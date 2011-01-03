Strategy Tester Report
Adjustable_MA
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server (Build 610)

SymboolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periode5 Minuten (Min5) 2011.01.03 00:00 - 2014.02.12 23:55 (2011.01.01 - 2014.02.13)
ModelElke tik (gebaseerd op alle beschikbare minste tijd frames met fractal interpolatie)
ParametersLots=1; StopLoss=10; TakeProfit=10; TrailingStop=0; Slippage=3; Period_1=50; Period_2=10; MA_Method=3; MinDiff=3; UseMM=false; LotsPer10000=1; ECN_Mode=true;
Staven in test231389Gemodelleerde tikken40523440Modellering kwaliteit90.00%
Mismatched charts errors0
Initiële storting10000.00SpreadCurrent (2)
Totale netto winst-8873.80Brutto winst11896.51Brutto verlies-20770.31
Winst factor0.57Verwachte uitbetaling-27.14
Absolute vermindering8873.80Maximale vermindering8973.80 (88.85%)Relative drawdown88.85% (8973.80)
Totale handelingen327Short posities (won %)163 (41.10%)Long posities (won %)164 (31.71%)
Winst handelingen (% van totaal)119 (36.39%)Verlies handelingen (% van totaal)208 (63.61%)
Grootstewinst transactie100.00verlies transactie-103.57
Gemiddeldwinst transactie99.97verlies transactie-99.86
MaximumOpeenvolgende winst trades (winst in geld)5 (498.89)Opeenvolgende verlies trades (verlies in geld)9 (-900.00)
MaximaalOpeenvolgende winst (telling van winst transacties)498.89 (5)Opeenvolgende verliezen (telling van verlies transacties)-900.00 (9)
GemiddeldOpeenvolgende winsten2Opeenvolgende verliezen3
Graph
#TijdTypeOrderSizePrijsS / LT / PWinstBalans
12011.01.03 00:15sell11.001.33400.00000.0000
22011.01.03 00:15modify11.001.33401.33501.3330
32011.01.03 00:38s/l11.001.33501.33501.3330-100.009900.00
42011.01.03 05:50buy21.001.32970.00000.0000
52011.01.03 05:50modify21.001.32971.32871.3307
62011.01.03 07:15s/l21.001.32871.32871.3307-100.009800.00
72011.01.03 08:40sell31.001.32700.00000.0000
82011.01.03 08:40modify31.001.32701.32801.3260
92011.01.03 08:45t/p31.001.32601.32801.3260100.009900.00
102011.01.03 10:10buy41.001.33090.00000.0000
112011.01.03 10:10modify41.001.33091.32991.3319
122011.01.03 10:40s/l41.001.32991.32991.3319-100.009800.00
132011.01.03 15:40sell51.001.33220.00000.0000
142011.01.03 15:40modify51.001.33221.33321.3312
152011.01.03 15:59t/p51.001.33121.33321.3312100.009900.00
162011.01.03 17:00buy61.001.33650.00000.0000
172011.01.03 17:00modify61.001.33651.33551.3375
182011.01.03 17:05t/p61.001.33751.33551.3375100.0010000.00
192011.01.03 20:20sell71.001.33670.00000.0000
202011.01.03 20:20modify71.001.33671.33771.3357
212011.01.03 21:56t/p71.001.33571.33771.3357100.0010100.00
222011.01.04 01:10buy81.001.33760.00000.0000
232011.01.04 01:10modify81.001.33761.33661.3386
242011.01.04 01:17s/l81.001.33661.33661.3386-100.0010000.00
252011.01.04 01:40sell91.001.33360.00000.0000
262011.01.04 01:40modify91.001.33361.33461.3326
272011.01.04 02:00s/l91.001.33461.33461.3326-100.009900.00
282011.01.04 03:55buy101.001.33580.00000.0000
292011.01.04 03:55modify101.001.33581.33481.3368
302011.01.04 04:22s/l101.001.33481.33481.3368-100.009800.00
312011.01.04 06:40sell111.001.33460.00000.0000
322011.01.04 06:40modify111.001.33461.33561.3336
332011.01.04 07:25t/p111.001.33361.33561.3336100.009900.00
342011.01.04 08:45buy121.001.33620.00000.0000
352011.01.04 08:45modify121.001.33621.33521.3372
362011.01.04 08:49s/l121.001.33521.33521.3372-100.009800.00
372011.01.04 15:15sell131.001.33900.00000.0000
382011.01.04 15:15modify131.001.33901.34001.3380
392011.01.04 15:20s/l131.001.34001.34001.3380-100.009700.00
402011.01.04 19:40buy141.001.33290.00000.0000
412011.01.04 19:40modify141.001.33291.33191.3339
422011.01.04 19:50s/l141.001.33191.33191.3339-100.009600.00
432011.01.04 20:55sell151.001.33070.00000.0000
442011.01.04 20:55modify151.001.33071.33171.3297
452011.01.04 21:19t/p151.001.32971.33171.3297100.009700.00
462011.01.05 00:05buy161.001.33120.00000.0000
472011.01.05 00:05modify161.001.33121.33021.3322
482011.01.05 01:00t/p161.001.33221.33021.3322100.009800.00
492011.01.05 01:30sell171.001.32930.00000.0000
502011.01.05 01:30modify171.001.32931.33031.3283
512011.01.05 02:13t/p171.001.32831.33031.3283100.009900.00
522011.01.05 05:05buy181.001.32870.00000.0000
532011.01.05 05:05modify181.001.32871.32771.3297
542011.01.05 05:30s/l181.001.32771.32771.3297-100.009800.00
552011.01.05 06:00sell191.001.32700.00000.0000
562011.01.05 06:00modify191.001.32701.32801.3260
572011.01.05 06:06s/l191.001.32801.32801.3260-100.009700.00
582011.01.05 08:55buy201.001.32850.00000.0000
592011.01.05 08:55modify201.001.32851.32751.3295
602011.01.05 08:57s/l201.001.32751.32751.3295-100.009600.00
612011.01.05 09:05sell211.001.32530.00000.0000
622011.01.05 09:05modify211.001.32531.32631.3243
632011.01.05 09:07s/l211.001.32631.32631.3243-100.009500.00
642011.01.05 17:50buy221.001.31600.00000.0000
652011.01.05 17:50modify221.001.31601.31501.3170
662011.01.05 17:57t/p221.001.31701.31501.3170100.009600.00
672011.01.05 19:55sell231.001.31620.00000.0000
682011.01.05 19:55modify231.001.31621.31721.3152
692011.01.05 20:29t/p231.001.31521.31721.3152100.009700.00
702011.01.06 01:05buy241.001.31630.00000.0000
712011.01.06 01:05modify241.001.31631.31531.3173
722011.01.06 01:54s/l241.001.31531.31531.3173-100.009600.00
732011.01.06 03:25sell251.001.31460.00000.0000
742011.01.06 03:25modify251.001.31461.31561.3136
752011.01.06 03:42t/p251.001.31361.31561.3136100.009700.00
762011.01.06 06:50buy261.001.31500.00000.0000
772011.01.06 06:50modify261.001.31501.31401.3160
782011.01.06 07:15s/l261.001.31401.31401.3160-100.009600.00
792011.01.06 08:05sell271.001.31370.00000.0000
802011.01.06 08:05modify271.001.31371.31471.3127
812011.01.06 08:15s/l271.001.31471.31471.3127-100.009500.00
822011.01.06 08:25buy281.001.31580.00000.0000
832011.01.06 08:25modify281.001.31581.31481.3168
842011.01.06 08:27s/l281.001.31481.31481.3168-100.009400.00
852011.01.06 08:45sell291.001.31210.00000.0000
862011.01.06 08:45modify291.001.31211.31311.3111
872011.01.06 08:47t/p291.001.31111.31311.3111100.009500.00
882011.01.06 14:45buy301.001.31150.00000.0000
892011.01.06 14:45modify301.001.31151.31051.3125
902011.01.06 15:17t/p301.001.31251.31051.3125100.009600.00
912011.01.06 16:05sell311.001.30750.00000.0000
922011.01.06 16:05modify311.001.30751.30851.3065
932011.01.06 16:09t/p311.001.30651.30851.3065100.009700.00
942011.01.07 01:30buy321.001.30150.00000.0000
952011.01.07 01:30modify321.001.30151.30051.3025
962011.01.07 01:32s/l321.001.30051.30051.3025-100.009600.00
972011.01.07 04:45sell331.001.29980.00000.0000
982011.01.07 04:45modify331.001.29981.30081.2988
992011.01.07 05:41t/p331.001.29881.30081.2988100.009700.00
1002011.01.07 11:15buy341.001.29960.00000.0000
