|Symbol
|USDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2005.08.11 00:00 - 2006.09.29 00:00 (2006.02.17 - 2006.09.29)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=50; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.7; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=15; StopLevel=0; EnableTrailingStop=false; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled="00,01,04,06"; GMT=10; MagicNumber=123000;
|Bars in test
|14200
|Ticks modelled
|991517
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|47866.32
|Gross profit
|154404.02
|Gross loss
|-106537.70
|Profit factor
|1.45
|Expected payoff
|93.86
|Absolute drawdown
|28.77
|Maximal drawdown
|6237.64 (14.03%)
|Relative drawdown
|33.69% (4952.70)
|Total trades
|510
|Short positions (won %)
|251 (66.93%)
|Long positions (won %)
|259 (67.18%)
|Profit trades (% of total)
|342 (67.06%)
|Loss trades (% of total)
|168 (32.94%)
|Largest
|profit trade
|3718.73
|loss trade
|-2267.25
|Average
|profit trade
|451.47
|loss trade
|-634.15
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (2180.56)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-2880.61)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|11349.79 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-6237.64 (3)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.02.17 02:00
|sell
|1
|0.20
|117.83
|118.00
|0.00
|2
|2006.02.17 03:00
|s/l
|1
|0.20
|118.00
|118.00
|0.00
|-28.77
|471.23
|3
|2006.02.17 03:00
|sell
|2
|0.20
|118.17
|118.34
|0.00
|4
|2006.02.17 03:16
|close
|2
|0.20
|118.07
|118.34
|0.00
|16.94
|488.17
|5
|2006.02.17 03:21
|sell
|3
|0.20
|118.15
|118.32
|0.00
|6
|2006.02.17 07:00
|close
|3
|0.20
|118.03
|118.32
|0.00
|20.33
|508.50
|7
|2006.02.17 09:00
|buy
|4
|0.20
|117.92
|117.75
|0.00
|8
|2006.02.17 09:11
|close
|4
|0.20
|118.03
|117.75
|0.00
|18.64
|527.14
|9
|2006.02.17 09:59
|buy
|5
|0.20
|117.96
|117.79
|0.00
|10
|2006.02.17 10:00
|close
|5
|0.20
|118.13
|117.79
|0.00
|28.78
|555.92
|11
|2006.02.17 15:00
|buy
|6
|0.20
|118.59
|118.42
|0.00
|12
|2006.02.17 17:00
|s/l
|6
|0.20
|118.42
|118.42
|0.00
|-28.71
|527.21
|13
|2006.02.17 17:11
|buy
|7
|0.20
|118.36
|118.19
|0.00
|14
|2006.02.17 17:11
|close
|7
|0.20
|118.45
|118.19
|0.00
|15.20
|542.41
|15
|2006.02.17 17:11
|buy
|8
|0.20
|118.37
|118.20
|0.00
|16
|2006.02.17 17:59
|close
|8
|0.20
|118.46
|118.20
|0.00
|15.20
|557.61
|17
|2006.02.17 18:52
|buy
|9
|0.20
|118.27
|118.10
|0.00
|18
|2006.02.17 18:59
|close
|9
|0.20
|118.43
|118.10
|0.00
|27.02
|584.63
|19
|2006.02.17 19:06
|buy
|10
|0.20
|118.25
|118.08
|0.00
|20
|2006.02.17 19:37
|close
|10
|0.20
|118.34
|118.08
|0.00
|15.21
|599.84
|21
|2006.02.17 19:53
|buy
|11
|0.20
|118.25
|118.08
|0.00
|22
|2006.02.20 01:08
|s/l
|11
|0.20
|118.08
|118.08
|0.00
|-26.27
|573.57
|23
|2006.02.20 04:00
|buy
|12
|0.20
|117.96
|117.79
|0.00
|24
|2006.02.20 04:41
|close
|12
|0.20
|118.06
|117.79
|0.00
|16.94
|590.51
|25
|2006.02.20 04:59
|buy
|13
|0.20
|117.99
|117.82
|0.00
|26
|2006.02.20 05:00
|close
|13
|0.20
|118.11
|117.82
|0.00
|20.32
|610.83
|27
|2006.02.22 15:00
|buy
|14
|0.20
|118.44
|118.27
|0.00
|28
|2006.02.22 15:24
|close
|14
|0.20
|118.54
|118.27
|0.00
|16.87
|627.70
|29
|2006.02.22 15:24
|buy
|15
|0.20
|118.52
|118.35
|0.00
|30
|2006.02.22 15:41
|close
|15
|0.20
|118.62
|118.35
|0.00
|16.86
|644.56
|31
|2006.02.22 15:59
|buy
|16
|0.20
|118.46
|118.29
|0.00
|32
|2006.02.22 16:00
|close
|16
|0.20
|118.58
|118.29
|0.00
|20.24
|664.80
|33
|2006.02.22 20:00
|sell
|17
|0.20
|118.62
|118.79
|0.00
|34
|2006.02.22 22:04
|close
|17
|0.20
|118.53
|118.79
|0.00
|15.19
|679.99
|35
|2006.02.23 05:00
|buy
|18
|0.20
|118.19
|118.02
|0.00
|36
|2006.02.23 06:00
|s/l
|18
|0.20
|118.02
|118.02
|0.00
|-28.88
|651.11
|37
|2006.02.23 06:00
|buy
|19
|0.20
|117.72
|117.55
|0.00
|38
|2006.02.23 07:05
|s/l
|19
|0.20
|117.55
|117.55
|0.00
|-28.92
|622.19
|39
|2006.02.23 07:05
|buy
|20
|0.20
|117.57
|117.40
|0.00
|40
|2006.02.23 10:00
|close
|20
|0.20
|117.67
|117.40
|0.00
|17.00
|639.19
|41
|2006.02.23 15:00
|buy
|21
|0.20
|116.93
|116.76
|0.00
|42
|2006.02.23 15:24
|close
|21
|0.20
|117.04
|116.76
|0.00
|18.80
|657.99
|43
|2006.02.23 15:59
|buy
|22
|0.20
|116.94
|116.77
|0.00
|44
|2006.02.23 16:00
|close
|22
|0.20
|117.26
|116.77
|0.00
|54.58
|712.57
|45
|2006.02.27 03:00
|buy
|23
|0.20
|115.89
|115.72
|0.00
|46
|2006.02.27 03:23
|close
|23
|0.20
|116.00
|115.72
|0.00
|18.97
|731.54
|47
|2006.02.27 03:23
|buy
|24
|0.30
|116.01
|115.84
|0.00
|48
|2006.02.27 04:47
|s/l
|24
|0.30
|115.84
|115.84
|0.00
|-44.03
|687.51
|49
|2006.02.27 15:00
|buy
|25
|0.20
|116.11
|115.94
|0.00
|50
|2006.02.27 21:48
|close
|25
|0.20
|116.25
|115.94
|0.00
|24.09
|711.60
|51
|2006.02.27 23:00
|buy
|26
|0.20
|116.11
|115.94
|0.00
|52
|2006.02.28 00:02
|close
|26
|0.20
|116.24
|115.94
|0.00
|24.89
|736.49
|53
|2006.02.28 15:04
|buy
|27
|0.30
|116.16
|115.99
|0.00
|54
|2006.02.28 17:00
|s/l
|27
|0.30
|115.99
|115.99
|0.00
|-44.03
|692.46
|55
|2006.03.01 12:00
|sell
|28
|0.20
|116.25
|116.42
|0.00
|56
|2006.03.01 12:45
|close
|28
|0.20
|116.14
|116.42
|0.00
|18.94
|711.40
|57
|2006.03.01 12:45
|sell
|29
|0.20
|116.12
|116.29
|0.00
|58
|2006.03.01 15:00
|close
|29
|0.20
|115.82
|116.29
|0.00
|51.80
|763.20
|59
|2006.03.02 17:35
|buy
|30
|0.30
|115.95
|115.78
|0.00
|60
|2006.03.02 17:39
|close
|30
|0.30
|116.08
|115.78
|0.00
|33.60
|796.80
|61
|2006.03.02 20:00
|buy
|31
|0.30
|115.94
|115.77
|0.00
|62
|2006.03.03 02:21
|close
|31
|0.30
|116.28
|115.77
|0.00
|91.50
|888.29
|63
|2006.03.03 02:21
|sell
|32
|0.30
|116.27
|116.44
|0.00
|64
|2006.03.03 02:59
|s/l
|32
|0.30
|116.44
|116.44
|0.00
|-43.73
|844.56
|65
|2006.03.03 02:59
|sell
|33
|0.30
|116.62
|116.79
|0.00
|66
|2006.03.03 03:00
|close
|33
|0.30
|116.36
|116.79
|0.00
|67.03
|911.59
|67
|2006.03.03 03:49
|buy
|34
|0.30
|116.35
|116.18
|0.00
|68
|2006.03.03 09:49
|close
|34
|0.30
|116.45
|116.18
|0.00
|25.76
|937.35
|69
|2006.03.03 09:59
|buy
|35
|0.30
|116.28
|116.11
|0.00
|70
|2006.03.03 10:00
|close
|35
|0.30
|116.45
|116.11
|0.00
|43.79
|981.14
|71
|2006.03.06 01:00
|buy
|36
|0.30
|116.12
|115.95
|0.00
|72
|2006.03.06 01:11
|close
|36
|0.30
|116.22
|115.95
|0.00
|25.81
|1006.95
|73
|2006.03.06 01:59
|buy
|37
|0.40
|116.18
|116.01
|0.00
|74
|2006.03.06 02:00
|close
|37
|0.40
|116.51
|116.01
|0.00
|113.30
|1120.25
|75
|2006.03.06 02:00
|sell
|38
|0.40
|116.51
|116.68
|0.00
|76
|2006.03.06 02:31
|close
|38
|0.40
|116.41
|116.68
|0.00
|34.36
|1154.61
|77
|2006.03.06 02:45
|sell
|39
|0.40
|116.45
|116.62
|0.00
|78
|2006.03.06 04:02
|s/l
|39
|0.40
|116.62
|116.62
|0.00
|-58.27
|1096.34
|79
|2006.03.06 12:00
|sell
|40
|0.40
|117.21
|117.38
|0.00
|80
|2006.03.06 14:17
|s/l
|40
|0.40
|117.38
|117.38
|0.00
|-57.93
|1038.41
|81
|2006.03.07 03:00
|buy
|41
|0.40
|117.61
|117.44
|0.00
|82
|2006.03.07 05:00
|s/l
|41
|0.40
|117.44
|117.44
|0.00
|-57.94
|980.47
|83
|2006.03.07 06:00
|sell
|42
|0.30
|117.63
|117.80
|0.00
|84
|2006.03.07 06:45
|close
|42
|0.30
|117.53
|117.80
|0.00
|25.52
|1005.99
|85
|2006.03.07 23:00
|buy
|43
|0.40
|117.87
|117.70
|0.00
|86
|2006.03.08 01:47
|s/l
|43
|0.40
|117.70
|117.70
|0.00
|-52.73
|953.26
|87
|2006.03.08 03:00
|buy
|44
|0.30
|117.36
|117.19
|0.00
|88
|2006.03.08 03:06
|close
|44
|0.30
|117.47
|117.19
|0.00
|28.09
|981.35
|89
|2006.03.08 03:59
|buy
|45
|0.30
|117.38
|117.21
|0.00
|90
|2006.03.08 04:01
|close
|45
|0.30
|117.54
|117.21
|0.00
|40.84
|1022.19
|91
|2006.03.08 08:00
|buy
|46
|0.40
|117.64
|117.47
|0.00
|92
|2006.03.08 11:45
|close
|46
|0.40
|117.76
|117.47
|0.00
|40.76
|1062.95
|93
|2006.03.08 17:00
|buy
|47
|0.40
|117.88
|117.71
|0.00
|94
|2006.03.09 02:01
|s/l
|47
|0.40
|117.71
|117.71
|0.00
|-42.66
|1020.29
|95
|2006.03.09 07:00
|sell
|48
|0.40
|118.24
|118.41
|0.00
|96
|2006.03.09 07:05
|close
|48
|0.40
|118.13
|118.41
|0.00
|37.25
|1057.54
|97
|2006.03.09 07:05
|sell
|49
|0.40
|118.12
|118.29
|0.00
|98
|2006.03.09 07:21
|close
|49
|0.40
|117.98
|118.29
|0.00
|47.47
|1105.01
|99
|2006.03.09 07:21
|sell
|50
|0.40
|117.98
|118.15
|0.00
|100
|2006.03.09 07:27
|close
|50
|0.40
|117.85
|118.15
|0.00
|44.12
|1149.13
|101
|2006.03.09 07:59
|sell
|51
|0.40
|118.28
|118.45
|0.00
|102
|2006.03.09 08:00
|close
|51
|0.40
|117.86
|118.45
|0.00
|142.54
|1291.67
|103
|2006.03.09 08:00
|buy
|52
|0.50
|117.85
|117.68
|0.00
|104
|2006.03.09 10:00
|s/l
|52
|0.50
|117.68
|117.68
|0.00
|-72.34
|1219.33
|105
|2006.03.09 18:00
|sell
|53
|0.40
|117.94
|118.11
|0.00
|106
|2006.03.09 19:00
|s/l
|53
|0.40
|118.11
|118.11
|0.00
|-57.51
|1161.82
|107
|2006.03.09 22:01
|buy
|54
|0.40
|118.17
|118.00
|0.00
|108
|2006.03.10 01:39
|close
|54
|0.40
|118.27
|118.00
|0.00
|38.86
|1200.67
|109
|2006.03.10 02:00
|sell
|55
|0.40
|118.35
|118.52
|0.00
|110
|2006.03.10 02:27
|close
|55
|0.40
|118.25
|118.52
|0.00
|33.83
|1234.50
|111
|2006.03.10 02:46
|sell
|56
|0.40
|118.35
|118.52
|0.00
|112
|2006.03.10 03:20
|s/l
|56
|0.40
|118.52
|118.52
|0.00
|-57.37
|1177.13
|113
|2006.03.10 07:00
|buy
|57
|0.40
|118.40
|118.23
|0.00
|114
|2006.03.10 09:00
|s/l
|57
|0.40
|118.23
|118.23
|0.00
|-57.54
|1119.59
|115
|2006.03.10 09:00
|buy
|58
|0.40
|118.19
|118.02
|0.00
|116
|2006.03.10 11:00
|close
|58
|0.40
|118.30
|118.02
|0.00
|37.19
|1156.78
