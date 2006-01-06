Strategy Tester Report
10points 3_dynamic_stop

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period30 Minutes (M30) 2006.01.02 00:00 - 2006.10.19 00:00 (2006.01.01 - 2006.10.19)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=20; Lots=0.1; InitialStop=1; TrailingStop=10; MaxTrades=5; Pips=15; SecureProfit=30; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=10; USDJPYPipValue=9.715; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2007; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=30; mm=1; risk=12; AccountisNormal=0; Magic=10201;
Bars in test17085Ticks modelled553735Modelling quality33.15%
Initial deposit5000.00
Total net profit7431785.98Gross profit26660410.25Gross loss-19228624.27
Profit factor1.39Expected payoff1717.54
Absolute drawdown3323.23Maximal drawdown722487.73 (12.07%)Relative drawdown72.88% (4506.29)
Total trades4327Short positions (won %)2268 (58.86%)Long positions (won %)2059 (59.01%)
Profit trades (% of total)2550 (58.93%)Loss trades (% of total)1777 (41.07%)
Largestprofit trade18340.21loss trade-69170.71
Averageprofit trade10455.06loss trade-10820.84
Maximumconsecutive wins (profit in money)18 (185290.60)consecutive losses (loss in money)10 (-364640.58)
Maximalconsecutive profit (count of wins)185290.60 (18)consecutive loss (count of losses)-444157.06 (9)
Averageconsecutive wins2consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 00:00sell10.60117.88118.64117.68
22006.01.02 02:01t/p10.60117.68118.64117.68101.985101.98
32006.01.02 02:01sell20.70117.63118.39117.43
42006.01.02 08:13sell31.40117.79118.40117.59
52006.01.02 08:30close31.40117.71118.40117.5995.155197.13
62006.01.02 08:30close20.70117.69118.39117.43-35.695161.44
72006.01.02 08:31sell40.70117.64118.40117.44
82006.01.02 08:42sell51.40117.79118.40117.59
92006.01.02 12:04sell62.80117.95118.41117.75
102006.01.02 14:00close62.80117.84118.41117.75261.375422.81
112006.01.02 14:01close51.40117.85118.40117.59-71.285351.53
122006.01.02 14:01close40.70117.87118.40117.44-136.595214.94
132006.01.02 14:01sell70.70117.84118.60117.64
142006.01.03 01:30t/p70.70117.64118.60117.64114.855329.79
152006.01.03 01:30sell80.70117.60118.36117.40
162006.01.03 01:41sell91.40117.75118.36117.55
172006.01.03 01:46close91.40117.68118.36117.5583.285413.07
182006.01.03 01:46close80.70117.67118.36117.40-41.645371.43
192006.01.03 01:47sell100.70117.62118.38117.42
202006.01.03 02:00t/p100.70117.42118.38117.42119.335490.76
212006.01.03 02:00sell110.70117.29118.05117.09
222006.01.03 02:08sell121.40117.45118.06117.25
232006.01.03 02:30close121.40117.38118.06117.2583.495574.25
242006.01.03 02:30close110.70117.37118.05117.09-47.715526.54
252006.01.03 02:30sell130.70117.32118.08117.12
262006.01.03 06:27t/p130.70117.12118.08117.12119.545646.08
272006.01.03 06:27sell140.70117.07117.83116.87
282006.01.03 06:30sell151.40117.23117.84117.03
292006.01.03 08:21close151.40117.15117.84117.0395.605741.68
302006.01.03 08:21close140.70117.11117.83116.87-23.915717.77
312006.01.03 08:21sell160.70117.05117.81116.85
322006.01.03 08:32sell171.40117.20117.81117.00
332006.01.03 08:50close171.40117.12117.81117.0095.635813.40
342006.01.03 08:51close160.70117.11117.81116.85-35.865777.54
352006.01.03 08:51sell180.70117.08117.84116.88
362006.01.03 11:00sell191.40117.23117.84117.03
372006.01.03 13:01sell202.80117.55118.01117.35
382006.01.03 13:18close202.80117.38118.01117.35405.526183.06
392006.01.03 13:18close191.40117.39117.84117.03-190.825992.24
402006.01.03 13:19close180.70117.37117.84116.88-172.965819.28
412006.01.03 13:19buy210.70117.36116.60117.56
422006.01.03 14:44buy221.40117.18116.57117.38
432006.01.03 15:01buy232.80117.03116.57117.23
442006.01.03 15:16buy245.60116.83116.52117.03
452006.01.03 15:45buy2511.20116.67116.51116.87
462006.01.03 15:51s/l210.70116.60116.60117.56-456.345362.94
472006.01.03 15:51close2511.20116.58116.51116.87-864.644498.30
482006.01.03 15:52close245.60116.60116.52117.03-1104.633393.67
492006.01.03 15:53close232.80116.59116.57117.23-1056.692336.98
502006.01.03 15:53close221.40116.63116.57117.38-660.211676.77
512006.01.03 15:53sell260.30116.62117.38116.42
522006.01.03 16:42t/p260.30116.42117.38116.4251.541728.31
532006.01.03 16:42sell270.30116.38117.14116.18
542006.01.03 19:39t/p270.30116.18117.14116.1851.651779.96
552006.01.03 19:39sell280.30116.13116.89115.93
562006.01.03 20:32sell290.60116.33116.94116.13
572006.01.03 20:56close290.60116.22116.94116.1356.791836.75
582006.01.03 20:57close280.30116.23116.89115.93-25.811810.94
592006.01.03 20:57buy300.30116.24115.48116.44
602006.01.03 23:49buy310.60116.05115.44116.25
612006.01.03 23:55buy321.20115.88115.42116.08
622006.01.04 00:01t/p321.20116.08115.42116.08209.762020.70
632006.01.04 00:01close310.60116.11115.44116.2532.542053.23
642006.01.04 00:02close300.30116.07115.48116.44-43.182010.06
652006.01.04 00:04buy330.30116.09115.33116.29
662006.01.04 00:23buy340.60115.93115.32116.13
672006.01.04 00:29close340.60116.08115.32116.1377.532087.59
682006.01.04 00:30close330.30116.06115.33116.29-7.752079.84
692006.01.04 00:30buy350.30116.13115.37116.33
702006.01.04 00:53buy360.60115.97115.36116.17
712006.01.04 01:01close360.60116.08115.36116.1756.862136.70
722006.01.04 01:01close350.30116.07115.37116.33-15.512121.19
732006.01.04 01:02buy370.30116.10115.34116.30
742006.01.04 02:02buy380.60115.95115.34116.15
752006.01.04 02:19buy391.20115.78115.32115.98
762006.01.04 03:28buy402.40115.62115.31115.82
772006.01.04 03:42close402.40115.76115.31115.82290.262411.45
782006.01.04 03:42close391.20115.75115.32115.98-31.102380.35
792006.01.04 03:42close380.60115.74115.34116.15-108.862271.49
802006.01.04 03:43close370.30115.75115.34116.30-90.712180.78
812006.01.04 03:43buy410.30115.78115.02115.98
822006.01.04 07:01t/p410.30115.98115.02115.9851.702232.48
832006.01.04 07:01buy420.30116.09115.33116.29
842006.01.04 07:12buy430.60115.93115.32116.13
852006.01.04 07:34close430.60116.02115.32116.1346.542279.02
862006.01.04 07:34close420.30116.03115.33116.29-15.512263.51
872006.01.04 07:35buy440.30116.06115.30116.26
882006.01.04 07:50buy450.60115.90115.29116.10
892006.01.04 07:59close450.60116.01115.29116.1056.892320.40
902006.01.04 08:00close440.30115.99115.30116.26-18.112302.29
912006.01.04 08:01buy460.30116.00115.24116.20
922006.01.04 09:05t/p460.30116.20115.24116.2051.632353.92
932006.01.04 09:05buy470.30116.27115.51116.47
942006.01.04 09:07buy480.60116.12115.51116.32
952006.01.04 09:21buy491.20115.93115.47116.13
962006.01.04 09:30close491.20116.06115.47116.13134.412488.33
972006.01.04 09:30close480.60116.17115.51116.3225.822514.15
982006.01.04 09:30close470.30116.18115.51116.47-23.242490.91
992006.01.04 09:31buy500.30116.21115.45116.41
1002006.01.04 09:47buy510.60116.06115.45116.26
1012006.01.04 10:01close510.60116.16115.45116.2651.652542.56
1022006.01.04 10:03close500.30116.17115.45116.41-10.332532.23
1032006.01.04 10:03buy520.40116.22115.46116.42
1042006.01.04 12:31buy530.80116.06115.45116.26
1052006.01.04 12:44buy541.60115.90115.44116.10
1062006.01.04 12:59close541.60116.06115.44116.10220.582752.81
1072006.01.04 13:00close530.80116.05115.45116.26-6.892745.92
1082006.01.04 13:00close520.40116.06115.46116.42-55.142690.78
1092006.01.04 13:00buy550.40116.09115.33116.29
1102006.01.04 14:31t/p550.40116.29115.33116.2968.762759.54
1112006.01.04 14:31buy560.40116.40115.64116.60
1122006.01.04 14:36buy570.80116.22115.61116.42
1132006.01.04 14:40close570.80116.31115.61116.4261.902821.44
1142006.01.04 14:40close560.40116.33115.64116.60-24.072797.37
1152006.01.04 14:40buy580.40116.36115.60116.56
1162006.01.04 14:41buy590.80116.19115.58116.39
1172006.01.04 15:01t/p590.80116.39115.58116.39137.452934.82
1182006.01.04 15:01close580.40116.41115.60116.5617.182952.00
1192006.01.04 15:01buy600.40116.40115.64116.60
1202006.01.04 15:14buy610.80116.22115.61116.42
1212006.01.04 15:24close610.80116.31115.61116.4261.903013.90
1222006.01.04 15:24close600.40116.30115.64116.60-34.392979.51
1232006.01.04 15:24buy620.40116.36115.60116.56
1242006.01.04 17:03buy630.80116.17115.56116.37
1252006.01.04 17:07close630.80116.28115.56116.3775.683055.19
1262006.01.04 17:07close620.40116.26115.60116.56-34.413020.78
1272006.01.04 17:07buy640.40116.28115.52116.48
1282006.01.04 17:08buy650.80116.12115.51116.32
1292006.01.04 17:22close650.80116.22115.51116.3268.833089.61
1302006.01.04 17:22close640.40116.23115.52116.48-17.213072.40
1312006.01.04 17:22sell660.40116.22116.98116.02
1322006.01.04 17:29t/p660.40116.02116.98116.0268.973141.37
1332006.01.04 17:29sell670.40115.95116.71115.75
1342006.01.04 21:31sell680.80116.11116.72115.91
1352006.01.04 23:01sell691.60116.26116.72116.06
1362006.01.05 01:12sell703.20116.42116.73116.22
1372006.01.05 01:31close703.20116.22116.73116.22550.683692.05
1382006.01.05 01:31close691.60116.23116.72116.0612.773704.82
1392006.01.05 01:31close680.80116.22116.72115.91-89.983614.84
1402006.01.05 01:32close670.40116.20116.71115.75-93.193521.65
1412006.01.05 01:32sell710.50116.17116.93115.97
1422006.01.05 01:41sell721.00116.33116.94116.13
1432006.01.05 01:59close721.00116.24116.94116.1377.433599.08
1442006.01.05 02:00close710.50116.26116.93115.97-38.713560.37
1452006.01.05 02:00buy730.50116.27115.51116.47
1462006.01.05 04:02buy741.00116.12115.51116.32
1472006.01.05 04:13close741.00116.20115.51116.3268.853629.22
1482006.01.05 04:15close730.50116.19115.51116.47-34.433594.79
1492006.01.05 04:15sell750.50116.12116.88115.92
1502006.01.05 07:00t/p750.50115.92116.88115.9286.323681.11
1512006.01.05 07:00sell760.50115.81116.57115.61
1522006.01.05 07:04sell771.00116.00116.61115.80
1532006.01.05 07:06close771.00115.89116.61115.8094.923776.03
1542006.01.05 07:07close760.50115.92116.57115.61-47.453728.58
1552006.01.05 07:07sell780.50115.89116.65115.69
1562006.01.05 07:09sell791.00116.06116.67115.86
1572006.01.05 07:11close791.00115.96116.67115.8686.243814.82
1582006.01.05 07:12close780.50115.93116.65115.69-17.253797.57
1592006.01.05 07:12sell800.50115.87116.63115.67
1602006.01.05 07:19sell811.00116.04116.65115.84
1612006.01.05 07:23close811.00115.96116.65115.8468.993866.56
1622006.01.05 07:23close800.50115.94116.63115.67-30.193836.37
1632006.01.05 07:24sell820.50115.89116.65115.69
1642006.01.05 09:30sell831.00116.05116.66115.85
1652006.01.05 09:36sell842.00116.20116.66116.00
1662006.01.05 09:39close842.00116.06116.66116.00241.254077.62
1672006.01.05 09:39close831.00116.07116.66115.85-17.234060.39
1682006.01.05 09:39close820.50116.06116.65115.69-73.243987.15
1692006.01.05 09:40buy850.50116.07115.31116.27
1702006.01.05 10:06t/p850.50116.27115.31116.2785.984073.13
1712006.01.05 10:06buy860.50116.34115.58116.54
1722006.01.05 10:26buy871.00116.17115.56116.37
1732006.01.05 10:30close871.00116.26115.56116.3777.414150.54
1742006.01.05 10:30close860.50116.28115.58116.54-25.804124.74
1752006.01.05 10:30buy880.50116.30115.54116.50
1762006.01.05 13:00buy891.00116.14115.53116.34
1772006.01.05 13:02close891.00116.22115.53116.3468.834193.57
1782006.01.05 13:03close880.50116.20115.54116.50-43.034150.54
1792006.01.05 13:04sell900.50116.19116.95115.99
1802006.01.05 15:32t/p900.50115.99116.95115.9986.234236.77
1812006.01.05 15:32sell910.60115.92116.68115.72
1822006.01.05 15:39sell921.20116.09116.70115.89
1832006.01.05 15:49t/p921.20115.89116.70115.89207.114443.88
1842006.01.05 15:49close910.60115.88116.68115.7220.714464.59
1852006.01.05 15:50sell930.60115.85116.61115.65
1862006.01.05 15:52sell941.20116.02116.63115.82
1872006.01.05 15:59close941.20115.91116.63115.82113.884578.47
1882006.01.05 16:00close930.60115.90116.61115.65-25.884552.59
1892006.01.05 16:00sell950.60115.90116.66115.70
1902006.01.05 16:40sell961.20116.06116.67115.86
1912006.01.05 16:48close961.20115.94116.67115.86124.204676.79
1922006.01.05 16:49close950.60115.95116.66115.70-25.874650.92
1932006.01.05 16:49sell970.60115.92116.68115.72
1942006.01.05 22:30sell981.20116.08116.69115.88
1952006.01.05 23:10close981.20115.99116.69115.8893.114744.03
1962006.01.05 23:11close970.60116.00116.68115.72-41.384702.65
1972006.01.05 23:11buy990.60116.01115.25116.21
1982006.01.06 00:38buy1001.20115.81115.20116.01
1992006.01.06 00:41close1001.20115.91115.20116.01103.534806.18
2002006.01.06 00:41close990.60115.92115.25116.21-45.054761.13
2012006.01.06 00:41sell1010.60115.91116.67115.71
2022006.01.06 01:01sell1021.20116.08116.69115.88
2032006.01.06 01:07close1021.20115.91116.69115.88176.004937.13
2042006.01.06 01:08close1010.60115.92116.67115.71-5.184931.95
2052006.01.06 01:08sell1030.60115.89116.65115.69
2062006.01.06 01:10sell1041.20116.06116.67115.86
2072006.01.06 01:17close1041.20115.95116.67115.86113.845045.79
2082006.01.06 01:18close1030.60115.94116.65115.69-25.885019.91
2092006.01.06 01:18buy1050.70116.00115.24116.20
2102006.01.06 01:30t/p1050.70116.20115.24116.20120.455140.36
2112006.01.06 01:30buy1060.70116.27115.51116.47
2122006.01.06 04:03buy1071.40116.12115.51116.32
2132006.01.06 10:30close1071.40116.24115.51116.32144.535284.89
2142006.01.06 10:30close1060.70116.23115.51116.47-24.095260.80
2152006.01.06 10:31buy1080.70116.28115.52116.48
2162006.01.06 12:04buy1091.40116.12115.51116.32
2172006.01.06 12:34buy1102.80115.92115.46116.12
2182006.01.06 12:57close1102.80116.04115.46116.12289.565550.36
2192006.01.06 12:58close1091.40116.02115.51116.32-120.675429.69
2202006.01.06 12:58close1080.70116.04115.52116.48-144.785284.91
2212006.01.06 12:59sell1110.70115.88116.64115.68
2222006.01.06 13:31t/p1110.70115.68116.64115.68121.055405.96
2232006.01.06 13:31sell1120.70115.62116.38115.42
2242006.01.06 13:32t/p1120.70115.42116.38115.42121.785527.74
2252006.01.06 13:32sell1130.70114.93115.69114.73
2262006.01.06 13:33sell1141.40115.26115.87115.06
2272006.01.06 13:35close1141.40115.10115.87115.06194.615722.35
2282006.01.06 13:35close1130.70115.12115.69114.73-115.535606.82
2292006.01.06 13:35sell1150.70115.07115.83114.87
2302006.01.06 13:36sell1161.40115.22115.83115.02
2312006.01.06 13:37t/p1161.40115.02115.83115.02243.485850.30
2322006.01.06 13:37close1150.70115.00115.83114.8742.615892.91
2332006.01.06 13:37sell1170.80114.93115.69114.73
2342006.01.06 13:40sell1181.60115.12115.73114.92
2352006.01.06 13:40sell1193.20115.39115.85115.19
2362006.01.06 13:41sell1206.40115.55115.86115.35
2372006.01.06 13:42t/p1206.40115.35115.86115.351110.147003.05
2382006.01.06 13:42close1193.20115.30115.85115.19249.787252.83
2392006.01.06 13:42close1181.60115.33115.73114.92-291.346961.49
2402006.01.06 13:42close1170.80115.29115.69114.73-249.806711.69
2412006.01.06 13:42sell1210.90115.26116.02115.06
2422006.01.06 13:43t/p1210.90115.06116.02115.06156.466868.15
2432006.01.06 13:43sell1220.90115.01115.77114.81
2442006.01.06 13:43sell1231.80115.19115.80114.99
2452006.01.06 13:43t/p1231.80114.99115.80114.99313.487181.63
2462006.01.06 13:43close1220.90114.84115.77114.81133.237314.86
2472006.01.06 13:43sell1240.90114.92115.68114.72
2482006.01.06 13:44s/l1240.90115.68115.68114.72-590.216724.65
2492006.01.06 13:44sell1250.90115.85116.61115.65
2502006.01.06 13:47sell1261.80116.01116.62115.81
2512006.01.06 13:47close1261.80115.92116.62115.81139.756864.40
2522006.01.06 13:47close1250.90115.96116.61115.65-85.376779.03
2532006.01.06 13:47sell1270.90115.96116.72115.76
2542006.01.06 13:47t/p1270.90115.76116.72115.76155.776934.80
2552006.01.06 13:47sell1280.90115.52116.28115.32
2562006.01.06 13:48sell1291.80115.75116.36115.55
2572006.01.06 13:49close1291.80115.56116.36115.55295.957230.75
2582006.01.06 13:49close1280.90115.51116.28115.327.797238.54
2592006.01.06 13:49sell1300.90115.45116.21115.25
2602006.01.06 13:50sell1311.80115.65116.26115.45
2612006.01.06 13:51close1311.80115.56116.26115.45140.197378.73
2622006.01.06 13:51close1300.90115.58116.21115.25-101.237277.50
2632006.01.06 13:51sell1320.90115.50116.26115.30
2642006.01.06 13:52sell1331.80115.65116.26115.45
2652006.01.06 13:53close1331.80115.56116.26115.45140.197417.69
2662006.01.06 13:53close1320.90115.60116.26115.30-77.857339.84
2672006.01.06 13:53sell1340.90115.88116.64115.68
2682006.01.06 13:57t/p1340.90115.68116.64115.68155.767495.60
2692006.01.06 13:57sell1350.90115.52116.28115.32
2702006.01.06 13:58t/p1350.90115.32116.28115.32156.537652.13
2712006.01.06 13:58sell1361.00114.96115.72114.76
2722006.01.06 14:01t/p1361.00114.76115.72114.76174.497826.62
2732006.01.06 14:01sell1371.00114.58115.34114.38
2742006.01.06 14:04sell1382.00114.79115.40114.59
2752006.01.06 14:04close1382.00114.70115.40114.59156.937983.55
2762006.01.06 14:04close1371.00114.73115.34114.38-130.747852.81
2772006.01.06 14:04sell1391.00114.62115.38114.42
2782006.01.06 14:10sell1402.00114.78115.39114.58
2792006.01.06 14:11close1402.00114.71115.39114.58122.057974.86
2802006.01.06 14:11close1391.00114.70115.38114.42-69.757905.11
2812006.01.06 14:11sell1411.00114.67115.43114.47
2822006.01.06 14:12sell1422.00114.87115.48114.67
2832006.01.06 14:12t/p1422.00114.67115.48114.67348.898254.00
2842006.01.06 14:13sell1432.00114.86115.47114.66
2852006.01.06 14:17close1432.00114.76115.47114.66174.288428.28
2862006.01.06 14:17close1411.00114.77115.43114.47-87.138341.15
2872006.01.06 14:17sell1441.10114.77115.53114.57
2882006.01.06 15:27t/p1441.10114.57115.53114.57192.318533.46
2892006.01.06 15:27sell1451.10114.36115.12114.16
2902006.01.06 15:29sell1462.20114.62115.23114.42
2912006.01.06 16:55close1462.20114.43115.23114.42365.298898.75
2922006.01.06 16:56close1451.10114.42115.12114.16-57.688841.07
2932006.01.06 16:56sell1471.10114.37115.13114.17
2942006.01.09 00:06sell1482.20114.53115.14114.33
2952006.01.09 00:19t/p1482.20114.33115.14114.33384.989226.05
2962006.01.09 00:19close1471.10114.29115.13114.1770.469296.51
2972006.01.09 00:19buy1491.20114.30113.54114.50
2982006.01.09 00:48buy1502.40114.06113.45114.26
2992006.01.09 01:00buy1514.80113.83113.37114.03
3002006.01.09 01:01t/p1514.80114.03113.37114.03841.7410138.25
3012006.01.09 01:01close1502.40114.05113.45114.26-21.0410117.21
3022006.01.09 01:01close1491.20114.04113.54114.50-273.599843.62
3032006.01.09 01:01buy1521.20114.09113.33114.29
3042006.01.09 01:17buy1532.40113.92113.31114.12
3052006.01.09 01:31close1532.40114.03113.31114.12231.5210075.14
3062006.01.09 01:31close1521.20114.04113.33114.29-52.6110022.53
3072006.01.09 01:31buy1541.30114.09113.33114.29
3082006.01.09 01:54buy1552.60113.93113.32114.13
3092006.01.09 02:01close1552.60114.00113.32114.13159.6510182.18
3102006.01.09 02:04close1541.30114.01113.33114.29-91.2210090.96
3112006.01.09 02:05buy1561.30114.04113.28114.24
3122006.01.09 02:58buy1572.60113.88113.27114.08
3132006.01.09 03:03close1572.60113.99113.27114.08250.9010341.86
3142006.01.09 03:04close1561.30113.98113.28114.24-68.4310273.43
3152006.01.09 03:04buy1581.30114.03113.27114.23
3162006.01.09 04:44buy1592.60113.87113.26114.07
3172006.01.09 05:31close1592.60113.94113.26114.07159.7310433.16
3182006.01.09 05:31close1581.30113.95113.27114.23-91.2710341.89
3192006.01.09 05:35buy1601.30113.98113.22114.18
3202006.01.09 06:34t/p1601.30114.18113.22114.18227.7110569.60
3212006.01.09 06:34buy1611.30114.22113.46114.42
3222006.01.09 06:41buy1622.60114.04113.43114.24
3232006.01.09 06:53buy1635.20113.89113.43114.09
3242006.01.09 06:59t/p1635.20114.09113.43114.09911.0911480.69
3252006.01.09 06:59close1622.60114.15113.43114.24250.5511731.24
3262006.01.09 07:00close1611.30114.16113.46114.42-68.3311662.91
3272006.01.09 07:00buy1641.40114.21113.45114.41
3282006.01.09 07:20buy1652.80114.06113.45114.26
3292006.01.09 07:33close1652.80114.21113.45114.26367.7412030.65
3302006.01.09 07:34close1641.40114.22113.45114.4112.2612042.91
3312006.01.09 07:35buy1661.50114.25113.49114.45
3322006.01.09 07:45buy1673.00114.09113.48114.29
3332006.01.09 07:59close1673.00114.22113.48114.29341.4512384.36
3342006.01.09 08:00close1661.50114.23113.49114.45-26.2612358.10
3352006.01.09 08:00buy1681.50114.28113.52114.48
3362006.01.09 08:39buy1693.00114.11113.50114.31
3372006.01.09 09:54buy1706.00113.95113.49114.15
3382006.01.09 09:59close1706.00114.06113.49114.15578.6412936.74
3392006.01.09 10:00close1693.00114.08113.50114.31-78.8912857.85
3402006.01.09 10:00close1681.50114.13113.52114.48-197.1412660.71
3412006.01.09 10:01buy1711.60114.30113.54114.50
3422006.01.09 10:06buy1723.20114.15113.54114.35
3432006.01.09 15:01close1723.20114.24113.54114.35252.1012912.81
3442006.01.09 15:01close1711.60114.22113.54114.50-112.0612800.75
3452006.01.09 15:01buy1731.60114.28113.52114.48
3462006.01.09 15:12buy1743.20114.11113.50114.31
3472006.01.09 15:31t/p1743.20114.31113.50114.31559.5813360.33
3482006.01.09 15:31close1731.60114.37113.52114.48125.9113486.24
3492006.01.09 15:31buy1751.70114.36113.60114.56
3502006.01.09 15:41buy1763.40114.16113.55114.36
3512006.01.09 15:50close1763.40114.24113.55114.36238.1013724.34
3522006.01.09 15:51close1751.70114.16113.60114.56-297.8313426.51
3532006.01.09 15:52buy1771.70114.19113.43114.39
3542006.01.09 16:01t/p1771.70114.39113.43114.39296.8913723.40
3552006.01.09 16:01buy1781.70114.56113.80114.76
3562006.01.09 16:10buy1793.40114.34113.73114.54
3572006.01.09 16:20close1793.40114.42113.73114.54237.7213961.12
3582006.01.09 16:20close1781.70114.34113.80114.76-327.0913634.03
3592006.01.09 16:21buy1801.70114.37113.61114.57
3602006.01.09 16:30t/p1801.70114.57113.61114.57296.7113930.74
3612006.01.09 16:30buy1811.70114.63113.87114.83
3622006.01.09 17:38buy1823.40114.48113.87114.68
3632006.01.09 17:58close1823.40114.54113.87114.68178.1014108.84
3642006.01.09 17:58close1811.70114.53113.87114.83-148.4313960.41
3652006.01.09 17:59buy1831.70114.49113.73114.69
3662006.01.09 20:36buy1843.40114.34113.73114.54
3672006.01.09 20:53close1843.40114.41113.73114.54208.0214168.43
3682006.01.09 20:54close1831.70114.39113.73114.69-148.6114019.82
3692006.01.09 20:55sell1851.70114.38115.14114.18
3702006.01.09 22:22sell1863.40114.53115.14114.33
3712006.01.09 23:00close1863.40114.47115.14114.33178.2114198.03
3722006.01.09 23:01close1851.70114.46115.14114.18-118.8214079.21
3732006.01.09 23:02sell1871.70114.47115.23114.27
3742006.01.10 00:09sell1883.40114.62115.23114.42
3752006.01.10 01:00close1883.40114.54115.23114.42237.4714316.68
3762006.01.10 01:01close1871.70114.45115.23114.2719.6114336.29
3772006.01.10 01:01sell1891.80114.42115.18114.22
3782006.01.10 01:28sell1903.60114.58115.19114.38
3792006.01.10 01:29close1903.60114.46115.19114.38377.4214713.71
3802006.01.10 01:30close1891.80114.48115.18114.22-94.3414619.37
3812006.01.10 01:30sell1911.80114.43115.19114.23
3822006.01.10 02:31sell1923.60114.59115.20114.39
3832006.01.10 02:47sell1937.20114.75115.21114.55
3842006.01.10 03:01close1937.20114.65115.21114.55628.0015247.37
3852006.01.10 03:01close1923.60114.64115.20114.39-157.0115090.36
3862006.01.10 03:02close1911.80114.62115.19114.23-298.3814791.98
3872006.01.10 03:02buy1941.80114.63113.87114.83
3882006.01.10 07:01buy1953.60114.48113.87114.68
3892006.01.10 07:10close1953.60114.56113.87114.68251.4015043.38
3902006.01.10 07:10close1941.80114.55113.87114.83-125.7114917.67
3912006.01.10 07:10sell1961.80114.54115.30114.34
3922006.01.10 08:02t/p1961.80114.34115.30114.34315.1315232.80
3932006.01.10 08:02sell1971.90114.20114.96114.00
3942006.01.10 08:09sell1983.80114.38114.99114.18
3952006.01.10 08:29close1983.80114.26114.99114.18399.0915631.89
3962006.01.10 08:30close1971.90114.24114.96114.00-66.5315565.36
3972006.01.10 08:30sell1991.90114.18114.94113.98
3982006.01.10 09:38sell2003.80114.36114.97114.16
3992006.01.10 10:30close2003.80114.27114.97114.16299.2915864.65
4002006.01.10 10:31close1991.90114.15114.94113.9849.9315914.58
4012006.01.10 10:32sell2012.00114.12114.88113.92
4022006.01.10 10:37sell2024.00114.28114.89114.08
4032006.01.10 10:42close2024.00114.22114.89114.08210.1216124.70
4042006.01.10 10:42close2012.00114.21114.88113.92-157.6015967.10
4052006.01.10 10:42sell2032.00114.18114.94113.98
4062006.01.10 12:04sell2044.00114.34114.95114.14
4072006.01.10 13:04sell2058.00114.50114.96114.30
4082006.01.10 13:33sell20616.00114.65114.96114.45
4092006.01.10 14:01close20616.00114.51114.96114.451956.1617923.26
4102006.01.10 14:01close2058.00114.52114.96114.30-139.7117783.55
4112006.01.10 14:01close2044.00114.54114.95114.14-698.4517085.10
4122006.01.10 14:01close2032.00114.55114.94113.98-646.0116439.09
4132006.01.10 14:02buy2072.00114.58113.82114.78
4142006.01.10 14:30buy2084.00114.37113.76114.57
4152006.01.10 14:31close2084.00114.46113.76114.57314.5216753.61
4162006.01.10 14:31close2072.00114.48113.82114.78-174.7016578.91
4172006.01.10 14:32buy2092.00114.55113.79114.75
4182006.01.10 14:54buy2104.00114.40113.79114.60
4192006.01.10 14:57close2104.00114.46113.79114.60209.6816788.59
4202006.01.10 14:58close2092.00114.50113.79114.75-87.3416701.25
4212006.01.10 14:58buy2112.10114.53113.77114.73
4222006.01.10 15:00buy2124.20114.35113.74114.55
4232006.01.10 15:30close2124.20114.42113.74114.55256.9516958.20
4242006.01.10 15:30close2112.10114.45113.77114.73-146.7916811.41
4252006.01.10 15:31buy2132.10114.48113.72114.68
4262006.01.10 21:13buy2144.20114.32113.71114.52
4272006.01.10 22:00close2144.20114.39113.71114.52257.0217068.43
4282006.01.10 22:00close2132.10114.42113.72114.68-110.1216958.31
4292006.01.10 22:01buy2152.10114.45113.69114.65
4302006.01.11 01:01t/p2152.10114.65113.69114.65371.6517329.95
4312006.01.11 01:01buy2162.10114.70113.94114.90
4322006.01.11 01:09buy2174.20114.52113.91114.72
4332006.01.11 01:14close2174.20114.59113.91114.72256.5717586.52
4342006.01.11 01:15close2162.10114.60113.94114.90-183.2517403.27
4352006.01.11 01:15buy2182.10114.65113.89114.85
4362006.01.11 03:07buy2194.20114.48113.87114.68
4372006.01.11 04:01close2194.20114.55113.87114.68256.6617659.93
4382006.01.11 04:02close2182.10114.54113.89114.85-201.6817458.25
4392006.01.11 04:02sell2202.10114.52115.28114.32
4402006.01.11 05:00sell2214.20114.79115.40114.59
4412006.01.11 05:04close2214.20114.61115.40114.59659.6318117.88
4422006.01.11 05:04close2202.10114.60115.28114.32-146.6017971.28
4432006.01.11 05:04buy2222.20114.61113.85114.81
4442006.01.11 05:14t/p2222.20114.81113.85114.81383.2418354.52
4452006.01.11 05:14buy2232.30114.85114.09115.05
4462006.01.11 05:17buy2244.60114.69114.08114.89
4472006.01.11 05:23close2244.60114.77114.08114.89320.6418675.16
4482006.01.11 05:23close2232.30114.79114.09115.05-120.2218554.94
4492006.01.11 05:23buy2252.30114.85114.09115.05
4502006.01.11 05:29buy2264.60114.70114.09114.90
4512006.01.11 05:30close2264.60114.76114.09114.90240.5018795.44
4522006.01.11 05:30close2252.30114.77114.09115.05-160.3218635.12
4532006.01.11 05:30buy2272.30114.80114.04115.00
4542006.01.11 08:00buy2284.60114.63114.02114.83
4552006.01.11 08:10close2284.60114.70114.02114.83280.7318915.85
4562006.01.11 08:10close2272.30114.68114.04115.00-240.6718675.18
4572006.01.11 08:10sell2292.30114.70115.46114.50
4582006.01.11 11:00t/p2292.30114.50115.46114.50401.9919077.17
4592006.01.11 11:00sell2302.30114.39115.15114.19
4602006.01.11 11:22sell2314.60114.56115.17114.36
4612006.01.11 11:28close2314.60114.39115.17114.36683.6319760.80
4622006.01.11 11:28close2302.30114.38115.15114.1920.1119780.91
4632006.01.11 11:28sell2322.40114.43115.19114.23
4642006.01.11 12:04t/p2322.40114.23115.19114.23420.2020201.11
4652006.01.11 12:04sell2332.50114.19114.95113.99
4662006.01.11 12:22sell2345.00114.36114.97114.16
4672006.01.11 12:27close2345.00114.25114.97114.16481.4020682.51
4682006.01.11 12:28close2332.50114.24114.95113.99-109.4220573.09
4692006.01.11 12:28sell2352.50114.17114.93113.97
4702006.01.11 12:51sell2365.00114.33114.94114.13
4712006.01.11 12:57close2365.00114.27114.94114.13262.5420835.63
4722006.01.11 12:57close2352.50114.26114.93113.97-196.9220638.71
4732006.01.11 12:57sell2372.50114.23114.99114.03
4742006.01.11 13:20sell2385.00114.39115.00114.19
4752006.01.11 14:00close2385.00114.33115.00114.19262.4020901.11
4762006.01.11 14:00close2372.50114.32114.99114.03-196.8220704.29
4772006.01.11 14:00sell2392.50114.27115.03114.07
4782006.01.11 14:20sell2405.00114.42115.03114.22
4792006.01.11 14:25close2405.00114.33115.03114.22393.6021097.89
4802006.01.11 14:25close2392.50114.30115.03114.07-65.6221032.27
4812006.01.11 14:25sell2412.60114.27115.03114.07
4822006.01.11 14:56t/p2412.60114.07115.03114.07455.9421488.21
4832006.01.11 14:56sell2422.60114.01114.77113.81
4842006.01.11 15:01sell2435.20114.18114.79113.98
4852006.01.11 16:33close2435.20114.07114.79113.98501.4521989.66
4862006.01.11 16:33close2422.60114.08114.77113.81-159.5421830.12
4872006.01.11 16:33sell2442.70114.03114.79113.83
4882006.01.11 16:47sell2455.40114.22114.83114.02
4892006.01.11 16:52close2455.40114.13114.83114.02425.8322255.95
4902006.01.11 16:52close2442.70114.14114.79113.83-260.2121995.74
4912006.01.11 16:52sell2462.70114.11114.87113.91
4922006.01.11 22:02sell2475.40114.26114.87114.06
4932006.01.11 22:20close2475.40114.19114.87114.06331.0322326.77
4942006.01.11 22:20close2462.70114.20114.87113.91-212.7822113.99
4952006.01.11 22:21buy2482.70114.24113.48114.44
4962006.01.12 01:43buy2495.40114.09113.48114.29
4972006.01.12 01:45close2495.40114.15113.48114.29283.8422397.83
4982006.01.12 01:45close2482.70114.04113.48114.44-452.8921944.94
4992006.01.12 01:45sell2502.70114.05114.81113.85
5002006.01.12 09:02t/p2502.70113.85114.81113.85474.6422419.58
5012006.01.12 09:02sell2512.70113.73114.49113.53
5022006.01.12 09:31sell2525.40113.90114.51113.70
5032006.01.12 09:39close2525.40113.81114.51113.70427.0322846.61
5042006.01.12 09:39close2512.70113.83114.49113.53-237.2022609.41
5052006.01.12 09:40sell2532.80113.78114.54113.58
5062006.01.12 13:27t/p2532.80113.58114.54113.58493.2623102.67
5072006.01.12 13:27sell2542.80113.49114.25113.29
5082006.01.12 13:29sell2555.60113.66114.27113.46
5092006.01.12 13:51close2555.60113.57114.27113.46443.7823546.45
5102006.01.12 13:52close2542.80113.64114.25113.29-369.5923176.86
5112006.01.12 13:52sell2562.80113.58114.34113.38
5122006.01.12 13:59sell2575.60113.76114.37113.56
5132006.01.12 14:00sell25811.20114.04114.50113.84
5142006.01.12 14:25t/p25811.20113.84114.50113.841968.3725145.23
5152006.01.12 14:25close2575.60113.80114.37113.56-196.8424948.39
5162006.01.12 14:26close2562.80113.81114.34113.38-565.8624382.53
5172006.01.12 14:26buy2593.00113.82113.06114.02
5182006.01.12 14:29t/p2593.00114.02113.06114.02525.5324908.06
5192006.01.12 14:29buy2603.00114.21113.45114.41
5202006.01.12 14:55buy2616.00114.03113.42114.23
5212006.01.12 15:00close2616.00114.11113.42114.23420.6525328.71
5222006.01.12 15:00close2603.00114.08113.45114.41-341.8724986.84
5232006.01.12 15:01buy2623.00114.39113.63114.59
5242006.01.12 15:19buy2636.00114.19113.58114.39
5252006.01.12 15:28close2636.00114.33113.58114.39734.7225721.56
5262006.01.12 15:28close2623.00114.34113.63114.59-131.1925590.37
5272006.01.12 15:28buy2643.10114.39113.63114.59
5282006.01.12 15:31buy2656.20114.19113.58114.39
5292006.01.12 15:40close2656.20114.26113.58114.39379.8425970.21
5302006.01.12 15:41close2643.10114.24113.63114.59-407.0425563.17
5312006.01.12 15:41buy2663.10114.29113.53114.49
5322006.01.12 15:52buy2676.20114.14113.53114.34
5332006.01.12 15:58close2676.20114.21113.53114.34380.0025943.17
5342006.01.12 15:58close2663.10114.19113.53114.49-271.4825671.69
5352006.01.12 15:58buy2683.10114.22113.46114.42
5362006.01.12 22:01t/p2683.10114.42113.46114.42541.8226213.51
5372006.01.12 22:01buy2693.20114.47113.71114.67
5382006.01.12 23:58t/p2693.20114.67113.71114.67558.0326771.54
5392006.01.12 23:58buy2703.30114.73113.97114.93
5402006.01.13 00:12buy2716.60114.57113.96114.77
5412006.01.13 00:27close2716.60114.63113.96114.77345.4627117.00
5422006.01.13 00:27close2703.30114.64113.97114.93-250.6626866.34
5432006.01.13 00:28buy2723.30114.70113.94114.90
5442006.01.13 02:34buy2736.60114.54113.93114.74
5452006.01.13 03:52close2736.60114.60113.93114.74345.5527211.89
5462006.01.13 03:53close2723.30114.61113.94114.90-259.1426952.75
5472006.01.13 03:55sell2743.30114.62115.38114.42
5482006.01.13 05:52sell2756.60114.78115.39114.58
5492006.01.13 06:00close2756.60114.72115.39114.58345.1927297.94
5502006.01.13 06:00close2743.30114.71115.38114.42-258.9127039.03
5512006.01.13 06:00sell2763.30114.60115.36114.40
5522006.01.13 09:30t/p2763.30114.40115.36114.40576.9727616.00
5532006.01.13 09:30sell2773.40114.35115.11114.15
5542006.01.13 10:06sell2786.80114.50115.11114.30
5552006.01.13 12:41sell27913.60114.65115.11114.45
5562006.01.13 13:30close27913.60114.46115.11114.452257.5629873.56
5572006.01.13 13:30close2786.80114.48115.11114.30118.8029992.36
5582006.01.13 13:30close2773.40114.44115.11114.15-267.3929724.97
5592006.01.13 13:30sell2803.60114.45115.21114.25
5602006.01.13 13:43sell2817.20114.64115.25114.44
5612006.01.13 13:50close2817.20114.57115.25114.44439.9130164.88
5622006.01.13 13:50close2803.60114.59115.21114.25-439.8329725.05
5632006.01.13 13:51sell2823.60114.51115.27114.31
5642006.01.13 14:11sell2837.20114.67115.28114.47
5652006.01.13 14:30close2837.20114.59115.28114.47502.6630227.71
5662006.01.13 14:30close2823.60114.56115.27114.31-157.1230070.59
5672006.01.13 14:31sell2843.70114.53115.29114.33
5682006.01.13 14:42sell2857.40114.68115.29114.48
5692006.01.13 15:00close2857.40114.62115.29114.48387.3730457.96
5702006.01.13 15:00close2843.70114.60115.29114.33-226.0030231.96
5712006.01.13 15:00sell2863.70114.55115.31114.35
5722006.01.13 15:30t/p2863.70114.35115.31114.35647.8230879.78
5732006.01.13 15:30sell2873.80114.19114.95113.99
5742006.01.13 15:38sell2887.60114.34114.95114.14
5752006.01.13 15:40sell28915.20114.55115.01114.35
5762006.01.13 15:48close28915.20114.43115.01114.351593.9932473.77
5772006.01.13 15:48close2887.60114.42114.95114.14-531.3831942.39
5782006.01.13 15:48close2873.80114.44114.95113.99-830.1331112.26
5792006.01.13 15:48sell2903.80114.33115.09114.13
5802006.01.13 15:55sell2917.60114.58115.19114.38
5812006.01.13 15:56close2917.60114.47115.19114.38730.3231842.58
5822006.01.13 15:56close2903.80114.48115.09114.13-497.9031344.68
5832006.01.13 15:56sell2923.80114.46115.22114.26
5842006.01.13 17:30t/p2923.80114.26115.22114.26665.5032010.18
5852006.01.13 17:30sell2933.90114.16114.92113.96
5862006.01.13 17:35sell2947.80114.33114.94114.13
5872006.01.13 17:56close2947.80114.26114.94114.13477.8632488.04
5882006.01.13 17:56close2933.90114.29114.92113.96-443.6132044.43
5892006.01.13 17:57sell2953.90114.24115.00114.04
5902006.01.16 00:00t/p2953.90114.04115.00114.04661.6332706.06
5912006.01.16 00:00sell2964.00113.86114.62113.66
5922006.01.16 01:08sell2978.00114.01114.62113.81
5932006.01.16 01:27close2978.00113.95114.62113.81421.2433127.30
5942006.01.16 01:28close2964.00113.96114.62113.66-351.0032776.30
5952006.01.16 01:28sell2984.00113.88114.64113.68
5962006.01.16 01:31sell2998.00114.06114.67113.86
5972006.01.16 03:31sell30016.00114.27114.73114.07
5982006.01.16 05:31sell30132.00114.46114.77114.26
5992006.01.16 07:50close30132.00114.31114.77114.264199.1136975.41
6002006.01.16 07:51close30016.00114.32114.73114.07-699.7936275.62
6012006.01.16 07:51close2998.00114.33114.67113.86-1889.2734386.35
6022006.01.16 07:52close2984.00114.34114.64113.68-1609.2432777.11
6032006.01.16 07:54buy3024.00114.36113.60114.56
6042006.01.16 09:01t/p3024.00114.56113.60114.56698.2033475.31
6052006.01.16 09:01buy3034.10114.62113.86114.82
6062006.01.16 13:00t/p3034.10114.82113.86114.82714.1034189.41
6072006.01.16 13:00buy3044.20114.87114.11115.07
6082006.01.16 13:02t/p3044.20115.07114.11115.07729.9234919.33
6092006.01.16 13:02buy3054.20115.12114.36115.32
6102006.01.16 13:06buy3068.40114.96114.35115.16
6112006.01.16 13:14buy30716.80114.77114.31114.97
6122006.01.16 13:17close30716.80114.89114.31114.971754.7236674.05
6132006.01.16 13:18close3068.40114.90114.35115.16-438.6436235.41
6142006.01.16 13:18close3054.20114.89114.36115.32-840.8035394.61
6152006.01.16 13:18buy3084.30114.92114.16115.12
6162006.01.16 22:45t/p3084.30115.12114.16115.12747.0536141.66
6172006.01.16 22:45buy3094.40115.16114.40115.36
6182006.01.17 01:31buy3108.80114.99114.38115.19
6192006.01.17 01:41close3108.80115.05114.38115.19458.9336600.59
6202006.01.17 01:41close3094.40115.06114.40115.36-371.2036229.39
6212006.01.17 01:42sell3114.40115.07115.83114.87
6222006.01.17 03:01t/p3114.40114.87115.83114.87766.2936995.68
6232006.01.17 03:01sell3124.50114.80115.56114.60
6242006.01.17 03:55sell3139.00114.95115.56114.75
6252006.01.17 05:50sell31418.00115.11115.57114.91
6262006.01.17 06:01close31418.00115.00115.57114.911721.7438717.42
6272006.01.17 06:01close3139.00114.99115.56114.75-313.0738404.35
6282006.01.17 06:02close3124.50115.00115.56114.60-782.6137621.74
6292006.01.17 06:02sell3154.60114.97115.73114.77
6302006.01.17 06:22sell3169.20115.13115.74114.93
6312006.01.17 06:29close3169.20114.99115.74114.931120.1038741.84
6322006.01.17 06:30close3154.60114.98115.73114.77-40.0138701.83
6332006.01.17 06:30sell3174.70114.89115.65114.69
6342006.01.17 07:30t/p3174.70114.69115.65114.69819.6839521.51
6352006.01.17 07:30sell3184.80114.64115.40114.44
6362006.01.17 08:17sell3199.60114.79115.40114.59
6372006.01.17 08:28close3199.60114.72115.40114.59585.7740107.28
6382006.01.17 08:28close3184.80114.73115.40114.44-376.5439730.74
6392006.01.17 08:29sell3204.80114.80115.56114.60
6402006.01.17 09:34sell3219.60114.95115.56114.75
6412006.01.17 11:04sell32219.20115.11115.57114.91
6422006.01.17 11:32sell32338.40115.28115.59115.08
6432006.01.17 13:43sell32476.80115.43115.59115.23
6442006.01.17 13:51close32476.80115.29115.59115.239326.0549056.79
6452006.01.17 13:51close32338.40115.31115.59115.08-999.0548057.74
6462006.01.17 13:52close32219.20115.26115.57114.91-2498.7045559.04
6472006.01.17 13:52close3219.60115.27115.56114.75-2665.0542893.99
6482006.01.17 13:52close3204.80115.28115.56114.60-1998.6140895.38
6492006.01.17 13:53buy3255.00115.31114.55115.51
6502006.01.17 14:12t/p3255.00115.51114.55115.51865.7341761.11
6512006.01.17 14:12buy3265.10115.55114.79115.75
6522006.01.17 15:38t/p3265.10115.75114.79115.75881.0542642.16
6532006.01.17 15:38buy3275.20115.81115.05116.01
6542006.01.17 15:49buy32810.40115.63115.02115.83
6552006.01.17 15:51close32810.40115.70115.02115.83629.2143271.37
6562006.01.17 15:51close3275.20115.69115.05116.01-539.3742732.00
6572006.01.17 15:52buy3295.20115.74114.98115.94
6582006.01.17 19:15buy33010.40115.59114.98115.79
6592006.01.17 19:24close33010.40115.65114.98115.79539.5643271.56
6602006.01.17 19:24close3295.20115.66114.98115.94-359.6742911.89
6612006.01.17 19:24sell3315.20115.68116.44115.48
6622006.01.17 20:14t/p3315.20115.48116.44115.48900.5943812.48
6632006.01.17 20:14sell3325.30115.44116.20115.24
6642006.01.18 00:00sell33310.60115.59116.20115.39
6652006.01.18 00:19sell33421.20115.76116.22115.56
6662006.01.18 00:38close33421.20115.66116.22115.561832.9645645.44
6672006.01.18 00:40close33310.60115.67116.20115.39-733.1244912.32
6682006.01.18 00:42close3325.30115.68116.20115.24-1131.0943781.23
6692006.01.18 00:44buy3355.30115.70114.94115.90
6702006.01.18 02:35buy33610.60115.54114.93115.74
6712006.01.18 02:46close33610.60115.61114.93115.74641.8144423.04
6722006.01.18 02:46close3355.30115.60114.94115.90-458.4843964.56
6732006.01.18 02:48sell3375.30115.61116.37115.41
6742006.01.18 04:11sell33810.60115.76116.37115.56
6752006.01.18 04:30close33810.60115.70116.37115.56549.7044514.26
6762006.01.18 04:30close3375.30115.71116.37115.41-458.0444056.22
6772006.01.18 04:31sell3395.30115.65116.41115.45
6782006.01.18 07:30t/p3395.30115.45116.41115.45918.3144974.53
6792006.01.18 07:30sell3405.40115.39116.15115.19
6802006.01.18 08:00t/p3405.40115.19116.15115.19938.0745912.60
6812006.01.18 08:00sell3415.60115.09115.85114.89
6822006.01.18 08:07sell34211.20115.25115.86115.05
6832006.01.18 08:30close34211.20115.17115.86115.05777.9846690.58
6842006.01.18 08:30close3415.60115.16115.85114.89-340.4046350.18
6852006.01.18 08:30sell3435.60114.91115.67114.71
6862006.01.18 08:32sell34411.20115.06115.67114.86
6872006.01.18 08:38sell34522.40115.30115.76115.10
6882006.01.18 08:43close34522.40115.17115.76115.102528.4448878.62
6892006.01.18 08:44close34411.20115.18115.67114.86-1166.8747711.75
6902006.01.18 08:45close3435.60115.16115.67114.71-1215.7046496.05
6912006.01.18 08:46sell3465.60115.15115.91114.95
6922006.01.18 09:30t/p3465.60114.95115.91114.95974.3447470.39
6932006.01.18 09:30sell3475.70114.91115.67114.71
6942006.01.18 09:36sell34811.40115.07115.68114.87
6952006.01.18 09:42close34811.40114.98115.68114.87892.3348362.72
6962006.01.18 09:42close3475.70114.99115.67114.71-396.5647966.16
6972006.01.18 09:44sell3495.80114.94115.70114.74
6982006.01.18 10:06sell35011.60115.12115.73114.92
6992006.01.18 10:27close35011.60115.03115.73114.92907.5948873.75
7002006.01.18 10:27close3495.80115.04115.70114.74-504.1748369.58
7012006.01.18 10:28sell3515.90114.99115.75114.79
7022006.01.18 10:35sell35211.80115.15115.76114.95
7032006.01.18 10:55close35211.80115.09115.76114.95615.1748984.75
7042006.01.18 10:55close3515.90115.08115.75114.79-461.4248523.33
7052006.01.18 10:56sell3535.90115.05115.81114.85
7062006.01.18 11:34sell35411.80115.21115.82115.01
7072006.01.18 11:55close35411.80115.13115.82115.01819.9449343.27
7082006.01.18 11:55close3535.90115.14115.81114.85-461.1848882.09
7092006.01.18 11:55sell3555.90115.09115.85114.89
7102006.01.18 12:04sell35611.80115.26115.87115.06
7112006.01.18 12:26close35611.80115.20115.87115.06614.5849496.67
7122006.01.18 12:28close3555.90115.21115.85114.89-614.5348882.14
7132006.01.18 12:29buy3575.90115.20114.44115.40
7142006.01.18 13:23buy35811.80115.04114.43115.24
7152006.01.18 13:32close35811.80115.16114.43115.241229.5950111.73
7162006.01.18 13:32close3575.90115.15114.44115.40-256.1949855.54
7172006.01.18 13:32buy3596.00115.20114.44115.40
7182006.01.18 13:39buy36012.00115.04114.43115.24
7192006.01.18 13:43close36012.00115.10114.43115.24625.5450481.08
7202006.01.18 13:43close3596.00115.09114.44115.40-573.4649907.62
7212006.01.18 13:43buy3616.00115.15114.39115.35
7222006.01.18 13:52buy36212.00114.97114.36115.17
7232006.01.18 13:59close36212.00115.08114.36115.171147.0351054.65
7242006.01.18 14:00close3616.00115.06114.39115.35-469.3250585.33
7252006.01.18 14:00buy3636.10115.09114.33115.29
7262006.01.18 14:23buy36412.20114.92114.31115.12
7272006.01.18 14:31close36412.20114.99114.31115.12742.6751328.00
7282006.01.18 14:31close3636.10114.98114.33115.29-583.5850744.42
7292006.01.18 14:31sell3656.10114.99115.75114.79
7302006.01.18 15:00sell36612.20115.16115.77114.96
7312006.01.18 15:00sell36724.40115.33115.79115.13
7322006.01.18 15:07close36724.40115.23115.79115.132117.5052861.92
7332006.01.18 15:07close36612.20115.22115.77114.96-635.3152226.61
7342006.01.18 15:08close3656.10115.25115.75114.79-1376.1450850.47
7352006.01.18 15:08buy3686.20115.26114.50115.46
7362006.01.18 15:22buy36912.40115.08114.47115.28
7372006.01.18 15:29close36912.40115.16114.47115.28861.4151711.88
7382006.01.18 15:30close3686.20115.15114.50115.46-592.2751119.61
7392006.01.18 15:30buy3706.20115.20114.44115.40
7402006.01.18 17:01t/p3706.20115.40114.44115.401074.3452193.95
7412006.01.18 17:01buy3716.30115.46114.70115.66
7422006.01.18 17:50buy37212.60115.31114.70115.51
7432006.01.18 18:00close37212.60115.37114.70115.51655.2852849.23
7442006.01.18 18:00close3716.30115.36114.70115.66-546.1252303.11
7452006.01.18 18:01buy3736.30115.41114.65115.61
7462006.01.18 19:46buy37412.60115.26114.65115.46
7472006.01.18 23:31close37412.60115.35114.65115.46983.0953286.20
7482006.01.18 23:32close3736.30115.36114.65115.61-273.0653013.14
7492006.01.18 23:32buy3756.40115.39114.63115.59
7502006.01.19 00:12buy37612.80115.23114.62115.43
7512006.01.19 00:23close37612.80115.29114.62115.43666.1553679.29
7522006.01.19 00:24close3756.40115.24114.63115.59-784.1452895.15
7532006.01.19 00:24sell3776.40115.23115.99115.03
7542006.01.19 00:30sell37812.80115.41116.02115.21
7552006.01.19 01:08close37812.80115.32116.02115.21998.9653894.11
7562006.01.19 01:08close3776.40115.33115.99115.03-554.9353339.18
7572006.01.19 01:08buy3796.50115.34114.58115.54
7582006.01.19 06:02buy38013.00115.18114.57115.38
7592006.01.19 07:00close38013.00115.28114.57115.381127.6954466.87
7602006.01.19 07:00close3796.50115.27114.58115.54-394.7354072.14
7612006.01.19 07:00buy3816.50115.30114.54115.50
7622006.01.19 07:09buy38213.00115.13114.52115.33
7632006.01.19 07:09close38213.00115.24114.52115.331240.8955313.03
7642006.01.19 07:09close3816.50115.22114.54115.50-451.3154861.72
7652006.01.19 07:10buy3836.60115.25114.49115.45
7662006.01.19 13:00buy38413.20115.06114.45115.26
7672006.01.19 13:02close38413.20115.15114.45115.261031.7055893.42
7682006.01.19 13:03close3836.60115.16114.49115.45-515.8055377.62
7692006.01.19 13:03sell3856.70115.20115.96115.00
7702006.01.19 15:47t/p3856.70115.00115.96115.001165.2256542.84
7712006.01.19 15:47sell3866.80114.96115.72114.76
7722006.01.19 16:31sell38713.60115.11115.72114.91
7732006.01.19 17:16close38713.60115.05115.72114.91709.2657252.10
7742006.01.19 17:16close3866.80115.06115.72114.76-591.0056661.10
7752006.01.19 17:16sell3886.80115.03115.79114.83
7762006.01.19 17:30sell38913.60115.20115.81115.00
7772006.01.19 18:31sell39027.20115.52115.98115.32
7782006.01.19 18:52close39027.20115.33115.98115.324481.0561142.15
7792006.01.19 18:52close38913.60115.32115.81115.00-1415.1959726.96
7802006.01.19 18:53close3886.80115.31115.79114.83-1651.2058075.76
7812006.01.19 18:53buy3917.00115.32114.56115.52
7822006.01.19 19:06t/p3917.00115.52114.56115.521211.8159287.57
7832006.01.19 19:06buy3927.20115.57114.81115.77
7842006.01.19 20:53buy39314.40115.42114.81115.62
7852006.01.19 20:57close39314.40115.48114.81115.62748.1860035.75
7862006.01.19 20:57close3927.20115.47114.81115.77-623.5459412.21
7872006.01.19 20:57buy3947.20115.52114.76115.72
7882006.01.19 21:49buy39514.40115.36114.75115.56
7892006.01.19 21:56close39514.40115.44114.75115.56997.9260410.13
7902006.01.19 21:57close3947.20115.43114.76115.72-561.3859848.75
7912006.01.19 21:57buy3967.20115.46114.70115.66
7922006.01.20 07:36buy39714.40115.27114.66115.47
7932006.01.20 07:43close39714.40115.44114.66115.472120.5861969.33
7942006.01.20 07:43close3967.20115.45114.70115.66-44.0261925.31
7952006.01.20 07:44sell3987.50115.44116.20115.24
7962006.01.20 09:04t/p3987.50115.24116.20115.241301.7463227.05
7972006.01.20 09:04sell3997.60115.19115.95114.99
7982006.01.20 11:38sell40015.20115.37115.98115.17
7992006.01.20 12:31close40015.20115.24115.98115.171714.6864941.73
8002006.01.20 12:31close3997.60115.26115.95114.99-461.5764480.16
8012006.01.20 12:32sell4017.80115.21115.97115.01
8022006.01.20 13:13sell40215.60115.36115.97115.16
8032006.01.20 13:24close40215.60115.30115.97115.16811.8065291.96
8042006.01.20 13:25close4017.80115.33115.97115.01-811.5864480.38
8052006.01.20 13:26sell4037.80115.28116.04115.08
8062006.01.20 13:31t/p4037.80115.08116.04115.081355.8265836.20
8072006.01.20 13:31sell4048.00115.02115.78114.82
8082006.01.20 13:35sell40516.00115.27115.88115.07
8092006.01.20 13:53close40516.00115.13115.88115.071945.6367781.83
8102006.01.20 13:54close4048.00115.12115.78114.82-694.9367086.90
8112006.01.20 13:54sell4068.10115.16115.92114.96
8122006.01.20 15:33sell40716.20115.37115.98115.17
8132006.01.20 15:51close40716.20115.24115.98115.171827.4968914.39
8142006.01.20 15:51close4068.10115.23115.92114.96-492.0668422.33
8152006.01.20 15:51buy4088.30115.25114.49115.45
8162006.01.20 16:03t/p4088.30115.45114.49115.451437.7269860.05
8172006.01.20 16:03buy4098.40115.50114.74115.70
8182006.01.20 16:26buy41016.80115.32114.71115.52
8192006.01.20 16:30close41016.80115.40114.71115.521164.6471024.69
8202006.01.20 16:30close4098.40115.38114.74115.70-873.6370151.06
8212006.01.20 16:30buy4118.50115.41114.65115.61
8222006.01.20 19:23buy41217.00115.25114.64115.45
8232006.01.20 21:32close41217.00115.34114.64115.451326.5171477.57
8242006.01.20 21:33close4118.50115.36114.65115.61-368.4171109.16
8252006.01.20 21:33buy4138.60115.39114.63115.59
8262006.01.23 00:00buy41417.20115.20114.59115.40
8272006.01.23 00:02close41417.20115.27114.59115.401044.5072153.66
8282006.01.23 00:03close4138.60115.26114.63115.59-948.0871205.59
8292006.01.23 00:03buy4158.60115.31114.55115.51
8302006.01.23 00:43buy41617.20115.09114.48115.29
8312006.01.23 00:52close41617.20115.18114.48115.291343.9872549.57
8322006.01.23 00:52close4158.60115.12114.55115.51-1419.3971130.18
8332006.01.23 00:53sell4178.60115.11115.87114.91
8342006.01.23 01:12t/p4178.60114.91115.87114.911498.0072628.18
8352006.01.23 01:12sell4188.80114.78115.54114.58
8362006.01.23 01:15sell41917.60114.93115.54114.73
8372006.01.23 01:16close41917.60114.87115.54114.73919.3073547.48
8382006.01.23 01:16close4188.80114.86115.54114.58-612.9272934.56
8392006.01.23 01:16sell4208.80114.81115.57114.61
8402006.01.23 01:17sell42117.60115.00115.61114.80
8412006.01.23 01:18t/p42117.60114.80115.61114.803068.3476002.90
8422006.01.23 01:18close4208.80114.72115.57114.61690.3876693.28
8432006.01.23 01:18sell4229.30114.69115.45114.49
8442006.01.23 01:20sell42318.60114.90115.51114.70
8452006.01.23 01:41close42318.60114.82115.51114.701295.9477989.22
8462006.01.23 01:41close4229.30114.81115.45114.49-972.0477017.18
8472006.01.23 01:42sell4249.30114.78115.54114.58
8482006.01.23 03:56t/p4249.30114.58115.54114.581624.3178641.49
8492006.01.23 03:56sell4259.50114.47115.23114.27
8502006.01.23 04:01sell42619.00114.69115.30114.49
8512006.01.23 04:26close42619.00114.57115.30114.491990.0580631.54
8522006.01.23 04:26close4259.50114.58115.23114.27-912.0379719.51
8532006.01.23 04:27sell4279.60114.53115.29114.33
8542006.01.23 04:29sell42819.20114.69115.30114.49
8552006.01.23 04:58close42819.20114.62115.30114.491172.5780892.08
8562006.01.23 04:59close4279.60114.70115.29114.33-1422.8479469.24
8572006.01.23 05:00sell4299.60114.67115.43114.47
8582006.01.23 05:31sell43019.20114.83115.44114.63
8592006.01.23 05:57close43019.20114.77115.44114.631003.7580472.99
8602006.01.23 05:58close4299.60114.78115.43114.47-920.0279552.97
8612006.01.23 05:58buy4319.60114.79114.03114.99
8622006.01.23 07:55buy43219.20114.63114.02114.83
8632006.01.23 07:59close43219.20114.76114.02114.832174.9781727.94
8642006.01.23 08:00close4319.60114.74114.03114.99-418.3481309.60
8652006.01.23 08:00buy4339.80114.77114.01114.97
8662006.01.23 08:24buy43419.60114.60113.99114.80
8672006.01.23 08:29close43419.60114.69113.99114.801538.0682847.66
8682006.01.23 08:30close4339.80114.70114.01114.97-598.0882249.58
8692006.01.23 08:31buy4359.90114.72113.96114.92
8702006.01.23 09:31buy43619.80114.56113.95114.76
8712006.01.23 09:41close43619.80114.62113.95114.761036.4783286.05
8722006.01.23 09:41close4359.90114.61113.96114.92-950.1882335.87
8732006.01.23 09:41sell4379.90114.58115.34114.38
8742006.01.23 09:51t/p4379.90114.38115.34114.381731.3784067.24
8752006.01.23 09:51sell43810.10114.32115.08114.12
8762006.01.23 14:01sell43920.20114.47115.08114.27
8772006.01.23 14:16close43920.20114.41115.08114.271059.3585126.59
8782006.01.23 14:16close43810.10114.42115.08114.12-882.7184243.88
8792006.01.23 14:17buy44010.20114.39113.63114.59
8802006.01.23 15:01t/p44010.20114.59113.63114.591780.2686024.14
8812006.01.23 15:01buy44110.40114.63113.87114.83
8822006.01.23 15:23buy44220.80114.47113.86114.67
8832006.01.23 15:29close44220.80114.63113.86114.672903.2588927.39
8842006.01.23 15:30close44110.40114.62113.87114.83-90.7388836.66
8852006.01.23 15:30buy44310.70114.67113.91114.87
8862006.01.23 19:07buy44421.40114.50113.89114.70
8872006.01.23 22:31close44421.40114.56113.89114.701120.8189957.47
8882006.01.23 22:32close44310.70114.55113.91114.87-1120.9188836.56
8892006.01.23 22:32buy44510.70114.58113.82114.78
8902006.01.23 23:13buy44621.40114.43113.82114.63
8912006.01.24 00:01close44621.40114.61113.82114.633415.4792252.02
8922006.01.24 00:01close44510.70114.53113.82114.78-439.8891812.14
8932006.01.24 00:02buy44711.10114.58113.82114.78
8942006.01.24 00:13buy44822.20114.43113.82114.63
8952006.01.24 00:18close44822.20114.49113.82114.631163.4292975.56
8962006.01.24 00:19close44711.10114.50113.82114.78-775.5592200.01
8972006.01.24 00:19buy44911.10114.52113.76114.72
8982006.01.24 02:34t/p44911.10114.72113.76114.721934.9894134.99
8992006.01.24 02:34buy45011.30114.77114.01114.97
9002006.01.24 02:42buy45122.60114.62114.01114.82
9012006.01.24 02:45close45122.60114.69114.01114.821379.3795514.36
9022006.01.24 02:45close45011.30114.70114.01114.97-689.6394824.73
9032006.01.24 02:46buy45211.40114.72113.96114.92
9042006.01.24 06:05buy45322.80114.56113.95114.76
9052006.01.24 06:12close45322.80114.63113.95114.761392.3196217.04
9062006.01.24 06:13close45211.40114.62113.96114.92-994.5995222.45
9072006.01.24 06:14sell45411.50114.63115.39114.43
9082006.01.24 14:07t/p45411.50114.43115.39114.432010.1397232.58
9092006.01.24 14:07sell45511.70114.38115.14114.18
9102006.01.24 14:16sell45623.40114.53115.14114.33
9112006.01.24 14:21close45623.40114.46115.14114.331431.0798663.65
9122006.01.24 14:21close45511.70114.45115.14114.18-715.6097948.05
9132006.01.24 14:21sell45711.80114.43115.19114.23
9142006.01.24 15:31sell45823.60114.61115.22114.41
9152006.01.24 17:03close45823.60114.54115.22114.411442.2999390.34
9162006.01.24 17:04close45711.80114.53115.19114.23-1030.3098360.04
9172006.01.24 17:05sell45911.90114.48115.24114.28
9182006.01.24 18:11sell46023.80114.64115.25114.44
9192006.01.24 18:33close46023.80114.58115.25114.441246.2999606.33
9202006.01.24 18:33close45911.90114.59115.24114.28-1142.3398464.00
9212006.01.24 18:34sell46111.90114.56115.32114.36
9222006.01.24 22:05sell46223.80114.72115.33114.52
9232006.01.24 22:35sell46347.60114.87115.33114.67
9242006.01.24 22:47close46347.60114.77115.33114.674147.43102611.43
9252006.01.24 22:48close46223.80114.81115.33114.52-1865.69100745.74
9262006.01.24 22:48close46111.90114.80115.32114.36-2487.8098257.94
9272006.01.24 22:48buy46411.80114.79114.03114.99
9282006.01.24 23:06t/p46411.80114.99114.03114.992052.17100310.11
9292006.01.24 23:06buy46512.10115.04114.28115.24
9302006.01.24 23:10buy46624.20114.89114.28115.09
9312006.01.24 23:15close46624.20114.96114.28115.091473.56101783.67
9322006.01.24 23:15close46512.10114.89114.28115.24-1579.77100203.90
9332006.01.24 23:15buy46712.10114.96114.20115.16
9342006.01.25 00:04t/p46712.10115.16114.20115.162132.06102335.96
9352006.01.25 00:04buy46812.30115.21114.45115.41
9362006.01.25 00:16buy46924.60115.06114.45115.26
9372006.01.25 00:19close46924.60115.12114.45115.261282.14103618.10
9382006.01.25 00:19close46812.30115.11114.45115.41-1068.54102549.56
9392006.01.25 00:19buy47012.40115.16114.40115.36
9402006.01.25 00:45buy47124.80115.01114.40115.21
9412006.01.25 00:56close47124.80115.07114.40115.211293.13103842.69
