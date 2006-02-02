|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.02 22:00 - 2006.10.16 23:00 (2006.01.01 - 2006.10.18)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=false; MAXLots=10; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.7; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000;
|Bars in test
|17472
|Ticks modelled
|604601
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|3001.85
|Gross profit
|4411.82
|Gross loss
|-1409.97
|Profit factor
|3.13
|Expected payoff
|5.82
|Absolute drawdown
|13.00
|Maximal drawdown
|51.28 (1.51%)
|Relative drawdown
|4.25% (30.00)
|Total trades
|516
|Short positions (won %)
|217 (76.04%)
|Long positions (won %)
|299 (80.60%)
|Profit trades (% of total)
|406 (78.68%)
|Loss trades (% of total)
|110 (21.32%)
|Largest
|profit trade
|83.00
|loss trade
|-13.87
|Average
|profit trade
|10.87
|loss trade
|-12.82
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|29 (383.13)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-39.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|383.13 (29)
|consecutive loss (count of losses)
|-39.00 (3)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.03 00:00
|sell
|1
|1.00
|1.1820
|1.1833
|0.0000
|2
|2006.01.03 00:59
|s/l
|1
|1.00
|1.1833
|1.1833
|0.0000
|-13.00
|487.00
|3
|2006.01.03 17:03
|buy
|2
|1.00
|1.1970
|1.1957
|0.0000
|4
|2006.01.03 17:27
|close
|2
|1.00
|1.1975
|1.1957
|0.0000
|5.00
|492.00
|5
|2006.01.04 10:17
|buy
|3
|1.00
|1.2056
|1.2043
|0.0000
|6
|2006.01.04 10:18
|close
|3
|1.00
|1.2065
|1.2043
|0.0000
|9.00
|501.00
|7
|2006.01.04 14:18
|buy
|4
|1.00
|1.2076
|1.2063
|0.0000
|8
|2006.01.04 14:24
|close
|4
|1.00
|1.2085
|1.2063
|0.0000
|9.00
|510.00
|9
|2006.01.04 14:29
|buy
|5
|1.00
|1.2076
|1.2063
|0.0000
|10
|2006.01.04 14:32
|close
|5
|1.00
|1.2085
|1.2063
|0.0000
|9.00
|519.00
|11
|2006.01.04 15:04
|buy
|6
|1.00
|1.2079
|1.2066
|0.0000
|12
|2006.01.04 15:05
|close
|6
|1.00
|1.2088
|1.2066
|0.0000
|9.00
|528.00
|13
|2006.01.05 22:01
|buy
|7
|1.00
|1.2105
|1.2092
|0.0000
|14
|2006.01.06 01:27
|close
|7
|1.00
|1.2112
|1.2092
|0.0000
|6.13
|534.13
|15
|2006.01.06 14:30
|buy
|8
|1.00
|1.2134
|1.2121
|0.0000
|16
|2006.01.06 14:48
|close
|8
|1.00
|1.2151
|1.2121
|0.0000
|17.00
|551.13
|17
|2006.01.06 14:49
|buy
|9
|1.00
|1.2138
|1.2125
|0.0000
|18
|2006.01.06 14:49
|close
|9
|1.00
|1.2148
|1.2125
|0.0000
|10.00
|561.13
|19
|2006.01.06 14:49
|buy
|10
|1.00
|1.2146
|1.2133
|0.0000
|20
|2006.01.06 14:50
|close
|10
|1.00
|1.2157
|1.2133
|0.0000
|11.00
|572.13
|21
|2006.01.09 01:55
|buy
|11
|1.00
|1.2143
|1.2130
|0.0000
|22
|2006.01.09 02:00
|close
|11
|1.00
|1.2150
|1.2130
|0.0000
|7.00
|579.13
|23
|2006.01.09 08:25
|sell
|12
|1.00
|1.2118
|1.2131
|0.0000
|24
|2006.01.09 08:38
|close
|12
|1.00
|1.2111
|1.2131
|0.0000
|7.00
|586.13
|25
|2006.01.09 12:00
|sell
|13
|1.00
|1.2084
|1.2097
|0.0000
|26
|2006.01.09 12:06
|close
|13
|1.00
|1.2077
|1.2097
|0.0000
|7.00
|593.13
|27
|2006.01.09 12:59
|sell
|14
|1.00
|1.2084
|1.2097
|0.0000
|28
|2006.01.09 13:01
|close
|14
|1.00
|1.2076
|1.2097
|0.0000
|8.00
|601.13
|29
|2006.01.10 03:15
|sell
|15
|1.00
|1.2067
|1.2080
|0.0000
|30
|2006.01.10 03:31
|close
|15
|1.00
|1.2058
|1.2080
|0.0000
|9.00
|610.13
|31
|2006.01.10 11:08
|buy
|16
|1.00
|1.2085
|1.2072
|0.0000
|32
|2006.01.10 11:11
|close
|16
|1.00
|1.2094
|1.2072
|0.0000
|9.00
|619.13
|33
|2006.01.10 11:13
|buy
|17
|1.00
|1.2100
|1.2087
|0.0000
|34
|2006.01.10 12:22
|s/l
|17
|1.00
|1.2087
|1.2087
|0.0000
|-13.00
|606.13
|35
|2006.01.11 15:08
|buy
|18
|1.00
|1.2094
|1.2081
|0.0000
|36
|2006.01.11 15:25
|close
|18
|1.00
|1.2101
|1.2081
|0.0000
|7.00
|613.13
|37
|2006.01.11 15:25
|buy
|19
|1.00
|1.2095
|1.2082
|0.0000
|38
|2006.01.11 15:26
|close
|19
|1.00
|1.2102
|1.2082
|0.0000
|7.00
|620.13
|39
|2006.01.11 19:23
|buy
|20
|1.00
|1.2126
|1.2113
|0.0000
|40
|2006.01.11 19:44
|modify
|20
|1.00
|1.2126
|1.2126
|0.0000
|41
|2006.01.11 19:50
|close
|20
|1.00
|1.2135
|1.2126
|0.0000
|9.00
|629.13
|42
|2006.01.12 04:59
|buy
|21
|1.00
|1.2140
|1.2127
|0.0000
|43
|2006.01.12 06:59
|modify
|21
|1.00
|1.2140
|1.2128
|0.0000
|44
|2006.01.12 06:59
|close
|21
|1.00
|1.2154
|1.2128
|0.0000
|14.00
|643.13
|45
|2006.01.12 07:00
|buy
|22
|1.00
|1.2146
|1.2133
|0.0000
|46
|2006.01.12 10:10
|close
|22
|1.00
|1.2156
|1.2133
|0.0000
|10.00
|653.13
|47
|2006.01.13 08:00
|buy
|23
|1.00
|1.2060
|1.2047
|0.0000
|48
|2006.01.13 08:31
|close
|23
|1.00
|1.2068
|1.2047
|0.0000
|8.00
|661.13
|49
|2006.01.13 13:00
|sell
|24
|1.00
|1.2053
|1.2066
|0.0000
|50
|2006.01.13 13:59
|close
|24
|1.00
|1.2041
|1.2066
|0.0000
|12.00
|673.13
|51
|2006.01.13 15:01
|sell
|25
|1.00
|1.2061
|1.2074
|0.0000
|52
|2006.01.13 15:13
|s/l
|25
|1.00
|1.2074
|1.2074
|0.0000
|-13.00
|660.13
|53
|2006.01.13 15:19
|sell
|26
|1.00
|1.2061
|1.2074
|0.0000
|54
|2006.01.13 15:20
|close
|26
|1.00
|1.2053
|1.2074
|0.0000
|8.00
|668.13
|55
|2006.01.13 15:42
|sell
|27
|1.00
|1.2061
|1.2074
|0.0000
|56
|2006.01.13 15:50
|close
|27
|1.00
|1.2053
|1.2074
|0.0000
|8.00
|676.13
|57
|2006.01.13 16:38
|buy
|28
|1.00
|1.2070
|1.2057
|0.0000
|58
|2006.01.13 16:44
|close
|28
|1.00
|1.2079
|1.2057
|0.0000
|9.00
|685.13
|59
|2006.01.17 01:52
|sell
|29
|1.00
|1.2104
|1.2117
|0.0000
|60
|2006.01.17 01:56
|close
|29
|1.00
|1.2093
|1.2117
|0.0000
|11.00
|696.13
|61
|2006.01.17 12:00
|sell
|30
|1.00
|1.2095
|1.2108
|0.0000
|62
|2006.01.17 12:23
|close
|30
|1.00
|1.2086
|1.2108
|0.0000
|9.00
|705.13
|63
|2006.01.17 19:59
|sell
|31
|1.00
|1.2096
|1.2109
|0.0000
|64
|2006.01.17 22:00
|s/l
|31
|1.00
|1.2109
|1.2109
|0.0000
|-13.00
|692.13
|65
|2006.01.18 15:59
|buy
|32
|1.00
|1.2103
|1.2090
|0.0000
|66
|2006.01.18 16:18
|s/l
|32
|1.00
|1.2090
|1.2090
|0.0000
|-13.00
|679.13
|67
|2006.01.19 14:03
|sell
|33
|1.00
|1.2074
|1.2087
|0.0000
|68
|2006.01.19 14:32
|close
|33
|1.00
|1.2065
|1.2087
|0.0000
|9.00
|688.13
|69
|2006.01.19 14:59
|sell
|34
|1.00
|1.2074
|1.2087
|0.0000
|70
|2006.01.19 15:59
|s/l
|34
|1.00
|1.2087
|1.2087
|0.0000
|-13.00
|675.13
|71
|2006.01.19 19:34
|sell
|35
|1.00
|1.2094
|1.2107
|0.0000
|72
|2006.01.19 19:49
|close
|35
|1.00
|1.2088
|1.2107
|0.0000
|6.00
|681.13
|73
|2006.01.20 09:00
|sell
|36
|1.00
|1.2077
|1.2090
|0.0000
|74
|2006.01.20 10:00
|close
|36
|1.00
|1.2069
|1.2090
|0.0000
|8.00
|689.13
|75
|2006.01.20 14:43
|buy
|37
|1.00
|1.2084
|1.2071
|0.0000
|76
|2006.01.20 14:54
|close
|37
|1.00
|1.2090
|1.2071
|0.0000
|6.00
|695.13
|77
|2006.01.20 20:13
|buy
|38
|1.00
|1.2134
|1.2121
|0.0000
|78
|2006.01.22 22:00
|modify
|38
|1.00
|1.2134
|1.2132
|0.0000
|79
|2006.01.22 22:00
|close
|38
|1.00
|1.2151
|1.2132
|0.0000
|17.00
|712.13
|80
|2006.01.23 01:40
|buy
|39
|1.00
|1.2211
|1.2198
|0.0000
|81
|2006.01.23 01:41
|close
|39
|1.00
|1.2221
|1.2198
|0.0000
|10.00
|722.13
|82
|2006.01.25 10:00
|buy
|40
|1.00
|1.2293
|1.2280
|0.0000
|83
|2006.01.25 10:13
|close
|40
|1.00
|1.2303
|1.2280
|0.0000
|10.00
|732.13
|84
|2006.01.25 10:59
|buy
|41
|1.00
|1.2297
|1.2284
|0.0000
|85
|2006.01.25 11:03
|modify
|41
|1.00
|1.2297
|1.2284
|0.0000
|86
|2006.01.25 11:03
|close
|41
|1.00
|1.2312
|1.2284
|0.0000
|15.00
|747.13
|87
|2006.01.25 13:59
|buy
|42
|1.00
|1.2270
|1.2257
|0.0000
|88
|2006.01.25 15:50
|s/l
|42
|1.00
|1.2257
|1.2257
|0.0000
|-13.00
|734.13
|89
|2006.01.25 17:08
|sell
|43
|1.00
|1.2266
|1.2279
|0.0000
|90
|2006.01.25 17:44
|close
|43
|1.00
|1.2252
|1.2279
|0.0000
|14.00
|748.13
|91
|2006.01.26 09:59
|sell
|44
|1.00
|1.2256
|1.2269
|0.0000
|92
|2006.01.26 10:00
|close
|44
|1.00
|1.2244
|1.2269
|0.0000
|12.00
|760.13
|93
|2006.01.27 06:00
|sell
|45
|1.00
|1.2212
|1.2225
|0.0000
|94
|2006.01.27 06:23
|close
|45
|1.00
|1.2206
|1.2225
|0.0000
|6.00
|766.13
|95
|2006.01.27 13:59
|sell
|46
|1.00
|1.2220
|1.2233
|0.0000
|96
|2006.01.27 15:59
|close
|46
|1.00
|1.2137
|1.2233
|0.0000
|83.00
|849.13
|97
|2006.01.30 13:01
|sell
|47
|1.00
|1.2090
|1.2103
|0.0000
|98
|2006.01.30 13:20
|close
|47
|1.00
|1.2081
|1.2103
|0.0000
|9.00
|858.13
|99
|2006.01.31 06:06
|buy
|48
|1.00
|1.2092
|1.2079
|0.0000
|100
|2006.01.31 06:59
|close
|48
|1.00
|1.2100
|1.2079
|0.0000
|8.00
|866.13
|101
|2006.01.31 13:00
|buy
|49
|1.00
|1.2112
|1.2099
|0.0000
|102
|2006.01.31 13:26
|close
|49
|1.00
|1.2124
|1.2099
|0.0000
|12.00
|878.13
|103
|2006.01.31 18:14
|buy
|50
|1.00
|1.2166
|1.2153
|0.0000
|104
|2006.01.31 18:17
|close
|50
|1.00
|1.2176
|1.2153
|0.0000
|10.00
|888.13
|105
|2006.02.01 03:04
|buy
|51
|1.00
|1.2146
|1.2133
|0.0000
|106
|2006.02.01 03:08
|close
|51
|1.00
|1.2153
|1.2133
|0.0000
|7.00
|895.13
|107
|2006.02.02 07:59
|sell
|52
|1.00
|1.2065
|1.2078
|0.0000
|108
|2006.02.02 08:00
|close
|52
|1.00
|1.2055
|1.2078
|0.0000
|10.00
|905.13
|109
|2006.02.02 09:00
|sell
|53
|1.00
|1.2064
|1.2077
|0.0000
|110
|2006.02.02 09:35
|close
|53
|1.00
|1.2057
|1.2077
|0.0000
|7.00
|912.13
|111
|2006.02.02 09:35
|sell
|54
|1.00
|1.2058
|1.2071
|0.0000
|112
|2006.02.02 09:59
|s/l
|54
|1.00
|1.2071
|1.2071
|0.0000
|-13.00
|899.13
|113
|2006.02.02 09:59
|sell
|55
|1.00
|1.2070
|1.2083
|0.0000
|114
|2006.02.02 11:59
|close
|55
|1.00
|1.2063
|1.2083
|0.0000
|7.00
|906.13
|115
|2006.02.02 12:05
|sell
|56
|1.00
|1.2069
|1.2082
|0.0000
|116
|2006.02.02 12:17
|close
|56
|1.00
|1.2061
|1.2082
|0.0000
|8.00
|914.13
|117
|2006.02.02 14:13
|sell
|57
|1.00
|1.2061
|1.2074
|0.0000
|118
|2006.02.02 14:54
|close
|57
|1.00
|1.2051
|1.2074
|0.0000
|10.00
|924.13
|119
|2006.02.02 14:59
|sell
|58
|1.00
|1.2059
|1.2072
|0.0000
|120
|2006.02.02 15:59
|s/l
|58
|1.00
|1.2072
|1.2072
|0.0000
|-13.00
|911.13
|121
|2006.02.02 17:02
|buy
|59
|1.00
|1.2091
|1.2078
|0.0000
|122
|2006.02.02 17:23
|close
|59
|1.00
