MoneyTec LLC

Account: 26237 Name: Tom Maneval Currency: USD 2006 November 6, 00:30
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
17876652006.10.27 14:46buy0.10audusd0.76660.77060.77062006.10.31 17:050.77060.000.000.4640.00
17940012006.10.30 15:00sell0.10euraud1.65491.65091.65092006.10.31 09:431.65090.000.000.3730.74
17984802006.10.31 15:43sell0.10euraud1.65040.00001.64642006.10.31 18:441.64860.000.000.0013.96
17986082006.10.31 16:14sell0.20euraud1.65251.64851.64852006.10.31 18:441.64850.000.000.0062.03
18017072006.11.01 08:25sell0.10euraud1.64700.00001.64302006.11.01 22:131.64480.000.000.0017.07
18024072006.11.01 11:18sell0.20euraud1.64901.64501.64502006.11.01 22:111.64500.000.000.0062.08
17933632006.10.30 12:06buy0.10eurjpy149.570.00149.972006.10.31 01:42149.540.000.000.21-2.55
17938742006.10.30 14:40buy0.20eurjpy149.360.00149.762006.10.31 01:42149.550.000.000.4332.32
17941672006.10.30 15:31buy0.40eurjpy149.16149.56149.562006.10.31 01:42149.560.000.000.85136.08
17966932006.10.31 09:06buy0.10eurjpy149.440.00149.842006.10.31 12:38149.630.000.000.0016.12
17974182006.10.31 10:40buy0.20eurjpy149.23149.63149.632006.10.31 12:37149.630.000.000.0067.88
17978452006.10.31 12:38buy0.10eurjpy149.640.00150.042006.11.01 18:04149.410.000.000.21-19.65
17999142006.10.31 17:40buy0.20eurjpy149.430.00149.832006.11.01 18:04149.430.000.000.430.00
18002532006.10.31 18:43buy0.40eurjpy149.220.00149.622006.11.01 18:00149.440.000.000.8675.17
18004872006.10.31 19:51buy0.80eurjpy149.00149.40149.402006.11.01 17:56149.400.000.001.71273.49
18050022006.11.02 01:48buy0.10eurjpy149.580.00149.982006.11.02 13:38149.360.000.000.00-18.81
18063552006.11.02 11:34buy0.20eurjpy149.380.00149.782006.11.02 13:38149.360.000.000.00-3.42
18064212006.11.02 11:50buy0.40eurjpy149.170.00149.572006.11.02 13:37149.340.000.000.0058.12
18064882006.11.02 12:03buy0.80eurjpy148.94149.34149.342006.11.02 13:37149.340.000.000.00273.55
17932432006.10.30 11:27sell0.10eurusd1.27130.00001.26732006.10.31 09:291.26940.000.000.1519.00
17938222006.10.30 14:21sell0.20eurusd1.27331.26931.26932006.10.31 09:291.26930.000.000.3080.00
17872692006.10.27 12:51buy0.10gbpchf2.37460.00002.37862006.10.30 08:552.37240.000.000.50-17.60
17873132006.10.27 13:04buy0.20gbpchf2.37250.00002.37652006.10.30 08:552.37240.000.001.00-1.60
17888812006.10.27 16:07buy0.40gbpchf2.37040.00002.37442006.10.30 08:552.37240.000.002.0064.03
17916812006.10.27 21:45buy0.80gbpchf2.36842.37242.37242006.10.30 08:552.37240.000.004.01256.08
17960372006.10.31 02:56buy0.10gbpchf2.37482.37882.37882006.10.31 10:352.37880.000.000.0031.94
18017352006.11.01 08:33buy0.10gbpchf2.37362.37762.37762006.11.01 11:352.37760.000.000.0032.12
17864352006.10.27 09:27buy0.10usdcad1.12510.00001.12912006.10.30 13:111.12350.000.000.07-14.24
17879952006.10.27 15:32buy0.20usdcad1.12310.00001.12712006.10.30 13:111.12340.000.000.135.34
17886442006.10.27 16:02buy0.40usdcad1.12110.00001.12512006.10.30 13:111.12300.000.000.2767.68
17890662006.10.27 16:12buy0.80usdcad1.11901.12301.12302006.10.30 13:111.12300.000.000.54284.95
17966622006.10.31 08:49buy0.10usdcad1.12580.00001.12982006.11.01 08:551.12700.000.000.0710.65
17998122006.10.31 17:34buy0.20usdcad1.12271.12671.12672006.11.01 08:551.12670.000.000.1371.00
18043542006.11.01 21:43buy0.10usdcad1.13360.00001.13762006.11.02 16:031.13540.000.000.2015.85
