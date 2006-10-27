Real Trade

Account: 27518 Name: trade10 Currency: USD 2006 October 27, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
4063372006.10.27 15:07buy0.10gbpusd1.89870.00001.90272006.10.27 15:331.90000.000.000.0013.00
4063132006.10.27 15:02buy0.10gbpusd1.89700.00001.90102006.10.27 15:061.89820.000.000.0012.00
4063052006.10.27 14:59buy0.20gbpusd1.89590.00001.89972006.10.27 15:021.89670.000.000.0016.00
4062952006.10.27 14:57buy0.10gbpusd1.89720.00001.90122006.10.27 15:021.89650.000.000.00-7.00
4062692006.10.27 14:55buy0.10gbpusd1.89560.00001.89962006.10.27 14:561.89660.000.000.0010.00
4062562006.10.27 14:48buy0.20gbpusd1.89410.00001.89812006.10.27 14:541.89500.000.000.0018.00
4062232006.10.27 14:32buy0.10gbpusd1.89560.00001.89962006.10.27 14:541.89510.000.000.00-5.00
4062032006.10.27 14:30buy0.10gbpusd1.89420.00001.89802006.10.27 14:321.89530.000.000.0011.00
4061822006.10.27 14:18buy0.20gbpusd1.89110.00001.89512006.10.27 14:301.89350.000.000.0048.00
4061112006.10.27 13:06buy0.10gbpusd1.89260.00001.89662006.10.27 14:301.89360.000.000.0010.00
4055052006.10.26 19:02buy0.20gbpusd1.89120.00001.89522006.10.27 13:061.89210.000.00-0.4418.00
4054842006.10.26 18:50buy0.10gbpusd1.89270.00001.89672006.10.27 13:061.89210.000.00-0.22-6.00
4054682006.10.26 18:44buy0.10gbpusd1.89120.00001.89522006.10.26 18:501.89230.000.000.0011.00
4054022006.10.26 18:23buy0.10gbpusd1.88950.00001.89352006.10.26 18:441.89050.000.000.0010.00
4053592006.10.26 17:21buy0.10gbpusd1.88790.00001.89192006.10.26 18:231.88900.000.000.0011.00
4053472006.10.26 17:08buy0.20gbpusd1.88670.00001.89072006.10.26 17:211.88760.000.000.0018.00
4053102006.10.26 16:35buy0.10gbpusd1.88820.00001.89222006.10.26 17:211.88760.000.000.00-6.00
4052712006.10.26 15:38buy0.10gbpusd1.88660.00001.89062006.10.26 16:341.88760.000.000.0010.00
4052532006.10.26 15:23buy0.20gbpusd1.88540.00001.88942006.10.26 15:371.88630.000.000.0018.00
4051952006.10.26 14:34buy0.10gbpusd1.88690.00001.89072006.10.26 15:381.88610.000.000.00-8.00
4051742006.10.26 14:23buy0.10gbpusd1.88540.00001.88942006.10.26 14:341.88640.000.000.0010.00
4050962006.10.26 12:35buy0.20gbpusd1.88390.00001.88792006.10.26 14:231.88500.000.000.0022.00
4050292006.10.26 11:17buy0.10gbpusd1.88540.00001.88942006.10.26 14:231.88500.000.000.00-4.00
4049382006.10.26 09:26buy0.10gbpusd1.88400.00001.88802006.10.26 11:171.88500.000.000.0010.00
4048682006.10.26 09:00buy0.10gbpusd1.88280.00001.88682006.10.26 09:261.88390.000.000.0011.00
4047522006.10.26 03:52buy0.10gbpusd1.88090.00001.88492006.10.26 09:001.88200.000.000.0011.00
4047332006.10.26 02:23buy0.10gbpusd1.87960.00001.88362006.10.26 03:511.88060.000.000.0010.00
4046492006.10.25 22:02buy0.20gbpusd1.87840.00001.88242006.10.26 02:211.87930.000.00-1.3218.00
4045802006.10.25 20:48buy0.10gbpusd1.88000.00001.88402006.10.26 02:231.87910.000.00-0.66-9.00
4044932006.10.25 20:24buy0.20gbpusd1.87860.00001.88262006.10.25 20:481.87950.000.000.0018.00
4044682006.10.25 20:20buy0.10gbpusd1.88010.00001.88412006.10.25 20:481.87980.000.000.00-3.00
4044382006.10.25 20:19buy0.10gbpusd1.87850.00001.88252006.10.25 20:201.87960.000.000.0011.00
4041302006.10.25 14:09buy0.20gbpusd1.87720.00001.88122006.10.25 20:191.87810.000.000.0018.00
4040632006.10.25 12:42buy0.10gbpusd1.87870.00001.88272006.10.25 20:191.87820.000.000.00-5.00
4038892006.10.25 09:40buy0.10gbpusd1.87680.00001.88082006.10.25 12:421.87820.000.000.0014.00
4036002006.10.24 20:11buy0.20gbpusd1.87540.00001.87942006.10.25 09:401.87630.000.00-0.4418.00
4035732006.10.24 19:36buy0.10gbpusd1.87690.00001.88092006.10.25 09:401.87620.000.00-0.22-7.00
4035052006.10.24 17:41buy0.10gbpusd1.87540.00001.87942006.10.24 19:361.87640.000.000.0010.00
4034522006.10.24 17:18buy0.10gbpusd1.87350.00001.87752006.10.24 17:411.87450.000.000.0010.00
4033922006.10.24 16:55buy0.10gbpusd1.87200.00001.87602006.10.24 17:181.87320.000.000.0012.00
4032862006.10.24 14:19buy0.20gbpusd1.87080.00001.87482006.10.24 16:551.87170.000.000.0018.00
4032602006.10.24 13:49buy0.10gbpusd1.87230.00001.87632006.10.24 16:551.87170.000.000.00-6.00
4030042006.10.24 07:53buy0.20gbpusd1.87090.00001.87492006.10.24 13:491.87180.000.000.0018.00
4029612006.10.24 05:57buy0.10gbpusd1.87240.00001.87642006.10.24 13:491.87180.000.000.00-6.00
4029462006.10.24 03:56balanceDeposit10 000.00
  0.00 0.00 -3.30 401.00
Closed P/L: 397.70
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
4064272006.10.27 15:33buy0.10gbpusd1.90040.00001.9044 1.89780.000.00-0.22-26.00
4064602006.10.27 15:55buy0.20gbpusd1.89890.00001.9029 1.89780.000.00-0.44-22.00
  0.00 0.00 -0.66 -48.00
 Floating P/L: -48.66
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 397.70 Floating P/L: -48.66 Margin: 569.82
Balance: 10 397.70 Equity: 10 349.04 Free Margin: 9 779.22
 
Details:
Graph
Gross Profit: 470.80 Gross Loss: 73.10 Total Net Profit: 397.70
Profit Factor: 6.44 Expected Payoff: 9.04  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 9.66 (0.10%) Relative Drawdown: 0.10% (9.66)
 
Total Trades: 44 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 44 (72.73%)
Profit Trades (% of total): 32 (72.73%) Loss trades (% of total): 12 (27.27%)
Largest profit trade: 48.00 loss trade: -9.66
Average profit trade: 14.71 loss trade: -6.09
Maximum consecutive wins ($): 5 (64.00) consecutive losses ($): 1 (-9.66)
Maximal consecutive profit (count): 87.00 (4) consecutive loss (count): -9.66 (1)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 1