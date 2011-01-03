Strategy Tester Report
Adjustable_MA
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server (Build 610)
|Symbool
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periode
|5 Minuten (Min5) 2011.01.03 00:00 - 2014.02.12 23:55 (2011.01.01 - 2014.02.13)
|Model
|Elke tik (gebaseerd op alle beschikbare minste tijd frames met fractal interpolatie)
|Parameters
|Lots=1; StopLoss=10; TakeProfit=10; TrailingStop=0; Slippage=3; Period_1=50; Period_2=10; MA_Method=3; MinDiff=3; UseMM=false;
LotsPer10000=1; ECN_Mode=true;
|Staven in test
|231389
|Gemodelleerde tikken
|40523440
|Modellering kwaliteit
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initiële storting
|10000.00
|Spread
|Current (2)
|Totale netto winst
|-8873.80
|Brutto winst
|11896.51
|Brutto verlies
|-20770.31
|Winst factor
|0.57
|Verwachte uitbetaling
|-27.14
|Absolute vermindering
|8873.80
|Maximale vermindering
|8973.80 (88.85%)
|Relative drawdown
|88.85% (8973.80)
|Totale handelingen
|327
|Short posities (won %)
|163 (41.10%)
|Long posities (won %)
|164 (31.71%)
|Winst handelingen (% van totaal)
|119 (36.39%)
|Verlies handelingen (% van totaal)
|208 (63.61%)
|Grootste
|winst transactie
|100.00
|verlies transactie
|-103.57
|Gemiddeld
|winst transactie
|99.97
|verlies transactie
|-99.86
|Maximum
|Opeenvolgende winst trades (winst in geld)
|5 (498.89)
|Opeenvolgende verlies trades (verlies in geld)
|9 (-900.00)
|Maximaal
|Opeenvolgende winst (telling van winst transacties)
|498.89 (5)
|Opeenvolgende verliezen (telling van verlies transacties)
|-900.00 (9)
|Gemiddeld
|Opeenvolgende winsten
|2
|Opeenvolgende verliezen
|3
|#
|Tijd
|Type
|Order
|Size
|Prijs
|S / L
|T / P
|Winst
|Balans
|1
|2011.01.03 00:15
|sell
|1
|1.00
|1.3340
|0.0000
|0.0000
|2
|2011.01.03 00:15
|modify
|1
|1.00
|1.3340
|1.3350
|1.3330
|3
|2011.01.03 00:38
|s/l
|1
|1.00
|1.3350
|1.3350
|1.3330
|-100.00
|9900.00
|4
|2011.01.03 05:50
|buy
|2
|1.00
|1.3297
|0.0000
|0.0000
|5
|2011.01.03 05:50
|modify
|2
|1.00
|1.3297
|1.3287
|1.3307
|6
|2011.01.03 07:15
|s/l
|2
|1.00
|1.3287
|1.3287
|1.3307
|-100.00
|9800.00
|7
|2011.01.03 08:40
|sell
|3
|1.00
|1.3270
|0.0000
|0.0000
|8
|2011.01.03 08:40
|modify
|3
|1.00
|1.3270
|1.3280
|1.3260
|9
|2011.01.03 08:45
|t/p
|3
|1.00
|1.3260
|1.3280
|1.3260
|100.00
|9900.00
|10
|2011.01.03 10:10
|buy
|4
|1.00
|1.3309
|0.0000
|0.0000
|11
|2011.01.03 10:10
|modify
|4
|1.00
|1.3309
|1.3299
|1.3319
|12
|2011.01.03 10:40
|s/l
|4
|1.00
|1.3299
|1.3299
|1.3319
|-100.00
|9800.00
|13
|2011.01.03 15:40
|sell
|5
|1.00
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|14
|2011.01.03 15:40
|modify
|5
|1.00
|1.3322
|1.3332
|1.3312
|15
|2011.01.03 15:59
|t/p
|5
|1.00
|1.3312
|1.3332
|1.3312
|100.00
|9900.00
|16
|2011.01.03 17:00
|buy
|6
|1.00
|1.3365
|0.0000
|0.0000
|17
|2011.01.03 17:00
|modify
|6
|1.00
|1.3365
|1.3355
|1.3375
|18
|2011.01.03 17:05
|t/p
|6
|1.00
|1.3375
|1.3355
|1.3375
|100.00
|10000.00
|19
|2011.01.03 20:20
|sell
|7
|1.00
|1.3367
|0.0000
|0.0000
|20
|2011.01.03 20:20
|modify
|7
|1.00
|1.3367
|1.3377
|1.3357
|21
|2011.01.03 21:56
|t/p
|7
|1.00
|1.3357
|1.3377
|1.3357
|100.00
|10100.00
|22
|2011.01.04 01:10
|buy
|8
|1.00
|1.3376
|0.0000
|0.0000
|23
|2011.01.04 01:10
|modify
|8
|1.00
|1.3376
|1.3366
|1.3386
|24
|2011.01.04 01:17
|s/l
|8
|1.00
|1.3366
|1.3366
|1.3386
|-100.00
|10000.00
|25
|2011.01.04 01:40
|sell
|9
|1.00
|1.3336
|0.0000
|0.0000
|26
|2011.01.04 01:40
|modify
|9
|1.00
|1.3336
|1.3346
|1.3326
|27
|2011.01.04 02:00
|s/l
|9
|1.00
|1.3346
|1.3346
|1.3326
|-100.00
|9900.00
|28
|2011.01.04 03:55
|buy
|10
|1.00
|1.3358
|0.0000
|0.0000
|29
|2011.01.04 03:55
|modify
|10
|1.00
|1.3358
|1.3348
|1.3368
|30
|2011.01.04 04:22
|s/l
|10
|1.00
|1.3348
|1.3348
|1.3368
|-100.00
|9800.00
|31
|2011.01.04 06:40
|sell
|11
|1.00
|1.3346
|0.0000
|0.0000
|32
|2011.01.04 06:40
|modify
|11
|1.00
|1.3346
|1.3356
|1.3336
|33
|2011.01.04 07:25
|t/p
|11
|1.00
|1.3336
|1.3356
|1.3336
|100.00
|9900.00
|34
|2011.01.04 08:45
|buy
|12
|1.00
|1.3362
|0.0000
|0.0000
|35
|2011.01.04 08:45
|modify
|12
|1.00
|1.3362
|1.3352
|1.3372
|36
|2011.01.04 08:49
|s/l
|12
|1.00
|1.3352
|1.3352
|1.3372
|-100.00
|9800.00
|37
|2011.01.04 15:15
|sell
|13
|1.00
|1.3390
|0.0000
|0.0000
|38
|2011.01.04 15:15
|modify
|13
|1.00
|1.3390
|1.3400
|1.3380
|39
|2011.01.04 15:20
|s/l
|13
|1.00
|1.3400
|1.3400
|1.3380
|-100.00
|9700.00
|40
|2011.01.04 19:40
|buy
|14
|1.00
|1.3329
|0.0000
|0.0000
|41
|2011.01.04 19:40
|modify
|14
|1.00
|1.3329
|1.3319
|1.3339
|42
|2011.01.04 19:50
|s/l
|14
|1.00
|1.3319
|1.3319
|1.3339
|-100.00
|9600.00
|43
|2011.01.04 20:55
|sell
|15
|1.00
|1.3307
|0.0000
|0.0000
|44
|2011.01.04 20:55
|modify
|15
|1.00
|1.3307
|1.3317
|1.3297
|45
|2011.01.04 21:19
|t/p
|15
|1.00
|1.3297
|1.3317
|1.3297
|100.00
|9700.00
|46
|2011.01.05 00:05
|buy
|16
|1.00
|1.3312
|0.0000
|0.0000
|47
|2011.01.05 00:05
|modify
|16
|1.00
|1.3312
|1.3302
|1.3322
|48
|2011.01.05 01:00
|t/p
|16
|1.00
|1.3322
|1.3302
|1.3322
|100.00
|9800.00
|49
|2011.01.05 01:30
|sell
|17
|1.00
|1.3293
|0.0000
|0.0000
|50
|2011.01.05 01:30
|modify
|17
|1.00
|1.3293
|1.3303
|1.3283
|51
|2011.01.05 02:13
|t/p
|17
|1.00
|1.3283
|1.3303
|1.3283
|100.00
|9900.00
|52
|2011.01.05 05:05
|buy
|18
|1.00
|1.3287
|0.0000
|0.0000
|53
|2011.01.05 05:05
|modify
|18
|1.00
|1.3287
|1.3277
|1.3297
|54
|2011.01.05 05:30
|s/l
|18
|1.00
|1.3277
|1.3277
|1.3297
|-100.00
|9800.00
|55
|2011.01.05 06:00
|sell
|19
|1.00
|1.3270
|0.0000
|0.0000
|56
|2011.01.05 06:00
|modify
|19
|1.00
|1.3270
|1.3280
|1.3260
|57
|2011.01.05 06:06
|s/l
|19
|1.00
|1.3280
|1.3280
|1.3260
|-100.00
|9700.00
|58
|2011.01.05 08:55
|buy
|20
|1.00
|1.3285
|0.0000
|0.0000
|59
|2011.01.05 08:55
|modify
|20
|1.00
|1.3285
|1.3275
|1.3295
|60
|2011.01.05 08:57
|s/l
|20
|1.00
|1.3275
|1.3275
|1.3295
|-100.00
|9600.00
|61
|2011.01.05 09:05
|sell
|21
|1.00
|1.3253
|0.0000
|0.0000
|62
|2011.01.05 09:05
|modify
|21
|1.00
|1.3253
|1.3263
|1.3243
|63
|2011.01.05 09:07
|s/l
|21
|1.00
|1.3263
|1.3263
|1.3243
|-100.00
|9500.00
|64
|2011.01.05 17:50
|buy
|22
|1.00
|1.3160
|0.0000
|0.0000
|65
|2011.01.05 17:50
|modify
|22
|1.00
|1.3160
|1.3150
|1.3170
|66
|2011.01.05 17:57
|t/p
|22
|1.00
|1.3170
|1.3150
|1.3170
|100.00
|9600.00
|67
|2011.01.05 19:55
|sell
|23
|1.00
|1.3162
|0.0000
|0.0000
|68
|2011.01.05 19:55
|modify
|23
|1.00
|1.3162
|1.3172
|1.3152
|69
|2011.01.05 20:29
|t/p
|23
|1.00
|1.3152
|1.3172
|1.3152
|100.00
|9700.00
|70
|2011.01.06 01:05
|buy
|24
|1.00
|1.3163
|0.0000
|0.0000
|71
|2011.01.06 01:05
|modify
|24
|1.00
|1.3163
|1.3153
|1.3173
|72
|2011.01.06 01:54
|s/l
|24
|1.00
|1.3153
|1.3153
|1.3173
|-100.00
|9600.00
|73
|2011.01.06 03:25
|sell
|25
|1.00
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|74
|2011.01.06 03:25
|modify
|25
|1.00
|1.3146
|1.3156
|1.3136
|75
|2011.01.06 03:42
|t/p
|25
|1.00
|1.3136
|1.3156
|1.3136
|100.00
|9700.00
|76
|2011.01.06 06:50
|buy
|26
|1.00
|1.3150
|0.0000
|0.0000
|77
|2011.01.06 06:50
|modify
|26
|1.00
|1.3150
|1.3140
|1.3160
|78
|2011.01.06 07:15
|s/l
|26
|1.00
|1.3140
|1.3140
|1.3160
|-100.00
|9600.00
|79
|2011.01.06 08:05
|sell
|27
|1.00
|1.3137
|0.0000
|0.0000
|80
|2011.01.06 08:05
|modify
|27
|1.00
|1.3137
|1.3147
|1.3127
|81
|2011.01.06 08:15
|s/l
|27
|1.00
|1.3147
|1.3147
|1.3127
|-100.00
|9500.00
|82
|2011.01.06 08:25
|buy
|28
|1.00
|1.3158
|0.0000
|0.0000
|83
|2011.01.06 08:25
|modify
|28
|1.00
|1.3158
|1.3148
|1.3168
|84
|2011.01.06 08:27
|s/l
|28
|1.00
|1.3148
|1.3148
|1.3168
|-100.00
|9400.00
|85
|2011.01.06 08:45
|sell
|29
|1.00
|1.3121
|0.0000
|0.0000
|86
|2011.01.06 08:45
|modify
|29
|1.00
|1.3121
|1.3131
|1.3111
|87
|2011.01.06 08:47
|t/p
|29
|1.00
|1.3111
|1.3131
|1.3111
|100.00
|9500.00
|88
|2011.01.06 14:45
|buy
|30
|1.00
|1.3115
|0.0000
|0.0000
|89
|2011.01.06 14:45
|modify
|30
|1.00
|1.3115
|1.3105
|1.3125
|90
|2011.01.06 15:17
|t/p
|30
|1.00
|1.3125
|1.3105
|1.3125
|100.00
|9600.00
|91
|2011.01.06 16:05
|sell
|31
|1.00
|1.3075
|0.0000
|0.0000
|92
|2011.01.06 16:05
|modify
|31
|1.00
|1.3075
|1.3085
|1.3065
|93
|2011.01.06 16:09
|t/p
|31
|1.00
|1.3065
|1.3085
|1.3065
|100.00
|9700.00
|94
|2011.01.07 01:30
|buy
|32
|1.00
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|95
|2011.01.07 01:30
|modify
|32
|1.00
|1.3015
|1.3005
|1.3025
|96
|2011.01.07 01:32
|s/l
|32
|1.00
|1.3005
|1.3005
|1.3025
|-100.00
|9600.00
|97
|2011.01.07 04:45
|sell
|33
|1.00
|1.2998
|0.0000
|0.0000
|98
|2011.01.07 04:45
|modify
|33
|1.00
|1.2998
|1.3008
|1.2988
|99
|2011.01.07 05:41
|t/p
|33
|1.00
|1.2988
|1.3008
|1.2988
|100.00
|9700.00
|100
|2011.01.07 11:15
|buy
|34
|1.00
|1.2996
|0.0000
|0.0000
|101
|2011.01.07 11:15
|modify
|34
|1.00
|1.2996
|1.2986
|1.3006
|102
|2011.01.07 11:20
|s/l
|34
|1.00
|1.2986
|1.2986
|1.3006
|-100.00
|9600.00
|103
|2011.01.07 12:30
|sell
|35
|1.00
|1.2978
|0.0000
|0.0000
|104
|2011.01.07 12:30
|modify
|35
|1.00
|1.2978
|1.2988
|1.2968
|105
|2011.01.07 12:34
|s/l
|35
|1.00
|1.2988
