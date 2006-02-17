Strategy Tester Report
cci-pivot trader jpy

SymbolUSDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 2005.08.11 00:00 - 2006.09.29 00:00 (2006.02.17 - 2006.09.29)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=50; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.7; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=15; StopLevel=0; EnableTrailingStop=false; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled="00,01,04,06"; GMT=10; MagicNumber=123000;
Bars in test14200Ticks modelled991517Modelling quality90.00%
Initial deposit500.00
Total net profit47866.32Gross profit154404.02Gross loss-106537.70
Profit factor1.45Expected payoff93.86
Absolute drawdown28.77Maximal drawdown6237.64 (14.03%)Relative drawdown33.69% (4952.70)
Total trades510Short positions (won %)251 (66.93%)Long positions (won %)259 (67.18%)
Profit trades (% of total)342 (67.06%)Loss trades (% of total)168 (32.94%)
Largestprofit trade3718.73loss trade-2267.25
Averageprofit trade451.47loss trade-634.15
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (2180.56)consecutive losses (loss in money)4 (-2880.61)
Maximalconsecutive profit (count of wins)11349.79 (9)consecutive loss (count of losses)-6237.64 (3)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.02.17 02:00sell10.20117.83118.000.00
22006.02.17 03:00s/l10.20118.00118.000.00-28.77471.23
32006.02.17 03:00sell20.20118.17118.340.00
42006.02.17 03:16close20.20118.07118.340.0016.94488.17
52006.02.17 03:21sell30.20118.15118.320.00
62006.02.17 07:00close30.20118.03118.320.0020.33508.50
72006.02.17 09:00buy40.20117.92117.750.00
82006.02.17 09:11close40.20118.03117.750.0018.64527.14
92006.02.17 09:59buy50.20117.96117.790.00
102006.02.17 10:00close50.20118.13117.790.0028.78555.92
112006.02.17 15:00buy60.20118.59118.420.00
122006.02.17 17:00s/l60.20118.42118.420.00-28.71527.21
132006.02.17 17:11buy70.20118.36118.190.00
142006.02.17 17:11close70.20118.45118.190.0015.20542.41
152006.02.17 17:11buy80.20118.37118.200.00
162006.02.17 17:59close80.20118.46118.200.0015.20557.61
172006.02.17 18:52buy90.20118.27118.100.00
182006.02.17 18:59close90.20118.43118.100.0027.02584.63
192006.02.17 19:06buy100.20118.25118.080.00
202006.02.17 19:37close100.20118.34118.080.0015.21599.84
212006.02.17 19:53buy110.20118.25118.080.00
222006.02.20 01:08s/l110.20118.08118.080.00-26.27573.57
232006.02.20 04:00buy120.20117.96117.790.00
242006.02.20 04:41close120.20118.06117.790.0016.94590.51
252006.02.20 04:59buy130.20117.99117.820.00
262006.02.20 05:00close130.20118.11117.820.0020.32610.83
272006.02.22 15:00buy140.20118.44118.270.00
282006.02.22 15:24close140.20118.54118.270.0016.87627.70
292006.02.22 15:24buy150.20118.52118.350.00
302006.02.22 15:41close150.20118.62118.350.0016.86644.56
312006.02.22 15:59buy160.20118.46118.290.00
322006.02.22 16:00close160.20118.58118.290.0020.24664.80
332006.02.22 20:00sell170.20118.62118.790.00
342006.02.22 22:04close170.20118.53118.790.0015.19679.99
352006.02.23 05:00buy180.20118.19118.020.00
362006.02.23 06:00s/l180.20118.02118.020.00-28.88651.11
372006.02.23 06:00buy190.20117.72117.550.00
382006.02.23 07:05s/l190.20117.55117.550.00-28.92622.19
392006.02.23 07:05buy200.20117.57117.400.00
402006.02.23 10:00close200.20117.67117.400.0017.00639.19
412006.02.23 15:00buy210.20116.93116.760.00
422006.02.23 15:24close210.20117.04116.760.0018.80657.99
432006.02.23 15:59buy220.20116.94116.770.00
442006.02.23 16:00close220.20117.26116.770.0054.58712.57
452006.02.27 03:00buy230.20115.89115.720.00
462006.02.27 03:23close230.20116.00115.720.0018.97731.54
472006.02.27 03:23buy240.30116.01115.840.00
482006.02.27 04:47s/l240.30115.84115.840.00-44.03687.51
492006.02.27 15:00buy250.20116.11115.940.00
502006.02.27 21:48close250.20116.25115.940.0024.09711.60
512006.02.27 23:00buy260.20116.11115.940.00
522006.02.28 00:02close260.20116.24115.940.0024.89736.49
532006.02.28 15:04buy270.30116.16115.990.00
542006.02.28 17:00s/l270.30115.99115.990.00-44.03692.46
552006.03.01 12:00sell280.20116.25116.420.00
562006.03.01 12:45close280.20116.14116.420.0018.94711.40
572006.03.01 12:45sell290.20116.12116.290.00
582006.03.01 15:00close290.20115.82116.290.0051.80763.20
592006.03.02 17:35buy300.30115.95115.780.00
602006.03.02 17:39close300.30116.08115.780.0033.60796.80
612006.03.02 20:00buy310.30115.94115.770.00
622006.03.03 02:21close310.30116.28115.770.0091.50888.29
632006.03.03 02:21sell320.30116.27116.440.00
642006.03.03 02:59s/l320.30116.44116.440.00-43.73844.56
652006.03.03 02:59sell330.30116.62116.790.00
662006.03.03 03:00close330.30116.36116.790.0067.03911.59
672006.03.03 03:49buy340.30116.35116.180.00
682006.03.03 09:49close340.30116.45116.180.0025.76937.35
692006.03.03 09:59buy350.30116.28116.110.00
702006.03.03 10:00close350.30116.45116.110.0043.79981.14
712006.03.06 01:00buy360.30116.12115.950.00
722006.03.06 01:11close360.30116.22115.950.0025.811006.95
732006.03.06 01:59buy370.40116.18116.010.00
742006.03.06 02:00close370.40116.51116.010.00113.301120.25
752006.03.06 02:00sell380.40116.51116.680.00
762006.03.06 02:31close380.40116.41116.680.0034.361154.61
772006.03.06 02:45sell390.40116.45116.620.00
782006.03.06 04:02s/l390.40116.62116.620.00-58.271096.34
792006.03.06 12:00sell400.40117.21117.380.00
802006.03.06 14:17s/l400.40117.38117.380.00-57.931038.41
812006.03.07 03:00buy410.40117.61117.440.00
822006.03.07 05:00s/l410.40117.44117.440.00-57.94980.47
832006.03.07 06:00sell420.30117.63117.800.00
842006.03.07 06:45close420.30117.53117.800.0025.521005.99
852006.03.07 23:00buy430.40117.87117.700.00
862006.03.08 01:47s/l430.40117.70117.700.00-52.73953.26
872006.03.08 03:00buy440.30117.36117.190.00
882006.03.08 03:06close440.30117.47117.190.0028.09981.35
892006.03.08 03:59buy450.30117.38117.210.00
902006.03.08 04:01close450.30117.54117.210.0040.841022.19
912006.03.08 08:00buy460.40117.64117.470.00
922006.03.08 11:45close460.40117.76117.470.0040.761062.95
932006.03.08 17:00buy470.40117.88117.710.00
942006.03.09 02:01s/l470.40117.71117.710.00-42.661020.29
952006.03.09 07:00sell480.40118.24118.410.00
962006.03.09 07:05close480.40118.13118.410.0037.251057.54
972006.03.09 07:05sell490.40118.12118.290.00
982006.03.09 07:21close490.40117.98118.290.0047.471105.01
992006.03.09 07:21sell500.40117.98118.150.00
1002006.03.09 07:27close500.40117.85118.150.0044.121149.13
1012006.03.09 07:59sell510.40118.28118.450.00
1022006.03.09 08:00close510.40117.86118.450.00142.541291.67
1032006.03.09 08:00buy520.50117.85117.680.00
1042006.03.09 10:00s/l520.50117.68117.680.00-72.341219.33
1052006.03.09 18:00sell530.40117.94118.110.00
1062006.03.09 19:00s/l530.40118.11118.110.00-57.511161.82
1072006.03.09 22:01buy540.40118.17118.000.00
1082006.03.10 01:39close540.40118.27118.000.0038.861200.67
1092006.03.10 02:00sell550.40118.35118.520.00
1102006.03.10 02:27close550.40118.25118.520.0033.831234.50
1112006.03.10 02:46sell560.40118.35118.520.00