1012011.01.07 11:15modify341.001.29961.29861.3006
1022011.01.07 11:20s/l341.001.29861.29861.3006-100.009600.00
1032011.01.07 12:30sell351.001.29780.00000.0000
1042011.01.07 12:30modify351.001.29781.29881.2968
1052011.01.07 12:34s/l351.001.29881.29881.2968-100.009500.00
1062011.01.07 15:00buy361.001.29990.00000.0000
1072011.01.07 15:00modify361.001.29991.29891.3009
1082011.01.07 15:00s/l361.001.29891.29891.3009-100.009400.00
1092011.01.07 15:45sell371.001.29620.00000.0000
1102011.01.07 15:45modify371.001.29621.29721.2952
1112011.01.07 15:57s/l371.001.29721.29721.2952-100.009300.00
1122011.01.07 16:15buy381.001.30020.00000.0000
1132011.01.07 16:15modify381.001.30021.29921.3012
1142011.01.07 16:22s/l381.001.29921.29921.3012-100.009200.00
1152011.01.07 17:20sell391.001.29640.00000.0000
1162011.01.07 17:20modify391.001.29641.29741.2954
1172011.01.07 17:22t/p391.001.29541.29741.2954100.009300.00
1182011.01.10 02:50buy401.001.29220.00000.0000
1192011.01.10 02:50modify401.001.29221.29121.2932
1202011.01.10 02:57s/l401.001.29121.29121.2932-100.009200.00
1212011.01.10 05:00sell411.001.29010.00000.0000
1222011.01.10 05:00modify411.001.29011.29111.2891
1232011.01.10 05:40s/l411.001.29111.29111.2891-100.009100.00
1242011.01.10 08:10buy421.001.29150.00000.0000
1252011.01.10 08:10modify421.001.29151.29051.2925
1262011.01.10 08:12s/l421.001.29051.29051.2925-100.009000.00
1272011.01.10 08:20sell431.001.28870.00000.0000
1282011.01.10 08:20modify431.001.28871.28971.2877
1292011.01.10 08:26s/l431.001.28971.28971.2877-100.008900.00
1302011.01.10 09:15buy441.001.29210.00000.0000
1312011.01.10 09:15modify441.001.29211.29111.2931
1322011.01.10 09:21s/l441.001.29111.29111.2931-100.008800.00
1332011.01.10 09:55sell451.001.28900.00000.0000
1342011.01.10 09:55modify451.001.28901.29001.2880
1352011.01.10 09:58s/l451.001.29001.29001.2880-100.008700.00
1362011.01.10 10:45buy461.001.29110.00000.0000
1372011.01.10 10:45modify461.001.29111.29011.2921
1382011.01.10 10:50s/l461.001.29011.29011.2921-100.008600.00
1392011.01.10 13:15sell471.001.28960.00000.0000
1402011.01.10 13:15modify471.001.28961.29061.2886
1412011.01.10 13:22s/l471.001.29061.29061.2886-100.008500.00
1422011.01.10 14:40buy481.001.29210.00000.0000
1432011.01.10 14:40modify481.001.29211.29111.2931
1442011.01.10 15:12t/p481.001.29311.29111.2931100.008600.00
1452011.01.11 01:40sell491.001.29400.00000.0000
1462011.01.11 01:40modify491.001.29401.29501.2930
1472011.01.11 01:59t/p491.001.29301.29501.2930100.008700.00
1482011.01.11 02:55buy501.001.29800.00000.0000
1492011.01.11 02:55modify501.001.29801.29701.2990
1502011.01.11 02:55s/l501.001.29701.29701.2990-100.008600.00
1512011.01.11 04:20sell511.001.29280.00000.0000
1522011.01.11 04:20modify511.001.29281.29381.2918
1532011.01.11 04:28s/l511.001.29381.29381.2918-100.008500.00
1542011.01.11 07:05buy521.001.29580.00000.0000
1552011.01.11 07:05modify521.001.29581.29481.2968
1562011.01.11 07:12s/l521.001.29481.29481.2968-100.008400.00
1572011.01.11 08:45sell531.001.29360.00000.0000
1582011.01.11 08:45modify531.001.29361.29461.2926
1592011.01.11 08:50t/p531.001.29261.29461.2926100.008500.00
1602011.01.11 12:15buy541.001.29500.00000.0000
1612011.01.11 12:15modify541.001.29501.29401.2960
1622011.01.11 12:53t/p541.001.29601.29401.2960100.008600.00
1632011.01.11 15:35sell551.001.29460.00000.0000
1642011.01.11 15:35modify551.001.29461.29561.2936
1652011.01.11 15:38t/p551.001.29361.29561.2936100.008700.00
1662011.01.11 17:15buy561.001.29620.00000.0000
1672011.01.11 17:15modify561.001.29621.29521.2972
1682011.01.11 17:17s/l561.001.29521.29521.2972-100.008600.00
1692011.01.11 19:55sell571.001.29530.00000.0000
1702011.01.11 19:55modify571.001.29531.29631.2943
1712011.01.11 20:19s/l571.001.29631.29631.2943-100.008500.00
1722011.01.11 20:45buy581.001.29790.00000.0000
1732011.01.11 20:45modify581.001.29791.29691.2989
1742011.01.11 20:59s/l581.001.29691.29691.2989-100.008400.00
1752011.01.11 23:50sell591.001.29660.00000.0000
1762011.01.11 23:50modify591.001.29661.29761.2956
1772011.01.12 00:00s/l591.001.29761.29761.2956-101.118298.89
1782011.01.12 00:30buy601.001.29850.00000.0000
1792011.01.12 00:30modify601.001.29851.29751.2995
1802011.01.12 00:40s/l601.001.29751.29751.2995-100.008198.89
1812011.01.12 05:30sell611.001.29980.00000.0000
1822011.01.12 05:30modify611.001.29981.30081.2988
1832011.01.12 05:33t/p611.001.29881.30081.2988100.008298.89
1842011.01.12 07:55buy621.001.30010.00000.0000
1852011.01.12 07:55modify621.001.30011.29911.3011
1862011.01.12 08:00s/l621.001.29911.29911.3011-100.008198.89
1872011.01.12 11:50sell631.001.30000.00000.0000
1882011.01.12 11:50modify631.001.30001.30101.2990
1892011.01.12 11:52s/l631.001.30101.30101.2990-100.008098.89
1902011.01.12 14:40buy641.001.30090.00000.0000
1912011.01.12 14:40modify641.001.30091.29991.3019
1922011.01.12 14:49t/p641.001.30191.29991.3019100.008198.89
1932011.01.13 01:05sell651.001.31250.00000.0000
1942011.01.13 01:05modify651.001.31251.31351.3115
1952011.01.13 01:43s/l651.001.31351.31351.3115-100.008098.89
1962011.01.13 08:25buy661.001.31200.00000.0000
1972011.01.13 08:25modify661.001.31201.31101.3130
1982011.01.13 08:40t/p661.001.31301.31101.3130100.008198.89
1992011.01.13 12:10sell671.001.31320.00000.0000
2002011.01.13 12:10modify671.001.31321.31421.3122
2012011.01.13 12:13s/l671.001.31421.31421.3122-100.008098.89
2022011.01.13 13:10buy681.001.31610.00000.0000
2032011.01.13 13:10modify681.001.31611.31511.3171
2042011.01.13 13:11t/p681.001.31711.31511.3171100.008198.89
2052011.01.13 20:55sell691.001.33520.00000.0000
2062011.01.13 20:55modify691.001.33521.33621.3342
2072011.01.13 22:10s/l691.001.33621.33621.3342-100.008098.89
2082011.01.13 22:45buy701.001.33620.00000.0000
2092011.01.13 22:45modify701.001.33621.33521.3372
2102011.01.13 23:40s/l701.001.33521.33521.3372-100.007998.89
2112011.01.13 23:55sell711.001.33470.00000.0000
2122011.01.13 23:55modify711.001.33471.33571.3337
2132011.01.14 00:13s/l711.001.33571.33571.3337-101.117897.78
2142011.01.14 06:00buy721.001.33480.00000.0000
2152011.01.14 06:00modify721.001.33481.33381.3358
2162011.01.14 06:21s/l721.001.33381.33381.3358-100.007797.78
2172011.01.14 10:50sell731.001.33840.00000.0000
2182011.01.14 10:50modify731.001.33841.33941.3374
2192011.01.14 10:54t/p731.001.33741.33941.3374100.007897.78
2202011.01.14 14:35buy741.001.33760.00000.0000
2212011.01.14 14:35modify741.001.33761.33661.3386
2222011.01.14 14:36s/l741.001.33661.33661.3386-100.007797.78
2232011.01.14 17:30sell751.001.33510.00000.0000
2242011.01.14 17:30modify751.001.33511.33611.3341
2252011.01.14 17:33t/p751.001.33411.33611.3341100.007897.78
2262011.01.14 20:10buy761.001.33670.00000.0000
2272011.01.14 20:10modify761.001.33671.33571.3377