|117
|2006.03.10 15:00
|sell
|59
|0.40
|118.65
|118.82
|0.00
|118
|2006.03.10 16:00
|s/l
|59
|0.40
|118.82
|118.82
|0.00
|-57.12
|1099.66
|119
|2006.03.13 12:00
|buy
|60
|0.40
|118.90
|118.73
|0.00
|120
|2006.03.13 13:51
|close
|60
|0.40
|119.00
|118.73
|0.00
|33.61
|1133.27
|121
|2006.03.14 15:00
|buy
|61
|0.40
|118.09
|117.92
|0.00
|122
|2006.03.14 15:42
|s/l
|61
|0.40
|117.92
|117.92
|0.00
|-57.67
|1075.60
|123
|2006.03.14 15:42
|buy
|62
|0.40
|117.93
|117.76
|0.00
|124
|2006.03.14 15:59
|close
|62
|0.40
|118.10
|117.76
|0.00
|57.58
|1133.18
|125
|2006.03.15 15:59
|sell
|63
|0.40
|117.57
|117.74
|0.00
|126
|2006.03.15 16:00
|close
|63
|0.40
|117.35
|117.74
|0.00
|74.99
|1208.17
|127
|2006.03.15 18:01
|buy
|64
|0.40
|117.31
|117.14
|0.00
|128
|2006.03.15 19:19
|close
|64
|0.40
|117.42
|117.14
|0.00
|37.47
|1245.64
|129
|2006.03.16 19:00
|buy
|65
|0.40
|116.93
|116.76
|0.00
|130
|2006.03.16 19:04
|close
|65
|0.40
|117.04
|116.76
|0.00
|37.59
|1283.23
|131
|2006.03.16 19:11
|buy
|66
|0.40
|116.93
|116.76
|0.00
|132
|2006.03.17 02:00
|s/l
|66
|0.40
|116.76
|116.76
|0.00
|-53.28
|1229.95
|133
|2006.03.17 03:00
|sell
|67
|0.40
|116.75
|116.92
|0.00
|134
|2006.03.17 10:00
|close
|67
|0.40
|116.59
|116.92
|0.00
|54.89
|1284.84
|135
|2006.03.17 18:00
|buy
|68
|0.40
|115.92
|115.75
|0.00
|136
|2006.03.20 00:00
|close
|68
|0.40
|116.02
|115.75
|0.00
|39.52
|1324.36
|137
|2006.03.20 15:00
|buy
|69
|0.50
|115.66
|115.49
|0.00
|138
|2006.03.20 15:30
|close
|69
|0.50
|115.76
|115.49
|0.00
|43.19
|1367.55
|139
|2006.03.20 15:30
|buy
|70
|0.50
|115.76
|115.59
|0.00
|140
|2006.03.20 15:32
|close
|70
|0.50
|115.87
|115.59
|0.00
|47.47
|1415.02
|141
|2006.03.20 15:59
|buy
|71
|0.50
|115.64
|115.47
|0.00
|142
|2006.03.20 16:00
|close
|71
|0.50
|116.07
|115.47
|0.00
|185.23
|1600.25
|143
|2006.03.21 04:00
|sell
|72
|0.60
|116.66
|116.83
|0.00
|144
|2006.03.21 04:09
|close
|72
|0.60
|116.54
|116.83
|0.00
|61.78
|1662.03
|145
|2006.03.21 04:43
|sell
|73
|0.60
|116.58
|116.75
|0.00
|146
|2006.03.21 11:00
|s/l
|73
|0.60
|116.75
|116.75
|0.00
|-87.36
|1574.67
|147
|2006.03.21 17:00
|sell
|74
|0.60
|117.00
|117.17
|0.00
|148
|2006.03.21 17:46
|s/l
|74
|0.60
|117.17
|117.17
|0.00
|-87.05
|1487.62
|149
|2006.03.21 17:46
|sell
|75
|0.50
|117.15
|117.32
|0.00
|150
|2006.03.21 18:00
|close
|75
|0.50
|117.06
|117.32
|0.00
|38.44
|1526.06
|151
|2006.03.21 18:00
|sell
|76
|0.50
|117.18
|117.35
|0.00
|152
|2006.03.21 22:00
|s/l
|76
|0.50
|117.35
|117.35
|0.00
|-72.43
|1453.63
|153
|2006.03.22 08:00
|buy
|77
|0.50
|117.17
|117.00
|0.00
|154
|2006.03.22 15:00
|s/l
|77
|0.50
|117.00
|117.00
|0.00
|-72.84
|1380.79
|155
|2006.03.23 09:00
|buy
|78
|0.50
|116.89
|116.72
|0.00
|156
|2006.03.23 11:00
|close
|78
|0.50
|117.05
|116.72
|0.00
|68.35
|1449.14
|157
|2006.03.23 17:00
|sell
|79
|0.50
|117.65
|117.82
|0.00
|158
|2006.03.23 17:19
|close
|79
|0.50
|117.52
|117.82
|0.00
|55.31
|1504.45
|159
|2006.03.23 17:19
|sell
|80
|0.50
|117.52
|117.69
|0.00
|160
|2006.03.23 17:25
|close
|80
|0.50
|117.39
|117.69
|0.00
|55.37
|1559.82
|161
|2006.03.23 17:25
|sell
|81
|0.50
|117.43
|117.60
|0.00
|162
|2006.03.23 17:31
|s/l
|81
|0.50
|117.60
|117.60
|0.00
|-72.28
|1487.54
|163
|2006.03.23 17:31
|sell
|82
|0.50
|117.58
|117.75
|0.00
|164
|2006.03.23 21:00
|s/l
|82
|0.50
|117.75
|117.75
|0.00
|-72.07
|1415.47
|165
|2006.03.24 17:00
|buy
|83
|0.50
|117.73
|117.56
|0.00
|166
|2006.03.24 17:29
|s/l
|83
|0.50
|117.56
|117.56
|0.00
|-72.30
|1343.17
|167
|2006.03.24 17:29
|buy
|84
|0.50
|117.58
|117.41
|0.00
|168
|2006.03.24 17:59
|close
|84
|0.50
|117.72
|117.41
|0.00
|59.46
|1402.63
|169
|2006.03.24 18:00
|buy
|85
|0.50
|117.49
|117.32
|0.00
|170
|2006.03.27 00:15
|close
|85
|0.50
|117.61
|117.32
|0.00
|57.32
|1459.94
|171
|2006.03.27 04:49
|buy
|86
|0.50
|116.60
|116.43
|0.00
|172
|2006.03.27 05:47
|close
|86
|0.50
|116.69
|116.43
|0.00
|38.56
|1498.50
|173
|2006.03.28 01:31
|buy
|87
|0.50
|116.58
|116.41
|0.00
|174
|2006.03.28 01:44
|s/l
|87
|0.50
|116.41
|116.41
|0.00
|-73.04
|1425.46
|175
|2006.03.28 01:44
|buy
|88
|0.50
|116.40
|116.23
|0.00
|176
|2006.03.28 01:56
|close
|88
|0.50
|116.52
|116.23
|0.00
|51.49
|1476.95
|177
|2006.03.28 01:56
|buy
|89
|0.50
|116.55
|116.38
|0.00
|178
|2006.03.28 02:07
|s/l
|89
|0.50
|116.38
|116.38
|0.00
|-73.04
|1403.91
|179
|2006.03.28 02:11
|buy
|90
|0.50
|116.29
|116.12
|0.00
|180
|2006.03.28 02:58
|close
|90
|0.50
|116.45
|116.12
|0.00
|68.70
|1472.61
|181
|2006.03.28 03:12
|sell
|91
|0.50
|116.78
|116.95
|0.00
|182
|2006.03.28 03:34
|s/l
|91
|0.50
|116.95
|116.95
|0.00
|-72.66
|1399.95
|183
|2006.03.28 03:34
|sell
|92
|0.50
|116.96
|117.13
|0.00
|184
|2006.03.28 03:38
|close
|92
|0.50
|116.85
|117.13
|0.00
|47.07
|1447.02
|185
|2006.03.28 03:38
|sell
|93
|0.50
|116.84
|117.01
|0.00
|186
|2006.03.28 05:50
|s/l
|93
|0.50
|117.01
|117.01
|0.00
|-72.64
|1374.38
|187
|2006.03.28 05:50
|sell
|94
|0.50
|117.06
|117.23
|0.00
|188
|2006.03.28 05:56
|close
|94
|0.50
|116.92
|117.23
|0.00
|59.87
|1434.25
|189
|2006.03.28 21:22
|sell
|95
|0.50
|117.62
|117.79
|0.00
|190
|2006.03.28 21:35
|s/l
|95
|0.50
|117.79
|117.79
|0.00
|-72.15
|1362.10
|191
|2006.03.28 21:35
|sell
|96
|0.50
|117.79
|117.96
|0.00
|192
|2006.03.28 21:38
|s/l
|96
|0.50
|117.96
|117.96
|0.00
|-72.06
|1290.04
|193
|2006.03.28 21:38
|sell
|97
|0.50
|117.94
|118.11
|0.00
|194
|2006.03.28 22:38
|close
|97
|0.50
|117.82
|118.11
|0.00
|50.92
|1340.96
|195
|2006.03.29 00:52
|buy
|98
|0.50
|117.75
|117.58
|0.00
|196
|2006.03.29 01:15
|close
|98
|0.50
|117.87
|117.58
|0.00
|50.90
|1391.86
|197
|2006.03.29 17:42
|buy
|99
|0.50
|117.87
|117.70
|0.00
|198
|2006.03.29 18:27
|s/l
|99
|0.50
|117.70
|117.70
|0.00
|-72.22
|1319.64
|199
|2006.03.29 18:36
|buy
|100
|0.50
|117.65
|117.48
|0.00
|200
|2006.03.29 18:44
|close
|100
|0.50
|117.78
|117.48
|0.00
|55.19
|1374.83
|201
|2006.03.29 20:48
|sell
|101
|0.50
|117.77
|117.94
|0.00
|202
|2006.03.30 01:33
|close
|101
|0.50
|117.65
|117.94
|0.00
|29.20
|1404.04
|203
|2006.03.30 08:32
|sell
|102
|0.50
|117.65
|117.82
|0.00
|204
|2006.03.30 10:14
|close
|102
|0.50
|117.55
|117.82
|0.00
|42.54
|1446.58
|205
|2006.03.30 19:46
|sell
|103
|0.50
|117.53
|117.70
|0.00
|206
|2006.03.30 20:36
|close
|103
|0.50
|117.42
|117.70
|0.00
|46.84
|1493.42
|207
|2006.03.31 02:14
|sell
|104
|0.50
|117.60
|117.77
|0.00
|208
|2006.03.31 02:33
|close
|104
|0.50
|117.45
|117.77
|0.00
|63.86
|1557.28
|209
|2006.03.31 17:18
|buy
|105
|0.50
|117.80
|117.63
|0.00
|210
|2006.03.31 17:28
|close
|105
|0.50
|117.90
|117.63
|0.00
|42.41
|1599.69
|211
|2006.03.31 17:33
|buy
|106
|0.60
|117.80
|117.63
|0.00
|212
|2006.03.31 17:36
|s/l
|106
|0.60
|117.63
|117.63
|0.00
|-86.71
|1512.98
|213
|2006.03.31 17:36
|buy
|107
|0.50
|117.65
|117.48
|0.00
|214
|2006.03.31 17:58
|close
|107
|0.50
|117.75
|117.48
|0.00
|42.46
|1555.44
|215
|2006.03.31 17:58
|buy
|108
|0.50
|117.75
|117.58
|0.00
|216
|2006.03.31 18:41
|s/l
|108
|0.50
|117.58
|117.58
|0.00
|-72.29
|1483.15
|217
|2006.03.31 18:49
|buy
|109
|0.50
|117.52
|117.35
|0.00
|218
|2006.03.31 19:13
|close
|109
|0.50
|117.62
|117.35
|0.00
|42.51
|1525.66
|219
|2006.04.03 13:43
|sell
|110
|0.50
|118.46
|118.63
|0.00
|220
|2006.04.03 14:05
|close
|110
|0.50
|118.35
|118.63
|0.00
|46.47
|1572.13
|221
|2006.04.03 17:00
|buy
|111
|0.60
|117.99
|117.82
|0.00
|222
|2006.04.03 17:15
|s/l
|111
|0.60
|117.82
|117.82
|0.00
|-86.57
|1485.56
|223
|2006.04.03 17:15
|buy
|112
|0.50
|117.84
|117.67
|0.00
|224
|2006.04.03 18:00
|close
|112
|0.50
|117.96
|117.67
|0.00
|50.86
|1536.42
|225
|2006.04.03 18:00
|buy
|113
|0.50
|117.84
|117.67
|0.00
|226
|2006.04.03 20:15
|s/l
|113
|0.50
|117.67
|117.67
|0.00
|-72.24
|1464.18
|227
|2006.04.04 07:00
|buy
|114
|0.50
|117.60
|117.43
|0.00
|228
|2006.04.04 08:59
|close
|114
|0.50
|117.71
|117.43
|0.00
|46.72
|1510.90
|229
|2006.04.05 03:14
|buy
|115
|0.50
|117.31
|117.14
|0.00
|230
|2006.04.05 03:59
|close
|115
|0.50
|117.40
|117.14
|0.00
|38.33
|1549.23
|231
|2006.04.05 06:00
|buy
|116
|0.50
|116.89
|116.72
|0.00
|232
|2006.04.05 07:05
|s/l
|116
|0.50
|116.72
|116.72
|0.00
|-72.82
|1476.41
|233
|2006.04.05 07:10
|buy
|117
|0.50
|116.72
|116.55
|0.00
|234
|2006.04.05 07:32
|close
|117
|0.50
|116.81
|116.55
|0.00
|38.52
|1514.93
|235
|2006.04.05 07:59
|buy
|118
|0.50
|116.79
|116.62
|0.00
|236
|2006.04.05 08:00
|close
|118
|0.50
|116.93
|116.62
|0.00
|59.86
|1574.79
|237
|2006.04.05 09:01
|buy
|119
|0.60
|116.77
|116.60
|0.00
|238
|2006.04.05 09:34
|close
|119
|0.60
|116.89
|116.60
|0.00
|61.60
|1636.39
|239
|2006.04.05 09:34
|buy
|120
|0.60
|116.79
|116.62
|0.00
|240
|2006.04.05 09:34
|close
|120
|0.60
|116.91
|116.62
|0.00
|61.59
|1697.98
|241
|2006.04.05 09:59
|buy
|121
|0.60
|116.78
|116.61
|0.00
|242
|2006.04.05 10:00
|close
|121
|0.60
|116.97
|116.61
|0.00
|97.46
|1795.44
|243
|2006.04.07 13:00
|sell
|122
|0.60
|117.81
|117.98
|0.00
|244
|2006.04.07 15:00
|close
|122
|0.60
|117.69
|117.98
|0.00
|61.18
|1856.62
|245
|2006.04.07 15:11
|buy
|123
|0.60
|117.59
|117.42
|0.00
|246
|2006.04.07 15:21
|close
|123
|0.60
|117.75
|117.42
|0.00
|81.53
|1938.15
|247
|2006.04.07 18:59
|sell
|124
|0.70
|118.34
|118.51
|0.00
|248
|2006.04.10 00:00
|close
|124
|0.70
|118.20
|118.51
|0.00
|72.74
