Strategy Tester Report
cyberiatrader1_185f1

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.01.02 22:00 - 2006.10.16 23:00 (2006.01.01 - 2006.10.18)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=false; MAXLots=10; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.7; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000;
Bars in test17472Ticks modelled604601Modelling quality90.00%
Initial deposit500.00
Total net profit3001.85Gross profit4411.82Gross loss-1409.97
Profit factor3.13Expected payoff5.82
Absolute drawdown13.00Maximal drawdown51.28 (1.51%)Relative drawdown4.25% (30.00)
Total trades516Short positions (won %)217 (76.04%)Long positions (won %)299 (80.60%)
Profit trades (% of total)406 (78.68%)Loss trades (% of total)110 (21.32%)
Largestprofit trade83.00loss trade-13.87
Averageprofit trade10.87loss trade-12.82
Maximumconsecutive wins (profit in money)29 (383.13)consecutive losses (loss in money)3 (-39.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)383.13 (29)consecutive loss (count of losses)-39.00 (3)
Averageconsecutive wins5consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.03 00:00sell11.001.18201.18330.0000
22006.01.03 00:59s/l11.001.18331.18330.0000-13.00487.00
32006.01.03 17:03buy21.001.19701.19570.0000
42006.01.03 17:27close21.001.19751.19570.00005.00492.00
52006.01.04 10:17buy31.001.20561.20430.0000
62006.01.04 10:18close31.001.20651.20430.00009.00501.00
72006.01.04 14:18buy41.001.20761.20630.0000
82006.01.04 14:24close41.001.20851.20630.00009.00510.00
92006.01.04 14:29buy51.001.20761.20630.0000
102006.01.04 14:32close51.001.20851.20630.00009.00519.00
112006.01.04 15:04buy61.001.20791.20660.0000
122006.01.04 15:05close61.001.20881.20660.00009.00528.00
132006.01.05 22:01buy71.001.21051.20920.0000
142006.01.06 01:27close71.001.21121.20920.00006.13534.13
152006.01.06 14:30buy81.001.21341.21210.0000
162006.01.06 14:48close81.001.21511.21210.000017.00551.13
172006.01.06 14:49buy91.001.21381.21250.0000
182006.01.06 14:49close91.001.21481.21250.000010.00561.13
192006.01.06 14:49buy101.001.21461.21330.0000
202006.01.06 14:50close101.001.21571.21330.000011.00572.13
212006.01.09 01:55buy111.001.21431.21300.0000
222006.01.09 02:00close111.001.21501.21300.00007.00579.13
232006.01.09 08:25sell121.001.21181.21310.0000
242006.01.09 08:38close121.001.21111.21310.00007.00586.13
252006.01.09 12:00sell131.001.20841.20970.0000
262006.01.09 12:06close131.001.20771.20970.00007.00593.13
272006.01.09 12:59sell141.001.20841.20970.0000
282006.01.09 13:01close141.001.20761.20970.00008.00601.13
292006.01.10 03:15sell151.001.20671.20800.0000
302006.01.10 03:31close151.001.20581.20800.00009.00610.13
312006.01.10 11:08buy161.001.20851.20720.0000
322006.01.10 11:11close161.001.20941.20720.00009.00619.13
332006.01.10 11:13buy171.001.21001.20870.0000
342006.01.10 12:22s/l171.001.20871.20870.0000-13.00606.13
352006.01.11 15:08buy181.001.20941.20810.0000
362006.01.11 15:25close181.001.21011.20810.00007.00613.13
372006.01.11 15:25buy191.001.20951.20820.0000
382006.01.11 15:26close191.001.21021.20820.00007.00620.13
392006.01.11 19:23buy201.001.21261.21130.0000
402006.01.11 19:44modify201.001.21261.21260.0000
412006.01.11 19:50close201.001.21351.21260.00009.00629.13
422006.01.12 04:59buy211.001.21401.21270.0000
432006.01.12 06:59modify211.001.21401.21280.0000
442006.01.12 06:59close211.001.21541.21280.000014.00643.13
452006.01.12 07:00buy221.001.21461.21330.0000
462006.01.12 10:10close221.001.21561.21330.000010.00653.13
472006.01.13 08:00buy231.001.20601.20470.0000
482006.01.13 08:31close231.001.20681.20470.00008.00661.13
492006.01.13 13:00sell241.001.20531.20660.0000
502006.01.13 13:59close241.001.20411.20660.000012.00673.13
512006.01.13 15:01sell251.001.20611.20740.0000
522006.01.13 15:13s/l251.001.20741.20740.0000-13.00660.13
532006.01.13 15:19sell261.001.20611.20740.0000
542006.01.13 15:20close261.001.20531.20740.00008.00668.13
552006.01.13 15:42sell271.001.20611.20740.0000
562006.01.13 15:50close271.001.20531.20740.00008.00676.13
572006.01.13 16:38buy281.001.20701.20570.0000
582006.01.13 16:44close281.001.20791.20570.00009.00685.13
592006.01.17 01:52sell291.001.21041.21170.0000
602006.01.17 01:56close291.001.20931.21170.000011.00696.13
612006.01.17 12:00sell301.001.20951.21080.0000
622006.01.17 12:23close301.001.20861.21080.00009.00705.13
632006.01.17 19:59sell311.001.20961.21090.0000
642006.01.17 22:00s/l311.001.21091.21090.0000-13.00692.13
652006.01.18 15:59buy321.001.21031.20900.0000
662006.01.18 16:18s/l321.001.20901.20900.0000-13.00679.13
672006.01.19 14:03sell331.001.20741.20870.0000
682006.01.19 14:32close331.001.20651.20870.00009.00688.13
692006.01.19 14:59sell341.001.20741.20870.0000
702006.01.19 15:59s/l341.001.20871.20870.0000-13.00675.13
712006.01.19 19:34sell351.001.20941.21070.0000
722006.01.19 19:49close351.001.20881.21070.00006.00681.13
732006.01.20 09:00sell361.001.20771.20900.0000
742006.01.20 10:00close361.001.20691.20900.00008.00689.13
752006.01.20 14:43buy371.001.20841.20710.0000
762006.01.20 14:54close371.001.20901.20710.00006.00695.13
772006.01.20 20:13buy381.001.21341.21210.0000
782006.01.22 22:00modify381.001.21341.21320.0000
792006.01.22 22:00close381.001.21511.21320.000017.00712.13
802006.01.23 01:40buy391.001.22111.21980.0000
812006.01.23 01:41close391.001.22211.21980.000010.00722.13
822006.01.25 10:00buy401.001.22931.22800.0000
832006.01.25 10:13close401.001.23031.22800.000010.00732.13
842006.01.25 10:59buy411.001.22971.22840.0000
852006.01.25 11:03modify411.001.22971.22840.0000
862006.01.25 11:03close411.001.23121.22840.000015.00747.13
872006.01.25 13:59buy421.001.22701.22570.0000
882006.01.25 15:50s/l421.001.22571.22570.0000-13.00734.13
892006.01.25 17:08sell431.001.22661.22790.0000
902006.01.25 17:44close431.001.22521.22790.000014.00748.13
912006.01.26 09:59sell441.001.22561.22690.0000
922006.01.26 10:00close441.001.22441.22690.000012.00760.13
932006.01.27 06:00sell451.001.22121.22250.0000
942006.01.27 06:23close451.001.22061.22250.00006.00766.13
952006.01.27 13:59sell461.001.22201.22330.0000
962006.01.27 15:59close461.001.21371.22330.000083.00849.13
972006.01.30 13:01sell471.001.20901.21030.0000
982006.01.30 13:20close471.001.20811.21030.00009.00858.13
992006.01.31 06:06buy481.001.20921.20790.0000
1002006.01.31 06:59close481.001.21001.20790.00008.00866.13
1012006.01.31 13:00buy491.001.21121.20990.0000
1022006.01.31 13:26close491.001.21241.20990.000012.00878.13
1032006.01.31 18:14buy501.001.21661.21530.0000
1042006.01.31 18:17close501.001.21761.21530.000010.00888.13
1052006.02.01 03:04buy511.001.21461.21330.0000
1062006.02.01 03:08close511.001.21531.21330.00007.00895.13
1072006.02.02 07:59sell521.001.20651.20780.0000
1082006.02.02 08:00close521.001.20551.20780.000010.00905.13
1092006.02.02 09:00sell531.001.20641.20770.0000
1102006.02.02 09:35close531.001.20571.20770.00007.00912.13
1112006.02.02 09:35sell541.001.20581.20710.0000
1122006.02.02 09:59s/l541.001.20711.20710.0000-13.00899.13
1132006.02.02 09:59sell551.001.20701.20830.0000
1142006.02.02 11:59close551.001.20631.20830.00007.00906.13
1152006.02.02 12:05sell561.001.20691.20820.0000
1162006.02.02 12:17close561.001.20611.20820.00008.00914.13
1172006.02.02 14:13sell571.001.20611.20740.0000
1182006.02.02 14:54close571.001.20511.20740.000010.00924.13
1192006.02.02 14:59sell581.001.20591.20720.0000
1202006.02.02 15:59s/l581.001.20721.20720.0000-13.00911.13
