|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.02 23:00 - 2006.10.31 00:00 (2000.01.01 - 2006.10.31)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=38; Lots=0.1; StopLoss=0; TrailingStop=0; MaxTrades=3; Pips=18; SecureProfit=20; AccountProtection=1; AllSymbolsProtect=0; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; StartYear=2001; StartMonth=1; EndYear=2030; EndMonth=12; mm=0; risk=0; AccountisNormal=1; MagicNumber=222777; Manual=0; OpenOrdersBasedOn=5; TimeZone=0;
|Bars in test
|5184
|Ticks modelled
|604878
|Modelling quality
|64.78%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|31141.64
|Gross profit
|38402.53
|Gross loss
|-7260.89
|Profit factor
|5.29
|Expected payoff
|19.34
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|139.99 (0.54%)
|Relative drawdown
|6.30% (77.37)
|Total trades
|1610
|Short positions (won %)
|652 (65.95%)
|Long positions (won %)
|958 (66.49%)
|Profit trades (% of total)
|1067 (66.27%)
|Loss trades (% of total)
|543 (33.73%)
|Largest
|profit trade
|152.00
|loss trade
|-74.00
|Average
|profit trade
|35.99
|loss trade
|-13.37
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|24 (1012.00)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-139.99)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1012.00 (24)
|consecutive loss (count of losses)
|-139.99 (3)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.03 01:30
|sell
|1
|0.10
|1.1816
|0.0000
|1.1778
|2
|2006.01.03 02:02
|sell
|2
|0.20
|1.1834
|0.0000
|1.1796
|3
|2006.01.03 02:03
|close
|2
|0.20
|1.1821
|0.0000
|1.1796
|26.00
|526.00
|4
|2006.01.03 02:03
|close
|1
|0.10
|1.1815
|0.0000
|1.1778
|1.00
|527.00
|5
|2006.01.03 02:07
|buy
|3
|0.10
|1.1835
|0.0000
|1.1873
|6
|2006.01.03 02:22
|buy
|4
|0.20
|1.1815
|0.0000
|1.1853
|7
|2006.01.03 02:29
|close
|4
|0.20
|1.1840
|0.0000
|1.1853
|50.00
|577.00
|8
|2006.01.03 02:30
|close
|3
|0.10
|1.1841
|0.0000
|1.1873
|6.00
|583.00
|9
|2006.01.03 02:32
|buy
|5
|0.10
|1.1844
|0.0000
|1.1882
|10
|2006.01.03 03:52
|close
|5
|0.10
|1.1864
|0.0000
|1.1882
|20.00
|603.00
|11
|2006.01.03 03:54
|buy
|6
|0.10
|1.1865
|0.0000
|1.1903
|12
|2006.01.03 07:03
|close
|6
|0.10
|1.1888
|0.0000
|1.1903
|23.00
|626.00
|13
|2006.01.03 11:00
|sell
|7
|0.10
|1.1860
|0.0000
|1.1822
|14
|2006.01.03 11:01
|sell
|8
|0.20
|1.1879
|0.0000
|1.1841
|15
|2006.01.03 11:02
|close
|8
|0.20
|1.1862
|0.0000
|1.1841
|34.00
|660.00
|16
|2006.01.03 11:02
|close
|7
|0.10
|1.1863
|0.0000
|1.1822
|-3.00
|657.00
|17
|2006.01.03 11:03
|sell
|9
|0.10
|1.1864
|0.0000
|1.1826
|18
|2006.01.03 11:07
|sell
|10
|0.20
|1.1883
|0.0000
|1.1845
|19
|2006.01.03 11:09
|close
|10
|0.20
|1.1868
|0.0000
|1.1845
|30.00
|687.00
|20
|2006.01.03 11:09
|close
|9
|0.10
|1.1871
|0.0000
|1.1826
|-7.00
|680.00
|21
|2006.01.03 11:09
|sell
|11
|0.10
|1.1870
|0.0000
|1.1832
|22
|2006.01.03 11:35
|sell
|12
|0.20
|1.1890
|0.0000
|1.1852
|23
|2006.01.03 11:43
|close
|12
|0.20
|1.1871
|0.0000
|1.1852
|38.00
|718.00
|24
|2006.01.03 11:43
|close
|11
|0.10
|1.1874
|0.0000
|1.1832
|-4.00
|714.00
|25
|2006.01.03 15:05
|sell
|13
|0.10
|1.1872
|0.0000
|1.1834
|26
|2006.01.03 16:02
|sell
|14
|0.20
|1.1893
|0.0000
|1.1855
|27
|2006.01.03 16:25
|close
|14
|0.20
|1.1874
|0.0000
|1.1855
|38.00
|752.00
|28
|2006.01.03 16:25
|close
|13
|0.10
|1.1878
|0.0000
|1.1834
|-6.00
|746.00
|29
|2006.01.03 16:30
|buy
|15
|0.10
|1.1902
|0.0000
|1.1940
|30
|2006.01.03 16:32
|close
|15
|0.10
|1.1930
|0.0000
|1.1940
|28.00
|774.00
|31
|2006.01.03 16:33
|buy
|16
|0.10
|1.1912
|0.0000
|1.1950
|32
|2006.01.03 16:35
|close
|16
|0.10
|1.1934
|0.0000
|1.1950
|22.00
|796.00
|33
|2006.01.03 16:35
|buy
|17
|0.10
|1.1935
|0.0000
|1.1973
|34
|2006.01.03 16:43
|buy
|18
|0.20
|1.1916
|0.0000
|1.1954
|35
|2006.01.03 16:43
|close
|18
|0.20
|1.1929
|0.0000
|1.1954
|26.00
|822.00
|36
|2006.01.03 16:43
|close
|17
|0.10
|1.1917
|0.0000
|1.1973
|-18.00
|804.00
|37
|2006.01.03 16:43
|buy
|19
|0.10
|1.1925
|0.0000
|1.1963
|38
|2006.01.03 16:50
|buy
|20
|0.20
|1.1904
|0.0000
|1.1942
|39
|2006.01.03 16:53
|buy
|21
|0.40
|1.1886
|0.0000
|1.1924
|40
|2006.01.03 16:53
|close
|21
|0.40
|1.1917
|0.0000
|1.1924
|124.00
|928.00
|41
|2006.01.03 16:53
|close
|20
|0.20
|1.1894
|0.0000
|1.1942
|-20.00
|908.00
|42
|2006.01.03 16:53
|close
|19
|0.10
|1.1906
|0.0000
|1.1963
|-19.00
|889.00
|43
|2006.01.03 16:53
|buy
|22
|0.10
|1.1907
|0.0000
|1.1945
|44
|2006.01.03 16:54
|buy
|23
|0.20
|1.1886
|0.0000
|1.1924
|45
|2006.01.03 16:54
|close
|23
|0.20
|1.1917
|0.0000
|1.1924
|62.00
|951.00
|46
|2006.01.03 16:54
|close
|22
|0.10
|1.1894
|0.0000
|1.1945
|-13.00
|938.00
|47
|2006.01.03 16:54
|buy
|24
|0.10
|1.1908
|0.0000
|1.1946
|48
|2006.01.03 16:55
|close
|24
|0.10
|1.1931
|0.0000
|1.1946
|23.00
|961.00
|49
|2006.01.03 16:55
|buy
|25
|0.10
|1.1921
|0.0000
|1.1959
|50
|2006.01.03 17:00
|close
|25
|0.10
|1.1941
|0.0000
|1.1959
|20.00
|981.00
|51
|2006.01.04 09:00
|sell
|26
|0.10
|1.2047
|0.0000
|1.2009
|52
|2006.01.04 11:04
|sell
|27
|0.20
|1.2082
|0.0000
|1.2044
|53
|2006.01.04 11:05
|close
|27
|0.20
|1.2063
|0.0000
|1.2044
|38.00
|1019.00
|54
|2006.01.04 11:05
|close
|26
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.2009
|-18.00
|1001.00
|55
|2006.01.05 01:00
|sell
|28
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2068
|56
|2006.01.05 09:49
|close
|28
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2068
|22.00
|1023.00
|57
|2006.01.05 17:02
|buy
|29
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2134
|58
|2006.01.05 17:07
|buy
|30
|0.20
|1.2077
|0.0000
|1.2115
|59
|2006.01.05 17:17
|close
|30
|0.20
|1.2091
|0.0000
|1.2115
|28.00
|1051.00
|60
|2006.01.05 17:17
|close
|29
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2134
|-4.00
|1047.00
|61
|2006.01.05 18:07
|buy
|31
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2137
|62
|2006.01.06 02:30
|close
|31
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2137
|22.63
|1069.63
|63
|2006.01.06 03:42
|sell
|32
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2058
|64
|2006.01.06 15:35
|sell
|33
|0.20
|1.2119
|0.0000
|1.2081
|65
|2006.01.06 15:37
|close
|33
|0.20
|1.2098
|0.0000
|1.2081
|42.00
|1111.63
|66
|2006.01.06 15:37
|close
|32
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2058
|0.00
|1111.63
|67
|2006.01.09 02:00
|sell
|34
|0.10
|1.2140
|0.0000
|1.2102
|68
|2006.01.09 09:12
|close
|34
|0.10
|1.2112
|0.0000
|1.2102
|28.00
|1139.63
|69
|2006.01.09 20:01
|buy
|35
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2118
|70
|2006.01.10 04:23
|buy
|36
|0.20
|1.2062
|0.0000
|1.2100
|71
|2006.01.10 09:15
|buy
|37
|0.40
|1.2044
|0.0000
|1.2082
|72
|2006.01.10 09:34
|close
|37
|0.40
|1.2066
|0.0000
|1.2082
|88.00
|1227.63
|73
|2006.01.10 09:35
|close
|36
|0.20
|1.2043
|0.0000
|1.2100
|-38.00
|1189.63
|74
|2006.01.10 09:37
|close
|35
|0.10
|1.2041
|0.0000
|1.2118
|-39.37
|1150.26
|75
|2006.01.10 10:23
|buy
|38
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2112
|76
|2006.01.10 12:17
|close
|38
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2112
|27.00
|1177.26
|77
|2006.01.10 12:18
|buy
|39
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2139
|78
|2006.01.10 14:01
|buy
|40
|0.20
|1.2083
|0.0000
|1.2121
|79
|2006.01.10 15:01
|buy
|41
|0.40
|1.2064
|0.0000
|1.2102
|80
|2006.01.10 18:04
|close
|41
|0.40
|1.2082
|0.0000
|1.2102
|72.00
|1249.26
|81
|2006.01.10 18:04
|close
|40
|0.20
|1.2080
|0.0000
|1.2121
|-6.00
|1243.26
|82
|2006.01.10 18:04
|close
|39
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2139
|-19.00
|1224.26
|83
|2006.01.10 20:44
|buy
|42
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2114
|84
|2006.01.11 00:04
|buy
|43
|0.20
|1.2058
|0.0000
|1.2096
|85
|2006.01.11 04:34
|close
|43
|0.20
|1.2073
|0.0000
|1.2096
|30.00
|1254.26
|86
|2006.01.11 04:35
|close
|42
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2114
|-5.37
|1248.89
|87
|2006.01.11 04:35
|buy
|44
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2113
|88
|2006.01.11 07:31
|buy
|45
|0.20
|1.2057
|0.0000
|1.2095
|89
|2006.01.11 12:34
|close
|45
|0.20
|1.2072
|0.0000
|1.2095
|30.00
|1278.89
|90
|2006.01.11 12:37
|close
|44
|0.10
|1.2063
|0.0000
|1.2113
|-12.00
|1266.89
|91
|2006.01.11 12:40
|buy
|46
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2108
|92
|2006.01.11 12:55
|buy
|47
|0.20
|1.2051
|0.0000
|1.2089
|93
|2006.01.11 13:07
|close
|47
|0.20
|1.2069
|0.0000
|1.2089
|36.00
|1302.89
|94
|2006.01.11 13:07
|close
|46
|0.10
|1.2068
|0.0000
|1.2108
|-2.00
|1300.89
|95
|2006.01.11 13:21
|buy
|48
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2108
|96
|2006.01.11 14:22
|close
|48
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2108
|21.00
|1321.89
|97
|2006.01.11 14:22
|buy
|49
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2132
|98
|2006.01.11 16:45
|close
|49
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2132
|22.00
|1343.89
|99
|2006.01.12 09:17
|sell
|50
|0.10
|1.2136
|0.0000
|1.2098
|100
|2006.01.12 11:12
|sell
|51
|0.20
|1.2154
|0.0000
|1.2116
|101
|2006.01.12 12:02
|close
|51
|0.20
|1.2139
|0.0000
|1.2116
|30.00
|1373.89
|102
|2006.01.12 12:02
|close
|50
|0.10
|1.2140
|0.0000
|1.2098
|-4.00
|1369.89
|103
|2006.01.12 12:20
|sell
|52
|0.10
|1.2135
|0.0000
|1.2097
|104
|2006.01.12 12:41
|sell
|53
|0.20
|1.2153
|0.0000
|1.2115
|105
|2006.01.12 13:37
|close
|53
|0.20
|1.2138
|0.0000
|1.2115
|30.00
|1399.89
|106
|2006.01.12 13:38
|close
|52
|0.10
|1.2139
|0.0000
|1.2097
|-4.00
|1395.89
|107
|2006.01.12 13:38
|sell
|54
|0.10
|1.2136
|0.0000
|1.2098
|108
|2006.01.12 15:05
|close
|54
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2098
|21.00
|1416.89
|109
|2006.01.13 01:10
|buy
|55
|0.10
|1.2053
|0.0000
|1.2091
|110
|2006.01.13 01:13
|buy
|56
|0.20
|1.2033
|0.0000
|1.2071
|111
|2006.01.13 01:38
|close
|56
|0.20
|1.2047
|0.0000
|1.2071
|28.00
|1444.89
|112
|2006.01.13 01:38
|close
|55
|0.10
|1.2042
|0.0000
|1.2091
|-11.00
|1433.89
|113
|2006.01.13 01:38
|buy
|57
|0.10
|1.2043
|0.0000
|1.2081
|114
|2006.01.13 09:22
|close
|57
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.2081
|22.00
|1455.89
|115
|2006.01.13 13:00
|sell
|58
|0.10
|1.2053
|0.0000
|1.2015
|116
|2006.01.13 15:34
|sell
|59
|0.20
|1.2082
|0.0000
|1.2044
|117
|2006.01.13 15:35
|close
|59
|0.20
|1.2064
|0.0000
|1.2044
|36.00
|1491.89
|118
|2006.01.13 15:35
|close
|58
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2015
|-14.00
|1477.89
|119
|2006.01.13 17:34
|buy
|60
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2128
|120
|2006.01.13 17:40
|buy
|61
|0.20
|1.2071
|0.0000
|1.2109
|121
|2006.01.13 17:44
|close
|61
|0.20
|1.2088
|0.0000
|1.2109
|34.00
|1511.89
|122
|2006.01.13 17:45
|close
|60
|0.10
|1.2056
|0.0000
|1.2128
|-34.00
|1477.89
|123
|2006.01.13 17:47
|buy
|62
|0.10
|1.2069
|0.0000
|1.2107
|124
|2006.01.13 17:47
|buy
|63
|0.20
|1.2049
|0.0000
|1.2087
|125
|2006.01.13 17:52
|t/p
|63
|0.20
|1.2087
|0.0000
|1.2087
|76.00
|1553.89
|126
|2006.01.13 17:52
|close
|62
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2107
|20.00
|1573.89
|127
|2006.01.13 17:52
|buy
|64
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2112
|128
|2006.01.13 18:17
|close
|64
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2112
|24.00
|1597.89
|129
|2006.01.13 18:17
|buy
|65
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2127
|130
|2006.01.13 18:23
|buy
|66
|0.20
|1.2070
|0.0000
|1.2108
|131
|2006.01.13 18:24
|close
|66
|0.20
|1.2086
|0.0000
|1.2108
|32.00
|1629.89
|132
|2006.01.13 18:24
|close
|65
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2127
|-11.00
|1618.89
|133
|2006.01.13 18:25
|buy
|67
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2131
|134
|2006.01.13 18:26
|buy
|68
|0.20
|1.2074
|0.0000
|1.2112
|135
|2006.01.13 18:26
|close
|68
|0.20
|1.2093
|0.0000
|1.2112
|38.00
|1656.89
|136
|2006.01.13 18:26
|close
|67
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2131
|-11.00
|1645.89
|137
|2006.01.13 18:26
|buy
|69
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2121
|138
|2006.01.13 18:26
|close
|69
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2121
|21.00
|1666.89
|139
|2006.01.13 18:26
|buy
|70
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2129
|140
|2006.01.13 18:52
|close
|70
|0.10
|1.2112
|0.0000
|1.2129
|21.00
|1687.89
|141
|2006.01.13 18:53
|buy
|71
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2138
|142
|2006.01.13 19:47
|close
|71
|0.10
|1.2125
|0.0000
|1.2138
|25.00
|1712.89
|143
|2006.01.16 07:37
|sell
|72
|0.10
|1.2141
|0.0000
|1.2103
|144
|2006.01.16 15:05
|close
|72
|0.10
|1.2120
|0.0000
|1.2103
|21.00
|1733.89
|145
|2006.01.16 23:00
|buy
|73
|0.10
|1.2125
|0.0000
|1.2163
|146
|2006.01.17 02:30
|buy
|74
|0.20
|1.2107
|0.0000
|1.2145
|147
|2006.01.17 02:46
|close
|74
|0.20
|1.2120
|0.0000
|1.2145
|26.00
|1759.89
|148
|2006.01.17 02:46
|close
|73
|0.10
|1.2113
|0.0000
|1.2163
|-12.37
|1747.52
|149
|2006.01.17 02:46
|sell
|75
|0.10
|1.2111
|0.0000
|1.2073
|150
|2006.01.17 02:48
|close
|75
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2073
|21.00
|1768.52
|151
|2006.01.17 02:49
|sell
|76
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2077
|152
|2006.01.17 02:53
|close
|76
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2077
|37.00
|1805.52
|153
|2006.01.17 05:04
|buy
|77
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2153
|154
|2006.01.17 09:22
|close
|77
|0.10
|1.2137
|0.0000
|1.2153
|22.00
|1827.52
|155
|2006.01.17 11:31
|sell
|78
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2060
|156
|2006.01.17 11:32
|sell
|79
|0.20
|1.2116
|0.0000
|1.2078
|157
|2006.01.17 11:32
|close
|79
|0.20
|1.2100
|0.0000
|1.2078
|32.00
|1859.52
|158
|2006.01.17 11:32
|close
|78
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2060
|-3.00
|1856.52
|159
|2006.01.17 11:33
|sell
|80
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2062
|160
|2006.01.17 11:45
|sell
|81
|0.20
|1.2122
|0.0000
|1.2084
|161
|2006.01.17 11:56
|close
|81
|0.20
|1.2105
|0.0000
|1.2084
|34.00
|1890.52
|162
|2006.01.17 11:56
|close
|80
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2062
|-6.00
|1884.52
|163
|2006.01.17 12:00
|sell
|82
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2065
|164
|2006.01.17 13:21
|close
|82
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2065
|20.00
|1904.52
|165
|2006.01.17 13:40
|sell
|83
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2058
|166
|2006.01.17 13:42
|close
|83
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2058
|20.00
|1924.52
|167
|2006.01.17 13:46
|sell
|84
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2058
|168
|2006.01.17 13:46
|close
|84
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2058
|21.00
|1945.52
|169
|2006.01.17 20:49
|buy
|85
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2129
|170
|2006.01.18 00:17
|close
|85
|0.10
|1.2111
|0.0000
|1.2129
|19.63
|1965.15
|171
|2006.01.18 03:00
|sell
|86
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2056
|172
|2006.01.18 09:32
|sell
|87
|0.20
|1.2113
|0.0000
|1.2075
|173
|2006.01.18 09:42
|close
|87
|0.20
|1.2095
|0.0000
|1.2075
|36.00
|2001.15
|174
|2006.01.18 09:42
|close
|86
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2056
|1.00
|2002.15
|175
|2006.01.18 09:45
|buy
|88
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2141
|176
|2006.01.18 09:52
|buy
|89
|0.20
|1.2083
|0.0000
|1.2121
|177
|2006.01.18 09:59
|close
|89
|0.20
|1.2113
|0.0000
|1.2121
|60.00
|2062.15
|178
|2006.01.18 10:00
|close
|88
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2141
|12.00
|2074.15
|179
|2006.01.18 10:14
|buy
|90
|0.10
|1.2119
|0.0000
|1.2157
|180
|2006.01.18 10:53
|close
|90
|0.10
|1.2143
|0.0000
|1.2157
|24.00
|2098.15
|181
|2006.01.18 10:53
|buy
|91
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.2166
|182
|2006.01.18 10:55
|close
|91
|0.10
|1.2149
|0.0000
|1.2166
|21.00
|2119.15
|183
|2006.01.18 10:59
|buy
|92
|0.10
|1.2137
|0.0000
|1.2175
|184
|2006.01.18 11:02
|buy
|93
|0.20
|1.2119
|0.0000
|1.2157
|185
|2006.01.18 11:23
|close
|93
|0.20
|1.2132
|0.0000
|1.2157
|26.00
|2145.15
|186
|2006.01.18 11:23
|close
|92
|0.10
|1.2133
|0.0000
|1.2175
|-4.00
|2141.15
|187
|2006.01.18 13:15
|buy
|94
|0.10
|1.2133
|0.0000
|1.2171
|188
|2006.01.18 14:00
|buy
|95
|0.20
|1.2115
|0.0000
|1.2153
|189
|2006.01.18 15:05
|close
|95
|0.20
|1.2128
|0.0000
|1.2153
|26.00
|2167.15
|190
|2006.01.18 15:06
|close
|94
|0.10
|1.2129
|0.0000
|1.2171
|-4.00
|2163.15
|191
|2006.01.18 15:56
|buy
|96
|0.10
|1.2137
|0.0000
|1.2175
|192
|2006.01.18 16:05
|buy
|97
|0.20
|1.2119
|0.0000
|1.2157
|193
|2006.01.18 16:15
|close
|97
|0.20
|1.2132
|0.0000
|1.2157
|26.00
|2189.15
|194
|2006.01.18 16:15
|close
|96
|0.10
|1.2127
|0.0000
|1.2175
|-10.00
|2179.15
|195
|2006.01.18 17:29
|sell
|98
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2072
|196
|2006.01.18 18:32
|close
|98
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2072
|21.00
|2200.15
|197
|2006.01.18 18:32
|sell
|99
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2046
|198
|2006.01.18 18:50
|sell
|100
|0.20
|1.2108
|0.0000
|1.2070
|199
|2006.01.18 18:50
|close
|100
|0.20
|1.2093
|0.0000
|1.2070
|30.00
|2230.15
|200
|2006.01.18 18:50
|close
|99
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2046
|-12.00
|2218.15
|201
|2006.01.18 18:51
|sell
|101
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2049
|202
|2006.01.18 18:51
|sell
|102
|0.20
|1.2108
|0.0000
|1.2070
|203
|2006.01.18 18:52
|close
|102
|0.20
|1.2093
|0.0000
|1.2070
|30.00
|2248.15
|204
|2006.01.18 18:52
|close
|101
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2049
|7.00
|2255.15
|205
|2006.01.18 18:52
|sell
|103
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2038
|206
|2006.01.18 20:37
|sell
|104
|0.20
|1.2094
|0.0000
|1.2056
|207
|2006.01.18 23:34
|sell
|105
|0.40
|1.2114
|0.0000
|1.2076
|208
|2006.01.19 02:00
|close
|105
|0.40
|1.2099
|0.0000
|1.2076
|61.80
|2316.95
|209
|2006.01.19 02:01
|close
|104
|0.20
|1.2100
|0.0000
|1.2056
|-11.10
|2305.85
|210
|2006.01.19 02:01
|close
|103
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2038
|-21.55
|2284.30
|211
|2006.01.19 04:00
|sell
|106
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2061
|212
|2006.01.19 09:36
|close
|106
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2061
|20.00
|2304.30
|213
|2006.01.19 17:04
|buy
|107
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2135
|214
|2006.01.19 17:22
|buy
|108
|0.20
|1.2072
|0.0000
|1.2110
|215
|2006.01.19 17:29
|close
|108
|0.20
|1.2095
|0.0000
|1.2110
|46.00
|2350.30
|216
|2006.01.19 17:30
|close
|107
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2135
|-3.00
|2347.30
|217
|2006.01.19 17:30
|buy
|109
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2132
|218
|2006.01.19 17:30
|buy
|110
|0.20
|1.2072
|0.0000
|1.2110
|219
|2006.01.19 17:31
|close
|110
|0.20
|1.2108
|0.0000
|1.2110
|72.00
|2419.30
|220
|2006.01.19 17:31
|close
|109
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2132
|-2.00
|2417.30
|221
|2006.01.19 17:31
|buy
|111
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2119
|222
|2006.01.19 17:32
|close
|111
|0.10
|1.2108
|0.0000
|1.2119
|27.00
|2444.30
|223
|2006.01.19 17:32
|buy
|112
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2132
|224
|2006.01.19 17:33
|close
|112
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2132
|28.00
|2472.30
|225
|2006.01.19 17:33
|buy
|113
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2154
|226
|2006.01.19 17:50
|buy
|114
|0.20
|1.2092
|0.0000
|1.2130
|227
|2006.01.19 17:55
|close
|114
|0.20
|1.2108
|0.0000
|1.2130
|32.00
|2504.30
|228
|2006.01.19 17:55
|close
|113
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2154
|-15.00
|2489.30
|229
|2006.01.19 17:55
|buy
|115
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2155
|230
|2006.01.19 17:55
|buy
|116
|0.20
|1.2095
|0.0000
|1.2133
|231
|2006.01.19 17:56
|close
|116
|0.20
|1.2115
|0.0000
|1.2133
|40.00
|2529.30
|232
|2006.01.19 17:56
|close
|115
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2155
|-10.00
|2519.30
|233
|2006.01.19 17:56
|buy
|117
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2141
|234
|2006.01.19 20:33
|buy
|118
|0.20
|1.2084
|0.0000
|1.2122
|235
|2006.01.19 20:42
|close
|118
|0.20
|1.2097
|0.0000
|1.2122
|26.00
|2545.30
|236
|2006.01.19 20:42
|close
|117
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2141
|-3.00
|2542.30
|237
|2006.01.19 21:00
|sell
|119
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2047
|238
|2006.01.20 08:08
|close
|119
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.2047
|20.15
|2562.45
|239
|2006.01.20 09:09
|buy
|120
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2128
|240
|2006.01.20 10:17
|buy
|121
|0.20
|1.2071
|0.0000
|1.2109
|241
|2006.01.20 10:45
|buy
|122
|0.40
|1.2051
|0.0000
|1.2089
|242
|2006.01.20 10:52
|close
|122
|0.40
|1.2071
|0.0000
|1.2089
|80.00
|2642.45
|243
|2006.01.20 10:52
|close
|121
|0.20
|1.2073
|0.0000
|1.2109
|4.00
|2646.45
|244
|2006.01.20 10:52
|close
|120
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2128
|-11.00
|2635.45
|245
|2006.01.20 11:18
|buy
|123
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2126
|246
|2006.01.20 12:48
|buy
|124
|0.20
|1.2069
|0.0000
|1.2107
|247
|2006.01.20 15:37
|close
|124
|0.20
|1.2092
|0.0000
|1.2107
|46.00
|2681.45
|248
|2006.01.20 15:37
|close
|123
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2126
|0.00
|2681.45
|249
|2006.01.20 15:37
|buy
|125
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2132
|250
|2006.01.20 15:47
|buy
|126
|0.20
|1.2072
|0.0000
|1.2110
|251
|2006.01.20 15:52
|close
|126
|0.20
|1.2087
|0.0000
|1.2110
|30.00
|2711.45
|252
|2006.01.20 15:52
|close
|125
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2132
|-4.00
|2707.45
|253
|2006.01.20 15:52
|buy
|127
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2127
|254
|2006.01.20 16:02
|close
|127
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2127
|20.00
|2727.45
|255
|2006.01.23 12:55
|buy
|128
|0.10
|1.2291
|0.0000
|1.2329
|256
|2006.01.23 13:16
|buy
|129
|0.20
|1.2273
|0.0000
|1.2311
|257
|2006.01.23 14:47
|close
|129
|0.20
|1.2286
|0.0000
|1.2311
|26.00
|2753.45
|258
|2006.01.23 14:48
|close
|128
|0.10
|1.2289
|0.0000
|1.2329
|-2.00
|2751.45
|259
|2006.01.24 02:01
|sell
|130
|0.10
|1.2286
|0.0000
|1.2248
|260
|2006.01.24 07:37
|sell
|131
|0.20
|1.2309
|0.0000
|1.2271
|261
|2006.01.24 07:45
|close
|131
|0.20
|1.2291
|0.0000
|1.2271
|36.00
|2787.45
|262
|2006.01.24 07:45
|close
|130
|0.10
|1.2293
|0.0000
|1.2248
|-7.00
|2780.45
|263
|2006.01.24 07:59
|buy
|132
|0.10
|1.2307
|0.0000
|1.2345
|264
|2006.01.24 09:04
|buy
|133
|0.20
|1.2289
|0.0000
|1.2327
|265
|2006.01.24 10:32
|buy
|134
|0.40
|1.2270
|0.0000
|1.2308
|266
|2006.01.24 12:05
|close
|134
|0.40
|1.2284
|0.0000
|1.2308
|56.00
|2836.45
|267
|2006.01.24 12:05
|close
|133
|0.20
|1.2283
|0.0000
|1.2327
|-12.00
|2824.45
|268
|2006.01.24 12:06
|close
|132
|0.10
|1.2282
|0.0000
|1.2345
|-25.00
|2799.45
|269
|2006.01.24 17:43
|buy
|135
|0.10
|1.2287
|0.0000
|1.2325
|270
|2006.01.24 21:01
|buy
|136
|0.20
|1.2267
|0.0000
|1.2305
|271
|2006.01.24 21:01
|close
|136
|0.20
|1.2291
|0.0000
|1.2305
|48.00
|2847.45
|272
|2006.01.24 21:01
|close
|135
|0.10
|1.2289
|0.0000
|1.2325
|2.00
|2849.45
|273
|2006.01.24 21:02
|sell
|137
|0.10
|1.2257
|0.0000
|1.2219
|274
|2006.01.24 21:08
|sell
|138
|0.20
|1.2275
|0.0000
|1.2237
|275
|2006.01.24 21:20
|sell
|139
|0.40
|1.2293
|0.0000
|1.2255
|276
|2006.01.24 21:29
|close
|139
|0.40
|1.2272
|0.0000
|1.2255
|84.00
|2933.45
|277
|2006.01.24 21:30
|close
|138
|0.20
|1.2273
|0.0000
|1.2237
|4.00
|2937.45
|278
|2006.01.24 21:31
|close
|137
|0.10
|1.2272
|0.0000
|1.2219
|-15.00
|2922.45
|279
|2006.01.24 21:55
|sell
|140
|0.10
|1.2265
|0.0000
|1.2227
|280
|2006.01.24 21:59
|sell
|141
|0.20
|1.2287
|0.0000
|1.2249
|281
|2006.01.25 00:15
|close
|141
|0.20
|1.2271
|0.0000
|1.2249
|32.30
|2954.75
|282
|2006.01.25 00:16
|close
|140
|0.10
|1.2277
|0.0000
|1.2227
|-11.85
|2942.90
|283
|2006.01.25 00:17
|sell
|142
|0.10
|1.2273
|0.0000
|1.2235
|284
|2006.01.25 11:00
|sell
|143
|0.20
|1.2292
|0.0000
|1.2254
|285
|2006.01.25 11:13
|sell
|144
|0.40
|1.2315
|0.0000
|1.2277
|286
|2006.01.25 11:17
|close
|144
|0.40
|1.2299
|0.0000
|1.2277
|64.00
|3006.90
|287
|2006.01.25 11:17
|close
|143
|0.20
|1.2304
|0.0000
|1.2254
|-24.00
|2982.90
|288
|2006.01.25 11:17
|close
|142
|0.10
|1.2298
|0.0000
|1.2235
|-25.00
|2957.90
|289
|2006.01.25 15:00
|sell
|145
|0.10
|1.2284
|0.0000
|1.2246
|290
|2006.01.25 15:08
|sell
|146
|0.20
|1.2303
|0.0000
|1.2265
|291
|2006.01.25 15:29
|close
|146
|0.20
|1.2288
|0.0000
|1.2265
|30.00
|2987.90
|292
|2006.01.25 15:30
|close
|145
|0.10
|1.2289
|0.0000
|1.2246
|-5.00
|2982.90
|293
|2006.01.25 15:30
|sell
|147
|0.10
|1.2280
|0.0000
|1.2242
|294
|2006.01.25 16:25
|close
|147
|0.10
|1.2256
|0.0000
|1.2242
|24.00
|3006.90
|295
|2006.01.25 16:25
|sell
|148
|0.10
|1.2253
|0.0000
|1.2215
|296
|2006.01.25 16:29
|sell
|149
|0.20
|1.2273
|0.0000
|1.2235
|297
|2006.01.25 16:52
|close
|149
|0.20
|1.2259
|0.0000
|1.2235
|28.00
|3034.90
|298
|2006.01.25 16:52
|close
|148
|0.10
|1.2257
|0.0000
|1.2215
|-4.00
|3030.90
|299
|2006.01.25 16:52
|sell
|150
|0.10
|1.2251
|0.0000
|1.2213
|300
|2006.01.25 17:02
|sell
|151
|0.20
|1.2275
|0.0000
|1.2237
|301
|2006.01.25 17:22
|close
|151
|0.20
|1.2258
|0.0000
|1.2237
|34.00
|3064.90
|302
|2006.01.25 17:22
|close
|150
|0.10
|1.2259
|0.0000
|1.2213
|-8.00
|3056.90
|303
|2006.01.26 03:00
|buy
|152
|0.10
|1.2253
|0.0000
|1.2291
|304
|2006.01.26 13:42
|buy
|153
|0.20
|1.2235
|0.0000
|1.2273
|305
|2006.01.26 14:05
|close
|153
|0.20
|1.2248
|0.0000
|1.2273
|26.00
|3082.90
|306
|2006.01.26 14:06
|close
|152
|0.10
|1.2250
|0.0000
|1.2291
|-3.00
|3079.90
|307
|2006.01.26 17:00
|buy
|154
|0.10
|1.2256
|0.0000
|1.2294
|308
|2006.01.26 18:02
|buy
|155
|0.20
|1.2231
|0.0000
|1.2269
|309
|2006.01.26 18:19
|close
|155
|0.20
|1.2249
|0.0000
|1.2269
|36.00
|3115.90
|310
|2006.01.26 18:20
|close
|154
|0.10
|1.2227
|0.0000
|1.2294
|-29.00
|3086.90
|311
|2006.01.27 02:10
|buy
|156
|0.10
|1.2223
|0.0000
|1.2261
|312
|2006.01.27 02:49
|buy
|157
|0.20
|1.2205
|0.0000
|1.2243
|313
|2006.01.27 12:44
|buy
|158
|0.40
|1.2186
|0.0000
|1.2224
|314
|2006.01.27 12:47
|close
|158
|0.40
|1.2203
|0.0000
|1.2224
|68.00
|3154.90
|315
|2006.01.27 12:47
|close
|157
|0.20
|1.2193
|0.0000
|1.2243
|-24.00
|3130.90
|316
|2006.01.27 12:47
|close
|156
|0.10
|1.2199
|0.0000
|1.2261
|-24.00
|3106.90
|317
|2006.01.27 12:47
|sell
|159
|0.10
|1.2202
|0.0000
|1.2164
|318
|2006.01.27 13:02
|close
|159
|0.10
|1.2176
|0.0000
|1.2164
|26.00
|3132.90
|319
|2006.01.27 15:36
|buy
|160
|0.10
|1.2234
|0.0000
|1.2272
|320
|2006.01.27 15:47
|buy
|161
|0.20
|1.2190
|0.0000
|1.2228
|321
|2006.01.27 15:50
|buy
|162
|0.40
|1.2172
|0.0000
|1.2210
|322
|2006.01.27 15:52
|close
|162
|0.40
|1.2189
|0.0000
|1.2210
|68.00
|3200.90
|323
|2006.01.27 15:52
|close
|161
|0.20
|1.2188
|0.0000
|1.2228
|-4.00
|3196.90
|324
|2006.01.27 15:52
|close
|160
|0.10
|1.2192
|0.0000
|1.2272
|-42.00
|3154.90
|325
|2006.01.27 15:59
|buy
|163
|0.10
|1.2222
|0.0000
|1.2260
|326
|2006.01.27 17:10
|buy
|164
|0.20
|1.2182
|0.0000
|1.2220
|327
|2006.01.27 17:23
|t/p
|164
|0.20
|1.2220
|0.0000
|1.2220
|76.00
|3230.90
|328
|2006.01.27 17:23
|close
|163
|0.10
|1.2223
|0.0000
|1.2260
|1.00
|3231.90
|329
|2006.01.30 08:00
|buy
|165
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2137
|330
|2006.01.30 10:31
|buy
|166
|0.20
|1.2080
|0.0000
|1.2118
|331
|2006.01.30 11:40
|close
|166
|0.20
|1.2094
|0.0000
|1.2118
|28.00
|3259.90
|332
|2006.01.30 11:40
|close
|165
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2137
|-2.00
|3257.90
|333
|2006.01.30 11:50
|sell
|167
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2045
|334
|2006.01.30 11:51
|sell
|168
|0.20
|1.2101
|0.0000
|1.2063
|335
|2006.01.30 11:52
|close
|168
|0.20
|1.2084
|0.0000
|1.2063
|34.00
|3291.90
|336
|2006.01.30 11:53
|close
|167
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2045
|1.00
|3292.90
|337
|2006.01.30 11:53
|sell
|169
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2044
|338
|2006.01.30 17:42
|sell
|170
|0.20
|1.2101
|0.0000
|1.2063
|339
|2006.01.30 17:47
|close
|170
|0.20
|1.2083
|0.0000
|1.2063
|36.00
|3328.90
|340
|2006.01.30 17:49
|close
|169
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2044
|1.00
|3329.90
|341
|2006.01.30 17:52
|buy
|171
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2141
|342
|2006.01.30 17:55
|buy
|172
|0.20
|1.2084
|0.0000
|1.2122
|343
|2006.01.30 18:35
|close
|172
|0.20
|1.2097
|0.0000
|1.2122
|26.00
|3355.90
|344
|2006.01.30 18:35
|close
|171
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2141
|-7.00
|3348.90
|345
|2006.01.30 19:00
|buy
|173
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2130
|346
|2006.01.30 20:32
|buy
|174
|0.20
|1.2069
|0.0000
|1.2107
|347
|2006.01.30 20:47
|close
|174
|0.20
|1.2085
|0.0000
|1.2107
|32.00
|3380.90
|348
|2006.01.30 20:47
|close
|173
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2130
|-10.00
|3370.90
|349
|2006.01.31 02:01
|sell
|175
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2043
|350
|2006.01.31 04:05
|sell
|176
|0.20
|1.2099
|0.0000
|1.2061
|351
|2006.01.31 10:02
|sell
|177
|0.40
|1.2117
|0.0000
|1.2079
|352
|2006.01.31 10:13
|close
|177
|0.40
|1.2099
|0.0000
|1.2079
|72.00
|3442.90
|353
|2006.01.31 10:13
|close
|176
|0.20
|1.2109
|0.0000
|1.2061
|-20.00
|3422.90
|354
|2006.01.31 10:13
|close
|175
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2043
|-22.00
|3400.90
|355
|2006.01.31 14:38
|buy
|178
|0.10
|1.2123
|0.0000
|1.2161
|356
|2006.01.31 17:40
|close
|178
|0.10
|1.2144
|0.0000
|1.2161
|21.00
|3421.90
|357
|2006.01.31 21:32
|sell
|179
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2078
|358
|2006.01.31 21:42
|sell
|180
|0.20
|1.2136
|0.0000
|1.2098
|359
|2006.01.31 22:10
|sell
|181
|0.40
|1.2156
|0.0000
|1.2118
|360
|2006.02.01 01:12
|close
|181
|0.40
|1.2140
|0.0000
|1.2118
|64.60
|3486.50
|361
|2006.02.01 01:15
|close
|180
|0.20
|1.2142
|0.0000
|1.2098
|-11.70
|3474.80
|362
|2006.02.01 01:16
|close
|179
|0.10
|1.2141
|0.0000
|1.2078
|-24.85
|3449.95
|363
|2006.02.01 05:00
|buy
|182
|0.10
|1.2155
|0.0000
|1.2193
|364
|2006.02.01 10:06
|buy
|183
|0.20
|1.2137
|0.0000
|1.2175
|365
|2006.02.01 10:43
|close
|183
|0.20
|1.2150
|0.0000
|1.2175
|26.00
|3475.95
|366
|2006.02.01 10:44
|close
|182
|0.10
|1.2149
|0.0000
|1.2193
|-6.00
|3469.95
|367
|2006.02.01 10:55
|sell
|184
|0.10
|1.2135
|0.0000
|1.2097
|368
|2006.02.01 12:47
|close
|184
|0.10
|1.2114
|0.0000
|1.2097
|21.00
|3490.95
|369
|2006.02.02 02:03
|buy
|185
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2118
|370
|2006.02.02 03:08
|buy
|186
|0.20
|1.2062
|0.0000
|1.2100
|371
|2006.02.02 07:50
|buy
|187
|0.40
|1.2037
|0.0000
|1.2075
|372
|2006.02.02 09:00
|close
|187
|0.40
|1.2054
|0.0000
|1.2075