|2010.88
|249
|2006.04.10 18:00
|sell
|125
|0.70
|118.64
|118.81
|0.00
|250
|2006.04.10 21:00
|close
|125
|0.70
|118.55
|118.81
|0.00
|53.14
|2064.02
|251
|2006.04.11 12:00
|sell
|126
|0.70
|118.57
|118.74
|0.00
|252
|2006.04.11 13:19
|s/l
|126
|0.70
|118.74
|118.74
|0.00
|-100.21
|1963.81
|253
|2006.04.11 19:00
|buy
|127
|0.70
|118.41
|118.24
|0.00
|254
|2006.04.11 22:00
|s/l
|127
|0.70
|118.24
|118.24
|0.00
|-100.66
|1863.15
|255
|2006.04.11 22:00
|buy
|128
|0.70
|118.23
|118.06
|0.00
|256
|2006.04.12 00:59
|close
|128
|0.70
|118.36
|118.06
|0.00
|85.69
|1948.85
|257
|2006.04.12 12:00
|buy
|129
|0.70
|118.09
|117.92
|0.00
|258
|2006.04.12 15:00
|close
|129
|0.70
|118.33
|117.92
|0.00
|141.98
|2090.83
|259
|2006.04.12 15:00
|sell
|130
|0.70
|118.30
|118.47
|0.00
|260
|2006.04.12 15:10
|close
|130
|0.70
|118.19
|118.47
|0.00
|65.15
|2155.98
|261
|2006.04.12 15:26
|sell
|131
|0.80
|118.29
|118.46
|0.00
|262
|2006.04.12 17:20
|s/l
|131
|0.80
|118.46
|118.46
|0.00
|-114.81
|2041.17
|263
|2006.04.13 17:00
|buy
|132
|0.70
|118.45
|118.28
|0.00
|264
|2006.04.13 19:01
|close
|132
|0.70
|118.55
|118.28
|0.00
|59.05
|2100.22
|265
|2006.04.17 02:00
|buy
|133
|0.70
|118.41
|118.24
|0.00
|266
|2006.04.17 03:00
|s/l
|133
|0.70
|118.24
|118.24
|0.00
|-100.67
|1999.55
|267
|2006.04.17 03:00
|buy
|134
|0.70
|118.23
|118.06
|0.00
|268
|2006.04.17 11:14
|close
|134
|0.70
|118.32
|118.06
|0.00
|53.25
|2052.80
|269
|2006.04.18 12:06
|buy
|135
|0.70
|117.97
|117.80
|0.00
|270
|2006.04.18 12:59
|close
|135
|0.70
|118.08
|117.80
|0.00
|65.21
|2118.01
|271
|2006.04.18 15:00
|buy
|136
|0.70
|117.60
|117.43
|0.00
|272
|2006.04.18 15:27
|close
|136
|0.70
|117.70
|117.43
|0.00
|59.47
|2177.48
|273
|2006.04.18 15:27
|buy
|137
|0.80
|117.72
|117.55
|0.00
|274
|2006.04.18 15:31
|s/l
|137
|0.80
|117.55
|117.55
|0.00
|-115.70
|2061.78
|275
|2006.04.18 15:31
|buy
|138
|0.70
|117.57
|117.40
|0.00
|276
|2006.04.18 15:40
|close
|138
|0.70
|117.67
|117.40
|0.00
|59.49
|2121.27
|277
|2006.04.18 15:40
|buy
|139
|0.70
|117.60
|117.43
|0.00
|278
|2006.04.18 16:09
|close
|139
|0.70
|117.71
|117.43
|0.00
|65.41
|2186.68
|279
|2006.04.18 18:59
|sell
|140
|0.80
|117.76
|117.93
|0.00
|280
|2006.04.18 19:00
|close
|140
|0.80
|117.67
|117.93
|0.00
|61.19
|2247.87
|281
|2006.04.18 21:00
|buy
|141
|0.80
|117.31
|117.14
|0.00
|282
|2006.04.18 23:00
|s/l
|141
|0.80
|117.14
|117.14
|0.00
|-116.15
|2131.72
|283
|2006.04.18 23:00
|buy
|142
|0.70
|117.11
|116.94
|0.00
|284
|2006.04.19 01:00
|s/l
|142
|0.70
|116.94
|116.94
|0.00
|-92.98
|2038.74
|285
|2006.04.19 02:59
|sell
|143
|0.70
|117.05
|117.22
|0.00
|286
|2006.04.19 03:00
|close
|143
|0.70
|116.85
|117.22
|0.00
|119.81
|2158.55
|287
|2006.04.19 03:00
|buy
|144
|0.80
|116.85
|116.68
|0.00
|288
|2006.04.19 03:35
|close
|144
|0.80
|116.94
|116.68
|0.00
|61.57
|2220.12
|289
|2006.04.19 03:59
|buy
|145
|0.80
|116.87
|116.70
|0.00
|290
|2006.04.19 04:00
|close
|145
|0.80
|116.97
|116.70
|0.00
|68.39
|2288.51
|291
|2006.04.19 15:00
|sell
|146
|0.80
|117.52
|117.69
|0.00
|292
|2006.04.19 16:00
|s/l
|146
|0.80
|117.69
|117.69
|0.00
|-115.50
|2173.01
|293
|2006.04.19 18:00
|buy
|147
|0.80
|117.61
|117.44
|0.00
|294
|2006.04.19 19:00
|s/l
|147
|0.80
|117.44
|117.44
|0.00
|-115.87
|2057.14
|295
|2006.04.19 19:00
|buy
|148
|0.70
|117.40
|117.23
|0.00
|296
|2006.04.19 22:00
|s/l
|148
|0.70
|117.23
|117.23
|0.00
|-101.55
|1955.59
|297
|2006.04.21 00:00
|buy
|149
|0.70
|117.45
|117.28
|0.00
|298
|2006.04.21 01:50
|close
|149
|0.70
|117.56
|117.28
|0.00
|65.50
|2021.09
|299
|2006.04.21 02:51
|sell
|150
|0.70
|117.64
|117.81
|0.00
|300
|2006.04.21 03:59
|close
|150
|0.70
|117.54
|117.81
|0.00
|59.56
|2080.65
|301
|2006.04.21 15:00
|buy
|151
|0.70
|116.89
|116.72
|0.00
|302
|2006.04.21 16:22
|close
|151
|0.70
|117.01
|116.72
|0.00
|71.79
|2152.44
|303
|2006.04.24 00:10
|buy
|152
|0.80
|115.54
|115.37
|0.00
|304
|2006.04.24 00:21
|close
|152
|0.80
|115.63
|115.37
|0.00
|62.27
|2214.71
|305
|2006.04.24 02:33
|sell
|153
|0.80
|115.92
|116.09
|0.00
|306
|2006.04.24 02:44
|close
|153
|0.80
|115.81
|116.09
|0.00
|75.98
|2290.69
|307
|2006.04.24 03:00
|buy
|154
|0.80
|115.64
|115.47
|0.00
|308
|2006.04.24 03:06
|close
|154
|0.80
|115.74
|115.47
|0.00
|69.12
|2359.81
|309
|2006.04.24 04:06
|sell
|155
|0.80
|115.80
|115.97
|0.00
|310
|2006.04.24 04:56
|close
|155
|0.80
|115.70
|115.97
|0.00
|69.15
|2428.96
|311
|2006.04.24 09:00
|buy
|156
|0.90
|115.32
|115.15
|0.00
|312
|2006.04.24 09:13
|close
|156
|0.90
|115.45
|115.15
|0.00
|101.34
|2530.30
|313
|2006.04.24 09:13
|buy
|157
|0.90
|115.44
|115.27
|0.00
|314
|2006.04.24 09:26
|s/l
|157
|0.90
|115.27
|115.27
|0.00
|-132.74
|2397.56
|315
|2006.04.24 09:26
|buy
|158
|0.80
|115.28
|115.11
|0.00
|316
|2006.04.24 10:00
|s/l
|158
|0.80
|115.11
|115.11
|0.00
|-118.29
|2279.27
|317
|2006.04.24 22:32
|sell
|159
|0.80
|114.49
|114.66
|0.00
|318
|2006.04.24 23:26
|s/l
|159
|0.80
|114.66
|114.66
|0.00
|-118.61
|2160.66
|319
|2006.04.24 23:26
|sell
|160
|0.80
|114.64
|114.81
|0.00
|320
|2006.04.25 03:00
|close
|160
|0.80
|114.41
|114.81
|0.00
|149.21
|2309.87
|321
|2006.04.25 03:00
|buy
|161
|0.80
|114.39
|114.22
|0.00
|322
|2006.04.25 03:15
|close
|161
|0.80
|114.51
|114.22
|0.00
|83.84
|2393.71
|323
|2006.04.25 03:45
|buy
|162
|0.80
|114.42
|114.25
|0.00
|324
|2006.04.25 04:24
|close
|162
|0.80
|114.53
|114.25
|0.00
|76.84
|2470.55
|325
|2006.04.26 13:00
|sell
|163
|0.90
|115.26
|115.43
|0.00
|326
|2006.04.26 13:29
|close
|163
|0.90
|115.16
|115.43
|0.00
|78.15
|2548.70
|327
|2006.04.26 13:59
|sell
|164
|0.90
|115.27
|115.44
|0.00
|328
|2006.04.26 14:00
|close
|164
|0.90
|115.08
|115.44
|0.00
|148.59
|2697.29
|329
|2006.04.26 15:59
|sell
|165
|0.90
|115.17
|115.34
|0.00
|330
|2006.04.26 16:00
|close
|165
|0.90
|114.88
|115.34
|0.00
|227.19
|2924.48
|331
|2006.04.26 20:59
|sell
|166
|1.00
|114.88
|115.05
|0.00
|332
|2006.04.26 21:00
|close
|166
|1.00
|114.69
|115.05
|0.00
|165.67
|3090.15
|333
|2006.04.27 13:05
|buy
|167
|1.10
|114.52
|114.35
|0.00
|334
|2006.04.27 13:22
|close
|167
|1.10
|114.61
|114.35
|0.00
|86.38
|3176.53
|335
|2006.04.27 17:00
|buy
|168
|1.10
|114.02
|113.85
|0.00
|336
|2006.04.27 17:52
|close
|168
|1.10
|114.16
|113.85
|0.00
|134.90
|3311.43
|337
|2006.04.27 17:52
|buy
|169
|1.20
|114.21
|114.04
|0.00
|338
|2006.04.27 17:52
|s/l
|169
|1.20
|114.04
|114.04
|0.00
|-178.89
|3132.54
|339
|2006.04.27 17:52
|buy
|170
|1.10
|114.06
|113.89
|0.00
|340
|2006.04.27 17:52
|close
|170
|1.10
|114.19
|113.89
|0.00
|125.23
|3257.77
|341
|2006.04.27 17:52
|buy
|171
|1.10
|114.16
|113.99
|0.00
|342
|2006.04.27 17:53
|close
|171
|1.10
|114.29
|113.99
|0.00
|125.12
|3382.89
|343
|2006.04.27 17:53
|buy
|172
|1.20
|114.33
|114.16
|0.00
|344
|2006.04.27 17:53
|s/l
|172
|1.20
|114.16
|114.16
|0.00
|-178.73
|3204.16
|345
|2006.04.27 17:53
|buy
|173
|1.10
|114.16
|113.99
|0.00
|346
|2006.04.27 17:53
|close
|173
|1.10
|114.29
|113.99
|0.00
|125.12
|3329.28
|347
|2006.04.27 17:53
|buy
|174
|1.20
|114.29
|114.12
|0.00
|348
|2006.04.27 17:53
|close
|174
|1.20
|114.61
|114.12
|0.00
|335.05
|3664.33
|349
|2006.04.27 17:53
|buy
|175
|1.30
|114.18
|114.01
|0.00
|350
|2006.04.27 17:56
|s/l
|175
|1.30
|114.01
|114.01
|0.00
|-193.87
|3470.46
|351
|2006.04.27 17:56
|buy
|176
|1.20
|114.01
|113.84
|0.00
|352
|2006.04.27 21:09
|close
|176
|1.20
|114.11
|113.84
|0.00
|105.16
|3575.62
|353
|2006.04.28 03:00
|sell
|177
|1.30
|114.29
|114.46
|0.00
|354
|2006.04.28 11:00
|close
|177
|1.30
|114.09
|114.46
|0.00
|227.89
|3803.51
|355
|2006.04.28 17:59
|sell
|178
|1.30
|114.22
|114.39
|0.00
|356
|2006.04.28 18:00
|close
|178
|1.30
|113.80
|114.39
|0.00
|479.79
|4283.30
|357
|2006.04.28 18:00
|buy
|179
|1.50
|113.80
|113.63
|0.00
|358
|2006.05.01 02:45
|s/l
|179
|1.50
|113.63
|113.63
|0.00
|-205.54
|4077.76
|359
|2006.05.01 15:00
|buy
|180
|1.40
|112.74
|112.57
|0.00
|360
|2006.05.01 16:00
|s/l
|180
|1.40
|112.57
|112.57
|0.00
|-211.43
|3866.33
|361
|2006.05.01 17:00
|sell
|181
|1.40
|112.98
|113.15
|0.00
|362
|2006.05.01 17:15
|close
|181
|1.40
|112.86
|113.15
|0.00
|148.86
|4015.19
|363
|2006.05.01 17:16
|sell
|182
|1.40
|112.88
|113.05
|0.00
|364
|2006.05.01 17:37
|s/l
|182
|1.40
|113.05
|113.05
|0.00
|-210.53
|3804.66
|365
|2006.05.01 17:37
|sell
|183
|1.30
|113.03
|113.20
|0.00
|366
|2006.05.01 20:03
|s/l
|183
|1.30
|113.20
|113.20
|0.00
|-195.23
|3609.43
|367
|2006.05.02 17:00
|buy
|184
|1.30
|113.23
|113.06
|0.00
|368
|2006.05.02 18:06
|close
|184
|1.30
|113.34
|113.06
|0.00
|126.17
|3735.60
|369
|2006.05.02 19:00
|sell
|185
|1.30
|113.52
|113.69
|0.00
|370
|2006.05.02 19:39
|close
|185
|1.30
|113.39
|113.69
|0.00
|149.04
|3884.64
|371
|2006.05.02 19:59
|sell
|186
|1.40
|113.56
|113.73
|0.00
|372
|2006.05.02 20:00
|close
|186
|1.40
|113.29
|113.73
|0.00
|333.66
|4218.30
|373
|2006.05.02 20:00
|buy
|187
|1.50
|113.31
|113.14
|0.00
|374
|2006.05.02 21:00
|s/l
|187
|1.50
|113.14
|113.14
|0.00
|-225.41
|3992.89
|375
|2006.05.03 12:00
|sell
|188
|1.40
|113.46
|113.63
|0.00
|376
|2006.05.03 17:00
|s/l
|188
|1.40
|113.63
|113.63
|0.00
|-209.43
|3783.46
|377
|2006.05.03 18:09
|buy
|189
|1.30
|113.34
|113.17
|0.00
|378
|2006.05.03 18:24
|close
|189
|1.30
|113.46
|113.17
|0.00
|137.49
|3920.95
|379