1122006.03.10 03:20s/l560.40118.52118.520.00-57.371177.13
1132006.03.10 07:00buy570.40118.40118.230.00
1142006.03.10 09:00s/l570.40118.23118.230.00-57.541119.59
1152006.03.10 09:00buy580.40118.19118.020.00
1162006.03.10 11:00close580.40118.30118.020.0037.191156.78
1172006.03.10 15:00sell590.40118.65118.820.00
1182006.03.10 16:00s/l590.40118.82118.820.00-57.121099.66
1192006.03.13 12:00buy600.40118.90118.730.00
1202006.03.13 13:51close600.40119.00118.730.0033.611133.27
1212006.03.14 15:00buy610.40118.09117.920.00
1222006.03.14 15:42s/l610.40117.92117.920.00-57.671075.60
1232006.03.14 15:42buy620.40117.93117.760.00
1242006.03.14 15:59close620.40118.10117.760.0057.581133.18
1252006.03.15 15:59sell630.40117.57117.740.00
1262006.03.15 16:00close630.40117.35117.740.0074.991208.17
1272006.03.15 18:01buy640.40117.31117.140.00
1282006.03.15 19:19close640.40117.42117.140.0037.471245.64
1292006.03.16 19:00buy650.40116.93116.760.00
1302006.03.16 19:04close650.40117.04116.760.0037.591283.23
1312006.03.16 19:11buy660.40116.93116.760.00
1322006.03.17 02:00s/l660.40116.76116.760.00-53.281229.95
1332006.03.17 03:00sell670.40116.75116.920.00
1342006.03.17 10:00close670.40116.59116.920.0054.891284.84
1352006.03.17 18:00buy680.40115.92115.750.00
1362006.03.20 00:00close680.40116.02115.750.0039.521324.36
1372006.03.20 15:00buy690.50115.66115.490.00
1382006.03.20 15:30close690.50115.76115.490.0043.191367.55
1392006.03.20 15:30buy700.50115.76115.590.00
1402006.03.20 15:32close700.50115.87115.590.0047.471415.02
1412006.03.20 15:59buy710.50115.64115.470.00
1422006.03.20 16:00close710.50116.07115.470.00185.231600.25
1432006.03.21 04:00sell720.60116.66116.830.00
1442006.03.21 04:09close720.60116.54116.830.0061.781662.03
1452006.03.21 04:43sell730.60116.58116.750.00
1462006.03.21 11:00s/l730.60116.75116.750.00-87.361574.67
1472006.03.21 17:00sell740.60117.00117.170.00
1482006.03.21 17:46s/l740.60117.17117.170.00-87.051487.62
1492006.03.21 17:46sell750.50117.15117.320.00
1502006.03.21 18:00close750.50117.06117.320.0038.441526.06
1512006.03.21 18:00sell760.50117.18117.350.00
1522006.03.21 22:00s/l760.50117.35117.350.00-72.431453.63
1532006.03.22 08:00buy770.50117.17117.000.00
1542006.03.22 15:00s/l770.50117.00117.000.00-72.841380.79
1552006.03.23 09:00buy780.50116.89116.720.00
1562006.03.23 11:00close780.50117.05116.720.0068.351449.14
1572006.03.23 17:00sell790.50117.65117.820.00
1582006.03.23 17:19close790.50117.52117.820.0055.311504.45
1592006.03.23 17:19sell800.50117.52117.690.00
1602006.03.23 17:25close800.50117.39117.690.0055.371559.82
1612006.03.23 17:25sell810.50117.43117.600.00
1622006.03.23 17:31s/l810.50117.60117.600.00-72.281487.54
1632006.03.23 17:31sell820.50117.58117.750.00
1642006.03.23 21:00s/l820.50117.75117.750.00-72.071415.47
1652006.03.24 17:00buy830.50117.73117.560.00
1662006.03.24 17:29s/l830.50117.56117.560.00-72.301343.17
1672006.03.24 17:29buy840.50117.58117.410.00
1682006.03.24 17:59close840.50117.72117.410.0059.461402.63
1692006.03.24 18:00buy850.50117.49117.320.00
1702006.03.27 00:15close850.50117.61117.320.0057.321459.94
1712006.03.27 04:49buy860.50116.60116.430.00
1722006.03.27 05:47close860.50116.69116.430.0038.561498.50
1732006.03.28 01:31buy870.50116.58116.410.00
1742006.03.28 01:44s/l870.50116.41116.410.00-73.041425.46
1752006.03.28 01:44buy880.50116.40116.230.00
1762006.03.28 01:56close880.50116.52116.230.0051.491476.95
1772006.03.28 01:56buy890.50116.55116.380.00
1782006.03.28 02:07s/l890.50116.38116.380.00-73.041403.91
1792006.03.28 02:11buy900.50116.29116.120.00
1802006.03.28 02:58close900.50116.45116.120.0068.701472.61
1812006.03.28 03:12sell910.50116.78116.950.00
1822006.03.28 03:34s/l910.50116.95116.950.00-72.661399.95
1832006.03.28 03:34sell920.50116.96117.130.00
1842006.03.28 03:38close920.50116.85117.130.0047.071447.02
1852006.03.28 03:38sell930.50116.84117.010.00
1862006.03.28 05:50s/l930.50117.01117.010.00-72.641374.38
1872006.03.28 05:50sell940.50117.06117.230.00
1882006.03.28 05:56close940.50116.92117.230.0059.871434.25
1892006.03.28 21:22sell950.50117.62117.790.00
1902006.03.28 21:35s/l950.50117.79117.790.00-72.151362.10
1912006.03.28 21:35sell960.50117.79117.960.00
1922006.03.28 21:38s/l960.50117.96117.960.00-72.061290.04
1932006.03.28 21:38sell970.50117.94118.110.00
1942006.03.28 22:38close970.50117.82118.110.0050.921340.96
1952006.03.29 00:52buy980.50117.75117.580.00
1962006.03.29 01:15close980.50117.87117.580.0050.901391.86
1972006.03.29 17:42buy990.50117.87117.700.00
1982006.03.29 18:27s/l990.50117.70117.700.00-72.221319.64
1992006.03.29 18:36buy1000.50117.65117.480.00
2002006.03.29 18:44close1000.50117.78117.480.0055.191374.83
2012006.03.29 20:48sell1010.50117.77117.940.00
2022006.03.30 01:33close1010.50117.65117.940.0029.201404.04
2032006.03.30 08:32sell1020.50117.65117.820.00
2042006.03.30 10:14close1020.50117.55117.820.0042.541446.58
2052006.03.30 19:46sell1030.50117.53117.700.00
2062006.03.30 20:36close1030.50117.42117.700.0046.841493.42
2072006.03.31 02:14sell1040.50117.60117.770.00
2082006.03.31 02:33close1040.50117.45117.770.0063.861557.28
2092006.03.31 17:18buy1050.50117.80117.630.00
2102006.03.31 17:28close1050.50117.90117.630.0042.411599.69
2112006.03.31 17:33buy1060.60117.80117.630.00
2122006.03.31 17:36s/l1060.60117.63117.630.00-86.711512.98
2132006.03.31 17:36buy1070.50117.65117.480.00
2142006.03.31 17:58close1070.50117.75117.480.0042.461555.44
2152006.03.31 17:58buy1080.50117.75117.580.00
2162006.03.31 18:41s/l1080.50117.58117.580.00-72.291483.15
2172006.03.31 18:49buy1090.50117.52117.350.00
2182006.03.31 19:13close1090.50117.62117.350.0042.511525.66
2192006.04.03 13:43sell1100.50118.46118.630.00
2202006.04.03 14:05close1100.50118.35118.630.0046.471572.13
2212006.04.03 17:00buy1110.60117.99117.820.00
2222006.04.03 17:15s/l1110.60117.82117.820.00-86.571485.56
2232006.04.03 17:15buy1120.50117.84117.670.00
2242006.04.03 18:00close1120.50117.96117.670.0050.861536.42
2252006.04.03 18:00buy1130.50117.84117.670.00
2262006.04.03 20:15s/l1130.50117.67117.670.00-72.241464.18
2272006.04.04 07:00buy1140.50117.60117.430.00
2282006.04.04 08:59close1140.50117.71117.430.0046.721510.90
2292006.04.05 03:14buy1150.50117.31117.140.00
2302006.04.05 03:59close1150.50117.40117.140.0038.331549.23
2312006.04.05 06:00buy1160.50116.89116.720.00
2322006.04.05 07:05s/l1160.50116.72116.720.00-72.821476.41
2332006.04.05 07:10buy1170.50116.72116.550.00
2342006.04.05 07:32close1170.50116.81116.550.0038.521514.93
2352006.04.05 07:59buy1180.50116.79116.620.00
2362006.04.05 08:00close1180.50116.93116.620.0059.861574.79
2372006.04.05 09:01buy1190.60116.77116.600.00
2382006.04.05 09:34close1190.60116.89116.600.0061.601636.39
2392006.04.05 09:34buy1200.60116.79116.620.00
2402006.04.05 09:34close1200.60116.91116.620.0061.591697.98
2412006.04.05 09:59buy1210.60116.78116.610.00
2422006.04.05 10:00close1210.60116.97116.610.0097.461795.44
2432006.04.07 13:00sell1220.60117.81117.980.00
2442006.04.07 15:00close1220.60117.69117.980.0061.181856.62
2452006.04.07 15:11buy1230.60117.59117.420.00