|68.00
|3558.95
|373
|2006.02.02 09:01
|close
|186
|0.20
|1.2053
|0.0000
|1.2100
|-18.00
|3540.95
|374
|2006.02.02 09:02
|close
|185
|0.10
|1.2052
|0.0000
|1.2118
|-28.00
|3512.95
|375
|2006.02.02 10:00
|buy
|188
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2105
|376
|2006.02.02 10:49
|buy
|189
|0.20
|1.2045
|0.0000
|1.2083
|377
|2006.02.02 11:04
|close
|189
|0.20
|1.2061
|0.0000
|1.2083
|32.00
|3544.95
|378
|2006.02.02 11:07
|close
|188
|0.10
|1.2057
|0.0000
|1.2105
|-10.00
|3534.95
|379
|2006.02.02 11:35
|buy
|190
|0.10
|1.2068
|0.0000
|1.2106
|380
|2006.02.02 11:43
|buy
|191
|0.20
|1.2049
|0.0000
|1.2087
|381
|2006.02.02 11:45
|close
|191
|0.20
|1.2063
|0.0000
|1.2087
|28.00
|3562.95
|382
|2006.02.02 11:46
|close
|190
|0.10
|1.2062
|0.0000
|1.2106
|-6.00
|3556.95
|383
|2006.02.02 11:46
|buy
|192
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.2103
|384
|2006.02.02 15:35
|buy
|193
|0.20
|1.2041
|0.0000
|1.2079
|385
|2006.02.02 15:37
|close
|193
|0.20
|1.2059
|0.0000
|1.2079
|36.00
|3592.95
|386
|2006.02.02 15:37
|close
|192
|0.10
|1.2062
|0.0000
|1.2103
|-3.00
|3589.95
|387
|2006.02.02 15:47
|sell
|194
|0.10
|1.2053
|0.0000
|1.2015
|388
|2006.02.02 15:52
|sell
|195
|0.20
|1.2072
|0.0000
|1.2034
|389
|2006.02.02 15:59
|close
|195
|0.20
|1.2047
|0.0000
|1.2034
|50.00
|3639.95
|390
|2006.02.02 16:00
|close
|194
|0.10
|1.2046
|0.0000
|1.2015
|7.00
|3646.95
|391
|2006.02.02 16:00
|sell
|196
|0.10
|1.2042
|0.0000
|1.2004
|392
|2006.02.02 17:00
|sell
|197
|0.20
|1.2072
|0.0000
|1.2034
|393
|2006.02.02 17:02
|sell
|198
|0.40
|1.2097
|0.0000
|1.2059
|394
|2006.02.02 17:10
|close
|198
|0.40
|1.2079
|0.0000
|1.2059
|72.00
|3718.95
|395
|2006.02.02 17:10
|close
|197
|0.20
|1.2080
|0.0000
|1.2034
|-16.00
|3702.95
|396
|2006.02.02 17:10
|close
|196
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2004
|-36.00
|3666.95
|397
|2006.02.02 17:34
|buy
|199
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2136
|398
|2006.02.02 17:51
|buy
|200
|0.20
|1.2080
|0.0000
|1.2118
|399
|2006.02.02 17:54
|close
|200
|0.20
|1.2094
|0.0000
|1.2118
|28.00
|3694.95
|400
|2006.02.02 17:54
|close
|199
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2136
|-8.00
|3686.95
|401
|2006.02.02 17:54
|buy
|201
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2129
|402
|2006.02.03 09:51
|buy
|202
|0.20
|1.2069
|0.0000
|1.2107
|403
|2006.02.03 15:32
|close
|202
|0.20
|1.2101
|0.0000
|1.2107
|64.00
|3750.95
|404
|2006.02.03 15:32
|close
|201
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2129
|8.63
|3759.58
|405
|2006.02.03 15:33
|buy
|203
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2141
|406
|2006.02.03 15:37
|buy
|204
|0.20
|1.2076
|0.0000
|1.2114
|407
|2006.02.03 15:40
|buy
|205
|0.40
|1.2057
|0.0000
|1.2095
|408
|2006.02.03 15:42
|close
|205
|0.40
|1.2088
|0.0000
|1.2095
|124.00
|3883.58
|409
|2006.02.03 15:42
|close
|204
|0.20
|1.2089
|0.0000
|1.2114
|26.00
|3909.58
|410
|2006.02.03 15:42
|close
|203
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2141
|-12.00
|3897.58
|411
|2006.02.03 15:42
|buy
|206
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2141
|412
|2006.02.03 15:45
|buy
|207
|0.20
|1.2076
|0.0000
|1.2114
|413
|2006.02.03 15:45
|close
|207
|0.20
|1.2093
|0.0000
|1.2114
|34.00
|3931.58
|414
|2006.02.03 15:45
|close
|206
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2141
|-25.00
|3906.58
|415
|2006.02.03 15:45
|buy
|208
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2128
|416
|2006.02.03 15:45
|buy
|209
|0.20
|1.2069
|0.0000
|1.2107
|417
|2006.02.03 15:45
|close
|209
|0.20
|1.2088
|0.0000
|1.2107
|38.00
|3944.58
|418
|2006.02.03 15:45
|close
|208
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2128
|3.00
|3947.58
|419
|2006.02.03 15:45
|buy
|210
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2128
|420
|2006.02.03 15:45
|buy
|211
|0.20
|1.2069
|0.0000
|1.2107
|421
|2006.02.03 15:45
|close
|211
|0.20
|1.2088
|0.0000
|1.2107
|38.00
|3985.58
|422
|2006.02.03 15:45
|close
|210
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2128
|3.00
|3988.58
|423
|2006.02.03 15:45
|buy
|212
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2128
|424
|2006.02.03 15:46
|buy
|213
|0.20
|1.2069
|0.0000
|1.2107
|425
|2006.02.03 15:46
|close
|213
|0.20
|1.2088
|0.0000
|1.2107
|38.00
|4026.58
|426
|2006.02.03 15:46
|close
|212
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2128
|3.00
|4029.58
|427
|2006.02.03 15:46
|buy
|214
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2128
|428
|2006.02.03 15:46
|buy
|215
|0.20
|1.2069
|0.0000
|1.2107
|429
|2006.02.03 15:46
|close
|215
|0.20
|1.2088
|0.0000
|1.2107
|38.00
|4067.58
|430
|2006.02.03 15:46
|close
|214
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2128
|3.00
|4070.58
|431
|2006.02.03 15:46
|buy
|216
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2128
|432
|2006.02.03 15:47
|buy
|217
|0.20
|1.2000
|0.0000
|1.2038
|433
|2006.02.03 15:50
|t/p
|217
|0.20
|1.2038
|0.0000
|1.2038
|76.00
|4146.58
|434
|2006.02.03 15:50
|close
|216
|0.10
|1.2040
|0.0000
|1.2128
|-50.00
|4096.58
|435
|2006.02.06 02:00
|buy
|218
|0.10
|1.2029
|0.0000
|1.2067
|436
|2006.02.06 09:10
|buy
|219
|0.20
|1.2010
|0.0000
|1.2048
|437
|2006.02.06 10:52
|buy
|220
|0.40
|1.1992
|0.0000
|1.2030
|438
|2006.02.07 11:43
|close
|220
|0.40
|1.2006
|0.0000
|1.2030
|54.52
|4151.10
|439
|2006.02.07 11:43
|close
|219
|0.20
|1.1993
|0.0000
|1.2048
|-34.74
|4116.36
|440
|2006.02.07 11:43
|close
|218
|0.10
|1.1996
|0.0000
|1.2067
|-33.37
|4082.99
|441
|2006.02.07 14:00
|sell
|221
|0.10
|1.1976
|0.0000
|1.1938
|442
|2006.02.07 17:42
|close
|221
|0.10
|1.1956
|0.0000
|1.1938
|20.00
|4102.99
|443
|2006.02.08 03:15
|sell
|222
|0.10
|1.1971
|0.0000
|1.1933
|444
|2006.02.08 14:12
|close
|222
|0.10
|1.1949
|0.0000
|1.1933
|22.00
|4124.99
|445
|2006.02.08 22:34
|buy
|223
|0.10
|1.1957
|0.0000
|1.1995
|446
|2006.02.09 02:40
|close
|223
|0.10
|1.1981
|0.0000
|1.1995
|22.89
|4147.88
|447
|2006.02.09 08:00
|buy
|224
|0.10
|1.1985
|0.0000
|1.2023
|448
|2006.02.09 11:30
|buy
|225
|0.20
|1.1967
|0.0000
|1.2005
|449
|2006.02.09 12:11
|close
|225
|0.20
|1.1981
|0.0000
|1.2005
|28.00
|4175.88
|450
|2006.02.09 12:11
|close
|224
|0.10
|1.1976
|0.0000
|1.2023
|-9.00
|4166.88
|451
|2006.02.09 12:18
|sell
|226
|0.10
|1.1966
|0.0000
|1.1928
|452
|2006.02.09 13:32
|sell
|227
|0.20
|1.1985
|0.0000
|1.1947
|453
|2006.02.09 15:40
|close
|227
|0.20
|1.1971
|0.0000
|1.1947
|28.00
|4194.88
|454
|2006.02.09 15:40
|close
|226
|0.10
|1.1973
|0.0000
|1.1928
|-7.00
|4187.88
|455
|2006.02.09 15:49
|buy
|228
|0.10
|1.1985
|0.0000
|1.2023
|456
|2006.02.09 16:35
|buy
|229
|0.20
|1.1967
|0.0000
|1.2005
|457
|2006.02.09 16:42
|close
|229
|0.20
|1.1980
|0.0000
|1.2005
|26.00
|4213.88
|458
|2006.02.09 16:43
|close
|228
|0.10
|1.1976
|0.0000
|1.2023
|-9.00
|4204.88
|459
|2006.02.09 16:51
|sell
|230
|0.10
|1.1969
|0.0000
|1.1931
|460
|2006.02.09 17:02
|close
|230
|0.10
|1.1947
|0.0000
|1.1931
|22.00
|4226.88
|461
|2006.02.09 21:00
|buy
|231
|0.10
|1.1974
|0.0000
|1.2012
|462
|2006.02.10 02:10
|close
|231
|0.10
|1.1994
|0.0000
|1.2012
|19.63
|4246.51
|463
|2006.02.10 03:00
|sell
|232
|0.10
|1.1970
|0.0000
|1.1932
|464
|2006.02.10 07:00
|sell
|233
|0.20
|1.1988
|0.0000
|1.1950
|465
|2006.02.10 07:52
|sell
|234
|0.40
|1.2008
|0.0000
|1.1970
|466
|2006.02.10 07:59
|close
|234
|0.40
|1.1992
|0.0000
|1.1970
|64.00
|4310.51
|467
|2006.02.10 08:00
|close
|233
|0.20
|1.1990
|0.0000
|1.1950
|-4.00
|4306.51
|468
|2006.02.10 08:02
|close
|232
|0.10
|1.1982
|0.0000
|1.1932
|-12.00
|4294.51
|469
|2006.02.10 09:00
|sell
|235
|0.10
|1.1976
|0.0000
|1.1938
|470
|2006.02.10 15:37
|sell
|236
|0.20
|1.1995
|0.0000
|1.1957
|471
|2006.02.10 15:45
|close
|236
|0.20
|1.1974
|0.0000
|1.1957
|42.00
|4336.51
|472
|2006.02.10 15:45
|close
|235
|0.10
|1.1986
|0.0000
|1.1938
|-10.00
|4326.51
|473
|2006.02.10 15:45
|buy
|237
|0.10
|1.1991
|0.0000
|1.2029
|474
|2006.02.10 15:45
|buy
|238
|0.20
|1.1967
|0.0000
|1.2005
|475
|2006.02.10 15:45
|close
|238
|0.20
|1.1984
|0.0000
|1.2005
|34.00
|4360.51
|476
|2006.02.10 15:45
|close
|237
|0.10
|1.1989
|0.0000
|1.2029
|-2.00
|4358.51
|477
|2006.02.10 15:45
|buy
|239
|0.10
|1.1986
|0.0000
|1.2024
|478
|2006.02.10 15:46
|buy
|240
|0.20
|1.1967
|0.0000
|1.2005
|479
|2006.02.10 15:46
|close
|240
|0.20
|1.1984
|0.0000
|1.2005
|34.00
|4392.51
|480
|2006.02.10 15:46
|close
|239
|0.10
|1.1989
|0.0000
|1.2024
|3.00
|4395.51
|481
|2006.02.10 15:46
|buy
|241
|0.10
|1.1986
|0.0000
|1.2024
|482
|2006.02.10 15:46
|buy
|242
|0.20
|1.1967
|0.0000
|1.2005
|483
|2006.02.10 15:46
|close
|242
|0.20
|1.1984
|0.0000
|1.2005
|34.00
|4429.51
|484
|2006.02.10 15:46
|close
|241
|0.10
|1.1989
|0.0000
|1.2024
|3.00
|4432.51
|485
|2006.02.10 15:46
|buy
|243
|0.10
|1.1986
|0.0000
|1.2024
|486
|2006.02.10 15:47
|buy
|244
|0.20
|1.1967
|0.0000
|1.2005
|487
|2006.02.10 15:47
|t/p
|244
|0.20
|1.2005
|0.0000
|1.2005
|76.00
|4508.51
|488
|2006.02.10 15:47
|close
|243
|0.10
|1.2020
|0.0000
|1.2024
|34.00
|4542.51
|489
|2006.02.10 15:47
|buy
|245
|0.10
|1.2021
|0.0000
|1.2059
|490
|2006.02.10 15:50
|buy
|246
|0.20
|1.1987
|0.0000
|1.2025
|491
|2006.02.10 15:59
|close
|246
|0.20
|1.2016
|0.0000
|1.2025
|58.00
|4600.51
|492
|2006.02.10 16:00
|close
|245
|0.10
|1.2017
|0.0000
|1.2059
|-4.00
|4596.51
|493
|2006.02.10 16:14
|buy
|247
|0.10
|1.2026
|0.0000
|1.2064
|494
|2006.02.10 16:15
|buy
|248
|0.20
|1.2007
|0.0000
|1.2045
|495
|2006.02.10 16:15
|close
|248
|0.20
|1.2020
|0.0000
|1.2045
|26.00
|4622.51
|496
|2006.02.10 16:15
|close
|247
|0.10
|1.2014
|0.0000
|1.2064
|-12.00
|4610.51
|497
|2006.02.10 16:15
|buy
|249
|0.10
|1.2022
|0.0000
|1.2060
|498
|2006.02.10 16:37
|buy
|250
|0.20
|1.2003
|0.0000
|1.2041
|499
|2006.02.10 16:53
|close
|250
|0.20
|1.2023
|0.0000
|1.2041
|40.00
|4650.51
|500
|2006.02.10 16:53
|close
|249
|0.10
|1.2021
|0.0000
|1.2060
|-1.00
|4649.51
|501
|2006.02.10 16:54
|buy
|251
|0.10
|1.2025
|0.0000
|1.2063
|502
|2006.02.10 16:54
|buy
|252
|0.20
|1.2007
|0.0000
|1.2045
|503
|2006.02.10 16:55
|close
|252
|0.20
|1.2021
|0.0000
|1.2045
|28.00
|4677.51
|504
|2006.02.10 16:55
|close
|251
|0.10
|1.2019
|0.0000
|1.2063
|-6.00
|4671.51
|505
|2006.02.10 16:55
|buy
|253
|0.10
|1.2023
|0.0000
|1.2061
|506
|2006.02.10 17:00
|buy
|254
|0.20
|1.2005
|0.0000
|1.2043
|507
|2006.02.10 17:00
|buy
|255
|0.40
|1.1975
|0.0000
|1.2013
|508
|2006.02.10 17:00
|close
|255
|0.40
|1.2011
|0.0000
|1.2013
|144.00
|4815.51
|509
|2006.02.10 17:00
|close
|254
|0.20
|1.2014
|0.0000
|1.2043
|18.00
|4833.51
|510
|2006.02.10 17:00
|close
|253
|0.10
|1.2015
|0.0000
|1.2061
|-8.00
|4825.51
|511
|2006.02.10 17:30
|sell
|256
|0.10
|1.1956
|0.0000
|1.1918
|512
|2006.02.10 17:30
|sell
|257
|0.20
|1.1974
|0.0000
|1.1936
|513
|2006.02.10 17:30
|t/p
|256
|0.10
|1.1918
|0.0000
|1.1918
|38.00
|4863.51
|514
|2006.02.10 17:30
|t/p
|257
|0.20
|1.1936
|0.0000
|1.1936
|76.00
|4939.51
|515
|2006.02.10 17:30
|sell
|258
|0.10
|1.1912
|0.0000
|1.1874
|516
|2006.02.10 17:30
|sell
|259
|0.20
|1.1979
|0.0000
|1.1941
|517
|2006.02.10 17:30
|t/p
|259
|0.20
|1.1941
|0.0000
|1.1941
|76.00
|5015.51
|518
|2006.02.10 17:30
|close
|258
|0.10
|1.1914
|0.0000
|1.1874
|-2.00
|5013.51
|519
|2006.02.10 17:31
|sell
|260
|0.10
|1.1918
|0.0000
|1.1880
|520
|2006.02.10 17:31
|sell
|261
|0.20
|1.1979
|0.0000
|1.1941
|521
|2006.02.10 17:31
|t/p
|261
|0.20
|1.1941
|0.0000
|1.1941
|76.00
|5089.51
|522
|2006.02.10 17:31
|close
|260
|0.10
|1.1914
|0.0000
|1.1880
|4.00
|5093.51
|523
|2006.02.10 17:31
|sell
|262
|0.10
|1.1918
|0.0000
|1.1880
|524
|2006.02.10 17:31
|sell
|263
|0.20
|1.1979
|0.0000
|1.1941
|525
|2006.02.10 17:32
|t/p
|263
|0.20
|1.1941
|0.0000
|1.1941
|76.00
|5169.51
|526
|2006.02.10 17:32
|close
|262
|0.10
|1.1914
|0.0000
|1.1880
|4.00
|5173.51
|527
|2006.02.10 17:32
|sell
|264
|0.10
|1.1918
|0.0000
|1.1880
|528
|2006.02.10 17:32
|sell
|265
|0.20
|1.1979
|0.0000
|1.1941
|529
|2006.02.10 17:32
|t/p
|265
|0.20
|1.1941
|0.0000
|1.1941
|76.00
|5249.51
|530
|2006.02.10 17:47
|sell
|266
|0.20
|1.1960
|0.0000
|1.1922
|531
|2006.02.10 17:48
|t/p
|266
|0.20
|1.1922
|0.0000
|1.1922
|76.00
|5325.51
|532
|2006.02.10 17:48
|close
|264
|0.10
|1.1900
|0.0000
|1.1880
|18.00
|5343.51
|533
|2006.02.10 17:48
|sell
|267
|0.10
|1.1912
|0.0000
|1.1874
|534
|2006.02.10 17:48
|sell
|268
|0.20
|1.1960
|0.0000
|1.1922
|535
|2006.02.10 17:48
|t/p
|268
|0.20
|1.1922
|0.0000
|1.1922
|76.00
|5419.51
|536
|2006.02.10 17:48
|close
|267
|0.10
|1.1900
|0.0000
|1.1874
|12.00
|5431.51
|537
|2006.02.10 17:48
|sell
|269
|0.10
|1.1912
|0.0000
|1.1874
|538
|2006.02.10 17:48
|sell
|270
|0.20
|1.1960
|0.0000
|1.1922
|539
|2006.02.10 17:49
|t/p
|270
|0.20
|1.1922
|0.0000
|1.1922
|76.00
|5507.51
|540
|2006.02.10 17:49
|close
|269
|0.10
|1.1900
|0.0000
|1.1874
|12.00
|5519.51
|541
|2006.02.10 17:49
|sell
|271
|0.10
|1.1912
|0.0000
|1.1874
|542
|2006.02.10 17:49
|sell
|272
|0.20
|1.1960
|0.0000
|1.1922
|543
|2006.02.10 17:49
|t/p
|272
|0.20
|1.1922
|0.0000
|1.1922
|76.00
|5595.51
|544
|2006.02.10 17:49
|close
|271
|0.10
|1.1900
|0.0000
|1.1874
|12.00
|5607.51
|545
|2006.02.10 17:49
|sell
|273
|0.10
|1.1912
|0.0000
|1.1874
|546
|2006.02.10 17:50
|sell
|274
|0.20
|1.1969
|0.0000
|1.1931
|547
|2006.02.10 17:55
|t/p
|274
|0.20
|1.1931
|0.0000
|1.1931
|76.00
|5683.51
|548
|2006.02.10 17:55
|close
|273
|0.10
|1.1909
|0.0000
|1.1874
|3.00
|5686.51
|549
|2006.02.10 17:55
|sell
|275
|0.10
|1.1912
|0.0000
|1.1874
|550
|2006.02.10 17:55
|sell
|276
|0.20
|1.1976
|0.0000
|1.1938
|551
|2006.02.10 17:55
|t/p
|276
|0.20
|1.1938
|0.0000
|1.1938
|76.00
|5762.51
|552
|2006.02.10 17:55
|close
|275
|0.10
|1.1909
|0.0000
|1.1874
|3.00
|5765.51
|553
|2006.02.10 17:55
|sell
|277
|0.10
|1.1912
|0.0000
|1.1874
|554
|2006.02.10 17:55
|sell
|278
|0.20
|1.1976
|0.0000
|1.1938
|555
|2006.02.10 17:56
|t/p
|278
|0.20
|1.1938
|0.0000
|1.1938
|76.00
|5841.51
|556
|2006.02.10 17:56
|close
|277
|0.10
|1.1909
|0.0000
|1.1874
|3.00
|5844.51
|557
|2006.02.10 17:56
|sell
|279
|0.10
|1.1912
|0.0000
|1.1874
|558
|2006.02.10 17:56
|sell
|280
|0.20
|1.1976
|0.0000
|1.1938
|559
|2006.02.10 17:56
|t/p
|280
|0.20
|1.1938
|0.0000
|1.1938
|76.00
|5920.51
|560
|2006.02.10 17:56
|close
|279
|0.10
|1.1909
|0.0000
|1.1874
|3.00
|5923.51
|561
|2006.02.10 17:56
|sell
|281
|0.10
|1.1912
|0.0000
|1.1874
|562
|2006.02.10 17:56
|sell
|282
|0.20
|1.1976
|0.0000
|1.1938
|563
|2006.02.10 17:59
|t/p
|282
|0.20
|1.1938
|0.0000
|1.1938
|76.00
|5999.51
|564
|2006.02.10 17:59
|close
|281
|0.10
|1.1912
|0.0000
|1.1874
|0.00
|5999.51
|565
|2006.02.13 07:00
|buy
|283
|0.10
|1.1900
|0.0000
|1.1938
|566
|2006.02.13 11:00
|buy
|284
|0.20
|1.1882
|0.0000
|1.1920
|567
|2006.02.13 11:01
|close
|284
|0.20
|1.1895
|0.0000
|1.1920
|26.00
|6025.51
|568
|2006.02.13 11:01
|close
|283
|0.10
|1.1897
|0.0000
|1.1938
|-3.00
|6022.51
|569
|2006.02.13 11:01
|sell
|285
|0.10
|1.1889
|0.0000
|1.1851
|570
|2006.02.13 16:44
|sell
|286
|0.20
|1.1907
|0.0000
|1.1869
|571
|2006.02.13 16:45
|close
|286
|0.20
|1.1890
|0.0000
|1.1869
|34.00
|6056.51
|572
|2006.02.13 16:45
|close
|285
|0.10
|1.1887
|0.0000
|1.1851
|2.00
|6058.51
|573
|2006.02.13 16:47
|buy
|287
|0.10
|1.1894
|0.0000
|1.1932
|574
|2006.02.14 08:07
|close
|287
|0.10
|1.1915
|0.0000
|1.1932
|20.63
|6079.14
|575
|2006.02.14 12:00
|sell
|288
|0.10
|1.1907
|0.0000
|1.1869
|576
|2006.02.14 15:37
|close
|288
|0.10
|1.1884
|0.0000
|1.1869
|23.00
|6102.14
|577
|2006.02.14 18:34
|buy
|289
|0.10
|1.1908
|0.0000
|1.1946
|578
|2006.02.14 18:55
|buy
|290
|0.20
|1.1885
|0.0000
|1.1923
|579
|2006.02.14 19:02
|close
|290
|0.20
|1.1901
|0.0000
|1.1923
|32.00
|6134.14
|580
|2006.02.14 19:03
|close
|289
|0.10
|1.1899
|0.0000
|1.1946
|-9.00
|6125.14
|581
|2006.02.14 19:52
|buy
|291
|0.10
|1.1906
|0.0000
|1.1944
|582
|2006.02.15 01:15
|close
|291
|0.10
|1.1926
|0.0000
|1.1944
|19.63
|6144.77
|583
|2006.02.15 08:01
|sell
|292
|0.10
|1.1913
|0.0000
|1.1875
|584
|2006.02.15 16:02
|sell
|293
|0.20
|1.1936
|0.0000
|1.1898
|585
|2006.02.15 16:07
|close
|293
|0.20
|1.1920
|0.0000
|1.1898
|32.00
|6176.77
|586
|2006.02.15 16:07
|close
|292
|0.10
|1.1921
|0.0000
|1.1875
|-8.00
|6168.77
|587
|2006.02.15 16:07
|buy
|294
|0.10
|1.1923
|0.0000
|1.1961
|588
|2006.02.15 17:22
|close
|294
|0.10
|1.1949
|0.0000
|1.1961
|26.00
|6194.77
|589
|2006.02.15 17:37
|sell
|295
|0.10
|1.1884
|0.0000
|1.1846
|590
|2006.02.15 17:50
|sell
|296
|0.20
|1.1916
|0.0000
|1.1878
|591
|2006.02.15 18:00
|close
|296
|0.20
|1.1898
|0.0000
|1.1878
|36.00
|6230.77
|592
|2006.02.15 18:00
|close
|295
|0.10
|1.1895
|0.0000
|1.1846
|-11.00
|6219.77
|593
|2006.02.15 18:13
|sell
|297
|0.10
|1.1882
|0.0000
|1.1844
|594
|2006.02.15 18:17
|sell
|298
|0.20
|1.1901
|0.0000
|1.1863
|595
|2006.02.15 18:25
|close
|298
|0.20
|1.1884
|0.0000
|1.1863
|34.00
|6253.77
|596
|2006.02.15 18:25
|close
|297
|0.10
|1.1883
|0.0000
|1.1844
|-1.00
|6252.77
|597
|2006.02.15 18:25
|sell
|299
|0.10
|1.1887
|0.0000
|1.1849
|598
|2006.02.15 18:25
|sell
|300
|0.20
|1.1907
|0.0000
|1.1869
|599
|2006.02.15 18:25
|close
|300
|0.20
|1.1884
|0.0000
|1.1869
|46.00
|6298.77
|600
|2006.02.15 18:25
|close
|299
|0.10
|1.1883
|0.0000
|1.1849
|4.00
|6302.77
|601
|2006.02.15 18:25
|sell
|301
|0.10
|1.1887
|0.0000
|1.1849
|602
|2006.02.15 18:26
|sell
|302
|0.20
|1.1907
|0.0000
|1.1869
|603
|2006.02.15 18:26
|close
|302
|0.20
|1.1884
|0.0000
|1.1869
|46.00
|6348.77
|604
|2006.02.15 18:26
|close
|301
|0.10
|1.1883
|0.0000
|1.1849
|4.00
|6352.77
|605
|2006.02.15 18:26
|sell
|303
|0.10
|1.1887
|0.0000
|1.1849
|606
|2006.02.15 18:26
|sell
|304
|0.20
|1.1907
|0.0000
|1.1869
|607
|2006.02.15 18:29
|close
|304
|0.20
|1.1889
|0.0000
|1.1869
|36.00
|6388.77
|608
|2006.02.15 18:30
|close
|303
|0.10
|1.1888
|0.0000
|1.1849
|-1.00
|6387.77
|609
|2006.02.15 18:30
|sell
|305
|0.10
|1.1887
|0.0000
|1.1849
|610
|2006.02.16 12:22
|close
|305
|0.10
|1.1867
|0.0000
|1.1849
|20.45
|6408.22
|611
|2006.02.16 16:00
|buy
|306
|0.10
|1.1877
|0.0000
|1.1915
|612
|2006.02.16 22:35
|close
|306
|0.10
|1.1899
|0.0000
|1.1915
|22.00
|6430.22
|613
|2006.02.17 03:00
|sell
|307
|0.10
|1.1885
|0.0000
|1.1847
|614
|2006.02.17 14:14
|close
|307
|0.10
|1.1861
|0.0000
|1.1847
|24.00
|6454.22
|615
|2006.02.17 16:49
|buy
|308
|0.10
|1.1880
|0.0000
|1.1918
|616
|2006.02.17 17:00
|close
|308
|0.10
|1.1903
|0.0000
|1.1918
|23.00
|6477.22
|617
|2006.02.17 17:20
|buy
|309
|0.10
|1.1896
|0.0000
|1.1934
|618
|2006.02.17 17:25
|t/p
|309
|0.10
|1.1934
|0.0000
|1.1934
|38.00
|6515.22
|619
|2006.02.17 17:25
|buy
|310
|0.10
|1.1937
|0.0000
|1.1975
|620
|2006.02.17 17:25
|buy
|311
|0.20
|1.1915
|0.0000
|1.1953
|621
|2006.02.17 17:25
|buy
|312
|0.40
|1.1897
|0.0000
|1.1935
|622
|2006.02.17 17:25
|close
|312
|0.40
|1.1913
|0.0000
|1.1935
|64.00
|6579.22
|623
|2006.02.17 17:25
|close
|311
|0.20
|1.1935
|0.0000
|1.1953
|40.00
|6619.22
|624
|2006.02.17 17:25
|close
|310
|0.10
|1.1922
|0.0000
|1.1975
|-15.00
|6604.22
|625
|2006.02.17 17:25
|buy
|313
|0.10
|1.1915
|0.0000
|1.1953
|626
|2006.02.17 17:25
|buy
|314
|0.20
|1.1897
|0.0000
|1.1935
|627
|2006.02.17 17:26
|close
|314
|0.20
|1.1913
|0.0000
|1.1935
|32.00
|6636.22
|628
|2006.02.17 17:26
|close
|313
|0.10
|1.1935
|0.0000
|1.1953
|20.00
|6656.22
|629
|2006.02.17 17:26
|buy
|315
|0.10
|1.1924
|0.0000
|1.1962
|630
|2006.02.17 17:26
|buy
|316
|0.20
|1.1904
|0.0000
|1.1942
|631
|2006.02.17 17:26
|close
|316
|0.20
|1.1935
|0.0000
|1.1942
|62.00
|6718.22
|632
|2006.02.17 17:26
|close
|315
|0.10
|1.1922
|0.0000
|1.1962
|-2.00
|6716.22
|633
|2006.02.17 17:26
|buy
|317
|0.10
|1.1915
|0.0000
|1.1953
|634
|2006.02.17 17:30
|close
|317
|0.10
|1.1935
|0.0000
|1.1953
|20.00
|6736.22
|635
|2006.02.17 17:30
|buy
|318
|0.10
|1.1927
|0.0000
|1.1965
|636
|2006.02.17 18:32
|buy
|319
|0.20
|1.1908
|0.0000
|1.1946
|637
|2006.02.17 18:50
|close
|319
|0.20
|1.1926
|0.0000
|1.1946
|36.00
|6772.22
|638
|2006.02.17 18:50
|close
|318
|0.10
|1.1925
|0.0000
|1.1965
|-2.00
|6770.22
|639
|2006.02.17 19:32
|sell
|320
|0.10
|1.1870
|0.0000
|1.1832
|640
|2006.02.17 19:42
|sell
|321
|0.20
|1.1891
|0.0000
|1.1853
|641
|2006.02.17 19:45
|sell
|322
|0.40
|1.1912
|0.0000
|1.1874
|642
|2006.02.17 19:45
|close
|322
|0.40
|1.1894
|0.0000
|1.1874
|72.00
|6842.22
|643
|2006.02.17 19:45
|close
|321
|0.20
|1.1893
|0.0000
|1.1853
|-4.00
|6838.22
|644
|2006.02.17 19:45
|close
|320
|0.10
|1.1894
|0.0000
|1.1832
|-24.00
|6814.22
|645
|2006.02.20 10:00
|sell
|323
|0.10
|1.1951
|0.0000
|1.1913
|646
|2006.02.21 01:09
|close
|323
|0.10
|1.1930
|0.0000
|1.1913
|21.15
|6835.37
|647
|2006.02.21 08:03
|buy
|324
|0.10
|1.1932
|0.0000
|1.1970
|648
|2006.02.21 09:05
|buy
|325
|0.20
|1.1911
|0.0000
|1.1949
|649
|2006.02.21 17:40
|buy
|326
|0.40
|1.1892
|0.0000
|1.1930
|650
|2006.02.21 18:30
|close
|326
|0.40
|1.1906
|0.0000
|1.1930
|56.00
|6891.37
|651
|2006.02.21 18:30
|close
|325
|0.20
|1.1903
|0.0000
|1.1949
|-16.00
|6875.37
|652
|2006.02.21 18:31
|close
|324
|0.10
|1.1904
|0.0000
|1.1970
|-28.00
|6847.37
|653
|2006.02.21 20:04
|buy
|327
|0.10
|1.1916
|0.0000
|1.1954
|654
|2006.02.22 11:25
|buy
|328
|0.20
|1.1897
|0.0000
|1.1935
|655
|2006.02.22 12:25
|buy
|329
|0.40
|1.1878
|0.0000
|1.1916
|656
|2006.02.22 15:34
|close
|329
|0.40
|1.1894
|0.0000
|1.1916
|64.00
|6911.37
|657
|2006.02.22 15:35
|close
|328
|0.20
|1.1889
|0.0000
|1.1935
|-16.00
|6895.37
|658
|2006.02.22 15:35
|close
|327
|0.10
|1.1894
|0.0000
|1.1954
|-22.37
|6873.00
|659
|2006.02.22 18:30
|buy
|330
|0.10
|1.1900
|0.0000
|1.1938
|660
|2006.02.22 18:31
|buy
|331
|0.20
|1.1881
|0.0000
|1.1919
|661
|2006.02.22 18:31
|close
|331
|0.20
|1.1894
|0.0000
|1.1919
|26.00
|6899.00
|662
|2006.02.22 18:31
|close
|330
|0.10
|1.1893
|0.0000
|1.1938
|-7.00
|6892.00
|663
|2006.02.22 18:31
|buy
|332
|0.10
|1.1898
|0.0000
|1.1936
|664
|2006.02.22 19:26
|close
|332
|0.10
|1.1919
|0.0000
|1.1936
|21.00
|6913.00
|665
|2006.02.22 19:26
|buy
|333
|0.10
|1.1915
|0.0000
|1.1953
|666
|2006.02.22 21:11
|buy
|334
|0.20
|1.1897
|0.0000
|1.1935
|667
|2006.02.22 23:08
|close
|334
|0.20
|1.1910
|0.0000
|1.1935
|26.00
|6939.00
|668
|2006.02.22 23:09
|close
|333
|0.10
|1.1909
|0.0000
|1.1953
|-6.00
|6933.00
|669
|2006.02.23 03:00
|sell
|335
|0.10
|1.1905
|0.0000
|1.1867
|670
|2006.02.23 11:05
|sell
|336
|0.20
|1.1925
|0.0000
|1.1887
|671
|2006.02.23 11:05
|close
|336
|0.20
|1.1910
|0.0000
|1.1887
|30.00
|6963.00
|672
|2006.02.23 11:05
|close
|335
|0.10
|1.1916
|0.0000
|1.1867
|-11.00
|6952.00
|673
|2006.02.23 16:30
|sell
|337
|0.10
|1.1912
|0.0000
|1.1874
|674
|2006.02.23 16:37
|sell
|338
|0.20
|1.1944
|0.0000
|1.1906
|675
|2006.02.23 16:38
|sell
|339
|0.40
|1.1965
|0.0000
|1.1927
|676
|2006.02.23 16:38
|close
|339
|0.40
|1.1944
|0.0000
|1.1927
|84.00
|7036.00
|677
|2006.02.23 16:38
|close
|338
|0.20
|1.1949
|0.0000
|1.1906
|-10.00
|7026.00
|678
|2006.02.23 16:38
|close
|337
|0.10
|1.1946
|0.0000
|1.1874
|-34.00
|6992.00
|679
|2006.02.23 16:40
|sell
|340
|0.10
|1.1935
|0.0000
|1.1897
|680
|2006.02.23 17:00
|close
|340
|0.10
|1.1911
|0.0000
|1.1897
|24.00
|7016.00
|681
|2006.02.23 17:00
|sell
|341
|0.10
|1.1910
|0.0000
|1.1872
|682
|2006.02.23 18:03
|sell
|342
|0.20
|1.1930
|0.0000
|1.1892
|683
|2006.02.23 18:23
|close
|342
|0.20
|1.1915
|0.0000
|1.1892
|30.00
|7046.00
|684
|2006.02.23 18:23
|close
|341
|0.10
|1.1916
|0.0000
|1.1872
|-6.00
|7040.00
|685
|2006.02.23 18:23
|sell
|343
|0.10
|1.1916
|0.0000
|1.1878
|686
|2006.02.24 10:17
|close
|343
|0.10
|1.1895
|0.0000
|1.1878
|21.15
|7061.15
|687
|2006.02.27 05:00
|buy
|344
|0.10
|1.1869
|0.0000
|1.1907
|688
|2006.02.27 09:00
|buy
|345
|0.20
|1.1849
|0.0000
|1.1887
|689
|2006.02.27 18:32
|close
|345
|0.20
|1.1866
|0.0000
|1.1887
|34.00
|7095.15
|690
|2006.02.27 18:32
|close
|344
|0.10
|1.1865
|0.0000
|1.1907
|-4.00
|7091.15
|691
|2006.02.27 18:39
|buy
|346
|0.10
|1.1865
|0.0000
|1.1903
|692
|2006.02.27 19:42
|buy
|347
|0.20
|1.1845
|0.0000
|1.1883
|693
|2006.02.27 20:05
|close
|347
|0.20
|1.1861
|0.0000
|1.1883
|32.00
|7123.15
|694
|2006.02.27 20:05
|close
|346
|0.10
|1.1859
|0.0000
|1.1903
|-6.00
|7117.15
|695
|2006.02.27 20:10
|buy
|348
|0.10
|1.1853
|0.0000
|1.1891
|696
|2006.02.28 11:26
|close
|348
|0.10
|1.1873
|0.0000
|1.1891
|19.63
|7136.78
|697
|2006.03.01 02:21
|buy
|349
|0.10
|1.1945
|0.0000
|1.1983
|698
|2006.03.01 16:22
|close
|349
|0.10
|1.1966
|0.0000
|1.1983
|21.00
|7157.78
|699
|2006.03.01 17:45
|sell
|350
|0.10
|1.1937
|0.0000
|1.1899
|700
|2006.03.01 18:37
|close
|350
|0.10
|1.1911
|0.0000
|1.1899
|26.00
|7183.78
|701
|2006.03.01 18:37
|sell
|351
|0.10
|1.1910
|0.0000
|1.1872
|702
|2006.03.02 08:35
|sell
|352
|0.20
|1.1928
|0.0000
|1.1890
|703
|2006.03.02 11:21
|sell
|353
|0.40
|1.1946
|0.0000
|1.1908
|704
|2006.03.02 12:30
|close
|353
|0.40
|1.1932
|0.0000
|1.1908
|56.00
|7239.78
|705
|2006.03.02 12:30
|close
|352
|0.20
|1.1933
|0.0000
|1.1890
|-10.00
|7229.78
|706
|2006.03.02 12:31
|close
|351
|0.10
|1.1931
|0.0000
|1.1872
|-20.55
|7209.23
|707
|2006.03.02 15:00
|sell
|354
|0.10
|1.1930
|0.0000
|1.1892
|708
|2006.03.02 15:32
|sell
|355
|0.20
|1.1948
|0.0000
|1.1910
|709
|2006.03.02 15:41
|close
|355
|0.20
|1.1934
|0.0000
|1.1910
|28.00
|7237.23
|710
|2006.03.02 15:41
|close
|354
|0.10
|1.1929
|0.0000
|1.1892
|1.00
|7238.23
|711
|2006.03.02 15:43
|sell
|356
|0.10
|1.1918
|0.0000
|1.1880
|712
|2006.03.02 15:44
|sell
|357
|0.20
|1.1952
|0.0000
|1.1914
|713
|2006.03.02 15:58
|close
|357
|0.20
|1.1924
|0.0000
|1.1914
|56.00
|7294.23
|714
|2006.03.02 15:58
|close
|356
|0.10
|1.1926
|0.0000
|1.1880
|-8.00
|7286.23
|715
|2006.03.03 03:00
|sell
|358
|0.10
|1.2018
|0.0000
|1.1980
|716
|2006.03.03 15:39
|sell
|359
|0.20
|1.2036
|0.0000
|1.1998
|717
|2006.03.03 17:00
|close
|359
|0.20
|1.2020
|0.0000
|1.1998
|32.00
|7318.23
|718
|2006.03.03 17:00
|close
|358
|0.10
|1.2022
|0.0000
|1.1980
|-4.00
|7314.23
|719
|2006.03.03 17:00
|sell
|360
|0.10
|1.2004
|0.0000
|1.1966
|720
|2006.03.03 17:00
|sell
|361
|0.20
|1.2044
|0.0000
|1.2006
|721
|2006.03.03 17:00
|close
|361
|0.20
|1.2020
|0.0000
|1.2006
|48.00
|7362.23
|722
|2006.03.03 17:00
|close
|360
|0.10
|1.2022
|0.0000
|1.1966
|-18.00
|7344.23
|723
|2006.03.03 17:01
|sell
|362
|0.10
|1.2004
|0.0000
|1.1966
|724
|2006.03.03 17:01
|sell
|363
|0.20
|1.2044
|0.0000
|1.2006
|725
|2006.03.03 17:01
|t/p
|363
|0.20
|1.2006
|0.0000
|1.2006
|76.00
|7420.23
|726
|2006.03.03 17:06
|sell
|364
|0.20
|1.2022
|0.0000
|1.1984
|727
|2006.03.03 17:10
|sell
|365
|0.40
|1.2048
|0.0000
|1.2010
|728
|2006.03.03 17:10
|close
|365
|0.40
|1.2030
|0.0000
|1.2010
|72.00
|7492.23
|729
|2006.03.03 17:10
|close
|364
|0.20
|1.2036
|0.0000
|1.1984
|-28.00
|7464.23
|730
|2006.03.03 17:10
|close
|362
|0.10
|1.2040
|0.0000
|1.1966
|-36.00
|7428.23
|731
|2006.03.03 19:33
|sell
|366
|0.10
|1.2019
|0.0000
|1.1981
|732
|2006.03.03 22:01
|sell
|367
|0.20
|1.2038
|0.0000
|1.2000
|733
|2006.03.06 01:08
|sell
|368
|0.40
|1.2058
|0.0000
|1.2020
|734
|2006.03.06 11:28
|close
|368
|0.40
|1.2043
|0.0000
|1.2020
|60.00
|7488.23
|735
|2006.03.06 11:29
|close
|367
|0.20
|1.2046
|0.0000
|1.2000
|-15.70
|7472.53
|736
|2006.03.06 11:31
|close
|366
|0.10
|1.2047
|0.0000
|1.1981
|-27.85
|7444.68
|737
|2006.03.06 22:01
|buy
|369
|0.10
|1.2021
|0.0000
|1.2059
|738
|2006.03.07 01:42
|buy
|370
|0.20
|1.2003
|0.0000
|1.2041
|739
|2006.03.07 01:52
|close
|370
|0.20
|1.2016
|0.0000
|1.2041
|26.00
|7470.68
|740
|2006.03.07 01:52
|close
|369
|0.10
|1.2015
|0.0000
|1.2059
|-6.37
|7464.31
|741
|2006.03.07 02:31
|buy
|371
|0.10
|1.2018
|0.0000
|1.2056
|742
|2006.03.07 02:39
|buy
|372
|0.20
|1.2000
|0.0000
|1.2038
|743
|2006.03.07 02:42
|close
|372
|0.20
|1.2016
|0.0000
|1.2038
|32.00
|7496.31
|744
|2006.03.07 02:42
|close
|371
|0.10
|1.2015
|0.0000
|1.2056
|-3.00
|7493.31
|745
|2006.03.07 02:44
|sell
|373
|0.10
|1.1999
|0.0000
|1.1961
|746
|2006.03.07 02:58
|sell
|374
|0.20
|1.2019
|0.0000
|1.1981
|747
|2006.03.07 02:58
|close
|374
|0.20
|1.1999
|0.0000
|1.1981
|40.00
|7533.31
|748
|2006.03.07 02:58
|close
|373
|0.10
|1.1997
|0.0000
|1.1961
|2.00
|7535.31
|749
|2006.03.07 02:59
|sell
|375
|0.10
|1.1987
|0.0000
|1.1949
|750
|2006.03.07 05:02
|sell
|376
|0.20
|1.2006
|0.0000
|1.1968
|751
|2006.03.07 05:46
|close
|376
|0.20
|1.1992
|0.0000
|1.1968
|28.00
|7563.31
|752
|2006.03.07 05:46
|close
|375
|0.10
|1.1995
|0.0000
|1.1949
|-8.00
|7555.31
|753
|2006.03.08 01:00
|buy
|377
|0.10
|1.1890
|0.0000
|1.1928
|754
|2006.03.08 09:16
|close
|377
|0.10
|1.1910
|0.0000
|1.1928
|20.00
|7575.31
|755
|2006.03.08 15:54
|sell
|378
|0.10
|1.1901
|0.0000
|1.1863
|756
|2006.03.08 17:01
|sell
|379
|0.20
|1.1929
|0.0000
|1.1891
|757
|2006.03.08 17:02
|close
|379
|0.20
|1.1907
|0.0000
|1.1891
|44.00
|7619.31
|758
|2006.03.08 17:02
|close
|378
|0.10
|1.1910
|0.0000
|1.1863
|-9.00
|7610.31
|759
|2006.03.08 19:04
|buy
|380
|0.10
|1.1927
|0.0000
|1.1965
|760
|2006.03.09 06:56
|close
|380
|0.10
|1.1947
|0.0000
|1.1965
|18.89
|7629.20
|761
|2006.03.09 08:41
|sell
|381
|0.10
|1.1918
|0.0000
|1.1880
|762
|2006.03.09 09:17
|sell
|382
|0.20
|1.1936
|0.0000
|1.1898
|763
|2006.03.09 14:31
|close
|382
|0.20
|1.1923
|0.0000
|1.1898
|26.00
|7655.20
|764
|2006.03.09 14:31
|close
|381
|0.10
|1.1924
|0.0000
|1.1880
|-6.00
|7649.20
|765
|2006.03.09 14:32
|sell
|383
|0.10
|1.1924
|0.0000
|1.1886
|766
|2006.03.10 00:16
|close
|383
|0.10
|1.1903
|0.0000
|1.1886
|21.15
|7670.35
|767
|2006.03.10 06:00
|buy
|384
|0.10
|1.1906
|0.0000
|1.1944
|768
|2006.03.10 15:54
|buy
|385
|0.20
|1.1885
|0.0000
|1.1923
|769
|2006.03.10 15:55
|close
|385
|0.20
|1.1901
|0.0000
|1.1923
|32.00
|7702.35
|770
|2006.03.10 15:55
|close
|384
|0.10
|1.1899
|0.0000
|1.1944
|-7.00
|7695.35
|771
|2006.03.10 15:55
|sell
|386
|0.10
|1.1901
|0.0000
|1.1863
|772
|2006.03.10 15:55
|sell
|387
|0.20
|1.1921
|0.0000
|1.1883
|773
|2006.03.10 15:55
|close
|387
|0.20
|1.1895
|0.0000
|1.1883
|52.00
|7747.35
|774
|2006.03.10 15:55
|close
|386
|0.10
|1.1901
|0.0000
|1.1863
|0.00
|7747.35
|775
|2006.03.10 15:55
|sell
|388
|0.10
|1.1901
|0.0000
|1.1863
|776
|2006.03.10 15:55
|sell
|389
|0.20
|1.1921
|0.0000
|1.1883
|777
|2006.03.10 15:55
|close
|389
|0.20
|1.1895
|0.0000
|1.1883
|52.00
|7799.35
|778
|2006.03.10 15:56
|close
|388
|0.10
|1.1901
|0.0000
|1.1863
|0.00
|7799.35
|779
|2006.03.10 15:56
|sell
|390
|0.10
|1.1901
|0.0000
|1.1863
|780
|2006.03.10 15:57
|sell
|391
|0.20
|1.1921
|0.0000
|1.1883
|781
|2006.03.10 15:57
|close
|391
|0.20
|1.1903
|0.0000
|1.1883
|36.00
|7835.35
|782
|2006.03.10 15:57
|close
|390
|0.10
|1.1914
|0.0000
|1.1863
|-13.00
|7822.35
|783
|2006.03.10 15:57
|sell
|392
|0.10
|1.1916
|0.0000
|1.1878
|784
|2006.03.10 16:13
|close
|392
|0.10
|1.1893
|0.0000
|1.1878
|23.00
|7845.35
|785
|2006.03.10 16:19
|sell
|393
|0.10
|1.1890
|0.0000
|1.1852
|786
|2006.03.10 16:26
|close
|393
|0.10
|1.1867
|0.0000
|1.1852
|23.00
|7868.35
|787
|2006.03.10 16:27
|sell
|394
|0.10
|1.1880
|0.0000
|1.1842
|788
|2006.03.10 16:27
|sell
|395
|0.20
|1.1900
|0.0000
|1.1862
|789
|2006.03.10 16:28
|close
|395
|0.20
|1.1879
|0.0000
|1.1862
|42.00
|7910.35
|790
|2006.03.10 16:28
|close
|394
|0.10
|1.1882
|0.0000
|1.1842
|-2.00
|7908.35
|791
|2006.03.10 16:28
|sell
