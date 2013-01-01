Strategy Tester Report
SmartAssTrade_update2
LQDMarkets-Demo (Build 610)

SymboolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periode15 Minuten (Min15) 2013.01.01 23:00 - 2014.02.27 23:45 (2013.01.01 - 2014.02.28)
ModelElke tik (gebaseerd op alle beschikbare minste tijd frames met fractal interpolatie)
ParametersSmartAssTrade="Copyright © 2014 3RJ ~ Roy Philips-Jacobs"; Hedging=false; OptimizationLots="Set LotsOptimization=True, Lots=0.0"; LotsOptimization=false; Lots=1; AutomaticSystemTP="Set AutomaticTakeProfit=True or False"; AutomaticTakeProfit=true; NoMinimumTakeProfit=false; MinimumSystemTP="If Set NoMinimumTakeProfit=False"; MinimumTP=15; ManualSystemTP="If Set AutomaticTakeProfit=False"; TakeProfit=25; AutomaticSystemSL="Set AutomaticStopLoss=True"; AutomaticStopLoss=true; ManualSystemSL="If Set AutomaticStopLoss=False"; StopLoss=350;
Staven in test29493Gemodelleerde tikken9980785Modellering kwaliteitn/a
Mismatched charts errors75750
Initiële storting10000.00SpreadCurrent (9)
Totale netto winst-3888.00Brutto winst6450.40Brutto verlies-10338.40
Winst factor0.62Verwachte uitbetaling-94.83
Absolute vermindering5560.80Maximale vermindering12117.20 (73.19%)Relative drawdown73.19% (12117.20)
Totale handelingen41Short posities (won %)38 (97.37%)Long posities (won %)3 (100.00%)
Winst handelingen (% van totaal)40 (97.56%)Verlies handelingen (% van totaal)1 (2.44%)
Grootstewinst transactie213.00verlies transactie-10338.40
Gemiddeldwinst transactie161.26verlies transactie-10338.40
MaximumOpeenvolgende winst trades (winst in geld)40 (6450.40)Opeenvolgende verlies trades (verlies in geld)1 (-10338.40)
MaximaalOpeenvolgende winst (telling van winst transacties)6450.40 (40)Opeenvolgende verliezen (telling van verlies transacties)-10338.40 (1)
GemiddeldOpeenvolgende winsten40Opeenvolgende verliezen1
Graph
#TijdTypeOrderSizePrijsS / LT / PWinstBalans
12013.01.01 23:03buy11.001.320510.000000.00000
22013.01.02 02:31close11.001.322130.000000.00000159.0010159.00
32013.01.02 02:48buy21.001.326230.000000.00000
42013.01.02 03:00close21.001.328020.000000.00000179.0010338.00
52013.01.02 03:03buy31.001.328230.000000.00000
62013.01.02 03:41close31.001.329750.000000.00000152.0010490.00
72013.01.02 03:48sell41.001.329500.000000.00000
82013.01.02 04:25close41.001.327710.000000.00000179.0010669.00
92013.01.02 04:33sell51.001.328590.000000.00000
102013.01.02 05:07close51.001.327030.000000.00000156.0010825.00
112013.01.02 05:18sell61.001.326670.000000.00000
122013.01.02 11:23close61.001.325110.000000.00000156.0010981.00
132013.01.02 11:33sell71.001.324100.000000.00000
142013.01.02 17:05close71.001.322330.000000.00000177.0011158.00
152013.01.02 17:18sell81.001.319300.000000.00000
162013.01.02 18:23close81.001.317720.000000.00000158.0011316.00
172013.01.02 18:33sell91.001.316730.000000.00000
182013.01.03 03:52close91.001.314730.000000.00000192.2011508.20
192013.01.03 04:03sell101.001.313080.000000.00000
202013.01.03 11:13close101.001.311510.000000.00000157.0011665.20
212013.01.03 11:18sell111.001.311330.000000.00000
222013.01.03 11:42close111.001.309550.000000.00000178.0011843.20
232013.01.03 11:48sell121.001.310460.000000.00000
242013.01.03 13:18close121.001.308830.000000.00000163.0012006.20
