006.33
7948952006.10.25 20:06buy0.20eurusd1.26041.25281.26292006.10.26 02:041.26290.000.00-5.1950.00
7946512006.10.25 18:48buy0.10eurusd1.26191.25281.26442006.10.26 02:041.26290.000.00-2.6010.00
7948892006.10.25 20:05sell0.20usdchf1.26441.27201.26192006.10.26 02:081.26190.000.00-6.7339.62
7946662006.10.25 18:49sell0.10usdchf1.26291.27201.26042006.10.26 02:081.26190.000.00-3.377.92
7954352006.10.26 02:08sell0.10usdchf1.26151.27061.25902006.10.26 06:531.25900.000.000.0019.86
7954222006.10.26 02:04buy0.10eurusd1.26321.25411.26572006.10.26 07:081.26570.000.000.0025.00
7959272006.10.26 06:53sell0.10usdchf1.25851.26761.25602006.10.26 16:211.25600.000.000.0019.90
7960882006.10.26 07:08buy0.10eurusd1.26611.25701.26862006.10.26 16:231.26860.000.000.0025.00
7974392006.10.26 16:21sell0.10usdchf1.25551.26461.25302006.10.26 16:501.25300.000.000.0019.95
7994062006.10.27 06:55sell0.40usdchf1.25561.26171.25312006.10.27 07:381.25460.000.000.0031.88
7980412006.10.26 18:10sell0.20usdchf1.25411.26171.25162006.10.27 07:381.25480.000.00-2.27-11.16
7977382006.10.26 16:50sell0.10usdchf1.25261.26171.25012006.10.27 07:391.25480.000.00-1.13-17.53
7995092006.10.27 07:30buy0.20eurusd1.26731.25971.26982006.10.27 12:301.26980.000.000.0050.00
7974862006.10.26 16:23buy0.10eurusd1.26891.25981.27142006.10.27 12:301.27050.000.00-0.8716.00
8001192006.10.27 12:32buy0.40usdchf1.25071.24461.25322006.10.27 12:441.25200.000.000.0041.53
8000462006.10.27 12:30buy0.20usdchf1.25251.24491.25502006.10.27 12:441.25220.000.000.00-4.79
7995302006.10.27 07:39buy0.10usdchf1.25501.24591.25752006.10.27 12:441.25260.000.000.00-19.16
8002722006.10.27 12:44sell0.10usdchf1.25291.26201.25042006.10.27 12:551.25040.000.000.0019.99
8000532006.10.27 12:30buy0.10eurusd1.27071.26161.27322006.10.27 13:071.27320.000.000.0025.00
8003672006.10.27 12:56sell0.10usdchf1.25031.25941.24782006.10.27 13:111.24780.000.000.0020.04
8013742006.10.27 15:13sell0.40usdchf1.25071.25681.24822006.10.27 15:501.24960.000.000.0035.21
8011022006.10.27 13:59sell0.20usdchf1.24901.25661.24652006.10.27 15:501.24950.000.000.00-8.00
8006552006.10.27 13:12sell0.10usdchf1.24751.25661.24502006.10.27 15:501.24940.000.000.00-15.21
8015292006.10.27 16:03sell0.20usdchf1.25071.25831.24822006.10.27 19:331.24850.000.000.0035.24
8014322006.10.27 15:32buy0.20eurusd1.27201.26441.27452006.10.27 19:331.27380.000.000.0036.00
8014572006.10.27 15:50sell0.10usdchf1.24901.25811.24652006.10.27 19:331.24850.000.000.004.00
8005522006.10.27 13:07buy0.10eurusd1.27351.26441.27602006.10.27 19:331.27390.000.000.004.00
8020592006.10.29 21:01sell0.10eurusd1.27351.28261.27102006.10.30 13:311.27100.000.000.0025.00
8039622006.10.30 12:22buy0.20usdchf1.24741.23981.24992006.10.30 13:311.24990.000.000.0039.99
8020682006.10.29 21:01buy0.10usdchf1.24901.23991.25152006.10.30 13:311.25030.000.000.0010.40
8044792006.10.30 13:58buy0.20usdchf1.24891.24131.25142006.10.31 07:251.25140.000.001.9639.96
8043182006.10.30 13:31buy0.10usdchf1.25061.24151.25312006.10.31 07:251.25170.000.000.988.79
8045042006.10.30 14:09sell0.20eurusd1.27211.27971.26962006.10.31 07:251.26960.000.001.4450.00
8043132006.10.30 13:31sell0.10eurusd1.27061.27971.26812006.10.31 07:261.26980.000.000.728.00
8063852006.10.31 07:25buy0.10usdchf1.25211.24301.25462006.10.31 15:261.24300.000.000.00-73.21
8074092006.10.31 12:13buy0.20usdchf1.25061.24301.25312006.10.31 15:261.24300.000.000.00-122.28
8083832006.10.31 15:25buy3.20usdchf1.24381.24221.24632006.10.31 15:261.24270.000.000.00-283.25
8078612006.10.31 15:00buy0.40usdchf1.24881.24271.25132006.10.31 15:261.24270.000.000.00-196.35