1212006.02.02 17:02buy591.001.20911.20780.0000
1222006.02.02 17:23close591.001.20991.20780.00008.00919.13
1232006.02.03 15:00sell601.001.20081.20210.0000
1242006.02.03 15:03close601.001.19971.20210.000011.00930.13
1252006.02.03 16:59sell611.001.20211.20340.0000
1262006.02.03 18:28close611.001.20111.20340.000010.00940.13
1272006.02.06 01:00buy621.001.20301.20170.0000
1282006.02.06 03:59s/l621.001.20171.20170.0000-13.00927.13
1292006.02.06 19:59sell631.001.19691.19820.0000
1302006.02.06 20:01close631.001.19581.19820.000011.00938.13
1312006.02.07 02:59sell641.001.19671.19800.0000
1322006.02.07 06:59s/l641.001.19801.19800.0000-13.00925.13
1332006.02.07 14:00buy651.001.19751.19620.0000
1342006.02.07 14:32close651.001.19861.19620.000011.00936.13
1352006.02.07 16:14sell661.001.19631.19760.0000
1362006.02.07 16:59close661.001.19521.19760.000011.00947.13
1372006.02.08 13:00sell671.001.19661.19790.0000
1382006.02.08 13:23close671.001.19571.19790.00009.00956.13
1392006.02.08 14:45sell681.001.19691.19820.0000
1402006.02.08 14:59close681.001.19601.19820.00009.00965.13
1412006.02.09 01:51buy691.001.19761.19630.0000
1422006.02.09 06:06close691.001.19841.19630.00008.00973.13
1432006.02.09 12:02buy701.001.19811.19680.0000
1442006.02.09 12:49close701.001.19891.19680.00008.00981.13
1452006.02.09 14:01buy711.001.19741.19610.0000
1462006.02.09 14:40close711.001.19811.19610.00007.00988.13
1472006.02.09 14:59buy721.001.19731.19600.0000
1482006.02.09 15:57s/l721.001.19601.19600.0000-13.00975.13
1492006.02.09 16:00sell731.001.19681.19810.0000
1502006.02.09 16:05close731.001.19571.19810.000011.00986.13
1512006.02.09 16:30sell741.001.19571.19700.0000
1522006.02.09 17:59s/l741.001.19701.19700.0000-13.00973.13
1532006.02.10 00:02buy751.001.19861.19730.0000
1542006.02.10 00:59s/l751.001.19731.19730.0000-13.00960.13
1552006.02.10 00:59buy761.001.19741.19610.0000
1562006.02.10 01:08close761.001.19841.19610.000010.00970.13
1572006.02.10 01:24sell771.001.19801.19930.0000
1582006.02.10 01:38close771.001.19711.19930.00009.00979.13
1592006.02.10 11:00sell781.001.19781.19910.0000
1602006.02.10 11:52close781.001.19701.19910.00008.00987.13
1612006.02.10 14:55buy791.001.20101.19970.0000
1622006.02.10 14:56close791.001.20181.19970.00008.00995.13
1632006.02.10 16:53sell801.001.19311.19440.0000
1642006.02.10 16:53close801.001.19241.19440.00007.001002.14
1652006.02.13 06:59sell811.001.19041.19170.0000
1662006.02.13 09:01close811.001.18951.19170.00009.001011.14
1672006.02.13 14:59sell821.001.19041.19170.0000
1682006.02.13 15:25close821.001.18931.19170.000011.001022.14
1692006.02.13 15:26buy831.001.18931.18800.0000
1702006.02.13 15:52close831.001.19021.18800.00009.001031.14
1712006.02.13 15:59buy841.001.18931.18800.0000
1722006.02.13 15:59close841.001.19081.18800.000015.001046.14
1732006.02.13 16:02buy851.001.18971.18840.0000
1742006.02.13 16:30close851.001.19031.18840.00006.001052.14
1752006.02.14 16:59sell861.001.18971.19100.0000
1762006.02.14 19:59s/l861.001.19101.19100.0000-13.001039.14
1772006.02.15 16:01sell871.001.19091.19220.0000
1782006.02.15 16:36close871.001.19001.19220.00009.001048.14
1792006.02.15 17:01sell881.001.18951.19080.0000
1802006.02.15 17:22close881.001.18851.19080.000010.001058.14
1812006.02.16 13:59sell891.001.18761.18890.0000
1822006.02.16 20:58s/l891.001.18891.18890.0000-13.001045.14
1832006.02.16 22:23buy901.001.18981.18850.0000
1842006.02.16 22:30close901.001.19041.18850.00006.001051.14
1852006.02.17 03:10sell911.001.18871.19000.0000
1862006.02.17 03:41close911.001.18801.19000.00007.001058.14
1872006.02.17 09:59sell921.001.18871.19000.0000
1882006.02.17 10:28close921.001.18781.19000.00009.001067.14
1892006.02.17 16:03buy931.001.18991.18860.0000
1902006.02.17 16:07close931.001.19061.18860.00007.001074.14
1912006.02.17 16:09buy941.001.19021.18890.0000
1922006.02.17 16:18close941.001.19161.18890.000014.001088.14
1932006.02.17 16:59buy951.001.19061.18930.0000
1942006.02.17 17:23close951.001.19171.18930.000011.001099.14
1952006.02.20 07:59buy961.001.19561.19430.0000
1962006.02.20 08:59s/l961.001.19431.19430.0000-13.001086.14
1972006.02.20 17:50buy971.001.19421.19290.0000
1982006.02.21 00:17s/l971.001.19291.19290.0000-13.871072.27
1992006.02.22 16:59sell981.001.19061.19190.0000
2002006.02.22 20:23close981.001.18991.19190.00007.001079.27
2012006.02.23 14:59buy991.001.19251.19120.0000
2022006.02.23 15:56s/l991.001.19121.19120.0000-13.001066.27
2032006.02.23 16:09buy1001.001.19151.19020.0000
2042006.02.23 17:07close1001.001.19261.19020.000011.001077.27
2052006.02.23 19:00buy1011.001.19231.19100.0000
2062006.02.23 19:57close1011.001.19291.19100.00006.001083.27
2072006.02.23 19:59buy1021.001.19231.19100.0000
2082006.02.24 08:59s/l1021.001.19101.19100.0000-13.871069.41
2092006.02.24 16:23sell1031.001.18841.18970.0000
2102006.02.24 16:37close1031.001.18771.18970.00007.001076.41
2112006.02.24 16:45sell1041.001.18811.18940.0000
2122006.02.24 16:49close1041.001.18751.18940.00006.001082.41
2132006.02.24 16:59sell1051.001.18811.18940.0000
2142006.02.24 17:02close1051.001.18701.18940.000011.001093.41
2152006.02.27 06:59buy1061.001.18551.18420.0000
2162006.02.27 07:13close1061.001.18601.18420.00005.001098.41
2172006.02.27 15:59sell1071.001.18571.18700.0000
2182006.02.27 16:39close1071.001.18501.18700.00007.001105.41
2192006.03.01 03:23buy1081.001.19421.19290.0000
2202006.03.01 13:59close1081.001.19611.19290.000019.001124.41
2212006.03.01 17:59sell1091.001.19141.19270.0000
2222006.03.01 18:02close1091.001.19001.19270.000014.001138.41
2232006.03.03 00:00buy1101.001.20331.20200.0000
2242006.03.03 00:35close1101.001.20421.20200.00009.001147.41
2252006.03.03 00:59buy1111.001.20211.20080.0000
2262006.03.03 05:00close1111.001.20291.20080.00008.001155.41
2272006.03.07 05:00sell1121.001.19681.19810.0000
2282006.03.07 05:57close1121.001.19591.19810.00009.001164.41
2292006.03.08 11:00buy1131.001.19201.19070.0000
2302006.03.08 11:02close1131.001.19281.19070.00008.001172.41
2312006.03.09 18:01sell1141.001.19161.19290.0000
2322006.03.09 18:55close1141.001.19051.19290.000011.001183.41
2332006.03.10 03:59sell1151.001.19051.19180.0000
2342006.03.10 07:59s/l1151.001.19181.19180.0000-13.001170.41
2352006.03.10 14:29sell1161.001.19081.19210.0000
2362006.03.10 14:30close1161.001.19011.19210.00007.001177.41
2372006.03.10 14:30sell1171.001.19011.19140.0000
2382006.03.10 14:33close1171.001.18941.19140.00007.001184.41
2392006.03.10 14:34sell1181.001.19011.19140.0000
2402006.03.10 14:46close1181.001.18941.19140.00007.001191.41
2412006.03.10 14:59sell1191.001.19011.19140.0000
2422006.03.10 14:59close1191.001.18741.19140.000027.001218.41
2432006.03.10 15:19sell1201.001.18841.18970.0000
2442006.03.10 15:28close1201.001.18751.18970.00009.001227.41
2452006.03.13 08:00buy1211.001.19431.19300.0000
2462006.03.13 08:36close1211.001.19511.19300.00008.001235.41
2472006.03.13 08:36buy1221.001.19531.19400.0000
2482006.03.13 08:37close1221.001.19621.19400.00009.001244.41
2492006.03.13 08:37buy1231.001.19541.19410.0000
2502006.03.13 08:37close1231.001.19591.19410.00005.001249.41
2512006.03.13 08:49buy1241.001.19531.19400.0000
2522006.03.13 08:56close1241.001.19591.19400.00006.001255.41
2532006.03.13 08:59buy1251.001.19341.19210.0000
2542006.03.13 13:11s/l1251.001.19211.19210.0000-13.001242.41
2552006.03.15 15:08buy1261.001.20321.20190.0000
2562006.03.15 15:10close1261.001.20401.20190.00008.001250.41
