|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|30 Minutes (M30) 2006.01.02 00:00 - 2006.10.19 00:00 (2006.01.01 - 2006.10.19)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=20; Lots=0.1; InitialStop=1; TrailingStop=10; MaxTrades=5; Pips=15; SecureProfit=30; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=10; USDJPYPipValue=9.715; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2007; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=30; mm=1; risk=12; AccountisNormal=0; Magic=10201;
|Bars in test
|17085
|Ticks modelled
|553735
|Modelling quality
|33.15%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|7431785.98
|Gross profit
|26660410.25
|Gross loss
|-19228624.27
|Profit factor
|1.39
|Expected payoff
|1717.54
|Absolute drawdown
|3323.23
|Maximal drawdown
|722487.73 (12.07%)
|Relative drawdown
|72.88% (4506.29)
|Total trades
|4327
|Short positions (won %)
|2268 (58.86%)
|Long positions (won %)
|2059 (59.01%)
|Profit trades (% of total)
|2550 (58.93%)
|Loss trades (% of total)
|1777 (41.07%)
|Largest
|profit trade
|18340.21
|loss trade
|-69170.71
|Average
|profit trade
|10455.06
|loss trade
|-10820.84
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|18 (185290.60)
|consecutive losses (loss in money)
|10 (-364640.58)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|185290.60 (18)
|consecutive loss (count of losses)
|-444157.06 (9)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 00:00
|sell
|1
|0.60
|117.88
|118.64
|117.68
|2
|2006.01.02 02:01
|t/p
|1
|0.60
|117.68
|118.64
|117.68
|101.98
|5101.98
|3
|2006.01.02 02:01
|sell
|2
|0.70
|117.63
|118.39
|117.43
|4
|2006.01.02 08:13
|sell
|3
|1.40
|117.79
|118.40
|117.59
|5
|2006.01.02 08:30
|close
|3
|1.40
|117.71
|118.40
|117.59
|95.15
|5197.13
|6
|2006.01.02 08:30
|close
|2
|0.70
|117.69
|118.39
|117.43
|-35.69
|5161.44
|7
|2006.01.02 08:31
|sell
|4
|0.70
|117.64
|118.40
|117.44
|8
|2006.01.02 08:42
|sell
|5
|1.40
|117.79
|118.40
|117.59
|9
|2006.01.02 12:04
|sell
|6
|2.80
|117.95
|118.41
|117.75
|10
|2006.01.02 14:00
|close
|6
|2.80
|117.84
|118.41
|117.75
|261.37
|5422.81
|11
|2006.01.02 14:01
|close
|5
|1.40
|117.85
|118.40
|117.59
|-71.28
|5351.53
|12
|2006.01.02 14:01
|close
|4
|0.70
|117.87
|118.40
|117.44
|-136.59
|5214.94
|13
|2006.01.02 14:01
|sell
|7
|0.70
|117.84
|118.60
|117.64
|14
|2006.01.03 01:30
|t/p
|7
|0.70
|117.64
|118.60
|117.64
|114.85
|5329.79
|15
|2006.01.03 01:30
|sell
|8
|0.70
|117.60
|118.36
|117.40
|16
|2006.01.03 01:41
|sell
|9
|1.40
|117.75
|118.36
|117.55
|17
|2006.01.03 01:46
|close
|9
|1.40
|117.68
|118.36
|117.55
|83.28
|5413.07
|18
|2006.01.03 01:46
|close
|8
|0.70
|117.67
|118.36
|117.40
|-41.64
|5371.43
|19
|2006.01.03 01:47
|sell
|10
|0.70
|117.62
|118.38
|117.42
|20
|2006.01.03 02:00
|t/p
|10
|0.70
|117.42
|118.38
|117.42
|119.33
|5490.76
|21
|2006.01.03 02:00
|sell
|11
|0.70
|117.29
|118.05
|117.09
|22
|2006.01.03 02:08
|sell
|12
|1.40
|117.45
|118.06
|117.25
|23
|2006.01.03 02:30
|close
|12
|1.40
|117.38
|118.06
|117.25
|83.49
|5574.25
|24
|2006.01.03 02:30
|close
|11
|0.70
|117.37
|118.05
|117.09
|-47.71
|5526.54
|25
|2006.01.03 02:30
|sell
|13
|0.70
|117.32
|118.08
|117.12
|26
|2006.01.03 06:27
|t/p
|13
|0.70
|117.12
|118.08
|117.12
|119.54
|5646.08
|27
|2006.01.03 06:27
|sell
|14
|0.70
|117.07
|117.83
|116.87
|28
|2006.01.03 06:30
|sell
|15
|1.40
|117.23
|117.84
|117.03
|29
|2006.01.03 08:21
|close
|15
|1.40
|117.15
|117.84
|117.03
|95.60
|5741.68
|30
|2006.01.03 08:21
|close
|14
|0.70
|117.11
|117.83
|116.87
|-23.91
|5717.77
|31
|2006.01.03 08:21
|sell
|16
|0.70
|117.05
|117.81
|116.85
|32
|2006.01.03 08:32
|sell
|17
|1.40
|117.20
|117.81
|117.00
|33
|2006.01.03 08:50
|close
|17
|1.40
|117.12
|117.81
|117.00
|95.63
|5813.40
|34
|2006.01.03 08:51
|close
|16
|0.70
|117.11
|117.81
|116.85
|-35.86
|5777.54
|35
|2006.01.03 08:51
|sell
|18
|0.70
|117.08
|117.84
|116.88
|36
|2006.01.03 11:00
|sell
|19
|1.40
|117.23
|117.84
|117.03
|37
|2006.01.03 13:01
|sell
|20
|2.80
|117.55
|118.01
|117.35
|38
|2006.01.03 13:18
|close
|20
|2.80
|117.38
|118.01
|117.35
|405.52
|6183.06
|39
|2006.01.03 13:18
|close
|19
|1.40
|117.39
|117.84
|117.03
|-190.82
|5992.24
|40
|2006.01.03 13:19
|close
|18
|0.70
|117.37
|117.84
|116.88
|-172.96
|5819.28
|41
|2006.01.03 13:19
|buy
|21
|0.70
|117.36
|116.60
|117.56
|42
|2006.01.03 14:44
|buy
|22
|1.40
|117.18
|116.57
|117.38
|43
|2006.01.03 15:01
|buy
|23
|2.80
|117.03
|116.57
|117.23
|44
|2006.01.03 15:16
|buy
|24
|5.60
|116.83
|116.52
|117.03
|45
|2006.01.03 15:45
|buy
|25
|11.20
|116.67
|116.51
|116.87
|46
|2006.01.03 15:51
|s/l
|21
|0.70
|116.60
|116.60
|117.56
|-456.34
|5362.94
|47
|2006.01.03 15:51
|close
|25
|11.20
|116.58
|116.51
|116.87
|-864.64
|4498.30
|48
|2006.01.03 15:52
|close
|24
|5.60
|116.60
|116.52
|117.03
|-1104.63
|3393.67
|49
|2006.01.03 15:53
|close
|23
|2.80
|116.59
|116.57
|117.23
|-1056.69
|2336.98
|50
|2006.01.03 15:53
|close
|22
|1.40
|116.63
|116.57
|117.38
|-660.21
|1676.77
|51
|2006.01.03 15:53
|sell
|26
|0.30
|116.62
|117.38
|116.42
|52
|2006.01.03 16:42
|t/p
|26
|0.30
|116.42
|117.38
|116.42
|51.54
|1728.31
|53
|2006.01.03 16:42
|sell
|27
|0.30
|116.38
|117.14
|116.18
|54
|2006.01.03 19:39
|t/p
|27
|0.30
|116.18
|117.14
|116.18
|51.65
|1779.96
|55
|2006.01.03 19:39
|sell
|28
|0.30
|116.13
|116.89
|115.93
|56
|2006.01.03 20:32
|sell
|29
|0.60
|116.33
|116.94
|116.13
|57
|2006.01.03 20:56
|close
|29
|0.60
|116.22
|116.94
|116.13
|56.79
|1836.75
|58
|2006.01.03 20:57
|close
|28
|0.30
|116.23
|116.89
|115.93
|-25.81
|1810.94
|59
|2006.01.03 20:57
|buy
|30
|0.30
|116.24
|115.48
|116.44
|60
|2006.01.03 23:49
|buy
|31
|0.60
|116.05
|115.44
|116.25
|61
|2006.01.03 23:55
|buy
|32
|1.20
|115.88
|115.42
|116.08
|62
|2006.01.04 00:01
|t/p
|32
|1.20
|116.08
|115.42
|116.08
|209.76
|2020.70
|63
|2006.01.04 00:01
|close
|31
|0.60
|116.11
|115.44
|116.25
|32.54
|2053.23
|64
|2006.01.04 00:02
|close
|30
|0.30
|116.07
|115.48
|116.44
|-43.18
|2010.06
|65
|2006.01.04 00:04
|buy
|33
|0.30
|116.09
|115.33
|116.29
|66
|2006.01.04 00:23
|buy
|34
|0.60
|115.93
|115.32
|116.13
|67
|2006.01.04 00:29
|close
|34
|0.60
|116.08
|115.32
|116.13
|77.53
|2087.59
|68
|2006.01.04 00:30
|close
|33
|0.30
|116.06
|115.33
|116.29
|-7.75
|2079.84
|69
|2006.01.04 00:30
|buy
|35
|0.30
|116.13
|115.37
|116.33
|70
|2006.01.04 00:53
|buy
|36
|0.60
|115.97
|115.36
|116.17
|71
|2006.01.04 01:01
|close
|36
|0.60
|116.08
|115.36
|116.17
|56.86
|2136.70
|72
|2006.01.04 01:01
|close
|35
|0.30
|116.07
|115.37
|116.33
|-15.51
|2121.19
|73
|2006.01.04 01:02
|buy
|37
|0.30
|116.10
|115.34
|116.30
|74
|2006.01.04 02:02
|buy
|38
|0.60
|115.95
|115.34
|116.15
|75
|2006.01.04 02:19
|buy
|39
|1.20
|115.78
|115.32
|115.98
|76
|2006.01.04 03:28
|buy
|40
|2.40
|115.62
|115.31
|115.82
|77
|2006.01.04 03:42
|close
|40
|2.40
|115.76
|115.31
|115.82
|290.26
|2411.45
|78
|2006.01.04 03:42
|close
|39
|1.20
|115.75
|115.32
|115.98
|-31.10
|2380.35
|79
|2006.01.04 03:42
|close
|38
|0.60
|115.74
|115.34
|116.15
|-108.86
|2271.49
|80
|2006.01.04 03:43
|close
|37
|0.30
|115.75
|115.34
|116.30
|-90.71
|2180.78
|81
|2006.01.04 03:43
|buy
|41
|0.30
|115.78
|115.02
|115.98
|82
|2006.01.04 07:01
|t/p
|41
|0.30
|115.98
|115.02
|115.98
|51.70
|2232.48
|83
|2006.01.04 07:01
|buy
|42
|0.30
|116.09
|115.33
|116.29
|84
|2006.01.04 07:12
|buy
|43
|0.60
|115.93
|115.32
|116.13
|85
|2006.01.04 07:34
|close
|43
|0.60
|116.02
|115.32
|116.13
|46.54
|2279.02
|86
|2006.01.04 07:34
|close
|42
|0.30
|116.03
|115.33
|116.29
|-15.51
|2263.51
|87
|2006.01.04 07:35
|buy
|44
|0.30
|116.06
|115.30
|116.26
|88
|2006.01.04 07:50
|buy
|45
|0.60
|115.90
|115.29
|116.10
|89
|2006.01.04 07:59
|close
|45
|0.60
|116.01
|115.29
|116.10
|56.89
|2320.40
|90
|2006.01.04 08:00
|close
|44
|0.30
|115.99
|115.30
|116.26
|-18.11
|2302.29
|91
|2006.01.04 08:01
|buy
|46
|0.30
|116.00
|115.24
|116.20
|92
|2006.01.04 09:05
|t/p
|46
|0.30
|116.20
|115.24
|116.20
|51.63
|2353.92
|93
|2006.01.04 09:05
|buy
|47
|0.30
|116.27
|115.51
|116.47
|94
|2006.01.04 09:07
|buy
|48
|0.60
|116.12
|115.51
|116.32
|95
|2006.01.04 09:21
|buy
|49
|1.20
|115.93
|115.47
|116.13
|96
|2006.01.04 09:30
|close
|49
|1.20
|116.06
|115.47
|116.13
|134.41
|2488.33
|97
|2006.01.04 09:30
|close
|48
|0.60
|116.17
|115.51
|116.32
|25.82
|2514.15
|98
|2006.01.04 09:30
|close
|47
|0.30
|116.18
|115.51
|116.47
|-23.24
|2490.91
|99
|2006.01.04 09:31
|buy
|50
|0.30
|116.21
|115.45
|116.41
|100
|2006.01.04 09:47
|buy
|51
|0.60
|116.06
|115.45
|116.26
|101
|2006.01.04 10:01
|close
|51
|0.60
|116.16
|115.45
|116.26
|51.65
|2542.56
|102
|2006.01.04 10:03
|close
|50
|0.30
|116.17
|115.45
|116.41
|-10.33
|2532.23
|103
|2006.01.04 10:03
|buy
|52
|0.40
|116.22
|115.46
|116.42
|104
|2006.01.04 12:31
|buy
|53
|0.80
|116.06
|115.45
|116.26
|105
|2006.01.04 12:44
|buy
|54
|1.60
|115.90
|115.44
|116.10
|106
|2006.01.04 12:59
|close
|54
|1.60
|116.06
|115.44
|116.10
|220.58
|2752.81
|107
|2006.01.04 13:00
|close
|53
|0.80
|116.05
|115.45
|116.26
|-6.89
|2745.92
|108
|2006.01.04 13:00
|close
|52
|0.40
|116.06
|115.46
|116.42
|-55.14
|2690.78
|109
|2006.01.04 13:00
|buy
|55
|0.40
|116.09
|115.33
|116.29
|110
|2006.01.04 14:31
|t/p
|55
|0.40
|116.29
|115.33
|116.29
|68.76
|2759.54
|111
|2006.01.04 14:31
|buy
|56
|0.40
|116.40
|115.64
|116.60
|112
|2006.01.04 14:36
|buy
|57
|0.80
|116.22
|115.61
|116.42
|113
|2006.01.04 14:40
|close
|57
|0.80
|116.31
|115.61
|116.42
|61.90
|2821.44
|114
|2006.01.04 14:40
|close
|56
|0.40
|116.33
|115.64
|116.60
|-24.07
|2797.37
|115
|2006.01.04 14:40
|buy
|58
|0.40
|116.36
|115.60
|116.56
|116
|2006.01.04 14:41
|buy
|59
|0.80
|116.19
|115.58
|116.39
|117
|2006.01.04 15:01
|t/p
|59
|0.80
|116.39
|115.58
|116.39
|137.45
|2934.82
|118
|2006.01.04 15:01
|close
|58
|0.40
|116.41
|115.60
|116.56
|17.18
|2952.00
|119
|2006.01.04 15:01
|buy
|60
|0.40
|116.40
|115.64
|116.60
|120
|2006.01.04 15:14
|buy
|61
|0.80
|116.22
|115.61
|116.42
|121
|2006.01.04 15:24
|close
|61
|0.80
|116.31
|115.61
|116.42
|61.90
|3013.90
|122
|2006.01.04 15:24
|close
|60
|0.40
|116.30
|115.64
|116.60
|-34.39
|2979.51
|123
|2006.01.04 15:24
|buy
|62
|0.40
|116.36
|115.60
|116.56
|124
|2006.01.04 17:03
|buy
|63
|0.80
|116.17
|115.56
|116.37
|125
|2006.01.04 17:07
|close
|63
|0.80
|116.28
|115.56
|116.37
|75.68
|3055.19
|126
|2006.01.04 17:07
|close
|62
|0.40
|116.26
|115.60
|116.56
|-34.41
|3020.78
|127
|2006.01.04 17:07
|buy
|64
|0.40
|116.28
|115.52
|116.48
|128
|2006.01.04 17:08
|buy
|65
|0.80
|116.12
|115.51
|116.32
|129
|2006.01.04 17:22
|close
|65
|0.80
|116.22
|115.51
|116.32
|68.83
|3089.61
|130
|2006.01.04 17:22
|close
|64
|0.40
|116.23
|115.52
|116.48
|-17.21
|3072.40
|131
|2006.01.04 17:22
|sell
|66
|0.40
|116.22
|116.98
|116.02
|132
|2006.01.04 17:29
|t/p
|66
|0.40
|116.02
|116.98
|116.02
|68.97
|3141.37
|133
|2006.01.04 17:29
|sell
|67
|0.40
|115.95
|116.71
|115.75
|134
|2006.01.04 21:31
|sell
|68
|0.80
|116.11
|116.72
|115.91
|135
|2006.01.04 23:01
|sell
|69
|1.60
|116.26
|116.72
|116.06
|136
|2006.01.05 01:12
|sell
|70
|3.20
|116.42
|116.73
|116.22
|137
|2006.01.05 01:31
|close
|70
|3.20
|116.22
|116.73
|116.22
|550.68
|3692.05
|138
|2006.01.05 01:31
|close
|69
|1.60
|116.23
|116.72
|116.06
|12.77
|3704.82
|139
|2006.01.05 01:31
|close
|68
|0.80
|116.22
|116.72
|115.91
|-89.98
|3614.84
|140
|2006.01.05 01:32
|close
|67
|0.40
|116.20
|116.71
|115.75
|-93.19
|3521.65
|141
|2006.01.05 01:32
|sell
|71
|0.50
|116.17
|116.93
|115.97
|142
|2006.01.05 01:41
|sell
|72
|1.00
|116.33
|116.94
|116.13
|143
|2006.01.05 01:59
|close
|72
|1.00
|116.24
|116.94
|116.13
|77.43
|3599.08
|144
|2006.01.05 02:00
|close
|71
|0.50
|116.26
|116.93
|115.97
|-38.71
|3560.37
|145
|2006.01.05 02:00
|buy
|73
|0.50
|116.27
|115.51
|116.47
|146
|2006.01.05 04:02
|buy
|74
|1.00
|116.12
|115.51
|116.32
|147
|2006.01.05 04:13
|close
|74
|1.00
|116.20
|115.51
|116.32
|68.85
|3629.22
|148
|2006.01.05 04:15
|close
|73
|0.50
|116.19
|115.51
|116.47
|-34.43
|3594.79
|149
|2006.01.05 04:15
|sell
|75
|0.50
|116.12
|116.88
|115.92
|150
|2006.01.05 07:00
|t/p
|75
|0.50
|115.92
|116.88
|115.92
|86.32
|3681.11
|151
|2006.01.05 07:00
|sell
|76
|0.50
|115.81
|116.57
|115.61
|152
|2006.01.05 07:04
|sell
|77
|1.00
|116.00
|116.61
|115.80
|153
|2006.01.05 07:06
|close
|77
|1.00
|115.89
|116.61
|115.80
|94.92
|3776.03
|154
|2006.01.05 07:07
|close
|76
|0.50
|115.92
|116.57
|115.61
|-47.45
|3728.58
|155
|2006.01.05 07:07
|sell
|78
|0.50
|115.89
|116.65
|115.69
|156
|2006.01.05 07:09
|sell
|79
|1.00
|116.06
|116.67
|115.86
|157
|2006.01.05 07:11
|close
|79
|1.00
|115.96
|116.67
|115.86
|86.24
|3814.82
|158
|2006.01.05 07:12
|close
|78
|0.50
|115.93
|116.65
|115.69
|-17.25
|3797.57
|159
|2006.01.05 07:12
|sell
|80
|0.50
|115.87
|116.63
|115.67
|160
|2006.01.05 07:19
|sell
|81
|1.00
|116.04
|116.65
|115.84
|161
|2006.01.05 07:23
|close
|81
|1.00
|115.96
|116.65
|115.84
|68.99
|3866.56
|162
|2006.01.05 07:23
|close
|80
|0.50
|115.94
|116.63
|115.67
|-30.19
|3836.37
|163
|2006.01.05 07:24
|sell
|82
|0.50
|115.89
|116.65
|115.69
|164
|2006.01.05 09:30
|sell
|83
|1.00
|116.05
|116.66
|115.85
|165
|2006.01.05 09:36
|sell
|84
|2.00
|116.20
|116.66
|116.00
|166
|2006.01.05 09:39
|close
|84
|2.00
|116.06
|116.66
|116.00
|241.25
|4077.62
|167
|2006.01.05 09:39
|close
|83
|1.00
|116.07
|116.66
|115.85
|-17.23
|4060.39
|168
|2006.01.05 09:39
|close
|82
|0.50
|116.06
|116.65
|115.69
|-73.24
|3987.15
|169
|2006.01.05 09:40
|buy
|85
|0.50
|116.07
|115.31
|116.27
|170
|2006.01.05 10:06
|t/p
|85
|0.50
|116.27
|115.31
|116.27
|85.98
|4073.13
|171
|2006.01.05 10:06
|buy
|86
|0.50
|116.34
|115.58
|116.54
|172
|2006.01.05 10:26
|buy
|87
|1.00
|116.17
|115.56
|116.37
|173
|2006.01.05 10:30
|close
|87
|1.00
|116.26
|115.56
|116.37
|77.41
|4150.54
|174
|2006.01.05 10:30
|close
|86
|0.50
|116.28
|115.58
|116.54
|-25.80
|4124.74
|175
|2006.01.05 10:30
|buy
|88
|0.50
|116.30
|115.54
|116.50
|176
|2006.01.05 13:00
|buy
|89
|1.00
|116.14
|115.53
|116.34
|177
|2006.01.05 13:02
|close
|89
|1.00
|116.22
|115.53
|116.34
|68.83
|4193.57
|178
|2006.01.05 13:03
|close
|88
|0.50
|116.20
|115.54
|116.50
|-43.03
|4150.54
|179
|2006.01.05 13:04
|sell
|90
|0.50
|116.19
|116.95
|115.99
|180
|2006.01.05 15:32
|t/p
|90
|0.50
|115.99
|116.95
|115.99
|86.23
|4236.77
|181
|2006.01.05 15:32
|sell
|91
|0.60
|115.92
|116.68
|115.72
|182
|2006.01.05 15:39
|sell
|92
|1.20
|116.09
|116.70
|115.89
|183
|2006.01.05 15:49
|t/p
|92
|1.20
|115.89
|116.70
|115.89
|207.11
|4443.88
|184
|2006.01.05 15:49
|close
|91
|0.60
|115.88
|116.68
|115.72
|20.71
|4464.59
|185
|2006.01.05 15:50
|sell
|93
|0.60
|115.85
|116.61
|115.65
|186
|2006.01.05 15:52
|sell
|94
|1.20
|116.02
|116.63
|115.82
|187
|2006.01.05 15:59
|close
|94
|1.20
|115.91
|116.63
|115.82
|113.88
|4578.47
|188
|2006.01.05 16:00
|close
|93
|0.60
|115.90
|116.61
|115.65
|-25.88
|4552.59
|189
|2006.01.05 16:00
|sell
|95
|0.60
|115.90
|116.66
|115.70
|190
|2006.01.05 16:40
|sell
|96
|1.20
|116.06
|116.67
|115.86
|191
|2006.01.05 16:48
|close
|96
|1.20
|115.94
|116.67
|115.86
|124.20
|4676.79
|192
|2006.01.05 16:49
|close
|95
|0.60
|115.95
|116.66
|115.70
|-25.87
|4650.92
|193
|2006.01.05 16:49
|sell
|97
|0.60
|115.92
|116.68
|115.72
|194
|2006.01.05 22:30
|sell
|98
|1.20
|116.08
|116.69
|115.88
|195
|2006.01.05 23:10
|close
|98
|1.20
|115.99
|116.69
|115.88
|93.11
|4744.03
|196
|2006.01.05 23:11
|close
|97
|0.60
|116.00
|116.68
|115.72
|-41.38
|4702.65
|197
|2006.01.05 23:11
|buy
|99
|0.60
|116.01
|115.25
|116.21
|198
|2006.01.06 00:38
|buy
|100
|1.20
|115.81
|115.20
|116.01
|199
|2006.01.06 00:41
|close
|100
|1.20
|115.91
|115.20
|116.01
|103.53
|4806.18
|200
|2006.01.06 00:41
|close
|99
|0.60
|115.92
|115.25
|116.21
|-45.05
|4761.13
|201
|2006.01.06 00:41
|sell
|101
|0.60
|115.91
|116.67
|115.71
|202
|2006.01.06 01:01
|sell
|102
|1.20
|116.08
|116.69
|115.88
|203
|2006.01.06 01:07
|close
|102
|1.20
|115.91
|116.69
|115.88
|176.00
|4937.13
|204
|2006.01.06 01:08
|close
|101
|0.60
|115.92
|116.67
|115.71
|-5.18
|4931.95
|205
|2006.01.06 01:08
|sell
|103
|0.60
|115.89
|116.65
|115.69
|206
|2006.01.06 01:10
|sell
|104
|1.20
|116.06
|116.67
|115.86
|207
|2006.01.06 01:17
|close
|104
|1.20
|115.95
|116.67
|115.86
|113.84
|5045.79
|208
|2006.01.06 01:18
|close
|103
|0.60
|115.94
|116.65
|115.69
|-25.88
|5019.91
|209
|2006.01.06 01:18
|buy
|105
|0.70
|116.00
|115.24
|116.20
|210
|2006.01.06 01:30
|t/p
|105
|0.70
|116.20
|115.24
|116.20
|120.45
|5140.36
|211
|2006.01.06 01:30
|buy
|106
|0.70
|116.27
|115.51
|116.47
|212
|2006.01.06 04:03
|buy
|107
|1.40
|116.12
|115.51
|116.32
|213
|2006.01.06 10:30
|close
|107
|1.40
|116.24
|115.51
|116.32
|144.53
|5284.89
|214
|2006.01.06 10:30
|close
|106
|0.70
|116.23
|115.51
|116.47
|-24.09
|5260.80
|215
|2006.01.06 10:31
|buy
|108
|0.70
|116.28
|115.52
|116.48
|216
|2006.01.06 12:04
|buy
|109
|1.40
|116.12
|115.51
|116.32
|217
|2006.01.06 12:34
|buy
|110
|2.80
|115.92
|115.46
|116.12
|218
|2006.01.06 12:57
|close
|110
|2.80
|116.04
|115.46
|116.12
|289.56
|5550.36
|219
|2006.01.06 12:58
|close
|109
|1.40
|116.02
|115.51
|116.32
|-120.67
|5429.69
|220
|2006.01.06 12:58
|close
|108
|0.70
|116.04
|115.52
|116.48
|-144.78
|5284.91
|221
|2006.01.06 12:59
|sell
|111
|0.70
|115.88
|116.64
|115.68
|222
|2006.01.06 13:31
|t/p
|111
|0.70
|115.68
|116.64
|115.68
|121.05
|5405.96
|223
|2006.01.06 13:31
|sell
|112
|0.70
|115.62
|116.38
|115.42
|224
|2006.01.06 13:32
|t/p
|112
|0.70
|115.42
|116.38
|115.42
|121.78
|5527.74
|225
|2006.01.06 13:32
|sell
|113
|0.70
|114.93
|115.69
|114.73
|226
|2006.01.06 13:33
|sell
|114
|1.40
|115.26
|115.87
|115.06
|227
|2006.01.06 13:35
|close
|114
|1.40
|115.10
|115.87
|115.06
|194.61
|5722.35
|228
|2006.01.06 13:35
|close
|113
|0.70
|115.12
|115.69
|114.73
|-115.53
|5606.82
|229
|2006.01.06 13:35
|sell
|115
|0.70
|115.07
|115.83
|114.87
|230
|2006.01.06 13:36
|sell
|116
|1.40
|115.22
|115.83
|115.02
|231
|2006.01.06 13:37
|t/p
|116
|1.40
|115.02
|115.83
|115.02
|243.48
|5850.30
|232
|2006.01.06 13:37
|close
|115
|0.70
|115.00
|115.83
|114.87
|42.61
|5892.91
|233
|2006.01.06 13:37
|sell
|117
|0.80
|114.93
|115.69
|114.73
|234
|2006.01.06 13:40
|sell
|118
|1.60
|115.12
|115.73
|114.92
|235
|2006.01.06 13:40
|sell
|119
|3.20
|115.39
|115.85
|115.19
|236
|2006.01.06 13:41
|sell
|120
|6.40
|115.55
|115.86
|115.35
|237
|2006.01.06 13:42
|t/p
|120
|6.40
|115.35
|115.86
|115.35
|1110.14
|7003.05
|238
|2006.01.06 13:42
|close
|119
|3.20
|115.30
|115.85
|115.19
|249.78
|7252.83
|239
|2006.01.06 13:42
|close
|118
|1.60
|115.33
|115.73
|114.92
|-291.34
|6961.49
|240
|2006.01.06 13:42
|close
|117
|0.80
|115.29
|115.69
|114.73
|-249.80
|6711.69
|241
|2006.01.06 13:42
|sell
|121
|0.90
|115.26
|116.02
|115.06
|242
|2006.01.06 13:43
|t/p
|121
|0.90
|115.06
|116.02
|115.06
|156.46
|6868.15
|243
|2006.01.06 13:43
|sell
|122
|0.90
|115.01
|115.77
|114.81
|244
|2006.01.06 13:43
|sell
|123
|1.80
|115.19
|115.80
|114.99
|245
|2006.01.06 13:43
|t/p
|123
|1.80
|114.99
|115.80
|114.99
|313.48
|7181.63
|246
|2006.01.06 13:43
|close
|122
|0.90
|114.84
|115.77
|114.81
|133.23
|7314.86
|247
|2006.01.06 13:43
|sell
|124
|0.90
|114.92
|115.68
|114.72
|248
|2006.01.06 13:44
|s/l
|124
|0.90
|115.68
|115.68
|114.72
|-590.21
|6724.65
|249
|2006.01.06 13:44
|sell
|125
|0.90
|115.85
|116.61
|115.65
|250
|2006.01.06 13:47
|sell
|126
|1.80
|116.01
|116.62
|115.81
|251
|2006.01.06 13:47
|close
|126
|1.80
|115.92
|116.62
|115.81
|139.75
|6864.40
|252
|2006.01.06 13:47
|close
|125
|0.90
|115.96
|116.61
|115.65
|-85.37
|6779.03
|253
|2006.01.06 13:47
|sell
|127
|0.90
|115.96
|116.72
|115.76
|254
|2006.01.06 13:47
|t/p
|127
|0.90
|115.76
|116.72
|115.76
|155.77
|6934.80
|255
|2006.01.06 13:47
|sell
|128
|0.90
|115.52
|116.28
|115.32
|256
|2006.01.06 13:48
|sell
|129
|1.80
|115.75
|116.36
|115.55
|257
|2006.01.06 13:49
|close
|129
|1.80
|115.56
|116.36
|115.55
|295.95
|7230.75
|258
|2006.01.06 13:49
|close
|128
|0.90
|115.51
|116.28
|115.32
|7.79
|7238.54
|259
|2006.01.06 13:49
|sell
|130
|0.90
|115.45
|116.21
|115.25
|260
|2006.01.06 13:50
|sell
|131
|1.80
|115.65
|116.26
|115.45
|261
|2006.01.06 13:51
|close
|131
|1.80
|115.56
|116.26
|115.45
|140.19
|7378.73
|262
|2006.01.06 13:51
|close
|130
|0.90
|115.58
|116.21
|115.25
|-101.23
|7277.50
|263
|2006.01.06 13:51
|sell
|132
|0.90
|115.50
|116.26
|115.30
|264
|2006.01.06 13:52
|sell
|133
|1.80
|115.65
|116.26
|115.45
|265
|2006.01.06 13:53
|close
|133
|1.80
|115.56
|116.26
|115.45
|140.19
|7417.69
|266
|2006.01.06 13:53
|close
|132
|0.90
|115.60
|116.26
|115.30
|-77.85
|7339.84
|267
|2006.01.06 13:53
|sell
|134
|0.90
|115.88
|116.64
|115.68
|268
|2006.01.06 13:57
|t/p
|134
|0.90
|115.68
|116.64
|115.68
|155.76
|7495.60
|269
|2006.01.06 13:57
|sell
|135
|0.90
|115.52
|116.28
|115.32
|270
|2006.01.06 13:58
|t/p
|135
|0.90
|115.32
|116.28
|115.32
|156.53
|7652.13
|271
|2006.01.06 13:58
|sell
|136
|1.00
|114.96
|115.72
|114.76
|272
|2006.01.06 14:01
|t/p
|136
|1.00
|114.76
|115.72
|114.76
|174.49
|7826.62
|273
|2006.01.06 14:01
|sell
|137
|1.00
|114.58
|115.34
|114.38
|274
|2006.01.06 14:04
|sell
|138
|2.00
|114.79
|115.40
|114.59
|275
|2006.01.06 14:04
|close
|138
|2.00
|114.70
|115.40
|114.59
|156.93
|7983.55
|276
|2006.01.06 14:04
|close
|137
|1.00
|114.73
|115.34
|114.38
|-130.74
|7852.81
|277
|2006.01.06 14:04
|sell
|139
|1.00
|114.62
|115.38
|114.42
|278
|2006.01.06 14:10
|sell
|140
|2.00
|114.78
|115.39
|114.58
|279
|2006.01.06 14:11
|close
|140
|2.00
|114.71
|115.39
|114.58
|122.05
|7974.86
|280
|2006.01.06 14:11
|close
|139
|1.00
|114.70
|115.38
|114.42
|-69.75
|7905.11
|281
|2006.01.06 14:11
|sell
|141
|1.00
|114.67
|115.43
|114.47
|282
|2006.01.06 14:12
|sell
|142
|2.00
|114.87
|115.48
|114.67
|283
|2006.01.06 14:12
|t/p
|142
|2.00
|114.67
|115.48
|114.67
|348.89
|8254.00
|284
|2006.01.06 14:13
|sell
|143
|2.00
|114.86
|115.47
|114.66
|285
|2006.01.06 14:17
|close
|143
|2.00
|114.76
|115.47
|114.66
|174.28
|8428.28
|286
|2006.01.06 14:17
|close
|141
|1.00
|114.77
|115.43
|114.47
|-87.13
|8341.15
|287
|2006.01.06 14:17
|sell
|144
|1.10
|114.77
|115.53
|114.57
|288
|2006.01.06 15:27
|t/p
|144
|1.10
|114.57
|115.53
|114.57
|192.31
|8533.46
|289
|2006.01.06 15:27
|sell
|145
|1.10
|114.36
|115.12
|114.16
|290
|2006.01.06 15:29
|sell
|146
|2.20
|114.62
|115.23
|114.42
|291
|2006.01.06 16:55
|close
|146
|2.20
|114.43
|115.23
|114.42
|365.29
|8898.75
|292
|2006.01.06 16:56
|close
|145
|1.10
|114.42
|115.12
|114.16
|-57.68
|8841.07
|293
|2006.01.06 16:56
|sell
|147
|1.10
|114.37
|115.13
|114.17
|294
|2006.01.09 00:06
|sell
|148
|2.20
|114.53
|115.14
|114.33
|295
|2006.01.09 00:19
|t/p
|148
|2.20
|114.33
|115.14
|114.33
|384.98
|9226.05
|296
|2006.01.09 00:19
|close
|147
|1.10
|114.29
|115.13
|114.17
|70.46
|9296.51
|297
|2006.01.09 00:19
|buy
|149
|1.20
|114.30
|113.54
|114.50
|298
|2006.01.09 00:48
|buy
|150
|2.40
|114.06
|113.45
|114.26
|299
|2006.01.09 01:00
|buy
|151
|4.80
|113.83
|113.37
|114.03
|300
|2006.01.09 01:01
|t/p
|151
|4.80
|114.03
|113.37
|114.03
|841.74
|10138.25
|301
|2006.01.09 01:01
|close
|150
|2.40
|114.05
|113.45
|114.26
|-21.04
|10117.21
|302
|2006.01.09 01:01
|close
|149
|1.20
|114.04
|113.54
|114.50
|-273.59
|9843.62
|303
|2006.01.09 01:01
|buy
|152
|1.20
|114.09
|113.33
|114.29
|304
|2006.01.09 01:17
|buy
|153
|2.40
|113.92
|113.31
|114.12
|305
|2006.01.09 01:31
|close
|153
|2.40
|114.03
|113.31
|114.12
|231.52
|10075.14
|306
|2006.01.09 01:31
|close
|152
|1.20
|114.04
|113.33
|114.29
|-52.61
|10022.53
|307
|2006.01.09 01:31
|buy
|154
|1.30
|114.09
|113.33
|114.29
|308
|2006.01.09 01:54
|buy
|155
|2.60
|113.93
|113.32
|114.13
|309
|2006.01.09 02:01
|close
|155
|2.60
|114.00
|113.32
|114.13
|159.65
|10182.18
|310
|2006.01.09 02:04
|close
|154
|1.30
|114.01
|113.33
|114.29
|-91.22
|10090.96
|311
|2006.01.09 02:05
|buy
|156
|1.30
|114.04
|113.28
|114.24
|312
|2006.01.09 02:58
|buy
|157
|2.60
|113.88
|113.27
|114.08
|313
|2006.01.09 03:03
|close
|157
|2.60
|113.99
|113.27
|114.08
|250.90
|10341.86
|314
|2006.01.09 03:04
|close
|156
|1.30
|113.98
|113.28
|114.24
|-68.43
|10273.43
|315
|2006.01.09 03:04
|buy
|158
|1.30
|114.03
|113.27
|114.23
|316
|2006.01.09 04:44
|buy
|159
|2.60
|113.87
|113.26
|114.07
|317
|2006.01.09 05:31
|close
|159
|2.60
|113.94
|113.26
|114.07
|159.73
|10433.16
|318
|2006.01.09 05:31
|close
|158
|1.30
|113.95
|113.27
|114.23
|-91.27
|10341.89
|319
|2006.01.09 05:35
|buy
|160
|1.30
|113.98
|113.22
|114.18
|320
|2006.01.09 06:34
|t/p
|160
|1.30
|114.18
|113.22
|114.18
|227.71
|10569.60
|321
|2006.01.09 06:34
|buy
|161
|1.30
|114.22
|113.46
|114.42
|322
|2006.01.09 06:41
|buy
|162
|2.60
|114.04
|113.43
|114.24
|323
|2006.01.09 06:53
|buy
|163
|5.20
|113.89
|113.43
|114.09
|324
|2006.01.09 06:59
|t/p
|163
|5.20
|114.09
|113.43
|114.09
|911.09
|11480.69
|325
|2006.01.09 06:59
|close
|162
|2.60
|114.15
|113.43
|114.24
|250.55
|11731.24
|326
|2006.01.09 07:00
|close
|161
|1.30
|114.16
|113.46
|114.42
|-68.33
|11662.91
|327
|2006.01.09 07:00
|buy
|164
|1.40
|114.21
|113.45
|114.41
|328
|2006.01.09 07:20
|buy
|165
|2.80
|114.06
|113.45
|114.26
|329
|2006.01.09 07:33
|close
|165
|2.80
|114.21
|113.45
|114.26
|367.74
|12030.65
|330
|2006.01.09 07:34
|close
|164
|1.40
|114.22
|113.45
|114.41
|12.26
|12042.91
|331
|2006.01.09 07:35
|buy
|166
|1.50
|114.25
|113.49
|114.45
|332
|2006.01.09 07:45
|buy
|167
|3.00
|114.09
|113.48
|114.29
|333
|2006.01.09 07:59
|close
|167
|3.00
|114.22
|113.48
|114.29
|341.45
|12384.36
|334
|2006.01.09 08:00
|close
|166
|1.50
|114.23
|113.49
|114.45
|-26.26
|12358.10
|335
|2006.01.09 08:00
|buy
|168
|1.50
|114.28
|113.52
|114.48
|336
|2006.01.09 08:39
|buy
|169
|3.00
|114.11
|113.50
|114.31
|337
|2006.01.09 09:54
|buy
|170
|6.00
|113.95
|113.49
|114.15
|338
|2006.01.09 09:59
|close
|170
|6.00
|114.06
|113.49
|114.15
|578.64
|12936.74
|339
|2006.01.09 10:00
|close
|169
|3.00
|114.08
|113.50
|114.31
|-78.89
|12857.85
|340
|2006.01.09 10:00
|close
|168
|1.50
|114.13
|113.52
|114.48
|-197.14
|12660.71
|341
|2006.01.09 10:01
|buy
|171
|1.60
|114.30
|113.54
|114.50
|342
|2006.01.09 10:06
|buy
|172
|3.20
|114.15
|113.54
|114.35
|343
|2006.01.09 15:01
|close
|172
|3.20
|114.24
|113.54
|114.35
|252.10
|12912.81
|344
|2006.01.09 15:01
|close
|171
|1.60
|114.22
|113.54
|114.50
|-112.06
|12800.75
|345
|2006.01.09 15:01
|buy
|173
|1.60
|114.28
|113.52
|114.48
|346
|2006.01.09 15:12
|buy
|174
|3.20
|114.11
|113.50
|114.31
|347
|2006.01.09 15:31
|t/p
|174
|3.20
|114.31
|113.50
|114.31
|559.58
|13360.33
|348
|2006.01.09 15:31
|close
|173
|1.60
|114.37
|113.52
|114.48
|125.91
|13486.24
|349
|2006.01.09 15:31
|buy
|175
|1.70
|114.36
|113.60
|114.56
|350
|2006.01.09 15:41
|buy
|176
|3.40
|114.16
|113.55
|114.36
|351
|2006.01.09 15:50
|close
|176
|3.40
|114.24
|113.55
|114.36
|238.10
|13724.34
|352
|2006.01.09 15:51
|close
|175
|1.70
|114.16
|113.60
|114.56
|-297.83
|13426.51
|353
|2006.01.09 15:52
|buy
|177
|1.70
|114.19
|113.43
|114.39
|354
|2006.01.09 16:01
|t/p
|177
|1.70
|114.39
|113.43
|114.39
|296.89
|13723.40
|355
|2006.01.09 16:01
|buy
|178
|1.70
|114.56
|113.80
|114.76
|356
|2006.01.09 16:10
|buy
|179
|3.40
|114.34
|113.73
|114.54
|357
|2006.01.09 16:20
|close
|179
|3.40
|114.42
|113.73
|114.54
|237.72
|13961.12
|358
|2006.01.09 16:20
|close
|178
|1.70
|114.34
|113.80
|114.76
|-327.09
|13634.03
|359
|2006.01.09 16:21
|buy
|180
|1.70
|114.37
|113.61
|114.57
|360
|2006.01.09 16:30
|t/p
|180
|1.70
|114.57
|113.61
|114.57
|296.71
|13930.74
|361
|2006.01.09 16:30
|buy
|181
|1.70
|114.63
|113.87
|114.83
|362
|2006.01.09 17:38
|buy
|182
|3.40
|114.48
|113.87
|114.68
|363
|2006.01.09 17:58
|close
|182
|3.40
|114.54
|113.87
|114.68
|178.10
|14108.84
|364
|2006.01.09 17:58
|close
|181
|1.70
|114.53
|113.87
|114.83
|-148.43
|13960.41
|365
|2006.01.09 17:59
|buy
|183
|1.70
|114.49
|113.73
|114.69
|366
|2006.01.09 20:36
|buy
|184
|3.40
|114.34
|113.73
|114.54
|367
|2006.01.09 20:53
|close
|184
|3.40
|114.41
|113.73
|114.54
|208.02
|14168.43
|368
|2006.01.09 20:54
|close
|183
|1.70
|114.39
|113.73
|114.69
|-148.61
|14019.82
|369
|2006.01.09 20:55
|sell
|185
|1.70
|114.38
|115.14
|114.18
|370
|2006.01.09 22:22
|sell
|186
|3.40
|114.53
|115.14
|114.33
|371
|2006.01.09 23:00
|close
|186
|3.40
|114.47
|115.14
|114.33
|178.21
|14198.03
|372
|2006.01.09 23:01
|close
|185
|1.70
|114.46
|115.14
|114.18
|-118.82
|14079.21
|373
|2006.01.09 23:02
|sell
|187
|1.70
|114.47
|115.23
|114.27
|374
|2006.01.10 00:09
|sell
|188
|3.40
|114.62
|115.23
|114.42
|375
|2006.01.10 01:00
|close
|188
|3.40
|114.54
|115.23
|114.42
|237.47
|14316.68
|376
|2006.01.10 01:01
|close
|187
|1.70
|114.45
|115.23
|114.27
|19.61
|14336.29
|377
|2006.01.10 01:01
|sell
|189
|1.80
|114.42
|115.18
|114.22
|378
|2006.01.10 01:28
|sell
|190
|3.60
|114.58
|115.19
|114.38
|379
|2006.01.10 01:29
|close
|190
|3.60
|114.46
|115.19
|114.38
|377.42
|14713.71
|380
|2006.01.10 01:30
|close
|189
|1.80
|114.48
|115.18
|114.22
|-94.34
|14619.37
|381
|2006.01.10 01:30
|sell
|191
|1.80
|114.43
|115.19
|114.23
|382
|2006.01.10 02:31
|sell
|192
|3.60
|114.59
|115.20
|114.39
|383
|2006.01.10 02:47
|sell
|193
|7.20
|114.75
|115.21
|114.55
|384
|2006.01.10 03:01
|close
|193
|7.20
|114.65
|115.21
|114.55
|628.00
|15247.37
|385
|2006.01.10 03:01
|close
|192
|3.60
|114.64
|115.20
|114.39
|-157.01
|15090.36
|386
|2006.01.10 03:02
|close
|191
|1.80
|114.62
|115.19
|114.23
|-298.38
|14791.98
|387
|2006.01.10 03:02
|buy
|194
|1.80
|114.63
|113.87
|114.83
|388
|2006.01.10 07:01
|buy
|195
|3.60
|114.48
|113.87
|114.68
|389
|2006.01.10 07:10
|close
|195
|3.60
|114.56
|113.87
|114.68
|251.40
|15043.38
|390
|2006.01.10 07:10
|close
|194
|1.80
|114.55
|113.87
|114.83
|-125.71
|14917.67
|391
|2006.01.10 07:10
|sell
|196
|1.80
|114.54
|115.30
|114.34
|392
|2006.01.10 08:02
|t/p
|196
|1.80
|114.34
|115.30
|114.34
|315.13
|15232.80
|393
|2006.01.10 08:02
|sell
|197
|1.90
|114.20
|114.96
|114.00
|394
|2006.01.10 08:09
|sell
|198
|3.80
|114.38
|114.99
|114.18
|395
|2006.01.10 08:29
|close
|198
|3.80
|114.26
|114.99
|114.18
|399.09
|15631.89
|396
|2006.01.10 08:30
|close
|197
|1.90
|114.24
|114.96
|114.00
|-66.53
|15565.36
|397
|2006.01.10 08:30
|sell
|199
|1.90
|114.18
|114.94
|113.98
|398
|2006.01.10 09:38
|sell
|200
|3.80
|114.36
|114.97
|114.16
|399
|2006.01.10 10:30
|close
|200
|3.80
|114.27
|114.97
|114.16
|299.29
|15864.65
|400
|2006.01.10 10:31
|close
|199
|1.90
|114.15
|114.94
|113.98
|49.93
|15914.58
|401
|2006.01.10 10:32
|sell
|201
|2.00
|114.12
|114.88
|113.92
|402
|2006.01.10 10:37
|sell
|202
|4.00
|114.28
|114.89
|114.08
|403
|2006.01.10 10:42
|close
|202
|4.00
|114.22
|114.89
|114.08
|210.12
|16124.70
|404
|2006.01.10 10:42
|close
|201
|2.00
|114.21
|114.88
|113.92
|-157.60
|15967.10
|405
|2006.01.10 10:42
|sell
|203
|2.00
|114.18
|114.94
|113.98
|406
|2006.01.10 12:04
|sell
|204
|4.00
|114.34
|114.95
|114.14
|407
|2006.01.10 13:04
|sell
|205
|8.00
|114.50
|114.96
|114.30
|408
|2006.01.10 13:33
|sell
|206
|16.00
|114.65
|114.96
|114.45
|409
|2006.01.10 14:01
|close
|206
|16.00
|114.51
|114.96
|114.45
|1956.16
|17923.26
|410
|2006.01.10 14:01
|close
|205
|8.00
|114.52
|114.96
|114.30
|-139.71
|17783.55
|411
|2006.01.10 14:01
|close
|204
|4.00
|114.54
|114.95
|114.14
|-698.45
|17085.10
|412
|2006.01.10 14:01
|close
|203
|2.00
|114.55
|114.94
|113.98
|-646.01
|16439.09
|413
|2006.01.10 14:02
|buy
|207
|2.00
|114.58
|113.82
|114.78
|414
|2006.01.10 14:30
|buy
|208
|4.00
|114.37
|113.76
|114.57
|415
|2006.01.10 14:31
|close
|208
|4.00
|114.46
|113.76
|114.57
|314.52
|16753.61
|416
|2006.01.10 14:31
|close
|207
|2.00
|114.48
|113.82
|114.78
|-174.70
|16578.91
|417
|2006.01.10 14:32
|buy
|209
|2.00
|114.55
|113.79
|114.75
|418
|2006.01.10 14:54
|buy
|210
|4.00
|114.40
|113.79
|114.60
|419
|2006.01.10 14:57
|close
|210
|4.00
|114.46
|113.79
|114.60
|209.68
|16788.59
|420
|2006.01.10 14:58
|close
|209
|2.00
|114.50
|113.79
|114.75
|-87.34
|16701.25
|421
|2006.01.10 14:58
|buy
|211
|2.10
|114.53
|113.77
|114.73
|422
|2006.01.10 15:00
|buy
|212
|4.20
|114.35
|113.74
|114.55
|423
|2006.01.10 15:30
|close
|212
|4.20
|114.42
|113.74
|114.55
|256.95
|16958.20
|424
|2006.01.10 15:30
|close
|211
|2.10
|114.45
|113.77
|114.73
|-146.79
|16811.41
|425
|2006.01.10 15:31
|buy
|213
|2.10
|114.48
|113.72
|114.68
|426
|2006.01.10 21:13
|buy
|214
|4.20
|114.32
|113.71
|114.52
|427
|2006.01.10 22:00
|close
|214
|4.20
|114.39
|113.71
|114.52
|257.02
|17068.43
|428
|2006.01.10 22:00
|close
|213
|2.10
|114.42
|113.72
|114.68
|-110.12
|16958.31
|429
|2006.01.10 22:01
|buy
|215
|2.10
|114.45
|113.69
|114.65
|430
|2006.01.11 01:01
|t/p
|215
|2.10
|114.65
|113.69
|114.65
|371.65
|17329.95
|431
|2006.01.11 01:01
|buy
|216
|2.10
|114.70
|113.94
|114.90
|432
|2006.01.11 01:09
|buy
|217
|4.20
|114.52
|113.91
|114.72
|433
|2006.01.11 01:14
|close
|217
|4.20
|114.59
|113.91
|114.72
|256.57
|17586.52
|434
|2006.01.11 01:15
|close
|216
|2.10
|114.60
|113.94
|114.90
|-183.25
|17403.27
|435
|2006.01.11 01:15
|buy
|218
|2.10
|114.65
|113.89
|114.85
|436
|2006.01.11 03:07
|buy
|219
|4.20
|114.48
|113.87
|114.68
|437
|2006.01.11 04:01
|close
|219
|4.20
|114.55
|113.87
|114.68
|256.66
|17659.93
|438
|2006.01.11 04:02
|close
|218
|2.10
|114.54
|113.89
|114.85
|-201.68
|17458.25
|439
|2006.01.11 04:02
|sell
|220
|2.10
|114.52
|115.28
|114.32
|440
|2006.01.11 05:00
|sell
|221
|4.20
|114.79
|115.40
|114.59
|441
|2006.01.11 05:04
|close
|221
|4.20
|114.61
|115.40
|114.59
|659.63
|18117.88
|442
|2006.01.11 05:04
|close
|220
|2.10
|114.60
|115.28
|114.32
|-146.60
|17971.28
|443
|2006.01.11 05:04
|buy
|222
|2.20
|114.61
|113.85
|114.81
|444
|2006.01.11 05:14
|t/p
|222
|2.20
|114.81
|113.85
|114.81
|383.24
|18354.52
|445
|2006.01.11 05:14
|buy
|223
|2.30
|114.85
|114.09
|115.05
|446
|2006.01.11 05:17
|buy
|224
|4.60
|114.69
|114.08
|114.89
|447
|2006.01.11 05:23
|close
|224
|4.60
|114.77
|114.08
|114.89
|320.64
|18675.16
|448
|2006.01.11 05:23
|close
|223
|2.30
|114.79
|114.09
|115.05
|-120.22
|18554.94
|449
|2006.01.11 05:23
|buy
|225
|2.30
|114.85
|114.09
|115.05
|450
|2006.01.11 05:29
|buy
|226
|4.60
|114.70
|114.09
|114.90
|451
|2006.01.11 05:30
|close
|226
|4.60
|114.76
|114.09
|114.90
|240.50
|18795.44
|452
|2006.01.11 05:30
|close
|225
|2.30
|114.77
|114.09
|115.05
|-160.32
|18635.12
|453
|2006.01.11 05:30
|buy
|227
|2.30
|114.80
|114.04
|115.00
|454
|2006.01.11 08:00
|buy
|228
|4.60
|114.63
|114.02
|114.83
|455
|2006.01.11 08:10
|close
|228
|4.60
|114.70
|114.02
|114.83
|280.73
|18915.85
|456
|2006.01.11 08:10
|close
|227
|2.30
|114.68
|114.04
|115.00
|-240.67
|18675.18
|457
|2006.01.11 08:10
|sell
|229
|2.30
|114.70
|115.46
|114.50
|458
|2006.01.11 11:00
|t/p
|229
|2.30
|114.50
|115.46
|114.50
|401.99
|19077.17
|459
|2006.01.11 11:00
|sell
|230
|2.30
|114.39
|115.15
|114.19
|460
|2006.01.11 11:22
|sell
|231
|4.60
|114.56
|115.17
|114.36
|461
|2006.01.11 11:28
|close
|231
|4.60
|114.39
|115.17
|114.36
|683.63
|19760.80
|462
|2006.01.11 11:28
|close
|230
|2.30
|114.38
|115.15
|114.19
|20.11
|19780.91
|463
|2006.01.11 11:28
|sell
|232
|2.40
|114.43
|115.19
|114.23
|464
|2006.01.11 12:04
|t/p
|232
|2.40
|114.23
|115.19
|114.23
|420.20
|20201.11
|465
|2006.01.11 12:04
|sell
|233
|2.50
|114.19
|114.95
|113.99
|466
|2006.01.11 12:22
|sell
|234
|5.00
|114.36
|114.97
|114.16
|467
|2006.01.11 12:27
|close
|234
|5.00
|114.25
|114.97
|114.16
|481.40
|20682.51
|468
|2006.01.11 12:28
|close
|233
|2.50
|114.24
|114.95
|113.99
|-109.42
|20573.09
|469
|2006.01.11 12:28
|sell
|235
|2.50
|114.17
|114.93
|113.97
|470
|2006.01.11 12:51
|sell
|236
|5.00
|114.33
|114.94
|114.13
|471
|2006.01.11 12:57
|close
|236
|5.00
|114.27
|114.94
|114.13
|262.54
|20835.63
|472
|2006.01.11 12:57
|close
|235
|2.50
|114.26
|114.93
|113.97
|-196.92
|20638.71
|473
|2006.01.11 12:57
|sell
|237
|2.50
|114.23
|114.99
|114.03
|474
|2006.01.11 13:20
|sell
|238
|5.00
|114.39
|115.00
|114.19
|475
|2006.01.11 14:00
|close
|238
|5.00
|114.33
|115.00
|114.19
|262.40
|20901.11
|476
|2006.01.11 14:00
|close
|237
|2.50
|114.32
|114.99
|114.03
|-196.82
|20704.29
|477
|2006.01.11 14:00
|sell
|239
|2.50
|114.27
|115.03
|114.07
|478
|2006.01.11 14:20
|sell
|240
|5.00
|114.42
|115.03
|114.22
|479
|2006.01.11 14:25
|close
|240
|5.00
|114.33
|115.03
|114.22
|393.60
|21097.89
|480
|2006.01.11 14:25
|close
|239
|2.50
|114.30
|115.03
|114.07
|-65.62
|21032.27
|481
|2006.01.11 14:25
|sell
|241
|2.60
|114.27
|115.03
|114.07
|482
|2006.01.11 14:56
|t/p
|241
|2.60
|114.07
|115.03
|114.07
|455.94
|21488.21
|483
|2006.01.11 14:56
|sell
|242
|2.60
|114.01
|114.77
|113.81
|484
|2006.01.11 15:01
|sell
|243
|5.20
|114.18
|114.79
|113.98
|485
|2006.01.11 16:33
|close
|243
|5.20
|114.07
|114.79
|113.98
|501.45
|21989.66
|486
|2006.01.11 16:33
|close
|242
|2.60
|114.08
|114.77
|113.81
|-159.54
|21830.12
|487
|2006.01.11 16:33
|sell
|244
|2.70
|114.03
|114.79
|113.83
|488
|2006.01.11 16:47
|sell
|245
|5.40
|114.22
|114.83
|114.02
|489
|2006.01.11 16:52
|close
|245
|5.40
|114.13
|114.83
|114.02
|425.83
|22255.95
|490
|2006.01.11 16:52
|close
|244
|2.70
|114.14
|114.79
|113.83
|-260.21
|21995.74
|491
|2006.01.11 16:52
|sell
|246
|2.70
|114.11
|114.87
|113.91
|492
|2006.01.11 22:02
|sell
|247
|5.40
|114.26
|114.87
|114.06
|493
|2006.01.11 22:20
|close
|247
|5.40
|114.19
|114.87
|114.06
|331.03
|22326.77
|494
|2006.01.11 22:20
|close
|246
|2.70
|114.20
|114.87
|113.91
|-212.78
|22113.99
|495
|2006.01.11 22:21
|buy
|248
|2.70
|114.24
|113.48
|114.44
|496
|2006.01.12 01:43
|buy
|249
|5.40
|114.09
|113.48
|114.29
|497
|2006.01.12 01:45
|close
|249
|5.40
|114.15
|113.48
|114.29
|283.84
|22397.83
|498
|2006.01.12 01:45
|close
|248
|2.70
|114.04
|113.48
|114.44
|-452.89
|21944.94
|499
|2006.01.12 01:45
|sell
|250
|2.70
|114.05
|114.81
|113.85
|500
|2006.01.12 09:02
|t/p
|250
|2.70
|113.85
|114.81
|113.85
|474.64
|22419.58
|501
|2006.01.12 09:02
|sell
|251
|2.70
|113.73
|114.49
|113.53
|502
|2006.01.12 09:31
|sell
|252
|5.40
|113.90
|114.51
|113.70
|503
|2006.01.12 09:39
|close
|252
|5.40
|113.81
|114.51
|113.70
|427.03
|22846.61
|504
|2006.01.12 09:39
|close
|251
|2.70
|113.83
|114.49
|113.53
|-237.20
|22609.41
|505
|2006.01.12 09:40
|sell
|253
|2.80
|113.78
|114.54
|113.58
|506
|2006.01.12 13:27
|t/p
|253
|2.80
|113.58
|114.54
|113.58
|493.26
|23102.67
|507
|2006.01.12 13:27
|sell
|254
|2.80
|113.49
|114.25
|113.29
|508
|2006.01.12 13:29
|sell
|255
|5.60
|113.66
|114.27
|113.46
|509
|2006.01.12 13:51
|close
|255
|5.60
|113.57
|114.27
|113.46
|443.78
|23546.45
|510
|2006.01.12 13:52
|close
|254
|2.80
|113.64
|114.25
|113.29
|-369.59
|23176.86
|511
|2006.01.12 13:52
|sell
|256
|2.80
|113.58
|114.34
|113.38
|512
|2006.01.12 13:59
|sell
|257
|5.60
|113.76
|114.37
|113.56
|513
|2006.01.12 14:00
|sell
|258
|11.20
|114.04
|114.50
|113.84
|514
|2006.01.12 14:25
|t/p
|258
|11.20
|113.84
|114.50
|113.84
|1968.37
|25145.23
|515
|2006.01.12 14:25
|close
|257
|5.60
|113.80
|114.37
|113.56
|-196.84
|24948.39
|516
|2006.01.12 14:26
|close
|256
|2.80
|113.81
|114.34
|113.38
|-565.86
|24382.53
|517
|2006.01.12 14:26
|buy
|259
|3.00
|113.82
|113.06
|114.02
|518
|2006.01.12 14:29
|t/p
|259
|3.00
|114.02
|113.06
|114.02
|525.53
|24908.06
|519
|2006.01.12 14:29
|buy
|260
|3.00
|114.21
|113.45
|114.41
|520
|2006.01.12 14:55
|buy
|261
|6.00
|114.03
|113.42
|114.23
|521
|2006.01.12 15:00
|close
|261
|6.00
|114.11
|113.42
|114.23
|420.65
|25328.71
|522
|2006.01.12 15:00
|close
|260
|3.00
|114.08
|113.45
|114.41
|-341.87
|24986.84
|523
|2006.01.12 15:01
|buy
|262
|3.00
|114.39
|113.63
|114.59
|524
|2006.01.12 15:19
|buy
|263
|6.00
|114.19
|113.58
|114.39
|525
|2006.01.12 15:28
|close
|263
|6.00
|114.33
|113.58
|114.39
|734.72
|25721.56
|526
|2006.01.12 15:28
|close
|262
|3.00
|114.34
|113.63
|114.59
|-131.19
|25590.37
|527
|2006.01.12 15:28
|buy
|264
|3.10
|114.39
|113.63
|114.59
|528
|2006.01.12 15:31
|buy
|265
|6.20
|114.19
|113.58
|114.39
|529
|2006.01.12 15:40
|close
|265
|6.20
|114.26
|113.58
|114.39
|379.84
|25970.21
|530
|2006.01.12 15:41
|close
|264
|3.10
|114.24
|113.63
|114.59
|-407.04
|25563.17
|531
|2006.01.12 15:41
|buy
|266
|3.10
|114.29
|113.53
|114.49
|532
|2006.01.12 15:52
|buy
|267
|6.20
|114.14
|113.53
|114.34
|533
|2006.01.12 15:58
|close
|267
|6.20
|114.21
|113.53
|114.34
|380.00
|25943.17
|534
|2006.01.12 15:58
|close
|266
|3.10
|114.19
|113.53
|114.49
|-271.48
|25671.69
|535
|2006.01.12 15:58
|buy
|268
|3.10
|114.22
|113.46
|114.42
|536
|2006.01.12 22:01
|t/p
|268
|3.10
|114.42
|113.46
|114.42
|541.82
|26213.51
|537
|2006.01.12 22:01
|buy
|269
|3.20
|114.47
|113.71
|114.67
|538
|2006.01.12 23:58
|t/p
|269
|3.20
|114.67
|113.71
|114.67
|558.03
|26771.54
|539
|2006.01.12 23:58
|buy
|270
|3.30
|114.73
|113.97
|114.93
|540
|2006.01.13 00:12
|buy
|271
|6.60
|114.57
|113.96
|114.77
|541
|2006.01.13 00:27
|close
|271
|6.60
|114.63
|113.96
|114.77
|345.46
|27117.00
|542
|2006.01.13 00:27
|close
|270
|3.30
|114.64
|113.97
|114.93
|-250.66
|26866.34
|543
|2006.01.13 00:28
|buy
|272
|3.30
|114.70
|113.94
|114.90
|544
|2006.01.13 02:34
|buy
|273
|6.60
|114.54
|113.93
|114.74
|545
|2006.01.13 03:52
|close
|273
|6.60
|114.60
|113.93
|114.74
|345.55
|27211.89
|546
|2006.01.13 03:53
|close
|272
|3.30
|114.61
|113.94
|114.90
|-259.14
|26952.75
|547
|2006.01.13 03:55
|sell
|274
|3.30
|114.62
|115.38
|114.42
|548
|2006.01.13 05:52
|sell
|275
|6.60
|114.78
|115.39
|114.58
|549
|2006.01.13 06:00
|close
|275
|6.60
|114.72
|115.39
|114.58
|345.19
|27297.94
|550
|2006.01.13 06:00
|close
|274
|3.30
|114.71
|115.38
|114.42
|-258.91
|27039.03
|551
|2006.01.13 06:00
|sell
|276
|3.30
|114.60
|115.36
|114.40
|552
|2006.01.13 09:30
|t/p
|276
|3.30
|114.40
|115.36
|114.40
|576.97
|27616.00
|553
|2006.01.13 09:30
|sell
|277
|3.40
|114.35
|115.11
|114.15
|554
|2006.01.13 10:06
|sell
|278
|6.80
|114.50
|115.11
|114.30
|555
|2006.01.13 12:41
|sell
|279
|13.60
|114.65
|115.11
|114.45
|556
|2006.01.13 13:30
|close
|279
|13.60
|114.46
|115.11
|114.45
|2257.56
|29873.56
|557
|2006.01.13 13:30
|close
|278
|6.80
|114.48
|115.11
|114.30
|118.80
|29992.36
|558
|2006.01.13 13:30
|close
|277
|3.40
|114.44
|115.11
|114.15
|-267.39
|29724.97
|559
|2006.01.13 13:30
|sell
|280
|3.60
|114.45
|115.21
|114.25
|560
|2006.01.13 13:43
|sell
|281
|7.20
|114.64
|115.25
|114.44
|561
|2006.01.13 13:50
|close
|281
|7.20
|114.57
|115.25
|114.44
|439.91
|30164.88
|562
|2006.01.13 13:50
|close
|280
|3.60
|114.59
|115.21
|114.25
|-439.83
|29725.05
|563
|2006.01.13 13:51
|sell
|282
|3.60
|114.51
|115.27
|114.31
|564
|2006.01.13 14:11
|sell
|283
|7.20
|114.67
|115.28
|114.47
|565
|2006.01.13 14:30
|close
|283
|7.20
|114.59
|115.28
|114.47
|502.66
|30227.71
|566
|2006.01.13 14:30
|close
|282
|3.60
|114.56
|115.27
|114.31
|-157.12
|30070.59
|567
|2006.01.13 14:31
|sell
|284
|3.70
|114.53
|115.29
|114.33
|568
|2006.01.13 14:42
|sell
|285
|7.40
|114.68
|115.29
|114.48
|569
|2006.01.13 15:00
|close
|285
|7.40
|114.62
|115.29
|114.48
|387.37
|30457.96
|570
|2006.01.13 15:00
|close
|284
|3.70
|114.60
|115.29
|114.33
|-226.00
|30231.96
|571
|2006.01.13 15:00
|sell
|286
|3.70
|114.55
|115.31
|114.35
|572
|2006.01.13 15:30
|t/p
|286
|3.70
|114.35
|115.31
|114.35
|647.82
|30879.78
|573
|2006.01.13 15:30
|sell
|287
|3.80
|114.19
|114.95
|113.99
|574
|2006.01.13 15:38
|sell
|288
|7.60
|114.34
|114.95
|114.14
|575
|2006.01.13 15:40
|sell
|289
|15.20
|114.55
|115.01
|114.35
|576
|2006.01.13 15:48
|close
|289
|15.20
|114.43
|115.01
|114.35
|1593.99
|32473.77
|577
|2006.01.13 15:48
|close
|288
|7.60
|114.42
|114.95
|114.14
|-531.38
|31942.39
|578
|2006.01.13 15:48
|close
|287
|3.80
|114.44
|114.95
|113.99
|-830.13
|31112.26
|579
|2006.01.13 15:48
|sell
|290
|3.80
|114.33
|115.09
|114.13
|580
|2006.01.13 15:55
|sell
|291
|7.60
|114.58
|115.19
|114.38
|581
|2006.01.13 15:56
|close
|291
|7.60
|114.47
|115.19
|114.38
|730.32
|31842.58
|582
|2006.01.13 15:56
|close
|290
|3.80
|114.48
|115.09
|114.13
|-497.90
|31344.68
|583
|2006.01.13 15:56
|sell
|292
|3.80
|114.46
|115.22
|114.26
|584
|2006.01.13 17:30
|t/p
|292
|3.80
|114.26
|115.22
|114.26
|665.50
|32010.18
|585
|2006.01.13 17:30
|sell
|293
|3.90
|114.16
|114.92
|113.96
|586
|2006.01.13 17:35
|sell
|294
|7.80
|114.33
|114.94
|114.13
|587
|2006.01.13 17:56
|close
|294
|7.80
|114.26
|114.94
|114.13
|477.86
|32488.04
|588
|2006.01.13 17:56
|close
|293
|3.90
|114.29
|114.92
|113.96
|-443.61
|32044.43
|589
|2006.01.13 17:57
|sell
|295
|3.90
|114.24
|115.00
|114.04
|590
|2006.01.16 00:00
|t/p
|295
|3.90
|114.04
|115.00
|114.04
|661.63
|32706.06
|591
|2006.01.16 00:00
|sell
|296
|4.00
|113.86
|114.62
|113.66
|592
|2006.01.16 01:08
|sell
|297
|8.00
|114.01
|114.62
|113.81
|593
|2006.01.16 01:27
|close
|297
|8.00
|113.95
|114.62
|113.81
|421.24
|33127.30
|594
|2006.01.16 01:28
|close
|296
|4.00
|113.96
|114.62
|113.66
|-351.00
|32776.30
|595
|2006.01.16 01:28
|sell
|298
|4.00
|113.88
|114.64
|113.68
|596
|2006.01.16 01:31
|sell
|299
|8.00
|114.06
|114.67
|113.86
|597
|2006.01.16 03:31
|sell
|300
|16.00
|114.27
|114.73
|114.07
|598
|2006.01.16 05:31
|sell
|301
|32.00
|114.46
|114.77
|114.26
|599
|2006.01.16 07:50
|close
|301
|32.00
|114.31
|114.77
|114.26
|4199.11
|36975.41
|600
|2006.01.16 07:51
|close
|300
|16.00
|114.32
|114.73
|114.07
|-699.79
|36275.62
|601
|2006.01.16 07:51
|close
|299
|8.00
|114.33
|114.67
|113.86
|-1889.27
|34386.35
|602
|2006.01.16 07:52
|close
|298
|4.00
|114.34
|114.64
|113.68
|-1609.24
|32777.11
|603
|2006.01.16 07:54
|buy
|302
|4.00
|114.36
|113.60
|114.56
|604
|2006.01.16 09:01
|t/p
|302
|4.00
|114.56
|113.60
|114.56
|698.20
|33475.31
|605
|2006.01.16 09:01
|buy
|303
|4.10
|114.62
|113.86
|114.82
|606
|2006.01.16 13:00
|t/p
|303
|4.10
|114.82
|113.86
|114.82
|714.10
|34189.41
|607
|2006.01.16 13:00
|buy
|304
|4.20
|114.87
|114.11
|115.07
|608
|2006.01.16 13:02
|t/p
|304
|4.20
|115.07
|114.11
|115.07
|729.92
|34919.33
|609
|2006.01.16 13:02
|buy
|305
|4.20
|115.12
|114.36
|115.32
|610
|2006.01.16 13:06
|buy
|306
|8.40
|114.96
|114.35
|115.16
|611
|2006.01.16 13:14
|buy
|307
|16.80
|114.77
|114.31
|114.97
|612
|2006.01.16 13:17
|close
|307
|16.80
|114.89
|114.31
|114.97
|1754.72
|36674.05
|613
|2006.01.16 13:18
|close
|306
|8.40
|114.90
|114.35
|115.16
|-438.64
|36235.41
|614
|2006.01.16 13:18
|close
|305
|4.20
|114.89
|114.36
|115.32
|-840.80
|35394.61
|615
|2006.01.16 13:18
|buy
|308
|4.30
|114.92
|114.16
|115.12
|616
|2006.01.16 22:45
|t/p
|308
|4.30
|115.12
|114.16
|115.12
|747.05
|36141.66
|617
|2006.01.16 22:45
|buy
|309
|4.40
|115.16
|114.40
|115.36
|618
|2006.01.17 01:31
|buy
|310
|8.80
|114.99
|114.38
|115.19
|619
|2006.01.17 01:41
|close
|310
|8.80
|115.05
|114.38
|115.19
|458.93
|36600.59
|620
|2006.01.17 01:41
|close
|309
|4.40
|115.06
|114.40
|115.36
|-371.20
|36229.39
|621
|2006.01.17 01:42
|sell
|311
|4.40
|115.07
|115.83
|114.87
|622
|2006.01.17 03:01
|t/p
|311
|4.40
|114.87
|115.83
|114.87
|766.29
|36995.68
|623
|2006.01.17 03:01
|sell
|312
|4.50
|114.80
|115.56
|114.60
|624
|2006.01.17 03:55
|sell
|313
|9.00
|114.95
|115.56
|114.75
|625
|2006.01.17 05:50
|sell
|314
|18.00
|115.11
|115.57
|114.91
|626
|2006.01.17 06:01
|close
|314
|18.00
|115.00
|115.57
|114.91
|1721.74
|38717.42
|627
|2006.01.17 06:01
|close
|313
|9.00
|114.99
|115.56
|114.75
|-313.07
|38404.35
|628
|2006.01.17 06:02
|close
|312
|4.50
|115.00
|115.56
|114.60
|-782.61
|37621.74
|629
|2006.01.17 06:02
|sell
|315
|4.60
|114.97
|115.73
|114.77
|630
|2006.01.17 06:22
|sell
|316
|9.20
|115.13
|115.74
|114.93
|631
|2006.01.17 06:29
|close
|316
|9.20
|114.99
|115.74
|114.93
|1120.10
|38741.84
|632
|2006.01.17 06:30
|close
|315
|4.60
|114.98
|115.73
|114.77
|-40.01
|38701.83
|633
|2006.01.17 06:30
|sell
|317
|4.70
|114.89
|115.65
|114.69
|634
|2006.01.17 07:30
|t/p
|317
|4.70
|114.69
|115.65
|114.69
|819.68
|39521.51
|635
|2006.01.17 07:30
|sell
|318
|4.80
|114.64
|115.40
|114.44
|636
|2006.01.17 08:17
|sell
|319
|9.60
|114.79
|115.40
|114.59
|637
|2006.01.17 08:28
|close
|319
|9.60
|114.72
|115.40
|114.59
|585.77
|40107.28
|638
|2006.01.17 08:28
|close
|318
|4.80
|114.73
|115.40
|114.44
|-376.54
|39730.74
|639
|2006.01.17 08:29
|sell
|320
|4.80
|114.80
|115.56
|114.60
|640
|2006.01.17 09:34
|sell
|321
|9.60
|114.95
|115.56
|114.75
|641
|2006.01.17 11:04
|sell
|322
|19.20
|115.11
|115.57
|114.91
|642
|2006.01.17 11:32
|sell
|323
|38.40
|115.28
|115.59
|115.08
|643
|2006.01.17 13:43
|sell
|324
|76.80
|115.43
|115.59
|115.23
|644
|2006.01.17 13:51
|close
|324
|76.80
|115.29
|115.59
|115.23
|9326.05
|49056.79
|645
|2006.01.17 13:51
|close
|323
|38.40
|115.31
|115.59
|115.08
|-999.05
|48057.74
|646
|2006.01.17 13:52
|close
|322
|19.20
|115.26
|115.57
|114.91
|-2498.70
|45559.04
|647
|2006.01.17 13:52
|close
|321
|9.60
|115.27
|115.56
|114.75
|-2665.05
|42893.99
|648
|2006.01.17 13:52
|close
|320
|4.80
|115.28
|115.56
|114.60
|-1998.61
|40895.38
|649
|2006.01.17 13:53
|buy
|325
|5.00
|115.31
|114.55
|115.51
|650
|2006.01.17 14:12
|t/p
|325
|5.00
|115.51
|114.55
|115.51
|865.73
|41761.11
|651
|2006.01.17 14:12
|buy
|326
|5.10
|115.55
|114.79
|115.75
|652
|2006.01.17 15:38
|t/p
|326
|5.10
|115.75
|114.79
|115.75
|881.05
|42642.16
|653
|2006.01.17 15:38
|buy
|327
|5.20
|115.81
|115.05
|116.01
|654
|2006.01.17 15:49
|buy
|328
|10.40
|115.63
|115.02
|115.83
|655
|2006.01.17 15:51
|close
|328
|10.40
|115.70
|115.02
|115.83
|629.21
|43271.37
|656
|2006.01.17 15:51
|close
|327
|5.20
|115.69
|115.05
|116.01
|-539.37
|42732.00
|657
|2006.01.17 15:52
|buy
|329
|5.20
|115.74
|114.98
|115.94
|658
|2006.01.17 19:15
|buy
|330
|10.40
|115.59
|114.98
|115.79
|659
|2006.01.17 19:24
|close
|330
|10.40
|115.65
|114.98
|115.79
|539.56
|43271.56
|660
|2006.01.17 19:24
|close
|329
|5.20
|115.66
|114.98
|115.94
|-359.67
|42911.89
|661
|2006.01.17 19:24
|sell
|331
|5.20
|115.68
|116.44
|115.48
|662
|2006.01.17 20:14
|t/p
|331
|5.20
|115.48
|116.44
|115.48
|900.59
|43812.48
|663
|2006.01.17 20:14
|sell
|332
|5.30
|115.44
|116.20
|115.24
|664
|2006.01.18 00:00
|sell
|333
|10.60
|115.59
|116.20
|115.39
|665
|2006.01.18 00:19
|sell
|334
|21.20
|115.76
|116.22
|115.56
|666
|2006.01.18 00:38
|close
|334
|21.20
|115.66
|116.22
|115.56
|1832.96
|45645.44
|667
|2006.01.18 00:40
|close
|333
|10.60
|115.67
|116.20
|115.39
|-733.12
|44912.32
|668
|2006.01.18 00:42
|close
|332
|5.30
|115.68
|116.20
|115.24
|-1131.09
|43781.23
|669
|2006.01.18 00:44
|buy
|335
|5.30
|115.70
|114.94
|115.90
|670
|2006.01.18 02:35
|buy
|336
|10.60
|115.54
|114.93
|115.74
|671
|2006.01.18 02:46
|close
|336
|10.60
|115.61
|114.93
|115.74
|641.81
|44423.04
|672
|2006.01.18 02:46
|close
|335
|5.30
|115.60
|114.94
|115.90
|-458.48
|43964.56
|673
|2006.01.18 02:48
|sell
|337
|5.30
|115.61
|116.37
|115.41
|674
|2006.01.18 04:11
|sell
|338
|10.60
|115.76
|116.37
|115.56
|675
|2006.01.18 04:30
|close
|338
|10.60
|115.70
|116.37
|115.56
|549.70
|44514.26
|676
|2006.01.18 04:30
|close
|337
|5.30
|115.71
|116.37
|115.41
|-458.04
|44056.22
|677
|2006.01.18 04:31
|sell
|339
|5.30
|115.65
|116.41
|115.45
|678
|2006.01.18 07:30
|t/p
|339
|5.30
|115.45
|116.41
|115.45
|918.31
|44974.53
|679
|2006.01.18 07:30
|sell
|340
|5.40
|115.39
|116.15
|115.19
|680
|2006.01.18 08:00
|t/p
|340
|5.40
|115.19
|116.15
|115.19
|938.07
|45912.60
|681
|2006.01.18 08:00
|sell
|341
|5.60
|115.09
|115.85
|114.89
|682
|2006.01.18 08:07
|sell
|342
|11.20
|115.25
|115.86
|115.05
|683
|2006.01.18 08:30
|close
|342
|11.20
|115.17
|115.86
|115.05
|777.98
|46690.58
|684
|2006.01.18 08:30
|close
|341
|5.60
|115.16
|115.85
|114.89
|-340.40
|46350.18
|685
|2006.01.18 08:30
|sell
|343
|5.60
|114.91
|115.67
|114.71
|686
|2006.01.18 08:32
|sell
|344
|11.20
|115.06
|115.67
|114.86
|687
|2006.01.18 08:38
|sell
|345
|22.40
|115.30
|115.76
|115.10
|688
|2006.01.18 08:43
|close
|345
|22.40
|115.17
|115.76
|115.10
|2528.44
|48878.62
|689
|2006.01.18 08:44
|close
|344
|11.20
|115.18
|115.67
|114.86
|-1166.87
|47711.75
|690
|2006.01.18 08:45
|close
|343
|5.60
|115.16
|115.67
|114.71
|-1215.70
|46496.05
|691
|2006.01.18 08:46
|sell
|346
|5.60
|115.15
|115.91
|114.95
|692
|2006.01.18 09:30
|t/p
|346
|5.60
|114.95
|115.91
|114.95
|974.34
|47470.39
|693
|2006.01.18 09:30
|sell
|347
|5.70
|114.91
|115.67
|114.71
|694
|2006.01.18 09:36
|sell
|348
|11.40
|115.07
|115.68
|114.87
|695
|2006.01.18 09:42
|close
|348
|11.40
|114.98
|115.68
|114.87
|892.33
|48362.72
|696
|2006.01.18 09:42
|close
|347
|5.70
|114.99
|115.67
|114.71
|-396.56
|47966.16
|697
|2006.01.18 09:44
|sell
|349
|5.80
|114.94
|115.70
|114.74
|698
|2006.01.18 10:06
|sell
|350
|11.60
|115.12
|115.73
|114.92
|699
|2006.01.18 10:27
|close
|350
|11.60
|115.03
|115.73
|114.92
|907.59
|48873.75
|700
|2006.01.18 10:27
|close
|349
|5.80
|115.04
|115.70
|114.74
|-504.17
|48369.58
|701
|2006.01.18 10:28
|sell
|351
|5.90
|114.99
|115.75
|114.79
|702
|2006.01.18 10:35
|sell
|352
|11.80
|115.15
|115.76
|114.95
|703
|2006.01.18 10:55
|close
|352
|11.80
|115.09
|115.76
|114.95
|615.17
|48984.75
|704
|2006.01.18 10:55
|close
|351
|5.90
|115.08
|115.75
|114.79
|-461.42
|48523.33
|705
|2006.01.18 10:56
|sell
|353
|5.90
|115.05
|115.81
|114.85
|706
|2006.01.18 11:34
|sell
|354
|11.80
|115.21
|115.82
|115.01
|707
|2006.01.18 11:55
|close
|354
|11.80
|115.13
|115.82
|115.01
|819.94
|49343.27
|708
|2006.01.18 11:55
|close
|353
|5.90
|115.14
|115.81
|114.85
|-461.18
|48882.09
|709
|2006.01.18 11:55
|sell
|355
|5.90
|115.09
|115.85
|114.89
|710
|2006.01.18 12:04
|sell
|356
|11.80
|115.26
|115.87
|115.06
|711
|2006.01.18 12:26
|close
|356
|11.80
|115.20
|115.87
|115.06
|614.58
|49496.67
|712
|2006.01.18 12:28
|close
|355
|5.90
|115.21
|115.85
|114.89
|-614.53
|48882.14
|713
|2006.01.18 12:29
|buy
|357
|5.90
|115.20
|114.44
|115.40
|714
|2006.01.18 13:23
|buy
|358
|11.80
|115.04
|114.43
|115.24
|715
|2006.01.18 13:32
|close
|358
|11.80
|115.16
|114.43
|115.24
|1229.59
|50111.73
|716
|2006.01.18 13:32
|close
|357
|5.90
|115.15
|114.44
|115.40
|-256.19
|49855.54
|717
|2006.01.18 13:32
|buy
|359
|6.00
|115.20
|114.44
|115.40
|718
|2006.01.18 13:39
|buy
|360
|12.00
|115.04
|114.43
|115.24
|719
|2006.01.18 13:43
|close
|360
|12.00
|115.10
|114.43
|115.24
|625.54
|50481.08
|720
|2006.01.18 13:43
|close
|359
|6.00
|115.09
|114.44
|115.40
|-573.46
|49907.62
|721
|2006.01.18 13:43
|buy
|361
|6.00
|115.15
|114.39
|115.35
|722
|2006.01.18 13:52
|buy
|362
|12.00
|114.97
|114.36
|115.17
|723
|2006.01.18 13:59
|close
|362
|12.00
|115.08
|114.36
|115.17
|1147.03
|51054.65
|724
|2006.01.18 14:00
|close
|361
|6.00
|115.06
|114.39
|115.35
|-469.32
|50585.33
|725
|2006.01.18 14:00
|buy
|363
|6.10
|115.09
|114.33
|115.29
|726
|2006.01.18 14:23
|buy
|364
|12.20
|114.92
|114.31
|115.12
|727
|2006.01.18 14:31
|close
|364
|12.20
|114.99
|114.31
|115.12
|742.67
|51328.00
|728
|2006.01.18 14:31
|close
|363
|6.10
|114.98
|114.33
|115.29
|-583.58
|50744.42
|729
|2006.01.18 14:31
|sell
|365
|6.10
|114.99
|115.75
|114.79
|730
|2006.01.18 15:00
|sell
|366
|12.20
|115.16
|115.77
|114.96
|731
|2006.01.18 15:00
|sell
|367
|24.40
|115.33
|115.79
|115.13
|732
|2006.01.18 15:07
|close
|367
|24.40
|115.23
|115.79
|115.13
|2117.50
|52861.92
|733
|2006.01.18 15:07
|close
|366
|12.20
|115.22
|115.77
|114.96
|-635.31
|52226.61
|734
|2006.01.18 15:08
|close
|365
|6.10
|115.25
|115.75
|114.79
|-1376.14
|50850.47
|735
|2006.01.18 15:08
|buy
|368
|6.20
|115.26
|114.50
|115.46
|736
|2006.01.18 15:22
|buy
|369
|12.40
|115.08
|114.47
|115.28
|737
|2006.01.18 15:29
|close
|369
|12.40
|115.16
|114.47
|115.28
|861.41
|51711.88
|738
|2006.01.18 15:30
|close
|368
|6.20
|115.15
|114.50
|115.46
|-592.27
|51119.61
|739
|2006.01.18 15:30
|buy
|370
|6.20
|115.20
|114.44
|115.40
|740
|2006.01.18 17:01
|t/p
|370
|6.20
|115.40
|114.44
|115.40
|1074.34
|52193.95
|741
|2006.01.18 17:01
|buy
|371
|6.30
|115.46
|114.70
|115.66
|742
|2006.01.18 17:50
|buy
|372
|12.60
|115.31
|114.70
|115.51
|743
|2006.01.18 18:00
|close
|372
|12.60
|115.37
|114.70
|115.51
|655.28
|52849.23
|744
|2006.01.18 18:00
|close
|371
|6.30
|115.36
|114.70
|115.66
|-546.12
|52303.11
|745
|2006.01.18 18:01
|buy
|373
|6.30
|115.41
|114.65
|115.61
|746
|2006.01.18 19:46
|buy
|374
|12.60
|115.26
|114.65
|115.46
|747
|2006.01.18 23:31
|close
|374
|12.60
|115.35
|114.65
|115.46
|983.09
|53286.20
|748
|2006.01.18 23:32
|close
|373
|6.30
|115.36
|114.65
|115.61
|-273.06
|53013.14
|749
|2006.01.18 23:32
|buy
|375
|6.40
|115.39
|114.63
|115.59
|750
|2006.01.19 00:12
|buy
|376
|12.80
|115.23
|114.62
|115.43
|751
|2006.01.19 00:23
|close
|376
|12.80
|115.29
|114.62
|115.43
|666.15
|53679.29
|752
|2006.01.19 00:24
|close
|375
|6.40
|115.24
|114.63
|115.59
|-784.14
|52895.15
|753
|2006.01.19 00:24
|sell
|377
|6.40
|115.23
|115.99
|115.03
|754
|2006.01.19 00:30
|sell
|378
|12.80
|115.41
|116.02
|115.21
|755
|2006.01.19 01:08
|close
|378
|12.80
|115.32
|116.02
|115.21
|998.96
|53894.11
|756
|2006.01.19 01:08
|close
|377
|6.40
|115.33
|115.99
|115.03
|-554.93
|53339.18
|757
|2006.01.19 01:08
|buy
|379
|6.50
|115.34
|114.58
|115.54
|758
|2006.01.19 06:02
|buy
|380
|13.00
|115.18
|114.57
|115.38
|759
|2006.01.19 07:00
|close
|380
|13.00
|115.28
|114.57
|115.38
|1127.69
|54466.87
|760
|2006.01.19 07:00
|close
|379
|6.50
|115.27
|114.58
|115.54
|-394.73
|54072.14
|761
|2006.01.19 07:00
|buy
|381
|6.50
|115.30
|114.54
|115.50
|762
|2006.01.19 07:09
|buy
|382
|13.00
|115.13
|114.52
|115.33
|763
|2006.01.19 07:09
|close
|382
|13.00
|115.24
|114.52
|115.33
|1240.89
|55313.03
|764
|2006.01.19 07:09
|close
|381
|6.50
|115.22
|114.54
|115.50
|-451.31
|54861.72
|765
|2006.01.19 07:10
|buy
|383
|6.60
|115.25
|114.49
|115.45
|766
|2006.01.19 13:00
|buy
|384
|13.20
|115.06
|114.45
|115.26
|767
|2006.01.19 13:02
|close
|384
|13.20
|115.15
|114.45
|115.26
|1031.70
|55893.42
|768
|2006.01.19 13:03
|close
|383
|6.60
|115.16
|114.49
|115.45
|-515.80
|55377.62
|769
|2006.01.19 13:03
|sell
|385
|6.70
|115.20
|115.96
|115.00
|770
|2006.01.19 15:47
|t/p
|385
|6.70
|115.00
|115.96
|115.00
|1165.22
|56542.84
|771
|2006.01.19 15:47
|sell
|386
|6.80
|114.96
|115.72
|114.76
|772
|2006.01.19 16:31
|sell
|387
|13.60
|115.11
|115.72
|114.91
|773
|2006.01.19 17:16
|close
|387
|13.60
|115.05
|115.72
|114.91
|709.26
|57252.10
|774
|2006.01.19 17:16
|close
|386
|6.80
|115.06
|115.72
|114.76
|-591.00
|56661.10
|775
|2006.01.19 17:16
|sell
|388
|6.80
|115.03
|115.79
|114.83
|776
|2006.01.19 17:30
|sell
|389
|13.60
|115.20
|115.81
|115.00
|777
|2006.01.19 18:31
|sell
|390
|27.20
|115.52
|115.98
|115.32
|778
|2006.01.19 18:52
|close
|390
|27.20
|115.33
|115.98
|115.32
|4481.05
|61142.15
|779
|2006.01.19 18:52
|close
|389
|13.60
|115.32
|115.81
|115.00
|-1415.19
|59726.96
|780
|2006.01.19 18:53
|close
|388
|6.80
|115.31
|115.79
|114.83
|-1651.20
|58075.76
|781
|2006.01.19 18:53
|buy
|391
|7.00
|115.32
|114.56
|115.52
|782
|2006.01.19 19:06
|t/p
|391
|7.00
|115.52
|114.56
|115.52
|1211.81
|59287.57
|783
|2006.01.19 19:06
|buy
|392
|7.20
|115.57
|114.81
|115.77
|784
|2006.01.19 20:53
|buy
|393
|14.40
|115.42
|114.81
|115.62
|785
|2006.01.19 20:57
|close
|393
|14.40
|115.48
|114.81
|115.62
|748.18
|60035.75
|786
|2006.01.19 20:57
|close
|392
|7.20
|115.47
|114.81
|115.77
|-623.54
|59412.21
|787
|2006.01.19 20:57
|buy
|394
|7.20
|115.52
|114.76
|115.72
|788
|2006.01.19 21:49
|buy
|395
|14.40
|115.36
|114.75
|115.56
|789
|2006.01.19 21:56
|close
|395
|14.40
|115.44
|114.75
|115.56
|997.92
|60410.13
|790
|2006.01.19 21:57
|close
|394
|7.20
|115.43
|114.76
|115.72
|-561.38
|59848.75
|791
|2006.01.19 21:57
|buy
|396
|7.20
|115.46
|114.70
|115.66
|792
|2006.01.20 07:36
|buy
|397
|14.40
|115.27
|114.66
|115.47
|793
|2006.01.20 07:43
|close
|397
|14.40
|115.44
|114.66
|115.47
|2120.58
|61969.33
|794
|2006.01.20 07:43
|close
|396
|7.20
|115.45
|114.70
|115.66
|-44.02
|61925.31
|795
|2006.01.20 07:44
|sell
|398
|7.50
|115.44
|116.20
|115.24
|796
|2006.01.20 09:04
|t/p
|398
|7.50
|115.24
|116.20
|115.24
|1301.74
|63227.05
|797
|2006.01.20 09:04
|sell
|399
|7.60
|115.19
|115.95
|114.99
|798
|2006.01.20 11:38
|sell
|400
|15.20
|115.37
|115.98
|115.17
|799
|2006.01.20 12:31
|close
|400
|15.20
|115.24
|115.98
|115.17
|1714.68
|64941.73
|800
|2006.01.20 12:31
|close
|399
|7.60
|115.26
|115.95
|114.99
|-461.57
|64480.16
|801
|2006.01.20 12:32
|sell
|401
|7.80
|115.21
|115.97
|115.01
|802
|2006.01.20 13:13
|sell
|402
|15.60
|115.36
|115.97
|115.16
|803
|2006.01.20 13:24
|close
|402
|15.60
|115.30
|115.97
|115.16
|811.80
|65291.96
|804
|2006.01.20 13:25
|close
|401
|7.80
|115.33
|115.97
|115.01
|-811.58
|64480.38
|805
|2006.01.20 13:26
|sell
|403
|7.80
|115.28
|116.04
|115.08
|806
|2006.01.20 13:31
|t/p
|403
|7.80
|115.08
|116.04
|115.08
|1355.82
|65836.20
|807
|2006.01.20 13:31
|sell
|404
|8.00
|115.02
|115.78
|114.82
|808
|2006.01.20 13:35
|sell
|405
|16.00
|115.27
|115.88
|115.07
|809
|2006.01.20 13:53
|close
|405
|16.00
|115.13
|115.88
|115.07
|1945.63
|67781.83
|810
|2006.01.20 13:54
|close
|404
|8.00
|115.12
|115.78
|114.82
|-694.93
|67086.90
|811
|2006.01.20 13:54
|sell
|406
|8.10
|115.16
|115.92
|114.96
|812
|2006.01.20 15:33
|sell
|407
|16.20
|115.37
|115.98
|115.17
|813
|2006.01.20 15:51
|close
|407
|16.20
|115.24
|115.98
|115.17
|1827.49
|68914.39
|814
|2006.01.20 15:51
|close
|406
|8.10
|115.23
|115.92
|114.96
|-492.06
|68422.33
|815
|2006.01.20 15:51
|buy
|408
|8.30
|115.25
|114.49
|115.45
|816
|2006.01.20 16:03
|t/p
|408
|8.30
|115.45
|114.49
|115.45
|1437.72
|69860.05
|817
|2006.01.20 16:03
|buy
|409
|8.40
|115.50
|114.74
|115.70
|818
|2006.01.20 16:26
|buy
|410
|16.80
|115.32
|114.71
|115.52
|819
|2006.01.20 16:30
|close
|410
|16.80
|115.40
|114.71
|115.52
|1164.64
|71024.69
|820
|2006.01.20 16:30
|close
|409
|8.40
|115.38
|114.74
|115.70
|-873.63
|70151.06
|821
|2006.01.20 16:30
|buy
|411
|8.50
|115.41
|114.65
|115.61
|822
|2006.01.20 19:23
|buy
|412
|17.00
|115.25
|114.64
|115.45
|823
|2006.01.20 21:32
|close
|412
|17.00
|115.34
|114.64
|115.45
|1326.51
|71477.57
|824
|2006.01.20 21:33
|close
|411
|8.50
|115.36
|114.65
|115.61
|-368.41
|71109.16
|825
|2006.01.20 21:33
|buy
|413
|8.60
|115.39
|114.63
|115.59
|826
|2006.01.23 00:00
|buy
|414
|17.20
|115.20
|114.59
|115.40
|827
|2006.01.23 00:02
|close
|414
|17.20
|115.27
|114.59
|115.40
|1044.50
|72153.66
|828
|2006.01.23 00:03
|close
|413
|8.60
|115.26
|114.63
|115.59
|-948.08
|71205.59
|829
|2006.01.23 00:03
|buy
|415
|8.60
|115.31
|114.55
|115.51
|830
|2006.01.23 00:43
|buy
|416
|17.20
|115.09
|114.48
|115.29
|831
|2006.01.23 00:52
|close
|416
|17.20
|115.18
|114.48
|115.29
|1343.98
|72549.57
|832
|2006.01.23 00:52
|close
|415
|8.60
|115.12
|114.55
|115.51
|-1419.39
|71130.18
|833
|2006.01.23 00:53
|sell
|417
|8.60
|115.11
|115.87
|114.91
|834
|2006.01.23 01:12
|t/p
|417
|8.60
|114.91
|115.87
|114.91
|1498.00
|72628.18
|835
|2006.01.23 01:12
|sell
|418
|8.80
|114.78
|115.54
|114.58
|836
|2006.01.23 01:15
|sell
|419
|17.60
|114.93
|115.54
|114.73
|837
|2006.01.23 01:16
|close
|419
|17.60
|114.87
|115.54
|114.73
|919.30
|73547.48
|838
|2006.01.23 01:16
|close
|418
|8.80
|114.86
|115.54
|114.58
|-612.92
|72934.56
|839
|2006.01.23 01:16
|sell
|420
|8.80
|114.81
|115.57
|114.61
|840
|2006.01.23 01:17
|sell
|421
|17.60
|115.00
|115.61
|114.80
|841
|2006.01.23 01:18
|t/p
|421
|17.60
|114.80
|115.61
|114.80
|3068.34
|76002.90
|842
|2006.01.23 01:18
|close
|420
|8.80
|114.72
|115.57
|114.61
|690.38
|76693.28
|843
|2006.01.23 01:18
|sell
|422
|9.30
|114.69
|115.45
|114.49
|844
|2006.01.23 01:20
|sell
|423
|18.60
|114.90
|115.51
|114.70
|845
|2006.01.23 01:41
|close
|423
|18.60
|114.82
|115.51
|114.70
|1295.94
|77989.22
|846
|2006.01.23 01:41
|close
|422
|9.30
|114.81
|115.45
|114.49
|-972.04
|77017.18
|847
|2006.01.23 01:42
|sell
|424
|9.30
|114.78
|115.54
|114.58
|848
|2006.01.23 03:56
|t/p
|424
|9.30
|114.58
|115.54
|114.58
|1624.31
|78641.49
|849
|2006.01.23 03:56
|sell
|425
|9.50
|114.47
|115.23
|114.27
|850
|2006.01.23 04:01
|sell
|426
|19.00
|114.69
|115.30
|114.49
|851
|2006.01.23 04:26
|close
|426
|19.00
|114.57
|115.30
|114.49
|1990.05
|80631.54
|852
|2006.01.23 04:26
|close
|425
|9.50
|114.58
|115.23
|114.27
|-912.03
|79719.51
|853
|2006.01.23 04:27
|sell
|427
|9.60
|114.53
|115.29
|114.33
|854
|2006.01.23 04:29
|sell
|428
|19.20
|114.69
|115.30
|114.49
|855
|2006.01.23 04:58
|close
|428
|19.20
|114.62
|115.30
|114.49
|1172.57
|80892.08
|856
|2006.01.23 04:59
|close
|427
|9.60
|114.70
|115.29
|114.33
|-1422.84
|79469.24
|857
|2006.01.23 05:00
|sell
|429
|9.60
|114.67
|115.43
|114.47
|858
|2006.01.23 05:31
|sell
|430
|19.20
|114.83
|115.44
|114.63
|859
|2006.01.23 05:57
|close
|430
|19.20
|114.77
|115.44
|114.63
|1003.75
|80472.99
|860
|2006.01.23 05:58
|close
|429
|9.60
|114.78
|115.43
|114.47
|-920.02
|79552.97
|861
|2006.01.23 05:58
|buy
|431
|9.60
|114.79
|114.03
|114.99
|862
|2006.01.23 07:55
|buy
|432
|19.20
|114.63
|114.02
|114.83
|863
|2006.01.23 07:59
|close
|432
|19.20
|114.76
|114.02
|114.83
|2174.97
|81727.94
|864
|2006.01.23 08:00
|close
|431
|9.60
|114.74
|114.03
|114.99
|-418.34
|81309.60
|865
|2006.01.23 08:00
|buy
|433
|9.80
|114.77
|114.01
|114.97
|866
|2006.01.23 08:24
|buy
|434
|19.60
|114.60
|113.99
|114.80
|867
|2006.01.23 08:29
|close
|434
|19.60
|114.69
|113.99
|114.80
|1538.06
|82847.66
|868
|2006.01.23 08:30
|close
|433
|9.80
|114.70
|114.01
|114.97
|-598.08
|82249.58
|869
|2006.01.23 08:31
|buy
|435
|9.90
|114.72
|113.96
|114.92
|870
|2006.01.23 09:31
|buy
|436
|19.80
|114.56
|113.95
|114.76
|871
|2006.01.23 09:41
|close
|436
|19.80
|114.62
|113.95
|114.76
|1036.47
|83286.05
|872
|2006.01.23 09:41
|close
|435
|9.90
|114.61
|113.96
|114.92
|-950.18
|82335.87
|873
|2006.01.23 09:41
|sell
|437
|9.90
|114.58
|115.34
|114.38
|874
|2006.01.23 09:51
|t/p
|437
|9.90
|114.38
|115.34
|114.38
|1731.37
|84067.24
|875
|2006.01.23 09:51
|sell
|438
|10.10
|114.32
|115.08
|114.12
|876
|2006.01.23 14:01
|sell
|439
|20.20
|114.47
|115.08
|114.27
|877
|2006.01.23 14:16
|close
|439
|20.20
|114.41
|115.08
|114.27
|1059.35
|85126.59
|878
|2006.01.23 14:16
|close
|438
|10.10
|114.42
|115.08
|114.12
|-882.71
|84243.88
|879
|2006.01.23 14:17
|buy
|440
|10.20
|114.39
|113.63
|114.59
|880
|2006.01.23 15:01
|t/p
|440
|10.20
|114.59
|113.63
|114.59
|1780.26
|86024.14
|881
|2006.01.23 15:01
|buy
|441
|10.40
|114.63
|113.87
|114.83
|882
|2006.01.23 15:23
|buy
|442
|20.80
|114.47
|113.86
|114.67
|883
|2006.01.23 15:29
|close
|442
|20.80
|114.63
|113.86
|114.67
|2903.25
|88927.39
|884
|2006.01.23 15:30
|close
|441
|10.40
|114.62
|113.87
|114.83
|-90.73
|88836.66
|885
|2006.01.23 15:30
|buy
|443
|10.70
|114.67
|113.91
|114.87
|886
|2006.01.23 19:07
|buy
|444
|21.40
|114.50
|113.89
|114.70
|887
|2006.01.23 22:31
|close
|444
|21.40
|114.56
|113.89
|114.70
|1120.81
|89957.47
|888
|2006.01.23 22:32
|close
|443
|10.70
|114.55
|113.91
|114.87
|-1120.91
|88836.56
|889
|2006.01.23 22:32
|buy
|445
|10.70
|114.58
|113.82
|114.78
|890
|2006.01.23 23:13
|buy
|446
|21.40
|114.43
|113.82
|114.63
|891
|2006.01.24 00:01
|close
|446
|21.40
|114.61
|113.82
|114.63
|3415.47
|92252.02
|892
|2006.01.24 00:01
|close
|445
|10.70
|114.53
|113.82
|114.78
|-439.88
|91812.14
|893
|2006.01.24 00:02
|buy
|447
|11.10
|114.58
|113.82
|114.78
|894
|2006.01.24 00:13
|buy
|448
|22.20
|114.43
|113.82
|114.63
|895
|2006.01.24 00:18
|close
|448
|22.20
|114.49
|113.82
|114.63
|1163.42
|92975.56
|896
|2006.01.24 00:19
|close
|447
|11.10
|114.50
|113.82
|114.78
|-775.55
|92200.01
|897
|2006.01.24 00:19
|buy
|449
|11.10
|114.52
|113.76
|114.72
|898
|2006.01.24 02:34
|t/p
|449
|11.10
|114.72
|113.76
|114.72
|1934.98
|94134.99
|899
|2006.01.24 02:34
|buy
|450
|11.30
|114.77
|114.01
|114.97
|900
|2006.01.24 02:42
|buy
|451
|22.60
|114.62
|114.01
|114.82
|901
|2006.01.24 02:45
|close
|451
|22.60
|114.69
|114.01
|114.82
|1379.37
|95514.36
|902
|2006.01.24 02:45
|close
|450
|11.30
|114.70
|114.01
|114.97
|-689.63
|94824.73
|903
|2006.01.24 02:46
|buy
|452
|11.40
|114.72
|113.96
|114.92
|904
|2006.01.24 06:05
|buy
|453
|22.80
|114.56
|113.95
|114.76
|905
|2006.01.24 06:12
|close
|453
|22.80
|114.63
|113.95
|114.76
|1392.31
|96217.04
|906
|2006.01.24 06:13
|close
|452
|11.40
|114.62
|113.96
|114.92
|-994.59
|95222.45
|907
|2006.01.24 06:14
|sell
|454
|11.50
|114.63
|115.39
|114.43
|908
|2006.01.24 14:07
|t/p
|454
|11.50
|114.43
|115.39
|114.43
|2010.13
|97232.58
|909
|2006.01.24 14:07
|sell
|455
|11.70
|114.38
|115.14
|114.18
|910
|2006.01.24 14:16
|sell
|456
|23.40
|114.53
|115.14
|114.33
|911
|2006.01.24 14:21
|close
|456
|23.40
|114.46
|115.14
|114.33
|1431.07
|98663.65
|912
|2006.01.24 14:21
|close
|455
|11.70
|114.45
|115.14
|114.18
|-715.60
|97948.05
|913
|2006.01.24 14:21
|sell
|457
|11.80
|114.43
|115.19
|114.23
|914
|2006.01.24 15:31
|sell
|458
|23.60
|114.61
|115.22
|114.41
|915
|2006.01.24 17:03
|close
|458
|23.60
|114.54
|115.22
|114.41
|1442.29
|99390.34
|916
|2006.01.24 17:04
|close
|457
|11.80
|114.53
|115.19
|114.23
|-1030.30
|98360.04
|917
|2006.01.24 17:05
|sell
|459
|11.90
|114.48
|115.24
|114.28
|918
|2006.01.24 18:11
|sell
|460
|23.80
|114.64
|115.25
|114.44
|919
|2006.01.24 18:33
|close
|460
|23.80
|114.58
|115.25
|114.44
|1246.29
|99606.33
|920
|2006.01.24 18:33
|close
|459
|11.90
|114.59
|115.24
|114.28
|-1142.33
|98464.00
|921
|2006.01.24 18:34
|sell
|461
|11.90
|114.56
|115.32
|114.36
|922
|2006.01.24 22:05
|sell
|462
|23.80
|114.72
|115.33
|114.52
|923
|2006.01.24 22:35
|sell
|463
|47.60
|114.87
|115.33
|114.67
|924
|2006.01.24 22:47
|close
|463
|47.60
|114.77
|115.33
|114.67
|4147.43
|102611.43
|925
|2006.01.24 22:48
|close
|462
|23.80
|114.81
|115.33
|114.52
|-1865.69
|100745.74
|926
|2006.01.24 22:48
|close
|461
|11.90
|114.80
|115.32
|114.36
|-2487.80
|98257.94
|927
|2006.01.24 22:48
|buy
|464
|11.80
|114.79
|114.03
|114.99
|928
|2006.01.24 23:06
|t/p
|464
|11.80
|114.99
|114.03
|114.99
|2052.17
|100310.11
|929
|2006.01.24 23:06
|buy
|465
|12.10
|115.04
|114.28
|115.24
|930
|2006.01.24 23:10
|buy
|466
|24.20
|114.89
|114.28
|115.09
|931
|2006.01.24 23:15
|close
|466
|24.20
|114.96
|114.28
|115.09
|1473.56
|101783.67
|932
|2006.01.24 23:15
|close
|465
|12.10
|114.89
|114.28
|115.24
|-1579.77
|100203.90
|933
|2006.01.24 23:15
|buy
|467
|12.10
|114.96
|114.20
|115.16
|934
|2006.01.25 00:04
|t/p
|467
|12.10
|115.16
|114.20
|115.16
|2132.06
|102335.96
|935
|2006.01.25 00:04
|buy
|468
|12.30
|115.21
|114.45
|115.41
|936
|2006.01.25 00:16
|buy
|469
|24.60
|115.06
|114.45
|115.26
|937
|2006.01.25 00:19
|close
|469
|24.60
|115.12
|114.45
|115.26
|1282.14
|103618.10
|938
|2006.01.25 00:19
|close
|468
|12.30
|115.11
|114.45
|115.41
|-1068.54
|102549.56
|939
|2006.01.25 00:19
|buy
|470
|12.40
|115.16
|114.40
|115.36
|940
|2006.01.25 00:45
|buy
|471
|24.80
|115.01
|114.40
|115.21
|941
|2006.01.25 00:56
|close
|471
|24.80
|115.07
|114.40
|115.21
|1293.13
|103842.69
|942
|2006.01.25 00:56
|close
|470
|12.40
|115.06
|114.40
|115.36
|-1077.70
|102764.99
|943
|2006.01.25 00:57
|buy
|472
|12.40
|115.11
|114.35
|115.31
|944
|2006.01.25 01:14
|buy
|473
|24.80
|114.95
|114.34
|115.15
|945
|2006.01.25 01:26
|close
|473
|24.80
|115.01
|114.34
|115.15
|1293.80
|104058.79
|946
|2006.01.25 01:26
|close
|472
|12.40
|115.02
|114.35
|115.31
|-970.27
|103088.52
|947
|2006.01.25 01:27
|buy
|474
|12.40
|115.07
|114.31
|115.27
|948
|2006.01.25 06:00
|buy
|475
|24.80
|114.92
|114.31
|115.12
|949
|2006.01.25 06:57
|close
|475
|24.80
|114.98
|114.31
|115.12
|1294.14
|104382.66
|950
|2006.01.25 06:57
|close
|474
|12.40
|114.97
|114.31
|115.27
|-1078.54
|103304.12
|951
|2006.01.25 06:58
|sell
|476
|12.40
|114.95
|115.71
|114.75
|952
|2006.01.25 09:01
|t/p
|476
|12.40
|114.75
|115.71
|114.75
|2161.78
|105465.90
|953
|2006.01.25 09:01
|sell
|477
|12.70
|114.68
|115.44
|114.48
|954
|2006.01.25 09:17
|sell
|478
|25.40
|114.84
|115.45
|114.64
|955
|2006.01.25 09:30
|close
|478
|25.40
|114.78
|115.45
|114.64
|1327.76
|106793.66
|956
|2006.01.25 09:30
|close
|477
|12.70
|114.76
|115.44
|114.48
|-885.33
|105908.33
|957
|2006.01.25 09:31
|sell
|479
|12.80
|114.67
|115.43
|114.47
|958
|2006.01.25 10:22
|sell
|480
|25.60
|114.83
|115.44
|114.63
|959
|2006.01.25 10:28
|close
|480
|25.60
|114.76
|115.44
|114.63
|1561.52
|107469.85
|960
|2006.01.25 10:28
|close
|479
|12.80
|114.73
|115.43
|114.47
|-669.40
|106800.45
|961
|2006.01.25 10:29
|sell
|481
|12.90
|114.79
|115.55
|114.59
|962
|2006.01.25 13:39
|sell
|482
|25.80
|114.95
|115.56
|114.75
|963
|2006.01.25 13:41
|sell
|483
|51.60
|115.11
|115.57
|114.91
|964
|2006.01.25 13:54
|close
|483
|51.60
|115.01
|115.57
|114.91
|4486.57
|111287.02
|965
|2006.01.25 13:54
|close
|482
|25.80
|115.02
|115.56
|114.75
|-1570.16
|109716.86
|966
|2006.01.25 13:54
|close
|481
|12.90
|114.98
|115.55
|114.59
|-2131.68
|107585.18
|967
|2006.01.25 13:55
|buy
|484
|13.00
|115.00
|114.24
|115.20
|968
|2006.01.25 14:09
|t/p
|484
|13.00
|115.20
|114.24
|115.20
|2256.75
|109841.93
|969
|2006.01.25 14:09
|buy
|485
|13.20
|115.25
|114.49
|115.45
|970
|2006.01.25 14:39
|t/p
|485
|13.20
|115.45
|114.49
|115.45
|2286.70
|112128.63
|971
|2006.01.25 14:39
|buy
|486
|13.50
|115.49
|114.73
|115.69
|972
|2006.01.25 14:47
|t/p
|486
|13.50
|115.69
|114.73
|115.69
|2333.62
|114462.25
|973
|2006.01.25 14:47
|buy
|487
|13.80
|115.74
|114.98
|115.94
|974
|2006.01.25 14:48
|buy
|488
|27.60
|115.55
|114.94
|115.75
|975
|2006.01.25 14:49
|close
|488
|27.60
|115.64
|114.94
|115.75
|2148.05
|116610.30
|976
|2006.01.25 14:49
|close
|487
|13.80
|115.62
|114.98
|115.94
|-1432.28
|115178.02
|977
|2006.01.25 14:50
|buy
|489
|13.90
|115.65
|114.89
|115.85
|978
|2006.01.25 14:52
|buy
|490
|27.80
|115.49
|114.88
|115.69
|979
|2006.01.25 14:57
|close
|490
|27.80
|115.55
|114.88
|115.69
|1443.53
|116621.55
|980
|2006.01.25 14:57
|close
|489
|13.90
|115.52
|114.89
|115.85
|-1564.23
|115057.32
|981
|2006.01.25 14:57
|buy
|491
|13.90
|115.60
|114.84
|115.80
|982
|2006.01.25 15:57
|t/p
|491
|13.90
|115.80
|114.84
|115.80
|2400.27
|117457.59
|983
|2006.01.25 15:57
|buy
|492
|14.10
|115.86
|115.10
|116.06
|984
|2006.01.25 16:01
|buy
|493
|28.20
|115.67
|115.06
|115.87
|985
|2006.01.25 16:27
|close
|493
|28.20
|115.76
|115.06
|115.87
|2192.47
|119650.06
|986
|2006.01.25 16:28
|close
|492
|14.10
|115.77
|115.10
|116.06
|-1096.14
|118553.92
|987
|2006.01.25 16:29
|buy
|494
|14.30
|115.69
|114.93
|115.89
|988
|2006.01.25 17:00
|buy
|495
|28.60
|115.50
|114.89
|115.70
|989
|2006.01.25 17:07
|close
|495
|28.60
|115.57
|114.89
|115.70
|1732.28
|120286.20
|990
|2006.01.25 17:08
|close
|494
|14.30
|115.58
|114.93
|115.89
|-1360.96
|118925.24
|991
|2006.01.25 17:10
|buy
|496
|14.30
|115.61
|114.85
|115.81
|992
|2006.01.25 21:50
|t/p
|496
|14.30
|115.81
|114.85
|115.81
|2469.56
|121394.80
|993
|2006.01.25 21:50
|buy
|497
|14.60
|115.85
|115.09
|116.05
|994
|2006.01.26 00:07
|buy
|498
|29.20
|115.70
|115.09
|115.90
|995
|2006.01.26 00:18
|close
|498
|29.20
|115.78
|115.09
|115.90
|2017.62
|123412.42
|996
|2006.01.26 00:18
|close
|497
|14.60
|115.77
|115.09
|116.05
|-897.34
|122515.08
|997
|2006.01.26 00:19
|sell
|499
|14.80
|115.78
|116.54
|115.58
|998
|2006.01.26 00:40
|t/p
|499
|14.80
|115.58
|116.54
|115.58
|2561.22
|125076.30
|999
|2006.01.26 00:40
|sell
|500
|15.10
|115.53
|116.29
|115.33
|1000
|2006.01.26 00:48
|sell
|501
|30.20
|115.68
|116.29
|115.48
|1001
|2006.01.26 01:01
|close
|501
|30.20
|115.59
|116.29
|115.48
|2351.41
|127427.71
|1002
|2006.01.26 01:01
|close
|500
|15.10
|115.58
|116.29
|115.33
|-653.23
|126774.48
|1003
|2006.01.26 01:01
|sell
|502
|15.30
|115.55
|116.31
|115.35
|1004
|2006.01.26 01:25
|sell
|503
|30.60
|115.70
|116.31
|115.50
|1005
|2006.01.26 01:29
|close
|503
|30.60
|115.59
|116.31
|115.50
|2912.02
|129686.50
|1006
|2006.01.26 01:30
|close
|502
|15.30
|115.60
|116.31
|115.35
|-661.76
|129024.74
|1007
|2006.01.26 01:31
|sell
|504
|15.50
|115.55
|116.31
|115.35
|1008
|2006.01.26 06:42
|sell
|505
|31.00
|115.70
|116.31
|115.50
|1009
|2006.01.26 07:31
|close
|505
|31.00
|115.55
|116.31
|115.50
|4024.23
|133048.97
|1010
|2006.01.26 07:31
|close
|504
|15.50
|115.52
|116.31
|115.35
|402.53
|133451.50
|1011
|2006.01.26 07:32
|sell
|506
|16.10
|115.46
|116.22
|115.26
|1012
|2006.01.26 07:38
|sell
|507
|32.20
|115.66
|116.27
|115.46
|1013
|2006.01.26 07:59
|close
|507
|32.20
|115.58
|116.27
|115.46
|2228.76
|135680.26
|1014
|2006.01.26 08:00
|close
|506
|16.10
|115.59
|116.22
|115.26
|-1810.71
|133869.55
|1015
|2006.01.26 08:01
|sell
|508
|16.10
|115.54
|116.30
|115.34
|1016
|2006.01.26 08:39
|sell
|509
|32.20
|115.74
|116.35
|115.54
|1017
|2006.01.26 10:34
|sell
|510
|64.40
|115.89
|116.35
|115.69
|1018
|2006.01.26 12:00
|close
|510
|64.40
|115.78
|116.35
|115.69
|6118.50
|139988.05
|1019
|2006.01.26 12:00
|close
|509
|32.20
|115.75
|116.35
|115.54
|-278.19
|139709.86
|1020
|2006.01.26 12:00
|close
|508
|16.10
|115.73
|116.30
|115.34
|-2643.22
|137066.64
|1021
|2006.01.26 12:01
|sell
|511
|16.50
|115.70
|116.46
|115.50
|1022
|2006.01.26 13:30
|sell
|512
|33.00
|115.92
|116.53
|115.72
|1023
|2006.01.26 13:59
|close
|512
|33.00
|115.83
|116.53
|115.72
|2564.10
|139630.74
|1024
|2006.01.26 14:00
|close
|511
|16.50
|115.84
|116.46
|115.50
|-1994.13
|137636.61
|1025
|2006.01.26 14:01
|sell
|513
|16.60
|115.79
|116.55
|115.59
|1026
|2006.01.26 15:30
|sell
|514
|33.20
|116.00
|116.61
|115.80
|1027
|2006.01.26 15:31
|close
|514
|33.20
|115.92
|116.61
|115.80
|2291.24
|139927.85
|1028
|2006.01.26 15:32
|close
|513
|16.60
|115.97
|116.55
|115.59
|-2576.53
|137351.32
|1029
|2006.01.26 15:32
|buy
|515
|16.50
|115.96
|115.20
|116.16
|1030
|2006.01.26 15:53
|t/p
|515
|16.50
|116.16
|115.20
|116.16
|2840.67
|140191.99
|1031
|2006.01.26 15:53
|buy
|516
|16.90
|116.21
|115.45
|116.41
|1032
|2006.01.26 19:19
|t/p
|516
|16.90
|116.41
|115.45
|116.41
|2903.29
|143095.28
|1033
|2006.01.26 19:19
|buy
|517
|17.20
|116.46
|115.70
|116.66
|1034
|2006.01.26 19:38
|buy
|518
|34.40
|116.31
|115.70
|116.51
|1035
|2006.01.26 19:55
|close
|518
|34.40
|116.37
|115.70
|116.51
|1773.65
|144868.93
|1036
|2006.01.26 19:55
|close
|517
|17.20
|116.38
|115.70
|116.66
|-1182.33
|143686.60
|1037
|2006.01.26 19:55
|buy
|519
|17.30
|116.43
|115.67
|116.63
|1038
|2006.01.26 23:31
|buy
|520
|34.60
|116.22
|115.61
|116.42
|1039
|2006.01.26 23:50
|close
|520
|34.60
|116.31
|115.61
|116.42
|2677.33
|146363.93
|1040
|2006.01.26 23:50
|close
|519
|17.30
|116.32
|115.67
|116.63
|-1636.00
|144727.93
|1041
|2006.01.26 23:50
|sell
|521
|17.40
|116.31
|117.07
|116.11
|1042
|2006.01.27 05:46
|sell
|522
|34.80
|116.47
|117.08
|116.27
|1043
|2006.01.27 06:01
|close
|522
|34.80
|116.38
|117.08
|116.27
|2691.18
|147419.11
|1044
|2006.01.27 06:01
|close
|521
|17.40
|116.37
|117.07
|116.11
|-1000.55
|146418.56
|1045
|2006.01.27 06:02
|buy
|523
|17.60
|116.38
|115.62
|116.58
|1046
|2006.01.27 07:30
|buy
|524
|35.20
|116.20
|115.59
|116.40
|1047
|2006.01.27 07:41
|close
|524
|35.20
|116.28
|115.59
|116.40
|2421.74
|148840.30
|1048
|2006.01.27 07:41
|close
|523
|17.60
|116.27
|115.62
|116.58
|-1665.09
|147175.21
|1049
|2006.01.27 07:42
|sell
|525
|17.70
|116.28
|117.04
|116.08
|1050
|2006.01.27 08:16
|sell
|526
|35.40
|116.43
|117.04
|116.23
|1051
|2006.01.27 08:19
|close
|526
|35.40
|116.37
|117.04
|116.23
|1825.21
|149000.42
|1052
|2006.01.27 08:19
|close
|525
|17.70
|116.38
|117.04
|116.08
|-1520.88
|147479.54
|1053
|2006.01.27 08:20
|buy
|527
|17.70
|116.42
|115.66
|116.62
|1054
|2006.01.27 10:36
|t/p
|527
|17.70
|116.62
|115.66
|116.62
|3035.24
|150514.78
|1055
|2006.01.27 10:36
|buy
|528
|18.10
|116.67
|115.91
|116.87
|1056
|2006.01.27 13:30
|buy
|529
|36.20
|116.34
|115.73
|116.54
|1057
|2006.01.27 13:33
|close
|529
|36.20
|116.46
|115.73
|116.54
|3730.04
|154244.82
|1058
|2006.01.27 13:34
|close
|528
|18.10
|116.44
|115.91
|116.87
|-3575.23
|150669.59
|1059
|2006.01.27 13:34
|sell
|530
|18.10
|116.43
|117.19
|116.23
|1060
|2006.01.27 13:55
|sell
|531
|36.20
|116.63
|117.24
|116.43
|1061
|2006.01.27 13:59
|t/p
|531
|36.20
|116.43
|117.24
|116.43
|6219.93
|156889.52
|1062
|2006.01.27 13:59
|close
|530
|18.10
|116.40
|117.19
|116.23
|466.49
|157356.01
|1063
|2006.01.27 14:00
|sell
|532
|18.90
|116.37
|117.13
|116.17
|1064
|2006.01.27 15:01
|sell
|533
|37.80
|116.55
|117.16
|116.35
|1065
|2006.01.27 15:08
|sell
|534
|75.60
|116.70
|117.16
|116.50
|1066
|2006.01.27 15:10
|close
|534
|75.60
|116.56
|117.16
|116.50
|9080.30
|166436.31
|1067
|2006.01.27 15:10
|close
|533
|37.80
|116.57
|117.16
|116.35
|-648.54
|165787.77
|1068
|2006.01.27 15:10
|close
|532
|18.90
|116.56
|117.13
|116.17
|-3080.82
|162706.95
|1069
|2006.01.27 15:10
|sell
|535
|19.60
|116.51
|117.27
|116.31
|1070
|2006.01.27 15:20
|sell
|536
|39.20
|116.67
|117.28
|116.47
|1071
|2006.01.27 15:21
|close
|536
|39.20
|116.61
|117.28
|116.47
|2016.98
|164723.93
|1072
|2006.01.27 15:21
|close
|535
|19.60
|116.62
|117.27
|116.31
|-1848.74
|162875.19
|1073
|2006.01.27 15:21
|sell
|537
|19.60
|116.57
|117.33
|116.37
|1074
|2006.01.27 15:23
|sell
|538
|39.20
|116.84
|117.45
|116.64
|1075
|2006.01.27 15:27
|close
|538
|39.20
|116.68
|117.45
|116.64
|5375.39
|168250.58
|1076
|2006.01.27 15:27
|close
|537
|19.60
|116.73
|117.33
|116.37
|-2686.54
|165564.04
|1077
|2006.01.27 15:27
|buy
|539
|19.90
|116.72
|115.96
|116.92
|1078
|2006.01.27 15:52
|t/p
|539
|19.90
|116.92
|115.96
|116.92
|3403.74
|168967.78
|1079
|2006.01.27 15:52
|buy
|540
|20.30
|116.97
|116.21
|117.17
|1080
|2006.01.27 17:01
|t/p
|540
|20.30
|117.17
|116.21
|117.17
|3464.75
|172432.53
|1081
|2006.01.27 17:01
|buy
|541
|20.70
|117.22
|116.46
|117.42
|1082
|2006.01.30 00:00
|buy
|542
|41.40
|117.06
|116.45
|117.26
|1083
|2006.01.30 00:50
|close
|542
|41.40
|117.12
|116.45
|117.26
|2120.90
|174553.43
|1084
|2006.01.30 00:50
|close
|541
|20.70
|117.11
|116.46
|117.42
|-1891.61
|172661.83
|1085
|2006.01.30 00:51
|sell
|543
|20.80
|117.14
|117.90
|116.94
|1086
|2006.01.30 01:20
|sell
|544
|41.60
|117.32
|117.93
|117.12
|1087
|2006.01.30 01:32
|close
|544
|41.60
|117.21
|117.93
|117.12
|3904.10
|176565.93
|1088
|2006.01.30 01:33
|close
|543
|20.80
|117.20
|117.90
|116.94
|-1064.85
|175501.08
|1089
|2006.01.30 01:34
|sell
|545
|21.10
|117.17
|117.93
|116.97
|1090
|2006.01.30 02:19
|sell
|546
|42.20
|117.34
|117.95
|117.14
|1091
|2006.01.30 06:00
|close
|546
|42.20
|117.28
|117.95
|117.14
|2158.94
|177660.02
|1092
|2006.01.30 06:01
|close
|545
|21.10
|117.29
|117.93
|116.97
|-2158.75
|175501.27
|1093
|2006.01.30 06:01
|sell
|547
|21.10
|117.24
|118.00
|117.04
|1094
|2006.01.30 07:07
|sell
|548
|42.20
|117.39
|118.00
|117.19
|1095
|2006.01.30 07:31
|close
|548
|42.20
|117.33
|118.00
|117.19
|2158.02
|177659.29
|1096
|2006.01.30 07:32
|close
|547
|21.10
|117.34
|118.00
|117.04
|-1798.19
|175861.10
|1097
|2006.01.30 07:32
|sell
|549
|21.20
|117.31
|118.07
|117.11
|1098
|2006.01.30 08:12
|sell
|550
|42.40
|117.47
|118.08
|117.27
|1099
|2006.01.30 08:35
|sell
|551
|84.80
|117.62
|118.08
|117.42
|1100
|2006.01.30 08:37
|close
|551
|84.80
|117.53
|118.08
|117.42
|6493.66
|182354.76
|1101
|2006.01.30 08:37
|close
|550
|42.40
|117.52
|118.08
|117.27
|-1803.95
|180550.81
|1102
|2006.01.30 08:38
|close
|549
|21.20
|117.54
|118.07
|117.11
|-4148.38
|176402.43
|1103
|2006.01.30 08:38
|buy
|552
|21.20
|117.56
|116.80
|117.76
|1104
|2006.01.30 08:53
|t/p
|552
|21.20
|117.76
|116.80
|117.76
|3600.54
|180002.97
|1105
|2006.01.30 08:53
|buy
|553
|21.70
|117.80
|117.04
|118.00
|1106
|2006.01.30 09:31
|buy
|554
|43.40
|117.56
|116.95
|117.76
|1107
|2006.01.30 09:40
|close
|554
|43.40
|117.65
|116.95
|117.76
|3320.02
|183322.99
|1108
|2006.01.30 09:41
|close
|553
|21.70
|117.67
|117.04
|118.00
|-2397.38
|180925.61
|1109
|2006.01.30 09:41
|buy
|555
|21.80
|117.70
|116.94
|117.90
|1110
|2006.01.30 13:02
|buy
|556
|43.60
|117.53
|116.92
|117.73
|1111
|2006.01.30 13:06
|close
|556
|43.60
|117.59
|116.92
|117.73
|2224.68
|183150.29
|1112
|2006.01.30 13:07
|close
|555
|21.80
|117.60
|116.94
|117.90
|-1853.74
|181296.55
|1113
|2006.01.30 13:07
|sell
|557
|21.80
|117.61
|118.37
|117.41
|1114
|2006.01.30 15:22
|sell
|558
|43.60
|117.76
|118.37
|117.56
|1115
|2006.01.30 15:29
|close
|558
|43.60
|117.66
|118.37
|117.56
|3705.59
|185002.14
|1116
|2006.01.30 15:30
|close
|557
|21.80
|117.67
|118.37
|117.41
|-1111.58
|183890.56
|1117
|2006.01.30 15:30
|sell
|559
|22.10
|117.56
|118.32
|117.36
|1118
|2006.01.30 23:41
|sell
|560
|44.20
|117.72
|118.33
|117.52
|1119
|2006.01.30 23:59
|close
|560
|44.20
|117.66
|118.33
|117.52
|2253.95
|186144.51
|1120
|2006.01.31 00:00
|close
|559
|22.10
|117.67
|118.32
|117.36
|-2197.29
|183947.22
|1121
|2006.01.31 00:00
|sell
|561
|22.10
|117.65
|118.41
|117.45
|1122
|2006.01.31 06:30
|t/p
|561
|22.10
|117.45
|118.41
|117.45
|3763.30
|187710.52
|1123
|2006.01.31 06:30
|sell
|562
|22.60
|117.41
|118.17
|117.21
|1124
|2006.01.31 07:30
|t/p
|562
|22.60
|117.21
|118.17
|117.21
|3856.66
|191567.18
|1125
|2006.01.31 07:30
|sell
|563
|23.00
|117.16
|117.92
|116.96
|1126
|2006.01.31 07:31
|sell
|564
|46.00
|117.33
|117.94
|117.13
|1127
|2006.01.31 07:32
|close
|564
|46.00
|117.27
|117.94
|117.13
|2353.54
|193920.72
|1128
|2006.01.31 07:32
|close
|563
|23.00
|117.23
|117.92
|116.96
|-1373.37
|192547.35
|1129
|2006.01.31 07:32
|sell
|565
|23.20
|117.24
|118.00
|117.04
|1130
|2006.01.31 09:27
|t/p
|565
|23.20
|117.04
|118.00
|117.04
|3966.15
|196513.50
|1131
|2006.01.31 09:27
|sell
|566
|23.60
|116.95
|117.71
|116.75
|1132
|2006.01.31 09:31
|sell
|567
|47.20