2282011.01.14 20:59s/l761.001.33571.33571.3377-100.007797.78
2292011.01.17 01:15sell771.001.33640.00000.0000
2302011.01.17 01:15modify771.001.33641.33741.3354
2312011.01.17 02:09t/p771.001.33541.33741.3354100.007897.78
2322011.01.17 11:55buy781.001.32880.00000.0000
2332011.01.17 11:55modify781.001.32881.32781.3298
2342011.01.17 12:06s/l781.001.32781.32781.3298-100.007797.78
2352011.01.17 14:45sell791.001.32800.00000.0000
2362011.01.17 14:45modify791.001.32801.32901.3270
2372011.01.17 14:49s/l791.001.32901.32901.3270-100.007697.78
2382011.01.18 02:55buy801.001.32840.00000.0000
2392011.01.18 02:55modify801.001.32841.32741.3294
2402011.01.18 03:10s/l801.001.32741.32741.3294-100.007597.78
2412011.01.18 13:40sell811.001.33870.00000.0000
2422011.01.18 13:40modify811.001.33871.33971.3377
2432011.01.18 13:44s/l811.001.33971.33971.3377-100.007497.78
2442011.01.18 15:25buy821.001.34120.00000.0000
2452011.01.18 15:25modify821.001.34121.34021.3422
2462011.01.18 15:26s/l821.001.34021.34021.3422-100.007397.78
2472011.01.18 17:00sell831.001.33900.00000.0000
2482011.01.18 17:00modify831.001.33901.34001.3380
2492011.01.18 17:07s/l831.001.34001.34001.3380-100.007297.78
2502011.01.18 21:10buy841.001.33850.00000.0000
2512011.01.18 21:10modify841.001.33851.33751.3395
2522011.01.18 23:30s/l841.001.33751.33751.3395-100.007197.78
2532011.01.19 00:25sell851.001.33750.00000.0000
2542011.01.19 00:25modify851.001.33751.33851.3365
2552011.01.19 01:01s/l851.001.33851.33851.3365-100.007097.78
2562011.01.19 01:20buy861.001.33930.00000.0000
2572011.01.19 01:20modify861.001.33931.33831.3403
2582011.01.19 02:04t/p861.001.34031.33831.3403100.007197.78
2592011.01.19 09:20sell871.001.34600.00000.0000
2602011.01.19 09:20modify871.001.34601.34701.3450
2612011.01.19 09:27t/p871.001.34501.34701.3450100.007297.78
2622011.01.19 11:50buy881.001.34680.00000.0000
2632011.01.19 11:50modify881.001.34681.34581.3478
2642011.01.19 12:25s/l881.001.34581.34581.3478-100.007197.78
2652011.01.19 16:00sell891.001.34940.00000.0000
2662011.01.19 16:00modify891.001.34941.35041.3484
2672011.01.19 16:03t/p891.001.34841.35041.3484100.007297.78
2682011.01.19 18:15buy901.001.35060.00000.0000
2692011.01.19 18:15modify901.001.35061.34961.3516
2702011.01.19 18:21s/l901.001.34961.34961.3516-100.007197.78
2712011.01.19 18:50sell911.001.34800.00000.0000
2722011.01.19 18:50modify911.001.34801.34901.3470
2732011.01.19 18:52s/l911.001.34901.34901.3470-100.007097.78
2742011.01.20 03:25buy921.001.34570.00000.0000
2752011.01.20 03:25modify921.001.34571.34471.3467
2762011.01.20 03:29s/l921.001.34471.34471.3467-100.006997.78
2772011.01.20 03:55sell931.001.34330.00000.0000
2782011.01.20 03:55modify931.001.34331.34431.3423
2792011.01.20 03:59s/l931.001.34431.34431.3423-100.006897.78
2802011.01.20 05:15buy941.001.34550.00000.0000
2812011.01.20 05:15modify941.001.34551.34451.3465
2822011.01.20 06:20s/l941.001.34451.34451.3465-100.006797.78
2832011.01.20 08:20sell951.001.34420.00000.0000
2842011.01.20 08:20modify951.001.34421.34521.3432
2852011.01.20 08:29t/p951.001.34321.34521.3432100.006897.78
2862011.01.20 09:50buy961.001.34690.00000.0000
2872011.01.20 09:50modify961.001.34691.34591.3479
2882011.01.20 09:51s/l961.001.34591.34591.3479-100.006797.78
2892011.01.20 14:05sell971.001.34800.00000.0000
2902011.01.20 14:05modify971.001.34801.34901.3470
2912011.01.20 14:20t/p971.001.34701.34901.3470100.006897.78
2922011.01.20 18:05buy981.001.34540.00000.0000
2932011.01.20 18:05modify981.001.34541.34441.3464
2942011.01.20 18:07t/p981.001.34641.34441.3464100.006997.78
2952011.01.20 23:55sell991.001.34670.00000.0000
2962011.01.20 23:55modify991.001.34671.34771.3457
2972011.01.21 01:04t/p991.001.34571.34771.345798.897096.67
2982011.01.21 03:30buy1001.001.34730.00000.0000
2992011.01.21 03:30modify1001.001.34731.34631.3483
3002011.01.21 03:56t/p1001.001.34831.34631.3483100.007196.67
3012011.01.21 06:15sell1011.001.34850.00000.0000
3022011.01.21 06:15modify1011.001.34851.34951.3475
3032011.01.21 06:41t/p1011.001.34751.34951.3475100.007296.67
3042011.01.21 07:35buy1021.001.35130.00000.0000
3052011.01.21 07:35modify1021.001.35131.35031.3523
3062011.01.21 07:48s/l1021.001.35031.35031.3523-100.007196.67
3072011.01.21 11:15sell1031.001.35250.00000.0000
3082011.01.21 11:15modify1031.001.35251.35351.3515
3092011.01.21 11:17s/l1031.001.35351.35351.3515-100.007096.67
3102011.01.21 13:40buy1041.001.35490.00000.0000
3112011.01.21 13:40modify1041.001.35491.35391.3559
3122011.01.21 13:58s/l1041.001.35391.35391.3559-100.006996.67
3132011.01.21 14:25sell1051.001.35150.00000.0000
3142011.01.21 14:25modify1051.001.35151.35251.3505
3152011.01.21 14:27s/l1051.001.35251.35251.3505-100.006896.67
3162011.01.21 15:00buy1061.001.35480.00000.0000
3172011.01.21 15:00modify1061.001.35481.35381.3558
3182011.01.21 15:08s/l1061.001.35381.35381.3558-100.006796.67
3192011.01.24 01:15sell1071.001.36060.00000.0000
3202011.01.24 01:15modify1071.001.36061.36161.3596
3212011.01.24 01:19t/p1071.001.35961.36161.3596100.006896.67
3222011.01.24 03:20buy1081.001.36190.00000.0000
3232011.01.24 03:20modify1081.001.36191.36091.3629
3242011.01.24 03:43s/l1081.001.36091.36091.3629-100.006796.67
3252011.01.24 04:30sell1091.001.35920.00000.0000
3262011.01.24 04:30modify1091.001.35921.36021.3582
3272011.01.24 05:18s/l1091.001.36021.36021.3582-100.006696.67
3282011.01.24 07:25buy1101.001.36110.00000.0000
3292011.01.24 07:25modify1101.001.36111.36011.3621
3302011.01.24 07:33s/l1101.001.36011.36011.3621-100.006596.67
3312011.01.24 08:15sell1111.001.35890.00000.0000
3322011.01.24 08:15modify1111.001.35891.35991.3579
3332011.01.24 08:17s/l1111.001.35991.35991.3579-100.006496.67
3342011.01.24 13:55buy1121.001.35720.00000.0000
3352011.01.24 13:55modify1121.001.35721.35621.3582
3362011.01.24 14:03t/p1121.001.35821.35621.3582100.006596.67
3372011.01.24 18:55sell1131.001.36480.00000.0000
3382011.01.24 18:55modify1131.001.36481.36581.3638
3392011.01.24 19:03t/p1131.001.36381.36581.3638100.006696.67
3402011.01.24 22:05buy1141.001.36460.00000.0000
3412011.01.24 22:05modify1141.001.36461.36361.3656
3422011.01.24 22:37s/l1141.001.36361.36361.3656-100.006596.67
3432011.01.25 01:25sell1151.001.36330.00000.0000
3442011.01.25 01:25modify1151.001.36331.36431.3623
3452011.01.25 01:38s/l1151.001.36431.36431.3623-100.006496.67
3462011.01.25 02:25buy1161.001.36600.00000.0000
3472011.01.25 02:25modify1161.001.36601.36501.3670
3482011.01.25 02:40t/p1161.001.36701.36501.3670100.006596.67
3492011.01.25 04:55sell1171.001.36540.00000.0000
3502011.01.25 04:55modify1171.001.36541.36641.3644
3512011.01.25 06:14s/l1171.001.36641.36641.3644-100.006496.67
3522011.01.25 08:30buy1181.001.36690.00000.0000
3532011.01.25 08:30modify1181.001.36691.36591.3679
3542011.01.25 08:38t/p1181.001.36791.36591.3679100.006596.67