2572006.03.15 15:11buy1271.001.20431.20300.0000
2582006.03.15 15:12close1271.001.20511.20300.00008.001258.41
2592006.03.15 15:13buy1281.001.20431.20300.0000
2602006.03.15 15:22close1281.001.20521.20300.00009.001267.41
2612006.03.15 15:41buy1291.001.20431.20300.0000
2622006.03.15 16:02close1291.001.20501.20300.00007.001274.41
2632006.03.16 13:00buy1301.001.20691.20560.0000
2642006.03.16 13:59close1301.001.21301.20560.000061.001335.41
2652006.03.16 20:00buy1311.001.21731.21600.0000
2662006.03.16 21:59close1311.001.21821.21600.00009.001344.41
2672006.03.20 08:15buy1321.001.21771.21640.0000
2682006.03.20 08:56close1321.001.21821.21640.00005.001349.41
2692006.03.21 22:59sell1331.001.21131.21260.0000
2702006.03.21 23:00close1331.001.21031.21260.000010.001359.41
2712006.03.23 20:59sell1341.001.19741.19870.0000
2722006.03.23 23:57close1341.001.19681.19870.00006.001365.41
2732006.03.27 11:15sell1351.001.20331.20460.0000
2742006.03.27 11:20close1351.001.20271.20460.00006.001371.41
2752006.03.27 17:55sell1361.001.20201.20330.0000
2762006.03.27 19:00close1361.001.20141.20330.00006.001377.41
2772006.03.28 14:00buy1371.001.20781.20650.0000
2782006.03.28 14:04close1371.001.20861.20650.00008.001385.41
2792006.03.28 14:21buy1381.001.20821.20690.0000
2802006.03.28 14:34close1381.001.20901.20690.00008.001393.41
2812006.03.28 14:41buy1391.001.20821.20690.0000
2822006.03.28 18:10s/l1391.001.20691.20690.0000-13.001380.41
2832006.03.29 18:06buy1401.001.20211.20080.0000
2842006.03.29 18:20close1401.001.20291.20080.00008.001388.41
2852006.03.29 18:20buy1411.001.20291.20160.0000
2862006.03.29 18:27close1411.001.20361.20160.00007.001395.41
2872006.03.29 18:31buy1421.001.20301.20170.0000
2882006.03.29 18:36close1421.001.20391.20170.00009.001404.41
2892006.03.29 18:45buy1431.001.20291.20160.0000
2902006.03.29 20:00close1431.001.20361.20160.00007.001411.41
2912006.03.30 06:00buy1441.001.20581.20450.0000
2922006.03.30 06:12close1441.001.20671.20450.00009.001420.41
2932006.03.30 06:59buy1451.001.20561.20430.0000
2942006.03.30 07:37close1451.001.20661.20430.000010.001430.41
2952006.03.30 13:00buy1461.001.20711.20580.0000
2962006.03.30 13:21close1461.001.20791.20580.00008.001438.41
2972006.03.30 15:59buy1471.001.21161.21030.0000
2982006.03.30 16:31close1471.001.21281.21030.000012.001450.41
2992006.04.03 08:59sell1481.001.20621.20750.0000
3002006.04.03 09:00close1481.001.20471.20750.000015.001465.41
3012006.04.04 05:59buy1491.001.21471.21340.0000
3022006.04.04 06:59s/l1491.001.21341.21340.0000-13.001452.41
3032006.04.05 09:18buy1501.001.22641.22510.0000
3042006.04.05 09:26close1501.001.22741.22510.000010.001462.41
3052006.04.05 09:40buy1511.001.22641.22510.0000
3062006.04.05 12:59close1511.001.22881.22510.000024.001486.41
3072006.04.05 13:59buy1521.001.22771.22640.0000
3082006.04.05 13:59modify1521.001.22771.22840.0000
3092006.04.05 13:59close1521.001.22921.22840.000015.001501.41
3102006.04.05 14:14buy1531.001.22611.22480.0000
3112006.04.05 14:20close1531.001.22721.22480.000011.001512.41
3122006.04.06 10:15buy1541.001.23051.22920.0000
3132006.04.06 10:56close1541.001.23131.22920.00008.001520.41
3142006.04.06 14:47sell1551.001.22431.22560.0000
3152006.04.06 14:47close1551.001.22321.22560.000011.001531.41
3162006.04.06 14:50sell1561.001.22431.22560.0000
3172006.04.06 14:54close1561.001.22351.22560.00008.001539.41
3182006.04.06 14:58sell1571.001.22381.22510.0000
3192006.04.06 14:58close1571.001.22291.22510.00009.001548.41
3202006.04.06 14:58sell1581.001.22381.22510.0000
3212006.04.06 15:05close1581.001.22281.22510.000010.001558.41
3222006.04.07 12:00sell1591.001.21951.22080.0000
3232006.04.07 12:42close1591.001.21831.22080.000012.001570.41
3242006.04.07 12:59sell1601.001.21951.22080.0000
3252006.04.07 13:00close1601.001.21831.22080.000012.001582.41
3262006.04.07 15:59sell1611.001.21281.21410.0000
3272006.04.07 15:59close1611.001.21101.21410.000018.001600.41
3282006.04.10 17:07sell1621.001.20911.21040.0000
3292006.04.10 19:59s/l1621.001.21041.21040.0000-13.001587.41
3302006.04.11 01:34sell1631.001.21051.21180.0000
3312006.04.11 04:59s/l1631.001.21181.21180.0000-13.001574.41
3322006.04.11 08:01buy1641.001.21281.21150.0000
3332006.04.11 08:06close1641.001.21381.21150.000010.001584.41
3342006.04.11 08:13buy1651.001.21281.21150.0000
3352006.04.11 09:00close1651.001.21361.21150.00008.001592.41
3362006.04.12 13:59sell1661.001.21221.21350.0000
3372006.04.12 14:00s/l1661.001.21351.21350.0000-13.001579.41
3382006.04.12 14:00sell1671.001.21331.21460.0000
3392006.04.12 14:03close1671.001.21281.21460.00005.001584.41
3402006.04.13 08:28buy1681.001.21151.21020.0000
3412006.04.13 09:02close1681.001.21221.21020.00007.001591.41
3422006.04.13 15:59sell1691.001.21061.21190.0000
3432006.04.13 16:04close1691.001.20941.21190.000012.001603.41
3442006.04.17 13:01buy1701.001.22151.22020.0000
3452006.04.17 13:42close1701.001.22251.22020.000010.001613.41
3462006.04.17 13:42buy1711.001.22281.22150.0000
3472006.04.17 13:45s/l1711.001.22151.22150.0000-13.001600.41
3482006.04.17 13:45buy1721.001.22161.22030.0000
3492006.04.17 13:52close1721.001.22251.22030.00009.001609.41
3502006.04.17 13:52buy1731.001.22361.22230.0000
3512006.04.17 14:19close1731.001.22431.22230.00007.001616.41
3522006.04.17 15:59buy1741.001.22651.22520.0000
3532006.04.17 17:00close1741.001.22801.22520.000015.001631.41
3542006.04.17 18:00buy1751.001.22681.22550.0000
3552006.04.17 20:59s/l1751.001.22551.22550.0000-13.001618.41
3562006.04.18 13:59buy1761.001.22781.22650.0000
3572006.04.18 13:59close1761.001.22881.22650.000010.001628.41
3582006.04.18 14:31buy1771.001.22741.22610.0000
3592006.04.18 14:32close1771.001.22821.22610.00008.001636.41
3602006.04.18 14:33buy1781.001.22791.22660.0000
3612006.04.18 14:53close1781.001.22911.22660.000012.001648.41
3622006.04.19 01:37buy1791.001.23511.23380.0000
3632006.04.19 01:49close1791.001.23581.23380.00007.001655.41
3642006.04.20 07:01sell1801.001.23511.23640.0000
3652006.04.20 08:23close1801.001.23441.23640.00007.001662.41
3662006.04.21 13:00buy1811.001.23171.23040.0000
3672006.04.21 14:19modify1811.001.23171.23180.0000
3682006.04.21 14:21close1811.001.23261.23180.00009.001671.41
3692006.04.23 23:17buy1821.001.23711.23580.0000
3702006.04.24 01:00s/l1821.001.23581.23580.0000-13.871657.54
3712006.04.24 04:00sell1831.001.23511.23640.0000
3722006.04.24 06:59s/l1831.001.23641.23640.0000-13.001644.54
3732006.04.24 08:44buy1841.001.23791.23660.0000
3742006.04.24 08:47close1841.001.23881.23660.00009.001653.54
3752006.04.24 12:59buy1851.001.23671.23540.0000
3762006.04.24 13:00modify1851.001.23671.23560.0000
3772006.04.24 13:59s/l1851.001.2355961.23560.0000-11.041642.50
3782006.04.24 14:00sell1861.001.23711.23840.0000
3792006.04.24 14:09close1861.001.23641.23840.00007.001649.50
3802006.04.24 14:25sell1871.001.23701.23830.0000
3812006.04.24 14:39close1871.001.23631.23830.00007.001656.50
3822006.04.24 14:39sell1881.001.23581.23710.0000
3832006.04.24 15:59s/l1881.001.23711.23710.0000-13.001643.50
3842006.04.24 23:52buy1891.001.23811.23680.0000
3852006.04.25 03:25s/l1891.001.23681.23680.0000-13.871629.64
3862006.04.25 08:00buy1901.001.23861.23730.0000
3872006.04.25 08:04close1901.001.23911.23730.00005.001634.64
3882006.04.25 08:11buy1911.001.23851.23720.0000
3892006.04.25 08:59close1911.001.23931.23720.00008.001642.64
3902006.04.25 14:00buy1921.001.23991.23860.0000
3912006.04.25 14:08close1921.001.24081.23860.00009.001651.64
