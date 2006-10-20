MoneyTec LLC
|Account: 26237
|Name: Tom Maneval
|Currency: USD
|2006 October 27, 23:30
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1763929
|2006.10.20 07:48
|buy
|0.10
|audusd
|0.7594
|0.0000
|0.7634
|2006.10.25 07:32
|0.7613
|0.00
|0.00
|0.69
|19.00
|1770354
|2006.10.23 16:47
|buy
|0.20
|audusd
|0.7574
|0.0000
|0.7614
|2006.10.25 07:32
|0.7614
|0.00
|0.00
|0.90
|80.00
|1777909
|2006.10.25 18:03
|buy
|0.10
|audusd
|0.7605
|0.0000
|0.7645
|2006.10.27 05:06
|0.7645
|0.00
|0.00
|0.91
|40.00
|1785883
|2006.10.27 06:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.7646
|0.0000
|0.7686
|2006.10.27 14:46
|0.7665
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|1787018
|2006.10.27 11:07
|buy
|0.20
|audusd
|0.7626
|0.0000
|0.7666
|2006.10.27 14:45
|0.7666
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1771784
|2006.10.24 03:15
|sell
|0.10
|euraud
|1.6564
|0.0000
|1.6524
|2006.10.25 01:47
|1.6546
|0.00
|0.00
|0.36
|13.67
|1774803
|2006.10.24 21:02
|sell
|0.20
|euraud
|1.6586
|0.0000
|1.6546
|2006.10.25 01:47
|1.6546
|0.00
|0.00
|0.72
|60.76
|1781119
|2006.10.26 07:53
|sell
|0.10
|euraud
|1.6553
|0.0000
|1.6513
|2006.10.27 12:08
|1.6599
|0.00
|0.00
|0.36
|-35.14
|1781915
|2006.10.26 10:07
|sell
|0.20
|euraud
|1.6573
|0.0000
|1.6533
|2006.10.27 12:08
|1.6599
|0.00
|0.00
|0.73
|-39.72
|1782307
|2006.10.26 11:33
|sell
|0.40
|euraud
|1.6594
|0.0000
|1.6554
|2006.10.27 12:08
|1.6599
|0.00
|0.00
|1.45
|-15.27
|1783165
|2006.10.26 15:54
|sell
|0.80
|euraud
|1.6614
|0.0000
|1.6574
|2006.10.27 12:08
|1.6600
|0.00
|0.00
|2.90
|85.55
|1785540
|2006.10.27 03:46
|sell
|1.60
|euraud
|1.6639
|0.0000
|1.6599
|2006.10.27 12:08
|1.6599
|0.00
|0.00
|0.00
|488.77
|1731649
|2006.10.11 12:05
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5940
|0.0000
|1.5980
|2006.10.24 11:51
|1.5919
|0.00
|0.00
|1.54
|-16.55
|1743795
|2006.10.16 11:15
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5919
|0.0000
|1.5959
|2006.10.24 11:51
|1.5919
|0.00
|0.00
|1.91
|0.00
|1748417
|2006.10.17 11:58
|buy
|0.40
|eurchf
|1.5899
|0.0000
|1.5939
|2006.10.24 11:51
|1.5919
|0.00
|0.00
|3.32
|63.05
|1762116
|2006.10.19 20:45
|buy
|0.80
|eurchf
|1.5879
|0.0000
|1.5919
|2006.10.24 11:51
|1.5919
|0.00
|0.00
|2.85
|252.21
|1768112
|2006.10.23 05:39
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.86
|0.00
|150.26
|2006.10.25 21:15
|150.06
|0.00
|0.00
|0.42
|16.76
|1768709
|2006.10.23 09:35
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.66
|0.00
|150.06
|2006.10.25 21:15
|150.06
|0.00
|0.00
|0.84
|67.07
|1780839
|2006.10.26 06:04
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.14
|0.00
|150.54
|2006.10.27 03:02
|150.54
|0.00
|0.00
|0.21
|33.74
|1787647
|2006.10.27 14:38
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.41
|0.00
|150.81
|2006.10.27 20:44
|149.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.84
|1788345
|2006.10.27 15:50
|buy
|0.20
|eurjpy
|150.20
|0.00
|150.60
|2006.10.27 20:44
|149.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.70
|1788610
|2006.10.27 16:01
|buy
|0.40
|eurjpy
|149.95
|0.00
|150.35
|2006.10.27 20:44
|149.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.00
|1789484
|2006.10.27 16:33
|buy
|0.80
|eurjpy
|149.41
|0.00
|149.81
|2006.10.27 20:44
|149.81
|0.00
|0.00
|0.00
|271.97
|1767037
|2006.10.20 20:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2614
|0.0000
|1.2574
|2006.10.23 12:09
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.15
|40.00
|1771791
|2006.10.24 03:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2544
|0.0000
|1.2504
|2006.10.27 10:00
|1.2680
|0.00
|0.00
|0.75
|-136.00
|1774350
|2006.10.24 18:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2566
|0.0000
|1.2526
|2006.10.27 10:00
|1.2679
|0.00
|0.00
|1.50
|-226.00
|1777135
|2006.10.25 13:32
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2588
|0.0000
|1.2548
|2006.10.27 09:59
|1.2679
|0.00