|1.2099
|1.2078
|0.0000
|8.00
|919.13
|123
|2006.02.03 15:00
|sell
|60
|1.00
|1.2008
|1.2021
|0.0000
|124
|2006.02.03 15:03
|close
|60
|1.00
|1.1997
|1.2021
|0.0000
|11.00
|930.13
|125
|2006.02.03 16:59
|sell
|61
|1.00
|1.2021
|1.2034
|0.0000
|126
|2006.02.03 18:28
|close
|61
|1.00
|1.2011
|1.2034
|0.0000
|10.00
|940.13
|127
|2006.02.06 01:00
|buy
|62
|1.00
|1.2030
|1.2017
|0.0000
|128
|2006.02.06 03:59
|s/l
|62
|1.00
|1.2017
|1.2017
|0.0000
|-13.00
|927.13
|129
|2006.02.06 19:59
|sell
|63
|1.00
|1.1969
|1.1982
|0.0000
|130
|2006.02.06 20:01
|close
|63
|1.00
|1.1958
|1.1982
|0.0000
|11.00
|938.13
|131
|2006.02.07 02:59
|sell
|64
|1.00
|1.1967
|1.1980
|0.0000
|132
|2006.02.07 06:59
|s/l
|64
|1.00
|1.1980
|1.1980
|0.0000
|-13.00
|925.13
|133
|2006.02.07 14:00
|buy
|65
|1.00
|1.1975
|1.1962
|0.0000
|134
|2006.02.07 14:32
|close
|65
|1.00
|1.1986
|1.1962
|0.0000
|11.00
|936.13
|135
|2006.02.07 16:14
|sell
|66
|1.00
|1.1963
|1.1976
|0.0000
|136
|2006.02.07 16:59
|close
|66
|1.00
|1.1952
|1.1976
|0.0000
|11.00
|947.13
|137
|2006.02.08 13:00
|sell
|67
|1.00
|1.1966
|1.1979
|0.0000
|138
|2006.02.08 13:23
|close
|67
|1.00
|1.1957
|1.1979
|0.0000
|9.00
|956.13
|139
|2006.02.08 14:45
|sell
|68
|1.00
|1.1969
|1.1982
|0.0000
|140
|2006.02.08 14:59
|close
|68
|1.00
|1.1960
|1.1982
|0.0000
|9.00
|965.13
|141
|2006.02.09 01:51
|buy
|69
|1.00
|1.1976
|1.1963
|0.0000
|142
|2006.02.09 06:06
|close
|69
|1.00
|1.1984
|1.1963
|0.0000
|8.00
|973.13
|143
|2006.02.09 12:02
|buy
|70
|1.00
|1.1981
|1.1968
|0.0000
|144
|2006.02.09 12:49
|close
|70
|1.00
|1.1989
|1.1968
|0.0000
|8.00
|981.13
|145
|2006.02.09 14:01
|buy
|71
|1.00
|1.1974
|1.1961
|0.0000
|146
|2006.02.09 14:40
|close
|71
|1.00
|1.1981
|1.1961
|0.0000
|7.00
|988.13
|147
|2006.02.09 14:59
|buy
|72
|1.00
|1.1973
|1.1960
|0.0000
|148
|2006.02.09 15:57
|s/l
|72
|1.00
|1.1960
|1.1960
|0.0000
|-13.00
|975.13
|149
|2006.02.09 16:00
|sell
|73
|1.00
|1.1968
|1.1981
|0.0000
|150
|2006.02.09 16:05
|close
|73
|1.00
|1.1957
|1.1981
|0.0000
|11.00
|986.13
|151
|2006.02.09 16:30
|sell
|74
|1.00
|1.1957
|1.1970
|0.0000
|152
|2006.02.09 17:59
|s/l
|74
|1.00
|1.1970
|1.1970
|0.0000
|-13.00
|973.13
|153
|2006.02.10 00:02
|buy
|75
|1.00
|1.1986
|1.1973
|0.0000
|154
|2006.02.10 00:59
|s/l
|75
|1.00
|1.1973
|1.1973
|0.0000
|-13.00
|960.13
|155
|2006.02.10 00:59
|buy
|76
|1.00
|1.1974
|1.1961
|0.0000
|156
|2006.02.10 01:08
|close
|76
|1.00
|1.1984
|1.1961
|0.0000
|10.00
|970.13
|157
|2006.02.10 01:24
|sell
|77
|1.00
|1.1980
|1.1993
|0.0000
|158
|2006.02.10 01:38
|close
|77
|1.00
|1.1971
|1.1993
|0.0000
|9.00
|979.13
|159
|2006.02.10 11:00
|sell
|78
|1.00
|1.1978
|1.1991
|0.0000
|160
|2006.02.10 11:52
|close
|78
|1.00
|1.1970
|1.1991
|0.0000
|8.00
|987.13
|161
|2006.02.10 14:55
|buy
|79
|1.00
|1.2010
|1.1997
|0.0000
|162
|2006.02.10 14:56
|close
|79
|1.00
|1.2018
|1.1997
|0.0000
|8.00
|995.13
|163
|2006.02.10 16:53
|sell
|80
|1.00
|1.1931
|1.1944
|0.0000
|164
|2006.02.10 16:53
|close
|80
|1.00
|1.1924
|1.1944
|0.0000
|7.00
|1002.14
|165
|2006.02.13 06:59
|sell
|81
|1.00
|1.1904
|1.1917
|0.0000
|166
|2006.02.13 09:01
|close
|81
|1.00
|1.1895
|1.1917
|0.0000
|9.00
|1011.14
|167
|2006.02.13 14:59
|sell
|82
|1.00
|1.1904
|1.1917
|0.0000
|168
|2006.02.13 15:25
|close
|82
|1.00
|1.1893
|1.1917
|0.0000
|11.00
|1022.14
|169
|2006.02.13 15:26
|buy
|83
|1.00
|1.1893
|1.1880
|0.0000
|170
|2006.02.13 15:52
|close
|83
|1.00
|1.1902
|1.1880
|0.0000
|9.00
|1031.14
|171
|2006.02.13 15:59
|buy
|84
|1.00
|1.1893
|1.1880
|0.0000
|172
|2006.02.13 15:59
|close
|84
|1.00
|1.1908
|1.1880
|0.0000
|15.00
|1046.14
|173
|2006.02.13 16:02
|buy
|85
|1.00
|1.1897
|1.1884
|0.0000
|174
|2006.02.13 16:30
|close
|85
|1.00
|1.1903
|1.1884
|0.0000
|6.00
|1052.14
|175
|2006.02.14 16:59
|sell
|86
|1.00
|1.1897
|1.1910
|0.0000
|176
|2006.02.14 19:59
|s/l
|86
|1.00
|1.1910
|1.1910
|0.0000
|-13.00
|1039.14
|177
|2006.02.15 16:01
|sell
|87
|1.00
|1.1909
|1.1922
|0.0000
|178
|2006.02.15 16:36
|close
|87
|1.00
|1.1900
|1.1922
|0.0000
|9.00
|1048.14
|179
|2006.02.15 17:01
|sell
|88
|1.00
|1.1895
|1.1908
|0.0000
|180
|2006.02.15 17:22
|close
|88
|1.00
|1.1885
|1.1908
|0.0000
|10.00
|1058.14
|181
|2006.02.16 13:59
|sell
|89
|1.00
|1.1876
|1.1889
|0.0000
|182
|2006.02.16 20:58
|s/l
|89
|1.00
|1.1889
|1.1889
|0.0000
|-13.00
|1045.14
|183
|2006.02.16 22:23
|buy
|90
|1.00
|1.1898
|1.1885
|0.0000
|184
|2006.02.16 22:30
|close
|90
|1.00
|1.1904
|1.1885
|0.0000
|6.00
|1051.14
|185
|2006.02.17 03:10
|sell
|91
|1.00
|1.1887
|1.1900
|0.0000
|186
|2006.02.17 03:41
|close
|91
|1.00
|1.1880
|1.1900
|0.0000
|7.00
|1058.14
|187
|2006.02.17 09:59
|sell
|92
|1.00
|1.1887
|1.1900
|0.0000
|188
|2006.02.17 10:28
|close
|92
|1.00
|1.1878
|1.1900
|0.0000
|9.00
|1067.14
|189
|2006.02.17 16:03
|buy
|93
|1.00
|1.1899
|1.1886
|0.0000
|190
|2006.02.17 16:07
|close
|93
|1.00
|1.1906
|1.1886
|0.0000
|7.00
|1074.14
|191
|2006.02.17 16:09
|buy
|94
|1.00
|1.1902
|1.1889
|0.0000
|192
|2006.02.17 16:18
|close
|94
|1.00
|1.1916
|1.1889
|0.0000
|14.00
|1088.14
|193
|2006.02.17 16:59
|buy
|95
|1.00
|1.1906
|1.1893
|0.0000
|194
|2006.02.17 17:23
|close
|95
|1.00
|1.1917
|1.1893
|0.0000
|11.00
|1099.14
|195
|2006.02.20 07:59
|buy
|96
|1.00
|1.1956
|1.1943
|0.0000
|196
|2006.02.20 08:59
|s/l
|96
|1.00
|1.1943
|1.1943
|0.0000
|-13.00
|1086.14
|197
|2006.02.20 17:50
|buy
|97
|1.00
|1.1942
|1.1929
|0.0000
|198
|2006.02.21 00:17
|s/l
|97
|1.00
|1.1929
|1.1929
|0.0000
|-13.87
|1072.27
|199
|2006.02.22 16:59
|sell
|98
|1.00
|1.1906
|1.1919
|0.0000
|200
|2006.02.22 20:23
|close
|98
|1.00
|1.1899
|1.1919
|0.0000
|7.00
|1079.27
|201
|2006.02.23 14:59
|buy
|99
|1.00
|1.1925
|1.1912
|0.0000
|202
|2006.02.23 15:56
|s/l
|99
|1.00
|1.1912
|1.1912
|0.0000
|-13.00
|1066.27
|203
|2006.02.23 16:09
|buy
|100
|1.00
|1.1915
|1.1902
|0.0000
|204
|2006.02.23 17:07
|close
|100
|1.00
|1.1926
|1.1902
|0.0000
|11.00
|1077.27
|205
|2006.02.23 19:00
|buy
|101
|1.00
|1.1923
|1.1910
|0.0000
|206
|2006.02.23 19:57
|close
|101
|1.00
|1.1929
|1.1910
|0.0000
|6.00
|1083.27
|207
|2006.02.23 19:59
|buy
|102
|1.00
|1.1923
|1.1910
|0.0000
|208
|2006.02.24 08:59
|s/l
|102
|1.00
|1.1910
|1.1910
|0.0000
|-13.87
|1069.41
|209
|2006.02.24 16:23
|sell
|103
|1.00
|1.1884
|1.1897
|0.0000
|210
|2006.02.24 16:37
|close
|103
|1.00
|1.1877
|1.1897
|0.0000
|7.00
|1076.41
|211
|2006.02.24 16:45
|sell
|104
|1.00
|1.1881
|1.1894
|0.0000
|212
|2006.02.24 16:49
|close
|104
|1.00
|1.1875
|1.1894
|0.0000
|6.00
|1082.41
|213
|2006.02.24 16:59
|sell
|105
|1.00
|1.1881
|1.1894
|0.0000
|214
|2006.02.24 17:02
|close
|105
|1.00
|1.1870
|1.1894
|0.0000
|11.00
|1093.41
|215
|2006.02.27 06:59
|buy
|106
|1.00
|1.1855
|1.1842
|0.0000
|216
|2006.02.27 07:13
|close
|106
|1.00
|1.1860
|1.1842
|0.0000
|5.00
|1098.41
|217
|2006.02.27 15:59
|sell
|107
|1.00
|1.1857
|1.1870
|0.0000
|218
|2006.02.27 16:39
|close
|107
|1.00
|1.1850
|1.1870
|0.0000
|7.00
|1105.41
|219
|2006.03.01 03:23
|buy
|108
|1.00
|1.1942
|1.1929
|0.0000
|220
|2006.03.01 13:59
|close
|108
|1.00
|1.1961
|1.1929
|0.0000
|19.00
|1124.41
|221
|2006.03.01 17:59
|sell
|109
|1.00
|1.1914
|1.1927
|0.0000
|222
|2006.03.01 18:02
|close
|109
|1.00
|1.1900
|1.1927
|0.0000
|14.00
|1138.41
|223
|2006.03.03 00:00
|buy
|110
|1.00
|1.2033
|1.2020
|0.0000
|224
|2006.03.03 00:35
|close
|110
|1.00
|1.2042
|1.2020
|0.0000
|9.00
|1147.41
|225
|2006.03.03 00:59
|buy
|111
|1.00
|1.2021
|1.2008
|0.0000
|226
|2006.03.03 05:00
|close
|111
|1.00
|1.2029
|1.2008
|0.0000
|8.00
|1155.41
|227
|2006.03.07 05:00
|sell
|112
|1.00
|1.1968
|1.1981
|0.0000
|228
|2006.03.07 05:57
|close
|112
|1.00
|1.1959
|1.1981
|0.0000
|9.00
|1164.41
|229
|2006.03.08 11:00
|buy
|113
|1.00
|1.1920
|1.1907
|0.0000
|230
|2006.03.08 11:02
|close
|113
|1.00
|1.1928
|1.1907
|0.0000
|8.00
|1172.41
|231
|2006.03.09 18:01
|sell
|114
|1.00
|1.1916
|1.1929
|0.0000
|232
|2006.03.09 18:55
|close
|114
|1.00
|1.1905
|1.1929
|0.0000
|11.00
|1183.41
|233
|2006.03.10 03:59
|sell
|115
|1.00
|1.1905
|1.1918
|0.0000
|234
|2006.03.10 07:59
|s/l
|115
|1.00
|1.1918
|1.1918
|0.0000
|-13.00
|1170.41
|235
|2006.03.10 14:29
|sell
|116
|1.00
|1.1908
|1.1921
|0.0000
|236
|2006.03.10 14:30
|close
|116
|1.00
|1.1901
|1.1921
|0.0000
|7.00
|1177.41
|237
|2006.03.10 14:30
|sell
|117
|1.00
|1.1901
|1.1914
|0.0000
|238
|2006.03.10 14:33
|close
|117
|1.00
|1.1894
|1.1914
|0.0000
|7.00
|1184.41
|239
|2006.03.10 14:34
|sell
|118
|1.00
|1.1901
|1.1914
|0.0000
|240
|2006.03.10 14:46
|close
|118
|1.00
|1.1894
|1.1914
|0.0000
|7.00
|1191.41
|241
|2006.03.10 14:59
|sell
|119
|1.00
|1.1901
|1.1914
|0.0000
|242
|2006.03.10 14:59
|close
|119
|1.00
|1.1874
|1.1914
|0.0000
|27.00
|1218.41
|243
|2006.03.10 15:19
|sell
|120
|1.00
|1.1884
|1.1897
|0.0000
|244
|2006.03.10 15:28
|close
|120
|1.00
|1.1875
|1.1897
|0.0000
|9.00
|1227.41
|245
|2006.03.13 08:00
|buy
|121
|1.00
|1.1943
|1.1930
|0.0000
|246
|2006.03.13 08:36
|close
|121
|1.00
|1.1951
|1.1930
|0.0000
|8.00
|1235.41
|247
|2006.03.13 08:36
|buy
|122
|1.00
|1.1953
|1.1940
|0.0000
|248
|2006.03.13 08:37
|close
|122
|1.00
|1.1962
|1.1940
|0.0000
|9.00
|1244.41
|249
|2006.03.13 08:37
|buy
|123
|1.00
|1.1954
|1.1941
|0.0000
|250
|2006.03.13 08:37
|close
|123
|1.00
|1.1959
|1.1941
|0.0000
|5.00
|1249.41
|251
|2006.03.13 08:49
|buy
|124
|1.00
|1.1953
|1.1940
|0.0000
|252
|2006.03.13 08:56
|close
|124
|1.00
|1.1959
|1.1940
|0.0000
|6.00
|1255.41
|253
|2006.03.13 08:59
|buy
|125
|1.00
|1.1934
|1.1921
|0.0000
|254
|2006.03.13 13:11
|s/l
|125
|1.00
|1.1921
|1.1921
|0.0000
|-13.00
|1242.41
|255
|2006.03.15 15:08
|buy
|126
|1.00
|1.2032
|1.2019
|0.0000
|256
|2006.03.15 15:10
|close
|126
|1.00
|1.2040
|1.2019
|0.0000
|8.00
|1250.41
|257
|2006.03.15 15:11
|buy
|127
|1.00
|1.2043
|1.2030
|0.0000
|258