8081722006.10.31 15:10buy1.60usdchf1.24531.24221.24782006.10.31 15:261.24270.000.000.00-334.75
8079822006.10.31 15:06buy0.80usdchf1.24691.24231.24942006.10.31 15:261.24260.000.000.00-276.84
8084962006.10.31 15:30sell3.20eurusd1.27751.27911.27502006.10.31 19:441.27600.000.000.00480.00
8082312006.10.31 15:12sell1.60eurusd1.27601.27911.27352006.10.31 19:441.27610.000.000.00-16.00
8080412006.10.31 15:07sell0.80eurusd1.27441.27901.27192006.10.31 19:441.27600.000.000.00-128.00
8079022006.10.31 15:01sell0.40eurusd1.27291.27901.27042006.10.31 19:441.27610.000.000.00-128.00
8077952006.10.31 14:57sell0.20eurusd1.27131.27891.26882006.10.31 19:441.27600.000.000.00-94.00
8063942006.10.31 07:26sell0.10eurusd1.26981.27891.26732006.10.31 19:441.27610.000.000.00-63.00
8109702006.11.01 13:17sell0.40usdchf1.24591.25201.24342006.11.01 14:001.24470.000.000.0038.56
8100852006.10.31 22:40sell0.20usdchf1.24441.25201.24192006.11.01 14:001.24450.000.000.00-1.61
8084222006.10.31 15:26sell0.10usdchf1.24281.25191.24032006.11.01 14:001.24470.000.00-1.14-15.26
8110612006.11.01 14:01sell0.10usdchf1.24461.25371.24212006.11.01 15:001.24210.000.000.0020.12
8112272006.11.01 15:01sell0.40eurusd1.27921.28531.27672006.11.01 15:111.27810.000.000.0044.00
8111622006.11.01 15:00sell0.20eurusd1.27761.28521.27512006.11.01 15:111.27800.000.000.00-8.00
8094972006.10.31 19:45sell0.10eurusd1.27581.28491.27332006.11.01 15:111.27780.000.000.72-20.00
8124672006.11.02 00:50buy0.40eurusd1.27481.26871.27732006.11.02 06:061.27590.000.000.0044.00
8115742006.11.01 15:53buy0.20eurusd1.27631.26871.27882006.11.02 06:061.27600.000.00-5.19-6.00
8113922006.11.01 15:11buy0.10eurusd1.27791.26881.28042006.11.02 06:071.27610.000.00-2.60-18.00
8125272006.11.02 01:16sell0.80usdchf1.24651.25111.24402006.11.02 10:321.24520.000.000.0083.52
8120202006.11.01 20:11sell0.40usdchf1.24491.25101.24242006.11.02 10:321.24530.000.00-13.68-12.85
8115212006.11.01 15:51sell0.20usdchf1.24321.25081.24072006.11.02 10:331.24520.000.00-6.84-32.12
8112072006.11.01 15:00sell0.10usdchf1.24171.25081.23922006.11.02 10:331.24510.000.00-3.42-27.31
8127922006.11.02 06:57buy0.20eurusd1.27491.26731.27742006.11.02 12:471.27740.000.000.0050.00
8127212006.11.02 06:08buy0.10eurusd1.27641.26731.27892006.11.02 12:471.27740.000.000.0010.00
8137022006.11.02 13:42buy0.20eurusd1.27591.26831.27842006.11.03 04:451.27760.000.00-1.7334.00
8135692006.11.02 12:48buy0.10eurusd1.27741.26831.27992006.11.03 04:451.27760.000.00-0.872.00
8133112006.11.02 10:33sell0.10usdchf1.24491.25401.24242006.11.03 04:451.24530.000.00-1.14-3.21
  0.00 0.00 -4.04 618.64
Closed P/L: 614.60
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 614.60 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 10 614.60 Equity: 10 614.60 Free Margin: 10 614.60
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 454.94 Gross Loss: 2 840.34 Total Net Profit: 614.60
Profit Factor: 1.22 Expected Payoff: 4.59  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1 286.68 (10.99%) Relative Drawdown: 10.99% (1 286.68)
 
Total Trades: 134 Short Positions (won %): 89 (56.18%) Long Positions (won %): 45 (68.89%)
Profit Trades (% of total): 81 (60.45%) Loss trades (% of total): 53 (39.55%)
Largest profit trade: 535.04 loss trade: -334.75
Average profit trade: 42.65 loss trade: -53.59
Maximum consecutive wins ($): 15 (424.26) consecutive losses ($): 6 (-1 286.68)
Maximal consecutive profit (count): 535.04 (1) consecutive loss (count): -1 286.68 (6)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3