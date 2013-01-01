Strategy Tester Report
SmartAssTrade_update2
LQDMarkets-Demo (Build 610)
|Symbool
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periode
|15 Minuten (Min15) 2013.01.01 23:00 - 2014.02.27 23:45 (2013.01.01 - 2014.02.28)
|Model
|Elke tik (gebaseerd op alle beschikbare minste tijd frames met fractal interpolatie)
|Parameters
|SmartAssTrade="Copyright © 2014 3RJ ~ Roy Philips-Jacobs"; Hedging=false;
OptimizationLots="Set LotsOptimization=True, Lots=0.0"; LotsOptimization=false;
Lots=1; AutomaticSystemTP="Set AutomaticTakeProfit=True or False"; AutomaticTakeProfit=true;
NoMinimumTakeProfit=false;
MinimumSystemTP="If Set NoMinimumTakeProfit=False"; MinimumTP=15; ManualSystemTP="If Set AutomaticTakeProfit=False"; TakeProfit=25; AutomaticSystemSL="Set AutomaticStopLoss=True"; AutomaticStopLoss=true;
ManualSystemSL="If Set AutomaticStopLoss=False"; StopLoss=350;
|Staven in test
|29493
|Gemodelleerde tikken
|9980785
|Modellering kwaliteit
|n/a
|Mismatched charts errors
|75750
|Initiële storting
|10000.00
|Spread
|Current (9)
|Totale netto winst
|-3888.00
|Brutto winst
|6450.40
|Brutto verlies
|-10338.40
|Winst factor
|0.62
|Verwachte uitbetaling
|-94.83
|Absolute vermindering
|5560.80
|Maximale vermindering
|12117.20 (73.19%)
|Relative drawdown
|73.19% (12117.20)
|Totale handelingen
|41
|Short posities (won %)
|38 (97.37%)
|Long posities (won %)
|3 (100.00%)
|Winst handelingen (% van totaal)
|40 (97.56%)
|Verlies handelingen (% van totaal)
|1 (2.44%)
|Grootste
|winst transactie
|213.00
|verlies transactie
|-10338.40
|Gemiddeld
|winst transactie
|161.26
|verlies transactie
|-10338.40
|Maximum
|Opeenvolgende winst trades (winst in geld)
|40 (6450.40)
|Opeenvolgende verlies trades (verlies in geld)
|1 (-10338.40)
|Maximaal
|Opeenvolgende winst (telling van winst transacties)
|6450.40 (40)
|Opeenvolgende verliezen (telling van verlies transacties)
|-10338.40 (1)
|Gemiddeld
|Opeenvolgende winsten
|40
|Opeenvolgende verliezen
|1
|#
|Tijd
|Type
|Order
|Size
|Prijs
|S / L
|T / P
|Winst
|Balans
|1
|2013.01.01 23:03
|buy
|1
|1.00
|1.32051
|0.00000
|0.00000
|2
|2013.01.02 02:31
|close
|1
|1.00
|1.32213
|0.00000
|0.00000
|159.00
|10159.00
|3
|2013.01.02 02:48
|buy
|2
|1.00
|1.32623
|0.00000
|0.00000
|4
|2013.01.02 03:00
|close
|2
|1.00
|1.32802
|0.00000
|0.00000
|179.00
|10338.00
|5
|2013.01.02 03:03
|buy
|3
|1.00
|1.32823
|0.00000
|0.00000
|6
|2013.01.02 03:41
|close
|3
|1.00
|1.32975
|0.00000
|0.00000
|152.00
|10490.00
|7
|2013.01.02 03:48
|sell
|4
|1.00
|1.32950
|0.00000
|0.00000
|8
|2013.01.02 04:25
|close
|4
|1.00
|1.32771
|0.00000
|0.00000
|179.00
|10669.00
|9
|2013.01.02 04:33
|sell
|5
|1.00