|2006.03.15 15:12
|close
|127
|1.00
|1.2051
|1.2030
|0.0000
|8.00
|1258.41
|259
|2006.03.15 15:13
|buy
|128
|1.00
|1.2043
|1.2030
|0.0000
|260
|2006.03.15 15:22
|close
|128
|1.00
|1.2052
|1.2030
|0.0000
|9.00
|1267.41
|261
|2006.03.15 15:41
|buy
|129
|1.00
|1.2043
|1.2030
|0.0000
|262
|2006.03.15 16:02
|close
|129
|1.00
|1.2050
|1.2030
|0.0000
|7.00
|1274.41
|263
|2006.03.16 13:00
|buy
|130
|1.00
|1.2069
|1.2056
|0.0000
|264
|2006.03.16 13:59
|close
|130
|1.00
|1.2130
|1.2056
|0.0000
|61.00
|1335.41
|265
|2006.03.16 20:00
|buy
|131
|1.00
|1.2173
|1.2160
|0.0000
|266
|2006.03.16 21:59
|close
|131
|1.00
|1.2182
|1.2160
|0.0000
|9.00
|1344.41
|267
|2006.03.20 08:15
|buy
|132
|1.00
|1.2177
|1.2164
|0.0000
|268
|2006.03.20 08:56
|close
|132
|1.00
|1.2182
|1.2164
|0.0000
|5.00
|1349.41
|269
|2006.03.21 22:59
|sell
|133
|1.00
|1.2113
|1.2126
|0.0000
|270
|2006.03.21 23:00
|close
|133
|1.00
|1.2103
|1.2126
|0.0000
|10.00
|1359.41
|271
|2006.03.23 20:59
|sell
|134
|1.00
|1.1974
|1.1987
|0.0000
|272
|2006.03.23 23:57
|close
|134
|1.00
|1.1968
|1.1987
|0.0000
|6.00
|1365.41
|273
|2006.03.27 11:15
|sell
|135
|1.00
|1.2033
|1.2046
|0.0000
|274
|2006.03.27 11:20
|close
|135
|1.00
|1.2027
|1.2046
|0.0000
|6.00
|1371.41
|275
|2006.03.27 17:55
|sell
|136
|1.00
|1.2020
|1.2033
|0.0000
|276
|2006.03.27 19:00
|close
|136
|1.00
|1.2014
|1.2033
|0.0000
|6.00
|1377.41
|277
|2006.03.28 14:00
|buy
|137
|1.00
|1.2078
|1.2065
|0.0000
|278
|2006.03.28 14:04
|close
|137
|1.00
|1.2086
|1.2065
|0.0000
|8.00
|1385.41
|279
|2006.03.28 14:21
|buy
|138
|1.00
|1.2082
|1.2069
|0.0000
|280
|2006.03.28 14:34
|close
|138
|1.00
|1.2090
|1.2069
|0.0000
|8.00
|1393.41
|281
|2006.03.28 14:41
|buy
|139
|1.00
|1.2082
|1.2069
|0.0000
|282
|2006.03.28 18:10
|s/l
|139
|1.00
|1.2069
|1.2069
|0.0000
|-13.00
|1380.41
|283
|2006.03.29 18:06
|buy
|140
|1.00
|1.2021
|1.2008
|0.0000
|284
|2006.03.29 18:20
|close
|140
|1.00
|1.2029
|1.2008
|0.0000
|8.00
|1388.41
|285
|2006.03.29 18:20
|buy
|141
|1.00
|1.2029
|1.2016
|0.0000
|286
|2006.03.29 18:27
|close
|141
|1.00
|1.2036
|1.2016
|0.0000
|7.00
|1395.41
|287
|2006.03.29 18:31
|buy
|142
|1.00
|1.2030
|1.2017
|0.0000
|288
|2006.03.29 18:36
|close
|142
|1.00
|1.2039
|1.2017
|0.0000
|9.00
|1404.41
|289
|2006.03.29 18:45
|buy
|143
|1.00
|1.2029
|1.2016
|0.0000
|290
|2006.03.29 20:00
|close
|143
|1.00
|1.2036
|1.2016
|0.0000
|7.00
|1411.41
|291
|2006.03.30 06:00
|buy
|144
|1.00
|1.2058
|1.2045
|0.0000
|292
|2006.03.30 06:12
|close
|144
|1.00
|1.2067
|1.2045
|0.0000
|9.00
|1420.41
|293
|2006.03.30 06:59
|buy
|145
|1.00
|1.2056
|1.2043
|0.0000
|294
|2006.03.30 07:37
|close
|145
|1.00
|1.2066
|1.2043
|0.0000
|10.00
|1430.41
|295
|2006.03.30 13:00
|buy
|146
|1.00
|1.2071
|1.2058
|0.0000
|296
|2006.03.30 13:21
|close
|146
|1.00
|1.2079
|1.2058
|0.0000
|8.00
|1438.41
|297
|2006.03.30 15:59
|buy
|147
|1.00
|1.2116
|1.2103
|0.0000
|298
|2006.03.30 16:31
|close
|147
|1.00
|1.2128
|1.2103
|0.0000
|12.00
|1450.41
|299
|2006.04.03 08:59
|sell
|148
|1.00
|1.2062
|1.2075
|0.0000
|300
|2006.04.03 09:00
|close
|148
|1.00
|1.2047
|1.2075
|0.0000
|15.00
|1465.41
|301
|2006.04.04 05:59
|buy
|149
|1.00
|1.2147
|1.2134
|0.0000
|302
|2006.04.04 06:59
|s/l
|149
|1.00
|1.2134
|1.2134
|0.0000
|-13.00
|1452.41
|303
|2006.04.05 09:18
|buy
|150
|1.00
|1.2264
|1.2251
|0.0000
|304
|2006.04.05 09:26
|close
|150
|1.00
|1.2274
|1.2251
|0.0000
|10.00
|1462.41
|305
|2006.04.05 09:40
|buy
|151
|1.00
|1.2264
|1.2251
|0.0000
|306
|2006.04.05 12:59
|close
|151
|1.00
|1.2288
|1.2251
|0.0000
|24.00
|1486.41
|307
|2006.04.05 13:59
|buy
|152
|1.00
|1.2277
|1.2264
|0.0000
|308
|2006.04.05 13:59
|modify
|152
|1.00
|1.2277
|1.2284
|0.0000
|309
|2006.04.05 13:59
|close
|152
|1.00
|1.2292
|1.2284
|0.0000
|15.00
|1501.41
|310
|2006.04.05 14:14
|buy
|153
|1.00
|1.2261
|1.2248
|0.0000
|311
|2006.04.05 14:20
|close
|153
|1.00
|1.2272
|1.2248
|0.0000
|11.00
|1512.41
|312
|2006.04.06 10:15
|buy
|154
|1.00
|1.2305
|1.2292
|0.0000
|313
|2006.04.06 10:56
|close
|154
|1.00
|1.2313
|1.2292
|0.0000
|8.00
|1520.41
|314
|2006.04.06 14:47
|sell
|155
|1.00
|1.2243
|1.2256
|0.0000
|315
|2006.04.06 14:47
|close
|155
|1.00
|1.2232
|1.2256
|0.0000
|11.00
|1531.41
|316
|2006.04.06 14:50
|sell
|156
|1.00
|1.2243
|1.2256
|0.0000
|317
|2006.04.06 14:54
|close
|156
|1.00
|1.2235
|1.2256
|0.0000
|8.00
|1539.41
|318
|2006.04.06 14:58
|sell
|157
|1.00
|1.2238
|1.2251
|0.0000
|319
|2006.04.06 14:58
|close
|157
|1.00
|1.2229
|1.2251
|0.0000
|9.00
|1548.41
|320
|2006.04.06 14:58
|sell
|158
|1.00
|1.2238
|1.2251
|0.0000
|321
|2006.04.06 15:05
|close
|158
|1.00
|1.2228
|1.2251
|0.0000
|10.00
|1558.41
|322
|2006.04.07 12:00
|sell
|159
|1.00
|1.2195
|1.2208
|0.0000
|323
|2006.04.07 12:42
|close
|159
|1.00
|1.2183
|1.2208
|0.0000
|12.00
|1570.41
|324
|2006.04.07 12:59
|sell
|160
|1.00
|1.2195
|1.2208
|0.0000
|325
|2006.04.07 13:00
|close
|160
|1.00
|1.2183
|1.2208
|0.0000
|12.00
|1582.41
|326
|2006.04.07 15:59
|sell
|161
|1.00
|1.2128
|1.2141
|0.0000
|327
|2006.04.07 15:59
|close
|161
|1.00
|1.2110
|1.2141
|0.0000
|18.00
|1600.41
|328
|2006.04.10 17:07
|sell
|162
|1.00
|1.2091
|1.2104
|0.0000
|329
|2006.04.10 19:59
|s/l
|162
|1.00
|1.2104
|1.2104
|0.0000
|-13.00
|1587.41
|330
|2006.04.11 01:34
|sell
|163
|1.00
|1.2105
|1.2118
|0.0000
|331
|2006.04.11 04:59
|s/l
|163
|1.00
|1.2118
|1.2118
|0.0000
|-13.00
|1574.41
|332
|2006.04.11 08:01
|buy
|164
|1.00
|1.2128
|1.2115
|0.0000
|333
|2006.04.11 08:06
|close
|164
|1.00
|1.2138
|1.2115
|0.0000
|10.00
|1584.41
|334
|2006.04.11 08:13
|buy
|165
|1.00
|1.2128
|1.2115
|0.0000
|335
|2006.04.11 09:00
|close
|165
|1.00
|1.2136
|1.2115
|0.0000
|8.00
|1592.41
|336
|2006.04.12 13:59
|sell
|166
|1.00
|1.2122
|1.2135
|0.0000
|337
|2006.04.12 14:00
|s/l
|166
|1.00
|1.2135
|1.2135
|0.0000
|-13.00
|1579.41
|338
|2006.04.12 14:00
|sell
|167
|1.00
|1.2133
|1.2146
|0.0000
|339
|2006.04.12 14:03
|close
|167
|1.00
|1.2128
|1.2146
|0.0000
|5.00
|1584.41
|340
|2006.04.13 08:28
|buy
|168
|1.00
|1.2115
|1.2102
|0.0000
|341
|2006.04.13 09:02
|close
|168
|1.00
|1.2122
|1.2102
|0.0000
|7.00
|1591.41
|342
|2006.04.13 15:59
|sell
|169
|1.00
|1.2106
|1.2119
|0.0000
|343
|2006.04.13 16:04
|close
|169
|1.00
|1.2094
|1.2119
|0.0000
|12.00
|1603.41
|344
|2006.04.17 13:01
|buy
|170
|1.00
|1.2215
|1.2202
|0.0000
|345
|2006.04.17 13:42
|close
|170
|1.00
|1.2225
|1.2202
|0.0000
|10.00
|1613.41
|346
|2006.04.17 13:42
|buy
|171
|1.00
|1.2228
|1.2215
|0.0000
|347
|2006.04.17 13:45
|s/l
|171
|1.00
|1.2215
|1.2215
|0.0000
|-13.00
|1600.41
|348
|2006.04.17 13:45
|buy
|172
|1.00
|1.2216
|1.2203
|0.0000
|349
|2006.04.17 13:52
|close
|172
|1.00
|1.2225
|1.2203
|0.0000
|9.00
|1609.41
|350
|2006.04.17 13:52
|buy
|173
|1.00
|1.2236
|1.2223
|0.0000
|351
|2006.04.17 14:19
|close
|173
|1.00
|1.2243
|1.2223
|0.0000
|7.00
|1616.41
|352
|2006.04.17 15:59
|buy
|174
|1.00
|1.2265
|1.2252
|0.0000
|353
|2006.04.17 17:00
|close
|174
|1.00
|1.2280
|1.2252
|0.0000
|15.00
|1631.41
|354
|2006.04.17 18:00
|buy
|175
|1.00
|1.2268
|1.2255
|0.0000
|355
|2006.04.17 20:59
|s/l
|175
|1.00
|1.2255
|1.2255
|0.0000
|-13.00
|1618.41
|356
|2006.04.18 13:59
|buy
|176
|1.00
|1.2278
|1.2265
|0.0000
|357
|2006.04.18 13:59
|close
|176
|1.00
|1.2288
|1.2265
|0.0000
|10.00
|1628.41
|358
|2006.04.18 14:31
|buy
|177
|1.00
|1.2274
|1.2261
|0.0000
|359
|2006.04.18 14:32
|close
|177
|1.00
|1.2282
|1.2261
|0.0000
|8.00
|1636.41
|360
|2006.04.18 14:33
|buy
|178
|1.00
|1.2279
|1.2266
|0.0000
|361
|2006.04.18 14:53
|close
|178
|1.00
|1.2291
|1.2266
|0.0000
|12.00
|1648.41
|362
|2006.04.19 01:37
|buy
|179
|1.00
|1.2351
|1.2338
|0.0000
|363
|2006.04.19 01:49
|close
|179
|1.00
|1.2358
|1.2338
|0.0000
|7.00
|1655.41
|364
|2006.04.20 07:01
|sell
|180
|1.00
|1.2351
|1.2364
|0.0000
|365
|2006.04.20 08:23
|close
|180
|1.00
|1.2344
|1.2364
|0.0000
|7.00
|1662.41
|366
|2006.04.21 13:00
|buy
|181
|1.00
|1.2317
|1.2304
|0.0000
|367
|2006.04.21 14:19
|modify
|181
|1.00
|1.2317
|1.2318
|0.0000
|368
|2006.04.21 14:21
|close
|181
|1.00
|1.2326
|1.2318
|0.0000
|9.00
|1671.41
|369
|2006.04.23 23:17
|buy
|182
|1.00
|1.2371
|1.2358
|0.0000
|370
|2006.04.24 01:00
|s/l
|182
|1.00
|1.2358
|1.2358
|0.0000
|-13.87
|1657.54
|371
|2006.04.24 04:00
|sell
|183
|1.00
|1.2351
|1.2364
|0.0000
|372
|2006.04.24 06:59
|s/l
|183
|1.00
|1.2364
|1.2364
|0.0000
|-13.00
|1644.54
|373
|2006.04.24 08:44
|buy
|184
|1.00
|1.2379
|1.2366
|0.0000
|374
|2006.04.24 08:47
|close
|184
|1.00
|1.2388
|1.2366
|0.0000
|9.00
|1653.54
|375
|2006.04.24 12:59
|buy
|185
|1.00
|1.2367
|1.2354
|0.0000
|376
|2006.04.24 13:00
|modify
|185
|1.00
|1.2367
|1.2356
|0.0000
|377
|2006.04.24 13:59
|s/l
|185
|1.00
|1.235596
|1.2356
|0.0000
|-11.04
|1642.50
|378
|2006.04.24 14:00
|sell
|186
|1.00
|1.2371
|1.2384
|0.0000
|379
|2006.04.24 14:09
|close
|186
|1.00
|1.2364
|1.2384
|0.0000
|7.00
|1649.50
|380
|2006.04.24 14:25
|sell
|187
|1.00
|1.2370
|1.2383
|0.0000
|381
|2006.04.24 14:39
|close
|187
|1.00
|1.2363
|1.2383
|0.0000
|7.00
|1656.50
|382
|2006.04.24 14:39
|sell
|188
|1.00
|1.2358
|1.2371
|0.0000
|383
|2006.04.24 15:59
|s/l
|188
|1.00
|1.2371
|1.2371
|0.0000
|-13.00
|1643.50
|384
|2006.04.24 23:52
|buy
|189
|1.00
|1.2381
|1.2368
|0.0000
|385
|2006.04.25 03:25
|s/l
|189
|1.00
|1.2368
|1.2368
|0.0000
|-13.87
|1629.64
|386
|2006.04.25 08:00
|buy
|190
|1.00
|1.2386
|1.2373
|0.0000
|387
|2006.04.25 08:04
|close
|190
|1.00
|1.2391
|1.2373
|0.0000
|5.00
|1634.64
|388
|2006.04.25 08:11
|buy
|191
|1.00
|1.2385
|1.2372
|0.0000
|389
|2006.04.25 08:59
|close
|191
|1.00
|1.2393
|1.2372
|0.0000
|8.00
|1642.64
|390
|2006.04.25 14:00
|buy
|192
|1.00
|1.2399
|1.2386
|0.0000
|391
|2006.04.25 14:08
|close
|192
|1.00
|1.2408
|1.2386
|0.0000
|9.00
|1651.64
|392
|2006.04.25 19:59
|buy
|193
