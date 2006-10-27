MoneyTec LLC
|Account: 26237
|Name: Tom Maneval
|Currency: USD
|2006 November 6, 00:30
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1787665
|2006.10.27 14:46
|buy
|0.10
|audusd
|0.7666
|0.7706
|0.7706
|2006.10.31 17:05
|0.7706
|0.00
|0.00
|0.46
|40.00
|1794001
|2006.10.30 15:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6549
|1.6509
|1.6509
|2006.10.31 09:43
|1.6509
|0.00
|0.00
|0.37
|30.74
|1798480
|2006.10.31 15:43
|sell
|0.10
|euraud
|1.6504
|0.0000
|1.6464
|2006.10.31 18:44
|1.6486
|0.00
|0.00
|0.00
|13.96
|1798608
|2006.10.31 16:14
|sell
|0.20
|euraud
|1.6525
|1.6485
|1.6485
|2006.10.31 18:44
|1.6485
|0.00
|0.00
|0.00
|62.03
|1801707
|2006.11.01 08:25
|sell
|0.10
|euraud
|1.6470
|0.0000
|1.6430
|2006.11.01 22:13
|1.6448
|0.00
|0.00
|0.00
|17.07
|1802407
|2006.11.01 11:18
|sell
|0.20
|euraud
|1.6490
|1.6450
|1.6450
|2006.11.01 22:11
|1.6450
|0.00
|0.00
|0.00
|62.08
|1793363
|2006.10.30 12:06
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.57
|0.00
|149.97
|2006.10.31 01:42
|149.54
|0.00
|0.00
|0.21
|-2.55
|1793874
|2006.10.30 14:40
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.36
|0.00
|149.76
|2006.10.31 01:42
|149.55
|0.00
|0.00
|0.43
|32.32
|1794167
|2006.10.30 15:31
|buy
|0.40
|eurjpy
|149.16
|149.56
|149.56
|2006.10.31 01:42
|149.56
|0.00
|0.00
|0.85
|136.08
|1796693
|2006.10.31 09:06
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.44
|0.00
|149.84
|2006.10.31 12:38
|149.63
|0.00
|0.00
|0.00
|16.12
|1797418
|2006.10.31 10:40
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.23
|149.63
|149.63
|2006.10.31 12:37
|149.63
|0.00
|0.00
|0.00
|67.88
|1797845
|2006.10.31 12:38
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.64
|0.00
|150.04
|2006.11.01 18:04
|149.41
|0.00
|0.00
|0.21
|-19.65
|1799914
|2006.10.31 17:40
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.43
|0.00
|149.83
|2006.11.01 18:04
|149.43
|0.00
|0.00
|0.43
|0.00
|1800253
|2006.10.31 18:43
|buy
|0.40
|eurjpy
|149.22
|0.00
|149.62
|2006.11.01 18:00
|149.44
|0.00
|0.00
|0.86
|75.17
|1800487
|2006.10.31 19:51
|buy
|0.80
|eurjpy
|149.00
|149.40
|149.40
|2006.11.01 17:56
|149.40
|0.00
|0.00
|1.71
|273.49
|1805002
|2006.11.02 01:48
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.58
|0.00
|149.98
|2006.11.02 13:38
|149.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.81
|1806355
|2006.11.02 11:34
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.38
|0.00
|149.78
|2006.11.02 13:38
|149.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.42
|1806421
|2006.11.02 11:50
|buy
|0.40
|eurjpy
|149.17
|0.00
|149.57
|2006.11.02 13:37
|149.34
|0.00
|0.00
|0.00
|58.12
|1806488
|2006.11.02 12:03
|buy
|0.80
|eurjpy
|148.94
|149.34
|149.34
|2006.11.02 13:37
|149.34
|0.00
|0.00
|0.00
|273.55
|1793243
|2006.10.30 11:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2713
|0.0000
|1.2673
|2006.10.31 09:29
|1.2694
|0.00
|0.00
|0.15
|19.00
|1793822
|2006.10.30 14:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2733
|1.2693
|1.2693
|2006.10.31 09:29
|1.2693
|0.00
|0.00
|0.30
|80.00
|1787269
|2006.10.27 12:51
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3746
|0.0000
|2.3786
|2006.10.30 08:55
|2.3724
|0.00
|0.00
|0.50
|-17.60
|1787313
