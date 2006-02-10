Strategy Tester Report
Terminator v2.01

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.01.02 23:00 - 2006.10.31 00:00 (2000.01.01 - 2006.10.31)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=38; Lots=0.1; StopLoss=0; TrailingStop=0; MaxTrades=3; Pips=18; SecureProfit=20; AccountProtection=1; AllSymbolsProtect=0; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; StartYear=2001; StartMonth=1; EndYear=2030; EndMonth=12; mm=0; risk=0; AccountisNormal=1; MagicNumber=222777; Manual=0; OpenOrdersBasedOn=5; TimeZone=0;
Bars in test5184Ticks modelled604878Modelling quality64.78%
Initial deposit500.00
Total net profit31141.64Gross profit38402.53Gross loss-7260.89
Profit factor5.29Expected payoff19.34
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown139.99 (0.54%)Relative drawdown6.30% (77.37)
Total trades1610Short positions (won %)652 (65.95%)Long positions (won %)958 (66.49%)
Profit trades (% of total)1067 (66.27%)Loss trades (% of total)543 (33.73%)
Largestprofit trade152.00loss trade-74.00
Averageprofit trade35.99loss trade-13.37
Maximumconsecutive wins (profit in money)24 (1012.00)consecutive losses (loss in money)3 (-139.99)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1012.00 (24)consecutive loss (count of losses)-139.99 (3)
Averageconsecutive wins2consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.03 01:30sell10.101.18160.00001.1778
22006.01.03 02:02sell20.201.18340.00001.1796
32006.01.03 02:03close20.201.18210.00001.179626.00526.00
42006.01.03 02:03close10.101.18150.00001.17781.00527.00
52006.01.03 02:07buy30.101.18350.00001.1873
62006.01.03 02:22buy40.201.18150.00001.1853
72006.01.03 02:29close40.201.18400.00001.185350.00577.00
82006.01.03 02:30close30.101.18410.00001.18736.00583.00
92006.01.03 02:32buy50.101.18440.00001.1882
102006.01.03 03:52close50.101.18640.00001.188220.00603.00
112006.01.03 03:54buy60.101.18650.00001.1903
122006.01.03 07:03close60.101.18880.00001.190323.00626.00
132006.01.03 11:00sell70.101.18600.00001.1822
142006.01.03 11:01sell80.201.18790.00001.1841
152006.01.03 11:02close80.201.18620.00001.184134.00660.00
162006.01.03 11:02close70.101.18630.00001.1822-3.00657.00
172006.01.03 11:03sell90.101.18640.00001.1826
182006.01.03 11:07sell100.201.18830.00001.1845
192006.01.03 11:09close100.201.18680.00001.184530.00687.00
202006.01.03 11:09close90.101.18710.00001.1826-7.00680.00
212006.01.03 11:09sell110.101.18700.00001.1832
222006.01.03 11:35sell120.201.18900.00001.1852
232006.01.03 11:43close120.201.18710.00001.185238.00718.00
242006.01.03 11:43close110.101.18740.00001.1832-4.00714.00
252006.01.03 15:05sell130.101.18720.00001.1834
262006.01.03 16:02sell140.201.18930.00001.1855
272006.01.03 16:25close140.201.18740.00001.185538.00752.00
282006.01.03 16:25close130.101.18780.00001.1834-6.00746.00
292006.01.03 16:30buy150.101.19020.00001.1940
302006.01.03 16:32close150.101.19300.00001.194028.00774.00
312006.01.03 16:33buy160.101.19120.00001.1950
322006.01.03 16:35close160.101.19340.00001.195022.00796.00
332006.01.03 16:35buy170.101.19350.00001.1973
342006.01.03 16:43buy180.201.19160.00001.1954
352006.01.03 16:43close180.201.19290.00001.195426.00822.00
362006.01.03 16:43close170.101.19170.00001.1973-18.00804.00
372006.01.03 16:43buy190.101.19250.00001.1963
382006.01.03 16:50buy200.201.19040.00001.1942
392006.01.03 16:53buy210.401.18860.00001.1924
402006.01.03 16:53close210.401.19170.00001.1924124.00928.00
412006.01.03 16:53close200.201.18940.00001.1942-20.00908.00
422006.01.03 16:53close190.101.19060.00001.1963-19.00889.00
432006.01.03 16:53buy220.101.19070.00001.1945
442006.01.03 16:54buy230.201.18860.00001.1924
452006.01.03 16:54close230.201.19170.00001.192462.00951.00
462006.01.03 16:54close220.101.18940.00001.1945-13.00938.00
472006.01.03 16:54buy240.101.19080.00001.1946
482006.01.03 16:55close240.101.19310.00001.194623.00961.00
492006.01.03 16:55buy250.101.19210.00001.1959
502006.01.03 17:00close250.101.19410.00001.195920.00981.00
512006.01.04 09:00sell260.101.20470.00001.2009
522006.01.04 11:04sell270.201.20820.00001.2044
532006.01.04 11:05close270.201.20630.00001.204438.001019.00
542006.01.04 11:05close260.101.20650.00001.2009-18.001001.00
552006.01.05 01:00sell280.101.21060.00001.2068
562006.01.05 09:49close280.101.20840.00001.206822.001023.00
572006.01.05 17:02buy290.101.20960.00001.2134
582006.01.05 17:07buy300.201.20770.00001.2115
592006.01.05 17:17close300.201.20910.00001.211528.001051.00
602006.01.05 17:17close290.101.20920.00001.2134-4.001047.00
612006.01.05 18:07buy310.101.20990.00001.2137
622006.01.06 02:30close310.101.21220.00001.213722.631069.63
632006.01.06 03:42sell320.101.20960.00001.2058
642006.01.06 15:35sell330.201.21190.00001.2081
652006.01.06 15:37close330.201.20980.00001.208142.001111.63
662006.01.06 15:37close320.101.20960.00001.20580.001111.63
672006.01.09 02:00sell340.101.21400.00001.2102
682006.01.09 09:12close340.101.21120.00001.210228.001139.63
692006.01.09 20:01buy350.101.20800.00001.2118
702006.01.10 04:23buy360.201.20620.00001.2100
712006.01.10 09:15buy370.401.20440.00001.2082
722006.01.10 09:34close370.401.20660.00001.208288.001227.63
732006.01.10 09:35close360.201.20430.00001.2100-38.001189.63
742006.01.10 09:37close350.101.20410.00001.2118-39.371150.26
752006.01.10 10:23buy380.101.20740.00001.2112
762006.01.10 12:17close380.101.21010.00001.211227.001177.26
772006.01.10 12:18buy390.101.21010.00001.2139
782006.01.10 14:01buy400.201.20830.00001.2121
792006.01.10 15:01buy410.401.20640.00001.2102
802006.01.10 18:04close410.401.20820.00001.210272.001249.26
812006.01.10 18:04close400.201.20800.00001.2121-6.001243.26
822006.01.10 18:04close390.101.20820.00001.2139-19.001224.26
832006.01.10 20:44buy420.101.20760.00001.2114
842006.01.11 00:04buy430.201.20580.00001.2096
852006.01.11 04:34close430.201.20730.00001.209630.001254.26
862006.01.11 04:35close420.101.20710.00001.2114-5.371248.89
872006.01.11 04:35buy440.101.20750.00001.2113
882006.01.11 07:31buy450.201.20570.00001.2095
892006.01.11 12:34close450.201.20720.00001.209530.001278.89
902006.01.11 12:37close440.101.20630.00001.2113-12.001266.89
912006.01.11 12:40buy460.101.20700.00001.2108
922006.01.11 12:55buy470.201.20510.00001.2089
932006.01.11 13:07close470.201.20690.00001.208936.001302.89
942006.01.11 13:07close460.101.20680.00001.2108-2.001300.89
952006.01.11 13:21buy480.101.20700.00001.2108
962006.01.11 14:22close480.101.20910.00001.210821.001321.89
972006.01.11 14:22buy490.101.20940.00001.2132
982006.01.11 16:45close490.101.21160.00001.213222.001343.89
992006.01.12 09:17sell500.101.21360.00001.2098
1002006.01.12 11:12sell510.201.21540.00001.2116
1012006.01.12 12:02close510.201.21390.00001.211630.001373.89
1022006.01.12 12:02close500.101.21400.00001.2098-4.001369.89
1032006.01.12 12:20sell520.101.21350.00001.2097
1042006.01.12 12:41sell530.201.21530.00001.2115
1052006.01.12 13:37close530.201.21380.00001.211530.001399.89
1062006.01.12 13:38close520.101.21390.00001.2097-4.001395.89
1072006.01.12 13:38sell540.101.21360.00001.2098
1082006.01.12 15:05close540.101.21150.00001.209821.001416.89
1092006.01.13 01:10buy550.101.20530.00001.2091
1102006.01.13 01:13buy560.201.20330.00001.2071
1112006.01.13 01:38close560.201.20470.00001.207128.001444.89
1122006.01.13 01:38close550.101.20420.00001.2091-11.001433.89
1132006.01.13 01:38buy570.101.20430.00001.2081
1142006.01.13 09:22close570.101.20650.00001.208122.001455.89
1152006.01.13 13:00sell580.101.20530.00001.2015
1162006.01.13 15:34sell590.201.20820.00001.2044
1172006.01.13 15:35close590.201.20640.00001.204436.001491.89
1182006.01.13 15:35close580.101.20670.00001.2015-14.001477.89
1192006.01.13 17:34buy600.101.20900.00001.2128
1202006.01.13 17:40buy610.201.20710.00001.2109
1212006.01.13 17:44close610.201.20880.00001.210934.001511.89
1222006.01.13 17:45close600.101.20560.00001.2128-34.001477.89
1232006.01.13 17:47buy620.101.20690.00001.2107
1242006.01.13 17:47buy630.201.20490.00001.2087
1252006.01.13 17:52t/p630.201.20870.00001.208776.001553.89
1262006.01.13 17:52close620.101.20890.00001.210720.001573.89
1272006.01.13 17:52buy640.101.20740.00001.2112
1282006.01.13 18:17close640.101.20980.00001.211224.001597.89
1292006.01.13 18:17buy650.101.20890.00001.2127
1302006.01.13 18:23buy660.201.20700.00001.2108
1312006.01.13 18:24close660.201.20860.00001.210832.001629.89
1322006.01.13 18:24close650.101.20780.00001.2127-11.001618.89
1332006.01.13 18:25buy670.101.20930.00001.2131
1342006.01.13 18:26buy680.201.20740.00001.2112
1352006.01.13 18:26close680.201.20930.00001.211238.001656.89
1362006.01.13 18:26close670.101.20820.00001.2131-11.001645.89
1372006.01.13 18:26buy690.101.20830.00001.2121
1382006.01.13 18:26close690.101.21040.00001.212121.001666.89
1392006.01.13 18:26buy700.101.20910.00001.2129
1402006.01.13 18:52close700.101.21120.00001.212921.001687.89
1412006.01.13 18:53buy710.101.21000.00001.2138
1422006.01.13 19:47close710.101.21250.00001.213825.001712.89
1432006.01.16 07:37sell720.101.21410.00001.2103
1442006.01.16 15:05close720.101.21200.00001.210321.001733.89
1452006.01.16 23:00buy730.101.21250.00001.2163
1462006.01.17 02:30buy740.201.21070.00001.2145
1472006.01.17 02:46close740.201.21200.00001.214526.001759.89
1482006.01.17 02:46close730.101.21130.00001.2163-12.371747.52
1492006.01.17 02:46sell750.101.21110.00001.2073
1502006.01.17 02:48close750.101.20900.00001.207321.001768.52
1512006.01.17 02:49sell760.101.21150.00001.2077
1522006.01.17 02:53close760.101.20780.00001.207737.001805.52
1532006.01.17 05:04buy770.101.21150.00001.2153
1542006.01.17 09:22close770.101.21370.00001.215322.001827.52
1552006.01.17 11:31sell780.101.20980.00001.2060
1562006.01.17 11:32sell790.201.21160.00001.2078
1572006.01.17 11:32close790.201.21000.00001.207832.001859.52
1582006.01.17 11:32close780.101.21010.00001.2060-3.001856.52
1592006.01.17 11:33sell800.101.21000.00001.2062
1602006.01.17 11:45sell810.201.21220.00001.2084
1612006.01.17 11:56close810.201.21050.00001.208434.001890.52
1622006.01.17 11:56close800.101.21060.00001.2062-6.001884.52
1632006.01.17 12:00sell820.101.21030.00001.2065
1642006.01.17 13:21close820.101.20830.00001.206520.001904.52
1652006.01.17 13:40sell830.101.20960.00001.2058
1662006.01.17 13:42close830.101.20760.00001.205820.001924.52
1672006.01.17 13:46sell840.101.20960.00001.2058
1682006.01.17 13:46close840.101.20750.00001.205821.001945.52
1692006.01.17 20:49buy850.101.20910.00001.2129
1702006.01.18 00:17close850.101.21110.00001.212919.631965.15
1712006.01.18 03:00sell860.101.20940.00001.2056
1722006.01.18 09:32sell870.201.21130.00001.2075
1732006.01.18 09:42close870.201.20950.00001.207536.002001.15
1742006.01.18 09:42close860.101.20930.00001.20561.002002.15
1752006.01.18 09:45buy880.101.21030.00001.2141
1762006.01.18 09:52buy890.201.20830.00001.2121
1772006.01.18 09:59close890.201.21130.00001.212160.002062.15
1782006.01.18 10:00close880.101.21150.00001.214112.002074.15
1792006.01.18 10:14buy900.101.21190.00001.2157
1802006.01.18 10:53close900.101.21430.00001.215724.002098.15
1812006.01.18 10:53buy910.101.21280.00001.2166
1822006.01.18 10:55close910.101.21490.00001.216621.002119.15
1832006.01.18 10:59buy920.101.21370.00001.2175
1842006.01.18 11:02buy930.201.21190.00001.2157
1852006.01.18 11:23close930.201.21320.00001.215726.002145.15
1862006.01.18 11:23close920.101.21330.00001.2175-4.002141.15
1872006.01.18 13:15buy940.101.21330.00001.2171
1882006.01.18 14:00buy950.201.21150.00001.2153
1892006.01.18 15:05close950.201.21280.00001.215326.002167.15
1902006.01.18 15:06close940.101.21290.00001.2171-4.002163.15
1912006.01.18 15:56buy960.101.21370.00001.2175
1922006.01.18 16:05buy970.201.21190.00001.2157
1932006.01.18 16:15close970.201.21320.00001.215726.002189.15
1942006.01.18 16:15close960.101.21270.00001.2175-10.002179.15
1952006.01.18 17:29sell980.101.21100.00001.2072
1962006.01.18 18:32close980.101.20890.00001.207221.002200.15
1972006.01.18 18:32sell990.101.20840.00001.2046
1982006.01.18 18:50sell1000.201.21080.00001.2070
1992006.01.18 18:50close1000.201.20930.00001.207030.002230.15
2002006.01.18 18:50close990.101.20960.00001.2046-12.002218.15
2012006.01.18 18:51sell1010.101.20870.00001.2049
2022006.01.18 18:51sell1020.201.21080.00001.2070
2032006.01.18 18:52close1020.201.20930.00001.207030.002248.15
2042006.01.18 18:52close1010.101.20800.00001.20497.002255.15
2052006.01.18 18:52sell1030.101.20760.00001.2038
2062006.01.18 20:37sell1040.201.20940.00001.2056
2072006.01.18 23:34sell1050.401.21140.00001.2076
2082006.01.19 02:00close1050.401.20990.00001.207661.802316.95
2092006.01.19 02:01close1040.201.21000.00001.2056-11.102305.85
2102006.01.19 02:01close1030.101.20980.00001.2038-21.552284.30
2112006.01.19 04:00sell1060.101.20990.00001.2061
2122006.01.19 09:36close1060.101.20790.00001.206120.002304.30
2132006.01.19 17:04buy1070.101.20970.00001.2135
2142006.01.19 17:22buy1080.201.20720.00001.2110
2152006.01.19 17:29close1080.201.20950.00001.211046.002350.30
2162006.01.19 17:30close1070.101.20940.00001.2135-3.002347.30
2172006.01.19 17:30buy1090.101.20940.00001.2132
2182006.01.19 17:30buy1100.201.20720.00001.2110
2192006.01.19 17:31close1100.201.21080.00001.211072.002419.30
2202006.01.19 17:31close1090.101.20920.00001.2132-2.002417.30
2212006.01.19 17:31buy1110.101.20810.00001.2119
2222006.01.19 17:32close1110.101.21080.00001.211927.002444.30
2232006.01.19 17:32buy1120.101.20940.00001.2132
2242006.01.19 17:33close1120.101.21220.00001.213228.002472.30
2252006.01.19 17:33buy1130.101.21160.00001.2154
2262006.01.19 17:50buy1140.201.20920.00001.2130
2272006.01.19 17:55close1140.201.21080.00001.213032.002504.30
2282006.01.19 17:55close1130.101.21010.00001.2154-15.002489.30
2292006.01.19 17:55buy1150.101.21170.00001.2155
2302006.01.19 17:55buy1160.201.20950.00001.2133
2312006.01.19 17:56close1160.201.21150.00001.213340.002529.30
2322006.01.19 17:56close1150.101.21070.00001.2155-10.002519.30
2332006.01.19 17:56buy1170.101.21030.00001.2141
2342006.01.19 20:33buy1180.201.20840.00001.2122
2352006.01.19 20:42close1180.201.20970.00001.212226.002545.30
2362006.01.19 20:42close1170.101.21000.00001.2141-3.002542.30
2372006.01.19 21:00sell1190.101.20850.00001.2047
2382006.01.20 08:08close1190.101.20650.00001.204720.152562.45
2392006.01.20 09:09buy1200.101.20900.00001.2128
2402006.01.20 10:17buy1210.201.20710.00001.2109
2412006.01.20 10:45buy1220.401.20510.00001.2089
2422006.01.20 10:52close1220.401.20710.00001.208980.002642.45
2432006.01.20 10:52close1210.201.20730.00001.21094.002646.45
2442006.01.20 10:52close1200.101.20790.00001.2128-11.002635.45
2452006.01.20 11:18buy1230.101.20880.00001.2126
2462006.01.20 12:48buy1240.201.20690.00001.2107
2472006.01.20 15:37close1240.201.20920.00001.210746.002681.45
2482006.01.20 15:37close1230.101.20880.00001.21260.002681.45
2492006.01.20 15:37buy1250.101.20940.00001.2132
2502006.01.20 15:47buy1260.201.20720.00001.2110
2512006.01.20 15:52close1260.201.20870.00001.211030.002711.45
2522006.01.20 15:52close1250.101.20900.00001.2132-4.002707.45
2532006.01.20 15:52buy1270.101.20890.00001.2127
2542006.01.20 16:02close1270.101.21090.00001.212720.002727.45
2552006.01.23 12:55buy1280.101.22910.00001.2329
2562006.01.23 13:16buy1290.201.22730.00001.2311
2572006.01.23 14:47close1290.201.22860.00001.231126.002753.45
2582006.01.23 14:48close1280.101.22890.00001.2329-2.002751.45
2592006.01.24 02:01sell1300.101.22860.00001.2248
2602006.01.24 07:37sell1310.201.23090.00001.2271
2612006.01.24 07:45close1310.201.22910.00001.227136.002787.45
2622006.01.24 07:45close1300.101.22930.00001.2248-7.002780.45
2632006.01.24 07:59buy1320.101.23070.00001.2345
2642006.01.24 09:04buy1330.201.22890.00001.2327
2652006.01.24 10:32buy1340.401.22700.00001.2308
2662006.01.24 12:05close1340.401.22840.00001.230856.002836.45
2672006.01.24 12:05close1330.201.22830.00001.2327-12.002824.45
2682006.01.24 12:06close1320.101.22820.00001.2345-25.002799.45
2692006.01.24 17:43buy1350.101.22870.00001.2325
2702006.01.24 21:01buy1360.201.22670.00001.2305
2712006.01.24 21:01close1360.201.22910.00001.230548.002847.45
2722006.01.24 21:01close1350.101.22890.00001.23252.002849.45
2732006.01.24 21:02sell1370.101.22570.00001.2219
2742006.01.24 21:08sell1380.201.22750.00001.2237
2752006.01.24 21:20sell1390.401.22930.00001.2255
2762006.01.24 21:29close1390.401.22720.00001.225584.002933.45
2772006.01.24 21:30close1380.201.22730.00001.22374.002937.45
2782006.01.24 21:31close1370.101.22720.00001.2219-15.002922.45
2792006.01.24 21:55sell1400.101.22650.00001.2227
2802006.01.24 21:59sell1410.201.22870.00001.2249
2812006.01.25 00:15close1410.201.22710.00001.224932.302954.75
2822006.01.25 00:16close1400.101.22770.00001.2227-11.852942.90
2832006.01.25 00:17sell1420.101.22730.00001.2235
2842006.01.25 11:00sell1430.201.22920.00001.2254
2852006.01.25 11:13sell1440.401.23150.00001.2277
2862006.01.25 11:17close1440.401.22990.00001.227764.003006.90
2872006.01.25 11:17close1430.201.23040.00001.2254-24.002982.90
2882006.01.25 11:17close1420.101.22980.00001.2235-25.002957.90
2892006.01.25 15:00sell1450.101.22840.00001.2246
2902006.01.25 15:08sell1460.201.23030.00001.2265
2912006.01.25 15:29close1460.201.22880.00001.226530.002987.90
2922006.01.25 15:30close1450.101.22890.00001.2246-5.002982.90
2932006.01.25 15:30sell1470.101.22800.00001.2242
2942006.01.25 16:25close1470.101.22560.00001.224224.003006.90
2952006.01.25 16:25sell1480.101.22530.00001.2215
2962006.01.25 16:29sell1490.201.22730.00001.2235
2972006.01.25 16:52close1490.201.22590.00001.223528.003034.90
2982006.01.25 16:52close1480.101.22570.00001.2215-4.003030.90
2992006.01.25 16:52sell1500.101.22510.00001.2213
3002006.01.25 17:02sell1510.201.22750.00001.2237
3012006.01.25 17:22close1510.201.22580.00001.223734.003064.90
3022006.01.25 17:22close1500.101.22590.00001.2213-8.003056.90
3032006.01.26 03:00buy1520.101.22530.00001.2291
3042006.01.26 13:42buy1530.201.22350.00001.2273
3052006.01.26 14:05close1530.201.22480.00001.227326.003082.90
3062006.01.26 14:06close1520.101.22500.00001.2291-3.003079.90
3072006.01.26 17:00buy1540.101.22560.00001.2294
3082006.01.26 18:02buy1550.201.22310.00001.2269
3092006.01.26 18:19close1550.201.22490.00001.226936.003115.90
3102006.01.26 18:20close1540.101.22270.00001.2294-29.003086.90
3112006.01.27 02:10buy1560.101.22230.00001.2261
3122006.01.27 02:49buy1570.201.22050.00001.2243
3132006.01.27 12:44buy1580.401.21860.00001.2224
3142006.01.27 12:47close1580.401.22030.00001.222468.003154.90
3152006.01.27 12:47close1570.201.21930.00001.2243-24.003130.90
3162006.01.27 12:47close1560.101.21990.00001.2261-24.003106.90
3172006.01.27 12:47sell1590.101.22020.00001.2164
3182006.01.27 13:02close1590.101.21760.00001.216426.003132.90
3192006.01.27 15:36buy1600.101.22340.00001.2272
3202006.01.27 15:47buy1610.201.21900.00001.2228
3212006.01.27 15:50buy1620.401.21720.00001.2210
3222006.01.27 15:52close1620.401.21890.00001.221068.003200.90
3232006.01.27 15:52close1610.201.21880.00001.2228-4.003196.90
3242006.01.27 15:52close1600.101.21920.00001.2272-42.003154.90
3252006.01.27 15:59buy1630.101.22220.00001.2260
3262006.01.27 17:10buy1640.201.21820.00001.2220
3272006.01.27 17:23t/p1640.201.22200.00001.222076.003230.90
3282006.01.27 17:23close1630.101.22230.00001.22601.003231.90
3292006.01.30 08:00buy1650.101.20990.00001.2137
3302006.01.30 10:31buy1660.201.20800.00001.2118
3312006.01.30 11:40close1660.201.20940.00001.211828.003259.90
3322006.01.30 11:40close1650.101.20970.00001.2137-2.003257.90
3332006.01.30 11:50sell1670.101.20830.00001.2045
3342006.01.30 11:51sell1680.201.21010.00001.2063
3352006.01.30 11:52close1680.201.20840.00001.206334.003291.90
3362006.01.30 11:53close1670.101.20820.00001.20451.003292.90
3372006.01.30 11:53sell1690.101.20820.00001.2044
3382006.01.30 17:42sell1700.201.21010.00001.2063
3392006.01.30 17:47close1700.201.20830.00001.206336.003328.90
3402006.01.30 17:49close1690.101.20810.00001.20441.003329.90
3412006.01.30 17:52buy1710.101.21030.00001.2141
3422006.01.30 17:55buy1720.201.20840.00001.2122
3432006.01.30 18:35close1720.201.20970.00001.212226.003355.90
3442006.01.30 18:35close1710.101.20960.00001.2141-7.003348.90
3452006.01.30 19:00buy1730.101.20920.00001.2130
3462006.01.30 20:32buy1740.201.20690.00001.2107
3472006.01.30 20:47close1740.201.20850.00001.210732.003380.90
3482006.01.30 20:47close1730.101.20820.00001.2130-10.003370.90
3492006.01.31 02:01sell1750.101.20810.00001.2043
3502006.01.31 04:05sell1760.201.20990.00001.2061
3512006.01.31 10:02sell1770.401.21170.00001.2079
3522006.01.31 10:13close1770.401.20990.00001.207972.003442.90
3532006.01.31 10:13close1760.201.21090.00001.2061-20.003422.90
3542006.01.31 10:13close1750.101.21030.00001.2043-22.003400.90
3552006.01.31 14:38buy1780.101.21230.00001.2161
3562006.01.31 17:40close1780.101.21440.00001.216121.003421.90
3572006.01.31 21:32sell1790.101.21160.00001.2078
3582006.01.31 21:42sell1800.201.21360.00001.2098
3592006.01.31 22:10sell1810.401.21560.00001.2118
3602006.02.01 01:12close1810.401.21400.00001.211864.603486.50
3612006.02.01 01:15close1800.201.21420.00001.2098-11.703474.80
3622006.02.01 01:16close1790.101.21410.00001.2078-24.853449.95
3632006.02.01 05:00buy1820.101.21550.00001.2193
3642006.02.01 10:06buy1830.201.21370.00001.2175
3652006.02.01 10:43close1830.201.21500.00001.217526.003475.95
3662006.02.01 10:44close1820.101.21490.00001.2193-6.003469.95
3672006.02.01 10:55sell1840.101.21350.00001.2097
3682006.02.01 12:47close1840.101.21140.00001.209721.003490.95
3692006.02.02 02:03buy1850.101.20800.00001.2118
3702006.02.02 03:08buy1860.201.20620.00001.2100
3712006.02.02 07:50buy1870.401.20370.00001.2075
3722006.02.02 09:00close1870.401.20540.00001.207568.003558.95
3732006.02.02 09:01close1860.201.20530.00001.2100-18.003540.95
3742006.02.02 09:02close1850.101.20520.00001.2118-28.003512.95
3752006.02.02 10:00buy1880.101.20670.00001.2105
3762006.02.02 10:49buy1890.201.20450.00001.2083
3772006.02.02 11:04close1890.201.20610.00001.208332.003544.95
3782006.02.02 11:07close1880.101.20570.00001.2105-10.003534.95
3792006.02.02 11:35buy1900.101.20680.00001.2106
3802006.02.02 11:43buy1910.201.20490.00001.2087
3812006.02.02 11:45close1910.201.20630.00001.208728.003562.95
3822006.02.02 11:46close1900.101.20620.00001.2106-6.003556.95
3832006.02.02 11:46buy1920.101.20650.00001.2103
3842006.02.02 15:35buy1930.201.20410.00001.2079
3852006.02.02 15:37close1930.201.20590.00001.207936.003592.95
3862006.02.02 15:37close1920.101.20620.00001.2103-3.003589.95
3872006.02.02 15:47sell1940.101.20530.00001.2015
3882006.02.02 15:52sell1950.201.20720.00001.2034
3892006.02.02 15:59close1950.201.20470.00001.203450.003639.95
3902006.02.02 16:00close1940.101.20460.00001.20157.003646.95
3912006.02.02 16:00sell1960.101.20420.00001.2004
3922006.02.02 17:00sell1970.201.20720.00001.2034
3932006.02.02 17:02sell1980.401.20970.00001.2059
3942006.02.02 17:10close1980.401.20790.00001.205972.003718.95
3952006.02.02 17:10close1970.201.20800.00001.2034-16.003702.95
