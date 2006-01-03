Strategy Tester Report
cyberiatrader1_185f RSI CCI2 filter
|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.02 22:00 - 2006.10.16 23:00 (2006.01.01 - 2006.10.18)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false;
ShowSuitablePeriod=false;
ShowMarketInfo=false;
ShowAccountStatus=false;
ShowStat=false;
ShowDecision=false;
ShowDirection=false;
BlockSell=false;
BlockBuy=false;
ShowLots=false;
BlockStopLoss=false;
DisableShadowStopLoss=true;
DisableExitSell=false;
DisableExitBuy=false;
EnableMACD=false;
EnableMA=false;
EnableFractals=false;
EnableCCI=true;
EnableCCI2=true;
EnableRSI=true;
EnableCyberiaLogic=true;
EnableLogicTrading=true;
EnableADX=false;
EnablePivot=true;
BlockPipsator=true;
EnableMoneyTrain=false;
EnableReverseDetector=true;
ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=false;
MAXLots=50; AutoDirection=true;
ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.7; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true;
StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true;
TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=0; MagicNumber=123000;
|Bars in test
|17472
|Ticks modelled
|604628
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|1545.03
|Gross profit
|1943.40
|Gross loss
|-398.37
|Profit factor
|4.88
|Expected payoff
|7.80
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|51.00 (2.52%)
|Relative drawdown
|5.44% (39.87)
|Total trades
|198
|Short positions (won %)
|60 (76.67%)
|Long positions (won %)
|138 (87.68%)
|Profit trades (% of total)
|167 (84.34%)
|Loss trades (% of total)
|31 (15.66%)
|Largest
|profit trade
|83.00
|loss trade
|-13.87
|Average
|profit trade
|11.64
|loss trade
|-12.85
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|23 (220.00)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-39.87)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|282.13 (21)
|consecutive loss (count of losses)
|-39.87 (3)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.03 17:03
|buy
|1
|1.00
|1.1968
|1.1955
|0.0000
|2
|2006.01.03 17:27
|close
|1
|1.00
|1.1975
|1.1955
|0.0000
|7.00
|507.00
|3
|2006.01.04 10:17
|buy
|2
|1.00
|1.2056
|1.2043
|0.0000
|4
|2006.01.04 10:18
|close
|2
|1.00
|1.2065
|1.2043
|0.0000
|9.00
|516.00
|5
|2006.01.04 14:18
|buy
|3
|1.00
|1.2076
|1.2063
|0.0000
|6
|2006.01.04 14:24
|close
|3
|1.00
|1.2085
|1.2063
|0.0000
|9.00
|525.00
|7
|2006.01.04 14:29
|buy
|4
|1.00
|1.2076
|1.2063
|0.0000
|8
|2006.01.04 14:32
|close
|4
|1.00
|1.2085
|1.2063
|0.0000
|9.00
|534.00
|9
|2006.01.04 15:04
|buy
|5
|1.00
|1.2079
|1.2066
|0.0000
|10
|2006.01.04 15:05
|close
|5
|1.00
|1.2088
|1.2066
|0.0000
|9.00
|543.00
|11
|2006.01.12 04:59
|buy
|6
|1.00
|1.2140
|1.2127
|0.0000
|12
|2006.01.12 06:59
|modify
|6
|1.00
|1.2140
|1.2128
|0.0000
|13
|2006.01.12 06:59
|close
|6
|1.00
|1.2154
|1.2128
|0.0000
|14.00
|557.00
|14
|2006.01.12 07:00
|buy
|7
|1.00
|1.2146
|1.2133
|0.0000
|15
|2006.01.12 10:10
|close
|7
|1.00
|1.2156
|1.2133
|0.0000
|10.00
|567.00
|16
|2006.01.19 14:03
|sell
|8
|1.00
|1.2074
|1.2087
|0.0000
|17
|2006.01.19 14:32
|close
|8
|1.00
|1.2065
|1.2087
|0.0000
|9.00
|576.00
|18
|2006.01.19 14:59
|sell
|9
|1.00
|1.2074
|1.2087
|0.0000
|19
|2006.01.19 15:59
|s/l
|9
|1.00
|1.2087
|1.2087
|0.0000
|-13.00
|563.00
|20
|2006.01.20 09:00
|sell
|10
|1.00
|1.2077
|1.2090
|0.0000
|21
|2006.01.20 10:00
|close
|10
|1.00
|1.2069
|1.2090
|0.0000
|8.00
|571.00
|22
|2006.01.27 06:00
|sell
|11
|1.00
|1.2212
|1.2225
|0.0000
|23
|2006.01.27 06:23
|close
|11
|1.00
|1.2206
|1.2225
|0.0000
|6.00
|577.00
|24
|2006.01.27 13:59
|sell
|12
|1.00
|1.2220
|1.2233
|0.0000
|25
|2006.01.27 15:59
|close
|12
|1.00
|1.2137
|1.2233
|0.0000
|83.00
|660.00
|26
|2006.01.30 13:01
|sell
|13
|1.00
|1.2090
|1.2103
|0.0000
|27
|2006.01.30 13:20
|close
|13
|1.00
|1.2081
|1.2103
|0.0000
|9.00
|669.00
|28
|2006.02.02 07:59
|sell
|14
|1.00
|1.2065
|1.2078
