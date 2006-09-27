MoneyTec LLC

Account: 26237 Name: Tom Maneval Currency: USD 2006 November 6, 00:33
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
16938802006.09.27 20:02buy0.10audusd0.75010.00000.75392006.10.02 16:260.74800.000.001.14-21.00
16990312006.09.28 16:46buy0.20audusd0.74830.00000.75212006.10.02 16:250.74820.000.000.90-2.00
17014812006.09.29 09:49buy0.40audusd0.74640.00000.75022006.10.02 16:250.74830.000.000.9076.00
17026042006.09.29 14:31buy0.80audusd0.74450.00000.74832006.10.02 16:250.74830.000.001.80304.00
17095132006.10.03 01:44sell0.10audusd0.74730.00000.74352006.10.03 19:140.74350.000.000.0038.00
17128862006.10.04 02:41buy0.10audusd0.74400.00000.74782006.10.04 20:440.74600.000.000.0020.00
17139212006.10.04 10:42buy0.20audusd0.74210.00000.74592006.10.04 20:430.74590.000.000.0076.00
17203472006.10.05 20:51buy0.10audusd0.74630.00000.75032006.10.12 06:480.74670.000.001.594.00
17217732006.10.06 18:45buy0.20audusd0.74270.00000.74672006.10.12 06:480.74670.000.002.7080.00
17390802006.10.13 10:32buy0.10audusd0.75210.00000.75612006.10.16 16:170.75400.000.000.2319.00
17404472006.10.13 16:40buy0.20audusd0.75000.00000.75402006.10.16 16:170.75400.000.000.4580.00
17464712006.10.17 03:41buy0.10audusd0.75440.00000.75842006.10.19 18:470.75840.000.000.9140.00
17639292006.10.20 07:48buy0.10audusd0.75940.00000.76342006.10.25 07:320.76130.000.000.6919.00
17703542006.10.23 16:47buy0.20audusd0.75740.00000.76142006.10.25 07:320.76140.000.000.9080.00
17779092006.10.25 18:03buy0.10audusd0.76050.00000.76452006.10.27 05:060.76450.000.000.9140.00
17858832006.10.27 06:45buy0.10audusd0.76460.00000.76862006.10.27 14:460.76650.000.000.0019.00
17870182006.10.27 11:07buy0.20audusd0.76260.00000.76662006.10.27 14:450.76660.000.000.0080.00
17317562006.10.11 13:00sell0.10euraud1.68490.00001.68092006.10.11 13:531.68390.000.000.007.45
17317932006.10.11 13:19sell0.20euraud1.68700.00001.68302006.10.11 13:521.68300.000.000.0059.68
17318802006.10.11 13:53sell0.10euraud1.68340.00001.67942006.10.12 04:301.68370.000.001.06-2.23
17327382006.10.11 18:51sell0.20euraud1.68540.00001.68142006.10.12 04:301.68250.000.002.1143.20
17337902006.10.12 01:45sell0.40euraud1.68740.00001.68342006.10.12 04:301.68340.000.000.00119.13
17340142006.10.12 04:30sell0.10euraud1.68240.00001.67842006.10.12 07:201.67840.000.000.0029.88
17376642006.10.13 02:18sell0.10euraud1.67040.00001.66642006.10.13 15:191.66840.000.000.0015.05
17379302006.10.13 04:12sell0.20euraud1.67250.00001.66852006.10.13 15:191.66850.000.000.0060.21
17433862006.10.16 10:44sell0.10euraud1.66460.00001.66062006.10.16 12:271.66300.000.000.0012.05
17435632006.10.16 10:58sell0.20euraud1.66690.00001.66292006.10.16 12:271.66290.000.000.0060.25
17440422006.10.16 12:29sell0.10euraud1.66280.00001.65882006.10.17 09:141.66100.000.000.3613.58
17463032006.10.17 02:25sell0.20euraud1.66480.00001.66082006.10.17 09:141.66080.000.000.0060.37
17526532006.10.18 03:40sell0.10euraud1.66370.00001.65972006.10.19 00:091.65970.000.001.0830.22
17572622006.10.19 06:26sell0.10euraud1.66030.00001.65632006.10.20 09:441.66050.000.000.36-1.52
17587822006.10.19 12:01sell0.20euraud1.66260.00001.65862006.10.20 09:431.66080.000.000.7227.38