9422006.01.25 00:56close47012.40115.06114.40115.36-1077.70102764.99
9432006.01.25 00:57buy47212.40115.11114.35115.31
9442006.01.25 01:14buy47324.80114.95114.34115.15
9452006.01.25 01:26close47324.80115.01114.34115.151293.80104058.79
9462006.01.25 01:26close47212.40115.02114.35115.31-970.27103088.52
9472006.01.25 01:27buy47412.40115.07114.31115.27
9482006.01.25 06:00buy47524.80114.92114.31115.12
9492006.01.25 06:57close47524.80114.98114.31115.121294.14104382.66
9502006.01.25 06:57close47412.40114.97114.31115.27-1078.54103304.12
9512006.01.25 06:58sell47612.40114.95115.71114.75
9522006.01.25 09:01t/p47612.40114.75115.71114.752161.78105465.90
9532006.01.25 09:01sell47712.70114.68115.44114.48
9542006.01.25 09:17sell47825.40114.84115.45114.64
9552006.01.25 09:30close47825.40114.78115.45114.641327.76106793.66
9562006.01.25 09:30close47712.70114.76115.44114.48-885.33105908.33
9572006.01.25 09:31sell47912.80114.67115.43114.47
9582006.01.25 10:22sell48025.60114.83115.44114.63
9592006.01.25 10:28close48025.60114.76115.44114.631561.52107469.85
9602006.01.25 10:28close47912.80114.73115.43114.47-669.40106800.45
9612006.01.25 10:29sell48112.90114.79115.55114.59
9622006.01.25 13:39sell48225.80114.95115.56114.75
9632006.01.25 13:41sell48351.60115.11115.57114.91
9642006.01.25 13:54close48351.60115.01115.57114.914486.57111287.02
9652006.01.25 13:54close48225.80115.02115.56114.75-1570.16109716.86
9662006.01.25 13:54close48112.90114.98115.55114.59-2131.68107585.18
9672006.01.25 13:55buy48413.00115.00114.24115.20
9682006.01.25 14:09t/p48413.00115.20114.24115.202256.75109841.93
9692006.01.25 14:09buy48513.20115.25114.49115.45
9702006.01.25 14:39t/p48513.20115.45114.49115.452286.70112128.63
9712006.01.25 14:39buy48613.50115.49114.73115.69
9722006.01.25 14:47t/p48613.50115.69114.73115.692333.62114462.25
9732006.01.25 14:47buy48713.80115.74114.98115.94
9742006.01.25 14:48buy48827.60115.55114.94115.75
9752006.01.25 14:49close48827.60115.64114.94115.752148.05116610.30
9762006.01.25 14:49close48713.80115.62114.98115.94-1432.28115178.02
9772006.01.25 14:50buy48913.90115.65114.89115.85
9782006.01.25 14:52buy49027.80115.49114.88115.69
9792006.01.25 14:57close49027.80115.55114.88115.691443.53116621.55
9802006.01.25 14:57close48913.90115.52114.89115.85-1564.23115057.32
9812006.01.25 14:57buy49113.90115.60114.84115.80
9822006.01.25 15:57t/p49113.90115.80114.84115.802400.27117457.59
9832006.01.25 15:57buy49214.10115.86115.10116.06
9842006.01.25 16:01buy49328.20115.67115.06115.87
9852006.01.25 16:27close49328.20115.76115.06115.872192.47119650.06
9862006.01.25 16:28close49214.10115.77115.10116.06-1096.14118553.92
9872006.01.25 16:29buy49414.30115.69114.93115.89
9882006.01.25 17:00buy49528.60115.50114.89115.70
9892006.01.25 17:07close49528.60115.57114.89115.701732.28120286.20
9902006.01.25 17:08close49414.30115.58114.93115.89-1360.96118925.24
9912006.01.25 17:10buy49614.30115.61114.85115.81
9922006.01.25 21:50t/p49614.30115.81114.85115.812469.56121394.80
9932006.01.25 21:50buy49714.60115.85115.09116.05
9942006.01.26 00:07buy49829.20115.70115.09115.90
9952006.01.26 00:18close49829.20115.78115.09115.902017.62123412.42
9962006.01.26 00:18close49714.60115.77115.09116.05-897.34122515.08
9972006.01.26 00:19sell49914.80115.78116.54115.58
9982006.01.26 00:40t/p49914.80115.58116.54115.582561.22125076.30
9992006.01.26 00:40sell50015.10115.53116.29115.33
10002006.01.26 00:48sell50130.20115.68116.29115.48
10012006.01.26 01:01close50130.20115.59116.29115.482351.41127427.71
10022006.01.26 01:01close50015.10115.58116.29115.33-653.23126774.48
10032006.01.26 01:01sell50215.30115.55116.31115.35
10042006.01.26 01:25sell50330.60115.70116.31115.50
10052006.01.26 01:29close50330.60115.59116.31115.502912.02129686.50
10062006.01.26 01:30close50215.30115.60116.31115.35-661.76129024.74
10072006.01.26 01:31sell50415.50115.55116.31115.35
10082006.01.26 06:42sell50531.00115.70116.31115.50
10092006.01.26 07:31close50531.00115.55116.31115.504024.23133048.97
10102006.01.26 07:31close50415.50115.52116.31115.35402.53133451.50
10112006.01.26 07:32sell50616.10115.46116.22115.26
10122006.01.26 07:38sell50732.20115.66116.27115.46
10132006.01.26 07:59close50732.20115.58116.27115.462228.76135680.26
10142006.01.26 08:00close50616.10115.59116.22115.26-1810.71133869.55
10152006.01.26 08:01sell50816.10115.54116.30115.34
10162006.01.26 08:39sell50932.20115.74116.35115.54
10172006.01.26 10:34sell51064.40115.89116.35115.69
10182006.01.26 12:00close51064.40115.78116.35115.696118.50139988.05
10192006.01.26 12:00close50932.20115.75116.35115.54-278.19139709.86
10202006.01.26 12:00close50816.10115.73116.30115.34-2643.22137066.64
10212006.01.26 12:01sell51116.50115.70116.46115.50
10222006.01.26 13:30sell51233.00115.92116.53115.72
10232006.01.26 13:59close51233.00115.83116.53115.722564.10139630.74
10242006.01.26 14:00close51116.50115.84116.46115.50-1994.13137636.61
10252006.01.26 14:01sell51316.60115.79116.55115.59
10262006.01.26 15:30sell51433.20116.00116.61115.80
10272006.01.26 15:31close51433.20115.92116.61115.802291.24139927.85
10282006.01.26 15:32close51316.60115.97116.55115.59-2576.53137351.32
10292006.01.26 15:32buy51516.50115.96115.20116.16
10302006.01.26 15:53t/p51516.50116.16115.20116.162840.67140191.99
10312006.01.26 15:53buy51616.90116.21115.45116.41
10322006.01.26 19:19t/p51616.90116.41115.45116.412903.29143095.28
10332006.01.26 19:19buy51717.20116.46115.70116.66
10342006.01.26 19:38buy51834.40116.31115.70116.51
10352006.01.26 19:55close51834.40116.37115.70116.511773.65144868.93
10362006.01.26 19:55close51717.20116.38115.70116.66-1182.33143686.60
10372006.01.26 19:55buy51917.30116.43115.67116.63
10382006.01.26 23:31buy52034.60116.22115.61116.42
10392006.01.26 23:50close52034.60116.31115.61116.422677.33146363.93
10402006.01.26 23:50close51917.30116.32115.67116.63-1636.00144727.93
10412006.01.26 23:50sell52117.40116.31117.07116.11
10422006.01.27 05:46sell52234.80116.47117.08116.27
10432006.01.27 06:01close52234.80116.38117.08116.272691.18147419.11
10442006.01.27 06:01close52117.40116.37117.07116.11-1000.55146418.56
10452006.01.27 06:02buy52317.60116.38115.62116.58
10462006.01.27 07:30buy52435.20116.20115.59116.40
10472006.01.27 07:41close52435.20116.28115.59116.402421.74148840.30
10482006.01.27 07:41close52317.60116.27115.62116.58-1665.09147175.21
10492006.01.27 07:42sell52517.70116.28117.04116.08
10502006.01.27 08:16sell52635.40116.43117.04116.23
10512006.01.27 08:19close52635.40116.37117.04116.231825.21149000.42
10522006.01.27 08:19close52517.70116.38117.04116.08-1520.88147479.54
10532006.01.27 08:20buy52717.70116.42115.66116.62
10542006.01.27 10:36t/p52717.70116.62115.66116.623035.24150514.78
10552006.01.27 10:36buy52818.10116.67115.91116.87
10562006.01.27 13:30buy52936.20116.34115.73116.54
10572006.01.27 13:33close52936.20116.46115.73116.543730.04154244.82
10582006.01.27 13:34close52818.10116.44115.91116.87-3575.23150669.59
10592006.01.27 13:34sell53018.10116.43117.19116.23
10602006.01.27 13:55sell53136.20116.63117.24116.43
10612006.01.27 13:59t/p53136.20116.43117.24116.436219.93156889.52
10622006.01.27 13:59close53018.10116.40117.19116.23466.49157356.01
10632006.01.27 14:00sell53218.90116.37117.13116.17
10642006.01.27 15:01sell53337.80116.55117.16116.35
10652006.01.27 15:08sell53475.60116.70117.16116.50
10662006.01.27 15:10close53475.60116.56117.16116.509080.30166436.31
10672006.01.27 15:10close53337.80116.57117.16116.35-648.54165787.77
10682006.01.27 15:10close53218.90116.56117.13116.17-3080.82162706.95
10692006.01.27 15:10sell53519.60116.51117.27116.31
10702006.01.27 15:20sell53639.20116.67117.28116.47
10712006.01.27 15:21close53639.20116.61117.28116.472016.98164723.93
10722006.01.27 15:21close53519.60116.62117.27116.31-1848.74162875.19
10732006.01.27 15:21sell53719.60116.57117.33116.37
10742006.01.27 15:23sell53839.20116.84117.45116.64
10752006.01.27 15:27close53839.20116.68117.45116.645375.39168250.58
10762006.01.27 15:27close53719.60116.73117.33116.37-2686.54165564.04
10772006.01.27 15:27buy53919.90116.72115.96116.92
10782006.01.27 15:52t/p53919.90116.92115.96116.923403.74168967.78
10792006.01.27 15:52buy54020.30116.97116.21117.17
10802006.01.27 17:01t/p54020.30117.17116.21117.173464.75172432.53
10812006.01.27 17:01buy54120.70117.22116.46117.42
10822006.01.30 00:00buy54241.40117.06116.45117.26
10832006.01.30 00:50close54241.40117.12116.45117.262120.90174553.43
10842006.01.30 00:50close54120.70117.11116.46117.42-1891.61172661.83
10852006.01.30 00:51sell54320.80117.14117.90116.94
10862006.01.30 01:20sell54441.60117.32117.93117.12
10872006.01.30 01:32close54441.60117.21117.93117.123904.10176565.93
10882006.01.30 01:33close54320.80117.20117.90116.94-1064.85175501.08
10892006.01.30 01:34sell54521.10117.17117.93116.97
10902006.01.30 02:19sell54642.20117.34117.95117.14
10912006.01.30 06:00close54642.20117.28117.95117.142158.94177660.02
10922006.01.30 06:01close54521.10117.29117.93116.97-2158.75175501.27
10932006.01.30 06:01sell54721.10117.24118.00117.04
10942006.01.30 07:07sell54842.20117.39118.00117.19
10952006.01.30 07:31close54842.20117.33118.00117.192158.02177659.29
10962006.01.30 07:32close54721.10117.34118.00117.04-1798.19175861.10
10972006.01.30 07:32sell54921.20117.31118.07117.11
10982006.01.30 08:12sell55042.40117.47118.08117.27
10992006.01.30 08:35sell55184.80117.62118.08117.42
11002006.01.30 08:37close55184.80117.53118.08117.426493.66182354.76
11012006.01.30 08:37close55042.40117.52118.08117.27-1803.95180550.81
11022006.01.30 08:38close54921.20117.54118.07117.11-4148.38176402.43
11032006.01.30 08:38buy55221.20117.56116.80117.76
11042006.01.30 08:53t/p55221.20117.76116.80117.763600.54180002.97
11052006.01.30 08:53buy55321.70117.80117.04118.00
11062006.01.30 09:31buy55443.40117.56116.95117.76
11072006.01.30 09:40close55443.40117.65116.95117.763320.02183322.99
11082006.01.30 09:41close55321.70117.67117.04118.00-2397.38180925.61
11092006.01.30 09:41buy55521.80117.70116.94117.90
11102006.01.30 13:02buy55643.60117.53116.92117.73
11112006.01.30 13:06close55643.60117.59116.92117.732224.68183150.29
11122006.01.30 13:07close55521.80117.60116.94117.90-1853.74181296.55
11132006.01.30 13:07sell55721.80117.61118.37117.41
11142006.01.30 15:22sell55843.60117.76118.37117.56
11152006.01.30 15:29close55843.60117.66118.37117.563705.59185002.14
11162006.01.30 15:30close55721.80117.67118.37117.41-1111.58183890.56
11172006.01.30 15:30sell55922.10117.56118.32117.36
11182006.01.30 23:41sell56044.20117.72118.33117.52
11192006.01.30 23:59close56044.20117.66118.33117.522253.95186144.51
11202006.01.31 00:00close55922.10117.67118.32117.36-2197.29183947.22
11212006.01.31 00:00sell56122.10117.65118.41117.45
11222006.01.31 06:30t/p56122.10117.45118.41117.453763.30187710.52
11232006.01.31 06:30sell56222.60117.41118.17117.21
11242006.01.31 07:30t/p56222.60117.21118.17117.213856.66191567.18
11252006.01.31 07:30sell56323.00117.16117.92116.96
11262006.01.31 07:31sell56446.00117.33117.94117.13
11272006.01.31 07:32close56446.00117.27117.94117.132353.54193920.72
11282006.01.31 07:32close56323.00117.23117.92116.96-1373.37192547.35
11292006.01.31 07:32sell56523.20117.24118.00117.04
11302006.01.31 09:27t/p56523.20117.04118.00117.043966.15196513.50
11312006.01.31 09:27sell56623.60116.95117.71116.75
11322006.01.31 09:31sell56747.20117.12117.73116.92
11332006.01.31 09:57close56747.20117.06117.73116.922419.27198932.77
11342006.01.31 09:58close56623.60117.07117.71116.75-2419.07196513.70
11352006.01.31 09:59sell56823.60117.11117.87116.91
11362006.01.31 13:01sell56947.20117.32117.93117.12
11372006.01.31 13:23close56947.20117.23117.93117.123623.65200137.35
11382006.01.31 13:24close56823.60117.24117.87116.91-2616.85197520.50
11392006.01.31 13:24buy57023.80117.23116.47117.43
11402006.01.31 15:52buy57147.60117.06116.45117.26
11412006.01.31 16:00close57147.60117.12116.45117.262438.52199959.02
11422006.01.31 16:00close57023.80117.13116.47117.43-2031.93197927.09
11432006.01.31 16:00buy57223.80117.23116.47117.43
11442006.01.31 16:44buy57347.60117.07116.46117.27
11452006.01.31 16:48buy57495.20116.92116.46117.12
11462006.01.31 17:50buy575100.00116.76116.45116.96
11472006.01.31 18:30t/p575100.00116.96116.45116.9617096.94215024.03
11482006.01.31 18:30close57495.20116.98116.46117.124882.89219906.92
11492006.01.31 18:31close57347.60116.99116.46117.27-3254.98216651.94
11502006.01.31 18:31close57223.80116.98116.47117.43-5086.34211565.60
11512006.01.31 18:31buy57625.40117.01116.25117.21
11522006.01.31 18:57buy57750.80116.86116.25117.06
11532006.01.31 18:59close57750.80116.95116.25117.063909.36215474.96
11542006.01.31 19:00close57625.40116.97116.25117.21-868.60214606.36
11552006.01.31 19:00buy57825.80117.08116.32117.28
11562006.01.31 19:00t/p57825.80117.28116.32117.284397.10219003.46
11572006.01.31 19:00buy57926.30117.39116.63117.59
11582006.01.31 19:14buy58052.60117.17116.56117.37
11592006.01.31 19:21buy581100.00117.01116.55117.21
11602006.01.31 19:22close581100.00117.15116.55117.2111950.49230953.95
11612006.01.31 19:22close58052.60117.18116.56117.37448.88231402.83
11622006.01.31 19:22close57926.30117.14116.63117.59-5612.94225789.89
11632006.01.31 19:22buy58227.10117.13116.37117.33
11642006.01.31 19:26buy58354.20116.90116.29117.10
11652006.01.31 19:29t/p58227.10117.33116.37117.334616.70230406.59
11662006.01.31 19:29t/p58354.20117.10116.29117.109233.39239639.98
11672006.01.31 19:29buy58428.80117.44116.68117.64
11682006.01.31 19:56buy58557.60117.27116.66117.47
11692006.01.31 19:59close58557.60117.36116.66117.474417.18244057.16
11702006.01.31 20:00close58428.80117.33116.68117.64-2700.08241357.08
11712006.01.31 20:01buy58629.00117.38116.62117.58
11722006.01.31 20:25buy58758.00117.23116.62117.43
11732006.01.31 20:29close58758.00117.30116.62117.433461.21244818.29
11742006.01.31 20:30close58629.00117.31116.62117.58-1730.46243087.83
11752006.01.31 20:30buy58829.20117.36116.60117.56
11762006.01.31 21:55buy58958.40117.20116.59117.40
11772006.01.31 21:56close58958.40117.27116.59117.403485.97246573.80
11782006.01.31 21:57close58829.20117.26116.60117.56-2490.19244083.61
11792006.01.31 21:58buy59029.30117.29116.53117.49
11802006.02.01 02:09buy59158.60117.13116.52117.33
11812006.02.01 02:30close59158.60117.19116.52117.333000.26247083.87
11822006.02.01 02:31close59029.30117.22116.53117.49-1675.07245408.79
11832006.02.01 02:33buy59229.50117.27116.51117.47
11842006.02.01 08:35t/p59229.50117.47116.51117.475021.70250430.49
11852006.02.01 08:35buy59330.10117.53116.77117.73
11862006.02.01 08:39buy59460.20117.37116.76117.57
11872006.02.01 08:43close59460.20117.51116.76117.577172.16257602.65
11882006.02.01 08:43close59330.10117.50116.77117.73-768.51256834.14
11892006.02.01 08:43buy59530.90117.53116.77117.73
11902006.02.01 10:58t/p59530.90117.73116.77117.735249.30262083.44
11912006.02.01 10:58buy59631.50117.77117.01117.97
11922006.02.01 10:59buy59763.00117.55116.94117.75
11932006.02.01 13:25close59763.00117.65116.94117.755354.87267438.31
11942006.02.01 13:25close59631.50117.64117.01117.97-3480.96263957.35
11952006.02.01 13:26buy59831.70117.67116.91117.87
11962006.02.01 15:02buy59963.40117.51116.90117.71
11972006.02.01 15:04close59963.40117.65116.90117.717544.41271501.76
11982006.02.01 15:05close59831.70117.64116.91117.87-808.40270693.36
11992006.02.01 15:05buy60032.50117.67116.91117.87
12002006.02.01 16:22t/p60032.50117.87116.91117.875513.15276206.51
12012006.02.01 16:22buy60133.20117.94117.18118.14
12022006.02.01 21:27t/p60133.20118.14117.18118.145619.97281826.48
12032006.02.01 21:27buy60233.90118.19117.43118.39
12042006.02.01 21:30buy60367.80118.01117.40118.21
12052006.02.01 21:51close60367.80118.08117.40118.214019.31285845.79
12062006.02.01 21:52close60233.90118.09117.43118.39-2870.69282975.10
12072006.02.01 21:52buy60434.00118.15117.39118.35
12082006.02.01 23:30buy60568.00117.97117.36118.17
12092006.02.01 23:54close60568.00118.04117.36118.174032.53287007.63
12102006.02.01 23:55close60434.00118.03117.39118.35-3456.75283550.88
12112006.02.01 23:56sell60634.10118.04118.80117.84
12122006.02.02 01:20sell60768.20118.20118.81118.00
12132006.02.02 05:34sell608100.00118.40118.86118.20
12142006.02.02 05:49sell609100.00118.57118.88118.37
12152006.02.02 08:00t/p609100.00118.37118.88118.3716899.03300449.91
12162006.02.02 08:00close608100.00118.35118.86118.204224.76304674.67
12172006.02.02 08:00close60768.20118.33118.81118.00-7492.61297182.06
12182006.02.02 08:00close60634.10118.30118.80117.84-8102.48289079.58
12192006.02.02 08:00sell61034.70118.28119.04118.08
12202006.02.02 08:38sell61169.40118.43119.04118.23
12212006.02.02 08:55sell612100.00118.59119.05118.39
12222006.02.02 10:01close612100.00118.42119.05118.3914355.68303435.26
12232006.02.02 10:02close61169.40118.41119.04118.231172.20304607.46
12242006.02.02 10:02close61034.70118.42119.04118.08-4102.35300505.11
12252006.02.02 10:03sell61336.10118.37119.13118.17
12262006.02.02 11:26sell61472.20118.54119.15118.34
12272006.02.02 13:31close61472.20118.47119.15118.344266.06304771.17
12282006.02.02 13:31close61336.10118.46119.13118.17-2742.70302028.47
12292006.02.02 13:31sell61536.30118.43119.19118.23
12302006.02.02 13:50sell61672.60118.59119.20118.39
12312006.02.02 15:00close61672.60118.50119.20118.395513.92307542.39
12322006.02.02 15:00close61536.30118.46119.19118.23-919.30306623.09
12332006.02.02 15:00sell61736.80118.30119.06118.10
12342006.02.02 15:12sell61873.60118.45119.06118.25
12352006.02.02 15:29close61873.60118.37119.06118.254974.23311597.32
12362006.02.02 15:30close61736.80118.38119.06118.10-2486.91309110.41
12372006.02.02 15:30sell61937.10118.32119.08118.12
12382006.02.02 18:13sell62074.20118.47119.08118.27
12392006.02.02 19:35close62074.20118.41119.08118.273759.82312870.23
12402006.02.02 19:35close61937.10118.42119.08118.12-3132.92309737.31
12412006.02.02 19:36sell62137.20118.39119.15118.19
12422006.02.02 21:39sell62274.40118.54119.15118.34
12432006.02.03 00:00close62274.40118.48119.15118.343325.56313062.88
12442006.02.03 00:00close62137.20118.50119.15118.19-3674.24309388.64
12452006.02.03 00:01sell62337.20118.47119.23118.27
12462006.02.03 11:00sell62474.40118.66119.27118.46
12472006.02.03 11:04close62474.40118.55119.27118.466903.42316292.06
12482006.02.03 11:05close62337.20118.58119.23118.27-3450.83312841.23
12492006.02.03 11:05buy62537.60118.61117.85118.81
12502006.02.03 13:31t/p62537.60118.81117.85118.816321.45319162.68
12512006.02.03 13:31buy62638.30119.00118.24119.20
12522006.02.03 13:32buy62776.60118.58117.97118.78
12532006.02.03 13:32t/p62776.60118.78117.97118.7812894.54332057.22
12542006.02.03 13:32close62638.30118.81118.24119.20-6124.91325932.31
12552006.02.03 13:32buy62839.20118.83118.07119.03
12562006.02.03 13:33buy62978.40118.45117.84118.65
12572006.02.03 13:34t/p62978.40118.65117.84118.6513212.00339144.31
12582006.02.03 13:34close62839.20118.68118.07119.03-4954.50334189.81
12592006.02.03 13:35buy63040.20118.74117.98118.94
12602006.02.03 13:40t/p63040.20118.94117.98118.946759.14340948.95
12612006.02.03 13:40buy63141.00118.99118.23119.19
12622006.02.03 13:43buy63282.00118.84118.23119.04
12632006.02.03 13:44buy633100.00118.59118.13118.79
12642006.02.03 13:49close633100.00118.76118.13118.7914314.58355263.53
12652006.02.03 13:49close63282.00118.75118.23119.04-6214.74349048.79
12662006.02.03 13:49close63141.00118.74118.23119.19-8632.31340416.48
12672006.02.03 13:49buy63440.90118.74117.98118.94
12682006.02.03 13:56t/p63440.90118.94117.98118.946867.03347283.51
12692006.02.03 13:56buy63541.70119.16118.40119.36
12702006.02.03 13:58buy63683.40118.98118.37119.18
12712006.02.03 14:00close63683.40119.06118.37119.185603.90352887.41
12722006.02.03 14:00close63541.70119.01118.40119.36-5255.86347631.55
12732006.02.03 14:01buy63741.80119.32118.56119.52
12742006.02.03 14:01buy63883.60119.08118.47119.28
12752006.02.03 14:05close63883.60119.21118.47119.289116.68356748.23
12762006.02.03 14:05close63741.80119.18118.56119.52-4910.22351838.01
12772006.02.03 14:05buy63942.30119.23118.47119.43
12782006.02.03 14:16buy64084.60119.07118.46119.27
12792006.02.03 14:17close64084.60119.13118.46119.274260.89356098.90
12802006.02.03 14:17close63942.30119.11118.47119.43-4261.61351837.29
12812006.02.03 14:18buy64142.30119.14118.38119.34
12822006.02.03 14:25t/p64142.30119.34118.38119.347087.21358924.50
12832006.02.03 14:25buy64243.10119.41118.65119.61
12842006.02.03 14:31buy64386.20119.22118.61119.42
12852006.02.03 14:58close64386.20119.37118.61119.4210831.87369756.37
12862006.02.03 14:59close64243.10119.27118.65119.61-5059.11364697.26
12872006.02.03 15:00buy64443.80119.33118.57119.53
12882006.02.03 15:00buy64587.60119.07118.46119.27
12892006.02.03 15:27close64587.60119.20118.46119.279553.69374250.95
12902006.02.03 15:28close64443.80119.23118.57119.53-3673.57370577.38
12912006.02.03 15:28buy64644.50119.33118.57119.53
12922006.02.03 15:29buy64789.00119.10118.49119.30
12932006.02.03 15:58close64789.00119.20118.49119.307466.44378043.82
12942006.02.03 15:58close64644.50119.19118.57119.53-5226.95372816.87
12952006.02.03 15:58buy64844.80119.22118.46119.42
12962006.02.03 16:01buy64989.60119.02118.41119.22
12972006.02.03 16:26close64989.60119.11118.41119.226770.21379587.08
12982006.02.03 16:26close64844.80119.13118.46119.42-3384.54376202.54
12992006.02.03 16:27buy65045.20119.20118.44119.40
13002006.02.03 16:30buy65190.40118.99118.38119.19
13012006.02.03 17:25close65190.40119.09118.38119.197590.90383793.44
13022006.02.03 17:26close65045.20119.08118.44119.40-4554.92379238.52
13032006.02.03 17:26buy65245.60119.11118.35119.31
13042006.02.03 19:10buy65391.20118.95118.34119.15
13052006.02.03 19:23close65391.20119.02118.34119.155363.80384602.32
13062006.02.03 19:24close65245.60119.01118.35119.31-3831.61380770.71
13072006.02.03 19:24sell65445.70119.00119.76118.80
13082006.02.06 12:32t/p65445.70118.80119.76118.807423.95388194.66
13092006.02.06 12:32sell65546.60118.73119.49118.53
13102006.02.06 14:46sell65693.20118.90119.51118.70
13112006.02.06 15:01close65693.20118.83119.51118.705490.20393684.86
13122006.02.06 15:02close65546.60118.84119.49118.53-4313.36389371.50
13132006.02.06 15:03sell65746.80118.79119.55118.59
13142006.02.06 15:16sell65893.60118.99119.60118.79
13152006.02.06 15:26close65893.60118.92119.60118.795509.59394881.09
13162006.02.06 15:26close65746.80118.93119.55118.59-5509.12389371.97
13172006.02.06 15:27sell65946.80118.90119.66118.70
13182006.02.06 17:14sell66093.60119.08119.69118.88
13192006.02.06 17:30close66093.60118.99119.69118.887079.59396451.56
13202006.02.06 17:31close65946.80118.95119.66118.70-1967.21394484.35
13212006.02.06 17:35sell66147.40118.92119.68118.72
13222006.02.06 18:12sell66294.80119.08119.69118.88
13232006.02.06 18:22close66294.80119.01119.69118.885576.00400060.35
13242006.02.06 18:23close66147.40119.02119.68118.72-3982.52396077.83
13252006.02.06 18:23buy66347.60119.03118.27119.23
13262006.02.07 03:00buy66495.20118.87118.26119.07
13272006.02.07 03:01close66495.20118.95118.26119.076402.69402480.52
13282006.02.07 03:01close66347.60118.98118.27119.23-1879.10400601.42
13292006.02.07 03:02sell66548.10118.97119.73118.77
13302006.02.07 07:06t/p66548.10118.77119.73118.778101.74408703.16
13312006.02.07 07:06sell66649.10118.70119.46118.50
13322006.02.07 07:14sell66798.20118.88119.49118.68
13332006.02.07 07:24close66798.20118.81119.49118.685785.71414488.87
13342006.02.07 07:25close66649.10118.82119.46118.50-4958.76409530.11
13352006.02.07 07:25sell66849.20118.79119.55118.59
13362006.02.07 07:32t/p66849.20118.59119.55118.598301.69417831.80
13372006.02.07 07:32sell66950.20118.49119.25118.29
13382006.02.07 07:43sell670100.00118.65119.26118.45
13392006.02.07 07:44close670100.00118.58119.26118.455903.19423734.99
13402006.02.07 07:44close66950.20118.59119.25118.29-4233.07419501.92
13412006.02.07 07:44sell67150.40118.54119.30118.34
13422006.02.07 07:52sell672100.00118.70119.31118.50
13432006.02.07 07:53close672100.00118.64119.31118.505057.32424559.24
13442006.02.07 07:53close67150.40118.65119.30118.34-4672.57419886.67
13452006.02.07 07:53sell67350.40118.52119.28118.32
13462006.02.07 08:28t/p67350.40118.32119.28118.328519.99428406.66
13472006.02.07 08:28sell67451.50118.27119.03118.07
13482006.02.07 09:27t/p67451.50118.07119.03118.078724.38437131.04
13492006.02.07 09:27sell67552.50118.02118.78117.82
13502006.02.07 09:30sell676100.00118.25118.86118.05
13512006.02.07 09:33close676100.00118.10118.86118.0512701.10449832.14
13522006.02.07 09:33close67552.50118.13118.78117.82-4888.68444943.46
13532006.02.07 09:33sell67753.40118.08118.84117.88
13542006.02.07 09:36sell678100.00118.23118.84118.03
13552006.02.07 09:37close678100.00118.16118.84118.035924.17450867.63
13562006.02.07 09:37close67753.40118.15118.84117.88-3163.77447703.86
13572006.02.07 09:37sell67953.80118.06118.82117.86
13582006.02.07 09:38sell680100.00118.24118.85118.04
13592006.02.07 09:49sell681100.00118.39118.85118.19
13602006.02.07 09:51close681100.00118.26118.85118.1910992.73458696.59
13612006.02.07 09:51close680100.00118.27118.85118.04-2536.57456160.02
13622006.02.07 09:51close67953.80118.21118.82117.86-6826.83449333.19
13632006.02.07 09:51sell68254.00118.19118.95117.99
13642006.02.07 09:57t/p68254.00117.99118.95117.999164.20458497.39
13652006.02.07 09:57sell68355.10117.81118.57117.61
13662006.02.07 11:00sell684100.00117.98118.59117.78
13672006.02.07 12:55close684100.00117.91118.59117.785936.73464434.12
13682006.02.07 12:55close68355.10117.89118.57117.61-3739.08460695.04
13692006.02.07 12:56sell68555.30117.84118.60117.64
13702006.02.07 13:01sell686100.00118.00118.61117.80
13712006.02.07 13:24close686100.00117.94118.61117.805087.33465782.37
13722006.02.07 13:24close68555.30117.93118.60117.64-4220.30461562.07
13732006.02.07 13:24sell68755.40117.88118.64117.68
13742006.02.07 15:30sell688100.00118.03118.64117.83
13752006.02.07 15:52close688100.00117.97118.64117.835086.04466648.11
13762006.02.07 15:52close68755.40117.96118.64117.68-3757.21462890.90
13772006.02.07 15:53buy68955.60117.97117.21118.17
13782006.02.07 22:12buy690100.00117.82117.21118.02
13792006.02.07 23:11buy691100.00117.66117.20117.86
13802006.02.08 00:01t/p691100.00117.86117.20117.8617218.22480109.12
13812006.02.08 00:01close690100.00117.90117.21118.027040.11487149.23
13822006.02.08 00:02close68955.60117.91117.21118.17-2687.67484461.56
13832006.02.08 00:02buy69258.20117.94117.18118.14
13842006.02.08 00:11buy693100.00117.75117.14117.95
13852006.02.08 00:29close693100.00117.88117.14117.9511028.16495489.72
13862006.02.08 00:30close69258.20117.87117.18118.14-3456.35492033.37
13872006.02.08 00:30buy69459.10117.99117.23118.19
13882006.02.08 06:31buy695100.00117.82117.21118.02
13892006.02.08 06:50buy696100.00117.66117.20117.86
13902006.02.08 07:01t/p696100.00117.86117.20117.8616947.71508981.08
13912006.02.08 07:01close695100.00118.01117.21118.0216100.33525081.41
13922006.02.08 07:01close69459.10117.96117.23118.19-1503.05523578.36
13932006.02.08 07:01buy69762.90118.04117.28118.24
13942006.02.08 07:02buy698100.00117.83117.22118.03
13952006.02.08 07:15close698100.00117.92117.22118.037632.29531210.65
13962006.02.08 07:15close69762.90117.91117.28118.24-6934.95524275.70
13972006.02.08 07:16buy69963.00117.92117.16118.12
13982006.02.08 07:19buy700100.00117.76117.15117.96
13992006.02.08 07:21close700100.00117.83117.15117.965940.76530216.46
14002006.02.08 07:22close69963.00117.82117.16118.12-5347.14524869.32
14012006.02.08 07:22sell70163.00117.85118.61117.65
14022006.02.08 09:10sell702100.00118.00118.61117.80
14032006.02.08 09:16close702100.00117.94118.61117.805087.33529956.65
14042006.02.08 09:17close70163.00117.93118.61117.65-4273.72525682.93
14052006.02.08 09:17buy70363.10117.90117.14118.10
14062006.02.08 10:01t/p70363.10118.10117.14118.1010684.95536367.88
14072006.02.08 10:01buy70464.40118.15117.39118.35
14082006.02.08 10:41t/p70464.40118.35117.39118.3510881.14547249.02
14092006.02.08 10:41buy70565.70118.41117.65118.61
14102006.02.08 10:43buy706100.00118.26117.65118.46
14112006.02.08 10:48close706100.00118.32117.65118.465070.99552320.01
14122006.02.08 10:48close70565.70118.27117.65118.61-7777.12544542.89
14132006.02.08 10:49buy70765.40118.30117.54118.50
14142006.02.08 15:32t/p70765.40118.50117.54118.5011037.05555579.94
14152006.02.08 15:32buy70866.70118.55117.79118.75
14162006.02.08 15:38buy709100.00118.40117.79118.60
14172006.02.08 15:41close709100.00118.47117.79118.605908.67561488.61
14182006.02.08 15:41close70866.70118.48117.79118.75-3940.75557547.86
14192006.02.08 15:41buy71067.00118.53117.77118.73
14202006.02.08 15:48buy711100.00118.37117.76118.57
14212006.02.08 15:52close711100.00118.46117.76118.577597.50565145.36
14222006.02.08 15:52close71067.00118.48117.77118.73-2827.48562317.88
14232006.02.08 15:52buy71267.50118.53117.77118.73
14242006.02.08 16:52t/p71267.50118.73117.77118.7311370.34573688.22
14252006.02.08 16:52buy71368.90118.77118.01118.97
14262006.02.08 17:34buy714100.00118.62118.01118.82
14272006.02.09 00:07buy715100.00118.46118.00118.66
14282006.02.09 01:06buy716100.00118.31118.00118.51
14292006.02.09 01:17t/p716100.00118.51118.00118.5116874.79590563.01
14302006.02.09 01:17close715100.00118.52118.00118.665062.44595625.45
14312006.02.09 01:18close714100.00118.54118.01118.82-5984.68589640.77
14322006.02.09 01:18close71368.90118.55118.01118.97-12259.71577381.07
14332006.02.09 01:18buy71769.30118.60117.84118.80
14342006.02.09 10:00buy718100.00118.44117.83118.64
14352006.02.09 10:06close718100.00118.55117.83118.649278.79586659.86
14362006.02.09 10:06close71769.30118.54117.84118.80-3507.68583152.18
14372006.02.09 10:06sell71970.00118.52119.28118.32
14382006.02.09 15:01sell720100.00118.69119.30118.49
14392006.02.09 15:06close720100.00118.60119.30118.497588.53590740.71
14402006.02.09 15:06close71970.00118.61119.28118.32-5311.53585429.18
14412006.02.09 15:06buy72170.30118.59117.83118.79
14422006.02.09 17:31t/p72170.30118.79117.83118.7911836.01597265.19
14432006.02.09 17:31buy72271.70118.83118.07119.03
14442006.02.10 00:00buy723100.00118.65118.04118.85
14452006.02.10 00:03close723100.00118.74118.04118.857579.59604844.78
14462006.02.10 00:04close72271.70118.73118.07119.03-5856.29598988.49
14472006.02.10 00:04sell72471.90118.72119.48118.52
14482006.02.10 00:38sell725100.00118.87119.48118.67
14492006.02.10 01:00close725100.00118.80119.48118.675892.26604880.75
14502006.02.10 01:00close72471.90118.73119.48118.52-605.58604275.17
14512006.02.10 01:01sell72672.60118.70119.46118.50
14522006.02.10 02:01t/p72672.60118.50119.46118.5012254.20616529.37
14532006.02.10 02:01sell72774.00118.45119.21118.25
14542006.02.10 05:00t/p72774.00118.25119.21118.2512526.45629055.82
14552006.02.10 05:00sell72875.50118.11118.87117.91
14562006.02.10 05:02sell729100.00118.27118.88118.07
14572006.02.10 05:04close729100.00118.15118.88118.0710156.58639212.40
14582006.02.10 05:04close72875.50118.11118.87117.910.00639212.40
14592006.02.10 05:04sell73076.80118.05118.81117.85
14602006.02.10 05:14sell731100.00118.20118.81118.00
14612006.02.10 05:18sell732100.00118.38118.84118.18
14622006.02.10 05:24close732100.00118.22118.84118.1813534.09652746.49
14632006.02.10 05:24close731100.00118.23118.81118.00-2537.43650209.06
14642006.02.10 05:25close73076.80118.27118.81117.85-14285.96635923.10
14652006.02.10 05:25sell73376.40118.21118.97118.01
14662006.02.10 05:30t/p73376.40118.01118.97118.0112950.25648873.35
14672006.02.10 05:30sell73477.90117.95118.71117.75
14682006.02.10 07:28t/p73477.90117.75118.71117.7513231.42662104.77
14692006.02.10 07:28sell73579.50117.71118.47117.51
14702006.02.10 08:40sell736100.00117.86118.47117.66
14712006.02.10 08:58close736100.00117.79118.47117.665942.78668047.55
14722006.02.10 08:59close73579.50117.78118.47117.51-4724.91663322.64
14732006.02.10 09:00sell73779.60117.73118.49117.53
14742006.02.10 09:54t/p73779.60117.53118.49117.5313547.78676870.42
14752006.02.10 09:54sell73881.30117.47118.23117.27
14762006.02.10 10:35sell739100.00117.62118.23117.42
14772006.02.10 10:55close739100.00117.55118.23117.425954.91682825.33
14782006.02.10 10:55close73881.30117.54118.23117.27-4841.76677983.57
14792006.02.10 10:55sell74081.40117.49118.25117.29
14802006.02.10 11:00sell741100.00117.65118.26117.45
14812006.02.10 11:22close741100.00117.56118.26117.457655.67685639.24
14822006.02.10 11:23close74081.40117.55118.25117.29-4154.83681484.41
14832006.02.10 11:24sell74281.80117.50118.26117.30
14842006.02.10 12:38sell743100.00117.65118.26117.45
14852006.02.10 12:51close743100.00117.58118.26117.455953.39687437.80
14862006.02.10 12:51close74281.80117.57118.26117.30-4870.29682567.51
14872006.02.10 12:52buy74482.00117.58116.82117.78
14882006.02.10 13:49buy745100.00117.30116.69117.50
14892006.02.10 13:51buy746100.00117.14116.68117.34
14902006.02.10 14:19buy747100.00116.98116.67117.18
14912006.02.10 15:01t/p747100.00117.18116.67117.1817045.94699613.45
14922006.02.10 15:01close746100.00117.33116.68117.3416193.64715807.09
14932006.02.10 15:01close745100.00117.32116.69117.501704.74717511.83
14942006.02.10 15:01close74482.00117.33116.82117.78-17472.09700039.74
14952006.02.10 15:02buy74884.10117.39116.63117.59
14962006.02.10 15:19buy749100.00117.21116.60117.41
14972006.02.10 15:28buy750100.00117.03116.57117.23
14982006.02.10 15:29t/p750100.00117.23116.57117.2317044.48717084.22
14992006.02.10 15:29close749100.00117.34116.60117.4111078.92728163.14
15002006.02.10 15:30close74884.10117.36116.63117.59-2149.80726013.34
15012006.02.10 15:30buy75187.20117.45116.69117.65
15022006.02.10 15:30t/p75187.20117.65116.69117.6514819.85740833.19
15032006.02.10 15:30buy75288.90117.72116.96117.92
15042006.02.10 15:49buy753100.00117.55116.94117.75
15052006.02.10 15:58buy754100.00117.40116.94117.60
15062006.02.10 15:59t/p754100.00117.60116.94117.6017002.47757835.66
15072006.02.10 15:59close753100.00117.63116.94117.756800.99764636.65
15082006.02.10 16:00close75288.90117.62116.96117.92-7558.24757078.41
15092006.02.10 16:00buy75590.90117.67116.91117.87
15102006.02.10 17:25buy756100.00117.50116.89117.70
15112006.02.10 18:02close756100.00117.59116.89117.707653.71764732.12
15122006.02.10 18:03close75590.90117.58116.91117.87-6957.82757774.30
15132006.02.10 18:04buy75791.00117.63116.87117.83
15142006.02.10 18:30t/p75791.00117.83116.87117.8315443.36773217.66
15152006.02.10 18:30buy75892.80117.89117.13118.09
15162006.02.10 18:45buy759100.00117.73117.12117.93
15172006.02.10 18:59close759100.00117.83117.12117.938486.80781704.46
15182006.02.10 19:00close75892.80117.84117.13118.09-3937.54777766.92
15192006.02.10 19:00buy76093.40117.92117.16118.12
15202006.02.13 00:00buy761100.00117.71117.10117.91
15212006.02.13 00:20buy762100.00117.56117.10117.76
15222006.02.13 01:00close762100.00117.73117.10117.7614439.82792206.74
15232006.02.13 01:01close761100.00117.87117.10117.9113574.28805781.02
15242006.02.13 01:02close76093.40117.88117.16118.12-2931.43802849.59
15252006.02.13 01:02buy76396.40117.90117.14118.10
15262006.02.13 01:10buy764100.00117.75117.14117.95
15272006.02.13 02:30close764100.00117.86117.14117.959333.11812182.70
15282006.02.13 02:31close76396.40117.85117.14118.10-4089.94808092.76
15292006.02.13 02:32buy76597.00117.88117.12118.08
15302006.02.13 09:00t/p76597.00118.08117.12118.0816426.75824519.51
15312006.02.13 09:00buy76699.00118.14117.38118.34
15322006.02.13 09:08buy767100.00117.96117.35118.16
15332006.02.13 09:10close767100.00118.05117.35118.167623.89832143.40
15342006.02.13 09:10close76699.00118.07117.38118.34-5869.40826274.00
15352006.02.13 09:10buy76899.20118.17117.41118.37
15362006.02.13 12:34buy769100.00117.94117.33118.14
15372006.02.13 12:40close769100.00118.08117.33118.1411856.37838130.37
15382006.02.13 12:40close76899.20118.09117.41118.37-6720.30831410.07
15392006.02.13 12:41sell77099.80118.10118.86117.90
15402006.02.13 15:01t/p77099.80117.90118.86117.9016936.78848346.85
15412006.02.13 15:01sell771100.00117.81118.57117.61
15422006.02.13 23:00t/p771100.00117.61118.57117.6117011.14865357.99
15432006.02.13 23:00sell772100.00117.53118.29117.33
15442006.02.13 23:11sell773100.00117.68118.29117.48
15452006.02.13 23:21close773100.00117.58118.29117.488504.85873862.84
15462006.02.13 23:21close772100.00117.54118.29117.33-850.77873012.07
15472006.02.13 23:21sell774100.00117.54118.30117.34
15482006.02.14 05:55t/p774100.00117.34118.30117.3416450.19889462.26
15492006.02.14 05:55sell775100.00117.30118.06117.10
15502006.02.14 10:32sell776100.00117.47118.08117.27
15512006.02.14 11:16close776100.00117.38118.08117.277667.41897129.67
15522006.02.14 11:16close775100.00117.39118.06117.10-7666.75889462.92
15532006.02.14 11:18buy777100.00117.38116.62117.58
15542006.02.14 12:51buy778100.00117.23116.62117.43
15552006.02.14 13:01close778100.00117.33116.62117.438522.97897985.89
15562006.02.14 13:01close777100.00117.32116.62117.58-5114.22892871.67
15572006.02.14 13:02buy779100.00117.35116.59117.55
15582006.02.14 13:31t/p779100.00117.55116.59117.5516989.46909861.13
15592006.02.14 13:31buy780100.00117.76117.00117.96
15602006.02.14 13:33buy781100.00117.56116.95117.76
15612006.02.14 13:50buy782100.00117.37116.91117.57
15622006.02.14 17:30t/p782100.00117.57116.91117.5717003.91926865.04
15632006.02.14 17:30close781100.00117.62116.95117.765101.17931966.21
15642006.02.14 17:31close780100.00117.61117.00117.96-12754.02919212.19
15652006.02.14 17:31buy783100.00117.62116.86117.82
15662006.02.14 17:46buy784100.00117.46116.85117.66
15672006.02.14 17:55close784100.00117.55116.85117.667656.32926868.51
15682006.02.14 17:55close783100.00117.46116.86117.82-13621.66913246.85
15692006.02.14 17:56buy785100.00117.48116.72117.68
15702006.02.14 20:12buy786100.00117.32116.71117.52
15712006.02.14 21:01close786100.00117.47116.71117.5212769.22926016.07
15722006.02.14 21:02close785100.00117.46116.72117.68-1702.71924313.36
15732006.02.14 21:02buy787100.00117.48116.72117.68
15742006.02.15 00:50t/p787100.00117.68116.72117.6817247.05941560.41
15752006.02.15 00:50buy788100.00117.74116.98117.94
15762006.02.15 01:09buy789100.00117.59116.98117.79
15772006.02.15 02:31close789100.00117.67116.98117.796798.67948359.08
15782006.02.15 02:31close788100.00117.66116.98117.94-6799.25941559.83
15792006.02.15 02:32buy790100.00117.71116.95117.91
15802006.02.15 05:04buy791100.00117.56116.95117.76
15812006.02.15 06:04close791100.00117.64116.95117.766800.41948360.24
15822006.02.15 06:05close790100.00117.63116.95117.91-6800.99941559.25
15832006.02.15 06:05sell792100.00117.62118.38117.42
15842006.02.15 14:00t/p792100.00117.42118.38117.4217075.05958634.30
15852006.02.15 14:00sell793100.00117.09117.85116.89
15862006.02.15 14:01sell794100.00117.25117.86117.05
15872006.02.15 14:02close794100.00117.16117.86117.057681.80966316.10
15882006.02.15 14:02close793100.00117.19117.85116.89-8533.15957782.95
15892006.02.15 14:02sell795100.00117.17117.93116.97
15902006.02.15 14:03sell796100.00117.35117.96117.15
15912006.02.15 14:06close796100.00117.25117.96117.158528.78966311.73
15922006.02.15 14:06close795100.00117.24117.93116.97-5970.66960341.07
15932006.02.15 14:06sell797100.00117.17117.93116.97
15942006.02.15 14:11sell798100.00117.37117.98117.17
15952006.02.15 14:29close798100.00117.24117.98117.1711088.37971429.44
15962006.02.15 14:30close797100.00117.23117.93116.97-5118.14966311.30
15972006.02.15 14:30sell799100.00117.14117.90116.94
15982006.02.15 15:01t/p799100.00116.94117.90116.9417108.64983419.94
15992006.02.15 15:01sell800100.00116.86117.62116.66
16002006.02.15 15:02sell801100.00117.09117.70116.89
16012006.02.15 15:05close801100.00116.97117.70116.8910259.04993678.98
16022006.02.15 15:05close800100.00116.98117.62116.66-10258.16983420.82
16032006.02.15 15:05sell802100.00116.93117.69116.73
16042006.02.15 15:09sell803100.00117.09117.70116.89
16052006.02.15 15:27close803100.00116.93117.70116.8913683.40997104.22
16062006.02.15 15:27close802100.00116.88117.69116.734277.891001382.11
16072006.02.15 15:28sell804100.00116.86117.62116.66
16082006.02.15 15:29sell805100.00117.04117.65116.84
16092006.02.15 15:30sell806100.00117.28117.74117.08
16102006.02.15 15:32sell807100.00117.44117.75117.24
16112006.02.15 15:44s/l804100.00117.62117.62116.66-64614.86936767.25
16122006.02.15 15:44close807100.00117.62117.75117.24-15303.52921463.73
16132006.02.15 15:44close806100.00117.63117.74117.08-29754.31891709.42
16142006.02.15 15:45close805100.00117.60117.65116.84-47619.05844090.37
16152006.02.15 15:45buy808100.00117.61116.85117.81
16162006.02.15 15:57buy809100.00117.45116.84117.65
16172006.02.15 15:57buy810100.00117.21116.75117.41
16182006.02.15 15:59t/p810100.00117.41116.75117.4117028.53861118.90
16192006.02.15 15:59close809100.00117.45116.84117.650.00861118.90
16202006.02.15 16:00close808100.00117.44116.85117.81-14475.48846643.42
16212006.02.15 16:00buy811100.00117.53116.77117.73
16222006.02.15 16:13t/p811100.00117.73116.77117.7316986.58863630.00
16232006.02.15 16:13buy812100.00117.78117.02117.98
16242006.02.15 16:26buy813100.00117.62117.01117.82
16252006.02.15 16:28buy814100.00117.41116.95117.61
16262006.02.15 16:29t/p814100.00117.61116.95117.6116992.35880622.35
16272006.02.15 16:29close813100.00117.70117.01117.826796.94887419.29
16282006.02.15 16:30close812100.00117.72117.02117.98-5096.84882322.45
16292006.02.15 16:30buy815100.00117.81117.05118.01
16302006.02.15 16:31t/p815100.00118.01117.05118.0116941.98899264.43
16312006.02.15 16:31buy816100.00118.09117.33118.29
16322006.02.15 16:36buy817100.00117.93117.32118.13
16332006.02.15 16:38close817100.00118.03117.32118.138472.42907736.85
16342006.02.15 16:38close816100.00118.05117.33118.29-3388.39904348.46
16352006.02.15 16:39buy818100.00118.06117.30118.26
16362006.02.15 16:56buy819100.00117.85117.24118.05
16372006.02.15 16:58close819100.00117.96117.24118.059325.19913673.65
16382006.02.15 16:58close818100.00117.98117.30118.26-6780.81906892.84
16392006.02.15 16:58buy820100.00118.05117.29118.25
16402006.02.15 17:06buy821100.00117.90117.29118.10
16412006.02.15 17:11close821100.00117.98117.29118.106780.81913673.65
16422006.02.15 17:12close820100.00117.97117.29118.25-6781.39906892.26
16432006.02.15 17:12buy822100.00118.02117.26118.22
16442006.02.15 17:25buy823100.00117.86117.25118.06
16452006.02.15 17:28close823100.00117.98117.25118.0610171.22917063.48
16462006.02.15 17:29close822100.00117.87117.26118.22-12725.88904337.60
16472006.02.15 17:30buy824100.00117.90117.14118.10
16482006.02.16 04:42buy825100.00117.75117.14117.95
16492006.02.16 04:47close825100.00117.83117.14117.956789.44911127.04
16502006.02.16 04:47close824100.00117.82117.14118.10-6025.92905101.12
16512006.02.16 04:49sell826100.00117.81118.57117.61
16522006.02.16 10:09sell827100.00117.97118.58117.77
16532006.02.16 13:01sell828100.00118.12118.58117.92
16542006.02.16 14:30close828100.00117.94118.58117.9215262.00920363.12
16552006.02.16 14:30close827100.00118.00118.58117.77-2542.37917820.75
16562006.02.16 14:31close826100.00118.02118.57117.61-17793.59900027.16
16572006.02.16 14:31sell829100.00117.97118.73117.77
16582006.02.16 16:15t/p829100.00117.77118.73117.7716983.70917010.86
16592006.02.16 16:15sell830100.00117.72118.48117.52
16602006.02.16 16:25sell831100.00117.88118.49117.68
16612006.02.16 17:53sell832100.00118.03118.49117.83
16622006.02.16 19:03close832100.00117.86118.49117.8314423.89931434.75
16632006.02.16 19:04close831100.00117.87118.49117.68848.39932283.14
16642006.02.16 19:04close830100.00117.89118.48117.52-14420.22917862.92
16652006.02.16 19:05sell833100.00117.86118.62117.66
16662006.02.16 19:22sell834100.00118.01118.62117.81
16672006.02.16 19:25close834100.00117.89118.62117.8110178.98928041.90
16682006.02.16 19:25close833100.00117.88118.62117.66-1696.64926345.26
16692006.02.16 19:26sell835100.00117.85118.61117.65
16702006.02.16 21:00t/p835100.00117.65118.61117.6517002.46943347.72
16712006.02.16 21:00sell836100.00117.59118.35117.39
16722006.02.16 23:57t/p836100.00117.39118.35117.3917038.68960386.40
16732006.02.16 23:57sell837100.00117.34118.10117.14
16742006.02.17 00:00sell838100.00117.50118.11117.30
16752006.02.17 00:16sell839100.00117.66118.12117.46
16762006.02.17 00:26close839100.00117.49118.12117.4614469.32974855.72
16772006.02.17 00:27close838100.00117.51118.11117.30-850.99974004.73
16782006.02.17 00:28close837100.00117.52118.10117.14-15910.84958093.89
16792006.02.17 00:28sell840100.00117.47118.23117.27
16802006.02.17 00:31sell841100.00117.72118.33117.52
16812006.02.17 00:45sell842100.00117.88118.34117.68
16822006.02.17 00:55t/p842100.00117.68118.34117.6816996.69975090.58
16832006.02.17 00:55close841100.00117.67118.33117.524249.17979339.75
16842006.02.17 00:55close840100.00117.61118.23117.27-11903.75967436.00
16852006.02.17 00:55sell843100.00117.58118.34117.38
16862006.02.17 00:59sell844100.00117.84118.45117.64
16872006.02.17 01:14sell845100.00118.02118.48117.82
16882006.02.17 01:43sell846100.00118.17118.48117.97
16892006.02.17 07:16t/p846100.00117.97118.48117.9716957.77984393.77
16902006.02.17 07:16close845100.00117.94118.48117.826783.11991176.88
16912006.02.17 07:16close844100.00117.93118.45117.64-7631.65983545.23
16922006.02.17 07:17close843100.00117.94118.34117.38-30524.00953021.23
16932006.02.17 07:18sell847100.00117.85118.61117.65
16942006.02.17 07:22sell848100.00118.00118.61117.80
16952006.02.17 07:31close848100.00117.92118.61117.806784.26959805.49
16962006.02.17 07:32close847100.00117.93118.61117.65-6783.69953021.80
16972006.02.17 07:33sell849100.00117.90118.66117.70
16982006.02.17 08:30sell850100.00118.06118.67117.86
16992006.02.17 08:35sell851100.00118.24118.70118.04
17002006.02.17 08:48close851100.00118.06118.70118.0415246.48968268.28
17012006.02.17 08:48close850100.00118.05118.67117.86847.10969115.38
17022006.02.17 08:48close849100.00118.06118.66117.70-13552.43955562.95
17032006.02.17 08:49sell852100.00118.03118.79117.83
17042006.02.17 08:50sell853100.00118.20118.81118.00
17052006.02.17 09:00sell854100.00118.36118.82118.16
17062006.02.17 10:13close854100.00118.18118.82118.1615231.00970793.95
17072006.02.17 10:13close853100.00118.19118.81118.00846.10971640.05
17082006.02.17 10:14close852100.00118.17118.79117.83-11847.34959792.71
17092006.02.17 10:14sell855100.00118.14118.90117.94
17102006.02.17 10:28sell856100.00118.30118.91118.10
17112006.02.17 11:00sell857100.00118.46118.92118.26
17122006.02.17 11:30sell858100.00118.61118.92118.41
17132006.02.17 12:30sell859100.00118.76118.92118.56
17142006.02.17 13:42t/p859100.00118.56118.92118.5616869.10976661.81
17152006.02.17 13:42close858100.00118.56118.92118.414217.27980879.08
17162006.02.17 13:42close857100.00118.57118.92118.26-9277.22971601.86
17172006.02.17 13:42close856100.00118.56118.91118.10-21929.82949672.04
17182006.02.17 13:43close855100.00118.57118.90117.94-36265.50913406.54
17192006.02.17 13:43sell860100.00118.54119.30118.34
17202006.02.17 13:57sell861100.00118.71119.32118.51
17212006.02.17 13:59close861100.00118.60119.32118.519274.87922681.41
17222006.02.17 14:00close860100.00118.62119.30118.34-6744.23915937.18
17232006.02.17 14:01sell862100.00118.59119.35118.39
17242006.02.17 15:06t/p862100.00118.39119.35118.3916893.32932830.50
17252006.02.17 15:06sell863100.00118.35119.11118.15
17262006.02.17 15:24sell864100.00118.50119.11118.30
17272006.02.17 15:31close864100.00118.38119.11118.3010136.85942967.35
17282006.02.17 15:31close863100.00118.39119.11118.15-3378.66939588.69
17292006.02.17 15:32sell865100.00118.36119.12118.16
17302006.02.17 17:53sell866100.00118.51119.12118.31
17312006.02.17 17:57close866100.00118.43119.12118.316755.05946343.74
17322006.02.17 17:58close865100.00118.44119.12118.16-6754.47939589.27
17332006.02.17 17:58sell867100.00118.41119.17118.21
17342006.02.17 18:01t/p867100.00118.21119.17118.2116920.48956509.75
17352006.02.17 18:01sell868100.00118.16118.92117.96
17362006.02.17 18:50sell869100.00118.31118.92118.11
17372006.02.17 19:01close869100.00118.21118.92118.118459.52964969.27
17382006.02.17 19:02close868100.00118.20118.92117.96-3384.09961585.18
17392006.02.17 19:03sell870100.00118.15118.91117.95
17402006.02.20 02:38t/p870100.00117.95118.91117.9516362.04977947.22
17412006.02.20 02:38sell871100.00117.91118.67117.71
17422006.02.20 02:44sell872100.00118.06118.67117.86
17432006.02.20 02:55close872100.00117.98118.67117.866780.81984728.03
17442006.02.20 02:55close871100.00117.97118.67117.71-5086.04979641.99
17452006.02.20 02:56sell873100.00117.94118.70117.74
17462006.02.20 03:41sell874100.00118.09118.70117.89
17472006.02.20 08:36sell875100.00118.25118.71118.05
17482006.02.21 00:19sell876100.00118.40118.71118.20
17492006.02.21 02:26sell877100.00118.56118.72118.36
17502006.02.21 08:20s/l873100.00118.70118.70117.74-64621.26915020.73
17512006.02.21 08:20s/l874100.00118.70118.70117.89-51984.36863036.37
17522006.02.21 08:20close877100.00118.70118.72118.36-11794.44851241.93
17532006.02.21 08:21s/l875100.00118.71118.71118.05-39344.19811897.74
17542006.02.21 08:21s/l876100.00118.71118.71118.20-26114.06785783.68
17552006.02.21 08:21buy87894.30118.71117.95118.91
17562006.02.21 11:58t/p87894.30118.91117.95118.9115859.40801643.08
17572006.02.21 11:58buy87996.20118.96118.20119.16
17582006.02.21 12:42buy880100.00118.80118.19119.00
17592006.02.21 13:17close880100.00118.88118.19119.006729.48808372.56
17602006.02.21 13:19close87996.20118.87118.20119.16-7283.59801088.97
17612006.02.21 13:19buy88196.20118.92118.16119.12
17622006.02.21 19:00buy882100.00118.74118.13118.94
17632006.02.21 22:50close882100.00118.83118.13118.947573.84808662.81
17642006.02.21 22:51close88196.20118.82118.16119.12-8096.28800566.53
17652006.02.21 22:54buy88396.10118.85118.09119.05
17662006.02.22 01:00buy884100.00118.67118.06118.87
17672006.02.22 01:12close884100.00118.76118.06118.877578.31808144.84
17682006.02.22 01:13close88396.10118.71118.09119.05-11088.73797056.10
17692006.02.22 01:14sell88595.70118.70119.46118.50
17702006.02.22 01:30t/p88595.70118.50119.46118.5016153.26813209.36
17712006.02.22 01:30sell88697.60118.45119.21118.25
17722006.02.22 04:14sell887100.00118.61119.22118.41
17732006.02.22 06:53close887100.00118.53119.22118.416749.35819958.71
17742006.02.22 06:54close88697.60118.54119.21118.25-7410.16812548.55
17752006.02.22 06:54sell88897.60118.49119.25118.29
17762006.02.22 07:05sell889100.00118.64119.25118.44
17772006.02.22 08:37sell890100.00118.79119.25118.59
17782006.02.22 08:50close890100.00118.63119.25118.5913487.31826035.86
17792006.02.22 08:50close889100.00118.62119.25118.441686.06827721.92
17802006.02.22 08:50close88897.60118.61119.25118.29-9874.38817847.54
17812006.02.22 08:50buy89198.20118.62117.86118.82
17822006.02.22 09:06t/p89198.20118.82117.86118.8216527.81834375.35
17832006.02.22 09:06buy892100.00118.87118.11119.07
17842006.02.22 13:00buy893100.00118.71118.10118.91
17852006.02.22 13:36buy894100.00118.56118.10118.76
17862006.02.22 13:44buy895100.00118.40118.09118.60
17872006.02.22 13:54t/p895100.00118.60118.09118.6016861.98851237.33
17882006.02.22 13:54close894100.00118.61118.10118.764215.50855452.83
17892006.02.22 13:54close893100.00118.62118.10118.91-7587.25847865.58
17902006.02.22 13:54close892100.00118.56118.11119.07-26147.10821718.48
17912006.02.22 13:54sell89698.70118.54119.30118.34
17922006.02.22 23:31t/p89698.70118.34119.30118.3416682.16838400.64
17932006.02.22 23:31sell897100.00118.29119.05118.09
17942006.02.23 00:01sell898100.00118.45119.06118.25
17952006.02.23 01:00close898100.00118.36119.06118.257603.92846004.56
17962006.02.23 01:01close897100.00118.30119.05118.09-2628.21843376.35
17972006.02.23 01:01sell899100.00118.27119.03118.07
17982006.02.23 04:26t/p899100.00118.07119.03118.0716943.41860319.76
17992006.02.23 04:26sell900100.00118.00118.76117.80
18002006.02.23 04:53t/p900100.00117.80118.76117.8016979.37877299.13
18012006.02.23 04:53sell901100.00117.75118.51117.55
18022006.02.23 06:23t/p901100.00117.55118.51117.5517015.49894314.62
18032006.02.23 06:23sell902100.00117.50118.26117.30
18042006.02.23 07:31sell903100.00117.65118.26117.45
18052006.02.23 08:26close903100.00117.54118.26117.459358.52903673.14
18062006.02.23 08:26close902100.00117.53118.26117.30-2552.54901120.60
18072006.02.23 08:26sell904100.00117.50118.26117.30
18082006.02.23 08:56t/p904100.00117.30118.26117.3017054.66918175.26
18092006.02.23 08:56sell905100.00117.23117.99117.03
18102006.02.23 10:55t/p905100.00117.03117.99117.0317092.55935267.81
18112006.02.23 10:55sell906100.00116.97117.73116.77
18122006.02.23 11:01sell907100.00117.13117.74116.93
18132006.02.23 11:22close907100.00117.02117.74116.939400.10944667.91
18142006.02.23 11:23close906100.00117.01117.73116.77-3418.51941249.40
18152006.02.23 11:24sell908100.00116.95117.71116.75
18162006.02.23 12:01sell909100.00117.12117.73116.92
18172006.02.23 13:19close909100.00116.98117.73116.9211967.86953217.26
18182006.02.23 13:20close908100.00116.97117.71116.75-1709.84951507.42
18192006.02.23 13:20sell910100.00116.94117.70116.74
18202006.02.23 14:31sell911100.00117.31117.92117.11
18212006.02.23 14:52close911100.00117.12117.92117.1116222.68967730.10
18222006.02.23 14:52close910100.00117.13117.70116.74-16221.29951508.81
18232006.02.23 14:53buy912100.00117.10116.34117.30
18242006.02.23 15:01t/p912100.00117.30116.34117.3017038.68968547.49
18252006.02.23 15:01buy913100.00117.42116.66117.62
18262006.02.23 15:46buy914100.00117.26116.65117.46
18272006.02.23 16:14buy915100.00117.11116.65117.31
18282006.02.23 17:15buy916100.00116.95116.64117.15
18292006.02.23 20:01t/p916100.00117.15116.64117.1517070.68985618.17
18302006.02.23 20:01close915100.00117.16116.65117.314267.67989885.84
18312006.02.23 20:01close914100.00117.15116.65117.46-9389.67980496.17
18322006.02.23 20:03close913100.00117.16116.66117.62-22191.87958304.30
18332006.02.23 20:08buy917100.00117.19116.43117.39
18342006.02.24 00:04buy918100.00117.01116.40117.21
18352006.02.24 00:05buy919100.00116.81116.35117.01
18362006.02.24 00:10buy920100.00116.65116.34116.85
18372006.02.24 00:13s/l917100.00116.43116.43117.39-65020.57893283.73
18382006.02.24 00:13close920100.00116.43116.34116.85-18895.47874388.26
18392006.02.24 00:14close919100.00116.49116.35117.01-27470.17846918.09
18402006.02.24 00:14close918100.00116.50116.40117.21-43776.82803141.27
18412006.02.24 00:15sell92196.40116.49117.25116.29
18422006.02.24 00:18sell922100.00116.65117.26116.45
18432006.02.24 00:19close922100.00116.56117.26116.457721.35810862.62
18442006.02.24 00:19close92196.40116.60117.25116.29-9094.34801768.28
18452006.02.24 00:19sell92396.30116.55117.31116.35
18462006.02.24 00:32sell924100.00116.70117.31116.50
18472006.02.24 00:36close924100.00116.62117.31116.506859.89808628.17
18482006.02.24 00:36close92396.30116.64117.31116.35-7430.56801197.61