|0.0000
|29
|2006.02.02 08:00
|close
|14
|1.00
|1.2055
|1.2078
|0.0000
|10.00
|679.00
|30
|2006.02.02 09:00
|sell
|15
|1.00
|1.2064
|1.2077
|0.0000
|31
|2006.02.02 09:35
|close
|15
|1.00
|1.2057
|1.2077
|0.0000
|7.00
|686.00
|32
|2006.02.02 09:35
|sell
|16
|1.00
|1.2058
|1.2071
|0.0000
|33
|2006.02.02 09:59
|s/l
|16
|1.00
|1.2071
|1.2071
|0.0000
|-13.00
|673.00
|34
|2006.02.02 14:13
|sell
|17
|1.00
|1.2061
|1.2074
|0.0000
|35
|2006.02.02 14:54
|close
|17
|1.00
|1.2051
|1.2074
|0.0000
|10.00
|683.00
|36
|2006.02.03 15:00
|sell
|18
|1.00
|1.2008
|1.2021
|0.0000
|37
|2006.02.03 15:03
|close
|18
|1.00
|1.1997
|1.2021
|0.0000
|11.00
|694.00
|38
|2006.02.03 16:59
|sell
|19
|1.00
|1.2021
|1.2034
|0.0000
|39
|2006.02.03 18:28
|close
|19
|1.00
|1.2011
|1.2034
|0.0000
|10.00
|704.00
|40
|2006.02.06 19:59
|sell
|20
|1.00
|1.1969
|1.1982
|0.0000
|41
|2006.02.06 20:01
|close
|20
|1.00
|1.1958
|1.1982
|0.0000
|11.00
|715.00
|42
|2006.02.07 02:59
|sell
|21
|1.00
|1.1967
|1.1980
|0.0000
|43
|2006.02.07 06:59
|s/l
|21
|1.00
|1.1980
|1.1980
|0.0000
|-13.00
|702.00
|44
|2006.02.07 16:14
|sell
|22
|1.00
|1.1963
|1.1976
|0.0000
|45
|2006.02.07 16:59
|close
|22
|1.00
|1.1952
|1.1976
|0.0000
|11.00
|713.00
|46
|2006.02.13 06:59
|sell
|23
|1.00
|1.1904
|1.1917
|0.0000
|47
|2006.02.13 09:01
|close
|23
|1.00
|1.1895
|1.1917
|0.0000
|9.00
|722.00
|48
|2006.02.13 14:59
|sell
|24
|1.00
|1.1904
|1.1917
|0.0000
|49
|2006.02.13 15:25
|close
|24
|1.00
|1.1893
|1.1917
|0.0000
|11.00
|733.00
|50
|2006.02.16 13:59
|sell
|25
|1.00
|1.1876
|1.1889
|0.0000
|51
|2006.02.16 20:58
|s/l
|25
|1.00
|1.1889
|1.1889
|0.0000
|-13.00
|720.00
|52
|2006.02.20 07:59
|buy
|26
|1.00
|1.1956
|1.1943
|0.0000
|53
|2006.02.20 08:59
|s/l
|26
|1.00
|1.1943
|1.1943
|0.0000
|-13.00
|707.00
|54
|2006.02.20 17:50
|buy
|27
|1.00
|1.1942
|1.1929
|0.0000
|55
|2006.02.21 00:17
|s/l
|27
|1.00
|1.1929
|1.1929
|0.0000
|-13.87
|693.13
|56
|2006.02.27 15:59
|sell
|28
|1.00
|1.1857
|1.1870
|0.0000
|57
|2006.02.27 16:39
|close
|28
|1.00
|1.1850
|1.1870
|0.0000
|7.00
|700.13
|58
|2006.03.01 03:23
|buy
|29
|1.00
|1.1942
|1.1929
|0.0000
|59
|2006.03.01 13:59
|close
|29
|1.00
|1.1961
|1.1929
|0.0000
|19.00
|719.13
|60
|2006.03.03 00:00
|buy
|30
|1.00
|1.2033
|1.2020
|0.0000
|61
|2006.03.03 00:35
|close
|30
|1.00
|1.2042
|1.2020
|0.0000
|9.00
|728.13
|62
|2006.03.03 00:59
|buy
|31
|1.00
|1.2021
|1.2008
|0.0000
|63
|2006.03.03 05:00
|close
|31
|1.00
|1.2029
|1.2008
|0.0000
|8.00
|736.13
|64
|2006.03.13 08:00
|buy
|32
|1.00
|1.1943
|1.1930
|0.0000
|65
|2006.03.13 08:36
|close
|32
|1.00
|1.1951
|1.1930
|0.0000
|8.00
|744.13
|66
|2006.03.13 08:36
|buy
|33
|1.00
|1.1953
|1.1940
|0.0000
|67
|2006.03.13 08:37
|close
|33
|1.00
|1.1962
|1.1940
|0.0000
|9.00
|753.13
|68
|2006.03.13 08:37
|buy
|34
|1.00
|1.1954
|1.1941
|0.0000
|69
|2006.03.13 08:37
|close
|34
|1.00
|1.1959
|1.1941
|0.0000
|5.00
|758.13
|70
|2006.03.13 08:49
|buy
|35
|1.00
|1.1953
|1.1940
|0.0000
|71
|2006.03.13 08:56
|close
|35
|1.00
|1.1959
|1.1940
|0.0000
|6.00
|764.13
|72
|2006.03.13 08:59
|buy
|36
|1.00
|1.1934
|1.1921
|0.0000
|73
|2006.03.13 13:11
|s/l
|36
|1.00
|1.1921
|1.1921
|0.0000
|-13.00
|751.13
|74
|2006.03.15 15:08
|buy
|37
|1.00
|1.2032
|1.2019
|0.0000
|75
|2006.03.15 15:10
|close
|37
|1.00
|1.2040
|1.2019
|0.0000
|8.00
|759.13
|76
|2006.03.15 15:11
|buy
|38
|1.00
|1.2043
|1.2030
|0.0000
|77
|2006.03.15 15:12
|close
|38
|1.00
|1.2051
|1.2030
|0.0000
|8.00
|767.13
|78
|2006.03.15 15:13
|buy
|39
|1.00
|1.2043
|1.2030
|0.0000
|79
|2006.03.15 15:22
|close
|39
|1.00
|1.2052
|1.2030
|0.0000
|9.00
|776.13
|80
|2006.03.15 15:41
|buy
|40
|1.00
|1.2043
|1.2030
|0.0000
|81
|2006.03.15 16:02
|close
|40
|1.00
|1.2050
|1.2030
|0.0000
|7.00
|783.13
|82
|2006.03.16 13:00
|buy
|41
|1.00
|1.2069
|1.2056
|0.0000
|83
|2006.03.16 13:59
|close
|41
|1.00
|1.2130
|1.2056
|0.0000
|61.00
|844.13
|84
|2006.03.16 20:00
|buy
|42
|1.00
|1.2173
|1.2160
|0.0000
|85
|2006.03.16 21:59
|close
|42
|1.00
|1.2182
|1.2160
|0.0000
|9.00