|117.12
|117.73
|116.92
|1133
|2006.01.31 09:57
|close
|567
|47.20
|117.06
|117.73
|116.92
|2419.27
|198932.77
|1134
|2006.01.31 09:58
|close
|566
|23.60
|117.07
|117.71
|116.75
|-2419.07
|196513.70
|1135
|2006.01.31 09:59
|sell
|568
|23.60
|117.11
|117.87
|116.91
|1136
|2006.01.31 13:01
|sell
|569
|47.20
|117.32
|117.93
|117.12
|1137
|2006.01.31 13:23
|close
|569
|47.20
|117.23
|117.93
|117.12
|3623.65
|200137.35
|1138
|2006.01.31 13:24
|close
|568
|23.60
|117.24
|117.87
|116.91
|-2616.85
|197520.50
|1139
|2006.01.31 13:24
|buy
|570
|23.80
|117.23
|116.47
|117.43
|1140
|2006.01.31 15:52
|buy
|571
|47.60
|117.06
|116.45
|117.26
|1141
|2006.01.31 16:00
|close
|571
|47.60
|117.12
|116.45
|117.26
|2438.52
|199959.02
|1142
|2006.01.31 16:00
|close
|570
|23.80
|117.13
|116.47
|117.43
|-2031.93
|197927.09
|1143
|2006.01.31 16:00
|buy
|572
|23.80
|117.23
|116.47
|117.43
|1144
|2006.01.31 16:44
|buy
|573
|47.60
|117.07
|116.46
|117.27
|1145
|2006.01.31 16:48
|buy
|574
|95.20
|116.92
|116.46
|117.12
|1146
|2006.01.31 17:50
|buy
|575
|100.00
|116.76
|116.45
|116.96
|1147
|2006.01.31 18:30
|t/p
|575
|100.00
|116.96
|116.45
|116.96
|17096.94
|215024.03
|1148
|2006.01.31 18:30
|close
|574
|95.20
|116.98
|116.46
|117.12
|4882.89
|219906.92
|1149
|2006.01.31 18:31
|close
|573
|47.60
|116.99
|116.46
|117.27
|-3254.98
|216651.94
|1150
|2006.01.31 18:31
|close
|572
|23.80
|116.98
|116.47
|117.43
|-5086.34
|211565.60
|1151
|2006.01.31 18:31
|buy
|576
|25.40
|117.01
|116.25
|117.21
|1152
|2006.01.31 18:57
|buy
|577
|50.80
|116.86
|116.25
|117.06
|1153
|2006.01.31 18:59
|close
|577
|50.80
|116.95
|116.25
|117.06
|3909.36
|215474.96
|1154
|2006.01.31 19:00
|close
|576
|25.40
|116.97
|116.25
|117.21
|-868.60
|214606.36
|1155
|2006.01.31 19:00
|buy
|578
|25.80
|117.08
|116.32
|117.28
|1156
|2006.01.31 19:00
|t/p
|578
|25.80
|117.28
|116.32
|117.28
|4397.10
|219003.46
|1157
|2006.01.31 19:00
|buy
|579
|26.30
|117.39
|116.63
|117.59
|1158
|2006.01.31 19:14
|buy
|580
|52.60
|117.17
|116.56
|117.37
|1159
|2006.01.31 19:21
|buy
|581
|100.00
|117.01
|116.55
|117.21
|1160
|2006.01.31 19:22
|close
|581
|100.00
|117.15
|116.55
|117.21
|11950.49
|230953.95
|1161
|2006.01.31 19:22
|close
|580
|52.60
|117.18
|116.56
|117.37
|448.88
|231402.83
|1162
|2006.01.31 19:22
|close
|579
|26.30
|117.14
|116.63
|117.59
|-5612.94
|225789.89
|1163
|2006.01.31 19:22
|buy
|582
|27.10
|117.13
|116.37
|117.33
|1164
|2006.01.31 19:26
|buy
|583
|54.20
|116.90
|116.29
|117.10
|1165
|2006.01.31 19:29
|t/p
|582
|27.10
|117.33
|116.37
|117.33
|4616.70
|230406.59
|1166
|2006.01.31 19:29
|t/p
|583
|54.20
|117.10
|116.29
|117.10
|9233.39
|239639.98
|1167
|2006.01.31 19:29
|buy
|584
|28.80
|117.44
|116.68
|117.64
|1168
|2006.01.31 19:56
|buy
|585
|57.60
|117.27
|116.66
|117.47
|1169
|2006.01.31 19:59
|close
|585
|57.60
|117.36
|116.66
|117.47
|4417.18
|244057.16
|1170
|2006.01.31 20:00
|close
|584
|28.80
|117.33
|116.68
|117.64
|-2700.08
|241357.08
|1171
|2006.01.31 20:01
|buy
|586
|29.00
|117.38
|116.62
|117.58
|1172
|2006.01.31 20:25
|buy
|587
|58.00
|117.23
|116.62
|117.43
|1173
|2006.01.31 20:29
|close
|587
|58.00
|117.30
|116.62
|117.43
|3461.21
|244818.29
|1174
|2006.01.31 20:30
|close
|586
|29.00
|117.31
|116.62
|117.58
|-1730.46
|243087.83
|1175
|2006.01.31 20:30
|buy
|588
|29.20
|117.36
|116.60
|117.56
|1176
|2006.01.31 21:55
|buy
|589
|58.40
|117.20
|116.59
|117.40
|1177
|2006.01.31 21:56
|close
|589
|58.40
|117.27
|116.59
|117.40
|3485.97
|246573.80
|1178
|2006.01.31 21:57
|close
|588
|29.20
|117.26
|116.60
|117.56
|-2490.19
|244083.61
|1179
|2006.01.31 21:58
|buy
|590
|29.30
|117.29
|116.53
|117.49
|1180
|2006.02.01 02:09
|buy
|591
|58.60
|117.13
|116.52
|117.33
|1181
|2006.02.01 02:30
|close
|591
|58.60
|117.19
|116.52
|117.33
|3000.26
|247083.87
|1182
|2006.02.01 02:31
|close
|590
|29.30
|117.22
|116.53
|117.49
|-1675.07
|245408.79
|1183
|2006.02.01 02:33
|buy
|592
|29.50
|117.27
|116.51
|117.47
|1184
|2006.02.01 08:35
|t/p
|592
|29.50
|117.47
|116.51
|117.47
|5021.70
|250430.49
|1185
|2006.02.01 08:35
|buy
|593
|30.10
|117.53
|116.77
|117.73
|1186
|2006.02.01 08:39
|buy
|594
|60.20
|117.37
|116.76
|117.57
|1187
|2006.02.01 08:43
|close
|594
|60.20
|117.51
|116.76
|117.57
|7172.16
|257602.65
|1188
|2006.02.01 08:43
|close
|593
|30.10
|117.50
|116.77
|117.73
|-768.51
|256834.14
|1189
|2006.02.01 08:43
|buy
|595
|30.90
|117.53
|116.77
|117.73
|1190
|2006.02.01 10:58
|t/p
|595
|30.90
|117.73
|116.77
|117.73
|5249.30
|262083.44
|1191
|2006.02.01 10:58
|buy
|596
|31.50
|117.77
|117.01
|117.97
|1192
|2006.02.01 10:59
|buy
|597
|63.00
|117.55
|116.94
|117.75
|1193
|2006.02.01 13:25
|close
|597
|63.00
|117.65
|116.94
|117.75
|5354.87
|267438.31
|1194
|2006.02.01 13:25
|close
|596
|31.50
|117.64
|117.01
|117.97
|-3480.96
|263957.35
|1195
|2006.02.01 13:26
|buy
|598
|31.70
|117.67
|116.91
|117.87
|1196
|2006.02.01 15:02
|buy
|599
|63.40
|117.51
|116.90
|117.71
|1197
|2006.02.01 15:04
|close
|599
|63.40
|117.65
|116.90
|117.71
|7544.41
|271501.76
|1198
|2006.02.01 15:05
|close
|598
|31.70
|117.64
|116.91
|117.87
|-808.40
|270693.36
|1199
|2006.02.01 15:05
|buy
|600
|32.50
|117.67
|116.91
|117.87
|1200
|2006.02.01 16:22
|t/p
|600
|32.50
|117.87
|116.91
|117.87
|5513.15
|276206.51
|1201
|2006.02.01 16:22
|buy
|601
|33.20
|117.94
|117.18
|118.14
|1202
|2006.02.01 21:27
|t/p
|601
|33.20
|118.14
|117.18
|118.14
|5619.97
|281826.48
|1203
|2006.02.01 21:27
|buy
|602
|33.90
|118.19
|117.43
|118.39
|1204
|2006.02.01 21:30
|buy
|603
|67.80
|118.01
|117.40
|118.21
|1205
|2006.02.01 21:51
|close
|603
|67.80
|118.08
|117.40
|118.21
|4019.31
|285845.79
|1206
|2006.02.01 21:52
|close
|602
|33.90
|118.09
|117.43
|118.39
|-2870.69
|282975.10
|1207
|2006.02.01 21:52
|buy
|604
|34.00
|118.15
|117.39
|118.35
|1208
|2006.02.01 23:30
|buy
|605
|68.00
|117.97
|117.36
|118.17
|1209
|2006.02.01 23:54
|close
|605
|68.00
|118.04
|117.36
|118.17
|4032.53
|287007.63
|1210
|2006.02.01 23:55
|close
|604
|34.00
|118.03
|117.39
|118.35
|-3456.75
|283550.88
|1211
|2006.02.01 23:56
|sell
|606
|34.10
|118.04
|118.80
|117.84
|1212
|2006.02.02 01:20
|sell
|607
|68.20
|118.20
|118.81
|118.00
|1213
|2006.02.02 05:34
|sell
|608
|100.00
|118.40
|118.86
|118.20
|1214
|2006.02.02 05:49
|sell
|609
|100.00
|118.57
|118.88
|118.37
|1215
|2006.02.02 08:00
|t/p
|609
|100.00
|118.37
|118.88
|118.37
|16899.03
|300449.91
|1216
|2006.02.02 08:00
|close
|608
|100.00
|118.35
|118.86
|118.20
|4224.76
|304674.67
|1217
|2006.02.02 08:00
|close
|607
|68.20
|118.33
|118.81
|118.00
|-7492.61
|297182.06
|1218
|2006.02.02 08:00
|close
|606
|34.10
|118.30
|118.80
|117.84
|-8102.48
|289079.58
|1219
|2006.02.02 08:00
|sell
|610
|34.70
|118.28
|119.04
|118.08
|1220
|2006.02.02 08:38
|sell
|611
|69.40
|118.43
|119.04
|118.23
|1221
|2006.02.02 08:55
|sell
|612
|100.00
|118.59
|119.05
|118.39
|1222
|2006.02.02 10:01
|close
|612
|100.00
|118.42
|119.05
|118.39
|14355.68
|303435.26
|1223
|2006.02.02 10:02
|close
|611
|69.40
|118.41
|119.04
|118.23
|1172.20
|304607.46
|1224
|2006.02.02 10:02
|close
|610
|34.70
|118.42
|119.04
|118.08
|-4102.35
|300505.11
|1225
|2006.02.02 10:03
|sell
|613
|36.10
|118.37
|119.13
|118.17
|1226
|2006.02.02 11:26
|sell
|614
|72.20
|118.54
|119.15
|118.34
|1227
|2006.02.02 13:31
|close
|614
|72.20
|118.47
|119.15
|118.34
|4266.06
|304771.17
|1228
|2006.02.02 13:31
|close
|613
|36.10
|118.46
|119.13
|118.17
|-2742.70
|302028.47
|1229
|2006.02.02 13:31
|sell
|615
|36.30
|118.43
|119.19
|118.23
|1230
|2006.02.02 13:50
|sell
|616
|72.60
|118.59
|119.20
|118.39
|1231
|2006.02.02 15:00
|close
|616
|72.60
|118.50
|119.20
|118.39
|5513.92
|307542.39
|1232
|2006.02.02 15:00
|close
|615
|36.30
|118.46
|119.19
|118.23
|-919.30
|306623.09
|1233
|2006.02.02 15:00
|sell
|617
|36.80
|118.30
|119.06
|118.10
|1234
|2006.02.02 15:12
|sell
|618
|73.60
|118.45
|119.06
|118.25
|1235
|2006.02.02 15:29
|close
|618
|73.60
|118.37
|119.06
|118.25
|4974.23
|311597.32
|1236
|2006.02.02 15:30
|close
|617
|36.80
|118.38
|119.06
|118.10
|-2486.91
|309110.41
|1237
|2006.02.02 15:30
|sell
|619
|37.10
|118.32
|119.08
|118.12
|1238
|2006.02.02 18:13
|sell
|620
|74.20
|118.47
|119.08
|118.27
|1239
|2006.02.02 19:35
|close
|620
|74.20
|118.41
|119.08
|118.27
|3759.82
|312870.23
|1240
|2006.02.02 19:35
|close
|619
|37.10
|118.42
|119.08
|118.12
|-3132.92
|309737.31
|1241
|2006.02.02 19:36
|sell
|621
|37.20
|118.39
|119.15
|118.19
|1242
|2006.02.02 21:39
|sell
|622
|74.40
|118.54
|119.15
|118.34
|1243
|2006.02.03 00:00
|close
|622
|74.40
|118.48
|119.15
|118.34
|3325.56
|313062.88
|1244
|2006.02.03 00:00
|close
|621
|37.20
|118.50
|119.15
|118.19
|-3674.24
|309388.64
|1245
|2006.02.03 00:01
|sell
|623
|37.20
|118.47
|119.23
|118.27
|1246
|2006.02.03 11:00
|sell
|624
|74.40
|118.66
|119.27
|118.46
|1247
|2006.02.03 11:04
|close
|624
|74.40
|118.55
|119.27
|118.46
|6903.42
|316292.06
|1248
|2006.02.03 11:05
|close
|623
|37.20
|118.58
|119.23
|118.27
|-3450.83
|312841.23
|1249
|2006.02.03 11:05
|buy
|625
|37.60
|118.61
|117.85
|118.81
|1250
|2006.02.03 13:31
|t/p
|625
|37.60
|118.81
|117.85
|118.81
|6321.45
|319162.68
|1251
|2006.02.03 13:31
|buy
|626
|38.30
|119.00
|118.24
|119.20
|1252
|2006.02.03 13:32
|buy
|627
|76.60
|118.58
|117.97
|118.78
|1253
|2006.02.03 13:32
|t/p
|627
|76.60
|118.78
|117.97
|118.78
|12894.54
|332057.22
|1254
|2006.02.03 13:32
|close
|626
|38.30
|118.81
|118.24
|119.20
|-6124.91
|325932.31
|1255
|2006.02.03 13:32
|buy
|628
|39.20
|118.83
|118.07
|119.03
|1256
|2006.02.03 13:33
|buy
|629
|78.40
|118.45
|117.84
|118.65
|1257
|2006.02.03 13:34
|t/p
|629
|78.40
|118.65
|117.84
|118.65
|13212.00
|339144.31
|1258
|2006.02.03 13:34
|close
|628
|39.20
|118.68
|118.07
|119.03
|-4954.50
|334189.81
|1259
|2006.02.03 13:35
|buy
|630
|40.20
|118.74
|117.98
|118.94
|1260
|2006.02.03 13:40
|t/p
|630
|40.20
|118.94
|117.98
|118.94
|6759.14
|340948.95
|1261
|2006.02.03 13:40
|buy
|631
|41.00
|118.99
|118.23
|119.19
|1262
|2006.02.03 13:43
|buy
|632
|82.00
|118.84
|118.23
|119.04
|1263
|2006.02.03 13:44
|buy
|633
|100.00
|118.59
|118.13
|118.79
|1264
|2006.02.03 13:49
|close
|633
|100.00
|118.76
|118.13
|118.79
|14314.58
|355263.53
|1265
|2006.02.03 13:49
|close
|632
|82.00
|118.75
|118.23
|119.04
|-6214.74
|349048.79
|1266
|2006.02.03 13:49
|close
|631
|41.00
|118.74
|118.23
|119.19
|-8632.31
|340416.48
|1267
|2006.02.03 13:49
|buy
|634
|40.90
|118.74
|117.98
|118.94
|1268
|2006.02.03 13:56
|t/p
|634
|40.90
|118.94
|117.98
|118.94
|6867.03
|347283.51
|1269
|2006.02.03 13:56
|buy
|635
|41.70
|119.16
|118.40
|119.36
|1270
|2006.02.03 13:58
|buy
|636
|83.40
|118.98
|118.37
|119.18
|1271
|2006.02.03 14:00
|close
|636
|83.40
|119.06
|118.37
|119.18
|5603.90
|352887.41
|1272
|2006.02.03 14:00
|close
|635
|41.70
|119.01
|118.40
|119.36
|-5255.86
|347631.55
|1273
|2006.02.03 14:01
|buy
|637
|41.80
|119.32
|118.56
|119.52
|1274
|2006.02.03 14:01
|buy
|638
|83.60
|119.08
|118.47
|119.28
|1275
|2006.02.03 14:05
|close
|638
|83.60
|119.21
|118.47
|119.28
|9116.68
|356748.23
|1276
|2006.02.03 14:05
|close
|637
|41.80
|119.18
|118.56
|119.52
|-4910.22
|351838.01
|1277
|2006.02.03 14:05
|buy
|639
|42.30
|119.23
|118.47
|119.43
|1278
|2006.02.03 14:16
|buy
|640
|84.60
|119.07
|118.46
|119.27
|1279
|2006.02.03 14:17
|close
|640
|84.60
|119.13
|118.46
|119.27
|4260.89
|356098.90
|1280
|2006.02.03 14:17
|close
|639
|42.30
|119.11
|118.47
|119.43
|-4261.61
|351837.29
|1281
|2006.02.03 14:18
|buy
|641
|42.30
|119.14
|118.38
|119.34
|1282
|2006.02.03 14:25
|t/p
|641
|42.30
|119.34
|118.38
|119.34
|7087.21
|358924.50
|1283
|2006.02.03 14:25
|buy
|642
|43.10
|119.41
|118.65
|119.61
|1284
|2006.02.03 14:31
|buy
|643
|86.20
|119.22
|118.61
|119.42
|1285
|2006.02.03 14:58
|close
|643
|86.20
|119.37
|118.61
|119.42
|10831.87
|369756.37
|1286
|2006.02.03 14:59
|close
|642
|43.10
|119.27
|118.65
|119.61
|-5059.11
|364697.26
|1287
|2006.02.03 15:00
|buy
|644
|43.80
|119.33
|118.57
|119.53
|1288
|2006.02.03 15:00
|buy
|645
|87.60
|119.07
|118.46
|119.27
|1289
|2006.02.03 15:27
|close
|645
|87.60
|119.20
|118.46
|119.27
|9553.69
|374250.95
|1290
|2006.02.03 15:28
|close
|644
|43.80
|119.23
|118.57
|119.53
|-3673.57
|370577.38
|1291
|2006.02.03 15:28
|buy
|646
|44.50
|119.33
|118.57
|119.53
|1292
|2006.02.03 15:29
|buy
|647
|89.00
|119.10
|118.49
|119.30
|1293
|2006.02.03 15:58
|close
|647
|89.00
|119.20
|118.49
|119.30
|7466.44
|378043.82
|1294
|2006.02.03 15:58
|close
|646
|44.50
|119.19
|118.57
|119.53
|-5226.95
|372816.87
|1295
|2006.02.03 15:58
|buy
|648
|44.80
|119.22
|118.46
|119.42
|1296
|2006.02.03 16:01
|buy
|649
|89.60
|119.02
|118.41
|119.22
|1297
|2006.02.03 16:26
|close
|649
|89.60
|119.11
|118.41
|119.22
|6770.21
|379587.08
|1298
|2006.02.03 16:26
|close
|648
|44.80
|119.13
|118.46
|119.42
|-3384.54
|376202.54
|1299
|2006.02.03 16:27
|buy
|650
|45.20
|119.20
|118.44
|119.40
|1300
|2006.02.03 16:30
|buy
|651
|90.40
|118.99
|118.38
|119.19
|1301
|2006.02.03 17:25
|close
|651
|90.40
|119.09
|118.38
|119.19
|7590.90
|383793.44
|1302
|2006.02.03 17:26
|close
|650
|45.20
|119.08
|118.44
|119.40
|-4554.92
|379238.52
|1303
|2006.02.03 17:26
|buy
|652
|45.60
|119.11
|118.35
|119.31
|1304
|2006.02.03 19:10
|buy
|653
|91.20
|118.95
|118.34
|119.15
|1305
|2006.02.03 19:23
|close
|653
|91.20
|119.02
|118.34
|119.15
|5363.80
|384602.32
|1306
|2006.02.03 19:24
|close
|652
|45.60
|119.01
|118.35
|119.31
|-3831.61
|380770.71
|1307
|2006.02.03 19:24
|sell
|654
|45.70
|119.00
|119.76
|118.80
|1308
|2006.02.06 12:32
|t/p
|654
|45.70
|118.80
|119.76
|118.80
|7423.95
|388194.66
|1309
|2006.02.06 12:32
|sell
|655
|46.60
|118.73
|119.49
|118.53
|1310
|2006.02.06 14:46
|sell
|656
|93.20
|118.90
|119.51
|118.70
|1311
|2006.02.06 15:01
|close
|656
|93.20
|118.83
|119.51
|118.70
|5490.20
|393684.86
|1312
|2006.02.06 15:02
|close
|655
|46.60
|118.84
|119.49
|118.53
|-4313.36
|389371.50
|1313
|2006.02.06 15:03
|sell
|657
|46.80
|118.79
|119.55
|118.59
|1314
|2006.02.06 15:16
|sell
|658
|93.60
|118.99
|119.60
|118.79
|1315
|2006.02.06 15:26
|close
|658
|93.60
|118.92
|119.60
|118.79
|5509.59
|394881.09
|1316
|2006.02.06 15:26
|close
|657
|46.80
|118.93
|119.55
|118.59
|-5509.12
|389371.97
|1317
|2006.02.06 15:27
|sell
|659
|46.80
|118.90
|119.66
|118.70
|1318
|2006.02.06 17:14
|sell
|660
|93.60
|119.08
|119.69
|118.88
|1319
|2006.02.06 17:30
|close
|660
|93.60
|118.99
|119.69
|118.88
|7079.59
|396451.56
|1320
|2006.02.06 17:31
|close
|659
|46.80
|118.95
|119.66
|118.70
|-1967.21
|394484.35
|1321
|2006.02.06 17:35
|sell
|661
|47.40
|118.92
|119.68
|118.72
|1322
|2006.02.06 18:12
|sell
|662
|94.80
|119.08
|119.69
|118.88
|1323
|2006.02.06 18:22
|close
|662
|94.80
|119.01
|119.69
|118.88
|5576.00
|400060.35
|1324
|2006.02.06 18:23
|close
|661
|47.40
|119.02
|119.68
|118.72
|-3982.52
|396077.83
|1325
|2006.02.06 18:23
|buy
|663
|47.60
|119.03
|118.27
|119.23
|1326
|2006.02.07 03:00
|buy
|664
|95.20
|118.87
|118.26
|119.07
|1327
|2006.02.07 03:01
|close
|664
|95.20
|118.95
|118.26
|119.07
|6402.69
|402480.52
|1328
|2006.02.07 03:01
|close
|663
|47.60
|118.98
|118.27
|119.23
|-1879.10
|400601.42
|1329
|2006.02.07 03:02
|sell
|665
|48.10
|118.97
|119.73
|118.77
|1330
|2006.02.07 07:06
|t/p
|665
|48.10
|118.77
|119.73
|118.77
|8101.74
|408703.16
|1331
|2006.02.07 07:06
|sell
|666
|49.10
|118.70
|119.46
|118.50
|1332
|2006.02.07 07:14
|sell
|667
|98.20
|118.88
|119.49
|118.68
|1333
|2006.02.07 07:24
|close
|667
|98.20
|118.81
|119.49
|118.68
|5785.71
|414488.87
|1334
|2006.02.07 07:25
|close
|666
|49.10
|118.82
|119.46
|118.50
|-4958.76
|409530.11
|1335
|2006.02.07 07:25
|sell
|668
|49.20
|118.79
|119.55
|118.59
|1336
|2006.02.07 07:32
|t/p
|668
|49.20
|118.59
|119.55
|118.59
|8301.69
|417831.80
|1337
|2006.02.07 07:32
|sell
|669
|50.20
|118.49
|119.25
|118.29
|1338
|2006.02.07 07:43
|sell
|670
|100.00
|118.65
|119.26
|118.45
|1339
|2006.02.07 07:44
|close
|670
|100.00
|118.58
|119.26
|118.45
|5903.19
|423734.99
|1340
|2006.02.07 07:44
|close
|669
|50.20
|118.59
|119.25
|118.29
|-4233.07
|419501.92
|1341
|2006.02.07 07:44
|sell
|671
|50.40
|118.54
|119.30
|118.34
|1342
|2006.02.07 07:52
|sell
|672
|100.00
|118.70
|119.31
|118.50
|1343
|2006.02.07 07:53
|close
|672
|100.00
|118.64
|119.31
|118.50
|5057.32
|424559.24
|1344
|2006.02.07 07:53
|close
|671
|50.40
|118.65
|119.30
|118.34
|-4672.57
|419886.67
|1345
|2006.02.07 07:53
|sell
|673
|50.40
|118.52
|119.28
|118.32
|1346
|2006.02.07 08:28
|t/p
|673
|50.40
|118.32
|119.28
|118.32
|8519.99
|428406.66
|1347
|2006.02.07 08:28
|sell
|674
|51.50
|118.27
|119.03
|118.07
|1348
|2006.02.07 09:27
|t/p
|674
|51.50
|118.07
|119.03
|118.07
|8724.38
|437131.04
|1349
|2006.02.07 09:27
|sell
|675
|52.50
|118.02
|118.78
|117.82
|1350
|2006.02.07 09:30
|sell
|676
|100.00
|118.25
|118.86
|118.05
|1351
|2006.02.07 09:33
|close
|676
|100.00
|118.10
|118.86
|118.05
|12701.10
|449832.14
|1352
|2006.02.07 09:33
|close
|675
|52.50
|118.13
|118.78
|117.82
|-4888.68
|444943.46
|1353
|2006.02.07 09:33
|sell
|677
|53.40
|118.08
|118.84
|117.88
|1354
|2006.02.07 09:36
|sell
|678
|100.00
|118.23
|118.84
|118.03
|1355
|2006.02.07 09:37
|close
|678
|100.00
|118.16
|118.84
|118.03
|5924.17
|450867.63
|1356
|2006.02.07 09:37
|close
|677
|53.40
|118.15
|118.84
|117.88
|-3163.77
|447703.86
|1357
|2006.02.07 09:37
|sell
|679
|53.80
|118.06
|118.82
|117.86
|1358
|2006.02.07 09:38
|sell
|680
|100.00
|118.24
|118.85
|118.04
|1359
|2006.02.07 09:49
|sell
|681
|100.00
|118.39
|118.85
|118.19
|1360
|2006.02.07 09:51
|close
|681
|100.00
|118.26
|118.85
|118.19
|10992.73
|458696.59
|1361
|2006.02.07 09:51
|close
|680
|100.00
|118.27
|118.85
|118.04
|-2536.57
|456160.02
|1362
|2006.02.07 09:51
|close
|679
|53.80
|118.21
|118.82
|117.86
|-6826.83
|449333.19
|1363
|2006.02.07 09:51
|sell
|682
|54.00
|118.19
|118.95
|117.99
|1364
|2006.02.07 09:57
|t/p
|682
|54.00
|117.99
|118.95
|117.99
|9164.20
|458497.39
|1365
|2006.02.07 09:57
|sell
|683
|55.10
|117.81
|118.57
|117.61
|1366
|2006.02.07 11:00
|sell
|684
|100.00
|117.98
|118.59
|117.78
|1367
|2006.02.07 12:55
|close
|684
|100.00
|117.91
|118.59
|117.78
|5936.73
|464434.12
|1368
|2006.02.07 12:55
|close
|683
|55.10
|117.89
|118.57
|117.61
|-3739.08
|460695.04
|1369
|2006.02.07 12:56
|sell
|685
|55.30
|117.84
|118.60
|117.64
|1370
|2006.02.07 13:01
|sell
|686
|100.00
|118.00
|118.61
|117.80
|1371
|2006.02.07 13:24
|close
|686
|100.00
|117.94
|118.61
|117.80
|5087.33
|465782.37
|1372
|2006.02.07 13:24
|close
|685
|55.30
|117.93
|118.60
|117.64
|-4220.30
|461562.07
|1373
|2006.02.07 13:24
|sell
|687
|55.40
|117.88
|118.64
|117.68
|1374
|2006.02.07 15:30
|sell
|688
|100.00
|118.03
|118.64
|117.83
|1375
|2006.02.07 15:52
|close
|688
|100.00
|117.97
|118.64
|117.83
|5086.04
|466648.11
|1376
|2006.02.07 15:52
|close
|687
|55.40
|117.96
|118.64
|117.68
|-3757.21
|462890.90
|1377
|2006.02.07 15:53
|buy
|689
|55.60
|117.97
|117.21
|118.17
|1378
|2006.02.07 22:12
|buy
|690
|100.00
|117.82
|117.21
|118.02
|1379
|2006.02.07 23:11
|buy
|691
|100.00
|117.66
|117.20
|117.86
|1380
|2006.02.08 00:01
|t/p
|691
|100.00
|117.86
|117.20
|117.86
|17218.22
|480109.12
|1381
|2006.02.08 00:01
|close
|690
|100.00
|117.90
|117.21
|118.02
|7040.11
|487149.23
|1382
|2006.02.08 00:02
|close
|689
|55.60
|117.91
|117.21
|118.17
|-2687.67
|484461.56
|1383
|2006.02.08 00:02
|buy
|692
|58.20
|117.94
|117.18
|118.14
|1384
|2006.02.08 00:11
|buy
|693
|100.00
|117.75
|117.14
|117.95
|1385
|2006.02.08 00:29
|close
|693
|100.00
|117.88
|117.14
|117.95
|11028.16
|495489.72
|1386
|2006.02.08 00:30
|close
|692
|58.20
|117.87
|117.18
|118.14
|-3456.35
|492033.37
|1387
|2006.02.08 00:30
|buy
|694
|59.10
|117.99
|117.23
|118.19
|1388
|2006.02.08 06:31
|buy
|695
|100.00
|117.82
|117.21
|118.02
|1389
|2006.02.08 06:50
|buy
|696
|100.00
|117.66
|117.20
|117.86
|1390
|2006.02.08 07:01
|t/p
|696
|100.00
|117.86
|117.20
|117.86
|16947.71
|508981.08
|1391
|2006.02.08 07:01
|close
|695
|100.00
|118.01
|117.21
|118.02
|16100.33
|525081.41
|1392
|2006.02.08 07:01
|close
|694
|59.10
|117.96
|117.23
|118.19
|-1503.05
|523578.36
|1393
|2006.02.08 07:01
|buy
|697
|62.90
|118.04
|117.28
|118.24
|1394
|2006.02.08 07:02
|buy
|698
|100.00
|117.83
|117.22
|118.03
|1395
|2006.02.08 07:15
|close
|698
|100.00
|117.92
|117.22
|118.03
|7632.29
|531210.65
|1396
|2006.02.08 07:15
|close
|697
|62.90
|117.91
|117.28
|118.24
|-6934.95
|524275.70
|1397
|2006.02.08 07:16
|buy
|699
|63.00
|117.92
|117.16
|118.12
|1398
|2006.02.08 07:19
|buy
|700
|100.00
|117.76
|117.15
|117.96
|1399
|2006.02.08 07:21
|close
|700
|100.00
|117.83
|117.15
|117.96
|5940.76
|530216.46
|1400
|2006.02.08 07:22
|close
|699
|63.00
|117.82
|117.16
|118.12
|-5347.14
|524869.32
|1401
|2006.02.08 07:22
|sell
|701
|63.00
|117.85
|118.61
|117.65
|1402
|2006.02.08 09:10
|sell
|702
|100.00
|118.00
|118.61
|117.80
|1403
|2006.02.08 09:16
|close
|702
|100.00
|117.94
|118.61
|117.80
|5087.33
|529956.65
|1404
|2006.02.08 09:17
|close
|701
|63.00
|117.93
|118.61
|117.65
|-4273.72
|525682.93
|1405
|2006.02.08 09:17
|buy
|703
|63.10
|117.90
|117.14
|118.10
|1406
|2006.02.08 10:01
|t/p
|703
|63.10
|118.10
|117.14
|118.10
|10684.95
|536367.88
|1407
|2006.02.08 10:01
|buy
|704
|64.40
|118.15
|117.39
|118.35
|1408
|2006.02.08 10:41
|t/p
|704
|64.40
|118.35
|117.39
|118.35
|10881.14
|547249.02
|1409
|2006.02.08 10:41
|buy
|705
|65.70
|118.41
|117.65
|118.61
|1410
|2006.02.08 10:43
|buy
|706
|100.00
|118.26
|117.65
|118.46
|1411
|2006.02.08 10:48
|close
|706
|100.00
|118.32
|117.65
|118.46
|5070.99
|552320.01
|1412
|2006.02.08 10:48
|close
|705
|65.70
|118.27
|117.65
|118.61
|-7777.12
|544542.89
|1413
|2006.02.08 10:49
|buy
|707
|65.40
|118.30
|117.54
|118.50
|1414
|2006.02.08 15:32
|t/p
|707
|65.40
|118.50
|117.54
|118.50
|11037.05
|555579.94
|1415
|2006.02.08 15:32
|buy
|708
|66.70
|118.55
|117.79
|118.75
|1416
|2006.02.08 15:38
|buy
|709
|100.00
|118.40
|117.79
|118.60
|1417
|2006.02.08 15:41
|close
|709
|100.00
|118.47
|117.79
|118.60
|5908.67
|561488.61
|1418
|2006.02.08 15:41
|close
|708
|66.70
|118.48
|117.79
|118.75
|-3940.75
|557547.86
|1419
|2006.02.08 15:41
|buy
|710
|67.00
|118.53
|117.77
|118.73
|1420
|2006.02.08 15:48
|buy
|711
|100.00
|118.37
|117.76
|118.57
|1421
|2006.02.08 15:52
|close
|711
|100.00
|118.46
|117.76
|118.57
|7597.50
|565145.36
|1422
|2006.02.08 15:52
|close
|710
|67.00
|118.48
|117.77
|118.73
|-2827.48
|562317.88
|1423
|2006.02.08 15:52
|buy
|712
|67.50
|118.53
|117.77
|118.73
|1424
|2006.02.08 16:52
|t/p
|712
|67.50
|118.73
|117.77
|118.73
|11370.34
|573688.22
|1425
|2006.02.08 16:52
|buy
|713
|68.90
|118.77
|118.01
|118.97
|1426
|2006.02.08 17:34
|buy
|714
|100.00
|118.62
|118.01
|118.82
|1427
|2006.02.09 00:07
|buy
|715
|100.00
|118.46
|118.00
|118.66
|1428
|2006.02.09 01:06
|buy
|716
|100.00
|118.31
|118.00
|118.51
|1429
|2006.02.09 01:17
|t/p
|716
|100.00
|118.51
|118.00
|118.51
|16874.79
|590563.01
|1430
|2006.02.09 01:17
|close
|715
|100.00
|118.52
|118.00
|118.66
|5062.44
|595625.45
|1431
|2006.02.09 01:18
|close
|714
|100.00
|118.54
|118.01
|118.82
|-5984.68
|589640.77
|1432
|2006.02.09 01:18
|close
|713
|68.90
|118.55
|118.01
|118.97
|-12259.71
|577381.07
|1433
|2006.02.09 01:18
|buy
|717
|69.30
|118.60
|117.84
|118.80
|1434
|2006.02.09 10:00
|buy
|718
|100.00
|118.44
|117.83
|118.64
|1435
|2006.02.09 10:06
|close
|718
|100.00
|118.55
|117.83
|118.64
|9278.79
|586659.86
|1436
|2006.02.09 10:06
|close
|717
|69.30
|118.54
|117.84
|118.80
|-3507.68
|583152.18
|1437
|2006.02.09 10:06
|sell
|719
|70.00
|118.52
|119.28
|118.32
|1438
|2006.02.09 15:01
|sell
|720
|100.00
|118.69
|119.30
|118.49
|1439
|2006.02.09 15:06
|close
|720
|100.00
|118.60
|119.30
|118.49
|7588.53
|590740.71
|1440
|2006.02.09 15:06
|close
|719
|70.00
|118.61
|119.28
|118.32
|-5311.53
|585429.18
|1441
|2006.02.09 15:06
|buy
|721
|70.30
|118.59
|117.83
|118.79
|1442
|2006.02.09 17:31
|t/p
|721
|70.30
|118.79
|117.83
|118.79
|11836.01
|597265.19
|1443
|2006.02.09 17:31
|buy
|722
|71.70
|118.83
|118.07
|119.03
|1444
|2006.02.10 00:00
|buy
|723
|100.00
|118.65
|118.04
|118.85
|1445
|2006.02.10 00:03
|close
|723
|100.00
|118.74
|118.04
|118.85
|7579.59
|604844.78
|1446
|2006.02.10 00:04
|close
|722
|71.70
|118.73
|118.07
|119.03
|-5856.29
|598988.49
|1447
|2006.02.10 00:04
|sell
|724
|71.90
|118.72
|119.48
|118.52
|1448
|2006.02.10 00:38
|sell
|725
|100.00
|118.87
|119.48
|118.67
|1449
|2006.02.10 01:00
|close
|725
|100.00
|118.80
|119.48
|118.67
|5892.26
|604880.75
|1450
|2006.02.10 01:00
|close
|724
|71.90
|118.73
|119.48
|118.52
|-605.58
|604275.17
|1451
|2006.02.10 01:01
|sell
|726
|72.60
|118.70
|119.46
|118.50
|1452
|2006.02.10 02:01
|t/p
|726
|72.60
|118.50
|119.46
|118.50
|12254.20
|616529.37
|1453
|2006.02.10 02:01
|sell
|727
|74.00
|118.45
|119.21
|118.25
|1454
|2006.02.10 05:00
|t/p
|727
|74.00
|118.25
|119.21
|118.25
|12526.45
|629055.82
|1455
|2006.02.10 05:00
|sell
|728
|75.50
|118.11
|118.87
|117.91
|1456
|2006.02.10 05:02
|sell
|729
|100.00
|118.27
|118.88
|118.07
|1457
|2006.02.10 05:04
|close
|729
|100.00
|118.15
|118.88
|118.07
|10156.58
|639212.40
|1458
|2006.02.10 05:04
|close
|728
|75.50
|118.11
|118.87
|117.91
|0.00
|639212.40
|1459
|2006.02.10 05:04
|sell
|730
|76.80
|118.05
|118.81
|117.85
|1460
|2006.02.10 05:14
|sell
|731
|100.00
|118.20
|118.81
|118.00
|1461
|2006.02.10 05:18
|sell
|732
|100.00
|118.38
|118.84
|118.18
|1462
|2006.02.10 05:24
|close
|732
|100.00
|118.22
|118.84
|118.18
|13534.09
|652746.49
|1463
|2006.02.10 05:24
|close
|731
|100.00
|118.23
|118.81
|118.00
|-2537.43
|650209.06
|1464
|2006.02.10 05:25
|close
|730
|76.80
|118.27
|118.81
|117.85
|-14285.96
|635923.10
|1465
|2006.02.10 05:25
|sell
|733
|76.40
|118.21
|118.97
|118.01
|1466
|2006.02.10 05:30
|t/p
|733
|76.40
|118.01
|118.97
|118.01
|12950.25
|648873.35
|1467
|2006.02.10 05:30
|sell
|734
|77.90
|117.95
|118.71
|117.75
|1468
|2006.02.10 07:28
|t/p
|734
|77.90
|117.75
|118.71
|117.75
|13231.42
|662104.77
|1469
|2006.02.10 07:28
|sell
|735
|79.50
|117.71
|118.47
|117.51
|1470
|2006.02.10 08:40
|sell
|736
|100.00
|117.86
|118.47
|117.66
|1471
|2006.02.10 08:58
|close
|736
|100.00
|117.79
|118.47
|117.66
|5942.78
|668047.55
|1472
|2006.02.10 08:59
|close
|735
|79.50
|117.78
|118.47
|117.51
|-4724.91
|663322.64
|1473
|2006.02.10 09:00
|sell
|737
|79.60
|117.73
|118.49
|117.53
|1474
|2006.02.10 09:54
|t/p
|737
|79.60
|117.53
|118.49
|117.53
|13547.78
|676870.42
|1475
|2006.02.10 09:54
|sell
|738
|81.30
|117.47
|118.23
|117.27
|1476
|2006.02.10 10:35
|sell
|739
|100.00
|117.62
|118.23
|117.42
|1477
|2006.02.10 10:55
|close
|739
|100.00
|117.55
|118.23
|117.42
|5954.91
|682825.33
|1478
|2006.02.10 10:55
|close
|738
|81.30
|117.54
|118.23
|117.27
|-4841.76
|677983.57
|1479
|2006.02.10 10:55
|sell
|740
|81.40
|117.49
|118.25
|117.29
|1480
|2006.02.10 11:00
|sell
|741
|100.00
|117.65
|118.26
|117.45
|1481
|2006.02.10 11:22
|close
|741
|100.00
|117.56
|118.26
|117.45
|7655.67
|685639.24
|1482
|2006.02.10 11:23
|close
|740
|81.40
|117.55
|118.25
|117.29
|-4154.83
|681484.41
|1483
|2006.02.10 11:24
|sell
|742
|81.80
|117.50
|118.26
|117.30
|1484
|2006.02.10 12:38
|sell
|743
|100.00
|117.65
|118.26
|117.45
|1485
|2006.02.10 12:51
|close
|743
|100.00
|117.58
|118.26
|117.45
|5953.39
|687437.80
|1486
|2006.02.10 12:51
|close
|742
|81.80
|117.57
|118.26
|117.30
|-4870.29
|682567.51
|1487
|2006.02.10 12:52
|buy
|744
|82.00
|117.58
|116.82
|117.78
|1488
|2006.02.10 13:49
|buy
|745
|100.00
|117.30
|116.69
|117.50
|1489
|2006.02.10 13:51
|buy
|746
|100.00
|117.14
|116.68
|117.34
|1490
|2006.02.10 14:19
|buy
|747
|100.00
|116.98
|116.67
|117.18
|1491
|2006.02.10 15:01
|t/p
|747
|100.00
|117.18
|116.67
|117.18
|17045.94
|699613.45
|1492
|2006.02.10 15:01
|close
|746
|100.00
|117.33
|116.68
|117.34
|16193.64
|715807.09
|1493
|2006.02.10 15:01
|close
|745
|100.00
|117.32
|116.69
|117.50
|1704.74
|717511.83
|1494
|2006.02.10 15:01
|close
|744
|82.00
|117.33
|116.82
|117.78
|-17472.09
|700039.74
|1495
|2006.02.10 15:02
|buy
|748
|84.10
|117.39
|116.63
|117.59
|1496
|2006.02.10 15:19
|buy
|749
|100.00
|117.21
|116.60
|117.41
|1497
|2006.02.10 15:28
|buy
|750
|100.00
|117.03
|116.57
|117.23
|1498
|2006.02.10 15:29
|t/p
|750
|100.00
|117.23
|116.57
|117.23
|17044.48
|717084.22
|1499
|2006.02.10 15:29
|close
|749
|100.00
|117.34
|116.60
|117.41
|11078.92
|728163.14
|1500
|2006.02.10 15:30
|close
|748
|84.10
|117.36
|116.63
|117.59
|-2149.80
|726013.34
|1501
|2006.02.10 15:30
|buy
|751
|87.20
|117.45
|116.69
|117.65
|1502
|2006.02.10 15:30
|t/p
|751
|87.20
|117.65
|116.69
|117.65
|14819.85
|740833.19
|1503
|2006.02.10 15:30
|buy
|752
|88.90
|117.72
|116.96
|117.92
|1504
|2006.02.10 15:49
|buy
|753
|100.00
|117.55
|116.94
|117.75
|1505
|2006.02.10 15:58
|buy
|754
|100.00
|117.40
|116.94
|117.60
|1506
|2006.02.10 15:59
|t/p
|754
|100.00
|117.60
|116.94
|117.60
|17002.47
|757835.66
|1507
|2006.02.10 15:59
|close
|753
|100.00
|117.63
|116.94
|117.75
|6800.99
|764636.65
|1508
|2006.02.10 16:00
|close
|752
|88.90
|117.62
|116.96
|117.92
|-7558.24
|757078.41
|1509
|2006.02.10 16:00
|buy
|755
|90.90
|117.67
|116.91
|117.87
|1510
|2006.02.10 17:25
|buy
|756
|100.00
|117.50
|116.89
|117.70
|1511
|2006.02.10 18:02
|close
|756
|100.00
|117.59
|116.89
|117.70
|7653.71
|764732.12
|1512
|2006.02.10 18:03
|close
|755
|90.90
|117.58
|116.91
|117.87
|-6957.82
|757774.30
|1513
|2006.02.10 18:04
|buy
|757
|91.00
|117.63
|116.87
|117.83
|1514
|2006.02.10 18:30
|t/p
|757
|91.00
|117.83
|116.87
|117.83
|15443.36
|773217.66
|1515
|2006.02.10 18:30
|buy
|758
|92.80
|117.89
|117.13
|118.09
|1516
|2006.02.10 18:45
|buy
|759
|100.00
|117.73
|117.12
|117.93
|1517
|2006.02.10 18:59
|close
|759
|100.00
|117.83
|117.12
|117.93
|8486.80
|781704.46
|1518
|2006.02.10 19:00
|close
|758
|92.80
|117.84
|117.13
|118.09
|-3937.54
|777766.92
|1519
|2006.02.10 19:00
|buy
|760
|93.40
|117.92
|117.16
|118.12
|1520
|2006.02.13 00:00
|buy
|761
|100.00
|117.71
|117.10
|117.91
|1521
|2006.02.13 00:20
|buy
|762
|100.00
|117.56
|117.10
|117.76
|1522
|2006.02.13 01:00
|close
|762
|100.00
|117.73
|117.10
|117.76
|14439.82
|792206.74
|1523
|2006.02.13 01:01
|close
|761
|100.00
|117.87
|117.10
|117.91
|13574.28
|805781.02
|1524
|2006.02.13 01:02
|close
|760
|93.40
|117.88
|117.16
|118.12
|-2931.43
|802849.59
|1525
|2006.02.13 01:02
|buy
|763
|96.40
|117.90
|117.14
|118.10
|1526
|2006.02.13 01:10
|buy
|764
|100.00
|117.75
|117.14
|117.95
|1527
|2006.02.13 02:30
|close
|764
|100.00
|117.86
|117.14
|117.95
|9333.11
|812182.70
|1528
|2006.02.13 02:31
|close
|763
|96.40
|117.85
|117.14
|118.10
|-4089.94
|808092.76
|1529
|2006.02.13 02:32
|buy
|765
|97.00
|117.88
|117.12
|118.08
|1530
|2006.02.13 09:00
|t/p
|765
|97.00
|118.08
|117.12
|118.08
|16426.75
|824519.51
|1531
|2006.02.13 09:00
|buy
|766
|99.00
|118.14
|117.38
|118.34
|1532
|2006.02.13 09:08
|buy
|767
|100.00
|117.96
|117.35
|118.16
|1533
|2006.02.13 09:10
|close
|767
|100.00
|118.05
|117.35
|118.16
|7623.89
|832143.40
|1534
|2006.02.13 09:10
|close
|766
|99.00
|118.07
|117.38
|118.34
|-5869.40
|826274.00
|1535
|2006.02.13 09:10
|buy
|768
|99.20
|118.17
|117.41
|118.37
|1536
|2006.02.13 12:34
|buy
|769
|100.00
|117.94
|117.33
|118.14
|1537
|2006.02.13 12:40
|close
|769
|100.00
|118.08
|117.33
|118.14
|11856.37
|838130.37
|1538
|2006.02.13 12:40
|close
|768
|99.20
|118.09
|117.41
|118.37
|-6720.30
|831410.07
|1539
|2006.02.13 12:41
|sell
|770
|99.80
|118.10
|118.86
|117.90
|1540
|2006.02.13 15:01
|t/p
|770
|99.80
|117.90
|118.86
|117.90
|16936.78
|848346.85
|1541
|2006.02.13 15:01
|sell
|771
|100.00
|117.81
|118.57
|117.61
|1542
|2006.02.13 23:00
|t/p
|771
|100.00
|117.61
|118.57
|117.61
|17011.14
|865357.99
|1543
|2006.02.13 23:00
|sell
|772
|100.00
|117.53
|118.29
|117.33
|1544
|2006.02.13 23:11
|sell
|773
|100.00
|117.68
|118.29
|117.48
|1545
|2006.02.13 23:21
|close
|773
|100.00
|117.58
|118.29
|117.48
|8504.85
|873862.84
|1546
|2006.02.13 23:21
|close
|772
|100.00
|117.54
|118.29
|117.33
|-850.77
|873012.07
|1547
|2006.02.13 23:21
|sell
|774
|100.00
|117.54
|118.30
|117.34
|1548
|2006.02.14 05:55
|t/p
|774
|100.00
|117.34
|118.30
|117.34
|16450.19
|889462.26
|1549
|2006.02.14 05:55
|sell
|775
|100.00
|117.30
|118.06
|117.10
|1550
|2006.02.14 10:32
|sell
|776
|100.00
|117.47
|118.08
|117.27
|1551
|2006.02.14 11:16
|close
|776
|100.00
|117.38
|118.08
|117.27
|7667.41
|897129.67
|1552
|2006.02.14 11:16
|close
|775
|100.00
|117.39
|118.06
|117.10
|-7666.75
|889462.92
|1553
|2006.02.14 11:18
|buy
|777
|100.00
|117.38
|116.62
|117.58
|1554
|2006.02.14 12:51
|buy
|778
|100.00
|117.23
|116.62
|117.43
|1555
|2006.02.14 13:01
|close
|778
|100.00
|117.33
|116.62
|117.43
|8522.97
|897985.89
|1556
|2006.02.14 13:01
|close
|777
|100.00
|117.32
|116.62
|117.58
|-5114.22
|892871.67
|1557
|2006.02.14 13:02
|buy
|779
|100.00
|117.35
|116.59
|117.55
|1558
|2006.02.14 13:31
|t/p
|779
|100.00
|117.55
|116.59
|117.55
|16989.46
|909861.13
|1559
|2006.02.14 13:31
|buy
|780
|100.00
|117.76
|117.00
|117.96
|1560
|2006.02.14 13:33
|buy
|781
|100.00
|117.56
|116.95
|117.76
|1561
|2006.02.14 13:50
|buy
|782
|100.00
|117.37
|116.91
|117.57
|1562
|2006.02.14 17:30
|t/p
|782
|100.00
|117.57
|116.91
|117.57
|17003.91
|926865.04
|1563
|2006.02.14 17:30
|close
|781
|100.00
|117.62
|116.95
|117.76
|5101.17
|931966.21
|1564
|2006.02.14 17:31
|close
|780
|100.00
|117.61
|117.00
|117.96
|-12754.02
|919212.19
|1565
|2006.02.14 17:31
|buy
|783
|100.00
|117.62
|116.86
|117.82
|1566
|2006.02.14 17:46
|buy
|784
|100.00
|117.46
|116.85
|117.66
|1567
|2006.02.14 17:55
|close
|784
|100.00
|117.55
|116.85
|117.66
|7656.32
|926868.51
|1568
|2006.02.14 17:55
|close
|783
|100.00
|117.46
|116.86
|117.82
|-13621.66
|913246.85
|1569
|2006.02.14 17:56
|buy
|785
|100.00
|117.48
|116.72
|117.68
|1570
|2006.02.14 20:12
|buy
|786
|100.00
|117.32
|116.71
|117.52
|1571
|2006.02.14 21:01
|close
|786
|100.00
|117.47
|116.71
|117.52
|12769.22
|926016.07
|1572
|2006.02.14 21:02
|close
|785
|100.00
|117.46
|116.72
|117.68
|-1702.71
|924313.36
|1573
|2006.02.14 21:02
|buy
|787
|100.00
|117.48
|116.72
|117.68
|1574
|2006.02.15 00:50
|t/p
|787
|100.00
|117.68
|116.72
|117.68
|17247.05
|941560.41
|1575
|2006.02.15 00:50
|buy
|788
|100.00
|117.74
|116.98
|117.94
|1576
|2006.02.15 01:09
|buy
|789
|100.00
|117.59
|116.98
|117.79
|1577
|2006.02.15 02:31
|close
|789
|100.00
|117.67
|116.98
|117.79
|6798.67
|948359.08
|1578
|2006.02.15 02:31
|close
|788
|100.00
|117.66
|116.98
|117.94
|-6799.25
|941559.83
|1579
|2006.02.15 02:32
|buy
|790
|100.00
|117.71
|116.95
|117.91
|1580
|2006.02.15 05:04
|buy
|791
|100.00
|117.56
|116.95
|117.76
|1581
|2006.02.15 06:04
|close
|791
|100.00
|117.64
|116.95
|117.76
|6800.41
|948360.24
|1582
|2006.02.15 06:05
|close
|790
|100.00
|117.63
|116.95
|117.91
|-6800.99
|941559.25
|1583
|2006.02.15 06:05
|sell
|792
|100.00
|117.62
|118.38
|117.42
|1584
|2006.02.15 14:00
|t/p
|792
|100.00
|117.42
|118.38
|117.42
|17075.05
|958634.30
|1585
|2006.02.15 14:00
|sell
|793
|100.00
|117.09
|117.85
|116.89
|1586
|2006.02.15 14:01
|sell
|794
|100.00
|117.25
|117.86
|117.05
|1587
|2006.02.15 14:02
|close
|794
|100.00
|117.16
|117.86
|117.05
|7681.80
|966316.10
|1588
|2006.02.15 14:02
|close
|793
|100.00
|117.19
|117.85
|116.89
|-8533.15
|957782.95
|1589
|2006.02.15 14:02
|sell
|795
|100.00
|117.17
|117.93
|116.97
|1590
|2006.02.15 14:03
|sell
|796
|100.00
|117.35
|117.96
|117.15
|1591
|2006.02.15 14:06
|close
|796
|100.00
|117.25
|117.96
|117.15
|8528.78
|966311.73
|1592
|2006.02.15 14:06
|close
|795
|100.00
|117.24
|117.93
|116.97
|-5970.66
|960341.07
|1593
|2006.02.15 14:06
|sell
|797
|100.00
|117.17
|117.93
|116.97
|1594
|2006.02.15 14:11
|sell
|798
|100.00
|117.37
|117.98
|117.17
|1595
|2006.02.15 14:29
|close
|798
|100.00
|117.24
|117.98
|117.17
|11088.37
|971429.44
|1596
|2006.02.15 14:30
|close
|797
|100.00
|117.23
|117.93
|116.97
|-5118.14
|966311.30
|1597
|2006.02.15 14:30
|sell
|799
|100.00
|117.14
|117.90
|116.94
|1598
|2006.02.15 15:01
|t/p
|799
|100.00
|116.94
|117.90
|116.94
|17108.64
|983419.94
|1599
|2006.02.15 15:01
|sell
|800
|100.00
|116.86
|117.62
|116.66
|1600
|2006.02.15 15:02
|sell
|801
|100.00
|117.09
|117.70
|116.89
|1601
|2006.02.15 15:05
|close
|801
|100.00
|116.97
|117.70
|116.89
|10259.04
|993678.98
|1602
|2006.02.15 15:05
|close
|800
|100.00
|116.98
|117.62
|116.66
|-10258.16
|983420.82
|1603
|2006.02.15 15:05
|sell
|802
|100.00
|116.93
|117.69
|116.73
|1604
|2006.02.15 15:09
|sell
|803
|100.00
|117.09
|117.70
|116.89
|1605
|2006.02.15 15:27
|close
|803
|100.00
|116.93
|117.70
|116.89
|13683.40
|997104.22
|1606
|2006.02.15 15:27
|close
|802
|100.00
|116.88
|117.69
|116.73
|4277.89
|1001382.11
|1607
|2006.02.15 15:28
|sell
|804
|100.00
|116.86
|117.62
|116.66
|1608
|2006.02.15 15:29
|sell
|805
|100.00
|117.04
|117.65
|116.84
|1609
|2006.02.15 15:30
|sell
|806
|100.00
|117.28
|117.74
|117.08
|1610
|2006.02.15 15:32
|sell
|807
|100.00
|117.44
|117.75
|117.24
|1611
|2006.02.15 15:44
|s/l
|804
|100.00
|117.62
|117.62
|116.66
|-64614.86
|936767.25
|1612
|2006.02.15 15:44
|close
|807
|100.00
|117.62
|117.75
|117.24
|-15303.52
|921463.73
|1613
|2006.02.15 15:44
|close
|806
|100.00
|117.63
|117.74
|117.08
|-29754.31
|891709.42
|1614
|2006.02.15 15:45
|close
|805
|100.00
|117.60
|117.65
|116.84
|-47619.05
|844090.37
|1615
|2006.02.15 15:45
|buy
|808
|100.00
|117.61
|116.85
|117.81
|1616
|2006.02.15 15:57
|buy
|809
|100.00
|117.45
|116.84
|117.65
|1617
|2006.02.15 15:57
|buy
|810
|100.00
|117.21
|116.75
|117.41
|1618
|2006.02.15 15:59
|t/p
|810
|100.00
|117.41
|116.75
|117.41
|17028.53
|861118.90
|1619
|2006.02.15 15:59
|close
|809
|100.00
|117.45
|116.84
|117.65
|0.00
|861118.90
|1620
|2006.02.15 16:00
|close
|808
|100.00
|117.44
|116.85
|117.81
|-14475.48
|846643.42
|1621
|2006.02.15 16:00
|buy
|811
|100.00
|117.53
|116.77
|117.73
|1622
|2006.02.15 16:13
|t/p
|811
|100.00
|117.73
|116.77
|117.73
|16986.58
|863630.00
|1623
|2006.02.15 16:13
|buy
|812
|100.00
|117.78
|117.02
|117.98
|1624
|2006.02.15 16:26
|buy
|813
|100.00
|117.62
|117.01
|117.82
|1625
|2006.02.15 16:28
|buy
|814
|100.00
|117.41
|116.95
|117.61
|1626
|2006.02.15 16:29
|t/p
|814
|100.00
|117.61
|116.95
|117.61
|16992.35
|880622.35
|1627
|2006.02.15 16:29
|close
|813
|100.00
|117.70
|117.01
|117.82
|6796.94
|887419.29
|1628
|2006.02.15 16:30
|close
|812
|100.00
|117.72
|117.02
|117.98
|-5096.84
|882322.45
|1629
|2006.02.15 16:30
|buy
|815
|100.00
|117.81
|117.05
|118.01
|1630
|2006.02.15 16:31
|t/p
|815
|100.00
|118.01
|117.05
|118.01
|16941.98
|899264.43
|1631
|2006.02.15 16:31
|buy
|816
|100.00
|118.09
|117.33
|118.29
|1632
|2006.02.15 16:36
|buy
|817
|100.00
|117.93
|117.32
|118.13
|1633
|2006.02.15 16:38
|close
|817
|100.00
|118.03
|117.32
|118.13
|8472.42
|907736.85
|1634
|2006.02.15 16:38
|close
|816
|100.00
|118.05
|117.33
|118.29
|-3388.39
|904348.46
|1635
|2006.02.15 16:39
|buy
|818
|100.00
|118.06
|117.30
|118.26
|1636
|2006.02.15 16:56
|buy
|819
|100.00
|117.85
|117.24
|118.05
|1637
|2006.02.15 16:58
|close
|819
|100.00
|117.96
|117.24
|118.05
|9325.19
|913673.65
|1638
|2006.02.15 16:58
|close
|818
|100.00
|117.98
|117.30
|118.26
|-6780.81
|906892.84
|1639
|2006.02.15 16:58
|buy
|820
|100.00
|118.05
|117.29
|118.25
|1640
|2006.02.15 17:06
|buy
|821
|100.00
|117.90
|117.29
|118.10
|1641
|2006.02.15 17:11
|close
|821
|100.00
|117.98
|117.29
|118.10
|6780.81
|913673.65
|1642
|2006.02.15 17:12
|close
|820
|100.00
|117.97
|117.29
|118.25
|-6781.39
|906892.26
|1643
|2006.02.15 17:12
|buy
|822
|100.00
|118.02
|117.26
|118.22
|1644
|2006.02.15 17:25
|buy
|823
|100.00
|117.86
|117.25
|118.06
|1645
|2006.02.15 17:28
|close
|823
|100.00
|117.98
|117.25
|118.06
|10171.22
|917063.48
|1646
|2006.02.15 17:29
|close
|822
|100.00
|117.87
|117.26
|118.22
|-12725.88
|904337.60
|1647
|2006.02.15 17:30
|buy
|824
|100.00
|117.90
|117.14
|118.10
|1648
|2006.02.16 04:42
|buy
|825
|100.00
|117.75
|117.14
|117.95
|1649
|2006.02.16 04:47
|close
|825
|100.00
|117.83
|117.14
|117.95
|6789.44
|911127.04
|1650
|2006.02.16 04:47
|close
|824
|100.00
|117.82
|117.14
|118.10
|-6025.92
|905101.12
|1651
|2006.02.16 04:49
|sell
|826
|100.00
|117.81
|118.57
|117.61
|1652
|2006.02.16 10:09
|sell
|827
|100.00
|117.97
|118.58
|117.77
|1653
|2006.02.16 13:01
|sell
|828
|100.00
|118.12
|118.58
|117.92
|1654
|2006.02.16 14:30
|close
|828
|100.00
|117.94
|118.58
|117.92
|15262.00
|920363.12
|1655
|2006.02.16 14:30
|close
|827
|100.00
|118.00
|118.58
|117.77
|-2542.37
|917820.75
|1656
|2006.02.16 14:31
|close
|826
|100.00
|118.02
|118.57
|117.61
|-17793.59
|900027.16
|1657
|2006.02.16 14:31
|sell
|829
|100.00
|117.97
|118.73
|117.77
|1658
|2006.02.16 16:15
|t/p
|829
|100.00
|117.77
|118.73
|117.77
|16983.70
|917010.86
|1659
|2006.02.16 16:15
|sell
|830
|100.00
|117.72
|118.48
|117.52
|1660
|2006.02.16 16:25
|sell
|831
|100.00
|117.88
|118.49
|117.68
|1661
|2006.02.16 17:53
|sell
|832
|100.00
|118.03
|118.49
|117.83
|1662
|2006.02.16 19:03
|close
|832
|100.00
|117.86
|118.49
|117.83
|14423.89
|931434.75
|1663
|2006.02.16 19:04
|close
|831
|100.00
|117.87
|118.49
|117.68
|848.39
|932283.14
|1664
|2006.02.16 19:04
|close
|830
|100.00
|117.89
|118.48
|117.52
|-14420.22
|917862.92
|1665
|2006.02.16 19:05
|sell
|833
|100.00
|117.86
|118.62
|117.66
|1666
|2006.02.16 19:22
|sell
|834
|100.00
|118.01
|118.62
|117.81
|1667
|2006.02.16 19:25
|close
|834
|100.00
|117.89
|118.62
|117.81
|10178.98
|928041.90
|1668
|2006.02.16 19:25
|close
|833
|100.00
|117.88
|118.62
|117.66
|-1696.64
|926345.26
|1669
|2006.02.16 19:26
|sell
|835
|100.00
|117.85
|118.61
|117.65
|1670
|2006.02.16 21:00
|t/p
|835
|100.00
|117.65
|118.61
|117.65
|17002.46
|943347.72
|1671
|2006.02.16 21:00
|sell
|836
|100.00
|117.59
|118.35
|117.39
|1672
|2006.02.16 23:57
|t/p
|836
|100.00
|117.39
|118.35
|117.39
|17038.68
|960386.40
|1673
|2006.02.16 23:57
|sell
|837
|100.00
|117.34
|118.10
|117.14
|1674
|2006.02.17 00:00
|sell
|838
|100.00
|117.50
|118.11
|117.30
|1675
|2006.02.17 00:16
|sell
|839
|100.00
|117.66
|118.12
|117.46
|1676
|2006.02.17 00:26
|close
|839
|100.00
|117.49
|118.12
|117.46
|14469.32
|974855.72
|1677
|2006.02.17 00:27
|close
|838
|100.00
|117.51
|118.11
|117.30
|-850.99
|974004.73
|1678
|2006.02.17 00:28
|close
|837
|100.00
|117.52
|118.10
|117.14
|-15910.84
|958093.89
|1679
|2006.02.17 00:28
|sell
|840
|100.00
|117.47
|118.23
|117.27
|1680
|2006.02.17 00:31
|sell
|841
|100.00
|117.72
|118.33
|117.52
|1681
|2006.02.17 00:45
|sell
|842
|100.00
|117.88
|118.34
|117.68
|1682
|2006.02.17 00:55
|t/p
|842
|100.00
|117.68
|118.34
|117.68
|16996.69
|975090.58
|1683
|2006.02.17 00:55
|close
|841
|100.00
|117.67
|118.33
|117.52
|4249.17
|979339.75
|1684
|2006.02.17 00:55
|close
|840
|100.00
|117.61
|118.23
|117.27
|-11903.75
|967436.00
|1685
|2006.02.17 00:55
|sell
|843
|100.00
|117.58
|118.34
|117.38
|1686
|2006.02.17 00:59
|sell
|844
|100.00
|117.84
|118.45
|117.64
|1687
|2006.02.17 01:14
|sell
|845
|100.00
|118.02
|118.48
|117.82
|1688
|2006.02.17 01:43
|sell
|846
|100.00
|118.17
|118.48
|117.97
|1689
|2006.02.17 07:16
|t/p
|846
|100.00
|117.97
|118.48
|117.97
|16957.77
|984393.77
|1690
|2006.02.17 07:16
|close
|845
|100.00
|117.94
|118.48
|117.82
|6783.11
|991176.88
|1691
|2006.02.17 07:16
|close
|844
|100.00
|117.93
|118.45
|117.64
|-7631.65
|983545.23
|1692
|2006.02.17 07:17
|close
|843
|100.00
|117.94
|118.34
|117.38
|-30524.00
|953021.23
|1693
|2006.02.17 07:18
|sell
|847
|100.00
|117.85
|118.61
|117.65
|1694
|2006.02.17 07:22
|sell
|848
|100.00
|118.00
|118.61
|117.80
|1695
|2006.02.17 07:31
|close
|848
|100.00
|117.92
|118.61
|117.80
|6784.26
|959805.49
|1696
|2006.02.17 07:32
|close
|847
|100.00
|117.93
|118.61
|117.65
|-6783.69
|953021.80
|1697
|2006.02.17 07:33
|sell
|849
|100.00
|117.90
|118.66
|117.70
|1698
|2006.02.17 08:30
|sell
|850
|100.00
|118.06
|118.67
|117.86
|1699
|2006.02.17 08:35
|sell
|851
|100.00
|118.24
|118.70
|118.04
|1700
|2006.02.17 08:48
|close
|851
|100.00
|118.06
|118.70
|118.04
|15246.48
|968268.28
|1701
|2006.02.17 08:48
|close
|850
|100.00
|118.05
|118.67
|117.86
|847.10
|969115.38
|1702
|2006.02.17 08:48
|close
|849
|100.00
|118.06
|118.66
|117.70
|-13552.43
|955562.95
|1703
|2006.02.17 08:49
|sell
|852
|100.00
|118.03
|118.79
|117.83
|1704
|2006.02.17 08:50
|sell
|853
|100.00
|118.20
|118.81
|118.00
|1705
|2006.02.17 09:00
|sell
|854
|100.00
|118.36
|118.82
|118.16
|1706
|2006.02.17 10:13
|close
|854
|100.00
|118.18
|118.82
|118.16
|15231.00
|970793.95
|1707
|2006.02.17 10:13
|close
|853
|100.00
|118.19
|118.81
|118.00
|846.10
|971640.05
|1708
|2006.02.17 10:14
|close
|852
|100.00
|118.17
|118.79
|117.83
|-11847.34
|959792.71
|1709
|2006.02.17 10:14
|sell
|855
|100.00
|118.14
|118.90
|117.94
|1710
|2006.02.17 10:28
|sell
|856
|100.00
|118.30
|118.91
|118.10
|1711
|2006.02.17 11:00
|sell
|857
|100.00
|118.46
|118.92
|118.26
|1712
|2006.02.17 11:30
|sell
|858
|100.00
|118.61
|118.92
|118.41
|1713
|2006.02.17 12:30
|sell
|859
|100.00
|118.76
|118.92
|118.56
|1714
|2006.02.17 13:42
|t/p
|859
|100.00
|118.56
|118.92
|118.56
|16869.10
|976661.81
|1715
|2006.02.17 13:42
|close
|858
|100.00
|118.56
|118.92
|118.41
|4217.27
|980879.08
|1716
|2006.02.17 13:42
|close
|857
|100.00
|118.57
|118.92
|118.26
|-9277.22
|971601.86
|1717
|2006.02.17 13:42
|close
|856
|100.00
|118.56
|118.91
|118.10
|-21929.82
|949672.04
|1718
|2006.02.17 13:43
|close
|855
|100.00
|118.57
|118.90
|117.94
|-36265.50
|913406.54
|1719
|2006.02.17 13:43
|sell
|860
|100.00
|118.54
|119.30
|118.34
|1720
|2006.02.17 13:57
|sell
|861
|100.00
|118.71
|119.32
|118.51
|1721
|2006.02.17 13:59
|close
|861
|100.00
|118.60
|119.32
|118.51
|9274.87
|922681.41
|1722
|2006.02.17 14:00
|close
|860
|100.00
|118.62
|119.30
|118.34
|-6744.23
|915937.18
|1723
|2006.02.17 14:01
|sell
|862
|100.00
|118.59
|119.35
|118.39
|1724
|2006.02.17 15:06
|t/p
|862
|100.00
|118.39
|119.35
|118.39
|16893.32
|932830.50
|1725
|2006.02.17 15:06
|sell
|863
|100.00
|118.35
|119.11
|118.15
|1726
|2006.02.17 15:24
|sell
|864
|100.00
|118.50
|119.11
|118.30
|1727
|2006.02.17 15:31
|close
|864
|100.00
|118.38
|119.11
|118.30
|10136.85
|942967.35
|1728
|2006.02.17 15:31
|close
|863
|100.00
|118.39
|119.11
|118.15
|-3378.66
|939588.69
|1729
|2006.02.17 15:32
|sell
|865
|100.00
|118.36
|119.12
|118.16
|1730
|2006.02.17 17:53
|sell
|866
|100.00
|118.51
|119.12
|118.31
|1731
|2006.02.17 17:57
|close
|866
|100.00
|118.43
|119.12
|118.31
|6755.05
|946343.74
|1732
|2006.02.17 17:58
|close
|865
|100.00
|118.44
|119.12
|118.16
|-6754.47
|939589.27
|1733
|2006.02.17 17:58
|sell
|867
|100.00
|118.41
|119.17
|118.21
|1734
|2006.02.17 18:01
|t/p
|867
|100.00
|118.21
|119.17
|118.21
|16920.48
|956509.75
|1735
|2006.02.17 18:01
|sell
|868
|100.00
|118.16
|118.92
|117.96
|1736
|2006.02.17 18:50
|sell
|869
|100.00
|118.31
|118.92
|118.11
|1737
|2006.02.17 19:01
|close
|869
|100.00
|118.21
|118.92
|118.11
|8459.52
|964969.27
|1738
|2006.02.17 19:02
|close
|868
|100.00
|118.20
|118.92
|117.96
|-3384.09
|961585.18
|1739
|2006.02.17 19:03
|sell
|870
|100.00
|118.15
|118.91
|117.95
|1740
|2006.02.20 02:38
|t/p
|870
|100.00
|117.95
|118.91
|117.95
|16362.04
|977947.22
|1741
|2006.02.20 02:38
|sell
|871
|100.00
|117.91
|118.67
|117.71
|1742
|2006.02.20 02:44
|sell
|872
|100.00
|118.06
|118.67
|117.86
|1743
|2006.02.20 02:55
|close
|872
|100.00
|117.98
|118.67
|117.86
|6780.81
|984728.03
|1744
|2006.02.20 02:55
|close
|871
|100.00
|117.97
|118.67
|117.71
|-5086.04
|979641.99
|1745
|2006.02.20 02:56
|sell
|873
|100.00
|117.94
|118.70
|117.74
|1746
|2006.02.20 03:41
|sell
|874
|100.00
|118.09
|118.70
|117.89
|1747
|2006.02.20 08:36
|sell
|875
|100.00
|118.25
|118.71
|118.05
|1748
|2006.02.21 00:19
|sell
|876
|100.00
|118.40
|118.71
|118.20
|1749
|2006.02.21 02:26
|sell
|877
|100.00
|118.56
|118.72
|118.36
|1750
|2006.02.21 08:20
|s/l
|873
|100.00
|118.70
|118.70
|117.74
|-64621.26
|915020.73
|1751
|2006.02.21 08:20
|s/l
|874
|100.00
|118.70
|118.70
|117.89
|-51984.36
|863036.37
|1752
|2006.02.21 08:20
|close
|877
|100.00
|118.70
|118.72
|118.36
|-11794.44
|851241.93
|1753
|2006.02.21 08:21
|s/l
|875
|100.00
|118.71
|118.71
|118.05
|-39344.19
|811897.74
|1754
|2006.02.21 08:21
|s/l
|876
|100.00
|118.71
|118.71
|118.20
|-26114.06
|785783.68
|1755
|2006.02.21 08:21
|buy
|878
|94.30
|118.71
|117.95
|118.91
|1756
|2006.02.21 11:58
|t/p
|878
|94.30
|118.91
|117.95
|118.91
|15859.40
|801643.08
|1757
|2006.02.21 11:58
|buy
|879
|96.20
|118.96
|118.20
|119.16
|1758
|2006.02.21 12:42
|buy
|880
|100.00
|118.80
|118.19
|119.00
|1759
|2006.02.21 13:17
|close
|880
|100.00
|118.88
|118.19
|119.00
|6729.48
|808372.56
|1760
|2006.02.21 13:19
|close
|879
|96.20
|118.87
|118.20
|119.16
|-7283.59
|801088.97
|1761
|2006.02.21 13:19
|buy
|881
|96.20
|118.92
|118.16
|119.12
|1762
|2006.02.21 19:00
|buy
|882
|100.00
|118.74
|118.13
|118.94
|1763
|2006.02.21 22:50
|close
|882
|100.00
|118.83
|118.13
|118.94
|7573.84
|808662.81
|1764
|2006.02.21 22:51
|close
|881
|96.20
|118.82
|118.16
|119.12
|-8096.28
|800566.53
|1765
|2006.02.21 22:54
|buy
|883
|96.10
|118.85
|118.09
|119.05
|1766
|2006.02.22 01:00
|buy
|884
|100.00
|118.67
|118.06
|118.87
|1767
|2006.02.22 01:12
|close
|884
|100.00
|118.76
|118.06
|118.87
|7578.31
|808144.84
|1768
|2006.02.22 01:13
|close
|883
|96.10
|118.71
|118.09
|119.05
|-11088.73
|797056.10
|1769
|2006.02.22 01:14
|sell
|885
|95.70
|118.70
|119.46
|118.50
|1770
|2006.02.22 01:30
|t/p
|885
|95.70
|118.50
|119.46
|118.50
|16153.26
|813209.36
|1771
|2006.02.22 01:30
|sell
|886
|97.60
|118.45
|119.21
|118.25
|1772
|2006.02.22 04:14
|sell
|887
|100.00
|118.61
|119.22
|118.41
|1773
|2006.02.22 06:53
|close
|887
|100.00
|118.53
|119.22
|118.41
|6749.35
|819958.71
|1774
|2006.02.22 06:54
|close
|886
|97.60
|118.54
|119.21
|118.25
|-7410.16
|812548.55
|1775
|2006.02.22 06:54
|sell
|888
|97.60
|118.49
|119.25
|118.29
|1776
|2006.02.22 07:05
|sell
|889
|100.00
|118.64
|119.25
|118.44
|1777
|2006.02.22 08:37
|sell
|890
|100.00
|118.79
|119.25
|118.59
|1778
|2006.02.22 08:50
|close
|890
|100.00
|118.63
|119.25
|118.59
|13487.31
|826035.86
|1779
|2006.02.22 08:50
|close
|889
|100.00
|118.62
|119.25
|118.44
|1686.06
|827721.92
|1780
|2006.02.22 08:50
|close
|888
|97.60
|118.61
|119.25
|118.29
|-9874.38
|817847.54
|1781
|2006.02.22 08:50
|buy
|891
|98.20
|118.62
|117.86
|118.82
|1782
|2006.02.22 09:06
|t/p
|891
|98.20
|118.82
|117.86
|118.82
|16527.81
|834375.35
|1783
|2006.02.22 09:06
|buy
|892
|100.00
|118.87
|118.11
|119.07
|1784
|2006.02.22 13:00
|buy
|893
|100.00
|118.71
|118.10
|118.91
|1785
|2006.02.22 13:36
|buy
|894
|100.00
|118.56
|118.10
|118.76
|1786
|2006.02.22 13:44
|buy
|895
|100.00
|118.40
|118.09
|118.60
|1787
|2006.02.22 13:54
|t/p
|895
|100.00
|118.60
|118.09
|118.60
|16861.98
|851237.33
|1788
|2006.02.22 13:54
|close
|894
|100.00
|118.61
|118.10
|118.76
|4215.50
|855452.83
|1789
|2006.02.22 13:54
|close
|893
|100.00
|118.62
|118.10
|118.91
|-7587.25
|847865.58
|1790
|2006.02.22 13:54
|close
|892
|100.00
|118.56
|118.11
|119.07
|-26147.10
|821718.48
|1791
|2006.02.22 13:54
|sell
|896
|98.70
|118.54
|119.30
|118.34
|1792
|2006.02.22 23:31
|t/p
|896
|98.70
|118.34
|119.30
|118.34
|16682.16
|838400.64
|1793
|2006.02.22 23:31
|sell
|897
|100.00
|118.29
|119.05
|118.09
|1794
|2006.02.23 00:01
|sell
|898
|100.00
|118.45
|119.06
|118.25
|1795
|2006.02.23 01:00
|close
|898
|100.00
|118.36
|119.06
|118.25
|7603.92
|846004.56
|1796
|2006.02.23 01:01
|close
|897
|100.00
|118.30
|119.05
|118.09
|-2628.21
|843376.35
|1797
|2006.02.23 01:01
|sell
|899
|100.00
|118.27
|119.03
|118.07
|1798
|2006.02.23 04:26
|t/p
|899
|100.00
|118.07
|119.03
|118.07
|16943.41
|860319.76
|1799
|2006.02.23 04:26
|sell
|900
|100.00
|118.00
|118.76
|117.80
|1800
|2006.02.23 04:53
|t/p
|900
|100.00
|117.80
|118.76
|117.80
|16979.37
|877299.13
|1801
|2006.02.23 04:53
|sell
|901
|100.00
|117.75
|118.51
|117.55
|1802
|2006.02.23 06:23
|t/p
|901
|100.00
|117.55
|118.51
|117.55
|17015.49
|894314.62
|1803
|2006.02.23 06:23
|sell
|902
|100.00
|117.50
|118.26
|117.30
|1804
|2006.02.23 07:31
|sell
|903
|100.00
|117.65
|118.26
|117.45
|1805
|2006.02.23 08:26
|close
|903
|100.00
|117.54
|118.26
|117.45
|9358.52
|903673.14
|1806
|2006.02.23 08:26
|close
|902
|100.00
|117.53
|118.26
|117.30
|-2552.54
|901120.60
|1807
|2006.02.23 08:26
|sell
|904
|100.00
|117.50
|118.26
|117.30
|1808
|2006.02.23 08:56
|t/p
|904
|100.00
|117.30
|118.26
|117.30
|17054.66
|918175.26
|1809
|2006.02.23 08:56
|sell
|905
|100.00
|117.23
|117.99
|117.03
|1810
|2006.02.23 10:55
|t/p
|905
|100.00
|117.03
|117.99
|117.03
|17092.55
|935267.81
|1811
|2006.02.23 10:55
|sell
|906
|100.00
|116.97
|117.73
|116.77
|1812
|2006.02.23 11:01
|sell
|907
|100.00
|117.13
|117.74
|116.93
|1813
|2006.02.23 11:22
|close
|907
|100.00
|117.02
|117.74
|116.93
|9400.10
|944667.91
|1814
|2006.02.23 11:23
|close
|906
|100.00
|117.01
|117.73
|116.77
|-3418.51
|941249.40
|1815
|2006.02.23 11:24
|sell
|908
|100.00
|116.95
|117.71
|116.75
|1816
|2006.02.23 12:01
|sell
|909
|100.00
|117.12
|117.73
|116.92
|1817
|2006.02.23 13:19
|close
|909
|100.00
|116.98
|117.73
|116.92
|11967.86
|953217.26
|1818
|2006.02.23 13:20
|close
|908
|100.00
|116.97
|117.71
|116.75
|-1709.84
|951507.42
|1819
|2006.02.23 13:20
|sell
|910
|100.00
|116.94
|117.70
|116.74
|1820
|2006.02.23 14:31
|sell
|911
|100.00
|117.31
|117.92
|117.11
|1821
|2006.02.23 14:52
|close
|911
|100.00
|117.12
|117.92
|117.11
|16222.68
|967730.10
|1822
|2006.02.23 14:52
|close
|910
|100.00
|117.13
|117.70
|116.74
|-16221.29
|951508.81
|1823
|2006.02.23 14:53
|buy
|912
|100.00
|117.10
|116.34
|117.30
|1824
|2006.02.23 15:01
|t/p
|912
|100.00
|117.30
|116.34
|117.30
|17038.68
|968547.49
|1825
|2006.02.23 15:01
|buy
|913
|100.00
|117.42
|116.66
|117.62
|1826
|2006.02.23 15:46
|buy
|914
|100.00
|117.26
|116.65
|117.46
|1827
|2006.02.23 16:14
|buy
|915
|100.00
|117.11
|116.65
|117.31
|1828
|2006.02.23 17:15
|buy
|916
|100.00
|116.95
|116.64
|117.15
|1829
|2006.02.23 20:01
|t/p
|916
|100.00
|117.15
|116.64
|117.15
|17070.68
|985618.17
|1830
|2006.02.23 20:01
|close
|915
|100.00
|117.16
|116.65
|117.31
|4267.67
|989885.84
|1831
|2006.02.23 20:01
|close
|914
|100.00
|117.15
|116.65
|117.46
|-9389.67
|980496.17
|1832
|2006.02.23 20:03
|close
|913
|100.00
|117.16
|116.66
|117.62
|-22191.87
|958304.30
|1833
|2006.02.23 20:08
|buy
|917
|100.00
|117.19
|116.43
|117.39
|1834
|2006.02.24 00:04
|buy
|918
|100.00
|117.01
|116.40
|117.21
|1835
|2006.02.24 00:05
|buy
|919
|100.00
|116.81
|116.35
|117.01
|1836
|2006.02.24 00:10
|buy
|920
|100.00
|116.65
|116.34
|116.85
|1837
|2006.02.24 00:13
|s/l
|917
|100.00
|116.43
|116.43
|117.39
|-65020.57
|893283.73
|1838
|2006.02.24 00:13
|close
|920
|100.00
|116.43
|116.34
|116.85
|-18895.47
|874388.26
|1839
|2006.02.24 00:14
|close
|919
|100.00
|116.49
|116.35
|117.01
|-27470.17
|846918.09
|1840
|2006.02.24 00:14
|close
|918
|100.00
|116.50
|116.40
|117.21
|-43776.82
|803141.27
|1841
|2006.02.24 00:15
|sell
|921
|96.40
|116.49
|117.25
|116.29
|1842
|2006.02.24 00:18
|sell
|922
|100.00
|116.65
|117.26
|116.45
|1843
|2006.02.24 00:19
|close
|922
|100.00
|116.56
|117.26
|116.45
|7721.35
|810862.62
|1844
|2006.02.24 00:19
|close
|921
|96.40
|116.60
|117.25
|116.29
|-9094.34
|801768.28
|1845
|2006.02.24 00:19
|sell
|923
|96.30
|116.55
|117.31
|116.35
|1846
|2006.02.24 00:32
|sell
|924
|100.00
|116.70
|117.31
|116.50
|1847
|2006.02.24 00:36
|close
|924
|100.00
|116.62
|117.31
|116.50
|6859.89
|808628.17
|1848
|2006.02.24 00:36
|close
|923
|96.30
|116.64
|117.31
|116.35
|-7430.56
|801197.61
|1849
|2006.02.24 00:36
|sell
|925
|96.20
|116.61
|117.37
|116.41
|1850
|2006.02.24 08:01
|sell
|926
|100.00
|117.09
|117.70
|116.89
|1851
|2006.02.24 08:03
|t/p
|926
|100.00
|116.89
|117.70
|116.89
|17111.57
|818309.18
|1852
|2006.02.24 08:03
|close
|925
|96.20
|116.88
|117.37
|116.41
|-22222.79
|796086.39
|1853
|2006.02.24 08:03
|buy
|927
|95.60
|116.87
|116.11
|117.07
|1854
|2006.02.24 08:05
|t/p
|927
|95.60
|117.07
|116.11
|117.07
|16329.32
|812415.71
|1855
|2006.02.24 08:05
|buy
|928
|97.50
|117.13
|116.37
|117.33
|1856
|2006.02.24 08:06
|buy
|929
|100.00
|116.89
|116.28
|117.09
|1857
|2006.02.24 08:08
|close
|929
|100.00
|117.05
|116.28
|117.09
|13669.37
|826085.08
|1858
|2006.02.24 08:08
|close
|928
|97.50
|117.07
|116.37
|117.33
|-4997.01
|821088.07
|1859
|2006.02.24 08:09
|buy
|930
|98.60
|117.13
|116.37
|117.33
|1860
|2006.02.24 08:10
|buy
|931
|100.00
|116.94
|116.33
|117.14
|1861
|2006.02.24 08:19
|close
|931
|100.00
|117.08
|116.33
|117.14
|11957.64
|833045.71
|1862
|2006.02.24 08:19
|close
|930
|98.60
|117.02
|116.37
|117.33
|-9268.50
|823777.21
|1863
|2006.02.24 08:19
|buy
|932
|98.90
|117.05
|116.29
|117.25
|1864
|2006.02.24 08:20
|buy
|933
|100.00
|116.66
|116.05
|116.86
|1865
|2006.02.24 08:29
|t/p
|933
|100.00
|116.86
|116.05
|116.86
|17096.94
|840874.15
|1866
|2006.02.24 08:29
|close
|932
|98.90
|116.98
|116.29
|117.25
|-5918.11
|834956.04
|1867
|2006.02.24 08:30
|buy
|934
|100.00
|117.01
|116.25
|117.21
|1868
|2006.02.24 09:05
|buy
|935
|100.00
|116.86
|116.25
|117.06
|1869
|2006.02.24 09:48
|buy
|936
|100.00
|116.62
|116.16
|116.82
|1870
|2006.02.24 10:35
|t/p
|936
|100.00
|116.82
|116.16
|116.82
|17118.90
|852074.94
|1871
|2006.02.24 10:35
|close
|935
|100.00
|116.83
|116.25
|117.06
|-2567.83
|849507.11
|1872
|2006.02.24 10:35
|close
|934
|100.00
|116.84
|116.25
|117.21
|-14549.81
|834957.30
|1873
|2006.02.24 10:35
|buy
|937
|100.00
|116.86
|116.10
|117.06
|1874
|2006.02.24 11:16
|buy
|938
|100.00
|116.67
|116.06
|116.87
|1875
|2006.02.24 11:29
|close
|938
|100.00
|116.79
|116.06
|116.87
|10274.85
|845232.15
|1876
|2006.02.24 11:30
|close
|937
|100.00
|116.80
|116.10
|117.06
|-5136.99
|840095.16
|1877
|2006.02.24 11:31
|buy
|939
|100.00
|116.85
|116.09
|117.05
|1878
|2006.02.24 14:42
|buy
|940
|100.00
|116.69
|116.08
|116.89
|1879
|2006.02.24 14:52
|close
|940
|100.00
|116.78
|116.08
|116.89
|7706.80
|847801.96
|1880
|2006.02.24 14:52
|close
|939
|100.00
|116.75
|116.09
|117.05
|-8565.31
|839236.65
|1881
|2006.02.24 14:52
|sell
|941
|100.00
|116.76
|117.52
|116.56
|1882
|2006.02.24 16:02
|sell
|942
|100.00
|116.92
|117.53
|116.72
|1883
|2006.02.24 18:07
|close
|942
|100.00
|116.83
|117.53
|116.72
|7703.50
|846940.15
|1884
|2006.02.24 18:07
|close
|941
|100.00
|116.85
|117.52
|116.56
|-7702.18
|839237.97
|1885
|2006.02.24 18:08
|sell
|943
|100.00
|116.83
|117.59
|116.63
|1886
|2006.02.24 19:02
|sell
|944
|100.00
|116.98
|117.59
|116.78
|1887
|2006.02.24 19:06
|close
|944
|100.00
|116.88
|117.59
|116.78
|8555.78
|847793.75
|1888
|2006.02.24 19:06
|close
|943
|100.00
|116.90
|117.59
|116.63
|-5988.02
|841805.73
|1889
|2006.02.24 19:07
|buy
|945
|100.00
|116.92
|116.16
|117.12
|1890
|2006.02.27 00:32
|buy
|946
|100.00
|116.26
|115.65
|116.46
|1891
|2006.02.27 00:37
|t/p
|946
|100.00
|116.46
|115.65
|116.46
|17165.91
|858971.64
|1892
|2006.02.27 00:37
|close
|945
|100.00
|116.51
|116.16
|117.12
|-34935.41
|824036.23
|1893
|2006.02.27 00:37
|sell
|947
|98.90
|116.48
|117.24
|116.28
|1894
|2006.02.27 00:41
|sell
|948
|100.00
|116.70
|117.31
|116.50
|1895
|2006.02.27 00:42
|close
|948
|100.00
|116.58
|117.31
|116.50
|10293.36
|834329.59
|1896
|2006.02.27 00:43
|close
|947
|98.90
|116.59
|117.24
|116.28
|-9330.99
|824998.60
|1897
|2006.02.27 00:43
|sell
|949
|99.00
|116.56
|117.32
|116.36
|1898
|2006.02.27 00:52
|sell
|950
|100.00
|116.75
|117.36
|116.55
|1899
|2006.02.27 00:54
|close
|950
|100.00
|116.65
|117.36
|116.55
|8572.65
|833571.25
|1900
|2006.02.27 00:54
|close
|949
|99.00
|116.66
|117.32
|116.36
|-8486.20
|825085.05
|1901
|2006.02.27 00:54
|sell
|951
|99.10
|116.59
|117.35
|116.39
|1902
|2006.02.27 00:59
|t/p
|951
|99.10
|116.39
|117.35
|116.39
|17040.66
|842125.71
|1903
|2006.02.27 00:59
|sell
|952
|100.00
|116.27
|117.03
|116.07
|1904
|2006.02.27 01:31
|t/p
|952
|100.00
|116.07
|117.03
|116.07
|17259.24
|859384.95
|1905
|2006.02.27 01:31
|sell
|953
|100.00
|115.84
|116.60
|115.64
|1906
|2006.02.27 01:31
|sell
|954
|100.00
|116.02
|116.63
|115.82
|1907
|2006.02.27 01:32
|close
|954
|100.00
|115.92
|116.63
|115.82
|8626.64
|868011.59
|1908
|2006.02.27 01:32
|close
|953
|100.00
|115.88
|116.60
|115.64
|-3451.85
|864559.74
|1909
|2006.02.27 01:32
|sell
|955
|100.00
|115.90
|116.66
|115.70
|1910
|2006.02.27 01:38
|sell
|956
|100.00
|116.07
|116.68
|115.87
|1911
|2006.02.27 01:39
|close
|956
|100.00
|115.97
|116.68
|115.87
|8622.92
|873182.66
|1912
|2006.02.27 01:39
|close
|955
|100.00
|115.95
|116.66
|115.70
|-4312.20
|868870.46
|1913
|2006.02.27 01:39
|sell
|957
|100.00
|115.90
|116.66
|115.70
|1914
|2006.02.27 01:40
|sell
|958
|100.00
|116.28
|116.89
|116.08
|1915
|2006.02.27 01:42
|t/p
|958
|100.00
|116.08
|116.89
|116.08
|17235.43
|886105.89
|1916
|2006.02.27 01:42
|close
|957
|100.00
|116.04
|116.66
|115.70
|-12064.81
|874041.08
|1917
|2006.02.27 01:42
|sell
|959
|100.00
|115.98
|116.74
|115.78
|1918
|2006.02.27 01:44
|sell
|960
|100.00
|116.15
|116.76
|115.95
|1919
|2006.02.27 01:48
|close
|960
|100.00
|116.06
|116.76
|115.95
|7754.61
|881795.69
|1920
|2006.02.27 01:48
|close
|959
|100.00
|116.02
|116.74
|115.78
|-3447.68
|878348.01
|1921
|2006.02.27 01:48
|sell
|961
|100.00
|116.00
|116.76
|115.80
|1922
|2006.02.27 01:49
|sell
|962
|100.00
|116.17
|116.78
|115.97
|1923
|2006.02.27 01:52
|sell
|963
|100.00
|116.33
|116.79
|116.13
|1924
|2006.02.27 01:57
|close
|963
|100.00
|116.14
|116.79
|116.13
|16359.57
|894707.58
|1925
|2006.02.27 01:57
|close
|962
|100.00
|116.24
|116.78
|115.97
|-6022.02
|888685.56
|1926
|2006.02.27 01:57
|close
|961
|100.00
|116.25
|116.76
|115.80
|-21505.38
|867180.18
|1927
|2006.02.27 01:58
|sell
|964
|100.00
|116.26
|117.02
|116.06
|1928
|2006.02.27 01:58
|t/p
|964
|100.00
|116.06
|117.02
|116.06
|17280.11
|884460.29
|1929
|2006.02.27 01:58
|sell
|965
|100.00
|115.70
|116.46
|115.50
|1930
|2006.02.27 02:00
|sell
|966
|100.00
|115.86
|116.47
|115.66
|1931
|2006.02.27 02:20
|sell
|967
|100.00
|116.01
|116.47
|115.81
|1932
|2006.02.27 02:27
|close
|967
|100.00
|115.85
|116.47
|115.81
|13810.96
|898271.25
|1933
|2006.02.27 02:27
|close
|966
|100.00
|115.87
|116.47
|115.66
|-863.04
|897408.21
|1934
|2006.02.27 02:27
|close
|965
|100.00
|115.83
|116.46
|115.50
|-11223.34
|886184.87
|1935
|2006.02.27 02:27
|sell
|968
|100.00
|115.80
|116.56
|115.60
|1936
|2006.02.27 02:29
|sell
|969
|100.00
|116.02
|116.63
|115.82
|1937
|2006.02.27 03:56
|close
|969
|100.00
|115.90
|116.63
|115.82
|10353.75
|896538.62
|1938
|2006.02.27 03:56
|close
|968
|100.00
|115.91
|116.56
|115.60
|-9490.12
|887048.50
|1939
|2006.02.27 03:56
|sell
|970
|100.00
|115.83
|116.59
|115.63
|1940
|2006.02.27 04:18
|sell
|971
|100.00
|115.98
|116.59
|115.78
|1941
|2006.02.27 04:26
|close
|971
|100.00
|115.88
|116.59
|115.78
|8629.62
|895678.12
|1942
|2006.02.27 04:26
|close
|970
|100.00
|115.89
|116.59
|115.63
|-5177.32
|890500.80
|1943
|2006.02.27 04:28
|sell
|972
|100.00
|115.86
|116.62
|115.66
|1944
|2006.02.27 04:32
|sell
|973
|100.00
|116.01
|116.62
|115.81
|1945
|2006.02.27 04:55
|close
|973
|100.00
|115.92
|116.62
|115.81
|7763.98
|898264.78
|1946
|2006.02.27 04:56
|close
|972
|100.00
|115.94
|116.62
|115.66
|-6900.12
|891364.66
|1947
|2006.02.27 04:56
|sell
|974
|100.00
|115.91
|116.67
|115.71
|1948
|2006.02.27 05:00
|sell
|975
|100.00
|116.07
|116.68
|115.87
|1949
|2006.02.27 05:35
|sell
|976
|100.00
|116.22
|116.68
|116.02
|1950
|2006.02.27 08:51
|close
|976
|100.00
|116.02
|116.68
|116.02
|17238.41
|908603.07
|1951
|2006.02.27 08:52
|close
|975
|100.00
|116.07
|116.68
|115.87
|0.00
|908603.07
|1952
|2006.02.27 08:52
|close
|974
|100.00
|116.06
|116.67
|115.71
|-12924.35
|895678.72
|1953
|2006.02.27 08:53
|sell
|977
|100.00
|116.01
|116.77
|115.81
|1954
|2006.02.27 09:01
|sell
|978
|100.00
|116.17
|116.78
|115.97
|1955
|2006.02.27 13:15
|close
|978
|100.00
|116.06
|116.78
|115.97
|9477.86
|905156.58
|1956
|2006.02.27 13:16
|close
|977
|100.00
|116.10
|116.77
|115.81
|-7751.94
|897404.64
|1957
|2006.02.27 13:17
|sell
|979
|100.00
|116.05
|116.81
|115.85
|1958
|2006.02.27 15:00
|sell
|980
|100.00
|116.21
|116.82
|116.01
|1959
|2006.02.27 15:41
|close
|980
|100.00
|116.08
|116.82
|116.01
|11199.17
|908603.81
|1960
|2006.02.27 15:41
|close
|979
|100.00
|116.09
|116.81
|115.85
|-3445.60
|905158.21
|1961
|2006.02.27 15:42
|sell
|981
|100.00
|116.07
|116.83
|115.87
|1962
|2006.02.27 19:00
|sell
|982
|100.00
|116.23
|116.84
|116.03
|1963
|2006.02.27 20:06
|close
|982
|100.00
|116.13
|116.84
|116.03
|8611.04
|913769.25
|1964
|2006.02.27 20:07
|close
|981
|100.00
|116.14
|116.83
|115.87
|-6027.21
|907742.04
|1965
|2006.02.27 20:08
|buy
|983
|100.00
|116.15
|115.39
|116.35
|1966
|2006.02.28 00:31
|t/p
|983
|100.00
|116.35
|115.39
|116.35
|17442.74
|925184.78
|1967
|2006.02.28 00:31
|buy
|984
|100.00
|116.40
|115.64
|116.60
|1968
|2006.02.28 01:00
|buy
|985
|100.00
|116.24
|115.63
|116.44
|1969
|2006.02.28 02:03
|close
|985
|100.00
|116.33
|115.63
|116.44
|7736.61
|932921.39
|1970
|2006.02.28 02:03
|close
|984
|100.00
|116.34
|115.64
|116.60
|-5157.30
|927764.09
|1971
|2006.02.28 02:03
|buy
|986
|100.00
|116.37
|115.61
|116.57
|1972
|2006.02.28 06:02
|buy
|987
|100.00
|116.21
|115.60
|116.41
|1973
|2006.02.28 07:23
|close
|987
|100.00
|116.30
|115.60
|116.41
|7738.61
|935502.70
|1974
|2006.02.28 07:24
|close
|986
|100.00
|116.29
|115.61
|116.57
|-6879.35
|928623.35
|1975
|2006.02.28 07:24
|sell
|988
|100.00
|116.27
|117.03
|116.07
|1976
|2006.02.28 10:33
|t/p
|988
|100.00
|116.07
|117.03
|116.07
|17233.95
|945857.30
|1977
|2006.02.28 10:33
|sell
|989
|100.00
|116.01
|116.77
|115.81
|1978
|2006.02.28 10:49
|sell
|990
|100.00
|116.20
|116.81
|116.00
|1979
|2006.02.28 10:58
|close
|990
|100.00
|116.10
|116.81
|116.00
|8613.26
|954470.56
|1980
|2006.02.28 10:58
|close
|989
|100.00
|116.11
|116.77
|115.81
|-8612.52
|945858.04
|1981
|2006.02.28 10:59
|sell
|991
|100.00
|116.12
|116.88
|115.92
|1982
|2006.02.28 11:18
|sell
|992
|100.00
|116.29
|116.90
|116.09
|1983
|2006.02.28 13:31
|close
|992
|100.00
|116.19
|116.90
|116.09
|8606.59
|954464.63
|1984
|2006.02.28 13:32
|close
|991
|100.00
|116.18
|116.88
|115.92
|-5164.40
|949300.23
|1985
|2006.02.28 13:32
|sell
|993
|100.00
|116.13
|116.89
|115.93
|1986
|2006.02.28 13:45
|sell
|994
|100.00
|116.29
|116.90
|116.09
|1987
|2006.02.28 13:54
|close
|994
|100.00
|116.20
|116.90
|116.09
|7745.27
|957045.50
|1988
|2006.02.28 13:55
|close
|993
|100.00
|116.21
|116.89
|115.93
|-6884.09
|950161.41
|1989
|2006.02.28 13:55
|sell
|995
|100.00
|116.18
|116.94
|115.98
|1990
|2006.02.28 15:30
|t/p
|995
|100.00
|115.98
|116.94
|115.98
|17244.35
|967405.76
|1991
|2006.02.28 15:30
|sell
|996
|100.00
|115.94
|116.70
|115.74
|1992
|2006.02.28 22:55
|t/p
|996
|100.00
|115.74
|116.70
|115.74
|17281.60
|984687.36
|1993
|2006.02.28 22:55
|buy
|997
|100.00
|115.73
|114.97
|115.93
|1994
|2006.02.28 23:49
|buy
|998
|100.00
|115.55
|114.94
|115.75
|1995
|2006.02.28 23:59
|t/p
|998
|100.00
|115.75
|114.94
|115.75
|17277.12
|1001964.48
|1996
|2006.02.28 23:59
|close
|997
|100.00
|115.76
|114.97
|115.93
|2591.57
|1004556.05
|1997
|2006.03.01 00:00
|buy
|999
|100.00
|115.78
|115.02
|115.98
|1998
|2006.03.01 01:01
|t/p
|999
|100.00
|115.98
|115.02
|115.98
|17244.35
|1021800.40
|1999
|2006.03.01 01:01
|buy
|1000
|100.00
|116.02
|115.26
|116.22
|2000
|2006.03.01 01:27
|buy
|1001
|100.00
|115.87
|115.26
|116.07
|2001
|2006.03.01 03:45
|buy
|1002
|100.00
|115.70
|115.24
|115.90
|2002
|2006.03.01 07:02
|close
|1002
|100.00
|115.87
|115.24
|115.90
|14671.61
|1036472.01
|2003
|2006.03.01 07:04
|close
|1001
|100.00
|115.86
|115.26
|116.07
|-863.11
|1035608.90
|2004
|2006.03.01 07:04
|close
|1000
|100.00
|115.85
|115.26
|116.22
|-14674.15
|1020934.75
|2005
|2006.03.01 07:04
|buy
|1003
|100.00
|115.90
|115.14
|116.10
|2006
|2006.03.01 10:30
|t/p
|1003
|100.00
|116.10
|115.14
|116.10
|17210.23
|1038144.98
|2007
|2006.03.01 10:30
|buy
|1004
|100.00
|116.25
|115.49
|116.45
|2008
|2006.03.01 10:36
|buy
|1005
|100.00
|116.05
|115.44
|116.25
|2009
|2006.03.01 10:59
|t/p
|1005
|100.00
|116.25
|115.44
|116.25
|17202.82
|1055347.80
|2010
|2006.03.01 10:59
|close
|1004
|100.00
|116.26
|115.49
|116.45
|860.14
|1056207.94
|2011
|2006.03.01 11:00
|buy
|1006
|100.00
|116.28
|115.52
|116.48
|2012
|2006.03.01 12:04
|buy
|1007
|100.00
|116.10
|115.49
|116.30
|2013
|2006.03.01 13:03
|buy
|1008
|100.00
|115.94
|115.48
|116.14
|2014
|2006.03.01 13:42
|buy
|1009
|100.00
|115.78
|115.47
|115.98
|2015
|2006.03.01 14:55
|t/p
|1009
|100.00
|115.98
|115.47
|115.98
|17244.35
|1073452.29
|2016
|2006.03.01 14:55
|close
|1008
|100.00
|115.98
|115.48
|116.14
|3448.87
|1076901.16
|2017
|2006.03.01 14:56
|close
|1007
|100.00
|115.95
|115.49
|116.30
|-12936.61
|1063964.55
|2018
|2006.03.01 14:56
|close
|1006
|100.00
|115.96
|115.52
|116.48
|-27595.72
|1036368.83
|2019
|2006.03.01 14:57
|sell
|1010
|100.00
|115.93
|116.69
|115.73
|2020
|2006.03.01 15:25
|sell
|1011
|100.00
|116.13
|116.74
|115.93
|2021
|2006.03.01 15:28
|close
|1011
|100.00
|116.02
|116.74
|115.93
|9481.12
|1045849.95
|2022
|2006.03.01 15:28
|close
|1010
|100.00
|116.03
|116.69
|115.73
|-8618.46
|1037231.49
|2023
|2006.03.01 15:29
|buy
|1012
|100.00
|116.01
|115.25
|116.21
|2024
|2006.03.01 17:22
|t/p
|1012
|100.00
|116.21
|115.25
|116.21
|17207.26
|1054438.75
|2025
|2006.03.01 17:22
|buy
|1013
|100.00
|116.27
|115.51
|116.47
|2026
|2006.03.01 17:25
|buy
|1014
|100.00
|116.11
|115.50
|116.31
|2027
|2006.03.01 18:19
|close
|1014
|100.00
|116.23
|115.50
|116.31
|10324.36
|1064763.11
|2028
|2006.03.01 18:20
|close
|1013
|100.00
|116.19
|115.51
|116.47
|-6885.27
|1057877.84
|2029
|2006.03.01 18:20
|buy
|1015
|100.00
|116.30
|115.54
|116.50
|2030
|2006.03.01 18:35
|buy
|1016
|100.00
|116.13
|115.52
|116.33
|2031
|2006.03.01 18:50
|close
|1016
|100.00
|116.23
|115.52
|116.33
|8603.63
|1066481.47
|2032
|2006.03.01 18:50
|close
|1015
|100.00
|116.22
|115.54
|116.50
|-6883.50
|1059597.97
|2033
|2006.03.01 18:50
|buy
|1017
|100.00
|116.25
|115.49
|116.45
|2034
|2006.03.01 20:03
|buy
|1018
|100.00
|116.09
|115.48
|116.29
|2035
|2006.03.02 01:12
|close
|1018
|100.00
|116.20
|115.48
|116.29
|10230.54
|1069828.51
|2036
|2006.03.02 01:12
|close
|1017
|100.00
|116.18
|115.49
|116.45
|-5261.03
|1064567.48
|2037
|2006.03.02 01:13
|buy
|1019
|100.00
|116.21
|115.45
|116.41
|2038
|2006.03.02 07:37
|buy
|1020
|100.00
|116.05
|115.44
|116.25
|2039
|2006.03.02 07:52
|close
|1020
|100.00
|116.14
|115.44
|116.25
|7749.27
|1072316.75
|2040
|2006.03.02 07:52
|close
|1019
|100.00
|116.15
|115.45
|116.41
|-5165.73
|1067151.02
|2041
|2006.03.02 07:53
|sell
|1021
|100.00
|116.13
|116.89
|115.93
|2042
|2006.03.02 10:30
|sell
|1022
|100.00
|116.28
|116.89
|116.08
|2043
|2006.03.02 10:33
|close
|1022
|100.00
|116.19
|116.89
|116.08
|7745.93
|1074896.95
|2044
|2006.03.02 10:34
|close
|1021
|100.00
|116.20
|116.89
|115.93
|-6024.10
|1068872.85
|2045
|2006.03.02 10:34
|buy
|1023
|100.00
|116.22
|115.46
|116.42
|2046
|2006.03.02 15:00
|buy
|1024
|100.00
|116.05
|115.44
|116.25
|2047
|2006.03.02 15:16
|close
|1024
|100.00
|116.15
|115.44
|116.25
|8609.56
|1077482.41
|2048
|2006.03.02 15:16
|close
|1023
|100.00
|116.14
|115.46
|116.42
|-6888.24
|1070594.17
|2049
|2006.03.02 15:16
|sell
|1025
|100.00
|116.15
|116.91
|115.95
|2050
|2006.03.02 15:30
|t/p
|1025
|100.00
|115.95
|116.91
|115.95
|17254.77
|1087848.94
|2051
|2006.03.02 15:30
|sell
|1026
|100.00
|115.87
|116.63
|115.67
|2052
|2006.03.02 15:42
|sell
|1027
|100.00
|116.04
|116.65
|115.84
|2053
|2006.03.02 15:49
|close
|1027
|100.00
|115.93
|116.65
|115.84
|9488.48
|1097337.42
|2054
|2006.03.02 15:49
|close
|1026
|100.00
|115.96
|116.63
|115.67
|-7761.30
|1089576.12
|2055
|2006.03.02 15:50
|sell
|1028
|100.00
|115.94
|116.70
|115.74
|2056
|2006.03.02 15:56
|sell
|1029
|100.00
|116.09
|116.70
|115.89
|2057
|2006.03.02 15:58
|close
|1029
|100.00
|116.01
|116.70
|115.89
|6895.96
|1096472.08
|2058
|2006.03.02 15:58
|close
|1028
|100.00
|115.92
|116.70
|115.74
|1725.33
|1098197.41
|2059
|2006.03.02 15:58
|sell
|1030
|100.00
|115.86
|116.62
|115.66
|2060
|2006.03.02 15:59
|sell
|1031
|100.00
|116.11
|116.72
|115.91
|2061
|2006.03.02 16:31
|close
|1031
|100.00
|115.98
|116.72
|115.91
|11208.83
|1109406.24
|2062
|2006.03.02 16:31
|close
|1030
|100.00
|116.01
|116.62
|115.66
|-12929.92
|1096476.32
|2063
|2006.03.02 16:31
|sell
|1032
|100.00
|115.98
|116.74
|115.78
|2064
|2006.03.02 17:11
|sell
|1033
|100.00
|116.15
|116.76
|115.95
|2065
|2006.03.02 18:02
|close
|1033
|100.00
|116.06
|116.76
|115.95
|7754.61
|1104230.93
|2066
|2006.03.02 18:03
|close
|1032
|100.00
|116.05
|116.74
|115.78
|-6031.88
|1098199.05
|2067
|2006.03.02 18:04
|sell
|1034
|100.00
|116.02
|116.78
|115.82
|2068
|2006.03.02 21:27
|t/p
|1034
|100.00
|115.82
|116.78
|115.82
|17269.67
|1115468.72
|2069
|2006.03.02 21:27
|sell
|1035
|100.00
|115.77
|116.53
|115.57
|2070
|2006.03.02 22:04
|sell
|1036
|100.00
|115.92
|116.53
|115.72
|2071
|2006.03.02 23:30
|close
|1036
|100.00
|115.84
|116.53
|115.72
|6906.08
|1122374.80
|2072
|2006.03.02 23:30
|close
|1035
|100.00
|115.82
|116.53
|115.57
|-4317.04
|1118057.76
|2073
|2006.03.02 23:30
|sell
|1037
|100.00
|115.74
|116.50
|115.54
|2074
|2006.03.03 00:00
|sell
|1038
|100.00
|115.89
|116.50
|115.69
|2075
|2006.03.03 00:02
|sell
|1039
|100.00
|116.04
|116.50
|115.84
|2076
|2006.03.03 00:23
|close
|1039
|100.00
|115.88
|116.50
|115.84
|13807.39
|1131865.15
|2077
|2006.03.03 00:23
|close
|1038
|100.00
|115.87
|116.50
|115.69
|1726.07
|1133591.22
|2078
|2006.03.03 00:23
|close
|1037
|100.00
|115.88
|116.50
|115.54
|-12675.76
|1120915.46
|2079
|2006.03.03 00:23
|buy
|1040
|100.00
|115.87
|115.11
|116.07
|2080
|2006.03.03 00:30
|t/p
|1040
|100.00
|116.07
|115.11
|116.07
|17210.22
|1138125.68
|2081
|2006.03.03 00:30
|buy
|1041
|100.00
|116.25
|115.49
|116.45
|2082
|2006.03.03 00:30
|t/p
|1041
|100.00
|116.45
|115.49
|116.45
|17171.80
|1155297.48
|2083
|2006.03.03 00:30
|buy
|1042
|100.00
|116.51
|115.75
|116.71
|2084
|2006.03.03 00:38
|buy
|1043
|100.00
|116.35
|115.74
|116.55
|2085
|2006.03.03 00:42
|close
|1043
|100.00
|116.44
|115.74
|116.55
|7729.30
|1163026.78
|2086
|2006.03.03 00:42
|close
|1042
|100.00
|116.43
|115.75
|116.71
|-6871.08
|1156155.70
|2087
|2006.03.03 00:43
|buy
|1044
|100.00
|116.52
|115.76
|116.72
|2088
|2006.03.03 00:47
|buy
|1045
|100.00
|116.37
|115.76
|116.57
|2089
|2006.03.03 00:52
|buy
|1046
|100.00
|116.20
|115.74
|116.40
|2090
|2006.03.03 00:59
|t/p
|1045
|100.00
|116.57
|115.76
|116.57
|17155.60
|1173311.30
|2091
|2006.03.03 00:59
|t/p
|1046
|100.00
|116.40
|115.74
|116.40
|17155.60
|1190466.90
|2092
|2006.03.03 00:59
|close
|1044
|100.00
|116.58
|115.76
|116.72
|5146.68
|1195613.58
|2093
|2006.03.03 01:00
|buy
|1047
|100.00
|116.63
|115.87
|116.83
|2094
|2006.03.03 01:08
|buy
|1048
|100.00
|116.48
|115.87
|116.68
|2095
|2006.03.03 01:12
|close
|1048
|100.00
|116.56
|115.87
|116.68
|6863.42
|1202477.00
|2096
|2006.03.03 01:13
|close
|1047
|100.00
|116.59
|115.87
|116.83
|-3430.83
|1199046.17
|2097
|2006.03.03 01:13
|buy
|1049
|100.00
|116.62
|115.86
|116.82
|2098
|2006.03.03 01:17
|buy
|1050
|100.00
|116.45
|115.84
|116.65
|2099
|2006.03.03 07:43
|buy
|1051
|100.00
|116.28
|115.82
|116.48
|2100
|2006.03.03 08:49
|close
|1051
|100.00
|116.47
|115.82
|116.48
|16313.21
|1215359.38
|2101
|2006.03.03 08:50
|close
|1050
|100.00
|116.45
|115.84
|116.65
|0.00
|1215359.38
|2102
|2006.03.03 08:50
|close
|1049
|100.00
|116.44
|115.86
|116.82
|-15458.61
|1199900.77
|2103
|2006.03.03 08:50
|buy
|1052
|100.00
|116.46
|115.70
|116.66
|2104
|2006.03.03 14:09
|buy
|1053
|100.00
|116.31
|115.70
|116.51
|2105
|2006.03.03 14:12
|close
|1053
|100.00
|116.40
|115.70
|116.51
|7731.96
|1207632.73
|2106
|2006.03.03 14:13
|close
|1052
|100.00
|116.39
|115.70
|116.66
|-6014.26
|1201618.47
|2107
|2006.03.03 14:13
|sell
|1054
|100.00
|116.40
|117.16
|116.20
|2108
|2006.03.03 15:11
|sell
|1055
|100.00
|116.79
|117.40
|116.59
|2109
|2006.03.03 15:29
|t/p
|1055
|100.00
|116.59
|117.40
|116.59
|17160.02
|1218778.49
|2110
|2006.03.03 15:29
|close
|1054
|100.00
|116.55
|117.16
|116.20
|-12870.01
|1205908.48
|2111
|2006.03.03 15:30
|buy
|1056
|100.00
|116.56
|115.80
|116.76
|2112
|2006.03.03 16:04
|buy
|1057
|100.00
|116.40
|115.79
|116.60
|2113
|2006.03.03 16:10
|close
|1057
|100.00
|116.50
|115.79
|116.60
|8583.69
|1214492.17
|2114
|2006.03.03 16:10
|close
|1056
|100.00
|116.52
|115.80
|116.76
|-3432.89
|1211059.28
|2115
|2006.03.03 16:10
|buy
|1058
|100.00
|116.51
|115.75
|116.71
|2116
|2006.03.03 20:01
|buy
|1059
|100.00
|116.35
|115.74
|116.55
|2117
|2006.03.03 20:05
|close
|1059
|100.00
|116.47
|115.74
|116.55
|10303.08
|1221362.36
|2118
|2006.03.03 20:05
|close
|1058
|100.00
|116.44
|115.75
|116.71
|-6011.68
|1215350.68
|2119
|2006.03.03 20:05
|sell
|1060
|100.00
|116.45
|117.21
|116.25
|2120
|2006.03.06 00:00
|t/p
|1060
|100.00
|116.25
|117.21
|116.25
|16621.85
|1231972.53
|2121
|2006.03.06 00:00
|sell
|1061
|100.00
|116.13
|116.89
|115.93
|2122
|2006.03.06 00:02
|sell
|1062
|100.00
|116.44
|117.05
|116.24
|2123
|2006.03.06 02:01
|sell
|1063
|100.00
|116.62
|117.08
|116.42
|2124
|2006.03.06 03:02
|sell
|1064
|100.00
|116.78
|117.09
|116.58
|2125
|2006.03.06 03:28
|s/l
|1061
|100.00
|116.89
|116.89
|115.93
|-65018.39
|1166954.14
|2126
|2006.03.06 03:28
|close
|1064
|100.00
|116.89
|117.09
|116.58
|-9410.56
|1157543.58
|2127
|2006.03.06 03:28
|close
|1063
|100.00
|116.95
|117.08
|116.42
|-28217.19
|1129326.39
|2128
|2006.03.06 03:28
|close
|1062
|100.00
|116.94
|117.05
|116.24
|-42756.97
|1086569.42
|2129
|2006.03.06 03:29
|buy
|1065
|100.00
|116.95
|116.19
|117.15
|2130
|2006.03.06 04:58
|t/p
|1065
|100.00
|117.15
|116.19
|117.15
|17072.13
|1103641.55
|2131
|2006.03.06 04:58
|buy
|1066
|100.00
|117.19
|116.43
|117.39
|2132
|2006.03.06 05:02
|buy
|1067
|100.00
|117.04
|116.43
|117.24
|2133
|2006.03.06 05:27
|close
|1067
|100.00
|117.12
|116.43
|117.24
|6830.60
|1110472.15
|2134
|2006.03.06 05:27
|close
|1066
|100.00
|117.11
|116.43
|117.39
|-6831.18
|1103640.97
|2135
|2006.03.06 05:28
|buy
|1068
|100.00
|117.16
|116.40
|117.36
|2136
|2006.03.06 05:34
|buy
|1069
|100.00
|117.01
|116.40
|117.21
|2137
|2006.03.06 08:00
|buy
|1070
|100.00
|116.86
|116.40
|117.06
|2138
|2006.03.06 09:51
|close
|1070
|100.00
|117.03
|116.40
|117.06
|14526.19
|1118167.16
|2139
|2006.03.06 09:51
|close
|1069
|100.00
|117.05
|116.40
|117.21
|3417.34
|1121584.50
|2140
|2006.03.06 09:52
|close
|1068
|100.00
|117.04
|116.40
|117.36
|-10252.90
|1111331.60
|2141
|2006.03.06 09:52
|buy
|1071
|100.00
|117.09
|116.33
|117.29
|2142
|2006.03.06 12:49
|t/p
|1071
|100.00
|117.29
|116.33
|117.29
|17051.75
|1128383.35
|2143
|2006.03.06 12:49
|buy
|1072
|100.00
|117.33
|116.57
|117.53
|2144
|2006.03.06 13:56
|t/p
|1072
|100.00
|117.53
|116.57
|117.53
|17015.49
|1145398.84
|2145
|2006.03.06 13:56
|buy
|1073
|100.00
|117.58
|116.82
|117.78
|2146
|2006.03.06 14:30
|buy
|1074
|100.00
|117.42
|116.81
|117.62
|2147
|2006.03.06 15:56
|close
|1074
|100.00
|117.51
|116.81
|117.62
|7658.92
|1153057.76
|2148
|2006.03.06 15:57
|close
|1073
|100.00
|117.52
|116.82
|117.78
|-5105.51
|1147952.25
|2149
|2006.03.06 15:57
|buy
|1075
|100.00
|117.55
|116.79
|117.75
|2150
|2006.03.07 03:30
|buy
|1076
|100.00
|117.39
|116.78
|117.59
|2151
|2006.03.07 04:25
|close
|1076
|100.00
|117.48
|116.78
|117.59
|7660.88
|1155613.13
|2152
|2006.03.07 04:26
|close
|1075
|100.00
|117.47
|116.79
|117.75
|-6555.55
|1149057.58
|2153
|2006.03.07 04:27
|sell
|1077
|100.00
|117.46
|118.22
|117.26
|2154
|2006.03.07 04:41
|sell
|1078
|100.00
|117.61
|118.22
|117.41
|2155
|2006.03.07 07:42
|sell
|1079
|100.00
|117.76
|118.22
|117.56
|2156
|2006.03.07 08:36
|sell
|1080
|100.00
|117.92
|118.23
|117.72
|2157
|2006.03.07 09:00
|t/p
|1080
|100.00
|117.72
|118.23
|117.72
|16990.91
|1166048.49
|2158
|2006.03.07 09:00
|close
|1079
|100.00
|117.71
|118.22
|117.56
|4247.73
|1170296.22
|2159
|2006.03.07 09:01
|close
|1078
|100.00
|117.72
|118.22
|117.41
|-9344.21
|1160952.01
|2160
|2006.03.07 09:01
|close
|1077
|100.00
|117.73
|118.22
|117.26
|-22933.83
|1138018.18
|2161
|2006.03.07 09:01
|sell
|1081
|100.00
|117.70
|118.46
|117.50
|2162
|2006.03.07 09:46
|sell
|1082
|100.00
|117.86
|118.47
|117.66
|2163
|2006.03.07 12:32
|close
|1082
|100.00
|117.77
|118.47
|117.66
|7642.01
|1145660.19
|2164
|2006.03.07 12:32
|close
|1081
|100.00
|117.76
|118.46
|117.50
|-5095.11
|1140565.08
|2165
|2006.03.07 12:32
|sell
|1083
|100.00
|117.74
|118.50
|117.54
|2166
|2006.03.07 13:25
|sell
|1084
|100.00
|117.89
|118.50
|117.69
|2167
|2006.03.07 13:30
|close
|1084
|100.00
|117.80
|118.50
|117.69
|7640.07
|1148205.15
|2168
|2006.03.07 13:30
|close
|1083
|100.00
|117.79
|118.50
|117.54
|-4244.84
|1143960.31
|2169
|2006.03.07 13:31
|sell
|1085
|100.00
|117.76
|118.52
|117.56
|2170
|2006.03.07 15:01
|t/p
|1085
|100.00
|117.56
|118.52
|117.56
|17012.59
|1160972.90
|2171
|2006.03.07 15:01
|sell
|1086
|100.00
|117.52
|118.28
|117.32
|2172
|2006.03.07 15:20
|sell
|1087
|100.00
|117.69
|118.30
|117.49
|2173
|2006.03.07 15:29
|close
|1087
|100.00
|117.59
|118.30
|117.49
|8504.12
|1169477.02
|2174
|2006.03.07 15:30
|close
|1086
|100.00
|117.62
|118.28
|117.32
|-8501.96
|1160975.06
|2175
|2006.03.07 15:31
|sell
|1088
|100.00
|117.59
|118.35
|117.39
|2176
|2006.03.07 15:54
|sell
|1089
|100.00
|117.76
|118.37
|117.56
|2177
|2006.03.07 16:13
|close
|1089
|100.00
|117.67
|118.37
|117.56
|7648.51
|1168623.57
|2178
|2006.03.07 16:14
|close
|1088
|100.00
|117.66
|118.35
|117.39
|-5949.35
|1162674.22
|2179
|2006.03.07 16:14
|sell
|1090
|100.00
|117.65
|118.41
|117.45
|2180
|2006.03.07 18:16
|sell
|1091
|100.00
|117.82
|118.43
|117.62
|2181
|2006.03.07 19:20
|sell
|1092
|100.00
|117.97
|118.43
|117.77
|2182
|2006.03.07 22:02
|close
|1092
|100.00
|117.81
|118.43
|117.77
|13581.19
|1176255.41
|2183
|2006.03.07 22:02
|close
|1091
|100.00
|117.83
|118.43
|117.62
|-848.68
|1175406.73
|2184
|2006.03.07 22:03
|close
|1090
|100.00
|117.84
|118.41
|117.45
|-16123.56
|1159283.17
|2185
|2006.03.07 22:04
|sell
|1093
|100.00
|117.79
|118.55
|117.59
|2186
|2006.03.08 01:00
|t/p
|1093
|100.00
|117.59
|118.55
|117.59
|16416.85
|1175700.02
|2187
|2006.03.08 01:00
|sell
|1094
|100.00
|117.53
|118.29
|117.33
|2188
|2006.03.08 05:32
|sell
|1095
|100.00
|117.69
|118.30
|117.49
|2189
|2006.03.08 07:39
|close
|1095
|100.00
|117.60
|118.30
|117.49
|7653.06
|1183353.08
|2190
|2006.03.08 07:39
|close
|1094
|100.00
|117.65
|118.29
|117.33
|-10199.75
|1173153.33
|2191
|2006.03.08 07:40
|buy
|1096
|100.00
|117.66
|116.90
|117.86
|2192
|2006.03.08 10:40
|t/p
|1096
|100.00
|117.86
|116.90
|117.86
|16967.85
|1190121.18
|2193
|2006.03.08 10:40
|buy
|1097
|100.00
|117.91
|117.15
|118.11
|2194
|2006.03.08 10:48
|buy
|1098
|100.00
|117.76
|117.15
|117.96
|2195
|2006.03.08 11:00
|close
|1098
|100.00
|117.84
|117.15
|117.96
|6788.87
|1196910.05
|2196
|2006.03.08 11:00
|close
|1097
|100.00
|117.83
|117.15
|118.11
|-6789.44
|1190120.61
|2197
|2006.03.08 11:01
|buy
|1099
|100.00
|117.91
|117.15
|118.11
|2198
|2006.03.08 12:45
|buy
|1100
|100.00
|117.76
|117.15
|117.96
|2199
|2006.03.08 12:51
|close
|1100
|100.00
|117.85
|117.15
|117.96
|7636.83
|1197757.44
|2200
|2006.03.08 12:51
|close
|1099
|100.00
|117.86
|117.15
|118.11
|-4242.32
|1193515.12
|2201
|2006.03.08 12:52
|buy
|1101
|100.00
|117.89
|117.13
|118.09
|2202
|2006.03.08 17:39
|buy
|1102
|100.00
|117.72
|117.11
|117.92
|2203
|2006.03.08 17:50
|close
|1102
|100.00
|117.81
|117.11
|117.92
|7639.42
|1201154.54
|2204
|2006.03.08 17:50
|close
|1101
|100.00
|117.82
|117.13
|118.09
|-5941.27
|1195213.27
|2205
|2006.03.08 17:51
|sell
|1103
|100.00
|117.83
|118.59
|117.63
|2206
|2006.03.09 04:00
|t/p
|1103
|100.00
|117.63
|118.59
|117.63
|15225.35
|1210438.62
|2207
|2006.03.09 04:00
|sell
|1104
|100.00
|117.55
|118.31
|117.35
|2208
|2006.03.09 04:08
|sell
|1105
|100.00
|117.70
|118.31
|117.50
|2209
|2006.03.09 04:30
|close
|1105
|100.00
|117.62
|118.31
|117.50
|6801.56
|1217240.18
|2210
|2006.03.09 04:30
|close
|1104
|100.00
|117.63
|118.31
|117.35
|-6800.99
|1210439.19
|2211
|2006.03.09 04:30
|sell
|1106
|100.00
|117.62
|118.38
|117.42
|2212
|2006.03.09 04:42
|sell
|1107
|100.00
|117.78
|118.39
|117.58
|2213
|2006.03.09 04:54
|close
|1107
|100.00
|117.69
|118.39
|117.58
|7647.21
|1218086.40
|2214
|2006.03.09 04:54
|close
|1106
|100.00
|117.70
|118.38
|117.42
|-6796.94
|1211289.46
|2215
|2006.03.09 04:55
|sell
|1108
|100.00
|117.64
|118.40
|117.44
|2216
|2006.03.09 05:08
|sell
|1109
|100.00
|117.79
|118.40
|117.59
|2217
|2006.03.09 05:24
|close
|1109
|100.00
|117.71
|118.40
|117.59
|6796.36
|1218085.82
|2218
|2006.03.09 05:24
|close
|1108
|100.00
|117.72
|118.40
|117.44
|-6795.79
|1211290.03
|2219
|2006.03.09 05:24
|sell
|1110
|100.00
|117.67
|118.43
|117.47
|2220
|2006.03.09 05:30
|sell
|1111
|100.00
|117.91
|118.52
|117.71
|2221
|2006.03.09 05:31
|close
|1111
|100.00
|117.78
|118.52
|117.71
|11037.53
|1222327.56
|2222
|2006.03.09 05:31
|close
|1110
|100.00
|117.77
|118.43
|117.47
|-8491.13
|1213836.43
|2223
|2006.03.09 05:31
|buy
|1112
|100.00
|117.78
|117.02
|117.98
|2224
|2006.03.09 05:36
|t/p
|1112
|100.00
|117.98
|117.02
|117.98
|16946.28
|1230782.71