2462006.04.07 15:21close1230.60117.75117.420.0081.531938.15
2472006.04.07 18:59sell1240.70118.34118.510.00
2482006.04.10 00:00close1240.70118.20118.510.0072.742010.88
2492006.04.10 18:00sell1250.70118.64118.810.00
2502006.04.10 21:00close1250.70118.55118.810.0053.142064.02
2512006.04.11 12:00sell1260.70118.57118.740.00
2522006.04.11 13:19s/l1260.70118.74118.740.00-100.211963.81
2532006.04.11 19:00buy1270.70118.41118.240.00
2542006.04.11 22:00s/l1270.70118.24118.240.00-100.661863.15
2552006.04.11 22:00buy1280.70118.23118.060.00
2562006.04.12 00:59close1280.70118.36118.060.0085.691948.85
2572006.04.12 12:00buy1290.70118.09117.920.00
2582006.04.12 15:00close1290.70118.33117.920.00141.982090.83
2592006.04.12 15:00sell1300.70118.30118.470.00
2602006.04.12 15:10close1300.70118.19118.470.0065.152155.98
2612006.04.12 15:26sell1310.80118.29118.460.00
2622006.04.12 17:20s/l1310.80118.46118.460.00-114.812041.17
2632006.04.13 17:00buy1320.70118.45118.280.00
2642006.04.13 19:01close1320.70118.55118.280.0059.052100.22
2652006.04.17 02:00buy1330.70118.41118.240.00
2662006.04.17 03:00s/l1330.70118.24118.240.00-100.671999.55
2672006.04.17 03:00buy1340.70118.23118.060.00
2682006.04.17 11:14close1340.70118.32118.060.0053.252052.80
2692006.04.18 12:06buy1350.70117.97117.800.00
2702006.04.18 12:59close1350.70118.08117.800.0065.212118.01
2712006.04.18 15:00buy1360.70117.60117.430.00
2722006.04.18 15:27close1360.70117.70117.430.0059.472177.48
2732006.04.18 15:27buy1370.80117.72117.550.00
2742006.04.18 15:31s/l1370.80117.55117.550.00-115.702061.78
2752006.04.18 15:31buy1380.70117.57117.400.00
2762006.04.18 15:40close1380.70117.67117.400.0059.492121.27
2772006.04.18 15:40buy1390.70117.60117.430.00
2782006.04.18 16:09close1390.70117.71117.430.0065.412186.68
2792006.04.18 18:59sell1400.80117.76117.930.00
2802006.04.18 19:00close1400.80117.67117.930.0061.192247.87
2812006.04.18 21:00buy1410.80117.31117.140.00
2822006.04.18 23:00s/l1410.80117.14117.140.00-116.152131.72
2832006.04.18 23:00buy1420.70117.11116.940.00
2842006.04.19 01:00s/l1420.70116.94116.940.00-92.982038.74
2852006.04.19 02:59sell1430.70117.05117.220.00
2862006.04.19 03:00close1430.70116.85117.220.00119.812158.55
2872006.04.19 03:00buy1440.80116.85116.680.00
2882006.04.19 03:35close1440.80116.94116.680.0061.572220.12
2892006.04.19 03:59buy1450.80116.87116.700.00
2902006.04.19 04:00close1450.80116.97116.700.0068.392288.51
2912006.04.19 15:00sell1460.80117.52117.690.00
2922006.04.19 16:00s/l1460.80117.69117.690.00-115.502173.01
2932006.04.19 18:00buy1470.80117.61117.440.00
2942006.04.19 19:00s/l1470.80117.44117.440.00-115.872057.14
2952006.04.19 19:00buy1480.70117.40117.230.00
2962006.04.19 22:00s/l1480.70117.23117.230.00-101.551955.59
2972006.04.21 00:00buy1490.70117.45117.280.00
2982006.04.21 01:50close1490.70117.56117.280.0065.502021.09
2992006.04.21 02:51sell1500.70117.64117.810.00
3002006.04.21 03:59close1500.70117.54117.810.0059.562080.65
3012006.04.21 15:00buy1510.70116.89116.720.00
3022006.04.21 16:22close1510.70117.01116.720.0071.792152.44
3032006.04.24 00:10buy1520.80115.54115.370.00
3042006.04.24 00:21close1520.80115.63115.370.0062.272214.71
3052006.04.24 02:33sell1530.80115.92116.090.00
3062006.04.24 02:44close1530.80115.81116.090.0075.982290.69
3072006.04.24 03:00buy1540.80115.64115.470.00
3082006.04.24 03:06close1540.80115.74115.470.0069.122359.81
3092006.04.24 04:06sell1550.80115.80115.970.00
3102006.04.24 04:56close1550.80115.70115.970.0069.152428.96
3112006.04.24 09:00buy1560.90115.32115.150.00
3122006.04.24 09:13close1560.90115.45115.150.00101.342530.30
3132006.04.24 09:13buy1570.90115.44115.270.00
3142006.04.24 09:26s/l1570.90115.27115.270.00-132.742397.56
3152006.04.24 09:26buy1580.80115.28115.110.00
3162006.04.24 10:00s/l1580.80115.11115.110.00-118.292279.27
3172006.04.24 22:32sell1590.80114.49114.660.00
3182006.04.24 23:26s/l1590.80114.66114.660.00-118.612160.66
3192006.04.24 23:26sell1600.80114.64114.810.00
3202006.04.25 03:00close1600.80114.41114.810.00149.212309.87
3212006.04.25 03:00buy1610.80114.39114.220.00
3222006.04.25 03:15close1610.80114.51114.220.0083.842393.71
3232006.04.25 03:45buy1620.80114.42114.250.00
3242006.04.25 04:24close1620.80114.53114.250.0076.842470.55
3252006.04.26 13:00sell1630.90115.26115.430.00
3262006.04.26 13:29close1630.90115.16115.430.0078.152548.70
3272006.04.26 13:59sell1640.90115.27115.440.00
3282006.04.26 14:00close1640.90115.08115.440.00148.592697.29
3292006.04.26 15:59sell1650.90115.17115.340.00
3302006.04.26 16:00close1650.90114.88115.340.00227.192924.48
3312006.04.26 20:59sell1661.00114.88115.050.00
3322006.04.26 21:00close1661.00114.69115.050.00165.673090.15
3332006.04.27 13:05buy1671.10114.52114.350.00
3342006.04.27 13:22close1671.10114.61114.350.0086.383176.53
3352006.04.27 17:00buy1681.10114.02113.850.00
3362006.04.27 17:52close1681.10114.16113.850.00134.903311.43
3372006.04.27 17:52buy1691.20114.21114.040.00
3382006.04.27 17:52s/l1691.20114.04114.040.00-178.893132.54
3392006.04.27 17:52buy1701.10114.06113.890.00
3402006.04.27 17:52close1701.10114.19113.890.00125.233257.77
3412006.04.27 17:52buy1711.10114.16113.990.00
3422006.04.27 17:53close1711.10114.29113.990.00125.123382.89
3432006.04.27 17:53buy1721.20114.33114.160.00
3442006.04.27 17:53s/l1721.20114.16114.160.00-178.733204.16
3452006.04.27 17:53buy1731.10114.16113.990.00
3462006.04.27 17:53close1731.10114.29113.990.00125.123329.28
3472006.04.27 17:53buy1741.20114.29114.120.00
3482006.04.27 17:53close1741.20114.61114.120.00335.053664.33
3492006.04.27 17:53buy1751.30114.18114.010.00
3502006.04.27 17:56s/l1751.30114.01114.010.00-193.873470.46
3512006.04.27 17:56buy1761.20114.01113.840.00
3522006.04.27 21:09close1761.20114.11113.840.00105.163575.62
3532006.04.28 03:00sell1771.30114.29114.460.00
3542006.04.28 11:00close1771.30114.09114.460.00227.893803.51
3552006.04.28 17:59sell1781.30114.22114.390.00
3562006.04.28 18:00close1781.30113.80114.390.00479.794283.30
3572006.04.28 18:00buy1791.50113.80113.630.00
3582006.05.01 02:45s/l1791.50113.63113.630.00-205.544077.76
3592006.05.01 15:00buy1801.40112.74112.570.00
3602006.05.01 16:00s/l1801.40112.57112.570.00-211.433866.33
3612006.05.01 17:00sell1811.40112.98113.150.00
3622006.05.01 17:15close1811.40112.86113.150.00148.864015.19
3632006.05.01 17:16sell1821.40112.88113.050.00
3642006.05.01 17:37s/l1821.40113.05113.050.00-210.533804.66
3652006.05.01 17:37sell1831.30113.03113.200.00
3662006.05.01 20:03s/l1831.30113.20113.200.00-195.233609.43
3672006.05.02 17:00buy1841.30113.23113.060.00
3682006.05.02 18:06close1841.30113.34113.060.00126.173735.60
3692006.05.02 19:00sell1851.30113.52113.690.00
3702006.05.02 19:39close1851.30113.39113.690.00149.043884.64
3712006.05.02 19:59sell1861.40113.56113.730.00
3722006.05.02 20:00close1861.40113.29113.730.00333.664218.30
3732006.05.02 20:00buy1871.50113.31113.140.00
3742006.05.02 21:00s/l1871.50113.14113.140.00-225.413992.89
3752006.05.03 12:00sell1881.40113.46113.630.00
3762006.05.03 17:00s/l1881.40113.63113.630.00-209.433783.46