|2006.05.03 20:00
|sell
|190
|1.40
|113.75
|113.92
|0.00
|380
|2006.05.03 20:36
|close
|190
|1.40
|113.62
|113.92
|0.00
|160.18
|4081.13
|381
|2006.05.03 20:59
|sell
|191
|1.40
|113.77
|113.94
|0.00
|382
|2006.05.03 21:00
|close
|191
|1.40
|113.60
|113.94
|0.00
|209.51
|4290.64
|383
|2006.05.04 04:01
|buy
|192
|1.50
|113.67
|113.50
|0.00
|384
|2006.05.04 06:00
|close
|192
|1.50
|113.91
|113.50
|0.00
|316.04
|4606.68
|385
|2006.05.04 09:10
|sell
|193
|1.60
|114.15
|114.32
|0.00
|386
|2006.05.04 09:15
|close
|193
|1.60
|114.04
|114.32
|0.00
|154.33
|4761.01
|387
|2006.05.04 19:00
|sell
|194
|1.70
|113.58
|113.75
|0.00
|388
|2006.05.04 19:16
|close
|194
|1.70
|113.47
|113.75
|0.00
|164.81
|4925.82
|389
|2006.05.05 00:00
|buy
|195
|1.70
|113.50
|113.33
|0.00
|390
|2006.05.05 00:54
|close
|195
|1.70
|113.59
|113.33
|0.00
|134.69
|5060.51
|391
|2006.05.08 01:00
|sell
|196
|1.80
|112.07
|112.24
|0.00
|392
|2006.05.08 01:44
|close
|196
|1.80
|111.96
|112.24
|0.00
|176.85
|5237.36
|393
|2006.05.08 03:00
|buy
|197
|1.80
|111.82
|111.65
|0.00
|394
|2006.05.08 04:27
|s/l
|197
|1.80
|111.65
|111.65
|0.00
|-274.12
|4963.24
|395
|2006.05.08 05:00
|buy
|198
|1.70
|111.65
|111.48
|0.00
|396
|2006.05.08 10:00
|s/l
|198
|1.70
|111.48
|111.48
|0.00
|-259.68
|4703.56
|397
|2006.05.08 15:35
|sell
|199
|1.60
|111.37
|111.54
|0.00
|398
|2006.05.08 17:05
|s/l
|199
|1.60
|111.54
|111.54
|0.00
|-243.79
|4459.77
|399
|2006.05.09 04:00
|sell
|200
|1.60
|111.61
|111.78
|0.00
|400
|2006.05.09 05:00
|s/l
|200
|1.60
|111.78
|111.78
|0.00
|-243.14
|4216.63
|401
|2006.05.09 05:00
|sell
|201
|1.50
|111.85
|112.02
|0.00
|402
|2006.05.09 07:00
|close
|201
|1.50
|111.62
|112.02
|0.00
|309.09
|4525.72
|403
|2006.05.09 09:00
|sell
|202
|1.60
|111.84
|112.01
|0.00
|404
|2006.05.09 09:24
|close
|202
|1.60
|111.74
|112.01
|0.00
|143.18
|4668.90
|405
|2006.05.09 09:32
|sell
|203
|1.60
|111.84
|112.01
|0.00
|406
|2006.05.09 11:00
|close
|203
|1.60
|111.63
|112.01
|0.00
|300.99
|4969.89
|407
|2006.05.09 18:15
|sell
|204
|1.70
|111.33
|111.50
|0.00
|408
|2006.05.09 20:00
|close
|204
|1.70
|111.20
|111.50
|0.00
|198.74
|5168.63
|409
|2006.05.10 03:00
|sell
|205
|1.80
|111.18
|111.35
|0.00
|410
|2006.05.10 03:30
|close
|205
|1.80
|111.08
|111.35
|0.00
|162.05
|5330.68
|411
|2006.05.10 06:00
|buy
|206
|1.90
|110.91
|110.74
|0.00
|412
|2006.05.10 06:07
|close
|206
|1.90
|111.03
|110.74
|0.00
|205.35
|5536.03
|413
|2006.05.10 06:59
|buy
|207
|1.90
|110.90
|110.73
|0.00
|414
|2006.05.10 07:00
|close
|207
|1.90
|111.07
|110.73
|0.00
|290.81
|5826.84
|415
|2006.05.10 13:00
|buy
|208
|2.00
|110.41
|110.24
|0.00
|416
|2006.05.10 14:35
|close
|208
|2.00
|110.51
|110.24
|0.00
|180.98
|6007.82
|417
|2006.05.10 15:19
|sell
|209
|2.10
|110.68
|110.85
|0.00
|418
|2006.05.10 15:34
|close
|209
|2.10
|110.58
|110.85
|0.00
|189.91
|6197.73
|419
|2006.05.10 21:29
|buy
|210
|2.20
|110.20
|110.03
|0.00
|420
|2006.05.10 22:00
|close
|210
|2.20
|110.30
|110.03
|0.00
|199.46
|6397.19
|421
|2006.05.10 23:00
|sell
|211
|2.20
|110.47
|110.64
|0.00
|422
|2006.05.10 23:54
|s/l
|211
|2.20
|110.64
|110.64
|0.00
|-338.04
|6059.15
|423
|2006.05.10 23:54
|sell
|212
|2.10
|110.62
|110.79
|0.00
|424
|2006.05.11 01:00
|s/l
|212
|2.10
|110.79
|110.79
|0.00
|-413.57
|5645.58
|425
|2006.05.11 01:00
|sell
|213
|2.00
|110.84
|111.01
|0.00
|426
|2006.05.11 02:00
|s/l
|213
|2.00
|111.01
|111.01
|0.00
|-306.03
|5339.55
|427
|2006.05.11 02:00
|sell
|214
|1.90
|111.08
|111.25
|0.00
|428
|2006.05.11 02:08
|close
|214
|1.90
|110.98
|111.25
|0.00
|171.21
|5510.76
|429
|2006.05.11 02:11
|sell
|215
|1.90
|111.08
|111.25
|0.00
|430
|2006.05.11 04:00
|s/l
|215
|1.90
|111.25
|111.25
|0.00
|-290.26
|5220.50
|431
|2006.05.11 15:00
|buy
|216
|1.80
|111.03
|110.86
|0.00
|432
|2006.05.11 15:35
|close
|216
|1.80
|111.13
|110.86
|0.00
|161.97
|5382.47
|433
|2006.05.11 15:53
|buy
|217
|1.90
|111.04
|110.87
|0.00
|434
|2006.05.11 17:00
|s/l
|217
|1.90
|110.87
|110.87
|0.00
|-291.86
|5090.61
|435
|2006.05.11 17:00
|buy
|218
|1.80
|110.69
|110.52
|0.00
|436
|2006.05.11 18:00
|s/l
|218
|1.80
|110.52
|110.52
|0.00
|-277.53
|4813.08
|437
|2006.05.11 20:00
|sell
|219
|1.70
|110.45
|110.62
|0.00
|438
|2006.05.11 22:25
|s/l
|219
|1.70
|110.62
|110.62
|0.00
|-261.23
|4551.85
|439
|2006.05.12 01:00
|buy
|220
|1.60
|110.50
|110.33
|0.00
|440
|2006.05.12 02:00
|s/l
|220
|1.60
|110.33
|110.33
|0.00
|-246.78
|4305.07
|441
|2006.05.12 15:01
|buy
|221
|1.50
|109.59
|109.42
|0.00
|442
|2006.05.12 15:01
|close
|221
|1.50
|109.68
|109.42
|0.00
|123.09
|4428.16
|443
|2006.05.12 15:16
|sell
|222
|1.50
|109.93
|110.10
|0.00
|444
|2006.05.12 15:17
|close
|222
|1.50
|109.84
|110.10
|0.00
|122.91
|4551.07
|445
|2006.05.12 15:54
|sell
|223
|1.60
|109.96
|110.13
|0.00
|446
|2006.05.12 15:54
|close
|223
|1.60
|109.75
|110.13
|0.00
|306.15
|4857.22
|447
|2006.05.12 15:58
|sell
|224
|1.70
|109.94
|110.11
|0.00
|448
|2006.05.12 15:58
|close
|224
|1.70
|109.83
|110.11
|0.00
|170.26
|5027.48
|449
|2006.05.12 15:59
|sell
|225
|1.80
|109.95
|110.12
|0.00
|450
|2006.05.12 15:59
|close
|225
|1.80
|109.81
|110.12
|0.00
|229.48
|5256.96
|451
|2006.05.12 15:59
|sell
|226
|1.80
|109.95
|110.12
|0.00
|452
|2006.05.12 15:59
|close
|226
|1.80
|109.60
|110.12
|0.00
|574.81
|5831.77
|453
|2006.05.12 17:00
|sell
|227
|2.00
|110.25
|110.42
|0.00
|454
|2006.05.12 17:00
|s/l
|227
|2.00
|110.42
|110.42
|0.00
|-307.67
|5524.10
|455
|2006.05.12 17:00
|sell
|228
|1.90
|110.49
|110.66
|0.00
|456
|2006.05.12 17:04
|close
|228
|1.90
|110.35
|110.66
|0.00
|241.05
|5765.15
|457
|2006.05.12 17:04
|sell
|229
|2.00
|110.31
|110.48
|0.00
|458
|2006.05.12 17:15
|close
|229
|2.00
|110.19
|110.48
|0.00
|217.81
|5982.96
|459
|2006.05.12 17:19
|sell
|230
|2.10
|110.27
|110.44
|0.00
|460
|2006.05.12 17:28
|s/l
|230
|2.10
|110.44
|110.44
|0.00
|-323.26
|5659.70
|461
|2006.05.12 17:28
|sell
|231
|2.00
|110.42
|110.59
|0.00
|462
|2006.05.12 20:02
|close
|231
|2.00
|110.22
|110.59
|0.00
|362.91
|6022.61
|463
|2006.05.15 04:07
|buy
|232
|2.10
|109.52
|109.35
|0.00
|464
|2006.05.15 06:00
|close
|232
|2.10
|109.66
|109.35
|0.00
|268.11
|6290.72
|465
|2006.05.16 02:27
|buy
|233
|2.20
|110.44
|110.27
|0.00
|466
|2006.05.16 03:06
|close
|233
|2.20
|110.55
|110.27
|0.00
|218.91
|6509.63
|467
|2006.05.16 03:49
|buy
|234
|2.30
|110.22
|110.05
|0.00
|468
|2006.05.16 05:39
|s/l
|234
|2.30
|110.05
|110.05
|0.00
|-355.29
|6154.34
|469
|2006.05.16 05:39
|buy
|235
|2.20
|110.07
|109.90
|0.00
|470
|2006.05.16 08:09
|close
|235
|2.20
|110.27
|109.90
|0.00
|399.02
|6553.36
|471
|2006.05.17 17:00
|sell
|236
|2.30
|109.80
|109.97
|0.00
|472
|2006.05.17 17:21
|s/l
|236
|2.30
|109.97
|109.97
|0.00
|-355.52
|6197.84
|473
|2006.05.17 17:21
|sell
|237
|2.20
|109.96
|110.13
|0.00
|474
|2006.05.17 17:59
|close
|237
|2.20
|109.82
|110.13
|0.00
|280.46
|6478.30
|475
|2006.05.17 18:00
|sell
|238
|2.30
|110.09
|110.26
|0.00
|476
|2006.05.17 18:00
|s/l
|238
|2.30
|110.26
|110.26
|0.00
|-353.52
|6124.78
|477
|2006.05.17 18:00
|sell
|239
|2.10
|110.58
|110.75
|0.00
|478
|2006.05.17 18:14
|close
|239
|2.10
|110.46
|110.75
|0.00
|228.14
|6352.92
|479
|2006.05.17 18:14
|sell
|240
|2.20
|110.43
|110.60
|0.00
|480
|2006.05.17 18:39
|s/l
|240
|2.20
|110.60
|110.60
|0.00
|-338.09
|6014.83
|481
|2006.05.17 18:39
|sell
|241
|2.10
|110.60
|110.77
|0.00
|482
|2006.05.17 18:49
|close
|241
|2.10
|110.48
|110.77
|0.00
|228.10
|6242.93
|483
|2006.05.17 18:50
|sell
|242
|2.20
|110.48
|110.65
|0.00
|484
|2006.05.17 19:55
|s/l
|242
|2.20
|110.65
|110.65
|0.00
|-337.91
|5905.02
|485
|2006.05.17 21:00
|sell
|243
|2.10
|110.98
|111.15
|0.00
|486
|2006.05.18 00:00
|s/l
|243
|2.10
|111.15
|111.15
|0.00
|-412.64
|5492.38
|487
|2006.05.18 00:00
|sell
|244
|1.90
|111.16
|111.33
|0.00
|488
|2006.05.18 00:30
|close
|244
|1.90
|111.04
|111.33
|0.00
|205.34
|5697.72
|489
|2006.05.18 00:59
|sell
|245
|2.00
|111.18
|111.35
|0.00
|490
|2006.05.18 01:00
|close
|245
|2.00
|110.95
|111.35
|0.00
|414.60
|6112.32
|491
|2006.05.18 03:00
|buy
|246
|2.10
|110.87
|110.70
|0.00
|492
|2006.05.18 03:25
|s/l
|246
|2.10
|110.70
|110.70
|0.00
|-322.50
|5789.82
|493
|2006.05.18 03:38
|buy
|247
|2.00
|110.69
|110.52
|0.00
|494
|2006.05.18 03:59
|close
|247
|2.00
|110.86
|110.52
|0.00
|306.70
|6096.52
|495
|2006.05.18 04:00
|buy
|248
|2.10
|110.64
|110.47
|0.00
|496
|2006.05.18 08:00
|close
|248
|2.10
|110.79
|110.47
|0.00
|284.32
|6380.84
|497
|2006.05.18 19:10
|buy
|249
|2.20
|110.76
|110.59
|0.00
|498
|2006.05.18 21:00
|close
|249
|2.20
|110.88
|110.59
|0.00
|238.09
|6618.93
|499
|2006.05.19 02:00
|buy
|250
|2.30
|110.50
|110.33
|0.00
|500
|2006.05.19 02:17
|close
|250
|2.30
|110.66
|110.33
|0.00
|332.55
|6951.48
|501
|2006.05.19 02:59
|buy
|251
|2.40
|110.52
|110.35
|0.00
|502
|2006.05.19 03:00
|close
|251
|2.40
|110.77
|110.35
|0.00
|541.66
|7493.14
|503
|2006.05.19 03:46
|sell
|252
|2.60
|110.79
|110.96
|0.00
|504
|2006.05.19 05:00
|s/l
|252
|2.60
|110.96
|110.96
|0.00
|-398.27
|7094.87
|505
|2006.05.19 12:00
|sell
|253
|2.50
|112.06
|112.23
|0.00
|506
|2006.05.19 12:10
|close
|253
|2.50
|111.92
|112.23
|0.00
|312.71
|7407.58
|507
|2006.05.19 12:59
|sell
|254
|2.60
|112.06
|112.23
|0.00
|508
|2006.05.19 13:00
|close
|254
|2.60
|111.79
|112.23