18492006.02.24 00:36sell92596.20116.61117.37116.41
18502006.02.24 08:01sell926100.00117.09117.70116.89
18512006.02.24 08:03t/p926100.00116.89117.70116.8917111.57818309.18
18522006.02.24 08:03close92596.20116.88117.37116.41-22222.79796086.39
18532006.02.24 08:03buy92795.60116.87116.11117.07
18542006.02.24 08:05t/p92795.60117.07116.11117.0716329.32812415.71
18552006.02.24 08:05buy92897.50117.13116.37117.33
18562006.02.24 08:06buy929100.00116.89116.28117.09
18572006.02.24 08:08close929100.00117.05116.28117.0913669.37826085.08
18582006.02.24 08:08close92897.50117.07116.37117.33-4997.01821088.07
18592006.02.24 08:09buy93098.60117.13116.37117.33
18602006.02.24 08:10buy931100.00116.94116.33117.14
18612006.02.24 08:19close931100.00117.08116.33117.1411957.64833045.71
18622006.02.24 08:19close93098.60117.02116.37117.33-9268.50823777.21
18632006.02.24 08:19buy93298.90117.05116.29117.25
18642006.02.24 08:20buy933100.00116.66116.05116.86
18652006.02.24 08:29t/p933100.00116.86116.05116.8617096.94840874.15
18662006.02.24 08:29close93298.90116.98116.29117.25-5918.11834956.04
18672006.02.24 08:30buy934100.00117.01116.25117.21
18682006.02.24 09:05buy935100.00116.86116.25117.06
18692006.02.24 09:48buy936100.00116.62116.16116.82
18702006.02.24 10:35t/p936100.00116.82116.16116.8217118.90852074.94
18712006.02.24 10:35close935100.00116.83116.25117.06-2567.83849507.11
18722006.02.24 10:35close934100.00116.84116.25117.21-14549.81834957.30
18732006.02.24 10:35buy937100.00116.86116.10117.06
18742006.02.24 11:16buy938100.00116.67116.06116.87
18752006.02.24 11:29close938100.00116.79116.06116.8710274.85845232.15
18762006.02.24 11:30close937100.00116.80116.10117.06-5136.99840095.16
18772006.02.24 11:31buy939100.00116.85116.09117.05
18782006.02.24 14:42buy940100.00116.69116.08116.89
18792006.02.24 14:52close940100.00116.78116.08116.897706.80847801.96
18802006.02.24 14:52close939100.00116.75116.09117.05-8565.31839236.65
18812006.02.24 14:52sell941100.00116.76117.52116.56
18822006.02.24 16:02sell942100.00116.92117.53116.72
18832006.02.24 18:07close942100.00116.83117.53116.727703.50846940.15
18842006.02.24 18:07close941100.00116.85117.52116.56-7702.18839237.97
18852006.02.24 18:08sell943100.00116.83117.59116.63
18862006.02.24 19:02sell944100.00116.98117.59116.78
18872006.02.24 19:06close944100.00116.88117.59116.788555.78847793.75
18882006.02.24 19:06close943100.00116.90117.59116.63-5988.02841805.73
18892006.02.24 19:07buy945100.00116.92116.16117.12
18902006.02.27 00:32buy946100.00116.26115.65116.46
18912006.02.27 00:37t/p946100.00116.46115.65116.4617165.91858971.64
18922006.02.27 00:37close945100.00116.51116.16117.12-34935.41824036.23
18932006.02.27 00:37sell94798.90116.48117.24116.28
18942006.02.27 00:41sell948100.00116.70117.31116.50
18952006.02.27 00:42close948100.00116.58117.31116.5010293.36834329.59
18962006.02.27 00:43close94798.90116.59117.24116.28-9330.99824998.60
18972006.02.27 00:43sell94999.00116.56117.32116.36
18982006.02.27 00:52sell950100.00116.75117.36116.55
18992006.02.27 00:54close950100.00116.65117.36116.558572.65833571.25
19002006.02.27 00:54close94999.00116.66117.32116.36-8486.20825085.05
19012006.02.27 00:54sell95199.10116.59117.35116.39
19022006.02.27 00:59t/p95199.10116.39117.35116.3917040.66842125.71
19032006.02.27 00:59sell952100.00116.27117.03116.07
19042006.02.27 01:31t/p952100.00116.07117.03116.0717259.24859384.95
19052006.02.27 01:31sell953100.00115.84116.60115.64
19062006.02.27 01:31sell954100.00116.02116.63115.82
19072006.02.27 01:32close954100.00115.92116.63115.828626.64868011.59
19082006.02.27 01:32close953100.00115.88116.60115.64-3451.85864559.74
19092006.02.27 01:32sell955100.00115.90116.66115.70
19102006.02.27 01:38sell956100.00116.07116.68115.87
19112006.02.27 01:39close956100.00115.97116.68115.878622.92873182.66
19122006.02.27 01:39close955100.00115.95116.66115.70-4312.20868870.46
19132006.02.27 01:39sell957100.00115.90116.66115.70
19142006.02.27 01:40sell958100.00116.28116.89116.08
19152006.02.27 01:42t/p958100.00116.08116.89116.0817235.43886105.89
19162006.02.27 01:42close957100.00116.04116.66115.70-12064.81874041.08
19172006.02.27 01:42sell959100.00115.98116.74115.78
19182006.02.27 01:44sell960100.00116.15116.76115.95
19192006.02.27 01:48close960100.00116.06116.76115.957754.61881795.69
19202006.02.27 01:48close959100.00116.02116.74115.78-3447.68878348.01
19212006.02.27 01:48sell961100.00116.00116.76115.80
19222006.02.27 01:49sell962100.00116.17116.78115.97
19232006.02.27 01:52sell963100.00116.33116.79116.13
19242006.02.27 01:57close963100.00116.14116.79116.1316359.57894707.58
19252006.02.27 01:57close962100.00116.24116.78115.97-6022.02888685.56
19262006.02.27 01:57close961100.00116.25116.76115.80-21505.38867180.18
19272006.02.27 01:58sell964100.00116.26117.02116.06
19282006.02.27 01:58t/p964100.00116.06117.02116.0617280.11884460.29
19292006.02.27 01:58sell965100.00115.70116.46115.50
19302006.02.27 02:00sell966100.00115.86116.47115.66
19312006.02.27 02:20sell967100.00116.01116.47115.81
19322006.02.27 02:27close967100.00115.85116.47115.8113810.96898271.25
19332006.02.27 02:27close966100.00115.87116.47115.66-863.04897408.21
19342006.02.27 02:27close965100.00115.83116.46115.50-11223.34886184.87
19352006.02.27 02:27sell968100.00115.80116.56115.60
19362006.02.27 02:29sell969100.00116.02116.63115.82
19372006.02.27 03:56close969100.00115.90116.63115.8210353.75896538.62
19382006.02.27 03:56close968100.00115.91116.56115.60-9490.12887048.50
19392006.02.27 03:56sell970100.00115.83116.59115.63
19402006.02.27 04:18sell971100.00115.98116.59115.78
19412006.02.27 04:26close971100.00115.88116.59115.788629.62895678.12
19422006.02.27 04:26close970100.00115.89116.59115.63-5177.32890500.80
19432006.02.27 04:28sell972100.00115.86116.62115.66
19442006.02.27 04:32sell973100.00116.01116.62115.81
19452006.02.27 04:55close973100.00115.92116.62115.817763.98898264.78
19462006.02.27 04:56close972100.00115.94116.62115.66-6900.12891364.66
19472006.02.27 04:56sell974100.00115.91116.67115.71
19482006.02.27 05:00sell975100.00116.07116.68115.87
19492006.02.27 05:35sell976100.00116.22116.68116.02
19502006.02.27 08:51close976100.00116.02116.68116.0217238.41908603.07
19512006.02.27 08:52close975100.00116.07116.68115.870.00908603.07
19522006.02.27 08:52close974100.00116.06116.67115.71-12924.35895678.72
19532006.02.27 08:53sell977100.00116.01116.77115.81
19542006.02.27 09:01sell978100.00116.17116.78115.97
19552006.02.27 13:15close978100.00116.06116.78115.979477.86905156.58
19562006.02.27 13:16close977100.00116.10116.77115.81-7751.94897404.64
19572006.02.27 13:17sell979100.00116.05116.81115.85
19582006.02.27 15:00sell980100.00116.21116.82116.01
19592006.02.27 15:41close980100.00116.08116.82116.0111199.17908603.81
19602006.02.27 15:41close979100.00116.09116.81115.85-3445.60905158.21
19612006.02.27 15:42sell981100.00116.07116.83115.87
19622006.02.27 19:00sell982100.00116.23116.84116.03
19632006.02.27 20:06close982100.00116.13116.84116.038611.04913769.25
19642006.02.27 20:07close981100.00116.14116.83115.87-6027.21907742.04
19652006.02.27 20:08buy983100.00116.15115.39116.35
19662006.02.28 00:31t/p983100.00116.35115.39116.3517442.74925184.78
19672006.02.28 00:31buy984100.00116.40115.64116.60
19682006.02.28 01:00buy985100.00116.24115.63116.44
19692006.02.28 02:03close985100.00116.33115.63116.447736.61932921.39
19702006.02.28 02:03close984100.00116.34115.64116.60-5157.30927764.09
19712006.02.28 02:03buy986100.00116.37115.61116.57
19722006.02.28 06:02buy987100.00116.21115.60116.41
19732006.02.28 07:23close987100.00116.30115.60116.417738.61935502.70
19742006.02.28 07:24close986100.00116.29115.61116.57-6879.35928623.35
19752006.02.28 07:24sell988100.00116.27117.03116.07
19762006.02.28 10:33t/p988100.00116.07117.03116.0717233.95945857.30
19772006.02.28 10:33sell989100.00116.01116.77115.81
19782006.02.28 10:49sell990100.00116.20116.81116.00
19792006.02.28 10:58close990100.00116.10116.81116.008613.26954470.56
19802006.02.28 10:58close989100.00116.11116.77115.81-8612.52945858.04
19812006.02.28 10:59sell991100.00116.12116.88115.92
19822006.02.28 11:18sell992100.00116.29116.90116.09
19832006.02.28 13:31close992100.00116.19116.90116.098606.59954464.63
19842006.02.28 13:32close991100.00116.18116.88115.92-5164.40949300.23
19852006.02.28 13:32sell993100.00116.13116.89115.93
19862006.02.28 13:45sell994100.00116.29116.90116.09
19872006.02.28 13:54close994100.00116.20116.90116.097745.27957045.50
19882006.02.28 13:55close993100.00116.21116.89115.93-6884.09950161.41
19892006.02.28 13:55sell995100.00116.18116.94115.98
19902006.02.28 15:30t/p995100.00115.98116.94115.9817244.35967405.76
19912006.02.28 15:30sell996100.00115.94116.70115.74
19922006.02.28 22:55t/p996100.00115.74116.70115.7417281.60984687.36
19932006.02.28 22:55buy997100.00115.73114.97115.93
19942006.02.28 23:49buy998100.00115.55114.94115.75
19952006.02.28 23:59t/p998100.00115.75114.94115.7517277.121001964.48
19962006.02.28 23:59close997100.00115.76114.97115.932591.571004556.05
19972006.03.01 00:00buy999100.00115.78115.02115.98
19982006.03.01 01:01t/p999100.00115.98115.02115.9817244.351021800.40
19992006.03.01 01:01buy1000100.00116.02115.26116.22
20002006.03.01 01:27buy1001100.00115.87115.26116.07
20012006.03.01 03:45buy1002100.00115.70115.24115.90
20022006.03.01 07:02close1002100.00115.87115.24115.9014671.611036472.01
20032006.03.01 07:04close1001100.00115.86115.26116.07-863.111035608.90
20042006.03.01 07:04close1000100.00115.85115.26116.22-14674.151020934.75
20052006.03.01 07:04buy1003100.00115.90115.14116.10
20062006.03.01 10:30t/p1003100.00116.10115.14116.1017210.231038144.98
20072006.03.01 10:30buy1004100.00116.25115.49116.45
20082006.03.01 10:36buy1005100.00116.05115.44116.25
20092006.03.01 10:59t/p1005100.00116.25115.44116.2517202.821055347.80
20102006.03.01 10:59close1004100.00116.26115.49116.45860.141056207.94
20112006.03.01 11:00buy1006100.00116.28115.52116.48
20122006.03.01 12:04buy1007100.00116.10115.49116.30
20132006.03.01 13:03buy1008100.00115.94115.48116.14
20142006.03.01 13:42buy1009100.00115.78115.47115.98
20152006.03.01 14:55t/p1009100.00115.98115.47115.9817244.351073452.29
20162006.03.01 14:55close1008100.00115.98115.48116.143448.871076901.16
20172006.03.01 14:56close1007100.00115.95115.49116.30-12936.611063964.55
20182006.03.01 14:56close1006100.00115.96115.52116.48-27595.721036368.83
20192006.03.01 14:57sell1010100.00115.93116.69115.73
20202006.03.01 15:25sell1011100.00116.13116.74115.93
20212006.03.01 15:28close1011100.00116.02116.74115.939481.121045849.95
20222006.03.01 15:28close1010100.00116.03116.69115.73-8618.461037231.49
20232006.03.01 15:29buy1012100.00116.01115.25116.21
20242006.03.01 17:22t/p1012100.00116.21115.25116.2117207.261054438.75
20252006.03.01 17:22buy1013100.00116.27115.51116.47
20262006.03.01 17:25buy1014100.00116.11115.50116.31
20272006.03.01 18:19close1014100.00116.23115.50116.3110324.361064763.11
20282006.03.01 18:20close1013100.00116.19115.51116.47-6885.271057877.84
20292006.03.01 18:20buy1015100.00116.30115.54116.50
20302006.03.01 18:35buy1016100.00116.13115.52116.33
20312006.03.01 18:50close1016100.00116.23115.52116.338603.631066481.47
20322006.03.01 18:50close1015100.00116.22115.54116.50-6883.501059597.97
20332006.03.01 18:50buy1017100.00116.25115.49116.45
20342006.03.01 20:03buy1018100.00116.09115.48116.29
20352006.03.02 01:12close1018100.00116.20115.48116.2910230.541069828.51
20362006.03.02 01:12close1017100.00116.18115.49116.45-5261.031064567.48
20372006.03.02 01:13buy1019100.00116.21115.45116.41
20382006.03.02 07:37buy1020100.00116.05115.44116.25
20392006.03.02 07:52close1020100.00116.14115.44116.257749.271072316.75
20402006.03.02 07:52close1019100.00116.15115.45116.41-5165.731067151.02
20412006.03.02 07:53sell1021100.00116.13116.89115.93
20422006.03.02 10:30sell1022100.00116.28116.89116.08
20432006.03.02 10:33close1022100.00116.19116.89116.087745.931074896.95
20442006.03.02 10:34close1021100.00116.20116.89115.93-6024.101068872.85
20452006.03.02 10:34buy1023100.00116.22115.46116.42
20462006.03.02 15:00buy1024100.00116.05115.44116.25
20472006.03.02 15:16close1024100.00116.15115.44116.258609.561077482.41
20482006.03.02 15:16close1023100.00116.14115.46116.42-6888.241070594.17
20492006.03.02 15:16sell1025100.00116.15116.91115.95
20502006.03.02 15:30t/p1025100.00115.95116.91115.9517254.771087848.94
20512006.03.02 15:30sell1026100.00115.87116.63115.67
20522006.03.02 15:42sell1027100.00116.04116.65115.84
20532006.03.02 15:49close1027100.00115.93116.65115.849488.481097337.42
20542006.03.02 15:49close1026100.00115.96116.63115.67-7761.301089576.12
20552006.03.02 15:50sell1028100.00115.94116.70115.74
20562006.03.02 15:56sell1029100.00116.09116.70115.89
20572006.03.02 15:58close1029100.00116.01116.70115.896895.961096472.08
20582006.03.02 15:58close1028100.00115.92116.70115.741725.331098197.41
20592006.03.02 15:58sell1030100.00115.86116.62115.66
20602006.03.02 15:59sell1031100.00116.11116.72115.91
20612006.03.02 16:31close1031100.00115.98116.72115.9111208.831109406.24
20622006.03.02 16:31close1030100.00116.01116.62115.66-12929.921096476.32
20632006.03.02 16:31sell1032100.00115.98116.74115.78
20642006.03.02 17:11sell1033100.00116.15116.76115.95
20652006.03.02 18:02close1033100.00116.06116.76115.957754.611104230.93
20662006.03.02 18:03close1032100.00116.05116.74115.78-6031.881098199.05
20672006.03.02 18:04sell1034100.00116.02116.78115.82
20682006.03.02 21:27t/p1034100.00115.82116.78115.8217269.671115468.72
20692006.03.02 21:27sell1035100.00115.77116.53115.57
20702006.03.02 22:04sell1036100.00115.92116.53115.72
20712006.03.02 23:30close1036100.00115.84116.53115.726906.081122374.80
20722006.03.02 23:30close1035100.00115.82116.53115.57-4317.041118057.76
20732006.03.02 23:30sell1037100.00115.74116.50115.54
20742006.03.03 00:00sell1038100.00115.89116.50115.69
20752006.03.03 00:02sell1039100.00116.04116.50115.84
20762006.03.03 00:23close1039100.00115.88116.50115.8413807.391131865.15
20772006.03.03 00:23close1038100.00115.87116.50115.691726.071133591.22
20782006.03.03 00:23close1037100.00115.88116.50115.54-12675.761120915.46
20792006.03.03 00:23buy1040100.00115.87115.11116.07
20802006.03.03 00:30t/p1040100.00116.07115.11116.0717210.221138125.68
20812006.03.03 00:30buy1041100.00116.25115.49116.45
20822006.03.03 00:30t/p1041100.00116.45115.49116.4517171.801155297.48
20832006.03.03 00:30buy1042100.00116.51115.75116.71
20842006.03.03 00:38buy1043100.00116.35115.74116.55
20852006.03.03 00:42close1043100.00116.44115.74116.557729.301163026.78
20862006.03.03 00:42close1042100.00116.43115.75116.71-6871.081156155.70
20872006.03.03 00:43buy1044100.00116.52115.76116.72
20882006.03.03 00:47buy1045100.00116.37115.76116.57
20892006.03.03 00:52buy1046100.00116.20115.74116.40
20902006.03.03 00:59t/p1045100.00116.57115.76116.5717155.601173311.30
20912006.03.03 00:59t/p1046100.00116.40115.74116.4017155.601190466.90
20922006.03.03 00:59close1044100.00116.58115.76116.725146.681195613.58
20932006.03.03 01:00buy1047100.00116.63115.87116.83
20942006.03.03 01:08buy1048100.00116.48115.87116.68
20952006.03.03 01:12close1048100.00116.56115.87116.686863.421202477.00
20962006.03.03 01:13close1047100.00116.59115.87116.83-3430.831199046.17
20972006.03.03 01:13buy1049100.00116.62115.86116.82
20982006.03.03 01:17buy1050100.00116.45115.84116.65
20992006.03.03 07:43buy1051100.00116.28115.82116.48
21002006.03.03 08:49close1051100.00116.47115.82116.4816313.211215359.38
21012006.03.03 08:50close1050100.00116.45115.84116.650.001215359.38
21022006.03.03 08:50close1049100.00116.44115.86116.82-15458.611199900.77
21032006.03.03 08:50buy1052100.00116.46115.70116.66
21042006.03.03 14:09buy1053100.00116.31115.70116.51
21052006.03.03 14:12close1053100.00116.40115.70116.517731.961207632.73
21062006.03.03 14:13close1052100.00116.39115.70116.66-6014.261201618.47
21072006.03.03 14:13sell1054100.00116.40117.16116.20
21082006.03.03 15:11sell1055100.00116.79117.40116.59
21092006.03.03 15:29t/p1055100.00116.59117.40116.5917160.021218778.49
21102006.03.03 15:29close1054100.00116.55117.16116.20-12870.011205908.48
21112006.03.03 15:30buy1056100.00116.56115.80116.76
21122006.03.03 16:04buy1057100.00116.40115.79116.60
21132006.03.03 16:10close1057100.00116.50115.79116.608583.691214492.17
21142006.03.03 16:10close1056100.00116.52115.80116.76-3432.891211059.28
21152006.03.03 16:10buy1058100.00116.51115.75116.71
21162006.03.03 20:01buy1059100.00116.35115.74116.55
21172006.03.03 20:05close1059100.00116.47115.74116.5510303.081221362.36
21182006.03.03 20:05close1058100.00116.44115.75116.71-6011.681215350.68
21192006.03.03 20:05sell1060100.00116.45117.21116.25
21202006.03.06 00:00t/p1060100.00116.25117.21116.2516621.851231972.53
21212006.03.06 00:00sell1061100.00116.13116.89115.93
21222006.03.06 00:02sell1062100.00116.44117.05116.24
21232006.03.06 02:01sell1063100.00116.62117.08116.42
21242006.03.06 03:02sell1064100.00116.78117.09116.58
21252006.03.06 03:28s/l1061100.00116.89116.89115.93-65018.391166954.14
21262006.03.06 03:28close1064100.00116.89117.09116.58-9410.561157543.58
21272006.03.06 03:28close1063100.00116.95117.08116.42-28217.191129326.39
21282006.03.06 03:28close1062100.00116.94117.05116.24-42756.971086569.42
21292006.03.06 03:29buy1065100.00116.95116.19117.15
21302006.03.06 04:58t/p1065100.00117.15116.19117.1517072.131103641.55
21312006.03.06 04:58buy1066100.00117.19116.43117.39
21322006.03.06 05:02buy1067100.00117.04116.43117.24
21332006.03.06 05:27close1067100.00117.12116.43117.246830.601110472.15
21342006.03.06 05:27close1066100.00117.11116.43117.39-6831.181103640.97
21352006.03.06 05:28buy1068100.00117.16116.40117.36
21362006.03.06 05:34buy1069100.00117.01116.40117.21
21372006.03.06 08:00buy1070100.00116.86116.40117.06
21382006.03.06 09:51close1070100.00117.03116.40117.0614526.191118167.16
21392006.03.06 09:51close1069100.00117.05116.40117.213417.341121584.50
21402006.03.06 09:52close1068100.00117.04116.40117.36-10252.901111331.60
21412006.03.06 09:52buy1071100.00117.09116.33117.29
21422006.03.06 12:49t/p1071100.00117.29116.33117.2917051.751128383.35
21432006.03.06 12:49buy1072100.00117.33116.57117.53
21442006.03.06 13:56t/p1072100.00117.53116.57117.5317015.491145398.84
21452006.03.06 13:56buy1073100.00117.58116.82117.78
21462006.03.06 14:30buy1074100.00117.42116.81117.62
21472006.03.06 15:56close1074100.00117.51116.81117.627658.921153057.76
21482006.03.06 15:57close1073100.00117.52116.82117.78-5105.511147952.25
21492006.03.06 15:57buy1075100.00117.55116.79117.75
21502006.03.07 03:30buy1076100.00117.39116.78117.59
21512006.03.07 04:25close1076100.00117.48116.78117.597660.881155613.13
21522006.03.07 04:26close1075100.00117.47116.79117.75-6555.551149057.58
21532006.03.07 04:27sell1077100.00117.46118.22117.26
21542006.03.07 04:41sell1078100.00117.61118.22117.41
21552006.03.07 07:42sell1079100.00117.76118.22117.56
21562006.03.07 08:36sell1080100.00117.92118.23117.72
21572006.03.07 09:00t/p1080100.00117.72118.23117.7216990.911166048.49
21582006.03.07 09:00close1079100.00117.71118.22117.564247.731170296.22
21592006.03.07 09:01close1078100.00117.72118.22117.41-9344.211160952.01
21602006.03.07 09:01close1077100.00117.73118.22117.26-22933.831138018.18
21612006.03.07 09:01sell1081100.00117.70118.46117.50
21622006.03.07 09:46sell1082100.00117.86118.47117.66
21632006.03.07 12:32close1082100.00117.77118.47117.667642.011145660.19
21642006.03.07 12:32close1081100.00117.76118.46117.50-5095.111140565.08
21652006.03.07 12:32sell1083100.00117.74118.50117.54
21662006.03.07 13:25sell1084100.00117.89118.50117.69
21672006.03.07 13:30close1084100.00117.80118.50117.697640.071148205.15
21682006.03.07 13:30close1083100.00117.79118.50117.54-4244.841143960.31
21692006.03.07 13:31sell1085100.00117.76118.52117.56
21702006.03.07 15:01t/p1085100.00117.56118.52117.5617012.591160972.90
21712006.03.07 15:01sell1086100.00117.52118.28117.32
21722006.03.07 15:20sell1087100.00117.69118.30117.49
21732006.03.07 15:29close1087100.00117.59118.30117.498504.121169477.02
21742006.03.07 15:30close1086100.00117.62118.28117.32-8501.961160975.06
21752006.03.07 15:31sell1088100.00117.59118.35117.39
21762006.03.07 15:54sell1089100.00117.76118.37117.56
21772006.03.07 16:13close1089100.00117.67118.37117.567648.511168623.57
21782006.03.07 16:14close1088100.00117.66118.35117.39-5949.351162674.22
21792006.03.07 16:14sell1090100.00117.65118.41117.45
21802006.03.07 18:16sell1091100.00117.82118.43117.62
21812006.03.07 19:20sell1092100.00117.97118.43117.77
21822006.03.07 22:02close1092100.00117.81118.43117.7713581.191176255.41
21832006.03.07 22:02close1091100.00117.83118.43117.62-848.681175406.73
21842006.03.07 22:03close1090100.00117.84118.41117.45-16123.561159283.17
21852006.03.07 22:04sell1093100.00117.79118.55117.59
21862006.03.08 01:00t/p1093100.00117.59118.55117.5916416.851175700.02
21872006.03.08 01:00sell1094100.00117.53118.29117.33
21882006.03.08 05:32sell1095100.00117.69118.30117.49
21892006.03.08 07:39close1095100.00117.60118.30117.497653.061183353.08
21902006.03.08 07:39close1094100.00117.65118.29117.33-10199.751173153.33
21912006.03.08 07:40buy1096100.00117.66116.90117.86
21922006.03.08 10:40t/p1096100.00117.86116.90117.8616967.851190121.18
21932006.03.08 10:40buy1097100.00117.91117.15118.11
21942006.03.08 10:48buy1098100.00117.76117.15117.96
21952006.03.08 11:00close1098100.00117.84117.15117.966788.871196910.05
21962006.03.08 11:00close1097100.00117.83117.15118.11-6789.441190120.61
21972006.03.08 11:01buy1099100.00117.91117.15118.11
21982006.03.08 12:45buy1100100.00117.76117.15117.96
21992006.03.08 12:51close1100100.00117.85117.15117.967636.831197757.44
22002006.03.08 12:51close1099100.00117.86117.15118.11-4242.321193515.12
22012006.03.08 12:52buy1101100.00117.89117.13118.09
22022006.03.08 17:39buy1102100.00117.72117.11117.92
22032006.03.08 17:50close1102100.00117.81117.11117.927639.421201154.54
22042006.03.08 17:50close1101100.00117.82117.13118.09-5941.271195213.27
22052006.03.08 17:51sell1103100.00117.83118.59117.63
22062006.03.09 04:00t/p1103100.00117.63118.59117.6315225.351210438.62
22072006.03.09 04:00sell1104100.00117.55118.31117.35
22082006.03.09 04:08sell1105100.00117.70118.31117.50
22092006.03.09 04:30close1105100.00117.62118.31117.506801.561217240.18
22102006.03.09 04:30close1104100.00117.63118.31117.35-6800.991210439.19
22112006.03.09 04:30sell1106100.00117.62118.38117.42
22122006.03.09 04:42sell1107100.00117.78118.39117.58
22132006.03.09 04:54close1107100.00117.69118.39117.587647.211218086.40
22142006.03.09 04:54close1106100.00117.70118.38117.42-6796.941211289.46
22152006.03.09 04:55sell1108100.00117.64118.40117.44
22162006.03.09 05:08sell1109100.00117.79118.40117.59
22172006.03.09 05:24close1109100.00117.71118.40117.596796.361218085.82
22182006.03.09 05:24close1108100.00117.72118.40117.44-6795.791211290.03
22192006.03.09 05:24sell1110100.00117.67118.43117.47
22202006.03.09 05:30sell1111100.00117.91118.52117.71
22212006.03.09 05:31close1111100.00117.78118.52117.7111037.531222327.56
22222006.03.09 05:31close1110100.00117.77118.43117.47-8491.131213836.43
22232006.03.09 05:31buy1112100.00117.78117.02117.98
22242006.03.09 05:36t/p1112100.00117.98117.02117.9816946.281230782.71
22252006.03.09 05:36buy1113100.00118.06117.30118.26
22262006.03.09 05:41t/p1113100.00118.26117.30118.2616911.891247694.60
22272006.03.09 05:41buy1114100.00118.30117.54118.50
22282006.03.09 05:41buy1115100.00118.11117.50118.31
22292006.03.09 05:53buy1116100.00117.95117.49118.15
22302006.03.09 05:57buy1117100.00117.73117.42117.93
22312006.03.09 05:59t/p1116100.00118.15117.49118.1516911.891264606.49
22322006.03.09 05:59t/p1117100.00117.93117.42117.9316911.891281518.38
22332006.03.09 05:59close1115100.00118.26117.50118.3112683.921294202.30
22342006.03.09 06:00close1114100.00118.24117.54118.50-5074.421289127.88
22352006.03.09 06:00buy1118100.00118.27117.51118.47
22362006.03.09 06:01buy1119100.00117.89117.28118.09
22372006.03.09 06:05t/p1119100.00118.09117.28118.0916930.501306058.38
22382006.03.09 06:05close1118100.00118.13117.51118.47-11851.351294207.03
22392006.03.09 06:05buy1120100.00118.12117.36118.32
22402006.03.09 06:25buy1121100.00117.90117.29118.10
22412006.03.09 06:28close1121100.00118.09117.29118.1016089.421310296.45
22422006.03.09 06:28close1120100.00118.05117.36118.32-5929.691304366.76
22432006.03.09 06:28buy1122100.00118.02117.26118.22
22442006.03.09 06:30buy1123100.00117.86117.25118.06
22452006.03.09 08:01buy1124100.00117.48117.02117.68
22462006.03.09 08:26t/p1124100.00117.68117.02117.6816993.801321360.56
22472006.03.09 08:26close1123100.00117.69117.25118.06-14444.731306915.83
22482006.03.09 08:26close1122100.00117.66117.26118.22-30596.631276319.20
22492006.03.09 08:26buy1125100.00117.91117.15118.11
22502006.03.09 08:26buy1126100.00117.76117.15117.96
22512006.03.09 08:27buy1127100.00117.60117.14117.80
22522006.03.09 08:29buy1128100.00117.42117.11117.62
22532006.03.09 10:27buy1129100.00117.20117.04117.40
22542006.03.09 10:31s/l1125100.00117.15117.15118.11-64874.091211445.11
22552006.03.09 10:31s/l1126100.00117.15117.15117.96-52070.001159375.11
22562006.03.09 10:31close1129100.00117.15117.04117.40-4268.031155107.08
22572006.03.09 10:31close1128100.00117.16117.11117.62-22191.871132915.21
22582006.03.09 10:31close1127100.00117.15117.14117.80-38412.291094502.92
22592006.03.09 10:32sell1130100.00117.14117.90116.94
22602006.03.09 11:52sell1131100.00117.30117.91117.10
22612006.03.09 12:50sell1132100.00117.45117.91117.25
22622006.03.09 12:54close1132100.00117.28117.91117.2514495.231108998.15
22632006.03.09 12:54close1131100.00117.29117.91117.10852.591109850.74
22642006.03.09 12:54close1130100.00117.30117.90116.94-13640.241096210.50
22652006.03.09 12:55sell1133100.00117.27118.03117.07
22662006.03.09 12:59sell1134100.00117.45118.06117.25
22672006.03.09 13:20sell1135100.00117.66118.12117.46
22682006.03.09 13:53t/p1135100.00117.46118.12117.4617028.521113239.02
22692006.03.09 13:53close1134100.00117.45118.06117.250.001113239.02
22702006.03.09 13:53close1133100.00117.46118.03117.07-16175.721097063.30
22712006.03.09 13:53buy1136100.00117.48116.72117.68
22722006.03.09 16:00t/p1136100.00117.68116.72117.6816980.811114044.11
22732006.03.09 16:00buy1137100.00117.82117.06118.02
22742006.03.09 16:19buy1138100.00117.65117.04117.85
22752006.03.09 16:29t/p1138100.00117.85117.04117.8516966.411131010.52
22762006.03.09 16:29close1137100.00117.88117.06118.025089.921136100.44
22772006.03.09 16:30buy1139100.00117.94117.18118.14
22782006.03.09 17:30t/p1139100.00118.14117.18118.1416926.201153026.64
22792006.03.09 17:30buy1140100.00118.20117.44118.40
22802006.03.09 17:50buy1141100.00117.99117.38118.19
22812006.03.09 17:57close1141100.00118.10117.38118.199314.141162340.78
22822006.03.09 17:58close1140100.00118.16117.44118.40-3385.241158955.54
22832006.03.09 17:58buy1142100.00118.21117.45118.41
22842006.03.10 00:12buy1143100.00118.05117.44118.25
22852006.03.10 00:19close1143100.00118.17117.44118.2510154.861169110.40
22862006.03.10 00:20close1142100.00118.18117.45118.41-2283.801166826.60
22872006.03.10 00:20sell1144100.00118.19118.95117.99
22882006.03.10 00:36sell1145100.00118.36118.97118.16
22892006.03.10 00:39close1145100.00118.24118.97118.1610148.851176975.45
22902006.03.10 00:39close1144100.00118.21118.95117.99-1691.901175283.55
22912006.03.10 00:39sell1146100.00118.19118.95117.99
22922006.03.10 00:50sell1147100.00118.35118.96118.15
22932006.03.10 01:05sell1148100.00118.59119.05118.39
22942006.03.10 01:08t/p1148100.00118.39119.05118.3916896.171192179.72
22952006.03.10 01:08close1147100.00118.37118.96118.15-1689.621190490.10
22962006.03.10 01:08close1146100.00118.34118.95117.99-12675.341177814.76
22972006.03.10 01:08buy1149100.00118.42117.66118.62
22982006.03.10 01:11buy1150100.00118.24117.63118.44
22992006.03.10 01:14close1150100.00118.34117.63118.448450.231186264.99
23002006.03.10 01:15close1149100.00118.31117.66118.62-9297.611176967.38
23012006.03.10 01:15sell1151100.00118.29119.05118.09
23022006.03.10 01:18sell1152100.00118.45119.06118.25
23032006.03.10 01:29close1152100.00118.35119.06118.258449.511185416.89
23042006.03.10 01:30close1151100.00118.37119.05118.09-6758.471178658.42
23052006.03.10 01:30buy1153100.00118.39117.63118.59
23062006.03.10 04:01t/p1153100.00118.59117.63118.5916864.831195523.25
23072006.03.10 04:01buy1154100.00118.63117.87118.83
23082006.03.10 05:32buy1155100.00118.46117.85118.66
23092006.03.10 05:56close1155100.00118.55117.85118.667591.731203114.98
23102006.03.10 05:57close1154100.00118.54117.87118.83-7592.371195522.61
23112006.03.10 05:58sell1156100.00118.55119.31118.35
23122006.03.10 06:32t/p1156100.00118.35119.31118.3516904.741212427.35
23132006.03.10 06:32sell1157100.00118.27119.03118.07
23142006.03.10 06:43sell1158100.00118.42119.03118.22
23152006.03.10 06:59close1158100.00118.34119.03118.226760.181219187.53
23162006.03.10 07:00close1157100.00118.37119.03118.07-8448.091210739.44
23172006.03.10 07:00sell1159100.00118.31119.07118.11
23182006.03.10 07:31t/p1159100.00118.11119.07118.1116943.411227682.85
23192006.03.10 07:31sell1160100.00118.00118.76117.80
23202006.03.10 07:42sell1161100.00118.15118.76117.95
23212006.03.10 09:10sell1162100.00118.32118.78118.12
23222006.03.10 13:30sell1163100.00118.48118.79118.28
23232006.03.10 13:44sell1164100.00118.64118.80118.44
23242006.03.10 13:46s/l1160100.00118.76118.76117.80-63994.611163688.24
23252006.03.10 13:46s/l1161100.00118.76118.76117.95-51364.101112324.14
23262006.03.10 13:46close1164100.00118.76118.80118.44-10104.411102219.73
23272006.03.10 13:47close1163100.00118.74118.79118.28-21896.581080323.15
23282006.03.10 13:47close1162100.00118.76118.78118.12-37049.511043273.64
23292006.03.10 13:48buy1165100.00118.77118.01118.97
23302006.03.10 13:51buy1166100.00118.60117.99118.80
23312006.03.10 14:03close1166100.00118.69117.99118.807582.781050856.42
23322006.03.10 14:04close1165100.00118.75118.01118.97-1684.211049172.21
23332006.03.10 14:04buy1167100.00118.80118.04119.00
23342006.03.10 14:33t/p1167100.00119.00118.04119.0016805.311065977.52
23352006.03.10 14:33buy1168100.00119.05118.29119.25
23362006.03.13 00:02buy1169100.00118.86118.25119.06
23372006.03.13 00:19close1169100.00118.97118.25119.069246.031075223.55
23382006.03.13 00:19close1168100.00118.92118.29119.25-10677.021064546.53
23392006.03.13 00:19sell1170100.00118.97119.73118.77
23402006.03.13 13:33sell1171100.00119.13119.74118.93
23412006.03.13 16:08close1171100.00119.04119.74118.937560.481072107.01
23422006.03.13 16:08close1170100.00119.01119.73118.77-3361.061068745.95
23432006.03.13 16:08sell1172100.00118.99119.75118.79
23442006.03.13 21:33t/p1172100.00118.79119.75118.7916839.271085585.22
23452006.03.13 21:33sell1173100.00118.73119.49118.53
23462006.03.14 00:57t/p1173100.00118.53119.49118.5316283.331101868.55
23472006.03.14 00:57sell1174100.00118.46119.22118.26
23482006.03.14 02:14sell1175100.00118.61119.22118.41
23492006.03.14 04:24close1175100.00118.53119.22118.416749.351108617.90
23502006.03.14 04:24close1174100.00118.54119.22118.26-6748.781101869.12
23512006.03.14 04:25sell1176100.00118.49119.25118.29
23522006.03.14 11:46t/p1176100.00118.29119.25118.2916909.031118778.15
23532006.03.14 11:46sell1177100.00118.24119.00118.04
23542006.03.14 12:02sell1178100.00118.40119.01118.20
23552006.03.14 12:13close1178100.00118.31119.01118.207607.131126385.28
23562006.03.14 12:14close1177100.00118.33119.00118.04-7605.851118779.43
23572006.03.14 12:14sell1179100.00118.28119.04118.08
23582006.03.14 13:42t/p1179100.00118.08119.04118.0816939.101135718.53
23592006.03.14 13:42sell1180100.00118.03118.79117.83
23602006.03.14 14:56t/p1180100.00117.83118.79117.8316976.491152695.02
23612006.03.14 14:56sell1181100.00117.77118.53117.57
23622006.03.14 15:55t/p1181100.00117.57118.53117.5717012.591169707.61
23632006.03.14 15:55sell1182100.00117.52118.28117.32
23642006.03.14 17:26t/p1182100.00117.32118.28117.3217048.851186756.46
23652006.03.14 17:26sell1183100.00117.27118.03117.07
23662006.03.14 17:31sell1184100.00117.47118.08117.27
23672006.03.14 17:56close1184100.00117.36118.08117.279372.871196129.33
23682006.03.14 17:56close1183100.00117.33118.03117.07-5113.781191015.55
23692006.03.14 17:57sell1185100.00117.27118.03117.07
23702006.03.14 18:00sell1186100.00117.44118.05117.24
23712006.03.14 21:31sell1187100.00117.63118.09117.43
23722006.03.15 01:17close1187100.00117.44118.09117.4315584.171206599.72
23732006.03.15 01:17close1186100.00117.41118.05117.241960.851208560.57
23742006.03.15 01:18close1185100.00117.40118.03117.07-11667.551196893.02
23752006.03.15 01:18sell1188100.00117.37118.13117.17
23762006.03.15 01:32sell1189100.00117.54118.15117.34
23772006.03.15 03:45close1189100.00117.44118.15117.348514.991205408.01
23782006.03.15 03:46close1188100.00117.43118.13117.17-5109.431200298.58
23792006.03.15 03:46sell1190100.00117.40118.16117.20
23802006.03.15 07:02sell1191100.00117.58118.19117.38
23812006.03.15 08:08close1191100.00117.48118.19117.388512.091208810.67
23822006.03.15 08:10close1190100.00117.47118.16117.20-5958.971202851.70
23832006.03.15 08:11sell1192100.00117.42118.18117.22
23842006.03.15 09:00sell1193100.00117.59118.20117.39
23852006.03.15 12:34close1193100.00117.49118.20117.398511.361211363.06
23862006.03.15 12:34close1192100.00117.48118.18117.22-5107.251206255.81
23872006.03.15 12:35sell1194100.00117.43118.19117.23
23882006.03.15 13:31sell1195100.00117.61118.22117.41
23892006.03.15 13:32close1195100.00117.51118.22117.418509.911214765.72
23902006.03.15 13:32close1194100.00117.53118.19117.23-8508.471206257.25
23912006.03.15 13:33sell1196100.00117.44118.20117.24
23922006.03.15 14:02t/p1196100.00117.24118.20117.2417060.481223317.73
23932006.03.15 14:02sell1197100.00117.19117.95116.99
23942006.03.15 14:09sell1198100.00117.38117.99117.18
23952006.03.15 14:13sell1199100.00117.55118.01117.35
23962006.03.15 14:13t/p1199100.00117.35118.01117.3517047.391240365.12
23972006.03.15 14:17close1198100.00117.28117.99117.188526.601248891.72
23982006.03.15 14:17close1197100.00117.34117.95116.99-12783.361236108.36
23992006.03.15 14:17sell1200100.00117.29118.05117.09
24002006.03.15 14:23sell1201100.00117.47118.08117.27
24012006.03.15 14:25close1201100.00117.35118.08117.2710225.821246334.18
24022006.03.15 14:26close1200100.00117.32118.05117.09-2557.111243777.07
24032006.03.15 14:26sell1202100.00117.29118.05117.09
24042006.03.15 15:36sell1203100.00117.45118.06117.25
24052006.03.15 16:30close1203100.00117.31118.06117.2511934.191255711.26
24062006.03.15 16:31close1202100.00117.33118.05117.09-3409.191252302.07
24072006.03.15 16:34sell1204100.00117.33118.09117.13
24082006.03.15 23:00sell1205100.00117.52118.13117.32
24092006.03.16 04:31sell1206100.00117.71118.17117.51
24102006.03.16 04:35sell1207100.00117.87118.18117.67
24112006.03.16 04:42t/p1207100.00117.67118.18117.6717016.931269319.00
24122006.03.16 04:42close1206100.00117.53118.17117.5115315.241284634.24
24132006.03.16 04:42close1205100.00117.63118.13117.32-11134.261273499.98
24142006.03.16 04:42close1204100.00117.64118.09117.13-28134.481245365.50
24152006.03.16 04:42buy1208100.00117.63116.87117.83
24162006.03.16 04:54t/p1208100.00117.83116.87117.8316969.291262334.79
24172006.03.16 04:54buy1209100.00117.90117.14118.10
24182006.03.16 04:57buy1210100.00117.73117.12117.93
24192006.03.16 06:30close1210100.00117.83117.12117.938486.801270821.59
24202006.03.16 06:31close1209100.00117.82117.14118.10-6790.021264031.57
24212006.03.16 06:31buy1211100.00117.85117.09118.05
24222006.03.16 07:38buy1212100.00117.63117.02117.83
24232006.03.16 07:51close1212100.00117.76117.02117.8311039.401275070.97
24242006.03.16 07:52close1211100.00117.75117.09118.05-8492.571266578.40
24252006.03.16 07:52buy1213100.00117.80117.04118.00
24262006.03.16 08:03buy1214100.00117.65117.04117.85
24272006.03.16 10:05buy1215100.00117.49117.03117.69
24282006.03.16 10:24close1215100.00117.65117.03117.6913599.661280178.06
24292006.03.16 10:25close1214100.00117.64117.04117.85-850.051279328.01
24302006.03.16 10:25close1213100.00117.67117.04118.00-11047.851268280.16
24312006.03.16 10:25sell1216100.00117.66118.42117.46
24322006.03.16 13:31t/p1216100.00117.46118.42117.4617069.221285349.38
24332006.03.16 13:31sell1217100.00117.13117.89116.93
24342006.03.16 13:32sell1218100.00117.40118.01117.20
24352006.03.16 13:33close1218100.00117.23118.01117.2014501.411299850.79
24362006.03.16 13:34close1217100.00117.24117.89116.93-9382.461290468.33
24372006.03.16 13:34sell1219100.00117.22117.98117.02
24382006.03.16 13:42sell1220100.00117.40118.01117.20
24392006.03.16 13:49sell1221100.00117.56118.02117.36
24402006.03.16 13:59t/p1221100.00117.36118.02117.3617059.031307527.36
24412006.03.16 13:59close1220100.00117.24118.01117.2013647.221321174.58
24422006.03.16 14:00close1219100.00117.26117.98117.02-3411.221317763.36
24432006.03.16 14:00sell1222100.00117.16117.92116.96
24442006.03.16 17:26t/p1222100.00116.96117.92116.9617102.791334866.15
24452006.03.16 17:26sell1223100.00116.90117.66116.70
24462006.03.17 00:47t/p1223100.00116.70117.66116.7016543.661351409.81
24472006.03.17 00:47sell1224100.00116.66117.42116.46
24482006.03.17 02:31sell1225100.00116.83117.44116.63
24492006.03.17 03:56close1225100.00116.74117.44116.637709.441359119.25
24502006.03.17 03:58close1224100.00116.75117.42116.46-7708.781351410.47
24512006.03.17 03:58buy1226100.00116.76116.00116.96
24522006.03.17 08:40buy1227100.00116.59115.98116.79
24532006.03.17 09:35buy1228100.00116.39115.93116.59
24542006.03.17 09:58buy1229100.00116.23115.92116.43
24552006.03.17 10:01t/p1229100.00116.43115.92116.4317177.701368588.17
24562006.03.17 10:01close1228100.00116.43115.93116.593435.541372023.71
24572006.03.17 10:02close1227100.00116.42115.98116.79-14602.301357421.41
24582006.03.17 10:03close1226100.00116.43116.00116.96-28343.211329078.20
24592006.03.17 10:04sell1230100.00116.44117.20116.24
24602006.03.17 11:46t/p1230100.00116.24117.20116.2417208.751346286.95
24612006.03.17 11:46sell1231100.00116.18116.94115.98
24622006.03.17 13:34t/p1231100.00115.98116.94115.9817250.301363537.25
24632006.03.17 13:34sell1232100.00115.90116.66115.70
24642006.03.17 14:01sell1233100.00116.13116.74115.93
24652006.03.17 14:24close1233100.00115.97116.74115.9313796.671377333.92
24662006.03.17 14:26close1232100.00115.98116.66115.70-6897.741370436.18
24672006.03.17 14:26sell1234100.00115.95116.71115.75
24682006.03.17 14:31sell1235100.00116.30116.91116.10
24692006.03.17 14:53close1235100.00116.12116.91116.1015501.211385937.39
24702006.03.17 14:55close1234100.00116.14116.71115.75-16359.571369577.82
24712006.03.17 14:55buy1236100.00116.13115.37116.33
24722006.03.17 16:25buy1237100.00115.97115.36116.17
24732006.03.17 17:23buy1238100.00115.82115.36116.02
24742006.03.20 00:00t/p1238100.00116.02115.36116.0217472.331387050.15
24752006.03.20 00:00close1237100.00116.16115.36116.1716611.451403661.60
24762006.03.20 00:02close1236100.00116.17115.37116.333697.931407359.53
24772006.03.20 00:02buy1239100.00116.20115.44116.40
24782006.03.20 03:01t/p1239100.00116.40115.44116.4017182.131424541.66
24792006.03.20 03:01buy1240100.00116.44115.68116.64
24802006.03.20 04:39buy1241100.00116.29115.68116.49
24812006.03.20 07:10buy1242100.00116.13115.67116.33
24822006.03.20 08:02close1242100.00116.30115.67116.3314617.371439159.03
24832006.03.20 08:03close1241100.00116.25115.68116.49-3440.861435718.17
24842006.03.20 08:03close1240100.00116.26115.68116.64-15482.541420235.63
24852006.03.20 08:03buy1243100.00116.27115.51116.47
24862006.03.20 08:09buy1244100.00116.10115.49116.30
24872006.03.20 08:23close1244100.00116.20115.49116.308605.851428841.48
24882006.03.20 08:23close1243100.00116.19115.51116.47-6885.271421956.21
24892006.03.20 08:24sell1245100.00116.18116.94115.98
24902006.03.20 09:32t/p1245100.00115.98116.94115.9817244.351439200.56
24912006.03.20 09:32sell1246100.00115.94116.70115.74
24922006.03.20 10:31sell1247100.00116.16116.77115.96
24932006.03.20 10:36close1247100.00116.03116.77115.9611204.001450404.56
24942006.03.20 10:36close1246100.00116.07116.70115.74-11200.141439204.42
24952006.03.20 10:37sell1248100.00115.99116.75115.79
24962006.03.20 10:49sell1249100.00116.14116.75115.94
24972006.03.20 12:33close1249100.00116.06116.75115.946892.991446097.41
24982006.03.20 12:33close1248100.00116.07116.75115.79-6892.391439205.02
24992006.03.20 12:33sell1250100.00116.04116.80115.84
25002006.03.20 13:12t/p1250100.00115.84116.80115.8417265.191456470.21
25012006.03.20 13:12sell1251100.00115.80116.56115.60
25022006.03.20 13:14sell1252100.00115.96116.57115.76
25032006.03.20 13:29close1252100.00115.85116.57115.769495.041465965.25
25042006.03.20 13:30close1251100.00115.84116.56115.60-3453.041462512.21
25052006.03.20 13:30sell1253100.00115.81116.57115.61
25062006.03.20 13:40t/p1253100.00115.61116.57115.6117299.541479811.75
25072006.03.20 13:40sell1254100.00115.57116.33115.37
25082006.03.20 13:42sell1255100.00115.78116.39115.58
25092006.03.20 13:59close1255100.00115.63116.39115.5812972.411492784.16
25102006.03.20 14:00close1254100.00115.65116.33115.37-6917.421485866.74
25112006.03.20 14:01sell1256100.00115.55116.31115.35
25122006.03.20 14:14sell1257100.00115.70116.31115.50
25132006.03.20 14:23close1257100.00115.62116.31115.506919.221492785.96
25142006.03.20 14:23close1256100.00115.63116.31115.35-6918.621485867.34
25152006.03.20 14:23sell1258100.00115.60116.36115.40
25162006.03.20 14:30sell1259100.00115.75116.36115.55
25172006.03.20 14:30sell1260100.00115.93116.39115.73
25182006.03.20 14:32sell1261100.00116.09116.40115.89
25192006.03.20 14:39t/p1261100.00115.89116.40115.8917257.741503125.08
25202006.03.20 14:39close1260100.00115.89116.39115.733451.551506576.63
25212006.03.20 14:39close1259100.00115.88116.36115.55-11218.501495358.13
25222006.03.20 14:39close1258100.00115.89116.36115.40-25023.731470334.40
25232006.03.20 14:39sell1262100.00115.86116.62115.66
25242006.03.20 14:41sell1263100.00116.04116.65115.84
25252006.03.20 14:57close1263100.00115.89116.65115.8412943.311483277.71
25262006.03.20 14:57close1262100.00115.91116.62115.66-4313.691478964.02
25272006.03.20 14:58buy1264100.00115.95115.19116.15
25282006.03.20 14:58buy1265100.00115.77115.16115.97
25292006.03.20 14:59t/p1265100.00115.97115.16115.9717229.501496193.52
25302006.03.20 14:59close1264100.00116.08115.19116.1511199.171507392.69
25312006.03.20 15:00buy1266100.00116.10115.34116.30
25322006.03.20 15:31t/p1266100.00116.30115.34116.3017195.431524588.12
25332006.03.20 15:31buy1267100.00116.35115.59116.55
25342006.03.20 15:35buy1268100.00116.20115.59116.40
25352006.03.20 15:40close1268100.00116.28115.59116.406879.941531468.06
25362006.03.20 15:40close1267100.00116.29115.59116.55-5159.521526308.54
25372006.03.20 15:41buy1269100.00116.34115.58116.54
25382006.03.20 15:56buy1270100.00116.18115.57116.38
25392006.03.20 15:58close1270100.00116.27115.57116.387740.601534049.14
25402006.03.20 15:59close1269100.00116.26115.58116.54-6881.131527168.01
25412006.03.20 16:00buy1271100.00116.31115.55116.51
25422006.03.20 18:24buy1272100.00116.08115.47116.28
25432006.03.20 18:24close1272100.00116.23115.47116.2812905.451540073.46
25442006.03.20 18:25close1271100.00116.24115.55116.51-6022.021534051.44
25452006.03.20 18:25buy1273100.00116.34115.58116.54
25462006.03.20 18:31buy1274100.00116.18115.57116.38
25472006.03.20 19:35close1274100.00116.28115.57116.388599.931542651.37
25482006.03.20 19:35close1273100.00116.29115.58116.54-4299.601538351.77
25492006.03.20 19:36buy1275100.00116.34115.58116.54
25502006.03.20 20:32buy1276100.00116.16115.55116.36
25512006.03.20 21:06close1276100.00116.26115.55116.368601.411546953.18
25522006.03.20 21:07close1275100.00116.27115.58116.54-6020.471540932.71
25532006.03.20 21:08buy1277100.00116.30115.54116.50
25542006.03.21 00:57t/p1277100.00116.50115.54116.5017420.601558353.31
25552006.03.21 00:57buy1278100.00116.55115.79116.75
25562006.03.21 01:01buy1279100.00116.40115.79116.60
25572006.03.21 02:30close1279100.00116.52115.79116.6010298.661568651.97
25582006.03.21 02:31close1278100.00116.64115.79116.757716.051576368.02
25592006.03.21 02:31buy1280100.00116.67115.91116.87
25602006.03.21 02:43buy1281100.00116.50115.89116.70
25612006.03.21 02:45close1281100.00116.59115.89116.707719.361584087.38
25622006.03.21 02:46close1280100.00116.62115.91116.87-4287.431579799.95
25632006.03.21 02:46buy1282100.00116.67115.91116.87
25642006.03.21 06:38buy1283100.00116.49115.88116.69
25652006.03.21 06:49close1283100.00116.59115.88116.698577.061588377.01
25662006.03.21 06:50close1282100.00116.58115.91116.87-7720.021580656.99
25672006.03.21 06:51sell1284100.00116.59117.35116.39
25682006.03.21 09:20sell1285100.00116.75117.36116.55
25692006.03.21 11:26sell1286100.00116.90117.36116.70
25702006.03.21 11:29close1286100.00116.74117.36116.7013705.671594362.66
25712006.03.21 11:30close1285100.00116.73117.36116.551713.361596076.02
25722006.03.21 11:32close1284100.00116.71117.35116.39-10281.901585794.12
25732006.03.21 11:32sell1287100.00116.65117.41116.45
25742006.03.21 13:00t/p1287100.00116.45117.41116.4517189.511602983.63
25752006.03.21 13:00sell1288100.00116.31117.07116.11
25762006.03.21 13:02sell1289100.00116.48117.09116.28
25772006.03.21 13:30close1289100.00116.36117.09116.2810312.821613296.45
25782006.03.21 13:30close1288100.00116.32117.07116.11-859.701612436.75
25792006.03.21 13:30sell1290100.00116.27117.03116.07
25802006.03.21 13:33sell1291100.00116.43117.04116.23
25812006.03.21 14:23sell1292100.00116.59117.05116.39
25822006.03.21 14:44sell1293100.00116.75117.06116.55
25832006.03.21 14:52sell1294100.00116.91117.07116.71
25842006.03.21 14:57t/p1294100.00116.71117.07116.7117137.961629574.71
25852006.03.21 14:57close1293100.00116.70117.06116.554284.491633859.20
25862006.03.21 14:57close1292100.00116.71117.05116.39-10281.901623577.30
25872006.03.21 14:57close1291100.00116.70117.04116.23-23136.251600441.05
25882006.03.21 14:57close1290100.00116.74117.03116.07-40260.411560180.64
25892006.03.21 14:58buy1295100.00116.81116.05117.01
25902006.03.21 15:43t/p1295100.00117.01116.05117.0117083.791577264.43
25912006.03.21 15:43buy1296100.00117.11116.35117.31
25922006.03.21 15:56buy1297100.00116.95116.34117.15
25932006.03.21 15:58close1297100.00117.08116.34117.1511103.521588367.95
25942006.03.21 15:58close1296100.00117.10116.35117.31-853.971587513.98
25952006.03.21 15:58buy1298100.00117.16116.40117.36
25962006.03.21 16:01buy1299100.00116.99116.38117.19
25972006.03.21 16:28close1299100.00117.08116.38117.197687.051595201.03
25982006.03.21 16:29close1298100.00117.01116.40117.36-12819.421582381.61
25992006.03.21 16:30buy1300100.00117.06116.30117.26
26002006.03.21 20:26t/p1300100.00117.26116.30117.2617056.111599437.72
26012006.03.21 20:26buy1301100.00117.30116.54117.50
26022006.03.21 22:31buy1302100.00117.11116.50117.31
26032006.03.21 22:50close1302100.00117.21116.50117.318531.701607969.42
26042006.03.21 22:51close1301100.00117.20116.54117.50-8532.421599437.00
26052006.03.21 22:51sell1303100.00117.22117.98117.02
26062006.03.22 00:55sell1304100.00117.37117.98117.17
26072006.03.22 01:30close1304100.00117.28117.98117.177673.941607110.94
26082006.03.22 01:31close1303100.00117.29117.98117.02-6562.411600548.53
26092006.03.22 01:31sell1305100.00117.26118.02117.06
26102006.03.22 11:02t/p1305100.00117.06118.02117.0617086.711617635.24
26112006.03.22 11:02sell1306100.00117.01117.77116.81
26122006.03.22 13:30t/p1306100.00116.81117.77116.8117126.221634761.46
26132006.03.22 13:30sell1307100.00116.74117.50116.54
26142006.03.22 13:38sell1308100.00116.90117.51116.70
26152006.03.22 13:58close1308100.00116.78117.51116.7010275.731645037.19
26162006.03.22 13:59close1307100.00116.74117.50116.540.001645037.19
26172006.03.22 14:00sell1309100.00116.69117.45116.49
26182006.03.22 14:12sell1310100.00116.84117.45116.64
26192006.03.22 14:28close1310100.00116.75117.45116.647708.781652745.97
26202006.03.22 14:28close1309100.00116.76117.45116.49-5995.201646750.77
26212006.03.22 14:28sell1311100.00116.66117.42116.46
26222006.03.22 14:30sell1312100.00116.81117.42116.61
26232006.03.22 15:27close1312100.00116.69117.42116.6110283.661657034.43
26242006.03.22 15:27close1311100.00116.60117.42116.465145.801662180.23
26252006.03.22 15:27sell1313100.00116.60117.36116.40
26262006.03.22 15:31sell1314100.00116.75117.36116.55
26272006.03.22 15:57close1314100.00116.63117.36116.5510288.951672469.18
26282006.03.22 15:57close1313100.00116.65117.36116.40-4286.331668182.85
26292006.03.22 15:58sell1315100.00116.63117.39116.43
26302006.03.22 15:59sell1316100.00116.83117.44116.63
26312006.03.22 16:55close1316100.00116.72117.44116.639424.261677607.11
26322006.03.22 16:55close1315100.00116.71117.39116.43-6854.601670752.51
26332006.03.22 16:55sell1317100.00116.64117.40116.44
26342006.03.22 17:39sell1318100.00116.79117.40116.59
26352006.03.22 17:55close1318100.00116.71117.40116.596854.601677607.11
26362006.03.22 17:55close1317100.00116.73117.40116.44-7710.101669897.01
26372006.03.22 17:56sell1319100.00116.68117.44116.48
26382006.03.22 18:08sell1320100.00116.84117.45116.64
26392006.03.22 21:30sell1321100.00117.01117.47116.81
26402006.03.23 00:18close1321100.00116.84117.47116.8112766.911682663.92
26412006.03.23 00:19close1320100.00116.89117.45116.64-6060.431676603.49
26422006.03.23 00:19close1319100.00116.90117.44116.48-20602.401656001.09
26432006.03.23 00:19sell1322100.00116.85117.61116.65
26442006.03.23 05:00sell1323100.00117.03117.64116.83
26452006.03.23 05:00sell1324100.00117.19117.65116.99
26462006.03.23 05:10close1324100.00116.99117.65116.9917095.481673096.57
26472006.03.23 05:10close1323100.00116.98117.64116.834274.231677370.80
26482006.03.23 05:11close1322100.00117.03117.61116.65-15380.671661990.13
26492006.03.23 05:12buy1325100.00117.06116.30117.26
26502006.03.23 06:04t/p1325100.00117.26116.30117.2617056.111679046.24
26512006.03.23 06:04buy1326100.00117.30116.54117.50
26522006.03.23 06:11buy1327100.00117.15116.54117.35
26532006.03.23 06:28close1327100.00117.23116.54117.356824.191685870.43
26542006.03.23 06:29close1326100.00117.17116.54117.50-11094.991674775.44
26552006.03.23 06:30buy1328100.00117.24116.48117.44
26562006.03.23 07:08buy1329100.00117.05116.44117.25
26572006.03.23 07:39buy1330100.00116.88116.42117.08
26582006.03.23 09:30close1330100.00117.08116.42117.0817082.341691857.78
26592006.03.23 09:31close1329100.00117.07116.44117.251708.381693566.16
26602006.03.23 09:32close1328100.00117.05116.48117.44-16232.381677333.78
26612006.03.23 09:33buy1331100.00117.08116.32117.28
26622006.03.23 14:31buy1332100.00116.87116.26117.07
26632006.03.23 14:49close1332100.00116.98116.26117.079403.321686737.10
26642006.03.23 14:49close1331100.00116.97116.32117.28-9404.121677332.98
26652006.03.23 14:50sell1333100.00116.95117.71116.75
26662006.03.23 15:03sell1334100.00117.16117.77116.96
26672006.03.23 15:07sell1335100.00117.37117.83117.17
26682006.03.23 15:11t/p1335100.00117.17117.83117.1717070.681694403.66
26692006.03.23 15:11close1334100.00117.16117.77116.960.001694403.66
26702006.03.23 15:11close1333100.00117.10117.71116.75-12809.561681594.10
26712006.03.23 15:12buy1336100.00117.08116.32117.28
26722006.03.23 15:16t/p1336100.00117.28116.32117.2817019.831698613.93
26732006.03.23 15:16buy1337100.00117.55116.79117.75
26742006.03.23 15:19buy1338100.00117.35116.74117.55
26752006.03.23 15:20buy1339100.00117.17116.71117.37
26762006.03.23 15:22t/p1339100.00117.37116.71117.3717032.871715646.80
26772006.03.23 15:22close1338100.00117.42116.74117.555961.511721608.31
26782006.03.23 15:22close1337100.00117.44116.79117.75-9366.491712241.82
26792006.03.23 15:22buy1340100.00117.50116.74117.70
26802006.03.23 15:23buy1341100.00117.28116.67117.48
26812006.03.23 15:23close1341100.00117.41116.67117.4811072.311723314.13
26822006.03.23 15:23close1340100.00117.38116.74117.70-10223.211713090.92
26832006.03.23 15:23buy1342100.00117.41116.65117.61
26842006.03.23 15:26buy1343100.00117.26116.65117.46
26852006.03.23 15:29t/p1343100.00117.46116.65117.4617008.251730099.17
26862006.03.23 15:29close1342100.00117.59116.65117.6115307.421745406.59
26872006.03.23 15:30buy1344100.00117.65116.89117.85
26882006.03.23 16:01buy1345100.00117.42116.81117.62
26892006.03.23 16:16close1345100.00117.55116.81117.6211059.121756465.71
26902006.03.23 16:17close1344100.00117.56116.89117.85-7655.671748810.04
26912006.03.23 16:17buy1346100.00117.61116.85117.81
26922006.03.23 19:24t/p1346100.00117.81116.85117.8116962.091765772.13
26932006.03.23 19:24buy1347100.00117.95117.19118.15
26942006.03.24 08:14t/p1347100.00118.15117.19118.1517182.331782954.46
26952006.03.24 08:14buy1348100.00118.19117.43118.39
26962006.03.24 08:30buy1349100.00118.01117.40118.21
26972006.03.24 08:59close1349100.00118.11117.40118.218466.681791421.14
26982006.03.24 09:00close1348100.00118.09117.43118.39-8468.121782953.02
26992006.03.24 09:00buy1350100.00118.14117.38118.34
27002006.03.24 14:01t/p1350100.00118.34117.38118.3416900.461799853.48
27012006.03.24 14:01buy1351100.00118.38117.62118.58
27022006.03.24 15:00buy1352100.00118.17117.56118.37
27032006.03.24 15:00buy1353100.00117.74117.28117.94
27042006.03.24 15:01s/l1351100.00117.62117.62118.58-64614.861735238.62
27052006.03.24 15:01close1353100.00117.62117.28117.94-10202.351725036.27
27062006.03.24 15:01s/l1352100.00117.56117.56118.37-51892.811673143.46
27072006.03.24 15:01sell1354100.00117.55118.31117.35
27082006.03.24 15:04sell1355100.00117.78118.39117.58
27092006.03.24 15:20sell1356100.00117.93118.39117.73
27102006.03.24 15:22sell1357100.00118.13118.44117.93
27112006.03.24 15:27s/l1354100.00118.31118.31117.35-64238.021608905.44
27122006.03.24 15:27close1357100.00118.31118.44117.93-15214.271593691.17
27132006.03.24 15:28close1356100.00118.32118.39117.73-32961.461560729.71
27142006.03.24 15:28close1355100.00118.31118.39117.58-44797.571515932.14
27152006.03.24 15:28sell1358100.00118.30119.06118.10
27162006.03.24 15:29t/p1358100.00118.10119.06118.1016986.581532918.72
27172006.03.24 15:29sell1359100.00117.70118.46117.50
27182006.03.24 16:32t/p1359100.00117.50118.46117.5017029.971549948.69
27192006.03.24 16:32sell1360100.00117.40118.16117.20
27202006.03.24 16:56sell1361100.00117.57118.18117.37
27212006.03.24 16:57close1361100.00117.47118.18117.378512.811558461.50
27222006.03.24 16:58close1360100.00117.45118.16117.20-4257.131554204.37
27232006.03.24 16:58sell1362100.00117.40118.16117.20
27242006.03.24 17:19sell1363100.00117.56118.17117.36
27252006.03.24 17:58close1363100.00117.47118.17117.367661.531561865.90
27262006.03.24 17:58close1362100.00117.46118.16117.20-5108.121556757.78