3962006.02.02 17:10close1960.101.20780.00001.2004-36.003666.95
3972006.02.02 17:34buy1990.101.20980.00001.2136
3982006.02.02 17:51buy2000.201.20800.00001.2118
3992006.02.02 17:54close2000.201.20940.00001.211828.003694.95
4002006.02.02 17:54close1990.101.20900.00001.2136-8.003686.95
4012006.02.02 17:54buy2010.101.20910.00001.2129
4022006.02.03 09:51buy2020.201.20690.00001.2107
4032006.02.03 15:32close2020.201.21010.00001.210764.003750.95
4042006.02.03 15:32close2010.101.21000.00001.21298.633759.58
4052006.02.03 15:33buy2030.101.21030.00001.2141
4062006.02.03 15:37buy2040.201.20760.00001.2114
4072006.02.03 15:40buy2050.401.20570.00001.2095
4082006.02.03 15:42close2050.401.20880.00001.2095124.003883.58
4092006.02.03 15:42close2040.201.20890.00001.211426.003909.58
4102006.02.03 15:42close2030.101.20910.00001.2141-12.003897.58
4112006.02.03 15:42buy2060.101.21030.00001.2141
4122006.02.03 15:45buy2070.201.20760.00001.2114
4132006.02.03 15:45close2070.201.20930.00001.211434.003931.58
4142006.02.03 15:45close2060.101.20780.00001.2141-25.003906.58
4152006.02.03 15:45buy2080.101.20900.00001.2128
4162006.02.03 15:45buy2090.201.20690.00001.2107
4172006.02.03 15:45close2090.201.20880.00001.210738.003944.58
4182006.02.03 15:45close2080.101.20930.00001.21283.003947.58
4192006.02.03 15:45buy2100.101.20900.00001.2128
4202006.02.03 15:45buy2110.201.20690.00001.2107
4212006.02.03 15:45close2110.201.20880.00001.210738.003985.58
4222006.02.03 15:45close2100.101.20930.00001.21283.003988.58
4232006.02.03 15:45buy2120.101.20900.00001.2128
4242006.02.03 15:46buy2130.201.20690.00001.2107
4252006.02.03 15:46close2130.201.20880.00001.210738.004026.58
4262006.02.03 15:46close2120.101.20930.00001.21283.004029.58
4272006.02.03 15:46buy2140.101.20900.00001.2128
4282006.02.03 15:46buy2150.201.20690.00001.2107
4292006.02.03 15:46close2150.201.20880.00001.210738.004067.58
4302006.02.03 15:46close2140.101.20930.00001.21283.004070.58
4312006.02.03 15:46buy2160.101.20900.00001.2128
4322006.02.03 15:47buy2170.201.20000.00001.2038
4332006.02.03 15:50t/p2170.201.20380.00001.203876.004146.58
4342006.02.03 15:50close2160.101.20400.00001.2128-50.004096.58
4352006.02.06 02:00buy2180.101.20290.00001.2067
4362006.02.06 09:10buy2190.201.20100.00001.2048
4372006.02.06 10:52buy2200.401.19920.00001.2030
4382006.02.07 11:43close2200.401.20060.00001.203054.524151.10
4392006.02.07 11:43close2190.201.19930.00001.2048-34.744116.36
4402006.02.07 11:43close2180.101.19960.00001.2067-33.374082.99
4412006.02.07 14:00sell2210.101.19760.00001.1938
4422006.02.07 17:42close2210.101.19560.00001.193820.004102.99
4432006.02.08 03:15sell2220.101.19710.00001.1933
4442006.02.08 14:12close2220.101.19490.00001.193322.004124.99
4452006.02.08 22:34buy2230.101.19570.00001.1995
4462006.02.09 02:40close2230.101.19810.00001.199522.894147.88
4472006.02.09 08:00buy2240.101.19850.00001.2023
4482006.02.09 11:30buy2250.201.19670.00001.2005
4492006.02.09 12:11close2250.201.19810.00001.200528.004175.88
4502006.02.09 12:11close2240.101.19760.00001.2023-9.004166.88
4512006.02.09 12:18sell2260.101.19660.00001.1928
4522006.02.09 13:32sell2270.201.19850.00001.1947
4532006.02.09 15:40close2270.201.19710.00001.194728.004194.88
4542006.02.09 15:40close2260.101.19730.00001.1928-7.004187.88
4552006.02.09 15:49buy2280.101.19850.00001.2023
4562006.02.09 16:35buy2290.201.19670.00001.2005
4572006.02.09 16:42close2290.201.19800.00001.200526.004213.88
4582006.02.09 16:43close2280.101.19760.00001.2023-9.004204.88
4592006.02.09 16:51sell2300.101.19690.00001.1931
4602006.02.09 17:02close2300.101.19470.00001.193122.004226.88
4612006.02.09 21:00buy2310.101.19740.00001.2012
4622006.02.10 02:10close2310.101.19940.00001.201219.634246.51
4632006.02.10 03:00sell2320.101.19700.00001.1932
4642006.02.10 07:00sell2330.201.19880.00001.1950
4652006.02.10 07:52sell2340.401.20080.00001.1970
4662006.02.10 07:59close2340.401.19920.00001.197064.004310.51
4672006.02.10 08:00close2330.201.19900.00001.1950-4.004306.51
4682006.02.10 08:02close2320.101.19820.00001.1932-12.004294.51
4692006.02.10 09:00sell2350.101.19760.00001.1938
4702006.02.10 15:37sell2360.201.19950.00001.1957
4712006.02.10 15:45close2360.201.19740.00001.195742.004336.51
4722006.02.10 15:45close2350.101.19860.00001.1938-10.004326.51
4732006.02.10 15:45buy2370.101.19910.00001.2029
4742006.02.10 15:45buy2380.201.19670.00001.2005
4752006.02.10 15:45close2380.201.19840.00001.200534.004360.51
4762006.02.10 15:45close2370.101.19890.00001.2029-2.004358.51
4772006.02.10 15:45buy2390.101.19860.00001.2024
4782006.02.10 15:46buy2400.201.19670.00001.2005
4792006.02.10 15:46close2400.201.19840.00001.200534.004392.51
4802006.02.10 15:46close2390.101.19890.00001.20243.004395.51
4812006.02.10 15:46buy2410.101.19860.00001.2024
4822006.02.10 15:46buy2420.201.19670.00001.2005
4832006.02.10 15:46close2420.201.19840.00001.200534.004429.51
4842006.02.10 15:46close2410.101.19890.00001.20243.004432.51
4852006.02.10 15:46buy2430.101.19860.00001.2024
4862006.02.10 15:47buy2440.201.19670.00001.2005
4872006.02.10 15:47t/p2440.201.20050.00001.200576.004508.51
4882006.02.10 15:47close2430.101.20200.00001.202434.004542.51
4892006.02.10 15:47buy2450.101.20210.00001.2059
4902006.02.10 15:50buy2460.201.19870.00001.2025
4912006.02.10 15:59close2460.201.20160.00001.202558.004600.51
4922006.02.10 16:00close2450.101.20170.00001.2059-4.004596.51
4932006.02.10 16:14buy2470.101.20260.00001.2064
4942006.02.10 16:15buy2480.201.20070.00001.2045
4952006.02.10 16:15close2480.201.20200.00001.204526.004622.51
4962006.02.10 16:15close2470.101.20140.00001.2064-12.004610.51
4972006.02.10 16:15buy2490.101.20220.00001.2060
4982006.02.10 16:37buy2500.201.20030.00001.2041
4992006.02.10 16:53close2500.201.20230.00001.204140.004650.51
5002006.02.10 16:53close2490.101.20210.00001.2060-1.004649.51
5012006.02.10 16:54buy2510.101.20250.00001.2063
5022006.02.10 16:54buy2520.201.20070.00001.2045
5032006.02.10 16:55close2520.201.20210.00001.204528.004677.51
5042006.02.10 16:55close2510.101.20190.00001.2063-6.004671.51
5052006.02.10 16:55buy2530.101.20230.00001.2061
5062006.02.10 17:00buy2540.201.20050.00001.2043
5072006.02.10 17:00buy2550.401.19750.00001.2013
5082006.02.10 17:00close2550.401.20110.00001.2013144.004815.51
5092006.02.10 17:00close2540.201.20140.00001.204318.004833.51
5102006.02.10 17:00close2530.101.20150.00001.2061-8.004825.51
5112006.02.10 17:30sell2560.101.19560.00001.1918
5122006.02.10 17:30sell2570.201.19740.00001.1936
5132006.02.10 17:30t/p2560.101.19180.00001.191838.004863.51
5142006.02.10 17:30t/p2570.201.19360.00001.193676.004939.51
5152006.02.10 17:30sell2580.101.19120.00001.1874
5162006.02.10 17:30sell2590.201.19790.00001.1941
5172006.02.10 17:30t/p2590.201.19410.00001.194176.005015.51
5182006.02.10 17:30close2580.101.19140.00001.1874-2.005013.51
5192006.02.10 17:31sell2600.101.19180.00001.1880
5202006.02.10 17:31sell2610.201.19790.00001.1941
5212006.02.10 17:31t/p2610.201.19410.00001.194176.005089.51
5222006.02.10 17:31close2600.101.19140.00001.18804.005093.51
5232006.02.10 17:31sell2620.101.19180.00001.1880
5242006.02.10 17:31sell2630.201.19790.00001.1941
5252006.02.10 17:32t/p2630.201.19410.00001.194176.005169.51
5262006.02.10 17:32close2620.101.19140.00001.18804.005173.51
5272006.02.10 17:32sell2640.101.19180.00001.1880
5282006.02.10 17:32sell2650.201.19790.00001.1941
5292006.02.10 17:32t/p2650.201.19410.00001.194176.005249.51
5302006.02.10 17:47sell2660.201.19600.00001.1922
5312006.02.10 17:48t/p2660.201.19220.00001.192276.005325.51
5322006.02.10 17:48close2640.101.19000.00001.188018.005343.51
5332006.02.10 17:48sell2670.101.19120.00001.1874
5342006.02.10 17:48sell2680.201.19600.00001.1922
5352006.02.10 17:48t/p2680.201.19220.00001.192276.005419.51
5362006.02.10 17:48close2670.101.19000.00001.187412.005431.51
5372006.02.10 17:48sell2690.101.19120.00001.1874
5382006.02.10 17:48sell2700.201.19600.00001.1922
5392006.02.10 17:49t/p2700.201.19220.00001.192276.005507.51
5402006.02.10 17:49close2690.101.19000.00001.187412.005519.51
5412006.02.10 17:49sell2710.101.19120.00001.1874
5422006.02.10 17:49sell2720.201.19600.00001.1922
5432006.02.10 17:49t/p2720.201.19220.00001.192276.005595.51
5442006.02.10 17:49close2710.101.19000.00001.187412.005607.51
5452006.02.10 17:49sell2730.101.19120.00001.1874
5462006.02.10 17:50sell2740.201.19690.00001.1931
5472006.02.10 17:55t/p2740.201.19310.00001.193176.005683.51
5482006.02.10 17:55close2730.101.19090.00001.18743.005686.51
5492006.02.10 17:55sell2750.101.19120.00001.1874
5502006.02.10 17:55sell2760.201.19760.00001.1938
5512006.02.10 17:55t/p2760.201.19380.00001.193876.005762.51
5522006.02.10 17:55close2750.101.19090.00001.18743.005765.51
5532006.02.10 17:55sell2770.101.19120.00001.1874
5542006.02.10 17:55sell2780.201.19760.00001.1938
5552006.02.10 17:56t/p2780.201.19380.00001.193876.005841.51
5562006.02.10 17:56close2770.101.19090.00001.18743.005844.51
5572006.02.10 17:56sell2790.101.19120.00001.1874
5582006.02.10 17:56sell2800.201.19760.00001.1938
5592006.02.10 17:56t/p2800.201.19380.00001.193876.005920.51
5602006.02.10 17:56close2790.101.19090.00001.18743.005923.51
5612006.02.10 17:56sell2810.101.19120.00001.1874
5622006.02.10 17:56sell2820.201.19760.00001.1938
5632006.02.10 17:59t/p2820.201.19380.00001.193876.005999.51
5642006.02.10 17:59close2810.101.19120.00001.18740.005999.51
5652006.02.13 07:00buy2830.101.19000.00001.1938
5662006.02.13 11:00buy2840.201.18820.00001.1920
5672006.02.13 11:01close2840.201.18950.00001.192026.006025.51
5682006.02.13 11:01close2830.101.18970.00001.1938-3.006022.51
5692006.02.13 11:01sell2850.101.18890.00001.1851
5702006.02.13 16:44sell2860.201.19070.00001.1869
5712006.02.13 16:45close2860.201.18900.00001.186934.006056.51
5722006.02.13 16:45close2850.101.18870.00001.18512.006058.51
5732006.02.13 16:47buy2870.101.18940.00001.1932
5742006.02.14 08:07close2870.101.19150.00001.193220.636079.14
5752006.02.14 12:00sell2880.101.19070.00001.1869
5762006.02.14 15:37close2880.101.18840.00001.186923.006102.14
5772006.02.14 18:34buy2890.101.19080.00001.1946
5782006.02.14 18:55buy2900.201.18850.00001.1923
5792006.02.14 19:02close2900.201.19010.00001.192332.006134.14
5802006.02.14 19:03close2890.101.18990.00001.1946-9.006125.14
5812006.02.14 19:52buy2910.101.19060.00001.1944
5822006.02.15 01:15close2910.101.19260.00001.194419.636144.77
5832006.02.15 08:01sell2920.101.19130.00001.1875
5842006.02.15 16:02sell2930.201.19360.00001.1898
5852006.02.15 16:07close2930.201.19200.00001.189832.006176.77
5862006.02.15 16:07close2920.101.19210.00001.1875-8.006168.77
5872006.02.15 16:07buy2940.101.19230.00001.1961
5882006.02.15 17:22close2940.101.19490.00001.196126.006194.77
5892006.02.15 17:37sell2950.101.18840.00001.1846
5902006.02.15 17:50sell2960.201.19160.00001.1878
5912006.02.15 18:00close2960.201.18980.00001.187836.006230.77
5922006.02.15 18:00close2950.101.18950.00001.1846-11.006219.77
5932006.02.15 18:13sell2970.101.18820.00001.1844
5942006.02.15 18:17sell2980.201.19010.00001.1863
5952006.02.15 18:25close2980.201.18840.00001.186334.006253.77
5962006.02.15 18:25close2970.101.18830.00001.1844-1.006252.77
5972006.02.15 18:25sell2990.101.18870.00001.1849
5982006.02.15 18:25sell3000.201.19070.00001.1869
5992006.02.15 18:25close3000.201.18840.00001.186946.006298.77
6002006.02.15 18:25close2990.101.18830.00001.18494.006302.77
6012006.02.15 18:25sell3010.101.18870.00001.1849
6022006.02.15 18:26sell3020.201.19070.00001.1869
6032006.02.15 18:26close3020.201.18840.00001.186946.006348.77
6042006.02.15 18:26close3010.101.18830.00001.18494.006352.77
6052006.02.15 18:26sell3030.101.18870.00001.1849
6062006.02.15 18:26sell3040.201.19070.00001.1869
6072006.02.15 18:29close3040.201.18890.00001.186936.006388.77
6082006.02.15 18:30close3030.101.18880.00001.1849-1.006387.77
6092006.02.15 18:30sell3050.101.18870.00001.1849
6102006.02.16 12:22close3050.101.18670.00001.184920.456408.22
6112006.02.16 16:00buy3060.101.18770.00001.1915
6122006.02.16 22:35close3060.101.18990.00001.191522.006430.22
6132006.02.17 03:00sell3070.101.18850.00001.1847
6142006.02.17 14:14close3070.101.18610.00001.184724.006454.22
6152006.02.17 16:49buy3080.101.18800.00001.1918
6162006.02.17 17:00close3080.101.19030.00001.191823.006477.22
6172006.02.17 17:20buy3090.101.18960.00001.1934
6182006.02.17 17:25t/p3090.101.19340.00001.193438.006515.22
6192006.02.17 17:25buy3100.101.19370.00001.1975
6202006.02.17 17:25buy3110.201.19150.00001.1953
6212006.02.17 17:25buy3120.401.18970.00001.1935
6222006.02.17 17:25close3120.401.19130.00001.193564.006579.22
6232006.02.17 17:25close3110.201.19350.00001.195340.006619.22
6242006.02.17 17:25close3100.101.19220.00001.1975-15.006604.22
6252006.02.17 17:25buy3130.101.19150.00001.1953
6262006.02.17 17:25buy3140.201.18970.00001.1935
6272006.02.17 17:26close3140.201.19130.00001.193532.006636.22
6282006.02.17 17:26close3130.101.19350.00001.195320.006656.22
6292006.02.17 17:26buy3150.101.19240.00001.1962
6302006.02.17 17:26buy3160.201.19040.00001.1942
6312006.02.17 17:26close3160.201.19350.00001.194262.006718.22
6322006.02.17 17:26close3150.101.19220.00001.1962-2.006716.22
6332006.02.17 17:26buy3170.101.19150.00001.1953
6342006.02.17 17:30close3170.101.19350.00001.195320.006736.22
6352006.02.17 17:30buy3180.101.19270.00001.1965
6362006.02.17 18:32buy3190.201.19080.00001.1946
6372006.02.17 18:50close3190.201.19260.00001.194636.006772.22
6382006.02.17 18:50close3180.101.19250.00001.1965-2.006770.22
6392006.02.17 19:32sell3200.101.18700.00001.1832
6402006.02.17 19:42sell3210.201.18910.00001.1853
6412006.02.17 19:45sell3220.401.19120.00001.1874
6422006.02.17 19:45close3220.401.18940.00001.187472.006842.22
6432006.02.17 19:45close3210.201.18930.00001.1853-4.006838.22
6442006.02.17 19:45close3200.101.18940.00001.1832-24.006814.22
6452006.02.20 10:00sell3230.101.19510.00001.1913
6462006.02.21 01:09close3230.101.19300.00001.191321.156835.37
6472006.02.21 08:03buy3240.101.19320.00001.1970
6482006.02.21 09:05buy3250.201.19110.00001.1949
6492006.02.21 17:40buy3260.401.18920.00001.1930
6502006.02.21 18:30close3260.401.19060.00001.193056.006891.37
6512006.02.21 18:30close3250.201.19030.00001.1949-16.006875.37
6522006.02.21 18:31close3240.101.19040.00001.1970-28.006847.37
6532006.02.21 20:04buy3270.101.19160.00001.1954
6542006.02.22 11:25buy3280.201.18970.00001.1935
6552006.02.22 12:25buy3290.401.18780.00001.1916
6562006.02.22 15:34close3290.401.18940.00001.191664.006911.37
6572006.02.22 15:35close3280.201.18890.00001.1935-16.006895.37
6582006.02.22 15:35close3270.101.18940.00001.1954-22.376873.00
6592006.02.22 18:30buy3300.101.19000.00001.1938
6602006.02.22 18:31buy3310.201.18810.00001.1919
6612006.02.22 18:31close3310.201.18940.00001.191926.006899.00
6622006.02.22 18:31close3300.101.18930.00001.1938-7.006892.00
6632006.02.22 18:31buy3320.101.18980.00001.1936
6642006.02.22 19:26close3320.101.19190.00001.193621.006913.00
6652006.02.22 19:26buy3330.101.19150.00001.1953
6662006.02.22 21:11buy3340.201.18970.00001.1935
6672006.02.22 23:08close3340.201.19100.00001.193526.006939.00
6682006.02.22 23:09close3330.101.19090.00001.1953-6.006933.00
6692006.02.23 03:00sell3350.101.19050.00001.1867
6702006.02.23 11:05sell3360.201.19250.00001.1887
6712006.02.23 11:05close3360.201.19100.00001.188730.006963.00
6722006.02.23 11:05close3350.101.19160.00001.1867-11.006952.00
6732006.02.23 16:30sell3370.101.19120.00001.1874
6742006.02.23 16:37sell3380.201.19440.00001.1906
6752006.02.23 16:38sell3390.401.19650.00001.1927
6762006.02.23 16:38close3390.401.19440.00001.192784.007036.00
6772006.02.23 16:38close3380.201.19490.00001.1906-10.007026.00
6782006.02.23 16:38close3370.101.19460.00001.1874-34.006992.00
6792006.02.23 16:40sell3400.101.19350.00001.1897
6802006.02.23 17:00close3400.101.19110.00001.189724.007016.00
6812006.02.23 17:00sell3410.101.19100.00001.1872
6822006.02.23 18:03sell3420.201.19300.00001.1892
6832006.02.23 18:23close3420.201.19150.00001.189230.007046.00
6842006.02.23 18:23close3410.101.19160.00001.1872-6.007040.00
6852006.02.23 18:23sell3430.101.19160.00001.1878
6862006.02.24 10:17close3430.101.18950.00001.187821.157061.15
6872006.02.27 05:00buy3440.101.18690.00001.1907
6882006.02.27 09:00buy3450.201.18490.00001.1887
6892006.02.27 18:32close3450.201.18660.00001.188734.007095.15
6902006.02.27 18:32close3440.101.18650.00001.1907-4.007091.15
6912006.02.27 18:39buy3460.101.18650.00001.1903
6922006.02.27 19:42buy3470.201.18450.00001.1883
6932006.02.27 20:05close3470.201.18610.00001.188332.007123.15
6942006.02.27 20:05close3460.101.18590.00001.1903-6.007117.15
6952006.02.27 20:10buy3480.101.18530.00001.1891
6962006.02.28 11:26close3480.101.18730.00001.189119.637136.78
6972006.03.01 02:21buy3490.101.19450.00001.1983
6982006.03.01 16:22close3490.101.19660.00001.198321.007157.78
6992006.03.01 17:45sell3500.101.19370.00001.1899
7002006.03.01 18:37close3500.101.19110.00001.189926.007183.78
7012006.03.01 18:37sell3510.101.19100.00001.1872
7022006.03.02 08:35sell3520.201.19280.00001.1890
7032006.03.02 11:21sell3530.401.19460.00001.1908
7042006.03.02 12:30close3530.401.19320.00001.190856.007239.78
7052006.03.02 12:30close3520.201.19330.00001.1890-10.007229.78
7062006.03.02 12:31close3510.101.19310.00001.1872-20.557209.23
7072006.03.02 15:00sell3540.101.19300.00001.1892
7082006.03.02 15:32sell3550.201.19480.00001.1910
7092006.03.02 15:41close3550.201.19340.00001.191028.007237.23
7102006.03.02 15:41close3540.101.19290.00001.18921.007238.23
7112006.03.02 15:43sell3560.101.19180.00001.1880
7122006.03.02 15:44sell3570.201.19520.00001.1914
7132006.03.02 15:58close3570.201.19240.00001.191456.007294.23
7142006.03.02 15:58close3560.101.19260.00001.1880-8.007286.23
7152006.03.03 03:00sell3580.101.20180.00001.1980
7162006.03.03 15:39sell3590.201.20360.00001.1998
7172006.03.03 17:00close3590.201.20200.00001.199832.007318.23
7182006.03.03 17:00close3580.101.20220.00001.1980-4.007314.23
7192006.03.03 17:00sell3600.101.20040.00001.1966
7202006.03.03 17:00sell3610.201.20440.00001.2006
7212006.03.03 17:00close3610.201.20200.00001.200648.007362.23
7222006.03.03 17:00close3600.101.20220.00001.1966-18.007344.23
7232006.03.03 17:01sell3620.101.20040.00001.1966
7242006.03.03 17:01sell3630.201.20440.00001.2006
7252006.03.03 17:01t/p3630.201.20060.00001.200676.007420.23
7262006.03.03 17:06sell3640.201.20220.00001.1984
7272006.03.03 17:10sell3650.401.20480.00001.2010
7282006.03.03 17:10close3650.401.20300.00001.201072.007492.23
7292006.03.03 17:10close3640.201.20360.00001.1984-28.007464.23
7302006.03.03 17:10close3620.101.20400.00001.1966-36.007428.23
7312006.03.03 19:33sell3660.101.20190.00001.1981
7322006.03.03 22:01sell3670.201.20380.00001.2000
7332006.03.06 01:08sell3680.401.20580.00001.2020
7342006.03.06 11:28close3680.401.20430.00001.202060.007488.23
7352006.03.06 11:29close3670.201.20460.00001.2000-15.707472.53
7362006.03.06 11:31close3660.101.20470.00001.1981-27.857444.68
7372006.03.06 22:01buy3690.101.20210.00001.2059
7382006.03.07 01:42buy3700.201.20030.00001.2041
7392006.03.07 01:52close3700.201.20160.00001.204126.007470.68
7402006.03.07 01:52close3690.101.20150.00001.2059-6.377464.31
7412006.03.07 02:31buy3710.101.20180.00001.2056
7422006.03.07 02:39buy3720.201.20000.00001.2038
7432006.03.07 02:42close3720.201.20160.00001.203832.007496.31
7442006.03.07 02:42close3710.101.20150.00001.2056-3.007493.31
7452006.03.07 02:44sell3730.101.19990.00001.1961
7462006.03.07 02:58sell3740.201.20190.00001.1981
7472006.03.07 02:58close3740.201.19990.00001.198140.007533.31
7482006.03.07 02:58close3730.101.19970.00001.19612.007535.31
7492006.03.07 02:59sell3750.101.19870.00001.1949
7502006.03.07 05:02sell3760.201.20060.00001.1968
7512006.03.07 05:46close3760.201.19920.00001.196828.007563.31
7522006.03.07 05:46close3750.101.19950.00001.1949-8.007555.31
7532006.03.08 01:00buy3770.101.18900.00001.1928
7542006.03.08 09:16close3770.101.19100.00001.192820.007575.31
7552006.03.08 15:54sell3780.101.19010.00001.1863
7562006.03.08 17:01sell3790.201.19290.00001.1891
7572006.03.08 17:02close3790.201.19070.00001.189144.007619.31
7582006.03.08 17:02close3780.101.19100.00001.1863-9.007610.31
7592006.03.08 19:04buy3800.101.19270.00001.1965
7602006.03.09 06:56close3800.101.19470.00001.196518.897629.20
7612006.03.09 08:41sell3810.101.19180.00001.1880
7622006.03.09 09:17sell3820.201.19360.00001.1898
7632006.03.09 14:31close3820.201.19230.00001.189826.007655.20
7642006.03.09 14:31close3810.101.19240.00001.1880-6.007649.20
7652006.03.09 14:32sell3830.101.19240.00001.1886
7662006.03.10 00:16close3830.101.19030.00001.188621.157670.35
7672006.03.10 06:00buy3840.101.19060.00001.1944
7682006.03.10 15:54buy3850.201.18850.00001.1923
7692006.03.10 15:55close3850.201.19010.00001.192332.007702.35
7702006.03.10 15:55close3840.101.18990.00001.1944-7.007695.35
7712006.03.10 15:55sell3860.101.19010.00001.1863
7722006.03.10 15:55sell3870.201.19210.00001.1883
7732006.03.10 15:55close3870.201.18950.00001.188352.007747.35
7742006.03.10 15:55close3860.101.19010.00001.18630.007747.35
7752006.03.10 15:55sell3880.101.19010.00001.1863
7762006.03.10 15:55sell3890.201.19210.00001.1883
7772006.03.10 15:55close3890.201.18950.00001.188352.007799.35
7782006.03.10 15:56close3880.101.19010.00001.18630.007799.35
7792006.03.10 15:56sell3900.101.19010.00001.1863
7802006.03.10 15:57sell3910.201.19210.00001.1883
7812006.03.10 15:57close3910.201.19030.00001.188336.007835.35
7822006.03.10 15:57close3900.101.19140.00001.1863-13.007822.35
7832006.03.10 15:57sell3920.101.19160.00001.1878
7842006.03.10 16:13close3920.101.18930.00001.187823.007845.35
7852006.03.10 16:19sell3930.101.18900.00001.1852
7862006.03.10 16:26close3930.101.18670.00001.185223.007868.35
7872006.03.10 16:27sell3940.101.18800.00001.1842
7882006.03.10 16:27sell3950.201.19000.00001.1862
7892006.03.10 16:28close3950.201.18790.00001.186242.007910.35
7902006.03.10 16:28close3940.101.18820.00001.1842-2.007908.35
7912006.03.10 16:28sell3960.101.18790.00001.1841
7922006.03.10 16:28sell3970.201.19000.00001.1862
7932006.03.10 16:28close3970.201.18790.00001.186242.007950.35
7942006.03.10 16:28close3960.101.18820.00001.1841-3.007947.35
7952006.03.10 16:38sell3980.101.18830.00001.1845
7962006.03.10 16:41close3980.101.18630.00001.184520.007967.35
7972006.03.10 16:41sell3990.101.18810.00001.1843
7982006.03.10 16:42close3990.101.18600.00001.184321.007988.35
7992006.03.10 16:52sell4000.101.18790.00001.1841
8002006.03.10 18:01sell4010.201.18970.00001.1859
8012006.03.10 18:06close4010.201.18820.00001.185930.008018.35
8022006.03.10 18:06close4000.101.18830.00001.1841-4.008014.35
8032006.03.10 21:20buy4020.101.19100.00001.1948
8042006.03.13 02:27close4020.101.19300.00001.194819.638033.98
8052006.03.13 11:00sell4030.101.19290.00001.1891
8062006.03.13 18:41sell4040.201.19470.00001.1909
8072006.03.13 19:01close4040.201.19340.00001.190926.008059.98
8082006.03.13 19:01close4030.101.19320.00001.1891-3.008056.98
8092006.03.13 19:08buy4050.101.19410.00001.1979
8102006.03.13 21:56close4050.101.19610.00001.197920.008076.98