|1.2988
|1.2968
|-100.00
|9500.00
|106
|2011.01.07 15:00
|buy
|36
|1.00
|1.2999
|0.0000
|0.0000
|107
|2011.01.07 15:00
|modify
|36
|1.00
|1.2999
|1.2989
|1.3009
|108
|2011.01.07 15:00
|s/l
|36
|1.00
|1.2989
|1.2989
|1.3009
|-100.00
|9400.00
|109
|2011.01.07 15:45
|sell
|37
|1.00
|1.2962
|0.0000
|0.0000
|110
|2011.01.07 15:45
|modify
|37
|1.00
|1.2962
|1.2972
|1.2952
|111
|2011.01.07 15:57
|s/l
|37
|1.00
|1.2972
|1.2972
|1.2952
|-100.00
|9300.00
|112
|2011.01.07 16:15
|buy
|38
|1.00
|1.3002
|0.0000
|0.0000
|113
|2011.01.07 16:15
|modify
|38
|1.00
|1.3002
|1.2992
|1.3012
|114
|2011.01.07 16:22
|s/l
|38
|1.00
|1.2992
|1.2992
|1.3012
|-100.00
|9200.00
|115
|2011.01.07 17:20
|sell
|39
|1.00
|1.2964
|0.0000
|0.0000
|116
|2011.01.07 17:20
|modify
|39
|1.00
|1.2964
|1.2974
|1.2954
|117
|2011.01.07 17:22
|t/p
|39
|1.00
|1.2954
|1.2974
|1.2954
|100.00
|9300.00
|118
|2011.01.10 02:50
|buy
|40
|1.00
|1.2922
|0.0000
|0.0000
|119
|2011.01.10 02:50
|modify
|40
|1.00
|1.2922
|1.2912
|1.2932
|120
|2011.01.10 02:57
|s/l
|40
|1.00
|1.2912
|1.2912
|1.2932
|-100.00
|9200.00
|121
|2011.01.10 05:00
|sell
|41
|1.00
|1.2901
|0.0000
|0.0000
|122
|2011.01.10 05:00
|modify
|41
|1.00
|1.2901
|1.2911
|1.2891
|123
|2011.01.10 05:40
|s/l
|41
|1.00
|1.2911
|1.2911
|1.2891
|-100.00
|9100.00
|124
|2011.01.10 08:10
|buy
|42
|1.00
|1.2915
|0.0000
|0.0000
|125
|2011.01.10 08:10
|modify
|42
|1.00
|1.2915
|1.2905
|1.2925
|126
|2011.01.10 08:12
|s/l
|42
|1.00
|1.2905
|1.2905
|1.2925
|-100.00
|9000.00
|127
|2011.01.10 08:20
|sell
|43
|1.00
|1.2887
|0.0000
|0.0000
|128
|2011.01.10 08:20
|modify
|43
|1.00
|1.2887
|1.2897
|1.2877
|129
|2011.01.10 08:26
|s/l
|43
|1.00
|1.2897
|1.2897
|1.2877
|-100.00
|8900.00
|130
|2011.01.10 09:15
|buy
|44
|1.00
|1.2921
|0.0000
|0.0000
|131
|2011.01.10 09:15
|modify
|44
|1.00
|1.2921
|1.2911
|1.2931
|132
|2011.01.10 09:21
|s/l
|44
|1.00
|1.2911
|1.2911
|1.2931
|-100.00
|8800.00
|133
|2011.01.10 09:55
|sell
|45
|1.00
|1.2890
|0.0000
|0.0000
|134
|2011.01.10 09:55
|modify
|45
|1.00
|1.2890
|1.2900
|1.2880
|135
|2011.01.10 09:58
|s/l
|45
|1.00
|1.2900
|1.2900
|1.2880
|-100.00
|8700.00
|136
|2011.01.10 10:45
|buy
|46
|1.00
|1.2911
|0.0000
|0.0000
|137
|2011.01.10 10:45
|modify
|46
|1.00
|1.2911
|1.2901
|1.2921
|138
|2011.01.10 10:50
|s/l
|46
|1.00
|1.2901
|1.2901
|1.2921
|-100.00
|8600.00
|139
|2011.01.10 13:15
|sell
|47
|1.00
|1.2896
|0.0000
|0.0000
|140
|2011.01.10 13:15
|modify
|47
|1.00
|1.2896
|1.2906
|1.2886
|141
|2011.01.10 13:22
|s/l
|47
|1.00
|1.2906
|1.2906
|1.2886
|-100.00
|8500.00
|142
|2011.01.10 14:40
|buy
|48
|1.00
|1.2921
|0.0000
|0.0000
|143
|2011.01.10 14:40
|modify
|48
|1.00
|1.2921
|1.2911
|1.2931
|144
|2011.01.10 15:12
|t/p
|48
|1.00
|1.2931
|1.2911
|1.2931
|100.00
|8600.00
|145
|2011.01.11 01:40
|sell
|49
|1.00
|1.2940
|0.0000
|0.0000
|146
|2011.01.11 01:40
|modify
|49
|1.00
|1.2940
|1.2950
|1.2930
|147
|2011.01.11 01:59
|t/p
|49
|1.00
|1.2930
|1.2950
|1.2930
|100.00
|8700.00
|148
|2011.01.11 02:55
|buy
|50
|1.00
|1.2980
|0.0000
|0.0000
|149
|2011.01.11 02:55
|modify
|50
|1.00
|1.2980
|1.2970
|1.2990
|150
|2011.01.11 02:55
|s/l
|50
|1.00
|1.2970
|1.2970
|1.2990
|-100.00
|8600.00
|151
|2011.01.11 04:20
|sell
|51
|1.00
|1.2928
|0.0000
|0.0000
|152
|2011.01.11 04:20
|modify
|51
|1.00
|1.2928
|1.2938
|1.2918
|153
|2011.01.11 04:28
|s/l
|51
|1.00
|1.2938
|1.2938
|1.2918
|-100.00
|8500.00
|154
|2011.01.11 07:05
|buy
|52
|1.00
|1.2958
|0.0000
|0.0000
|155
|2011.01.11 07:05
|modify
|52
|1.00
|1.2958
|1.2948
|1.2968
|156
|2011.01.11 07:12
|s/l
|52
|1.00
|1.2948
|1.2948
|1.2968
|-100.00
|8400.00
|157
|2011.01.11 08:45
|sell
|53
|1.00
|1.2936
|0.0000
|0.0000
|158
|2011.01.11 08:45
|modify
|53
|1.00
|1.2936
|1.2946
|1.2926
|159
|2011.01.11 08:50
|t/p
|53
|1.00
|1.2926
|1.2946
|1.2926
|100.00
|8500.00
|160
|2011.01.11 12:15
|buy
|54
|1.00
|1.2950
|0.0000
|0.0000
|161
|2011.01.11 12:15
|modify
|54
|1.00
|1.2950
|1.2940
|1.2960
|162
|2011.01.11 12:53
|t/p
|54
|1.00
|1.2960
|1.2940
|1.2960
|100.00
|8600.00
|163
|2011.01.11 15:35
|sell
|55
|1.00
|1.2946
|0.0000
|0.0000
|164
|2011.01.11 15:35
|modify
|55
|1.00
|1.2946
|1.2956
|1.2936
|165
|2011.01.11 15:38
|t/p
|55
|1.00
|1.2936
|1.2956
|1.2936
|100.00
|8700.00
|166
|2011.01.11 17:15
|buy
|56
|1.00
|1.2962
|0.0000
|0.0000
|167
|2011.01.11 17:15
|modify
|56
|1.00
|1.2962
|1.2952
|1.2972
|168
|2011.01.11 17:17
|s/l
|56
|1.00
|1.2952
|1.2952
|1.2972
|-100.00
|8600.00
|169
|2011.01.11 19:55
|sell
|57
|1.00
|1.2953
|0.0000
|0.0000
|170
|2011.01.11 19:55
|modify
|57
|1.00
|1.2953
|1.2963
|1.2943
|171
|2011.01.11 20:19
|s/l
|57
|1.00
|1.2963
|1.2963
|1.2943
|-100.00
|8500.00
|172
|2011.01.11 20:45
|buy
|58
|1.00
|1.2979
|0.0000
|0.0000
|173
|2011.01.11 20:45
|modify
|58
|1.00
|1.2979
|1.2969
|1.2989
|174
|2011.01.11 20:59
|s/l
|58
|1.00
|1.2969
|1.2969
|1.2989
|-100.00
|8400.00
|175
|2011.01.11 23:50
|sell
|59
|1.00
|1.2966
|0.0000
|0.0000
|176
|2011.01.11 23:50
|modify
|59
|1.00
|1.2966
|1.2976
|1.2956
|177
|2011.01.12 00:00
|s/l
|59
|1.00
|1.2976
|1.2976
|1.2956
|-101.11
|8298.89
|178
|2011.01.12 00:30
|buy
|60
|1.00
|1.2985
|0.0000
|0.0000
|179
|2011.01.12 00:30
|modify
|60
|1.00
|1.2985
|1.2975
|1.2995
|180
|2011.01.12 00:40
|s/l
|60
|1.00
|1.2975
|1.2975
|1.2995
|-100.00
|8198.89
|181
|2011.01.12 05:30
|sell
|61
|1.00
|1.2998
|0.0000
|0.0000
|182
|2011.01.12 05:30
|modify
|61
|1.00
|1.2998
|1.3008
|1.2988
|183
|2011.01.12 05:33
|t/p
|61
|1.00
|1.2988
|1.3008
|1.2988
|100.00
|8298.89
|184
|2011.01.12 07:55
|buy
|62
|1.00
|1.3001
|0.0000
|0.0000
|185
|2011.01.12 07:55
|modify
|62
|1.00
|1.3001
|1.2991
|1.3011
|186
|2011.01.12 08:00
|s/l
|62
|1.00
|1.2991
|1.2991
|1.3011
|-100.00
|8198.89
|187
|2011.01.12 11:50
|sell
|63
|1.00
|1.3000
|0.0000
|0.0000
|188
|2011.01.12 11:50
|modify
|63
|1.00
|1.3000
|1.3010
|1.2990
|189
|2011.01.12 11:52
|s/l
|63
|1.00
|1.3010
|1.3010
|1.2990
|-100.00
|8098.89
|190
|2011.01.12 14:40
|buy
|64
|1.00
|1.3009
|0.0000
|0.0000
|191
|2011.01.12 14:40
|modify
|64
|1.00
|1.3009
|1.2999
|1.3019
|192
|2011.01.12 14:49
|t/p
|64
|1.00
|1.3019
|1.2999
|1.3019
|100.00
|8198.89
|193
|2011.01.13 01:05
|sell
|65
|1.00
|1.3125
|0.0000
|0.0000
|194
|2011.01.13 01:05
|modify
|65
|1.00
|1.3125
|1.3135
|1.3115
|195
|2011.01.13 01:43
|s/l
|65
|1.00
|1.3135
|1.3135
|1.3115
|-100.00
|8098.89
|196
|2011.01.13 08:25
|buy
|66
|1.00
|1.3120
|0.0000
|0.0000
|197
|2011.01.13 08:25
|modify
|66
|1.00
|1.3120
|1.3110
|1.3130
|198
|2011.01.13 08:40
|t/p
|66
|1.00
|1.3130
|1.3110
|1.3130
|100.00
|8198.89
|199
|2011.01.13 12:10
|sell
|67
|1.00
|1.3132
|0.0000
|0.0000
|200
|2011.01.13 12:10
|modify
|67
|1.00
|1.3132
|1.3142
|1.3122
|201
|2011.01.13 12:13
|s/l
|67
|1.00
|1.3142
|1.3142
|1.3122
|-100.00
|8098.89
|202
|2011.01.13 13:10
|buy
|68
|1.00
|1.3161
|0.0000
|0.0000
|203
|2011.01.13 13:10
|modify
|68
|1.00
|1.3161
|1.3151
|1.3171
|204
|2011.01.13 13:11
|t/p
|68
|1.00
|1.3171
|1.3151
|1.3171
|100.00
|8198.89
|205
|2011.01.13 20:55
|sell
|69
|1.00
|1.3352
|0.0000
|0.0000
|206
|2011.01.13 20:55
|modify
|69
|1.00
|1.3352
|1.3362
|1.3342
|207
|2011.01.13 22:10
|s/l
|69
|1.00
|1.3362
|1.3362
|1.3342
|-100.00
|8098.89
|208
|2011.01.13 22:45
|buy
|70
|1.00
|1.3362
|0.0000
|0.0000
|209
|2011.01.13 22:45
|modify
|70
|1.00
|1.3362
|1.3352
|1.3372
|210
|2011.01.13 23:40
|s/l
|70
|1.00
|1.3352
|1.3352
|1.3372
|-100.00
|7998.89
|211
|2011.01.13 23:55
|sell
|71
|1.00
|1.3347
|0.0000
|0.0000
|212
|2011.01.13 23:55
|modify
|71
|1.00
|1.3347
|1.3357
|1.3337
|213
|2011.01.14 00:13
|s/l
|71
|1.00
|1.3357
|1.3357
|1.3337
|-101.11
|7897.78
|214
|2011.01.14 06:00
|buy
|72
|1.00
|1.3348
|0.0000
|0.0000
|215
|2011.01.14 06:00
|modify
|72
|1.00
|1.3348
|1.3338
|1.3358
|216
|2011.01.14 06:21
|s/l
|72
|1.00
|1.3338
|1.3338
|1.3358
|-100.00
|7797.78
|217
|2011.01.14 10:50
|sell
|73
|1.00
|1.3384
|0.0000
|0.0000
|218
|2011.01.14 10:50
|modify
|73
|1.00
|1.3384
|1.3394
|1.3374
|219
|2011.01.14 10:54
|t/p
|73
|1.00
|1.3374
|1.3394
|1.3374
|100.00
|7897.78
|220
|2011.01.14 14:35
|buy
|74
|1.00
|1.3376
|0.0000
|0.0000
|221
|2011.01.14 14:35
|modify
|74
|1.00
|1.3376
|1.3366
|1.3386
|222
|2011.01.14 14:36
|s/l
|74
|1.00
|1.3366
|1.3366
|1.3386
|-100.00
|7797.78
|223
|2011.01.14 17:30
|sell
|75
|1.00
|1.3351
|0.0000
|0.0000
|224
|2011.01.14 17:30
|modify
|75
|1.00
|1.3351
|1.3361
|1.3341
|225
|2011.01.14 17:33
|t/p
|75
|1.00
|1.3341
|1.3361
|1.3341
|100.00
|7897.78
|226
|2011.01.14 20:10
|buy
|76
|1.00
|1.3367
|0.0000
|0.0000
|227
|2011.01.14 20:10
|modify
|76
|1.00
|1.3367
|1.3357
|1.3377
|228
|2011.01.14 20:59
|s/l
|76
|1.00
|1.3357
|1.3357
|1.3377
|-100.00
|7797.78
|229
|2011.01.17 01:15
|sell
|77
|1.00
|1.3364
|0.0000
|0.0000
|230
|2011.01.17 01:15
|modify
|77
|1.00
|1.3364
|1.3374
|1.3354
|231
|2011.01.17 02:09
|t/p
|77
|1.00
|1.3354
|1.3374
|1.3354
|100.00
|7897.78
|232
|2011.01.17 11:55
|buy
|78
|1.00
|1.3288
|0.0000
|0.0000
|233
|2011.01.17 11:55
|modify
|78
|1.00
|1.3288
|1.3278
|1.3298
|234
|2011.01.17 12:06
|s/l
|78
|1.00
|1.3278
|1.3278
|1.3298
|-100.00
|7797.78