17633542006.10.20 03:25sell0.40euraud1.66460.00001.66062006.10.20 09:431.66060.000.000.00121.68
17717842006.10.24 03:15sell0.10euraud1.65640.00001.65242006.10.25 01:471.65460.000.000.3613.67
17748032006.10.24 21:02sell0.20euraud1.65860.00001.65462006.10.25 01:471.65460.000.000.7260.76
17811192006.10.26 07:53sell0.10euraud1.65530.00001.65132006.10.27 12:081.65990.000.000.36-35.14
17819152006.10.26 10:07sell0.20euraud1.65730.00001.65332006.10.27 12:081.65990.000.000.73-39.72
17823072006.10.26 11:33sell0.40euraud1.65940.00001.65542006.10.27 12:081.65990.000.001.45-15.27
17831652006.10.26 15:54sell0.80euraud1.66140.00001.65742006.10.27 12:081.66000.000.002.9085.55
17855402006.10.27 03:46sell1.60euraud1.66390.00001.65992006.10.27 12:081.65990.000.000.00488.77
17165702006.10.05 02:16buy0.10eurchf1.58810.00001.59212006.10.10 21:421.59210.000.000.3631.51
17316492006.10.11 12:05buy0.10eurchf1.59400.00001.59802006.10.24 11:511.59190.000.001.54-16.55
17437952006.10.16 11:15buy0.20eurchf1.59190.00001.59592006.10.24 11:511.59190.000.001.910.00
17484172006.10.17 11:58buy0.40eurchf1.58990.00001.59392006.10.24 11:511.59190.000.003.3263.05
17621162006.10.19 20:45buy0.80eurchf1.58790.00001.59192006.10.24 11:511.59190.000.002.85252.21
17037692006.09.29 17:09buy0.10eurjpy149.670.00150.052006.10.02 11:48150.050.000.000.2132.14
17069162006.10.02 12:20buy0.10eurjpy150.160.00150.542006.10.03 11:39150.170.000.000.210.85
17072922006.10.02 14:09buy0.20eurjpy149.980.00150.362006.10.03 11:38150.160.000.000.4330.55
17105162006.10.03 09:37buy0.40eurjpy149.780.00150.162006.10.03 11:38150.160.000.000.00129.04
17112312006.10.03 13:00buy0.10eurjpy150.010.00150.392006.10.04 00:30150.390.000.000.2132.18
17129102006.10.04 03:01sell0.10eurjpy150.150.00149.772006.10.04 12:30149.770.000.000.0032.19
17229452006.10.09 06:02buy0.10eurjpy149.970.00150.372006.10.13 08:31150.120.000.001.2612.56
17345942006.10.12 09:12buy0.20eurjpy149.760.00150.162006.10.13 08:31150.160.000.000.4267.03
17385752006.10.13 08:31buy0.10eurjpy150.170.00150.572006.10.18 11:20148.830.000.000.63-112.96
17387402006.10.13 09:30buy0.20eurjpy149.960.00150.362006.10.18 11:20148.820.000.001.26-192.21
17391362006.10.13 10:41buy0.40eurjpy149.760.00150.162006.10.18 11:20148.830.000.002.52-313.58
17431022006.10.16 10:10buy0.80eurjpy149.460.00149.862006.10.18 11:20148.820.000.003.36-431.63
17431942006.10.16 10:21buy1.60eurjpy149.230.00149.632006.10.18 11:19148.830.000.006.73-539.49
17457612006.10.16 20:58buy3.20eurjpy149.010.00149.412006.10.18 11:19148.820.000.0013.46-512.56
17486932006.10.17 12:15buy6.40eurjpy148.800.00149.202006.10.17 20:22149.200.000.000.002 154.52
17527062006.10.18 07:40buy6.40eurjpy148.800.00149.202006.10.18 11:19148.810.000.000.0053.96
17531432006.10.18 09:37buy12.80eurjpy148.600.00149.002006.10.18 11:19148.810.000.000.002 266.25
17541702006.10.18 12:20buy0.10eurjpy148.900.00149.302006.10.20 01:04149.300.000.000.8433.81
17660512006.10.20 16:01buy0.10eurjpy149.400.00149.802006.10.20 21:12149.800.000.000.0033.68
17681122006.10.23 05:39buy0.10eurjpy149.860.00150.262006.10.25 21:15150.060.000.000.4216.76
17687092006.10.23 09:35buy0.20eurjpy149.660.00150.062006.10.25 21:15150.060.000.000.8467.07
17808392006.10.26 06:04buy0.10eurjpy150.140.00150.542006.10.27 03:02150.540.000.000.2133.74