3922006.04.25 19:59buy1931.001.24291.24160.0000
3932006.04.25 21:00close1931.001.24351.24160.00006.001657.64
3942006.04.26 08:00sell1941.001.24121.24250.0000
3952006.04.26 08:50close1941.001.24061.24250.00006.001663.64
3962006.04.26 14:00buy1951.001.24231.24100.0000
3972006.04.26 14:20close1951.001.24301.24100.00007.001670.64
3982006.04.26 14:20buy1961.001.24331.24200.0000
3992006.04.26 14:29s/l1961.001.24201.24200.0000-13.001657.64
4002006.04.26 14:29buy1971.001.24221.24090.0000
4012006.04.26 14:59modify1971.001.24221.24160.0000
4022006.04.26 14:59close1971.001.24411.24160.000019.001676.64
4032006.04.26 15:04buy1981.001.24371.24240.0000
4042006.04.26 15:25close1981.001.24441.24240.00007.001683.64
4052006.04.26 15:26buy1991.001.24371.24240.0000
4062006.04.26 15:59modify1991.001.24371.24350.0000
4072006.04.26 15:59close1991.001.24631.24350.000026.001709.64
4082006.04.26 17:00buy2001.001.24391.24260.0000
4092006.04.26 17:00modify2001.001.24391.24350.0000
4102006.04.26 17:01s/l2001.001.2434611.24350.0000-4.391705.24
4112006.04.26 17:01buy2011.001.24361.24230.0000
4122006.04.26 17:02modify2011.001.24361.24350.0000
4132006.04.26 17:10close2011.001.24471.24350.000011.001716.24
4142006.04.26 17:12buy2021.001.24441.24310.0000
4152006.04.26 17:12modify2021.001.24441.24350.0000
4162006.04.26 17:27s/l2021.001.2434611.24350.0000-9.391706.85
4172006.04.26 17:27buy2031.001.24351.24220.0000
4182006.04.26 17:30modify2031.001.24351.24350.0000
4192006.04.26 17:34close2031.001.24451.24350.000010.001716.85
4202006.04.26 17:41buy2041.001.24431.24300.0000
4212006.04.26 17:42modify2041.001.24431.24350.0000
4222006.04.26 17:52close2041.001.24531.24350.000010.001726.85
4232006.04.26 17:55buy2051.001.24561.24430.0000
4242006.04.26 17:59s/l2051.001.24431.24430.0000-13.001713.85
4252006.04.26 17:59buy2061.001.24431.24300.0000
4262006.04.26 18:00modify2061.001.24431.24350.0000
4272006.04.26 18:28close2061.001.24581.24350.000015.001728.85
4282006.04.26 19:12buy2071.001.24511.24380.0000
4292006.04.27 00:59close2071.001.24641.24380.000010.411739.26
4302006.04.27 08:17sell2081.001.24451.24580.0000
4312006.04.27 09:43close2081.001.24381.24580.00007.001746.26
4322006.04.27 15:59buy2091.001.24961.24830.0000
4332006.04.27 15:59modify2091.001.24961.24880.0000
4342006.04.27 15:59close2091.001.25251.24880.000029.001775.26
4352006.04.28 00:21buy2101.001.25321.25190.0000
4362006.04.28 00:59close2101.001.25391.25190.00007.001782.26
4372006.04.28 09:20buy2111.001.25481.25350.0000
4382006.04.28 12:59close2111.001.25591.25350.000011.001793.26
4392006.04.28 17:11buy2121.001.26201.26070.0000
4402006.04.28 18:01close2121.001.26271.26070.00007.001800.26
4412006.04.28 18:38buy2131.001.26211.26080.0000
4422006.04.28 18:52close2131.001.26281.26080.00007.001807.26
4432006.04.28 18:59buy2141.001.26141.26010.0000
4442006.04.28 20:02close2141.001.26271.26010.000013.001820.26
4452006.04.30 22:02buy2151.001.26221.26090.0000
4462006.04.30 22:53close2151.001.26331.26090.000011.001831.26
4472006.05.01 12:08buy2161.001.26181.26050.0000
4482006.05.01 12:59modify2161.001.26181.26490.0000
4492006.05.01 13:00close2161.001.26691.26490.000051.001882.26
4502006.05.01 13:59buy2171.001.26561.26430.0000
4512006.05.01 13:59modify2171.001.26561.26490.0000
4522006.05.01 14:00s/l2171.001.2649431.26490.0000-6.571875.69
4532006.05.01 14:00buy2181.001.26301.26170.0000
4542006.05.01 14:09close2181.001.26421.26170.000012.001887.69
4552006.05.01 14:15buy2191.001.26341.26210.0000
4562006.05.01 14:30s/l2191.001.26211.26210.0000-13.001874.69
4572006.05.01 14:30buy2201.001.26221.26090.0000
4582006.05.01 14:36close2201.001.26351.26090.000013.001887.69
4592006.05.01 14:36buy2211.001.26321.26190.0000
4602006.05.01 14:41close2211.001.26431.26190.000011.001898.69
4612006.05.01 14:59buy2221.001.26201.26070.0000
4622006.05.01 15:59close2221.001.26301.26070.000010.001908.69
4632006.05.01 21:22sell2231.001.25921.26050.0000
4642006.05.01 21:22close2231.001.25841.26050.00008.001916.69
4652006.05.01 21:22sell2241.001.25921.26050.0000
4662006.05.01 21:23close2241.001.25861.26050.00006.001922.69
4672006.05.02 07:04sell2251.001.25821.25950.0000
4682006.05.02 07:38close2251.001.25741.25950.00008.001930.69
4692006.05.02 16:10buy2261.001.26231.26100.0000
4702006.05.02 16:16close2261.001.26331.26100.000010.001940.69
4712006.05.02 16:59buy2271.001.26111.25980.0000
4722006.05.02 17:59close2271.001.26251.25980.000014.001954.69
4732006.05.03 07:59buy2281.001.26261.26130.0000
4742006.05.03 08:00close2281.001.26471.26130.000021.001975.69
4752006.05.03 15:00sell2291.001.26281.26410.0000
4762006.05.03 15:13close2291.001.26161.26410.000012.001987.69
4772006.05.03 15:59sell2301.001.26401.26530.0000
4782006.05.03 17:04close2301.001.26261.26530.000014.002001.69
4792006.05.04 04:03sell2311.001.26261.26390.0000
4802006.05.04 06:00close2311.001.26121.26390.000014.002015.69
4812006.05.04 16:07buy2321.001.26671.26540.0000
4822006.05.04 16:19close2321.001.26761.26540.00009.002024.69
4832006.05.04 20:08buy2331.001.26961.26830.0000
4842006.05.04 20:10close2331.001.27091.26830.000013.002037.69
4852006.05.05 14:30buy2341.001.27201.27070.0000
4862006.05.05 14:30close2341.001.27321.27070.000012.002049.69
4872006.05.05 14:30buy2351.001.27251.27120.0000
4882006.05.05 14:30close2351.001.27381.27120.000013.002062.69
4892006.05.05 14:30buy2361.001.27201.27070.0000
4902006.05.05 14:30modify2361.001.27201.27080.0000
4912006.05.05 14:30close2361.001.27431.27080.000023.002085.69
4922006.05.05 14:31buy2371.001.27201.27070.0000
4932006.05.05 14:31modify2371.001.27201.27160.0000
4942006.05.05 14:31close2371.001.27511.27160.000031.002116.69
4952006.05.05 14:31buy2381.001.27201.27070.0000
4962006.05.05 14:31modify2381.001.27201.27160.0000
4972006.05.05 14:31close2381.001.27371.27160.000017.002133.69
4982006.05.05 14:31buy2391.001.27361.27230.0000
4992006.05.05 14:31close2391.001.27571.27230.000021.002154.69
5002006.05.05 14:31buy2401.001.27381.27250.0000
5012006.05.05 14:31close2401.001.27571.27250.000019.002173.69
5022006.05.07 22:06buy2411.001.27351.27220.0000
5032006.05.07 22:48close2411.001.27451.27220.000010.002183.69
5042006.05.07 22:59buy2421.001.27331.27200.0000
5052006.05.07 23:00modify2421.001.27331.27220.0000
5062006.05.07 23:22close2421.001.27441.27220.000011.002194.69
5072006.05.08 10:18buy2431.001.27591.27460.0000
5082006.05.08 10:26close2431.001.27681.27460.00009.002203.69
5092006.05.08 18:17sell2441.001.27131.27260.0000
5102006.05.08 19:16close2441.001.27041.27260.00009.002212.69
5112006.05.09 08:00sell2451.001.26961.27090.0000
5122006.05.09 08:22close2451.001.26851.27090.000011.002223.69
5132006.05.09 08:59sell2461.001.26971.27100.0000
5142006.05.09 09:00close2461.001.26801.27100.000017.002240.69
5152006.05.09 15:59buy2471.001.27441.27310.0000
5162006.05.09 15:59modify2471.001.27441.27390.0000
5172006.05.09 16:07close2471.001.27541.27390.000010.002250.69
5182006.05.09 23:59buy2481.001.27581.27450.0000
5192006.05.10 01:00close2481.001.27661.27450.00007.132257.82
5202006.05.10 07:59buy2491.001.27831.27700.0000
5212006.05.10 08:03s/l2491.001.27701.27700.0000-13.002244.82
5222006.05.10 08:45buy2501.001.27771.27640.0000
5232006.05.10 08:45modify2501.001.27771.27690.0000
5242006.05.10 08:52close2501.001.27911.27690.000014.002258.82
5252006.05.10 16:00buy2511.001.27851.27720.0000
5262006.05.10 16:16close2511.001.27961.27720.000011.002269.82