|235
|2011.01.17 14:45
|sell
|79
|1.00
|1.3280
|0.0000
|0.0000
|236
|2011.01.17 14:45
|modify
|79
|1.00
|1.3280
|1.3290
|1.3270
|237
|2011.01.17 14:49
|s/l
|79
|1.00
|1.3290
|1.3290
|1.3270
|-100.00
|7697.78
|238
|2011.01.18 02:55
|buy
|80
|1.00
|1.3284
|0.0000
|0.0000
|239
|2011.01.18 02:55
|modify
|80
|1.00
|1.3284
|1.3274
|1.3294
|240
|2011.01.18 03:10
|s/l
|80
|1.00
|1.3274
|1.3274
|1.3294
|-100.00
|7597.78
|241
|2011.01.18 13:40
|sell
|81
|1.00
|1.3387
|0.0000
|0.0000
|242
|2011.01.18 13:40
|modify
|81
|1.00
|1.3387
|1.3397
|1.3377
|243
|2011.01.18 13:44
|s/l
|81
|1.00
|1.3397
|1.3397
|1.3377
|-100.00
|7497.78
|244
|2011.01.18 15:25
|buy
|82
|1.00
|1.3412
|0.0000
|0.0000
|245
|2011.01.18 15:25
|modify
|82
|1.00
|1.3412
|1.3402
|1.3422
|246
|2011.01.18 15:26
|s/l
|82
|1.00
|1.3402
|1.3402
|1.3422
|-100.00
|7397.78
|247
|2011.01.18 17:00
|sell
|83
|1.00
|1.3390
|0.0000
|0.0000
|248
|2011.01.18 17:00
|modify
|83
|1.00
|1.3390
|1.3400
|1.3380
|249
|2011.01.18 17:07
|s/l
|83
|1.00
|1.3400
|1.3400
|1.3380
|-100.00
|7297.78
|250
|2011.01.18 21:10
|buy
|84
|1.00
|1.3385
|0.0000
|0.0000
|251
|2011.01.18 21:10
|modify
|84
|1.00
|1.3385
|1.3375
|1.3395
|252
|2011.01.18 23:30
|s/l
|84
|1.00
|1.3375
|1.3375
|1.3395
|-100.00
|7197.78
|253
|2011.01.19 00:25
|sell
|85
|1.00
|1.3375
|0.0000
|0.0000
|254
|2011.01.19 00:25
|modify
|85
|1.00
|1.3375
|1.3385
|1.3365
|255
|2011.01.19 01:01
|s/l
|85
|1.00
|1.3385
|1.3385
|1.3365
|-100.00
|7097.78
|256
|2011.01.19 01:20
|buy
|86
|1.00
|1.3393
|0.0000
|0.0000
|257
|2011.01.19 01:20
|modify
|86
|1.00
|1.3393
|1.3383
|1.3403
|258
|2011.01.19 02:04
|t/p
|86
|1.00
|1.3403
|1.3383
|1.3403
|100.00
|7197.78
|259
|2011.01.19 09:20
|sell
|87
|1.00
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|260
|2011.01.19 09:20
|modify
|87
|1.00
|1.3460
|1.3470
|1.3450
|261
|2011.01.19 09:27
|t/p
|87
|1.00
|1.3450
|1.3470
|1.3450
|100.00
|7297.78
|262
|2011.01.19 11:50
|buy
|88
|1.00
|1.3468
|0.0000
|0.0000
|263
|2011.01.19 11:50
|modify
|88
|1.00
|1.3468
|1.3458
|1.3478
|264
|2011.01.19 12:25
|s/l
|88
|1.00
|1.3458
|1.3458
|1.3478
|-100.00
|7197.78
|265
|2011.01.19 16:00
|sell
|89
|1.00
|1.3494
|0.0000
|0.0000
|266
|2011.01.19 16:00
|modify
|89
|1.00
|1.3494
|1.3504
|1.3484
|267
|2011.01.19 16:03
|t/p
|89
|1.00
|1.3484
|1.3504
|1.3484
|100.00
|7297.78
|268
|2011.01.19 18:15
|buy
|90
|1.00
|1.3506
|0.0000
|0.0000
|269
|2011.01.19 18:15
|modify
|90
|1.00
|1.3506
|1.3496
|1.3516
|270
|2011.01.19 18:21
|s/l
|90
|1.00
|1.3496
|1.3496
|1.3516
|-100.00
|7197.78
|271
|2011.01.19 18:50
|sell
|91
|1.00
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|272
|2011.01.19 18:50
|modify
|91
|1.00
|1.3480
|1.3490
|1.3470
|273
|2011.01.19 18:52
|s/l
|91
|1.00
|1.3490
|1.3490
|1.3470
|-100.00
|7097.78
|274
|2011.01.20 03:25
|buy
|92
|1.00
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|275
|2011.01.20 03:25
|modify
|92
|1.00
|1.3457
|1.3447
|1.3467
|276
|2011.01.20 03:29
|s/l
|92
|1.00
|1.3447
|1.3447
|1.3467
|-100.00
|6997.78
|277
|2011.01.20 03:55
|sell
|93
|1.00
|1.3433
|0.0000
|0.0000
|278
|2011.01.20 03:55
|modify
|93
|1.00
|1.3433
|1.3443
|1.3423
|279
|2011.01.20 03:59
|s/l
|93
|1.00
|1.3443
|1.3443
|1.3423
|-100.00
|6897.78
|280
|2011.01.20 05:15
|buy
|94
|1.00
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|281
|2011.01.20 05:15
|modify
|94
|1.00
|1.3455
|1.3445
|1.3465
|282
|2011.01.20 06:20
|s/l
|94
|1.00
|1.3445
|1.3445
|1.3465
|-100.00
|6797.78
|283
|2011.01.20 08:20
|sell
|95
|1.00
|1.3442
|0.0000
|0.0000
|284
|2011.01.20 08:20
|modify
|95
|1.00
|1.3442
|1.3452
|1.3432
|285
|2011.01.20 08:29
|t/p
|95
|1.00
|1.3432
|1.3452
|1.3432
|100.00
|6897.78
|286
|2011.01.20 09:50
|buy
|96
|1.00
|1.3469
|0.0000
|0.0000
|287
|2011.01.20 09:50
|modify
|96
|1.00
|1.3469
|1.3459
|1.3479
|288
|2011.01.20 09:51
|s/l
|96
|1.00
|1.3459
|1.3459
|1.3479
|-100.00
|6797.78
|289
|2011.01.20 14:05
|sell
|97
|1.00
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|290
|2011.01.20 14:05
|modify
|97
|1.00
|1.3480
|1.3490
|1.3470
|291
|2011.01.20 14:20
|t/p
|97
|1.00
|1.3470
|1.3490
|1.3470
|100.00
|6897.78
|292
|2011.01.20 18:05
|buy
|98
|1.00
|1.3454
|0.0000
|0.0000
|293
|2011.01.20 18:05
|modify
|98
|1.00
|1.3454
|1.3444
|1.3464
|294
|2011.01.20 18:07
|t/p
|98
|1.00
|1.3464
|1.3444
|1.3464
|100.00
|6997.78
|295
|2011.01.20 23:55
|sell
|99
|1.00
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|296
|2011.01.20 23:55
|modify
|99
|1.00
|1.3467
|1.3477
|1.3457
|297
|2011.01.21 01:04
|t/p
|99
|1.00
|1.3457
|1.3477
|1.3457
|98.89
|7096.67
|298
|2011.01.21 03:30
|buy
|100
|1.00
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|299
|2011.01.21 03:30
|modify
|100
|1.00
|1.3473
|1.3463
|1.3483
|300
|2011.01.21 03:56
|t/p
|100
|1.00
|1.3483
|1.3463
|1.3483
|100.00
|7196.67
|301
|2011.01.21 06:15
|sell
|101
|1.00
|1.3485
|0.0000
|0.0000
|302
|2011.01.21 06:15
|modify
|101
|1.00
|1.3485
|1.3495
|1.3475
|303
|2011.01.21 06:41
|t/p
|101
|1.00
|1.3475
|1.3495
|1.3475
|100.00
|7296.67
|304
|2011.01.21 07:35
|buy
|102
|1.00
|1.3513
|0.0000
|0.0000
|305
|2011.01.21 07:35
|modify
|102
|1.00
|1.3513
|1.3503
|1.3523
|306
|2011.01.21 07:48
|s/l
|102
|1.00
|1.3503
|1.3503
|1.3523
|-100.00
|7196.67
|307
|2011.01.21 11:15
|sell
|103
|1.00
|1.3525
|0.0000
|0.0000
|308
|2011.01.21 11:15
|modify
|103
|1.00
|1.3525
|1.3535
|1.3515
|309
|2011.01.21 11:17
|s/l
|103
|1.00
|1.3535
|1.3535
|1.3515
|-100.00
|7096.67
|310
|2011.01.21 13:40
|buy
|104
|1.00
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|311
|2011.01.21 13:40
|modify
|104
|1.00
|1.3549
|1.3539
|1.3559
|312
|2011.01.21 13:58
|s/l
|104
|1.00
|1.3539
|1.3539
|1.3559
|-100.00
|6996.67
|313
|2011.01.21 14:25
|sell
|105
|1.00
|1.3515
|0.0000
|0.0000
|314
|2011.01.21 14:25
|modify
|105
|1.00
|1.3515
|1.3525
|1.3505
|315
|2011.01.21 14:27
|s/l
|105
|1.00
|1.3525
|1.3525
|1.3505
|-100.00
|6896.67
|316
|2011.01.21 15:00
|buy
|106
|1.00
|1.3548
|0.0000
|0.0000
|317
|2011.01.21 15:00
|modify
|106
|1.00
|1.3548
|1.3538
|1.3558
|318
|2011.01.21 15:08
|s/l
|106
|1.00
|1.3538
|1.3538
|1.3558
|-100.00
|6796.67
|319
|2011.01.24 01:15
|sell
|107
|1.00
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|320
|2011.01.24 01:15
|modify
|107
|1.00
|1.3606
|1.3616
|1.3596
|321
|2011.01.24 01:19
|t/p
|107
|1.00
|1.3596
|1.3616
|1.3596
|100.00
|6896.67
|322
|2011.01.24 03:20
|buy
|108
|1.00
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|323
|2011.01.24 03:20
|modify
|108
|1.00
|1.3619
|1.3609
|1.3629
|324
|2011.01.24 03:43
|s/l
|108
|1.00
|1.3609
|1.3609
|1.3629
|-100.00
|6796.67
|325
|2011.01.24 04:30
|sell
|109
|1.00
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|326
|2011.01.24 04:30
|modify
|109
|1.00
|1.3592
|1.3602
|1.3582
|327
|2011.01.24 05:18
|s/l
|109
|1.00
|1.3602
|1.3602
|1.3582
|-100.00
|6696.67
|328
|2011.01.24 07:25
|buy
|110
|1.00
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|329
|2011.01.24 07:25
|modify
|110
|1.00
|1.3611
|1.3601
|1.3621
|330
|2011.01.24 07:33
|s/l
|110
|1.00
|1.3601
|1.3601
|1.3621
|-100.00
|6596.67
|331
|2011.01.24 08:15
|sell
|111
|1.00
|1.3589
|0.0000
|0.0000
|332
|2011.01.24 08:15
|modify
|111
|1.00
|1.3589
|1.3599
|1.3579
|333
|2011.01.24 08:17
|s/l
|111
|1.00
|1.3599
|1.3599
|1.3579
|-100.00
|6496.67
|334
|2011.01.24 13:55
|buy
|112
|1.00
|1.3572
|0.0000
|0.0000
|335
|2011.01.24 13:55
|modify
|112
|1.00
|1.3572
|1.3562
|1.3582
|336
|2011.01.24 14:03
|t/p
|112
|1.00
|1.3582
|1.3562
|1.3582
|100.00
|6596.67
|337
|2011.01.24 18:55
|sell
|113
|1.00
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|338
|2011.01.24 18:55
|modify
|113
|1.00
|1.3648
|1.3658
|1.3638
|339
|2011.01.24 19:03
|t/p
|113
|1.00
|1.3638
|1.3658
|1.3638
|100.00
|6696.67
|340
|2011.01.24 22:05
|buy
|114
|1.00
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|341
|2011.01.24 22:05
|modify
|114
|1.00
|1.3646
|1.3636
|1.3656
|342
|2011.01.24 22:37
|s/l
|114
|1.00
|1.3636
|1.3636
|1.3656
|-100.00
|6596.67
|343
|2011.01.25 01:25
|sell
|115
|1.00
|1.3633
|0.0000
|0.0000
|344
|2011.01.25 01:25
|modify
|115
|1.00
|1.3633
|1.3643
|1.3623
|345
|2011.01.25 01:38
|s/l
|115
|1.00
|1.3643
|1.3643
|1.3623
|-100.00
|6496.67
|346
|2011.01.25 02:25
|buy
|116
|1.00
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|347
|2011.01.25 02:25
|modify
|116
|1.00
|1.3660
|1.3650
|1.3670
|348
|2011.01.25 02:40
|t/p
|116
|1.00
|1.3670
|1.3650
|1.3670
|100.00
|6596.67
|349
|2011.01.25 04:55
|sell
|117
|1.00
|1.3654
|0.0000
|0.0000
|350
|2011.01.25 04:55
|modify
|117
|1.00
|1.3654
|1.3664
|1.3644
|351
|2011.01.25 06:14
|s/l
|117
|1.00
|1.3664
|1.3664
|1.3644
|-100.00
|6496.67
|352
|2011.01.25 08:30
|buy
|118
|1.00
|1.3669
|0.0000
|0.0000
|353
|2011.01.25 08:30
|modify
|118
|1.00
|1.3669
|1.3659
|1.3679
|354
|2011.01.25 08:38
|t/p
|118
|1.00
|1.3679
|1.3659
|1.3679
|100.00
|6596.67
|355
|2011.01.25 09:40
|sell
|119
|1.00
|1.3640
|0.0000
|0.0000
|356
|2011.01.25 09:40
|modify
|119
|1.00
|1.3640
|1.3650
|1.3630
|357
|2011.01.25 09:54
|t/p
|119
|1.00