17876472006.10.27 14:38buy0.10eurjpy150.410.00150.812006.10.27 20:44149.800.000.000.00-51.84
17883452006.10.27 15:50buy0.20eurjpy150.200.00150.602006.10.27 20:44149.790.000.000.00-69.70
17886102006.10.27 16:01buy0.40eurjpy149.950.00150.352006.10.27 20:44149.800.000.000.00-51.00
17894842006.10.27 16:33buy0.80eurjpy149.410.00149.812006.10.27 20:44149.810.000.000.00271.97
17039072006.09.29 17:23buy0.10eurusd1.26910.00001.27292006.10.02 15:241.27090.000.00-0.3518.00
17051792006.10.02 03:08buy0.20eurusd1.26720.00001.27102006.10.02 15:221.27100.000.000.0076.00
17096352006.10.03 03:00buy0.10eurusd1.27440.00001.27822006.10.04 03:501.27180.000.00-0.35-26.00
17115682006.10.03 14:33buy0.20eurusd1.27250.00001.27632006.10.04 03:491.27170.000.00-0.70-16.00
17130432006.10.04 03:52sell0.10eurusd1.27160.00001.26782006.10.04 10:471.26930.000.000.0023.00
17134722006.10.04 09:00sell0.20eurusd1.27340.00001.26962006.10.04 10:461.26960.000.000.0076.00
17167232006.10.05 03:41sell0.10eurusd1.27010.00001.26612006.10.05 15:491.26810.000.000.0020.00
17188812006.10.05 14:06sell0.20eurusd1.27210.00001.26812006.10.05 15:491.26810.000.000.0080.00
17211402006.10.06 02:41sell0.10eurusd1.26890.00001.26492006.10.06 17:501.26490.000.000.0040.00
17234432006.10.09 09:53sell0.10eurusd1.25900.00001.25502006.10.10 11:221.25690.000.000.1521.00
17243512006.10.09 14:01sell0.20eurusd1.26100.00001.25702006.10.10 11:221.25700.000.000.3080.00
17272172006.10.10 11:22sell0.10eurusd1.25660.00001.25262006.10.10 14:081.25500.000.000.0016.00
17275492006.10.10 11:38sell0.20eurusd1.25890.00001.25492006.10.10 14:081.25490.000.000.0080.00
17307082006.10.11 09:31sell0.10eurusd1.25340.00001.24942006.10.11 21:251.25140.000.000.0020.00
17318072006.10.11 13:23sell0.20eurusd1.25540.00001.25142006.10.11 21:231.25140.000.000.0080.00
17392192006.10.13 11:07sell0.10eurusd1.25560.00001.25162006.10.13 15:371.25160.000.000.0040.00
17419692006.10.16 02:59sell0.10eurusd1.24980.00001.24582006.10.20 10:301.26210.000.000.90-123.00
17436672006.10.16 11:07sell0.20eurusd1.25190.00001.24792006.10.20 10:301.26220.000.001.80-206.00
17462152006.10.17 01:42sell0.40eurusd1.25390.00001.24992006.10.20 10:291.26210.000.003.00-328.00
17581902006.10.19 10:43sell0.80eurusd1.25600.00001.25202006.10.20 10:291.26220.000.001.20-496.00
17601872006.10.19 16:28sell1.60eurusd1.25800.00001.25402006.10.20 10:291.26230.000.002.40-688.00
17609862006.10.19 17:43sell3.20eurusd1.26000.00001.25602006.10.20 10:281.26220.000.004.80-704.00
17619422006.10.19 20:09sell6.40eurusd1.26200.00001.25802006.10.20 10:271.26220.000.009.60-128.00
17623402006.10.19 21:20sell12.80eurusd1.26420.00001.26022006.10.20 10:271.26210.000.0019.202 688.00
17670372006.10.20 20:00sell0.10eurusd1.26140.00001.25742006.10.23 12:091.25740.000.000.1540.00
17717912006.10.24 03:25sell0.10eurusd1.25440.00001.25042006.10.27 10:001.26800.000.000.75-136.00
17743502006.10.24 18:25sell0.20eurusd1.25660.00001.25262006.10.27 10:001.26790.000.001.50-226.00
17771352006.10.25 13:32sell0.40eurusd1.25880.00001.25482006.10.27 09:591.26790.000.002.40-364.00
17788122006.10.25 21:19sell0.80eurusd1.26100.00001.25702006.10.27 09:591.26800.000.004.80-560.00
17806652006.10.26 05:08sell1.60eurusd1.26310.00001.25912006.10.27 09:591.26790.000.002.40-768.00