|2225
|2006.03.09 05:36
|buy
|1113
|100.00
|118.06
|117.30
|118.26
|2226
|2006.03.09 05:41
|t/p
|1113
|100.00
|118.26
|117.30
|118.26
|16911.89
|1247694.60
|2227
|2006.03.09 05:41
|buy
|1114
|100.00
|118.30
|117.54
|118.50
|2228
|2006.03.09 05:41
|buy
|1115
|100.00
|118.11
|117.50
|118.31
|2229
|2006.03.09 05:53
|buy
|1116
|100.00
|117.95
|117.49
|118.15
|2230
|2006.03.09 05:57
|buy
|1117
|100.00
|117.73
|117.42
|117.93
|2231
|2006.03.09 05:59
|t/p
|1116
|100.00
|118.15
|117.49
|118.15
|16911.89
|1264606.49
|2232
|2006.03.09 05:59
|t/p
|1117
|100.00
|117.93
|117.42
|117.93
|16911.89
|1281518.38
|2233
|2006.03.09 05:59
|close
|1115
|100.00
|118.26
|117.50
|118.31
|12683.92
|1294202.30
|2234
|2006.03.09 06:00
|close
|1114
|100.00
|118.24
|117.54
|118.50
|-5074.42
|1289127.88
|2235
|2006.03.09 06:00
|buy
|1118
|100.00
|118.27
|117.51
|118.47
|2236
|2006.03.09 06:01
|buy
|1119
|100.00
|117.89
|117.28
|118.09
|2237
|2006.03.09 06:05
|t/p
|1119
|100.00
|118.09
|117.28
|118.09
|16930.50
|1306058.38
|2238
|2006.03.09 06:05
|close
|1118
|100.00
|118.13
|117.51
|118.47
|-11851.35
|1294207.03
|2239
|2006.03.09 06:05
|buy
|1120
|100.00
|118.12
|117.36
|118.32
|2240
|2006.03.09 06:25
|buy
|1121
|100.00
|117.90
|117.29
|118.10
|2241
|2006.03.09 06:28
|close
|1121
|100.00
|118.09
|117.29
|118.10
|16089.42
|1310296.45
|2242
|2006.03.09 06:28
|close
|1120
|100.00
|118.05
|117.36
|118.32
|-5929.69
|1304366.76
|2243
|2006.03.09 06:28
|buy
|1122
|100.00
|118.02
|117.26
|118.22
|2244
|2006.03.09 06:30
|buy
|1123
|100.00
|117.86
|117.25
|118.06
|2245
|2006.03.09 08:01
|buy
|1124
|100.00
|117.48
|117.02
|117.68
|2246
|2006.03.09 08:26
|t/p
|1124
|100.00
|117.68
|117.02
|117.68
|16993.80
|1321360.56
|2247
|2006.03.09 08:26
|close
|1123
|100.00
|117.69
|117.25
|118.06
|-14444.73
|1306915.83
|2248
|2006.03.09 08:26
|close
|1122
|100.00
|117.66
|117.26
|118.22
|-30596.63
|1276319.20
|2249
|2006.03.09 08:26
|buy
|1125
|100.00
|117.91
|117.15
|118.11
|2250
|2006.03.09 08:26
|buy
|1126
|100.00
|117.76
|117.15
|117.96
|2251
|2006.03.09 08:27
|buy
|1127
|100.00
|117.60
|117.14
|117.80
|2252
|2006.03.09 08:29
|buy
|1128
|100.00
|117.42
|117.11
|117.62
|2253
|2006.03.09 10:27
|buy
|1129
|100.00
|117.20
|117.04
|117.40
|2254
|2006.03.09 10:31
|s/l
|1125
|100.00
|117.15
|117.15
|118.11
|-64874.09
|1211445.11
|2255
|2006.03.09 10:31
|s/l
|1126
|100.00
|117.15
|117.15
|117.96
|-52070.00
|1159375.11
|2256
|2006.03.09 10:31
|close
|1129
|100.00
|117.15
|117.04
|117.40
|-4268.03
|1155107.08
|2257
|2006.03.09 10:31
|close
|1128
|100.00
|117.16
|117.11
|117.62
|-22191.87
|1132915.21
|2258
|2006.03.09 10:31
|close
|1127
|100.00
|117.15
|117.14
|117.80
|-38412.29
|1094502.92
|2259
|2006.03.09 10:32
|sell
|1130
|100.00
|117.14
|117.90
|116.94
|2260
|2006.03.09 11:52
|sell
|1131
|100.00
|117.30
|117.91
|117.10
|2261
|2006.03.09 12:50
|sell
|1132
|100.00
|117.45
|117.91
|117.25
|2262
|2006.03.09 12:54
|close
|1132
|100.00
|117.28
|117.91
|117.25
|14495.23
|1108998.15
|2263
|2006.03.09 12:54
|close
|1131
|100.00
|117.29
|117.91
|117.10
|852.59
|1109850.74
|2264
|2006.03.09 12:54
|close
|1130
|100.00
|117.30
|117.90
|116.94
|-13640.24
|1096210.50
|2265
|2006.03.09 12:55
|sell
|1133
|100.00
|117.27
|118.03
|117.07
|2266
|2006.03.09 12:59
|sell
|1134
|100.00
|117.45
|118.06
|117.25
|2267
|2006.03.09 13:20
|sell
|1135
|100.00
|117.66
|118.12
|117.46
|2268
|2006.03.09 13:53
|t/p
|1135
|100.00
|117.46
|118.12
|117.46
|17028.52
|1113239.02
|2269
|2006.03.09 13:53
|close
|1134
|100.00
|117.45
|118.06
|117.25
|0.00
|1113239.02
|2270
|2006.03.09 13:53
|close
|1133
|100.00
|117.46
|118.03
|117.07
|-16175.72
|1097063.30
|2271
|2006.03.09 13:53
|buy
|1136
|100.00
|117.48
|116.72
|117.68
|2272
|2006.03.09 16:00
|t/p
|1136
|100.00
|117.68
|116.72
|117.68
|16980.81
|1114044.11
|2273
|2006.03.09 16:00
|buy
|1137
|100.00
|117.82
|117.06
|118.02
|2274
|2006.03.09 16:19
|buy
|1138
|100.00
|117.65
|117.04
|117.85
|2275
|2006.03.09 16:29
|t/p
|1138
|100.00
|117.85
|117.04
|117.85
|16966.41
|1131010.52
|2276
|2006.03.09 16:29
|close
|1137
|100.00
|117.88
|117.06
|118.02
|5089.92
|1136100.44
|2277
|2006.03.09 16:30
|buy
|1139
|100.00
|117.94
|117.18
|118.14
|2278
|2006.03.09 17:30
|t/p
|1139
|100.00
|118.14
|117.18
|118.14
|16926.20
|1153026.64
|2279
|2006.03.09 17:30
|buy
|1140
|100.00
|118.20
|117.44
|118.40
|2280
|2006.03.09 17:50
|buy
|1141
|100.00
|117.99
|117.38
|118.19
|2281
|2006.03.09 17:57
|close
|1141
|100.00
|118.10
|117.38
|118.19
|9314.14
|1162340.78
|2282
|2006.03.09 17:58
|close
|1140
|100.00
|118.16
|117.44
|118.40
|-3385.24
|1158955.54
|2283
|2006.03.09 17:58
|buy
|1142
|100.00
|118.21
|117.45
|118.41
|2284
|2006.03.10 00:12
|buy
|1143
|100.00
|118.05
|117.44
|118.25
|2285
|2006.03.10 00:19
|close
|1143
|100.00
|118.17
|117.44
|118.25
|10154.86
|1169110.40
|2286
|2006.03.10 00:20
|close
|1142
|100.00
|118.18
|117.45
|118.41
|-2283.80
|1166826.60
|2287
|2006.03.10 00:20
|sell
|1144
|100.00
|118.19
|118.95
|117.99
|2288
|2006.03.10 00:36
|sell
|1145
|100.00
|118.36
|118.97
|118.16
|2289
|2006.03.10 00:39
|close
|1145
|100.00
|118.24
|118.97
|118.16
|10148.85
|1176975.45
|2290
|2006.03.10 00:39
|close
|1144
|100.00
|118.21
|118.95
|117.99
|-1691.90
|1175283.55
|2291
|2006.03.10 00:39
|sell
|1146
|100.00
|118.19
|118.95
|117.99
|2292
|2006.03.10 00:50
|sell
|1147
|100.00
|118.35
|118.96
|118.15
|2293
|2006.03.10 01:05
|sell
|1148
|100.00
|118.59
|119.05
|118.39
|2294
|2006.03.10 01:08
|t/p
|1148
|100.00
|118.39
|119.05
|118.39
|16896.17
|1192179.72
|2295
|2006.03.10 01:08
|close
|1147
|100.00
|118.37
|118.96
|118.15
|-1689.62
|1190490.10
|2296
|2006.03.10 01:08
|close
|1146
|100.00
|118.34
|118.95
|117.99
|-12675.34
|1177814.76
|2297
|2006.03.10 01:08
|buy
|1149
|100.00
|118.42
|117.66
|118.62
|2298
|2006.03.10 01:11
|buy
|1150
|100.00
|118.24
|117.63
|118.44
|2299
|2006.03.10 01:14
|close
|1150
|100.00
|118.34
|117.63
|118.44
|8450.23
|1186264.99
|2300
|2006.03.10 01:15
|close
|1149
|100.00
|118.31
|117.66
|118.62
|-9297.61
|1176967.38
|2301
|2006.03.10 01:15
|sell
|1151
|100.00
|118.29
|119.05
|118.09
|2302
|2006.03.10 01:18
|sell
|1152
|100.00
|118.45
|119.06
|118.25
|2303
|2006.03.10 01:29
|close
|1152
|100.00
|118.35
|119.06
|118.25
|8449.51
|1185416.89
|2304
|2006.03.10 01:30
|close
|1151
|100.00
|118.37
|119.05
|118.09
|-6758.47
|1178658.42
|2305
|2006.03.10 01:30
|buy
|1153
|100.00
|118.39
|117.63
|118.59
|2306
|2006.03.10 04:01
|t/p
|1153
|100.00
|118.59
|117.63
|118.59
|16864.83
|1195523.25
|2307
|2006.03.10 04:01
|buy
|1154
|100.00
|118.63
|117.87
|118.83
|2308
|2006.03.10 05:32
|buy
|1155
|100.00
|118.46
|117.85
|118.66
|2309
|2006.03.10 05:56
|close
|1155
|100.00
|118.55
|117.85
|118.66
|7591.73
|1203114.98
|2310
|2006.03.10 05:57
|close
|1154
|100.00
|118.54
|117.87
|118.83
|-7592.37
|1195522.61
|2311
|2006.03.10 05:58
|sell
|1156
|100.00
|118.55
|119.31
|118.35
|2312
|2006.03.10 06:32
|t/p
|1156
|100.00
|118.35
|119.31
|118.35
|16904.74
|1212427.35
|2313
|2006.03.10 06:32
|sell
|1157
|100.00
|118.27
|119.03
|118.07
|2314
|2006.03.10 06:43
|sell
|1158
|100.00
|118.42
|119.03
|118.22
|2315
|2006.03.10 06:59
|close
|1158
|100.00
|118.34
|119.03
|118.22
|6760.18
|1219187.53
|2316
|2006.03.10 07:00
|close
|1157
|100.00
|118.37
|119.03
|118.07
|-8448.09
|1210739.44
|2317
|2006.03.10 07:00
|sell
|1159
|100.00
|118.31
|119.07
|118.11
|2318
|2006.03.10 07:31
|t/p
|1159
|100.00
|118.11
|119.07
|118.11
|16943.41
|1227682.85
|2319
|2006.03.10 07:31
|sell
|1160
|100.00
|118.00
|118.76
|117.80
|2320
|2006.03.10 07:42
|sell
|1161
|100.00
|118.15
|118.76
|117.95
|2321
|2006.03.10 09:10
|sell
|1162
|100.00
|118.32
|118.78
|118.12
|2322
|2006.03.10 13:30
|sell
|1163
|100.00
|118.48
|118.79
|118.28
|2323
|2006.03.10 13:44
|sell
|1164
|100.00
|118.64
|118.80
|118.44
|2324
|2006.03.10 13:46
|s/l
|1160
|100.00
|118.76
|118.76
|117.80
|-63994.61
|1163688.24
|2325
|2006.03.10 13:46
|s/l
|1161
|100.00
|118.76
|118.76
|117.95
|-51364.10
|1112324.14
|2326
|2006.03.10 13:46
|close
|1164
|100.00
|118.76
|118.80
|118.44
|-10104.41
|1102219.73
|2327
|2006.03.10 13:47
|close
|1163
|100.00
|118.74
|118.79
|118.28
|-21896.58
|1080323.15
|2328
|2006.03.10 13:47
|close
|1162
|100.00
|118.76
|118.78
|118.12
|-37049.51
|1043273.64
|2329
|2006.03.10 13:48
|buy
|1165
|100.00
|118.77
|118.01
|118.97
|2330
|2006.03.10 13:51
|buy
|1166
|100.00
|118.60
|117.99
|118.80
|2331
|2006.03.10 14:03
|close
|1166
|100.00
|118.69
|117.99
|118.80
|7582.78
|1050856.42
|2332
|2006.03.10 14:04
|close
|1165
|100.00
|118.75
|118.01
|118.97
|-1684.21
|1049172.21
|2333
|2006.03.10 14:04
|buy
|1167
|100.00
|118.80
|118.04
|119.00
|2334
|2006.03.10 14:33
|t/p
|1167
|100.00
|119.00
|118.04
|119.00
|16805.31
|1065977.52
|2335
|2006.03.10 14:33
|buy
|1168
|100.00
|119.05
|118.29
|119.25
|2336
|2006.03.13 00:02
|buy
|1169
|100.00
|118.86
|118.25
|119.06
|2337
|2006.03.13 00:19
|close
|1169
|100.00
|118.97
|118.25
|119.06
|9246.03
|1075223.55
|2338
|2006.03.13 00:19
|close
|1168
|100.00
|118.92
|118.29
|119.25
|-10677.02
|1064546.53
|2339
|2006.03.13 00:19
|sell
|1170
|100.00
|118.97
|119.73
|118.77
|2340
|2006.03.13 13:33
|sell
|1171
|100.00
|119.13
|119.74
|118.93
|2341
|2006.03.13 16:08
|close
|1171
|100.00
|119.04
|119.74
|118.93
|7560.48
|1072107.01
|2342
|2006.03.13 16:08
|close
|1170
|100.00
|119.01
|119.73
|118.77
|-3361.06
|1068745.95
|2343
|2006.03.13 16:08
|sell
|1172
|100.00
|118.99
|119.75
|118.79
|2344
|2006.03.13 21:33
|t/p
|1172
|100.00
|118.79
|119.75
|118.79
|16839.27
|1085585.22
|2345
|2006.03.13 21:33
|sell
|1173
|100.00
|118.73
|119.49
|118.53
|2346
|2006.03.14 00:57
|t/p
|1173
|100.00
|118.53
|119.49
|118.53
|16283.33
|1101868.55
|2347
|2006.03.14 00:57
|sell
|1174
|100.00
|118.46
|119.22
|118.26
|2348
|2006.03.14 02:14
|sell
|1175
|100.00
|118.61
|119.22
|118.41
|2349
|2006.03.14 04:24
|close
|1175
|100.00
|118.53
|119.22
|118.41
|6749.35
|1108617.90
|2350
|2006.03.14 04:24
|close
|1174
|100.00
|118.54
|119.22
|118.26
|-6748.78
|1101869.12
|2351
|2006.03.14 04:25
|sell
|1176
|100.00
|118.49
|119.25
|118.29
|2352
|2006.03.14 11:46
|t/p
|1176
|100.00
|118.29
|119.25
|118.29
|16909.03
|1118778.15
|2353
|2006.03.14 11:46
|sell
|1177
|100.00
|118.24
|119.00
|118.04
|2354
|2006.03.14 12:02
|sell
|1178
|100.00
|118.40
|119.01
|118.20
|2355
|2006.03.14 12:13
|close
|1178
|100.00
|118.31
|119.01
|118.20
|7607.13
|1126385.28
|2356
|2006.03.14 12:14
|close
|1177
|100.00
|118.33
|119.00
|118.04
|-7605.85
|1118779.43
|2357
|2006.03.14 12:14
|sell
|1179
|100.00
|118.28
|119.04
|118.08
|2358
|2006.03.14 13:42
|t/p
|1179
|100.00
|118.08
|119.04
|118.08
|16939.10
|1135718.53
|2359
|2006.03.14 13:42
|sell
|1180
|100.00
|118.03
|118.79
|117.83
|2360
|2006.03.14 14:56
|t/p
|1180
|100.00
|117.83
|118.79
|117.83
|16976.49
|1152695.02
|2361
|2006.03.14 14:56
|sell
|1181
|100.00
|117.77
|118.53
|117.57
|2362
|2006.03.14 15:55
|t/p
|1181
|100.00
|117.57
|118.53
|117.57
|17012.59
|1169707.61
|2363
|2006.03.14 15:55
|sell
|1182
|100.00
|117.52
|118.28
|117.32
|2364
|2006.03.14 17:26
|t/p
|1182
|100.00
|117.32
|118.28
|117.32
|17048.85
|1186756.46
|2365
|2006.03.14 17:26
|sell
|1183
|100.00
|117.27
|118.03
|117.07
|2366
|2006.03.14 17:31
|sell
|1184
|100.00
|117.47
|118.08
|117.27
|2367
|2006.03.14 17:56
|close
|1184
|100.00
|117.36
|118.08
|117.27
|9372.87
|1196129.33
|2368
|2006.03.14 17:56
|close
|1183
|100.00
|117.33
|118.03
|117.07
|-5113.78
|1191015.55
|2369
|2006.03.14 17:57
|sell
|1185
|100.00
|117.27
|118.03
|117.07
|2370
|2006.03.14 18:00
|sell
|1186
|100.00
|117.44
|118.05
|117.24
|2371
|2006.03.14 21:31
|sell
|1187
|100.00
|117.63
|118.09
|117.43
|2372
|2006.03.15 01:17
|close
|1187
|100.00
|117.44
|118.09
|117.43
|15584.17
|1206599.72
|2373
|2006.03.15 01:17
|close
|1186
|100.00
|117.41
|118.05
|117.24
|1960.85
|1208560.57
|2374
|2006.03.15 01:18
|close
|1185
|100.00
|117.40
|118.03
|117.07
|-11667.55
|1196893.02
|2375
|2006.03.15 01:18
|sell
|1188
|100.00
|117.37
|118.13
|117.17
|2376
|2006.03.15 01:32
|sell
|1189
|100.00
|117.54
|118.15
|117.34
|2377
|2006.03.15 03:45
|close
|1189
|100.00
|117.44
|118.15
|117.34
|8514.99
|1205408.01
|2378
|2006.03.15 03:46
|close
|1188
|100.00
|117.43
|118.13
|117.17
|-5109.43
|1200298.58
|2379
|2006.03.15 03:46
|sell
|1190
|100.00
|117.40
|118.16
|117.20
|2380
|2006.03.15 07:02
|sell
|1191
|100.00
|117.58
|118.19
|117.38
|2381
|2006.03.15 08:08
|close
|1191
|100.00
|117.48
|118.19
|117.38
|8512.09
|1208810.67
|2382
|2006.03.15 08:10
|close
|1190
|100.00
|117.47
|118.16
|117.20
|-5958.97
|1202851.70
|2383
|2006.03.15 08:11
|sell
|1192
|100.00
|117.42
|118.18
|117.22
|2384
|2006.03.15 09:00
|sell
|1193
|100.00
|117.59
|118.20
|117.39
|2385
|2006.03.15 12:34
|close
|1193
|100.00
|117.49
|118.20
|117.39
|8511.36
|1211363.06
|2386
|2006.03.15 12:34
|close
|1192
|100.00
|117.48
|118.18
|117.22
|-5107.25
|1206255.81
|2387
|2006.03.15 12:35
|sell
|1194
|100.00
|117.43
|118.19
|117.23
|2388
|2006.03.15 13:31
|sell
|1195
|100.00
|117.61
|118.22
|117.41
|2389
|2006.03.15 13:32
|close
|1195
|100.00
|117.51
|118.22
|117.41
|8509.91
|1214765.72
|2390
|2006.03.15 13:32
|close
|1194
|100.00
|117.53
|118.19
|117.23
|-8508.47
|1206257.25
|2391
|2006.03.15 13:33
|sell
|1196
|100.00
|117.44
|118.20
|117.24
|2392
|2006.03.15 14:02
|t/p
|1196
|100.00
|117.24
|118.20
|117.24
|17060.48
|1223317.73
|2393
|2006.03.15 14:02
|sell
|1197
|100.00
|117.19
|117.95
|116.99
|2394
|2006.03.15 14:09
|sell
|1198
|100.00
|117.38
|117.99
|117.18
|2395
|2006.03.15 14:13
|sell
|1199
|100.00
|117.55
|118.01
|117.35
|2396
|2006.03.15 14:13
|t/p
|1199
|100.00
|117.35
|118.01
|117.35
|17047.39
|1240365.12
|2397
|2006.03.15 14:17
|close
|1198
|100.00
|117.28
|117.99
|117.18
|8526.60
|1248891.72
|2398
|2006.03.15 14:17
|close
|1197
|100.00
|117.34
|117.95
|116.99
|-12783.36
|1236108.36
|2399
|2006.03.15 14:17
|sell
|1200
|100.00
|117.29
|118.05
|117.09
|2400
|2006.03.15 14:23
|sell
|1201
|100.00
|117.47
|118.08
|117.27
|2401
|2006.03.15 14:25
|close
|1201
|100.00
|117.35
|118.08
|117.27
|10225.82
|1246334.18
|2402
|2006.03.15 14:26
|close
|1200
|100.00
|117.32
|118.05
|117.09
|-2557.11
|1243777.07
|2403
|2006.03.15 14:26
|sell
|1202
|100.00
|117.29
|118.05
|117.09
|2404
|2006.03.15 15:36
|sell
|1203
|100.00
|117.45
|118.06
|117.25
|2405
|2006.03.15 16:30
|close
|1203
|100.00
|117.31
|118.06
|117.25
|11934.19
|1255711.26
|2406
|2006.03.15 16:31
|close
|1202
|100.00
|117.33
|118.05
|117.09
|-3409.19
|1252302.07
|2407
|2006.03.15 16:34
|sell
|1204
|100.00
|117.33
|118.09
|117.13
|2408
|2006.03.15 23:00
|sell
|1205
|100.00
|117.52
|118.13
|117.32
|2409
|2006.03.16 04:31
|sell
|1206
|100.00
|117.71
|118.17
|117.51
|2410
|2006.03.16 04:35
|sell
|1207
|100.00
|117.87
|118.18
|117.67
|2411
|2006.03.16 04:42
|t/p
|1207
|100.00
|117.67
|118.18
|117.67
|17016.93
|1269319.00
|2412
|2006.03.16 04:42
|close
|1206
|100.00
|117.53
|118.17
|117.51
|15315.24
|1284634.24
|2413
|2006.03.16 04:42
|close
|1205
|100.00
|117.63
|118.13
|117.32
|-11134.26
|1273499.98
|2414
|2006.03.16 04:42
|close
|1204
|100.00
|117.64
|118.09
|117.13
|-28134.48
|1245365.50
|2415
|2006.03.16 04:42
|buy
|1208
|100.00
|117.63
|116.87
|117.83
|2416
|2006.03.16 04:54
|t/p
|1208
|100.00
|117.83
|116.87
|117.83
|16969.29
|1262334.79
|2417
|2006.03.16 04:54
|buy
|1209
|100.00
|117.90
|117.14
|118.10
|2418
|2006.03.16 04:57
|buy
|1210
|100.00
|117.73
|117.12
|117.93
|2419
|2006.03.16 06:30
|close
|1210
|100.00
|117.83
|117.12
|117.93
|8486.80
|1270821.59
|2420
|2006.03.16 06:31
|close
|1209
|100.00
|117.82
|117.14
|118.10
|-6790.02
|1264031.57
|2421
|2006.03.16 06:31
|buy
|1211
|100.00
|117.85
|117.09
|118.05
|2422
|2006.03.16 07:38
|buy
|1212
|100.00
|117.63
|117.02
|117.83
|2423
|2006.03.16 07:51
|close
|1212
|100.00
|117.76
|117.02
|117.83
|11039.40
|1275070.97
|2424
|2006.03.16 07:52
|close
|1211
|100.00
|117.75
|117.09
|118.05
|-8492.57
|1266578.40
|2425
|2006.03.16 07:52
|buy
|1213
|100.00
|117.80
|117.04
|118.00
|2426
|2006.03.16 08:03
|buy
|1214
|100.00
|117.65
|117.04
|117.85
|2427
|2006.03.16 10:05
|buy
|1215
|100.00
|117.49
|117.03
|117.69
|2428
|2006.03.16 10:24
|close
|1215
|100.00
|117.65
|117.03
|117.69
|13599.66
|1280178.06
|2429
|2006.03.16 10:25
|close
|1214
|100.00
|117.64
|117.04
|117.85
|-850.05
|1279328.01
|2430
|2006.03.16 10:25
|close
|1213
|100.00
|117.67
|117.04
|118.00
|-11047.85
|1268280.16
|2431
|2006.03.16 10:25
|sell
|1216
|100.00
|117.66
|118.42
|117.46
|2432
|2006.03.16 13:31
|t/p
|1216
|100.00
|117.46
|118.42
|117.46
|17069.22
|1285349.38
|2433
|2006.03.16 13:31
|sell
|1217
|100.00
|117.13
|117.89
|116.93
|2434
|2006.03.16 13:32
|sell
|1218
|100.00
|117.40
|118.01
|117.20
|2435
|2006.03.16 13:33
|close
|1218
|100.00
|117.23
|118.01
|117.20
|14501.41
|1299850.79
|2436
|2006.03.16 13:34
|close
|1217
|100.00
|117.24
|117.89
|116.93
|-9382.46
|1290468.33
|2437
|2006.03.16 13:34
|sell
|1219
|100.00
|117.22
|117.98
|117.02
|2438
|2006.03.16 13:42
|sell
|1220
|100.00
|117.40
|118.01
|117.20
|2439
|2006.03.16 13:49
|sell
|1221
|100.00
|117.56
|118.02
|117.36
|2440
|2006.03.16 13:59
|t/p
|1221
|100.00
|117.36
|118.02
|117.36
|17059.03
|1307527.36
|2441
|2006.03.16 13:59
|close
|1220
|100.00
|117.24
|118.01
|117.20
|13647.22
|1321174.58
|2442
|2006.03.16 14:00
|close
|1219
|100.00
|117.26
|117.98
|117.02
|-3411.22
|1317763.36
|2443
|2006.03.16 14:00
|sell
|1222
|100.00
|117.16
|117.92
|116.96
|2444
|2006.03.16 17:26
|t/p
|1222
|100.00
|116.96
|117.92
|116.96
|17102.79
|1334866.15
|2445
|2006.03.16 17:26
|sell
|1223
|100.00
|116.90
|117.66
|116.70
|2446
|2006.03.17 00:47
|t/p
|1223
|100.00
|116.70
|117.66
|116.70
|16543.66
|1351409.81
|2447
|2006.03.17 00:47
|sell
|1224
|100.00
|116.66
|117.42
|116.46
|2448
|2006.03.17 02:31
|sell
|1225
|100.00
|116.83
|117.44
|116.63
|2449
|2006.03.17 03:56
|close
|1225
|100.00
|116.74
|117.44
|116.63
|7709.44
|1359119.25
|2450
|2006.03.17 03:58
|close
|1224
|100.00
|116.75
|117.42
|116.46
|-7708.78
|1351410.47
|2451
|2006.03.17 03:58
|buy
|1226
|100.00
|116.76
|116.00
|116.96
|2452
|2006.03.17 08:40
|buy
|1227
|100.00
|116.59
|115.98
|116.79
|2453
|2006.03.17 09:35
|buy
|1228
|100.00
|116.39
|115.93
|116.59
|2454
|2006.03.17 09:58
|buy
|1229
|100.00
|116.23
|115.92
|116.43
|2455
|2006.03.17 10:01
|t/p
|1229
|100.00
|116.43
|115.92
|116.43
|17177.70
|1368588.17
|2456
|2006.03.17 10:01
|close
|1228
|100.00
|116.43
|115.93
|116.59
|3435.54
|1372023.71
|2457
|2006.03.17 10:02
|close
|1227
|100.00
|116.42
|115.98
|116.79
|-14602.30
|1357421.41
|2458
|2006.03.17 10:03
|close
|1226
|100.00
|116.43
|116.00
|116.96
|-28343.21
|1329078.20
|2459
|2006.03.17 10:04
|sell
|1230
|100.00
|116.44
|117.20
|116.24
|2460
|2006.03.17 11:46
|t/p
|1230
|100.00
|116.24
|117.20
|116.24
|17208.75
|1346286.95
|2461
|2006.03.17 11:46
|sell
|1231
|100.00
|116.18
|116.94
|115.98
|2462
|2006.03.17 13:34
|t/p
|1231
|100.00
|115.98
|116.94
|115.98
|17250.30
|1363537.25
|2463
|2006.03.17 13:34
|sell
|1232
|100.00
|115.90
|116.66
|115.70
|2464
|2006.03.17 14:01
|sell
|1233
|100.00
|116.13
|116.74
|115.93
|2465
|2006.03.17 14:24
|close
|1233
|100.00
|115.97
|116.74
|115.93
|13796.67
|1377333.92
|2466
|2006.03.17 14:26
|close
|1232
|100.00
|115.98
|116.66
|115.70
|-6897.74
|1370436.18
|2467
|2006.03.17 14:26
|sell
|1234
|100.00
|115.95
|116.71
|115.75
|2468
|2006.03.17 14:31
|sell
|1235
|100.00
|116.30
|116.91
|116.10
|2469
|2006.03.17 14:53
|close
|1235
|100.00
|116.12
|116.91
|116.10
|15501.21
|1385937.39
|2470
|2006.03.17 14:55
|close
|1234
|100.00
|116.14
|116.71
|115.75
|-16359.57
|1369577.82
|2471
|2006.03.17 14:55
|buy
|1236
|100.00
|116.13
|115.37
|116.33
|2472
|2006.03.17 16:25
|buy
|1237
|100.00
|115.97
|115.36
|116.17
|2473
|2006.03.17 17:23
|buy
|1238
|100.00
|115.82
|115.36
|116.02
|2474
|2006.03.20 00:00
|t/p
|1238
|100.00
|116.02
|115.36
|116.02
|17472.33
|1387050.15
|2475
|2006.03.20 00:00
|close
|1237
|100.00
|116.16
|115.36
|116.17
|16611.45
|1403661.60
|2476
|2006.03.20 00:02
|close
|1236
|100.00
|116.17
|115.37
|116.33
|3697.93
|1407359.53
|2477
|2006.03.20 00:02
|buy
|1239
|100.00
|116.20
|115.44
|116.40
|2478
|2006.03.20 03:01
|t/p
|1239
|100.00
|116.40
|115.44
|116.40
|17182.13
|1424541.66
|2479
|2006.03.20 03:01
|buy
|1240
|100.00
|116.44
|115.68
|116.64
|2480
|2006.03.20 04:39
|buy
|1241
|100.00
|116.29
|115.68
|116.49
|2481
|2006.03.20 07:10
|buy
|1242
|100.00
|116.13
|115.67
|116.33
|2482
|2006.03.20 08:02
|close
|1242
|100.00
|116.30
|115.67
|116.33
|14617.37
|1439159.03
|2483
|2006.03.20 08:03
|close
|1241
|100.00
|116.25
|115.68
|116.49
|-3440.86
|1435718.17
|2484
|2006.03.20 08:03
|close
|1240
|100.00
|116.26
|115.68
|116.64
|-15482.54
|1420235.63
|2485
|2006.03.20 08:03
|buy
|1243
|100.00
|116.27
|115.51
|116.47
|2486
|2006.03.20 08:09
|buy
|1244
|100.00
|116.10
|115.49
|116.30
|2487
|2006.03.20 08:23
|close
|1244
|100.00
|116.20
|115.49
|116.30
|8605.85
|1428841.48
|2488
|2006.03.20 08:23
|close
|1243
|100.00
|116.19
|115.51
|116.47
|-6885.27
|1421956.21
|2489
|2006.03.20 08:24
|sell
|1245
|100.00
|116.18
|116.94
|115.98
|2490
|2006.03.20 09:32
|t/p
|1245
|100.00
|115.98
|116.94
|115.98
|17244.35
|1439200.56
|2491
|2006.03.20 09:32
|sell
|1246
|100.00
|115.94
|116.70
|115.74
|2492
|2006.03.20 10:31
|sell
|1247
|100.00
|116.16
|116.77
|115.96
|2493
|2006.03.20 10:36
|close
|1247
|100.00
|116.03
|116.77
|115.96
|11204.00
|1450404.56
|2494
|2006.03.20 10:36
|close
|1246
|100.00
|116.07
|116.70
|115.74
|-11200.14
|1439204.42
|2495
|2006.03.20 10:37
|sell
|1248
|100.00
|115.99
|116.75
|115.79
|2496
|2006.03.20 10:49
|sell
|1249
|100.00
|116.14
|116.75
|115.94
|2497
|2006.03.20 12:33
|close
|1249
|100.00
|116.06
|116.75
|115.94
|6892.99
|1446097.41
|2498
|2006.03.20 12:33
|close
|1248
|100.00
|116.07
|116.75
|115.79
|-6892.39
|1439205.02
|2499
|2006.03.20 12:33
|sell
|1250
|100.00
|116.04
|116.80
|115.84
|2500
|2006.03.20 13:12
|t/p
|1250
|100.00
|115.84
|116.80
|115.84
|17265.19
|1456470.21
|2501
|2006.03.20 13:12
|sell
|1251
|100.00
|115.80
|116.56
|115.60
|2502
|2006.03.20 13:14
|sell
|1252
|100.00
|115.96
|116.57
|115.76
|2503
|2006.03.20 13:29
|close
|1252
|100.00
|115.85
|116.57
|115.76
|9495.04
|1465965.25
|2504
|2006.03.20 13:30
|close
|1251
|100.00
|115.84
|116.56
|115.60
|-3453.04
|1462512.21
|2505
|2006.03.20 13:30
|sell
|1253
|100.00
|115.81
|116.57
|115.61
|2506
|2006.03.20 13:40
|t/p
|1253
|100.00
|115.61
|116.57
|115.61
|17299.54
|1479811.75
|2507
|2006.03.20 13:40
|sell
|1254
|100.00
|115.57
|116.33
|115.37
|2508
|2006.03.20 13:42
|sell
|1255
|100.00
|115.78
|116.39
|115.58
|2509
|2006.03.20 13:59
|close
|1255
|100.00
|115.63
|116.39
|115.58
|12972.41
|1492784.16
|2510
|2006.03.20 14:00
|close
|1254
|100.00
|115.65
|116.33
|115.37
|-6917.42
|1485866.74
|2511
|2006.03.20 14:01
|sell
|1256
|100.00
|115.55
|116.31
|115.35
|2512
|2006.03.20 14:14
|sell
|1257
|100.00
|115.70
|116.31
|115.50
|2513
|2006.03.20 14:23
|close
|1257
|100.00
|115.62
|116.31
|115.50
|6919.22
|1492785.96
|2514
|2006.03.20 14:23
|close
|1256
|100.00
|115.63
|116.31
|115.35
|-6918.62
|1485867.34
|2515
|2006.03.20 14:23
|sell
|1258
|100.00
|115.60
|116.36
|115.40
|2516
|2006.03.20 14:30
|sell
|1259
|100.00
|115.75
|116.36
|115.55
|2517
|2006.03.20 14:30
|sell
|1260
|100.00
|115.93
|116.39
|115.73
|2518
|2006.03.20 14:32
|sell
|1261
|100.00
|116.09
|116.40
|115.89
|2519
|2006.03.20 14:39
|t/p
|1261
|100.00
|115.89
|116.40
|115.89
|17257.74
|1503125.08
|2520
|2006.03.20 14:39
|close
|1260
|100.00
|115.89
|116.39
|115.73
|3451.55
|1506576.63
|2521
|2006.03.20 14:39
|close
|1259
|100.00
|115.88
|116.36
|115.55
|-11218.50
|1495358.13
|2522
|2006.03.20 14:39
|close
|1258
|100.00
|115.89
|116.36
|115.40
|-25023.73
|1470334.40
|2523
|2006.03.20 14:39
|sell
|1262
|100.00
|115.86
|116.62
|115.66
|2524
|2006.03.20 14:41
|sell
|1263
|100.00
|116.04
|116.65
|115.84
|2525
|2006.03.20 14:57
|close
|1263
|100.00
|115.89
|116.65
|115.84
|12943.31
|1483277.71
|2526
|2006.03.20 14:57
|close
|1262
|100.00
|115.91
|116.62
|115.66
|-4313.69
|1478964.02
|2527
|2006.03.20 14:58
|buy
|1264
|100.00
|115.95
|115.19
|116.15
|2528
|2006.03.20 14:58
|buy
|1265
|100.00
|115.77
|115.16
|115.97
|2529
|2006.03.20 14:59
|t/p
|1265
|100.00
|115.97
|115.16
|115.97
|17229.50
|1496193.52
|2530
|2006.03.20 14:59
|close
|1264
|100.00
|116.08
|115.19
|116.15
|11199.17
|1507392.69
|2531
|2006.03.20 15:00
|buy
|1266
|100.00
|116.10
|115.34
|116.30
|2532
|2006.03.20 15:31
|t/p
|1266
|100.00
|116.30
|115.34
|116.30
|17195.43
|1524588.12
|2533
|2006.03.20 15:31
|buy
|1267
|100.00
|116.35
|115.59
|116.55
|2534
|2006.03.20 15:35
|buy
|1268
|100.00
|116.20
|115.59
|116.40
|2535
|2006.03.20 15:40
|close
|1268
|100.00
|116.28
|115.59
|116.40
|6879.94
|1531468.06
|2536
|2006.03.20 15:40
|close
|1267
|100.00
|116.29
|115.59
|116.55
|-5159.52
|1526308.54
|2537
|2006.03.20 15:41
|buy
|1269
|100.00
|116.34
|115.58
|116.54
|2538
|2006.03.20 15:56
|buy
|1270
|100.00
|116.18
|115.57
|116.38
|2539
|2006.03.20 15:58
|close
|1270
|100.00
|116.27
|115.57
|116.38
|7740.60
|1534049.14
|2540
|2006.03.20 15:59
|close
|1269
|100.00
|116.26
|115.58
|116.54
|-6881.13
|1527168.01
|2541
|2006.03.20 16:00
|buy
|1271
|100.00
|116.31
|115.55
|116.51
|2542
|2006.03.20 18:24
|buy
|1272
|100.00
|116.08
|115.47
|116.28
|2543
|2006.03.20 18:24
|close
|1272
|100.00
|116.23
|115.47
|116.28
|12905.45
|1540073.46
|2544
|2006.03.20 18:25
|close
|1271
|100.00
|116.24
|115.55
|116.51
|-6022.02
|1534051.44
|2545
|2006.03.20 18:25
|buy
|1273
|100.00
|116.34
|115.58
|116.54
|2546
|2006.03.20 18:31
|buy
|1274
|100.00
|116.18
|115.57
|116.38
|2547
|2006.03.20 19:35
|close
|1274
|100.00
|116.28
|115.57
|116.38
|8599.93
|1542651.37
|2548
|2006.03.20 19:35
|close
|1273
|100.00
|116.29
|115.58
|116.54
|-4299.60
|1538351.77
|2549
|2006.03.20 19:36
|buy
|1275
|100.00
|116.34
|115.58
|116.54
|2550
|2006.03.20 20:32
|buy
|1276
|100.00
|116.16
|115.55
|116.36
|2551
|2006.03.20 21:06
|close
|1276
|100.00
|116.26
|115.55
|116.36
|8601.41
|1546953.18
|2552
|2006.03.20 21:07
|close
|1275
|100.00
|116.27
|115.58
|116.54
|-6020.47
|1540932.71
|2553
|2006.03.20 21:08
|buy
|1277
|100.00
|116.30
|115.54
|116.50
|2554
|2006.03.21 00:57
|t/p
|1277
|100.00
|116.50
|115.54
|116.50
|17420.60
|1558353.31
|2555
|2006.03.21 00:57
|buy
|1278
|100.00
|116.55
|115.79
|116.75
|2556
|2006.03.21 01:01
|buy
|1279
|100.00
|116.40
|115.79
|116.60
|2557
|2006.03.21 02:30
|close
|1279
|100.00
|116.52
|115.79
|116.60
|10298.66
|1568651.97
|2558
|2006.03.21 02:31
|close
|1278
|100.00
|116.64
|115.79
|116.75
|7716.05
|1576368.02
|2559
|2006.03.21 02:31
|buy
|1280
|100.00
|116.67
|115.91
|116.87
|2560
|2006.03.21 02:43
|buy
|1281
|100.00
|116.50
|115.89
|116.70
|2561
|2006.03.21 02:45
|close
|1281
|100.00
|116.59
|115.89
|116.70
|7719.36
|1584087.38
|2562
|2006.03.21 02:46
|close
|1280
|100.00
|116.62
|115.91
|116.87
|-4287.43
|1579799.95
|2563
|2006.03.21 02:46
|buy
|1282
|100.00
|116.67
|115.91
|116.87
|2564
|2006.03.21 06:38
|buy
|1283
|100.00
|116.49
|115.88
|116.69
|2565
|2006.03.21 06:49
|close
|1283
|100.00
|116.59
|115.88
|116.69
|8577.06
|1588377.01
|2566
|2006.03.21 06:50
|close
|1282
|100.00
|116.58
|115.91
|116.87
|-7720.02
|1580656.99
|2567
|2006.03.21 06:51
|sell
|1284
|100.00
|116.59
|117.35
|116.39
|2568
|2006.03.21 09:20
|sell
|1285
|100.00
|116.75
|117.36
|116.55
|2569
|2006.03.21 11:26
|sell
|1286
|100.00
|116.90
|117.36
|116.70
|2570
|2006.03.21 11:29
|close
|1286
|100.00
|116.74
|117.36
|116.70
|13705.67
|1594362.66
|2571
|2006.03.21 11:30
|close
|1285
|100.00
|116.73
|117.36
|116.55
|1713.36
|1596076.02
|2572
|2006.03.21 11:32
|close
|1284
|100.00
|116.71
|117.35
|116.39
|-10281.90
|1585794.12
|2573
|2006.03.21 11:32
|sell
|1287
|100.00
|116.65
|117.41
|116.45
|2574
|2006.03.21 13:00
|t/p
|1287
|100.00
|116.45
|117.41
|116.45
|17189.51
|1602983.63
|2575
|2006.03.21 13:00
|sell
|1288
|100.00
|116.31
|117.07
|116.11
|2576
|2006.03.21 13:02
|sell
|1289
|100.00
|116.48
|117.09
|116.28
|2577
|2006.03.21 13:30
|close
|1289
|100.00
|116.36
|117.09
|116.28
|10312.82
|1613296.45
|2578
|2006.03.21 13:30
|close
|1288
|100.00
|116.32
|117.07
|116.11
|-859.70
|1612436.75
|2579
|2006.03.21 13:30
|sell
|1290
|100.00
|116.27
|117.03
|116.07
|2580
|2006.03.21 13:33
|sell
|1291
|100.00
|116.43
|117.04
|116.23
|2581
|2006.03.21 14:23
|sell
|1292
|100.00
|116.59
|117.05
|116.39
|2582
|2006.03.21 14:44
|sell
|1293
|100.00
|116.75
|117.06
|116.55
|2583
|2006.03.21 14:52
|sell
|1294
|100.00
|116.91
|117.07
|116.71
|2584
|2006.03.21 14:57
|t/p
|1294
|100.00
|116.71
|117.07
|116.71
|17137.96
|1629574.71
|2585
|2006.03.21 14:57
|close
|1293
|100.00
|116.70
|117.06
|116.55
|4284.49
|1633859.20
|2586
|2006.03.21 14:57
|close
|1292
|100.00
|116.71
|117.05
|116.39
|-10281.90
|1623577.30
|2587
|2006.03.21 14:57
|close
|1291
|100.00
|116.70
|117.04
|116.23
|-23136.25
|1600441.05
|2588
|2006.03.21 14:57
|close
|1290
|100.00
|116.74
|117.03
|116.07
|-40260.41
|1560180.64
|2589
|2006.03.21 14:58
|buy
|1295
|100.00
|116.81
|116.05
|117.01
|2590
|2006.03.21 15:43
|t/p
|1295
|100.00
|117.01
|116.05
|117.01
|17083.79
|1577264.43
|2591
|2006.03.21 15:43
|buy
|1296
|100.00
|117.11
|116.35
|117.31
|2592
|2006.03.21 15:56
|buy
|1297
|100.00
|116.95
|116.34
|117.15
|2593
|2006.03.21 15:58
|close
|1297
|100.00
|117.08
|116.34
|117.15
|11103.52
|1588367.95
|2594
|2006.03.21 15:58
|close
|1296
|100.00
|117.10
|116.35
|117.31
|-853.97
|1587513.98
|2595
|2006.03.21 15:58
|buy
|1298
|100.00
|117.16
|116.40
|117.36
|2596
|2006.03.21 16:01
|buy
|1299
|100.00
|116.99
|116.38
|117.19
|2597
|2006.03.21 16:28
|close
|1299
|100.00
|117.08
|116.38
|117.19
|7687.05
|1595201.03
|2598
|2006.03.21 16:29
|close
|1298
|100.00
|117.01
|116.40
|117.36
|-12819.42
|1582381.61
|2599
|2006.03.21 16:30
|buy
|1300
|100.00
|117.06
|116.30
|117.26
|2600
|2006.03.21 20:26
|t/p
|1300
|100.00
|117.26
|116.30
|117.26
|17056.11
|1599437.72
|2601
|2006.03.21 20:26
|buy
|1301
|100.00
|117.30
|116.54
|117.50
|2602
|2006.03.21 22:31
|buy
|1302
|100.00
|117.11
|116.50
|117.31
|2603
|2006.03.21 22:50
|close
|1302
|100.00
|117.21
|116.50
|117.31
|8531.70
|1607969.42
|2604
|2006.03.21 22:51
|close
|1301
|100.00
|117.20
|116.54
|117.50
|-8532.42
|1599437.00
|2605
|2006.03.21 22:51
|sell
|1303
|100.00
|117.22
|117.98
|117.02
|2606
|2006.03.22 00:55
|sell
|1304
|100.00
|117.37
|117.98
|117.17
|2607
|2006.03.22 01:30
|close
|1304
|100.00
|117.28
|117.98
|117.17
|7673.94
|1607110.94
|2608
|2006.03.22 01:31
|close
|1303
|100.00
|117.29
|117.98
|117.02
|-6562.41
|1600548.53
|2609
|2006.03.22 01:31
|sell
|1305
|100.00
|117.26
|118.02
|117.06
|2610
|2006.03.22 11:02
|t/p
|1305
|100.00
|117.06
|118.02
|117.06
|17086.71
|1617635.24
|2611
|2006.03.22 11:02
|sell
|1306
|100.00
|117.01
|117.77
|116.81
|2612
|2006.03.22 13:30
|t/p
|1306
|100.00
|116.81
|117.77
|116.81
|17126.22
|1634761.46
|2613
|2006.03.22 13:30
|sell
|1307
|100.00
|116.74
|117.50
|116.54
|2614
|2006.03.22 13:38
|sell
|1308
|100.00
|116.90
|117.51
|116.70
|2615
|2006.03.22 13:58
|close
|1308
|100.00
|116.78
|117.51
|116.70
|10275.73
|1645037.19
|2616
|2006.03.22 13:59
|close
|1307
|100.00
|116.74
|117.50
|116.54
|0.00
|1645037.19
|2617
|2006.03.22 14:00
|sell
|1309
|100.00
|116.69
|117.45
|116.49
|2618
|2006.03.22 14:12
|sell
|1310
|100.00
|116.84
|117.45
|116.64
|2619
|2006.03.22 14:28
|close
|1310
|100.00
|116.75
|117.45
|116.64
|7708.78
|1652745.97
|2620
|2006.03.22 14:28
|close
|1309
|100.00
|116.76
|117.45
|116.49
|-5995.20
|1646750.77
|2621
|2006.03.22 14:28
|sell
|1311
|100.00
|116.66
|117.42
|116.46
|2622
|2006.03.22 14:30
|sell
|1312
|100.00
|116.81
|117.42
|116.61
|2623
|2006.03.22 15:27
|close
|1312
|100.00
|116.69
|117.42
|116.61
|10283.66
|1657034.43
|2624
|2006.03.22 15:27
|close
|1311
|100.00
|116.60
|117.42
|116.46
|5145.80
|1662180.23
|2625
|2006.03.22 15:27
|sell
|1313
|100.00
|116.60
|117.36
|116.40
|2626
|2006.03.22 15:31
|sell
|1314
|100.00
|116.75
|117.36
|116.55
|2627
|2006.03.22 15:57
|close
|1314
|100.00
|116.63
|117.36
|116.55
|10288.95
|1672469.18
|2628
|2006.03.22 15:57
|close
|1313
|100.00
|116.65
|117.36
|116.40
|-4286.33
|1668182.85
|2629
|2006.03.22 15:58
|sell
|1315
|100.00
|116.63
|117.39
|116.43
|2630
|2006.03.22 15:59
|sell
|1316
|100.00
|116.83
|117.44
|116.63
|2631
|2006.03.22 16:55
|close
|1316
|100.00
|116.72
|117.44
|116.63
|9424.26
|1677607.11
|2632
|2006.03.22 16:55
|close
|1315
|100.00
|116.71
|117.39
|116.43
|-6854.60
|1670752.51
|2633
|2006.03.22 16:55
|sell
|1317
|100.00
|116.64
|117.40
|116.44
|2634
|2006.03.22 17:39
|sell
|1318
|100.00
|116.79
|117.40
|116.59
|2635
|2006.03.22 17:55
|close
|1318
|100.00
|116.71
|117.40
|116.59
|6854.60
|1677607.11
|2636
|2006.03.22 17:55
|close
|1317
|100.00
|116.73
|117.40
|116.44
|-7710.10
|1669897.01
|2637
|2006.03.22 17:56
|sell
|1319
|100.00
|116.68
|117.44
|116.48
|2638
|2006.03.22 18:08
|sell
|1320
|100.00
|116.84
|117.45
|116.64
|2639
|2006.03.22 21:30
|sell
|1321
|100.00
|117.01
|117.47
|116.81
|2640
|2006.03.23 00:18
|close
|1321
|100.00
|116.84
|117.47
|116.81
|12766.91
|1682663.92
|2641
|2006.03.23 00:19
|close
|1320
|100.00
|116.89
|117.45
|116.64
|-6060.43
|1676603.49
|2642
|2006.03.23 00:19
|close
|1319
|100.00
|116.90
|117.44
|116.48
|-20602.40
|1656001.09
|2643
|2006.03.23 00:19
|sell
|1322
|100.00
|116.85
|117.61
|116.65
|2644
|2006.03.23 05:00
|sell
|1323
|100.00
|117.03
|117.64
|116.83
|2645
|2006.03.23 05:00
|sell
|1324
|100.00
|117.19
|117.65
|116.99
|2646
|2006.03.23 05:10
|close
|1324
|100.00
|116.99
|117.65
|116.99
|17095.48
|1673096.57
|2647
|2006.03.23 05:10
|close
|1323
|100.00
|116.98
|117.64
|116.83
|4274.23
|1677370.80
|2648
|2006.03.23 05:11
|close
|1322
|100.00
|117.03
|117.61
|116.65
|-15380.67
|1661990.13
|2649
|2006.03.23 05:12
|buy
|1325
|100.00
|117.06
|116.30
|117.26
|2650
|2006.03.23 06:04
|t/p
|1325
|100.00
|117.26
|116.30
|117.26
|17056.11
|1679046.24
|2651
|2006.03.23 06:04
|buy
|1326
|100.00
|117.30
|116.54
|117.50
|2652
|2006.03.23 06:11
|buy
|1327
|100.00
|117.15
|116.54
|117.35
|2653
|2006.03.23 06:28
|close
|1327
|100.00
|117.23
|116.54
|117.35
|6824.19
|1685870.43
|2654
|2006.03.23 06:29
|close
|1326
|100.00
|117.17
|116.54
|117.50
|-11094.99
|1674775.44
|2655
|2006.03.23 06:30
|buy
|1328
|100.00
|117.24
|116.48
|117.44
|2656
|2006.03.23 07:08
|buy
|1329
|100.00
|117.05
|116.44
|117.25
|2657
|2006.03.23 07:39
|buy
|1330
|100.00
|116.88
|116.42
|117.08
|2658
|2006.03.23 09:30
|close
|1330
|100.00
|117.08
|116.42
|117.08
|17082.34
|1691857.78
|2659
|2006.03.23 09:31
|close
|1329
|100.00
|117.07
|116.44
|117.25
|1708.38
|1693566.16
|2660
|2006.03.23 09:32
|close
|1328
|100.00
|117.05
|116.48
|117.44
|-16232.38
|1677333.78
|2661
|2006.03.23 09:33
|buy
|1331
|100.00
|117.08
|116.32
|117.28
|2662
|2006.03.23 14:31
|buy
|1332
|100.00
|116.87
|116.26
|117.07
|2663
|2006.03.23 14:49
|close
|1332
|100.00
|116.98
|116.26
|117.07
|9403.32
|1686737.10
|2664
|2006.03.23 14:49
|close
|1331
|100.00
|116.97
|116.32
|117.28
|-9404.12
|1677332.98
|2665
|2006.03.23 14:50
|sell
|1333
|100.00
|116.95
|117.71
|116.75
|2666
|2006.03.23 15:03
|sell
|1334
|100.00
|117.16
|117.77
|116.96
|2667
|2006.03.23 15:07
|sell
|1335
|100.00
|117.37
|117.83
|117.17
|2668
|2006.03.23 15:11
|t/p
|1335
|100.00
|117.17
|117.83
|117.17
|17070.68
|1694403.66
|2669
|2006.03.23 15:11
|close
|1334
|100.00
|117.16
|117.77
|116.96
|0.00
|1694403.66
|2670
|2006.03.23 15:11
|close
|1333
|100.00
|117.10
|117.71
|116.75
|-12809.56
|1681594.10
|2671
|2006.03.23 15:12
|buy
|1336
|100.00
|117.08
|116.32
|117.28
|2672
|2006.03.23 15:16
|t/p
|1336
|100.00
|117.28
|116.32
|117.28
|17019.83
|1698613.93
|2673
|2006.03.23 15:16
|buy
|1337
|100.00
|117.55
|116.79
|117.75
|2674
|2006.03.23 15:19
|buy
|1338
|100.00
|117.35
|116.74
|117.55
|2675
|2006.03.23 15:20
|buy
|1339
|100.00
|117.17
|116.71
|117.37
|2676
|2006.03.23 15:22
|t/p
|1339
|100.00
|117.37
|116.71
|117.37
|17032.87
|1715646.80
|2677
|2006.03.23 15:22
|close
|1338
|100.00
|117.42
|116.74
|117.55
|5961.51
|1721608.31
|2678
|2006.03.23 15:22
|close
|1337
|100.00
|117.44
|116.79
|117.75
|-9366.49
|1712241.82
|2679
|2006.03.23 15:22
|buy
|1340
|100.00
|117.50
|116.74
|117.70
|2680
|2006.03.23 15:23
|buy
|1341
|100.00
|117.28
|116.67
|117.48
|2681
|2006.03.23 15:23
|close
|1341
|100.00
|117.41
|116.67
|117.48
|11072.31
|1723314.13
|2682
|2006.03.23 15:23
|close
|1340
|100.00
|117.38
|116.74
|117.70
|-10223.21
|1713090.92
|2683
|2006.03.23 15:23
|buy
|1342
|100.00
|117.41
|116.65
|117.61
|2684
|2006.03.23 15:26
|buy
|1343
|100.00
|117.26
|116.65
|117.46
|2685
|2006.03.23 15:29
|t/p
|1343
|100.00
|117.46
|116.65
|117.46
|17008.25
|1730099.17
|2686
|2006.03.23 15:29
|close
|1342
|100.00
|117.59
|116.65
|117.61
|15307.42
|1745406.59
|2687
|2006.03.23 15:30
|buy
|1344
|100.00
|117.65
|116.89
|117.85
|2688
|2006.03.23 16:01
|buy
|1345
|100.00
|117.42
|116.81
|117.62
|2689
|2006.03.23 16:16
|close
|1345
|100.00
|117.55
|116.81
|117.62
|11059.12
|1756465.71
|2690
|2006.03.23 16:17
|close
|1344
|100.00
|117.56
|116.89
|117.85
|-7655.67
|1748810.04
|2691
|2006.03.23 16:17
|buy
|1346
|100.00
|117.61
|116.85
|117.81
|2692
|2006.03.23 19:24
|t/p
|1346
|100.00
|117.81
|116.85
|117.81
|16962.09
|1765772.13
|2693
|2006.03.23 19:24
|buy
|1347
|100.00
|117.95
|117.19
|118.15
|2694
|2006.03.24 08:14
|t/p
|1347
|100.00
|118.15
|117.19
|118.15
|17182.33
|1782954.46
|2695
|2006.03.24 08:14
|buy
|1348
|100.00
|118.19
|117.43
|118.39
|2696
|2006.03.24 08:30
|buy
|1349
|100.00
|118.01
|117.40
|118.21
|2697
|2006.03.24 08:59
|close
|1349
|100.00
|118.11
|117.40
|118.21
|8466.68
|1791421.14
|2698
|2006.03.24 09:00
|close
|1348
|100.00
|118.09
|117.43
|118.39
|-8468.12
|1782953.02
|2699
|2006.03.24 09:00
|buy
|1350
|100.00
|118.14
|117.38
|118.34
|2700
|2006.03.24 14:01
|t/p
|1350
|100.00
|118.34
|117.38
|118.34
|16900.46
|1799853.48
|2701
|2006.03.24 14:01
|buy
|1351
|100.00
|118.38
|117.62
|118.58
|2702
|2006.03.24 15:00
|buy
|1352
|100.00
|118.17
|117.56
|118.37
|2703
|2006.03.24 15:00
|buy
|1353
|100.00
|117.74
|117.28
|117.94
|2704
|2006.03.24 15:01
|s/l
|1351
|100.00
|117.62
|117.62
|118.58
|-64614.86
|1735238.62
|2705
|2006.03.24 15:01
|close
|1353
|100.00
|117.62
|117.28
|117.94
|-10202.35
|1725036.27
|2706
|2006.03.24 15:01
|s/l
|1352
|100.00
|117.56
|117.56
|118.37
|-51892.81
|1673143.46
|2707
|2006.03.24 15:01
|sell
|1354
|100.00
|117.55
|118.31
|117.35
|2708
|2006.03.24 15:04
|sell
|1355
|100.00
|117.78
|118.39
|117.58
|2709
|2006.03.24 15:20
|sell
|1356
|100.00
|117.93
|118.39
|117.73
|2710
|2006.03.24 15:22
|sell
|1357
|100.00
|118.13
|118.44
|117.93
|2711
|2006.03.24 15:27
|s/l
|1354
|100.00
|118.31
|118.31
|117.35
|-64238.02
|1608905.44
|2712
|2006.03.24 15:27
|close
|1357
|100.00
|118.31
|118.44
|117.93
|-15214.27
|1593691.17
|2713
|2006.03.24 15:28
|close
|1356
|100.00
|118.32
|118.39
|117.73
|-32961.46
|1560729.71
|2714
|2006.03.24 15:28
|close
|1355
|100.00
|118.31
|118.39
|117.58
|-44797.57
|1515932.14
|2715
|2006.03.24 15:28
|sell
|1358
|100.00
|118.30
|119.06
|118.10
|2716
|2006.03.24 15:29
|t/p
|1358
|100.00
|118.10
|119.06
|118.10
|16986.58
|1532918.72
|2717
|2006.03.24 15:29
|sell
|1359
|100.00
|117.70
|118.46
|117.50
|2718
|2006.03.24 16:32
|t/p
|1359
|100.00
|117.50
|118.46
|117.50
|17029.97
|1549948.69
|2719
|2006.03.24 16:32
|sell
|1360
|100.00
|117.40
|118.16
|117.20
|2720
|2006.03.24 16:56
|sell
|1361
|100.00
|117.57
|118.18
|117.37
|2721
|2006.03.24 16:57
|close
|1361
|100.00
|117.47
|118.18
|117.37
|8512.81
|1558461.50
|2722
|2006.03.24 16:58
|close
|1360
|100.00
|117.45
|118.16
|117.20
|-4257.13
|1554204.37
|2723
|2006.03.24 16:58
|sell
|1362
|100.00
|117.40
|118.16
|117.20
|2724
|2006.03.24 17:19
|sell
|1363
|100.00
|117.56
|118.17
|117.36
|2725
|2006.03.24 17:58
|close
|1363
|100.00
|117.47
|118.17
|117.36
|7661.53
|1561865.90
|2726
|2006.03.24 17:58
|close
|1362
|100.00
|117.46
|118.16
|117.20
|-5108.12
|1556757.78
|2727
|2006.03.24 17:59
|sell
|1364
|100.00
|117.47
|118.23
|117.27
|2728
|2006.03.27 00:31
|t/p
|1364
|100.00
|117.27
|118.23
|117.27
|16474.91
|1573232.69
|2729
|2006.03.27 00:31
|sell
|1365
|100.00
|117.13
|117.89
|116.93
|2730
|2006.03.27 00:42
|sell
|1366
|100.00
|117.28
|117.89
|117.08
|2731
|2006.03.27 00:51
|close
|1366
|100.00
|117.12
|117.89
|117.08
|13661.20
|1586893.89
|2732
|2006.03.27 00:51
|close
|1365
|100.00
|117.07
|117.89
|116.93
|5125.14
|1592019.03
|2733
|2006.03.27 00:51
|sell
|1367
|100.00
|117.02
|117.78
|116.82
|2734
|2006.03.27 02:22
|t/p
|1367
|100.00
|116.82
|117.78
|116.82
|17121.82
|1609140.85
|2735
|2006.03.27 02:22
|sell
|1368
|100.00
|116.77
|117.53
|116.57
|2736
|2006.03.27 03:28
|t/p
|1368
|100.00
|116.57
|117.53
|116.57
|17158.54
|1626299.39
|2737
|2006.03.27 03:28
|sell
|1369
|100.00
|116.52
|117.28
|116.32
|2738
|2006.03.27 03:31
|sell
|1370
|100.00
|116.67
|117.28
|116.47
|2739
|2006.03.27 03:58
|close
|1370
|100.00
|116.59
|117.28
|116.47
|6861.65
|1633161.04
|2740
|2006.03.27 03:59
|close
|1369
|100.00
|116.74
|117.28
|116.32
|-18845.30
|1614315.74
|2741
|2006.03.27 04:00
|sell
|1371
|100.00
|116.72
|117.48
|116.52
|2742
|2006.03.27 04:55
|t/p
|1371
|100.00
|116.52
|117.48
|116.52
|17165.90
|1631481.64
|2743
|2006.03.27 04:55
|sell
|1372
|100.00
|116.47
|117.23
|116.27
|2744
|2006.03.27 05:42
|sell
|1373
|100.00
|116.62
|117.23
|116.42
|2745
|2006.03.27 05:54
|close
|1373
|100.00
|116.51
|117.23
|116.42
|9441.25
|1640922.89
|2746
|2006.03.27 05:54
|close
|1372
|100.00
|116.50
|117.23
|116.27
|-2575.11
|1638347.78
|2747
|2006.03.27 05:55
|sell
|1374
|100.00
|116.45
|117.21
|116.25
|2748
|2006.03.27 05:59
|sell
|1375
|100.00
|116.63
|117.24
|116.43
|2749
|2006.03.27 08:02
|sell
|1376
|100.00
|116.78
|117.24
|116.58
|2750
|2006.03.27 11:22
|close
|1376
|100.00
|116.60
|117.24
|116.58
|15437.39
|1653785.17
|2751
|2006.03.27 11:22
|close
|1375
|100.00
|116.61
|117.24
|116.43
|1715.12
|1655500.29
|2752
|2006.03.27 11:23
|close
|1374
|100.00
|116.62
|117.21
|116.25
|-14577.26
|1640923.03
|2753
|2006.03.27 11:23
|sell
|1377
|100.00
|116.59
|117.35
|116.39
|2754
|2006.03.27 13:02
|sell
|1378
|100.00
|116.75
|117.36
|116.55
|2755
|2006.03.27 13:14
|close
|1378
|100.00
|116.66
|117.36
|116.55
|7714.73
|1648637.76
|2756
|2006.03.27 13:15
|close
|1377
|100.00
|116.67
|117.35
|116.39
|-6856.95
|1641780.81
|2757
|2006.03.27 13:15
|buy
|1379
|100.00
|116.65
|115.89
|116.85
|2758
|2006.03.27 14:18
|buy
|1380
|100.00
|116.49
|115.88
|116.69
|2759
|2006.03.27 15:00
|close
|1380
|100.00
|116.64
|115.88
|116.69
|12860.08
|1654640.89
|2760
|2006.03.27 15:01
|close
|1379
|100.00
|116.65
|115.89
|116.85
|0.00
|1654640.89
|2761
|2006.03.27 15:01
|buy
|1381
|100.00
|116.70
|115.94
|116.90
|2762
|2006.03.27 15:15
|buy
|1382
|100.00
|116.54
|115.93
|116.74
|2763
|2006.03.27 16:00
|close
|1382
|100.00
|116.65
|115.93
|116.74
|9429.92
|1664070.81
|2764
|2006.03.27 16:00
|close
|1381
|100.00
|116.63
|115.94
|116.90
|-6001.89
|1658068.92
|2765
|2006.03.27 16:02
|buy
|1383
|100.00
|116.64
|115.88
|116.84
|2766
|2006.03.27 23:33
|buy
|1384
|100.00
|116.47
|115.86
|116.67
|2767
|2006.03.28 00:05
|buy
|1385
|100.00
|116.32
|115.86
|116.52
|2768
|2006.03.28 00:12
|close
|1385
|100.00
|116.48
|115.86
|116.52
|13736.26
|1671805.18
|2769
|2006.03.28 00:12
|close
|1384
|100.00
|116.41
|115.86
|116.67
|-4899.50
|1666905.68
|2770
|2006.03.28 00:13
|close
|1383
|100.00
|116.47
|115.88
|116.84
|-14341.33
|1652564.35
|2771
|2006.03.28 00:13
|sell
|1386
|100.00
|116.48
|117.24
|116.28
|2772
|2006.03.28 01:01
|sell
|1387
|100.00
|116.88
|117.49
|116.68
|2773
|2006.03.28 01:04
|t/p
|1387
|100.00
|116.68
|117.49
|116.68
|17152.66
|1669717.01
|2774
|2006.03.28 01:04
|close
|1386
|100.00
|116.60
|117.24
|116.28
|-10291.60
|1659425.41
|2775
|2006.03.28 01:04
|buy
|1388
|100.00
|116.61
|115.85
|116.81
|2776
|2006.03.28 01:10
|t/p
|1388
|100.00
|116.81
|115.85
|116.81
|17118.89
|1676544.30
|2777
|2006.03.28 01:10
|buy
|1389
|100.00
|116.87
|116.11
|117.07
|2778
|2006.03.28 01:12
|buy
|1390
|100.00
|116.62
|116.01
|116.82
|2779
|2006.03.28 01:24
|close
|1390
|100.00
|116.78
|116.01
|116.82
|13700.98
|1690245.28
|2780
|2006.03.28 01:24
|close
|1389
|100.00
|116.79
|116.11
|117.07
|-6849.90
|1683395.38
|2781
|2006.03.28 01:24
|buy
|1391
|100.00
|116.77
|116.01
|116.97
|2782
|2006.03.28 01:28
|buy
|1392
|100.00
|116.49
|115.88
|116.69
|2783
|2006.03.28 01:29
|t/p
|1392
|100.00
|116.69
|115.88
|116.69
|17124.75
|1700520.13
|2784
|2006.03.28 01:40
|t/p
|1391
|100.00
|116.97
|116.01
|116.97
|17096.94
|1717617.07
|2785
|2006.03.28 01:40
|buy
|1393
|100.00
|117.02
|116.26
|117.22
|2786
|2006.03.28 01:42
|buy
|1394
|100.00
|116.87
|116.26
|117.07
|2787
|2006.03.28 01:53
|close
|1394
|100.00
|116.95
|116.26
|117.07
|6840.53
|1724457.60
|2788
|2006.03.28 01:54
|close
|1393
|100.00
|116.91
|116.26
|117.22
|-9408.95
|1715048.65
|2789
|2006.03.28 01:55
|buy
|1395
|100.00
|116.98
|116.22
|117.18
|2790
|2006.03.28 01:57
|buy
|1396
|100.00
|116.80
|116.19
|117.00
|2791
|2006.03.28 03:30
|close
|1396
|100.00
|116.96
|116.19
|117.00
|13679.89
|1728728.54
|2792
|2006.03.28 03:30
|close
|1395
|100.00
|116.94
|116.22
|117.18
|-3420.56
|1725307.98
|2793
|2006.03.28 03:31
|buy
|1397
|100.00
|116.97
|116.21
|117.17
|2794
|2006.03.28 03:55
|buy
|1398
|100.00
|116.77
|116.16
|116.97
|2795
|2006.03.28 03:56
|close
|1398
|100.00
|116.91
|116.16
|116.97
|11975.02
|1737283.00
|2796
|2006.03.28 03:56
|close
|1397
|100.00
|116.90
|116.21
|117.17
|-5988.02
|1731294.98
|2797
|2006.03.28 03:56
|buy
|1399
|100.00
|116.93
|116.17
|117.13
|2798
|2006.03.28 08:00
|buy
|1400
|100.00
|116.78
|116.17
|116.98
|2799
|2006.03.28 13:19
|close
|1400
|100.00
|116.86
|116.17
|116.98
|6845.80
|1738140.78
|2800
|2006.03.28 13:19
|close
|1399
|100.00
|116.85
|116.17
|117.13
|-6846.38
|1731294.40
|2801
|2006.03.28 13:20
|buy
|1401
|100.00
|116.88
|116.12
|117.08
|2802
|2006.03.28 13:31
|buy
|1402
|100.00
|116.72
|116.11
|116.92
|2803
|2006.03.28 14:17
|close
|1402
|100.00
|116.81
|116.11
|116.92
|7704.82
|1738999.22
|2804
|2006.03.28 14:17
|close
|1401
|100.00
|116.82
|116.12
|117.08
|-5136.11
|1733863.11
|2805
|2006.03.28 14:17
|buy
|1403
|100.00
|116.87
|116.11
|117.07
|2806
|2006.03.28 15:16
|t/p
|1403
|100.00
|117.07
|116.11
|117.07
|17080.88
|1750943.99
|2807
|2006.03.28 15:16
|buy
|1404
|100.00
|117.13
|116.37
|117.33
|2808
|2006.03.28 15:21
|buy
|1405
|100.00
|116.97
|116.36
|117.17
|2809
|2006.03.28 15:29
|close
|1405
|100.00
|117.08
|116.36
|117.17
|9395.29
|1760339.28
|2810
|2006.03.28 15:30
|close
|1404
|100.00
|117.11
|116.37
|117.33
|-1707.80
|1758631.48
|2811
|2006.03.28 15:30
|buy
|1406
|100.00
|117.18
|116.42
|117.38
|2812
|2006.03.28 19:01
|t/p
|1406
|100.00
|117.38
|116.42
|117.38
|17034.32
|1775665.80
|2813
|2006.03.28 19:01
|buy
|1407
|100.00
|117.45
|116.69
|117.65
|2814
|2006.03.28 19:06
|buy
|1408
|100.00
|117.24
|116.63
|117.44
|2815
|2006.03.28 19:07
|close
|1408
|100.00
|117.35
|116.63
|117.44
|9373.67
|1785039.47
|2816
|2006.03.28 19:07
|close
|1407
|100.00
|117.34
|116.69
|117.65
|-9374.47
|1775665.00
|2817
|2006.03.28 19:07
|buy
|1409
|100.00
|117.52
|116.76
|117.72
|2818
|2006.03.28 19:25
|t/p
|1409
|100.00
|117.72
|116.76
|117.72
|16988.02
|1792653.02
|2819
|2006.03.28 19:25
|buy
|1410
|100.00
|117.77
|117.01
|117.97
|2820
|2006.03.28 19:29
|buy
|1411
|100.00
|117.62
|117.01
|117.82
|2821
|2006.03.28 19:30
|close
|1411
|100.00
|117.73
|117.01
|117.82
|9343.41
|1801996.43
|2822
|2006.03.28 19:30
|close
|1410
|100.00
|117.72
|117.01
|117.97
|-4247.37
|1797749.06
|2823
|2006.03.28 19:30
|buy
|1412
|100.00
|117.77
|117.01
|117.97
|2824
|2006.03.28 19:35
|buy
|1413
|100.00
|117.61
|117.00
|117.81
|2825
|2006.03.28 19:36
|close
|1413
|100.00
|117.78
|117.00
|117.81
|14433.69
|1812182.75
|2826
|2006.03.28 19:37
|close
|1412
|100.00
|117.77
|117.01
|117.97
|0.00
|1812182.75
|2827
|2006.03.28 19:39
|buy
|1414
|100.00
|117.80
|117.04
|118.00
|2828
|2006.03.28 19:58
|t/p
|1414
|100.00
|118.00
|117.04
|118.00
|16946.28
|1829129.03
|2829
|2006.03.28 19:58
|buy
|1415
|100.00
|118.06
|117.30
|118.26
|2830
|2006.03.28 20:30
|buy
|1416
|100.00
|117.84
|117.23
|118.04
|2831
|2006.03.28 22:26
|close
|1416
|100.00
|117.96
|117.23
|118.04
|10172.94
|1839301.97
|2832
|2006.03.28 22:27
|close
|1415
|100.00
|117.97
|117.30
|118.26
|-7629.06
|1831672.91
|2833
|2006.03.28 22:27
|buy
|1417
|100.00
|118.00
|117.24
|118.20
|2834
|2006.03.28 22:30
|buy
|1418
|100.00
|117.80
|117.19
|118.00
|2835
|2006.03.29 00:52
|close
|1418
|100.00
|117.91
|117.19
|118.00
|9583.85
|1841256.76
|2836
|2006.03.29 00:53
|close
|1417
|100.00
|117.94
|117.24
|118.20
|-4832.63
|1836424.13
|2837
|2006.03.29 00:53
|buy
|1419
|100.00
|118.01
|117.25
|118.21
|2838
|2006.03.29 01:02
|buy
|1420
|100.00
|117.84
|117.23
|118.04
|2839
|2006.03.29 01:23
|close
|1420
|100.00
|117.95
|117.23
|118.04
|9325.99
|1845750.12
|2840
|2006.03.29 01:24
|close
|1419
|100.00
|117.94
|117.25
|118.21
|-5935.22
|1839814.90
|2841
|2006.03.29 01:25
|sell
|1421
|100.00
|117.95
|118.71
|117.75
|2842
|2006.03.29 05:32
|t/p
|1421
|100.00
|117.75
|118.71
|117.75
|16985.14
|1856800.04
|2843
|2006.03.29 05:32
|sell
|1422
|100.00
|117.71
|118.47
|117.51
|2844
|2006.03.29 06:16
|sell
|1423
|100.00
|117.86
|118.47
|117.66
|2845
|2006.03.29 06:31
|close
|1423
|100.00
|117.70
|118.47
|117.66
|13593.88
|1870393.92
|2846
|2006.03.29 06:31
|close
|1422
|100.00
|117.69
|118.47
|117.51
|1699.38
|1872093.30
|2847
|2006.03.29 06:32
|sell
|1424
|100.00
|117.62
|118.38
|117.42
|2848
|2006.03.29 06:45
|sell
|1425
|100.00
|117.83
|118.44
|117.63
|2849
|2006.03.29 06:59
|close
|1425
|100.00
|117.70
|118.44
|117.63
|11045.03
|1883138.33
|2850
|2006.03.29 07:00
|close
|1424
|100.00
|117.71
|118.38
|117.42
|-7645.91
|1875492.42
|2851
|2006.03.29 07:00
|sell
|1426
|100.00
|117.66
|118.42
|117.46
|2852
|2006.03.29 07:44
|sell
|1427
|100.00
|117.81
|118.42
|117.61
|2853
|2006.03.29 09:13
|sell
|1428
|100.00
|117.98
|118.44
|117.78
|2854
|2006.03.29 11:31
|t/p
|1428
|100.00
|117.78
|118.44
|117.78
|16980.81
|1892473.23
|2855
|2006.03.29 11:31
|close
|1427
|100.00
|117.78
|118.42
|117.61
|2547.12
|1895020.35
|2856
|2006.03.29 11:32
|close
|1426
|100.00
|117.79
|118.42
|117.46
|-11036.59
|1883983.76
|2857
|2006.03.29 11:32
|sell
|1429
|100.00
|117.74
|118.50
|117.54
|2858
|2006.03.29 11:39
|sell
|1430
|100.00
|117.90
|118.51
|117.70
|2859
|2006.03.29 12:00
|close
|1430
|100.00
|117.81
|118.51
|117.70
|7639.42
|1891623.18
|2860
|2006.03.29 12:01
|close
|1429
|100.00
|117.77
|118.50
|117.54
|-2547.34
|1889075.84
|2861
|2006.03.29 12:01
|sell
|1431
|100.00
|117.72
|118.48
|117.52
|2862
|2006.03.29 12:08
|sell
|1432
|100.00
|117.88
|118.49
|117.68
|2863
|2006.03.29 14:01
|sell
|1433
|100.00
|118.03
|118.49
|117.83
|2864
|2006.03.29 14:06
|sell
|1434
|100.00
|118.20
|118.51
|118.00
|2865
|2006.03.29 15:01
|t/p
|1434
|100.00
|118.00
|118.51
|118.00
|16960.65
|1906036.49
|2866
|2006.03.29 15:01
|close
|1433
|100.00
|117.92
|118.49
|117.83
|9328.36
|1915364.85
|2867
|2006.03.29 15:01
|close
|1432
|100.00
|117.93
|118.49
|117.68
|-4239.80
|1911125.05
|2868
|2006.03.29 15:01
|close
|1431
|100.00
|117.92
|118.48
|117.52
|-16960.65
|1894164.40
|2869
|2006.03.29 15:02
|sell
|1435
|100.00
|117.87
|118.63
|117.67
|2870
|2006.03.29 15:05
|sell
|1436
|100.00
|118.08
|118.69
|117.88
|2871
|2006.03.29 15:29
|close
|1436
|100.00
|117.95
|118.69
|117.88
|11021.62
|1905186.02
|2872
|2006.03.29 15:30
|close
|1435
|100.00
|117.94
|118.63
|117.67
|-5935.22
|1899250.80
|2873
|2006.03.29 15:30
|sell
|1437
|100.00
|117.88
|118.64
|117.68
|2874
|2006.03.29 16:30
|t/p
|1437
|100.00
|117.68
|118.64
|117.68
|16996.69
|1916247.49
|2875
|2006.03.29 16:30
|sell
|1438
|100.00
|117.63
|118.39
|117.43
|2876
|2006.03.29 16:33
|sell
|1439
|100.00
|117.79
|118.40
|117.59
|2877
|2006.03.29 17:30
|close
|1439
|100.00
|117.68
|118.40
|117.59
|9347.38
|1925594.87
|2878
|2006.03.29 17:30
|close
|1438
|100.00
|117.69
|118.39
|117.43
|-5098.14
|1920496.73
|2879
|2006.03.29 17:30
|sell
|1440
|100.00
|117.50
|118.26
|117.30
|2880
|2006.03.29 17:32
|sell
|1441
|100.00
|117.75
|118.36
|117.55
|2881
|2006.03.29 17:59
|t/p
|1441
|100.00
|117.55
|118.36
|117.55
|17016.94
|1937513.67
|2882
|2006.03.29 17:59
|close
|1440
|100.00
|117.53
|118.26
|117.30
|-2552.54
|1934961.13
|2883
|2006.03.29 18:00
|sell
|1442
|100.00
|117.51
|118.27
|117.31
|2884
|2006.03.29 18:24
|sell
|1443
|100.00
|117.70
|118.31
|117.50
|2885
|2006.03.29 18:28
|close
|1443
|100.00
|117.57
|118.31
|117.50
|11057.24
|1946018.37
|2886
|2006.03.29 18:28
|close
|1442
|100.00
|117.58
|118.27
|117.31
|-5953.39
|1940064.98
|2887
|2006.03.29 18:29
|sell
|1444
|100.00
|117.65
|118.41
|117.45
|2888
|2006.03.29 19:52
|sell
|1445
|100.00
|117.81
|118.42
|117.61
|2889
|2006.03.29 23:30
|close
|1445
|100.00
|117.70
|118.42
|117.61
|9345.79
|1949410.77
|2890
|2006.03.29 23:30
|close
|1444
|100.00
|117.73
|118.41
|117.45
|-6795.21
|1942615.56
|2891
|2006.03.29 23:30
|sell
|1446
|100.00
|117.72
|118.48
|117.52
|2892
|2006.03.30 00:00
|sell
|1447
|100.00
|117.87
|118.48
|117.67
|2893
|2006.03.30 00:31
|close
|1447
|100.00
|117.77
|118.48
|117.67
|8491.13
|1951106.69
|2894
|2006.03.30 00:32
|close
|1446
|100.00
|117.78
|118.48
|117.52
|-6877.14
|1944229.55
|2895
|2006.03.30 00:33
|sell
|1448
|100.00
|117.73
|118.49
|117.53
|2896
|2006.03.30 05:00
|t/p
|1448
|100.00
|117.53
|118.49
|117.53
|17019.83
|1961249.38
|2897
|2006.03.30 05:00
|sell
|1449
|100.00
|117.47
|118.23
|117.27
|2898
|2006.03.30 05:40
|sell
|1450
|100.00
|117.63
|118.24
|117.43
|2899
|2006.03.30 05:43
|close
|1450
|100.00
|117.53
|118.24
|117.43
|8508.47
|1969757.85
|2900
|2006.03.30 05:43
|close
|1449
|100.00
|117.54
|118.23
|117.27
|-5955.42
|1963802.43
|2901
|2006.03.30 05:43
|sell
|1451
|100.00
|117.49
|118.25
|117.29
|2902
|2006.03.30 06:30
|sell
|1452
|100.00
|117.64
|118.25
|117.44
|2903
|2006.03.30 08:25
|close
|1452
|100.00
|117.55
|118.25
|117.44
|7656.32
|1971458.75
|2904
|2006.03.30 08:26
|close
|1451
|100.00
|117.56
|118.25
|117.29
|-5954.41
|1965504.34
|2905
|2006.03.30 08:26
|sell
|1453
|100.00
|117.53
|118.29
|117.33
|2906
|2006.03.30 09:39
|t/p
|1453
|100.00
|117.33
|118.29
|117.33
|17051.75
|1982556.09
|2907
|2006.03.30 09:39
|sell
|1454
|100.00
|117.25
|118.01
|117.05
|2908
|2006.03.30 10:33
|sell
|1455
|100.00
|117.40
|118.01
|117.20
|2909
|2006.03.30 12:26
|close
|1455
|100.00
|117.30
|118.01
|117.20
|8525.15
|1991081.24
|2910
|2006.03.30 12:28
|close
|1454
|100.00
|117.32
|118.01
|117.05
|-5966.59
|1985114.65
|2911
|2006.03.30 12:28
|sell
|1456
|100.00
|117.30
|118.06
|117.10
|2912
|2006.03.30 12:32
|sell
|1457
|100.00
|117.45
|118.06
|117.25
|2913
|2006.03.30 13:30
|sell
|1458
|100.00
|117.61
|118.07
|117.41
|2914
|2006.03.30 13:31
|sell
|1459
|100.00
|117.87
|118.18
|117.67
|2915
|2006.03.30 13:34
|t/p
|1459
|100.00
|117.67
|118.18
|117.67
|17009.70
|2002124.35
|2916
|2006.03.30 13:34
|close
|1458
|100.00
|117.58
|118.07
|117.41
|2551.45
|2004675.80
|2917
|2006.03.30 13:35
|close
|1457
|100.00
|117.57
|118.06
|117.25
|-10206.69
|1994469.11
|2918
|2006.03.30 13:35
|close
|1456
|100.00
|117.58
|118.06
|117.10
|-23813.57
|1970655.54
|2919
|2006.03.30 13:36
|buy
|1460
|100.00
|117.66
|116.90
|117.86
|2920
|2006.03.30 13:55
|buy
|1461
|100.00
|117.45
|116.84
|117.65
|2921
|2006.03.30 13:59
|t/p
|1461
|100.00
|117.65
|116.84
|117.65
|16983.70
|1987639.24
|2922
|2006.03.30 13:59
|close
|1460
|100.00
|117.76
|116.90
|117.86
|8491.85
|1996131.09
|2923
|2006.03.30 14:00
|buy
|1462
|100.00
|117.78
|117.02
|117.98
|2924
|2006.03.30 14:04
|buy
|1463
|100.00
|117.60
|116.99
|117.80
|2925
|2006.03.30 14:32
|buy
|1464
|100.00
|117.42
|116.96
|117.62
|2926
|2006.03.30 14:48
|buy
|1465
|100.00
|117.24
|116.93
|117.44
|2927
|2006.03.30 14:58
|t/p
|1465
|100.00
|117.44
|116.93
|117.44
|17028.52
|2013159.61
|2928
|2006.03.30 14:58
|close
|1464
|100.00
|117.45
|116.96
|117.62
|2554.28
|2015713.89
|2929
|2006.03.30 14:58
|close
|1463
|100.00
|117.48
|116.99
|117.80
|-10214.50
|2005499.39
|2930
|2006.03.30 14:58
|close
|1462
|100.00
|117.47
|117.02
|117.98
|-26389.72
|1979109.67
|2931
|2006.03.30 14:58
|buy
|1466
|100.00
|117.49
|116.73
|117.69
|2932
|2006.03.30 14:59
|buy
|1467
|100.00
|117.30
|116.69
|117.50
|2933
|2006.03.30 15:30
|t/p
|1467
|100.00
|117.50
|116.69
|117.50
|17006.80
|1996116.47
|2934
|2006.03.30 15:30
|close
|1466
|100.00
|117.60
|116.73
|117.69
|9353.74
|2005470.21
|2935
|2006.03.30 15:30
|buy
|1468
|100.00
|117.62
|116.86
|117.82
|2936
|2006.03.30 15:46
|buy
|1469
|100.00
|117.44
|116.83
|117.64
|2937
|2006.03.30 15:48
|close
|1469
|100.00
|117.59
|116.83
|117.64
|12756.19
|2018226.40
|2938
|2006.03.30 15:48
|close
|1468
|100.00
|117.60
|116.86
|117.82
|-1700.68
|2016525.72
|2939
|2006.03.30 15:48
|buy
|1470
|100.00
|117.63
|116.87
|117.83
|2940
|2006.03.30 15:51
|buy
|1471
|100.00
|117.44
|116.83
|117.64
|2941
|2006.03.30 15:57
|close
|1471
|100.00
|117.62
|116.83
|117.64
|15303.52
|2031829.24
|2942
|2006.03.30 15:57
|close
|1470
|100.00
|117.65
|116.87
|117.83
|1699.96
|2033529.20
|2943
|2006.03.30 15:57
|buy
|1472
|100.00
|117.68
|116.92
|117.88
|2944
|2006.03.30 15:57
|buy
|1473
|100.00
|117.50
|116.89
|117.70
|2945
|2006.03.30 15:58
|buy
|1474
|100.00
|117.34
|116.88
|117.54
|2946
|2006.03.30 15:59
|t/p
|1474
|100.00
|117.54
|116.88
|117.54
|17009.69
|2050538.89
|2947
|2006.03.30 15:59
|close
|1473
|100.00
|117.58
|116.89
|117.70
|6803.88
|2057342.77
|2948
|2006.03.30 16:00
|close
|1472
|100.00
|117.56
|116.92
|117.88
|-10207.55
|2047135.22
|2949
|2006.03.30 16:00
|buy
|1475
|100.00
|117.61
|116.85
|117.81
|2950
|2006.03.30 16:16
|buy
|1476
|100.00
|117.44
|116.83
|117.64
|2951
|2006.03.30 16:18
|close
|1476
|100.00
|117.53
|116.83
|117.64
|7657.62
|2054792.84
|2952
|2006.03.30 16:18
|close
|1475
|100.00
|117.52
|116.85
|117.81
|-7658.27
|2047134.57
|2953
|2006.03.30 16:18
|buy
|1477
|100.00
|117.54
|116.78
|117.74
|2954
|2006.03.30 16:21
|buy
|1478
|100.00
|117.35
|116.74
|117.55
|2955
|2006.03.30 16:26
|t/p
|1478
|100.00
|117.55
|116.74
|117.55
|17012.59
|2064147.16
|2956
|2006.03.30 16:26
|close
|1477
|100.00
|117.56
|116.78
|117.74
|1701.26
|2065848.42
|2957
|2006.03.30 16:26
|buy
|1479
|100.00
|117.62
|116.86
|117.82
|2958
|2006.03.30 16:27
|buy
|1480
|100.00
|117.44
|116.83
|117.64
|2959
|2006.03.30 17:31
|close
|1480
|100.00
|117.54
|116.83
|117.64
|8507.74
|2074356.16
|2960
|2006.03.30 17:32
|close
|1479
|100.00
|117.55
|116.86
|117.82
|-5954.91
|2068401.25
|2961
|2006.03.30 17:33
|buy
|1481
|100.00
|117.58
|116.82
|117.78
|2962
|2006.03.30 17:49
|buy
|1482
|100.00
|117.41
|116.80
|117.61
|2963
|2006.03.30 17:54
|close
|1482
|100.00
|117.54
|116.80
|117.61
|11060.06
|2079461.31
|2964
|2006.03.30 17:54
|close
|1481
|100.00
|117.51
|116.82
|117.78
|-5956.94
|2073504.37
|2965
|2006.03.30 17:55
|buy
|1483
|100.00
|117.54
|116.78
|117.74
|2966
|2006.03.30 18:48
|buy
|1484
|100.00
|117.37
|116.76
|117.57
|2967
|2006.03.30 18:53
|close
|1484
|100.00
|117.47
|116.76
|117.57
|8512.81
|2082017.18
|2968
|2006.03.30 18:53
|close
|1483
|100.00
|117.46
|116.78
|117.74
|-6810.83
|2075206.35
|2969
|2006.03.30 18:53
|buy
|1485
|100.00
|117.49
|116.73
|117.69
|2970
|2006.03.30 19:17
|buy
|1486
|100.00
|117.30
|116.69
|117.50
|2971
|2006.03.30 19:22
|close
|1486
|100.00
|117.40
|116.69
|117.50
|8517.89
|2083724.24
|2972
|2006.03.30 19:23
|close
|1485
|100.00
|117.37
|116.73
|117.69
|-10224.08
|2073500.16
|2973
|2006.03.30 19:23
|sell
|1487
|100.00
|117.33
|118.09
|117.13
|2974
|2006.03.30 23:30
|sell
|1488
|100.00
|117.56
|118.17
|117.36
|2975
|2006.03.30 23:36
|close
|1488
|100.00
|117.41
|118.17
|117.36
|12775.74
|2086275.90
|2976
|2006.03.30 23:36
|close
|1487
|100.00
|117.44
|118.09
|117.13
|-9366.49
|2076909.41
|2977
|2006.03.30 23:36
|buy
|1489
|100.00
|117.45
|116.69
|117.65
|2978
|2006.03.30 23:36
|buy
|1490
|100.00
|117.29
|116.68
|117.49
|2979
|2006.03.30 23:38
|close
|1490
|100.00
|117.43
|116.68
|117.49
|11922.00
|2088831.41
|2980
|2006.03.30 23:38
|close
|1489
|100.00
|117.37
|116.69
|117.65
|-6816.05
|2082015.36
|2981
|2006.03.30 23:38
|buy
|1491
|100.00
|117.48
|116.72
|117.68
|2982
|2006.03.30 23:41
|buy
|1492
|100.00
|117.32
|116.71
|117.52
|2983
|2006.03.30 23:42
|buy
|1493
|100.00
|117.17
|116.71
|117.37
|2984
|2006.03.30 23:47
|t/p
|1492
|100.00
|117.52
|116.71
|117.52
|17014.03
|2099029.39
|2985
|2006.03.30 23:47
|t/p
|1493
|100.00
|117.37
|116.71
|117.37
|17014.04
|2116043.43
|2986
|2006.03.30 23:47
|close
|1491
|100.00
|117.55
|116.72
|117.68
|5954.91
|2121998.34
|2987
|2006.03.30 23:47
|buy
|1494
|100.00
|117.60
|116.84
|117.80
|2988
|2006.03.30 23:47
|buy
|1495
|100.00
|117.39
|116.78
|117.59
|2989
|2006.03.30 23:48
|buy
|1496
|100.00
|117.19
|116.73
|117.39
|2990
|2006.03.30 23:49
|t/p
|1496
|100.00
|117.39
|116.73
|117.39
|17034.33
|2139032.67
|2991
|2006.03.30 23:49
|close
|1495
|100.00
|117.41
|116.78
|117.59
|1703.43
|2140736.10
|2992
|2006.03.30 23:49
|close
|1494
|100.00
|117.54
|116.84
|117.80
|-5104.65
|2135631.45
|2993
|2006.03.30 23:49
|buy
|1497
|100.00
|117.56
|116.80
|117.76
|2994
|2006.03.30 23:50
|buy
|1498
|100.00
|117.24
|116.63
|117.44
|2995
|2006.03.31 00:01
|t/p
|1498
|100.00
|117.44
|116.63
|117.44
|17267.29
|2152898.74
|2996
|2006.03.31 00:01
|close
|1497
|100.00
|117.56
|116.80
|117.76
|254.70
|2153153.44
|2997
|2006.03.31 00:01
|buy
|1499
|100.00
|117.61
|116.85
|117.81
|2998
|2006.03.31 00:06
|buy
|1500
|100.00
|117.42
|116.81
|117.62
|2999
|2006.03.31 00:07
|close
|1500
|100.00
|117.53
|116.81
|117.62
|9359.31
|2162512.75
|3000
|2006.03.31 00:07
|close
|1499
|100.00
|117.50
|116.85
|117.81
|-9361.70
|2153151.05
|3001
|2006.03.31 00:07
|buy
|1501
|100.00
|117.56
|116.80
|117.76
|3002
|2006.03.31 00:12
|buy
|1502
|100.00
|117.28
|116.67
|117.48
|3003
|2006.03.31 00:16
|t/p
|1502
|100.00
|117.48
|116.67
|117.48
|17001.02
|2170152.07
|3004
|2006.03.31 00:16
|close
|1501
|100.00
|117.64
|116.80
|117.76
|6800.41
|2176952.48
|3005
|2006.03.31 00:17
|buy
|1503
|100.00
|117.69
|116.93
|117.89
|3006
|2006.03.31 00:17
|buy
|1504
|100.00
|117.49
|116.88
|117.69
|3007
|2006.03.31 00:17
|buy
|1505
|100.00
|117.29
|116.83
|117.49
|3008
|2006.03.31 00:19
|t/p
|1505
|100.00
|117.49
|116.83
|117.49
|17021.28
|2193973.76
|3009
|2006.03.31 00:19
|close
|1504
|100.00
|117.50
|116.88
|117.69
|851.06
|2194824.82
|3010
|2006.03.31 00:19
|close
|1503
|100.00
|117.54
|116.93
|117.89
|-12761.61
|2182063.21
|3011
|2006.03.31 00:19
|buy
|1506
|100.00
|117.60
|116.84
|117.80
|3012
|2006.03.31 00:19
|buy
|1507
|100.00
|117.35
|116.74
|117.55
|3013
|2006.03.31 00:21
|close
|1507
|100.00
|117.49
|116.74
|117.55
|11915.91
|2193979.12
|3014
|2006.03.31 00:21
|close
|1506
|100.00
|117.47
|116.84
|117.80
|-11066.66
|2182912.46
|3015
|2006.03.31 00:21
|buy
|1508
|100.00
|117.53
|116.77
|117.73
|3016
|2006.03.31 00:23
|buy
|1509
|100.00
|117.32
|116.71
|117.52
|3017
|2006.03.31 00:29
|t/p
|1509
|100.00
|117.52
|116.71
|117.52
|17014.03
|2199926.49
|3018
|2006.03.31 00:29
|close
|1508
|100.00
|117.55
|116.77
|117.73
|1701.40
|2201627.89
|3019
|2006.03.31 00:30
|buy
|1510
|100.00
|117.58
|116.82
|117.78
|3020
|2006.03.31 00:35
|buy
|1511
|100.00
|117.43
|116.82
|117.63
|3021
|2006.03.31 00:37
|close
|1511
|100.00
|117.53
|116.82
|117.63
|8508.47
|2210136.36
|3022
|2006.03.31 00:37
|close
|1510
|100.00
|117.50
|116.82
|117.78
|-6808.51
|2203327.85
|3023
|2006.03.31 00:37
|buy
|1512
|100.00
|117.53
|116.77
|117.73
|3024
|2006.03.31 00:40
|buy
|1513
|100.00
|117.36
|116.75
|117.56
|3025
|2006.03.31 00:46
|close
|1513
|100.00
|117.53
|116.75
|117.56
|14464.39
|2217792.24
|3026
|2006.03.31 00:46
|close
|1512
|100.00
|117.49
|116.77
|117.73
|-3404.55
|2214387.69
|3027
|2006.03.31 00:46
|buy
|1514
|100.00
|117.51
|116.75
|117.71
|3028
|2006.03.31 00:47
|buy
|1515
|100.00
|117.26
|116.65
|117.46
|3029
|2006.03.31 00:48
|close
|1515
|100.00
|117.42
|116.65
|117.46
|13626.30
|2228013.99
|3030
|2006.03.31 00:48
|close
|1514
|100.00
|117.51
|116.75
|117.71
|0.00
|2228013.99
|3031
|2006.03.31 00:48
|buy
|1516
|100.00
|117.52
|116.76
|117.72
|3032
|2006.03.31 00:49
|buy
|1517
|100.00
|117.30
|116.69
|117.50
|3033
|2006.03.31 01:00
|close
|1517
|100.00
|117.43
|116.69
|117.50
|11070.42
|2239084.41
|3034
|2006.03.31 01:00
|close
|1516
|100.00
|117.44
|116.76
|117.72
|-6811.99
|2232272.42
|3035
|2006.03.31 01:00
|buy
|1518
|100.00
|117.47
|116.71
|117.67
|3036
|2006.03.31 01:10
|buy
|1519
|100.00
|117.27
|116.66
|117.47
|3037
|2006.03.31 01:15
|t/p
|1519
|100.00
|117.47
|116.66
|117.47
|17016.93
|2249289.35
|3038
|2006.03.31 01:15
|close
|1518
|100.00
|117.53
|116.71
|117.67
|5105.08
|2254394.43
|3039
|2006.03.31 01:15
|buy
|1520
|100.00
|117.58
|116.82
|117.78
|3040
|2006.03.31 01:16
|buy
|1521
|100.00
|117.43
|116.82
|117.63
|3041
|2006.03.31 01:16
|buy
|1522
|100.00
|117.28
|116.82
|117.48
|3042
|2006.03.31 01:30
|t/p
|1522
|100.00
|117.48
|116.82
|117.48
|17019.83
|2271414.26
|3043
|2006.03.31 01:30
|close
|1521
|100.00
|117.51
|116.82
|117.63
|6807.93
|2278222.19
|3044
|2006.03.31 01:31
|close
|1520
|100.00
|117.50
|116.82
|117.78
|-6808.51
|2271413.68
|3045
|2006.03.31 01:32
|buy
|1523
|100.00
|117.52
|116.76
|117.72
|3046
|2006.03.31 01:40
|buy
|1524
|100.00
|117.37
|116.76
|117.57
|3047
|2006.03.31 01:44
|close
|1524
|100.00
|117.51
|116.76
|117.57
|11913.88
|2283327.56
|3048
|2006.03.31 01:45
|close
|1523
|100.00
|117.47
|116.76
|117.72
|-4256.41
|2279071.15
|3049
|2006.03.31 01:45
|buy
|1525
|100.00
|117.46
|116.70
|117.66
|3050
|2006.03.31 10:03
|t/p
|1525
|100.00
|117.66
|116.70
|117.66
|16985.14
|2296056.29
|3051
|2006.03.31 10:03
|buy
|1526
|100.00
|117.79
|117.03
|117.99
|3052
|2006.03.31 10:05
|buy
|1527
|100.00
|117.64
|117.03
|117.84
|3053
|2006.03.31 10:06
|close
|1527
|100.00
|117.72
|117.03
|117.84
|6795.79
|2302852.08
|3054
|2006.03.31 10:07
|close
|1526
|100.00
|117.70
|117.03
|117.99
|-7646.56
|2295205.52
|3055
|2006.03.31 10:07
|buy
|1528
|100.00
|117.75
|116.99
|117.95
|3056
|2006.03.31 13:00
|t/p
|1528
|100.00
|117.95
|116.99
|117.95
|16956.34
|2312161.86
|3057
|2006.03.31 13:00
|buy
|1529
|100.00
|117.99
|117.23
|118.19
|3058
|2006.03.31 13:01
|buy
|1530
|100.00
|117.84
|117.23
|118.04
|3059
|2006.03.31 13:26
|close
|1530
|100.00
|117.92
|117.23
|118.04
|6784.26
|2318946.12
|3060
|2006.03.31 13:26
|close
|1529
|100.00
|117.93
|117.23
|118.19
|-5087.76
|2313858.36
|3061
|2006.03.31 13:26
|buy
|1531
|100.00
|117.94
|117.18
|118.14
|3062
|2006.03.31 13:31
|buy
|1532
|100.00
|117.75
|117.14
|117.95
|3063
|2006.03.31 13:32
|close
|1532
|100.00
|117.89
|117.14
|117.95
|11875.48
|2325733.84
|3064
|2006.03.31 13:32
|close
|1531
|100.00
|117.90
|117.18
|118.14
|-3392.71
|2322341.13
|3065
|2006.03.31 13:33
|buy
|1533
|100.00
|117.79
|117.03
|117.99
|3066
|2006.03.31 15:23
|t/p
|1533
|100.00
|117.99
|117.03
|117.99
|16949.15
|2339290.28
|3067
|2006.03.31 15:23
|buy
|1534
|100.00
|118.04
|117.28
|118.24
|3068
|2006.03.31 15:29
|buy
|1535
|100.00
|117.87
|117.26
|118.07
|3069
|2006.03.31 15:31
|buy
|1536
|100.00
|117.62
|117.16
|117.82
|3070
|2006.03.31 15:56
|t/p
|1536
|100.00
|117.82
|117.16
|117.82
|16973.61
|2356263.89
|3071
|2006.03.31 15:56
|close
|1535
|100.00
|117.83
|117.26
|118.07
|-3394.72
|2352869.17
|3072
|2006.03.31 15:57
|close
|1534
|100.00
|117.81
|117.28
|118.24
|-19522.96
|2333346.21
|3073
|2006.03.31 15:58
|sell
|1537
|100.00
|117.82
|118.58
|117.62
|3074
|2006.03.31 16:30
|t/p
|1537
|100.00
|117.62
|118.58
|117.62
|17015.49
|2350361.70
|3075
|2006.03.31 16:30
|sell
|1538
|100.00
|117.50
|118.26
|117.30
|3076
|2006.03.31 16:55
|sell
|1539
|100.00
|117.70
|118.31
|117.50
|3077
|2006.03.31 16:59
|close
|1539
|100.00
|117.52
|118.31
|117.50
|15316.54
|2365678.24
|3078
|2006.03.31 17:00
|close
|1538
|100.00
|117.51
|118.26
|117.30
|-850.99
|2364827.25
|3079
|2006.03.31 17:00
|sell
|1540
|100.00
|117.51
|118.27
|117.31
|3080
|2006.03.31 17:54
|sell
|1541
|100.00
|117.67
|118.28
|117.47
|3081
|2006.04.03 00:00
|sell
|1542
|100.00
|117.91
|118.37
|117.71
|3082
|2006.04.03 00:01
|t/p
|1542
|100.00
|117.71
|118.37
|117.71
|16998.13
|2381825.38
|3083
|2006.04.03 00:01
|close
|1541
|100.00
|117.66
|118.28
|117.47
|255.61
|2382080.99
|3084
|2006.04.03 00:01
|close
|1540
|100.00
|117.67
|118.27
|117.31
|-14191.65
|2367889.34
|3085
|2006.04.03 00:01
|sell
|1543
|100.00
|117.62
|118.38
|117.42
|3086
|2006.04.03 00:03
|sell
|1544
|100.00
|117.78
|118.39
|117.58
|3087
|2006.04.03 00:10
|close
|1544
|100.00
|117.69
|118.39
|117.58
|7647.21
|2375536.55
|3088
|2006.04.03 00:11
|close
|1543
|100.00
|117.66
|118.38
|117.42
|-3399.63
|2372136.92
|3089
|2006.04.03 00:11
|sell
|1545
|100.00
|117.66
|118.42
|117.46
|3090
|2006.04.03 00:15
|sell
|1546
|100.00
|117.83
|118.44
|117.63
|3091
|2006.04.03 00:19
|sell
|1547
|100.00
|118.00
|118.46
|117.80
|3092
|2006.04.03 00:23
|close
|1547
|100.00
|117.81
|118.46
|117.80
|16127.66
|2388264.58
|3093
|2006.04.03 00:23
|close
|1546
|100.00
|117.87
|118.44
|117.63
|-3393.57
|2384871.01
|3094
|2006.04.03 00:24
|close
|1545
|100.00
|117.78
|118.42
|117.46
|-10188.49
|2374682.52
|3095
|2006.04.03 00:24
|buy
|1548
|100.00
|117.80
|117.04
|118.00
|3096
|2006.04.03 00:29
|t/p
|1548
|100.00
|118.00
|117.04
|118.00
|16947.71
|2391630.23
|3097
|2006.04.03 00:29
|buy
|1549
|100.00
|118.05
|117.29
|118.25
|3098
|2006.04.03 05:13
|t/p
|1549
|100.00
|118.25
|117.29
|118.25
|16910.46
|2408540.69
|3099
|2006.04.03 05:13
|buy
|1550
|100.00
|118.31
|117.55
|118.51
|3100
|2006.04.03 05:43
|t/p
|1550
|100.00
|118.51
|117.55
|118.51
|16874.79
|2425415.48
|3101
|2006.04.03 05:43
|buy
|1551
|100.00
|118.56
|117.80
|118.76
|3102
|2006.04.03 08:26
|t/p
|1551
|100.00
|118.76
|117.80
|118.76
|16840.69
|2442256.17
|3103
|2006.04.03 08:26
|buy
|1552
|100.00
|118.80
|118.04
|119.00
|3104
|2006.04.03 08:30
|buy
|1553
|100.00
|118.63
|118.02
|118.83
|3105
|2006.04.03 09:00
|buy
|1554
|100.00
|118.44
|117.98
|118.64
|3106
|2006.04.03 09:54
|close
|1554
|100.00
|118.64
|117.98
|118.64
|16857.72
|2459113.89
|3107
|2006.04.03 09:55
|close
|1553
|100.00
|118.63
|118.02
|118.83
|0.00
|2459113.89
|3108
|2006.04.03 09:57
|close
|1552
|100.00
|118.64
|118.04
|119.00
|-13486.18
|2445627.71
|3109
|2006.04.03 09:57
|buy
|1555
|100.00
|118.69
|117.93
|118.89
|3110
|2006.04.03 10:00
|buy
|1556
|100.00
|118.54
|117.93
|118.74
|3111
|2006.04.03 10:26
|close
|1556
|100.00
|118.62
|117.93
|118.74
|6744.23
|2452371.94
|3112
|2006.04.03 10:26
|close
|1555
|100.00
|118.61
|117.93
|118.89
|-6744.79
|2445627.15
|3113
|2006.04.03 10:27
|sell
|1557
|100.00
|118.62
|119.38
|118.42
|3114
|2006.04.03 10:31
|t/p
|1557
|100.00
|118.42
|119.38
|118.42
|16900.46
|2462527.61
|3115
|2006.04.03 10:31
|sell
|1558
|100.00
|118.30
|119.06
|118.10
|3116
|2006.04.03 10:46
|sell
|1559
|100.00
|118.48
|119.09
|118.28
|3117
|2006.04.03 10:59
|close
|1559
|100.00
|118.37
|119.09
|118.28
|9292.90
|2471820.51
|3118
|2006.04.03 11:00
|close
|1558
|100.00
|118.38
|119.06
|118.10
|-6757.90
|2465062.61
|3119
|2006.04.03 11:00
|sell
|1560
|100.00
|118.30
|119.06
|118.10
|3120
|2006.04.03 11:50
|sell
|1561
|100.00
|118.45
|119.06
|118.25
|3121
|2006.04.03 12:00
|close
|1561
|100.00
|118.32
|119.06
|118.25
|10987.15
|2476049.76
|3122
|2006.04.03 12:01
|close
|1560
|100.00
|118.33
|119.06
|118.10
|-2535.28
|2473514.48
|3123
|2006.04.03 12:02
|sell
|1562
|100.00
|118.30
|119.06
|118.10
|3124
|2006.04.03 12:50
|sell
|1563
|100.00
|118.46
|119.07
|118.26
|3125
|2006.04.03 13:01
|close
|1563
|100.00
|118.33
|119.07
|118.26
|10986.22
|2484500.70
|3126
|2006.04.03 13:01
|close
|1562
|100.00
|118.34
|119.06
|118.10
|-3380.09
|2481120.61
|3127
|2006.04.03 13:01
|sell
|1564
|100.00
|118.29
|119.05
|118.09
|3128
|2006.04.03 13:49
|sell
|1565
|100.00
|118.45
|119.06
|118.25
|3129
|2006.04.03 14:00
|close
|1565
|100.00
|118.35
|119.06
|118.25
|8449.51
|2489570.12
|3130
|2006.04.03 14:02
|close
|1564
|100.00
|118.34
|119.05
|118.09
|-4225.11
|2485345.01
|3131
|2006.04.03 14:02
|sell
|1566
|100.00
|118.31
|119.07
|118.11
|3132
|2006.04.03 15:01
|t/p
|1566
|100.00
|118.11
|119.07
|118.11
|16940.54
|2502285.55
|3133
|2006.04.03 15:01
|sell
|1567
|100.00
|118.02
|118.78
|117.82
|3134
|2006.04.03 15:17
|sell
|1568
|100.00
|118.20
|118.81
|118.00
|3135
|2006.04.03 15:29
|close
|1568
|100.00
|118.09
|118.81
|118.00
|9314.93
|2511600.48
|3136
|2006.04.03 15:30
|close
|1567
|100.00
|118.08
|118.78
|117.82
|-5081.30
|2506519.18
|3137
|2006.04.03 15:30
|sell
|1569
|100.00
|117.99
|118.75
|117.79
|3138
|2006.04.03 16:03
|t/p
|1569
|100.00
|117.79
|118.75
|117.79
|16980.81
|2523499.99
|3139
|2006.04.03 16:03
|sell
|1570
|100.00
|117.74
|118.50
|117.54
|3140
|2006.04.03 16:16
|sell
|1571
|100.00
|117.89
|118.50
|117.69
|3141
|2006.04.03 16:29
|close
|1571
|100.00
|117.77
|118.50
|117.69
|10189.35
|2533689.34
|3142
|2006.04.03 16:30
|close
|1570
|100.00
|117.78
|118.50
|117.54
|-3396.16
|2530293.18
|3143
|2006.04.03 16:30
|sell
|1572
|100.00
|117.75
|118.51
|117.55
|3144
|2006.04.03 16:46
|sell
|1573
|100.00
|117.91
|118.52
|117.71
|3145
|2006.04.03 16:58
|close
|1573
|100.00
|117.82
|118.52
|117.71
|7638.77
|2537931.95
|3146
|2006.04.03 16:59
|close
|1572
|100.00
|117.84
|118.51
|117.55
|-7637.47
|2530294.48
|3147
|2006.04.03 17:00
|sell
|1574
|100.00
|117.83
|118.59
|117.63
|3148
|2006.04.04 05:42
|t/p
|1574
|100.00
|117.63
|118.59
|117.63
|16409.61
|2546704.09
|3149
|2006.04.04 05:42
|sell
|1575
|100.00
|117.58
|118.34
|117.38
|3150
|2006.04.04 08:00
|sell
|1576
|100.00
|117.74
|118.35
|117.54
|3151
|2006.04.04 08:33
|close
|1576
|100.00
|117.65
|118.35
|117.54
|7649.81
|2554353.90
|3152
|2006.04.04 08:33
|close
|1575
|100.00
|117.66
|118.34
|117.38
|-6799.25
|2547554.65
|3153
|2006.04.04 08:33
|sell
|1577
|100.00
|117.61
|118.37
|117.41
|3154
|2006.04.04 11:00
|sell
|1578
|100.00
|117.76
|118.37
|117.56
|3155
|2006.04.04 11:06
|close
|1578
|100.00
|117.66
|118.37
|117.56
|8499.07
|2556053.72
|3156
|2006.04.04 11:07
|close
|1577
|100.00
|117.68
|118.37
|117.41
|-5948.33
|2550105.39
|3157
|2006.04.04 11:07
|buy
|1579
|100.00
|117.69
|116.93
|117.89
|3158
|2006.04.04 13:03
|buy
|1580
|100.00
|117.51
|116.90
|117.71
|3159
|2006.04.04 13:24
|buy
|1581
|100.00
|117.34
|116.88
|117.54
|3160
|2006.04.04 13:31
|t/p
|1581
|100.00
|117.54
|116.88
|117.54
|17009.69
|2567115.08
|3161
|2006.04.04 13:31
|close
|1580
|100.00
|117.58
|116.90
|117.71
|5953.39
|2573068.47
|3162
|2006.04.04 13:31
|close
|1579
|100.00
|117.55
|116.93
|117.89
|-11909.83
|2561158.64
|3163
|2006.04.04 13:31
|buy
|1582
|100.00
|117.61
|116.85
|117.81
|3164
|2006.04.04 13:33
|buy
|1583
|100.00
|117.44
|116.83
|117.64
|3165
|2006.04.04 13:59
|close
|1583
|100.00
|117.55
|116.83
|117.64
|9357.72
|2570516.36
|3166
|2006.04.04 14:00
|close
|1582
|100.00
|117.56
|116.85
|117.81
|-4253.15
|2566263.21
|3167
|2006.04.04 14:00
|buy
|1584
|100.00
|117.61
|116.85
|117.81
|3168
|2006.04.04 14:23
|buy
|1585
|100.00
|117.45
|116.84
|117.65
|3169
|2006.04.04 14:58
|buy
|1586
|100.00
|117.26
|116.80
|117.46
|3170
|2006.04.04 15:01
|t/p
|1586
|100.00
|117.46
|116.80
|117.46
|17022.72
|2583285.93
|3171
|2006.04.04 15:01
|close
|1585
|100.00
|117.49
|116.84
|117.65
|3404.55
|2586690.48
|3172
|2006.04.04 15:01
|close
|1584
|100.00
|117.40
|116.85
|117.81
|-17887.56
|2568802.92
|3173
|2006.04.04 15:01
|sell
|1587
|100.00
|117.39
|118.15
|117.19
|3174
|2006.04.04 17:00
|sell
|1588
|100.00
|117.54
|118.15
|117.34
|3175
|2006.04.04 17:26
|close
|1588
|100.00
|117.45
|118.15
|117.34
|7662.84
|2576465.76
|3176
|2006.04.04 17:27
|close
|1587
|100.00
|117.46
|118.15
|117.19
|-5959.48
|2570506.28
|3177
|2006.04.04 17:27
|buy
|1589
|100.00
|117.47
|116.71
|117.67
|3178
|2006.04.05 01:44
|buy
|1590
|100.00
|117.31
|116.70
|117.51
|3179
|2006.04.05 02:00
|close
|1590
|100.00
|117.40
|116.70
|117.51
|7666.10
|2578172.38
|3180
|2006.04.05 02:00
|close
|1589
|100.00
|117.39
|116.71
|117.67
|-6560.19
|2571612.19
|3181
|2006.04.05 02:01
|sell
|1591
|100.00
|117.38
|118.14
|117.18
|3182
|2006.04.05 02:13
|t/p
|1591
|100.00
|117.18
|118.14
|117.18
|17069.22
|2588681.41
|3183
|2006.04.05 02:13
|sell
|1592
|100.00
|117.13
|117.89
|116.93
|3184
|2006.04.05 04:28
|t/p
|1592
|100.00
|116.93
|117.89
|116.93
|17108.64
|2605790.05
|3185
|2006.04.05 04:28
|sell
|1593
|100.00
|116.86
|117.62
|116.66
|3186
|2006.04.05 09:01
|sell
|1594
|100.00
|117.12
|117.73
|116.92
|3187
|2006.04.05 09:25
|close
|1594
|100.00
|116.98
|117.73
|116.92
|11967.86
|2617757.91
|3188
|2006.04.05 09:25
|close
|1593
|100.00
|116.97
|117.62
|116.66
|-9404.12
|2608353.79
|3189
|2006.04.05 09:26
|buy
|1595
|100.00
|116.96
|116.20
|117.16
|3190
|2006.04.05 10:00
|t/p
|1595
|100.00
|117.16
|116.20
|117.16
|17063.39
|2625417.18
|3191
|2006.04.05 10:00
|buy
|1596
|100.00
|117.25
|116.49
|117.45
|3192
|2006.04.05 10:30
|t/p
|1596
|100.00
|117.45
|116.49
|117.45
|17025.63
|2642442.81
|3193
|2006.04.05 10:30
|buy
|1597
|100.00
|117.51
|116.75
|117.71
|3194
|2006.04.05 13:49
|buy
|1598
|100.00
|117.36
|116.75
|117.56
|3195
|2006.04.05 13:55
|close
|1598
|100.00
|117.47
|116.75
|117.56
|9364.09
|2651806.90
|3196
|2006.04.05 13:55
|close
|1597
|100.00
|117.46
|116.75
|117.71
|-4256.77
|2647550.13
|3197
|2006.04.05 13:55
|buy
|1599
|100.00
|117.53
|116.77
|117.73
|3198
|2006.04.05 15:31
|t/p
|1599
|100.00
|117.73
|116.77
|117.73
|16988.02
|2664538.15
|3199
|2006.04.05 15:31
|buy
|1600
|100.00
|117.77
|117.01
|117.97
|3200
|2006.04.05 15:46
|buy
|1601
|100.00
|117.59
|116.98
|117.79
|3201
|2006.04.05 15:52
|close
|1601
|100.00
|117.71
|116.98
|117.79
|10194.55
|2674732.70
|3202
|2006.04.05 15:53
|close
|1600
|100.00
|117.70
|117.01
|117.97
|-5947.32
|2668785.38
|3203
|2006.04.05 15:53
|buy
|1602
|100.00
|117.78
|117.02
|117.98
|3204
|2006.04.05 16:13
|buy
|1603
|100.00
|117.62
|117.01
|117.82
|3205
|2006.04.05 16:37
|close
|1603
|100.00
|117.71
|117.01
|117.82
|7645.91
|2676431.29
|3206
|2006.04.05 16:37
|close
|1602
|100.00
|117.70
|117.02
|117.98
|-6796.94
|2669634.35
|3207
|2006.04.05 16:37
|buy
|1604
|100.00
|117.73
|116.97
|117.93
|3208
|2006.04.05 17:32
|buy
|1605
|100.00
|117.57
|116.96
|117.77
|3209
|2006.04.05 18:40
|buy
|1606
|100.00
|117.42
|116.96
|117.62
|3210
|2006.04.06 00:30
|close
|1606
|100.00
|117.58
|116.96
|117.62
|14371.86
|2684006.21
|3211
|2006.04.06 00:31
|close
|1605
|100.00
|117.59
|116.96
|117.77
|2464.92
|2686471.13
|3212
|2006.04.06 00:32
|close
|1604
|100.00
|117.55
|116.97
|117.93
|-14548.53
|2671922.60
|3213
|2006.04.06 00:33
|buy
|1607
|100.00
|117.57
|116.81
|117.77
|3214
|2006.04.06 03:00
|buy
|1608
|100.00
|117.42
|116.81
|117.62
|3215
|2006.04.06 03:15
|close
|1608
|100.00
|117.50
|116.81
|117.62
|6808.51
|2678731.11
|3216
|2006.04.06 03:15
|close
|1607
|100.00
|117.51
|116.81
|117.77
|-5105.95
|2673625.16
|3217
|2006.04.06 03:16
|sell
|1609
|100.00
|117.50
|118.26
|117.30
|3218
|2006.04.06 12:34
|sell
|1610
|100.00
|117.66
|118.27
|117.46
|3219
|2006.04.06 14:30
|sell
|1611
|100.00
|117.81
|118.27
|117.61
|3220
|2006.04.06 20:02
|close
|1611
|100.00
|117.64
|118.27
|117.61
|14450.87
|2688076.03
|3221
|2006.04.06 20:02
|close
|1610
|100.00
|117.63
|118.27
|117.46
|2550.37
|2690626.40
|3222
|2006.04.06 20:03
|close
|1609
|100.00
|117.64
|118.26
|117.30
|-11900.71
|2678725.69
|3223
|2006.04.06 20:04
|sell
|1612
|100.00
|117.61
|118.37
|117.41
|3224
|2006.04.06 21:55
|sell
|1613
|100.00
|117.76
|118.37
|117.56
|3225
|2006.04.07 02:14
|sell
|1614
|100.00
|117.94
|118.40
|117.74
|3226
|2006.04.07 03:38
|close
|1614
|100.00
|117.76
|118.40
|117.74
|15285.33
|2694011.02
|3227
|2006.04.07 03:39
|close
|1613
|100.00
|117.78
|118.37
|117.56
|-2292.38
|2691718.64
|3228
|2006.04.07 03:40
|close
|1612
|100.00
|117.79
|118.37
|117.41
|-15875.73
|2675842.91
|3229
|2006.04.07 03:41
|sell
|1615
|100.00
|117.74
|118.50
|117.54
|3230
|2006.04.07 13:15
|sell
|1616
|100.00
|117.89
|118.50
|117.69
|3231
|2006.04.07 13:18
|close
|1616
|100.00
|117.81
|118.50
|117.69
|6790.60
|2682633.51
|3232
|2006.04.07 13:18
|close
|1615
|100.00
|117.82
|118.50
|117.54
|-6790.02
|2675843.49
|3233
|2006.04.07 13:19
|buy
|1617
|100.00
|117.80
|117.04
|118.00
|3234
|2006.04.07 13:30
|buy
|1618
|100.00
|117.62
|117.01
|117.82
|3235
|2006.04.07 13:35
|close
|1618
|100.00
|117.72
|117.01
|117.82
|8494.73
|2684338.22
|3236
|2006.04.07 13:35
|close
|1617
|100.00
|117.64
|117.04
|118.00
|-13600.82
|2670737.40
|3237
|2006.04.07 13:35
|sell
|1619
|100.00
|117.61
|118.37
|117.41
|3238
|2006.04.07 13:35
|sell
|1620
|100.00
|117.84
|118.45
|117.64
|3239
|2006.04.07 13:36
|close
|1620
|100.00
|117.72
|118.45
|117.64
|10193.68
|2680931.08
|3240
|2006.04.07 13:36
|close
|1619
|100.00
|117.67
|118.37
|117.41
|-5099.01
|2675832.07
|3241
|2006.04.07 13:36
|sell
|1621
|100.00
|117.64
|118.40
|117.44
|3242
|2006.04.07 13:42
|sell
|1622
|100.00
|117.79
|118.40
|117.59
|3243
|2006.04.07 13:43
|close
|1622
|100.00
|117.71
|118.40
|117.59
|6796.36
|2682628.43
|3244
|2006.04.07 13:43
|close
|1621
|100.00
|117.76
|118.40
|117.44
|-10190.22
|2672438.21
|3245
|2006.04.07 13:43
|sell
|1623
|100.00
|117.65
|118.41
|117.45
|3246
|2006.04.07 13:44
|sell
|1624
|100.00
|117.81
|118.42
|117.61
|3247
|2006.04.07 13:47
|close
|1624
|100.00
|117.72
|118.42
|117.61
|7645.26
|2680083.47
|3248
|2006.04.07 13:47
|close
|1623
|100.00
|117.67
|118.41
|117.45
|-1699.67
|2678383.80
|3249
|2006.04.07 13:47
|sell
|1625
|100.00
|117.62
|118.38
|117.42
|3250
|2006.04.07 14:15
|sell
|1626
|100.00
|117.80
|118.41
|117.60
|3251
|2006.04.07 14:16
|close
|1626
|100.00
|117.70
|118.41
|117.60
|8496.18
|2686879.98
|3252
|2006.04.07 14:16
|close
|1625
|100.00
|117.69
|118.38
|117.42
|-5947.83
|2680932.15
|3253
|2006.04.07 14:17
|sell
|1627
|100.00
|117.66
|118.42
|117.46
|3254
|2006.04.07 15:30
|sell
|1628
|100.00
|117.85
|118.46
|117.65
|3255
|2006.04.07 15:42
|sell
|1629
|100.00
|118.02
|118.48
|117.82
|3256
|2006.04.07 15:46
|close
|1629
|100.00
|117.82
|118.48
|117.82
|16975.05
|2697907.20
|3257
|2006.04.07 15:46
|close
|1628
|100.00
|117.81
|118.46
|117.65
|3395.30
|2701302.50
|3258
|2006.04.07 15:46
|close
|1627
|100.00
|117.82
|118.42
|117.46
|-13580.04
|2687722.46
|3259
|2006.04.07 15:46
|buy
|1630
|100.00
|117.81
|117.05
|118.01
|3260
|2006.04.07 15:59
|t/p
|1630
|100.00
|118.01
|117.05
|118.01
|16946.28
|2704668.74
|3261
|2006.04.07 15:59
|buy
|1631
|100.00
|118.06
|117.30
|118.26
|3262
|2006.04.07 16:58
|t/p
|1631
|100.00
|118.26
|117.30
|118.26
|16904.74
|2721573.48
|3263
|2006.04.07 16:58
|buy
|1632
|100.00
|118.35
|117.59
|118.55
|3264
|2006.04.10 00:00
|buy
|1633
|100.00
|118.15
|117.54
|118.35
|3265
|2006.04.10 04:00
|buy
|1634
|100.00
|117.98
|117.52
|118.18
|3266
|2006.04.10 07:12
|close
|1634
|100.00
|118.17
|117.52
|118.18
|16078.53
|2737652.01
|3267
|2006.04.10 07:13
|close
|1633
|100.00
|118.20
|117.54
|118.35
|4230.12
|2741882.13
|3268
|2006.04.10 07:14
|close
|1632
|100.00
|118.22
|117.59
|118.55
|-10741.75
|2731140.38
|3269
|2006.04.10 07:15
|buy
|1635
|100.00
|118.25
|117.49
|118.45
|3270
|2006.04.10 07:30
|buy
|1636
|100.00
|118.07
|117.46
|118.27
|3271
|2006.04.10 07:42
|close
|1636
|100.00
|118.20
|117.46
|118.27
|10998.31
|2742138.69
|3272
|2006.04.10 07:42
|close
|1635
|100.00
|118.19
|117.49
|118.45
|-5076.57
|2737062.12
|3273
|2006.04.10 07:43
|buy
|1637
|100.00
|118.28
|117.52
|118.48
|3274
|2006.04.10 07:59
|buy
|1638
|100.00
|118.05
|117.44
|118.25
|3275
|2006.04.10 08:42
|close
|1638
|100.00
|118.17
|117.44
|118.25
|10154.86
|2747216.98
|3276
|2006.04.10 08:42
|close
|1637
|100.00
|118.18
|117.52
|118.48
|-8461.67
|2738755.31
|3277
|2006.04.10 08:43
|buy
|1639
|100.00
|118.21
|117.45
|118.41
|3278
|2006.04.10 10:39
|t/p
|1639
|100.00
|118.41
|117.45
|118.41
|16889.04
|2755644.35
|3279
|2006.04.10 10:39
|buy
|1640
|100.00
|118.46
|117.70
|118.66
|3280
|2006.04.10 17:58
|t/p
|1640
|100.00
|118.66
|117.70
|118.66
|16850.62
|2772494.97
|3281
|2006.04.10 17:58
|buy
|1641
|100.00
|118.73
|117.97
|118.93
|3282
|2006.04.10 19:10
|buy
|1642
|100.00
|118.57
|117.96
|118.77
|3283
|2006.04.10 20:38
|buy
|1643
|100.00
|118.42
|117.96
|118.62
|3284
|2006.04.11 10:38
|close
|1643
|100.00
|118.61
|117.96
|118.62
|16273.59
|2788768.56
|3285
|2006.04.11 10:38
|close
|1642
|100.00
|118.60
|117.96
|118.77
|2784.21
|2791552.77
|3286
|2006.04.11 10:39
|close
|1641
|100.00
|118.61
|117.97
|118.93
|-9862.49
|2781690.28
|3287
|2006.04.11 10:39
|buy
|1644
|100.00
|118.64
|117.88
|118.84
|3288
|2006.04.11 13:28
|t/p
|1644
|100.00
|118.84
|117.88
|118.84
|16829.35
|2798519.63
|3289
|2006.04.11 13:28
|buy
|1645
|100.00
|118.88
|118.12
|119.08
|3290
|2006.04.11 14:10
|buy
|1646
|100.00
|118.73
|118.12
|118.93
|3291
|2006.04.11 14:27
|close
|1646
|100.00
|118.81
|118.12
|118.93
|6733.44
|2805253.07
|3292
|2006.04.11 14:27
|close
|1645
|100.00
|118.80
|118.12
|119.08
|-6734.01
|2798519.06
|3293
|2006.04.11 14:27
|buy
|1647
|100.00
|118.86
|118.10
|119.06
|3294
|2006.04.11 14:30
|buy
|1648
|100.00
|118.68
|118.07
|118.88
|3295
|2006.04.11 14:31
|buy
|1649
|100.00
|118.53
|118.07
|118.73
|3296
|2006.04.11 17:35
|buy
|1650
|100.00
|118.37
|118.06
|118.57
|3297
|2006.04.11 17:54