|1.3630
|1.3650
|1.3630
|100.00
|6696.67
|358
|2011.01.25 12:35
|buy
|120
|1.00
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|359
|2011.01.25 12:35
|modify
|120
|1.00
|1.3624
|1.3614
|1.3634
|360
|2011.01.25 12:48
|t/p
|120
|1.00
|1.3634
|1.3614
|1.3634
|100.00
|6796.67
|361
|2011.01.25 13:55
|sell
|121
|1.00
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|362
|2011.01.25 13:55
|modify
|121
|1.00
|1.3590
|1.3600
|1.3580
|363
|2011.01.25 14:04
|t/p
|121
|1.00
|1.3580
|1.3600
|1.3580
|100.00
|6896.67
|364
|2011.01.25 15:55
|buy
|122
|1.00
|1.3633
|0.0000
|0.0000
|365
|2011.01.25 15:55
|modify
|122
|1.00
|1.3633
|1.3623
|1.3643
|366
|2011.01.25 16:00
|s/l
|122
|1.00
|1.3623
|1.3623
|1.3643
|-100.00
|6796.67
|367
|2011.01.25 17:40
|sell
|123
|1.00
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|368
|2011.01.25 17:40
|modify
|123
|1.00
|1.3623
|1.3633
|1.3613
|369
|2011.01.25 17:57
|s/l
|123
|1.00
|1.3633
|1.3633
|1.3613
|-100.00
|6696.67
|370
|2011.01.25 18:15
|buy
|124
|1.00
|1.3654
|0.0000
|0.0000
|371
|2011.01.25 18:15
|modify
|124
|1.00
|1.3654
|1.3644
|1.3664
|372
|2011.01.25 18:34
|s/l
|124
|1.00
|1.3644
|1.3644
|1.3664
|-100.00
|6596.67
|373
|2011.01.26 01:20
|sell
|125
|1.00
|1.3667
|0.0000
|0.0000
|374
|2011.01.26 01:20
|modify
|125
|1.00
|1.3667
|1.3677
|1.3657
|375
|2011.01.26 02:26
|s/l
|125
|1.00
|1.3677
|1.3677
|1.3657
|-100.00
|6496.67
|376
|2011.01.26 02:55
|buy
|126
|1.00
|1.3694
|0.0000
|0.0000
|377
|2011.01.26 02:55
|modify
|126
|1.00
|1.3694
|1.3684
|1.3704
|378
|2011.01.26 02:59
|s/l
|126
|1.00
|1.3684
|1.3684
|1.3704
|-100.00
|6396.67
|379
|2011.01.26 08:00
|sell
|127
|1.00
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|380
|2011.01.26 08:00
|modify
|127
|1.00
|1.3674
|1.3684
|1.3664
|381
|2011.01.26 08:20
|t/p
|127
|1.00
|1.3664
|1.3684
|1.3664
|100.00
|6496.67
|382
|2011.01.26 09:20
|buy
|128
|1.00
|1.3700
|0.0000
|0.0000
|383
|2011.01.26 09:20
|modify
|128
|1.00
|1.3700
|1.3690
|1.3710
|384
|2011.01.26 09:33
|s/l
|128
|1.00
|1.3690
|1.3690
|1.3710
|-100.00
|6396.67
|385
|2011.01.26 12:25
|sell
|129
|1.00
|1.3688
|0.0000
|0.0000
|386
|2011.01.26 12:25
|modify
|129
|1.00
|1.3688
|1.3698
|1.3678
|387
|2011.01.26 12:35
|s/l
|129
|1.00
|1.3698
|1.3698
|1.3678
|-100.00
|6296.67
|388
|2011.01.26 16:45
|buy
|130
|1.00
|1.3695
|0.0000
|0.0000
|389
|2011.01.26 16:45
|modify
|130
|1.00
|1.3695
|1.3685
|1.3705
|390
|2011.01.26 16:58
|s/l
|130
|1.00
|1.3685
|1.3685
|1.3705
|-100.00
|6196.67
|391
|2011.01.26 19:10
|sell
|131
|1.00
|1.3676
|0.0000
|0.0000
|392
|2011.01.26 19:10
|modify
|131
|1.00
|1.3676
|1.3686
|1.3666
|393
|2011.01.26 19:20
|t/p
|131
|1.00
|1.3666
|1.3686
|1.3666
|100.00
|6296.67
|394
|2011.01.26 20:25
|buy
|132
|1.00
|1.3700
|0.0000
|0.0000
|395
|2011.01.26 20:25
|modify
|132
|1.00
|1.3700
|1.3690
|1.3710
|396
|2011.01.26 20:26
|s/l
|132
|1.00
|1.3690
|1.3690
|1.3710
|-100.00
|6196.67
|397
|2011.01.26 20:30
|sell
|133
|1.00
|1.3650
|0.0000
|0.0000
|398
|2011.01.26 20:30
|modify
|133
|1.00
|1.3650
|1.3660
|1.3640
|399
|2011.01.26 20:30
|s/l
|133
|1.00
|1.3660
|1.3660
|1.3640
|-100.00
|6096.67
|400
|2011.01.26 20:45
|buy
|134
|1.00
|1.3692
|0.0000
|0.0000
|401
|2011.01.26 20:45
|modify
|134
|1.00
|1.3692
|1.3682
|1.3702
|402
|2011.01.26 20:45
|s/l
|134
|1.00
|1.3682
|1.3682
|1.3702
|-100.00
|5996.67
|403
|2011.01.27 00:30
|sell
|135
|1.00
|1.3692
|0.0000
|0.0000
|404
|2011.01.27 00:30
|modify
|135
|1.00
|1.3692
|1.3702
|1.3682
|405
|2011.01.27 00:37
|s/l
|135
|1.00
|1.3702
|1.3702
|1.3682
|-100.00
|5896.67
|406
|2011.01.27 01:20
|buy
|136
|1.00
|1.3713
|0.0000
|0.0000
|407
|2011.01.27 01:20
|modify
|136
|1.00
|1.3713
|1.3703
|1.3723
|408
|2011.01.27 02:00
|s/l
|136
|1.00
|1.3703
|1.3703
|1.3723
|-100.00
|5796.67
|409
|2011.01.27 02:50
|sell
|137
|1.00
|1.3693
|0.0000
|0.0000
|410
|2011.01.27 02:50
|modify
|137
|1.00
|1.3693
|1.3703
|1.3683
|411
|2011.01.27 03:17
|s/l
|137
|1.00
|1.3703
|1.3703
|1.3683
|-100.00
|5696.67
|412
|2011.01.27 07:05
|buy
|138
|1.00
|1.3711
|0.0000
|0.0000
|413
|2011.01.27 07:05
|modify
|138
|1.00
|1.3711
|1.3701
|1.3721
|414
|2011.01.27 08:13
|t/p
|138
|1.00
|1.3721
|1.3701
|1.3721
|100.00
|5796.67
|415
|2011.01.27 08:50
|sell
|139
|1.00
|1.3693
|0.0000
|0.0000
|416
|2011.01.27 08:50
|modify
|139
|1.00
|1.3693
|1.3703
|1.3683
|417
|2011.01.27 08:52
|t/p
|139
|1.00
|1.3683
|1.3703
|1.3683
|100.00
|5896.67
|418
|2011.01.27 10:50
|buy
|140
|1.00
|1.3696
|0.0000
|0.0000
|419
|2011.01.27 10:50
|modify
|140
|1.00
|1.3696
|1.3686
|1.3706
|420
|2011.01.27 10:56
|s/l
|140
|1.00
|1.3686
|1.3686
|1.3706
|-100.00
|5796.67
|421
|2011.01.27 14:15
|sell
|141
|1.00
|1.3717
|0.0000
|0.0000
|422
|2011.01.27 14:15
|modify
|141
|1.00
|1.3717
|1.3727
|1.3707
|423
|2011.01.27 14:20
|s/l
|141
|1.00
|1.3727
|1.3727
|1.3707
|-100.00
|5696.67
|424
|2011.01.27 14:40
|buy
|142
|1.00
|1.3740
|0.0000
|0.0000
|425
|2011.01.27 14:40
|modify
|142
|1.00
|1.3740
|1.3730
|1.3750
|426
|2011.01.27 14:50
|t/p
|142
|1.00
|1.3750
|1.3730
|1.3750
|100.00
|5796.67
|427
|2011.01.27 16:00
|sell
|143
|1.00
|1.3721
|0.0000
|0.0000
|428
|2011.01.27 16:00
|modify
|143
|1.00
|1.3721
|1.3731
|1.3711
|429
|2011.01.27 16:12
|s/l
|143
|1.00
|1.3731
|1.3731
|1.3711
|-100.00
|5696.67
|430
|2011.01.27 16:35
|buy
|144
|1.00
|1.3742
|0.0000
|0.0000
|431
|2011.01.27 16:35
|modify
|144
|1.00
|1.3742
|1.3732
|1.3752
|432
|2011.01.27 16:38
|s/l
|144
|1.00
|1.3732
|1.3732
|1.3752
|-100.00
|5596.67
|433
|2011.01.27 17:10
|sell
|145
|1.00
|1.3709
|0.0000
|0.0000
|434
|2011.01.27 17:10
|modify
|145
|1.00
|1.3709
|1.3719
|1.3699
|435
|2011.01.27 17:12
|s/l
|145
|1.00
|1.3719
|1.3719
|1.3699
|-100.00
|5496.67
|436
|2011.01.27 19:50
|buy
|146
|1.00
|1.3720
|0.0000
|0.0000
|437
|2011.01.27 19:50
|modify
|146
|1.00
|1.3720
|1.3710
|1.3730
|438
|2011.01.27 20:16
|t/p
|146
|1.00
|1.3730
|1.3710
|1.3730
|100.00
|5596.67
|439
|2011.01.28 00:10
|sell
|147
|1.00
|1.3723
|0.0000
|0.0000
|440
|2011.01.28 00:10
|modify
|147
|1.00
|1.3723
|1.3733
|1.3713
|441
|2011.01.28 01:50
|s/l
|147
|1.00
|1.3733
|1.3733
|1.3713
|-100.00
|5496.67
|442
|2011.01.28 02:05
|buy
|148
|1.00
|1.3734
|0.0000
|0.0000
|443
|2011.01.28 02:05
|modify
|148
|1.00
|1.3734
|1.3724
|1.3744
|444
|2011.01.28 02:19
|s/l
|148
|1.00
|1.3724
|1.3724
|1.3744
|-100.00
|5396.67
|445
|2011.01.28 02:35
|sell
|149
|1.00
|1.3703
|0.0000
|0.0000
|446
|2011.01.28 02:35
|modify
|149
|1.00
|1.3703
|1.3713
|1.3693
|447
|2011.01.28 02:43
|s/l
|149
|1.00
|1.3713
|1.3713
|1.3693
|-100.00
|5296.67
|448
|2011.01.28 06:30
|buy
|150
|1.00
|1.3712
|0.0000
|0.0000
|449
|2011.01.28 06:30
|modify
|150
|1.00
|1.3712
|1.3702
|1.3722
|450
|2011.01.28 07:51
|t/p
|150
|1.00
|1.3722
|1.3702
|1.3722
|100.00
|5396.67
|451
|2011.01.28 08:35
|sell
|151
|1.00
|1.3701
|0.0000
|0.0000
|452
|2011.01.28 08:35
|modify
|151
|1.00
|1.3701
|1.3711
|1.3691
|453
|2011.01.28 08:38
|s/l
|151
|1.00
|1.3711
|1.3711
|1.3691
|-100.00
|5296.67
|454
|2011.01.28 10:35
|buy
|152
|1.00
|1.3721
|0.0000
|0.0000
|455
|2011.01.28 10:35
|modify
|152
|1.00
|1.3721
|1.3711
|1.3731
|456
|2011.01.28 11:01
|t/p
|152
|1.00
|1.3731
|1.3711
|1.3731
|100.00
|5396.67
|457
|2011.01.28 14:00
|sell
|153
|1.00
|1.3715
|0.0000
|0.0000
|458
|2011.01.28 14:00
|modify
|153
|1.00
|1.3715
|1.3725
|1.3705
|459
|2011.01.28 14:30
|s/l
|153
|1.00
|1.3725
|1.3725
|1.3705
|-100.00
|5296.67
|460
|2011.01.28 20:25
|buy
|154
|1.00
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|461
|2011.01.28 20:25
|modify
|154
|1.00
|1.3620
|1.3610
|1.3630
|462
|2011.01.28 20:34
|s/l
|154
|1.00
|1.3610
|1.3610
|1.3630
|-100.00
|5196.67
|463
|2011.01.31 00:05
|sell
|155
|1.00
|1.3582
|0.0000
|0.0000
|464
|2011.01.31 00:05
|modify
|155
|1.00
|1.3582
|1.3592
|1.3572
|465
|2011.01.31 01:14
|s/l
|155
|1.00
|1.3592
|1.3592
|1.3572
|-100.00
|5096.67
|466
|2011.01.31 03:30
|buy
|156
|1.00
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|467
|2011.01.31 03:30
|modify
|156
|1.00
|1.3600
|1.3590
|1.3610
|468
|2011.01.31 03:37
|s/l
|156
|1.00
|1.3590
|1.3590
|1.3610
|-100.00
|4996.67
|469
|2011.01.31 09:40
|sell
|157
|1.00
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|470
|2011.01.31 09:40
|modify
|157
|1.00
|1.3604
|1.3614
|1.3594
|471
|2011.01.31 09:51
|s/l
|157
|1.00
|1.3614
|1.3614
|1.3594
|-100.00
|4896.67
|472
|2011.01.31 10:15
|buy
|158
|1.00
|1.3628
|0.0000
|0.0000
|473
|2011.01.31 10:15
|modify
|158
|1.00
|1.3628
|1.3618
|1.3638
|474
|2011.01.31 10:20
|t/p
|158
|1.00
|1.3638
|1.3618
|1.3638
|100.00
|4996.67
|475
|2011.01.31 17:20
|sell
|159
|1.00
|1.3696
|0.0000
|0.0000
|476
|2011.01.31 17:20
|modify
|159
|1.00
|1.3696
|1.3706
|1.3686
|477
|2011.01.31 17:43
|s/l
|159
|1.00
|1.3706
|1.3706
|1.3686
|-100.00
|4896.67
|478
|2011.01.31 21:40
|buy
|160
|1.00
|1.3694
|0.0000
|0.0000
|479
|2011.01.31 21:40
|modify
|160
|1.00
|1.3694
|1.3684
|1.3704
|480
|2011.01.31 22:08
|s/l
|160
|1.00
|1.3684
|1.3684
|1.3704
|-100.00
|4796.67
|481
|2011.02.01 09:30
|sell
|161
|1.00
|1.3721
|0.0000
|0.0000
|482
|2011.02.01 09:30