|1.32859
|0.00000
|0.00000
|10
|2013.01.02 05:07
|close
|5
|1.00
|1.32703
|0.00000
|0.00000
|156.00
|10825.00
|11
|2013.01.02 05:18
|sell
|6
|1.00
|1.32667
|0.00000
|0.00000
|12
|2013.01.02 11:23
|close
|6
|1.00
|1.32511
|0.00000
|0.00000
|156.00
|10981.00
|13
|2013.01.02 11:33
|sell
|7
|1.00
|1.32410
|0.00000
|0.00000
|14
|2013.01.02 17:05
|close
|7
|1.00
|1.32233
|0.00000
|0.00000
|177.00
|11158.00
|15
|2013.01.02 17:18
|sell
|8
|1.00
|1.31930
|0.00000
|0.00000
|16
|2013.01.02 18:23
|close
|8
|1.00
|1.31772
|0.00000
|0.00000
|158.00
|11316.00
|17
|2013.01.02 18:33
|sell
|9
|1.00
|1.31673
|0.00000
|0.00000
|18
|2013.01.03 03:52
|close
|9
|1.00
|1.31473
|0.00000
|0.00000
|192.20
|11508.20
|19
|2013.01.03 04:03
|sell
|10
|1.00
|1.31308
|0.00000
|0.00000
|20
|2013.01.03 11:13
|close
|10
|1.00
|1.31151
|0.00000
|0.00000
|157.00
|11665.20
|21
|2013.01.03 11:18
|sell
|11
|1.00
|1.31133
|0.00000
|0.00000
|22
|2013.01.03 11:42
|close
|11
|1.00
|1.30955
|0.00000
|0.00000
|178.00
|11843.20
|23
|2013.01.03 11:48
|sell
|12
|1.00
|1.31046
|0.00000
|0.00000
|24
|2013.01.03 13:18
|close
|12
|1.00
|1.30883
|0.00000
|0.00000
|163.00
|12006.20
|25
|2013.01.03 13:33
|sell
|13
|1.00
|1.30949
|0.00000
|0.00000
|26
|2013.01.03 20:06
|close
|13
|1.00
|1.30785
|0.00000
|0.00000
|164.00
|12170.20
|27
|2013.01.03 20:18
|sell
|14
|1.00
|1.30661
|0.00000
|0.00000
|28
|2013.01.03 21:40
|close
|14
|1.00
|1.30497
|0.00000
|0.00000
|164.00
|12334.20
|29
|2013.01.03 21:48
|sell
|15
|1.00
|1.30559
|0.00000
|0.00000
|30
|2013.01.03 23:35
|close
|15
|1.00
|1.30393
|0.00000
|0.00000
|166.00
|12500.20
|31
|2013.01.03 23:48
|sell
|16
|1.00
|1.30304
|0.00000
|0.00000
|32
|2013.01.04 08:13
|close
|16
|1.00
|1.30153
|0.00000
|0.00000
|148.40
|12648.60
|33
|2013.01.04 08:18
|sell
|17
|1.00
|1.30155
|0.00000
|0.00000
|34
|2013.01.04 12:35
|close
|17
|1.00
|1.29992
|0.00000
|0.00000
|163.00
|12811.60
|35
|2013.01.04 12:48
|sell
|18
|1.00
|1.30005
|0.00000
|0.00000
|36
|2013.03.01 15:36
|close
|18
|1.00
|1.29852
|0.00000
|0.00000
|7.40
|12819.00
|37
|2013.03.01 16:04
|sell
|19
|1.00
|1.29838
|0.00000
|0.00000
|38
|2013.03.01 16:23
|close
|19
|1.00
|1.29681
|0.00000
|0.00000
|157.00
|12976.00
|39
|2013.03.01 16:33
|sell
|20
|1.00
|1.29876
|0.00000
|0.00000
|40
|2013.03.06 22:56
|close
|20
|1.00
|1.29725
|0.00000
|0.00000
|143.20
|13119.20
|41
|2013.03.07 00:24
|sell
|21
|1.00
|1.29796
|0.00000
|0.00000
|42
|2013.03.08 15:08
|close
|21
|1.00
|1.29631
|0.00000
|0.00000
|162.40
|13281.60
|43
|2013.03.08 15:21
|sell
|22
|1.00
|1.29703
|0.00000
|0.00000
|44
|2013.03.13 14:41
|close
|22
|1.00
|1.29537
|0.00000
|0.00000
|158.20
|13439.80
|45
|2013.03.13 14:54
|sell
|23
|1.00
|1.29419
|0.00000
|0.00000
|46
|2013.03.13 15:11
|close
|23
|1.00