|t/p
|1650
|100.00
|118.57
|118.06
|118.57
|16866.25
|2815385.31
|3298
|2006.04.11 17:54
|close
|1649
|100.00
|118.58
|118.07
|118.73
|4216.56
|2819601.87
|3299
|2006.04.11 17:55
|close
|1648
|100.00
|118.54
|118.07
|118.88
|-11810.36
|2807791.51
|3300
|2006.04.11 17:55
|close
|1647
|100.00
|118.51
|118.10
|119.06
|-29533.37
|2778258.14
|3301
|2006.04.11 17:55
|sell
|1651
|100.00
|118.52
|119.28
|118.32
|3302
|2006.04.11 19:03
|t/p
|1651
|100.00
|118.32
|119.28
|118.32
|16904.74
|2795162.88
|3303
|2006.04.11 19:03
|sell
|1652
|100.00
|118.27
|119.03
|118.07
|3304
|2006.04.11 19:22
|sell
|1653
|100.00
|118.42
|119.03
|118.22
|3305
|2006.04.11 19:28
|close
|1653
|100.00
|118.33
|119.03
|118.22
|7605.85
|2802768.73
|3306
|2006.04.11 19:28
|close
|1652
|100.00
|118.34
|119.03
|118.07
|-5915.16
|2796853.57
|3307
|2006.04.11 19:29
|sell
|1654
|100.00
|118.33
|119.09
|118.13
|3308
|2006.04.12 00:55
|t/p
|1654
|100.00
|118.13
|119.09
|118.13
|16339.06
|2813192.63
|3309
|2006.04.12 00:55
|sell
|1655
|100.00
|118.07
|118.83
|117.87
|3310
|2006.04.12 02:28
|t/p
|1655
|100.00
|117.87
|118.83
|117.87
|16969.29
|2830161.92
|3311
|2006.04.12 02:28
|sell
|1656
|100.00
|117.82
|118.58
|117.62
|3312
|2006.04.12 02:30
|sell
|1657
|100.00
|117.97
|118.58
|117.77
|3313
|2006.04.12 04:39
|sell
|1658
|100.00
|118.12
|118.58
|117.92
|3314
|2006.04.12 08:32
|sell
|1659
|100.00
|118.28
|118.59
|118.08
|3315
|2006.04.12 10:19
|t/p
|1659
|100.00
|118.08
|118.59
|118.08
|16941.97
|2847103.89
|3316
|2006.04.12 10:19
|close
|1658
|100.00
|118.05
|118.58
|117.92
|5929.69
|2853033.58
|3317
|2006.04.12 10:20
|close
|1657
|100.00
|118.07
|118.58
|117.77
|-8469.55
|2844564.03
|3318
|2006.04.12 10:22
|close
|1656
|100.00
|118.08
|118.58
|117.62
|-22018.97
|2822545.06
|3319
|2006.04.12 10:24
|sell
|1660
|100.00
|118.05
|118.81
|117.85
|3320
|2006.04.12 13:30
|sell
|1661
|100.00
|118.23
|118.84
|118.03
|3321
|2006.04.12 13:31
|sell
|1662
|100.00
|118.45
|118.91
|118.25
|3322
|2006.04.12 13:39
|t/p
|1662
|100.00
|118.25
|118.91
|118.25
|16913.32
|2839458.38
|3323
|2006.04.12 13:39
|close
|1661
|100.00
|118.25
|118.84
|118.03
|-1691.33
|2837767.05
|3324
|2006.04.12 13:40
|close
|1660
|100.00
|118.30
|118.81
|117.85
|-21132.71
|2816634.34
|3325
|2006.04.12 13:40
|buy
|1663
|100.00
|118.29
|117.53
|118.49
|3326
|2006.04.12 13:45
|buy
|1664
|100.00
|118.10
|117.49
|118.30
|3327
|2006.04.12 13:50
|close
|1664
|100.00
|118.23
|117.49
|118.30
|10995.52
|2827629.86
|3328
|2006.04.12 13:50
|close
|1663
|100.00
|118.22
|117.53
|118.49
|-5921.16
|2821708.70
|3329
|2006.04.12 13:50
|buy
|1665
|100.00
|118.27
|117.51
|118.47
|3330
|2006.04.12 16:30
|t/p
|1665
|100.00
|118.47
|117.51
|118.47
|16880.49
|2838589.19
|3331
|2006.04.12 16:30
|buy
|1666
|100.00
|118.52
|117.76
|118.72
|3332
|2006.04.13 05:00
|buy
|1667
|100.00
|118.36
|117.75
|118.56
|3333
|2006.04.13 06:46
|close
|1667
|100.00
|118.45
|117.75
|118.56
|7598.14
|2846187.33
|3334
|2006.04.13 06:47
|close
|1666
|100.00
|118.44
|117.76
|118.72
|-5990.37
|2840196.96
|3335
|2006.04.13 06:47
|buy
|1668
|100.00
|118.47
|117.71
|118.67
|3336
|2006.04.13 13:38
|t/p
|1668
|100.00
|118.67
|117.71
|118.67
|16852.04
|2857049.00
|3337
|2006.04.13 13:38
|buy
|1669
|100.00
|118.72
|117.96
|118.92
|3338
|2006.04.13 15:00
|buy
|1670
|100.00
|118.54
|117.93
|118.74
|3339
|2006.04.13 15:26
|close
|1670
|100.00
|118.65
|117.93
|118.74
|9270.97
|2866319.97
|3340
|2006.04.13 15:26
|close
|1669
|100.00
|118.66
|117.96
|118.92
|-5056.46
|2861263.51
|3341
|2006.04.13 15:26
|buy
|1671
|100.00
|118.69
|117.93
|118.89
|3342
|2006.04.13 15:30
|buy
|1672
|100.00
|118.53
|117.92
|118.73
|3343
|2006.04.13 15:47
|buy
|1673
|100.00
|118.37
|117.91
|118.57
|3344
|2006.04.13 15:56
|close
|1673
|100.00
|118.54
|117.91
|118.57
|14341.15
|2875604.66
|3345
|2006.04.13 15:56
|close
|1672
|100.00
|118.53
|117.92
|118.73
|0.00
|2875604.66
|3346
|2006.04.13 15:56
|close
|1671
|100.00
|118.54
|117.93
|118.89
|-12653.96
|2862950.70
|3347
|2006.04.13 15:56
|sell
|1674
|100.00
|118.53
|119.29
|118.33
|3348
|2006.04.14 00:16
|sell
|1675
|100.00
|118.68
|119.29
|118.48
|3349
|2006.04.14 01:05
|close
|1675
|100.00
|118.60
|119.29
|118.48
|6745.36
|2869696.06
|3350
|2006.04.14 01:06
|close
|1674
|100.00
|118.59
|119.29
|118.33
|-5653.75
|2864042.31
|3351
|2006.04.14 01:06
|sell
|1676
|100.00
|118.56
|119.32
|118.36
|3352
|2006.04.14 16:10
|sell
|1677
|100.00
|118.72
|119.33
|118.52
|3353
|2006.04.14 17:30
|close
|1677
|100.00
|118.63
|119.33
|118.52
|7586.61
|2871628.92
|3354
|2006.04.14 17:31
|close
|1676
|100.00
|118.62
|119.32
|118.36
|-5058.17
|2866570.75
|3355
|2006.04.14 17:32
|sell
|1678
|100.00
|118.57
|119.33
|118.37
|3356
|2006.04.17 01:01
|t/p
|1678
|100.00
|118.37
|119.33
|118.37
|16303.30
|2882874.05
|3357
|2006.04.17 01:01
|sell
|1679
|100.00
|118.32
|119.08
|118.12
|3358
|2006.04.17 02:28
|t/p
|1679
|100.00
|118.12
|119.08
|118.12
|16936.23
|2899810.28
|3359
|2006.04.17 02:28
|sell
|1680
|100.00
|118.05
|118.81
|117.85
|3360
|2006.04.17 03:01
|sell
|1681
|100.00
|118.20
|118.81
|118.00
|3361
|2006.04.17 03:28
|close
|1681
|100.00
|118.12
|118.81
|118.00
|6772.77
|2906583.05
|3362
|2006.04.17 03:28
|close
|1680
|100.00
|118.13
|118.81
|117.85
|-6772.20
|2899810.85
|3363
|2006.04.17 03:29
|sell
|1682
|100.00
|118.19
|118.95
|117.99
|3364
|2006.04.17 09:30
|sell
|1683
|100.00
|118.34
|118.95
|118.14
|3365
|2006.04.17 11:16
|close
|1683
|100.00
|118.26
|118.95
|118.14
|6764.76
|2906575.61
|3366
|2006.04.17 11:17
|close
|1682
|100.00
|118.25
|118.95
|117.99
|-5074.00
|2901501.61
|3367
|2006.04.17 11:18
|sell
|1684
|100.00
|118.20
|118.96
|118.00
|3368
|2006.04.17 12:45
|t/p
|1684
|100.00
|118.00
|118.96
|118.00
|16962.09
|2918463.70
|3369
|2006.04.17 12:45
|sell
|1685
|100.00
|117.87
|118.63
|117.67
|3370
|2006.04.17 13:14
|t/p
|1685
|100.00
|117.67
|118.63
|117.67
|17001.02
|2935464.72
|3371
|2006.04.17 13:14
|sell
|1686
|100.00
|117.60
|118.36
|117.40
|3372
|2006.04.17 14:00
|sell
|1687
|100.00
|117.77
|118.38
|117.57
|3373
|2006.04.17 14:01
|sell
|1688
|100.00
|117.98
|118.44
|117.78
|3374
|2006.04.17 14:28
|t/p
|1688
|100.00
|117.78
|118.44
|117.78
|16988.02
|2952452.74
|3375
|2006.04.17 14:28
|close
|1687
|100.00
|117.73
|118.38
|117.57
|3397.60
|2955850.34
|3376
|2006.04.17 14:29
|close
|1686
|100.00
|117.80
|118.36
|117.40
|-16977.93
|2938872.41
|3377
|2006.04.17 14:30
|sell
|1689
|100.00
|117.74
|118.50
|117.54
|3378
|2006.04.17 14:31
|sell
|1690
|100.00
|117.90
|118.51
|117.70
|3379
|2006.04.17 14:43
|close
|1690
|100.00
|117.81
|118.51
|117.70
|7639.42
|2946511.83
|3380
|2006.04.17 14:43
|close
|1689
|100.00
|117.83
|118.50
|117.54
|-7638.12
|2938873.71
|3381
|2006.04.17 14:44
|sell
|1691
|100.00
|117.80
|118.56
|117.60
|3382
|2006.04.17 15:57
|t/p
|1691
|100.00
|117.60
|118.56
|117.60
|17014.04
|2955887.75
|3383
|2006.04.17 15:57
|sell
|1692
|100.00
|117.51
|118.27
|117.31
|3384
|2006.04.17 16:02
|sell
|1693
|100.00
|117.70
|118.31
|117.50
|3385
|2006.04.17 16:26
|close
|1693
|100.00
|117.60
|118.31
|117.50
|8503.40
|2964391.15
|3386
|2006.04.17 16:27
|close
|1692
|100.00
|117.61
|118.27
|117.31
|-8502.68
|2955888.47
|3387
|2006.04.17 16:27
|sell
|1694
|100.00
|117.58
|118.34
|117.38
|3388
|2006.04.17 17:00
|sell
|1695
|100.00
|117.73
|118.34
|117.53
|3389
|2006.04.18 01:00
|sell
|1696
|100.00
|117.89
|118.35
|117.69
|3390
|2006.04.18 07:37
|close
|1696
|100.00
|117.73
|118.35
|117.69
|13590.42
|2969478.89
|3391
|2006.04.18 07:38
|close
|1695
|100.00
|117.74
|118.34
|117.53
|-1443.63
|2968035.26
|3392
|2006.04.18 07:38
|close
|1694
|100.00
|117.73
|118.34
|117.38
|-13335.32
|2954699.94
|3393
|2006.04.18 07:38
|sell
|1697
|100.00
|117.73
|118.49
|117.53
|3394
|2006.04.18 08:01
|sell
|1698
|100.00
|117.89
|118.50
|117.69
|3395
|2006.04.18 08:30
|sell
|1699
|100.00
|118.11
|118.57
|117.91
|3396
|2006.04.18 08:39
|t/p
|1699
|100.00
|117.91
|118.57
|117.91
|16966.41
|2971666.35
|3397
|2006.04.18 08:39
|close
|1698
|100.00
|117.88
|118.50
|117.69
|848.32
|2972514.67
|3398
|2006.04.18 08:39
|close
|1697
|100.00
|117.91
|118.49
|117.53
|-15265.88
|2957248.79
|3399
|2006.04.18 08:40
|buy
|1700
|100.00
|117.90
|117.14
|118.10
|3400
|2006.04.18 09:01
|t/p
|1700
|100.00
|118.10
|117.14
|118.10
|16924.77
|2974173.56
|3401
|2006.04.18 09:01
|buy
|1701
|100.00
|118.21
|117.45
|118.41
|3402
|2006.04.18 10:04
|buy
|1702
|100.00
|118.00
|117.39
|118.20
|3403
|2006.04.18 13:30
|buy
|1703
|100.00
|117.83
|117.37
|118.03
|3404
|2006.04.18 13:30
|buy
|1704
|100.00
|117.66
|117.35
|117.86
|3405
|2006.04.18 13:32
|buy
|1705
|100.00
|117.51
|117.35
|117.71
|3406
|2006.04.18 13:43
|t/p
|1705
|100.00
|117.71
|117.35
|117.71
|16989.47
|2991163.03
|3407
|2006.04.18 13:43
|close
|1704
|100.00
|117.72
|117.35
|117.86
|5096.84
|2996259.87
|3408
|2006.04.18 13:43
|close
|1703
|100.00
|117.73
|117.37
|118.03
|-8494.01
|2987765.86
|3409
|2006.04.18 13:43
|close
|1702
|100.00
|117.69
|117.39
|118.20
|-26340.39
|2961425.47
|3410
|2006.04.18 13:44
|close
|1701
|100.00
|117.71
|117.45
|118.41
|-42477.27
|2918948.20
|3411
|2006.04.18 13:44
|sell
|1706
|100.00
|117.73
|118.49
|117.53
|3412
|2006.04.18 13:54
|sell
|1707
|100.00
|117.89
|118.50
|117.69
|3413
|2006.04.18 13:55
|close
|1707
|100.00
|117.79
|118.50
|117.69
|8489.69
|2927437.89
|3414
|2006.04.18 13:55
|close
|1706
|100.00
|117.84
|118.49
|117.53
|-9334.69
|2918103.20
|3415
|2006.04.18 13:55
|sell
|1708
|100.00
|117.83
|118.59
|117.63
|3416
|2006.04.18 13:59
|t/p
|1708
|100.00
|117.63
|118.59
|117.63
|17008.25
|2935111.45
|3417
|2006.04.18 13:59
|sell
|1709
|100.00
|117.55
|118.31
|117.35
|3418
|2006.04.18 14:24
|sell
|1710
|100.00
|117.70
|118.31
|117.50
|3419
|2006.04.18 14:29
|close
|1710
|100.00
|117.62
|118.31
|117.50
|6801.56
|2941913.01
|3420
|2006.04.18 14:30
|close
|1709
|100.00
|117.63
|118.31
|117.35
|-6800.99
|2935112.02
|3421
|2006.04.18 14:31
|sell
|1711
|100.00
|117.58
|118.34
|117.38
|3422
|2006.04.18 15:22
|sell
|1712
|100.00
|117.73
|118.34
|117.53
|3423
|2006.04.18 15:28
|close
|1712
|100.00
|117.56
|118.34
|117.53
|14460.70
|2949572.72
|3424
|2006.04.18 15:28
|close
|1711
|100.00
|117.57
|118.34
|117.38
|850.56
|2950423.28
|3425
|2006.04.18 15:28
|sell
|1713
|100.00
|117.54
|118.30
|117.34
|3426
|2006.04.18 16:40
|sell
|1714
|100.00
|117.70
|118.31
|117.50
|3427
|2006.04.18 19:02
|t/p
|1714
|100.00
|117.50
|118.31
|117.50
|17025.63
|2967448.91
|3428
|2006.04.18 19:02
|close
|1713
|100.00
|117.47
|118.30
|117.34
|5958.97
|2973407.88
|3429
|2006.04.18 19:03
|sell
|1715
|100.00
|117.42
|118.18
|117.22
|3430
|2006.04.18 19:16
|sell
|1716
|100.00
|117.59
|118.20
|117.39
|3431
|2006.04.18 19:22
|close
|1716
|100.00
|117.42
|118.20
|117.39
|14477.94
|2987885.82
|3432
|2006.04.18 19:22
|close
|1715
|100.00
|117.43
|118.18
|117.22
|-851.57
|2987034.25
|3433
|2006.04.18 19:22
|sell
|1717
|100.00
|117.38
|118.14
|117.18
|3434
|2006.04.18 21:50
|t/p
|1717
|100.00
|117.18
|118.14
|117.18
|17069.22
|3004103.47
|3435
|2006.04.18 21:50
|sell
|1718
|100.00
|117.13
|117.89
|116.93
|3436
|2006.04.18 23:57
|t/p
|1718
|100.00
|116.93
|117.89
|116.93
|17108.64
|3021212.11
|3437
|2006.04.18 23:57
|sell
|1719
|100.00
|116.86
|117.62
|116.66
|3438
|2006.04.19 00:11
|sell
|1720
|100.00
|117.01
|117.62
|116.81
|3439
|2006.04.19 00:23
|close
|1720
|100.00
|116.92
|117.62
|116.81
|7697.57
|3028909.68
|3440
|2006.04.19 00:24
|close
|1719
|100.00
|116.91
|117.62
|116.66
|-4871.09
|3024038.59
|3441
|2006.04.19 00:25
|sell
|1721
|100.00
|116.88
|117.64
|116.68
|3442
|2006.04.19 00:30
|sell
|1722
|100.00
|117.04
|117.65
|116.84
|3443
|2006.04.19 00:56
|close
|1722
|100.00
|116.95
|117.65
|116.84
|7695.60
|3031734.19
|3444
|2006.04.19 00:57
|close
|1721
|100.00
|116.94
|117.64
|116.68
|-5130.84
|3026603.35
|3445
|2006.04.19 00:57
|sell
|1723
|100.00
|116.91
|117.67
|116.71
|3446
|2006.04.19 07:01
|sell
|1724
|100.00
|117.07
|117.68
|116.87
|3447
|2006.04.19 07:18
|close
|1724
|100.00
|116.98
|117.68
|116.87
|7693.62
|3034296.97
|3448
|2006.04.19 07:19
|close
|1723
|100.00
|116.97
|117.67
|116.71
|-5129.52
|3029167.45
|3449
|2006.04.19 07:19
|buy
|1725
|100.00
|116.98
|116.22
|117.18
|3450
|2006.04.19 13:30
|t/p
|1725
|100.00
|117.18
|116.22
|117.18
|17064.85
|3046232.30
|3451
|2006.04.19 13:30
|buy
|1726
|100.00
|117.24
|116.48
|117.44
|3452
|2006.04.19 13:31
|t/p
|1726
|100.00
|117.44
|116.48
|117.44
|17028.52
|3063260.82
|3453
|2006.04.19 13:31
|buy
|1727
|100.00
|117.49
|116.73
|117.69
|3454
|2006.04.19 13:37
|buy
|1728
|100.00
|117.34
|116.73
|117.54
|3455
|2006.04.19 13:42
|buy
|1729
|100.00
|117.18
|116.72
|117.38
|3456
|2006.04.19 13:59
|t/p
|1729
|100.00
|117.38
|116.72
|117.38
|17032.88
|3080293.70
|3457
|2006.04.19 13:59
|close
|1728
|100.00
|117.42
|116.73
|117.54
|6813.15
|3087106.85
|3458
|2006.04.19 14:00
|close
|1727
|100.00
|117.47
|116.73
|117.69
|-1702.56
|3085404.29
|3459
|2006.04.19 14:00
|buy
|1730
|100.00
|117.62
|116.86
|117.82
|3460
|2006.04.19 14:00
|t/p
|1730
|100.00
|117.82
|116.86
|117.82
|16963.53
|3102367.82
|3461
|2006.04.19 14:00
|buy
|1731
|100.00
|117.94
|117.18
|118.14
|3462
|2006.04.19 14:06
|buy
|1732
|100.00
|117.76
|117.15
|117.96
|3463
|2006.04.19 14:10
|buy
|1733
|100.00
|117.60
|117.14
|117.80
|3464
|2006.04.19 14:29
|t/p
|1733
|100.00
|117.80
|117.14
|117.80
|16972.17
|3119339.99
|3465
|2006.04.19 14:29
|close
|1732
|100.00
|117.84
|117.15
|117.96
|6788.87
|3126128.86
|3466
|2006.04.19 14:30
|close
|1731
|100.00
|117.86
|117.18
|118.14
|-6787.71
|3119341.15
|3467
|2006.04.19 14:30
|buy
|1734
|100.00
|117.89
|117.13
|118.09
|3468
|2006.04.19 14:41
|buy
|1735
|100.00
|117.71
|117.10
|117.91
|3469
|2006.04.19 14:58
|close
|1735
|100.00
|117.81
|117.10
|117.91
|8488.24
|3127829.39
|3470
|2006.04.19 14:58
|close
|1734
|100.00
|117.82
|117.13
|118.09
|-5941.27
|3121888.12
|3471
|2006.04.19 14:58
|buy
|1736
|100.00
|117.87
|117.11
|118.07
|3472
|2006.04.19 15:08
|buy
|1737
|100.00
|117.68
|117.07
|117.88
|3473
|2006.04.19 15:28
|close
|1737
|100.00
|117.83
|117.07
|117.88
|12730.20
|3134618.32
|3474
|2006.04.19 15:29
|close
|1736
|100.00
|117.80
|117.11
|118.07
|-5942.28
|3128676.04
|3475
|2006.04.19 15:30
|buy
|1738
|100.00
|117.83
|117.07
|118.03
|3476
|2006.04.19 16:07
|buy
|1739
|100.00
|117.67
|117.06
|117.87
|3477
|2006.04.19 16:27
|close
|1739
|100.00
|117.80
|117.06
|117.87
|11035.65
|3139711.69
|3478
|2006.04.19 16:28
|close
|1738
|100.00
|117.78
|117.07
|118.03
|-4245.20
|3135466.49
|3479
|2006.04.19 16:28
|buy
|1740
|100.00
|117.83
|117.07
|118.03
|3480
|2006.04.19 16:35
|buy
|1741
|100.00
|117.68
|117.07
|117.88
|3481
|2006.04.19 17:04
|buy
|1742
|100.00
|117.47
|117.01
|117.67
|3482
|2006.04.19 19:04
|buy
|1743
|100.00
|117.32
|117.01
|117.52
|3483
|2006.04.19 20:32
|buy
|1744
|100.00
|117.17
|117.01
|117.37
|3484
|2006.04.19 21:02
|s/l
|1740
|100.00
|117.07
|117.07
|118.03
|-64918.42
|3070548.07
|3485
|2006.04.19 21:02
|s/l
|1741
|100.00
|117.07
|117.07
|117.88
|-52105.58
|3018442.49
|3486
|2006.04.19 21:02
|close
|1744
|100.00
|117.07
|117.01
|117.37
|-8541.90
|3009900.59
|3487
|2006.04.19 21:02
|close
|1743
|100.00
|117.08
|117.01
|117.52
|-20498.80
|2989401.79
|3488
|2006.04.19 21:03
|close
|1742
|100.00
|117.06
|117.01
|117.67
|-35024.77
|2954377.02
|3489
|2006.04.19 21:05
|sell
|1745
|100.00
|117.07
|117.83
|116.87
|3490
|2006.04.19 21:50
|sell
|1746
|100.00
|117.24
|117.85
|117.04
|3491
|2006.04.19 23:48
|sell
|1747
|100.00
|117.42
|117.88
|117.22
|3492
|2006.04.20 02:14
|sell
|1748
|100.00
|117.59
|117.90
|117.39
|3493
|2006.04.20 09:35
|s/l
|1745
|100.00
|117.83
|117.83
|116.87
|-66277.13
|2888099.89
|3494
|2006.04.20 09:35
|close
|1748
|100.00
|117.84
|117.90
|117.39
|-21215.21
|2866884.68
|3495
|2006.04.20 09:35
|s/l
|1746
|100.00
|117.85
|117.85
|117.04
|-53543.61
|2813341.07
|3496
|2006.04.20 09:35
|close
|1747
|100.00
|117.85
|117.88
|117.22
|-38269.96
|2775071.11
|3497
|2006.04.20 09:35
|buy
|1749
|100.00
|117.86
|117.10
|118.06
|3498
|2006.04.20 09:44
|buy
|1750
|100.00
|117.70
|117.09
|117.90
|3499
|2006.04.20 09:55
|close
|1750
|100.00
|117.79
|117.09
|117.90
|7640.72
|2782711.83
|3500
|2006.04.20 09:56
|close
|1749
|100.00
|117.81
|117.10
|118.06
|-4244.12
|2778467.71
|3501
|2006.04.20 09:57
|buy
|1751
|100.00
|117.86
|117.10
|118.06
|3502
|2006.04.20 09:59
|buy
|1752
|100.00
|117.62
|117.01
|117.82
|3503
|2006.04.20 10:31
|buy
|1753
|100.00
|117.46
|117.00
|117.66
|3504
|2006.04.20 11:33
|t/p
|1753
|100.00
|117.66
|117.00
|117.66
|16989.47
|2795457.18
|3505
|2006.04.20 11:33
|close
|1752
|100.00
|117.72
|117.01
|117.82
|8494.73
|2803951.91
|3506
|2006.04.20 11:33
|close
|1751
|100.00
|117.70
|117.10
|118.06
|-13593.88
|2790358.03
|3507
|2006.04.20 11:34
|buy
|1754
|100.00
|117.75
|116.99
|117.95
|3508
|2006.04.20 13:09
|buy
|1755
|100.00
|117.59
|116.98
|117.79
|3509
|2006.04.20 13:23
|close
|1755
|100.00
|117.68
|116.98
|117.79
|7647.86
|2798005.89
|3510
|2006.04.20 13:23
|close
|1754
|100.00
|117.67
|116.99
|117.95
|-6798.67
|2791207.22
|3511
|2006.04.20 13:25
|sell
|1756
|100.00
|117.66
|118.42
|117.46
|3512
|2006.04.20 14:37
|t/p
|1756
|100.00
|117.46
|118.42
|117.46
|17034.33
|2808241.55
|3513
|2006.04.20 14:37
|sell
|1757
|100.00
|117.37
|118.13
|117.17
|3514
|2006.04.20 14:44
|sell
|1758
|100.00
|117.53
|118.14
|117.33
|3515
|2006.04.20 15:04
|close
|1758
|100.00
|117.44
|118.14
|117.33
|7663.49
|2815905.04
|3516
|2006.04.20 15:05
|close
|1757
|100.00
|117.43
|118.13
|117.17
|-5109.43
|2810795.61
|3517
|2006.04.20 15:06
|sell
|1759
|100.00
|117.38
|118.14
|117.18
|3518
|2006.04.20 15:26
|sell
|1760
|100.00
|117.53
|118.14
|117.33
|3519
|2006.04.20 15:30
|close
|1760
|100.00
|117.45
|118.14
|117.33
|6811.41
|2817607.02
|3520
|2006.04.20 15:30
|close
|1759
|100.00
|117.46
|118.14
|117.18
|-6810.83
|2810796.19
|3521
|2006.04.20 15:30
|sell
|1761
|100.00
|117.41
|118.17
|117.21
|3522
|2006.04.20 15:31
|sell
|1762
|100.00
|117.63
|118.24
|117.43
|3523
|2006.04.20 15:35
|close
|1762
|100.00
|117.51
|118.24
|117.43
|10211.90
|2821008.09
|3524
|2006.04.20 15:35
|close
|1761
|100.00
|117.50
|118.17
|117.21
|-7659.57
|2813348.52
|3525
|2006.04.20 15:36
|sell
|1763
|100.00
|117.47
|118.23
|117.27
|3526
|2006.04.20 15:49
|sell
|1764
|100.00
|117.63
|118.24
|117.43
|3527
|2006.04.20 16:00
|close
|1764
|100.00
|117.54
|118.24
|117.43
|7656.97
|2821005.49
|3528
|2006.04.20 16:00
|close
|1763
|100.00
|117.56
|118.23
|117.27
|-7655.67
|2813349.82
|3529
|2006.04.20 16:00
|sell
|1765
|100.00
|117.53
|118.29
|117.33
|3530
|2006.04.21 07:07
|sell
|1766
|100.00
|117.70
|118.31
|117.50
|3531
|2006.04.21 07:09
|close
|1766
|100.00
|117.60
|118.31
|117.50
|8503.40
|2821853.22
|3532
|2006.04.21 07:09
|close
|1765
|100.00
|117.61
|118.29
|117.33
|-7396.44
|2814456.78
|3533
|2006.04.21 07:10
|sell
|1767
|100.00
|117.56
|118.32
|117.36
|3534
|2006.04.21 07:36
|sell
|1768
|100.00
|117.73
|118.34
|117.53
|3535
|2006.04.21 07:39
|close
|1768
|100.00
|117.62
|118.34
|117.53
|9352.15
|2823808.93
|3536
|2006.04.21 07:39
|close
|1767
|100.00
|117.63
|118.32
|117.36
|-5950.86
|2817858.07
|3537
|2006.04.21 07:39
|sell
|1769
|100.00
|117.58
|118.34
|117.38
|3538
|2006.04.21 09:30
|t/p
|1769
|100.00
|117.38
|118.34
|117.38
|17041.58
|2834899.65
|3539
|2006.04.21 09:30
|sell
|1770
|100.00
|117.32
|118.08
|117.12
|3540
|2006.04.21 09:33
|sell
|1771
|100.00
|117.51
|118.12
|117.31
|3541
|2006.04.21 09:36
|t/p
|1771
|100.00
|117.31
|118.12
|117.31
|17048.84
|2851948.49
|3542
|2006.04.21 09:36
|close
|1770
|100.00
|117.31
|118.08
|117.12
|852.44
|2852800.93
|3543
|2006.04.21 09:36
|sell
|1772
|100.00
|117.28
|118.04
|117.08
|3544
|2006.04.21 09:42
|sell
|1773
|100.00
|117.44
|118.05
|117.24
|3545
|2006.04.21 09:45
|close
|1773
|100.00
|117.34
|118.05
|117.24
|8522.24
|2861323.17
|3546
|2006.04.21 09:45
|close
|1772
|100.00
|117.33
|118.04
|117.08
|-4261.48
|2857061.69
|3547
|2006.04.21 09:45
|sell
|1774
|100.00
|117.30
|118.06
|117.10
|3548
|2006.04.21 13:27
|t/p
|1774
|100.00
|117.10
|118.06
|117.10
|17089.64
|2874151.33
|3549
|2006.04.21 13:27
|sell
|1775
|100.00
|116.99
|117.75
|116.79
|3550
|2006.04.21 15:57
|t/p
|1775
|100.00
|116.79
|117.75
|116.79
|17126.22
|2891277.55
|3551
|2006.04.21 15:57
|sell
|1776
|100.00
|116.74
|117.50
|116.54
|3552
|2006.04.21 15:59
|sell
|1777
|100.00
|116.91
|117.52
|116.71
|3553
|2006.04.21 16:26
|close
|1777
|100.00
|116.80
|117.52
|116.71
|9417.81
|2900695.36
|3554
|2006.04.21 16:27
|close
|1776
|100.00
|116.81
|117.50
|116.54
|-5992.64
|2894702.72
|3555
|2006.04.21 16:27
|sell
|1778
|100.00
|116.78
|117.54
|116.58
|3556
|2006.04.21 16:31
|sell
|1779
|100.00
|116.94
|117.55
|116.74
|3557
|2006.04.21 17:25
|close
|1779
|100.00
|116.85
|117.55
|116.74
|7702.18
|2902404.90
|3558
|2006.04.21 17:25
|close
|1778
|100.00
|116.86
|117.54
|116.58
|-6845.80
|2895559.10
|3559
|2006.04.21 17:25
|sell
|1780
|100.00
|116.81
|117.57
|116.61
|3560
|2006.04.21 17:32
|sell
|1781
|100.00
|116.97
|117.58
|116.77
|3561
|2006.04.21 18:01
|sell
|1782
|100.00
|117.12
|117.58
|116.92
|3562
|2006.04.21 18:24
|close
|1782
|100.00
|116.95
|117.58
|116.92
|14536.13
|2910095.23
|3563
|2006.04.21 18:24
|close
|1781
|100.00
|116.96
|117.58
|116.77
|854.99
|2910950.22
|3564
|2006.04.21 18:25
|close
|1780
|100.00
|116.97
|117.57
|116.61
|-13678.72
|2897271.50
|3565
|2006.04.21 18:25
|buy
|1783
|100.00
|116.96
|116.20
|117.16
|3566
|2006.04.21 19:52
|buy
|1784
|100.00
|116.78
|116.17
|116.98
|3567
|2006.04.21 20:51
|buy
|1785
|100.00
|116.62
|116.16
|116.82
|3568
|2006.04.24 00:00
|s/l
|1783
|100.00
|116.20
|116.20
|117.16
|-65438.10
|2831833.40
|3569
|2006.04.24 00:00
|s/l
|1784
|100.00
|116.17
|116.17
|116.98
|-52472.41
|2779360.99
|3570
|2006.04.24 00:00
|s/l
|1785
|100.00
|116.16
|116.16
|116.82
|-39506.73
|2739854.26
|3571
|2006.04.24 00:00
|sell
|1786
|100.00
|115.69
|116.45
|115.49
|3572
|2006.04.24 00:02
|sell
|1787
|100.00
|115.84
|116.45
|115.64
|3573
|2006.04.24 00:18
|close
|1787
|100.00
|115.76
|116.45
|115.64
|6910.85
|2746765.11
|3574
|2006.04.24 00:20
|close
|1786
|100.00
|115.77
|116.45
|115.49
|-6910.25
|2739854.86
|3575
|2006.04.24 00:20
|sell
|1788
|100.00
|115.74
|116.50
|115.54
|3576
|2006.04.24 00:32
|sell
|1789
|100.00
|115.89
|116.50
|115.69
|3577
|2006.04.24 01:28
|close
|1789
|100.00
|115.77
|116.50
|115.69
|10365.38
|2750220.24
|3578
|2006.04.24 01:29
|close
|1788
|100.00
|115.92
|116.50
|115.54
|-15527.95
|2734692.29
|3579
|2006.04.24 01:30
|sell
|1790
|100.00
|115.87
|116.63
|115.67
|3580
|2006.04.24 01:59
|t/p
|1790
|100.00
|115.67
|116.63
|115.67
|17290.57
|2751982.86
|3581
|2006.04.24 01:59
|sell
|1791
|100.00
|115.63
|116.39
|115.43
|3582
|2006.04.24 02:01
|sell
|1792
|100.00
|115.78
|116.39
|115.58
|3583
|2006.04.24 02:25
|close
|1792
|100.00
|115.70
|116.39
|115.58
|6914.43
|2758897.29
|3584
|2006.04.24 02:25
|close
|1791
|100.00
|115.71
|116.39
|115.43
|-6913.84
|2751983.45
|3585
|2006.04.24 02:26
|sell
|1793
|100.00
|115.65
|116.41
|115.45
|3586
|2006.04.24 02:31
|sell
|1794
|100.00
|115.82
|116.43
|115.62
|3587
|2006.04.24 03:55
|close
|1794
|100.00
|115.71
|116.43
|115.62
|9506.52
|2761489.97
|3588
|2006.04.24 03:56
|close
|1793
|100.00
|115.72
|116.41
|115.45
|-6049.08
|2755440.89
|3589
|2006.04.24 03:56
|sell
|1795
|100.00
|115.67
|116.43
|115.47
|3590
|2006.04.24 07:51
|t/p
|1795
|100.00
|115.47
|116.43
|115.47
|17340.04
|2772780.93
|3591
|2006.04.24 07:51
|sell
|1796
|100.00
|115.30
|116.06
|115.10
|3592
|2006.04.24 08:01
|sell
|1797
|100.00
|115.48
|116.09
|115.28
|3593
|2006.04.24 08:16
|close
|1797
|100.00
|115.37
|116.09
|115.28
|9534.54
|2782315.47
|3594
|2006.04.24 08:17
|close
|1796
|100.00
|115.36
|116.06
|115.10
|-5201.11
|2777114.36
|3595
|2006.04.24 08:19
|sell
|1798
|100.00
|115.31
|116.07
|115.11
|3596
|2006.04.24 08:41
|t/p
|1798
|100.00
|115.11
|116.07
|115.11
|17374.69
|2794489.05
|3597
|2006.04.24 08:41
|sell
|1799
|100.00
|115.07
|115.83
|114.87
|3598
|2006.04.24 10:01
|sell
|1800
|100.00
|115.29
|115.90
|115.09
|3599
|2006.04.24 10:19
|close
|1800
|100.00
|115.17
|115.90
|115.09
|10419.38
|2804908.43
|3600
|2006.04.24 10:19
|close
|1799
|100.00
|115.16
|115.83
|114.87
|-7815.21
|2797093.22
|3601
|2006.04.24 10:24
|buy
|1801
|100.00
|115.18
|114.42
|115.38
|3602
|2006.04.24 12:25
|buy
|1802
|100.00
|115.03
|114.42
|115.23
|3603
|2006.04.24 13:31
|close
|1802
|100.00
|115.13
|114.42
|115.23
|8685.83
|2805779.05
|3604
|2006.04.24 13:31
|close
|1801
|100.00
|115.11
|114.42
|115.38
|-6081.14
|2799697.91
|3605
|2006.04.24 13:33
|buy
|1803
|100.00
|115.13
|114.37
|115.33
|3606
|2006.04.24 13:52
|buy
|1804
|100.00
|114.98
|114.37
|115.18
|3607
|2006.04.24 13:59
|close
|1804
|100.00
|115.07
|114.37
|115.18
|7821.33
|2807519.24
|3608
|2006.04.24 14:00
|close
|1803
|100.00
|115.06
|114.37
|115.33
|-6083.78
|2801435.46
|3609
|2006.04.24 14:00
|buy
|1805
|100.00
|115.11
|114.35
|115.31
|3610
|2006.04.24 14:50
|buy
|1806
|100.00
|114.95
|114.34
|115.15
|3611
|2006.04.24 17:09
|buy
|1807
|100.00
|114.64
|114.18
|114.84
|3612
|2006.04.24 17:18
|buy
|1808
|100.00
|114.44
|114.13
|114.64
|3613
|2006.04.24 17:19
|s/l
|1805
|100.00
|114.35
|114.35
|115.31
|-66462.61
|2734972.85
|3614
|2006.04.24 17:19
|close
|1808
|100.00
|114.35
|114.13
|114.64
|-7870.57
|2727102.28
|3615
|2006.04.24 17:19
|close
|1807
|100.00
|114.36
|114.18
|114.84
|-24484.09
|2702618.19
|3616
|2006.04.24 17:20
|close
|1806
|100.00
|114.35
|114.34
|115.15
|-52470.49
|2650147.70
|3617
|2006.04.24 17:20
|sell
|1809
|100.00
|114.39
|115.15
|114.19
|3618
|2006.04.24 17:29
|sell
|1810
|100.00
|114.59
|115.20
|114.39
|3619
|2006.04.24 17:54
|close
|1810
|100.00
|114.48
|115.20
|114.39
|9608.67
|2659756.37
|3620
|2006.04.24 17:55
|close
|1809
|100.00
|114.50
|115.15
|114.19
|-9606.99
|2650149.38
|3621
|2006.04.24 17:55
|sell
|1811
|100.00
|114.45
|115.21
|114.25
|3622
|2006.04.24 21:32
|sell
|1812
|100.00
|114.62
|115.23
|114.42
|3623
|2006.04.24 21:54
|close
|1812
|100.00
|114.53
|115.23
|114.42
|7858.20
|2658007.58
|3624
|2006.04.24 21:56
|close
|1811
|100.00
|114.52
|115.21
|114.25
|-6112.47
|2651895.11
|3625
|2006.04.24 21:57
|buy
|1813
|100.00
|114.51
|113.75
|114.71
|3626
|2006.04.24 22:30
|t/p
|1813
|100.00
|114.71
|113.75
|114.71
|17432.24
|2669327.35
|3627
|2006.04.24 22:30
|buy
|1814
|100.00
|114.77
|114.01
|114.97
|3628
|2006.04.24 23:56
|buy
|1815
|100.00
|114.62
|114.01
|114.82
|3629
|2006.04.25 00:30
|close
|1815
|100.00
|114.70
|114.01
|114.82
|7229.42
|2676556.77
|3630
|2006.04.25 00:30
|close
|1814
|100.00
|114.69
|114.01
|114.97
|-6720.62
|2669836.15
|3631
|2006.04.25 00:31
|buy
|1816
|100.00
|114.79
|114.03
|114.99
|3632
|2006.04.25 01:08
|buy
|1817
|100.00
|114.58
|113.97
|114.78
|3633
|2006.04.25 01:19
|buy
|1818
|100.00
|114.42
|113.96
|114.62
|3634
|2006.04.25 02:01
|close
|1818
|100.00
|114.61
|113.96
|114.62
|16577.96
|2686414.11
|3635
|2006.04.25 02:02
|close
|1817
|100.00
|114.59
|113.97
|114.78
|872.68
|2687286.79
|3636
|2006.04.25 02:02
|close
|1816
|100.00
|114.60
|114.03
|114.99
|-16579.41
|2670707.38
|3637
|2006.04.25 02:03
|buy
|1819
|100.00
|114.65
|113.89
|114.85
|3638
|2006.04.25 02:08
|buy
|1820
|100.00
|114.48
|113.87
|114.68
|3639
|2006.04.25 03:33
|close
|1820
|100.00
|114.57
|113.87
|114.68
|7855.46
|2678562.84
|3640
|2006.04.25 03:34
|close
|1819
|100.00
|114.56
|113.89
|114.85
|-7856.15
|2670706.69
|3641
|2006.04.25 03:34
|buy
|1821
|100.00
|114.59
|113.83
|114.79
|3642
|2006.04.25 07:44
|buy
|1822
|100.00
|114.43
|113.82
|114.63
|3643
|2006.04.25 07:48
|close
|1822
|100.00
|114.52
|113.82
|114.63
|7858.89
|2678565.58
|3644
|2006.04.25 07:48
|close
|1821
|100.00
|114.55
|113.83
|114.79
|-3491.92
|2675073.66
|3645
|2006.04.25 07:48
|buy
|1823
|100.00
|114.58
|113.82
|114.78
|3646
|2006.04.25 07:51
|buy
|1824
|100.00
|114.43
|113.82
|114.63
|3647
|2006.04.25 08:02
|close
|1824
|100.00
|114.51
|113.82
|114.63
|6986.29
|2682059.95
|3648
|2006.04.25 08:02
|close
|1823
|100.00
|114.50
|113.82
|114.78
|-6986.90
|2675073.05
|3649
|2006.04.25 08:02
|buy
|1825
|100.00
|114.57
|113.81
|114.77
|3650
|2006.04.25 08:12
|buy
|1826
|100.00
|114.42
|113.81
|114.62
|3651
|2006.04.25 09:00
|close
|1826
|100.00
|114.51
|113.81
|114.62
|7859.58
|2682932.63
|3652
|2006.04.25 09:00
|close
|1825
|100.00
|114.52
|113.81
|114.77
|-4366.05
|2678566.58
|3653
|2006.04.25 09:01
|buy
|1827
|100.00
|114.55
|113.79
|114.75
|3654
|2006.04.25 09:11
|buy
|1828
|100.00
|114.40
|113.79
|114.60
|3655
|2006.04.25 09:30
|close
|1828
|100.00
|114.51
|113.79
|114.60
|9606.15
|2688172.73
|3656
|2006.04.25 09:30
|close
|1827
|100.00
|114.50
|113.79
|114.75
|-4366.81
|2683805.92
|3657
|2006.04.25 09:31
|buy
|1829
|100.00
|114.63
|113.87
|114.83
|3658
|2006.04.25 09:40
|buy
|1830
|100.00
|114.48
|113.87
|114.68
|3659
|2006.04.25 10:00
|close
|1830
|100.00
|114.56
|113.87
|114.68
|6983.24
|2690789.16
|3660
|2006.04.25 10:00
|close
|1829
|100.00
|114.54
|113.87
|114.83
|-7857.52
|2682931.64
|3661
|2006.04.25 10:01
|buy
|1831
|100.00
|114.74
|113.98
|114.94
|3662
|2006.04.25 10:09
|buy
|1832
|100.00
|114.59
|113.98
|114.79
|3663
|2006.04.25 10:29
|close
|1832
|100.00
|114.67
|113.98
|114.79
|6976.54
|2689908.18
|3664
|2006.04.25 10:30
|close
|1831
|100.00
|114.69
|113.98
|114.94
|-4359.58
|2685548.60
|3665
|2006.04.25 10:31
|buy
|1833
|100.00
|114.71
|113.95
|114.91
|3666
|2006.04.25 11:40
|buy
|1834
|100.00
|114.56
|113.95
|114.76
|3667
|2006.04.25 11:43
|close
|1834
|100.00
|114.64
|113.95
|114.76
|6978.37
|2692526.97
|3668
|2006.04.25 11:43
|close
|1833
|100.00
|114.67
|113.95
|114.91
|-3488.27
|2689038.70
|3669
|2006.04.25 11:44
|buy
|1835
|100.00
|114.70
|113.94
|114.90
|3670
|2006.04.25 13:02
|buy
|1836
|100.00
|114.54
|113.93
|114.74
|3671
|2006.04.25 13:07
|buy
|1837
|100.00
|114.38
|113.92
|114.58
|3672
|2006.04.25 13:30
|close
|1837
|100.00
|114.55
|113.92
|114.58
|14840.68
|2703879.38
|3673
|2006.04.25 13:30
|close
|1836
|100.00
|114.54
|113.93
|114.74
|0.00
|2703879.38
|3674
|2006.04.25 13:30
|close
|1835
|100.00
|114.55
|113.94
|114.90
|-13094.72
|2690784.66
|3675
|2006.04.25 13:30
|sell
|1838
|100.00
|114.54
|115.30
|114.34
|3676
|2006.04.25 15:00
|sell
|1839
|100.00
|114.93
|115.54
|114.73
|3677
|2006.04.25 15:03
|t/p
|1839
|100.00
|114.73
|115.54
|114.73
|17435.27
|2708219.93
|3678
|2006.04.25 15:03
|close
|1838
|100.00
|114.71
|115.30
|114.34
|-14819.98
|2693399.95
|3679
|2006.04.25 15:03
|buy
|1840
|100.00
|114.70
|113.94
|114.90
|3680
|2006.04.25 15:30
|t/p
|1840
|100.00
|114.90
|113.94
|114.90
|17406.44
|2710806.39
|3681
|2006.04.25 15:30
|buy
|1841
|100.00
|114.94
|114.18
|115.14
|3682
|2006.04.25 15:34
|buy
|1842
|100.00
|114.79
|114.18
|114.99
|3683
|2006.04.25 15:38
|close
|1842
|100.00
|114.88
|114.18
|114.99
|7834.26
|2718640.65
|3684
|2006.04.25 15:38
|close
|1841
|100.00
|114.91
|114.18
|115.14
|-2610.74
|2716029.91
|3685
|2006.04.25 15:38
|buy
|1843
|100.00
|114.94
|114.18
|115.14
|3686
|2006.04.25 15:41
|buy
|1844
|100.00
|114.79
|114.18
|114.99
|3687
|2006.04.25 15:49
|close
|1844
|100.00
|114.88
|114.18
|114.99
|7834.26
|2723864.17
|3688
|2006.04.25 15:49
|close
|1843
|100.00
|114.87
|114.18
|115.14
|-6093.85
|2717770.32
|3689
|2006.04.25 15:49
|buy
|1845
|100.00
|114.92
|114.16
|115.12
|3690
|2006.04.25 16:01
|buy
|1846
|100.00
|114.74
|114.13
|114.94
|3691
|2006.04.25 16:18
|close
|1846
|100.00
|114.84
|114.13
|114.94
|8707.77
|2726478.09
|3692
|2006.04.25 16:18
|close
|1845
|100.00
|114.85
|114.16
|115.12
|-6094.91
|2720383.18
|3693
|2006.04.25 16:19
|sell
|1847
|100.00
|114.61
|115.37
|114.41
|3694
|2006.04.25 16:23
|sell
|1848
|100.00
|114.77
|115.38
|114.57
|3695
|2006.04.25 16:24
|close
|1848
|100.00
|114.68
|115.38
|114.57
|7847.92
|2728231.10
|3696
|2006.04.25 16:24
|close
|1847
|100.00
|114.69
|115.37
|114.41
|-6975.32
|2721255.78
|3697
|2006.04.25 16:24
|buy
|1849
|100.00
|114.76
|114.00
|114.96
|3698
|2006.04.25 17:56
|t/p
|1849
|100.00
|114.96
|114.00
|114.96
|17395.84
|2738651.62
|3699
|2006.04.25 17:56
|buy
|1850
|100.00
|115.01
|114.25
|115.21
|3700
|2006.04.25 19:30
|buy
|1851
|100.00
|114.81
|114.20
|115.01
|3701
|2006.04.25 19:54
|close
|1851
|100.00
|114.92
|114.20
|115.01
|9571.88
|2748223.50
|3702
|2006.04.25 19:54
|close
|1850
|100.00
|114.90
|114.25
|115.21
|-9573.54
|2738649.96
|3703
|2006.04.25 19:54
|buy
|1852
|100.00
|114.92
|114.16
|115.12
|3704
|2006.04.26 04:42
|t/p
|1852
|100.00
|115.12
|114.16
|115.12
|17627.88
|2756277.84
|3705
|2006.04.26 04:42
|buy
|1853
|100.00
|115.16
|114.40
|115.36
|3706
|2006.04.26 07:01
|buy
|1854
|100.00
|114.96
|114.35
|115.16
|3707
|2006.04.26 07:27
|close
|1854
|100.00
|115.07
|114.35
|115.16
|9559.40
|2765837.24
|3708
|2006.04.26 07:27
|close
|1853
|100.00
|115.08
|114.40
|115.36
|-6951.69
|2758885.55
|3709
|2006.04.26 07:28
|sell
|1855
|100.00
|115.07
|115.83
|114.87
|3710
|2006.04.26 08:55
|sell
|1856
|100.00
|115.22
|115.83
|115.02
|3711
|2006.04.26 10:30
|close
|1856
|100.00
|115.14
|115.83
|115.02
|6948.06
|2765833.61
|3712
|2006.04.26 10:31
|close
|1855
|100.00
|115.15
|115.83
|114.87
|-6947.46
|2758886.15
|3713
|2006.04.26 10:31
|sell
|1857
|100.00
|115.08
|115.84
|114.88
|3714
|2006.04.26 11:22
|sell
|1858
|100.00
|115.24
|115.85
|115.04
|3715
|2006.04.26 12:30
|close
|1858
|100.00
|115.14
|115.85
|115.04
|8685.08
|2767571.23
|3716
|2006.04.26 12:32
|close
|1857
|100.00
|115.09
|115.84
|114.88
|-868.89
|2766702.34
|3717
|2006.04.26 12:32
|sell
|1859
|100.00
|115.06
|115.82
|114.86
|3718
|2006.04.26 13:47
|sell
|1860
|100.00
|115.24
|115.85
|115.04
|3719
|2006.04.26 14:00
|close
|1860
|100.00
|115.11
|115.85
|115.04
|11293.55
|2777995.89
|3720
|2006.04.26 14:00
|close
|1859
|100.00
|114.98
|115.82
|114.86
|6957.73
|2784953.62
|3721
|2006.04.26 14:00
|sell
|1861
|100.00
|115.00
|115.76
|114.80
|3722
|2006.04.26 14:22
|sell
|1862
|100.00
|115.15
|115.76
|114.95
|3723
|2006.04.26 14:27
|close
|1862
|100.00
|115.07
|115.76
|114.95
|6952.29
|2791905.91
|3724
|2006.04.26 14:28
|close
|1861
|100.00
|115.06
|115.76
|114.80
|-5214.67
|2786691.24
|3725
|2006.04.26 14:28
|sell
|1863
|100.00
|115.01
|115.77
|114.81
|3726
|2006.04.26 15:00
|t/p
|1863
|100.00
|114.81
|115.77
|114.81
|17430.71
|2804121.95
|3727
|2006.04.26 15:00
|sell
|1864
|100.00
|114.70
|115.46
|114.50
|3728
|2006.04.26 15:15
|sell
|1865
|100.00
|114.86
|115.47
|114.66
|3729
|2006.04.26 15:21
|sell
|1866
|100.00
|115.02
|115.48
|114.82
|3730
|2006.04.26 15:37
|close
|1866
|100.00
|114.85
|115.48
|114.82
|14801.92
|2818923.87
|3731
|2006.04.26 15:37
|close
|1865
|100.00
|114.86
|115.47
|114.66
|0.00
|2818923.87
|3732
|2006.04.26 15:37
|close
|1864
|100.00
|114.85
|115.46
|114.50
|-13060.51
|2805863.36
|3733
|2006.04.26 15:37
|sell
|1867
|100.00
|114.82
|115.58
|114.62
|3734
|2006.04.26 15:47
|sell
|1868
|100.00
|114.97
|115.58
|114.77
|3735
|2006.04.26 15:57
|close
|1868
|100.00
|114.88
|115.58
|114.77
|7834.26
|2813697.62
|3736
|2006.04.26 15:57
|close
|1867
|100.00
|114.90
|115.58
|114.62
|-6962.58
|2806735.04
|3737
|2006.04.26 15:58
|sell
|1869
|100.00
|114.87
|115.63
|114.67
|3738
|2006.04.26 17:02
|t/p
|1869
|100.00
|114.67
|115.63
|114.67
|17441.35
|2824176.39
|3739
|2006.04.26 17:02
|sell
|1870
|100.00
|114.63
|115.39
|114.43
|3740
|2006.04.26 18:11
|sell
|1871
|100.00
|114.78
|115.39
|114.58
|3741
|2006.04.26 18:27
|close
|1871
|100.00
|114.69
|115.39
|114.58
|7847.24
|2832023.63
|3742
|2006.04.26 18:28
|close
|1870
|100.00
|114.70
|115.39
|114.43
|-6102.88
|2825920.75
|3743
|2006.04.26 18:29
|buy
|1872
|100.00
|114.91
|114.15
|115.11
|3744
|2006.04.26 19:04
|buy
|1873
|100.00
|114.76
|114.15
|114.96
|3745
|2006.04.26 19:13
|close
|1873
|100.00
|114.84
|114.15
|114.96
|6966.21
|2832886.96
|3746
|2006.04.26 19:13
|close
|1872
|100.00
|114.82
|114.15
|115.11
|-7838.36
|2825048.60
|3747
|2006.04.26 19:14
|sell
|1874
|100.00
|114.80
|115.56
|114.60
|3748
|2006.04.27 10:37
|t/p
|1874
|100.00
|114.60
|115.56
|114.60
|15670.63
|2840719.23
|3749
|2006.04.27 10:37
|sell
|1875
|100.00
|114.55
|115.31
|114.35
|3750
|2006.04.27 11:07
|t/p
|1875
|100.00
|114.35
|115.31
|114.35
|17494.75
|2858213.98
|3751
|2006.04.27 11:07
|sell
|1876
|100.00
|114.28
|115.04
|114.08
|3752
|2006.04.27 11:09
|sell
|1877
|100.00
|114.43
|115.04
|114.23
|3753
|2006.04.27 11:09
|close
|1877
|100.00
|114.32
|115.04
|114.23
|9622.11
|2867836.09
|3754
|2006.04.27 11:10
|close
|1876
|100.00
|114.34
|115.04
|114.08
|-5247.51
|2862588.58
|3755
|2006.04.27 11:10
|sell
|1878
|100.00
|114.25
|115.01
|114.05
|3756
|2006.04.27 11:31
|sell
|1879
|100.00
|114.69
|115.30
|114.49
|3757
|2006.04.27 11:31
|t/p
|1879
|100.00
|114.49
|115.30
|114.49
|17482.52
|2880071.10
|3758
|2006.04.27 11:31
|close
|1878
|100.00
|114.40
|115.01
|114.05
|-13111.89
|2866959.21
|3759
|2006.04.27 11:32
|sell
|1880
|100.00
|114.35
|115.11
|114.15
|3760
|2006.04.27 11:32
|sell
|1881
|100.00
|114.70
|115.31
|114.50
|3761
|2006.04.27 11:33
|t/p
|1881
|100.00
|114.50
|115.31
|114.50
|17473.35
|2884432.56
|3762
|2006.04.27 11:33
|close
|1880
|100.00
|114.46
|115.11
|114.15
|-9610.34
|2874822.22
|3763
|2006.04.27 11:34
|sell
|1882
|100.00
|114.39
|115.15
|114.19
|3764
|2006.04.27 11:38
|sell
|1883
|100.00
|114.55
|115.16
|114.35
|3765
|2006.04.27 11:39
|t/p
|1883
|100.00
|114.35
|115.16
|114.35
|17491.70
|2892313.92
|3766
|2006.04.27 11:39
|close
|1882
|100.00
|114.34
|115.15
|114.19
|4372.92
|2896686.84
|3767
|2006.04.27 11:39
|sell
|1884
|100.00
|114.34
|115.10
|114.14
|3768
|2006.04.27 12:00
|sell
|1885
|100.00
|114.52
|115.13
|114.32
|3769
|2006.04.27 12:30
|sell
|1886
|100.00
|114.70
|115.16
|114.50
|3770
|2006.04.27 12:31
|sell
|1887
|100.00
|114.91
|115.22
|114.71
|3771
|2006.04.27 12:36
|t/p
|1887
|100.00
|114.71
|115.22
|114.71
|17436.79
|2914123.63
|3772
|2006.04.27 12:36
|close
|1886
|100.00
|114.70
|115.16
|114.50
|0.00
|2914123.63
|3773
|2006.04.27 12:36
|close
|1885
|100.00
|114.71
|115.13
|114.32
|-16563.51
|2897560.12
|3774
|2006.04.27 12:37
|close
|1884
|100.00
|114.82
|115.10
|114.14
|-41804.56
|2855755.56
|3775
|2006.04.27 12:37
|buy
|1888
|100.00
|114.84
|114.08
|115.04
|3776
|2006.04.27 12:58
|buy
|1889
|100.00
|114.58
|113.97
|114.78
|3777
|2006.04.27 12:59
|t/p
|1889
|100.00
|114.78
|113.97
|114.78
|17417.05
|2873172.61
|3778
|2006.04.27 12:59
|close
|1888
|100.00
|114.83
|114.08
|115.04
|-870.85
|2872301.76
|3779
|2006.04.27 13:00
|buy
|1890
|100.00
|114.88
|114.12
|115.08
|3780
|2006.04.27 13:00
|t/p
|1890
|100.00
|115.08
|114.12
|115.08
|17377.70
|2889679.46
|3781
|2006.04.27 13:00
|buy
|1891
|100.00
|115.13
|114.37
|115.33
|3782
|2006.04.27 13:05
|buy
|1892
|100.00
|114.98
|114.37
|115.18
|3783
|2006.04.27 14:26
|buy
|1893
|100.00
|114.77
|114.31
|114.97
|3784
|2006.04.27 14:31
|t/p
|1893
|100.00
|114.97
|114.31
|114.97
|17394.33
|2907073.79
|3785
|2006.04.27 14:31
|close
|1892
|100.00
|114.98
|114.37
|115.18
|0.00
|2907073.79
|3786
|2006.04.27 14:31
|close
|1891
|100.00
|114.97
|114.37
|115.33
|-13916.67
|2893157.12
|3787
|2006.04.27 14:31
|buy
|1894
|100.00
|115.00
|114.24
|115.20
|3788
|2006.04.27 14:55
|buy
|1895
|100.00
|114.74
|114.13
|114.94
|3789
|2006.04.27 14:57
|t/p
|1895
|100.00
|114.94
|114.13
|114.94
|17398.87
|2910555.99
|3790
|2006.04.27 14:57
|close
|1894
|100.00
|114.95
|114.24
|115.20
|-4349.72
|2906206.27
|3791
|2006.04.27 14:57
|buy
|1896
|100.00
|115.00
|114.24
|115.20
|3792
|2006.04.27 15:02
|buy
|1897
|100.00
|114.69
|114.08
|114.89
|3793
|2006.04.27 15:04
|t/p
|1897
|100.00
|114.89
|114.08
|114.89
|17403.41
|2923609.68
|3794
|2006.04.27 15:04
|close
|1896
|100.00
|114.92
|114.24
|115.20
|-6961.36
|2916648.32
|3795
|2006.04.27 15:04
|buy
|1898
|100.00
|114.98
|114.22
|115.18
|3796
|2006.04.27 15:04
|buy
|1899
|100.00
|114.69
|114.08
|114.89
|3797
|2006.04.27 15:11
|close
|1899
|100.00
|114.84
|114.08
|114.89
|13061.65
|2929709.97
|3798
|2006.04.27 15:11
|close
|1898
|100.00
|114.83
|114.22
|115.18
|-13062.79
|2916647.18
|3799
|2006.04.27 15:11
|buy
|1900
|100.00
|114.86
|114.10
|115.06
|3800
|2006.04.27 15:17
|buy
|1901
|100.00
|114.69
|114.08
|114.89
|3801
|2006.04.27 15:24
|buy
|1902
|100.00
|114.52
|114.06
|114.72
|3802
|2006.04.27 15:25
|s/l
|1900
|100.00
|114.10
|114.10
|115.06
|-66631.59
|2850015.59
|3803
|2006.04.27 15:25
|s/l
|1901
|100.00
|114.08
|114.08
|114.89
|-53480.63
|2796534.96
|3804
|2006.04.27 15:25
|s/l
|1902
|100.00
|114.06
|114.06
|114.72
|-40329.65
|2756205.31
|3805
|2006.04.27 15:25
|sell
|1903
|100.00
|114.06
|114.82
|113.86
|3806
|2006.04.27 15:25
|sell
|1904
|100.00
|114.32
|114.93
|114.12
|3807
|2006.04.27 15:25
|sell
|1905
|100.00
|114.52
|114.98
|114.32
|3808
|2006.04.27 15:26
|s/l
|1903
|100.00
|114.82
|114.82
|113.86
|-66144.47
|2690060.84
|3809
|2006.04.27 15:26
|close
|1905
|100.00
|114.90
|114.98
|114.32
|-33072.24
|2656988.60
|3810
|2006.04.27 15:26
|close
|1904
|100.00
|114.91
|114.93
|114.12
|-51344.53
|2605644.07
|3811
|2006.04.27 15:26
|buy
|1906
|100.00
|114.90
|114.14
|115.10
|3812
|2006.04.27 15:28
|buy
|1907
|100.00
|114.75
|114.14
|114.95
|3813
|2006.04.27 15:29
|s/l
|1906
|100.00
|114.14
|114.14
|115.10
|-66619.91
|2539024.16
|3814
|2006.04.27 15:29
|s/l
|1907
|100.00
|114.14
|114.14
|114.95
|-53471.25
|2485552.91
|3815
|2006.04.27 15:29
|sell
|1908
|100.00
|114.08
|114.84
|113.88
|3816
|2006.04.27 16:31
|sell
|1909
|100.00
|114.24
|114.85
|114.04
|3817
|2006.04.27 16:52
|close
|1909
|100.00
|114.13
|114.85
|114.04
|9638.13
|2495191.04
|3818
|2006.04.27 16:53
|close
|1908
|100.00
|114.15
|114.84
|113.88
|-6132.28
|2489058.76
|3819
|2006.04.27 16:53
|sell
|1910
|100.00
|114.15
|114.91
|113.95
|3820
|2006.04.27 16:57
|sell
|1911
|100.00
|114.33
|114.94
|114.13
|3821
|2006.04.27 16:57
|close
|1911
|100.00
|114.21
|114.94
|114.13
|10506.96
|2499565.72
|3822
|2006.04.27 16:57
|close
|1910
|100.00
|114.37
|114.91
|113.95
|-19235.81
|2480329.91
|3823
|2006.04.27 16:57
|sell
|1912
|100.00
|113.99
|114.75
|113.79
|3824
|2006.04.27 20:03
|sell
|1913
|100.00
|114.14
|114.75
|113.94
|3825
|2006.04.27 20:26
|close
|1913
|100.00
|114.06
|114.75
|113.94
|7013.85
|2487343.76
|3826
|2006.04.27 20:27
|close
|1912
|100.00
|114.07
|114.75
|113.79
|-7013.24
|2480330.52
|3827
|2006.04.27 20:28
|buy
|1914
|100.00
|114.08
|113.32
|114.28
|3828
|2006.04.28 01:46
|t/p
|1914
|100.00
|114.28
|113.32
|114.28
|17754.04
|2498084.56
|3829
|2006.04.28 01:46
|buy
|1915
|100.00
|114.33
|113.57
|114.53
|3830
|2006.04.28 07:05
|buy
|1916
|100.00
|114.17
|113.56
|114.37
|3831
|2006.04.28 07:31
|close
|1916
|100.00
|114.35
|113.56
|114.37
|15741.15
|2513825.71
|3832
|2006.04.28 07:31
|close
|1915
|100.00
|114.36
|113.57
|114.53
|2623.29
|2516449.00
|3833
|2006.04.28 07:31
|buy
|1917
|100.00
|114.39
|113.63
|114.59
|3834
|2006.04.28 07:39
|buy
|1918
|100.00
|114.15
|113.54
|114.35
|3835
|2006.04.28 08:01
|close
|1918
|100.00
|114.28
|113.54
|114.35
|11375.57
|2527824.57
|3836
|2006.04.28 08:01
|close
|1917
|100.00
|114.27
|113.63
|114.59
|-10501.44
|2517323.13
|3837
|2006.04.28 08:02
|buy
|1919
|100.00
|114.32
|113.56
|114.52
|3838
|2006.04.28 09:31
|buy
|1920
|100.00
|114.17
|113.56
|114.37
|3839
|2006.04.28 09:36
|close
|1920
|100.00
|114.26
|113.56
|114.37
|7876.77
|2525199.90
|3840
|2006.04.28 09:36
|close
|1919
|100.00
|114.03
|113.56
|114.52
|-25431.90
|2499768.00
|3841
|2006.04.28 09:37
|sell
|1921
|100.00
|114.04
|114.80
|113.84
|3842
|2006.04.28 10:35
|sell
|1922
|100.00
|114.20
|114.81
|114.00
|3843
|2006.04.28 13:00
|sell
|1923
|100.00
|114.36
|114.82
|114.16
|3844
|2006.04.28 13:31
|t/p
|1923
|100.00
|114.16
|114.82
|114.16
|17523.88
|2517291.88
|3845
|2006.04.28 13:31
|close
|1922
|100.00
|114.13
|114.81
|114.00
|6133.36
|2523425.24
|3846
|2006.04.28 13:32
|close
|1921
|100.00
|114.14
|114.80
|113.84
|-8761.17
|2514664.07
|3847
|2006.04.28 13:32
|sell
|1924
|100.00
|114.07
|114.83
|113.87
|3848
|2006.04.28 13:59
|sell
|1925
|100.00
|114.27
|114.88
|114.07
|3849
|2006.04.28 14:30
|close
|1925
|100.00
|114.09
|114.88
|114.07
|15777.02
|2530441.09
|3850
|2006.04.28 14:30
|close
|1924
|100.00
|114.19
|114.83
|113.87
|-10508.80
|2519932.29
|3851
|2006.04.28 14:30
|sell
|1926
|100.00
|114.16
|114.92
|113.96
|3852
|2006.04.28 15:03
|t/p
|1926
|100.00
|113.96
|114.92
|113.96
|17551.56
|2537483.85
|3853
|2006.04.28 15:03
|sell
|1927
|100.00
|113.91
|114.67
|113.71
|3854
|2006.04.28 15:14
|sell
|1928
|100.00
|114.06
|114.67
|113.86
|3855
|2006.04.28 15:30
|close
|1928
|100.00
|113.98
|114.67
|113.86
|7018.78
|2544502.63
|3856
|2006.04.28 15:30
|close
|1927
|100.00
|114.00
|114.67
|113.71
|-7894.74
|2536607.89
|3857
|2006.04.28 15:30
|sell
|1929
|100.00
|113.95
|114.71
|113.75
|3858
|2006.04.28 15:42
|sell
|1930
|100.00
|114.13
|114.74
|113.93
|3859
|2006.04.28 15:58
|close
|1930
|100.00
|114.00
|114.74
|113.93
|11403.51
|2548011.40
|3860
|2006.04.28 15:58
|close
|1929
|100.00
|113.99
|114.71
|113.75
|-3509.08
|2544502.32
|3861
|2006.04.28 15:59
|buy
|1931
|100.00
|114.23
|113.47
|114.43
|3862
|2006.04.28 16:00
|buy
|1932
|100.00
|113.85
|113.24
|114.05
|3863
|2006.04.28 16:11
|t/p
|1932
|100.00
|114.05
|113.24
|114.05
|17533.09
|2562035.41
|3864
|2006.04.28 16:11
|close
|1931
|100.00
|114.07
|113.47
|114.43
|-14026.47
|2548008.94
|3865
|2006.04.28 16:11
|sell
|1933
|100.00
|114.10
|114.86
|113.90
|3866
|2006.04.28 16:21
|t/p
|1933
|100.00
|113.90
|114.86
|113.90
|17562.35
|2565571.29
|3867
|2006.04.28 16:21
|sell
|1934
|100.00
|113.84
|114.60
|113.64
|3868
|2006.04.28 16:22
|sell
|1935
|100.00
|114.00
|114.61
|113.80
|3869
|2006.04.28 16:27
|close
|1935
|100.00
|113.83
|114.61
|113.80
|14934.55
|2580505.84
|3870
|2006.04.28 16:27
|close
|1934
|100.00
|113.82
|114.60
|113.64
|1757.16
|2582263.00
|3871
|2006.04.28 16:28
|sell
|1936
|100.00
|113.81
|114.57
|113.61
|3872
|2006.05.01 01:51
|t/p
|1936
|100.00
|113.61
|114.57
|113.61
|17009.78
|2599272.78
|3873
|2006.05.01 01:51
|sell
|1937
|100.00
|113.57
|114.33
|113.37
|3874
|2006.05.01 03:18
|t/p
|1937
|100.00
|113.37
|114.33
|113.37
|17652.25
|2616925.03
|3875
|2006.05.01 03:18
|sell
|1938
|100.00
|113.26
|114.02
|113.06
|3876
|2006.05.01 06:26
|t/p
|1938
|100.00
|113.06
|114.02
|113.06
|17689.72
|2634614.75
|3877
|2006.05.01 06:26
|sell
|1939
|100.00
|113.02
|113.78
|112.82
|3878
|2006.05.01 08:30
|sell
|1940
|100.00
|113.17
|113.78
|112.97
|3879
|2006.05.01 12:18
|close
|1940
|100.00
|113.07
|113.78
|112.97
|8844.08
|2643458.83
|3880
|2006.05.01 12:19
|close
|1939
|100.00
|113.06
|113.78
|112.82
|-3537.94
|2639920.89
|3881
|2006.05.01 12:21
|sell
|1941
|100.00
|113.03
|113.79
|112.83
|3882
|2006.05.01 13:00
|sell
|1942
|100.00
|113.18
|113.79
|112.98
|3883
|2006.05.01 13:17
|close
|1942
|100.00
|113.10
|113.79
|112.98
|7073.39
|2646994.28
|3884
|2006.05.01 13:17
|close
|1941
|100.00
|113.11
|113.79
|112.83
|-7072.76
|2639921.52
|3885
|2006.05.01 13:17
|buy
|1943
|100.00
|113.10
|112.34
|113.30
|3886
|2006.05.01 13:44
|buy
|1944
|100.00
|112.94
|112.33
|113.14
|3887
|2006.05.01 13:46
|buy
|1945
|100.00
|112.69
|112.23
|112.89
|3888
|2006.05.01 14:16
|buy
|1946
|100.00
|112.51
|112.20
|112.71
|3889
|2006.05.01 14:58
|s/l
|1943
|100.00
|112.34
|112.34
|113.30
|-67657.80
|2572263.72
|3890
|2006.05.01 14:58
|s/l
|1944
|100.00
|112.33
|112.33
|113.14
|-54304.28
|2517959.44
|3891
|2006.05.01 14:58
|close
|1946
|100.00
|112.33
|112.20
|112.71
|-16024.21
|2501935.23
|3892
|2006.05.01 14:59
|close
|1945
|100.00
|112.58
|112.23
|112.89
|-9770.83
|2492164.40
|3893
|2006.05.01 15:00
|sell
|1947
|100.00
|112.56
|113.32
|112.36
|3894
|2006.05.01 15:01
|sell
|1948
|100.00
|112.99
|113.60
|112.79
|3895
|2006.05.01 15:14
|t/p
|1948
|100.00
|112.79
|113.60
|112.79
|17738.36
|2509902.76
|3896
|2006.05.01 15:14
|close
|1947
|100.00
|112.75
|113.32
|112.36
|-16851.44
|2493051.32
|3897
|2006.05.01 15:15
|sell
|1949
|100.00
|112.72
|113.48
|112.52
|3898
|2006.05.01 15:30
|sell
|1950
|100.00
|112.98
|113.59
|112.78
|3899
|2006.05.01 15:44
|t/p
|1950
|100.00
|112.78
|113.59
|112.78
|17736.78
|2510788.10
|3900
|2006.05.01 15:44
|close
|1949
|100.00
|112.76
|113.48
|112.52
|-3547.36
|2507240.74
|3901
|2006.05.01 15:45
|buy
|1951
|100.00
|112.75
|111.99
|112.95
|3902
|2006.05.01 15:59
|t/p
|1951
|100.00
|112.95
|111.99
|112.95
|17702.25
|2524942.99
|3903
|2006.05.01 15:59
|buy
|1952
|100.00
|113.02
|112.26
|113.22
|3904
|2006.05.01 16:26
|buy
|1953
|100.00
|112.85
|112.24
|113.05
|3905
|2006.05.01 16:29
|close
|1953
|100.00
|112.98
|112.24
|113.05
|11506.46
|2536449.45
|3906
|2006.05.01 16:30
|close
|1952
|100.00
|113.01
|112.26
|113.22
|-884.88
|2535564.57
|3907
|2006.05.01 16:30
|buy
|1954
|100.00
|113.07
|112.31
|113.27
|3908
|2006.05.01 20:00
|t/p
|1954
|100.00
|113.27
|112.31
|113.27
|17653.81
|2553218.38
|3909
|2006.05.01 20:00
|buy
|1955
|100.00
|113.33
|112.57
|113.53
|3910
|2006.05.01 20:02
|t/p
|1955
|100.00
|113.53
|112.57
|113.53
|17614.93
|2570833.31
|3911
|2006.05.01 20:02
|buy
|1956
|100.00
|113.58
|112.82
|113.78
|3912
|2006.05.01 20:08
|buy
|1957
|100.00
|113.42
|112.81
|113.62
|3913
|2006.05.01 20:30
|close
|1957
|100.00
|113.60
|112.81
|113.62
|15845.07
|2586678.38
|3914
|2006.05.01 20:31
|close
|1956
|100.00
|113.61
|112.82
|113.78
|2640.61
|2589318.99
|3915
|2006.05.01 20:31
|buy
|1958
|100.00
|113.66
|112.90
|113.86
|3916
|2006.05.01 20:38
|buy
|1959
|100.00
|113.47
|112.86
|113.67
|3917
|2006.05.01 20:51
|buy
|1960
|100.00
|113.30
|112.84
|113.50
|3918
|2006.05.01 22:30
|close
|1960
|100.00
|113.50
|112.84
|113.50
|17621.15
|2606940.14
|3919
|2006.05.01 22:31
|close
|1959
|100.00
|113.58
|112.86
|113.67
|9684.80
|2616624.94
|3920
|2006.05.01 22:32
|close
|1958
|100.00
|113.57
|112.90
|113.86
|-7924.63
|2608700.31
|3921
|2006.05.01 22:33
|buy
|1961
|100.00
|113.60
|112.84
|113.80
|3922
|2006.05.01 22:49
|buy
|1962
|100.00
|113.45
|112.84
|113.65
|3923
|2006.05.01 22:59
|close
|1962
|100.00
|113.58
|112.84
|113.65
|11445.68
|2620145.99
|3924
|2006.05.01 23:00
|close
|1961
|100.00
|113.59
|112.84
|113.80
|-880.36
|2619265.63
|3925
|2006.05.01 23:00
|buy
|1963
|100.00
|113.69
|112.93
|113.89
|3926
|2006.05.01 23:47
|buy
|1964
|100.00
|113.53
|112.92
|113.73
|3927
|2006.05.01 23:58
|close
|1964
|100.00
|113.62
|112.92
|113.73
|7921.14
|2627186.77
|3928
|2006.05.01 23:58
|close
|1963
|100.00
|113.63
|112.93
|113.89
|-5280.30
|2621906.47
|3929
|2006.05.01 23:58
|buy
|1965
|100.00
|113.68
|112.92
|113.88
|3930
|2006.05.02 07:45
|t/p
|1965
|100.00
|113.88
|112.92
|113.88
|17815.50
|2639721.97
|3931
|2006.05.02 07:45
|buy
|1966
|100.00
|113.93
|113.17
|114.13
|3932
|2006.05.02 08:36
|buy
|1967
|100.00
|113.78
|113.17
|113.98
|3933
|2006.05.02 08:44
|close
|1967
|100.00
|113.86
|113.17
|113.98
|7026.17
|2646748.14
|3934
|2006.05.02 08:44
|close
|1966
|100.00
|113.85
|113.17
|114.13
|-7026.79
|2639721.35
|3935
|2006.05.02 08:44
|sell
|1968
|100.00
|113.84
|114.60
|113.64
|3936
|2006.05.02 09:05
|t/p
|1968
|100.00
|113.64
|114.60
|113.64
|17602.54
|2657323.89
|3937
|2006.05.02 09:05
|sell
|1969
|100.00
|113.58
|114.34
|113.38
|3938
|2006.05.02 09:17
|sell
|1970
|100.00
|113.74
|114.35
|113.54
|3939
|2006.05.02 09:30
|close
|1970
|100.00
|113.63
|114.35
|113.54
|9680.54
|2667004.43
|3940
|2006.05.02 09:32
|close
|1969
|100.00
|113.60
|114.34
|113.38
|-1760.56
|2665243.87
|3941
|2006.05.02 09:32
|sell
|1971
|100.00
|113.55
|114.31
|113.35
|3942
|2006.05.02 12:09
|sell
|1972
|100.00
|113.70
|114.31
|113.50
|3943
|2006.05.02 13:01
|t/p
|1971
|100.00
|113.35
|114.31
|113.35
|17656.93
|2682900.80
|3944
|2006.05.02 13:01
|t/p
|1972
|100.00
|113.50
|114.31
|113.50
|17656.93
|2700557.73
|3945
|2006.05.02 13:01
|sell
|1973
|100.00
|113.23
|113.99
|113.03
|3946
|2006.05.02 13:07
|sell
|1974
|100.00
|113.39
|114.00
|113.19
|3947
|2006.05.02 13:14
|sell
|1975
|100.00
|113.55
|114.01
|113.35
|3948
|2006.05.02 13:29
|t/p
|1975
|100.00
|113.35
|114.01
|113.35
|17656.93
|2718214.66
|3949
|2006.05.02 13:29
|close
|1974
|100.00
|113.27
|114.00
|113.19
|10594.16
|2728808.82
|3950
|2006.05.02 13:30
|close
|1973
|100.00
|113.28
|113.99
|113.03
|-4413.84
|2724394.98
|3951
|2006.05.02 13:31
|sell
|1976
|100.00
|113.23
|113.99
|113.03
|3952
|2006.05.02 13:40
|sell
|1977
|100.00
|113.40
|114.01
|113.20
|3953
|2006.05.02 14:09
|sell
|1978
|100.00
|113.56
|114.02
|113.36
|3954
|2006.05.02 15:00
|close
|1978
|100.00
|113.39
|114.02
|113.36
|14992.50
|2739387.48
|3955
|2006.05.02 15:01
|close
|1977
|100.00
|113.37
|114.01
|113.20
|2646.20
|2742033.68
|3956
|2006.05.02 15:01
|close
|1976
|100.00
|113.39
|113.99
|113.03
|-14110.59
|2727923.09
|3957
|2006.05.02 15:02
|sell
|1979
|100.00
|113.36
|114.12
|113.16
|3958
|2006.05.02 15:12
|sell
|1980
|100.00
|113.51
|114.12
|113.31
|3959
|2006.05.02 15:26
|close
|1980
|100.00
|113.41
|114.12
|113.31
|8817.56
|2736740.65
|3960
|2006.05.02 15:26
|close
|1979
|100.00
|113.42
|114.12
|113.16
|-5290.07
|2731450.58
|3961
|2006.05.02 15:26
|sell
|1981
|100.00
|113.37
|114.13
|113.17
|3962
|2006.05.02 15:30
|t/p
|1981
|100.00
|113.17
|114.13
|113.17
|17674.09
|2749124.67
|3963
|2006.05.02 15:30
|sell
|1982
|100.00
|113.12
|113.88
|112.92
|3964
|2006.05.02 15:38
|sell
|1983
|100.00
|113.30
|113.91
|113.10
|3965
|2006.05.02 16:01
|close
|1983
|100.00
|113.17
|113.91
|113.10
|11487.14
|2760611.81
|3966
|2006.05.02 16:02
|close
|1982
|100.00
|113.18
|113.88
|112.92
|-5301.29
|2755310.52
|3967
|2006.05.02 16:02
|sell
|1984
|100.00
|113.15
|113.91
|112.95
|3968
|2006.05.02 16:19
|sell
|1985
|100.00
|113.31
|113.92
|113.11
|3969
|2006.05.02 16:25
|close
|1985
|100.00
|113.21
|113.92
|113.11
|8833.14
|2764143.66
|3970
|2006.05.02 16:26
|close
|1984
|100.00
|113.25
|113.91
|112.95
|-8830.02
|2755313.64
|3971
|2006.05.02 16:27
|sell
|1986
|100.00
|113.22
|113.98
|113.02
|3972
|2006.05.02 17:06
|sell
|1987
|100.00
|113.40
|114.01
|113.20
|3973
|2006.05.02 18:30
|close
|1987
|100.00
|113.24
|114.01
|113.20
|14129.28
|2769442.92
|3974
|2006.05.02 18:31
|close
|1986
|100.00
|113.25
|113.98
|113.02
|-2649.01
|2766793.91
|3975
|2006.05.02 18:31
|sell
|1988
|100.00
|113.22
|113.98
|113.02
|3976
|2006.05.02 18:37
|sell
|1989
|100.00
|113.39
|114.00
|113.19
|3977
|2006.05.02 18:52
|close
|1989
|100.00
|113.26
|114.00
|113.19
|11478.02
|2778271.93
|3978
|2006.05.02 18:53
|close
|1988
|100.00
|113.32
|113.98
|113.02
|-8824.57
|2769447.36
|3979
|2006.05.02 18:53
|sell
|1990
|100.00
|113.25
|114.01
|113.05
|3980
|2006.05.02 22:41
|sell
|1991
|100.00
|113.40
|114.01
|113.20
|3981
|2006.05.03 00:16
|close
|1991
|100.00
|113.30
|114.01
|113.20
|8231.83
|2777679.19
|3982
|2006.05.03 00:16
|close
|1990
|100.00
|113.34
|114.01
|113.05
|-8535.01
|2769144.18
|3983
|2006.05.03 00:17
|buy
|1992
|100.00
|113.36
|112.60
|113.56
|3984
|2006.05.03 02:22
|buy
|1993
|100.00
|113.20
|112.59
|113.40
|3985
|2006.05.03 07:11
|buy
|1994
|100.00
|113.04
|112.58
|113.24
|3986
|2006.05.03 08:31
|t/p
|1994
|100.00
|113.24
|112.58
|113.24
|17653.81
|2786797.99
|3987
|2006.05.03 08:31
|close
|1993
|100.00
|113.29
|112.59
|113.40
|7944.21
|2794742.20
|3988
|2006.05.03 08:31
|close
|1992
|100.00
|113.27
|112.60
|113.56
|-7945.62
|2786796.58
|3989
|2006.05.03 08:32
|buy
|1995
|100.00
|113.28
|112.52
|113.48
|3990
|2006.05.03 10:32
|t/p
|1995
|100.00
|113.48
|112.52
|113.48
|17622.70
|2804419.28
|3991
|2006.05.03 10:32
|buy
|1996
|100.00
|113.53
|112.77
|113.73
|3992
|2006.05.03 10:33
|buy
|1997
|100.00
|113.36
|112.75
|113.56
|3993
|2006.05.03 10:59
|close
|1997
|100.00
|113.48
|112.75
|113.56
|10574.55
|2814993.83
|3994
|2006.05.03 11:00
|close
|1996
|100.00
|113.49
|112.77
|113.73
|-3524.54
|2811469.29
|3995
|2006.05.03 11:00
|buy
|1998
|100.00
|113.55
|112.79
|113.75
|3996
|2006.05.03 11:54
|buy
|1999
|100.00
|113.37
|112.76
|113.57
|3997
|2006.05.03 11:58
|close
|1999
|100.00
|113.48
|112.76
|113.57
|9693.34
|2821162.63
|3998
|2006.05.03 11:58
|close
|1998
|100.00
|113.49
|112.79
|113.75
|-5286.81
|2815875.82
|3999
|2006.05.03 11:59
|buy
|2000
|100.00
|113.38
|112.62
|113.58
|4000
|2006.05.03 15:02
|t/p
|2000
|100.00
|113.58
|112.62
|113.58
|17599.44
|2833475.26
|4001
|2006.05.03 15:02
|buy
|2001
|100.00
|113.68
|112.92
|113.88
|4002
|2006.05.03 15:05
|buy
|2002
|100.00
|113.53
|112.92
|113.73
|4003
|2006.05.03 15:09
|close
|2002
|100.00
|113.63
|112.92
|113.73
|8800.49
|2842275.75
|4004
|2006.05.03 15:09
|close
|2001
|100.00
|113.64
|112.92
|113.88
|-3519.89
|2838755.86
|4005
|2006.05.03 15:10
|buy
|2003
|100.00
|113.65
|112.89
|113.85
|4006
|2006.05.03 15:20
|buy
|2004
|100.00
|113.46
|112.85
|113.66
|4007
|2006.05.03 15:21
|close
|2004
|100.00
|113.57
|112.85
|113.66
|9685.66
|2848441.52
|4008
|2006.05.03 15:21
|close
|2003
|100.00
|113.56
|112.89
|113.85
|-7925.33
|2840516.19
|4009
|2006.05.03 15:22
|buy
|2005
|100.00
|113.61
|112.85
|113.81
|4010
|2006.05.03 16:03
|buy
|2006
|100.00
|113.45
|112.84
|113.65
|4011
|2006.05.03 16:08
|close
|2006
|100.00
|113.54
|112.84
|113.65
|7926.72
|2848442.91
|4012
|2006.05.03 16:08
|close
|2005
|100.00
|113.53
|112.85
|113.81
|-7046.60
|2841396.31
|4013
|2006.05.03 16:08
|buy
|2007
|100.00
|113.56
|112.80
|113.76
|4014
|2006.05.03 16:12
|buy
|2008
|100.00
|113.39
|112.78
|113.59
|4015
|2006.05.03 16:20
|close
|2008
|100.00
|113.48
|112.78
|113.59
|7930.91
|2849327.22
|4016
|2006.05.03 16:20
|close
|2007
|100.00
|113.49
|112.80
|113.76
|-6167.94
|2843159.28
|4017
|2006.05.03 16:21
|sell
|2009
|100.00
|113.46
|114.22
|113.26
|4018
|2006.05.03 16:23
|sell
|2010
|100.00
|113.61
|114.22
|113.41
|4019
|2006.05.03 16:24
|close
|2010
|100.00
|113.53
|114.22
|113.41
|7046.60
|2850205.88
|4020
|2006.05.03 16:24
|close
|2009
|100.00
|113.54
|114.22
|113.26
|-7045.97
|2843159.91
|4021
|2006.05.03 16:24
|buy
|2011
|100.00
|113.55
|112.79
|113.75
|4022
|2006.05.03 16:29
|buy
|2012
|100.00
|113.34
|112.73
|113.54
|4023
|2006.05.03 17:01
|close
|2012
|100.00
|113.47
|112.73
|113.54
|11456.77
|2854616.68
|4024
|2006.05.03 17:01
|close
|2011
|100.00
|113.45
|112.79
|113.75
|-8814.46
|2845802.22
|4025
|2006.05.03 17:01
|sell
|2013
|100.00
|113.44
|114.20
|113.24
|4026
|2006.05.03 18:20
|sell
|2014
|100.00
|113.61
|114.22
|113.41
|4027
|2006.05.03 19:00
|sell
|2015
|100.00
|113.76
|114.22
|113.56
|4028
|2006.05.03 19:30
|close
|2015
|100.00
|113.60
|114.22
|113.56
|14084.51
|2859886.73
|4029
|2006.05.03 19:31
|close
|2014
|100.00
|113.61
|114.22
|113.41
|0.00
|2859886.73
|4030
|2006.05.03 19:31
|close
|2013
|100.00
|113.62
|114.20
|113.24
|-15842.28
|2844044.45
|4031
|2006.05.03 19:33
|sell
|2016
|100.00
|113.59
|114.35
|113.39
|4032
|2006.05.03 23:44
|sell
|2017
|100.00
|113.75
|114.36
|113.55
|4033
|2006.05.04 02:36
|close
|2017
|100.00
|113.66
|114.36
|113.55
|6135.45
|2850179.90
|4034
|2006.05.04 02:36
|close
|2016
|100.00
|113.67
|114.35
|113.39
|-8820.82
|2841359.08
|4035
|2006.05.04 02:36
|sell
|2018
|100.00
|113.64
|114.40
|113.44
|4036
|2006.05.04 04:14
|sell
|2019
|100.00
|113.80
|114.41
|113.60
|4037
|2006.05.04 05:06
|sell
|2020
|100.00
|113.96
|114.42
|113.76
|4038
|2006.05.04 07:26
|sell
|2021
|100.00
|114.13
|114.44
|113.93
|4039
|2006.05.04 08:30
|t/p
|2021
|100.00
|113.93
|114.44
|113.93
|17559.26
|2858918.34
|4040
|2006.05.04 08:30
|close
|2020
|100.00
|113.90
|114.42
|113.76
|5267.78
|2864186.12
|4041
|2006.05.04 08:30
|close
|2019
|100.00
|113.91
|114.41
|113.60
|-9656.75
|2854529.37
|4042
|2006.05.04 08:30
|close
|2018
|100.00
|113.83
|114.40
|113.44
|-16691.56
|2837837.81
|4043
|2006.05.04 08:31
|sell
|2022
|100.00
|113.78
|114.54
|113.58
|4044
|2006.05.04 08:54
|sell
|2023
|100.00
|113.93
|114.54
|113.73
|4045
|2006.05.04 08:59
|close
|2023
|100.00
|113.84
|114.54
|113.73
|7905.83
|2845743.64
|4046
|2006.05.04 09:00
|close
|2022
|100.00
|113.85
|114.54
|113.58
|-6148.44
|2839595.20
|4047
|2006.05.04 09:01
|sell
|2024
|100.00
|113.80
|114.56
|113.60
|4048
|2006.05.04 09:23
|sell
|2025
|100.00
|113.96
|114.57
|113.76
|4049
|2006.05.04 09:54
|sell
|2026
|100.00
|114.11
|114.57
|113.91
|4050
|2006.05.04 10:06
|close
|2026
|100.00
|113.95
|114.57
|113.91
|14041.25
|2853636.45
|4051
|2006.05.04 10:07
|close
|2025
|100.00
|113.96
|114.57
|113.76
|0.00
|2853636.45
|4052
|2006.05.04 10:07
|close
|2024
|100.00
|113.95
|114.56
|113.60
|-13163.67
|2840472.78
|4053
|2006.05.04 10:07
|sell
|2027
|100.00
|113.93
|114.69
|113.73
|4054
|2006.05.04 14:02
|t/p
|2027
|100.00
|113.73
|114.69
|113.73
|17588.60
|2858061.38
|4055
|2006.05.04 14:02
|sell
|2028
|100.00
|113.67
|114.43
|113.47
|4056
|2006.05.04 14:17
|sell
|2029
|100.00
|113.83
|114.44
|113.63
|4057
|2006.05.04 14:30
|close
|2029
|100.00
|113.74
|114.44
|113.63
|7912.78
|2865974.16
|4058
|2006.05.04 14:30
|close
|2028
|100.00
|113.71
|114.43
|113.47
|-3517.72
|2862456.44
|4059
|2006.05.04 14:31
|sell
|2030
|100.00
|113.68
|114.44
|113.48
|4060
|2006.05.04 15:01
|t/p
|2030
|100.00
|113.48
|114.44
|113.48
|17624.25
|2880080.69
|4061
|2006.05.04 15:01
|sell
|2031
|100.00
|113.44
|114.20
|113.24
|4062
|2006.05.04 15:04
|sell
|2032
|100.00
|113.60
|114.21
|113.40
|4063
|2006.05.04 15:30
|close
|2032
|100.00
|113.49
|114.21
|113.40
|9692.48
|2889773.17
|4064
|2006.05.04 15:31
|close
|2031
|100.00
|113.50
|114.20
|113.24
|-5286.34
|2884486.83
|4065
|2006.05.04 15:32
|sell
|2033
|100.00
|113.48
|114.24
|113.28
|4066
|2006.05.04 16:30
|t/p
|2033
|100.00
|113.28
|114.24
|113.28
|17656.92
|2902143.75
|4067
|2006.05.04 16:30
|sell
|2034
|100.00
|113.23
|113.99
|113.03
|4068
|2006.05.04 16:43
|sell
|2035
|100.00
|113.39
|114.00
|113.19
|4069
|2006.05.04 16:58
|close
|2035
|100.00
|113.29
|114.00
|113.19
|8826.90
|2910970.65
|4070
|2006.05.04 16:58
|close
|2034
|100.00
|113.28
|113.99
|113.03
|-4413.84
|2906556.81
|4071
|2006.05.04 16:59
|sell
|2036
|100.00
|113.45
|114.21
|113.25
|4072
|2006.05.04 17:14
|sell
|2037
|100.00
|113.62
|114.23
|113.42
|4073
|2006.05.04 17:26
|close
|2037
|100.00
|113.53
|114.23
|113.42
|7927.42
|2914484.23
|4074
|2006.05.04 17:27
|close
|2036
|100.00
|113.50
|114.21
|113.25
|-4405.29
|2910078.94
|4075
|2006.05.04 17:27
|sell
|2038
|100.00
|113.43
|114.19
|113.23
|4076
|2006.05.04 18:35
|sell
|2039
|100.00
|113.61
|114.22
|113.41
|4077
|2006.05.04 18:45
|sell
|2040
|100.00
|113.76
|114.22
|113.56
|4078
|2006.05.04 18:56
|t/p
|2040
|100.00
|113.56
|114.22
|113.56
|17613.39
|2927692.33
|4079
|2006.05.04 18:56
|close
|2039
|100.00
|113.55
|114.22
|113.41
|5284.02
|2932976.35
|4080
|2006.05.04 18:56
|close
|2038
|100.00
|113.56
|114.19
|113.23
|-11447.69
|2921528.66
|4081
|2006.05.04 18:56
|sell
|2041
|100.00
|113.45
|114.21
|113.25
|4082
|2006.05.04 18:59
|sell
|2042
|100.00
|113.63
|114.24
|113.43
|4083
|2006.05.04 19:25
|close
|2042
|100.00
|113.53
|114.24
|113.43
|8808.24
|2930336.90
|4084
|2006.05.04 19:25
|close
|2041
|100.00
|113.51
|114.21
|113.25
|-5285.88
|2925051.02
|4085
|2006.05.04 19:25
|sell
|2043
|100.00
|113.46
|114.22
|113.26
|4086
|2006.05.04 21:00
|sell
|2044
|100.00
|113.61
|114.22
|113.41
|4087
|2006.05.04 22:50
|close
|2044
|100.00
|113.50
|114.22
|113.41
|9691.63
|2934742.65
|4088
|2006.05.04 22:51
|close
|2043
|100.00
|113.46
|114.22
|113.26
|0.00
|2934742.65
|4089
|2006.05.04 22:51
|sell
|2045
|100.00
|113.43
|114.19
|113.23
|4090
|2006.05.04 23:36
|sell
|2046
|100.00
|113.60
|114.21
|113.40
|4091
|2006.05.04 23:49
|close
|2046
|100.00
|113.51
|114.21
|113.40
|7928.82
|2942671.47
|4092
|2006.05.04 23:50
|close
|2045
|100.00
|113.50
|114.19
|113.23
|-6167.40
|2936504.07
|4093
|2006.05.04 23:50
|sell
|2047
|100.00
|113.44
|114.20
|113.24
|4094
|2006.05.05 00:00
|sell
|2048
|100.00
|113.59
|114.20
|113.39
|4095
|2006.05.05 00:19
|close
|2048
|100.00
|113.49
|114.20
|113.39
|8811.35
|2945315.42
|4096
|2006.05.05 00:20
|close
|2047
|100.00
|113.50
|114.20
|113.24
|-5880.64
|2939434.78
|4097
|2006.05.05 00:20
|sell
|2049
|100.00
|113.47
|114.23
|113.27
|4098
|2006.05.05 01:05
|sell
|2050
|100.00
|113.62
|114.23
|113.42
|4099
|2006.05.05 04:01
|sell
|2051
|100.00
|113.78
|114.24
|113.58
|4100
|2006.05.05 10:30
|sell
|2052
|100.00
|113.93
|114.24
|113.73
|4101
|2006.05.05 13:31
|t/p
|2052
|100.00
|113.73
|114.24
|113.73
|17599.43
|2957034.21
|4102
|2006.05.05 13:31
|close
|2051
|100.00
|113.64
|114.24
|113.58
|12319.61
|2969353.82
|4103
|2006.05.05 13:31
|close
|2050
|100.00
|113.67
|114.23
|113.42
|-4398.70
|2964955.12
|4104
|2006.05.05 13:31
|close
|2049
|100.00
|113.63
|114.23
|113.27
|-14080.79
|2950874.33
|4105
|2006.05.05 13:31
|sell
|2053
|100.00
|113.57
|114.33
|113.37
|4106
|2006.05.05 13:31
|sell
|2054
|100.00
|113.72
|114.33
|113.52
|4107
|2006.05.05 13:32
|t/p
|2054
|100.00
|113.52
|114.33
|113.52
|17627.35
|2968501.68
|4108
|2006.05.05 13:32
|close
|2053
|100.00
|113.46
|114.33
|113.37
|9695.05
|2978196.73
|4109
|2006.05.05 13:32
|sell
|2055
|100.00
|113.46
|114.22
|113.26
|4110
|2006.05.05 13:39
|sell
|2056
|100.00
|113.61
|114.22
|113.41
|4111
|2006.05.05 13:41
|close
|2056
|100.00
|113.42
|114.22
|113.41
|16751.90
|2994948.63
|4112
|2006.05.05 13:41
|close
|2055
|100.00
|113.43
|114.22
|113.26
|2644.80
|2997593.43
|4113
|2006.05.05 13:41
|sell
|2057
|100.00
|113.38
|114.14
|113.18
|4114
|2006.05.05 13:42
|sell
|2058
|100.00
|113.53
|114.14
|113.33
|4115
|2006.05.05 13:42
|close
|2058
|100.00
|113.38
|114.14
|113.33
|13229.85
|3010823.28
|4116
|2006.05.05 13:42
|close
|2057
|100.00
|113.41
|114.14
|113.18
|-2645.27
|3008178.01
|4117
|2006.05.05 13:42
|sell
|2059
|100.00
|113.34
|114.10
|113.14
|4118
|2006.05.05 13:44
|sell
|2060
|100.00
|113.55
|114.16
|113.35
|4119
|2006.05.05 13:47
|sell
|2061
|100.00
|113.70
|114.16
|113.50
|4120
|2006.05.05 13:50
|close
|2061
|100.00
|113.52
|114.16
|113.50
|15856.24
|3024034.25
|4121
|2006.05.05 13:50
|close
|2060
|100.00
|113.54
|114.16
|113.35
|880.75
|3024915.00
|4122
|2006.05.05 13:50
|close
|2059
|100.00
|113.56
|114.10
|113.14
|-19373.02
|3005541.98
|4123
|2006.05.05 13:50
|sell
|2062
|100.00
|113.68
|114.44
|113.48
|4124
|2006.05.05 13:54
|sell
|2063
|100.00
|113.84
|114.45
|113.64
|4125
|2006.05.05 13:59
|t/p
|2062
|100.00
|113.48
|114.44
|113.48
|17633.58
|3023175.56
|4126
|2006.05.05 13:59
|t/p
|2063
|100.00
|113.64
|114.45
|113.64
|17633.58
|3040809.14
|4127
|2006.05.05 13:59
|sell
|2064
|100.00
|113.38
|114.14
|113.18
|4128
|2006.05.05 14:00
|t/p
|2064
|100.00
|113.18
|114.14
|113.18
|17695.98
|3058505.12
|4129
|2006.05.05 14:00
|sell
|2065
|100.00
|112.98
|113.74
|112.78
|4130
|2006.05.05 14:02
|t/p
|2065
|100.00
|112.78
|113.74
|112.78
|17750.96
|3076256.08
|4131
|2006.05.05 14:02
|sell
|2066
|100.00
|112.63
|113.39
|112.43
|4132
|2006.05.05 14:03
|sell
|2067
|100.00
|112.84
|113.45
|112.64
|4133
|2006.05.05 14:05
|sell
|2068
|100.00
|113.03
|113.49
|112.83
|4134
|2006.05.05 14:06
|t/p
|2068
|100.00
|112.83
|113.49
|112.83
|17728.93
|3093985.01
|4135
|2006.05.05 14:06
|close
|2067
|100.00
|112.81
|113.45
|112.64
|2659.34
|3096644.35
|4136
|2006.05.05 14:06
|close
|2066
|100.00
|112.82
|113.39
|112.43
|-16840.99
|3079803.36
|4137
|2006.05.05 14:06
|sell
|2069
|100.00
|112.77
|113.53
|112.57
|4138
|2006.05.05 14:08
|sell
|2070
|100.00
|112.92
|113.53
|112.72
|4139
|2006.05.05 14:10
|close
|2070
|100.00
|112.80
|113.53
|112.72
|10638.30
|3090441.66
|4140
|2006.05.05 14:10
|close
|2069
|100.00
|112.79
|113.53
|112.57
|-1773.21
|3088668.45
|4141
|2006.05.05 14:10
|sell
|2071
|100.00
|112.74
|113.50
|112.54
|4142
|2006.05.05 14:11
|sell
|2072
|100.00
|112.92
|113.53
|112.72
|4143
|2006.05.05 14:12
|close
|2072
|100.00
|112.76
|113.53
|112.72
|14189.43
|3102857.88
|4144
|2006.05.05 14:12
|close
|2071
|100.00
|112.75
|113.50
|112.54
|-886.92
|3101970.96
|4145
|2006.05.05 14:12
|sell
|2073
|100.00
|112.73
|113.49
|112.53
|4146
|2006.05.05 14:14
|sell
|2074
|100.00
|112.93
|113.54
|112.73
|4147
|2006.05.05 14:17
|sell
|2075
|100.00
|113.12
|113.58
|112.92
|4148
|2006.05.05 14:24
|sell
|2076
|100.00
|113.29
|113.60
|113.09
|4149
|2006.05.05 14:29
|t/p
|2074
|100.00
|112.73
|113.54
|112.73
|17746.23
|3119717.19
|4150
|2006.05.05 14:29
|t/p
|2075
|100.00
|112.92
|113.58
|112.92
|17746.23
|3137463.42
|4151
|2006.05.05 14:29
|t/p
|2076
|100.00
|113.09
|113.60
|113.09
|17746.23
|3155209.65
|4152
|2006.05.05 14:29
|close
|2073
|100.00
|112.70
|113.49
|112.53
|2661.93
|3157871.58
|4153
|2006.05.05 14:30
|sell
|2077
|100.00
|112.63
|113.39
|112.43
|4154
|2006.05.05 14:54
|sell
|2078
|100.00
|112.80
|113.41
|112.60
|4155
|2006.05.05 14:58
|t/p
|2078
|100.00
|112.60
|113.41
|112.60
|17763.57
|3175635.15
|4156
|2006.05.05 14:58
|close
|2077
|100.00
|112.59
|113.39
|112.43
|3552.71
|3179187.86
|4157
|2006.05.05 14:59
|sell
|2079
|100.00
|112.66
|113.42
|112.46
|4158
|2006.05.05 15:28
|t/p
|2079
|100.00
|112.46
|113.42
|112.46
|17792.01
|3196979.87
|4159
|2006.05.05 15:28
|sell
|2080
|100.00
|112.37
|113.13
|112.17
|4160
|2006.05.05 15:53
|sell
|2081
|100.00
|112.53
|113.14
|112.33
|4161
|2006.05.05 15:57
|close
|2081
|100.00
|112.40
|113.14
|112.33
|11565.84
|3208545.71
|4162
|2006.05.05 15:57
|close
|2080
|100.00
|112.39
|113.13
|112.17
|-1779.52
|3206766.19
|4163
|2006.05.05 15:57
|sell
|2082
|100.00
|112.34
|113.10
|112.14
|4164
|2006.05.05 17:01
|sell
|2083
|100.00
|112.50
|113.11
|112.30
|4165
|2006.05.05 17:26
|close
|2083
|100.00
|112.41
|113.11
|112.30
|8006.41
|3214772.60
|4166
|2006.05.05 17:27
|close
|2082
|100.00
|112.39
|113.10
|112.14
|-4448.79
|3210323.81
|4167
|2006.05.05 17:28
|sell
|2084
|100.00
|112.34
|113.10
|112.14
|4168
|2006.05.05 17:30
|sell
|2085
|100.00
|112.50
|113.11
|112.30
|4169
|2006.05.05 18:24
|close
|2085
|100.00
|112.41
|113.11
|112.30
|8006.41
|3218330.22
|4170
|2006.05.05 18:24
|close
|2084
|100.00
|112.40
|113.10
|112.14
|-5338.08
|3212992.14
|4171
|2006.05.05 18:25
|sell
|2086
|100.00
|112.32
|113.08
|112.12
|4172
|2006.05.05 18:52
|sell
|2087
|100.00
|112.47
|113.08
|112.27
|4173
|2006.05.05 18:54
|close
|2087
|100.00
|112.37
|113.08
|112.27
|8899.17
|3221891.31
|4174
|2006.05.05 18:55
|close
|2086
|100.00
|112.36
|113.08
|112.12
|-3559.99
|3218331.32
|4175
|2006.05.05 18:55
|sell
|2088
|100.00
|112.31
|113.07
|112.11
|4176
|2006.05.05 20:02
|sell
|2089
|100.00
|112.49
|113.10
|112.29
|4177
|2006.05.08 00:00
|t/p
|2089
|100.00
|112.29
|113.10
|112.29
|17243.73
|3235575.05
|4178
|2006.05.08 00:00
|close
|2088
|100.00
|112.12
|113.07
|112.11
|16351.83
|3251926.88
|4179
|2006.05.08 00:01
|sell
|2090
|100.00
|112.12
|112.88
|111.92
|4180
|2006.05.08 01:48
|t/p
|2090
|100.00
|111.92
|112.88
|111.92
|17871.50
|3269798.38
|4181
|2006.05.08 01:48
|sell
|2091
|100.00
|111.87
|112.63
|111.67
|4182
|2006.05.08 02:28
|t/p
|2091
|100.00
|111.67
|112.63
|111.67
|17909.91
|3287708.29
|4183
|2006.05.08 02:28
|sell
|2092
|100.00
|111.63
|112.39
|111.43
|4184
|2006.05.08 02:33
|sell
|2093
|100.00
|111.87
|112.48
|111.67
|4185
|2006.05.08 03:16
|close
|2093
|100.00
|111.72
|112.48
|111.67
|13426.42
|3301134.71
|4186
|2006.05.08 03:16
|close
|2092
|100.00
|111.71
|112.39
|111.43
|-7161.40
|3293973.31
|4187
|2006.05.08 03:18
|sell
|2094
|100.00
|111.65
|112.41
|111.45
|4188
|2006.05.08 07:38
|sell
|2095
|100.00
|111.81
|112.42
|111.61
|4189
|2006.05.08 07:41
|close
|2095
|100.00
|111.72
|112.42
|111.61
|8055.85
|3302029.16
|4190
|2006.05.08 07:42
|close
|2094
|100.00
|111.70
|112.41
|111.45
|-4476.28
|3297552.88
|4191
|2006.05.08 07:43
|buy
|2096
|100.00
|111.69
|110.93
|111.89
|4192
|2006.05.08 08:10
|buy
|2097
|100.00
|111.49
|110.88
|111.69
|4193
|2006.05.08 08:23
|buy
|2098
|100.00
|111.34
|110.88
|111.54
|4194
|2006.05.08 09:14
|buy
|2099
|100.00
|111.18
|110.87
|111.38
|4195
|2006.05.08 14:31
|t/p
|2099
|100.00
|111.38
|110.87
|111.38
|17940.44
|3315493.32
|4196
|2006.05.08 14:31
|close
|2098
|100.00
|111.48
|110.88
|111.54
|12558.31
|3328051.63
|4197
|2006.05.08 14:31
|close
|2097
|100.00
|111.43
|110.88
|111.69
|-5384.55
|3322667.08
|4198
|2006.05.08 14:31
|close
|2096
|100.00
|111.44
|110.93
|111.89
|-22433.60
|3300233.48
|4199
|2006.05.08 14:31
|buy
|2100
|100.00
|111.49
|110.73
|111.69
|4200
|2006.05.08 14:46
|buy
|2101
|100.00
|111.34
|110.73
|111.54
|4201
|2006.05.08 14:59
|close
|2101
|100.00
|111.48
|110.73
|111.54
|12558.31
|3312791.79
|4202
|2006.05.08 15:00
|close
|2100
|100.00
|111.49
|110.73
|111.69
|0.00
|3312791.79
|4203
|2006.05.08 15:01
|buy
|2102
|100.00
|111.74
|110.98
|111.94
|4204
|2006.05.08 15:11
|buy
|2103
|100.00
|111.57
|110.96
|111.77
|4205
|2006.05.08 15:50
|buy
|2104
|100.00
|111.41
|110.95
|111.61
|4206
|2006.05.08 16:34
|close
|2104
|100.00
|111.58
|110.95
|111.61
|15235.71
|3328027.50
|4207
|2006.05.08 16:34
|close
|2103
|100.00
|111.56
|110.96
|111.77
|-896.38
|3327131.12
|4208
|2006.05.08 16:34
|close
|2102
|100.00
|111.55
|110.98
|111.94
|-17032.72
|3310098.40
|4209
|2006.05.08 16:34
|buy
|2105
|100.00
|111.60
|110.84
|111.80
|4210
|2006.05.09 01:10
|buy
|2106
|100.00
|111.45
|110.84
|111.65
|4211
|2006.05.09 01:16
|close
|2106
|100.00
|111.55
|110.84
|111.65
|8964.59
|3319062.99
|4212
|2006.05.09 01:17
|close
|2105
|100.00
|111.56
|110.84
|111.80
|-3330.81
|3315732.18
|4213
|2006.05.09 01:17
|sell
|2107
|100.00
|111.55
|112.31
|111.35
|4214
|2006.05.09 01:38
|t/p
|2107
|100.00
|111.35
|112.31
|111.35
|17969.45
|3333701.63
|4215
|2006.05.09 01:38
|sell
|2108
|100.00
|111.26
|112.02
|111.06
|4216
|2006.05.09 02:00
|sell
|2109
|100.00
|111.48
|112.09
|111.28
|4217
|2006.05.09 02:38
|close
|2109
|100.00
|111.35
|112.09
|111.28
|11674.90
|3345376.53
|4218
|2006.05.09 02:38
|close
|2108
|100.00
|111.36
|112.02
|111.06
|-8979.89
|3336396.64
|4219
|2006.05.09 02:38
|sell
|2110
|100.00
|111.31
|112.07
|111.11
|4220
|2006.05.09 02:45
|sell
|2111
|100.00
|111.50
|112.11
|111.30
|4221
|2006.05.09 03:00
|sell
|2112
|100.00
|111.67
|112.13
|111.47
|4222
|2006.05.09 03:31
|sell
|2113
|100.00
|111.86
|112.17
|111.66
|4223
|2006.05.09 05:04
|t/p
|2113
|100.00
|111.66
|112.17
|111.66
|17913.12
|3354309.76
|4224
|2006.05.09 05:04
|close
|2112
|100.00
|111.65
|112.13
|111.47
|1791.31
|3356101.07
|4225
|2006.05.09 05:05
|close
|2111
|100.00
|111.66
|112.11
|111.30
|-14329.21
|3341771.86
|4226
|2006.05.09 05:06
|close
|2110
|100.00
|111.67
|112.07
|111.11
|-32237.84
|3309534.02
|4227
|2006.05.09 05:06
|sell
|2114
|100.00
|111.62
|112.38
|111.42
|4228
|2006.05.09 07:41
|sell
|2115
|100.00
|111.78
|112.39
|111.58
|4229
|2006.05.09 09:01
|close
|2115
|100.00
|111.69
|112.39
|111.58
|8058.02
|3317592.04
|4230
|2006.05.09 09:02
|close
|2114
|100.00
|111.68
|112.38
|111.42
|-5372.49
|3312219.55
|4231
|2006.05.09 09:02
|sell
|2116
|100.00
|111.63
|112.39
|111.43
|4232
|2006.05.09 09:09
|sell
|2117
|100.00
|111.78
|112.39
|111.58
|4233
|2006.05.09 09:32
|close
|2117
|100.00
|111.64
|112.39
|111.58
|12540.31
|3324759.86
|4234
|2006.05.09 09:32
|close
|2116
|100.00
|111.63
|112.39
|111.43
|0.00
|3324759.86
|4235
|2006.05.09 09:33
|sell
|2118
|100.00
|111.60
|112.36
|111.40
|4236
|2006.05.09 14:02
|t/p
|2118
|100.00
|111.40
|112.36
|111.40
|17958.16
|3342718.02
|4237
|2006.05.09 14:02
|sell
|2119
|100.00
|111.33
|112.09
|111.13
|4238
|2006.05.09 15:00
|t/p
|2119
|100.00
|111.13
|112.09
|111.13
|18013.15
|3360731.17
|4239
|2006.05.09 15:00
|sell
|2120
|100.00
|110.99
|111.75
|110.79
|4240
|2006.05.09 15:03
|sell
|2121
|100.00
|111.14
|111.75
|110.94
|4241
|2006.05.09 15:11
|close
|2121
|100.00
|111.00
|111.75
|110.94
|12612.61
|3373343.78
|4242
|2006.05.09 15:11
|close
|2120
|100.00
|111.06
|111.75
|110.79
|-6302.90
|3367040.88
|4243
|2006.05.09 15:12
|sell
|2122
|100.00
|111.05
|111.81
|110.85
|4244
|2006.05.09 15:14
|sell
|2123
|100.00
|111.22
|111.83
|111.02
|4245
|2006.05.09 15:17
|close
|2123
|100.00
|111.13
|111.83
|111.02
|8098.62
|3375139.50
|4246
|2006.05.09 15:18
|close
|2122
|100.00
|111.12
|111.81
|110.85
|-6299.50
|3368840.00
|4247
|2006.05.09 15:18
|sell
|2124
|100.00
|111.07
|111.83
|110.87
|4248
|2006.05.09 15:20
|sell
|2125
|100.00
|111.22
|111.83
|111.02
|4249
|2006.05.09 15:23
|close
|2125
|100.00
|111.14
|111.83
|111.02
|7198.13
|3376038.13
|4250
|2006.05.09 15:23
|close
|2124
|100.00
|111.13
|111.83
|110.87
|-5399.08
|3370639.05
|4251
|2006.05.09 15:24
|sell
|2126
|100.00
|111.08
|111.84
|110.88
|4252
|2006.05.09 15:51
|sell
|2127
|100.00
|111.23
|111.84
|111.03
|4253
|2006.05.09 15:51
|close
|2127
|100.00
|111.15
|111.84
|111.03
|7197.48
|3377836.53
|4254
|2006.05.09 15:51
|close
|2126
|100.00
|111.17
|111.84
|110.88
|-8095.71
|3369740.82
|4255
|2006.05.09 15:52
|sell
|2128
|100.00
|111.11
|111.87
|110.91
|4256
|2006.05.09 16:31
|sell
|2129
|100.00
|111.27
|111.88
|111.07
|4257
|2006.05.09 18:10
|close
|2129
|100.00
|111.18
|111.88
|111.07
|8094.98
|3377835.80
|4258
|2006.05.09 18:10
|close
|2128
|100.00
|111.23
|111.87
|110.91
|-10788.46
|3367047.34
|4259
|2006.05.09 18:10
|sell
|2130
|100.00
|111.18
|111.94
|110.98
|4260
|2006.05.10 00:18
|t/p
|2130
|100.00
|110.98
|111.94
|110.98
|17430.21
|3384477.55
|4261
|2006.05.10 00:18
|sell
|2131
|100.00
|110.92
|111.68
|110.72
|4262
|2006.05.10 00:33
|sell
|2132
|100.00
|111.08
|111.69
|110.88
|4263
|2006.05.10 00:48
|close
|2132
|100.00
|110.99
|111.69
|110.88
|8108.84
|3392586.39
|4264
|2006.05.10 00:48
|close
|2131
|100.00
|111.00
|111.68
|110.72
|-7207.21
|3385379.18
|4265
|2006.05.10 00:48
|sell
|2133
|100.00
|110.97
|111.73
|110.77
|4266
|2006.05.10 01:01
|sell
|2134
|100.00
|111.12
|111.73
|110.92
|4267
|2006.05.10 04:41
|close
|2134
|100.00
|111.04
|111.73
|110.92
|7204.61
|3392583.79
|4268
|2006.05.10 04:42
|close
|2133
|100.00
|111.03
|111.73
|110.77
|-5403.94
|3387179.85
|4269
|2006.05.10 04:42
|sell
|2135
|100.00
|110.98
|111.74
|110.78
|4270
|2006.05.10 05:04
|sell
|2136
|100.00
|111.15
|111.76
|110.95
|4271
|2006.05.10 05:08
|close
|2136
|100.00
|111.06
|111.76
|110.95
|8103.73
|3395283.58
|4272
|2006.05.10 05:08
|close
|2135
|100.00
|111.07
|111.74
|110.78
|-8103.00
|3387180.58
|4273
|2006.05.10 05:09
|buy
|2137
|100.00
|111.06
|110.30
|111.26
|4274
|2006.05.10 07:36
|buy
|2138
|100.00
|110.88
|110.27
|111.08
|4275
|2006.05.10 07:39
|buy
|2139
|100.00
|110.73
|110.27
|110.93
|4276
|2006.05.10 09:01
|close
|2139
|100.00
|110.91
|110.27
|110.93
|16229.38
|3403409.96
|4277
|2006.05.10 09:01
|close
|2138
|100.00
|110.90
|110.27
|111.08
|1803.43
|3405213.39
|4278
|2006.05.10 09:02
|close
|2137
|100.00
|110.89
|110.30
|111.26
|-15330.51
|3389882.88
|4279
|2006.05.10 09:02
|buy
|2140
|100.00
|110.96
|110.20
|111.16
|4280
|2006.05.10 09:07
|buy
|2141
|100.00
|110.79
|110.18
|110.99
|4281
|2006.05.10 09:29
|close
|2141
|100.00
|110.90
|110.18
|110.99
|9918.85
|3399801.73
|4282
|2006.05.10 09:30
|close
|2140
|100.00
|110.88
|110.20
|111.16
|-7215.01
|3392586.72
|4283
|2006.05.10 09:31
|buy
|2142
|100.00
|110.90
|110.14
|111.10
|4284
|2006.05.10 09:53
|buy
|2143
|100.00
|110.75
|110.14
|110.95
|4285
|2006.05.10 10:00
|buy
|2144
|100.00
|110.59
|110.13
|110.79
|4286
|2006.05.10 11:22
|buy
|2145
|100.00
|110.42
|110.11
|110.62
|4287
|2006.05.10 13:01
|t/p
|2145
|100.00
|110.62
|110.11
|110.62
|18066.85
|3410653.57
|4288
|2006.05.10 13:01
|close
|2144
|100.00
|110.70
|110.13
|110.79
|9936.77
|3420590.34
|4289
|2006.05.10 13:01
|close
|2143
|100.00
|110.69
|110.14
|110.95
|-5420.54
|3415169.80
|4290
|2006.05.10 13:01
|close
|2142
|100.00
|110.68
|110.14
|111.10
|-19877.12
|3395292.68
|4291
|2006.05.10 13:02
|buy
|2146
|100.00
|110.74
|109.98
|110.94
|4292
|2006.05.10 13:23
|buy
|2147
|100.00
|110.59
|109.98
|110.79
|4293
|2006.05.10 14:00
|close
|2147
|100.00
|110.70
|109.98
|110.79
|9936.77
|3405229.45
|4294
|2006.05.10 14:00
|close
|2146
|100.00
|110.69
|109.98
|110.94
|-4517.12
|3400712.33
|4295
|2006.05.10 14:01
|buy
|2148
|100.00
|110.74
|109.98
|110.94
|4296
|2006.05.10 14:22
|buy
|2149
|100.00
|110.58
|109.97
|110.78
|4297
|2006.05.10 14:31
|close
|2149
|100.00
|110.67
|109.97
|110.78
|8132.29
|3408844.62
|4298
|2006.05.10 14:32
|close
|2148
|100.00
|110.66
|109.98
|110.94
|-7229.35
|3401615.27
|4299
|2006.05.10 14:32
|buy
|2150
|100.00
|110.73
|109.97
|110.93
|4300
|2006.05.10 14:55
|buy
|2151
|100.00
|110.56
|109.95
|110.76
|4301
|2006.05.10 16:01
|close
|2151
|100.00
|110.67
|109.95
|110.76
|9939.46
|3411554.73
|4302
|2006.05.10 16:02
|close
|2150
|100.00
|110.66
|109.97
|110.93
|-6325.68
|3405229.05
|4303
|2006.05.10 16:05
|buy
|2152
|100.00
|110.69
|109.93
|110.89
|4304
|2006.05.10 16:52
|buy
|2153
|100.00
|110.54
|109.93
|110.74
|4305
|2006.05.10 18:20
|buy
|2154
|100.00
|110.39
|109.93
|110.59
|4306
|2006.05.10 19:00
|t/p
|2154
|100.00
|110.59
|109.93
|110.59
|18078.27
|3423307.32
|4307
|2006.05.10 19:00
|close
|2153
|100.00
|110.63
|109.93
|110.74
|8135.23
|3431442.55
|4308
|2006.05.10 19:01
|close
|2152
|100.00
|110.62
|109.93
|110.89
|-6327.97
|3425114.58
|4309
|2006.05.10 19:01
|buy
|2155
|100.00
|110.67
|109.91
|110.87
|4310
|2006.05.10 19:11
|buy
|2156
|100.00
|110.50
|109.89
|110.70
|4311
|2006.05.10 19:12
|close
|2156
|100.00
|110.60
|109.89
|110.70
|9041.59
|3434156.17
|4312
|2006.05.10 19:13
|close
|2155
|100.00
|110.61
|109.91
|110.87
|-5424.46
|3428731.71
|4313
|2006.05.10 19:13
|buy
|2157
|100.00
|110.66
|109.90
|110.86
|4314
|2006.05.10 19:15
|buy
|2158
|100.00
|110.50
|109.89
|110.70
|4315
|2006.05.10 19:20
|buy
|2159
|100.00
|110.30
|109.84
|110.50
|4316
|2006.05.10 19:29
|t/p
|2159
|100.00
|110.50
|109.84
|110.50
|18091.36
|3446823.07
|4317
|2006.05.10 19:29
|close
|2158
|100.00
|110.55
|109.89
|110.70
|4522.84
|3451345.91
|4318
|2006.05.10 19:30
|close
|2157
|100.00
|110.56
|109.90
|110.86
|-9044.86
|3442301.05
|4319
|2006.05.10 19:31
|buy
|2160
|100.00
|110.57
|109.81
|110.77
|4320
|2006.05.10 19:44
|buy
|2161
|100.00
|110.38
|109.77
|110.58
|4321
|2006.05.10 19:47
|close
|2161
|100.00
|110.50
|109.77
|110.58
|10859.73
|3453160.78
|4322
|2006.05.10 19:47
|close
|2160
|100.00
|110.52
|109.81
|110.77
|-4524.07
|3448636.71
|4323
|2006.05.10 19:47
|buy
|2162
|100.00
|110.55
|109.79
|110.75
|4324
|2006.05.10 19:47
|buy
|2163
|100.00
|110.32
|109.71
|110.52
|4325
|2006.05.10 19:49
|buy
|2164
|100.00
|110.13
|109.67
|110.33
|4326
|2006.05.10 21:02
|t/p
|2163
|100.00
|110.52
|109.71
|110.52
|18089.72
|3466726.43
|4327
|2006.05.10 21:02
|t/p
|2164
|100.00
|110.33
|109.67
|110.33
|18089.73
|3484816.16
|4328
|2006.05.10 21:02
|close
|2162
|100.00
|110.56
|109.79
|110.75
|904.49
|3485720.65
|4329
|2006.05.10 21:02
|buy
|2165
|100.00
|110.59
|109.83
|110.79
|4330
|2006.05.10 21:13
|buy
|2166
|100.00
|110.41
|109.80
|110.61
|4331
|2006.05.10 21:14
|close
|2166
|100.00
|110.56
|109.80
|110.61
|13567.29
|3499287.94
|4332
|2006.05.10 21:14
|close
|2165
|100.00
|110.55
|109.83
|110.79
|-3618.27
|3495669.67
|4333
|2006.05.10 21:14
|buy
|2167
|100.00
|110.58
|109.82
|110.78
|4334
|2006.05.10 21:15
|buy
|2168
|100.00
|110.41
|109.80
|110.61
|4335
|2006.05.10 21:17
|buy
|2169
|100.00
|110.23
|109.77
|110.43
|4336
|2006.05.10 21:27
|close
|2169
|100.00
|110.42
|109.77
|110.43
|17207.03
|3512876.70
|4337
|2006.05.10 21:27
|close
|2168
|100.00
|110.41
|109.80
|110.61
|0.00
|3512876.70
|4338
|2006.05.10 21:27
|close
|2167
|100.00
|110.40
|109.82
|110.78
|-16304.35
|3496572.35
|4339
|2006.05.10 21:27
|buy
|2170
|100.00
|110.42
|109.66
|110.62
|4340
|2006.05.10 21:27
|buy
|2171
|100.00
|110.20
|109.59
|110.40
|4341
|2006.05.10 21:30
|close
|2171
|100.00
|110.33
|109.59
|110.40
|11782.83
|3508355.18
|4342
|2006.05.10 21:30
|close
|2170
|100.00
|110.38
|109.66
|110.62
|-3623.84
|3504731.34
|4343
|2006.05.10 21:31
|buy
|2172
|100.00
|110.53
|109.77
|110.73
|4344
|2006.05.10 21:57
|buy
|2173
|100.00
|110.37
|109.76
|110.57
|4345
|2006.05.10 21:59
|close
|2173
|100.00
|110.48
|109.76
|110.57
|9956.55
|3514687.89
|4346
|2006.05.10 22:00
|close
|2172
|100.00
|110.49
|109.77
|110.73
|-3620.24
|3511067.65
|4347
|2006.05.10 22:00
|buy
|2174
|100.00
|110.54
|109.78
|110.74
|4348
|2006.05.10 23:31
|t/p
|2174
|100.00
|110.74
|109.78
|110.74
|18042.40
|3529110.05
|4349
|2006.05.10 23:31
|buy
|2175
|100.00
|110.89
|110.13
|111.09
|4350
|2006.05.10 23:55
|buy
|2176
|100.00
|110.72
|110.11
|110.92
|4351
|2006.05.10 23:59
|close
|2176
|100.00
|110.87
|110.11
|110.92
|13529.36
|3542639.41
|4352
|2006.05.11 00:00
|close
|2175
|100.00
|110.88
|110.13
|111.09
|-137.78
|3542501.63
|4353
|2006.05.11 00:00
|buy
|2177
|100.00
|110.93
|110.17
|111.13
|4354
|2006.05.11 00:31
|t/p
|2177
|100.00
|111.13
|110.17
|111.13
|17983.99
|3560485.62
|4355
|2006.05.11 00:31
|buy
|2178
|100.00
|111.25
|110.49
|111.45
|4356
|2006.05.11 00:39
|buy
|2179
|100.00
|111.09
|110.48
|111.29
|4357
|2006.05.11 00:55
|buy
|2180
|100.00
|110.92
|110.46
|111.12
|4358
|2006.05.11 00:58
|t/p
|2180
|100.00
|111.12
|110.46
|111.12
|17998.56
|3578484.18
|4359
|2006.05.11 00:58
|close
|2179
|100.00
|111.12
|110.48
|111.29
|2699.78
|3581183.96
|4360
|2006.05.11 00:59
|close
|2178
|100.00
|111.08
|110.49
|111.45
|-15304.29
|3565879.67
|4361
|2006.05.11 01:00
|buy
|2181
|100.00
|111.09
|110.33
|111.29
|4362
|2006.05.11 02:01
|t/p
|2181
|100.00
|111.29
|110.33
|111.29
|17956.54
|3583836.21
|4363
|2006.05.11 02:01
|buy
|2182
|100.00
|111.42
|110.66
|111.62
|4364
|2006.05.11 02:10
|buy
|2183
|100.00
|111.23
|110.62
|111.43
|4365
|2006.05.11 02:28
|close
|2183
|100.00
|111.38
|110.62
|111.43
|13467.41
|3597303.62
|4366
|2006.05.11 02:29
|close
|2182
|100.00
|111.30
|110.66
|111.62
|-10781.67
|3586521.95
|4367
|2006.05.11 02:30
|buy
|2184
|100.00
|111.33
|110.57
|111.53
|4368
|2006.05.11 03:10
|buy