27272006.03.24 17:59sell1364100.00117.47118.23117.27
27282006.03.27 00:31t/p1364100.00117.27118.23117.2716474.911573232.69
27292006.03.27 00:31sell1365100.00117.13117.89116.93
27302006.03.27 00:42sell1366100.00117.28117.89117.08
27312006.03.27 00:51close1366100.00117.12117.89117.0813661.201586893.89
27322006.03.27 00:51close1365100.00117.07117.89116.935125.141592019.03
27332006.03.27 00:51sell1367100.00117.02117.78116.82
27342006.03.27 02:22t/p1367100.00116.82117.78116.8217121.821609140.85
27352006.03.27 02:22sell1368100.00116.77117.53116.57
27362006.03.27 03:28t/p1368100.00116.57117.53116.5717158.541626299.39
27372006.03.27 03:28sell1369100.00116.52117.28116.32
27382006.03.27 03:31sell1370100.00116.67117.28116.47
27392006.03.27 03:58close1370100.00116.59117.28116.476861.651633161.04
27402006.03.27 03:59close1369100.00116.74117.28116.32-18845.301614315.74
27412006.03.27 04:00sell1371100.00116.72117.48116.52
27422006.03.27 04:55t/p1371100.00116.52117.48116.5217165.901631481.64
27432006.03.27 04:55sell1372100.00116.47117.23116.27
27442006.03.27 05:42sell1373100.00116.62117.23116.42
27452006.03.27 05:54close1373100.00116.51117.23116.429441.251640922.89
27462006.03.27 05:54close1372100.00116.50117.23116.27-2575.111638347.78
27472006.03.27 05:55sell1374100.00116.45117.21116.25
27482006.03.27 05:59sell1375100.00116.63117.24116.43
27492006.03.27 08:02sell1376100.00116.78117.24116.58
27502006.03.27 11:22close1376100.00116.60117.24116.5815437.391653785.17
27512006.03.27 11:22close1375100.00116.61117.24116.431715.121655500.29
27522006.03.27 11:23close1374100.00116.62117.21116.25-14577.261640923.03
27532006.03.27 11:23sell1377100.00116.59117.35116.39
27542006.03.27 13:02sell1378100.00116.75117.36116.55
27552006.03.27 13:14close1378100.00116.66117.36116.557714.731648637.76
27562006.03.27 13:15close1377100.00116.67117.35116.39-6856.951641780.81
27572006.03.27 13:15buy1379100.00116.65115.89116.85
27582006.03.27 14:18buy1380100.00116.49115.88116.69
27592006.03.27 15:00close1380100.00116.64115.88116.6912860.081654640.89
27602006.03.27 15:01close1379100.00116.65115.89116.850.001654640.89
27612006.03.27 15:01buy1381100.00116.70115.94116.90
27622006.03.27 15:15buy1382100.00116.54115.93116.74
27632006.03.27 16:00close1382100.00116.65115.93116.749429.921664070.81
27642006.03.27 16:00close1381100.00116.63115.94116.90-6001.891658068.92
27652006.03.27 16:02buy1383100.00116.64115.88116.84
27662006.03.27 23:33buy1384100.00116.47115.86116.67
27672006.03.28 00:05buy1385100.00116.32115.86116.52
27682006.03.28 00:12close1385100.00116.48115.86116.5213736.261671805.18
27692006.03.28 00:12close1384100.00116.41115.86116.67-4899.501666905.68
27702006.03.28 00:13close1383100.00116.47115.88116.84-14341.331652564.35
27712006.03.28 00:13sell1386100.00116.48117.24116.28
27722006.03.28 01:01sell1387100.00116.88117.49116.68
27732006.03.28 01:04t/p1387100.00116.68117.49116.6817152.661669717.01
27742006.03.28 01:04close1386100.00116.60117.24116.28-10291.601659425.41
27752006.03.28 01:04buy1388100.00116.61115.85116.81
27762006.03.28 01:10t/p1388100.00116.81115.85116.8117118.891676544.30
27772006.03.28 01:10buy1389100.00116.87116.11117.07
27782006.03.28 01:12buy1390100.00116.62116.01116.82
27792006.03.28 01:24close1390100.00116.78116.01116.8213700.981690245.28
27802006.03.28 01:24close1389100.00116.79116.11117.07-6849.901683395.38
27812006.03.28 01:24buy1391100.00116.77116.01116.97
27822006.03.28 01:28buy1392100.00116.49115.88116.69
27832006.03.28 01:29t/p1392100.00116.69115.88116.6917124.751700520.13
27842006.03.28 01:40t/p1391100.00116.97116.01116.9717096.941717617.07
27852006.03.28 01:40buy1393100.00117.02116.26117.22
27862006.03.28 01:42buy1394100.00116.87116.26117.07
27872006.03.28 01:53close1394100.00116.95116.26117.076840.531724457.60
27882006.03.28 01:54close1393100.00116.91116.26117.22-9408.951715048.65
27892006.03.28 01:55buy1395100.00116.98116.22117.18
27902006.03.28 01:57buy1396100.00116.80116.19117.00
27912006.03.28 03:30close1396100.00116.96116.19117.0013679.891728728.54
27922006.03.28 03:30close1395100.00116.94116.22117.18-3420.561725307.98
27932006.03.28 03:31buy1397100.00116.97116.21117.17
27942006.03.28 03:55buy1398100.00116.77116.16116.97
27952006.03.28 03:56close1398100.00116.91116.16116.9711975.021737283.00
27962006.03.28 03:56close1397100.00116.90116.21117.17-5988.021731294.98
27972006.03.28 03:56buy1399100.00116.93116.17117.13
27982006.03.28 08:00buy1400100.00116.78116.17116.98
27992006.03.28 13:19close1400100.00116.86116.17116.986845.801738140.78
28002006.03.28 13:19close1399100.00116.85116.17117.13-6846.381731294.40
28012006.03.28 13:20buy1401100.00116.88116.12117.08
28022006.03.28 13:31buy1402100.00116.72116.11116.92
28032006.03.28 14:17close1402100.00116.81116.11116.927704.821738999.22
28042006.03.28 14:17close1401100.00116.82116.12117.08-5136.111733863.11
28052006.03.28 14:17buy1403100.00116.87116.11117.07
28062006.03.28 15:16t/p1403100.00117.07116.11117.0717080.881750943.99
28072006.03.28 15:16buy1404100.00117.13116.37117.33
28082006.03.28 15:21buy1405100.00116.97116.36117.17
28092006.03.28 15:29close1405100.00117.08116.36117.179395.291760339.28
28102006.03.28 15:30close1404100.00117.11116.37117.33-1707.801758631.48
28112006.03.28 15:30buy1406100.00117.18116.42117.38
28122006.03.28 19:01t/p1406100.00117.38116.42117.3817034.321775665.80
28132006.03.28 19:01buy1407100.00117.45116.69117.65
28142006.03.28 19:06buy1408100.00117.24116.63117.44
28152006.03.28 19:07close1408100.00117.35116.63117.449373.671785039.47
28162006.03.28 19:07close1407100.00117.34116.69117.65-9374.471775665.00
28172006.03.28 19:07buy1409100.00117.52116.76117.72
28182006.03.28 19:25t/p1409100.00117.72116.76117.7216988.021792653.02
28192006.03.28 19:25buy1410100.00117.77117.01117.97
28202006.03.28 19:29buy1411100.00117.62117.01117.82
28212006.03.28 19:30close1411100.00117.73117.01117.829343.411801996.43
28222006.03.28 19:30close1410100.00117.72117.01117.97-4247.371797749.06
28232006.03.28 19:30buy1412100.00117.77117.01117.97
28242006.03.28 19:35buy1413100.00117.61117.00117.81
28252006.03.28 19:36close1413100.00117.78117.00117.8114433.691812182.75
28262006.03.28 19:37close1412100.00117.77117.01117.970.001812182.75
28272006.03.28 19:39buy1414100.00117.80117.04118.00
28282006.03.28 19:58t/p1414100.00118.00117.04118.0016946.281829129.03
28292006.03.28 19:58buy1415100.00118.06117.30118.26
28302006.03.28 20:30buy1416100.00117.84117.23118.04
28312006.03.28 22:26close1416100.00117.96117.23118.0410172.941839301.97
28322006.03.28 22:27close1415100.00117.97117.30118.26-7629.061831672.91
28332006.03.28 22:27buy1417100.00118.00117.24118.20
28342006.03.28 22:30buy1418100.00117.80117.19118.00
28352006.03.29 00:52close1418100.00117.91117.19118.009583.851841256.76
28362006.03.29 00:53close1417100.00117.94117.24118.20-4832.631836424.13
28372006.03.29 00:53buy1419100.00118.01117.25118.21
28382006.03.29 01:02buy1420100.00117.84117.23118.04
28392006.03.29 01:23close1420100.00117.95117.23118.049325.991845750.12
28402006.03.29 01:24close1419100.00117.94117.25118.21-5935.221839814.90
28412006.03.29 01:25sell1421100.00117.95118.71117.75
28422006.03.29 05:32t/p1421100.00117.75118.71117.7516985.141856800.04
28432006.03.29 05:32sell1422100.00117.71118.47117.51
28442006.03.29 06:16sell1423100.00117.86118.47117.66
28452006.03.29 06:31close1423100.00117.70118.47117.6613593.881870393.92
28462006.03.29 06:31close1422100.00117.69118.47117.511699.381872093.30
28472006.03.29 06:32sell1424100.00117.62118.38117.42
28482006.03.29 06:45sell1425100.00117.83118.44117.63
28492006.03.29 06:59close1425100.00117.70118.44117.6311045.031883138.33
28502006.03.29 07:00close1424100.00117.71118.38117.42-7645.911875492.42
28512006.03.29 07:00sell1426100.00117.66118.42117.46
28522006.03.29 07:44sell1427100.00117.81118.42117.61
28532006.03.29 09:13sell1428100.00117.98118.44117.78
28542006.03.29 11:31t/p1428100.00117.78118.44117.7816980.811892473.23
28552006.03.29 11:31close1427100.00117.78118.42117.612547.121895020.35
28562006.03.29 11:32close1426100.00117.79118.42117.46-11036.591883983.76
28572006.03.29 11:32sell1429100.00117.74118.50117.54
28582006.03.29 11:39sell1430100.00117.90118.51117.70
28592006.03.29 12:00close1430100.00117.81118.51117.707639.421891623.18
28602006.03.29 12:01close1429100.00117.77118.50117.54-2547.341889075.84
28612006.03.29 12:01sell1431100.00117.72118.48117.52
28622006.03.29 12:08sell1432100.00117.88118.49117.68
28632006.03.29 14:01sell1433100.00118.03118.49117.83
28642006.03.29 14:06sell1434100.00118.20118.51118.00
28652006.03.29 15:01t/p1434100.00118.00118.51118.0016960.651906036.49
28662006.03.29 15:01close1433100.00117.92118.49117.839328.361915364.85
28672006.03.29 15:01close1432100.00117.93118.49117.68-4239.801911125.05
28682006.03.29 15:01close1431100.00117.92118.48117.52-16960.651894164.40
28692006.03.29 15:02sell1435100.00117.87118.63117.67
28702006.03.29 15:05sell1436100.00118.08118.69117.88
28712006.03.29 15:29close1436100.00117.95118.69117.8811021.621905186.02
28722006.03.29 15:30close1435100.00117.94118.63117.67-5935.221899250.80
28732006.03.29 15:30sell1437100.00117.88118.64117.68
28742006.03.29 16:30t/p1437100.00117.68118.64117.6816996.691916247.49
28752006.03.29 16:30sell1438100.00117.63118.39117.43
28762006.03.29 16:33sell1439100.00117.79118.40117.59
28772006.03.29 17:30close1439100.00117.68118.40117.599347.381925594.87
28782006.03.29 17:30close1438100.00117.69118.39117.43-5098.141920496.73
28792006.03.29 17:30sell1440100.00117.50118.26117.30
28802006.03.29 17:32sell1441100.00117.75118.36117.55
28812006.03.29 17:59t/p1441100.00117.55118.36117.5517016.941937513.67
28822006.03.29 17:59close1440100.00117.53118.26117.30-2552.541934961.13
28832006.03.29 18:00sell1442100.00117.51118.27117.31
28842006.03.29 18:24sell1443100.00117.70118.31117.50
28852006.03.29 18:28close1443100.00117.57118.31117.5011057.241946018.37
28862006.03.29 18:28close1442100.00117.58118.27117.31-5953.391940064.98
28872006.03.29 18:29sell1444100.00117.65118.41117.45
28882006.03.29 19:52sell1445100.00117.81118.42117.61
28892006.03.29 23:30close1445100.00117.70118.42117.619345.791949410.77
28902006.03.29 23:30close1444100.00117.73118.41117.45-6795.211942615.56
28912006.03.29 23:30sell1446100.00117.72118.48117.52
28922006.03.30 00:00sell1447100.00117.87118.48117.67
28932006.03.30 00:31close1447100.00117.77118.48117.678491.131951106.69
28942006.03.30 00:32close1446100.00117.78118.48117.52-6877.141944229.55
28952006.03.30 00:33sell1448100.00117.73118.49117.53
28962006.03.30 05:00t/p1448100.00117.53118.49117.5317019.831961249.38
28972006.03.30 05:00sell1449100.00117.47118.23117.27
28982006.03.30 05:40sell1450100.00117.63118.24117.43
28992006.03.30 05:43close1450100.00117.53118.24117.438508.471969757.85
29002006.03.30 05:43close1449100.00117.54118.23117.27-5955.421963802.43
29012006.03.30 05:43sell1451100.00117.49118.25117.29
29022006.03.30 06:30sell1452100.00117.64118.25117.44
29032006.03.30 08:25close1452100.00117.55118.25117.447656.321971458.75
29042006.03.30 08:26close1451100.00117.56118.25117.29-5954.411965504.34
29052006.03.30 08:26sell1453100.00117.53118.29117.33
29062006.03.30 09:39t/p1453100.00117.33118.29117.3317051.751982556.09
29072006.03.30 09:39sell1454100.00117.25118.01117.05
29082006.03.30 10:33sell1455100.00117.40118.01117.20
29092006.03.30 12:26close1455100.00117.30118.01117.208525.151991081.24
29102006.03.30 12:28close1454100.00117.32118.01117.05-5966.591985114.65
29112006.03.30 12:28sell1456100.00117.30118.06117.10
29122006.03.30 12:32sell1457100.00117.45118.06117.25
29132006.03.30 13:30sell1458100.00117.61118.07117.41
29142006.03.30 13:31sell1459100.00117.87118.18117.67
29152006.03.30 13:34t/p1459100.00117.67118.18117.6717009.702002124.35
29162006.03.30 13:34close1458100.00117.58118.07117.412551.452004675.80
29172006.03.30 13:35close1457100.00117.57118.06117.25-10206.691994469.11
29182006.03.30 13:35close1456100.00117.58118.06117.10-23813.571970655.54
29192006.03.30 13:36buy1460100.00117.66116.90117.86
29202006.03.30 13:55buy1461100.00117.45116.84117.65
29212006.03.30 13:59t/p1461100.00117.65116.84117.6516983.701987639.24
29222006.03.30 13:59close1460100.00117.76116.90117.868491.851996131.09
29232006.03.30 14:00buy1462100.00117.78117.02117.98
29242006.03.30 14:04buy1463100.00117.60116.99117.80
29252006.03.30 14:32buy1464100.00117.42116.96117.62
29262006.03.30 14:48buy1465100.00117.24116.93117.44
29272006.03.30 14:58t/p1465100.00117.44116.93117.4417028.522013159.61
29282006.03.30 14:58close1464100.00117.45116.96117.622554.282015713.89
29292006.03.30 14:58close1463100.00117.48116.99117.80-10214.502005499.39
29302006.03.30 14:58close1462100.00117.47117.02117.98-26389.721979109.67
29312006.03.30 14:58buy1466100.00117.49116.73117.69
29322006.03.30 14:59buy1467100.00117.30116.69117.50
29332006.03.30 15:30t/p1467100.00117.50116.69117.5017006.801996116.47
29342006.03.30 15:30close1466100.00117.60116.73117.699353.742005470.21
29352006.03.30 15:30buy1468100.00117.62116.86117.82
29362006.03.30 15:46buy1469100.00117.44116.83117.64
29372006.03.30 15:48close1469100.00117.59116.83117.6412756.192018226.40
29382006.03.30 15:48close1468100.00117.60116.86117.82-1700.682016525.72
29392006.03.30 15:48buy1470100.00117.63116.87117.83
29402006.03.30 15:51buy1471100.00117.44116.83117.64
29412006.03.30 15:57close1471100.00117.62116.83117.6415303.522031829.24
29422006.03.30 15:57close1470100.00117.65116.87117.831699.962033529.20
29432006.03.30 15:57buy1472100.00117.68116.92117.88
29442006.03.30 15:57buy1473100.00117.50116.89117.70
29452006.03.30 15:58buy1474100.00117.34116.88117.54
29462006.03.30 15:59t/p1474100.00117.54116.88117.5417009.692050538.89
29472006.03.30 15:59close1473100.00117.58116.89117.706803.882057342.77
29482006.03.30 16:00close1472100.00117.56116.92117.88-10207.552047135.22
29492006.03.30 16:00buy1475100.00117.61116.85117.81
29502006.03.30 16:16buy1476100.00117.44116.83117.64
29512006.03.30 16:18close1476100.00117.53116.83117.647657.622054792.84
29522006.03.30 16:18close1475100.00117.52116.85117.81-7658.272047134.57
29532006.03.30 16:18buy1477100.00117.54116.78117.74
29542006.03.30 16:21buy1478100.00117.35116.74117.55
29552006.03.30 16:26t/p1478100.00117.55116.74117.5517012.592064147.16
29562006.03.30 16:26close1477100.00117.56116.78117.741701.262065848.42
29572006.03.30 16:26buy1479100.00117.62116.86117.82
29582006.03.30 16:27buy1480100.00117.44116.83117.64
29592006.03.30 17:31close1480100.00117.54116.83117.648507.742074356.16
29602006.03.30 17:32close1479100.00117.55116.86117.82-5954.912068401.25
29612006.03.30 17:33buy1481100.00117.58116.82117.78
29622006.03.30 17:49buy1482100.00117.41116.80117.61
29632006.03.30 17:54close1482100.00117.54116.80117.6111060.062079461.31
29642006.03.30 17:54close1481100.00117.51116.82117.78-5956.942073504.37
29652006.03.30 17:55buy1483100.00117.54116.78117.74
29662006.03.30 18:48buy1484100.00117.37116.76117.57
29672006.03.30 18:53close1484100.00117.47116.76117.578512.812082017.18
29682006.03.30 18:53close1483100.00117.46116.78117.74-6810.832075206.35
29692006.03.30 18:53buy1485100.00117.49116.73117.69
29702006.03.30 19:17buy1486100.00117.30116.69117.50
29712006.03.30 19:22close1486100.00117.40116.69117.508517.892083724.24
29722006.03.30 19:23close1485100.00117.37116.73117.69-10224.082073500.16
29732006.03.30 19:23sell1487100.00117.33118.09117.13
29742006.03.30 23:30sell1488100.00117.56118.17117.36
29752006.03.30 23:36close1488100.00117.41118.17117.3612775.742086275.90
29762006.03.30 23:36close1487100.00117.44118.09117.13-9366.492076909.41
29772006.03.30 23:36buy1489100.00117.45116.69117.65
29782006.03.30 23:36buy1490100.00117.29116.68117.49
29792006.03.30 23:38close1490100.00117.43116.68117.4911922.002088831.41
29802006.03.30 23:38close1489100.00117.37116.69117.65-6816.052082015.36
29812006.03.30 23:38buy1491100.00117.48116.72117.68
29822006.03.30 23:41buy1492100.00117.32116.71117.52
29832006.03.30 23:42buy1493100.00117.17116.71117.37
29842006.03.30 23:47t/p1492100.00117.52116.71117.5217014.032099029.39
29852006.03.30 23:47t/p1493100.00117.37116.71117.3717014.042116043.43
29862006.03.30 23:47close1491100.00117.55116.72117.685954.912121998.34
29872006.03.30 23:47buy1494100.00117.60116.84117.80
29882006.03.30 23:47buy1495100.00117.39116.78117.59
29892006.03.30 23:48buy1496100.00117.19116.73117.39
29902006.03.30 23:49t/p1496100.00117.39116.73117.3917034.332139032.67
29912006.03.30 23:49close1495100.00117.41116.78117.591703.432140736.10
29922006.03.30 23:49close1494100.00117.54116.84117.80-5104.652135631.45
29932006.03.30 23:49buy1497100.00117.56116.80117.76
29942006.03.30 23:50buy1498100.00117.24116.63117.44
29952006.03.31 00:01t/p1498100.00117.44116.63117.4417267.292152898.74
29962006.03.31 00:01close1497100.00117.56116.80117.76254.702153153.44
29972006.03.31 00:01buy1499100.00117.61116.85117.81
29982006.03.31 00:06buy1500100.00117.42116.81117.62
29992006.03.31 00:07close1500100.00117.53116.81117.629359.312162512.75
30002006.03.31 00:07close1499100.00117.50116.85117.81-9361.702153151.05
30012006.03.31 00:07buy1501100.00117.56116.80117.76
30022006.03.31 00:12buy1502100.00117.28116.67117.48
30032006.03.31 00:16t/p1502100.00117.48116.67117.4817001.022170152.07
30042006.03.31 00:16close1501100.00117.64116.80117.766800.412176952.48
30052006.03.31 00:17buy1503100.00117.69116.93117.89
30062006.03.31 00:17buy1504100.00117.49116.88117.69
30072006.03.31 00:17buy1505100.00117.29116.83117.49
30082006.03.31 00:19t/p1505100.00117.49116.83117.4917021.282193973.76
30092006.03.31 00:19close1504100.00117.50116.88117.69851.062194824.82
30102006.03.31 00:19close1503100.00117.54116.93117.89-12761.612182063.21
30112006.03.31 00:19buy1506100.00117.60116.84117.80
30122006.03.31 00:19buy1507100.00117.35116.74117.55
30132006.03.31 00:21close1507100.00117.49116.74117.5511915.912193979.12
30142006.03.31 00:21close1506100.00117.47116.84117.80-11066.662182912.46
30152006.03.31 00:21buy1508100.00117.53116.77117.73
30162006.03.31 00:23buy1509100.00117.32116.71117.52
30172006.03.31 00:29t/p1509100.00117.52116.71117.5217014.032199926.49
30182006.03.31 00:29close1508100.00117.55116.77117.731701.402201627.89
30192006.03.31 00:30buy1510100.00117.58116.82117.78
30202006.03.31 00:35buy1511100.00117.43116.82117.63
30212006.03.31 00:37close1511100.00117.53116.82117.638508.472210136.36
30222006.03.31 00:37close1510100.00117.50116.82117.78-6808.512203327.85
30232006.03.31 00:37buy1512100.00117.53116.77117.73
30242006.03.31 00:40buy1513100.00117.36116.75117.56
30252006.03.31 00:46close1513100.00117.53116.75117.5614464.392217792.24
30262006.03.31 00:46close1512100.00117.49116.77117.73-3404.552214387.69
30272006.03.31 00:46buy1514100.00117.51116.75117.71
30282006.03.31 00:47buy1515100.00117.26116.65117.46
30292006.03.31 00:48close1515100.00117.42116.65117.4613626.302228013.99
30302006.03.31 00:48close1514100.00117.51116.75117.710.002228013.99
30312006.03.31 00:48buy1516100.00117.52116.76117.72
30322006.03.31 00:49buy1517100.00117.30116.69117.50
30332006.03.31 01:00close1517100.00117.43116.69117.5011070.422239084.41
30342006.03.31 01:00close1516100.00117.44116.76117.72-6811.992232272.42
30352006.03.31 01:00buy1518100.00117.47116.71117.67
30362006.03.31 01:10buy1519100.00117.27116.66117.47
30372006.03.31 01:15t/p1519100.00117.47116.66117.4717016.932249289.35
30382006.03.31 01:15close1518100.00117.53116.71117.675105.082254394.43
30392006.03.31 01:15buy1520100.00117.58116.82117.78
30402006.03.31 01:16buy1521100.00117.43116.82117.63
30412006.03.31 01:16buy1522100.00117.28116.82117.48
30422006.03.31 01:30t/p1522100.00117.48116.82117.4817019.832271414.26
30432006.03.31 01:30close1521100.00117.51116.82117.636807.932278222.19
30442006.03.31 01:31close1520100.00117.50116.82117.78-6808.512271413.68
30452006.03.31 01:32buy1523100.00117.52116.76117.72
30462006.03.31 01:40buy1524100.00117.37116.76117.57
30472006.03.31 01:44close1524100.00117.51116.76117.5711913.882283327.56
30482006.03.31 01:45close1523100.00117.47116.76117.72-4256.412279071.15
30492006.03.31 01:45buy1525100.00117.46116.70117.66
30502006.03.31 10:03t/p1525100.00117.66116.70117.6616985.142296056.29
30512006.03.31 10:03buy1526100.00117.79117.03117.99
30522006.03.31 10:05buy1527100.00117.64117.03117.84
30532006.03.31 10:06close1527100.00117.72117.03117.846795.792302852.08
30542006.03.31 10:07close1526100.00117.70117.03117.99-7646.562295205.52
30552006.03.31 10:07buy1528100.00117.75116.99117.95
30562006.03.31 13:00t/p1528100.00117.95116.99117.9516956.342312161.86
30572006.03.31 13:00buy1529100.00117.99117.23118.19
30582006.03.31 13:01buy1530100.00117.84117.23118.04
30592006.03.31 13:26close1530100.00117.92117.23118.046784.262318946.12
30602006.03.31 13:26close1529100.00117.93117.23118.19-5087.762313858.36
30612006.03.31 13:26buy1531100.00117.94117.18118.14
30622006.03.31 13:31buy1532100.00117.75117.14117.95
30632006.03.31 13:32close1532100.00117.89117.14117.9511875.482325733.84
30642006.03.31 13:32close1531100.00117.90117.18118.14-3392.712322341.13
30652006.03.31 13:33buy1533100.00117.79117.03117.99
30662006.03.31 15:23t/p1533100.00117.99117.03117.9916949.152339290.28
30672006.03.31 15:23buy1534100.00118.04117.28118.24
30682006.03.31 15:29buy1535100.00117.87117.26118.07
30692006.03.31 15:31buy1536100.00117.62117.16117.82
30702006.03.31 15:56t/p1536100.00117.82117.16117.8216973.612356263.89
30712006.03.31 15:56close1535100.00117.83117.26118.07-3394.722352869.17
30722006.03.31 15:57close1534100.00117.81117.28118.24-19522.962333346.21
30732006.03.31 15:58sell1537100.00117.82118.58117.62
30742006.03.31 16:30t/p1537100.00117.62118.58117.6217015.492350361.70
30752006.03.31 16:30sell1538100.00117.50118.26117.30
30762006.03.31 16:55sell1539100.00117.70118.31117.50
30772006.03.31 16:59close1539100.00117.52118.31117.5015316.542365678.24
30782006.03.31 17:00close1538100.00117.51118.26117.30-850.992364827.25
30792006.03.31 17:00sell1540100.00117.51118.27117.31
30802006.03.31 17:54sell1541100.00117.67118.28117.47
30812006.04.03 00:00sell1542100.00117.91118.37117.71
30822006.04.03 00:01t/p1542100.00117.71118.37117.7116998.132381825.38
30832006.04.03 00:01close1541100.00117.66118.28117.47255.612382080.99
30842006.04.03 00:01close1540100.00117.67118.27117.31-14191.652367889.34
30852006.04.03 00:01sell1543100.00117.62118.38117.42
30862006.04.03 00:03sell1544100.00117.78118.39117.58
30872006.04.03 00:10close1544100.00117.69118.39117.587647.212375536.55
30882006.04.03 00:11close1543100.00117.66118.38117.42-3399.632372136.92
30892006.04.03 00:11sell1545100.00117.66118.42117.46
30902006.04.03 00:15sell1546100.00117.83118.44117.63
30912006.04.03 00:19sell1547100.00118.00118.46117.80
30922006.04.03 00:23close1547100.00117.81118.46117.8016127.662388264.58
30932006.04.03 00:23close1546100.00117.87118.44117.63-3393.572384871.01
30942006.04.03 00:24close1545100.00117.78118.42117.46-10188.492374682.52
30952006.04.03 00:24buy1548100.00117.80117.04118.00
30962006.04.03 00:29t/p1548100.00118.00117.04118.0016947.712391630.23
30972006.04.03 00:29buy1549100.00118.05117.29118.25
30982006.04.03 05:13t/p1549100.00118.25117.29118.2516910.462408540.69
30992006.04.03 05:13buy1550100.00118.31117.55118.51
31002006.04.03 05:43t/p1550100.00118.51117.55118.5116874.792425415.48
31012006.04.03 05:43buy1551100.00118.56117.80118.76
31022006.04.03 08:26t/p1551100.00118.76117.80118.7616840.692442256.17
31032006.04.03 08:26buy1552100.00118.80118.04119.00
31042006.04.03 08:30buy1553100.00118.63118.02118.83
31052006.04.03 09:00buy1554100.00118.44117.98118.64
31062006.04.03 09:54close1554100.00118.64117.98118.6416857.722459113.89
31072006.04.03 09:55close1553100.00118.63118.02118.830.002459113.89
31082006.04.03 09:57close1552100.00118.64118.04119.00-13486.182445627.71
31092006.04.03 09:57buy1555100.00118.69117.93118.89
31102006.04.03 10:00buy1556100.00118.54117.93118.74
31112006.04.03 10:26close1556100.00118.62117.93118.746744.232452371.94
31122006.04.03 10:26close1555100.00118.61117.93118.89-6744.792445627.15
31132006.04.03 10:27sell1557100.00118.62119.38118.42
31142006.04.03 10:31t/p1557100.00118.42119.38118.4216900.462462527.61
31152006.04.03 10:31sell1558100.00118.30119.06118.10
31162006.04.03 10:46sell1559100.00118.48119.09118.28
31172006.04.03 10:59close1559100.00118.37119.09118.289292.902471820.51
31182006.04.03 11:00close1558100.00118.38119.06118.10-6757.902465062.61
31192006.04.03 11:00sell1560100.00118.30119.06118.10
31202006.04.03 11:50sell1561100.00118.45119.06118.25
31212006.04.03 12:00close1561100.00118.32119.06118.2510987.152476049.76
31222006.04.03 12:01close1560100.00118.33119.06118.10-2535.282473514.48
31232006.04.03 12:02sell1562100.00118.30119.06118.10
31242006.04.03 12:50sell1563100.00118.46119.07118.26
31252006.04.03 13:01close1563100.00118.33119.07118.2610986.222484500.70
31262006.04.03 13:01close1562100.00118.34119.06118.10-3380.092481120.61
31272006.04.03 13:01sell1564100.00118.29119.05118.09
31282006.04.03 13:49sell1565100.00118.45119.06118.25
31292006.04.03 14:00close1565100.00118.35119.06118.258449.512489570.12
31302006.04.03 14:02close1564100.00118.34119.05118.09-4225.112485345.01
31312006.04.03 14:02sell1566100.00118.31119.07118.11
31322006.04.03 15:01t/p1566100.00118.11119.07118.1116940.542502285.55
31332006.04.03 15:01sell1567100.00118.02118.78117.82
31342006.04.03 15:17sell1568100.00118.20118.81118.00
31352006.04.03 15:29close1568100.00118.09118.81118.009314.932511600.48
31362006.04.03 15:30close1567100.00118.08118.78117.82-5081.302506519.18
31372006.04.03 15:30sell1569100.00117.99118.75117.79
31382006.04.03 16:03t/p1569100.00117.79118.75117.7916980.812523499.99
31392006.04.03 16:03sell1570100.00117.74118.50117.54
31402006.04.03 16:16sell1571100.00117.89118.50117.69
31412006.04.03 16:29close1571100.00117.77118.50117.6910189.352533689.34
31422006.04.03 16:30close1570100.00117.78118.50117.54-3396.162530293.18
31432006.04.03 16:30sell1572100.00117.75118.51117.55
31442006.04.03 16:46sell1573100.00117.91118.52117.71
31452006.04.03 16:58close1573100.00117.82118.52117.717638.772537931.95
31462006.04.03 16:59close1572100.00117.84118.51117.55-7637.472530294.48
31472006.04.03 17:00sell1574100.00117.83118.59117.63
31482006.04.04 05:42t/p1574100.00117.63118.59117.6316409.612546704.09
31492006.04.04 05:42sell1575100.00117.58118.34117.38
31502006.04.04 08:00sell1576100.00117.74118.35117.54
31512006.04.04 08:33close1576100.00117.65118.35117.547649.812554353.90
31522006.04.04 08:33close1575100.00117.66118.34117.38-6799.252547554.65
31532006.04.04 08:33sell1577100.00117.61118.37117.41
31542006.04.04 11:00sell1578100.00117.76118.37117.56
31552006.04.04 11:06close1578100.00117.66118.37117.568499.072556053.72
31562006.04.04 11:07close1577100.00117.68118.37117.41-5948.332550105.39
31572006.04.04 11:07buy1579100.00117.69116.93117.89
31582006.04.04 13:03buy1580100.00117.51116.90117.71
31592006.04.04 13:24buy1581100.00117.34116.88117.54
31602006.04.04 13:31t/p1581100.00117.54116.88117.5417009.692567115.08
31612006.04.04 13:31close1580100.00117.58116.90117.715953.392573068.47
31622006.04.04 13:31close1579100.00117.55116.93117.89-11909.832561158.64
31632006.04.04 13:31buy1582100.00117.61116.85117.81
31642006.04.04 13:33buy1583100.00117.44116.83117.64
31652006.04.04 13:59close1583100.00117.55116.83117.649357.722570516.36
31662006.04.04 14:00close1582100.00117.56116.85117.81-4253.152566263.21
31672006.04.04 14:00buy1584100.00117.61116.85117.81
31682006.04.04 14:23buy1585100.00117.45116.84117.65
31692006.04.04 14:58buy1586100.00117.26116.80117.46
31702006.04.04 15:01t/p1586100.00117.46116.80117.4617022.722583285.93
31712006.04.04 15:01close1585100.00117.49116.84117.653404.552586690.48
31722006.04.04 15:01close1584100.00117.40116.85117.81-17887.562568802.92
31732006.04.04 15:01sell1587100.00117.39118.15117.19
31742006.04.04 17:00sell1588100.00117.54118.15117.34
31752006.04.04 17:26close1588100.00117.45118.15117.347662.842576465.76
31762006.04.04 17:27close1587100.00117.46118.15117.19-5959.482570506.28
31772006.04.04 17:27buy1589100.00117.47116.71117.67
31782006.04.05 01:44buy1590100.00117.31116.70117.51
31792006.04.05 02:00close1590100.00117.40116.70117.517666.102578172.38
31802006.04.05 02:00close1589100.00117.39116.71117.67-6560.192571612.19
31812006.04.05 02:01sell1591100.00117.38118.14117.18
31822006.04.05 02:13t/p1591100.00117.18118.14117.1817069.222588681.41
31832006.04.05 02:13sell1592100.00117.13117.89116.93
31842006.04.05 04:28t/p1592100.00116.93117.89116.9317108.642605790.05
31852006.04.05 04:28sell1593100.00116.86117.62116.66
31862006.04.05 09:01sell1594100.00117.12117.73116.92
31872006.04.05 09:25close1594100.00116.98117.73116.9211967.862617757.91
31882006.04.05 09:25close1593100.00116.97117.62116.66-9404.122608353.79
31892006.04.05 09:26buy1595100.00116.96116.20117.16
31902006.04.05 10:00t/p1595100.00117.16116.20117.1617063.392625417.18
31912006.04.05 10:00buy1596100.00117.25116.49117.45
31922006.04.05 10:30t/p1596100.00117.45116.49117.4517025.632642442.81
31932006.04.05 10:30buy1597100.00117.51116.75117.71
31942006.04.05 13:49buy1598100.00117.36116.75117.56
31952006.04.05 13:55close1598100.00117.47116.75117.569364.092651806.90
31962006.04.05 13:55close1597100.00117.46116.75117.71-4256.772647550.13
31972006.04.05 13:55buy1599100.00117.53116.77117.73
31982006.04.05 15:31t/p1599100.00117.73116.77117.7316988.022664538.15
31992006.04.05 15:31buy1600100.00117.77117.01117.97
32002006.04.05 15:46buy1601100.00117.59116.98117.79
32012006.04.05 15:52close1601100.00117.71116.98117.7910194.552674732.70
32022006.04.05 15:53close1600100.00117.70117.01117.97-5947.322668785.38
32032006.04.05 15:53buy1602100.00117.78117.02117.98
32042006.04.05 16:13buy1603100.00117.62117.01117.82
32052006.04.05 16:37close1603100.00117.71117.01117.827645.912676431.29
32062006.04.05 16:37close1602100.00117.70117.02117.98-6796.942669634.35
32072006.04.05 16:37buy1604100.00117.73116.97117.93
32082006.04.05 17:32buy1605100.00117.57116.96117.77
32092006.04.05 18:40buy1606100.00117.42116.96117.62
32102006.04.06 00:30close1606100.00117.58116.96117.6214371.862684006.21
32112006.04.06 00:31close1605100.00117.59116.96117.772464.922686471.13
32122006.04.06 00:32close1604100.00117.55116.97117.93-14548.532671922.60
32132006.04.06 00:33buy1607100.00117.57116.81117.77
32142006.04.06 03:00buy1608100.00117.42116.81117.62
32152006.04.06 03:15close1608100.00117.50116.81117.626808.512678731.11
32162006.04.06 03:15close1607100.00117.51116.81117.77-5105.952673625.16
32172006.04.06 03:16sell1609100.00117.50118.26117.30
32182006.04.06 12:34sell1610100.00117.66118.27117.46
32192006.04.06 14:30sell1611100.00117.81118.27117.61
32202006.04.06 20:02close1611100.00117.64118.27117.6114450.872688076.03
32212006.04.06 20:02close1610100.00117.63118.27117.462550.372690626.40
32222006.04.06 20:03close1609100.00117.64118.26117.30-11900.712678725.69
32232006.04.06 20:04sell1612100.00117.61118.37117.41
32242006.04.06 21:55sell1613100.00117.76118.37117.56
32252006.04.07 02:14sell1614100.00117.94118.40117.74
32262006.04.07 03:38close1614100.00117.76118.40117.7415285.332694011.02
32272006.04.07 03:39close1613100.00117.78118.37117.56-2292.382691718.64
32282006.04.07 03:40close1612100.00117.79118.37117.41-15875.732675842.91
32292006.04.07 03:41sell1615100.00117.74118.50117.54
32302006.04.07 13:15sell1616100.00117.89118.50117.69
32312006.04.07 13:18close1616100.00117.81118.50117.696790.602682633.51
32322006.04.07 13:18close1615100.00117.82118.50117.54-6790.022675843.49
32332006.04.07 13:19buy1617100.00117.80117.04118.00
32342006.04.07 13:30buy1618100.00117.62117.01117.82
32352006.04.07 13:35close1618100.00117.72117.01117.828494.732684338.22
32362006.04.07 13:35close1617100.00117.64117.04118.00-13600.822670737.40
32372006.04.07 13:35sell1619100.00117.61118.37117.41
32382006.04.07 13:35sell1620100.00117.84118.45117.64
32392006.04.07 13:36close1620100.00117.72118.45117.6410193.682680931.08
32402006.04.07 13:36close1619100.00117.67118.37117.41-5099.012675832.07
32412006.04.07 13:36sell1621100.00117.64118.40117.44
32422006.04.07 13:42sell1622100.00117.79118.40117.59
32432006.04.07 13:43close1622100.00117.71118.40117.596796.362682628.43
32442006.04.07 13:43close1621100.00117.76118.40117.44-10190.222672438.21
32452006.04.07 13:43sell1623100.00117.65118.41117.45
32462006.04.07 13:44sell1624100.00117.81118.42117.61
32472006.04.07 13:47close1624100.00117.72118.42117.617645.262680083.47
32482006.04.07 13:47close1623100.00117.67118.41117.45-1699.672678383.80
32492006.04.07 13:47sell1625100.00117.62118.38117.42
32502006.04.07 14:15sell1626100.00117.80118.41117.60
32512006.04.07 14:16close1626100.00117.70118.41117.608496.182686879.98
32522006.04.07 14:16close1625100.00117.69118.38117.42-5947.832680932.15
32532006.04.07 14:17sell1627100.00117.66118.42117.46
32542006.04.07 15:30sell1628100.00117.85118.46117.65
32552006.04.07 15:42sell1629100.00118.02118.48117.82
32562006.04.07 15:46close1629100.00117.82118.48117.8216975.052697907.20
32572006.04.07 15:46close1628100.00117.81118.46117.653395.302701302.50
32582006.04.07 15:46close1627100.00117.82118.42117.46-13580.042687722.46
32592006.04.07 15:46buy1630100.00117.81117.05118.01
32602006.04.07 15:59t/p1630100.00118.01117.05118.0116946.282704668.74
32612006.04.07 15:59buy1631100.00118.06117.30118.26
32622006.04.07 16:58t/p1631100.00118.26117.30118.2616904.742721573.48
32632006.04.07 16:58buy1632100.00118.35117.59118.55
32642006.04.10 00:00buy1633100.00118.15117.54118.35
32652006.04.10 04:00buy1634100.00117.98117.52118.18
32662006.04.10 07:12close1634100.00118.17117.52118.1816078.532737652.01
32672006.04.10 07:13close1633100.00118.20117.54118.354230.122741882.13
32682006.04.10 07:14close1632100.00118.22117.59118.55-10741.752731140.38
32692006.04.10 07:15buy1635100.00118.25117.49118.45
32702006.04.10 07:30buy1636100.00118.07117.46118.27
32712006.04.10 07:42close1636100.00118.20117.46118.2710998.312742138.69
32722006.04.10 07:42close1635100.00118.19117.49118.45-5076.572737062.12
32732006.04.10 07:43buy1637100.00118.28117.52118.48
32742006.04.10 07:59buy1638100.00118.05117.44118.25
32752006.04.10 08:42close1638100.00118.17117.44118.2510154.862747216.98
32762006.04.10 08:42close1637100.00118.18117.52118.48-8461.672738755.31
32772006.04.10 08:43buy1639100.00118.21117.45118.41
32782006.04.10 10:39t/p1639100.00118.41117.45118.4116889.042755644.35
32792006.04.10 10:39buy1640100.00118.46117.70118.66
32802006.04.10 17:58t/p1640100.00118.66117.70118.6616850.622772494.97
32812006.04.10 17:58buy1641100.00118.73117.97118.93
32822006.04.10 19:10buy1642100.00118.57117.96118.77
32832006.04.10 20:38buy1643100.00118.42117.96118.62
32842006.04.11 10:38close1643100.00118.61117.96118.6216273.592788768.56
32852006.04.11 10:38close1642100.00118.60117.96118.772784.212791552.77
32862006.04.11 10:39close1641100.00118.61117.97118.93-9862.492781690.28
32872006.04.11 10:39buy1644100.00118.64117.88118.84
32882006.04.11 13:28t/p1644100.00118.84117.88118.8416829.352798519.63
32892006.04.11 13:28buy1645100.00118.88118.12119.08
32902006.04.11 14:10buy1646100.00118.73118.12118.93
32912006.04.11 14:27close1646100.00118.81118.12118.936733.442805253.07
32922006.04.11 14:27close1645100.00118.80118.12119.08-6734.012798519.06
32932006.04.11 14:27buy1647100.00118.86118.10119.06
32942006.04.11 14:30buy1648100.00118.68118.07118.88
32952006.04.11 14:31buy1649100.00118.53118.07118.73
32962006.04.11 17:35buy1650100.00118.37118.06118.57
32972006.04.11 17:54t/p1650100.00118.57118.06118.5716866.252815385.31
32982006.04.11 17:54close1649100.00118.58118.07118.734216.562819601.87
32992006.04.11 17:55close1648100.00118.54118.07118.88-11810.362807791.51
33002006.04.11 17:55close1647100.00118.51118.10119.06-29533.372778258.14
33012006.04.11 17:55sell1651100.00118.52119.28118.32
33022006.04.11 19:03t/p1651100.00118.32119.28118.3216904.742795162.88
33032006.04.11 19:03sell1652100.00118.27119.03118.07
33042006.04.11 19:22sell1653100.00118.42119.03118.22
33052006.04.11 19:28close1653100.00118.33119.03118.227605.852802768.73
33062006.04.11 19:28close1652100.00118.34119.03118.07-5915.162796853.57
33072006.04.11 19:29sell1654100.00118.33119.09118.13
33082006.04.12 00:55t/p1654100.00118.13119.09118.1316339.062813192.63
33092006.04.12 00:55sell1655100.00118.07118.83117.87
33102006.04.12 02:28t/p1655100.00117.87118.83117.8716969.292830161.92
33112006.04.12 02:28sell1656100.00117.82118.58117.62
33122006.04.12 02:30sell1657100.00117.97118.58117.77
33132006.04.12 04:39sell1658100.00118.12118.58117.92
33142006.04.12 08:32sell1659100.00118.28118.59118.08
33152006.04.12 10:19t/p1659100.00118.08118.59118.0816941.972847103.89
33162006.04.12 10:19close1658100.00118.05118.58117.925929.692853033.58
33172006.04.12 10:20close1657100.00118.07118.58117.77-8469.552844564.03
33182006.04.12 10:22close1656100.00118.08118.58117.62-22018.972822545.06
33192006.04.12 10:24sell1660100.00118.05118.81117.85
33202006.04.12 13:30sell1661100.00118.23118.84118.03
33212006.04.12 13:31sell1662100.00118.45118.91118.25
33222006.04.12 13:39t/p1662100.00118.25118.91118.2516913.322839458.38
33232006.04.12 13:39close1661100.00118.25118.84118.03-1691.332837767.05
33242006.04.12 13:40close1660100.00118.30118.81117.85-21132.712816634.34
33252006.04.12 13:40buy1663100.00118.29117.53118.49
33262006.04.12 13:45buy1664100.00118.10117.49118.30
33272006.04.12 13:50close1664100.00118.23117.49118.3010995.522827629.86
33282006.04.12 13:50close1663100.00118.22117.53118.49-5921.162821708.70
33292006.04.12 13:50buy1665100.00118.27117.51118.47
33302006.04.12 16:30t/p1665100.00118.47117.51118.4716880.492838589.19
33312006.04.12 16:30buy1666100.00118.52117.76118.72
33322006.04.13 05:00buy1667100.00118.36117.75118.56
33332006.04.13 06:46close1667100.00118.45117.75118.567598.142846187.33
33342006.04.13 06:47close1666100.00118.44117.76118.72-5990.372840196.96
33352006.04.13 06:47buy1668100.00118.47117.71118.67
33362006.04.13 13:38t/p1668100.00118.67117.71118.6716852.042857049.00
33372006.04.13 13:38buy1669100.00118.72117.96118.92
33382006.04.13 15:00buy1670100.00118.54117.93118.74
33392006.04.13 15:26close1670100.00118.65117.93118.749270.972866319.97
33402006.04.13 15:26close1669100.00118.66117.96118.92-5056.462861263.51
33412006.04.13 15:26buy1671100.00118.69117.93118.89
33422006.04.13 15:30buy1672100.00118.53117.92118.73
33432006.04.13 15:47buy1673100.00118.37117.91118.57
33442006.04.13 15:56close1673100.00118.54117.91118.5714341.152875604.66
33452006.04.13 15:56close1672100.00118.53117.92118.730.002875604.66
33462006.04.13 15:56close1671100.00118.54117.93118.89-12653.962862950.70
33472006.04.13 15:56sell1674100.00118.53119.29118.33
33482006.04.14 00:16sell1675100.00118.68119.29118.48
33492006.04.14 01:05close1675100.00118.60119.29118.486745.362869696.06
33502006.04.14 01:06close1674100.00118.59119.29118.33-5653.752864042.31
33512006.04.14 01:06sell1676100.00118.56119.32118.36
33522006.04.14 16:10sell1677100.00118.72119.33118.52
33532006.04.14 17:30close1677100.00118.63119.33118.527586.612871628.92
33542006.04.14 17:31close1676100.00118.62119.32118.36-5058.172866570.75
33552006.04.14 17:32sell1678100.00118.57119.33118.37
33562006.04.17 01:01t/p1678100.00118.37119.33118.3716303.302882874.05
33572006.04.17 01:01sell1679100.00118.32119.08118.12
33582006.04.17 02:28t/p1679100.00118.12119.08118.1216936.232899810.28
33592006.04.17 02:28sell1680100.00118.05118.81117.85
33602006.04.17 03:01sell1681100.00118.20118.81118.00
33612006.04.17 03:28close1681100.00118.12118.81118.006772.772906583.05
33622006.04.17 03:28close1680100.00118.13118.81117.85-6772.202899810.85
33632006.04.17 03:29sell1682100.00118.19118.95117.99
33642006.04.17 09:30sell1683100.00118.34118.95118.14
33652006.04.17 11:16close1683100.00118.26118.95118.146764.762906575.61
33662006.04.17 11:17close1682100.00118.25118.95117.99-5074.002901501.61
33672006.04.17 11:18sell1684100.00118.20118.96118.00
33682006.04.17 12:45t/p1684100.00118.00118.96118.0016962.092918463.70
33692006.04.17 12:45sell1685100.00117.87118.63117.67
33702006.04.17 13:14t/p1685100.00117.67118.63117.6717001.022935464.72
33712006.04.17 13:14sell1686100.00117.60118.36117.40
33722006.04.17 14:00sell1687100.00117.77118.38117.57
33732006.04.17 14:01sell1688100.00117.98118.44117.78
33742006.04.17 14:28t/p1688100.00117.78118.44117.7816988.022952452.74
33752006.04.17 14:28close1687100.00117.73118.38117.573397.602955850.34
33762006.04.17 14:29close1686100.00117.80118.36117.40-16977.932938872.41
33772006.04.17 14:30sell1689100.00117.74118.50117.54
33782006.04.17 14:31sell1690100.00117.90118.51117.70
33792006.04.17 14:43close1690100.00117.81118.51117.707639.422946511.83
33802006.04.17 14:43close1689100.00117.83118.50117.54-7638.122938873.71
33812006.04.17 14:44sell1691100.00117.80118.56117.60
33822006.04.17 15:57t/p1691100.00117.60118.56117.6017014.042955887.75
33832006.04.17 15:57sell1692100.00117.51118.27117.31
33842006.04.17 16:02sell1693100.00117.70118.31117.50
33852006.04.17 16:26close1693100.00117.60118.31117.508503.402964391.15
33862006.04.17 16:27close1692100.00117.61118.27117.31-8502.682955888.47
33872006.04.17 16:27sell1694100.00117.58118.34117.38
33882006.04.17 17:00sell1695100.00117.73118.34117.53
33892006.04.18 01:00sell1696100.00117.89118.35117.69
33902006.04.18 07:37close1696100.00117.73118.35117.6913590.422969478.89
33912006.04.18 07:38close1695100.00117.74118.34117.53-1443.632968035.26
33922006.04.18 07:38close1694100.00117.73118.34117.38-13335.322954699.94
33932006.04.18 07:38sell1697100.00117.73118.49117.53
33942006.04.18 08:01sell1698100.00117.89118.50117.69
33952006.04.18 08:30sell1699100.00118.11118.57117.91
33962006.04.18 08:39t/p1699100.00117.91118.57117.9116966.412971666.35
33972006.04.18 08:39close1698100.00117.88118.50117.69848.322972514.67
33982006.04.18 08:39close1697100.00117.91118.49117.53-15265.882957248.79
33992006.04.18 08:40buy1700100.00117.90117.14118.10
34002006.04.18 09:01t/p1700100.00118.10117.14118.1016924.772974173.56
34012006.04.18 09:01buy1701100.00118.21117.45118.41
34022006.04.18 10:04buy1702100.00118.00117.39118.20
34032006.04.18 13:30buy1703100.00117.83117.37118.03
34042006.04.18 13:30buy1704100.00117.66117.35117.86
34052006.04.18 13:32buy1705100.00117.51117.35117.71
34062006.04.18 13:43t/p1705100.00117.71117.35117.7116989.472991163.03
34072006.04.18 13:43close1704100.00117.72117.35117.865096.842996259.87
34082006.04.18 13:43close1703100.00117.73117.37118.03-8494.012987765.86
34092006.04.18 13:43close1702100.00117.69117.39118.20-26340.392961425.47
34102006.04.18 13:44close1701100.00117.71117.45118.41-42477.272918948.20
34112006.04.18 13:44sell1706100.00117.73118.49117.53
34122006.04.18 13:54sell1707100.00117.89118.50117.69
34132006.04.18 13:55close1707100.00117.79118.50117.698489.692927437.89
34142006.04.18 13:55close1706100.00117.84118.49117.53-9334.692918103.20
34152006.04.18 13:55sell1708100.00117.83118.59117.63
34162006.04.18 13:59t/p1708100.00117.63118.59117.6317008.252935111.45
34172006.04.18 13:59sell1709100.00117.55118.31117.35
34182006.04.18 14:24sell1710100.00117.70118.31117.50
34192006.04.18 14:29close1710100.00117.62118.31117.506801.562941913.01
34202006.04.18 14:30close1709100.00117.63118.31117.35-6800.992935112.02
34212006.04.18 14:31sell1711100.00117.58118.34117.38
34222006.04.18 15:22sell1712100.00117.73118.34117.53
34232006.04.18 15:28close1712100.00117.56118.34117.5314460.702949572.72
34242006.04.18 15:28close1711100.00117.57118.34117.38850.562950423.28
34252006.04.18 15:28sell1713100.00117.54118.30117.34
34262006.04.18 16:40sell1714100.00117.70118.31117.50
34272006.04.18 19:02t/p1714100.00117.50118.31117.5017025.632967448.91
34282006.04.18 19:02close1713100.00117.47118.30117.345958.972973407.88
34292006.04.18 19:03sell1715100.00117.42118.18117.22
34302006.04.18 19:16sell1716100.00117.59118.20117.39
34312006.04.18 19:22close1716100.00117.42118.20117.3914477.942987885.82
34322006.04.18 19:22close1715100.00117.43118.18117.22-851.572987034.25
34332006.04.18 19:22sell1717100.00117.38118.14117.18
34342006.04.18 21:50t/p1717100.00117.18118.14117.1817069.223004103.47
34352006.04.18 21:50sell1718100.00117.13117.89116.93
34362006.04.18 23:57t/p1718100.00116.93117.89116.9317108.643021212.11
34372006.04.18 23:57sell1719100.00116.86117.62116.66
34382006.04.19 00:11sell1720100.00117.01117.62116.81
34392006.04.19 00:23close1720100.00116.92117.62116.817697.573028909.68
34402006.04.19 00:24close1719100.00116.91117.62116.66-4871.093024038.59
34412006.04.19 00:25sell1721100.00116.88117.64116.68
34422006.04.19 00:30sell1722100.00117.04117.65116.84
34432006.04.19 00:56close1722100.00116.95117.65116.847695.603031734.19
34442006.04.19 00:57close1721100.00116.94117.64116.68-5130.843026603.35
34452006.04.19 00:57sell1723100.00116.91117.67116.71
34462006.04.19 07:01sell1724100.00117.07117.68116.87
34472006.04.19 07:18close1724100.00116.98117.68116.877693.623034296.97
34482006.04.19 07:19close1723100.00116.97117.67116.71-5129.523029167.45
34492006.04.19 07:19buy1725100.00116.98116.22117.18
34502006.04.19 13:30t/p1725100.00117.18116.22117.1817064.853046232.30
34512006.04.19 13:30buy1726100.00117.24116.48117.44
34522006.04.19 13:31t/p1726100.00117.44116.48117.4417028.523063260.82
34532006.04.19 13:31buy1727100.00117.49116.73117.69
34542006.04.19 13:37buy1728100.00117.34116.73117.54
34552006.04.19 13:42buy1729100.00117.18116.72117.38
34562006.04.19 13:59t/p1729100.00117.38116.72117.3817032.883080293.70
34572006.04.19 13:59close1728100.00117.42116.73117.546813.153087106.85
34582006.04.19 14:00close1727100.00117.47116.73117.69-1702.563085404.29
34592006.04.19 14:00buy1730100.00117.62116.86117.82
34602006.04.19 14:00t/p1730100.00117.82116.86117.8216963.533102367.82
34612006.04.19 14:00buy1731100.00117.94117.18118.14
34622006.04.19 14:06buy1732100.00117.76117.15117.96
34632006.04.19 14:10buy1733100.00117.60117.14117.80
34642006.04.19 14:29t/p1733100.00117.80117.14117.8016972.173119339.99
34652006.04.19 14:29close1732100.00117.84117.15117.966788.873126128.86
34662006.04.19 14:30close1731100.00117.86117.18118.14-6787.713119341.15
34672006.04.19 14:30buy1734100.00117.89117.13118.09
34682006.04.19 14:41buy1735100.00117.71117.10117.91
34692006.04.19 14:58close1735100.00117.81117.10117.918488.243127829.39
34702006.04.19 14:58close1734100.00117.82117.13118.09-5941.273121888.12
34712006.04.19 14:58buy1736100.00117.87117.11118.07
34722006.04.19 15:08buy1737100.00117.68117.07117.88
34732006.04.19 15:28close1737100.00117.83117.07117.8812730.203134618.32
34742006.04.19 15:29close1736100.00117.80117.11118.07-5942.283128676.04
34752006.04.19 15:30buy1738100.00117.83117.07118.03
34762006.04.19 16:07buy1739100.00117.67117.06117.87
34772006.04.19 16:27close1739100.00117.80117.06117.8711035.653139711.69
34782006.04.19 16:28close1738100.00117.78117.07118.03-4245.203135466.49
34792006.04.19 16:28buy1740100.00117.83117.07118.03
34802006.04.19 16:35buy1741100.00117.68117.07117.88
34812006.04.19 17:04buy1742100.00117.47117.01117.67
34822006.04.19 19:04buy1743100.00117.32117.01117.52
34832006.04.19 20:32buy1744100.00117.17117.01117.37
34842006.04.19 21:02s/l1740100.00117.07117.07118.03-64918.423070548.07
34852006.04.19 21:02s/l1741100.00117.07117.07117.88-52105.583018442.49
34862006.04.19 21:02close1744100.00117.07117.01117.37-8541.903009900.59
34872006.04.19 21:02close1743100.00117.08117.01117.52-20498.802989401.79
34882006.04.19 21:03close1742100.00117.06117.01117.67-35024.772954377.02
34892006.04.19 21:05sell1745100.00117.07117.83116.87
34902006.04.19 21:50sell1746100.00117.24117.85117.04
34912006.04.19 23:48sell1747100.00117.42117.88117.22
34922006.04.20 02:14sell1748100.00117.59117.90117.39
34932006.04.20 09:35s/l1745100.00117.83117.83116.87-66277.132888099.89
34942006.04.20 09:35close1748100.00117.84117.90117.39-21215.212866884.68
34952006.04.20 09:35s/l1746100.00117.85117.85117.04-53543.612813341.07
34962006.04.20 09:35close1747100.00117.85117.88117.22-38269.962775071.11
34972006.04.20 09:35buy1749100.00117.86117.10118.06
34982006.04.20 09:44buy1750100.00117.70117.09117.90
34992006.04.20 09:55close1750100.00117.79117.09117.907640.722782711.83
35002006.04.20 09:56close1749100.00117.81117.10118.06-4244.122778467.71
35012006.04.20 09:57buy1751100.00117.86117.10118.06
35022006.04.20 09:59buy1752100.00117.62117.01117.82
35032006.04.20 10:31buy1753100.00117.46117.00117.66
35042006.04.20 11:33t/p1753100.00117.66117.00117.6616989.472795457.18
35052006.04.20 11:33close1752100.00117.72117.01117.828494.732803951.91
35062006.04.20 11:33close1751100.00117.70117.10118.06-13593.882790358.03
35072006.04.20 11:34buy1754100.00117.75116.99117.95
35082006.04.20 13:09buy1755100.00117.59116.98117.79
35092006.04.20 13:23close1755100.00117.68116.98117.797647.862798005.89
35102006.04.20 13:23close1754100.00117.67116.99117.95-6798.672791207.22
35112006.04.20 13:25sell1756100.00117.66118.42117.46
35122006.04.20 14:37t/p1756100.00117.46118.42117.4617034.332808241.55
35132006.04.20 14:37sell1757100.00117.37118.13117.17
35142006.04.20 14:44sell1758100.00117.53118.14117.33
35152006.04.20 15:04close1758100.00117.44118.14117.337663.492815905.04
35162006.04.20 15:05close1757100.00117.43118.13117.17-5109.432810795.61
35172006.04.20 15:06sell1759100.00117.38118.14117.18
35182006.04.20 15:26sell1760100.00117.53118.14117.33
35192006.04.20 15:30close1760100.00117.45118.14117.336811.412817607.02
35202006.04.20 15:30close1759100.00117.46118.14117.18-6810.832810796.19
35212006.04.20 15:30sell1761100.00117.41118.17117.21
35222006.04.20 15:31sell1762100.00117.63118.24117.43
35232006.04.20 15:35close1762100.00117.51118.24117.4310211.902821008.09
35242006.04.20 15:35close1761100.00117.50118.17117.21-7659.572813348.52
35252006.04.20 15:36sell1763100.00117.47118.23117.27
35262006.04.20 15:49sell1764100.00117.63118.24117.43
35272006.04.20 16:00close1764100.00117.54118.24117.437656.972821005.49
35282006.04.20 16:00close1763100.00117.56118.23117.27-7655.672813349.82
35292006.04.20 16:00sell1765100.00117.53118.29117.33
35302006.04.21 07:07sell1766100.00117.70118.31117.50
35312006.04.21 07:09close1766100.00117.60118.31117.508503.402821853.22
35322006.04.21 07:09close1765100.00117.61118.29117.33-7396.442814456.78
35332006.04.21 07:10sell1767100.00117.56118.32117.36
35342006.04.21 07:36sell1768100.00117.73118.34117.53
35352006.04.21 07:39close1768100.00117.62118.34117.539352.152823808.93
35362006.04.21 07:39close1767100.00117.63118.32117.36-5950.862817858.07
35372006.04.21 07:39sell1769100.00117.58118.34117.38
35382006.04.21 09:30t/p1769100.00117.38118.34117.3817041.582834899.65
35392006.04.21 09:30sell1770100.00117.32118.08117.12
35402006.04.21 09:33sell1771100.00117.51118.12117.31
35412006.04.21 09:36t/p1771100.00117.31118.12117.3117048.842851948.49
35422006.04.21 09:36close1770100.00117.31118.08117.12852.442852800.93
35432006.04.21 09:36sell1772100.00117.28118.04117.08
35442006.04.21 09:42sell1773100.00117.44118.05117.24
35452006.04.21 09:45close1773100.00117.34118.05117.248522.242861323.17
35462006.04.21 09:45close1772100.00117.33118.04117.08-4261.482857061.69
35472006.04.21 09:45sell1774100.00117.30118.06117.10
35482006.04.21 13:27t/p1774100.00117.10118.06117.1017089.642874151.33
35492006.04.21 13:27sell1775100.00116.99117.75116.79
35502006.04.21 15:57t/p1775100.00116.79117.75116.7917126.222891277.55
35512006.04.21 15:57sell1776100.00116.74117.50116.54
35522006.04.21 15:59sell1777100.00116.91117.52116.71
35532006.04.21 16:26close1777100.00116.80117.52116.719417.812900695.36
35542006.04.21 16:27close1776100.00116.81117.50116.54-5992.642894702.72
35552006.04.21 16:27sell1778100.00116.78117.54116.58
35562006.04.21 16:31sell1779100.00116.94117.55116.74
35572006.04.21 17:25close1779100.00116.85117.55116.747702.182902404.90
35582006.04.21 17:25close1778100.00116.86117.54116.58-6845.802895559.10
35592006.04.21 17:25sell1780100.00116.81117.57116.61
35602006.04.21 17:32sell1781100.00116.97117.58116.77
35612006.04.21 18:01sell1782100.00117.12117.58116.92
35622006.04.21 18:24close1782100.00116.95117.58116.9214536.132910095.23
35632006.04.21 18:24close1781100.00116.96117.58116.77854.992910950.22
35642006.04.21 18:25close1780100.00116.97117.57116.61-13678.722897271.50
35652006.04.21 18:25buy1783100.00116.96116.20117.16
35662006.04.21 19:52buy1784100.00116.78116.17116.98
35672006.04.21 20:51buy1785100.00116.62116.16116.82
35682006.04.24 00:00s/l1783100.00116.20116.20117.16-65438.102831833.40
35692006.04.24 00:00s/l1784100.00116.17116.17116.98-52472.412779360.99
35702006.04.24 00:00s/l1785100.00116.16116.16116.82-39506.732739854.26
35712006.04.24 00:00sell1786100.00115.69116.45115.49
35722006.04.24 00:02sell1787100.00115.84116.45115.64
35732006.04.24 00:18close1787100.00115.76116.45115.646910.852746765.11
35742006.04.24 00:20close1786100.00115.77116.45115.49-6910.252739854.86
35752006.04.24 00:20sell1788100.00115.74116.50115.54
35762006.04.24 00:32sell1789100.00115.89116.50115.69
35772006.04.24 01:28close1789100.00115.77116.50115.6910365.382750220.24
35782006.04.24 01:29close1788100.00115.92116.50115.54-15527.952734692.29
35792006.04.24 01:30sell1790100.00115.87116.63115.67
35802006.04.24 01:59t/p1790100.00115.67116.63115.6717290.572751982.86
35812006.04.24 01:59sell1791100.00115.63116.39115.43
35822006.04.24 02:01sell1792100.00115.78116.39115.58
35832006.04.24 02:25close1792100.00115.70116.39115.586914.432758897.29
35842006.04.24 02:25close1791100.00115.71116.39115.43-6913.842751983.45
35852006.04.24 02:26sell1793100.00115.65116.41115.45
35862006.04.24 02:31sell1794100.00115.82116.43115.62
35872006.04.24 03:55close1794100.00115.71116.43115.629506.522761489.97
35882006.04.24 03:56close1793100.00115.72116.41115.45-6049.082755440.89
35892006.04.24 03:56sell1795100.00115.67116.43115.47
35902006.04.24 07:51t/p1795100.00115.47116.43115.4717340.042772780.93
35912006.04.24 07:51sell1796100.00115.30116.06115.10
35922006.04.24 08:01sell1797100.00115.48116.09115.28
35932006.04.24 08:16close1797100.00115.37116.09115.289534.542782315.47
35942006.04.24 08:17close1796100.00115.36116.06115.10-5201.112777114.36
35952006.04.24 08:19sell1798100.00115.31116.07115.11
35962006.04.24 08:41t/p1798100.00115.11116.07115.1117374.692794489.05
35972006.04.24 08:41sell1799100.00115.07115.83114.87
35982006.04.24 10:01sell1800100.00115.29115.90115.09
35992006.04.24 10:19close1800100.00115.17115.90115.0910419.382804908.43
36002006.04.24 10:19close1799100.00115.16115.83114.87-7815.212797093.22
36012006.04.24 10:24buy1801100.00115.18114.42115.38