5272006.05.10 16:59buy2521.001.27861.27730.0000
5282006.05.10 17:00close2521.001.27961.27730.000010.002279.82
5292006.05.10 20:00buy2531.001.27931.27800.0000
5302006.05.10 20:12close2531.001.28011.27800.00008.002287.82
5312006.05.10 20:17buy2541.001.27931.27800.0000
5322006.05.10 20:17s/l2541.001.27801.27800.0000-13.002274.82
5332006.05.10 20:17buy2551.001.27781.27650.0000
5342006.05.10 20:17modify2551.001.27781.27690.0000
5352006.05.10 20:17close2551.001.27861.27690.00008.002282.82
5362006.05.10 20:17buy2561.001.27891.27760.0000
5372006.05.10 20:17close2561.001.27981.27760.00009.002291.82
5382006.05.10 20:17buy2571.001.27871.27740.0000
5392006.05.10 20:18close2571.001.27951.27740.00008.002299.82
5402006.05.10 20:18buy2581.001.27881.27750.0000
5412006.05.10 20:18close2581.001.28041.27750.000016.002315.82
5422006.05.10 20:18buy2591.001.27861.27730.0000
5432006.05.10 20:18close2591.001.28041.27730.000018.002333.82
5442006.05.10 20:18buy2601.001.27881.27750.0000
5452006.05.10 20:19close2601.001.27991.27750.000011.002344.82
5462006.05.10 20:19buy2611.001.27801.27670.0000
5472006.05.10 20:19modify2611.001.27801.27690.0000
5482006.05.10 20:19close2611.001.28001.27690.000020.002364.82
5492006.05.10 20:20buy2621.001.27921.27790.0000
5502006.05.10 20:20close2621.001.28021.27790.000010.002374.82
5512006.05.10 20:21buy2631.001.27901.27770.0000
5522006.05.10 20:21close2631.001.28001.27770.000010.002384.82
5532006.05.10 20:22buy2641.001.27931.27800.0000
5542006.05.10 20:22s/l2641.001.27801.27800.0000-13.002371.82
5552006.05.10 20:22buy2651.001.27781.27650.0000
5562006.05.10 20:22modify2651.001.27781.27690.0000
5572006.05.10 20:22close2651.001.27871.27690.00009.002380.82
5582006.05.10 20:22buy2661.001.27911.27780.0000
5592006.05.10 20:22close2661.001.28011.27780.000010.002390.82
5602006.05.10 20:22buy2671.001.27791.27660.0000
5612006.05.10 20:23modify2671.001.27791.27690.0000
5622006.05.10 20:23close2671.001.27881.27690.00009.002399.82
5632006.05.10 20:23buy2681.001.27781.27650.0000
5642006.05.10 20:23modify2681.001.27781.27690.0000
5652006.05.10 20:59close2681.001.27861.27690.00008.002407.82
5662006.05.11 08:59sell2691.001.27281.27410.0000
5672006.05.11 08:59close2691.001.27081.27410.000020.002427.82
5682006.05.12 11:34buy2701.001.29061.28930.0000
5692006.05.12 11:35close2701.001.29211.28930.000015.002442.82
5702006.05.12 13:51buy2711.001.28851.28720.0000
5712006.05.12 13:51modify2711.001.28851.28840.0000
5722006.05.12 13:51close2711.001.29031.28840.000018.002460.82
5732006.05.12 13:59buy2721.001.28881.28750.0000
5742006.05.12 14:00modify2721.001.28881.28840.0000
5752006.05.12 14:00close2721.001.29021.28840.000014.002474.82
5762006.05.15 12:00sell2731.001.28371.28500.0000
5772006.05.15 12:38close2731.001.28261.28500.000011.002485.82
5782006.05.15 12:59sell2741.001.28451.28580.0000
5792006.05.15 13:00close2741.001.28101.28580.000035.002520.82
5802006.05.16 15:59buy2751.001.28181.28050.0000
5812006.05.16 17:06close2751.001.28461.28050.000028.002548.82
5822006.05.17 18:34sell2761.001.27461.27590.0000
5832006.05.17 21:59close2761.001.27281.27590.000018.002566.82
5842006.05.17 22:32sell2771.001.27471.27600.0000
5852006.05.17 23:45close2771.001.27321.27600.000015.002581.82
5862006.05.18 10:59buy2781.001.27761.27630.0000
5872006.05.18 11:11close2781.001.27891.27630.000013.002594.82
5882006.05.18 14:30buy2791.001.27861.27730.0000
5892006.05.18 14:59close2791.001.28101.27730.000024.002618.82
5902006.05.19 13:32sell2801.001.27491.27620.0000
5912006.05.19 14:36close2801.001.27391.27620.000010.002628.82
5922006.05.19 15:00sell2811.001.27241.27370.0000
5932006.05.19 15:26s/l2811.001.27371.27370.0000-13.002615.82
5942006.05.19 15:29sell2821.001.27451.27580.0000
5952006.05.19 16:59s/l2821.001.27581.27580.0000-13.002602.82
5962006.05.22 06:00sell2831.001.27391.27520.0000
5972006.05.22 06:59close2831.001.27051.27520.000034.002636.82
5982006.05.22 07:00sell2841.001.27451.27580.0000
5992006.05.22 07:45close2841.001.27261.27580.000019.002655.82
6002006.05.22 07:59sell2851.001.27441.27570.0000
6012006.05.22 08:59s/l2851.001.27571.27570.0000-13.002642.82
6022006.05.22 08:59sell2861.001.27611.27740.0000
6032006.05.22 10:59s/l2861.001.27741.27740.0000-13.002629.82
6042006.05.22 22:59buy2871.001.28541.28410.0000
6052006.05.23 02:00close2871.001.28651.28410.000010.142639.96
6062006.05.23 05:07buy2881.001.28631.28500.0000
6072006.05.23 07:59s/l2881.001.28501.28500.0000-13.002626.96
6082006.05.23 19:06buy2891.001.28481.28350.0000
6092006.05.23 19:29close2891.001.28591.28350.000011.002637.96
6102006.05.23 19:45buy2901.001.28481.28350.0000
6112006.05.23 20:59s/l2901.001.28351.28350.0000-13.002624.96
6122006.05.24 06:59sell2911.001.28181.28310.0000
6132006.05.24 07:59s/l2911.001.28311.28310.0000-13.002611.96
6142006.05.24 11:37buy2921.001.28551.28420.0000
6152006.05.24 12:32close2921.001.28721.28420.000017.002628.96
6162006.05.24 13:59buy2931.001.28401.28270.0000
6172006.05.24 14:59s/l2931.001.28271.28270.0000-13.002615.96
6182006.05.24 15:59sell2941.001.27791.27920.0000
6192006.05.24 15:59close2941.001.27501.27920.000029.002644.96
6202006.05.24 17:03sell2951.001.27701.27830.0000
6212006.05.24 17:16close2951.001.27591.27830.000011.002655.96
6222006.05.26 15:35sell2961.001.27471.27600.0000
6232006.05.26 15:52close2961.001.27321.27600.000015.002670.96
6242006.05.29 00:54buy2971.001.27411.27280.0000
6252006.05.29 02:01close2971.001.27511.27280.000010.002680.96
6262006.05.30 10:59buy2981.001.28671.28540.0000
6272006.05.30 11:00s/l2981.001.28541.28540.0000-13.002667.96
6282006.05.30 12:59buy2991.001.28311.28180.0000
6292006.05.30 13:00close2991.001.28681.28180.000037.002704.96
6302006.05.31 07:00buy3001.001.28761.28630.0000
6312006.05.31 08:16s/l3001.001.28631.28630.0000-13.002691.96
6322006.05.31 11:00buy3011.001.28701.28570.0000
6332006.05.31 11:15close3011.001.28801.28570.000010.002701.96
6342006.06.02 05:00buy3021.001.28151.28020.0000
6352006.06.02 06:24close3021.001.28201.28020.00005.002706.96
6362006.06.02 13:59buy3031.001.29011.28880.0000
6372006.06.02 13:59close3031.001.29111.28880.000010.002716.96
6382006.06.02 15:00buy3041.001.29221.29090.0000
6392006.06.02 15:05close3041.001.29281.29090.00006.002722.96
6402006.06.02 15:06buy3051.001.29221.29090.0000
6412006.06.02 15:06close3051.001.29281.29090.00006.002728.96
6422006.06.02 15:06buy3061.001.29221.29090.0000
6432006.06.02 15:07close3061.001.29271.29090.00005.002733.96
6442006.06.02 15:07buy3071.001.29221.29090.0000
6452006.06.02 15:14close3071.001.29301.29090.00008.002741.96
6462006.06.02 15:15buy3081.001.29221.29090.0000
6472006.06.02 15:18close3081.001.29271.29090.00005.002746.96
6482006.06.02 15:22buy3091.001.29211.29080.0000
6492006.06.02 15:22close3091.001.29261.29080.00005.002751.96
6502006.06.02 15:22buy3101.001.29211.29080.0000
6512006.06.02 15:40s/l3101.001.29081.29080.0000-13.002738.96
6522006.06.02 15:40buy3111.001.29101.28970.0000
6532006.06.02 15:40close3111.001.29161.28970.00006.002744.96
6542006.06.02 15:40buy3121.001.29181.29050.0000
6552006.06.02 16:59close3121.001.29361.29050.000018.002762.96
6562006.06.02 17:14buy3131.001.29231.29100.0000
6572006.06.02 18:48close3131.001.29301.29100.00007.002769.96
6582006.06.05 05:29buy3141.001.29401.29270.0000
6592006.06.05 06:54close3141.001.29481.29270.00008.002777.96
6602006.06.05 08:07buy3151.001.29511.29380.0000
6612006.06.05 08:27close3151.001.29571.29380.00006.002783.96