|1.00
|1.2429
|1.2416
|0.0000
|393
|2006.04.25 21:00
|close
|193
|1.00
|1.2435
|1.2416
|0.0000
|6.00
|1657.64
|394
|2006.04.26 08:00
|sell
|194
|1.00
|1.2412
|1.2425
|0.0000
|395
|2006.04.26 08:50
|close
|194
|1.00
|1.2406
|1.2425
|0.0000
|6.00
|1663.64
|396
|2006.04.26 14:00
|buy
|195
|1.00
|1.2423
|1.2410
|0.0000
|397
|2006.04.26 14:20
|close
|195
|1.00
|1.2430
|1.2410
|0.0000
|7.00
|1670.64
|398
|2006.04.26 14:20
|buy
|196
|1.00
|1.2433
|1.2420
|0.0000
|399
|2006.04.26 14:29
|s/l
|196
|1.00
|1.2420
|1.2420
|0.0000
|-13.00
|1657.64
|400
|2006.04.26 14:29
|buy
|197
|1.00
|1.2422
|1.2409
|0.0000
|401
|2006.04.26 14:59
|modify
|197
|1.00
|1.2422
|1.2416
|0.0000
|402
|2006.04.26 14:59
|close
|197
|1.00
|1.2441
|1.2416
|0.0000
|19.00
|1676.64
|403
|2006.04.26 15:04
|buy
|198
|1.00
|1.2437
|1.2424
|0.0000
|404
|2006.04.26 15:25
|close
|198
|1.00
|1.2444
|1.2424
|0.0000
|7.00
|1683.64
|405
|2006.04.26 15:26
|buy
|199
|1.00
|1.2437
|1.2424
|0.0000
|406
|2006.04.26 15:59
|modify
|199
|1.00
|1.2437
|1.2435
|0.0000
|407
|2006.04.26 15:59
|close
|199
|1.00
|1.2463
|1.2435
|0.0000
|26.00
|1709.64
|408
|2006.04.26 17:00
|buy
|200
|1.00
|1.2439
|1.2426
|0.0000
|409
|2006.04.26 17:00
|modify
|200
|1.00
|1.2439
|1.2435
|0.0000
|410
|2006.04.26 17:01
|s/l
|200
|1.00
|1.243461
|1.2435
|0.0000
|-4.39
|1705.24
|411
|2006.04.26 17:01
|buy
|201
|1.00
|1.2436
|1.2423
|0.0000
|412
|2006.04.26 17:02
|modify
|201
|1.00
|1.2436
|1.2435
|0.0000
|413
|2006.04.26 17:10
|close
|201
|1.00
|1.2447
|1.2435
|0.0000
|11.00
|1716.24
|414
|2006.04.26 17:12
|buy
|202
|1.00
|1.2444
|1.2431
|0.0000
|415
|2006.04.26 17:12
|modify
|202
|1.00
|1.2444
|1.2435
|0.0000
|416
|2006.04.26 17:27
|s/l
|202
|1.00
|1.243461
|1.2435
|0.0000
|-9.39
|1706.85
|417
|2006.04.26 17:27
|buy
|203
|1.00
|1.2435
|1.2422
|0.0000
|418
|2006.04.26 17:30
|modify
|203
|1.00
|1.2435
|1.2435
|0.0000
|419
|2006.04.26 17:34
|close
|203
|1.00
|1.2445
|1.2435
|0.0000
|10.00
|1716.85
|420
|2006.04.26 17:41
|buy
|204
|1.00
|1.2443
|1.2430
|0.0000
|421
|2006.04.26 17:42
|modify
|204
|1.00
|1.2443
|1.2435
|0.0000
|422
|2006.04.26 17:52
|close
|204
|1.00
|1.2453
|1.2435
|0.0000
|10.00
|1726.85
|423
|2006.04.26 17:55
|buy
|205
|1.00
|1.2456
|1.2443
|0.0000
|424
|2006.04.26 17:59
|s/l
|205
|1.00
|1.2443
|1.2443
|0.0000
|-13.00
|1713.85
|425
|2006.04.26 17:59
|buy
|206
|1.00
|1.2443
|1.2430
|0.0000
|426
|2006.04.26 18:00
|modify
|206
|1.00
|1.2443
|1.2435
|0.0000
|427
|2006.04.26 18:28
|close
|206
|1.00
|1.2458
|1.2435
|0.0000
|15.00
|1728.85
|428
|2006.04.26 19:12
|buy
|207
|1.00
|1.2451
|1.2438
|0.0000
|429
|2006.04.27 00:59
|close
|207
|1.00
|1.2464
|1.2438
|0.0000
|10.41
|1739.26
|430
|2006.04.27 08:17
|sell
|208
|1.00
|1.2445
|1.2458
|0.0000
|431
|2006.04.27 09:43
|close
|208
|1.00
|1.2438
|1.2458
|0.0000
|7.00
|1746.26
|432
|2006.04.27 15:59
|buy
|209
|1.00
|1.2496
|1.2483
|0.0000
|433
|2006.04.27 15:59
|modify
|209
|1.00
|1.2496
|1.2488
|0.0000
|434
|2006.04.27 15:59
|close
|209
|1.00
|1.2525
|1.2488
|0.0000
|29.00
|1775.26
|435
|2006.04.28 00:21
|buy
|210
|1.00
|1.2532
|1.2519
|0.0000
|436
|2006.04.28 00:59
|close
|210
|1.00
|1.2539
|1.2519
|0.0000
|7.00
|1782.26
|437
|2006.04.28 09:20
|buy
|211
|1.00
|1.2548
|1.2535
|0.0000
|438
|2006.04.28 12:59
|close
|211
|1.00
|1.2559
|1.2535
|0.0000
|11.00
|1793.26
|439
|2006.04.28 17:11
|buy
|212
|1.00
|1.2620
|1.2607
|0.0000
|440
|2006.04.28 18:01
|close
|212
|1.00
|1.2627
|1.2607
|0.0000
|7.00
|1800.26
|441
|2006.04.28 18:38
|buy
|213
|1.00
|1.2621
|1.2608
|0.0000
|442
|2006.04.28 18:52
|close
|213
|1.00
|1.2628
|1.2608
|0.0000
|7.00
|1807.26
|443
|2006.04.28 18:59
|buy
|214
|1.00
|1.2614
|1.2601
|0.0000
|444
|2006.04.28 20:02
|close
|214
|1.00
|1.2627
|1.2601
|0.0000
|13.00
|1820.26
|445
|2006.04.30 22:02
|buy
|215
|1.00
|1.2622
|1.2609
|0.0000
|446
|2006.04.30 22:53
|close
|215
|1.00
|1.2633
|1.2609
|0.0000
|11.00
|1831.26
|447
|2006.05.01 12:08
|buy
|216
|1.00
|1.2618
|1.2605
|0.0000
|448
|2006.05.01 12:59
|modify
|216
|1.00
|1.2618
|1.2649
|0.0000
|449
|2006.05.01 13:00
|close
|216
|1.00
|1.2669
|1.2649
|0.0000
|51.00
|1882.26
|450
|2006.05.01 13:59
|buy
|217
|1.00
|1.2656
|1.2643
|0.0000
|451
|2006.05.01 13:59
|modify
|217
|1.00
|1.2656
|1.2649
|0.0000
|452
|2006.05.01 14:00
|s/l
|217
|1.00
|1.264943
|1.2649
|0.0000
|-6.57
|1875.69
|453
|2006.05.01 14:00
|buy
|218
|1.00
|1.2630
|1.2617
|0.0000
|454
|2006.05.01 14:09
|close
|218
|1.00
|1.2642
|1.2617
|0.0000
|12.00
|1887.69
|455
|2006.05.01 14:15
|buy
|219
|1.00
|1.2634
|1.2621
|0.0000
|456
|2006.05.01 14:30
|s/l
|219
|1.00
|1.2621
|1.2621
|0.0000
|-13.00
|1874.69
|457
|2006.05.01 14:30
|buy
|220
|1.00
|1.2622
|1.2609
|0.0000
|458
|2006.05.01 14:36
|close
|220
|1.00
|1.2635
|1.2609
|0.0000
|13.00
|1887.69
|459
|2006.05.01 14:36
|buy
|221
|1.00
|1.2632
|1.2619
|0.0000
|460
|2006.05.01 14:41
|close
|221
|1.00
|1.2643
|1.2619
|0.0000
|11.00
|1898.69
|461
|2006.05.01 14:59
|buy
|222
|1.00
|1.2620
|1.2607
|0.0000
|462
|2006.05.01 15:59
|close
|222
|1.00
|1.2630
|1.2607
|0.0000
|10.00
|1908.69
|463
|2006.05.01 21:22
|sell
|223
|1.00
|1.2592
|1.2605
|0.0000
|464
|2006.05.01 21:22
|close
|223
|1.00
|1.2584
|1.2605
|0.0000
|8.00
|1916.69
|465
|2006.05.01 21:22
|sell
|224
|1.00
|1.2592
|1.2605
|0.0000
|466
|2006.05.01 21:23
|close
|224
|1.00
|1.2586
|1.2605
|0.0000
|6.00
|1922.69
|467
|2006.05.02 07:04
|sell
|225
|1.00
|1.2582
|1.2595
|0.0000
|468
|2006.05.02 07:38
|close
|225
|1.00
|1.2574
|1.2595
|0.0000
|8.00
|1930.69
|469
|2006.05.02 16:10
|buy
|226
|1.00
|1.2623
|1.2610
|0.0000
|470
|2006.05.02 16:16
|close
|226
|1.00
|1.2633
|1.2610
|0.0000
|10.00
|1940.69
|471
|2006.05.02 16:59
|buy
|227
|1.00
|1.2611
|1.2598
|0.0000
|472
|2006.05.02 17:59
|close
|227
|1.00
|1.2625
|1.2598
|0.0000
|14.00
|1954.69
|473
|2006.05.03 07:59
|buy
|228
|1.00
|1.2626
|1.2613
|0.0000
|474
|2006.05.03 08:00
|close
|228
|1.00
|1.2647
|1.2613
|0.0000
|21.00
|1975.69
|475
|2006.05.03 15:00
|sell
|229
|1.00
|1.2628
|1.2641
|0.0000
|476
|2006.05.03 15:13
|close
|229
|1.00
|1.2616
|1.2641
|0.0000
|12.00
|1987.69
|477
|2006.05.03 15:59
|sell
|230
|1.00
|1.2640
|1.2653
|0.0000
|478
|2006.05.03 17:04
|close
|230
|1.00
|1.2626
|1.2653
|0.0000
|14.00
|2001.69
|479
|2006.05.04 04:03
|sell
|231
|1.00
|1.2626
|1.2639
|0.0000
|480
|2006.05.04 06:00
|close
|231
|1.00
|1.2612
|1.2639
|0.0000
|14.00
|2015.69
|481
|2006.05.04 16:07
|buy
|232
|1.00
|1.2667
|1.2654
|0.0000
|482
|2006.05.04 16:19
|close
|232
|1.00
|1.2676
|1.2654
|0.0000
|9.00
|2024.69
|483
|2006.05.04 20:08
|buy
|233
|1.00
|1.2696
|1.2683
|0.0000
|484
|2006.05.04 20:10
|close
|233
|1.00
|1.2709
|1.2683
|0.0000
|13.00
|2037.69
|485
|2006.05.05 14:30
|buy
|234
|1.00
|1.2720
|1.2707
|0.0000
|486
|2006.05.05 14:30
|close
|234
|1.00
|1.2732
|1.2707
|0.0000
|12.00
|2049.69
|487
|2006.05.05 14:30
|buy
|235
|1.00
|1.2725
|1.2712
|0.0000
|488
|2006.05.05 14:30
|close
|235
|1.00
|1.2738
|1.2712
|0.0000
|13.00
|2062.69
|489
|2006.05.05 14:30
|buy
|236
|1.00
|1.2720
|1.2707
|0.0000
|490
|2006.05.05 14:30
|modify
|236
|1.00
|1.2720
|1.2708
|0.0000
|491
|2006.05.05 14:30
|close
|236
|1.00
|1.2743
|1.2708
|0.0000
|23.00
|2085.69
|492
|2006.05.05 14:31
|buy
|237
|1.00
|1.2720
|1.2707
|0.0000
|493
|2006.05.05 14:31
|modify
|237
|1.00
|1.2720
|1.2716
|0.0000
|494
|2006.05.05 14:31
|close
|237
|1.00
|1.2751
|1.2716
|0.0000
|31.00
|2116.69
|495
|2006.05.05 14:31
|buy
|238
|1.00
|1.2720
|1.2707
|0.0000
|496
|2006.05.05 14:31
|modify
|238
|1.00
|1.2720
|1.2716
|0.0000
|497
|2006.05.05 14:31
|close
|238
|1.00
|1.2737
|1.2716
|0.0000
|17.00
|2133.69
|498
|2006.05.05 14:31
|buy
|239
|1.00
|1.2736
|1.2723
|0.0000
|499
|2006.05.05 14:31
|close
|239
|1.00
|1.2757
|1.2723
|0.0000
|21.00
|2154.69
|500
|2006.05.05 14:31
|buy
|240
|1.00
|1.2738
|1.2725
|0.0000
|501
|2006.05.05 14:31
|close
|240
|1.00
|1.2757
|1.2725
|0.0000
|19.00
|2173.69
|502
|2006.05.07 22:06
|buy
|241
|1.00
|1.2735
|1.2722
|0.0000
|503
|2006.05.07 22:48
|close
|241
|1.00
|1.2745
|1.2722
|0.0000
|10.00
|2183.69
|504
|2006.05.07 22:59
|buy
|242
|1.00
|1.2733
|1.2720
|0.0000
|505
|2006.05.07 23:00
|modify
|242
|1.00
|1.2733
|1.2722
|0.0000
|506
|2006.05.07 23:22
|close
|242
|1.00
|1.2744
|1.2722
|0.0000
|11.00
|2194.69
|507
|2006.05.08 10:18
|buy
|243
|1.00
|1.2759
|1.2746
|0.0000
|508
|2006.05.08 10:26
|close
|243
|1.00
|1.2768
|1.2746
|0.0000
|9.00
|2203.69
|509
|2006.05.08 18:17
|sell
|244
|1.00
|1.2713
|1.2726
|0.0000
|510
|2006.05.08 19:16
|close
|244
|1.00
|1.2704
|1.2726
|0.0000
|9.00
|2212.69
|511
|2006.05.09 08:00
|sell
|245
|1.00
|1.2696
|1.2709
|0.0000
|512
|2006.05.09 08:22
|close
|245
|1.00
|1.2685
|1.2709
|0.0000
|11.00
|2223.69
|513
|2006.05.09 08:59
|sell
|246
|1.00
|1.2697
|1.2710
|0.0000
|514
|2006.05.09 09:00
|close
|246
|1.00
|1.2680
|1.2710
|0.0000
|17.00
|2240.69
|515
|2006.05.09 15:59
|buy
|247
|1.00
|1.2744
|1.2731
|0.0000
|516
|2006.05.09 15:59
|modify
|247
|1.00
|1.2744
|1.2739
|0.0000
|517
|2006.05.09 16:07
|close
|247
|1.00
|1.2754
|1.2739
|0.0000
|10.00
|2250.69
|518
|2006.05.09 23:59
|buy
|248
|1.00
|1.2758
|1.2745
|0.0000
|519
|2006.05.10 01:00
|close
|248
|1.00
|1.2766
|1.2745
|0.0000
|7.13
|2257.82
|520
|2006.05.10 07:59
|buy
|249
|1.00
|1.2783
|1.2770
|0.0000
|521
|2006.05.10 08:03
|s/l
|249
|1.00
|1.2770
|1.2770
|0.0000
|-13.00
|2244.82
|522
|2006.05.10 08:45
|buy
|250
|1.00
|1.2777
|1.2764
|0.0000
|523
|2006.05.10 08:45
|modify
|250
|1.00
|1.2777
|1.2769
|0.0000
|524
|2006.05.10 08:52
|close
|250
|1.00
|1.2791
|1.2769
|0.0000
|14.00
|2258.82
|525
|2006.05.10 16:00
|buy
|251
|1.00
|1.2785
|1.2772
|0.0000
|526
|2006.05.10 16:16
|close
|251
|1.00
|1.2796
|1.2772
|0.0000
|11.00
|2269.82
|527
|2006.05.10 16:59
|buy
|252
|1.00
|1.2786
|1.2773
|0.0000