3552011.01.25 09:40sell1191.001.36400.00000.0000
3562011.01.25 09:40modify1191.001.36401.36501.3630
3572011.01.25 09:54t/p1191.001.36301.36501.3630100.006696.67
3582011.01.25 12:35buy1201.001.36240.00000.0000
3592011.01.25 12:35modify1201.001.36241.36141.3634
3602011.01.25 12:48t/p1201.001.36341.36141.3634100.006796.67
3612011.01.25 13:55sell1211.001.35900.00000.0000
3622011.01.25 13:55modify1211.001.35901.36001.3580
3632011.01.25 14:04t/p1211.001.35801.36001.3580100.006896.67
3642011.01.25 15:55buy1221.001.36330.00000.0000
3652011.01.25 15:55modify1221.001.36331.36231.3643
3662011.01.25 16:00s/l1221.001.36231.36231.3643-100.006796.67
3672011.01.25 17:40sell1231.001.36230.00000.0000
3682011.01.25 17:40modify1231.001.36231.36331.3613
3692011.01.25 17:57s/l1231.001.36331.36331.3613-100.006696.67
3702011.01.25 18:15buy1241.001.36540.00000.0000
3712011.01.25 18:15modify1241.001.36541.36441.3664
3722011.01.25 18:34s/l1241.001.36441.36441.3664-100.006596.67
3732011.01.26 01:20sell1251.001.36670.00000.0000
3742011.01.26 01:20modify1251.001.36671.36771.3657
3752011.01.26 02:26s/l1251.001.36771.36771.3657-100.006496.67
3762011.01.26 02:55buy1261.001.36940.00000.0000
3772011.01.26 02:55modify1261.001.36941.36841.3704
3782011.01.26 02:59s/l1261.001.36841.36841.3704-100.006396.67
3792011.01.26 08:00sell1271.001.36740.00000.0000
3802011.01.26 08:00modify1271.001.36741.36841.3664
3812011.01.26 08:20t/p1271.001.36641.36841.3664100.006496.67
3822011.01.26 09:20buy1281.001.37000.00000.0000
3832011.01.26 09:20modify1281.001.37001.36901.3710
3842011.01.26 09:33s/l1281.001.36901.36901.3710-100.006396.67
3852011.01.26 12:25sell1291.001.36880.00000.0000
3862011.01.26 12:25modify1291.001.36881.36981.3678
3872011.01.26 12:35s/l1291.001.36981.36981.3678-100.006296.67
3882011.01.26 16:45buy1301.001.36950.00000.0000
3892011.01.26 16:45modify1301.001.36951.36851.3705
3902011.01.26 16:58s/l1301.001.36851.36851.3705-100.006196.67
3912011.01.26 19:10sell1311.001.36760.00000.0000
3922011.01.26 19:10modify1311.001.36761.36861.3666
3932011.01.26 19:20t/p1311.001.36661.36861.3666100.006296.67
3942011.01.26 20:25buy1321.001.37000.00000.0000
3952011.01.26 20:25modify1321.001.37001.36901.3710
3962011.01.26 20:26s/l1321.001.36901.36901.3710-100.006196.67
3972011.01.26 20:30sell1331.001.36500.00000.0000
3982011.01.26 20:30modify1331.001.36501.36601.3640
3992011.01.26 20:30s/l1331.001.36601.36601.3640-100.006096.67
4002011.01.26 20:45buy1341.001.36920.00000.0000
4012011.01.26 20:45modify1341.001.36921.36821.3702
4022011.01.26 20:45s/l1341.001.36821.36821.3702-100.005996.67
4032011.01.27 00:30sell1351.001.36920.00000.0000
4042011.01.27 00:30modify1351.001.36921.37021.3682
4052011.01.27 00:37s/l1351.001.37021.37021.3682-100.005896.67
4062011.01.27 01:20buy1361.001.37130.00000.0000
4072011.01.27 01:20modify1361.001.37131.37031.3723
4082011.01.27 02:00s/l1361.001.37031.37031.3723-100.005796.67
4092011.01.27 02:50sell1371.001.36930.00000.0000
4102011.01.27 02:50modify1371.001.36931.37031.3683
4112011.01.27 03:17s/l1371.001.37031.37031.3683-100.005696.67
4122011.01.27 07:05buy1381.001.37110.00000.0000
4132011.01.27 07:05modify1381.001.37111.37011.3721
4142011.01.27 08:13t/p1381.001.37211.37011.3721100.005796.67
4152011.01.27 08:50sell1391.001.36930.00000.0000
4162011.01.27 08:50modify1391.001.36931.37031.3683
4172011.01.27 08:52t/p1391.001.36831.37031.3683100.005896.67
4182011.01.27 10:50buy1401.001.36960.00000.0000
4192011.01.27 10:50modify1401.001.36961.36861.3706
4202011.01.27 10:56s/l1401.001.36861.36861.3706-100.005796.67
4212011.01.27 14:15sell1411.001.37170.00000.0000
4222011.01.27 14:15modify1411.001.37171.37271.3707
4232011.01.27 14:20s/l1411.001.37271.37271.3707-100.005696.67
4242011.01.27 14:40buy1421.001.37400.00000.0000
4252011.01.27 14:40modify1421.001.37401.37301.3750
4262011.01.27 14:50t/p1421.001.37501.37301.3750100.005796.67
4272011.01.27 16:00sell1431.001.37210.00000.0000
4282011.01.27 16:00modify1431.001.37211.37311.3711
4292011.01.27 16:12s/l1431.001.37311.37311.3711-100.005696.67
4302011.01.27 16:35buy1441.001.37420.00000.0000
4312011.01.27 16:35modify1441.001.37421.37321.3752
4322011.01.27 16:38s/l1441.001.37321.37321.3752-100.005596.67
4332011.01.27 17:10sell1451.001.37090.00000.0000
4342011.01.27 17:10modify1451.001.37091.37191.3699
4352011.01.27 17:12s/l1451.001.37191.37191.3699-100.005496.67
4362011.01.27 19:50buy1461.001.37200.00000.0000
4372011.01.27 19:50modify1461.001.37201.37101.3730
4382011.01.27 20:16t/p1461.001.37301.37101.3730100.005596.67
4392011.01.28 00:10sell1471.001.37230.00000.0000
4402011.01.28 00:10modify1471.001.37231.37331.3713
4412011.01.28 01:50s/l1471.001.37331.37331.3713-100.005496.67
4422011.01.28 02:05buy1481.001.37340.00000.0000
4432011.01.28 02:05modify1481.001.37341.37241.3744
4442011.01.28 02:19s/l1481.001.37241.37241.3744-100.005396.67
4452011.01.28 02:35sell1491.001.37030.00000.0000
4462011.01.28 02:35modify1491.001.37031.37131.3693
4472011.01.28 02:43s/l1491.001.37131.37131.3693-100.005296.67
4482011.01.28 06:30buy1501.001.37120.00000.0000
4492011.01.28 06:30modify1501.001.37121.37021.3722
4502011.01.28 07:51t/p1501.001.37221.37021.3722100.005396.67
4512011.01.28 08:35sell1511.001.37010.00000.0000
4522011.01.28 08:35modify1511.001.37011.37111.3691
4532011.01.28 08:38s/l1511.001.37111.37111.3691-100.005296.67
4542011.01.28 10:35buy1521.001.37210.00000.0000
4552011.01.28 10:35modify1521.001.37211.37111.3731
4562011.01.28 11:01t/p1521.001.37311.37111.3731100.005396.67
4572011.01.28 14:00sell1531.001.37150.00000.0000
4582011.01.28 14:00modify1531.001.37151.37251.3705
4592011.01.28 14:30s/l1531.001.37251.37251.3705-100.005296.67
4602011.01.28 20:25buy1541.001.36200.00000.0000
4612011.01.28 20:25modify1541.001.36201.36101.3630
4622011.01.28 20:34s/l1541.001.36101.36101.3630-100.005196.67
4632011.01.31 00:05sell1551.001.35820.00000.0000
4642011.01.31 00:05modify1551.001.35821.35921.3572
4652011.01.31 01:14s/l1551.001.35921.35921.3572-100.005096.67
4662011.01.31 03:30buy1561.001.36000.00000.0000
4672011.01.31 03:30modify1561.001.36001.35901.3610
4682011.01.31 03:37s/l1561.001.35901.35901.3610-100.004996.67
4692011.01.31 09:40sell1571.001.36040.00000.0000
4702011.01.31 09:40modify1571.001.36041.36141.3594
4712011.01.31 09:51s/l1571.001.36141.36141.3594-100.004896.67
4722011.01.31 10:15buy1581.001.36280.00000.0000
4732011.01.31 10:15modify1581.001.36281.36181.3638
4742011.01.31 10:20t/p1581.001.36381.36181.3638100.004996.67
4752011.01.31 17:20sell1591.001.36960.00000.0000
4762011.01.31 17:20modify1591.001.36961.37061.3686
4772011.01.31 17:43s/l1591.001.37061.37061.3686-100.004896.67
4782011.01.31 21:40buy1601.001.36940.00000.0000
4792011.01.31 21:40modify1601.001.36941.36841.3704