|2185
|100.00
|111.18
|110.57
|111.38
|4369
|2006.05.11 04:56
|close
|2185
|100.00
|111.27
|110.57
|111.38
|8088.43
|3594610.38
|4370
|2006.05.11 04:56
|close
|2184
|100.00
|111.26
|110.57
|111.53
|-6291.57
|3588318.81
|4371
|2006.05.11 04:56
|buy
|2186
|100.00
|111.33
|110.57
|111.53
|4372
|2006.05.11 04:59
|buy
|2187
|100.00
|111.13
|110.52
|111.33
|4373
|2006.05.11 06:22
|close
|2187
|100.00
|111.24
|110.52
|111.33
|9888.53
|3598207.34
|4374
|2006.05.11 06:24
|close
|2186
|100.00
|111.26
|110.57
|111.53
|-6291.57
|3591915.77
|4375
|2006.05.11 06:24
|buy
|2188
|100.00
|111.31
|110.55
|111.51
|4376
|2006.05.11 06:47
|buy
|2189
|100.00
|111.15
|110.54
|111.35
|4377
|2006.05.11 06:51
|close
|2189
|100.00
|111.25
|110.54
|111.35
|8988.76
|3600904.53
|4378
|2006.05.11 06:52
|close
|2188
|100.00
|111.24
|110.55
|111.51
|-6292.70
|3594611.83
|4379
|2006.05.11 06:53
|buy
|2190
|100.00
|111.33
|110.57
|111.53
|4380
|2006.05.11 07:31
|buy
|2191
|100.00
|111.18
|110.57
|111.38
|4381
|2006.05.11 08:04
|buy
|2192
|100.00
|110.97
|110.51
|111.17
|4382
|2006.05.11 08:19
|t/p
|2192
|100.00
|111.17
|110.51
|111.17
|17985.61
|3612597.44
|4383
|2006.05.11 08:19
|close
|2191
|100.00
|111.20
|110.57
|111.38
|1798.56
|3614396.00
|4384
|2006.05.11 08:19
|close
|2190
|100.00
|111.26
|110.57
|111.53
|-6291.57
|3608104.43
|4385
|2006.05.11 08:19
|buy
|2193
|100.00
|111.29
|110.53
|111.49
|4386
|2006.05.11 09:28
|t/p
|2193
|100.00
|111.49
|110.53
|111.49
|17935.61
|3626040.04
|4387
|2006.05.11 09:28
|buy
|2194
|100.00
|111.55
|110.79
|111.75
|4388
|2006.05.11 09:29
|buy
|2195
|100.00
|111.33
|110.72
|111.53
|4389
|2006.05.11 11:31
|buy
|2196
|100.00
|111.18
|110.72
|111.38
|4390
|2006.05.11 12:54
|close
|2196
|100.00
|111.36
|110.72
|111.38
|16163.79
|3642203.83
|4391
|2006.05.11 12:55
|close
|2195
|100.00
|111.35
|110.72
|111.53
|1796.14
|3643999.97
|4392
|2006.05.11 12:55
|close
|2194
|100.00
|111.34
|110.79
|111.75
|-18861.15
|3625138.82
|4393
|2006.05.11 12:56
|buy
|2197
|100.00
|111.39
|110.63
|111.59
|4394
|2006.05.11 13:00
|buy
|2198
|100.00
|111.23
|110.62
|111.43
|4395
|2006.05.11 13:01
|buy
|2199
|100.00
|111.07
|110.61
|111.27
|4396
|2006.05.11 13:30
|buy
|2200
|100.00
|110.86
|110.55
|111.06
|4397
|2006.05.11 13:38
|buy
|2201
|100.00
|110.70
|110.54
|110.90
|4398
|2006.05.11 13:42
|t/p
|2201
|100.00
|110.90
|110.54
|110.90
|18034.27
|3643173.09
|4399
|2006.05.11 13:42
|close
|2200
|100.00
|110.90
|110.55
|111.06
|3606.85
|3646779.94
|4400
|2006.05.11 13:42
|close
|2199
|100.00
|110.94
|110.61
|111.27
|-11718.05
|3635061.89
|4401
|2006.05.11 13:43
|close
|2198
|100.00
|110.93
|110.62
|111.43
|-27044.08
|3608017.81
|4402
|2006.05.11 13:43
|close
|2197
|100.00
|110.94
|110.63
|111.59
|-40562.47
|3567455.34
|4403
|2006.05.11 13:43
|sell
|2202
|100.00
|110.93
|111.69
|110.73
|4404
|2006.05.11 14:23
|sell
|2203
|100.00
|111.09
|111.70
|110.89
|4405
|2006.05.11 14:34
|close
|2203
|100.00
|111.00
|111.70
|110.89
|8108.11
|3575563.45
|4406
|2006.05.11 14:35
|close
|2202
|100.00
|111.03
|111.69
|110.73
|-9006.57
|3566556.88
|4407
|2006.05.11 14:35
|sell
|2204
|100.00
|111.00
|111.76
|110.80
|4408
|2006.05.11 14:44
|sell
|2205
|100.00
|111.17
|111.78
|110.97
|4409
|2006.05.11 14:59
|close
|2205
|100.00
|111.02
|111.78
|110.97
|13511.08
|3580067.96
|4410
|2006.05.11 15:00
|close
|2204
|100.00
|111.03
|111.76
|110.80
|-2701.97
|3577365.99
|4411
|2006.05.11 15:00
|sell
|2206
|100.00
|110.98
|111.74
|110.78
|4412
|2006.05.11 15:31
|t/p
|2206
|100.00
|110.78
|111.74
|110.78
|18073.37
|3595439.36
|4413
|2006.05.11 15:31
|sell
|2207
|100.00
|110.62
|111.38
|110.42
|4414
|2006.05.11 15:43
|sell
|2208
|100.00
|110.83
|111.44
|110.63
|4415
|2006.05.11 15:59
|close
|2208
|100.00
|110.71
|111.44
|110.63
|10839.13
|3606278.49
|4416
|2006.05.11 16:00
|close
|2207
|100.00
|110.73
|111.38
|110.42
|-9934.07
|3596344.42
|4417
|2006.05.11 16:00
|sell
|2209
|100.00
|110.67
|111.43
|110.47
|4418
|2006.05.11 16:31
|t/p
|2209
|100.00
|110.47
|111.43
|110.47
|18130.72
|3614475.14
|4419
|2006.05.11 16:31
|sell
|2210
|100.00
|110.27
|111.03
|110.07
|4420
|2006.05.11 16:40
|sell
|2211
|100.00
|110.42
|111.03
|110.22
|4421
|2006.05.11 16:58
|close
|2211
|100.00
|110.34
|111.03
|110.22
|7250.32
|3621725.46
|4422
|2006.05.11 16:58
|close
|2210
|100.00
|110.35
|111.03
|110.07
|-7249.66
|3614475.80
|4423
|2006.05.11 16:59
|sell
|2212
|100.00
|110.26
|111.02
|110.06
|4424
|2006.05.11 18:39
|sell
|2213
|100.00
|110.43
|111.04
|110.23
|4425
|2006.05.11 20:08
|sell
|2214
|100.00
|110.59
|111.05
|110.39
|4426
|2006.05.12 00:18
|close
|2214
|100.00
|110.42
|111.05
|110.39
|14801.46
|3629277.26
|4427
|2006.05.12 00:19
|close
|2213
|100.00
|110.41
|111.04
|110.23
|1217.13
|3630494.39
|4428
|2006.05.12 00:19
|close
|2212
|100.00
|110.39
|111.02
|110.06
|-12370.73
|3618123.66
|4429
|2006.05.12 00:19
|sell
|2215
|100.00
|110.34
|111.10
|110.14
|4430
|2006.05.12 01:17
|t/p
|2215
|100.00
|110.14
|111.10
|110.14
|18162.01
|3636285.67
|4431
|2006.05.12 01:17
|sell
|2216
|100.00
|110.08
|110.84
|109.88
|4432
|2006.05.12 01:30
|sell
|2217
|100.00
|110.23
|110.84
|110.03
|4433
|2006.05.12 06:43
|close
|2217
|100.00
|110.15
|110.84
|110.03
|7262.82
|3643548.49
|4434
|2006.05.12 06:43
|close
|2216
|100.00
|110.14
|110.84
|109.88
|-5447.61
|3638100.88
|4435
|2006.05.12 06:44
|sell
|2218
|100.00
|110.11
|110.87
|109.91
|4436
|2006.05.12 08:13
|t/p
|2218
|100.00
|109.91
|110.87
|109.91
|18203.33
|3656304.21
|4437
|2006.05.12 08:13
|sell
|2219
|100.00
|109.83
|110.59
|109.63
|4438
|2006.05.12 10:08
|t/p
|2219
|100.00
|109.63
|110.59
|109.63
|18244.85
|3674549.06
|4439
|2006.05.12 10:08
|sell
|2220
|100.00
|109.58
|110.34
|109.38
|4440
|2006.05.12 10:57
|t/p
|2220
|100.00
|109.38
|110.34
|109.38
|18286.55
|3692835.61
|4441
|2006.05.12 10:57
|sell
|2221
|100.00
|109.33
|110.09
|109.13
|4442
|2006.05.12 10:59
|sell
|2222
|100.00
|109.55
|110.16
|109.35
|4443
|2006.05.12 13:01
|sell
|2223
|100.00
|109.73
|110.19
|109.53
|4444
|2006.05.12 13:31
|s/l
|2221
|100.00
|110.09
|110.09
|109.13
|-69028.15
|3623807.46
|4445
|2006.05.12 13:31
|close
|2223
|100.00
|110.10
|110.19
|109.53
|-33605.81
|3590201.65
|4446
|2006.05.12 13:31
|close
|2222
|100.00
|110.06
|110.16
|109.35
|-46338.36
|3543863.29
|4447
|2006.05.12 13:31
|buy
|2224
|100.00
|110.05
|109.29
|110.25
|4448
|2006.05.12 13:36
|buy
|2225
|100.00
|109.90
|109.29
|110.10
|4449
|2006.05.12 13:38
|buy
|2226
|100.00
|109.75
|109.29
|109.95
|4450
|2006.05.12 13:44
|close
|2226
|100.00
|109.92
|109.29
|109.95
|15465.79
|3559329.08
|4451
|2006.05.12 13:44
|close
|2225
|100.00
|109.93
|109.29
|110.10
|2729.01
|3562058.09
|4452
|2006.05.12 13:44
|close
|2224
|100.00
|109.92
|109.29
|110.25
|-11826.78
|3550231.31
|4453
|2006.05.12 13:45
|buy
|2227
|100.00
|109.92
|109.16
|110.12
|4454
|2006.05.12 13:47
|buy
|2228
|100.00
|109.75
|109.14
|109.95
|4455
|2006.05.12 13:54
|buy
|2229
|100.00
|109.58
|109.12
|109.78
|4456
|2006.05.12 14:00
|t/p
|2229
|100.00
|109.78
|109.12
|109.78
|18195.05
|3568426.36
|4457
|2006.05.12 14:00
|close
|2228
|100.00
|109.92
|109.14
|109.95
|15465.79
|3583892.15
|4458
|2006.05.12 14:01
|close
|2227
|100.00
|109.91
|109.16
|110.12
|-909.84
|3582982.31
|4459
|2006.05.12 14:01
|buy
|2230
|100.00
|109.94
|109.18
|110.14
|4460
|2006.05.12 14:08
|buy
|2231
|100.00
|109.76
|109.15
|109.96
|4461
|2006.05.12 14:14
|close
|2231
|100.00
|109.86
|109.15
|109.96
|9102.49
|3592084.80
|4462
|2006.05.12 14:14
|close
|2230
|100.00
|109.83
|109.18
|110.14
|-10015.48
|3582069.32
|4463
|2006.05.12 14:15
|buy
|2232
|100.00
|109.84
|109.08
|110.04
|4464
|2006.05.12 14:22
|buy
|2233
|100.00
|109.66
|109.05
|109.86
|4465
|2006.05.12 14:29
|close
|2233
|100.00
|109.84
|109.05
|109.86
|16387.47
|3598456.79
|4466
|2006.05.12 14:30
|close
|2232
|100.00
|109.86
|109.08
|110.04
|1820.50
|3600277.29
|4467
|2006.05.12 14:30
|buy
|2234
|100.00
|109.92
|109.16
|110.12
|4468
|2006.05.12 14:49
|buy
|2235
|100.00
|109.76
|109.15
|109.96
|4469
|2006.05.12 14:59
|close
|2235
|100.00
|109.95
|109.15
|109.96
|17280.58
|3617557.87
|4470
|2006.05.12 15:00
|close
|2234
|100.00
|109.98
|109.16
|110.12
|5455.54
|3623013.41
|4471
|2006.05.12 15:00
|buy
|2236
|100.00
|110.04
|109.28
|110.24
|4472
|2006.05.12 15:01
|t/p
|2236
|100.00
|110.24
|109.28
|110.24
|18137.30
|3641150.71
|4473
|2006.05.12 15:01
|buy
|2237
|100.00
|110.31
|109.55
|110.51
|4474
|2006.05.12 15:04
|buy
|2238
|100.00
|110.10
|109.49
|110.30
|4475
|2006.05.12 15:21
|buy
|2239
|100.00
|109.92
|109.46
|110.12
|4476
|2006.05.12 15:29
|t/p
|2239
|100.00
|110.12
|109.46
|110.12
|18137.30
|3659288.01
|4477
|2006.05.12 15:29
|close
|2238
|100.00
|110.27
|109.49
|110.30
|15416.70
|3674704.71
|4478
|2006.05.12 15:30
|close
|2237
|100.00
|110.29
|109.55
|110.51
|-1813.40
|3672891.31
|4479
|2006.05.12 15:31
|buy
|2240
|100.00
|110.65
|109.89
|110.85
|4480
|2006.05.12 15:34
|buy
|2241
|100.00
|110.48
|109.87
|110.68
|4481
|2006.05.12 15:53
|buy
|2242
|100.00
|110.31
|109.85
|110.51
|4482
|2006.05.12 16:01
|close
|2242
|100.00
|110.49
|109.85
|110.51
|16291.07
|3689182.38
|4483
|2006.05.12 16:02
|close
|2241
|100.00
|110.48
|109.87
|110.68
|0.00
|3689182.38
|4484
|2006.05.12 16:02
|close
|2240
|100.00
|110.49
|109.89
|110.85
|-14480.95
|3674701.43
|4485
|2006.05.12 16:02
|buy
|2243
|100.00
|110.49
|109.73
|110.69
|4486
|2006.05.12 16:15
|buy
|2244
|100.00
|110.34
|109.73
|110.54
|4487
|2006.05.12 16:29
|close
|2244
|100.00
|110.45
|109.73
|110.54
|9959.26
|3684660.69
|4488
|2006.05.12 16:30
|close
|2243
|100.00
|110.44
|109.73
|110.69
|-4527.35
|3680133.34
|4489
|2006.05.12 16:30
|buy
|2245
|100.00
|110.50
|109.74
|110.70
|4490
|2006.05.12 17:50
|buy
|2246
|100.00
|110.34
|109.73
|110.54
|4491
|2006.05.12 17:58
|close
|2246
|100.00
|110.44
|109.73
|110.54
|9054.69
|3689188.03
|4492
|2006.05.12 17:59
|close
|2245
|100.00
|110.33
|109.74
|110.70
|-15408.32
|3673779.71
|4493
|2006.05.12 18:00
|buy
|2247
|100.00
|110.38
|109.62
|110.58
|4494
|2006.05.12 18:20
|buy
|2248
|100.00
|110.23
|109.62
|110.43
|4495
|2006.05.12 18:28
|close
|2248
|100.00
|110.33
|109.62
|110.43
|9063.72
|3682843.43
|4496
|2006.05.12 18:29
|close
|2247
|100.00
|110.20
|109.62
|110.58
|-16333.94
|3666509.49
|4497
|2006.05.12 18:30
|buy
|2249
|100.00
|110.26
|109.50
|110.46
|4498
|2006.05.12 20:42
|buy
|2250
|100.00
|110.11
|109.50
|110.31
|4499
|2006.05.15 00:00
|s/l
|2249
|100.00
|109.50
|109.50
|110.46
|-69170.71
|3597338.78
|4500
|2006.05.15 00:00
|s/l
|2250
|100.00
|109.50
|109.50
|110.31
|-55468.33
|3541870.45
|4501
|2006.05.15 00:00
|sell
|2251
|100.00
|109.47
|110.23
|109.27
|4502
|2006.05.15 00:01
|sell
|2252
|100.00
|109.62
|110.23
|109.42
|4503
|2006.05.15 00:14
|close
|2252
|100.00
|109.53
|110.23
|109.42
|8216.93
|3550087.38
|4504
|2006.05.15 00:15
|close
|2251
|100.00
|109.51
|110.23
|109.27
|-3652.63
|3546434.75
|4505
|2006.05.15 00:16
|sell
|2253
|100.00
|109.48
|110.24
|109.28
|4506
|2006.05.15 00:30
|sell
|2254
|100.00
|109.64
|110.25
|109.44
|4507
|2006.05.15 01:01
|sell
|2255
|100.00
|109.80
|110.26
|109.60
|4508
|2006.05.15 02:08
|close
|2255
|100.00
|109.63
|110.26
|109.60
|15506.70
|3561941.45
|4509
|2006.05.15 02:08
|close
|2254
|100.00
|109.64
|110.25
|109.44
|0.00
|3561941.45
|4510
|2006.05.15 02:08
|close
|2253
|100.00
|109.62
|110.24
|109.28
|-12771.39
|3549170.06
|4511
|2006.05.15 02:08
|sell
|2256
|100.00
|109.55
|110.31
|109.35
|4512
|2006.05.15 02:19
|sell
|2257
|100.00
|109.76
|110.37
|109.56
|4513
|2006.05.15 02:24
|close
|2257
|100.00
|109.65
|110.37
|109.56
|10031.92
|3559201.98
|4514
|2006.05.15 02:24
|close
|2256
|100.00
|109.67
|110.31
|109.35
|-10941.92
|3548260.06
|4515
|2006.05.15 02:25
|sell
|2258
|100.00
|109.66
|110.42
|109.46
|4516
|2006.05.15 02:27
|t/p
|2258
|100.00
|109.46
|110.42
|109.46
|18274.85
|3566534.91
|4517
|2006.05.15 02:27
|sell
|2259
|100.00
|109.40
|110.16
|109.20
|4518
|2006.05.15 02:31
|sell
|2260
|100.00
|109.68
|110.29
|109.48
|4519
|2006.05.15 02:38
|close
|2260
|100.00
|109.53
|110.29
|109.48
|13694.88
|3580229.79
|4520
|2006.05.15 02:38
|close
|2259
|100.00
|109.55
|110.16
|109.20
|-13692.38
|3566537.41
|4521
|2006.05.15 02:38
|sell
|2261
|100.00
|109.52
|110.28
|109.32
|4522
|2006.05.15 04:30
|sell
|2262
|100.00
|109.68
|110.29
|109.48
|4523
|2006.05.15 05:30
|close
|2262
|100.00
|109.59
|110.29
|109.48
|8212.43
|3574749.84
|4524
|2006.05.15 05:30
|close
|2261
|100.00
|109.58
|110.28
|109.32
|-5475.45
|3569274.39
|4525
|2006.05.15 05:31
|sell
|2263
|100.00
|109.55
|110.31
|109.35
|4526
|2006.05.15 07:01
|sell
|2264
|100.00
|109.77
|110.38
|109.57
|4527
|2006.05.15 07:06
|close
|2264
|100.00
|109.64
|110.38
|109.57
|11856.99
|3581131.38
|4528
|2006.05.15 07:07
|close
|2263
|100.00
|109.66
|110.31
|109.35
|-10031.00
|3571100.38
|4529
|2006.05.15 07:08
|buy
|2265
|100.00
|109.65
|108.89
|109.85
|4530
|2006.05.15 07:43
|t/p
|2265
|100.00
|109.85
|108.89
|109.85
|18204.99
|3589305.37
|4531
|2006.05.15 07:43
|buy
|2266
|100.00
|109.90
|109.14
|110.10
|4532
|2006.05.15 07:50
|buy
|2267
|100.00
|109.72
|109.11
|109.92
|4533
|2006.05.15 09:00
|close
|2267
|100.00
|109.86
|109.11
|109.92
|12743.49
|3602048.86
|4534
|2006.05.15 09:00
|close
|2266
|100.00
|109.81
|109.14
|110.10
|-8195.97
|3593852.89
|4535
|2006.05.15 09:00
|buy
|2268
|100.00
|109.86
|109.10
|110.06
|4536
|2006.05.15 09:00
|t/p
|2268
|100.00
|110.06
|109.10
|110.06
|18143.88
|3611996.77
|4537
|2006.05.15 09:00
|buy
|2269
|100.00
|110.27
|109.51
|110.47
|4538
|2006.05.15 09:01
|buy
|2270
|100.00
|110.11
|109.50
|110.31
|4539
|2006.05.15 09:03
|buy
|2271
|100.00
|109.94
|109.48
|110.14
|4540
|2006.05.15 09:08
|close
|2271
|100.00
|110.11
|109.48
|110.14
|15439.11
|3627435.88
|4541
|2006.05.15 09:08
|close
|2270
|100.00
|110.08
|109.50
|110.31
|-2725.29
|3624710.59
|4542
|2006.05.15 09:08
|close
|2269
|100.00
|110.09
|109.51
|110.47
|-16350.26
|3608360.33
|4543
|2006.05.15 09:08
|buy
|2272
|100.00
|110.14
|109.38
|110.34
|4544
|2006.05.15 09:09
|t/p
|2272
|100.00
|110.34
|109.38
|110.34
|18120.87
|3626481.20
|4545
|2006.05.15 09:09
|buy
|2273
|100.00
|110.41
|109.65
|110.61
|4546
|2006.05.15 09:16
|buy
|2274
|100.00
|110.25
|109.64
|110.45
|4547
|2006.05.15 09:18
|buy
|2275
|100.00
|109.99
|109.53
|110.19
|4548
|2006.05.15 09:20
|t/p
|2275
|100.00
|110.19
|109.53
|110.19
|18140.59
|3644621.79
|4549
|2006.05.15 09:20
|close
|2274
|100.00
|110.25
|109.64
|110.45
|0.00
|3644621.79
|4550
|2006.05.15 09:20
|close
|2273
|100.00
|110.23
|109.65
|110.61
|-16329.49
|3628292.30
|4551
|2006.05.15 09:20
|buy
|2276
|100.00
|110.25
|109.49
|110.45
|4552
|2006.05.15 09:20
|buy
|2277
|100.00
|110.06
|109.45
|110.26
|4553
|2006.05.15 09:20
|buy
|2278
|100.00
|109.83
|109.37
|110.03
|4554
|2006.05.15 09:27
|t/p
|2278
|100.00
|110.03
|109.37
|110.03
|18170.26
|3646462.56
|4555
|2006.05.15 09:27
|close
|2277
|100.00
|110.07
|109.45
|110.26
|908.51
|3647371.07
|4556
|2006.05.15 09:27
|close
|2276
|100.00
|110.08
|109.49
|110.45
|-15443.31
|3631927.76
|4557
|2006.05.15 09:27
|buy
|2279
|100.00
|110.13
|109.37
|110.33
|4558
|2006.05.15 09:29
|t/p
|2279
|100.00
|110.33
|109.37
|110.33
|18115.94
|3650043.70
|4559
|2006.05.15 09:29
|buy
|2280
|100.00
|110.44
|109.68
|110.64
|4560
|2006.05.15 09:31
|buy
|2281
|100.00
|110.29
|109.68
|110.49
|4561
|2006.05.15 09:39
|close
|2281
|100.00
|110.39
|109.68
|110.49
|9058.79
|3659102.49
|4562
|2006.05.15 09:39
|close
|2280
|100.00
|110.41
|109.68
|110.64
|-2717.15
|3656385.34
|4563
|2006.05.15 09:39
|buy
|2282
|100.00
|110.44
|109.68
|110.64
|4564
|2006.05.15 09:48
|buy
|2283
|100.00
|110.26
|109.65
|110.46
|4565
|2006.05.15 09:50
|close
|2283
|100.00
|110.36
|109.65
|110.46
|9061.25
|3665446.59
|4566
|2006.05.15 09:50
|close
|2282
|100.00
|110.33
|109.68
|110.64
|-9970.09
|3655476.50
|4567
|2006.05.15 09:50
|buy
|2284
|100.00
|110.19
|109.43
|110.39
|4568
|2006.05.15 10:31
|buy
|2285
|100.00
|109.98
|109.37
|110.18
|4569
|2006.05.15 10:38
|close
|2285
|100.00
|110.11
|109.37
|110.18
|11806.38
|3667282.88
|4570
|2006.05.15 10:38
|close
|2284
|100.00
|110.13
|109.43
|110.39
|-5448.11
|3661834.77
|4571
|2006.05.15 10:38
|buy
|2286
|100.00
|110.15
|109.39
|110.35
|4572
|2006.05.15 10:47
|buy
|2287
|100.00
|109.95
|109.34
|110.15
|4573
|2006.05.15 10:58
|t/p
|2287
|100.00
|110.15
|109.34
|110.15
|18157.06
|3679991.83
|4574
|2006.05.15 10:58
|close
|2286
|100.00
|110.15
|109.39
|110.35
|0.00
|3679991.83
|4575
|2006.05.15 10:58
|buy
|2288
|100.00
|110.18
|109.42
|110.38
|4576
|2006.05.15 10:59
|buy
|2289
|100.00
|109.99
|109.38
|110.19
|4577
|2006.05.15 11:33
|close
|2289
|100.00
|110.09
|109.38
|110.19
|9083.48
|3689075.31
|4578
|2006.05.15 11:33
|close
|2288
|100.00
|110.08
|109.42
|110.38
|-9084.30
|3679991.01
|4579
|2006.05.15 11:33
|buy
|2290
|100.00
|110.11
|109.35
|110.31
|4580
|2006.05.15 11:36
|t/p
|2290
|100.00
|110.31
|109.35
|110.31
|18130.72
|3698121.73
|4581
|2006.05.15 11:36
|buy
|2291
|100.00
|110.35
|109.59
|110.55
|4582
|2006.05.15 11:44
|buy
|2292
|100.00
|110.15
|109.54
|110.35
|4583
|2006.05.15 11:56
|close
|2292
|100.00
|110.29
|109.54
|110.35
|12693.81
|3710815.54
|4584
|2006.05.15 11:56
|close
|2291
|100.00
|110.32
|109.59
|110.55
|-2719.36
|3708096.18
|4585
|2006.05.15 11:56
|buy
|2293
|100.00
|110.34
|109.58
|110.54
|4586
|2006.05.15 13:00
|buy
|2294
|100.00
|110.18
|109.57
|110.38
|4587
|2006.05.15 13:16
|buy
|2295
|100.00
|110.03
|109.57
|110.23
|4588
|2006.05.15 13:24
|close
|2295
|100.00
|110.21
|109.57
|110.23
|16332.46
|3724428.64
|4589
|2006.05.15 13:24
|close
|2294
|100.00
|110.19
|109.57
|110.38
|907.52
|3725336.16
|4590
|2006.05.15 13:24
|close
|2293
|100.00
|110.18
|109.58
|110.54
|-14521.69
|3710814.47
|4591
|2006.05.15 13:24
|buy
|2296
|100.00
|110.25
|109.49
|110.45
|4592
|2006.05.15 13:29
|buy
|2297
|100.00
|110.08
|109.47
|110.28
|4593
|2006.05.15 14:02
|close
|2297
|100.00
|110.17
|109.47
|110.28
|8169.19
|3718983.66
|4594
|2006.05.15 14:02
|close
|2296
|100.00
|110.16
|109.49
|110.45
|-8169.93
|3710813.73
|4595
|2006.05.15 14:02
|buy
|2298
|100.00
|110.19
|109.43
|110.39
|4596
|2006.05.15 14:05
|t/p
|2298
|100.00
|110.39
|109.43
|110.39
|18111.02
|3728924.75
|4597
|2006.05.15 14:05
|buy
|2299
|100.00
|110.47
|109.71
|110.67
|4598
|2006.05.15 14:09
|buy
|2300
|100.00
|110.31
|109.70
|110.51
|4599
|2006.05.15 14:12
|buy
|2301
|100.00
|110.08
|109.62
|110.28
|4600
|2006.05.15 14:14
|buy
|2302
|100.00
|109.92
|109.61
|110.12
|4601
|2006.05.15 14:22
|t/p
|2302
|100.00
|110.12
|109.61
|110.12
|18160.35
|3747085.10
|4602
|2006.05.15 14:22
|close
|2301
|100.00
|110.13
|109.62
|110.28
|4540.09
|3751625.19
|4603
|2006.05.15 14:22
|close
|2300
|100.00
|110.20
|109.70
|110.51
|-9981.85
|3741643.34
|4604
|2006.05.15 14:22
|close
|2299
|100.00
|110.16
|109.71
|110.67
|-28140.89
|3713502.45
|4605
|2006.05.15 14:23
|buy
|2303
|100.00
|110.21
|109.45
|110.41
|4606
|2006.05.15 17:31
|t/p
|2303
|100.00
|110.41
|109.45
|110.41
|18109.38
|3731611.83
|4607
|2006.05.15 17:31
|buy
|2304
|100.00
|110.48
|109.72
|110.68
|4608
|2006.05.15 17:38
|buy
|2305
|100.00
|110.30
|109.69
|110.50
|4609
|2006.05.15 17:49
|close
|2305
|100.00
|110.43
|109.69
|110.50
|11772.16
|3743383.99
|4610
|2006.05.15 17:49
|close
|2304
|100.00
|110.44
|109.72
|110.68
|-3621.88
|3739762.11
|4611
|2006.05.15 17:49
|buy
|2306
|100.00
|110.46
|109.70
|110.66
|4612
|2006.05.15 18:07
|buy
|2307
|100.00
|110.31
|109.70
|110.51
|4613
|2006.05.15 18:18
|close
|2307
|100.00
|110.40
|109.70
|110.51
|8152.17
|3747914.28
|4614
|2006.05.15 18:19
|close
|2306
|100.00
|110.39
|109.70
|110.66
|-6341.15
|3741573.13
|4615
|2006.05.15 18:19
|buy
|2308
|100.00
|110.44
|109.68
|110.64
|4616
|2006.05.15 18:34
|buy
|2309
|100.00
|110.29
|109.68
|110.49
|4617
|2006.05.15 20:45
|close
|2309
|100.00
|110.37
|109.68
|110.49
|7248.35
|3748821.48
|4618
|2006.05.15 20:46
|close
|2308
|100.00
|110.36
|109.68
|110.64
|-7249.00
|3741572.48
|4619
|2006.05.15 20:46
|buy
|2310
|100.00
|110.39
|109.63
|110.59
|4620
|2006.05.15 23:01
|t/p
|2310
|100.00
|110.59
|109.63
|110.59
|18081.55
|3759654.03
|4621
|2006.05.15 23:01
|buy
|2311
|100.00
|110.65
|109.89
|110.85
|4622
|2006.05.16 00:58
|t/p
|2311
|100.00
|110.85
|109.89
|110.85
|18295.47
|3777949.50
|4623
|2006.05.16 00:58
|buy
|2312
|100.00
|110.90
|110.14
|111.10
|4624
|2006.05.16 01:00
|buy
|2313
|100.00
|110.69
|110.08
|110.89
|4625
|2006.05.16 01:00
|buy
|2314
|100.00
|110.54
|110.08
|110.74
|4626
|2006.05.16 01:27
|close
|2314
|100.00
|110.72
|110.08
|110.74
|16257.23
|3794206.73
|4627
|2006.05.16 01:27
|close
|2313
|100.00
|110.73
|110.08
|110.89
|3612.39
|3797819.12
|4628
|2006.05.16 01:27
|close
|2312
|100.00
|110.72
|110.14
|111.10
|-16257.23
|3781561.89
|4629
|2006.05.16 01:27
|buy
|2315
|100.00
|110.78
|110.02
|110.98
|4630
|2006.05.16 01:29
|buy
|2316
|100.00
|110.41
|109.80
|110.61
|4631
|2006.05.16 02:25
|close
|2316
|100.00
|110.60
|109.80
|110.61
|17179.02
|3798740.91
|4632
|2006.05.16 02:26
|close
|2315
|100.00
|110.63
|110.02
|110.98
|-13558.71
|3785182.20
|4633
|2006.05.16 02:27
|buy
|2317
|100.00
|110.64
|109.88
|110.84
|4634
|2006.05.16 02:30
|buy
|2318
|100.00
|110.46
|109.85
|110.66
|4635
|2006.05.16 02:31
|buy
|2319
|100.00
|110.25
|109.79
|110.45
|4636
|2006.05.16 02:55
|t/p
|2319
|100.00
|110.45
|109.79
|110.45
|18104.46
|3803286.66
|4637
|2006.05.16 02:55
|close
|2318
|100.00
|110.47
|109.85
|110.66
|905.22
|3804191.88
|4638
|2006.05.16 02:55
|close
|2317
|100.00
|110.48
|109.88
|110.84
|-14482.26
|3789709.62
|4639
|2006.05.16 02:56
|sell
|2320
|100.00
|110.45
|111.21
|110.25
|4640
|2006.05.16 03:32
|t/p
|2320
|100.00
|110.25
|111.21
|110.25
|18140.59
|3807850.21
|4641
|2006.05.16 03:32
|sell
|2321
|100.00
|110.21
|110.97
|110.01
|4642
|2006.05.16 04:31
|t/p
|2321
|100.00
|110.01
|110.97
|110.01
|18181.82
|3826032.03
|4643
|2006.05.16 04:31
|sell
|2322
|100.00
|109.96
|110.72
|109.76
|4644
|2006.05.16 04:46
|sell
|2323
|100.00
|110.11
|110.72
|109.91
|4645
|2006.05.16 04:59
|close
|2323
|100.00
|109.99
|110.72
|109.91
|10910.08
|3836942.11
|4646
|2006.05.16 05:00
|close
|2322
|100.00
|110.01
|110.72
|109.76
|-4545.04
|3832397.07
|4647
|2006.05.16 05:00
|sell
|2324
|100.00
|109.96
|110.72
|109.76
|4648
|2006.05.16 05:20
|sell
|2325
|100.00
|110.12
|110.73
|109.92
|4649
|2006.05.16 06:00
|close
|2325
|100.00
|109.98
|110.73
|109.92
|12729.59
|3845126.66
|4650
|2006.05.16 06:00
|close
|2324
|100.00
|109.99
|110.72
|109.76
|-2727.52
|3842399.14
|4651
|2006.05.16 06:01
|sell
|2326
|100.00
|109.96
|110.72
|109.76
|4652
|2006.05.16 06:21
|sell
|2327
|100.00
|110.12
|110.73
|109.92
|4653
|2006.05.16 06:29
|close
|2327
|100.00
|109.99
|110.73
|109.92
|11819.26
|3854218.40
|4654
|2006.05.16 06:30
|close
|2326
|100.00
|110.01
|110.72
|109.76
|-4545.04
|3849673.36
|4655
|2006.05.16 06:30
|sell
|2328
|100.00
|109.96
|110.72
|109.76
|4656
|2006.05.16 07:01
|sell
|2329
|100.00
|110.12
|110.73
|109.92
|4657
|2006.05.16 07:19
|sell
|2330
|100.00
|110.28
|110.74
|110.08
|4658
|2006.05.16 07:26
|close
|2330
|100.00
|110.11
|110.74
|110.08
|15439.11
|3865112.47
|4659
|2006.05.16 07:26
|close
|2329
|100.00
|110.12
|110.73
|109.92
|0.00
|3865112.47
|4660
|2006.05.16 07:27
|close
|2328
|100.00
|110.13
|110.72
|109.76
|-15436.30
|3849676.17
|4661
|2006.05.16 07:27
|sell
|2331
|100.00
|110.10
|110.86
|109.90
|4662
|2006.05.16 07:29
|sell
|2332
|100.00
|110.26
|110.87
|110.06
|4663
|2006.05.16 07:30
|close
|2332
|100.00
|110.17
|110.87
|110.06
|8169.19
|3857845.36
|4664
|2006.05.16 07:30
|close
|2331
|100.00
|110.16
|110.86
|109.90
|-5446.62
|3852398.74
|4665
|2006.05.16 07:30
|sell
|2333
|100.00
|110.13
|110.89
|109.93
|4666
|2006.05.16 08:15
|sell
|2334
|100.00
|110.28
|110.89
|110.08
|4667
|2006.05.16 08:25
|close
|2334
|100.00
|110.20
|110.89
|110.08
|7259.53
|3859658.27
|4668
|2006.05.16 08:25
|close
|2333
|100.00
|110.19
|110.89
|109.93
|-5445.14
|3854213.13
|4669
|2006.05.16 08:25
|buy
|2335
|100.00
|110.20
|109.44
|110.40
|4670
|2006.05.16 08:47
|t/p
|2335
|100.00
|110.40
|109.44
|110.40
|18114.30
|3872327.43
|4671
|2006.05.16 08:47
|buy
|2336
|100.00
|110.45
|109.69
|110.65
|4672
|2006.05.16 08:53
|buy
|2337
|100.00
|110.27
|109.66
|110.47
|4673
|2006.05.16 09:44
|close
|2337
|100.00
|110.38
|109.66
|110.47
|9965.57
|3882293.00
|4674
|2006.05.16 09:45
|close
|2336
|100.00
|110.36
|109.69
|110.65
|-8155.13
|3874137.87
|4675
|2006.05.16 09:45
|buy
|2338
|100.00
|110.39
|109.63
|110.59
|4676
|2006.05.16 09:53
|buy
|2339
|100.00
|110.23
|109.62
|110.43
|4677
|2006.05.16 09:58
|close
|2339
|100.00
|110.32
|109.62
|110.43
|8158.09
|3882295.96
|4678
|2006.05.16 09:58
|close
|2338
|100.00
|110.28
|109.63
|110.59
|-9974.61
|3872321.35
|4679
|2006.05.16 09:59
|buy
|2340
|100.00
|110.49
|109.73
|110.69
|4680
|2006.05.16 10:00
|buy
|2341
|100.00
|110.30
|109.69
|110.50
|4681
|2006.05.16 10:01
|close
|2341
|100.00
|110.40
|109.69
|110.50
|9057.97
|3881379.32
|4682
|2006.05.16 10:01
|close
|2340
|100.00
|110.38
|109.73
|110.69
|-9965.57
|3871413.75
|4683
|2006.05.16 10:01
|buy
|2342
|100.00
|110.45
|109.69
|110.65
|4684
|2006.05.16 12:00
|buy
|2343
|100.00
|110.27
|109.66
|110.47
|4685
|2006.05.16 13:30
|buy
|2344
|100.00
|110.08
|109.62
|110.28
|4686
|2006.05.16 13:33
|buy
|2345
|100.00
|109.92
|109.61
|110.12
|4687
|2006.05.16 13:39
|t/p
|2345
|100.00
|110.12
|109.61
|110.12
|18160.35
|3889574.10
|4688
|2006.05.16 13:39
|close
|2344
|100.00
|110.13
|109.62
|110.28
|4540.09
|3894114.19
|4689
|2006.05.16 13:39
|close
|2343
|100.00
|110.11
|109.66
|110.47
|-14530.92
|3879583.27
|4690
|2006.05.16 13:39
|close
|2342
|100.00
|110.13
|109.69
|110.65
|-29056.57
|3850526.70
|4691
|2006.05.16 13:39
|sell
|2346
|100.00
|110.08
|110.84
|109.88
|4692
|2006.05.16 13:41
|sell
|2347
|100.00
|110.23
|110.84
|110.03
|4693
|2006.05.16 13:44
|close
|2347
|100.00
|110.13
|110.84
|110.03
|9080.18
|3859606.88
|4694
|2006.05.16 13:44
|close
|2346
|100.00
|110.14
|110.84
|109.88
|-5447.61
|3854159.27
|4695
|2006.05.16 13:44
|sell
|2348
|100.00
|110.12
|110.88
|109.92
|4696
|2006.05.16 13:47
|t/p
|2348
|100.00
|109.92
|110.88
|109.92
|18201.68
|3872360.95
|4697
|2006.05.16 13:47
|sell
|2349
|100.00
|109.84
|110.60
|109.64
|4698
|2006.05.16 13:52
|sell
|2350
|100.00
|110.01
|110.62
|109.81
|4699
|2006.05.16 14:18
|close
|2350
|100.00
|109.91
|110.62
|109.81
|9098.35
|3881459.30
|4700
|2006.05.16 14:18
|close
|2349
|100.00
|109.93
|110.60
|109.64
|-8187.03
|3873272.27
|4701
|2006.05.16 14:19
|sell
|2351
|100.00
|109.88
|110.64
|109.68
|4702
|2006.05.16 14:24
|sell
|2352
|100.00
|110.05
|110.66
|109.85
|4703
|2006.05.16 14:40
|sell
|2353
|100.00
|110.20
|110.66
|110.00
|4704
|2006.05.16 15:01
|close
|2353
|100.00
|110.04
|110.66
|110.00
|14540.17
|3887812.44
|4705
|2006.05.16 15:01
|close
|2352
|100.00
|110.05
|110.66
|109.85
|0.00
|3887812.44
|4706
|2006.05.16 15:01
|close
|2351
|100.00
|110.06
|110.64
|109.68
|-16354.72
|3871457.72
|4707
|2006.05.16 15:02
|sell
|2354
|100.00
|110.03
|110.79
|109.83
|4708
|2006.05.16 19:11
|t/p
|2354
|100.00
|109.83
|110.79
|109.83
|18211.62
|3889669.34
|4709
|2006.05.16 19:11
|sell
|2355
|100.00
|109.78
|110.54
|109.58
|4710
|2006.05.17 01:21
|t/p
|2355
|100.00
|109.58
|110.54
|109.58
|17658.87
|3907328.21
|4711
|2006.05.17 01:21
|sell
|2356
|100.00
|109.53
|110.29
|109.33
|4712
|2006.05.17 08:07
|t/p
|2356
|100.00
|109.33
|110.29
|109.33
|18298.26
|3925626.47
|4713
|2006.05.17 08:07
|sell
|2357
|100.00
|109.26
|110.02
|109.06
|4714
|2006.05.17 08:25
|t/p
|2357
|100.00
|109.06
|110.02
|109.06
|18340.21
|3943966.68
|4715
|2006.05.17 08:25
|sell
|2358
|100.00
|109.01
|109.77
|108.81
|4716
|2006.05.17 08:30
|sell
|2359
|100.00
|109.21
|109.82
|109.01
|4717
|2006.05.17 09:58
|close
|2359
|100.00
|109.10
|109.82
|109.01
|10082.49
|3954049.17
|4718
|2006.05.17 09:59
|close
|2358
|100.00
|109.12
|109.77
|108.81
|-10080.65
|3943968.52
|4719
|2006.05.17 10:00
|sell
|2360
|100.00
|109.09
|109.85
|108.89
|4720
|2006.05.17 11:01
|sell
|2361
|100.00
|109.37
|109.98
|109.17
|4721
|2006.05.17 11:27
|close
|2361
|100.00
|109.20
|109.98
|109.17
|15567.77
|3959536.29
|4722
|2006.05.17 11:28
|close
|2360
|100.00
|109.19
|109.85
|108.89
|-9158.35
|3950377.94
|4723
|2006.05.17 11:28
|buy
|2362
|100.00
|109.20
|108.44
|109.40
|4724
|2006.05.17 13:01
|t/p
|2362
|100.00
|109.40
|108.44
|109.40
|18279.87
|3968657.81
|4725
|2006.05.17 13:01
|buy
|2363
|100.00
|109.45
|108.69
|109.65
|4726
|2006.05.17 13:44
|buy
|2364
|100.00
|109.28
|108.67
|109.48
|4727
|2006.05.17 13:53
|buy
|2365
|100.00
|109.07
|108.61
|109.27
|4728
|2006.05.17 14:02
|t/p
|2365
|100.00
|109.27
|108.61
|109.27
|18286.55
|3986944.36
|4729
|2006.05.17 14:02
|close
|2364
|100.00
|109.37
|108.67
|109.48
|8228.95
|3995173.31
|4730
|2006.05.17 14:02
|close
|2363
|100.00
|109.38
|108.69
|109.65
|-6399.71
|3988773.60
|4731
|2006.05.17 14:04
|buy
|2366
|100.00
|109.41
|108.65
|109.61
|4732
|2006.05.17 14:23
|buy
|2367
|100.00
|109.25
|108.64
|109.45
|4733
|2006.05.17 14:29
|close
|2367
|100.00
|109.37
|108.64
|109.45
|10971.93
|3999745.53
|4734
|2006.05.17 14:30
|close
|2366
|100.00
|109.36
|108.65
|109.61
|-4572.06
|3995173.47
|4735
|2006.05.17 14:30
|buy
|2368
|100.00
|109.42
|108.66
|109.62
|4736
|2006.05.17 15:00
|t/p
|2368
|100.00
|109.62
|108.66
|109.62
|18204.98
|4013378.45
|4737
|2006.05.17 15:00
|buy
|2369
|100.00
|109.90
|109.14
|110.10
|4738
|2006.05.17 15:05
|buy
|2370
|100.00
|109.73
|109.12
|109.93
|4739
|2006.05.17 15:11
|close
|2370
|100.00
|109.84
|109.12
|109.93
|10014.57
|4023393.02
|4740
|2006.05.17 15:11
|close
|2369
|100.00
|109.85
|109.14
|110.10
|-4551.66
|4018841.36
|4741
|2006.05.17 15:11
|buy
|2371
|100.00
|109.88
|109.12
|110.08
|4742
|2006.05.17 15:12
|buy
|2372
|100.00
|109.73
|109.12
|109.93
|4743
|2006.05.17 15:14
|buy
|2373
|100.00
|109.55
|109.09
|109.75
|4744
|2006.05.17 15:21
|buy
|2374
|100.00
|109.36
|109.05
|109.56
|4745
|2006.05.17 15:29
|t/p
|2373
|100.00
|109.75
|109.09
|109.75
|18221.57
|4037062.93
|4746
|2006.05.17 15:29
|t/p
|2374
|100.00
|109.56
|109.05
|109.56
|18221.58
|4055284.51
|4747
|2006.05.17 15:29
|close
|2372
|100.00
|109.76
|109.12
|109.93
|2733.24
|4058017.75
|4748
|2006.05.17 15:30
|close
|2371
|100.00
|109.74
|109.12
|110.08
|-12757.43
|4045260.32
|4749
|2006.05.17 15:30
|buy
|2375
|100.00
|109.81
|109.05
|110.01
|4750
|2006.05.17 16:01
|t/p
|2375
|100.00
|110.01
|109.05
|110.01
|18134.01
|4063394.33
|4751
|2006.05.17 16:01
|buy
|2376
|100.00
|110.33
|109.57
|110.53
|4752
|2006.05.17 16:04
|buy
|2377
|100.00
|110.17
|109.56
|110.37
|4753
|2006.05.17 16:10
|close
|2377
|100.00
|110.27
|109.56
|110.37
|9068.65
|4072462.98
|4754
|2006.05.17 16:10
|close
|2376
|100.00
|110.28
|109.57
|110.53
|-4533.91
|4067929.07
|4755
|2006.05.17 16:10
|buy
|2378
|100.00
|110.31
|109.55
|110.51
|4756
|2006.05.17 16:11
|buy
|2379
|100.00
|110.03
|109.42
|110.23
|4757
|2006.05.17 16:20
|buy
|2380
|100.00
|109.82
|109.36
|110.02
|4758
|2006.05.17 16:28
|t/p
|2380
|100.00
|110.02
|109.36
|110.02
|18160.35
|4086089.42
|4759
|2006.05.17 16:28
|close
|2379
|100.00
|110.13
|109.42
|110.23
|9080.18
|4095169.60
|4760
|2006.05.17 16:29
|close
|2378
|100.00
|110.29
|109.55
|110.51
|-1813.40
|4093356.20
|4761
|2006.05.17 16:30
|buy
|2381
|100.00
|110.28
|109.52
|110.48
|4762
|2006.05.17 16:31
|t/p
|2381
|100.00
|110.48
|109.52
|110.48
|18083.18
|4111439.38
|4763
|2006.05.17 16:31
|buy
|2382
|100.00
|110.64
|109.88
|110.84
|4764
|2006.05.17 16:38
|buy
|2383
|100.00
|110.48
|109.87
|110.68
|4765
|2006.05.17 16:39
|close
|2383
|100.00
|110.60
|109.87
|110.68
|10849.91
|4122289.29
|4766
|2006.05.17 16:40
|close
|2382
|100.00
|110.61
|109.88
|110.84
|-2712.23
|4119577.06
|4767
|2006.05.17 16:40
|buy
|2384
|100.00
|110.64
|109.88
|110.84
|4768
|2006.05.17 16:40
|buy
|2385
|100.00
|110.42
|109.81
|110.62
|4769
|2006.05.17 16:49
|buy
|2386
|100.00
|110.26
|109.80
|110.46
|4770
|2006.05.17 16:57
|t/p
|2386
|100.00
|110.46
|109.80
|110.46
|18101.18
|4137678.24
|4771
|2006.05.17 16:57
|close
|2385
|100.00
|110.49
|109.81
|110.62
|6335.41
|4144013.65
|4772
|2006.05.17 16:58
|close
|2384
|100.00
|110.48
|109.88
|110.84
|-14482.26
|4129531.39
|4773
|2006.05.17 16:58
|buy
|2387
|100.00
|110.54
|109.78
|110.74
|4774
|2006.05.17 17:28
|t/p
|2387
|100.00
|110.74
|109.78
|110.74
|18055.43
|4147586.82
|4775
|2006.05.17 17:28
|buy
|2388
|100.00
|110.81
|110.05
|111.01
|4776
|2006.05.17 17:29
|buy
|2389
|100.00
|110.55
|109.94
|110.75
|4777
|2006.05.17 18:57
|close
|2389
|100.00
|110.70
|109.94
|110.75
|13550.14
|4161136.96
|4778
|2006.05.17 18:58
|close
|2388
|100.00
|110.69
|110.05
|111.01
|-10841.09
|4150295.87
|4779
|2006.05.17 18:58
|buy
|2390
|100.00
|110.71
|109.95
|110.91
|4780
|2006.05.17 19:26
|t/p
|2390
|100.00
|110.91
|109.95
|110.91
|18031.01
|4168326.88
|4781
|2006.05.17 19:26
|buy
|2391
|100.00
|110.96
|110.20
|111.16
|4782
|2006.05.17 19:55
|t/p
|2391
|100.00
|111.16
|110.20
|111.16
|17988.85
|4186315.73
|4783
|2006.05.17 19:55
|buy
|2392
|100.00
|111.22
|110.46
|111.42
|4784
|2006.05.17 19:59
|buy
|2393
|100.00
|110.96
|110.35
|111.16
|4785
|2006.05.17 22:26
|close
|2393
|100.00
|111.11
|110.35
|111.16
|13500.14
|4199815.87
|4786
|2006.05.17 22:26
|close
|2392
|100.00
|111.10
|110.46
|111.42
|-10801.08
|4189014.79
|4787
|2006.05.17 22:27
|buy
|2394
|100.00
|111.15
|110.39
|111.35
|4788
|2006.05.17 23:31
|buy
|2395
|100.00
|110.99
|110.38
|111.19
|4789
|2006.05.18 00:10
|buy
|2396
|100.00
|110.84
|110.38
|111.04
|4790
|2006.05.18 00:49
|close
|2396
|100.00
|111.03
|110.38
|111.04
|17112.49
|4206127.28
|4791
|2006.05.18 00:50
|close
|2395
|100.00
|111.07
|110.38
|111.19
|7966.76
|4214094.04
|4792
|2006.05.18 00:50
|close
|2394
|100.00
|111.06
|110.39
|111.35
|-7339.63
|4206754.41
|4793
|2006.05.18 00:51
|sell
|2397
|100.00
|111.04
|111.80
|110.84
|4794
|2006.05.18 01:01
|t/p
|2397
|100.00
|110.84
|111.80
|110.84
|18052.17
|4224806.58
|4795
|2006.05.18 01:01
|sell
|2398
|100.00
|110.75
|111.51
|110.55
|4796
|2006.05.18 01:18
|sell
|2399
|100.00
|110.90
|111.51
|110.70
|4797
|2006.05.18 01:29
|close
|2399
|100.00
|110.74
|111.51
|110.70
|14448.26
|4239254.84
|4798
|2006.05.18 01:30
|close
|2398
|100.00
|110.73
|111.51
|110.55
|1806.20
|4241061.04
|4799
|2006.05.18 01:32
|sell
|2400
|100.00
|110.71
|111.47
|110.51
|4800
|2006.05.18 01:51
|sell
|2401
|100.00
|110.86
|111.47
|110.66
|4801
|2006.05.18 02:02
|close
|2401
|100.00
|110.78
|111.47
|110.66
|7221.52
|4248282.56
|4802
|2006.05.18 02:04
|close
|2400
|100.00
|110.77
|111.47
|110.51
|-5416.63
|4242865.93
|4803
|2006.05.18 02:05
|sell
|2402
|100.00
|110.74
|111.50
|110.54
|4804
|2006.05.18 02:24
|sell
|2403
|100.00
|110.89
|111.50
|110.69
|4805
|2006.05.18 02:29
|close
|2403
|100.00
|110.74
|111.50
|110.69
|13545.24
|4256411.17
|4806
|2006.05.18 02:30
|close
|2402
|100.00
|110.76
|111.50
|110.54
|-1805.71
|4254605.46
|4807
|2006.05.18 02:30
|sell
|2404
|100.00
|110.67
|111.43
|110.47
|4808
|2006.05.18 07:22
|sell
|2405
|100.00
|110.83
|111.44
|110.63
|4809
|2006.05.18 07:29
|close
|2405
|100.00
|110.74
|111.44
|110.63
|8127.14
|4262732.60
|4810
|2006.05.18 07:30
|close
|2404
|100.00
|110.76
|111.43
|110.47
|-8125.68
|4254606.92
|4811
|2006.05.18 07:30
|sell
|2406
|100.00
|110.71
|111.47
|110.51
|4812
|2006.05.18 09:15
|sell
|2407
|100.00
|110.86
|111.47
|110.66
|4813
|2006.05.18 09:29
|close
|2407
|100.00
|110.71
|111.47
|110.66
|13548.91
|4268155.83
|4814
|2006.05.18 09:30
|close
|2406
|100.00
|110.70
|111.47
|110.51
|903.34
|4269059.17
|4815
|2006.05.18 09:30
|sell
|2408
|100.00
|110.65
|111.41
|110.45
|4816
|2006.05.18 11:38
|sell
|2409
|100.00
|110.81
|111.42
|110.61
|4817
|2006.05.18 11:46
|sell
|2410
|100.00
|110.97
|111.43
|110.77
|4818
|2006.05.18 12:12
|sell
|2411
|100.00
|111.13
|111.44
|110.93
|4819
|2006.05.18 14:00
|t/p
|2411
|100.00
|110.93
|111.44
|110.93
|18039.15
|4287098.32
|4820
|2006.05.18 14:00
|close
|2410
|100.00
|110.87
|111.43
|110.77
|9019.57
|4296117.89
|4821
|2006.05.18 14:01
|close
|2409
|100.00
|110.88
|111.42
|110.61
|-6313.13
|4289804.76
|4822
|2006.05.18 14:01
|close
|2408
|100.00
|110.90
|111.41
|110.45
|-22542.83
|4267261.93
|4823
|2006.05.18 14:02
|sell
|2412
|100.00
|110.84
|111.60
|110.64
|4824
|2006.05.18 14:05
|sell
|2413
|100.00
|111.02
|111.63
|110.82
|4825
|2006.05.18 14:29
|close
|2413
|100.00
|110.90
|111.63
|110.82
|10820.56
|4278082.49
|4826
|2006.05.18 14:30
|close
|2412
|100.00
|110.91
|111.60
|110.64
|-6311.42
|4271771.07
|4827
|2006.05.18 14:30
|sell
|2414
|100.00
|110.81
|111.57
|110.61
|4828
|2006.05.18 14:30
|t/p
|2414
|100.00
|110.61
|111.57
|110.61
|18089.73
|4289860.80
|4829
|2006.05.18 14:30
|sell
|2415
|100.00
|110.52
|111.28
|110.32
|4830
|2006.05.18 14:34
|sell
|2416
|100.00
|110.71
|111.32
|110.51
|4831
|2006.05.18 14:42
|sell
|2417
|100.00
|110.87
|111.33
|110.67
|4832
|2006.05.18 14:59
|t/p
|2417
|100.00
|110.67
|111.33
|110.67
|18073.38
|4307934.18
|4833
|2006.05.18 14:59
|close
|2416
|100.00
|110.66
|111.32
|110.51
|4518.34
|4312452.52
|4834
|2006.05.18 15:00
|close
|2415
|100.00
|110.65
|111.28
|110.32
|-11748.76
|4300703.76
|4835
|2006.05.18 15:00
|sell
|2418
|100.00
|110.59
|111.35
|110.39
|4836
|2006.05.18 16:31
|sell
|2419
|100.00
|110.77
|111.38
|110.57
|4837
|2006.05.18 16:35
|sell
|2420
|100.00
|110.92
|111.38
|110.72
|4838
|2006.05.18 17:09
|sell
|2421
|100.00
|111.08
|111.39
|110.88
|4839
|2006.05.18 17:30
|t/p
|2421
|100.00
|110.88
|111.39
|110.88
|18047.28
|4318751.04
|4840
|2006.05.18 17:30
|close
|2420
|100.00
|110.82
|111.38
|110.72
|9023.64
|4327774.68
|4841
|2006.05.18 17:30
|close
|2419
|100.00
|110.78
|111.38
|110.57
|-902.69
|4326871.99
|4842
|2006.05.18 17:30
|close
|2418
|100.00
|110.79
|111.35
|110.39
|-18052.17
|4308819.82
|4843
|2006.05.18 17:30
|sell
|2422
|100.00
|110.70
|111.46
|110.50
|4844
|2006.05.18 17:34
|sell
|2423
|100.00
|110.87
|111.48
|110.67
|4845
|2006.05.18 17:59
|close
|2423
|100.00
|110.77
|111.48
|110.67
|9027.72
|4317847.54
|4846
|2006.05.18 18:00
|close
|2422
|100.00
|110.76
|111.46
|110.50
|-5417.12
|4312430.42
|4847
|2006.05.18 18:00
|sell
|2424
|100.00
|110.64
|111.40
|110.44
|4848
|2006.05.18 18:08
|sell
|2425
|100.00
|110.79
|111.40
|110.59
|4849
|2006.05.18 18:11
|close
|2425
|100.00
|110.71
|111.40
|110.59
|7226.09
|4319656.51
|4850
|2006.05.18 18:11
|close
|2424
|100.00
|110.70
|111.40
|110.44
|-5420.05
|4314236.46
|4851
|2006.05.18 18:11
|sell
|2426
|100.00
|110.71
|111.47
|110.51
|4852
|2006.05.18 19:02
|sell
|2427
|100.00
|110.88
|111.49
|110.68
|4853
|2006.05.18 21:03
|sell
|2428
|100.00
|111.04
|111.50
|110.84
|4854
|2006.05.18 21:30
|close
|2428
|100.00
|110.87
|111.50
|110.84
|15333.27
|4329569.73
|4855
|2006.05.18 21:31
|close
|2427
|100.00
|110.88
|111.49
|110.68
|0.00
|4329569.73
|4856
|2006.05.18 21:31
|close
|2426
|100.00
|110.89
|111.47
|110.51
|-16232.30
|4313337.43
|4857
|2006.05.18 21:31
|sell
|2429
|100.00
|110.84
|111.60
|110.64
|4858
|2006.05.19 00:32
|t/p
|2429
|100.00
|110.64
|111.60
|110.64
|17485.61
|4330823.04
|4859
|2006.05.19 00:32
|sell
|2430
|100.00
|110.58
|111.34
|110.38
|4860
|2006.05.19 00:33
|sell
|2431
|100.00
|110.77
|111.38
|110.57
|4861
|2006.05.19 00:34
|t/p
|2431
|100.00
|110.57
|111.38
|110.57
|18093.00
|4348916.04
|4862
|2006.05.19 00:34
|close
|2430
|100.00
|110.54
|111.34
|110.38
|3618.60
|4352534.64
|4863
|2006.05.19 00:34
|sell
|2432
|100.00
|110.59
|111.35
|110.39
|4864
|2006.05.19 00:44
|sell
|2433
|100.00
|110.75
|111.36
|110.55
|4865
|2006.05.19 00:45
|close
|2433
|100.00
|110.66
|111.36
|110.55
|8133.02
|4360667.66
|4866
|2006.05.19 00:45
|close
|2432
|100.00
|110.65
|111.35
|110.39
|-5422.50
|4355245.16
|4867
|2006.05.19 00:45
|sell
|2434
|100.00
|110.63
|111.39
|110.43
|4868
|2006.05.19 01:43
|sell
|2435
|100.00
|110.80
|111.41
|110.60
|4869
|2006.05.19 01:46
|close
|2435
|100.00
|110.71
|111.41
|110.60
|8129.35
|4363374.51
|4870
|2006.05.19 01:46
|close
|2434
|100.00
|110.70
|111.39
|110.43
|-6323.40
|4357051.11
|4871
|2006.05.19 01:46
|sell
|2436
|100.00
|110.67
|111.43
|110.47
|4872
|2006.05.19 02:30
|sell
|2437
|100.00
|110.84
|111.45
|110.64
|4873
|2006.05.19 02:57
|close
|2437
|100.00
|110.75
|111.45
|110.64
|8126.41
|4365177.52
|4874
|2006.05.19 02:58
|close
|2436
|100.00
|110.79
|111.43
|110.47
|-10831.30
|4354346.22
|4875
|2006.05.19 02:58
|buy
|2438
|100.00
|110.80
|110.04
|111.00
|4876
|2006.05.19 03:40
|t/p
|2438
|100.00
|111.00
|110.04
|111.00
|18014.77
|4372360.99
|4877
|2006.05.19 03:40
|buy
|2439
|100.00
|111.06
|110.30
|111.26
|4878
|2006.05.19 07:10
|buy
|2440
|100.00
|110.90
|110.29
|111.10
|4879
|2006.05.19 08:00
|close
|2440
|100.00
|110.99
|110.29
|111.10
|8108.84
|4380469.83
|4880
|2006.05.19 08:00
|close
|2439
|100.00
|110.98
|110.30
|111.26
|-7208.51
|4373261.32
|4881
|2006.05.19 08:00
|buy
|2441
|100.00
|111.05
|110.29
|111.25
|4882
|2006.05.19 08:30
|t/p
|2441
|100.00
|111.25
|110.29
|111.25
|17969.45
|4391230.77
|4883
|2006.05.19 08:30
|buy
|2442
|100.00
|111.34
|110.58
|111.54
|4884
|2006.05.19 08:33
|t/p
|2442
|100.00
|111.54
|110.58
|111.54
|17924.36
|4409155.13
|4885
|2006.05.19 08:33
|buy
|2443
|100.00
|111.62
|110.86
|111.82
|4886
|2006.05.19 08:36
|buy
|2444
|100.00
|111.45
|110.84
|111.65
|4887
|2006.05.19 08:36
|close
|2444
|100.00
|111.56
|110.84
|111.65
|9860.16
|4419015.29
|4888
|2006.05.19 08:36
|close
|2443
|100.00
|111.51
|110.86
|111.82
|-9864.59
|4409150.70
|4889
|2006.05.19 08:37
|buy
|2445
|100.00
|111.51
|110.75
|111.71
|4890
|2006.05.19 08:37
|buy
|2446
|100.00
|111.29
|110.68
|111.49
|4891
|2006.05.19 08:39
|close
|2446
|100.00
|111.49
|110.68
|111.49
|17938.83
|4427089.53
|4892
|2006.05.19 08:39
|close
|2445
|100.00
|111.50
|110.75
|111.71
|-896.86
|4426192.67
|4893
|2006.05.19 08:39
|buy
|2447
|100.00
|111.53
|110.77
|111.73
|4894
|2006.05.19 08:46
|buy
|2448
|100.00
|111.36
|110.75
|111.56
|4895
|2006.05.19 08:47
|close
|2448
|100.00
|111.45
|110.75
|111.56
|8075.37
|4434268.04
|4896
|2006.05.19 08:47
|close
|2447
|100.00
|111.47
|110.77
|111.73
|-5382.61
|4428885.43
|4897
|2006.05.19 08:47
|buy
|2449
|100.00
|111.52
|110.76
|111.72
|4898
|2006.05.19 08:49
|buy
|2450
|100.00
|111.36
|110.75
|111.56
|4899
|2006.05.19 08:49
|buy
|2451
|100.00
|111.16
|110.70
|111.36
|4900
|2006.05.19 08:50
|t/p
|2451
|100.00
|111.36
|110.70
|111.36
|17954.93
|4446840.36
|4901
|2006.05.19 08:50
|close
|2450
|100.00
|111.39
|110.75
|111.56
|2693.24
|4449533.60
|4902
|2006.05.19 08:51
|close
|2449
|100.00
|111.38
|110.76
|111.72
|-12569.58
|4436964.02
|4903
|2006.05.19 08:51
|buy
|2452
|100.00
|111.41
|110.65
|111.61
|4904
|2006.05.19 08:54
|t/p
|2452
|100.00
|111.61
|110.65
|111.61
|17917.93
|4454881.95
|4905
|2006.05.19 08:54
|buy
|2453
|100.00
|111.66
|110.90
|111.86
|4906
|2006.05.19 10:32
|t/p
|2453
|100.00
|111.86
|110.90
|111.86
|17876.30
|4472758.25
|4907
|2006.05.19 10:32
|buy
|2454
|100.00
|111.92
|111.16
|112.12
|4908
|2006.05.19 10:47
|buy
|2455
|100.00
|111.76
|111.15
|111.96
|4909
|2006.05.19 10:52
|close
|2455
|100.00
|111.85
|111.15
|111.96
|8046.49
|4480804.74
|4910
|2006.05.19 10:52
|close
|2454
|100.00
|111.84
|111.16
|112.12
|-7153.08
|4473651.66
|4911
|2006.05.19 10:52
|buy
|2456
|100.00
|111.89
|111.13
|112.09
|4912
|2006.05.19 11:26
|t/p
|2456
|100.00
|112.09
|111.13
|112.09
|17841.21
|4491492.87
|4913
|2006.05.19 11:26
|buy
|2457
|100.00
|112.14
|111.38
|112.34
|4914
|2006.05.19 11:29
|buy
|2458
|100.00
|111.88
|111.27
|112.08
|4915
|2006.05.19 13:02
|buy
|2459
|100.00
|111.73
|111.27
|111.93
|4916
|2006.05.19 13:44
|buy
|2460
|100.00
|111.57
|111.26
|111.77
|4917
|2006.05.19 13:54
|t/p
|2460
|100.00
|111.77
|111.26
|111.77
|17890.69
|4509383.56
|4918
|2006.05.19 13:54
|close
|2459
|100.00
|111.79
|111.27
|111.93
|5367.21
|4514750.77
|4919
|2006.05.19 13:55
|close
|2458
|100.00
|111.76
|111.27
|112.08
|-10737.29
|4504013.48
|4920
|2006.05.19 13:55
|close
|2457
|100.00
|111.77
|111.38
|112.34
|-33103.70
|4470909.78
|4921
|2006.05.19 13:55
|sell
|2461
|100.00
|111.78
|112.54
|111.58
|4922
|2006.05.19 14:12
|t/p
|2461
|100.00
|111.58
|112.54
|111.58
|17925.96
|4488835.74
|4923
|2006.05.19 14:12
|sell
|2462
|100.00
|111.53
|112.29
|111.33
|4924
|2006.05.19 14:18
|sell
|2463
|100.00
|111.69
|112.30
|111.49
|4925
|2006.05.19 14:22
|sell
|2464
|100.00
|111.87
|112.33
|111.67
|4926
|2006.05.19 14:29
|t/p
|2464
|100.00
|111.67
|112.33
|111.67
|17916.33
|4506752.07
|4927
|2006.05.19 14:29
|close
|2463
|100.00
|111.63
|112.30
|111.49
|5374.90
|4512126.97
|4928
|2006.05.19 14:30
|close
|2462
|100.00
|111.65
|112.29
|111.33
|-10747.87
|4501379.10
|4929
|2006.05.19 14:30
|sell
|2465
|100.00
|111.60
|112.36
|111.40
|4930
|2006.05.19 15:02
|sell
|2466
|100.00
|111.75
|112.36
|111.55
|4931
|2006.05.19 15:21
|sell
|2467
|100.00
|111.96
|112.42
|111.76
|4932
|2006.05.19 15:50
|sell
|2468
|100.00
|112.11
|112.42
|111.91
|4933
|2006.05.19 16:30
|t/p
|2468
|100.00
|111.91
|112.42
|111.91
|17892.29
|4519271.39
|4934
|2006.05.19 16:30
|close
|2467
|100.00
|111.78
|112.42
|111.76
|16103.06
|4535374.45
|4935
|2006.05.19 16:30
|close
|2466
|100.00
|111.77
|112.36
|111.55
|-1789.39
|4533585.06
|4936
|2006.05.19 16:31
|close
|2465
|100.00
|111.78
|112.36
|111.40
|-16103.06
|4517482.00
|4937
|2006.05.19 16:32
|sell
|2469
|100.00
|111.70
|112.46
|111.50
|4938
|2006.05.19 16:49
|sell
|2470
|100.00
|111.87
|112.48
|111.67
|4939
|2006.05.19 16:59
|close
|2470
|100.00
|111.78
|112.48
|111.67
|8051.53
|4525533.53
|4940
|2006.05.19 17:00
|close
|2469
|100.00
|111.79
|112.46
|111.50
|-8050.81
|4517482.72
|4941
|2006.05.19 17:00
|sell
|2471
|100.00
|111.74
|112.50
|111.54
|4942
|2006.05.19 18:18
|sell
|2472
|100.00
|111.89
|112.50
|111.69
|4943
|2006.05.19 18:29
|close
|2472
|100.00
|111.80
|112.50
|111.69
|8050.09
|4525532.81
|4944
|2006.05.19 18:30
|close
|2471
|100.00
|111.81
|112.50
|111.54
|-6260.62
|4519272.19
|4945
|2006.05.19 18:30
|sell
|2473
|100.00
|111.75
|112.51
|111.55
|4946
|2006.05.22 00:42
|sell
|2474
|100.00
|111.90
|112.51
|111.70
|4947
|2006.05.22 02:10
|sell
|2475
|100.00
|112.06
|112.52
|111.86
|4948
|2006.05.22 03:17
|sell
|2476
|100.00
|112.22
|112.53
|112.02
|4949
|2006.05.22 04:00
|t/p
|2476
|100.00
|112.02
|112.53
|112.02
|17863.52
|4537135.71
|4950
|2006.05.22 04:00
|close
|2475
|100.00
|111.96
|112.52
|111.86
|8931.76
|4546067.47
|4951
|2006.05.22 04:01
|close
|2474
|100.00
|111.97
|112.51
|111.70
|-6251.67
|4539815.80
|4952
|2006.05.22 04:01
|close
|2473
|100.00
|111.98
|112.51
|111.55
|-21133.68
|4518682.12
|4953
|2006.05.22 04:01
|sell
|2477
|100.00
|111.95
|112.71
|111.75
|4954
|2006.05.22 04:07
|sell
|2478
|100.00
|112.15
|112.76
|111.95
|4955
|2006.05.22 04:29
|close
|2478
|100.00
|112.00
|112.76
|111.95
|13392.86
|4532074.98
|4956
|2006.05.22 04:30
|close
|2477
|100.00
|112.01
|112.71
|111.75
|-5356.66
|4526718.32
|4957
|2006.05.22 04:30
|sell
|2479
|100.00
|111.92
|112.68
|111.72
|4958
|2006.05.22 05:08
|sell
|2480
|100.00
|112.10
|112.71
|111.90
|4959
|2006.05.22 06:34
|sell
|2481
|100.00
|112.31
|112.77
|112.11
|4960
|2006.05.22 07:03
|sell
|2482
|100.00
|112.52
|112.83
|112.32
|4961
|2006.05.22 07:06
|s/l
|2479
|100.00
|112.68
|112.68
|111.72
|-67447.64
|4459270.68
|4962
|2006.05.22 07:06
|close
|2482
|100.00
|112.68
|112.83
|112.32
|-14199.50
|4445071.18
|4963
|2006.05.22 07:06
|close
|2481
|100.00
|112.67
|112.77
|112.11
|-31951.72
|4413119.46
|4964
|2006.05.22 07:06
|close
|2480
|100.00
|112.68
|112.71
|111.90
|-51473.20
|4361646.26
|4965
|2006.05.22 07:06
|buy
|2483
|100.00
|112.64
|111.88
|112.84
|4966
|2006.05.22 07:36
|t/p
|2483
|100.00
|112.84
|111.88
|112.84
|17722.64
|4379368.90
|4967
|2006.05.22 07:36
|buy
|2484
|100.00
|112.89
|112.13
|113.09
|4968
|2006.05.22 08:30
|buy
|2485
|100.00
|112.72
|112.11
|112.92
|4969
|2006.05.22 08:57
|close
|2485
|100.00
|112.84
|112.11
|112.92
|10634.53
|4390003.43
|4970
|2006.05.22 08:57
|close
|2484
|100.00
|112.85
|112.13
|113.09
|-3544.53
|4386458.90
|4971
|2006.05.22 08:57
|buy
|2486
|100.00
|112.85
|112.09
|113.05
|4972
|2006.05.22 08:59
|buy
|2487
|100.00
|112.66
|112.05
|112.86
|4973
|2006.05.22 09:26
|close
|2487
|100.00
|112.76
|112.05
|112.86
|8868.39
|4395327.29
|4974
|2006.05.22 09:26
|close
|2486
|100.00
|112.77
|112.09
|113.05
|-7094.09
|4388233.20
|4975
|2006.05.22 09:27
|buy
|2488
|100.00
|112.83
|112.07
|113.03
|4976
|2006.05.22 09:29
|buy
|2489
|100.00
|112.60
|111.99
|112.80
|4977
|2006.05.22 11:00
|buy
|2490
|100.00
|112.45
|111.99
|112.65
|4978
|2006.05.22 14:30
|buy
|2491
|100.00
|112.19
|111.88
|112.39
|4979
|2006.05.22 14:31
|s/l
|2488
|100.00
|112.07
|112.07
|113.03
|-67820.81
|4320412.39
|4980
|2006.05.22 14:31
|close
|2491
|100.00
|112.06
|111.88
|112.39
|-11600.93
|4308811.46
|4981
|2006.05.22 14:32
|close
|2490
|100.00
|112.07
|111.99
|112.65
|-33907.38
|4274904.08
|4982
|2006.05.22 14:32
|close
|2489
|100.00
|112.08
|111.99
|112.80
|-46395.43
|4228508.65
|4983
|2006.05.22 14:32
|sell
|2492
|100.00
|112.16
|112.92
|111.96
|4984
|2006.05.22 14:45
|sell
|2493
|100.00
|112.31
|112.92
|112.11
|4985
|2006.05.22 14:50
|sell
|2494
|100.00
|112.50
|112.96
|112.30
|4986
|2006.05.22 14:59
|t/p
|2494
|100.00
|112.30
|112.96
|112.30
|17831.67
|4246340.32
|4987
|2006.05.22 14:59
|close
|2493
|100.00
|112.16
|112.92
|112.11
|13373.75
|4259714.07
|4988
|2006.05.22 15:00
|close
|2492
|100.00
|112.18
|112.92
|111.96
|-1782.85
|4257931.22
|4989
|2006.05.22 15:00
|sell
|2495
|100.00
|112.08
|112.84
|111.88
|4990
|2006.05.22 16:00
|t/p
|2495
|100.00
|111.88
|112.84
|111.88
|17885.88
|4275817.10
|4991
|2006.05.22 16:00
|sell
|2496
|100.00
|111.78
|112.54
|111.58
|4992
|2006.05.22 16:13
|sell
|2497
|100.00
|111.95
|112.56
|111.75
|4993
|2006.05.22 16:18
|sell
|2498
|100.00
|112.13
|112.59
|111.93
|4994
|2006.05.22 16:27
|close
|2498
|100.00
|111.95
|112.59
|111.93
|16078.61
|4291895.71
|4995
|2006.05.22 16:27
|close
|2497
|100.00
|111.96
|112.56
|111.75
|-893.18
|4291002.53
|4996
|2006.05.22 16:28
|close
|2496
|100.00
|111.95
|112.54
|111.58
|-15185.35
|4275817.18
|4997
|2006.05.22 16:28
|sell
|2499
|100.00
|111.92
|112.68
|111.72
|4998
|2006.05.22 16:30
|t/p
|2499
|100.00
|111.72
|112.68
|111.72
|17905.10
|4293722.28
|4999
|2006.05.22 16:30
|sell
|2500
|100.00
|111.66
|112.42
|111.46
|5000
|2006.05.22 16:49
|sell
|2501
|100.00
|111.81
|112.42
|111.61
|5001
|2006.05.22 16:57
|close
|2501
|100.00
|111.72
|112.42
|111.61
|8055.85
|4301778.13
|5002
|2006.05.22 16:57
|close
|2500
|100.00
|111.71
|112.42
|111.46
|-4475.88
|4297302.25
|5003
|2006.05.22 16:57
|sell
|2502
|100.00
|111.68
|112.44
|111.48
|5004
|2006.05.22 17:17
|sell
|2503
|100.00
|111.84
|112.45
|111.64
|5005
|2006.05.22 17:27
|close
|2503
|100.00
|111.73
|112.45
|111.64
|9845.16
|4307147.41
|5006
|2006.05.22 17:27
|close
|2502
|100.00
|111.72
|112.44
|111.48
|-3580.38
|4303567.03
|5007
|2006.05.22 17:27
|sell
|2504
|100.00
|111.70
|112.46
|111.50
|5008
|2006.05.22 19:01
|t/p
|2504
|100.00
|111.50
|112.46
|111.50
|17951.71
|4321518.74
|5009
|2006.05.22 19:01
|sell
|2505
|100.00
|111.37
|112.13
|111.17
|5010
|2006.05.22 19:14
|sell
|2506
|100.00
|111.55
|112.16
|111.35
|5011
|2006.05.22 19:25
|close
|2506
|100.00
|111.42
|112.16
|111.35
|11667.56
|4333186.30
|5012
|2006.05.22 19:26
|close
|2505
|100.00
|111.41
|112.13
|111.17
|-3590.34
|4329595.96
|5013
|2006.05.22 19:26
|sell
|2507
|100.00
|111.38
|112.14
|111.18
|5014
|2006.05.22 21:41
|sell
|2508
|100.00
|111.53
|112.14
|111.33
|5015
|2006.05.22 22:26
|close
|2508
|100.00
|111.45
|112.14
|111.33
|7178.11
|4336774.07
|5016
|2006.05.22 22:27
|close
|2507
|100.00
|111.44
|112.14
|111.18
|-5384.06
|4331390.01
|5017
|2006.05.22 22:28
|sell
|2509
|100.00
|111.41
|112.17
|111.21
|5018
|2006.05.23 00:01
|sell
|2510
|100.00
|111.56
|112.17
|111.36
|5019
|2006.05.23 00:09
|sell
|2511
|100.00
|111.73
|112.19
|111.53
|5020
|2006.05.23 00:20
|close
|2511
|100.00
|111.56
|112.19
|111.53
|15238.44
|4346628.45
|5021
|2006.05.23 00:20
|close
|2510
|100.00
|111.54
|112.17
|111.36
|1793.08
|4348421.53
|5022
|2006.05.23 00:21
|close
|2509
|100.00
|111.56
|112.17
|111.21
|-14039.98
|4334381.55
|5023
|2006.05.23 00:22
|buy
|2512
|100.00
|111.57
|110.81
|111.77
|5024
|2006.05.23 01:09
|t/p
|2512
|100.00
|111.77
|110.81
|111.77
|17892.29
|4352273.84
|5025
|2006.05.23 01:09
|buy
|2513
|100.00
|111.82
|111.06
|112.02
|5026
|2006.05.23 01:22
|buy
|2514
|100.00
|111.67
|111.06
|111.87
|5027
|2006.05.23 01:31
|close
|2514
|100.00
|111.75
|111.06
|111.87
|7158.84
|4359432.68
|5028
|2006.05.23 01:32
|close
|2513
|100.00
|111.76
|111.06
|112.02
|-5368.65
|4354064.03
|5029
|2006.05.23 01:32
|buy
|2515
|100.00
|111.79
|111.03
|111.99
|5030
|2006.05.23 04:00
|buy
|2516
|100.00
|111.63
|111.02
|111.83
|5031
|2006.05.23 04:44
|buy
|2517
|100.00
|111.48
|111.02
|111.68
|5032
|2006.05.23 05:42
|buy
|2518
|100.00
|111.32
|111.01
|111.52
|5033
|2006.05.23 05:46
|buy
|2519
|100.00
|111.17
|111.01
|111.37
|5034
|2006.05.23 06:13
|s/l
|2515
|100.00
|111.03
|111.03
|111.99
|-68449.97
|4285614.06
|5035
|2006.05.23 06:13
|close
|2519
|100.00
|111.03
|111.01
|111.37
|-12609.20
|4273004.86
|5036
|2006.05.23 06:14
|close
|2518
|100.00
|111.06
|111.01
|111.52
|-23410.77
|4249594.09
|5037
|2006.05.23 06:14
|close
|2517
|100.00
|111.05
|111.02
|111.68
|-38721.30
|4210872.79
|5038
|2006.05.23 06:14
|close
|2516
|100.00
|111.04
|111.02
|111.83
|-53134.01
|4157738.78
|5039
|2006.05.23 06:14
|sell
|2520
|100.00
|111.05
|111.81
|110.85
|5040
|2006.05.23 06:29
|sell
|2521
|100.00
|111.24
|111.85
|111.04
|5041
|2006.05.23 07:38
|close
|2521
|100.00
|111.14
|111.85
|111.04
|8997.66
|4166736.44
|5042
|2006.05.23 07:39
|close
|2520
|100.00
|111.15
|111.81
|110.85
|-8996.85
|4157739.59
|5043
|2006.05.23 07:39
|sell
|2522
|100.00
|111.09
|111.85
|110.89
|5044
|2006.05.23 08:30
|sell
|2523
|100.00
|111.27
|111.88
|111.07
|5045
|2006.05.23 08:31
|sell
|2524
|100.00
|111.59
|112.05
|111.39
|5046
|2006.05.23 08:40
|t/p
|2524
|100.00
|111.39
|112.05
|111.39
|17956.54
|4175696.13
|5047
|2006.05.23 08:40
|close
|2523
|100.00
|111.38
|111.88
|111.07
|-9876.10
|4165820.03
|5048
|2006.05.23 08:41
|close
|2522
|100.00
|111.43
|111.85
|110.89
|-30512.43
|4135307.60
|5049
|2006.05.23 08:41
|buy
|2525
|100.00
|111.45
|110.69
|111.65
|5050
|2006.05.23 08:47
|buy
|2526
|100.00
|111.29
|110.68
|111.49
|5051
|2006.05.23 08:50
|close
|2526
|100.00
|111.38
|110.68
|111.49
|8080.45
|4143388.05
|5052
|2006.05.23 08:50
|close
|2525
|100.00
|111.37
|110.69
|111.65
|-7183.26
|4136204.79
|5053
|2006.05.23 08:50
|buy
|2527
|100.00
|111.43
|110.67
|111.63
|5054
|2006.05.23 08:56
|buy
|2528
|100.00
|111.26
|110.65
|111.46
|5055
|2006.05.23 08:59
|t/p
|2528
|100.00
|111.46
|110.65
|111.46
|17938.83
|4154143.62
|5056
|2006.05.23 08:59
|close
|2527
|100.00
|111.49
|110.67
|111.63
|5381.65
|4159525.27
|5057
|2006.05.23 09:00
|buy
|2529
|100.00
|111.54
|110.78
|111.74
|5058
|2006.05.23 09:12
|buy
|2530
|100.00
|111.38
|110.77
|111.58
|5059
|2006.05.23 10:32
|close
|2530
|100.00
|111.48
|110.77
|111.58
|8970.22
|4168495.49
|5060
|2006.05.23 10:34
|close
|2529
|100.00
|111.49
|110.78
|111.74
|-4484.71
|4164010.78
|5061
|2006.05.23 10:34
|buy
|2531
|100.00
|111.54
|110.78
|111.74
|5062
|2006.05.23 10:41
|buy
|2532
|100.00
|111.39
|110.78
|111.59
|5063
|2006.05.23 11:03
|close
|2532
|100.00
|111.47
|110.78
|111.59
|7176.82
|4171187.60
|5064
|2006.05.23 11:03
|close
|2531
|100.00
|111.46
|110.78
|111.74
|-7177.46
|4164010.14
|5065
|2006.05.23 11:03
|buy
|2533
|100.00
|111.51
|110.75
|111.71
|5066
|2006.05.23 11:06
|buy
|2534
|100.00
|111.36
|110.75
|111.56
|5067
|2006.05.23 13:01
|close
|2534
|100.00
|111.48
|110.75
|111.56
|10764.26
|4174774.40
|5068
|2006.05.23 13:01
|close
|2533
|100.00
|111.49
|110.75
|111.71
|-1793.88
|4172980.52
|5069
|2006.05.23 13:01
|buy
|2535
|100.00
|111.46
|110.70
|111.66
|5070
|2006.05.23 13:20
|buy
|2536
|100.00
|111.30
|110.69
|111.50
|5071
|2006.05.23 13:29
|close
|2536
|100.00
|111.42
|110.69
|111.50
|10770.06
|4183750.58
|5072
|2006.05.23 13:30
|close
|2535
|100.00
|111.43
|110.70
|111.66
|-2692.27
|4181058.31
|5073
|2006.05.23 13:30
|buy
|2537
|100.00
|111.49
|110.73
|111.69
|5074
|2006.05.23 14:06
|buy
|2538
|100.00
|111.34
|110.73
|111.54
|5075
|2006.05.23 14:29
|close
|2538
|100.00
|111.43
|110.73
|111.54
|8076.82
|4189135.13
|5076
|2006.05.23 14:30
|close
|2537
|100.00
|111.44
|110.73
|111.69
|-4486.72
|4184648.41
|5077
|2006.05.23 14:30
|buy
|2539
|100.00
|111.50
|110.74
|111.70
|5078
|2006.05.23 14:30
|t/p
|2539
|100.00
|111.70
|110.74
|111.70
|17905.10
|4202553.51
|5079
|2006.05.23 14:30
|buy
|2540
|100.00
|111.74
|110.98
|111.94
|5080
|2006.05.23 14:32
|buy
|2541
|100.00
|111.58
|110.97
|111.78
|5081
|2006.05.23 14:48
|buy
|2542
|100.00
|111.43
|110.97
|111.63
|5082
|2006.05.23 15:31
|buy
|2543
|100.00
|111.27
|110.96
|111.47
|5083
|2006.05.23 15:47
|buy
|2544
|100.00
|111.12
|110.96
|111.32
|5084
|2006.05.23 16:00
|t/p
|2543
|100.00
|111.47
|110.96
|111.47
|17938.83
|4220492.34
|5085
|2006.05.23 16:00
|t/p
|2544
|100.00
|111.32
|110.96
|111.32
|17938.83
|4238431.17
|5086
|2006.05.23 16:00
|close
|2542
|100.00
|111.49
|110.97
|111.63
|5381.65
|4243812.82
|5087
|2006.05.23 16:00
|close
|2541
|100.00
|111.47
|110.97
|111.78
|-9868.13
|4233944.69
|5088
|2006.05.23 16:00
|close
|2540
|100.00
|111.48
|110.98
|111.94
|-23322.57
|4210622.12
|5089
|2006.05.23 16:00
|buy
|2545
|100.00
|111.50
|110.74
|111.70
|5090
|2006.05.23 16:05
|buy
|2546
|100.00
|111.34
|110.73
|111.54
|5091
|2006.05.23 16:06
|close
|2546
|100.00
|111.46
|110.73
|111.54
|10766.19
|4221388.31
|5092
|2006.05.23 16:06
|close
|2545
|100.00
|111.47
|110.74
|111.70
|-2691.31
|4218697.00
|5093
|2006.05.23 16:06
|buy
|2547
|100.00
|111.50
|110.74
|111.70
|5094
|2006.05.23 16:08
|buy
|2548
|100.00
|111.33
|110.72
|111.53
|5095
|2006.05.23 16:10
|close
|2548
|100.00
|111.46
|110.72
|111.53
|11663.38
|4230360.38
|5096
|2006.05.23 16:10
|close
|2547
|100.00
|111.45
|110.74
|111.70
|-4486.32
|4225874.06
|5097
|2006.05.23 16:10
|buy
|2549
|100.00
|111.48
|110.72
|111.68
|5098
|2006.05.23 16:17
|buy
|2550
|100.00
|111.26
|110.65
|111.46
|5099
|2006.05.23 16:20
|close
|2550
|100.00
|111.43
|110.65
|111.46
|15256.21
|4241130.27
|5100
|2006.05.23 16:20
|close
|2549
|100.00
|111.42
|110.72
|111.68
|-5385.03
|4235745.24
|5101
|2006.05.23 16:20
|buy
|2551
|100.00
|111.48
|110.72
|111.68
|5102
|2006.05.23 16:25
|buy
|2552
|100.00
|111.31
|110.70
|111.51
|5103
|2006.05.23 16:26
|close
|2552
|100.00
|111.40
|110.70
|111.51
|8078.99
|4243824.23
|5104
|2006.05.23 16:26
|close
|2551
|100.00
|111.37
|110.72
|111.68
|-9876.99
|4233947.24
|5105
|2006.05.23 16:26
|buy
|2553
|100.00
|111.40
|110.64
|111.60
|5106
|2006.05.23 16:46
|buy
|2554
|100.00
|111.22
|110.61
|111.42
|5107
|2006.05.23 16:59
|close
|2554
|100.00
|111.34
|110.61
|111.42
|10777.80
|4244725.04
|5108
|2006.05.23 17:00
|close
|2553
|100.00
|111.36
|110.64
|111.60
|-3591.95
|4241133.09
|5109
|2006.05.23 17:00
|buy
|2555
|100.00
|111.39
|110.63
|111.59
|5110
|2006.05.23 17:15
|buy
|2556
|100.00
|111.19
|110.58
|111.39
|5111
|2006.05.23 17:19
|close
|2556
|100.00
|111.30
|110.58
|111.39
|9883.20
|4251016.29
|5112
|2006.05.23 17:19
|close
|2555
|100.00
|111.29
|110.63
|111.59
|-8985.53
|4242030.76
|5113
|2006.05.23 17:20
|sell
|2557
|100.00
|111.23
|111.99
|111.03
|5114
|2006.05.23 20:30
|sell
|2558
|100.00
|111.42
|112.03
|111.22
|5115
|2006.05.23 20:36
|sell
|2559
|100.00
|111.58
|112.04
|111.38
|5116
|2006.05.23 20:41
|t/p
|2559
|100.00
|111.38
|112.04
|111.38
|17966.22
|4259996.98
|5117
|2006.05.23 20:41
|close
|2558
|100.00
|111.32
|112.03
|111.22
|8983.11
|4268980.09
|5118
|2006.05.23 20:41
|close
|2557
|100.00
|111.34
|111.99
|111.03
|-9879.65
|4259100.44
|5119
|2006.05.23 20:41
|buy
|2560
|100.00
|111.32
|110.56
|111.52
|5120
|2006.05.23 21:00
|t/p
|2560
|100.00
|111.52
|110.56
|111.52
|17930.79
|4277031.23
|5121
|2006.05.23 21:00
|buy
|2561
|100.00
|111.58
|110.82
|111.78
|5122
|2006.05.23 21:30
|t/p
|2561
|100.00
|111.78
|110.82
|111.78
|17882.69
|4294913.92
|5123
|2006.05.23 21:30
|buy
|2562
|100.00
|111.88
|111.12
|112.08
|5124
|2006.05.23 23:00
|t/p
|2562
|100.00
|112.08
|111.12
|112.08
|17831.67
|4312745.59
|5125
|2006.05.23 23:00
|buy
|2563
|100.00
|112.20
|111.44
|112.40
|5126
|2006.05.24 01:05
|buy
|2564
|100.00
|111.97
|111.36
|112.17
|5127
|2006.05.24 01:25
|close
|2564
|100.00
|112.13
|111.36
|112.17
|14269.15
|4327014.74
|5128
|2006.05.24 01:25
|close
|2563
|100.00
|112.12
|111.44
|112.40
|-6880.51
|4320134.23
|5129
|2006.05.24 01:25
|buy
|2565
|100.00
|112.14
|111.38
|112.34
|5130
|2006.05.24 01:54
|t/p
|2565
|100.00
|112.34
|111.38
|112.34
|17795.18
|4337929.41
|5131
|2006.05.24 01:54
|buy
|2566
|100.00
|112.43
|111.67
|112.63
|5132
|2006.05.24 02:34
|buy
|2567
|100.00
|112.28
|111.67
|112.48
|5133
|2006.05.24 02:58
|close
|2567
|100.00
|112.37
|111.67
|112.48
|8009.26
|4345938.67
|5134
|2006.05.24 02:58
|close
|2566
|100.00
|112.36
|111.67
|112.63
|-6229.98
|4339708.69
|5135
|2006.05.24 02:58
|buy
|2568
|100.00
|112.41
|111.65
|112.61
|5136
|2006.05.24 03:01
|buy
|2569
|100.00
|112.19
|111.58
|112.39
|5137
|2006.05.24 03:32
|buy
|2570
|100.00
|112.01
|111.55
|112.21
|5138
|2006.05.24 04:56
|close
|2570
|100.00
|112.21
|111.55
|112.21
|17823.72
|4357532.41
|5139
|2006.05.24 04:57
|close
|2569
|100.00
|112.20
|111.58
|112.39
|891.27
|4358423.68
|5140
|2006.05.24 04:58
|close
|2568
|100.00
|112.19
|111.65
|112.61
|-19609.59
|4338814.09
|5141
|2006.05.24 04:58
|sell
|2571
|100.00
|112.18
|112.94
|111.98
|5142
|2006.05.24 05:23
|sell
|2572
|100.00
|112.34
|112.95
|112.14
|5143
|2006.05.24 05:55
|sell
|2573
|100.00
|112.50
|112.96
|112.30
|5144
|2006.05.24 06:00
|close
|2573
|100.00
|112.32
|112.96
|112.30
|16025.64
|4354839.73
|5145
|2006.05.24 06:02
|close
|2572
|100.00
|112.31
|112.95
|112.14
|2671.18
|4357510.91
|5146
|2006.05.24 06:03
|close
|2571
|100.00
|112.32
|112.94
|111.98
|-12464.39
|4345046.52
|5147
|2006.05.24 06:03
|sell
|2574
|100.00
|112.29
|113.05
|112.09
|5148
|2006.05.24 06:47
|sell
|2575
|100.00
|112.46
|113.07
|112.26
|5149
|2006.05.24 06:54
|sell
|2576
|100.00
|112.62
|113.08
|112.42
|5150
|2006.05.24 07:01
|t/p
|2576
|100.00
|112.42
|113.08
|112.42
|17798.34
|4362844.86
|5151
|2006.05.24 07:01
|close
|2575
|100.00
|112.37
|113.07
|112.26
|8009.26
|4370854.12
|5152
|2006.05.24 07:01
|close
|2574
|100.00
|112.36
|113.05
|112.09
|-6229.98
|4364624.14
|5153
|2006.05.24 07:01
|sell
|2577
|100.00
|112.33
|113.09
|112.13
|5154
|2006.05.24 07:20
|sell
|2578
|100.00
|112.48
|113.09
|112.28
|5155
|2006.05.24 07:29
|close
|2578
|100.00
|112.38
|113.09
|112.28
|8898.38
|4373522.52
|5156
|2006.05.24 07:30
|close
|2577
|100.00
|112.40
|113.09
|112.13
|-6227.76
|4367294.76
|5157
|2006.05.24 07:30
|sell
|2579
|100.00
|112.32
|113.08
|112.12
|5158
|2006.05.24 08:00
|t/p
|2579
|100.00
|112.12
|113.08
|112.12
|17844.40
|4385139.16
|5159
|2006.05.24 08:00
|sell
|2580
|100.00
|112.04
|112.80
|111.84
|5160
|2006.05.24 08:31
|t/p
|2580
|100.00
|111.84
|112.80
|111.84
|17882.69
|4403021.85
|5161
|2006.05.24 08:31
|sell
|2581
|100.00
|111.80
|112.56
|111.60
|5162
|2006.05.24 08:46
|sell
|2582
|100.00
|112.01
|112.62
|111.81
|5163
|2006.05.24 09:02
|close
|2582
|100.00
|111.83
|112.62
|111.81
|16095.86
|4419117.71
|5164
|2006.05.24 09:02
|close
|2581
|100.00
|111.84
|112.56
|111.60
|-3576.54
|4415541.17
|5165
|2006.05.24 09:03
|sell
|2583
|100.00
|111.78
|112.54
|111.58
|5166
|2006.05.24 09:19
|sell
|2584
|100.00
|111.94
|112.55
|111.74
|5167
|2006.05.24 09:39
|close
|2584
|100.00
|111.85
|112.55
|111.74
|8046.49
|4423587.66
|5168
|2006.05.24 09:40
|close
|2583
|100.00
|111.86
|112.54
|111.58
|-7151.80
|4416435.86
|5169
|2006.05.24 09:41
|sell
|2585
|100.00
|111.81
|112.57
|111.61
|5170
|2006.05.24 10:15
|sell
|2586
|100.00
|111.99
|112.60
|111.79
|5171
|2006.05.24 10:39
|close
|2586
|100.00
|111.89
|112.60
|111.79
|8937.35
|4425373.21
|5172
|2006.05.24 10:39
|close
|2585
|100.00
|111.91
|112.57
|111.61
|-8935.75
|4416437.46
|5173
|2006.05.24 10:39
|sell
|2587
|100.00
|111.86
|112.62
|111.66
|5174
|2006.05.24 10:44
|sell
|2588
|100.00
|112.01
|112.62
|111.81
|5175
|2006.05.24 11:00
|close
|2588
|100.00
|111.93
|112.62
|111.81
|7147.32
|4423584.78
|5176
|2006.05.24 11:00
|close
|2587
|100.00
|111.92
|112.62
|111.66
|-5360.97
|4418223.81
|5177
|2006.05.24 11:00
|sell
|2589
|100.00
|111.89
|112.65
|111.69
|5178
|2006.05.24 11:39
|t/p
|2589
|100.00
|111.69
|112.65
|111.69
|17908.30
|4436132.11
|5179
|2006.05.24 11:39
|sell
|2590
|100.00
|111.64
|112.40
|111.44
|5180
|2006.05.24 11:44
|sell
|2591
|100.00
|111.79
|112.40
|111.59
|5181
|2006.05.24 11:59
|close
|2591
|100.00
|111.70
|112.40
|111.59
|8057.30
|4444189.41
|5182
|2006.05.24 12:00
|close
|2590
|100.00
|111.71
|112.40
|111.44
|-6266.23
|4437923.18
|5183
|2006.05.24 12:00
|sell
|2592
|100.00
|111.68
|112.44
|111.48
|5184
|2006.05.24 12:12
|sell
|2593
|100.00
|111.84
|112.45
|111.64
|5185
|2006.05.24 12:46
|sell
|2594
|100.00
|112.00
|112.46
|111.80
|5186
|2006.05.24 13:31
|t/p
|2594
|100.00
|111.80
|112.46
|111.80
|17898.69
|4455821.87
|5187
|2006.05.24 13:31
|close
|2593
|100.00
|111.74
|112.45
|111.64
|8949.35
|4464771.22
|5188
|2006.05.24 13:31
|close
|2592
|100.00
|111.75
|112.44
|111.48
|-6263.98
|4458507.24
|5189
|2006.05.24 13:31
|sell
|2595
|100.00
|111.70
|112.46
|111.50
|5190
|2006.05.24 13:42
|sell
|2596
|100.00
|111.86
|112.47
|111.66
|5191
|2006.05.24 14:09
|sell
|2597
|100.00
|112.03
|112.49
|111.83
|5192
|2006.05.24 14:11
|sell
|2598
|100.00
|112.18
|112.49
|111.98
|5193
|2006.05.24 15:06
|sell
|2599
|100.00
|112.36
|112.52
|112.16
|5194
|2006.05.24 15:07
|s/l
|2595
|100.00
|112.46
|112.46
|111.50
|-67579.58
|4390927.66
|5195
|2006.05.24 15:07
|close
|2599
|100.00
|112.46
|112.52
|112.16
|-8892.05
|4382035.61
|5196
|2006.05.24 15:07
|close
|2598
|100.00
|112.45
|112.49
|111.98
|-24010.67
|4358024.94
|5197
|2006.05.24 15:07
|s/l
|2596
|100.00
|112.47
|112.47
|111.66
|-54236.69
|4303788.25
|5198
|2006.05.24 15:07
|close
|2597
|100.00
|112.47
|112.49
|111.83
|-39121.54
|4264666.71
|5199
|2006.05.24 15:07
|buy
|2600
|100.00
|112.48
|111.72
|112.68
|5200
|2006.05.24 15:13
|t/p
|2600
|100.00
|112.68
|111.72
|112.68
|17747.80
|4282414.51
|5201
|2006.05.24 15:13
|buy
|2601
|100.00
|112.73
|111.97
|112.93
|5202
|2006.05.24 15:22
|buy
|2602
|100.00
|112.55
|111.94
|112.75
|5203
|2006.05.24 15:28
|close
|2602
|100.00
|112.65
|111.94
|112.75
|8877.05
|4291291.56
|5204
|2006.05.24 15:28
|close
|2601
|100.00
|112.64
|111.97
|112.93
|-7990.06
|4283301.50
|5205
|2006.05.24 15:28
|buy
|2603
|100.00
|112.69
|111.93
|112.89
|5206
|2006.05.24 16:12
|t/p
|2603
|100.00
|112.89
|111.93
|112.89
|17714.79
|4301016.29
|5207
|2006.05.24 16:12
|buy
|2604
|100.00
|112.94
|112.18
|113.14
|5208
|2006.05.24 16:23
|buy
|2605
|100.00
|112.79
|112.18
|112.99
|5209
|2006.05.24 16:27
|close
|2605
|100.00
|112.87
|112.18
|112.99
|7087.80
|4308104.09
|5210
|2006.05.24 16:27
|close
|2604
|100.00
|112.86
|112.18
|113.14
|-7088.43
|4301015.66
|5211
|2006.05.24 16:27
|buy
|2606
|100.00
|112.91
|112.15
|113.11
|5212
|2006.05.24 16:32
|buy
|2607
|100.00
|112.76
|112.15
|112.96
|5213
|2006.05.24 16:36
|close
|2607
|100.00
|112.84
|112.15
|112.96
|7089.68
|4308105.34
|5214
|2006.05.24 16:36
|close
|2606
|100.00
|112.82
|112.15
|113.11
|-7977.31
|4300128.03
|5215
|2006.05.24 16:37
|buy
|2608
|100.00
|112.87
|112.11
|113.07
|5216
|2006.05.24 17:32
|buy
|2609
|100.00
|112.71
|112.10
|112.91
|5217
|2006.05.24 18:06
|close
|2609
|100.00
|112.80
|112.10
|112.91
|7978.72
|4308106.75
|5218
|2006.05.24 18:06
|close
|2608
|100.00
|112.79
|112.11
|113.07
|-7092.83
|4301013.92
|5219
|2006.05.24 18:07
|buy
|2610
|100.00
|112.84
|112.08
|113.04
|5220
|2006.05.24 18:30
|buy
|2611
|100.00
|112.66
|112.05
|112.86
|5221
|2006.05.24 18:56
|close
|2611
|100.00
|112.76
|112.05
|112.86
|8868.39
|4309882.31
|5222
|2006.05.24 18:56
|close
|2610
|100.00
|112.77
|112.08
|113.04
|-6207.32
|4303674.99
|5223
|2006.05.24 18:57
|buy
|2612
|100.00
|112.80
|112.04
|113.00
|5224
|2006.05.24 19:00
|buy
|2613
|100.00
|112.63
|112.02
|112.83
|5225
|2006.05.24 19:25
|close
|2613
|100.00
|112.72
|112.02
|112.83
|7984.39
|4311659.38
|5226
|2006.05.24 19:26
|close
|2612
|100.00
|112.71
|112.04
|113.00
|-7985.09
|4303674.29
|5227
|2006.05.24 19:26
|sell
|2614
|100.00
|112.72
|113.48
|112.52
|5228
|2006.05.24 21:51
|sell
|2615
|100.00
|112.89
|113.50
|112.69
|5229
|2006.05.24 22:46
|close
|2615
|100.00
|112.80
|113.50
|112.69
|7978.72
|4311653.01
|5230
|2006.05.24 22:46
|close
|2614
|100.00
|112.83
|113.48
|112.52
|-9749.18
|4301903.83
|5231
|2006.05.24 22:46
|sell
|2616
|100.00
|112.77
|113.53
|112.57
|5232
|2006.05.24 22:51
|sell
|2617
|100.00
|112.92
|113.53
|112.72
|5233
|2006.05.24 23:15
|close
|2617
|100.00
|112.84
|113.53
|112.72
|7089.68
|4308993.51
|5234
|2006.05.24 23:15
|close
|2616
|100.00
|112.86
|113.53
|112.57
|-7974.48
|4301019.03
|5235
|2006.05.24 23:16
|sell
|2618
|100.00
|112.83
|113.59
|112.63
|5236
|2006.05.25 07:01
|t/p
|2618
|100.00
|112.63
|113.59
|112.63
|15977.51
|4316996.54
|5237
|2006.05.25 07:01
|sell
|2619
|100.00
|112.57
|113.33
|112.37
|5238
|2006.05.25 07:39
|sell
|2620
|100.00
|112.73
|113.34
|112.53
|5239
|2006.05.25 09:30
|close
|2620
|100.00
|112.62
|113.34
|112.53
|9767.36
|4326763.90
|5240
|2006.05.25 09:30
|close
|2619
|100.00
|112.64
|113.33
|112.37
|-6214.49
|4320549.41
|5241
|2006.05.25 09:30
|sell
|2621
|100.00
|112.61
|113.37
|112.41
|5242
|2006.05.25 12:00
|t/p
|2621
|100.00
|112.41
|113.37
|112.41
|17804.69
|4338354.10
|5243
|2006.05.25 12:00
|sell
|2622
|100.00
|112.29
|113.05
|112.09
|5244
|2006.05.25 12:03
|sell
|2623
|100.00
|112.47
|113.08
|112.27
|5245
|2006.05.25 12:29
|close
|2623
|100.00
|112.35
|113.08
|112.27
|10680.91
|4349035.01
|5246
|2006.05.25 12:30
|close
|2622
|100.00
|112.36
|113.05
|112.09
|-6229.98
|4342805.03
|5247
|2006.05.25 12:30
|sell
|2624
|100.00
|112.31
|113.07
|112.11
|5248
|2006.05.25 13:30
|t/p
|2624
|100.00
|112.11
|113.07
|112.11
|17844.40
|4360649.43
|5249
|2006.05.25 13:30
|sell
|2625
|100.00
|112.04
|112.80
|111.84
|5250
|2006.05.25 13:32
|sell
|2626
|100.00
|112.21
|112.82
|112.01
|5251
|2006.05.25 13:36
|close
|2626
|100.00
|112.12
|112.82
|112.01
|8027.11
|4368676.54
|5252
|2006.05.25 13:36
|close
|2625
|100.00
|112.13
|112.80
|111.84
|-8026.40
|4360650.14
|5253
|2006.05.25 13:36
|sell
|2627
|100.00
|112.12
|112.88
|111.92
|5254
|2006.05.25 13:58
|t/p
|2627
|100.00
|111.92
|112.88
|111.92
|17869.91
|4378520.05
|5255
|2006.05.25 13:58
|sell
|2628
|100.00
|111.88
|112.64
|111.68
|5256
|2006.05.25 14:01
|sell
|2629
|100.00
|112.08
|112.69
|111.88
|5257
|2006.05.25 14:27
|close
|2629
|100.00
|111.97
|112.69
|111.88
|9824.06
|4388344.11
|5258
|2006.05.25 14:27
|close
|2628
|100.00
|111.96
|112.64
|111.68
|-7145.41
|4381198.70
|5259
|2006.05.25 14:27
|sell
|2630
|100.00
|111.94
|112.70
|111.74
|5260
|2006.05.25 15:00
|sell
|2631
|100.00
|112.09
|112.70
|111.89
|5261
|2006.05.25 15:25
|close
|2631
|100.00
|112.01
|112.70
|111.89
|7142.22
|4388340.92
|5262
|2006.05.25 15:26
|close
|2630
|100.00
|112.00
|112.70
|111.74
|-5357.14
|4382983.78
|5263
|2006.05.25 15:26
|sell
|2632
|100.00
|111.97
|112.73
|111.77
|5264
|2006.05.25 15:30
|sell
|2633
|100.00
|112.13
|112.74
|111.93
|5265
|2006.05.25 15:55
|close
|2633
|100.00
|112.04
|112.74
|111.93
|8032.85
|4391016.63
|5266
|2006.05.25 15:56
|close
|2632
|100.00
|112.02
|112.73
|111.77
|-4463.49
|4386553.14
|5267
|2006.05.25 15:56
|sell
|2634
|100.00
|111.99
|112.75
|111.79
|5268
|2006.05.25 19:23
|t/p
|2634
|100.00
|111.79
|112.75
|111.79
|17893.89
|4404447.03
|5269
|2006.05.25 19:23
|sell
|2635
|100.00
|111.73
|112.49
|111.53
|5270
|2006.05.26 00:57
|t/p
|2635
|100.00
|111.53
|112.49
|111.53
|17339.70
|4421786.73
|5271
|2006.05.26 00:57
|sell
|2636
|100.00
|111.48
|112.24
|111.28
|5272
|2006.05.26 01:01
|sell
|2637
|100.00
|111.68
|112.29
|111.48
|5273
|2006.05.26 01:15
|close
|2637
|100.00
|111.57
|112.29
|111.48
|9859.28
|4431646.01
|5274
|2006.05.26 01:16
|close
|2636
|100.00
|111.58
|112.24
|111.28
|-8962.18
|4422683.83
|5275
|2006.05.26 01:16
|sell
|2638
|100.00
|111.55
|112.31
|111.35
|5276
|2006.05.26 01:30
|sell
|2639
|100.00
|111.70
|112.31
|111.50
|5277
|2006.05.26 02:00
|sell
|2640
|100.00
|111.91
|112.37
|111.71
|5278
|2006.05.26 02:28
|t/p
|2640
|100.00
|111.71
|112.37
|111.71
|17905.10
|4440588.93
|5279
|2006.05.26 02:28
|close
|2639
|100.00
|111.70
|112.31
|111.50
|0.00
|4440588.93
|5280
|2006.05.26 02:28
|close
|2638
|100.00
|111.72
|112.31
|111.35
|-15216.61
|4425372.32
|5281
|2006.05.26 02:29
|buy
|2641
|100.00
|111.95
|111.19
|112.15
|5282
|2006.05.26 14:00
|t/p
|2641
|100.00
|112.15
|111.19
|112.15
|17830.08
|4443202.40
|5283
|2006.05.26 14:00
|buy
|2642
|100.00
|112.21
|111.45
|112.41
|5284
|2006.05.26 14:33
|buy
|2643
|100.00
|112.03
|111.42
|112.23
|5285
|2006.05.26 14:45
|buy
|2644
|100.00
|111.87
|111.41
|112.07
|5286
|2006.05.26 15:01
|t/p
|2643
|100.00
|112.23
|111.42
|112.23
|17806.27
|4461008.67
|5287
|2006.05.26 15:01
|t/p
|2644
|100.00
|112.07
|111.41
|112.07
|17806.27
|4478814.94
|5288
|2006.05.26 15:01
|close
|2642
|100.00
|112.32
|111.45
|112.41
|9793.45
|4488608.39
|5289
|2006.05.26 15:01
|buy
|2645
|100.00
|112.26
|111.50
|112.46
|5290
|2006.05.26 15:03
|buy
|2646
|100.00
|112.09
|111.48
|112.29
|5291
|2006.05.26 15:21
|close
|2646
|100.00
|112.18
|111.48
|112.29
|8022.82
|4496631.21
|5292
|2006.05.26 15:21
|close
|2645
|100.00
|112.16
|111.50
|112.46
|-8915.83
|4487715.38
|5293
|2006.05.26 15:21
|buy
|2647
|100.00
|112.21
|111.45
|112.41
|5294
|2006.05.26 15:22
|buy
|2648
|100.00
|112.06
|111.45
|112.26
|5295
|2006.05.26 15:28
|close
|2648
|100.00
|112.14
|111.45
|112.26
|7133.94
|4494849.32
|5296
|2006.05.26 15:28
|close
|2647
|100.00
|112.19
|111.45
|112.41
|-1782.69
|4493066.63
|5297
|2006.05.26 15:28
|buy
|2649
|100.00
|112.22
|111.46
|112.42
|5298
|2006.05.26 15:31
|t/p
|2649
|100.00
|112.42
|111.46
|112.42
|17744.65
|4510811.28
|5299
|2006.05.26 15:31
|buy
|2650
|100.00
|112.75
|111.99
|112.95
|5300
|2006.05.26 15:31
|buy
|2651
|100.00
|112.54
|111.93
|112.74
|5301
|2006.05.26 15:32
|close
|2651
|100.00
|112.67
|111.93
|112.74
|11538.12
|4522349.40
|5302
|2006.05.26 15:32
|close
|2650
|100.00
|112.66
|111.99
|112.95
|-7988.64
|4514360.76
|5303
|2006.05.26 15:32
|buy
|2652
|100.00
|112.68
|111.92
|112.88
|5304
|2006.05.26 15:33
|buy
|2653
|100.00
|112.45
|111.84
|112.65
|5305
|2006.05.26 15:44
|buy
|2654
|100.00
|112.29
|111.83
|112.49
|5306
|2006.05.26 15:50
|close
|2654
|100.00
|112.48
|111.83
|112.49
|16891.89
|4531252.65
|5307
|2006.05.26 15:51
|close
|2653
|100.00
|112.56
|111.84
|112.65
|9772.57
|4541025.22
|5308
|2006.05.26 15:51
|close
|2652
|100.00
|112.58
|111.92
|112.88
|-8882.57
|4532142.65
|5309
|2006.05.26 15:51
|buy
|2655
|100.00
|112.61
|111.85
|112.81
|5310
|2006.05.26 15:51
|buy
|2656
|100.00
|112.41
|111.80
|112.61
|5311
|2006.05.26 15:57
|close
|2656
|100.00
|112.57
|111.80
|112.61
|14213.38
|4546356.03
|5312
|2006.05.26 15:57
|close
|2655
|100.00
|112.59
|111.85
|112.81
|-1776.36
|4544579.67
|5313
|2006.05.26 15:58
|buy
|2657
|100.00
|112.62
|111.86
|112.82
|5314
|2006.05.26 15:58
|buy
|2658
|100.00
|112.44
|111.83
|112.64
|5315
|2006.05.26 15:59
|close
|2658
|100.00
|112.58
|111.83
|112.64
|12435.60
|4557015.27
|5316
|2006.05.26 16:00
|close
|2657
|100.00
|112.56
|111.86
|112.82
|-5330.49
|4551684.78
|5317
|2006.05.26 16:01
|buy
|2659
|100.00
|112.63
|111.87
|112.83
|5318
|2006.05.26 16:04
|buy
|2660
|100.00
|112.48
|111.87
|112.68
|5319
|2006.05.26 16:20
|close
|2660
|100.00
|112.57
|111.87
|112.68
|7995.03
|4559679.81
|5320
|2006.05.26 16:20
|close
|2659
|100.00
|112.56
|111.87
|112.83
|-6218.91
|4553460.90
|5321
|2006.05.26 16:20
|buy
|2661
|100.00
|112.62
|111.86
|112.82
|5322
|2006.05.26 16:21
|buy
|2662
|100.00
|112.45
|111.84
|112.65
|5323
|2006.05.26 16:22
|close
|2662
|100.00
|112.54
|111.84
|112.65
|7997.16
|4561458.06
|5324
|2006.05.26 16:22
|close
|2661
|100.00
|112.53
|111.86
|112.82
|-7997.87
|4553460.19
|5325
|2006.05.26 16:22
|buy
|2663
|100.00
|112.56
|111.80
|112.76
|5326
|2006.05.26 19:26
|t/p
|2663
|100.00
|112.76
|111.80
|112.76
|17736.79
|4571196.98
|5327
|2006.05.26 19:26
|buy
|2664
|100.00
|112.80
|112.04
|113.00
|5328
|2006.05.26 19:42
|buy
|2665
|100.00
|112.65
|112.04
|112.85
|5329
|2006.05.26 19:58
|close
|2665
|100.00
|112.73
|112.04
|112.85
|7096.60
|4578293.58
|5330
|2006.05.26 19:59
|close
|2664
|100.00
|112.64
|112.04
|113.00
|-14204.55
|4564089.03
|5331
|2006.05.26 20:00
|sell
|2666
|100.00
|112.63
|113.39
|112.43
|5332
|2006.05.26 22:50
|sell
|2667
|100.00
|112.79
|113.40
|112.59
|5333
|2006.05.26 22:59
|close
|2667
|100.00
|112.68
|113.40
|112.59
|9762.16
|4573851.19
|5334
|2006.05.29 00:00
|close
|2666
|100.00
|112.69
|113.39
|112.43
|-5918.64
|4567932.55
|5335
|2006.05.29 00:01
|sell
|2668
|100.00
|112.50
|113.26
|112.30
|5336
|2006.05.29 00:20
|sell
|2669
|100.00
|112.65
|113.26
|112.45
|5337
|2006.05.29 00:29
|close
|2669
|100.00
|112.53
|113.26
|112.45
|10663.82
|4578596.37
|5338
|2006.05.29 00:30
|close
|2668
|100.00
|112.52
|113.26
|112.30
|-1777.46
|4576818.91
|5339
|2006.05.29 00:31
|sell
|2670
|100.00
|112.46
|113.22
|112.26
|5340
|2006.05.29 11:30
|t/p
|2670
|100.00
|112.26
|113.22
|112.26
|17818.96
|4594637.87
|5341
|2006.05.29 11:30
|sell
|2671
|100.00
|112.20
|112.96
|112.00
|5342
|2006.05.29 15:04
|sell
|2672
|100.00
|112.36
|112.97
|112.16
|5343
|2006.05.29 16:31
|sell
|2673
|100.00
|112.52
|112.98
|112.32
|5344
|2006.05.29 17:02
|sell
|2674
|100.00
|112.67
|112.98
|112.47
|5345
|2006.05.29 20:07
|t/p
|2674
|100.00
|112.47
|112.98
|112.47
|17787.26
|4612425.13
|5346
|2006.05.29 20:07
|close
|2673
|100.00
|112.44
|112.98
|112.32
|7114.91
|4619540.04
|5347
|2006.05.29 20:08
|close
|2672
|100.00
|112.45
|112.97
|112.16
|-8003.56
|4611536.48
|5348
|2006.05.29 20:08
|close
|2671
|100.00
|112.46
|112.96
|112.00
|-23119.33
|4588417.15
|5349
|2006.05.29 20:08
|sell
|2675
|100.00
|112.39
|113.15
|112.19
|5350
|2006.05.29 20:25
|sell
|2676
|100.00
|112.56
|113.17
|112.36
|5351
|2006.05.29 20:29
|close
|2676
|100.00
|112.38
|113.17
|112.36
|16017.08
|4604434.23
|5352
|2006.05.29 20:30
|close
|2675
|100.00
|112.39
|113.15
|112.19
|0.00
|4604434.23
|5353
|2006.05.29 20:30
|sell
|2677
|100.00
|112.37
|113.13
|112.17
|5354
|2006.05.30 00:49
|sell
|2678
|100.00
|112.54
|113.15
|112.34
|5355
|2006.05.30 01:42
|close
|2678
|100.00
|112.45
|113.15
|112.34
|8003.56
|4612437.79
|5356
|2006.05.30 01:43
|close
|2677
|100.00
|112.46
|113.13
|112.17
|-8597.15
|4603840.64
|5357
|2006.05.30 01:43
|sell
|2679
|100.00
|112.43
|113.19
|112.23
|5358
|2006.05.30 01:48
|sell
|2680
|100.00
|112.63
|113.24
|112.43
|5359
|2006.05.30 01:53
|close
|2680
|100.00
|112.52
|113.24
|112.43
|9776.04
|4613616.68
|5360
|2006.05.30 01:53
|close
|2679
|100.00
|112.53
|113.19
|112.23
|-8886.52
|4604730.16
|5361
|2006.05.30 01:54
|buy
|2681
|100.00
|112.52
|111.76
|112.72
|5362
|2006.05.30 02:17
|t/p
|2681
|100.00
|112.72
|111.76
|112.72
|17741.50
|4622471.66
|5363
|2006.05.30 02:17
|buy
|2682
|100.00
|112.77
|112.01
|112.97
|5364
|2006.05.30 02:29
|buy
|2683
|100.00
|112.61
|112.00
|112.81
|5365
|2006.05.30 03:39
|buy
|2684
|100.00
|112.45
|111.99
|112.65
|5366
|2006.05.30 04:31
|buy
|2685
|100.00
|112.21
|111.90
|112.41
|5367
|2006.05.30 04:45
|t/p
|2685
|100.00
|112.41
|111.90
|112.41
|17787.26
|4640258.92
|5368
|2006.05.30 04:45
|close
|2684
|100.00
|112.44
|111.99
|112.65
|-889.36
|4639369.56
|5369
|2006.05.30 04:45
|close
|2683
|100.00
|112.42
|112.00
|112.81
|-16900.91
|4622468.65
|5370
|2006.05.30 04:45
|close
|2682
|100.00
|112.41
|112.01
|112.97
|-32025.62
|4590443.03
|5371
|2006.05.30 04:45
|sell
|2686
|100.00
|112.47
|113.23
|112.27
|5372
|2006.05.30 04:48
|t/p
|2686
|100.00
|112.27
|113.23
|112.27
|17815.78
|4608258.81
|5373
|2006.05.30 04:48
|sell
|2687
|100.00
|112.22
|112.98
|112.02
|5374
|2006.05.30 04:54
|sell
|2688
|100.00
|112.41
|113.02
|112.21
|5375
|2006.05.30 04:59
|close
|2688
|100.00
|112.22
|113.02
|112.21
|16931.03
|4625189.84
|5376
|2006.05.30 05:00
|close
|2687
|100.00
|112.23
|112.98
|112.02
|-891.03
|4624298.81
|5377
|2006.05.30 05:00
|sell
|2689
|100.00
|112.17
|112.93
|111.97
|5378
|2006.05.30 05:36
|t/p
|2689
|100.00
|111.97
|112.93
|111.97
|17863.52
|4642162.33
|5379
|2006.05.30 05:36
|sell
|2690
|100.00
|111.92
|112.68
|111.72
|5380
|2006.05.30 05:43
|sell
|2691
|100.00
|112.09
|112.70
|111.89
|5381
|2006.05.30 05:48
|close
|2691
|100.00
|112.00
|112.70
|111.89
|8035.71
|4650198.04
|5382
|2006.05.30 05:49
|close
|2690
|100.00
|111.99
|112.68
|111.72
|-6250.56
|4643947.48
|5383
|2006.05.30 05:49
|sell
|2692
|100.00
|111.99
|112.75
|111.79
|5384
|2006.05.30 08:25
|t/p
|2692
|100.00
|111.79
|112.75
|111.79
|17892.29
|4661839.77
|5385
|2006.05.30 08:25
|sell
|2693
|100.00
|111.74
|112.50
|111.54
|5386
|2006.05.30 10:08
|sell
|2694
|100.00
|111.89
|112.50
|111.69
|5387
|2006.05.30 10:23
|close
|2694
|100.00
|111.81
|112.50
|111.69
|7155.00
|4668994.77
|5388
|2006.05.30 10:23
|close
|2693
|100.00
|111.80
|112.50
|111.54
|-5366.73
|4663628.04
|5389
|2006.05.30 10:23
|sell
|2695
|100.00
|111.73
|112.49
|111.53
|5390
|2006.05.30 10:37
|sell
|2696
|100.00
|111.89
|112.50
|111.69
|5391
|2006.05.30 17:31
|sell
|2697
|100.00
|112.13
|112.59
|111.93
|5392
|2006.05.31 01:01
|sell
|2698
|100.00
|112.29
|112.60
|112.09
|5393
|2006.05.31 03:14
|t/p
|2698
|100.00
|112.09
|112.60
|112.09
|17850.77
|4681478.81
|5394
|2006.05.31 03:14
|close
|2697
|100.00
|112.04
|112.59
|111.93
|7438.55
|4688917.36
|5395
|2006.05.31 03:15
|close
|2696
|100.00
|112.03
|112.50
|111.69
|-13090.95
|4675826.41
|5396
|2006.05.31 03:15
|close
|2695
|100.00
|112.02
|112.49
|111.53
|-26482.53
|4649343.88
|5397
|2006.05.31 03:15
|sell
|2699
|100.00
|111.97
|112.73
|111.77
|5398
|2006.05.31 03:17
|sell
|2700
|100.00
|112.12
|112.73
|111.92
|5399
|2006.05.31 03:34
|sell
|2701
|100.00
|112.29
|112.75
|112.09
|5400
|2006.05.31 03:45
|close
|2701
|100.00
|112.12
|112.75
|112.09
|15162.33
|4664506.21
|5401
|2006.05.31 03:45
|close
|2700
|100.00
|112.11
|112.73
|111.92
|891.98
|4665398.19
|5402
|2006.05.31 03:45
|close
|2699
|100.00
|112.09
|112.73
|111.77
|-10705.68
|4654692.51
|5403
|2006.05.31 03:45
|sell
|2702
|100.00
|112.06
|112.82
|111.86
|5404
|2006.05.31 03:57
|sell
|2703
|100.00
|112.22
|112.83
|112.02
|5405
|2006.05.31 04:44
|close
|2703
|100.00
|112.13
|112.83
|112.02
|8026.40
|4662718.91
|5406
|2006.05.31 04:44
|close
|2702
|100.00
|112.14
|112.82
|111.86
|-7133.94
|4655584.97
|5407
|2006.05.31 04:44
|sell
|2704
|100.00
|112.09
|112.85
|111.89
|5408
|2006.05.31 08:08
|t/p
|2704
|100.00
|111.89
|112.85
|111.89
|17874.70
|4673459.67
|5409
|2006.05.31 08:08
|sell
|2705
|100.00
|111.85
|112.61
|111.65
|5410
|2006.05.31 08:11
|sell
|2706
|100.00
|112.00
|112.61
|111.80
|5411
|2006.05.31 08:13
|close
|2706
|100.00
|111.92
|112.61
|111.80
|7147.96
|4680607.63
|5412
|2006.05.31 08:13
|close
|2705
|100.00
|111.93
|112.61
|111.65
|-7147.32
|4673460.31
|5413
|2006.05.31 08:13
|sell
|2707
|100.00
|111.90
|112.66
|111.70
|5414
|2006.05.31 08:23
|sell
|2708
|100.00
|112.06
|112.67
|111.86
|5415
|2006.05.31 08:23
|close
|2708
|100.00
|111.97
|112.67
|111.86
|8037.87
|4681498.18
|5416
|2006.05.31 08:23
|close
|2707
|100.00
|111.92
|112.66
|111.70
|-1786.99
|4679711.19
|5417
|2006.05.31 08:23
|sell
|2709
|100.00
|111.89
|112.65
|111.69
|5418
|2006.05.31 08:24
|sell
|2710
|100.00
|112.05
|112.66
|111.85
|5419
|2006.05.31 08:26
|close
|2710
|100.00
|111.96
|112.66
|111.85
|8038.59
|4687749.78
|5420
|2006.05.31 08:26
|close
|2709
|100.00
|111.97
|112.65
|111.69
|-7144.77
|4680605.01
|5421
|2006.05.31 08:26
|sell
|2711
|100.00
|111.98
|112.74
|111.78
|5422
|2006.05.31 08:33
|t/p
|2711
|100.00
|111.78
|112.74
|111.78
|17901.90
|4698506.91
|5423
|2006.05.31 08:33
|sell
|2712
|100.00
|111.68
|112.44
|111.48
|5424
|2006.05.31 09:31
|sell
|2713
|100.00
|111.86
|112.47
|111.66
|5425
|2006.05.31 09:32
|close
|2713
|100.00
|111.73
|112.47
|111.66
|11635.19
|4710142.10
|5426
|2006.05.31 09:32
|close
|2712
|100.00
|111.71
|112.44
|111.48
|-2685.53
|4707456.57
|5427
|2006.05.31 09:32
|sell
|2714
|100.00
|111.68
|112.44
|111.48
|5428
|2006.05.31 09:52
|sell
|2715
|100.00
|111.86
|112.47
|111.66
|5429
|2006.05.31 09:54
|close
|2715
|100.00
|111.76
|112.47
|111.66
|8947.75
|4716404.32
|5430
|2006.05.31 09:54
|close
|2714
|100.00
|111.74
|112.44
|111.48
|-5369.61
|4711034.71
|5431
|2006.05.31 09:54
|sell
|2716
|100.00
|111.71
|112.47
|111.51
|5432
|2006.05.31 10:01
|sell
|2717
|100.00
|111.98
|112.59
|111.78
|5433
|2006.05.31 10:06
|close
|2717
|100.00
|111.84
|112.59
|111.78
|12517.88
|4723552.59
|5434
|2006.05.31 10:07
|close
|2716
|100.00
|111.85
|112.47
|111.51
|-12516.76
|4711035.83
|5435
|2006.05.31 10:07
|sell
|2718
|100.00
|111.80
|112.56
|111.60
|5436
|2006.05.31 10:18
|sell
|2719
|100.00
|111.95
|112.56
|111.75
|5437
|2006.05.31 10:21
|close
|2719
|100.00
|111.87
|112.56
|111.75
|7151.16
|4718186.99
|5438
|2006.05.31 10:21
|close
|2718
|100.00
|111.98
|112.56
|111.60
|-16074.30
|4702112.69
|5439
|2006.05.31 10:21
|buy
|2720
|100.00
|112.00
|111.24
|112.20