8112006.03.14 09:00buy4060.101.19770.00001.2015
8122006.03.14 12:02buy4070.201.19580.00001.1996
8132006.03.14 15:31close4070.201.19760.00001.199636.008112.98
8142006.03.14 15:31close4060.101.19680.00001.2015-9.008103.98
8152006.03.14 15:45buy4080.101.19750.00001.2013
8162006.03.14 15:46buy4090.201.19550.00001.1993
8172006.03.14 15:58close4090.201.19700.00001.199330.008133.98
8182006.03.14 15:58close4080.101.19720.00001.2013-3.008130.98
8192006.03.14 16:39buy4100.101.19660.00001.2004
8202006.03.14 16:52close4100.101.19860.00001.200420.008150.98
8212006.03.14 16:52buy4110.101.19890.00001.2027
8222006.03.14 17:12close4110.101.20130.00001.202724.008174.98
8232006.03.14 17:12buy4120.101.20180.00001.2056
8242006.03.14 17:14buy4130.201.19960.00001.2034
8252006.03.14 17:26close4130.201.20110.00001.203430.008204.98
8262006.03.14 17:26close4120.101.20070.00001.2056-11.008193.98
8272006.03.14 17:26buy4140.101.20100.00001.2048
8282006.03.14 19:05close4140.101.20300.00001.204820.008213.98
8292006.03.15 03:22sell4150.101.20160.00001.1978
8302006.03.15 10:17sell4160.201.20340.00001.1996
8312006.03.15 11:45close4160.201.20210.00001.199626.008239.98
8322006.03.15 11:45close4150.101.20220.00001.1978-6.008233.98
8332006.03.15 11:46sell4170.101.20160.00001.1978
8342006.03.15 14:33sell4180.201.20350.00001.1997
8352006.03.15 15:30close4180.201.20220.00001.199726.008259.98
8362006.03.15 15:30close4170.101.20250.00001.1978-9.008250.98
8372006.03.15 15:31sell4190.101.20160.00001.1978
8382006.03.15 16:01sell4200.201.20370.00001.1999
8392006.03.15 16:12close4200.201.20180.00001.199938.008288.98
8402006.03.15 16:12close4190.101.20190.00001.1978-3.008285.98
8412006.03.15 16:17buy4210.101.20540.00001.2092
8422006.03.15 16:26buy4220.201.20360.00001.2074
8432006.03.15 16:29close4220.201.20540.00001.207436.008321.98
8442006.03.15 16:30close4210.101.20530.00001.2092-1.008320.98
8452006.03.15 16:30buy4230.101.20540.00001.2092
8462006.03.15 16:37buy4240.201.20360.00001.2074
8472006.03.15 16:37close4240.201.20510.00001.207430.008350.98
8482006.03.15 16:37close4230.101.20400.00001.2092-14.008336.98
8492006.03.15 16:38buy4250.101.20530.00001.2091
8502006.03.15 16:39buy4260.201.20210.00001.2059
8512006.03.15 16:39close4260.201.20500.00001.205958.008394.98
8522006.03.15 16:39close4250.101.20480.00001.2091-5.008389.98
8532006.03.15 16:39buy4270.101.20550.00001.2093
8542006.03.15 16:40buy4280.201.20250.00001.2063
8552006.03.15 16:41close4280.201.20600.00001.206370.008459.98
8562006.03.15 16:41close4270.101.20260.00001.2093-29.008430.98
8572006.03.15 16:42buy4290.101.20620.00001.2100
8582006.03.15 16:42buy4300.201.20280.00001.2066
8592006.03.15 16:42close4300.201.20560.00001.206656.008486.98
8602006.03.15 16:42close4290.101.20570.00001.2100-5.008481.98
8612006.03.15 16:42buy4310.101.20610.00001.2099
8622006.03.15 16:44buy4320.201.20310.00001.2069
8632006.03.15 16:58close4320.201.20500.00001.206938.008519.98
8642006.03.15 16:58close4310.101.20430.00001.2099-18.008501.98
8652006.03.15 17:20buy4330.101.20480.00001.2086
8662006.03.15 21:18close4330.101.20680.00001.208620.008521.98
8672006.03.16 03:00sell4340.101.20570.00001.2019
8682006.03.16 09:14close4340.101.20370.00001.201920.008541.98
8692006.03.16 10:14buy4350.101.20620.00001.2100
8702006.03.16 12:16close4350.101.20820.00001.210020.008561.98
8712006.03.17 04:00sell4360.101.21710.00001.2133
8722006.03.17 09:57close4360.101.21510.00001.213320.008581.98
8732006.03.17 10:48buy4370.101.21790.00001.2217
8742006.03.17 10:55buy4380.201.21610.00001.2199
8752006.03.17 10:57close4380.201.21760.00001.219930.008611.98
8762006.03.17 10:59close4370.101.21700.00001.2217-9.008602.98
8772006.03.17 11:31buy4390.101.21760.00001.2214
8782006.03.17 15:56close4390.101.21980.00001.221422.008624.98
8792006.03.17 16:46sell4400.101.21620.00001.2124
8802006.03.17 18:02sell4410.201.21900.00001.2152
8812006.03.17 18:09close4410.201.21720.00001.215236.008660.98
8822006.03.17 18:10close4400.101.21740.00001.2124-12.008648.98
8832006.03.20 02:00sell4420.101.21740.00001.2136
8842006.03.20 11:19sell4430.201.21920.00001.2154
8852006.03.20 12:00close4430.201.21790.00001.215426.008674.98
8862006.03.20 12:00close4420.101.21800.00001.2136-6.008668.98
8872006.03.20 13:50sell4440.101.21660.00001.2128
8882006.03.20 14:48sell4450.201.21840.00001.2146
8892006.03.20 14:55close4450.201.21710.00001.214626.008694.98
8902006.03.20 14:55close4440.101.21740.00001.2128-8.008686.98
8912006.03.20 16:04sell4460.101.21710.00001.2133
8922006.03.20 19:43close4460.101.21510.00001.213320.008706.98
8932006.03.20 23:02buy4470.101.21720.00001.2210
8942006.03.21 02:07buy4480.201.21540.00001.2192
8952006.03.21 02:21buy4490.401.21320.00001.2170
8962006.03.21 02:24close4490.401.21480.00001.217064.008770.98
8972006.03.21 02:24close4480.201.21460.00001.2192-16.008754.98
8982006.03.21 02:24close4470.101.21440.00001.2210-28.378726.61
8992006.03.21 12:23buy4500.101.21470.00001.2185
9002006.03.21 15:45buy4510.201.21290.00001.2167
9012006.03.21 16:13buy4520.401.21100.00001.2148
9022006.03.21 16:14close4520.401.21270.00001.214868.008794.61
9032006.03.21 16:15close4510.201.21280.00001.2167-2.008792.61
9042006.03.21 16:15close4500.101.21270.00001.2185-20.008772.61
9052006.03.21 16:15sell4530.101.21260.00001.2088
9062006.03.21 16:56close4530.101.21060.00001.208820.008792.61
9072006.03.22 00:47buy4540.101.21120.00001.2150
9082006.03.22 00:51buy4550.201.20940.00001.2132
9092006.03.22 00:56close4550.201.21100.00001.213232.008824.61
9102006.03.22 00:56close4540.101.21090.00001.2150-3.008821.61
9112006.03.22 00:57buy4560.101.21100.00001.2148
9122006.03.22 03:00buy4570.201.20890.00001.2127
9132006.03.22 09:17close4570.201.21030.00001.212728.008849.61
9142006.03.22 09:17close4560.101.21010.00001.2148-9.008840.61
9152006.03.22 09:18buy4580.101.21040.00001.2142
9162006.03.22 09:35buy4590.201.20860.00001.2124
9172006.03.22 12:09buy4600.401.20680.00001.2106
9182006.03.22 13:06close4600.401.20820.00001.210656.008896.61
9192006.03.22 13:06close4590.201.20800.00001.2124-12.008884.61
9202006.03.22 13:06close4580.101.20790.00001.2142-25.008859.61
9212006.03.22 15:42buy4610.101.20920.00001.2130
9222006.03.22 20:03buy4620.201.20740.00001.2112
9232006.03.23 03:12buy4630.401.20550.00001.2093
9242006.03.23 09:22close4630.401.20710.00001.209364.008923.61
9252006.03.23 09:22close4620.201.20700.00001.2112-10.228913.39
9262006.03.23 09:22close4610.101.20680.00001.2130-25.118888.28
9272006.03.23 09:35buy4640.101.20660.00001.2104
9282006.03.23 15:35buy4650.201.20470.00001.2085
9292006.03.23 15:41close4650.201.20600.00001.208526.008914.28
9302006.03.23 15:41close4640.101.20570.00001.2104-9.008905.28
9312006.03.24 09:10buy4660.101.19750.00001.2013
9322006.03.24 14:10buy4670.201.19570.00001.1995
9332006.03.24 15:06close4670.201.19710.00001.199528.008933.28
9342006.03.24 15:06close4660.101.19700.00001.2013-5.008928.28
9352006.03.24 15:23sell4680.101.19640.00001.1926
9362006.03.24 15:32sell4690.201.19850.00001.1947
9372006.03.24 15:37close4690.201.19620.00001.194746.008974.28
9382006.03.24 15:37close4680.101.19630.00001.19261.008975.28
9392006.03.24 15:38buy4700.101.19800.00001.2018
9402006.03.24 15:50buy4710.201.19520.00001.1990
9412006.03.24 15:50close4710.201.19690.00001.199034.009009.28
9422006.03.24 15:50close4700.101.19720.00001.2018-8.009001.28
9432006.03.24 15:50buy4720.101.19770.00001.2015
9442006.03.24 15:51buy4730.201.19520.00001.1990
9452006.03.24 15:51close4730.201.19760.00001.199048.009049.28
9462006.03.24 15:52close4720.101.19500.00001.2015-27.009022.28
9472006.03.24 15:52buy4740.101.19780.00001.2016
9482006.03.24 15:52buy4750.201.19520.00001.1990
9492006.03.24 15:52close4750.201.19770.00001.199050.009072.28
9502006.03.24 15:52close4740.101.19810.00001.20163.009075.28
9512006.03.24 15:52buy4760.101.19870.00001.2025
9522006.03.24 15:53buy4770.201.19640.00001.2002
9532006.03.24 15:53close4770.201.19840.00001.200240.009115.28
9542006.03.24 15:53close4760.101.19690.00001.2025-18.009097.28
9552006.03.24 15:54buy4780.101.19860.00001.2024
9562006.03.24 15:54buy4790.201.19660.00001.2004
9572006.03.24 15:56close4790.201.19840.00001.200436.009133.28
9582006.03.24 15:56close4780.101.19850.00001.2024-1.009132.28
9592006.03.24 15:56buy4800.101.19860.00001.2024
9602006.03.24 15:57buy4810.201.19660.00001.2004
9612006.03.24 15:58close4810.201.19850.00001.200438.009170.28
9622006.03.24 15:58close4800.101.19690.00001.2024-17.009153.28
9632006.03.24 16:00sell4820.101.19640.00001.1926
9642006.03.24 17:02sell4830.201.19830.00001.1945
9652006.03.24 17:06sell4840.401.20180.00001.1980
9662006.03.24 17:06close4840.401.19920.00001.1980104.009257.28
9672006.03.24 17:06close4830.201.20070.00001.1945-48.009209.28
9682006.03.24 17:06close4820.101.19920.00001.1926-28.009181.28
9692006.03.24 17:06buy4850.101.19990.00001.2037
9702006.03.24 17:07buy4860.201.19730.00001.2011
9712006.03.24 17:07close4860.201.19950.00001.201144.009225.28
9722006.03.24 17:07close4850.101.19760.00001.2037-23.009202.28
9732006.03.24 17:07buy4870.101.19890.00001.2027
9742006.03.24 17:10close4870.101.20100.00001.202721.009223.28
9752006.03.24 17:10buy4880.101.19970.00001.2035
9762006.03.24 17:16close4880.101.20180.00001.203521.009244.28
9772006.03.24 17:18buy4890.101.19990.00001.2037
9782006.03.24 17:20close4890.101.20220.00001.203723.009267.28
9792006.03.24 17:21buy4900.101.19910.00001.2029
9802006.03.24 17:21close4900.101.20220.00001.202931.009298.28
9812006.03.24 17:22buy4910.101.19910.00001.2029
9822006.03.24 17:22close4910.101.20220.00001.202931.009329.28
9832006.03.27 06:42buy4920.101.20600.00001.2098
9842006.03.27 09:01buy4930.201.20420.00001.2080
9852006.03.27 13:01buy4940.401.20240.00001.2062
9862006.03.28 11:03close4940.401.20380.00001.206254.529383.80
9872006.03.28 11:04close4930.201.20340.00001.2080-16.749367.06
9882006.03.28 11:04close4920.101.20350.00001.2098-25.379341.69
9892006.03.28 21:01sell4950.101.20730.00001.2035
9902006.03.28 22:23t/p4950.101.20350.00001.203538.009379.69
9912006.03.29 08:18buy4960.101.20110.00001.2049
9922006.03.29 10:45buy4970.201.19870.00001.2025
9932006.03.29 10:46close4970.201.20020.00001.202530.009409.69
9942006.03.29 10:46close4960.101.19820.00001.2049-29.009380.69
9952006.03.29 10:46sell4980.101.19890.00001.1951
9962006.03.29 13:00sell4990.201.20070.00001.1969
9972006.03.29 19:16sell5000.401.20290.00001.1991
9982006.03.29 19:20close5000.401.20140.00001.199160.009440.69
9992006.03.29 19:20close4990.201.20130.00001.1969-12.009428.69
10002006.03.29 19:20close4980.101.20150.00001.1951-26.009402.69
10012006.03.29 19:21buy5010.101.20240.00001.2062
10022006.03.29 20:51close5010.101.20440.00001.206220.009422.69
10032006.03.29 20:51buy5020.101.20420.00001.2080
10042006.03.29 21:45buy5030.201.20240.00001.2062
10052006.03.30 03:46close5030.201.20370.00001.206223.789446.47
10062006.03.30 03:46close5020.101.20360.00001.2080-7.119439.36
10072006.03.30 04:27buy5040.101.20440.00001.2082
10082006.03.30 07:07close5040.101.20640.00001.208220.009459.36
10092006.03.30 10:07sell5050.101.20480.00001.2010
10102006.03.30 11:16sell5060.201.20670.00001.2029
10112006.03.30 14:19sell5070.401.20860.00001.2048
10122006.03.30 16:45close5070.401.20690.00001.204868.009527.36
10132006.03.30 16:45close5060.201.20620.00001.202910.009537.36
10142006.03.30 16:45close5050.101.20600.00001.2010-12.009525.36
10152006.03.30 17:00sell5080.101.20710.00001.2033
10162006.03.30 17:15sell5090.201.20890.00001.2051
10172006.03.30 17:15close5090.201.20740.00001.205130.009555.36
10182006.03.30 17:15close5080.101.20700.00001.20331.009556.36
10192006.03.30 17:42buy5100.101.20920.00001.2130
10202006.03.30 17:42buy5110.201.20700.00001.2108
10212006.03.30 17:43t/p5110.201.21080.00001.210876.009632.36
10222006.03.30 17:43close5100.101.21230.00001.213031.009663.36
10232006.03.30 17:43buy5120.101.20920.00001.2130
10242006.03.30 17:43buy5130.201.20700.00001.2108
10252006.03.30 17:43t/p5130.201.21080.00001.210876.009739.36
10262006.03.30 17:43close5120.101.21230.00001.213031.009770.36
10272006.03.31 07:03sell5140.101.21540.00001.2116
10282006.03.31 09:56close5140.101.21320.00001.211622.009792.36
10292006.03.31 17:05buy5150.101.21280.00001.2166
10302006.03.31 17:08buy5160.201.21060.00001.2144
10312006.03.31 17:11close5160.201.21240.00001.214436.009828.36
10322006.03.31 17:11close5150.101.21170.00001.2166-11.009817.36
10332006.03.31 17:11buy5170.101.21270.00001.2165
10342006.03.31 17:15buy5180.201.21040.00001.2142
10352006.03.31 18:01close5180.201.21220.00001.214236.009853.36
10362006.03.31 18:01close5170.101.21190.00001.2165-8.009845.36
10372006.03.31 18:01buy5190.101.21240.00001.2162
10382006.03.31 18:03buy5200.201.21060.00001.2144
10392006.03.31 18:05buy5210.401.20850.00001.2123
10402006.03.31 18:06close5210.401.21010.00001.212364.009909.36
10412006.03.31 18:06close5200.201.20830.00001.2144-46.009863.36
10422006.03.31 18:06close5190.101.20880.00001.2162-36.009827.36
10432006.04.03 02:05sell5220.101.21130.00001.2075
10442006.04.03 03:41close5220.101.20920.00001.207521.009848.36
10452006.04.03 14:01buy5230.101.20660.00001.2104
10462006.04.03 17:22close5230.101.20930.00001.210427.009875.36
10472006.04.04 04:51sell5240.101.21290.00001.2091
10482006.04.04 05:03sell5250.201.21490.00001.2111
10492006.04.04 05:05close5250.201.21290.00001.211140.009915.36
10502006.04.04 05:05close5240.101.21280.00001.20911.009916.36
10512006.04.04 07:21buy5260.101.21530.00001.2191
10522006.04.04 09:45buy5270.201.21350.00001.2173
10532006.04.04 10:32close5270.201.21520.00001.217334.009950.36
10542006.04.04 10:32close5260.101.21510.00001.2191-2.009948.36
10552006.04.04 10:47buy5280.101.21640.00001.2202
10562006.04.04 10:55buy5290.201.21460.00001.2184
10572006.04.04 10:59close5290.201.21620.00001.218432.009980.36
10582006.04.04 11:00close5280.101.21610.00001.2202-3.009977.36
10592006.04.04 11:27buy5300.101.21680.00001.2206
10602006.04.04 14:47close5300.101.21890.00001.220621.009998.36
10612006.04.05 04:17buy5310.101.22690.00001.2307
10622006.04.05 04:28buy5320.201.22500.00001.2288
10632006.04.05 04:29close5320.201.22640.00001.228828.0010026.36
10642006.04.05 04:30close5310.101.22630.00001.2307-6.0010020.36
10652006.04.05 04:30buy5330.101.22630.00001.2301
10662006.04.05 07:55close5330.101.22830.00001.230120.0010040.36
10672006.04.05 09:00sell5340.101.22630.00001.2225
10682006.04.05 09:50sell5350.201.22810.00001.2243
10692006.04.05 09:56close5350.201.22680.00001.224326.0010066.36
10702006.04.05 09:56close5340.101.22690.00001.2225-6.0010060.36
10712006.04.05 10:37sell5360.101.22540.00001.2216
10722006.04.05 10:40sell5370.201.22730.00001.2235
10732006.04.05 10:41close5370.201.22590.00001.223528.0010088.36
10742006.04.05 10:41close5360.101.22570.00001.2216-3.0010085.36
10752006.04.05 10:41sell5380.101.22560.00001.2218
10762006.04.05 10:47sell5390.201.22750.00001.2237
10772006.04.05 10:51close5390.201.22590.00001.223732.0010117.36
10782006.04.05 10:51close5380.101.22580.00001.2218-2.0010115.36
10792006.04.05 10:51sell5400.101.22550.00001.2217
10802006.04.05 10:54sell5410.201.22730.00001.2235
10812006.04.05 10:56close5410.201.22570.00001.223532.0010147.36
10822006.04.05 10:56close5400.101.22530.00001.22172.0010149.36
10832006.04.05 10:56sell5420.101.22520.00001.2214
10842006.04.05 11:35sell5430.201.22740.00001.2236
10852006.04.05 11:42close5430.201.22590.00001.223630.0010179.36
10862006.04.05 11:42close5420.101.22560.00001.2214-4.0010175.36
10872006.04.05 11:42sell5440.101.22550.00001.2217
10882006.04.05 11:46sell5450.201.22730.00001.2235
10892006.04.05 12:18close5450.201.22590.00001.223528.0010203.36
10902006.04.05 12:18close5440.101.22600.00001.2217-5.0010198.36
10912006.04.05 12:19sell5460.101.22570.00001.2219
10922006.04.05 15:23sell5470.201.22750.00001.2237
10932006.04.05 15:36sell5480.401.22930.00001.2255
10942006.04.05 15:38close5480.401.22770.00001.225564.0010262.36
10952006.04.05 15:38close5470.201.22910.00001.2237-32.0010230.36
10962006.04.05 15:38close5460.101.22950.00001.2219-38.0010192.36
10972006.04.05 15:38buy5490.101.22930.00001.2331
10982006.04.05 17:00buy5500.201.22740.00001.2312
10992006.04.05 17:00close5500.201.22900.00001.231232.0010224.36
11002006.04.05 17:00close5490.101.22890.00001.2331-4.0010220.36
11012006.04.05 18:00buy5510.101.22740.00001.2312
11022006.04.05 18:53buy5520.201.22560.00001.2294
11032006.04.05 18:59close5520.201.22700.00001.229428.0010248.36
11042006.04.05 19:00close5510.101.22710.00001.2312-3.0010245.36
11052006.04.05 19:56buy5530.101.22910.00001.2329
11062006.04.06 10:26close5530.101.23110.00001.232918.8910264.25
11072006.04.06 10:31buy5540.101.22960.00001.2334
11082006.04.06 11:51close5540.101.23190.00001.233423.0010287.25
11092006.04.06 15:34sell5550.101.22700.00001.2232
11102006.04.06 15:35sell5560.201.22890.00001.2251
11112006.04.06 15:35sell5570.401.23080.00001.2270
11122006.04.06 15:35close5570.401.22930.00001.227060.0010347.25
11132006.04.06 15:35close5560.201.22960.00001.2251-14.0010333.25
11142006.04.06 15:35close5550.101.23100.00001.2232-40.0010293.25
11152006.04.06 15:35sell5580.101.22990.00001.2261
11162006.04.06 15:36close5580.101.22740.00001.226125.0010318.25
11172006.04.06 15:36sell5590.101.22700.00001.2232
11182006.04.06 15:41sell5600.201.22890.00001.2251
11192006.04.06 15:45close5600.201.22760.00001.225126.0010344.25
11202006.04.06 15:45close5590.101.22780.00001.2232-8.0010336.25
11212006.04.06 15:45sell5610.101.22750.00001.2237
11222006.04.06 15:46sell5620.201.23170.00001.2279
11232006.04.06 15:48t/p5610.101.22370.00001.223738.0010374.25
11242006.04.06 15:48t/p5620.201.22790.00001.227976.0010450.25
11252006.04.06 15:48sell5630.101.22070.00001.2169
11262006.04.06 15:48sell5640.201.22540.00001.2216
11272006.04.06 15:48sell5650.401.22840.00001.2246
11282006.04.06 15:50t/p5640.201.22160.00001.221676.0010526.25
11292006.04.06 15:50t/p5650.401.22460.00001.2246152.0010678.25
11302006.04.06 15:50close5630.101.22150.00001.2169-8.0010670.25
11312006.04.06 15:50sell5660.101.22070.00001.2169
11322006.04.06 15:51sell5670.201.22310.00001.2193
11332006.04.06 15:51sell5680.401.22510.00001.2213
11342006.04.06 15:51close5680.401.22340.00001.221368.0010738.25
11352006.04.06 15:51close5670.201.22400.00001.2193-18.0010720.25
11362006.04.06 15:51close5660.101.22360.00001.2169-29.0010691.25
11372006.04.06 15:51sell5690.101.22380.00001.2200
11382006.04.06 15:52close5690.101.22100.00001.220028.0010719.25
11392006.04.06 15:52sell5700.101.22120.00001.2174
11402006.04.06 15:53sell5710.201.22430.00001.2205
11412006.04.06 15:55sell5720.401.22650.00001.2227
11422006.04.06 15:56close5720.401.22450.00001.222780.0010799.25
11432006.04.06 15:56close5710.201.22650.00001.2205-44.0010755.25
11442006.04.06 15:56close5700.101.22860.00001.2174-74.0010681.25
11452006.04.06 15:56sell5730.101.22750.00001.2237
11462006.04.06 15:56sell5740.201.23170.00001.2279
11472006.04.06 15:56t/p5740.201.22790.00001.227976.0010757.25
11482006.04.06 15:56close5730.101.22530.00001.223722.0010779.25
11492006.04.06 15:56sell5750.101.22870.00001.2249
11502006.04.06 15:56close5750.101.22650.00001.224922.0010801.25
11512006.04.06 15:56sell5760.101.22840.00001.2246
11522006.04.06 15:56sell5770.201.23170.00001.2279
11532006.04.06 15:56t/p5770.201.22790.00001.227976.0010877.25
11542006.04.06 15:56close5760.101.22530.00001.224631.0010908.25
11552006.04.06 15:56sell5780.101.22870.00001.2249
11562006.04.06 15:57close5780.101.22650.00001.224922.0010930.25
11572006.04.06 15:57sell5790.101.22840.00001.2246
11582006.04.06 15:57sell5800.201.23170.00001.2279
11592006.04.06 15:57t/p5800.201.22790.00001.227976.0011006.25
11602006.04.06 15:57close5790.101.22530.00001.224631.0011037.25
11612006.04.06 15:57sell5810.101.22070.00001.2169
11622006.04.06 15:59sell5820.201.22410.00001.2203
11632006.04.06 16:12close5820.201.22220.00001.220338.0011075.25
11642006.04.06 16:12close5810.101.22240.00001.2169-17.0011058.25
11652006.04.07 09:07buy5830.101.22080.00001.2246
11662006.04.07 09:51buy5840.201.21890.00001.2227
11672006.04.07 10:27buy5850.401.21680.00001.2206
11682006.04.07 10:31close5850.401.21840.00001.220664.0011122.25
11692006.04.07 10:31close5840.201.21850.00001.2227-8.0011114.25
11702006.04.07 10:31close5830.101.21860.00001.2246-22.0011092.25
11712006.04.07 13:02buy5860.101.21990.00001.2237
11722006.04.07 13:31buy5870.201.21810.00001.2219
11732006.04.07 13:32close5870.201.21940.00001.221926.0011118.25
11742006.04.07 13:32close5860.101.21920.00001.2237-7.0011111.25
11752006.04.07 15:31buy5880.101.22080.00001.2246
11762006.04.07 15:36buy5890.201.21820.00001.2220
11772006.04.07 15:37close5890.201.22010.00001.222038.0011149.25
11782006.04.07 15:37close5880.101.22030.00001.2246-5.0011144.25
11792006.04.07 15:37buy5900.101.22020.00001.2240
11802006.04.07 15:42buy5910.201.21740.00001.2212
11812006.04.07 15:44close5910.201.22100.00001.221272.0011216.25
11822006.04.07 15:45close5900.101.22080.00001.22406.0011222.25
11832006.04.07 15:45buy5920.101.22140.00001.2252
11842006.04.07 15:49buy5930.201.21950.00001.2233
11852006.04.07 15:57close5930.201.22200.00001.223350.0011272.25
11862006.04.07 15:57close5920.101.22070.00001.2252-7.0011265.25
11872006.04.07 15:57buy5940.101.22040.00001.2242
11882006.04.07 15:57buy5950.201.21860.00001.2224
11892006.04.07 15:57close5950.201.22200.00001.222468.0011333.25
11902006.04.07 15:57close5940.101.22070.00001.22423.0011336.25
11912006.04.07 15:57buy5960.101.22040.00001.2242
11922006.04.07 15:58buy5970.201.21860.00001.2224
11932006.04.07 15:58close5970.201.22200.00001.222468.0011404.25
11942006.04.07 15:58close5960.101.22070.00001.22423.0011407.25
11952006.04.07 15:58buy5980.101.22040.00001.2242
11962006.04.07 16:02buy5990.201.21850.00001.2223
11972006.04.07 16:12close5990.201.22060.00001.222342.0011449.25
11982006.04.07 16:13close5980.101.22000.00001.2242-4.0011445.25
11992006.04.10 06:37buy6000.101.21170.00001.2155
12002006.04.10 09:30buy6010.201.20980.00001.2136
12012006.04.10 09:53close6010.201.21110.00001.213626.0011471.25
12022006.04.10 09:53close6000.101.21090.00001.2155-8.0011463.25
12032006.04.10 09:56sell6020.101.20990.00001.2061
12042006.04.10 10:03sell6030.201.21210.00001.2083
12052006.04.10 14:12close6030.201.21070.00001.208328.0011491.25
12062006.04.10 14:12close6020.101.21100.00001.2061-11.0011480.25
12072006.04.10 17:12buy6040.101.21210.00001.2159
12082006.04.10 18:00buy6050.201.21020.00001.2140
12092006.04.10 19:26buy6060.401.20840.00001.2122
12102006.04.10 21:32close6060.401.20990.00001.212260.0011540.25
12112006.04.10 21:32close6050.201.20980.00001.2140-8.0011532.25
12122006.04.10 21:32close6040.101.20970.00001.2159-24.0011508.25
12132006.04.10 22:32buy6070.101.21020.00001.2140
12142006.04.11 08:39close6070.101.21220.00001.214019.6311527.88
12152006.04.11 08:39buy6080.101.21240.00001.2162
12162006.04.11 13:21buy6090.201.21040.00001.2142
12172006.04.11 13:22close6090.201.21180.00001.214228.0011555.88
12182006.04.11 13:22close6080.101.21200.00001.2162-4.0011551.88
12192006.04.11 13:23sell6100.101.21090.00001.2071
12202006.04.11 16:45sell6110.201.21290.00001.2091