|853.13
|86
|2006.03.23 20:59
|sell
|43
|1.00
|1.1974
|1.1987
|0.0000
|87
|2006.03.23 23:57
|close
|43
|1.00
|1.1968
|1.1987
|0.0000
|6.00
|859.13
|88
|2006.03.28 14:00
|buy
|44
|1.00
|1.2078
|1.2065
|0.0000
|89
|2006.03.28 14:04
|close
|44
|1.00
|1.2086
|1.2065
|0.0000
|8.00
|867.13
|90
|2006.03.28 14:21
|buy
|45
|1.00
|1.2082
|1.2069
|0.0000
|91
|2006.03.28 14:34
|close
|45
|1.00
|1.2090
|1.2069
|0.0000
|8.00
|875.13
|92
|2006.03.28 14:41
|buy
|46
|1.00
|1.2082
|1.2069
|0.0000
|93
|2006.03.28 18:10
|s/l
|46
|1.00
|1.2069
|1.2069
|0.0000
|-13.00
|862.13
|94
|2006.03.30 06:00
|buy
|47
|1.00
|1.2058
|1.2045
|0.0000
|95
|2006.03.30 06:12
|close
|47
|1.00
|1.2067
|1.2045
|0.0000
|9.00
|871.13
|96
|2006.03.30 06:59
|buy
|48
|1.00
|1.2056
|1.2043
|0.0000
|97
|2006.03.30 07:37
|close
|48
|1.00
|1.2066
|1.2043
|0.0000
|10.00
|881.13
|98
|2006.03.30 13:00
|buy
|49
|1.00
|1.2071
|1.2058
|0.0000
|99
|2006.03.30 13:21
|close
|49
|1.00
|1.2079
|1.2058
|0.0000
|8.00
|889.13
|100
|2006.04.05 09:18
|buy
|50
|1.00
|1.2264
|1.2251
|0.0000
|101
|2006.04.05 09:26
|close
|50
|1.00
|1.2274
|1.2251
|0.0000
|10.00
|899.13
|102
|2006.04.05 09:40
|buy
|51
|1.00
|1.2264
|1.2251
|0.0000
|103
|2006.04.05 12:59
|modify
|51
|1.00
|1.2264
|1.2261
|0.0000
|104
|2006.04.05 12:59
|close
|51
|1.00
|1.2288
|1.2261
|0.0000
|24.00
|923.13
|105
|2006.04.05 13:59
|buy
|52
|1.00
|1.2277
|1.2264
|0.0000
|106
|2006.04.05 13:59
|close
|52
|1.00
|1.2292
|1.2264
|0.0000
|15.00
|938.13
|107
|2006.04.05 14:14
|buy
|53
|1.00
|1.2261
|1.2248
|0.0000
|108
|2006.04.05 14:18
|modify
|53
|1.00
|1.2261
|1.2261
|0.0000
|109
|2006.04.05 14:20
|close
|53
|1.00
|1.2272
|1.2261
|0.0000
|11.00
|949.13
|110
|2006.04.10 17:07
|sell
|54
|1.00
|1.2091
|1.2104
|0.0000
|111
|2006.04.10 19:59
|s/l
|54
|1.00
|1.2104
|1.2104
|0.0000
|-13.00
|936.13
|112
|2006.04.17 13:01
|buy
|55
|1.00
|1.2215
|1.2202
|0.0000
|113
|2006.04.17 13:42
|close
|55
|1.00
|1.2225
|1.2202
|0.0000
|10.00
|946.13
|114
|2006.04.17 13:42
|buy
|56
|1.00
|1.2228
|1.2215
|0.0000
|115
|2006.04.17 13:45
|s/l
|56
|1.00
|1.2215
|1.2215
|0.0000
|-13.00
|933.13
|116
|2006.04.17 13:45
|buy
|57
|1.00
|1.2216
|1.2203
|0.0000
|117
|2006.04.17 13:52
|close
|57
|1.00
|1.2225
|1.2203
|0.0000
|9.00
|942.13
|118
|2006.04.17 13:52
|buy
|58
|1.00
|1.2236
|1.2223
|0.0000
|119
|2006.04.17 14:19
|close
|58
|1.00
|1.2243
|1.2223
|0.0000
|7.00
|949.13
|120
|2006.04.17 16:38
|buy
|59
|1.00
|1.2260
|1.2247
|0.0000
|121
|2006.04.17 16:45
|modify
|59
|1.00
|1.2260
|1.2261
|0.0000
|122
|2006.04.17 17:00
|close
|59
|1.00
|1.2277
|1.2261
|0.0000
|17.00
|966.13
|123
|2006.04.17 18:00
|buy
|60
|1.00
|1.2268
|1.2255
|0.0000
|124
|2006.04.17 18:04
|modify
|60
|1.00
|1.2268
|1.2261
|0.0000
|125
|2006.04.17 18:26
|s/l
|60
|1.00
|1.226136
|1.2261
|0.0000
|-6.64
|959.50
|126
|2006.04.18 14:31
|buy
|61
|1.00
|1.2274
|1.2261
|0.0000
|127
|2006.04.18 14:31
|modify
|61
|1.00
|1.2274
|1.2261
|0.0000
|128
|2006.04.18 14:32
|close
|61
|1.00
|1.2282
|1.2261
|0.0000
|8.00
|967.50
|129
|2006.04.18 14:33
|buy
|62
|1.00
|1.2279
|1.2266
|0.0000
|130
|2006.04.18 14:53
|close
|62
|1.00
|1.2291
|1.2266
|0.0000
|12.00
|979.50
|131
|2006.04.19 01:37
|buy
|63
|1.00
|1.2351
|1.2338
|0.0000
|132
|2006.04.19 01:49
|close
|63
|1.00
|1.2358
|1.2338
|0.0000
|7.00
|986.50
|133
|2006.04.24 08:44
|buy
|64
|1.00
|1.2379
|1.2366
|0.0000
|134
|2006.04.24 08:47
|close
|64
|1.00
|1.2388
|1.2366
|0.0000
|9.00
|995.50
|135
|2006.04.24 23:52
|buy
|65
|1.00
|1.2381
|1.2368
|0.0000
|136
|2006.04.25 03:25
|s/l
|65
|1.00
|1.2368
|1.2368
|0.0000
|-13.87
|981.63
|137
|2006.04.25 08:00
|buy
|66
|1.00
|1.2386
|1.2373
|0.0000
|138
|2006.04.25 08:04
|close
|66
|1.00
|1.2391
|1.2373
|0.0000
|5.00
|986.63
|139
|2006.04.25 08:11
|buy
|67
|1.00
|1.2385
|1.2372
|0.0000
|140
|2006.04.25 08:59
|close
|67
|1.00
|1.2393
|1.2372
|0.0000
|8.00
|994.63
|141
|2006.04.25 14:00
|buy
|68
|1.00
|1.2399
|1.2386
|0.0000
|142
|2006.04.25 14:08
|close
|68
|1.00
|1.2408
|1.2386
|0.0000
|9.00