|0.00
|627.97
|8035.55
|509
|2006.05.19 15:27
|buy
|255
|2.80
|111.55
|111.38
|0.00
|510
|2006.05.19 15:28
|close
|255
|2.80
|111.66
|111.38
|0.00
|275.85
|8311.40
|511
|2006.05.19 17:00
|sell
|256
|2.90
|112.12
|112.29
|0.00
|512
|2006.05.19 17:28
|close
|256
|2.90
|111.97
|112.29
|0.00
|388.50
|8699.90
|513
|2006.05.19 17:28
|sell
|257
|3.00
|112.00
|112.17
|0.00
|514
|2006.05.19 17:33
|close
|257
|3.00
|111.86
|112.17
|0.00
|375.48
|9075.38
|515
|2006.05.19 17:59
|sell
|258
|3.20
|112.11
|112.28
|0.00
|516
|2006.05.19 18:00
|close
|258
|3.20
|111.80
|112.28
|0.00
|887.30
|9962.68
|517
|2006.05.19 18:00
|buy
|259
|3.50
|111.80
|111.63
|0.00
|518
|2006.05.22 01:01
|s/l
|259
|3.50
|111.63
|111.63
|0.00
|-489.04
|9473.65
|519
|2006.05.22 02:16
|sell
|260
|3.30
|111.97
|112.14
|0.00
|520
|2006.05.22 04:24
|s/l
|260
|3.30
|112.14
|112.14
|0.00
|-500.18
|8973.47
|521
|2006.05.22 09:00
|sell
|261
|3.10
|112.87
|113.04
|0.00
|522
|2006.05.22 09:46
|close
|261
|3.10
|112.75
|113.04
|0.00
|329.93
|9303.40
|523
|2006.05.22 09:46
|sell
|262
|3.30
|112.68
|112.85
|0.00
|524
|2006.05.22 09:53
|close
|262
|3.30
|112.57
|112.85
|0.00
|322.47
|9625.87
|525
|2006.05.22 09:59
|sell
|263
|3.40
|112.86
|113.03
|0.00
|526
|2006.05.22 10:00
|close
|263
|3.40
|112.65
|113.03
|0.00
|633.82
|10259.69
|527
|2006.05.23 06:43
|buy
|264
|3.60
|111.46
|111.29
|0.00
|528
|2006.05.23 06:59
|close
|264
|3.60
|111.56
|111.29
|0.00
|322.70
|10582.39
|529
|2006.05.23 23:00
|sell
|265
|3.70
|111.98
|112.15
|0.00
|530
|2006.05.23 23:24
|close
|265
|3.70
|111.85
|112.15
|0.00
|430.05
|11012.44
|531
|2006.05.23 23:25
|sell
|266
|3.90
|111.83
|112.00
|0.00
|532
|2006.05.23 23:58
|s/l
|266
|3.90
|112.00
|112.00
|0.00
|-591.92
|10420.52
|533
|2006.05.23 23:58
|sell
|267
|3.60
|111.99
|112.16
|0.00
|534
|2006.05.24 00:00
|s/l
|267
|3.60
|112.16
|112.16
|0.00
|-597.96
|9822.56
|535
|2006.05.24 03:00
|sell
|268
|3.40
|112.42
|112.59
|0.00
|536
|2006.05.24 03:06
|close
|268
|3.40
|112.33
|112.59
|0.00
|272.42
|10094.98
|537
|2006.05.24 03:06
|sell
|269
|3.50
|112.37
|112.54
|0.00
|538
|2006.05.24 03:31
|close
|269
|3.50
|112.28
|112.54
|0.00
|280.55
|10375.53
|539
|2006.05.24 03:43
|sell
|270
|3.60
|112.37
|112.54
|0.00
|540
|2006.05.24 03:55
|close
|270
|3.60
|112.28
|112.54
|0.00
|288.57
|10664.10
|541
|2006.05.24 03:59
|sell
|271
|3.70
|112.43
|112.60
|0.00
|542
|2006.05.24 04:59
|close
|271
|3.70
|112.25
|112.60
|0.00
|593.32
|11257.42
|543
|2006.05.24 08:00
|sell
|272
|3.90
|112.47
|112.64
|0.00
|544
|2006.05.24 08:48
|close
|272
|3.90
|112.30
|112.64
|0.00
|590.39
|11847.81
|545
|2006.05.24 08:59
|sell
|273
|4.10
|112.47
|112.64
|0.00
|546
|2006.05.24 09:00
|close
|273
|4.10
|112.19
|112.64
|0.00
|1023.26
|12871.07
|547
|2006.05.24 09:00
|buy
|274
|4.50
|112.17
|112.00
|0.00
|548
|2006.05.24 10:00
|s/l
|274
|4.50
|112.00
|112.00
|0.00
|-683.89
|12187.18
|549
|2006.05.24 15:00
|buy
|275
|4.30
|111.82
|111.65
|0.00
|550
|2006.05.24 15:03
|close
|275
|4.30
|111.98
|111.65
|0.00
|614.40
|12801.58
|551
|2006.05.26 04:00
|sell
|276
|4.50
|111.95
|112.12
|0.00
|552
|2006.05.26 05:10
|s/l
|276
|4.50
|112.12
|112.12
|0.00
|-682.18
|12119.40
|553
|2006.05.26 15:59
|buy
|277
|4.20
|111.96
|111.79
|0.00
|554
|2006.05.26 16:00
|close
|277
|4.20
|112.50
|111.79
|0.00
|2016.00
|14135.40
|555
|2006.05.29 21:00
|buy
|278
|4.90
|112.36
|112.19
|0.00
|556
|2006.05.29 23:35
|close
|278
|4.90
|112.49
|112.19
|0.00
|566.29
|14701.69
|557
|2006.05.30 04:00
|buy
|279
|5.10
|112.48
|112.31
|0.00
|558
|2006.05.30 05:00
|s/l
|279
|5.10
|112.31
|112.31
|0.00
|-772.52
|13929.17
|559
|2006.05.30 05:02
|buy
|280
|4.90
|112.18
|112.01
|0.00
|560
|2006.05.30 06:07
|s/l
|280
|4.90
|112.01
|112.01
|0.00
|-743.68
|13185.49
|561
|2006.05.31 05:00
|buy
|281
|4.60
|112.12
|111.95
|0.00
|562
|2006.05.31 09:00
|s/l
|281
|4.60
|111.95
|111.95
|0.00
|-700.47
|12485.02
|563
|2006.05.31 18:07
|sell
|282
|4.40
|112.33
|112.50
|0.00
|564
|2006.05.31 21:00
|s/l
|282
|4.40
|112.50
|112.50
|0.00
|-663.94
|11821.08
|565
|2006.05.31 21:00
|sell
|283
|4.10
|112.64
|112.81
|0.00
|566
|2006.06.01 02:59
|close
|283
|4.10
|112.50
|112.81
|0.00
|331.50
|12152.58
|567
|2006.06.01 13:00
|sell
|284
|4.30
|113.06
|113.23
|0.00
|568
|2006.06.01 14:14
|s/l
|284
|4.30
|113.23
|113.23
|0.00
|-645.58
|11507.00
|569
|2006.06.01 17:00
|buy
|285
|4.00
|112.44
|112.27
|0.00
|570
|2006.06.01 20:01
|close
|285
|4.00
|112.63
|112.27
|0.00
|674.77
|12181.77
|571
|2006.06.02 15:00
|buy
|286
|4.30
|111.90
|111.73
|0.00
|572
|2006.06.02 16:00
|s/l
|286
|4.30
|111.73
|111.73
|0.00
|-654.90
|11526.87
|573
|2006.06.02 18:00
|sell
|287
|4.00
|111.65
|111.82
|0.00
|574
|2006.06.05 10:16
|s/l
|287
|4.00
|111.82
|111.82
|0.00
|-666.18
|10860.69
|575
|2006.06.05 21:00
|sell
|288
|3.80
|112.05
|112.22
|0.00
|576
|2006.06.05 23:00
|s/l
|288
|3.80
|112.22
|112.22
|0.00
|-575.45
|10285.24
|577
|2006.06.06 09:00
|buy
|289
|3.60
|112.21
|112.04
|0.00
|578
|2006.06.06 13:00
|close
|289
|3.60
|112.39
|112.04
|0.00
|576.55
|10861.79
|579
|2006.06.06 15:00
|sell
|290
|3.80
|112.83
|113.00
|0.00
|580
|2006.06.06 16:02
|s/l
|290
|3.80
|113.00
|113.00
|0.00
|-571.68
|10290.11
|581
|2006.06.06 18:00
|buy
|291
|3.60
|113.27
|113.10
|0.00
|582
|2006.06.06 21:09
|s/l
|291
|3.60
|113.10
|113.10
|0.00
|-541.12
|9748.99
|583
|2006.06.06 22:00
|sell
|292
|3.40
|113.23
|113.40
|0.00
|584
|2006.06.07 02:04
|close
|292
|3.40
|113.13
|113.40
|0.00
|251.15
|10000.14
|585
|2006.06.07 09:00
|sell
|293
|3.50
|113.45
|113.62
|0.00
|586
|2006.06.07 09:52
|close
|293
|3.50
|113.35
|113.62
|0.00
|308.76
|10308.90
|587
|2006.06.07 09:59
|sell
|294
|3.60
|113.49
|113.66
|0.00
|588
|2006.06.07 10:00
|close
|294
|3.60
|113.27
|113.66
|0.00
|699.21
|11008.11
|589
|2006.06.07 18:00
|buy
|295
|3.90
|113.39
|113.22
|0.00
|590
|2006.06.07 21:36
|close
|295
|3.90
|113.51
|113.22
|0.00
|412.30
|11420.41
|591
|2006.06.08 00:00
|buy
|296
|4.00
|113.42
|113.25
|0.00
|592
|2006.06.08 03:00
|close
|296
|4.00
|113.57
|113.25
|0.00
|528.30
|11948.71
|593
|2006.06.08 03:03
|sell
|297
|4.20
|113.61
|113.78
|0.00
|594
|2006.06.08 08:34
|s/l
|297
|4.20
|113.78
|113.78
|0.00
|-627.36
|11321.35
|595
|2006.06.08 23:59
|sell
|298
|4.00
|114.23
|114.40
|0.00
|596
|2006.06.09 00:00
|close
|298
|4.00
|114.08
|114.40
|0.00
|467.84
|11789.19
|597
|2006.06.12 04:00
|buy
|299
|4.10
|114.03
|113.86
|0.00
|598
|2006.06.12 04:43
|close
|299
|4.10
|114.14
|113.86
|0.00
|395.12
|12184.31
|599
|2006.06.12 17:00
|sell
|300
|4.30
|114.39
|114.56
|0.00
|600
|2006.06.12 17:14
|close
|300
|4.30
|114.30
|114.56
|0.00
|338.59
|12522.90
|601
|2006.06.12 17:59
|sell
|301
|4.40
|114.39
|114.56
|0.00
|602
|2006.06.12 18:00
|close
|301
|4.40
|114.20
|114.56
|0.00
|732.05
|13254.95
|603
|2006.06.12 18:17
|buy
|302
|4.60
|114.28
|114.11
|0.00
|604
|2006.06.12 23:05
|close
|302
|4.60
|114.41
|114.11
|0.00
|522.69
|13777.64
|605
|2006.06.13 18:00
|buy
|303
|4.80
|115.08
|114.91
|0.00
|606
|2006.06.13 18:30
|close
|303
|4.80
|115.19
|114.91
|0.00
|458.39
|14236.03
|607
|2006.06.13 19:00
|sell
|304
|5.00
|115.16
|115.33
|0.00
|608
|2006.06.13 20:10
|s/l
|304
|5.00
|115.33
|115.33
|0.00
|-736.96
|13499.07
|609
|2006.06.13 23:00
|sell
|305
|4.70
|115.41
|115.58
|0.00
|610
|2006.06.13 23:25
|close
|305
|4.70
|115.29
|115.58
|0.00
|489.22
|13988.29
|611
|2006.06.15 18:00
|sell
|306
|4.90
|115.10
|115.27
|0.00
|612
|2006.06.15 20:30
|close
|306
|4.90
|114.99
|115.27
|0.00
|468.72
|14457.01
|613
|2006.06.16 12:00
|sell
|307
|5.10
|114.92
|115.09
|0.00
|614
|2006.06.16 15:34
|s/l
|307
|5.10
|115.09
|115.09
|0.00
|-753.32
|13703.69
|615
|2006.06.16 15:34
|sell
|308
|4.80
|115.07
|115.24
|0.00
|616
|2006.06.16 15:59
|close
|308
|4.80
|114.93
|115.24
|0.00
|584.70
|14288.39
|617
|2006.06.16 17:00
|buy
|309
|5.00
|114.99
|114.82
|0.00
|618
|2006.06.16 17:24
|close
|309
|5.00
|115.09
|114.82
|0.00
|434.42
|14722.81
|619
|2006.06.19 15:00
|sell
|310
|5.20
|115.66
|115.83
|0.00
|620
|2006.06.19 17:00
|close
|310
|5.20
|115.48
|115.83
|0.00
|810.55
|15533.36
|621
|2006.06.19 17:00
|buy
|311
|5.40
|115.49
|115.32
|0.00
|622
|2006.06.19 18:15
|s/l
|311
|5.40
|115.32
|115.32
|0.00
|-796.39
|14736.97
|623
|2006.06.19 18:15
|buy
|312
|5.20
|115.29
|115.12
|0.00
|624
|2006.06.19 19:57
|close
|312
|5.20
|115.39
|115.12
|0.00
|450.64
|15187.61
|625
|2006.06.20 04:00
|buy
|313
|5.30
|115.48
|115.31
|0.00
|626
|2006.06.20 08:00
|s/l
|313
|5.30
|115.31
|115.31
|0.00
|-783.27
|14404.34
|627
|2006.06.20 08:00
|buy
|314
|5.00
|115.05
|114.88
|0.00
|628
|2006.06.20 09:00
|s/l
|314
|5.00
|114.88
|114.88
|0.00
|-740.80
|13663.54
|629
|2006.06.20 12:00
|sell
|315
|4.80
|115.26
|115.43
|0.00
|630
|2006.06.20 12:44
|close
|315
|4.80
|115.15
|115.43
|0.00
|458.53
|14122.07
|631
|2006.06.20 12:44
|sell
|316
|4.90
|115.13
|115.30
|0.00
|632
|2006.06.20 13:00
|s/l
|316
|4.90
|115.30
|115.30
|0.00
|-722.46
|13399.61
|633
|2006.06.20 15:00
|buy
|317
|4.70
|114.79
|114.62
|0.00
|634
|2006.06.20 16:00
|close
|317
|4.70
|114.90
|114.62
|0.00
|449.96
|13849.57
|635
|2006.06.22 19:00
|sell
|318
|4.80
|116.23
|116.40
|0.00
|636
|2006.06.22 19:31
|close
|318
|4.80
|116.13
|116.40
|0.00
|413.34
|14262.91
|637
|2006.06.22 19:33
|sell
|319
|5.00