12212006.04.11 22:50sell6120.401.21480.00001.2110
12222006.04.12 14:52close6120.401.21330.00001.211060.6011612.48
12232006.04.12 14:52close6110.201.21340.00001.2091-9.7011602.78
12242006.04.12 14:53close6100.101.21350.00001.2071-25.8511576.93
12252006.04.13 01:01buy6130.101.21080.00001.2146
12262006.04.13 10:24close6130.101.21290.00001.214621.0011597.93
12272006.04.13 10:24buy6140.101.21280.00001.2166
12282006.04.13 12:01buy6150.201.21050.00001.2143
12292006.04.13 12:32close6150.201.21210.00001.214332.0011629.93
12302006.04.13 12:33close6140.101.21200.00001.2166-8.0011621.93
12312006.04.13 13:47sell6160.101.21040.00001.2066
12322006.04.13 15:55close6160.101.20830.00001.206621.0011642.93
12332006.04.13 20:00buy6170.101.21070.00001.2145
12342006.04.17 01:18close6170.101.21310.00001.214523.2611666.19
12352006.04.17 23:21sell6180.101.22500.00001.2212
12362006.04.18 04:22sell6190.201.22690.00001.2231
12372006.04.18 05:16close6190.201.22560.00001.223126.0011692.19
12382006.04.18 05:16close6180.101.22550.00001.2212-4.8511687.34
12392006.04.18 06:05buy6200.101.22680.00001.2306
12402006.04.18 09:51buy6210.201.22440.00001.2282
12412006.04.18 11:12buy6220.401.22260.00001.2264
12422006.04.18 11:45close6220.401.22400.00001.226456.0011743.34
12432006.04.18 11:45close6210.201.22410.00001.2282-6.0011737.34
12442006.04.18 11:45close6200.101.22340.00001.2306-34.0011703.34
12452006.04.18 12:17buy6230.101.22680.00001.2306
12462006.04.18 15:45close6230.101.22980.00001.230630.0011733.34
12472006.04.19 06:02sell6240.101.23430.00001.2305
12482006.04.19 10:17sell6250.201.23620.00001.2324
12492006.04.19 10:23close6250.201.23490.00001.232426.0011759.34
12502006.04.19 10:23close6240.101.23500.00001.2305-7.0011752.34
12512006.04.19 10:24buy6260.101.23600.00001.2398
12522006.04.19 13:00buy6270.201.23420.00001.2380
12532006.04.19 15:38buy6280.401.23100.00001.2348
12542006.04.19 15:38close6280.401.23300.00001.234880.0011832.34
12552006.04.19 15:38close6270.201.23270.00001.2380-30.0011802.34
12562006.04.19 15:38close6260.101.23260.00001.2398-34.0011768.34
12572006.04.19 18:02buy6290.101.23500.00001.2388
12582006.04.19 18:31buy6300.201.23310.00001.2369
12592006.04.19 18:57close6300.201.23450.00001.236928.0011796.34
12602006.04.19 18:57close6290.101.23400.00001.2388-10.0011786.34
12612006.04.19 18:59buy6310.101.23460.00001.2384
12622006.04.19 19:16close6310.101.23670.00001.238421.0011807.34
12632006.04.19 19:16buy6320.101.23700.00001.2408
12642006.04.19 21:05close6320.101.23900.00001.240820.0011827.34
12652006.04.20 11:02buy6330.101.23610.00001.2399
12662006.04.20 11:22buy6340.201.23430.00001.2381
12672006.04.20 11:31close6340.201.23570.00001.238128.0011855.34
12682006.04.20 11:31close6330.101.23590.00001.2399-2.0011853.34
12692006.04.20 19:02buy6350.101.23310.00001.2369
12702006.04.20 19:50buy6360.201.23130.00001.2351
12712006.04.21 02:38buy6370.401.22950.00001.2333
12722006.04.21 03:02close6370.401.23090.00001.233356.0011909.34
12732006.04.21 03:03close6360.201.23080.00001.2351-10.7411898.60
12742006.04.21 03:04close6350.101.23090.00001.2369-22.3711876.23
12752006.04.21 05:33buy6380.101.23180.00001.2356
12762006.04.21 08:42buy6390.201.23000.00001.2338
12772006.04.21 09:25buy6400.401.22810.00001.2319
12782006.04.21 09:27close6400.401.22950.00001.231956.0011932.23
12792006.04.21 09:27close6390.201.22930.00001.2338-14.0011918.23
12802006.04.21 09:27close6380.101.23040.00001.2356-14.0011904.23
12812006.04.21 09:27sell6410.101.22830.00001.2245
12822006.04.21 09:55sell6420.201.23040.00001.2266
12832006.04.21 09:55close6420.201.22840.00001.226640.0011944.23
12842006.04.21 09:55close6410.101.22830.00001.22450.0011944.23
12852006.04.21 09:55sell6430.101.22830.00001.2245
12862006.04.21 11:02sell6440.201.23480.00001.2310
12872006.04.21 11:08t/p6440.201.23100.00001.231076.0012020.23
12882006.04.21 11:08close6430.101.22940.00001.2245-11.0012009.23
12892006.04.21 11:10buy6450.101.23240.00001.2362
12902006.04.21 11:12buy6460.201.23030.00001.2341
12912006.04.21 11:14close6460.201.23200.00001.234134.0012043.23
12922006.04.21 11:15close6450.101.23210.00001.2362-3.0012040.23
12932006.04.21 11:15buy6470.101.23210.00001.2359
12942006.04.21 12:24close6470.101.23410.00001.235920.0012060.23
12952006.04.21 12:25buy6480.101.23420.00001.2380
12962006.04.21 12:47buy6490.201.23240.00001.2362
12972006.04.21 12:56close6490.201.23370.00001.236226.0012086.23
12982006.04.21 12:56close6480.101.23390.00001.2380-3.0012083.23
12992006.04.21 12:56buy6500.101.23400.00001.2378
13002006.04.21 13:30buy6510.201.23200.00001.2358
13012006.04.21 15:46close6510.201.23360.00001.235832.0012115.23
13022006.04.21 15:47close6500.101.23350.00001.2378-5.0012110.23
13032006.04.21 17:15sell6520.101.23080.00001.2270
13042006.04.21 17:32sell6530.201.23440.00001.2306
13052006.04.21 17:32close6530.201.23250.00001.230638.0012148.23
13062006.04.21 17:32close6520.101.23230.00001.2270-15.0012133.23
13072006.04.21 20:00sell6540.101.23170.00001.2279
13082006.04.21 20:20sell6550.201.23370.00001.2299
13092006.04.21 20:23close6550.201.23220.00001.229930.0012163.23
13102006.04.21 20:24close6540.101.23210.00001.2279-4.0012159.23
13112006.04.21 20:28sell6560.101.23160.00001.2278
13122006.04.21 20:29sell6570.201.23360.00001.2298
13132006.04.24 01:00sell6580.401.23710.00001.2333
13142006.04.24 05:07close6580.401.23500.00001.233384.0012243.23
13152006.04.24 05:08close6570.201.23510.00001.2298-29.7012213.53
13162006.04.24 05:09close6560.101.23520.00001.2278-35.8512177.68
13172006.04.24 05:10sell6590.101.23460.00001.2308
13182006.04.24 09:07sell6600.201.23650.00001.2327
13192006.04.24 09:47sell6610.401.23870.00001.2349
13202006.04.24 12:25close6610.401.23710.00001.234964.0012241.68
13212006.04.24 12:26close6600.201.23720.00001.2327-14.0012227.68
13222006.04.24 12:26close6590.101.23710.00001.2308-25.0012202.68
13232006.04.24 14:17sell6620.101.23650.00001.2327
13242006.04.24 17:02close6620.101.23440.00001.232721.0012223.68
13252006.04.24 19:00buy6630.101.23750.00001.2413
13262006.04.24 19:23close6630.101.23950.00001.241320.0012243.68
13272006.04.24 19:23buy6640.101.23990.00001.2437
13282006.04.25 01:07buy6650.201.23810.00001.2419
13292006.04.25 10:07close6650.201.23950.00001.241928.0012271.68
13302006.04.25 10:07close6640.101.23840.00001.2437-15.3712256.31
13312006.04.25 10:23buy6660.101.23960.00001.2434
13322006.04.25 13:03buy6670.201.23770.00001.2415
13332006.04.25 14:00close6670.201.23950.00001.241536.0012292.31
13342006.04.25 14:00close6660.101.23960.00001.24340.0012292.31
13352006.04.25 17:17sell6680.101.23790.00001.2341
13362006.04.25 17:26sell6690.201.23990.00001.2361
13372006.04.25 17:26close6690.201.23760.00001.236146.0012338.31
13382006.04.25 17:26close6680.101.23740.00001.23415.0012343.31
13392006.04.25 17:26sell6700.101.23750.00001.2337
13402006.04.25 17:26sell6710.201.23940.00001.2356
13412006.04.25 17:27close6710.201.23760.00001.235636.0012379.31
13422006.04.25 17:27close6700.101.23740.00001.23371.0012380.31
13432006.04.25 17:27sell6720.101.23750.00001.2337
13442006.04.25 17:40sell6730.201.23930.00001.2355
13452006.04.25 17:41close6730.201.23800.00001.235526.0012406.31
13462006.04.25 17:41close6720.101.23790.00001.2337-4.0012402.31
13472006.04.25 17:41sell6740.101.23790.00001.2341
13482006.04.25 17:46sell6750.201.24000.00001.2362
13492006.04.25 18:01sell6760.401.24180.00001.2380
13502006.04.25 18:11close6760.401.24040.00001.238056.0012458.31
13512006.04.25 18:11close6750.201.24050.00001.2362-10.0012448.31
13522006.04.25 18:12close6740.101.24040.00001.2341-25.0012423.31
13532006.04.25 21:17buy6770.101.24140.00001.2452
13542006.04.25 21:55close6770.101.24340.00001.245220.0012443.31
13552006.04.25 21:55buy6780.101.24310.00001.2469
13562006.04.26 07:04buy6790.201.24120.00001.2450
13572006.04.26 08:31close6790.201.24260.00001.245028.0012471.31
13582006.04.26 08:31close6780.101.24230.00001.2469-8.3712462.94
13592006.04.26 09:02buy6800.101.24270.00001.2465
13602006.04.26 09:45buy6810.201.24060.00001.2444
13612006.04.26 09:53close6810.201.24210.00001.244430.0012492.94
13622006.04.26 09:53close6800.101.24140.00001.2465-13.0012479.94
13632006.04.26 14:46buy6820.101.24210.00001.2459
13642006.04.26 15:32buy6830.201.23990.00001.2437
13652006.04.26 15:41close6830.201.24150.00001.243732.0012511.94
13662006.04.26 15:41close6820.101.24140.00001.2459-7.0012504.94
13672006.04.26 16:00buy6840.101.24230.00001.2461
13682006.04.26 16:16close6840.101.24450.00001.246122.0012526.94
13692006.04.26 16:26buy6850.101.24250.00001.2463
13702006.04.26 16:27close6850.101.24470.00001.246322.0012548.94
13712006.04.26 16:29buy6860.101.24320.00001.2470
13722006.04.26 17:11close6860.101.24530.00001.247021.0012569.94
13732006.04.26 21:00sell6870.101.24370.00001.2399
13742006.04.26 21:30sell6880.201.24560.00001.2418
13752006.04.27 09:17close6880.201.24430.00001.241826.9012596.84
13762006.04.27 09:17close6870.101.24450.00001.2399-7.5512589.29
13772006.04.27 09:42sell6890.101.24540.00001.2416
13782006.04.27 10:52close6890.101.24320.00001.241622.0012611.29
13792006.04.27 16:32buy6900.101.24440.00001.2482
13802006.04.27 17:01close6900.101.24720.00001.248228.0012639.29
13812006.04.27 17:01buy6910.101.24640.00001.2502
13822006.04.27 17:02buy6920.201.24310.00001.2469
13832006.04.27 17:06close6920.201.24490.00001.246936.0012675.29
13842006.04.27 17:06close6910.101.24510.00001.2502-13.0012662.29
13852006.04.27 17:06buy6930.101.24520.00001.2490
13862006.04.27 17:07buy6940.201.24310.00001.2469
13872006.04.27 17:07close6940.201.24480.00001.246934.0012696.29
13882006.04.27 17:07close6930.101.24520.00001.24900.0012696.29
13892006.04.27 17:07buy6950.101.24490.00001.2487
13902006.04.27 17:08buy6960.201.24310.00001.2469
13912006.04.27 17:08close6960.201.24480.00001.246934.0012730.29
13922006.04.27 17:08close6950.101.24520.00001.24873.0012733.29
13932006.04.27 17:08buy6970.101.24490.00001.2487
13942006.04.27 17:08buy6980.201.24310.00001.2469
13952006.04.27 17:08t/p6980.201.24690.00001.246976.0012809.29
13962006.04.27 17:08close6970.101.24700.00001.248721.0012830.29
13972006.04.27 17:08buy6990.101.24660.00001.2504
13982006.04.27 17:11close6990.101.24950.00001.250429.0012859.29
13992006.04.27 17:11buy7000.101.24940.00001.2532
14002006.04.27 17:22close7000.101.25140.00001.253220.0012879.29
14012006.04.27 17:22buy7010.101.25050.00001.2543
14022006.04.27 17:27t/p7010.101.25430.00001.254338.0012917.29
14032006.04.27 17:27buy7020.101.25480.00001.2586
14042006.04.27 17:27buy7030.201.24900.00001.2528
14052006.04.27 17:27close7030.201.25170.00001.252854.0012971.29
14062006.04.27 17:27close7020.101.25240.00001.2586-24.0012947.29
14072006.04.27 17:27buy7040.101.25170.00001.2555
14082006.04.27 17:27close7040.101.25460.00001.255529.0012976.29
14092006.04.27 17:27buy7050.101.24900.00001.2528
14102006.04.27 17:28close7050.101.25100.00001.252820.0012996.29
14112006.04.27 17:28buy7060.101.25190.00001.2557
14122006.04.27 17:28close7060.101.25460.00001.255727.0013023.29
14132006.04.27 17:28buy7070.101.24900.00001.2528
14142006.04.27 17:29close7070.101.25190.00001.252829.0013052.29
14152006.04.27 17:30buy7080.101.25190.00001.2557
14162006.04.27 17:41close7080.101.25390.00001.255720.0013072.29
14172006.04.27 17:41buy7090.101.25200.00001.2558
14182006.04.27 17:42close7090.101.25410.00001.255821.0013093.29
14192006.04.27 17:42buy7100.101.25470.00001.2585
14202006.04.27 17:44buy7110.201.25270.00001.2565
14212006.04.27 17:56close7110.201.25410.00001.256528.0013121.29
14222006.04.27 17:56close7100.101.25400.00001.2585-7.0013114.29
14232006.04.27 17:56buy7120.101.25460.00001.2584
14242006.04.27 18:15buy7130.201.25240.00001.2562
14252006.04.27 18:45buy7140.401.25020.00001.2540
14262006.04.27 18:45close7140.401.25300.00001.2540112.0013226.29
14272006.04.27 18:45close7130.201.25290.00001.256210.0013236.29
14282006.04.27 18:45close7120.101.25310.00001.2584-15.0013221.29
14292006.04.28 04:00buy7150.101.25410.00001.2579
14302006.04.28 04:31buy7160.201.25230.00001.2561
14312006.04.28 09:15close7160.201.25370.00001.256128.0013249.29
14322006.04.28 09:15close7150.101.25310.00001.2579-10.0013239.29
14332006.04.28 09:16buy7170.101.25360.00001.2574
14342006.04.28 09:23close7170.101.25560.00001.257420.0013259.29
14352006.04.28 09:23buy7180.101.25520.00001.2590
14362006.04.28 09:30buy7190.201.25290.00001.2567
14372006.04.28 09:30close7190.201.25480.00001.256738.0013297.29
14382006.04.28 09:30close7180.101.25520.00001.25900.0013297.29
14392006.04.28 09:30buy7200.101.25490.00001.2587
14402006.04.28 09:31buy7210.201.25290.00001.2567
14412006.04.28 09:32close7210.201.25480.00001.256738.0013335.29
14422006.04.28 09:32close7200.101.25290.00001.2587-20.0013315.29
14432006.04.28 09:32buy7220.101.25320.00001.2570
14442006.04.28 09:41close7220.101.25560.00001.257024.0013339.29
14452006.04.28 09:41buy7230.101.25420.00001.2580
14462006.04.28 11:32close7230.101.25660.00001.258024.0013363.29
14472006.04.28 14:22sell7240.101.25310.00001.2493
14482006.04.28 15:31sell7250.201.25630.00001.2525
14492006.04.28 15:38close7250.201.25370.00001.252552.0013415.29
14502006.04.28 15:38close7240.101.25360.00001.2493-5.0013410.29
14512006.04.28 16:52buy7260.101.25750.00001.2613
14522006.04.28 17:56close7260.101.25960.00001.261321.0013431.29
14532006.05.01 07:04buy7270.101.26310.00001.2669
14542006.05.01 13:34buy7280.201.26120.00001.2650
14552006.05.01 14:15close7280.201.26250.00001.265026.0013457.29
14562006.05.01 14:15close7270.101.26240.00001.2669-7.0013450.29
14572006.05.01 15:03buy7290.101.26330.00001.2671
14582006.05.01 15:27close7290.101.26530.00001.267120.0013470.29
14592006.05.01 15:28buy7300.101.26560.00001.2694
14602006.05.01 15:29buy7310.201.26270.00001.2665
14612006.05.01 15:41close7310.201.26440.00001.266534.0013504.29
14622006.05.01 15:41close7300.101.26470.00001.2694-9.0013495.29
14632006.05.01 15:41buy7320.101.26450.00001.2683
14642006.05.01 15:53close7320.101.26660.00001.268321.0013516.29
14652006.05.01 15:53buy7330.101.26630.00001.2701
14662006.05.01 16:11close7330.101.26860.00001.270123.0013539.29
14672006.05.01 18:07sell7340.101.26140.00001.2576
14682006.05.01 22:15close7340.101.25910.00001.257623.0013562.29
14692006.05.02 06:00buy7350.101.25870.00001.2625
14702006.05.02 08:54buy7360.201.25680.00001.2606
14712006.05.02 08:57close7360.201.25840.00001.260632.0013594.29
14722006.05.02 08:57close7350.101.25700.00001.2625-17.0013577.29
14732006.05.02 09:53sell7370.101.25640.00001.2526
14742006.05.02 10:17sell7380.201.25820.00001.2544
14752006.05.02 10:27close7380.201.25670.00001.254430.0013607.29
14762006.05.02 10:27close7370.101.25710.00001.2526-7.0013600.29
14772006.05.02 10:30buy7390.101.25880.00001.2626
14782006.05.02 10:30buy7400.201.25690.00001.2607
14792006.05.02 10:31close7400.201.25860.00001.260734.0013634.29
14802006.05.02 10:31close7390.101.25810.00001.2626-7.0013627.29
14812006.05.02 10:31buy7410.101.26040.00001.2642
14822006.05.02 10:36buy7420.201.25850.00001.2623
14832006.05.02 10:37close7420.201.25990.00001.262328.0013655.29
14842006.05.02 10:37close7410.101.26010.00001.2642-3.0013652.29
14852006.05.02 10:37buy7430.101.26010.00001.2639
14862006.05.02 10:41buy7440.201.25780.00001.2616
14872006.05.02 10:42close7440.201.25930.00001.261630.0013682.29
14882006.05.02 10:42close7430.101.25940.00001.2639-7.0013675.29
14892006.05.02 10:42buy7450.101.25950.00001.2633
14902006.05.02 11:39close7450.101.26270.00001.263332.0013707.29
14912006.05.02 11:39buy7460.101.26230.00001.2661
14922006.05.02 12:52close7460.101.26450.00001.266122.0013729.29
14932006.05.02 19:56sell7470.101.26100.00001.2572
14942006.05.02 21:17sell7480.201.26330.00001.2595
14952006.05.02 21:22close7480.201.26150.00001.259536.0013765.29
14962006.05.02 21:23close7470.101.26140.00001.2572-4.0013761.29
14972006.05.02 22:00sell7490.101.26260.00001.2588
14982006.05.03 03:13close7490.101.26060.00001.258820.1513781.44
14992006.05.03 04:00buy7500.101.26210.00001.2659
15002006.05.03 05:23close7500.101.26440.00001.265923.0013804.44
15012006.05.03 05:24buy7510.101.26450.00001.2683
15022006.05.03 09:40close7510.101.26650.00001.268320.0013824.44
15032006.05.03 10:45sell7520.101.26210.00001.2583
15042006.05.03 10:45sell7530.201.26390.00001.2601
15052006.05.03 10:46close7530.201.26230.00001.260132.0013856.44
15062006.05.03 10:46close7520.101.26220.00001.2583-1.0013855.44
15072006.05.03 10:46sell7540.101.26190.00001.2581
15082006.05.03 10:52sell7550.201.26400.00001.2602
15092006.05.03 10:55close7550.201.26260.00001.260228.0013883.44
15102006.05.03 10:55close7540.101.26240.00001.2581-5.0013878.44
15112006.05.03 10:56sell7560.101.26220.00001.2584
15122006.05.03 11:35sell7570.201.26400.00001.2602
15132006.05.03 11:41close7570.201.26250.00001.260230.0013908.44
15142006.05.03 11:41close7560.101.26260.00001.2584-4.0013904.44
15152006.05.03 12:51sell7580.101.26270.00001.2589
15162006.05.03 17:10close7580.101.25990.00001.258928.0013932.44
15172006.05.03 18:17buy7590.101.26520.00001.2690
15182006.05.03 18:23buy7600.201.26320.00001.2670
15192006.05.03 18:36close7600.201.26470.00001.267030.0013962.44
15202006.05.03 18:36close7590.101.26450.00001.2690-7.0013955.44
15212006.05.03 18:36buy7610.101.26440.00001.2682
15222006.05.03 21:03buy7620.201.26260.00001.2664
15232006.05.04 00:00close7620.201.26390.00001.266423.7813979.22
15242006.05.04 00:00close7610.101.26370.00001.2682-8.1113971.11
15252006.05.04 01:00buy7630.101.26340.00001.2672
15262006.05.04 06:42buy7640.201.26160.00001.2654
15272006.05.04 06:43close7640.201.26320.00001.265432.0014003.11
15282006.05.04 06:43close7630.101.26120.00001.2672-22.0013981.11
15292006.05.04 06:44sell7650.101.26160.00001.2578
15302006.05.04 09:31close7650.101.25960.00001.257820.0014001.11
15312006.05.04 15:31buy7660.101.26160.00001.2654
15322006.05.04 15:33close7660.101.26380.00001.265422.0014023.11
15332006.05.04 15:33buy7670.101.26360.00001.2674
15342006.05.04 15:35buy7680.201.26030.00001.2641
15352006.05.04 15:35close7680.201.26220.00001.264138.0014061.11
15362006.05.04 15:35close7670.101.25900.00001.2674-46.0014015.11
15372006.05.04 15:35buy7690.101.26130.00001.2651
15382006.05.04 15:35buy7700.201.25920.00001.2630
15392006.05.04 15:35close7700.201.26190.00001.263054.0014069.11
15402006.05.04 15:35close7690.101.26110.00001.2651-2.0014067.11
15412006.05.04 15:35buy7710.101.26030.00001.2641
15422006.05.04 15:37close7710.101.26310.00001.264128.0014095.11
15432006.05.04 15:37buy7720.101.26240.00001.2662
15442006.05.04 15:41buy7730.201.26060.00001.2644
15452006.05.04 15:42close7730.201.26350.00001.264458.0014153.11
15462006.05.04 15:42close7720.101.26140.00001.2662-10.0014143.11
15472006.05.04 15:42buy7740.101.26400.00001.2678
15482006.05.04 15:42buy7750.201.26190.00001.2657
15492006.05.04 15:42close7750.201.26380.00001.265738.0014181.11
15502006.05.04 15:42close7740.101.26350.00001.2678-5.0014176.11
15512006.05.04 15:42buy7760.101.26160.00001.2654
15522006.05.04 15:42close7760.101.26380.00001.265422.0014198.11
15532006.05.04 15:43buy7770.101.26270.00001.2665
15542006.05.04 15:45buy7780.201.25920.00001.2630
15552006.05.04 15:45close7780.201.26240.00001.263064.0014262.11
15562006.05.04 15:45close7770.101.26210.00001.2665-6.0014256.11
15572006.05.04 15:45buy7790.101.26150.00001.2653
15582006.05.04 15:45buy7800.201.25920.00001.2630
15592006.05.04 15:45close7800.201.26240.00001.263064.0014320.11
15602006.05.04 15:45close7790.101.26210.00001.26536.0014326.11
15612006.05.04 15:45buy7810.101.26150.00001.2653
15622006.05.04 15:47close7810.101.26380.00001.265323.0014349.11
15632006.05.04 15:47buy7820.101.26200.00001.2658
15642006.05.04 15:49buy7830.201.25920.00001.2630
15652006.05.04 15:49close7830.201.26260.00001.263068.0014417.11
15662006.05.04 15:49close7820.101.26190.00001.2658-1.0014416.11
15672006.05.04 15:49buy7840.101.26080.00001.2646
15682006.05.04 15:49close7840.101.26350.00001.264627.0014443.11
15692006.05.04 15:49buy7850.101.26310.00001.2669
15702006.05.04 15:49buy7860.201.26110.00001.2649
15712006.05.04 15:49buy7870.401.25920.00001.2630
15722006.05.04 15:49close7870.401.26260.00001.2630136.0014579.11
15732006.05.04 15:49close7860.201.26190.00001.264916.0014595.11
15742006.05.04 15:49close7850.101.26060.00001.2669-25.0014570.11
15752006.05.04 15:49buy7880.101.26370.00001.2675
15762006.05.04 15:49buy7890.201.26180.00001.2656
15772006.05.04 15:50buy7900.401.25990.00001.2637
15782006.05.04 15:50close7900.401.26200.00001.263784.0014654.11
15792006.05.04 15:50close7890.201.25980.00001.2656-40.0014614.11
15802006.05.04 15:50close7880.101.25990.00001.2675-38.0014576.11
15812006.05.04 15:50buy7910.101.26040.00001.2642
15822006.05.04 15:51close7910.101.26380.00001.264234.0014610.11
15832006.05.04 15:51buy7920.101.26080.00001.2646
15842006.05.04 15:51close7920.101.26380.00001.264630.0014640.11
15852006.05.04 15:52buy7930.101.26080.00001.2646
15862006.05.04 15:56close7930.101.26380.00001.264630.0014670.11
15872006.05.04 15:56buy7940.101.26000.00001.2638
15882006.05.04 15:56t/p7940.101.26380.00001.263838.0014708.11
15892006.05.04 15:56buy7950.101.26400.00001.2678
15902006.05.04 15:56buy7960.201.26000.00001.2638
15912006.05.04 15:57close7960.201.26270.00001.263854.0014762.11
15922006.05.04 15:57close7950.101.26310.00001.2678-9.0014753.11
15932006.05.04 15:57buy7970.101.26260.00001.2664
15942006.05.04 16:00buy7980.201.26080.00001.2646
15952006.05.04 16:11close7980.201.26370.00001.264658.0014811.11
15962006.05.04 16:11close7970.101.26240.00001.2664-2.0014809.11
15972006.05.04 16:11buy7990.101.26190.00001.2657
15982006.05.04 16:12close7990.101.26390.00001.265720.0014829.11
15992006.05.04 16:12buy8000.101.26390.00001.2677
16002006.05.04 17:06close8000.101.26620.00001.267723.0014852.11
16012006.05.05 03:32sell8010.101.26870.00001.2649
16022006.05.05 10:47sell8020.201.27050.00001.2667
16032006.05.05 10:56close8020.201.26920.00001.266726.0014878.11
16042006.05.05 10:56close8010.101.26930.00001.2649-6.0014872.11
16052006.05.05 10:59buy8030.101.27050.00001.2743
16062006.05.05 11:08buy8040.201.26870.00001.2725
16072006.05.05 12:48close8040.201.27010.00001.272528.0014900.11
16082006.05.05 12:48close8030.101.26970.00001.2743-8.0014892.11
16092006.05.05 13:32sell8050.101.26810.00001.2643
16102006.05.05 15:31sell8060.201.27270.00001.2689
16112006.05.05 15:32t/p8060.201.26890.00001.268976.0014968.11
16122006.05.05 15:32close8050.101.26790.00001.26432.0014970.11
16132006.05.05 15:39buy8070.101.27650.00001.2803
16142006.05.05 15:40buy8080.201.27360.00001.2774
16152006.05.05 15:41close8080.201.27630.00001.277454.0015024.11
16162006.05.05 15:41close8070.101.27620.00001.2803-3.0015021.11
16172006.05.05 15:41buy8090.101.27650.00001.2803
16182006.05.05 15:41buy8100.201.27460.00001.2784
16192006.05.05 15:41close8100.201.27590.00001.278426.0015047.11
16202006.05.05 15:41close8090.101.27510.00001.2803-14.0015033.11
16212006.05.05 15:41buy8110.101.27650.00001.2803
16222006.05.05 15:41buy8120.201.27460.00001.2784
16232006.05.05 15:41close8120.201.27590.00001.278426.0015059.11
16242006.05.05 15:42close8110.101.27510.00001.2803-14.0015045.11