|1003.63
|143
|2006.04.26 14:00
|buy
|69
|1.00
|1.2423
|1.2410
|0.0000
|144
|2006.04.26 14:20
|close
|69
|1.00
|1.2430
|1.2410
|0.0000
|7.00
|1010.63
|145
|2006.04.26 14:20
|buy
|70
|1.00
|1.2433
|1.2420
|0.0000
|146
|2006.04.26 14:29
|s/l
|70
|1.00
|1.2420
|1.2420
|0.0000
|-13.00
|997.63
|147
|2006.04.26 14:29
|buy
|71
|1.00
|1.2422
|1.2409
|0.0000
|148
|2006.04.26 14:59
|modify
|71
|1.00
|1.2422
|1.2416
|0.0000
|149
|2006.04.26 14:59
|close
|71
|1.00
|1.2441
|1.2416
|0.0000
|19.00
|1016.63
|150
|2006.04.26 15:04
|buy
|72
|1.00
|1.2437
|1.2424
|0.0000
|151
|2006.04.26 15:25
|close
|72
|1.00
|1.2444
|1.2424
|0.0000
|7.00
|1023.63
|152
|2006.04.26 17:00
|buy
|73
|1.00
|1.2439
|1.2426
|0.0000
|153
|2006.04.26 17:51
|close
|73
|1.00
|1.2449
|1.2426
|0.0000
|10.00
|1033.63
|154
|2006.04.26 17:55
|buy
|74
|1.00
|1.2456
|1.2443
|0.0000
|155
|2006.04.26 17:59
|s/l
|74
|1.00
|1.2443
|1.2443
|0.0000
|-13.00
|1020.63
|156
|2006.04.26 17:59
|buy
|75
|1.00
|1.2443
|1.2430
|0.0000
|157
|2006.04.26 18:00
|modify
|75
|1.00
|1.2443
|1.2433
|0.0000
|158
|2006.04.26 18:28
|close
|75
|1.00
|1.2458
|1.2433
|0.0000
|15.00
|1035.63
|159
|2006.04.26 19:12
|buy
|76
|1.00
|1.2451
|1.2438
|0.0000
|160
|2006.04.27 00:59
|close
|76
|1.00
|1.2464
|1.2438
|0.0000
|10.41
|1046.04
|161
|2006.04.28 00:21
|buy
|77
|1.00
|1.2532
|1.2519
|0.0000
|162
|2006.04.28 00:59
|close
|77
|1.00
|1.2539
|1.2519
|0.0000
|7.00
|1053.04
|163
|2006.04.28 09:20
|buy
|78
|1.00
|1.2548
|1.2535
|0.0000
|164
|2006.04.28 12:59
|close
|78
|1.00
|1.2559
|1.2535
|0.0000
|11.00
|1064.04
|165
|2006.04.28 17:11
|buy
|79
|1.00
|1.2620
|1.2607
|0.0000
|166
|2006.04.28 18:01
|close
|79
|1.00
|1.2627
|1.2607
|0.0000
|7.00
|1071.04
|167
|2006.04.28 18:38
|buy
|80
|1.00
|1.2621
|1.2608
|0.0000
|168
|2006.04.28 18:52
|close
|80
|1.00
|1.2628
|1.2608
|0.0000
|7.00
|1078.04
|169
|2006.04.28 18:59
|buy
|81
|1.00
|1.2614
|1.2601
|0.0000
|170
|2006.04.28 20:02
|close
|81
|1.00
|1.2627
|1.2601
|0.0000
|13.00
|1091.04
|171
|2006.04.30 22:02
|buy
|82
|1.00
|1.2622
|1.2609
|0.0000
|172
|2006.04.30 22:53
|close
|82
|1.00
|1.2633
|1.2609
|0.0000
|11.00
|1102.04
|173
|2006.05.01 12:08
|buy
|83
|1.00
|1.2618
|1.2605
|0.0000
|174
|2006.05.01 12:59
|modify
|83
|1.00
|1.2618
|1.2649
|0.0000
|175
|2006.05.01 13:00
|close
|83
|1.00
|1.2669
|1.2649
|0.0000
|51.00
|1153.04
|176
|2006.05.01 14:00
|buy
|84
|1.00
|1.2630
|1.2617
|0.0000
|177
|2006.05.01 14:09
|close
|84
|1.00
|1.2642
|1.2617
|0.0000
|12.00
|1165.04
|178
|2006.05.01 14:15
|buy
|85
|1.00
|1.2634
|1.2621
|0.0000
|179
|2006.05.01 14:30
|s/l
|85
|1.00
|1.2621
|1.2621
|0.0000
|-13.00
|1152.04
|180
|2006.05.01 14:30
|buy
|86
|1.00
|1.2622
|1.2609
|0.0000
|181
|2006.05.01 14:36
|close
|86
|1.00
|1.2635
|1.2609
|0.0000
|13.00
|1165.04
|182
|2006.05.01 14:36
|buy
|87
|1.00
|1.2632
|1.2619
|0.0000
|183
|2006.05.01 14:41
|close
|87
|1.00
|1.2643
|1.2619
|0.0000
|11.00
|1176.04
|184
|2006.05.01 14:59
|buy
|88
|1.00
|1.2620
|1.2607
|0.0000
|185
|2006.05.01 15:59
|close
|88
|1.00
|1.2630
|1.2607
|0.0000
|10.00
|1186.04
|186
|2006.05.04 16:07
|buy
|89
|1.00
|1.2667
|1.2654
|0.0000
|187
|2006.05.04 16:19
|close
|89
|1.00
|1.2676
|1.2654
|0.0000
|9.00
|1195.04
|188
|2006.05.04 20:08
|buy
|90
|1.00
|1.2696
|1.2683
|0.0000
|189
|2006.05.04 20:10
|close
|90
|1.00
|1.2709
|1.2683
|0.0000
|13.00
|1208.04
|190
|2006.05.05 14:30
|buy
|91
|1.00
|1.2720
|1.2707
|0.0000
|191
|2006.05.05 14:30
|close
|91
|1.00
|1.2732
|1.2707
|0.0000
|12.00
|1220.04
|192
|2006.05.05 14:30
|buy
|92
|1.00
|1.2725
|1.2712
|0.0000
|193
|2006.05.05 14:30
|close
|92
|1.00
|1.2738
|1.2712
|0.0000
|13.00
|1233.04
|194
|2006.05.05 14:30
|buy
|93
|1.00
|1.2720
|1.2707
|0.0000
|195
|2006.05.05 14:30
|modify
|93
|1.00
|1.2720
|1.2708
|0.0000
|196
|2006.05.05 14:30
|close
|93
|1.00
|1.2743
|1.2708
|0.0000
|23.00
|1256.04
|197
|2006.05.05 14:31
|buy
|94
|1.00
|1.2720
|1.2707
|0.0000
|198
|2006.05.05 14:31
|modify
|94
|1.00
|1.2720
|1.2716
|0.0000
|199
|2006.05.05 14:31
|close