6622006.06.05 08:27buy3161.001.29591.29460.0000
6632006.06.05 08:59close3161.001.29731.29460.000014.002797.96
6642006.06.05 09:27buy3171.001.29591.29460.0000
6652006.06.05 09:27close3171.001.29651.29460.00006.002803.96
6662006.06.05 09:28buy3181.001.29621.29490.0000
6672006.06.05 09:28close3181.001.29681.29490.00006.002809.96
6682006.06.05 09:28buy3191.001.29681.29550.0000
6692006.06.05 09:32close3191.001.29741.29550.00006.002815.96
6702006.06.05 09:36buy3201.001.29691.29560.0000
6712006.06.05 11:59s/l3201.001.29561.29560.0000-13.002802.96
6722006.06.05 23:00sell3211.001.29051.29180.0000
6732006.06.05 23:31close3211.001.28991.29180.00006.002808.96
6742006.06.05 23:32sell3221.001.29051.29180.0000
6752006.06.05 23:59close3221.001.28981.29180.00007.002815.96
6762006.06.06 05:59sell3231.001.29021.29150.0000
6772006.06.06 06:59s/l3231.001.29151.29150.0000-13.002802.96
6782006.06.06 09:59sell3241.001.29081.29210.0000
6792006.06.06 09:59close3241.001.28951.29210.000013.002815.96
6802006.06.08 14:00sell3251.001.26571.26700.0000
6812006.06.08 14:59close3251.001.26381.26700.000019.002834.96
6822006.06.08 19:00sell3261.001.26551.26680.0000
6832006.06.08 19:04close3261.001.26441.26680.000011.002845.96
6842006.06.08 19:59sell3271.001.26541.26670.0000
6852006.06.09 00:00close3271.001.26431.26670.000011.722857.68
6862006.06.12 13:00sell3281.001.26031.26160.0000
6872006.06.12 13:23close3281.001.25971.26160.00006.002863.68
6882006.06.12 13:59sell3291.001.26001.26130.0000
6892006.06.12 14:01close3291.001.25851.26130.000015.002878.68
6902006.06.12 15:00sell3301.001.25901.26030.0000
6912006.06.12 15:15close3301.001.25831.26030.00007.002885.68
6922006.06.12 15:17sell3311.001.25901.26030.0000
6932006.06.12 18:59s/l3311.001.26031.26030.0000-13.002872.68
6942006.06.13 07:27sell3321.001.25831.25960.0000
6952006.06.13 08:04close3321.001.25731.25960.000010.002882.68
6962006.06.13 08:30sell3331.001.25821.25950.0000
6972006.06.13 08:44close3331.001.25731.25950.00009.002891.68
6982006.06.13 13:05sell3341.001.25871.26000.0000
6992006.06.13 13:43close3341.001.25801.26000.00007.002898.68
7002006.06.14 06:46buy3351.001.25621.25490.0000
7012006.06.14 06:54close3351.001.25701.25490.00008.002906.68
7022006.06.14 13:00sell3361.001.25721.25850.0000
7032006.06.14 13:59s/l3361.001.25851.25850.0000-13.002893.68
7042006.06.14 14:38buy3371.001.26111.25980.0000
7052006.06.14 15:20close3371.001.26301.25980.000019.002912.68
7062006.06.14 18:59buy3381.001.25921.25790.0000
7072006.06.14 19:48close3381.001.26061.25790.000014.002926.68
7082006.06.15 22:12buy3391.001.26271.26140.0000
7092006.06.15 23:00close3391.001.26371.26140.000010.002936.68
7102006.06.16 14:30sell3401.001.26431.26560.0000
7112006.06.16 15:24close3401.001.26381.26560.00005.002941.68
7122006.06.16 17:00sell3411.001.26351.26480.0000
7132006.06.16 17:24close3411.001.26301.26480.00005.002946.68
7142006.06.16 17:28sell3421.001.26301.26430.0000
7152006.06.16 18:59s/l3421.001.26431.26430.0000-13.002933.68
7162006.06.19 15:43sell3431.001.25711.25840.0000
7172006.06.19 20:45s/l3431.001.25841.25840.0000-13.002920.68
7182006.06.20 11:10sell3441.001.25691.25820.0000
7192006.06.20 11:53close3441.001.25591.25820.000010.002930.68
7202006.06.22 08:44sell3451.001.26491.26620.0000
7212006.06.22 08:59close3451.001.26391.26620.000010.002940.68
7222006.06.22 15:00sell3461.001.25841.25970.0000
7232006.06.22 15:19close3461.001.25781.25970.00006.002946.68
7242006.06.22 15:59sell3471.001.25811.25940.0000
7252006.06.22 16:00close3471.001.25701.25940.000011.002957.68
7262006.06.22 17:30sell3481.001.25791.25920.0000
7272006.06.22 21:59close3481.001.25711.25920.00008.002965.68
7282006.06.22 22:00sell3491.001.25781.25910.0000
7292006.06.23 01:59close3491.001.25651.25910.000013.722979.40
7302006.06.23 13:47sell3501.001.25231.25360.0000
7312006.06.23 13:51close3501.001.25141.25360.00009.002988.40
7322006.06.23 13:59sell3511.001.25161.25290.0000
7332006.06.23 16:22s/l3511.001.25291.25290.0000-13.002975.40
7342006.06.26 09:05buy3521.001.25411.25280.0000
7352006.06.26 09:18close3521.001.25501.25280.00009.002984.40
7362006.06.26 09:18buy3531.001.25501.25370.0000
7372006.06.26 09:18close3531.001.25581.25370.00008.002992.40
7382006.06.26 09:19buy3541.001.25411.25280.0000
7392006.06.26 09:19close3541.001.25591.25280.000018.003010.40
7402006.06.26 09:59buy3551.001.25481.25350.0000
7412006.06.26 10:00close3551.001.25681.25350.000020.003030.40
7422006.06.27 12:00sell3561.001.25801.25930.0000
7432006.06.27 12:13close3561.001.25731.25930.00007.003037.40
7442006.06.29 12:59sell3571.001.25491.25620.0000
7452006.06.29 13:59close3571.001.25351.25620.000014.003051.40
7462006.06.29 19:59buy3581.001.26411.26280.0000
7472006.06.29 20:59close3581.001.26631.26280.000022.003073.40
7482006.06.30 06:01buy3591.001.27051.26920.0000
7492006.06.30 06:29close3591.001.27151.26920.000010.003083.40
7502006.06.30 06:59buy3601.001.27051.26920.0000
7512006.06.30 07:02close3601.001.27151.26920.000010.003093.40
7522006.07.03 12:25buy3611.001.27781.27650.0000
7532006.07.03 12:32close3611.001.27871.27650.00009.003102.40
7542006.07.05 01:14sell3621.001.27831.27960.0000
7552006.07.05 02:00close3621.001.27761.27960.00007.003109.40
7562006.07.05 03:59sell3631.001.27891.28020.0000
7572006.07.05 04:59s/l3631.001.28021.28020.0000-13.003096.40
7582006.07.05 10:59sell3641.001.27761.27890.0000
7592006.07.05 11:59s/l3641.001.27891.27890.0000-13.003083.40
7602006.07.05 11:59sell3651.001.27901.28030.0000
7612006.07.05 12:00close3651.001.27651.28030.000025.003108.40
7622006.07.05 15:39sell3661.001.27301.27430.0000
7632006.07.06 07:59s/l3661.001.27431.27430.0000-10.843097.56
7642006.07.06 13:09buy3671.001.27361.27230.0000
7652006.07.06 13:49close3671.001.27441.27230.00008.003105.56
7662006.07.07 14:30buy3681.001.28151.28020.0000
7672006.07.07 14:30close3681.001.28291.28020.000014.003119.56
7682006.07.07 14:30buy3691.001.28151.28020.0000
7692006.07.07 14:30close3691.001.28281.28020.000013.003132.56
7702006.07.10 14:41sell3701.001.27391.27520.0000
7712006.07.10 14:53close3701.001.27321.27520.00007.003139.56
7722006.07.10 14:54sell3711.001.27321.27450.0000
7732006.07.10 15:22s/l3711.001.27451.27450.0000-13.003126.56
7742006.07.10 15:59sell3721.001.27511.27640.0000
7752006.07.10 16:34close3721.001.27351.27640.000016.003142.56
7762006.07.10 19:14sell3731.001.27401.27530.0000
7772006.07.10 20:14close3731.001.27311.27530.00009.003151.56
7782006.07.11 07:00sell3741.001.27371.27500.0000
7792006.07.11 11:00s/l3741.001.27501.27500.0000-13.003138.56
7802006.07.12 22:59sell3751.001.27121.27250.0000
7812006.07.12 23:02close3751.001.27031.27250.00009.003147.56
7822006.07.14 08:14sell3761.001.26821.26950.0000
7832006.07.14 08:21close3761.001.26731.26950.00009.003156.56
7842006.07.14 14:35sell3771.001.26441.26570.0000
7852006.07.14 14:59close3771.001.26351.26570.00009.003165.56
7862006.07.17 13:00sell3781.001.25361.25490.0000
7872006.07.17 14:31close3781.001.25291.25490.00007.003172.56
7882006.07.18 12:24sell3791.001.25361.25490.0000
7892006.07.18 13:58close3791.001.25281.25490.00008.003180.56
7902006.07.18 17:33sell3801.001.25021.25150.0000
7912006.07.18 18:42close3801.001.24941.25150.00008.003188.56
7922006.07.19 02:00sell3811.001.24971.25100.0000
7932006.07.19 02:31close3811.001.24871.25100.000010.003198.56
7942006.07.19 08:37sell3821.001.25061.25190.0000
7952006.07.19 08:59close3821.001.24971.25190.00009.003207.56