|modify
|161
|1.00
|1.3721
|1.3731
|1.3711
|483
|2011.02.01 09:36
|t/p
|161
|1.00
|1.3711
|1.3731
|1.3711
|100.00
|4896.67
|484
|2011.02.01 10:45
|buy
|162
|1.00
|1.3738
|0.0000
|0.0000
|485
|2011.02.01 10:45
|modify
|162
|1.00
|1.3738
|1.3728
|1.3748
|486
|2011.02.01 10:48
|t/p
|162
|1.00
|1.3748
|1.3728
|1.3748
|100.00
|4996.67
|487
|2011.02.01 13:35
|sell
|163
|1.00
|1.3740
|0.0000
|0.0000
|488
|2011.02.01 13:35
|modify
|163
|1.00
|1.3740
|1.3750
|1.3730
|489
|2011.02.01 13:46
|s/l
|163
|1.00
|1.3750
|1.3750
|1.3730
|-100.00
|4896.67
|490
|2011.02.01 15:30
|buy
|164
|1.00
|1.3769
|0.0000
|0.0000
|491
|2011.02.01 15:30
|modify
|164
|1.00
|1.3769
|1.3759
|1.3779
|492
|2011.02.01 15:31
|s/l
|164
|1.00
|1.3759
|1.3759
|1.3779
|-100.00
|4796.67
|493
|2011.02.01 16:10
|sell
|165
|1.00
|1.3734
|0.0000
|0.0000
|494
|2011.02.01 16:10
|modify
|165
|1.00
|1.3734
|1.3744
|1.3724
|495
|2011.02.01 16:12
|s/l
|165
|1.00
|1.3744
|1.3744
|1.3724
|-100.00
|4696.67
|496
|2011.02.01 16:35
|buy
|166
|1.00
|1.3765
|0.0000
|0.0000
|497
|2011.02.01 16:35
|modify
|166
|1.00
|1.3765
|1.3755
|1.3775
|498
|2011.02.01 16:41
|t/p
|166
|1.00
|1.3775
|1.3755
|1.3775
|100.00
|4796.67
|499
|2011.02.01 23:40
|sell
|167
|1.00
|1.3824
|0.0000
|0.0000
|500
|2011.02.01 23:40
|modify
|167
|1.00
|1.3824
|1.3834
|1.3814
|501
|2011.02.02 01:05
|s/l
|167
|1.00
|1.3834
|1.3834
|1.3814
|-101.11
|4695.56
|502
|2011.02.02 01:35
|buy
|168
|1.00
|1.3833
|0.0000
|0.0000
|503
|2011.02.02 01:35
|modify
|168
|1.00
|1.3833
|1.3823
|1.3843
|504
|2011.02.02 02:13
|t/p
|168
|1.00
|1.3843
|1.3823
|1.3843
|100.00
|4795.56
|505
|2011.02.02 07:00
|sell
|169
|1.00
|1.3840
|0.0000
|0.0000
|506
|2011.02.02 07:00
|modify
|169
|1.00
|1.3840
|1.3850
|1.3830
|507
|2011.02.02 08:15
|s/l
|169
|1.00
|1.3850
|1.3850
|1.3830
|-100.00
|4695.56
|508
|2011.02.02 11:45
|buy
|170
|1.00
|1.3838
|0.0000
|0.0000
|509
|2011.02.02 11:45
|modify
|170
|1.00
|1.3838
|1.3828
|1.3848
|510
|2011.02.02 12:32
|s/l
|170
|1.00
|1.3828
|1.3828
|1.3848
|-100.00
|4595.56
|511
|2011.02.02 12:50
|sell
|171
|1.00
|1.3808
|0.0000
|0.0000
|512
|2011.02.02 12:50
|modify
|171
|1.00
|1.3808
|1.3818
|1.3798
|513
|2011.02.02 13:01
|t/p
|171
|1.00
|1.3798
|1.3818
|1.3798
|100.00
|4695.56
|514
|2011.02.02 16:30
|buy
|172
|1.00
|1.3810
|0.0000
|0.0000
|515
|2011.02.02 16:30
|modify
|172
|1.00
|1.3810
|1.3800
|1.3820
|516
|2011.02.02 16:36
|t/p
|172
|1.00
|1.3820
|1.3800
|1.3820
|100.00
|4795.56
|517
|2011.02.02 17:35
|sell
|173
|1.00
|1.3797
|0.0000
|0.0000
|518
|2011.02.02 17:35
|modify
|173
|1.00
|1.3797
|1.3807
|1.3787
|519
|2011.02.02 17:39
|t/p
|173
|1.00
|1.3787
|1.3807
|1.3787
|100.00
|4895.56
|520
|2011.02.02 20:55
|buy
|174
|1.00
|1.3795
|0.0000
|0.0000
|521
|2011.02.02 20:55
|modify
|174
|1.00
|1.3795
|1.3785
|1.3805
|522
|2011.02.02 21:04
|t/p
|174
|1.00
|1.3805
|1.3785
|1.3805
|100.00
|4995.56
|523
|2011.02.03 02:15
|sell
|175
|1.00
|1.3801
|0.0000
|0.0000
|524
|2011.02.03 02:15
|modify
|175
|1.00
|1.3801
|1.3811
|1.3791
|525
|2011.02.03 02:55
|s/l
|175
|1.00
|1.3811
|1.3811
|1.3791
|-100.00
|4895.56
|526
|2011.02.03 08:00
|buy
|176
|1.00
|1.3806
|0.0000
|0.0000
|527
|2011.02.03 08:00
|modify
|176
|1.00
|1.3806
|1.3796
|1.3816
|528
|2011.02.03 08:30
|t/p
|176
|1.00
|1.3816
|1.3796
|1.3816
|100.00
|4995.56
|529
|2011.02.03 09:35
|sell
|177
|1.00
|1.3795
|0.0000
|0.0000
|530
|2011.02.03 09:35
|modify
|177
|1.00
|1.3795
|1.3805
|1.3785
|531
|2011.02.03 09:44
|t/p
|177
|1.00
|1.3785
|1.3805
|1.3785
|100.00
|5095.56
|532
|2011.02.03 18:05
|buy
|178
|1.00
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|533
|2011.02.03 18:05
|modify
|178
|1.00
|1.3657
|1.3647
|1.3667
|534
|2011.02.03 18:08
|s/l
|178
|1.00
|1.3647
|1.3647
|1.3667
|-100.00
|4995.56
|535
|2011.02.03 19:30
|sell
|179
|1.00
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|536
|2011.02.03 19:30
|modify
|179
|1.00
|1.3634
|1.3644
|1.3624
|537
|2011.02.03 19:41
|t/p
|179
|1.00
|1.3624
|1.3644
|1.3624
|100.00
|5095.56
|538
|2011.02.03 21:40
|buy
|180
|1.00
|1.3638
|0.0000
|0.0000
|539
|2011.02.03 21:40
|modify
|180
|1.00
|1.3638
|1.3628
|1.3648
|540
|2011.02.03 23:10
|s/l
|180
|1.00
|1.3628
|1.3628
|1.3648
|-100.00
|4995.56
|541
|2011.02.03 23:30
|sell
|181
|1.00
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|542
|2011.02.03 23:30
|modify
|181
|1.00
|1.3625
|1.3635
|1.3615
|543
|2011.02.04 01:39
|s/l
|181
|1.00
|1.3635
|1.3635
|1.3615
|-101.11
|4894.45
|544
|2011.02.04 03:15
|buy
|182
|1.00
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|545
|2011.02.04 03:15
|modify
|182
|1.00
|1.3635
|1.3625
|1.3645
|546
|2011.02.04 08:05
|close
|182
|1.00
|1.3627
|1.3625
|1.3645
|-80.00
|4814.45
|547
|2011.02.04 08:05
|sell
|183
|1.00
|1.3627
|0.0000
|0.0000
|548
|2011.02.04 08:05
|modify
|183
|1.00
|1.3627
|1.3637
|1.3617
|549
|2011.02.04 08:30
|s/l
|183
|1.00
|1.3637
|1.3637
|1.3617
|-100.00
|4714.45
|550
|2011.02.04 10:05
|buy
|184
|1.00
|1.3638
|0.0000
|0.0000
|551
|2011.02.04 10:05
|modify
|184
|1.00
|1.3638
|1.3628
|1.3648
|552
|2011.02.04 11:21
|s/l
|184
|1.00
|1.3628
|1.3628
|1.3648
|-100.00
|4614.45
|553
|2011.02.04 11:50
|sell
|185
|1.00
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|554
|2011.02.04 11:50
|modify
|185
|1.00
|1.3623
|1.3633
|1.3613
|555
|2011.02.04 12:06
|s/l
|185
|1.00
|1.3633
|1.3633
|1.3613
|-100.00
|4514.45
|556
|2011.02.04 14:25
|buy
|186
|1.00
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|557
|2011.02.04 14:25
|modify
|186
|1.00
|1.3645
|1.3635
|1.3655
|558
|2011.02.04 14:30
|t/p
|186
|1.00
|1.3655
|1.3635
|1.3655
|100.00
|4614.45
|559
|2011.02.04 14:40
|sell
|187
|1.00
|1.3581
|0.0000
|0.0000
|560
|2011.02.04 14:40
|modify
|187
|1.00
|1.3581
|1.3591
|1.3571
|561
|2011.02.04 14:40
|s/l
|187
|1.00
|1.3591
|1.3591
|1.3571
|-100.00
|4514.45
|562
|2011.02.04 17:50
|buy
|188
|1.00
|1.3577
|0.0000
|0.0000
|563
|2011.02.04 17:50
|modify
|188
|1.00
|1.3577
|1.3567
|1.3587
|564
|2011.02.04 18:43
|t/p
|188
|1.00
|1.3587
|1.3567
|1.3587
|100.00
|4614.45
|565
|2011.02.07 00:10
|sell
|189
|1.00
|1.3572
|0.0000
|0.0000
|566
|2011.02.07 00:10
|modify
|189
|1.00
|1.3572
|1.3582
|1.3562
|567
|2011.02.07 01:18
|s/l
|189
|1.00
|1.3582
|1.3582
|1.3562
|-100.00
|4514.45
|568
|2011.02.07 01:50
|buy
|190
|1.00
|1.3588
|0.0000
|0.0000
|569
|2011.02.07 01:50
|modify
|190
|1.00
|1.3588
|1.3578
|1.3598
|570
|2011.02.07 01:54
|s/l
|190
|1.00
|1.3578
|1.3578
|1.3598
|-100.00
|4414.45
|571
|2011.02.07 07:15
|sell
|191
|1.00
|1.3608
|0.0000
|0.0000
|572
|2011.02.07 07:15
|modify
|191
|1.00
|1.3608
|1.3618
|1.3598
|573
|2011.02.07 07:50
|s/l
|191
|1.00
|1.3618
|1.3618
|1.3598
|-100.00
|4314.45
|574
|2011.02.07 08:05
|buy
|192
|1.00
|1.3627
|0.0000
|0.0000
|575
|2011.02.07 08:05
|modify
|192
|1.00
|1.3627
|1.3617
|1.3637
|576
|2011.02.07 08:10
|s/l
|192
|1.00
|1.3617
|1.3617
|1.3637
|-100.00
|4214.45
|577
|2011.02.07 08:50
|sell
|193
|1.00
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|578
|2011.02.07 08:50
|modify
|193
|1.00
|1.3594
|1.3604
|1.3584
|579
|2011.02.07 09:00
|t/p
|193
|1.00
|1.3584
|1.3604
|1.3584
|100.00
|4314.45
|580
|2011.02.07 09:45
|buy
|194
|1.00
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|581
|2011.02.07 09:45
|modify
|194
|1.00
|1.3623
|1.3613
|1.3633
|582
|2011.02.07 09:56
|s/l
|194
|1.00
|1.3613
|1.3613
|1.3633
|-100.00
|4214.45
|583
|2011.02.07 10:20
|sell
|195
|1.00
|1.3588
|0.0000
|0.0000
|584
|2011.02.07 10:20
|modify
|195
|1.00
|1.3588
|1.3598
|1.3578
|585
|2011.02.07 10:21
|s/l
|195
|1.00
|1.3598
|1.3598
|1.3578
|-100.00
|4114.45
|586
|2011.02.07 16:50
|buy
|196
|1.00
|1.3550
|0.0000
|0.0000
|587
|2011.02.07 16:50
|modify
|196
|1.00
|1.3550
|1.3540
|1.3560
|588
|2011.02.07 17:00
|s/l
|196
|1.00
|1.3540
|1.3540
|1.3560
|-100.00
|4014.45
|589
|2011.02.07 23:20
|sell
|197
|1.00
|1.3580
|0.0000
|0.0000
|590
|2011.02.07 23:20
|modify
|197
|1.00
|1.3580
|1.3590
|1.3570
|591
|2011.02.08 00:27
|s/l
|197
|1.00
|1.3590
|1.3590
|1.3570
|-101.11
|3913.34
|592
|2011.02.08 00:50
|buy
|198
|1.00
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|593
|2011.02.08 00:50
|modify
|198
|1.00
|1.3592
|1.3582
|1.3602
|594
|2011.02.08 01:06
|s/l
|198
|1.00
|1.3582
|1.3582
|1.3602
|-100.00
|3813.34
|595
|2011.02.08 02:15
|sell
|199
|1.00
|1.3575
|0.0000
|0.0000
|596
|2011.02.08 02:15
|modify
|199
|1.00
|1.3575
|1.3585
|1.3565
|597
|2011.02.08 02:43
|s/l
|199
|1.00
|1.3585
|1.3585
|1.3565
|-100.00
|3713.34
|598
|2011.02.08 03:15
|buy
|200
|1.00
|1.3591
|0.0000
|0.0000
|599
|2011.02.08 03:15
|modify
|200
|1.00
|1.3591
|1.3581
|1.3601
|600
|2011.02.08 03:40
|t/p
|200
|1.00
|1.3601
|1.3581
|1.3601
|100.00
|3813.34
|601
|2011.02.08 10:05
|sell
|201
|1.00
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|602
|2011.02.08 10:05
|modify
|201
|1.00
|1.3607
|1.3617
|1.3597
|603
|2011.02.08 10:19
|t/p
|201
|1.00
|1.3597
|1.3617
|1.3597
|100.00
|3913.34
|604
|2011.02.08 11:30
|buy
|202
|1.00
|1.3640
|0.0000
|0.0000
|605
|2011.02.08 11:30
|modify
|202
|1.00
|1.3640
|1.3630
|1.3650
