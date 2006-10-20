MoneyTec LLC

Account: 26237 Name: Tom Maneval Currency: USD 2006 October 27, 23:30
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
17639292006.10.20 07:48buy0.10audusd0.75940.00000.76342006.10.25 07:320.76130.000.000.6919.00
17703542006.10.23 16:47buy0.20audusd0.75740.00000.76142006.10.25 07:320.76140.000.000.9080.00
17779092006.10.25 18:03buy0.10audusd0.76050.00000.76452006.10.27 05:060.76450.000.000.9140.00
17858832006.10.27 06:45buy0.10audusd0.76460.00000.76862006.10.27 14:460.76650.000.000.0019.00
17870182006.10.27 11:07buy0.20audusd0.76260.00000.76662006.10.27 14:450.76660.000.000.0080.00
17717842006.10.24 03:15sell0.10euraud1.65640.00001.65242006.10.25 01:471.65460.000.000.3613.67
17748032006.10.24 21:02sell0.20euraud1.65860.00001.65462006.10.25 01:471.65460.000.000.7260.76
17811192006.10.26 07:53sell0.10euraud1.65530.00001.65132006.10.27 12:081.65990.000.000.36-35.14
17819152006.10.26 10:07sell0.20euraud1.65730.00001.65332006.10.27 12:081.65990.000.000.73-39.72
17823072006.10.26 11:33sell0.40euraud1.65940.00001.65542006.10.27 12:081.65990.000.001.45-15.27
17831652006.10.26 15:54sell0.80euraud1.66140.00001.65742006.10.27 12:081.66000.000.002.9085.55
17855402006.10.27 03:46sell1.60euraud1.66390.00001.65992006.10.27 12:081.65990.000.000.00488.77
17316492006.10.11 12:05buy0.10eurchf1.59400.00001.59802006.10.24 11:511.59190.000.001.54-16.55
17437952006.10.16 11:15buy0.20eurchf1.59190.00001.59592006.10.24 11:511.59190.000.001.910.00
17484172006.10.17 11:58buy0.40eurchf1.58990.00001.59392006.10.24 11:511.59190.000.003.3263.05
17621162006.10.19 20:45buy0.80eurchf1.58790.00001.59192006.10.24 11:511.59190.000.002.85252.21
17681122006.10.23 05:39buy0.10eurjpy149.860.00150.262006.10.25 21:15150.060.000.000.4216.76
17687092006.10.23 09:35buy0.20eurjpy149.660.00150.062006.10.25 21:15150.060.000.000.8467.07
17808392006.10.26 06:04buy0.10eurjpy150.140.00150.542006.10.27 03:02150.540.000.000.2133.74
17876472006.10.27 14:38buy0.10eurjpy150.410.00150.812006.10.27 20:44149.800.000.000.00-51.84
17883452006.10.27 15:50buy0.20eurjpy150.200.00150.602006.10.27 20:44149.790.000.000.00-69.70
17886102006.10.27 16:01buy0.40eurjpy149.950.00150.352006.10.27 20:44149.800.000.000.00-51.00
17894842006.10.27 16:33buy0.80eurjpy149.410.00149.812006.10.27 20:44149.810.000.000.00271.97
17670372006.10.20 20:00sell0.10eurusd1.26140.00001.25742006.10.23 12:091.25740.000.000.1540.00
17717912006.10.24 03:25sell0.10eurusd1.25440.00001.25042006.10.27 10:001.26800.000.000.75-136.00
17743502006.10.24 18:25sell0.20eurusd1.25660.00001.25262006.10.27 10:001.26790.000.001.50-226.00
17771352006.10.25 13:32sell0.40eurusd1.25880.00001.25482006.10.27 09:591.26790.000.002.40-364.00
17788122006.10.25 21:19sell0.80eurusd1.26100.00001.25702006.10.27 09:591.26800.000.004.80-560.00
17806652006.10.26 05:08sell1.60eurusd1.26310.00001.25912006.10.27 09:591.26790.000.002.40-768.00
17818152006.10.26 10:01sell3.20eurusd1.26560.00001.26162006.10.27 09:581.26780.000.004.80-704.00
17839372006.10.26 19:21sell6.40eurusd1.26790.00001.26392006.10.27 09:581.26790.000.009.600.00
17855122006.10.27 03:45sell12.80eurusd1.27040.00001.26642006.10.27 09:581.26800.000.000.003 072.00
17684892006.10.23 08:45buy0.10gbpchf2.37040.00002.37442006.10.24 14:462.37440.000.000.4931.54
17749662006.10.24 23:00buy0.10gbpchf2.37420.00002.37822006.10.25 10:222.37570.000.000.4911.84
17751252006.10.25 00:35buy0.20gbpchf2.37190.00002.37592006.10.25 10:222.37590.000.000.0063.17
17783032006.10.25 19:13buy0.10gbpchf2.37600.00002.38002006.10.26 18:092.37300.000.001.48-23.86
17792482006.10.25 21:42buy0.20gbpchf2.37390.00002.37792006.10.26 18:092.37300.000.002.97-14.31
17808452006.10.26 06:07buy0.40gbpchf2.37180.00002.37582006.10.26 18:092.37330.000.000.0047.71
17815642006.10.26 09:42buy0.80gbpchf2.36950.00002.37352006.10.26 18:092.37350.000.000.00254.43
17851672006.10.27 01:02buy0.10gbpchf2.37170.00002.37572006.10.27 12:512.37360.000.000.0015.12