4802011.01.31 22:08s/l1601.001.36841.36841.3704-100.004796.67
4812011.02.01 09:30sell1611.001.37210.00000.0000
4822011.02.01 09:30modify1611.001.37211.37311.3711
4832011.02.01 09:36t/p1611.001.37111.37311.3711100.004896.67
4842011.02.01 10:45buy1621.001.37380.00000.0000
4852011.02.01 10:45modify1621.001.37381.37281.3748
4862011.02.01 10:48t/p1621.001.37481.37281.3748100.004996.67
4872011.02.01 13:35sell1631.001.37400.00000.0000
4882011.02.01 13:35modify1631.001.37401.37501.3730
4892011.02.01 13:46s/l1631.001.37501.37501.3730-100.004896.67
4902011.02.01 15:30buy1641.001.37690.00000.0000
4912011.02.01 15:30modify1641.001.37691.37591.3779
4922011.02.01 15:31s/l1641.001.37591.37591.3779-100.004796.67
4932011.02.01 16:10sell1651.001.37340.00000.0000
4942011.02.01 16:10modify1651.001.37341.37441.3724
4952011.02.01 16:12s/l1651.001.37441.37441.3724-100.004696.67
4962011.02.01 16:35buy1661.001.37650.00000.0000
4972011.02.01 16:35modify1661.001.37651.37551.3775
4982011.02.01 16:41t/p1661.001.37751.37551.3775100.004796.67
4992011.02.01 23:40sell1671.001.38240.00000.0000
5002011.02.01 23:40modify1671.001.38241.38341.3814
5012011.02.02 01:05s/l1671.001.38341.38341.3814-101.114695.56
5022011.02.02 01:35buy1681.001.38330.00000.0000
5032011.02.02 01:35modify1681.001.38331.38231.3843
5042011.02.02 02:13t/p1681.001.38431.38231.3843100.004795.56
5052011.02.02 07:00sell1691.001.38400.00000.0000
5062011.02.02 07:00modify1691.001.38401.38501.3830
5072011.02.02 08:15s/l1691.001.38501.38501.3830-100.004695.56
5082011.02.02 11:45buy1701.001.38380.00000.0000
5092011.02.02 11:45modify1701.001.38381.38281.3848
5102011.02.02 12:32s/l1701.001.38281.38281.3848-100.004595.56
5112011.02.02 12:50sell1711.001.38080.00000.0000
5122011.02.02 12:50modify1711.001.38081.38181.3798
5132011.02.02 13:01t/p1711.001.37981.38181.3798100.004695.56
5142011.02.02 16:30buy1721.001.38100.00000.0000
5152011.02.02 16:30modify1721.001.38101.38001.3820
5162011.02.02 16:36t/p1721.001.38201.38001.3820100.004795.56
5172011.02.02 17:35sell1731.001.37970.00000.0000
5182011.02.02 17:35modify1731.001.37971.38071.3787
5192011.02.02 17:39t/p1731.001.37871.38071.3787100.004895.56
5202011.02.02 20:55buy1741.001.37950.00000.0000
5212011.02.02 20:55modify1741.001.37951.37851.3805
5222011.02.02 21:04t/p1741.001.38051.37851.3805100.004995.56
5232011.02.03 02:15sell1751.001.38010.00000.0000
5242011.02.03 02:15modify1751.001.38011.38111.3791
5252011.02.03 02:55s/l1751.001.38111.38111.3791-100.004895.56
5262011.02.03 08:00buy1761.001.38060.00000.0000
5272011.02.03 08:00modify1761.001.38061.37961.3816
5282011.02.03 08:30t/p1761.001.38161.37961.3816100.004995.56
5292011.02.03 09:35sell1771.001.37950.00000.0000
5302011.02.03 09:35modify1771.001.37951.38051.3785
5312011.02.03 09:44t/p1771.001.37851.38051.3785100.005095.56
5322011.02.03 18:05buy1781.001.36570.00000.0000
5332011.02.03 18:05modify1781.001.36571.36471.3667
5342011.02.03 18:08s/l1781.001.36471.36471.3667-100.004995.56
5352011.02.03 19:30sell1791.001.36340.00000.0000
5362011.02.03 19:30modify1791.001.36341.36441.3624
5372011.02.03 19:41t/p1791.001.36241.36441.3624100.005095.56
5382011.02.03 21:40buy1801.001.36380.00000.0000
5392011.02.03 21:40modify1801.001.36381.36281.3648
5402011.02.03 23:10s/l1801.001.36281.36281.3648-100.004995.56
5412011.02.03 23:30sell1811.001.36250.00000.0000
5422011.02.03 23:30modify1811.001.36251.36351.3615
5432011.02.04 01:39s/l1811.001.36351.36351.3615-101.114894.45
5442011.02.04 03:15buy1821.001.36350.00000.0000
5452011.02.04 03:15modify1821.001.36351.36251.3645
5462011.02.04 08:05close1821.001.36271.36251.3645-80.004814.45
5472011.02.04 08:05sell1831.001.36270.00000.0000
5482011.02.04 08:05modify1831.001.36271.36371.3617
5492011.02.04 08:30s/l1831.001.36371.36371.3617-100.004714.45
5502011.02.04 10:05buy1841.001.36380.00000.0000
5512011.02.04 10:05modify1841.001.36381.36281.3648
5522011.02.04 11:21s/l1841.001.36281.36281.3648-100.004614.45
5532011.02.04 11:50sell1851.001.36230.00000.0000
5542011.02.04 11:50modify1851.001.36231.36331.3613
5552011.02.04 12:06s/l1851.001.36331.36331.3613-100.004514.45
5562011.02.04 14:25buy1861.001.36450.00000.0000
5572011.02.04 14:25modify1861.001.36451.36351.3655
5582011.02.04 14:30t/p1861.001.36551.36351.3655100.004614.45
5592011.02.04 14:40sell1871.001.35810.00000.0000
5602011.02.04 14:40modify1871.001.35811.35911.3571
5612011.02.04 14:40s/l1871.001.35911.35911.3571-100.004514.45
5622011.02.04 17:50buy1881.001.35770.00000.0000
5632011.02.04 17:50modify1881.001.35771.35671.3587
5642011.02.04 18:43t/p1881.001.35871.35671.3587100.004614.45
5652011.02.07 00:10sell1891.001.35720.00000.0000
5662011.02.07 00:10modify1891.001.35721.35821.3562
5672011.02.07 01:18s/l1891.001.35821.35821.3562-100.004514.45
5682011.02.07 01:50buy1901.001.35880.00000.0000
5692011.02.07 01:50modify1901.001.35881.35781.3598
5702011.02.07 01:54s/l1901.001.35781.35781.3598-100.004414.45
5712011.02.07 07:15sell1911.001.36080.00000.0000
5722011.02.07 07:15modify1911.001.36081.36181.3598
5732011.02.07 07:50s/l1911.001.36181.36181.3598-100.004314.45
5742011.02.07 08:05buy1921.001.36270.00000.0000
5752011.02.07 08:05modify1921.001.36271.36171.3637
5762011.02.07 08:10s/l1921.001.36171.36171.3637-100.004214.45
5772011.02.07 08:50sell1931.001.35940.00000.0000
5782011.02.07 08:50modify1931.001.35941.36041.3584
5792011.02.07 09:00t/p1931.001.35841.36041.3584100.004314.45
5802011.02.07 09:45buy1941.001.36230.00000.0000
5812011.02.07 09:45modify1941.001.36231.36131.3633
5822011.02.07 09:56s/l1941.001.36131.36131.3633-100.004214.45
5832011.02.07 10:20sell1951.001.35880.00000.0000
5842011.02.07 10:20modify1951.001.35881.35981.3578
5852011.02.07 10:21s/l1951.001.35981.35981.3578-100.004114.45
5862011.02.07 16:50buy1961.001.35500.00000.0000
5872011.02.07 16:50modify1961.001.35501.35401.3560
5882011.02.07 17:00s/l1961.001.35401.35401.3560-100.004014.45
5892011.02.07 23:20sell1971.001.35800.00000.0000
5902011.02.07 23:20modify1971.001.35801.35901.3570
5912011.02.08 00:27s/l1971.001.35901.35901.3570-101.113913.34
5922011.02.08 00:50buy1981.001.35920.00000.0000
5932011.02.08 00:50modify1981.001.35921.35821.3602
5942011.02.08 01:06s/l1981.001.35821.35821.3602-100.003813.34
5952011.02.08 02:15sell1991.001.35750.00000.0000
5962011.02.08 02:15modify1991.001.35751.35851.3565
5972011.02.08 02:43s/l1991.001.35851.35851.3565-100.003713.34
5982011.02.08 03:15buy2001.001.35910.00000.0000
5992011.02.08 03:15modify2001.001.35911.35811.3601
6002011.02.08 03:40t/p2001.001.36011.35811.3601100.003813.34
6012011.02.08 10:05sell2011.001.36070.00000.0000
6022011.02.08 10:05modify2011.001.36071.36171.3597
6032011.02.08 10:19t/p2011.001.35971.36171.3597100.003913.34
6042011.02.08 11:30buy2021.001.36400.00000.0000
6052011.02.08 11:30modify2021.001.36401.36301.3650