|94
|1.00
|1.2751
|1.2716
|0.0000
|31.00
|1287.04
|200
|2006.05.05 14:31
|buy
|95
|1.00
|1.2720
|1.2707
|0.0000
|201
|2006.05.05 14:31
|modify
|95
|1.00
|1.2720
|1.2716
|0.0000
|202
|2006.05.05 14:31
|close
|95
|1.00
|1.2737
|1.2716
|0.0000
|17.00
|1304.04
|203
|2006.05.05 14:31
|buy
|96
|1.00
|1.2736
|1.2723
|0.0000
|204
|2006.05.05 14:31
|close
|96
|1.00
|1.2757
|1.2723
|0.0000
|21.00
|1325.04
|205
|2006.05.05 14:31
|buy
|97
|1.00
|1.2738
|1.2725
|0.0000
|206
|2006.05.05 14:31
|close
|97
|1.00
|1.2757
|1.2725
|0.0000
|19.00
|1344.04
|207
|2006.05.07 22:06
|buy
|98
|1.00
|1.2735
|1.2722
|0.0000
|208
|2006.05.07 22:48
|close
|98
|1.00
|1.2745
|1.2722
|0.0000
|10.00
|1354.04
|209
|2006.05.07 22:59
|buy
|99
|1.00
|1.2733
|1.2720
|0.0000
|210
|2006.05.07 23:00
|modify
|99
|1.00
|1.2733
|1.2722
|0.0000
|211
|2006.05.07 23:22
|close
|99
|1.00
|1.2744
|1.2722
|0.0000
|11.00
|1365.04
|212
|2006.05.08 10:18
|buy
|100
|1.00
|1.2759
|1.2746
|0.0000
|213
|2006.05.08 10:26
|close
|100
|1.00
|1.2768
|1.2746
|0.0000
|9.00
|1374.04
|214
|2006.05.09 15:59
|buy
|101
|1.00
|1.2744
|1.2731
|0.0000
|215
|2006.05.09 15:59
|modify
|101
|1.00
|1.2744
|1.2739
|0.0000
|216
|2006.05.09 16:07
|close
|101
|1.00
|1.2754
|1.2739
|0.0000
|10.00
|1384.04
|217
|2006.05.09 23:59
|buy
|102
|1.00
|1.2758
|1.2745
|0.0000
|218
|2006.05.10 01:00
|close
|102
|1.00
|1.2766
|1.2745
|0.0000
|7.13
|1391.17
|219
|2006.05.10 08:45
|buy
|103
|1.00
|1.2777
|1.2764
|0.0000
|220
|2006.05.10 08:51
|modify
|103
|1.00
|1.2777
|1.2765
|0.0000
|221
|2006.05.10 08:51
|modify
|103
|1.00
|1.2777
|1.2767
|0.0000
|222
|2006.05.10 08:52
|modify
|103
|1.00
|1.2777
|1.2768
|0.0000
|223
|2006.05.10 08:52
|close
|103
|1.00
|1.2791
|1.2768
|0.0000
|14.00
|1405.17
|224
|2006.05.10 16:00
|buy
|104
|1.00
|1.2785
|1.2772
|0.0000
|225
|2006.05.10 16:16
|close
|104
|1.00
|1.2796
|1.2772
|0.0000
|11.00
|1416.17
|226
|2006.05.10 16:59
|buy
|105
|1.00
|1.2786
|1.2773
|0.0000
|227
|2006.05.10 17:00
|close
|105
|1.00
|1.2796
|1.2773
|0.0000
|10.00
|1426.17
|228
|2006.05.10 20:00
|buy
|106
|1.00
|1.2793
|1.2780
|0.0000
|229
|2006.05.10 20:12
|close
|106
|1.00
|1.2801
|1.2780
|0.0000
|8.00
|1434.17
|230
|2006.05.10 20:17
|buy
|107
|1.00
|1.2793
|1.2780
|0.0000
|231
|2006.05.10 20:17
|s/l
|107
|1.00
|1.2780
|1.2780
|0.0000
|-13.00
|1421.17
|232
|2006.05.10 20:17
|buy
|108
|1.00
|1.2778
|1.2765
|0.0000
|233
|2006.05.10 20:17
|modify
|108
|1.00
|1.2778
|1.2768
|0.0000
|234
|2006.05.10 20:17
|close
|108
|1.00
|1.2786
|1.2768
|0.0000
|8.00
|1429.17
|235
|2006.05.10 20:17
|buy
|109
|1.00
|1.2789
|1.2776
|0.0000
|236
|2006.05.10 20:17
|close
|109
|1.00
|1.2798
|1.2776
|0.0000
|9.00
|1438.17
|237
|2006.05.10 20:17
|buy
|110
|1.00
|1.2787
|1.2774
|0.0000
|238
|2006.05.10 20:18
|close
|110
|1.00
|1.2795
|1.2774
|0.0000
|8.00
|1446.17
|239
|2006.05.10 20:18
|buy
|111
|1.00
|1.2788
|1.2775
|0.0000
|240
|2006.05.10 20:18
|close
|111
|1.00
|1.2804
|1.2775
|0.0000
|16.00
|1462.17
|241
|2006.05.10 20:18
|buy
|112
|1.00
|1.2786
|1.2773
|0.0000
|242
|2006.05.10 20:18
|close
|112
|1.00
|1.2804
|1.2773
|0.0000
|18.00
|1480.17
|243
|2006.05.10 20:18
|buy
|113
|1.00
|1.2788
|1.2775
|0.0000
|244
|2006.05.10 20:19
|close
|113
|1.00
|1.2799
|1.2775
|0.0000
|11.00
|1491.17
|245
|2006.05.10 20:19
|buy
|114
|1.00
|1.2780
|1.2767
|0.0000
|246
|2006.05.10 20:19
|modify
|114
|1.00
|1.2780
|1.2768
|0.0000
|247
|2006.05.10 20:19
|close
|114
|1.00
|1.2800
|1.2768
|0.0000
|20.00
|1511.17
|248
|2006.05.10 20:20
|buy
|115
|1.00
|1.2792
|1.2779
|0.0000
|249
|2006.05.10 20:20
|close
|115
|1.00
|1.2802
|1.2779
|0.0000
|10.00
|1521.17
|250
|2006.05.10 20:21
|buy
|116
|1.00
|1.2790
|1.2777
|0.0000
|251
|2006.05.10 20:21
|close
|116
|1.00
|1.2800
|1.2777
|0.0000
|10.00
|1531.17
|252
|2006.05.10 20:22
|buy
|117
|1.00
|1.2793
|1.2780
|0.0000
|253
|2006.05.10 20:22
|s/l
|117
|1.00
|1.2780
|1.2780
|0.0000
|-13.00
|1518.17
|254
|2006.05.10 20:22
|buy
|118
|1.00
|1.2778
|1.2765
|0.0000
|255
|2006.05.10 20:22
|modify