|396
|0.10
|1.1879
|0.0000
|1.1841
|792
|2006.03.10 16:28
|sell
|397
|0.20
|1.1900
|0.0000
|1.1862
|793
|2006.03.10 16:28
|close
|397
|0.20
|1.1879
|0.0000
|1.1862
|42.00
|7950.35
|794
|2006.03.10 16:28
|close
|396
|0.10
|1.1882
|0.0000
|1.1841
|-3.00
|7947.35
|795
|2006.03.10 16:38
|sell
|398
|0.10
|1.1883
|0.0000
|1.1845
|796
|2006.03.10 16:41
|close
|398
|0.10
|1.1863
|0.0000
|1.1845
|20.00
|7967.35
|797
|2006.03.10 16:41
|sell
|399
|0.10
|1.1881
|0.0000
|1.1843
|798
|2006.03.10 16:42
|close
|399
|0.10
|1.1860
|0.0000
|1.1843
|21.00
|7988.35
|799
|2006.03.10 16:52
|sell
|400
|0.10
|1.1879
|0.0000
|1.1841
|800
|2006.03.10 18:01
|sell
|401
|0.20
|1.1897
|0.0000
|1.1859
|801
|2006.03.10 18:06
|close
|401
|0.20
|1.1882
|0.0000
|1.1859
|30.00
|8018.35
|802
|2006.03.10 18:06
|close
|400
|0.10
|1.1883
|0.0000
|1.1841
|-4.00
|8014.35
|803
|2006.03.10 21:20
|buy
|402
|0.10
|1.1910
|0.0000
|1.1948
|804
|2006.03.13 02:27
|close
|402
|0.10
|1.1930
|0.0000
|1.1948
|19.63
|8033.98
|805
|2006.03.13 11:00
|sell
|403
|0.10
|1.1929
|0.0000
|1.1891
|806
|2006.03.13 18:41
|sell
|404
|0.20
|1.1947
|0.0000
|1.1909
|807
|2006.03.13 19:01
|close
|404
|0.20
|1.1934
|0.0000
|1.1909
|26.00
|8059.98
|808
|2006.03.13 19:01
|close
|403
|0.10
|1.1932
|0.0000
|1.1891
|-3.00
|8056.98
|809
|2006.03.13 19:08
|buy
|405
|0.10
|1.1941
|0.0000
|1.1979
|810
|2006.03.13 21:56
|close
|405
|0.10
|1.1961
|0.0000
|1.1979
|20.00
|8076.98
|811
|2006.03.14 09:00
|buy
|406
|0.10
|1.1977
|0.0000
|1.2015
|812
|2006.03.14 12:02
|buy
|407
|0.20
|1.1958
|0.0000
|1.1996
|813
|2006.03.14 15:31
|close
|407
|0.20
|1.1976
|0.0000
|1.1996
|36.00
|8112.98
|814
|2006.03.14 15:31
|close
|406
|0.10
|1.1968
|0.0000
|1.2015
|-9.00
|8103.98
|815
|2006.03.14 15:45
|buy
|408
|0.10
|1.1975
|0.0000
|1.2013
|816
|2006.03.14 15:46
|buy
|409
|0.20
|1.1955
|0.0000
|1.1993
|817
|2006.03.14 15:58
|close
|409
|0.20
|1.1970
|0.0000
|1.1993
|30.00
|8133.98
|818
|2006.03.14 15:58
|close
|408
|0.10
|1.1972
|0.0000
|1.2013
|-3.00
|8130.98
|819
|2006.03.14 16:39
|buy
|410
|0.10
|1.1966
|0.0000
|1.2004
|820
|2006.03.14 16:52
|close
|410
|0.10
|1.1986
|0.0000
|1.2004
|20.00
|8150.98
|821
|2006.03.14 16:52
|buy
|411
|0.10
|1.1989
|0.0000
|1.2027
|822
|2006.03.14 17:12
|close
|411
|0.10
|1.2013
|0.0000
|1.2027
|24.00
|8174.98
|823
|2006.03.14 17:12
|buy
|412
|0.10
|1.2018
|0.0000
|1.2056
|824
|2006.03.14 17:14
|buy
|413
|0.20
|1.1996
|0.0000
|1.2034
|825
|2006.03.14 17:26
|close
|413
|0.20
|1.2011
|0.0000
|1.2034
|30.00
|8204.98
|826
|2006.03.14 17:26
|close
|412
|0.10
|1.2007
|0.0000
|1.2056
|-11.00
|8193.98
|827
|2006.03.14 17:26
|buy
|414
|0.10
|1.2010
|0.0000
|1.2048
|828
|2006.03.14 19:05
|close
|414
|0.10
|1.2030
|0.0000
|1.2048
|20.00
|8213.98
|829
|2006.03.15 03:22
|sell
|415
|0.10
|1.2016
|0.0000
|1.1978
|830
|2006.03.15 10:17
|sell
|416
|0.20
|1.2034
|0.0000
|1.1996
|831
|2006.03.15 11:45
|close
|416
|0.20
|1.2021
|0.0000
|1.1996
|26.00
|8239.98
|832
|2006.03.15 11:45
|close
|415
|0.10
|1.2022
|0.0000
|1.1978
|-6.00
|8233.98
|833
|2006.03.15 11:46
|sell
|417
|0.10
|1.2016
|0.0000
|1.1978
|834
|2006.03.15 14:33
|sell
|418
|0.20
|1.2035
|0.0000
|1.1997
|835
|2006.03.15 15:30
|close
|418
|0.20
|1.2022
|0.0000
|1.1997
|26.00
|8259.98
|836
|2006.03.15 15:30
|close
|417
|0.10
|1.2025
|0.0000
|1.1978
|-9.00
|8250.98
|837
|2006.03.15 15:31
|sell
|419
|0.10
|1.2016
|0.0000
|1.1978
|838
|2006.03.15 16:01
|sell
|420
|0.20
|1.2037
|0.0000
|1.1999
|839
|2006.03.15 16:12
|close
|420
|0.20
|1.2018
|0.0000
|1.1999
|38.00
|8288.98
|840
|2006.03.15 16:12
|close
|419
|0.10
|1.2019
|0.0000
|1.1978
|-3.00
|8285.98
|841
|2006.03.15 16:17
|buy
|421
|0.10
|1.2054
|0.0000
|1.2092
|842
|2006.03.15 16:26
|buy
|422
|0.20
|1.2036
|0.0000
|1.2074
|843
|2006.03.15 16:29
|close
|422
|0.20
|1.2054
|0.0000
|1.2074
|36.00
|8321.98
|844
|2006.03.15 16:30
|close
|421
|0.10
|1.2053
|0.0000
|1.2092
|-1.00
|8320.98
|845
|2006.03.15 16:30
|buy
|423
|0.10
|1.2054
|0.0000
|1.2092
|846
|2006.03.15 16:37
|buy
|424
|0.20
|1.2036
|0.0000
|1.2074
|847
|2006.03.15 16:37
|close
|424
|0.20
|1.2051
|0.0000
|1.2074
|30.00
|8350.98
|848
|2006.03.15 16:37
|close
|423
|0.10
|1.2040
|0.0000
|1.2092
|-14.00
|8336.98
|849
|2006.03.15 16:38
|buy
|425
|0.10
|1.2053
|0.0000
|1.2091
|850
|2006.03.15 16:39
|buy
|426
|0.20
|1.2021
|0.0000
|1.2059
|851
|2006.03.15 16:39
|close
|426
|0.20
|1.2050
|0.0000
|1.2059
|58.00
|8394.98
|852
|2006.03.15 16:39
|close
|425
|0.10
|1.2048
|0.0000
|1.2091
|-5.00
|8389.98
|853
|2006.03.15 16:39
|buy
|427
|0.10
|1.2055
|0.0000
|1.2093
|854
|2006.03.15 16:40
|buy
|428
|0.20
|1.2025
|0.0000
|1.2063
|855
|2006.03.15 16:41
|close
|428
|0.20
|1.2060
|0.0000
|1.2063
|70.00
|8459.98
|856
|2006.03.15 16:41
|close
|427
|0.10
|1.2026
|0.0000
|1.2093
|-29.00
|8430.98
|857
|2006.03.15 16:42
|buy
|429
|0.10
|1.2062
|0.0000
|1.2100
|858
|2006.03.15 16:42
|buy
|430
|0.20
|1.2028
|0.0000
|1.2066
|859
|2006.03.15 16:42
|close
|430
|0.20
|1.2056
|0.0000
|1.2066
|56.00
|8486.98
|860
|2006.03.15 16:42
|close
|429
|0.10
|1.2057
|0.0000
|1.2100
|-5.00
|8481.98
|861
|2006.03.15 16:42
|buy
|431
|0.10
|1.2061
|0.0000
|1.2099
|862
|2006.03.15 16:44
|buy
|432
|0.20
|1.2031
|0.0000
|1.2069
|863
|2006.03.15 16:58
|close
|432
|0.20
|1.2050
|0.0000
|1.2069
|38.00
|8519.98
|864
|2006.03.15 16:58
|close
|431
|0.10
|1.2043
|0.0000
|1.2099
|-18.00
|8501.98
|865
|2006.03.15 17:20
|buy
|433
|0.10
|1.2048
|0.0000
|1.2086
|866
|2006.03.15 21:18
|close
|433
|0.10
|1.2068
|0.0000
|1.2086
|20.00
|8521.98
|867
|2006.03.16 03:00
|sell
|434
|0.10
|1.2057
|0.0000
|1.2019
|868
|2006.03.16 09:14
|close
|434
|0.10
|1.2037
|0.0000
|1.2019
|20.00
|8541.98
|869
|2006.03.16 10:14
|buy
|435
|0.10
|1.2062
|0.0000
|1.2100
|870
|2006.03.16 12:16
|close
|435
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2100
|20.00
|8561.98
|871
|2006.03.17 04:00
|sell
|436
|0.10
|1.2171
|0.0000
|1.2133
|872
|2006.03.17 09:57
|close
|436
|0.10
|1.2151
|0.0000
|1.2133
|20.00
|8581.98
|873
|2006.03.17 10:48
|buy
|437
|0.10
|1.2179
|0.0000
|1.2217
|874
|2006.03.17 10:55
|buy
|438
|0.20
|1.2161
|0.0000
|1.2199
|875
|2006.03.17 10:57
|close
|438
|0.20
|1.2176
|0.0000
|1.2199
|30.00
|8611.98
|876
|2006.03.17 10:59
|close
|437
|0.10
|1.2170
|0.0000
|1.2217
|-9.00
|8602.98
|877
|2006.03.17 11:31
|buy
|439
|0.10
|1.2176
|0.0000
|1.2214
|878
|2006.03.17 15:56
|close
|439
|0.10
|1.2198
|0.0000
|1.2214
|22.00
|8624.98
|879
|2006.03.17 16:46
|sell
|440
|0.10
|1.2162
|0.0000
|1.2124
|880
|2006.03.17 18:02
|sell
|441
|0.20
|1.2190
|0.0000
|1.2152
|881
|2006.03.17 18:09
|close
|441
|0.20
|1.2172
|0.0000
|1.2152
|36.00
|8660.98
|882
|2006.03.17 18:10
|close
|440
|0.10
|1.2174
|0.0000
|1.2124
|-12.00
|8648.98
|883
|2006.03.20 02:00
|sell
|442
|0.10
|1.2174
|0.0000
|1.2136
|884
|2006.03.20 11:19
|sell
|443
|0.20
|1.2192
|0.0000
|1.2154
|885
|2006.03.20 12:00
|close
|443
|0.20
|1.2179
|0.0000
|1.2154
|26.00
|8674.98
|886
|2006.03.20 12:00
|close
|442
|0.10
|1.2180
|0.0000
|1.2136
|-6.00
|8668.98
|887
|2006.03.20 13:50
|sell
|444
|0.10
|1.2166
|0.0000
|1.2128
|888
|2006.03.20 14:48
|sell
|445
|0.20
|1.2184
|0.0000
|1.2146
|889
|2006.03.20 14:55
|close
|445
|0.20
|1.2171
|0.0000
|1.2146
|26.00
|8694.98
|890
|2006.03.20 14:55
|close
|444
|0.10
|1.2174
|0.0000
|1.2128
|-8.00
|8686.98
|891
|2006.03.20 16:04
|sell
|446
|0.10
|1.2171
|0.0000
|1.2133
|892
|2006.03.20 19:43
|close
|446
|0.10
|1.2151
|0.0000
|1.2133
|20.00
|8706.98
|893
|2006.03.20 23:02
|buy
|447
|0.10
|1.2172
|0.0000
|1.2210
|894
|2006.03.21 02:07
|buy
|448
|0.20
|1.2154
|0.0000
|1.2192
|895
|2006.03.21 02:21
|buy
|449
|0.40
|1.2132
|0.0000
|1.2170
|896
|2006.03.21 02:24
|close
|449
|0.40
|1.2148
|0.0000
|1.2170
|64.00
|8770.98
|897
|2006.03.21 02:24
|close
|448
|0.20
|1.2146
|0.0000
|1.2192
|-16.00
|8754.98
|898
|2006.03.21 02:24
|close
|447
|0.10
|1.2144
|0.0000
|1.2210
|-28.37
|8726.61
|899
|2006.03.21 12:23
|buy
|450
|0.10
|1.2147
|0.0000
|1.2185
|900
|2006.03.21 15:45
|buy
|451
|0.20
|1.2129
|0.0000
|1.2167
|901
|2006.03.21 16:13
|buy
|452
|0.40
|1.2110
|0.0000
|1.2148
|902
|2006.03.21 16:14
|close
|452
|0.40
|1.2127
|0.0000
|1.2148
|68.00
|8794.61
|903
|2006.03.21 16:15
|close
|451
|0.20
|1.2128
|0.0000
|1.2167
|-2.00
|8792.61
|904
|2006.03.21 16:15
|close
|450
|0.10
|1.2127
|0.0000
|1.2185
|-20.00
|8772.61
|905
|2006.03.21 16:15
|sell
|453
|0.10
|1.2126
|0.0000
|1.2088
|906
|2006.03.21 16:56
|close
|453
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2088
|20.00
|8792.61
|907
|2006.03.22 00:47
|buy
|454
|0.10
|1.2112
|0.0000
|1.2150
|908
|2006.03.22 00:51
|buy
|455
|0.20
|1.2094
|0.0000
|1.2132
|909
|2006.03.22 00:56
|close
|455
|0.20
|1.2110
|0.0000
|1.2132
|32.00
|8824.61
|910
|2006.03.22 00:56
|close
|454
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2150
|-3.00
|8821.61
|911
|2006.03.22 00:57
|buy
|456
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2148
|912
|2006.03.22 03:00
|buy
|457
|0.20
|1.2089
|0.0000
|1.2127
|913
|2006.03.22 09:17
|close
|457
|0.20
|1.2103
|0.0000
|1.2127
|28.00
|8849.61
|914
|2006.03.22 09:17
|close
|456
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2148
|-9.00
|8840.61
|915
|2006.03.22 09:18
|buy
|458
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2142
|916
|2006.03.22 09:35
|buy
|459
|0.20
|1.2086
|0.0000
|1.2124
|917
|2006.03.22 12:09
|buy
|460
|0.40
|1.2068
|0.0000
|1.2106
|918
|2006.03.22 13:06
|close
|460
|0.40
|1.2082
|0.0000
|1.2106
|56.00
|8896.61
|919
|2006.03.22 13:06
|close
|459
|0.20
|1.2080
|0.0000
|1.2124
|-12.00
|8884.61
|920
|2006.03.22 13:06
|close
|458
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2142
|-25.00
|8859.61
|921
|2006.03.22 15:42
|buy
|461
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2130
|922
|2006.03.22 20:03
|buy
|462
|0.20
|1.2074
|0.0000
|1.2112
|923
|2006.03.23 03:12
|buy
|463
|0.40
|1.2055
|0.0000
|1.2093
|924
|2006.03.23 09:22
|close
|463
|0.40
|1.2071
|0.0000
|1.2093
|64.00
|8923.61
|925
|2006.03.23 09:22
|close
|462
|0.20
|1.2070
|0.0000
|1.2112
|-10.22
|8913.39
|926
|2006.03.23 09:22
|close
|461
|0.10
|1.2068
|0.0000
|1.2130
|-25.11
|8888.28
|927
|2006.03.23 09:35
|buy
|464
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2104
|928
|2006.03.23 15:35
|buy
|465
|0.20
|1.2047
|0.0000
|1.2085
|929
|2006.03.23 15:41
|close
|465
|0.20
|1.2060
|0.0000
|1.2085
|26.00
|8914.28
|930
|2006.03.23 15:41
|close
|464
|0.10
|1.2057
|0.0000
|1.2104
|-9.00
|8905.28
|931
|2006.03.24 09:10
|buy
|466
|0.10
|1.1975
|0.0000
|1.2013
|932
|2006.03.24 14:10
|buy
|467
|0.20
|1.1957
|0.0000
|1.1995
|933
|2006.03.24 15:06
|close
|467
|0.20
|1.1971
|0.0000
|1.1995
|28.00
|8933.28
|934
|2006.03.24 15:06
|close
|466
|0.10
|1.1970
|0.0000
|1.2013
|-5.00
|8928.28
|935
|2006.03.24 15:23
|sell
|468
|0.10
|1.1964
|0.0000
|1.1926
|936
|2006.03.24 15:32
|sell
|469
|0.20
|1.1985
|0.0000
|1.1947
|937
|2006.03.24 15:37
|close
|469
|0.20
|1.1962
|0.0000
|1.1947
|46.00
|8974.28
|938
|2006.03.24 15:37
|close
|468
|0.10
|1.1963
|0.0000
|1.1926
|1.00
|8975.28
|939
|2006.03.24 15:38
|buy
|470
|0.10
|1.1980
|0.0000
|1.2018
|940
|2006.03.24 15:50
|buy
|471
|0.20
|1.1952
|0.0000
|1.1990
|941
|2006.03.24 15:50
|close
|471
|0.20
|1.1969
|0.0000
|1.1990
|34.00
|9009.28
|942
|2006.03.24 15:50
|close
|470
|0.10
|1.1972
|0.0000
|1.2018
|-8.00
|9001.28
|943
|2006.03.24 15:50
|buy
|472
|0.10
|1.1977
|0.0000
|1.2015
|944
|2006.03.24 15:51
|buy
|473
|0.20
|1.1952
|0.0000
|1.1990
|945
|2006.03.24 15:51
|close
|473
|0.20
|1.1976
|0.0000
|1.1990
|48.00
|9049.28
|946
|2006.03.24 15:52
|close
|472
|0.10
|1.1950
|0.0000
|1.2015
|-27.00
|9022.28
|947
|2006.03.24 15:52
|buy
|474
|0.10
|1.1978
|0.0000
|1.2016
|948
|2006.03.24 15:52
|buy
|475
|0.20
|1.1952
|0.0000
|1.1990
|949
|2006.03.24 15:52
|close
|475
|0.20
|1.1977
|0.0000
|1.1990
|50.00
|9072.28
|950
|2006.03.24 15:52
|close
|474
|0.10
|1.1981
|0.0000
|1.2016
|3.00
|9075.28
|951
|2006.03.24 15:52
|buy
|476
|0.10
|1.1987
|0.0000
|1.2025
|952
|2006.03.24 15:53
|buy
|477
|0.20
|1.1964
|0.0000
|1.2002
|953
|2006.03.24 15:53
|close
|477
|0.20
|1.1984
|0.0000
|1.2002
|40.00
|9115.28
|954
|2006.03.24 15:53
|close
|476
|0.10
|1.1969
|0.0000
|1.2025
|-18.00
|9097.28
|955
|2006.03.24 15:54
|buy
|478
|0.10
|1.1986
|0.0000
|1.2024
|956
|2006.03.24 15:54
|buy
|479
|0.20
|1.1966
|0.0000
|1.2004
|957
|2006.03.24 15:56
|close
|479
|0.20
|1.1984
|0.0000
|1.2004
|36.00
|9133.28
|958
|2006.03.24 15:56
|close
|478
|0.10
|1.1985
|0.0000
|1.2024
|-1.00
|9132.28
|959
|2006.03.24 15:56
|buy
|480
|0.10
|1.1986
|0.0000
|1.2024
|960
|2006.03.24 15:57
|buy
|481
|0.20
|1.1966
|0.0000
|1.2004
|961
|2006.03.24 15:58
|close
|481
|0.20
|1.1985
|0.0000
|1.2004
|38.00
|9170.28
|962
|2006.03.24 15:58
|close
|480
|0.10
|1.1969
|0.0000
|1.2024
|-17.00
|9153.28
|963
|2006.03.24 16:00
|sell
|482
|0.10
|1.1964
|0.0000
|1.1926
|964
|2006.03.24 17:02
|sell
|483
|0.20
|1.1983
|0.0000
|1.1945
|965
|2006.03.24 17:06
|sell
|484
|0.40
|1.2018
|0.0000
|1.1980
|966
|2006.03.24 17:06
|close
|484
|0.40
|1.1992
|0.0000
|1.1980
|104.00
|9257.28
|967
|2006.03.24 17:06
|close
|483
|0.20
|1.2007
|0.0000
|1.1945
|-48.00
|9209.28
|968
|2006.03.24 17:06
|close
|482
|0.10
|1.1992
|0.0000
|1.1926
|-28.00
|9181.28
|969
|2006.03.24 17:06
|buy
|485
|0.10
|1.1999
|0.0000
|1.2037
|970
|2006.03.24 17:07
|buy
|486
|0.20
|1.1973
|0.0000
|1.2011
|971
|2006.03.24 17:07
|close
|486
|0.20
|1.1995
|0.0000
|1.2011
|44.00
|9225.28
|972
|2006.03.24 17:07
|close
|485
|0.10
|1.1976
|0.0000
|1.2037
|-23.00
|9202.28
|973
|2006.03.24 17:07
|buy
|487
|0.10
|1.1989
|0.0000
|1.2027
|974
|2006.03.24 17:10
|close
|487
|0.10
|1.2010
|0.0000
|1.2027
|21.00
|9223.28
|975
|2006.03.24 17:10
|buy
|488
|0.10
|1.1997
|0.0000
|1.2035
|976
|2006.03.24 17:16
|close
|488
|0.10
|1.2018
|0.0000
|1.2035
|21.00
|9244.28
|977
|2006.03.24 17:18
|buy
|489
|0.10
|1.1999
|0.0000
|1.2037
|978
|2006.03.24 17:20
|close
|489
|0.10
|1.2022
|0.0000
|1.2037
|23.00
|9267.28
|979
|2006.03.24 17:21
|buy
|490
|0.10
|1.1991
|0.0000
|1.2029
|980
|2006.03.24 17:21
|close
|490
|0.10
|1.2022
|0.0000
|1.2029
|31.00
|9298.28
|981
|2006.03.24 17:22
|buy
|491
|0.10
|1.1991
|0.0000
|1.2029
|982
|2006.03.24 17:22
|close
|491
|0.10
|1.2022
|0.0000
|1.2029
|31.00
|9329.28
|983
|2006.03.27 06:42
|buy
|492
|0.10
|1.2060
|0.0000
|1.2098
|984
|2006.03.27 09:01
|buy
|493
|0.20
|1.2042
|0.0000
|1.2080
|985
|2006.03.27 13:01
|buy
|494
|0.40
|1.2024
|0.0000
|1.2062
|986
|2006.03.28 11:03
|close
|494
|0.40
|1.2038
|0.0000
|1.2062
|54.52
|9383.80
|987
|2006.03.28 11:04
|close
|493
|0.20
|1.2034
|0.0000
|1.2080
|-16.74
|9367.06
|988
|2006.03.28 11:04
|close
|492
|0.10
|1.2035
|0.0000
|1.2098
|-25.37
|9341.69
|989
|2006.03.28 21:01
|sell
|495
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2035
|990
|2006.03.28 22:23
|t/p
|495
|0.10
|1.2035
|0.0000
|1.2035
|38.00
|9379.69
|991
|2006.03.29 08:18
|buy
|496
|0.10
|1.2011
|0.0000
|1.2049
|992
|2006.03.29 10:45
|buy
|497
|0.20
|1.1987
|0.0000
|1.2025
|993
|2006.03.29 10:46
|close
|497
|0.20
|1.2002
|0.0000
|1.2025
|30.00
|9409.69
|994
|2006.03.29 10:46
|close
|496
|0.10
|1.1982
|0.0000
|1.2049
|-29.00
|9380.69
|995
|2006.03.29 10:46
|sell
|498
|0.10
|1.1989
|0.0000
|1.1951
|996
|2006.03.29 13:00
|sell
|499
|0.20
|1.2007
|0.0000
|1.1969
|997
|2006.03.29 19:16
|sell
|500
|0.40
|1.2029
|0.0000
|1.1991
|998
|2006.03.29 19:20
|close
|500
|0.40
|1.2014
|0.0000
|1.1991
|60.00
|9440.69
|999
|2006.03.29 19:20
|close
|499
|0.20
|1.2013
|0.0000
|1.1969
|-12.00
|9428.69
|1000
|2006.03.29 19:20
|close
|498
|0.10
|1.2015
|0.0000
|1.1951
|-26.00
|9402.69
|1001
|2006.03.29 19:21
|buy
|501
|0.10
|1.2024
|0.0000
|1.2062
|1002
|2006.03.29 20:51
|close
|501
|0.10
|1.2044
|0.0000
|1.2062
|20.00
|9422.69
|1003
|2006.03.29 20:51
|buy
|502
|0.10
|1.2042
|0.0000
|1.2080
|1004
|2006.03.29 21:45
|buy
|503
|0.20
|1.2024
|0.0000
|1.2062
|1005
|2006.03.30 03:46
|close
|503
|0.20
|1.2037
|0.0000
|1.2062
|23.78
|9446.47
|1006
|2006.03.30 03:46
|close
|502
|0.10
|1.2036
|0.0000
|1.2080
|-7.11
|9439.36
|1007
|2006.03.30 04:27
|buy
|504
|0.10
|1.2044
|0.0000
|1.2082
|1008
|2006.03.30 07:07
|close
|504
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.2082
|20.00
|9459.36
|1009
|2006.03.30 10:07
|sell
|505
|0.10
|1.2048
|0.0000
|1.2010
|1010
|2006.03.30 11:16
|sell
|506
|0.20
|1.2067
|0.0000
|1.2029
|1011
|2006.03.30 14:19
|sell
|507
|0.40
|1.2086
|0.0000
|1.2048
|1012
|2006.03.30 16:45
|close
|507
|0.40
|1.2069
|0.0000
|1.2048
|68.00
|9527.36
|1013
|2006.03.30 16:45
|close
|506
|0.20
|1.2062
|0.0000
|1.2029
|10.00
|9537.36
|1014
|2006.03.30 16:45
|close
|505
|0.10
|1.2060
|0.0000
|1.2010
|-12.00
|9525.36
|1015
|2006.03.30 17:00
|sell
|508
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2033
|1016
|2006.03.30 17:15
|sell
|509
|0.20
|1.2089
|0.0000
|1.2051
|1017
|2006.03.30 17:15
|close
|509
|0.20
|1.2074
|0.0000
|1.2051
|30.00
|9555.36
|1018
|2006.03.30 17:15
|close
|508
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2033
|1.00
|9556.36
|1019
|2006.03.30 17:42
|buy
|510
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2130
|1020
|2006.03.30 17:42
|buy
|511
|0.20
|1.2070
|0.0000
|1.2108
|1021
|2006.03.30 17:43
|t/p
|511
|0.20
|1.2108
|0.0000
|1.2108
|76.00
|9632.36
|1022
|2006.03.30 17:43
|close
|510
|0.10
|1.2123
|0.0000
|1.2130
|31.00
|9663.36
|1023
|2006.03.30 17:43
|buy
|512
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2130
|1024
|2006.03.30 17:43
|buy
|513
|0.20
|1.2070
|0.0000
|1.2108
|1025
|2006.03.30 17:43
|t/p
|513
|0.20
|1.2108
|0.0000
|1.2108
|76.00
|9739.36
|1026
|2006.03.30 17:43
|close
|512
|0.10
|1.2123
|0.0000
|1.2130
|31.00
|9770.36
|1027
|2006.03.31 07:03
|sell
|514
|0.10
|1.2154
|0.0000
|1.2116
|1028
|2006.03.31 09:56
|close
|514
|0.10
|1.2132
|0.0000
|1.2116
|22.00
|9792.36
|1029
|2006.03.31 17:05
|buy
|515
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.2166
|1030
|2006.03.31 17:08
|buy
|516
|0.20
|1.2106
|0.0000
|1.2144
|1031
|2006.03.31 17:11
|close
|516
|0.20
|1.2124
|0.0000
|1.2144
|36.00
|9828.36
|1032
|2006.03.31 17:11
|close
|515
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2166
|-11.00
|9817.36
|1033
|2006.03.31 17:11
|buy
|517
|0.10
|1.2127
|0.0000
|1.2165
|1034
|2006.03.31 17:15
|buy
|518
|0.20
|1.2104
|0.0000
|1.2142
|1035
|2006.03.31 18:01
|close
|518
|0.20
|1.2122
|0.0000
|1.2142
|36.00
|9853.36
|1036
|2006.03.31 18:01
|close
|517
|0.10
|1.2119
|0.0000
|1.2165
|-8.00
|9845.36
|1037
|2006.03.31 18:01
|buy
|519
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2162
|1038
|2006.03.31 18:03
|buy
|520
|0.20
|1.2106
|0.0000
|1.2144
|1039
|2006.03.31 18:05
|buy
|521
|0.40
|1.2085
|0.0000
|1.2123
|1040
|2006.03.31 18:06
|close
|521
|0.40
|1.2101
|0.0000
|1.2123
|64.00
|9909.36
|1041
|2006.03.31 18:06
|close
|520
|0.20
|1.2083
|0.0000
|1.2144
|-46.00
|9863.36
|1042
|2006.03.31 18:06
|close
|519
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2162
|-36.00
|9827.36
|1043
|2006.04.03 02:05
|sell
|522
|0.10
|1.2113
|0.0000
|1.2075
|1044
|2006.04.03 03:41
|close
|522
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2075
|21.00
|9848.36
|1045
|2006.04.03 14:01
|buy
|523
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2104
|1046
|2006.04.03 17:22
|close
|523
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2104
|27.00
|9875.36
|1047
|2006.04.04 04:51
|sell
|524
|0.10
|1.2129
|0.0000
|1.2091
|1048
|2006.04.04 05:03
|sell
|525
|0.20
|1.2149
|0.0000
|1.2111
|1049
|2006.04.04 05:05
|close
|525
|0.20
|1.2129
|0.0000
|1.2111
|40.00
|9915.36
|1050
|2006.04.04 05:05
|close
|524
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.2091
|1.00
|9916.36
|1051
|2006.04.04 07:21
|buy
|526
|0.10
|1.2153
|0.0000
|1.2191
|1052
|2006.04.04 09:45
|buy
|527
|0.20
|1.2135
|0.0000
|1.2173
|1053
|2006.04.04 10:32
|close
|527
|0.20
|1.2152
|0.0000
|1.2173
|34.00
|9950.36
|1054
|2006.04.04 10:32
|close
|526
|0.10
|1.2151
|0.0000
|1.2191
|-2.00
|9948.36
|1055
|2006.04.04 10:47
|buy
|528
|0.10
|1.2164
|0.0000
|1.2202
|1056
|2006.04.04 10:55
|buy
|529
|0.20
|1.2146
|0.0000
|1.2184
|1057
|2006.04.04 10:59
|close
|529
|0.20
|1.2162
|0.0000
|1.2184
|32.00
|9980.36
|1058
|2006.04.04 11:00
|close
|528
|0.10
|1.2161
|0.0000
|1.2202
|-3.00
|9977.36
|1059
|2006.04.04 11:27
|buy
|530
|0.10
|1.2168
|0.0000
|1.2206
|1060
|2006.04.04 14:47
|close
|530
|0.10
|1.2189
|0.0000
|1.2206
|21.00
|9998.36
|1061
|2006.04.05 04:17
|buy
|531
|0.10
|1.2269
|0.0000
|1.2307
|1062
|2006.04.05 04:28
|buy
|532
|0.20
|1.2250
|0.0000
|1.2288
|1063
|2006.04.05 04:29
|close
|532
|0.20
|1.2264
|0.0000
|1.2288
|28.00
|10026.36
|1064
|2006.04.05 04:30
|close
|531
|0.10
|1.2263
|0.0000
|1.2307
|-6.00
|10020.36
|1065
|2006.04.05 04:30
|buy
|533
|0.10
|1.2263
|0.0000
|1.2301
|1066
|2006.04.05 07:55
|close
|533
|0.10
|1.2283
|0.0000
|1.2301
|20.00
|10040.36
|1067
|2006.04.05 09:00
|sell
|534
|0.10
|1.2263
|0.0000
|1.2225
|1068
|2006.04.05 09:50
|sell
|535
|0.20
|1.2281
|0.0000
|1.2243
|1069
|2006.04.05 09:56
|close
|535
|0.20
|1.2268
|0.0000
|1.2243
|26.00
|10066.36
|1070
|2006.04.05 09:56
|close
|534
|0.10
|1.2269
|0.0000
|1.2225
|-6.00
|10060.36
|1071
|2006.04.05 10:37
|sell
|536
|0.10
|1.2254
|0.0000
|1.2216
|1072
|2006.04.05 10:40
|sell
|537
|0.20
|1.2273
|0.0000
|1.2235
|1073
|2006.04.05 10:41
|close
|537
|0.20
|1.2259
|0.0000
|1.2235
|28.00
|10088.36
|1074
|2006.04.05 10:41
|close
|536
|0.10
|1.2257
|0.0000
|1.2216
|-3.00
|10085.36
|1075
|2006.04.05 10:41
|sell
|538
|0.10
|1.2256
|0.0000
|1.2218
|1076
|2006.04.05 10:47
|sell
|539
|0.20
|1.2275
|0.0000
|1.2237
|1077
|2006.04.05 10:51
|close
|539
|0.20
|1.2259
|0.0000
|1.2237
|32.00
|10117.36
|1078
|2006.04.05 10:51
|close
|538
|0.10
|1.2258
|0.0000
|1.2218
|-2.00
|10115.36
|1079
|2006.04.05 10:51
|sell
|540
|0.10
|1.2255
|0.0000
|1.2217
|1080
|2006.04.05 10:54
|sell
|541
|0.20
|1.2273
|0.0000
|1.2235
|1081
|2006.04.05 10:56
|close
|541
|0.20
|1.2257
|0.0000
|1.2235
|32.00
|10147.36
|1082
|2006.04.05 10:56
|close
|540
|0.10
|1.2253
|0.0000
|1.2217
|2.00
|10149.36
|1083
|2006.04.05 10:56
|sell
|542
|0.10
|1.2252
|0.0000
|1.2214
|1084
|2006.04.05 11:35
|sell
|543
|0.20
|1.2274
|0.0000
|1.2236
|1085
|2006.04.05 11:42
|close
|543
|0.20
|1.2259
|0.0000
|1.2236
|30.00
|10179.36
|1086
|2006.04.05 11:42
|close
|542
|0.10
|1.2256
|0.0000
|1.2214
|-4.00
|10175.36
|1087
|2006.04.05 11:42
|sell
|544
|0.10
|1.2255
|0.0000
|1.2217
|1088
|2006.04.05 11:46
|sell
|545
|0.20
|1.2273
|0.0000
|1.2235
|1089
|2006.04.05 12:18
|close
|545
|0.20
|1.2259
|0.0000
|1.2235
|28.00
|10203.36
|1090
|2006.04.05 12:18
|close
|544
|0.10
|1.2260
|0.0000
|1.2217
|-5.00
|10198.36
|1091
|2006.04.05 12:19
|sell
|546
|0.10
|1.2257
|0.0000
|1.2219
|1092
|2006.04.05 15:23
|sell
|547
|0.20
|1.2275
|0.0000
|1.2237
|1093
|2006.04.05 15:36
|sell
|548
|0.40
|1.2293
|0.0000
|1.2255
|1094
|2006.04.05 15:38
|close
|548
|0.40
|1.2277
|0.0000
|1.2255
|64.00
|10262.36
|1095
|2006.04.05 15:38
|close
|547
|0.20
|1.2291
|0.0000
|1.2237
|-32.00
|10230.36
|1096
|2006.04.05 15:38
|close
|546
|0.10
|1.2295
|0.0000
|1.2219
|-38.00
|10192.36
|1097
|2006.04.05 15:38
|buy
|549
|0.10
|1.2293
|0.0000
|1.2331
|1098
|2006.04.05 17:00
|buy
|550
|0.20
|1.2274
|0.0000
|1.2312
|1099
|2006.04.05 17:00
|close
|550
|0.20
|1.2290
|0.0000
|1.2312
|32.00
|10224.36
|1100
|2006.04.05 17:00
|close
|549
|0.10
|1.2289
|0.0000
|1.2331
|-4.00
|10220.36
|1101
|2006.04.05 18:00
|buy
|551
|0.10
|1.2274
|0.0000
|1.2312
|1102
|2006.04.05 18:53
|buy
|552
|0.20
|1.2256
|0.0000
|1.2294
|1103
|2006.04.05 18:59
|close
|552
|0.20
|1.2270
|0.0000
|1.2294
|28.00
|10248.36
|1104
|2006.04.05 19:00
|close
|551
|0.10
|1.2271
|0.0000
|1.2312
|-3.00
|10245.36
|1105
|2006.04.05 19:56
|buy
|553
|0.10
|1.2291
|0.0000
|1.2329
|1106
|2006.04.06 10:26
|close
|553
|0.10
|1.2311
|0.0000
|1.2329
|18.89
|10264.25
|1107
|2006.04.06 10:31
|buy
|554
|0.10
|1.2296
|0.0000
|1.2334
|1108
|2006.04.06 11:51
|close
|554
|0.10
|1.2319
|0.0000
|1.2334
|23.00
|10287.25
|1109
|2006.04.06 15:34
|sell
|555
|0.10
|1.2270
|0.0000
|1.2232
|1110
|2006.04.06 15:35
|sell
|556
|0.20
|1.2289
|0.0000
|1.2251
|1111
|2006.04.06 15:35
|sell
|557
|0.40
|1.2308
|0.0000
|1.2270
|1112
|2006.04.06 15:35
|close
|557
|0.40
|1.2293
|0.0000
|1.2270
|60.00
|10347.25
|1113
|2006.04.06 15:35
|close
|556
|0.20
|1.2296
|0.0000
|1.2251
|-14.00
|10333.25
|1114
|2006.04.06 15:35
|close
|555
|0.10
|1.2310
|0.0000
|1.2232
|-40.00
|10293.25
|1115
|2006.04.06 15:35
|sell
|558
|0.10
|1.2299
|0.0000
|1.2261
|1116
|2006.04.06 15:36
|close
|558
|0.10
|1.2274
|0.0000
|1.2261
|25.00
|10318.25
|1117
|2006.04.06 15:36
|sell
|559
|0.10
|1.2270
|0.0000
|1.2232
|1118
|2006.04.06 15:41
|sell
|560
|0.20
|1.2289
|0.0000
|1.2251
|1119
|2006.04.06 15:45
|close
|560
|0.20
|1.2276
|0.0000
|1.2251
|26.00
|10344.25
|1120
|2006.04.06 15:45
|close
|559
|0.10
|1.2278
|0.0000
|1.2232
|-8.00
|10336.25
|1121
|2006.04.06 15:45
|sell
|561
|0.10
|1.2275
|0.0000
|1.2237
|1122
|2006.04.06 15:46
|sell
|562
|0.20
|1.2317
|0.0000
|1.2279
|1123
|2006.04.06 15:48
|t/p
|561
|0.10
|1.2237
|0.0000
|1.2237
|38.00
|10374.25
|1124
|2006.04.06 15:48
|t/p
|562
|0.20
|1.2279
|0.0000
|1.2279
|76.00
|10450.25
|1125
|2006.04.06 15:48
|sell
|563
|0.10
|1.2207
|0.0000
|1.2169
|1126
|2006.04.06 15:48
|sell
|564
|0.20
|1.2254
|0.0000
|1.2216
|1127
|2006.04.06 15:48
|sell
|565
|0.40
|1.2284
|0.0000
|1.2246
|1128
|2006.04.06 15:50
|t/p
|564
|0.20
|1.2216
|0.0000
|1.2216
|76.00
|10526.25
|1129
|2006.04.06 15:50
|t/p
|565
|0.40
|1.2246
|0.0000
|1.2246
|152.00
|10678.25
|1130
|2006.04.06 15:50
|close
|563
|0.10
|1.2215
|0.0000
|1.2169
|-8.00
|10670.25
|1131
|2006.04.06 15:50
|sell
|566
|0.10
|1.2207
|0.0000
|1.2169
|1132
|2006.04.06 15:51
|sell
|567
|0.20
|1.2231
|0.0000
|1.2193
|1133
|2006.04.06 15:51
|sell
|568
|0.40
|1.2251
|0.0000
|1.2213
|1134
|2006.04.06 15:51
|close
|568
|0.40
|1.2234
|0.0000
|1.2213
|68.00
|10738.25
|1135
|2006.04.06 15:51
|close
|567
|0.20
|1.2240
|0.0000
|1.2193
|-18.00
|10720.25
|1136
|2006.04.06 15:51
|close
|566
|0.10
|1.2236
|0.0000
|1.2169
|-29.00
|10691.25
|1137
|2006.04.06 15:51
|sell
|569
|0.10
|1.2238
|0.0000
|1.2200
|1138
|2006.04.06 15:52
|close
|569
|0.10
|1.2210
|0.0000
|1.2200
|28.00
|10719.25
|1139
|2006.04.06 15:52
|sell
|570
|0.10
|1.2212
|0.0000
|1.2174
|1140
|2006.04.06 15:53
|sell
|571
|0.20
|1.2243
|0.0000
|1.2205
|1141
|2006.04.06 15:55
|sell
|572
|0.40
|1.2265
|0.0000
|1.2227
|1142
|2006.04.06 15:56
|close
|572
|0.40
|1.2245
|0.0000
|1.2227
|80.00
|10799.25
|1143
|2006.04.06 15:56
|close
|571
|0.20
|1.2265
|0.0000
|1.2205
|-44.00
|10755.25
|1144
|2006.04.06 15:56
|close
|570
|0.10
|1.2286
|0.0000
|1.2174
|-74.00
|10681.25
|1145
|2006.04.06 15:56
|sell
|573
|0.10
|1.2275
|0.0000
|1.2237
|1146
|2006.04.06 15:56
|sell
|574
|0.20
|1.2317
|0.0000
|1.2279
|1147
|2006.04.06 15:56
|t/p
|574
|0.20
|1.2279
|0.0000
|1.2279
|76.00
|10757.25
|1148
|2006.04.06 15:56
|close
|573
|0.10
|1.2253
|0.0000
|1.2237
|22.00
|10779.25
|1149
|2006.04.06 15:56
|sell
|575
|0.10
|1.2287
|0.0000
|1.2249
|1150
|2006.04.06 15:56
|close
|575
|0.10
|1.2265
|0.0000
|1.2249
|22.00
|10801.25
|1151
|2006.04.06 15:56
|sell
|576
|0.10
|1.2284
|0.0000
|1.2246
|1152
|2006.04.06 15:56
|sell
|577
|0.20
|1.2317
|0.0000
|1.2279
|1153
|2006.04.06 15:56
|t/p
|577
|0.20
|1.2279
|0.0000
|1.2279
|76.00
|10877.25
|1154
|2006.04.06 15:56
|close
|576
|0.10
|1.2253
|0.0000
|1.2246
|31.00
|10908.25
|1155
|2006.04.06 15:56
|sell
|578
|0.10
|1.2287
|0.0000
|1.2249
|1156
|2006.04.06 15:57
|close
|578
|0.10
|1.2265
|0.0000
|1.2249
|22.00
|10930.25
|1157
|2006.04.06 15:57
|sell
|579
|0.10
|1.2284
|0.0000
|1.2246
|1158
|2006.04.06 15:57
|sell
|580
|0.20
|1.2317
|0.0000
|1.2279
|1159
|2006.04.06 15:57
|t/p
|580
|0.20
|1.2279
|0.0000
|1.2279
|76.00
|11006.25
|1160
|2006.04.06 15:57
|close
|579
|0.10
|1.2253
|0.0000
|1.2246
|31.00
|11037.25
|1161
|2006.04.06 15:57
|sell
|581
|0.10
|1.2207
|0.0000
|1.2169
|1162
|2006.04.06 15:59
|sell
|582
|0.20
|1.2241
|0.0000
|1.2203
|1163
|2006.04.06 16:12
|close
|582
|0.20
|1.2222
|0.0000
|1.2203
|38.00
|11075.25
|1164
|2006.04.06 16:12
|close
|581
|0.10
|1.2224
|0.0000
|1.2169
|-17.00
|11058.25
|1165
|2006.04.07 09:07
|buy
|583
|0.10
|1.2208
|0.0000
|1.2246
|1166
|2006.04.07 09:51
|buy
|584
|0.20
|1.2189
|0.0000
|1.2227
|1167
|2006.04.07 10:27
|buy
|585
|0.40
|1.2168
|0.0000
|1.2206
|1168
|2006.04.07 10:31
|close
|585
|0.40
|1.2184
|0.0000
|1.2206
|64.00
|11122.25
|1169
|2006.04.07 10:31
|close
|584
|0.20
|1.2185
|0.0000
|1.2227
|-8.00
|11114.25
|1170
|2006.04.07 10:31
|close
|583
|0.10
|1.2186
|0.0000
|1.2246
|-22.00
|11092.25
|1171
|2006.04.07 13:02
|buy
|586
|0.10
|1.2199
|0.0000
|1.2237
|1172
|2006.04.07 13:31
|buy
|587
|0.20
|1.2181
|0.0000
|1.2219
|1173
|2006.04.07 13:32
|close
|587
|0.20
|1.2194
|0.0000
|1.2219
|26.00
|11118.25
|1174
|2006.04.07 13:32
|close
|586
|0.10
|1.2192
|0.0000
|1.2237
|-7.00
|11111.25
|1175
|2006.04.07 15:31
|buy
|588
|0.10
|1.2208
|0.0000
|1.2246
|1176
|2006.04.07 15:36
|buy
|589
|0.20
|1.2182
|0.0000
|1.2220
|1177
|2006.04.07 15:37
|close
|589
|0.20
|1.2201
|0.0000
|1.2220
|38.00
|11149.25
|1178
|2006.04.07 15:37
|close
|588
|0.10
|1.2203
|0.0000
|1.2246
|-5.00
|11144.25
|1179
|2006.04.07 15:37
|buy
|590
|0.10
|1.2202
|0.0000
|1.2240
|1180
|2006.04.07 15:42
|buy
|591
|0.20
|1.2174
|0.0000
|1.2212
|1181
|2006.04.07 15:44
|close
|591
|0.20
|1.2210
|0.0000
|1.2212
|72.00
|11216.25
|1182
|2006.04.07 15:45
|close
|590
|0.10
|1.2208
|0.0000
|1.2240
|6.00
|11222.25
|1183
|2006.04.07 15:45
|buy
|592
|0.10
|1.2214
|0.0000
|1.2252
|1184
|2006.04.07 15:49
|buy
|593
|0.20
|1.2195
|0.0000
|1.2233
|1185
|2006.04.07 15:57
|close
|593
|0.20
|1.2220
|0.0000
|1.2233
|50.00
|11272.25
|1186
|2006.04.07 15:57
|close
|592
|0.10
|1.2207
|0.0000
|1.2252
|-7.00
|11265.25
|1187
|2006.04.07 15:57
|buy
|594
|0.10
|1.2204
|0.0000
|1.2242
|1188
|2006.04.07 15:57
|buy
|595
|0.20
|1.2186
|0.0000
|1.2224
|1189
|2006.04.07 15:57
|close
|595
|0.20
|1.2220
|0.0000
|1.2224
|68.00
|11333.25
|1190
|2006.04.07 15:57
|close
|594
|0.10
|1.2207
|0.0000
|1.2242
|3.00
|11336.25
|1191
|2006.04.07 15:57
|buy
|596
|0.10
|1.2204
|0.0000
|1.2242
|1192
|2006.04.07 15:58
|buy
|597
|0.20
|1.2186
|0.0000
|1.2224
|1193
|2006.04.07 15:58
|close
|597
|0.20
|1.2220
|0.0000
|1.2224
|68.00
|11404.25
|1194
|2006.04.07 15:58
|close
|596
|0.10
|1.2207
|0.0000
|1.2242
|3.00
|11407.25
|1195
|2006.04.07 15:58
|buy
|598
|0.10
|1.2204
|0.0000
|1.2242
|1196
|2006.04.07 16:02
|buy
|599
|0.20
|1.2185
|0.0000
|1.2223
|1197
|2006.04.07 16:12
|close
|599
|0.20
|1.2206
|0.0000
|1.2223
|42.00
|11449.25
|1198
|2006.04.07 16:13
|close
|598
|0.10
|1.2200
|0.0000
|1.2242
|-4.00
|11445.25
|1199
|2006.04.10 06:37
|buy
|600
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2155
|1200
|2006.04.10 09:30
|buy
|601
|0.20
|1.2098
|0.0000
|1.2136
|1201
|2006.04.10 09:53
|close
|601
|0.20
|1.2111
|0.0000
|1.2136
|26.00
|11471.25
|1202
|2006.04.10 09:53
|close
|600
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2155
|-8.00
|11463.25
|1203
|2006.04.10 09:56
|sell
|602
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2061