3772006.05.03 18:09buy1891.30113.34113.170.00
3782006.05.03 18:24close1891.30113.46113.170.00137.493920.95
3792006.05.03 20:00sell1901.40113.75113.920.00
3802006.05.03 20:36close1901.40113.62113.920.00160.184081.13
3812006.05.03 20:59sell1911.40113.77113.940.00
3822006.05.03 21:00close1911.40113.60113.940.00209.514290.64
3832006.05.04 04:01buy1921.50113.67113.500.00
3842006.05.04 06:00close1921.50113.91113.500.00316.044606.68
3852006.05.04 09:10sell1931.60114.15114.320.00
3862006.05.04 09:15close1931.60114.04114.320.00154.334761.01
3872006.05.04 19:00sell1941.70113.58113.750.00
3882006.05.04 19:16close1941.70113.47113.750.00164.814925.82
3892006.05.05 00:00buy1951.70113.50113.330.00
3902006.05.05 00:54close1951.70113.59113.330.00134.695060.51
3912006.05.08 01:00sell1961.80112.07112.240.00
3922006.05.08 01:44close1961.80111.96112.240.00176.855237.36
3932006.05.08 03:00buy1971.80111.82111.650.00
3942006.05.08 04:27s/l1971.80111.65111.650.00-274.124963.24
3952006.05.08 05:00buy1981.70111.65111.480.00
3962006.05.08 10:00s/l1981.70111.48111.480.00-259.684703.56
3972006.05.08 15:35sell1991.60111.37111.540.00
3982006.05.08 17:05s/l1991.60111.54111.540.00-243.794459.77
3992006.05.09 04:00sell2001.60111.61111.780.00
4002006.05.09 05:00s/l2001.60111.78111.780.00-243.144216.63
4012006.05.09 05:00sell2011.50111.85112.020.00
4022006.05.09 07:00close2011.50111.62112.020.00309.094525.72
4032006.05.09 09:00sell2021.60111.84112.010.00
4042006.05.09 09:24close2021.60111.74112.010.00143.184668.90
4052006.05.09 09:32sell2031.60111.84112.010.00
4062006.05.09 11:00close2031.60111.63112.010.00300.994969.89
4072006.05.09 18:15sell2041.70111.33111.500.00
4082006.05.09 20:00close2041.70111.20111.500.00198.745168.63
4092006.05.10 03:00sell2051.80111.18111.350.00
4102006.05.10 03:30close2051.80111.08111.350.00162.055330.68
4112006.05.10 06:00buy2061.90110.91110.740.00
4122006.05.10 06:07close2061.90111.03110.740.00205.355536.03
4132006.05.10 06:59buy2071.90110.90110.730.00
4142006.05.10 07:00close2071.90111.07110.730.00290.815826.84
4152006.05.10 13:00buy2082.00110.41110.240.00
4162006.05.10 14:35close2082.00110.51110.240.00180.986007.82
4172006.05.10 15:19sell2092.10110.68110.850.00
4182006.05.10 15:34close2092.10110.58110.850.00189.916197.73
4192006.05.10 21:29buy2102.20110.20110.030.00
4202006.05.10 22:00close2102.20110.30110.030.00199.466397.19
4212006.05.10 23:00sell2112.20110.47110.640.00
4222006.05.10 23:54s/l2112.20110.64110.640.00-338.046059.15
4232006.05.10 23:54sell2122.10110.62110.790.00
4242006.05.11 01:00s/l2122.10110.79110.790.00-413.575645.58
4252006.05.11 01:00sell2132.00110.84111.010.00
4262006.05.11 02:00s/l2132.00111.01111.010.00-306.035339.55
4272006.05.11 02:00sell2141.90111.08111.250.00
4282006.05.11 02:08close2141.90110.98111.250.00171.215510.76
4292006.05.11 02:11sell2151.90111.08111.250.00
4302006.05.11 04:00s/l2151.90111.25111.250.00-290.265220.50
4312006.05.11 15:00buy2161.80111.03110.860.00
4322006.05.11 15:35close2161.80111.13110.860.00161.975382.47
4332006.05.11 15:53buy2171.90111.04110.870.00
4342006.05.11 17:00s/l2171.90110.87110.870.00-291.865090.61
4352006.05.11 17:00buy2181.80110.69110.520.00
4362006.05.11 18:00s/l2181.80110.52110.520.00-277.534813.08
4372006.05.11 20:00sell2191.70110.45110.620.00
4382006.05.11 22:25s/l2191.70110.62110.620.00-261.234551.85
4392006.05.12 01:00buy2201.60110.50110.330.00
4402006.05.12 02:00s/l2201.60110.33110.330.00-246.784305.07
4412006.05.12 15:01buy2211.50109.59109.420.00
4422006.05.12 15:01close2211.50109.68109.420.00123.094428.16
4432006.05.12 15:16sell2221.50109.93110.100.00
4442006.05.12 15:17close2221.50109.84110.100.00122.914551.07
4452006.05.12 15:54sell2231.60109.96110.130.00
4462006.05.12 15:54close2231.60109.75110.130.00306.154857.22
4472006.05.12 15:58sell2241.70109.94110.110.00
4482006.05.12 15:58close2241.70109.83110.110.00170.265027.48
4492006.05.12 15:59sell2251.80109.95110.120.00
4502006.05.12 15:59close2251.80109.81110.120.00229.485256.96
4512006.05.12 15:59sell2261.80109.95110.120.00
4522006.05.12 15:59close2261.80109.60110.120.00574.815831.77
4532006.05.12 17:00sell2272.00110.25110.420.00
4542006.05.12 17:00s/l2272.00110.42110.420.00-307.675524.10
4552006.05.12 17:00sell2281.90110.49110.660.00
4562006.05.12 17:04close2281.90110.35110.660.00241.055765.15
4572006.05.12 17:04sell2292.00110.31110.480.00
4582006.05.12 17:15close2292.00110.19110.480.00217.815982.96
4592006.05.12 17:19sell2302.10110.27110.440.00
4602006.05.12 17:28s/l2302.10110.44110.440.00-323.265659.70
4612006.05.12 17:28sell2312.00110.42110.590.00
4622006.05.12 20:02close2312.00110.22110.590.00362.916022.61
4632006.05.15 04:07buy2322.10109.52109.350.00
4642006.05.15 06:00close2322.10109.66109.350.00268.116290.72
4652006.05.16 02:27buy2332.20110.44110.270.00
4662006.05.16 03:06close2332.20110.55110.270.00218.916509.63
4672006.05.16 03:49buy2342.30110.22110.050.00
4682006.05.16 05:39s/l2342.30110.05110.050.00-355.296154.34
4692006.05.16 05:39buy2352.20110.07109.900.00
4702006.05.16 08:09close2352.20110.27109.900.00399.026553.36
4712006.05.17 17:00sell2362.30109.80109.970.00
4722006.05.17 17:21s/l2362.30109.97109.970.00-355.526197.84
4732006.05.17 17:21sell2372.20109.96110.130.00
4742006.05.17 17:59close2372.20109.82110.130.00280.466478.30
4752006.05.17 18:00sell2382.30110.09110.260.00
4762006.05.17 18:00s/l2382.30110.26110.260.00-353.526124.78
4772006.05.17 18:00sell2392.10110.58110.750.00
4782006.05.17 18:14close2392.10110.46110.750.00228.146352.92
4792006.05.17 18:14sell2402.20110.43110.600.00
4802006.05.17 18:39s/l2402.20110.60110.600.00-338.096014.83
4812006.05.17 18:39sell2412.10110.60110.770.00
4822006.05.17 18:49close2412.10110.48110.770.00228.106242.93
4832006.05.17 18:50sell2422.20110.48110.650.00
4842006.05.17 19:55s/l2422.20110.65110.650.00-337.915905.02
4852006.05.17 21:00sell2432.10110.98111.150.00
4862006.05.18 00:00s/l2432.10111.15111.150.00-412.645492.38
4872006.05.18 00:00sell2441.90111.16111.330.00
4882006.05.18 00:30close2441.90111.04111.330.00205.345697.72
4892006.05.18 00:59sell2452.00111.18111.350.00
4902006.05.18 01:00close2452.00110.95111.350.00414.606112.32
4912006.05.18 03:00buy2462.10110.87110.700.00
4922006.05.18 03:25s/l2462.10110.70110.700.00-322.505789.82
4932006.05.18 03:38buy2472.00110.69110.520.00
4942006.05.18 03:59close2472.00110.86110.520.00306.706096.52
4952006.05.18 04:00buy2482.10110.64110.470.00
4962006.05.18 08:00close2482.10110.79110.470.00284.326380.84
4972006.05.18 19:10buy2492.20110.76110.590.00
4982006.05.18 21:00close2492.20110.88110.590.00238.096618.93
4992006.05.19 02:00buy2502.30110.50110.330.00
5002006.05.19 02:17close2502.30110.66110.330.00332.556951.48
5012006.05.19 02:59buy2512.40110.52110.350.00
5022006.05.19 03:00close2512.40110.77110.350.00541.667493.14
5032006.05.19 03:46sell2522.60110.79110.960.00
5042006.05.19 05:00s/l2522.60110.96110.960.00-398.277094.87
5052006.05.19 12:00sell2532.50112.06112.230.00
5062006.05.19 12:10close2532.50111.92112.230.00312.717407.58
5072006.05.19 12:59sell2542.60112.06112.230.00