|1.29252
|0.00000
|0.00000
|167.00
|13606.80
|47
|2013.03.13 15:22
|sell
|24
|1.00
|1.29363
|0.00000
|0.00000
|48
|2013.03.14 12:11
|close
|24
|1.00
|1.29202
|0.00000
|0.00000
|153.20
|13760.00
|49
|2013.03.14 13:18
|sell
|25
|1.00
|1.29296
|0.00000
|0.00000
|50
|2013.03.14 13:30
|close
|25
|1.00
|1.29133
|0.00000
|0.00000
|163.00
|13923.00
|51
|2013.03.14 13:39
|sell
|26
|1.00
|1.29246
|0.00000
|0.00000
|52
|2013.03.18 00:00
|close
|26
|1.00
|1.29089
|0.00000
|0.00000
|151.80
|14074.80
|53
|2013.03.18 01:08
|sell
|27
|1.00
|1.29009
|0.00000
|0.00000
|54
|2013.03.18 06:12
|close
|27
|1.00
|1.28857
|0.00000
|0.00000
|152.00
|14226.80
|55
|2013.03.18 07:05
|sell
|28
|1.00
|1.28947
|0.00000
|0.00000
|56
|2013.03.19 17:00
|close
|28
|1.00
|1.28773
|0.00000
|0.00000
|171.40
|14398.20
|57
|2013.03.19 17:03
|sell
|29
|1.00
|1.28896
|0.00000
|0.00000
|58
|2013.03.19 17:16
|close
|29
|1.00
|1.28722
|0.00000
|0.00000
|174.00
|14572.20
|59
|2013.03.19 17:33
|sell
|30
|1.00
|1.28759
|0.00000
|0.00000
|60
|2013.03.19 17:53
|close
|30
|1.00
|1.28583
|0.00000
|0.00000
|176.00
|14748.20
|61
|2013.03.19 18:11
|sell
|31
|1.00
|1.28654
|0.00000
|0.00000
|62
|2013.03.19 18:25
|close
|31
|1.00
|1.28478
|0.00000
|0.00000
|176.00
|14924.20
|63
|2013.03.19 18:33
|sell
|32
|1.00
|1.28669
|0.00000
|0.00000
|64
|2013.03.25 17:56
|close
|32
|1.00
|1.28515
|0.00000
|0.00000
|138.40
|15062.60
|65
|2013.03.25 18:03
|sell
|33
|1.00
|1.28565
|0.00000
|0.00000
|66
|2013.03.25 18:14
|close
|33
|1.00
|1.28352
|0.00000
|0.00000
|213.00
|15275.60
|67
|2013.03.25 18:18
|sell
|34
|1.00
|1.28419
|0.00000
|0.00000
|68
|2013.03.27 08:45
|close
|34
|1.00
|1.28238
|0.00000
|0.00000
|175.80
|15451.40
|69
|2013.03.27 09:05
|sell
|35
|1.00
|1.28291
|0.00000
|0.00000
|70
|2013.03.27 10:37
|close
|35
|1.00
|1.28111
|0.00000
|0.00000
|180.00
|15631.40
|71
|2013.03.27 11:08
|sell
|36
|1.00
|1.28115
|0.00000
|0.00000
|72
|2013.03.27 11:12
|close
|36
|1.00
|1.27948
|0.00000
|0.00000
|167.00
|15798.40
|73
|2013.03.27 11:51
|sell
|37
|1.00
|1.27950
|0.00000
|0.00000
|74
|2013.03.27 12:21
|close
|37
|1.00
|1.27789
|0.00000
|0.00000
|161.00
|15959.40
|75
|2013.03.27 13:18
|sell
|38
|1.00
|1.27759
|0.00000
|0.00000
|76
|2013.03.27 14:34
|close
|38
|1.00
|1.27583
|0.00000
|0.00000
|176.00
|16135.40
|77
|2013.03.27 14:54
|sell
|39
|1.00
|1.27696
|0.00000
|0.00000
|78
|2013.03.27 15:12
|close
|39
|1.00
|1.27528
|0.00000
|0.00000
|168.00
|16303.40
|79
|2013.03.27 15:22
|sell
|40
|1.00
|1.27647
|0.00000
|0.00000
|80
|2013.04.04 14:45
|close
|40
|1.00
|1.27474
|0.00000
|0.00000
|147.00
|16450.40
|81
|2013.04.04 14:48
|sell
|41
|1.00
|1.27622
|0.00000
|0.00000
|82
|2014.02.27 23:59
|close at stop
|41
|1.00
|1.37105
|0.00000
|0.00000
|-10338.40
|6112.00