17853702006.10.27 02:57buy0.20gbpchf2.36970.00002.37372006.10.27 12:512.37370.000.000.0063.66
17689852006.10.23 10:33buy0.10usdcad1.12590.00001.12992006.10.24 09:421.12990.000.000.0735.40
17762402006.10.25 10:00buy0.10usdcad1.12760.00001.13162006.10.26 15:531.12730.000.000.20-2.66
17778552006.10.25 17:47buy0.20usdcad1.12550.00001.12952006.10.26 15:531.12740.000.000.4033.71
17800362006.10.26 00:16buy0.40usdcad1.12350.00001.12752006.10.26 15:531.12750.000.000.00141.91
17658602006.10.20 15:00buy0.10usdchf1.25830.00001.26232006.10.23 08:571.26030.000.000.2215.87
17662152006.10.20 16:39buy0.20usdchf1.25630.00001.26032006.10.23 08:571.26030.000.000.4463.48
17685232006.10.23 08:58buy0.10usdchf1.26080.00001.26482006.10.23 12:151.26480.000.000.0031.63
17717282006.10.24 02:32buy0.10usdchf1.26750.00001.27152006.10.27 09:251.25460.000.001.09-102.82
17744592006.10.24 18:39buy0.20usdchf1.26520.00001.26922006.10.27 09:251.25460.000.002.17-168.98
17789602006.10.25 21:21buy0.40usdchf1.26310.00001.26712006.10.27 09:241.25450.000.003.49-274.21
17808512006.10.26 06:09buy0.80usdchf1.26100.00001.26502006.10.27 09:241.25440.000.001.76-420.92
17816282006.10.26 09:53buy1.60usdchf1.25900.00001.26302006.10.27 09:241.25450.000.003.51-573.93
17822602006.10.26 11:21buy3.20usdchf1.25650.00001.26052006.10.27 09:231.25440.000.007.02-535.71
17839832006.10.26 19:23buy6.40usdchf1.25440.00001.25842006.10.27 09:231.25450.000.0014.0451.02
17856842006.10.27 04:30buy12.80usdchf1.25240.00001.25642006.10.27 09:231.25450.000.000.002 142.69
17681062006.10.23 05:39buy0.10usdjpy118.840.00119.242006.10.23 13:00119.240.000.000.0033.55
  0.00 0.00 86.35 2 585.66
Closed P/L: 2 672.01
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
17876652006.10.27 14:46buy0.10audusd0.76660.00000.7706 0.76810.000.000.2315.00
17754772006.10.25 04:25buy0.10eurchf1.59160.00001.5956 1.59060.000.000.60-8.01
17890942006.10.27 16:12buy0.20eurchf1.58950.00001.5935 1.59060.000.000.2417.63
17872692006.10.27 12:51buy0.10gbpchf2.37460.00002.3786 2.36830.000.000.50-50.47
17873132006.10.27 13:04buy0.20gbpchf2.37250.00002.3765 2.36830.000.001.00-67.30
17888812006.10.27 16:07buy0.40gbpchf2.37040.00002.3744 2.36830.000.002.00-67.29
17916812006.10.27 21:45buy0.80gbpchf2.36840.00002.3724 2.36830.000.004.01-6.41
17864352006.10.27 09:27buy0.10usdcad1.12510.00001.1291 1.11920.000.000.07-52.72
17879952006.10.27 15:32buy0.20usdcad1.12310.00001.1271 1.11920.000.000.13-69.69
17886442006.10.27 16:02buy0.40usdcad1.12110.00001.1251 1.11920.000.000.27-67.91
17890662006.10.27 16:12buy0.80usdcad1.11900.00001.1230 1.11920.000.000.5414.30
17864242006.10.27 09:25buy0.10usdchf1.25500.00001.2590 1.24830.000.000.22-53.67
17879802006.10.27 15:32buy0.20usdchf1.25170.00001.2557 1.24830.000.000.44-54.47
17887602006.10.27 16:06buy0.40usdchf1.24930.00001.2533 1.24830.000.000.88-32.04
17890872006.10.27 16:12buy0.80usdchf1.24720.00001.2512 1.24830.000.001.7670.50
17751602006.10.25 00:56buy0.10usdjpy119.460.00119.86 117.530.000.001.27-164.21
17754292006.10.25 04:02buy0.20usdjpy119.250.00119.65 117.530.000.002.53-292.69
17767342006.10.25 11:04buy0.40usdjpy119.030.00119.43 117.530.000.005.05-510.51
17805812006.10.26 04:57buy0.80usdjpy118.830.00119.23 117.530.000.004.07-884.88
17835412006.10.26 17:28buy1.60usdjpy118.630.00119.03 117.530.000.008.14-1 497.49
17845322006.10.26 20:22buy3.20usdjpy118.350.00118.75 117.530.000.0016.28-2 232.62
17883682006.10.27 15:53buy6.40usdjpy118.140.00118.54 117.530.000.0016.34-3 321.71
17886242006.10.27 16:01buy12.80usdjpy117.940.00118.34 117.530.000.0032.68-4 465.24
17887482006.10.27 16:06buy25.60usdjpy117.710.00118.11 117.530.000.0065.36-3 920.70
17890432006.10.27 16:11buy51.20usdjpy117.500.00117.90 117.530.000.00130.711 306.90
  0.00 0.00 295.32 -16 395.70
 Floating P/L: -16 100.38
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 672.01 Floating P/L: -16 100.38 Margin: 21 720.18
Balance: 195 163.43 Equity: 179 063.05 Free Margin: 173 443.25