16252006.05.05 15:42buy8130.101.27650.00001.2803
16262006.05.05 15:42buy8140.201.27460.00001.2784
16272006.05.05 15:42close8140.201.27590.00001.278426.0015071.11
16282006.05.05 15:42close8130.101.27510.00001.2803-14.0015057.11
16292006.05.05 15:42buy8150.101.27080.00001.2746
16302006.05.05 15:44close8150.101.27380.00001.274630.0015087.11
16312006.05.05 15:45buy8160.101.27410.00001.2779
16322006.05.05 15:45buy8170.201.27070.00001.2745
16332006.05.05 15:45close8170.201.27430.00001.274572.0015159.11
16342006.05.05 15:45close8160.101.27390.00001.2779-2.0015157.11
16352006.05.05 15:45buy8180.101.27420.00001.2780
16362006.05.05 15:46buy8190.201.27070.00001.2745
16372006.05.05 15:46close8190.201.27430.00001.274572.0015229.11
16382006.05.05 15:46close8180.101.27310.00001.2780-11.0015218.11
16392006.05.05 15:46buy8200.101.27320.00001.2770
16402006.05.05 15:49close8200.101.27630.00001.277031.0015249.11
16412006.05.05 15:49buy8210.101.27300.00001.2768
16422006.05.05 15:49close8210.101.27630.00001.276833.0015282.11
16432006.05.05 15:49buy8220.101.27300.00001.2768
16442006.05.05 15:51close8220.101.27630.00001.276833.0015315.11
16452006.05.05 15:51buy8230.101.27350.00001.2773
16462006.05.05 15:51close8230.101.27630.00001.277328.0015343.11
16472006.05.05 15:52buy8240.101.27350.00001.2773
16482006.05.05 15:52close8240.101.27560.00001.277321.0015364.11
16492006.05.05 15:52buy8250.101.27200.00001.2758
16502006.05.05 15:52t/p8250.101.27580.00001.275838.0015402.11
16512006.05.05 15:52buy8260.101.27630.00001.2801
16522006.05.05 15:53buy8270.201.27200.00001.2758
16532006.05.05 15:53t/p8270.201.27580.00001.275876.0015478.11
16542006.05.05 15:53buy8280.201.27200.00001.2758
16552006.05.05 15:53t/p8280.201.27580.00001.275876.0015554.11
16562006.05.05 15:55buy8290.201.26990.00001.2737
16572006.05.05 15:55t/p8290.201.27370.00001.273776.0015630.11
16582006.05.05 15:55buy8300.201.26990.00001.2737
16592006.05.05 15:56t/p8300.201.27370.00001.273776.0015706.11
16602006.05.05 15:56buy8310.201.27410.00001.2779
16612006.05.05 15:57close8310.201.27630.00001.277944.0015750.11
16622006.05.05 15:57close8260.101.27200.00001.2801-43.0015707.11
16632006.05.05 15:57buy8320.101.27240.00001.2762
16642006.05.05 15:58close8320.101.27480.00001.276224.0015731.11
16652006.05.05 15:58buy8330.101.27400.00001.2778
16662006.05.05 15:58close8330.101.27630.00001.277823.0015754.11
16672006.05.05 15:58buy8340.101.27220.00001.2760
16682006.05.05 15:58close8340.101.27480.00001.276026.0015780.11
16692006.05.05 15:58buy8350.101.27400.00001.2778
16702006.05.05 16:11close8350.101.27630.00001.277823.0015803.11
16712006.05.08 02:00sell8360.101.27300.00001.2692
16722006.05.08 02:32sell8370.201.27490.00001.2711
16732006.05.08 02:37close8370.201.27330.00001.271132.0015835.11
16742006.05.08 02:37close8360.101.27390.00001.2692-9.0015826.11
16752006.05.08 08:00buy8380.101.27360.00001.2774
16762006.05.08 10:12close8380.101.27570.00001.277421.0015847.11
16772006.05.08 15:51sell8390.101.27430.00001.2705
16782006.05.08 16:50close8390.101.27230.00001.270520.0015867.11
16792006.05.08 16:50sell8400.101.27230.00001.2685
16802006.05.08 17:12close8400.101.27010.00001.268522.0015889.11
16812006.05.09 07:16buy8410.101.27010.00001.2739
16822006.05.09 09:30buy8420.201.26830.00001.2721
16832006.05.09 09:53close8420.201.27030.00001.272140.0015929.11
16842006.05.09 09:53close8410.101.26880.00001.2739-13.0015916.11
16852006.05.09 12:35buy8430.101.26980.00001.2736
16862006.05.09 13:00buy8440.201.26800.00001.2718
16872006.05.09 14:01close8440.201.26950.00001.271830.0015946.11
16882006.05.09 14:01close8430.101.26960.00001.2736-2.0015944.11
16892006.05.09 14:01buy8450.101.26940.00001.2732
16902006.05.09 16:04close8450.101.27140.00001.273220.0015964.11
16912006.05.10 03:40sell8460.101.27560.00001.2718
16922006.05.10 09:45sell8470.201.27740.00001.2736
16932006.05.10 09:54sell8480.401.27930.00001.2755
16942006.05.10 11:15close8480.401.27740.00001.275576.0016040.11
16952006.05.10 11:15close8470.201.27730.00001.27362.0016042.11
16962006.05.10 11:17close8460.101.27720.00001.2718-16.0016026.11
16972006.05.10 16:45sell8490.101.27830.00001.2745
16982006.05.10 17:17sell8500.201.28120.00001.2774
16992006.05.10 17:20close8500.201.27930.00001.277438.0016064.11
17002006.05.10 17:20close8490.101.27870.00001.2745-4.0016060.11
17012006.05.10 19:30sell8510.101.27780.00001.2740
17022006.05.10 20:48sell8520.201.27960.00001.2758
17032006.05.10 21:21t/p8520.201.27580.00001.275876.0016136.11
17042006.05.10 21:21close8510.101.27580.00001.274020.0016156.11
17052006.05.10 21:31buy8530.101.28210.00001.2859
17062006.05.10 21:32buy8540.201.28010.00001.2839
17072006.05.10 21:32close8540.201.28190.00001.283936.0016192.11
17082006.05.10 21:32close8530.101.28170.00001.2859-4.0016188.11
17092006.05.10 21:32buy8550.101.28210.00001.2859
17102006.05.10 21:32buy8560.201.27980.00001.2836
17112006.05.10 21:32close8560.201.28190.00001.283642.0016230.11
17122006.05.10 21:32close8550.101.28020.00001.2859-19.0016211.11
17132006.05.10 21:32buy8570.101.28130.00001.2851
17142006.05.10 21:35buy8580.201.27690.00001.2807
17152006.05.10 21:38close8580.201.27940.00001.280750.0016261.11
17162006.05.10 21:38close8570.101.27930.00001.2851-20.0016241.11
17172006.05.10 21:38sell8590.101.27910.00001.2753
17182006.05.10 21:40close8590.101.27670.00001.275324.0016265.11
17192006.05.10 21:40sell8600.101.27640.00001.2726
17202006.05.10 21:41sell8610.201.27950.00001.2757
17212006.05.10 21:41t/p8610.201.27570.00001.275776.0016341.11
17222006.05.10 21:41sell8620.201.27920.00001.2754
17232006.05.10 21:41close8620.201.27660.00001.275452.0016393.11
17242006.05.10 21:41close8600.101.27640.00001.27260.0016393.11
17252006.05.10 21:41sell8630.101.27690.00001.2731
17262006.05.10 21:41sell8640.201.27980.00001.2760
17272006.05.10 21:41t/p8640.201.27600.00001.276076.0016469.11
17282006.05.10 21:41sell8650.201.27920.00001.2754
17292006.05.10 21:41close8650.201.27660.00001.275452.0016521.11
17302006.05.10 21:41close8630.101.27640.00001.27315.0016526.11
17312006.05.10 21:41sell8660.101.27690.00001.2731
17322006.05.10 21:41sell8670.201.27980.00001.2760
17332006.05.10 21:42t/p8670.201.27600.00001.276076.0016602.11
17342006.05.10 21:42sell8680.201.27920.00001.2754
17352006.05.10 21:42close8680.201.27660.00001.275452.0016654.11
17362006.05.10 21:42close8660.101.27640.00001.27315.0016659.11
17372006.05.10 21:42sell8690.101.27690.00001.2731
17382006.05.10 21:42sell8700.201.28310.00001.2793
17392006.05.10 21:57close8700.201.28030.00001.279356.0016715.11
17402006.05.10 21:57close8690.101.27960.00001.2731-27.0016688.11
17412006.05.10 21:58buy8710.101.28100.00001.2848
17422006.05.10 21:58buy8720.201.27830.00001.2821
17432006.05.10 21:58t/p8720.201.28210.00001.282176.0016764.11
17442006.05.10 21:58buy8730.201.27830.00001.2821
17452006.05.10 21:58t/p8730.201.28210.00001.282176.0016840.11
17462006.05.10 23:05buy8740.201.27910.00001.2829
17472006.05.10 23:05close8740.201.28080.00001.282934.0016874.11
17482006.05.10 23:05close8710.101.27850.00001.2848-25.0016849.11
17492006.05.10 23:05sell8750.101.27900.00001.2752
17502006.05.10 23:05sell8760.201.28080.00001.2770
17512006.05.10 23:05close8760.201.27870.00001.277042.0016891.11
17522006.05.10 23:06close8750.101.27790.00001.275211.0016902.11
17532006.05.10 23:06sell8770.101.27910.00001.2753
17542006.05.10 23:07sell8780.201.28180.00001.2780
17552006.05.10 23:14close8780.201.27950.00001.278046.0016948.11
17562006.05.10 23:15close8770.101.27940.00001.2753-3.0016945.11
17572006.05.10 23:19sell8790.101.27910.00001.2753
17582006.05.11 01:57close8790.101.27710.00001.275320.4516965.56
17592006.05.11 09:30buy8800.101.27560.00001.2794
17602006.05.11 09:36buy8810.201.27380.00001.2776
17612006.05.11 09:37close8810.201.27550.00001.277634.0016999.56
17622006.05.11 09:37close8800.101.27560.00001.27940.0016999.56
17632006.05.11 09:37buy8820.101.27530.00001.2791
17642006.05.11 09:48buy8830.201.27330.00001.2771
17652006.05.11 09:51close8830.201.27470.00001.277128.0017027.56
17662006.05.11 09:51close8820.101.27290.00001.2791-24.0017003.56
17672006.05.11 15:17buy8840.101.27370.00001.2775
17682006.05.11 15:19buy8850.201.27170.00001.2755
17692006.05.11 15:21close8850.201.27350.00001.275536.0017039.56
17702006.05.11 15:21close8840.101.27320.00001.2775-5.0017034.56
17712006.05.11 15:21buy8860.101.27320.00001.2770
17722006.05.11 15:31close8860.101.27530.00001.277021.0017055.56
17732006.05.11 15:31buy8870.101.27520.00001.2790
17742006.05.11 15:36buy8880.201.27290.00001.2767
17752006.05.11 15:36close8880.201.27440.00001.276730.0017085.56
17762006.05.11 15:36close8870.101.27420.00001.2790-10.0017075.56
17772006.05.11 15:36buy8890.101.27650.00001.2803
17782006.05.11 15:36buy8900.201.27430.00001.2781
17792006.05.11 15:36close8900.201.27630.00001.278140.0017115.56
17802006.05.11 15:36close8890.101.27410.00001.2803-24.0017091.56
17812006.05.11 15:36buy8910.101.27390.00001.2777
17822006.05.11 15:37close8910.101.27740.00001.277735.0017126.56
17832006.05.11 15:37buy8920.101.27750.00001.2813
17842006.05.11 15:38buy8930.201.27420.00001.2780
17852006.05.11 15:38close8930.201.27690.00001.278054.0017180.56
17862006.05.11 15:38close8920.101.27740.00001.2813-1.0017179.56
17872006.05.11 15:38buy8940.101.27670.00001.2805
17882006.05.11 15:39buy8950.201.27420.00001.2780
17892006.05.11 15:39close8950.201.27690.00001.278054.0017233.56
17902006.05.11 15:39close8940.101.27740.00001.28057.0017240.56
17912006.05.11 15:39buy8960.101.27670.00001.2805
17922006.05.11 15:39buy8970.201.27420.00001.2780
17932006.05.11 15:40buy8980.401.27150.00001.2753
17942006.05.11 15:40close8980.401.27440.00001.2753116.0017356.56
17952006.05.11 15:40close8970.201.27130.00001.2780-58.0017298.56
17962006.05.11 15:40close8960.101.27180.00001.2805-49.0017249.56
17972006.05.11 15:40buy8990.101.27220.00001.2760
17982006.05.11 15:41close8990.101.27440.00001.276022.0017271.56
17992006.05.11 15:41buy9000.101.27620.00001.2800
18002006.05.11 15:42buy9010.201.27430.00001.2781
18012006.05.11 15:42close9010.201.27660.00001.278146.0017317.56
18022006.05.11 15:42close9000.101.27500.00001.2800-12.0017305.56
18032006.05.11 15:42buy9020.101.27500.00001.2788
18042006.05.11 15:45buy9030.201.27310.00001.2769
18052006.05.11 15:45close9030.201.27530.00001.276944.0017349.56
18062006.05.11 15:45close9020.101.27500.00001.27880.0017349.56
18072006.05.11 15:45buy9040.101.27540.00001.2792
18082006.05.11 15:46buy9050.201.27310.00001.2769
18092006.05.11 15:46close9050.201.27480.00001.276934.0017383.56
18102006.05.11 15:46close9040.101.27400.00001.2792-14.0017369.56
18112006.05.11 15:46buy9060.101.27430.00001.2781
18122006.05.11 15:56close9060.101.27660.00001.278123.0017392.56
18132006.05.11 15:56buy9070.101.27440.00001.2782
18142006.05.11 15:57close9070.101.27660.00001.278222.0017414.56
18152006.05.11 15:57buy9080.101.27440.00001.2782
18162006.05.11 15:57close9080.101.27680.00001.278224.0017438.56
18172006.05.11 15:57buy9090.101.27760.00001.2814
18182006.05.11 15:57buy9100.201.27560.00001.2794
18192006.05.11 15:58close9100.201.27740.00001.279436.0017474.56
18202006.05.11 15:58close9090.101.27540.00001.2814-22.0017452.56
18212006.05.11 15:58buy9110.101.27600.00001.2798
18222006.05.11 15:59buy9120.201.27410.00001.2779
18232006.05.11 16:26close9120.201.27540.00001.277926.0017478.56
18242006.05.11 16:26close9110.101.27530.00001.2798-7.0017471.56
18252006.05.11 16:26buy9130.101.27560.00001.2794
18262006.05.11 16:52close9130.101.27840.00001.279428.0017499.56
18272006.05.11 16:52buy9140.101.27740.00001.2812
18282006.05.11 17:06close9140.101.27950.00001.281221.0017520.56
18292006.05.12 04:08buy9150.101.28590.00001.2897
18302006.05.12 09:27close9150.101.28810.00001.289722.0017542.56
18312006.05.12 15:42sell9160.101.28510.00001.2813
18322006.05.12 15:42sell9170.201.28840.00001.2846
18332006.05.12 15:45close9170.201.28570.00001.284654.0017596.56
18342006.05.12 15:45close9160.101.28810.00001.2813-30.0017566.56
18352006.05.12 15:45sell9180.101.28720.00001.2834
18362006.05.12 15:45sell9190.201.28990.00001.2861
18372006.05.12 15:45close9190.201.28810.00001.286136.0017602.56
18382006.05.12 15:45close9180.101.28940.00001.2834-22.0017580.56
18392006.05.12 15:45sell9200.101.28550.00001.2817
18402006.05.12 15:45sell9210.201.28790.00001.2841
18412006.05.12 15:45close9210.201.28530.00001.284152.0017632.56
18422006.05.12 15:45close9200.101.29010.00001.2817-46.0017586.56
18432006.05.12 15:45sell9220.101.28790.00001.2841
18442006.05.12 15:46close9220.101.28570.00001.284122.0017608.56
18452006.05.12 15:46sell9230.101.28790.00001.2841
18462006.05.12 15:47sell9240.201.29290.00001.2891
18472006.05.12 15:52close9240.201.29020.00001.289154.0017662.56
18482006.05.12 15:52close9230.101.29090.00001.2841-30.0017632.56
18492006.05.12 15:55sell9250.101.28850.00001.2847
18502006.05.12 15:55close9250.101.28570.00001.284728.0017660.56
18512006.05.12 15:55sell9260.101.28880.00001.2850
18522006.05.12 15:55close9260.101.28570.00001.285031.0017691.56
18532006.05.12 15:55sell9270.101.28880.00001.2850
18542006.05.12 15:55close9270.101.28570.00001.285031.0017722.56
18552006.05.12 15:56sell9280.101.28880.00001.2850
18562006.05.12 15:56sell9290.201.29090.00001.2871
18572006.05.12 16:08close9290.201.28940.00001.287130.0017752.56
18582006.05.12 16:09close9280.101.28950.00001.2850-7.0017745.56
18592006.05.12 16:12sell9300.101.28750.00001.2837
18602006.05.12 16:16sell9310.201.29040.00001.2866
18612006.05.12 16:22close9310.201.28860.00001.286636.0017781.56
18622006.05.12 16:22close9300.101.28850.00001.2837-10.0017771.56
18632006.05.12 16:22sell9320.101.28810.00001.2843
18642006.05.12 16:23sell9330.201.28990.00001.2861
18652006.05.12 16:25sell9340.401.29170.00001.2879
18662006.05.12 16:25close9340.401.28940.00001.287992.0017863.56
18672006.05.12 16:25close9330.201.28960.00001.28616.0017869.56
18682006.05.12 16:25close9320.101.29000.00001.2843-19.0017850.56
18692006.05.12 16:27sell9350.101.28710.00001.2833
18702006.05.12 16:27sell9360.201.29010.00001.2863
18712006.05.12 16:27sell9370.401.29210.00001.2883
18722006.05.12 16:27close9370.401.29030.00001.288372.0017922.56
18732006.05.12 16:27close9360.201.29060.00001.2863-10.0017912.56
18742006.05.12 16:27close9350.101.29110.00001.2833-40.0017872.56
18752006.05.12 16:30sell9380.101.28920.00001.2854
18762006.05.12 16:32sell9390.201.29100.00001.2872
18772006.05.12 16:36close9390.201.28970.00001.287226.0017898.56
18782006.05.12 16:36close9380.101.29020.00001.2854-10.0017888.56
18792006.05.12 16:40sell9400.101.28930.00001.2855
18802006.05.12 16:41sell9410.201.29130.00001.2875
18812006.05.12 16:42close9410.201.28920.00001.287542.0017930.56
18822006.05.12 16:42close9400.101.28900.00001.28553.0017933.56
18832006.05.12 16:42sell9420.101.28900.00001.2852
18842006.05.12 16:47sell9430.201.29230.00001.2885
18852006.05.12 16:50close9430.201.29050.00001.288536.0017969.56
18862006.05.12 16:50close9420.101.28920.00001.2852-2.0017967.56
18872006.05.12 16:50sell9440.101.28900.00001.2852
18882006.05.12 16:51sell9450.201.29170.00001.2879
18892006.05.12 16:53close9450.201.28910.00001.287952.0018019.56
18902006.05.12 16:53close9440.101.28920.00001.2852-2.0018017.56
18912006.05.12 16:53sell9460.101.28850.00001.2847
18922006.05.12 16:55sell9470.201.29230.00001.2885
18932006.05.12 16:56t/p9470.201.28850.00001.288576.0018093.56
18942006.05.12 16:56close9460.101.28840.00001.28471.0018094.56
18952006.05.12 16:56sell9480.101.28730.00001.2835
18962006.05.12 16:57sell9490.201.29050.00001.2867
18972006.05.12 16:59close9490.201.28840.00001.286742.0018136.56
18982006.05.12 17:00close9480.101.28860.00001.2835-13.0018123.56
18992006.05.12 17:36sell9500.101.28750.00001.2837
19002006.05.12 17:36sell9510.201.28960.00001.2858
19012006.05.12 17:36sell9520.401.29170.00001.2879
19022006.05.12 17:36close9520.401.28980.00001.287976.0018199.56
19032006.05.12 17:36close9510.201.29190.00001.2858-46.0018153.56
19042006.05.12 17:36close9500.101.29090.00001.2837-34.0018119.56
19052006.05.12 17:38sell9530.101.28700.00001.2832
19062006.05.12 17:38sell9540.201.28880.00001.2850
19072006.05.12 17:41close9540.201.28740.00001.285028.0018147.56
19082006.05.12 17:41close9530.101.28720.00001.2832-2.0018145.56
19092006.05.12 17:41sell9550.101.28710.00001.2833
19102006.05.12 17:50sell9560.201.28920.00001.2854
19112006.05.12 17:51close9560.201.28750.00001.285434.0018179.56
19122006.05.12 17:51close9550.101.28730.00001.2833-2.0018177.56
19132006.05.12 17:51sell9570.101.28700.00001.2832
19142006.05.12 18:02sell9580.201.28920.00001.2854
19152006.05.12 18:31close9580.201.28670.00001.285450.0018227.56
19162006.05.12 18:31close9570.101.28860.00001.2832-16.0018211.56
19172006.05.12 18:31sell9590.101.28730.00001.2835
19182006.05.12 18:48sell9600.201.28960.00001.2858
19192006.05.12 18:50close9600.201.28750.00001.285842.0018253.56
19202006.05.12 18:50close9590.101.28690.00001.28354.0018257.56
19212006.05.12 18:50sell9610.101.28680.00001.2830
19222006.05.12 18:56sell9620.201.28930.00001.2855
19232006.05.12 18:57close9620.201.28750.00001.285536.0018293.56
19242006.05.12 18:57close9610.101.28800.00001.2830-12.0018281.56
19252006.05.12 18:57sell9630.101.28760.00001.2838
19262006.05.12 19:51sell9640.201.28960.00001.2858
19272006.05.12 19:57close9640.201.28760.00001.285840.0018321.56
19282006.05.12 19:57close9630.101.28810.00001.2838-5.0018316.56
19292006.05.12 21:02buy9650.101.29010.00001.2939
19302006.05.12 22:50close9650.101.29210.00001.293920.0018336.56
19312006.05.12 22:50buy9660.101.29220.00001.2960
19322006.05.15 01:00close9660.101.29430.00001.296020.6318357.19
19332006.05.15 01:03buy9670.101.29460.00001.2984
19342006.05.15 01:55close9670.101.29680.00001.298422.0018379.19
19352006.05.15 06:00sell9680.101.29210.00001.2883
19362006.05.15 09:30close9680.101.29000.00001.288321.0018400.19
19372006.05.16 03:20buy9690.101.28090.00001.2847
19382006.05.16 06:47close9690.101.28340.00001.284725.0018425.19
19392006.05.16 08:00sell9700.101.28000.00001.2762
19402006.05.16 08:21sell9710.201.28210.00001.2783
19412006.05.16 08:22close9710.201.28030.00001.278336.0018461.19
19422006.05.16 08:22close9700.101.28230.00001.2762-23.0018438.19
19432006.05.16 08:23sell9720.101.28110.00001.2773
19442006.05.16 09:03sell9730.201.28320.00001.2794
19452006.05.16 09:08close9730.201.28180.00001.279428.0018466.19
19462006.05.16 09:08close9720.101.28130.00001.2773-2.0018464.19
19472006.05.16 09:16sell9740.101.28010.00001.2763
19482006.05.16 09:47sell9750.201.28190.00001.2781
19492006.05.16 09:51close9750.201.28050.00001.278128.0018492.19
19502006.05.16 09:51close9740.101.28030.00001.2763-2.0018490.19
19512006.05.16 09:51sell9760.101.27990.00001.2761
19522006.05.16 10:02sell9770.201.28220.00001.2784
19532006.05.16 10:12close9770.201.28060.00001.278432.0018522.19
19542006.05.16 10:12close9760.101.28100.00001.2761-11.0018511.19
19552006.05.16 10:12sell9780.101.28040.00001.2766
19562006.05.16 10:14sell9790.201.28230.00001.2785
19572006.05.16 10:19close9790.201.28070.00001.278532.0018543.19
19582006.05.16 10:19close9780.101.28110.00001.2766-7.0018536.19
19592006.05.16 10:19sell9800.101.28040.00001.2766
19602006.05.16 10:20sell9810.201.28230.00001.2785
19612006.05.16 10:21close9810.201.28100.00001.278526.0018562.19
19622006.05.16 10:22close9800.101.28120.00001.2766-8.0018554.19
19632006.05.16 10:32sell9820.101.28010.00001.2763
19642006.05.16 10:36sell9830.201.28210.00001.2783
19652006.05.16 10:39close9830.201.27980.00001.278346.0018600.19
19662006.05.16 10:39close9820.101.27990.00001.27632.0018602.19
19672006.05.16 10:39sell9840.101.27960.00001.2758
19682006.05.16 10:42sell9850.201.28140.00001.2776
19692006.05.16 12:00close9850.201.28000.00001.277628.0018630.19
19702006.05.16 12:00close9840.101.28120.00001.2758-16.0018614.19
19712006.05.16 12:51sell9860.101.28110.00001.2773
19722006.05.16 14:02sell9870.201.28300.00001.2792
19732006.05.16 14:06close9870.201.28140.00001.279232.0018646.19
19742006.05.16 14:06close9860.101.28150.00001.2773-4.0018642.19
19752006.05.16 15:59buy9880.101.28550.00001.2893
19762006.05.16 16:15buy9890.201.28360.00001.2874
19772006.05.16 16:25close9890.201.28590.00001.287446.0018688.19
19782006.05.16 16:25close9880.101.28580.00001.28933.0018691.19
19792006.05.16 16:25buy9900.101.28610.00001.2899
19802006.05.16 16:30buy9910.201.28360.00001.2874
19812006.05.16 16:30close9910.201.28530.00001.287434.0018725.19
19822006.05.16 16:30close9900.101.28490.00001.2899-12.0018713.19
19832006.05.16 16:38buy9920.101.28620.00001.2900
19842006.05.16 16:39buy9930.201.28440.00001.2882
19852006.05.16 16:39close9930.201.28600.00001.288232.0018745.19
19862006.05.16 16:39close9920.101.28570.00001.2900-5.0018740.19
19872006.05.16 16:40buy9940.101.28620.00001.2900
19882006.05.16 16:44buy9950.201.28430.00001.2881
19892006.05.16 17:06close9950.201.28570.00001.288128.0018768.19
19902006.05.16 17:06close9940.101.28540.00001.2900-8.0018760.19
19912006.05.16 19:12sell9960.101.28140.00001.2776
19922006.05.16 20:17sell9970.201.28360.00001.2798
19932006.05.16 20:21close9970.201.28220.00001.279828.0018788.19
19942006.05.16 20:21close9960.101.28270.00001.2776-13.0018775.19
19952006.05.16 20:22sell9980.101.28210.00001.2783
19962006.05.16 20:47sell9990.201.28400.00001.2802
19972006.05.16 20:48close9990.201.28240.00001.280232.0018807.19
19982006.05.16 20:48close9980.101.28400.00001.2783-19.0018788.19
19992006.05.17 03:09sell10000.101.28430.00001.2805
20002006.05.17 05:04sell10010.201.28610.00001.2823
20012006.05.17 06:41sell10020.401.28790.00001.2841
20022006.05.17 08:01close10020.401.28650.00001.284156.0018844.19
20032006.05.17 08:02close10010.201.28640.00001.2823-6.0018838.19
20042006.05.17 08:03close10000.101.28650.00001.2805-22.0018816.19
20052006.05.17 15:00sell10030.101.28840.00001.2846
20062006.05.17 15:32sell10040.201.29180.00001.2880
20072006.05.17 15:36close10040.201.28910.00001.288054.0018870.19
20082006.05.17 15:36close10030.101.28830.00001.28461.0018871.19
20092006.05.17 16:00sell10050.101.28850.00001.2847
20102006.05.17 16:15close10050.101.28650.00001.284720.0018891.19
20112006.05.17 16:15sell10060.101.28730.00001.2835
20122006.05.17 16:22close10060.101.28500.00001.283523.0018914.19
20132006.05.17 16:22sell10070.101.28490.00001.2811
20142006.05.17 16:26sell10080.201.28730.00001.2835
20152006.05.17 16:27close10080.201.28510.00001.283544.0018958.19
20162006.05.17 16:27close10070.101.28560.00001.2811-7.0018951.19
20172006.05.17 16:27sell10090.101.28570.00001.2819
20182006.05.17 16:42close10090.101.28370.00001.281920.0018971.19
20192006.05.17 16:46sell10100.101.28440.00001.2806
20202006.05.17 17:19close10100.101.28230.00001.280621.0018992.19
20212006.05.18 08:54sell10110.101.27450.00001.2707
20222006.05.18 10:16sell10120.201.27630.00001.2725
20232006.05.18 11:23sell10130.401.27880.00001.2750
20242006.05.18 14:12close10130.401.27680.00001.275080.0019072.19
20252006.05.18 14:12close10120.201.27700.00001.2725-14.0019058.19
20262006.05.18 14:12close10110.101.27710.00001.2707-26.0019032.19
20272006.05.18 15:08sell10140.101.27660.00001.2728
20282006.05.18 15:30sell10150.201.27840.00001.2746
