|Account: 27518
|Name: trade10
|Currency: USD
|2006 October 27, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|406337
|2006.10.27 15:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8987
|0.0000
|1.9027
|2006.10.27 15:33
|1.9000
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|406313
|2006.10.27 15:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8970
|0.0000
|1.9010
|2006.10.27 15:06
|1.8982
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|406305
|2006.10.27 14:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8959
|0.0000
|1.8997
|2006.10.27 15:02
|1.8967
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|406295
|2006.10.27 14:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8972
|0.0000
|1.9012
|2006.10.27 15:02
|1.8965
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|406269
|2006.10.27 14:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8956
|0.0000
|1.8996
|2006.10.27 14:56
|1.8966
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|406256
|2006.10.27 14:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8941
|0.0000
|1.8981
|2006.10.27 14:54
|1.8950
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|406223
|2006.10.27 14:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8956
|0.0000
|1.8996
|2006.10.27 14:54
|1.8951
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|406203
|2006.10.27 14:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8942
|0.0000
|1.8980
|2006.10.27 14:32
|1.8953
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|406182
|2006.10.27 14:18
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8911
|0.0000
|1.8951
|2006.10.27 14:30
|1.8935
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|406111
|2006.10.27 13:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8926
|0.0000
|1.8966
|2006.10.27 14:30
|1.8936
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|405505
|2006.10.26 19:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8912
|0.0000
|1.8952
|2006.10.27 13:06
|1.8921
|0.00
|0.00
|-0.44
|18.00
|405484
|2006.10.26 18:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8927
|0.0000
|1.8967
|2006.10.27 13:06
|1.8921
|0.00
|0.00
|-0.22
|-6.00
|405468
|2006.10.26 18:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8912
|0.0000
|1.8952
|2006.10.26 18:50
|1.8923
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|405402
|2006.10.26 18:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8895
|0.0000
|1.8935
|2006.10.26 18:44
|1.8905
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|405359
|2006.10.26 17:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8879
|0.0000
|1.8919
|2006.10.26 18:23
|1.8890
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|405347
|2006.10.26 17:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8867
|0.0000
|1.8907
|2006.10.26 17:21
|1.8876
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|405310
|2006.10.26 16:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8882
|0.0000
|1.8922
|2006.10.26 17:21
|1.8876
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|405271
|2006.10.26 15:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8866
|0.0000
|1.8906
|2006.10.26 16:34
|1.8876
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|405253
|2006.10.26 15:23
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8854
|0.0000
|1.8894
|2006.10.26 15:37
|1.8863
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|405195
|2006.10.26 14:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8869
|0.0000
|1.8907
|2006.10.26 15:38
|1.8861
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|405174
|2006.10.26 14:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8854
|0.0000
|1.8894
|2006.10.26 14:34
|1.8864
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|405096
|2006.10.26 12:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8839
|0.0000
|1.8879
|2006.10.26 14:23
|1.8850
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|405029
|2006.10.26 11:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8854
|0.0000
|1.8894
|2006.10.26 14:23
|1.8850
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|404938
|2006.10.26 09:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8840
|0.0000
|1.8880
|2006.10.26 11:17
|1.8850
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|404868
|2006.10.26 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8828
|0.0000
|1.8868
|2006.10.26 09:26
|1.8839
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|404752
|2006.10.26 03:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8809
|0.0000
|1.8849
|2006.10.26 09:00
|1.8820
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|404733
|2006.10.26 02:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8796
|0.0000
|1.8836
|2006.10.26 03:51
|1.8806
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|404649
|2006.10.25 22:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8784
|0.0000
|1.8824
|2006.10.26 02:21
|1.8793
|0.00
|0.00
|-1.32
|18.00
|404580
|2006.10.25 20:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8800
|0.0000
|1.8840
|2006.10.26 02:23
|1.8791
|0.00
|0.00
|-0.66
|-9.00
|404493
|2006.10.25 20:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8786
|0.0000
|1.8826
|2006.10.25 20:48
|1.8795
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|404468
|2006.10.25 20:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8801
|0.0000
|1.8841
|2006.10.25 20:48
|1.8798
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|404438
|2006.10.25 20:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8785
|0.0000
|1.8825
|2006.10.25 20:20
|1.8796
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|404130
|2006.10.25 14:09
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8772
|0.0000
|1.8812
|2006.10.25 20:19
|1.8781
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|404063
|2006.10.25 12:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8787
|0.0000
|1.8827
|2006.10.25 20:19
|1.8782
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|403889
|2006.10.25 09:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8768
|0.0000
|1.8808
|2006.10.25 12:42
|1.8782
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|403600
|2006.10.24 20:11
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8754
|0.0000
|1.8794
|2006.10.25 09:40
|1.8763
|0.00
|0.00
|-0.44
|18.00
|403573
|2006.10.24 19:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8769
|0.0000
|1.8809
|2006.10.25 09:40
|1.8762
|0.00
|0.00
|-0.22
|-7.00
|403505
|2006.10.24 17:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8754
|0.0000
|1.8794
|2006.10.24 19:36
|1.8764
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|403452
|2006.10.24 17:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8735
|0.0000
|1.8775
|2006.10.24 17:41
|1.8745
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|403392
|2006.10.24 16:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8720
|0.0000
|1.8760
|2006.10.24 17:18
|1.8732
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|403286
|2006.10.24 14:19
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8708
|0.0000
|1.8748
|2006.10.24 16:55
|1.8717
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|403260
|2006.10.24 13:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8723
|0.0000
|1.8763
|2006.10.24 16:55
|1.8717
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|403004
|2006.10.24 07:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8709
|0.0000
|1.8749
|2006.10.24 13:49
|1.8718
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|402961
|2006.10.24 05:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8724
|0.0000
|1.8764
|2006.10.24 13:49
|1.8718
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|402946
|2006.10.24 03:56
|balance
|Deposit
|10 000.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|401.00
|Closed P/L:
|397.70
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|406427
|2006.10.27 15:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9004
|0.0000
|1.9044
|1.8978
|0.00
|0.00
|-0.22
|-26.00
|406460
|2006.10.27 15:55
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8989
|0.0000
|1.9029
|1.8978
|0.00
|0.00
|-0.44
|-22.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|-48.00
|Floating P/L:
|-48.66
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|397.70
|Floating P/L:
|-48.66
|Margin:
|569.82
|Balance:
|10 397.70
|Equity:
|10 349.04
|Free Margin:
|9 779.22
|Details:
|Gross Profit:
|470.80
|Gross Loss:
|73.10
|Total Net Profit:
|397.70
|Profit Factor:
|6.44
|Expected Payoff:
|9.04
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|9.66 (0.10%)
|Relative Drawdown:
|0.10% (9.66)
|Total Trades:
|44
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|44 (72.73%)
|Profit Trades (% of total):
|32 (72.73%)
|Loss trades (% of total):
|12 (27.27%)
|Largest
|profit trade:
|48.00
|loss trade:
|-9.66
|Average
|profit trade:
|14.71
|loss trade:
|-6.09
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (64.00)
|consecutive losses ($):
|1 (-9.66)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|87.00 (4)
|consecutive loss (count):
|-9.66 (1)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|1