6062011.02.08 11:30s/l2021.001.36301.36301.3650-100.003813.34
6072011.02.08 14:10sell2031.001.36340.00000.0000
6082011.02.08 14:10modify2031.001.36341.36441.3624
6092011.02.08 14:19s/l2031.001.36441.36441.3624-100.003713.34
6102011.02.08 16:25buy2041.001.36560.00000.0000
6112011.02.08 16:25modify2041.001.36561.36461.3666
6122011.02.08 16:34s/l2041.001.36461.36461.3666-100.003613.34
6132011.02.08 19:10sell2051.001.36580.00000.0000
6142011.02.08 19:10modify2051.001.36581.36681.3648
6152011.02.08 19:27t/p2051.001.36481.36681.3648100.003713.34
6162011.02.09 02:10buy2061.001.36310.00000.0000
6172011.02.09 02:10modify2061.001.36311.36211.3641
6182011.02.09 02:47t/p2061.001.36411.36211.3641100.003813.34
6192011.02.09 08:50sell2071.001.36330.00000.0000
6202011.02.09 08:50modify2071.001.36331.36431.3623
6212011.02.09 09:16s/l2071.001.36431.36431.3623-100.003713.34
6222011.02.09 09:45buy2081.001.36550.00000.0000
6232011.02.09 09:45modify2081.001.36551.36451.3665
6242011.02.09 09:45s/l2081.001.36451.36451.3665-100.003613.34
6252011.02.09 10:10sell2091.001.36350.00000.0000
6262011.02.09 10:10modify2091.001.36351.36451.3625
6272011.02.09 10:15s/l2091.001.36451.36451.3625-100.003513.34
6282011.02.09 11:20buy2101.001.36540.00000.0000
6292011.02.09 11:20modify2101.001.36541.36441.3664
6302011.02.09 11:47s/l2101.001.36441.36441.3664-100.003413.34
6312011.02.09 11:55sell2111.001.36250.00000.0000
6322011.02.09 11:55modify2111.001.36251.36351.3615
6332011.02.09 12:00t/p2111.001.36151.36351.3615100.003513.34
6342011.02.09 13:25buy2121.001.36500.00000.0000
6352011.02.09 13:25modify2121.001.36501.36401.3660
6362011.02.09 13:30s/l2121.001.36401.36401.3660-100.003413.34
6372011.02.09 17:35sell2131.001.36770.00000.0000
6382011.02.09 17:35modify2131.001.36771.36871.3667
6392011.02.09 17:38s/l2131.001.36871.36871.3667-100.003313.34
6402011.02.09 18:10buy2141.001.37200.00000.0000
6412011.02.09 18:10modify2141.001.37201.37101.3730
6422011.02.09 18:18s/l2141.001.37101.37101.3730-100.003213.34
6432011.02.10 00:25sell2151.001.37220.00000.0000
6442011.02.10 00:25modify2151.001.37221.37321.3712
6452011.02.10 01:42t/p2151.001.37121.37321.3712100.003313.34
6462011.02.10 17:10buy2161.001.36150.00000.0000
6472011.02.10 17:10modify2161.001.36151.36051.3625
6482011.02.10 17:23s/l2161.001.36051.36051.3625-100.003213.34
6492011.02.10 20:10sell2171.001.36130.00000.0000
6502011.02.10 20:10modify2171.001.36131.36231.3603
6512011.02.10 20:14t/p2171.001.36031.36231.3603100.003313.34
6522011.02.11 01:05buy2181.001.36090.00000.0000
6532011.02.11 01:05modify2181.001.36091.35991.3619
6542011.02.11 01:49t/p2181.001.36191.35991.3619100.003413.34
6552011.02.11 02:30sell2191.001.35830.00000.0000
6562011.02.11 02:30modify2191.001.35831.35931.3573
6572011.02.11 02:43t/p2191.001.35731.35931.3573100.003513.34
6582011.02.11 08:50buy2201.001.35770.00000.0000
6592011.02.11 08:50modify2201.001.35771.35671.3587
6602011.02.11 08:52s/l2201.001.35671.35671.3587-100.003413.34
6612011.02.11 09:15sell2211.001.35540.00000.0000
6622011.02.11 09:15modify2211.001.35541.35641.3544
6632011.02.11 09:55t/p2211.001.35441.35641.3544100.003513.34
6642011.02.11 13:55buy2221.001.35370.00000.0000
6652011.02.11 13:55modify2221.001.35371.35271.3547
6662011.02.11 14:02s/l2221.001.35271.35271.3547-100.003413.34
6672011.02.11 15:20sell2231.001.35100.00000.0000
6682011.02.11 15:20modify2231.001.35101.35201.3500
6692011.02.11 15:25s/l2231.001.35201.35201.3500-100.003313.34
6702011.02.11 16:06buy2241.001.35460.00000.0000
6712011.02.11 16:06modify2241.001.35461.35361.3556
6722011.02.11 16:16s/l2241.001.35361.35361.3556-100.003213.34
6732011.02.11 17:55sell2251.001.35140.00000.0000
6742011.02.11 17:55modify2251.001.35141.35241.3504
6752011.02.11 18:08t/p2251.001.35041.35241.3504100.003313.34
6762011.02.11 20:10buy2261.001.35340.00000.0000
6772011.02.11 20:10modify2261.001.35341.35241.3544
6782011.02.11 20:35t/p2261.001.35441.35241.3544100.003413.34
6792011.02.14 00:05sell2271.001.35220.00000.0000
6802011.02.14 00:05modify2271.001.35221.35321.3512
6812011.02.14 00:41t/p2271.001.35121.35321.3512100.003513.34
6822011.02.14 02:40buy2281.001.35320.00000.0000
6832011.02.14 02:40modify2281.001.35321.35221.3542
6842011.02.14 03:11t/p2281.001.35421.35221.3542100.003613.34
6852011.02.14 05:20sell2291.001.35300.00000.0000
6862011.02.14 05:20modify2291.001.35301.35401.3520
6872011.02.14 06:12s/l2291.001.35401.35401.3520-100.003513.34
6882011.02.14 06:50buy2301.001.35480.00000.0000
6892011.02.14 06:50modify2301.001.35481.35381.3558
6902011.02.14 08:43t/p2301.001.35581.35381.3558100.003613.34
6912011.02.14 09:10sell2311.001.35320.00000.0000
6922011.02.14 09:10modify2311.001.35321.35421.3522
6932011.02.14 09:21t/p2311.001.35221.35421.3522100.003713.34
6942011.02.14 15:10buy2321.001.34660.00000.0000
6952011.02.14 15:10modify2321.001.34661.34561.3476
6962011.02.14 15:18s/l2321.001.34561.34561.3476-100.003613.34
6972011.02.14 20:15sell2331.001.34740.00000.0000
6982011.02.14 20:15modify2331.001.34741.34841.3464
6992011.02.14 20:30s/l2331.001.34841.34841.3464-100.003513.34
7002011.02.14 22:25buy2341.001.34910.00000.0000
7012011.02.14 22:25modify2341.001.34911.34811.3501
7022011.02.15 00:53s/l2341.001.34811.34811.3501-101.193412.15
7032011.02.15 01:00sell2351.001.34790.00000.0000
7042011.02.15 01:00modify2351.001.34791.34891.3469
7052011.02.15 01:31s/l2351.001.34891.34891.3469-100.003312.15
7062011.02.15 01:40buy2361.001.35050.00000.0000
7072011.02.15 01:40modify2361.001.35051.34951.3515
7082011.02.15 01:47s/l2361.001.34951.34951.3515-100.003212.15
7092011.02.15 05:40sell2371.001.35100.00000.0000
7102011.02.15 05:40modify2371.001.35101.35201.3500
7112011.02.15 06:40s/l2371.001.35201.35201.3500-100.003112.15
7122011.02.15 06:55buy2381.001.35250.00000.0000
7132011.02.15 06:55modify2381.001.35251.35151.3535
7142011.02.15 07:06s/l2381.001.35151.35151.3535-100.003012.15
7152011.02.15 07:55sell2391.001.34960.00000.0000
7162011.02.15 07:55modify2391.001.34961.35061.3486
7172011.02.15 07:57t/p2391.001.34861.35061.3486100.003112.15
7182011.02.15 09:45buy2401.001.35150.00000.0000
7192011.02.15 09:45modify2401.001.35151.35051.3525
7202011.02.15 10:20t/p2401.001.35251.35051.3525100.003212.15
7212011.02.15 14:00sell2411.001.35150.00000.0000
7222011.02.15 14:00modify2411.001.35151.35251.3505
7232011.02.15 14:20t/p2411.001.35051.35251.3505100.003312.15
7242011.02.15 18:50buy2421.001.35200.00000.0000
7252011.02.15 18:50modify2421.001.35201.35101.3530
7262011.02.15 19:17s/l2421.001.35101.35101.3530-100.003212.15
7272011.02.15 20:25sell2431.001.34910.00000.0000
7282011.02.15 20:25modify2431.001.34911.35011.3481
7292011.02.15 21:25t/p2431.001.34811.35011.3481100.003312.15
7302011.02.16 00:25buy2441.001.34970.00000.0000