20292006.05.18 15:36close10150.201.27700.00001.274628.0019060.19
20302006.05.18 15:36close10140.101.27690.00001.2728-3.0019057.19
20312006.05.18 16:00sell10160.101.27670.00001.2729
20322006.05.18 16:01sell10170.201.27970.00001.2759
20332006.05.18 16:03close10170.201.27750.00001.275944.0019101.19
20342006.05.18 16:03close10160.101.27780.00001.2729-11.0019090.19
20352006.05.18 16:42buy10180.101.28390.00001.2877
20362006.05.18 16:45buy10190.201.28210.00001.2859
20372006.05.18 16:55close10190.201.28370.00001.285932.0019122.19
20382006.05.18 16:55close10180.101.28140.00001.2877-25.0019097.19
20392006.05.18 16:55buy10200.101.28390.00001.2877
20402006.05.18 16:55buy10210.201.28160.00001.2854
20412006.05.18 16:57close10210.201.28340.00001.285436.0019133.19
20422006.05.18 16:57close10200.101.28370.00001.2877-2.0019131.19
20432006.05.18 16:58buy10220.101.28360.00001.2874
20442006.05.18 17:00buy10230.201.28180.00001.2856
20452006.05.18 17:15buy10240.401.27900.00001.2828
20462006.05.18 17:15close10240.401.28150.00001.2828100.0019231.19
20472006.05.18 17:15close10230.201.28120.00001.2856-12.0019219.19
20482006.05.18 17:15close10220.101.28140.00001.2874-22.0019197.19
20492006.05.18 17:52buy10250.101.28330.00001.2871
20502006.05.18 17:59buy10260.201.28110.00001.2849
20512006.05.18 18:06close10260.201.28300.00001.284938.0019235.19
20522006.05.18 18:06close10250.101.28290.00001.2871-4.0019231.19
20532006.05.18 19:01buy10270.101.28110.00001.2849
20542006.05.18 19:01buy10280.201.27840.00001.2822
20552006.05.18 19:01close10280.201.28020.00001.282236.0019267.19
20562006.05.18 19:01close10270.101.28160.00001.28495.0019272.19
20572006.05.18 19:01buy10290.101.28090.00001.2847
20582006.05.18 19:01buy10300.201.27840.00001.2822
20592006.05.18 19:01close10300.201.28180.00001.282268.0019340.19
20602006.05.18 19:01close10290.101.28120.00001.28473.0019343.19
20612006.05.18 19:02buy10310.101.28110.00001.2849
20622006.05.18 19:02buy10320.201.27840.00001.2822
20632006.05.18 19:02close10320.201.28020.00001.282236.0019379.19
20642006.05.18 19:02close10310.101.28160.00001.28495.0019384.19
20652006.05.18 19:02buy10330.101.28090.00001.2847
20662006.05.18 19:02buy10340.201.27840.00001.2822
20672006.05.18 19:02close10340.201.28200.00001.282272.0019456.19
20682006.05.18 19:02close10330.101.28120.00001.28473.0019459.19
20692006.05.18 19:03buy10350.101.28120.00001.2850
20702006.05.18 19:05buy10360.201.27840.00001.2822
20712006.05.18 19:05close10360.201.28100.00001.282252.0019511.19
20722006.05.18 19:05close10350.101.27970.00001.2850-15.0019496.19
20732006.05.18 19:05buy10370.101.28110.00001.2849
20742006.05.18 19:05buy10380.201.27780.00001.2816
20752006.05.18 19:05close10380.201.28100.00001.281664.0019560.19
20762006.05.18 19:05close10370.101.27970.00001.2849-14.0019546.19
20772006.05.18 19:06buy10390.101.28110.00001.2849
20782006.05.18 19:06buy10400.201.27780.00001.2816
20792006.05.18 19:07close10400.201.27960.00001.281636.0019582.19
20802006.05.18 19:07close10390.101.27970.00001.2849-14.0019568.19
20812006.05.18 19:07buy10410.101.28020.00001.2840
20822006.05.18 19:12buy10420.201.27830.00001.2821
20832006.05.18 19:12close10420.201.28060.00001.282146.0019614.19
20842006.05.18 19:12close10410.101.28030.00001.28401.0019615.19
20852006.05.18 19:13buy10430.101.28090.00001.2847
20862006.05.18 19:13buy10440.201.27830.00001.2821
20872006.05.18 19:13close10440.201.28060.00001.282146.0019661.19
20882006.05.18 19:13close10430.101.28030.00001.2847-6.0019655.19
20892006.05.18 19:13buy10450.101.28090.00001.2847
20902006.05.18 20:05close10450.101.28290.00001.284720.0019675.19
20912006.05.19 05:00sell10460.101.28360.00001.2798
20922006.05.19 10:02close10460.101.28110.00001.279825.0019700.19
20932006.05.19 20:13buy10470.101.27590.00001.2797
20942006.05.19 21:37close10470.101.27790.00001.279720.0019720.19
20952006.05.22 03:11sell10480.101.27520.00001.2714
20962006.05.22 04:42close10480.101.27320.00001.271420.0019740.19
20972006.05.22 04:44sell10490.101.27340.00001.2696
20982006.05.22 06:32sell10500.201.27570.00001.2719
20992006.05.22 06:38close10500.201.27410.00001.271932.0019772.19
21002006.05.22 06:38close10490.101.27400.00001.2696-6.0019766.19
21012006.05.22 11:33buy10510.101.27640.00001.2802
21022006.05.22 12:46buy10520.201.27460.00001.2784
21032006.05.22 12:51close10520.201.27600.00001.278428.0019794.19
21042006.05.22 12:51close10510.101.27530.00001.2802-11.0019783.19
21052006.05.22 12:52buy10530.101.27620.00001.2800
21062006.05.22 13:18close10530.101.27880.00001.280026.0019809.19
21072006.05.23 02:08sell10540.101.28400.00001.2802
21082006.05.23 04:17sell10550.201.28590.00001.2821
21092006.05.23 09:06close10550.201.28440.00001.282130.0019839.19
21102006.05.23 09:07close10540.101.28480.00001.2802-8.0019831.19
21112006.05.23 09:07sell10560.101.28480.00001.2810
21122006.05.23 10:36close10560.101.28240.00001.281024.0019855.19
21132006.05.23 10:36sell10570.101.28330.00001.2795
21142006.05.23 12:02sell10580.201.28520.00001.2814
21152006.05.23 12:21close10580.201.28380.00001.281428.0019883.19
21162006.05.23 12:21close10570.101.28390.00001.2795-6.0019877.19
21172006.05.23 14:46buy10590.101.28580.00001.2896
21182006.05.23 15:15buy10600.201.28400.00001.2878
21192006.05.23 16:24buy10610.401.28210.00001.2859
21202006.05.23 16:36close10610.401.28440.00001.285992.0019969.19
21212006.05.23 16:36close10600.201.28280.00001.2878-24.0019945.19
21222006.05.23 16:36close10590.101.28240.00001.2896-34.0019911.19
21232006.05.23 17:35buy10620.101.28570.00001.2895
21242006.05.23 18:01buy10630.201.28370.00001.2875
21252006.05.23 18:06buy10640.401.28190.00001.2857
21262006.05.23 18:10close10640.401.28330.00001.285756.0019967.19
21272006.05.23 18:10close10630.201.28310.00001.2875-12.0019955.19
21282006.05.23 18:10close10620.101.28240.00001.2895-33.0019922.19
21292006.05.23 18:15sell10650.101.28340.00001.2796
21302006.05.23 18:38sell10660.201.28540.00001.2816
21312006.05.23 21:11sell10670.401.28760.00001.2838
21322006.05.23 21:12close10670.401.28600.00001.283864.0019986.19
21332006.05.23 21:12close10660.201.28620.00001.2816-16.0019970.19
21342006.05.23 21:13close10650.101.28630.00001.2796-29.0019941.19
21352006.05.24 00:12sell10680.101.28090.00001.2771
21362006.05.24 00:56close10680.101.27790.00001.277130.0019971.19
21372006.05.24 00:57sell10690.101.27830.00001.2745
21382006.05.24 03:01sell10700.201.28110.00001.2773
21392006.05.24 03:03close10700.201.27920.00001.277338.0020009.19
21402006.05.24 03:04close10690.101.27930.00001.2745-10.0019999.19
21412006.05.24 09:47buy10710.101.28100.00001.2848
21422006.05.24 09:48buy10720.201.27910.00001.2829
21432006.05.24 09:50close10720.201.28060.00001.282930.0020029.19
21442006.05.24 09:50close10710.101.28020.00001.2848-8.0020021.19
21452006.05.24 09:50buy10730.101.28090.00001.2847
21462006.05.24 09:53buy10740.201.27900.00001.2828
21472006.05.24 09:57close10740.201.28100.00001.282840.0020061.19
21482006.05.24 09:57close10730.101.28090.00001.28470.0020061.19
21492006.05.24 09:57buy10750.101.28120.00001.2850
21502006.05.24 10:04close10750.101.28320.00001.285020.0020081.19
21512006.05.24 10:05buy10760.101.28340.00001.2872
21522006.05.24 11:09close10760.101.28540.00001.287220.0020101.19
21532006.05.24 16:07sell10770.101.28190.00001.2781
21542006.05.24 16:11sell10780.201.28580.00001.2820
21552006.05.24 16:11close10780.201.28370.00001.282042.0020143.19
21562006.05.24 16:11close10770.101.28330.00001.2781-14.0020129.19
21572006.05.24 16:11sell10790.101.28190.00001.2781
21582006.05.24 16:11sell10800.201.28640.00001.2826
21592006.05.24 16:11close10800.201.28410.00001.282646.0020175.19
21602006.05.24 16:11close10790.101.28620.00001.2781-43.0020132.19
21612006.05.24 16:12sell10810.101.28190.00001.2781
21622006.05.24 16:12sell10820.201.28640.00001.2826
21632006.05.24 16:14t/p10820.201.28260.00001.282676.0020208.19
21642006.05.24 16:14close10810.101.28230.00001.2781-4.0020204.19
21652006.05.24 17:00sell10830.101.28360.00001.2798
21662006.05.24 17:10t/p10830.101.27980.00001.279838.0020242.19
21672006.05.24 17:10sell10840.101.27870.00001.2749
21682006.05.24 17:11sell10850.201.28050.00001.2767
21692006.05.24 17:20close10850.201.27890.00001.276732.0020274.19
21702006.05.24 17:20close10840.101.27920.00001.2749-5.0020269.19
21712006.05.24 17:20sell10860.101.27910.00001.2753
21722006.05.24 17:22sell10870.201.28210.00001.2783
21732006.05.24 17:23close10870.201.27960.00001.278350.0020319.19
21742006.05.24 17:23close10860.101.27970.00001.2753-6.0020313.19
21752006.05.24 17:23sell10880.101.28210.00001.2783
21762006.05.24 17:23t/p10880.101.27830.00001.278338.0020351.19
21772006.05.24 17:23sell10890.101.27770.00001.2739
21782006.05.24 17:27sell10900.201.27980.00001.2760
21792006.05.24 17:28close10900.201.27810.00001.276034.0020385.19
21802006.05.24 17:28close10890.101.27820.00001.2739-5.0020380.19
21812006.05.24 17:28sell10910.101.27980.00001.2760
21822006.05.24 17:36sell10920.201.28180.00001.2780
21832006.05.24 17:36close10920.201.27940.00001.278048.0020428.19
21842006.05.24 17:36close10910.101.27930.00001.27605.0020433.19
21852006.05.24 17:36sell10930.101.27900.00001.2752
21862006.05.24 17:36sell10940.201.28120.00001.2774
21872006.05.24 17:36close10940.201.27940.00001.277436.0020469.19
21882006.05.24 17:37close10930.101.27930.00001.2752-3.0020466.19
21892006.05.24 17:37sell10950.101.27900.00001.2752
21902006.05.24 17:37sell10960.201.28120.00001.2774
21912006.05.24 17:37t/p10960.201.27740.00001.277476.0020542.19
21922006.05.24 17:37close10950.101.27620.00001.275228.0020570.19
21932006.05.24 17:37sell10970.101.27630.00001.2725
21942006.05.24 17:41sell10980.201.27850.00001.2747
21952006.05.24 17:41close10980.201.27710.00001.274728.0020598.19
21962006.05.24 17:41close10970.101.27650.00001.2725-2.0020596.19
21972006.05.24 17:41sell10990.101.27640.00001.2726
21982006.05.24 17:42sell11000.201.27850.00001.2747
21992006.05.24 17:42close11000.201.27710.00001.274728.0020624.19
22002006.05.24 17:42close10990.101.27650.00001.2726-1.0020623.19
22012006.05.24 17:42sell11010.101.27640.00001.2726
22022006.05.24 18:23close11010.101.27420.00001.272622.0020645.19
22032006.05.24 18:31sell11020.101.27580.00001.2720
22042006.05.24 19:10close11020.101.27380.00001.272020.0020665.19
22052006.05.25 03:00buy11030.101.27700.00001.2808
22062006.05.25 04:41buy11040.201.27520.00001.2790
22072006.05.25 09:09close11040.201.27670.00001.279030.0020695.19
22082006.05.25 09:09close11030.101.27630.00001.2808-7.0020688.19
22092006.05.25 09:09buy11050.101.27690.00001.2807
22102006.05.25 09:27close11050.101.27900.00001.280721.0020709.19
22112006.05.25 09:27buy11060.101.27890.00001.2827
22122006.05.25 09:31buy11070.201.27680.00001.2806
22132006.05.25 09:41close11070.201.27840.00001.280632.0020741.19
22142006.05.25 09:41close11060.101.27910.00001.28272.0020743.19
22152006.05.25 09:41buy11080.101.27760.00001.2814
22162006.05.25 11:32close11080.101.27980.00001.281422.0020765.19
22172006.05.25 11:33buy11090.101.27870.00001.2825
22182006.05.25 11:45buy11100.201.27650.00001.2803
22192006.05.25 11:46close11100.201.27830.00001.280336.0020801.19
22202006.05.25 11:46close11090.101.27720.00001.2825-15.0020786.19
22212006.05.25 11:46buy11110.101.27830.00001.2821
22222006.05.25 11:48buy11120.201.27650.00001.2803
22232006.05.25 11:48close11120.201.27840.00001.280338.0020824.19
22242006.05.25 11:48close11110.101.27720.00001.2821-11.0020813.19
22252006.05.25 11:48buy11130.101.27850.00001.2823
22262006.05.25 13:15buy11140.201.27650.00001.2803
22272006.05.25 13:48close11140.201.27830.00001.280336.0020849.19
22282006.05.25 13:48close11130.101.27800.00001.2823-5.0020844.19
22292006.05.25 14:21sell11150.101.27610.00001.2723
22302006.05.25 15:32sell11160.201.28010.00001.2763
22312006.05.25 15:40close11160.201.27750.00001.276352.0020896.19
22322006.05.25 15:40close11150.101.27630.00001.2723-2.0020894.19
22332006.05.25 15:41buy11170.101.28030.00001.2841
22342006.05.25 15:42buy11180.201.27680.00001.2806
22352006.05.25 15:46close11180.201.27870.00001.280638.0020932.19
22362006.05.25 15:46close11170.101.27890.00001.2841-14.0020918.19
22372006.05.25 15:51buy11190.101.28030.00001.2841
22382006.05.25 15:51buy11200.201.27710.00001.2809
22392006.05.25 15:51close11200.201.27890.00001.280936.0020954.19
22402006.05.25 15:51close11190.101.27880.00001.2841-15.0020939.19
22412006.05.25 15:51buy11210.101.28010.00001.2839
22422006.05.25 15:52buy11220.201.27710.00001.2809
22432006.05.25 15:52close11220.201.27890.00001.280936.0020975.19
22442006.05.25 15:52close11210.101.27880.00001.2839-13.0020962.19
22452006.05.25 15:52buy11230.101.28010.00001.2839
22462006.05.25 15:53buy11240.201.27640.00001.2802
22472006.05.25 15:55close11240.201.27950.00001.280262.0021024.19
22482006.05.25 15:55close11230.101.27850.00001.2839-16.0021008.19
22492006.05.25 15:55buy11250.101.28030.00001.2841
22502006.05.25 15:55buy11260.201.27650.00001.2803
22512006.05.25 15:55close11260.201.27850.00001.280340.0021048.19
22522006.05.25 15:55close11250.101.27840.00001.2841-19.0021029.19
22532006.05.25 15:55buy11270.101.28030.00001.2841
22542006.05.25 15:55buy11280.201.27650.00001.2803
22552006.05.25 15:55close11280.201.27850.00001.280340.0021069.19
22562006.05.25 15:55close11270.101.27840.00001.2841-19.0021050.19
22572006.05.25 16:00sell11290.101.27690.00001.2731
22582006.05.25 16:53sell11300.201.27890.00001.2751
22592006.05.25 17:00close11300.201.27730.00001.275132.0021082.19
22602006.05.25 17:00close11290.101.27870.00001.2731-18.0021064.19
22612006.05.25 17:02sell11310.101.27590.00001.2721
22622006.05.25 17:06sell11320.201.27770.00001.2739
22632006.05.25 17:06close11320.201.27560.00001.273942.0021106.19
22642006.05.25 17:06close11310.101.27580.00001.27211.0021107.19
22652006.05.25 17:07sell11330.101.27540.00001.2716
22662006.05.25 17:07sell11340.201.27760.00001.2738
22672006.05.25 17:07close11340.201.27610.00001.273830.0021137.19
22682006.05.25 17:07close11330.101.27650.00001.2716-11.0021126.19
22692006.05.25 17:08sell11350.101.27720.00001.2734
22702006.05.25 21:16sell11360.201.27950.00001.2757
22712006.05.25 21:40sell11370.401.28170.00001.2779
22722006.05.25 21:40close11370.401.27980.00001.277976.0021202.19
22732006.05.25 21:40close11360.201.28000.00001.2757-10.0021192.19
22742006.05.25 21:40close11350.101.27970.00001.2734-25.0021167.19
22752006.05.26 04:05sell11380.101.27910.00001.2753
22762006.05.26 06:18close11380.101.27700.00001.275321.0021188.19
22772006.05.26 10:24buy11390.101.27940.00001.2832
22782006.05.26 10:42close11390.101.28140.00001.283220.0021208.19
22792006.05.26 10:42buy11400.101.28110.00001.2849
22802006.05.26 11:10close11400.101.28310.00001.284920.0021228.19
22812006.05.26 11:10buy11410.101.28230.00001.2861
22822006.05.26 13:50buy11420.201.28050.00001.2843
22832006.05.26 14:17close11420.201.28180.00001.284326.0021254.19
22842006.05.26 14:17close11410.101.28160.00001.2861-7.0021247.19
22852006.05.26 15:00sell11430.101.27910.00001.2753
22862006.05.26 15:31sell11440.201.28150.00001.2777
22872006.05.26 15:42close11440.201.27910.00001.277748.0021295.19
22882006.05.26 15:44close11430.101.28160.00001.2753-25.0021270.19
22892006.05.26 16:22sell11450.101.27900.00001.2752
22902006.05.26 16:26sell11460.201.28100.00001.2772
22912006.05.26 16:29close11460.201.27790.00001.277262.0021332.19
22922006.05.26 16:30close11450.101.27780.00001.275212.0021344.19
22932006.05.26 16:30sell11470.101.27750.00001.2737
22942006.05.26 16:30sell11480.201.27940.00001.2756
22952006.05.26 16:30close11480.201.27770.00001.275634.0021378.19
22962006.05.26 16:30close11470.101.27750.00001.27370.0021378.19
22972006.05.26 16:30sell11490.101.27700.00001.2732
22982006.05.26 16:31sell11500.201.27940.00001.2756
22992006.05.26 16:31close11500.201.27770.00001.275634.0021412.19
23002006.05.26 16:31close11490.101.27630.00001.27327.0021419.19
23012006.05.26 16:31sell11510.101.27620.00001.2724
23022006.05.26 16:33sell11520.201.27800.00001.2742
23032006.05.26 16:35close11520.201.27670.00001.274226.0021445.19
23042006.05.26 16:35close11510.101.27680.00001.2724-6.0021439.19
23052006.05.26 16:35sell11530.101.27820.00001.2744
23062006.05.26 16:36close11530.101.27600.00001.274422.0021461.19
23072006.05.26 16:36sell11540.101.27530.00001.2715
23082006.05.26 16:36sell11550.201.27760.00001.2738
23092006.05.26 16:36close11550.201.27590.00001.273834.0021495.19
23102006.05.26 16:36close11540.101.27570.00001.2715-4.0021491.19
23112006.05.26 16:36sell11560.101.27520.00001.2714
23122006.05.26 16:37sell11570.201.27760.00001.2738
23132006.05.26 16:37close11570.201.27590.00001.273834.0021525.19
23142006.05.26 16:37close11560.101.27570.00001.2714-5.0021520.19
23152006.05.26 16:37sell11580.101.27520.00001.2714
23162006.05.26 16:40sell11590.201.27730.00001.2735
23172006.05.26 16:42sell11600.401.27940.00001.2756
23182006.05.26 16:42close11600.401.27570.00001.2756148.0021668.19
23192006.05.26 16:42close11590.201.27590.00001.273528.0021696.19
23202006.05.26 16:42close11580.101.27600.00001.2714-8.0021688.19
23212006.05.26 16:42sell11610.101.27670.00001.2729
23222006.05.26 16:43sell11620.201.27870.00001.2749
23232006.05.26 16:43close11620.201.27570.00001.274960.0021748.19
23242006.05.26 16:43close11610.101.27590.00001.27298.0021756.19
23252006.05.26 16:43sell11630.101.27580.00001.2720
23262006.05.26 16:43sell11640.201.28150.00001.2777
23272006.05.26 16:43t/p11640.201.27770.00001.277776.0021832.19
23282006.05.26 16:43sell11650.201.27870.00001.2749
23292006.05.26 16:44t/p11650.201.27490.00001.274976.0021908.19
23302006.05.26 16:52close11630.101.27380.00001.272020.0021928.19
23312006.05.26 16:52sell11660.101.27400.00001.2702
23322006.05.26 16:56sell11670.201.27620.00001.2724
23332006.05.26 16:56sell11680.401.27950.00001.2757
23342006.05.26 16:56t/p11680.401.27570.00001.2757152.0022080.19
23352006.05.26 16:56close11670.201.27480.00001.272428.0022108.19
23362006.05.26 16:56close11660.101.27510.00001.2702-11.0022097.19
23372006.05.26 16:56sell11690.101.27530.00001.2715
23382006.05.26 16:56sell11700.201.27730.00001.2735
23392006.05.26 16:56sell11710.401.27950.00001.2757
23402006.05.26 16:56t/p11710.401.27570.00001.2757152.0022249.19
23412006.05.26 16:56close11700.201.27510.00001.273544.0022293.19
23422006.05.26 16:56close11690.101.27480.00001.27155.0022298.19
23432006.05.26 16:56sell11720.101.27490.00001.2711
23442006.05.26 16:57sell11730.201.27730.00001.2735
23452006.05.26 16:57t/p11730.201.27350.00001.273576.0022374.19
23462006.05.26 16:57close11720.101.27280.00001.271121.0022395.19
23472006.05.26 16:59sell11740.101.27360.00001.2698
23482006.05.26 17:26close11740.101.27110.00001.269825.0022420.19
23492006.05.26 17:37sell11750.101.27270.00001.2689
23502006.05.26 17:40close11750.101.27030.00001.268924.0022444.19
23512006.05.26 17:46sell11760.101.27270.00001.2689
23522006.05.26 18:19sell11770.201.27450.00001.2707
23532006.05.26 19:21close11770.201.27320.00001.270726.0022470.19
23542006.05.26 19:22close11760.101.27340.00001.2689-7.0022463.19
23552006.05.29 02:31buy11780.101.27470.00001.2785
23562006.05.30 05:05close11780.101.27670.00001.278519.6322482.82
23572006.05.30 05:31buy11790.101.27700.00001.2808
23582006.05.30 05:46close11790.101.27900.00001.280820.0022502.82
23592006.05.30 15:25sell11800.101.28230.00001.2785
23602006.05.30 16:17sell11810.201.28530.00001.2815
23612006.05.30 16:21close11810.201.28350.00001.281536.0022538.82
23622006.05.30 16:21close11800.101.28370.00001.2785-14.0022524.82
23632006.05.30 16:45sell11820.101.28180.00001.2780
23642006.05.30 16:45sell11830.201.28460.00001.2808
23652006.05.30 16:46close11830.201.28300.00001.280832.0022556.82
23662006.05.30 16:46close11820.101.28320.00001.2780-14.0022542.82
23672006.05.30 16:46sell11840.101.28180.00001.2780
23682006.05.30 16:47sell11850.201.28740.00001.2836
23692006.05.30 16:52close11850.201.28470.00001.283654.0022596.82
23702006.05.30 16:52close11840.101.28480.00001.2780-30.0022566.82
23712006.05.31 05:51buy11860.101.28690.00001.2907
23722006.05.31 09:20close11860.101.28890.00001.290720.0022586.82
23732006.05.31 11:00sell11870.101.28640.00001.2826
23742006.05.31 17:07close11870.101.28440.00001.282620.0022606.82
23752006.06.01 11:01buy11880.101.27930.00001.2831
23762006.06.01 12:46buy11890.201.27740.00001.2812
23772006.06.01 14:10buy11900.401.27480.00001.2786
23782006.06.01 17:03close11900.401.27770.00001.2786116.0022722.82
23792006.06.01 17:03close11890.201.27570.00001.2812-34.0022688.82
23802006.06.01 17:03close11880.101.27610.00001.2831-32.0022656.82
23812006.06.01 17:07buy11910.101.27760.00001.2814
23822006.06.01 17:08buy11920.201.27450.00001.2783
23832006.06.01 17:11close11920.201.27640.00001.278338.0022694.82
23842006.06.01 17:11close11910.101.27720.00001.2814-4.0022690.82
23852006.06.01 17:11buy11930.101.27790.00001.2817
23862006.06.01 17:12buy11940.201.27400.00001.2778
23872006.06.01 17:14close11940.201.27670.00001.277854.0022744.82
23882006.06.01 17:15close11930.101.27680.00001.2817-11.0022733.82
23892006.06.01 17:16buy11950.101.27730.00001.2811
23902006.06.01 17:42close11950.101.27980.00001.281125.0022758.82
23912006.06.01 17:43buy11960.101.27990.00001.2837
23922006.06.01 17:55close11960.101.28200.00001.283721.0022779.82
23932006.06.01 17:55buy11970.101.27950.00001.2833
23942006.06.01 17:55close11970.101.28200.00001.283325.0022804.82
23952006.06.01 17:55buy11980.101.27950.00001.2833
23962006.06.01 17:56close11980.101.28200.00001.283325.0022829.82
23972006.06.01 17:56buy11990.101.28210.00001.2859
23982006.06.01 18:16buy12000.201.28030.00001.2841
23992006.06.01 18:52close12000.201.28170.00001.284128.0022857.82
24002006.06.01 18:53close11990.101.28180.00001.2859-3.0022854.82
24012006.06.01 18:53buy12010.101.28230.00001.2861
24022006.06.01 20:16buy12020.201.27990.00001.2837
24032006.06.02 00:54close12020.201.28140.00001.283729.2622884.08
24042006.06.02 00:54close12010.101.28130.00001.2861-10.3722873.71
24052006.06.02 02:48buy12030.101.28200.00001.2858
24062006.06.02 09:15buy12040.201.27980.00001.2836
24072006.06.02 09:19close12040.201.28160.00001.283636.0022909.71
24082006.06.02 09:19close12030.101.28050.00001.2858-15.0022894.71
24092006.06.02 09:45sell12050.101.28060.00001.2768
24102006.06.02 13:25sell12060.201.28260.00001.2788
24112006.06.02 13:45close12060.201.28090.00001.278834.0022928.71
24122006.06.02 13:45close12050.101.28110.00001.2768-5.0022923.71
24132006.06.02 13:46buy12070.101.28130.00001.2851
24142006.06.02 15:16close12070.101.28360.00001.285123.0022946.71
24152006.06.02 15:16buy12080.101.28370.00001.2875
24162006.06.02 15:17buy12090.201.28160.00001.2854
24172006.06.02 15:18close12090.201.28360.00001.285440.0022986.71
24182006.06.02 15:18close12080.101.28280.00001.2875-9.0022977.71
24192006.06.02 15:19buy12100.101.28230.00001.2861
24202006.06.02 15:30close12100.101.28540.00001.286131.0023008.71
24212006.06.02 15:30buy12110.101.28260.00001.2864
24222006.06.02 15:30close12110.101.28540.00001.286428.0023036.71
24232006.06.02 15:30buy12120.101.28260.00001.2864
24242006.06.02 15:30close12120.101.28540.00001.286428.0023064.71