7962006.07.19 15:59buy3831.001.25441.25310.0000
7972006.07.19 15:59close3831.001.25581.25310.000014.003221.56
7982006.07.19 20:59buy3841.001.25861.25730.0000
7992006.07.19 21:26close3841.001.25941.25730.00008.003229.56
8002006.07.20 12:41buy3851.001.26291.26160.0000
8012006.07.20 12:56close3851.001.26371.26160.00008.003237.56
8022006.07.20 15:00buy3861.001.26301.26170.0000
8032006.07.20 15:57close3861.001.26381.26170.00008.003245.56
8042006.07.20 16:00buy3871.001.26381.26250.0000
8052006.07.20 16:38s/l3871.001.26251.26250.0000-13.003232.56
8062006.07.20 16:38buy3881.001.26251.26120.0000
8072006.07.20 16:38close3881.001.26351.26120.000010.003242.56
8082006.07.20 16:59buy3891.001.26301.26170.0000
8092006.07.20 18:00close3891.001.26421.26170.000012.003254.56
8102006.07.21 11:00buy3901.001.26721.26590.0000
8112006.07.21 12:24close3901.001.26801.26590.00008.003262.56
8122006.07.21 13:41buy3911.001.26701.26570.0000
8132006.07.21 14:04close3911.001.26771.26570.00007.003269.56
8142006.07.24 09:00sell3921.001.26311.26440.0000
8152006.07.24 09:24close3921.001.26221.26440.00009.003278.56
8162006.07.25 14:00buy3931.001.26441.26310.0000
8172006.07.25 14:59s/l3931.001.26311.26310.0000-13.003265.56
8182006.07.25 14:59buy3941.001.26281.26150.0000
8192006.07.25 15:59s/l3941.001.26151.26150.0000-13.003252.56
8202006.07.26 14:40buy3951.001.25961.25830.0000
8212006.07.26 14:59close3951.001.26151.25830.000019.003271.56
8222006.07.27 02:24buy3961.001.27151.27020.0000
8232006.07.27 04:59close3961.001.27251.27020.000010.003281.56
8242006.07.27 12:00buy3971.001.27341.27210.0000
8252006.07.27 12:23close3971.001.27421.27210.00008.003289.56
8262006.07.28 12:00sell3981.001.26941.27070.0000
8272006.07.28 12:29close3981.001.26861.27070.00008.003297.56
8282006.07.28 12:29sell3991.001.26861.26990.0000
8292006.07.28 12:40close3991.001.26781.26990.00008.003305.56
8302006.07.28 12:40sell4001.001.26761.26890.0000
8312006.07.28 12:59s/l4001.001.26891.26890.0000-13.003292.56
8322006.07.28 15:06buy4011.001.27451.27320.0000
8332006.07.28 15:17close4011.001.27541.27320.00009.003301.56
8342006.07.28 15:17buy4021.001.27541.27410.0000
8352006.07.28 16:02s/l4021.001.27411.27410.0000-13.003288.56
8362006.07.28 16:02buy4031.001.27391.27260.0000
8372006.07.28 16:08close4031.001.27451.27260.00006.003294.56
8382006.08.01 12:00buy4041.001.27451.27320.0000
8392006.08.01 12:03close4041.001.27551.27320.000010.003304.56
8402006.08.01 12:59buy4051.001.27411.27280.0000
8412006.08.01 13:00close4051.001.27631.27280.000022.003326.56
8422006.08.03 13:10buy4061.001.28031.27900.0000
8432006.08.03 14:00close4061.001.28121.27900.00009.003335.56
8442006.08.08 23:33sell4071.001.27911.28040.0000
8452006.08.09 00:14close4071.001.27831.28040.00008.723344.28
8462006.08.09 05:52sell4081.001.28131.28260.0000
8472006.08.09 06:14s/l4081.001.28261.28260.0000-13.003331.28
8482006.08.10 07:25buy4091.001.28791.28660.0000
8492006.08.10 07:30close4091.001.28911.28660.000012.003343.28
8502006.08.10 07:41buy4101.001.28801.28670.0000
8512006.08.10 07:41s/l4101.001.28671.28670.0000-13.003330.28
8522006.08.10 07:41buy4111.001.28631.28500.0000
8532006.08.10 07:42close4111.001.28771.28500.000014.003344.28
8542006.08.10 07:42buy4121.001.28781.28650.0000
8552006.08.10 07:49s/l4121.001.28651.28650.0000-13.003331.28
8562006.08.10 07:49buy4131.001.28671.28540.0000
8572006.08.10 07:54s/l4131.001.28541.28540.0000-13.003318.28
8582006.08.10 07:54buy4141.001.28551.28420.0000
8592006.08.10 08:02close4141.001.28661.28420.000011.003329.28
8602006.08.10 17:31sell4151.001.27871.28000.0000
8612006.08.10 17:52close4151.001.27791.28000.00008.003337.28
8622006.08.11 07:50sell4161.001.27881.28010.0000
8632006.08.11 08:02close4161.001.27801.28010.00008.003345.28
8642006.08.11 13:37sell4171.001.27481.27610.0000
8652006.08.11 13:46s/l4171.001.27611.27610.0000-13.003332.28
8662006.08.11 13:46sell4181.001.27611.27740.0000
8672006.08.11 13:58close4181.001.27521.27740.00009.003341.28
8682006.08.11 13:58sell4191.001.27511.27640.0000
8692006.08.11 14:16s/l4191.001.27641.27640.0000-13.003328.28
8702006.08.11 19:55sell4201.001.27331.27460.0000
8712006.08.13 22:00close4201.001.27111.27460.000022.003350.28
8722006.08.14 07:26buy4211.001.27261.27130.0000
8732006.08.14 07:51close4211.001.27361.27130.000010.003360.28
8742006.08.15 06:46buy4221.001.27221.27090.0000
8752006.08.15 07:35close4221.001.27361.27090.000014.003374.28
8762006.08.17 08:32buy4231.001.28641.28510.0000
8772006.08.17 08:48close4231.001.28761.28510.000012.003386.28
8782006.08.17 12:36buy4241.001.28681.28550.0000
8792006.08.17 12:40close4241.001.28751.28550.00007.003393.28
8802006.08.17 12:42buy4251.001.28681.28550.0000
8812006.08.17 12:48close4251.001.28751.28550.00007.003400.28
8822006.08.18 13:48sell4261.001.28241.28370.0000
8832006.08.18 13:52s/l4261.001.28371.28370.0000-13.003387.28
8842006.08.18 13:52sell4271.001.28371.28500.0000
8852006.08.18 14:00close4271.001.28321.28500.00005.003392.28
8862006.08.23 14:36buy4281.001.27941.27810.0000
8872006.08.23 14:46close4281.001.28021.27810.00008.003400.28
8882006.08.28 14:53buy4291.001.27931.27800.0000
8892006.08.28 20:51s/l4291.001.27801.27800.0000-13.003387.28
8902006.08.31 13:30buy4301.001.28481.28350.0000
8912006.08.31 13:36close4301.001.28571.28350.00009.003396.28
8922006.08.31 13:41buy4311.001.28481.28350.0000
8932006.08.31 13:43s/l4311.001.28351.28350.0000-13.003383.28
8942006.08.31 13:43buy4321.001.28361.28230.0000
8952006.08.31 14:02s/l4321.001.28231.28230.0000-13.003370.28
8962006.08.31 20:56sell4331.001.28151.28280.0000
8972006.08.31 21:20close4331.001.28061.28280.00009.003379.28
8982006.09.01 14:02sell4341.001.27931.28060.0000
8992006.09.01 14:02close4341.001.27841.28060.00009.003388.28
9002006.09.01 14:02sell4351.001.27821.27950.0000
9012006.09.01 14:02s/l4351.001.27951.27950.0000-13.003375.28
9022006.09.01 14:02sell4361.001.27941.28070.0000
9032006.09.01 14:02s/l4361.001.28071.28070.0000-13.003362.28
9042006.09.01 14:02sell4371.001.28101.28230.0000
9052006.09.01 14:02close4371.001.27981.28230.000012.003374.28
9062006.09.01 14:02sell4381.001.28031.28160.0000
9072006.09.01 14:02close4381.001.27871.28160.000016.003390.28
9082006.09.01 14:39sell4391.001.27921.28050.0000
9092006.09.01 14:56s/l4391.001.28051.28050.0000-13.003377.28
9102006.09.01 14:56sell4401.001.28041.28170.0000
9112006.09.01 15:37s/l4401.001.28171.28170.0000-13.003364.28
9122006.09.05 08:44sell4411.001.28391.28520.0000
9132006.09.05 11:11close4411.001.28311.28520.00008.003372.28
9142006.09.05 14:00sell4421.001.28171.28300.0000
9152006.09.05 14:21close4421.001.28101.28300.00007.003379.28
9162006.09.05 18:58sell4431.001.28151.28280.0000
9172006.09.06 07:13s/l4431.001.28281.28280.0000-12.283367.00
9182006.09.06 08:34buy4441.001.28231.28100.0000
9192006.09.06 11:05s/l4441.001.28101.28100.0000-13.003354.00
9202006.09.06 14:14sell4451.001.27901.28030.0000
9212006.09.06 14:46close4451.001.27821.28030.00008.003362.00
9222006.09.06 18:11sell4461.001.28021.28150.0000
9232006.09.06 18:42s/l4461.001.28151.28150.0000-13.003349.00
9242006.09.06 18:42sell4471.001.28131.28260.0000
9252006.09.06 21:25close4471.001.28041.28260.00009.003358.00
9262006.09.07 08:51sell4481.001.28061.28190.0000
9272006.09.07 08:51close4481.001.27981.28190.00008.003366.00
9282006.09.07 08:51sell4491.001.28061.28190.0000
9292006.09.07 08:53close4491.001.27991.28190.00007.003373.00
9302006.09.07 15:59sell4501.001.27411.27540.0000