|0.00
|2.40
|-364.00
|1778812
|2006.10.25 21:19
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2610
|0.0000
|1.2570
|2006.10.27 09:59
|1.2680
|0.00
|0.00
|4.80
|-560.00
|1780665
|2006.10.26 05:08
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2631
|0.0000
|1.2591
|2006.10.27 09:59
|1.2679
|0.00
|0.00
|2.40
|-768.00
|1781815
|2006.10.26 10:01
|sell
|3.20
|eurusd
|1.2656
|0.0000
|1.2616
|2006.10.27 09:58
|1.2678
|0.00
|0.00
|4.80
|-704.00
|1783937
|2006.10.26 19:21
|sell
|6.40
|eurusd
|1.2679
|0.0000
|1.2639
|2006.10.27 09:58
|1.2679
|0.00
|0.00
|9.60
|0.00
|1785512
|2006.10.27 03:45
|sell
|12.80
|eurusd
|1.2704
|0.0000
|1.2664
|2006.10.27 09:58
|1.2680
|0.00
|0.00
|0.00
|3 072.00
|1768489
|2006.10.23 08:45
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3704
|0.0000
|2.3744
|2006.10.24 14:46
|2.3744
|0.00
|0.00
|0.49
|31.54
|1774966
|2006.10.24 23:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3742
|0.0000
|2.3782
|2006.10.25 10:22
|2.3757
|0.00
|0.00
|0.49
|11.84
|1775125
|2006.10.25 00:35
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3719
|0.0000
|2.3759
|2006.10.25 10:22
|2.3759
|0.00
|0.00
|0.00
|63.17
|1778303
|2006.10.25 19:13
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3760
|0.0000
|2.3800
|2006.10.26 18:09
|2.3730
|0.00
|0.00
|1.48
|-23.86
|1779248
|2006.10.25 21:42
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3739
|0.0000
|2.3779
|2006.10.26 18:09
|2.3730
|0.00
|0.00
|2.97
|-14.31
|1780845
|2006.10.26 06:07
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.3718
|0.0000
|2.3758
|2006.10.26 18:09
|2.3733
|0.00
|0.00
|0.00
|47.71
|1781564
|2006.10.26 09:42
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.3695
|0.0000
|2.3735
|2006.10.26 18:09
|2.3735
|0.00
|0.00
|0.00
|254.43
|1785167
|2006.10.27 01:02
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3717
|0.0000
|2.3757
|2006.10.27 12:51
|2.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|15.12
|1785370
|2006.10.27 02:57
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3697
|0.0000
|2.3737
|2006.10.27 12:51
|2.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|63.66
|1768985
|2006.10.23 10:33
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1259
|0.0000
|1.1299
|2006.10.24 09:42
|1.1299
|0.00
|0.00
|0.07
|35.40
|1776240
|2006.10.25 10:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1276
|0.0000
|1.1316
|2006.10.26 15:53
|1.1273
|0.00
|0.00
|0.20
|-2.66
|1777855
|2006.10.25 17:47
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1255
|0.0000
|1.1295
|2006.10.26 15:53
|1.1274
|0.00
|0.00
|0.40
|33.71
|1780036
|2006.10.26 00:16
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1235
|0.0000
|1.1275
|2006.10.26 15:53
|1.1275
|0.00
|0.00
|0.00
|141.91
|1765860
|2006.10.20 15:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2583
|0.0000
|1.2623
|2006.10.23 08:57
|1.2603
|0.00
|0.00
|0.22
|15.87
|1766215
|2006.10.20 16:39
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2563
|0.0000
|1.2603
|2006.10.23 08:57
|1.2603
|0.00
|0.00
|0.44
|63.48
|1768523
|2006.10.23 08:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2608
|0.0000
|1.2648
|2006.10.23 12:15
|1.2648
|0.00
|0.00
|0.00
|31.63
|1771728
|2006.10.24 02:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2675
|0.0000
|1.2715
|2006.10.27 09:25
|1.2546
|0.00
|0.00
|1.09
|-102.82
|1774459
|2006.10.24 18:39
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2652
|0.0000
|1.2692
|2006.10.27 09:25
|1.2546
|0.00
|0.00
|2.17
|-168.98
|1778960
|2006.10.25 21:21
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2631
|0.0000
|1.2671
|2006.10.27 09:24
|1.2545
|0.00
|0.00
|3.49
|-274.21
|1780851
|2006.10.26 06:09
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2610
|0.0000
|1.2650
|2006.10.27 09:24
|1.2544
|0.00
|0.00
|1.76
|-420.92
|1781628
|2006.10.26 09:53
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2590
|0.0000
|1.2630
|2006.10.27 09:24
|1.2545
|0.00
|0.00
|3.51
|-573.93
|1782260
|2006.10.26 11:21
|buy
|3.20