|118
|1.00
|1.2778
|1.2768
|0.0000
|256
|2006.05.10 20:22
|close
|118
|1.00
|1.2787
|1.2768
|0.0000
|9.00
|1527.17
|257
|2006.05.10 20:22
|buy
|119
|1.00
|1.2791
|1.2778
|0.0000
|258
|2006.05.10 20:22
|close
|119
|1.00
|1.2801
|1.2778
|0.0000
|10.00
|1537.17
|259
|2006.05.10 20:22
|buy
|120
|1.00
|1.2779
|1.2766
|0.0000
|260
|2006.05.10 20:23
|modify
|120
|1.00
|1.2779
|1.2768
|0.0000
|261
|2006.05.10 20:23
|close
|120
|1.00
|1.2788
|1.2768
|0.0000
|9.00
|1546.17
|262
|2006.05.10 20:23
|buy
|121
|1.00
|1.2778
|1.2765
|0.0000
|263
|2006.05.10 20:23
|modify
|121
|1.00
|1.2778
|1.2768
|0.0000
|264
|2006.05.10 20:59
|close
|121
|1.00
|1.2786
|1.2768
|0.0000
|8.00
|1554.17
|265
|2006.05.12 11:34
|buy
|122
|1.00
|1.2906
|1.2893
|0.0000
|266
|2006.05.12 11:35
|close
|122
|1.00
|1.2921
|1.2893
|0.0000
|15.00
|1569.17
|267
|2006.05.12 13:51
|buy
|123
|1.00
|1.2885
|1.2872
|0.0000
|268
|2006.05.12 13:51
|modify
|123
|1.00
|1.2885
|1.2884
|0.0000
|269
|2006.05.12 13:51
|close
|123
|1.00
|1.2903
|1.2884
|0.0000
|18.00
|1587.17
|270
|2006.05.12 13:59
|buy
|124
|1.00
|1.2888
|1.2875
|0.0000
|271
|2006.05.12 14:00
|modify
|124
|1.00
|1.2888
|1.2884
|0.0000
|272
|2006.05.12 14:00
|close
|124
|1.00
|1.2902
|1.2884
|0.0000
|14.00
|1601.17
|273
|2006.05.17 18:34
|sell
|125
|1.00
|1.2746
|1.2759
|0.0000
|274
|2006.05.17 21:59
|close
|125
|1.00
|1.2728
|1.2759
|0.0000
|18.00
|1619.17
|275
|2006.05.17 22:32
|sell
|126
|1.00
|1.2747
|1.2760
|0.0000
|276
|2006.05.17 23:45
|close
|126
|1.00
|1.2732
|1.2760
|0.0000
|15.00
|1634.17
|277
|2006.05.19 15:00
|sell
|127
|1.00
|1.2724
|1.2737
|0.0000
|278
|2006.05.19 15:26
|s/l
|127
|1.00
|1.2737
|1.2737
|0.0000
|-13.00
|1621.17
|279
|2006.05.19 15:29
|sell
|128
|1.00
|1.2745
|1.2758
|0.0000
|280
|2006.05.19 16:59
|s/l
|128
|1.00
|1.2758
|1.2758
|0.0000
|-13.00
|1608.17
|281
|2006.05.22 06:00
|sell
|129
|1.00
|1.2739
|1.2752
|0.0000
|282
|2006.05.22 06:59
|close
|129
|1.00
|1.2705
|1.2752
|0.0000
|34.00
|1642.17
|283
|2006.05.22 07:00
|sell
|130
|1.00
|1.2745
|1.2758
|0.0000
|284
|2006.05.22 07:45
|close
|130
|1.00
|1.2726
|1.2758
|0.0000
|19.00
|1661.17
|285
|2006.05.22 07:59
|sell
|131
|1.00
|1.2744
|1.2757
|0.0000
|286
|2006.05.22 08:59
|s/l
|131
|1.00
|1.2757
|1.2757
|0.0000
|-13.00
|1648.17
|287
|2006.05.26 15:35
|sell
|132
|1.00
|1.2747
|1.2760
|0.0000
|288
|2006.05.26 15:52
|close
|132
|1.00
|1.2732
|1.2760
|0.0000
|15.00
|1663.17
|289
|2006.05.30 12:59
|buy
|133
|1.00
|1.2831
|1.2818
|0.0000
|290
|2006.05.30 13:00
|close
|133
|1.00
|1.2868
|1.2818
|0.0000
|37.00
|1700.17
|291
|2006.05.31 07:00
|buy
|134
|1.00
|1.2876
|1.2863
|0.0000
|292
|2006.05.31 08:16
|s/l
|134
|1.00
|1.2863
|1.2863
|0.0000
|-13.00
|1687.17
|293
|2006.05.31 11:00
|buy
|135
|1.00
|1.2870
|1.2857
|0.0000
|294
|2006.05.31 11:15
|close
|135
|1.00
|1.2880
|1.2857
|0.0000
|10.00
|1697.17
|295
|2006.06.02 15:40
|buy
|136
|1.00
|1.2910
|1.2897
|0.0000
|296
|2006.06.02 15:40
|close
|136
|1.00
|1.2916
|1.2897
|0.0000
|6.00
|1703.17
|297
|2006.06.02 15:42
|buy
|137
|1.00
|1.2910
|1.2897
|0.0000
|298
|2006.06.02 15:51
|close
|137
|1.00
|1.2916
|1.2897
|0.0000
|6.00
|1709.17
|299
|2006.06.02 15:51
|buy
|138
|1.00
|1.2910
|1.2897
|0.0000
|300
|2006.06.02 16:01
|close
|138
|1.00
|1.2917
|1.2897
|0.0000
|7.00
|1716.17
|301
|2006.06.02 17:14
|buy
|139
|1.00
|1.2923
|1.2910
|0.0000
|302
|2006.06.02 18:48
|close
|139
|1.00
|1.2930
|1.2910
|0.0000
|7.00
|1723.17
|303
|2006.06.05 05:29
|buy
|140
|1.00
|1.2940
|1.2927
|0.0000
|304
|2006.06.05 06:54
|close
|140
|1.00
|1.2948
|1.2927
|0.0000
|8.00
|1731.17
|305
|2006.06.05 08:07
|buy
|141
|1.00
|1.2951
|1.2938
|0.0000
|306
|2006.06.05 08:27
|close
|141
|1.00
|1.2957
|1.2938
|0.0000
|6.00
|1737.17
|307
|2006.06.05 08:27
|buy
|142
|1.00
|1.2959
|1.2946
|0.0000
|308
|2006.06.05 08:59
|close
|142
|1.00
|1.2973
|1.2946
|0.0000
|14.00
|1751.17
|309
|2006.06.05 09:27
|buy
|143
|1.00
|1.2959
|1.2946
|0.0000
|310
|2006.06.05 09:27
|close
|143
|1.00
|1.2965
|1.2946
|0.0000