36022006.04.24 12:25buy1802100.00115.03114.42115.23
36032006.04.24 13:31close1802100.00115.13114.42115.238685.832805779.05
36042006.04.24 13:31close1801100.00115.11114.42115.38-6081.142799697.91
36052006.04.24 13:33buy1803100.00115.13114.37115.33
36062006.04.24 13:52buy1804100.00114.98114.37115.18
36072006.04.24 13:59close1804100.00115.07114.37115.187821.332807519.24
36082006.04.24 14:00close1803100.00115.06114.37115.33-6083.782801435.46
36092006.04.24 14:00buy1805100.00115.11114.35115.31
36102006.04.24 14:50buy1806100.00114.95114.34115.15
36112006.04.24 17:09buy1807100.00114.64114.18114.84
36122006.04.24 17:18buy1808100.00114.44114.13114.64
36132006.04.24 17:19s/l1805100.00114.35114.35115.31-66462.612734972.85
36142006.04.24 17:19close1808100.00114.35114.13114.64-7870.572727102.28
36152006.04.24 17:19close1807100.00114.36114.18114.84-24484.092702618.19
36162006.04.24 17:20close1806100.00114.35114.34115.15-52470.492650147.70
36172006.04.24 17:20sell1809100.00114.39115.15114.19
36182006.04.24 17:29sell1810100.00114.59115.20114.39
36192006.04.24 17:54close1810100.00114.48115.20114.399608.672659756.37
36202006.04.24 17:55close1809100.00114.50115.15114.19-9606.992650149.38
36212006.04.24 17:55sell1811100.00114.45115.21114.25
36222006.04.24 21:32sell1812100.00114.62115.23114.42
36232006.04.24 21:54close1812100.00114.53115.23114.427858.202658007.58
36242006.04.24 21:56close1811100.00114.52115.21114.25-6112.472651895.11
36252006.04.24 21:57buy1813100.00114.51113.75114.71
36262006.04.24 22:30t/p1813100.00114.71113.75114.7117432.242669327.35
36272006.04.24 22:30buy1814100.00114.77114.01114.97
36282006.04.24 23:56buy1815100.00114.62114.01114.82
36292006.04.25 00:30close1815100.00114.70114.01114.827229.422676556.77
36302006.04.25 00:30close1814100.00114.69114.01114.97-6720.622669836.15
36312006.04.25 00:31buy1816100.00114.79114.03114.99
36322006.04.25 01:08buy1817100.00114.58113.97114.78
36332006.04.25 01:19buy1818100.00114.42113.96114.62
36342006.04.25 02:01close1818100.00114.61113.96114.6216577.962686414.11
36352006.04.25 02:02close1817100.00114.59113.97114.78872.682687286.79
36362006.04.25 02:02close1816100.00114.60114.03114.99-16579.412670707.38
36372006.04.25 02:03buy1819100.00114.65113.89114.85
36382006.04.25 02:08buy1820100.00114.48113.87114.68
36392006.04.25 03:33close1820100.00114.57113.87114.687855.462678562.84
36402006.04.25 03:34close1819100.00114.56113.89114.85-7856.152670706.69
36412006.04.25 03:34buy1821100.00114.59113.83114.79
36422006.04.25 07:44buy1822100.00114.43113.82114.63
36432006.04.25 07:48close1822100.00114.52113.82114.637858.892678565.58
36442006.04.25 07:48close1821100.00114.55113.83114.79-3491.922675073.66
36452006.04.25 07:48buy1823100.00114.58113.82114.78
36462006.04.25 07:51buy1824100.00114.43113.82114.63
36472006.04.25 08:02close1824100.00114.51113.82114.636986.292682059.95
36482006.04.25 08:02close1823100.00114.50113.82114.78-6986.902675073.05
36492006.04.25 08:02buy1825100.00114.57113.81114.77
36502006.04.25 08:12buy1826100.00114.42113.81114.62
36512006.04.25 09:00close1826100.00114.51113.81114.627859.582682932.63
36522006.04.25 09:00close1825100.00114.52113.81114.77-4366.052678566.58
36532006.04.25 09:01buy1827100.00114.55113.79114.75
36542006.04.25 09:11buy1828100.00114.40113.79114.60
36552006.04.25 09:30close1828100.00114.51113.79114.609606.152688172.73
36562006.04.25 09:30close1827100.00114.50113.79114.75-4366.812683805.92
36572006.04.25 09:31buy1829100.00114.63113.87114.83
36582006.04.25 09:40buy1830100.00114.48113.87114.68
36592006.04.25 10:00close1830100.00114.56113.87114.686983.242690789.16
36602006.04.25 10:00close1829100.00114.54113.87114.83-7857.522682931.64
36612006.04.25 10:01buy1831100.00114.74113.98114.94
36622006.04.25 10:09buy1832100.00114.59113.98114.79
36632006.04.25 10:29close1832100.00114.67113.98114.796976.542689908.18
36642006.04.25 10:30close1831100.00114.69113.98114.94-4359.582685548.60
36652006.04.25 10:31buy1833100.00114.71113.95114.91
36662006.04.25 11:40buy1834100.00114.56113.95114.76
36672006.04.25 11:43close1834100.00114.64113.95114.766978.372692526.97
36682006.04.25 11:43close1833100.00114.67113.95114.91-3488.272689038.70
36692006.04.25 11:44buy1835100.00114.70113.94114.90
36702006.04.25 13:02buy1836100.00114.54113.93114.74
36712006.04.25 13:07buy1837100.00114.38113.92114.58
36722006.04.25 13:30close1837100.00114.55113.92114.5814840.682703879.38
36732006.04.25 13:30close1836100.00114.54113.93114.740.002703879.38
36742006.04.25 13:30close1835100.00114.55113.94114.90-13094.722690784.66
36752006.04.25 13:30sell1838100.00114.54115.30114.34
36762006.04.25 15:00sell1839100.00114.93115.54114.73
36772006.04.25 15:03t/p1839100.00114.73115.54114.7317435.272708219.93
36782006.04.25 15:03close1838100.00114.71115.30114.34-14819.982693399.95
36792006.04.25 15:03buy1840100.00114.70113.94114.90
36802006.04.25 15:30t/p1840100.00114.90113.94114.9017406.442710806.39
36812006.04.25 15:30buy1841100.00114.94114.18115.14
36822006.04.25 15:34buy1842100.00114.79114.18114.99
36832006.04.25 15:38close1842100.00114.88114.18114.997834.262718640.65
36842006.04.25 15:38close1841100.00114.91114.18115.14-2610.742716029.91
36852006.04.25 15:38buy1843100.00114.94114.18115.14
36862006.04.25 15:41buy1844100.00114.79114.18114.99
36872006.04.25 15:49close1844100.00114.88114.18114.997834.262723864.17
36882006.04.25 15:49close1843100.00114.87114.18115.14-6093.852717770.32
36892006.04.25 15:49buy1845100.00114.92114.16115.12
36902006.04.25 16:01buy1846100.00114.74114.13114.94
36912006.04.25 16:18close1846100.00114.84114.13114.948707.772726478.09
36922006.04.25 16:18close1845100.00114.85114.16115.12-6094.912720383.18
36932006.04.25 16:19sell1847100.00114.61115.37114.41
36942006.04.25 16:23sell1848100.00114.77115.38114.57
36952006.04.25 16:24close1848100.00114.68115.38114.577847.922728231.10
36962006.04.25 16:24close1847100.00114.69115.37114.41-6975.322721255.78
36972006.04.25 16:24buy1849100.00114.76114.00114.96
36982006.04.25 17:56t/p1849100.00114.96114.00114.9617395.842738651.62
36992006.04.25 17:56buy1850100.00115.01114.25115.21
37002006.04.25 19:30buy1851100.00114.81114.20115.01
37012006.04.25 19:54close1851100.00114.92114.20115.019571.882748223.50
37022006.04.25 19:54close1850100.00114.90114.25115.21-9573.542738649.96
37032006.04.25 19:54buy1852100.00114.92114.16115.12
37042006.04.26 04:42t/p1852100.00115.12114.16115.1217627.882756277.84
37052006.04.26 04:42buy1853100.00115.16114.40115.36
37062006.04.26 07:01buy1854100.00114.96114.35115.16
37072006.04.26 07:27close1854100.00115.07114.35115.169559.402765837.24
37082006.04.26 07:27close1853100.00115.08114.40115.36-6951.692758885.55
37092006.04.26 07:28sell1855100.00115.07115.83114.87
37102006.04.26 08:55sell1856100.00115.22115.83115.02
37112006.04.26 10:30close1856100.00115.14115.83115.026948.062765833.61
37122006.04.26 10:31close1855100.00115.15115.83114.87-6947.462758886.15
37132006.04.26 10:31sell1857100.00115.08115.84114.88
37142006.04.26 11:22sell1858100.00115.24115.85115.04
37152006.04.26 12:30close1858100.00115.14115.85115.048685.082767571.23
37162006.04.26 12:32close1857100.00115.09115.84114.88-868.892766702.34
37172006.04.26 12:32sell1859100.00115.06115.82114.86
37182006.04.26 13:47sell1860100.00115.24115.85115.04
37192006.04.26 14:00close1860100.00115.11115.85115.0411293.552777995.89
37202006.04.26 14:00close1859100.00114.98115.82114.866957.732784953.62
37212006.04.26 14:00sell1861100.00115.00115.76114.80
37222006.04.26 14:22sell1862100.00115.15115.76114.95
37232006.04.26 14:27close1862100.00115.07115.76114.956952.292791905.91
37242006.04.26 14:28close1861100.00115.06115.76114.80-5214.672786691.24
37252006.04.26 14:28sell1863100.00115.01115.77114.81
37262006.04.26 15:00t/p1863100.00114.81115.77114.8117430.712804121.95
37272006.04.26 15:00sell1864100.00114.70115.46114.50
37282006.04.26 15:15sell1865100.00114.86115.47114.66
37292006.04.26 15:21sell1866100.00115.02115.48114.82
37302006.04.26 15:37close1866100.00114.85115.48114.8214801.922818923.87
37312006.04.26 15:37close1865100.00114.86115.47114.660.002818923.87
37322006.04.26 15:37close1864100.00114.85115.46114.50-13060.512805863.36
37332006.04.26 15:37sell1867100.00114.82115.58114.62
37342006.04.26 15:47sell1868100.00114.97115.58114.77
37352006.04.26 15:57close1868100.00114.88115.58114.777834.262813697.62
37362006.04.26 15:57close1867100.00114.90115.58114.62-6962.582806735.04
37372006.04.26 15:58sell1869100.00114.87115.63114.67
37382006.04.26 17:02t/p1869100.00114.67115.63114.6717441.352824176.39
37392006.04.26 17:02sell1870100.00114.63115.39114.43
37402006.04.26 18:11sell1871100.00114.78115.39114.58
37412006.04.26 18:27close1871100.00114.69115.39114.587847.242832023.63
37422006.04.26 18:28close1870100.00114.70115.39114.43-6102.882825920.75
37432006.04.26 18:29buy1872100.00114.91114.15115.11
37442006.04.26 19:04buy1873100.00114.76114.15114.96
37452006.04.26 19:13close1873100.00114.84114.15114.966966.212832886.96
37462006.04.26 19:13close1872100.00114.82114.15115.11-7838.362825048.60
37472006.04.26 19:14sell1874100.00114.80115.56114.60
37482006.04.27 10:37t/p1874100.00114.60115.56114.6015670.632840719.23
37492006.04.27 10:37sell1875100.00114.55115.31114.35
37502006.04.27 11:07t/p1875100.00114.35115.31114.3517494.752858213.98
37512006.04.27 11:07sell1876100.00114.28115.04114.08
37522006.04.27 11:09sell1877100.00114.43115.04114.23
37532006.04.27 11:09close1877100.00114.32115.04114.239622.112867836.09
37542006.04.27 11:10close1876100.00114.34115.04114.08-5247.512862588.58
37552006.04.27 11:10sell1878100.00114.25115.01114.05
37562006.04.27 11:31sell1879100.00114.69115.30114.49
37572006.04.27 11:31t/p1879100.00114.49115.30114.4917482.522880071.10
37582006.04.27 11:31close1878100.00114.40115.01114.05-13111.892866959.21
37592006.04.27 11:32sell1880100.00114.35115.11114.15
37602006.04.27 11:32sell1881100.00114.70115.31114.50
37612006.04.27 11:33t/p1881100.00114.50115.31114.5017473.352884432.56
37622006.04.27 11:33close1880100.00114.46115.11114.15-9610.342874822.22
37632006.04.27 11:34sell1882100.00114.39115.15114.19
37642006.04.27 11:38sell1883100.00114.55115.16114.35
37652006.04.27 11:39t/p1883100.00114.35115.16114.3517491.702892313.92
37662006.04.27 11:39close1882100.00114.34115.15114.194372.922896686.84
37672006.04.27 11:39sell1884100.00114.34115.10114.14
37682006.04.27 12:00sell1885100.00114.52115.13114.32
37692006.04.27 12:30sell1886100.00114.70115.16114.50
37702006.04.27 12:31sell1887100.00114.91115.22114.71
37712006.04.27 12:36t/p1887100.00114.71115.22114.7117436.792914123.63
37722006.04.27 12:36close1886100.00114.70115.16114.500.002914123.63
37732006.04.27 12:36close1885100.00114.71115.13114.32-16563.512897560.12
37742006.04.27 12:37close1884100.00114.82115.10114.14-41804.562855755.56
37752006.04.27 12:37buy1888100.00114.84114.08115.04
37762006.04.27 12:58buy1889100.00114.58113.97114.78
37772006.04.27 12:59t/p1889100.00114.78113.97114.7817417.052873172.61
37782006.04.27 12:59close1888100.00114.83114.08115.04-870.852872301.76
37792006.04.27 13:00buy1890100.00114.88114.12115.08
37802006.04.27 13:00t/p1890100.00115.08114.12115.0817377.702889679.46
37812006.04.27 13:00buy1891100.00115.13114.37115.33
37822006.04.27 13:05buy1892100.00114.98114.37115.18
37832006.04.27 14:26buy1893100.00114.77114.31114.97
37842006.04.27 14:31t/p1893100.00114.97114.31114.9717394.332907073.79
37852006.04.27 14:31close1892100.00114.98114.37115.180.002907073.79
37862006.04.27 14:31close1891100.00114.97114.37115.33-13916.672893157.12
37872006.04.27 14:31buy1894100.00115.00114.24115.20
37882006.04.27 14:55buy1895100.00114.74114.13114.94
37892006.04.27 14:57t/p1895100.00114.94114.13114.9417398.872910555.99
37902006.04.27 14:57close1894100.00114.95114.24115.20-4349.722906206.27
37912006.04.27 14:57buy1896100.00115.00114.24115.20
37922006.04.27 15:02buy1897100.00114.69114.08114.89
37932006.04.27 15:04t/p1897100.00114.89114.08114.8917403.412923609.68
37942006.04.27 15:04close1896100.00114.92114.24115.20-6961.362916648.32
37952006.04.27 15:04buy1898100.00114.98114.22115.18
37962006.04.27 15:04buy1899100.00114.69114.08114.89
37972006.04.27 15:11close1899100.00114.84114.08114.8913061.652929709.97
37982006.04.27 15:11close1898100.00114.83114.22115.18-13062.792916647.18
37992006.04.27 15:11buy1900100.00114.86114.10115.06
38002006.04.27 15:17buy1901100.00114.69114.08114.89
38012006.04.27 15:24buy1902100.00114.52114.06114.72
38022006.04.27 15:25s/l1900100.00114.10114.10115.06-66631.592850015.59
38032006.04.27 15:25s/l1901100.00114.08114.08114.89-53480.632796534.96
38042006.04.27 15:25s/l1902100.00114.06114.06114.72-40329.652756205.31
38052006.04.27 15:25sell1903100.00114.06114.82113.86
38062006.04.27 15:25sell1904100.00114.32114.93114.12
38072006.04.27 15:25sell1905100.00114.52114.98114.32
38082006.04.27 15:26s/l1903100.00114.82114.82113.86-66144.472690060.84
38092006.04.27 15:26close1905100.00114.90114.98114.32-33072.242656988.60
38102006.04.27 15:26close1904100.00114.91114.93114.12-51344.532605644.07
38112006.04.27 15:26buy1906100.00114.90114.14115.10
38122006.04.27 15:28buy1907100.00114.75114.14114.95
38132006.04.27 15:29s/l1906100.00114.14114.14115.10-66619.912539024.16
38142006.04.27 15:29s/l1907100.00114.14114.14114.95-53471.252485552.91
38152006.04.27 15:29sell1908100.00114.08114.84113.88
38162006.04.27 16:31sell1909100.00114.24114.85114.04
38172006.04.27 16:52close1909100.00114.13114.85114.049638.132495191.04
38182006.04.27 16:53close1908100.00114.15114.84113.88-6132.282489058.76
38192006.04.27 16:53sell1910100.00114.15114.91113.95
38202006.04.27 16:57sell1911100.00114.33114.94114.13
38212006.04.27 16:57close1911100.00114.21114.94114.1310506.962499565.72
38222006.04.27 16:57close1910100.00114.37114.91113.95-19235.812480329.91
38232006.04.27 16:57sell1912100.00113.99114.75113.79
38242006.04.27 20:03sell1913100.00114.14114.75113.94
38252006.04.27 20:26close1913100.00114.06114.75113.947013.852487343.76
38262006.04.27 20:27close1912100.00114.07114.75113.79-7013.242480330.52
38272006.04.27 20:28buy1914100.00114.08113.32114.28
38282006.04.28 01:46t/p1914100.00114.28113.32114.2817754.042498084.56
38292006.04.28 01:46buy1915100.00114.33113.57114.53
38302006.04.28 07:05buy1916100.00114.17113.56114.37
38312006.04.28 07:31close1916100.00114.35113.56114.3715741.152513825.71
38322006.04.28 07:31close1915100.00114.36113.57114.532623.292516449.00
38332006.04.28 07:31buy1917100.00114.39113.63114.59
38342006.04.28 07:39buy1918100.00114.15113.54114.35
38352006.04.28 08:01close1918100.00114.28113.54114.3511375.572527824.57
38362006.04.28 08:01close1917100.00114.27113.63114.59-10501.442517323.13
38372006.04.28 08:02buy1919100.00114.32113.56114.52
38382006.04.28 09:31buy1920100.00114.17113.56114.37
38392006.04.28 09:36close1920100.00114.26113.56114.377876.772525199.90
38402006.04.28 09:36close1919100.00114.03113.56114.52-25431.902499768.00
38412006.04.28 09:37sell1921100.00114.04114.80113.84
38422006.04.28 10:35sell1922100.00114.20114.81114.00
38432006.04.28 13:00sell1923100.00114.36114.82114.16
38442006.04.28 13:31t/p1923100.00114.16114.82114.1617523.882517291.88
38452006.04.28 13:31close1922100.00114.13114.81114.006133.362523425.24
38462006.04.28 13:32close1921100.00114.14114.80113.84-8761.172514664.07
38472006.04.28 13:32sell1924100.00114.07114.83113.87
38482006.04.28 13:59sell1925100.00114.27114.88114.07
38492006.04.28 14:30close1925100.00114.09114.88114.0715777.022530441.09
38502006.04.28 14:30close1924100.00114.19114.83113.87-10508.802519932.29
38512006.04.28 14:30sell1926100.00114.16114.92113.96
38522006.04.28 15:03t/p1926100.00113.96114.92113.9617551.562537483.85
38532006.04.28 15:03sell1927100.00113.91114.67113.71
38542006.04.28 15:14sell1928100.00114.06114.67113.86
38552006.04.28 15:30close1928100.00113.98114.67113.867018.782544502.63
38562006.04.28 15:30close1927100.00114.00114.67113.71-7894.742536607.89
38572006.04.28 15:30sell1929100.00113.95114.71113.75
38582006.04.28 15:42sell1930100.00114.13114.74113.93
38592006.04.28 15:58close1930100.00114.00114.74113.9311403.512548011.40
38602006.04.28 15:58close1929100.00113.99114.71113.75-3509.082544502.32
38612006.04.28 15:59buy1931100.00114.23113.47114.43
38622006.04.28 16:00buy1932100.00113.85113.24114.05
38632006.04.28 16:11t/p1932100.00114.05113.24114.0517533.092562035.41
38642006.04.28 16:11close1931100.00114.07113.47114.43-14026.472548008.94
38652006.04.28 16:11sell1933100.00114.10114.86113.90
38662006.04.28 16:21t/p1933100.00113.90114.86113.9017562.352565571.29
38672006.04.28 16:21sell1934100.00113.84114.60113.64
38682006.04.28 16:22sell1935100.00114.00114.61113.80
38692006.04.28 16:27close1935100.00113.83114.61113.8014934.552580505.84
38702006.04.28 16:27close1934100.00113.82114.60113.641757.162582263.00
38712006.04.28 16:28sell1936100.00113.81114.57113.61
38722006.05.01 01:51t/p1936100.00113.61114.57113.6117009.782599272.78
38732006.05.01 01:51sell1937100.00113.57114.33113.37
38742006.05.01 03:18t/p1937100.00113.37114.33113.3717652.252616925.03
38752006.05.01 03:18sell1938100.00113.26114.02113.06
38762006.05.01 06:26t/p1938100.00113.06114.02113.0617689.722634614.75
38772006.05.01 06:26sell1939100.00113.02113.78112.82
38782006.05.01 08:30sell1940100.00113.17113.78112.97
38792006.05.01 12:18close1940100.00113.07113.78112.978844.082643458.83
38802006.05.01 12:19close1939100.00113.06113.78112.82-3537.942639920.89
38812006.05.01 12:21sell1941100.00113.03113.79112.83
38822006.05.01 13:00sell1942100.00113.18113.79112.98
38832006.05.01 13:17close1942100.00113.10113.79112.987073.392646994.28
38842006.05.01 13:17close1941100.00113.11113.79112.83-7072.762639921.52
38852006.05.01 13:17buy1943100.00113.10112.34113.30
38862006.05.01 13:44buy1944100.00112.94112.33113.14
38872006.05.01 13:46buy1945100.00112.69112.23112.89
38882006.05.01 14:16buy1946100.00112.51112.20112.71
38892006.05.01 14:58s/l1943100.00112.34112.34113.30-67657.802572263.72
38902006.05.01 14:58s/l1944100.00112.33112.33113.14-54304.282517959.44
38912006.05.01 14:58close1946100.00112.33112.20112.71-16024.212501935.23
38922006.05.01 14:59close1945100.00112.58112.23112.89-9770.832492164.40
38932006.05.01 15:00sell1947100.00112.56113.32112.36
38942006.05.01 15:01sell1948100.00112.99113.60112.79
38952006.05.01 15:14t/p1948100.00112.79113.60112.7917738.362509902.76
38962006.05.01 15:14close1947100.00112.75113.32112.36-16851.442493051.32
38972006.05.01 15:15sell1949100.00112.72113.48112.52
38982006.05.01 15:30sell1950100.00112.98113.59112.78
38992006.05.01 15:44t/p1950100.00112.78113.59112.7817736.782510788.10
39002006.05.01 15:44close1949100.00112.76113.48112.52-3547.362507240.74
39012006.05.01 15:45buy1951100.00112.75111.99112.95
39022006.05.01 15:59t/p1951100.00112.95111.99112.9517702.252524942.99
39032006.05.01 15:59buy1952100.00113.02112.26113.22
39042006.05.01 16:26buy1953100.00112.85112.24113.05
39052006.05.01 16:29close1953100.00112.98112.24113.0511506.462536449.45
39062006.05.01 16:30close1952100.00113.01112.26113.22-884.882535564.57
39072006.05.01 16:30buy1954100.00113.07112.31113.27
39082006.05.01 20:00t/p1954100.00113.27112.31113.2717653.812553218.38
39092006.05.01 20:00buy1955100.00113.33112.57113.53
39102006.05.01 20:02t/p1955100.00113.53112.57113.5317614.932570833.31
39112006.05.01 20:02buy1956100.00113.58112.82113.78
39122006.05.01 20:08buy1957100.00113.42112.81113.62
39132006.05.01 20:30close1957100.00113.60112.81113.6215845.072586678.38
39142006.05.01 20:31close1956100.00113.61112.82113.782640.612589318.99
39152006.05.01 20:31buy1958100.00113.66112.90113.86
39162006.05.01 20:38buy1959100.00113.47112.86113.67
39172006.05.01 20:51buy1960100.00113.30112.84113.50
39182006.05.01 22:30close1960100.00113.50112.84113.5017621.152606940.14
39192006.05.01 22:31close1959100.00113.58112.86113.679684.802616624.94
39202006.05.01 22:32close1958100.00113.57112.90113.86-7924.632608700.31
39212006.05.01 22:33buy1961100.00113.60112.84113.80
39222006.05.01 22:49buy1962100.00113.45112.84113.65
39232006.05.01 22:59close1962100.00113.58112.84113.6511445.682620145.99
39242006.05.01 23:00close1961100.00113.59112.84113.80-880.362619265.63
39252006.05.01 23:00buy1963100.00113.69112.93113.89
39262006.05.01 23:47buy1964100.00113.53112.92113.73
39272006.05.01 23:58close1964100.00113.62112.92113.737921.142627186.77
39282006.05.01 23:58close1963100.00113.63112.93113.89-5280.302621906.47
39292006.05.01 23:58buy1965100.00113.68112.92113.88
39302006.05.02 07:45t/p1965100.00113.88112.92113.8817815.502639721.97
39312006.05.02 07:45buy1966100.00113.93113.17114.13
39322006.05.02 08:36buy1967100.00113.78113.17113.98
39332006.05.02 08:44close1967100.00113.86113.17113.987026.172646748.14
39342006.05.02 08:44close1966100.00113.85113.17114.13-7026.792639721.35
39352006.05.02 08:44sell1968100.00113.84114.60113.64
39362006.05.02 09:05t/p1968100.00113.64114.60113.6417602.542657323.89
39372006.05.02 09:05sell1969100.00113.58114.34113.38
39382006.05.02 09:17sell1970100.00113.74114.35113.54
39392006.05.02 09:30close1970100.00113.63114.35113.549680.542667004.43
39402006.05.02 09:32close1969100.00113.60114.34113.38-1760.562665243.87
39412006.05.02 09:32sell1971100.00113.55114.31113.35
39422006.05.02 12:09sell1972100.00113.70114.31113.50
39432006.05.02 13:01t/p1971100.00113.35114.31113.3517656.932682900.80
39442006.05.02 13:01t/p1972100.00113.50114.31113.5017656.932700557.73
39452006.05.02 13:01sell1973100.00113.23113.99113.03
39462006.05.02 13:07sell1974100.00113.39114.00113.19
39472006.05.02 13:14sell1975100.00113.55114.01113.35
39482006.05.02 13:29t/p1975100.00113.35114.01113.3517656.932718214.66
39492006.05.02 13:29close1974100.00113.27114.00113.1910594.162728808.82
39502006.05.02 13:30close1973100.00113.28113.99113.03-4413.842724394.98
39512006.05.02 13:31sell1976100.00113.23113.99113.03
39522006.05.02 13:40sell1977100.00113.40114.01113.20
39532006.05.02 14:09sell1978100.00113.56114.02113.36
39542006.05.02 15:00close1978100.00113.39114.02113.3614992.502739387.48
39552006.05.02 15:01close1977100.00113.37114.01113.202646.202742033.68
39562006.05.02 15:01close1976100.00113.39113.99113.03-14110.592727923.09
39572006.05.02 15:02sell1979100.00113.36114.12113.16
39582006.05.02 15:12sell1980100.00113.51114.12113.31
39592006.05.02 15:26close1980100.00113.41114.12113.318817.562736740.65
39602006.05.02 15:26close1979100.00113.42114.12113.16-5290.072731450.58
39612006.05.02 15:26sell1981100.00113.37114.13113.17
39622006.05.02 15:30t/p1981100.00113.17114.13113.1717674.092749124.67
39632006.05.02 15:30sell1982100.00113.12113.88112.92
39642006.05.02 15:38sell1983100.00113.30113.91113.10
39652006.05.02 16:01close1983100.00113.17113.91113.1011487.142760611.81
39662006.05.02 16:02close1982100.00113.18113.88112.92-5301.292755310.52
39672006.05.02 16:02sell1984100.00113.15113.91112.95
39682006.05.02 16:19sell1985100.00113.31113.92113.11
39692006.05.02 16:25close1985100.00113.21113.92113.118833.142764143.66
39702006.05.02 16:26close1984100.00113.25113.91112.95-8830.022755313.64
39712006.05.02 16:27sell1986100.00113.22113.98113.02
39722006.05.02 17:06sell1987100.00113.40114.01113.20
39732006.05.02 18:30close1987100.00113.24114.01113.2014129.282769442.92
39742006.05.02 18:31close1986100.00113.25113.98113.02-2649.012766793.91
39752006.05.02 18:31sell1988100.00113.22113.98113.02
39762006.05.02 18:37sell1989100.00113.39114.00113.19
39772006.05.02 18:52close1989100.00113.26114.00113.1911478.022778271.93
39782006.05.02 18:53close1988100.00113.32113.98113.02-8824.572769447.36
39792006.05.02 18:53sell1990100.00113.25114.01113.05
39802006.05.02 22:41sell1991100.00113.40114.01113.20
39812006.05.03 00:16close1991100.00113.30114.01113.208231.832777679.19
39822006.05.03 00:16close1990100.00113.34114.01113.05-8535.012769144.18
39832006.05.03 00:17buy1992100.00113.36112.60113.56
39842006.05.03 02:22buy1993100.00113.20112.59113.40
39852006.05.03 07:11buy1994100.00113.04112.58113.24
39862006.05.03 08:31t/p1994100.00113.24112.58113.2417653.812786797.99
39872006.05.03 08:31close1993100.00113.29112.59113.407944.212794742.20
39882006.05.03 08:31close1992100.00113.27112.60113.56-7945.622786796.58
39892006.05.03 08:32buy1995100.00113.28112.52113.48
39902006.05.03 10:32t/p1995100.00113.48112.52113.4817622.702804419.28
39912006.05.03 10:32buy1996100.00113.53112.77113.73
39922006.05.03 10:33buy1997100.00113.36112.75113.56
39932006.05.03 10:59close1997100.00113.48112.75113.5610574.552814993.83
39942006.05.03 11:00close1996100.00113.49112.77113.73-3524.542811469.29
39952006.05.03 11:00buy1998100.00113.55112.79113.75
39962006.05.03 11:54buy1999100.00113.37112.76113.57
39972006.05.03 11:58close1999100.00113.48112.76113.579693.342821162.63
39982006.05.03 11:58close1998100.00113.49112.79113.75-5286.812815875.82
39992006.05.03 11:59buy2000100.00113.38112.62113.58
40002006.05.03 15:02t/p2000100.00113.58112.62113.5817599.442833475.26
40012006.05.03 15:02buy2001100.00113.68112.92113.88
40022006.05.03 15:05buy2002100.00113.53112.92113.73
40032006.05.03 15:09close2002100.00113.63112.92113.738800.492842275.75
40042006.05.03 15:09close2001100.00113.64112.92113.88-3519.892838755.86
40052006.05.03 15:10buy2003100.00113.65112.89113.85
40062006.05.03 15:20buy2004100.00113.46112.85113.66
40072006.05.03 15:21close2004100.00113.57112.85113.669685.662848441.52
40082006.05.03 15:21close2003100.00113.56112.89113.85-7925.332840516.19
40092006.05.03 15:22buy2005100.00113.61112.85113.81
40102006.05.03 16:03buy2006100.00113.45112.84113.65
40112006.05.03 16:08close2006100.00113.54112.84113.657926.722848442.91
40122006.05.03 16:08close2005100.00113.53112.85113.81-7046.602841396.31
40132006.05.03 16:08buy2007100.00113.56112.80113.76
40142006.05.03 16:12buy2008100.00113.39112.78113.59
40152006.05.03 16:20close2008100.00113.48112.78113.597930.912849327.22
40162006.05.03 16:20close2007100.00113.49112.80113.76-6167.942843159.28
40172006.05.03 16:21sell2009100.00113.46114.22113.26
40182006.05.03 16:23sell2010100.00113.61114.22113.41
40192006.05.03 16:24close2010100.00113.53114.22113.417046.602850205.88
40202006.05.03 16:24close2009100.00113.54114.22113.26-7045.972843159.91
40212006.05.03 16:24buy2011100.00113.55112.79113.75
40222006.05.03 16:29buy2012100.00113.34112.73113.54
40232006.05.03 17:01close2012100.00113.47112.73113.5411456.772854616.68
40242006.05.03 17:01close2011100.00113.45112.79113.75-8814.462845802.22
40252006.05.03 17:01sell2013100.00113.44114.20113.24
40262006.05.03 18:20sell2014100.00113.61114.22113.41
40272006.05.03 19:00sell2015100.00113.76114.22113.56
40282006.05.03 19:30close2015100.00113.60114.22113.5614084.512859886.73
40292006.05.03 19:31close2014100.00113.61114.22113.410.002859886.73
40302006.05.03 19:31close2013100.00113.62114.20113.24-15842.282844044.45
40312006.05.03 19:33sell2016100.00113.59114.35113.39
40322006.05.03 23:44sell2017100.00113.75114.36113.55
40332006.05.04 02:36close2017100.00113.66114.36113.556135.452850179.90
40342006.05.04 02:36close2016100.00113.67114.35113.39-8820.822841359.08
40352006.05.04 02:36sell2018100.00113.64114.40113.44
40362006.05.04 04:14sell2019100.00113.80114.41113.60
40372006.05.04 05:06sell2020100.00113.96114.42113.76
40382006.05.04 07:26sell2021100.00114.13114.44113.93
40392006.05.04 08:30t/p2021100.00113.93114.44113.9317559.262858918.34
40402006.05.04 08:30close2020100.00113.90114.42113.765267.782864186.12
40412006.05.04 08:30close2019100.00113.91114.41113.60-9656.752854529.37
40422006.05.04 08:30close2018100.00113.83114.40113.44-16691.562837837.81
40432006.05.04 08:31sell2022100.00113.78114.54113.58
40442006.05.04 08:54sell2023100.00113.93114.54113.73
40452006.05.04 08:59close2023100.00113.84114.54113.737905.832845743.64
40462006.05.04 09:00close2022100.00113.85114.54113.58-6148.442839595.20
40472006.05.04 09:01sell2024100.00113.80114.56113.60
40482006.05.04 09:23sell2025100.00113.96114.57113.76
40492006.05.04 09:54sell2026100.00114.11114.57113.91
40502006.05.04 10:06close2026100.00113.95114.57113.9114041.252853636.45
40512006.05.04 10:07close2025100.00113.96114.57113.760.002853636.45
40522006.05.04 10:07close2024100.00113.95114.56113.60-13163.672840472.78
40532006.05.04 10:07sell2027100.00113.93114.69113.73
40542006.05.04 14:02t/p2027100.00113.73114.69113.7317588.602858061.38
40552006.05.04 14:02sell2028100.00113.67114.43113.47
40562006.05.04 14:17sell2029100.00113.83114.44113.63
40572006.05.04 14:30close2029100.00113.74114.44113.637912.782865974.16
40582006.05.04 14:30close2028100.00113.71114.43113.47-3517.722862456.44
40592006.05.04 14:31sell2030100.00113.68114.44113.48
40602006.05.04 15:01t/p2030100.00113.48114.44113.4817624.252880080.69
40612006.05.04 15:01sell2031100.00113.44114.20113.24
40622006.05.04 15:04sell2032100.00113.60114.21113.40
40632006.05.04 15:30close2032100.00113.49114.21113.409692.482889773.17
40642006.05.04 15:31close2031100.00113.50114.20113.24-5286.342884486.83
40652006.05.04 15:32sell2033100.00113.48114.24113.28
40662006.05.04 16:30t/p2033100.00113.28114.24113.2817656.922902143.75
40672006.05.04 16:30sell2034100.00113.23113.99113.03
40682006.05.04 16:43sell2035100.00113.39114.00113.19
40692006.05.04 16:58close2035100.00113.29114.00113.198826.902910970.65
40702006.05.04 16:58close2034100.00113.28113.99113.03-4413.842906556.81
40712006.05.04 16:59sell2036100.00113.45114.21113.25
40722006.05.04 17:14sell2037100.00113.62114.23113.42
40732006.05.04 17:26close2037100.00113.53114.23113.427927.422914484.23
40742006.05.04 17:27close2036100.00113.50114.21113.25-4405.292910078.94
40752006.05.04 17:27sell2038100.00113.43114.19113.23
40762006.05.04 18:35sell2039100.00113.61114.22113.41
40772006.05.04 18:45sell2040100.00113.76114.22113.56
40782006.05.04 18:56t/p2040100.00113.56114.22113.5617613.392927692.33
40792006.05.04 18:56close2039100.00113.55114.22113.415284.022932976.35
40802006.05.04 18:56close2038100.00113.56114.19113.23-11447.692921528.66
40812006.05.04 18:56sell2041100.00113.45114.21113.25
40822006.05.04 18:59sell2042100.00113.63114.24113.43
40832006.05.04 19:25close2042100.00113.53114.24113.438808.242930336.90
40842006.05.04 19:25close2041100.00113.51114.21113.25-5285.882925051.02
40852006.05.04 19:25sell2043100.00113.46114.22113.26
40862006.05.04 21:00sell2044100.00113.61114.22113.41
40872006.05.04 22:50close2044100.00113.50114.22113.419691.632934742.65
40882006.05.04 22:51close2043100.00113.46114.22113.260.002934742.65
40892006.05.04 22:51sell2045100.00113.43114.19113.23
40902006.05.04 23:36sell2046100.00113.60114.21113.40
40912006.05.04 23:49close2046100.00113.51114.21113.407928.822942671.47
40922006.05.04 23:50close2045100.00113.50114.19113.23-6167.402936504.07
40932006.05.04 23:50sell2047100.00113.44114.20113.24
40942006.05.05 00:00sell2048100.00113.59114.20113.39
40952006.05.05 00:19close2048100.00113.49114.20113.398811.352945315.42
40962006.05.05 00:20close2047100.00113.50114.20113.24-5880.642939434.78
40972006.05.05 00:20sell2049100.00113.47114.23113.27
40982006.05.05 01:05sell2050100.00113.62114.23113.42
40992006.05.05 04:01sell2051100.00113.78114.24113.58
41002006.05.05 10:30sell2052100.00113.93114.24113.73
41012006.05.05 13:31t/p2052100.00113.73114.24113.7317599.432957034.21
41022006.05.05 13:31close2051100.00113.64114.24113.5812319.612969353.82
41032006.05.05 13:31close2050100.00113.67114.23113.42-4398.702964955.12
41042006.05.05 13:31close2049100.00113.63114.23113.27-14080.792950874.33
41052006.05.05 13:31sell2053100.00113.57114.33113.37
41062006.05.05 13:31sell2054100.00113.72114.33113.52
41072006.05.05 13:32t/p2054100.00113.52114.33113.5217627.352968501.68
41082006.05.05 13:32close2053100.00113.46114.33113.379695.052978196.73
41092006.05.05 13:32sell2055100.00113.46114.22113.26
41102006.05.05 13:39sell2056100.00113.61114.22113.41
41112006.05.05 13:41close2056100.00113.42114.22113.4116751.902994948.63
41122006.05.05 13:41close2055100.00113.43114.22113.262644.802997593.43
41132006.05.05 13:41sell2057100.00113.38114.14113.18
41142006.05.05 13:42sell2058100.00113.53114.14113.33
41152006.05.05 13:42close2058100.00113.38114.14113.3313229.853010823.28
41162006.05.05 13:42close2057100.00113.41114.14113.18-2645.273008178.01
41172006.05.05 13:42sell2059100.00113.34114.10113.14
41182006.05.05 13:44sell2060100.00113.55114.16113.35
41192006.05.05 13:47sell2061100.00113.70114.16113.50
41202006.05.05 13:50close2061100.00113.52114.16113.5015856.243024034.25
41212006.05.05 13:50close2060100.00113.54114.16113.35880.753024915.00
41222006.05.05 13:50close2059100.00113.56114.10113.14-19373.023005541.98
41232006.05.05 13:50sell2062100.00113.68114.44113.48
41242006.05.05 13:54sell2063100.00113.84114.45113.64
41252006.05.05 13:59t/p2062100.00113.48114.44113.4817633.583023175.56
41262006.05.05 13:59t/p2063100.00113.64114.45113.6417633.583040809.14
41272006.05.05 13:59sell2064100.00113.38114.14113.18
41282006.05.05 14:00t/p2064100.00113.18114.14113.1817695.983058505.12
41292006.05.05 14:00sell2065100.00112.98113.74112.78
41302006.05.05 14:02t/p2065100.00112.78113.74112.7817750.963076256.08
41312006.05.05 14:02sell2066100.00112.63113.39112.43
41322006.05.05 14:03sell2067100.00112.84113.45112.64
41332006.05.05 14:05sell2068100.00113.03113.49112.83
41342006.05.05 14:06t/p2068100.00112.83113.49112.8317728.933093985.01
41352006.05.05 14:06close2067100.00112.81113.45112.642659.343096644.35
41362006.05.05 14:06close2066100.00112.82113.39112.43-16840.993079803.36
41372006.05.05 14:06sell2069100.00112.77113.53112.57
41382006.05.05 14:08sell2070100.00112.92113.53112.72
41392006.05.05 14:10close2070100.00112.80113.53112.7210638.303090441.66
41402006.05.05 14:10close2069100.00112.79113.53112.57-1773.213088668.45
41412006.05.05 14:10sell2071100.00112.74113.50112.54
41422006.05.05 14:11sell2072100.00112.92113.53112.72
41432006.05.05 14:12close2072100.00112.76113.53112.7214189.433102857.88
41442006.05.05 14:12close2071100.00112.75113.50112.54-886.923101970.96
41452006.05.05 14:12sell2073100.00112.73113.49112.53
41462006.05.05 14:14sell2074100.00112.93113.54112.73
41472006.05.05 14:17sell2075100.00113.12113.58112.92
41482006.05.05 14:24sell2076100.00113.29113.60113.09
41492006.05.05 14:29t/p2074100.00112.73113.54112.7317746.233119717.19
41502006.05.05 14:29t/p2075100.00112.92113.58112.9217746.233137463.42
41512006.05.05 14:29t/p2076100.00113.09113.60113.0917746.233155209.65
41522006.05.05 14:29close2073100.00112.70113.49112.532661.933157871.58
41532006.05.05 14:30sell2077100.00112.63113.39112.43
41542006.05.05 14:54sell2078100.00112.80113.41112.60
41552006.05.05 14:58t/p2078100.00112.60113.41112.6017763.573175635.15
41562006.05.05 14:58close2077100.00112.59113.39112.433552.713179187.86
41572006.05.05 14:59sell2079100.00112.66113.42112.46
41582006.05.05 15:28t/p2079100.00112.46113.42112.4617792.013196979.87
41592006.05.05 15:28sell2080100.00112.37113.13112.17
41602006.05.05 15:53sell2081100.00112.53113.14112.33
41612006.05.05 15:57close2081100.00112.40113.14112.3311565.843208545.71
41622006.05.05 15:57close2080100.00112.39113.13112.17-1779.523206766.19
41632006.05.05 15:57sell2082100.00112.34113.10112.14
41642006.05.05 17:01sell2083100.00112.50113.11112.30
41652006.05.05 17:26close2083100.00112.41113.11112.308006.413214772.60
41662006.05.05 17:27close2082100.00112.39113.10112.14-4448.793210323.81
41672006.05.05 17:28sell2084100.00112.34113.10112.14
41682006.05.05 17:30sell2085100.00112.50113.11112.30
41692006.05.05 18:24close2085100.00112.41113.11112.308006.413218330.22
41702006.05.05 18:24close2084100.00112.40113.10112.14-5338.083212992.14
41712006.05.05 18:25sell2086100.00112.32113.08112.12
41722006.05.05 18:52sell2087100.00112.47113.08112.27
41732006.05.05 18:54close2087100.00112.37113.08112.278899.173221891.31
41742006.05.05 18:55close2086100.00112.36113.08112.12-3559.993218331.32
41752006.05.05 18:55sell2088100.00112.31113.07112.11
41762006.05.05 20:02sell2089100.00112.49113.10112.29
41772006.05.08 00:00t/p2089100.00112.29113.10112.2917243.733235575.05
41782006.05.08 00:00close2088100.00112.12113.07112.1116351.833251926.88
41792006.05.08 00:01sell2090100.00112.12112.88111.92
41802006.05.08 01:48t/p2090100.00111.92112.88111.9217871.503269798.38
41812006.05.08 01:48sell2091100.00111.87112.63111.67
41822006.05.08 02:28t/p2091100.00111.67112.63111.6717909.913287708.29
41832006.05.08 02:28sell2092100.00111.63112.39111.43
41842006.05.08 02:33sell2093100.00111.87112.48111.67
41852006.05.08 03:16close2093100.00111.72112.48111.6713426.423301134.71
41862006.05.08 03:16close2092100.00111.71112.39111.43-7161.403293973.31
41872006.05.08 03:18sell2094100.00111.65112.41111.45
41882006.05.08 07:38sell2095100.00111.81112.42111.61
41892006.05.08 07:41close2095100.00111.72112.42111.618055.853302029.16
41902006.05.08 07:42close2094100.00111.70112.41111.45-4476.283297552.88
41912006.05.08 07:43buy2096100.00111.69110.93111.89
41922006.05.08 08:10buy2097100.00111.49110.88111.69
41932006.05.08 08:23buy2098100.00111.34110.88111.54
41942006.05.08 09:14buy2099100.00111.18110.87111.38
41952006.05.08 14:31t/p2099100.00111.38110.87111.3817940.443315493.32
41962006.05.08 14:31close2098100.00111.48110.88111.5412558.313328051.63
41972006.05.08 14:31close2097100.00111.43110.88111.69-5384.553322667.08
41982006.05.08 14:31close2096100.00111.44110.93111.89-22433.603300233.48
41992006.05.08 14:31buy2100100.00111.49110.73111.69
42002006.05.08 14:46buy2101100.00111.34110.73111.54
42012006.05.08 14:59close2101100.00111.48110.73111.5412558.313312791.79
42022006.05.08 15:00close2100100.00111.49110.73111.690.003312791.79
42032006.05.08 15:01buy2102100.00111.74110.98111.94
42042006.05.08 15:11buy2103100.00111.57110.96111.77
42052006.05.08 15:50buy2104100.00111.41110.95111.61
42062006.05.08 16:34close2104100.00111.58110.95111.6115235.713328027.50
42072006.05.08 16:34close2103100.00111.56110.96111.77-896.383327131.12
42082006.05.08 16:34close2102100.00111.55110.98111.94-17032.723310098.40
42092006.05.08 16:34buy2105100.00111.60110.84111.80
42102006.05.09 01:10buy2106100.00111.45110.84111.65
42112006.05.09 01:16close2106100.00111.55110.84111.658964.593319062.99
42122006.05.09 01:17close2105100.00111.56110.84111.80-3330.813315732.18
42132006.05.09 01:17sell2107100.00111.55112.31111.35
42142006.05.09 01:38t/p2107100.00111.35112.31111.3517969.453333701.63
42152006.05.09 01:38sell2108100.00111.26112.02111.06
42162006.05.09 02:00sell2109100.00111.48112.09111.28
42172006.05.09 02:38close2109100.00111.35112.09111.2811674.903345376.53
42182006.05.09 02:38close2108100.00111.36112.02111.06-8979.893336396.64
42192006.05.09 02:38sell2110100.00111.31112.07111.11
42202006.05.09 02:45sell2111100.00111.50112.11111.30
42212006.05.09 03:00sell2112100.00111.67112.13111.47
42222006.05.09 03:31sell2113100.00111.86112.17111.66
42232006.05.09 05:04t/p2113100.00111.66112.17111.6617913.123354309.76
42242006.05.09 05:04close2112100.00111.65112.13111.471791.313356101.07
42252006.05.09 05:05close2111100.00111.66112.11111.30-14329.213341771.86
42262006.05.09 05:06close2110100.00111.67112.07111.11-32237.843309534.02
42272006.05.09 05:06sell2114100.00111.62112.38111.42
42282006.05.09 07:41sell2115100.00111.78112.39111.58
42292006.05.09 09:01close2115100.00111.69112.39111.588058.023317592.04
42302006.05.09 09:02close2114100.00111.68112.38111.42-5372.493312219.55
42312006.05.09 09:02sell2116100.00111.63112.39111.43
42322006.05.09 09:09sell2117100.00111.78112.39111.58
42332006.05.09 09:32close2117100.00111.64112.39111.5812540.313324759.86
42342006.05.09 09:32close2116100.00111.63112.39111.430.003324759.86
42352006.05.09 09:33sell2118100.00111.60112.36111.40
42362006.05.09 14:02t/p2118100.00111.40112.36111.4017958.163342718.02
42372006.05.09 14:02sell2119100.00111.33112.09111.13
42382006.05.09 15:00t/p2119100.00111.13112.09111.1318013.153360731.17
42392006.05.09 15:00sell2120100.00110.99111.75110.79
42402006.05.09 15:03sell2121100.00111.14111.75110.94
42412006.05.09 15:11close2121100.00111.00111.75110.9412612.613373343.78
42422006.05.09 15:11close2120100.00111.06111.75110.79-6302.903367040.88
42432006.05.09 15:12sell2122100.00111.05111.81110.85
42442006.05.09 15:14sell2123100.00111.22111.83111.02
42452006.05.09 15:17close2123100.00111.13111.83111.028098.623375139.50
42462006.05.09 15:18close2122100.00111.12111.81110.85-6299.503368840.00
42472006.05.09 15:18sell2124100.00111.07111.83110.87
42482006.05.09 15:20sell2125100.00111.22111.83111.02
42492006.05.09 15:23close2125100.00111.14111.83111.027198.133376038.13
42502006.05.09 15:23close2124100.00111.13111.83110.87-5399.083370639.05
42512006.05.09 15:24sell2126100.00111.08111.84110.88
42522006.05.09 15:51sell2127100.00111.23111.84111.03
42532006.05.09 15:51close2127100.00111.15111.84111.037197.483377836.53
42542006.05.09 15:51close2126100.00111.17111.84110.88-8095.713369740.82
42552006.05.09 15:52sell2128100.00111.11111.87110.91
42562006.05.09 16:31sell2129100.00111.27111.88111.07
42572006.05.09 18:10close2129100.00111.18111.88111.078094.983377835.80
42582006.05.09 18:10close2128100.00111.23111.87110.91-10788.463367047.34
42592006.05.09 18:10sell2130100.00111.18111.94110.98
42602006.05.10 00:18t/p2130100.00110.98111.94110.9817430.213384477.55
42612006.05.10 00:18sell2131100.00110.92111.68110.72
42622006.05.10 00:33sell2132100.00111.08111.69110.88
42632006.05.10 00:48close2132100.00110.99111.69110.888108.843392586.39
42642006.05.10 00:48close2131100.00111.00111.68110.72-7207.213385379.18
42652006.05.10 00:48sell2133100.00110.97111.73110.77
42662006.05.10 01:01sell2134100.00111.12111.73110.92
42672006.05.10 04:41close2134100.00111.04111.73110.927204.613392583.79
42682006.05.10 04:42close2133100.00111.03111.73110.77-5403.943387179.85
42692006.05.10 04:42sell2135100.00110.98111.74110.78
42702006.05.10 05:04sell2136100.00111.15111.76110.95
42712006.05.10 05:08close2136100.00111.06111.76110.958103.733395283.58
42722006.05.10 05:08close2135100.00111.07111.74110.78-8103.003387180.58
42732006.05.10 05:09buy2137100.00111.06110.30111.26
42742006.05.10 07:36buy2138100.00110.88110.27111.08
42752006.05.10 07:39buy2139100.00110.73110.27110.93
42762006.05.10 09:01close2139100.00110.91110.27110.9316229.383403409.96
42772006.05.10 09:01close2138100.00110.90110.27111.081803.433405213.39
42782006.05.10 09:02close2137100.00110.89110.30111.26-15330.513389882.88
42792006.05.10 09:02buy2140100.00110.96110.20111.16
42802006.05.10 09:07buy2141100.00110.79110.18110.99
42812006.05.10 09:29close2141100.00110.90110.18110.999918.853399801.73
42822006.05.10 09:30close2140100.00110.88110.20111.16-7215.013392586.72
42832006.05.10 09:31buy2142100.00110.90110.14111.10
42842006.05.10 09:53buy2143100.00110.75110.14110.95
42852006.05.10 10:00buy2144100.00110.59110.13110.79
42862006.05.10 11:22buy2145100.00110.42110.11110.62
42872006.05.10 13:01t/p2145100.00110.62110.11110.6218066.853410653.57
42882006.05.10 13:01close2144100.00110.70110.13110.799936.773420590.34
42892006.05.10 13:01close2143100.00110.69110.14110.95-5420.543415169.80
42902006.05.10 13:01close2142100.00110.68110.14111.10-19877.123395292.68
42912006.05.10 13:02buy2146100.00110.74109.98110.94
42922006.05.10 13:23buy2147100.00110.59109.98110.79
42932006.05.10 14:00close2147100.00110.70109.98110.799936.773405229.45
42942006.05.10 14:00close2146100.00110.69109.98110.94-4517.123400712.33
42952006.05.10 14:01buy2148100.00110.74109.98110.94
42962006.05.10 14:22buy2149100.00110.58109.97110.78
42972006.05.10 14:31close2149100.00110.67109.97110.788132.293408844.62
42982006.05.10 14:32close2148100.00110.66109.98110.94-7229.353401615.27
42992006.05.10 14:32buy2150100.00110.73109.97110.93
43002006.05.10 14:55buy2151100.00110.56109.95110.76
43012006.05.10 16:01close2151100.00110.67109.95110.769939.463411554.73
43022006.05.10 16:02close2150100.00110.66109.97110.93-6325.683405229.05
43032006.05.10 16:05buy2152100.00110.69109.93110.89
43042006.05.10 16:52buy2153100.00110.54109.93110.74
43052006.05.10 18:20buy2154100.00110.39109.93110.59
43062006.05.10 19:00t/p2154100.00110.59109.93110.5918078.273423307.32
43072006.05.10 19:00close2153100.00110.63109.93110.748135.233431442.55
43082006.05.10 19:01close2152100.00110.62109.93110.89-6327.973425114.58
43092006.05.10 19:01buy2155100.00110.67109.91110.87
43102006.05.10 19:11buy2156100.00110.50109.89110.70
43112006.05.10 19:12close2156100.00110.60109.89110.709041.593434156.17
43122006.05.10 19:13close2155100.00110.61109.91110.87-5424.463428731.71
43132006.05.10 19:13buy2157100.00110.66109.90110.86
43142006.05.10 19:15buy2158100.00110.50109.89110.70
43152006.05.10 19:20buy2159100.00110.30109.84110.50
43162006.05.10 19:29t/p2159100.00110.50109.84110.5018091.363446823.07
43172006.05.10 19:29close2158100.00110.55109.89110.704522.843451345.91
43182006.05.10 19:30close2157100.00110.56109.90110.86-9044.863442301.05
43192006.05.10 19:31buy2160100.00110.57109.81110.77
43202006.05.10 19:44buy2161100.00110.38109.77110.58
43212006.05.10 19:47close2161100.00110.50109.77110.5810859.733453160.78
43222006.05.10 19:47close2160100.00110.52109.81110.77-4524.073448636.71
43232006.05.10 19:47buy2162100.00110.55109.79110.75
43242006.05.10 19:47buy2163100.00110.32109.71110.52
43252006.05.10 19:49buy2164100.00110.13109.67110.33
43262006.05.10 21:02t/p2163100.00110.52109.71110.5218089.723466726.43
43272006.05.10 21:02t/p2164100.00110.33109.67110.3318089.733484816.16
43282006.05.10 21:02close2162100.00110.56109.79110.75904.493485720.65
43292006.05.10 21:02buy2165100.00110.59109.83110.79
43302006.05.10 21:13buy2166100.00110.41109.80110.61
43312006.05.10 21:14close2166100.00110.56109.80110.6113567.293499287.94
43322006.05.10 21:14close2165100.00110.55109.83110.79-3618.273495669.67
43332006.05.10 21:14buy2167100.00110.58109.82110.78
43342006.05.10 21:15buy2168100.00110.41109.80110.61
43352006.05.10 21:17buy2169100.00110.23109.77110.43
43362006.05.10 21:27close2169100.00110.42109.77110.4317207.033512876.70
43372006.05.10 21:27close2168100.00110.41109.80110.610.003512876.70
43382006.05.10 21:27close2167100.00110.40109.82110.78-16304.353496572.35
43392006.05.10 21:27buy2170100.00110.42109.66110.62
43402006.05.10 21:27buy2171100.00110.20109.59110.40
43412006.05.10 21:30close2171100.00110.33109.59110.4011782.833508355.18
43422006.05.10 21:30close2170100.00110.38109.66110.62-3623.843504731.34
43432006.05.10 21:31buy2172100.00110.53109.77110.73
43442006.05.10 21:57buy2173100.00110.37109.76110.57
43452006.05.10 21:59close2173100.00110.48109.76110.579956.553514687.89
43462006.05.10 22:00close2172100.00110.49109.77110.73-3620.243511067.65
43472006.05.10 22:00buy2174100.00110.54109.78110.74
43482006.05.10 23:31t/p2174100.00110.74109.78110.7418042.403529110.05
43492006.05.10 23:31buy2175100.00110.89110.13111.09
43502006.05.10 23:55buy2176100.00110.72110.11110.92
43512006.05.10 23:59close2176100.00110.87110.11110.9213529.363542639.41
43522006.05.11 00:00close2175100.00110.88110.13111.09-137.783542501.63
43532006.05.11 00:00buy2177100.00110.93110.17111.13
43542006.05.11 00:31t/p2177100.00111.13110.17111.1317983.993560485.62
43552006.05.11 00:31buy2178100.00111.25110.49111.45
43562006.05.11 00:39buy2179100.00111.09110.48111.29
43572006.05.11 00:55buy2180100.00110.92110.46111.12
43582006.05.11 00:58t/p2180100.00111.12110.46111.1217998.563578484.18
43592006.05.11 00:58close2179100.00111.12110.48111.292699.783581183.96
43602006.05.11 00:59close2178100.00111.08110.49111.45-15304.293565879.67
43612006.05.11 01:00buy2181100.00111.09110.33111.29
43622006.05.11 02:01t/p2181100.00111.29110.33111.2917956.543583836.21
43632006.05.11 02:01buy2182100.00111.42110.66111.62
43642006.05.11 02:10buy2183100.00111.23110.62111.43
43652006.05.11 02:28close2183100.00111.38110.62111.4313467.413597303.62
43662006.05.11 02:29close2182100.00111.30110.66111.62-10781.673586521.95
43672006.05.11 02:30buy2184100.00111.33110.57111.53
43682006.05.11 03:10buy2185100.00111.18110.57111.38
43692006.05.11 04:56close2185100.00111.27110.57111.388088.433594610.38
43702006.05.11 04:56close2184100.00111.26110.57111.53-6291.573588318.81
43712006.05.11 04:56buy2186100.00111.33110.57111.53
43722006.05.11 04:59buy2187100.00111.13110.52111.33
43732006.05.11 06:22close2187100.00111.24110.52111.339888.533598207.34
43742006.05.11 06:24close2186100.00111.26110.57111.53-6291.573591915.77
43752006.05.11 06:24buy2188100.00111.31110.55111.51
43762006.05.11 06:47buy2189100.00111.15110.54111.35
43772006.05.11 06:51close2189100.00111.25110.54111.358988.763600904.53
43782006.05.11 06:52close2188100.00111.24110.55111.51-6292.703594611.83
43792006.05.11 06:53buy2190100.00111.33110.57111.53
43802006.05.11 07:31buy2191100.00111.18110.57111.38
43812006.05.11 08:04buy2192100.00110.97110.51111.17
43822006.05.11 08:19t/p2192100.00111.17110.51111.1717985.613612597.44
43832006.05.11 08:19close2191100.00111.20110.57111.381798.563614396.00
43842006.05.11 08:19close2190100.00111.26110.57111.53-6291.573608104.43
43852006.05.11 08:19buy2193100.00111.29110.53111.49
43862006.05.11 09:28t/p2193100.00111.49110.53111.4917935.613626040.04
43872006.05.11 09:28buy2194100.00111.55110.79111.75
43882006.05.11 09:29buy2195100.00111.33110.72111.53
43892006.05.11 11:31buy2196100.00111.18110.72111.38
43902006.05.11 12:54close2196100.00111.36110.72111.3816163.793642203.83
43912006.05.11 12:55close2195100.00111.35110.72111.531796.143643999.97
43922006.05.11 12:55close2194100.00111.34110.79111.75-18861.153625138.82
43932006.05.11 12:56buy2197100.00111.39110.63111.59
43942006.05.11 13:00buy2198100.00111.23110.62111.43
43952006.05.11 13:01buy2199100.00111.07110.61111.27
43962006.05.11 13:30buy2200100.00110.86110.55111.06
43972006.05.11 13:38buy2201100.00110.70110.54110.90
43982006.05.11 13:42t/p2201100.00110.90110.54110.9018034.273643173.09
43992006.05.11 13:42close2200100.00110.90110.55111.063606.853646779.94
44002006.05.11 13:42close2199100.00110.94110.61111.27-11718.053635061.89
44012006.05.11 13:43close2198100.00110.93110.62111.43-27044.083608017.81
44022006.05.11 13:43close2197100.00110.94110.63111.59-40562.473567455.34
44032006.05.11 13:43sell2202100.00110.93111.69110.73
44042006.05.11 14:23sell2203100.00111.09111.70110.89
44052006.05.11 14:34close2203100.00111.00111.70110.898108.113575563.45
44062006.05.11 14:35close2202100.00111.03111.69110.73-9006.573566556.88
44072006.05.11 14:35sell2204100.00111.00111.76110.80
44082006.05.11 14:44sell2205100.00111.17111.78110.97
44092006.05.11 14:59close2205100.00111.02111.78110.9713511.083580067.96
44102006.05.11 15:00close2204100.00111.03111.76110.80-2701.973577365.99
44112006.05.11 15:00sell2206100.00110.98111.74110.78
44122006.05.11 15:31t/p2206100.00110.78111.74110.7818073.373595439.36
44132006.05.11 15:31sell2207100.00110.62111.38110.42
44142006.05.11 15:43sell2208100.00110.83111.44110.63
44152006.05.11 15:59close2208100.00110.71111.44110.6310839.133606278.49
44162006.05.11 16:00close2207100.00110.73111.38110.42-9934.073596344.42
44172006.05.11 16:00sell2209100.00110.67111.43110.47
44182006.05.11 16:31t/p2209100.00110.47111.43110.4718130.723614475.14
44192006.05.11 16:31sell2210100.00110.27111.03110.07
44202006.05.11 16:40sell2211100.00110.42111.03110.22
44212006.05.11 16:58close2211100.00110.34111.03110.227250.323621725.46
44222006.05.11 16:58close2210100.00110.35111.03110.07-7249.663614475.80
44232006.05.11 16:59sell2212100.00110.26111.02110.06
44242006.05.11 18:39sell2213100.00110.43111.04110.23
44252006.05.11 20:08sell2214100.00110.59111.05110.39
44262006.05.12 00:18close2214100.00110.42111.05110.3914801.463629277.26
44272006.05.12 00:19close2213100.00110.41111.04110.231217.133630494.39
44282006.05.12 00:19close2212100.00110.39111.02110.06-12370.733618123.66
44292006.05.12 00:19sell2215100.00110.34111.10110.14
44302006.05.12 01:17t/p2215100.00110.14111.10110.1418162.013636285.67
44312006.05.12 01:17sell2216100.00110.08110.84109.88
44322006.05.12 01:30sell2217100.00110.23110.84110.03
44332006.05.12 06:43close2217100.00110.15110.84110.037262.823643548.49
44342006.05.12 06:43close2216100.00110.14110.84109.88-5447.613638100.88
44352006.05.12 06:44sell2218100.00110.11110.87109.91
44362006.05.12 08:13t/p2218100.00109.91110.87109.9118203.333656304.21
44372006.05.12 08:13sell2219100.00109.83110.59109.63
44382006.05.12 10:08t/p2219100.00109.63110.59109.6318244.853674549.06
44392006.05.12 10:08sell2220100.00109.58110.34109.38
44402006.05.12 10:57t/p2220100.00109.38110.34109.3818286.553692835.61
44412006.05.12 10:57sell2221100.00109.33110.09109.13
44422006.05.12 10:59sell2222100.00109.55110.16109.35
44432006.05.12 13:01sell2223100.00109.73110.19109.53
44442006.05.12 13:31s/l2221100.00110.09110.09109.13-69028.153623807.46
44452006.05.12 13:31close2223100.00110.10110.19109.53-33605.813590201.65
44462006.05.12 13:31close2222100.00110.06110.16109.35-46338.363543863.29
44472006.05.12 13:31buy2224100.00110.05109.29110.25
44482006.05.12 13:36buy2225100.00109.90109.29110.10
44492006.05.12 13:38buy2226100.00109.75109.29109.95
44502006.05.12 13:44close2226100.00109.92109.29109.9515465.793559329.08
44512006.05.12 13:44close2225100.00109.93109.29110.102729.013562058.09
44522006.05.12 13:44close2224100.00109.92109.29110.25-11826.783550231.31
44532006.05.12 13:45buy2227100.00109.92109.16110.12
44542006.05.12 13:47buy2228100.00109.75109.14109.95
44552006.05.12 13:54buy2229100.00109.58109.12109.78
44562006.05.12 14:00t/p2229100.00109.78109.12109.7818195.053568426.36
44572006.05.12 14:00close2228100.00109.92109.14109.9515465.793583892.15
44582006.05.12 14:01close2227100.00109.91109.16110.12-909.843582982.31
44592006.05.12 14:01buy2230100.00109.94109.18110.14
44602006.05.12 14:08buy2231100.00109.76109.15109.96
44612006.05.12 14:14close2231100.00109.86109.15109.969102.493592084.80
44622006.05.12 14:14close2230100.00109.83109.18110.14-10015.483582069.32
44632006.05.12 14:15buy2232100.00109.84109.08110.04
44642006.05.12 14:22buy2233100.00109.66109.05109.86
44652006.05.12 14:29close2233100.00109.84109.05109.8616387.473598456.79
44662006.05.12 14:30close2232100.00109.86109.08110.041820.503600277.29
44672006.05.12 14:30buy2234100.00109.92109.16110.12
44682006.05.12 14:49buy2235100.00109.76109.15109.96
44692006.05.12 14:59close2235100.00109.95109.15109.9617280.583617557.87
44702006.05.12 15:00close2234100.00109.98109.16110.125455.543623013.41
44712006.05.12 15:00buy2236100.00110.04109.28110.24
44722006.05.12 15:01t/p2236100.00110.24109.28110.2418137.303641150.71
44732006.05.12 15:01buy2237100.00110.31109.55110.51
44742006.05.12 15:04buy2238100.00110.10109.49110.30
44752006.05.12 15:21buy2239100.00109.92109.46110.12
44762006.05.12 15:29t/p2239100.00110.12109.46110.1218137.303659288.01