5082006.05.19 13:00close2542.60111.79112.230.00627.978035.55
5092006.05.19 15:27buy2552.80111.55111.380.00
5102006.05.19 15:28close2552.80111.66111.380.00275.858311.40
5112006.05.19 17:00sell2562.90112.12112.290.00
5122006.05.19 17:28close2562.90111.97112.290.00388.508699.90
5132006.05.19 17:28sell2573.00112.00112.170.00
5142006.05.19 17:33close2573.00111.86112.170.00375.489075.38
5152006.05.19 17:59sell2583.20112.11112.280.00
5162006.05.19 18:00close2583.20111.80112.280.00887.309962.68
5172006.05.19 18:00buy2593.50111.80111.630.00
5182006.05.22 01:01s/l2593.50111.63111.630.00-489.049473.65
5192006.05.22 02:16sell2603.30111.97112.140.00
5202006.05.22 04:24s/l2603.30112.14112.140.00-500.188973.47
5212006.05.22 09:00sell2613.10112.87113.040.00
5222006.05.22 09:46close2613.10112.75113.040.00329.939303.40
5232006.05.22 09:46sell2623.30112.68112.850.00
5242006.05.22 09:53close2623.30112.57112.850.00322.479625.87
5252006.05.22 09:59sell2633.40112.86113.030.00
5262006.05.22 10:00close2633.40112.65113.030.00633.8210259.69
5272006.05.23 06:43buy2643.60111.46111.290.00
5282006.05.23 06:59close2643.60111.56111.290.00322.7010582.39
5292006.05.23 23:00sell2653.70111.98112.150.00
5302006.05.23 23:24close2653.70111.85112.150.00430.0511012.44
5312006.05.23 23:25sell2663.90111.83112.000.00
5322006.05.23 23:58s/l2663.90112.00112.000.00-591.9210420.52
5332006.05.23 23:58sell2673.60111.99112.160.00
5342006.05.24 00:00s/l2673.60112.16112.160.00-597.969822.56
5352006.05.24 03:00sell2683.40112.42112.590.00
5362006.05.24 03:06close2683.40112.33112.590.00272.4210094.98
5372006.05.24 03:06sell2693.50112.37112.540.00
5382006.05.24 03:31close2693.50112.28112.540.00280.5510375.53
5392006.05.24 03:43sell2703.60112.37112.540.00
5402006.05.24 03:55close2703.60112.28112.540.00288.5710664.10
5412006.05.24 03:59sell2713.70112.43112.600.00
5422006.05.24 04:59close2713.70112.25112.600.00593.3211257.42
5432006.05.24 08:00sell2723.90112.47112.640.00
5442006.05.24 08:48close2723.90112.30112.640.00590.3911847.81
5452006.05.24 08:59sell2734.10112.47112.640.00
5462006.05.24 09:00close2734.10112.19112.640.001023.2612871.07
5472006.05.24 09:00buy2744.50112.17112.000.00
5482006.05.24 10:00s/l2744.50112.00112.000.00-683.8912187.18
5492006.05.24 15:00buy2754.30111.82111.650.00
5502006.05.24 15:03close2754.30111.98111.650.00614.4012801.58
5512006.05.26 04:00sell2764.50111.95112.120.00
5522006.05.26 05:10s/l2764.50112.12112.120.00-682.1812119.40
5532006.05.26 15:59buy2774.20111.96111.790.00
5542006.05.26 16:00close2774.20112.50111.790.002016.0014135.40
5552006.05.29 21:00buy2784.90112.36112.190.00
5562006.05.29 23:35close2784.90112.49112.190.00566.2914701.69
5572006.05.30 04:00buy2795.10112.48112.310.00
5582006.05.30 05:00s/l2795.10112.31112.310.00-772.5213929.17
5592006.05.30 05:02buy2804.90112.18112.010.00
5602006.05.30 06:07s/l2804.90112.01112.010.00-743.6813185.49
5612006.05.31 05:00buy2814.60112.12111.950.00
5622006.05.31 09:00s/l2814.60111.95111.950.00-700.4712485.02
5632006.05.31 18:07sell2824.40112.33112.500.00
5642006.05.31 21:00s/l2824.40112.50112.500.00-663.9411821.08
5652006.05.31 21:00sell2834.10112.64112.810.00
5662006.06.01 02:59close2834.10112.50112.810.00331.5012152.58
5672006.06.01 13:00sell2844.30113.06113.230.00
5682006.06.01 14:14s/l2844.30113.23113.230.00-645.5811507.00
5692006.06.01 17:00buy2854.00112.44112.270.00
5702006.06.01 20:01close2854.00112.63112.270.00674.7712181.77
5712006.06.02 15:00buy2864.30111.90111.730.00
5722006.06.02 16:00s/l2864.30111.73111.730.00-654.9011526.87
5732006.06.02 18:00sell2874.00111.65111.820.00
5742006.06.05 10:16s/l2874.00111.82111.820.00-666.1810860.69
5752006.06.05 21:00sell2883.80112.05112.220.00
5762006.06.05 23:00s/l2883.80112.22112.220.00-575.4510285.24
5772006.06.06 09:00buy2893.60112.21112.040.00
5782006.06.06 13:00close2893.60112.39112.040.00576.5510861.79
5792006.06.06 15:00sell2903.80112.83113.000.00
5802006.06.06 16:02s/l2903.80113.00113.000.00-571.6810290.11
5812006.06.06 18:00buy2913.60113.27113.100.00
5822006.06.06 21:09s/l2913.60113.10113.100.00-541.129748.99
5832006.06.06 22:00sell2923.40113.23113.400.00
5842006.06.07 02:04close2923.40113.13113.400.00251.1510000.14
5852006.06.07 09:00sell2933.50113.45113.620.00
5862006.06.07 09:52close2933.50113.35113.620.00308.7610308.90
5872006.06.07 09:59sell2943.60113.49113.660.00
5882006.06.07 10:00close2943.60113.27113.660.00699.2111008.11
5892006.06.07 18:00buy2953.90113.39113.220.00
5902006.06.07 21:36close2953.90113.51113.220.00412.3011420.41
5912006.06.08 00:00buy2964.00113.42113.250.00
5922006.06.08 03:00close2964.00113.57113.250.00528.3011948.71
5932006.06.08 03:03sell2974.20113.61113.780.00
5942006.06.08 08:34s/l2974.20113.78113.780.00-627.3611321.35
5952006.06.08 23:59sell2984.00114.23114.400.00
5962006.06.09 00:00close2984.00114.08114.400.00467.8411789.19
5972006.06.12 04:00buy2994.10114.03113.860.00
5982006.06.12 04:43close2994.10114.14113.860.00395.1212184.31
5992006.06.12 17:00sell3004.30114.39114.560.00
6002006.06.12 17:14close3004.30114.30114.560.00338.5912522.90
6012006.06.12 17:59sell3014.40114.39114.560.00
6022006.06.12 18:00close3014.40114.20114.560.00732.0513254.95
6032006.06.12 18:17buy3024.60114.28114.110.00
6042006.06.12 23:05close3024.60114.41114.110.00522.6913777.64
6052006.06.13 18:00buy3034.80115.08114.910.00
6062006.06.13 18:30close3034.80115.19114.910.00458.3914236.03
6072006.06.13 19:00sell3045.00115.16115.330.00
6082006.06.13 20:10s/l3045.00115.33115.330.00-736.9613499.07
6092006.06.13 23:00sell3054.70115.41115.580.00
6102006.06.13 23:25close3054.70115.29115.580.00489.2213988.29
6112006.06.15 18:00sell3064.90115.10115.270.00
6122006.06.15 20:30close3064.90114.99115.270.00468.7214457.01
6132006.06.16 12:00sell3075.10114.92115.090.00
6142006.06.16 15:34s/l3075.10115.09115.090.00-753.3213703.69
6152006.06.16 15:34sell3084.80115.07115.240.00
6162006.06.16 15:59close3084.80114.93115.240.00584.7014288.39
6172006.06.16 17:00buy3095.00114.99114.820.00
6182006.06.16 17:24close3095.00115.09114.820.00434.4214722.81
6192006.06.19 15:00sell3105.20115.66115.830.00
6202006.06.19 17:00close3105.20115.48115.830.00810.5515533.36
6212006.06.19 17:00buy3115.40115.49115.320.00
6222006.06.19 18:15s/l3115.40115.32115.320.00-796.3914736.97
6232006.06.19 18:15buy3125.20115.29115.120.00
6242006.06.19 19:57close3125.20115.39115.120.00450.6415187.61
6252006.06.20 04:00buy3135.30115.48115.310.00
6262006.06.20 08:00s/l3135.30115.31115.310.00-783.2714404.34
6272006.06.20 08:00buy3145.00115.05114.880.00
6282006.06.20 09:00s/l3145.00114.88114.880.00-740.8013663.54
6292006.06.20 12:00sell3154.80115.26115.430.00
6302006.06.20 12:44close3154.80115.15115.430.00458.5314122.07
6312006.06.20 12:44sell3164.90115.13115.300.00
6322006.06.20 13:00s/l3164.90115.30115.300.00-722.4613399.61
6332006.06.20 15:00buy3174.70114.79114.620.00
6342006.06.20 16:00close3174.70114.90114.620.00449.9613849.57
6352006.06.22 19:00sell3184.80116.23116.400.00
6362006.06.22 19:31close3184.80116.13116.400.00413.3414262.91