17818152006.10.26 10:01sell3.20eurusd1.26560.00001.26162006.10.27 09:581.26780.000.004.80-704.00
17839372006.10.26 19:21sell6.40eurusd1.26790.00001.26392006.10.27 09:581.26790.000.009.600.00
17855122006.10.27 03:45sell12.80eurusd1.27040.00001.26642006.10.27 09:581.26800.000.000.003 072.00
17166212006.10.05 02:32buy0.10gbpchf2.35710.00002.36112006.10.05 14:422.35500.000.000.00-16.75
17176472006.10.05 09:02buy0.20gbpchf2.35500.00002.35902006.10.05 14:422.35480.000.000.00-3.19
17186472006.10.05 13:13buy0.40gbpchf2.35270.00002.35672006.10.05 14:422.35470.000.000.0063.82
17188732006.10.05 14:05buy0.80gbpchf2.35070.00002.35472006.10.05 14:412.35470.000.000.00255.35
17215702006.10.06 18:38buy0.10gbpchf2.35920.00002.36322006.10.09 21:062.35470.000.000.50-35.69
17229312006.10.09 05:52buy0.20gbpchf2.35710.00002.36112006.10.09 21:062.35470.000.000.00-38.08
17234272006.10.09 09:53buy0.40gbpchf2.35500.00002.35902006.10.09 21:062.35460.000.000.00-12.69
17239162006.10.09 11:30buy0.80gbpchf2.35280.00002.35682006.10.09 21:062.35470.000.000.00120.55
17247452006.10.09 16:58buy1.60gbpchf2.35070.00002.35472006.10.09 21:062.35470.000.000.00507.58
17262652006.10.10 09:19buy0.10gbpchf2.35710.00002.36112006.10.10 22:402.35650.000.000.00-4.72
17269362006.10.10 11:08buy0.20gbpchf2.35470.00002.35872006.10.10 22:402.35660.000.000.0029.92
17289142006.10.10 16:54buy0.40gbpchf2.35220.00002.35622006.10.10 22:402.35620.000.000.00125.98
17295752006.10.11 00:00buy0.10gbpchf2.35550.00002.35952006.10.11 11:542.35950.000.000.0031.49
17315812006.10.11 11:54buy0.10gbpchf2.36010.00002.36412006.10.11 18:302.35940.000.000.00-5.51
17317602006.10.11 13:01buy0.20gbpchf2.35810.00002.36212006.10.11 18:302.35950.000.000.0022.04
17322302006.10.11 15:43buy0.40gbpchf2.35550.00002.35952006.10.11 18:302.35950.000.000.00125.94
17326622006.10.11 18:30buy0.10gbpchf2.36020.00002.36422006.10.13 13:302.36210.000.001.9614.97
17328632006.10.11 20:31buy0.20gbpchf2.35810.00002.36212006.10.13 13:302.36210.000.003.9463.03
17425462006.10.16 08:24buy0.10gbpchf2.36420.00002.36822006.10.16 10:302.36610.000.000.0014.91
17427932006.10.16 09:41buy0.20gbpchf2.36210.00002.36612006.10.16 10:302.36610.000.000.0062.78
17433212006.10.16 10:30buy0.10gbpchf2.36710.00002.37112006.10.17 12:002.36500.000.000.49-16.56
17438062006.10.16 11:18buy0.20gbpchf2.36510.00002.36912006.10.17 12:002.36480.000.000.99-4.73
17477622006.10.17 10:52buy0.40gbpchf2.36300.00002.36702006.10.17 11:592.36700.000.000.00126.07
17485012006.10.17 12:00buy0.10gbpchf2.36590.00002.36992006.10.17 13:362.36990.000.000.0031.54
17490772006.10.17 13:36buy0.10gbpchf2.37060.00002.37462006.10.18 00:582.37460.000.000.4931.54
17492912006.10.17 14:51buy0.20gbpchf2.36860.00002.37262006.10.18 00:142.37260.000.000.9963.05
17527642006.10.18 08:03buy0.10gbpchf2.37280.00002.37682006.10.18 16:112.37680.000.000.0031.43
17684892006.10.23 08:45buy0.10gbpchf2.37040.00002.37442006.10.24 14:462.37440.000.000.4931.54
17749662006.10.24 23:00buy0.10gbpchf2.37420.00002.37822006.10.25 10:222.37570.000.000.4911.84
17751252006.10.25 00:35buy0.20gbpchf2.37190.00002.37592006.10.25 10:222.37590.000.000.0063.17
17783032006.10.25 19:13buy0.10gbpchf2.37600.00002.38002006.10.26 18:092.37300.000.001.48-23.86
17792482006.10.25 21:42buy0.20gbpchf2.37390.00002.37792006.10.26 18:092.37300.000.002.97-14.31