|1204
|2006.04.10 10:03
|sell
|603
|0.20
|1.2121
|0.0000
|1.2083
|1205
|2006.04.10 14:12
|close
|603
|0.20
|1.2107
|0.0000
|1.2083
|28.00
|11491.25
|1206
|2006.04.10 14:12
|close
|602
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2061
|-11.00
|11480.25
|1207
|2006.04.10 17:12
|buy
|604
|0.10
|1.2121
|0.0000
|1.2159
|1208
|2006.04.10 18:00
|buy
|605
|0.20
|1.2102
|0.0000
|1.2140
|1209
|2006.04.10 19:26
|buy
|606
|0.40
|1.2084
|0.0000
|1.2122
|1210
|2006.04.10 21:32
|close
|606
|0.40
|1.2099
|0.0000
|1.2122
|60.00
|11540.25
|1211
|2006.04.10 21:32
|close
|605
|0.20
|1.2098
|0.0000
|1.2140
|-8.00
|11532.25
|1212
|2006.04.10 21:32
|close
|604
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2159
|-24.00
|11508.25
|1213
|2006.04.10 22:32
|buy
|607
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2140
|1214
|2006.04.11 08:39
|close
|607
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2140
|19.63
|11527.88
|1215
|2006.04.11 08:39
|buy
|608
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2162
|1216
|2006.04.11 13:21
|buy
|609
|0.20
|1.2104
|0.0000
|1.2142
|1217
|2006.04.11 13:22
|close
|609
|0.20
|1.2118
|0.0000
|1.2142
|28.00
|11555.88
|1218
|2006.04.11 13:22
|close
|608
|0.10
|1.2120
|0.0000
|1.2162
|-4.00
|11551.88
|1219
|2006.04.11 13:23
|sell
|610
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2071
|1220
|2006.04.11 16:45
|sell
|611
|0.20
|1.2129
|0.0000
|1.2091
|1221
|2006.04.11 22:50
|sell
|612
|0.40
|1.2148
|0.0000
|1.2110
|1222
|2006.04.12 14:52
|close
|612
|0.40
|1.2133
|0.0000
|1.2110
|60.60
|11612.48
|1223
|2006.04.12 14:52
|close
|611
|0.20
|1.2134
|0.0000
|1.2091
|-9.70
|11602.78
|1224
|2006.04.12 14:53
|close
|610
|0.10
|1.2135
|0.0000
|1.2071
|-25.85
|11576.93
|1225
|2006.04.13 01:01
|buy
|613
|0.10
|1.2108
|0.0000
|1.2146
|1226
|2006.04.13 10:24
|close
|613
|0.10
|1.2129
|0.0000
|1.2146
|21.00
|11597.93
|1227
|2006.04.13 10:24
|buy
|614
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.2166
|1228
|2006.04.13 12:01
|buy
|615
|0.20
|1.2105
|0.0000
|1.2143
|1229
|2006.04.13 12:32
|close
|615
|0.20
|1.2121
|0.0000
|1.2143
|32.00
|11629.93
|1230
|2006.04.13 12:33
|close
|614
|0.10
|1.2120
|0.0000
|1.2166
|-8.00
|11621.93
|1231
|2006.04.13 13:47
|sell
|616
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2066
|1232
|2006.04.13 15:55
|close
|616
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2066
|21.00
|11642.93
|1233
|2006.04.13 20:00
|buy
|617
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2145
|1234
|2006.04.17 01:18
|close
|617
|0.10
|1.2131
|0.0000
|1.2145
|23.26
|11666.19
|1235
|2006.04.17 23:21
|sell
|618
|0.10
|1.2250
|0.0000
|1.2212
|1236
|2006.04.18 04:22
|sell
|619
|0.20
|1.2269
|0.0000
|1.2231
|1237
|2006.04.18 05:16
|close
|619
|0.20
|1.2256
|0.0000
|1.2231
|26.00
|11692.19
|1238
|2006.04.18 05:16
|close
|618
|0.10
|1.2255
|0.0000
|1.2212
|-4.85
|11687.34
|1239
|2006.04.18 06:05
|buy
|620
|0.10
|1.2268
|0.0000
|1.2306
|1240
|2006.04.18 09:51
|buy
|621
|0.20
|1.2244
|0.0000
|1.2282
|1241
|2006.04.18 11:12
|buy
|622
|0.40
|1.2226
|0.0000
|1.2264
|1242
|2006.04.18 11:45
|close
|622
|0.40
|1.2240
|0.0000
|1.2264
|56.00
|11743.34
|1243
|2006.04.18 11:45
|close
|621
|0.20
|1.2241
|0.0000
|1.2282
|-6.00
|11737.34
|1244
|2006.04.18 11:45
|close
|620
|0.10
|1.2234
|0.0000
|1.2306
|-34.00
|11703.34
|1245
|2006.04.18 12:17
|buy
|623
|0.10
|1.2268
|0.0000
|1.2306
|1246
|2006.04.18 15:45
|close
|623
|0.10
|1.2298
|0.0000
|1.2306
|30.00
|11733.34
|1247
|2006.04.19 06:02
|sell
|624
|0.10
|1.2343
|0.0000
|1.2305
|1248
|2006.04.19 10:17
|sell
|625
|0.20
|1.2362
|0.0000
|1.2324
|1249
|2006.04.19 10:23
|close
|625
|0.20
|1.2349
|0.0000
|1.2324
|26.00
|11759.34
|1250
|2006.04.19 10:23
|close
|624
|0.10
|1.2350
|0.0000
|1.2305
|-7.00
|11752.34
|1251
|2006.04.19 10:24
|buy
|626
|0.10
|1.2360
|0.0000
|1.2398
|1252
|2006.04.19 13:00
|buy
|627
|0.20
|1.2342
|0.0000
|1.2380
|1253
|2006.04.19 15:38
|buy
|628
|0.40
|1.2310
|0.0000
|1.2348
|1254
|2006.04.19 15:38
|close
|628
|0.40
|1.2330
|0.0000
|1.2348
|80.00
|11832.34
|1255
|2006.04.19 15:38
|close
|627
|0.20
|1.2327
|0.0000
|1.2380
|-30.00
|11802.34
|1256
|2006.04.19 15:38
|close
|626
|0.10
|1.2326
|0.0000
|1.2398
|-34.00
|11768.34
|1257
|2006.04.19 18:02
|buy
|629
|0.10
|1.2350
|0.0000
|1.2388
|1258
|2006.04.19 18:31
|buy
|630
|0.20
|1.2331
|0.0000
|1.2369
|1259
|2006.04.19 18:57
|close
|630
|0.20
|1.2345
|0.0000
|1.2369
|28.00
|11796.34
|1260
|2006.04.19 18:57
|close
|629
|0.10
|1.2340
|0.0000
|1.2388
|-10.00
|11786.34
|1261
|2006.04.19 18:59
|buy
|631
|0.10
|1.2346
|0.0000
|1.2384
|1262
|2006.04.19 19:16
|close
|631
|0.10
|1.2367
|0.0000
|1.2384
|21.00
|11807.34
|1263
|2006.04.19 19:16
|buy
|632
|0.10
|1.2370
|0.0000
|1.2408
|1264
|2006.04.19 21:05
|close
|632
|0.10
|1.2390
|0.0000
|1.2408
|20.00
|11827.34
|1265
|2006.04.20 11:02
|buy
|633
|0.10
|1.2361
|0.0000
|1.2399
|1266
|2006.04.20 11:22
|buy
|634
|0.20
|1.2343
|0.0000
|1.2381
|1267
|2006.04.20 11:31
|close
|634
|0.20
|1.2357
|0.0000
|1.2381
|28.00
|11855.34
|1268
|2006.04.20 11:31
|close
|633
|0.10
|1.2359
|0.0000
|1.2399
|-2.00
|11853.34
|1269
|2006.04.20 19:02
|buy
|635
|0.10
|1.2331
|0.0000
|1.2369
|1270
|2006.04.20 19:50
|buy
|636
|0.20
|1.2313
|0.0000
|1.2351
|1271
|2006.04.21 02:38
|buy
|637
|0.40
|1.2295
|0.0000
|1.2333
|1272
|2006.04.21 03:02
|close
|637
|0.40
|1.2309
|0.0000
|1.2333
|56.00
|11909.34
|1273
|2006.04.21 03:03
|close
|636
|0.20
|1.2308
|0.0000
|1.2351
|-10.74
|11898.60
|1274
|2006.04.21 03:04
|close
|635
|0.10
|1.2309
|0.0000
|1.2369
|-22.37
|11876.23
|1275
|2006.04.21 05:33
|buy
|638
|0.10
|1.2318
|0.0000
|1.2356
|1276
|2006.04.21 08:42
|buy
|639
|0.20
|1.2300
|0.0000
|1.2338
|1277
|2006.04.21 09:25
|buy
|640
|0.40
|1.2281
|0.0000
|1.2319
|1278
|2006.04.21 09:27
|close
|640
|0.40
|1.2295
|0.0000
|1.2319
|56.00
|11932.23
|1279
|2006.04.21 09:27
|close
|639
|0.20
|1.2293
|0.0000
|1.2338
|-14.00
|11918.23
|1280
|2006.04.21 09:27
|close
|638
|0.10
|1.2304
|0.0000
|1.2356
|-14.00
|11904.23
|1281
|2006.04.21 09:27
|sell
|641
|0.10
|1.2283
|0.0000
|1.2245
|1282
|2006.04.21 09:55
|sell
|642
|0.20
|1.2304
|0.0000
|1.2266
|1283
|2006.04.21 09:55
|close
|642
|0.20
|1.2284
|0.0000
|1.2266
|40.00
|11944.23
|1284
|2006.04.21 09:55
|close
|641
|0.10
|1.2283
|0.0000
|1.2245
|0.00
|11944.23
|1285
|2006.04.21 09:55
|sell
|643
|0.10
|1.2283
|0.0000
|1.2245
|1286
|2006.04.21 11:02
|sell
|644
|0.20
|1.2348
|0.0000
|1.2310
|1287
|2006.04.21 11:08
|t/p
|644
|0.20
|1.2310
|0.0000
|1.2310
|76.00
|12020.23
|1288
|2006.04.21 11:08
|close
|643
|0.10
|1.2294
|0.0000
|1.2245
|-11.00
|12009.23
|1289
|2006.04.21 11:10
|buy
|645
|0.10
|1.2324
|0.0000
|1.2362
|1290
|2006.04.21 11:12
|buy
|646
|0.20
|1.2303
|0.0000
|1.2341
|1291
|2006.04.21 11:14
|close
|646
|0.20
|1.2320
|0.0000
|1.2341
|34.00
|12043.23
|1292
|2006.04.21 11:15
|close
|645
|0.10
|1.2321
|0.0000
|1.2362
|-3.00
|12040.23
|1293
|2006.04.21 11:15
|buy
|647
|0.10
|1.2321
|0.0000
|1.2359
|1294
|2006.04.21 12:24
|close
|647
|0.10
|1.2341
|0.0000
|1.2359
|20.00
|12060.23
|1295
|2006.04.21 12:25
|buy
|648
|0.10
|1.2342
|0.0000
|1.2380
|1296
|2006.04.21 12:47
|buy
|649
|0.20
|1.2324
|0.0000
|1.2362
|1297
|2006.04.21 12:56
|close
|649
|0.20
|1.2337
|0.0000
|1.2362
|26.00
|12086.23
|1298
|2006.04.21 12:56
|close
|648
|0.10
|1.2339
|0.0000
|1.2380
|-3.00
|12083.23
|1299
|2006.04.21 12:56
|buy
|650
|0.10
|1.2340
|0.0000
|1.2378
|1300
|2006.04.21 13:30
|buy
|651
|0.20
|1.2320
|0.0000
|1.2358
|1301
|2006.04.21 15:46
|close
|651
|0.20
|1.2336
|0.0000
|1.2358
|32.00
|12115.23
|1302
|2006.04.21 15:47
|close
|650
|0.10
|1.2335
|0.0000
|1.2378
|-5.00
|12110.23
|1303
|2006.04.21 17:15
|sell
|652
|0.10
|1.2308
|0.0000
|1.2270
|1304
|2006.04.21 17:32
|sell
|653
|0.20
|1.2344
|0.0000
|1.2306
|1305
|2006.04.21 17:32
|close
|653
|0.20
|1.2325
|0.0000
|1.2306
|38.00
|12148.23
|1306
|2006.04.21 17:32
|close
|652
|0.10
|1.2323
|0.0000
|1.2270
|-15.00
|12133.23
|1307
|2006.04.21 20:00
|sell
|654
|0.10
|1.2317
|0.0000
|1.2279
|1308
|2006.04.21 20:20
|sell
|655
|0.20
|1.2337
|0.0000
|1.2299
|1309
|2006.04.21 20:23
|close
|655
|0.20
|1.2322
|0.0000
|1.2299
|30.00
|12163.23
|1310
|2006.04.21 20:24
|close
|654
|0.10
|1.2321
|0.0000
|1.2279
|-4.00
|12159.23
|1311
|2006.04.21 20:28
|sell
|656
|0.10
|1.2316
|0.0000
|1.2278
|1312
|2006.04.21 20:29
|sell
|657
|0.20
|1.2336
|0.0000
|1.2298
|1313
|2006.04.24 01:00
|sell
|658
|0.40
|1.2371
|0.0000
|1.2333
|1314
|2006.04.24 05:07
|close
|658
|0.40
|1.2350
|0.0000
|1.2333
|84.00
|12243.23
|1315
|2006.04.24 05:08
|close
|657
|0.20
|1.2351
|0.0000
|1.2298
|-29.70
|12213.53
|1316
|2006.04.24 05:09
|close
|656
|0.10
|1.2352
|0.0000
|1.2278
|-35.85
|12177.68
|1317
|2006.04.24 05:10
|sell
|659
|0.10
|1.2346
|0.0000
|1.2308
|1318
|2006.04.24 09:07
|sell
|660
|0.20
|1.2365
|0.0000
|1.2327
|1319
|2006.04.24 09:47
|sell
|661
|0.40
|1.2387
|0.0000
|1.2349
|1320
|2006.04.24 12:25
|close
|661
|0.40
|1.2371
|0.0000
|1.2349
|64.00
|12241.68
|1321
|2006.04.24 12:26
|close
|660
|0.20
|1.2372
|0.0000
|1.2327
|-14.00
|12227.68
|1322
|2006.04.24 12:26
|close
|659
|0.10
|1.2371
|0.0000
|1.2308
|-25.00
|12202.68
|1323
|2006.04.24 14:17
|sell
|662
|0.10
|1.2365
|0.0000
|1.2327
|1324
|2006.04.24 17:02
|close
|662
|0.10
|1.2344
|0.0000
|1.2327
|21.00
|12223.68
|1325
|2006.04.24 19:00
|buy
|663
|0.10
|1.2375
|0.0000
|1.2413
|1326
|2006.04.24 19:23
|close
|663
|0.10
|1.2395
|0.0000
|1.2413
|20.00
|12243.68
|1327
|2006.04.24 19:23
|buy
|664
|0.10
|1.2399
|0.0000
|1.2437
|1328
|2006.04.25 01:07
|buy
|665
|0.20
|1.2381
|0.0000
|1.2419
|1329
|2006.04.25 10:07
|close
|665
|0.20
|1.2395
|0.0000
|1.2419
|28.00
|12271.68
|1330
|2006.04.25 10:07
|close
|664
|0.10
|1.2384
|0.0000
|1.2437
|-15.37
|12256.31
|1331
|2006.04.25 10:23
|buy
|666
|0.10
|1.2396
|0.0000
|1.2434
|1332
|2006.04.25 13:03
|buy
|667
|0.20
|1.2377
|0.0000
|1.2415
|1333
|2006.04.25 14:00
|close
|667
|0.20
|1.2395
|0.0000
|1.2415
|36.00
|12292.31
|1334
|2006.04.25 14:00
|close
|666
|0.10
|1.2396
|0.0000
|1.2434
|0.00
|12292.31
|1335
|2006.04.25 17:17
|sell
|668
|0.10
|1.2379
|0.0000
|1.2341
|1336
|2006.04.25 17:26
|sell
|669
|0.20
|1.2399
|0.0000
|1.2361
|1337
|2006.04.25 17:26
|close
|669
|0.20
|1.2376
|0.0000
|1.2361
|46.00
|12338.31
|1338
|2006.04.25 17:26
|close
|668
|0.10
|1.2374
|0.0000
|1.2341
|5.00
|12343.31
|1339
|2006.04.25 17:26
|sell
|670
|0.10
|1.2375
|0.0000
|1.2337
|1340
|2006.04.25 17:26
|sell
|671
|0.20
|1.2394
|0.0000
|1.2356
|1341
|2006.04.25 17:27
|close
|671
|0.20
|1.2376
|0.0000
|1.2356
|36.00
|12379.31
|1342
|2006.04.25 17:27
|close
|670
|0.10
|1.2374
|0.0000
|1.2337
|1.00
|12380.31
|1343
|2006.04.25 17:27
|sell
|672
|0.10
|1.2375
|0.0000
|1.2337
|1344
|2006.04.25 17:40
|sell
|673
|0.20
|1.2393
|0.0000
|1.2355
|1345
|2006.04.25 17:41
|close
|673
|0.20
|1.2380
|0.0000
|1.2355
|26.00
|12406.31
|1346
|2006.04.25 17:41
|close
|672
|0.10
|1.2379
|0.0000
|1.2337
|-4.00
|12402.31
|1347
|2006.04.25 17:41
|sell
|674
|0.10
|1.2379
|0.0000
|1.2341
|1348
|2006.04.25 17:46
|sell
|675
|0.20
|1.2400
|0.0000
|1.2362
|1349
|2006.04.25 18:01
|sell
|676
|0.40
|1.2418
|0.0000
|1.2380
|1350
|2006.04.25 18:11
|close
|676
|0.40
|1.2404
|0.0000
|1.2380
|56.00
|12458.31
|1351
|2006.04.25 18:11
|close
|675
|0.20
|1.2405
|0.0000
|1.2362
|-10.00
|12448.31
|1352
|2006.04.25 18:12
|close
|674
|0.10
|1.2404
|0.0000
|1.2341
|-25.00
|12423.31
|1353
|2006.04.25 21:17
|buy
|677
|0.10
|1.2414
|0.0000
|1.2452
|1354
|2006.04.25 21:55
|close
|677
|0.10
|1.2434
|0.0000
|1.2452
|20.00
|12443.31
|1355
|2006.04.25 21:55
|buy
|678
|0.10
|1.2431
|0.0000
|1.2469
|1356
|2006.04.26 07:04
|buy
|679
|0.20
|1.2412
|0.0000
|1.2450
|1357
|2006.04.26 08:31
|close
|679
|0.20
|1.2426
|0.0000
|1.2450
|28.00
|12471.31
|1358
|2006.04.26 08:31
|close
|678
|0.10
|1.2423
|0.0000
|1.2469
|-8.37
|12462.94
|1359
|2006.04.26 09:02
|buy
|680
|0.10
|1.2427
|0.0000
|1.2465
|1360
|2006.04.26 09:45
|buy
|681
|0.20
|1.2406
|0.0000
|1.2444
|1361
|2006.04.26 09:53
|close
|681
|0.20
|1.2421
|0.0000
|1.2444
|30.00
|12492.94
|1362
|2006.04.26 09:53
|close
|680
|0.10
|1.2414
|0.0000
|1.2465
|-13.00
|12479.94
|1363
|2006.04.26 14:46
|buy
|682
|0.10
|1.2421
|0.0000
|1.2459
|1364
|2006.04.26 15:32
|buy
|683
|0.20
|1.2399
|0.0000
|1.2437
|1365
|2006.04.26 15:41
|close
|683
|0.20
|1.2415
|0.0000
|1.2437
|32.00
|12511.94
|1366
|2006.04.26 15:41
|close
|682
|0.10
|1.2414
|0.0000
|1.2459
|-7.00
|12504.94
|1367
|2006.04.26 16:00
|buy
|684
|0.10
|1.2423
|0.0000
|1.2461
|1368
|2006.04.26 16:16
|close
|684
|0.10
|1.2445
|0.0000
|1.2461
|22.00
|12526.94
|1369
|2006.04.26 16:26
|buy
|685
|0.10
|1.2425
|0.0000
|1.2463
|1370
|2006.04.26 16:27
|close
|685
|0.10
|1.2447
|0.0000
|1.2463
|22.00
|12548.94
|1371
|2006.04.26 16:29
|buy
|686
|0.10
|1.2432
|0.0000
|1.2470
|1372
|2006.04.26 17:11
|close
|686
|0.10
|1.2453
|0.0000
|1.2470
|21.00
|12569.94
|1373
|2006.04.26 21:00
|sell
|687
|0.10
|1.2437
|0.0000
|1.2399
|1374
|2006.04.26 21:30
|sell
|688
|0.20
|1.2456
|0.0000
|1.2418
|1375
|2006.04.27 09:17
|close
|688
|0.20
|1.2443
|0.0000
|1.2418
|26.90
|12596.84
|1376
|2006.04.27 09:17
|close
|687
|0.10
|1.2445
|0.0000
|1.2399
|-7.55
|12589.29
|1377
|2006.04.27 09:42
|sell
|689
|0.10
|1.2454
|0.0000
|1.2416
|1378
|2006.04.27 10:52
|close
|689
|0.10
|1.2432
|0.0000
|1.2416
|22.00
|12611.29
|1379
|2006.04.27 16:32
|buy
|690
|0.10
|1.2444
|0.0000
|1.2482
|1380
|2006.04.27 17:01
|close
|690
|0.10
|1.2472
|0.0000
|1.2482
|28.00
|12639.29
|1381
|2006.04.27 17:01
|buy
|691
|0.10
|1.2464
|0.0000
|1.2502
|1382
|2006.04.27 17:02
|buy
|692
|0.20
|1.2431
|0.0000
|1.2469
|1383
|2006.04.27 17:06
|close
|692
|0.20
|1.2449
|0.0000
|1.2469
|36.00
|12675.29
|1384
|2006.04.27 17:06
|close
|691
|0.10
|1.2451
|0.0000
|1.2502
|-13.00
|12662.29
|1385
|2006.04.27 17:06
|buy
|693
|0.10
|1.2452
|0.0000
|1.2490
|1386
|2006.04.27 17:07
|buy
|694
|0.20
|1.2431
|0.0000
|1.2469
|1387
|2006.04.27 17:07
|close
|694
|0.20
|1.2448
|0.0000
|1.2469
|34.00
|12696.29
|1388
|2006.04.27 17:07
|close
|693
|0.10
|1.2452
|0.0000
|1.2490
|0.00
|12696.29
|1389
|2006.04.27 17:07
|buy
|695
|0.10
|1.2449
|0.0000
|1.2487
|1390
|2006.04.27 17:08
|buy
|696
|0.20
|1.2431
|0.0000
|1.2469
|1391
|2006.04.27 17:08
|close
|696
|0.20
|1.2448
|0.0000
|1.2469
|34.00
|12730.29
|1392
|2006.04.27 17:08
|close
|695
|0.10
|1.2452
|0.0000
|1.2487
|3.00
|12733.29
|1393
|2006.04.27 17:08
|buy
|697
|0.10
|1.2449
|0.0000
|1.2487
|1394
|2006.04.27 17:08
|buy
|698
|0.20
|1.2431
|0.0000
|1.2469
|1395
|2006.04.27 17:08
|t/p
|698
|0.20
|1.2469
|0.0000
|1.2469
|76.00
|12809.29
|1396
|2006.04.27 17:08
|close
|697
|0.10
|1.2470
|0.0000
|1.2487
|21.00
|12830.29
|1397
|2006.04.27 17:08
|buy
|699
|0.10
|1.2466
|0.0000
|1.2504
|1398
|2006.04.27 17:11
|close
|699
|0.10
|1.2495
|0.0000
|1.2504
|29.00
|12859.29
|1399
|2006.04.27 17:11
|buy
|700
|0.10
|1.2494
|0.0000
|1.2532
|1400
|2006.04.27 17:22
|close
|700
|0.10
|1.2514
|0.0000
|1.2532
|20.00
|12879.29
|1401
|2006.04.27 17:22
|buy
|701
|0.10
|1.2505
|0.0000
|1.2543
|1402
|2006.04.27 17:27
|t/p
|701
|0.10
|1.2543
|0.0000
|1.2543
|38.00
|12917.29
|1403
|2006.04.27 17:27
|buy
|702
|0.10
|1.2548
|0.0000
|1.2586
|1404
|2006.04.27 17:27
|buy
|703
|0.20
|1.2490
|0.0000
|1.2528
|1405
|2006.04.27 17:27
|close
|703
|0.20
|1.2517
|0.0000
|1.2528
|54.00
|12971.29
|1406
|2006.04.27 17:27
|close
|702
|0.10
|1.2524
|0.0000
|1.2586
|-24.00
|12947.29
|1407
|2006.04.27 17:27
|buy
|704
|0.10
|1.2517
|0.0000
|1.2555
|1408
|2006.04.27 17:27
|close
|704
|0.10
|1.2546
|0.0000
|1.2555
|29.00
|12976.29
|1409
|2006.04.27 17:27
|buy
|705
|0.10
|1.2490
|0.0000
|1.2528
|1410
|2006.04.27 17:28
|close
|705
|0.10
|1.2510
|0.0000
|1.2528
|20.00
|12996.29
|1411
|2006.04.27 17:28
|buy
|706
|0.10
|1.2519
|0.0000
|1.2557
|1412
|2006.04.27 17:28
|close
|706
|0.10
|1.2546
|0.0000
|1.2557
|27.00
|13023.29
|1413
|2006.04.27 17:28
|buy
|707
|0.10
|1.2490
|0.0000
|1.2528
|1414
|2006.04.27 17:29
|close
|707
|0.10
|1.2519
|0.0000
|1.2528
|29.00
|13052.29
|1415
|2006.04.27 17:30
|buy
|708
|0.10
|1.2519
|0.0000
|1.2557
|1416
|2006.04.27 17:41
|close
|708
|0.10
|1.2539
|0.0000
|1.2557
|20.00
|13072.29
|1417
|2006.04.27 17:41
|buy
|709
|0.10
|1.2520
|0.0000
|1.2558
|1418
|2006.04.27 17:42
|close
|709
|0.10
|1.2541
|0.0000
|1.2558
|21.00
|13093.29
|1419
|2006.04.27 17:42
|buy
|710
|0.10
|1.2547
|0.0000
|1.2585
|1420
|2006.04.27 17:44
|buy
|711
|0.20
|1.2527
|0.0000
|1.2565
|1421
|2006.04.27 17:56
|close
|711
|0.20
|1.2541
|0.0000
|1.2565
|28.00
|13121.29
|1422
|2006.04.27 17:56
|close
|710
|0.10
|1.2540
|0.0000
|1.2585
|-7.00
|13114.29
|1423
|2006.04.27 17:56
|buy
|712
|0.10
|1.2546
|0.0000
|1.2584
|1424
|2006.04.27 18:15
|buy
|713
|0.20
|1.2524
|0.0000
|1.2562
|1425
|2006.04.27 18:45
|buy
|714
|0.40
|1.2502
|0.0000
|1.2540
|1426
|2006.04.27 18:45
|close
|714
|0.40
|1.2530
|0.0000
|1.2540
|112.00
|13226.29
|1427
|2006.04.27 18:45
|close
|713
|0.20
|1.2529
|0.0000
|1.2562
|10.00
|13236.29
|1428
|2006.04.27 18:45
|close
|712
|0.10
|1.2531
|0.0000
|1.2584
|-15.00
|13221.29
|1429
|2006.04.28 04:00
|buy
|715
|0.10
|1.2541
|0.0000
|1.2579
|1430
|2006.04.28 04:31
|buy
|716
|0.20
|1.2523
|0.0000
|1.2561
|1431
|2006.04.28 09:15
|close
|716
|0.20
|1.2537
|0.0000
|1.2561
|28.00
|13249.29
|1432
|2006.04.28 09:15
|close
|715
|0.10
|1.2531
|0.0000
|1.2579
|-10.00
|13239.29
|1433
|2006.04.28 09:16
|buy
|717
|0.10
|1.2536
|0.0000
|1.2574
|1434
|2006.04.28 09:23
|close
|717
|0.10
|1.2556
|0.0000
|1.2574
|20.00
|13259.29
|1435
|2006.04.28 09:23
|buy
|718
|0.10
|1.2552
|0.0000
|1.2590
|1436
|2006.04.28 09:30
|buy
|719
|0.20
|1.2529
|0.0000
|1.2567
|1437
|2006.04.28 09:30
|close
|719
|0.20
|1.2548
|0.0000
|1.2567
|38.00
|13297.29
|1438
|2006.04.28 09:30
|close
|718
|0.10
|1.2552
|0.0000
|1.2590
|0.00
|13297.29
|1439
|2006.04.28 09:30
|buy
|720
|0.10
|1.2549
|0.0000
|1.2587
|1440
|2006.04.28 09:31
|buy
|721
|0.20
|1.2529
|0.0000
|1.2567
|1441
|2006.04.28 09:32
|close
|721
|0.20
|1.2548
|0.0000
|1.2567
|38.00
|13335.29
|1442
|2006.04.28 09:32
|close
|720
|0.10
|1.2529
|0.0000
|1.2587
|-20.00
|13315.29
|1443
|2006.04.28 09:32
|buy
|722
|0.10
|1.2532
|0.0000
|1.2570
|1444
|2006.04.28 09:41
|close
|722
|0.10
|1.2556
|0.0000
|1.2570
|24.00
|13339.29
|1445
|2006.04.28 09:41
|buy
|723
|0.10
|1.2542
|0.0000
|1.2580
|1446
|2006.04.28 11:32
|close
|723
|0.10
|1.2566
|0.0000
|1.2580
|24.00
|13363.29
|1447
|2006.04.28 14:22
|sell
|724
|0.10
|1.2531
|0.0000
|1.2493
|1448
|2006.04.28 15:31
|sell
|725
|0.20
|1.2563
|0.0000
|1.2525
|1449
|2006.04.28 15:38
|close
|725
|0.20
|1.2537
|0.0000
|1.2525
|52.00
|13415.29
|1450
|2006.04.28 15:38
|close
|724
|0.10
|1.2536
|0.0000
|1.2493
|-5.00
|13410.29
|1451
|2006.04.28 16:52
|buy
|726
|0.10
|1.2575
|0.0000
|1.2613
|1452
|2006.04.28 17:56
|close
|726
|0.10
|1.2596
|0.0000
|1.2613
|21.00
|13431.29
|1453
|2006.05.01 07:04
|buy
|727
|0.10
|1.2631
|0.0000
|1.2669
|1454
|2006.05.01 13:34
|buy
|728
|0.20
|1.2612
|0.0000
|1.2650
|1455
|2006.05.01 14:15
|close
|728
|0.20
|1.2625
|0.0000
|1.2650
|26.00
|13457.29
|1456
|2006.05.01 14:15
|close
|727
|0.10
|1.2624
|0.0000
|1.2669
|-7.00
|13450.29
|1457
|2006.05.01 15:03
|buy
|729
|0.10
|1.2633
|0.0000
|1.2671
|1458
|2006.05.01 15:27
|close
|729
|0.10
|1.2653
|0.0000
|1.2671
|20.00
|13470.29
|1459
|2006.05.01 15:28
|buy
|730
|0.10
|1.2656
|0.0000
|1.2694
|1460
|2006.05.01 15:29
|buy
|731
|0.20
|1.2627
|0.0000
|1.2665
|1461
|2006.05.01 15:41
|close
|731
|0.20
|1.2644
|0.0000
|1.2665
|34.00
|13504.29
|1462
|2006.05.01 15:41
|close
|730
|0.10
|1.2647
|0.0000
|1.2694
|-9.00
|13495.29
|1463
|2006.05.01 15:41
|buy
|732
|0.10
|1.2645
|0.0000
|1.2683
|1464
|2006.05.01 15:53
|close
|732
|0.10
|1.2666
|0.0000
|1.2683
|21.00
|13516.29
|1465
|2006.05.01 15:53
|buy
|733
|0.10
|1.2663
|0.0000
|1.2701
|1466
|2006.05.01 16:11
|close
|733
|0.10
|1.2686
|0.0000
|1.2701
|23.00
|13539.29
|1467
|2006.05.01 18:07
|sell
|734
|0.10
|1.2614
|0.0000
|1.2576
|1468
|2006.05.01 22:15
|close
|734
|0.10
|1.2591
|0.0000
|1.2576
|23.00
|13562.29
|1469
|2006.05.02 06:00
|buy
|735
|0.10
|1.2587
|0.0000
|1.2625
|1470
|2006.05.02 08:54
|buy
|736
|0.20
|1.2568
|0.0000
|1.2606
|1471
|2006.05.02 08:57
|close
|736
|0.20
|1.2584
|0.0000
|1.2606
|32.00
|13594.29
|1472
|2006.05.02 08:57
|close
|735
|0.10
|1.2570
|0.0000
|1.2625
|-17.00
|13577.29
|1473
|2006.05.02 09:53
|sell
|737
|0.10
|1.2564
|0.0000
|1.2526
|1474
|2006.05.02 10:17
|sell
|738
|0.20
|1.2582
|0.0000
|1.2544
|1475
|2006.05.02 10:27
|close
|738
|0.20
|1.2567
|0.0000
|1.2544
|30.00
|13607.29
|1476
|2006.05.02 10:27
|close
|737
|0.10
|1.2571
|0.0000
|1.2526
|-7.00
|13600.29
|1477
|2006.05.02 10:30
|buy
|739
|0.10
|1.2588
|0.0000
|1.2626
|1478
|2006.05.02 10:30
|buy
|740
|0.20
|1.2569
|0.0000
|1.2607
|1479
|2006.05.02 10:31
|close
|740
|0.20
|1.2586
|0.0000
|1.2607
|34.00
|13634.29
|1480
|2006.05.02 10:31
|close
|739
|0.10
|1.2581
|0.0000
|1.2626
|-7.00
|13627.29
|1481
|2006.05.02 10:31
|buy
|741
|0.10
|1.2604
|0.0000
|1.2642
|1482
|2006.05.02 10:36
|buy
|742
|0.20
|1.2585
|0.0000
|1.2623
|1483
|2006.05.02 10:37
|close
|742
|0.20
|1.2599
|0.0000
|1.2623
|28.00
|13655.29
|1484
|2006.05.02 10:37
|close
|741
|0.10
|1.2601
|0.0000
|1.2642
|-3.00
|13652.29
|1485
|2006.05.02 10:37
|buy
|743
|0.10
|1.2601
|0.0000
|1.2639
|1486
|2006.05.02 10:41
|buy
|744
|0.20
|1.2578
|0.0000
|1.2616
|1487
|2006.05.02 10:42
|close
|744
|0.20
|1.2593
|0.0000
|1.2616
|30.00
|13682.29
|1488
|2006.05.02 10:42
|close
|743
|0.10
|1.2594
|0.0000
|1.2639
|-7.00
|13675.29
|1489
|2006.05.02 10:42
|buy
|745
|0.10
|1.2595
|0.0000
|1.2633
|1490
|2006.05.02 11:39
|close
|745
|0.10
|1.2627
|0.0000
|1.2633
|32.00
|13707.29
|1491
|2006.05.02 11:39
|buy
|746
|0.10
|1.2623
|0.0000
|1.2661
|1492
|2006.05.02 12:52
|close
|746
|0.10
|1.2645
|0.0000
|1.2661
|22.00
|13729.29
|1493
|2006.05.02 19:56
|sell
|747
|0.10
|1.2610
|0.0000
|1.2572
|1494
|2006.05.02 21:17
|sell
|748
|0.20
|1.2633
|0.0000
|1.2595
|1495
|2006.05.02 21:22
|close
|748
|0.20
|1.2615
|0.0000
|1.2595
|36.00
|13765.29
|1496
|2006.05.02 21:23
|close
|747
|0.10
|1.2614
|0.0000
|1.2572
|-4.00
|13761.29
|1497
|2006.05.02 22:00
|sell
|749
|0.10
|1.2626
|0.0000
|1.2588
|1498
|2006.05.03 03:13
|close
|749
|0.10
|1.2606
|0.0000
|1.2588
|20.15
|13781.44
|1499
|2006.05.03 04:00
|buy
|750
|0.10
|1.2621
|0.0000
|1.2659
|1500
|2006.05.03 05:23
|close
|750
|0.10
|1.2644
|0.0000
|1.2659
|23.00
|13804.44
|1501
|2006.05.03 05:24
|buy
|751
|0.10
|1.2645
|0.0000
|1.2683
|1502
|2006.05.03 09:40
|close
|751
|0.10
|1.2665
|0.0000
|1.2683
|20.00
|13824.44
|1503
|2006.05.03 10:45
|sell
|752
|0.10
|1.2621
|0.0000
|1.2583
|1504
|2006.05.03 10:45
|sell
|753
|0.20
|1.2639
|0.0000
|1.2601
|1505
|2006.05.03 10:46
|close
|753
|0.20
|1.2623
|0.0000
|1.2601
|32.00
|13856.44
|1506
|2006.05.03 10:46
|close
|752
|0.10
|1.2622
|0.0000
|1.2583
|-1.00
|13855.44
|1507
|2006.05.03 10:46
|sell
|754
|0.10
|1.2619
|0.0000
|1.2581
|1508
|2006.05.03 10:52
|sell
|755
|0.20
|1.2640
|0.0000
|1.2602
|1509
|2006.05.03 10:55
|close
|755
|0.20
|1.2626
|0.0000
|1.2602
|28.00
|13883.44
|1510
|2006.05.03 10:55
|close
|754
|0.10
|1.2624
|0.0000
|1.2581
|-5.00
|13878.44
|1511
|2006.05.03 10:56
|sell
|756
|0.10
|1.2622
|0.0000
|1.2584
|1512
|2006.05.03 11:35
|sell
|757
|0.20
|1.2640
|0.0000
|1.2602
|1513
|2006.05.03 11:41
|close
|757
|0.20
|1.2625
|0.0000
|1.2602
|30.00
|13908.44
|1514
|2006.05.03 11:41
|close
|756
|0.10
|1.2626
|0.0000
|1.2584
|-4.00
|13904.44
|1515
|2006.05.03 12:51
|sell
|758
|0.10
|1.2627
|0.0000
|1.2589
|1516
|2006.05.03 17:10
|close
|758
|0.10
|1.2599
|0.0000
|1.2589
|28.00
|13932.44
|1517
|2006.05.03 18:17
|buy
|759
|0.10
|1.2652
|0.0000
|1.2690
|1518
|2006.05.03 18:23
|buy
|760
|0.20
|1.2632
|0.0000
|1.2670
|1519
|2006.05.03 18:36
|close
|760
|0.20
|1.2647
|0.0000
|1.2670
|30.00
|13962.44
|1520
|2006.05.03 18:36
|close
|759
|0.10
|1.2645
|0.0000
|1.2690
|-7.00
|13955.44
|1521
|2006.05.03 18:36
|buy
|761
|0.10
|1.2644
|0.0000
|1.2682
|1522
|2006.05.03 21:03
|buy
|762
|0.20
|1.2626
|0.0000
|1.2664
|1523
|2006.05.04 00:00
|close
|762
|0.20
|1.2639
|0.0000
|1.2664
|23.78
|13979.22
|1524
|2006.05.04 00:00
|close
|761
|0.10
|1.2637
|0.0000
|1.2682
|-8.11
|13971.11
|1525
|2006.05.04 01:00
|buy
|763
|0.10
|1.2634
|0.0000
|1.2672
|1526
|2006.05.04 06:42
|buy
|764
|0.20
|1.2616
|0.0000
|1.2654
|1527
|2006.05.04 06:43
|close
|764
|0.20
|1.2632
|0.0000
|1.2654
|32.00
|14003.11
|1528
|2006.05.04 06:43
|close
|763
|0.10
|1.2612
|0.0000
|1.2672
|-22.00
|13981.11
|1529
|2006.05.04 06:44
|sell
|765
|0.10
|1.2616
|0.0000
|1.2578
|1530
|2006.05.04 09:31
|close
|765
|0.10
|1.2596
|0.0000
|1.2578
|20.00
|14001.11
|1531
|2006.05.04 15:31
|buy
|766
|0.10
|1.2616
|0.0000
|1.2654
|1532
|2006.05.04 15:33
|close
|766
|0.10
|1.2638
|0.0000
|1.2654
|22.00
|14023.11
|1533
|2006.05.04 15:33
|buy
|767
|0.10
|1.2636
|0.0000
|1.2674
|1534
|2006.05.04 15:35
|buy
|768
|0.20
|1.2603
|0.0000
|1.2641
|1535
|2006.05.04 15:35
|close
|768
|0.20
|1.2622
|0.0000
|1.2641
|38.00
|14061.11
|1536
|2006.05.04 15:35
|close
|767
|0.10
|1.2590
|0.0000
|1.2674
|-46.00
|14015.11
|1537
|2006.05.04 15:35
|buy
|769
|0.10
|1.2613
|0.0000
|1.2651
|1538
|2006.05.04 15:35
|buy
|770
|0.20
|1.2592
|0.0000
|1.2630
|1539
|2006.05.04 15:35
|close
|770
|0.20
|1.2619
|0.0000
|1.2630
|54.00
|14069.11
|1540
|2006.05.04 15:35
|close
|769
|0.10
|1.2611
|0.0000
|1.2651
|-2.00
|14067.11
|1541
|2006.05.04 15:35
|buy
|771
|0.10
|1.2603
|0.0000
|1.2641
|1542
|2006.05.04 15:37
|close
|771
|0.10
|1.2631
|0.0000
|1.2641
|28.00
|14095.11
|1543
|2006.05.04 15:37
|buy
|772
|0.10
|1.2624
|0.0000
|1.2662
|1544
|2006.05.04 15:41
|buy
|773
|0.20
|1.2606
|0.0000
|1.2644
|1545
|2006.05.04 15:42
|close
|773
|0.20
|1.2635
|0.0000
|1.2644
|58.00
|14153.11
|1546
|2006.05.04 15:42
|close
|772
|0.10
|1.2614
|0.0000
|1.2662
|-10.00
|14143.11
|1547
|2006.05.04 15:42
|buy
|774
|0.10
|1.2640
|0.0000
|1.2678
|1548
|2006.05.04 15:42
|buy
|775
|0.20
|1.2619
|0.0000
|1.2657
|1549
|2006.05.04 15:42
|close
|775
|0.20
|1.2638
|0.0000
|1.2657
|38.00
|14181.11
|1550
|2006.05.04 15:42
|close
|774
|0.10
|1.2635
|0.0000
|1.2678
|-5.00
|14176.11
|1551
|2006.05.04 15:42
|buy
|776
|0.10
|1.2616
|0.0000
|1.2654
|1552
|2006.05.04 15:42
|close
|776
|0.10
|1.2638
|0.0000
|1.2654
|22.00
|14198.11
|1553
|2006.05.04 15:43
|buy
|777
|0.10
|1.2627
|0.0000
|1.2665
|1554
|2006.05.04 15:45
|buy
|778
|0.20
|1.2592
|0.0000
|1.2630
|1555
|2006.05.04 15:45
|close
|778
|0.20
|1.2624
|0.0000
|1.2630
|64.00
|14262.11
|1556
|2006.05.04 15:45
|close
|777
|0.10
|1.2621
|0.0000
|1.2665
|-6.00
|14256.11
|1557
|2006.05.04 15:45
|buy
|779
|0.10
|1.2615
|0.0000
|1.2653
|1558
|2006.05.04 15:45
|buy
|780
|0.20
|1.2592
|0.0000
|1.2630
|1559
|2006.05.04 15:45
|close
|780
|0.20
|1.2624
|0.0000
|1.2630
|64.00
|14320.11
|1560
|2006.05.04 15:45
|close
|779
|0.10
|1.2621
|0.0000
|1.2653
|6.00
|14326.11
|1561
|2006.05.04 15:45
|buy
|781
|0.10
|1.2615
|0.0000
|1.2653
|1562
|2006.05.04 15:47
|close
|781
|0.10
|1.2638
|0.0000
|1.2653
|23.00
|14349.11
|1563
|2006.05.04 15:47
|buy
|782
|0.10
|1.2620
|0.0000
|1.2658
|1564
|2006.05.04 15:49
|buy
|783
|0.20
|1.2592
|0.0000
|1.2630
|1565
|2006.05.04 15:49
|close
|783
|0.20
|1.2626
|0.0000
|1.2630
|68.00
|14417.11
|1566
|2006.05.04 15:49
|close
|782
|0.10
|1.2619
|0.0000
|1.2658
|-1.00
|14416.11
|1567
|2006.05.04 15:49
|buy
|784
|0.10
|1.2608
|0.0000
|1.2646
|1568
|2006.05.04 15:49
|close
|784
|0.10
|1.2635
|0.0000
|1.2646
|27.00
|14443.11
|1569
|2006.05.04 15:49
|buy
|785
|0.10
|1.2631
|0.0000
|1.2669
|1570
|2006.05.04 15:49
|buy
|786
|0.20
|1.2611
|0.0000
|1.2649
|1571
|2006.05.04 15:49
|buy
|787
|0.40
|1.2592
|0.0000
|1.2630
|1572
|2006.05.04 15:49
|close
|787
|0.40
|1.2626
|0.0000
|1.2630
|136.00
|14579.11
|1573
|2006.05.04 15:49
|close
|786
|0.20
|1.2619
|0.0000
|1.2649
|16.00
|14595.11
|1574
|2006.05.04 15:49
|close
|785
|0.10
|1.2606
|0.0000
|1.2669
|-25.00
|14570.11
|1575
|2006.05.04 15:49
|buy
|788
|0.10
|1.2637
|0.0000
|1.2675
|1576
|2006.05.04 15:49
|buy
|789
|0.20
|1.2618
|0.0000
|1.2656
|1577
|2006.05.04 15:50
|buy
|790
|0.40
|1.2599
|0.0000
|1.2637
|1578
|2006.05.04 15:50
|close
|790
|0.40
|1.2620
|0.0000
|1.2637
|84.00
|14654.11
|1579
|2006.05.04 15:50
|close
|789
|0.20
|1.2598
|0.0000
|1.2656
|-40.00
|14614.11
|1580
|2006.05.04 15:50
|close
|788
|0.10
|1.2599
|0.0000
|1.2675
|-38.00
|14576.11
|1581
|2006.05.04 15:50
|buy
|791
|0.10
|1.2604
|0.0000
|1.2642
|1582
|2006.05.04 15:51
|close
|791
|0.10
|1.2638
|0.0000
|1.2642
|34.00
|14610.11
|1583
|2006.05.04 15:51
|buy
|792
|0.10
|1.2608
|0.0000
|1.2646
|1584
|2006.05.04 15:51
|close
|792
|0.10
|1.2638
|0.0000
|1.2646
|30.00
|14640.11
|1585
|2006.05.04 15:52
|buy
|793
|0.10
|1.2608
|0.0000
|1.2646
|1586
|2006.05.04 15:56
|close
|793
|0.10
|1.2638
|0.0000
|1.2646
|30.00
|14670.11
|1587
|2006.05.04 15:56
|buy
|794
|0.10
|1.2600
|0.0000
|1.2638
|1588
|2006.05.04 15:56
|t/p
|794
|0.10
|1.2638
|0.0000
|1.2638
|38.00
|14708.11
|1589
|2006.05.04 15:56
|buy
|795
|0.10
|1.2640
|0.0000
|1.2678
|1590
|2006.05.04 15:56
|buy
|796
|0.20
|1.2600
|0.0000
|1.2638
|1591
|2006.05.04 15:57
|close
|796
|0.20
|1.2627
|0.0000
|1.2638
|54.00
|14762.11
|1592
|2006.05.04 15:57
|close
|795
|0.10
|1.2631
|0.0000
|1.2678
|-9.00
|14753.11
|1593
|2006.05.04 15:57
|buy
|797
|0.10
|1.2626
|0.0000
|1.2664
|1594
|2006.05.04 16:00
|buy
|798
|0.20
|1.2608
|0.0000
|1.2646
|1595
|2006.05.04 16:11
|close
|798
|0.20
|1.2637
|0.0000
|1.2646
|58.00
|14811.11
|1596
|2006.05.04 16:11
|close
|797
|0.10
|1.2624
|0.0000
|1.2664
|-2.00
|14809.11
|1597
|2006.05.04 16:11
|buy
|799
|0.10
|1.2619
|0.0000
|1.2657
|1598
|2006.05.04 16:12
|close
|799
|0.10
|1.2639
|0.0000
|1.2657
|20.00
|14829.11
|1599
|2006.05.04 16:12
|buy
|800
|0.10
|1.2639
|0.0000
|1.2677
|1600
|2006.05.04 17:06
|close
|800
|0.10
|1.2662
|0.0000
|1.2677
|23.00
|14852.11
|1601
|2006.05.05 03:32
|sell
|801
|0.10
|1.2687
|0.0000
|1.2649
|1602
|2006.05.05 10:47
|sell
|802
|0.20
|1.2705
|0.0000
|1.2667
|1603
|2006.05.05 10:56
|close
|802
|0.20
|1.2692
|0.0000
|1.2667
|26.00
|14878.11
|1604
|2006.05.05 10:56
|close
|801
|0.10
|1.2693
|0.0000
|1.2649
|-6.00
|14872.11
|1605
|2006.05.05 10:59
|buy
|803
|0.10
|1.2705
|0.0000
|1.2743
|1606
|2006.05.05 11:08
|buy
|804
|0.20
|1.2687
|0.0000
|1.2725
|1607
|2006.05.05 12:48
|close
|804
|0.20
|1.2701
|0.0000
|1.2725
|28.00
|14900.11
|1608
|2006.05.05 12:48
|close
|803
|0.10
|1.2697
|0.0000
|1.2743
|-8.00
|14892.11
|1609
|2006.05.05 13:32
|sell
|805
|0.10
|1.2681
|0.0000
|1.2643
|1610
|2006.05.05 15:31
|sell
|806
|0.20
|1.2727
|0.0000
|1.2689
|1611
|2006.05.05 15:32
|t/p
|806
|0.20
|1.2689
|0.0000
|1.2689
|76.00
|14968.11
|1612
|2006.05.05 15:32
|close
|805
|0.10
|1.2679
|0.0000
|1.2643
|2.00
|14970.11
|1613
|2006.05.05 15:39
|buy
|807
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.2803
|1614
|2006.05.05 15:40
|buy
|808
|0.20
|1.2736
|0.0000
|1.2774
|1615
|2006.05.05 15:41
|close
|808
|0.20
|1.2763
|0.0000
|1.2774
|54.00
|15024.11
|1616
|2006.05.05 15:41
|close
|807
|0.10
|1.2762
|0.0000
|1.2803
|-3.00
|15021.11
|1617
|2006.05.05 15:41
|buy
|809