9312006.09.07 15:59s/l4501.001.27541.27540.0000-13.003360.00
9322006.09.07 15:59sell4511.001.27541.27670.0000
9332006.09.07 15:59close4511.001.27441.27670.000010.003370.00
9342006.09.11 14:09buy4521.001.26861.26730.0000
9352006.09.11 14:39close4521.001.26951.26730.00009.003379.00
9362006.09.12 07:16buy4531.001.27041.26910.0000
9372006.09.12 07:26close4531.001.27111.26910.00007.003386.00
9382006.09.12 13:32buy4541.001.27091.26960.0000
9392006.09.12 13:51s/l4541.001.26961.26960.0000-13.003373.00
9402006.09.12 17:29sell4551.001.26911.27040.0000
9412006.09.12 18:03close4551.001.26811.27040.000010.003383.00
9422006.09.12 22:19sell4561.001.26891.27020.0000
9432006.09.13 00:11close4561.001.26811.27020.00008.723391.72
9442006.09.13 07:53buy4571.001.26791.26660.0000
9452006.09.13 08:39close4571.001.26891.26660.000010.003401.72
9462006.09.15 06:57buy4581.001.27231.27100.0000
9472006.09.15 07:39s/l4581.001.27101.27100.0000-13.003388.72
9482006.09.15 13:15sell4591.001.26801.26930.0000
9492006.09.15 13:16close4591.001.26711.26930.00009.003397.72
9502006.09.15 14:40sell4601.001.26581.26710.0000
9512006.09.15 14:46close4601.001.26521.26710.00006.003403.72
9522006.09.18 15:26buy4611.001.26721.26590.0000
9532006.09.18 15:36close4611.001.26791.26590.00007.003410.72
9542006.09.18 15:55buy4621.001.26721.26590.0000
9552006.09.18 16:18close4621.001.26821.26590.000010.003420.72
9562006.09.19 12:30sell4631.001.26861.26990.0000
9572006.09.19 12:30close4631.001.26741.26990.000012.003432.72
9582006.09.19 12:30sell4641.001.26801.26930.0000
9592006.09.19 12:36close4641.001.26721.26930.00008.003440.72
9602006.09.19 12:40sell4651.001.26801.26930.0000
9612006.09.19 12:44s/l4651.001.26931.26930.0000-13.003427.72
9622006.09.19 12:44sell4661.001.26921.27050.0000
9632006.09.19 12:55s/l4661.001.27051.27050.0000-13.003414.72
9642006.09.19 12:55sell4671.001.27041.27170.0000
9652006.09.19 13:25close4671.001.26981.27170.00006.003420.72
9662006.09.19 15:09buy4681.001.26881.26750.0000
9672006.09.19 15:22s/l4681.001.26751.26750.0000-13.003407.72
9682006.09.19 15:22buy4691.001.26751.26620.0000
9692006.09.19 15:24close4691.001.26821.26620.00007.003414.72
9702006.09.19 15:24buy4701.001.26831.26700.0000
9712006.09.19 16:51s/l4701.001.26701.26700.0000-13.003401.72
9722006.09.20 18:13buy4711.001.27051.26920.0000
9732006.09.20 18:13close4711.001.27171.26920.000012.003413.72
9742006.09.20 18:13buy4721.001.27051.26920.0000
9752006.09.20 18:14s/l4721.001.26921.26920.0000-13.003400.72
9762006.09.20 18:14buy4731.001.26931.26800.0000
9772006.09.20 18:14close4731.001.26991.26800.00006.003406.72
9782006.09.20 18:14buy4741.001.26951.26820.0000
9792006.09.20 18:14close4741.001.27171.26820.000022.003428.72
9802006.09.20 18:14buy4751.001.27041.26910.0000
9812006.09.20 18:15s/l4751.001.26911.26910.0000-13.003415.72
9822006.09.20 18:15buy4761.001.26931.26800.0000
9832006.09.20 18:17close4761.001.26981.26800.00005.003420.72
9842006.09.20 18:17buy4771.001.26991.26860.0000
9852006.09.20 18:17s/l4771.001.26861.26860.0000-13.003407.72
9862006.09.20 18:17buy4781.001.26881.26750.0000
9872006.09.20 18:17close4781.001.26961.26750.00008.003415.72
9882006.09.20 18:18buy4791.001.26991.26860.0000
9892006.09.20 18:19close4791.001.27041.26860.00005.003420.72
9902006.09.20 18:19buy4801.001.26971.26840.0000
9912006.09.20 18:19close4801.001.27021.26840.00005.003425.72
9922006.09.20 18:20buy4811.001.27051.26920.0000
9932006.09.20 18:20close4811.001.27161.26920.000011.003436.72
9942006.09.20 18:28buy4821.001.26991.26860.0000
9952006.09.20 18:31close4821.001.27051.26860.00006.003442.72
9962006.09.20 18:33buy4831.001.26991.26860.0000
9972006.09.20 19:33s/l4831.001.26861.26860.0000-13.003429.72
9982006.09.21 02:56buy4841.001.27141.27010.0000
9992006.09.21 03:33close4841.001.27221.27010.00008.003437.72
10002006.09.21 06:25buy4851.001.26991.26860.0000
10012006.09.21 06:47close4851.001.27101.26860.000011.003448.72
10022006.09.21 08:59buy4861.001.27221.27090.0000
10032006.09.21 10:26close4861.001.27331.27090.000011.003459.72
10042006.09.21 11:39buy4871.001.27241.27110.0000
10052006.09.21 11:59close4871.001.27321.27110.00008.003467.72
10062006.09.21 20:58buy4881.001.27821.27690.0000
10072006.09.22 00:02close4881.001.27911.27690.00008.133475.85
10082006.09.22 13:54buy4891.001.28081.27950.0000
10092006.09.22 14:00s/l4891.001.27951.27950.0000-13.003462.85
10102006.09.25 07:31buy4901.001.27941.27810.0000
10112006.09.25 09:00s/l4901.001.27811.27810.0000-13.003449.85
10122006.09.27 15:19buy4911.001.27001.26870.0000
10132006.09.27 15:42close4911.001.27051.26870.00005.003454.85
10142006.09.27 15:54buy4921.001.26991.26860.0000
10152006.09.27 16:09close4921.001.27081.26860.00009.003463.85
10162006.09.29 14:03sell4931.001.26661.26790.0000
10172006.09.29 14:03close4931.001.26591.26790.00007.003470.85
10182006.09.29 15:21sell4941.001.26941.27070.0000
10192006.09.29 15:21close4941.001.26791.27070.000015.003485.85
10202006.09.29 15:21sell4951.001.26911.27040.0000
10212006.09.29 15:29s/l4951.001.27041.27040.0000-13.003472.85
10222006.09.29 15:29sell4961.001.27021.27150.0000
10232006.09.29 15:53close4961.001.26911.27150.000011.003483.85
10242006.09.29 15:53sell4971.001.26911.27040.0000
10252006.09.29 17:18close4971.001.26841.27040.00007.003490.85
10262006.10.05 09:04sell4981.001.27091.27220.0000
10272006.10.05 12:05s/l4981.001.27221.27220.0000-13.003477.85
10282006.10.05 12:41buy4991.001.26921.26790.0000
10292006.10.05 12:43close4991.001.26981.26790.00006.003483.85
10302006.10.05 12:54buy5001.001.26921.26790.0000
10312006.10.05 12:55close5001.001.26981.26790.00006.003489.85
10322006.10.05 12:56buy5011.001.26921.26790.0000
10332006.10.05 13:49s/l5011.001.26791.26790.0000-13.003476.85
10342006.10.06 12:29sell5021.001.26791.26920.0000
10352006.10.06 12:29close5021.001.26701.26920.00009.003485.85
10362006.10.06 12:29sell5031.001.26791.26920.0000
10372006.10.06 12:29close5031.001.26701.26920.00009.003494.85
10382006.10.06 12:29sell5041.001.26791.26920.0000
10392006.10.06 12:29close5041.001.26631.26920.000016.003510.85
10402006.10.06 12:30sell5051.001.26861.26990.0000
10412006.10.06 12:30close5051.001.26791.26990.00007.003517.85
10422006.10.06 12:30sell5061.001.26911.27040.0000
10432006.10.06 12:31s/l5061.001.27041.27040.0000-13.003504.85
10442006.10.06 12:32sell5071.001.26911.27040.0000
10452006.10.06 12:32close5071.001.26591.27040.000032.003536.85
10462006.10.06 12:32sell5081.001.26791.26920.0000
10472006.10.06 12:32s/l5081.001.26921.26920.0000-13.003523.85
10482006.10.06 12:32sell5091.001.26921.27050.0000
10492006.10.06 12:32s/l5091.001.27051.27050.0000-13.003510.85
10502006.10.06 12:32sell5101.001.26831.26960.0000
10512006.10.06 12:32s/l5101.001.26961.26960.0000-13.003497.85
10522006.10.06 13:01sell5111.001.26071.26200.0000
10532006.10.06 13:06close5111.001.25971.26200.000010.003507.85
10542006.10.09 12:11buy5121.001.26061.25930.0000
10552006.10.09 15:46s/l5121.001.25931.25930.0000-13.003494.85
10562006.10.11 19:31sell5131.001.25271.25400.0000
10572006.10.11 20:08close5131.001.25191.25400.00008.003502.85
10582006.10.12 10:00buy5141.001.25461.25330.0000
10592006.10.12 10:40s/l5141.001.25331.25330.0000-13.003489.85
10602006.10.12 10:40buy5151.001.25341.25210.0000
10612006.10.12 11:00close5151.001.25411.25210.00007.003496.85
10622006.10.13 17:47sell5161.001.25161.25290.0000
10632006.10.13 19:04close5161.001.25111.25290.00005.003501.85