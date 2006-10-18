Interbank FX, LLC

Account: 1266222 Name: 10Points Currency: USD 2006 October 19, 22:08
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
138913442006.10.18 03:41balanceDeposit1 000.00
138914022006.10.18 03:46sell0.20usdjpy118.60119.11118.502006.10.18 06:02118.500.000.000.0016.88
139166942006.10.18 12:54buy0.20usdjpy119.07118.56119.172006.10.18 13:09119.030.000.000.00-6.72
139178852006.10.18 13:01buy0.40usdjpy118.96118.55119.062006.10.18 13:09119.020.000.000.0020.16
139191332006.10.18 13:09buy0.20usdjpy119.05118.54119.152006.10.18 13:13119.150.000.000.0016.79
139205912006.10.18 13:13buy0.20usdjpy119.17118.66119.272006.10.18 14:06119.130.000.000.00-6.72
139222662006.10.18 13:25buy0.40usdjpy119.06118.65119.162006.10.18 14:05119.120.000.000.0020.15
139249382006.10.18 14:06buy0.20usdjpy119.14118.63119.242006.10.18 15:13119.080.000.000.00-10.08
139275932006.10.18 15:08buy0.40usdjpy119.03118.62119.132006.10.18 15:12119.090.000.000.0020.15
139277922006.10.18 15:13buy0.20usdjpy119.11118.60119.212006.10.18 17:56119.050.000.000.00-10.08
139305662006.10.18 16:45buy0.40usdjpy119.00118.59119.102006.10.18 17:56119.060.000.000.0020.16
139341752006.10.18 17:56buy0.20usdjpy119.09118.58119.192006.10.19 07:39118.580.000.007.80-86.02
139370532006.10.18 18:30buy0.40usdjpy118.99118.58119.092006.10.19 07:39118.580.000.0015.60-138.30
139653712006.10.19 07:39sell0.20usdjpy118.58119.34118.382006.10.19 13:20118.630.000.000.00-8.43
139825732006.10.19 12:36sell0.40usdjpy118.73119.34118.532006.10.19 13:20118.620.000.000.0037.09
139854382006.10.19 13:20sell0.20usdjpy118.60119.36118.402006.10.19 13:43118.400.000.000.0033.78
139888722006.10.19 13:43sell0.20usdjpy118.37119.13118.172006.10.19 17:19118.170.000.000.0033.85
  0.00 0.00 23.40 -47.34
Closed P/L: -23.94
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
140088812006.10.19 17:19sell0.20usdjpy118.14118.90117.94 118.300.000.00-2.92-27.05
140220892006.10.19 22:07sell0.40usdjpy118.29118.90118.09 118.300.000.000.00-3.38
  0.00 0.00 -2.92 -30.43
 Floating P/L: -33.35
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -23.94 Floating P/L: -33.35 Margin: 600.00
Balance: 976.06 Equity: 942.71 Free Margin: 342.71