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.2803
|1618
|2006.05.05 15:41
|buy
|810
|0.20
|1.2746
|0.0000
|1.2784
|1619
|2006.05.05 15:41
|close
|810
|0.20
|1.2759
|0.0000
|1.2784
|26.00
|15047.11
|1620
|2006.05.05 15:41
|close
|809
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2803
|-14.00
|15033.11
|1621
|2006.05.05 15:41
|buy
|811
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.2803
|1622
|2006.05.05 15:41
|buy
|812
|0.20
|1.2746
|0.0000
|1.2784
|1623
|2006.05.05 15:41
|close
|812
|0.20
|1.2759
|0.0000
|1.2784
|26.00
|15059.11
|1624
|2006.05.05 15:42
|close
|811
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2803
|-14.00
|15045.11
|1625
|2006.05.05 15:42
|buy
|813
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.2803
|1626
|2006.05.05 15:42
|buy
|814
|0.20
|1.2746
|0.0000
|1.2784
|1627
|2006.05.05 15:42
|close
|814
|0.20
|1.2759
|0.0000
|1.2784
|26.00
|15071.11
|1628
|2006.05.05 15:42
|close
|813
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2803
|-14.00
|15057.11
|1629
|2006.05.05 15:42
|buy
|815
|0.10
|1.2708
|0.0000
|1.2746
|1630
|2006.05.05 15:44
|close
|815
|0.10
|1.2738
|0.0000
|1.2746
|30.00
|15087.11
|1631
|2006.05.05 15:45
|buy
|816
|0.10
|1.2741
|0.0000
|1.2779
|1632
|2006.05.05 15:45
|buy
|817
|0.20
|1.2707
|0.0000
|1.2745
|1633
|2006.05.05 15:45
|close
|817
|0.20
|1.2743
|0.0000
|1.2745
|72.00
|15159.11
|1634
|2006.05.05 15:45
|close
|816
|0.10
|1.2739
|0.0000
|1.2779
|-2.00
|15157.11
|1635
|2006.05.05 15:45
|buy
|818
|0.10
|1.2742
|0.0000
|1.2780
|1636
|2006.05.05 15:46
|buy
|819
|0.20
|1.2707
|0.0000
|1.2745
|1637
|2006.05.05 15:46
|close
|819
|0.20
|1.2743
|0.0000
|1.2745
|72.00
|15229.11
|1638
|2006.05.05 15:46
|close
|818
|0.10
|1.2731
|0.0000
|1.2780
|-11.00
|15218.11
|1639
|2006.05.05 15:46
|buy
|820
|0.10
|1.2732
|0.0000
|1.2770
|1640
|2006.05.05 15:49
|close
|820
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2770
|31.00
|15249.11
|1641
|2006.05.05 15:49
|buy
|821
|0.10
|1.2730
|0.0000
|1.2768
|1642
|2006.05.05 15:49
|close
|821
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2768
|33.00
|15282.11
|1643
|2006.05.05 15:49
|buy
|822
|0.10
|1.2730
|0.0000
|1.2768
|1644
|2006.05.05 15:51
|close
|822
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2768
|33.00
|15315.11
|1645
|2006.05.05 15:51
|buy
|823
|0.10
|1.2735
|0.0000
|1.2773
|1646
|2006.05.05 15:51
|close
|823
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2773
|28.00
|15343.11
|1647
|2006.05.05 15:52
|buy
|824
|0.10
|1.2735
|0.0000
|1.2773
|1648
|2006.05.05 15:52
|close
|824
|0.10
|1.2756
|0.0000
|1.2773
|21.00
|15364.11
|1649
|2006.05.05 15:52
|buy
|825
|0.10
|1.2720
|0.0000
|1.2758
|1650
|2006.05.05 15:52
|t/p
|825
|0.10
|1.2758
|0.0000
|1.2758
|38.00
|15402.11
|1651
|2006.05.05 15:52
|buy
|826
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2801
|1652
|2006.05.05 15:53
|buy
|827
|0.20
|1.2720
|0.0000
|1.2758
|1653
|2006.05.05 15:53
|t/p
|827
|0.20
|1.2758
|0.0000
|1.2758
|76.00
|15478.11
|1654
|2006.05.05 15:53
|buy
|828
|0.20
|1.2720
|0.0000
|1.2758
|1655
|2006.05.05 15:53
|t/p
|828
|0.20
|1.2758
|0.0000
|1.2758
|76.00
|15554.11
|1656
|2006.05.05 15:55
|buy
|829
|0.20
|1.2699
|0.0000
|1.2737
|1657
|2006.05.05 15:55
|t/p
|829
|0.20
|1.2737
|0.0000
|1.2737
|76.00
|15630.11
|1658
|2006.05.05 15:55
|buy
|830
|0.20
|1.2699
|0.0000
|1.2737
|1659
|2006.05.05 15:56
|t/p
|830
|0.20
|1.2737
|0.0000
|1.2737
|76.00
|15706.11
|1660
|2006.05.05 15:56
|buy
|831
|0.20
|1.2741
|0.0000
|1.2779
|1661
|2006.05.05 15:57
|close
|831
|0.20
|1.2763
|0.0000
|1.2779
|44.00
|15750.11
|1662
|2006.05.05 15:57
|close
|826
|0.10
|1.2720
|0.0000
|1.2801
|-43.00
|15707.11
|1663
|2006.05.05 15:57
|buy
|832
|0.10
|1.2724
|0.0000
|1.2762
|1664
|2006.05.05 15:58
|close
|832
|0.10
|1.2748
|0.0000
|1.2762
|24.00
|15731.11
|1665
|2006.05.05 15:58
|buy
|833
|0.10
|1.2740
|0.0000
|1.2778
|1666
|2006.05.05 15:58
|close
|833
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2778
|23.00
|15754.11
|1667
|2006.05.05 15:58
|buy
|834
|0.10
|1.2722
|0.0000
|1.2760
|1668
|2006.05.05 15:58
|close
|834
|0.10
|1.2748
|0.0000
|1.2760
|26.00
|15780.11
|1669
|2006.05.05 15:58
|buy
|835
|0.10
|1.2740
|0.0000
|1.2778
|1670
|2006.05.05 16:11
|close
|835
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2778
|23.00
|15803.11
|1671
|2006.05.08 02:00
|sell
|836
|0.10
|1.2730
|0.0000
|1.2692
|1672
|2006.05.08 02:32
|sell
|837
|0.20
|1.2749
|0.0000
|1.2711
|1673
|2006.05.08 02:37
|close
|837
|0.20
|1.2733
|0.0000
|1.2711
|32.00
|15835.11
|1674
|2006.05.08 02:37
|close
|836
|0.10
|1.2739
|0.0000
|1.2692
|-9.00
|15826.11
|1675
|2006.05.08 08:00
|buy
|838
|0.10
|1.2736
|0.0000
|1.2774
|1676
|2006.05.08 10:12
|close
|838
|0.10
|1.2757
|0.0000
|1.2774
|21.00
|15847.11
|1677
|2006.05.08 15:51
|sell
|839
|0.10
|1.2743
|0.0000
|1.2705
|1678
|2006.05.08 16:50
|close
|839
|0.10
|1.2723
|0.0000
|1.2705
|20.00
|15867.11
|1679
|2006.05.08 16:50
|sell
|840
|0.10
|1.2723
|0.0000
|1.2685
|1680
|2006.05.08 17:12
|close
|840
|0.10
|1.2701
|0.0000
|1.2685
|22.00
|15889.11
|1681
|2006.05.09 07:16
|buy
|841
|0.10
|1.2701
|0.0000
|1.2739
|1682
|2006.05.09 09:30
|buy
|842
|0.20
|1.2683
|0.0000
|1.2721
|1683
|2006.05.09 09:53
|close
|842
|0.20
|1.2703
|0.0000
|1.2721
|40.00
|15929.11
|1684
|2006.05.09 09:53
|close
|841
|0.10
|1.2688
|0.0000
|1.2739
|-13.00
|15916.11
|1685
|2006.05.09 12:35
|buy
|843
|0.10
|1.2698
|0.0000
|1.2736
|1686
|2006.05.09 13:00
|buy
|844
|0.20
|1.2680
|0.0000
|1.2718
|1687
|2006.05.09 14:01
|close
|844
|0.20
|1.2695
|0.0000
|1.2718
|30.00
|15946.11
|1688
|2006.05.09 14:01
|close
|843
|0.10
|1.2696
|0.0000
|1.2736
|-2.00
|15944.11
|1689
|2006.05.09 14:01
|buy
|845
|0.10
|1.2694
|0.0000
|1.2732
|1690
|2006.05.09 16:04
|close
|845
|0.10
|1.2714
|0.0000
|1.2732
|20.00
|15964.11
|1691
|2006.05.10 03:40
|sell
|846
|0.10
|1.2756
|0.0000
|1.2718
|1692
|2006.05.10 09:45
|sell
|847
|0.20
|1.2774
|0.0000
|1.2736
|1693
|2006.05.10 09:54
|sell
|848
|0.40
|1.2793
|0.0000
|1.2755
|1694
|2006.05.10 11:15
|close
|848
|0.40
|1.2774
|0.0000
|1.2755
|76.00
|16040.11
|1695
|2006.05.10 11:15
|close
|847
|0.20
|1.2773
|0.0000
|1.2736
|2.00
|16042.11
|1696
|2006.05.10 11:17
|close
|846
|0.10
|1.2772
|0.0000
|1.2718
|-16.00
|16026.11
|1697
|2006.05.10 16:45
|sell
|849
|0.10
|1.2783
|0.0000
|1.2745
|1698
|2006.05.10 17:17
|sell
|850
|0.20
|1.2812
|0.0000
|1.2774
|1699
|2006.05.10 17:20
|close
|850
|0.20
|1.2793
|0.0000
|1.2774
|38.00
|16064.11
|1700
|2006.05.10 17:20
|close
|849
|0.10
|1.2787
|0.0000
|1.2745
|-4.00
|16060.11
|1701
|2006.05.10 19:30
|sell
|851
|0.10
|1.2778
|0.0000
|1.2740
|1702
|2006.05.10 20:48
|sell
|852
|0.20
|1.2796
|0.0000
|1.2758
|1703
|2006.05.10 21:21
|t/p
|852
|0.20
|1.2758
|0.0000
|1.2758
|76.00
|16136.11
|1704
|2006.05.10 21:21
|close
|851
|0.10
|1.2758
|0.0000
|1.2740
|20.00
|16156.11
|1705
|2006.05.10 21:31
|buy
|853
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2859
|1706
|2006.05.10 21:32
|buy
|854
|0.20
|1.2801
|0.0000
|1.2839
|1707
|2006.05.10 21:32
|close
|854
|0.20
|1.2819
|0.0000
|1.2839
|36.00
|16192.11
|1708
|2006.05.10 21:32
|close
|853
|0.10
|1.2817
|0.0000
|1.2859
|-4.00
|16188.11
|1709
|2006.05.10 21:32
|buy
|855
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2859
|1710
|2006.05.10 21:32
|buy
|856
|0.20
|1.2798
|0.0000
|1.2836
|1711
|2006.05.10 21:32
|close
|856
|0.20
|1.2819
|0.0000
|1.2836
|42.00
|16230.11
|1712
|2006.05.10 21:32
|close
|855
|0.10
|1.2802
|0.0000
|1.2859
|-19.00
|16211.11
|1713
|2006.05.10 21:32
|buy
|857
|0.10
|1.2813
|0.0000
|1.2851
|1714
|2006.05.10 21:35
|buy
|858
|0.20
|1.2769
|0.0000
|1.2807
|1715
|2006.05.10 21:38
|close
|858
|0.20
|1.2794
|0.0000
|1.2807
|50.00
|16261.11
|1716
|2006.05.10 21:38
|close
|857
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2851
|-20.00
|16241.11
|1717
|2006.05.10 21:38
|sell
|859
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.2753
|1718
|2006.05.10 21:40
|close
|859
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2753
|24.00
|16265.11
|1719
|2006.05.10 21:40
|sell
|860
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2726
|1720
|2006.05.10 21:41
|sell
|861
|0.20
|1.2795
|0.0000
|1.2757
|1721
|2006.05.10 21:41
|t/p
|861
|0.20
|1.2757
|0.0000
|1.2757
|76.00
|16341.11
|1722
|2006.05.10 21:41
|sell
|862
|0.20
|1.2792
|0.0000
|1.2754
|1723
|2006.05.10 21:41
|close
|862
|0.20
|1.2766
|0.0000
|1.2754
|52.00
|16393.11
|1724
|2006.05.10 21:41
|close
|860
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2726
|0.00
|16393.11
|1725
|2006.05.10 21:41
|sell
|863
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.2731
|1726
|2006.05.10 21:41
|sell
|864
|0.20
|1.2798
|0.0000
|1.2760
|1727
|2006.05.10 21:41
|t/p
|864
|0.20
|1.2760
|0.0000
|1.2760
|76.00
|16469.11
|1728
|2006.05.10 21:41
|sell
|865
|0.20
|1.2792
|0.0000
|1.2754
|1729
|2006.05.10 21:41
|close
|865
|0.20
|1.2766
|0.0000
|1.2754
|52.00
|16521.11
|1730
|2006.05.10 21:41
|close
|863
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2731
|5.00
|16526.11
|1731
|2006.05.10 21:41
|sell
|866
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.2731
|1732
|2006.05.10 21:41
|sell
|867
|0.20
|1.2798
|0.0000
|1.2760
|1733
|2006.05.10 21:42
|t/p
|867
|0.20
|1.2760
|0.0000
|1.2760
|76.00
|16602.11
|1734
|2006.05.10 21:42
|sell
|868
|0.20
|1.2792
|0.0000
|1.2754
|1735
|2006.05.10 21:42
|close
|868
|0.20
|1.2766
|0.0000
|1.2754
|52.00
|16654.11
|1736
|2006.05.10 21:42
|close
|866
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2731
|5.00
|16659.11
|1737
|2006.05.10 21:42
|sell
|869
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.2731
|1738
|2006.05.10 21:42
|sell
|870
|0.20
|1.2831
|0.0000
|1.2793
|1739
|2006.05.10 21:57
|close
|870
|0.20
|1.2803
|0.0000
|1.2793
|56.00
|16715.11
|1740
|2006.05.10 21:57
|close
|869
|0.10
|1.2796
|0.0000
|1.2731
|-27.00
|16688.11
|1741
|2006.05.10 21:58
|buy
|871
|0.10
|1.2810
|0.0000
|1.2848
|1742
|2006.05.10 21:58
|buy
|872
|0.20
|1.2783
|0.0000
|1.2821
|1743
|2006.05.10 21:58
|t/p
|872
|0.20
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|76.00
|16764.11
|1744
|2006.05.10 21:58
|buy
|873
|0.20
|1.2783
|0.0000
|1.2821
|1745
|2006.05.10 21:58
|t/p
|873
|0.20
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|76.00
|16840.11
|1746
|2006.05.10 23:05
|buy
|874
|0.20
|1.2791
|0.0000
|1.2829
|1747
|2006.05.10 23:05
|close
|874
|0.20
|1.2808
|0.0000
|1.2829
|34.00
|16874.11
|1748
|2006.05.10 23:05
|close
|871
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.2848
|-25.00
|16849.11
|1749
|2006.05.10 23:05
|sell
|875
|0.10
|1.2790
|0.0000
|1.2752
|1750
|2006.05.10 23:05
|sell
|876
|0.20
|1.2808
|0.0000
|1.2770
|1751
|2006.05.10 23:05
|close
|876
|0.20
|1.2787
|0.0000
|1.2770
|42.00
|16891.11
|1752
|2006.05.10 23:06
|close
|875
|0.10
|1.2779
|0.0000
|1.2752
|11.00
|16902.11
|1753
|2006.05.10 23:06
|sell
|877
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.2753
|1754
|2006.05.10 23:07
|sell
|878
|0.20
|1.2818
|0.0000
|1.2780
|1755
|2006.05.10 23:14
|close
|878
|0.20
|1.2795
|0.0000
|1.2780
|46.00
|16948.11
|1756
|2006.05.10 23:15
|close
|877
|0.10
|1.2794
|0.0000
|1.2753
|-3.00
|16945.11
|1757
|2006.05.10 23:19
|sell
|879
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.2753
|1758
|2006.05.11 01:57
|close
|879
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.2753
|20.45
|16965.56
|1759
|2006.05.11 09:30
|buy
|880
|0.10
|1.2756
|0.0000
|1.2794
|1760
|2006.05.11 09:36
|buy
|881
|0.20
|1.2738
|0.0000
|1.2776
|1761
|2006.05.11 09:37
|close
|881
|0.20
|1.2755
|0.0000
|1.2776
|34.00
|16999.56
|1762
|2006.05.11 09:37
|close
|880
|0.10
|1.2756
|0.0000
|1.2794
|0.00
|16999.56
|1763
|2006.05.11 09:37
|buy
|882
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2791
|1764
|2006.05.11 09:48
|buy
|883
|0.20
|1.2733
|0.0000
|1.2771
|1765
|2006.05.11 09:51
|close
|883
|0.20
|1.2747
|0.0000
|1.2771
|28.00
|17027.56
|1766
|2006.05.11 09:51
|close
|882
|0.10
|1.2729
|0.0000
|1.2791
|-24.00
|17003.56
|1767
|2006.05.11 15:17
|buy
|884
|0.10
|1.2737
|0.0000
|1.2775
|1768
|2006.05.11 15:19
|buy
|885
|0.20
|1.2717
|0.0000
|1.2755
|1769
|2006.05.11 15:21
|close
|885
|0.20
|1.2735
|0.0000
|1.2755
|36.00
|17039.56
|1770
|2006.05.11 15:21
|close
|884
|0.10
|1.2732
|0.0000
|1.2775
|-5.00
|17034.56
|1771
|2006.05.11 15:21
|buy
|886
|0.10
|1.2732
|0.0000
|1.2770
|1772
|2006.05.11 15:31
|close
|886
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2770
|21.00
|17055.56
|1773
|2006.05.11 15:31
|buy
|887
|0.10
|1.2752
|0.0000
|1.2790
|1774
|2006.05.11 15:36
|buy
|888
|0.20
|1.2729
|0.0000
|1.2767
|1775
|2006.05.11 15:36
|close
|888
|0.20
|1.2744
|0.0000
|1.2767
|30.00
|17085.56
|1776
|2006.05.11 15:36
|close
|887
|0.10
|1.2742
|0.0000
|1.2790
|-10.00
|17075.56
|1777
|2006.05.11 15:36
|buy
|889
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.2803
|1778
|2006.05.11 15:36
|buy
|890
|0.20
|1.2743
|0.0000
|1.2781
|1779
|2006.05.11 15:36
|close
|890
|0.20
|1.2763
|0.0000
|1.2781
|40.00
|17115.56
|1780
|2006.05.11 15:36
|close
|889
|0.10
|1.2741
|0.0000
|1.2803
|-24.00
|17091.56
|1781
|2006.05.11 15:36
|buy
|891
|0.10
|1.2739
|0.0000
|1.2777
|1782
|2006.05.11 15:37
|close
|891
|0.10
|1.2774
|0.0000
|1.2777
|35.00
|17126.56
|1783
|2006.05.11 15:37
|buy
|892
|0.10
|1.2775
|0.0000
|1.2813
|1784
|2006.05.11 15:38
|buy
|893
|0.20
|1.2742
|0.0000
|1.2780
|1785
|2006.05.11 15:38
|close
|893
|0.20
|1.2769
|0.0000
|1.2780
|54.00
|17180.56
|1786
|2006.05.11 15:38
|close
|892
|0.10
|1.2774
|0.0000
|1.2813
|-1.00
|17179.56
|1787
|2006.05.11 15:38
|buy
|894
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2805
|1788
|2006.05.11 15:39
|buy
|895
|0.20
|1.2742
|0.0000
|1.2780
|1789
|2006.05.11 15:39
|close
|895
|0.20
|1.2769
|0.0000
|1.2780
|54.00
|17233.56
|1790
|2006.05.11 15:39
|close
|894
|0.10
|1.2774
|0.0000
|1.2805
|7.00
|17240.56
|1791
|2006.05.11 15:39
|buy
|896
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2805
|1792
|2006.05.11 15:39
|buy
|897
|0.20
|1.2742
|0.0000
|1.2780
|1793
|2006.05.11 15:40
|buy
|898
|0.40
|1.2715
|0.0000
|1.2753
|1794
|2006.05.11 15:40
|close
|898
|0.40
|1.2744
|0.0000
|1.2753
|116.00
|17356.56
|1795
|2006.05.11 15:40
|close
|897
|0.20
|1.2713
|0.0000
|1.2780
|-58.00
|17298.56
|1796
|2006.05.11 15:40
|close
|896
|0.10
|1.2718
|0.0000
|1.2805
|-49.00
|17249.56
|1797
|2006.05.11 15:40
|buy
|899
|0.10
|1.2722
|0.0000
|1.2760
|1798
|2006.05.11 15:41
|close
|899
|0.10
|1.2744
|0.0000
|1.2760
|22.00
|17271.56
|1799
|2006.05.11 15:41
|buy
|900
|0.10
|1.2762
|0.0000
|1.2800
|1800
|2006.05.11 15:42
|buy
|901
|0.20
|1.2743
|0.0000
|1.2781
|1801
|2006.05.11 15:42
|close
|901
|0.20
|1.2766
|0.0000
|1.2781
|46.00
|17317.56
|1802
|2006.05.11 15:42
|close
|900
|0.10
|1.2750
|0.0000
|1.2800
|-12.00
|17305.56
|1803
|2006.05.11 15:42
|buy
|902
|0.10
|1.2750
|0.0000
|1.2788
|1804
|2006.05.11 15:45
|buy
|903
|0.20
|1.2731
|0.0000
|1.2769
|1805
|2006.05.11 15:45
|close
|903
|0.20
|1.2753
|0.0000
|1.2769
|44.00
|17349.56
|1806
|2006.05.11 15:45
|close
|902
|0.10
|1.2750
|0.0000
|1.2788
|0.00
|17349.56
|1807
|2006.05.11 15:45
|buy
|904
|0.10
|1.2754
|0.0000
|1.2792
|1808
|2006.05.11 15:46
|buy
|905
|0.20
|1.2731
|0.0000
|1.2769
|1809
|2006.05.11 15:46
|close
|905
|0.20
|1.2748
|0.0000
|1.2769
|34.00
|17383.56
|1810
|2006.05.11 15:46
|close
|904
|0.10
|1.2740
|0.0000
|1.2792
|-14.00
|17369.56
|1811
|2006.05.11 15:46
|buy
|906
|0.10
|1.2743
|0.0000
|1.2781
|1812
|2006.05.11 15:56
|close
|906
|0.10
|1.2766
|0.0000
|1.2781
|23.00
|17392.56
|1813
|2006.05.11 15:56
|buy
|907
|0.10
|1.2744
|0.0000
|1.2782
|1814
|2006.05.11 15:57
|close
|907
|0.10
|1.2766
|0.0000
|1.2782
|22.00
|17414.56
|1815
|2006.05.11 15:57
|buy
|908
|0.10
|1.2744
|0.0000
|1.2782
|1816
|2006.05.11 15:57
|close
|908
|0.10
|1.2768
|0.0000
|1.2782
|24.00
|17438.56
|1817
|2006.05.11 15:57
|buy
|909
|0.10
|1.2776
|0.0000
|1.2814
|1818
|2006.05.11 15:57
|buy
|910
|0.20
|1.2756
|0.0000
|1.2794
|1819
|2006.05.11 15:58
|close
|910
|0.20
|1.2774
|0.0000
|1.2794
|36.00
|17474.56
|1820
|2006.05.11 15:58
|close
|909
|0.10
|1.2754
|0.0000
|1.2814
|-22.00
|17452.56
|1821
|2006.05.11 15:58
|buy
|911
|0.10
|1.2760
|0.0000
|1.2798
|1822
|2006.05.11 15:59
|buy
|912
|0.20
|1.2741
|0.0000
|1.2779
|1823
|2006.05.11 16:26
|close
|912
|0.20
|1.2754
|0.0000
|1.2779
|26.00
|17478.56
|1824
|2006.05.11 16:26
|close
|911
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2798
|-7.00
|17471.56
|1825
|2006.05.11 16:26
|buy
|913
|0.10
|1.2756
|0.0000
|1.2794
|1826
|2006.05.11 16:52
|close
|913
|0.10
|1.2784
|0.0000
|1.2794
|28.00
|17499.56
|1827
|2006.05.11 16:52
|buy
|914
|0.10
|1.2774
|0.0000
|1.2812
|1828
|2006.05.11 17:06
|close
|914
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.2812
|21.00
|17520.56
|1829
|2006.05.12 04:08
|buy
|915
|0.10
|1.2859
|0.0000
|1.2897
|1830
|2006.05.12 09:27
|close
|915
|0.10
|1.2881
|0.0000
|1.2897
|22.00
|17542.56
|1831
|2006.05.12 15:42
|sell
|916
|0.10
|1.2851
|0.0000
|1.2813
|1832
|2006.05.12 15:42
|sell
|917
|0.20
|1.2884
|0.0000
|1.2846
|1833
|2006.05.12 15:45
|close
|917
|0.20
|1.2857
|0.0000
|1.2846
|54.00
|17596.56
|1834
|2006.05.12 15:45
|close
|916
|0.10
|1.2881
|0.0000
|1.2813
|-30.00
|17566.56
|1835
|2006.05.12 15:45
|sell
|918
|0.10
|1.2872
|0.0000
|1.2834
|1836
|2006.05.12 15:45
|sell
|919
|0.20
|1.2899
|0.0000
|1.2861
|1837
|2006.05.12 15:45
|close
|919
|0.20
|1.2881
|0.0000
|1.2861
|36.00
|17602.56
|1838
|2006.05.12 15:45
|close
|918
|0.10
|1.2894
|0.0000
|1.2834
|-22.00
|17580.56
|1839
|2006.05.12 15:45
|sell
|920
|0.10
|1.2855
|0.0000
|1.2817
|1840
|2006.05.12 15:45
|sell
|921
|0.20
|1.2879
|0.0000
|1.2841
|1841
|2006.05.12 15:45
|close
|921
|0.20
|1.2853
|0.0000
|1.2841
|52.00
|17632.56
|1842
|2006.05.12 15:45
|close
|920
|0.10
|1.2901
|0.0000
|1.2817
|-46.00
|17586.56
|1843
|2006.05.12 15:45
|sell
|922
|0.10
|1.2879
|0.0000
|1.2841
|1844
|2006.05.12 15:46
|close
|922
|0.10
|1.2857
|0.0000
|1.2841
|22.00
|17608.56
|1845
|2006.05.12 15:46
|sell
|923
|0.10
|1.2879
|0.0000
|1.2841
|1846
|2006.05.12 15:47
|sell
|924
|0.20
|1.2929
|0.0000
|1.2891
|1847
|2006.05.12 15:52
|close
|924
|0.20
|1.2902
|0.0000
|1.2891
|54.00
|17662.56
|1848
|2006.05.12 15:52
|close
|923
|0.10
|1.2909
|0.0000
|1.2841
|-30.00
|17632.56
|1849
|2006.05.12 15:55
|sell
|925
|0.10
|1.2885
|0.0000
|1.2847
|1850
|2006.05.12 15:55
|close
|925
|0.10
|1.2857
|0.0000
|1.2847
|28.00
|17660.56
|1851
|2006.05.12 15:55
|sell
|926
|0.10
|1.2888
|0.0000
|1.2850
|1852
|2006.05.12 15:55
|close
|926
|0.10
|1.2857
|0.0000
|1.2850
|31.00
|17691.56
|1853
|2006.05.12 15:55
|sell
|927
|0.10
|1.2888
|0.0000
|1.2850
|1854
|2006.05.12 15:55
|close
|927
|0.10
|1.2857
|0.0000
|1.2850
|31.00
|17722.56
|1855
|2006.05.12 15:56
|sell
|928
|0.10
|1.2888
|0.0000
|1.2850
|1856
|2006.05.12 15:56
|sell
|929
|0.20
|1.2909
|0.0000
|1.2871
|1857
|2006.05.12 16:08
|close
|929
|0.20
|1.2894
|0.0000
|1.2871
|30.00
|17752.56
|1858
|2006.05.12 16:09
|close
|928
|0.10
|1.2895
|0.0000
|1.2850
|-7.00
|17745.56
|1859
|2006.05.12 16:12
|sell
|930
|0.10
|1.2875
|0.0000
|1.2837
|1860
|2006.05.12 16:16
|sell
|931
|0.20
|1.2904
|0.0000
|1.2866
|1861
|2006.05.12 16:22
|close
|931
|0.20
|1.2886
|0.0000
|1.2866
|36.00
|17781.56
|1862
|2006.05.12 16:22
|close
|930
|0.10
|1.2885
|0.0000
|1.2837
|-10.00
|17771.56
|1863
|2006.05.12 16:22
|sell
|932
|0.10
|1.2881
|0.0000
|1.2843
|1864
|2006.05.12 16:23
|sell
|933
|0.20
|1.2899
|0.0000
|1.2861
|1865
|2006.05.12 16:25
|sell
|934
|0.40
|1.2917
|0.0000
|1.2879
|1866
|2006.05.12 16:25
|close
|934
|0.40
|1.2894
|0.0000
|1.2879
|92.00
|17863.56
|1867
|2006.05.12 16:25
|close
|933
|0.20
|1.2896
|0.0000
|1.2861
|6.00
|17869.56
|1868
|2006.05.12 16:25
|close
|932
|0.10
|1.2900
|0.0000
|1.2843
|-19.00
|17850.56
|1869
|2006.05.12 16:27
|sell
|935
|0.10
|1.2871
|0.0000
|1.2833
|1870
|2006.05.12 16:27
|sell
|936
|0.20
|1.2901
|0.0000
|1.2863
|1871
|2006.05.12 16:27
|sell
|937
|0.40
|1.2921
|0.0000
|1.2883
|1872
|2006.05.12 16:27
|close
|937
|0.40
|1.2903
|0.0000
|1.2883
|72.00
|17922.56
|1873
|2006.05.12 16:27
|close
|936
|0.20
|1.2906
|0.0000
|1.2863
|-10.00
|17912.56
|1874
|2006.05.12 16:27
|close
|935
|0.10
|1.2911
|0.0000
|1.2833
|-40.00
|17872.56
|1875
|2006.05.12 16:30
|sell
|938
|0.10
|1.2892
|0.0000
|1.2854
|1876
|2006.05.12 16:32
|sell
|939
|0.20
|1.2910
|0.0000
|1.2872
|1877
|2006.05.12 16:36
|close
|939
|0.20
|1.2897
|0.0000
|1.2872
|26.00
|17898.56
|1878
|2006.05.12 16:36
|close
|938
|0.10
|1.2902
|0.0000
|1.2854
|-10.00
|17888.56
|1879
|2006.05.12 16:40
|sell
|940
|0.10
|1.2893
|0.0000
|1.2855
|1880
|2006.05.12 16:41
|sell
|941
|0.20
|1.2913
|0.0000
|1.2875
|1881
|2006.05.12 16:42
|close
|941
|0.20
|1.2892
|0.0000
|1.2875
|42.00
|17930.56
|1882
|2006.05.12 16:42
|close
|940
|0.10
|1.2890
|0.0000
|1.2855
|3.00
|17933.56
|1883
|2006.05.12 16:42
|sell
|942
|0.10
|1.2890
|0.0000
|1.2852
|1884
|2006.05.12 16:47
|sell
|943
|0.20
|1.2923
|0.0000
|1.2885
|1885
|2006.05.12 16:50
|close
|943
|0.20
|1.2905
|0.0000
|1.2885
|36.00
|17969.56
|1886
|2006.05.12 16:50
|close
|942
|0.10
|1.2892
|0.0000
|1.2852
|-2.00
|17967.56
|1887
|2006.05.12 16:50
|sell
|944
|0.10
|1.2890
|0.0000
|1.2852
|1888
|2006.05.12 16:51
|sell
|945
|0.20
|1.2917
|0.0000
|1.2879
|1889
|2006.05.12 16:53
|close
|945
|0.20
|1.2891
|0.0000
|1.2879
|52.00
|18019.56
|1890
|2006.05.12 16:53
|close
|944
|0.10
|1.2892
|0.0000
|1.2852
|-2.00
|18017.56
|1891
|2006.05.12 16:53
|sell
|946
|0.10
|1.2885
|0.0000
|1.2847
|1892
|2006.05.12 16:55
|sell
|947
|0.20
|1.2923
|0.0000
|1.2885
|1893
|2006.05.12 16:56
|t/p
|947
|0.20
|1.2885
|0.0000
|1.2885
|76.00
|18093.56
|1894
|2006.05.12 16:56
|close
|946
|0.10
|1.2884
|0.0000
|1.2847
|1.00
|18094.56
|1895
|2006.05.12 16:56
|sell
|948
|0.10
|1.2873
|0.0000
|1.2835
|1896
|2006.05.12 16:57
|sell
|949
|0.20
|1.2905
|0.0000
|1.2867
|1897
|2006.05.12 16:59
|close
|949
|0.20
|1.2884
|0.0000
|1.2867
|42.00
|18136.56
|1898
|2006.05.12 17:00
|close
|948
|0.10
|1.2886
|0.0000
|1.2835
|-13.00
|18123.56
|1899
|2006.05.12 17:36
|sell
|950
|0.10
|1.2875
|0.0000
|1.2837
|1900
|2006.05.12 17:36
|sell
|951
|0.20
|1.2896
|0.0000
|1.2858
|1901
|2006.05.12 17:36
|sell
|952
|0.40
|1.2917
|0.0000
|1.2879
|1902
|2006.05.12 17:36
|close
|952
|0.40
|1.2898
|0.0000
|1.2879
|76.00
|18199.56
|1903
|2006.05.12 17:36
|close
|951
|0.20
|1.2919
|0.0000
|1.2858
|-46.00
|18153.56
|1904
|2006.05.12 17:36
|close
|950
|0.10
|1.2909
|0.0000
|1.2837
|-34.00
|18119.56
|1905
|2006.05.12 17:38
|sell
|953
|0.10
|1.2870
|0.0000
|1.2832
|1906
|2006.05.12 17:38
|sell
|954
|0.20
|1.2888
|0.0000
|1.2850
|1907
|2006.05.12 17:41
|close
|954
|0.20
|1.2874
|0.0000
|1.2850
|28.00
|18147.56
|1908
|2006.05.12 17:41
|close
|953
|0.10
|1.2872
|0.0000
|1.2832
|-2.00
|18145.56
|1909
|2006.05.12 17:41
|sell
|955
|0.10
|1.2871
|0.0000
|1.2833
|1910
|2006.05.12 17:50
|sell
|956
|0.20
|1.2892
|0.0000
|1.2854
|1911
|2006.05.12 17:51
|close
|956
|0.20
|1.2875
|0.0000
|1.2854
|34.00
|18179.56
|1912
|2006.05.12 17:51
|close
|955
|0.10
|1.2873
|0.0000
|1.2833
|-2.00
|18177.56
|1913
|2006.05.12 17:51
|sell
|957
|0.10
|1.2870
|0.0000
|1.2832
|1914
|2006.05.12 18:02
|sell
|958
|0.20
|1.2892
|0.0000
|1.2854
|1915
|2006.05.12 18:31
|close
|958
|0.20
|1.2867
|0.0000
|1.2854
|50.00
|18227.56
|1916
|2006.05.12 18:31
|close
|957
|0.10
|1.2886
|0.0000
|1.2832
|-16.00
|18211.56
|1917
|2006.05.12 18:31
|sell
|959
|0.10
|1.2873
|0.0000
|1.2835
|1918
|2006.05.12 18:48
|sell
|960
|0.20
|1.2896
|0.0000
|1.2858
|1919
|2006.05.12 18:50
|close
|960
|0.20
|1.2875
|0.0000
|1.2858
|42.00
|18253.56
|1920
|2006.05.12 18:50
|close
|959
|0.10
|1.2869
|0.0000
|1.2835
|4.00
|18257.56
|1921
|2006.05.12 18:50
|sell
|961
|0.10
|1.2868
|0.0000
|1.2830
|1922
|2006.05.12 18:56
|sell
|962
|0.20
|1.2893
|0.0000
|1.2855
|1923
|2006.05.12 18:57
|close
|962
|0.20
|1.2875
|0.0000
|1.2855
|36.00
|18293.56
|1924
|2006.05.12 18:57
|close
|961
|0.10
|1.2880
|0.0000
|1.2830
|-12.00
|18281.56
|1925
|2006.05.12 18:57
|sell
|963
|0.10
|1.2876
|0.0000
|1.2838
|1926
|2006.05.12 19:51
|sell
|964
|0.20
|1.2896
|0.0000
|1.2858
|1927
|2006.05.12 19:57
|close
|964
|0.20
|1.2876
|0.0000
|1.2858
|40.00
|18321.56
|1928
|2006.05.12 19:57
|close
|963
|0.10
|1.2881
|0.0000
|1.2838
|-5.00
|18316.56
|1929
|2006.05.12 21:02
|buy
|965
|0.10
|1.2901
|0.0000
|1.2939
|1930
|2006.05.12 22:50
|close
|965
|0.10
|1.2921
|0.0000
|1.2939
|20.00
|18336.56
|1931
|2006.05.12 22:50
|buy
|966
|0.10
|1.2922
|0.0000
|1.2960
|1932
|2006.05.15 01:00
|close
|966
|0.10
|1.2943
|0.0000
|1.2960
|20.63
|18357.19
|1933
|2006.05.15 01:03
|buy
|967
|0.10
|1.2946
|0.0000
|1.2984
|1934
|2006.05.15 01:55
|close
|967
|0.10
|1.2968
|0.0000
|1.2984
|22.00
|18379.19
|1935
|2006.05.15 06:00
|sell
|968
|0.10
|1.2921
|0.0000
|1.2883
|1936
|2006.05.15 09:30
|close
|968
|0.10
|1.2900
|0.0000
|1.2883
|21.00
|18400.19
|1937
|2006.05.16 03:20
|buy
|969
|0.10
|1.2809
|0.0000
|1.2847
|1938
|2006.05.16 06:47
|close
|969
|0.10
|1.2834
|0.0000
|1.2847
|25.00
|18425.19
|1939
|2006.05.16 08:00
|sell
|970
|0.10
|1.2800
|0.0000
|1.2762
|1940
|2006.05.16 08:21
|sell
|971
|0.20
|1.2821
|0.0000
|1.2783
|1941
|2006.05.16 08:22
|close
|971
|0.20
|1.2803
|0.0000
|1.2783
|36.00
|18461.19
|1942
|2006.05.16 08:22
|close
|970
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2762
|-23.00
|18438.19
|1943
|2006.05.16 08:23
|sell
|972
|0.10
|1.2811
|0.0000
|1.2773
|1944
|2006.05.16 09:03
|sell
|973
|0.20
|1.2832
|0.0000
|1.2794
|1945
|2006.05.16 09:08
|close
|973
|0.20
|1.2818
|0.0000
|1.2794
|28.00
|18466.19
|1946
|2006.05.16 09:08
|close
|972
|0.10
|1.2813
|0.0000
|1.2773
|-2.00
|18464.19
|1947
|2006.05.16 09:16
|sell
|974
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.2763
|1948
|2006.05.16 09:47
|sell
|975
|0.20
|1.2819
|0.0000
|1.2781
|1949
|2006.05.16 09:51
|close
|975
|0.20
|1.2805
|0.0000
|1.2781
|28.00
|18492.19
|1950
|2006.05.16 09:51
|close
|974
|0.10
|1.2803
|0.0000
|1.2763
|-2.00
|18490.19
|1951
|2006.05.16 09:51
|sell
|976
|0.10
|1.2799
|0.0000
|1.2761
|1952
|2006.05.16 10:02
|sell
|977
|0.20
|1.2822
|0.0000
|1.2784
|1953
|2006.05.16 10:12
|close
|977
|0.20
|1.2806
|0.0000
|1.2784
|32.00
|18522.19
|1954
|2006.05.16 10:12
|close
|976
|0.10
|1.2810
|0.0000
|1.2761
|-11.00
|18511.19
|1955
|2006.05.16 10:12
|sell
|978
|0.10
|1.2804
|0.0000
|1.2766
|1956
|2006.05.16 10:14
|sell
|979
|0.20
|1.2823
|0.0000
|1.2785
|1957
|2006.05.16 10:19
|close
|979
|0.20
|1.2807
|0.0000
|1.2785
|32.00
|18543.19
|1958
|2006.05.16 10:19
|close
|978
|0.10
|1.2811
|0.0000
|1.2766
|-7.00
|18536.19
|1959
|2006.05.16 10:19
|sell
|980
|0.10
|1.2804
|0.0000
|1.2766
|1960
|2006.05.16 10:20
|sell
|981
|0.20
|1.2823
|0.0000
|1.2785
|1961
|2006.05.16 10:21
|close
|981
|0.20
|1.2810
|0.0000
|1.2785
|26.00
|18562.19
|1962
|2006.05.16 10:22
|close
|980
|0.10
|1.2812
|0.0000
|1.2766
|-8.00
|18554.19
|1963
|2006.05.16 10:32
|sell
|982
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.2763
|1964
|2006.05.16 10:36
|sell
|983
|0.20
|1.2821
|0.0000
|1.2783
|1965
|2006.05.16 10:39
|close
|983
|0.20
|1.2798
|0.0000
|1.2783
|46.00
|18600.19
|1966
|2006.05.16 10:39
|close
|982
|0.10
|1.2799
|0.0000
|1.2763
|2.00
|18602.19
|1967
|2006.05.16 10:39
|sell
|984
|0.10
|1.2796
|0.0000
|1.2758
|1968
|2006.05.16 10:42
|sell
|985
|0.20
|1.2814
|0.0000
|1.2776
|1969
|2006.05.16 12:00
|close
|985
|0.20
|1.2800
|0.0000
|1.2776
|28.00
|18630.19
|1970
|2006.05.16 12:00
|close
|984
|0.10
|1.2812
|0.0000
|1.2758
|-16.00
|18614.19
|1971
|2006.05.16 12:51
|sell
|986
|0.10
|1.2811
|0.0000
|1.2773
|1972
|2006.05.16 14:02
|sell
|987
|0.20
|1.2830
|0.0000
|1.2792
|1973
|2006.05.16 14:06
|close
|987
|0.20
|1.2814
|0.0000
|1.2792
|32.00
|18646.19
|1974
|2006.05.16 14:06
|close
|986
|0.10
|1.2815
|0.0000
|1.2773
|-4.00
|18642.19
|1975
|2006.05.16 15:59
|buy
|988
|0.10
|1.2855
|0.0000
|1.2893
|1976
|2006.05.16 16:15
|buy
|989
|0.20
|1.2836
|0.0000
|1.2874
|1977
|2006.05.16 16:25
|close
|989
|0.20
|1.2859
|0.0000
|1.2874
|46.00
|18688.19
|1978
|2006.05.16 16:25
|close
|988
|0.10
|1.2858
|0.0000
|1.2893
|3.00
|18691.19
|1979
|2006.05.16 16:25
|buy
|990
|0.10
|1.2861
|0.0000
|1.2899
|1980
|2006.05.16 16:30
|buy
|991
|0.20
|1.2836
|0.0000
|1.2874
|1981
|2006.05.16 16:30
|close
|991
|0.20
|1.2853
|0.0000
|1.2874
|34.00
|18725.19
|1982
|2006.05.16 16:30
|close
|990
|0.10
|1.2849
|0.0000
|1.2899
|-12.00
|18713.19
|1983
|2006.05.16 16:38
|buy
|992
|0.10
|1.2862
|0.0000
|1.2900
|1984
|2006.05.16 16:39
|buy
|993
|0.20
|1.2844
|0.0000
|1.2882
|1985
|2006.05.16 16:39
|close
|993
|0.20
|1.2860
|0.0000
|1.2882
|32.00
|18745.19
|1986
|2006.05.16 16:39
|close
|992
|0.10
|1.2857
|0.0000
|1.2900
|-5.00
|18740.19
|1987
|2006.05.16 16:40
|buy
|994
|0.10
|1.2862
|0.0000
|1.2900
|1988
|2006.05.16 16:44
|buy
|995
|0.20
|1.2843
|0.0000
|1.2881
|1989
|2006.05.16 17:06
|close
|995
|0.20
|1.2857
|0.0000
|1.2881
|28.00
|18768.19
|1990
|2006.05.16 17:06
|close
|994
|0.10
|1.2854
|0.0000
|1.2900
|-8.00
|18760.19
|1991
|2006.05.16 19:12
|sell
|996
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2776
|1992
|2006.05.16 20:17
|sell
|997
|0.20
|1.2836
|0.0000
|1.2798
|1993
|2006.05.16 20:21
|close
|997
|0.20
|1.2822
|0.0000
|1.2798
|28.00
|18788.19
|1994
|2006.05.16 20:21
|close
|996
|0.10
|1.2827
|0.0000
|1.2776
|-13.00
|18775.19
|1995
|2006.05.16 20:22
|sell
|998
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2783
|1996
|2006.05.16 20:47
|sell
|999
|0.20
|1.2840
|0.0000
|1.2802
|1997
|2006.05.16 20:48
|close
|999
|0.20
|1.2824
|0.0000
|1.2802
|32.00
|18807.19
|1998
|2006.05.16 20:48
|close
|998
|0.10
|1.2840
|0.0000
|1.2783
|-19.00
|18788.19
|1999
|2006.05.17 03:09
|sell
|1000
|0.10
|1.2843
|0.0000
|1.2805
|2000
|2006.05.17 05:04
|sell
|1001
|0.20
|1.2861
|0.0000
|1.2823
|2001
|2006.05.17 06:41
|sell
|1002
|0.40
|1.2879
|0.0000
|1.2841
|2002
|2006.05.17 08:01
|close
|1002
|0.40
|1.2865
|0.0000
|1.2841
|56.00
|18844.19
|2003
|2006.05.17 08:02
|close
|1001
|0.20
|1.2864
|0.0000
|1.2823
|-6.00
|18838.19
|2004
|2006.05.17 08:03
|close
|1000
|0.10
|1.2865
|0.0000
|1.2805
|-22.00
|18816.19
|2005
|2006.05.17 15:00
|sell
|1003
|0.10
|1.2884
|0.0000
|1.2846
|2006
|2006.05.17 15:32
|sell
|1004
|0.20
|1.2918
|0.0000
|1.2880
|2007
|2006.05.17 15:36
|close
|1004
|0.20
|1.2891
|0.0000
|1.2880
|54.00
|18870.19
|2008
|2006.05.17 15:36
|close
|1003
|0.10
|1.2883
|0.0000
|1.2846
|1.00
|18871.19
|2009
|2006.05.17 16:00
|sell
|1005
|0.10
|1.2885
|0.0000
|1.2847
|2010
|2006.05.17 16:15
|close
|1005
|0.10
|1.2865
|0.0000
|1.2847
|20.00
|18891.19
|2011
|2006.05.17 16:15
|sell
|1006
|0.10
|1.2873
|0.0000
|1.2835
|2012
|2006.05.17 16:22
|close
|1006
|0.10
|1.2850
|0.0000
|1.2835
|23.00
|18914.19
|2013
|2006.05.17 16:22
|sell
|1007
|0.10
|1.2849
|0.0000
|1.2811
|2014
|2006.05.17 16:26
|sell
|1008
|0.20
|1.2873
|0.0000
|1.2835
|2015
|2006.05.17 16:27
|close
|1008
|0.20
|1.2851
|0.0000
|1.2835
|44.00
|18958.19
|2016
|2006.05.17 16:27
|close
|1007
|0.10
|1.2856
|0.0000
|1.2811
|-7.00
|18951.19
|2017
|2006.05.17 16:27
|sell
|1009
|0.10
|1.2857
|0.0000
|1.2819
|2018
|2006.05.17 16:42
|close