|528
|2006.05.10 17:00
|close
|252
|1.00
|1.2796
|1.2773
|0.0000
|10.00
|2279.82
|529
|2006.05.10 20:00
|buy
|253
|1.00
|1.2793
|1.2780
|0.0000
|530
|2006.05.10 20:12
|close
|253
|1.00
|1.2801
|1.2780
|0.0000
|8.00
|2287.82
|531
|2006.05.10 20:17
|buy
|254
|1.00
|1.2793
|1.2780
|0.0000
|532
|2006.05.10 20:17
|s/l
|254
|1.00
|1.2780
|1.2780
|0.0000
|-13.00
|2274.82
|533
|2006.05.10 20:17
|buy
|255
|1.00
|1.2778
|1.2765
|0.0000
|534
|2006.05.10 20:17
|modify
|255
|1.00
|1.2778
|1.2769
|0.0000
|535
|2006.05.10 20:17
|close
|255
|1.00
|1.2786
|1.2769
|0.0000
|8.00
|2282.82
|536
|2006.05.10 20:17
|buy
|256
|1.00
|1.2789
|1.2776
|0.0000
|537
|2006.05.10 20:17
|close
|256
|1.00
|1.2798
|1.2776
|0.0000
|9.00
|2291.82
|538
|2006.05.10 20:17
|buy
|257
|1.00
|1.2787
|1.2774
|0.0000
|539
|2006.05.10 20:18
|close
|257
|1.00
|1.2795
|1.2774
|0.0000
|8.00
|2299.82
|540
|2006.05.10 20:18
|buy
|258
|1.00
|1.2788
|1.2775
|0.0000
|541
|2006.05.10 20:18
|close
|258
|1.00
|1.2804
|1.2775
|0.0000
|16.00
|2315.82
|542
|2006.05.10 20:18
|buy
|259
|1.00
|1.2786
|1.2773
|0.0000
|543
|2006.05.10 20:18
|close
|259
|1.00
|1.2804
|1.2773
|0.0000
|18.00
|2333.82
|544
|2006.05.10 20:18
|buy
|260
|1.00
|1.2788
|1.2775
|0.0000
|545
|2006.05.10 20:19
|close
|260
|1.00
|1.2799
|1.2775
|0.0000
|11.00
|2344.82
|546
|2006.05.10 20:19
|buy
|261
|1.00
|1.2780
|1.2767
|0.0000
|547
|2006.05.10 20:19
|modify
|261
|1.00
|1.2780
|1.2769
|0.0000
|548
|2006.05.10 20:19
|close
|261
|1.00
|1.2800
|1.2769
|0.0000
|20.00
|2364.82
|549
|2006.05.10 20:20
|buy
|262
|1.00
|1.2792
|1.2779
|0.0000
|550
|2006.05.10 20:20
|close
|262
|1.00
|1.2802
|1.2779
|0.0000
|10.00
|2374.82
|551
|2006.05.10 20:21
|buy
|263
|1.00
|1.2790
|1.2777
|0.0000
|552
|2006.05.10 20:21
|close
|263
|1.00
|1.2800
|1.2777
|0.0000
|10.00
|2384.82
|553
|2006.05.10 20:22
|buy
|264
|1.00
|1.2793
|1.2780
|0.0000
|554
|2006.05.10 20:22
|s/l
|264
|1.00
|1.2780
|1.2780
|0.0000
|-13.00
|2371.82
|555
|2006.05.10 20:22
|buy
|265
|1.00
|1.2778
|1.2765
|0.0000
|556
|2006.05.10 20:22
|modify
|265
|1.00
|1.2778
|1.2769
|0.0000
|557
|2006.05.10 20:22
|close
|265
|1.00
|1.2787
|1.2769
|0.0000
|9.00
|2380.82
|558
|2006.05.10 20:22
|buy
|266
|1.00
|1.2791
|1.2778
|0.0000
|559
|2006.05.10 20:22
|close
|266
|1.00
|1.2801
|1.2778
|0.0000
|10.00
|2390.82
|560
|2006.05.10 20:22
|buy
|267
|1.00
|1.2779
|1.2766
|0.0000
|561
|2006.05.10 20:23
|modify
|267
|1.00
|1.2779
|1.2769
|0.0000
|562
|2006.05.10 20:23
|close
|267
|1.00
|1.2788
|1.2769
|0.0000
|9.00
|2399.82
|563
|2006.05.10 20:23
|buy
|268
|1.00
|1.2778
|1.2765
|0.0000
|564
|2006.05.10 20:23
|modify
|268
|1.00
|1.2778
|1.2769
|0.0000
|565
|2006.05.10 20:59
|close
|268
|1.00
|1.2786
|1.2769
|0.0000
|8.00
|2407.82
|566
|2006.05.11 08:59
|sell
|269
|1.00
|1.2728
|1.2741
|0.0000
|567
|2006.05.11 08:59
|close
|269
|1.00
|1.2708
|1.2741
|0.0000
|20.00
|2427.82
|568
|2006.05.12 11:34
|buy
|270
|1.00
|1.2906
|1.2893
|0.0000
|569
|2006.05.12 11:35
|close
|270
|1.00
|1.2921
|1.2893
|0.0000
|15.00
|2442.82
|570
|2006.05.12 13:51
|buy
|271
|1.00
|1.2885
|1.2872
|0.0000
|571
|2006.05.12 13:51
|modify
|271
|1.00
|1.2885
|1.2884
|0.0000
|572
|2006.05.12 13:51
|close
|271
|1.00
|1.2903
|1.2884
|0.0000
|18.00
|2460.82
|573
|2006.05.12 13:59
|buy
|272
|1.00
|1.2888
|1.2875
|0.0000
|574
|2006.05.12 14:00
|modify
|272
|1.00
|1.2888
|1.2884
|0.0000
|575
|2006.05.12 14:00
|close
|272
|1.00
|1.2902
|1.2884
|0.0000
|14.00
|2474.82
|576
|2006.05.15 12:00
|sell
|273
|1.00
|1.2837
|1.2850
|0.0000
|577
|2006.05.15 12:38
|close
|273
|1.00
|1.2826
|1.2850
|0.0000
|11.00
|2485.82
|578
|2006.05.15 12:59
|sell
|274
|1.00
|1.2845
|1.2858
|0.0000
|579
|2006.05.15 13:00
|close
|274
|1.00
|1.2810
|1.2858
|0.0000
|35.00
|2520.82
|580
|2006.05.16 15:59
|buy
|275
|1.00
|1.2818
|1.2805
|0.0000
|581
|2006.05.16 17:06
|close
|275
|1.00
|1.2846
|1.2805
|0.0000
|28.00
|2548.82
|582
|2006.05.17 18:34
|sell
|276
|1.00
|1.2746
|1.2759
|0.0000
|583
|2006.05.17 21:59
|close
|276
|1.00
|1.2728
|1.2759
|0.0000
|18.00
|2566.82
|584
|2006.05.17 22:32
|sell
|277
|1.00
|1.2747
|1.2760
|0.0000
|585
|2006.05.17 23:45
|close
|277
|1.00
|1.2732
|1.2760
|0.0000
|15.00
|2581.82
|586
|2006.05.18 10:59
|buy
|278
|1.00
|1.2776
|1.2763
|0.0000
|587
|2006.05.18 11:11
|close
|278
|1.00
|1.2789
|1.2763
|0.0000
|13.00
|2594.82
|588
|2006.05.18 14:30
|buy
|279
|1.00
|1.2786
|1.2773
|0.0000
|589
|2006.05.18 14:59
|close
|279
|1.00
|1.2810
|1.2773
|0.0000
|24.00
|2618.82
|590
|2006.05.19 13:32
|sell
|280
|1.00
|1.2749
|1.2762
|0.0000
|591
|2006.05.19 14:36
|close
|280
|1.00
|1.2739
|1.2762
|0.0000
|10.00
|2628.82
|592
|2006.05.19 15:00
|sell
|281
|1.00
|1.2724
|1.2737
|0.0000
|593
|2006.05.19 15:26
|s/l
|281
|1.00
|1.2737
|1.2737
|0.0000
|-13.00
|2615.82
|594
|2006.05.19 15:29
|sell
|282
|1.00
|1.2745
|1.2758
|0.0000
|595
|2006.05.19 16:59
|s/l
|282
|1.00
|1.2758
|1.2758
|0.0000
|-13.00
|2602.82
|596
|2006.05.22 06:00
|sell
|283
|1.00
|1.2739
|1.2752
|0.0000
|597
|2006.05.22 06:59
|close
|283
|1.00
|1.2705
|1.2752
|0.0000
|34.00
|2636.82
|598
|2006.05.22 07:00
|sell
|284
|1.00
|1.2745
|1.2758
|0.0000
|599
|2006.05.22 07:45
|close
|284
|1.00
|1.2726
|1.2758
|0.0000
|19.00
|2655.82
|600
|2006.05.22 07:59
|sell
|285
|1.00
|1.2744
|1.2757
|0.0000
|601
|2006.05.22 08:59
|s/l
|285
|1.00
|1.2757
|1.2757
|0.0000
|-13.00
|2642.82
|602
|2006.05.22 08:59
|sell
|286
|1.00
|1.2761
|1.2774
|0.0000
|603
|2006.05.22 10:59
|s/l
|286
|1.00
|1.2774
|1.2774
|0.0000
|-13.00
|2629.82
|604
|2006.05.22 22:59
|buy
|287
|1.00
|1.2854
|1.2841
|0.0000
|605
|2006.05.23 02:00
|close
|287
|1.00
|1.2865
|1.2841
|0.0000
|10.14
|2639.96
|606
|2006.05.23 05:07
|buy
|288
|1.00
|1.2863
|1.2850
|0.0000
|607
|2006.05.23 07:59
|s/l
|288
|1.00
|1.2850
|1.2850
|0.0000
|-13.00
|2626.96
|608
|2006.05.23 19:06
|buy
|289
|1.00
|1.2848
|1.2835
|0.0000
|609
|2006.05.23 19:29
|close
|289
|1.00
|1.2859
|1.2835
|0.0000
|11.00
|2637.96
|610
|2006.05.23 19:45
|buy
|290
|1.00
|1.2848
|1.2835
|0.0000
|611
|2006.05.23 20:59
|s/l
|290
|1.00
|1.2835
|1.2835
|0.0000
|-13.00
|2624.96
|612
|2006.05.24 06:59
|sell
|291
|1.00
|1.2818
|1.2831
|0.0000
|613
|2006.05.24 07:59
|s/l
|291
|1.00
|1.2831
|1.2831
|0.0000
|-13.00
|2611.96
|614
|2006.05.24 11:37
|buy
|292
|1.00
|1.2855
|1.2842
|0.0000
|615
|2006.05.24 12:32
|close
|292
|1.00
|1.2872
|1.2842
|0.0000
|17.00
|2628.96
|616
|2006.05.24 13:59
|buy
|293
|1.00
|1.2840
|1.2827
|0.0000
|617
|2006.05.24 14:59
|s/l
|293
|1.00
|1.2827
|1.2827
|0.0000
|-13.00
|2615.96
|618
|2006.05.24 15:59
|sell
|294
|1.00
|1.2779
|1.2792
|0.0000
|619
|2006.05.24 15:59
|close
|294
|1.00
|1.2750
|1.2792
|0.0000
|29.00
|2644.96
|620
|2006.05.24 17:03
|sell
|295
|1.00
|1.2770
|1.2783
|0.0000
|621
|2006.05.24 17:16
|close
|295
|1.00
|1.2759
|1.2783
|0.0000
|11.00
|2655.96
|622
|2006.05.26 15:35
|sell
|296
|1.00
|1.2747
|1.2760
|0.0000
|623
|2006.05.26 15:52
|close
|296
|1.00
|1.2732
|1.2760
|0.0000
|15.00
|2670.96
|624
|2006.05.29 00:54
|buy
|297
|1.00
|1.2741
|1.2728
|0.0000
|625
|2006.05.29 02:01
|close
|297
|1.00
|1.2751
|1.2728
|0.0000
|10.00
|2680.96
|626
|2006.05.30 10:59
|buy
|298
|1.00
|1.2867
|1.2854
|0.0000
|627
|2006.05.30 11:00
|s/l
|298
|1.00
|1.2854
|1.2854
|0.0000
|-13.00
|2667.96
|628
|2006.05.30 12:59
|buy
|299
|1.00
|1.2831
|1.2818
|0.0000
|629
|2006.05.30 13:00
|close
|299
|1.00
|1.2868
|1.2818
|0.0000
|37.00
|2704.96
|630
|2006.05.31 07:00
|buy
|300
|1.00
|1.2876
|1.2863
|0.0000
|631
|2006.05.31 08:16
|s/l
|300
|1.00
|1.2863
|1.2863
|0.0000
|-13.00
|2691.96
|632
|2006.05.31 11:00
|buy
|301
|1.00
|1.2870
|1.2857
|0.0000
|633
|2006.05.31 11:15
|close
|301
|1.00
|1.2880
|1.2857
|0.0000
|10.00
|2701.96
|634
|2006.06.02 05:00
|buy
|302
|1.00
|1.2815
|1.2802
|0.0000
|635
|2006.06.02 06:24
|close
|302
|1.00
|1.2820
|1.2802
|0.0000
|5.00
|2706.96
|636
|2006.06.02 13:59
|buy
|303
|1.00
|1.2901
|1.2888
|0.0000
|637
|2006.06.02 13:59
|close
|303
|1.00
|1.2911
|1.2888
|0.0000
|10.00
|2716.96
|638
|2006.06.02 15:00
|buy
|304
|1.00
|1.2922
|1.2909
|0.0000
|639
|2006.06.02 15:05
|close
|304
|1.00
|1.2928
|1.2909
|0.0000
|6.00
|2722.96
|640
|2006.06.02 15:06
|buy
|305
|1.00
|1.2922
|1.2909
|0.0000
|641
|2006.06.02 15:06
|close
|305
|1.00
|1.2928
|1.2909
|0.0000
|6.00
|2728.96
|642
|2006.06.02 15:06
|buy
|306
|1.00
|1.2922
|1.2909
|0.0000
|643
|2006.06.02 15:07
|close
|306
|1.00
|1.2927
|1.2909
|0.0000
|5.00
|2733.96
|644
|2006.06.02 15:07
|buy
|307
|1.00
|1.2922
|1.2909
|0.0000
|645
|2006.06.02 15:14
|close
|307
|1.00
|1.2930
|1.2909
|0.0000
|8.00
|2741.96
|646
|2006.06.02 15:15
|buy
|308
|1.00
|1.2922
|1.2909
|0.0000
|647
|2006.06.02 15:18
|close
|308
|1.00
|1.2927
|1.2909
|0.0000
|5.00
|2746.96
|648
|2006.06.02 15:22
|buy
|309
|1.00
|1.2921
|1.2908
|0.0000
|649
|2006.06.02 15:22
|close
|309
|1.00
|1.2926
|1.2908
|0.0000
|5.00
|2751.96
|650
|2006.06.02 15:22
|buy
|310
|1.00
|1.2921
|1.2908
|0.0000
|651
|2006.06.02 15:40
|s/l
|310
|1.00
|1.2908
|1.2908
|0.0000
|-13.00
|2738.96
|652
|2006.06.02 15:40
|buy
|311
|1.00
|1.2910
|1.2897
|0.0000
|653
|2006.06.02 15:40
|close
|311
|1.00
|1.2916
|1.2897
|0.0000
|6.00
|2744.96
|654
|2006.06.02 15:40
|buy
|312
|1.00
|1.2918
|1.2905
|0.0000
|655
|2006.06.02 16:59
|close
|312
|1.00
|1.2936
|1.2905
|0.0000
|18.00
|2762.96
|656
|2006.06.02 17:14
|buy
|313
|1.00
|1.2923
|1.2910
|0.0000
|657
|2006.06.02 18:48
|close
|313
|1.00
|1.2930
|1.2910
|0.0000
|7.00
|2769.96
|658
|2006.06.05 05:29
|buy
|314
|1.00
|1.2940
|1.2927
|0.0000
|659
|2006.06.05 06:54
|close
|314
|1.00
|1.2948
|1.2927
|0.0000
|8.00
|2777.96
|660
|2006.06.05 08:07
|buy
|315
|1.00
|1.2951
|1.2938
|0.0000
|661
|2006.06.05 08:27
|close
|315
|1.00
|1.2957
|1.2938
|0.0000
|6.00
|2783.96
|662
|2006.06.05 08:27
|buy
|316
|1.00