6372006.06.22 19:33sell3195.00116.13116.300.00
6382006.06.23 02:00close3195.00116.04116.300.00315.1414578.05
6392006.06.23 05:00buy3205.10116.11115.940.00
6402006.06.23 11:00close3205.10116.23115.940.00526.5715104.62
6412006.06.26 13:00buy3215.30116.12115.950.00
6422006.06.26 13:28close3215.30116.25115.950.00592.6915697.31
6432006.06.26 13:28buy3225.50116.26116.090.00
6442006.06.26 13:58close3225.50116.34116.090.00378.2016075.51
6452006.06.26 13:58buy3235.60116.34116.170.00
6462006.06.26 13:59s/l3235.60116.17116.170.00-819.6315255.88
6472006.06.26 13:59buy3245.30116.17116.000.00
6482006.06.26 14:00close3245.30116.35116.000.00819.9316075.81
6492006.06.26 21:00sell3255.60116.32116.490.00
6502006.06.26 23:10close3255.60116.23116.490.00433.6316509.44
6512006.06.27 06:00sell3265.80116.12116.290.00
6522006.06.27 12:00s/l3265.80116.29116.290.00-847.0115662.43
6532006.06.27 15:00buy3275.50116.27116.100.00
6542006.06.27 16:00s/l3275.50116.10116.100.00-805.3414857.09
6552006.06.28 17:56sell3285.20116.43116.600.00
6562006.06.28 17:59close3285.20116.32116.600.00491.7515348.84
6572006.06.29 21:00buy3295.40115.04114.870.00
6582006.06.29 21:11close3295.40115.15114.870.00515.8515864.69
6592006.06.29 21:11buy3305.60115.18115.010.00
6602006.06.29 21:20s/l3305.60115.01115.010.00-827.8215036.87
6612006.06.29 21:20buy3315.30115.02114.850.00
6622006.06.29 22:04close3315.30115.11114.850.00414.3915451.26
6632006.06.30 04:00buy3325.40114.97114.800.00
6642006.06.30 08:00s/l3325.40114.80114.800.00-801.4714649.79
6652006.06.30 15:00buy3335.10114.38114.210.00
6662006.06.30 15:58s/l3335.10114.21114.210.00-759.1313890.66
6672006.06.30 15:58buy3344.90114.23114.060.00
6682006.06.30 15:59close3344.90114.37114.060.00599.8114490.47
6692006.06.30 18:00sell3355.10114.50114.670.00
6702006.06.30 22:03close3355.10114.41114.670.00401.1914891.66
6712006.07.03 03:00sell3365.20114.41114.580.00
6722006.07.03 04:00s/l3365.20114.58114.580.00-770.9114120.75
6732006.07.03 13:59sell3374.90114.84115.010.00
6742006.07.03 14:00close3374.90114.69115.010.00640.8714761.62
6752006.07.03 15:00sell3385.20114.80114.970.00
6762006.07.03 17:11close3385.20114.69114.970.00498.7615260.38
6772006.07.03 17:59buy3395.30114.71114.540.00
6782006.07.03 18:00close3395.30114.91114.540.00922.4816182.86
6792006.07.03 18:00sell3405.70114.93115.100.00
6802006.07.03 18:15close3405.70114.82115.100.00546.0616728.92
6812006.07.03 18:59sell3415.90114.92115.090.00
6822006.07.03 19:00close3415.90114.77115.090.00771.1117500.03
6832006.07.04 05:00sell3426.10114.58114.750.00
6842006.07.04 09:02close3426.10114.46114.750.00639.5118139.54
6852006.07.04 23:00sell3436.30114.80114.970.00
6862006.07.05 01:00s/l3436.30114.97114.970.00-1021.9517117.59
6872006.07.05 01:10sell3446.00115.14115.310.00
6882006.07.05 03:00close3446.00115.00115.310.00730.4317848.02
6892006.07.05 09:00sell3456.20114.94115.110.00
6902006.07.05 11:00s/l3456.20115.11115.110.00-915.3316932.69
6912006.07.05 15:00sell3465.90115.10115.270.00
6922006.07.05 16:00s/l3465.90115.27115.270.00-868.9216063.77
6932006.07.05 17:00sell3475.60115.69115.860.00
6942006.07.05 17:07close3475.60115.61115.860.00387.5116451.28
6952006.07.05 17:07sell3485.80115.64115.810.00
6962006.07.06 02:14close3485.80115.54115.810.00249.1816700.46
6972006.07.06 13:00buy3495.80115.44115.270.00
6982006.07.06 13:23close3495.80115.54115.270.00502.0017202.46
6992006.07.07 15:00buy3506.00114.16113.990.00
7002006.07.07 15:32s/l3506.00113.99113.990.00-894.8916307.57
7012006.07.07 15:32buy3515.70114.00113.830.00
7022006.07.07 15:55close3515.70114.11113.830.00549.4716857.04
7032006.07.07 15:55buy3525.90114.09113.920.00
7042006.07.07 17:08s/l3525.90113.92113.920.00-880.4415976.60
7052006.07.07 17:08buy3535.60113.94113.770.00
7062006.07.07 17:35close3535.60114.04113.770.00491.0616467.66
7072006.07.10 00:00buy3545.80113.90113.730.00
7082006.07.10 01:00close3545.80114.02113.730.00610.4217078.08
7092006.07.10 09:02buy3556.00113.60113.430.00
7102006.07.10 12:00close3556.00113.73113.430.00685.8317763.91
7112006.07.10 23:00sell3566.20114.31114.480.00
7122006.07.11 03:00close3566.20114.18114.480.00615.7818379.69
7132006.07.11 03:12buy3576.40114.12113.950.00
7142006.07.11 05:00s/l3576.40113.95113.950.00-954.9717424.72
7152006.07.11 18:59buy3586.10114.17114.000.00
7162006.07.11 19:00close3586.10114.30114.000.00693.8018118.52
7172006.07.12 04:00sell3596.30114.40114.570.00
7182006.07.12 09:00close3596.30114.32114.570.00440.8518559.37
7192006.07.12 09:59buy3606.50114.29114.120.00
7202006.07.12 10:00close3606.50114.54114.120.001418.7219978.09
7212006.07.12 12:00sell3617.00114.81114.980.00
7222006.07.12 14:00s/l3617.00114.98114.980.00-1033.0718945.02
7232006.07.12 15:00sell3626.60115.37115.540.00
7242006.07.12 15:19close3626.60115.27115.540.00572.5819517.60
7252006.07.12 15:29sell3636.80115.36115.530.00
7262006.07.12 16:03s/l3636.80115.53115.530.00-1000.6018517.00
7272006.07.13 04:00buy3646.50115.31115.140.00
7282006.07.13 07:00close3646.50115.44115.140.00731.9819248.98
7292006.07.13 18:00sell3656.70115.45115.620.00
7302006.07.13 18:04close3656.70115.36115.620.00522.7219771.70
7312006.07.14 04:00sell3666.90115.73115.900.00
7322006.07.14 04:44s/l3666.90115.90115.900.00-1011.9918759.71
7332006.07.14 04:44sell3676.60115.89116.060.00
7342006.07.14 04:59close3676.60115.78116.060.00627.0519386.76
7352006.07.17 00:00sell3686.80116.38116.550.00
7362006.07.17 00:27close3686.80116.29116.550.00526.2719913.03
7372006.07.17 15:00sell3697.00117.09117.260.00
7382006.07.17 16:15s/l3697.00117.26117.260.00-1014.7618898.27
7392006.07.19 15:00sell3706.60117.82117.990.00
7402006.07.19 15:36close3706.60117.73117.990.00504.5519402.82
7412006.07.19 15:59sell3716.80117.81117.980.00
7422006.07.19 16:00close3716.80117.72117.980.00519.8819922.70
7432006.07.19 19:00buy3727.00116.78116.610.00
7442006.07.19 22:16close3727.00116.87116.610.00539.0520461.75
7452006.07.20 17:00buy3737.20116.76116.590.00
7462006.07.20 17:29close3737.20116.86116.590.00616.1421077.89
7472006.07.21 12:00sell3747.40116.12116.290.00
7482006.07.21 12:24close3747.40116.02116.290.00637.8221715.71
7492006.07.21 12:59sell3757.60116.15116.320.00
7502006.07.21 14:00close3757.60116.06116.320.00589.3422305.05
7512006.07.21 18:00sell3767.80116.35116.520.00
7522006.07.21 20:02close3767.80116.25116.520.00670.9322975.98
7532006.07.24 03:00sell3778.00116.53116.700.00
7542006.07.24 10:00s/l3778.00116.70116.700.00-1164.8921811.09
7552006.07.25 17:00sell3787.60116.86117.030.00
7562006.07.25 18:00s/l3787.60117.03117.030.00-1101.2620709.83
7572006.07.25 18:00sell3797.20117.30117.470.00
7582006.07.25 21:00close3797.20117.20117.470.00614.3321324.16
7592006.07.26 21:00buy3807.50116.30116.130.00
7602006.07.27 01:14close3807.50116.36116.130.00670.0121994.18
7612006.07.27 08:00buy3817.70116.10115.930.00
7622006.07.27 10:02s/l3817.70115.93115.930.00-1129.2220864.96
7632006.07.28 06:00buy3827.30115.61115.440.00
7642006.07.28 08:00s/l3827.30115.44115.440.00-1075.3019789.66
7652006.07.28 13:00sell3836.90115.66115.830.00