|116.13
|116.30
|0.00
|638
|2006.06.23 02:00
|close
|319
|5.00
|116.04
|116.30
|0.00
|315.14
|14578.05
|639
|2006.06.23 05:00
|buy
|320
|5.10
|116.11
|115.94
|0.00
|640
|2006.06.23 11:00
|close
|320
|5.10
|116.23
|115.94
|0.00
|526.57
|15104.62
|641
|2006.06.26 13:00
|buy
|321
|5.30
|116.12
|115.95
|0.00
|642
|2006.06.26 13:28
|close
|321
|5.30
|116.25
|115.95
|0.00
|592.69
|15697.31
|643
|2006.06.26 13:28
|buy
|322
|5.50
|116.26
|116.09
|0.00
|644
|2006.06.26 13:58
|close
|322
|5.50
|116.34
|116.09
|0.00
|378.20
|16075.51
|645
|2006.06.26 13:58
|buy
|323
|5.60
|116.34
|116.17
|0.00
|646
|2006.06.26 13:59
|s/l
|323
|5.60
|116.17
|116.17
|0.00
|-819.63
|15255.88
|647
|2006.06.26 13:59
|buy
|324
|5.30
|116.17
|116.00
|0.00
|648
|2006.06.26 14:00
|close
|324
|5.30
|116.35
|116.00
|0.00
|819.93
|16075.81
|649
|2006.06.26 21:00
|sell
|325
|5.60
|116.32
|116.49
|0.00
|650
|2006.06.26 23:10
|close
|325
|5.60
|116.23
|116.49
|0.00
|433.63
|16509.44
|651
|2006.06.27 06:00
|sell
|326
|5.80
|116.12
|116.29
|0.00
|652
|2006.06.27 12:00
|s/l
|326
|5.80
|116.29
|116.29
|0.00
|-847.01
|15662.43
|653
|2006.06.27 15:00
|buy
|327
|5.50
|116.27
|116.10
|0.00
|654
|2006.06.27 16:00
|s/l
|327
|5.50
|116.10
|116.10
|0.00
|-805.34
|14857.09
|655
|2006.06.28 17:56
|sell
|328
|5.20
|116.43
|116.60
|0.00
|656
|2006.06.28 17:59
|close
|328
|5.20
|116.32
|116.60
|0.00
|491.75
|15348.84
|657
|2006.06.29 21:00
|buy
|329
|5.40
|115.04
|114.87
|0.00
|658
|2006.06.29 21:11
|close
|329
|5.40
|115.15
|114.87
|0.00
|515.85
|15864.69
|659
|2006.06.29 21:11
|buy
|330
|5.60
|115.18
|115.01
|0.00
|660
|2006.06.29 21:20
|s/l
|330
|5.60
|115.01
|115.01
|0.00
|-827.82
|15036.87
|661
|2006.06.29 21:20
|buy
|331
|5.30
|115.02
|114.85
|0.00
|662
|2006.06.29 22:04
|close
|331
|5.30
|115.11
|114.85
|0.00
|414.39
|15451.26
|663
|2006.06.30 04:00
|buy
|332
|5.40
|114.97
|114.80
|0.00
|664
|2006.06.30 08:00
|s/l
|332
|5.40
|114.80
|114.80
|0.00
|-801.47
|14649.79
|665
|2006.06.30 15:00
|buy
|333
|5.10
|114.38
|114.21
|0.00
|666
|2006.06.30 15:58
|s/l
|333
|5.10
|114.21
|114.21
|0.00
|-759.13
|13890.66
|667
|2006.06.30 15:58
|buy
|334
|4.90
|114.23
|114.06
|0.00
|668
|2006.06.30 15:59
|close
|334
|4.90
|114.37
|114.06
|0.00
|599.81
|14490.47
|669
|2006.06.30 18:00
|sell
|335
|5.10
|114.50
|114.67
|0.00
|670
|2006.06.30 22:03
|close
|335
|5.10
|114.41
|114.67
|0.00
|401.19
|14891.66
|671
|2006.07.03 03:00
|sell
|336
|5.20
|114.41
|114.58
|0.00
|672
|2006.07.03 04:00
|s/l
|336
|5.20
|114.58
|114.58
|0.00
|-770.91
|14120.75
|673
|2006.07.03 13:59
|sell
|337
|4.90
|114.84
|115.01
|0.00
|674
|2006.07.03 14:00
|close
|337
|4.90
|114.69
|115.01
|0.00
|640.87
|14761.62
|675
|2006.07.03 15:00
|sell
|338
|5.20
|114.80
|114.97
|0.00
|676
|2006.07.03 17:11
|close
|338
|5.20
|114.69
|114.97
|0.00
|498.76
|15260.38
|677
|2006.07.03 17:59
|buy
|339
|5.30
|114.71
|114.54
|0.00
|678
|2006.07.03 18:00
|close
|339
|5.30
|114.91
|114.54
|0.00
|922.48
|16182.86
|679
|2006.07.03 18:00
|sell
|340
|5.70
|114.93
|115.10
|0.00
|680
|2006.07.03 18:15
|close
|340
|5.70
|114.82
|115.10
|0.00
|546.06
|16728.92
|681
|2006.07.03 18:59
|sell
|341
|5.90
|114.92
|115.09
|0.00
|682
|2006.07.03 19:00
|close
|341
|5.90
|114.77
|115.09
|0.00
|771.11
|17500.03
|683
|2006.07.04 05:00
|sell
|342
|6.10
|114.58
|114.75
|0.00
|684
|2006.07.04 09:02
|close
|342
|6.10
|114.46
|114.75
|0.00
|639.51
|18139.54
|685
|2006.07.04 23:00
|sell
|343
|6.30
|114.80
|114.97
|0.00
|686
|2006.07.05 01:00
|s/l
|343
|6.30
|114.97
|114.97
|0.00
|-1021.95
|17117.59
|687
|2006.07.05 01:10
|sell
|344
|6.00
|115.14
|115.31
|0.00
|688
|2006.07.05 03:00
|close
|344
|6.00
|115.00
|115.31
|0.00
|730.43
|17848.02
|689
|2006.07.05 09:00
|sell
|345
|6.20
|114.94
|115.11
|0.00
|690
|2006.07.05 11:00
|s/l
|345
|6.20
|115.11
|115.11
|0.00
|-915.33
|16932.69
|691
|2006.07.05 15:00
|sell
|346
|5.90
|115.10
|115.27
|0.00
|692
|2006.07.05 16:00
|s/l
|346
|5.90
|115.27
|115.27
|0.00
|-868.92
|16063.77
|693
|2006.07.05 17:00
|sell
|347
|5.60
|115.69
|115.86
|0.00
|694
|2006.07.05 17:07
|close
|347
|5.60
|115.61
|115.86
|0.00
|387.51
|16451.28
|695
|2006.07.05 17:07
|sell
|348
|5.80
|115.64
|115.81
|0.00
|696
|2006.07.06 02:14
|close
|348
|5.80
|115.54
|115.81
|0.00
|249.18
|16700.46
|697
|2006.07.06 13:00
|buy
|349
|5.80
|115.44
|115.27
|0.00
|698
|2006.07.06 13:23
|close
|349
|5.80
|115.54
|115.27
|0.00
|502.00
|17202.46
|699
|2006.07.07 15:00
|buy
|350
|6.00
|114.16
|113.99
|0.00
|700
|2006.07.07 15:32
|s/l
|350
|6.00
|113.99
|113.99
|0.00
|-894.89
|16307.57
|701
|2006.07.07 15:32
|buy
|351
|5.70
|114.00
|113.83
|0.00
|702
|2006.07.07 15:55
|close
|351
|5.70
|114.11
|113.83
|0.00
|549.47
|16857.04
|703
|2006.07.07 15:55
|buy
|352
|5.90
|114.09
|113.92
|0.00
|704
|2006.07.07 17:08
|s/l
|352
|5.90
|113.92
|113.92
|0.00
|-880.44
|15976.60
|705
|2006.07.07 17:08
|buy
|353
|5.60
|113.94
|113.77
|0.00
|706
|2006.07.07 17:35
|close
|353
|5.60
|114.04
|113.77
|0.00
|491.06
|16467.66
|707
|2006.07.10 00:00
|buy
|354
|5.80
|113.90
|113.73
|0.00
|708
|2006.07.10 01:00
|close
|354
|5.80
|114.02
|113.73
|0.00
|610.42
|17078.08
|709
|2006.07.10 09:02
|buy
|355
|6.00
|113.60
|113.43
|0.00
|710
|2006.07.10 12:00
|close
|355
|6.00
|113.73
|113.43
|0.00
|685.83
|17763.91
|711
|2006.07.10 23:00
|sell
|356
|6.20
|114.31
|114.48
|0.00
|712
|2006.07.11 03:00
|close
|356
|6.20
|114.18
|114.48
|0.00
|615.78
|18379.69
|713
|2006.07.11 03:12
|buy
|357
|6.40
|114.12
|113.95
|0.00
|714
|2006.07.11 05:00
|s/l
|357
|6.40
|113.95
|113.95
|0.00
|-954.97
|17424.72
|715
|2006.07.11 18:59
|buy
|358
|6.10
|114.17
|114.00
|0.00
|716
|2006.07.11 19:00
|close
|358
|6.10
|114.30
|114.00
|0.00
|693.80
|18118.52
|717
|2006.07.12 04:00
|sell
|359
|6.30
|114.40
|114.57
|0.00
|718
|2006.07.12 09:00
|close
|359
|6.30
|114.32
|114.57
|0.00
|440.85
|18559.37
|719
|2006.07.12 09:59
|buy
|360
|6.50
|114.29
|114.12
|0.00
|720
|2006.07.12 10:00
|close
|360
|6.50
|114.54
|114.12
|0.00
|1418.72
|19978.09
|721
|2006.07.12 12:00
|sell
|361
|7.00
|114.81
|114.98
|0.00
|722
|2006.07.12 14:00
|s/l
|361
|7.00
|114.98
|114.98
|0.00
|-1033.07
|18945.02
|723
|2006.07.12 15:00
|sell
|362
|6.60
|115.37
|115.54
|0.00
|724
|2006.07.12 15:19
|close
|362
|6.60
|115.27
|115.54
|0.00
|572.58
|19517.60
|725
|2006.07.12 15:29
|sell
|363
|6.80
|115.36
|115.53
|0.00
|726
|2006.07.12 16:03
|s/l
|363
|6.80
|115.53
|115.53
|0.00
|-1000.60
|18517.00
|727
|2006.07.13 04:00
|buy
|364
|6.50
|115.31
|115.14
|0.00
|728
|2006.07.13 07:00
|close
|364
|6.50
|115.44
|115.14
|0.00
|731.98
|19248.98
|729
|2006.07.13 18:00
|sell
|365
|6.70
|115.45
|115.62
|0.00
|730
|2006.07.13 18:04
|close
|365
|6.70
|115.36
|115.62
|0.00
|522.72
|19771.70
|731
|2006.07.14 04:00
|sell
|366
|6.90
|115.73
|115.90
|0.00
|732
|2006.07.14 04:44
|s/l
|366
|6.90
|115.90
|115.90
|0.00
|-1011.99
|18759.71
|733
|2006.07.14 04:44
|sell
|367
|6.60
|115.89
|116.06
|0.00
|734
|2006.07.14 04:59
|close
|367
|6.60
|115.78
|116.06
|0.00
|627.05
|19386.76
|735
|2006.07.17 00:00
|sell
|368
|6.80
|116.38
|116.55
|0.00
|736
|2006.07.17 00:27
|close
|368
|6.80
|116.29
|116.55
|0.00
|526.27
|19913.03
|737
|2006.07.17 15:00
|sell
|369
|7.00
|117.09
|117.26
|0.00
|738
|2006.07.17 16:15
|s/l
|369
|7.00
|117.26
|117.26
|0.00
|-1014.76
|18898.27
|739
|2006.07.19 15:00
|sell
|370
|6.60
|117.82
|117.99
|0.00
|740
|2006.07.19 15:36
|close
|370
|6.60
|117.73
|117.99
|0.00
|504.55
|19402.82
|741
|2006.07.19 15:59
|sell
|371
|6.80
|117.81
|117.98
|0.00
|742
|2006.07.19 16:00
|close
|371
|6.80
|117.72
|117.98
|0.00
|519.88
|19922.70
|743
|2006.07.19 19:00
|buy
|372
|7.00
|116.78
|116.61
|0.00
|744
|2006.07.19 22:16
|close
|372
|7.00
|116.87
|116.61
|0.00
|539.05
|20461.75
|745
|2006.07.20 17:00
|buy
|373
|7.20
|116.76
|116.59
|0.00
|746
|2006.07.20 17:29
|close
|373
|7.20
|116.86
|116.59
|0.00
|616.14
|21077.89
|747
|2006.07.21 12:00
|sell
|374
|7.40
|116.12
|116.29
|0.00
|748
|2006.07.21 12:24
|close
|374
|7.40
|116.02
|116.29
|0.00
|637.82
|21715.71
|749
|2006.07.21 12:59
|sell
|375
|7.60
|116.15
|116.32
|0.00
|750
|2006.07.21 14:00
|close
|375
|7.60
|116.06
|116.32
|0.00
|589.34
|22305.05
|751
|2006.07.21 18:00
|sell
|376
|7.80
|116.35
|116.52
|0.00
|752
|2006.07.21 20:02
|close
|376
|7.80
|116.25
|116.52
|0.00
|670.93
|22975.98
|753
|2006.07.24 03:00
|sell
|377
|8.00
|116.53
|116.70
|0.00
|754
|2006.07.24 10:00
|s/l
|377
|8.00
|116.70
|116.70
|0.00
|-1164.89
|21811.09
|755
|2006.07.25 17:00
|sell
|378
|7.60
|116.86
|117.03
|0.00
|756
|2006.07.25 18:00
|s/l
|378
|7.60
|117.03
|117.03
|0.00
|-1101.26
|20709.83
|757
|2006.07.25 18:00
|sell
|379
|7.20
|117.30
|117.47
|0.00
|758
|2006.07.25 21:00
|close
|379
|7.20
|117.20
|117.47
|0.00
|614.33
|21324.16
|759
|2006.07.26 21:00
|buy
|380
|7.50
|116.30
|116.13
|0.00
|760
|2006.07.27 01:14
|close
|380
|7.50
|116.36
|116.13
|0.00
|670.01
|21994.18
|761
|2006.07.27 08:00
|buy
|381
|7.70
|116.10
|115.93
|0.00
|762
|2006.07.27 10:02
|s/l
|381
|7.70
|115.93
|115.93
|0.00
|-1129.22
|20864.96
|763
|2006.07.28 06:00
|buy
|382
|7.30
|115.61
|115.44
|0.00
|764
|2006.07.28 08:00
|s/l
|382
|7.30
|115.44
|115.44
|0.00
|-1075.30
|19789.66
|765
|2006.07.28 13:00
|sell
|383
|6.90
|115.66
|115.83
|0.00
|766
|2006.07.28 16:00