|1.2959
|1.2946
|0.0000
|663
|2006.06.05 08:59
|close
|316
|1.00
|1.2973
|1.2946
|0.0000
|14.00
|2797.96
|664
|2006.06.05 09:27
|buy
|317
|1.00
|1.2959
|1.2946
|0.0000
|665
|2006.06.05 09:27
|close
|317
|1.00
|1.2965
|1.2946
|0.0000
|6.00
|2803.96
|666
|2006.06.05 09:28
|buy
|318
|1.00
|1.2962
|1.2949
|0.0000
|667
|2006.06.05 09:28
|close
|318
|1.00
|1.2968
|1.2949
|0.0000
|6.00
|2809.96
|668
|2006.06.05 09:28
|buy
|319
|1.00
|1.2968
|1.2955
|0.0000
|669
|2006.06.05 09:32
|close
|319
|1.00
|1.2974
|1.2955
|0.0000
|6.00
|2815.96
|670
|2006.06.05 09:36
|buy
|320
|1.00
|1.2969
|1.2956
|0.0000
|671
|2006.06.05 11:59
|s/l
|320
|1.00
|1.2956
|1.2956
|0.0000
|-13.00
|2802.96
|672
|2006.06.05 23:00
|sell
|321
|1.00
|1.2905
|1.2918
|0.0000
|673
|2006.06.05 23:31
|close
|321
|1.00
|1.2899
|1.2918
|0.0000
|6.00
|2808.96
|674
|2006.06.05 23:32
|sell
|322
|1.00
|1.2905
|1.2918
|0.0000
|675
|2006.06.05 23:59
|close
|322
|1.00
|1.2898
|1.2918
|0.0000
|7.00
|2815.96
|676
|2006.06.06 05:59
|sell
|323
|1.00
|1.2902
|1.2915
|0.0000
|677
|2006.06.06 06:59
|s/l
|323
|1.00
|1.2915
|1.2915
|0.0000
|-13.00
|2802.96
|678
|2006.06.06 09:59
|sell
|324
|1.00
|1.2908
|1.2921
|0.0000
|679
|2006.06.06 09:59
|close
|324
|1.00
|1.2895
|1.2921
|0.0000
|13.00
|2815.96
|680
|2006.06.08 14:00
|sell
|325
|1.00
|1.2657
|1.2670
|0.0000
|681
|2006.06.08 14:59
|close
|325
|1.00
|1.2638
|1.2670
|0.0000
|19.00
|2834.96
|682
|2006.06.08 19:00
|sell
|326
|1.00
|1.2655
|1.2668
|0.0000
|683
|2006.06.08 19:04
|close
|326
|1.00
|1.2644
|1.2668
|0.0000
|11.00
|2845.96
|684
|2006.06.08 19:59
|sell
|327
|1.00
|1.2654
|1.2667
|0.0000
|685
|2006.06.09 00:00
|close
|327
|1.00
|1.2643
|1.2667
|0.0000
|11.72
|2857.68
|686
|2006.06.12 13:00
|sell
|328
|1.00
|1.2603
|1.2616
|0.0000
|687
|2006.06.12 13:23
|close
|328
|1.00
|1.2597
|1.2616
|0.0000
|6.00
|2863.68
|688
|2006.06.12 13:59
|sell
|329
|1.00
|1.2600
|1.2613
|0.0000
|689
|2006.06.12 14:01
|close
|329
|1.00
|1.2585
|1.2613
|0.0000
|15.00
|2878.68
|690
|2006.06.12 15:00
|sell
|330
|1.00
|1.2590
|1.2603
|0.0000
|691
|2006.06.12 15:15
|close
|330
|1.00
|1.2583
|1.2603
|0.0000
|7.00
|2885.68
|692
|2006.06.12 15:17
|sell
|331
|1.00
|1.2590
|1.2603
|0.0000
|693
|2006.06.12 18:59
|s/l
|331
|1.00
|1.2603
|1.2603
|0.0000
|-13.00
|2872.68
|694
|2006.06.13 07:27
|sell
|332
|1.00
|1.2583
|1.2596
|0.0000
|695
|2006.06.13 08:04
|close
|332
|1.00
|1.2573
|1.2596
|0.0000
|10.00
|2882.68
|696
|2006.06.13 08:30
|sell
|333
|1.00
|1.2582
|1.2595
|0.0000
|697
|2006.06.13 08:44
|close
|333
|1.00
|1.2573
|1.2595
|0.0000
|9.00
|2891.68
|698
|2006.06.13 13:05
|sell
|334
|1.00
|1.2587
|1.2600
|0.0000
|699
|2006.06.13 13:43
|close
|334
|1.00
|1.2580
|1.2600
|0.0000
|7.00
|2898.68
|700
|2006.06.14 06:46
|buy
|335
|1.00
|1.2562
|1.2549
|0.0000
|701
|2006.06.14 06:54
|close
|335
|1.00
|1.2570
|1.2549
|0.0000
|8.00
|2906.68
|702
|2006.06.14 13:00
|sell
|336
|1.00
|1.2572
|1.2585
|0.0000
|703
|2006.06.14 13:59
|s/l
|336
|1.00
|1.2585
|1.2585
|0.0000
|-13.00
|2893.68
|704
|2006.06.14 14:38
|buy
|337
|1.00
|1.2611
|1.2598
|0.0000
|705
|2006.06.14 15:20
|close
|337
|1.00
|1.2630
|1.2598
|0.0000
|19.00
|2912.68
|706
|2006.06.14 18:59
|buy
|338
|1.00
|1.2592
|1.2579
|0.0000
|707
|2006.06.14 19:48
|close
|338
|1.00
|1.2606
|1.2579
|0.0000
|14.00
|2926.68
|708
|2006.06.15 22:12
|buy
|339
|1.00
|1.2627
|1.2614
|0.0000
|709
|2006.06.15 23:00
|close
|339
|1.00
|1.2637
|1.2614
|0.0000
|10.00
|2936.68
|710
|2006.06.16 14:30
|sell
|340
|1.00
|1.2643
|1.2656
|0.0000
|711
|2006.06.16 15:24
|close
|340
|1.00
|1.2638
|1.2656
|0.0000
|5.00
|2941.68
|712
|2006.06.16 17:00
|sell
|341
|1.00
|1.2635
|1.2648
|0.0000
|713
|2006.06.16 17:24
|close
|341
|1.00
|1.2630
|1.2648
|0.0000
|5.00
|2946.68
|714
|2006.06.16 17:28
|sell
|342
|1.00
|1.2630
|1.2643
|0.0000
|715
|2006.06.16 18:59
|s/l
|342
|1.00
|1.2643
|1.2643
|0.0000
|-13.00
|2933.68
|716
|2006.06.19 15:43
|sell
|343
|1.00
|1.2571
|1.2584
|0.0000
|717
|2006.06.19 20:45
|s/l
|343
|1.00
|1.2584
|1.2584
|0.0000
|-13.00
|2920.68
|718
|2006.06.20 11:10
|sell
|344
|1.00
|1.2569
|1.2582
|0.0000
|719
|2006.06.20 11:53
|close
|344
|1.00
|1.2559
|1.2582
|0.0000
|10.00
|2930.68
|720
|2006.06.22 08:44
|sell
|345
|1.00
|1.2649
|1.2662
|0.0000
|721
|2006.06.22 08:59
|close
|345
|1.00
|1.2639
|1.2662
|0.0000
|10.00
|2940.68
|722
|2006.06.22 15:00
|sell
|346
|1.00
|1.2584
|1.2597
|0.0000
|723
|2006.06.22 15:19
|close
|346
|1.00
|1.2578
|1.2597
|0.0000
|6.00
|2946.68
|724
|2006.06.22 15:59
|sell
|347
|1.00
|1.2581
|1.2594
|0.0000
|725
|2006.06.22 16:00
|close
|347
|1.00
|1.2570
|1.2594
|0.0000
|11.00
|2957.68
|726
|2006.06.22 17:30
|sell
|348
|1.00
|1.2579
|1.2592
|0.0000
|727
|2006.06.22 21:59
|close
|348
|1.00
|1.2571
|1.2592
|0.0000
|8.00
|2965.68
|728
|2006.06.22 22:00
|sell
|349
|1.00
|1.2578
|1.2591
|0.0000
|729
|2006.06.23 01:59
|close
|349
|1.00
|1.2565
|1.2591
|0.0000
|13.72
|2979.40
|730
|2006.06.23 13:47
|sell
|350
|1.00
|1.2523
|1.2536
|0.0000
|731
|2006.06.23 13:51
|close
|350
|1.00
|1.2514
|1.2536
|0.0000
|9.00
|2988.40
|732
|2006.06.23 13:59
|sell
|351
|1.00
|1.2516
|1.2529
|0.0000
|733
|2006.06.23 16:22
|s/l
|351
|1.00
|1.2529
|1.2529
|0.0000
|-13.00
|2975.40
|734
|2006.06.26 09:05
|buy
|352
|1.00
|1.2541
|1.2528
|0.0000
|735
|2006.06.26 09:18
|close
|352
|1.00
|1.2550
|1.2528
|0.0000
|9.00
|2984.40
|736
|2006.06.26 09:18
|buy
|353
|1.00
|1.2550
|1.2537
|0.0000
|737
|2006.06.26 09:18
|close
|353
|1.00
|1.2558
|1.2537
|0.0000
|8.00
|2992.40
|738
|2006.06.26 09:19
|buy
|354
|1.00
|1.2541
|1.2528
|0.0000
|739
|2006.06.26 09:19
|close
|354
|1.00
|1.2559
|1.2528
|0.0000
|18.00
|3010.40
|740
|2006.06.26 09:59
|buy
|355
|1.00
|1.2548
|1.2535
|0.0000
|741
|2006.06.26 10:00
|close
|355
|1.00
|1.2568
|1.2535
|0.0000
|20.00
|3030.40
|742
|2006.06.27 12:00
|sell
|356
|1.00
|1.2580
|1.2593
|0.0000
|743
|2006.06.27 12:13
|close
|356
|1.00
|1.2573
|1.2593
|0.0000
|7.00
|3037.40
|744
|2006.06.29 12:59
|sell
|357
|1.00
|1.2549
|1.2562
|0.0000
|745
|2006.06.29 13:59
|close
|357
|1.00
|1.2535
|1.2562
|0.0000
|14.00
|3051.40
|746
|2006.06.29 19:59
|buy
|358
|1.00
|1.2641
|1.2628
|0.0000
|747
|2006.06.29 20:59
|close
|358
|1.00
|1.2663
|1.2628
|0.0000
|22.00
|3073.40
|748
|2006.06.30 06:01
|buy
|359
|1.00
|1.2705
|1.2692
|0.0000
|749
|2006.06.30 06:29
|close
|359
|1.00
|1.2715
|1.2692
|0.0000
|10.00
|3083.40
|750
|2006.06.30 06:59
|buy
|360
|1.00
|1.2705
|1.2692
|0.0000
|751
|2006.06.30 07:02
|close
|360
|1.00
|1.2715
|1.2692
|0.0000
|10.00
|3093.40
|752
|2006.07.03 12:25
|buy
|361
|1.00
|1.2778
|1.2765
|0.0000
|753
|2006.07.03 12:32
|close
|361
|1.00
|1.2787
|1.2765
|0.0000
|9.00
|3102.40
|754
|2006.07.05 01:14
|sell
|362
|1.00
|1.2783
|1.2796
|0.0000
|755
|2006.07.05 02:00
|close
|362
|1.00
|1.2776
|1.2796
|0.0000
|7.00
|3109.40
|756
|2006.07.05 03:59
|sell
|363
|1.00
|1.2789
|1.2802
|0.0000
|757
|2006.07.05 04:59
|s/l
|363
|1.00
|1.2802
|1.2802
|0.0000
|-13.00
|3096.40
|758
|2006.07.05 10:59
|sell
|364
|1.00
|1.2776
|1.2789
|0.0000
|759
|2006.07.05 11:59
|s/l
|364
|1.00
|1.2789
|1.2789
|0.0000
|-13.00
|3083.40
|760
|2006.07.05 11:59
|sell
|365
|1.00
|1.2790
|1.2803
|0.0000
|761
|2006.07.05 12:00
|close
|365
|1.00
|1.2765
|1.2803
|0.0000
|25.00
|3108.40
|762
|2006.07.05 15:39
|sell
|366
|1.00
|1.2730
|1.2743
|0.0000
|763
|2006.07.06 07:59
|s/l
|366
|1.00
|1.2743
|1.2743
|0.0000
|-10.84
|3097.56
|764
|2006.07.06 13:09
|buy
|367
|1.00
|1.2736
|1.2723
|0.0000
|765
|2006.07.06 13:49
|close
|367
|1.00
|1.2744
|1.2723
|0.0000
|8.00
|3105.56
|766
|2006.07.07 14:30
|buy
|368
|1.00
|1.2815
|1.2802
|0.0000
|767
|2006.07.07 14:30
|close
|368
|1.00
|1.2829
|1.2802
|0.0000
|14.00
|3119.56
|768
|2006.07.07 14:30
|buy
|369
|1.00
|1.2815
|1.2802
|0.0000
|769
|2006.07.07 14:30
|close
|369
|1.00
|1.2828
|1.2802
|0.0000
|13.00
|3132.56
|770
|2006.07.10 14:41
|sell
|370
|1.00
|1.2739
|1.2752
|0.0000
|771
|2006.07.10 14:53
|close
|370
|1.00
|1.2732
|1.2752
|0.0000
|7.00
|3139.56
|772
|2006.07.10 14:54
|sell
|371
|1.00
|1.2732
|1.2745
|0.0000
|773
|2006.07.10 15:22
|s/l
|371
|1.00
|1.2745
|1.2745
|0.0000
|-13.00
|3126.56
|774
|2006.07.10 15:59
|sell
|372
|1.00
|1.2751
|1.2764
|0.0000
|775
|2006.07.10 16:34
|close
|372
|1.00
|1.2735
|1.2764
|0.0000
|16.00
|3142.56
|776
|2006.07.10 19:14
|sell
|373
|1.00
|1.2740
|1.2753
|0.0000
|777
|2006.07.10 20:14
|close
|373
|1.00
|1.2731
|1.2753
|0.0000
|9.00
|3151.56
|778
|2006.07.11 07:00
|sell
|374
|1.00
|1.2737
|1.2750
|0.0000
|779
|2006.07.11 11:00
|s/l
|374
|1.00
|1.2750
|1.2750
|0.0000
|-13.00
|3138.56
|780
|2006.07.12 22:59
|sell
|375
|1.00
|1.2712
|1.2725
|0.0000
|781
|2006.07.12 23:02
|close
|375
|1.00
|1.2703
|1.2725
|0.0000
|9.00
|3147.56
|782
|2006.07.14 08:14
|sell
|376
|1.00
|1.2682
|1.2695
|0.0000
|783
|2006.07.14 08:21
|close
|376
|1.00
|1.2673
|1.2695
|0.0000
|9.00
|3156.56
|784
|2006.07.14 14:35
|sell
|377
|1.00
|1.2644
|1.2657
|0.0000
|785
|2006.07.14 14:59
|close
|377
|1.00
|1.2635
|1.2657
|0.0000
|9.00
|3165.56
|786
|2006.07.17 13:00
|sell
|378
|1.00
|1.2536
|1.2549
|0.0000
|787
|2006.07.17 14:31
|close
|378
|1.00
|1.2529
|1.2549
|0.0000
|7.00
|3172.56
|788
|2006.07.18 12:24
|sell
|379
|1.00
|1.2536
|1.2549
|0.0000
|789
|2006.07.18 13:58
|close
|379
|1.00
|1.2528
|1.2549
|0.0000
|8.00
|3180.56
|790
|2006.07.18 17:33
|sell
|380
|1.00
|1.2502
|1.2515
|0.0000
|791
|2006.07.18 18:42
|close
|380
|1.00
|1.2494
|1.2515
|0.0000
|8.00
|3188.56
|792
|2006.07.19 02:00
|sell
|381
|1.00
|1.2497
|1.2510
|0.0000
|793
|2006.07.19 02:31
|close
|381
|1.00
|1.2487
|1.2510
|0.0000
|10.00
|3198.56
|794
|2006.07.19 08:37
|sell
|382
|1.00
|1.2506
|1.2519
|0.0000
|795
|2006.07.19 08:59
|close
|382
|1.00
|1.2497
|1.2519
|0.0000
|9.00
|3207.56
|796
|2006.07.19 15:59
|buy
|383