24252006.06.02 15:30buy12130.101.28260.00001.2864
24262006.06.02 15:31close12130.101.28540.00001.286428.0023092.71
24272006.06.02 15:31buy12140.101.28340.00001.2872
24282006.06.02 15:31close12140.101.28580.00001.287224.0023116.71
24292006.06.02 15:31buy12150.101.28570.00001.2895
24302006.06.02 15:31close12150.101.28820.00001.289525.0023141.71
24312006.06.02 15:31buy12160.101.28400.00001.2878
24322006.06.02 15:31close12160.101.28600.00001.287820.0023161.71
24332006.06.02 15:31buy12170.101.28480.00001.2886
24342006.06.02 15:31close12170.101.28820.00001.288634.0023195.71
24352006.06.02 15:31buy12180.101.28400.00001.2878
24362006.06.02 15:31close12180.101.28600.00001.287820.0023215.71
24372006.06.02 15:31buy12190.101.28480.00001.2886
24382006.06.02 15:31close12190.101.28820.00001.288634.0023249.71
24392006.06.02 15:31buy12200.101.28400.00001.2878
24402006.06.02 15:31close12200.101.28600.00001.287820.0023269.71
24412006.06.02 15:31buy12210.101.28480.00001.2886
24422006.06.02 15:32close12210.101.28820.00001.288634.0023303.71
24432006.06.02 15:32buy12220.101.28850.00001.2923
24442006.06.02 15:32t/p12220.101.29230.00001.292338.0023341.71
24452006.06.02 15:32buy12230.101.28560.00001.2894
24462006.06.02 15:32close12230.101.28930.00001.289437.0023378.71
24472006.06.02 15:32buy12240.101.28710.00001.2909
24482006.06.02 15:32buy12250.201.28470.00001.2885
24492006.06.02 15:32close12250.201.28780.00001.288562.0023440.71
24502006.06.02 15:32close12240.101.28690.00001.2909-2.0023438.71
24512006.06.02 15:32buy12260.101.28850.00001.2923
24522006.06.02 15:32t/p12260.101.29230.00001.292338.0023476.71
24532006.06.02 15:32buy12270.101.28560.00001.2894
24542006.06.02 15:32close12270.101.28930.00001.289437.0023513.71
24552006.06.02 15:32buy12280.101.28710.00001.2909
24562006.06.02 15:32buy12290.201.28470.00001.2885
24572006.06.02 15:32close12290.201.28780.00001.288562.0023575.71
24582006.06.02 15:32close12280.101.28690.00001.2909-2.0023573.71
24592006.06.02 15:32buy12300.101.28850.00001.2923
24602006.06.02 15:32t/p12300.101.29230.00001.292338.0023611.71
24612006.06.02 15:32buy12310.101.28560.00001.2894
24622006.06.02 15:32close12310.101.28930.00001.289437.0023648.71
24632006.06.02 15:32buy12320.101.28710.00001.2909
24642006.06.02 15:33buy12330.201.28470.00001.2885
24652006.06.02 15:33close12330.201.28780.00001.288562.0023710.71
24662006.06.02 15:33close12320.101.28690.00001.2909-2.0023708.71
24672006.06.02 15:33buy12340.101.28850.00001.2923
24682006.06.02 15:33t/p12340.101.29230.00001.292338.0023746.71
24692006.06.02 15:33buy12350.101.28560.00001.2894
24702006.06.02 15:33t/p12350.101.28940.00001.289438.0023784.71
24712006.06.02 15:33buy12360.101.28250.00001.2863
24722006.06.02 15:33t/p12360.101.28630.00001.286338.0023822.71
24732006.06.02 15:34buy12370.101.28250.00001.2863
24742006.06.02 15:34t/p12370.101.28630.00001.286338.0023860.71
24752006.06.02 15:34buy12380.101.28250.00001.2863
24762006.06.02 15:34t/p12380.101.28630.00001.286338.0023898.71
24772006.06.02 15:35buy12390.101.28840.00001.2922
24782006.06.02 15:35buy12400.201.28140.00001.2852
24792006.06.02 15:35t/p12400.201.28520.00001.285276.0023974.71
24802006.06.02 15:35close12390.101.29100.00001.292226.0024000.71
24812006.06.02 15:35buy12410.101.28730.00001.2911
24822006.06.02 15:35close12410.101.28950.00001.291122.0024022.71
24832006.06.02 15:35buy12420.101.28780.00001.2916
24842006.06.02 15:35buy12430.201.28140.00001.2852
24852006.06.02 15:35t/p12430.201.28520.00001.285276.0024098.71
24862006.06.02 15:35close12420.101.29100.00001.291632.0024130.71
24872006.06.02 15:35buy12440.101.28730.00001.2911
24882006.06.02 15:35close12440.101.28950.00001.291122.0024152.71
24892006.06.02 15:35buy12450.101.28780.00001.2916
24902006.06.02 15:35buy12460.201.28140.00001.2852
24912006.06.02 15:35t/p12460.201.28520.00001.285276.0024228.71
24922006.06.02 15:35close12450.101.29100.00001.291632.0024260.71
24932006.06.02 15:35buy12470.101.28730.00001.2911
24942006.06.02 15:35close12470.101.28950.00001.291122.0024282.71
24952006.06.02 15:35buy12480.101.28780.00001.2916
24962006.06.02 15:36buy12490.201.28360.00001.2874
24972006.06.02 15:36t/p12480.101.29160.00001.291638.0024320.71
24982006.06.02 15:36t/p12490.201.28740.00001.287476.0024396.71
24992006.06.02 15:36buy12500.101.28510.00001.2889
25002006.06.02 15:36buy12510.201.28170.00001.2855
25012006.06.02 15:36close12510.201.28430.00001.285552.0024448.71
25022006.06.02 15:36close12500.101.28360.00001.2889-15.0024433.71
25032006.06.02 15:36buy12520.101.28240.00001.2862
25042006.06.02 15:36t/p12520.101.28620.00001.286238.0024471.71
25052006.06.02 15:36buy12530.101.28510.00001.2889
25062006.06.02 15:36buy12540.201.28170.00001.2855
25072006.06.02 15:36close12540.201.28430.00001.285552.0024523.71
25082006.06.02 15:36close12530.101.28360.00001.2889-15.0024508.71
25092006.06.02 15:36buy12550.101.28240.00001.2862
25102006.06.02 15:36t/p12550.101.28620.00001.286238.0024546.71
25112006.06.02 15:36buy12560.101.28510.00001.2889
25122006.06.02 15:36buy12570.201.28170.00001.2855
25132006.06.02 15:36close12570.201.28430.00001.285552.0024598.71
25142006.06.02 15:36close12560.101.28360.00001.2889-15.0024583.71
25152006.06.02 15:36buy12580.101.28240.00001.2862
25162006.06.02 15:36t/p12580.101.28620.00001.286238.0024621.71
25172006.06.02 15:37buy12590.101.28590.00001.2897
25182006.06.02 15:37t/p12590.101.28970.00001.289738.0024659.71
25192006.06.02 15:37buy12600.101.28590.00001.2897
25202006.06.02 15:37t/p12600.101.28970.00001.289738.0024697.71
25212006.06.02 15:38buy12610.101.28590.00001.2897
25222006.06.02 15:38t/p12610.101.28970.00001.289738.0024735.71
25232006.06.02 15:38buy12620.101.28840.00001.2922
25242006.06.02 15:38t/p12620.101.29220.00001.292238.0024773.71
25252006.06.02 15:38buy12630.101.28620.00001.2900
25262006.06.02 15:38close12630.101.28910.00001.290029.0024802.71
25272006.06.02 15:38buy12640.101.28730.00001.2911
25282006.06.02 15:38buy12650.201.28540.00001.2892
25292006.06.02 15:38close12650.201.28790.00001.289250.0024852.71
25302006.06.02 15:38close12640.101.28710.00001.2911-2.0024850.71
25312006.06.02 15:38buy12660.101.28850.00001.2923
25322006.06.02 15:39t/p12660.101.29230.00001.292338.0024888.71
25332006.06.02 15:39buy12670.101.28620.00001.2900
25342006.06.02 15:39close12670.101.28910.00001.290029.0024917.71
25352006.06.02 15:39buy12680.101.28730.00001.2911
25362006.06.02 15:39buy12690.201.28540.00001.2892
25372006.06.02 15:39close12690.201.28790.00001.289250.0024967.71
25382006.06.02 15:39close12680.101.28710.00001.2911-2.0024965.71
25392006.06.02 15:39buy12700.101.28850.00001.2923
25402006.06.02 15:39t/p12700.101.29230.00001.292338.0025003.71
25412006.06.02 15:39buy12710.101.28620.00001.2900
25422006.06.02 15:39close12710.101.28910.00001.290029.0025032.71
25432006.06.02 15:39buy12720.101.28730.00001.2911
25442006.06.02 15:39buy12730.201.28540.00001.2892
25452006.06.02 15:39close12730.201.28790.00001.289250.0025082.71
25462006.06.02 15:39close12720.101.28710.00001.2911-2.0025080.71
25472006.06.02 15:39buy12740.101.28850.00001.2923
25482006.06.02 15:40close12740.101.29210.00001.292336.0025116.71
25492006.06.02 15:41buy12750.101.28710.00001.2909
25502006.06.02 15:41t/p12750.101.29090.00001.290938.0025154.71
25512006.06.02 15:41buy12760.101.28710.00001.2909
25522006.06.02 15:41t/p12760.101.29090.00001.290938.0025192.71
25532006.06.02 15:41buy12770.101.28710.00001.2909
25542006.06.02 15:41t/p12770.101.29090.00001.290938.0025230.71
25552006.06.02 15:42buy12780.101.28860.00001.2924
25562006.06.02 15:42t/p12780.101.29240.00001.292438.0025268.71
25572006.06.02 15:42buy12790.101.28680.00001.2906
25582006.06.02 15:42close12790.101.29020.00001.290634.0025302.71
25592006.06.02 15:42buy12800.101.28810.00001.2919
25602006.06.02 15:42buy12810.201.28580.00001.2896
25612006.06.02 15:42close12810.201.28890.00001.289662.0025364.71
25622006.06.02 15:42close12800.101.28790.00001.2919-2.0025362.71
25632006.06.02 15:42buy12820.101.28860.00001.2924
25642006.06.02 15:42t/p12820.101.29240.00001.292438.0025400.71
25652006.06.02 15:42buy12830.101.28680.00001.2906
25662006.06.02 15:42close12830.101.29020.00001.290634.0025434.71
25672006.06.02 15:42buy12840.101.28810.00001.2919
25682006.06.02 15:42buy12850.201.28580.00001.2896
25692006.06.02 15:42close12850.201.28890.00001.289662.0025496.71
25702006.06.02 15:42close12840.101.28790.00001.2919-2.0025494.71
25712006.06.02 15:42buy12860.101.28860.00001.2924
25722006.06.02 15:42t/p12860.101.29240.00001.292438.0025532.71
25732006.06.02 15:42buy12870.101.28680.00001.2906
25742006.06.02 15:42close12870.101.29020.00001.290634.0025566.71
25752006.06.02 15:43buy12880.101.28810.00001.2919
25762006.06.02 15:43buy12890.201.28580.00001.2896
25772006.06.02 15:43close12890.201.28890.00001.289662.0025628.71
25782006.06.02 15:43close12880.101.28790.00001.2919-2.0025626.71
25792006.06.02 15:43buy12900.101.28860.00001.2924
25802006.06.02 15:43t/p12900.101.29240.00001.292438.0025664.71
25812006.06.02 15:45buy12910.101.28600.00001.2898
25822006.06.02 15:45t/p12910.101.28980.00001.289838.0025702.71
25832006.06.02 15:45buy12920.101.28600.00001.2898
25842006.06.02 15:45t/p12920.101.28980.00001.289838.0025740.71
25852006.06.05 04:25buy12930.101.29420.00001.2980
25862006.06.05 10:24close12930.101.29670.00001.298025.0025765.71
25872006.06.05 15:12sell12940.101.29490.00001.2911
25882006.06.05 16:12close12940.101.29250.00001.291124.0025789.71
25892006.06.05 19:00buy12950.101.29550.00001.2993
25902006.06.05 21:30buy12960.201.29180.00001.2956
25912006.06.05 21:30t/p12960.201.29560.00001.295676.0025865.71
25922006.06.05 21:30close12950.101.29580.00001.29933.0025868.71
25932006.06.05 22:42sell12970.101.29120.00001.2874
25942006.06.06 04:01close12970.101.28910.00001.287421.1525889.86
25952006.06.06 08:53buy12980.101.29050.00001.2943
25962006.06.06 09:56close12980.101.29280.00001.294323.0025912.86
25972006.06.06 09:56buy12990.101.29260.00001.2964
25982006.06.06 11:01buy13000.201.29080.00001.2946
25992006.06.06 12:41buy13010.401.28900.00001.2928
26002006.08.04 16:01close13010.401.29040.00001.2928-34.2825878.58
26012006.08.04 16:01close13000.201.29010.00001.2946-59.1425819.44
26022006.08.04 16:01close12990.101.29020.00001.2964-46.5725772.87
26032006.08.07 05:00buy13020.101.28880.00001.2926
26042006.08.07 09:02buy13030.201.28680.00001.2906
26052006.08.07 09:40close13030.201.28840.00001.290632.0025804.87
26062006.08.07 09:41close13020.101.28820.00001.2926-6.0025798.87
26072006.08.07 11:00buy13040.101.28800.00001.2918
26082006.08.07 12:01buy13050.201.28540.00001.2892
26092006.08.07 12:36close13050.201.28710.00001.289234.0025832.87
26102006.08.07 12:36close13040.101.28720.00001.2918-8.0025824.87
26112006.08.07 16:36buy13060.101.28790.00001.2917
26122006.08.07 17:01buy13070.201.28610.00001.2899
26132006.08.07 20:01buy13080.401.28390.00001.2877
26142006.08.07 20:27close13080.401.28540.00001.287760.0025884.87
26152006.08.07 20:28close13070.201.28520.00001.2899-18.0025866.87
26162006.08.07 20:31close13060.101.28530.00001.2917-26.0025840.87
26172006.08.08 09:10buy13090.101.28290.00001.2867
26182006.08.08 11:07close13090.101.28500.00001.286721.0025861.87
26192006.08.08 15:01sell13100.101.28250.00001.2787
26202006.08.08 17:00sell13110.201.28440.00001.2806
26212006.08.08 18:39close13110.201.28280.00001.280632.0025893.87
26222006.08.08 18:40close13100.101.28290.00001.2787-4.0025889.87
26232006.08.08 18:40sell13120.101.28260.00001.2788
26242006.08.08 21:02sell13130.201.28870.00001.2849
26252006.08.08 21:15close13130.201.28570.00001.284960.0025949.87
26262006.08.08 21:15close13120.101.28590.00001.2788-33.0025916.87
26272006.08.08 21:15buy13140.101.28540.00001.2892
26282006.08.08 21:16close13140.101.28820.00001.289228.0025944.87
26292006.08.08 21:16buy13150.101.28870.00001.2925
26302006.08.08 21:18buy13160.201.28560.00001.2894
26312006.08.08 21:20close13160.201.28830.00001.289454.0025998.87
26322006.08.08 21:20close13150.101.28800.00001.2925-7.0025991.87
26332006.08.08 21:20buy13170.101.28810.00001.2919
26342006.08.08 21:21buy13180.201.28570.00001.2895
26352006.08.08 21:21buy13190.401.28390.00001.2877
26362006.08.08 21:23close13190.401.28720.00001.2877132.0026123.87
26372006.08.08 21:23close13180.201.28820.00001.289550.0026173.87
26382006.08.08 21:23close13170.101.28810.00001.29190.0026173.87
26392006.08.08 21:23buy13200.101.28840.00001.2922
26402006.08.08 21:25buy13210.201.28610.00001.2899
26412006.08.08 21:26close13210.201.28790.00001.289936.0026209.87
26422006.08.08 21:26close13200.101.28770.00001.2922-7.0026202.87
26432006.08.08 21:27buy13220.101.28840.00001.2922
26442006.08.08 21:27buy13230.201.28540.00001.2892
26452006.08.08 21:27close13230.201.28720.00001.289236.0026238.87
26462006.08.08 21:27close13220.101.28700.00001.2922-14.0026224.87
26472006.08.08 21:27buy13240.101.28690.00001.2907
26482006.08.08 21:29buy13250.201.28330.00001.2871
26492006.08.08 21:33close13250.201.28560.00001.287146.0026270.87
26502006.08.08 21:33close13240.101.28510.00001.2907-18.0026252.87
26512006.08.08 21:33buy13260.101.28580.00001.2896
26522006.08.08 21:35buy13270.201.28130.00001.2851
26532006.08.08 21:46close13270.201.28380.00001.285150.0026302.87
26542006.08.08 21:46close13260.101.28370.00001.2896-21.0026281.87
26552006.08.08 21:50buy13280.101.28470.00001.2885
26562006.08.08 21:52buy13290.201.28260.00001.2864
26572006.08.08 21:53close13290.201.28410.00001.286430.0026311.87
26582006.08.08 21:53close13280.101.28420.00001.2885-5.0026306.87
26592006.08.08 21:53buy13300.101.28460.00001.2884
26602006.08.09 00:25buy13310.201.28280.00001.2866
26612006.08.09 01:11buy13320.401.28060.00001.2844
26622006.08.09 09:02close13320.401.28340.00001.2844112.0026418.87
26632006.08.09 09:02close13310.201.28330.00001.286610.0026428.87
26642006.08.09 09:02close13300.101.28340.00001.2884-12.3726416.50
26652006.08.09 09:02buy13330.101.28350.00001.2873
26662006.08.09 09:51buy13340.201.28100.00001.2848
26672006.08.09 09:59close13340.201.28330.00001.284846.0026462.50
26682006.08.09 10:00close13330.101.28340.00001.2873-1.0026461.50
26692006.08.10 01:45buy13350.101.28780.00001.2916
26702006.08.10 09:33close13350.101.28980.00001.291620.0026481.50
26712006.08.10 10:17sell13360.101.28640.00001.2826
26722006.08.10 10:29sell13370.201.28820.00001.2844
26732006.08.10 10:32sell13380.401.29020.00001.2864
26742006.08.10 10:59t/p13380.401.28640.00001.2864152.0026633.50
26752006.08.10 10:59close13370.201.28580.00001.284448.0026681.50
26762006.08.10 11:00close13360.101.28590.00001.28265.0026686.50
26772006.08.10 11:15sell13390.101.28550.00001.2817
26782006.08.10 12:31sell13400.201.28730.00001.2835
26792006.08.10 13:03close13400.201.28600.00001.283526.0026712.50
26802006.08.10 13:04close13390.101.28610.00001.2817-6.0026706.50
26812006.08.11 04:32sell13410.101.27820.00001.2744
26822006.08.11 09:37close13410.101.27620.00001.274420.0026726.50
26832006.08.11 10:01buy13420.101.27890.00001.2827
26842006.08.11 10:41buy13430.201.27700.00001.2808
26852006.08.11 10:59close13430.201.27830.00001.280826.0026752.50
26862006.08.11 11:00close13420.101.27810.00001.2827-8.0026744.50
26872006.08.11 11:00buy13440.101.27860.00001.2824
26882006.08.11 14:33buy13450.201.27670.00001.2805
26892006.08.11 15:23close13450.201.27820.00001.280530.0026774.50
26902006.08.11 15:24close13440.101.27610.00001.2824-25.0026749.50
26912006.08.11 15:29sell13460.101.27700.00001.2732
26922006.08.11 15:31close13460.101.27470.00001.273223.0026772.50
26932006.08.11 17:03buy13470.101.27780.00001.2816
26942006.08.11 17:31buy13480.201.27550.00001.2793
26952006.08.11 19:29buy13490.401.27370.00001.2775
26962006.08.14 07:03close13490.401.27540.00001.277566.5226839.02
26972006.08.14 07:05close13480.201.27550.00001.2793-0.7426838.28
26982006.08.14 07:05close13470.101.27540.00001.2816-24.3726813.91
26992006.08.14 10:11sell13500.101.27260.00001.2688
27002006.08.14 11:01sell13510.201.27460.00001.2708
27012006.08.14 11:38close13510.201.27310.00001.270830.0026843.91
27022006.08.14 11:38close13500.101.27340.00001.2688-8.0026835.91
27032006.08.14 11:39sell13520.101.27310.00001.2693
27042006.08.14 15:33close13520.101.27090.00001.269322.0026857.91
27052006.08.14 16:49buy13530.101.27380.00001.2776
27062006.08.14 17:02close13530.101.27590.00001.277621.0026878.91
27072006.08.14 17:35buy13540.101.27400.00001.2778
27082006.08.14 20:26buy13550.201.27200.00001.2758
27092006.08.15 04:22buy13560.401.27020.00001.2740
27102006.08.15 04:36close13560.401.27180.00001.274064.0026942.91
27112006.08.15 04:37close13550.201.27200.00001.2758-0.7426942.17
27122006.08.15 04:37close13540.101.27060.00001.2778-34.3726907.80
27132006.08.15 04:43sell13570.101.26950.00001.2657
27142006.08.15 04:59sell13580.201.27180.00001.2680
27152006.08.15 06:01sell13590.401.27360.00001.2698
27162006.08.15 09:11close13590.401.27220.00001.269856.0026963.80
27172006.08.15 09:11close13580.201.27330.00001.2680-30.0026933.80
27182006.08.15 09:11close13570.101.27310.00001.2657-36.0026897.80
27192006.08.15 09:45sell13600.101.27150.00001.2677
27202006.08.15 10:01sell13610.201.27340.00001.2696
27212006.08.15 10:08close13610.201.27200.00001.269628.0026925.80
27222006.08.15 10:09close13600.101.27180.00001.2677-3.0026922.80
27232006.08.15 10:09sell13620.101.27160.00001.2678
27242006.08.15 10:11sell13630.201.27340.00001.2696
27252006.08.15 10:16close13630.201.27210.00001.269626.0026948.80
27262006.08.15 10:17close13620.101.27200.00001.2678-4.0026944.80
27272006.08.15 10:36sell13640.101.27160.00001.2678
27282006.08.15 10:59sell13650.201.27360.00001.2698
27292006.08.15 11:15close13650.201.27220.00001.269828.0026972.80
27302006.08.15 11:17close13640.101.27250.00001.2678-9.0026963.80
27312006.08.15 11:18sell13660.101.27220.00001.2684
27322006.08.15 15:02sell13670.201.27760.00001.2738
27332006.08.15 15:02t/p13670.201.27380.00001.273876.0027039.80
27342006.08.15 15:03sell13680.201.27550.00001.2717
27352006.08.15 15:08close13680.201.27340.00001.271742.0027081.80
27362006.08.15 15:08close13660.101.27360.00001.2684-14.0027067.80
27372006.08.15 15:31buy13690.101.27400.00001.2778
27382006.08.15 15:40buy13700.201.27210.00001.2759
27392006.08.15 15:45close13700.201.27340.00001.275926.0027093.80
27402006.08.15 15:45close13690.101.27320.00001.2778-8.0027085.80
27412006.08.15 15:45buy13710.101.27350.00001.2773
27422006.08.15 15:51close13710.101.27600.00001.277325.0027110.80
27432006.08.15 15:51buy13720.101.27610.00001.2799
27442006.08.15 15:52buy13730.201.27240.00001.2762
27452006.08.15 15:53close13730.201.27510.00001.276254.0027164.80
27462006.08.15 15:54close13720.101.27490.00001.2799-12.0027152.80
27472006.08.15 15:54buy13740.101.27490.00001.2787
27482006.08.15 15:55buy13750.201.27270.00001.2765
27492006.08.15 15:59t/p13750.201.27650.00001.276576.0027228.80
27502006.08.15 15:59close13740.101.27740.00001.278725.0027253.80
27512006.08.15 16:02buy13760.101.27940.00001.2832
27522006.08.15 16:06buy13770.201.27730.00001.2811
27532006.08.15 16:16close13770.201.27910.00001.281136.0027289.80
27542006.08.15 16:16close13760.101.27900.00001.2832-4.0027285.80
27552006.08.15 16:16buy13780.101.27910.00001.2829
27562006.08.15 16:20buy13790.201.27730.00001.2811
27572006.08.15 16:21close13790.201.27950.00001.281144.0027329.80
27582006.08.15 16:21close13780.101.28030.00001.282912.0027341.80
27592006.08.15 16:21buy13800.101.28040.00001.2842
27602006.08.15 16:22buy13810.201.27800.00001.2818
27612006.08.15 16:28buy13820.401.27570.00001.2795
27622006.08.15 16:31close13820.401.27790.00001.279588.0027429.80
27632006.08.15 16:31close13810.201.27870.00001.281814.0027443.80
27642006.08.15 16:31close13800.101.27790.00001.2842-25.0027418.80
27652006.08.15 16:31buy13830.101.27880.00001.2826
27662006.08.15 16:35buy13840.201.27570.00001.2795
27672006.08.15 16:50close13840.201.27800.00001.279546.0027464.80
27682006.08.15 16:50close13830.101.28030.00001.282615.0027479.80
27692006.08.15 16:50buy13850.101.28010.00001.2839
27702006.08.15 16:51buy13860.201.27580.00001.2796
27712006.08.15 16:52close13860.201.27830.00001.279650.0027529.80
27722006.08.15 16:52close13850.101.27840.00001.2839-17.0027512.80
27732006.08.15 16:52buy13870.101.27840.00001.2822
27742006.08.15 16:53buy13880.201.27610.00001.2799
27752006.08.15 16:59close13880.201.27950.00001.279968.0027580.80
27762006.08.15 17:00close13870.101.27960.00001.282212.0027592.80
27772006.08.16 03:05buy13890.101.27890.00001.2827
27782006.08.16 14:09buy13900.201.27710.00001.2809
27792006.08.16 14:31close13900.201.27840.00001.280926.0027618.80
27802006.08.16 14:32close13890.101.27860.00001.2827-3.0027615.80
27812006.08.16 15:01buy13910.101.28000.00001.2838
27822006.08.16 15:30close13910.101.28270.00001.283827.0027642.80
27832006.08.16 15:30buy13920.101.28320.00001.2870
27842006.08.16 16:28close13920.101.28560.00001.287024.0027666.80
27852006.08.17 03:00buy13930.101.28540.00001.2892
27862006.08.17 10:38close13930.101.28740.00001.289220.0027686.80
27872006.08.17 10:59buy13940.101.28690.00001.2907
27882006.08.17 19:02buy13950.201.28450.00001.2883
27892006.08.17 19:25close13950.201.28600.00001.288330.0027716.80
27902006.08.17 19:25close13940.101.28610.00001.2907-8.0027708.80
27912006.08.18 08:00buy13960.101.28310.00001.2869
27922006.08.18 14:01buy13970.201.28040.00001.2842
27932006.08.18 14:25close13970.201.28200.00001.284232.0027740.80
27942006.08.18 14:26close13960.101.28210.00001.2869-10.0027730.80
27952006.08.18 16:22buy13980.101.28360.00001.2874
27962006.08.18 16:34buy13990.201.28180.00001.2856
27972006.08.18 16:59close13990.201.28370.00001.285638.0027768.80
27982006.08.18 17:00close13980.101.28360.00001.28740.0027768.80
27992006.08.18 22:19buy14000.101.28300.00001.2868
28002006.08.21 04:00close14000.101.28520.00001.286821.6327790.43
28012006.08.21 20:00sell14010.101.29030.00001.2865
28022006.08.22 01:02t/p14010.101.28650.00001.286538.1527828.58
28032006.08.22 09:00buy14020.101.28730.00001.2911
28042006.08.22 12:01buy14030.201.28480.00001.2886
28052006.08.22 12:29close14030.201.28630.00001.288630.0027858.58
28062006.08.22 12:31close14020.101.28620.00001.2911-11.0027847.58
28072006.08.22 12:32sell14040.101.28600.00001.2822
28082006.08.22 13:00close14040.101.28400.00001.282220.0027867.58
28092006.08.23 00:04buy14050.101.28110.00001.2849
28102006.08.23 04:41buy14060.201.27930.00001.2831
28112006.08.23 09:03close14060.201.28060.00001.283126.0027893.58
28122006.08.23 09:03close14050.101.28050.00001.2849-6.0027887.58
28132006.08.23 09:06buy14070.101.28060.00001.2844
28142006.08.23 10:02close14070.101.28260.00001.284420.0027907.58
28152006.08.23 10:03buy14080.101.28270.00001.2865
28162006.08.23 10:42buy14090.201.28090.00001.2847
28172006.08.23 10:59close14090.201.28270.00001.284736.0027943.58
28182006.08.23 11:00close14080.101.28250.00001.2865-2.0027941.58
28192006.08.23 17:34sell14100.101.27860.00001.2748
28202006.08.23 17:40sell14110.201.28040.00001.2766
28212006.08.23 17:46close14110.201.27910.00001.276626.0027967.58
28222006.08.23 17:47close14100.101.27930.00001.2748-7.0027960.58
28232006.08.23 17:47sell14120.101.27900.00001.2752