|2006.10.27 13:04
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3725
|0.0000
|2.3765
|2006.10.30 08:55
|2.3724
|0.00
|0.00
|1.00
|-1.60
|1788881
|2006.10.27 16:07
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.3704
|0.0000
|2.3744
|2006.10.30 08:55
|2.3724
|0.00
|0.00
|2.00
|64.03
|1791681
|2006.10.27 21:45
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.3684
|2.3724
|2.3724
|2006.10.30 08:55
|2.3724
|0.00
|0.00
|4.01
|256.08
|1796037
|2006.10.31 02:56
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3748
|2.3788
|2.3788
|2006.10.31 10:35
|2.3788
|0.00
|0.00
|0.00
|31.94
|1801735
|2006.11.01 08:33
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3736
|2.3776
|2.3776
|2006.11.01 11:35
|2.3776
|0.00
|0.00
|0.00
|32.12
|1786435
|2006.10.27 09:27
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1251
|0.0000
|1.1291
|2006.10.30 13:11
|1.1235
|0.00
|0.00
|0.07
|-14.24
|1787995
|2006.10.27 15:32
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1231
|0.0000
|1.1271
|2006.10.30 13:11
|1.1234
|0.00
|0.00
|0.13
|5.34
|1788644
|2006.10.27 16:02
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1211
|0.0000
|1.1251
|2006.10.30 13:11
|1.1230
|0.00
|0.00
|0.27
|67.68
|1789066
|2006.10.27 16:12
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1190
|1.1230
|1.1230
|2006.10.30 13:11
|1.1230
|0.00
|0.00
|0.54
|284.95
|1796662
|2006.10.31 08:49
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1258
|0.0000
|1.1298
|2006.11.01 08:55
|1.1270
|0.00
|0.00
|0.07
|10.65
|1799812
|2006.10.31 17:34
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1227
|1.1267
|1.1267
|2006.11.01 08:55
|1.1267
|0.00
|0.00
|0.13
|71.00
|1804354
|2006.11.01 21:43
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1336
|0.0000
|1.1376
|2006.11.02 16:03
|1.1354
|0.00
|0.00
|0.20
|15.85
|1804783
|2006.11.02 00:04
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1314
|1.1354
|1.1354
|2006.11.02 16:03
|1.1354
|0.00
|0.00
|0.00
|70.46
|1786424
|2006.10.27 09:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2550
|0.0000
|1.2590
|2006.10.31 09:26
|1.2515
|0.00
|0.00
|0.44
|-27.97
|1787980
|2006.10.27 15:32
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2517
|0.0000
|1.2557
|2006.10.31 09:25
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.88
|-4.79
|1788760
|2006.10.27 16:06
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2493
|0.0000
|1.2533
|2006.10.31 09:25
|1.2511
|0.00
|0.00
|1.76
|57.55
|1789087
|2006.10.27 16:12
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2472
|1.2512
|1.2512
|2006.10.31 09:25
|1.2512
|0.00
|0.00
|3.52
|255.75
|1796802
|2006.10.31 09:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2520
|0.0000
|1.2560
|2006.11.02 03:13
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.88
|-47.35
|1798734
|2006.10.31 16:58
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2496
|0.0000
|1.2536
|2006.11.02 03:11
|1.2460
|0.00
|0.00
|1.76
|-57.78
|1799320
|2006.10.31 17:12
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2446
|0.0000
|1.2486
|2006.11.02 03:08
|1.2461
|0.00
|0.00
|3.53
|48.15
|1799852
|2006.10.31 17:36
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2422
|1.2462
|1.2462
|2006.11.02 03:07
|1.2462
|0.00
|0.00
|7.07
|256.78
|1775160
|2006.10.25 00:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.46