|1.00
|1.2544
|1.2531
|0.0000
|797
|2006.07.19 15:59
|close
|383
|1.00
|1.2558
|1.2531
|0.0000
|14.00
|3221.56
|798
|2006.07.19 20:59
|buy
|384
|1.00
|1.2586
|1.2573
|0.0000
|799
|2006.07.19 21:26
|close
|384
|1.00
|1.2594
|1.2573
|0.0000
|8.00
|3229.56
|800
|2006.07.20 12:41
|buy
|385
|1.00
|1.2629
|1.2616
|0.0000
|801
|2006.07.20 12:56
|close
|385
|1.00
|1.2637
|1.2616
|0.0000
|8.00
|3237.56
|802
|2006.07.20 15:00
|buy
|386
|1.00
|1.2630
|1.2617
|0.0000
|803
|2006.07.20 15:57
|close
|386
|1.00
|1.2638
|1.2617
|0.0000
|8.00
|3245.56
|804
|2006.07.20 16:00
|buy
|387
|1.00
|1.2638
|1.2625
|0.0000
|805
|2006.07.20 16:38
|s/l
|387
|1.00
|1.2625
|1.2625
|0.0000
|-13.00
|3232.56
|806
|2006.07.20 16:38
|buy
|388
|1.00
|1.2625
|1.2612
|0.0000
|807
|2006.07.20 16:38
|close
|388
|1.00
|1.2635
|1.2612
|0.0000
|10.00
|3242.56
|808
|2006.07.20 16:59
|buy
|389
|1.00
|1.2630
|1.2617
|0.0000
|809
|2006.07.20 18:00
|close
|389
|1.00
|1.2642
|1.2617
|0.0000
|12.00
|3254.56
|810
|2006.07.21 11:00
|buy
|390
|1.00
|1.2672
|1.2659
|0.0000
|811
|2006.07.21 12:24
|close
|390
|1.00
|1.2680
|1.2659
|0.0000
|8.00
|3262.56
|812
|2006.07.21 13:41
|buy
|391
|1.00
|1.2670
|1.2657
|0.0000
|813
|2006.07.21 14:04
|close
|391
|1.00
|1.2677
|1.2657
|0.0000
|7.00
|3269.56
|814
|2006.07.24 09:00
|sell
|392
|1.00
|1.2631
|1.2644
|0.0000
|815
|2006.07.24 09:24
|close
|392
|1.00
|1.2622
|1.2644
|0.0000
|9.00
|3278.56
|816
|2006.07.25 14:00
|buy
|393
|1.00
|1.2644
|1.2631
|0.0000
|817
|2006.07.25 14:59
|s/l
|393
|1.00
|1.2631
|1.2631
|0.0000
|-13.00
|3265.56
|818
|2006.07.25 14:59
|buy
|394
|1.00
|1.2628
|1.2615
|0.0000
|819
|2006.07.25 15:59
|s/l
|394
|1.00
|1.2615
|1.2615
|0.0000
|-13.00
|3252.56
|820
|2006.07.26 14:40
|buy
|395
|1.00
|1.2596
|1.2583
|0.0000
|821
|2006.07.26 14:59
|close
|395
|1.00
|1.2615
|1.2583
|0.0000
|19.00
|3271.56
|822
|2006.07.27 02:24
|buy
|396
|1.00
|1.2715
|1.2702
|0.0000
|823
|2006.07.27 04:59
|close
|396
|1.00
|1.2725
|1.2702
|0.0000
|10.00
|3281.56
|824
|2006.07.27 12:00
|buy
|397
|1.00
|1.2734
|1.2721
|0.0000
|825
|2006.07.27 12:23
|close
|397
|1.00
|1.2742
|1.2721
|0.0000
|8.00
|3289.56
|826
|2006.07.28 12:00
|sell
|398
|1.00
|1.2694
|1.2707
|0.0000
|827
|2006.07.28 12:29
|close
|398
|1.00
|1.2686
|1.2707
|0.0000
|8.00
|3297.56
|828
|2006.07.28 12:29
|sell
|399
|1.00
|1.2686
|1.2699
|0.0000
|829
|2006.07.28 12:40
|close
|399
|1.00
|1.2678
|1.2699
|0.0000
|8.00
|3305.56
|830
|2006.07.28 12:40
|sell
|400
|1.00
|1.2676
|1.2689
|0.0000
|831
|2006.07.28 12:59
|s/l
|400
|1.00
|1.2689
|1.2689
|0.0000
|-13.00
|3292.56
|832
|2006.07.28 15:06
|buy
|401
|1.00
|1.2745
|1.2732
|0.0000
|833
|2006.07.28 15:17
|close
|401
|1.00
|1.2754
|1.2732
|0.0000
|9.00
|3301.56
|834
|2006.07.28 15:17
|buy
|402
|1.00
|1.2754
|1.2741
|0.0000
|835
|2006.07.28 16:02
|s/l
|402
|1.00
|1.2741
|1.2741
|0.0000
|-13.00
|3288.56
|836
|2006.07.28 16:02
|buy
|403
|1.00
|1.2739
|1.2726
|0.0000
|837
|2006.07.28 16:08
|close
|403
|1.00
|1.2745
|1.2726
|0.0000
|6.00
|3294.56
|838
|2006.08.01 12:00
|buy
|404
|1.00
|1.2745
|1.2732
|0.0000
|839
|2006.08.01 12:03
|close
|404
|1.00
|1.2755
|1.2732
|0.0000
|10.00
|3304.56
|840
|2006.08.01 12:59
|buy
|405
|1.00
|1.2741
|1.2728
|0.0000
|841
|2006.08.01 13:00
|close
|405
|1.00
|1.2763
|1.2728
|0.0000
|22.00
|3326.56
|842
|2006.08.03 13:10
|buy
|406
|1.00
|1.2803
|1.2790
|0.0000
|843
|2006.08.03 14:00
|close
|406
|1.00
|1.2812
|1.2790
|0.0000
|9.00
|3335.56
|844
|2006.08.08 23:33
|sell
|407
|1.00
|1.2791
|1.2804
|0.0000
|845
|2006.08.09 00:14
|close
|407
|1.00
|1.2783
|1.2804
|0.0000
|8.72
|3344.28
|846
|2006.08.09 05:52
|sell
|408
|1.00
|1.2813
|1.2826
|0.0000
|847
|2006.08.09 06:14
|s/l
|408
|1.00
|1.2826
|1.2826
|0.0000
|-13.00
|3331.28
|848
|2006.08.10 07:25
|buy
|409
|1.00
|1.2879
|1.2866
|0.0000
|849
|2006.08.10 07:30
|close
|409
|1.00
|1.2891
|1.2866
|0.0000
|12.00
|3343.28
|850
|2006.08.10 07:41
|buy
|410
|1.00
|1.2880
|1.2867
|0.0000
|851
|2006.08.10 07:41
|s/l
|410
|1.00
|1.2867
|1.2867
|0.0000
|-13.00
|3330.28
|852
|2006.08.10 07:41
|buy
|411
|1.00
|1.2863
|1.2850
|0.0000
|853
|2006.08.10 07:42
|close
|411
|1.00
|1.2877
|1.2850
|0.0000
|14.00
|3344.28
|854
|2006.08.10 07:42
|buy
|412
|1.00
|1.2878
|1.2865
|0.0000
|855
|2006.08.10 07:49
|s/l
|412
|1.00
|1.2865
|1.2865
|0.0000
|-13.00
|3331.28
|856
|2006.08.10 07:49
|buy
|413
|1.00
|1.2867
|1.2854
|0.0000
|857
|2006.08.10 07:54
|s/l
|413
|1.00
|1.2854
|1.2854
|0.0000
|-13.00
|3318.28
|858
|2006.08.10 07:54
|buy
|414
|1.00
|1.2855
|1.2842
|0.0000
|859
|2006.08.10 08:02
|close
|414
|1.00
|1.2866
|1.2842
|0.0000
|11.00
|3329.28
|860
|2006.08.10 17:31
|sell
|415
|1.00
|1.2787
|1.2800
|0.0000
|861
|2006.08.10 17:52
|close
|415
|1.00
|1.2779
|1.2800
|0.0000
|8.00
|3337.28
|862
|2006.08.11 07:50
|sell
|416
|1.00
|1.2788
|1.2801
|0.0000
|863
|2006.08.11 08:02
|close
|416
|1.00
|1.2780
|1.2801
|0.0000
|8.00
|3345.28
|864
|2006.08.11 13:37
|sell
|417
|1.00
|1.2748
|1.2761
|0.0000
|865
|2006.08.11 13:46
|s/l
|417
|1.00
|1.2761
|1.2761
|0.0000
|-13.00
|3332.28
|866
|2006.08.11 13:46
|sell
|418
|1.00
|1.2761
|1.2774
|0.0000
|867
|2006.08.11 13:58
|close
|418
|1.00
|1.2752
|1.2774
|0.0000
|9.00
|3341.28
|868
|2006.08.11 13:58
|sell
|419
|1.00
|1.2751
|1.2764
|0.0000
|869
|2006.08.11 14:16
|s/l
|419
|1.00
|1.2764
|1.2764
|0.0000
|-13.00
|3328.28
|870
|2006.08.11 19:55
|sell
|420
|1.00
|1.2733
|1.2746
|0.0000
|871
|2006.08.13 22:00
|close
|420
|1.00
|1.2711
|1.2746
|0.0000
|22.00
|3350.28
|872
|2006.08.14 07:26
|buy
|421
|1.00
|1.2726
|1.2713
|0.0000
|873
|2006.08.14 07:51
|close
|421
|1.00
|1.2736
|1.2713
|0.0000
|10.00
|3360.28
|874
|2006.08.15 06:46
|buy
|422
|1.00
|1.2722
|1.2709
|0.0000
|875
|2006.08.15 07:35
|close
|422
|1.00
|1.2736
|1.2709
|0.0000
|14.00
|3374.28
|876
|2006.08.17 08:32
|buy
|423
|1.00
|1.2864
|1.2851
|0.0000
|877
|2006.08.17 08:48
|close
|423
|1.00
|1.2876
|1.2851
|0.0000
|12.00
|3386.28
|878
|2006.08.17 12:36
|buy
|424
|1.00
|1.2868
|1.2855
|0.0000
|879
|2006.08.17 12:40
|close
|424
|1.00
|1.2875
|1.2855
|0.0000
|7.00
|3393.28
|880
|2006.08.17 12:42
|buy
|425
|1.00
|1.2868
|1.2855
|0.0000
|881
|2006.08.17 12:48
|close
|425
|1.00
|1.2875
|1.2855
|0.0000
|7.00
|3400.28
|882
|2006.08.18 13:48
|sell
|426
|1.00
|1.2824
|1.2837
|0.0000
|883
|2006.08.18 13:52
|s/l
|426
|1.00
|1.2837
|1.2837
|0.0000
|-13.00
|3387.28
|884
|2006.08.18 13:52
|sell
|427
|1.00
|1.2837
|1.2850
|0.0000
|885
|2006.08.18 14:00
|close
|427
|1.00
|1.2832
|1.2850
|0.0000
|5.00
|3392.28
|886
|2006.08.23 14:36
|buy
|428
|1.00
|1.2794
|1.2781
|0.0000
|887
|2006.08.23 14:46
|close
|428
|1.00
|1.2802
|1.2781
|0.0000
|8.00
|3400.28
|888
|2006.08.28 14:53
|buy
|429
|1.00
|1.2793
|1.2780
|0.0000
|889
|2006.08.28 20:51
|s/l
|429
|1.00
|1.2780
|1.2780
|0.0000
|-13.00
|3387.28
|890
|2006.08.31 13:30
|buy
|430
|1.00
|1.2848
|1.2835
|0.0000
|891
|2006.08.31 13:36
|close
|430
|1.00
|1.2857
|1.2835
|0.0000
|9.00
|3396.28
|892
|2006.08.31 13:41
|buy
|431
|1.00
|1.2848
|1.2835
|0.0000
|893
|2006.08.31 13:43
|s/l
|431
|1.00
|1.2835
|1.2835
|0.0000
|-13.00
|3383.28
|894
|2006.08.31 13:43
|buy
|432
|1.00
|1.2836
|1.2823
|0.0000
|895
|2006.08.31 14:02
|s/l
|432
|1.00
|1.2823
|1.2823
|0.0000
|-13.00
|3370.28
|896
|2006.08.31 20:56
|sell
|433
|1.00
|1.2815
|1.2828
|0.0000
|897
|2006.08.31 21:20
|close
|433
|1.00
|1.2806
|1.2828
|0.0000
|9.00
|3379.28
|898
|2006.09.01 14:02
|sell
|434
|1.00
|1.2793
|1.2806
|0.0000
|899
|2006.09.01 14:02
|close
|434
|1.00
|1.2784
|1.2806
|0.0000
|9.00
|3388.28
|900
|2006.09.01 14:02
|sell
|435
|1.00
|1.2782
|1.2795
|0.0000
|901
|2006.09.01 14:02
|s/l
|435
|1.00
|1.2795
|1.2795
|0.0000
|-13.00
|3375.28
|902
|2006.09.01 14:02
|sell
|436
|1.00
|1.2794
|1.2807
|0.0000
|903
|2006.09.01 14:02
|s/l
|436
|1.00
|1.2807
|1.2807
|0.0000
|-13.00
|3362.28
|904
|2006.09.01 14:02
|sell
|437
|1.00
|1.2810
|1.2823
|0.0000
|905
|2006.09.01 14:02
|close
|437
|1.00
|1.2798
|1.2823
|0.0000
|12.00
|3374.28
|906
|2006.09.01 14:02
|sell
|438
|1.00
|1.2803
|1.2816
|0.0000
|907
|2006.09.01 14:02
|close
|438
|1.00
|1.2787
|1.2816
|0.0000
|16.00
|3390.28
|908
|2006.09.01 14:39
|sell
|439
|1.00
|1.2792
|1.2805
|0.0000
|909
|2006.09.01 14:56
|s/l
|439
|1.00
|1.2805
|1.2805
|0.0000
|-13.00
|3377.28
|910
|2006.09.01 14:56
|sell
|440
|1.00
|1.2804
|1.2817
|0.0000
|911
|2006.09.01 15:37
|s/l
|440
|1.00
|1.2817
|1.2817
|0.0000
|-13.00
|3364.28
|912
|2006.09.05 08:44
|sell
|441
|1.00
|1.2839
|1.2852
|0.0000
|913
|2006.09.05 11:11
|close
|441
|1.00
|1.2831
|1.2852
|0.0000
|8.00
|3372.28
|914
|2006.09.05 14:00
|sell
|442
|1.00
|1.2817
|1.2830
|0.0000
|915
|2006.09.05 14:21
|close
|442
|1.00
|1.2810
|1.2830
|0.0000
|7.00
|3379.28
|916
|2006.09.05 18:58
|sell
|443
|1.00
|1.2815
|1.2828
|0.0000
|917
|2006.09.06 07:13
|s/l
|443
|1.00
|1.2828
|1.2828
|0.0000
|-12.28
|3367.00
|918
|2006.09.06 08:34
|buy
|444
|1.00
|1.2823
|1.2810
|0.0000
|919
|2006.09.06 11:05
|s/l
|444
|1.00
|1.2810
|1.2810
|0.0000
|-13.00
|3354.00
|920
|2006.09.06 14:14
|sell
|445
|1.00
|1.2790
|1.2803
|0.0000
|921
|2006.09.06 14:46
|close
|445
|1.00
|1.2782
|1.2803
|0.0000
|8.00
|3362.00
|922
|2006.09.06 18:11
|sell
|446
|1.00
|1.2802
|1.2815
|0.0000
|923
|2006.09.06 18:42
|s/l
|446
|1.00
|1.2815
|1.2815
|0.0000
|-13.00
|3349.00
|924
|2006.09.06 18:42
|sell
|447
|1.00
|1.2813
|1.2826
|0.0000
|925
|2006.09.06 21:25
|close
|447
|1.00
|1.2804
|1.2826
|0.0000
|9.00
|3358.00
|926
|2006.09.07 08:51
|sell
|448
|1.00
|1.2806
|1.2819
|0.0000
|927
|2006.09.07 08:51
|close
|448
|1.00
|1.2798
|1.2819
|0.0000
|8.00
|3366.00
|928
|2006.09.07 08:51
|sell
|449
|1.00
|1.2806
|1.2819
|0.0000
|929
|2006.09.07 08:53
|close
|449
|1.00
|1.2799
|1.2819
|0.0000
|7.00
|3373.00
|930
|2006.09.07 15:59
|sell
|450
|1.00
|1.2741