7312011.02.16 00:25modify2441.001.34971.34871.3507
7322011.02.16 01:17t/p2441.001.35071.34871.3507100.003412.15
7332011.02.16 06:30sell2451.001.35240.00000.0000
7342011.02.16 06:30modify2451.001.35241.35341.3514
7352011.02.16 07:30s/l2451.001.35341.35341.3514-100.003312.15
7362011.02.16 07:50buy2461.001.35370.00000.0000
7372011.02.16 07:50modify2461.001.35371.35271.3547
7382011.02.16 07:50t/p2461.001.35471.35271.3547100.003412.15
7392011.02.16 10:50sell2471.001.35380.00000.0000
7402011.02.16 10:50modify2471.001.35381.35481.3528
7412011.02.16 10:53s/l2471.001.35481.35481.3528-100.003312.15
7422011.02.16 16:40buy2481.001.35010.00000.0000
7432011.02.16 16:40modify2481.001.35011.34911.3511
7442011.02.16 16:44t/p2481.001.35111.34911.3511100.003412.15
7452011.02.17 05:35sell2491.001.35830.00000.0000
7462011.02.17 05:35modify2491.001.35831.35931.3573
7472011.02.17 06:11t/p2491.001.35731.35931.3573100.003512.15
7482011.02.17 09:05buy2501.001.35850.00000.0000
7492011.02.17 09:05modify2501.001.35851.35751.3595
7502011.02.17 09:18s/l2501.001.35751.35751.3595-100.003412.15
7512011.02.17 09:30sell2511.001.35530.00000.0000
7522011.02.17 09:30modify2511.001.35531.35631.3543
7532011.02.17 09:41t/p2511.001.35431.35631.3543100.003512.15
7542011.02.17 10:50buy2521.001.35760.00000.0000
7552011.02.17 10:50modify2521.001.35761.35661.3586
7562011.02.17 10:55s/l2521.001.35661.35661.3586-100.003412.15
7572011.02.17 12:35sell2531.001.35570.00000.0000
7582011.02.17 12:35modify2531.001.35571.35671.3547
7592011.02.17 12:47t/p2531.001.35471.35671.3547100.003512.15
7602011.02.17 13:50buy2541.001.35730.00000.0000
7612011.02.17 13:50modify2541.001.35731.35631.3583
7622011.02.17 14:05s/l2541.001.35631.35631.3583-100.003412.15
7632011.02.17 19:55sell2551.001.35890.00000.0000
7642011.02.17 19:55modify2551.001.35891.35991.3579
7652011.02.17 20:07s/l2551.001.35991.35991.3579-100.003312.15
7662011.02.17 21:05buy2561.001.36080.00000.0000
7672011.02.17 21:05modify2561.001.36081.35981.3618
7682011.02.18 00:24t/p2561.001.36181.35981.361898.813410.96
7692011.02.18 02:35sell2571.001.36040.00000.0000
7702011.02.18 02:35modify2571.001.36041.36141.3594
7712011.02.18 03:15t/p2571.001.35941.36141.3594100.003510.96
7722011.02.18 05:00buy2581.001.36110.00000.0000
7732011.02.18 05:00modify2581.001.36111.36011.3621
7742011.02.18 07:15s/l2581.001.36011.36011.3621-100.003410.96
7752011.02.18 07:25sell2591.001.35970.00000.0000
7762011.02.18 07:25modify2591.001.35971.36071.3587
7772011.02.18 07:50s/l2591.001.36071.36071.3587-100.003310.96
7782011.02.18 13:50buy2601.001.35910.00000.0000
7792011.02.18 13:50modify2601.001.35911.35811.3601
7802011.02.18 13:52t/p2601.001.36011.35811.3601100.003410.96
7812011.02.21 01:40sell2611.001.36880.00000.0000
7822011.02.21 01:40modify2611.001.36881.36981.3678
7832011.02.21 02:00s/l2611.001.36981.36981.3678-100.003310.96
7842011.02.21 06:40buy2621.001.36890.00000.0000
7852011.02.21 06:40modify2621.001.36891.36791.3699
7862011.02.21 06:46s/l2621.001.36791.36791.3699-100.003210.96
7872011.02.21 07:15sell2631.001.36690.00000.0000
7882011.02.21 07:15modify2631.001.36691.36791.3659
7892011.02.21 07:22s/l2631.001.36791.36791.3659-100.003110.96
7902011.02.21 08:10buy2641.001.36890.00000.0000
7912011.02.21 08:10modify2641.001.36891.36791.3699
7922011.02.21 08:26s/l2641.001.36791.36791.3699-100.003010.96
7932011.02.21 10:50sell2651.001.36740.00000.0000
7942011.02.21 10:50modify2651.001.36741.36841.3664
7952011.02.21 10:55t/p2651.001.36641.36841.3664100.003110.96
7962011.02.21 12:10buy2661.001.36870.00000.0000
7972011.02.21 12:10modify2661.001.36871.36771.3697
7982011.02.21 12:38s/l2661.001.36771.36771.3697-100.003010.96
7992011.02.21 13:05sell2671.001.36730.00000.0000
8002011.02.21 13:05modify2671.001.36731.36831.3663
8012011.02.21 13:16s/l2671.001.36831.36831.3663-100.002910.96
8022011.02.21 17:10buy2681.001.36750.00000.0000
8032011.02.21 17:10modify2681.001.36751.36651.3685
8042011.02.21 17:26t/p2681.001.36851.36651.3685100.003010.96
8052011.02.22 01:20sell2691.001.36640.00000.0000
8062011.02.22 01:20modify2691.001.36641.36741.3654
8072011.02.22 01:27t/p2691.001.36541.36741.3654100.003110.96
8082011.02.22 10:35buy2701.001.35750.00000.0000
8092011.02.22 10:35modify2701.001.35751.35651.3585
8102011.02.22 10:56s/l2701.001.35651.35651.3585-100.003010.96
8112011.02.22 17:30sell2711.001.36690.00000.0000
8122011.02.22 17:30modify2711.001.36691.36791.3659
8132011.02.22 17:36t/p2711.001.36591.36791.3659100.003110.96
8142011.02.22 19:35buy2721.001.36750.00000.0000
8152011.02.22 19:35modify2721.001.36751.36651.3685
8162011.02.22 19:56s/l2721.001.36651.36651.3685-100.003010.96
8172011.02.22 20:20sell2731.001.36510.00000.0000
8182011.02.22 20:20modify2731.001.36511.36611.3641
8192011.02.22 20:43s/l2731.001.36611.36611.3641-100.002910.96
8202011.02.23 00:15buy2741.001.36700.00000.0000
8212011.02.23 00:15modify2741.001.36701.36601.3680
8222011.02.23 00:27t/p2741.001.36801.36601.3680100.003010.96
8232011.02.23 10:45sell2751.001.37030.00000.0000
8242011.02.23 10:45modify2751.001.37031.37131.3693
8252011.02.23 11:03s/l2751.001.37131.37131.3693-100.002910.96
8262011.02.23 12:15buy2761.001.37270.00000.0000
8272011.02.23 12:15modify2761.001.37271.37171.3737
8282011.02.23 12:33t/p2761.001.37371.37171.3737100.003010.96
8292011.02.23 15:15sell2771.001.37170.00000.0000
8302011.02.23 15:15modify2771.001.37171.37271.3707
8312011.02.23 15:34s/l2771.001.37271.37271.3707-100.002910.96
8322011.02.23 16:05buy2781.001.37580.00000.0000
8332011.02.23 16:05modify2781.001.37581.37481.3768
8342011.02.23 16:07s/l2781.001.37481.37481.3768-100.002810.96
8352011.02.23 18:25sell2791.001.37470.00000.0000
8362011.02.23 18:25modify2791.001.37471.37571.3737
8372011.02.23 18:37s/l2791.001.37571.37571.3737-100.002710.96
8382011.02.24 00:40buy2801.001.37590.00000.0000
8392011.02.24 00:40modify2801.001.37591.37491.3769
8402011.02.24 01:19t/p2801.001.37691.37491.3769100.002810.96
8412011.02.24 07:10sell2811.001.37620.00000.0000
8422011.02.24 07:10modify2811.001.37621.37721.3752
8432011.02.24 07:22t/p2811.001.37521.37721.3752100.002910.96
8442011.02.24 09:55buy2821.001.37670.00000.0000
8452011.02.24 09:55modify2821.001.37671.37571.3777
8462011.02.24 09:58s/l2821.001.37571.37571.3777-100.002810.96
8472011.02.24 12:35sell2831.001.37680.00000.0000
8482011.02.24 12:35modify2831.001.37681.37781.3758
8492011.02.24 13:01t/p2831.001.37581.37781.3758100.002910.96
8502011.02.24 15:15buy2841.001.37890.00000.0000
8512011.02.24 15:15modify2841.001.37891.37791.3799
8522011.02.24 15:34t/p2841.001.37991.37791.3799100.003010.96
8532011.02.25 07:00sell2851.001.38140.00000.0000
8542011.02.25 07:00modify2851.001.38141.38241.3804
8552011.02.25 07:34s/l2851.001.38241.38241.3804-100.002910.96
8562011.02.25 08:10buy2861.001.38350.00000.0000