17808452006.10.26 06:07buy0.40gbpchf2.37180.00002.37582006.10.26 18:092.37330.000.000.0047.71
17815642006.10.26 09:42buy0.80gbpchf2.36950.00002.37352006.10.26 18:092.37350.000.000.00254.43
17851672006.10.27 01:02buy0.10gbpchf2.37170.00002.37572006.10.27 12:512.37360.000.000.0015.12
17853702006.10.27 02:57buy0.20gbpchf2.36970.00002.37372006.10.27 12:512.37370.000.000.0063.66
17872692006.10.27 12:51buy0.10gbpchf2.37460.00002.37862006.10.30 08:552.37240.000.000.50-17.60
17873132006.10.27 13:04buy0.20gbpchf2.37250.00002.37652006.10.30 08:552.37240.000.001.00-1.60
17888812006.10.27 16:07buy0.40gbpchf2.37040.00002.37442006.10.30 08:552.37240.000.002.0064.03
17916812006.10.27 21:45buy0.80gbpchf2.36842.37242.37242006.10.30 08:552.37240.000.004.01256.08
17039342006.09.29 17:24buy0.10gbpusd1.87060.00001.87462006.10.02 00:021.87460.000.000.2340.00
17051712006.10.02 03:05sell0.10gbpusd1.87090.00001.86692006.10.02 09:401.86890.000.000.0020.00
17057912006.10.02 08:09sell0.20gbpusd1.87290.00001.86892006.10.02 09:401.86890.000.000.0080.00
17061262006.10.02 09:40sell0.10gbpusd1.86800.00001.86402006.10.04 03:501.88480.000.00-1.06-168.00
17064372006.10.02 10:24sell0.20gbpusd1.87000.00001.86602006.10.04 03:501.88490.000.00-2.10-298.00
17064652006.10.02 10:31sell0.40gbpusd1.87200.00001.86802006.10.04 03:501.88500.000.00-4.20-520.00
17065082006.10.02 10:36sell0.80gbpusd1.87400.00001.87002006.10.04 03:501.88490.000.00-8.40-872.00
17076412006.10.02 15:25sell1.60gbpusd1.87620.00001.87222006.10.04 03:501.88500.000.00-16.80-1 408.00
17078302006.10.02 15:35sell3.20gbpusd1.87890.00001.87492006.10.04 03:491.88490.000.00-33.60-1 920.00
17079662006.10.02 15:46sell6.40gbpusd1.88120.00001.87722006.10.04 03:491.88490.000.00-67.20-2 368.00
17081362006.10.02 15:53sell12.80gbpusd1.88340.00001.87942006.10.04 03:471.88480.000.00-134.40-1 792.00
17084162006.10.02 16:22sell25.60gbpusd1.88540.00001.88142006.10.04 03:461.88470.000.00-268.801 792.00
17087472006.10.02 17:32sell51.20gbpusd1.88740.00001.88342006.10.04 03:461.88500.000.00-537.6012 288.00
17134382006.10.04 08:57buy0.10gbpusd1.88690.00001.89092006.10.04 15:291.88020.000.000.00-67.00
17138872006.10.04 10:32buy0.20gbpusd1.88490.00001.88892006.10.04 15:291.88070.000.000.00-84.00
17140362006.10.04 10:49buy0.40gbpusd1.88260.00001.88662006.10.04 15:291.88080.000.000.00-72.00
17144292006.10.04 12:32buy0.80gbpusd1.88050.00001.88452006.10.04 15:291.88080.000.000.0024.00
17040472006.09.29 17:31sell0.10usdcad1.11460.00001.11082006.10.02 15:471.11650.000.00-0.16-17.02
17042442006.09.29 18:48sell0.20usdcad1.11640.00001.11262006.10.02 15:471.11670.000.00-0.31-5.37
17043062006.09.29 19:18sell0.40usdcad1.11830.00001.11452006.10.02 15:471.11650.000.00-0.6364.49
17059822006.10.02 09:05sell0.80usdcad1.12010.00001.11632006.10.02 15:471.11630.000.000.00272.33
17080302006.10.02 15:48sell0.10usdcad1.11650.00001.11272006.10.04 11:481.12640.000.00-0.32-87.89
17111442006.10.03 12:36sell0.20usdcad1.11830.00001.11452006.10.04 11:481.12630.000.00-0.31-142.06
17115742006.10.03 14:33sell0.40usdcad1.12010.00001.11632006.10.04 11:471.12640.000.00-0.62-223.72
17124152006.10.03 21:37sell0.80usdcad1.12210.00001.11832006.10.04 11:471.12640.000.00-1.25-305.40