|0.00
|119.86
|2006.10.31 09:52
|117.74
|0.00
|0.00
|1.53
|-146.08
|1775429
|2006.10.25 04:02
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.25
|0.00
|119.65
|2006.10.31 09:50
|117.74
|0.00
|0.00
|3.04
|-256.50
|1776734
|2006.10.25 11:04
|buy
|0.40
|usdjpy
|119.03
|0.00
|119.43
|2006.10.31 09:50
|117.75
|0.00
|0.00
|6.07
|-434.82
|1780581
|2006.10.26 04:57
|buy
|0.80
|usdjpy
|118.83
|0.00
|119.23
|2006.10.31 09:49
|117.74
|0.00
|0.00
|6.11
|-740.61
|1783541
|2006.10.26 17:28
|buy
|1.60
|usdjpy
|118.63
|0.00
|119.03
|2006.10.31 09:49
|117.75
|0.00
|0.00
|12.22
|-1 195.75
|1784532
|2006.10.26 20:22
|buy
|3.20
|usdjpy
|118.35
|0.00
|118.75
|2006.10.31 09:49
|117.75
|0.00
|0.00
|24.45
|-1 630.57
|1788368
|2006.10.27 15:53
|buy
|6.40
|usdjpy
|118.14
|0.00
|118.54
|2006.10.31 09:49
|117.74
|0.00
|0.00
|32.68
|-2 174.28
|1788624
|2006.10.27 16:01
|buy
|12.80
|usdjpy
|117.94
|0.00
|118.34
|2006.10.31 09:48
|117.75
|0.00
|0.00
|65.36
|-2 065.39
|1788748
|2006.10.27 16:06
|buy
|25.60
|usdjpy
|117.71
|0.00
|118.11
|2006.10.31 09:48
|117.75
|0.00
|0.00
|130.72
|869.64
|1789043
|2006.10.27 16:11
|buy
|51.20
|usdjpy
|117.50
|0.00
|117.90
|2006.10.31 09:47
|117.76
|0.00
|0.00
|261.42
|11 304.35
|1797137
|2006.10.31 09:52
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.79
|0.00
|118.19
|2006.10.31 12:56
|117.99
|0.00
|0.00
|0.00
|16.95
|1797420
|2006.10.31 10:40
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.59
|117.99
|117.99
|2006.10.31 12:56
|117.99
|0.00
|0.00
|0.00
|67.80
|1803968
|2006.11.01 18:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.09
|0.00
|117.49
|2006.11.02 02:53
|117.27
|0.00
|0.00
|0.77
|15.35
|1804338
|2006.11.01 21:37
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.89
|117.29
|117.29
|2006.11.02 02:53
|117.29
|0.00
|0.00
|1.54
|68.21
|
|0.00
|0.00
|580.65
|6 268.48
|Closed P/L:
|6 849.13
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1802353
|2006.11.01 11:01
|buy
|0.10
|audusd
|0.7743
|0.0000
|0.7783
|
|0.7699
|0.00
|0.00
|1.14
|-44.00
|1805066
|2006.11.02 02:31
|buy
|0.20
|audusd
|0.7723
|0.0000
|0.7763
|
|0.7699
|0.00
|0.00
|0.90
|-48.00
|1810049
|2006.11.03 15:55
|buy
|0.40
|audusd
|0.7698
|0.0000
|0.7738
|
|0.7699
|0.00
|0.00
|0.90
|4.00
|1806570
|2006.11.02 12:23
|sell
|0.10
|euraud
|1.6496
|0.0000
|1.6456
|
|1.6521
|0.00
|0.00
|0.74
|-19.26
|1807260
|2006.11.02 16:12
|sell
|0.20
|euraud
|1.6516
|0.0000
|1.6476
|
|1.6521
|0.00
|0.00
|1.47
|-7.71
|1809375
|2006.11.03 13:28
|sell
|0.40
|euraud
|1.6536
|0.0000
|1.6496
|
|1.6521
|0.00
|0.00
|1.46
|46.23
|1809353
|2006.11.03 13:16
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5926
|0.0000
|1.5966
|
|1.5939
|0.00
|0.00
|0.12
|10.37
|1795987
|2006.10.31 02:29
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6690
|0.0000
|0.6650
|
|0.6687
|0.00
|0.00
|4.30
|5.71
|1808693
|2006.11.03 09:25
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1346
|0.0000
|1.1386
|
|1.1292
|0.00
|0.00
|0.07
|-47.82
|1809460
|2006.11.03 14:01
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1296
|0.0000
|1.1336
|
|1.1292
|0.00
|0.00
|0.13
|-7.08
|
|0.00
|0.00
|11.23
|-107.56
|
|Floating P/L:
|-96.33
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|6 849.13
|Floating P/L:
|-96.33
|Margin:
|397.71
|Balance:
|202 529.70
|Equity:
|202 433.37
|Free Margin:
|202 131.99