7662006.07.28 16:00close3836.90115.04115.830.003718.7323508.39
7672006.07.31 05:00buy3848.20114.56114.390.00
7682006.07.31 06:00s/l3848.20114.39114.390.00-1218.8622289.53
7692006.07.31 06:00buy3857.80114.39114.220.00
7702006.07.31 10:05close3857.80114.48114.220.00613.2122902.74
7712006.08.01 17:00sell3868.00115.16115.330.00
7722006.08.01 17:37close3868.00115.06115.330.00695.3123598.05
7732006.08.01 18:00buy3878.30114.98114.810.00
7742006.08.01 19:00s/l3878.30114.81114.810.00-1230.2822367.77
7752006.08.01 19:00buy3887.80114.71114.540.00
7762006.08.01 21:00s/l3887.80114.54114.540.00-1157.9821209.79
7772006.08.02 02:30buy3897.40114.40114.230.00
7782006.08.02 03:00close3897.40114.47114.230.00452.5221662.31
7792006.08.02 05:00buy3907.60114.26114.090.00
7802006.08.02 07:00close3907.60114.35114.090.00598.1722260.48
7812006.08.02 13:00sell3917.80114.63114.800.00
7822006.08.02 15:00s/l3917.80114.80114.800.00-1154.8521105.63
7832006.08.03 03:00sell3927.40114.75114.920.00
7842006.08.03 11:00s/l3927.40114.92114.920.00-1094.1020011.53
7852006.08.03 18:00sell3937.00115.27115.440.00
7862006.08.03 18:31close3937.00115.16115.440.00668.6220680.15
7872006.08.03 18:59sell3947.20115.27115.440.00
7882006.08.03 19:02close3947.20115.12115.440.00938.1621618.31
7892006.08.03 19:03buy3957.60115.11114.940.00
7902006.08.03 21:00s/l3957.60114.94114.940.00-1124.1620494.15
7912006.08.04 02:00sell3967.20115.18115.350.00
7922006.08.04 04:00close3967.20115.07115.350.00688.3321182.48
7932006.08.04 15:00buy3977.40114.98114.810.00
7942006.08.04 15:25s/l3977.40114.81114.810.00-1098.5020083.98
7952006.08.04 15:25buy3987.00114.54114.370.00
7962006.08.04 16:00s/l3987.00114.37114.370.00-1041.3019042.68
7972006.08.04 17:37buy3996.70114.10113.930.00
7982006.08.04 17:59close3996.70114.21113.930.00645.2919687.97
7992006.08.04 21:00sell4006.90114.36114.530.00
8002006.08.07 00:00close4006.90114.24114.530.00624.5320312.50
8012006.08.07 03:00sell4017.10114.34114.510.00
8022006.08.07 06:00s/l4017.10114.51114.510.00-1053.8719258.63
8032006.08.07 13:01buy4026.70114.84114.670.00
8042006.08.07 13:13close4026.70114.93114.670.00524.6719783.30
8052006.08.07 13:59buy4036.90114.84114.670.00
8062006.08.07 14:00close4036.90114.98114.670.00840.1720623.47
8072006.08.07 20:00sell4047.20115.07115.240.00
8082006.08.08 04:00close4047.20114.99115.240.00396.2921019.76
8092006.08.08 05:00sell4057.40115.15115.320.00
8102006.08.08 10:31close4057.40115.05115.320.00643.2121662.97
8112006.08.08 21:00buy4067.60114.94114.770.00
8122006.08.08 21:16close4067.60115.03114.770.00594.6222257.59
8132006.08.08 21:59buy4077.80114.96114.790.00
8142006.08.08 22:00close4077.80115.07114.790.00745.6323003.22
8152006.08.08 22:08sell4088.10115.12115.290.00
8162006.08.08 23:00s/l4088.10115.29115.290.00-1194.0721809.15
8172006.08.09 01:00sell4097.60115.73115.900.00
8182006.08.09 01:08close4097.60115.65115.900.00525.7422334.89
8192006.08.09 01:08sell4107.80115.62115.790.00
8202006.08.09 01:12close4107.80115.53115.790.00607.6522942.54
8212006.08.09 01:12sell4118.00115.54115.710.00
8222006.08.09 01:59s/l4118.00115.71115.710.00-1175.2521767.29
8232006.08.09 01:59sell4127.60115.70115.870.00
8242006.08.09 02:00close4127.60115.59115.870.00723.2522490.54
8252006.08.09 04:00sell4137.90115.69115.860.00
8262006.08.09 07:00close4137.90115.58115.860.00751.8823242.42
8272006.08.09 08:00buy4148.10115.41115.240.00
8282006.08.09 09:00s/l4148.10115.24115.240.00-1194.9022047.52
8292006.08.09 13:00buy4157.70114.87114.700.00
8302006.08.09 13:21close4157.70114.96114.700.00602.8122650.33
8312006.08.10 15:00sell4167.90114.85115.020.00
8322006.08.10 16:00s/l4167.90115.02115.020.00-1167.5221482.81
8332006.08.10 17:00sell4177.50115.40115.570.00
8342006.08.10 18:00s/l4177.50115.57115.570.00-1103.1320379.68
8352006.08.11 02:13sell4187.10115.39115.560.00
8362006.08.11 02:18close4187.10115.29115.560.00615.8620995.54
8372006.08.11 15:00sell4197.30116.12116.290.00
8382006.08.11 15:11s/l4197.30116.29116.290.00-1067.0719928.47
8392006.08.11 15:11sell4207.00116.28116.450.00
8402006.08.11 15:20close4207.00116.16116.450.00723.1420651.61
8412006.08.11 15:21sell4217.20116.20116.370.00
8422006.08.11 15:35close4217.20116.10116.370.00620.1221271.73
8432006.08.11 15:59sell4227.40116.23116.400.00
8442006.08.11 16:00close4227.40115.99116.400.001531.1722802.90
8452006.08.15 00:00buy4238.00116.63116.460.00
8462006.08.15 07:23s/l4238.00116.46116.460.00-1167.7821635.12
8472006.08.15 15:00buy4247.60116.27116.100.00
8482006.08.15 15:00close4247.60116.38116.100.00718.3422353.46
8492006.08.15 15:00buy4257.80116.39116.220.00
8502006.08.15 15:00s/l4257.80116.22116.220.00-1141.8321211.63
8512006.08.15 15:00buy4267.40116.15115.980.00
8522006.08.15 16:00s/l4267.40115.98115.980.00-1085.2320126.40
8532006.08.16 01:00buy4277.00115.98115.810.00
8542006.08.16 03:00close4277.00116.07115.810.00542.7820669.18
8552006.08.16 15:00buy4287.20115.80115.630.00
8562006.08.16 21:02close4287.20115.90115.630.00621.2421290.42
8572006.08.17 20:00sell4297.50116.11116.280.00
8582006.08.17 20:53close4297.50116.01116.280.00646.5121936.93
8592006.08.17 20:54sell4307.70115.98116.150.00
8602006.08.18 00:54close4307.70115.90116.150.00419.6522356.58
8612006.08.18 12:00buy4317.80115.57115.400.00
8622006.08.18 12:49close4317.80115.67115.400.00674.3223030.90
8632006.08.18 12:49buy4328.10115.67115.500.00
8642006.08.18 12:55close4328.10115.76115.500.00629.7523660.65
8652006.08.18 12:56buy4338.30115.77115.600.00
8662006.08.18 12:59s/l4338.30115.60115.600.00-1221.2222439.43
8672006.08.18 12:59buy4347.90115.56115.390.00
8682006.08.18 13:00close4347.90115.77115.390.001432.9923872.42
8692006.08.18 13:13sell4358.40115.78115.950.00
8702006.08.18 14:26s/l4358.40115.95115.950.00-1231.4522640.97
8712006.08.21 06:00buy4367.90115.57115.400.00
8722006.08.21 08:03close4367.90115.65115.400.00546.4723187.44
8732006.08.21 13:00sell4378.10115.60115.770.00
8742006.08.21 14:02s/l4378.10115.77115.770.00-1189.4321998.01
8752006.08.21 17:00sell4387.70115.84116.010.00
8762006.08.22 01:05s/l4387.70116.01116.010.00-1240.1320757.88
8772006.08.22 21:00buy4397.30116.61116.440.00
8782006.08.23 02:02s/l4397.30116.44116.440.00-973.9719783.91
8792006.08.23 09:00buy4406.90116.26116.090.00
8802006.08.23 17:00close4406.90116.50116.090.001421.4721205.38
8812006.08.23 17:00sell4417.40116.52116.690.00
8822006.08.23 18:01close4417.40116.43116.690.00571.9921777.37
8832006.08.24 13:00buy4427.60116.31116.140.00
8842006.08.24 19:00close4427.60116.42116.140.00718.0822495.45
8852006.08.25 02:01sell4437.90116.67116.840.00
8862006.08.25 04:00close4437.90116.57116.840.00677.6723173.12
8872006.08.25 09:00sell4448.10117.19117.360.00
8882006.08.25 15:01s/l4448.10117.36117.360.00-1173.2121999.91
8892006.08.25 15:59sell4457.70117.33117.500.00
8902006.08.25 16:00close4457.70117.23117.500.00656.8322656.74
8912006.08.25 17:00sell4467.90117.29117.460.00
8922006.08.25 17:06close4467.90117.20117.460.00606.6623263.40
8932006.08.29 17:00sell4478.10116.89117.060.00
8942006.08.29 21:00close4478.10116.54117.060.002432.6625696.06