17133472006.10.04 08:51sell1.60usdcad1.12400.00001.12022006.10.04 11:471.12640.000.000.00-340.91
17138852006.10.04 10:32sell3.20usdcad1.12610.00001.12232006.10.04 11:471.12630.000.000.00-56.82
17139862006.10.04 10:46sell6.40usdcad1.12800.00001.12422006.10.04 11:471.12610.000.000.001 079.83
17170252006.10.05 06:06buy0.10usdcad1.12650.00001.13052006.10.10 08:311.12640.000.000.21-0.89
17242082006.10.09 13:25buy0.20usdcad1.12450.00001.12852006.10.10 08:311.12650.000.000.1335.51
17248142006.10.09 17:32buy0.40usdcad1.12250.00001.12652006.10.10 08:301.12650.000.000.27142.03
17280602006.10.10 13:41buy0.10usdcad1.12770.00001.13172006.10.10 16:441.13170.000.000.0035.35
17324442006.10.11 17:00buy0.10usdcad1.13660.00001.14062006.10.16 08:201.13850.000.000.3416.69
17373272006.10.12 23:15buy0.20usdcad1.13450.00001.13852006.10.16 08:201.13850.000.000.2670.27
17455082006.10.16 18:57buy0.10usdcad1.13880.00001.14282006.10.20 17:481.12370.000.000.41-134.38
17457922006.10.16 21:10buy0.20usdcad1.13680.00001.14082006.10.17 21:531.14080.000.000.1370.13
17562532006.10.18 20:21buy0.20usdcad1.13680.00001.14082006.10.20 17:481.12400.000.000.53-227.76
17582112006.10.19 10:45buy0.40usdcad1.13470.00001.13872006.10.20 17:481.12400.000.000.27-380.78
17614992006.10.19 19:00buy0.80usdcad1.13190.00001.13592006.10.20 17:471.12400.000.000.53-562.28
17624552006.10.19 21:32buy1.60usdcad1.12990.00001.13392006.10.20 17:471.12400.000.001.06-839.86
17624862006.10.19 21:37buy3.20usdcad1.12790.00001.13192006.10.20 17:471.12400.000.002.13-1 110.32
17651882006.10.20 12:49buy6.40usdcad1.12590.00001.12992006.10.20 17:471.12400.000.000.00-1 081.85
17657522006.10.20 14:36buy12.80usdcad1.12390.00001.12792006.10.20 17:471.12390.000.000.000.00
17659122006.10.20 15:13buy25.60usdcad1.12190.00001.12592006.10.20 17:471.12390.000.000.004 555.57
17689852006.10.23 10:33buy0.10usdcad1.12590.00001.12992006.10.24 09:421.12990.000.000.0735.40
17762402006.10.25 10:00buy0.10usdcad1.12760.00001.13162006.10.26 15:531.12730.000.000.20-2.66
17778552006.10.25 17:47buy0.20usdcad1.12550.00001.12952006.10.26 15:531.12740.000.000.4033.71
17800362006.10.26 00:16buy0.40usdcad1.12350.00001.12752006.10.26 15:531.12750.000.000.00141.91
17864352006.10.27 09:27buy0.10usdcad1.12510.00001.12912006.10.30 13:111.12350.000.000.07-14.24
17879952006.10.27 15:32buy0.20usdcad1.12310.00001.12712006.10.30 13:111.12340.000.000.135.34
17886442006.10.27 16:02buy0.40usdcad1.12110.00001.12512006.10.30 13:111.12300.000.000.2767.68
17890662006.10.27 16:12buy0.80usdcad1.11901.12301.12302006.10.30 13:111.12300.000.000.54284.95
17039312006.09.29 17:24sell0.10usdchf1.25080.00001.24702006.10.02 15:171.24700.000.00-0.4630.47
17096402006.10.03 03:02sell0.10usdchf1.24250.00001.23872006.10.04 15:011.25260.000.00-0.46-80.63
17108162006.10.03 10:34sell0.20usdchf1.24430.00001.24052006.10.04 15:011.25240.000.00-0.92-129.35
17116142006.10.03 14:40sell0.40usdchf1.24610.00001.24232006.10.04 15:011.25240.000.00-1.85-201.21
17137992006.10.04 10:13sell0.80usdchf1.24800.00001.24422006.10.04 15:011.25230.000.000.00-274.69
17140852006.10.04 10:53sell1.60usdchf1.25050.00001.24672006.10.04 15:001.25220.000.000.00-217.22
17144152006.10.04 12:30sell3.20usdchf1.25230.00001.24852006.10.04 15:001.25220.000.000.0025.56
