Interbank FX, LLC
|Account: 1266222
|Name: 10Points
|Currency: USD
|2006 October 19, 22:08
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13891344
|2006.10.18 03:41
|balance
|Deposit
|1 000.00
|13891402
|2006.10.18 03:46
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.60
|119.11
|118.50
|2006.10.18 06:02
|118.50
|0.00
|0.00
|0.00
|16.88
|13916694
|2006.10.18 12:54
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.07
|118.56
|119.17
|2006.10.18 13:09
|119.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.72
|13917885
|2006.10.18 13:01
|buy
|0.40
|usdjpy
|118.96
|118.55
|119.06
|2006.10.18 13:09
|119.02
|0.00
|0.00
|0.00
|20.16
|13919133
|2006.10.18 13:09
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.05
|118.54
|119.15
|2006.10.18 13:13
|119.15
|0.00
|0.00
|0.00
|16.79
|13920591
|2006.10.18 13:13
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.17
|118.66
|119.27
|2006.10.18 14:06
|119.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.72
|13922266
|2006.10.18 13:25
|buy
|0.40
|usdjpy
|119.06
|118.65
|119.16
|2006.10.18 14:05
|119.12
|0.00
|0.00
|0.00
|20.15
|13924938
|2006.10.18 14:06
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.14
|118.63
|119.24
|2006.10.18 15:13
|119.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.08
|13927593
|2006.10.18 15:08
|buy
|0.40
|usdjpy
|119.03
|118.62
|119.13
|2006.10.18 15:12
|119.09
|0.00
|0.00
|0.00
|20.15
|13927792
|2006.10.18 15:13
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.11
|118.60
|119.21
|2006.10.18 17:56
|119.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.08
|13930566
|2006.10.18 16:45
|buy
|0.40
|usdjpy
|119.00
|118.59
|119.10
|2006.10.18 17:56
|119.06
|0.00
|0.00
|0.00
|20.16
|13934175
|2006.10.18 17:56
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.09
|118.58
|119.19
|2006.10.19 07:39
|118.58
|0.00
|0.00
|7.80
|-86.02
|13937053
|2006.10.18 18:30
|buy
|0.40
|usdjpy
|118.99
|118.58
|119.09
|2006.10.19 07:39
|118.58
|0.00
|0.00
|15.60
|-138.30
|13965371
|2006.10.19 07:39
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.58
|119.34
|118.38
|2006.10.19 13:20
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.43
|13982573
|2006.10.19 12:36
|sell
|0.40
|usdjpy
|118.73
|119.34
|118.53
|2006.10.19 13:20
|118.62
|0.00
|0.00
|0.00
|37.09
|13985438
|2006.10.19 13:20
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.60
|119.36
|118.40
|2006.10.19 13:43
|118.40
|0.00
|0.00
|0.00
|33.78
|13988872
|2006.10.19 13:43
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.37
|119.13
|118.17
|2006.10.19 17:19
|118.17
|0.00
|0.00
|0.00
|33.85
|
|0.00
|0.00
|23.40
|-47.34
|Closed P/L:
|-23.94
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14008881
|2006.10.19 17:19
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.14
|118.90
|117.94
|
|118.30
|0.00
|0.00
|-2.92
|-27.05
|14022089
|2006.10.19 22:07
|sell
|0.40
|usdjpy
|118.29
|118.90
|118.09
|
|118.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.38
|
|0.00
|0.00
|-2.92
|-30.43
|
|Floating P/L:
|-33.35
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-23.94
|Floating P/L:
|-33.35
|Margin:
|600.00
|Balance:
|976.06
|Equity:
|942.71
|Free Margin:
|342.71