|1009
|0.10
|1.2837
|0.0000
|1.2819
|20.00
|18971.19
|2019
|2006.05.17 16:46
|sell
|1010
|0.10
|1.2844
|0.0000
|1.2806
|2020
|2006.05.17 17:19
|close
|1010
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2806
|21.00
|18992.19
|2021
|2006.05.18 08:54
|sell
|1011
|0.10
|1.2745
|0.0000
|1.2707
|2022
|2006.05.18 10:16
|sell
|1012
|0.20
|1.2763
|0.0000
|1.2725
|2023
|2006.05.18 11:23
|sell
|1013
|0.40
|1.2788
|0.0000
|1.2750
|2024
|2006.05.18 14:12
|close
|1013
|0.40
|1.2768
|0.0000
|1.2750
|80.00
|19072.19
|2025
|2006.05.18 14:12
|close
|1012
|0.20
|1.2770
|0.0000
|1.2725
|-14.00
|19058.19
|2026
|2006.05.18 14:12
|close
|1011
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.2707
|-26.00
|19032.19
|2027
|2006.05.18 15:08
|sell
|1014
|0.10
|1.2766
|0.0000
|1.2728
|2028
|2006.05.18 15:30
|sell
|1015
|0.20
|1.2784
|0.0000
|1.2746
|2029
|2006.05.18 15:36
|close
|1015
|0.20
|1.2770
|0.0000
|1.2746
|28.00
|19060.19
|2030
|2006.05.18 15:36
|close
|1014
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.2728
|-3.00
|19057.19
|2031
|2006.05.18 16:00
|sell
|1016
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2729
|2032
|2006.05.18 16:01
|sell
|1017
|0.20
|1.2797
|0.0000
|1.2759
|2033
|2006.05.18 16:03
|close
|1017
|0.20
|1.2775
|0.0000
|1.2759
|44.00
|19101.19
|2034
|2006.05.18 16:03
|close
|1016
|0.10
|1.2778
|0.0000
|1.2729
|-11.00
|19090.19
|2035
|2006.05.18 16:42
|buy
|1018
|0.10
|1.2839
|0.0000
|1.2877
|2036
|2006.05.18 16:45
|buy
|1019
|0.20
|1.2821
|0.0000
|1.2859
|2037
|2006.05.18 16:55
|close
|1019
|0.20
|1.2837
|0.0000
|1.2859
|32.00
|19122.19
|2038
|2006.05.18 16:55
|close
|1018
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2877
|-25.00
|19097.19
|2039
|2006.05.18 16:55
|buy
|1020
|0.10
|1.2839
|0.0000
|1.2877
|2040
|2006.05.18 16:55
|buy
|1021
|0.20
|1.2816
|0.0000
|1.2854
|2041
|2006.05.18 16:57
|close
|1021
|0.20
|1.2834
|0.0000
|1.2854
|36.00
|19133.19
|2042
|2006.05.18 16:57
|close
|1020
|0.10
|1.2837
|0.0000
|1.2877
|-2.00
|19131.19
|2043
|2006.05.18 16:58
|buy
|1022
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.2874
|2044
|2006.05.18 17:00
|buy
|1023
|0.20
|1.2818
|0.0000
|1.2856
|2045
|2006.05.18 17:15
|buy
|1024
|0.40
|1.2790
|0.0000
|1.2828
|2046
|2006.05.18 17:15
|close
|1024
|0.40
|1.2815
|0.0000
|1.2828
|100.00
|19231.19
|2047
|2006.05.18 17:15
|close
|1023
|0.20
|1.2812
|0.0000
|1.2856
|-12.00
|19219.19
|2048
|2006.05.18 17:15
|close
|1022
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2874
|-22.00
|19197.19
|2049
|2006.05.18 17:52
|buy
|1025
|0.10
|1.2833
|0.0000
|1.2871
|2050
|2006.05.18 17:59
|buy
|1026
|0.20
|1.2811
|0.0000
|1.2849
|2051
|2006.05.18 18:06
|close
|1026
|0.20
|1.2830
|0.0000
|1.2849
|38.00
|19235.19
|2052
|2006.05.18 18:06
|close
|1025
|0.10
|1.2829
|0.0000
|1.2871
|-4.00
|19231.19
|2053
|2006.05.18 19:01
|buy
|1027
|0.10
|1.2811
|0.0000
|1.2849
|2054
|2006.05.18 19:01
|buy
|1028
|0.20
|1.2784
|0.0000
|1.2822
|2055
|2006.05.18 19:01
|close
|1028
|0.20
|1.2802
|0.0000
|1.2822
|36.00
|19267.19
|2056
|2006.05.18 19:01
|close
|1027
|0.10
|1.2816
|0.0000
|1.2849
|5.00
|19272.19
|2057
|2006.05.18 19:01
|buy
|1029
|0.10
|1.2809
|0.0000
|1.2847
|2058
|2006.05.18 19:01
|buy
|1030
|0.20
|1.2784
|0.0000
|1.2822
|2059
|2006.05.18 19:01
|close
|1030
|0.20
|1.2818
|0.0000
|1.2822
|68.00
|19340.19
|2060
|2006.05.18 19:01
|close
|1029
|0.10
|1.2812
|0.0000
|1.2847
|3.00
|19343.19
|2061
|2006.05.18 19:02
|buy
|1031
|0.10
|1.2811
|0.0000
|1.2849
|2062
|2006.05.18 19:02
|buy
|1032
|0.20
|1.2784
|0.0000
|1.2822
|2063
|2006.05.18 19:02
|close
|1032
|0.20
|1.2802
|0.0000
|1.2822
|36.00
|19379.19
|2064
|2006.05.18 19:02
|close
|1031
|0.10
|1.2816
|0.0000
|1.2849
|5.00
|19384.19
|2065
|2006.05.18 19:02
|buy
|1033
|0.10
|1.2809
|0.0000
|1.2847
|2066
|2006.05.18 19:02
|buy
|1034
|0.20
|1.2784
|0.0000
|1.2822
|2067
|2006.05.18 19:02
|close
|1034
|0.20
|1.2820
|0.0000
|1.2822
|72.00
|19456.19
|2068
|2006.05.18 19:02
|close
|1033
|0.10
|1.2812
|0.0000
|1.2847
|3.00
|19459.19
|2069
|2006.05.18 19:03
|buy
|1035
|0.10
|1.2812
|0.0000
|1.2850
|2070
|2006.05.18 19:05
|buy
|1036
|0.20
|1.2784
|0.0000
|1.2822
|2071
|2006.05.18 19:05
|close
|1036
|0.20
|1.2810
|0.0000
|1.2822
|52.00
|19511.19
|2072
|2006.05.18 19:05
|close
|1035
|0.10
|1.2797
|0.0000
|1.2850
|-15.00
|19496.19
|2073
|2006.05.18 19:05
|buy
|1037
|0.10
|1.2811
|0.0000
|1.2849
|2074
|2006.05.18 19:05
|buy
|1038
|0.20
|1.2778
|0.0000
|1.2816
|2075
|2006.05.18 19:05
|close
|1038
|0.20
|1.2810
|0.0000
|1.2816
|64.00
|19560.19
|2076
|2006.05.18 19:05
|close
|1037
|0.10
|1.2797
|0.0000
|1.2849
|-14.00
|19546.19
|2077
|2006.05.18 19:06
|buy
|1039
|0.10
|1.2811
|0.0000
|1.2849
|2078
|2006.05.18 19:06
|buy
|1040
|0.20
|1.2778
|0.0000
|1.2816
|2079
|2006.05.18 19:07
|close
|1040
|0.20
|1.2796
|0.0000
|1.2816
|36.00
|19582.19
|2080
|2006.05.18 19:07
|close
|1039
|0.10
|1.2797
|0.0000
|1.2849
|-14.00
|19568.19
|2081
|2006.05.18 19:07
|buy
|1041
|0.10
|1.2802
|0.0000
|1.2840
|2082
|2006.05.18 19:12
|buy
|1042
|0.20
|1.2783
|0.0000
|1.2821
|2083
|2006.05.18 19:12
|close
|1042
|0.20
|1.2806
|0.0000
|1.2821
|46.00
|19614.19
|2084
|2006.05.18 19:12
|close
|1041
|0.10
|1.2803
|0.0000
|1.2840
|1.00
|19615.19
|2085
|2006.05.18 19:13
|buy
|1043
|0.10
|1.2809
|0.0000
|1.2847
|2086
|2006.05.18 19:13
|buy
|1044
|0.20
|1.2783
|0.0000
|1.2821
|2087
|2006.05.18 19:13
|close
|1044
|0.20
|1.2806
|0.0000
|1.2821
|46.00
|19661.19
|2088
|2006.05.18 19:13
|close
|1043
|0.10
|1.2803
|0.0000
|1.2847
|-6.00
|19655.19
|2089
|2006.05.18 19:13
|buy
|1045
|0.10
|1.2809
|0.0000
|1.2847
|2090
|2006.05.18 20:05
|close
|1045
|0.10
|1.2829
|0.0000
|1.2847
|20.00
|19675.19
|2091
|2006.05.19 05:00
|sell
|1046
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.2798
|2092
|2006.05.19 10:02
|close
|1046
|0.10
|1.2811
|0.0000
|1.2798
|25.00
|19700.19
|2093
|2006.05.19 20:13
|buy
|1047
|0.10
|1.2759
|0.0000
|1.2797
|2094
|2006.05.19 21:37
|close
|1047
|0.10
|1.2779
|0.0000
|1.2797
|20.00
|19720.19
|2095
|2006.05.22 03:11
|sell
|1048
|0.10
|1.2752
|0.0000
|1.2714
|2096
|2006.05.22 04:42
|close
|1048
|0.10
|1.2732
|0.0000
|1.2714
|20.00
|19740.19
|2097
|2006.05.22 04:44
|sell
|1049
|0.10
|1.2734
|0.0000
|1.2696
|2098
|2006.05.22 06:32
|sell
|1050
|0.20
|1.2757
|0.0000
|1.2719
|2099
|2006.05.22 06:38
|close
|1050
|0.20
|1.2741
|0.0000
|1.2719
|32.00
|19772.19
|2100
|2006.05.22 06:38
|close
|1049
|0.10
|1.2740
|0.0000
|1.2696
|-6.00
|19766.19
|2101
|2006.05.22 11:33
|buy
|1051
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2802
|2102
|2006.05.22 12:46
|buy
|1052
|0.20
|1.2746
|0.0000
|1.2784
|2103
|2006.05.22 12:51
|close
|1052
|0.20
|1.2760
|0.0000
|1.2784
|28.00
|19794.19
|2104
|2006.05.22 12:51
|close
|1051
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2802
|-11.00
|19783.19
|2105
|2006.05.22 12:52
|buy
|1053
|0.10
|1.2762
|0.0000
|1.2800
|2106
|2006.05.22 13:18
|close
|1053
|0.10
|1.2788
|0.0000
|1.2800
|26.00
|19809.19
|2107
|2006.05.23 02:08
|sell
|1054
|0.10
|1.2840
|0.0000
|1.2802
|2108
|2006.05.23 04:17
|sell
|1055
|0.20
|1.2859
|0.0000
|1.2821
|2109
|2006.05.23 09:06
|close
|1055
|0.20
|1.2844
|0.0000
|1.2821
|30.00
|19839.19
|2110
|2006.05.23 09:07
|close
|1054
|0.10
|1.2848
|0.0000
|1.2802
|-8.00
|19831.19
|2111
|2006.05.23 09:07
|sell
|1056
|0.10
|1.2848
|0.0000
|1.2810
|2112
|2006.05.23 10:36
|close
|1056
|0.10
|1.2824
|0.0000
|1.2810
|24.00
|19855.19
|2113
|2006.05.23 10:36
|sell
|1057
|0.10
|1.2833
|0.0000
|1.2795
|2114
|2006.05.23 12:02
|sell
|1058
|0.20
|1.2852
|0.0000
|1.2814
|2115
|2006.05.23 12:21
|close
|1058
|0.20
|1.2838
|0.0000
|1.2814
|28.00
|19883.19
|2116
|2006.05.23 12:21
|close
|1057
|0.10
|1.2839
|0.0000
|1.2795
|-6.00
|19877.19
|2117
|2006.05.23 14:46
|buy
|1059
|0.10
|1.2858
|0.0000
|1.2896
|2118
|2006.05.23 15:15
|buy
|1060
|0.20
|1.2840
|0.0000
|1.2878
|2119
|2006.05.23 16:24
|buy
|1061
|0.40
|1.2821
|0.0000
|1.2859
|2120
|2006.05.23 16:36
|close
|1061
|0.40
|1.2844
|0.0000
|1.2859
|92.00
|19969.19
|2121
|2006.05.23 16:36
|close
|1060
|0.20
|1.2828
|0.0000
|1.2878
|-24.00
|19945.19
|2122
|2006.05.23 16:36
|close
|1059
|0.10
|1.2824
|0.0000
|1.2896
|-34.00
|19911.19
|2123
|2006.05.23 17:35
|buy
|1062
|0.10
|1.2857
|0.0000
|1.2895
|2124
|2006.05.23 18:01
|buy
|1063
|0.20
|1.2837
|0.0000
|1.2875
|2125
|2006.05.23 18:06
|buy
|1064
|0.40
|1.2819
|0.0000
|1.2857
|2126
|2006.05.23 18:10
|close
|1064
|0.40
|1.2833
|0.0000
|1.2857
|56.00
|19967.19
|2127
|2006.05.23 18:10
|close
|1063
|0.20
|1.2831
|0.0000
|1.2875
|-12.00
|19955.19
|2128
|2006.05.23 18:10
|close
|1062
|0.10
|1.2824
|0.0000
|1.2895
|-33.00
|19922.19
|2129
|2006.05.23 18:15
|sell
|1065
|0.10
|1.2834
|0.0000
|1.2796
|2130
|2006.05.23 18:38
|sell
|1066
|0.20
|1.2854
|0.0000
|1.2816
|2131
|2006.05.23 21:11
|sell
|1067
|0.40
|1.2876
|0.0000
|1.2838
|2132
|2006.05.23 21:12
|close
|1067
|0.40
|1.2860
|0.0000
|1.2838
|64.00
|19986.19
|2133
|2006.05.23 21:12
|close
|1066
|0.20
|1.2862
|0.0000
|1.2816
|-16.00
|19970.19
|2134
|2006.05.23 21:13
|close
|1065
|0.10
|1.2863
|0.0000
|1.2796
|-29.00
|19941.19
|2135
|2006.05.24 00:12
|sell
|1068
|0.10
|1.2809
|0.0000
|1.2771
|2136
|2006.05.24 00:56
|close
|1068
|0.10
|1.2779
|0.0000
|1.2771
|30.00
|19971.19
|2137
|2006.05.24 00:57
|sell
|1069
|0.10
|1.2783
|0.0000
|1.2745
|2138
|2006.05.24 03:01
|sell
|1070
|0.20
|1.2811
|0.0000
|1.2773
|2139
|2006.05.24 03:03
|close
|1070
|0.20
|1.2792
|0.0000
|1.2773
|38.00
|20009.19
|2140
|2006.05.24 03:04
|close
|1069
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2745
|-10.00
|19999.19
|2141
|2006.05.24 09:47
|buy
|1071
|0.10
|1.2810
|0.0000
|1.2848
|2142
|2006.05.24 09:48
|buy
|1072
|0.20
|1.2791
|0.0000
|1.2829
|2143
|2006.05.24 09:50
|close
|1072
|0.20
|1.2806
|0.0000
|1.2829
|30.00
|20029.19
|2144
|2006.05.24 09:50
|close
|1071
|0.10
|1.2802
|0.0000
|1.2848
|-8.00
|20021.19
|2145
|2006.05.24 09:50
|buy
|1073
|0.10
|1.2809
|0.0000
|1.2847
|2146
|2006.05.24 09:53
|buy
|1074
|0.20
|1.2790
|0.0000
|1.2828
|2147
|2006.05.24 09:57
|close
|1074
|0.20
|1.2810
|0.0000
|1.2828
|40.00
|20061.19
|2148
|2006.05.24 09:57
|close
|1073
|0.10
|1.2809
|0.0000
|1.2847
|0.00
|20061.19
|2149
|2006.05.24 09:57
|buy
|1075
|0.10
|1.2812
|0.0000
|1.2850
|2150
|2006.05.24 10:04
|close
|1075
|0.10
|1.2832
|0.0000
|1.2850
|20.00
|20081.19
|2151
|2006.05.24 10:05
|buy
|1076
|0.10
|1.2834
|0.0000
|1.2872
|2152
|2006.05.24 11:09
|close
|1076
|0.10
|1.2854
|0.0000
|1.2872
|20.00
|20101.19
|2153
|2006.05.24 16:07
|sell
|1077
|0.10
|1.2819
|0.0000
|1.2781
|2154
|2006.05.24 16:11
|sell
|1078
|0.20
|1.2858
|0.0000
|1.2820
|2155
|2006.05.24 16:11
|close
|1078
|0.20
|1.2837
|0.0000
|1.2820
|42.00
|20143.19
|2156
|2006.05.24 16:11
|close
|1077
|0.10
|1.2833
|0.0000
|1.2781
|-14.00
|20129.19
|2157
|2006.05.24 16:11
|sell
|1079
|0.10
|1.2819
|0.0000
|1.2781
|2158
|2006.05.24 16:11
|sell
|1080
|0.20
|1.2864
|0.0000
|1.2826
|2159
|2006.05.24 16:11
|close
|1080
|0.20
|1.2841
|0.0000
|1.2826
|46.00
|20175.19
|2160
|2006.05.24 16:11
|close
|1079
|0.10
|1.2862
|0.0000
|1.2781
|-43.00
|20132.19
|2161
|2006.05.24 16:12
|sell
|1081
|0.10
|1.2819
|0.0000
|1.2781
|2162
|2006.05.24 16:12
|sell
|1082
|0.20
|1.2864
|0.0000
|1.2826
|2163
|2006.05.24 16:14
|t/p
|1082
|0.20
|1.2826
|0.0000
|1.2826
|76.00
|20208.19
|2164
|2006.05.24 16:14
|close
|1081
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2781
|-4.00
|20204.19
|2165
|2006.05.24 17:00
|sell
|1083
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.2798
|2166
|2006.05.24 17:10
|t/p
|1083
|0.10
|1.2798
|0.0000
|1.2798
|38.00
|20242.19
|2167
|2006.05.24 17:10
|sell
|1084
|0.10
|1.2787
|0.0000
|1.2749
|2168
|2006.05.24 17:11
|sell
|1085
|0.20
|1.2805
|0.0000
|1.2767
|2169
|2006.05.24 17:20
|close
|1085
|0.20
|1.2789
|0.0000
|1.2767
|32.00
|20274.19
|2170
|2006.05.24 17:20
|close
|1084
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.2749
|-5.00
|20269.19
|2171
|2006.05.24 17:20
|sell
|1086
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.2753
|2172
|2006.05.24 17:22
|sell
|1087
|0.20
|1.2821
|0.0000
|1.2783
|2173
|2006.05.24 17:23
|close
|1087
|0.20
|1.2796
|0.0000
|1.2783
|50.00
|20319.19
|2174
|2006.05.24 17:23
|close
|1086
|0.10
|1.2797
|0.0000
|1.2753
|-6.00
|20313.19
|2175
|2006.05.24 17:23
|sell
|1088
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2783
|2176
|2006.05.24 17:23
|t/p
|1088
|0.10
|1.2783
|0.0000
|1.2783
|38.00
|20351.19
|2177
|2006.05.24 17:23
|sell
|1089
|0.10
|1.2777
|0.0000
|1.2739
|2178
|2006.05.24 17:27
|sell
|1090
|0.20
|1.2798
|0.0000
|1.2760
|2179
|2006.05.24 17:28
|close
|1090
|0.20
|1.2781
|0.0000
|1.2760
|34.00
|20385.19
|2180
|2006.05.24 17:28
|close
|1089
|0.10
|1.2782
|0.0000
|1.2739
|-5.00
|20380.19
|2181
|2006.05.24 17:28
|sell
|1091
|0.10
|1.2798
|0.0000
|1.2760
|2182
|2006.05.24 17:36
|sell
|1092
|0.20
|1.2818
|0.0000
|1.2780
|2183
|2006.05.24 17:36
|close
|1092
|0.20
|1.2794
|0.0000
|1.2780
|48.00
|20428.19
|2184
|2006.05.24 17:36
|close
|1091
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2760
|5.00
|20433.19
|2185
|2006.05.24 17:36
|sell
|1093
|0.10
|1.2790
|0.0000
|1.2752
|2186
|2006.05.24 17:36
|sell
|1094
|0.20
|1.2812
|0.0000
|1.2774
|2187
|2006.05.24 17:36
|close
|1094
|0.20
|1.2794
|0.0000
|1.2774
|36.00
|20469.19
|2188
|2006.05.24 17:37
|close
|1093
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2752
|-3.00
|20466.19
|2189
|2006.05.24 17:37
|sell
|1095
|0.10
|1.2790
|0.0000
|1.2752
|2190
|2006.05.24 17:37
|sell
|1096
|0.20
|1.2812
|0.0000
|1.2774
|2191
|2006.05.24 17:37
|t/p
|1096
|0.20
|1.2774
|0.0000
|1.2774
|76.00
|20542.19
|2192
|2006.05.24 17:37
|close
|1095
|0.10
|1.2762
|0.0000
|1.2752
|28.00
|20570.19
|2193
|2006.05.24 17:37
|sell
|1097
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2725
|2194
|2006.05.24 17:41
|sell
|1098
|0.20
|1.2785
|0.0000
|1.2747
|2195
|2006.05.24 17:41
|close
|1098
|0.20
|1.2771
|0.0000
|1.2747
|28.00
|20598.19
|2196
|2006.05.24 17:41
|close
|1097
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.2725
|-2.00
|20596.19
|2197
|2006.05.24 17:41
|sell
|1099
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2726
|2198
|2006.05.24 17:42
|sell
|1100
|0.20
|1.2785
|0.0000
|1.2747
|2199
|2006.05.24 17:42
|close
|1100
|0.20
|1.2771
|0.0000
|1.2747
|28.00
|20624.19
|2200
|2006.05.24 17:42
|close
|1099
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.2726
|-1.00
|20623.19
|2201
|2006.05.24 17:42
|sell
|1101
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2726
|2202
|2006.05.24 18:23
|close
|1101
|0.10
|1.2742
|0.0000
|1.2726
|22.00
|20645.19
|2203
|2006.05.24 18:31
|sell
|1102
|0.10
|1.2758
|0.0000
|1.2720
|2204
|2006.05.24 19:10
|close
|1102
|0.10
|1.2738
|0.0000
|1.2720
|20.00
|20665.19
|2205
|2006.05.25 03:00
|buy
|1103
|0.10
|1.2770
|0.0000
|1.2808
|2206
|2006.05.25 04:41
|buy
|1104
|0.20
|1.2752
|0.0000
|1.2790
|2207
|2006.05.25 09:09
|close
|1104
|0.20
|1.2767
|0.0000
|1.2790
|30.00
|20695.19
|2208
|2006.05.25 09:09
|close
|1103
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2808
|-7.00
|20688.19
|2209
|2006.05.25 09:09
|buy
|1105
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.2807
|2210
|2006.05.25 09:27
|close
|1105
|0.10
|1.2790
|0.0000
|1.2807
|21.00
|20709.19
|2211
|2006.05.25 09:27
|buy
|1106
|0.10
|1.2789
|0.0000
|1.2827
|2212
|2006.05.25 09:31
|buy
|1107
|0.20
|1.2768
|0.0000
|1.2806
|2213
|2006.05.25 09:41
|close
|1107
|0.20
|1.2784
|0.0000
|1.2806
|32.00
|20741.19
|2214
|2006.05.25 09:41
|close
|1106
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.2827
|2.00
|20743.19
|2215
|2006.05.25 09:41
|buy
|1108
|0.10
|1.2776
|0.0000
|1.2814
|2216
|2006.05.25 11:32
|close
|1108
|0.10
|1.2798
|0.0000
|1.2814
|22.00
|20765.19
|2217
|2006.05.25 11:33
|buy
|1109
|0.10
|1.2787
|0.0000
|1.2825
|2218
|2006.05.25 11:45
|buy
|1110
|0.20
|1.2765
|0.0000
|1.2803
|2219
|2006.05.25 11:46
|close
|1110
|0.20
|1.2783
|0.0000
|1.2803
|36.00
|20801.19
|2220
|2006.05.25 11:46
|close
|1109
|0.10
|1.2772
|0.0000
|1.2825
|-15.00
|20786.19
|2221
|2006.05.25 11:46
|buy
|1111
|0.10
|1.2783
|0.0000
|1.2821
|2222
|2006.05.25 11:48
|buy
|1112
|0.20
|1.2765
|0.0000
|1.2803
|2223
|2006.05.25 11:48
|close
|1112
|0.20
|1.2784
|0.0000
|1.2803
|38.00
|20824.19
|2224
|2006.05.25 11:48
|close
|1111
|0.10
|1.2772
|0.0000
|1.2821
|-11.00
|20813.19
|2225
|2006.05.25 11:48
|buy
|1113
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.2823
|2226
|2006.05.25 13:15
|buy
|1114
|0.20
|1.2765
|0.0000
|1.2803
|2227
|2006.05.25 13:48
|close
|1114
|0.20
|1.2783
|0.0000
|1.2803
|36.00
|20849.19
|2228
|2006.05.25 13:48
|close
|1113
|0.10
|1.2780
|0.0000
|1.2823
|-5.00
|20844.19
|2229
|2006.05.25 14:21
|sell
|1115
|0.10
|1.2761
|0.0000
|1.2723
|2230
|2006.05.25 15:32
|sell
|1116
|0.20
|1.2801
|0.0000
|1.2763
|2231
|2006.05.25 15:40
|close
|1116
|0.20
|1.2775
|0.0000
|1.2763
|52.00
|20896.19
|2232
|2006.05.25 15:40
|close
|1115
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2723
|-2.00
|20894.19
|2233
|2006.05.25 15:41
|buy
|1117
|0.10
|1.2803
|0.0000
|1.2841
|2234
|2006.05.25 15:42
|buy
|1118
|0.20
|1.2768
|0.0000
|1.2806
|2235
|2006.05.25 15:46
|close
|1118
|0.20
|1.2787
|0.0000
|1.2806
|38.00
|20932.19
|2236
|2006.05.25 15:46
|close
|1117
|0.10
|1.2789
|0.0000
|1.2841
|-14.00
|20918.19
|2237
|2006.05.25 15:51
|buy
|1119
|0.10
|1.2803
|0.0000
|1.2841
|2238
|2006.05.25 15:51
|buy
|1120
|0.20
|1.2771
|0.0000
|1.2809
|2239
|2006.05.25 15:51
|close
|1120
|0.20
|1.2789
|0.0000
|1.2809
|36.00
|20954.19
|2240
|2006.05.25 15:51
|close
|1119
|0.10
|1.2788
|0.0000
|1.2841
|-15.00
|20939.19
|2241
|2006.05.25 15:51
|buy
|1121
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.2839
|2242
|2006.05.25 15:52
|buy
|1122
|0.20
|1.2771
|0.0000
|1.2809
|2243
|2006.05.25 15:52
|close
|1122
|0.20
|1.2789
|0.0000
|1.2809
|36.00
|20975.19
|2244
|2006.05.25 15:52
|close
|1121
|0.10
|1.2788
|0.0000
|1.2839
|-13.00
|20962.19
|2245
|2006.05.25 15:52
|buy
|1123
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.2839
|2246
|2006.05.25 15:53
|buy
|1124
|0.20
|1.2764
|0.0000
|1.2802
|2247
|2006.05.25 15:55
|close
|1124
|0.20
|1.2795
|0.0000
|1.2802
|62.00
|21024.19
|2248
|2006.05.25 15:55
|close
|1123
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.2839
|-16.00
|21008.19
|2249
|2006.05.25 15:55
|buy
|1125
|0.10
|1.2803
|0.0000
|1.2841
|2250
|2006.05.25 15:55
|buy
|1126
|0.20
|1.2765
|0.0000
|1.2803
|2251
|2006.05.25 15:55
|close
|1126
|0.20
|1.2785
|0.0000
|1.2803
|40.00
|21048.19
|2252
|2006.05.25 15:55
|close
|1125
|0.10
|1.2784
|0.0000
|1.2841
|-19.00
|21029.19
|2253
|2006.05.25 15:55
|buy
|1127
|0.10
|1.2803
|0.0000
|1.2841
|2254
|2006.05.25 15:55
|buy
|1128
|0.20
|1.2765
|0.0000
|1.2803
|2255
|2006.05.25 15:55
|close
|1128
|0.20
|1.2785
|0.0000
|1.2803
|40.00
|21069.19
|2256
|2006.05.25 15:55
|close
|1127
|0.10
|1.2784
|0.0000
|1.2841
|-19.00
|21050.19
|2257
|2006.05.25 16:00
|sell
|1129
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.2731
|2258
|2006.05.25 16:53
|sell
|1130
|0.20
|1.2789
|0.0000
|1.2751
|2259
|2006.05.25 17:00
|close
|1130
|0.20
|1.2773
|0.0000
|1.2751
|32.00
|21082.19
|2260
|2006.05.25 17:00
|close
|1129
|0.10
|1.2787
|0.0000
|1.2731
|-18.00
|21064.19
|2261
|2006.05.25 17:02
|sell
|1131
|0.10
|1.2759
|0.0000
|1.2721
|2262
|2006.05.25 17:06
|sell
|1132
|0.20
|1.2777
|0.0000
|1.2739
|2263
|2006.05.25 17:06
|close
|1132
|0.20
|1.2756
|0.0000
|1.2739
|42.00
|21106.19
|2264
|2006.05.25 17:06
|close
|1131
|0.10
|1.2758
|0.0000
|1.2721
|1.00
|21107.19
|2265
|2006.05.25 17:07
|sell
|1133
|0.10
|1.2754
|0.0000
|1.2716
|2266
|2006.05.25 17:07
|sell
|1134
|0.20
|1.2776
|0.0000
|1.2738
|2267
|2006.05.25 17:07
|close
|1134
|0.20
|1.2761
|0.0000
|1.2738
|30.00
|21137.19
|2268
|2006.05.25 17:07
|close
|1133
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.2716
|-11.00
|21126.19
|2269
|2006.05.25 17:08
|sell
|1135
|0.10
|1.2772
|0.0000
|1.2734
|2270
|2006.05.25 21:16
|sell
|1136
|0.20
|1.2795
|0.0000
|1.2757
|2271
|2006.05.25 21:40
|sell
|1137
|0.40
|1.2817
|0.0000
|1.2779
|2272
|2006.05.25 21:40
|close
|1137
|0.40
|1.2798
|0.0000
|1.2779
|76.00
|21202.19
|2273
|2006.05.25 21:40
|close
|1136
|0.20
|1.2800
|0.0000
|1.2757
|-10.00
|21192.19
|2274
|2006.05.25 21:40
|close
|1135
|0.10
|1.2797
|0.0000
|1.2734
|-25.00
|21167.19
|2275
|2006.05.26 04:05
|sell
|1138
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.2753
|2276
|2006.05.26 06:18
|close
|1138
|0.10
|1.2770
|0.0000
|1.2753
|21.00
|21188.19
|2277
|2006.05.26 10:24
|buy
|1139
|0.10
|1.2794
|0.0000
|1.2832
|2278
|2006.05.26 10:42
|close
|1139
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2832
|20.00
|21208.19
|2279
|2006.05.26 10:42
|buy
|1140
|0.10
|1.2811
|0.0000
|1.2849
|2280
|2006.05.26 11:10
|close
|1140
|0.10
|1.2831
|0.0000
|1.2849
|20.00
|21228.19
|2281
|2006.05.26 11:10
|buy
|1141
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2861
|2282
|2006.05.26 13:50
|buy
|1142
|0.20
|1.2805
|0.0000
|1.2843
|2283
|2006.05.26 14:17
|close
|1142
|0.20
|1.2818
|0.0000
|1.2843
|26.00
|21254.19
|2284
|2006.05.26 14:17
|close
|1141
|0.10
|1.2816
|0.0000
|1.2861
|-7.00
|21247.19
|2285
|2006.05.26 15:00
|sell
|1143
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.2753
|2286
|2006.05.26 15:31
|sell
|1144
|0.20
|1.2815
|0.0000
|1.2777
|2287
|2006.05.26 15:42
|close
|1144
|0.20
|1.2791
|0.0000
|1.2777
|48.00
|21295.19
|2288
|2006.05.26 15:44
|close
|1143
|0.10
|1.2816
|0.0000
|1.2753
|-25.00
|21270.19
|2289
|2006.05.26 16:22
|sell
|1145
|0.10
|1.2790
|0.0000
|1.2752
|2290
|2006.05.26 16:26
|sell
|1146
|0.20
|1.2810
|0.0000
|1.2772
|2291
|2006.05.26 16:29
|close
|1146
|0.20
|1.2779
|0.0000
|1.2772
|62.00
|21332.19
|2292
|2006.05.26 16:30
|close
|1145
|0.10
|1.2778
|0.0000
|1.2752
|12.00
|21344.19
|2293
|2006.05.26 16:30
|sell
|1147
|0.10
|1.2775
|0.0000
|1.2737
|2294
|2006.05.26 16:30
|sell
|1148
|0.20
|1.2794
|0.0000
|1.2756
|2295
|2006.05.26 16:30
|close
|1148
|0.20
|1.2777
|0.0000
|1.2756
|34.00
|21378.19
|2296
|2006.05.26 16:30
|close
|1147
|0.10
|1.2775
|0.0000
|1.2737
|0.00
|21378.19
|2297
|2006.05.26 16:30
|sell
|1149
|0.10
|1.2770
|0.0000
|1.2732
|2298
|2006.05.26 16:31
|sell
|1150
|0.20
|1.2794
|0.0000
|1.2756
|2299
|2006.05.26 16:31
|close
|1150
|0.20
|1.2777
|0.0000
|1.2756
|34.00
|21412.19
|2300
|2006.05.26 16:31
|close
|1149
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2732
|7.00
|21419.19
|2301
|2006.05.26 16:31
|sell
|1151
|0.10
|1.2762
|0.0000
|1.2724
|2302
|2006.05.26 16:33
|sell
|1152
|0.20
|1.2780
|0.0000
|1.2742
|2303
|2006.05.26 16:35
|close
|1152
|0.20
|1.2767
|0.0000
|1.2742
|26.00
|21445.19
|2304
|2006.05.26 16:35
|close
|1151
|0.10
|1.2768
|0.0000
|1.2724
|-6.00
|21439.19
|2305
|2006.05.26 16:35
|sell
|1153
|0.10
|1.2782
|0.0000
|1.2744
|2306
|2006.05.26 16:36
|close
|1153
|0.10
|1.2760
|0.0000
|1.2744
|22.00
|21461.19
|2307
|2006.05.26 16:36
|sell
|1154
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2715
|2308
|2006.05.26 16:36
|sell
|1155
|0.20
|1.2776
|0.0000
|1.2738
|2309
|2006.05.26 16:36
|close
|1155
|0.20
|1.2759
|0.0000
|1.2738
|34.00
|21495.19
|2310
|2006.05.26 16:36
|close
|1154
|0.10
|1.2757
|0.0000
|1.2715
|-4.00
|21491.19
|2311
|2006.05.26 16:36
|sell
|1156
|0.10
|1.2752
|0.0000
|1.2714
|2312
|2006.05.26 16:37
|sell
|1157
|0.20
|1.2776
|0.0000
|1.2738
|2313
|2006.05.26 16:37
|close
|1157
|0.20
|1.2759
|0.0000
|1.2738
|34.00
|21525.19
|2314
|2006.05.26 16:37
|close
|1156
|0.10
|1.2757
|0.0000
|1.2714
|-5.00
|21520.19
|2315
|2006.05.26 16:37
|sell
|1158
|0.10
|1.2752
|0.0000
|1.2714
|2316
|2006.05.26 16:40
|sell
|1159
|0.20
|1.2773
|0.0000
|1.2735
|2317
|2006.05.26 16:42
|sell
|1160
|0.40
|1.2794
|0.0000
|1.2756
|2318
|2006.05.26 16:42
|close
|1160
|0.40
|1.2757
|0.0000
|1.2756
|148.00
|21668.19
|2319
|2006.05.26 16:42
|close
|1159
|0.20
|1.2759
|0.0000
|1.2735
|28.00
|21696.19
|2320
|2006.05.26 16:42
|close
|1158
|0.10
|1.2760
|0.0000
|1.2714
|-8.00
|21688.19
|2321
|2006.05.26 16:42
|sell
|1161
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2729
|2322
|2006.05.26 16:43
|sell
|1162
|0.20
|1.2787
|0.0000
|1.2749
|2323
|2006.05.26 16:43
|close
|1162
|0.20
|1.2757
|0.0000
|1.2749
|60.00
|21748.19
|2324
|2006.05.26 16:43
|close
|1161
|0.10
|1.2759
|0.0000
|1.2729
|8.00
|21756.19
|2325
|2006.05.26 16:43
|sell
|1163
|0.10
|1.2758
|0.0000
|1.2720
|2326
|2006.05.26 16:43
|sell
|1164
|0.20
|1.2815
|0.0000
|1.2777
|2327
|2006.05.26 16:43
|t/p
|1164
|0.20
|1.2777
|0.0000
|1.2777
|76.00
|21832.19
|2328
|2006.05.26 16:43
|sell
|1165
|0.20
|1.2787
|0.0000
|1.2749
|2329
|2006.05.26 16:44
|t/p
|1165
|0.20
|1.2749
|0.0000
|1.2749
|76.00
|21908.19
|2330
|2006.05.26 16:52
|close
|1163
|0.10
|1.2738
|0.0000
|1.2720
|20.00
|21928.19
|2331
|2006.05.26 16:52
|sell
|1166
|0.10
|1.2740
|0.0000
|1.2702
|2332
|2006.05.26 16:56
|sell
|1167
|0.20
|1.2762
|0.0000
|1.2724
|2333
|2006.05.26 16:56
|sell
|1168
|0.40
|1.2795
|0.0000
|1.2757
|2334
|2006.05.26 16:56
|t/p
|1168
|0.40
|1.2757
|0.0000
|1.2757
|152.00
|22080.19
|2335
|2006.05.26 16:56
|close
|1167
|0.20
|1.2748
|0.0000
|1.2724
|28.00
|22108.19
|2336
|2006.05.26 16:56
|close
|1166
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2702
|-11.00
|22097.19
|2337
|2006.05.26 16:56
|sell
|1169
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2715
|2338
|2006.05.26 16:56
|sell
|1170
|0.20
|1.2773
|0.0000
|1.2735
|2339
|2006.05.26 16:56
|sell
|1171
|0.40
|1.2795
|0.0000
|1.2757
|2340
|2006.05.26 16:56
|t/p
|1171
|0.40
|1.2757
|0.0000
|1.2757
|152.00
|22249.19
|2341
|2006.05.26 16:56
|close
|1170
|0.20
|1.2751
|0.0000
|1.2735
|44.00
|22293.19
|2342
|2006.05.26 16:56
|close
|1169
|0.10
|1.2748
|0.0000
|1.2715
|5.00
|22298.19
|2343
|2006.05.26 16:56
|sell
|1172
|0.10
|1.2749
|0.0000
|1.2711
|2344
|2006.05.26 16:57
|sell
|1173
|0.20
|1.2773
|0.0000
|1.2735
|2345
|2006.05.26 16:57
|t/p
|1173
|0.20
|1.2735
|0.0000
|1.2735
|76.00
|22374.19
|2346
|2006.05.26 16:57
|close
|1172
|0.10
|1.2728
|0.0000
|1.2711
|21.00
|22395.19
|2347
|2006.05.26 16:59
|sell
|1174
|0.10
|1.2736
|0.0000
|1.2698
|2348
|2006.05.26 17:26
|close
|1174
|0.10
|1.2711
|0.0000
|1.2698
|25.00
|22420.19
|2349
|2006.05.26 17:37
|sell
|1175
|0.10
|1.2727
|0.0000
|1.2689
|2350
|2006.05.26 17:40
|close
|1175
|0.10
|1.2703
|0.0000
|1.2689
|24.00
|22444.19
|2351
|2006.05.26 17:46
|sell
|1176
|0.10
|1.2727
|0.0000
|1.2689
|2352
|2006.05.26 18:19
|sell
|1177
|0.20
|1.2745
|0.0000
|1.2707
|2353
|2006.05.26 19:21
|close
|1177
|0.20
|1.2732
|0.0000
|1.2707
|26.00
|22470.19
|2354
|2006.05.26 19:22
|close
|1176
|0.10
|1.2734
|0.0000
|1.2689
|-7.00
|22463.19
|2355
|2006.05.29 02:31
|buy
|1178
|0.10
|1.2747
|0.0000
|1.2785
|2356
|2006.05.30 05:05
|close
|1178
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2785
|19.63
|22482.82
|2357
|2006.05.30 05:31
|buy
|1179
|0.10
|1.2770
|0.0000
|1.2808
|2358
|2006.05.30 05:46
|close
|1179
|0.10
|1.2790
|0.0000
|1.2808
|20.00
|22502.82
|2359
|2006.05.30 15:25
|sell
|1180
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2785
|2360
|2006.05.30 16:17
|sell
|1181
|0.20
|1.2853
|0.0000
|1.2815
|2361
|2006.05.30 16:21
|close
|1181
|0.20
|1.2835
|0.0000
|1.2815
|36.00
|22538.82
|2362
|2006.05.30 16:21
|close
|1180
|0.10
|1.2837
|0.0000
|1.2785
|-14.00
|22524.82
|2363
|2006.05.30 16:45
|sell
|1182
|0.10
|1.2818
|0.0000
|1.2780
|2364
|2006.05.30 16:45
|sell
|1183
|0.20
|1.2846
|0.0000
|1.2808
|2365
|2006.05.30 16:46
|close
|1183
|0.20
|1.2830
|0.0000
|1.2808
|32.00
|22556.82
|2366
|2006.05.30 16:46
|close
|1182
|0.10
|1.2832
|0.0000
|1.2780
|-14.00
|22542.82
|2367
|2006.05.30 16:46
|sell
|1184
|0.10
|1.2818
|0.0000
|1.2780
|2368
|2006.05.30 16:47
|sell
|1185
|0.20
|1.2874
|0.0000
|1.2836
|2369
|2006.05.30 16:52
|close
|1185
|0.20
|1.2847
|0.0000
|1.2836
|54.00
|22596.82
|2370
|2006.05.30 16:52
|close
|1184
|0.10
|1.2848
|0.0000
|1.2780
|-30.00
|22566.82
|2371
|2006.05.31 05:51
|buy
|1186
|0.10
|1.2869
|0.0000
|1.2907
|2372
|2006.05.31 09:20
|close
|1186
|0.10
|1.2889
|0.0000
|1.2907
|20.00
|22586.82
|2373
|2006.05.31 11:00
|sell
|1187
|0.10
|1.2864
|0.0000
|1.2826
|2374
|2006.05.31 17:07
|close
|1187
|0.10
|1.2844
|0.0000
|1.2826
|20.00
|22606.82
|2375
|2006.06.01 11:01
|buy
|1188
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2831
|2376
|2006.06.01 12:46
|buy
|1189
|0.20
|1.2774
|0.0000
|1.2812
|2377
|2006.06.01 14:10
|buy
|1190
|0.40
|1.2748
|0.0000
|1.2786
|2378
|2006.06.01 17:03
|close
|1190
|0.40
|1.2777
|0.0000
|1.2786
|116.00
|22722.82
|2379
|2006.06.01 17:03
|close
|1189
|0.20
|1.2757
|0.0000
|1.2812
|-34.00
|22688.82
|2380
|2006.06.01 17:03
|close
|1188
|0.10
|1.2761
|0.0000
|1.2831
|-32.00
|22656.82
|2381
|2006.06.01 17:07
|buy
|1191
|0.10
|1.2776
|0.0000
|1.2814
|2382
|2006.06.01 17:08
|buy
|1192
|0.20
|1.2745
|0.0000
|1.2783
|2383
|2006.06.01 17:11
|close
|1192
|0.20
|1.2764
|0.0000
|1.2783
|38.00
|22694.82
|2384
|2006.06.01 17:11
|close
|1191
|0.10
|1.2772
|0.0000
|1.2814
|-4.00
|22690.82
|2385
|2006.06.01 17:11
|buy
|1193
|0.10
|1.2779
|0.0000
|1.2817
|2386
|2006.06.01 17:12
|buy
|1194
|0.20
|1.2740
|0.0000
|1.2778
|2387
|2006.06.01 17:14
|close
|1194
|0.20
|1.2767
|0.0000
|1.2778
|54.00
|22744.82
|2388
|2006.06.01 17:15
|close
|1193
|0.10
|1.2768
|0.0000
|1.2817
|-11.00
|22733.82
|2389
|2006.06.01 17:16
|buy
|1195
|0.10
|1.2773
|0.0000
|1.2811
|2390
|2006.06.01 17:42
|close
|1195
|0.10
|1.2798
|0.0000
|1.2811
|25.00
|22758.82
|2391
|2006.06.01 17:43
|buy
|1196
|0.10
|1.2799
|0.0000
|1.2837
|2392
|2006.06.01 17:55
|close
|1196
|0.10
|1.2820
|0.0000
|1.2837
|21.00
|22779.82
|2393
|2006.06.01 17:55
|buy
|1197
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.2833
|2394
|2006.06.01 17:55
|close
|1197
|0.10
|1.2820
|0.0000
|1.2833
|25.00
|22804.82
|2395
|2006.06.01 17:55
|buy
|1198
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.2833
|2396
|2006.06.01 17:56
|close
|1198
|0.10
|1.2820
|0.0000
|1.2833
|25.00
|22829.82
|2397
|2006.06.01 17:56
|buy
|1199
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2859
|2398
|2006.06.01 18:16
|buy
|1200
|0.20
|1.2803
|0.0000
|1.2841
|2399
|2006.06.01 18:52
|close
|1200
|0.20
|1.2817
|0.0000
|1.2841
|28.00
|22857.82
|2400
|2006.06.01 18:53
|close
|1199
|0.10
|1.2818
|0.0000
|1.2859
|-3.00
|22854.82
|2401
|2006.06.01 18:53
|buy
|1201
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2861
|2402
|2006.06.01 20:16
|buy
|1202
|0.20
|1.2799
|0.0000
|1.2837
|2403
|2006.06.02 00:54
|close
|1202
|0.20
|1.2814
|0.0000
|1.2837
|29.26
|22884.08
|2404
|2006.06.02 00:54
|close
|1201
|0.10
|1.2813
|0.0000
|1.2861
|-10.37
|22873.71
|2405
|2006.06.02 02:48
|buy
|1203
|0.10
|1.2820
|0.0000
|1.2858
|2406
|2006.06.02 09:15
|buy
|1204
|0.20
|1.2798
|0.0000
|1.2836
|2407
|2006.06.02 09:19
|close
|1204
|0.20
|1.2816
|0.0000
|1.2836
|36.00
|22909.71
|2408
|2006.06.02 09:19
|close
|1203
|0.10
|1.2805
|0.0000
|1.2858
|-15.00
|22894.71
|2409
|2006.06.02 09:45
|sell
|1205
|0.10
|1.2806
|0.0000
|1.2768
|2410
|2006.06.02 13:25
|sell
|1206
|0.20
|1.2826
|0.0000
|1.2788
|2411
|2006.06.02 13:45
|close
|1206
|0.20
|1.2809