44772006.05.12 15:29close2238100.00110.27109.49110.3015416.703674704.71
44782006.05.12 15:30close2237100.00110.29109.55110.51-1813.403672891.31
44792006.05.12 15:31buy2240100.00110.65109.89110.85
44802006.05.12 15:34buy2241100.00110.48109.87110.68
44812006.05.12 15:53buy2242100.00110.31109.85110.51
44822006.05.12 16:01close2242100.00110.49109.85110.5116291.073689182.38
44832006.05.12 16:02close2241100.00110.48109.87110.680.003689182.38
44842006.05.12 16:02close2240100.00110.49109.89110.85-14480.953674701.43
44852006.05.12 16:02buy2243100.00110.49109.73110.69
44862006.05.12 16:15buy2244100.00110.34109.73110.54
44872006.05.12 16:29close2244100.00110.45109.73110.549959.263684660.69
44882006.05.12 16:30close2243100.00110.44109.73110.69-4527.353680133.34
44892006.05.12 16:30buy2245100.00110.50109.74110.70
44902006.05.12 17:50buy2246100.00110.34109.73110.54
44912006.05.12 17:58close2246100.00110.44109.73110.549054.693689188.03
44922006.05.12 17:59close2245100.00110.33109.74110.70-15408.323673779.71
44932006.05.12 18:00buy2247100.00110.38109.62110.58
44942006.05.12 18:20buy2248100.00110.23109.62110.43
44952006.05.12 18:28close2248100.00110.33109.62110.439063.723682843.43
44962006.05.12 18:29close2247100.00110.20109.62110.58-16333.943666509.49
44972006.05.12 18:30buy2249100.00110.26109.50110.46
44982006.05.12 20:42buy2250100.00110.11109.50110.31
44992006.05.15 00:00s/l2249100.00109.50109.50110.46-69170.713597338.78
45002006.05.15 00:00s/l2250100.00109.50109.50110.31-55468.333541870.45
45012006.05.15 00:00sell2251100.00109.47110.23109.27
45022006.05.15 00:01sell2252100.00109.62110.23109.42
45032006.05.15 00:14close2252100.00109.53110.23109.428216.933550087.38
45042006.05.15 00:15close2251100.00109.51110.23109.27-3652.633546434.75
45052006.05.15 00:16sell2253100.00109.48110.24109.28
45062006.05.15 00:30sell2254100.00109.64110.25109.44
45072006.05.15 01:01sell2255100.00109.80110.26109.60
45082006.05.15 02:08close2255100.00109.63110.26109.6015506.703561941.45
45092006.05.15 02:08close2254100.00109.64110.25109.440.003561941.45
45102006.05.15 02:08close2253100.00109.62110.24109.28-12771.393549170.06
45112006.05.15 02:08sell2256100.00109.55110.31109.35
45122006.05.15 02:19sell2257100.00109.76110.37109.56
45132006.05.15 02:24close2257100.00109.65110.37109.5610031.923559201.98
45142006.05.15 02:24close2256100.00109.67110.31109.35-10941.923548260.06
45152006.05.15 02:25sell2258100.00109.66110.42109.46
45162006.05.15 02:27t/p2258100.00109.46110.42109.4618274.853566534.91
45172006.05.15 02:27sell2259100.00109.40110.16109.20
45182006.05.15 02:31sell2260100.00109.68110.29109.48
45192006.05.15 02:38close2260100.00109.53110.29109.4813694.883580229.79
45202006.05.15 02:38close2259100.00109.55110.16109.20-13692.383566537.41
45212006.05.15 02:38sell2261100.00109.52110.28109.32
45222006.05.15 04:30sell2262100.00109.68110.29109.48
45232006.05.15 05:30close2262100.00109.59110.29109.488212.433574749.84
45242006.05.15 05:30close2261100.00109.58110.28109.32-5475.453569274.39
45252006.05.15 05:31sell2263100.00109.55110.31109.35
45262006.05.15 07:01sell2264100.00109.77110.38109.57
45272006.05.15 07:06close2264100.00109.64110.38109.5711856.993581131.38
45282006.05.15 07:07close2263100.00109.66110.31109.35-10031.003571100.38
45292006.05.15 07:08buy2265100.00109.65108.89109.85
45302006.05.15 07:43t/p2265100.00109.85108.89109.8518204.993589305.37
45312006.05.15 07:43buy2266100.00109.90109.14110.10
45322006.05.15 07:50buy2267100.00109.72109.11109.92
45332006.05.15 09:00close2267100.00109.86109.11109.9212743.493602048.86
45342006.05.15 09:00close2266100.00109.81109.14110.10-8195.973593852.89
45352006.05.15 09:00buy2268100.00109.86109.10110.06
45362006.05.15 09:00t/p2268100.00110.06109.10110.0618143.883611996.77
45372006.05.15 09:00buy2269100.00110.27109.51110.47
45382006.05.15 09:01buy2270100.00110.11109.50110.31
45392006.05.15 09:03buy2271100.00109.94109.48110.14
45402006.05.15 09:08close2271100.00110.11109.48110.1415439.113627435.88
45412006.05.15 09:08close2270100.00110.08109.50110.31-2725.293624710.59
45422006.05.15 09:08close2269100.00110.09109.51110.47-16350.263608360.33
45432006.05.15 09:08buy2272100.00110.14109.38110.34
45442006.05.15 09:09t/p2272100.00110.34109.38110.3418120.873626481.20
45452006.05.15 09:09buy2273100.00110.41109.65110.61
45462006.05.15 09:16buy2274100.00110.25109.64110.45
45472006.05.15 09:18buy2275100.00109.99109.53110.19
45482006.05.15 09:20t/p2275100.00110.19109.53110.1918140.593644621.79
45492006.05.15 09:20close2274100.00110.25109.64110.450.003644621.79
45502006.05.15 09:20close2273100.00110.23109.65110.61-16329.493628292.30
45512006.05.15 09:20buy2276100.00110.25109.49110.45
45522006.05.15 09:20buy2277100.00110.06109.45110.26
45532006.05.15 09:20buy2278100.00109.83109.37110.03
45542006.05.15 09:27t/p2278100.00110.03109.37110.0318170.263646462.56
45552006.05.15 09:27close2277100.00110.07109.45110.26908.513647371.07
45562006.05.15 09:27close2276100.00110.08109.49110.45-15443.313631927.76
45572006.05.15 09:27buy2279100.00110.13109.37110.33
45582006.05.15 09:29t/p2279100.00110.33109.37110.3318115.943650043.70
45592006.05.15 09:29buy2280100.00110.44109.68110.64
45602006.05.15 09:31buy2281100.00110.29109.68110.49
45612006.05.15 09:39close2281100.00110.39109.68110.499058.793659102.49
45622006.05.15 09:39close2280100.00110.41109.68110.64-2717.153656385.34
45632006.05.15 09:39buy2282100.00110.44109.68110.64
45642006.05.15 09:48buy2283100.00110.26109.65110.46
45652006.05.15 09:50close2283100.00110.36109.65110.469061.253665446.59
45662006.05.15 09:50close2282100.00110.33109.68110.64-9970.093655476.50
45672006.05.15 09:50buy2284100.00110.19109.43110.39
45682006.05.15 10:31buy2285100.00109.98109.37110.18
45692006.05.15 10:38close2285100.00110.11109.37110.1811806.383667282.88
45702006.05.15 10:38close2284100.00110.13109.43110.39-5448.113661834.77
45712006.05.15 10:38buy2286100.00110.15109.39110.35
45722006.05.15 10:47buy2287100.00109.95109.34110.15
45732006.05.15 10:58t/p2287100.00110.15109.34110.1518157.063679991.83
45742006.05.15 10:58close2286100.00110.15109.39110.350.003679991.83
45752006.05.15 10:58buy2288100.00110.18109.42110.38
45762006.05.15 10:59buy2289100.00109.99109.38110.19
45772006.05.15 11:33close2289100.00110.09109.38110.199083.483689075.31
45782006.05.15 11:33close2288100.00110.08109.42110.38-9084.303679991.01
45792006.05.15 11:33buy2290100.00110.11109.35110.31
45802006.05.15 11:36t/p2290100.00110.31109.35110.3118130.723698121.73
45812006.05.15 11:36buy2291100.00110.35109.59110.55
45822006.05.15 11:44buy2292100.00110.15109.54110.35
45832006.05.15 11:56close2292100.00110.29109.54110.3512693.813710815.54
45842006.05.15 11:56close2291100.00110.32109.59110.55-2719.363708096.18
45852006.05.15 11:56buy2293100.00110.34109.58110.54
45862006.05.15 13:00buy2294100.00110.18109.57110.38
45872006.05.15 13:16buy2295100.00110.03109.57110.23
45882006.05.15 13:24close2295100.00110.21109.57110.2316332.463724428.64
45892006.05.15 13:24close2294100.00110.19109.57110.38907.523725336.16
45902006.05.15 13:24close2293100.00110.18109.58110.54-14521.693710814.47
45912006.05.15 13:24buy2296100.00110.25109.49110.45
45922006.05.15 13:29buy2297100.00110.08109.47110.28
45932006.05.15 14:02close2297100.00110.17109.47110.288169.193718983.66
45942006.05.15 14:02close2296100.00110.16109.49110.45-8169.933710813.73
45952006.05.15 14:02buy2298100.00110.19109.43110.39
45962006.05.15 14:05t/p2298100.00110.39109.43110.3918111.023728924.75
45972006.05.15 14:05buy2299100.00110.47109.71110.67
45982006.05.15 14:09buy2300100.00110.31109.70110.51
45992006.05.15 14:12buy2301100.00110.08109.62110.28
46002006.05.15 14:14buy2302100.00109.92109.61110.12
46012006.05.15 14:22t/p2302100.00110.12109.61110.1218160.353747085.10
46022006.05.15 14:22close2301100.00110.13109.62110.284540.093751625.19
46032006.05.15 14:22close2300100.00110.20109.70110.51-9981.853741643.34
46042006.05.15 14:22close2299100.00110.16109.71110.67-28140.893713502.45
46052006.05.15 14:23buy2303100.00110.21109.45110.41
46062006.05.15 17:31t/p2303100.00110.41109.45110.4118109.383731611.83
46072006.05.15 17:31buy2304100.00110.48109.72110.68
46082006.05.15 17:38buy2305100.00110.30109.69110.50
46092006.05.15 17:49close2305100.00110.43109.69110.5011772.163743383.99
46102006.05.15 17:49close2304100.00110.44109.72110.68-3621.883739762.11
46112006.05.15 17:49buy2306100.00110.46109.70110.66
46122006.05.15 18:07buy2307100.00110.31109.70110.51
46132006.05.15 18:18close2307100.00110.40109.70110.518152.173747914.28
46142006.05.15 18:19close2306100.00110.39109.70110.66-6341.153741573.13
46152006.05.15 18:19buy2308100.00110.44109.68110.64
46162006.05.15 18:34buy2309100.00110.29109.68110.49
46172006.05.15 20:45close2309100.00110.37109.68110.497248.353748821.48
46182006.05.15 20:46close2308100.00110.36109.68110.64-7249.003741572.48
46192006.05.15 20:46buy2310100.00110.39109.63110.59
46202006.05.15 23:01t/p2310100.00110.59109.63110.5918081.553759654.03
46212006.05.15 23:01buy2311100.00110.65109.89110.85
46222006.05.16 00:58t/p2311100.00110.85109.89110.8518295.473777949.50
46232006.05.16 00:58buy2312100.00110.90110.14111.10
46242006.05.16 01:00buy2313100.00110.69110.08110.89
46252006.05.16 01:00buy2314100.00110.54110.08110.74
46262006.05.16 01:27close2314100.00110.72110.08110.7416257.233794206.73
46272006.05.16 01:27close2313100.00110.73110.08110.893612.393797819.12
46282006.05.16 01:27close2312100.00110.72110.14111.10-16257.233781561.89
46292006.05.16 01:27buy2315100.00110.78110.02110.98
46302006.05.16 01:29buy2316100.00110.41109.80110.61
46312006.05.16 02:25close2316100.00110.60109.80110.6117179.023798740.91
46322006.05.16 02:26close2315100.00110.63110.02110.98-13558.713785182.20
46332006.05.16 02:27buy2317100.00110.64109.88110.84
46342006.05.16 02:30buy2318100.00110.46109.85110.66
46352006.05.16 02:31buy2319100.00110.25109.79110.45
46362006.05.16 02:55t/p2319100.00110.45109.79110.4518104.463803286.66
46372006.05.16 02:55close2318100.00110.47109.85110.66905.223804191.88
46382006.05.16 02:55close2317100.00110.48109.88110.84-14482.263789709.62
46392006.05.16 02:56sell2320100.00110.45111.21110.25
46402006.05.16 03:32t/p2320100.00110.25111.21110.2518140.593807850.21
46412006.05.16 03:32sell2321100.00110.21110.97110.01
46422006.05.16 04:31t/p2321100.00110.01110.97110.0118181.823826032.03
46432006.05.16 04:31sell2322100.00109.96110.72109.76
46442006.05.16 04:46sell2323100.00110.11110.72109.91
46452006.05.16 04:59close2323100.00109.99110.72109.9110910.083836942.11
46462006.05.16 05:00close2322100.00110.01110.72109.76-4545.043832397.07
46472006.05.16 05:00sell2324100.00109.96110.72109.76
46482006.05.16 05:20sell2325100.00110.12110.73109.92
46492006.05.16 06:00close2325100.00109.98110.73109.9212729.593845126.66
46502006.05.16 06:00close2324100.00109.99110.72109.76-2727.523842399.14
46512006.05.16 06:01sell2326100.00109.96110.72109.76
46522006.05.16 06:21sell2327100.00110.12110.73109.92
46532006.05.16 06:29close2327100.00109.99110.73109.9211819.263854218.40
46542006.05.16 06:30close2326100.00110.01110.72109.76-4545.043849673.36
46552006.05.16 06:30sell2328100.00109.96110.72109.76
46562006.05.16 07:01sell2329100.00110.12110.73109.92
46572006.05.16 07:19sell2330100.00110.28110.74110.08
46582006.05.16 07:26close2330100.00110.11110.74110.0815439.113865112.47
46592006.05.16 07:26close2329100.00110.12110.73109.920.003865112.47
46602006.05.16 07:27close2328100.00110.13110.72109.76-15436.303849676.17
46612006.05.16 07:27sell2331100.00110.10110.86109.90
46622006.05.16 07:29sell2332100.00110.26110.87110.06
46632006.05.16 07:30close2332100.00110.17110.87110.068169.193857845.36
46642006.05.16 07:30close2331100.00110.16110.86109.90-5446.623852398.74
46652006.05.16 07:30sell2333100.00110.13110.89109.93
46662006.05.16 08:15sell2334100.00110.28110.89110.08
46672006.05.16 08:25close2334100.00110.20110.89110.087259.533859658.27
46682006.05.16 08:25close2333100.00110.19110.89109.93-5445.143854213.13
46692006.05.16 08:25buy2335100.00110.20109.44110.40
46702006.05.16 08:47t/p2335100.00110.40109.44110.4018114.303872327.43
46712006.05.16 08:47buy2336100.00110.45109.69110.65
46722006.05.16 08:53buy2337100.00110.27109.66110.47
46732006.05.16 09:44close2337100.00110.38109.66110.479965.573882293.00
46742006.05.16 09:45close2336100.00110.36109.69110.65-8155.133874137.87
46752006.05.16 09:45buy2338100.00110.39109.63110.59
46762006.05.16 09:53buy2339100.00110.23109.62110.43
46772006.05.16 09:58close2339100.00110.32109.62110.438158.093882295.96
46782006.05.16 09:58close2338100.00110.28109.63110.59-9974.613872321.35
46792006.05.16 09:59buy2340100.00110.49109.73110.69
46802006.05.16 10:00buy2341100.00110.30109.69110.50
46812006.05.16 10:01close2341100.00110.40109.69110.509057.973881379.32
46822006.05.16 10:01close2340100.00110.38109.73110.69-9965.573871413.75
46832006.05.16 10:01buy2342100.00110.45109.69110.65
46842006.05.16 12:00buy2343100.00110.27109.66110.47
46852006.05.16 13:30buy2344100.00110.08109.62110.28
46862006.05.16 13:33buy2345100.00109.92109.61110.12
46872006.05.16 13:39t/p2345100.00110.12109.61110.1218160.353889574.10
46882006.05.16 13:39close2344100.00110.13109.62110.284540.093894114.19
46892006.05.16 13:39close2343100.00110.11109.66110.47-14530.923879583.27
46902006.05.16 13:39close2342100.00110.13109.69110.65-29056.573850526.70
46912006.05.16 13:39sell2346100.00110.08110.84109.88
46922006.05.16 13:41sell2347100.00110.23110.84110.03
46932006.05.16 13:44close2347100.00110.13110.84110.039080.183859606.88
46942006.05.16 13:44close2346100.00110.14110.84109.88-5447.613854159.27
46952006.05.16 13:44sell2348100.00110.12110.88109.92
46962006.05.16 13:47t/p2348100.00109.92110.88109.9218201.683872360.95
46972006.05.16 13:47sell2349100.00109.84110.60109.64
46982006.05.16 13:52sell2350100.00110.01110.62109.81
46992006.05.16 14:18close2350100.00109.91110.62109.819098.353881459.30
47002006.05.16 14:18close2349100.00109.93110.60109.64-8187.033873272.27
47012006.05.16 14:19sell2351100.00109.88110.64109.68
47022006.05.16 14:24sell2352100.00110.05110.66109.85
47032006.05.16 14:40sell2353100.00110.20110.66110.00
47042006.05.16 15:01close2353100.00110.04110.66110.0014540.173887812.44
47052006.05.16 15:01close2352100.00110.05110.66109.850.003887812.44
47062006.05.16 15:01close2351100.00110.06110.64109.68-16354.723871457.72
47072006.05.16 15:02sell2354100.00110.03110.79109.83
47082006.05.16 19:11t/p2354100.00109.83110.79109.8318211.623889669.34
47092006.05.16 19:11sell2355100.00109.78110.54109.58
47102006.05.17 01:21t/p2355100.00109.58110.54109.5817658.873907328.21
47112006.05.17 01:21sell2356100.00109.53110.29109.33
47122006.05.17 08:07t/p2356100.00109.33110.29109.3318298.263925626.47
47132006.05.17 08:07sell2357100.00109.26110.02109.06
47142006.05.17 08:25t/p2357100.00109.06110.02109.0618340.213943966.68
47152006.05.17 08:25sell2358100.00109.01109.77108.81
47162006.05.17 08:30sell2359100.00109.21109.82109.01
47172006.05.17 09:58close2359100.00109.10109.82109.0110082.493954049.17
47182006.05.17 09:59close2358100.00109.12109.77108.81-10080.653943968.52
47192006.05.17 10:00sell2360100.00109.09109.85108.89
47202006.05.17 11:01sell2361100.00109.37109.98109.17
47212006.05.17 11:27close2361100.00109.20109.98109.1715567.773959536.29
47222006.05.17 11:28close2360100.00109.19109.85108.89-9158.353950377.94
47232006.05.17 11:28buy2362100.00109.20108.44109.40
47242006.05.17 13:01t/p2362100.00109.40108.44109.4018279.873968657.81
47252006.05.17 13:01buy2363100.00109.45108.69109.65
47262006.05.17 13:44buy2364100.00109.28108.67109.48
47272006.05.17 13:53buy2365100.00109.07108.61109.27
47282006.05.17 14:02t/p2365100.00109.27108.61109.2718286.553986944.36
47292006.05.17 14:02close2364100.00109.37108.67109.488228.953995173.31
47302006.05.17 14:02close2363100.00109.38108.69109.65-6399.713988773.60
47312006.05.17 14:04buy2366100.00109.41108.65109.61
47322006.05.17 14:23buy2367100.00109.25108.64109.45
47332006.05.17 14:29close2367100.00109.37108.64109.4510971.933999745.53
47342006.05.17 14:30close2366100.00109.36108.65109.61-4572.063995173.47
47352006.05.17 14:30buy2368100.00109.42108.66109.62
47362006.05.17 15:00t/p2368100.00109.62108.66109.6218204.984013378.45
47372006.05.17 15:00buy2369100.00109.90109.14110.10
47382006.05.17 15:05buy2370100.00109.73109.12109.93
47392006.05.17 15:11close2370100.00109.84109.12109.9310014.574023393.02
47402006.05.17 15:11close2369100.00109.85109.14110.10-4551.664018841.36
47412006.05.17 15:11buy2371100.00109.88109.12110.08
47422006.05.17 15:12buy2372100.00109.73109.12109.93
47432006.05.17 15:14buy2373100.00109.55109.09109.75
47442006.05.17 15:21buy2374100.00109.36109.05109.56
47452006.05.17 15:29t/p2373100.00109.75109.09109.7518221.574037062.93
47462006.05.17 15:29t/p2374100.00109.56109.05109.5618221.584055284.51
47472006.05.17 15:29close2372100.00109.76109.12109.932733.244058017.75
47482006.05.17 15:30close2371100.00109.74109.12110.08-12757.434045260.32
47492006.05.17 15:30buy2375100.00109.81109.05110.01
47502006.05.17 16:01t/p2375100.00110.01109.05110.0118134.014063394.33
47512006.05.17 16:01buy2376100.00110.33109.57110.53
47522006.05.17 16:04buy2377100.00110.17109.56110.37
47532006.05.17 16:10close2377100.00110.27109.56110.379068.654072462.98
47542006.05.17 16:10close2376100.00110.28109.57110.53-4533.914067929.07
47552006.05.17 16:10buy2378100.00110.31109.55110.51
47562006.05.17 16:11buy2379100.00110.03109.42110.23
47572006.05.17 16:20buy2380100.00109.82109.36110.02
47582006.05.17 16:28t/p2380100.00110.02109.36110.0218160.354086089.42
47592006.05.17 16:28close2379100.00110.13109.42110.239080.184095169.60
47602006.05.17 16:29close2378100.00110.29109.55110.51-1813.404093356.20
47612006.05.17 16:30buy2381100.00110.28109.52110.48
47622006.05.17 16:31t/p2381100.00110.48109.52110.4818083.184111439.38
47632006.05.17 16:31buy2382100.00110.64109.88110.84
47642006.05.17 16:38buy2383100.00110.48109.87110.68
47652006.05.17 16:39close2383100.00110.60109.87110.6810849.914122289.29
47662006.05.17 16:40close2382100.00110.61109.88110.84-2712.234119577.06
47672006.05.17 16:40buy2384100.00110.64109.88110.84
47682006.05.17 16:40buy2385100.00110.42109.81110.62
47692006.05.17 16:49buy2386100.00110.26109.80110.46
47702006.05.17 16:57t/p2386100.00110.46109.80110.4618101.184137678.24
47712006.05.17 16:57close2385100.00110.49109.81110.626335.414144013.65
47722006.05.17 16:58close2384100.00110.48109.88110.84-14482.264129531.39
47732006.05.17 16:58buy2387100.00110.54109.78110.74
47742006.05.17 17:28t/p2387100.00110.74109.78110.7418055.434147586.82
47752006.05.17 17:28buy2388100.00110.81110.05111.01
47762006.05.17 17:29buy2389100.00110.55109.94110.75
47772006.05.17 18:57close2389100.00110.70109.94110.7513550.144161136.96
47782006.05.17 18:58close2388100.00110.69110.05111.01-10841.094150295.87
47792006.05.17 18:58buy2390100.00110.71109.95110.91
47802006.05.17 19:26t/p2390100.00110.91109.95110.9118031.014168326.88
47812006.05.17 19:26buy2391100.00110.96110.20111.16
47822006.05.17 19:55t/p2391100.00111.16110.20111.1617988.854186315.73
47832006.05.17 19:55buy2392100.00111.22110.46111.42
47842006.05.17 19:59buy2393100.00110.96110.35111.16
47852006.05.17 22:26close2393100.00111.11110.35111.1613500.144199815.87
47862006.05.17 22:26close2392100.00111.10110.46111.42-10801.084189014.79
47872006.05.17 22:27buy2394100.00111.15110.39111.35
47882006.05.17 23:31buy2395100.00110.99110.38111.19
47892006.05.18 00:10buy2396100.00110.84110.38111.04
47902006.05.18 00:49close2396100.00111.03110.38111.0417112.494206127.28
47912006.05.18 00:50close2395100.00111.07110.38111.197966.764214094.04
47922006.05.18 00:50close2394100.00111.06110.39111.35-7339.634206754.41
47932006.05.18 00:51sell2397100.00111.04111.80110.84
47942006.05.18 01:01t/p2397100.00110.84111.80110.8418052.174224806.58
47952006.05.18 01:01sell2398100.00110.75111.51110.55
47962006.05.18 01:18sell2399100.00110.90111.51110.70
47972006.05.18 01:29close2399100.00110.74111.51110.7014448.264239254.84
47982006.05.18 01:30close2398100.00110.73111.51110.551806.204241061.04
47992006.05.18 01:32sell2400100.00110.71111.47110.51
48002006.05.18 01:51sell2401100.00110.86111.47110.66
48012006.05.18 02:02close2401100.00110.78111.47110.667221.524248282.56
48022006.05.18 02:04close2400100.00110.77111.47110.51-5416.634242865.93
48032006.05.18 02:05sell2402100.00110.74111.50110.54
48042006.05.18 02:24sell2403100.00110.89111.50110.69
48052006.05.18 02:29close2403100.00110.74111.50110.6913545.244256411.17
48062006.05.18 02:30close2402100.00110.76111.50110.54-1805.714254605.46
48072006.05.18 02:30sell2404100.00110.67111.43110.47
48082006.05.18 07:22sell2405100.00110.83111.44110.63
48092006.05.18 07:29close2405100.00110.74111.44110.638127.144262732.60
48102006.05.18 07:30close2404100.00110.76111.43110.47-8125.684254606.92
48112006.05.18 07:30sell2406100.00110.71111.47110.51
48122006.05.18 09:15sell2407100.00110.86111.47110.66
48132006.05.18 09:29close2407100.00110.71111.47110.6613548.914268155.83
48142006.05.18 09:30close2406100.00110.70111.47110.51903.344269059.17
48152006.05.18 09:30sell2408100.00110.65111.41110.45
48162006.05.18 11:38sell2409100.00110.81111.42110.61
48172006.05.18 11:46sell2410100.00110.97111.43110.77
48182006.05.18 12:12sell2411100.00111.13111.44110.93
48192006.05.18 14:00t/p2411100.00110.93111.44110.9318039.154287098.32
48202006.05.18 14:00close2410100.00110.87111.43110.779019.574296117.89
48212006.05.18 14:01close2409100.00110.88111.42110.61-6313.134289804.76
48222006.05.18 14:01close2408100.00110.90111.41110.45-22542.834267261.93
48232006.05.18 14:02sell2412100.00110.84111.60110.64
48242006.05.18 14:05sell2413100.00111.02111.63110.82
48252006.05.18 14:29close2413100.00110.90111.63110.8210820.564278082.49
48262006.05.18 14:30close2412100.00110.91111.60110.64-6311.424271771.07
48272006.05.18 14:30sell2414100.00110.81111.57110.61
48282006.05.18 14:30t/p2414100.00110.61111.57110.6118089.734289860.80
48292006.05.18 14:30sell2415100.00110.52111.28110.32
48302006.05.18 14:34sell2416100.00110.71111.32110.51
48312006.05.18 14:42sell2417100.00110.87111.33110.67
48322006.05.18 14:59t/p2417100.00110.67111.33110.6718073.384307934.18
48332006.05.18 14:59close2416100.00110.66111.32110.514518.344312452.52
48342006.05.18 15:00close2415100.00110.65111.28110.32-11748.764300703.76
48352006.05.18 15:00sell2418100.00110.59111.35110.39
48362006.05.18 16:31sell2419100.00110.77111.38110.57
48372006.05.18 16:35sell2420100.00110.92111.38110.72
48382006.05.18 17:09sell2421100.00111.08111.39110.88
48392006.05.18 17:30t/p2421100.00110.88111.39110.8818047.284318751.04
48402006.05.18 17:30close2420100.00110.82111.38110.729023.644327774.68
48412006.05.18 17:30close2419100.00110.78111.38110.57-902.694326871.99
48422006.05.18 17:30close2418100.00110.79111.35110.39-18052.174308819.82
48432006.05.18 17:30sell2422100.00110.70111.46110.50
48442006.05.18 17:34sell2423100.00110.87111.48110.67
48452006.05.18 17:59close2423100.00110.77111.48110.679027.724317847.54
48462006.05.18 18:00close2422100.00110.76111.46110.50-5417.124312430.42
48472006.05.18 18:00sell2424100.00110.64111.40110.44
48482006.05.18 18:08sell2425100.00110.79111.40110.59
48492006.05.18 18:11close2425100.00110.71111.40110.597226.094319656.51
48502006.05.18 18:11close2424100.00110.70111.40110.44-5420.054314236.46
48512006.05.18 18:11sell2426100.00110.71111.47110.51
48522006.05.18 19:02sell2427100.00110.88111.49110.68
48532006.05.18 21:03sell2428100.00111.04111.50110.84
48542006.05.18 21:30close2428100.00110.87111.50110.8415333.274329569.73
48552006.05.18 21:31close2427100.00110.88111.49110.680.004329569.73
48562006.05.18 21:31close2426100.00110.89111.47110.51-16232.304313337.43
48572006.05.18 21:31sell2429100.00110.84111.60110.64
48582006.05.19 00:32t/p2429100.00110.64111.60110.6417485.614330823.04
48592006.05.19 00:32sell2430100.00110.58111.34110.38
48602006.05.19 00:33sell2431100.00110.77111.38110.57
48612006.05.19 00:34t/p2431100.00110.57111.38110.5718093.004348916.04
48622006.05.19 00:34close2430100.00110.54111.34110.383618.604352534.64
48632006.05.19 00:34sell2432100.00110.59111.35110.39
48642006.05.19 00:44sell2433100.00110.75111.36110.55
48652006.05.19 00:45close2433100.00110.66111.36110.558133.024360667.66
48662006.05.19 00:45close2432100.00110.65111.35110.39-5422.504355245.16
48672006.05.19 00:45sell2434100.00110.63111.39110.43
48682006.05.19 01:43sell2435100.00110.80111.41110.60
48692006.05.19 01:46close2435100.00110.71111.41110.608129.354363374.51
48702006.05.19 01:46close2434100.00110.70111.39110.43-6323.404357051.11
48712006.05.19 01:46sell2436100.00110.67111.43110.47
48722006.05.19 02:30sell2437100.00110.84111.45110.64
48732006.05.19 02:57close2437100.00110.75111.45110.648126.414365177.52
48742006.05.19 02:58close2436100.00110.79111.43110.47-10831.304354346.22
48752006.05.19 02:58buy2438100.00110.80110.04111.00
48762006.05.19 03:40t/p2438100.00111.00110.04111.0018014.774372360.99
48772006.05.19 03:40buy2439100.00111.06110.30111.26
48782006.05.19 07:10buy2440100.00110.90110.29111.10
48792006.05.19 08:00close2440100.00110.99110.29111.108108.844380469.83
48802006.05.19 08:00close2439100.00110.98110.30111.26-7208.514373261.32
48812006.05.19 08:00buy2441100.00111.05110.29111.25
48822006.05.19 08:30t/p2441100.00111.25110.29111.2517969.454391230.77
48832006.05.19 08:30buy2442100.00111.34110.58111.54
48842006.05.19 08:33t/p2442100.00111.54110.58111.5417924.364409155.13
48852006.05.19 08:33buy2443100.00111.62110.86111.82
48862006.05.19 08:36buy2444100.00111.45110.84111.65
48872006.05.19 08:36close2444100.00111.56110.84111.659860.164419015.29
48882006.05.19 08:36close2443100.00111.51110.86111.82-9864.594409150.70
48892006.05.19 08:37buy2445100.00111.51110.75111.71
48902006.05.19 08:37buy2446100.00111.29110.68111.49
48912006.05.19 08:39close2446100.00111.49110.68111.4917938.834427089.53
48922006.05.19 08:39close2445100.00111.50110.75111.71-896.864426192.67
48932006.05.19 08:39buy2447100.00111.53110.77111.73
48942006.05.19 08:46buy2448100.00111.36110.75111.56
48952006.05.19 08:47close2448100.00111.45110.75111.568075.374434268.04
48962006.05.19 08:47close2447100.00111.47110.77111.73-5382.614428885.43
48972006.05.19 08:47buy2449100.00111.52110.76111.72
48982006.05.19 08:49buy2450100.00111.36110.75111.56
48992006.05.19 08:49buy2451100.00111.16110.70111.36
49002006.05.19 08:50t/p2451100.00111.36110.70111.3617954.934446840.36
49012006.05.19 08:50close2450100.00111.39110.75111.562693.244449533.60
49022006.05.19 08:51close2449100.00111.38110.76111.72-12569.584436964.02
49032006.05.19 08:51buy2452100.00111.41110.65111.61
49042006.05.19 08:54t/p2452100.00111.61110.65111.6117917.934454881.95
49052006.05.19 08:54buy2453100.00111.66110.90111.86
49062006.05.19 10:32t/p2453100.00111.86110.90111.8617876.304472758.25
49072006.05.19 10:32buy2454100.00111.92111.16112.12
49082006.05.19 10:47buy2455100.00111.76111.15111.96
49092006.05.19 10:52close2455100.00111.85111.15111.968046.494480804.74
49102006.05.19 10:52close2454100.00111.84111.16112.12-7153.084473651.66
49112006.05.19 10:52buy2456100.00111.89111.13112.09
49122006.05.19 11:26t/p2456100.00112.09111.13112.0917841.214491492.87
49132006.05.19 11:26buy2457100.00112.14111.38112.34
49142006.05.19 11:29buy2458100.00111.88111.27112.08
49152006.05.19 13:02buy2459100.00111.73111.27111.93
49162006.05.19 13:44buy2460100.00111.57111.26111.77
49172006.05.19 13:54t/p2460100.00111.77111.26111.7717890.694509383.56
49182006.05.19 13:54close2459100.00111.79111.27111.935367.214514750.77
49192006.05.19 13:55close2458100.00111.76111.27112.08-10737.294504013.48
49202006.05.19 13:55close2457100.00111.77111.38112.34-33103.704470909.78
49212006.05.19 13:55sell2461100.00111.78112.54111.58
49222006.05.19 14:12t/p2461100.00111.58112.54111.5817925.964488835.74
49232006.05.19 14:12sell2462100.00111.53112.29111.33
49242006.05.19 14:18sell2463100.00111.69112.30111.49
49252006.05.19 14:22sell2464100.00111.87112.33111.67
49262006.05.19 14:29t/p2464100.00111.67112.33111.6717916.334506752.07
49272006.05.19 14:29close2463100.00111.63112.30111.495374.904512126.97
49282006.05.19 14:30close2462100.00111.65112.29111.33-10747.874501379.10
49292006.05.19 14:30sell2465100.00111.60112.36111.40
49302006.05.19 15:02sell2466100.00111.75112.36111.55
49312006.05.19 15:21sell2467100.00111.96112.42111.76
49322006.05.19 15:50sell2468100.00112.11112.42111.91
49332006.05.19 16:30t/p2468100.00111.91112.42111.9117892.294519271.39
49342006.05.19 16:30close2467100.00111.78112.42111.7616103.064535374.45
49352006.05.19 16:30close2466100.00111.77112.36111.55-1789.394533585.06
49362006.05.19 16:31close2465100.00111.78112.36111.40-16103.064517482.00
49372006.05.19 16:32sell2469100.00111.70112.46111.50
49382006.05.19 16:49sell2470100.00111.87112.48111.67
49392006.05.19 16:59close2470100.00111.78112.48111.678051.534525533.53
49402006.05.19 17:00close2469100.00111.79112.46111.50-8050.814517482.72
49412006.05.19 17:00sell2471100.00111.74112.50111.54
49422006.05.19 18:18sell2472100.00111.89112.50111.69
49432006.05.19 18:29close2472100.00111.80112.50111.698050.094525532.81
49442006.05.19 18:30close2471100.00111.81112.50111.54-6260.624519272.19
49452006.05.19 18:30sell2473100.00111.75112.51111.55
49462006.05.22 00:42sell2474100.00111.90112.51111.70
49472006.05.22 02:10sell2475100.00112.06112.52111.86
49482006.05.22 03:17sell2476100.00112.22112.53112.02
49492006.05.22 04:00t/p2476100.00112.02112.53112.0217863.524537135.71
49502006.05.22 04:00close2475100.00111.96112.52111.868931.764546067.47
49512006.05.22 04:01close2474100.00111.97112.51111.70-6251.674539815.80
49522006.05.22 04:01close2473100.00111.98112.51111.55-21133.684518682.12
49532006.05.22 04:01sell2477100.00111.95112.71111.75
49542006.05.22 04:07sell2478100.00112.15112.76111.95
49552006.05.22 04:29close2478100.00112.00112.76111.9513392.864532074.98
49562006.05.22 04:30close2477100.00112.01112.71111.75-5356.664526718.32
49572006.05.22 04:30sell2479100.00111.92112.68111.72
49582006.05.22 05:08sell2480100.00112.10112.71111.90
49592006.05.22 06:34sell2481100.00112.31112.77112.11
49602006.05.22 07:03sell2482100.00112.52112.83112.32
49612006.05.22 07:06s/l2479100.00112.68112.68111.72-67447.644459270.68
49622006.05.22 07:06close2482100.00112.68112.83112.32-14199.504445071.18
49632006.05.22 07:06close2481100.00112.67112.77112.11-31951.724413119.46
49642006.05.22 07:06close2480100.00112.68112.71111.90-51473.204361646.26
49652006.05.22 07:06buy2483100.00112.64111.88112.84
49662006.05.22 07:36t/p2483100.00112.84111.88112.8417722.644379368.90
49672006.05.22 07:36buy2484100.00112.89112.13113.09
49682006.05.22 08:30buy2485100.00112.72112.11112.92
49692006.05.22 08:57close2485100.00112.84112.11112.9210634.534390003.43
49702006.05.22 08:57close2484100.00112.85112.13113.09-3544.534386458.90
49712006.05.22 08:57buy2486100.00112.85112.09113.05
49722006.05.22 08:59buy2487100.00112.66112.05112.86
49732006.05.22 09:26close2487100.00112.76112.05112.868868.394395327.29
49742006.05.22 09:26close2486100.00112.77112.09113.05-7094.094388233.20
49752006.05.22 09:27buy2488100.00112.83112.07113.03
49762006.05.22 09:29buy2489100.00112.60111.99112.80
49772006.05.22 11:00buy2490100.00112.45111.99112.65
49782006.05.22 14:30buy2491100.00112.19111.88112.39
49792006.05.22 14:31s/l2488100.00112.07112.07113.03-67820.814320412.39
49802006.05.22 14:31close2491100.00112.06111.88112.39-11600.934308811.46
49812006.05.22 14:32close2490100.00112.07111.99112.65-33907.384274904.08
49822006.05.22 14:32close2489100.00112.08111.99112.80-46395.434228508.65
49832006.05.22 14:32sell2492100.00112.16112.92111.96
49842006.05.22 14:45sell2493100.00112.31112.92112.11
49852006.05.22 14:50sell2494100.00112.50112.96112.30
49862006.05.22 14:59t/p2494100.00112.30112.96112.3017831.674246340.32
49872006.05.22 14:59close2493100.00112.16112.92112.1113373.754259714.07
49882006.05.22 15:00close2492100.00112.18112.92111.96-1782.854257931.22
49892006.05.22 15:00sell2495100.00112.08112.84111.88
49902006.05.22 16:00t/p2495100.00111.88112.84111.8817885.884275817.10
49912006.05.22 16:00sell2496100.00111.78112.54111.58
49922006.05.22 16:13sell2497100.00111.95112.56111.75
49932006.05.22 16:18sell2498100.00112.13112.59111.93
49942006.05.22 16:27close2498100.00111.95112.59111.9316078.614291895.71
49952006.05.22 16:27close2497100.00111.96112.56111.75-893.184291002.53
49962006.05.22 16:28close2496100.00111.95112.54111.58-15185.354275817.18
49972006.05.22 16:28sell2499100.00111.92112.68111.72
49982006.05.22 16:30t/p2499100.00111.72112.68111.7217905.104293722.28
49992006.05.22 16:30sell2500100.00111.66112.42111.46
50002006.05.22 16:49sell2501100.00111.81112.42111.61
50012006.05.22 16:57close2501100.00111.72112.42111.618055.854301778.13
50022006.05.22 16:57close2500100.00111.71112.42111.46-4475.884297302.25
50032006.05.22 16:57sell2502100.00111.68112.44111.48
50042006.05.22 17:17sell2503100.00111.84112.45111.64
50052006.05.22 17:27close2503100.00111.73112.45111.649845.164307147.41
50062006.05.22 17:27close2502100.00111.72112.44111.48-3580.384303567.03
50072006.05.22 17:27sell2504100.00111.70112.46111.50
50082006.05.22 19:01t/p2504100.00111.50112.46111.5017951.714321518.74
50092006.05.22 19:01sell2505100.00111.37112.13111.17
50102006.05.22 19:14sell2506100.00111.55112.16111.35
50112006.05.22 19:25close2506100.00111.42112.16111.3511667.564333186.30
50122006.05.22 19:26close2505100.00111.41112.13111.17-3590.344329595.96
50132006.05.22 19:26sell2507100.00111.38112.14111.18
50142006.05.22 21:41sell2508100.00111.53112.14111.33
50152006.05.22 22:26close2508100.00111.45112.14111.337178.114336774.07
50162006.05.22 22:27close2507100.00111.44112.14111.18-5384.064331390.01
50172006.05.22 22:28sell2509100.00111.41112.17111.21
50182006.05.23 00:01sell2510100.00111.56112.17111.36
50192006.05.23 00:09sell2511100.00111.73112.19111.53
50202006.05.23 00:20close2511100.00111.56112.19111.5315238.444346628.45
50212006.05.23 00:20close2510100.00111.54112.17111.361793.084348421.53
50222006.05.23 00:21close2509100.00111.56112.17111.21-14039.984334381.55
50232006.05.23 00:22buy2512100.00111.57110.81111.77
50242006.05.23 01:09t/p2512100.00111.77110.81111.7717892.294352273.84
50252006.05.23 01:09buy2513100.00111.82111.06112.02
50262006.05.23 01:22buy2514100.00111.67111.06111.87
50272006.05.23 01:31close2514100.00111.75111.06111.877158.844359432.68
50282006.05.23 01:32close2513100.00111.76111.06112.02-5368.654354064.03
50292006.05.23 01:32buy2515100.00111.79111.03111.99
50302006.05.23 04:00buy2516100.00111.63111.02111.83
50312006.05.23 04:44buy2517100.00111.48111.02111.68
50322006.05.23 05:42buy2518100.00111.32111.01111.52
50332006.05.23 05:46buy2519100.00111.17111.01111.37
50342006.05.23 06:13s/l2515100.00111.03111.03111.99-68449.974285614.06
50352006.05.23 06:13close2519100.00111.03111.01111.37-12609.204273004.86
50362006.05.23 06:14close2518100.00111.06111.01111.52-23410.774249594.09
50372006.05.23 06:14close2517100.00111.05111.02111.68-38721.304210872.79
50382006.05.23 06:14close2516100.00111.04111.02111.83-53134.014157738.78
50392006.05.23 06:14sell2520100.00111.05111.81110.85
50402006.05.23 06:29sell2521100.00111.24111.85111.04
50412006.05.23 07:38close2521100.00111.14111.85111.048997.664166736.44
50422006.05.23 07:39close2520100.00111.15111.81110.85-8996.854157739.59
50432006.05.23 07:39sell2522100.00111.09111.85110.89
50442006.05.23 08:30sell2523100.00111.27111.88111.07
50452006.05.23 08:31sell2524100.00111.59112.05111.39
50462006.05.23 08:40t/p2524100.00111.39112.05111.3917956.544175696.13
50472006.05.23 08:40close2523100.00111.38111.88111.07-9876.104165820.03
50482006.05.23 08:41close2522100.00111.43111.85110.89-30512.434135307.60
50492006.05.23 08:41buy2525100.00111.45110.69111.65
50502006.05.23 08:47buy2526100.00111.29110.68111.49
50512006.05.23 08:50close2526100.00111.38110.68111.498080.454143388.05
50522006.05.23 08:50close2525100.00111.37110.69111.65-7183.264136204.79
50532006.05.23 08:50buy2527100.00111.43110.67111.63
50542006.05.23 08:56buy2528100.00111.26110.65111.46
50552006.05.23 08:59t/p2528100.00111.46110.65111.4617938.834154143.62
50562006.05.23 08:59close2527100.00111.49110.67111.635381.654159525.27
50572006.05.23 09:00buy2529100.00111.54110.78111.74
50582006.05.23 09:12buy2530100.00111.38110.77111.58
50592006.05.23 10:32close2530100.00111.48110.77111.588970.224168495.49
50602006.05.23 10:34close2529100.00111.49110.78111.74-4484.714164010.78
50612006.05.23 10:34buy2531100.00111.54110.78111.74
50622006.05.23 10:41buy2532100.00111.39110.78111.59
50632006.05.23 11:03close2532100.00111.47110.78111.597176.824171187.60
50642006.05.23 11:03close2531100.00111.46110.78111.74-7177.464164010.14
50652006.05.23 11:03buy2533100.00111.51110.75111.71
50662006.05.23 11:06buy2534100.00111.36110.75111.56
50672006.05.23 13:01close2534100.00111.48110.75111.5610764.264174774.40
50682006.05.23 13:01close2533100.00111.49110.75111.71-1793.884172980.52
50692006.05.23 13:01buy2535100.00111.46110.70111.66
50702006.05.23 13:20buy2536100.00111.30110.69111.50
50712006.05.23 13:29close2536100.00111.42110.69111.5010770.064183750.58
50722006.05.23 13:30close2535100.00111.43110.70111.66-2692.274181058.31
50732006.05.23 13:30buy2537100.00111.49110.73111.69
50742006.05.23 14:06buy2538100.00111.34110.73111.54
50752006.05.23 14:29close2538100.00111.43110.73111.548076.824189135.13
50762006.05.23 14:30close2537100.00111.44110.73111.69-4486.724184648.41
50772006.05.23 14:30buy2539100.00111.50110.74111.70
50782006.05.23 14:30t/p2539100.00111.70110.74111.7017905.104202553.51
50792006.05.23 14:30buy2540100.00111.74110.98111.94
50802006.05.23 14:32buy2541100.00111.58110.97111.78
50812006.05.23 14:48buy2542100.00111.43110.97111.63
50822006.05.23 15:31buy2543100.00111.27110.96111.47
50832006.05.23 15:47buy2544100.00111.12110.96111.32
50842006.05.23 16:00t/p2543100.00111.47110.96111.4717938.834220492.34
50852006.05.23 16:00t/p2544100.00111.32110.96111.3217938.834238431.17
50862006.05.23 16:00close2542100.00111.49110.97111.635381.654243812.82
50872006.05.23 16:00close2541100.00111.47110.97111.78-9868.134233944.69
50882006.05.23 16:00close2540100.00111.48110.98111.94-23322.574210622.12
50892006.05.23 16:00buy2545100.00111.50110.74111.70
50902006.05.23 16:05buy2546100.00111.34110.73111.54
50912006.05.23 16:06close2546100.00111.46110.73111.5410766.194221388.31
50922006.05.23 16:06close2545100.00111.47110.74111.70-2691.314218697.00
50932006.05.23 16:06buy2547100.00111.50110.74111.70
50942006.05.23 16:08buy2548100.00111.33110.72111.53
50952006.05.23 16:10close2548100.00111.46110.72111.5311663.384230360.38
50962006.05.23 16:10close2547100.00111.45110.74111.70-4486.324225874.06
50972006.05.23 16:10buy2549100.00111.48110.72111.68
50982006.05.23 16:17buy2550100.00111.26110.65111.46
50992006.05.23 16:20close2550100.00111.43110.65111.4615256.214241130.27
51002006.05.23 16:20close2549100.00111.42110.72111.68-5385.034235745.24
51012006.05.23 16:20buy2551100.00111.48110.72111.68
51022006.05.23 16:25buy2552100.00111.31110.70111.51
51032006.05.23 16:26close2552100.00111.40110.70111.518078.994243824.23
51042006.05.23 16:26close2551100.00111.37110.72111.68-9876.994233947.24
51052006.05.23 16:26buy2553100.00111.40110.64111.60
51062006.05.23 16:46buy2554100.00111.22110.61111.42
51072006.05.23 16:59close2554100.00111.34110.61111.4210777.804244725.04
51082006.05.23 17:00close2553100.00111.36110.64111.60-3591.954241133.09
51092006.05.23 17:00buy2555100.00111.39110.63111.59
51102006.05.23 17:15buy2556100.00111.19110.58111.39
51112006.05.23 17:19close2556100.00111.30110.58111.399883.204251016.29
51122006.05.23 17:19close2555100.00111.29110.63111.59-8985.534242030.76
51132006.05.23 17:20sell2557100.00111.23111.99111.03
51142006.05.23 20:30sell2558100.00111.42112.03111.22
51152006.05.23 20:36sell2559100.00111.58112.04111.38
51162006.05.23 20:41t/p2559100.00111.38112.04111.3817966.224259996.98
51172006.05.23 20:41close2558100.00111.32112.03111.228983.114268980.09
51182006.05.23 20:41close2557100.00111.34111.99111.03-9879.654259100.44
51192006.05.23 20:41buy2560100.00111.32110.56111.52
51202006.05.23 21:00t/p2560100.00111.52110.56111.5217930.794277031.23
51212006.05.23 21:00buy2561100.00111.58110.82111.78
51222006.05.23 21:30t/p2561100.00111.78110.82111.7817882.694294913.92
51232006.05.23 21:30buy2562100.00111.88111.12112.08
51242006.05.23 23:00t/p2562100.00112.08111.12112.0817831.674312745.59
51252006.05.23 23:00buy2563100.00112.20111.44112.40
51262006.05.24 01:05buy2564100.00111.97111.36112.17
51272006.05.24 01:25close2564100.00112.13111.36112.1714269.154327014.74
51282006.05.24 01:25close2563100.00112.12111.44112.40-6880.514320134.23
51292006.05.24 01:25buy2565100.00112.14111.38112.34
51302006.05.24 01:54t/p2565100.00112.34111.38112.3417795.184337929.41
51312006.05.24 01:54buy2566100.00112.43111.67112.63
51322006.05.24 02:34buy2567100.00112.28111.67112.48
51332006.05.24 02:58close2567100.00112.37111.67112.488009.264345938.67
51342006.05.24 02:58close2566100.00112.36111.67112.63-6229.984339708.69
51352006.05.24 02:58buy2568100.00112.41111.65112.61
51362006.05.24 03:01buy2569100.00112.19111.58112.39
51372006.05.24 03:32buy2570100.00112.01111.55112.21
51382006.05.24 04:56close2570100.00112.21111.55112.2117823.724357532.41
51392006.05.24 04:57close2569100.00112.20111.58112.39891.274358423.68
51402006.05.24 04:58close2568100.00112.19111.65112.61-19609.594338814.09
51412006.05.24 04:58sell2571100.00112.18112.94111.98
51422006.05.24 05:23sell2572100.00112.34112.95112.14
51432006.05.24 05:55sell2573100.00112.50112.96112.30
51442006.05.24 06:00close2573100.00112.32112.96112.3016025.644354839.73
51452006.05.24 06:02close2572100.00112.31112.95112.142671.184357510.91
51462006.05.24 06:03close2571100.00112.32112.94111.98-12464.394345046.52
51472006.05.24 06:03sell2574100.00112.29113.05112.09
51482006.05.24 06:47sell2575100.00112.46113.07112.26
51492006.05.24 06:54sell2576100.00112.62113.08112.42
51502006.05.24 07:01t/p2576100.00112.42113.08112.4217798.344362844.86
51512006.05.24 07:01close2575100.00112.37113.07112.268009.264370854.12
51522006.05.24 07:01close2574100.00112.36113.05112.09-6229.984364624.14
51532006.05.24 07:01sell2577100.00112.33113.09112.13
51542006.05.24 07:20sell2578100.00112.48113.09112.28
51552006.05.24 07:29close2578100.00112.38113.09112.288898.384373522.52
51562006.05.24 07:30close2577100.00112.40113.09112.13-6227.764367294.76
51572006.05.24 07:30sell2579100.00112.32113.08112.12
51582006.05.24 08:00t/p2579100.00112.12113.08112.1217844.404385139.16
51592006.05.24 08:00sell2580100.00112.04112.80111.84
51602006.05.24 08:31t/p2580100.00111.84112.80111.8417882.694403021.85
51612006.05.24 08:31sell2581100.00111.80112.56111.60
51622006.05.24 08:46sell2582100.00112.01112.62111.81
51632006.05.24 09:02close2582100.00111.83112.62111.8116095.864419117.71
51642006.05.24 09:02close2581100.00111.84112.56111.60-3576.544415541.17
51652006.05.24 09:03sell2583100.00111.78112.54111.58
51662006.05.24 09:19sell2584100.00111.94112.55111.74
51672006.05.24 09:39close2584100.00111.85112.55111.748046.494423587.66
51682006.05.24 09:40close2583100.00111.86112.54111.58-7151.804416435.86
51692006.05.24 09:41sell2585100.00111.81112.57111.61
51702006.05.24 10:15sell2586100.00111.99112.60111.79
51712006.05.24 10:39close2586100.00111.89112.60111.798937.354425373.21
51722006.05.24 10:39close2585100.00111.91112.57111.61-8935.754416437.46
51732006.05.24 10:39sell2587100.00111.86112.62111.66
51742006.05.24 10:44sell2588100.00112.01112.62111.81
51752006.05.24 11:00close2588100.00111.93112.62111.817147.324423584.78
51762006.05.24 11:00close2587100.00111.92112.62111.66-5360.974418223.81
51772006.05.24 11:00sell2589100.00111.89112.65111.69
51782006.05.24 11:39t/p2589100.00111.69112.65111.6917908.304436132.11
51792006.05.24 11:39sell2590100.00111.64112.40111.44
51802006.05.24 11:44sell2591100.00111.79112.40111.59
51812006.05.24 11:59close2591100.00111.70112.40111.598057.304444189.41
51822006.05.24 12:00close2590100.00111.71112.40111.44-6266.234437923.18
51832006.05.24 12:00sell2592100.00111.68112.44111.48
51842006.05.24 12:12sell2593100.00111.84112.45111.64
51852006.05.24 12:46sell2594100.00112.00112.46111.80
51862006.05.24 13:31t/p2594100.00111.80112.46111.8017898.694455821.87
51872006.05.24 13:31close2593100.00111.74112.45111.648949.354464771.22
51882006.05.24 13:31close2592100.00111.75112.44111.48-6263.984458507.24
51892006.05.24 13:31sell2595100.00111.70112.46111.50
51902006.05.24 13:42sell2596100.00111.86112.47111.66
51912006.05.24 14:09sell2597100.00112.03112.49111.83
51922006.05.24 14:11sell2598100.00112.18112.49111.98
51932006.05.24 15:06sell2599100.00112.36112.52112.16
51942006.05.24 15:07s/l2595100.00112.46112.46111.50-67579.584390927.66
51952006.05.24 15:07close2599100.00112.46112.52112.16-8892.054382035.61
51962006.05.24 15:07close2598100.00112.45112.49111.98-24010.674358024.94
51972006.05.24 15:07s/l2596100.00112.47112.47111.66-54236.694303788.25
51982006.05.24 15:07close2597100.00112.47112.49111.83-39121.544264666.71
51992006.05.24 15:07buy2600100.00112.48111.72112.68
52002006.05.24 15:13t/p2600100.00112.68111.72112.6817747.804282414.51
52012006.05.24 15:13buy2601100.00112.73111.97112.93
52022006.05.24 15:22buy2602100.00112.55111.94112.75
52032006.05.24 15:28close2602100.00112.65111.94112.758877.054291291.56
52042006.05.24 15:28close2601100.00112.64111.97112.93-7990.064283301.50
52052006.05.24 15:28buy2603100.00112.69111.93112.89
52062006.05.24 16:12t/p2603100.00112.89111.93112.8917714.794301016.29
52072006.05.24 16:12buy2604100.00112.94112.18113.14
52082006.05.24 16:23buy2605100.00112.79112.18112.99
52092006.05.24 16:27close2605100.00112.87112.18112.997087.804308104.09
52102006.05.24 16:27close2604100.00112.86112.18113.14-7088.434301015.66
52112006.05.24 16:27buy2606100.00112.91112.15113.11
52122006.05.24 16:32buy2607100.00112.76112.15112.96
52132006.05.24 16:36close2607100.00112.84112.15112.967089.684308105.34
52142006.05.24 16:36close2606100.00112.82112.15113.11-7977.314300128.03
52152006.05.24 16:37buy2608100.00112.87112.11113.07
52162006.05.24 17:32buy2609100.00112.71112.10112.91
52172006.05.24 18:06close2609100.00112.80112.10112.917978.724308106.75
52182006.05.24 18:06close2608100.00112.79112.11113.07-7092.834301013.92
52192006.05.24 18:07buy2610100.00112.84112.08113.04
52202006.05.24 18:30buy2611100.00112.66112.05112.86
52212006.05.24 18:56close2611100.00112.76112.05112.868868.394309882.31
52222006.05.24 18:56close2610100.00112.77112.08113.04-6207.324303674.99
52232006.05.24 18:57buy2612100.00112.80112.04113.00
52242006.05.24 19:00buy2613100.00112.63112.02112.83
52252006.05.24 19:25close2613100.00112.72112.02112.837984.394311659.38
52262006.05.24 19:26close2612100.00112.71112.04113.00-7985.094303674.29
52272006.05.24 19:26sell2614100.00112.72113.48112.52
52282006.05.24 21:51sell2615100.00112.89113.50112.69
52292006.05.24 22:46close2615100.00112.80113.50112.697978.724311653.01
52302006.05.24 22:46close2614100.00112.83113.48112.52-9749.184301903.83
52312006.05.24 22:46sell2616100.00112.77113.53112.57
52322006.05.24 22:51sell2617100.00112.92113.53112.72
52332006.05.24 23:15close2617100.00112.84113.53112.727089.684308993.51
52342006.05.24 23:15close2616100.00112.86113.53112.57-7974.484301019.03
52352006.05.24 23:16sell2618100.00112.83113.59112.63
52362006.05.25 07:01t/p2618100.00112.63113.59112.6315977.514316996.54
52372006.05.25 07:01sell2619100.00112.57113.33112.37
52382006.05.25 07:39sell2620100.00112.73113.34112.53
52392006.05.25 09:30close2620100.00112.62113.34112.539767.364326763.90
52402006.05.25 09:30close2619100.00112.64113.33112.37-6214.494320549.41
52412006.05.25 09:30sell2621100.00112.61113.37112.41
52422006.05.25 12:00t/p2621100.00112.41113.37112.4117804.694338354.10
52432006.05.25 12:00sell2622100.00112.29113.05112.09
52442006.05.25 12:03sell2623100.00112.47113.08112.27
52452006.05.25 12:29close2623100.00112.35113.08112.2710680.914349035.01
52462006.05.25 12:30close2622100.00112.36113.05112.09-6229.984342805.03
52472006.05.25 12:30sell2624100.00112.31113.07112.11
52482006.05.25 13:30t/p2624100.00112.11113.07112.1117844.404360649.43
52492006.05.25 13:30sell2625100.00112.04112.80111.84
52502006.05.25 13:32sell2626100.00112.21112.82112.01
52512006.05.25 13:36close2626100.00112.12112.82112.018027.114368676.54
52522006.05.25 13:36close2625100.00112.13112.80111.84-8026.404360650.14
52532006.05.25 13:36sell2627100.00112.12112.88111.92
52542006.05.25 13:58t/p2627100.00111.92112.88111.9217869.914378520.05
52552006.05.25 13:58sell2628100.00111.88112.64111.68
52562006.05.25 14:01sell2629100.00112.08112.69111.88
52572006.05.25 14:27close2629100.00111.97112.69111.889824.064388344.11
52582006.05.25 14:27close2628100.00111.96112.64111.68-7145.414381198.70
52592006.05.25 14:27sell2630100.00111.94112.70111.74
52602006.05.25 15:00sell2631100.00112.09112.70111.89
52612006.05.25 15:25close2631100.00112.01112.70111.897142.224388340.92
52622006.05.25 15:26close2630100.00112.00112.70111.74-5357.144382983.78
52632006.05.25 15:26sell2632100.00111.97112.73111.77
52642006.05.25 15:30sell2633100.00112.13112.74111.93
52652006.05.25 15:55close2633100.00112.04112.74111.938032.854391016.63
52662006.05.25 15:56close2632100.00112.02112.73111.77-4463.494386553.14
52672006.05.25 15:56sell2634100.00111.99112.75111.79
52682006.05.25 19:23t/p2634100.00111.79112.75111.7917893.894404447.03
52692006.05.25 19:23sell2635100.00111.73112.49111.53
52702006.05.26 00:57t/p2635100.00111.53112.49111.5317339.704421786.73
52712006.05.26 00:57sell2636100.00111.48112.24111.28
52722006.05.26 01:01sell2637100.00111.68112.29111.48
52732006.05.26 01:15close2637100.00111.57112.29111.489859.284431646.01
52742006.05.26 01:16close2636100.00111.58112.24111.28-8962.184422683.83
52752006.05.26 01:16sell2638100.00111.55112.31111.35
52762006.05.26 01:30sell2639100.00111.70112.31111.50
52772006.05.26 02:00sell2640100.00111.91112.37111.71
52782006.05.26 02:28t/p2640100.00111.71112.37111.7117905.104440588.93
52792006.05.26 02:28close2639100.00111.70112.31111.500.004440588.93
52802006.05.26 02:28close2638100.00111.72112.31111.35-15216.614425372.32
52812006.05.26 02:29buy2641100.00111.95111.19112.15
52822006.05.26 14:00t/p2641100.00112.15111.19112.1517830.084443202.40
52832006.05.26 14:00buy2642100.00112.21111.45112.41
52842006.05.26 14:33buy2643100.00112.03111.42112.23
52852006.05.26 14:45buy2644100.00111.87111.41112.07
52862006.05.26 15:01t/p2643100.00112.23111.42112.2317806.274461008.67
52872006.05.26 15:01t/p2644100.00112.07111.41112.0717806.274478814.94
52882006.05.26 15:01close2642100.00112.32111.45112.419793.454488608.39
52892006.05.26 15:01buy2645100.00112.26111.50112.46
52902006.05.26 15:03buy2646100.00112.09111.48112.29
52912006.05.26 15:21close2646100.00112.18111.48112.298022.824496631.21
52922006.05.26 15:21close2645100.00112.16111.50112.46-8915.834487715.38
52932006.05.26 15:21buy2647100.00112.21111.45112.41
52942006.05.26 15:22buy2648100.00112.06111.45112.26
52952006.05.26 15:28close2648100.00112.14111.45112.267133.944494849.32
52962006.05.26 15:28close2647100.00112.19111.45112.41-1782.694493066.63
52972006.05.26 15:28buy2649100.00112.22111.46112.42
52982006.05.26 15:31t/p2649100.00112.42111.46112.4217744.654510811.28
52992006.05.26 15:31buy2650100.00112.75111.99112.95
53002006.05.26 15:31buy2651100.00112.54111.93112.74
53012006.05.26 15:32close2651100.00112.67111.93112.7411538.124522349.40
53022006.05.26 15:32close2650100.00112.66111.99112.95-7988.644514360.76
53032006.05.26 15:32buy2652100.00112.68111.92112.88
53042006.05.26 15:33buy2653100.00112.45111.84112.65
53052006.05.26 15:44buy2654100.00112.29111.83112.49
53062006.05.26 15:50close2654100.00112.48111.83112.4916891.894531252.65
53072006.05.26 15:51close2653100.00112.56111.84112.659772.574541025.22
53082006.05.26 15:51close2652100.00112.58111.92112.88-8882.574532142.65
53092006.05.26 15:51buy2655100.00112.61111.85112.81
53102006.05.26 15:51buy2656100.00112.41111.80112.61
53112006.05.26 15:57close2656100.00112.57111.80112.6114213.384546356.03
53122006.05.26 15:57close2655100.00112.59111.85112.81-1776.364544579.67
53132006.05.26 15:58buy2657100.00112.62111.86112.82
53142006.05.26 15:58buy2658100.00112.44111.83112.64
53152006.05.26 15:59close2658100.00112.58111.83112.6412435.604557015.27
53162006.05.26 16:00close2657100.00112.56111.86112.82-5330.494551684.78
53172006.05.26 16:01buy2659100.00112.63111.87112.83
53182006.05.26 16:04buy2660100.00112.48111.87112.68
53192006.05.26 16:20close2660100.00112.57111.87112.687995.034559679.81
53202006.05.26 16:20close2659100.00112.56111.87112.83-6218.914553460.90
53212006.05.26 16:20buy2661100.00112.62111.86112.82
53222006.05.26 16:21buy2662100.00112.45111.84112.65
53232006.05.26 16:22close2662100.00112.54111.84112.657997.164561458.06
53242006.05.26 16:22close2661100.00112.53111.86112.82-7997.874553460.19
53252006.05.26 16:22buy2663100.00112.56111.80112.76
53262006.05.26 19:26t/p2663100.00112.76111.80112.7617736.794571196.98
53272006.05.26 19:26buy2664100.00112.80112.04113.00
53282006.05.26 19:42buy2665100.00112.65112.04112.85
53292006.05.26 19:58close2665100.00112.73112.04112.857096.604578293.58
53302006.05.26 19:59close2664100.00112.64112.04113.00-14204.554564089.03
53312006.05.26 20:00sell2666100.00112.63113.39112.43
53322006.05.26 22:50sell2667100.00112.79113.40112.59
53332006.05.26 22:59close2667100.00112.68113.40112.599762.164573851.19
53342006.05.29 00:00close2666100.00112.69113.39112.43-5918.644567932.55
53352006.05.29 00:01sell2668100.00112.50113.26112.30
53362006.05.29 00:20sell2669100.00112.65113.26112.45
53372006.05.29 00:29close2669100.00112.53113.26112.4510663.824578596.37
53382006.05.29 00:30close2668100.00112.52113.26112.30-1777.464576818.91
53392006.05.29 00:31sell2670100.00112.46113.22112.26
53402006.05.29 11:30t/p2670100.00112.26113.22112.2617818.964594637.87
53412006.05.29 11:30sell2671100.00112.20112.96112.00
53422006.05.29 15:04sell2672100.00112.36112.97112.16
53432006.05.29 16:31sell2673100.00112.52112.98112.32
53442006.05.29 17:02sell2674100.00112.67112.98112.47
53452006.05.29 20:07t/p2674100.00112.47112.98112.4717787.264612425.13
53462006.05.29 20:07close2673100.00112.44112.98112.327114.914619540.04
53472006.05.29 20:08close2672100.00112.45112.97112.16-8003.564611536.48
53482006.05.29 20:08close2671100.00112.46112.96112.00-23119.334588417.15
53492006.05.29 20:08sell2675100.00112.39113.15112.19
53502006.05.29 20:25sell2676100.00112.56113.17112.36
53512006.05.29 20:29close2676100.00112.38113.17112.3616017.084604434.23