8952006.08.30 22:00buy4489.00117.12116.950.00
8962006.08.31 02:00close4489.00117.21116.950.001031.0026727.06
8972006.08.31 12:00buy4499.40117.12116.950.00
8982006.08.31 17:00close4499.40117.28116.950.001282.4028009.46
8992006.08.31 17:23sell4509.80117.31117.480.00
9002006.09.01 05:00close4509.80117.18117.480.00944.7828954.24
9012006.09.01 19:00buy45110.10117.11116.940.00
9022006.09.04 00:00s/l45110.10116.94116.940.00-1341.2427612.99
9032006.09.04 00:00buy4529.70116.95116.780.00
9042006.09.04 00:20close4529.70117.02116.780.00580.2128193.20
9052006.09.04 12:12buy4539.90116.14115.970.00
9062006.09.04 16:00s/l4539.90115.97115.970.00-1451.3626741.84
9072006.09.05 03:00buy4549.40115.84115.670.00
9082006.09.05 05:00close4549.40115.96115.670.00972.7427714.58
9092006.09.05 05:01sell4559.70115.96116.130.00
9102006.09.05 07:00close4559.70115.87116.130.00753.4428468.02
9112006.09.05 09:00buy45610.00115.84115.670.00
9122006.09.05 10:00s/l45610.00115.67115.670.00-1469.8226998.20
9132006.09.05 15:06buy4579.40115.76115.590.00
9142006.09.05 15:20close4579.40115.85115.590.00730.2727728.47
9152006.09.05 19:00buy4589.70115.95115.780.00
9162006.09.05 19:21close4589.70116.02115.780.00585.2128313.68
9172006.09.05 19:59buy4599.90115.97115.800.00
9182006.09.05 23:00close4599.90116.06115.800.00767.7129081.39
9192006.09.05 23:07sell46010.20116.04116.210.00
9202006.09.06 01:00s/l46010.20116.21116.210.00-1640.2127441.19
9212006.09.06 21:00buy4619.60116.60116.430.00
9222006.09.07 03:00close4619.60116.72116.430.001349.5628790.75
9232006.09.07 13:00buy46210.10116.08115.910.00
9242006.09.07 13:07close46210.10116.19115.910.00956.2329746.98
9252006.09.07 13:07buy46310.40116.10115.930.00
9262006.09.07 13:07close46310.40116.17115.930.00626.6430373.62
9272006.09.07 13:59buy46410.60116.07115.900.00
9282006.09.07 14:00close46410.60116.23115.900.001459.1831832.80
9292006.09.08 03:00sell46511.10116.45116.620.00
9302006.09.08 05:00close46511.10116.31116.620.001336.0533168.85
9312006.09.08 15:00sell46611.60116.76116.930.00
9322006.09.08 18:00s/l46611.60116.93116.930.00-1686.4731482.38
9332006.09.11 09:00sell46711.00117.10117.270.00
9342006.09.11 10:51s/l46711.00117.27117.270.00-1594.6229887.76
9352006.09.12 19:00sell46810.50117.93118.100.00
9362006.09.13 00:53close46810.50117.83118.100.00738.5630626.32
9372006.09.13 04:00sell46910.70117.94118.110.00
9382006.09.13 09:00close46910.70117.75118.110.001726.5332352.85
9392006.09.13 09:09buy47011.30117.72117.550.00
9402006.09.13 15:00s/l47011.30117.55117.550.00-1634.3330718.52
9412006.09.14 00:00buy47110.80117.48117.310.00
9422006.09.14 09:00close47110.80117.62117.310.001285.5232004.04
9432006.09.14 17:00buy47211.20117.42117.250.00
9442006.09.14 17:56close47211.20117.49117.250.00667.2632671.30
9452006.09.15 07:00buy47311.40117.48117.310.00
9462006.09.15 09:00close47311.40117.60117.310.001163.2733834.57
9472006.09.15 12:00sell47411.80117.55117.720.00
9482006.09.15 15:13close47411.80117.46117.720.00904.1434738.71
9492006.09.15 15:13buy47512.20117.46117.290.00
9502006.09.15 15:20close47512.20117.56117.290.001037.7435776.45
9512006.09.15 15:20buy47612.50117.48117.310.00
9522006.09.15 15:33close47612.50117.57117.310.00956.8836733.32
9532006.09.18 00:00sell47712.90117.54117.710.00
9542006.09.18 01:00s/l47712.90117.71117.710.00-1862.2634871.06
9552006.09.18 01:00sell47812.20117.74117.910.00
9562006.09.18 01:27s/l47812.20117.91117.910.00-1758.5233112.54
9572006.09.18 01:27sell47911.60117.92118.090.00
9582006.09.18 01:59close47911.60117.75118.090.001674.7234787.26
9592006.09.18 02:00sell48012.20117.97118.140.00
9602006.09.18 02:01close48012.20117.89118.140.00827.8935615.15
9612006.09.18 02:01sell48112.50117.90118.070.00
9622006.09.18 02:04close48112.50117.82118.070.00848.7536463.90
9632006.09.18 02:08sell48212.80117.90118.070.00
9642006.09.18 02:53close48212.80117.82118.070.00869.1137333.01
9652006.09.18 02:59sell48313.10118.04118.210.00
9662006.09.18 03:00close48313.10117.90118.210.001555.5938888.60
9672006.09.18 08:01sell48413.60118.02118.190.00
9682006.09.18 08:11close48413.60117.93118.190.001037.8239926.42
9692006.09.18 08:19sell48514.00118.04118.210.00
9702006.09.18 08:59close48514.00117.95118.210.001068.2540994.67
9712006.09.18 12:00sell48614.30118.18118.350.00
9722006.09.18 15:00close48614.30118.03118.350.001817.3442812.01
9732006.09.18 15:00buy48715.00118.03117.860.00
9742006.09.18 15:12close48715.00118.16117.860.001650.3244462.33
9752006.09.18 17:00buy48815.60118.01117.840.00
9762006.09.19 02:00s/l48815.60117.84117.840.00-2054.3042408.04
9772006.09.19 12:00buy48914.80117.56117.390.00
9782006.09.19 15:00s/l48914.80117.39117.390.00-2147.6740260.37
9792006.09.19 18:00sell49014.10117.56117.730.00
9802006.09.19 19:00s/l49014.10117.73117.730.00-2035.6738224.70
9812006.09.19 19:00sell49113.40117.73117.900.00
9822006.09.19 21:00close49113.40117.59117.900.001595.3839820.08
9832006.09.19 23:00sell49213.90117.74117.910.00
9842006.09.20 00:23close49213.90117.65117.910.00861.3640681.44
9852006.09.20 04:00buy49314.20117.31117.140.00
9862006.09.20 09:00s/l49314.20117.14117.140.00-2061.1338620.31
9872006.09.20 09:00buy49413.50117.14116.970.00
9882006.09.20 11:01close49413.50117.26116.970.001381.5740001.88
9892006.09.20 12:00sell49514.00117.40117.570.00
9902006.09.20 14:02close49514.00117.29117.570.001313.0341314.91
9912006.09.21 01:00sell49614.50117.46117.630.00
9922006.09.21 01:46close49614.50117.38117.630.00988.2242303.13
9932006.09.21 01:59sell49714.80117.46117.630.00
9942006.09.21 02:00close49714.80117.32117.630.001766.0744069.20
9952006.09.25 04:42buy49815.40116.44116.270.00
9962006.09.25 07:41s/l49815.40116.27116.270.00-2251.6641817.54
9972006.09.25 12:28sell49914.60116.62116.790.00
9982006.09.25 15:11close49914.60116.50116.790.001503.8643321.40
9992006.09.26 12:47buy50015.20116.40116.230.00
10002006.09.26 12:55close50015.20116.50116.230.001304.7244626.12
10012006.09.26 17:12sell50115.60116.79116.960.00
10022006.09.26 17:26s/l50115.60116.96116.960.00-2267.2542358.87
10032006.09.26 17:26sell50214.80116.95117.120.00
10042006.09.26 17:45s/l50214.80117.12117.120.00-2148.0440210.83
10052006.09.26 17:45sell50314.10117.11117.280.00
10062006.09.26 18:07close50314.10117.02117.280.001084.4341295.26
10072006.09.27 12:22sell50414.50117.25117.420.00
10082006.09.27 15:20s/l50414.50117.42117.420.00-2098.9539196.31
10092006.09.27 15:31buy50513.70117.17117.000.00
10102006.09.27 15:36close50513.70117.29117.000.001401.6540597.96
10112006.09.27 18:54sell50614.20117.54117.710.00
10122006.09.27 21:55close50614.20117.45117.710.001088.1241686.08
10132006.09.28 12:10buy50714.60117.47117.300.00
10142006.09.28 12:10close50714.60117.57117.300.001241.8142927.89
10152006.09.28 12:10buy50815.00117.47117.300.00
10162006.09.28 12:11close50815.00117.61117.300.001785.5644713.45
10172006.09.28 12:11buy50915.60117.47117.300.00
10182006.09.28 12:11close50915.60117.62117.300.001989.4646702.91
10192006.09.28 12:24buy51016.30117.47117.300.00
10202006.09.28 12:47close51016.30117.59117.300.001663.4148366.32