|1.2754
|0.0000
|931
|2006.09.07 15:59
|s/l
|450
|1.00
|1.2754
|1.2754
|0.0000
|-13.00
|3360.00
|932
|2006.09.07 15:59
|sell
|451
|1.00
|1.2754
|1.2767
|0.0000
|933
|2006.09.07 15:59
|close
|451
|1.00
|1.2744
|1.2767
|0.0000
|10.00
|3370.00
|934
|2006.09.11 14:09
|buy
|452
|1.00
|1.2686
|1.2673
|0.0000
|935
|2006.09.11 14:39
|close
|452
|1.00
|1.2695
|1.2673
|0.0000
|9.00
|3379.00
|936
|2006.09.12 07:16
|buy
|453
|1.00
|1.2704
|1.2691
|0.0000
|937
|2006.09.12 07:26
|close
|453
|1.00
|1.2711
|1.2691
|0.0000
|7.00
|3386.00
|938
|2006.09.12 13:32
|buy
|454
|1.00
|1.2709
|1.2696
|0.0000
|939
|2006.09.12 13:51
|s/l
|454
|1.00
|1.2696
|1.2696
|0.0000
|-13.00
|3373.00
|940
|2006.09.12 17:29
|sell
|455
|1.00
|1.2691
|1.2704
|0.0000
|941
|2006.09.12 18:03
|close
|455
|1.00
|1.2681
|1.2704
|0.0000
|10.00
|3383.00
|942
|2006.09.12 22:19
|sell
|456
|1.00
|1.2689
|1.2702
|0.0000
|943
|2006.09.13 00:11
|close
|456
|1.00
|1.2681
|1.2702
|0.0000
|8.72
|3391.72
|944
|2006.09.13 07:53
|buy
|457
|1.00
|1.2679
|1.2666
|0.0000
|945
|2006.09.13 08:39
|close
|457
|1.00
|1.2689
|1.2666
|0.0000
|10.00
|3401.72
|946
|2006.09.15 06:57
|buy
|458
|1.00
|1.2723
|1.2710
|0.0000
|947
|2006.09.15 07:39
|s/l
|458
|1.00
|1.2710
|1.2710
|0.0000
|-13.00
|3388.72
|948
|2006.09.15 13:15
|sell
|459
|1.00
|1.2680
|1.2693
|0.0000
|949
|2006.09.15 13:16
|close
|459
|1.00
|1.2671
|1.2693
|0.0000
|9.00
|3397.72
|950
|2006.09.15 14:40
|sell
|460
|1.00
|1.2658
|1.2671
|0.0000
|951
|2006.09.15 14:46
|close
|460
|1.00
|1.2652
|1.2671
|0.0000
|6.00
|3403.72
|952
|2006.09.18 15:26
|buy
|461
|1.00
|1.2672
|1.2659
|0.0000
|953
|2006.09.18 15:36
|close
|461
|1.00
|1.2679
|1.2659
|0.0000
|7.00
|3410.72
|954
|2006.09.18 15:55
|buy
|462
|1.00
|1.2672
|1.2659
|0.0000
|955
|2006.09.18 16:18
|close
|462
|1.00
|1.2682
|1.2659
|0.0000
|10.00
|3420.72
|956
|2006.09.19 12:30
|sell
|463
|1.00
|1.2686
|1.2699
|0.0000
|957
|2006.09.19 12:30
|close
|463
|1.00
|1.2674
|1.2699
|0.0000
|12.00
|3432.72
|958
|2006.09.19 12:30
|sell
|464
|1.00
|1.2680
|1.2693
|0.0000
|959
|2006.09.19 12:36
|close
|464
|1.00
|1.2672
|1.2693
|0.0000
|8.00
|3440.72
|960
|2006.09.19 12:40
|sell
|465
|1.00
|1.2680
|1.2693
|0.0000
|961
|2006.09.19 12:44
|s/l
|465
|1.00
|1.2693
|1.2693
|0.0000
|-13.00
|3427.72
|962
|2006.09.19 12:44
|sell
|466
|1.00
|1.2692
|1.2705
|0.0000
|963
|2006.09.19 12:55
|s/l
|466
|1.00
|1.2705
|1.2705
|0.0000
|-13.00
|3414.72
|964
|2006.09.19 12:55
|sell
|467
|1.00
|1.2704
|1.2717
|0.0000
|965
|2006.09.19 13:25
|close
|467
|1.00
|1.2698
|1.2717
|0.0000
|6.00
|3420.72
|966
|2006.09.19 15:09
|buy
|468
|1.00
|1.2688
|1.2675
|0.0000
|967
|2006.09.19 15:22
|s/l
|468
|1.00
|1.2675
|1.2675
|0.0000
|-13.00
|3407.72
|968
|2006.09.19 15:22
|buy
|469
|1.00
|1.2675
|1.2662
|0.0000
|969
|2006.09.19 15:24
|close
|469
|1.00
|1.2682
|1.2662
|0.0000
|7.00
|3414.72
|970
|2006.09.19 15:24
|buy
|470
|1.00
|1.2683
|1.2670
|0.0000
|971
|2006.09.19 16:51
|s/l
|470
|1.00
|1.2670
|1.2670
|0.0000
|-13.00
|3401.72
|972
|2006.09.20 18:13
|buy
|471
|1.00
|1.2705
|1.2692
|0.0000
|973
|2006.09.20 18:13
|close
|471
|1.00
|1.2717
|1.2692
|0.0000
|12.00
|3413.72
|974
|2006.09.20 18:13
|buy
|472
|1.00
|1.2705
|1.2692
|0.0000
|975
|2006.09.20 18:14
|s/l
|472
|1.00
|1.2692
|1.2692
|0.0000
|-13.00
|3400.72
|976
|2006.09.20 18:14
|buy
|473
|1.00
|1.2693
|1.2680
|0.0000
|977
|2006.09.20 18:14
|close
|473
|1.00
|1.2699
|1.2680
|0.0000
|6.00
|3406.72
|978
|2006.09.20 18:14
|buy
|474
|1.00
|1.2695
|1.2682
|0.0000
|979
|2006.09.20 18:14
|close
|474
|1.00
|1.2717
|1.2682
|0.0000
|22.00
|3428.72
|980
|2006.09.20 18:14
|buy
|475
|1.00
|1.2704
|1.2691
|0.0000
|981
|2006.09.20 18:15
|s/l
|475
|1.00
|1.2691
|1.2691
|0.0000
|-13.00
|3415.72
|982
|2006.09.20 18:15
|buy
|476
|1.00
|1.2693
|1.2680
|0.0000
|983
|2006.09.20 18:17
|close
|476
|1.00
|1.2698
|1.2680
|0.0000
|5.00
|3420.72
|984
|2006.09.20 18:17
|buy
|477
|1.00
|1.2699
|1.2686
|0.0000
|985
|2006.09.20 18:17
|s/l
|477
|1.00
|1.2686
|1.2686
|0.0000
|-13.00
|3407.72
|986
|2006.09.20 18:17
|buy
|478
|1.00
|1.2688
|1.2675
|0.0000
|987
|2006.09.20 18:17
|close
|478
|1.00
|1.2696
|1.2675
|0.0000
|8.00
|3415.72
|988
|2006.09.20 18:18
|buy
|479
|1.00
|1.2699
|1.2686
|0.0000
|989
|2006.09.20 18:19
|close
|479
|1.00
|1.2704
|1.2686
|0.0000
|5.00
|3420.72
|990
|2006.09.20 18:19
|buy
|480
|1.00
|1.2697
|1.2684
|0.0000
|991
|2006.09.20 18:19
|close
|480
|1.00
|1.2702
|1.2684
|0.0000
|5.00
|3425.72
|992
|2006.09.20 18:20
|buy
|481
|1.00
|1.2705
|1.2692
|0.0000
|993
|2006.09.20 18:20
|close
|481
|1.00
|1.2716
|1.2692
|0.0000
|11.00
|3436.72
|994
|2006.09.20 18:28
|buy
|482
|1.00
|1.2699
|1.2686
|0.0000
|995
|2006.09.20 18:31
|close
|482
|1.00
|1.2705
|1.2686
|0.0000
|6.00
|3442.72
|996
|2006.09.20 18:33
|buy
|483
|1.00
|1.2699
|1.2686
|0.0000
|997
|2006.09.20 19:33
|s/l
|483
|1.00
|1.2686
|1.2686
|0.0000
|-13.00
|3429.72
|998
|2006.09.21 02:56
|buy
|484
|1.00
|1.2714
|1.2701
|0.0000
|999
|2006.09.21 03:33
|close
|484
|1.00
|1.2722
|1.2701
|0.0000
|8.00
|3437.72
|1000
|2006.09.21 06:25
|buy
|485
|1.00
|1.2699
|1.2686
|0.0000
|1001
|2006.09.21 06:47
|close
|485
|1.00
|1.2710
|1.2686
|0.0000
|11.00
|3448.72
|1002
|2006.09.21 08:59
|buy
|486
|1.00
|1.2722
|1.2709
|0.0000
|1003
|2006.09.21 10:26
|close
|486
|1.00
|1.2733
|1.2709
|0.0000
|11.00
|3459.72
|1004
|2006.09.21 11:39
|buy
|487
|1.00
|1.2724
|1.2711
|0.0000
|1005
|2006.09.21 11:59
|close
|487
|1.00
|1.2732
|1.2711
|0.0000
|8.00
|3467.72
|1006
|2006.09.21 20:58
|buy
|488
|1.00
|1.2782
|1.2769
|0.0000
|1007
|2006.09.22 00:02
|close
|488
|1.00
|1.2791
|1.2769
|0.0000
|8.13
|3475.85
|1008
|2006.09.22 13:54
|buy
|489
|1.00
|1.2808
|1.2795
|0.0000
|1009
|2006.09.22 14:00
|s/l
|489
|1.00
|1.2795
|1.2795
|0.0000
|-13.00
|3462.85
|1010
|2006.09.25 07:31
|buy
|490
|1.00
|1.2794
|1.2781
|0.0000
|1011
|2006.09.25 09:00
|s/l
|490
|1.00
|1.2781
|1.2781
|0.0000
|-13.00
|3449.85
|1012
|2006.09.27 15:19
|buy
|491
|1.00
|1.2700
|1.2687
|0.0000
|1013
|2006.09.27 15:42
|close
|491
|1.00
|1.2705
|1.2687
|0.0000
|5.00
|3454.85
|1014
|2006.09.27 15:54
|buy
|492
|1.00
|1.2699
|1.2686
|0.0000
|1015
|2006.09.27 16:09
|close
|492
|1.00
|1.2708
|1.2686
|0.0000
|9.00
|3463.85
|1016
|2006.09.29 14:03
|sell
|493
|1.00
|1.2666
|1.2679
|0.0000
|1017
|2006.09.29 14:03
|close
|493
|1.00
|1.2659
|1.2679
|0.0000
|7.00
|3470.85
|1018
|2006.09.29 15:21
|sell
|494
|1.00
|1.2694
|1.2707
|0.0000
|1019
|2006.09.29 15:21
|close
|494
|1.00
|1.2679
|1.2707
|0.0000
|15.00
|3485.85
|1020
|2006.09.29 15:21
|sell
|495
|1.00
|1.2691
|1.2704
|0.0000
|1021
|2006.09.29 15:29
|s/l
|495
|1.00
|1.2704
|1.2704
|0.0000
|-13.00
|3472.85
|1022
|2006.09.29 15:29
|sell
|496
|1.00
|1.2702
|1.2715
|0.0000
|1023
|2006.09.29 15:53
|close
|496
|1.00
|1.2691
|1.2715
|0.0000
|11.00
|3483.85
|1024
|2006.09.29 15:53
|sell
|497
|1.00
|1.2691
|1.2704
|0.0000
|1025
|2006.09.29 17:18
|close
|497
|1.00
|1.2684
|1.2704
|0.0000
|7.00
|3490.85
|1026
|2006.10.05 09:04
|sell
|498
|1.00
|1.2709
|1.2722
|0.0000
|1027
|2006.10.05 12:05
|s/l
|498
|1.00
|1.2722
|1.2722
|0.0000
|-13.00
|3477.85
|1028
|2006.10.05 12:41
|buy
|499
|1.00
|1.2692
|1.2679
|0.0000
|1029
|2006.10.05 12:43
|close
|499
|1.00
|1.2698
|1.2679
|0.0000
|6.00
|3483.85
|1030
|2006.10.05 12:54
|buy
|500
|1.00
|1.2692
|1.2679
|0.0000
|1031
|2006.10.05 12:55
|close
|500
|1.00
|1.2698
|1.2679
|0.0000
|6.00
|3489.85
|1032
|2006.10.05 12:56
|buy
|501
|1.00
|1.2692
|1.2679
|0.0000
|1033
|2006.10.05 13:49
|s/l
|501
|1.00
|1.2679
|1.2679
|0.0000
|-13.00
|3476.85
|1034
|2006.10.06 12:29
|sell
|502
|1.00
|1.2679
|1.2692
|0.0000
|1035
|2006.10.06 12:29
|close
|502
|1.00
|1.2670
|1.2692
|0.0000
|9.00
|3485.85
|1036
|2006.10.06 12:29
|sell
|503
|1.00
|1.2679
|1.2692
|0.0000
|1037
|2006.10.06 12:29
|close
|503
|1.00
|1.2670
|1.2692
|0.0000
|9.00
|3494.85
|1038
|2006.10.06 12:29
|sell
|504
|1.00
|1.2679
|1.2692
|0.0000
|1039
|2006.10.06 12:29
|close
|504
|1.00
|1.2663
|1.2692
|0.0000
|16.00
|3510.85
|1040
|2006.10.06 12:30
|sell
|505
|1.00
|1.2686
|1.2699
|0.0000
|1041
|2006.10.06 12:30
|close
|505
|1.00
|1.2679
|1.2699
|0.0000
|7.00
|3517.85
|1042
|2006.10.06 12:30
|sell
|506
|1.00
|1.2691
|1.2704
|0.0000
|1043
|2006.10.06 12:31
|s/l
|506
|1.00
|1.2704
|1.2704
|0.0000
|-13.00
|3504.85
|1044
|2006.10.06 12:32
|sell
|507
|1.00
|1.2691
|1.2704
|0.0000
|1045
|2006.10.06 12:32
|close
|507
|1.00
|1.2659
|1.2704
|0.0000
|32.00
|3536.85
|1046
|2006.10.06 12:32
|sell
|508
|1.00
|1.2679
|1.2692
|0.0000
|1047
|2006.10.06 12:32
|s/l
|508
|1.00
|1.2692
|1.2692
|0.0000
|-13.00
|3523.85
|1048
|2006.10.06 12:32
|sell
|509
|1.00
|1.2692
|1.2705
|0.0000
|1049
|2006.10.06 12:32
|s/l
|509
|1.00
|1.2705
|1.2705
|0.0000
|-13.00
|3510.85
|1050
|2006.10.06 12:32
|sell
|510
|1.00
|1.2683
|1.2696
|0.0000
|1051
|2006.10.06 12:32
|s/l
|510
|1.00
|1.2696
|1.2696
|0.0000
|-13.00
|3497.85
|1052
|2006.10.06 13:01
|sell
|511
|1.00
|1.2607
|1.2620
|0.0000
|1053
|2006.10.06 13:06
|close
|511
|1.00
|1.2597
|1.2620
|0.0000
|10.00
|3507.85
|1054
|2006.10.09 12:11
|buy
|512
|1.00
|1.2606
|1.2593
|0.0000
|1055
|2006.10.09 15:46
|s/l
|512
|1.00
|1.2593
|1.2593
|0.0000
|-13.00
|3494.85
|1056
|2006.10.11 19:31
|sell
|513
|1.00
|1.2527
|1.2540
|0.0000
|1057
|2006.10.11 20:08
|close
|513
|1.00
|1.2519
|1.2540
|0.0000
|8.00
|3502.85
|1058
|2006.10.12 10:00
|buy
|514
|1.00
|1.2546
|1.2533
|0.0000
|1059
|2006.10.12 10:40
|s/l
|514
|1.00
|1.2533
|1.2533
|0.0000
|-13.00
|3489.85
|1060
|2006.10.12 10:40
|buy
|515
|1.00
|1.2534
|1.2521
|0.0000
|1061
|2006.10.12 11:00
|close
|515
|1.00
|1.2541
|1.2521
|0.0000
|7.00
|3496.85
|1062
|2006.10.13 17:47
|sell
|516
|1.00
|1.2516
|1.2529
|0.0000
|1063
|2006.10.13 19:04
|close
|516
|1.00
|1.2511
|1.2529
|0.0000
|5.00
|3501.85