|close
|383
|6.90
|115.04
|115.83
|0.00
|3718.73
|23508.39
|767
|2006.07.31 05:00
|buy
|384
|8.20
|114.56
|114.39
|0.00
|768
|2006.07.31 06:00
|s/l
|384
|8.20
|114.39
|114.39
|0.00
|-1218.86
|22289.53
|769
|2006.07.31 06:00
|buy
|385
|7.80
|114.39
|114.22
|0.00
|770
|2006.07.31 10:05
|close
|385
|7.80
|114.48
|114.22
|0.00
|613.21
|22902.74
|771
|2006.08.01 17:00
|sell
|386
|8.00
|115.16
|115.33
|0.00
|772
|2006.08.01 17:37
|close
|386
|8.00
|115.06
|115.33
|0.00
|695.31
|23598.05
|773
|2006.08.01 18:00
|buy
|387
|8.30
|114.98
|114.81
|0.00
|774
|2006.08.01 19:00
|s/l
|387
|8.30
|114.81
|114.81
|0.00
|-1230.28
|22367.77
|775
|2006.08.01 19:00
|buy
|388
|7.80
|114.71
|114.54
|0.00
|776
|2006.08.01 21:00
|s/l
|388
|7.80
|114.54
|114.54
|0.00
|-1157.98
|21209.79
|777
|2006.08.02 02:30
|buy
|389
|7.40
|114.40
|114.23
|0.00
|778
|2006.08.02 03:00
|close
|389
|7.40
|114.47
|114.23
|0.00
|452.52
|21662.31
|779
|2006.08.02 05:00
|buy
|390
|7.60
|114.26
|114.09
|0.00
|780
|2006.08.02 07:00
|close
|390
|7.60
|114.35
|114.09
|0.00
|598.17
|22260.48
|781
|2006.08.02 13:00
|sell
|391
|7.80
|114.63
|114.80
|0.00
|782
|2006.08.02 15:00
|s/l
|391
|7.80
|114.80
|114.80
|0.00
|-1154.85
|21105.63
|783
|2006.08.03 03:00
|sell
|392
|7.40
|114.75
|114.92
|0.00
|784
|2006.08.03 11:00
|s/l
|392
|7.40
|114.92
|114.92
|0.00
|-1094.10
|20011.53
|785
|2006.08.03 18:00
|sell
|393
|7.00
|115.27
|115.44
|0.00
|786
|2006.08.03 18:31
|close
|393
|7.00
|115.16
|115.44
|0.00
|668.62
|20680.15
|787
|2006.08.03 18:59
|sell
|394
|7.20
|115.27
|115.44
|0.00
|788
|2006.08.03 19:02
|close
|394
|7.20
|115.12
|115.44
|0.00
|938.16
|21618.31
|789
|2006.08.03 19:03
|buy
|395
|7.60
|115.11
|114.94
|0.00
|790
|2006.08.03 21:00
|s/l
|395
|7.60
|114.94
|114.94
|0.00
|-1124.16
|20494.15
|791
|2006.08.04 02:00
|sell
|396
|7.20
|115.18
|115.35
|0.00
|792
|2006.08.04 04:00
|close
|396
|7.20
|115.07
|115.35
|0.00
|688.33
|21182.48
|793
|2006.08.04 15:00
|buy
|397
|7.40
|114.98
|114.81
|0.00
|794
|2006.08.04 15:25
|s/l
|397
|7.40
|114.81
|114.81
|0.00
|-1098.50
|20083.98
|795
|2006.08.04 15:25
|buy
|398
|7.00
|114.54
|114.37
|0.00
|796
|2006.08.04 16:00
|s/l
|398
|7.00
|114.37
|114.37
|0.00
|-1041.30
|19042.68
|797
|2006.08.04 17:37
|buy
|399
|6.70
|114.10
|113.93
|0.00
|798
|2006.08.04 17:59
|close
|399
|6.70
|114.21
|113.93
|0.00
|645.29
|19687.97
|799
|2006.08.04 21:00
|sell
|400
|6.90
|114.36
|114.53
|0.00
|800
|2006.08.07 00:00
|close
|400
|6.90
|114.24
|114.53
|0.00
|624.53
|20312.50
|801
|2006.08.07 03:00
|sell
|401
|7.10
|114.34
|114.51
|0.00
|802
|2006.08.07 06:00
|s/l
|401
|7.10
|114.51
|114.51
|0.00
|-1053.87
|19258.63
|803
|2006.08.07 13:01
|buy
|402
|6.70
|114.84
|114.67
|0.00
|804
|2006.08.07 13:13
|close
|402
|6.70
|114.93
|114.67
|0.00
|524.67
|19783.30
|805
|2006.08.07 13:59
|buy
|403
|6.90
|114.84
|114.67
|0.00
|806
|2006.08.07 14:00
|close
|403
|6.90
|114.98
|114.67
|0.00
|840.17
|20623.47
|807
|2006.08.07 20:00
|sell
|404
|7.20
|115.07
|115.24
|0.00
|808
|2006.08.08 04:00
|close
|404
|7.20
|114.99
|115.24
|0.00
|396.29
|21019.76
|809
|2006.08.08 05:00
|sell
|405
|7.40
|115.15
|115.32
|0.00
|810
|2006.08.08 10:31
|close
|405
|7.40
|115.05
|115.32
|0.00
|643.21
|21662.97
|811
|2006.08.08 21:00
|buy
|406
|7.60
|114.94
|114.77
|0.00
|812
|2006.08.08 21:16
|close
|406
|7.60
|115.03
|114.77
|0.00
|594.62
|22257.59
|813
|2006.08.08 21:59
|buy
|407
|7.80
|114.96
|114.79
|0.00
|814
|2006.08.08 22:00
|close
|407
|7.80
|115.07
|114.79
|0.00
|745.63
|23003.22
|815
|2006.08.08 22:08
|sell
|408
|8.10
|115.12
|115.29
|0.00
|816
|2006.08.08 23:00
|s/l
|408
|8.10
|115.29
|115.29
|0.00
|-1194.07
|21809.15
|817
|2006.08.09 01:00
|sell
|409
|7.60
|115.73
|115.90
|0.00
|818
|2006.08.09 01:08
|close
|409
|7.60
|115.65
|115.90
|0.00
|525.74
|22334.89
|819
|2006.08.09 01:08
|sell
|410
|7.80
|115.62
|115.79
|0.00
|820
|2006.08.09 01:12
|close
|410
|7.80
|115.53
|115.79
|0.00
|607.65
|22942.54
|821
|2006.08.09 01:12
|sell
|411
|8.00
|115.54
|115.71
|0.00
|822
|2006.08.09 01:59
|s/l
|411
|8.00
|115.71
|115.71
|0.00
|-1175.25
|21767.29
|823
|2006.08.09 01:59
|sell
|412
|7.60
|115.70
|115.87
|0.00
|824
|2006.08.09 02:00
|close
|412
|7.60
|115.59
|115.87
|0.00
|723.25
|22490.54
|825
|2006.08.09 04:00
|sell
|413
|7.90
|115.69
|115.86
|0.00
|826
|2006.08.09 07:00
|close
|413
|7.90
|115.58
|115.86
|0.00
|751.88
|23242.42
|827
|2006.08.09 08:00
|buy
|414
|8.10
|115.41
|115.24
|0.00
|828
|2006.08.09 09:00
|s/l
|414
|8.10
|115.24
|115.24
|0.00
|-1194.90
|22047.52
|829
|2006.08.09 13:00
|buy
|415
|7.70
|114.87
|114.70
|0.00
|830
|2006.08.09 13:21
|close
|415
|7.70
|114.96
|114.70
|0.00
|602.81
|22650.33
|831
|2006.08.10 15:00
|sell
|416
|7.90
|114.85
|115.02
|0.00
|832
|2006.08.10 16:00
|s/l
|416
|7.90
|115.02
|115.02
|0.00
|-1167.52
|21482.81
|833
|2006.08.10 17:00
|sell
|417
|7.50
|115.40
|115.57
|0.00
|834
|2006.08.10 18:00
|s/l
|417
|7.50
|115.57
|115.57
|0.00
|-1103.13
|20379.68
|835
|2006.08.11 02:13
|sell
|418
|7.10
|115.39
|115.56
|0.00
|836
|2006.08.11 02:18
|close
|418
|7.10
|115.29
|115.56
|0.00
|615.86
|20995.54
|837
|2006.08.11 15:00
|sell
|419
|7.30
|116.12
|116.29
|0.00
|838
|2006.08.11 15:11
|s/l
|419
|7.30
|116.29
|116.29
|0.00
|-1067.07
|19928.47
|839
|2006.08.11 15:11
|sell
|420
|7.00
|116.28
|116.45
|0.00
|840
|2006.08.11 15:20
|close
|420
|7.00
|116.16
|116.45
|0.00
|723.14
|20651.61
|841
|2006.08.11 15:21
|sell
|421
|7.20
|116.20
|116.37
|0.00
|842
|2006.08.11 15:35
|close
|421
|7.20
|116.10
|116.37
|0.00
|620.12
|21271.73
|843
|2006.08.11 15:59
|sell
|422
|7.40
|116.23
|116.40
|0.00
|844
|2006.08.11 16:00
|close
|422
|7.40
|115.99
|116.40
|0.00
|1531.17
|22802.90
|845
|2006.08.15 00:00
|buy
|423
|8.00
|116.63
|116.46
|0.00
|846
|2006.08.15 07:23
|s/l
|423
|8.00
|116.46
|116.46
|0.00
|-1167.78
|21635.12
|847
|2006.08.15 15:00
|buy
|424
|7.60
|116.27
|116.10
|0.00
|848
|2006.08.15 15:00
|close
|424
|7.60
|116.38
|116.10
|0.00
|718.34
|22353.46
|849
|2006.08.15 15:00
|buy
|425
|7.80
|116.39
|116.22
|0.00
|850
|2006.08.15 15:00
|s/l
|425
|7.80
|116.22
|116.22
|0.00
|-1141.83
|21211.63
|851
|2006.08.15 15:00
|buy
|426
|7.40
|116.15
|115.98
|0.00
|852
|2006.08.15 16:00
|s/l
|426
|7.40
|115.98
|115.98
|0.00
|-1085.23
|20126.40
|853
|2006.08.16 01:00
|buy
|427
|7.00
|115.98
|115.81
|0.00
|854
|2006.08.16 03:00
|close
|427
|7.00
|116.07
|115.81
|0.00
|542.78
|20669.18
|855
|2006.08.16 15:00
|buy
|428
|7.20
|115.80
|115.63
|0.00
|856
|2006.08.16 21:02
|close
|428
|7.20
|115.90
|115.63
|0.00
|621.24
|21290.42
|857
|2006.08.17 20:00
|sell
|429
|7.50
|116.11
|116.28
|0.00
|858
|2006.08.17 20:53
|close
|429
|7.50
|116.01
|116.28
|0.00
|646.51
|21936.93
|859
|2006.08.17 20:54
|sell
|430
|7.70
|115.98
|116.15
|0.00
|860
|2006.08.18 00:54
|close
|430
|7.70
|115.90
|116.15
|0.00
|419.65
|22356.58
|861
|2006.08.18 12:00
|buy
|431
|7.80
|115.57
|115.40
|0.00
|862
|2006.08.18 12:49
|close
|431
|7.80
|115.67
|115.40
|0.00
|674.32
|23030.90
|863
|2006.08.18 12:49
|buy
|432
|8.10
|115.67
|115.50
|0.00
|864
|2006.08.18 12:55
|close
|432
|8.10
|115.76
|115.50
|0.00
|629.75
|23660.65
|865
|2006.08.18 12:56
|buy
|433
|8.30
|115.77
|115.60
|0.00
|866
|2006.08.18 12:59
|s/l
|433
|8.30
|115.60
|115.60
|0.00
|-1221.22
|22439.43
|867
|2006.08.18 12:59
|buy
|434
|7.90
|115.56
|115.39
|0.00
|868
|2006.08.18 13:00
|close
|434
|7.90
|115.77
|115.39
|0.00
|1432.99
|23872.42
|869
|2006.08.18 13:13
|sell
|435
|8.40
|115.78
|115.95
|0.00
|870
|2006.08.18 14:26
|s/l
|435
|8.40
|115.95
|115.95
|0.00
|-1231.45
|22640.97
|871
|2006.08.21 06:00
|buy
|436
|7.90
|115.57
|115.40
|0.00
|872
|2006.08.21 08:03
|close
|436
|7.90
|115.65
|115.40
|0.00
|546.47
|23187.44
|873
|2006.08.21 13:00
|sell
|437
|8.10
|115.60
|115.77
|0.00
|874
|2006.08.21 14:02
|s/l
|437
|8.10
|115.77
|115.77
|0.00
|-1189.43
|21998.01
|875
|2006.08.21 17:00
|sell
|438
|7.70
|115.84
|116.01
|0.00
|876
|2006.08.22 01:05
|s/l
|438
|7.70
|116.01
|116.01
|0.00
|-1240.13
|20757.88
|877
|2006.08.22 21:00
|buy
|439
|7.30
|116.61
|116.44
|0.00
|878
|2006.08.23 02:02
|s/l
|439
|7.30
|116.44
|116.44
|0.00
|-973.97
|19783.91
|879
|2006.08.23 09:00
|buy
|440
|6.90
|116.26
|116.09
|0.00
|880
|2006.08.23 17:00
|close
|440
|6.90
|116.50
|116.09
|0.00
|1421.47
|21205.38
|881
|2006.08.23 17:00
|sell
|441
|7.40
|116.52
|116.69
|0.00
|882
|2006.08.23 18:01
|close
|441
|7.40
|116.43
|116.69
|0.00
|571.99
|21777.37
|883
|2006.08.24 13:00
|buy
|442
|7.60
|116.31
|116.14
|0.00
|884
|2006.08.24 19:00
|close
|442
|7.60
|116.42
|116.14
|0.00
|718.08
|22495.45
|885
|2006.08.25 02:01
|sell
|443
|7.90
|116.67
|116.84
|0.00
|886
|2006.08.25 04:00
|close
|443
|7.90
|116.57
|116.84
|0.00
|677.67
|23173.12
|887
|2006.08.25 09:00
|sell
|444
|8.10
|117.19
|117.36
|0.00
|888
|2006.08.25 15:01
|s/l
|444
|8.10
|117.36
|117.36
|0.00
|-1173.21
|21999.91
|889
|2006.08.25 15:59
|sell
|445
|7.70
|117.33
|117.50
|0.00
|890
|2006.08.25 16:00
|close
|445
|7.70
|117.23
|117.50
|0.00
|656.83
|22656.74
|891
|2006.08.25 17:00
|sell
|446
|7.90
|117.29
|117.46
|0.00
|892
|2006.08.25 17:06
|close
|446
|7.90
|117.20
|117.46
|0.00
|606.66
|23263.40
|893
|2006.08.29 17:00
|sell
|447
|8.10
|116.89
|117.06
|0.00
|894
|2006.08.29 21:00
|close
|447
|8.10
|116.54
|117.06