28242006.08.23 17:51sell14130.201.28110.00001.2773
28252006.08.23 17:59close14130.201.27960.00001.277330.0027990.58
28262006.08.23 18:00close14120.101.27970.00001.2752-7.0027983.58
28272006.08.23 18:08sell14140.101.27920.00001.2754
28282006.08.24 04:11close14140.101.27720.00001.275420.4528004.03
28292006.08.24 08:02buy14150.101.27830.00001.2821
28302006.08.24 10:43buy14160.201.27650.00001.2803
28312006.08.24 11:02t/p14150.101.28210.00001.282138.0028042.03
28322006.08.24 11:02t/p14160.201.28030.00001.280376.0028118.03
28332006.08.24 11:03buy14170.101.28380.00001.2876
28342006.08.24 11:03buy14180.201.28080.00001.2846
28352006.08.24 11:06buy14190.401.27880.00001.2826
28362006.08.24 11:07close14190.401.28060.00001.282672.0028190.03
28372006.08.24 11:07close14180.201.28140.00001.284612.0028202.03
28382006.08.24 11:08close14170.101.28160.00001.2876-22.0028180.03
28392006.08.24 11:08buy14200.101.28170.00001.2855
28402006.08.24 11:08buy14210.201.27930.00001.2831
28412006.08.24 11:10close14210.201.28170.00001.283148.0028228.03
28422006.08.24 11:10close14200.101.28210.00001.28554.0028232.03
28432006.08.24 11:10buy14220.101.28020.00001.2840
28442006.08.24 11:11buy14230.201.27750.00001.2813
28452006.08.24 11:15close14230.201.27930.00001.281336.0028268.03
28462006.08.24 11:15close14220.101.27870.00001.2840-15.0028253.03
28472006.08.24 11:15buy14240.101.27900.00001.2828
28482006.08.24 11:17close14240.101.28140.00001.282824.0028277.03
28492006.08.24 11:17buy14250.101.28140.00001.2852
28502006.08.24 11:18buy14260.201.27890.00001.2827
28512006.08.24 11:27buy14270.401.27660.00001.2804
28522006.08.24 11:27close14270.401.27980.00001.2804128.0028405.03
28532006.08.24 11:27close14260.201.27660.00001.2827-46.0028359.03
28542006.08.24 11:27close14250.101.27670.00001.2852-47.0028312.03
28552006.08.24 11:27buy14280.101.27700.00001.2808
28562006.08.24 11:28t/p14280.101.28080.00001.280838.0028350.03
28572006.08.24 11:28buy14290.101.28240.00001.2862
28582006.08.24 11:33buy14300.201.28060.00001.2844
28592006.08.24 11:36close14300.201.28270.00001.284442.0028392.03
28602006.08.24 11:37close14290.101.28360.00001.286212.0028404.03
28612006.08.24 11:37buy14310.101.27860.00001.2824
28622006.08.24 11:42buy14320.201.27660.00001.2804
28632006.08.24 11:42close14320.201.27840.00001.280436.0028440.03
28642006.08.24 11:43close14310.101.27870.00001.28241.0028441.03
28652006.08.24 11:43buy14330.101.27830.00001.2821
28662006.08.24 11:51buy14340.201.27530.00001.2791
28672006.08.24 11:57close14340.201.27740.00001.279142.0028483.03
28682006.08.24 11:57close14330.101.27750.00001.2821-8.0028475.03
28692006.08.24 11:58buy14350.101.27780.00001.2816
28702006.08.24 11:59t/p14350.101.28160.00001.281638.0028513.03
28712006.08.24 11:59buy14360.101.28330.00001.2871
28722006.08.24 15:46buy14370.201.28110.00001.2849
28732006.08.24 15:55close14370.201.28400.00001.284958.0028571.03
28742006.08.24 15:55close14360.101.28390.00001.28716.0028577.03
28752006.08.24 17:03sell14380.101.28010.00001.2763
28762006.08.24 17:22sell14390.201.28260.00001.2788
28772006.08.24 17:30close14390.201.28090.00001.278834.0028611.03
28782006.08.24 17:30close14380.101.28100.00001.2763-9.0028602.03
28792006.08.24 17:44sell14400.101.27900.00001.2752
28802006.08.24 17:52sell14410.201.28290.00001.2791
28812006.08.24 17:59close14410.201.27940.00001.279170.0028672.03
28822006.08.24 18:00close14400.101.27950.00001.2752-5.0028667.03
28832006.08.24 18:00sell14420.101.27910.00001.2753
28842006.08.24 18:02close14420.101.27710.00001.275320.0028687.03
28852006.08.24 18:02sell14430.101.27710.00001.2733
28862006.08.24 18:20sell14440.201.27910.00001.2753
28872006.08.24 18:29close14440.201.27760.00001.275330.0028717.03
28882006.08.24 18:30close14430.101.27750.00001.2733-4.0028713.03
28892006.08.24 18:30sell14450.101.27720.00001.2734
28902006.08.24 18:51sell14460.201.27930.00001.2755
28912006.08.24 18:59close14460.201.27600.00001.275566.0028779.03
28922006.08.24 19:00close14450.101.27590.00001.273413.0028792.03
28932006.08.25 05:24buy14470.101.27710.00001.2809
28942006.08.25 09:20buy14480.201.27530.00001.2791
28952006.08.25 09:33close14480.201.27670.00001.279128.0028820.03
28962006.08.25 09:34close14470.101.27640.00001.2809-7.0028813.03
28972006.08.25 09:34sell14490.101.27650.00001.2727
28982006.08.25 17:01close14490.101.27430.00001.272722.0028835.03
28992006.08.25 17:28sell14500.101.27560.00001.2718
29002006.08.25 17:30close14500.101.27330.00001.271823.0028858.03
29012006.08.25 18:21buy14510.101.27830.00001.2821
29022006.08.25 18:28buy14520.201.27640.00001.2802
29032006.08.28 04:11close14520.201.27770.00001.280225.2628883.29
29042006.08.28 04:14close14510.101.27760.00001.2821-7.3728875.92
29052006.08.28 15:07sell14530.101.27970.00001.2759
29062006.08.28 17:02sell14540.201.28150.00001.2777
29072006.08.28 17:04close14540.201.27950.00001.277740.0028915.92
29082006.08.28 17:05close14530.101.27990.00001.2759-2.0028913.92
29092006.08.28 17:05sell14550.101.27980.00001.2760
29102006.08.29 04:38sell14560.201.28160.00001.2778
29112006.08.29 10:29sell14570.401.28340.00001.2796
29122006.08.29 11:07close14570.401.28200.00001.279656.0028969.92
29132006.08.29 11:08close14560.201.28190.00001.2778-6.0028963.92
29142006.08.29 11:08close14550.101.28160.00001.2760-17.8528946.07
29152006.08.29 12:00sell14580.101.28150.00001.2777
29162006.08.29 16:02close14580.101.27950.00001.277720.0028966.07
29172006.08.29 21:15buy14590.101.28130.00001.2851
29182006.08.29 21:25buy14600.201.27930.00001.2831
29192006.08.29 21:36close14600.201.28090.00001.283132.0028998.07
29202006.08.29 21:36close14590.101.28100.00001.2851-3.0028995.07
29212006.08.29 21:36buy14610.101.28130.00001.2851
29222006.08.29 21:45close14610.101.28330.00001.285120.0029015.07
29232006.08.29 21:45buy14620.101.28360.00001.2874
29242006.08.29 21:47buy14630.201.28160.00001.2854
29252006.08.29 21:53buy14640.401.27560.00001.2794
29262006.08.29 21:54t/p14640.401.27940.00001.2794152.0029167.07
29272006.08.29 21:54close14630.201.27960.00001.2854-40.0029127.07
29282006.08.29 21:54close14620.101.27890.00001.2874-47.0029080.07
29292006.08.29 21:54buy14650.101.27950.00001.2833
29302006.08.29 21:55buy14660.201.27550.00001.2793
29312006.08.29 21:59t/p14660.201.27930.00001.279376.0029156.07
29322006.08.29 21:59close14650.101.28320.00001.283337.0029193.07
29332006.08.29 22:45buy14670.101.28360.00001.2874
29342006.08.30 13:35buy14680.201.28180.00001.2856
29352006.08.30 13:40close14680.201.28310.00001.285626.0029219.07
29362006.08.30 13:40close14670.101.28300.00001.2874-6.3729212.70
29372006.08.30 16:47buy14690.101.28430.00001.2881
29382006.08.30 17:28buy14700.201.28250.00001.2863
29392006.08.30 17:42close14700.201.28390.00001.286328.0029240.70
29402006.08.30 17:42close14690.101.28400.00001.2881-3.0029237.70
29412006.08.30 18:00buy14710.101.28340.00001.2872
29422006.08.31 10:14close14710.101.28590.00001.287223.8929261.59
29432006.08.31 10:14buy14720.101.28600.00001.2898
29442006.08.31 16:01buy14730.201.28300.00001.2868
29452006.08.31 16:05close14730.201.28470.00001.286834.0029295.59
29462006.08.31 16:05close14720.101.28440.00001.2898-16.0029279.59
29472006.08.31 17:00sell14740.101.28350.00001.2797
29482006.08.31 17:00close14740.101.28040.00001.279731.0029310.59
29492006.08.31 17:00sell14750.101.28060.00001.2768
29502006.08.31 17:04sell14760.201.28240.00001.2786
29512006.08.31 17:04close14760.201.27990.00001.278650.0029360.59
29522006.08.31 17:04close14750.101.27980.00001.27688.0029368.59
29532006.08.31 17:04sell14770.101.27970.00001.2759
29542006.08.31 17:04sell14780.201.28150.00001.2777
29552006.08.31 17:56sell14790.401.28340.00001.2796
29562006.08.31 17:59close14790.401.28000.00001.2796136.0029504.59
29572006.08.31 18:00close14780.201.27990.00001.277732.0029536.59
29582006.08.31 18:00close14770.101.27980.00001.2759-1.0029535.59
29592006.09.01 03:44buy14800.101.28160.00001.2854
29602006.09.01 06:47buy14810.201.27980.00001.2836
29612006.09.01 08:01close14810.201.28110.00001.283626.0029561.59
29622006.09.01 08:01close14800.101.28100.00001.2854-6.0029555.59
29632006.09.01 08:59buy14820.101.28160.00001.2854
29642006.09.01 15:01buy14830.201.27970.00001.2835
29652006.09.01 15:23close14830.201.28110.00001.283528.0029583.59
29662006.09.01 15:23close14820.101.28050.00001.2854-11.0029572.59
29672006.09.01 15:23sell14840.101.27980.00001.2760
29682006.09.01 15:23sell14850.201.28170.00001.2779
29692006.09.01 15:31close14850.201.28030.00001.277928.0029600.59
29702006.09.01 15:31close14840.101.28020.00001.2760-4.0029596.59
29712006.09.01 15:31sell14860.101.27990.00001.2761
29722006.09.01 15:31sell14870.201.28170.00001.2779
29732006.09.01 15:31close14870.201.28020.00001.277930.0029626.59
29742006.09.01 15:31close14860.101.28010.00001.2761-2.0029624.59
29752006.09.01 15:31sell14880.101.28020.00001.2764
29762006.09.01 15:32close14880.101.27680.00001.276434.0029658.59
29772006.09.01 15:32sell14890.101.27670.00001.2729
29782006.09.01 15:55sell14900.201.27880.00001.2750
29792006.09.01 15:59close14900.201.27710.00001.275034.0029692.59
29802006.09.01 16:00close14890.101.27770.00001.2729-10.0029682.59
29812006.09.01 18:00buy14910.101.28050.00001.2843
29822006.09.01 18:20close14910.101.28290.00001.284324.0029706.59
29832006.09.01 18:21buy14920.101.28300.00001.2868
29842006.09.01 18:29buy14930.201.28090.00001.2847
29852006.09.01 18:59close14930.201.28310.00001.284744.0029750.59
29862006.09.01 19:00close14920.101.28320.00001.28682.0029752.59
29872006.09.01 19:34buy14940.101.28390.00001.2877
29882006.09.04 04:02close14940.101.28610.00001.287721.6329774.22
29892006.09.04 09:11sell14950.101.28500.00001.2812
29902006.09.04 19:41sell14960.201.28680.00001.2830
29912006.09.05 01:01close14960.201.28550.00001.283026.3029800.52
29922006.09.05 01:03close14950.101.28590.00001.2812-8.8529791.67
29932006.09.05 12:00buy14970.101.28400.00001.2878
29942006.09.05 14:02buy14980.201.28200.00001.2858
29952006.09.05 16:02buy14990.401.28000.00001.2838
29962006.09.05 16:14close14990.401.28150.00001.283860.0029851.67
29972006.09.05 16:16close14980.201.28160.00001.2858-8.0029843.67
29982006.09.05 16:19close14970.101.28170.00001.2878-23.0029820.67
29992006.09.05 22:00buy15000.101.28210.00001.2859
30002006.09.06 14:17buy15010.201.28030.00001.2841
30012006.09.06 15:29buy15020.401.27820.00001.2820
30022006.09.06 21:02close15020.401.28150.00001.2820132.0029952.67
30032006.09.06 21:03close15010.201.28160.00001.284126.0029978.67
30042006.09.06 21:03close15000.101.28120.00001.2859-9.3729969.30
30052006.09.06 21:04buy15030.101.28150.00001.2853
30062006.09.06 21:21buy15040.201.27970.00001.2835
30072006.09.06 21:59close15040.201.28140.00001.283534.0030003.30
30082006.09.06 22:00close15030.101.28130.00001.2853-2.0030001.30
30092006.09.07 08:44sell15050.101.28110.00001.2773
30102006.09.07 10:03sell15060.201.28290.00001.2791
30112006.09.07 10:05close15060.201.28150.00001.279128.0030029.30
30122006.09.07 10:05close15050.101.28160.00001.2773-5.0030024.30
30132006.09.07 10:35sell15070.101.28070.00001.2769
30142006.09.07 11:35close15070.101.27860.00001.276921.0030045.30
30152006.09.07 20:18buy15080.101.27560.00001.2794
30162006.09.07 21:28buy15090.201.27380.00001.2776
30172006.09.08 03:45buy15100.401.27200.00001.2758
30182006.09.11 12:01close15100.401.27360.00001.275862.5230107.82
30192006.09.11 12:02close15090.201.27350.00001.2776-7.4830100.34
30202006.09.11 12:03close15080.101.27390.00001.2794-17.7430082.60
30212006.09.11 17:00sell15110.101.27040.00001.2666
30222006.09.11 17:41close15110.101.26840.00001.266620.0030102.60
30232006.09.11 17:42sell15120.101.26830.00001.2645
30242006.09.11 17:54sell15130.201.27010.00001.2663
30252006.09.11 18:29close15130.201.26880.00001.266326.0030128.60
30262006.09.11 18:31close15120.101.26890.00001.2645-6.0030122.60
30272006.09.11 22:08buy15140.101.27060.00001.2744
30282006.09.12 10:33close15140.101.27280.00001.274421.6330144.23
30292006.09.12 11:21sell15150.101.27030.00001.2665
30302006.09.12 11:32sell15160.201.27250.00001.2687
30312006.09.12 12:07close15160.201.27090.00001.268732.0030176.23
30322006.09.12 12:08close15150.101.27100.00001.2665-7.0030169.23
30332006.09.12 12:11sell15170.101.27070.00001.2669
30342006.09.12 15:15close15170.101.26830.00001.266924.0030193.23
30352006.09.13 07:04buy15180.101.26890.00001.2727
30362006.09.13 17:31buy15190.201.26710.00001.2709
30372006.09.13 18:01close15190.201.26970.00001.270952.0030245.23
30382006.09.13 18:01close15180.101.26940.00001.27275.0030250.23
30392006.09.13 18:01buy15200.101.26970.00001.2735
30402006.09.13 18:58buy15210.201.26790.00001.2717
30412006.09.13 18:59close15210.201.27060.00001.271754.0030304.23
30422006.09.13 19:00close15200.101.27070.00001.273510.0030314.23
30432006.09.13 19:09buy15220.101.27110.00001.2749
30442006.09.13 20:29buy15230.201.26930.00001.2731
30452006.09.14 13:01close15230.201.27140.00001.273139.7830354.01
30462006.09.14 13:01close15220.101.27120.00001.2749-0.1130353.90
30472006.09.14 13:01buy15240.101.27130.00001.2751
30482006.09.14 13:34buy15250.201.26930.00001.2731
30492006.09.14 13:36close15250.201.27110.00001.273136.0030389.90
30502006.09.14 13:36close15240.101.27120.00001.2751-1.0030388.90
30512006.09.14 13:36buy15260.101.27150.00001.2753
30522006.09.14 13:43buy15270.201.26970.00001.2735
30532006.09.14 13:59close15270.201.27150.00001.273536.0030424.90
30542006.09.14 14:00close15260.101.27140.00001.2753-1.0030423.90
30552006.09.14 23:00sell15280.101.27240.00001.2686
30562006.09.15 11:07close15280.101.27040.00001.268620.1530444.05
30572006.09.15 22:03buy15290.101.26610.00001.2699
30582006.09.18 01:00buy15300.201.26350.00001.2673
30592006.09.18 03:21close15300.201.26540.00001.267338.0030482.05
30602006.09.18 03:23close15290.101.26510.00001.2699-10.3730471.68
30612006.09.18 06:00buy15310.101.26480.00001.2686
30622006.09.18 09:06close15310.101.26680.00001.268620.0030491.68
30632006.09.18 12:34sell15320.101.26570.00001.2619
30642006.09.18 16:01sell15330.201.26780.00001.2640
30652006.09.18 16:33close15330.201.26600.00001.264036.0030527.68
30662006.09.18 16:35close15320.101.26610.00001.2619-4.0030523.68
30672006.09.18 17:00buy15340.101.26770.00001.2715
30682006.09.18 21:02close15340.101.27030.00001.271526.0030549.68
30692006.09.19 08:13sell15350.101.27050.00001.2667
30702006.09.19 10:11close15350.101.26800.00001.266725.0030574.68
30712006.09.19 15:47buy15360.101.27030.00001.2741
30722006.09.19 15:53buy15370.201.26800.00001.2718
30732006.09.19 15:56buy15380.401.26620.00001.2700
30742006.09.19 15:59close15380.401.26990.00001.2700148.0030722.68
30752006.09.19 16:00close15370.201.27000.00001.271840.0030762.68
30762006.09.19 16:01close15360.101.27010.00001.2741-2.0030760.68
30772006.09.19 16:02buy15390.101.27020.00001.2740
30782006.09.19 18:02buy15400.201.26750.00001.2713
30792006.09.19 18:33close15400.201.26910.00001.271332.0030792.68
30802006.09.19 18:33close15390.101.26920.00001.2740-10.0030782.68
30812006.09.19 19:04sell15410.101.26640.00001.2626
30822006.09.19 23:38sell15420.201.26820.00001.2644
30832006.09.20 08:03close15420.201.26690.00001.264426.3030808.98
30842006.09.20 08:04close15410.101.26680.00001.2626-3.8530805.13
30852006.09.20 08:37sell15430.101.26660.00001.2628
30862006.09.20 12:20sell15440.201.26840.00001.2646
30872006.09.20 13:02close15440.201.26700.00001.264628.0030833.13
30882006.09.20 13:03close15430.101.26710.00001.2628-5.0030828.13
30892006.09.20 13:59sell15450.101.26710.00001.2633
30902006.09.20 17:01sell15460.201.26900.00001.2652
30912006.09.20 18:11sell15470.401.27080.00001.2670
30922006.09.20 19:22close15470.401.26940.00001.267056.0030884.13
30932006.09.20 19:23close15460.201.26950.00001.2652-10.0030874.13
30942006.09.20 19:24close15450.101.26960.00001.2633-25.0030849.13
30952006.09.20 22:16sell15480.101.26860.00001.2648
30962006.09.21 03:01sell15490.201.27130.00001.2675
30972006.09.21 03:12close15490.201.26930.00001.267540.0030889.13
30982006.09.21 03:13close15480.101.26950.00001.2648-8.5530880.58
30992006.09.21 03:14buy15500.101.26980.00001.2736
31002006.09.21 04:02close15500.101.27250.00001.273627.0030907.58
31012006.09.21 04:02buy15510.101.27250.00001.2763
31022006.09.21 09:02buy15520.201.27050.00001.2743
31032006.09.21 09:54close15520.201.27200.00001.274330.0030937.58
31042006.09.21 09:54close15510.101.27190.00001.2763-6.0030931.58
31052006.09.21 09:59sell15530.101.27090.00001.2671
31062006.09.21 10:08sell15540.201.27280.00001.2690
31072006.09.21 10:11close15540.201.27120.00001.269032.0030963.58
31082006.09.21 10:11close15530.101.27130.00001.2671-4.0030959.58
31092006.09.21 17:01sell15550.101.27170.00001.2679
31102006.09.21 17:52sell15560.201.27350.00001.2697
31112006.09.21 17:59close15560.201.27200.00001.269730.0030989.58
31122006.09.21 18:00close15550.101.27210.00001.2679-4.0030985.58
31132006.09.21 18:02sell15570.101.27110.00001.2673
31142006.09.21 18:54sell15580.201.27290.00001.2691
31152006.09.21 19:26sell15590.401.27470.00001.2709
31162006.09.25 17:01close15590.401.27330.00001.270957.2031042.78
31172006.09.25 17:01close15580.201.27340.00001.2691-9.4031033.38
31182006.09.25 17:02close15570.101.27330.00001.2673-21.7031011.68
31192006.09.25 22:03buy15600.101.27620.00001.2800
31202006.09.26 09:41buy15610.201.27430.00001.2781
31212006.09.26 11:03close15610.201.27560.00001.278126.0031037.68
31222006.09.26 11:03close15600.101.27480.00001.2800-14.3731023.31
31232006.09.26 11:07buy15620.101.27570.00001.2795
31242006.09.26 11:16buy15630.201.27370.00001.2775
31252006.09.26 11:25close15630.201.27510.00001.277528.0031051.31
31262006.09.26 11:25close15620.101.27520.00001.2795-5.0031046.31
31272006.09.27 01:42sell15640.101.26820.00001.2644
31282006.09.27 13:03sell15650.201.27010.00001.2663
31292006.09.27 13:36close15650.201.26870.00001.266328.0031074.31
31302006.09.27 13:37close15640.101.26890.00001.2644-7.0031067.31
31312006.09.27 13:40buy15660.101.26920.00001.2730
31322006.09.27 15:02close15660.101.27160.00001.273024.0031091.31
31332006.09.27 17:31sell15670.101.26750.00001.2637
31342006.09.27 17:59sell15680.201.27070.00001.2669
31352006.09.28 03:05sell15690.401.27250.00001.2687
31362006.09.28 12:05close15690.401.27090.00001.268764.0031155.31
31372006.09.28 12:06close15680.201.27100.00001.2669-5.1031150.21
31382006.09.28 12:07close15670.101.27030.00001.2637-27.5531122.66
31392006.09.28 12:07sell15700.101.27020.00001.2664
31402006.09.28 12:48sell15710.201.27200.00001.2682
31412006.09.28 15:01close15710.201.27000.00001.268240.0031162.66
31422006.09.28 15:01close15700.101.26990.00001.26643.0031165.66
31432006.09.28 21:25buy15720.101.27090.00001.2747
31442006.09.29 09:00buy15730.201.26910.00001.2729
31452006.09.29 10:01buy15740.401.26680.00001.2706
31462006.09.29 10:20close15740.401.26860.00001.270672.0031237.66
31472006.09.29 10:20close15730.201.26840.00001.2729-14.0031223.66
31482006.09.29 10:20close15720.101.26860.00001.2747-23.3731200.29
31492006.09.29 18:00buy15750.101.26700.00001.2708
31502006.09.29 18:01close15750.101.26970.00001.270827.0031227.29
31512006.09.29 18:02buy15760.101.26980.00001.2736
31522006.09.29 18:50buy15770.201.26780.00001.2716
31532006.09.29 19:12close15770.201.26930.00001.271630.0031257.29
31542006.09.29 19:14close15760.101.26920.00001.2736-6.0031251.29
31552006.09.29 19:18buy15780.101.26950.00001.2733
31562006.10.02 01:49buy15790.201.26770.00001.2715
31572006.10.02 12:02close15790.201.26930.00001.271532.0031283.29
31582006.10.02 12:04close15780.101.26910.00001.2733-4.3731278.92
31592006.10.02 12:17buy15800.101.26890.00001.2727
31602006.10.02 16:02t/p15800.101.27270.00001.272738.0031316.92
31612006.10.03 04:07buy15810.101.27450.00001.2783
31622006.10.03 15:01buy15820.201.27250.00001.2763
31632006.10.03 15:34close15820.201.27390.00001.276328.0031344.92
31642006.10.03 15:35close15810.101.27400.00001.2783-5.0031339.92
31652006.10.04 00:00buy15830.101.27330.00001.2771
31662006.10.04 10:01buy15840.201.27120.00001.2750
31672006.10.04 10:06close15840.201.27290.00001.275034.0031373.92
31682006.10.04 10:06close15830.101.27280.00001.2771-5.0031368.92
31692006.10.04 10:10buy15850.101.27380.00001.2776
31702006.10.04 10:59buy15860.201.27180.00001.2756
31712006.10.04 11:01buy15870.401.26870.00001.2725
31722006.10.04 11:05close15870.401.27070.00001.272580.0031448.92
31732006.10.04 11:05close15860.201.27030.00001.2756-30.0031418.92
31742006.10.04 11:05close15850.101.26940.00001.2776-44.0031374.92
31752006.10.04 11:06sell15880.101.27090.00001.2671
31762006.10.04 11:59close15880.101.26880.00001.267121.0031395.92
31772006.10.04 18:02buy15890.101.26940.00001.2732
31782006.10.04 22:05close15890.101.27140.00001.273220.0031415.92
31792006.10.05 04:00sell15900.101.27020.00001.2664
31802006.10.05 15:01sell15910.201.27230.00001.2685
31812006.10.05 15:25close15910.201.26950.00001.268556.0031471.92
31822006.10.05 15:25close15900.101.26960.00001.26646.0031477.92
31832006.10.05 15:26sell15920.101.26920.00001.2654
31842006.10.05 15:41sell15930.201.27110.00001.2673
31852006.10.05 15:59close15930.201.26890.00001.267344.0031521.92
31862006.10.05 16:00close15920.101.26880.00001.26544.0031525.92
31872006.10.05 21:00buy15940.101.26950.00001.2733
31882006.10.06 09:07buy15950.201.26750.00001.2713
31892006.10.06 15:00buy15960.401.26290.00001.2667
31902006.10.26 10:01close15960.401.26550.00001.266774.4031600.32
31912006.10.26 10:01close15950.201.26540.00001.2713-56.8031543.52
31922006.10.26 10:01close15940.101.26550.00001.2733-47.7731495.75
31932006.10.27 04:07buy15970.101.27090.00001.2747
31942006.10.27 09:08buy15980.201.26910.00001.2729
31952006.10.27 10:30buy15990.401.26730.00001.2711
31962006.10.27 14:07close15990.401.26870.00001.271156.0031551.75
31972006.10.27 14:08close15980.201.26860.00001.2729-10.0031541.75
31982006.10.27 14:08close15970.101.26870.00001.2747-22.0031519.75
31992006.10.27 14:17buy16000.101.26900.00001.2728
32002006.10.27 15:31close16000.101.27120.00001.272822.0031541.75
32012006.10.27 15:31buy16010.101.27150.00001.2753
32022006.10.27 15:44buy16020.201.26970.00001.2735
32032006.10.27 15:52close16020.201.27100.00001.273526.0031567.75
32042006.10.27 15:52close16010.101.27090.00001.2753-6.0031561.75
32052006.10.27 15:52buy16030.101.27130.00001.2751
32062006.10.27 16:06close16030.101.27330.00001.275120.0031581.75
32072006.10.27 16:06buy16040.101.27280.00001.2766
32082006.10.27 16:12close16040.101.27480.00001.276620.0031601.75
32092006.10.27 16:12buy16050.101.27480.00001.2786
32102006.10.27 17:05buy16060.201.27300.00001.2768
32112006.10.30 08:20buy16070.401.27120.00001.2750
32122006.10.30 09:02close16070.401.27260.00001.275056.0031657.75
32132006.10.30 09:03close16060.201.27270.00001.2768-6.7431651.01
32142006.10.30 09:03close16050.101.27250.00001.2786-23.3731627.64
32152006.10.30 09:22sell16080.101.27220.00001.2684
32162006.10.30 15:33close16080.101.27020.00001.268420.0031647.64
32172006.10.30 15:49sell16090.101.27110.00001.2673
32182006.10.30 22:44sell16100.201.27290.00001.2691
32192006.10.30 23:59close at stop16100.201.27250.00001.26918.0031655.64
32202006.10.30 23:59close at stop16090.101.27250.00001.2673-14.0031641.64