|606
|2011.02.08 11:30
|s/l
|202
|1.00
|1.3630
|1.3630
|1.3650
|-100.00
|3813.34
|607
|2011.02.08 14:10
|sell
|203
|1.00
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|608
|2011.02.08 14:10
|modify
|203
|1.00
|1.3634
|1.3644
|1.3624
|609
|2011.02.08 14:19
|s/l
|203
|1.00
|1.3644
|1.3644
|1.3624
|-100.00
|3713.34
|610
|2011.02.08 16:25
|buy
|204
|1.00
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|611
|2011.02.08 16:25
|modify
|204
|1.00
|1.3656
|1.3646
|1.3666
|612
|2011.02.08 16:34
|s/l
|204
|1.00
|1.3646
|1.3646
|1.3666
|-100.00
|3613.34
|613
|2011.02.08 19:10
|sell
|205
|1.00
|1.3658
|0.0000
|0.0000
|614
|2011.02.08 19:10
|modify
|205
|1.00
|1.3658
|1.3668
|1.3648
|615
|2011.02.08 19:27
|t/p
|205
|1.00
|1.3648
|1.3668
|1.3648
|100.00
|3713.34
|616
|2011.02.09 02:10
|buy
|206
|1.00
|1.3631
|0.0000
|0.0000
|617
|2011.02.09 02:10
|modify
|206
|1.00
|1.3631
|1.3621
|1.3641
|618
|2011.02.09 02:47
|t/p
|206
|1.00
|1.3641
|1.3621
|1.3641
|100.00
|3813.34
|619
|2011.02.09 08:50
|sell
|207
|1.00
|1.3633
|0.0000
|0.0000
|620
|2011.02.09 08:50
|modify
|207
|1.00
|1.3633
|1.3643
|1.3623
|621
|2011.02.09 09:16
|s/l
|207
|1.00
|1.3643
|1.3643
|1.3623
|-100.00
|3713.34
|622
|2011.02.09 09:45
|buy
|208
|1.00
|1.3655
|0.0000
|0.0000
|623
|2011.02.09 09:45
|modify
|208
|1.00
|1.3655
|1.3645
|1.3665
|624
|2011.02.09 09:45
|s/l
|208
|1.00
|1.3645
|1.3645
|1.3665
|-100.00
|3613.34
|625
|2011.02.09 10:10
|sell
|209
|1.00
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|626
|2011.02.09 10:10
|modify
|209
|1.00
|1.3635
|1.3645
|1.3625
|627
|2011.02.09 10:15
|s/l
|209
|1.00
|1.3645
|1.3645
|1.3625
|-100.00
|3513.34
|628
|2011.02.09 11:20
|buy
|210
|1.00
|1.3654
|0.0000
|0.0000
|629
|2011.02.09 11:20
|modify
|210
|1.00
|1.3654
|1.3644
|1.3664
|630
|2011.02.09 11:47
|s/l
|210
|1.00
|1.3644
|1.3644
|1.3664
|-100.00
|3413.34
|631
|2011.02.09 11:55
|sell
|211
|1.00
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|632
|2011.02.09 11:55
|modify
|211
|1.00
|1.3625
|1.3635
|1.3615
|633
|2011.02.09 12:00
|t/p
|211
|1.00
|1.3615
|1.3635
|1.3615
|100.00
|3513.34
|634
|2011.02.09 13:25
|buy
|212
|1.00
|1.3650
|0.0000
|0.0000
|635
|2011.02.09 13:25
|modify
|212
|1.00
|1.3650
|1.3640
|1.3660
|636
|2011.02.09 13:30
|s/l
|212
|1.00
|1.3640
|1.3640
|1.3660
|-100.00
|3413.34
|637
|2011.02.09 17:35
|sell
|213
|1.00
|1.3677
|0.0000
|0.0000
|638
|2011.02.09 17:35
|modify
|213
|1.00
|1.3677
|1.3687
|1.3667
|639
|2011.02.09 17:38
|s/l
|213
|1.00
|1.3687
|1.3687
|1.3667
|-100.00
|3313.34
|640
|2011.02.09 18:10
|buy
|214
|1.00
|1.3720
|0.0000
|0.0000
|641
|2011.02.09 18:10
|modify
|214
|1.00
|1.3720
|1.3710
|1.3730
|642
|2011.02.09 18:18
|s/l
|214
|1.00
|1.3710
|1.3710
|1.3730
|-100.00
|3213.34
|643
|2011.02.10 00:25
|sell
|215
|1.00
|1.3722
|0.0000
|0.0000
|644
|2011.02.10 00:25
|modify
|215
|1.00
|1.3722
|1.3732
|1.3712
|645
|2011.02.10 01:42
|t/p
|215
|1.00
|1.3712
|1.3732
|1.3712
|100.00
|3313.34
|646
|2011.02.10 17:10
|buy
|216
|1.00
|1.3615
|0.0000
|0.0000
|647
|2011.02.10 17:10
|modify
|216
|1.00
|1.3615
|1.3605
|1.3625
|648
|2011.02.10 17:23
|s/l
|216
|1.00
|1.3605
|1.3605
|1.3625
|-100.00
|3213.34
|649
|2011.02.10 20:10
|sell
|217
|1.00
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|650
|2011.02.10 20:10
|modify
|217
|1.00
|1.3613
|1.3623
|1.3603
|651
|2011.02.10 20:14
|t/p
|217
|1.00
|1.3603
|1.3623
|1.3603
|100.00
|3313.34
|652
|2011.02.11 01:05
|buy
|218
|1.00
|1.3609
|0.0000
|0.0000
|653
|2011.02.11 01:05
|modify
|218
|1.00
|1.3609
|1.3599
|1.3619
|654
|2011.02.11 01:49
|t/p
|218
|1.00
|1.3619
|1.3599
|1.3619
|100.00
|3413.34
|655
|2011.02.11 02:30
|sell
|219
|1.00
|1.3583
|0.0000
|0.0000
|656
|2011.02.11 02:30
|modify
|219
|1.00
|1.3583
|1.3593
|1.3573
|657
|2011.02.11 02:43
|t/p
|219
|1.00
|1.3573
|1.3593
|1.3573
|100.00
|3513.34
|658
|2011.02.11 08:50
|buy
|220
|1.00
|1.3577
|0.0000
|0.0000
|659
|2011.02.11 08:50
|modify
|220
|1.00
|1.3577
|1.3567
|1.3587
|660
|2011.02.11 08:52
|s/l
|220
|1.00
|1.3567
|1.3567
|1.3587
|-100.00
|3413.34
|661
|2011.02.11 09:15
|sell
|221
|1.00
|1.3554
|0.0000
|0.0000
|662
|2011.02.11 09:15
|modify
|221
|1.00
|1.3554
|1.3564
|1.3544
|663
|2011.02.11 09:55
|t/p
|221
|1.00
|1.3544
|1.3564
|1.3544
|100.00
|3513.34
|664
|2011.02.11 13:55
|buy
|222
|1.00
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|665
|2011.02.11 13:55
|modify
|222
|1.00
|1.3537
|1.3527
|1.3547
|666
|2011.02.11 14:02
|s/l
|222
|1.00
|1.3527
|1.3527
|1.3547
|-100.00
|3413.34
|667
|2011.02.11 15:20
|sell
|223
|1.00
|1.3510
|0.0000
|0.0000
|668
|2011.02.11 15:20
|modify
|223
|1.00
|1.3510
|1.3520
|1.3500
|669
|2011.02.11 15:25
|s/l
|223
|1.00
|1.3520
|1.3520
|1.3500
|-100.00
|3313.34
|670
|2011.02.11 16:06
|buy
|224
|1.00
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|671
|2011.02.11 16:06
|modify
|224
|1.00
|1.3546
|1.3536
|1.3556
|672
|2011.02.11 16:16
|s/l
|224
|1.00
|1.3536
|1.3536
|1.3556
|-100.00
|3213.34
|673
|2011.02.11 17:55
|sell
|225
|1.00
|1.3514
|0.0000
|0.0000
|674
|2011.02.11 17:55
|modify
|225
|1.00
|1.3514
|1.3524
|1.3504
|675
|2011.02.11 18:08
|t/p
|225
|1.00
|1.3504
|1.3524
|1.3504
|100.00
|3313.34
|676
|2011.02.11 20:10
|buy
|226
|1.00
|1.3534
|0.0000
|0.0000
|677
|2011.02.11 20:10
|modify
|226
|1.00
|1.3534
|1.3524
|1.3544
|678
|2011.02.11 20:35
|t/p
|226
|1.00
|1.3544
|1.3524
|1.3544
|100.00
|3413.34
|679
|2011.02.14 00:05
|sell
|227
|1.00
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|680
|2011.02.14 00:05
|modify
|227
|1.00
|1.3522
|1.3532
|1.3512
|681
|2011.02.14 00:41
|t/p
|227
|1.00
|1.3512
|1.3532
|1.3512
|100.00
|3513.34
|682
|2011.02.14 02:40
|buy
|228
|1.00
|1.3532
|0.0000
|0.0000
|683
|2011.02.14 02:40
|modify
|228
|1.00
|1.3532
|1.3522
|1.3542
|684
|2011.02.14 03:11
|t/p
|228
|1.00
|1.3542
|1.3522
|1.3542
|100.00
|3613.34
|685
|2011.02.14 05:20
|sell
|229
|1.00
|1.3530
|0.0000
|0.0000
|686
|2011.02.14 05:20
|modify
|229
|1.00
|1.3530
|1.3540
|1.3520
|687
|2011.02.14 06:12
|s/l
|229
|1.00
|1.3540
|1.3540
|1.3520
|-100.00
|3513.34
|688
|2011.02.14 06:50
|buy
|230
|1.00
|1.3548
|0.0000
|0.0000
|689
|2011.02.14 06:50
|modify
|230
|1.00
|1.3548
|1.3538
|1.3558
|690
|2011.02.14 08:43
|t/p
|230
|1.00
|1.3558
|1.3538
|1.3558
|100.00
|3613.34
|691
|2011.02.14 09:10
|sell
|231
|1.00
|1.3532
|0.0000
|0.0000
|692
|2011.02.14 09:10
|modify
|231
|1.00
|1.3532
|1.3542
|1.3522
|693
|2011.02.14 09:21
|t/p
|231
|1.00
|1.3522
|1.3542
|1.3522
|100.00
|3713.34
|694
|2011.02.14 15:10
|buy
|232
|1.00
|1.3466
|0.0000
|0.0000
|695
|2011.02.14 15:10
|modify
|232
|1.00
|1.3466
|1.3456
|1.3476
|696
|2011.02.14 15:18
|s/l
|232
|1.00
|1.3456
|1.3456
|1.3476
|-100.00
|3613.34
|697
|2011.02.14 20:15
|sell
|233
|1.00
|1.3474
|0.0000
|0.0000
|698
|2011.02.14 20:15
|modify
|233
|1.00
|1.3474
|1.3484
|1.3464
|699
|2011.02.14 20:30
|s/l
|233
|1.00
|1.3484
|1.3484
|1.3464
|-100.00
|3513.34
|700
|2011.02.14 22:25
|buy
|234
|1.00
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|701
|2011.02.14 22:25
|modify
|234
|1.00
|1.3491
|1.3481
|1.3501
|702
|2011.02.15 00:53
|s/l
|234
|1.00
|1.3481
|1.3481
|1.3501
|-101.19
|3412.15
|703
|2011.02.15 01:00
|sell
|235
|1.00
|1.3479
|0.0000
|0.0000
|704
|2011.02.15 01:00
|modify
|235
|1.00
|1.3479
|1.3489
|1.3469
|705
|2011.02.15 01:31
|s/l
|235
|1.00
|1.3489
|1.3489
|1.3469
|-100.00
|3312.15
|706
|2011.02.15 01:40
|buy
|236
|1.00
|1.3505
|0.0000
|0.0000
|707
|2011.02.15 01:40
|modify
|236
|1.00
|1.3505
|1.3495
|1.3515
|708
|2011.02.15 01:47
|s/l
|236
|1.00
|1.3495
|1.3495
|1.3515
|-100.00
|3212.15
|709
|2011.02.15 05:40
|sell
|237
|1.00
|1.3510
|0.0000
|0.0000
|710
|2011.02.15 05:40
|modify
|237
|1.00
|1.3510
|1.3520
|1.3500
|711
|2011.02.15 06:40
|s/l
|237
|1.00
|1.3520
|1.3520
|1.3500
|-100.00
|3112.15
|712
|2011.02.15 06:55
|buy
|238
|1.00
|1.3525
|0.0000
|0.0000
|713
|2011.02.15 06:55
|modify
|238
|1.00
|1.3525
|1.3515
|1.3535
|714
|2011.02.15 07:06
|s/l
|238
|1.00
|1.3515
|1.3515
|1.3535
|-100.00
|3012.15
|715
|2011.02.15 07:55
|sell
|239
|1.00
|1.3496
|0.0000
|0.0000
|716
|2011.02.15 07:55
|modify
|239
|1.00
|1.3496
|1.3506
|1.3486
|717
|2011.02.15 07:57
|t/p
|239
|1.00
|1.3486
|1.3506
|1.3486
|100.00
|3112.15
|718
|2011.02.15 09:45
|buy
|240
|1.00
|1.3515
|0.0000
|0.0000
|719
|2011.02.15 09:45
|modify
|240
|1.00
|1.3515
|1.3505
|1.3525
|720
|2011.02.15 10:20
|t/p
|240
|1.00
|1.3525
|1.3505
|1.3525
|100.00
|3212.15
|721
|2011.02.15 14:00
|sell
|241
|1.00
|1.3515
|0.0000
|0.0000
|722
|2011.02.15 14:00
|modify
|241
|1.00
|1.3515
|1.3525
|1.3505
|723
|2011.02.15 14:20
|t/p
|241
|1.00
|1.3505
|1.3525
|1.3505
|100.00
|3312.15
|724
|2011.02.15 18:50
|buy
|242
|1.00
|1.3520
|0.0000
|0.0000
|725
|2011.02.15 18:50
|modify
|242
|1.00
|1.3520
|1.3510
|1.3530
|726
|2011.02.15 19:17
|s/l
|242
|1.00
|1.3510
|1.3510
|1.3530
|-100.00
|3212.15
|727
|2011.02.15 20:25
|sell
|243
|1.00
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|728
|2011.02.15 20:25
|modify
|243
|1.00
|1.3491
|1.3501
|1.3481
|729
|2011.02.15 21:25
|t/p
|243
|1.00