|0.0000
|1.2788
|34.00
|22928.71
|2412
|2006.06.02 13:45
|close
|1205
|0.10
|1.2811
|0.0000
|1.2768
|-5.00
|22923.71
|2413
|2006.06.02 13:46
|buy
|1207
|0.10
|1.2813
|0.0000
|1.2851
|2414
|2006.06.02 15:16
|close
|1207
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.2851
|23.00
|22946.71
|2415
|2006.06.02 15:16
|buy
|1208
|0.10
|1.2837
|0.0000
|1.2875
|2416
|2006.06.02 15:17
|buy
|1209
|0.20
|1.2816
|0.0000
|1.2854
|2417
|2006.06.02 15:18
|close
|1209
|0.20
|1.2836
|0.0000
|1.2854
|40.00
|22986.71
|2418
|2006.06.02 15:18
|close
|1208
|0.10
|1.2828
|0.0000
|1.2875
|-9.00
|22977.71
|2419
|2006.06.02 15:19
|buy
|1210
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2861
|2420
|2006.06.02 15:30
|close
|1210
|0.10
|1.2854
|0.0000
|1.2861
|31.00
|23008.71
|2421
|2006.06.02 15:30
|buy
|1211
|0.10
|1.2826
|0.0000
|1.2864
|2422
|2006.06.02 15:30
|close
|1211
|0.10
|1.2854
|0.0000
|1.2864
|28.00
|23036.71
|2423
|2006.06.02 15:30
|buy
|1212
|0.10
|1.2826
|0.0000
|1.2864
|2424
|2006.06.02 15:30
|close
|1212
|0.10
|1.2854
|0.0000
|1.2864
|28.00
|23064.71
|2425
|2006.06.02 15:30
|buy
|1213
|0.10
|1.2826
|0.0000
|1.2864
|2426
|2006.06.02 15:31
|close
|1213
|0.10
|1.2854
|0.0000
|1.2864
|28.00
|23092.71
|2427
|2006.06.02 15:31
|buy
|1214
|0.10
|1.2834
|0.0000
|1.2872
|2428
|2006.06.02 15:31
|close
|1214
|0.10
|1.2858
|0.0000
|1.2872
|24.00
|23116.71
|2429
|2006.06.02 15:31
|buy
|1215
|0.10
|1.2857
|0.0000
|1.2895
|2430
|2006.06.02 15:31
|close
|1215
|0.10
|1.2882
|0.0000
|1.2895
|25.00
|23141.71
|2431
|2006.06.02 15:31
|buy
|1216
|0.10
|1.2840
|0.0000
|1.2878
|2432
|2006.06.02 15:31
|close
|1216
|0.10
|1.2860
|0.0000
|1.2878
|20.00
|23161.71
|2433
|2006.06.02 15:31
|buy
|1217
|0.10
|1.2848
|0.0000
|1.2886
|2434
|2006.06.02 15:31
|close
|1217
|0.10
|1.2882
|0.0000
|1.2886
|34.00
|23195.71
|2435
|2006.06.02 15:31
|buy
|1218
|0.10
|1.2840
|0.0000
|1.2878
|2436
|2006.06.02 15:31
|close
|1218
|0.10
|1.2860
|0.0000
|1.2878
|20.00
|23215.71
|2437
|2006.06.02 15:31
|buy
|1219
|0.10
|1.2848
|0.0000
|1.2886
|2438
|2006.06.02 15:31
|close
|1219
|0.10
|1.2882
|0.0000
|1.2886
|34.00
|23249.71
|2439
|2006.06.02 15:31
|buy
|1220
|0.10
|1.2840
|0.0000
|1.2878
|2440
|2006.06.02 15:31
|close
|1220
|0.10
|1.2860
|0.0000
|1.2878
|20.00
|23269.71
|2441
|2006.06.02 15:31
|buy
|1221
|0.10
|1.2848
|0.0000
|1.2886
|2442
|2006.06.02 15:32
|close
|1221
|0.10
|1.2882
|0.0000
|1.2886
|34.00
|23303.71
|2443
|2006.06.02 15:32
|buy
|1222
|0.10
|1.2885
|0.0000
|1.2923
|2444
|2006.06.02 15:32
|t/p
|1222
|0.10
|1.2923
|0.0000
|1.2923
|38.00
|23341.71
|2445
|2006.06.02 15:32
|buy
|1223
|0.10
|1.2856
|0.0000
|1.2894
|2446
|2006.06.02 15:32
|close
|1223
|0.10
|1.2893
|0.0000
|1.2894
|37.00
|23378.71
|2447
|2006.06.02 15:32
|buy
|1224
|0.10
|1.2871
|0.0000
|1.2909
|2448
|2006.06.02 15:32
|buy
|1225
|0.20
|1.2847
|0.0000
|1.2885
|2449
|2006.06.02 15:32
|close
|1225
|0.20
|1.2878
|0.0000
|1.2885
|62.00
|23440.71
|2450
|2006.06.02 15:32
|close
|1224
|0.10
|1.2869
|0.0000
|1.2909
|-2.00
|23438.71
|2451
|2006.06.02 15:32
|buy
|1226
|0.10
|1.2885
|0.0000
|1.2923
|2452
|2006.06.02 15:32
|t/p
|1226
|0.10
|1.2923
|0.0000
|1.2923
|38.00
|23476.71
|2453
|2006.06.02 15:32
|buy
|1227
|0.10
|1.2856
|0.0000
|1.2894
|2454
|2006.06.02 15:32
|close
|1227
|0.10
|1.2893
|0.0000
|1.2894
|37.00
|23513.71
|2455
|2006.06.02 15:32
|buy
|1228
|0.10
|1.2871
|0.0000
|1.2909
|2456
|2006.06.02 15:32
|buy
|1229
|0.20
|1.2847
|0.0000
|1.2885
|2457
|2006.06.02 15:32
|close
|1229
|0.20
|1.2878
|0.0000
|1.2885
|62.00
|23575.71
|2458
|2006.06.02 15:32
|close
|1228
|0.10
|1.2869
|0.0000
|1.2909
|-2.00
|23573.71
|2459
|2006.06.02 15:32
|buy
|1230
|0.10
|1.2885
|0.0000
|1.2923
|2460
|2006.06.02 15:32
|t/p
|1230
|0.10
|1.2923
|0.0000
|1.2923
|38.00
|23611.71
|2461
|2006.06.02 15:32
|buy
|1231
|0.10
|1.2856
|0.0000
|1.2894
|2462
|2006.06.02 15:32
|close
|1231
|0.10
|1.2893
|0.0000
|1.2894
|37.00
|23648.71
|2463
|2006.06.02 15:32
|buy
|1232
|0.10
|1.2871
|0.0000
|1.2909
|2464
|2006.06.02 15:33
|buy
|1233
|0.20
|1.2847
|0.0000
|1.2885
|2465
|2006.06.02 15:33
|close
|1233
|0.20
|1.2878
|0.0000
|1.2885
|62.00
|23710.71
|2466
|2006.06.02 15:33
|close
|1232
|0.10
|1.2869
|0.0000
|1.2909
|-2.00
|23708.71
|2467
|2006.06.02 15:33
|buy
|1234
|0.10
|1.2885
|0.0000
|1.2923
|2468
|2006.06.02 15:33
|t/p
|1234
|0.10
|1.2923
|0.0000
|1.2923
|38.00
|23746.71
|2469
|2006.06.02 15:33
|buy
|1235
|0.10
|1.2856
|0.0000
|1.2894
|2470
|2006.06.02 15:33
|t/p
|1235
|0.10
|1.2894
|0.0000
|1.2894
|38.00
|23784.71
|2471
|2006.06.02 15:33
|buy
|1236
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.2863
|2472
|2006.06.02 15:33
|t/p
|1236
|0.10
|1.2863
|0.0000
|1.2863
|38.00
|23822.71
|2473
|2006.06.02 15:34
|buy
|1237
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.2863
|2474
|2006.06.02 15:34
|t/p
|1237
|0.10
|1.2863
|0.0000
|1.2863
|38.00
|23860.71
|2475
|2006.06.02 15:34
|buy
|1238
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.2863
|2476
|2006.06.02 15:34
|t/p
|1238
|0.10
|1.2863
|0.0000
|1.2863
|38.00
|23898.71
|2477
|2006.06.02 15:35
|buy
|1239
|0.10
|1.2884
|0.0000
|1.2922
|2478
|2006.06.02 15:35
|buy
|1240
|0.20
|1.2814
|0.0000
|1.2852
|2479
|2006.06.02 15:35
|t/p
|1240
|0.20
|1.2852
|0.0000
|1.2852
|76.00
|23974.71
|2480
|2006.06.02 15:35
|close
|1239
|0.10
|1.2910
|0.0000
|1.2922
|26.00
|24000.71
|2481
|2006.06.02 15:35
|buy
|1241
|0.10
|1.2873
|0.0000
|1.2911
|2482
|2006.06.02 15:35
|close
|1241
|0.10
|1.2895
|0.0000
|1.2911
|22.00
|24022.71
|2483
|2006.06.02 15:35
|buy
|1242
|0.10
|1.2878
|0.0000
|1.2916
|2484
|2006.06.02 15:35
|buy
|1243
|0.20
|1.2814
|0.0000
|1.2852
|2485
|2006.06.02 15:35
|t/p
|1243
|0.20
|1.2852
|0.0000
|1.2852
|76.00
|24098.71
|2486
|2006.06.02 15:35
|close
|1242
|0.10
|1.2910
|0.0000
|1.2916
|32.00
|24130.71
|2487
|2006.06.02 15:35
|buy
|1244
|0.10
|1.2873
|0.0000
|1.2911
|2488
|2006.06.02 15:35
|close
|1244
|0.10
|1.2895
|0.0000
|1.2911
|22.00
|24152.71
|2489
|2006.06.02 15:35
|buy
|1245
|0.10
|1.2878
|0.0000
|1.2916
|2490
|2006.06.02 15:35
|buy
|1246
|0.20
|1.2814
|0.0000
|1.2852
|2491
|2006.06.02 15:35
|t/p
|1246
|0.20
|1.2852
|0.0000
|1.2852
|76.00
|24228.71
|2492
|2006.06.02 15:35
|close
|1245
|0.10
|1.2910
|0.0000
|1.2916
|32.00
|24260.71
|2493
|2006.06.02 15:35
|buy
|1247
|0.10
|1.2873
|0.0000
|1.2911
|2494
|2006.06.02 15:35
|close
|1247
|0.10
|1.2895
|0.0000
|1.2911
|22.00
|24282.71
|2495
|2006.06.02 15:35
|buy
|1248
|0.10
|1.2878
|0.0000
|1.2916
|2496
|2006.06.02 15:36
|buy
|1249
|0.20
|1.2836
|0.0000
|1.2874
|2497
|2006.06.02 15:36
|t/p
|1248
|0.10
|1.2916
|0.0000
|1.2916
|38.00
|24320.71
|2498
|2006.06.02 15:36
|t/p
|1249
|0.20
|1.2874
|0.0000
|1.2874
|76.00
|24396.71
|2499
|2006.06.02 15:36
|buy
|1250
|0.10
|1.2851
|0.0000
|1.2889
|2500
|2006.06.02 15:36
|buy
|1251
|0.20
|1.2817
|0.0000
|1.2855
|2501
|2006.06.02 15:36
|close
|1251
|0.20
|1.2843
|0.0000
|1.2855
|52.00
|24448.71
|2502
|2006.06.02 15:36
|close
|1250
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.2889
|-15.00
|24433.71
|2503
|2006.06.02 15:36
|buy
|1252
|0.10
|1.2824
|0.0000
|1.2862
|2504
|2006.06.02 15:36
|t/p
|1252
|0.10
|1.2862
|0.0000
|1.2862
|38.00
|24471.71
|2505
|2006.06.02 15:36
|buy
|1253
|0.10
|1.2851
|0.0000
|1.2889
|2506
|2006.06.02 15:36
|buy
|1254
|0.20
|1.2817
|0.0000
|1.2855
|2507
|2006.06.02 15:36
|close
|1254
|0.20
|1.2843
|0.0000
|1.2855
|52.00
|24523.71
|2508
|2006.06.02 15:36
|close
|1253
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.2889
|-15.00
|24508.71
|2509
|2006.06.02 15:36
|buy
|1255
|0.10
|1.2824
|0.0000
|1.2862
|2510
|2006.06.02 15:36
|t/p
|1255
|0.10
|1.2862
|0.0000
|1.2862
|38.00
|24546.71
|2511
|2006.06.02 15:36
|buy
|1256
|0.10
|1.2851
|0.0000
|1.2889
|2512
|2006.06.02 15:36
|buy
|1257
|0.20
|1.2817
|0.0000
|1.2855
|2513
|2006.06.02 15:36
|close
|1257
|0.20
|1.2843
|0.0000
|1.2855
|52.00
|24598.71
|2514
|2006.06.02 15:36
|close
|1256
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.2889
|-15.00
|24583.71
|2515
|2006.06.02 15:36
|buy
|1258
|0.10
|1.2824
|0.0000
|1.2862
|2516
|2006.06.02 15:36
|t/p
|1258
|0.10
|1.2862
|0.0000
|1.2862
|38.00
|24621.71
|2517
|2006.06.02 15:37
|buy
|1259
|0.10
|1.2859
|0.0000
|1.2897
|2518
|2006.06.02 15:37
|t/p
|1259
|0.10
|1.2897
|0.0000
|1.2897
|38.00
|24659.71
|2519
|2006.06.02 15:37
|buy
|1260
|0.10
|1.2859
|0.0000
|1.2897
|2520
|2006.06.02 15:37
|t/p
|1260
|0.10
|1.2897
|0.0000
|1.2897
|38.00
|24697.71
|2521
|2006.06.02 15:38
|buy
|1261
|0.10
|1.2859
|0.0000
|1.2897
|2522
|2006.06.02 15:38
|t/p
|1261
|0.10
|1.2897
|0.0000
|1.2897
|38.00
|24735.71
|2523
|2006.06.02 15:38
|buy
|1262
|0.10
|1.2884
|0.0000
|1.2922
|2524
|2006.06.02 15:38
|t/p
|1262
|0.10
|1.2922
|0.0000
|1.2922
|38.00
|24773.71
|2525
|2006.06.02 15:38
|buy
|1263
|0.10
|1.2862
|0.0000
|1.2900
|2526
|2006.06.02 15:38
|close
|1263
|0.10
|1.2891
|0.0000
|1.2900
|29.00
|24802.71
|2527
|2006.06.02 15:38
|buy
|1264
|0.10
|1.2873
|0.0000
|1.2911
|2528
|2006.06.02 15:38
|buy
|1265
|0.20
|1.2854
|0.0000
|1.2892
|2529
|2006.06.02 15:38
|close
|1265
|0.20
|1.2879
|0.0000
|1.2892
|50.00
|24852.71
|2530
|2006.06.02 15:38
|close
|1264
|0.10
|1.2871
|0.0000
|1.2911
|-2.00
|24850.71
|2531
|2006.06.02 15:38
|buy
|1266
|0.10
|1.2885
|0.0000
|1.2923
|2532
|2006.06.02 15:39
|t/p
|1266
|0.10
|1.2923
|0.0000
|1.2923
|38.00
|24888.71
|2533
|2006.06.02 15:39
|buy
|1267
|0.10
|1.2862
|0.0000
|1.2900
|2534
|2006.06.02 15:39
|close
|1267
|0.10
|1.2891
|0.0000
|1.2900
|29.00
|24917.71
|2535
|2006.06.02 15:39
|buy
|1268
|0.10
|1.2873
|0.0000
|1.2911
|2536
|2006.06.02 15:39
|buy
|1269
|0.20
|1.2854
|0.0000
|1.2892
|2537
|2006.06.02 15:39
|close
|1269
|0.20
|1.2879
|0.0000
|1.2892
|50.00
|24967.71
|2538
|2006.06.02 15:39
|close
|1268
|0.10
|1.2871
|0.0000
|1.2911
|-2.00
|24965.71
|2539
|2006.06.02 15:39
|buy
|1270
|0.10
|1.2885
|0.0000
|1.2923
|2540
|2006.06.02 15:39
|t/p
|1270
|0.10
|1.2923
|0.0000
|1.2923
|38.00
|25003.71
|2541
|2006.06.02 15:39
|buy
|1271
|0.10
|1.2862
|0.0000
|1.2900
|2542
|2006.06.02 15:39
|close
|1271
|0.10
|1.2891
|0.0000
|1.2900
|29.00
|25032.71
|2543
|2006.06.02 15:39
|buy
|1272
|0.10
|1.2873
|0.0000
|1.2911
|2544
|2006.06.02 15:39
|buy
|1273
|0.20
|1.2854
|0.0000
|1.2892
|2545
|2006.06.02 15:39
|close
|1273
|0.20
|1.2879
|0.0000
|1.2892
|50.00
|25082.71
|2546
|2006.06.02 15:39
|close
|1272
|0.10
|1.2871
|0.0000
|1.2911
|-2.00
|25080.71
|2547
|2006.06.02 15:39
|buy
|1274
|0.10
|1.2885
|0.0000
|1.2923
|2548
|2006.06.02 15:40
|close
|1274
|0.10
|1.2921
|0.0000
|1.2923
|36.00
|25116.71
|2549
|2006.06.02 15:41
|buy
|1275
|0.10
|1.2871
|0.0000
|1.2909
|2550
|2006.06.02 15:41
|t/p
|1275
|0.10
|1.2909
|0.0000
|1.2909
|38.00
|25154.71
|2551
|2006.06.02 15:41
|buy
|1276
|0.10
|1.2871
|0.0000
|1.2909
|2552
|2006.06.02 15:41
|t/p
|1276
|0.10
|1.2909
|0.0000
|1.2909
|38.00
|25192.71
|2553
|2006.06.02 15:41
|buy
|1277
|0.10
|1.2871
|0.0000
|1.2909
|2554
|2006.06.02 15:41
|t/p
|1277
|0.10
|1.2909
|0.0000
|1.2909
|38.00
|25230.71
|2555
|2006.06.02 15:42
|buy
|1278
|0.10
|1.2886
|0.0000
|1.2924
|2556
|2006.06.02 15:42
|t/p
|1278
|0.10
|1.2924
|0.0000
|1.2924
|38.00
|25268.71
|2557
|2006.06.02 15:42
|buy
|1279
|0.10
|1.2868
|0.0000
|1.2906
|2558
|2006.06.02 15:42
|close
|1279
|0.10
|1.2902
|0.0000
|1.2906
|34.00
|25302.71
|2559
|2006.06.02 15:42
|buy
|1280
|0.10
|1.2881
|0.0000
|1.2919
|2560
|2006.06.02 15:42
|buy
|1281
|0.20
|1.2858
|0.0000
|1.2896
|2561
|2006.06.02 15:42
|close
|1281
|0.20
|1.2889
|0.0000
|1.2896
|62.00
|25364.71
|2562
|2006.06.02 15:42
|close
|1280
|0.10
|1.2879
|0.0000
|1.2919
|-2.00
|25362.71
|2563
|2006.06.02 15:42
|buy
|1282
|0.10
|1.2886
|0.0000
|1.2924
|2564
|2006.06.02 15:42
|t/p
|1282
|0.10
|1.2924
|0.0000
|1.2924
|38.00
|25400.71
|2565
|2006.06.02 15:42
|buy
|1283
|0.10
|1.2868
|0.0000
|1.2906
|2566
|2006.06.02 15:42
|close
|1283
|0.10
|1.2902
|0.0000
|1.2906
|34.00
|25434.71
|2567
|2006.06.02 15:42
|buy
|1284
|0.10
|1.2881
|0.0000
|1.2919
|2568
|2006.06.02 15:42
|buy
|1285
|0.20
|1.2858
|0.0000
|1.2896
|2569
|2006.06.02 15:42
|close
|1285
|0.20
|1.2889
|0.0000
|1.2896
|62.00
|25496.71
|2570
|2006.06.02 15:42
|close
|1284
|0.10
|1.2879
|0.0000
|1.2919
|-2.00
|25494.71
|2571
|2006.06.02 15:42
|buy
|1286
|0.10
|1.2886
|0.0000
|1.2924
|2572
|2006.06.02 15:42
|t/p
|1286
|0.10
|1.2924
|0.0000
|1.2924
|38.00
|25532.71
|2573
|2006.06.02 15:42
|buy
|1287
|0.10
|1.2868
|0.0000
|1.2906
|2574
|2006.06.02 15:42
|close
|1287
|0.10
|1.2902
|0.0000
|1.2906
|34.00
|25566.71
|2575
|2006.06.02 15:43
|buy
|1288
|0.10
|1.2881
|0.0000
|1.2919
|2576
|2006.06.02 15:43
|buy
|1289
|0.20
|1.2858
|0.0000
|1.2896
|2577
|2006.06.02 15:43
|close
|1289
|0.20
|1.2889
|0.0000
|1.2896
|62.00
|25628.71
|2578
|2006.06.02 15:43
|close
|1288
|0.10
|1.2879
|0.0000
|1.2919
|-2.00
|25626.71
|2579
|2006.06.02 15:43
|buy
|1290
|0.10
|1.2886
|0.0000
|1.2924
|2580
|2006.06.02 15:43
|t/p
|1290
|0.10
|1.2924
|0.0000
|1.2924
|38.00
|25664.71
|2581
|2006.06.02 15:45
|buy
|1291
|0.10
|1.2860
|0.0000
|1.2898
|2582
|2006.06.02 15:45
|t/p
|1291
|0.10
|1.2898
|0.0000
|1.2898
|38.00
|25702.71
|2583
|2006.06.02 15:45
|buy
|1292
|0.10
|1.2860
|0.0000
|1.2898
|2584
|2006.06.02 15:45
|t/p
|1292
|0.10
|1.2898
|0.0000
|1.2898
|38.00
|25740.71
|2585
|2006.06.05 04:25
|buy
|1293
|0.10
|1.2942
|0.0000
|1.2980
|2586
|2006.06.05 10:24
|close
|1293
|0.10
|1.2967
|0.0000
|1.2980
|25.00
|25765.71
|2587
|2006.06.05 15:12
|sell
|1294
|0.10
|1.2949
|0.0000
|1.2911
|2588
|2006.06.05 16:12
|close
|1294
|0.10
|1.2925
|0.0000
|1.2911
|24.00
|25789.71
|2589
|2006.06.05 19:00
|buy
|1295
|0.10
|1.2955
|0.0000
|1.2993
|2590
|2006.06.05 21:30
|buy
|1296
|0.20
|1.2918
|0.0000
|1.2956
|2591
|2006.06.05 21:30
|t/p
|1296
|0.20
|1.2956
|0.0000
|1.2956
|76.00
|25865.71
|2592
|2006.06.05 21:30
|close
|1295
|0.10
|1.2958
|0.0000
|1.2993
|3.00
|25868.71
|2593
|2006.06.05 22:42
|sell
|1297
|0.10
|1.2912
|0.0000
|1.2874
|2594
|2006.06.06 04:01
|close
|1297
|0.10
|1.2891
|0.0000
|1.2874
|21.15
|25889.86
|2595
|2006.06.06 08:53
|buy
|1298
|0.10
|1.2905
|0.0000
|1.2943
|2596
|2006.06.06 09:56
|close
|1298
|0.10
|1.2928
|0.0000
|1.2943
|23.00
|25912.86
|2597
|2006.06.06 09:56
|buy
|1299
|0.10
|1.2926
|0.0000
|1.2964
|2598
|2006.06.06 11:01
|buy
|1300
|0.20
|1.2908
|0.0000
|1.2946
|2599
|2006.06.06 12:41
|buy
|1301
|0.40
|1.2890
|0.0000
|1.2928
|2600
|2006.08.04 16:01
|close
|1301
|0.40
|1.2904
|0.0000
|1.2928
|-34.28
|25878.58
|2601
|2006.08.04 16:01
|close
|1300
|0.20
|1.2901
|0.0000
|1.2946
|-59.14
|25819.44
|2602
|2006.08.04 16:01
|close
|1299
|0.10
|1.2902
|0.0000
|1.2964
|-46.57
|25772.87
|2603
|2006.08.07 05:00
|buy
|1302
|0.10
|1.2888
|0.0000
|1.2926
|2604
|2006.08.07 09:02
|buy
|1303
|0.20
|1.2868
|0.0000
|1.2906
|2605
|2006.08.07 09:40
|close
|1303
|0.20
|1.2884
|0.0000
|1.2906
|32.00
|25804.87
|2606
|2006.08.07 09:41
|close
|1302
|0.10
|1.2882
|0.0000
|1.2926
|-6.00
|25798.87
|2607
|2006.08.07 11:00
|buy
|1304
|0.10
|1.2880
|0.0000
|1.2918
|2608
|2006.08.07 12:01
|buy
|1305
|0.20
|1.2854
|0.0000
|1.2892
|2609
|2006.08.07 12:36
|close
|1305
|0.20
|1.2871
|0.0000
|1.2892
|34.00
|25832.87
|2610
|2006.08.07 12:36
|close
|1304
|0.10
|1.2872
|0.0000
|1.2918
|-8.00
|25824.87
|2611
|2006.08.07 16:36
|buy
|1306
|0.10
|1.2879
|0.0000
|1.2917
|2612
|2006.08.07 17:01
|buy
|1307
|0.20
|1.2861
|0.0000
|1.2899
|2613
|2006.08.07 20:01
|buy
|1308
|0.40
|1.2839
|0.0000
|1.2877
|2614
|2006.08.07 20:27
|close
|1308
|0.40
|1.2854
|0.0000
|1.2877
|60.00
|25884.87
|2615
|2006.08.07 20:28
|close
|1307
|0.20
|1.2852
|0.0000
|1.2899
|-18.00
|25866.87
|2616
|2006.08.07 20:31
|close
|1306
|0.10
|1.2853
|0.0000
|1.2917
|-26.00
|25840.87
|2617
|2006.08.08 09:10
|buy
|1309
|0.10
|1.2829
|0.0000
|1.2867
|2618
|2006.08.08 11:07
|close
|1309
|0.10
|1.2850
|0.0000
|1.2867
|21.00
|25861.87
|2619
|2006.08.08 15:01
|sell
|1310
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.2787
|2620
|2006.08.08 17:00
|sell
|1311
|0.20
|1.2844
|0.0000
|1.2806
|2621
|2006.08.08 18:39
|close
|1311
|0.20
|1.2828
|0.0000
|1.2806
|32.00
|25893.87
|2622
|2006.08.08 18:40
|close
|1310
|0.10
|1.2829
|0.0000
|1.2787
|-4.00
|25889.87
|2623
|2006.08.08 18:40
|sell
|1312
|0.10
|1.2826
|0.0000
|1.2788
|2624
|2006.08.08 21:02
|sell
|1313
|0.20
|1.2887
|0.0000
|1.2849
|2625
|2006.08.08 21:15
|close
|1313
|0.20
|1.2857
|0.0000
|1.2849
|60.00
|25949.87
|2626
|2006.08.08 21:15
|close
|1312
|0.10
|1.2859
|0.0000
|1.2788
|-33.00
|25916.87
|2627
|2006.08.08 21:15
|buy
|1314
|0.10
|1.2854
|0.0000
|1.2892
|2628
|2006.08.08 21:16
|close
|1314
|0.10
|1.2882
|0.0000
|1.2892
|28.00
|25944.87
|2629
|2006.08.08 21:16
|buy
|1315
|0.10
|1.2887
|0.0000
|1.2925
|2630
|2006.08.08 21:18
|buy
|1316
|0.20
|1.2856
|0.0000
|1.2894
|2631
|2006.08.08 21:20
|close
|1316
|0.20
|1.2883
|0.0000
|1.2894
|54.00
|25998.87
|2632
|2006.08.08 21:20
|close
|1315
|0.10
|1.2880
|0.0000
|1.2925
|-7.00
|25991.87
|2633
|2006.08.08 21:20
|buy
|1317
|0.10
|1.2881
|0.0000
|1.2919
|2634
|2006.08.08 21:21
|buy
|1318
|0.20
|1.2857
|0.0000
|1.2895
|2635
|2006.08.08 21:21
|buy
|1319
|0.40
|1.2839
|0.0000
|1.2877
|2636
|2006.08.08 21:23
|close
|1319
|0.40
|1.2872
|0.0000
|1.2877
|132.00
|26123.87
|2637
|2006.08.08 21:23
|close
|1318
|0.20
|1.2882
|0.0000
|1.2895
|50.00
|26173.87
|2638
|2006.08.08 21:23
|close
|1317
|0.10
|1.2881
|0.0000
|1.2919
|0.00
|26173.87
|2639
|2006.08.08 21:23
|buy
|1320
|0.10
|1.2884
|0.0000
|1.2922
|2640
|2006.08.08 21:25
|buy
|1321
|0.20
|1.2861
|0.0000
|1.2899
|2641
|2006.08.08 21:26
|close
|1321
|0.20
|1.2879
|0.0000
|1.2899
|36.00
|26209.87
|2642
|2006.08.08 21:26
|close
|1320
|0.10
|1.2877
|0.0000
|1.2922
|-7.00
|26202.87
|2643
|2006.08.08 21:27
|buy
|1322
|0.10
|1.2884
|0.0000
|1.2922
|2644
|2006.08.08 21:27
|buy
|1323
|0.20
|1.2854
|0.0000
|1.2892
|2645
|2006.08.08 21:27
|close
|1323
|0.20
|1.2872
|0.0000
|1.2892
|36.00
|26238.87
|2646
|2006.08.08 21:27
|close
|1322
|0.10
|1.2870
|0.0000
|1.2922
|-14.00
|26224.87
|2647
|2006.08.08 21:27
|buy
|1324
|0.10
|1.2869
|0.0000
|1.2907
|2648
|2006.08.08 21:29
|buy
|1325
|0.20
|1.2833
|0.0000
|1.2871
|2649
|2006.08.08 21:33
|close
|1325
|0.20
|1.2856
|0.0000
|1.2871
|46.00
|26270.87
|2650
|2006.08.08 21:33
|close
|1324
|0.10
|1.2851
|0.0000
|1.2907
|-18.00
|26252.87
|2651
|2006.08.08 21:33
|buy
|1326
|0.10
|1.2858
|0.0000
|1.2896
|2652
|2006.08.08 21:35
|buy
|1327
|0.20
|1.2813
|0.0000
|1.2851
|2653
|2006.08.08 21:46
|close
|1327
|0.20
|1.2838
|0.0000
|1.2851
|50.00
|26302.87
|2654
|2006.08.08 21:46
|close
|1326
|0.10
|1.2837
|0.0000
|1.2896
|-21.00
|26281.87
|2655
|2006.08.08 21:50
|buy
|1328
|0.10
|1.2847
|0.0000
|1.2885
|2656
|2006.08.08 21:52
|buy
|1329
|0.20
|1.2826
|0.0000
|1.2864
|2657
|2006.08.08 21:53
|close
|1329
|0.20
|1.2841
|0.0000
|1.2864
|30.00
|26311.87
|2658
|2006.08.08 21:53
|close
|1328
|0.10
|1.2842
|0.0000
|1.2885
|-5.00
|26306.87
|2659
|2006.08.08 21:53
|buy
|1330
|0.10
|1.2846
|0.0000
|1.2884
|2660
|2006.08.09 00:25
|buy
|1331
|0.20
|1.2828
|0.0000
|1.2866
|2661
|2006.08.09 01:11
|buy
|1332
|0.40
|1.2806
|0.0000
|1.2844
|2662
|2006.08.09 09:02
|close
|1332
|0.40
|1.2834
|0.0000
|1.2844
|112.00
|26418.87
|2663
|2006.08.09 09:02
|close
|1331
|0.20
|1.2833
|0.0000
|1.2866
|10.00
|26428.87
|2664
|2006.08.09 09:02
|close
|1330
|0.10
|1.2834
|0.0000
|1.2884
|-12.37
|26416.50
|2665
|2006.08.09 09:02
|buy
|1333
|0.10
|1.2835
|0.0000
|1.2873
|2666
|2006.08.09 09:51
|buy
|1334
|0.20
|1.2810
|0.0000
|1.2848
|2667
|2006.08.09 09:59
|close
|1334
|0.20
|1.2833
|0.0000
|1.2848
|46.00
|26462.50
|2668
|2006.08.09 10:00
|close
|1333
|0.10
|1.2834
|0.0000
|1.2873
|-1.00
|26461.50
|2669
|2006.08.10 01:45
|buy
|1335
|0.10
|1.2878
|0.0000
|1.2916
|2670
|2006.08.10 09:33
|close
|1335
|0.10
|1.2898
|0.0000
|1.2916
|20.00
|26481.50
|2671
|2006.08.10 10:17
|sell
|1336
|0.10
|1.2864
|0.0000
|1.2826
|2672
|2006.08.10 10:29
|sell
|1337
|0.20
|1.2882
|0.0000
|1.2844
|2673
|2006.08.10 10:32
|sell
|1338
|0.40
|1.2902
|0.0000
|1.2864
|2674
|2006.08.10 10:59
|t/p
|1338
|0.40
|1.2864
|0.0000
|1.2864
|152.00
|26633.50
|2675
|2006.08.10 10:59
|close
|1337
|0.20
|1.2858
|0.0000
|1.2844
|48.00
|26681.50
|2676
|2006.08.10 11:00
|close
|1336
|0.10
|1.2859
|0.0000
|1.2826
|5.00
|26686.50
|2677
|2006.08.10 11:15
|sell
|1339
|0.10
|1.2855
|0.0000
|1.2817
|2678
|2006.08.10 12:31
|sell
|1340
|0.20
|1.2873
|0.0000
|1.2835
|2679
|2006.08.10 13:03
|close
|1340
|0.20
|1.2860
|0.0000
|1.2835
|26.00
|26712.50
|2680
|2006.08.10 13:04
|close
|1339
|0.10
|1.2861
|0.0000
|1.2817
|-6.00
|26706.50
|2681
|2006.08.11 04:32
|sell
|1341
|0.10
|1.2782
|0.0000
|1.2744
|2682
|2006.08.11 09:37
|close
|1341
|0.10
|1.2762
|0.0000
|1.2744
|20.00
|26726.50
|2683
|2006.08.11 10:01
|buy
|1342
|0.10
|1.2789
|0.0000
|1.2827
|2684
|2006.08.11 10:41
|buy
|1343
|0.20
|1.2770
|0.0000
|1.2808
|2685
|2006.08.11 10:59
|close
|1343
|0.20
|1.2783
|0.0000
|1.2808
|26.00
|26752.50
|2686
|2006.08.11 11:00
|close
|1342
|0.10
|1.2781
|0.0000
|1.2827
|-8.00
|26744.50
|2687
|2006.08.11 11:00
|buy
|1344
|0.10
|1.2786
|0.0000
|1.2824
|2688
|2006.08.11 14:33
|buy
|1345
|0.20
|1.2767
|0.0000
|1.2805
|2689
|2006.08.11 15:23
|close
|1345
|0.20
|1.2782
|0.0000
|1.2805
|30.00
|26774.50
|2690
|2006.08.11 15:24
|close
|1344
|0.10
|1.2761
|0.0000
|1.2824
|-25.00
|26749.50
|2691
|2006.08.11 15:29
|sell
|1346
|0.10
|1.2770
|0.0000
|1.2732
|2692
|2006.08.11 15:31
|close
|1346
|0.10
|1.2747
|0.0000
|1.2732
|23.00
|26772.50
|2693
|2006.08.11 17:03
|buy
|1347
|0.10
|1.2778
|0.0000
|1.2816
|2694
|2006.08.11 17:31
|buy
|1348
|0.20
|1.2755
|0.0000
|1.2793
|2695
|2006.08.11 19:29
|buy
|1349
|0.40
|1.2737
|0.0000
|1.2775
|2696
|2006.08.14 07:03
|close
|1349
|0.40
|1.2754
|0.0000
|1.2775
|66.52
|26839.02
|2697
|2006.08.14 07:05
|close
|1348
|0.20
|1.2755
|0.0000
|1.2793
|-0.74
|26838.28
|2698
|2006.08.14 07:05
|close
|1347
|0.10
|1.2754
|0.0000
|1.2816
|-24.37
|26813.91
|2699
|2006.08.14 10:11
|sell
|1350
|0.10
|1.2726
|0.0000
|1.2688
|2700
|2006.08.14 11:01
|sell
|1351
|0.20
|1.2746
|0.0000
|1.2708
|2701
|2006.08.14 11:38
|close
|1351
|0.20
|1.2731
|0.0000
|1.2708
|30.00
|26843.91
|2702
|2006.08.14 11:38
|close
|1350
|0.10
|1.2734
|0.0000
|1.2688
|-8.00
|26835.91
|2703
|2006.08.14 11:39
|sell
|1352
|0.10
|1.2731
|0.0000
|1.2693
|2704
|2006.08.14 15:33
|close
|1352
|0.10
|1.2709
|0.0000
|1.2693
|22.00
|26857.91
|2705
|2006.08.14 16:49
|buy
|1353
|0.10
|1.2738
|0.0000
|1.2776
|2706
|2006.08.14 17:02
|close
|1353
|0.10
|1.2759
|0.0000
|1.2776
|21.00
|26878.91
|2707
|2006.08.14 17:35
|buy
|1354
|0.10
|1.2740
|0.0000
|1.2778
|2708
|2006.08.14 20:26
|buy
|1355
|0.20
|1.2720
|0.0000
|1.2758
|2709
|2006.08.15 04:22
|buy
|1356
|0.40
|1.2702
|0.0000
|1.2740
|2710
|2006.08.15 04:36
|close
|1356
|0.40
|1.2718
|0.0000
|1.2740
|64.00
|26942.91
|2711
|2006.08.15 04:37
|close
|1355
|0.20
|1.2720
|0.0000
|1.2758
|-0.74
|26942.17
|2712
|2006.08.15 04:37
|close
|1354
|0.10
|1.2706
|0.0000
|1.2778
|-34.37
|26907.80
|2713
|2006.08.15 04:43
|sell
|1357
|0.10
|1.2695
|0.0000
|1.2657
|2714
|2006.08.15 04:59
|sell
|1358
|0.20
|1.2718
|0.0000
|1.2680
|2715
|2006.08.15 06:01
|sell
|1359
|0.40
|1.2736
|0.0000
|1.2698
|2716
|2006.08.15 09:11
|close
|1359
|0.40
|1.2722
|0.0000
|1.2698
|56.00
|26963.80
|2717
|2006.08.15 09:11
|close
|1358
|0.20
|1.2733
|0.0000
|1.2680
|-30.00
|26933.80
|2718
|2006.08.15 09:11
|close
|1357
|0.10
|1.2731
|0.0000
|1.2657
|-36.00
|26897.80
|2719
|2006.08.15 09:45
|sell
|1360
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2677
|2720
|2006.08.15 10:01
|sell
|1361
|0.20
|1.2734
|0.0000
|1.2696
|2721
|2006.08.15 10:08
|close
|1361
|0.20
|1.2720
|0.0000
|1.2696
|28.00
|26925.80
|2722
|2006.08.15 10:09
|close
|1360
|0.10
|1.2718
|0.0000
|1.2677
|-3.00
|26922.80
|2723
|2006.08.15 10:09
|sell
|1362
|0.10
|1.2716
|0.0000
|1.2678
|2724
|2006.08.15 10:11
|sell
|1363
|0.20
|1.2734
|0.0000
|1.2696
|2725
|2006.08.15 10:16
|close
|1363
|0.20
|1.2721
|0.0000
|1.2696
|26.00
|26948.80
|2726
|2006.08.15 10:17
|close
|1362
|0.10
|1.2720
|0.0000
|1.2678
|-4.00
|26944.80
|2727
|2006.08.15 10:36
|sell
|1364
|0.10
|1.2716
|0.0000
|1.2678
|2728
|2006.08.15 10:59
|sell
|1365
|0.20
|1.2736
|0.0000
|1.2698
|2729
|2006.08.15 11:15
|close
|1365
|0.20
|1.2722
|0.0000
|1.2698
|28.00
|26972.80
|2730
|2006.08.15 11:17
|close
|1364
|0.10
|1.2725
|0.0000
|1.2678
|-9.00
|26963.80
|2731
|2006.08.15 11:18
|sell
|1366
|0.10
|1.2722
|0.0000
|1.2684
|2732
|2006.08.15 15:02
|sell
|1367
|0.20
|1.2776
|0.0000
|1.2738
|2733
|2006.08.15 15:02
|t/p
|1367
|0.20
|1.2738
|0.0000
|1.2738
|76.00
|27039.80
|2734
|2006.08.15 15:03
|sell
|1368
|0.20
|1.2755
|0.0000
|1.2717
|2735
|2006.08.15 15:08
|close
|1368
|0.20
|1.2734
|0.0000
|1.2717
|42.00
|27081.80
|2736
|2006.08.15 15:08
|close
|1366
|0.10
|1.2736
|0.0000
|1.2684
|-14.00
|27067.80
|2737
|2006.08.15 15:31
|buy
|1369
|0.10
|1.2740
|0.0000
|1.2778
|2738
|2006.08.15 15:40
|buy
|1370
|0.20
|1.2721
|0.0000
|1.2759
|2739
|2006.08.15 15:45
|close
|1370
|0.20
|1.2734
|0.0000
|1.2759
|26.00
|27093.80
|2740
|2006.08.15 15:45
|close
|1369
|0.10
|1.2732
|0.0000
|1.2778
|-8.00
|27085.80
|2741
|2006.08.15 15:45
|buy
|1371
|0.10
|1.2735
|0.0000
|1.2773
|2742
|2006.08.15 15:51
|close
|1371
|0.10
|1.2760
|0.0000
|1.2773
|25.00
|27110.80
|2743
|2006.08.15 15:51
|buy
|1372
|0.10
|1.2761
|0.0000
|1.2799
|2744
|2006.08.15 15:52
|buy
|1373
|0.20
|1.2724
|0.0000
|1.2762
|2745
|2006.08.15 15:53
|close
|1373
|0.20
|1.2751
|0.0000
|1.2762
|54.00
|27164.80
|2746
|2006.08.15 15:54
|close
|1372
|0.10
|1.2749
|0.0000
|1.2799
|-12.00
|27152.80
|2747
|2006.08.15 15:54
|buy
|1374
|0.10
|1.2749
|0.0000
|1.2787
|2748
|2006.08.15 15:55
|buy
|1375
|0.20
|1.2727
|0.0000
|1.2765
|2749
|2006.08.15 15:59
|t/p
|1375
|0.20
|1.2765
|0.0000
|1.2765
|76.00
|27228.80
|2750
|2006.08.15 15:59
|close
|1374
|0.10
|1.2774
|0.0000
|1.2787
|25.00
|27253.80
|2751
|2006.08.15 16:02
|buy
|1376
|0.10
|1.2794
|0.0000
|1.2832
|2752
|2006.08.15 16:06
|buy
|1377
|0.20
|1.2773
|0.0000
|1.2811
|2753
|2006.08.15 16:16
|close
|1377
|0.20
|1.2791
|0.0000
|1.2811
|36.00
|27289.80
|2754
|2006.08.15 16:16
|close
|1376
|0.10
|1.2790
|0.0000
|1.2832
|-4.00
|27285.80
|2755
|2006.08.15 16:16
|buy
|1378
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.2829
|2756
|2006.08.15 16:20
|buy
|1379
|0.20
|1.2773
|0.0000
|1.2811
|2757
|2006.08.15 16:21
|close
|1379
|0.20
|1.2795
|0.0000
|1.2811
|44.00
|27329.80
|2758
|2006.08.15 16:21
|close
|1378
|0.10
|1.2803
|0.0000
|1.2829
|12.00
|27341.80
|2759
|2006.08.15 16:21
|buy
|1380
|0.10
|1.2804
|0.0000
|1.2842
|2760
|2006.08.15 16:22
|buy
|1381
|0.20
|1.2780
|0.0000
|1.2818
|2761
|2006.08.15 16:28
|buy
|1382
|0.40
|1.2757
|0.0000
|1.2795
|2762
|2006.08.15 16:31
|close
|1382
|0.40
|1.2779
|0.0000
|1.2795
|88.00
|27429.80
|2763
|2006.08.15 16:31
|close
|1381
|0.20
|1.2787
|0.0000
|1.2818
|14.00
|27443.80
|2764
|2006.08.15 16:31
|close
|1380
|0.10
|1.2779
|0.0000
|1.2842
|-25.00
|27418.80
|2765
|2006.08.15 16:31
|buy
|1383
|0.10
|1.2788
|0.0000
|1.2826
|2766
|2006.08.15 16:35
|buy
|1384
|0.20
|1.2757
|0.0000
|1.2795
|2767
|2006.08.15 16:50
|close
|1384
|0.20
|1.2780
|0.0000
|1.2795
|46.00
|27464.80
|2768
|2006.08.15 16:50
|close
|1383
|0.10
|1.2803
|0.0000
|1.2826
|15.00
|27479.80
|2769
|2006.08.15 16:50
|buy
|1385
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.2839
|2770
|2006.08.15 16:51
|buy
|1386
|0.20
|1.2758
|0.0000
|1.2796
|2771
|2006.08.15 16:52
|close
|1386
|0.20
|1.2783
|0.0000
|1.2796
|50.00
|27529.80
|2772
|2006.08.15 16:52
|close
|1385
|0.10
|1.2784
|0.0000
|1.2839
|-17.00
|27512.80
|2773
|2006.08.15 16:52
|buy
|1387
|0.10
|1.2784
|0.0000
|1.2822
|2774
|2006.08.15 16:53
|buy
|1388
|0.20
|1.2761
|0.0000
|1.2799
|2775
|2006.08.15 16:59
|close
|1388
|0.20
|1.2795
|0.0000
|1.2799
|68.00
|27580.80
|2776
|2006.08.15 17:00
|close
|1387
|0.10
|1.2796
|0.0000
|1.2822
|12.00
|27592.80
|2777
|2006.08.16 03:05
|buy
|1389
|0.10
|1.2789
|0.0000
|1.2827
|2778
|2006.08.16 14:09
|buy
|1390
|0.20
|1.2771
|0.0000
|1.2809
|2779
|2006.08.16 14:31
|close
|1390
|0.20
|1.2784
|0.0000
|1.2809
|26.00
|27618.80
|2780
|2006.08.16 14:32
|close
|1389
|0.10
|1.2786
|0.0000
|1.2827
|-3.00
|27615.80
|2781
|2006.08.16 15:01
|buy
|1391
|0.10
|1.2800
|0.0000
|1.2838
|2782
|2006.08.16 15:30
|close
|1391
|0.10
|1.2827
|0.0000
|1.2838
|27.00
|27642.80
|2783
|2006.08.16 15:30
|buy
|1392
|0.10
|1.2832
|0.0000
|1.2870
|2784
|2006.08.16 16:28
|close
|1392
|0.10
|1.2856
|0.0000
|1.2870
|24.00
|27666.80
|2785
|2006.08.17 03:00
|buy
|1393
|0.10
|1.2854
|0.0000
|1.2892
|2786
|2006.08.17 10:38
|close
|1393
|0.10
|1.2874
|0.0000
|1.2892
|20.00
|27686.80
|2787
|2006.08.17 10:59
|buy
|1394
|0.10
|1.2869
|0.0000
|1.2907
|2788
|2006.08.17 19:02
|buy
|1395
|0.20
|1.2845
|0.0000
|1.2883
|2789
|2006.08.17 19:25
|close
|1395
|0.20
|1.2860
|0.0000
|1.2883
|30.00
|27716.80
|2790
|2006.08.17 19:25
|close
|1394
|0.10
|1.2861
|0.0000
|1.2907
|-8.00
|27708.80
|2791
|2006.08.18 08:00
|buy
|1396
|0.10
|1.2831
|0.0000
|1.2869
|2792
|2006.08.18 14:01
|buy
|1397
|0.20
|1.2804
|0.0000
|1.2842
|2793
|2006.08.18 14:25
|close
|1397
|0.20
|1.2820
|0.0000
|1.2842
|32.00
|27740.80
|2794
|2006.08.18 14:26
|close
|1396
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2869
|-10.00
|27730.80
|2795
|2006.08.18 16:22
|buy
|1398
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.2874
|2796
|2006.08.18 16:34
|buy
|1399
|0.20
|1.2818
|0.0000
|1.2856
|2797
|2006.08.18 16:59
|close
|1399
|0.20
|1.2837
|0.0000
|1.2856
|38.00
|27768.80
|2798
|2006.08.18 17:00
|close
|1398
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.2874
|0.00
|27768.80
|2799
|2006.08.18 22:19
|buy
|1400
|0.10
|1.2830
|0.0000
|1.2868
|2800
|2006.08.21 04:00
|close
|1400
|0.10
|1.2852
|0.0000
|1.2868
|21.63
|27790.43
|2801
|2006.08.21 20:00
|sell
|1401
|0.10
|1.2903
|0.0000
|1.2865
|2802
|2006.08.22 01:02
|t/p
|1401
|0.10
|1.2865
|0.0000
|1.2865
|38.15
|27828.58
|2803
|2006.08.22 09:00
|buy
|1402
|0.10
|1.2873
|0.0000
|1.2911
|2804
|2006.08.22 12:01
|buy
|1403
|0.20
|1.2848
|0.0000
|1.2886
|2805
|2006.08.22 12:29
|close
|1403
|0.20
|1.2863
|0.0000
|1.2886
|30.00
|27858.58
|2806
|2006.08.22 12:31
|close
|1402
|0.10
|1.2862
|0.0000
|1.2911
|-11.00
|27847.58
|2807
|2006.08.22 12:32
|sell
|1404
|0.10
|1.2860
|0.0000
|1.2822
|2808
|2006.08.22 13:00
|close
|1404
|0.10
|1.2840
|0.0000
|1.2822
|20.00
|27867.58
|2809
|2006.08.23 00:04
|buy
|1405
|0.10
|1.2811
|0.0000
|1.2849
|2810
|2006.08.23 04:41
|buy
|1406
|0.20
|1.2793
|0.0000
|1.2831
|2811
|2006.08.23 09:03
|close
|1406
|0.20
|1.2806
|0.0000
|1.2831
|26.00
|27893.58
|2812
|2006.08.23 09:03
|close
|1405
|0.10
|1.2805
|0.0000
|1.2849
|-6.00
|27887.58
|2813
|2006.08.23 09:06
|buy
|1407
|0.10
|1.2806
|0.0000
|1.2844
|2814
|2006.08.23 10:02
|close
|1407
|0.10
|1.2826
|0.0000
|1.2844
|20.00
|27907.58
|2815
|2006.08.23 10:03
|buy
|1408
|0.10
|1.2827
|0.0000
|1.2865
|2816
|2006.08.23 10:42
|buy
|1409
|0.20
|1.2809
|0.0000
|1.2847
|2817
|2006.08.23 10:59
|close
|1409
|0.20
|1.2827
|0.0000
|1.2847
|36.00
|27943.58
|2818
|2006.08.23 11:00
|close
|1408
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.2865
|-2.00