17145982006.10.04 13:12sell6.40usdchf1.25410.00001.25032006.10.04 15:001.25220.000.000.00971.09
17169252006.10.05 05:00buy0.10usdchf1.25030.00001.25432006.10.05 15:511.25430.000.000.0031.89
17208592006.10.06 01:13buy0.10usdchf1.25250.00001.25652006.10.06 17:501.25650.000.000.0031.72
17234532006.10.09 09:53buy0.10usdchf1.26100.00001.26502006.10.10 11:221.26500.000.000.2231.62
17272212006.10.10 11:23buy0.10usdchf1.26510.00001.26912006.10.10 14:181.26910.000.000.0031.52
17307432006.10.11 09:34buy0.10usdchf1.27150.00001.27552006.10.11 21:251.27350.000.000.0015.70
17314982006.10.11 11:21buy0.20usdchf1.26950.00001.27352006.10.11 21:231.27350.000.000.0062.82
17331702006.10.11 21:29buy0.10usdchf1.27390.00001.27792006.10.13 15:341.27190.000.000.87-15.72
17335512006.10.11 22:32buy0.20usdchf1.27190.00001.27592006.10.13 15:331.27160.000.001.73-4.72
17348862006.10.12 10:04buy0.40usdchf1.26990.00001.27392006.10.13 15:331.27200.000.000.8766.04
17376762006.10.13 02:26buy0.80usdchf1.26790.00001.27192006.10.13 15:331.27190.000.000.00251.59
17420612006.10.16 03:55buy0.10usdchf1.27490.00001.27892006.10.18 16:001.27040.000.000.44-35.42
17430362006.10.16 10:03buy0.20usdchf1.27290.00001.27692006.10.18 15:591.27070.000.000.86-34.63
17438252006.10.16 11:25buy0.40usdchf1.27080.00001.27482006.10.18 15:591.27090.000.001.743.15
17477562006.10.17 10:52buy0.80usdchf1.26880.00001.27282006.10.18 15:591.27050.000.001.73107.04
17501482006.10.17 16:25buy1.60usdchf1.26680.00001.27082006.10.18 15:581.27080.000.003.47503.62
17658602006.10.20 15:00buy0.10usdchf1.25830.00001.26232006.10.23 08:571.26030.000.000.2215.87
17662152006.10.20 16:39buy0.20usdchf1.25630.00001.26032006.10.23 08:571.26030.000.000.4463.48
17685232006.10.23 08:58buy0.10usdchf1.26080.00001.26482006.10.23 12:151.26480.000.000.0031.63
17717282006.10.24 02:32buy0.10usdchf1.26750.00001.27152006.10.27 09:251.25460.000.001.09-102.82
17744592006.10.24 18:39buy0.20usdchf1.26520.00001.26922006.10.27 09:251.25460.000.002.17-168.98
17789602006.10.25 21:21buy0.40usdchf1.26310.00001.26712006.10.27 09:241.25450.000.003.49-274.21
17808512006.10.26 06:09buy0.80usdchf1.26100.00001.26502006.10.27 09:241.25440.000.001.76-420.92
17816282006.10.26 09:53buy1.60usdchf1.25900.00001.26302006.10.27 09:241.25450.000.003.51-573.93
17822602006.10.26 11:21buy3.20usdchf1.25650.00001.26052006.10.27 09:231.25440.000.007.02-535.71
17839832006.10.26 19:23buy6.40usdchf1.25440.00001.25842006.10.27 09:231.25450.000.0014.0451.02
17856842006.10.27 04:30buy12.80usdchf1.25240.00001.25642006.10.27 09:231.25450.000.000.002 142.69
16941432006.09.27 23:01sell0.10usdjpy117.410.00117.032006.10.02 15:24117.960.000.00-2.97-46.63
16963822006.09.28 08:08sell0.20usdjpy117.590.00117.212006.10.02 15:24117.960.000.00-2.37-62.73
16984572006.09.28 14:37sell0.40usdjpy117.790.00117.412006.10.02 15:24117.960.000.00-4.75-57.65
17010272006.09.29 08:51sell0.80usdjpy117.990.00117.612006.10.02 15:20117.980.000.00-4.746.78
17045552006.09.29 22:30sell1.60usdjpy118.170.00117.792006.10.02 15:20117.990.000.00-9.48244.09
17052622006.10.02 03:32sell3.20usdjpy118.360.00117.982006.10.02 15:19117.980.000.000.001 030.68
17097042006.10.03 03:37sell0.10usdjpy117.630.00117.252006.10.04 03:51118.040.000.00-0.59-34.73
17110072006.10.03 11:38sell0.20usdjpy117.810.00117.432006.10.04 03:51118.030.000.00-1.19-37.28