252013.01.03 13:33sell131.001.309490.000000.00000
262013.01.03 20:06close131.001.307850.000000.00000164.0012170.20
272013.01.03 20:18sell141.001.306610.000000.00000
282013.01.03 21:40close141.001.304970.000000.00000164.0012334.20
292013.01.03 21:48sell151.001.305590.000000.00000
302013.01.03 23:35close151.001.303930.000000.00000166.0012500.20
312013.01.03 23:48sell161.001.303040.000000.00000
322013.01.04 08:13close161.001.301530.000000.00000148.4012648.60
332013.01.04 08:18sell171.001.301550.000000.00000
342013.01.04 12:35close171.001.299920.000000.00000163.0012811.60
352013.01.04 12:48sell181.001.300050.000000.00000
362013.03.01 15:36close181.001.298520.000000.000007.4012819.00
372013.03.01 16:04sell191.001.298380.000000.00000
382013.03.01 16:23close191.001.296810.000000.00000157.0012976.00
392013.03.01 16:33sell201.001.298760.000000.00000
402013.03.06 22:56close201.001.297250.000000.00000143.2013119.20
412013.03.07 00:24sell211.001.297960.000000.00000
422013.03.08 15:08close211.001.296310.000000.00000162.4013281.60
432013.03.08 15:21sell221.001.297030.000000.00000
442013.03.13 14:41close221.001.295370.000000.00000158.2013439.80
452013.03.13 14:54sell231.001.294190.000000.00000
462013.03.13 15:11close231.001.292520.000000.00000167.0013606.80
472013.03.13 15:22sell241.001.293630.000000.00000
482013.03.14 12:11close241.001.292020.000000.00000153.2013760.00
492013.03.14 13:18sell251.001.292960.000000.00000
502013.03.14 13:30close251.001.291330.000000.00000163.0013923.00
512013.03.14 13:39sell261.001.292460.000000.00000
522013.03.18 00:00close261.001.290890.000000.00000151.8014074.80
532013.03.18 01:08sell271.001.290090.000000.00000
542013.03.18 06:12close271.001.288570.000000.00000152.0014226.80
552013.03.18 07:05sell281.001.289470.000000.00000
562013.03.19 17:00close281.001.287730.000000.00000171.4014398.20
572013.03.19 17:03sell291.001.288960.000000.00000
582013.03.19 17:16close291.001.287220.000000.00000174.0014572.20
592013.03.19 17:33sell301.001.287590.000000.00000
602013.03.19 17:53close301.001.285830.000000.00000176.0014748.20
612013.03.19 18:11sell311.001.286540.000000.00000
622013.03.19 18:25close311.001.284780.000000.00000176.0014924.20
632013.03.19 18:33sell321.001.286690.000000.00000
642013.03.25 17:56close321.001.285150.000000.00000138.4015062.60
652013.03.25 18:03sell331.001.285650.000000.00000
662013.03.25 18:14close331.001.283520.000000.00000213.0015275.60
672013.03.25 18:18sell341.001.284190.000000.00000
682013.03.27 08:45close341.001.282380.000000.00000175.8015451.40
692013.03.27 09:05sell351.001.282910.000000.00000
702013.03.27 10:37close351.001.281110.000000.00000180.0015631.40
712013.03.27 11:08sell361.001.281150.000000.00000
722013.03.27 11:12close361.001.279480.000000.00000167.0015798.40
732013.03.27 11:51sell371.001.279500.000000.00000
742013.03.27 12:21close371.001.277890.000000.00000161.0015959.40
752013.03.27 13:18sell381.001.277590.000000.00000
762013.03.27 14:34close381.001.275830.000000.00000176.0016135.40
772013.03.27 14:54sell391.001.276960.000000.00000
782013.03.27 15:12close391.001.275280.000000.00000168.0016303.40
792013.03.27 15:22sell401.001.276470.000000.00000
802013.04.04 14:45close401.001.274740.000000.00000147.0016450.40
812013.04.04 14:48sell411.001.276220.000000.00000
822014.02.27 23:59close at stop411.001.371050.000000.00000-10338.406112.00