53522006.05.29 20:30close2675100.00112.39113.15112.190.004604434.23
53532006.05.29 20:30sell2677100.00112.37113.13112.17
53542006.05.30 00:49sell2678100.00112.54113.15112.34
53552006.05.30 01:42close2678100.00112.45113.15112.348003.564612437.79
53562006.05.30 01:43close2677100.00112.46113.13112.17-8597.154603840.64
53572006.05.30 01:43sell2679100.00112.43113.19112.23
53582006.05.30 01:48sell2680100.00112.63113.24112.43
53592006.05.30 01:53close2680100.00112.52113.24112.439776.044613616.68
53602006.05.30 01:53close2679100.00112.53113.19112.23-8886.524604730.16
53612006.05.30 01:54buy2681100.00112.52111.76112.72
53622006.05.30 02:17t/p2681100.00112.72111.76112.7217741.504622471.66
53632006.05.30 02:17buy2682100.00112.77112.01112.97
53642006.05.30 02:29buy2683100.00112.61112.00112.81
53652006.05.30 03:39buy2684100.00112.45111.99112.65
53662006.05.30 04:31buy2685100.00112.21111.90112.41
53672006.05.30 04:45t/p2685100.00112.41111.90112.4117787.264640258.92
53682006.05.30 04:45close2684100.00112.44111.99112.65-889.364639369.56
53692006.05.30 04:45close2683100.00112.42112.00112.81-16900.914622468.65
53702006.05.30 04:45close2682100.00112.41112.01112.97-32025.624590443.03
53712006.05.30 04:45sell2686100.00112.47113.23112.27
53722006.05.30 04:48t/p2686100.00112.27113.23112.2717815.784608258.81
53732006.05.30 04:48sell2687100.00112.22112.98112.02
53742006.05.30 04:54sell2688100.00112.41113.02112.21
53752006.05.30 04:59close2688100.00112.22113.02112.2116931.034625189.84
53762006.05.30 05:00close2687100.00112.23112.98112.02-891.034624298.81
53772006.05.30 05:00sell2689100.00112.17112.93111.97
53782006.05.30 05:36t/p2689100.00111.97112.93111.9717863.524642162.33
53792006.05.30 05:36sell2690100.00111.92112.68111.72
53802006.05.30 05:43sell2691100.00112.09112.70111.89
53812006.05.30 05:48close2691100.00112.00112.70111.898035.714650198.04
53822006.05.30 05:49close2690100.00111.99112.68111.72-6250.564643947.48
53832006.05.30 05:49sell2692100.00111.99112.75111.79
53842006.05.30 08:25t/p2692100.00111.79112.75111.7917892.294661839.77
53852006.05.30 08:25sell2693100.00111.74112.50111.54
53862006.05.30 10:08sell2694100.00111.89112.50111.69
53872006.05.30 10:23close2694100.00111.81112.50111.697155.004668994.77
53882006.05.30 10:23close2693100.00111.80112.50111.54-5366.734663628.04
53892006.05.30 10:23sell2695100.00111.73112.49111.53
53902006.05.30 10:37sell2696100.00111.89112.50111.69
53912006.05.30 17:31sell2697100.00112.13112.59111.93
53922006.05.31 01:01sell2698100.00112.29112.60112.09
53932006.05.31 03:14t/p2698100.00112.09112.60112.0917850.774681478.81
53942006.05.31 03:14close2697100.00112.04112.59111.937438.554688917.36
53952006.05.31 03:15close2696100.00112.03112.50111.69-13090.954675826.41
53962006.05.31 03:15close2695100.00112.02112.49111.53-26482.534649343.88
53972006.05.31 03:15sell2699100.00111.97112.73111.77
53982006.05.31 03:17sell2700100.00112.12112.73111.92
53992006.05.31 03:34sell2701100.00112.29112.75112.09
54002006.05.31 03:45close2701100.00112.12112.75112.0915162.334664506.21
54012006.05.31 03:45close2700100.00112.11112.73111.92891.984665398.19
54022006.05.31 03:45close2699100.00112.09112.73111.77-10705.684654692.51
54032006.05.31 03:45sell2702100.00112.06112.82111.86
54042006.05.31 03:57sell2703100.00112.22112.83112.02
54052006.05.31 04:44close2703100.00112.13112.83112.028026.404662718.91
54062006.05.31 04:44close2702100.00112.14112.82111.86-7133.944655584.97
54072006.05.31 04:44sell2704100.00112.09112.85111.89
54082006.05.31 08:08t/p2704100.00111.89112.85111.8917874.704673459.67
54092006.05.31 08:08sell2705100.00111.85112.61111.65
54102006.05.31 08:11sell2706100.00112.00112.61111.80
54112006.05.31 08:13close2706100.00111.92112.61111.807147.964680607.63
54122006.05.31 08:13close2705100.00111.93112.61111.65-7147.324673460.31
54132006.05.31 08:13sell2707100.00111.90112.66111.70
54142006.05.31 08:23sell2708100.00112.06112.67111.86
54152006.05.31 08:23close2708100.00111.97112.67111.868037.874681498.18
54162006.05.31 08:23close2707100.00111.92112.66111.70-1786.994679711.19
54172006.05.31 08:23sell2709100.00111.89112.65111.69
54182006.05.31 08:24sell2710100.00112.05112.66111.85
54192006.05.31 08:26close2710100.00111.96112.66111.858038.594687749.78
54202006.05.31 08:26close2709100.00111.97112.65111.69-7144.774680605.01
54212006.05.31 08:26sell2711100.00111.98112.74111.78
54222006.05.31 08:33t/p2711100.00111.78112.74111.7817901.904698506.91
54232006.05.31 08:33sell2712100.00111.68112.44111.48
54242006.05.31 09:31sell2713100.00111.86112.47111.66
54252006.05.31 09:32close2713100.00111.73112.47111.6611635.194710142.10
54262006.05.31 09:32close2712100.00111.71112.44111.48-2685.534707456.57
54272006.05.31 09:32sell2714100.00111.68112.44111.48
54282006.05.31 09:52sell2715100.00111.86112.47111.66
54292006.05.31 09:54close2715100.00111.76112.47111.668947.754716404.32
54302006.05.31 09:54close2714100.00111.74112.44111.48-5369.614711034.71
54312006.05.31 09:54sell2716100.00111.71112.47111.51
54322006.05.31 10:01sell2717100.00111.98112.59111.78
54332006.05.31 10:06close2717100.00111.84112.59111.7812517.884723552.59
54342006.05.31 10:07close2716100.00111.85112.47111.51-12516.764711035.83
54352006.05.31 10:07sell2718100.00111.80112.56111.60
54362006.05.31 10:18sell2719100.00111.95112.56111.75
54372006.05.31 10:21close2719100.00111.87112.56111.757151.164718186.99
54382006.05.31 10:21close2718100.00111.98112.56111.60-16074.304702112.69
54392006.05.31 10:21buy2720100.00112.00111.24112.20
54402006.05.31 10:28buy2721100.00111.81111.20112.01
54412006.05.31 10:29close2721100.00111.94111.20112.0111613.364713726.05
54422006.05.31 10:30close2720100.00111.95111.24112.20-4466.284709259.77
54432006.05.31 10:31buy2722100.00112.05111.29112.25
54442006.05.31 10:58buy2723100.00111.90111.29112.10
54452006.05.31 11:31close2723100.00112.05111.29112.1013386.884722646.65
54462006.05.31 11:31close2722100.00112.04111.29112.25-892.544721754.11
54472006.05.31 11:31buy2724100.00112.09111.33112.29
54482006.05.31 12:34buy2725100.00111.93111.32112.13
54492006.05.31 12:41close2725100.00112.02111.32112.138034.284729788.39
54502006.05.31 12:41close2724100.00112.01111.33112.29-7142.224722646.17
54512006.05.31 12:41buy2726100.00112.06111.30112.26
54522006.05.31 12:55buy2727100.00111.90111.29112.10
54532006.05.31 13:01close2727100.00112.08111.29112.1016059.964738706.13
54542006.05.31 13:01close2726100.00112.07111.30112.26892.304739598.43
54552006.05.31 13:01buy2728100.00112.09111.33112.29
54562006.05.31 14:38t/p2728100.00112.29111.33112.2917811.034757409.46
54572006.05.31 14:38buy2729100.00112.33111.57112.53
54582006.05.31 14:52buy2730100.00112.18111.57112.38
54592006.05.31 14:57close2730100.00112.27111.57112.388016.394765425.85
54602006.05.31 14:58close2729100.00112.26111.57112.53-6235.524759190.33
54612006.05.31 14:58buy2731100.00112.31111.55112.51
54622006.05.31 15:00buy2732100.00112.11111.50112.31
54632006.05.31 15:11close2732100.00112.22111.50112.319802.174768992.50
54642006.05.31 15:12close2731100.00112.23111.55112.51-7128.224761864.28
54652006.05.31 15:12buy2733100.00112.26111.50112.46
54662006.05.31 15:20buy2734100.00112.10111.49112.30
54672006.05.31 15:28close2734100.00112.21111.49112.309803.054771667.33
54682006.05.31 15:28close2733100.00112.20111.50112.46-5347.594766319.74
54692006.05.31 15:28buy2735100.00112.25111.49112.45
54702006.05.31 20:07t/p2735100.00112.45111.49112.4517785.684784105.42
54712006.05.31 20:07buy2736100.00112.49111.73112.69
54722006.05.31 20:15buy2737100.00112.33111.72112.53
54732006.05.31 20:21close2737100.00112.42111.72112.538005.694792111.11
54742006.05.31 20:21close2736100.00112.41111.73112.69-7116.804784994.31
54752006.05.31 20:21buy2738100.00112.44111.68112.64
54762006.05.31 20:36t/p2738100.00112.64111.68112.6417752.534802746.84
54772006.05.31 20:36buy2739100.00112.70111.94112.90
54782006.05.31 20:44buy2740100.00112.53111.92112.73
54792006.05.31 20:50close2740100.00112.62111.92112.737991.484810738.32
54802006.05.31 20:50close2739100.00112.61111.94112.90-7992.194802746.13
54812006.05.31 20:50buy2741100.00112.66111.90112.86
54822006.06.01 01:39buy2742100.00112.51111.90112.71
54832006.06.01 01:52close2742100.00112.59111.90112.717105.434809851.56
54842006.06.01 01:53close2741100.00112.58111.90112.86-6341.964803509.60
54852006.06.01 01:53sell2743100.00112.61113.37112.41
54862006.06.01 09:06sell2744100.00112.76113.37112.56
54872006.06.01 09:41sell2745100.00112.92113.38112.72
54882006.06.01 10:00close2745100.00112.75113.38112.7215077.614818587.21
54892006.06.01 10:00close2744100.00112.76113.37112.560.004818587.21
54902006.06.01 10:01close2743100.00112.65113.37112.41-3550.824815036.39
54912006.06.01 10:01sell2746100.00112.62113.38112.42
54922006.06.01 10:28sell2747100.00112.80113.41112.60
54932006.06.01 11:40sell2748100.00112.95113.41112.75
54942006.06.01 12:54sell2749100.00113.11113.42112.91
54952006.06.01 13:24sell2750100.00113.26113.42113.06
54962006.06.01 14:27s/l2746100.00113.38113.38112.42-67031.224748005.17
54972006.06.01 14:27close2750100.00113.38113.42113.06-10583.884737421.29
54982006.06.01 14:27close2749100.00113.40113.42112.91-25573.194711848.10
54992006.06.01 14:28close2748100.00113.39113.41112.75-38804.134673043.97
55002006.06.01 14:28s/l2747100.00113.41113.41112.60-53787.144619256.83
55012006.06.01 14:28buy2751100.00113.41112.65113.61
55022006.06.01 14:31buy2752100.00113.19112.58113.39
55032006.06.01 14:58close2752100.00113.31112.58113.3910590.424629847.25
55042006.06.01 14:58close2751100.00113.30112.65113.61-9708.744620138.51
55052006.06.01 14:58buy2753100.00113.35112.59113.55
55062006.06.01 15:00buy2754100.00113.18112.57113.38
55072006.06.01 15:26close2754100.00113.27112.57113.387945.624628084.13
55082006.06.01 15:26close2753100.00113.28112.59113.55-6179.384621904.75
55092006.06.01 15:26buy2755100.00113.33112.57113.53
55102006.06.01 16:00buy2756100.00113.11112.50113.31
55112006.06.01 16:00buy2757100.00112.84112.38113.04
55122006.06.01 16:20t/p2757100.00113.04112.38113.0417688.164639592.91
55132006.06.01 16:20close2756100.00113.07112.50113.31-3537.634636055.28
55142006.06.01 16:21close2755100.00113.06112.57113.53-23881.134612174.15
55152006.06.01 16:21sell2758100.00113.05113.81112.85
55162006.06.01 16:25sell2759100.00113.21113.82113.01
55172006.06.01 16:29t/p2759100.00113.01113.82113.0117700.684629874.83
55182006.06.01 16:29close2758100.00112.99113.81112.855310.204635185.03
55192006.06.01 16:30sell2760100.00112.94113.70112.74
55202006.06.01 16:30t/p2760100.00112.74113.70112.7417754.104652939.13
55212006.06.01 16:30sell2761100.00112.61113.37112.41
55222006.06.01 16:30t/p2761100.00112.41113.37112.4117793.594670732.72
55232006.06.01 16:30sell2762100.00112.36113.12112.16
55242006.06.01 16:34sell2763100.00112.52113.13112.32
55252006.06.01 16:49sell2764100.00112.68113.14112.48
55262006.06.01 16:54sell2765100.00112.84113.15112.64
55272006.06.01 16:59t/p2764100.00112.48113.14112.4817787.274688519.99
55282006.06.01 16:59t/p2765100.00112.64113.15112.6417787.274706307.26
55292006.06.01 16:59close2763100.00112.44113.13112.327114.914713422.17
55302006.06.01 17:00close2762100.00112.43113.12112.16-6226.104707196.07
55312006.06.01 17:00sell2766100.00112.38113.14112.18
55322006.06.01 17:23sell2767100.00112.54113.15112.34
55332006.06.01 18:01close2767100.00112.44113.15112.348893.634716089.70
55342006.06.01 18:02close2766100.00112.45113.14112.18-6224.994709864.71
55352006.06.01 18:02sell2768100.00112.42113.18112.22
55362006.06.01 19:16sell2769100.00112.59113.20112.39
55372006.06.01 21:20sell2770100.00112.75113.21112.55
55382006.06.02 00:31t/p2770100.00112.55113.21112.5517181.904727046.61
55392006.06.02 00:31close2769100.00112.51113.20112.396516.184733562.79
55402006.06.02 00:31close2768100.00112.50113.18112.22-7705.414725857.38
55412006.06.02 00:31sell2771100.00112.45113.21112.25
55422006.06.02 00:45sell2772100.00112.61113.22112.41
55432006.06.02 00:49close2772100.00112.47113.22112.4112447.764738305.14
55442006.06.02 00:49close2771100.00112.51113.21112.25-5332.864732972.28
55452006.06.02 00:49sell2773100.00112.54113.30112.34
55462006.06.02 03:14sell2774100.00112.70113.31112.50
55472006.06.02 03:17close2774100.00112.60113.31112.508880.994741853.27
55482006.06.02 03:18close2773100.00112.61113.30112.34-6216.144735637.13
55492006.06.02 03:19buy2775100.00112.62111.86112.82
55502006.06.02 09:02t/p2775100.00112.82111.86112.8217725.784753362.91
55512006.06.02 09:02buy2776100.00112.87112.11113.07
55522006.06.02 14:31buy2777100.00112.51111.90112.71
55532006.06.02 14:31t/p2777100.00112.71111.90112.7117733.644771096.55
55542006.06.02 14:31buy2778100.00112.54111.93112.74
55552006.06.02 14:32t/p2778100.00112.74111.93112.7417732.074788828.62
55562006.06.02 14:32close2776100.00112.79112.11113.07-7092.834781735.79
55572006.06.02 14:32sell2779100.00111.83112.59111.63
55582006.06.02 14:34sell2780100.00111.98112.59111.78
55592006.06.02 14:34close2780100.00111.89112.59111.788043.614789779.40
55602006.06.02 14:34close2779100.00111.90112.59111.63-6255.594783523.81
55612006.06.02 14:35sell2781100.00111.88112.64111.68
55622006.06.02 14:35sell2782100.00112.10112.71111.90
55632006.06.02 14:40sell2783100.00112.25112.71112.05
55642006.06.02 14:41close2783100.00112.07112.71112.0516061.394799585.20
55652006.06.02 14:41close2782100.00112.06112.71111.903569.524803154.72
55662006.06.02 14:41close2781100.00112.07112.64111.68-16953.694786201.03
55672006.06.02 14:41sell2784100.00112.02112.78111.82
55682006.06.02 14:41sell2785100.00112.20112.81112.00
55692006.06.02 14:42close2785100.00112.10112.81112.008920.614795121.64
55702006.06.02 14:42close2784100.00112.16112.78111.82-12482.174782639.47
55712006.06.02 14:42sell2786100.00112.23112.99112.03
55722006.06.02 14:42t/p2786100.00112.03112.99112.0317866.724800506.19
55732006.06.02 14:42sell2787100.00111.90112.66111.70
55742006.06.02 14:43sell2788100.00112.06112.67111.86
55752006.06.02 14:43close2788100.00111.96112.67111.868931.764809437.95
55762006.06.02 14:43close2787100.00111.98112.66111.70-7144.134802293.82
55772006.06.02 14:43sell2789100.00111.93112.69111.73
55782006.06.02 14:45sell2790100.00112.11112.72111.91
55792006.06.02 14:48sell2791100.00112.29112.75112.09
55802006.06.02 14:49t/p2791100.00112.09112.75112.0917850.774820144.59
55812006.06.02 14:49close2790100.00112.04112.72111.916247.774826392.36
55822006.06.02 14:49close2789100.00111.99112.69111.73-5357.624821034.74
55832006.06.02 14:49sell2792100.00111.96112.72111.76
55842006.06.02 14:51sell2793100.00112.21112.82112.01
55852006.06.02 14:52sell2794100.00112.37112.83112.17
55862006.06.02 14:59t/p2793100.00112.01112.82112.0117868.314838903.05
55872006.06.02 14:59t/p2794100.00112.17112.83112.1717868.314856771.36
55882006.06.02 14:59close2792100.00111.93112.72111.762680.254859451.61
55892006.06.02 15:00sell2795100.00111.90112.66111.70
55902006.06.02 15:01t/p2795100.00111.70112.66111.7017925.964877377.57
55912006.06.02 15:01sell2796100.00111.53112.29111.33
55922006.06.02 15:08sell2797100.00111.69112.30111.49
55932006.06.02 15:11close2797100.00111.60112.30111.498064.524885442.09
55942006.06.02 15:11close2796100.00111.58112.29111.33-4481.094880961.00
55952006.06.02 15:11sell2798100.00111.55112.31111.35
55962006.06.02 15:17sell2799100.00111.70112.31111.50
55972006.06.02 15:20close2799100.00111.62112.31111.507167.174888128.17
55982006.06.02 15:20close2798100.00111.70112.31111.35-13428.834874699.34
55992006.06.02 15:20sell2800100.00111.64112.40111.44
56002006.06.02 15:22sell2801100.00111.80112.41111.60
56012006.06.02 15:31close2801100.00111.69112.41111.609848.694884548.03
56022006.06.02 15:31close2800100.00111.71112.40111.44-6266.234878281.80
56032006.06.02 15:32sell2802100.00111.68112.44111.48
56042006.06.02 16:57t/p2802100.00111.48112.44111.4817940.444896222.24
56052006.06.02 16:57sell2803100.00111.44112.20111.24
56062006.06.02 17:31sell2804100.00111.62112.23111.42
56072006.06.02 17:56close2804100.00111.51112.23111.429864.594906086.83
56082006.06.02 17:56close2803100.00111.50112.20111.24-5381.174900705.66
56092006.06.02 17:56sell2805100.00111.47112.23111.27
56102006.06.02 17:59sell2806100.00111.66112.27111.46
56112006.06.02 19:27close2806100.00111.55112.27111.469861.054910566.71
56122006.06.02 19:27close2805100.00111.56112.23111.27-8067.414902499.30
56132006.06.02 19:28sell2807100.00111.53112.29111.33
56142006.06.02 19:34sell2808100.00111.68112.29111.48
56152006.06.02 19:56close2808100.00111.60112.29111.487168.464909667.76
56162006.06.02 19:56close2807100.00111.61112.29111.33-7167.824902499.94
56172006.06.02 19:58buy2809100.00111.62110.86111.82
56182006.06.05 09:31t/p2809100.00111.82110.86111.8218137.394920637.33
56192006.06.05 09:31buy2810100.00111.88111.12112.08
56202006.06.05 09:37buy2811100.00111.60110.99111.80
56212006.06.05 09:59close2811100.00111.76110.99111.8014316.394934953.72
56222006.06.05 10:00close2810100.00111.75111.12112.08-11633.114923320.61
56232006.06.05 10:00buy2812100.00111.81111.05112.01
56242006.06.05 14:04buy2813100.00111.64111.03111.84
56252006.06.05 14:31close2813100.00111.78111.03111.8412524.604935845.21
56262006.06.05 14:31close2812100.00111.67111.05112.01-12536.944923308.27
56272006.06.05 14:31buy2814100.00111.73110.97111.93
56282006.06.05 18:14buy2815100.00111.57110.96111.77
56292006.06.05 18:19close2815100.00111.68110.96111.779849.574933157.84
56302006.06.05 18:19close2814100.00111.72110.97111.93-895.094932262.75
56312006.06.05 18:19sell2816100.00111.71112.47111.51
56322006.06.05 20:31sell2817100.00111.92112.53111.72
56332006.06.05 20:41close2817100.00111.81112.53111.729838.124942100.87
56342006.06.05 20:41close2816100.00111.85112.47111.51-12516.764929584.11
56352006.06.05 20:41buy2818100.00111.90111.14112.10
56362006.06.05 20:46t/p2818100.00112.10111.14112.1017833.264947417.37
56372006.06.05 20:46buy2819100.00112.19111.43112.39
56382006.06.05 20:47buy2820100.00112.00111.39112.20
56392006.06.05 20:53close2820100.00112.10111.39112.208920.614956337.98
56402006.06.05 20:53close2819100.00112.02111.43112.39-15175.864941162.12
56412006.06.05 20:53buy2821100.00112.08111.32112.28
56422006.06.05 20:56buy2822100.00111.88111.27112.08
56432006.06.05 20:59close2822100.00112.04111.27112.0814280.614955442.73
56442006.06.05 21:00close2821100.00112.05111.32112.28-2677.384952765.35
56452006.06.05 21:00buy2823100.00112.12111.36112.32
56462006.06.06 00:54t/p2823100.00112.32111.36112.3218059.394970824.74
56472006.06.06 00:54buy2824100.00112.37111.61112.57
56482006.06.06 08:30buy2825100.00112.21111.60112.41
56492006.06.06 12:10close2825100.00112.30111.60112.418014.254978838.99
56502006.06.06 12:10close2824100.00112.31111.61112.57-5342.364973496.63
56512006.06.06 12:10buy2826100.00112.37111.61112.57
56522006.06.06 14:08t/p2826100.00112.57111.61112.5717765.144991261.77
56532006.06.06 14:08buy2827100.00112.62111.86112.82
56542006.06.06 14:39t/p2827100.00112.82111.86112.8217724.215008985.98
56552006.06.06 14:39buy2828100.00112.88112.12113.08
56562006.06.06 16:27t/p2828100.00113.08112.12113.0817685.035026671.01
56572006.06.06 16:27buy2829100.00113.13112.37113.33
56582006.06.06 16:42t/p2829100.00113.33112.37113.3317644.465044315.47
56592006.06.06 16:42buy2830100.00113.39112.63113.59
56602006.06.06 18:30buy2831100.00113.23112.62113.43
56612006.06.06 20:24close2831100.00113.33112.62113.438823.795053139.26
56622006.06.06 20:24close2830100.00113.30112.63113.59-7943.515045195.75
56632006.06.06 20:25sell2832100.00113.31114.07113.11
56642006.06.07 02:07t/p2832100.00113.11114.07113.1117087.605062283.35
56652006.06.07 02:07sell2833100.00113.07113.83112.87
56662006.06.07 07:38sell2834100.00113.22113.83113.02
56672006.06.07 08:10sell2835100.00113.37113.83113.17
56682006.06.07 12:00close2835100.00113.20113.83113.1715017.675077301.02
56692006.06.07 12:00close2834100.00113.11113.83113.029725.055087026.07
56702006.06.07 12:01close2833100.00113.12113.83112.87-4420.085082605.99
56712006.06.07 12:02sell2836100.00113.12113.88112.92
56722006.06.07 13:03sell2837100.00113.29113.90113.09
56732006.06.07 15:01sell2838100.00113.45113.91113.25
56742006.06.07 15:30sell2839100.00113.63113.94113.43
56752006.06.07 17:04t/p2839100.00113.43113.94113.4317633.575100239.56
56762006.06.07 17:04close2838100.00113.42113.91113.252645.045102884.60
56772006.06.07 17:05close2837100.00113.46113.90113.09-14983.255087901.35
56782006.06.07 17:05close2836100.00113.47113.88112.92-30845.165057056.19
56792006.06.07 17:05sell2840100.00113.42114.18113.22
56802006.06.07 17:19sell2841100.00113.58114.19113.38
56812006.06.07 17:20close2841100.00113.49114.19113.387930.215064986.40
56822006.06.07 17:20close2840100.00113.50114.18113.22-7048.465057937.94
56832006.06.07 17:21sell2842100.00113.48114.24113.28
56842006.06.07 17:28sell2843100.00113.65114.26113.45
56852006.06.07 17:29t/p2843100.00113.45114.26113.4517628.915075566.85
56862006.06.08 03:06sell2844100.00113.66114.27113.46
56872006.06.08 05:00close2844100.00113.56114.27113.468805.925084372.77
56882006.06.08 05:01close2842100.00113.57114.24113.28-9707.535074665.24
56892006.06.08 05:01sell2845100.00113.54114.30113.34
56902006.06.08 07:30sell2846100.00113.70114.31113.50
56912006.06.08 09:07sell2847100.00113.88114.34113.68
56922006.06.08 13:33sell2848100.00114.03114.34113.83
56932006.06.08 13:53sell2849100.00114.18114.34113.98
56942006.06.08 13:54s/l2845100.00114.30114.30113.34-66491.695008173.55
56952006.06.08 13:54close2849100.00114.30114.34113.98-10498.694997674.86
56962006.06.08 13:54close2848100.00114.29114.34113.83-22749.154974925.71
56972006.06.08 13:54s/l2846100.00114.31114.31113.50-53349.664921576.05
56982006.06.08 13:54s/l2847100.00114.34114.34113.68-40230.894881345.16
56992006.06.08 13:54buy2850100.00114.34113.58114.54
57002006.06.08 13:56buy2851100.00114.18113.57114.38
57012006.06.08 14:02close2851100.00114.27113.57114.387876.084889221.24
57022006.06.08 14:02close2850100.00114.28113.58114.54-5250.264883970.98
57032006.06.08 14:02buy2852100.00114.31113.55114.51
57042006.06.08 14:31t/p2852100.00114.51113.55114.5117465.724901436.70
57052006.06.08 14:31buy2853100.00114.55113.79114.75
57062006.06.08 15:01buy2854100.00114.32113.71114.52
57072006.06.08 15:27close2854100.00114.44113.71114.5210485.844911922.54
57082006.06.08 15:27close2853100.00114.45113.79114.75-8737.444903185.10
57092006.06.08 15:28buy2855100.00114.48113.72114.68
57102006.06.08 15:31buy2856100.00114.32113.71114.52
57112006.06.08 15:51close2856100.00114.41113.71114.527866.454911051.55
57122006.06.08 15:51close2855100.00114.40113.72114.68-6993.014904058.54
57132006.06.08 15:52buy2857100.00114.43113.67114.63
57142006.06.08 16:01buy2858100.00114.27113.66114.47
57152006.06.08 16:27close2858100.00114.37113.66114.478743.554912802.09
57162006.06.08 16:27close2857100.00114.38113.67114.63-4371.394908430.70
57172006.06.08 16:27buy2859100.00114.40113.64114.60
57182006.06.08 17:31buy2860100.00114.21113.60114.41
57192006.06.08 17:54close2860100.00114.31113.60114.418748.144917178.84
57202006.06.08 17:54close2859100.00114.32113.64114.60-6997.904910180.94
57212006.06.08 17:55buy2861100.00114.41113.65114.61
57222006.06.08 18:00buy2862100.00114.26113.65114.46
57232006.06.08 18:01buy2863100.00114.09113.63114.29
57242006.06.08 19:22close2863100.00114.27113.63114.2915752.174925933.11
57252006.06.08 19:23close2862100.00114.29113.65114.462624.904928558.01
57262006.06.08 19:23close2861100.00114.28113.65114.61-11375.574917182.44
57272006.06.08 19:23sell2864100.00114.31115.07114.11
57282006.06.08 23:31t/p2864100.00114.11115.07114.1117526.954934709.39
57292006.06.08 23:31sell2865100.00114.07114.83113.87
57302006.06.09 00:31t/p2865100.00113.87114.83113.8716971.134951680.52
57312006.06.09 00:31sell2866100.00113.82114.58113.62
57322006.06.09 01:16sell2867100.00113.97114.58113.77
57332006.06.09 02:00close2867100.00113.80114.58113.7714938.494966619.01
57342006.06.09 02:01close2866100.00113.81114.58113.62878.664967497.67
57352006.06.09 02:02sell2868100.00113.78114.54113.58
57362006.06.09 02:14sell2869100.00113.93114.54113.73
57372006.06.09 02:31close2869100.00113.85114.54113.737026.794974524.46
57382006.06.09 02:32close2868100.00113.84114.54113.58-5270.564969253.90
57392006.06.09 02:34sell2870100.00113.79114.55113.59
57402006.06.09 02:43sell2871100.00113.95114.56113.75
57412006.06.09 07:00close2871100.00113.86114.56113.757904.444977158.34
57422006.06.09 07:00close2870100.00113.85114.55113.59-5270.094971888.25
57432006.06.09 07:00sell2872100.00113.84114.60113.64
57442006.06.09 08:06sell2873100.00114.00114.61113.80
57452006.06.09 08:31close2873100.00113.91114.61113.807900.974979789.22
57462006.06.09 08:31close2872100.00113.92114.60113.64-7022.474972766.75
57472006.06.09 08:31sell2874100.00113.87114.63113.67
57482006.06.09 08:36sell2875100.00114.03114.64113.83
57492006.06.09 08:48close2875100.00113.94114.64113.837898.894980665.64
57502006.06.09 08:48close2874100.00113.95114.63113.67-7020.624973645.02
57512006.06.09 08:48sell2876100.00113.90114.66113.70
57522006.06.09 14:30sell2877100.00114.29114.90114.09
57532006.06.09 14:41t/p2877100.00114.09114.90114.0917539.254991184.27
57542006.06.09 14:41close2876100.00114.03114.66113.70-11400.514979783.76
57552006.06.09 14:41buy2878100.00113.99113.23114.19
57562006.06.09 14:51t/p2878100.00114.19113.23114.1917510.074997293.83
57572006.06.09 14:51buy2879100.00114.26113.50114.46
57582006.06.09 14:52buy2880100.00114.01113.40114.21
57592006.06.09 14:59close2880100.00114.18113.40114.2114888.775012182.60
57602006.06.09 15:00close2879100.00114.17113.50114.46-7882.985004299.62
57612006.06.09 15:01buy2881100.00114.22113.46114.42
57622006.06.09 15:04buy2882100.00113.98113.37114.18
57632006.06.09 15:05close2882100.00114.11113.37114.1811392.525015692.14
57642006.06.09 15:05close2881100.00114.10113.46114.42-10517.095005175.05
57652006.06.09 15:05buy2883100.00114.13113.37114.33
57662006.06.09 15:09buy2884100.00113.98113.37114.18
57672006.06.09 15:09close2884100.00114.09113.37114.189641.515014816.56
57682006.06.09 15:09close2883100.00114.10113.37114.33-2629.275012187.29
57692006.06.09 15:09buy2885100.00114.12113.36114.32
57702006.06.09 15:11buy2886100.00113.81113.20114.01
57712006.06.09 15:21close2886100.00114.00113.20114.0116666.675028853.96
57722006.06.09 15:21close2885100.00114.04113.36114.32-7015.085021838.88
57732006.06.09 15:21buy2887100.00114.05113.29114.25
57742006.06.09 15:22buy2888100.00113.79113.18113.99
57752006.06.09 16:12buy2889100.00113.63113.17113.83
57762006.06.09 16:31t/p2889100.00113.83113.17113.8317557.725039396.60
57772006.06.09 16:31close2888100.00113.91113.18113.9910534.635049931.23
57782006.06.09 16:31close2887100.00113.86113.29114.25-16687.165033244.07
57792006.06.09 16:31buy2890100.00113.93113.17114.13
57802006.06.09 16:39buy2891100.00113.74113.13113.94
57812006.06.09 16:57close2891100.00113.91113.13113.9414924.065048168.13
57822006.06.09 16:57close2890100.00113.90113.17114.13-2633.895045534.24
57832006.06.09 16:57buy2892100.00113.95113.19114.15
57842006.06.09 16:58buy2893100.00113.67113.06113.87
57852006.06.09 17:00close2893100.00113.84113.06113.8714933.245060467.48
57862006.06.09 17:01close2892100.00113.92113.19114.15-2633.435057834.05
57872006.06.09 17:01buy2894100.00113.92113.16114.12
57882006.06.12 00:00t/p2894100.00114.12113.16114.1217780.115075614.16
57892006.06.12 00:00buy2895100.00114.16113.40114.36
57902006.06.12 08:39buy2896100.00114.01113.40114.21
57912006.06.12 08:49close2896100.00114.10113.40114.217887.825083501.98
57922006.06.12 08:50close2895100.00114.11113.40114.36-4381.745079120.24
57932006.06.12 08:50sell2897100.00114.12114.88113.92
57942006.06.12 10:06sell2898100.00114.29114.90114.09
57952006.06.12 10:07close2898100.00114.20114.90114.097880.915087001.15
57962006.06.12 10:07close2897100.00114.19114.88113.92-6130.135080871.02
57972006.06.12 10:07buy2899100.00114.20113.44114.40
57982006.06.12 11:34t/p2899100.00114.40113.44114.4017482.525098353.54
57992006.06.12 11:34buy2900100.00114.44113.68114.64
58002006.06.12 14:03buy2901100.00114.29113.68114.49
58012006.06.12 14:10close2901100.00114.37113.68114.496994.845105348.38
58022006.06.12 14:10close2900100.00114.35113.68114.64-7870.575097477.81
58032006.06.12 14:10sell2902100.00114.37115.13114.17
58042006.06.12 14:26sell2903100.00114.53115.14114.33
58052006.06.12 14:29t/p2903100.00114.33115.14114.3317497.815114975.62
58062006.06.12 14:29close2902100.00114.30115.13114.176124.235121099.85
58072006.06.12 14:30sell2904100.00114.25115.01114.05
58082006.06.12 17:22sell2905100.00114.40115.01114.20
58092006.06.12 17:29close2905100.00114.31115.01114.207873.335128973.18
58102006.06.12 17:30close2904100.00114.30115.01114.05-4374.455124598.73
58112006.06.12 17:30sell2906100.00114.24115.00114.04
58122006.06.12 22:18sell2907100.00114.40115.01114.20
58132006.06.13 02:01close2907100.00114.31115.01114.207279.035131877.76
58142006.06.13 02:01close2906100.00114.29115.00114.04-4969.145126908.62
58152006.06.13 02:02sell2908100.00114.26115.02114.06
58162006.06.13 02:11sell2909100.00114.42115.03114.22
58172006.06.13 07:27sell2910100.00114.58115.04114.38
58182006.06.13 09:27sell2911100.00114.73115.04114.53
58192006.06.13 09:29t/p2911100.00114.53115.04114.5317474.885144383.50
58202006.06.13 09:29close2910100.00114.45115.04114.3811358.675155742.17
58212006.06.13 09:30close2909100.00114.46115.03114.22-3494.675152247.50
58222006.06.13 09:30close2908100.00114.45115.02114.06-16601.145135646.36
58232006.06.13 09:30sell2912100.00114.40115.16114.20
58242006.06.13 09:58sell2913100.00114.56115.17114.36
58252006.06.13 10:00close2913100.00114.47115.17114.367862.325143508.68
58262006.06.13 10:00close2912100.00114.45115.16114.20-4368.725139139.96
58272006.06.13 10:00sell2914100.00114.42115.18114.22
58282006.06.13 12:51sell2915100.00114.58115.19114.38
58292006.06.13 14:48sell2916100.00114.74115.20114.54
58302006.06.13 15:01close2916100.00114.55115.20114.5416586.645155726.60
58312006.06.13 15:01close2915100.00114.56115.19114.381745.815157472.41
58322006.06.13 15:01close2914100.00114.59115.18114.22-14835.505142636.91
58332006.06.13 15:01sell2917100.00114.56115.32114.36
58342006.06.13 15:20sell2918100.00114.72115.33114.52
58352006.06.13 15:23close2918100.00114.63115.33114.527851.355150488.26
58362006.06.13 15:23close2917100.00114.65115.32114.36-7849.985142638.28
58372006.06.13 15:23buy2919100.00114.66113.90114.86
58382006.06.13 16:07t/p2919100.00114.86113.90114.8617409.475160047.75
58392006.06.13 16:07buy2920100.00114.92114.16115.12
58402006.06.13 16:19t/p2920100.00115.12114.16115.1217373.185177420.93
58412006.06.13 16:19buy2921100.00115.16114.40115.36
58422006.06.13 16:20buy2922100.00114.98114.37115.18
58432006.06.13 16:20close2922100.00115.13114.37115.1813028.755190449.68
58442006.06.13 16:20close2921100.00115.18114.40115.361736.415192186.09
58452006.06.13 16:20buy2923100.00115.26114.50115.46
58462006.06.13 16:20buy2924100.00114.97114.36115.17
58472006.06.13 16:25t/p2924100.00115.17114.36115.1717361.115209547.20
58482006.06.13 16:25close2923100.00115.20114.50115.46-5208.335204338.87
58492006.06.13 16:25buy2925100.00115.16114.40115.36
58502006.06.13 19:25t/p2925100.00115.36114.40115.3617335.535221674.40
58512006.06.13 19:25buy2926100.00115.41114.65115.61
58522006.06.13 20:01buy2927100.00115.25114.64115.45
58532006.06.13 20:28close2927100.00115.34114.64115.457803.025229477.42
58542006.06.13 20:28close2926100.00115.33114.65115.61-6936.625222540.80
58552006.06.13 20:29buy2928100.00115.34114.58115.54
58562006.06.14 02:01buy2929100.00115.15114.54115.35
58572006.06.14 02:20close2929100.00115.27114.54115.3510410.345232951.14
58582006.06.14 02:21close2928100.00115.24114.58115.54-8422.845224528.30
58592006.06.14 02:21sell2930100.00115.23115.99115.03
58602006.06.14 08:01t/p2930100.00115.03115.99115.0317391.305241919.60
58612006.06.14 08:01sell2931100.00114.96115.72114.76
58622006.06.14 08:13sell2932100.00115.13115.74114.93
58632006.06.14 08:29close2932100.00115.04115.74114.937823.375249742.97
58642006.06.14 08:30close2931100.00115.03115.72114.76-6085.375243657.60
58652006.06.14 08:30sell2933100.00114.98115.74114.78
58662006.06.14 14:05sell2934100.00115.15115.76114.95
58672006.06.14 14:30close2934100.00115.06115.76114.957822.015251479.61
58682006.06.14 14:30close2933100.00115.07115.74114.78-7821.335243658.28
58692006.06.14 14:30buy2935100.00115.06114.30115.26
58702006.06.14 14:31t/p2935100.00115.26114.30115.2617349.065261007.34
58712006.06.14 14:31buy2936100.00115.32114.56115.52
58722006.06.14 14:53buy2937100.00115.17114.56115.37
58732006.06.14 14:59close2937100.00115.32114.56115.3713007.285274014.62
58742006.06.14 15:00close2936100.00115.34114.56115.521734.005275748.62
58752006.06.14 15:00buy2938100.00115.27114.51115.47
58762006.06.14 15:00buy2939100.00114.72114.11114.92
58772006.06.14 15:00s/l2938100.00114.51114.51115.47-66381.345209367.28
58782006.06.14 15:00close2939100.00114.49114.11114.92-20089.095189278.19
58792006.06.14 15:00sell2940100.00114.56115.32114.36
58802006.06.14 15:00sell2941100.00115.05115.66114.85
58812006.06.14 15:04s/l2940100.00115.32115.32114.36-65869.305123408.89
58822006.06.14 15:04close2941100.00115.38115.66114.85-28601.145094807.75
58832006.06.14 15:04buy2942100.00115.35114.59115.55
58842006.06.14 15:13buy2943100.00115.16114.55115.36
58852006.06.14 15:20buy2944100.00114.98114.52115.18
58862006.06.14 15:22buy2945100.00114.79114.48114.99
58872006.06.14 15:28t/p2944100.00115.18114.52115.1817352.075112159.82
58882006.06.14 15:28t/p2945100.00114.99114.48114.9917352.075129511.89
58892006.06.14 15:28close2943100.00115.26114.55115.368676.045138187.93
58902006.06.14 15:28close2942100.00115.25114.59115.55-8676.795129511.14
58912006.06.14 15:28buy2946100.00115.30114.54115.50
58922006.06.14 15:29s/l2946100.00114.54114.54115.50-66363.955063147.19
58932006.06.14 15:29sell2947100.00114.52115.28114.32
58942006.06.14 15:34sell2948100.00114.68115.29114.48
58952006.06.14 15:50close2948100.00114.58115.29114.488727.535071874.72
58962006.06.14 15:50close2947100.00114.59115.28114.32-6108.745065765.98
58972006.06.14 15:51sell2949100.00114.52115.28114.32
58982006.06.14 15:58sell2950100.00114.67115.28114.47
58992006.06.14 15:58close2950100.00114.57115.28114.478728.295074494.27
59002006.06.14 15:58close2949100.00114.56115.28114.32-3491.625071002.65
59012006.06.14 15:58sell2951100.00114.49115.25114.29
59022006.06.14 15:59sell2952100.00114.67115.28114.47
59032006.06.14 16:30sell2953100.00114.84115.30114.64
59042006.06.14 19:30sell2954100.00115.00115.31114.80
59052006.06.15 08:38t/p2954100.00114.80115.31114.8015652.375086655.02
59062006.06.15 08:38close2953100.00114.71115.30114.649550.035096205.05
59072006.06.15 08:38close2952100.00114.72115.28114.47-6141.345090063.71
59082006.06.15 08:38close2951100.00114.71115.25114.29-20961.705069102.01
59092006.06.15 08:38sell2955100.00114.68115.44114.48
59102006.06.15 08:41sell2956100.00114.86115.47114.66
59112006.06.15 09:07close2956100.00114.71115.47114.6613076.455082178.46
59122006.06.15 09:07close2955100.00114.72115.44114.48-3486.755078691.71
59132006.06.15 09:08sell2957100.00114.72115.48114.52
59142006.06.15 09:29sell2958100.00114.89115.50114.69
59152006.06.15 10:34sell2959100.00115.07115.53114.87
59162006.06.15 14:01t/p2959100.00114.87115.53114.8717420.085096111.79
59172006.06.15 14:01close2958100.00114.81115.50114.696968.035103079.82
59182006.06.15 14:01close2957100.00114.82115.48114.52-8709.285094370.54
59192006.06.15 14:01sell2960100.00114.77115.53114.57
59202006.06.15 14:31sell2961100.00114.92115.53114.72
59212006.06.15 14:34sell2962100.00115.12115.58114.92
59222006.06.15 15:00t/p2962100.00114.92115.58114.9217417.055111787.59
59232006.06.15 15:00close2961100.00114.83115.53114.727837.675119625.26
59242006.06.15 15:00close2960100.00114.77115.53114.570.005119625.26
59252006.06.15 15:00sell2963100.00114.69115.45114.49
59262006.06.15 15:03sell2964100.00114.90115.51114.70
59272006.06.15 15:21t/p2964100.00114.70115.51114.7017439.845137065.10
59282006.06.15 15:21close2963100.00114.68115.45114.49871.995137937.09
59292006.06.15 15:21sell2965100.00114.69115.45114.49
59302006.06.15 15:22sell2966100.00114.84115.45114.64
59312006.06.15 16:30close2966100.00114.75115.45114.647843.145145780.23
59322006.06.15 16:30close2965100.00114.78115.45114.49-7841.095137939.14
59332006.06.15 16:31sell2967100.00114.75115.51114.55
59342006.06.15 17:03sell2968100.00114.90115.51114.70
59352006.06.15 17:30sell2969100.00115.06115.52114.86
59362006.06.15 21:43close2969100.00114.88115.52114.8615668.525153607.66
59372006.06.15 21:43close2968100.00114.89115.51114.70870.405154478.06
59382006.06.15 21:45close2967100.00114.94115.51114.55-16530.365137947.70
59392006.06.15 21:46sell2970100.00114.91115.67114.71
59402006.06.16 02:08t/p2970100.00114.71115.67114.7116844.015154791.71
59412006.06.16 02:08sell2971100.00114.65115.41114.45
59422006.06.16 11:09sell2972100.00114.84115.45114.64
59432006.06.16 12:08sell2973100.00115.02115.48114.82
59442006.06.16 15:34sell2974100.00115.21115.52115.01
59452006.06.16 16:49t/p2974100.00115.01115.52115.0117391.305172183.01
59462006.06.16 16:49close2973100.00115.00115.48114.821739.135173922.14
59472006.06.16 16:50close2972100.00114.99115.45114.64-13044.615160877.53
59482006.06.16 16:50close2971100.00115.02115.41114.45-32168.325128709.21
59492006.06.16 16:50sell2975100.00114.97115.73114.77
59502006.06.16 16:57sell2976100.00115.12115.73114.92
59512006.06.16 16:59close2976100.00115.00115.73114.9210434.785139143.99
59522006.06.16 17:00close2975100.00115.02115.73114.77-4347.075134796.92
59532006.06.16 17:00buy2977100.00115.08114.32115.28
59542006.06.19 00:20t/p2977100.00115.28114.32115.2817599.255152396.17
59552006.06.19 00:20buy2978100.00115.35114.59115.55
59562006.06.19 03:11t/p2978100.00115.55114.59115.5517307.035169703.20
59572006.06.19 03:11buy2979100.00115.60114.84115.80
59582006.06.19 17:00buy2980100.00115.35114.74115.55
59592006.06.19 17:11close2980100.00115.50114.74115.5512987.015182690.21
59602006.06.19 17:11close2979100.00115.45114.84115.80-12992.645169697.57
59612006.06.19 17:12sell2981100.00115.46116.22115.26
59622006.06.19 18:00t/p2981100.00115.26116.22115.2617353.585187051.15
59632006.06.19 18:00sell2982100.00115.21115.97115.01
59642006.06.19 18:40sell2983100.00115.39116.00115.19
59652006.06.19 22:35sell2984100.00115.55116.01115.35
59662006.06.20 07:12close2984100.00115.36116.01115.3515875.885202927.03
59672006.06.20 07:12close2983100.00115.38116.00115.19272.405203199.43
59682006.06.20 07:12close2982100.00115.40115.97115.01-17058.775186140.66
59692006.06.20 07:12sell2985100.00115.34116.10115.14
59702006.06.20 07:41t/p2985100.00115.14116.10115.1417373.175203513.83
59712006.06.20 07:41sell2986100.00115.08115.84114.88
59722006.06.20 08:41t/p2986100.00114.88115.84114.8817410.995220924.82
59732006.06.20 08:41sell2987100.00114.83115.59114.63
59742006.06.20 08:47sell2988100.00115.00115.61114.80
59752006.06.20 08:57close2988100.00114.84115.61114.8013932.435234857.25
59762006.06.20 08:58close2987100.00114.87115.59114.63-3482.205231375.05
59772006.06.20 08:58sell2989100.00114.86115.62114.66
59782006.06.20 11:01sell2990100.00115.01115.62114.81
59792006.06.20 11:08close2990100.00114.93115.62114.816960.765238335.81
59802006.06.20 11:08close2989100.00114.94115.62114.66-6960.155231375.66
59812006.06.20 11:09buy2991100.00114.95114.19115.15
59822006.06.20 11:27buy2992100.00114.78114.17114.98
59832006.06.20 11:29t/p2992100.00114.98114.17114.9817391.305248766.96
59842006.06.20 11:29close2991100.00115.00114.19115.154347.835253114.79
59852006.06.20 11:30buy2993100.00115.03114.27115.23
59862006.06.20 11:30t/p2993100.00115.23114.27115.2317350.575270465.36
59872006.06.20 11:30buy2994100.00115.31114.55115.51
59882006.06.20 11:55buy2995100.00115.12114.51115.32
59892006.06.20 11:59close2995100.00115.27114.51115.3213012.935283478.29
59902006.06.20 12:00close2994100.00115.28114.55115.51-2602.365280875.93
59912006.06.20 12:01buy2996100.00115.31114.55115.51
59922006.06.20 12:55buy2997100.00115.13114.52115.33
59932006.06.20 14:50buy2998100.00114.92114.46115.12
59942006.06.20 19:17buy2999100.00114.75114.44114.95
59952006.06.20 21:31t/p2999100.00114.95114.44114.9517398.875298274.80
59962006.06.20 21:31close2998100.00114.95114.46115.122609.835300884.63
59972006.06.20 21:35close2997100.00114.94114.52115.33-16530.365284354.27
59982006.06.20 21:36close2996100.00114.95114.55115.51-31317.965253036.31
59992006.06.20 21:41buy3000100.00114.98114.22115.18
60002006.06.21 02:07buy3001100.00114.82114.21115.02
60012006.06.21 03:20buy3002100.00114.67114.21114.87
60022006.06.21 04:19buy3003100.00114.51114.20114.71
60032006.06.21 05:31t/p3003100.00114.71114.20114.7117430.715270467.02
60042006.06.21 05:31close3002100.00114.74114.21114.876100.755276567.77
60052006.06.21 05:31close3001100.00114.71114.21115.02-9589.405266978.37
60062006.06.21 05:32close3000100.00114.72114.22115.18-22409.185244569.19
60072006.06.21 05:32buy3004100.00114.75113.99114.95
60082006.06.21 12:01t/p3004100.00114.95113.99114.9517397.355261966.54
60092006.06.21 12:01buy3005100.00115.00114.24115.20
60102006.06.21 12:03buy3006100.00114.84114.23115.04
60112006.06.21 12:06close3006100.00114.93114.23115.047830.855269797.39
60122006.06.21 12:07close3005100.00114.96114.24115.20-3479.475266317.92
60132006.06.21 12:07buy3007100.00114.91114.15115.11
60142006.06.21 12:20buy3008100.00114.76114.15114.96
60152006.06.21 12:29close3008100.00114.96114.15114.9617397.365283715.28
60162006.06.21 12:30close3007100.00114.98114.15115.116088.025289803.30
60172006.06.21 12:31buy3009100.00115.03114.27115.23
60182006.06.21 13:48buy3010100.00114.87114.26115.07
60192006.06.21 14:00close3010100.00115.03114.26115.0713909.415303712.71
60202006.06.21 14:00close3009100.00115.02114.27115.23-869.415302843.30
60212006.06.21 14:00buy3011100.00115.07114.31115.27
60222006.06.21 15:45buy3012100.00114.90114.29115.10
60232006.06.21 15:55close3012100.00114.99114.29115.107826.775310670.07
60242006.06.21 15:56close3011100.00114.98114.31115.27-7827.455302842.62
60252006.06.21 15:57buy3013100.00115.01114.25115.21
60262006.06.21 17:32buy3014100.00114.85114.24115.05
60272006.06.21 17:55close3014100.00114.96114.24115.059568.555312411.17
60282006.06.21 17:55close3013100.00114.95114.25115.21-5219.665307191.51
60292006.06.21 17:56sell3015100.00114.92115.68114.72
60302006.06.21 19:39t/p3015100.00114.72115.68114.7217435.285324626.79
60312006.06.21 19:39sell3016100.00114.67115.43114.47
60322006.06.21 20:52sell3017100.00114.85115.46114.65
60332006.06.22 01:31close3017100.00114.75115.46114.656931.705331558.49
60342006.06.22 01:32close3016100.00114.74115.43114.47-7883.655323674.84
60352006.06.22 01:32sell3018100.00114.69115.45114.49
60362006.06.22 04:12sell3019100.00114.84115.45114.64
60372006.06.22 09:32sell3020100.00115.01115.47114.81
60382006.06.22 09:35sell3021100.00115.24115.55115.04
60392006.06.22 09:40t/p3021100.00115.04115.55115.0417386.775341061.61
60402006.06.22 09:40close3020100.00115.03115.47114.81-1738.685339322.93
60412006.06.22 09:40close3019100.00115.04115.45114.64-17385.265321937.67
60422006.06.22 09:40close3018100.00115.02115.45114.49-28690.665293247.01
60432006.06.22 09:41buy3022100.00115.03114.27115.23
60442006.06.22 10:04t/p3022100.00115.23114.27115.2317356.595310603.60
60452006.06.22 10:04buy3023100.00115.27114.51115.47
60462006.06.22 10:30buy3024100.00115.11114.50115.31
60472006.06.22 11:03close3024100.00115.22114.50115.319546.955320150.55
60482006.06.22 11:04close3023100.00115.20114.51115.47-6076.395314074.16
60492006.06.22 11:04buy3025100.00115.25114.49115.45
60502006.06.22 12:27t/p3025100.00115.45114.49115.4517323.525331397.68
60512006.06.22 12:27buy3026100.00115.49114.73115.69
60522006.06.22 12:55t/p3026100.00115.69114.73115.6917286.095348683.77
60532006.06.22 12:55buy3027100.00115.74114.98115.94
60542006.06.22 13:00buy3028100.00115.56114.95115.76
60552006.06.22 14:27close3028100.00115.66114.95115.768646.035357329.80
60562006.06.22 14:27close3027100.00115.67114.98115.94-6051.705351278.10
60572006.06.22 14:27buy3029100.00115.72114.96115.92
60582006.06.22 17:53t/p3029100.00115.92114.96115.9217251.795368529.89
60592006.06.22 17:53buy3030100.00115.97115.21116.17
60602006.06.22 18:48t/p3030100.00116.17115.21116.1717214.675385744.56
60612006.06.22 18:48buy3031100.00116.22115.46116.42
60622006.06.23 01:32buy3032100.00116.06115.45116.26
60632006.06.23 03:11close3032100.00116.15115.45116.267748.605393493.16
60642006.06.23 03:11close3031100.00116.17115.46116.42-4049.345389443.82
60652006.06.23 03:12sell3033100.00116.16116.92115.96
60662006.06.23 08:30t/p3033100.00115.96116.92115.9617253.275406697.09
60672006.06.23 08:30sell3034100.00115.88116.64115.68
60682006.06.23 08:41sell3035100.00116.03116.64115.83
60692006.06.23 10:08sell3036100.00116.18116.64115.98
60702006.06.23 11:37sell3037100.00116.34116.65116.14
60712006.06.23 14:34sell3038100.00116.50116.66116.30
60722006.06.23 15:00t/p3038100.00116.30116.66116.3017198.385423895.47
60732006.06.23 15:00close3037100.00116.29116.65116.144299.605428195.07
60742006.06.23 15:00close3036100.00116.26116.64115.98-6881.135421313.94
60752006.06.23 15:00close3035100.00116.20116.64115.83-14629.955406683.99
60762006.06.23 15:00close3034100.00116.17116.64115.68-24963.425381720.57
60772006.06.23 15:00sell3039100.00116.14116.90115.94
60782006.06.23 15:27sell3040100.00116.29116.90116.09
60792006.06.23 15:30close3040100.00116.20116.90116.097745.275389465.84
60802006.06.23 15:30close3039100.00116.13116.90115.94861.105390326.94
60812006.06.23 15:30sell3041100.00116.05116.81115.85
60822006.06.23 15:54sell3042100.00116.20116.81116.00
60832006.06.23 15:59close3042100.00116.06116.81116.0012062.735402389.67
60842006.06.23 16:00close3041100.00116.07116.81115.85-1723.105400666.57
60852006.06.23 16:00sell3043100.00116.02116.78115.82
60862006.06.23 16:32sell3044100.00116.17116.78115.97
60872006.06.23 19:00sell3045100.00116.34116.80116.14
60882006.06.23 19:50sell3046100.00116.51116.82116.31
60892006.06.26 09:00t/p3046100.00116.31116.82116.3116604.085417270.65
60902006.06.26 09:00close3045100.00116.29116.80116.143705.305420975.95
60912006.06.26 09:00close3044100.00116.21116.78115.97-4036.345416939.61
60922006.06.26 09:00close3043100.00116.22116.78115.82-17803.045399136.57
60932006.06.26 09:00sell3047100.00116.19116.95115.99
60942006.06.26 09:06sell3048100.00116.35116.96116.15
60952006.06.26 09:08close3048100.00116.20116.96116.1512908.785412045.35
60962006.06.26 09:08close3047100.00116.21116.95115.99-1721.025410324.33
60972006.06.26 09:08sell3049100.00116.16116.92115.96
60982006.06.26 09:12sell3050100.00116.35116.96116.15
60992006.06.26 09:29close3050100.00116.21116.96116.1512047.165422371.49
61002006.06.26 09:30close3049100.00116.20116.92115.96-3442.345418929.15
61012006.06.26 09:30sell3051100.00116.15116.91115.95
61022006.06.26 10:17sell3052100.00116.31116.92116.11
61032006.06.26 10:36close3052100.00116.22116.92116.117743.935426673.08
61042006.06.26 10:36close3051100.00116.21116.91115.95-5163.075421510.01
61052006.06.26 10:37sell3053100.00116.18116.94115.98
61062006.06.26 10:46sell3054100.00116.34116.95116.14
61072006.06.26 12:33close3054100.00116.19116.95116.1412909.895434419.90
61082006.06.26 12:34close3053100.00116.20116.94115.98-1721.175432698.73
61092006.06.26 12:34sell3055100.00116.12116.88115.92
61102006.06.26 12:38sell3056100.00116.28116.89116.08
61112006.06.26 12:59close3056100.00116.18116.89116.088607.335441306.06
61122006.06.26 13:00close3055100.00116.17116.88115.92-4304.045437002.02
61132006.06.26 13:00sell3057100.00116.16116.92115.96
61142006.06.26 13:31sell3058100.00116.31116.92116.11
61152006.06.26 13:33close3058100.00116.22116.92116.117743.935444745.95
61162006.06.26 13:33close3057100.00116.23116.92115.96-6022.545438723.41
61172006.06.26 13:34sell3059100.00116.22116.98116.02
61182006.06.26 14:00sell3060100.00116.37116.98116.17
61192006.06.26 14:02close3060100.00116.28116.98116.177739.945446463.35
61202006.06.26 14:03close3059100.00116.29116.98116.02-6019.435440443.92
61212006.06.26 14:03sell3061100.00116.27117.03116.07
61222006.06.26 16:09sell3062100.00116.43117.04116.23
61232006.06.26 16:20close3062100.00116.33117.04116.238596.235449040.15
61242006.06.26 16:20close3061100.00116.37117.03116.07-8593.285440446.87
61252006.06.26 16:20buy3063100.00116.35115.59116.55
61262006.06.26 19:21buy3064100.00116.20115.59116.40
61272006.06.26 19:27close3064100.00116.29115.59116.407739.275448186.14
61282006.06.26 19:27close3063100.00116.30115.59116.55-4299.235443886.91
61292006.06.26 19:28sell3065100.00116.29117.05116.09
61302006.06.27 01:39t/p3065100.00116.09117.05116.0916635.205460522.11
61312006.06.27 01:39sell3066100.00116.04116.80115.84
61322006.06.27 01:42sell3067100.00116.20116.81116.00
61332006.06.27 01:43close3067100.00116.06116.81116.0012062.735472584.84
61342006.06.27 01:43close3066100.00116.09116.80115.84-4307.005468277.84
61352006.06.27 01:44sell3068100.00116.04116.80115.84
61362006.06.27 06:01sell3069100.00116.22116.83116.02
61372006.06.27 06:55close3069100.00116.12116.83116.028611.785476889.62
61382006.06.27 06:55close3068100.00116.13116.80115.84-7749.945469139.68
61392006.06.27 06:56buy3070100.00116.11115.35116.31
61402006.06.27 11:01t/p3070100.00116.31115.35116.3117183.615486323.29
61412006.06.27 11:01buy3071100.00116.43115.67116.63
61422006.06.27 11:20buy3072100.00116.27115.66116.47
61432006.06.27 11:31close3072100.00116.40115.66116.4711168.385497491.67
61442006.06.27 11:31close3071100.00116.36115.67116.63-6015.815491475.86
61452006.06.27 11:32buy3073100.00116.42115.66116.62
61462006.06.27 12:02t/p3073100.00116.62115.66116.6217143.835508619.69
61472006.06.27 12:02buy3074100.00116.70115.94116.90
61482006.06.27 12:16buy3075100.00116.54115.93116.74
61492006.06.27 12:19buy3076100.00116.39115.93116.59
61502006.06.27 12:24close3076100.00116.58115.93116.5916297.825524917.51
61512006.06.27 12:24close3075100.00116.57115.93116.742573.565527491.07
61522006.06.27 12:24close3074100.00116.56115.94116.90-12010.985515480.09
61532006.06.27 12:24buy3077100.00116.59115.83116.79
61542006.06.27 13:48buy3078100.00116.43115.82116.63
61552006.06.27 13:57close3078100.00116.52115.82116.637724.005523204.09
61562006.06.27 13:57close3077100.00116.53115.83116.79-5148.895518055.20
61572006.06.27 13:58buy3079100.00116.61115.85116.81
61582006.06.27 14:30buy3080100.00116.45115.84116.65
61592006.06.27 14:46buy3081100.00116.29115.83116.49
61602006.06.27 14:57close3081100.00116.46115.83116.4914597.295532652.49
61612006.06.27 14:57close3080100.00116.44115.84116.65-858.815531793.68
61622006.06.27 14:57close3079100.00116.45115.85116.81-13739.805518053.88
61632006.06.27 14:57buy3082100.00116.48115.72116.68
61642006.06.27 14:59buy3083100.00116.28115.67116.48
61652006.06.27 15:12buy3084100.00116.12115.66116.32
61662006.06.27 18:01t/p3084100.00116.32115.66116.3217192.475535246.35
61672006.06.27 18:01close3083100.00116.33115.67116.484298.125539544.47
61682006.06.27 18:02close3082100.00116.29115.72116.68-16338.465523206.01
61692006.06.27 18:02buy3085100.00116.35115.59116.55
61702006.06.28 03:01buy3086100.00116.15115.54116.35
61712006.06.28 03:11close3086100.00116.27115.54116.3510320.815533526.82
61722006.06.28 03:11close3085100.00116.26115.59116.55-7486.575526040.25
61732006.06.28 03:12sell3087100.00116.25117.01116.05
61742006.06.28 09:04sell3088100.00116.41117.02116.21
61752006.06.28 09:07close3088100.00116.32117.02116.217737.285533777.53
61762006.06.28 09:07close3087100.00116.29117.01116.05-3439.685530337.85
61772006.06.28 09:07buy3089100.00116.31115.55116.51
61782006.06.29 01:52t/p3089100.00116.51115.55116.5117930.015548267.86
61792006.06.29 01:52buy3090100.00116.55115.79116.75
61802006.06.29 14:30buy3091100.00116.40115.79116.60
61812006.06.29 14:44close3091100.00116.48115.79116.606868.135555135.99
61822006.06.29 14:45close3090100.00116.51115.79116.75-3433.185551702.81
61832006.06.29 14:46buy3092100.00116.57115.81116.77
61842006.06.29 14:59buy3093100.00116.42115.81116.62
61852006.06.29 15:00buy3094100.00116.17115.71116.37
61862006.06.29 15:14t/p3094100.00116.37115.71116.3717186.565568889.37
61872006.06.29 15:14close3093100.00116.37115.81116.62-4296.645564592.73
61882006.06.29 15:14close3092100.00116.36115.81116.77-18047.445546545.29
61892006.06.29 15:14sell3095100.00116.38117.14116.18
61902006.06.29 15:31t/p3095100.00116.18117.14116.1817216.155563761.44
61912006.06.29 15:31sell3096100.00116.13116.89115.93
61922006.06.29 20:00t/p3096100.00115.93116.89115.9317256.255581017.69
61932006.06.29 20:00sell3097100.00115.86116.62115.66
61942006.06.29 20:03sell3098100.00116.02116.63115.82
61952006.06.29 20:03close3098100.00115.90116.63115.8210353.755591371.44
61962006.06.29 20:03close3097100.00115.91116.62115.66-4313.695587057.75
61972006.06.29 20:03sell3099100.00115.88116.64115.68
61982006.06.29 20:08sell3100100.00116.04116.65115.84
61992006.06.29 20:09sell3101100.00116.24116.70116.04
62002006.06.29 20:13t/p3101100.00116.04116.70116.0417236.925604294.67
62012006.06.29 20:13close3100100.00116.03116.65115.84861.855605156.52
62022006.06.29 20:13close3099100.00116.04116.64115.68-13788.355591368.17
62032006.06.29 20:13sell3102100.00116.01116.77115.81
62042006.06.29 20:14sell3103100.00116.17116.78115.97
62052006.06.29 20:16close3103100.00116.08116.78115.977753.275599121.44
62062006.06.29 20:16close3102100.00116.06116.77115.81-4308.125594813.32
62072006.06.29 20:16sell3104100.00116.01116.77115.81
62082006.06.29 20:22t/p3104100.00115.81116.77115.8117269.675612082.99
62092006.06.29 20:22sell3105100.00115.77116.53115.57
62102006.06.29 20:24t/p3105100.00115.57116.53115.5717313.025629396.01
62112006.06.29 20:24sell3106100.00115.48116.24115.28
62122006.06.29 20:52t/p3106100.00115.28116.24115.2817350.575646746.58
62132006.06.29 20:52sell3107100.00115.23115.99115.03
62142006.06.29 20:55t/p3107100.00115.03115.99115.0317391.305664137.88
62152006.06.29 20:55sell3108100.00114.96115.72114.76
62162006.06.29 21:01sell3109100.00115.14115.75114.94
62172006.06.29 21:28t/p3109100.00114.94115.75114.9417407.955681545.83
62182006.06.29 21:28close3108100.00114.89115.72114.766092.785687638.61
62192006.06.29 21:29sell3110100.00114.89115.65114.69
62202006.06.29 21:31sell3111100.00115.09115.70114.89
62212006.06.29 21:57close3111100.00114.96115.70114.8911308.285698946.89
62222006.06.29 21:58close3110100.00114.94115.65114.69-4350.105694596.79
62232006.06.29 21:58sell3112100.00114.85115.61114.65
62242006.06.29 21:59sell3113100.00115.06115.67114.86
62252006.06.29 22:01sell3114100.00115.23115.69115.03