17126072006.10.04 00:22sell0.40usdjpy118.000.00117.622006.10.04 03:50118.040.000.000.00-13.55
17130692006.10.04 04:01sell0.10usdjpy117.950.00117.572006.10.04 15:26118.090.000.000.00-11.86
17140322006.10.04 10:48sell0.20usdjpy118.150.00117.772006.10.04 15:26118.090.000.000.0010.16
17199232006.10.05 17:00buy0.10usdjpy117.710.00118.112006.10.06 17:50118.110.000.000.2533.64
17230532006.10.09 06:58buy0.10usdjpy119.180.00119.582006.10.10 11:33119.400.000.000.2518.43
17243582006.10.09 14:02buy0.20usdjpy118.980.00119.382006.10.10 11:33119.380.000.000.5067.01
17274322006.10.10 11:34buy0.10usdjpy119.450.00119.852006.10.10 13:39119.510.000.000.005.02
17275352006.10.10 11:38buy0.20usdjpy119.120.00119.522006.10.10 13:39119.520.000.000.0066.93
17301912006.10.11 06:46buy0.10usdjpy119.730.00120.132006.10.13 17:02119.680.000.001.00-4.18
17311352006.10.11 10:24buy0.20usdjpy119.510.00119.912006.10.13 17:02119.720.000.002.0035.08
17350022006.10.12 10:11buy0.40usdjpy119.300.00119.702006.10.13 17:00119.700.000.001.01133.67
17420692006.10.16 04:03buy0.10usdjpy119.740.00120.142006.10.18 12:05118.720.000.000.50-85.92
17430342006.10.16 10:03buy0.20usdjpy119.530.00119.932006.10.18 12:05118.720.000.001.01-136.46
17431422006.10.16 10:15buy0.40usdjpy119.330.00119.732006.10.18 12:04118.730.000.002.02-202.14
17448092006.10.16 15:51buy0.80usdjpy119.130.00119.532006.10.18 12:04118.720.000.004.04-276.28
17473982006.10.17 09:52buy1.60usdjpy118.920.00119.322006.10.18 12:04118.700.000.004.04-296.55
17486392006.10.17 12:07buy3.20usdjpy118.720.00119.122006.10.18 12:04118.700.000.008.08-53.92
17529572006.10.18 09:02buy6.40usdjpy118.520.00118.922006.10.18 12:04118.720.000.000.001 078.17
17541092006.10.18 12:05buy0.10usdjpy118.770.00119.172006.10.20 17:03118.530.000.001.01-20.25
17582422006.10.19 10:49buy0.20usdjpy118.560.00118.962006.10.20 17:03118.500.000.000.51-10.13
17603882006.10.19 16:47buy0.40usdjpy118.300.00118.702006.10.20 17:03118.500.000.001.0267.51
17623212006.10.19 21:20buy0.80usdjpy118.100.00118.502006.10.20 17:03118.500.000.002.03270.04
17681062006.10.23 05:39buy0.10usdjpy118.840.00119.242006.10.23 13:00119.240.000.000.0033.55
  0.00 0.00 -865.45 18 022.67
Closed P/L: 17 157.22
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
18023532006.11.01 11:01buy0.10audusd0.77430.00000.7783 0.77000.000.001.14-43.00
18050662006.11.02 02:31buy0.20audusd0.77230.00000.7763 0.77000.000.000.90-46.00
18100492006.11.03 15:55buy0.40audusd0.76980.00000.7738 0.77000.000.000.908.00
18065702006.11.02 12:23sell0.10euraud1.64960.00001.6456 1.65180.000.000.74-16.95
18072602006.11.02 16:12sell0.20euraud1.65160.00001.6476 1.65180.000.001.47-3.08
18093752006.11.03 13:28sell0.40euraud1.65360.00001.6496 1.65180.000.001.4655.47
18093532006.11.03 13:16buy0.10eurchf1.59260.00001.5966 1.59390.000.000.1210.37
17959872006.10.31 02:29sell0.10eurgbp0.66900.00000.6650 0.66870.000.004.305.71
18086932006.11.03 09:25buy0.10usdcad1.13460.00001.1386 1.12930.000.000.07-46.93
18094602006.11.03 14:01buy0.20usdcad1.12960.00001.1336 1.12930.000.000.13-5.31
  0.00 0.00 11.23 -81.72
 Floating P/L: -70.49
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 17 157.22 Floating P/L: -70.49 Margin: 397.71
Balance: 202 529.70 Equity: 202 459.21 Free Margin: 202 131.99