|27941.58
|2819
|2006.08.23 17:34
|sell
|1410
|0.10
|1.2786
|0.0000
|1.2748
|2820
|2006.08.23 17:40
|sell
|1411
|0.20
|1.2804
|0.0000
|1.2766
|2821
|2006.08.23 17:46
|close
|1411
|0.20
|1.2791
|0.0000
|1.2766
|26.00
|27967.58
|2822
|2006.08.23 17:47
|close
|1410
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2748
|-7.00
|27960.58
|2823
|2006.08.23 17:47
|sell
|1412
|0.10
|1.2790
|0.0000
|1.2752
|2824
|2006.08.23 17:51
|sell
|1413
|0.20
|1.2811
|0.0000
|1.2773
|2825
|2006.08.23 17:59
|close
|1413
|0.20
|1.2796
|0.0000
|1.2773
|30.00
|27990.58
|2826
|2006.08.23 18:00
|close
|1412
|0.10
|1.2797
|0.0000
|1.2752
|-7.00
|27983.58
|2827
|2006.08.23 18:08
|sell
|1414
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.2754
|2828
|2006.08.24 04:11
|close
|1414
|0.10
|1.2772
|0.0000
|1.2754
|20.45
|28004.03
|2829
|2006.08.24 08:02
|buy
|1415
|0.10
|1.2783
|0.0000
|1.2821
|2830
|2006.08.24 10:43
|buy
|1416
|0.20
|1.2765
|0.0000
|1.2803
|2831
|2006.08.24 11:02
|t/p
|1415
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|38.00
|28042.03
|2832
|2006.08.24 11:02
|t/p
|1416
|0.20
|1.2803
|0.0000
|1.2803
|76.00
|28118.03
|2833
|2006.08.24 11:03
|buy
|1417
|0.10
|1.2838
|0.0000
|1.2876
|2834
|2006.08.24 11:03
|buy
|1418
|0.20
|1.2808
|0.0000
|1.2846
|2835
|2006.08.24 11:06
|buy
|1419
|0.40
|1.2788
|0.0000
|1.2826
|2836
|2006.08.24 11:07
|close
|1419
|0.40
|1.2806
|0.0000
|1.2826
|72.00
|28190.03
|2837
|2006.08.24 11:07
|close
|1418
|0.20
|1.2814
|0.0000
|1.2846
|12.00
|28202.03
|2838
|2006.08.24 11:08
|close
|1417
|0.10
|1.2816
|0.0000
|1.2876
|-22.00
|28180.03
|2839
|2006.08.24 11:08
|buy
|1420
|0.10
|1.2817
|0.0000
|1.2855
|2840
|2006.08.24 11:08
|buy
|1421
|0.20
|1.2793
|0.0000
|1.2831
|2841
|2006.08.24 11:10
|close
|1421
|0.20
|1.2817
|0.0000
|1.2831
|48.00
|28228.03
|2842
|2006.08.24 11:10
|close
|1420
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2855
|4.00
|28232.03
|2843
|2006.08.24 11:10
|buy
|1422
|0.10
|1.2802
|0.0000
|1.2840
|2844
|2006.08.24 11:11
|buy
|1423
|0.20
|1.2775
|0.0000
|1.2813
|2845
|2006.08.24 11:15
|close
|1423
|0.20
|1.2793
|0.0000
|1.2813
|36.00
|28268.03
|2846
|2006.08.24 11:15
|close
|1422
|0.10
|1.2787
|0.0000
|1.2840
|-15.00
|28253.03
|2847
|2006.08.24 11:15
|buy
|1424
|0.10
|1.2790
|0.0000
|1.2828
|2848
|2006.08.24 11:17
|close
|1424
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2828
|24.00
|28277.03
|2849
|2006.08.24 11:17
|buy
|1425
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2852
|2850
|2006.08.24 11:18
|buy
|1426
|0.20
|1.2789
|0.0000
|1.2827
|2851
|2006.08.24 11:27
|buy
|1427
|0.40
|1.2766
|0.0000
|1.2804
|2852
|2006.08.24 11:27
|close
|1427
|0.40
|1.2798
|0.0000
|1.2804
|128.00
|28405.03
|2853
|2006.08.24 11:27
|close
|1426
|0.20
|1.2766
|0.0000
|1.2827
|-46.00
|28359.03
|2854
|2006.08.24 11:27
|close
|1425
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2852
|-47.00
|28312.03
|2855
|2006.08.24 11:27
|buy
|1428
|0.10
|1.2770
|0.0000
|1.2808
|2856
|2006.08.24 11:28
|t/p
|1428
|0.10
|1.2808
|0.0000
|1.2808
|38.00
|28350.03
|2857
|2006.08.24 11:28
|buy
|1429
|0.10
|1.2824
|0.0000
|1.2862
|2858
|2006.08.24 11:33
|buy
|1430
|0.20
|1.2806
|0.0000
|1.2844
|2859
|2006.08.24 11:36
|close
|1430
|0.20
|1.2827
|0.0000
|1.2844
|42.00
|28392.03
|2860
|2006.08.24 11:37
|close
|1429
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.2862
|12.00
|28404.03
|2861
|2006.08.24 11:37
|buy
|1431
|0.10
|1.2786
|0.0000
|1.2824
|2862
|2006.08.24 11:42
|buy
|1432
|0.20
|1.2766
|0.0000
|1.2804
|2863
|2006.08.24 11:42
|close
|1432
|0.20
|1.2784
|0.0000
|1.2804
|36.00
|28440.03
|2864
|2006.08.24 11:43
|close
|1431
|0.10
|1.2787
|0.0000
|1.2824
|1.00
|28441.03
|2865
|2006.08.24 11:43
|buy
|1433
|0.10
|1.2783
|0.0000
|1.2821
|2866
|2006.08.24 11:51
|buy
|1434
|0.20
|1.2753
|0.0000
|1.2791
|2867
|2006.08.24 11:57
|close
|1434
|0.20
|1.2774
|0.0000
|1.2791
|42.00
|28483.03
|2868
|2006.08.24 11:57
|close
|1433
|0.10
|1.2775
|0.0000
|1.2821
|-8.00
|28475.03
|2869
|2006.08.24 11:58
|buy
|1435
|0.10
|1.2778
|0.0000
|1.2816
|2870
|2006.08.24 11:59
|t/p
|1435
|0.10
|1.2816
|0.0000
|1.2816
|38.00
|28513.03
|2871
|2006.08.24 11:59
|buy
|1436
|0.10
|1.2833
|0.0000
|1.2871
|2872
|2006.08.24 15:46
|buy
|1437
|0.20
|1.2811
|0.0000
|1.2849
|2873
|2006.08.24 15:55
|close
|1437
|0.20
|1.2840
|0.0000
|1.2849
|58.00
|28571.03
|2874
|2006.08.24 15:55
|close
|1436
|0.10
|1.2839
|0.0000
|1.2871
|6.00
|28577.03
|2875
|2006.08.24 17:03
|sell
|1438
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.2763
|2876
|2006.08.24 17:22
|sell
|1439
|0.20
|1.2826
|0.0000
|1.2788
|2877
|2006.08.24 17:30
|close
|1439
|0.20
|1.2809
|0.0000
|1.2788
|34.00
|28611.03
|2878
|2006.08.24 17:30
|close
|1438
|0.10
|1.2810
|0.0000
|1.2763
|-9.00
|28602.03
|2879
|2006.08.24 17:44
|sell
|1440
|0.10
|1.2790
|0.0000
|1.2752
|2880
|2006.08.24 17:52
|sell
|1441
|0.20
|1.2829
|0.0000
|1.2791
|2881
|2006.08.24 17:59
|close
|1441
|0.20
|1.2794
|0.0000
|1.2791
|70.00
|28672.03
|2882
|2006.08.24 18:00
|close
|1440
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.2752
|-5.00
|28667.03
|2883
|2006.08.24 18:00
|sell
|1442
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.2753
|2884
|2006.08.24 18:02
|close
|1442
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.2753
|20.00
|28687.03
|2885
|2006.08.24 18:02
|sell
|1443
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.2733
|2886
|2006.08.24 18:20
|sell
|1444
|0.20
|1.2791
|0.0000
|1.2753
|2887
|2006.08.24 18:29
|close
|1444
|0.20
|1.2776
|0.0000
|1.2753
|30.00
|28717.03
|2888
|2006.08.24 18:30
|close
|1443
|0.10
|1.2775
|0.0000
|1.2733
|-4.00
|28713.03
|2889
|2006.08.24 18:30
|sell
|1445
|0.10
|1.2772
|0.0000
|1.2734
|2890
|2006.08.24 18:51
|sell
|1446
|0.20
|1.2793
|0.0000
|1.2755
|2891
|2006.08.24 18:59
|close
|1446
|0.20
|1.2760
|0.0000
|1.2755
|66.00
|28779.03
|2892
|2006.08.24 19:00
|close
|1445
|0.10
|1.2759
|0.0000
|1.2734
|13.00
|28792.03
|2893
|2006.08.25 05:24
|buy
|1447
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.2809
|2894
|2006.08.25 09:20
|buy
|1448
|0.20
|1.2753
|0.0000
|1.2791
|2895
|2006.08.25 09:33
|close
|1448
|0.20
|1.2767
|0.0000
|1.2791
|28.00
|28820.03
|2896
|2006.08.25 09:34
|close
|1447
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2809
|-7.00
|28813.03
|2897
|2006.08.25 09:34
|sell
|1449
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.2727
|2898
|2006.08.25 17:01
|close
|1449
|0.10
|1.2743
|0.0000
|1.2727
|22.00
|28835.03
|2899
|2006.08.25 17:28
|sell
|1450
|0.10
|1.2756
|0.0000
|1.2718
|2900
|2006.08.25 17:30
|close
|1450
|0.10
|1.2733
|0.0000
|1.2718
|23.00
|28858.03
|2901
|2006.08.25 18:21
|buy
|1451
|0.10
|1.2783
|0.0000
|1.2821
|2902
|2006.08.25 18:28
|buy
|1452
|0.20
|1.2764
|0.0000
|1.2802
|2903
|2006.08.28 04:11
|close
|1452
|0.20
|1.2777
|0.0000
|1.2802
|25.26
|28883.29
|2904
|2006.08.28 04:14
|close
|1451
|0.10
|1.2776
|0.0000
|1.2821
|-7.37
|28875.92
|2905
|2006.08.28 15:07
|sell
|1453
|0.10
|1.2797
|0.0000
|1.2759
|2906
|2006.08.28 17:02
|sell
|1454
|0.20
|1.2815
|0.0000
|1.2777
|2907
|2006.08.28 17:04
|close
|1454
|0.20
|1.2795
|0.0000
|1.2777
|40.00
|28915.92
|2908
|2006.08.28 17:05
|close
|1453
|0.10
|1.2799
|0.0000
|1.2759
|-2.00
|28913.92
|2909
|2006.08.28 17:05
|sell
|1455
|0.10
|1.2798
|0.0000
|1.2760
|2910
|2006.08.29 04:38
|sell
|1456
|0.20
|1.2816
|0.0000
|1.2778
|2911
|2006.08.29 10:29
|sell
|1457
|0.40
|1.2834
|0.0000
|1.2796
|2912
|2006.08.29 11:07
|close
|1457
|0.40
|1.2820
|0.0000
|1.2796
|56.00
|28969.92
|2913
|2006.08.29 11:08
|close
|1456
|0.20
|1.2819
|0.0000
|1.2778
|-6.00
|28963.92
|2914
|2006.08.29 11:08
|close
|1455
|0.10
|1.2816
|0.0000
|1.2760
|-17.85
|28946.07
|2915
|2006.08.29 12:00
|sell
|1458
|0.10
|1.2815
|0.0000
|1.2777
|2916
|2006.08.29 16:02
|close
|1458
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.2777
|20.00
|28966.07
|2917
|2006.08.29 21:15
|buy
|1459
|0.10
|1.2813
|0.0000
|1.2851
|2918
|2006.08.29 21:25
|buy
|1460
|0.20
|1.2793
|0.0000
|1.2831
|2919
|2006.08.29 21:36
|close
|1460
|0.20
|1.2809
|0.0000
|1.2831
|32.00
|28998.07
|2920
|2006.08.29 21:36
|close
|1459
|0.10
|1.2810
|0.0000
|1.2851
|-3.00
|28995.07
|2921
|2006.08.29 21:36
|buy
|1461
|0.10
|1.2813
|0.0000
|1.2851
|2922
|2006.08.29 21:45
|close
|1461
|0.10
|1.2833
|0.0000
|1.2851
|20.00
|29015.07
|2923
|2006.08.29 21:45
|buy
|1462
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.2874
|2924
|2006.08.29 21:47
|buy
|1463
|0.20
|1.2816
|0.0000
|1.2854
|2925
|2006.08.29 21:53
|buy
|1464
|0.40
|1.2756
|0.0000
|1.2794
|2926
|2006.08.29 21:54
|t/p
|1464
|0.40
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|152.00
|29167.07
|2927
|2006.08.29 21:54
|close
|1463
|0.20
|1.2796
|0.0000
|1.2854
|-40.00
|29127.07
|2928
|2006.08.29 21:54
|close
|1462
|0.10
|1.2789
|0.0000
|1.2874
|-47.00
|29080.07
|2929
|2006.08.29 21:54
|buy
|1465
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.2833
|2930
|2006.08.29 21:55
|buy
|1466
|0.20
|1.2755
|0.0000
|1.2793
|2931
|2006.08.29 21:59
|t/p
|1466
|0.20
|1.2793
|0.0000
|1.2793
|76.00
|29156.07
|2932
|2006.08.29 21:59
|close
|1465
|0.10
|1.2832
|0.0000
|1.2833
|37.00
|29193.07
|2933
|2006.08.29 22:45
|buy
|1467
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.2874
|2934
|2006.08.30 13:35
|buy
|1468
|0.20
|1.2818
|0.0000
|1.2856
|2935
|2006.08.30 13:40
|close
|1468
|0.20
|1.2831
|0.0000
|1.2856
|26.00
|29219.07
|2936
|2006.08.30 13:40
|close
|1467
|0.10
|1.2830
|0.0000
|1.2874
|-6.37
|29212.70
|2937
|2006.08.30 16:47
|buy
|1469
|0.10
|1.2843
|0.0000
|1.2881
|2938
|2006.08.30 17:28
|buy
|1470
|0.20
|1.2825
|0.0000
|1.2863
|2939
|2006.08.30 17:42
|close
|1470
|0.20
|1.2839
|0.0000
|1.2863
|28.00
|29240.70
|2940
|2006.08.30 17:42
|close
|1469
|0.10
|1.2840
|0.0000
|1.2881
|-3.00
|29237.70
|2941
|2006.08.30 18:00
|buy
|1471
|0.10
|1.2834
|0.0000
|1.2872
|2942
|2006.08.31 10:14
|close
|1471
|0.10
|1.2859
|0.0000
|1.2872
|23.89
|29261.59
|2943
|2006.08.31 10:14
|buy
|1472
|0.10
|1.2860
|0.0000
|1.2898
|2944
|2006.08.31 16:01
|buy
|1473
|0.20
|1.2830
|0.0000
|1.2868
|2945
|2006.08.31 16:05
|close
|1473
|0.20
|1.2847
|0.0000
|1.2868
|34.00
|29295.59
|2946
|2006.08.31 16:05
|close
|1472
|0.10
|1.2844
|0.0000
|1.2898
|-16.00
|29279.59
|2947
|2006.08.31 17:00
|sell
|1474
|0.10
|1.2835
|0.0000
|1.2797
|2948
|2006.08.31 17:00
|close
|1474
|0.10
|1.2804
|0.0000
|1.2797
|31.00
|29310.59
|2949
|2006.08.31 17:00
|sell
|1475
|0.10
|1.2806
|0.0000
|1.2768
|2950
|2006.08.31 17:04
|sell
|1476
|0.20
|1.2824
|0.0000
|1.2786
|2951
|2006.08.31 17:04
|close
|1476
|0.20
|1.2799
|0.0000
|1.2786
|50.00
|29360.59
|2952
|2006.08.31 17:04
|close
|1475
|0.10
|1.2798
|0.0000
|1.2768
|8.00
|29368.59
|2953
|2006.08.31 17:04
|sell
|1477
|0.10
|1.2797
|0.0000
|1.2759
|2954
|2006.08.31 17:04
|sell
|1478
|0.20
|1.2815
|0.0000
|1.2777
|2955
|2006.08.31 17:56
|sell
|1479
|0.40
|1.2834
|0.0000
|1.2796
|2956
|2006.08.31 17:59
|close
|1479
|0.40
|1.2800
|0.0000
|1.2796
|136.00
|29504.59
|2957
|2006.08.31 18:00
|close
|1478
|0.20
|1.2799
|0.0000
|1.2777
|32.00
|29536.59
|2958
|2006.08.31 18:00
|close
|1477
|0.10
|1.2798
|0.0000
|1.2759
|-1.00
|29535.59
|2959
|2006.09.01 03:44
|buy
|1480
|0.10
|1.2816
|0.0000
|1.2854
|2960
|2006.09.01 06:47
|buy
|1481
|0.20
|1.2798
|0.0000
|1.2836
|2961
|2006.09.01 08:01
|close
|1481
|0.20
|1.2811
|0.0000
|1.2836
|26.00
|29561.59
|2962
|2006.09.01 08:01
|close
|1480
|0.10
|1.2810
|0.0000
|1.2854
|-6.00
|29555.59
|2963
|2006.09.01 08:59
|buy
|1482
|0.10
|1.2816
|0.0000
|1.2854
|2964
|2006.09.01 15:01
|buy
|1483
|0.20
|1.2797
|0.0000
|1.2835
|2965
|2006.09.01 15:23
|close
|1483
|0.20
|1.2811
|0.0000
|1.2835
|28.00
|29583.59
|2966
|2006.09.01 15:23
|close
|1482
|0.10
|1.2805
|0.0000
|1.2854
|-11.00
|29572.59
|2967
|2006.09.01 15:23
|sell
|1484
|0.10
|1.2798
|0.0000
|1.2760
|2968
|2006.09.01 15:23
|sell
|1485
|0.20
|1.2817
|0.0000
|1.2779
|2969
|2006.09.01 15:31
|close
|1485
|0.20
|1.2803
|0.0000
|1.2779
|28.00
|29600.59
|2970
|2006.09.01 15:31
|close
|1484
|0.10
|1.2802
|0.0000
|1.2760
|-4.00
|29596.59
|2971
|2006.09.01 15:31
|sell
|1486
|0.10
|1.2799
|0.0000
|1.2761
|2972
|2006.09.01 15:31
|sell
|1487
|0.20
|1.2817
|0.0000
|1.2779
|2973
|2006.09.01 15:31
|close
|1487
|0.20
|1.2802
|0.0000
|1.2779
|30.00
|29626.59
|2974
|2006.09.01 15:31
|close
|1486
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.2761
|-2.00
|29624.59
|2975
|2006.09.01 15:31
|sell
|1488
|0.10
|1.2802
|0.0000
|1.2764
|2976
|2006.09.01 15:32
|close
|1488
|0.10
|1.2768
|0.0000
|1.2764
|34.00
|29658.59
|2977
|2006.09.01 15:32
|sell
|1489
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2729
|2978
|2006.09.01 15:55
|sell
|1490
|0.20
|1.2788
|0.0000
|1.2750
|2979
|2006.09.01 15:59
|close
|1490
|0.20
|1.2771
|0.0000
|1.2750
|34.00
|29692.59
|2980
|2006.09.01 16:00
|close
|1489
|0.10
|1.2777
|0.0000
|1.2729
|-10.00
|29682.59
|2981
|2006.09.01 18:00
|buy
|1491
|0.10
|1.2805
|0.0000
|1.2843
|2982
|2006.09.01 18:20
|close
|1491
|0.10
|1.2829
|0.0000
|1.2843
|24.00
|29706.59
|2983
|2006.09.01 18:21
|buy
|1492
|0.10
|1.2830
|0.0000
|1.2868
|2984
|2006.09.01 18:29
|buy
|1493
|0.20
|1.2809
|0.0000
|1.2847
|2985
|2006.09.01 18:59
|close
|1493
|0.20
|1.2831
|0.0000
|1.2847
|44.00
|29750.59
|2986
|2006.09.01 19:00
|close
|1492
|0.10
|1.2832
|0.0000
|1.2868
|2.00
|29752.59
|2987
|2006.09.01 19:34
|buy
|1494
|0.10
|1.2839
|0.0000
|1.2877
|2988
|2006.09.04 04:02
|close
|1494
|0.10
|1.2861
|0.0000
|1.2877
|21.63
|29774.22
|2989
|2006.09.04 09:11
|sell
|1495
|0.10
|1.2850
|0.0000
|1.2812
|2990
|2006.09.04 19:41
|sell
|1496
|0.20
|1.2868
|0.0000
|1.2830
|2991
|2006.09.05 01:01
|close
|1496
|0.20
|1.2855
|0.0000
|1.2830
|26.30
|29800.52
|2992
|2006.09.05 01:03
|close
|1495
|0.10
|1.2859
|0.0000
|1.2812
|-8.85
|29791.67
|2993
|2006.09.05 12:00
|buy
|1497
|0.10
|1.2840
|0.0000
|1.2878
|2994
|2006.09.05 14:02
|buy
|1498
|0.20
|1.2820
|0.0000
|1.2858
|2995
|2006.09.05 16:02
|buy
|1499
|0.40
|1.2800
|0.0000
|1.2838
|2996
|2006.09.05 16:14
|close
|1499
|0.40
|1.2815
|0.0000
|1.2838
|60.00
|29851.67
|2997
|2006.09.05 16:16
|close
|1498
|0.20
|1.2816
|0.0000
|1.2858
|-8.00
|29843.67
|2998
|2006.09.05 16:19
|close
|1497
|0.10
|1.2817
|0.0000
|1.2878
|-23.00
|29820.67
|2999
|2006.09.05 22:00
|buy
|1500
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2859
|3000
|2006.09.06 14:17
|buy
|1501
|0.20
|1.2803
|0.0000
|1.2841
|3001
|2006.09.06 15:29
|buy
|1502
|0.40
|1.2782
|0.0000
|1.2820
|3002
|2006.09.06 21:02
|close
|1502
|0.40
|1.2815
|0.0000
|1.2820
|132.00
|29952.67
|3003
|2006.09.06 21:03
|close
|1501
|0.20
|1.2816
|0.0000
|1.2841
|26.00
|29978.67
|3004
|2006.09.06 21:03
|close
|1500
|0.10
|1.2812
|0.0000
|1.2859
|-9.37
|29969.30
|3005
|2006.09.06 21:04
|buy
|1503
|0.10
|1.2815
|0.0000
|1.2853
|3006
|2006.09.06 21:21
|buy
|1504
|0.20
|1.2797
|0.0000
|1.2835
|3007
|2006.09.06 21:59
|close
|1504
|0.20
|1.2814
|0.0000
|1.2835
|34.00
|30003.30
|3008
|2006.09.06 22:00
|close
|1503
|0.10
|1.2813
|0.0000
|1.2853
|-2.00
|30001.30
|3009
|2006.09.07 08:44
|sell
|1505
|0.10
|1.2811
|0.0000
|1.2773
|3010
|2006.09.07 10:03
|sell
|1506
|0.20
|1.2829
|0.0000
|1.2791
|3011
|2006.09.07 10:05
|close
|1506
|0.20
|1.2815
|0.0000
|1.2791
|28.00
|30029.30
|3012
|2006.09.07 10:05
|close
|1505
|0.10
|1.2816
|0.0000
|1.2773
|-5.00
|30024.30
|3013
|2006.09.07 10:35
|sell
|1507
|0.10
|1.2807
|0.0000
|1.2769
|3014
|2006.09.07 11:35
|close
|1507
|0.10
|1.2786
|0.0000
|1.2769
|21.00
|30045.30
|3015
|2006.09.07 20:18
|buy
|1508
|0.10
|1.2756
|0.0000
|1.2794
|3016
|2006.09.07 21:28
|buy
|1509
|0.20
|1.2738
|0.0000
|1.2776
|3017
|2006.09.08 03:45
|buy
|1510
|0.40
|1.2720
|0.0000
|1.2758
|3018
|2006.09.11 12:01
|close
|1510
|0.40
|1.2736
|0.0000
|1.2758
|62.52
|30107.82
|3019
|2006.09.11 12:02
|close
|1509
|0.20
|1.2735
|0.0000
|1.2776
|-7.48
|30100.34
|3020
|2006.09.11 12:03
|close
|1508
|0.10
|1.2739
|0.0000
|1.2794
|-17.74
|30082.60
|3021
|2006.09.11 17:00
|sell
|1511
|0.10
|1.2704
|0.0000
|1.2666
|3022
|2006.09.11 17:41
|close
|1511
|0.10
|1.2684
|0.0000
|1.2666
|20.00
|30102.60
|3023
|2006.09.11 17:42
|sell
|1512
|0.10
|1.2683
|0.0000
|1.2645
|3024
|2006.09.11 17:54
|sell
|1513
|0.20
|1.2701
|0.0000
|1.2663
|3025
|2006.09.11 18:29
|close
|1513
|0.20
|1.2688
|0.0000
|1.2663
|26.00
|30128.60
|3026
|2006.09.11 18:31
|close
|1512
|0.10
|1.2689
|0.0000
|1.2645
|-6.00
|30122.60
|3027
|2006.09.11 22:08
|buy
|1514
|0.10
|1.2706
|0.0000
|1.2744
|3028
|2006.09.12 10:33
|close
|1514
|0.10
|1.2728
|0.0000
|1.2744
|21.63
|30144.23
|3029
|2006.09.12 11:21
|sell
|1515
|0.10
|1.2703
|0.0000
|1.2665
|3030
|2006.09.12 11:32
|sell
|1516
|0.20
|1.2725
|0.0000
|1.2687
|3031
|2006.09.12 12:07
|close
|1516
|0.20
|1.2709
|0.0000
|1.2687
|32.00
|30176.23
|3032
|2006.09.12 12:08
|close
|1515
|0.10
|1.2710
|0.0000
|1.2665
|-7.00
|30169.23
|3033
|2006.09.12 12:11
|sell
|1517
|0.10
|1.2707
|0.0000
|1.2669
|3034
|2006.09.12 15:15
|close
|1517
|0.10
|1.2683
|0.0000
|1.2669
|24.00
|30193.23
|3035
|2006.09.13 07:04
|buy
|1518
|0.10
|1.2689
|0.0000
|1.2727
|3036
|2006.09.13 17:31
|buy
|1519
|0.20
|1.2671
|0.0000
|1.2709
|3037
|2006.09.13 18:01
|close
|1519
|0.20
|1.2697
|0.0000
|1.2709
|52.00
|30245.23
|3038
|2006.09.13 18:01
|close
|1518
|0.10
|1.2694
|0.0000
|1.2727
|5.00
|30250.23
|3039
|2006.09.13 18:01
|buy
|1520
|0.10
|1.2697
|0.0000
|1.2735
|3040
|2006.09.13 18:58
|buy
|1521
|0.20
|1.2679
|0.0000
|1.2717
|3041
|2006.09.13 18:59
|close
|1521
|0.20
|1.2706
|0.0000
|1.2717
|54.00
|30304.23
|3042
|2006.09.13 19:00
|close
|1520
|0.10
|1.2707
|0.0000
|1.2735
|10.00
|30314.23
|3043
|2006.09.13 19:09
|buy
|1522
|0.10
|1.2711
|0.0000
|1.2749
|3044
|2006.09.13 20:29
|buy
|1523
|0.20
|1.2693
|0.0000
|1.2731
|3045
|2006.09.14 13:01
|close
|1523
|0.20
|1.2714
|0.0000
|1.2731
|39.78
|30354.01
|3046
|2006.09.14 13:01
|close
|1522
|0.10
|1.2712
|0.0000
|1.2749
|-0.11
|30353.90
|3047
|2006.09.14 13:01
|buy
|1524
|0.10
|1.2713
|0.0000
|1.2751
|3048
|2006.09.14 13:34
|buy
|1525
|0.20
|1.2693
|0.0000
|1.2731
|3049
|2006.09.14 13:36
|close
|1525
|0.20
|1.2711
|0.0000
|1.2731
|36.00
|30389.90
|3050
|2006.09.14 13:36
|close
|1524
|0.10
|1.2712
|0.0000
|1.2751
|-1.00
|30388.90
|3051
|2006.09.14 13:36
|buy
|1526
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2753
|3052
|2006.09.14 13:43
|buy
|1527
|0.20
|1.2697
|0.0000
|1.2735
|3053
|2006.09.14 13:59
|close
|1527
|0.20
|1.2715
|0.0000
|1.2735
|36.00
|30424.90
|3054
|2006.09.14 14:00
|close
|1526
|0.10
|1.2714
|0.0000
|1.2753
|-1.00
|30423.90
|3055
|2006.09.14 23:00
|sell
|1528
|0.10
|1.2724
|0.0000
|1.2686
|3056
|2006.09.15 11:07
|close
|1528
|0.10
|1.2704
|0.0000
|1.2686
|20.15
|30444.05
|3057
|2006.09.15 22:03
|buy
|1529
|0.10
|1.2661
|0.0000
|1.2699
|3058
|2006.09.18 01:00
|buy
|1530
|0.20
|1.2635
|0.0000
|1.2673
|3059
|2006.09.18 03:21
|close
|1530
|0.20
|1.2654
|0.0000
|1.2673
|38.00
|30482.05
|3060
|2006.09.18 03:23
|close
|1529
|0.10
|1.2651
|0.0000
|1.2699
|-10.37
|30471.68
|3061
|2006.09.18 06:00
|buy
|1531
|0.10
|1.2648
|0.0000
|1.2686
|3062
|2006.09.18 09:06
|close
|1531
|0.10
|1.2668
|0.0000
|1.2686
|20.00
|30491.68
|3063
|2006.09.18 12:34
|sell
|1532
|0.10
|1.2657
|0.0000
|1.2619
|3064
|2006.09.18 16:01
|sell
|1533
|0.20
|1.2678
|0.0000
|1.2640
|3065
|2006.09.18 16:33
|close
|1533
|0.20
|1.2660
|0.0000
|1.2640
|36.00
|30527.68
|3066
|2006.09.18 16:35
|close
|1532
|0.10
|1.2661
|0.0000
|1.2619
|-4.00
|30523.68
|3067
|2006.09.18 17:00
|buy
|1534
|0.10
|1.2677
|0.0000
|1.2715
|3068
|2006.09.18 21:02
|close
|1534
|0.10
|1.2703
|0.0000
|1.2715
|26.00
|30549.68
|3069
|2006.09.19 08:13
|sell
|1535
|0.10
|1.2705
|0.0000
|1.2667
|3070
|2006.09.19 10:11
|close
|1535
|0.10
|1.2680
|0.0000
|1.2667
|25.00
|30574.68
|3071
|2006.09.19 15:47
|buy
|1536
|0.10
|1.2703
|0.0000
|1.2741
|3072
|2006.09.19 15:53
|buy
|1537
|0.20
|1.2680
|0.0000
|1.2718
|3073
|2006.09.19 15:56
|buy
|1538
|0.40
|1.2662
|0.0000
|1.2700
|3074
|2006.09.19 15:59
|close
|1538
|0.40
|1.2699
|0.0000
|1.2700
|148.00
|30722.68
|3075
|2006.09.19 16:00
|close
|1537
|0.20
|1.2700
|0.0000
|1.2718
|40.00
|30762.68
|3076
|2006.09.19 16:01
|close
|1536
|0.10
|1.2701
|0.0000
|1.2741
|-2.00
|30760.68
|3077
|2006.09.19 16:02
|buy
|1539
|0.10
|1.2702
|0.0000
|1.2740
|3078
|2006.09.19 18:02
|buy
|1540
|0.20
|1.2675
|0.0000
|1.2713
|3079
|2006.09.19 18:33
|close
|1540
|0.20
|1.2691
|0.0000
|1.2713
|32.00
|30792.68
|3080
|2006.09.19 18:33
|close
|1539
|0.10
|1.2692
|0.0000
|1.2740
|-10.00
|30782.68
|3081
|2006.09.19 19:04
|sell
|1541
|0.10
|1.2664
|0.0000
|1.2626
|3082
|2006.09.19 23:38
|sell
|1542
|0.20
|1.2682
|0.0000
|1.2644
|3083
|2006.09.20 08:03
|close
|1542
|0.20
|1.2669
|0.0000
|1.2644
|26.30
|30808.98
|3084
|2006.09.20 08:04
|close
|1541
|0.10
|1.2668
|0.0000
|1.2626
|-3.85
|30805.13
|3085
|2006.09.20 08:37
|sell
|1543
|0.10
|1.2666
|0.0000
|1.2628
|3086
|2006.09.20 12:20
|sell
|1544
|0.20
|1.2684
|0.0000
|1.2646
|3087
|2006.09.20 13:02
|close
|1544
|0.20
|1.2670
|0.0000
|1.2646
|28.00
|30833.13
|3088
|2006.09.20 13:03
|close
|1543
|0.10
|1.2671
|0.0000
|1.2628
|-5.00
|30828.13
|3089
|2006.09.20 13:59
|sell
|1545
|0.10
|1.2671
|0.0000
|1.2633
|3090
|2006.09.20 17:01
|sell
|1546
|0.20
|1.2690
|0.0000
|1.2652
|3091
|2006.09.20 18:11
|sell
|1547
|0.40
|1.2708
|0.0000
|1.2670
|3092
|2006.09.20 19:22
|close
|1547
|0.40
|1.2694
|0.0000
|1.2670
|56.00
|30884.13
|3093
|2006.09.20 19:23
|close
|1546
|0.20
|1.2695
|0.0000
|1.2652
|-10.00
|30874.13
|3094
|2006.09.20 19:24
|close
|1545
|0.10
|1.2696
|0.0000
|1.2633
|-25.00
|30849.13
|3095
|2006.09.20 22:16
|sell
|1548
|0.10
|1.2686
|0.0000
|1.2648
|3096
|2006.09.21 03:01
|sell
|1549
|0.20
|1.2713
|0.0000
|1.2675
|3097
|2006.09.21 03:12
|close
|1549
|0.20
|1.2693
|0.0000
|1.2675
|40.00
|30889.13
|3098
|2006.09.21 03:13
|close
|1548
|0.10
|1.2695
|0.0000
|1.2648
|-8.55
|30880.58
|3099
|2006.09.21 03:14
|buy
|1550
|0.10
|1.2698
|0.0000
|1.2736
|3100
|2006.09.21 04:02
|close
|1550
|0.10
|1.2725
|0.0000
|1.2736
|27.00
|30907.58
|3101
|2006.09.21 04:02
|buy
|1551
|0.10
|1.2725
|0.0000
|1.2763
|3102
|2006.09.21 09:02
|buy
|1552
|0.20
|1.2705
|0.0000
|1.2743
|3103
|2006.09.21 09:54
|close
|1552
|0.20
|1.2720
|0.0000
|1.2743
|30.00
|30937.58
|3104
|2006.09.21 09:54
|close
|1551
|0.10
|1.2719
|0.0000
|1.2763
|-6.00
|30931.58
|3105
|2006.09.21 09:59
|sell
|1553
|0.10
|1.2709
|0.0000
|1.2671
|3106
|2006.09.21 10:08
|sell
|1554
|0.20
|1.2728
|0.0000
|1.2690
|3107
|2006.09.21 10:11
|close
|1554
|0.20
|1.2712
|0.0000
|1.2690
|32.00
|30963.58
|3108
|2006.09.21 10:11
|close
|1553
|0.10
|1.2713
|0.0000
|1.2671
|-4.00
|30959.58
|3109
|2006.09.21 17:01
|sell
|1555
|0.10
|1.2717
|0.0000
|1.2679
|3110
|2006.09.21 17:52
|sell
|1556
|0.20
|1.2735
|0.0000
|1.2697
|3111
|2006.09.21 17:59
|close
|1556
|0.20
|1.2720
|0.0000
|1.2697
|30.00
|30989.58
|3112
|2006.09.21 18:00
|close
|1555
|0.10
|1.2721
|0.0000
|1.2679
|-4.00
|30985.58
|3113
|2006.09.21 18:02
|sell
|1557
|0.10
|1.2711
|0.0000
|1.2673
|3114
|2006.09.21 18:54
|sell
|1558
|0.20
|1.2729
|0.0000
|1.2691
|3115
|2006.09.21 19:26
|sell
|1559
|0.40
|1.2747
|0.0000
|1.2709
|3116
|2006.09.25 17:01
|close
|1559
|0.40
|1.2733
|0.0000
|1.2709
|57.20
|31042.78
|3117
|2006.09.25 17:01
|close
|1558
|0.20
|1.2734
|0.0000
|1.2691
|-9.40
|31033.38
|3118
|2006.09.25 17:02
|close
|1557
|0.10
|1.2733
|0.0000
|1.2673
|-21.70
|31011.68
|3119
|2006.09.25 22:03
|buy
|1560
|0.10
|1.2762
|0.0000
|1.2800
|3120
|2006.09.26 09:41
|buy
|1561
|0.20
|1.2743
|0.0000
|1.2781
|3121
|2006.09.26 11:03
|close
|1561
|0.20
|1.2756
|0.0000
|1.2781
|26.00
|31037.68
|3122
|2006.09.26 11:03
|close
|1560
|0.10
|1.2748
|0.0000
|1.2800
|-14.37
|31023.31
|3123
|2006.09.26 11:07
|buy
|1562
|0.10
|1.2757
|0.0000
|1.2795
|3124
|2006.09.26 11:16
|buy
|1563
|0.20
|1.2737
|0.0000
|1.2775
|3125
|2006.09.26 11:25
|close
|1563
|0.20
|1.2751
|0.0000
|1.2775
|28.00
|31051.31
|3126
|2006.09.26 11:25
|close
|1562
|0.10
|1.2752
|0.0000
|1.2795
|-5.00
|31046.31
|3127
|2006.09.27 01:42
|sell
|1564
|0.10
|1.2682
|0.0000
|1.2644
|3128
|2006.09.27 13:03
|sell
|1565
|0.20
|1.2701
|0.0000
|1.2663
|3129
|2006.09.27 13:36
|close
|1565
|0.20
|1.2687
|0.0000
|1.2663
|28.00
|31074.31
|3130
|2006.09.27 13:37
|close
|1564
|0.10
|1.2689
|0.0000
|1.2644
|-7.00
|31067.31
|3131
|2006.09.27 13:40
|buy
|1566
|0.10
|1.2692
|0.0000
|1.2730
|3132
|2006.09.27 15:02
|close
|1566
|0.10
|1.2716
|0.0000
|1.2730
|24.00
|31091.31
|3133
|2006.09.27 17:31
|sell
|1567
|0.10
|1.2675
|0.0000
|1.2637
|3134
|2006.09.27 17:59
|sell
|1568
|0.20
|1.2707
|0.0000
|1.2669
|3135
|2006.09.28 03:05
|sell
|1569
|0.40
|1.2725
|0.0000
|1.2687
|3136
|2006.09.28 12:05
|close
|1569
|0.40
|1.2709
|0.0000
|1.2687
|64.00
|31155.31
|3137
|2006.09.28 12:06
|close
|1568
|0.20
|1.2710
|0.0000
|1.2669
|-5.10
|31150.21
|3138
|2006.09.28 12:07
|close
|1567
|0.10
|1.2703
|0.0000
|1.2637
|-27.55
|31122.66
|3139
|2006.09.28 12:07
|sell
|1570
|0.10
|1.2702
|0.0000
|1.2664
|3140
|2006.09.28 12:48
|sell
|1571
|0.20
|1.2720
|0.0000
|1.2682
|3141
|2006.09.28 15:01
|close
|1571
|0.20
|1.2700
|0.0000
|1.2682
|40.00
|31162.66
|3142
|2006.09.28 15:01
|close
|1570
|0.10
|1.2699
|0.0000
|1.2664
|3.00
|31165.66
|3143
|2006.09.28 21:25
|buy
|1572
|0.10
|1.2709
|0.0000
|1.2747
|3144
|2006.09.29 09:00
|buy
|1573
|0.20
|1.2691
|0.0000
|1.2729
|3145
|2006.09.29 10:01
|buy
|1574
|0.40
|1.2668
|0.0000
|1.2706
|3146
|2006.09.29 10:20
|close
|1574
|0.40
|1.2686
|0.0000
|1.2706
|72.00
|31237.66
|3147
|2006.09.29 10:20
|close
|1573
|0.20
|1.2684
|0.0000
|1.2729
|-14.00
|31223.66
|3148
|2006.09.29 10:20
|close
|1572
|0.10
|1.2686
|0.0000
|1.2747
|-23.37
|31200.29
|3149
|2006.09.29 18:00
|buy
|1575
|0.10
|1.2670
|0.0000
|1.2708
|3150
|2006.09.29 18:01
|close
|1575
|0.10
|1.2697
|0.0000
|1.2708
|27.00
|31227.29
|3151
|2006.09.29 18:02
|buy
|1576
|0.10
|1.2698
|0.0000
|1.2736
|3152
|2006.09.29 18:50
|buy
|1577
|0.20
|1.2678
|0.0000
|1.2716
|3153
|2006.09.29 19:12
|close
|1577
|0.20
|1.2693
|0.0000
|1.2716
|30.00
|31257.29
|3154
|2006.09.29 19:14
|close
|1576
|0.10
|1.2692
|0.0000
|1.2736
|-6.00
|31251.29
|3155
|2006.09.29 19:18
|buy
|1578
|0.10
|1.2695
|0.0000
|1.2733
|3156
|2006.10.02 01:49
|buy
|1579
|0.20
|1.2677
|0.0000
|1.2715
|3157
|2006.10.02 12:02
|close
|1579
|0.20
|1.2693
|0.0000
|1.2715
|32.00
|31283.29
|3158
|2006.10.02 12:04
|close
|1578
|0.10
|1.2691
|0.0000
|1.2733
|-4.37
|31278.92
|3159
|2006.10.02 12:17
|buy
|1580
|0.10
|1.2689
|0.0000
|1.2727
|3160
|2006.10.02 16:02
|t/p
|1580
|0.10
|1.2727
|0.0000
|1.2727
|38.00
|31316.92
|3161
|2006.10.03 04:07
|buy
|1581
|0.10
|1.2745
|0.0000
|1.2783
|3162
|2006.10.03 15:01
|buy
|1582
|0.20
|1.2725
|0.0000
|1.2763
|3163
|2006.10.03 15:34
|close
|1582
|0.20
|1.2739
|0.0000
|1.2763
|28.00
|31344.92
|3164
|2006.10.03 15:35
|close
|1581
|0.10
|1.2740
|0.0000
|1.2783
|-5.00
|31339.92
|3165
|2006.10.04 00:00
|buy
|1583
|0.10
|1.2733
|0.0000
|1.2771
|3166
|2006.10.04 10:01
|buy
|1584
|0.20
|1.2712
|0.0000
|1.2750
|3167
|2006.10.04 10:06
|close
|1584
|0.20
|1.2729
|0.0000
|1.2750
|34.00
|31373.92
|3168
|2006.10.04 10:06
|close
|1583
|0.10
|1.2728
|0.0000
|1.2771
|-5.00
|31368.92
|3169
|2006.10.04 10:10
|buy
|1585
|0.10
|1.2738
|0.0000
|1.2776
|3170
|2006.10.04 10:59
|buy
|1586
|0.20
|1.2718
|0.0000
|1.2756
|3171
|2006.10.04 11:01
|buy
|1587
|0.40
|1.2687
|0.0000
|1.2725
|3172
|2006.10.04 11:05
|close
|1587
|0.40
|1.2707
|0.0000
|1.2725
|80.00
|31448.92
|3173
|2006.10.04 11:05
|close
|1586
|0.20
|1.2703
|0.0000
|1.2756
|-30.00
|31418.92
|3174
|2006.10.04 11:05
|close
|1585
|0.10
|1.2694
|0.0000
|1.2776
|-44.00
|31374.92
|3175
|2006.10.04 11:06
|sell
|1588
|0.10
|1.2709
|0.0000
|1.2671
|3176
|2006.10.04 11:59
|close
|1588
|0.10
|1.2688
|0.0000
|1.2671
|21.00
|31395.92
|3177
|2006.10.04 18:02
|buy
|1589
|0.10
|1.2694
|0.0000
|1.2732
|3178
|2006.10.04 22:05
|close
|1589
|0.10
|1.2714
|0.0000
|1.2732
|20.00
|31415.92
|3179
|2006.10.05 04:00
|sell
|1590
|0.10
|1.2702
|0.0000
|1.2664
|3180
|2006.10.05 15:01
|sell
|1591
|0.20
|1.2723
|0.0000
|1.2685
|3181
|2006.10.05 15:25
|close
|1591
|0.20
|1.2695
|0.0000
|1.2685
|56.00
|31471.92
|3182
|2006.10.05 15:25
|close
|1590
|0.10
|1.2696
|0.0000
|1.2664
|6.00
|31477.92
|3183
|2006.10.05 15:26
|sell
|1592
|0.10
|1.2692
|0.0000
|1.2654
|3184
|2006.10.05 15:41
|sell
|1593
|0.20
|1.2711
|0.0000
|1.2673
|3185
|2006.10.05 15:59
|close
|1593
|0.20
|1.2689
|0.0000
|1.2673
|44.00
|31521.92
|3186
|2006.10.05 16:00
|close
|1592
|0.10
|1.2688
|0.0000
|1.2654
|4.00
|31525.92
|3187
|2006.10.05 21:00
|buy
|1594
|0.10
|1.2695
|0.0000
|1.2733
|3188
|2006.10.06 09:07
|buy
|1595
|0.20
|1.2675
|0.0000
|1.2713
|3189
|2006.10.06 15:00
|buy
|1596
|0.40
|1.2629
|0.0000
|1.2667
|3190
|2006.10.26 10:01
|close
|1596
|0.40
|1.2655
|0.0000
|1.2667
|74.40
|31600.32
|3191
|2006.10.26 10:01
|close
|1595
|0.20
|1.2654
|0.0000
|1.2713
|-56.80
|31543.52
|3192
|2006.10.26 10:01
|close
|1594
|0.10
|1.2655
|0.0000
|1.2733
|-47.77
|31495.75
|3193
|2006.10.27 04:07
|buy
|1597
|0.10
|1.2709
|0.0000
|1.2747
|3194
|2006.10.27 09:08
|buy
|1598
|0.20
|1.2691
|0.0000
|1.2729
|3195
|2006.10.27 10:30
|buy
|1599
|0.40
|1.2673
|0.0000
|1.2711
|3196
|2006.10.27 14:07
|close
|1599
|0.40
|1.2687
|0.0000
|1.2711
|56.00
|31551.75
|3197
|2006.10.27 14:08
|close
|1598
|0.20
|1.2686
|0.0000
|1.2729
|-10.00
|31541.75
|3198
|2006.10.27 14:08
|close
|1597
|0.10
|1.2687
|0.0000
|1.2747
|-22.00
|31519.75
|3199
|2006.10.27 14:17
|buy
|1600
|0.10
|1.2690
|0.0000
|1.2728
|3200
|2006.10.27 15:31
|close
|1600
|0.10
|1.2712
|0.0000
|1.2728
|22.00
|31541.75
|3201
|2006.10.27 15:31
|buy
|1601
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2753
|3202
|2006.10.27 15:44
|buy
|1602
|0.20
|1.2697
|0.0000
|1.2735
|3203
|2006.10.27 15:52
|close
|1602
|0.20
|1.2710
|0.0000
|1.2735
|26.00
|31567.75
|3204
|2006.10.27 15:52
|close
|1601
|0.10
|1.2709
|0.0000
|1.2753
|-6.00
|31561.75
|3205
|2006.10.27 15:52
|buy
|1603
|0.10
|1.2713
|0.0000
|1.2751
|3206
|2006.10.27 16:06
|close
|1603
|0.10
|1.2733
|0.0000
|1.2751
|20.00
|31581.75
|3207
|2006.10.27 16:06
|buy
|1604
|0.10
|1.2728
|0.0000
|1.2766
|3208
|2006.10.27 16:12
|close
|1604
|0.10
|1.2748
|0.0000
|1.2766
|20.00
|31601.75
|3209
|2006.10.27 16:12
|buy
|1605
|0.10
|1.2748
|0.0000
|1.2786
|3210
|2006.10.27 17:05
|buy
|1606
|0.20
|1.2730
|0.0000
|1.2768
|3211
|2006.10.30 08:20
|buy
|1607
|0.40
|1.2712
|0.0000
|1.2750
|3212
|2006.10.30 09:02
|close
|1607
|0.40
|1.2726
|0.0000
|1.2750
|56.00
|31657.75
|3213
|2006.10.30 09:03
|close
|1606
|0.20
|1.2727
|0.0000
|1.2768
|-6.74
|31651.01
|3214
|2006.10.30 09:03
|close
|1605
|0.10
|1.2725
|0.0000
|1.2786
|-23.37
|31627.64
|3215
|2006.10.30 09:22
|sell
|1608
|0.10
|1.2722
|0.0000
|1.2684
|3216
|2006.10.30 15:33
|close
|1608
|0.10
|1.2702
|0.0000
|1.2684
|20.00
|31647.64
|3217
|2006.10.30 15:49
|sell
|1609
|0.10
|1.2711
|0.0000
|1.2673
|3218
|2006.10.30 22:44
|sell
|1610
|0.20
|1.2729
|0.0000
|1.2691
|3219
|2006.10.30 23:59
|close at stop
|1610
|0.20
|1.2725
|0.0000
|1.2691
|8.00
|31655.64
|3220
|2006.10.30 23:59
|close at stop
|1609
|0.10
|1.2725
|0.0000
|1.2673
|-14.00
|31641.64