|5440
|2006.05.31 10:28
|buy
|2721
|100.00
|111.81
|111.20
|112.01
|5441
|2006.05.31 10:29
|close
|2721
|100.00
|111.94
|111.20
|112.01
|11613.36
|4713726.05
|5442
|2006.05.31 10:30
|close
|2720
|100.00
|111.95
|111.24
|112.20
|-4466.28
|4709259.77
|5443
|2006.05.31 10:31
|buy
|2722
|100.00
|112.05
|111.29
|112.25
|5444
|2006.05.31 10:58
|buy
|2723
|100.00
|111.90
|111.29
|112.10
|5445
|2006.05.31 11:31
|close
|2723
|100.00
|112.05
|111.29
|112.10
|13386.88
|4722646.65
|5446
|2006.05.31 11:31
|close
|2722
|100.00
|112.04
|111.29
|112.25
|-892.54
|4721754.11
|5447
|2006.05.31 11:31
|buy
|2724
|100.00
|112.09
|111.33
|112.29
|5448
|2006.05.31 12:34
|buy
|2725
|100.00
|111.93
|111.32
|112.13
|5449
|2006.05.31 12:41
|close
|2725
|100.00
|112.02
|111.32
|112.13
|8034.28
|4729788.39
|5450
|2006.05.31 12:41
|close
|2724
|100.00
|112.01
|111.33
|112.29
|-7142.22
|4722646.17
|5451
|2006.05.31 12:41
|buy
|2726
|100.00
|112.06
|111.30
|112.26
|5452
|2006.05.31 12:55
|buy
|2727
|100.00
|111.90
|111.29
|112.10
|5453
|2006.05.31 13:01
|close
|2727
|100.00
|112.08
|111.29
|112.10
|16059.96
|4738706.13
|5454
|2006.05.31 13:01
|close
|2726
|100.00
|112.07
|111.30
|112.26
|892.30
|4739598.43
|5455
|2006.05.31 13:01
|buy
|2728
|100.00
|112.09
|111.33
|112.29
|5456
|2006.05.31 14:38
|t/p
|2728
|100.00
|112.29
|111.33
|112.29
|17811.03
|4757409.46
|5457
|2006.05.31 14:38
|buy
|2729
|100.00
|112.33
|111.57
|112.53
|5458
|2006.05.31 14:52
|buy
|2730
|100.00
|112.18
|111.57
|112.38
|5459
|2006.05.31 14:57
|close
|2730
|100.00
|112.27
|111.57
|112.38
|8016.39
|4765425.85
|5460
|2006.05.31 14:58
|close
|2729
|100.00
|112.26
|111.57
|112.53
|-6235.52
|4759190.33
|5461
|2006.05.31 14:58
|buy
|2731
|100.00
|112.31
|111.55
|112.51
|5462
|2006.05.31 15:00
|buy
|2732
|100.00
|112.11
|111.50
|112.31
|5463
|2006.05.31 15:11
|close
|2732
|100.00
|112.22
|111.50
|112.31
|9802.17
|4768992.50
|5464
|2006.05.31 15:12
|close
|2731
|100.00
|112.23
|111.55
|112.51
|-7128.22
|4761864.28
|5465
|2006.05.31 15:12
|buy
|2733
|100.00
|112.26
|111.50
|112.46
|5466
|2006.05.31 15:20
|buy
|2734
|100.00
|112.10
|111.49
|112.30
|5467
|2006.05.31 15:28
|close
|2734
|100.00
|112.21
|111.49
|112.30
|9803.05
|4771667.33
|5468
|2006.05.31 15:28
|close
|2733
|100.00
|112.20
|111.50
|112.46
|-5347.59
|4766319.74
|5469
|2006.05.31 15:28
|buy
|2735
|100.00
|112.25
|111.49
|112.45
|5470
|2006.05.31 20:07
|t/p
|2735
|100.00
|112.45
|111.49
|112.45
|17785.68
|4784105.42
|5471
|2006.05.31 20:07
|buy
|2736
|100.00
|112.49
|111.73
|112.69
|5472
|2006.05.31 20:15
|buy
|2737
|100.00
|112.33
|111.72
|112.53
|5473
|2006.05.31 20:21
|close
|2737
|100.00
|112.42
|111.72
|112.53
|8005.69
|4792111.11
|5474
|2006.05.31 20:21
|close
|2736
|100.00
|112.41
|111.73
|112.69
|-7116.80
|4784994.31
|5475
|2006.05.31 20:21
|buy
|2738
|100.00
|112.44
|111.68
|112.64
|5476
|2006.05.31 20:36
|t/p
|2738
|100.00
|112.64
|111.68
|112.64
|17752.53
|4802746.84
|5477
|2006.05.31 20:36
|buy
|2739
|100.00
|112.70
|111.94
|112.90
|5478
|2006.05.31 20:44
|buy
|2740
|100.00
|112.53
|111.92
|112.73
|5479
|2006.05.31 20:50
|close
|2740
|100.00
|112.62
|111.92
|112.73
|7991.48
|4810738.32
|5480
|2006.05.31 20:50
|close
|2739
|100.00
|112.61
|111.94
|112.90
|-7992.19
|4802746.13
|5481
|2006.05.31 20:50
|buy
|2741
|100.00
|112.66
|111.90
|112.86
|5482
|2006.06.01 01:39
|buy
|2742
|100.00
|112.51
|111.90
|112.71
|5483
|2006.06.01 01:52
|close
|2742
|100.00
|112.59
|111.90
|112.71
|7105.43
|4809851.56
|5484
|2006.06.01 01:53
|close
|2741
|100.00
|112.58
|111.90
|112.86
|-6341.96
|4803509.60
|5485
|2006.06.01 01:53
|sell
|2743
|100.00
|112.61
|113.37
|112.41
|5486
|2006.06.01 09:06
|sell
|2744
|100.00
|112.76
|113.37
|112.56
|5487
|2006.06.01 09:41
|sell
|2745
|100.00
|112.92
|113.38
|112.72
|5488
|2006.06.01 10:00
|close
|2745
|100.00
|112.75
|113.38
|112.72
|15077.61
|4818587.21
|5489
|2006.06.01 10:00
|close
|2744
|100.00
|112.76
|113.37
|112.56
|0.00
|4818587.21
|5490
|2006.06.01 10:01
|close
|2743
|100.00
|112.65
|113.37
|112.41
|-3550.82
|4815036.39
|5491
|2006.06.01 10:01
|sell
|2746
|100.00
|112.62
|113.38
|112.42
|5492
|2006.06.01 10:28
|sell
|2747
|100.00
|112.80
|113.41
|112.60
|5493
|2006.06.01 11:40
|sell
|2748
|100.00
|112.95
|113.41
|112.75
|5494
|2006.06.01 12:54
|sell
|2749
|100.00
|113.11
|113.42
|112.91
|5495
|2006.06.01 13:24
|sell
|2750
|100.00
|113.26
|113.42
|113.06
|5496
|2006.06.01 14:27
|s/l
|2746
|100.00
|113.38
|113.38
|112.42
|-67031.22
|4748005.17
|5497
|2006.06.01 14:27
|close
|2750
|100.00
|113.38
|113.42
|113.06
|-10583.88
|4737421.29
|5498
|2006.06.01 14:27
|close
|2749
|100.00
|113.40
|113.42
|112.91
|-25573.19
|4711848.10
|5499
|2006.06.01 14:28
|close
|2748
|100.00
|113.39
|113.41
|112.75
|-38804.13
|4673043.97
|5500
|2006.06.01 14:28
|s/l
|2747
|100.00
|113.41
|113.41
|112.60
|-53787.14
|4619256.83
|5501
|2006.06.01 14:28
|buy
|2751
|100.00
|113.41
|112.65
|113.61
|5502
|2006.06.01 14:31
|buy
|2752
|100.00
|113.19
|112.58
|113.39
|5503
|2006.06.01 14:58
|close
|2752
|100.00
|113.31
|112.58
|113.39
|10590.42
|4629847.25
|5504
|2006.06.01 14:58
|close
|2751
|100.00
|113.30
|112.65
|113.61
|-9708.74
|4620138.51
|5505
|2006.06.01 14:58
|buy
|2753
|100.00
|113.35
|112.59
|113.55
|5506
|2006.06.01 15:00
|buy
|2754
|100.00
|113.18
|112.57
|113.38
|5507
|2006.06.01 15:26
|close
|2754
|100.00
|113.27
|112.57
|113.38
|7945.62
|4628084.13
|5508
|2006.06.01 15:26
|close
|2753
|100.00
|113.28
|112.59
|113.55
|-6179.38
|4621904.75
|5509
|2006.06.01 15:26
|buy
|2755
|100.00
|113.33
|112.57
|113.53
|5510
|2006.06.01 16:00
|buy
|2756
|100.00
|113.11
|112.50
|113.31
|5511
|2006.06.01 16:00
|buy
|2757
|100.00
|112.84
|112.38
|113.04
|5512
|2006.06.01 16:20
|t/p
|2757
|100.00
|113.04
|112.38
|113.04
|17688.16
|4639592.91
|5513
|2006.06.01 16:20
|close
|2756
|100.00
|113.07
|112.50
|113.31
|-3537.63
|4636055.28
|5514
|2006.06.01 16:21
|close
|2755
|100.00
|113.06
|112.57
|113.53
|-23881.13
|4612174.15
|5515
|2006.06.01 16:21
|sell
|2758
|100.00
|113.05
|113.81
|112.85
|5516
|2006.06.01 16:25
|sell
|2759
|100.00
|113.21
|113.82
|113.01
|5517
|2006.06.01 16:29
|t/p
|2759
|100.00
|113.01
|113.82
|113.01
|17700.68
|4629874.83
|5518
|2006.06.01 16:29
|close
|2758
|100.00
|112.99
|113.81
|112.85
|5310.20
|4635185.03
|5519
|2006.06.01 16:30
|sell
|2760
|100.00
|112.94
|113.70
|112.74
|5520
|2006.06.01 16:30
|t/p
|2760
|100.00
|112.74
|113.70
|112.74
|17754.10
|4652939.13
|5521
|2006.06.01 16:30
|sell
|2761
|100.00
|112.61
|113.37
|112.41
|5522
|2006.06.01 16:30
|t/p
|2761
|100.00
|112.41
|113.37
|112.41
|17793.59
|4670732.72
|5523
|2006.06.01 16:30
|sell
|2762
|100.00
|112.36
|113.12
|112.16
|5524
|2006.06.01 16:34
|sell
|2763
|100.00
|112.52
|113.13
|112.32
|5525
|2006.06.01 16:49
|sell
|2764
|100.00
|112.68
|113.14
|112.48
|5526
|2006.06.01 16:54
|sell
|2765
|100.00
|112.84
|113.15
|112.64
|5527
|2006.06.01 16:59
|t/p
|2764
|100.00
|112.48
|113.14
|112.48
|17787.27
|4688519.99
|5528
|2006.06.01 16:59
|t/p
|2765
|100.00
|112.64
|113.15
|112.64
|17787.27
|4706307.26
|5529
|2006.06.01 16:59
|close
|2763
|100.00
|112.44
|113.13
|112.32
|7114.91
|4713422.17
|5530
|2006.06.01 17:00
|close
|2762
|100.00
|112.43
|113.12
|112.16
|-6226.10
|4707196.07
|5531
|2006.06.01 17:00
|sell
|2766
|100.00
|112.38
|113.14
|112.18
|5532
|2006.06.01 17:23
|sell
|2767
|100.00
|112.54
|113.15
|112.34
|5533
|2006.06.01 18:01
|close
|2767
|100.00
|112.44
|113.15
|112.34
|8893.63
|4716089.70
|5534
|2006.06.01 18:02
|close
|2766
|100.00
|112.45
|113.14
|112.18
|-6224.99
|4709864.71
|5535
|2006.06.01 18:02
|sell
|2768
|100.00
|112.42
|113.18
|112.22
|5536
|2006.06.01 19:16
|sell
|2769
|100.00
|112.59
|113.20
|112.39
|5537
|2006.06.01 21:20
|sell
|2770
|100.00
|112.75
|113.21
|112.55
|5538
|2006.06.02 00:31
|t/p
|2770
|100.00
|112.55
|113.21
|112.55
|17181.90
|4727046.61
|5539
|2006.06.02 00:31
|close
|2769
|100.00
|112.51
|113.20
|112.39
|6516.18
|4733562.79
|5540
|2006.06.02 00:31
|close
|2768
|100.00
|112.50
|113.18
|112.22
|-7705.41
|4725857.38
|5541
|2006.06.02 00:31
|sell
|2771
|100.00
|112.45
|113.21
|112.25
|5542
|2006.06.02 00:45
|sell
|2772
|100.00
|112.61
|113.22
|112.41
|5543
|2006.06.02 00:49
|close
|2772
|100.00
|112.47
|113.22
|112.41
|12447.76
|4738305.14
|5544
|2006.06.02 00:49
|close
|2771
|100.00
|112.51
|113.21
|112.25
|-5332.86
|4732972.28
|5545
|2006.06.02 00:49
|sell
|2773
|100.00
|112.54
|113.30
|112.34
|5546
|2006.06.02 03:14
|sell
|2774
|100.00
|112.70
|113.31
|112.50
|5547
|2006.06.02 03:17
|close
|2774
|100.00
|112.60
|113.31
|112.50
|8880.99
|4741853.27
|5548
|2006.06.02 03:18
|close
|2773
|100.00
|112.61
|113.30
|112.34
|-6216.14
|4735637.13
|5549
|2006.06.02 03:19
|buy
|2775
|100.00
|112.62
|111.86
|112.82
|5550
|2006.06.02 09:02
|t/p
|2775
|100.00
|112.82
|111.86
|112.82
|17725.78
|4753362.91
|5551
|2006.06.02 09:02
|buy
|2776
|100.00
|112.87
|112.11
|113.07
|5552
|2006.06.02 14:31
|buy
|2777
|100.00
|112.51
|111.90
|112.71
|5553
|2006.06.02 14:31
|t/p
|2777
|100.00
|112.71
|111.90
|112.71
|17733.64
|4771096.55
|5554
|2006.06.02 14:31
|buy
|2778
|100.00
|112.54
|111.93
|112.74
|5555
|2006.06.02 14:32
|t/p
|2778
|100.00
|112.74
|111.93
|112.74
|17732.07
|4788828.62
|5556
|2006.06.02 14:32
|close
|2776
|100.00
|112.79
|112.11
|113.07
|-7092.83
|4781735.79
|5557
|2006.06.02 14:32
|sell
|2779
|100.00
|111.83
|112.59
|111.63
|5558
|2006.06.02 14:34
|sell
|2780
|100.00
|111.98
|112.59
|111.78
|5559
|2006.06.02 14:34
|close
|2780
|100.00
|111.89
|112.59
|111.78
|8043.61
|4789779.40
|5560
|2006.06.02 14:34
|close
|2779
|100.00
|111.90
|112.59
|111.63
|-6255.59
|4783523.81
|5561
|2006.06.02 14:35
|sell
|2781
|100.00
|111.88
|112.64
|111.68
|5562
|2006.06.02 14:35
|sell
|2782
|100.00
|112.10
|112.71
|111.90
|5563
|2006.06.02 14:40
|sell
|2783
|100.00
|112.25
|112.71
|112.05
|5564
|2006.06.02 14:41
|close
|2783
|100.00
|112.07
|112.71
|112.05
|16061.39
|4799585.20
|5565
|2006.06.02 14:41
|close
|2782
|100.00
|112.06
|112.71
|111.90
|3569.52
|4803154.72
|5566
|2006.06.02 14:41
|close
|2781
|100.00
|112.07
|112.64
|111.68
|-16953.69
|4786201.03
|5567
|2006.06.02 14:41
|sell
|2784
|100.00
|112.02
|112.78
|111.82
|5568
|2006.06.02 14:41
|sell
|2785
|100.00
|112.20
|112.81
|112.00
|5569
|2006.06.02 14:42
|close
|2785
|100.00
|112.10
|112.81
|112.00
|8920.61
|4795121.64
|5570
|2006.06.02 14:42
|close
|2784
|100.00
|112.16
|112.78
|111.82
|-12482.17
|4782639.47
|5571
|2006.06.02 14:42
|sell
|2786
|100.00
|112.23
|112.99
|112.03
|5572
|2006.06.02 14:42
|t/p
|2786
|100.00
|112.03
|112.99
|112.03
|17866.72
|4800506.19
|5573
|2006.06.02 14:42
|sell
|2787
|100.00
|111.90
|112.66
|111.70
|5574
|2006.06.02 14:43
|sell
|2788
|100.00
|112.06
|112.67
|111.86
|5575
|2006.06.02 14:43
|close
|2788
|100.00
|111.96
|112.67
|111.86
|8931.76
|4809437.95
|5576
|2006.06.02 14:43
|close
|2787
|100.00
|111.98
|112.66
|111.70
|-7144.13
|4802293.82
|5577
|2006.06.02 14:43
|sell
|2789
|100.00
|111.93
|112.69
|111.73
|5578
|2006.06.02 14:45
|sell
|2790
|100.00
|112.11
|112.72
|111.91
|5579
|2006.06.02 14:48
|sell
|2791
|100.00
|112.29
|112.75
|112.09
|5580
|2006.06.02 14:49
|t/p
|2791
|100.00
|112.09
|112.75
|112.09
|17850.77
|4820144.59
|5581
|2006.06.02 14:49
|close
|2790
|100.00
|112.04
|112.72
|111.91
|6247.77
|4826392.36
|5582
|2006.06.02 14:49
|close
|2789
|100.00
|111.99
|112.69
|111.73
|-5357.62
|4821034.74
|5583
|2006.06.02 14:49
|sell
|2792
|100.00
|111.96
|112.72
|111.76
|5584
|2006.06.02 14:51
|sell
|2793
|100.00
|112.21
|112.82
|112.01
|5585
|2006.06.02 14:52
|sell
|2794
|100.00
|112.37
|112.83
|112.17
|5586
|2006.06.02 14:59
|t/p
|2793
|100.00
|112.01
|112.82
|112.01
|17868.31
|4838903.05
|5587
|2006.06.02 14:59
|t/p
|2794
|100.00
|112.17
|112.83
|112.17
|17868.31
|4856771.36
|5588
|2006.06.02 14:59
|close
|2792
|100.00
|111.93
|112.72
|111.76
|2680.25
|4859451.61
|5589
|2006.06.02 15:00
|sell
|2795
|100.00
|111.90
|112.66
|111.70
|5590
|2006.06.02 15:01
|t/p
|2795
|100.00
|111.70
|112.66
|111.70
|17925.96
|4877377.57
|5591
|2006.06.02 15:01
|sell
|2796
|100.00
|111.53
|112.29
|111.33
|5592
|2006.06.02 15:08
|sell
|2797
|100.00
|111.69
|112.30
|111.49
|5593
|2006.06.02 15:11
|close
|2797
|100.00
|111.60
|112.30
|111.49
|8064.52
|4885442.09
|5594
|2006.06.02 15:11
|close
|2796
|100.00
|111.58
|112.29
|111.33
|-4481.09
|4880961.00
|5595
|2006.06.02 15:11
|sell
|2798
|100.00
|111.55
|112.31
|111.35
|5596
|2006.06.02 15:17
|sell
|2799
|100.00
|111.70
|112.31
|111.50
|5597
|2006.06.02 15:20
|close
|2799
|100.00
|111.62
|112.31
|111.50
|7167.17
|4888128.17
|5598
|2006.06.02 15:20
|close
|2798
|100.00
|111.70
|112.31
|111.35
|-13428.83
|4874699.34
|5599
|2006.06.02 15:20
|sell
|2800
|100.00
|111.64
|112.40
|111.44
|5600
|2006.06.02 15:22
|sell
|2801
|100.00
|111.80
|112.41
|111.60
|5601
|2006.06.02 15:31
|close
|2801
|100.00
|111.69
|112.41
|111.60
|9848.69
|4884548.03
|5602
|2006.06.02 15:31
|close
|2800
|100.00
|111.71
|112.40
|111.44
|-6266.23
|4878281.80
|5603
|2006.06.02 15:32
|sell
|2802
|100.00
|111.68
|112.44
|111.48
|5604
|2006.06.02 16:57
|t/p
|2802
|100.00
|111.48
|112.44
|111.48
|17940.44
|4896222.24
|5605
|2006.06.02 16:57
|sell
|2803
|100.00
|111.44
|112.20
|111.24
|5606
|2006.06.02 17:31
|sell
|2804
|100.00
|111.62
|112.23
|111.42
|5607
|2006.06.02 17:56
|close
|2804
|100.00
|111.51
|112.23
|111.42
|9864.59
|4906086.83
|5608
|2006.06.02 17:56
|close
|2803
|100.00
|111.50
|112.20
|111.24
|-5381.17
|4900705.66
|5609
|2006.06.02 17:56
|sell
|2805
|100.00
|111.47
|112.23
|111.27
|5610
|2006.06.02 17:59
|sell
|2806
|100.00
|111.66
|112.27
|111.46
|5611
|2006.06.02 19:27
|close
|2806
|100.00
|111.55
|112.27
|111.46
|9861.05
|4910566.71
|5612
|2006.06.02 19:27
|close
|2805
|100.00
|111.56
|112.23
|111.27
|-8067.41
|4902499.30
|5613
|2006.06.02 19:28
|sell
|2807
|100.00
|111.53
|112.29
|111.33
|5614
|2006.06.02 19:34
|sell
|2808
|100.00
|111.68
|112.29
|111.48
|5615
|2006.06.02 19:56
|close
|2808
|100.00
|111.60
|112.29
|111.48
|7168.46
|4909667.76
|5616
|2006.06.02 19:56
|close
|2807
|100.00
|111.61
|112.29
|111.33
|-7167.82
|4902499.94
|5617
|2006.06.02 19:58
|buy
|2809
|100.00
|111.62
|110.86
|111.82
|5618
|2006.06.05 09:31
|t/p
|2809
|100.00
|111.82
|110.86
|111.82
|18137.39
|4920637.33
|5619
|2006.06.05 09:31
|buy
|2810
|100.00
|111.88
|111.12
|112.08
|5620
|2006.06.05 09:37
|buy
|2811
|100.00
|111.60
|110.99
|111.80
|5621
|2006.06.05 09:59
|close
|2811
|100.00
|111.76
|110.99
|111.80
|14316.39
|4934953.72
|5622
|2006.06.05 10:00
|close
|2810
|100.00
|111.75
|111.12
|112.08
|-11633.11
|4923320.61
|5623
|2006.06.05 10:00
|buy
|2812
|100.00
|111.81
|111.05
|112.01
|5624
|2006.06.05 14:04
|buy
|2813
|100.00
|111.64
|111.03
|111.84
|5625
|2006.06.05 14:31
|close
|2813
|100.00
|111.78
|111.03
|111.84
|12524.60
|4935845.21
|5626
|2006.06.05 14:31
|close
|2812
|100.00
|111.67
|111.05
|112.01
|-12536.94
|4923308.27
|5627
|2006.06.05 14:31
|buy
|2814
|100.00
|111.73
|110.97
|111.93
|5628
|2006.06.05 18:14
|buy
|2815
|100.00
|111.57
|110.96
|111.77
|5629
|2006.06.05 18:19
|close
|2815
|100.00
|111.68
|110.96
|111.77
|9849.57
|4933157.84
|5630
|2006.06.05 18:19
|close
|2814
|100.00
|111.72
|110.97
|111.93
|-895.09
|4932262.75
|5631
|2006.06.05 18:19
|sell
|2816
|100.00
|111.71
|112.47
|111.51
|5632
|2006.06.05 20:31
|sell
|2817
|100.00
|111.92
|112.53
|111.72
|5633
|2006.06.05 20:41
|close
|2817
|100.00
|111.81
|112.53
|111.72
|9838.12
|4942100.87
|5634
|2006.06.05 20:41
|close
|2816
|100.00
|111.85
|112.47
|111.51
|-12516.76
|4929584.11
|5635
|2006.06.05 20:41
|buy
|2818
|100.00
|111.90
|111.14
|112.10
|5636
|2006.06.05 20:46
|t/p
|2818
|100.00
|112.10
|111.14
|112.10
|17833.26
|4947417.37
|5637
|2006.06.05 20:46
|buy
|2819
|100.00
|112.19
|111.43
|112.39
|5638
|2006.06.05 20:47
|buy
|2820
|100.00
|112.00
|111.39
|112.20
|5639
|2006.06.05 20:53
|close
|2820
|100.00
|112.10
|111.39
|112.20
|8920.61
|4956337.98
|5640
|2006.06.05 20:53
|close
|2819
|100.00
|112.02
|111.43
|112.39
|-15175.86
|4941162.12
|5641
|2006.06.05 20:53
|buy
|2821
|100.00
|112.08
|111.32
|112.28
|5642
|2006.06.05 20:56
|buy
|2822
|100.00
|111.88
|111.27
|112.08
|5643
|2006.06.05 20:59
|close
|2822
|100.00
|112.04
|111.27
|112.08
|14280.61
|4955442.73
|5644
|2006.06.05 21:00
|close
|2821
|100.00
|112.05
|111.32
|112.28
|-2677.38
|4952765.35
|5645
|2006.06.05 21:00
|buy
|2823
|100.00
|112.12
|111.36
|112.32
|5646
|2006.06.06 00:54
|t/p
|2823
|100.00
|112.32
|111.36
|112.32
|18059.39
|4970824.74
|5647
|2006.06.06 00:54
|buy
|2824
|100.00
|112.37
|111.61
|112.57
|5648
|2006.06.06 08:30
|buy
|2825
|100.00
|112.21
|111.60
|112.41
|5649
|2006.06.06 12:10
|close
|2825
|100.00
|112.30
|111.60
|112.41
|8014.25
|4978838.99
|5650
|2006.06.06 12:10
|close
|2824
|100.00
|112.31
|111.61
|112.57
|-5342.36
|4973496.63
|5651
|2006.06.06 12:10
|buy
|2826
|100.00
|112.37
|111.61
|112.57
|5652
|2006.06.06 14:08
|t/p
|2826
|100.00
|112.57
|111.61
|112.57
|17765.14
|4991261.77
|5653
|2006.06.06 14:08
|buy
|2827
|100.00
|112.62
|111.86
|112.82
|5654
|2006.06.06 14:39
|t/p
|2827
|100.00
|112.82
|111.86
|112.82
|17724.21
|5008985.98
|5655
|2006.06.06 14:39
|buy
|2828
|100.00
|112.88
|112.12
|113.08
|5656
|2006.06.06 16:27
|t/p
|2828
|100.00
|113.08
|112.12
|113.08
|17685.03
|5026671.01
|5657
|2006.06.06 16:27
|buy
|2829
|100.00
|113.13
|112.37
|113.33
|5658
|2006.06.06 16:42
|t/p
|2829
|100.00
|113.33
|112.37
|113.33
|17644.46
|5044315.47
|5659
|2006.06.06 16:42
|buy
|2830
|100.00
|113.39
|112.63
|113.59
|5660
|2006.06.06 18:30
|buy
|2831
|100.00
|113.23
|112.62
|113.43
|5661
|2006.06.06 20:24
|close
|2831
|100.00
|113.33
|112.62
|113.43
|8823.79
|5053139.26
|5662
|2006.06.06 20:24
|close
|2830
|100.00
|113.30
|112.63
|113.59
|-7943.51
|5045195.75
|5663
|2006.06.06 20:25
|sell
|2832
|100.00
|113.31
|114.07
|113.11
|5664
|2006.06.07 02:07
|t/p
|2832
|100.00
|113.11
|114.07
|113.11
|17087.60
|5062283.35
|5665
|2006.06.07 02:07
|sell
|2833
|100.00
|113.07
|113.83
|112.87
|5666
|2006.06.07 07:38
|sell
|2834
|100.00
|113.22
|113.83
|113.02
|5667
|2006.06.07 08:10
|sell
|2835
|100.00
|113.37
|113.83
|113.17
|5668
|2006.06.07 12:00
|close
|2835
|100.00
|113.20
|113.83
|113.17
|15017.67
|5077301.02
|5669
|2006.06.07 12:00
|close
|2834
|100.00
|113.11
|113.83
|113.02
|9725.05
|5087026.07
|5670
|2006.06.07 12:01
|close
|2833
|100.00
|113.12
|113.83
|112.87
|-4420.08
|5082605.99
|5671
|2006.06.07 12:02
|sell
|2836
|100.00
|113.12
|113.88
|112.92
|5672
|2006.06.07 13:03
|sell
|2837
|100.00
|113.29
|113.90
|113.09
|5673
|2006.06.07 15:01
|sell
|2838
|100.00
|113.45
|113.91
|113.25
|5674
|2006.06.07 15:30
|sell
|2839
|100.00
|113.63
|113.94
|113.43
|5675
|2006.06.07 17:04
|t/p
|2839
|100.00
|113.43
|113.94
|113.43
|17633.57
|5100239.56
|5676
|2006.06.07 17:04
|close
|2838
|100.00
|113.42
|113.91
|113.25
|2645.04
|5102884.60
|5677
|2006.06.07 17:05
|close
|2837
|100.00
|113.46
|113.90
|113.09
|-14983.25
|5087901.35
|5678
|2006.06.07 17:05
|close
|2836
|100.00
|113.47
|113.88
|112.92
|-30845.16
|5057056.19
|5679
|2006.06.07 17:05
|sell
|2840
|100.00
|113.42
|114.18
|113.22
|5680
|2006.06.07 17:19
|sell
|2841
|100.00
|113.58
|114.19
|113.38
|5681
|2006.06.07 17:20
|close
|2841
|100.00
|113.49
|114.19
|113.38
|7930.21
|5064986.40
|5682
|2006.06.07 17:20
|close
|2840
|100.00
|113.50
|114.18
|113.22
|-7048.46
|5057937.94
|5683
|2006.06.07 17:21
|sell
|2842
|100.00
|113.48
|114.24
|113.28
|5684
|2006.06.07 17:28
|sell
|2843
|100.00
|113.65
|114.26
|113.45
|5685
|2006.06.07 17:29
|t/p
|2843
|100.00
|113.45
|114.26
|113.45
|17628.91
|5075566.85
|5686
|2006.06.08 03:06
|sell
|2844
|100.00
|113.66
|114.27
|113.46
|5687
|2006.06.08 05:00
|close
|2844
|100.00
|113.56
|114.27
|113.46
|8805.92
|5084372.77
|5688
|2006.06.08 05:01
|close
|2842
|100.00
|113.57
|114.24
|113.28
|-9707.53
|5074665.24
|5689
|2006.06.08 05:01
|sell
|2845
|100.00
|113.54
|114.30
|113.34
|5690
|2006.06.08 07:30
|sell
|2846
|100.00
|113.70
|114.31
|113.50
|5691
|2006.06.08 09:07
|sell
|2847
|100.00
|113.88
|114.34
|113.68
|5692
|2006.06.08 13:33
|sell
|2848
|100.00
|114.03
|114.34
|113.83
|5693
|2006.06.08 13:53
|sell
|2849
|100.00
|114.18
|114.34
|113.98
|5694
|2006.06.08 13:54
|s/l
|2845
|100.00
|114.30
|114.30
|113.34
|-66491.69
|5008173.55
|5695
|2006.06.08 13:54
|close
|2849
|100.00
|114.30
|114.34
|113.98
|-10498.69
|4997674.86
|5696
|2006.06.08 13:54
|close
|2848
|100.00
|114.29
|114.34
|113.83
|-22749.15
|4974925.71
|5697
|2006.06.08 13:54
|s/l
|2846
|100.00
|114.31
|114.31
|113.50
|-53349.66
|4921576.05
|5698
|2006.06.08 13:54
|s/l
|2847
|100.00
|114.34
|114.34
|113.68
|-40230.89
|4881345.16
|5699
|2006.06.08 13:54
|buy
|2850
|100.00
|114.34
|113.58
|114.54
|5700
|2006.06.08 13:56
|buy
|2851
|100.00
|114.18
|113.57
|114.38
|5701
|2006.06.08 14:02
|close
|2851
|100.00
|114.27
|113.57
|114.38
|7876.08
|4889221.24
|5702
|2006.06.08 14:02
|close
|2850
|100.00
|114.28
|113.58
|114.54
|-5250.26
|4883970.98
|5703
|2006.06.08 14:02
|buy
|2852
|100.00
|114.31
|113.55
|114.51
|5704
|2006.06.08 14:31
|t/p
|2852
|100.00
|114.51
|113.55
|114.51
|17465.72
|4901436.70
|5705
|2006.06.08 14:31
|buy
|2853
|100.00
|114.55
|113.79
|114.75
|5706
|2006.06.08 15:01
|buy
|2854
|100.00
|114.32
|113.71
|114.52
|5707
|2006.06.08 15:27
|close
|2854
|100.00
|114.44
|113.71
|114.52
|10485.84
|4911922.54
|5708
|2006.06.08 15:27
|close
|2853
|100.00
|114.45
|113.79
|114.75
|-8737.44
|4903185.10
|5709
|2006.06.08 15:28
|buy
|2855
|100.00
|114.48
|113.72
|114.68
|5710
|2006.06.08 15:31
|buy
|2856
|100.00
|114.32
|113.71
|114.52
|5711
|2006.06.08 15:51
|close
|2856
|100.00
|114.41
|113.71
|114.52
|7866.45
|4911051.55
|5712
|2006.06.08 15:51
|close
|2855
|100.00
|114.40
|113.72
|114.68
|-6993.01
|4904058.54
|5713
|2006.06.08 15:52
|buy
|2857
|100.00
|114.43
|113.67
|114.63
|5714
|2006.06.08 16:01
|buy
|2858
|100.00
|114.27
|113.66
|114.47
|5715
|2006.06.08 16:27
|close
|2858
|100.00
|114.37
|113.66
|114.47
|8743.55
|4912802.09
|5716
|2006.06.08 16:27
|close
|2857
|100.00
|114.38
|113.67
|114.63
|-4371.39
|4908430.70
|5717
|2006.06.08 16:27
|buy
|2859
|100.00
|114.40
|113.64
|114.60
|5718
|2006.06.08 17:31
|buy
|2860
|100.00
|114.21
|113.60
|114.41
|5719
|2006.06.08 17:54
|close
|2860
|100.00
|114.31
|113.60
|114.41
|8748.14
|4917178.84
|5720
|2006.06.08 17:54
|close
|2859
|100.00
|114.32
|113.64
|114.60
|-6997.90
|4910180.94
|5721
|2006.06.08 17:55
|buy
|2861
|100.00
|114.41
|113.65
|114.61
|5722
|2006.06.08 18:00
|buy
|2862
|100.00
|114.26
|113.65
|114.46
|5723
|2006.06.08 18:01
|buy
|2863
|100.00
|114.09
|113.63
|114.29
|5724
|2006.06.08 19:22
|close
|2863
|100.00
|114.27
|113.63
|114.29
|15752.17
|4925933.11
|5725
|2006.06.08 19:23
|close
|2862
|100.00
|114.29
|113.65
|114.46
|2624.90
|4928558.01
|5726
|2006.06.08 19:23
|close
|2861
|100.00
|114.28
|113.65
|114.61
|-11375.57
|4917182.44
|5727
|2006.06.08 19:23
|sell
|2864
|100.00
|114.31
|115.07
|114.11
|5728
|2006.06.08 23:31
|t/p
|2864
|100.00
|114.11
|115.07
|114.11
|17526.95
|4934709.39
|5729
|2006.06.08 23:31
|sell
|2865
|100.00
|114.07
|114.83
|113.87
|5730
|2006.06.09 00:31
|t/p
|2865
|100.00
|113.87
|114.83
|113.87
|16971.13
|4951680.52
|5731
|2006.06.09 00:31
|sell
|2866
|100.00
|113.82
|114.58
|113.62
|5732
|2006.06.09 01:16
|sell
|2867
|100.00
|113.97
|114.58
|113.77
|5733
|2006.06.09 02:00
|close
|2867
|100.00
|113.80
|114.58
|113.77
|14938.49
|4966619.01
|5734
|2006.06.09 02:01
|close
|2866
|100.00
|113.81
|114.58
|113.62
|878.66
|4967497.67
|5735
|2006.06.09 02:02
|sell
|2868
|100.00
|113.78
|114.54
|113.58
|5736
|2006.06.09 02:14
|sell
|2869
|100.00
|113.93
|114.54
|113.73
|5737
|2006.06.09 02:31
|close
|2869
|100.00
|113.85
|114.54
|113.73
|7026.79
|4974524.46
|5738
|2006.06.09 02:32
|close
|2868
|100.00
|113.84
|114.54
|113.58
|-5270.56
|4969253.90
|5739
|2006.06.09 02:34
|sell
|2870
|100.00
|113.79
|114.55
|113.59
|5740
|2006.06.09 02:43
|sell
|2871
|100.00
|113.95
|114.56
|113.75
|5741
|2006.06.09 07:00
|close
|2871
|100.00
|113.86
|114.56
|113.75
|7904.44
|4977158.34
|5742
|2006.06.09 07:00
|close
|2870
|100.00
|113.85
|114.55
|113.59
|-5270.09
|4971888.25
|5743
|2006.06.09 07:00
|sell
|2872
|100.00
|113.84
|114.60
|113.64
|5744
|2006.06.09 08:06
|sell
|2873
|100.00
|114.00
|114.61
|113.80
|5745
|2006.06.09 08:31
|close
|2873
|100.00
|113.91
|114.61
|113.80
|7900.97
|4979789.22
|5746
|2006.06.09 08:31
|close
|2872
|100.00
|113.92
|114.60
|113.64
|-7022.47
|4972766.75
|5747
|2006.06.09 08:31
|sell
|2874
|100.00
|113.87
|114.63
|113.67
|5748
|2006.06.09 08:36
|sell
|2875
|100.00
|114.03
|114.64
|113.83
|5749
|2006.06.09 08:48
|close
|2875
|100.00
|113.94
|114.64
|113.83
|7898.89
|4980665.64
|5750
|2006.06.09 08:48
|close
|2874
|100.00
|113.95
|114.63
|113.67
|-7020.62
|4973645.02
|5751
|2006.06.09 08:48
|sell
|2876
|100.00
|113.90
|114.66
|113.70
|5752
|2006.06.09 14:30
|sell
|2877
|100.00
|114.29
|114.90
|114.09
|5753
|2006.06.09 14:41
|t/p
|2877
|100.00
|114.09
|114.90
|114.09
|17539.25
|4991184.27
|5754
|2006.06.09 14:41
|close
|2876
|100.00
|114.03
|114.66
|113.70
|-11400.51
|4979783.76
|5755
|2006.06.09 14:41
|buy
|2878
|100.00
|113.99
|113.23
|114.19
|5756
|2006.06.09 14:51
|t/p
|2878
|100.00
|114.19
|113.23
|114.19
|17510.07
|4997293.83
|5757
|2006.06.09 14:51
|buy
|2879
|100.00
|114.26
|113.50
|114.46
|5758
|2006.06.09 14:52
|buy
|2880
|100.00
|114.01
|113.40
|114.21
|5759
|2006.06.09 14:59
|close
|2880
|100.00
|114.18
|113.40
|114.21
|14888.77
|5012182.60
|5760
|2006.06.09 15:00
|close
|2879
|100.00
|114.17
|113.50
|114.46
|-7882.98
|5004299.62
|5761
|2006.06.09 15:01
|buy
|2881
|100.00
|114.22
|113.46
|114.42
|5762
|2006.06.09 15:04
|buy
|2882
|100.00
|113.98
|113.37
|114.18
|5763
|2006.06.09 15:05
|close
|2882
|100.00
|114.11
|113.37
|114.18
|11392.52
|5015692.14
|5764
|2006.06.09 15:05
|close
|2881
|100.00
|114.10
|113.46
|114.42
|-10517.09
|5005175.05
|5765
|2006.06.09 15:05
|buy
|2883
|100.00
|114.13
|113.37
|114.33
|5766
|2006.06.09 15:09
|buy
|2884
|100.00
|113.98
|113.37
|114.18
|5767
|2006.06.09 15:09
|close
|2884
|100.00
|114.09
|113.37
|114.18
|9641.51
|5014816.56
|5768
|2006.06.09 15:09
|close
|2883
|100.00
|114.10
|113.37
|114.33
|-2629.27
|5012187.29
|5769
|2006.06.09 15:09
|buy
|2885
|100.00
|114.12
|113.36
|114.32
|5770
|2006.06.09 15:11
|buy
|2886
|100.00
|113.81
|113.20
|114.01
|5771
|2006.06.09 15:21
|close
|2886
|100.00
|114.00
|113.20
|114.01
|16666.67
|5028853.96
|5772
|2006.06.09 15:21
|close
|2885
|100.00
|114.04
|113.36
|114.32
|-7015.08
|5021838.88
|5773
|2006.06.09 15:21
|buy
|2887
|100.00
|114.05
|113.29
|114.25
|5774
|2006.06.09 15:22
|buy
|2888
|100.00
|113.79
|113.18
|113.99
|5775
|2006.06.09 16:12
|buy
|2889
|100.00
|113.63
|113.17
|113.83
|5776
|2006.06.09 16:31
|t/p
|2889
|100.00
|113.83
|113.17
|113.83
|17557.72
|5039396.60
|5777
|2006.06.09 16:31
|close
|2888
|100.00
|113.91
|113.18
|113.99
|10534.63
|5049931.23
|5778
|2006.06.09 16:31
|close
|2887
|100.00
|113.86
|113.29
|114.25
|-16687.16
|5033244.07
|5779
|2006.06.09 16:31
|buy
|2890
|100.00
|113.93
|113.17
|114.13
|5780
|2006.06.09 16:39
|buy
|2891
|100.00
|113.74
|113.13
|113.94
|5781
|2006.06.09 16:57
|close
|2891
|100.00
|113.91
|113.13
|113.94
|14924.06
|5048168.13
|5782
|2006.06.09 16:57
|close
|2890
|100.00
|113.90
|113.17
|114.13
|-2633.89
|5045534.24
|5783
|2006.06.09 16:57
|buy
|2892
|100.00
|113.95
|113.19
|114.15
|5784
|2006.06.09 16:58
|buy
|2893
|100.00
|113.67
|113.06
|113.87
|5785
|2006.06.09 17:00
|close
|2893
|100.00
|113.84
|113.06
|113.87
|14933.24
|5060467.48
|5786
|2006.06.09 17:01
|close
|2892
|100.00
|113.92
|113.19
|114.15
|-2633.43
|5057834.05
|5787
|2006.06.09 17:01
|buy
|2894
|100.00
|113.92
|113.16
|114.12
|5788
|2006.06.12 00:00
|t/p
|2894
|100.00
|114.12
|113.16
|114.12
|17780.11
|5075614.16
|5789
|2006.06.12 00:00
|buy
|2895
|100.00
|114.16
|113.40
|114.36
|5790
|2006.06.12 08:39
|buy
|2896
|100.00
|114.01
|113.40
|114.21
|5791
|2006.06.12 08:49
|close
|2896
|100.00
|114.10
|113.40
|114.21
|7887.82
|5083501.98
|5792
|2006.06.12 08:50
|close
|2895
|100.00
|114.11
|113.40
|114.36
|-4381.74
|5079120.24
|5793
|2006.06.12 08:50
|sell
|2897
|100.00
|114.12
|114.88
|113.92
|5794
|2006.06.12 10:06
|sell
|2898
|100.00
|114.29
|114.90
|114.09
|5795
|2006.06.12 10:07
|close
|2898
|100.00
|114.20
|114.90
|114.09
|7880.91
|5087001.15
|5796
|2006.06.12 10:07
|close
|2897
|100.00
|114.19
|114.88
|113.92
|-6130.13
|5080871.02
|5797
|2006.06.12 10:07
|buy
|2899
|100.00
|114.20
|113.44
|114.40
|5798
|2006.06.12 11:34
|t/p
|2899
|100.00
|114.40
|113.44
|114.40
|17482.52
|5098353.54
|5799
|2006.06.12 11:34
|buy
|2900
|100.00
|114.44
|113.68
|114.64
|5800
|2006.06.12 14:03
|buy
|2901
|100.00
|114.29
|113.68
|114.49
|5801
|2006.06.12 14:10
|close
|2901
|100.00
|114.37
|113.68
|114.49
|6994.84
|5105348.38
|5802
|2006.06.12 14:10
|close
|2900
|100.00
|114.35
|113.68
|114.64
|-7870.57
|5097477.81
|5803
|2006.06.12 14:10
|sell
|2902
|100.00
|114.37
|115.13
|114.17
|5804
|2006.06.12 14:26
|sell
|2903
|100.00
|114.53
|115.14
|114.33
|5805
|2006.06.12 14:29
|t/p
|2903
|100.00
|114.33
|115.14
|114.33
|17497.81
|5114975.62
|5806
|2006.06.12 14:29
|close
|2902
|100.00
|114.30
|115.13
|114.17
|6124.23
|5121099.85
|5807
|2006.06.12 14:30
|sell
|2904
|100.00
|114.25
|115.01
|114.05
|5808
|2006.06.12 17:22
|sell
|2905
|100.00
|114.40
|115.01
|114.20
|5809
|2006.06.12 17:29
|close
|2905
|100.00
|114.31
|115.01
|114.20
|7873.33
|5128973.18
|5810
|2006.06.12 17:30
|close
|2904
|100.00
|114.30
|115.01
|114.05
|-4374.45
|5124598.73
|5811
|2006.06.12 17:30
|sell
|2906
|100.00
|114.24
|115.00
|114.04
|5812
|2006.06.12 22:18
|sell
|2907
|100.00
|114.40
|115.01
|114.20
|5813
|2006.06.13 02:01
|close
|2907
|100.00
|114.31
|115.01
|114.20
|7279.03
|5131877.76
|5814
|2006.06.13 02:01
|close
|2906
|100.00
|114.29
|115.00
|114.04
|-4969.14
|5126908.62
|5815
|2006.06.13 02:02
|sell
|2908
|100.00
|114.26
|115.02
|114.06
|5816
|2006.06.13 02:11
|sell
|2909
|100.00
|114.42
|115.03
|114.22
|5817
|2006.06.13 07:27
|sell
|2910
|100.00
|114.58
|115.04
|114.38
|5818
|2006.06.13 09:27
|sell
|2911
|100.00
|114.73
|115.04
|114.53
|5819
|2006.06.13 09:29
|t/p
|2911
|100.00
|114.53
|115.04
|114.53
|17474.88
|5144383.50
|5820
|2006.06.13 09:29
|close
|2910
|100.00
|114.45
|115.04
|114.38
|11358.67
|5155742.17
|5821
|2006.06.13 09:30
|close
|2909
|100.00
|114.46
|115.03
|114.22
|-3494.67
|5152247.50
|5822
|2006.06.13 09:30
|close
|2908
|100.00
|114.45
|115.02
|114.06
|-16601.14
|5135646.36
|5823
|2006.06.13 09:30
|sell
|2912
|100.00
|114.40
|115.16
|114.20
|5824
|2006.06.13 09:58
|sell
|2913
|100.00
|114.56
|115.17
|114.36
|5825
|2006.06.13 10:00
|close
|2913
|100.00
|114.47
|115.17
|114.36
|7862.32
|5143508.68
|5826
|2006.06.13 10:00
|close
|2912
|100.00
|114.45
|115.16
|114.20
|-4368.72
|5139139.96
|5827
|2006.06.13 10:00
|sell
|2914
|100.00
|114.42
|115.18
|114.22
|5828
|2006.06.13 12:51
|sell
|2915
|100.00
|114.58
|115.19
|114.38
|5829
|2006.06.13 14:48
|sell
|2916
|100.00
|114.74
|115.20
|114.54
|5830
|2006.06.13 15:01
|close
|2916
|100.00
|114.55
|115.20
|114.54
|16586.64
|5155726.60
|5831
|2006.06.13 15:01
|close
|2915
|100.00
|114.56
|115.19
|114.38
|1745.81
|5157472.41
|5832
|2006.06.13 15:01
|close
|2914
|100.00
|114.59
|115.18
|114.22
|-14835.50
|5142636.91
|5833
|2006.06.13 15:01
|sell
|2917
|100.00
|114.56
|115.32
|114.36
|5834
|2006.06.13 15:20
|sell
|2918
|100.00
|114.72
|115.33
|114.52
|5835
|2006.06.13 15:23
|close
|2918
|100.00
|114.63
|115.33
|114.52
|7851.35
|5150488.26
|5836
|2006.06.13 15:23
|close
|2917
|100.00
|114.65
|115.32
|114.36
|-7849.98
|5142638.28
|5837
|2006.06.13 15:23
|buy
|2919
|100.00
|114.66
|113.90
|114.86
|5838
|2006.06.13 16:07
|t/p
|2919
|100.00
|114.86
|113.90
|114.86
|17409.47
|5160047.75
|5839
|2006.06.13 16:07
|buy
|2920
|100.00
|114.92
|114.16
|115.12
|5840
|2006.06.13 16:19
|t/p
|2920
|100.00
|115.12
|114.16
|115.12
|17373.18
|5177420.93
|5841
|2006.06.13 16:19
|buy
|2921
|100.00
|115.16
|114.40
|115.36
|5842
|2006.06.13 16:20
|buy
|2922
|100.00
|114.98
|114.37
|115.18
|5843
|2006.06.13 16:20
|close
|2922
|100.00
|115.13
|114.37
|115.18
|13028.75
|5190449.68
|5844
|2006.06.13 16:20
|close
|2921
|100.00
|115.18
|114.40
|115.36
|1736.41
|5192186.09
|5845
|2006.06.13 16:20
|buy
|2923
|100.00
|115.26
|114.50
|115.46
|5846
|2006.06.13 16:20
|buy
|2924
|100.00
|114.97
|114.36
|115.17
|5847
|2006.06.13 16:25
|t/p
|2924
|100.00
|115.17
|114.36
|115.17
|17361.11
|5209547.20
|5848
|2006.06.13 16:25
|close
|2923
|100.00
|115.20
|114.50
|115.46
|-5208.33
|5204338.87
|5849
|2006.06.13 16:25
|buy
|2925
|100.00
|115.16
|114.40
|115.36
|5850
|2006.06.13 19:25
|t/p
|2925
|100.00
|115.36
|114.40
|115.36
|17335.53
|5221674.40
|5851
|2006.06.13 19:25
|buy
|2926
|100.00
|115.41
|114.65
|115.61
|5852
|2006.06.13 20:01
|buy
|2927
|100.00
|115.25
|114.64
|115.45
|5853
|2006.06.13 20:28
|close
|2927
|100.00
|115.34
|114.64
|115.45
|7803.02
|5229477.42
|5854
|2006.06.13 20:28
|close
|2926
|100.00
|115.33
|114.65
|115.61
|-6936.62
|5222540.80
|5855
|2006.06.13 20:29
|buy
|2928
|100.00
|115.34
|114.58
|115.54
|5856
|2006.06.14 02:01
|buy
|2929
|100.00
|115.15
|114.54
|115.35
|5857
|2006.06.14 02:20
|close
|2929
|100.00
|115.27
|114.54
|115.35
|10410.34
|5232951.14
|5858
|2006.06.14 02:21
|close
|2928
|100.00
|115.24
|114.58
|115.54
|-8422.84
|5224528.30
|5859
|2006.06.14 02:21
|sell
|2930
|100.00
|115.23
|115.99
|115.03
|5860
|2006.06.14 08:01
|t/p
|2930
|100.00
|115.03
|115.99
|115.03
|17391.30
|5241919.60
|5861
|2006.06.14 08:01
|sell
|2931
|100.00
|114.96
|115.72
|114.76
|5862
|2006.06.14 08:13
|sell
|2932
|100.00
|115.13
|115.74
|114.93
|5863
|2006.06.14 08:29
|close
|2932
|100.00
|115.04
|115.74
|114.93
|7823.37
|5249742.97
|5864
|2006.06.14 08:30
|close
|2931
|100.00
|115.03
|115.72
|114.76
|-6085.37
|5243657.60
|5865
|2006.06.14 08:30
|sell
|2933
|100.00
|114.98
|115.74
|114.78
|5866
|2006.06.14 14:05
|sell
|2934
|100.00
|115.15
|115.76
|114.95
|5867
|2006.06.14 14:30
|close
|2934
|100.00
|115.06
|115.76
|114.95
|7822.01
|5251479.61
|5868
|2006.06.14 14:30
|close
|2933
|100.00
|115.07
|115.74
|114.78
|-7821.33
|5243658.28
|5869
|2006.06.14 14:30
|buy
|2935
|100.00
|115.06
|114.30
|115.26
|5870
|2006.06.14 14:31
|t/p
|2935
|100.00
|115.26
|114.30
|115.26
|17349.06
|5261007.34
|5871
|2006.06.14 14:31
|buy
|2936
|100.00
|115.32
|114.56
|115.52
|5872
|2006.06.14 14:53
|buy
|2937
|100.00
|115.17
|114.56
|115.37
|5873
|2006.06.14 14:59
|close
|2937
|100.00
|115.32
|114.56
|115.37
|13007.28
|5274014.62
|5874
|2006.06.14 15:00
|close
|2936
|100.00
|115.34
|114.56
|115.52
|1734.00
|5275748.62
|5875
|2006.06.14 15:00
|buy
|2938
|100.00
|115.27
|114.51
|115.47
|5876
|2006.06.14 15:00
|buy
|2939
|100.00
|114.72
|114.11
|114.92
|5877
|2006.06.14 15:00
|s/l
|2938
|100.00
|114.51
|114.51
|115.47
|-66381.34
|5209367.28
|5878
|2006.06.14 15:00
|close
|2939
|100.00
|114.49
|114.11
|114.92
|-20089.09
|5189278.19
|5879
|2006.06.14 15:00
|sell
|2940
|100.00
|114.56
|115.32
|114.36
|5880
|2006.06.14 15:00
|sell
|2941
|100.00
|115.05
|115.66
|114.85
|5881
|2006.06.14 15:04
|s/l
|2940
|100.00
|115.32
|115.32
|114.36
|-65869.30
|5123408.89
|5882
|2006.06.14 15:04
|close
|2941
|100.00
|115.38
|115.66
|114.85
|-28601.14
|5094807.75
|5883
|2006.06.14 15:04
|buy
|2942
|100.00
|115.35
|114.59
|115.55
|5884
|2006.06.14 15:13
|buy
|2943
|100.00
|115.16
|114.55
|115.36
|5885
|2006.06.14 15:20
|buy
|2944
|100.00
|114.98
|114.52
|115.18
|5886
|2006.06.14 15:22
|buy
|2945
|100.00
|114.79
|114.48
|114.99
|5887
|2006.06.14 15:28
|t/p
|2944
|100.00
|115.18
|114.52
|115.18
|17352.07
|5112159.82
|5888
|2006.06.14 15:28
|t/p
|2945
|100.00
|114.99
|114.48
|114.99
|17352.07
|5129511.89
|5889
|2006.06.14 15:28
|close
|2943
|100.00
|115.26
|114.55
|115.36
|8676.04
|5138187.93
|5890
|2006.06.14 15:28
|close
|2942
|100.00
|115.25
|114.59
|115.55
|-8676.79
|5129511.14
|5891
|2006.06.14 15:28
|buy
|2946
|100.00
|115.30
|114.54
|115.50
|5892
|2006.06.14 15:29
|s/l
|2946
|100.00
|114.54
|114.54
|115.50
|-66363.95
|5063147.19
|5893
|2006.06.14 15:29
|sell
|2947
|100.00
|114.52
|115.28
|114.32
|5894
|2006.06.14 15:34
|sell
|2948
|100.00
|114.68
|115.29
|114.48
|5895
|2006.06.14 15:50
|close
|2948
|100.00
|114.58
|115.29
|114.48
|8727.53
|5071874.72
|5896
|2006.06.14 15:50
|close
|2947
|100.00
|114.59
|115.28
|114.32
|-6108.74
|5065765.98
|5897
|2006.06.14 15:51
|sell
|2949
|100.00
|114.52
|115.28
|114.32
|5898
|2006.06.14 15:58
|sell
|2950
|100.00
|114.67
|115.28
|114.47
|5899
|2006.06.14 15:58
|close
|2950
|100.00
|114.57
|115.28
|114.47
|8728.29
|5074494.27
|5900
|2006.06.14 15:58
|close
|2949
|100.00
|114.56
|115.28
|114.32
|-3491.62
|5071002.65
|5901
|2006.06.14 15:58
|sell
|2951
|100.00
|114.49
|115.25
|114.29
|5902
|2006.06.14 15:59
|sell
|2952
|100.00
|114.67
|115.28
|114.47
|5903
|2006.06.14 16:30
|sell
|2953
|100.00
|114.84
|115.30
|114.64
|5904
|2006.06.14 19:30
|sell
|2954
|100.00
|115.00
|115.31
|114.80
|5905
|2006.06.15 08:38
|t/p
|2954
|100.00
|114.80
|115.31
|114.80
|15652.37
|5086655.02
|5906
|2006.06.15 08:38
|close
|2953
|100.00
|114.71
|115.30
|114.64
|9550.03
|5096205.05
|5907
|2006.06.15 08:38
|close
|2952
|100.00
|114.72
|115.28
|114.47
|-6141.34
|5090063.71
|5908
|2006.06.15 08:38
|close
|2951
|100.00
|114.71
|115.25
|114.29
|-20961.70
|5069102.01
|5909
|2006.06.15 08:38
|sell
|2955
|100.00
|114.68
|115.44
|114.48
|5910
|2006.06.15 08:41
|sell
|2956
|100.00
|114.86
|115.47
|114.66
|5911
|2006.06.15 09:07
|close
|2956
|100.00
|114.71
|115.47
|114.66
|13076.45
|5082178.46
|5912
|2006.06.15 09:07
|close
|2955
|100.00
|114.72
|115.44
|114.48
|-3486.75
|5078691.71
|5913
|2006.06.15 09:08
|sell
|2957
|100.00
|114.72
|115.48
|114.52
|5914
|2006.06.15 09:29
|sell
|2958
|100.00
|114.89
|115.50
|114.69
|5915
|2006.06.15 10:34
|sell
|2959
|100.00
|115.07
|115.53
|114.87
|5916
|2006.06.15 14:01
|t/p
|2959
|100.00
|114.87
|115.53
|114.87
|17420.08
|5096111.79
|5917
|2006.06.15 14:01
|close
|2958
|100.00
|114.81
|115.50
|114.69
|6968.03
|5103079.82
|5918
|2006.06.15 14:01
|close
|2957
|100.00
|114.82
|115.48
|114.52
|-8709.28
|5094370.54
|5919
|2006.06.15 14:01
|sell
|2960
|100.00
|114.77
|115.53
|114.57
|5920
|2006.06.15 14:31
|sell
|2961
|100.00
|114.92
|115.53
|114.72
|5921
|2006.06.15 14:34
|sell
|2962
|100.00
|115.12
|115.58
|114.92
|5922
|2006.06.15 15:00
|t/p
|2962
|100.00
|114.92
|115.58
|114.92
|17417.05
|5111787.59
|5923
|2006.06.15 15:00
|close
|2961
|100.00
|114.83
|115.53
|114.72
|7837.67
|5119625.26
|5924
|2006.06.15 15:00
|close
|2960
|100.00
|114.77
|115.53
|114.57
|0.00
|5119625.26
|5925
|2006.06.15 15:00
|sell
|2963
|100.00
|114.69
|115.45
|114.49
|5926
|2006.06.15 15:03
|sell
|2964
|100.00
|114.90
|115.51
|114.70
|5927
|2006.06.15 15:21
|t/p
|2964
|100.00
|114.70
|115.51
|114.70
|17439.84
|5137065.10
|5928
|2006.06.15 15:21
|close
|2963
|100.00
|114.68
|115.45
|114.49
|871.99
|5137937.09
|5929
|2006.06.15 15:21
|sell
|2965
|100.00
|114.69
|115.45
|114.49
|5930
|2006.06.15 15:22
|sell
|2966
|100.00
|114.84
|115.45
|114.64
|5931
|2006.06.15 16:30
|close
|2966
|100.00
|114.75
|115.45
|114.64
|7843.14
|5145780.23
|5932
|2006.06.15 16:30
|close
|2965
|100.00
|114.78
|115.45
|114.49
|-7841.09
|5137939.14
|5933
|2006.06.15 16:31
|sell
|2967
|100.00
|114.75
|115.51
|114.55
|5934
|2006.06.15 17:03
|sell
|2968
|100.00
|114.90
|115.51
|114.70
|5935
|2006.06.15 17:30
|sell
|2969
|100.00
|115.06
|115.52
|114.86
|5936
|2006.06.15 21:43
|close
|2969
|100.00
|114.88
|115.52
|114.86
|15668.52
|5153607.66
|5937
|2006.06.15 21:43
|close
|2968
|100.00
|114.89
|115.51
|114.70
|870.40
|5154478.06
|5938
|2006.06.15 21:45
|close
|2967
|100.00
|114.94
|115.51
|114.55
|-16530.36
|5137947.70
|5939
|2006.06.15 21:46
|sell
|2970
|100.00
|114.91
|115.67
|114.71
|5940
|2006.06.16 02:08
|t/p
|2970
|100.00
|114.71
|115.67
|114.71
|16844.01
|5154791.71
|5941
|2006.06.16 02:08
|sell
|2971
|100.00
|114.65
|115.41
|114.45
|5942
|2006.06.16 11:09
|sell
|2972
|100.00
|114.84
|115.45
|114.64
|5943
|2006.06.16 12:08
|sell
|2973
|100.00
|115.02
|115.48
|114.82
|5944
|2006.06.16 15:34
|sell
|2974
|100.00
|115.21
|115.52
|115.01
|5945
|2006.06.16 16:49
|t/p
|2974
|100.00
|115.01
|115.52
|115.01
|17391.30
|5172183.01
|5946
|2006.06.16 16:49
|close
|2973
|100.00
|115.00
|115.48
|114.82
|1739.13
|5173922.14
|5947
|2006.06.16 16:50
|close
|2972
|100.00
|114.99
|115.45
|114.64
|-13044.61
|5160877.53
|5948
|2006.06.16 16:50
|close
|2971
|100.00
|115.02
|115.41
|114.45
|-32168.32
|5128709.21
|5949
|2006.06.16 16:50
|sell
|2975
|100.00
|114.97
|115.73
|114.77
|5950
|2006.06.16 16:57
|sell
|2976
|100.00
|115.12
|115.73
|114.92
|5951
|2006.06.16 16:59
|close
|2976
|100.00
|115.00
|115.73
|114.92
|10434.78
|5139143.99
|5952
|2006.06.16 17:00
|close
|2975
|100.00
|115.02
|115.73
|114.77
|-4347.07
|5134796.92
|5953
|2006.06.16 17:00
|buy
|2977
|100.00
|115.08
|114.32
|115.28
|5954
|2006.06.19 00:20
|t/p
|2977
|100.00
|115.28
|114.32
|115.28
|17599.25
|5152396.17
|5955
|2006.06.19 00:20
|buy
|2978
|100.00
|115.35
|114.59
|115.55
|5956
|2006.06.19 03:11
|t/p
|2978
|100.00
|115.55
|114.59
|115.55
|17307.03
|5169703.20
|5957
|2006.06.19 03:11
|buy
|2979
|100.00
|115.60
|114.84
|115.80
|5958
|2006.06.19 17:00
|buy
|2980
|100.00
|115.35
|114.74
|115.55
|5959
|2006.06.19 17:11
|close
|2980
|100.00
|115.50
|114.74
|115.55
|12987.01
|5182690.21
|5960
|2006.06.19 17:11
|close
|2979
|100.00
|115.45
|114.84
|115.80
|-12992.64
|5169697.57
|5961
|2006.06.19 17:12
|sell
|2981
|100.00
|115.46
|116.22
|115.26
|5962
|2006.06.19 18:00
|t/p
|2981
|100.00
|115.26
|116.22
|115.26
|17353.58
|5187051.15
|5963
|2006.06.19 18:00
|sell
|2982
|100.00
|115.21
|115.97
|115.01
|5964
|2006.06.19 18:40
|sell
|2983
|100.00
|115.39
|116.00
|115.19
|5965
|2006.06.19 22:35
|sell
|2984
|100.00
|115.55
|116.01
|115.35
|5966
|2006.06.20 07:12
|close
|2984
|100.00
|115.36
|116.01
|115.35
|15875.88
|5202927.03
|5967
|2006.06.20 07:12
|close
|2983
|100.00
|115.38
|116.00
|115.19
|272.40
|5203199.43
|5968
|2006.06.20 07:12
|close
|2982
|100.00
|115.40
|115.97
|115.01
|-17058.77
|5186140.66
|5969
|2006.06.20 07:12
|sell
|2985
|100.00
|115.34
|116.10
|115.14
|5970
|2006.06.20 07:41
|t/p
|2985
|100.00
|115.14
|116.10
|115.14
|17373.17
|5203513.83
|5971
|2006.06.20 07:41
|sell
|2986
|100.00
|115.08
|115.84
|114.88
|5972
|2006.06.20 08:41
|t/p
|2986
|100.00
|114.88
|115.84
|114.88
|17410.99
|5220924.82
|5973
|2006.06.20 08:41
|sell
|2987
|100.00
|114.83
|115.59
|114.63
|5974
|2006.06.20 08:47
|sell
|2988
|100.00
|115.00
|115.61
|114.80
|5975
|2006.06.20 08:57
|close
|2988
|100.00
|114.84
|115.61
|114.80
|13932.43
|5234857.25
|5976
|2006.06.20 08:58
|close
|2987
|100.00
|114.87
|115.59
|114.63
|-3482.20
|5231375.05
|5977
|2006.06.20 08:58
|sell
|2989
|100.00
|114.86
|115.62
|114.66
|5978
|2006.06.20 11:01
|sell
|2990
|100.00
|115.01
|115.62
|114.81
|5979
|2006.06.20 11:08
|close
|2990
|100.00
|114.93
|115.62
|114.81
|6960.76
|5238335.81
|5980
|2006.06.20 11:08
|close
|2989
|100.00
|114.94
|115.62
|114.66
|-6960.15
|5231375.66
|5981
|2006.06.20 11:09
|buy
|2991
|100.00
|114.95
|114.19
|115.15
|5982
|2006.06.20 11:27
|buy
|2992
|100.00
|114.78
|114.17
|114.98
|5983
|2006.06.20 11:29
|t/p
|2992
|100.00
|114.98
|114.17
|114.98
|17391.30
|5248766.96
|5984
|2006.06.20 11:29
|close
|2991
|100.00
|115.00
|114.19
|115.15
|4347.83
|5253114.79
|5985
|2006.06.20 11:30
|buy
|2993
|100.00
|115.03
|114.27
|115.23
|5986
|2006.06.20 11:30
|t/p
|2993
|100.00
|115.23
|114.27
|115.23
|17350.57
|5270465.36
|5987
|2006.06.20 11:30
|buy
|2994
|100.00
|115.31
|114.55
|115.51
|5988
|2006.06.20 11:55
|buy
|2995
|100.00
|115.12
|114.51
|115.32
|5989
|2006.06.20 11:59
|close
|2995
|100.00
|115.27
|114.51
|115.32
|13012.93
|5283478.29
|5990
|2006.06.20 12:00
|close
|2994
|100.00
|115.28
|114.55
|115.51
|-2602.36
|5280875.93
|5991
|2006.06.20 12:01
|buy
|2996
|100.00
|115.31
|114.55
|115.51
|5992
|2006.06.20 12:55
|buy
|2997
|100.00
|115.13
|114.52
|115.33
|5993
|2006.06.20 14:50
|buy
|2998
|100.00
|114.92
|114.46
|115.12
|5994
|2006.06.20 19:17
|buy
|2999
|100.00
|114.75
|114.44
|114.95
|5995
|2006.06.20 21:31
|t/p
|2999
|100.00
|114.95
|114.44
|114.95
|17398.87
|5298274.80
|5996
|2006.06.20 21:31
|close
|2998
|100.00
|114.95
|114.46
|115.12
|2609.83
|5300884.63
|5997
|2006.06.20 21:35
|close
|2997
|100.00
|114.94
|114.52
|115.33
|-16530.36
|5284354.27
|5998
|2006.06.20 21:36
|close
|2996
|100.00
|114.95
|114.55
|115.51
|-31317.96
|5253036.31
|5999
|2006.06.20 21:41
|buy
|3000
|100.00
|114.98
|114.22
|115.18
|6000
|2006.06.21 02:07
|buy
|3001
|100.00
|114.82
|114.21
|115.02
|6001
|2006.06.21 03:20
|buy
|3002
|100.00
|114.67
|114.21
|114.87
|6002
|2006.06.21 04:19
|buy
|3003
|100.00
|114.51
|114.20
|114.71
|6003
|2006.06.21 05:31
|t/p
|3003
|100.00
|114.71
|114.20
|114.71
|17430.71
|5270467.02
|6004
|2006.06.21 05:31
|close
|3002
|100.00
|114.74
|114.21
|114.87
|6100.75
|5276567.77
|6005
|2006.06.21 05:31
|close
|3001
|100.00
|114.71
|114.21
|115.02
|-9589.40
|5266978.37
|6006
|2006.06.21 05:32
|close
|3000
|100.00
|114.72
|114.22
|115.18
|-22409.18
|5244569.19
|6007
|2006.06.21 05:32
|buy
|3004
|100.00
|114.75
|113.99
|114.95
|6008
|2006.06.21 12:01
|t/p
|3004
|100.00
|114.95
|113.99
|114.95
|17397.35
|5261966.54
|6009
|2006.06.21 12:01
|buy
|3005
|100.00
|115.00
|114.24
|115.20
|6010
|2006.06.21 12:03
|buy
|3006
|100.00
|114.84
|114.23
|115.04
|6011
|2006.06.21 12:06
|close
|3006
|100.00
|114.93
|114.23
|115.04
|7830.85
|5269797.39
|6012
|2006.06.21 12:07
|close
|3005
|100.00
|114.96
|114.24
|115.20
|-3479.47
|5266317.92
|6013
|2006.06.21 12:07
|buy
|3007
|100.00
|114.91
|114.15
|115.11
|6014
|2006.06.21 12:20
|buy
|3008
|100.00
|114.76
|114.15
|114.96
|6015
|2006.06.21 12:29
|close
|3008
|100.00
|114.96
|114.15
|114.96
|17397.36
|5283715.28
|6016
|2006.06.21 12:30
|close
|3007
|100.00
|114.98
|114.15
|115.11
|6088.02
|5289803.30
|6017
|2006.06.21 12:31
|buy
|3009
|100.00
|115.03
|114.27
|115.23
|6018
|2006.06.21 13:48
|buy
|3010
|100.00
|114.87
|114.26
|115.07
|6019
|2006.06.21 14:00
|close
|3010
|100.00
|115.03
|114.26
|115.07
|13909.41
|5303712.71
|6020
|2006.06.21 14:00
|close
|3009
|100.00
|115.02
|114.27
|115.23
|-869.41
|5302843.30
|6021
|2006.06.21 14:00
|buy
|3011
|100.00
|115.07
|114.31
|115.27
|6022
|2006.06.21 15:45
|buy
|3012
|100.00
|114.90
|114.29
|115.10
|6023
|2006.06.21 15:55
|close
|3012
|100.00
|114.99
|114.29
|115.10
|7826.77
|5310670.07
|6024
|2006.06.21 15:56
|close
|3011
|100.00
|114.98
|114.31
|115.27
|-7827.45
|5302842.62
|6025
|2006.06.21 15:57
|buy
|3013
|100.00
|115.01
|114.25
|115.21
|6026
|2006.06.21 17:32
|buy
|3014
|100.00
|114.85
|114.24
|115.05
|6027
|2006.06.21 17:55
|close
|3014
|100.00
|114.96
|114.24
|115.05
|9568.55
|5312411.17
|6028
|2006.06.21 17:55
|close
|3013
|100.00
|114.95
|114.25
|115.21
|-5219.66
|5307191.51
|6029
|2006.06.21 17:56
|sell
|3015
|100.00
|114.92
|115.68
|114.72
|6030
|2006.06.21 19:39
|t/p
|3015
|100.00
|114.72
|115.68
|114.72
|17435.28
|5324626.79
|6031
|2006.06.21 19:39
|sell
|3016
|100.00
|114.67
|115.43
|114.47
|6032
|2006.06.21 20:52
|sell
|3017
|100.00
|114.85
|115.46
|114.65
|6033
|2006.06.22 01:31
|close
|3017
|100.00
|114.75
|115.46
|114.65
|6931.70
|5331558.49
|6034
|2006.06.22 01:32
|close
|3016
|100.00
|114.74
|115.43
|114.47
|-7883.65
|5323674.84
|6035
|2006.06.22 01:32
|sell
|3018
|100.00
|114.69
|115.45
|114.49
|6036
|2006.06.22 04:12
|sell
|3019
|100.00
|114.84
|115.45
|114.64
|6037
|2006.06.22 09:32
|sell
|3020
|100.00
|115.01
|115.47
|114.81
|6038
|2006.06.22 09:35
|sell
|3021
|100.00
|115.24
|115.55
|115.04
|6039
|2006.06.22 09:40
|t/p
|3021
|100.00
|115.04
|115.55
|115.04
|17386.77
|5341061.61
|6040
|2006.06.22 09:40
|close
|3020
|100.00
|115.03
|115.47
|114.81
|-1738.68
|5339322.93
|6041
|2006.06.22 09:40
|close
|3019
|100.00
|115.04
|115.45
|114.64
|-17385.26
|5321937.67
|6042
|2006.06.22 09:40
|close
|3018
|100.00
|115.02
|115.45
|114.49
|-28690.66
|5293247.01
|6043
|2006.06.22 09:41
|buy
|3022
|100.00
|115.03
|114.27
|115.23
|6044
|2006.06.22 10:04
|t/p
|3022
|100.00
|115.23
|114.27
|115.23
|17356.59
|5310603.60
|6045
|2006.06.22 10:04
|buy
|3023
|100.00
|115.27
|114.51
|115.47
|6046
|2006.06.22 10:30
|buy
|3024
|100.00
|115.11
|114.50
|115.31
|6047
|2006.06.22 11:03
|close
|3024
|100.00
|115.22
|114.50
|115.31
|9546.95
|5320150.55
|6048
|2006.06.22 11:04
|close
|3023
|100.00
|115.20
|114.51
|115.47
|-6076.39
|5314074.16
|6049
|2006.06.22 11:04
|buy
|3025
|100.00
|115.25
|114.49
|115.45
|6050
|2006.06.22 12:27
|t/p
|3025
|100.00
|115.45
|114.49
|115.45
|17323.52
|5331397.68
|6051
|2006.06.22 12:27
|buy
|3026
|100.00
|115.49
|114.73
|115.69
|6052
|2006.06.22 12:55
|t/p
|3026
|100.00
|115.69
|114.73
|115.69
|17286.09
|5348683.77
|6053
|2006.06.22 12:55
|buy
|3027
|100.00
|115.74
|114.98
|115.94
|6054
|2006.06.22 13:00
|buy
|3028
|100.00
|115.56
|114.95
|115.76
|6055
|2006.06.22 14:27
|close
|3028
|100.00
|115.66
|114.95
|115.76
|8646.03
|5357329.80
|6056
|2006.06.22 14:27
|close
|3027
|100.00
|115.67
|114.98
|115.94
|-6051.70
|5351278.10
|6057
|2006.06.22 14:27
|buy
|3029
|100.00
|115.72
|114.96
|115.92
|6058
|2006.06.22 17:53
|t/p
|3029
|100.00
|115.92
|114.96
|115.92
|17251.79
|5368529.89
|6059
|2006.06.22 17:53
|buy
|3030
|100.00
|115.97
|115.21
|116.17
|6060
|2006.06.22 18:48
|t/p
|3030
|100.00
|116.17
|115.21
|116.17
|17214.67
|5385744.56
|6061
|2006.06.22 18:48
|buy
|3031
|100.00
|116.22
|115.46
|116.42
|6062
|2006.06.23 01:32
|buy
|3032
|100.00
|116.06
|115.45
|116.26
|6063
|2006.06.23 03:11
|close
|3032
|100.00
|116.15
|115.45
|116.26
|7748.60
|5393493.16
|6064
|2006.06.23 03:11
|close
|3031
|100.00
|116.17
|115.46
|116.42
|-4049.34
|5389443.82
|6065
|2006.06.23 03:12
|sell
|3033
|100.00
|116.16
|116.92
|115.96
|6066
|2006.06.23 08:30
|t/p
|3033
|100.00
|115.96
|116.92
|115.96
|17253.27
|5406697.09
|6067
|2006.06.23 08:30
|sell
|3034
|100.00
|115.88
|116.64
|115.68
|6068
|2006.06.23 08:41
|sell
|3035
|100.00
|116.03
|116.64
|115.83
|6069
|2006.06.23 10:08
|sell
|3036
|100.00
|116.18
|116.64
|115.98
|6070
|2006.06.23 11:37
|sell
|3037
|100.00
|116.34
|116.65
|116.14
|6071
|2006.06.23 14:34
|sell
|3038
|100.00
|116.50
|116.66
|116.30
|6072
|2006.06.23 15:00
|t/p
|3038
|100.00
|116.30
|116.66
|116.30
|17198.38
|5423895.47
|6073
|2006.06.23 15:00
|close
|3037
|100.00
|116.29
|116.65
|116.14
|4299.60
|5428195.07
|6074
|2006.06.23 15:00
|close
|3036
|100.00
|116.26
|116.64
|115.98
|-6881.13
|5421313.94
|6075
|2006.06.23 15:00
|close
|3035
|100.00
|116.20
|116.64
|115.83
|-14629.95
|5406683.99
|6076
|2006.06.23 15:00
|close
|3034
|100.00
|116.17
|116.64
|115.68
|-24963.42
|5381720.57
|6077
|2006.06.23 15:00
|sell
|3039
|100.00
|116.14
|116.90
|115.94
|6078
|2006.06.23 15:27
|sell
|3040
|100.00
|116.29
|116.90
|116.09
|6079
|2006.06.23 15:30
|close
|3040
|100.00
|116.20
|116.90
|116.09
|7745.27
|5389465.84
|6080
|2006.06.23 15:30
|close
|3039
|100.00
|116.13
|116.90
|115.94
|861.10
|5390326.94
|6081
|2006.06.23 15:30
|sell
|3041
|100.00
|116.05
|116.81
|115.85
|6082
|2006.06.23 15:54
|sell
|3042
|100.00
|116.20
|116.81
|116.00
|6083
|2006.06.23 15:59
|close
|3042
|100.00
|116.06
|116.81
|116.00
|12062.73
|5402389.67
|6084
|2006.06.23 16:00
|close
|3041
|100.00
|116.07
|116.81
|115.85
|-1723.10
|5400666.57
|6085
|2006.06.23 16:00
|sell
|3043
|100.00
|116.02
|116.78
|115.82
|6086
|2006.06.23 16:32
|sell
|3044
|100.00
|116.17
|116.78
|115.97
|6087
|2006.06.23 19:00
|sell
|3045
|100.00
|116.34
|116.80
|116.14
|6088
|2006.06.23 19:50
|sell
|3046
|100.00
|116.51
|116.82
|116.31
|6089
|2006.06.26 09:00
|t/p
|3046
|100.00
|116.31
|116.82
|116.31
|16604.08
|5417270.65
|6090
|2006.06.26 09:00
|close
|3045
|100.00
|116.29
|116.80
|116.14
|3705.30
|5420975.95
|6091
|2006.06.26 09:00
|close
|3044
|100.00
|116.21
|116.78
|115.97
|-4036.34
|5416939.61
|6092
|2006.06.26 09:00
|close
|3043
|100.00
|116.22
|116.78
|115.82
|-17803.04
|5399136.57
|6093
|2006.06.26 09:00
|sell
|3047
|100.00
|116.19
|116.95
|115.99
|6094
|2006.06.26 09:06
|sell
|3048
|100.00
|116.35
|116.96
|116.15
|6095
|2006.06.26 09:08
|close
|3048
|100.00
|116.20
|116.96
|116.15
|12908.78
|5412045.35
|6096
|2006.06.26 09:08
|close
|3047
|100.00
|116.21
|116.95
|115.99
|-1721.02
|5410324.33
|6097
|2006.06.26 09:08
|sell
|3049
|100.00
|116.16
|116.92
|115.96
|6098
|2006.06.26 09:12
|sell
|3050
|100.00
|116.35
|116.96
|116.15
|6099
|2006.06.26 09:29
|close
|3050
|100.00
|116.21
|116.96
|116.15
|12047.16
|5422371.49
|6100
|2006.06.26 09:30
|close
|3049
|100.00
|116.20
|116.92
|115.96
|-3442.34
|5418929.15
|6101
|2006.06.26 09:30
|sell
|3051
|100.00
|116.15
|116.91
|115.95
|6102
|2006.06.26 10:17
|sell
|3052
|100.00
|116.31
|116.92
|116.11
|6103
|2006.06.26 10:36
|close
|3052
|100.00
|116.22
|116.92
|116.11
|7743.93
|5426673.08
|6104
|2006.06.26 10:36
|close
|3051
|100.00
|116.21
|116.91
|115.95
|-5163.07
|5421510.01
|6105
|2006.06.26 10:37
|sell
|3053
|100.00
|116.18
|116.94
|115.98
|6106
|2006.06.26 10:46
|sell
|3054
|100.00
|116.34
|116.95
|116.14
|6107
|2006.06.26 12:33
|close
|3054
|100.00
|116.19
|116.95
|116.14
|12909.89
|5434419.90
|6108
|2006.06.26 12:34
|close
|3053
|100.00
|116.20
|116.94
|115.98
|-1721.17
|5432698.73
|6109
|2006.06.26 12:34
|sell
|3055
|100.00
|116.12
|116.88
|115.92
|6110
|2006.06.26 12:38
|sell
|3056
|100.00
|116.28
|116.89
|116.08
|6111
|2006.06.26 12:59
|close
|3056
|100.00
|116.18
|116.89
|116.08
|8607.33
|5441306.06
|6112
|2006.06.26 13:00
|close
|3055
|100.00
|116.17
|116.88
|115.92
|-4304.04
|5437002.02
|6113
|2006.06.26 13:00
|sell
|3057
|100.00
|116.16
|116.92
|115.96
|6114
|2006.06.26 13:31
|sell
|3058
|100.00
|116.31
|116.92
|116.11
|6115
|2006.06.26 13:33
|close
|3058
|100.00
|116.22
|116.92
|116.11
|7743.93
|5444745.95
|6116
|2006.06.26 13:33
|close
|3057
|100.00
|116.23
|116.92
|115.96
|-6022.54
|5438723.41
|6117
|2006.06.26 13:34
|sell
|3059
|100.00
|116.22
|116.98
|116.02
|6118
|2006.06.26 14:00
|sell
|3060
|100.00
|116.37
|116.98
|116.17
|6119
|2006.06.26 14:02
|close
|3060
|100.00
|116.28
|116.98
|116.17
|7739.94
|5446463.35
|6120
|2006.06.26 14:03
|close
|3059
|100.00
|116.29
|116.98
|116.02
|-6019.43
|5440443.92
|6121
|2006.06.26 14:03
|sell
|3061
|100.00
|116.27
|117.03
|116.07
|6122
|2006.06.26 16:09
|sell
|3062
|100.00
|116.43
|117.04
|116.23
|6123
|2006.06.26 16:20
|close
|3062
|100.00
|116.33
|117.04
|116.23
|8596.23
|5449040.15
|6124
|2006.06.26 16:20
|close
|3061
|100.00
|116.37
|117.03
|116.07
|-8593.28
|5440446.87
|6125
|2006.06.26 16:20
|buy
|3063
|100.00
|116.35
|115.59
|116.55
|6126
|2006.06.26 19:21
|buy
|3064
|100.00
|116.20
|115.59
|116.40
|6127
|2006.06.26 19:27
|close
|3064
|100.00
|116.29
|115.59
|116.40
|7739.27
|5448186.14
|6128
|2006.06.26 19:27
|close
|3063
|100.00
|116.30
|115.59
|116.55
|-4299.23
|5443886.91
|6129
|2006.06.26 19:28
|sell
|3065
|100.00
|116.29
|117.05
|116.09
|6130
|2006.06.27 01:39
|t/p
|3065
|100.00
|116.09
|117.05
|116.09
|16635.20
|5460522.11
|6131
|2006.06.27 01:39
|sell
|3066
|100.00
|116.04
|116.80
|115.84
|6132
|2006.06.27 01:42
|sell
|3067
|100.00
|116.20
|116.81
|116.00
|6133
|2006.06.27 01:43
|close
|3067
|100.00
|116.06
|116.81
|116.00
|12062.73
|5472584.84
|6134
|2006.06.27 01:43
|close
|3066
|100.00
|116.09
|116.80
|115.84
|-4307.00
|5468277.84
|6135
|2006.06.27 01:44
|sell
|3068
|100.00
|116.04
|116.80
|115.84
|6136
|2006.06.27 06:01
|sell
|3069
|100.00
|116.22
|116.83
|116.02
|6137
|2006.06.27 06:55
|close
|3069
|100.00
|116.12
|116.83
|116.02
|8611.78
|5476889.62
|6138
|2006.06.27 06:55
|close
|3068
|100.00
|116.13
|116.80
|115.84
|-7749.94
|5469139.68
|6139
|2006.06.27 06:56
|buy
|3070
|100.00
|116.11
|115.35
|116.31
|6140
|2006.06.27 11:01
|t/p
|3070
|100.00
|116.31
|115.35
|116.31
|17183.61
|5486323.29
|6141
|2006.06.27 11:01
|buy
|3071
|100.00
|116.43
|115.67
|116.63
|6142
|2006.06.27 11:20
|buy
|3072
|100.00
|116.27
|115.66
|116.47
|6143
|2006.06.27 11:31
|close
|3072
|100.00
|116.40
|115.66
|116.47
|11168.38
|5497491.67
|6144
|2006.06.27 11:31
|close
|3071
|100.00
|116.36
|115.67
|116.63
|-6015.81
|5491475.86
|6145
|2006.06.27 11:32
|buy
|3073
|100.00
|116.42
|115.66
|116.62
|6146
|2006.06.27 12:02
|t/p
|3073
|100.00
|116.62
|115.66
|116.62
|17143.83
|5508619.69
|6147
|2006.06.27 12:02
|buy
|3074
|100.00
|116.70
|115.94
|116.90
|6148
|2006.06.27 12:16
|buy
|3075
|100.00
|116.54
|115.93
|116.74
|6149
|2006.06.27 12:19
|buy
|3076
|100.00
|116.39
|115.93
|116.59
|6150
|2006.06.27 12:24
|close
|3076
|100.00
|116.58
|115.93
|116.59
|16297.82
|5524917.51
|6151
|2006.06.27 12:24
|close
|3075
|100.00
|116.57
|115.93
|116.74
|2573.56
|5527491.07
|6152
|2006.06.27 12:24
|close
|3074
|100.00
|116.56
|115.94
|116.90
|-12010.98
|5515480.09
|6153
|2006.06.27 12:24
|buy
|3077
|100.00
|116.59
|115.83
|116.79
|6154
|2006.06.27 13:48
|buy
|3078
|100.00
|116.43
|115.82
|116.63
|6155
|2006.06.27 13:57
|close
|3078
|100.00
|116.52
|115.82
|116.63
|7724.00
|5523204.09
|6156
|2006.06.27 13:57
|close
|3077
|100.00
|116.53
|115.83
|116.79
|-5148.89
|5518055.20
|6157
|2006.06.27 13:58
|buy
|3079
|100.00
|116.61
|115.85
|116.81
|6158
|2006.06.27 14:30
|buy
|3080
|100.00
|116.45
|115.84
|116.65
|6159
|2006.06.27 14:46
|buy
|3081
|100.00
|116.29
|115.83
|116.49
|6160
|2006.06.27 14:57
|close
|3081
|100.00
|116.46
|115.83
|116.49
|14597.29
|5532652.49
|6161
|2006.06.27 14:57
|close
|3080
|100.00
|116.44
|115.84
|116.65
|-858.81
|5531793.68
|6162
|2006.06.27 14:57
|close
|3079
|100.00
|116.45
|115.85
|116.81
|-13739.80
|5518053.88
|6163
|2006.06.27 14:57
|buy
|3082
|100.00
|116.48
|115.72
|116.68
|6164
|2006.06.27 14:59
|buy
|3083
|100.00
|116.28
|115.67
|116.48
|6165
|2006.06.27 15:12
|buy
|3084
|100.00
|116.12
|115.66
|116.32
|6166
|2006.06.27 18:01
|t/p
|3084
|100.00
|116.32
|115.66
|116.32
|17192.47
|5535246.35
|6167
|2006.06.27 18:01
|close
|3083
|100.00
|116.33
|115.67
|116.48
|4298.12
|5539544.47
|6168
|2006.06.27 18:02
|close
|3082
|100.00
|116.29
|115.72
|116.68
|-16338.46
|5523206.01
|6169
|2006.06.27 18:02
|buy
|3085
|100.00
|116.35
|115.59
|116.55
|6170
|2006.06.28 03:01
|buy
|3086
|100.00
|116.15
|115.54
|116.35
|6171
|2006.06.28 03:11
|close
|3086
|100.00
|116.27
|115.54
|116.35
|10320.81
|5533526.82
|6172
|2006.06.28 03:11
|close
|3085
|100.00
|116.26
|115.59
|116.55
|-7486.57
|5526040.25
|6173
|2006.06.28 03:12
|sell
|3087
|100.00
|116.25
|117.01
|116.05
|6174
|2006.06.28 09:04
|sell
|3088
|100.00
|116.41
|117.02
|116.21
|6175
|2006.06.28 09:07
|close
|3088
|100.00
|116.32
|117.02
|116.21
|7737.28
|5533777.53
|6176
|2006.06.28 09:07
|close
|3087
|100.00
|116.29
|117.01
|116.05
|-3439.68
|5530337.85
|6177
|2006.06.28 09:07
|buy
|3089
|100.00
|116.31
|115.55
|116.51
|6178
|2006.06.29 01:52
|t/p
|3089
|100.00
|116.51
|115.55
|116.51
|17930.01
|5548267.86
|6179
|2006.06.29 01:52
|buy
|3090
|100.00
|116.55
|115.79
|116.75
|6180
|2006.06.29 14:30
|buy
|3091
|100.00
|116.40
|115.79
|116.60
|6181
|2006.06.29 14:44
|close
|3091
|100.00
|116.48
|115.79
|116.60
|6868.13
|5555135.99
|6182
|2006.06.29 14:45
|close
|3090
|100.00
|116.51
|115.79
|116.75
|-3433.18
|5551702.81
|6183
|2006.06.29 14:46
|buy
|3092
|100.00
|116.57
|115.81
|116.77
|6184
|2006.06.29 14:59
|buy
|3093
|100.00
|116.42
|115.81
|116.62
|6185
|2006.06.29 15:00
|buy
|3094
|100.00
|116.17
|115.71
|116.37
|6186
|2006.06.29 15:14
|t/p
|3094
|100.00
|116.37
|115.71
|116.37
|17186.56
|5568889.37
|6187
|2006.06.29 15:14
|close
|3093
|100.00
|116.37
|115.81
|116.62
|-4296.64
|5564592.73
|6188
|2006.06.29 15:14
|close
|3092
|100.00
|116.36
|115.81
|116.77
|-18047.44
|5546545.29
|6189
|2006.06.29 15:14
|sell
|3095
|100.00
|116.38
|117.14
|116.18
|6190
|2006.06.29 15:31
|t/p
|3095
|100.00
|116.18
|117.14
|116.18
|17216.15
|5563761.44
|6191
|2006.06.29 15:31
|sell
|3096
|100.00
|116.13
|116.89
|115.93
|6192
|2006.06.29 20:00
|t/p
|3096
|100.00
|115.93
|116.89
|115.93
|17256.25
|5581017.69
|6193
|2006.06.29 20:00
|sell
|3097
|100.00
|115.86
|116.62
|115.66
|6194
|2006.06.29 20:03
|sell
|3098
|100.00
|116.02
|116.63
|115.82
|6195
|2006.06.29 20:03
|close
|3098
|100.00
|115.90
|116.63
|115.82
|10353.75
|5591371.44
|6196
|2006.06.29 20:03
|close
|3097
|100.00
|115.91
|116.62
|115.66
|-4313.69
|5587057.75
|6197
|2006.06.29 20:03
|sell
|3099
|100.00
|115.88
|116.64
|115.68
|6198
|2006.06.29 20:08
|sell
|3100
|100.00
|116.04
|116.65
|115.84
|6199
|2006.06.29 20:09
|sell
|3101
|100.00
|116.24
|116.70
|116.04
|6200
|2006.06.29 20:13
|t/p
|3101
|100.00
|116.04
|116.70
|116.04
|17236.92
|5604294.67
|6201
|2006.06.29 20:13
|close
|3100
|100.00
|116.03
|116.65
|115.84
|861.85
|5605156.52
|6202
|2006.06.29 20:13
|close
|3099
|100.00
|116.04
|116.64
|115.68
|-13788.35
|5591368.17
|6203
|2006.06.29 20:13
|sell
|3102
|100.00
|116.01
|116.77
|115.81
|6204
|2006.06.29 20:14
|sell
|3103
|100.00
|116.17
|116.78
|115.97
|6205
|2006.06.29 20:16
|close
|3103
|100.00
|116.08
|116.78
|115.97
|7753.27
|5599121.44
|6206
|2006.06.29 20:16
|close
|3102
|100.00
|116.06
|116.77
|115.81
|-4308.12
|5594813.32
|6207
|2006.06.29 20:16
|sell
|3104
|100.00
|116.01
|116.77
|115.81
|6208
|2006.06.29 20:22
|t/p
|3104
|100.00
|115.81
|116.77
|115.81
|17269.67
|5612082.99
|6209
|2006.06.29 20:22
|sell
|3105
|100.00
|115.77
|116.53
|115.57
|6210
|2006.06.29 20:24
|t/p
|3105
|100.00
|115.57
|116.53
|115.57
|17313.02
|5629396.01
|6211
|2006.06.29 20:24
|sell
|3106
|100.00
|115.48
|116.24
|115.28
|6212
|2006.06.29 20:52
|t/p
|3106
|100.00
|115.28
|116.24
|115.28
|17350.57
|5646746.58
|6213
|2006.06.29 20:52
|sell
|3107
|100.00
|115.23
|115.99
|115.03
|6214
|2006.06.29 20:55
|t/p
|3107
|100.00
|115.03
|115.99
|115.03
|17391.30
|5664137.88
|6215
|2006.06.29 20:55
|sell
|3108
|100.00
|114.96
|115.72
|114.76
|6216
|2006.06.29 21:01
|sell
|3109
|100.00
|115.14
|115.75
|114.94
|6217
|2006.06.29 21:28
|t/p
|3109
|100.00
|114.94
|115.75
|114.94
|17407.95
|5681545.83
|6218
|2006.06.29 21:28
|close
|3108
|100.00
|114.89
|115.72
|114.76
|6092.78
|5687638.61
|6219
|2006.06.29 21:29
|sell
|3110
|100.00
|114.89
|115.65
|114.69
|6220
|2006.06.29 21:31
|sell
|3111
|100.00
|115.09
|115.70
|114.89
|6221
|2006.06.29 21:57
|close
|3111
|100.00
|114.96
|115.70
|114.89
|11308.28
|5698946.89
|6222
|2006.06.29 21:58
|close
|3110
|100.00
|114.94
|115.65
|114.69
|-4350.10
|5694596.79
|6223
|2006.06.29 21:58
|sell
|3112
|100.00
|114.85
|115.61
|114.65
|6224
|2006.06.29 21:59
|sell
|3113
|100.00
|115.06
|115.67
|114.86
|6225
|2006.06.29 22:01
|sell
|3114
|100.00
|115.23
|115.69
|115.03
|6226
|2006.06.29 23:56
|close
|3114
|100.00
|115.04
|115.69
|115.03
|16515.99
|5711112.78
|6227
|2006.06.29 23:56
|close
|3113
|100.00
|115.03
|115.67
|114.86
|2608.02
|5713720.80
|6228
|2006.06.29 23:57
|close
|3112
|100.00
|115.05
|115.61
|114.65
|-17383.75
|5696337.05
|6229
|2006.06.29 23:57
|sell
|3115
|100.00
|115.00
|115.76
|114.80
|6230
|2006.06.30 00:31
|sell
|3116
|100.00
|115.15
|115.76
|114.95
|6231
|2006.06.30 00:55
|close
|3116
|100.00
|115.07
|115.76
|114.95
|6952.29
|5703289.34
|6232
|2006.06.30 00:55
|close
|3115
|100.00
|115.06
|115.76
|114.80
|-5808.97
|5697480.37
|6233
|2006.06.30 00:55
|sell
|3117
|100.00
|115.03
|115.79
|114.83
|6234
|2006.06.30 01:02
|sell
|3118
|100.00
|115.20
|115.81
|115.00
|6235
|2006.06.30 01:52
|close
|3118
|100.00
|115.05
|115.81
|115.00
|13037.81
|5710518.18
|6236
|2006.06.30 01:53
|close
|3117
|100.00
|115.04
|115.79
|114.83
|-869.26
|5709648.92
|6237
|2006.06.30 01:53
|sell
|3119
|100.00
|114.95
|115.71
|114.75
|6238
|2006.06.30 01:59
|sell
|3120
|100.00
|115.17
|115.78
|114.97
|6239
|2006.06.30 03:21
|close
|3120
|100.00
|115.01
|115.78
|114.97
|13911.83
|5723560.75
|6240
|2006.06.30 03:21
|close
|3119
|100.00
|115.02
|115.71
|114.75
|-6085.90
|5717474.85
|6241
|2006.06.30 03:22
|buy
|3121
|100.00
|115.01
|114.25
|115.21
|6242
|2006.06.30 04:21
|buy
|3122
|100.00
|114.86
|114.25
|115.06
|6243
|2006.06.30 04:31
|close
|3122
|100.00
|115.02
|114.25
|115.06
|13910.62
|5731385.47
|6244
|2006.06.30 04:34
|close
|3121
|100.00
|115.01
|114.25
|115.21
|0.00
|5731385.47
|6245
|2006.06.30 04:35
|buy
|3123
|100.00
|115.06
|114.30
|115.26
|6246
|2006.06.30 04:50
|buy
|3124
|100.00
|114.90
|114.29
|115.10
|6247
|2006.06.30 04:59
|close
|3124
|100.00
|115.02
|114.29
|115.10
|10432.97
|5741818.44
|6248
|2006.06.30 05:00
|close
|3123
|100.00
|115.03
|114.30
|115.26
|-2608.02
|5739210.42
|6249
|2006.06.30 05:01
|buy
|3125
|100.00
|115.08
|114.32
|115.28
|6250
|2006.06.30 05:48
|buy
|3126
|100.00
|114.88
|114.27
|115.08
|6251
|2006.06.30 05:59
|close
|3126
|100.00
|114.99
|114.27
|115.08
|9566.05
|5748776.47
|6252
|2006.06.30 06:00
|close
|3125
|100.00
|115.00
|114.32
|115.28
|-6956.52
|5741819.95
|6253
|2006.06.30 06:00
|buy
|3127
|100.00
|115.06
|114.30
|115.26
|6254
|2006.06.30 06:47
|buy
|3128
|100.00
|114.89
|114.28
|115.09
|6255
|2006.06.30 07:41
|buy
|3129
|100.00
|114.72
|114.26
|114.92
|6256
|2006.06.30 07:46
|buy
|3130
|100.00
|114.53
|114.22
|114.73
|6257
|2006.06.30 08:01
|t/p
|3130
|100.00
|114.73
|114.22
|114.73
|17429.19
|5759249.14
|6258
|2006.06.30 08:01
|close
|3129
|100.00
|114.75
|114.26
|114.92
|2614.38
|5761863.52
|6259
|2006.06.30 08:01
|close
|3128
|100.00
|114.74
|114.28
|115.09
|-13073.03
|5748790.49
|6260
|2006.06.30 08:04
|close
|3127
|100.00
|114.73
|114.30
|115.26
|-28763.18
|5720027.31
|6261
|2006.06.30 08:04
|buy
|3131
|100.00
|114.78
|114.02
|114.98
|6262
|2006.06.30 08:14
|buy
|3132
|100.00
|114.62
|114.01
|114.82
|6263
|2006.06.30 08:29
|close
|3132
|100.00
|114.71
|114.01
|114.82
|7845.87
|5727873.18
|6264
|2006.06.30 08:30
|close
|3131
|100.00
|114.70
|114.02
|114.98
|-6974.72
|5720898.46
|6265
|2006.06.30 08:30
|buy
|3133
|100.00
|114.75
|113.99
|114.95
|6266
|2006.06.30 14:36
|buy
|3134
|100.00
|114.52
|113.91
|114.72
|6267
|2006.06.30 14:38
|buy
|3135
|100.00
|114.34
|113.88
|114.54
|6268
|2006.06.30 17:31
|t/p
|3135
|100.00
|114.54
|113.88
|114.54
|17448.97
|5738347.43
|6269
|2006.06.30 17:31
|close
|3134
|100.00
|114.62
|113.91
|114.72
|8724.48
|5747071.91
|6270
|2006.06.30 17:32
|close
|3133
|100.00
|114.63
|113.99
|114.95
|-10468.46
|5736603.45
|6271
|2006.06.30 17:33
|buy
|3136
|100.00
|114.61
|113.85
|114.81
|6272
|2006.06.30 19:45
|buy
|3137
|100.00
|114.45
|113.84
|114.65
|6273
|2006.07.03 01:34
|buy
|3138
|100.00
|114.29
|113.83
|114.49
|6274
|2006.07.03 01:48
|buy
|3139
|100.00
|114.14
|113.83
|114.34
|6275
|2006.07.03 02:30
|t/p
|3139
|100.00
|114.34
|113.83
|114.34
|17490.16
|5754093.61
|6276
|2006.07.03 02:30
|close
|3138
|100.00
|114.35
|113.83
|114.49
|5247.05
|5759340.66
|6277
|2006.07.03 02:30
|close
|3137
|100.00
|114.42
|113.84
|114.65
|-2367.22
|5756973.44
|6278
|2006.07.03 02:30
|close
|3136
|100.00
|114.41
|113.85
|114.81
|-17226.29
|5739747.15
|6279
|2006.07.03 02:31
|buy
|3140
|100.00
|114.44
|113.68
|114.64
|6280
|2006.07.03 03:00
|t/p
|3140
|100.00
|114.64
|113.68
|114.64
|17441.36
|5757188.51
|6281
|2006.07.03 03:00
|buy
|3141
|100.00
|114.71
|113.95
|114.91
|6282
|2006.07.03 03:06
|buy
|3142
|100.00
|114.55
|113.94
|114.75
|6283
|2006.07.03 03:29
|close
|3142
|100.00
|114.67
|113.94
|114.75
|10464.81
|5767653.32
|6284
|2006.07.03 03:30
|close
|3141
|100.00
|114.68
|113.95
|114.91
|-2615.97
|5765037.35
|6285
|2006.07.03 03:30
|buy
|3143
|100.00
|114.75
|113.99
|114.95
|6286
|2006.07.03 05:31
|buy
|3144
|100.00
|114.55
|113.94
|114.75
|6287
|2006.07.03 10:00
|close
|3144
|100.00
|114.70
|113.94
|114.75
|13077.59
|5778114.94
|6288
|2006.07.03 10:01
|close
|3143
|100.00
|114.71
|113.99
|114.95
|-3487.05
|5774627.89
|6289
|2006.07.03 10:01
|buy
|3145
|100.00
|114.77
|114.01
|114.97
|6290
|2006.07.03 10:08
|buy
|3146
|100.00
|114.60
|113.99
|114.80
|6291
|2006.07.03 10:21
|close
|3146
|100.00
|114.70
|113.99
|114.80
|8718.40
|5783346.29
|6292
|2006.07.03 10:21
|close
|3145
|100.00
|114.69
|114.01
|114.97
|-6975.32
|5776370.97
|6293
|2006.07.03 10:22
|buy
|3147
|100.00
|114.74
|113.98
|114.94
|6294
|2006.07.03 16:40
|buy
|3148
|100.00
|114.59
|113.98
|114.79
|6295
|2006.07.03 16:42
|close
|3148
|100.00
|114.68
|113.98
|114.79
|7847.92
|5784218.89
|6296
|2006.07.03 16:42
|close
|3147
|100.00
|114.69
|113.98
|114.94
|-4359.58
|5779859.31
|6297
|2006.07.03 16:43
|sell
|3149
|100.00
|114.72
|115.48
|114.52
|6298
|2006.07.03 17:22
|sell
|3150
|100.00
|114.87
|115.48
|114.67
|6299
|2006.07.03 18:09
|close
|3150
|100.00
|114.79
|115.48
|114.67
|6969.25
|5786828.56
|6300
|2006.07.03 18:09
|close
|3149
|100.00
|114.82
|115.48
|114.52
|-8709.28
|5778119.28
|6301
|2006.07.03 18:09
|sell
|3151
|100.00
|114.77
|115.53
|114.57
|6302
|2006.07.03 18:22
|sell
|3152
|100.00
|114.92
|115.53
|114.72
|6303
|2006.07.03 18:29
|close
|3152
|100.00
|114.81
|115.53
|114.72
|9581.05
|5787700.33
|6304
|2006.07.03 18:30
|close
|3151
|100.00
|114.82
|115.53
|114.57
|-4354.64
|5783345.69
|6305
|2006.07.03 18:32
|sell
|3153
|100.00
|114.77
|115.53
|114.57
|6306
|2006.07.04 02:34
|t/p
|3153
|100.00
|114.57
|115.53
|114.57
|16863.80
|5800209.49
|6307
|2006.07.04 02:34
|sell
|3154
|100.00
|114.52
|115.28
|114.32
|6308
|2006.07.04 02:41
|sell
|3155
|100.00
|114.68
|115.29
|114.48
|6309
|2006.07.04 03:02
|close
|3155
|100.00
|114.59
|115.29
|114.48
|7854.09
|5808063.58
|6310
|2006.07.04 03:03
|close
|3154
|100.00
|114.57
|115.28
|114.32
|-4364.14
|5803699.44
|6311
|2006.07.04 03:04
|sell
|3156
|100.00
|114.52
|115.28
|114.32
|6312
|2006.07.04 04:16
|sell
|3157
|100.00
|114.67
|115.28
|114.47
|6313
|2006.07.04 04:19
|close
|3157
|100.00
|114.59
|115.28
|114.47
|6981.41
|5810680.85
|6314
|2006.07.04 04:19
|close
|3156
|100.00
|114.60
|115.28
|114.32
|-6980.80
|5803700.05
|6315
|2006.07.04 04:19
|sell
|3158
|100.00
|114.54
|115.30
|114.34
|6316
|2006.07.04 21:30
|sell
|3159
|100.00
|114.70
|115.31
|114.50
|6317
|2006.07.04 22:06
|close
|3159
|100.00
|114.61
|115.31
|114.50
|7852.72
|5811552.77
|6318
|2006.07.04 22:06
|close
|3158
|100.00
|114.64
|115.30
|114.34
|-8722.96
|5802829.81
|6319
|2006.07.04 22:07
|buy
|3160
|100.00
|114.67
|113.91
|114.87
|6320
|2006.07.04 23:31
|t/p
|3160
|100.00
|114.87
|113.91
|114.87
|17403.41
|5820233.22
|6321
|2006.07.04 23:31
|buy
|3161
|100.00
|114.96
|114.20
|115.16
|6322
|2006.07.05 00:28
|t/p
|3161
|100.00
|115.16
|114.20
|115.16
|17620.34
|5837853.56
|6323
|2006.07.05 00:28
|buy
|3162
|100.00
|115.21
|114.45
|115.41
|6324
|2006.07.05 00:34
|buy
|3163
|100.00
|115.06
|114.45
|115.26
|6325
|2006.07.05 00:57
|close
|3163
|100.00
|115.14
|114.45
|115.26
|6948.06
|5844801.62
|6326
|2006.07.05 00:58
|close
|3162
|100.00
|115.15
|114.45
|115.41
|-5210.59
|5839591.03
|6327
|2006.07.05 00:58
|buy
|3164
|100.00
|115.22
|114.46
|115.42
|6328
|2006.07.05 02:01
|buy
|3165
|100.00
|115.04
|114.43
|115.24
|6329
|2006.07.05 02:27
|close
|3165
|100.00
|115.14
|114.43
|115.24
|8685.08
|5848276.11
|6330
|2006.07.05 02:28
|close
|3164
|100.00
|115.13
|114.46
|115.42
|-7817.25
|5840458.86
|6331
|2006.07.05 02:28
|buy
|3166
|100.00
|115.18
|114.42
|115.38
|6332
|2006.07.05 02:31
|buy
|3167
|100.00
|115.03
|114.42
|115.23
|6333
|2006.07.05 05:31
|buy
|3168
|100.00
|114.86
|114.40
|115.06
|6334
|2006.07.05 07:31
|buy
|3169
|100.00
|114.64
|114.33
|114.84
|6335
|2006.07.05 08:48
|t/p
|3169
|100.00
|114.84
|114.33
|114.84
|17414.02
|5857872.88
|6336
|2006.07.05 08:48
|close
|3168
|100.00
|114.85
|114.40
|115.06
|-870.70
|5857002.18
|6337
|2006.07.05 08:48
|close
|3167
|100.00
|114.86
|114.42
|115.23
|-14800.63
|5842201.55
|6338
|2006.07.05 08:48
|close
|3166
|100.00
|114.87
|114.42
|115.38
|-26987.03
|5815214.52
|6339
|2006.07.05 08:49
|buy
|3170
|100.00
|114.90
|114.14
|115.10
|6340
|2006.07.05 10:17
|t/p
|3170
|100.00
|115.10
|114.14
|115.10
|17374.69
|5832589.21
|6341
|2006.07.05 10:17
|buy
|3171
|100.00
|115.15
|114.39
|115.35
|6342
|2006.07.05 10:29
|buy
|3172
|100.00
|115.00
|114.39
|115.20
|6343
|2006.07.05 10:46
|close
|3172
|100.00
|115.08
|114.39
|115.20
|6951.69
|5839540.90
|6344
|2006.07.05 10:47
|close
|3171
|100.00
|115.10
|114.39
|115.35
|-4344.05
|5835196.85
|6345
|2006.07.05 10:47
|buy
|3173
|100.00
|115.15
|114.39
|115.35
|6346
|2006.07.05 11:30
|buy
|3174
|100.00
|115.00
|114.39
|115.20
|6347
|2006.07.05 11:45
|close
|3174
|100.00
|115.08
|114.39
|115.20
|6951.69
|5842148.54
|6348
|2006.07.05 11:46
|close
|3173
|100.00
|115.09
|114.39
|115.35
|-5213.31
|5836935.23
|6349
|2006.07.05 11:46
|buy
|3175
|100.00
|115.15
|114.39
|115.35
|6350
|2006.07.05 11:59
|buy
|3176
|100.00
|115.00
|114.39
|115.20
|6351
|2006.07.05 13:31
|buy
|3177
|100.00
|114.73
|114.27
|114.93
|6352
|2006.07.05 14:11
|t/p
|3177
|100.00
|114.93
|114.27
|114.93
|17401.90
|5854337.13
|6353
|2006.07.05 14:11
|close
|3176
|100.00
|114.93
|114.39
|115.20
|-6090.66
|5848246.47
|6354
|2006.07.05 14:11
|close
|3175
|100.00
|114.94
|114.39
|115.35
|-18270.40
|5829976.07
|6355
|2006.07.05 14:11
|buy
|3178
|100.00
|114.99
|114.23
|115.19
|6356
|2006.07.05 14:21
|buy
|3179
|100.00
|114.84
|114.23
|115.04
|6357
|2006.07.05 14:22
|close
|3179
|100.00
|114.96
|114.23
|115.04
|10438.41
|5840414.48
|6358
|2006.07.05 14:22
|close
|3178
|100.00
|114.95
|114.23
|115.19
|-3479.77
|5836934.71
|6359
|2006.07.05 14:23
|buy
|3180
|100.00
|114.98
|114.22
|115.18
|6360
|2006.07.05 14:28
|buy
|3181
|100.00
|114.82
|114.21
|115.02
|6361
|2006.07.05 14:29
|t/p
|3181
|100.00
|115.02
|114.21
|115.02
|17380.73
|5854315.44
|6362
|2006.07.05 14:29
|close
|3180
|100.00
|115.07
|114.22
|115.18
|7821.33
|5862136.77
|6363
|2006.07.05 14:30
|buy
|3182
|100.00
|115.13
|114.37
|115.33
|6364
|2006.07.05 15:11
|t/p
|3182
|100.00
|115.33
|114.37
|115.33
|17340.04
|5879476.81
|6365
|2006.07.05 15:11
|buy
|3183
|100.00
|115.38
|114.62
|115.58
|6366
|2006.07.05 15:20
|buy
|3184
|100.00
|115.23
|114.62
|115.43
|6367
|2006.07.05 15:23
|close
|3184
|100.00
|115.32
|114.62
|115.43
|7804.37
|5887281.18
|6368
|2006.07.05 15:23
|close
|3183
|100.00
|115.31
|114.62
|115.58
|-6070.59
|5881210.59
|6369
|2006.07.05 15:23
|buy
|3185
|100.00
|115.34
|114.58
|115.54
|6370
|2006.07.05 16:09
|t/p
|3185
|100.00
|115.54
|114.58
|115.54
|17308.52
|5898519.11
|6371
|2006.07.05 16:09
|buy
|3186
|100.00
|115.59
|114.83
|115.79
|6372
|2006.07.05 21:23
|t/p
|3186
|100.00
|115.79
|114.83
|115.79
|17272.65
|5915791.76
|6373
|2006.07.05 21:23
|buy
|3187
|100.00
|115.83
|115.07
|116.03
|6374
|2006.07.06 00:09
|buy
|3188
|100.00
|115.68
|115.07
|115.88
|6375
|2006.07.06 01:08
|buy
|3189
|100.00
|115.53
|115.07
|115.73
|6376
|2006.07.06 14:30
|buy
|3190
|100.00
|115.34
|115.03
|115.54
|6377
|2006.07.06 15:00
|buy
|3191
|100.00
|115.16
|115.00
|115.36
|6378
|2006.07.06 15:01
|t/p
|3191
|100.00
|115.36
|115.00
|115.36
|17332.52
|5933124.28
|6379
|2006.07.06 15:01
|close
|3190
|100.00
|115.39
|115.03
|115.54
|4333.13
|5937457.41
|6380
|2006.07.06 15:01
|close
|3189
|100.00
|115.38
|115.07
|115.73
|-13000.52
|5924456.89
|6381
|2006.07.06 15:01
|close
|3188
|100.00
|115.37
|115.07
|115.88
|-26870.07
|5897586.82
|6382
|2006.07.06 15:01
|close
|3187
|100.00
|115.39
|115.07
|116.03
|-37367.45
|5860219.37
|6383
|2006.07.06 15:02
|sell
|3192
|100.00
|115.38
|116.14
|115.18
|6384
|2006.07.06 15:25
|t/p
|3192
|100.00
|115.18
|116.14
|115.18
|17365.64
|5877585.01
|6385
|2006.07.06 15:25
|sell
|3193
|100.00
|115.13
|115.89
|114.93
|6386
|2006.07.06 19:02
|sell
|3194
|100.00
|115.28
|115.89
|115.08
|6387
|2006.07.06 19:25
|close
|3194
|100.00
|115.20
|115.89
|115.08
|6944.44
|5884529.45
|6388
|2006.07.06 19:25
|close
|3193
|100.00
|115.21
|115.89
|114.93
|-6943.84
|5877585.61
|6389
|2006.07.06 19:25
|buy
|3195
|100.00
|115.20
|114.44
|115.40
|6390
|2006.07.07 09:07
|buy
|3196
|100.00
|114.98
|114.37
|115.18
|6391
|2006.07.07 10:37
|buy
|3197
|100.00
|114.81
|114.35
|115.01
|6392
|2006.07.07 12:05
|buy
|3198
|100.00
|114.64
|114.33
|114.84
|6393
|2006.07.07 12:31
|t/p
|3198
|100.00
|114.84
|114.33
|114.84
|17409.47
|5894995.08
|6394
|2006.07.07 12:31
|close
|3197
|100.00
|114.88
|114.35
|115.01
|6093.31
|5901088.39
|6395
|2006.07.07 12:31
|close
|3196
|100.00
|114.87
|114.37
|115.18
|-9576.04
|5891512.35
|6396
|2006.07.07 12:32
|close
|3195
|100.00
|114.86
|114.44
|115.40
|-29346.55
|5862165.80
|6397
|2006.07.07 12:32
|buy
|3199
|100.00
|114.88
|114.12
|115.08
|6398
|2006.07.07 13:57
|buy
|3200
|100.00
|114.73
|114.12
|114.93
|6399
|2006.07.07 14:01
|close
|3200
|100.00
|114.81
|114.12
|114.93
|6968.03
|5869133.83
|6400
|2006.07.07 14:01
|close
|3199
|100.00
|114.74
|114.12
|115.08
|-12201.50
|5856932.33
|6401
|2006.07.07 14:01
|buy
|3201
|100.00
|114.79
|114.03
|114.99
|6402
|2006.07.07 14:26
|buy
|3202
|100.00
|114.64
|114.03
|114.84
|6403
|2006.07.07 14:30
|buy
|3203
|100.00
|114.45
|113.99
|114.65
|6404
|2006.07.07 14:32
|buy
|3204
|100.00
|114.22
|113.91
|114.42
|6405
|2006.07.07 14:32
|t/p
|3204
|100.00
|114.42
|113.91
|114.42
|17474.88
|5874407.21
|6406
|2006.07.07 14:32
|close
|3203
|100.00
|114.45
|113.99
|114.65
|0.00
|5874407.21
|6407
|2006.07.07 14:32
|close
|3202
|100.00
|114.43
|114.03
|114.84
|-18351.83
|5856055.38
|6408
|2006.07.07 14:32
|close
|3201
|100.00
|114.44
|114.03
|114.99
|-30583.71
|5825471.67
|6409
|2006.07.07 14:32
|sell
|3205
|100.00
|114.45
|115.21
|114.25
|6410
|2006.07.07 14:33
|t/p
|3205
|100.00
|114.25
|115.21
|114.25
|17510.07
|5842981.74
|6411
|2006.07.07 14:33
|sell
|3206
|100.00
|114.18
|114.94
|113.98
|6412
|2006.07.07 14:33
|sell
|3207
|100.00
|114.47
|115.08
|114.27
|6413
|2006.07.07 14:41
|close
|3207
|100.00
|114.32
|115.08
|114.27
|13121.06
|5856102.80
|6414
|2006.07.07 14:41
|close
|3206
|100.00
|114.31
|114.94
|113.98
|-11372.58
|5844730.22
|6415
|2006.07.07 14:41
|sell
|3208
|100.00
|114.28
|115.04
|114.08
|6416
|2006.07.07 14:41
|sell
|3209
|100.00
|114.53
|115.14
|114.33
|6417
|2006.07.07 14:53
|t/p
|3209
|100.00
|114.33
|115.14
|114.33
|17526.95
|5862257.17
|6418
|2006.07.07 14:53
|close
|3208
|100.00
|114.11
|115.04
|114.08
|14897.91
|5877155.08
|6419
|2006.07.07 14:53
|sell
|3210
|100.00
|114.14
|114.90
|113.94
|6420
|2006.07.07 14:58
|t/p
|3210
|100.00
|113.94
|114.90
|113.94
|17565.43
|5894720.51
|6421
|2006.07.07 14:58
|sell
|3211
|100.00
|113.82
|114.58
|113.62
|6422
|2006.07.07 14:59
|sell
|3212
|100.00
|114.14
|114.75
|113.94
|6423
|2006.07.07 16:57
|t/p
|3212
|100.00
|113.94
|114.75
|113.94
|17554.64
|5912275.15
|6424
|2006.07.07 16:57
|close
|3211
|100.00
|113.93
|114.58
|113.62
|-9655.05
|5902620.10
|6425
|2006.07.07 16:58
|sell
|3213
|100.00
|113.88
|114.64
|113.68
|6426
|2006.07.07 17:31
|sell
|3214
|100.00
|114.08
|114.69
|113.88
|6427
|2006.07.07 17:56
|close
|3214
|100.00
|113.92
|114.69
|113.88
|14044.94
|5916665.04
|6428
|2006.07.07 17:56
|close
|3213
|100.00
|113.91
|114.64
|113.68
|-2633.66
|5914031.38
|6429
|2006.07.07 17:57
|sell
|3215
|100.00
|113.88
|114.64
|113.68
|6430
|2006.07.07 20:01
|sell
|3216
|100.00
|114.03
|114.64
|113.83
|6431
|2006.07.07 20:23
|close
|3216
|100.00
|113.95
|114.64
|113.83
|7020.62
|5921052.00
|6432
|2006.07.07 20:24
|close
|3215
|100.00
|113.96
|114.64
|113.68
|-7020.01
|5914031.99
|6433
|2006.07.07 20:25
|buy
|3217
|100.00
|113.95
|113.19
|114.15
|6434
|2006.07.10 05:08
|buy
|3218
|100.00
|113.79
|113.18
|113.99
|6435
|2006.07.10 05:23
|buy
|3219
|100.00
|113.64
|113.18
|113.84
|6436
|2006.07.10 11:22
|buy
|3220
|100.00
|113.46
|113.15
|113.66
|6437
|2006.07.10 11:29
|t/p
|3220
|100.00
|113.66
|113.15
|113.66
|17594.79
|5931626.78
|6438
|2006.07.10 11:29
|close
|3219
|100.00
|113.67
|113.18
|113.84
|2639.22
|5934266.00
|6439
|2006.07.10 11:30
|close
|3218
|100.00
|113.66
|113.18
|113.99
|-11437.62
|5922828.38
|6440
|2006.07.10 11:30
|close
|3217
|100.00
|113.70
|113.19
|114.15
|-21732.99
|5901095.39
|6441
|2006.07.10 11:30
|buy
|3221
|100.00
|113.73
|112.97
|113.93
|6442
|2006.07.10 14:31
|t/p
|3221
|100.00
|113.93
|112.97
|113.93
|17528.49
|5918623.88
|6443
|2006.07.10 14:31
|buy
|3222
|100.00
|114.14
|113.38
|114.34
|6444
|2006.07.10 14:33
|buy
|3223
|100.00
|113.98
|113.37
|114.18
|6445
|2006.07.10 15:01
|close
|3223
|100.00
|114.07
|113.37
|114.18
|7889.89
|5926513.77
|6446
|2006.07.10 15:01
|close
|3222
|100.00
|114.06
|113.38
|114.34
|-7013.85
|5919499.92
|6447
|2006.07.10 15:01
|buy
|3224
|100.00
|114.09
|113.33
|114.29
|6448
|2006.07.10 22:50
|t/p
|3224
|100.00
|114.29
|113.33
|114.29
|17499.34
|5936999.26
|6449
|2006.07.10 22:50
|buy
|3225
|100.00
|114.33
|113.57
|114.53
|6450
|2006.07.11 02:33
|buy
|3226
|100.00
|114.17
|113.56
|114.37
|6451
|2006.07.11 02:54
|close
|3226
|100.00
|114.26
|113.56
|114.37
|7876.77
|5944876.03
|6452
|2006.07.11 02:54
|close
|3225
|100.00
|114.27
|113.57
|114.53
|-4996.02
|5939880.01
|6453
|2006.07.11 02:54
|sell
|3227
|100.00
|114.26
|115.02
|114.06
|6454
|2006.07.11 03:38
|t/p
|3227
|100.00
|114.06
|115.02
|114.06
|17534.63
|5957414.64
|6455
|2006.07.11 03:38
|sell
|3228
|100.00
|114.02
|114.78
|113.82
|6456
|2006.07.11 06:50
|sell
|3229
|100.00
|114.17
|114.78
|113.97
|6457
|2006.07.11 11:34
|sell
|3230
|100.00
|114.34
|114.80
|114.14
|6458
|2006.07.11 15:05
|sell
|3231
|100.00
|114.51
|114.82
|114.31
|6459
|2006.07.11 15:27
|sell
|3232
|100.00
|114.67
|114.83
|114.47
|6460
|2006.07.11 15:29
|t/p
|3232
|100.00
|114.47
|114.83
|114.47
|17485.57
|5974900.21
|6461
|2006.07.11 15:29
|close
|3231
|100.00
|114.38
|114.82
|114.31
|11365.62
|5986265.83
|6462
|2006.07.11 15:30
|close
|3230
|100.00
|114.41
|114.80
|114.14
|-6118.35
|5980147.48
|6463
|2006.07.11 15:30
|close
|3229
|100.00
|114.40
|114.78
|113.97
|-20104.90
|5960042.58
|6464
|2006.07.11 15:30
|close
|3228
|100.00
|114.39
|114.78
|113.82
|-32345.48
|5927697.10
|6465
|2006.07.11 15:30
|sell
|3233
|100.00
|114.36
|115.12
|114.16
|6466
|2006.07.11 17:00
|t/p
|3233
|100.00
|114.16
|115.12
|114.16
|17525.41
|5945222.51
|6467
|2006.07.11 17:00
|sell
|3234
|100.00
|114.08
|114.84
|113.88
|6468
|2006.07.11 17:06
|sell
|3235
|100.00
|114.23
|114.84
|114.03
|6469
|2006.07.11 17:12
|close
|3235
|100.00
|114.15
|114.84
|114.03
|7008.32
|5952230.83
|6470
|2006.07.11 17:12
|close
|3234
|100.00
|114.13
|114.84
|113.88
|-4380.97
|5947849.86
|6471
|2006.07.11 17:13
|sell
|3236
|100.00
|114.06
|114.82
|113.86
|6472
|2006.07.11 17:18
|sell
|3237
|100.00
|114.24
|114.85
|114.04
|6473
|2006.07.11 20:38
|close
|3237
|100.00
|114.14
|114.85
|114.04
|8761.17
|5956611.03
|6474
|2006.07.11 20:39
|close
|3236
|100.00
|114.15
|114.82
|113.86
|-7884.36
|5948726.67
|6475
|2006.07.11 20:39
|sell
|3238
|100.00
|114.09
|114.85
|113.89
|6476
|2006.07.11 22:17
|sell
|3239
|100.00
|114.25
|114.86
|114.05
|6477
|2006.07.12 03:35
|sell
|3240
|100.00
|114.40
|114.86
|114.20
|6478
|2006.07.12 09:33
|sell
|3241
|100.00
|114.56
|114.87
|114.36
|6479
|2006.07.12 10:02
|sell
|3242
|100.00
|114.72
|114.88
|114.52
|6480
|2006.07.12 10:58
|s/l
|3238
|100.00
|114.85
|114.85
|113.89
|-66767.57
|5881959.10
|6481
|2006.07.12 10:58
|close
|3242
|100.00
|114.85
|114.88
|114.52
|-11319.11
|5870639.99
|6482
|2006.07.12 10:59
|close
|3241
|100.00
|114.71
|114.87
|114.36
|-13076.45
|5857563.54
|6483
|2006.07.12 11:00
|close
|3240
|100.00
|114.70
|114.86
|114.20
|-26155.19
|5831408.35
|6484
|2006.07.12 11:00
|close
|3239
|100.00
|114.71
|114.86
|114.05
|-40695.42
|5790712.93
|6485
|2006.07.12 11:00
|buy
|3243
|100.00
|114.72
|113.96
|114.92
|6486
|2006.07.12 13:00
|t/p
|3243
|100.00
|114.92
|113.96
|114.92
|17400.38
|5808113.31
|6487
|2006.07.12 13:00
|buy
|3244
|100.00
|114.98
|114.22
|115.18
|6488
|2006.07.12 13:28
|t/p
|3244
|100.00
|115.18
|114.22
|115.18
|17364.13
|5825477.44
|6489
|2006.07.12 13:28
|buy
|3245
|100.00
|115.22
|114.46
|115.42
|6490
|2006.07.12 14:58
|t/p
|3245
|100.00
|115.42
|114.46
|115.42
|17317.52
|5842794.96
|6491
|2006.07.12 14:58
|buy
|3246
|100.00
|115.53
|114.77
|115.73
|6492
|2006.07.12 15:01
|buy
|3247
|100.00
|115.31
|114.70
|115.51
|6493
|2006.07.12 15:52
|close
|3247
|100.00
|115.43
|114.70
|115.51
|10395.91
|5853190.87
|6494
|2006.07.12 15:52
|close
|3246
|100.00
|115.42
|114.77
|115.73
|-9530.41
|5843660.46
|6495
|2006.07.12 15:53
|buy
|3248
|100.00
|115.47
|114.71
|115.67
|6496
|2006.07.12 16:28
|t/p
|3248
|100.00
|115.67
|114.71
|115.67
|17284.59
|5860945.05
|6497
|2006.07.12 16:28
|buy
|3249
|100.00
|115.75
|114.99
|115.95
|6498
|2006.07.12 16:32
|buy
|3250
|100.00
|115.54
|114.93
|115.74
|6499
|2006.07.12 16:58
|close
|3250
|100.00
|115.65
|114.93
|115.74
|9511.46
|5870456.51
|6500
|2006.07.12 16:58
|close
|3249
|100.00
|115.66
|114.99
|115.95
|-7781.43
|5862675.08
|6501
|2006.07.12 16:59
|buy
|3251
|100.00
|115.63
|114.87
|115.83
|6502
|2006.07.12 17:30
|buy
|3252
|100.00
|115.45
|114.84
|115.65
|6503
|2006.07.12 17:57
|close
|3252
|100.00
|115.55
|114.84
|115.65
|8654.26
|5871329.34
|6504
|2006.07.12 17:58
|close
|3251
|100.00
|115.56
|114.87
|115.83
|-6057.46
|5865271.88
|6505
|2006.07.12 17:59
|sell
|3253
|100.00
|115.42
|116.18
|115.22
|6506
|2006.07.12 19:25
|sell
|3254
|100.00
|115.58
|116.19
|115.38
|6507
|2006.07.13 00:00
|close
|3254
|100.00
|115.49
|116.19
|115.38
|6009.98
|5871281.86
|6508
|2006.07.13 00:00
|close
|3253
|100.00
|115.47
|116.18
|115.22
|-6113.03
|5865168.83
|6509
|2006.07.13 00:01
|sell
|3255
|100.00
|115.40
|116.16
|115.20
|6510
|2006.07.13 09:30
|t/p
|3255
|100.00
|115.20
|116.16
|115.20
|17370.16
|5882538.99
|6511
|2006.07.13 09:30
|sell
|3256
|100.00