8572011.02.25 08:10modify2861.001.38351.38251.3845
8582011.02.25 08:19s/l2861.001.38251.38251.3845-100.002810.96
8592011.02.25 09:05sell2871.001.38150.00000.0000
8602011.02.25 09:05modify2871.001.38151.38251.3805
8612011.02.25 09:17s/l2871.001.38251.38251.3805-100.002710.96
8622011.02.25 10:55buy2881.001.38250.00000.0000
8632011.02.25 10:55modify2881.001.38251.38151.3835
8642011.02.25 11:01s/l2881.001.38151.38151.3835-100.002610.96
8652011.02.25 11:30sell2891.001.38040.00000.0000
8662011.02.25 11:30modify2891.001.38041.38141.3794
8672011.02.25 11:34t/p2891.001.37941.38141.3794100.002710.96
8682011.02.25 17:40buy2901.001.37570.00000.0000
8692011.02.25 17:40modify2901.001.37571.37471.3767
8702011.02.25 20:20sell2911.001.37480.00000.0000
8712011.02.25 20:20modify2911.001.37481.37581.3738
8722011.02.25 20:21s/l2901.001.37471.37471.3767-100.002610.96
8732011.02.25 20:52t/p2911.001.37381.37581.3738100.002710.96
8742011.02.28 03:15buy2921.001.37370.00000.0000
8752011.02.28 03:15modify2921.001.37371.37271.3747
8762011.02.28 04:36t/p2921.001.37471.37271.3747100.002810.96
8772011.02.28 16:10sell2931.001.38250.00000.0000
8782011.02.28 16:10modify2931.001.38251.38351.3815
8792011.02.28 16:19s/l2931.001.38351.38351.3815-100.002710.96
8802011.02.28 21:00buy2941.001.38040.00000.0000
8812011.02.28 21:00modify2941.001.38041.37941.3814
8822011.03.01 00:05t/p2941.001.38141.37941.381498.812809.77
8832011.03.01 02:45sell2951.001.38080.00000.0000
8842011.03.01 02:45modify2951.001.38081.38181.3798
8852011.03.01 03:58s/l2951.001.38181.38181.3798-100.002709.77
8862011.03.01 07:35buy2961.001.38200.00000.0000
8872011.03.01 07:35modify2961.001.38201.38101.3830
8882011.03.01 08:27s/l2961.001.38101.38101.3830-100.002609.77
8892011.03.01 08:40sell2971.001.37950.00000.0000
8902011.03.01 08:40modify2971.001.37951.38051.3785
8912011.03.01 08:57s/l2971.001.38051.38051.3785-100.002509.77
8922011.03.01 09:20buy2981.001.38300.00000.0000
8932011.03.01 09:20modify2981.001.38301.38201.3840
8942011.03.01 09:32s/l2981.001.38201.38201.3840-100.002409.77
8952011.03.01 12:35sell2991.001.38260.00000.0000
8962011.03.01 12:35modify2991.001.38261.38361.3816
8972011.03.01 13:23t/p2991.001.38161.38361.3816100.002509.77
8982011.03.01 15:35buy3001.001.38370.00000.0000
8992011.03.01 15:35modify3001.001.38371.38271.3847
9002011.03.01 16:00s/l3001.001.38271.38271.3847-100.002409.77
9012011.03.01 16:25sell3011.001.38180.00000.0000
9022011.03.01 16:25modify3011.001.38181.38281.3808
9032011.03.01 16:30t/p3011.001.38081.38281.3808100.002509.77
9042011.03.01 17:10buy3021.001.38360.00000.0000
9052011.03.01 17:10modify3021.001.38361.38261.3846
9062011.03.01 17:19s/l3021.001.38261.38261.3846-100.002409.77
9072011.03.01 17:45sell3031.001.38140.00000.0000
9082011.03.01 17:45modify3031.001.38141.38241.3804
9092011.03.01 18:53t/p3031.001.38041.38241.3804100.002509.77
9102011.03.02 00:15buy3041.001.37860.00000.0000
9112011.03.02 00:15modify3041.001.37861.37761.3796
9122011.03.02 00:23s/l3041.001.37761.37761.3796-100.002409.77
9132011.03.02 00:45sell3051.001.37640.00000.0000
9142011.03.02 00:45modify3051.001.37641.37741.3754
9152011.03.02 00:53s/l3051.001.37741.37741.3754-100.002309.77
9162011.03.02 08:00buy3061.001.37700.00000.0000
9172011.03.02 08:00modify3061.001.37701.37601.3780
9182011.03.02 08:01s/l3061.001.37601.37601.3780-100.002209.77
9192011.03.02 14:15sell3071.001.38110.00000.0000
9202011.03.02 14:15modify3071.001.38111.38211.3801
9212011.03.02 14:23s/l3071.001.38211.38211.3801-100.002109.77
9222011.03.02 14:50buy3081.001.38620.00000.0000
9232011.03.02 14:50modify3081.001.38621.38521.3872
9242011.03.02 14:51s/l3081.001.38521.38521.3872-100.002009.77
9252011.03.02 19:20sell3091.001.38650.00000.0000
9262011.03.02 19:20modify3091.001.38651.38751.3855
9272011.03.02 20:23t/p3091.001.38551.38751.3855100.002109.77
9282011.03.02 22:05buy3101.001.38680.00000.0000
9292011.03.02 22:05modify3101.001.38681.38581.3878
9302011.03.03 01:06s/l3101.001.38581.38581.3878-103.572006.20
9312011.03.03 02:00sell3111.001.38550.00000.0000
9322011.03.03 02:00modify3111.001.38551.38651.3845
9332011.03.03 04:50close3111.001.38631.38651.3845-80.001926.20
9342011.03.03 04:50buy3121.001.38630.00000.0000
9352011.03.03 04:50modify3121.001.38631.38531.3873
9362011.03.03 05:47s/l3121.001.38531.38531.3873-100.001826.20
9372011.03.03 09:25sell3131.001.38570.00000.0000
9382011.03.03 09:25modify3131.001.38571.38671.3847
9392011.03.03 09:49t/p3131.001.38471.38671.3847100.001926.20
9402011.03.03 11:15buy3141.001.38660.00000.0000
9412011.03.03 11:15modify3141.001.38661.38561.3876
9422011.03.03 12:19t/p3141.001.38761.38561.3876100.002026.20
9432011.03.03 13:25sell3151.001.38550.00000.0000
9442011.03.03 13:25modify3151.001.38551.38651.3845
9452011.03.03 13:41s/l3151.001.38651.38651.3845-100.001926.20
9462011.03.03 14:35buy3161.001.39190.00000.0000
9472011.03.03 14:35modify3161.001.39191.39091.3929
9482011.03.03 14:35t/p3161.001.39291.39091.3929100.002026.20
9492011.03.03 19:10sell3171.001.39330.00000.0000
9502011.03.03 19:10modify3171.001.39331.39431.3923
9512011.03.03 19:52s/l3171.001.39431.39431.3923-100.001926.20
9522011.03.03 20:10buy3181.001.39460.00000.0000
9532011.03.03 20:10modify3181.001.39461.39361.3956
9542011.03.03 20:58t/p3181.001.39561.39361.3956100.002026.20
9552011.03.04 00:15sell3191.001.39570.00000.0000
9562011.03.04 00:15modify3191.001.39571.39671.3947
9572011.03.04 00:41s/l3191.001.39671.39671.3947-100.001926.20
9582011.03.04 07:05buy3201.001.39630.00000.0000
9592011.03.04 07:05modify3201.001.39631.39531.3973
9602011.03.04 07:58s/l3201.001.39531.39531.3973-100.001826.20
9612011.03.04 14:10sell3211.001.39600.00000.0000
9622011.03.04 14:10modify3211.001.39601.39701.3950
9632011.03.04 14:30s/l3211.001.39701.39701.3950-100.001726.20
9642011.03.04 15:30buy3221.001.39860.00000.0000
9652011.03.04 15:30modify3221.001.39861.39761.3996
9662011.03.04 15:36s/l3221.001.39761.39761.3996-100.001626.20
9672011.03.04 17:20sell3231.001.39700.00000.0000
9682011.03.04 17:20modify3231.001.39701.39801.3960
9692011.03.04 17:38s/l3231.001.39801.39801.3960-100.001526.20
9702011.03.04 19:25buy3241.001.39920.00000.0000
9712011.03.04 19:25modify3241.001.39921.39821.4002
9722011.03.04 22:03s/l3241.001.39821.39821.4002-100.001426.20
9732011.03.07 02:00sell3251.001.39720.00000.0000
9742011.03.07 02:00modify3251.001.39721.39821.3962
9752011.03.07 02:47s/l3251.001.39821.39821.3962-100.001326.20
9762011.10.04 00:25buy3261.001.32030.00000.0000
9772011.10.04 00:25modify3261.001.32031.31931.3213
9782011.10.04 00:30s/l3261.001.31931.31931.3213-100.001226.20
9792012.07.10 20:10buy3271.001.22620.00000.0000
9802012.07.10 20:10modify3271.001.22621.22521.2272
9812012.07.10 20:24s/l3271.001.22521.22521.2272-100.001126.20