|6.00
|1757.17
|311
|2006.06.05 09:28
|buy
|144
|1.00
|1.2962
|1.2949
|0.0000
|312
|2006.06.05 09:28
|close
|144
|1.00
|1.2968
|1.2949
|0.0000
|6.00
|1763.17
|313
|2006.06.05 09:46
|buy
|145
|1.00
|1.2961
|1.2948
|0.0000
|314
|2006.06.05 10:04
|close
|145
|1.00
|1.2967
|1.2948
|0.0000
|6.00
|1769.17
|315
|2006.06.08 19:00
|sell
|146
|1.00
|1.2655
|1.2668
|0.0000
|316
|2006.06.08 19:04
|close
|146
|1.00
|1.2644
|1.2668
|0.0000
|11.00
|1780.17
|317
|2006.06.08 19:59
|sell
|147
|1.00
|1.2654
|1.2667
|0.0000
|318
|2006.06.09 00:00
|close
|147
|1.00
|1.2643
|1.2667
|0.0000
|11.72
|1791.89
|319
|2006.06.12 13:59
|sell
|148
|1.00
|1.2600
|1.2613
|0.0000
|320
|2006.06.12 14:01
|close
|148
|1.00
|1.2585
|1.2613
|0.0000
|15.00
|1806.89
|321
|2006.06.12 15:00
|sell
|149
|1.00
|1.2590
|1.2603
|0.0000
|322
|2006.06.12 15:15
|close
|149
|1.00
|1.2583
|1.2603
|0.0000
|7.00
|1813.89
|323
|2006.06.12 15:17
|sell
|150
|1.00
|1.2590
|1.2603
|0.0000
|324
|2006.06.12 18:59
|s/l
|150
|1.00
|1.2603
|1.2603
|0.0000
|-13.00
|1800.89
|325
|2006.06.20 11:10
|sell
|151
|1.00
|1.2569
|1.2582
|0.0000
|326
|2006.06.20 11:53
|close
|151
|1.00
|1.2559
|1.2582
|0.0000
|10.00
|1810.89
|327
|2006.06.23 13:47
|sell
|152
|1.00
|1.2523
|1.2536
|0.0000
|328
|2006.06.23 13:51
|close
|152
|1.00
|1.2514
|1.2536
|0.0000
|9.00
|1819.89
|329
|2006.06.23 13:59
|sell
|153
|1.00
|1.2516
|1.2529
|0.0000
|330
|2006.06.23 16:22
|s/l
|153
|1.00
|1.2529
|1.2529
|0.0000
|-13.00
|1806.89
|331
|2006.06.30 06:01
|buy
|154
|1.00
|1.2705
|1.2692
|0.0000
|332
|2006.06.30 06:29
|close
|154
|1.00
|1.2715
|1.2692
|0.0000
|10.00
|1816.89
|333
|2006.06.30 06:59
|buy
|155
|1.00
|1.2705
|1.2692
|0.0000
|334
|2006.06.30 07:02
|close
|155
|1.00
|1.2715
|1.2692
|0.0000
|10.00
|1826.89
|335
|2006.07.03 12:25
|buy
|156
|1.00
|1.2778
|1.2765
|0.0000
|336
|2006.07.03 12:32
|close
|156
|1.00
|1.2787
|1.2765
|0.0000
|9.00
|1835.89
|337
|2006.07.07 14:30
|buy
|157
|1.00
|1.2815
|1.2802
|0.0000
|338
|2006.07.07 14:30
|close
|157
|1.00
|1.2829
|1.2802
|0.0000
|14.00
|1849.89
|339
|2006.07.12 22:59
|sell
|158
|1.00
|1.2712
|1.2725
|0.0000
|340
|2006.07.12 23:02
|close
|158
|1.00
|1.2703
|1.2725
|0.0000
|9.00
|1858.89
|341
|2006.07.14 08:14
|sell
|159
|1.00
|1.2682
|1.2695
|0.0000
|342
|2006.07.14 08:21
|close
|159
|1.00
|1.2673
|1.2695
|0.0000
|9.00
|1867.89
|343
|2006.07.18 12:24
|sell
|160
|1.00
|1.2536
|1.2549
|0.0000
|344
|2006.07.18 13:58
|close
|160
|1.00
|1.2528
|1.2549
|0.0000
|8.00
|1875.89
|345
|2006.07.18 17:33
|sell
|161
|1.00
|1.2502
|1.2515
|0.0000
|346
|2006.07.18 18:42
|close
|161
|1.00
|1.2494
|1.2515
|0.0000
|8.00
|1883.89
|347
|2006.07.19 02:00
|sell
|162
|1.00
|1.2497
|1.2510
|0.0000
|348
|2006.07.19 02:31
|close
|162
|1.00
|1.2487
|1.2510
|0.0000
|10.00
|1893.89
|349
|2006.07.21 11:00
|buy
|163
|1.00
|1.2672
|1.2659
|0.0000
|350
|2006.07.21 12:24
|close
|163
|1.00
|1.2680
|1.2659
|0.0000
|8.00
|1901.89
|351
|2006.07.21 13:41
|buy
|164
|1.00
|1.2670
|1.2657
|0.0000
|352
|2006.07.21 14:04
|close
|164
|1.00
|1.2677
|1.2657
|0.0000
|7.00
|1908.89
|353
|2006.07.27 02:24
|buy
|165
|1.00
|1.2715
|1.2702
|0.0000
|354
|2006.07.27 04:59
|close
|165
|1.00
|1.2725
|1.2702
|0.0000
|10.00
|1918.89
|355
|2006.07.27 12:00
|buy
|166
|1.00
|1.2734
|1.2721
|0.0000
|356
|2006.07.27 12:23
|close
|166
|1.00
|1.2742
|1.2721
|0.0000
|8.00
|1926.89
|357
|2006.07.28 15:06
|buy
|167
|1.00
|1.2745
|1.2732
|0.0000
|358
|2006.07.28 15:17
|close
|167
|1.00
|1.2754
|1.2732
|0.0000
|9.00
|1935.89
|359
|2006.07.28 15:17
|buy
|168
|1.00
|1.2745
|1.2732
|0.0000
|360
|2006.07.28 15:17
|close
|168
|1.00
|1.2756
|1.2732
|0.0000
|11.00
|1946.89
|361
|2006.07.28 15:18
|buy
|169
|1.00
|1.2745
|1.2732
|0.0000
|362
|2006.07.28 16:22
|close
|169
|1.00
|1.2755
|1.2732
|0.0000
|10.00
|1956.89
|363
|2006.08.10 17:31
|sell
|170
|1.00
|1.2787
|1.2800
|0.0000
|364
|2006.08.10 17:52
|close
|170
|1.00
|1.2779
|1.2800
|0.0000
|8.00
|1964.89
|365
|2006.08.11 07:50
|sell
|171
|1.00
|1.2788
|1.2801
|0.0000