|115.10
|115.86
|114.90
|6512
|2006.07.13 09:33
|sell
|3257
|100.00
|115.25
|115.86
|115.05
|6513
|2006.07.13 09:59
|close
|3257
|100.00
|115.16
|115.86
|115.05
|7815.21
|5890354.20
|6514
|2006.07.13 10:00
|close
|3256
|100.00
|115.17
|115.86
|114.90
|-6077.97
|5884276.23
|6515
|2006.07.13 10:00
|sell
|3258
|100.00
|115.10
|115.86
|114.90
|6516
|2006.07.13 12:00
|sell
|3259
|100.00
|115.25
|115.86
|115.05
|6517
|2006.07.13 12:34
|sell
|3260
|100.00
|115.41
|115.87
|115.21
|6518
|2006.07.13 14:53
|close
|3260
|100.00
|115.25
|115.87
|115.21
|13882.86
|5898159.09
|6519
|2006.07.13 14:53
|close
|3259
|100.00
|115.26
|115.86
|115.05
|-867.60
|5897291.49
|6520
|2006.07.13 14:53
|close
|3258
|100.00
|115.23
|115.86
|114.90
|-11281.78
|5886009.71
|6521
|2006.07.13 14:53
|sell
|3261
|100.00
|115.18
|115.94
|114.98
|6522
|2006.07.13 17:01
|sell
|3262
|100.00
|115.40
|116.01
|115.20
|6523
|2006.07.13 17:20
|close
|3262
|100.00
|115.28
|116.01
|115.20
|10409.44
|5896419.15
|6524
|2006.07.13 17:20
|close
|3261
|100.00
|115.25
|115.94
|114.98
|-6073.75
|5890345.40
|6525
|2006.07.13 17:21
|sell
|3263
|100.00
|115.22
|115.98
|115.02
|6526
|2006.07.13 17:24
|sell
|3264
|100.00
|115.39
|116.00
|115.19
|6527
|2006.07.13 17:28
|close
|3264
|100.00
|115.30
|116.00
|115.19
|7805.72
|5898151.12
|6528
|2006.07.13 17:29
|close
|3263
|100.00
|115.38
|115.98
|115.02
|-13867.22
|5884283.90
|6529
|2006.07.13 17:30
|buy
|3265
|100.00
|115.41
|114.65
|115.61
|6530
|2006.07.14 03:00
|t/p
|3265
|100.00
|115.61
|114.65
|115.61
|17539.29
|5901823.19
|6531
|2006.07.14 03:00
|buy
|3266
|100.00
|115.75
|114.99
|115.95
|6532
|2006.07.14 03:08
|buy
|3267
|100.00
|115.59
|114.98
|115.79
|6533
|2006.07.14 03:11
|close
|3267
|100.00
|115.69
|114.98
|115.79
|8643.79
|5910466.98
|6534
|2006.07.14 03:11
|close
|3266
|100.00
|115.67
|114.99
|115.95
|-6916.23
|5903550.75
|6535
|2006.07.14 03:11
|buy
|3268
|100.00
|115.70
|114.94
|115.90
|6536
|2006.07.14 04:58
|t/p
|3268
|100.00
|115.90
|114.94
|115.90
|17254.76
|5920805.51
|6537
|2006.07.14 04:58
|buy
|3269
|100.00
|115.95
|115.19
|116.15
|6538
|2006.07.14 06:01
|buy
|3270
|100.00
|115.78
|115.17
|115.98
|6539
|2006.07.14 06:04
|buy
|3271
|100.00
|115.60
|115.14
|115.80
|6540
|2006.07.14 06:25
|close
|3271
|100.00
|115.79
|115.14
|115.80
|16409.02
|5937214.53
|6541
|2006.07.14 06:25
|close
|3270
|100.00
|115.81
|115.17
|115.98
|2590.45
|5939804.98
|6542
|2006.07.14 06:25
|close
|3269
|100.00
|115.82
|115.19
|116.15
|-11224.31
|5928580.67
|6543
|2006.07.14 06:26
|buy
|3272
|100.00
|115.92
|115.16
|116.12
|6544
|2006.07.14 06:29
|buy
|3273
|100.00
|115.64
|115.03
|115.84
|6545
|2006.07.14 06:55
|close
|3273
|100.00
|115.81
|115.03
|115.84
|14679.22
|5943259.89
|6546
|2006.07.14 06:55
|close
|3272
|100.00
|115.82
|115.16
|116.12
|-8634.09
|5934625.80
|6547
|2006.07.14 06:55
|buy
|3274
|100.00
|115.85
|115.09
|116.05
|6548
|2006.07.14 08:22
|t/p
|3274
|100.00
|116.05
|115.09
|116.05
|17230.98
|5951856.78
|6549
|2006.07.14 08:22
|buy
|3275
|100.00
|116.11
|115.35
|116.31
|6550
|2006.07.14 09:00
|buy
|3276
|100.00
|115.91
|115.30
|116.11
|6551
|2006.07.14 09:25
|close
|3276
|100.00
|116.02
|115.30
|116.11
|9481.12
|5961337.90
|6552
|2006.07.14 09:25
|close
|3275
|100.00
|116.03
|115.35
|116.31
|-6894.77
|5954443.13
|6553
|2006.07.14 09:25
|buy
|3277
|100.00
|116.05
|115.29
|116.25
|6554
|2006.07.14 09:30
|buy
|3278
|100.00
|115.87
|115.26
|116.07
|6555
|2006.07.14 09:30
|buy
|3279
|100.00
|115.63
|115.17
|115.83
|6556
|2006.07.14 09:52
|t/p
|3279
|100.00
|115.83
|115.17
|115.83
|17260.73
|5971703.86
|6557
|2006.07.14 09:52
|close
|3278
|100.00
|115.87
|115.26
|116.07
|0.00
|5971703.86
|6558
|2006.07.14 09:52
|close
|3277
|100.00
|115.88
|115.29
|116.25
|-14670.35
|5957033.51
|6559
|2006.07.14 09:52
|sell
|3280
|100.00
|115.89
|116.65
|115.69
|6560
|2006.07.14 10:01
|t/p
|3280
|100.00
|115.69
|116.65
|115.69
|17289.08
|5974322.59
|6561
|2006.07.14 10:01
|sell
|3281
|100.00
|115.64
|116.40
|115.44
|6562
|2006.07.14 10:24
|sell
|3282
|100.00
|115.79
|116.40
|115.59
|6563
|2006.07.14 10:30
|close
|3282
|100.00
|115.68
|116.40
|115.59
|9508.99
|5983831.58
|6564
|2006.07.14 10:31
|close
|3281
|100.00
|115.69
|116.40
|115.44
|-4321.89
|5979509.69
|6565
|2006.07.14 10:31
|sell
|3283
|100.00
|115.66
|116.42
|115.46
|6566
|2006.07.14 12:46
|sell
|3284
|100.00
|115.81
|116.42
|115.61
|6567
|2006.07.14 14:47
|sell
|3285
|100.00
|115.97
|116.43
|115.77
|6568
|2006.07.14 15:14
|sell
|3286
|100.00
|116.15
|116.46
|115.95
|6569
|2006.07.14 15:45
|sell
|3287
|100.00
|116.31
|116.47
|116.11
|6570
|2006.07.14 15:49
|s/l
|3283
|100.00
|116.42
|116.42
|115.46
|-65280.88
|5914228.81
|6571
|2006.07.14 15:49
|s/l
|3284
|100.00
|116.42
|116.42
|115.61
|-52396.50
|5861832.31
|6572
|2006.07.14 15:49
|close
|3287
|100.00
|116.42
|116.47
|116.11
|-9448.55
|5852383.76
|6573
|2006.07.14 15:49
|s/l
|3285
|100.00
|116.43
|116.43
|115.77
|-39508.72
|5812875.04
|6574
|2006.07.14 15:49
|close
|3286
|100.00
|116.43
|116.46
|115.95
|-24048.78
|5788826.26
|6575
|2006.07.14 15:49
|buy
|3288
|100.00
|116.41
|115.65
|116.61
|6576
|2006.07.14 19:01
|buy
|3289
|100.00
|116.26
|115.65
|116.46
|6577
|2006.07.14 19:26
|close
|3289
|100.00
|116.35
|115.65
|116.46
|7735.28
|5796561.54
|6578
|2006.07.14 19:26
|close
|3288
|100.00
|116.34
|115.65
|116.61
|-6016.85
|5790544.69
|6579
|2006.07.14 19:28
|sell
|3290
|100.00
|116.35
|117.11
|116.15
|6580
|2006.07.14 20:31
|t/p
|3290
|100.00
|116.15
|117.11
|116.15
|17223.57
|5807768.26
|6581
|2006.07.14 20:31
|sell
|3291
|100.00
|116.08
|116.84
|115.88
|6582
|2006.07.14 21:22
|sell
|3292
|100.00
|116.23
|116.84
|116.03
|6583
|2006.07.14 22:33
|close
|3292
|100.00
|116.13
|116.84
|116.03
|8611.04
|5816379.30
|6584
|2006.07.14 22:34
|close
|3291
|100.00
|116.14
|116.84
|115.88
|-5166.18
|5811213.12
|6585
|2006.07.14 22:34
|sell
|3293
|100.00
|116.11
|116.87
|115.91
|6586
|2006.07.17 00:00
|sell
|3294
|100.00
|116.39
|117.00
|116.19
|6587
|2006.07.17 01:01
|close
|3294
|100.00
|116.24
|117.00
|116.19
|12904.34
|5824117.46
|6588
|2006.07.17 01:03
|close
|3293
|100.00
|116.25
|116.87
|115.91
|-12637.31
|5811480.15
|6589
|2006.07.17 01:03
|sell
|3295
|100.00
|116.22
|116.98
|116.02
|6590
|2006.07.17 04:16
|sell
|3296
|100.00
|116.37
|116.98
|116.17
|6591
|2006.07.17 05:02
|close
|3296
|100.00
|116.29
|116.98
|116.17
|6879.35
|5818359.50
|6592
|2006.07.17 05:02
|close
|3295
|100.00
|116.30
|116.98
|116.02
|-6878.76
|5811480.74
|6593
|2006.07.17 05:02
|sell
|3297
|100.00
|116.25
|117.01
|116.05
|6594
|2006.07.17 06:12
|sell
|3298
|100.00
|116.40
|117.01
|116.20
|6595
|2006.07.17 09:55
|sell
|3299
|100.00
|116.56
|117.02
|116.36
|6596
|2006.07.17 10:36
|sell
|3300
|100.00
|116.72
|117.03
|116.52
|6597
|2006.07.17 10:59
|sell
|3301
|100.00
|116.89
|117.05
|116.69
|6598
|2006.07.17 11:57
|s/l
|3297
|100.00
|117.01
|117.01
|116.05
|-64951.71
|5746529.03
|6599
|2006.07.17 11:57
|s/l
|3298
|100.00
|117.01
|117.01
|116.20
|-52132.30
|5694396.73
|6600
|2006.07.17 11:57
|close
|3301
|100.00
|117.01
|117.05
|116.69
|-10255.53
|5684141.20
|6601
|2006.07.17 11:57
|s/l
|3299
|100.00
|117.02
|117.02
|116.36
|-39309.52
|5644831.68
|6602
|2006.07.17 11:57
|close
|3300
|100.00
|117.02
|117.03
|116.52
|-25636.64
|5619195.04
|6603
|2006.07.17 11:58
|buy
|3302
|100.00
|117.03
|116.27
|117.23
|6604
|2006.07.17 15:24
|t/p
|3302
|100.00
|117.23
|116.27
|117.23
|17060.48
|5636255.52
|6605
|2006.07.17 15:24
|buy
|3303
|100.00
|117.27
|116.51
|117.47
|6606
|2006.07.17 15:30
|buy
|3304
|100.00
|117.07
|116.46
|117.27
|6607
|2006.07.17 15:53
|close
|3304
|100.00
|117.20
|116.46
|117.27
|11092.15
|5647347.67
|6608
|2006.07.17 15:53
|close
|3303
|100.00
|117.21
|116.51
|117.47
|-5119.02
|5642228.65
|6609
|2006.07.17 15:53
|buy
|3305
|100.00
|117.23
|116.47
|117.43
|6610
|2006.07.17 15:59
|buy
|3306
|100.00
|117.07
|116.46
|117.27
|6611
|2006.07.17 16:22
|close
|3306
|100.00
|117.16
|116.46
|117.27
|7681.80
|5649910.45
|6612
|2006.07.17 16:23
|close
|3305
|100.00
|117.20
|116.47
|117.43
|-2559.73
|5647350.72
|6613
|2006.07.17 16:23
|buy
|3307
|100.00
|117.25
|116.49
|117.45
|6614
|2006.07.17 17:03
|buy
|3308
|100.00
|117.07
|116.46
|117.27
|6615
|2006.07.17 18:22
|close
|3308
|100.00
|117.17
|116.46
|117.27
|8534.61
|5655885.33
|6616
|2006.07.17 18:23
|close
|3307
|100.00
|117.19
|116.49
|117.45
|-5119.89
|5650765.44
|6617
|2006.07.17 18:23
|sell
|3309
|100.00
|117.17
|117.93
|116.97
|6618
|2006.07.18 01:31
|t/p
|3309
|100.00
|116.97
|117.93
|116.97
|16505.57
|5667271.01
|6619
|2006.07.18 01:31
|sell
|3310
|100.00
|116.92
|117.68
|116.72
|6620
|2006.07.18 11:04
|sell
|3311
|100.00
|117.09
|117.70
|116.89
|6621
|2006.07.18 11:21
|close
|3311
|100.00
|117.00
|117.70
|116.89
|7692.31
|5674963.32
|6622
|2006.07.18 11:21
|close
|3310
|100.00
|117.01
|117.68
|116.72
|-7691.65
|5667271.67
|6623
|2006.07.18 11:21
|buy
|3312
|100.00
|117.00
|116.24
|117.20
|6624
|2006.07.18 12:55
|buy
|3313
|100.00
|116.84
|116.23
|117.04
|6625
|2006.07.18 13:00
|close
|3313
|100.00
|116.93
|116.23
|117.04
|7696.91
|5674968.58
|6626
|2006.07.18 13:00
|close
|3312
|100.00
|116.92
|116.24
|117.20
|-6842.29
|5668126.29
|6627
|2006.07.18 13:00
|buy
|3314
|100.00
|116.97
|116.21
|117.17
|6628
|2006.07.18 16:30
|t/p
|3314
|100.00
|117.17
|116.21
|117.17
|17051.75
|5685178.04
|6629
|2006.07.18 16:30
|buy
|3315
|100.00
|117.33
|116.57
|117.53
|6630
|2006.07.18 16:50
|buy
|3316
|100.00
|117.13
|116.52
|117.33
|6631
|2006.07.18 16:52
|close
|3316
|100.00
|117.24
|116.52
|117.33
|9382.46
|5694560.50
|6632
|2006.07.18 16:52
|close
|3315
|100.00
|117.23
|116.57
|117.53
|-8530.24
|5686030.26
|6633
|2006.07.18 16:52
|buy
|3317
|100.00
|117.24
|116.48
|117.44
|6634
|2006.07.18 17:58
|t/p
|3317
|100.00
|117.44
|116.48
|117.44
|17027.07
|5703057.33
|6635
|2006.07.18 17:58
|buy
|3318
|100.00
|117.50
|116.74
|117.70
|6636
|2006.07.18 23:02
|buy
|3319
|100.00
|117.33
|116.72
|117.53
|6637
|2006.07.19 01:50
|close
|3319
|100.00
|117.42
|116.72
|117.53
|7919.49
|5710976.82
|6638
|2006.07.19 01:50
|close
|3318
|100.00
|117.43
|116.74
|117.70
|-5706.30
|5705270.52
|6639
|2006.07.19 01:52
|buy
|3320
|100.00
|117.46
|116.70
|117.66
|6640
|2006.07.19 02:38
|buy
|3321
|100.00
|117.31
|116.70
|117.51
|6641
|2006.07.19 02:48
|close
|3321
|100.00
|117.40
|116.70
|117.51
|7666.10
|5712936.62
|6642
|2006.07.19 02:49
|close
|3320
|100.00
|117.41
|116.70
|117.66
|-4258.58
|5708678.04
|6643
|2006.07.19 02:49
|buy
|3322
|100.00
|117.46
|116.70
|117.66
|6644
|2006.07.19 03:02
|buy
|3323
|100.00
|117.27
|116.66
|117.47
|6645
|2006.07.19 06:43
|close
|3323
|100.00
|117.37
|116.66
|117.47
|8520.06
|5717198.10
|6646
|2006.07.19 06:44
|close
|3322
|100.00
|117.38
|116.70
|117.66
|-6815.47
|5710382.63
|6647
|2006.07.19 06:44
|buy
|3324
|100.00
|117.43
|116.67
|117.63
|6648
|2006.07.19 11:38
|t/p
|3324
|100.00
|117.63
|116.67
|117.63
|17001.02
|5727383.65
|6649
|2006.07.19 11:38
|buy
|3325
|100.00
|117.68
|116.92
|117.88
|6650
|2006.07.19 14:56
|t/p
|3325
|100.00
|117.88
|116.92
|117.88
|16964.97
|5744348.62
|6651
|2006.07.19 14:56
|buy
|3326
|100.00
|117.93
|117.17
|118.13
|6652
|2006.07.19 15:30
|buy
|3327
|100.00
|117.75
|117.14
|117.95
|6653
|2006.07.19 16:00
|buy
|3328
|100.00
|117.42
|116.96
|117.62
|6654
|2006.07.19 16:00
|buy
|3329
|100.00
|117.24
|116.93
|117.44
|6655
|2006.07.19 16:00
|s/l
|3326
|100.00
|117.17
|117.17
|118.13
|-64890.71
|5679457.91
|6656
|2006.07.19 16:00
|s/l
|3327
|100.00
|117.14
|117.14
|117.95
|-52083.33
|5627374.58
|6657
|2006.07.19 16:00
|close
|3329
|100.00
|117.12
|116.93
|117.44
|-10245.90
|5617128.68
|6658
|2006.07.19 16:00
|close
|3328
|100.00
|117.20
|116.96
|117.62
|-18771.33
|5598357.35
|6659
|2006.07.19 16:00
|sell
|3330
|100.00
|117.25
|118.01
|117.05
|6660
|2006.07.19 16:00
|sell
|3331
|100.00
|117.43
|118.04
|117.23
|6661
|2006.07.19 16:00
|close
|3331
|100.00
|117.33
|118.04
|117.23
|8522.97
|5606880.32
|6662
|2006.07.19 16:00
|close
|3330
|100.00
|117.41
|118.01
|117.05
|-13627.46
|5593252.86
|6663
|2006.07.19 16:00
|sell
|3332
|100.00
|117.40
|118.16
|117.20
|6664
|2006.07.19 16:00
|t/p
|3332
|100.00
|117.20
|118.16
|117.20
|17096.94
|5610349.80
|6665
|2006.07.19 16:00
|sell
|3333
|100.00
|116.94
|117.70
|116.74
|6666
|2006.07.19 16:01
|sell
|3334
|100.00
|117.11
|117.72
|116.91
|6667
|2006.07.19 16:07
|close
|3334
|100.00
|117.02
|117.72
|116.91
|7690.99
|5618040.79
|6668
|2006.07.19 16:07
|close
|3333
|100.00
|117.03
|117.70
|116.74
|-7690.34
|5610350.45
|6669
|2006.07.19 16:07
|sell
|3335
|100.00
|116.98
|117.74
|116.78
|6670
|2006.07.19 16:19
|sell
|3336
|100.00
|117.14
|117.75
|116.94
|6671
|2006.07.19 16:23
|sell
|3337
|100.00
|117.29
|117.75
|117.09
|6672
|2006.07.19 16:24
|sell
|3338
|100.00
|117.46
|117.77
|117.26
|6673
|2006.07.19 16:27
|sell
|3339
|100.00
|117.68
|117.84
|117.48
|6674
|2006.07.19 16:29
|t/p
|3337
|100.00
|117.09
|117.75
|117.09
|17101.32
|5627451.77
|6675
|2006.07.19 16:29
|t/p
|3338
|100.00
|117.26
|117.77
|117.26
|17101.33
|5644553.10
|6676
|2006.07.19 16:29
|t/p
|3339
|100.00
|117.48
|117.84
|117.48
|17101.33
|5661654.43
|6677
|2006.07.19 16:29
|close
|3336
|100.00
|116.95
|117.75
|116.94
|16246.26
|5677900.69
|6678
|2006.07.19 16:30
|close
|3335
|100.00
|116.93
|117.74
|116.78
|4276.06
|5682176.75
|6679
|2006.07.19 16:30
|sell
|3340
|100.00
|116.88
|117.64
|116.68
|6680
|2006.07.19 16:56
|sell
|3341
|100.00
|117.03
|117.64
|116.83
|6681
|2006.07.19 17:26
|sell
|3342
|100.00
|117.20
|117.66
|117.00
|6682
|2006.07.19 17:57
|t/p
|3342
|100.00
|117.00
|117.66
|117.00
|17094.02
|5699270.77
|6683
|2006.07.19 17:57
|close
|3341
|100.00
|117.00
|117.64
|116.83
|2564.10
|5701834.87
|6684
|2006.07.19 17:58
|close
|3340
|100.00
|117.01
|117.64
|116.68
|-11110.16
|5690724.71
|6685
|2006.07.19 17:58
|sell
|3343
|100.00
|116.98
|117.74
|116.78
|6686
|2006.07.19 18:23
|sell
|3344
|100.00
|117.14
|117.75
|116.94
|6687
|2006.07.19 18:27
|close
|3344
|100.00
|117.04
|117.75
|116.94
|8544.09
|5699268.80
|6688
|2006.07.19 18:28
|close
|3343
|100.00
|117.07
|117.74
|116.78
|-7687.71
|5691581.09
|6689
|2006.07.19 18:29
|sell
|3345
|100.00
|117.00
|117.76
|116.80
|6690
|2006.07.19 18:56
|t/p
|3345
|100.00
|116.80
|117.76
|116.80
|17140.90
|5708721.99
|6691
|2006.07.19 18:56
|sell
|3346
|100.00
|116.64
|117.40
|116.44
|6692
|2006.07.19 19:51
|sell
|3347
|100.00
|116.79
|117.40
|116.59
|6693
|2006.07.19 19:58
|close
|3347
|100.00
|116.71
|117.40
|116.59
|6854.60
|5715576.59
|6694
|2006.07.19 19:59
|close
|3346
|100.00
|116.75
|117.40
|116.44
|-9421.84
|5706154.75
|6695
|2006.07.19 20:00
|sell
|3348
|100.00
|116.70
|117.46
|116.50
|6696
|2006.07.19 20:50
|sell
|3349
|100.00
|116.86
|117.47
|116.66
|6697
|2006.07.20 03:03
|close
|3349
|100.00
|116.76
|117.47
|116.66
|6781.68
|5712936.43
|6698
|2006.07.20 03:03
|close
|3348
|100.00
|116.77
|117.46
|116.50
|-7777.59
|5705158.84
|6699
|2006.07.20 03:04
|sell
|3350
|100.00
|116.74
|117.50
|116.54
|6700
|2006.07.20 14:00
|sell
|3351
|100.00
|116.90
|117.51
|116.70
|6701
|2006.07.20 16:03
|close
|3351
|100.00
|116.77
|117.51
|116.70
|11133.00
|5716291.84
|6702
|2006.07.20 16:04
|close
|3350
|100.00
|116.79
|117.50
|116.54
|-4281.19
|5712010.65
|6703
|2006.07.20 16:04
|sell
|3352
|100.00
|116.76
|117.52
|116.56
|6704
|2006.07.20 17:01
|sell
|3353
|100.00
|116.92
|117.53
|116.72
|6705
|2006.07.20 17:02
|close
|3353
|100.00
|116.75
|117.53
|116.72
|14561.03
|5726571.68
|6706
|2006.07.20 17:03
|close
|3352
|100.00
|116.77
|117.52
|116.56
|-856.38
|5725715.30
|6707
|2006.07.20 17:03
|sell
|3354
|100.00
|116.72
|117.48
|116.52
|6708
|2006.07.20 17:27
|sell
|3355
|100.00
|116.87
|117.48
|116.67
|6709
|2006.07.20 17:28
|close
|3355
|100.00
|116.78
|117.48
|116.67
|7706.80
|5733422.10
|6710
|2006.07.20 17:28
|close
|3354
|100.00
|116.77
|117.48
|116.52
|-4281.92
|5729140.18
|6711
|2006.07.20 17:28
|sell
|3356
|100.00
|116.74
|117.50
|116.54
|6712
|2006.07.20 17:31
|sell
|3357
|100.00
|116.89
|117.50
|116.69
|6713
|2006.07.20 18:01
|close
|3357
|100.00
|116.80
|117.50
|116.69
|7705.48
|5736845.66
|6714
|2006.07.20 18:01
|close
|3356
|100.00
|116.82
|117.50
|116.54
|-6848.14
|5729997.52
|6715
|2006.07.20 18:02
|sell
|3358
|100.00
|116.77
|117.53
|116.57
|6716
|2006.07.20 18:53
|sell
|3359
|100.00
|116.92
|117.53
|116.72
|6717
|2006.07.20 20:08
|close
|3359
|100.00
|116.78
|117.53
|116.72
|11988.35
|5741985.87
|6718
|2006.07.20 20:09
|close
|3358
|100.00
|116.81
|117.53
|116.57
|-3424.36
|5738561.51
|6719
|2006.07.20 20:10
|sell
|3360
|100.00
|116.79
|117.55
|116.59
|6720
|2006.07.20 22:00
|sell
|3361
|100.00
|116.96
|117.57
|116.76
|6721
|2006.07.20 23:18
|sell
|3362
|100.00
|117.14
|117.60
|116.94
|6722
|2006.07.21 00:33
|close
|3362
|100.00
|116.96
|117.60
|116.94
|14795.58
|5753357.09
|6723
|2006.07.21 00:37
|close
|3361
|100.00
|116.98
|117.57
|116.76
|-2303.99
|5751053.10
|6724
|2006.07.21 00:39
|close
|3360
|100.00
|116.96
|117.55
|116.59
|-15129.18
|5735923.92
|6725
|2006.07.21 00:40
|sell
|3363
|100.00
|116.94
|117.70
|116.74
|6726
|2006.07.21 09:00
|t/p
|3363
|100.00
|116.74
|117.70
|116.74
|17148.24
|5753072.16
|6727
|2006.07.21 09:00
|sell
|3364
|100.00
|116.59
|117.35
|116.39
|6728
|2006.07.21 09:16
|sell
|3365
|100.00
|116.79
|117.40
|116.59
|6729
|2006.07.21 09:24
|close
|3365
|100.00
|116.68
|117.40
|116.59
|9427.49
|5762499.65
|6730
|2006.07.21 09:24
|close
|3364
|100.00
|116.69
|117.35
|116.39
|-8569.71
|5753929.94
|6731
|2006.07.21 09:24
|sell
|3366
|100.00
|116.64
|117.40
|116.44
|6732
|2006.07.21 09:30
|t/p
|3366
|100.00
|116.44
|117.40
|116.44
|17189.52
|5771119.46
|6733
|2006.07.21 09:30
|sell
|3367
|100.00
|116.31
|117.07
|116.11
|6734
|2006.07.21 09:35
|sell
|3368
|100.00
|116.51
|117.12
|116.31
|6735
|2006.07.21 09:38
|close
|3368
|100.00
|116.35
|117.12
|116.31
|13751.61
|5784871.07
|6736
|2006.07.21 09:38
|close
|3367
|100.00
|116.36
|117.07
|116.11
|-4297.01
|5780574.06
|6737
|2006.07.21 09:38
|sell
|3369
|100.00
|116.37
|117.13
|116.17
|6738
|2006.07.21 09:45
|sell
|3370
|100.00
|116.56
|117.17
|116.36
|6739
|2006.07.21 09:53
|close
|3370
|100.00
|116.46
|117.17
|116.36
|8586.64
|5789160.70
|6740
|2006.07.21 09:53
|close
|3369
|100.00
|116.44
|117.13
|116.17
|-6011.68
|5783149.02
|6741
|2006.07.21 09:53
|sell
|3371
|100.00
|116.41
|117.17
|116.21
|6742
|2006.07.21 10:00
|t/p
|3371
|100.00
|116.21
|117.17
|116.21
|17214.67
|5800363.69
|6743
|2006.07.21 10:00
|sell
|3372
|100.00
|116.14
|116.90
|115.94
|6744
|2006.07.21 10:05
|sell
|3373
|100.00
|116.29
|116.90
|116.09
|6745
|2006.07.21 10:08
|close
|3373
|100.00
|116.16
|116.90
|116.09
|11191.46
|5811555.15
|6746
|2006.07.21 10:08
|close
|3372
|100.00
|116.18
|116.90
|115.94
|-3442.93
|5808112.22
|6747
|2006.07.21 10:08
|sell
|3374
|100.00
|116.15
|116.91
|115.95
|6748
|2006.07.21 10:16
|sell
|3375
|100.00
|116.31
|116.92
|116.11
|6749
|2006.07.21 10:22
|close
|3375
|100.00
|116.22
|116.92
|116.11
|7743.93
|5815856.15
|6750
|2006.07.21 10:23
|close
|3374
|100.00
|116.23
|116.91
|115.95
|-6882.90
|5808973.25
|6751
|2006.07.21 10:23
|sell
|3376
|100.00
|116.18
|116.94
|115.98
|6752
|2006.07.21 10:58
|t/p
|3376
|100.00
|115.98
|116.94
|115.98
|17247.33
|5826220.58
|6753
|2006.07.21 10:58
|sell
|3377
|100.00
|115.92
|116.68
|115.72
|6754
|2006.07.21 11:00
|sell
|3378
|100.00
|116.10
|116.71
|115.90
|6755
|2006.07.21 11:28
|close
|3378
|100.00
|116.00
|116.71
|115.90
|8620.69
|5834841.27
|6756
|2006.07.21 11:28
|close
|3377
|100.00
|115.96
|116.68
|115.72
|-3449.47
|5831391.80
|6757
|2006.07.21 11:29
|sell
|3379
|100.00
|116.02
|116.78
|115.82
|6758
|2006.07.21 11:31
|sell
|3380
|100.00
|116.19
|116.80
|115.99
|6759
|2006.07.21 11:57
|close
|3380
|100.00
|116.10
|116.80
|115.99
|7751.94
|5839143.74
|6760
|2006.07.21 11:58
|close
|3379
|100.00
|116.09
|116.78
|115.82
|-6029.80
|5833113.94
|6761
|2006.07.21 11:58
|sell
|3381
|100.00
|116.02
|116.78
|115.82
|6762
|2006.07.21 11:59
|sell
|3382
|100.00
|116.17
|116.78
|115.97
|6763
|2006.07.21 12:13
|sell
|3383
|100.00
|116.34
|116.80
|116.14
|6764
|2006.07.21 12:26
|close
|3383
|100.00
|116.15
|116.80
|116.14
|16358.16
|5849472.10
|6765
|2006.07.21 12:26
|close
|3382
|100.00
|116.14
|116.78
|115.97
|2583.09
|5852055.19
|6766
|2006.07.21 12:26
|close
|3381
|100.00
|116.13
|116.78
|115.82
|-9472.14
|5842583.05
|6767
|2006.07.21 12:26
|sell
|3384
|100.00
|116.10
|116.86
|115.90
|6768
|2006.07.21 14:25
|t/p
|3384
|100.00
|115.90
|116.86
|115.90
|17262.22
|5859845.27
|6769
|2006.07.21 14:25
|sell
|3385
|100.00
|115.82
|116.58
|115.62
|6770
|2006.07.21 15:31
|sell
|3386
|100.00
|116.08
|116.69
|115.88
|6771
|2006.07.21 17:03
|sell
|3387
|100.00
|116.30
|116.76
|116.10
|6772
|2006.07.24 02:30
|sell
|3388
|100.00
|116.46
|116.77
|116.26
|6773
|2006.07.24 02:32
|s/l
|3385
|100.00
|116.58
|116.58
|115.62
|-65774.40
|5794070.87
|6774
|2006.07.24 02:32
|close
|3388
|100.00
|116.60
|116.77
|116.26
|-12006.86
|5782064.01
|6775
|2006.07.24 02:33
|close
|3387
|100.00
|116.59
|116.76
|116.10
|-25467.79
|5756596.22
|6776
|2006.07.24 02:34
|close
|3386
|100.00
|116.58
|116.69
|115.88
|-43483.30
|5713112.92
|6777
|2006.07.24 02:35
|buy
|3389
|100.00
|116.59
|115.83
|116.79
|6778
|2006.07.24 02:45
|buy
|3390
|100.00
|116.43
|115.82
|116.63
|6779
|2006.07.24 02:59
|close
|3390
|100.00
|116.55
|115.82
|116.63
|10296.01
|5723408.93
|6780
|2006.07.24 03:00
|close
|3389
|100.00
|116.53
|115.83
|116.79
|-5148.89
|5718260.04
|6781
|2006.07.24 03:00
|buy
|3391
|100.00
|116.62
|115.86
|116.82
|6782
|2006.07.24 07:39
|buy
|3392
|100.00
|116.46
|115.85
|116.66
|6783
|2006.07.24 07:44
|close
|3392
|100.00
|116.55
|115.85
|116.66
|7722.01
|5725982.05
|6784
|2006.07.24 07:44
|close
|3391
|100.00
|116.54
|115.86
|116.82
|-6864.60
|5719117.45
|6785
|2006.07.24 07:45
|sell
|3393
|100.00
|116.55
|117.31
|116.35
|6786
|2006.07.24 09:01
|sell
|3394
|100.00
|116.84
|117.45
|116.64
|6787
|2006.07.24 09:07
|close
|3394
|100.00
|116.68
|117.45
|116.64
|13712.72
|5732830.17
|6788
|2006.07.24 09:08
|close
|3393
|100.00
|116.69
|117.31
|116.35
|-11997.60
|5720832.57
|6789
|2006.07.24 09:09
|buy
|3395
|100.00
|116.70
|115.94
|116.90
|6790
|2006.07.24 20:08
|t/p
|3395
|100.00
|116.90
|115.94
|116.90
|17108.64
|5737941.21
|6791
|2006.07.24 20:08
|buy
|3396
|100.00
|116.94
|116.18
|117.14
|6792
|2006.07.24 21:32
|buy
|3397
|100.00
|116.79
|116.18
|116.99
|6793
|2006.07.25 02:01
|close
|3397
|100.00
|116.87
|116.18
|116.99
|7099.91
|5745041.12
|6794
|2006.07.25 02:01
|close
|3396
|100.00
|116.85
|116.18
|117.14
|-7447.48
|5737593.64
|6795
|2006.07.25 02:02
|buy
|3398
|100.00
|116.87
|116.11
|117.07
|6796
|2006.07.25 06:30
|buy
|3399
|100.00
|116.70
|116.09
|116.90
|6797
|2006.07.25 09:41
|close
|3399
|100.00
|116.79
|116.09
|116.90
|7706.14
|5745299.78
|6798
|2006.07.25 09:41
|close
|3398
|100.00
|116.78
|116.11
|117.07
|-7706.80
|5737592.98
|6799
|2006.07.25 09:42
|buy
|3400
|100.00
|116.83
|116.07
|117.03
|6800
|2006.07.25 12:31
|buy
|3401
|100.00
|116.68
|116.07
|116.88
|6801
|2006.07.25 14:07
|close
|3401
|100.00
|116.76
|116.07
|116.88
|6851.66
|5744444.64
|6802
|2006.07.25 14:07
|close
|3400
|100.00
|116.75
|116.07
|117.03
|-6852.25
|5737592.39
|6803
|2006.07.25 14:07
|buy
|3402
|100.00
|116.80
|116.04
|117.00
|6804
|2006.07.25 15:32
|buy
|3403
|100.00
|116.65
|116.04
|116.85
|6805
|2006.07.25 16:00
|close
|3403
|100.00
|116.79
|116.04
|116.85
|11987.33
|5749579.72
|6806
|2006.07.25 16:00
|close
|3402
|100.00
|116.66
|116.04
|117.00
|-12000.69
|5737579.03
|6807
|2006.07.25 16:00
|sell
|3404
|100.00
|116.64
|117.40
|116.44
|6808
|2006.07.25 16:01
|sell
|3405
|100.00
|116.85
|117.46
|116.65
|6809
|2006.07.25 17:10
|sell
|3406
|100.00
|117.06
|117.52
|116.86
|6810
|2006.07.25 17:24
|sell
|3407
|100.00
|117.22
|117.53
|117.02
|6811
|2006.07.25 18:09
|s/l
|3404
|100.00
|117.40
|117.40
|116.44
|-64735.95
|5672843.08
|6812
|2006.07.25 18:09
|close
|3407
|100.00
|117.40
|117.53
|117.02
|-15332.20
|5657510.88
|6813
|2006.07.25 18:09
|close
|3406
|100.00
|117.37
|117.52
|116.86
|-26412.20
|5631098.68
|6814
|2006.07.25 18:10
|close
|3405
|100.00
|117.40
|117.46
|116.65
|-46848.38
|5584250.30
|6815
|2006.07.25 18:10
|buy
|3408
|100.00
|117.41
|116.65
|117.61
|6816
|2006.07.25 20:30
|buy
|3409
|100.00
|117.26
|116.65
|117.46
|6817
|2006.07.26 01:54
|buy
|3410
|100.00
|117.10
|116.64
|117.30
|6818
|2006.07.26 08:47
|buy
|3411
|100.00
|116.95
|116.64
|117.15
|6819
|2006.07.26 10:10
|buy
|3412
|100.00
|116.76
|116.60
|116.96
|6820
|2006.07.26 17:18
|t/p
|3412
|100.00
|116.96
|116.60
|116.96
|17095.48
|5601345.78
|6821
|2006.07.26 17:18
|close
|3411
|100.00
|116.99
|116.64
|117.15
|3419.10
|5604764.88
|6822
|2006.07.26 17:18
|close
|3410
|100.00
|117.01
|116.64
|117.30
|-7691.65
|5597073.23
|6823
|2006.07.26 17:19
|close
|3409
|100.00
|116.98
|116.65
|117.46
|-23681.02
|5573392.21
|6824
|2006.07.26 17:19
|close
|3408
|100.00
|116.99
|116.65
|117.61
|-35645.80
|5537746.41
|6825
|2006.07.26 17:19
|buy
|3413
|100.00
|117.01
|116.25
|117.21
|6826
|2006.07.26 17:24
|buy
|3414
|100.00
|116.86
|116.25
|117.06
|6827
|2006.07.26 17:25
|close
|3414
|100.00
|116.95
|116.25
|117.06
|7695.60
|5545442.01
|6828
|2006.07.26 17:25
|close
|3413
|100.00
|117.01
|116.25
|117.21
|0.00
|5545442.01
|6829
|2006.07.26 17:25
|buy
|3415
|100.00
|116.95
|116.19
|117.15
|6830
|2006.07.26 18:45
|buy
|3416
|100.00
|116.79
|116.18
|116.99
|6831
|2006.07.26 19:40
|buy
|3417
|100.00
|116.64
|116.18
|116.84
|6832
|2006.07.26 20:18
|buy
|3418
|100.00
|116.43
|116.12
|116.63
|6833
|2006.07.26 20:18
|t/p
|3418
|100.00
|116.63
|116.12
|116.63
|17142.37
|5562584.38
|6834
|2006.07.26 20:18
|close
|3417
|100.00
|116.67
|116.18
|116.84
|2571.36
|5565155.74
|6835
|2006.07.26 20:19
|close
|3416
|100.00
|116.48
|116.18
|116.99
|-26614.01
|5538541.73
|6836
|2006.07.26 20:19
|close
|3415
|100.00
|116.54
|116.19
|117.15
|-35181.05
|5503360.68
|6837
|2006.07.26 20:19
|sell
|3419
|100.00
|116.52
|117.28
|116.32
|6838
|2006.07.26 20:25
|t/p
|3419
|100.00
|116.32
|117.28
|116.32
|17198.38
|5520559.06
|6839
|2006.07.26 20:25
|sell
|3420
|100.00
|116.25
|117.01
|116.05
|6840
|2006.07.26 23:50
|sell
|3421
|100.00
|116.41
|117.02
|116.21
|6841
|2006.07.26 23:53
|close
|3421
|100.00
|116.31
|117.02
|116.21
|8597.71
|5529156.77
|6842
|2006.07.26 23:53
|close
|3420
|100.00
|116.32
|117.01
|116.05
|-6017.88
|5523138.89
|6843
|2006.07.26 23:53
|buy
|3422
|100.00
|116.35
|115.59
|116.55
|6844
|2006.07.27 07:33
|buy
|3423
|100.00
|116.20
|115.59
|116.40
|6845
|2006.07.27 09:07
|buy
|3424
|100.00
|116.04
|115.58
|116.24
|6846
|2006.07.27 10:42
|buy
|3425
|100.00
|115.89
|115.58
|116.09
|6847
|2006.07.27 11:09
|buy
|3426
|100.00
|115.73
|115.57
|115.93
|6848
|2006.07.27 12:22
|s/l
|3422
|100.00
|115.59
|115.59
|116.55
|-65013.98
|5458124.91
|6849
|2006.07.27 12:22
|s/l
|3423
|100.00
|115.59
|115.59
|116.40
|-52795.56
|5405329.35
|6850
|2006.07.27 12:22
|s/l
|3424
|100.00
|115.58
|115.58
|116.24
|-39813.06
|5365516.29
|6851
|2006.07.27 12:22
|s/l
|3425
|100.00
|115.58
|115.58
|116.09
|-26830.54
|5338685.75
|6852
|2006.07.27 12:22
|s/l
|3426
|100.00
|115.57
|115.57
|115.93
|-13848.02
|5324837.73
|6853
|2006.07.27 12:22
|sell
|3427
|100.00
|115.54
|116.30
|115.34
|6854
|2006.07.27 14:32
|sell
|3428
|100.00
|115.89
|116.50
|115.69
|6855
|2006.07.27 14:34
|t/p
|3428
|100.00
|115.69
|116.50
|115.69
|17292.06
|5342129.79
|6856
|2006.07.27 14:34
|close
|3427
|100.00
|115.66
|116.30
|115.34
|-10375.24
|5331754.55
|6857
|2006.07.27 14:35
|buy
|3429
|100.00
|115.73
|114.97
|115.93
|6858
|2006.07.27 15:00
|buy
|3430
|100.00
|115.55
|114.94
|115.75
|6859
|2006.07.27 15:16
|buy
|3431
|100.00
|115.38
|114.92
|115.58
|6860
|2006.07.27 15:54
|close
|3431
|100.00
|115.57
|114.92
|115.58
|16440.25
|5348194.80
|6861
|2006.07.27 15:54
|close
|3430
|100.00
|115.55
|114.94
|115.75
|0.00
|5348194.80
|6862
|2006.07.27 15:54
|close
|3429
|100.00
|115.54
|114.97
|115.93
|-16444.52
|5331750.28
|6863
|2006.07.27 15:54
|buy
|3432
|100.00
|115.59
|114.83
|115.79
|6864
|2006.07.27 15:56
|buy
|3433
|100.00
|115.43
|114.82
|115.63
|6865
|2006.07.27 15:59
|close
|3433
|100.00
|115.56
|114.82
|115.63
|11249.57
|5342999.85
|6866
|2006.07.27 16:00
|close
|3432
|100.00
|115.57
|114.83
|115.79
|-1730.55
|5341269.30
|6867
|2006.07.27 16:00
|buy
|3434
|100.00
|115.60
|114.84
|115.80
|6868
|2006.07.27 16:10
|buy
|3435
|100.00
|115.45
|114.84
|115.65
|6869
|2006.07.27 16:14
|close
|3435
|100.00
|115.56
|114.84
|115.65
|9518.86
|5350788.16
|6870
|2006.07.27 16:15
|close
|3434
|100.00
|115.57
|114.84
|115.80
|-2595.83
|5348192.33
|6871
|2006.07.27 16:15
|buy
|3436
|100.00
|115.62
|114.86
|115.82
|6872
|2006.07.27 17:06
|buy
|3437
|100.00
|115.46
|114.85
|115.66
|6873
|2006.07.27 17:16
|close
|3437
|100.00
|115.56
|114.85
|115.66
|8653.51
|5356845.84
|6874
|2006.07.27 17:17
|close
|3436
|100.00
|115.57
|114.86
|115.82
|-4326.38
|5352519.46
|6875
|2006.07.27 17:17
|buy
|3438
|100.00
|115.58
|114.82
|115.78
|6876
|2006.07.27 20:15
|t/p
|3438
|100.00
|115.78
|114.82
|115.78
|17272.65
|5369792.11
|6877
|2006.07.27 20:15
|buy
|3439
|100.00
|115.83
|115.07
|116.03
|6878
|2006.07.28 05:35
|buy
|3440
|100.00
|115.68
|115.07
|115.88
|6879
|2006.07.28 07:08
|buy
|3441
|100.00
|115.51
|115.05
|115.71
|6880
|2006.07.28 10:27
|close
|3441
|100.00
|115.71
|115.05
|115.71
|17284.59
|5387076.70
|6881
|2006.07.28 10:27
|close
|3440
|100.00
|115.69
|115.07
|115.88
|864.38
|5387941.08
|6882
|2006.07.28 10:27
|close
|3439
|100.00
|115.68
|115.07
|116.03
|-12712.10
|5375228.98
|6883
|2006.07.28 10:28
|buy
|3442
|100.00
|115.73
|114.97
|115.93
|6884
|2006.07.28 10:29
|buy
|3443
|100.00
|115.56
|114.95
|115.76
|6885
|2006.07.28 11:16
|buy
|3444
|100.00
|115.38
|114.92
|115.58
|6886
|2006.07.28 12:03
|close
|3444
|100.00
|115.56
|114.92
|115.58
|15576.32
|5390805.30
|6887
|2006.07.28 12:05
|close
|3443
|100.00
|115.55
|114.95
|115.76
|-865.43
|5389939.87
|6888
|2006.07.28 12:06
|close
|3442
|100.00
|115.54
|114.97
|115.93
|-16444.52
|5373495.35
|6889
|2006.07.28 12:06
|buy
|3445
|100.00
|115.57
|114.81
|115.77
|6890
|2006.07.28 13:54
|t/p
|3445
|100.00
|115.77
|114.81
|115.77
|17274.14
|5390769.49
|6891
|2006.07.28 13:54
|buy
|3446
|100.00
|115.82
|115.06
|116.02
|6892
|2006.07.28 14:30
|buy
|3447
|100.00
|115.40
|114.79
|115.60
|6893
|2006.07.28 14:30
|buy
|3448
|100.00
|115.25
|114.79
|115.45
|6894
|2006.07.28 14:30
|s/l
|3446
|100.00
|115.06
|115.06
|116.02
|-66109.95
|5324659.54
|6895
|2006.07.28 14:30
|close
|3448
|100.00
|114.96
|114.79
|115.45
|-25226.17
|5299433.37
|6896
|2006.07.28 14:30
|close
|3447
|100.00
|114.99
|114.79
|115.60
|-35655.27
|5263778.10
|6897
|2006.07.28 14:30
|sell
|3449
|100.00
|114.96
|115.72
|114.76
|6898
|2006.07.28 14:30
|sell
|3450
|100.00
|115.36
|115.97
|115.16
|6899
|2006.07.28 14:30
|t/p
|3450
|100.00
|115.16
|115.97
|115.16
|17391.31
|5281169.41
|6900
|2006.07.28 14:30
|close
|3449
|100.00
|115.00
|115.72
|114.76
|-3478.26
|5277691.15
|6901
|2006.07.28 14:30
|sell
|3451
|100.00
|114.99
|115.75
|114.79
|6902
|2006.07.28 14:30
|sell
|3452
|100.00
|115.36
|115.97
|115.16
|6903
|2006.07.28 14:30
|close
|3452
|100.00
|115.16
|115.97
|115.16
|17367.14
|5295058.29
|6904
|2006.07.28 14:30
|close
|3451
|100.00
|115.00
|115.75
|114.79
|-869.57
|5294188.72
|6905
|2006.07.28 14:30
|sell
|3453
|100.00
|114.99
|115.75
|114.79
|6906
|2006.07.28 14:30
|sell
|3454
|100.00
|115.36
|115.97
|115.16
|6907
|2006.07.28 14:30
|close
|3454
|100.00
|115.16
|115.97
|115.16
|17367.14
|5311555.86
|6908
|2006.07.28 14:30
|close
|3453
|100.00
|115.00
|115.75
|114.79
|-869.57
|5310686.29
|6909
|2006.07.28 14:30
|sell
|3455
|100.00
|114.99
|115.75
|114.79
|6910
|2006.07.28 14:30
|sell
|3456
|100.00
|115.36
|115.97
|115.16
|6911
|2006.07.28 14:30
|close
|3456
|100.00
|115.16
|115.97
|115.16
|17367.14
|5328053.43
|6912
|2006.07.28 14:30
|close
|3455
|100.00
|115.00
|115.75
|114.79
|-869.57
|5327183.86
|6913
|2006.07.28 14:30
|sell
|3457
|100.00
|114.99
|115.75
|114.79
|6914
|2006.07.28 14:31
|sell
|3458
|100.00
|115.15
|115.76
|114.95
|6915
|2006.07.28 14:31
|close
|3458
|100.00
|115.06
|115.76
|114.95
|7822.01
|5335005.87
|6916
|2006.07.28 14:31
|close
|3457
|100.00
|115.10
|115.75
|114.79
|-9556.91
|5325448.96
|6917
|2006.07.28 14:31
|sell
|3459
|100.00
|115.04
|115.80
|114.84
|6918
|2006.07.28 14:33
|sell
|3460
|100.00
|115.22
|115.83
|115.02
|6919
|2006.07.28 14:35
|sell
|3461
|100.00
|115.51
|115.97
|115.31
|6920
|2006.07.28 14:44
|t/p
|3461
|100.00
|115.31
|115.97
|115.31
|17385.25
|5342834.21
|6921
|2006.07.28 14:44
|close
|3460
|100.00
|115.04
|115.83
|115.02
|15646.73
|5358480.94
|6922
|2006.07.28 14:45
|close
|3459
|100.00
|115.03
|115.80
|114.84
|869.34
|5359350.28
|6923
|2006.07.28 14:45
|sell
|3462
|100.00
|114.96
|115.72
|114.76
|6924
|2006.07.28 14:45
|sell
|3463
|100.00
|115.18
|115.79
|114.98
|6925
|2006.07.28 14:45
|close
|3463
|100.00
|115.00
|115.79
|114.98
|15652.17
|5375002.45
|6926
|2006.07.28 14:45
|close
|3462
|100.00
|115.01
|115.72
|114.76
|-4347.45
|5370655.00
|6927
|2006.07.28 14:45
|sell
|3464
|100.00
|114.94
|115.70
|114.74
|6928
|2006.07.28 14:45
|sell
|3465
|100.00
|115.18
|115.79
|114.98
|6929
|2006.07.28 14:45
|close
|3465
|100.00
|115.00
|115.79
|114.98
|15652.17
|5386307.17
|6930
|2006.07.28 14:45
|close
|3464
|100.00
|115.01
|115.70
|114.74
|-6086.43
|5380220.74
|6931
|2006.07.28 14:45
|sell
|3466
|100.00
|114.94
|115.70
|114.74
|6932
|2006.07.28 14:55
|sell
|3467
|100.00
|115.12
|115.73
|114.92
|6933
|2006.07.28 14:56
|close
|3467
|100.00
|115.02
|115.73
|114.92
|8694.14
|5388914.88
|6934
|2006.07.28 14:56
|close
|3466
|100.00
|115.03
|115.70
|114.74
|-7824.05
|5381090.83
|6935
|2006.07.28 14:56
|sell
|3468
|100.00
|115.00
|115.76
|114.80
|6936
|2006.07.28 14:57
|sell
|3469
|100.00
|115.23
|115.84
|115.03
|6937
|2006.07.28 14:57
|t/p
|3469
|100.00
|115.03
|115.84
|115.03
|17392.82
|5398483.65
|6938
|2006.07.28 14:58
|sell
|3470
|100.00
|115.23
|115.84
|115.03
|6939
|2006.07.28 14:58
|t/p
|3470
|100.00
|115.03
|115.84
|115.03
|17392.82
|5415876.47
|6940
|2006.07.28 15:27
|t/p
|3468
|100.00
|114.80
|115.76
|114.80
|17423.12
|5433299.59
|6941
|2006.07.28 15:27
|sell
|3471
|100.00
|114.75
|115.51
|114.55
|6942
|2006.07.28 15:48
|sell
|3472
|100.00
|114.90
|115.51
|114.70
|6943
|2006.07.28 15:55
|close
|3472
|100.00
|114.82
|115.51
|114.70
|6967.43
|5440267.02
|6944
|2006.07.28 15:55
|close
|3471
|100.00
|114.84
|115.51
|114.55
|-7836.99
|5432430.03
|6945
|2006.07.28 15:55
|sell
|3473
|100.00
|114.81
|115.57
|114.61
|6946
|2006.07.31 04:31
|t/p
|3473
|100.00
|114.61
|115.57
|114.61
|16856.18
|5449286.21
|6947
|2006.07.31 04:31
|sell
|3474
|100.00
|114.57
|115.33
|114.37
|6948
|2006.07.31 07:06
|t/p
|3474
|100.00
|114.37
|115.33
|114.37
|17488.63
|5466774.84
|6949
|2006.07.31 07:06
|sell
|3475
|100.00
|114.32
|115.08
|114.12
|6950
|2006.07.31 09:31
|sell
|3476
|100.00
|114.49
|115.10
|114.29
|6951
|2006.07.31 10:17
|close
|3476
|100.00
|114.40
|115.10
|114.29
|7867.13
|5474641.97
|6952
|2006.07.31 10:17
|close
|3475
|100.00
|114.39
|115.08
|114.12
|-6119.42
|5468522.55
|6953
|2006.07.31 10:18
|buy
|3477
|100.00
|114.40
|113.64
|114.60
|6954
|2006.07.31 13:55
|buy
|3478
|100.00
|114.25
|113.64
|114.45
|6955
|2006.07.31 14:46
|close
|3478
|100.00
|114.34
|113.64
|114.45
|7871.26
|5476393.81
|6956
|2006.07.31 14:46
|close
|3477
|100.00
|114.32
|113.64
|114.60
|-6997.90
|5469395.91
|6957
|2006.07.31 14:46
|buy
|3479
|100.00
|114.39
|113.63
|114.59
|6958
|2006.07.31 15:11
|buy
|3480
|100.00
|114.23
|113.62
|114.43
|6959
|2006.07.31 15:18
|close
|3480
|100.00
|114.32
|113.62
|114.43
|7872.64
|5477268.55
|6960
|2006.07.31 15:18
|close
|3479
|100.00
|114.28
|113.63
|114.59
|-9625.48
|5467643.07
|6961
|2006.07.31 15:18
|buy
|3481
|100.00
|114.31
|113.55
|114.51
|6962
|2006.07.31 17:10
|t/p
|3481
|100.00
|114.51
|113.55
|114.51
|17465.72
|5485108.79
|6963
|2006.07.31 17:10
|buy
|3482
|100.00
|114.55
|113.79
|114.75
|6964
|2006.07.31 20:21
|t/p
|3482
|100.00
|114.75
|113.79
|114.75
|17427.68
|5502536.47
|6965
|2006.07.31 20:21
|buy
|3483
|100.00
|114.80
|114.04
|115.00
|6966
|2006.07.31 20:46
|buy
|3484
|100.00
|114.65
|114.04
|114.85
|6967
|2006.08.01 04:53
|close
|3484
|100.00
|114.73
|114.04
|114.85
|7227.59
|5509764.06
|6968
|2006.08.01 04:54
|close
|3483
|100.00
|114.74
|114.04
|115.00
|-4974.51
|5504789.55
|6969
|2006.08.01 04:54
|buy
|3485
|100.00
|114.77
|114.01
|114.97
|6970
|2006.08.01 07:23
|buy
|3486
|100.00
|114.62
|114.01
|114.82
|6971
|2006.08.01 07:27
|close
|3486
|100.00
|114.71
|114.01
|114.82
|7845.87
|5512635.42
|6972
|2006.08.01 07:28
|close
|3485
|100.00
|114.69
|114.01
|114.97
|-6975.32
|5505660.10
|6973
|2006.08.01 07:28
|sell
|3487
|100.00
|114.66
|115.42
|114.46
|6974
|2006.08.01 08:31
|sell
|3488
|100.00
|114.82
|115.43
|114.62
|6975
|2006.08.01 08:35
|close
|3488
|100.00
|114.73
|115.43
|114.62
|7844.50
|5513504.60
|6976
|2006.08.01 08:35
|close
|3487
|100.00
|114.72
|115.42
|114.46
|-5230.13
|5508274.47
|6977
|2006.08.01 08:35
|buy
|3489
|100.00
|114.76
|114.00
|114.96
|6978
|2006.08.01 14:31
|t/p
|3489
|100.00
|114.96
|114.00
|114.96
|17380.72
|5525655.19
|6979
|2006.08.01 14:31
|buy
|3490
|100.00
|115.11
|114.35
|115.31
|6980
|2006.08.01 14:33
|buy
|3491
|100.00
|114.75
|114.14
|114.95
|6981
|2006.08.01 14:34
|t/p
|3491
|100.00
|114.95
|114.14
|114.95
|17397.35
|5543052.54
|6982
|2006.08.01 14:34
|close
|3490
|100.00
|114.96
|114.35
|115.31
|-13048.02
|5530004.52
|6983
|2006.08.01 14:34
|buy
|3492
|100.00
|114.96
|114.20
|115.16
|6984
|2006.08.01 14:35
|buy
|3493
|100.00
|114.61
|114.00
|114.81
|6985
|2006.08.01 14:38
|t/p
|3493
|100.00
|114.81
|114.00
|114.81
|17386.76
|5547391.28
|6986
|2006.08.01 14:38
|close
|3492
|100.00
|115.03
|114.20
|115.16
|6085.37
|5553476.65
|6987
|2006.08.01 14:38
|buy
|3494
|100.00
|115.11
|114.35
|115.31
|6988
|2006.08.01 14:41
|buy
|3495
|100.00
|114.90
|114.29
|115.10
|6989
|2006.08.01 14:43
|close
|3495
|100.00
|115.07
|114.29
|115.10
|14773.62
|5568250.27
|6990
|2006.08.01 14:44
|close
|3494
|100.00
|115.05
|114.35
|115.31
|-5215.12
|5563035.15
|6991
|2006.08.01 14:45
|buy
|3496
|100.00
|115.10
|114.34
|115.30
|6992
|2006.08.01 14:45
|buy
|3497
|100.00
|114.84
|114.23
|115.04
|6993
|2006.08.01 14:46
|t/p
|3497
|100.00
|115.04
|114.23
|115.04
|17380.72
|5580415.87
|6994
|2006.08.01 14:48
|buy
|3498
|100.00
|114.81
|114.20
|115.01
|6995
|2006.08.01 14:48
|t/p
|3498
|100.00
|115.01
|114.20
|115.01
|17383.75
|5597799.62
|6996
|2006.08.01 14:48
|buy
|3499
|100.00
|114.95
|114.34
|115.15
|6997
|2006.08.01 14:49
|close
|3499
|100.00
|115.07
|114.34
|115.15
|10428.43
|5608228.05
|6998
|2006.08.01 14:49
|close
|3496
|100.00
|114.88
|114.34
|115.30
|-19150.42
|5589077.63
|6999
|2006.08.01 14:49
|buy
|3500
|100.00
|114.93
|114.17
|115.13
|7000
|2006.08.01 15:11
|t/p
|3500
|100.00
|115.13
|114.17
|115.13
|17365.63
|5606443.26
|7001
|2006.08.01 15:11
|buy
|3501
|100.00
|115.21
|114.45
|115.41
|7002
|2006.08.01 15:15
|buy
|3502
|100.00
|115.03
|114.42
|115.23
|7003
|2006.08.01 15:25
|close
|3502
|100.00
|115.14
|114.42
|115.23
|9553.59
|5615996.85
|7004
|2006.08.01 15:25
|close
|3501
|100.00
|115.02
|114.45
|115.41
|-16518.87
|5599477.98
|7005
|2006.08.01 15:25
|buy
|3503
|100.00
|115.07
|114.31
|115.27
|7006
|2006.08.01 16:20
|t/p
|3503
|100.00
|115.27
|114.31
|115.27
|17349.07
|5616827.05
|7007
|2006.08.01 16:20
|buy
|3504
|100.00
|115.32
|114.56
|115.52
|7008
|2006.08.01 16:20
|buy
|3505
|100.00
|115.03
|114.42
|115.23
|7009
|2006.08.01 16:20
|t/p
|3505
|100.00
|115.23
|114.42
|115.23
|17349.06
|5634176.11
|7010
|2006.08.01 16:20
|close
|3504
|100.00
|115.28
|114.56
|115.52
|-3469.81
|5630706.30
|7011
|2006.08.01 16:20
|buy
|3506
|100.00
|115.33
|114.57
|115.53
|7012
|2006.08.01 16:20
|buy
|3507
|100.00
|115.03
|114.42
|115.23
|7013
|2006.08.01 16:20
|t/p
|3507
|100.00
|115.23
|114.42
|115.23
|17349.06
|5648055.36
|7014
|2006.08.01 16:20
|close
|3506
|100.00
|115.28
|114.57
|115.53
|-4337.27
|5643718.09
|7015
|2006.08.01 16:20
|buy
|3508
|100.00
|115.33
|114.57
|115.53
|7016
|2006.08.01 16:47
|buy
|3509
|100.00
|115.17
|114.56
|115.37
|7017
|2006.08.01 16:56
|close
|3509
|100.00
|115.28
|114.56
|115.37
|9541.98
|5653260.07
|7018
|2006.08.01 16:56
|close
|3508
|100.00
|115.27
|114.57
|115.53
|-5205.17
|5648054.90
|7019
|2006.08.01 16:57
|buy
|3510
|100.00
|115.25
|114.49
|115.45
|7020
|2006.08.01 17:30
|buy
|3511
|100.00
|115.07
|114.46
|115.27
|7021
|2006.08.01 18:00
|buy
|3512
|100.00
|114.83
|114.37
|115.03
|7022
|2006.08.01 18:15
|buy
|3513
|100.00
|114.57
|114.26
|114.77
|7023
|2006.08.01 18:15
|t/p
|3513
|100.00
|114.77
|114.26
|114.77
|17424.64
|5665479.54
|7024
|2006.08.01 18:15
|close
|3512
|100.00
|114.78
|114.37
|115.03
|-4356.16
|5661123.38
|7025
|2006.08.01 18:16
|close
|3511
|100.00
|114.68
|114.46
|115.27
|-34007.67
|5627115.71
|7026
|2006.08.01 18:16
|close
|3510
|100.00
|114.65
|114.49
|115.45
|-52333.19
|5574782.52
|7027
|2006.08.01 18:16
|sell
|3514
|100.00
|114.53
|115.29
|114.33
|7028
|2006.08.01 18:19
|sell
|3515
|100.00
|114.75
|115.36
|114.55
|7029
|2006.08.01 18:19
|close
|3515
|100.00
|114.62
|115.36
|114.55
|11341.83
|5586124.35
|7030
|2006.08.01 18:19
|close
|3514
|100.00
|114.60
|115.29
|114.33
|-6108.20
|5580016.15
|7031
|2006.08.01 18:19
|sell
|3516
|100.00
|114.52
|115.28
|114.32
|7032
|2006.08.01 18:20
|sell
|3517
|100.00
|114.75
|115.36
|114.55
|7033
|2006.08.01 18:25
|close
|3517
|100.00
|114.60
|115.36
|114.55
|13089.01
|5593105.16
|7034
|2006.08.01 18:25
|close
|3516
|100.00
|114.62
|115.28
|114.32
|-8724.48
|5584380.68
|7035
|2006.08.01 18:25
|sell
|3518
|100.00
|114.59
|115.35
|114.39
|7036
|2006.08.01 18:30
|sell
|3519
|100.00
|114.75
|115.36
|114.55
|7037
|2006.08.01 19:10
|close
|3519
|100.00
|114.66
|115.36
|114.55
|7849.29
|5592229.97
|7038
|2006.08.01 19:12
|close
|3518
|100.00
|114.67
|115.35
|114.39
|-6976.54
|5585253.43
|7039
|2006.08.01 19:12
|sell
|3520
|100.00
|114.62
|115.38
|114.42
|7040
|2006.08.02 01:57
|t/p
|3520
|100.00
|114.42
|115.38
|114.42
|16885.16
|5602138.59
|7041
|2006.08.02 01:57
|sell
|3521
|100.00
|114.38
|115.14
|114.18
|7042
|2006.08.02 08:53
|sell
|3522
|100.00
|114.53
|115.14
|114.33
|7043
|2006.08.02 08:54
|close
|3522
|100.00
|114.43
|115.14
|114.33
|8738.97
|5610877.56
|7044
|2006.08.02 08:54
|close
|3521
|100.00
|114.57
|115.14
|114.18
|-16583.75
|5594293.81
|7045
|2006.08.02 08:54
|buy
|3523
|100.00
|114.55
|113.79
|114.75
|7046
|2006.08.02 09:06
|buy
|3524
|100.00
|114.38
|113.77
|114.58
|7047
|2006.08.02 09:07
|close
|3524
|100.00
|114.48
|113.77
|114.58
|8735.15
|5603028.96
|7048
|2006.08.02 09:07
|close
|3523
|100.00
|114.37
|113.79
|114.75
|-15738.39
|5587290.57
|7049
|2006.08.02 09:07
|buy
|3525
|100.00
|114.42
|113.66
|114.62
|7050
|2006.08.02 11:02
|t/p
|3525
|100.00
|114.62
|113.66
|114.62
|17447.44
|5604738.01
|7051
|2006.08.02 11:02
|buy
|3526
|100.00
|114.67
|113.91
|114.87
|7052
|2006.08.02 11:46
|buy
|3527
|100.00
|114.51
|113.90
|114.71
|7053
|2006.08.02 12:35
|close
|3527
|100.00
|114.61
|113.90
|114.71
|8725.24
|5613463.25
|7054
|2006.08.02 12:35
|close
|3526
|100.00
|114.58
|113.91
|114.87
|-7854.77
|5605608.48
|7055
|2006.08.02 12:35
|buy
|3528
|100.00
|114.61
|113.85
|114.81
|7056
|2006.08.02 14:21
|t/p
|3528
|100.00
|114.81
|113.85
|114.81
|17420.09
|5623028.57
|7057
|2006.08.02 14:21
|buy
|3529
|100.00
|114.85
|114.09
|115.05
|7058
|2006.08.02 14:21
|buy
|3530
|100.00
|114.68
|114.07
|114.88
|7059
|2006.08.02 14:22
|close
|3530
|100.00
|114.83
|114.07
|114.88
|13062.79
|5636091.36
|7060
|2006.08.02 14:22
|close
|3529
|100.00
|114.82
|114.09
|115.05
|-2612.79
|5633478.57
|7061
|2006.08.02 14:23
|buy
|3531
|100.00
|114.87
|114.11
|115.07
|7062
|2006.08.02 15:00
|buy
|3532
|100.00
|114.69
|114.08
|114.89
|7063
|2006.08.02 15:10
|close
|3532
|100.00
|114.79
|114.08
|114.89
|8711.56
|5642190.13
|7064
|2006.08.02 15:10
|close
|3531
|100.00
|114.81
|114.11
|115.07
|-5226.03
|5636964.10
|7065
|2006.08.02 15:11
|buy
|3533
|100.00
|114.81
|114.05
|115.01
|7066
|2006.08.02 15:15
|buy
|3534
|100.00
|114.56
|113.95
|114.76
|7067
|2006.08.02 15:15
|buy
|3535
|100.00
|114.39
|113.93
|114.59
|7068
|2006.08.02 15:15
|t/p
|3535
|100.00
|114.59
|113.93
|114.59
|17445.92
|5654410.02
|7069
|2006.08.02 15:15
|close
|3534
|100.00
|114.64
|113.95
|114.76
|6978.37
|5661388.39
|7070
|2006.08.02 15:15
|close
|3533
|100.00
|114.52
|114.05
|115.01
|-25323.09
|5636065.30
|7071
|2006.08.02 15:15
|sell
|3536
|100.00
|114.54
|115.30
|114.34
|7072
|2006.08.02 15:16
|t/p
|3536
|100.00
|114.34
|115.30
|114.34
|17491.69
|5653556.99
|7073
|2006.08.02 15:16
|sell
|3537
|100.00
|114.30
|115.06
|114.10
|7074
|2006.08.02 15:18
|sell
|3538
|100.00
|114.47
|115.08
|114.27
|7075
|2006.08.02 15:23
|sell
|3539
|100.00
|114.67
|115.13
|114.47
|7076
|2006.08.02 15:27
|t/p
|3539
|100.00
|114.47
|115.13
|114.47
|17473.35
|5671030.34
|7077
|2006.08.02 15:27
|close
|3538
|100.00
|114.46
|115.08
|114.27
|873.67
|5671904.01
|7078
|2006.08.02 15:27
|close
|3537
|100.00
|114.48
|115.06
|114.10
|-15723.27
|5656180.74
|7079
|2006.08.02 15:27
|sell
|3540
|100.00
|114.55
|115.31
|114.35
|7080
|2006.08.02 17:02
|sell
|3541
|100.00
|114.77
|115.38
|114.57
|7081
|2006.08.02 17:06
|close
|3541
|100.00
|114.60
|115.38
|114.57
|14834.21
|5671014.95
|7082
|2006.08.02 17:06
|close
|3540
|100.00
|114.61
|115.31
|114.35
|-5235.15
|5665779.80
|7083
|2006.08.02 17:07
|sell
|3542
|100.00
|114.56
|115.32
|114.36
|7084
|2006.08.02 17:08
|sell
|3543
|100.00
|114.72
|115.33
|114.52
|7085
|2006.08.02 17:12
|close
|3543
|100.00
|114.62
|115.33
|114.52
|8724.48
|5674504.28
|7086
|2006.08.02 17:12
|close
|3542
|100.00
|114.60
|115.32
|114.36
|-3490.40
|5671013.88
|7087
|2006.08.02 17:13
|sell
|3544
|100.00
|114.59
|115.35
|114.39
|7088
|2006.08.02 17:18
|sell
|3545
|100.00
|114.75
|115.36
|114.55
|7089
|2006.08.02 17:20
|close
|3545
|100.00
|114.64
|115.36
|114.55
|9595.25
|5680609.13
|7090
|2006.08.02 17:20
|close
|3544
|100.00
|114.62
|115.35
|114.39
|-2617.34
|5677991.79
|7091
|2006.08.02 17:20
|sell
|3546
|100.00
|114.59
|115.35
|114.39
|7092
|2006.08.03 02:31
|sell
|3547
|100.00
|114.77
|115.38
|114.57
|7093
|2006.08.03 10:40
|sell
|3548
|100.00
|114.93
|115.39
|114.73
|7094
|2006.08.03 11:26
|sell
|3549
|100.00
|115.09
|115.40
|114.89
|7095
|2006.08.03 13:00
|t/p
|3549
|100.00
|114.89
|115.40
|114.89
|17407.96
|5695399.75
|7096
|2006.08.03 13:00
|close
|3548
|100.00
|114.89
|115.39
|114.73
|3481.59
|5698881.34
|7097
|2006.08.03 13:00
|close
|3547
|100.00
|114.88
|115.38
|114.57
|-9575.21
|5689306.13
|7098
|2006.08.03 13:00
|close
|3546
|100.00
|114.90
|115.35
|114.39
|-28762.88
|5660543.25
|7099
|2006.08.03 13:00
|sell
|3550
|100.00
|114.85
|115.61
|114.65
|7100
|2006.08.03 13:06
|sell
|3551
|100.00
|115.00
|115.61
|114.80
|7101
|2006.08.03 13:15
|close
|3551
|100.00
|114.91
|115.61
|114.80
|7832.22
|5668375.47
|7102
|2006.08.03 13:16
|close
|3550
|100.00
|114.95
|115.61
|114.65
|-8699.43
|5659676.04
|7103
|2006.08.03 13:16
|sell
|3552
|100.00
|114.92
|115.68
|114.72
|7104
|2006.08.03 17:00
|sell
|3553
|100.00
|115.10
|115.71
|114.90
|7105
|2006.08.03 17:06
|sell
|3554
|100.00
|115.27
|115.73
|115.07
|7106
|2006.08.03 18:33
|close
|3554
|100.00
|115.07
|115.73
|115.07
|17380.72
|5677056.76
|7107
|2006.08.03 18:33
|close
|3553
|100.00
|115.10
|115.71
|114.90
|0.00
|5677056.76
|7108
|2006.08.03 18:34
|close
|3552
|100.00
|115.09
|115.68
|114.72
|-14771.05
|5662285.71
|7109
|2006.08.03 18:34
|sell
|3555
|100.00
|115.06
|115.82
|114.86
|7110
|2006.08.03 18:36
|sell
|3556
|100.00
|115.22
|115.83
|115.02
|7111
|2006.08.03 18:44
|close
|3556
|100.00
|115.13
|115.83
|115.02
|7817.25
|5670102.96
|7112
|2006.08.03 18:45
|close
|3555
|100.00
|115.11
|115.82
|114.86
|-4343.67
|5665759.29
|7113
|2006.08.03 18:45
|sell
|3557
|100.00
|115.08
|115.84
|114.88
|7114
|2006.08.04 01:30
|sell
|3558
|100.00
|115.23
|115.84
|115.03
|7115
|2006.08.04 02:31
|close
|3558
|100.00
|115.14
|115.84
|115.03
|7816.57
|5673575.86
|7116
|2006.08.04 02:32
|close
|3557
|100.00
|115.13
|115.84
|114.88
|-4937.22
|5668638.64
|7117
|2006.08.04 02:32
|sell
|3559
|100.00
|115.10
|115.86
|114.90
|7118
|2006.08.04 09:05
|sell
|3560
|100.00
|115.25
|115.86
|115.05
|7119
|2006.08.04 11:22
|sell
|3561
|100.00
|115.40
|115.86
|115.20
|7120
|2006.08.04 13:26
|sell
|3562
|100.00
|115.56
|115.87
|115.36
|7121
|2006.08.04 14:16
|t/p
|3562
|100.00
|115.36
|115.87
|115.36
|17337.03
|5685975.67
|7122
|2006.08.04 14:16
|close
|3561
|100.00
|115.36
|115.86
|115.20
|3467.41
|5689443.08
|7123
|2006.08.04 14:16
|close
|3560
|100.00
|115.37
|115.86
|115.05
|-10401.32
|5679041.76
|7124
|2006.08.04 14:16
|close
|3559
|100.00
|115.38
|115.86
|114.90
|-24267.64
|5654774.12
|7125
|2006.08.04 14:16
|sell
|3563
|100.00
|115.35
|116.11
|115.15
|7126
|2006.08.04 14:30
|t/p
|3563
|100.00
|115.15
|116.11
|115.15
|17385.26
|5672159.38
|7127
|2006.08.04 14:30
|sell
|3564
|100.00
|115.00
|115.76
|114.80
|7128
|2006.08.04 14:30
|sell
|3565
|100.00
|115.20
|115.81
|115.00
|7129
|2006.08.04 14:30
|close
|3565
|100.00
|115.04
|115.81
|115.00
|13908.21
|5686067.59
|7130
|2006.08.04 14:30
|close
|3564
|100.00
|115.16
|115.76
|114.80
|-13893.71
|5672173.88
|7131
|2006.08.04 14:30
|sell
|3566
|100.00
|115.20
|115.96
|115.00
|7132
|2006.08.04 14:31
|t/p
|3566
|100.00
|115.00
|115.96
|115.00
|17415.53
|5689589.41
|7133
|2006.08.04 14:31
|sell
|3567
|100.00
|114.80
|115.56
|114.60
|7134
|2006.08.04 14:31
|sell
|3568
|100.00
|115.02
|115.63
|114.82
|7135
|2006.08.04 14:31
|close
|3568
|100.00
|114.88
|115.63
|114.82
|12186.63
|5701776.04
|7136
|2006.08.04 14:31
|close
|3567
|100.00
|114.97
|115.56
|114.60
|-14786.47
|5686989.57
|7137
|2006.08.04 14:31
|sell
|3569
|100.00
|114.89
|115.65
|114.69
|7138
|2006.08.04 14:32
|t/p
|3569
|100.00
|114.69
|115.65
|114.69
|17458.10
|5704447.67
|7139
|2006.08.04 14:32
|sell
|3570
|100.00
|114.52
|115.28
|114.32
|7140
|2006.08.04 14:35
|sell
|3571
|100.00
|114.76
|115.37
|114.56
|7141
|2006.08.04 14:35
|t/p
|3571
|100.00
|114.56
|115.37
|114.56
|17458.10
|5721905.77
|7142
|2006.08.04 14:35
|close
|3570
|100.00
|114.56
|115.28
|114.32
|-3491.62
|5718414.15
|7143
|2006.08.04 14:35
|sell
|3572
|100.00
|114.58
|115.34
|114.38
|7144
|2006.08.04 14:35
|sell
|3573
|100.00
|114.76
|115.37
|114.56
|7145
|2006.08.04 14:35
|t/p
|3573
|100.00
|114.56
|115.37
|114.56
|17458.10
|5735872.25
|7146
|2006.08.04 14:35
|close
|3572
|100.00
|114.56
|115.34
|114.38
|1745.81
|5737618.06
|7147
|2006.08.04 14:35
|sell
|3574
|100.00
|114.58
|115.34
|114.38
|7148
|2006.08.04 14:35
|sell
|3575
|100.00
|114.76
|115.37
|114.56
|7149
|2006.08.04 14:35
|t/p
|3575
|100.00
|114.56
|115.37
|114.56
|17458.10
|5755076.16
|7150
|2006.08.04 14:35
|close
|3574
|100.00
|114.56
|115.34
|114.38
|1745.81
|5756821.97
|7151
|2006.08.04 14:35
|sell
|3576
|100.00
|114.58
|115.34
|114.38
|7152
|2006.08.04 14:35
|sell
|3577
|100.00
|114.76
|115.37
|114.56
|7153
|2006.08.04 14:35
|t/p
|3577
|100.00
|114.56
|115.37
|114.56
|17458.10
|5774280.07
|7154
|2006.08.04 14:35
|close
|3576
|100.00
|114.56
|115.34
|114.38
|1745.81
|5776025.88
|7155
|2006.08.04 14:35
|sell
|3578
|100.00
|114.58
|115.34
|114.38
|7156
|2006.08.04 14:35
|sell
|3579
|100.00
|114.76
|115.37
|114.56
|7157
|2006.08.04 14:35
|t/p
|3579
|100.00
|114.56
|115.37
|114.56
|17458.10
|5793483.98
|7158
|2006.08.04 14:35
|close
|3578
|100.00
|114.56
|115.34
|114.38
|1745.81
|5795229.79
|7159
|2006.08.04 14:35
|sell
|3580
|100.00
|114.58
|115.34
|114.38
|7160
|2006.08.04 14:35
|sell
|3581
|100.00
|114.76
|115.37
|114.56
|7161
|2006.08.04 14:35
|t/p
|3581
|100.00
|114.56
|115.37
|114.56
|17458.10
|5812687.89
|7162
|2006.08.04 14:35
|close
|3580
|100.00
|114.56
|115.34
|114.38
|1745.81
|5814433.70
|7163
|2006.08.04 14:35
|sell
|3582
|100.00
|114.58
|115.34
|114.38
|7164
|2006.08.04 14:35
|sell
|3583
|100.00
|114.76
|115.37
|114.56
|7165
|2006.08.04 14:35
|t/p
|3583
|100.00
|114.56
|115.37
|114.56
|17458.10
|5831891.80
|7166
|2006.08.04 14:35
|close
|3582
|100.00
|114.56
|115.34
|114.38
|1745.81
|5833637.61
|7167
|2006.08.04 14:35
|sell
|3584
|100.00
|114.58
|115.34
|114.38
|7168
|2006.08.04 14:36
|sell
|3585
|100.00
|115.11
|115.72
|114.91
|7169
|2006.08.04 14:37
|s/l
|3584
|100.00
|115.34
|115.34
|114.38
|-65863.59
|5767774.02
|7170
|2006.08.04 14:37
|close
|3585
|100.00
|115.39
|115.72
|114.91
|-24265.53
|5743508.49
|7171
|2006.08.04 14:37
|sell
|3586
|100.00
|115.29
|116.05
|115.09
|7172
|2006.08.04 14:40
|t/p
|3586
|100.00
|115.09
|116.05
|115.09
|17382.23
|5760890.72
|7173
|2006.08.04 14:40
|sell
|3587
|100.00
|115.02
|115.78
|114.82
|7174
|2006.08.04 14:40
|sell
|3588
|100.00
|115.24
|115.85
|115.04
|7175
|2006.08.04 14:40
|close
|3588
|100.00
|115.11
|115.85
|115.04
|11293.55
|5772184.27
|7176
|2006.08.04 14:40
|close
|3587
|100.00
|115.06
|115.78
|114.82
|-3476.45
|5768707.82
|7177
|2006.08.04 14:40
|sell
|3589
|100.00
|115.07
|115.83
|114.87
|7178
|2006.08.04 14:40
|sell
|3590
|100.00
|115.24
|115.85
|115.04
|7179
|2006.08.04 14:40
|close
|3590
|100.00
|115.11
|115.85
|115.04
|11293.55
|5780001.37
|7180
|2006.08.04 14:40
|close
|3589
|100.00
|115.06
|115.83
|114.87
|869.11
|5780870.48
|7181
|2006.08.04 14:40
|sell
|3591
|100.00
|115.07
|115.83
|114.87
|7182
|2006.08.04 14:40
|sell
|3592
|100.00
|115.24
|115.85
|115.04
|7183
|2006.08.04 14:40
|close
|3592
|100.00
|115.11
|115.85
|115.04
|11293.55
|5792164.03
|7184
|2006.08.04 14:40
|close
|3591
|100.00
|115.06
|115.83
|114.87
|869.11
|5793033.14
|7185
|2006.08.04 14:40
|sell
|3593
|100.00
|115.07
|115.83
|114.87
|7186
|2006.08.04 14:40
|sell
|3594
|100.00
|115.24
|115.85
|115.04
|7187
|2006.08.04 14:40
|close
|3594
|100.00
|115.11
|115.85
|115.04
|11293.55
|5804326.69
|7188
|2006.08.04 14:40
|close
|3593
|100.00
|115.06
|115.83
|114.87
|869.11
|5805195.80
|7189
|2006.08.04 14:40
|sell
|3595
|100.00
|115.07
|115.83
|114.87
|7190
|2006.08.04 14:40
|sell
|3596
|100.00
|115.24
|115.85
|115.04
|7191
|2006.08.04 14:40
|close
|3596
|100.00
|115.11
|115.85
|115.04
|11293.55
|5816489.35
|7192
|2006.08.04 14:40
|close
|3595
|100.00
|115.06
|115.83
|114.87
|869.11
|5817358.46
|7193
|2006.08.04 14:40
|sell
|3597
|100.00
|115.07
|115.83
|114.87
|7194
|2006.08.04 14:40
|sell
|3598
|100.00
|115.24
|115.85
|115.04
|7195
|2006.08.04 14:40
|close
|3598
|100.00
|115.11
|115.85
|115.04
|11293.55
|5828652.01
|7196
|2006.08.04 14:40
|close
|3597
|100.00
|115.06
|115.83
|114.87
|869.11
|5829521.12
|7197
|2006.08.04 14:40
|sell
|3599
|100.00
|115.07
|115.83
|114.87
|7198
|2006.08.04 14:40
|sell
|3600
|100.00
|115.24
|115.85
|115.04
|7199
|2006.08.04 14:41
|t/p
|3600
|100.00
|115.04
|115.85
|115.04
|17392.82
|5846913.94
|7200
|2006.08.04 14:41
|close
|3599
|100.00
|114.99
|115.83
|114.87
|6957.13
|5853871.07
|7201
|2006.08.04 14:41
|sell
|3601
|100.00
|114.94
|115.70
|114.74
|7202
|2006.08.04 14:42
|sell
|3602
|100.00
|115.20
|115.81
|115.00
|7203
|2006.08.04 14:42
|t/p
|3602
|100.00
|115.00
|115.81
|115.00
|17410.99
|5871282.06
|7204
|2006.08.04 14:42
|t/p
|3601
|100.00
|114.74
|115.70
|114.74
|17439.83
|5888721.89
|7205
|2006.08.04 14:42
|sell
|3603
|100.00
|114.64
|115.40
|114.44
|7206
|2006.08.04 14:42
|sell
|3604
|100.00
|114.83
|115.44
|114.63
|7207
|2006.08.04 14:42
|sell
|3605
|100.00
|115.35
|115.81
|115.15
|7208
|2006.08.04 14:42
|t/p
|3605
|100.00
|115.15
|115.81
|115.15
|17374.68
|5906096.57
|7209
|2006.08.04 14:42
|sell
|3606
|100.00
|115.07
|115.53
|114.87
|7210
|2006.08.04 14:42
|sell
|3607
|100.00
|115.29
|115.60
|115.09
|7211
|2006.08.04 14:42
|t/p
|3607
|100.00
|115.09
|115.60
|115.09
|17410.99
|5923507.56
|7212
|2006.08.04 14:42
|close
|3606
|100.00
|114.87
|115.53
|114.87
|17410.99
|5940918.55
|7213
|2006.08.04 14:42
|close
|3604
|100.00
|114.68
|115.44
|114.63
|13079.87
|5953998.42
|7214
|2006.08.04 14:42
|close
|3603
|100.00
|114.87
|115.40
|114.44
|-20022.63
|5933975.79
|7215
|2006.08.04 14:42
|sell
|3608
|100.00
|114.95
|115.71
|114.75
|7216
|2006.08.04 14:42
|sell
|3609
|100.00
|115.35
|115.96
|115.15
|7217
|2006.08.04 14:42
|t/p
|3609
|100.00
|115.15
|115.96
|115.15
|17374.68
|5951350.47
|7218
|2006.08.04 14:42
|sell
|3610
|100.00
|115.29
|115.90
|115.09
|7219
|2006.08.04 14:42
|t/p
|3610
|100.00
|115.09
|115.90
|115.09
|17410.99
|5968761.46
|7220
|2006.08.04 14:42
|close
|3608
|100.00
|114.87
|115.71
|114.75
|6964.39
|5975725.85
|7221
|2006.08.04 14:42
|sell
|3611
|100.00
|114.64
|115.40
|114.44
|7222
|2006.08.04 14:42
|sell
|3612
|100.00
|114.83
|115.44
|114.63
|7223
|2006.08.04 14:42
|sell
|3613
|100.00
|115.35
|115.81
|115.15
|7224
|2006.08.04 14:42
|t/p
|3613
|100.00
|115.15
|115.81
|115.15
|17374.68
|5993100.53
|7225
|2006.08.04 14:42
|sell
|3614
|100.00
|115.07
|115.53
|114.87
|7226
|2006.08.04 14:42
|sell
|3615
|100.00
|115.29
|115.60
|115.09
|7227
|2006.08.04 14:42
|t/p
|3615
|100.00
|115.09
|115.60
|115.09
|17410.99
|6010511.52
|7228
|2006.08.04 14:42
|close
|3614
|100.00
|114.87
|115.53
|114.87
|17410.99
|6027922.51
|7229
|2006.08.04 14:42
|close
|3612
|100.00
|114.68
|115.44
|114.63
|13079.87
|6041002.38
|7230
|2006.08.04 14:42
|close
|3611
|100.00
|114.87
|115.40
|114.44
|-20022.63
|6020979.75
|7231
|2006.08.04 14:42
|sell
|3616
|100.00
|114.95
|115.71
|114.75
|7232
|2006.08.04 14:42
|sell
|3617
|100.00
|115.35
|115.96
|115.15
|7233
|2006.08.04 14:42
|t/p
|3617
|100.00
|115.15
|115.96
|115.15
|17374.68
|6038354.43
|7234
|2006.08.04 14:42
|sell
|3618
|100.00
|115.29
|115.90
|115.09
|7235
|2006.08.04 14:42
|t/p
|3618
|100.00
|115.09
|115.90
|115.09
|17410.99
|6055765.42
|7236
|2006.08.04 14:42
|close
|3616
|100.00
|114.87
|115.71
|114.75
|6964.39
|6062729.81
|7237
|2006.08.04 14:42
|sell
|3619
|100.00
|114.64
|115.40
|114.44
|7238
|2006.08.04 14:42
|sell
|3620
|100.00
|114.83
|115.44
|114.63
|7239
|2006.08.04 14:42
|sell
|3621
|100.00
|115.35
|115.81
|115.15
|7240
|2006.08.04 14:42
|t/p
|3621
|100.00
|115.15
|115.81
|115.15
|17374.68
|6080104.49
|7241
|2006.08.04 14:42
|sell
|3622
|100.00
|115.07
|115.53
|114.87
|7242
|2006.08.04 14:42
|sell
|3623
|100.00
|115.29
|115.60
|115.09
|7243
|2006.08.04 14:42
|t/p
|3623
|100.00
|115.09
|115.60
|115.09
|17410.99
|6097515.48
|7244
|2006.08.04 14:42
|close
|3622
|100.00
|114.87
|115.53
|114.87
|17410.99
|6114926.47
|7245
|2006.08.04 14:42
|close
|3620
|100.00
|114.68
|115.44
|114.63
|13079.87
|6128006.34
|7246
|2006.08.04 14:42
|close
|3619
|100.00
|114.87
|115.40
|114.44
|-20022.63
|6107983.71
|7247
|2006.08.04 14:42
|sell
|3624
|100.00
|114.95
|115.71
|114.75
|7248
|2006.08.04 14:42
|sell
|3625
|100.00
|115.35
|115.96
|115.15
|7249
|2006.08.04 14:42
|t/p
|3625
|100.00
|115.15
|115.96
|115.15
|17374.68
|6125358.39
|7250
|2006.08.04 14:42
|sell
|3626
|100.00
|115.29
|115.90
|115.09
|7251
|2006.08.04 14:42
|t/p
|3626
|100.00
|115.09
|115.90
|115.09
|17410.99
|6142769.38
|7252
|2006.08.04 14:42
|close
|3624
|100.00
|114.87
|115.71
|114.75
|6964.39
|6149733.77
|7253
|2006.08.04 14:42
|sell
|3627
|100.00
|114.64
|115.40
|114.44
|7254
|2006.08.04 14:42
|sell
|3628
|100.00
|114.83
|115.44
|114.63
|7255
|2006.08.04 14:42
|sell
|3629
|100.00
|115.35
|115.81
|115.15
|7256
|2006.08.04 14:42
|t/p
|3629
|100.00
|115.15
|115.81
|115.15
|17374.68
|6167108.45
|7257
|2006.08.04 14:42
|sell
|3630
|100.00
|115.07
|115.53
|114.87
|7258
|2006.08.04 14:42
|sell
|3631
|100.00
|115.29
|115.60
|115.09
|7259
|2006.08.04 14:44
|t/p
|3630
|100.00
|114.87
|115.53
|114.87
|17439.83
|6184548.28
|7260
|2006.08.04 14:44
|t/p
|3631
|100.00
|115.09
|115.60
|115.09
|17439.83
|6201988.11
|7261
|2006.08.04 14:44
|close
|3628
|100.00
|114.68
|115.44
|114.63
|13079.87
|6215067.98
|7262
|2006.08.04 14:45
|close
|3627
|100.00
|114.70
|115.40
|114.44
|-5231.04
|6209836.94
|7263
|2006.08.04 14:45
|sell
|3632
|100.00
|114.71
|115.47
|114.51
|7264
|2006.08.04 14:45
|sell
|3633
|100.00
|115.29
|115.90
|115.09
|7265
|2006.08.04 14:45
|t/p
|3633
|100.00
|115.09
|115.90
|115.09
|17429.19
|6227266.13
|7266
|2006.08.04 14:45
|sell
|3634
|100.00
|115.29
|115.90
|115.09
|7267
|2006.08.04 14:45
|t/p
|3634
|100.00
|115.09
|115.90
|115.09
|17429.19
|6244695.32
|7268
|2006.08.04 14:46
|sell
|3635
|100.00
|115.29
|115.90
|115.09
|7269
|2006.08.04 14:46
|t/p
|3632
|100.00
|114.51
|115.47
|114.51
|17473.35
|6262168.67
|7270
|2006.08.04 14:46
|t/p
|3635
|100.00
|115.09
|115.90
|115.09
|17473.36
|6279642.03
|7271
|2006.08.04 14:46
|sell
|3636
|100.00
|114.42
|115.18
|114.22
|7272
|2006.08.04 14:50
|sell
|3637
|100.00
|114.59
|115.20
|114.39
|7273
|2006.08.04 14:50
|close
|3637
|100.00
|114.46
|115.20
|114.39
|11357.68
|6290999.71
|7274
|2006.08.04 14:50
|close
|3636
|100.00
|114.61
|115.18
|114.22
|-16577.96
|6274421.75
|7275
|2006.08.04 14:50
|sell
|3638
|100.00
|114.58
|115.34
|114.38
|7276
|2006.08.04 14:51
|sell
|3639
|100.00
|114.84
|115.45
|114.64
|7277
|2006.08.04 14:51
|close
|3639
|100.00
|114.68
|115.45
|114.64
|13951.87
|6288373.62
|7278
|2006.08.04 14:51
|close
|3638
|100.00
|114.66
|115.34
|114.38
|-6977.15
|6281396.47
|7279
|2006.08.04 14:51
|sell
|3640
|100.00
|114.64
|115.40
|114.44
|7280
|2006.08.04 14:51
|sell
|3641
|100.00
|114.84
|115.45
|114.64
|7281
|2006.08.04 14:52
|close
|3641
|100.00
|114.72
|115.45
|114.64
|10460.25
|6291856.72
|7282
|2006.08.04 14:52
|close
|3640
|100.00
|114.71
|115.40
|114.44
|-6102.35
|6285754.37
|7283
|2006.08.04 14:52
|sell
|3642
|100.00
|114.64
|115.40
|114.44
|7284
|2006.08.04 14:52
|sell
|3643
|100.00
|114.84
|115.45
|114.64
|7285
|2006.08.04 14:53
|t/p
|3643
|100.00
|114.64
|115.45
|114.64
|17447.44
|6303201.81
|7286
|2006.08.04 14:56
|sell
|3644
|100.00
|115.13
|115.74
|114.93
|7287
|2006.08.04 14:56
|t/p
|3644
|100.00
|114.93
|115.74
|114.93
|17444.40
|6320646.21
|7288
|2006.08.04 14:56
|sell
|3645
|100.00
|115.13
|115.74
|114.93
|7289
|2006.08.04 14:57
|t/p
|3645
|100.00
|114.93
|115.74
|114.93
|17444.40
|6338090.61
|7290
|2006.08.04 14:57
|sell
|3646
|100.00
|115.13
|115.74
|114.93
|7291
|2006.08.04 14:59
|t/p
|3642
|100.00
|114.44
|115.40
|114.44
|17485.58
|6355576.19
|7292
|2006.08.04 14:59
|t/p
|3646
|100.00
|114.93
|115.74
|114.93
|17485.57
|6373061.76
|7293
|2006.08.04 14:59
|sell
|3647
|100.00
|114.34
|115.10
|114.14
|7294
|2006.08.04 16:48
|t/p
|3647
|100.00
|114.14
|115.10
|114.14
|17525.41
|6390587.17
|7295
|2006.08.04 16:48
|sell
|3648
|100.00
|114.08
|114.84
|113.88
|7296
|2006.08.04 20:30
|sell
|3649
|100.00
|114.37
|114.98
|114.17
|7297
|2006.08.07 01:12
|close
|3649
|100.00
|114.22
|114.98
|114.17
|12538.25
|6403125.42
|7298
|2006.08.07 01:12
|close
|3648
|100.00
|114.23
|114.84
|113.88
|-13725.70
|6389399.72
|7299
|2006.08.07 01:12
|sell
|3650
|100.00
|114.20
|114.96
|114.00
|7300
|2006.08.07 02:17
|sell
|3651
|100.00
|114.39
|115.00
|114.19
|7301
|2006.08.07 05:52
|sell
|3652
|100.00
|114.54
|115.00
|114.34
|7302
|2006.08.07 08:57
|sell
|3653
|100.00
|114.70
|115.01
|114.50
|7303
|2006.08.07 11:32
|sell
|3654
|100.00
|114.86
|115.02
|114.66
|7304
|2006.08.07 11:41
|s/l
|3650
|100.00
|114.96
|114.96
|114.00
|-66109.95
|6323289.77
|7305
|2006.08.07 11:41
|close
|3654
|100.00
|114.96
|115.02
|114.66
|-8698.68
|6314591.09
|7306
|2006.08.07 11:41
|close
|3653
|100.00
|114.99
|115.01
|114.50
|-25219.58
|6289371.51
|7307
|2006.08.07 11:41
|s/l
|3651
|100.00
|115.00
|115.00
|114.19
|-53043.48
|6236328.03
|7308
|2006.08.07 11:41
|s/l
|3652
|100.00
|115.00
|115.00
|114.34
|-40000.00
|6196328.03
|7309
|2006.08.07 11:41
|buy
|3655
|100.00
|115.00
|114.24
|115.20
|7310
|2006.08.07 23:36
|t/p
|3655
|100.00
|115.20
|114.24
|115.20
|17361.11
|6213689.14
|7311
|2006.08.07 23:36
|buy
|3656
|100.00
|115.24
|114.48
|115.44
|7312
|2006.08.08 00:30
|buy
|3657
|100.00
|115.09
|114.48
|115.29
|7313
|2006.08.08 01:22
|close
|3657
|100.00
|115.17
|114.48
|115.29
|6946.25
|6220635.39
|7314
|2006.08.08 01:22
|close
|3656
|100.00
|115.16
|114.48
|115.44
|-6692.16
|6213943.23
|7315
|2006.08.08 01:22
|sell
|3658
|100.00
|115.17
|115.93
|114.97
|7316
|2006.08.08 12:46
|t/p
|3658
|100.00
|114.97
|115.93
|114.97
|17397.35
|6231340.58
|7317
|2006.08.08 12:46
|sell
|3659
|100.00
|114.92
|115.68
|114.72
|7318
|2006.08.08 12:52
|sell
|3660
|100.00
|115.08
|115.69
|114.88
|7319
|2006.08.08 12:58
|close
|3660
|100.00
|114.98
|115.69
|114.88
|8697.16
|6240037.74
|7320
|2006.08.08 12:58
|close
|3659
|100.00
|114.99
|115.68
|114.72
|-6087.49
|6233950.25
|7321
|2006.08.08 12:58
|sell
|3661
|100.00
|114.98
|115.74
|114.78
|7322
|2006.08.08 14:32
|sell
|3662
|100.00
|115.16
|115.77
|114.96
|7323
|2006.08.08 14:50
|close
|3662
|100.00
|115.06
|115.77
|114.96
|8691.12
|6242641.37
|7324
|2006.08.08 14:50
|close
|3661
|100.00
|115.08
|115.74
|114.78
|-8689.61
|6233951.76
|7325
|2006.08.08 14:51
|sell
|3663
|100.00
|115.03
|115.79
|114.83
|7326
|2006.08.08 20:12
|sell
|3664
|100.00
|115.21
|115.82
|115.01
|7327
|2006.08.08 20:14
|t/p
|3664
|100.00
|115.01
|115.82
|115.01
|17403.42
|6251355.18
|7328
|2006.08.08 20:14
|close
|3663
|100.00
|114.92
|115.79
|114.83
|9571.88
|6260927.06
|7329
|2006.08.08 20:15
|sell
|3665
|100.00
|114.93
|115.69
|114.73
|7330
|2006.08.08 20:16
|sell
|3666
|100.00
|115.10
|115.71
|114.90
|7331
|2006.08.08 20:18
|t/p
|3666
|100.00
|114.90
|115.71
|114.90
|17423.12
|6278350.18
|7332
|2006.08.08 20:18
|close
|3665
|100.00
|114.79
|115.69
|114.73
|12196.18
|6290546.36
|7333
|2006.08.08 20:18
|buy
|3667
|100.00
|115.15
|114.39
|115.35
|7334
|2006.08.08 20:18
|buy
|3668
|100.00
|114.79
|114.18
|114.99
|7335
|2006.08.08 20:18
|t/p
|3668
|100.00
|114.99
|114.18
|114.99
|17374.69
|6307921.05
|7336
|2006.08.08 20:18
|close
|3667
|100.00
|115.11
|114.39
|115.35
|-3474.94
|6304446.11
|7337
|2006.08.08 20:18
|sell
|3669
|100.00
|114.75
|115.51
|114.55
|7338
|2006.08.08 20:18
|sell
|3670
|100.00
|115.11
|115.72
|114.91
|7339
|2006.08.08 20:18
|t/p
|3670
|100.00
|114.91
|115.72
|114.91
|17423.12
|6321869.23
|7340
|2006.08.08 20:18
|sell
|3671
|100.00
|115.11
|115.72
|114.91
|7341
|2006.08.08 20:18
|t/p
|3671
|100.00
|114.91
|115.72
|114.91
|17423.12
|6339292.35
|7342
|2006.08.08 20:18
|sell
|3672
|100.00
|115.11
|115.72
|114.91
|7343
|2006.08.08 20:18
|t/p
|3672
|100.00
|114.91
|115.72
|114.91
|17423.12
|6356715.47
|7344
|2006.08.08 20:18
|sell
|3673
|100.00
|115.11
|115.72
|114.91
|7345
|2006.08.08 20:18
|t/p
|3673
|100.00
|114.91
|115.72
|114.91
|17423.12
|6374138.59
|7346
|2006.08.08 20:18
|sell
|3674
|100.00
|115.11
|115.72
|114.91
|7347
|2006.08.08 20:18
|t/p
|3674
|100.00
|114.91
|115.72
|114.91
|17423.12
|6391561.71
|7348
|2006.08.08 20:18
|sell
|3675
|100.00
|115.11
|115.72
|114.91
|7349
|2006.08.08 20:18
|t/p
|3675
|100.00
|114.91
|115.72
|114.91
|17423.12
|6408984.83
|7350
|2006.08.08 20:21
|sell
|3676
|100.00
|115.10
|115.71
|114.90
|7351
|2006.08.08 20:22
|t/p
|3676
|100.00
|114.90
|115.71
|114.90
|17450.49
|6426435.32
|7352
|2006.08.08 20:22
|close
|3669
|100.00
|114.61
|115.51
|114.55
|12215.34
|6438650.66
|7353
|2006.08.08 20:22
|sell
|3677
|100.00
|115.01
|115.77
|114.81
|7354
|2006.08.08 20:22
|t/p
|3677
|100.00
|114.81
|115.77
|114.81
|17450.49
|6456101.15
|7355
|2006.08.08 20:22
|sell
|3678
|100.00
|114.57
|115.33
|114.37
|7356
|2006.08.08 20:22
|sell
|3679
|100.00
|115.01
|115.62
|114.81
|7357
|2006.08.08 20:22
|t/p
|3679
|100.00
|114.81
|115.62
|114.81
|17450.49
|6473551.64
|7358
|2006.08.08 20:22
|close
|3678
|100.00
|114.61
|115.33
|114.37
|-3490.10
|6470061.54
|7359
|2006.08.08 20:22
|sell
|3680
|100.00
|115.01
|115.77
|114.81
|7360
|2006.08.08 20:22
|t/p
|3680
|100.00
|114.81
|115.77
|114.81
|17450.49
|6487512.03
|7361
|2006.08.08 20:22
|sell
|3681
|100.00
|114.57
|115.33
|114.37
|7362
|2006.08.08 20:22
|sell
|3682
|100.00
|115.01
|115.62
|114.81
|7363
|2006.08.08 20:22
|t/p
|3682
|100.00
|114.81
|115.62
|114.81
|17450.49
|6504962.52
|7364
|2006.08.08 20:22
|close
|3681
|100.00
|114.61
|115.33
|114.37
|-3490.10
|6501472.42
|7365
|2006.08.08 20:22
|sell
|3683
|100.00
|115.01
|115.77
|114.81
|7366
|2006.08.08 20:22
|t/p
|3683
|100.00
|114.81
|115.77
|114.81
|17450.49
|6518922.91
|7367
|2006.08.08 20:22
|sell
|3684
|100.00
|114.57
|115.33
|114.37
|7368
|2006.08.08 20:22
|sell
|3685
|100.00
|115.01
|115.62
|114.81
|7369
|2006.08.08 20:22
|t/p
|3685
|100.00
|114.81
|115.62
|114.81
|17450.49
|6536373.40
|7370
|2006.08.08 20:22
|close
|3684
|100.00
|114.61
|115.33
|114.37
|-3490.10
|6532883.30
|7371
|2006.08.08 20:22
|sell
|3686
|100.00
|115.01
|115.77
|114.81
|7372
|2006.08.08 20:22
|t/p
|3686
|100.00
|114.81
|115.77
|114.81
|17450.49
|6550333.79
|7373
|2006.08.08 20:22
|sell
|3687
|100.00
|114.57
|115.33
|114.37
|7374
|2006.08.08 20:22
|sell
|3688
|100.00
|115.01
|115.62
|114.81
|7375
|2006.08.08 20:25
|s/l
|3687
|100.00
|115.33
|115.33
|114.37
|-65863.59
|6484470.20
|7376
|2006.08.08 20:25
|close
|3688
|100.00
|115.39
|115.62
|114.81
|-32931.80
|6451538.40
|7377
|2006.08.08 20:25
|buy
|3689
|100.00
|115.33
|114.57
|115.53
|7378
|2006.08.08 20:27
|buy
|3690
|100.00
|115.14
|114.53
|115.34
|7379
|2006.08.08 20:27
|t/p
|3690
|100.00
|115.34
|114.53
|115.34
|17338.53
|6468876.93
|7380
|2006.08.08 20:27
|close
|3689
|100.00
|115.35
|114.57
|115.53
|1733.85
|6470610.78
|7381
|2006.08.08 20:27
|buy
|3691
|100.00
|115.13
|114.37
|115.33
|7382
|2006.08.08 20:27
|t/p
|3691
|100.00
|115.33
|114.37
|115.33
|17338.54
|6487949.32
|7383
|2006.08.08 20:27
|buy
|3692
|100.00
|115.39
|114.63
|115.59
|7384
|2006.08.08 20:27
|buy
|3693
|100.00
|115.13
|114.52
|115.33
|7385
|2006.08.08 20:27
|buy
|3694
|100.00
|114.96
|114.50
|115.16
|7386
|2006.08.08 20:27
|t/p
|3693
|100.00
|115.33
|114.52
|115.33
|17338.54
|6505287.86
|7387
|2006.08.08 20:27
|t/p
|3694
|100.00
|115.16
|114.50
|115.16
|17338.53
|6522626.39
|7388
|2006.08.08 20:27
|close
|3692
|100.00
|115.35
|114.63
|115.59
|-3467.71
|6519158.68
|7389
|2006.08.08 20:27
|buy
|3695
|100.00
|115.13
|114.37
|115.33
|7390
|2006.08.08 20:27
|t/p
|3695
|100.00
|115.33
|114.37
|115.33
|17338.54
|6536497.22
|7391
|2006.08.08 20:27
|buy
|3696
|100.00
|115.39
|114.63
|115.59
|7392
|2006.08.08 20:27
|buy
|3697
|100.00
|115.13
|114.52
|115.33
|7393
|2006.08.08 20:27
|buy
|3698
|100.00
|114.96
|114.50
|115.16
|7394
|2006.08.08 20:27
|t/p
|3697
|100.00
|115.33
|114.52
|115.33
|17338.54
|6553835.76
|7395
|2006.08.08 20:27
|t/p
|3698
|100.00
|115.16
|114.50
|115.16
|17338.53
|6571174.29
|7396
|2006.08.08 20:27
|close
|3696
|100.00
|115.35
|114.63
|115.59
|-3467.71
|6567706.58
|7397
|2006.08.08 20:27
|buy
|3699
|100.00
|115.13
|114.37
|115.33
|7398
|2006.08.08 20:27
|t/p
|3699
|100.00
|115.33
|114.37
|115.33
|17338.54
|6585045.12
|7399
|2006.08.08 20:27
|buy
|3700
|100.00
|115.39
|114.63
|115.59
|7400
|2006.08.08 20:27
|buy
|3701
|100.00
|115.13
|114.52
|115.33
|7401
|2006.08.08 20:27
|buy
|3702
|100.00
|114.96
|114.50
|115.16
|7402
|2006.08.08 20:27
|t/p
|3701
|100.00
|115.33
|114.52
|115.33
|17338.54
|6602383.66
|7403
|2006.08.08 20:27
|t/p
|3702
|100.00
|115.16
|114.50
|115.16
|17338.53
|6619722.19
|7404
|2006.08.08 20:27
|close
|3700
|100.00
|115.35
|114.63
|115.59
|-3467.71
|6616254.48
|7405
|2006.08.08 20:27
|buy
|3703
|100.00
|115.13
|114.37
|115.33
|7406
|2006.08.08 20:27
|t/p
|3703
|100.00
|115.33
|114.37
|115.33
|17338.54
|6633593.02
|7407
|2006.08.08 20:27
|buy
|3704
|100.00
|115.39
|114.63
|115.59
|7408
|2006.08.08 20:27
|buy
|3705
|100.00
|115.13
|114.52
|115.33
|7409
|2006.08.08 20:27
|buy
|3706
|100.00
|114.96
|114.50
|115.16
|7410
|2006.08.08 20:27
|t/p
|3705
|100.00
|115.33
|114.52
|115.33
|17338.54
|6650931.56
|7411
|2006.08.08 20:27
|t/p
|3706
|100.00
|115.16
|114.50
|115.16
|17338.53
|6668270.09
|7412
|2006.08.08 20:27
|close
|3704
|100.00
|115.35
|114.63
|115.59
|-3467.71
|6664802.38
|7413
|2006.08.08 20:27
|buy
|3707
|100.00
|115.13
|114.37
|115.33
|7414
|2006.08.08 20:27
|t/p
|3707
|100.00
|115.33
|114.37
|115.33
|17338.54
|6682140.92
|7415
|2006.08.08 20:27
|buy
|3708
|100.00
|115.39
|114.63
|115.59
|7416
|2006.08.08 20:27
|buy
|3709
|100.00
|115.13
|114.52
|115.33
|7417
|2006.08.08 20:27
|buy
|3710
|100.00
|114.96
|114.50
|115.16
|7418
|2006.08.08 20:27
|t/p
|3709
|100.00
|115.33
|114.52
|115.33
|17338.54
|6699479.46
|7419
|2006.08.08 20:27
|t/p
|3710
|100.00
|115.16
|114.50
|115.16
|17338.53
|6716817.99
|7420
|2006.08.08 20:27
|close
|3708
|100.00
|115.35
|114.63
|115.59
|-3467.71
|6713350.28
|7421
|2006.08.08 20:27
|buy
|3711
|100.00
|115.13
|114.37
|115.33
|7422
|2006.08.08 20:27
|t/p
|3711
|100.00
|115.33
|114.37
|115.33
|17338.54
|6730688.82
|7423
|2006.08.08 20:27
|buy
|3712
|100.00
|115.39
|114.63
|115.59
|7424
|2006.08.08 20:27
|buy
|3713
|100.00
|115.13
|114.52
|115.33
|7425
|2006.08.08 20:27
|buy
|3714
|100.00
|114.96
|114.50
|115.16
|7426
|2006.08.08 20:27
|t/p
|3713
|100.00
|115.33
|114.52
|115.33
|17338.54
|6748027.36
|7427
|2006.08.08 20:27
|t/p
|3714
|100.00
|115.16
|114.50
|115.16
|17338.53
|6765365.89
|7428
|2006.08.08 20:27
|close
|3712
|100.00
|115.35
|114.63
|115.59
|-3467.71
|6761898.18
|7429
|2006.08.08 20:27
|buy
|3715
|100.00
|115.13
|114.37
|115.33
|7430
|2006.08.08 20:27
|t/p
|3715
|100.00
|115.33
|114.37
|115.33
|17338.54
|6779236.72
|7431
|2006.08.08 20:27
|buy
|3716
|100.00
|115.39
|114.63
|115.59
|7432
|2006.08.08 20:27
|buy
|3717
|100.00
|115.13
|114.52
|115.33
|7433
|2006.08.08 20:27
|buy
|3718
|100.00
|114.96
|114.50
|115.16
|7434
|2006.08.08 20:27
|t/p
|3717
|100.00
|115.33
|114.52
|115.33
|17338.54
|6796575.26
|7435
|2006.08.08 20:27
|t/p
|3718
|100.00
|115.16
|114.50
|115.16
|17338.53
|6813913.79
|7436
|2006.08.08 20:27
|close
|3716
|100.00
|115.35
|114.63
|115.59
|-3467.71
|6810446.08
|7437
|2006.08.08 20:27
|buy
|3719
|100.00
|115.13
|114.37
|115.33
|7438
|2006.08.08 20:27
|t/p
|3719
|100.00
|115.33
|114.37
|115.33
|17338.54
|6827784.62
|7439
|2006.08.08 20:27
|buy
|3720
|100.00
|115.39
|114.63
|115.59
|7440
|2006.08.08 20:27
|buy
|3721
|100.00
|115.13
|114.52
|115.33
|7441
|2006.08.08 20:27
|buy
|3722
|100.00
|114.96
|114.50
|115.16
|7442
|2006.08.08 20:38
|t/p
|3722
|100.00
|115.16
|114.50
|115.16
|17364.13
|6845148.75
|7443
|2006.08.08 20:38
|close
|3721
|100.00
|115.18
|114.52
|115.33
|4341.03
|6849489.78
|7444
|2006.08.08 20:38
|close
|3720
|100.00
|115.17
|114.63
|115.59
|-19102.20
|6830387.58
|7445
|2006.08.08 20:39
|buy
|3723
|100.00
|115.22
|114.46
|115.42
|7446
|2006.08.08 20:41
|buy
|3724
|100.00
|115.07
|114.46
|115.27
|7447
|2006.08.08 20:41
|close
|3724
|100.00
|115.18
|114.46
|115.27
|9550.27
|6839937.85
|7448
|2006.08.08 20:41
|close
|3723
|100.00
|115.14
|114.46
|115.42
|-6948.06
|6832989.79
|7449
|2006.08.08 20:41
|buy
|3725
|100.00
|115.19
|114.43
|115.39
|7450
|2006.08.08 20:42
|buy
|3726
|100.00
|114.96
|114.35
|115.16
|7451
|2006.08.08 20:56
|buy
|3727
|100.00
|114.77
|114.31
|114.97
|7452
|2006.08.08 20:57
|t/p
|3727
|100.00
|114.97
|114.31
|114.97
|17385.26
|6850375.05
|7453
|2006.08.08 20:57
|close
|3726
|100.00
|115.04
|114.35
|115.16
|6954.10
|6857329.15
|7454
|2006.08.08 20:57
|close
|3725
|100.00
|114.87
|114.43
|115.39
|-27857.58
|6829471.57
|7455
|2006.08.08 20:57
|sell
|3728
|100.00
|115.00
|115.76
|114.80
|7456
|2006.08.08 22:02
|sell
|3729
|100.00
|115.15
|115.76
|114.95
|7457
|2006.08.08 22:42
|sell
|3730
|100.00
|115.31
|115.77
|115.11
|7458
|2006.08.09 00:21
|sell
|3731
|100.00
|115.49
|115.80
|115.29
|7459
|2006.08.09 00:42
|sell
|3732
|100.00
|115.64
|115.80
|115.44
|7460
|2006.08.09 00:56
|s/l
|3728
|100.00
|115.76
|115.76
|114.80
|-66247.38
|6763224.19
|7461
|2006.08.09 00:56
|s/l
|3729
|100.00
|115.76
|115.76
|114.95
|-53289.53
|6709934.66
|7462
|2006.08.09 00:56
|close
|3732
|100.00
|115.76
|115.80
|115.44
|-10366.28
|6699568.38
|7463
|2006.08.09 00:56
|s/l
|3730
|100.00
|115.77
|115.77
|115.11
|-40328.26
|6659240.12
|7464
|2006.08.09 00:56
|close
|3731
|100.00
|115.77
|115.80
|115.29
|-24185.89
|6635054.23
|7465
|2006.08.09 00:57
|buy
|3733
|100.00
|115.78
|115.02
|115.98
|7466
|2006.08.09 01:00
|buy
|3734
|100.00
|115.62
|115.01
|115.82
|7467
|2006.08.09 01:10
|close
|3734
|100.00
|115.73
|115.01
|115.82
|9504.88
|6644559.11
|7468
|2006.08.09 01:10
|close
|3733
|100.00
|115.65
|115.02
|115.98
|-11240.81
|6633318.30
|7469
|2006.08.09 01:10
|buy
|3735
|100.00
|115.72
|114.96
|115.92
|7470
|2006.08.09 01:31
|buy
|3736
|100.00
|115.54
|114.93
|115.74
|7471
|2006.08.09 02:20
|close
|3736
|100.00
|115.64
|114.93
|115.74
|8647.53
|6641965.83
|7472
|2006.08.09 02:20
|close
|3735
|100.00
|115.63
|114.96
|115.92
|-7783.45
|6634182.38
|7473
|2006.08.09 02:21
|buy
|3737
|100.00
|115.68
|114.92
|115.88
|7474
|2006.08.09 07:12
|buy
|3738
|100.00
|115.47
|114.86
|115.67
|7475
|2006.08.09 07:17
|close
|3738
|100.00
|115.58
|114.86
|115.67
|9517.22
|6643699.60
|7476
|2006.08.09 07:17
|close
|3737
|100.00
|115.57
|114.92
|115.88
|-9518.04
|6634181.56
|7477
|2006.08.09 07:18
|sell
|3739
|100.00
|115.56
|116.32
|115.36
|7478
|2006.08.09 08:08
|t/p
|3739
|100.00
|115.36
|116.32
|115.36
|17338.53
|6651520.09
|7479
|2006.08.09 08:08
|sell
|3740
|100.00
|115.31
|116.07
|115.11
|7480
|2006.08.09 10:19
|t/p
|3740
|100.00
|115.11
|116.07
|115.11
|17374.69
|6668894.78
|7481
|2006.08.09 10:19
|sell
|3741
|100.00
|115.07
|115.83
|114.87
|7482
|2006.08.09 12:48
|t/p
|3741
|100.00
|114.87
|115.83
|114.87
|17412.50
|6686307.28
|7483
|2006.08.09 12:48
|sell
|3742
|100.00
|114.82
|115.58
|114.62
|7484
|2006.08.09 12:52
|sell
|3743
|100.00
|114.99
|115.60
|114.79
|7485
|2006.08.09 12:55
|close
|3743
|100.00
|114.88
|115.60
|114.79
|9575.21
|6695882.49
|7486
|2006.08.09 12:55
|close
|3742
|100.00
|114.85
|115.58
|114.62
|-2612.10
|6693270.39
|7487
|2006.08.09 12:55
|sell
|3744
|100.00
|114.82
|115.58
|114.62
|7488
|2006.08.09 12:57
|sell
|3745
|100.00
|115.06
|115.67
|114.86
|7489
|2006.08.09 12:59
|close
|3745
|100.00
|114.93
|115.67
|114.86
|11311.23
|6704581.62
|7490
|2006.08.09 13:00
|close
|3744
|100.00
|114.92
|115.58
|114.62
|-8701.71
|6695879.91
|7491
|2006.08.09 13:02
|sell
|3746
|100.00
|114.91
|115.67
|114.71
|7492
|2006.08.09 14:02
|sell
|3747
|100.00
|115.06
|115.67
|114.86
|7493
|2006.08.09 14:08
|close
|3747
|100.00
|114.96
|115.67
|114.86
|8698.68
|6704578.59
|7494
|2006.08.09 14:09
|close
|3746
|100.00
|114.97
|115.67
|114.71
|-5218.75
|6699359.84
|7495
|2006.08.09 14:09
|sell
|3748
|100.00
|114.94
|115.70
|114.74
|7496
|2006.08.09 14:33
|sell
|3749
|100.00
|115.09
|115.70
|114.89
|7497
|2006.08.09 20:18
|sell
|3750
|100.00
|115.28
|115.74
|115.08
|7498
|2006.08.09 22:05
|sell
|3751
|100.00
|115.43
|115.74
|115.23
|7499
|2006.08.10 03:17
|t/p
|3751
|100.00
|115.23
|115.74
|115.23
|15576.70
|6714936.54
|7500
|2006.08.10 03:17
|close
|3750
|100.00
|115.21
|115.74
|115.08
|4292.96
|6719229.50
|7501
|2006.08.10 03:17
|close
|3749
|100.00
|115.23
|115.70
|114.89
|-13932.51
|6705296.99
|7502
|2006.08.10 03:17
|close
|3748
|100.00
|115.22
|115.70
|114.74
|-26084.24
|6679212.75
|7503
|2006.08.10 03:18
|sell
|3752
|100.00
|115.17
|115.93
|114.97
|7504
|2006.08.10 03:22
|sell
|3753
|100.00
|115.34
|115.95
|115.14
|7505
|2006.08.10 03:25
|close
|3753
|100.00
|115.21
|115.95
|115.14
|11283.74
|6690496.49
|7506
|2006.08.10 03:25
|close
|3752
|100.00
|115.24
|115.93
|114.97
|-6074.28
|6684422.21
|7507
|2006.08.10 03:25
|sell
|3754
|100.00
|115.18
|115.94
|114.98
|7508
|2006.08.10 09:01
|t/p
|3754
|100.00
|114.98
|115.94
|114.98
|17395.84
|6701818.05
|7509
|2006.08.10 09:01
|sell
|3755
|100.00
|114.93
|115.69
|114.73
|7510
|2006.08.10 13:45
|t/p
|3755
|100.00
|114.73
|115.69
|114.73
|17432.23
|6719250.28
|7511
|2006.08.10 13:45
|sell
|3756
|100.00
|114.69
|115.45
|114.49
|7512
|2006.08.10 14:17
|sell
|3757
|100.00
|114.86
|115.47
|114.66
|7513
|2006.08.10 15:31
|sell
|3758
|100.00
|115.05
|115.51
|114.85
|7514
|2006.08.10 16:20
|sell
|3759
|100.00
|115.20
|115.51
|115.00
|7515
|2006.08.10 16:38
|sell
|3760
|100.00
|115.36
|115.52
|115.16
|7516
|2006.08.10 16:41
|s/l
|3756
|100.00
|115.45
|115.45
|114.49
|-65829.36
|6653420.92
|7517
|2006.08.10 16:41
|close
|3760
|100.00
|115.45
|115.52
|115.16
|-7795.58
|6645625.34
|7518
|2006.08.10 16:41
|close
|3759
|100.00
|115.46
|115.51
|115.00
|-22518.62
|6623106.72
|7519
|2006.08.10 16:41
|close
|3758
|100.00
|115.43
|115.51
|114.85
|-32920.38
|6590186.34
|7520
|2006.08.10 16:41
|close
|3757
|100.00
|115.44
|115.47
|114.66
|-50242.55
|6539943.79
|7521
|2006.08.10 16:41
|buy
|3761
|100.00
|115.45
|114.69
|115.65
|7522
|2006.08.10 21:10
|buy
|3762
|100.00
|115.29
|114.68
|115.49
|7523
|2006.08.11 01:47
|close
|3762
|100.00
|115.43
|114.68
|115.49
|12383.26
|6552327.05
|7524
|2006.08.11 01:50
|close
|3761
|100.00
|115.41
|114.69
|115.65
|-3211.20
|6549115.85
|7525
|2006.08.11 01:50
|buy
|3763
|100.00
|115.47
|114.71
|115.67
|7526
|2006.08.11 01:51
|buy
|3764
|100.00
|115.31
|114.70
|115.51
|7527
|2006.08.11 03:48
|close
|3764
|100.00
|115.40
|114.70
|115.51
|7798.96
|6556914.81
|7528
|2006.08.11 03:48
|close
|3763
|100.00
|115.39
|114.71
|115.67
|-6933.01
|6549981.80
|7529
|2006.08.11 03:49
|buy
|3765
|100.00
|115.45
|114.69
|115.65
|7530
|2006.08.11 08:15
|t/p
|3765
|100.00
|115.65
|114.69
|115.65
|17281.61
|6567263.41
|7531
|2006.08.11 08:15
|buy
|3766
|100.00
|115.77
|115.01
|115.97
|7532
|2006.08.11 08:15
|buy
|3767
|100.00
|115.61
|115.00
|115.81
|7533
|2006.08.11 08:17
|close
|3767
|100.00
|115.73
|115.00
|115.81
|10368.96
|6577632.37
|7534
|2006.08.11 08:17
|close
|3766
|100.00
|115.68
|115.01
|115.97
|-7780.08
|6569852.29
|7535
|2006.08.11 08:18
|buy
|3768
|100.00
|115.77
|115.01
|115.97
|7536
|2006.08.11 08:21
|buy
|3769
|100.00
|115.57
|114.96
|115.77
|7537
|2006.08.11 08:21
|close
|3769
|100.00
|115.68
|114.96
|115.77
|9508.99
|6579361.28
|7538
|2006.08.11 08:21
|close
|3768
|100.00
|115.71
|115.01
|115.97
|-5185.38
|6574175.90
|7539
|2006.08.11 08:21
|buy
|3770
|100.00
|115.77
|115.01
|115.97
|7540
|2006.08.11 08:21
|buy
|3771
|100.00
|115.57
|114.96
|115.77
|7541
|2006.08.11 08:22
|close
|3771
|100.00
|115.68
|114.96
|115.77
|9508.99
|6583684.89
|7542
|2006.08.11 08:22
|close
|3770
|100.00
|115.71
|115.01
|115.97
|-5185.38
|6578499.51
|7543
|2006.08.11 08:22
|buy
|3772
|100.00
|115.77
|115.01
|115.97
|7544
|2006.08.11 08:22
|buy
|3773
|100.00
|115.60
|114.99
|115.80
|7545
|2006.08.11 08:25
|close
|3773
|100.00
|115.73
|114.99
|115.80
|11233.04
|6589732.55
|7546
|2006.08.11 08:25
|close
|3772
|100.00
|115.64
|115.01
|115.97
|-11241.78
|6578490.77
|7547
|2006.08.11 08:25
|buy
|3774
|100.00
|115.67
|114.91
|115.87
|7548
|2006.08.11 10:18
|t/p
|3774
|100.00
|115.87
|114.91
|115.87
|17256.25
|6595747.02
|7549
|2006.08.11 10:18
|buy
|3775
|100.00
|115.94
|115.18
|116.14
|7550
|2006.08.11 14:35
|t/p
|3775
|100.00
|116.14
|115.18
|116.14
|17188.04
|6612935.06
|7551
|2006.08.11 14:35
|buy
|3776
|100.00
|116.40
|115.64
|116.60
|7552
|2006.08.11 14:35
|buy
|3777
|100.00
|116.20
|115.59
|116.40
|7553
|2006.08.11 14:35
|t/p
|3777
|100.00
|116.40
|115.59
|116.40
|17177.70
|6630112.76
|7554
|2006.08.11 14:35
|close
|3776
|100.00
|116.43
|115.64
|116.60
|2576.66
|6632689.42
|7555
|2006.08.11 14:35
|buy
|3778
|100.00
|116.46
|115.70
|116.66
|7556
|2006.08.11 14:35
|buy
|3779
|100.00
|116.29
|115.68
|116.49
|7557
|2006.08.11 14:35
|close
|3779
|100.00
|116.43
|115.68
|116.49
|12024.39
|6644713.81
|7558
|2006.08.11 14:35
|close
|3778
|100.00
|116.16
|115.70
|116.66
|-25826.45
|6618887.36
|7559
|2006.08.11 14:35
|buy
|3780
|100.00
|116.26
|115.50
|116.46
|7560
|2006.08.11 14:46
|buy
|3781
|100.00
|116.10
|115.49
|116.30
|7561
|2006.08.11 14:48
|close
|3781
|100.00
|116.19
|115.49
|116.30
|7745.93
|6626633.29
|7562
|2006.08.11 14:49
|close
|3780
|100.00
|116.16
|115.50
|116.46
|-8608.82
|6618024.47
|7563
|2006.08.11 14:49
|buy
|3782
|100.00
|116.41
|115.65
|116.61
|7564
|2006.08.11 14:49
|buy
|3783
|100.00
|116.25
|115.64
|116.45
|7565
|2006.08.11 14:49
|close
|3783
|100.00
|116.43
|115.64
|116.45
|15459.93
|6633484.40
|7566
|2006.08.11 14:50
|close
|3782
|100.00
|116.35
|115.65
|116.61
|-5156.85
|6628327.55
|7567
|2006.08.11 14:50
|buy
|3784
|100.00
|116.38
|115.62
|116.58
|7568
|2006.08.11 14:54
|buy
|3785
|100.00
|116.23
|115.62
|116.43
|7569
|2006.08.11 14:55
|close
|3785
|100.00
|116.32
|115.62
|116.43
|7737.28
|6636064.83
|7570
|2006.08.11 14:56
|close
|3784
|100.00
|116.20
|115.62
|116.58
|-15490.53
|6620574.30
|7571
|2006.08.11 14:56
|buy
|3786
|100.00
|116.23
|115.47
|116.43
|7572
|2006.08.11 14:57
|t/p
|3786
|100.00
|116.43
|115.47
|116.43
|17177.70
|6637752.00
|7573
|2006.08.11 14:57
|buy
|3787
|100.00
|116.47
|115.71
|116.67
|7574
|2006.08.11 14:59
|buy
|3788
|100.00
|116.28
|115.67
|116.48
|7575
|2006.08.11 15:30
|buy
|3789
|100.00
|116.11
|115.65
|116.31
|7576
|2006.08.11 15:49
|buy
|3790
|100.00
|115.95
|115.64
|116.15
|7577
|2006.08.11 17:15
|t/p
|3790
|100.00
|116.15
|115.64
|116.15
|17219.11
|6654971.11
|7578
|2006.08.11 17:15
|close
|3789
|100.00
|116.15
|115.65
|116.31
|3443.82
|6658414.93
|7579
|2006.08.11 17:15
|close
|3788
|100.00
|116.14
|115.67
|116.48
|-12054.42
|6646360.51
|7580
|2006.08.11 17:15
|close
|3787
|100.00
|116.15
|115.71
|116.67
|-27550.58
|6618809.93
|7581
|2006.08.11 17:15
|sell
|3791
|100.00
|116.11
|116.87
|115.91
|7582
|2006.08.11 18:02
|sell
|3792
|100.00
|116.31
|116.92
|116.11
|7583
|2006.08.14 01:02
|close
|3792
|100.00