|1.3481
|1.3501
|1.3481
|100.00
|3312.15
|730
|2011.02.16 00:25
|buy
|244
|1.00
|1.3497
|0.0000
|0.0000
|731
|2011.02.16 00:25
|modify
|244
|1.00
|1.3497
|1.3487
|1.3507
|732
|2011.02.16 01:17
|t/p
|244
|1.00
|1.3507
|1.3487
|1.3507
|100.00
|3412.15
|733
|2011.02.16 06:30
|sell
|245
|1.00
|1.3524
|0.0000
|0.0000
|734
|2011.02.16 06:30
|modify
|245
|1.00
|1.3524
|1.3534
|1.3514
|735
|2011.02.16 07:30
|s/l
|245
|1.00
|1.3534
|1.3534
|1.3514
|-100.00
|3312.15
|736
|2011.02.16 07:50
|buy
|246
|1.00
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|737
|2011.02.16 07:50
|modify
|246
|1.00
|1.3537
|1.3527
|1.3547
|738
|2011.02.16 07:50
|t/p
|246
|1.00
|1.3547
|1.3527
|1.3547
|100.00
|3412.15
|739
|2011.02.16 10:50
|sell
|247
|1.00
|1.3538
|0.0000
|0.0000
|740
|2011.02.16 10:50
|modify
|247
|1.00
|1.3538
|1.3548
|1.3528
|741
|2011.02.16 10:53
|s/l
|247
|1.00
|1.3548
|1.3548
|1.3528
|-100.00
|3312.15
|742
|2011.02.16 16:40
|buy
|248
|1.00
|1.3501
|0.0000
|0.0000
|743
|2011.02.16 16:40
|modify
|248
|1.00
|1.3501
|1.3491
|1.3511
|744
|2011.02.16 16:44
|t/p
|248
|1.00
|1.3511
|1.3491
|1.3511
|100.00
|3412.15
|745
|2011.02.17 05:35
|sell
|249
|1.00
|1.3583
|0.0000
|0.0000
|746
|2011.02.17 05:35
|modify
|249
|1.00
|1.3583
|1.3593
|1.3573
|747
|2011.02.17 06:11
|t/p
|249
|1.00
|1.3573
|1.3593
|1.3573
|100.00
|3512.15
|748
|2011.02.17 09:05
|buy
|250
|1.00
|1.3585
|0.0000
|0.0000
|749
|2011.02.17 09:05
|modify
|250
|1.00
|1.3585
|1.3575
|1.3595
|750
|2011.02.17 09:18
|s/l
|250
|1.00
|1.3575
|1.3575
|1.3595
|-100.00
|3412.15
|751
|2011.02.17 09:30
|sell
|251
|1.00
|1.3553
|0.0000
|0.0000
|752
|2011.02.17 09:30
|modify
|251
|1.00
|1.3553
|1.3563
|1.3543
|753
|2011.02.17 09:41
|t/p
|251
|1.00
|1.3543
|1.3563
|1.3543
|100.00
|3512.15
|754
|2011.02.17 10:50
|buy
|252
|1.00
|1.3576
|0.0000
|0.0000
|755
|2011.02.17 10:50
|modify
|252
|1.00
|1.3576
|1.3566
|1.3586
|756
|2011.02.17 10:55
|s/l
|252
|1.00
|1.3566
|1.3566
|1.3586
|-100.00
|3412.15
|757
|2011.02.17 12:35
|sell
|253
|1.00
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|758
|2011.02.17 12:35
|modify
|253
|1.00
|1.3557
|1.3567
|1.3547
|759
|2011.02.17 12:47
|t/p
|253
|1.00
|1.3547
|1.3567
|1.3547
|100.00
|3512.15
|760
|2011.02.17 13:50
|buy
|254
|1.00
|1.3573
|0.0000
|0.0000
|761
|2011.02.17 13:50
|modify
|254
|1.00
|1.3573
|1.3563
|1.3583
|762
|2011.02.17 14:05
|s/l
|254
|1.00
|1.3563
|1.3563
|1.3583
|-100.00
|3412.15
|763
|2011.02.17 19:55
|sell
|255
|1.00
|1.3589
|0.0000
|0.0000
|764
|2011.02.17 19:55
|modify
|255
|1.00
|1.3589
|1.3599
|1.3579
|765
|2011.02.17 20:07
|s/l
|255
|1.00
|1.3599
|1.3599
|1.3579
|-100.00
|3312.15
|766
|2011.02.17 21:05
|buy
|256
|1.00
|1.3608
|0.0000
|0.0000
|767
|2011.02.17 21:05
|modify
|256
|1.00
|1.3608
|1.3598
|1.3618
|768
|2011.02.18 00:24
|t/p
|256
|1.00
|1.3618
|1.3598
|1.3618
|98.81
|3410.96
|769
|2011.02.18 02:35
|sell
|257
|1.00
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|770
|2011.02.18 02:35
|modify
|257
|1.00
|1.3604
|1.3614
|1.3594
|771
|2011.02.18 03:15
|t/p
|257
|1.00
|1.3594
|1.3614
|1.3594
|100.00
|3510.96
|772
|2011.02.18 05:00
|buy
|258
|1.00
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|773
|2011.02.18 05:00
|modify
|258
|1.00
|1.3611
|1.3601
|1.3621
|774
|2011.02.18 07:15
|s/l
|258
|1.00
|1.3601
|1.3601
|1.3621
|-100.00
|3410.96
|775
|2011.02.18 07:25
|sell
|259
|1.00
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|776
|2011.02.18 07:25
|modify
|259
|1.00
|1.3597
|1.3607
|1.3587
|777
|2011.02.18 07:50
|s/l
|259
|1.00
|1.3607
|1.3607
|1.3587
|-100.00
|3310.96
|778
|2011.02.18 13:50
|buy
|260
|1.00
|1.3591
|0.0000
|0.0000
|779
|2011.02.18 13:50
|modify
|260
|1.00
|1.3591
|1.3581
|1.3601
|780
|2011.02.18 13:52
|t/p
|260
|1.00
|1.3601
|1.3581
|1.3601
|100.00
|3410.96
|781
|2011.02.21 01:40
|sell
|261
|1.00
|1.3688
|0.0000
|0.0000
|782
|2011.02.21 01:40
|modify
|261
|1.00
|1.3688
|1.3698
|1.3678
|783
|2011.02.21 02:00
|s/l
|261
|1.00
|1.3698
|1.3698
|1.3678
|-100.00
|3310.96
|784
|2011.02.21 06:40
|buy
|262
|1.00
|1.3689
|0.0000
|0.0000
|785
|2011.02.21 06:40
|modify
|262
|1.00
|1.3689
|1.3679
|1.3699
|786
|2011.02.21 06:46
|s/l
|262
|1.00
|1.3679
|1.3679
|1.3699
|-100.00
|3210.96
|787
|2011.02.21 07:15
|sell
|263
|1.00
|1.3669
|0.0000
|0.0000
|788
|2011.02.21 07:15
|modify
|263
|1.00
|1.3669
|1.3679
|1.3659
|789
|2011.02.21 07:22
|s/l
|263
|1.00
|1.3679
|1.3679
|1.3659
|-100.00
|3110.96
|790
|2011.02.21 08:10
|buy
|264
|1.00
|1.3689
|0.0000
|0.0000
|791
|2011.02.21 08:10
|modify
|264
|1.00
|1.3689
|1.3679
|1.3699
|792
|2011.02.21 08:26
|s/l
|264
|1.00
|1.3679
|1.3679
|1.3699
|-100.00
|3010.96
|793
|2011.02.21 10:50
|sell
|265
|1.00
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|794
|2011.02.21 10:50
|modify
|265
|1.00
|1.3674
|1.3684
|1.3664
|795
|2011.02.21 10:55
|t/p
|265
|1.00
|1.3664
|1.3684
|1.3664
|100.00
|3110.96
|796
|2011.02.21 12:10
|buy
|266
|1.00
|1.3687
|0.0000
|0.0000
|797
|2011.02.21 12:10
|modify
|266
|1.00
|1.3687
|1.3677
|1.3697
|798
|2011.02.21 12:38
|s/l
|266
|1.00
|1.3677
|1.3677
|1.3697
|-100.00
|3010.96
|799
|2011.02.21 13:05
|sell
|267
|1.00
|1.3673
|0.0000
|0.0000
|800
|2011.02.21 13:05
|modify
|267
|1.00
|1.3673
|1.3683
|1.3663
|801
|2011.02.21 13:16
|s/l
|267
|1.00
|1.3683
|1.3683
|1.3663
|-100.00
|2910.96
|802
|2011.02.21 17:10
|buy
|268
|1.00
|1.3675
|0.0000
|0.0000
|803
|2011.02.21 17:10
|modify
|268
|1.00
|1.3675
|1.3665
|1.3685
|804
|2011.02.21 17:26
|t/p
|268
|1.00
|1.3685
|1.3665
|1.3685
|100.00
|3010.96
|805
|2011.02.22 01:20
|sell
|269
|1.00
|1.3664
|0.0000
|0.0000
|806
|2011.02.22 01:20
|modify
|269
|1.00
|1.3664
|1.3674
|1.3654
|807
|2011.02.22 01:27
|t/p
|269
|1.00
|1.3654
|1.3674
|1.3654
|100.00
|3110.96
|808
|2011.02.22 10:35
|buy
|270
|1.00
|1.3575
|0.0000
|0.0000
|809
|2011.02.22 10:35
|modify
|270
|1.00
|1.3575
|1.3565
|1.3585
|810
|2011.02.22 10:56
|s/l
|270
|1.00
|1.3565
|1.3565
|1.3585
|-100.00
|3010.96
|811
|2011.02.22 17:30
|sell
|271
|1.00
|1.3669
|0.0000
|0.0000
|812
|2011.02.22 17:30
|modify
|271
|1.00
|1.3669
|1.3679
|1.3659
|813
|2011.02.22 17:36
|t/p
|271
|1.00
|1.3659
|1.3679
|1.3659
|100.00
|3110.96
|814
|2011.02.22 19:35
|buy
|272
|1.00
|1.3675
|0.0000
|0.0000
|815
|2011.02.22 19:35
|modify
|272
|1.00
|1.3675
|1.3665
|1.3685
|816
|2011.02.22 19:56
|s/l
|272
|1.00
|1.3665
|1.3665
|1.3685
|-100.00
|3010.96
|817
|2011.02.22 20:20
|sell
|273
|1.00
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|818
|2011.02.22 20:20
|modify
|273
|1.00
|1.3651
|1.3661
|1.3641
|819
|2011.02.22 20:43
|s/l
|273
|1.00
|1.3661
|1.3661
|1.3641
|-100.00
|2910.96
|820
|2011.02.23 00:15
|buy
|274
|1.00
|1.3670
|0.0000
|0.0000
|821
|2011.02.23 00:15
|modify
|274
|1.00
|1.3670
|1.3660
|1.3680
|822
|2011.02.23 00:27
|t/p
|274
|1.00
|1.3680
|1.3660
|1.3680
|100.00
|3010.96
|823
|2011.02.23 10:45
|sell
|275
|1.00
|1.3703
|0.0000
|0.0000
|824
|2011.02.23 10:45
|modify
|275
|1.00
|1.3703
|1.3713
|1.3693
|825
|2011.02.23 11:03
|s/l
|275
|1.00
|1.3713
|1.3713
|1.3693
|-100.00
|2910.96
|826
|2011.02.23 12:15
|buy
|276
|1.00
|1.3727
|0.0000
|0.0000
|827
|2011.02.23 12:15
|modify
|276
|1.00
|1.3727
|1.3717
|1.3737
|828
|2011.02.23 12:33
|t/p
|276
|1.00
|1.3737
|1.3717
|1.3737
|100.00
|3010.96
|829
|2011.02.23 15:15
|sell
|277
|1.00
|1.3717
|0.0000
|0.0000
|830
|2011.02.23 15:15
|modify
|277
|1.00
|1.3717
|1.3727
|1.3707
|831
|2011.02.23 15:34
|s/l
|277
|1.00
|1.3727
|1.3727
|1.3707
|-100.00
|2910.96
|832
|2011.02.23 16:05
|buy
|278
|1.00
|1.3758
|0.0000
|0.0000
|833
|2011.02.23 16:05
|modify
|278
|1.00
|1.3758
|1.3748
|1.3768
|834
|2011.02.23 16:07
|s/l
|278
|1.00
|1.3748
|1.3748
|1.3768
|-100.00
|2810.96
|835
|2011.02.23 18:25
|sell
|279
|1.00
|1.3747
|0.0000
|0.0000
|836
|2011.02.23 18:25
|modify
|279
|1.00
|1.3747
|1.3757
|1.3737
|837
|2011.02.23 18:37
|s/l
|279
|1.00
|1.3757
|1.3757
|1.3737
|-100.00
|2710.96
|838
|2011.02.24 00:40
|buy
|280
|1.00
|1.3759
|0.0000
|0.0000
|839
|2011.02.24 00:40
|modify
|280
|1.00
|1.3759
|1.3749
|1.3769
|840
|2011.02.24 01:19
|t/p
|280
|1.00
|1.3769
|1.3749
|1.3769
|100.00
|2810.96
|841
|2011.02.24 07:10
|sell
|281
|1.00
|1.3762
|0.0000
|0.0000
|842
|2011.02.24 07:10
|modify
|281
|1.00
|1.3762
|1.3772
|1.3752
|843
|2011.02.24 07:22
|t/p
|281
|1.00
|1.3752
|1.3772
|1.3752
|100.00
|2910.96
|844
|2011.02.24 09:55
|buy
|282
|1.00
|1.3767
|0.0000
|0.0000
|845
|2011.02.24 09:55
|modify
|282
|1.00
|1.3767
|1.3757
|1.3777
|846
|2011.02.24 09:58
|s/l
|282
|1.00
|1.3757
|1.3757
|1.3777
|-100.00
|2810.96
|847
|2011.02.24 12:35
|sell
|283
|1.00
|1.3768
|0.0000
|0.0000
|848
|2011.02.24 12:35
|modify
|283
|1.00
|1.3768
|1.3778
|1.3758
|849
|2011.02.24 13:01
|t/p
|283
|1.00
|1.3758
|1.3778
|1.3758
|100.00
|2910.96
|850
|2011.02.24 15:15
|buy
|284
|1.00
|1.3789
|0.0000
|0.0000
|851
|2011.02.24 15:15
|modify
|284
|1.00
|1.3789
|1.3779
|1.3799
|852
|2011.02.24 15:34
|t/p
|284
|1.00
|1.3799
|1.3779
|1.3799
|100.00
|3010.96
|853
|2011.02.25 07:00
|sell
|285
|1.00
|1.3814
|0.0000
|0.0000
|854
|2011.02.25 07:00
|modify