18047832006.11.02 00:04buy0.20usdcad1.13141.13541.13542006.11.02 16:031.13540.000.000.0070.46
17864242006.10.27 09:25buy0.10usdchf1.25500.00001.25902006.10.31 09:261.25150.000.000.44-27.97
17879802006.10.27 15:32buy0.20usdchf1.25170.00001.25572006.10.31 09:251.25140.000.000.88-4.79
17887602006.10.27 16:06buy0.40usdchf1.24930.00001.25332006.10.31 09:251.25110.000.001.7657.55
17890872006.10.27 16:12buy0.80usdchf1.24721.25121.25122006.10.31 09:251.25120.000.003.52255.75
17968022006.10.31 09:26buy0.10usdchf1.25200.00001.25602006.11.02 03:131.24610.000.000.88-47.35
17987342006.10.31 16:58buy0.20usdchf1.24960.00001.25362006.11.02 03:111.24600.000.001.76-57.78
17993202006.10.31 17:12buy0.40usdchf1.24460.00001.24862006.11.02 03:081.24610.000.003.5348.15
17998522006.10.31 17:36buy0.80usdchf1.24221.24621.24622006.11.02 03:071.24620.000.007.07256.78
17751602006.10.25 00:56buy0.10usdjpy119.460.00119.862006.10.31 09:52117.740.000.001.53-146.08
17754292006.10.25 04:02buy0.20usdjpy119.250.00119.652006.10.31 09:50117.740.000.003.04-256.50
17767342006.10.25 11:04buy0.40usdjpy119.030.00119.432006.10.31 09:50117.750.000.006.07-434.82
17805812006.10.26 04:57buy0.80usdjpy118.830.00119.232006.10.31 09:49117.740.000.006.11-740.61
17835412006.10.26 17:28buy1.60usdjpy118.630.00119.032006.10.31 09:49117.750.000.0012.22-1 195.75
17845322006.10.26 20:22buy3.20usdjpy118.350.00118.752006.10.31 09:49117.750.000.0024.45-1 630.57
17883682006.10.27 15:53buy6.40usdjpy118.140.00118.542006.10.31 09:49117.740.000.0032.68-2 174.28
17886242006.10.27 16:01buy12.80usdjpy117.940.00118.342006.10.31 09:48117.750.000.0065.36-2 065.39
17887482006.10.27 16:06buy25.60usdjpy117.710.00118.112006.10.31 09:48117.750.000.00130.72869.64
17890432006.10.27 16:11buy51.20usdjpy117.500.00117.902006.10.31 09:47117.760.000.00261.4211 304.35
17971372006.10.31 09:52buy0.10usdjpy117.790.00118.192006.10.31 12:56117.990.000.000.0016.95
17974202006.10.31 10:40buy0.20usdjpy117.59117.99117.992006.10.31 12:56117.990.000.000.0067.80
18039682006.11.01 18:25buy0.10usdjpy117.090.00117.492006.11.02 02:53117.270.000.000.7715.35
18043382006.11.01 21:37buy0.20usdjpy116.89117.29117.292006.11.02 02:53117.290.000.001.5468.21
  0.00 0.00 580.65 6 268.48
Closed P/L: 6 849.13
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
18023532006.11.01 11:01buy0.10audusd0.77430.00000.7783 0.76990.000.001.14-44.00
18050662006.11.02 02:31buy0.20audusd0.77230.00000.7763 0.76990.000.000.90-48.00
18100492006.11.03 15:55buy0.40audusd0.76980.00000.7738 0.76990.000.000.904.00
18065702006.11.02 12:23sell0.10euraud1.64960.00001.6456 1.65210.000.000.74-19.26
18072602006.11.02 16:12sell0.20euraud1.65160.00001.6476 1.65210.000.001.47-7.71
18093752006.11.03 13:28sell0.40euraud1.65360.00001.6496 1.65210.000.001.4646.23
18093532006.11.03 13:16buy0.10eurchf1.59260.00001.5966 1.59390.000.000.1210.37
17959872006.10.31 02:29sell0.10eurgbp0.66900.00000.6650 0.66870.000.004.305.71
18086932006.11.03 09:25buy0.10usdcad1.13460.00001.1386 1.12920.000.000.07-47.82
18094602006.11.03 14:01buy0.20usdcad1.12960.00001.1336 1.12920.000.000.13-7.08
  0.00 0.00 11.23 -107.56
 Floating P/L: -96.33
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 6 849.13 Floating P/L: -96.33 Margin: 397.71
Balance: 202 529.70 Equity: 202 433.37 Free Margin: 202 131.99