|0.00
|2432.66
|25696.06
|895
|2006.08.30 22:00
|buy
|448
|9.00
|117.12
|116.95
|0.00
|896
|2006.08.31 02:00
|close
|448
|9.00
|117.21
|116.95
|0.00
|1031.00
|26727.06
|897
|2006.08.31 12:00
|buy
|449
|9.40
|117.12
|116.95
|0.00
|898
|2006.08.31 17:00
|close
|449
|9.40
|117.28
|116.95
|0.00
|1282.40
|28009.46
|899
|2006.08.31 17:23
|sell
|450
|9.80
|117.31
|117.48
|0.00
|900
|2006.09.01 05:00
|close
|450
|9.80
|117.18
|117.48
|0.00
|944.78
|28954.24
|901
|2006.09.01 19:00
|buy
|451
|10.10
|117.11
|116.94
|0.00
|902
|2006.09.04 00:00
|s/l
|451
|10.10
|116.94
|116.94
|0.00
|-1341.24
|27612.99
|903
|2006.09.04 00:00
|buy
|452
|9.70
|116.95
|116.78
|0.00
|904
|2006.09.04 00:20
|close
|452
|9.70
|117.02
|116.78
|0.00
|580.21
|28193.20
|905
|2006.09.04 12:12
|buy
|453
|9.90
|116.14
|115.97
|0.00
|906
|2006.09.04 16:00
|s/l
|453
|9.90
|115.97
|115.97
|0.00
|-1451.36
|26741.84
|907
|2006.09.05 03:00
|buy
|454
|9.40
|115.84
|115.67
|0.00
|908
|2006.09.05 05:00
|close
|454
|9.40
|115.96
|115.67
|0.00
|972.74
|27714.58
|909
|2006.09.05 05:01
|sell
|455
|9.70
|115.96
|116.13
|0.00
|910
|2006.09.05 07:00
|close
|455
|9.70
|115.87
|116.13
|0.00
|753.44
|28468.02
|911
|2006.09.05 09:00
|buy
|456
|10.00
|115.84
|115.67
|0.00
|912
|2006.09.05 10:00
|s/l
|456
|10.00
|115.67
|115.67
|0.00
|-1469.82
|26998.20
|913
|2006.09.05 15:06
|buy
|457
|9.40
|115.76
|115.59
|0.00
|914
|2006.09.05 15:20
|close
|457
|9.40
|115.85
|115.59
|0.00
|730.27
|27728.47
|915
|2006.09.05 19:00
|buy
|458
|9.70
|115.95
|115.78
|0.00
|916
|2006.09.05 19:21
|close
|458
|9.70
|116.02
|115.78
|0.00
|585.21
|28313.68
|917
|2006.09.05 19:59
|buy
|459
|9.90
|115.97
|115.80
|0.00
|918
|2006.09.05 23:00
|close
|459
|9.90
|116.06
|115.80
|0.00
|767.71
|29081.39
|919
|2006.09.05 23:07
|sell
|460
|10.20
|116.04
|116.21
|0.00
|920
|2006.09.06 01:00
|s/l
|460
|10.20
|116.21
|116.21
|0.00
|-1640.21
|27441.19
|921
|2006.09.06 21:00
|buy
|461
|9.60
|116.60
|116.43
|0.00
|922
|2006.09.07 03:00
|close
|461
|9.60
|116.72
|116.43
|0.00
|1349.56
|28790.75
|923
|2006.09.07 13:00
|buy
|462
|10.10
|116.08
|115.91
|0.00
|924
|2006.09.07 13:07
|close
|462
|10.10
|116.19
|115.91
|0.00
|956.23
|29746.98
|925
|2006.09.07 13:07
|buy
|463
|10.40
|116.10
|115.93
|0.00
|926
|2006.09.07 13:07
|close
|463
|10.40
|116.17
|115.93
|0.00
|626.64
|30373.62
|927
|2006.09.07 13:59
|buy
|464
|10.60
|116.07
|115.90
|0.00
|928
|2006.09.07 14:00
|close
|464
|10.60
|116.23
|115.90
|0.00
|1459.18
|31832.80
|929
|2006.09.08 03:00
|sell
|465
|11.10
|116.45
|116.62
|0.00
|930
|2006.09.08 05:00
|close
|465
|11.10
|116.31
|116.62
|0.00
|1336.05
|33168.85
|931
|2006.09.08 15:00
|sell
|466
|11.60
|116.76
|116.93
|0.00
|932
|2006.09.08 18:00
|s/l
|466
|11.60
|116.93
|116.93
|0.00
|-1686.47
|31482.38
|933
|2006.09.11 09:00
|sell
|467
|11.00
|117.10
|117.27
|0.00
|934
|2006.09.11 10:51
|s/l
|467
|11.00
|117.27
|117.27
|0.00
|-1594.62
|29887.76
|935
|2006.09.12 19:00
|sell
|468
|10.50
|117.93
|118.10
|0.00
|936
|2006.09.13 00:53
|close
|468
|10.50
|117.83
|118.10
|0.00
|738.56
|30626.32
|937
|2006.09.13 04:00
|sell
|469
|10.70
|117.94
|118.11
|0.00
|938
|2006.09.13 09:00
|close
|469
|10.70
|117.75
|118.11
|0.00
|1726.53
|32352.85
|939
|2006.09.13 09:09
|buy
|470
|11.30
|117.72
|117.55
|0.00
|940
|2006.09.13 15:00
|s/l
|470
|11.30
|117.55
|117.55
|0.00
|-1634.33
|30718.52
|941
|2006.09.14 00:00
|buy
|471
|10.80
|117.48
|117.31
|0.00
|942
|2006.09.14 09:00
|close
|471
|10.80
|117.62
|117.31
|0.00
|1285.52
|32004.04
|943
|2006.09.14 17:00
|buy
|472
|11.20
|117.42
|117.25
|0.00
|944
|2006.09.14 17:56
|close
|472
|11.20
|117.49
|117.25
|0.00
|667.26
|32671.30
|945
|2006.09.15 07:00
|buy
|473
|11.40
|117.48
|117.31
|0.00
|946
|2006.09.15 09:00
|close
|473
|11.40
|117.60
|117.31
|0.00
|1163.27
|33834.57
|947
|2006.09.15 12:00
|sell
|474
|11.80
|117.55
|117.72
|0.00
|948
|2006.09.15 15:13
|close
|474
|11.80
|117.46
|117.72
|0.00
|904.14
|34738.71
|949
|2006.09.15 15:13
|buy
|475
|12.20
|117.46
|117.29
|0.00
|950
|2006.09.15 15:20
|close
|475
|12.20
|117.56
|117.29
|0.00
|1037.74
|35776.45
|951
|2006.09.15 15:20
|buy
|476
|12.50
|117.48
|117.31
|0.00
|952
|2006.09.15 15:33
|close
|476
|12.50
|117.57
|117.31
|0.00
|956.88
|36733.32
|953
|2006.09.18 00:00
|sell
|477
|12.90
|117.54
|117.71
|0.00
|954
|2006.09.18 01:00
|s/l
|477
|12.90
|117.71
|117.71
|0.00
|-1862.26
|34871.06
|955
|2006.09.18 01:00
|sell
|478
|12.20
|117.74
|117.91
|0.00
|956
|2006.09.18 01:27
|s/l
|478
|12.20
|117.91
|117.91
|0.00
|-1758.52
|33112.54
|957
|2006.09.18 01:27
|sell
|479
|11.60
|117.92
|118.09
|0.00
|958
|2006.09.18 01:59
|close
|479
|11.60
|117.75
|118.09
|0.00
|1674.72
|34787.26
|959
|2006.09.18 02:00
|sell
|480
|12.20
|117.97
|118.14
|0.00
|960
|2006.09.18 02:01
|close
|480
|12.20
|117.89
|118.14
|0.00
|827.89
|35615.15
|961
|2006.09.18 02:01
|sell
|481
|12.50
|117.90
|118.07
|0.00
|962
|2006.09.18 02:04
|close
|481
|12.50
|117.82
|118.07
|0.00
|848.75
|36463.90
|963
|2006.09.18 02:08
|sell
|482
|12.80
|117.90
|118.07
|0.00
|964
|2006.09.18 02:53
|close
|482
|12.80
|117.82
|118.07
|0.00
|869.11
|37333.01
|965
|2006.09.18 02:59
|sell
|483
|13.10
|118.04
|118.21
|0.00
|966
|2006.09.18 03:00
|close
|483
|13.10
|117.90
|118.21
|0.00
|1555.59
|38888.60
|967
|2006.09.18 08:01
|sell
|484
|13.60
|118.02
|118.19
|0.00
|968
|2006.09.18 08:11
|close
|484
|13.60
|117.93
|118.19
|0.00
|1037.82
|39926.42
|969
|2006.09.18 08:19
|sell
|485
|14.00
|118.04
|118.21
|0.00
|970
|2006.09.18 08:59
|close
|485
|14.00
|117.95
|118.21
|0.00
|1068.25
|40994.67
|971
|2006.09.18 12:00
|sell
|486
|14.30
|118.18
|118.35
|0.00
|972
|2006.09.18 15:00
|close
|486
|14.30
|118.03
|118.35
|0.00
|1817.34
|42812.01
|973
|2006.09.18 15:00
|buy
|487
|15.00
|118.03
|117.86
|0.00
|974
|2006.09.18 15:12
|close
|487
|15.00
|118.16
|117.86
|0.00
|1650.32
|44462.33
|975
|2006.09.18 17:00
|buy
|488
|15.60
|118.01
|117.84
|0.00
|976
|2006.09.19 02:00
|s/l
|488
|15.60
|117.84
|117.84
|0.00
|-2054.30
|42408.04
|977
|2006.09.19 12:00
|buy
|489
|14.80
|117.56
|117.39
|0.00
|978
|2006.09.19 15:00
|s/l
|489
|14.80
|117.39
|117.39
|0.00
|-2147.67
|40260.37
|979
|2006.09.19 18:00
|sell
|490
|14.10
|117.56
|117.73
|0.00
|980
|2006.09.19 19:00
|s/l
|490
|14.10
|117.73
|117.73
|0.00
|-2035.67
|38224.70
|981
|2006.09.19 19:00
|sell
|491
|13.40
|117.73
|117.90
|0.00
|982
|2006.09.19 21:00
|close
|491
|13.40
|117.59
|117.90
|0.00
|1595.38
|39820.08
|983
|2006.09.19 23:00
|sell
|492
|13.90
|117.74
|117.91
|0.00
|984
|2006.09.20 00:23
|close
|492
|13.90
|117.65
|117.91
|0.00
|861.36
|40681.44
|985
|2006.09.20 04:00
|buy
|493
|14.20
|117.31
|117.14
|0.00
|986
|2006.09.20 09:00
|s/l
|493
|14.20
|117.14
|117.14
|0.00
|-2061.13
|38620.31
|987
|2006.09.20 09:00
|buy
|494
|13.50
|117.14
|116.97
|0.00
|988
|2006.09.20 11:01
|close
|494
|13.50
|117.26
|116.97
|0.00
|1381.57
|40001.88
|989
|2006.09.20 12:00
|sell
|495
|14.00
|117.40
|117.57
|0.00
|990
|2006.09.20 14:02
|close
|495
|14.00
|117.29
|117.57
|0.00
|1313.03
|41314.91
|991
|2006.09.21 01:00
|sell
|496
|14.50
|117.46
|117.63
|0.00
|992
|2006.09.21 01:46
|close
|496
|14.50
|117.38
|117.63
|0.00
|988.22
|42303.13
|993
|2006.09.21 01:59
|sell
|497
|14.80
|117.46
|117.63
|0.00
|994
|2006.09.21 02:00
|close
|497
|14.80
|117.32
|117.63
|0.00
|1766.07
|44069.20
|995
|2006.09.25 04:42
|buy
|498
|15.40
|116.44
|116.27
|0.00
|996
|2006.09.25 07:41
|s/l
|498
|15.40
|116.27
|116.27
|0.00
|-2251.66
|41817.54
|997
|2006.09.25 12:28
|sell
|499
|14.60
|116.62
|116.79
|0.00
|998
|2006.09.25 15:11
|close
|499
|14.60
|116.50
|116.79
|0.00
|1503.86
|43321.40
|999
|2006.09.26 12:47
|buy
|500
|15.20
|116.40
|116.23
|0.00
|1000
|2006.09.26 12:55
|close
|500
|15.20
|116.50
|116.23
|0.00
|1304.72
|44626.12
|1001
|2006.09.26 17:12
|sell
|501
|15.60
|116.79
|116.96
|0.00
|1002
|2006.09.26 17:26
|s/l
|501
|15.60
|116.96
|116.96
|0.00
|-2267.25
|42358.87
|1003
|2006.09.26 17:26
|sell
|502
|14.80
|116.95
|117.12
|0.00
|1004
|2006.09.26 17:45
|s/l
|502
|14.80
|117.12
|117.12
|0.00
|-2148.04
|40210.83
|1005
|2006.09.26 17:45
|sell
|503
|14.10
|117.11
|117.28
|0.00
|1006
|2006.09.26 18:07
|close
|503
|14.10
|117.02
|117.28
|0.00
|1084.43
|41295.26
|1007
|2006.09.27 12:22
|sell
|504
|14.50
|117.25
|117.42
|0.00
|1008
|2006.09.27 15:20
|s/l
|504
|14.50
|117.42
|117.42
|0.00
|-2098.95
|39196.31
|1009
|2006.09.27 15:31
|buy
|505
|13.70
|117.17
|117.00
|0.00
|1010
|2006.09.27 15:36
|close
|505
|13.70
|117.29
|117.00
|0.00
|1401.65
|40597.96
|1011
|2006.09.27 18:54
|sell
|506
|14.20
|117.54
|117.71
|0.00
|1012
|2006.09.27 21:55
|close
|506
|14.20
|117.45
|117.71
|0.00
|1088.12
|41686.08
|1013
|2006.09.28 12:10
|buy
|507
|14.60
|117.47
|117.30
|0.00
|1014
|2006.09.28 12:10
|close
|507
|14.60
|117.57
|117.30
|0.00
|1241.81
|42927.89
|1015
|2006.09.28 12:10
|buy
|508
|15.00
|117.47
|117.30
|0.00
|1016
|2006.09.28 12:11
|close
|508
|15.00
|117.61
|117.30
|0.00
|1785.56
|44713.45
|1017
|2006.09.28 12:11
|buy
|509
|15.60
|117.47
|117.30
|0.00
|1018
|2006.09.28 12:11
|close
|509
|15.60
|117.62
|117.30
|0.00
|1989.46
|46702.91
|1019
|2006.09.28 12:24
|buy
|510
|16.30
|117.47
|117.30
|0.00
|1020
|2006.09.28 12:47
|close
|510
|16.30
|117.59
|117.30
|0.00
|1663.41
|48366.32