|285
|1.00
|1.3814
|1.3824
|1.3804
|855
|2011.02.25 07:34
|s/l
|285
|1.00
|1.3824
|1.3824
|1.3804
|-100.00
|2910.96
|856
|2011.02.25 08:10
|buy
|286
|1.00
|1.3835
|0.0000
|0.0000
|857
|2011.02.25 08:10
|modify
|286
|1.00
|1.3835
|1.3825
|1.3845
|858
|2011.02.25 08:19
|s/l
|286
|1.00
|1.3825
|1.3825
|1.3845
|-100.00
|2810.96
|859
|2011.02.25 09:05
|sell
|287
|1.00
|1.3815
|0.0000
|0.0000
|860
|2011.02.25 09:05
|modify
|287
|1.00
|1.3815
|1.3825
|1.3805
|861
|2011.02.25 09:17
|s/l
|287
|1.00
|1.3825
|1.3825
|1.3805
|-100.00
|2710.96
|862
|2011.02.25 10:55
|buy
|288
|1.00
|1.3825
|0.0000
|0.0000
|863
|2011.02.25 10:55
|modify
|288
|1.00
|1.3825
|1.3815
|1.3835
|864
|2011.02.25 11:01
|s/l
|288
|1.00
|1.3815
|1.3815
|1.3835
|-100.00
|2610.96
|865
|2011.02.25 11:30
|sell
|289
|1.00
|1.3804
|0.0000
|0.0000
|866
|2011.02.25 11:30
|modify
|289
|1.00
|1.3804
|1.3814
|1.3794
|867
|2011.02.25 11:34
|t/p
|289
|1.00
|1.3794
|1.3814
|1.3794
|100.00
|2710.96
|868
|2011.02.25 17:40
|buy
|290
|1.00
|1.3757
|0.0000
|0.0000
|869
|2011.02.25 17:40
|modify
|290
|1.00
|1.3757
|1.3747
|1.3767
|870
|2011.02.25 20:20
|sell
|291
|1.00
|1.3748
|0.0000
|0.0000
|871
|2011.02.25 20:20
|modify
|291
|1.00
|1.3748
|1.3758
|1.3738
|872
|2011.02.25 20:21
|s/l
|290
|1.00
|1.3747
|1.3747
|1.3767
|-100.00
|2610.96
|873
|2011.02.25 20:52
|t/p
|291
|1.00
|1.3738
|1.3758
|1.3738
|100.00
|2710.96
|874
|2011.02.28 03:15
|buy
|292
|1.00
|1.3737
|0.0000
|0.0000
|875
|2011.02.28 03:15
|modify
|292
|1.00
|1.3737
|1.3727
|1.3747
|876
|2011.02.28 04:36
|t/p
|292
|1.00
|1.3747
|1.3727
|1.3747
|100.00
|2810.96
|877
|2011.02.28 16:10
|sell
|293
|1.00
|1.3825
|0.0000
|0.0000
|878
|2011.02.28 16:10
|modify
|293
|1.00
|1.3825
|1.3835
|1.3815
|879
|2011.02.28 16:19
|s/l
|293
|1.00
|1.3835
|1.3835
|1.3815
|-100.00
|2710.96
|880
|2011.02.28 21:00
|buy
|294
|1.00
|1.3804
|0.0000
|0.0000
|881
|2011.02.28 21:00
|modify
|294
|1.00
|1.3804
|1.3794
|1.3814
|882
|2011.03.01 00:05
|t/p
|294
|1.00
|1.3814
|1.3794
|1.3814
|98.81
|2809.77
|883
|2011.03.01 02:45
|sell
|295
|1.00
|1.3808
|0.0000
|0.0000
|884
|2011.03.01 02:45
|modify
|295
|1.00
|1.3808
|1.3818
|1.3798
|885
|2011.03.01 03:58
|s/l
|295
|1.00
|1.3818
|1.3818
|1.3798
|-100.00
|2709.77
|886
|2011.03.01 07:35
|buy
|296
|1.00
|1.3820
|0.0000
|0.0000
|887
|2011.03.01 07:35
|modify
|296
|1.00
|1.3820
|1.3810
|1.3830
|888
|2011.03.01 08:27
|s/l
|296
|1.00
|1.3810
|1.3810
|1.3830
|-100.00
|2609.77
|889
|2011.03.01 08:40
|sell
|297
|1.00
|1.3795
|0.0000
|0.0000
|890
|2011.03.01 08:40
|modify
|297
|1.00
|1.3795
|1.3805
|1.3785
|891
|2011.03.01 08:57
|s/l
|297
|1.00
|1.3805
|1.3805
|1.3785
|-100.00
|2509.77
|892
|2011.03.01 09:20
|buy
|298
|1.00
|1.3830
|0.0000
|0.0000
|893
|2011.03.01 09:20
|modify
|298
|1.00
|1.3830
|1.3820
|1.3840
|894
|2011.03.01 09:32
|s/l
|298
|1.00
|1.3820
|1.3820
|1.3840
|-100.00
|2409.77
|895
|2011.03.01 12:35
|sell
|299
|1.00
|1.3826
|0.0000
|0.0000
|896
|2011.03.01 12:35
|modify
|299
|1.00
|1.3826
|1.3836
|1.3816
|897
|2011.03.01 13:23
|t/p
|299
|1.00
|1.3816
|1.3836
|1.3816
|100.00
|2509.77
|898
|2011.03.01 15:35
|buy
|300
|1.00
|1.3837
|0.0000
|0.0000
|899
|2011.03.01 15:35
|modify
|300
|1.00
|1.3837
|1.3827
|1.3847
|900
|2011.03.01 16:00
|s/l
|300
|1.00
|1.3827
|1.3827
|1.3847
|-100.00
|2409.77
|901
|2011.03.01 16:25
|sell
|301
|1.00
|1.3818
|0.0000
|0.0000
|902
|2011.03.01 16:25
|modify
|301
|1.00
|1.3818
|1.3828
|1.3808
|903
|2011.03.01 16:30
|t/p
|301
|1.00
|1.3808
|1.3828
|1.3808
|100.00
|2509.77
|904
|2011.03.01 17:10
|buy
|302
|1.00
|1.3836
|0.0000
|0.0000
|905
|2011.03.01 17:10
|modify
|302
|1.00
|1.3836
|1.3826
|1.3846
|906
|2011.03.01 17:19
|s/l
|302
|1.00
|1.3826
|1.3826
|1.3846
|-100.00
|2409.77
|907
|2011.03.01 17:45
|sell
|303
|1.00
|1.3814
|0.0000
|0.0000
|908
|2011.03.01 17:45
|modify
|303
|1.00
|1.3814
|1.3824
|1.3804
|909
|2011.03.01 18:53
|t/p
|303
|1.00
|1.3804
|1.3824
|1.3804
|100.00
|2509.77
|910
|2011.03.02 00:15
|buy
|304
|1.00
|1.3786
|0.0000
|0.0000
|911
|2011.03.02 00:15
|modify
|304
|1.00
|1.3786
|1.3776
|1.3796
|912
|2011.03.02 00:23
|s/l
|304
|1.00
|1.3776
|1.3776
|1.3796
|-100.00
|2409.77
|913
|2011.03.02 00:45
|sell
|305
|1.00
|1.3764
|0.0000
|0.0000
|914
|2011.03.02 00:45
|modify
|305
|1.00
|1.3764
|1.3774
|1.3754
|915
|2011.03.02 00:53
|s/l
|305
|1.00
|1.3774
|1.3774
|1.3754
|-100.00
|2309.77
|916
|2011.03.02 08:00
|buy
|306
|1.00
|1.3770
|0.0000
|0.0000
|917
|2011.03.02 08:00
|modify
|306
|1.00
|1.3770
|1.3760
|1.3780
|918
|2011.03.02 08:01
|s/l
|306
|1.00
|1.3760
|1.3760
|1.3780
|-100.00
|2209.77
|919
|2011.03.02 14:15
|sell
|307
|1.00
|1.3811
|0.0000
|0.0000
|920
|2011.03.02 14:15
|modify
|307
|1.00
|1.3811
|1.3821
|1.3801
|921
|2011.03.02 14:23
|s/l
|307
|1.00
|1.3821
|1.3821
|1.3801
|-100.00
|2109.77
|922
|2011.03.02 14:50
|buy
|308
|1.00
|1.3862
|0.0000
|0.0000
|923
|2011.03.02 14:50
|modify
|308
|1.00
|1.3862
|1.3852
|1.3872
|924
|2011.03.02 14:51
|s/l
|308
|1.00
|1.3852
|1.3852
|1.3872
|-100.00
|2009.77
|925
|2011.03.02 19:20
|sell
|309
|1.00
|1.3865
|0.0000
|0.0000
|926
|2011.03.02 19:20
|modify
|309
|1.00
|1.3865
|1.3875
|1.3855
|927
|2011.03.02 20:23
|t/p
|309
|1.00
|1.3855
|1.3875
|1.3855
|100.00
|2109.77
|928
|2011.03.02 22:05
|buy
|310
|1.00
|1.3868
|0.0000
|0.0000
|929
|2011.03.02 22:05
|modify
|310
|1.00
|1.3868
|1.3858
|1.3878
|930
|2011.03.03 01:06
|s/l
|310
|1.00
|1.3858
|1.3858
|1.3878
|-103.57
|2006.20
|931
|2011.03.03 02:00
|sell
|311
|1.00
|1.3855
|0.0000
|0.0000
|932
|2011.03.03 02:00
|modify
|311
|1.00
|1.3855
|1.3865
|1.3845
|933
|2011.03.03 04:50
|close
|311
|1.00
|1.3863
|1.3865
|1.3845
|-80.00
|1926.20
|934
|2011.03.03 04:50
|buy
|312
|1.00
|1.3863
|0.0000
|0.0000
|935
|2011.03.03 04:50
|modify
|312
|1.00
|1.3863
|1.3853
|1.3873
|936
|2011.03.03 05:47
|s/l
|312
|1.00
|1.3853
|1.3853
|1.3873
|-100.00
|1826.20
|937
|2011.03.03 09:25
|sell
|313
|1.00
|1.3857
|0.0000
|0.0000
|938
|2011.03.03 09:25
|modify
|313
|1.00
|1.3857
|1.3867
|1.3847
|939
|2011.03.03 09:49
|t/p
|313
|1.00
|1.3847
|1.3867
|1.3847
|100.00
|1926.20
|940
|2011.03.03 11:15
|buy
|314
|1.00
|1.3866
|0.0000
|0.0000
|941
|2011.03.03 11:15
|modify
|314
|1.00
|1.3866
|1.3856
|1.3876
|942
|2011.03.03 12:19
|t/p
|314
|1.00
|1.3876
|1.3856
|1.3876
|100.00
|2026.20
|943
|2011.03.03 13:25
|sell
|315
|1.00
|1.3855
|0.0000
|0.0000
|944
|2011.03.03 13:25
|modify
|315
|1.00
|1.3855
|1.3865
|1.3845
|945
|2011.03.03 13:41
|s/l
|315
|1.00
|1.3865
|1.3865
|1.3845
|-100.00
|1926.20
|946
|2011.03.03 14:35
|buy
|316
|1.00
|1.3919
|0.0000
|0.0000
|947
|2011.03.03 14:35
|modify
|316
|1.00
|1.3919
|1.3909
|1.3929
|948
|2011.03.03 14:35
|t/p
|316
|1.00
|1.3929
|1.3909
|1.3929
|100.00
|2026.20
|949
|2011.03.03 19:10
|sell
|317
|1.00
|1.3933
|0.0000
|0.0000
|950
|2011.03.03 19:10
|modify
|317
|1.00
|1.3933
|1.3943
|1.3923
|951
|2011.03.03 19:52
|s/l
|317
|1.00
|1.3943
|1.3943
|1.3923
|-100.00
|1926.20
|952
|2011.03.03 20:10
|buy
|318
|1.00
|1.3946
|0.0000
|0.0000
|953
|2011.03.03 20:10
|modify
|318
|1.00
|1.3946
|1.3936
|1.3956
|954
|2011.03.03 20:58
|t/p
|318
|1.00
|1.3956
|1.3936
|1.3956
|100.00
|2026.20
|955
|2011.03.04 00:15
|sell
|319
|1.00
|1.3957
|0.0000
|0.0000
|956
|2011.03.04 00:15
|modify
|319
|1.00
|1.3957
|1.3967
|1.3947
|957
|2011.03.04 00:41
|s/l
|319
|1.00
|1.3967
|1.3967
|1.3947
|-100.00
|1926.20
|958
|2011.03.04 07:05
|buy
|320
|1.00
|1.3963
|0.0000
|0.0000
|959
|2011.03.04 07:05
|modify
|320
|1.00
|1.3963
|1.3953
|1.3973
|960
|2011.03.04 07:58
|s/l
|320
|1.00
|1.3953
|1.3953
|1.3973
|-100.00
|1826.20
|961
|2011.03.04 14:10
|sell
|321
|1.00
|1.3960
|0.0000
|0.0000
|962
|2011.03.04 14:10
|modify
|321
|1.00
|1.3960
|1.3970
|1.3950
|963
|2011.03.04 14:30
|s/l
|321
|1.00
|1.3970
|1.3970
|1.3950
|-100.00
|1726.20
|964
|2011.03.04 15:30
|buy
|322
|1.00
|1.3986
|0.0000
|0.0000
|965
|2011.03.04 15:30
|modify
|322
|1.00
|1.3986
|1.3976
|1.3996
|966
|2011.03.04 15:36
|s/l
|322
|1.00
|1.3976
|1.3976
|1.3996
|-100.00
|1626.20
|967
|2011.03.04 17:20
|sell
|323
|1.00
|1.3970
|0.0000
|0.0000
|968
|2011.03.04 17:20
|modify
|323
|1.00
|1.3970
|1.3980
|1.3960
|969
|2011.03.04 17:38
|s/l
|323
|1.00
|1.3980
|1.3980
|1.3960
|-100.00
|1526.20
|970
|2011.03.04 19:25
|buy
|324
|1.00
|1.3992
|0.0000
|0.0000
|971
|2011.03.04 19:25
|modify
|324
|1.00
|1.3992
|1.3982
|1.4002
|972
|2011.03.04 22:03
|s/l
|324
|1.00
|1.3982
|1.3982
|1.4002
|-100.00
|1426.20
|973
|2011.03.07 02:00
|sell
|325
|1.00
|1.3972
|0.0000
|0.0000
|974
|2011.03.07 02:00
|modify
|325
|1.00
|1.3972
|1.3982
|1.3962
|975
|2011.03.07 02:47
|s/l
|325
|1.00
|1.3982
|1.3982
|1.3962
|-100.00
|1326.20
|976
|2011.10.04 00:25
|buy
|326
|1.00
|1.3203
|0.0000
|0.0000
|977
|2011.10.04 00:25
|modify
|326
|1.00
|1.3203
|1.3193
|1.3213
|978
|2011.10.04 00:30
|s/l
|326
|1.00
|1.3193
|1.3193
|1.3213
|-100.00
|1226.20
|979
|2012.07.10 20:10
|buy
|327
|1.00
|1.2262
|0.0000
|0.0000
|980
|2012.07.10 20:10
|modify
|327
|1.00
|1.2262
|1.2252
|1.2272
|981
|2012.07.10 20:24
|s/l
|327
|1.00
|1.2252
|1.2252
|1.2272
|-100.00
|1126.20