|116.20
|116.92
|116.11
|8872.14
|6627682.07
|7584
|2006.08.14 01:03
|close
|3791
|100.00
|116.21
|116.87
|115.91
|-9199.41
|6618482.66
|7585
|2006.08.14 01:03
|sell
|3793
|100.00
|116.16
|116.92
|115.96
|7586
|2006.08.14 01:26
|sell
|3794
|100.00
|116.31
|116.92
|116.11
|7587
|2006.08.14 01:46
|close
|3794
|100.00
|116.23
|116.92
|116.11
|6882.90
|6625365.56
|7588
|2006.08.14 01:48
|close
|3793
|100.00
|116.21
|116.92
|115.96
|-4302.56
|6621063.00
|7589
|2006.08.14 01:49
|sell
|3795
|100.00
|116.22
|116.98
|116.02
|7590
|2006.08.14 14:30
|sell
|3796
|100.00
|116.56
|117.17
|116.36
|7591
|2006.08.14 16:15
|close
|3796
|100.00
|116.37
|117.17
|116.36
|16327.23
|6637390.23
|7592
|2006.08.14 16:15
|close
|3795
|100.00
|116.38
|116.98
|116.02
|-13748.07
|6623642.16
|7593
|2006.08.14 16:15
|sell
|3797
|100.00
|116.36
|117.12
|116.16
|7594
|2006.08.14 17:48
|sell
|3798
|100.00
|116.55
|117.16
|116.35
|7595
|2006.08.14 20:26
|sell
|3799
|100.00
|116.70
|117.16
|116.50
|7596
|2006.08.15 02:06
|close
|3799
|100.00
|116.53
|117.16
|116.50
|13994.22
|6637636.38
|7597
|2006.08.15 02:06
|close
|3798
|100.00
|116.54
|117.16
|116.35
|263.77
|6637900.15
|7598
|2006.08.15 02:06
|close
|3797
|100.00
|116.53
|117.12
|116.16
|-15182.82
|6622717.33
|7599
|2006.08.15 02:06
|sell
|3800
|100.00
|116.50
|117.26
|116.30
|7600
|2006.08.15 03:32
|sell
|3801
|100.00
|116.70
|117.31
|116.50
|7601
|2006.08.15 04:07
|close
|3801
|100.00
|116.59
|117.31
|116.50
|9434.77
|6632152.10
|7602
|2006.08.15 04:07
|close
|3800
|100.00
|116.60
|117.26
|116.30
|-8576.33
|6623575.77
|7603
|2006.08.15 04:07
|sell
|3802
|100.00
|116.57
|117.33
|116.37
|7604
|2006.08.15 09:06
|t/p
|3802
|100.00
|116.37
|117.33
|116.37
|17188.04
|6640763.81
|7605
|2006.08.15 09:06
|sell
|3803
|100.00
|116.32
|117.08
|116.12
|7606
|2006.08.15 09:09
|sell
|3804
|100.00
|116.47
|117.08
|116.27
|7607
|2006.08.15 09:09
|close
|3804
|100.00
|116.39
|117.08
|116.27
|6873.44
|6647637.25
|7608
|2006.08.15 09:09
|close
|3803
|100.00
|116.43
|117.08
|116.12
|-9447.74
|6638189.51
|7609
|2006.08.15 09:09
|sell
|3805
|100.00
|116.47
|117.23
|116.27
|7610
|2006.08.15 12:40
|sell
|3806
|100.00
|116.62
|117.23
|116.42
|7611
|2006.08.15 14:30
|close
|3806
|100.00
|116.51
|117.23
|116.42
|9441.25
|6647630.76
|7612
|2006.08.15 14:30
|close
|3805
|100.00
|116.63
|117.23
|116.27
|-13718.60
|6633912.16
|7613
|2006.08.15 14:30
|sell
|3807
|100.00
|116.47
|117.23
|116.27
|7614
|2006.08.15 14:32
|sell
|3808
|100.00
|116.67
|117.28
|116.47
|7615
|2006.08.15 14:32
|close
|3808
|100.00
|116.51
|117.28
|116.47
|13732.73
|6647644.89
|7616
|2006.08.15 14:32
|close
|3807
|100.00
|116.53
|117.23
|116.27
|-5148.89
|6642496.00
|7617
|2006.08.15 14:32
|sell
|3809
|100.00
|116.53
|117.29
|116.33
|7618
|2006.08.15 14:36
|t/p
|3809
|100.00
|116.33
|117.29
|116.33
|17193.95
|6659689.95
|7619
|2006.08.15 14:36
|sell
|3810
|100.00
|116.28
|117.04
|116.08
|7620
|2006.08.15 14:36
|sell
|3811
|100.00
|116.46
|117.07
|116.26
|7621
|2006.08.15 14:36
|close
|3811
|100.00
|116.32
|117.07
|116.26
|12035.76
|6671725.71
|7622
|2006.08.15 14:36
|close
|3810
|100.00
|116.50
|117.04
|116.08
|-18884.12
|6652841.59
|7623
|2006.08.15 14:36
|sell
|3812
|100.00
|116.44
|117.20
|116.24
|7624
|2006.08.15 14:40
|sell
|3813
|100.00
|116.67
|117.28
|116.47
|7625
|2006.08.15 14:40
|close
|3813
|100.00
|116.50
|117.28
|116.47
|14592.27
|6667433.86
|7626
|2006.08.15 14:40
|close
|3812
|100.00
|116.53
|117.20
|116.24
|-7723.33
|6659710.53
|7627
|2006.08.15 14:40
|sell
|3814
|100.00
|116.53
|117.29
|116.33
|7628
|2006.08.15 14:45
|t/p
|3814
|100.00
|116.33
|117.29
|116.33
|17195.43
|6676905.96
|7629
|2006.08.15 14:45
|sell
|3815
|100.00
|116.27
|117.03
|116.07
|7630
|2006.08.15 14:45
|sell
|3816
|100.00
|116.56
|117.17
|116.36
|7631
|2006.08.15 14:45
|t/p
|3816
|100.00
|116.36
|117.17
|116.36
|17192.47
|6694098.43
|7632
|2006.08.15 14:57
|sell
|3817
|100.00
|116.67
|117.28
|116.47
|7633
|2006.08.15 14:57
|t/p
|3817
|100.00
|116.47
|117.28
|116.47
|17189.51
|6711287.94
|7634
|2006.08.15 14:58
|sell
|3818
|100.00
|116.67
|117.28
|116.47
|7635
|2006.08.15 14:59
|t/p
|3818
|100.00
|116.47
|117.28
|116.47
|17216.15
|6728504.09
|7636
|2006.08.15 15:12
|t/p
|3815
|100.00
|116.07
|117.03
|116.07
|17241.38
|6745745.47
|7637
|2006.08.15 15:12
|sell
|3819
|100.00
|115.96
|116.72
|115.76
|7638
|2006.08.15 15:25
|sell
|3820
|100.00
|116.13
|116.74
|115.93
|7639
|2006.08.15 15:28
|close
|3820
|100.00
|116.04
|116.74
|115.93
|7755.95
|6753501.42
|7640
|2006.08.15 15:28
|close
|3819
|100.00
|116.05
|116.72
|115.76
|-7755.28
|6745746.14
|7641
|2006.08.15 15:28
|sell
|3821
|100.00
|116.02
|116.78
|115.82
|7642
|2006.08.15 22:20
|sell
|3822
|100.00
|116.17
|116.78
|115.97
|7643
|2006.08.15 22:45
|close
|3822
|100.00
|116.09
|116.78
|115.97
|6891.21
|6752637.35
|7644
|2006.08.15 22:45
|close
|3821
|100.00
|116.11
|116.78
|115.82
|-7751.27
|6744886.08
|7645
|2006.08.15 22:46
|buy
|3823
|100.00
|116.10
|115.34
|116.30
|7646
|2006.08.16 13:40
|t/p
|3823
|100.00
|116.30
|115.34
|116.30
|17450.13
|6762336.21
|7647
|2006.08.16 13:40
|buy
|3824
|100.00
|116.35
|115.59
|116.55
|7648
|2006.08.16 14:30
|buy
|3825
|100.00
|116.17
|115.56
|116.37
|7649
|2006.08.16 14:30
|buy
|3826
|100.00
|115.96
|115.50
|116.16
|7650
|2006.08.16 14:30
|buy
|3827
|100.00
|115.79
|115.48
|115.99
|7651
|2006.08.16 14:30
|t/p
|3827
|100.00
|115.99
|115.48
|115.99
|17222.07
|6779558.28
|7652
|2006.08.16 14:30
|close
|3826
|100.00
|116.13
|115.50
|116.16
|14638.77
|6794197.05
|7653
|2006.08.16 14:30
|close
|3825
|100.00
|115.99
|115.56
|116.37
|-15518.58
|6778678.47
|7654
|2006.08.16 14:30
|close
|3824
|100.00
|115.92
|115.59
|116.55
|-37094.55
|6741583.92
|7655
|2006.08.16 14:30
|sell
|3828
|100.00
|115.78
|116.54
|115.58
|7656
|2006.08.16 14:30
|sell
|3829
|100.00
|116.13
|116.74
|115.93
|7657
|2006.08.16 14:30
|t/p
|3829
|100.00
|115.93
|116.74
|115.93
|17268.17
|6758852.09
|7658
|2006.08.16 14:30
|close
|3828
|100.00
|115.82
|116.54
|115.58
|-3453.63
|6755398.46
|7659
|2006.08.16 14:31
|sell
|3830
|100.00
|115.75
|116.51
|115.55
|7660
|2006.08.16 14:31
|sell
|3831
|100.00
|115.91
|116.52
|115.71
|7661
|2006.08.16 14:31
|close
|3831
|100.00
|115.82
|116.52
|115.71
|7770.68
|6763169.14
|7662
|2006.08.16 14:31
|close
|3830
|100.00
|115.86
|116.51
|115.55
|-9494.22
|6753674.92
|7663
|2006.08.16 14:31
|sell
|3832
|100.00
|115.85
|116.61
|115.65
|7664
|2006.08.16 14:36
|sell
|3833
|100.00
|116.12
|116.73
|115.92
|7665
|2006.08.16 14:44
|t/p
|3833
|100.00
|115.92
|116.73
|115.92
|17263.70
|6770938.62
|7666
|2006.08.16 14:44
|close
|3832
|100.00
|115.85
|116.61
|115.65
|0.00
|6770938.62
|7667
|2006.08.16 14:45
|sell
|3834
|100.00
|115.85
|116.61
|115.65
|7668
|2006.08.16 14:46
|sell
|3835
|100.00
|116.02
|116.63
|115.82
|7669
|2006.08.16 14:48
|t/p
|3835
|100.00
|115.82
|116.63
|115.82
|17269.67
|6788208.29
|7670
|2006.08.16 14:55
|sell
|3836
|100.00
|116.00
|116.61
|115.80
|7671
|2006.08.16 14:55
|close
|3836
|100.00
|115.88
|116.61
|115.80
|10355.54
|6798563.83
|7672
|2006.08.16 14:55
|close
|3834
|100.00
|115.87
|116.61
|115.65
|-1726.07
|6796837.76
|7673
|2006.08.16 14:56
|sell
|3837
|100.00
|115.80
|116.56
|115.60
|7674
|2006.08.16 20:45
|sell
|3838
|100.00
|115.97
|116.58
|115.77
|7675
|2006.08.16 20:47
|close
|3838
|100.00
|115.85
|116.58
|115.77
|10358.22
|6807195.98
|7676
|2006.08.16 20:47
|close
|3837
|100.00
|115.91
|116.56
|115.60
|-9490.12
|6797705.86
|7677
|2006.08.16 20:48
|buy
|3839
|100.00
|115.99
|115.23
|116.19
|7678
|2006.08.16 22:01
|buy
|3840
|100.00
|115.84
|115.23
|116.04
|7679
|2006.08.17 03:01
|buy
|3841
|100.00
|115.64
|115.18
|115.84
|7680
|2006.08.17 09:19
|buy
|3842
|100.00
|115.48
|115.17
|115.68
|7681
|2006.08.17 09:27
|buy
|3843
|100.00
|115.32
|115.16
|115.52
|7682
|2006.08.17 10:38
|s/l
|3839
|100.00
|115.23
|115.23
|116.19
|-65208.12
|6732497.74
|7683
|2006.08.17 10:38
|s/l
|3840
|100.00
|115.23
|115.23
|116.04
|-52187.29
|6680310.45
|7684
|2006.08.17 10:38
|close
|3843
|100.00
|115.20
|115.16
|115.52
|-10416.67
|6669893.78
|7685
|2006.08.17 10:38
|close
|3842
|100.00
|115.21
|115.17
|115.68
|-23435.47
|6646458.31
|7686
|2006.08.17 10:38
|close
|3841
|100.00
|115.22
|115.18
|115.84
|-36452.00
|6610006.31
|7687
|2006.08.17 10:39
|sell
|3844
|100.00
|115.20
|115.96
|115.00
|7688
|2006.08.17 11:01
|sell
|3845
|100.00
|115.36
|115.97
|115.16
|7689
|2006.08.17 14:31
|sell
|3846
|100.00
|115.52
|115.98
|115.32
|7690
|2006.08.17 14:36
|close
|3846
|100.00
|115.35
|115.98
|115.32
|14737.75
|6624744.06
|7691
|2006.08.17 14:36
|close
|3845
|100.00
|115.36
|115.97
|115.16
|0.00
|6624744.06
|7692
|2006.08.17 14:36
|close
|3844
|100.00
|115.35
|115.96
|115.00
|-13003.90
|6611740.16
|7693
|2006.08.17 14:36
|buy
|3847
|100.00
|115.36
|114.60
|115.56
|7694
|2006.08.17 16:33
|t/p
|3847
|100.00
|115.56
|114.60
|115.56
|17302.54
|6629042.70
|7695
|2006.08.17 16:33
|buy
|3848
|100.00
|115.63
|114.87
|115.83
|7696
|2006.08.17 17:17
|buy
|3849
|100.00
|115.47
|114.86
|115.67
|7697
|2006.08.17 17:18
|close
|3849
|100.00
|115.57
|114.86
|115.67
|8652.76
|6637695.46
|7698
|2006.08.17 17:18
|close
|3848
|100.00
|115.56
|114.87
|115.83
|-6057.46
|6631638.00
|7699
|2006.08.17 17:18
|buy
|3850
|100.00
|115.61
|114.85
|115.81
|7700
|2006.08.17 17:31
|buy
|3851
|100.00
|115.43
|114.82
|115.63
|7701
|2006.08.17 18:06
|close
|3851
|100.00
|115.53
|114.82
|115.63
|8655.76
|6640293.76
|7702
|2006.08.17 18:06
|close
|3850
|100.00
|115.51
|114.85
|115.81
|-8657.26
|6631636.50
|7703
|2006.08.17 18:06
|buy
|3852
|100.00
|115.57
|114.81
|115.77
|7704
|2006.08.17 19:00
|t/p
|3852
|100.00
|115.77
|114.81
|115.77
|17274.14
|6648910.64
|7705
|2006.08.17 19:00
|buy
|3853
|100.00
|115.82
|115.06
|116.02
|7706
|2006.08.17 19:26
|t/p
|3853
|100.00
|116.02
|115.06
|116.02
|17236.92
|6666147.56
|7707
|2006.08.17 19:26
|buy
|3854
|100.00
|116.07
|115.31
|116.27
|7708
|2006.08.17 23:19
|buy
|3855
|100.00
|115.92
|115.31
|116.12
|7709
|2006.08.17 23:25
|close
|3855
|100.00
|116.00
|115.31
|116.12
|6896.55
|6673044.11
|7710
|2006.08.17 23:25
|close
|3854
|100.00
|115.98
|115.31
|116.27
|-7759.96
|6665284.15
|7711
|2006.08.17 23:25
|buy
|3856
|100.00
|116.01
|115.25
|116.21
|7712
|2006.08.18 08:26
|buy
|3857
|100.00
|115.86
|115.25
|116.06
|7713
|2006.08.18 08:32
|close
|3857
|100.00
|115.96
|115.25
|116.06
|8623.66
|6673907.81
|7714
|2006.08.18 08:32
|close
|3856
|100.00
|115.93
|115.25
|116.21
|-6646.02
|6667261.79
|7715
|2006.08.18 08:32
|sell
|3858
|100.00
|115.96
|116.72
|115.76
|7716
|2006.08.18 11:24
|t/p
|3858
|100.00
|115.76
|116.72
|115.76
|17280.11
|6684541.90
|7717
|2006.08.18 11:24
|sell
|3859
|100.00
|115.70
|116.46
|115.50
|7718
|2006.08.18 12:12
|t/p
|3859
|100.00
|115.50
|116.46
|115.50
|17316.02
|6701857.92
|7719
|2006.08.18 12:12
|sell
|3860
|100.00
|115.46
|116.22
|115.26
|7720
|2006.08.18 12:18
|sell
|3861
|100.00
|115.62
|116.23
|115.42
|7721
|2006.08.18 12:26
|close
|3861
|100.00
|115.51
|116.23
|115.42
|9522.99
|6711380.91
|7722
|2006.08.18 12:26
|close
|3860
|100.00
|115.52
|116.22
|115.26
|-5193.91
|6706187.00
|7723
|2006.08.18 12:27
|sell
|3862
|100.00
|115.47
|116.23
|115.27
|7724
|2006.08.18 12:32
|sell
|3863
|100.00
|115.66
|116.27
|115.46
|7725
|2006.08.18 12:47
|sell
|3864
|100.00
|115.81
|116.27
|115.61
|7726
|2006.08.18 12:56
|close
|3864
|100.00
|115.63
|116.27
|115.61
|15566.89
|6721753.89
|7727
|2006.08.18 12:56
|close
|3863
|100.00
|115.62
|116.27
|115.46
|3459.61
|6725213.50
|7728
|2006.08.18 12:56
|close
|3862
|100.00
|115.63
|116.23
|115.27
|-13837.24
|6711376.26
|7729
|2006.08.18 12:56
|sell
|3865
|100.00
|115.58
|116.34
|115.38
|7730
|2006.08.18 12:59
|sell
|3866
|100.00
|115.78
|116.39
|115.58
|7731
|2006.08.18 13:18
|sell
|3867
|100.00
|115.93
|116.39
|115.73
|7732
|2006.08.18 15:32
|close
|3867
|100.00
|115.75
|116.39
|115.73
|15550.76
|6726927.02
|7733
|2006.08.18 15:33
|close
|3866
|100.00
|115.92
|116.39
|115.58
|-12077.29
|6714849.73
|7734
|2006.08.18 15:33
|close
|3865
|100.00
|115.90
|116.34
|115.38
|-27610.01
|6687239.72
|7735
|2006.08.18 15:33
|buy
|3868
|100.00
|115.92
|115.16
|116.12
|7736
|2006.08.18 15:34
|buy
|3869
|100.00
|115.76
|115.15
|115.96
|7737
|2006.08.18 15:36
|close
|3869
|100.00
|115.85
|115.15
|115.96
|7768.67
|6695008.39
|7738
|2006.08.18 15:36
|close
|3868
|100.00
|115.84
|115.16
|116.12
|-6906.08
|6688102.31
|7739
|2006.08.18 15:36
|buy
|3870
|100.00
|115.90
|115.14
|116.10
|7740
|2006.08.18 15:45
|buy
|3871
|100.00
|115.60
|114.99
|115.80
|7741
|2006.08.18 15:45
|close
|3871
|100.00
|115.79
|114.99
|115.80
|16409.02
|6704511.33
|7742
|2006.08.18 15:45
|close
|3870
|100.00
|115.74
|115.14
|116.10
|-13824.09
|6690687.24
|7743
|2006.08.18 15:45
|sell
|3872
|100.00
|115.56
|116.32
|115.36
|7744
|2006.08.18 15:46
|sell
|3873
|100.00
|115.75
|116.36
|115.55
|7745
|2006.08.18 15:46
|close
|3873
|100.00
|115.57
|116.36
|115.55
|15574.98
|6706262.22
|7746
|2006.08.18 15:46
|close
|3872
|100.00
|115.58
|116.32
|115.36
|-1730.40
|6704531.82
|7747
|2006.08.18 15:46
|sell
|3874
|100.00
|115.71
|116.47
|115.51
|7748
|2006.08.18 16:17
|sell
|3875
|100.00
|115.93
|116.54
|115.73
|7749
|2006.08.18 16:28
|close
|3875
|100.00
|115.79
|116.54
|115.73
|12090.85
|6716622.67
|7750
|2006.08.18 16:28
|close
|3874
|100.00
|115.75
|116.47
|115.51
|-3455.72
|6713166.95
|7751
|2006.08.18 16:28
|sell
|3876
|100.00
|115.78
|116.54
|115.58
|7752
|2006.08.18 16:34
|sell
|3877
|100.00
|115.93
|116.54
|115.73
|7753
|2006.08.18 16:41
|close
|3877
|100.00
|115.85
|116.54
|115.73
|6905.48
|6720072.43
|7754
|2006.08.18 16:41
|close
|3876
|100.00
|115.86
|116.54
|115.58
|-6904.89
|6713167.54
|7755
|2006.08.18 16:41
|buy
|3878
|100.00
|115.85
|115.09
|116.05
|7756
|2006.08.21 03:17
|buy
|3879
|100.00
|115.68
|115.07
|115.88
|7757
|2006.08.21 03:26
|close
|3879
|100.00
|115.77
|115.07
|115.88
|7774.03
|6720941.57
|7758
|2006.08.21 03:26
|close
|3878
|100.00
|115.76
|115.09
|116.05
|-7520.01
|6713421.56
|7759
|2006.08.21 03:26
|sell
|3880
|100.00
|115.74
|116.50
|115.54
|7760
|2006.08.21 09:15
|t/p
|3880
|100.00
|115.54
|116.50
|115.54
|17311.52
|6730733.08
|7761
|2006.08.21 09:15
|sell
|3881
|100.00
|115.49
|116.25
|115.29
|7762
|2006.08.21 10:21
|sell
|3882
|100.00
|115.64
|116.25
|115.44
|7763
|2006.08.21 10:24
|close
|3882
|100.00
|115.56
|116.25
|115.44
|6922.81
|6737655.89
|7764
|2006.08.21 10:24
|close
|3881
|100.00
|115.54
|116.25
|115.29
|-4327.51
|6733328.38
|7765
|2006.08.21 10:24
|sell
|3883
|100.00
|115.53
|116.29
|115.33
|7766
|2006.08.21 13:17
|sell
|3884
|100.00
|115.70
|116.31
|115.50
|7767
|2006.08.21 16:49
|sell
|3885
|100.00
|115.88
|116.34
|115.68
|7768
|2006.08.22 00:12
|sell
|3886
|100.00
|116.03
|116.34
|115.83
|7769
|2006.08.22 02:40
|sell
|3887
|100.00
|116.18
|116.34
|115.98
|7770
|2006.08.22 09:55
|s/l
|3883
|100.00
|116.29
|116.29
|115.33
|-65936.92
|6667391.46
|7771
|2006.08.22 09:55
|s/l
|3884
|100.00
|116.31
|116.31
|115.50
|-53040.35
|6614351.11
|7772
|2006.08.22 09:55
|close
|3887
|100.00
|116.31
|116.34
|115.98
|-11177.03
|6603174.08
|7773
|2006.08.22 09:55
|close
|3886
|100.00
|116.29
|116.34
|115.83
|-22357.90
|6580816.18
|7774
|2006.08.22 09:55
|s/l
|3885
|100.00
|116.34
|116.34
|115.68
|-40133.58
|6540682.60
|7775
|2006.08.22 09:55
|buy
|3888
|100.00
|116.34
|115.58
|116.54
|7776
|2006.08.22 11:15
|buy
|3889
|100.00
|116.17
|115.56
|116.37
|7777
|2006.08.22 11:48
|close
|3889
|100.00
|116.30
|115.56
|116.37
|11177.99
|6551860.59
|7778
|2006.08.22 11:48
|close
|3888
|100.00
|116.28
|115.58
|116.54
|-5159.96
|6546700.63
|7779
|2006.08.22 11:49
|buy
|3890
|100.00
|116.33
|115.57
|116.53
|7780
|2006.08.22 11:55
|buy
|3891
|100.00
|116.17
|115.56
|116.37
|7781
|2006.08.22 11:59
|close
|3891
|100.00
|116.28
|115.56
|116.37
|9459.92
|6556160.55
|7782
|2006.08.22 12:00
|close
|3890
|100.00
|116.27
|115.57
|116.53
|-5160.40
|6551000.15
|7783
|2006.08.22 12:00
|buy
|3892
|100.00
|116.30
|115.54
|116.50
|7784
|2006.08.22 12:37
|buy
|3893
|100.00
|116.15
|115.54
|116.35
|7785
|2006.08.22 12:42
|close
|3893
|100.00
|116.24
|115.54
|116.35
|7742.60
|6558742.75
|7786
|2006.08.22 12:42
|close
|3892
|100.00
|116.22
|115.54
|116.50
|-6883.50
|6551859.25
|7787
|2006.08.22 12:43
|sell
|3894
|100.00
|116.23
|116.99
|116.03
|7788
|2006.08.22 14:02
|sell
|3895
|100.00
|116.40
|117.01
|116.20
|7789
|2006.08.22 14:10
|close
|3895
|100.00
|116.31
|117.01
|116.20
|7737.94
|6559597.19
|7790
|2006.08.22 14:10
|close
|3894
|100.00
|116.32
|116.99
|116.03
|-7737.28
|6551859.91
|7791
|2006.08.22 14:10
|buy
|3896
|100.00
|116.36
|115.60
|116.56
|7792
|2006.08.22 17:33
|t/p
|3896
|100.00
|116.56
|115.60
|116.56
|17148.24
|6569008.15
|7793
|2006.08.22 17:33
|buy
|3897
|100.00
|116.67
|115.91
|116.87
|7794
|2006.08.22 22:11
|buy
|3898
|100.00
|116.51
|115.90
|116.71
|7795
|2006.08.23 02:53
|buy
|3899
|100.00
|116.35
|115.89
|116.55
|7796
|2006.08.23 09:12
|buy
|3900
|100.00
|116.20
|115.89
|116.40
|7797
|2006.08.23 14:23
|t/p
|3900
|100.00
|116.40
|115.89
|116.40
|17180.66
|6586188.81
|7798
|2006.08.23 14:23
|close
|3899
|100.00
|116.41
|115.89
|116.55
|5154.20
|6591343.01
|7799
|2006.08.23 14:23
|close
|3898
|100.00
|116.40
|115.90
|116.71
|-9195.47
|6582147.54
|7800
|2006.08.23 14:23
|close
|3897
|100.00
|116.41
|115.91
|116.87
|-22080.15
|6560067.39
|7801
|2006.08.23 14:23
|buy
|3901
|100.00
|116.43
|115.67
|116.63
|7802
|2006.08.23 14:46
|buy
|3902
|100.00
|116.27
|115.66
|116.47
|7803
|2006.08.23 15:23
|close
|3902
|100.00
|116.36
|115.66
|116.47
|7734.62
|6567802.01
|7804
|2006.08.23 15:23
|close
|3901
|100.00
|116.35
|115.67
|116.63
|-6875.81
|6560926.20
|7805
|2006.08.23 15:23
|buy
|3903
|100.00
|116.40
|115.64
|116.60
|7806
|2006.08.23 16:07
|buy
|3904
|100.00
|116.24
|115.63
|116.44
|7807
|2006.08.23 16:15
|close
|3904
|100.00
|116.37
|115.63
|116.44
|11171.26
|6572097.46
|7808
|2006.08.23 16:15
|close
|3903
|100.00
|116.38
|115.64
|116.60
|-1718.51
|6570378.95
|7809
|2006.08.23 16:15
|buy
|3905
|100.00
|116.41
|115.65
|116.61
|7810
|2006.08.23 17:12
|t/p
|3905
|100.00
|116.61
|115.65
|116.61
|17149.71
|6587528.66
|7811
|2006.08.23 17:12
|buy
|3906
|100.00
|116.66
|115.90
|116.86
|7812
|2006.08.23 17:17
|buy
|3907
|100.00
|116.51
|115.90
|116.71
|7813
|2006.08.23 20:33
|buy
|3908
|100.00
|116.34
|115.88
|116.54
|7814
|2006.08.24 03:10
|close
|3908
|100.00
|116.52
|115.88
|116.54
|16212.09
|6603740.75
|7815
|2006.08.24 03:10
|close
|3907
|100.00
|116.51
|115.90
|116.71
|764.10
|6604504.85
|7816
|2006.08.24 03:10
|close
|3906
|100.00
|116.52
|115.90
|116.86
|-11251.00
|6593253.85
|7817
|2006.08.24 03:10
|buy
|3909
|100.00
|116.53
|115.77
|116.73
|7818
|2006.08.24 04:42
|buy
|3910
|100.00
|116.37
|115.76
|116.57
|7819
|2006.08.24 08:20
|close
|3910
|100.00
|116.46
|115.76
|116.57
|7727.98
|6600981.83
|7820
|2006.08.24 08:20
|close
|3909
|100.00
|116.45
|115.77
|116.73
|-6869.90
|6594111.93
|7821
|2006.08.24 08:21
|buy
|3911
|100.00
|116.48
|115.72
|116.68
|7822
|2006.08.24 12:56
|buy
|3912
|100.00
|116.30
|115.69
|116.50
|7823
|2006.08.24 14:32
|close
|3912
|100.00
|116.45
|115.69
|116.50
|12881.06
|6606992.99
|7824
|2006.08.24 14:32
|close
|3911
|100.00
|116.37
|115.72
|116.68
|-9452.61
|6597540.38
|7825
|2006.08.24 14:32
|buy
|3913
|100.00
|116.45
|115.69
|116.65
|7826
|2006.08.24 15:03
|buy
|3914
|100.00
|116.29
|115.68
|116.49
|7827
|2006.08.24 16:35
|close
|3914
|100.00
|116.39
|115.68
|116.49
|8591.80
|6606132.18
|7828
|2006.08.24 16:35
|close
|3913
|100.00
|116.38
|115.69
|116.65
|-6014.78
|6600117.40
|7829
|2006.08.24 16:35
|buy
|3915
|100.00
|116.43
|115.67
|116.63
|7830
|2006.08.25 01:49
|t/p
|3915
|100.00
|116.63
|115.67
|116.63
|17398.53
|6617515.93
|7831
|2006.08.25 01:49
|buy
|3916
|100.00
|116.70
|115.94
|116.90
|7832
|2006.08.25 01:58
|buy
|3917
|100.00
|116.53
|115.92
|116.73
|7833
|2006.08.25 01:59
|close
|3917
|100.00
|116.66
|115.92
|116.73
|11143.49
|6628659.42
|7834
|2006.08.25 02:00
|close
|3916
|100.00
|116.64
|115.94
|116.90
|-5144.03
|6623515.39
|7835
|2006.08.25 02:00
|buy
|3918
|100.00
|116.69
|115.93
|116.89
|7836
|2006.08.25 07:49
|t/p
|3918
|100.00
|116.89
|115.93
|116.89
|17108.64
|6640624.03
|7837
|2006.08.25 07:49
|buy
|3919
|100.00
|116.94
|116.18
|117.14
|7838
|2006.08.25 08:30
|t/p
|3919
|100.00
|117.14
|116.18
|117.14
|17070.67
|6657694.70
|7839
|2006.08.25 08:30
|buy
|3920
|100.00
|117.20
|116.44
|117.40
|7840
|2006.08.25 14:34
|t/p
|3920
|100.00
|117.40
|116.44
|117.40
|17034.32
|6674729.02
|7841
|2006.08.25 14:34
|buy
|3921
|100.00
|117.45
|116.69
|117.65
|7842
|2006.08.25 15:45
|buy
|3922
|100.00
|117.29
|116.68
|117.49
|7843
|2006.08.25 16:19
|close
|3922
|100.00
|117.38
|116.68
|117.49
|7667.41
|6682396.43
|7844
|2006.08.25 16:19
|close
|3921
|100.00
|117.37
|116.69
|117.65
|-6816.05
|6675580.38
|7845
|2006.08.25 16:20
|buy
|3923
|100.00
|117.43
|116.67
|117.63
|7846
|2006.08.25 17:05
|buy
|3924
|100.00
|117.28
|116.67
|117.48
|7847
|2006.08.25 17:22
|buy
|3925
|100.00
|117.10
|116.64
|117.30
|7848
|2006.08.25 17:41
|close
|3925
|100.00
|117.28
|116.64
|117.30
|15347.89
|6690928.27
|7849
|2006.08.25 17:41
|close
|3924
|100.00
|117.21
|116.67
|117.48
|-5972.19
|6684956.08
|7850
|2006.08.25 17:41
|close
|3923
|100.00
|117.22
|116.67
|117.63
|-17915.03
|6667041.05
|7851
|2006.08.25 17:41
|sell
|3926
|100.00
|117.24
|118.00
|117.04
|7852
|2006.08.28 09:21
|t/p
|3926
|100.00
|117.04
|118.00
|117.04
|16499.72
|6683540.77
|7853
|2006.08.28 09:21
|sell
|3927
|100.00
|116.96
|117.72
|116.76
|7854
|2006.08.28 09:23
|sell
|3928
|100.00
|117.11
|117.72
|116.91
|7855
|2006.08.28 09:34
|close
|3928
|100.00
|117.03
|117.72
|116.91
|6835.85
|6690376.62
|7856
|2006.08.28 09:35
|close
|3927
|100.00
|117.04
|117.72
|116.76
|-6835.27
|6683541.35
|7857
|2006.08.28 09:35
|sell
|3929
|100.00
|117.01
|117.77
|116.81
|7858
|2006.08.28 16:50
|sell
|3930
|100.00
|117.18
|117.79
|116.98
|7859
|2006.08.29 02:27
|close
|3930
|100.00
|117.09
|117.79
|116.98
|7092.10
|6690633.45
|7860
|2006.08.29 02:27
|close
|3929
|100.00
|117.11
|117.77
|116.81
|-9133.28
|6681500.17
|7861
|2006.08.29 02:27
|sell
|3931
|100.00
|117.10
|117.86
|116.90
|7862
|2006.08.29 04:06
|t/p
|3931
|100.00
|116.90
|117.86
|116.90
|17110.10
|6698610.27
|7863
|2006.08.29 04:06
|sell
|3932
|100.00
|116.85
|117.61
|116.65
|7864
|2006.08.29 09:46
|t/p
|3932
|100.00
|116.65
|117.61
|116.65
|17146.78
|6715757.05
|7865
|2006.08.29 09:46
|sell
|3933
|100.00
|116.60
|117.36
|116.40
|7866
|2006.08.29 09:52
|sell
|3934
|100.00
|116.80
|117.41
|116.60
|7867
|2006.08.29 09:56
|close
|3934
|100.00
|116.69
|117.41
|116.60
|9426.69
|6725183.74
|7868
|2006.08.29 09:56
|close
|3933
|100.00
|116.64
|117.36
|116.40
|-3429.36
|6721754.38
|7869
|2006.08.29 09:56
|sell
|3935
|100.00
|116.62
|117.38
|116.42
|7870
|2006.08.29 10:45
|sell
|3936
|100.00
|116.79
|117.40
|116.59
|7871
|2006.08.29 14:16
|close
|3936
|100.00
|116.70
|117.40
|116.59
|7712.08
|6729466.46
|7872
|2006.08.29 14:16
|close
|3935
|100.00
|116.73
|117.38
|116.42
|-9423.46
|6720043.00
|7873
|2006.08.29 14:16
|sell
|3937
|100.00
|116.67
|117.43
|116.47
|7874
|2006.08.29 16:02
|sell
|3938
|100.00
|116.84
|117.45
|116.64
|7875
|2006.08.29 16:06
|close
|3938
|100.00
|116.74
|117.45
|116.64
|8566.04
|6728609.04
|7876
|2006.08.29 16:06
|close
|3937
|100.00
|116.81
|117.43
|116.47
|-11985.28
|6716623.76
|7877
|2006.08.29 16:06
|buy
|3939
|100.00
|116.86
|116.10
|117.06
|7878
|2006.08.29 16:08
|buy
|3940
|100.00
|116.63
|116.02
|116.83
|7879
|2006.08.29 16:10
|close
|3940
|100.00
|116.79
|116.02
|116.83
|13699.80
|6730323.56
|7880
|2006.08.29 16:10
|close
|3939
|100.00
|116.78
|116.10
|117.06
|-6850.49
|6723473.07
|7881
|2006.08.29 16:10
|buy
|3941
|100.00
|116.83
|116.07
|117.03
|7882
|2006.08.29 20:41
|buy
|3942
|100.00
|116.67
|116.06
|116.87
|7883
|2006.08.30 02:00
|close
|3942
|100.00
|116.77
|116.06
|116.87
|8818.54
|6732291.61
|7884
|2006.08.30 02:00
|close
|3941
|100.00
|116.75
|116.07
|117.03
|-6597.55
|6725694.06
|7885
|2006.08.30 02:01
|buy
|3943
|100.00
|116.78
|116.02
|116.98
|7886
|2006.08.30 09:15
|t/p
|3943
|100.00
|116.98
|116.02
|116.98
|17096.94
|6742791.00
|7887
|2006.08.30 09:15
|buy
|3944
|100.00
|117.02
|116.26
|117.22
|7888
|2006.08.30 18:41
|t/p
|3944
|100.00
|117.22
|116.26
|117.22
|17060.48
|6759851.48
|7889
|2006.08.30 18:41
|buy
|3945
|100.00
|117.27
|116.51
|117.47
|7890
|2006.08.30 21:36
|buy
|3946
|100.00
|117.11
|116.50
|117.31
|7891
|2006.08.31 00:08
|close
|3946
|100.00
|117.20
|116.50
|117.31
|8443.28
|6768294.76
|7892
|2006.08.31 00:09
|close
|3945
|100.00
|117.18
|116.51
|117.47
|-6916.39
|6761378.37
|7893
|2006.08.31 00:09
|buy
|3947
|100.00
|117.24
|116.48
|117.44
|7894
|2006.08.31 00:45
|buy
|3948
|100.00
|117.08
|116.47
|117.28
|7895
|2006.08.31 01:49
|close
|3948
|100.00
|117.17
|116.47
|117.28
|7681.15
|6769059.52
|7896
|2006.08.31 01:49
|close
|3947
|100.00
|117.14
|116.48
|117.44
|-8536.79
|6760522.73
|7897
|2006.08.31 01:49
|buy
|3949
|100.00
|117.17
|116.41
|117.37
|7898
|2006.08.31 05:16
|t/p
|3949
|100.00
|117.37
|116.41
|117.37
|17038.68
|6777561.41
|7899
|2006.08.31 05:16
|buy
|3950
|100.00
|117.42
|116.66
|117.62
|7900
|2006.08.31 09:21
|buy
|3951
|100.00
|117.25
|116.64
|117.45
|7901
|2006.08.31 14:30
|buy
|3952
|100.00
|117.09
|116.63
|117.29
|7902
|2006.08.31 16:15
|close
|3952
|100.00
|117.28
|116.63
|117.29
|16200.55
|6793761.96
|7903
|2006.08.31 16:15
|close
|3951
|100.00
|117.24
|116.64
|117.45
|-852.95
|6792909.01
|7904
|2006.08.31 16:15
|close
|3950
|100.00
|117.27
|116.66
|117.62
|-12791.00
|6780118.01
|7905
|2006.08.31 16:15
|buy
|3953
|100.00
|117.22
|116.46
|117.42
|7906
|2006.08.31 19:49
|t/p
|3953
|100.00
|117.42
|116.46
|117.42
|17031.42
|6797149.43
|7907
|2006.08.31 19:49
|buy
|3954
|100.00
|117.47
|116.71
|117.67
|7908
|2006.09.01 03:31
|buy
|3955
|100.00
|117.32
|116.71
|117.52
|7909
|2006.09.01 04:27
|buy
|3956
|100.00
|117.17
|116.71
|117.37
|7910
|2006.09.01 09:49
|t/p
|3956
|100.00
|117.37
|116.71
|117.37
|17037.23
|6814186.66
|7911
|2006.09.01 09:49
|close
|3955
|100.00
|117.39
|116.71
|117.52
|5963.03
|6820149.69
|7912
|2006.09.01 09:49
|close
|3954
|100.00
|117.33
|116.71
|117.67
|-11677.46
|6808472.23
|7913
|2006.09.01 09:49
|buy
|3957
|100.00
|117.43
|116.67
|117.63
|7914
|2006.09.01 13:21
|buy
|3958
|100.00
|117.28
|116.67
|117.48
|7915
|2006.09.04 02:00
|buy
|3959
|100.00
|116.92
|116.46
|117.12
|7916
|2006.09.04 03:41
|buy
|3960
|100.00
|116.76
|116.45
|116.96
|7917
|2006.09.04 04:52
|s/l
|3957
|100.00
|116.67
|116.67
|117.63
|-64886.30
|6743585.93
|7918
|2006.09.04 04:52
|s/l
|3958
|100.00
|116.67
|116.67
|117.48
|-52029.52
|6691556.41
|7919
|2006.09.04 04:52
|close
|3960
|100.00
|116.67
|116.45
|116.96
|-7714.07
|6683842.34
|7920
|2006.09.04 04:53
|close
|3959
|100.00
|116.68
|116.46
|117.12
|-20569.08
|6663273.26
|7921
|2006.09.04 04:59
|sell
|3961
|100.00
|116.66
|117.42
|116.46
|7922
|2006.09.04 06:54
|t/p
|3961
|100.00
|116.46
|117.42
|116.46
|17174.75
|6680448.01
|7923
|2006.09.04 06:54
|sell
|3962
|100.00
|116.41
|117.17
|116.21
|7924
|2006.09.04 08:02
|sell
|3963
|100.00
|116.59
|117.20
|116.39
|7925
|2006.09.04 08:21
|close
|3963
|100.00
|116.48
|117.20
|116.39
|9443.68
|6689891.69
|7926
|2006.09.04 08:22
|close
|3962
|100.00
|116.49
|117.17
|116.21
|-6867.54
|6683024.15
|7927
|2006.09.04 08:24
|sell
|3964
|100.00
|116.43
|117.19
|116.23
|7928
|2006.09.04 10:01
|t/p
|3964
|100.00
|116.23
|117.19
|116.23
|17208.74
|6700232.89
|7929
|2006.09.04 10:01
|sell
|3965
|100.00
|116.18
|116.94
|115.98
|7930
|2006.09.04 15:12
|t/p
|3965
|100.00
|115.98
|116.94
|115.98
|17244.35
|6717477.24
|7931
|2006.09.04 15:12
|sell
|3966
|100.00
|115.94
|116.70
|115.74
|7932
|2006.09.04 17:03
|sell
|3967
|100.00
|116.09
|116.70
|115.89
|7933
|2006.09.04 17:06
|close
|3967
|100.00
|116.00
|116.70
|115.89
|7758.62
|6725235.86
|7934
|2006.09.04 17:07
|close
|3966
|100.00
|115.99
|116.70
|115.74
|-4310.72
|6720925.14
|7935
|2006.09.04 17:07
|buy
|3968
|100.00
|116.04
|115.28
|116.24
|7936
|2006.09.05 02:00
|buy
|3969
|100.00
|115.87
|115.26
|116.07
|7937
|2006.09.05 02:00
|close
|3969
|100.00
|116.01
|115.26
|116.07
|12067.93
|6732993.07
|7938
|2006.09.05 02:01
|close
|3968
|100.00
|115.96
|115.28
|116.24
|-6644.23
|6726348.84
|7939
|2006.09.05 02:01
|sell
|3970
|100.00
|115.83
|116.59
|115.63
|7940
|2006.09.05 02:03
|sell
|3971
|100.00
|115.98
|116.59
|115.78
|7941
|2006.09.05 02:10
|close
|3971
|100.00
|115.88
|116.59
|115.78
|8629.62
|6734978.46
|7942
|2006.09.05 02:11
|close
|3970
|100.00
|115.85
|116.59
|115.63
|-1726.37
|6733252.09
|7943
|2006.09.05 02:11
|sell
|3972
|100.00
|115.98
|116.74
|115.78
|7944
|2006.09.05 09:00
|t/p
|3972
|100.00
|115.78
|116.74
|115.78
|17278.62
|6750530.71
|7945
|2006.09.05 09:00
|sell
|3973
|100.00
|115.71
|116.47
|115.51
|7946
|2006.09.05 13:08
|sell
|3974
|100.00
|115.87
|116.48
|115.67
|7947
|2006.09.05 14:16
|close
|3974
|100.00
|115.77
|116.48
|115.67
|8637.82
|6759168.53
|7948
|2006.09.05 14:16
|close
|3973
|100.00
|115.82
|116.47
|115.51
|-9497.50
|6749671.03
|7949
|2006.09.05 14:16
|buy
|3975
|100.00
|115.81
|115.05
|116.01
|7950
|2006.09.05 16:30
|t/p
|3975
|100.00
|116.01
|115.05
|116.01
|17235.43
|6766906.46
|7951
|2006.09.05 16:30
|buy
|3976
|100.00
|116.08
|115.32
|116.28
|7952
|2006.09.06 03:01
|t/p
|3976
|100.00
|116.28
|115.32
|116.28
|17450.13
|6784356.59
|7953
|2006.09.06 03:01
|buy
|3977
|100.00
|116.35
|115.59
|116.55
|7954
|2006.09.06 03:07
|buy
|3978
|100.00
|116.20
|115.59
|116.40
|7955
|2006.09.06 03:11
|close
|3978
|100.00
|116.29
|115.59
|116.40
|7739.27
|6792095.86
|7956
|2006.09.06 03:11
|close
|3977
|100.00
|116.28
|115.59
|116.55
|-6019.95
|6786075.91
|7957
|2006.09.06 03:11
|buy
|3979
|100.00
|116.33
|115.57
|116.53
|7958
|2006.09.06 13:15
|t/p
|3979
|100.00
|116.53
|115.57
|116.53
|17161.49
|6803237.40
|7959
|2006.09.06 13:15
|buy
|3980
|100.00
|116.58
|115.82
|116.78
|7960
|2006.09.06 13:21
|buy
|3981
|100.00
|116.43
|115.82
|116.63
|7961
|2006.09.06 13:22
|close
|3981
|100.00
|116.54
|115.82
|116.63
|9438.82
|6812676.22
|7962
|2006.09.06 13:22
|close
|3980
|100.00
|116.42
|115.82
|116.78
|-13743.34
|6798932.88
|7963
|2006.09.06 13:22
|sell
|3982
|100.00
|116.44
|117.20
|116.24
|7964
|2006.09.06 13:24
|sell
|3983
|100.00
|116.60
|117.21
|116.40
|7965
|2006.09.06 18:01
|sell
|3984
|100.00
|116.75
|117.21
|116.55
|7966
|2006.09.07 01:10
|close
|3984
|100.00
|116.59
|117.21
|116.55
|11940.40
|6810873.28
|7967
|2006.09.07 01:12
|close
|3983
|100.00
|116.58
|117.21
|116.40
|-67.34
|6810805.94
|7968
|2006.09.07 01:14
|close
|3982
|100.00
|116.59
|117.20
|116.24
|-14648.50
|6796157.44
|7969
|2006.09.07 01:15
|sell
|3985
|100.00
|116.56
|117.32
|116.36
|7970
|2006.09.07 02:17
|sell
|3986
|100.00
|116.73
|117.34
|116.53
|7971
|2006.09.07 07:41
|close
|3986
|100.00
|116.64
|117.34
|116.53
|7716.05
|6803873.49
|7972
|2006.09.07 07:42
|close
|3985
|100.00
|116.66
|117.32
|116.36
|-8571.92
|6795301.57
|7973
|2006.09.07 07:42
|sell
|3987
|100.00
|116.64
|117.40
|116.44
|7974
|2006.09.07 09:30
|sell
|3988
|100.00
|116.87
|117.48
|116.67
|7975
|2006.09.07 09:30
|close
|3988
|100.00
|116.74
|117.48
|116.67
|11135.86
|6806437.43
|7976
|2006.09.07 09:30
|close
|3987
|100.00
|116.72
|117.40
|116.44
|-6854.01
|6799583.42
|7977
|2006.09.07 09:30
|buy
|3989
|100.00
|116.87
|116.11
|117.07
|7978
|2006.09.07 09:35
|buy
|3990
|100.00
|116.71
|116.10
|116.91
|7979
|2006.09.07 09:35
|close
|3990
|100.00
|116.81
|116.10
|116.91
|8560.91
|6808144.33
|7980
|2006.09.07 09:35
|close
|3989
|100.00
|116.78
|116.11
|117.07
|-7706.80
|6800437.53
|7981
|2006.09.07 09:35
|buy
|3991
|100.00
|116.76
|116.00
|116.96
|7982
|2006.09.07 09:47
|t/p
|3991
|100.00
|116.96
|116.00
|116.96
|17098.40
|6817535.93
|7983
|2006.09.07 09:47
|buy
|3992
|100.00
|117.01
|116.25
|117.21
|7984
|2006.09.07 09:47
|buy
|3993
|100.00
|116.80
|116.19
|117.00
|7985
|2006.09.07 09:47
|close
|3993
|100.00
|116.91
|116.19
|117.00
|9408.95
|6826944.88
|7986
|2006.09.07 09:47
|close
|3992
|100.00
|116.93
|116.25
|117.21
|-6841.70
|6820103.18
|7987
|2006.09.07 09:47
|buy
|3994
|100.00
|116.98
|116.22
|117.18
|7988
|2006.09.07 09:49
|buy
|3995
|100.00
|116.82
|116.21
|117.02
|7989
|2006.09.07 09:51
|close
|3995
|100.00
|116.97
|116.21
|117.02
|12823.80
|6832926.98
|7990
|2006.09.07 09:51
|close
|3994
|100.00
|116.90
|116.22
|117.18
|-6843.46
|6826083.52
|7991
|2006.09.07 09:51
|buy
|3996
|100.00
|116.99
|116.23
|117.19
|7992
|2006.09.07 10:45
|buy
|3997
|100.00
|116.55
|115.94
|116.75
|7993
|2006.09.07 10:45
|t/p
|3997
|100.00
|116.75
|115.94
|116.75
|17095.48
|6843179.00
|7994
|2006.09.07 10:45
|close
|3996
|100.00
|116.99
|116.23
|117.19
|0.00
|6843179.00
|7995
|2006.09.07 10:45
|buy
|3998
|100.00
|117.04
|116.28
|117.24
|7996
|2006.09.07 10:45
|buy
|3999
|100.00
|116.55
|115.94
|116.75
|7997
|2006.09.07 10:45
|t/p
|3999
|100.00
|116.75
|115.94
|116.75
|17095.48
|6860274.48
|7998
|2006.09.07 10:45
|close
|3998
|100.00
|116.99
|116.28
|117.24
|-4273.87
|6856000.61
|7999
|2006.09.07 10:45
|buy
|4000
|100.00
|117.04
|116.28
|117.24
|8000
|2006.09.07 10:46
|buy
|4001
|100.00
|116.45
|115.84
|116.65
|8001
|2006.09.07 10:52
|t/p
|4001
|100.00
|116.65
|115.84
|116.65
|17113.04
|6873113.65
|8002
|2006.09.07 10:52
|close
|4000
|100.00
|116.87
|116.28
|117.24
|-14546.08
|6858567.57
|8003
|2006.09.07 10:52
|buy
|4002
|100.00
|116.97
|116.21
|117.17
|8004
|2006.09.07 10:52
|buy
|4003
|100.00
|116.45
|115.84
|116.65
|8005
|2006.09.07 10:53
|t/p
|4003
|100.00
|116.65
|115.84
|116.65
|17113.04
|6875680.61
|8006
|2006.09.07 10:53
|close
|4002
|100.00
|116.87
|116.21
|117.17
|-8556.52
|6867124.09
|8007
|2006.09.07 10:53
|buy
|4004
|100.00
|116.97
|116.21
|117.17
|8008
|2006.09.07 10:53
|buy
|4005
|100.00
|116.45
|115.84
|116.65
|8009
|2006.09.07 10:53
|t/p
|4005
|100.00
|116.65
|115.84
|116.65
|17113.04
|6884237.13
|8010
|2006.09.07 10:53
|close
|4004
|100.00
|116.87
|116.21
|117.17
|-8556.52
|6875680.61
|8011
|2006.09.07 10:53
|buy
|4006
|100.00
|116.97
|116.21
|117.17
|8012
|2006.09.07 10:59
|buy
|4007
|100.00
|116.56
|115.95
|116.76
|8013
|2006.09.07 11:00
|buy
|4008
|100.00
|116.29
|115.83
|116.49
|8014
|2006.09.07 11:00
|s/l
|4006
|100.00
|116.21
|116.21
|117.17
|-65398.85
|6810281.76
|8015
|2006.09.07 11:00
|t/p
|4008
|100.00
|116.49
|115.83
|116.49
|17162.96
|6827444.72
|8016
|2006.09.07 11:00
|close
|4007
|100.00
|116.53
|115.95
|116.76
|-2574.44
|6824870.28
|8017
|2006.09.07 11:00
|sell
|4009
|100.00
|116.51
|117.27
|116.31
|8018
|2006.09.07 11:00
|t/p
|4009
|100.00
|116.31
|117.27
|116.31
|17198.38
|6842068.66
|8019
|2006.09.07 11:00
|sell
|4010
|100.00
|116.25
|117.01
|116.05
|8020
|2006.09.07 11:00
|sell
|4011
|100.00
|116.53
|117.14
|116.33
|8021
|2006.09.07 11:01
|t/p
|4011
|100.00
|116.33
|117.14
|116.33
|17217.63
|6859286.29
|8022
|2006.09.07 11:01
|close
|4010
|100.00
|116.16
|117.01
|116.05
|7747.93
|6867034.22
|8023
|2006.09.07 11:01
|sell
|4012
|100.00
|116.13
|116.89
|115.93
|8024
|2006.09.07 11:06
|sell
|4013
|100.00
|116.33
|116.94
|116.13
|8025
|2006.09.07 11:06
|close
|4013
|100.00
|116.16
|116.94
|116.13
|14634.99
|6881669.21
|8026
|2006.09.07 11:06
|close
|4012
|100.00
|116.17
|116.89
|115.93
|-3443.23
|6878225.98
|8027
|2006.09.07 11:06
|sell
|4014
|100.00
|116.14
|116.90
|115.94
|8028
|2006.09.07 11:06
|sell
|4015
|100.00
|116.33
|116.94
|116.13
|8029
|2006.09.07 11:06
|close
|4015
|100.00
|116.16
|116.94
|116.13
|14634.99
|6892860.97
|8030
|2006.09.07 11:06
|close
|4014
|100.00
|116.17
|116.90
|115.94
|-2582.42
|6890278.55
|8031
|2006.09.07 11:07
|sell
|4016
|100.00
|116.14
|116.90
|115.94
|8032
|2006.09.07 11:07
|sell
|4017
|100.00
|116.42
|117.03
|116.22
|8033
|2006.09.07 11:12
|t/p
|4017
|100.00
|116.22
|117.03
|116.22
|17210.22
|6907488.77
|8034
|2006.09.07 11:12
|close
|4016
|100.00
|116.21
|116.90
|115.94
|-6023.58
|6901465.19
|8035
|2006.09.07 11:12
|sell
|4018
|100.00
|116.13
|116.89
|115.93
|8036
|2006.09.07 11:13
|sell
|4019
|100.00
|116.54
|117.15
|116.34
|8037
|2006.09.07 11:13
|t/p
|4019
|100.00
|116.34
|117.15
|116.34
|17210.23
|6918675.42
|8038
|2006.09.07 11:13
|close
|4018
|100.00
|116.21
|116.89
|115.93
|-6884.09
|6911791.33
|8039
|2006.09.07 11:13
|sell
|4020
|100.00
|116.13
|116.89
|115.93
|8040
|2006.09.07 11:13
|sell
|4021
|100.00
|116.54
|117.15
|116.34
|8041
|2006.09.07 11:14
|t/p
|4021
|100.00
|116.34
|117.15
|116.34
|17214.67
|6929006.00
|8042
|2006.09.07 11:26
|sell
|4022
|100.00
|116.30
|116.91
|116.10
|8043
|2006.09.07 11:26
|sell
|4023
|100.00
|116.49
|116.95
|116.29
|8044
|2006.09.07 11:26
|t/p
|4023
|100.00
|116.29
|116.95
|116.29
|17201.35
|6946207.35
|8045
|2006.09.07 11:26
|close
|4022
|100.00
|116.15
|116.91
|116.10
|12914.33
|6959121.68
|8046
|2006.09.07 11:26
|close
|4020
|100.00
|116.14
|116.89
|115.93
|-861.03
|6958260.65
|8047
|2006.09.07 11:26
|sell
|4024
|100.00
|116.11
|116.87
|115.91
|8048
|2006.09.07 11:26
|sell
|4025
|100.00
|116.30
|116.91
|116.10
|8049
|2006.09.07 11:27
|sell
|4026
|100.00
|116.49
|116.95
|116.29
|8050
|2006.09.07 11:27
|t/p
|4026
|100.00
|116.29
|116.95
|116.29
|17201.35
|6975462.00
|8051
|2006.09.07 11:27
|close
|4025
|100.00
|116.15
|116.91
|116.10
|12914.33
|6988376.33
|8052
|2006.09.07 11:27
|close
|4024
|100.00
|116.14
|116.87
|115.91
|-2583.09
|6985793.24
|8053
|2006.09.07 11:27
|sell
|4027
|100.00
|116.01
|116.77
|115.81
|8054
|2006.09.07 11:39
|sell
|4028
|100.00
|116.17
|116.78
|115.97
|8055
|2006.09.07 11:41
|close
|4028
|100.00
|116.08
|116.78
|115.97
|7753.27
|6993546.51
|8056
|2006.09.07 11:41
|close
|4027
|100.00
|116.07
|116.77
|115.81
|-5169.29
|6988377.22
|8057
|2006.09.07 11:41
|sell
|4029
|100.00
|116.08
|116.84
|115.88
|8058
|2006.09.07 11:54
|sell
|4030
|100.00
|116.23
|116.84
|116.03
|8059
|2006.09.07 12:12
|close
|4030
|100.00
|116.12
|116.84
|116.03
|9472.96
|6997850.18
|8060
|2006.09.07 12:13
|close
|4029
|100.00
|116.13
|116.84
|115.88
|-4305.52
|6993544.66
|8061
|2006.09.07 12:13
|sell
|4031
|100.00
|116.08
|116.84
|115.88
|8062
|2006.09.07 12:33
|sell
|4032
|100.00
|116.24
|116.85
|116.04
|8063
|2006.09.07 12:37
|close
|4032
|100.00
|116.08
|116.85
|116.04
|13783.60
|7007328.26
|8064
|2006.09.07 12:37
|close
|4031
|100.00
|116.09
|116.84
|115.88
|-861.40
|7006466.86
|8065
|2006.09.07 12:38
|sell
|4033
|100.00
|116.04
|116.80
|115.84
|8066
|2006.09.07 12:44
|sell
|4034
|100.00
|116.23
|116.84
|116.03
|8067
|2006.09.07 13:08
|close
|4034
|100.00
|116.09
|116.84
|116.03
|12059.61
|7018526.47
|8068
|2006.09.07 13:09
|close
|4033
|100.00
|116.10
|116.80
|115.84
|-5167.96
|7013358.51
|8069
|2006.09.07 13:10
|sell
|4035
|100.00
|116.05
|116.81
|115.85
|8070
|2006.09.07 13:50
|sell
|4036
|100.00
|116.28
|116.89
|116.08
|8071
|2006.09.07 13:52
|close
|4036
|100.00
|116.13
|116.89
|116.08
|12916.56
|7026275.07
|8072
|2006.09.07 13:53
|close
|4035
|100.00
|116.10
|116.81
|115.85
|-4306.63
|7021968.44
|8073
|2006.09.07 13:54
|sell
|4037
|100.00
|116.29
|117.05
|116.09
|8074
|2006.09.07 13:57
|t/p
|4037
|100.00
|116.09
|117.05
|116.09
|17228.01
|7039196.45
|8075
|2006.09.07 13:57
|sell
|4038
|100.00
|116.05
|116.81
|115.85
|8076
|2006.09.07 13:58
|sell
|4039
|100.00
|116.29
|116.90
|116.09
|8077
|2006.09.07 15:25
|sell
|4040
|100.00
|116.45
|116.91
|116.25
|8078
|2006.09.07 17:05
|sell
|4041
|100.00
|116.65
|116.96
|116.45
|8079
|2006.09.07 17:06
|t/p
|4041
|100.00
|116.45
|116.96
|116.45
|17179.18
|7056375.63
|8080
|2006.09.07 17:06
|close
|4040
|100.00
|116.42
|116.91
|116.25
|2576.88
|7058952.51
|8081
|2006.09.07 17:07
|close
|4039
|100.00
|116.69
|116.90
|116.09
|-34278.86
|7024673.65
|8082
|2006.09.07 17:07
|close
|4038
|100.00
|116.61
|116.81
|115.85
|-48023.33
|6976650.32
|8083
|2006.09.07 17:07
|buy
|4042
|100.00
|116.52
|115.76
|116.72
|8084
|2006.09.07 17:46
|buy
|4043
|100.00
|116.36
|115.75
|116.56
|8085
|2006.09.07 17:55
|close
|4043
|100.00
|116.47
|115.75
|116.56
|9444.49
|6986094.81
|8086
|2006.09.07 17:55
|close
|4042
|100.00
|116.44
|115.76
|116.72
|-6870.49
|6979224.32
|8087
|2006.09.07 17:55
|buy
|4044
|100.00
|116.47
|115.71
|116.67
|8088
|2006.09.08 04:32
|buy
|4045
|100.00
|116.32
|115.71
|116.52
|8089
|2006.09.08 07:11
|buy
|4046
|100.00
|116.17
|115.71
|116.37
|8090
|2006.09.08 09:15
|t/p
|4046
|100.00
|116.37
|115.71
|116.37
|17183.61
|6996407.93
|8091
|2006.09.08 09:15
|close
|4045
|100.00
|116.39
|115.71
|116.52
|6014.26
|7002422.19
|8092
|2006.09.08 09:15
|close
|4044
|100.00
|116.40
|115.71
|116.67
|-5759.05
|6996663.14
|8093
|2006.09.08 09:15
|buy
|4047
|100.00
|116.30
|115.54
|116.50
|8094
|2006.09.08 12:39
|t/p
|4047
|100.00
|116.50
|115.54
|116.50
|17165.90
|7013829.04
|8095
|2006.09.08 12:39
|buy
|4048
|100.00
|116.55
|115.79
|116.75
|8096
|2006.09.08 13:31
|buy
|4049
|100.00
|116.39
|115.78
|116.59
|8097
|2006.09.08 14:30
|close
|4049
|100.00
|116.48
|115.78
|116.59
|7726.65
|7021555.69
|8098
|2006.09.08 14:30
|close
|4048
|100.00
|116.52
|115.79
|116.75
|-2574.67
|7018981.02
|8099
|2006.09.08 14:30
|buy
|4050
|100.00
|116.52
|115.76
|116.72
|8100
|2006.09.08 14:45
|t/p
|4050
|100.00
|116.72
|115.76
|116.72
|17133.55
|7036114.57
|8101
|2006.09.08 14:45
|buy
|4051
|100.00
|116.77
|116.01
|116.97
|8102
|2006.09.08 18:26
|t/p
|4051
|100.00
|116.97
|116.01
|116.97
|17096.94
|7053211.51
|8103
|2006.09.08 18:26
|buy
|4052
|100.00
|117.02
|116.26
|117.22
|8104
|2006.09.11 02:00
|buy
|4053
|100.00
|116.73
|116.12
|116.93
|8105
|2006.09.11 03:02
|close
|4053
|100.00
|116.88
|116.12
|116.93
|12833.68
|7066045.19
|8106
|2006.09.11 03:04
|close
|4052
|100.00
|116.86
|116.26
|117.22
|-13436.90
|7052608.29
|8107
|2006.09.11 03:04
|sell
|4054
|100.00
|116.85
|117.61
|116.65
|8108
|2006.09.11 08:12
|sell
|4055
|100.00
|117.00
|117.61
|116.80
|8109
|2006.09.11 08:41
|sell
|4056
|100.00
|117.15
|117.61
|116.95
|8110
|2006.09.11 08:46
|close
|4056
|100.00
|116.99
|117.61
|116.95
|13676.38
|7066284.67
|8111
|2006.09.11 08:46
|close
|4055
|100.00
|117.01
|117.61
|116.80
|-854.63
|7065430.04
|8112
|2006.09.11 08:47
|close
|4054
|100.00
|116.99
|117.61
|116.65
|-11966.83
|7053463.21
|8113
|2006.09.11 08:47
|buy
|4057
|100.00
|117.00
|116.24
|117.20
|8114
|2006.09.11 09:08
|t/p
|4057
|100.00
|117.20
|116.24
|117.20
|17060.48
|7070523.69
|8115
|2006.09.11 09:08
|buy
|4058
|100.00
|117.27
|116.51
|117.47
|8116
|2006.09.11 10:00
|buy
|4059
|100.00
|117.11
|116.50
|117.31
|8117
|2006.09.11 10:48
|close
|4059
|100.00
|117.20
|116.50
|117.31
|7679.18
|7078202.87
|8118
|2006.09.11 10:49
|close
|4058
|100.00
|117.19
|116.51
|117.47
|-6826.52
|7071376.35
|8119
|2006.09.11 10:50
|buy
|4060
|100.00
|117.24
|116.48
|117.44
|8120
|2006.09.11 16:06
|t/p
|4060
|100.00
|117.44
|116.48
|117.44
|17025.63
|7088401.98
|8121
|2006.09.11 16:06
|buy
|4061
|100.00
|117.51
|116.75
|117.71
|8122
|2006.09.11 16:42
|t/p
|4061
|100.00
|117.71
|116.75
|117.71
|16986.58
|7105388.56
|8123
|2006.09.11 16:42
|buy
|4062
|100.00
|117.78
|117.02
|117.98
|8124
|2006.09.11 17:45
|buy
|4063
|100.00
|117.62
|117.01
|117.82
|8125
|2006.09.12 02:23
|buy
|4064
|100.00
|117.46
|117.00
|117.66
|8126
|2006.09.12 02:48
|close
|4064
|100.00
|117.64
|117.00
|117.66
|15300.92
|7120689.48
|8127
|2006.09.12 02:48
|close
|4063
|100.00
|117.63
|117.01
|117.82
|1104.82
|7121794.30
|8128
|2006.09.12 02:49
|close
|4062
|100.00
|117.61
|117.02
|117.98
|-14199.85
|7107594.45
|8129
|2006.09.12 02:49
|sell
|4065
|100.00
|117.62
|118.38
|117.42
|8130
|2006.09.12 16:05
|sell
|4066
|100.00
|117.78
|118.39
|117.58
|8131
|2006.09.12 16:07
|close
|4066
|100.00
|117.69
|118.39
|117.58
|7647.21
|7115241.66
|8132
|2006.09.12 16:08
|close
|4065
|100.00
|117.70
|118.38
|117.42
|-6796.94
|7108444.72
|8133
|2006.09.12 16:08
|buy
|4067
|100.00
|117.71
|116.95
|117.91
|8134
|2006.09.12 18:25
|t/p
|4067
|100.00
|117.91
|116.95
|117.91
|16959.21
|7125403.93
|8135
|2006.09.12 18:25
|buy
|4068
|100.00
|117.97
|117.21
|118.17
|8136
|2006.09.13 01:07
|buy
|4069
|100.00
|117.81
|117.20
|118.01
|8137
|2006.09.13 03:16
|close
|4069
|100.00
|117.93
|117.20
|118.01
|10175.53
|7135579.46
|8138
|2006.09.13 03:16
|close
|4068
|100.00
|117.92
|117.21
|118.17
|-3985.46
|7131594.00
|8139
|2006.09.13 03:17
|buy
|4070
|100.00
|117.97
|117.21
|118.17
|8140
|2006.09.13 08:30
|buy
|4071
|100.00
|117.82
|117.21
|118.02
|8141
|2006.09.13 09:25
|buy
|4072
|100.00
|117.66
|117.20
|117.86
|8142
|2006.09.13 15:27
|buy
|4073
|100.00
|117.51
|117.20
|117.71
|8143
|2006.09.13 15:46
|t/p
|4073
|100.00
|117.71
|117.20
|117.71
|16988.03
|7148582.03
|8144
|2006.09.13 15:46
|close
|4072
|100.00
|117.73
|117.20
|117.86
|5945.81
|7154527.84
|8145
|2006.09.13 15:46
|close
|4071
|100.00
|117.72
|117.21
|118.02
|-8494.73
|7146033.11
|8146
|2006.09.13 15:46
|close
|4070
|100.00
|117.71
|117.21
|118.17
|-22088.18
|7123944.93
|8147
|2006.09.13 15:47
|buy
|4074
|100.00
|117.76
|117.00
|117.96
|8148
|2006.09.13 15:58
|buy
|4075
|100.00
|117.61
|117.00
|117.81
|8149
|2006.09.13 15:59
|close
|4075
|100.00
|117.75
|117.00
|117.81
|11889.60
|7135834.53
|8150
|2006.09.13 16:00
|close
|4074
|100.00
|117.76
|117.00
|117.96
|0.00
|7135834.53
|8151
|2006.09.13 16:00
|buy
|4076
|100.00
|117.81
|117.05
|118.01
|8152
|2006.09.13 16:24
|buy
|4077
|100.00
|117.65
|117.04
|117.85
|8153
|2006.09.13 16:28
|close
|4077
|100.00
|117.74
|117.04
|117.85
|7643.96
|7143478.49
|8154
|2006.09.13 16:28
|close
|4076
|100.00
|117.73
|117.05
|118.01
|-6795.21
|7136683.28
|8155
|2006.09.13 16:29
|buy
|4078
|100.00
|117.68
|116.92
|117.88
|8156
|2006.09.13 17:45
|buy
|4079
|100.00
|117.52
|116.91
|117.72
|8157
|2006.09.13 19:18
|close
|4079
|100.00
|117.66
|116.91
|117.72
|11898.69
|7148581.97
|8158
|2006.09.13 19:19
|close
|4078
|100.00
|117.65
|116.92
|117.88
|-2549.94
|7146032.03
|8159
|2006.09.13 19:21
|buy
|4080
|100.00
|117.70
|116.94
|117.90
|8160
|2006.09.13 23:22
|buy
|4081
|100.00
|117.54
|116.93
|117.74
|8161
|2006.09.14 08:12
|close
|4081
|100.00
|117.63
|116.93
|117.74
|8415.21
|7154447.24
|8162
|2006.09.14 08:14
|close
|4080
|100.00
|117.62
|116.94
|117.90
|-6037.46
|7148409.78
|8163
|2006.09.14 08:15
|buy
|4082
|100.00
|117.65
|116.89
|117.85
|8164
|2006.09.14 13:33
|buy
|4083
|100.00
|117.50
|116.89
|117.70
|8165
|2006.09.14 14:01
|close
|4083
|100.00
|117.58
|116.89
|117.70
|6803.88
|7155213.66
|8166
|2006.09.14 14:02
|close
|4082
|100.00
|117.56
|116.89
|117.85
|-7655.67
|7147557.99
|8167
|2006.09.14 14:02
|sell
|4084
|100.00
|117.55
|118.31
|117.35
|8168
|2006.09.15 02:11
|sell
|4085
|100.00
|117.74
|118.35
|117.54
|8169
|2006.09.15 14:00
|close
|4085
|100.00
|117.62
|118.35
|117.54
|10202.35
|7157760.34
|8170
|2006.09.15 14:01
|close
|4084
|100.00
|117.59
|118.31
|117.35
|-3995.95
|7153764.39
|8171
|2006.09.15 14:01
|sell
|4086
|100.00
|117.58
|118.34
|117.38
|8172
|2006.09.15 16:23
|t/p
|4086
|100.00
|117.38
|118.34
|117.38
|17047.39
|7170811.78
|8173
|2006.09.15 16:23
|sell
|4087
|100.00
|117.28
|118.04
|117.08
|8174
|2006.09.15 16:26
|sell
|4088
|100.00
|117.58
|118.19
|117.38
|8175
|2006.09.15 17:22
|sell
|4089
|100.00
|117.73
|118.19
|117.53
|8176
|2006.09.15 18:38
|sell
|4090
|100.00
|117.91
|118.22
|117.71
|8177
|2006.09.15 18:52
|s/l
|4087
|100.00
|118.04
|118.04
|117.08
|-64379.50
|7106432.28
|8178
|2006.09.15 18:52
|close
|4090
|100.00
|118.05
|118.22
|117.71
|-11859.38
|7094572.90
|8179
|2006.09.15 18:53
|close
|4089
|100.00
|118.03
|118.19
|117.53
|-25417.27
|7069155.63
|8180
|2006.09.15 18:53
|close
|4088
|100.00
|118.04
|118.19
|117.38
|-38969.84
|7030185.79
|8181
|2006.09.15 18:53
|buy
|4091
|100.00
|118.03
|117.27
|118.23
|8182
|2006.09.15 20:16
|buy
|4092
|100.00
|117.86
|117.25
|118.06
|8183
|2006.09.15 20:45
|buy
|4093
|100.00
|117.69
|117.23
|117.89
|8184
|2006.09.18 00:00
|buy
|4094
|100.00
|117.51
|117.20
|117.71
|8185
|2006.09.18 00:12
|buy
|4095
|100.00
|117.36
|117.20
|117.56
|8186
|2006.09.18 00:14
|t/p
|4095
|100.00
|117.56
|117.20
|117.56
|17003.91
|7047189.70
|8187
|2006.09.18 00:17
|t/p
|4094
|100.00
|117.71
|117.20
|117.71
|16977.93
|7064167.63
|8188
|2006.09.18 00:17
|close
|4093
|100.00
|117.80
|117.23
|117.89
|9592.56
|7073760.19
|8189
|2006.09.18 00:17
|close
|4092
|100.00
|117.77
|117.25
|118.06
|-7387.31
|7066372.88
|8190
|2006.09.18 00:17
|close
|4091
|100.00
|117.78
|117.27
|118.23
|-20971.31
|7045401.57
|8191
|2006.09.18 00:17
|buy
|4096
|100.00
|117.83
|117.07
|118.03
|8192
|2006.09.18 00:22
|buy
|4097
|100.00
|117.68
|117.07
|117.88
|8193
|2006.09.18 00:32
|t/p
|4097
|100.00
|117.88
|117.07
|117.88
|16953.46
|7062355.03
|8194
|2006.09.18 00:32
|close
|4096
|100.00
|117.97
|117.07
|118.03
|11867.42
|7074222.45
|8195
|2006.09.18 00:32
|buy
|4098
|100.00
|117.89
|117.13
|118.09
|8196
|2006.09.18 01:56
|t/p
|4098
|100.00
|118.09
|117.13
|118.09
|16931.93
|7091154.38
|8197
|2006.09.18 01:56
|buy
|4099
|100.00
|118.16
|117.40
|118.36
|8198
|2006.09.18 02:00
|buy
|4100
|100.00
|118.01
|117.40
|118.21
|8199
|2006.09.18 02:00
|buy
|4101
|100.00
|117.82
|117.36
|118.02
|8200
|2006.09.18 02:00
|close
|4101
|100.00
|118.01
|117.36
|118.02
|16100.33
|7107254.71
|8201
|2006.09.18 02:00
|close
|4100
|100.00
|118.02
|117.40
|118.21
|847.31
|7108102.02
|8202
|2006.09.18 02:01
|close
|4099
|100.00
|117.97
|117.40
|118.36
|-16105.79
|7091996.23
|8203
|2006.09.18 02:01
|buy
|4102
|100.00
|117.94
|117.18
|118.14
|8204
|2006.09.18 02:01
|buy
|4103
|100.00
|117.79
|117.18
|117.99
|8205
|2006.09.18 02:05
|close
|4103
|100.00
|117.88
|117.18
|117.99
|7634.88
|7099631.11
|8206
|2006.09.18 02:05
|close
|4102
|100.00
|117.91
|117.18
|118.14
|-2544.31
|7097086.80
|8207
|2006.09.18 02:05
|buy
|4104
|100.00
|117.85
|117.09
|118.05
|8208
|2006.09.18 07:50
|t/p
|4104
|100.00
|118.05
|117.09
|118.05
|16940.54
|7114027.34
|8209
|2006.09.18 07:50
|buy
|4105
|100.00
|118.10
|117.34
|118.30
|8210
|2006.09.18 07:52
|buy
|4106
|100.00
|117.93
|117.32
|118.13
|8211
|2006.09.18 07:53
|close
|4106
|100.00
|118.02
|117.32
|118.13
|7625.83
|7121653.17
|8212
|2006.09.18 07:53
|close
|4105
|100.00
|118.04
|117.34
|118.30
|-5083.02
|7116570.15
|8213
|2006.09.18 07:53
|buy
|4107
|100.00
|118.06
|117.30
|118.26
|8214
|2006.09.18 09:15
|buy
|4108
|100.00
|117.90
|117.29
|118.10
|8215
|2006.09.18 10:49
|close
|4108
|100.00
|118.00
|117.29
|118.10
|8474.58
|7125044.73
|8216
|2006.09.18 10:49
|close
|4107
|100.00
|117.99
|117.30
|118.26
|-5932.71
|7119112.02
|8217
|2006.09.18 10:49
|buy
|4109
|100.00
|118.04
|117.28
|118.24
|8218
|2006.09.18 10:53
|buy
|4110
|100.00
|117.89
|117.28
|118.09
|8219
|2006.09.18 11:00
|close
|4110
|100.00
|117.97
|117.28
|118.09
|6781.39
|7125893.41
|8220
|2006.09.18 11:00
|close
|4109
|100.00
|118.03
|117.28
|118.24
|-847.24
|7125046.17
|8221
|2006.09.18 11:00
|buy
|4111
|100.00
|117.99
|117.23
|118.19
|8222
|2006.09.18 11:03
|t/p
|4111
|100.00
|118.19
|117.23
|118.19
|16917.61
|7141963.78
|8223
|2006.09.18 11:03
|buy
|4112
|100.00
|118.26
|117.50
|118.46
|8224
|2006.09.18 11:06
|buy
|4113
|100.00
|118.06
|117.45
|118.26
|8225
|2006.09.18 11:14
|close
|4113
|100.00
|118.21
|117.45
|118.26
|12689.28
|7154653.06
|8226
|2006.09.18 11:15
|close
|4112
|100.00
|118.22
|117.50
|118.46
|-3383.52
|7151269.54
|8227
|2006.09.18 11:15
|buy
|4114
|100.00
|118.25
|117.49
|118.45
|8228
|2006.09.18 14:01
|buy
|4115
|100.00
|118.08
|117.47
|118.28
|8229
|2006.09.18 15:07
|close
|4115
|100.00
|118.17
|117.47
|118.28
|7616.15
|7158885.69
|8230
|2006.09.18 15:07
|close
|4114
|100.00
|118.15
|117.49
|118.45
|-8463.82
|7150421.87
|8231
|2006.09.18 15:07
|sell
|4116
|100.00
|118.14
|118.90
|117.94
|8232
|2006.09.18 17:11
|t/p
|4116
|100.00
|117.94
|118.90
|117.94
|16959.21
|7167381.08
|8233
|2006.09.18 17:11
|sell
|4117
|100.00
|117.89
|118.65
|117.69
|8234
|2006.09.18 17:18
|sell
|4118
|100.00
|118.04
|118.65
|117.84
|8235
|2006.09.18 18:54
|close
|4118
|100.00
|117.96
|118.65
|117.84
|6781.96
|7174163.04
|8236
|2006.09.18 18:55
|close
|4117
|100.00
|118.02
|118.65
|117.69
|-11015.08
|7163147.96
|8237
|2006.09.18 18:56
|sell
|4119
|100.00
|117.97
|118.73
|117.77
|8238
|2006.09.19 09:30
|t/p
|4119
|100.00
|117.77
|118.73
|117.77
|16390.84
|7179538.80
|8239
|2006.09.19 09:30
|sell
|4120
|100.00
|117.71
|118.47
|117.51
|8240
|2006.09.19 09:30
|sell
|4121
|100.00
|117.88
|118.49
|117.68
|8241
|2006.09.19 09:32
|close
|4121
|100.00
|117.75
|118.49
|117.68
|11040.34
|7190579.14
|8242
|2006.09.19 09:32
|close
|4120
|100.00
|117.73
|118.47
|117.51
|-1698.80
|7188880.34
|8243
|2006.09.19 09:32
|sell
|4122
|100.00
|117.70
|118.46
|117.50
|8244
|2006.09.19 09:36
|sell
|4123
|100.00
|117.88
|118.49
|117.68
|8245
|2006.09.19 09:41
|close
|4123
|100.00
|117.72
|118.49
|117.68
|13591.57
|7202471.91
|8246
|2006.09.19 09:41
|close
|4122
|100.00
|117.79
|118.46
|117.50
|-7640.72
|7194831.19
|8247
|2006.09.19 09:41
|sell
|4124
|100.00
|117.71
|118.47
|117.51
|8248
|2006.09.19 09:45
|sell
|4125
|100.00
|117.86
|118.47
|117.66
|8249
|2006.09.19 09:45
|close
|4125
|100.00
|117.74
|118.47
|117.66
|10191.95
|7205023.14
|8250
|2006.09.19 09:45
|close
|4124
|100.00
|117.78
|118.47
|117.51
|-5943.28
|7199079.86
|8251
|2006.09.19 09:47
|sell
|4126
|100.00
|117.68
|118.44
|117.48
|8252
|2006.09.19 14:32
|t/p
|4126
|100.00
|117.48
|118.44
|117.48
|17047.40
|7216127.26
|8253
|2006.09.19 14:32
|sell
|4127
|100.00
|117.28
|118.04
|117.08
|8254
|2006.09.19 14:32
|sell
|4128
|100.00
|117.44
|118.05
|117.24
|8255
|2006.09.19 14:34
|t/p
|4128
|100.00
|117.24
|118.05
|117.24
|17067.76
|7233195.02
|8256
|2006.09.19 14:34
|close
|4127
|100.00
|117.18
|118.04
|117.08
|8533.88
|7241728.90
|8257
|2006.09.19 14:35
|sell
|4129
|100.00
|117.23
|117.99
|117.03
|8258
|2006.09.19 14:36
|sell
|4130
|100.00
|117.42
|118.03
|117.22
|8259
|2006.09.19 14:37
|close
|4130
|100.00
|117.27
|118.03
|117.22
|12791.00
|7254519.90
|8260
|2006.09.19 14:38
|close
|4129
|100.00
|117.18
|117.99
|117.03
|4266.94
|7258786.84
|8261
|2006.09.19 14:39
|sell
|4131
|100.00
|117.47
|118.23
|117.27
|8262
|2006.09.19 14:40
|t/p
|4131
|100.00
|117.27
|118.23
|117.27
|17059.03
|7275845.87
|8263
|2006.09.19 14:40
|sell
|4132
|100.00
|117.20
|117.96
|117.00
|8264
|2006.09.19 14:41
|sell
|4133
|100.00
|117.38
|117.99
|117.18
|8265
|2006.09.19 14:44
|close
|4133
|100.00
|117.18
|117.99
|117.18
|17067.76
|7292913.63
|8266
|2006.09.19 14:46
|close
|4132
|100.00
|117.19
|117.96
|117.00
|853.32
|7293766.95
|8267
|2006.09.19 14:46
|sell
|4134
|100.00
|117.16
|117.92
|116.96
|8268
|2006.09.19 14:50
|sell
|4135
|100.00
|117.33
|117.94
|117.13
|8269
|2006.09.19 14:50
|close
|4135
|100.00
|117.22
|117.94
|117.13
|9384.06
|7303151.01
|8270
|2006.09.19 14:50
|close
|4134
|100.00
|117.23
|117.92
|116.96
|-5971.17
|7297179.84
|8271
|2006.09.19 14:50
|sell
|4136
|100.00
|117.18
|117.94
|116.98
|8272
|2006.09.19 14:56
|sell
|4137
|100.00
|117.47
|118.08
|117.27
|8273
|2006.09.19 14:56
|t/p
|4137
|100.00
|117.27
|118.08
|117.27
|17061.94
|7314241.78
|8274
|2006.09.19 14:56
|sell
|4138
|100.00
|117.47
|118.08
|117.27
|8275
|2006.09.19 14:56
|t/p
|4138
|100.00
|117.27
|118.08
|117.27
|17061.94
|7331303.72
|8276
|2006.09.19 15:16
|sell
|4139
|100.00
|117.37
|117.98
|117.17
|8277
|2006.09.19 15:26
|close
|4139
|100.00
|117.23
|117.98
|117.17
|11942.34
|7343246.06
|8278
|2006.09.19 15:26
|close
|4136
|100.00
|117.22
|117.94
|116.98
|-3412.39
|7339833.67
|8279
|2006.09.19 15:26
|sell
|4140
|100.00
|117.19
|117.95
|116.99
|8280
|2006.09.19 17:02
|sell
|4141
|100.00
|117.47
|118.08
|117.27
|8281
|2006.09.19 17:03
|t/p
|4141
|100.00
|117.27
|118.08
|117.27
|17064.84
|7356898.51
|8282
|2006.09.19 17:16
|sell
|4142
|100.00
|117.36
|117.97
|117.16
|8283
|2006.09.19 17:26
|close
|4142
|100.00
|117.17
|117.97
|117.16
|16215.75
|7373114.26
|8284
|2006.09.19 17:26
|close
|4140
|100.00
|117.18
|117.95
|116.99
|853.39
|7373967.65
|8285
|2006.09.19 17:26
|sell
|4143
|100.00
|117.16
|117.92
|116.96
|8286
|2006.09.19 17:27
|sell
|4144
|100.00
|117.42
|118.03
|117.22
|8287
|2006.09.19 17:41
|sell
|4145
|100.00
|117.58
|118.04
|117.38
|8288
|2006.09.19 18:12
|sell
|4146
|100.00
|117.73
|118.04
|117.53
|8289
|2006.09.20 02:49
|t/p
|4146
|100.00
|117.53
|118.04
|117.53
|16431.32
|7390398.97
|8290
|2006.09.20 02:49
|close
|4145
|100.00
|117.47
|118.04
|117.38
|8769.79
|7399168.76
|8291
|2006.09.20 02:50
|close
|4144
|100.00
|117.53
|118.03
|117.22
|-9953.61
|7389215.15
|8292
|2006.09.20 02:50
|close
|4143
|100.00
|117.55
|117.92
|116.96
|-33771.67
|7355443.48
|8293
|2006.09.20 02:50
|sell
|4147
|100.00
|117.52
|118.28
|117.32
|8294
|2006.09.20 03:27
|t/p
|4147
|100.00
|117.32
|118.28
|117.32
|17059.02
|7372502.50
|8295
|2006.09.20 03:27
|sell
|4148
|100.00
|117.20
|117.96
|117.00
|8296
|2006.09.20 04:17
|sell
|4149
|100.00
|117.36
|117.97
|117.16
|8297
|2006.09.20 07:11
|close
|4149
|100.00
|117.26
|117.97
|117.16
|8528.06
|7381030.56
|8298
|2006.09.20 07:12
|close
|4148
|100.00
|117.27
|117.96
|117.00
|-5969.13
|7375061.43
|8299
|2006.09.20 07:13
|sell
|4150
|100.00
|117.22
|117.98
|117.02
|8300
|2006.09.20 11:38
|sell
|4151
|100.00
|117.38
|117.99
|117.18
|8301
|2006.09.20 13:30
|close
|4151
|100.00
|117.29
|117.99
|117.18
|7673.29
|7382734.72
|8302
|2006.09.20 13:31
|close
|4150
|100.00
|117.30
|117.98
|117.02
|-6820.12
|7375914.60
|8303
|2006.09.20 13:31
|buy
|4152
|100.00
|117.29
|116.53
|117.49
|8304
|2006.09.20 16:18
|buy
|4153
|100.00
|117.14
|116.53
|117.34
|8305
|2006.09.20 16:25
|close
|4153
|100.00
|117.26
|116.53
|117.34
|10233.67
|7386148.27
|8306
|2006.09.20 16:25
|close
|4152
|100.00
|117.24
|116.53
|117.49
|-4264.76
|7381883.51
|8307
|2006.09.20 16:25
|buy
|4154
|100.00
|117.36
|116.60
|117.56
|8308
|2006.09.20 16:27
|buy
|4155
|100.00
|117.20
|116.59
|117.40
|8309
|2006.09.20 16:27
|close
|4155
|100.00
|117.29
|116.59
|117.40
|7673.29
|7389556.80
|8310
|2006.09.20 16:27
|close
|4154
|100.00
|117.26
|116.60
|117.56
|-8528.06
|7381028.74
|8311
|2006.09.20 16:27
|buy
|4156
|100.00
|117.36
|116.60
|117.56
|8312
|2006.09.21 02:48
|buy
|4157
|100.00
|117.18
|116.57
|117.38
|8313
|2006.09.21 09:15
|buy
|4158
|100.00
|117.03
|116.57
|117.23
|8314
|2006.09.21 12:34
|buy
|4159
|100.00
|116.87
|116.56
|117.07
|8315
|2006.09.21 14:48
|buy
|4160
|100.00
|116.71
|116.55
|116.91
|8316
|2006.09.21 16:06
|t/p
|4160
|100.00
|116.91
|116.55
|116.91
|17105.71
|7398134.45
|8317
|2006.09.21 16:06
|close
|4159
|100.00
|116.92
|116.56
|117.07
|4276.43
|7402410.88
|8318
|2006.09.21 16:06
|close
|4158
|100.00
|116.91
|116.57
|117.23
|-10264.31
|7392146.57
|8319
|2006.09.21 16:07
|close
|4157
|100.00
|116.92
|116.57
|117.38
|-22237.43
|7369909.14
|8320
|2006.09.21 16:08
|close
|4156
|100.00
|116.85
|116.60
|117.56
|-42881.60
|7327027.54
|8321
|2006.09.21 16:08
|buy
|4161
|100.00
|116.91
|116.15
|117.11
|8322
|2006.09.21 17:04
|buy
|4162
|100.00
|116.75
|116.14
|116.95
|8323
|2006.09.21 17:40
|close
|4162
|100.00
|116.86
|116.14
|116.95
|9412.97
|7336440.51
|8324
|2006.09.21 17:40
|close
|4161
|100.00
|116.85
|116.15
|117.11
|-5134.79
|7331305.72
|8325
|2006.09.21 17:41
|buy
|4163
|100.00
|116.90
|116.14
|117.10
|8326
|2006.09.21 18:00
|buy
|4164
|100.00
|116.70
|116.09
|116.90
|8327
|2006.09.21 18:32
|buy
|4165
|100.00
|116.49
|116.03
|116.69
|8328
|2006.09.21 21:10
|buy
|4166
|100.00
|116.33
|116.02
|116.53
|8329
|2006.09.22 08:39
|t/p
|4166
|100.00
|116.53
|116.02
|116.53
|17414.72
|7348720.44
|8330
|2006.09.22 08:39
|close
|4165
|100.00
|116.55
|116.03
|116.69
|5402.71
|7354123.15
|8331
|2006.09.22 08:39
|close
|4164
|100.00
|116.49
|116.09
|116.90
|-17772.60
|7336350.55
|8332
|2006.09.22 08:40
|close
|4163
|100.00
|116.50
|116.14
|117.10
|-34080.06
|7302270.49
|8333
|2006.09.22 08:41
|buy
|4167
|100.00
|116.55
|115.79
|116.75
|8334
|2006.09.22 09:30
|buy
|4168
|100.00
|116.40
|115.79
|116.60
|8335
|2006.09.22 13:09
|buy
|4169
|100.00
|116.25
|115.79
|116.45
|8336
|2006.09.22 16:04
|t/p
|4169
|100.00
|116.45
|115.79
|116.45
|17170.33
|7319440.82
|8337
|2006.09.22 16:04
|close
|4168
|100.00
|116.48
|115.79
|116.60
|6868.13
|7326308.95
|8338
|2006.09.22 16:04
|close
|4167
|100.00
|116.51
|115.79
|116.75
|-3433.18
|7322875.77
|8339
|2006.09.22 16:04
|buy
|4170
|100.00
|116.37
|115.61
|116.57
|8340
|2006.09.25 02:10
|t/p
|4170
|100.00
|116.57
|115.61
|116.57
|17410.30
|7340286.07
|8341
|2006.09.25 02:10
|buy
|4171
|100.00
|116.62
|115.86
|116.82
|8342
|2006.09.25 03:56
|buy
|4172
|100.00
|116.46
|115.85
|116.66
|8343
|2006.09.25 06:30
|buy
|4173
|100.00
|116.31
|115.85
|116.51
|8344
|2006.09.25 09:33
|buy
|4174
|100.00
|116.15
|115.84
|116.35
|8345
|2006.09.25 10:37
|t/p
|4174
|100.00
|116.35
|115.84
|116.35
|17188.04
|7357474.11
|8346
|2006.09.25 10:37
|close
|4173
|100.00
|116.36
|115.85
|116.51
|4297.01
|7361771.12
|8347
|2006.09.25 10:37
|close
|4172
|100.00
|116.37
|115.85
|116.66
|-7733.95
|7354037.17
|8348
|2006.09.25 10:39
|close
|4171
|100.00
|116.36
|115.86
|116.82
|-22344.45
|7331692.72
|8349
|2006.09.25 10:40
|buy
|4175
|100.00
|116.41
|115.65
|116.61
|8350
|2006.09.25 11:19
|t/p
|4175
|100.00
|116.61
|115.65
|116.61
|17149.71
|7348842.43
|8351
|2006.09.25 11:19
|buy
|4176
|100.00
|116.66
|115.90
|116.86
|8352
|2006.09.25 14:11
|buy
|4177
|100.00
|116.51
|115.90
|116.71
|8353
|2006.09.25 16:02
|close
|4177
|100.00
|116.60
|115.90
|116.71
|7718.70
|7356561.13
|8354
|2006.09.25 16:02
|close
|4176
|100.00
|116.58
|115.90
|116.86
|-6862.24
|7349698.89
|8355
|2006.09.25 16:02
|buy
|4178
|100.00
|116.63
|115.87
|116.83
|8356
|2006.09.25 16:22
|buy
|4179
|100.00
|116.47
|115.86
|116.67
|8357
|2006.09.25 16:31
|close
|4179
|100.00
|116.56
|115.86
|116.67
|7721.35
|7357420.24
|8358
|2006.09.25 16:31
|close
|4178
|100.00
|116.54
|115.87
|116.83
|-7722.67
|7349697.57
|8359
|2006.09.25 16:31
|buy
|4180
|100.00
|116.60
|115.84
|116.80
|8360
|2006.09.25 17:06
|buy
|4181
|100.00
|116.44
|115.83
|116.64
|8361
|2006.09.25 19:45
|close
|4181
|100.00
|116.53
|115.83
|116.64
|7723.33
|7357420.90
|8362
|2006.09.25 19:46
|close
|4180
|100.00
|116.51
|115.84
|116.80
|-7724.66
|7349696.24
|8363
|2006.09.25 19:46
|sell
|4182
|100.00
|116.48
|117.24
|116.28
|8364
|2006.09.26 03:05
|t/p
|4182
|100.00
|116.28
|117.24
|116.28
|16605.56
|7366301.80
|8365
|2006.09.26 03:05
|sell
|4183
|100.00
|116.24
|117.00
|116.04
|8366
|2006.09.26 05:01
|sell
|4184
|100.00
|116.39
|117.00
|116.19
|8367
|2006.09.26 08:08
|sell
|4185
|100.00
|116.54
|117.00
|116.34
|8368
|2006.09.26 08:44
|close
|4185
|100.00
|116.37
|117.00
|116.34
|14608.58
|7380910.38
|8369
|2006.09.26 08:44
|close
|4184
|100.00
|116.38
|117.00
|116.19
|859.25
|7381769.63
|8370
|2006.09.26 08:44
|close
|4183
|100.00
|116.41
|117.00
|116.04
|-14603.56
|7367166.07
|8371
|2006.09.26 08:45
|sell
|4186
|100.00
|116.38
|117.14
|116.18
|8372
|2006.09.26 10:51
|sell
|4187
|100.00
|116.53
|117.14
|116.33
|8373
|2006.09.26 11:35
|close
|4187
|100.00
|116.43
|117.14
|116.33
|8588.85
|7375754.92
|8374
|2006.09.26 11:35
|close
|4186
|100.00
|116.44
|117.14
|116.18
|-5152.87
|7370602.05
|8375
|2006.09.26 11:36
|sell
|4188
|100.00
|116.41
|117.17
|116.21
|8376
|2006.09.26 15:55
|sell
|4189
|100.00
|116.56
|117.17
|116.36
|8377
|2006.09.26 16:09
|sell
|4190
|100.00
|116.72
|117.18
|116.52
|8378
|2006.09.26 16:19
|sell
|4191
|100.00
|116.88
|117.19
|116.68
|8379
|2006.09.26 16:38
|sell
|4192
|100.00
|117.04
|117.20
|116.84
|8380
|2006.09.26 16:48
|s/l
|4188
|100.00
|117.17
|117.17
|116.21
|-64857.48
|7305744.57
|8381
|2006.09.26 16:48
|s/l
|4189
|100.00
|117.17
|117.17
|116.36
|-52056.66
|7253687.91
|8382
|2006.09.26 16:48
|s/l
|4190
|100.00
|117.18
|117.18
|116.52
|-39255.85
|7214432.06
|8383
|2006.09.26 16:48
|close
|4192
|100.00
|117.18
|117.20
|116.84
|-11947.43
|7202484.63
|8384
|2006.09.26 16:48
|close
|4191
|100.00
|117.16
|117.19
|116.68
|-23898.94
|7178585.69
|8385
|2006.09.26 16:48
|buy
|4193
|100.00
|117.17
|116.41
|117.37
|8386
|2006.09.26 17:05
|buy
|4194
|100.00
|117.01
|116.40
|117.21
|8387
|2006.09.26 17:55
|close
|4194
|100.00
|117.12
|116.40
|117.21
|9392.08
|7187977.77
|8388
|2006.09.26 17:55
|close
|4193
|100.00
|117.07
|116.41
|117.37
|-8541.90
|7179435.87
|8389
|2006.09.26 17:55
|buy
|4195
|100.00
|117.16
|116.40
|117.36
|8390
|2006.09.27 01:29
|buy
|4196
|100.00
|116.97
|116.36
|117.17
|8391
|2006.09.27 02:38
|close
|4196
|100.00
|117.07
|116.36
|117.17
|8541.90
|7187977.77
|8392
|2006.09.27 02:39
|close
|4195
|100.00
|117.06
|116.40
|117.36
|-8287.93
|7179689.84
|8393
|2006.09.27 02:39
|sell
|4197
|100.00
|117.07
|117.83
|116.87
|8394
|2006.09.27 10:08
|sell
|4198
|100.00
|117.23
|117.84
|117.03
|8395
|2006.09.27 10:41
|close
|4198
|100.00
|117.11
|117.84
|117.03
|10246.78
|7189936.62
|8396
|2006.09.27 10:41
|close
|4197
|100.00
|117.15
|117.83
|116.87
|-6828.85
|7183107.77
|8397
|2006.09.27 10:41
|buy
|4199
|100.00
|117.16
|116.40
|117.36
|8398
|2006.09.27 12:27
|t/p
|4199
|100.00
|117.36
|116.40
|117.36
|17038.68
|7200146.45
|8399
|2006.09.27 12:27
|buy
|4200
|100.00
|117.42
|116.66
|117.62
|8400
|2006.09.27 14:31
|buy
|4201
|100.00
|117.23
|116.62
|117.43
|8401
|2006.09.27 14:33
|close
|4201
|100.00
|117.35
|116.62
|117.43
|10225.82
|7210372.27
|8402
|2006.09.27 14:33
|close
|4200
|100.00
|117.34
|116.66
|117.62
|-6817.79
|7203554.48
|8403
|2006.09.27 14:34
|sell
|4202
|100.00
|117.28
|118.04
|117.08
|8404
|2006.09.27 15:42
|sell
|4203
|100.00
|117.43
|118.04
|117.23
|8405
|2006.09.27 16:07
|sell
|4204
|100.00
|117.63
|118.09
|117.43
|8406
|2006.09.27 16:50
|close
|4204
|100.00
|117.43
|118.09
|117.43
|17031.42
|7220585.90
|8407
|2006.09.27 16:50
|close
|4203
|100.00
|117.44
|118.04
|117.23
|-851.50
|7219734.40
|8408
|2006.09.27 16:50
|close
|4202
|100.00
|117.45
|118.04
|117.08
|-14474.24
|7205260.16
|8409
|2006.09.27 16:50
|buy
|4205
|100.00
|117.49
|116.73
|117.69
|8410
|2006.09.28 09:17
|t/p
|4205
|100.00
|117.69
|116.73
|117.69
|17756.45
|7223016.61
|8411
|2006.09.28 09:17
|buy
|4206
|100.00
|117.74
|116.98
|117.94
|8412
|2006.09.28 11:10
|buy
|4207
|100.00
|117.50
|116.89
|117.70
|8413
|2006.09.28 11:11
|close
|4207
|100.00
|117.64
|116.89
|117.70
|11900.71
|7234917.32
|8414
|2006.09.28 11:11
|close
|4206
|100.00
|117.65
|116.98
|117.94
|-7649.81
|7227267.51
|8415
|2006.09.28 11:11
|buy
|4208
|100.00
|117.68
|116.92
|117.88
|8416
|2006.09.28 11:13
|buy
|4209
|100.00
|117.53
|116.92
|117.73
|8417
|2006.09.28 11:46
|close
|4209
|100.00
|117.68
|116.92
|117.73
|12746.43
|7240013.94
|8418
|2006.09.28 11:46
|close
|4208
|100.00
|117.67
|116.92
|117.88
|-849.83
|7239164.11
|8419
|2006.09.28 11:46
|buy
|4210
|100.00
|117.70
|116.94
|117.90
|8420
|2006.09.28 13:37
|buy
|4211
|100.00
|117.54
|116.93
|117.74
|8421
|2006.09.28 14:05
|close
|4211
|100.00
|117.63
|116.93
|117.74
|7651.11
|7246815.22
|8422
|2006.09.28 14:05
|close
|4210
|100.00
|117.61
|116.94
|117.90
|-7652.41
|7239162.81
|8423
|2006.09.28 14:05
|buy
|4212
|100.00
|117.70
|116.94
|117.90
|8424
|2006.09.28 16:52
|t/p
|4212
|100.00
|117.90
|116.94
|117.90
|16962.09
|7256124.90
|8425
|2006.09.28 16:52
|buy
|4213
|100.00
|117.95
|117.19
|118.15
|8426
|2006.09.28 17:05
|buy
|4214
|100.00
|117.79
|117.18
|117.99
|8427
|2006.09.28 17:40
|close
|4214
|100.00
|117.88
|117.18
|117.99
|7634.88
|7263759.78
|8428
|2006.09.28 17:40
|close
|4213
|100.00
|117.90
|117.19
|118.15
|-4240.88
|7259518.90
|8429
|2006.09.28 17:41
|buy
|4215
|100.00
|117.92
|117.16
|118.12
|8430
|2006.09.28 20:45
|buy
|4216
|100.00
|117.76
|117.15
|117.96
|8431
|2006.09.29 01:34
|close
|4216
|100.00
|117.86
|117.15
|117.96
|8739.34
|7268258.24
|8432
|2006.09.29 01:34
|close
|4215
|100.00
|117.76
|117.16
|118.12
|-13332.26
|7254925.98
|8433
|2006.09.29 01:34
|buy
|4217
|100.00
|117.85
|117.09
|118.05
|8434
|2006.09.29 02:55
|buy
|4218
|100.00
|117.69
|117.08
|117.89
|8435
|2006.09.29 02:57
|close
|4218
|100.00
|117.80
|117.08
|117.89
|9337.86
|7264263.84
|8436
|2006.09.29 02:57
|close
|4217
|100.00
|117.79
|117.09
|118.05
|-5093.81
|7259170.03
|8437
|2006.09.29 02:57
|buy
|4219
|100.00
|117.85
|117.09
|118.05
|8438
|2006.09.29 02:59
|buy
|4220
|100.00
|117.68
|117.07
|117.88
|8439
|2006.09.29 03:40
|close
|4220
|100.00
|117.78
|117.07
|117.88
|8490.41
|7267660.44
|8440
|2006.09.29 03:40
|close
|4219
|100.00
|117.76
|117.09
|118.05
|-7642.66
|7260017.78
|8441
|2006.09.29 03:41
|buy
|4221
|100.00
|117.82
|117.06
|118.02
|8442
|2006.09.29 09:19
|t/p
|4221
|100.00
|118.02
|117.06
|118.02
|16944.85
|7276962.63
|8443
|2006.09.29 09:19
|buy
|4222
|100.00
|118.07
|117.31
|118.27
|8444
|2006.09.29 12:29
|buy
|4223
|100.00
|117.92
|117.31
|118.12
|8445
|2006.09.29 12:34
|buy
|4224
|100.00
|117.74
|117.28
|117.94
|8446
|2006.09.29 12:38
|close
|4224
|100.00
|117.92
|117.28
|117.94
|15264.59
|7292227.22
|8447
|2006.09.29 12:39
|close
|4223
|100.00
|117.77
|117.31
|118.12
|-12736.69
|7279490.53
|8448
|2006.09.29 12:39
|close
|4222
|100.00
|117.70
|117.31
|118.27
|-31435.85
|7248054.68
|8449
|2006.09.29 12:39
|sell
|4225
|100.00
|117.78
|118.54
|117.58
|8450
|2006.09.29 12:46
|sell
|4226
|100.00
|117.99
|118.60
|117.79
|8451
|2006.09.29 12:48
|close
|4226
|100.00
|117.88
|118.60
|117.79
|9331.52
|7257386.20
|8452
|2006.09.29 12:49
|close
|4225
|100.00
|117.89
|118.54
|117.58
|-9330.73
|7248055.47
|8453
|2006.09.29 12:49
|sell
|4227
|100.00
|117.84
|118.60
|117.64
|8454
|2006.09.29 12:51
|sell
|4228
|100.00
|118.00
|118.61
|117.80
|8455
|2006.09.29 13:11
|close
|4228
|100.00
|117.90
|118.61
|117.80
|8481.76
|7256537.23
|8456
|2006.09.29 13:12
|close
|4227
|100.00
|117.92
|118.60
|117.64
|-6784.26
|7249752.97
|8457
|2006.09.29 13:12
|sell
|4229
|100.00
|117.90
|118.66
|117.70
|8458
|2006.09.29 14:33
|sell
|4230
|100.00
|118.06
|118.67
|117.86
|8459
|2006.09.29 15:20
|close
|4230
|100.00
|117.97
|118.67
|117.86
|7629.06
|7257382.03
|8460
|2006.09.29 15:20
|close
|4229
|100.00
|117.98
|118.66
|117.70
|-6780.81
|7250601.22
|8461
|2006.09.29 15:21
|sell
|4231
|100.00
|117.98
|118.74
|117.78
|8462
|2006.09.29 16:04
|sell
|4232
|100.00
|118.14
|118.75
|117.94
|8463
|2006.09.29 16:05
|close
|4232
|100.00
|118.02
|118.75
|117.94
|10167.77
|7260768.99
|8464
|2006.09.29 16:06
|close
|4231
|100.00
|118.00
|118.74
|117.78
|-1694.92
|7259074.07
|8465
|2006.09.29 16:07
|sell
|4233
|100.00
|117.95
|118.71
|117.75
|8466
|2006.09.29 16:35
|sell
|4234
|100.00
|118.11
|118.72
|117.91
|8467
|2006.09.29 17:00
|close
|4234
|100.00
|118.01
|118.72
|117.91
|8473.86
|7267547.93
|8468
|2006.09.29 17:00
|close
|4233
|100.00
|118.04
|118.71
|117.75
|-7624.53
|7259923.40
|8469
|2006.09.29 17:00
|sell
|4235
|100.00
|117.99
|118.75
|117.79
|8470
|2006.09.29 22:10
|sell
|4236
|100.00
|118.14
|118.75
|117.94
|8471
|2006.10.02 01:40
|close
|4236
|100.00
|118.06
|118.75
|117.94
|6181.92
|7266105.32
|8472
|2006.10.02 01:41
|close
|4235
|100.00
|118.08
|118.75
|117.79
|-8216.25
|7257889.07
|8473
|2006.10.02 01:41
|sell
|4237
|100.00
|118.03
|118.79
|117.83
|8474
|2006.10.02 02:11
|sell
|4238
|100.00
|118.18
|118.79
|117.98
|8475
|2006.10.02 02:22
|close
|4238
|100.00
|118.10
|118.79
|117.98
|6773.92
|7264662.99
|8476
|2006.10.02 02:22
|close
|4237
|100.00
|118.11
|118.79
|117.83
|-6773.35
|7257889.64
|8477
|2006.10.02 02:23
|buy
|4239
|100.00
|118.14
|117.38
|118.34
|8478
|2006.10.02 03:31
|t/p
|4239
|100.00
|118.34
|117.38
|118.34
|16900.46
|7274790.10
|8479
|2006.10.02 03:31
|buy
|4240
|100.00
|118.38
|117.62
|118.58
|8480
|2006.10.02 08:47
|buy
|4241
|100.00
|118.23
|117.62
|118.43
|8481
|2006.10.02 09:05
|close
|4241
|100.00
|118.33
|117.62
|118.43
|8450.94
|7283241.04
|8482
|2006.10.02 09:05
|close
|4240
|100.00
|118.31
|117.62
|118.58
|-5916.66
|7277324.38
|8483
|2006.10.02 09:05
|sell
|4242
|100.00
|118.29
|119.05
|118.09
|8484
|2006.10.02 14:55
|t/p
|4242
|100.00
|118.09
|119.05
|118.09
|16939.10
|7294263.48
|8485
|2006.10.02 14:55
|sell
|4243
|100.00
|118.03
|118.79
|117.83
|8486
|2006.10.02 15:38
|t/p
|4243
|100.00
|117.83
|118.79
|117.83
|16975.05
|7311238.53
|8487
|2006.10.02 15:38
|sell
|4244
|100.00
|117.78
|118.54
|117.58
|8488
|2006.10.02 15:40
|sell
|4245
|100.00
|117.96
|118.57
|117.76
|8489
|2006.10.02 15:48
|close
|4245
|100.00
|117.84
|118.57
|117.76
|10183.30
|7321421.83
|8490
|2006.10.02 15:49
|close
|4244
|100.00
|117.82
|118.54
|117.58
|-3395.01
|7318026.82
|8491
|2006.10.02 15:49
|sell
|4246
|100.00
|117.84
|118.60
|117.64
|8492
|2006.10.02 16:39
|t/p
|4246
|100.00
|117.64
|118.60
|117.64
|17001.02
|7335027.84
|8493
|2006.10.02 16:39
|sell
|4247
|100.00
|117.60
|118.36
|117.40
|8494
|2006.10.02 16:51
|sell
|4248
|100.00
|117.75
|118.36
|117.55
|8495
|2006.10.02 17:06
|close
|4248
|100.00
|117.65
|118.36
|117.55
|8499.79
|7343527.63
|8496
|2006.10.02 17:06
|close
|4247
|100.00
|117.66
|118.36
|117.40
|-5099.44
|7338428.19
|8497
|2006.10.02 17:06
|sell
|4249
|100.00
|117.63
|118.39
|117.43
|8498
|2006.10.03 09:44
|t/p
|4249
|100.00
|117.43
|118.39
|117.43
|16438.58
|7354866.77
|8499
|2006.10.03 09:44
|sell
|4250
|100.00
|117.38
|118.14
|117.18
|8500
|2006.10.03 10:32
|sell
|4251
|100.00
|117.53
|118.14
|117.33
|8501
|2006.10.03 11:30
|sell
|4252
|100.00
|117.68
|118.14
|117.48
|8502
|2006.10.03 11:37
|sell
|4253
|100.00
|117.86
|118.17
|117.66
|8503
|2006.10.03 13:32
|t/p
|4253
|100.00
|117.66
|118.17
|117.66
|16999.57
|7371866.34
|8504
|2006.10.03 13:32
|close
|4252
|100.00
|117.65
|118.14
|117.48
|2549.94
|7374416.28
|8505
|2006.10.03 13:32
|close
|4251
|100.00
|117.67
|118.14
|117.33
|-11897.68
|7362518.60
|8506
|2006.10.03 13:33
|close
|4250
|100.00
|117.69
|118.14
|117.18
|-26340.39
|7336178.21
|8507
|2006.10.03 13:33
|buy
|4254
|100.00
|117.67
|116.91
|117.87
|8508
|2006.10.03 16:57
|t/p
|4254
|100.00
|117.87
|116.91
|117.87
|16967.85
|7353146.06
|8509
|2006.10.03 16:57
|buy
|4255
|100.00
|117.91
|117.15
|118.11
|8510
|2006.10.04 00:34
|t/p
|4255
|100.00
|118.11
|117.15
|118.11
|17176.61
|7370322.67
|8511
|2006.10.04 00:34
|buy
|4256
|100.00
|118.23
|117.47
|118.43
|8512
|2006.10.04 01:00
|buy
|4257
|100.00
|118.06
|117.45
|118.26
|8513
|2006.10.04 09:04
|buy
|4258
|100.00
|117.90
|117.44
|118.10
|8514
|2006.10.04 10:14
|close
|4258
|100.00
|118.07
|117.44
|118.10
|14398.24
|7384720.91
|8515
|2006.10.04 10:14
|close
|4257
|100.00
|118.05
|117.45
|118.26
|-847.10
|7383873.81
|8516
|2006.10.04 10:15
|close
|4256
|100.00
|118.04
|117.47
|118.43
|-16096.24
|7367777.57
|8517
|2006.10.04 10:16
|buy
|4259
|100.00
|118.07
|117.31
|118.27
|8518
|2006.10.04 16:04
|buy
|4260
|100.00
|117.87
|117.26
|118.07
|8519
|2006.10.04 16:04
|close
|4260
|100.00
|118.00
|117.26
|118.07
|11016.95
|7378794.52
|8520
|2006.10.04 16:05
|close
|4259
|100.00
|118.01
|117.31
|118.27
|-5084.31
|7373710.21
|8521
|2006.10.04 16:05
|sell
|4261
|100.00
|118.00
|118.76
|117.80
|8522
|2006.10.04 23:19
|t/p
|4261
|100.00
|117.80
|118.76
|117.80
|16979.37
|7390689.58
|8523
|2006.10.04 23:19
|sell
|4262
|100.00
|117.75
|118.51
|117.55
|8524
|2006.10.05 14:06
|t/p
|4262
|100.00
|117.55
|118.51
|117.55
|15232.59
|7405922.17
|8525
|2006.10.05 14:06
|sell
|4263
|100.00
|117.50
|118.26
|117.30
|8526
|2006.10.05 14:40
|sell
|4264
|100.00
|117.69
|118.30
|117.49
|8527
|2006.10.05 14:43
|close
|4264
|100.00
|117.59
|118.30
|117.49
|8504.12
|7414426.29
|8528
|2006.10.05 14:44
|close
|4263
|100.00
|117.56
|118.26
|117.30
|-5103.78
|7409322.51
|8529
|2006.10.05 14:44
|buy
|4265
|100.00
|117.58
|116.82
|117.78
|8530
|2006.10.06 00:32
|t/p
|4265
|100.00
|117.78
|116.82
|117.78
|17226.87
|7426549.38
|8531
|2006.10.06 00:32
|buy
|4266
|100.00
|117.88
|117.12
|118.08
|8532
|2006.10.06 17:30
|t/p
|4266
|100.00
|118.08
|117.12
|118.08
|16820.86
|7443370.24
|8533
|2006.10.06 17:30
|buy
|4267
|100.00
|118.94
|118.18
|119.14
|8534
|2006.10.09 07:00
|t/p
|4267
|100.00
|119.14
|118.18
|119.14
|17040.26
|7460410.50
|8535
|2006.10.09 07:00
|sell
|4268
|100.00
|119.15
|119.91
|118.95
|8536
|2006.10.10 05:44
|sell
|4269
|100.00
|119.31
|119.92
|119.11
|8537
|2006.10.10 06:50
|close
|4269
|100.00
|119.22
|119.92
|119.11
|7549.07
|7467959.57
|8538
|2006.10.10 06:50
|close
|4268
|100.00
|119.24
|119.91
|118.95
|-8142.10
|7459817.47
|8539
|2006.10.10 06:50
|buy
|4270
|100.00
|119.23
|118.47
|119.43
|8540
|2006.10.10 08:39
|buy
|4271
|100.00
|119.07
|118.46
|119.27
|8541
|2006.10.10 10:23
|close
|4271
|100.00
|119.17
|118.46
|119.27
|8391.37
|7468208.84
|8542
|2006.10.10 10:23
|close
|4270
|100.00
|119.18
|118.47
|119.43
|-4195.33
|7464013.51
|8543
|2006.10.10 10:24
|buy
|4272
|100.00
|119.21
|118.45
|119.41
|8544
|2006.10.10 11:33
|t/p
|4272
|100.00
|119.41
|118.45
|119.41
|16744.81
|7480758.32
|8545
|2006.10.10 11:33
|buy
|4273
|100.00
|119.48
|118.72
|119.68
|8546
|2006.10.10 11:35
|buy
|4274
|100.00
|119.26
|118.65
|119.46
|8547
|2006.10.10 11:37
|close
|4274
|100.00
|119.38
|118.65
|119.46
|10051.93
|7490810.25
|8548
|2006.10.10 11:37
|close
|4273
|100.00
|119.37
|118.72
|119.68
|-9215.05
|7481595.20
|8549
|2006.10.10 11:38
|buy
|4275
|100.00
|119.42
|118.66
|119.62
|8550
|2006.10.10 14:15
|t/p
|4275
|100.00
|119.62
|118.66
|119.62
|16716.82
|7498312.02
|8551
|2006.10.10 14:15
|buy
|4276
|100.00
|119.68
|118.92
|119.88
|8552
|2006.10.11 10:23
|buy
|4277
|100.00
|119.53
|118.92
|119.73
|8553
|2006.10.11 11:37
|close
|4277
|100.00
|119.61
|118.92
|119.73
|6688.40
|7505000.42
|8554
|2006.10.11 11:37
|close
|4276
|100.00
|119.60
|118.92
|119.88
|-6434.26
|7498566.16
|8555
|2006.10.11 11:37
|buy
|4278
|100.00
|119.65
|118.89
|119.85
|8556
|2006.10.11 12:10
|buy
|4279
|100.00
|119.50
|118.89
|119.70
|8557
|2006.10.11 12:16
|close
|4279
|100.00
|119.58
|118.89
|119.70
|6690.08
|7505256.24
|8558
|2006.10.11 12:16
|close
|4278
|100.00
|119.53
|118.89
|119.85
|-10039.32
|7495216.92
|8559
|2006.10.11 12:16
|sell
|4280
|100.00
|119.54
|120.30
|119.34
|8560
|2006.10.11 21:07
|sell
|4281
|100.00
|119.70
|120.31
|119.50
|8561
|2006.10.11 21:07
|close
|4281
|100.00
|119.58
|120.31
|119.50
|10035.12
|7505252.04
|8562
|2006.10.11 21:07
|close
|4280
|100.00
|119.74
|120.30
|119.34
|-16702.86
|7488549.18
|8563
|2006.10.11 21:08
|buy
|4282
|100.00
|119.70
|118.94
|119.90
|8564
|2006.10.11 21:50
|buy
|4283
|100.00
|119.53
|118.92
|119.73
|8565
|2006.10.11 21:50
|close
|4283
|100.00
|119.63
|118.92
|119.73
|8359.11
|7496908.29
|8566
|2006.10.11 21:50
|close
|4282
|100.00
|119.57
|118.94
|119.90
|-10872.29
|7486036.00
|8567
|2006.10.11 21:50
|sell
|4284
|100.00
|119.49
|120.25
|119.29
|8568
|2006.10.11 21:52
|sell
|4285
|100.00
|119.65
|120.26
|119.45
|8569
|2006.10.12 09:05
|close
|4285
|100.00
|119.56
|120.26
|119.45
|5744.70
|7491780.70
|8570
|2006.10.12 09:05
|close
|4284
|100.00
|119.55
|120.25
|119.29
|-6801.72
|7484978.98
|8571
|2006.10.12 09:06
|sell
|4286
|100.00
|119.52
|120.28
|119.32
|8572
|2006.10.12 10:09
|t/p
|4286
|100.00
|119.32
|120.28
|119.32
|16763.06
|7501742.04
|8573
|2006.10.12 10:09
|sell
|4287
|100.00
|119.27
|120.03
|119.07
|8574
|2006.10.12 10:47
|sell
|4288
|100.00
|119.42
|120.03
|119.22
|8575
|2006.10.12 11:21
|sell
|4289
|100.00
|119.59
|120.05
|119.39
|8576
|2006.10.12 20:37
|close
|4289
|100.00
|119.42
|120.05
|119.39
|14235.47
|7515977.51
|8577
|2006.10.12 20:37
|close
|4288
|100.00
|119.44
|120.03
|119.22
|-1674.48
|7514303.03
|8578
|2006.10.12 20:38
|close
|4287
|100.00
|119.45
|120.03
|119.07
|-15069.07
|7499233.96
|8579
|2006.10.12 20:38
|sell
|4290
|100.00
|119.39
|120.15
|119.19
|8580
|2006.10.13 06:01
|t/p
|4290
|100.00
|119.19
|120.15
|119.19
|16188.45
|7515422.41
|8581
|2006.10.13 06:01
|sell
|4291
|100.00
|119.13
|119.89
|118.93
|8582
|2006.10.13 07:39
|sell
|4292
|100.00
|119.28
|119.89
|119.08
|8583
|2006.10.13 09:39
|sell
|4293
|100.00
|119.43
|119.89
|119.23
|8584
|2006.10.13 10:32
|t/p
|4293
|100.00
|119.23
|119.89
|119.23
|16777.12
|7532199.53
|8585
|2006.10.13 10:32
|close
|4292
|100.00
|119.21
|119.89
|119.08
|5871.99
|7538071.52
|8586
|2006.10.13 10:32
|close
|4291
|100.00
|119.27
|119.89
|118.93
|-11738.07
|7526333.45
|8587
|2006.10.13 10:32
|buy
|4294
|100.00
|119.38
|118.62
|119.58
|8588
|2006.10.13 10:32
|buy
|4295
|100.00
|119.23
|118.62
|119.43
|8589
|2006.10.13 12:37
|close
|4295
|100.00
|119.32
|118.62
|119.43
|7542.74
|7533876.19
|8590
|2006.10.13 12:37
|close
|4294
|100.00
|119.28
|118.62
|119.58
|-8383.64
|7525492.55
|8591
|2006.10.13 12:37
|buy
|4296
|100.00
|119.33
|118.57
|119.53
|8592
|2006.10.13 15:32
|t/p
|4296
|100.00
|119.53
|118.57
|119.53
|16730.80
|7542223.35
|8593
|2006.10.13 15:32
|buy
|4297
|100.00
|119.58
|118.82
|119.78
|8594
|2006.10.13 17:29
|t/p
|4297
|100.00
|119.78
|118.82
|119.78
|16693.10
|7558916.45
|8595
|2006.10.13 17:29
|buy
|4298
|100.00
|119.85
|119.09
|120.05
|8596
|2006.10.13 20:41
|buy
|4299
|100.00
|119.70
|119.09
|119.90
|8597
|2006.10.16 05:15
|close
|4299
|100.00
|119.78
|119.09
|119.90
|6933.61
|7565850.06
|8598
|2006.10.16 05:15
|close
|4298
|100.00
|119.77
|119.09
|120.05
|-6424.77
|7559425.29
|8599
|2006.10.16 05:15
|buy
|4300
|100.00
|119.80
|119.04
|120.00
|8600
|2006.10.16 08:21
|buy
|4301
|100.00
|119.65
|119.04
|119.85
|8601
|2006.10.16 10:00
|buy
|4302
|100.00
|119.50
|119.04
|119.70
|8602
|2006.10.16 10:15
|buy
|4303
|100.00
|119.34
|119.03
|119.54
|8603
|2006.10.16 15:09
|buy
|4304
|100.00
|119.18
|119.02
|119.38
|8604
|2006.10.16 16:06
|s/l
|4300
|100.00
|119.04
|119.04
|120.00
|-63844.09
|7495581.20
|8605
|2006.10.16 16:06
|s/l
|4301
|100.00
|119.04
|119.04
|119.85
|-51243.28
|7444337.92
|8606
|2006.10.16 16:06
|s/l
|4302
|100.00
|119.04
|119.04
|119.70
|-38642.47
|7405695.45
|8607
|2006.10.16 16:06
|close
|4304
|100.00
|119.04
|119.02
|119.38
|-11760.75
|7393934.70
|8608
|2006.10.16 16:06
|close
|4303
|100.00
|119.06
|119.03
|119.54
|-23517.55
|7370417.15
|8609
|2006.10.16 16:06
|sell
|4305
|100.00
|119.07
|119.83
|118.87
|8610
|2006.10.16 17:10
|sell
|4306
|100.00
|119.22
|119.83
|119.02
|8611
|2006.10.16 19:45
|close
|4306
|100.00
|119.14
|119.83
|119.02
|6714.79
|7377131.94
|8612
|2006.10.16 19:45
|close
|4305
|100.00
|119.13
|119.83
|118.87
|-5036.51
|7372095.43
|8613
|2006.10.16 19:45
|sell
|4307
|100.00
|119.11
|119.87
|118.91
|8614
|2006.10.17 10:59
|t/p
|4307
|100.00
|118.91
|119.87
|118.91
|16229.39
|7388324.82
|8615
|2006.10.17 10:59
|sell
|4308
|100.00
|118.84
|119.60
|118.64
|8616
|2006.10.17 12:57
|t/p
|4308
|100.00
|118.64
|119.60
|118.64
|16857.72
|7405182.54
|8617
|2006.10.17 12:57
|sell
|4309
|100.00
|118.60
|119.36
|118.40
|8618
|2006.10.17 15:30
|sell
|4310
|100.00
|118.75
|119.36
|118.55
|8619
|2006.10.17 15:31
|close
|4310
|100.00
|118.67
|119.36
|118.55
|6741.38
|7411923.92
|8620
|2006.10.17 15:31
|close
|4309
|100.00
|118.72
|119.36
|118.40
|-10107.82
|7401816.10
|8621
|2006.10.17 15:31
|buy
|4311
|100.00
|118.71
|117.95
|118.91
|8622
|2006.10.17 21:18
|t/p
|4311
|100.00
|118.91
|117.95
|118.91
|16816.62
|7418632.72
|8623
|2006.10.17 21:18
|buy
|4312
|100.00
|118.97
|118.21
|119.17
|8624
|2006.10.17 23:53
|buy
|4313
|100.00
|118.81
|118.20
|119.01
|8625
|2006.10.18 00:04
|buy
|4314
|100.00
|118.65
|118.19
|118.85
|8626
|2006.10.18 00:57
|buy
|4315
|100.00
|118.49
|118.18
|118.69
|8627
|2006.10.18 03:26
|t/p
|4315
|100.00
|118.69
|118.18
|118.69
|16847.78
|7435480.50
|8628
|2006.10.18 03:26
|close
|4314
|100.00
|118.71
|118.19
|118.85
|5054.33
|7440534.83
|8629
|2006.10.18 03:26
|close
|4313
|100.00
|118.68
|118.20
|119.01
|-10699.13
|7429835.70
|8630
|2006.10.18 03:27
|close
|4312
|100.00
|118.67
|118.21
|119.17
|-25025.49
|7404810.21
|8631
|2006.10.18 03:27
|buy
|4316
|100.00
|118.69
|117.93
|118.89
|8632
|2006.10.18 09:00
|buy
|4317
|100.00
|118.54
|117.93
|118.74
|8633
|2006.10.18 09:36
|buy
|4318
|100.00
|118.39
|117.93
|118.59
|8634
|2006.10.18 10:08
|close
|4318
|100.00
|118.55
|117.93
|118.59
|13496.42
|7418306.63
|8635
|2006.10.18 10:08
|close
|4317
|100.00
|118.54
|117.93
|118.74
|0.00
|7418306.63
|8636
|2006.10.18 10:09
|close
|4316
|100.00
|118.55
|117.93
|118.89
|-11809.36
|7406497.27
|8637
|2006.10.18 10:09
|buy
|4319
|100.00
|118.58
|117.82
|118.78
|8638
|2006.10.18 10:29
|buy
|4320
|100.00
|118.43
|117.82
|118.63
|8639
|2006.10.18 10:41
|close
|4320
|100.00
|118.51
|117.82
|118.63
|6750.49
|7413247.76
|8640
|2006.10.18 10:42
|close
|4319
|100.00
|118.50
|117.82
|118.78
|-6751.05
|7406496.71
|8641
|2006.10.18 10:42
|buy
|4321
|100.00
|118.53
|117.77
|118.73
|8642
|2006.10.18 12:04
|t/p
|4321
|100.00
|118.73
|117.77
|118.73
|16844.94
|7423341.65
|8643
|2006.10.18 12:04
|buy
|4322
|100.00
|118.77
|118.01
|118.97
|8644
|2006.10.18 14:31
|buy
|4323
|100.00
|118.62
|118.01
|118.82
|8645
|2006.10.18 15:30
|close
|4323
|100.00
|118.75
|118.01
|118.82
|10947.37
|7434289.02
|8646
|2006.10.18 15:30
|close
|4322
|100.00
|118.71
|118.01
|118.97
|-5054.33
|7429234.69
|8647
|2006.10.18 15:30
|buy
|4324
|100.00
|118.81
|118.05
|119.01
|8648
|2006.10.18 15:41
|t/p
|4324
|100.00
|119.01
|118.05
|119.01
|16805.31
|7446040.00
|8649
|2006.10.18 15:41
|buy
|4325
|100.00
|119.05
|118.29
|119.25
|8650
|2006.10.18 15:47
|buy
|4326
|100.00
|118.90
|118.29
|119.10
|8651
|2006.10.18 15:49
|close
|4326
|100.00
|118.98
|118.29
|119.10
|6723.82
|7452763.82
|8652
|2006.10.18 15:49
|close
|4325
|100.00
|118.94
|118.29
|119.25
|-9248.36
|7443515.46
|8653
|2006.10.18 15:49
|buy
|4327
|100.00
|118.96
|118.20
|119.16
|8654
|2006.10.18 23:59
|close at stop
|4327
|100.00
|118.88
|118.20
|119.16
|-6729.48
|7436785.98