|usdchf
|1.2565
|0.0000
|1.2605
|2006.10.27 09:23
|1.2544
|0.00
|0.00
|7.02
|-535.71
|1783983
|2006.10.26 19:23
|buy
|6.40
|usdchf
|1.2544
|0.0000
|1.2584
|2006.10.27 09:23
|1.2545
|0.00
|0.00
|14.04
|51.02
|1785684
|2006.10.27 04:30
|buy
|12.80
|usdchf
|1.2524
|0.0000
|1.2564
|2006.10.27 09:23
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|2 142.69
|1768106
|2006.10.23 05:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.84
|0.00
|119.24
|2006.10.23 13:00
|119.24
|0.00
|0.00
|0.00
|33.55
|
|0.00
|0.00
|86.35
|2 585.66
|Closed P/L:
|2 672.01
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1787665
|2006.10.27 14:46
|buy
|0.10
|audusd
|0.7666
|0.0000
|0.7706
|
|0.7681
|0.00
|0.00
|0.23
|15.00
|1775477
|2006.10.25 04:25
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5916
|0.0000
|1.5956
|
|1.5906
|0.00
|0.00
|0.60
|-8.01
|1789094
|2006.10.27 16:12
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5895
|0.0000
|1.5935
|
|1.5906
|0.00
|0.00
|0.24
|17.63
|1787269
|2006.10.27 12:51
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3746
|0.0000
|2.3786
|
|2.3683
|0.00
|0.00
|0.50
|-50.47
|1787313
|2006.10.27 13:04
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3725
|0.0000
|2.3765
|
|2.3683
|0.00
|0.00
|1.00
|-67.30
|1788881
|2006.10.27 16:07
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.3704
|0.0000
|2.3744
|
|2.3683
|0.00
|0.00
|2.00
|-67.29
|1791681
|2006.10.27 21:45
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.3684
|0.0000
|2.3724
|
|2.3683
|0.00
|0.00
|4.01
|-6.41
|1786435
|2006.10.27 09:27
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1251
|0.0000
|1.1291
|
|1.1192
|0.00
|0.00
|0.07
|-52.72
|1787995
|2006.10.27 15:32
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1231
|0.0000
|1.1271
|
|1.1192
|0.00
|0.00
|0.13
|-69.69
|1788644
|2006.10.27 16:02
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1211
|0.0000
|1.1251
|
|1.1192
|0.00
|0.00
|0.27
|-67.91
|1789066
|2006.10.27 16:12
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1190
|0.0000
|1.1230
|
|1.1192
|0.00
|0.00
|0.54
|14.30
|1786424
|2006.10.27 09:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2550
|0.0000
|1.2590
|
|1.2483
|0.00
|0.00
|0.22
|-53.67
|1787980
|2006.10.27 15:32
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2517
|0.0000
|1.2557
|
|1.2483
|0.00
|0.00
|0.44
|-54.47
|1788760
|2006.10.27 16:06
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2493
|0.0000
|1.2533
|
|1.2483
|0.00
|0.00
|0.88
|-32.04
|1789087
|2006.10.27 16:12
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2472
|0.0000
|1.2512
|
|1.2483
|0.00
|0.00
|1.76
|70.50
|1775160
|2006.10.25 00:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.46
|0.00
|119.86
|
|117.53
|0.00
|0.00
|1.27
|-164.21
|1775429
|2006.10.25 04:02
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.25
|0.00
|119.65
|
|117.53
|0.00
|0.00
|2.53
|-292.69
|1776734
|2006.10.25 11:04
|buy
|0.40
|usdjpy
|119.03
|0.00
|119.43
|
|117.53
|0.00
|0.00
|5.05
|-510.51
|1780581
|2006.10.26 04:57
|buy
|0.80
|usdjpy
|118.83
|0.00
|119.23
|
|117.53
|0.00
|0.00
|4.07
|-884.88
|1783541
|2006.10.26 17:28
|buy
|1.60
|usdjpy
|118.63
|0.00
|119.03
|
|117.53
|0.00
|0.00
|8.14
|-1 497.49
|1784532
|2006.10.26 20:22
|buy
|3.20
|usdjpy
|118.35
|0.00
|118.75
|
|117.53
|0.00
|0.00
|16.28
|-2 232.62
|1788368
|2006.10.27 15:53
|buy
|6.40
|usdjpy
|118.14
|0.00
|118.54
|
|117.53
|0.00
|0.00
|16.34
|-3 321.71
|1788624
|2006.10.27 16:01
|buy
|12.80
|usdjpy
|117.94
|0.00
|118.34
|
|117.53
|0.00
|0.00
|32.68
|-4 465.24
|1788748
|2006.10.27 16:06
|buy
|25.60
|usdjpy
|117.71
|0.00
|118.11
|
|117.53
|0.00
|0.00
|65.36
|-3 920.70
|1789043
|2006.10.27 16:11
|buy
|51.20
|usdjpy
|117.50
|0.00
|117.90
|
|117.53
|0.00
|0.00
|130.71
|1 306.90
|
|0.00
|0.00
|295.32
|-16 395.70
|
|Floating P/L:
|-16 100.38
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|2 672.01
|Floating P/L:
|-16 100.38
|Margin:
|21 720.18
|Balance:
|195 163.43
|Equity:
|179 063.05
|Free Margin:
|173 443.25