|366
|2006.08.11 08:02
|close
|171
|1.00
|1.2780
|1.2801
|0.0000
|8.00
|1972.89
|367
|2006.08.11 13:46
|sell
|172
|1.00
|1.2761
|1.2774
|0.0000
|368
|2006.08.11 13:58
|close
|172
|1.00
|1.2752
|1.2774
|0.0000
|9.00
|1981.89
|369
|2006.08.11 19:55
|sell
|173
|1.00
|1.2733
|1.2746
|0.0000
|370
|2006.08.13 22:00
|close
|173
|1.00
|1.2711
|1.2746
|0.0000
|22.00
|2003.89
|371
|2006.08.17 12:36
|buy
|174
|1.00
|1.2868
|1.2855
|0.0000
|372
|2006.08.17 12:40
|close
|174
|1.00
|1.2875
|1.2855
|0.0000
|7.00
|2010.89
|373
|2006.08.17 12:42
|buy
|175
|1.00
|1.2868
|1.2855
|0.0000
|374
|2006.08.17 12:48
|close
|175
|1.00
|1.2875
|1.2855
|0.0000
|7.00
|2017.89
|375
|2006.08.31 13:30
|buy
|176
|1.00
|1.2848
|1.2835
|0.0000
|376
|2006.08.31 13:36
|close
|176
|1.00
|1.2857
|1.2835
|0.0000
|9.00
|2026.89
|377
|2006.08.31 13:41
|buy
|177
|1.00
|1.2848
|1.2835
|0.0000
|378
|2006.08.31 13:43
|s/l
|177
|1.00
|1.2835
|1.2835
|0.0000
|-13.00
|2013.89
|379
|2006.08.31 13:43
|buy
|178
|1.00
|1.2836
|1.2823
|0.0000
|380
|2006.08.31 14:02
|s/l
|178
|1.00
|1.2823
|1.2823
|0.0000
|-13.00
|2000.89
|381
|2006.09.01 14:02
|sell
|179
|1.00
|1.2793
|1.2806
|0.0000
|382
|2006.09.01 14:02
|close
|179
|1.00
|1.2784
|1.2806
|0.0000
|9.00
|2009.89
|383
|2006.09.01 14:02
|sell
|180
|1.00
|1.2782
|1.2795
|0.0000
|384
|2006.09.01 14:02
|s/l
|180
|1.00
|1.2795
|1.2795
|0.0000
|-13.00
|1996.89
|385
|2006.09.01 14:02
|sell
|181
|1.00
|1.2794
|1.2807
|0.0000
|386
|2006.09.01 14:02
|s/l
|181
|1.00
|1.2807
|1.2807
|0.0000
|-13.00
|1983.89
|387
|2006.09.06 14:14
|sell
|182
|1.00
|1.2790
|1.2803
|0.0000
|388
|2006.09.06 14:46
|close
|182
|1.00
|1.2782
|1.2803
|0.0000
|8.00
|1991.89
|389
|2006.09.07 15:59
|sell
|183
|1.00
|1.2741
|1.2754
|0.0000
|390
|2006.09.07 15:59
|s/l
|183
|1.00
|1.2754
|1.2754
|0.0000
|-13.00
|1978.89
|391
|2006.09.07 15:59
|sell
|184
|1.00
|1.2754
|1.2767
|0.0000
|392
|2006.09.07 15:59
|close
|184
|1.00
|1.2744
|1.2767
|0.0000
|10.00
|1988.89
|393
|2006.09.15 06:57
|buy
|185
|1.00
|1.2723
|1.2710
|0.0000
|394
|2006.09.15 07:39
|s/l
|185
|1.00
|1.2710
|1.2710
|0.0000
|-13.00
|1975.89
|395
|2006.09.21 02:56
|buy
|186
|1.00
|1.2713
|1.2700
|0.0000
|396
|2006.09.21 03:31
|close
|186
|1.00
|1.2721
|1.2700
|0.0000
|8.00
|1983.89
|397
|2006.09.21 08:59
|buy
|187
|1.00
|1.2722
|1.2709
|0.0000
|398
|2006.09.21 10:26
|close
|187
|1.00
|1.2733
|1.2709
|0.0000
|11.00
|1994.89
|399
|2006.09.21 11:39
|buy
|188
|1.00
|1.2724
|1.2711
|0.0000
|400
|2006.09.21 11:59
|close
|188
|1.00
|1.2732
|1.2711
|0.0000
|8.00
|2002.89
|401
|2006.09.21 20:58
|buy
|189
|1.00
|1.2782
|1.2769
|0.0000
|402
|2006.09.22 00:02
|close
|189
|1.00
|1.2791
|1.2769
|0.0000
|8.13
|2011.03
|403
|2006.09.22 13:54
|buy
|190
|1.00
|1.2808
|1.2795
|0.0000
|404
|2006.09.22 14:00
|s/l
|190
|1.00
|1.2795
|1.2795
|0.0000
|-13.00
|1998.03
|405
|2006.09.29 14:03
|sell
|191
|1.00
|1.2666
|1.2679
|0.0000
|406
|2006.09.29 14:03
|close
|191
|1.00
|1.2659
|1.2679
|0.0000
|7.00
|2005.03
|407
|2006.10.06 12:29
|sell
|192
|1.00
|1.2679
|1.2692
|0.0000
|408
|2006.10.06 12:29
|close
|192
|1.00
|1.2670
|1.2692
|0.0000
|9.00
|2014.03
|409
|2006.10.06 12:29
|sell
|193
|1.00
|1.2679
|1.2692
|0.0000
|410
|2006.10.06 12:29
|close
|193
|1.00
|1.2670
|1.2692
|0.0000
|9.00
|2023.03
|411
|2006.10.06 12:29
|sell
|194
|1.00
|1.2679
|1.2692
|0.0000
|412
|2006.10.06 12:29
|close
|194
|1.00
|1.2663
|1.2692
|0.0000
|16.00
|2039.03
|413
|2006.10.06 12:30
|sell
|195
|1.00
|1.2686
|1.2699
|0.0000
|414
|2006.10.06 12:30
|close
|195
|1.00
|1.2679
|1.2699
|0.0000
|7.00
|2046.03
|415
|2006.10.06 12:32
|sell
|196
|1.00
|1.2678
|1.2691
|0.0000
|416
|2006.10.06 12:32
|s/l
|196
|1.00
|1.2691
|1.2691
|0.0000
|-13.00
|2033.03
|417
|2006.10.11 19:31
|sell
|197
|1.00
|1.2529
|1.2542
|0.0000
|418
|2006.10.11 19:52
|close
|197
|1.00
|1.2522
|1.2542
|0.0000
|7.00
|2040.03
|419
|2006.10.13 17:47
|sell
|198
|1.00
|1.2516
|1.2529
|0.0000
|420
|2006.10.13 19:04
|close
|198
|1.00
|1.2511
|1.2529
|0.0000
|5.00
|2045.03