62262006.06.29 23:56close3114100.00115.04115.69115.0316515.995711112.78
62272006.06.29 23:56close3113100.00115.03115.67114.862608.025713720.80
62282006.06.29 23:57close3112100.00115.05115.61114.65-17383.755696337.05
62292006.06.29 23:57sell3115100.00115.00115.76114.80
62302006.06.30 00:31sell3116100.00115.15115.76114.95
62312006.06.30 00:55close3116100.00115.07115.76114.956952.295703289.34
62322006.06.30 00:55close3115100.00115.06115.76114.80-5808.975697480.37
62332006.06.30 00:55sell3117100.00115.03115.79114.83
62342006.06.30 01:02sell3118100.00115.20115.81115.00
62352006.06.30 01:52close3118100.00115.05115.81115.0013037.815710518.18
62362006.06.30 01:53close3117100.00115.04115.79114.83-869.265709648.92
62372006.06.30 01:53sell3119100.00114.95115.71114.75
62382006.06.30 01:59sell3120100.00115.17115.78114.97
62392006.06.30 03:21close3120100.00115.01115.78114.9713911.835723560.75
62402006.06.30 03:21close3119100.00115.02115.71114.75-6085.905717474.85
62412006.06.30 03:22buy3121100.00115.01114.25115.21
62422006.06.30 04:21buy3122100.00114.86114.25115.06
62432006.06.30 04:31close3122100.00115.02114.25115.0613910.625731385.47
62442006.06.30 04:34close3121100.00115.01114.25115.210.005731385.47
62452006.06.30 04:35buy3123100.00115.06114.30115.26
62462006.06.30 04:50buy3124100.00114.90114.29115.10
62472006.06.30 04:59close3124100.00115.02114.29115.1010432.975741818.44
62482006.06.30 05:00close3123100.00115.03114.30115.26-2608.025739210.42
62492006.06.30 05:01buy3125100.00115.08114.32115.28
62502006.06.30 05:48buy3126100.00114.88114.27115.08
62512006.06.30 05:59close3126100.00114.99114.27115.089566.055748776.47
62522006.06.30 06:00close3125100.00115.00114.32115.28-6956.525741819.95
62532006.06.30 06:00buy3127100.00115.06114.30115.26
62542006.06.30 06:47buy3128100.00114.89114.28115.09
62552006.06.30 07:41buy3129100.00114.72114.26114.92
62562006.06.30 07:46buy3130100.00114.53114.22114.73
62572006.06.30 08:01t/p3130100.00114.73114.22114.7317429.195759249.14
62582006.06.30 08:01close3129100.00114.75114.26114.922614.385761863.52
62592006.06.30 08:01close3128100.00114.74114.28115.09-13073.035748790.49
62602006.06.30 08:04close3127100.00114.73114.30115.26-28763.185720027.31
62612006.06.30 08:04buy3131100.00114.78114.02114.98
62622006.06.30 08:14buy3132100.00114.62114.01114.82
62632006.06.30 08:29close3132100.00114.71114.01114.827845.875727873.18
62642006.06.30 08:30close3131100.00114.70114.02114.98-6974.725720898.46
62652006.06.30 08:30buy3133100.00114.75113.99114.95
62662006.06.30 14:36buy3134100.00114.52113.91114.72
62672006.06.30 14:38buy3135100.00114.34113.88114.54
62682006.06.30 17:31t/p3135100.00114.54113.88114.5417448.975738347.43
62692006.06.30 17:31close3134100.00114.62113.91114.728724.485747071.91
62702006.06.30 17:32close3133100.00114.63113.99114.95-10468.465736603.45
62712006.06.30 17:33buy3136100.00114.61113.85114.81
62722006.06.30 19:45buy3137100.00114.45113.84114.65
62732006.07.03 01:34buy3138100.00114.29113.83114.49
62742006.07.03 01:48buy3139100.00114.14113.83114.34
62752006.07.03 02:30t/p3139100.00114.34113.83114.3417490.165754093.61
62762006.07.03 02:30close3138100.00114.35113.83114.495247.055759340.66
62772006.07.03 02:30close3137100.00114.42113.84114.65-2367.225756973.44
62782006.07.03 02:30close3136100.00114.41113.85114.81-17226.295739747.15
62792006.07.03 02:31buy3140100.00114.44113.68114.64
62802006.07.03 03:00t/p3140100.00114.64113.68114.6417441.365757188.51
62812006.07.03 03:00buy3141100.00114.71113.95114.91
62822006.07.03 03:06buy3142100.00114.55113.94114.75
62832006.07.03 03:29close3142100.00114.67113.94114.7510464.815767653.32
62842006.07.03 03:30close3141100.00114.68113.95114.91-2615.975765037.35
62852006.07.03 03:30buy3143100.00114.75113.99114.95
62862006.07.03 05:31buy3144100.00114.55113.94114.75
62872006.07.03 10:00close3144100.00114.70113.94114.7513077.595778114.94
62882006.07.03 10:01close3143100.00114.71113.99114.95-3487.055774627.89
62892006.07.03 10:01buy3145100.00114.77114.01114.97
62902006.07.03 10:08buy3146100.00114.60113.99114.80
62912006.07.03 10:21close3146100.00114.70113.99114.808718.405783346.29
62922006.07.03 10:21close3145100.00114.69114.01114.97-6975.325776370.97
62932006.07.03 10:22buy3147100.00114.74113.98114.94
62942006.07.03 16:40buy3148100.00114.59113.98114.79
62952006.07.03 16:42close3148100.00114.68113.98114.797847.925784218.89
62962006.07.03 16:42close3147100.00114.69113.98114.94-4359.585779859.31
62972006.07.03 16:43sell3149100.00114.72115.48114.52
62982006.07.03 17:22sell3150100.00114.87115.48114.67
62992006.07.03 18:09close3150100.00114.79115.48114.676969.255786828.56
63002006.07.03 18:09close3149100.00114.82115.48114.52-8709.285778119.28
63012006.07.03 18:09sell3151100.00114.77115.53114.57
63022006.07.03 18:22sell3152100.00114.92115.53114.72
63032006.07.03 18:29close3152100.00114.81115.53114.729581.055787700.33
63042006.07.03 18:30close3151100.00114.82115.53114.57-4354.645783345.69
63052006.07.03 18:32sell3153100.00114.77115.53114.57
63062006.07.04 02:34t/p3153100.00114.57115.53114.5716863.805800209.49
63072006.07.04 02:34sell3154100.00114.52115.28114.32
63082006.07.04 02:41sell3155100.00114.68115.29114.48
63092006.07.04 03:02close3155100.00114.59115.29114.487854.095808063.58
63102006.07.04 03:03close3154100.00114.57115.28114.32-4364.145803699.44
63112006.07.04 03:04sell3156100.00114.52115.28114.32
63122006.07.04 04:16sell3157100.00114.67115.28114.47
63132006.07.04 04:19close3157100.00114.59115.28114.476981.415810680.85
63142006.07.04 04:19close3156100.00114.60115.28114.32-6980.805803700.05
63152006.07.04 04:19sell3158100.00114.54115.30114.34
63162006.07.04 21:30sell3159100.00114.70115.31114.50
63172006.07.04 22:06close3159100.00114.61115.31114.507852.725811552.77
63182006.07.04 22:06close3158100.00114.64115.30114.34-8722.965802829.81
63192006.07.04 22:07buy3160100.00114.67113.91114.87
63202006.07.04 23:31t/p3160100.00114.87113.91114.8717403.415820233.22
63212006.07.04 23:31buy3161100.00114.96114.20115.16
63222006.07.05 00:28t/p3161100.00115.16114.20115.1617620.345837853.56
63232006.07.05 00:28buy3162100.00115.21114.45115.41
63242006.07.05 00:34buy3163100.00115.06114.45115.26
63252006.07.05 00:57close3163100.00115.14114.45115.266948.065844801.62
63262006.07.05 00:58close3162100.00115.15114.45115.41-5210.595839591.03
63272006.07.05 00:58buy3164100.00115.22114.46115.42
63282006.07.05 02:01buy3165100.00115.04114.43115.24
63292006.07.05 02:27close3165100.00115.14114.43115.248685.085848276.11
63302006.07.05 02:28close3164100.00115.13114.46115.42-7817.255840458.86
63312006.07.05 02:28buy3166100.00115.18114.42115.38
63322006.07.05 02:31buy3167100.00115.03114.42115.23
63332006.07.05 05:31buy3168100.00114.86114.40115.06
63342006.07.05 07:31buy3169100.00114.64114.33114.84
63352006.07.05 08:48t/p3169100.00114.84114.33114.8417414.025857872.88
63362006.07.05 08:48close3168100.00114.85114.40115.06-870.705857002.18
63372006.07.05 08:48close3167100.00114.86114.42115.23-14800.635842201.55
63382006.07.05 08:48close3166100.00114.87114.42115.38-26987.035815214.52
63392006.07.05 08:49buy3170100.00114.90114.14115.10
63402006.07.05 10:17t/p3170100.00115.10114.14115.1017374.695832589.21
63412006.07.05 10:17buy3171100.00115.15114.39115.35
63422006.07.05 10:29buy3172100.00115.00114.39115.20
63432006.07.05 10:46close3172100.00115.08114.39115.206951.695839540.90
63442006.07.05 10:47close3171100.00115.10114.39115.35-4344.055835196.85
63452006.07.05 10:47buy3173100.00115.15114.39115.35
63462006.07.05 11:30buy3174100.00115.00114.39115.20
63472006.07.05 11:45close3174100.00115.08114.39115.206951.695842148.54
63482006.07.05 11:46close3173100.00115.09114.39115.35-5213.315836935.23
63492006.07.05 11:46buy3175100.00115.15114.39115.35
63502006.07.05 11:59buy3176100.00115.00114.39115.20
63512006.07.05 13:31buy3177100.00114.73114.27114.93
63522006.07.05 14:11t/p3177100.00114.93114.27114.9317401.905854337.13
63532006.07.05 14:11close3176100.00114.93114.39115.20-6090.665848246.47
63542006.07.05 14:11close3175100.00114.94114.39115.35-18270.405829976.07
63552006.07.05 14:11buy3178100.00114.99114.23115.19
63562006.07.05 14:21buy3179100.00114.84114.23115.04
63572006.07.05 14:22close3179100.00114.96114.23115.0410438.415840414.48
63582006.07.05 14:22close3178100.00114.95114.23115.19-3479.775836934.71
63592006.07.05 14:23buy3180100.00114.98114.22115.18
63602006.07.05 14:28buy3181100.00114.82114.21115.02
63612006.07.05 14:29t/p3181100.00115.02114.21115.0217380.735854315.44
63622006.07.05 14:29close3180100.00115.07114.22115.187821.335862136.77
63632006.07.05 14:30buy3182100.00115.13114.37115.33
63642006.07.05 15:11t/p3182100.00115.33114.37115.3317340.045879476.81
63652006.07.05 15:11buy3183100.00115.38114.62115.58
63662006.07.05 15:20buy3184100.00115.23114.62115.43
63672006.07.05 15:23close3184100.00115.32114.62115.437804.375887281.18
63682006.07.05 15:23close3183100.00115.31114.62115.58-6070.595881210.59
63692006.07.05 15:23buy3185100.00115.34114.58115.54
63702006.07.05 16:09t/p3185100.00115.54114.58115.5417308.525898519.11
63712006.07.05 16:09buy3186100.00115.59114.83115.79
63722006.07.05 21:23t/p3186100.00115.79114.83115.7917272.655915791.76
63732006.07.05 21:23buy3187100.00115.83115.07116.03
63742006.07.06 00:09buy3188100.00115.68115.07115.88
63752006.07.06 01:08buy3189100.00115.53115.07115.73
63762006.07.06 14:30buy3190100.00115.34115.03115.54
63772006.07.06 15:00buy3191100.00115.16115.00115.36
63782006.07.06 15:01t/p3191100.00115.36115.00115.3617332.525933124.28
63792006.07.06 15:01close3190100.00115.39115.03115.544333.135937457.41
63802006.07.06 15:01close3189100.00115.38115.07115.73-13000.525924456.89
63812006.07.06 15:01close3188100.00115.37115.07115.88-26870.075897586.82
63822006.07.06 15:01close3187100.00115.39115.07116.03-37367.455860219.37
63832006.07.06 15:02sell3192100.00115.38116.14115.18
63842006.07.06 15:25t/p3192100.00115.18116.14115.1817365.645877585.01
63852006.07.06 15:25sell3193100.00115.13115.89114.93
63862006.07.06 19:02sell3194100.00115.28115.89115.08
63872006.07.06 19:25close3194100.00115.20115.89115.086944.445884529.45
63882006.07.06 19:25close3193100.00115.21115.89114.93-6943.845877585.61
63892006.07.06 19:25buy3195100.00115.20114.44115.40
63902006.07.07 09:07buy3196100.00114.98114.37115.18
63912006.07.07 10:37buy3197100.00114.81114.35115.01
63922006.07.07 12:05buy3198100.00114.64114.33114.84
63932006.07.07 12:31t/p3198100.00114.84114.33114.8417409.475894995.08
63942006.07.07 12:31close3197100.00114.88114.35115.016093.315901088.39
63952006.07.07 12:31close3196100.00114.87114.37115.18-9576.045891512.35
63962006.07.07 12:32close3195100.00114.86114.44115.40-29346.555862165.80
63972006.07.07 12:32buy3199100.00114.88114.12115.08
63982006.07.07 13:57buy3200100.00114.73114.12114.93
63992006.07.07 14:01close3200100.00114.81114.12114.936968.035869133.83
64002006.07.07 14:01close3199100.00114.74114.12115.08-12201.505856932.33
64012006.07.07 14:01buy3201100.00114.79114.03114.99
64022006.07.07 14:26buy3202100.00114.64114.03114.84
64032006.07.07 14:30buy3203100.00114.45113.99114.65
64042006.07.07 14:32buy3204100.00114.22113.91114.42
64052006.07.07 14:32t/p3204100.00114.42113.91114.4217474.885874407.21
64062006.07.07 14:32close3203100.00114.45113.99114.650.005874407.21
64072006.07.07 14:32close3202100.00114.43114.03114.84-18351.835856055.38
64082006.07.07 14:32close3201100.00114.44114.03114.99-30583.715825471.67
64092006.07.07 14:32sell3205100.00114.45115.21114.25
64102006.07.07 14:33t/p3205100.00114.25115.21114.2517510.075842981.74
64112006.07.07 14:33sell3206100.00114.18114.94113.98
64122006.07.07 14:33sell3207100.00114.47115.08114.27
64132006.07.07 14:41close3207100.00114.32115.08114.2713121.065856102.80
64142006.07.07 14:41close3206100.00114.31114.94113.98-11372.585844730.22
64152006.07.07 14:41sell3208100.00114.28115.04114.08
64162006.07.07 14:41sell3209100.00114.53115.14114.33
64172006.07.07 14:53t/p3209100.00114.33115.14114.3317526.955862257.17
64182006.07.07 14:53close3208100.00114.11115.04114.0814897.915877155.08
64192006.07.07 14:53sell3210100.00114.14114.90113.94
64202006.07.07 14:58t/p3210100.00113.94114.90113.9417565.435894720.51
64212006.07.07 14:58sell3211100.00113.82114.58113.62
64222006.07.07 14:59sell3212100.00114.14114.75113.94
64232006.07.07 16:57t/p3212100.00113.94114.75113.9417554.645912275.15
64242006.07.07 16:57close3211100.00113.93114.58113.62-9655.055902620.10
64252006.07.07 16:58sell3213100.00113.88114.64113.68
64262006.07.07 17:31sell3214100.00114.08114.69113.88
64272006.07.07 17:56close3214100.00113.92114.69113.8814044.945916665.04
64282006.07.07 17:56close3213100.00113.91114.64113.68-2633.665914031.38
64292006.07.07 17:57sell3215100.00113.88114.64113.68
64302006.07.07 20:01sell3216100.00114.03114.64113.83
64312006.07.07 20:23close3216100.00113.95114.64113.837020.625921052.00
64322006.07.07 20:24close3215100.00113.96114.64113.68-7020.015914031.99
64332006.07.07 20:25buy3217100.00113.95113.19114.15
64342006.07.10 05:08buy3218100.00113.79113.18113.99
64352006.07.10 05:23buy3219100.00113.64113.18113.84
64362006.07.10 11:22buy3220100.00113.46113.15113.66
64372006.07.10 11:29t/p3220100.00113.66113.15113.6617594.795931626.78
64382006.07.10 11:29close3219100.00113.67113.18113.842639.225934266.00
64392006.07.10 11:30close3218100.00113.66113.18113.99-11437.625922828.38
64402006.07.10 11:30close3217100.00113.70113.19114.15-21732.995901095.39
64412006.07.10 11:30buy3221100.00113.73112.97113.93
64422006.07.10 14:31t/p3221100.00113.93112.97113.9317528.495918623.88
64432006.07.10 14:31buy3222100.00114.14113.38114.34
64442006.07.10 14:33buy3223100.00113.98113.37114.18
64452006.07.10 15:01close3223100.00114.07113.37114.187889.895926513.77
64462006.07.10 15:01close3222100.00114.06113.38114.34-7013.855919499.92
64472006.07.10 15:01buy3224100.00114.09113.33114.29
64482006.07.10 22:50t/p3224100.00114.29113.33114.2917499.345936999.26
64492006.07.10 22:50buy3225100.00114.33113.57114.53
64502006.07.11 02:33buy3226100.00114.17113.56114.37
64512006.07.11 02:54close3226100.00114.26113.56114.377876.775944876.03
64522006.07.11 02:54close3225100.00114.27113.57114.53-4996.025939880.01
64532006.07.11 02:54sell3227100.00114.26115.02114.06
64542006.07.11 03:38t/p3227100.00114.06115.02114.0617534.635957414.64
64552006.07.11 03:38sell3228100.00114.02114.78113.82
64562006.07.11 06:50sell3229100.00114.17114.78113.97
64572006.07.11 11:34sell3230100.00114.34114.80114.14
64582006.07.11 15:05sell3231100.00114.51114.82114.31
64592006.07.11 15:27sell3232100.00114.67114.83114.47
64602006.07.11 15:29t/p3232100.00114.47114.83114.4717485.575974900.21
64612006.07.11 15:29close3231100.00114.38114.82114.3111365.625986265.83
64622006.07.11 15:30close3230100.00114.41114.80114.14-6118.355980147.48
64632006.07.11 15:30close3229100.00114.40114.78113.97-20104.905960042.58
64642006.07.11 15:30close3228100.00114.39114.78113.82-32345.485927697.10
64652006.07.11 15:30sell3233100.00114.36115.12114.16
64662006.07.11 17:00t/p3233100.00114.16115.12114.1617525.415945222.51
64672006.07.11 17:00sell3234100.00114.08114.84113.88
64682006.07.11 17:06sell3235100.00114.23114.84114.03
64692006.07.11 17:12close3235100.00114.15114.84114.037008.325952230.83
64702006.07.11 17:12close3234100.00114.13114.84113.88-4380.975947849.86
64712006.07.11 17:13sell3236100.00114.06114.82113.86
64722006.07.11 17:18sell3237100.00114.24114.85114.04
64732006.07.11 20:38close3237100.00114.14114.85114.048761.175956611.03
64742006.07.11 20:39close3236100.00114.15114.82113.86-7884.365948726.67
64752006.07.11 20:39sell3238100.00114.09114.85113.89
64762006.07.11 22:17sell3239100.00114.25114.86114.05
64772006.07.12 03:35sell3240100.00114.40114.86114.20
64782006.07.12 09:33sell3241100.00114.56114.87114.36
64792006.07.12 10:02sell3242100.00114.72114.88114.52
64802006.07.12 10:58s/l3238100.00114.85114.85113.89-66767.575881959.10
64812006.07.12 10:58close3242100.00114.85114.88114.52-11319.115870639.99
64822006.07.12 10:59close3241100.00114.71114.87114.36-13076.455857563.54
64832006.07.12 11:00close3240100.00114.70114.86114.20-26155.195831408.35
64842006.07.12 11:00close3239100.00114.71114.86114.05-40695.425790712.93
64852006.07.12 11:00buy3243100.00114.72113.96114.92
64862006.07.12 13:00t/p3243100.00114.92113.96114.9217400.385808113.31
64872006.07.12 13:00buy3244100.00114.98114.22115.18
64882006.07.12 13:28t/p3244100.00115.18114.22115.1817364.135825477.44
64892006.07.12 13:28buy3245100.00115.22114.46115.42
64902006.07.12 14:58t/p3245100.00115.42114.46115.4217317.525842794.96
64912006.07.12 14:58buy3246100.00115.53114.77115.73
64922006.07.12 15:01buy3247100.00115.31114.70115.51
64932006.07.12 15:52close3247100.00115.43114.70115.5110395.915853190.87
64942006.07.12 15:52close3246100.00115.42114.77115.73-9530.415843660.46
64952006.07.12 15:53buy3248100.00115.47114.71115.67
64962006.07.12 16:28t/p3248100.00115.67114.71115.6717284.595860945.05
64972006.07.12 16:28buy3249100.00115.75114.99115.95
64982006.07.12 16:32buy3250100.00115.54114.93115.74
64992006.07.12 16:58close3250100.00115.65114.93115.749511.465870456.51
65002006.07.12 16:58close3249100.00115.66114.99115.95-7781.435862675.08
65012006.07.12 16:59buy3251100.00115.63114.87115.83
65022006.07.12 17:30buy3252100.00115.45114.84115.65
65032006.07.12 17:57close3252100.00115.55114.84115.658654.265871329.34
65042006.07.12 17:58close3251100.00115.56114.87115.83-6057.465865271.88
65052006.07.12 17:59sell3253100.00115.42116.18115.22
65062006.07.12 19:25sell3254100.00115.58116.19115.38
65072006.07.13 00:00close3254100.00115.49116.19115.386009.985871281.86
65082006.07.13 00:00close3253100.00115.47116.18115.22-6113.035865168.83
65092006.07.13 00:01sell3255100.00115.40116.16115.20
65102006.07.13 09:30t/p3255100.00115.20116.16115.2017370.165882538.99
65112006.07.13 09:30sell3256100.00115.10115.86114.90
65122006.07.13 09:33sell3257100.00115.25115.86115.05
65132006.07.13 09:59close3257100.00115.16115.86115.057815.215890354.20
65142006.07.13 10:00close3256100.00115.17115.86114.90-6077.975884276.23
65152006.07.13 10:00sell3258100.00115.10115.86114.90
65162006.07.13 12:00sell3259100.00115.25115.86115.05
65172006.07.13 12:34sell3260100.00115.41115.87115.21
65182006.07.13 14:53close3260100.00115.25115.87115.2113882.865898159.09
65192006.07.13 14:53close3259100.00115.26115.86115.05-867.605897291.49
65202006.07.13 14:53close3258100.00115.23115.86114.90-11281.785886009.71
65212006.07.13 14:53sell3261100.00115.18115.94114.98
65222006.07.13 17:01sell3262100.00115.40116.01115.20
65232006.07.13 17:20close3262100.00115.28116.01115.2010409.445896419.15
65242006.07.13 17:20close3261100.00115.25115.94114.98-6073.755890345.40
65252006.07.13 17:21sell3263100.00115.22115.98115.02
65262006.07.13 17:24sell3264100.00115.39116.00115.19
65272006.07.13 17:28close3264100.00115.30116.00115.197805.725898151.12
65282006.07.13 17:29close3263100.00115.38115.98115.02-13867.225884283.90
65292006.07.13 17:30buy3265100.00115.41114.65115.61
65302006.07.14 03:00t/p3265100.00115.61114.65115.6117539.295901823.19
65312006.07.14 03:00buy3266100.00115.75114.99115.95
65322006.07.14 03:08buy3267100.00115.59114.98115.79
65332006.07.14 03:11close3267100.00115.69114.98115.798643.795910466.98
65342006.07.14 03:11close3266100.00115.67114.99115.95-6916.235903550.75
65352006.07.14 03:11buy3268100.00115.70114.94115.90
65362006.07.14 04:58t/p3268100.00115.90114.94115.9017254.765920805.51
65372006.07.14 04:58buy3269100.00115.95115.19116.15
65382006.07.14 06:01buy3270100.00115.78115.17115.98
65392006.07.14 06:04buy3271100.00115.60115.14115.80
65402006.07.14 06:25close3271100.00115.79115.14115.8016409.025937214.53
65412006.07.14 06:25close3270100.00115.81115.17115.982590.455939804.98
65422006.07.14 06:25close3269100.00115.82115.19116.15-11224.315928580.67
65432006.07.14 06:26buy3272100.00115.92115.16116.12
65442006.07.14 06:29buy3273100.00115.64115.03115.84
65452006.07.14 06:55close3273100.00115.81115.03115.8414679.225943259.89
65462006.07.14 06:55close3272100.00115.82115.16116.12-8634.095934625.80
65472006.07.14 06:55buy3274100.00115.85115.09116.05
65482006.07.14 08:22t/p3274100.00116.05115.09116.0517230.985951856.78
65492006.07.14 08:22buy3275100.00116.11115.35116.31
65502006.07.14 09:00buy3276100.00115.91115.30116.11
65512006.07.14 09:25close3276100.00116.02115.30116.119481.125961337.90
65522006.07.14 09:25close3275100.00116.03115.35116.31-6894.775954443.13
65532006.07.14 09:25buy3277100.00116.05115.29116.25
65542006.07.14 09:30buy3278100.00115.87115.26116.07
65552006.07.14 09:30buy3279100.00115.63115.17115.83
65562006.07.14 09:52t/p3279100.00115.83115.17115.8317260.735971703.86
65572006.07.14 09:52close3278100.00115.87115.26116.070.005971703.86
65582006.07.14 09:52close3277100.00115.88115.29116.25-14670.355957033.51
65592006.07.14 09:52sell3280100.00115.89116.65115.69
65602006.07.14 10:01t/p3280100.00115.69116.65115.6917289.085974322.59
65612006.07.14 10:01sell3281100.00115.64116.40115.44
65622006.07.14 10:24sell3282100.00115.79116.40115.59
65632006.07.14 10:30close3282100.00115.68116.40115.599508.995983831.58
65642006.07.14 10:31close3281100.00115.69116.40115.44-4321.895979509.69
65652006.07.14 10:31sell3283100.00115.66116.42115.46
65662006.07.14 12:46sell3284100.00115.81116.42115.61
65672006.07.14 14:47sell3285100.00115.97116.43115.77
65682006.07.14 15:14sell3286100.00116.15116.46115.95
65692006.07.14 15:45sell3287100.00116.31116.47116.11
65702006.07.14 15:49s/l3283100.00116.42116.42115.46-65280.885914228.81
65712006.07.14 15:49s/l3284100.00116.42116.42115.61-52396.505861832.31
65722006.07.14 15:49close3287100.00116.42116.47116.11-9448.555852383.76
65732006.07.14 15:49s/l3285100.00116.43116.43115.77-39508.725812875.04
65742006.07.14 15:49close3286100.00116.43116.46115.95-24048.785788826.26
65752006.07.14 15:49buy3288100.00116.41115.65116.61
65762006.07.14 19:01buy3289100.00116.26115.65116.46
65772006.07.14 19:26close3289100.00116.35115.65116.467735.285796561.54
65782006.07.14 19:26close3288100.00116.34115.65116.61-6016.855790544.69
65792006.07.14 19:28sell3290100.00116.35117.11116.15
65802006.07.14 20:31t/p3290100.00116.15117.11116.1517223.575807768.26
65812006.07.14 20:31sell3291100.00116.08116.84115.88
65822006.07.14 21:22sell3292100.00116.23116.84116.03
65832006.07.14 22:33close3292100.00116.13116.84116.038611.045816379.30
65842006.07.14 22:34close3291100.00116.14116.84115.88-5166.185811213.12
65852006.07.14 22:34sell3293100.00116.11116.87115.91
65862006.07.17 00:00sell3294100.00116.39117.00116.19
65872006.07.17 01:01close3294100.00116.24117.00116.1912904.345824117.46
65882006.07.17 01:03close3293100.00116.25116.87115.91-12637.315811480.15
65892006.07.17 01:03sell3295100.00116.22116.98116.02
65902006.07.17 04:16sell3296100.00116.37116.98116.17
65912006.07.17 05:02close3296100.00116.29116.98116.176879.355818359.50
65922006.07.17 05:02close3295100.00116.30116.98116.02-6878.765811480.74
65932006.07.17 05:02sell3297100.00116.25117.01116.05
65942006.07.17 06:12sell3298100.00116.40117.01116.20
65952006.07.17 09:55sell3299100.00116.56117.02116.36
65962006.07.17 10:36sell3300100.00116.72117.03116.52
65972006.07.17 10:59sell3301100.00116.89117.05116.69
65982006.07.17 11:57s/l3297100.00117.01117.01116.05-64951.715746529.03
65992006.07.17 11:57s/l3298100.00117.01117.01116.20-52132.305694396.73
66002006.07.17 11:57close3301100.00117.01117.05116.69-10255.535684141.20
66012006.07.17 11:57s/l3299100.00117.02117.02116.36-39309.525644831.68
66022006.07.17 11:57close3300100.00117.02117.03116.52-25636.645619195.04
66032006.07.17 11:58buy3302100.00117.03116.27117.23
66042006.07.17 15:24t/p3302100.00117.23116.27117.2317060.485636255.52
66052006.07.17 15:24buy3303100.00117.27116.51117.47
66062006.07.17 15:30buy3304100.00117.07116.46117.27
66072006.07.17 15:53close3304100.00117.20116.46117.2711092.155647347.67
66082006.07.17 15:53close3303100.00117.21116.51117.47-5119.025642228.65
66092006.07.17 15:53buy3305100.00117.23116.47117.43
66102006.07.17 15:59buy3306100.00117.07116.46117.27
66112006.07.17 16:22close3306100.00117.16116.46117.277681.805649910.45
66122006.07.17 16:23close3305100.00117.20116.47117.43-2559.735647350.72
66132006.07.17 16:23buy3307100.00117.25116.49117.45
66142006.07.17 17:03buy3308100.00117.07116.46117.27
66152006.07.17 18:22close3308100.00117.17116.46117.278534.615655885.33
66162006.07.17 18:23close3307100.00117.19116.49117.45-5119.895650765.44
66172006.07.17 18:23sell3309100.00117.17117.93116.97
66182006.07.18 01:31t/p3309100.00116.97117.93116.9716505.575667271.01
66192006.07.18 01:31sell3310100.00116.92117.68116.72
66202006.07.18 11:04sell3311100.00117.09117.70116.89
66212006.07.18 11:21close3311100.00117.00117.70116.897692.315674963.32
66222006.07.18 11:21close3310100.00117.01117.68116.72-7691.655667271.67
66232006.07.18 11:21buy3312100.00117.00116.24117.20
66242006.07.18 12:55buy3313100.00116.84116.23117.04
66252006.07.18 13:00close3313100.00116.93116.23117.047696.915674968.58
66262006.07.18 13:00close3312100.00116.92116.24117.20-6842.295668126.29
66272006.07.18 13:00buy3314100.00116.97116.21117.17
66282006.07.18 16:30t/p3314100.00117.17116.21117.1717051.755685178.04
66292006.07.18 16:30buy3315100.00117.33116.57117.53
66302006.07.18 16:50buy3316100.00117.13116.52117.33
66312006.07.18 16:52close3316100.00117.24116.52117.339382.465694560.50
66322006.07.18 16:52close3315100.00117.23116.57117.53-8530.245686030.26
66332006.07.18 16:52buy3317100.00117.24116.48117.44
66342006.07.18 17:58t/p3317100.00117.44116.48117.4417027.075703057.33
66352006.07.18 17:58buy3318100.00117.50116.74117.70
66362006.07.18 23:02buy3319100.00117.33116.72117.53
66372006.07.19 01:50close3319100.00117.42116.72117.537919.495710976.82
66382006.07.19 01:50close3318100.00117.43116.74117.70-5706.305705270.52
66392006.07.19 01:52buy3320100.00117.46116.70117.66
66402006.07.19 02:38buy3321100.00117.31116.70117.51
66412006.07.19 02:48close3321100.00117.40116.70117.517666.105712936.62
66422006.07.19 02:49close3320100.00117.41116.70117.66-4258.585708678.04
66432006.07.19 02:49buy3322100.00117.46116.70117.66
66442006.07.19 03:02buy3323100.00117.27116.66117.47
66452006.07.19 06:43close3323100.00117.37116.66117.478520.065717198.10
66462006.07.19 06:44close3322100.00117.38116.70117.66-6815.475710382.63
66472006.07.19 06:44buy3324100.00117.43116.67117.63
66482006.07.19 11:38t/p3324100.00117.63116.67117.6317001.025727383.65
66492006.07.19 11:38buy3325100.00117.68116.92117.88
66502006.07.19 14:56t/p3325100.00117.88116.92117.8816964.975744348.62
66512006.07.19 14:56buy3326100.00117.93117.17118.13
66522006.07.19 15:30buy3327100.00117.75117.14117.95
66532006.07.19 16:00buy3328100.00117.42116.96117.62
66542006.07.19 16:00buy3329100.00117.24116.93117.44
66552006.07.19 16:00s/l3326100.00117.17117.17118.13-64890.715679457.91
66562006.07.19 16:00s/l3327100.00117.14117.14117.95-52083.335627374.58
66572006.07.19 16:00close3329100.00117.12116.93117.44-10245.905617128.68
66582006.07.19 16:00close3328100.00117.20116.96117.62-18771.335598357.35
66592006.07.19 16:00sell3330100.00117.25118.01117.05
66602006.07.19 16:00sell3331100.00117.43118.04117.23
66612006.07.19 16:00close3331100.00117.33118.04117.238522.975606880.32
66622006.07.19 16:00close3330100.00117.41118.01117.05-13627.465593252.86
66632006.07.19 16:00sell3332100.00117.40118.16117.20
66642006.07.19 16:00t/p3332100.00117.20118.16117.2017096.945610349.80
66652006.07.19 16:00sell3333100.00116.94117.70116.74
66662006.07.19 16:01sell3334100.00117.11117.72116.91
66672006.07.19 16:07close3334100.00117.02117.72116.917690.995618040.79
66682006.07.19 16:07close3333100.00117.03117.70116.74-7690.345610350.45
66692006.07.19 16:07sell3335100.00116.98117.74116.78
66702006.07.19 16:19sell3336100.00117.14117.75116.94
66712006.07.19 16:23sell3337100.00117.29117.75117.09
66722006.07.19 16:24sell3338100.00117.46117.77117.26
66732006.07.19 16:27sell3339100.00117.68117.84117.48
66742006.07.19 16:29t/p3337100.00117.09117.75117.0917101.325627451.77
66752006.07.19 16:29t/p3338100.00117.26117.77117.2617101.335644553.10
66762006.07.19 16:29t/p3339100.00117.48117.84117.4817101.335661654.43
66772006.07.19 16:29close3336100.00116.95117.75116.9416246.265677900.69
66782006.07.19 16:30close3335100.00116.93117.74116.784276.065682176.75
66792006.07.19 16:30sell3340100.00116.88117.64116.68
66802006.07.19 16:56sell3341100.00117.03117.64116.83
66812006.07.19 17:26sell3342100.00117.20117.66117.00
66822006.07.19 17:57t/p3342100.00117.00117.66117.0017094.025699270.77
66832006.07.19 17:57close3341100.00117.00117.64116.832564.105701834.87
66842006.07.19 17:58close3340100.00117.01117.64116.68-11110.165690724.71
66852006.07.19 17:58sell3343100.00116.98117.74116.78
66862006.07.19 18:23sell3344100.00117.14117.75116.94
66872006.07.19 18:27close3344100.00117.04117.75116.948544.095699268.80
66882006.07.19 18:28close3343100.00117.07117.74116.78-7687.715691581.09
66892006.07.19 18:29sell3345100.00117.00117.76116.80
66902006.07.19 18:56t/p3345100.00116.80117.76116.8017140.905708721.99
66912006.07.19 18:56sell3346100.00116.64117.40116.44
66922006.07.19 19:51sell3347100.00116.79117.40116.59
66932006.07.19 19:58close3347100.00116.71117.40116.596854.605715576.59
66942006.07.19 19:59close3346100.00116.75117.40116.44-9421.845706154.75
66952006.07.19 20:00sell3348100.00116.70117.46116.50
66962006.07.19 20:50sell3349100.00116.86117.47116.66
66972006.07.20 03:03close3349100.00116.76117.47116.666781.685712936.43
66982006.07.20 03:03close3348100.00116.77117.46116.50-7777.595705158.84
66992006.07.20 03:04sell3350100.00116.74117.50116.54
67002006.07.20 14:00sell3351100.00116.90117.51116.70
67012006.07.20 16:03close3351100.00116.77117.51116.7011133.005716291.84
67022006.07.20 16:04close3350100.00116.79117.50116.54-4281.195712010.65
67032006.07.20 16:04sell3352100.00116.76117.52116.56
67042006.07.20 17:01sell3353100.00116.92117.53116.72
67052006.07.20 17:02close3353100.00116.75117.53116.7214561.035726571.68
67062006.07.20 17:03close3352100.00116.77117.52116.56-856.385725715.30
67072006.07.20 17:03sell3354100.00116.72117.48116.52
67082006.07.20 17:27sell3355100.00116.87117.48116.67
67092006.07.20 17:28close3355100.00116.78117.48116.677706.805733422.10
67102006.07.20 17:28close3354100.00116.77117.48116.52-4281.925729140.18
67112006.07.20 17:28sell3356100.00116.74117.50116.54
67122006.07.20 17:31sell3357100.00116.89117.50116.69
67132006.07.20 18:01close3357100.00116.80117.50116.697705.485736845.66
67142006.07.20 18:01close3356100.00116.82117.50116.54-6848.145729997.52
67152006.07.20 18:02sell3358100.00116.77117.53116.57
67162006.07.20 18:53sell3359100.00116.92117.53116.72
67172006.07.20 20:08close3359100.00116.78117.53116.7211988.355741985.87
67182006.07.20 20:09close3358100.00116.81117.53116.57-3424.365738561.51
67192006.07.20 20:10sell3360100.00116.79117.55116.59
67202006.07.20 22:00sell3361100.00116.96117.57116.76
67212006.07.20 23:18sell3362100.00117.14117.60116.94
67222006.07.21 00:33close3362100.00116.96117.60116.9414795.585753357.09
67232006.07.21 00:37close3361100.00116.98117.57116.76-2303.995751053.10
67242006.07.21 00:39close3360100.00116.96117.55116.59-15129.185735923.92
67252006.07.21 00:40sell3363100.00116.94117.70116.74
67262006.07.21 09:00t/p3363100.00116.74117.70116.7417148.245753072.16
67272006.07.21 09:00sell3364100.00116.59117.35116.39
67282006.07.21 09:16sell3365100.00116.79117.40116.59
67292006.07.21 09:24close3365100.00116.68117.40116.599427.495762499.65
67302006.07.21 09:24close3364100.00116.69117.35116.39-8569.715753929.94
67312006.07.21 09:24sell3366100.00116.64117.40116.44
67322006.07.21 09:30t/p3366100.00116.44117.40116.4417189.525771119.46
67332006.07.21 09:30sell3367100.00116.31117.07116.11
67342006.07.21 09:35sell3368100.00116.51117.12116.31
67352006.07.21 09:38close3368100.00116.35117.12116.3113751.615784871.07
67362006.07.21 09:38close3367100.00116.36117.07116.11-4297.015780574.06
67372006.07.21 09:38sell3369100.00116.37117.13116.17
67382006.07.21 09:45sell3370100.00116.56117.17116.36
67392006.07.21 09:53close3370100.00116.46117.17116.368586.645789160.70
67402006.07.21 09:53close3369100.00116.44117.13116.17-6011.685783149.02
67412006.07.21 09:53sell3371100.00116.41117.17116.21
67422006.07.21 10:00t/p3371100.00116.21117.17116.2117214.675800363.69
67432006.07.21 10:00sell3372100.00116.14116.90115.94
67442006.07.21 10:05sell3373100.00116.29116.90116.09
67452006.07.21 10:08close3373100.00116.16116.90116.0911191.465811555.15
67462006.07.21 10:08close3372100.00116.18116.90115.94-3442.935808112.22
67472006.07.21 10:08sell3374100.00116.15116.91115.95
67482006.07.21 10:16sell3375100.00116.31116.92116.11
67492006.07.21 10:22close3375100.00116.22116.92116.117743.935815856.15
67502006.07.21 10:23close3374100.00116.23116.91115.95-6882.905808973.25
67512006.07.21 10:23sell3376100.00116.18116.94115.98
67522006.07.21 10:58t/p3376100.00115.98116.94115.9817247.335826220.58
67532006.07.21 10:58sell3377100.00115.92116.68115.72
67542006.07.21 11:00sell3378100.00116.10116.71115.90
67552006.07.21 11:28close3378100.00116.00116.71115.908620.695834841.27
67562006.07.21 11:28close3377100.00115.96116.68115.72-3449.475831391.80
67572006.07.21 11:29sell3379100.00116.02116.78115.82
67582006.07.21 11:31sell3380100.00116.19116.80115.99
67592006.07.21 11:57close3380100.00116.10116.80115.997751.945839143.74
67602006.07.21 11:58close3379100.00116.09116.78115.82-6029.805833113.94
67612006.07.21 11:58sell3381100.00116.02116.78115.82
67622006.07.21 11:59sell3382100.00116.17116.78115.97
67632006.07.21 12:13sell3383100.00116.34116.80116.14
67642006.07.21 12:26close3383100.00116.15116.80116.1416358.165849472.10
67652006.07.21 12:26close3382100.00116.14116.78115.972583.095852055.19
67662006.07.21 12:26close3381100.00116.13116.78115.82-9472.145842583.05
67672006.07.21 12:26sell3384100.00116.10116.86115.90
67682006.07.21 14:25t/p3384100.00115.90116.86115.9017262.225859845.27
67692006.07.21 14:25sell3385100.00115.82116.58115.62
67702006.07.21 15:31sell3386100.00116.08116.69115.88
67712006.07.21 17:03sell3387100.00116.30116.76116.10
67722006.07.24 02:30sell3388100.00116.46116.77116.26
67732006.07.24 02:32s/l3385100.00116.58116.58115.62-65774.405794070.87
67742006.07.24 02:32close3388100.00116.60116.77116.26-12006.865782064.01
67752006.07.24 02:33close3387100.00116.59116.76116.10-25467.795756596.22
67762006.07.24 02:34close3386100.00116.58116.69115.88-43483.305713112.92
67772006.07.24 02:35buy3389100.00116.59115.83116.79
67782006.07.24 02:45buy3390100.00116.43115.82116.63
67792006.07.24 02:59close3390100.00116.55115.82116.6310296.015723408.93
67802006.07.24 03:00close3389100.00116.53115.83116.79-5148.895718260.04
67812006.07.24 03:00buy3391100.00116.62115.86116.82
67822006.07.24 07:39buy3392100.00116.46115.85116.66
67832006.07.24 07:44close3392100.00116.55115.85116.667722.015725982.05
67842006.07.24 07:44close3391100.00116.54115.86116.82-6864.605719117.45
67852006.07.24 07:45sell3393100.00116.55117.31116.35
67862006.07.24 09:01sell3394100.00116.84117.45116.64
67872006.07.24 09:07close3394100.00116.68117.45116.6413712.725732830.17
67882006.07.24 09:08close3393100.00116.69117.31116.35-11997.605720832.57
67892006.07.24 09:09buy3395100.00116.70115.94116.90
67902006.07.24 20:08t/p3395100.00116.90115.94116.9017108.645737941.21
67912006.07.24 20:08buy3396100.00116.94116.18117.14
67922006.07.24 21:32buy3397100.00116.79116.18116.99
67932006.07.25 02:01close3397100.00116.87116.18116.997099.915745041.12
67942006.07.25 02:01close3396100.00116.85116.18117.14-7447.485737593.64
67952006.07.25 02:02buy3398100.00116.87116.11117.07
67962006.07.25 06:30buy3399100.00116.70116.09116.90
67972006.07.25 09:41close3399100.00116.79116.09116.907706.145745299.78
67982006.07.25 09:41close3398100.00116.78116.11117.07-7706.805737592.98
67992006.07.25 09:42buy3400100.00116.83116.07117.03
68002006.07.25 12:31buy3401100.00116.68116.07116.88
68012006.07.25 14:07close3401100.00116.76116.07116.886851.665744444.64
68022006.07.25 14:07close3400100.00116.75116.07117.03-6852.255737592.39
68032006.07.25 14:07buy3402100.00116.80116.04117.00
68042006.07.25 15:32buy3403100.00116.65116.04116.85
68052006.07.25 16:00close3403100.00116.79116.04116.8511987.335749579.72
68062006.07.25 16:00close3402100.00116.66116.04117.00-12000.695737579.03
68072006.07.25 16:00sell3404100.00116.64117.40116.44
68082006.07.25 16:01sell3405100.00116.85117.46116.65
68092006.07.25 17:10sell3406100.00117.06117.52116.86
68102006.07.25 17:24sell3407100.00117.22117.53117.02
68112006.07.25 18:09s/l3404100.00117.40117.40116.44-64735.955672843.08
68122006.07.25 18:09close3407100.00117.40117.53117.02-15332.205657510.88
68132006.07.25 18:09close3406100.00117.37117.52116.86-26412.205631098.68
68142006.07.25 18:10close3405100.00117.40117.46116.65-46848.385584250.30
68152006.07.25 18:10buy3408100.00117.41116.65117.61
68162006.07.25 20:30buy3409100.00117.26116.65117.46
68172006.07.26 01:54buy3410100.00117.10116.64117.30
68182006.07.26 08:47buy3411100.00116.95116.64117.15
68192006.07.26 10:10buy3412100.00116.76116.60116.96
68202006.07.26 17:18t/p3412100.00116.96116.60116.9617095.485601345.78
68212006.07.26 17:18close3411100.00116.99116.64117.153419.105604764.88
68222006.07.26 17:18close3410100.00117.01116.64117.30-7691.655597073.23
68232006.07.26 17:19close3409100.00116.98116.65117.46-23681.025573392.21
68242006.07.26 17:19close3408100.00116.99116.65117.61-35645.805537746.41
68252006.07.26 17:19buy3413100.00117.01116.25117.21
68262006.07.26 17:24buy3414100.00116.86116.25117.06
68272006.07.26 17:25close3414100.00116.95116.25117.067695.605545442.01
68282006.07.26 17:25close3413100.00117.01116.25117.210.005545442.01
68292006.07.26 17:25buy3415100.00116.95116.19117.15
68302006.07.26 18:45buy3416100.00116.79116.18116.99
68312006.07.26 19:40buy3417100.00116.64116.18116.84
68322006.07.26 20:18buy3418100.00116.43116.12116.63
68332006.07.26 20:18t/p3418100.00116.63116.12116.6317142.375562584.38
68342006.07.26 20:18close3417100.00116.67116.18116.842571.365565155.74
68352006.07.26 20:19close3416100.00116.48116.18116.99-26614.015538541.73
68362006.07.26 20:19close3415100.00116.54116.19117.15-35181.055503360.68
68372006.07.26 20:19sell3419100.00116.52117.28116.32
68382006.07.26 20:25t/p3419100.00116.32117.28116.3217198.385520559.06
68392006.07.26 20:25sell3420100.00116.25117.01116.05
68402006.07.26 23:50sell3421100.00116.41117.02116.21
68412006.07.26 23:53close3421100.00116.31117.02116.218597.715529156.77
68422006.07.26 23:53close3420100.00116.32117.01116.05-6017.885523138.89
68432006.07.26 23:53buy3422100.00116.35115.59116.55
68442006.07.27 07:33buy3423100.00116.20115.59116.40
68452006.07.27 09:07buy3424100.00116.04115.58116.24
68462006.07.27 10:42buy3425100.00115.89115.58116.09
68472006.07.27 11:09buy3426100.00115.73115.57115.93
68482006.07.27 12:22s/l3422100.00115.59115.59116.55-65013.985458124.91
68492006.07.27 12:22s/l3423100.00115.59115.59116.40-52795.565405329.35
68502006.07.27 12:22s/l3424100.00115.58115.58116.24-39813.065365516.29
68512006.07.27 12:22s/l3425100.00115.58115.58116.09-26830.545338685.75
68522006.07.27 12:22s/l3426100.00115.57115.57115.93-13848.025324837.73
68532006.07.27 12:22sell3427100.00115.54116.30115.34
68542006.07.27 14:32sell3428100.00115.89116.50115.69
68552006.07.27 14:34t/p3428100.00115.69116.50115.6917292.065342129.79
68562006.07.27 14:34close3427100.00115.66116.30115.34-10375.245331754.55
68572006.07.27 14:35buy3429100.00115.73114.97115.93
68582006.07.27 15:00buy3430100.00115.55114.94115.75
68592006.07.27 15:16buy3431100.00115.38114.92115.58
68602006.07.27 15:54close3431100.00115.57114.92115.5816440.255348194.80
68612006.07.27 15:54close3430100.00115.55114.94115.750.005348194.80
68622006.07.27 15:54close3429100.00115.54114.97115.93-16444.525331750.28
68632006.07.27 15:54buy3432100.00115.59114.83115.79
68642006.07.27 15:56buy3433100.00115.43114.82115.63
68652006.07.27 15:59close3433100.00115.56114.82115.6311249.575342999.85
68662006.07.27 16:00close3432100.00115.57114.83115.79-1730.555341269.30
68672006.07.27 16:00buy3434100.00115.60114.84115.80
68682006.07.27 16:10buy3435100.00115.45114.84115.65
68692006.07.27 16:14close3435100.00115.56114.84115.659518.865350788.16
68702006.07.27 16:15close3434100.00115.57114.84115.80-2595.835348192.33
68712006.07.27 16:15buy3436100.00115.62114.86115.82
68722006.07.27 17:06buy3437100.00115.46114.85115.66
68732006.07.27 17:16close3437100.00115.56114.85115.668653.515356845.84
68742006.07.27 17:17close3436100.00115.57114.86115.82-4326.385352519.46
68752006.07.27 17:17buy3438100.00115.58114.82115.78
68762006.07.27 20:15t/p3438100.00115.78114.82115.7817272.655369792.11
68772006.07.27 20:15buy3439100.00115.83115.07116.03
68782006.07.28 05:35buy3440100.00115.68115.07115.88
68792006.07.28 07:08buy3441100.00115.51115.05115.71
68802006.07.28 10:27close3441100.00115.71115.05115.7117284.595387076.70
68812006.07.28 10:27close3440100.00115.69115.07115.88864.385387941.08
68822006.07.28 10:27close3439100.00115.68115.07116.03-12712.105375228.98
68832006.07.28 10:28buy3442100.00115.73114.97115.93
68842006.07.28 10:29buy3443100.00115.56114.95115.76
68852006.07.28 11:16buy3444100.00115.38114.92115.58
68862006.07.28 12:03close3444100.00115.56114.92115.5815576.325390805.30
68872006.07.28 12:05close3443100.00115.55114.95115.76-865.435389939.87
68882006.07.28 12:06close3442100.00115.54114.97115.93-16444.525373495.35
68892006.07.28 12:06buy3445100.00115.57114.81115.77
68902006.07.28 13:54t/p3445100.00115.77114.81115.7717274.145390769.49
68912006.07.28 13:54buy3446100.00115.82115.06116.02
68922006.07.28 14:30buy3447100.00115.40114.79115.60
68932006.07.28 14:30buy3448100.00115.25114.79115.45
68942006.07.28 14:30s/l3446100.00115.06115.06116.02-66109.955324659.54
68952006.07.28 14:30close3448100.00114.96114.79115.45-25226.175299433.37
68962006.07.28 14:30close3447100.00114.99114.79115.60-35655.275263778.10
68972006.07.28 14:30sell3449100.00114.96115.72114.76
68982006.07.28 14:30sell3450100.00115.36115.97115.16
68992006.07.28 14:30t/p3450100.00115.16115.97115.1617391.315281169.41
69002006.07.28 14:30close3449100.00115.00115.72114.76-3478.265277691.15
69012006.07.28 14:30sell3451100.00114.99115.75114.79
69022006.07.28 14:30sell3452100.00115.36115.97115.16
69032006.07.28 14:30close3452100.00115.16115.97115.1617367.145295058.29
69042006.07.28 14:30close3451100.00115.00115.75114.79-869.575294188.72
69052006.07.28 14:30sell3453100.00114.99115.75114.79
69062006.07.28 14:30sell3454100.00115.36115.97115.16
69072006.07.28 14:30close3454100.00115.16115.97115.1617367.145311555.86
69082006.07.28 14:30close3453100.00115.00115.75114.79-869.575310686.29
69092006.07.28 14:30sell3455100.00114.99115.75114.79
69102006.07.28 14:30sell3456100.00115.36115.97115.16
69112006.07.28 14:30close3456100.00115.16115.97115.1617367.145328053.43
69122006.07.28 14:30close3455100.00115.00115.75114.79-869.575327183.86
69132006.07.28 14:30sell3457100.00114.99115.75114.79
69142006.07.28 14:31sell3458100.00115.15115.76114.95
69152006.07.28 14:31close3458100.00115.06115.76114.957822.015335005.87
69162006.07.28 14:31close3457100.00115.10115.75114.79-9556.915325448.96
69172006.07.28 14:31sell3459100.00115.04115.80114.84
69182006.07.28 14:33sell3460100.00115.22115.83115.02
69192006.07.28 14:35sell3461100.00115.51115.97115.31
69202006.07.28 14:44t/p3461100.00115.31115.97115.3117385.255342834.21
69212006.07.28 14:44close3460100.00115.04115.83115.0215646.735358480.94
69222006.07.28 14:45close3459100.00115.03115.80114.84869.345359350.28
69232006.07.28 14:45sell3462100.00114.96115.72114.76
69242006.07.28 14:45sell3463100.00115.18115.79114.98
69252006.07.28 14:45close3463100.00115.00115.79114.9815652.175375002.45
69262006.07.28 14:45close3462100.00115.01115.72114.76-4347.455370655.00
69272006.07.28 14:45sell3464100.00114.94115.70114.74
69282006.07.28 14:45sell3465100.00115.18115.79114.98
69292006.07.28 14:45close3465100.00115.00115.79114.9815652.175386307.17
69302006.07.28 14:45close3464100.00115.01115.70114.74-6086.435380220.74
69312006.07.28 14:45sell3466100.00114.94115.70114.74
69322006.07.28 14:55sell3467100.00115.12115.73114.92
69332006.07.28 14:56close3467100.00115.02115.73114.928694.145388914.88
69342006.07.28 14:56close3466100.00115.03115.70114.74-7824.055381090.83
69352006.07.28 14:56sell3468100.00115.00115.76114.80
69362006.07.28 14:57sell3469100.00115.23115.84115.03
69372006.07.28 14:57t/p3469100.00115.03115.84115.0317392.825398483.65
69382006.07.28 14:58sell3470100.00115.23115.84115.03
69392006.07.28 14:58t/p3470100.00115.03115.84115.0317392.825415876.47
69402006.07.28 15:27t/p3468100.00114.80115.76114.8017423.125433299.59
69412006.07.28 15:27sell3471100.00114.75115.51114.55
69422006.07.28 15:48sell3472100.00114.90115.51114.70
69432006.07.28 15:55close3472100.00114.82115.51114.706967.435440267.02
69442006.07.28 15:55close3471100.00114.84115.51114.55-7836.995432430.03
69452006.07.28 15:55sell3473100.00114.81115.57114.61
69462006.07.31 04:31t/p3473100.00114.61115.57114.6116856.185449286.21
69472006.07.31 04:31sell3474100.00114.57115.33114.37
69482006.07.31 07:06t/p3474100.00114.37115.33114.3717488.635466774.84
69492006.07.31 07:06sell3475100.00114.32115.08114.12
69502006.07.31 09:31sell3476100.00114.49115.10114.29
69512006.07.31 10:17close3476100.00114.40115.10114.297867.135474641.97
69522006.07.31 10:17close3475100.00114.39115.08114.12-6119.425468522.55
69532006.07.31 10:18buy3477100.00114.40113.64114.60
69542006.07.31 13:55buy3478100.00114.25113.64114.45
69552006.07.31 14:46close3478100.00114.34113.64114.457871.265476393.81
69562006.07.31 14:46close3477100.00114.32113.64114.60-6997.905469395.91
69572006.07.31 14:46buy3479100.00114.39113.63114.59
69582006.07.31 15:11buy3480100.00114.23113.62114.43
69592006.07.31 15:18close3480100.00114.32113.62114.437872.645477268.55
69602006.07.31 15:18close3479100.00114.28113.63114.59-9625.485467643.07
69612006.07.31 15:18buy3481100.00114.31113.55114.51
69622006.07.31 17:10t/p3481100.00114.51113.55114.5117465.725485108.79
69632006.07.31 17:10buy3482100.00114.55113.79114.75
69642006.07.31 20:21t/p3482100.00114.75113.79114.7517427.685502536.47
69652006.07.31 20:21buy3483100.00114.80114.04115.00
69662006.07.31 20:46buy3484100.00114.65114.04114.85
69672006.08.01 04:53close3484100.00114.73114.04114.857227.595509764.06
69682006.08.01 04:54close3483100.00114.74114.04115.00-4974.515504789.55
69692006.08.01 04:54buy3485100.00114.77114.01114.97
69702006.08.01 07:23buy3486100.00114.62114.01114.82
69712006.08.01 07:27close3486100.00114.71114.01114.827845.875512635.42
69722006.08.01 07:28close3485100.00114.69114.01114.97-6975.325505660.10
69732006.08.01 07:28sell3487100.00114.66115.42114.46
69742006.08.01 08:31sell3488100.00114.82115.43114.62
69752006.08.01 08:35close3488100.00114.73115.43114.627844.505513504.60
69762006.08.01 08:35close3487100.00114.72115.42114.46-5230.135508274.47
69772006.08.01 08:35buy3489100.00114.76114.00114.96
69782006.08.01 14:31t/p3489100.00114.96114.00114.9617380.725525655.19
69792006.08.01 14:31buy3490100.00115.11114.35115.31
69802006.08.01 14:33buy3491100.00114.75114.14114.95
69812006.08.01 14:34t/p3491100.00114.95114.14114.9517397.355543052.54
69822006.08.01 14:34close3490100.00114.96114.35115.31-13048.025530004.52
69832006.08.01 14:34buy3492100.00114.96114.20115.16
69842006.08.01 14:35buy3493100.00114.61114.00114.81
69852006.08.01 14:38t/p3493100.00114.81114.00114.8117386.765547391.28
69862006.08.01 14:38close3492100.00115.03114.20115.166085.375553476.65
69872006.08.01 14:38buy3494100.00115.11114.35115.31
69882006.08.01 14:41buy3495100.00114.90114.29115.10
69892006.08.01 14:43close3495100.00115.07114.29115.1014773.625568250.27
69902006.08.01 14:44close3494100.00115.05114.35115.31-5215.125563035.15
69912006.08.01 14:45buy3496100.00115.10114.34115.30
69922006.08.01 14:45buy3497100.00114.84114.23115.04
69932006.08.01 14:46t/p3497100.00115.04114.23115.0417380.725580415.87
69942006.08.01 14:48buy3498100.00114.81114.20115.01
69952006.08.01 14:48t/p3498100.00115.01114.20115.0117383.755597799.62
69962006.08.01 14:48buy3499100.00114.95114.34115.15
69972006.08.01 14:49close3499100.00115.07114.34115.1510428.435608228.05
69982006.08.01 14:49close3496100.00114.88114.34115.30-19150.425589077.63
69992006.08.01 14:49buy3500100.00114.93114.17115.13
70002006.08.01 15:11t/p3500100.00115.13114.17115.1317365.635606443.26
70012006.08.01 15:11buy3501100.00115.21114.45115.41
70022006.08.01 15:15buy3502100.00115.03114.42115.23
70032006.08.01 15:25close3502100.00115.14114.42115.239553.595615996.85
70042006.08.01 15:25close3501100.00115.02114.45115.41-16518.875599477.98
70052006.08.01 15:25buy3503100.00115.07114.31115.27
70062006.08.01 16:20t/p3503100.00115.27114.31115.2717349.075616827.05
70072006.08.01 16:20buy3504100.00115.32114.56115.52
70082006.08.01 16:20buy3505100.00115.03114.42115.23
70092006.08.01 16:20t/p3505100.00115.23114.42115.2317349.065634176.11
70102006.08.01 16:20close3504100.00115.28114.56115.52-3469.815630706.30
70112006.08.01 16:20buy3506100.00115.33114.57115.53
70122006.08.01 16:20buy3507100.00115.03114.42115.23
70132006.08.01 16:20t/p3507100.00115.23114.42115.2317349.065648055.36
70142006.08.01 16:20close3506100.00115.28114.57115.53-4337.275643718.09
70152006.08.01 16:20buy3508100.00115.33114.57115.53
70162006.08.01 16:47buy3509100.00115.17114.56115.37
70172006.08.01 16:56close3509100.00115.28114.56115.379541.985653260.07
70182006.08.01 16:56close3508100.00115.27114.57115.53-5205.175648054.90
70192006.08.01 16:57buy3510100.00115.25114.49115.45
70202006.08.01 17:30buy3511100.00115.07114.46115.27
70212006.08.01 18:00buy3512100.00114.83114.37115.03
70222006.08.01 18:15buy3513100.00114.57114.26114.77
70232006.08.01 18:15t/p3513100.00114.77114.26114.7717424.645665479.54
70242006.08.01 18:15close3512100.00114.78114.37115.03-4356.165661123.38
70252006.08.01 18:16close3511100.00114.68114.46115.27-34007.675627115.71
70262006.08.01 18:16close3510100.00114.65114.49115.45-52333.195574782.52
70272006.08.01 18:16sell3514100.00114.53115.29114.33
70282006.08.01 18:19sell3515100.00114.75115.36114.55
70292006.08.01 18:19close3515100.00114.62115.36114.5511341.835586124.35
70302006.08.01 18:19close3514100.00114.60115.29114.33-6108.205580016.15
70312006.08.01 18:19sell3516100.00114.52115.28114.32
70322006.08.01 18:20sell3517100.00114.75115.36114.55
70332006.08.01 18:25close3517100.00114.60115.36114.5513089.015593105.16
70342006.08.01 18:25close3516100.00114.62115.28114.32-8724.485584380.68
70352006.08.01 18:25sell3518100.00114.59115.35114.39
70362006.08.01 18:30sell3519100.00114.75115.36114.55
70372006.08.01 19:10close3519100.00114.66115.36114.557849.295592229.97
70382006.08.01 19:12close3518100.00114.67115.35114.39-6976.545585253.43
70392006.08.01 19:12sell3520100.00114.62115.38114.42
70402006.08.02 01:57t/p3520100.00114.42115.38114.4216885.165602138.59
70412006.08.02 01:57sell3521100.00114.38115.14114.18
70422006.08.02 08:53sell3522100.00114.53115.14114.33
70432006.08.02 08:54close3522100.00114.43115.14114.338738.975610877.56
70442006.08.02 08:54close3521100.00114.57115.14114.18-16583.755594293.81
70452006.08.02 08:54buy3523100.00114.55113.79114.75
70462006.08.02 09:06buy3524100.00114.38113.77114.58
70472006.08.02 09:07close3524100.00114.48113.77114.588735.155603028.96
70482006.08.02 09:07close3523100.00114.37113.79114.75-15738.395587290.57
70492006.08.02 09:07buy3525100.00114.42113.66114.62
70502006.08.02 11:02t/p3525100.00114.62113.66114.6217447.445604738.01
70512006.08.02 11:02buy3526100.00114.67113.91114.87
70522006.08.02 11:46buy3527100.00114.51113.90114.71
70532006.08.02 12:35close3527100.00114.61113.90114.718725.245613463.25
70542006.08.02 12:35close3526100.00114.58113.91114.87-7854.775605608.48
70552006.08.02 12:35buy3528100.00114.61113.85114.81
70562006.08.02 14:21t/p3528100.00114.81113.85114.8117420.095623028.57
70572006.08.02 14:21buy3529100.00114.85114.09115.05
70582006.08.02 14:21buy3530100.00114.68114.07114.88
70592006.08.02 14:22close3530100.00114.83114.07114.8813062.795636091.36
70602006.08.02 14:22close3529100.00114.82114.09115.05-2612.795633478.57
70612006.08.02 14:23buy3531100.00114.87114.11115.07
70622006.08.02 15:00buy3532100.00114.69114.08114.89
70632006.08.02 15:10close3532100.00114.79114.08114.898711.565642190.13
70642006.08.02 15:10close3531100.00114.81114.11115.07-5226.035636964.10
70652006.08.02 15:11buy3533100.00114.81114.05115.01
70662006.08.02 15:15buy3534100.00114.56113.95114.76
70672006.08.02 15:15buy3535100.00114.39113.93114.59
70682006.08.02 15:15t/p3535100.00114.59113.93114.5917445.925654410.02
70692006.08.02 15:15close3534100.00114.64113.95114.766978.375661388.39
70702006.08.02 15:15close3533100.00114.52114.05115.01-25323.095636065.30
70712006.08.02 15:15sell3536100.00114.54115.30114.34
70722006.08.02 15:16t/p3536100.00114.34115.30114.3417491.695653556.99
70732006.08.02 15:16sell3537100.00114.30115.06114.10
70742006.08.02 15:18sell3538100.00114.47115.08114.27
70752006.08.02 15:23sell3539100.00114.67115.13114.47
70762006.08.02 15:27t/p3539100.00114.47115.13114.4717473.355671030.34
70772006.08.02 15:27close3538100.00114.46115.08114.27873.675671904.01
70782006.08.02 15:27close3537100.00114.48115.06114.10-15723.275656180.74
70792006.08.02 15:27sell3540100.00114.55115.31114.35
70802006.08.02 17:02sell3541100.00114.77115.38114.57
70812006.08.02 17:06close3541100.00114.60115.38114.5714834.215671014.95
70822006.08.02 17:06close3540100.00114.61115.31114.35-5235.155665779.80
70832006.08.02 17:07sell3542100.00114.56115.32114.36
70842006.08.02 17:08sell3543100.00114.72115.33114.52
70852006.08.02 17:12close3543100.00114.62115.33114.528724.485674504.28
70862006.08.02 17:12close3542100.00114.60115.32114.36-3490.405671013.88
70872006.08.02 17:13sell3544100.00114.59115.35114.39
70882006.08.02 17:18sell3545100.00114.75115.36114.55
70892006.08.02 17:20close3545100.00114.64115.36114.559595.255680609.13
70902006.08.02 17:20close3544100.00114.62115.35114.39-2617.345677991.79
70912006.08.02 17:20sell3546100.00114.59115.35114.39
70922006.08.03 02:31sell3547100.00114.77115.38114.57
70932006.08.03 10:40sell3548100.00114.93115.39114.73
70942006.08.03 11:26sell3549100.00115.09115.40114.89
70952006.08.03 13:00t/p3549100.00114.89115.40114.8917407.965695399.75
70962006.08.03 13:00close3548100.00114.89115.39114.733481.595698881.34
70972006.08.03 13:00close3547100.00114.88115.38114.57-9575.215689306.13
70982006.08.03 13:00close3546100.00114.90115.35114.39-28762.885660543.25
70992006.08.03 13:00sell3550100.00114.85115.61114.65
71002006.08.03 13:06sell3551100.00115.00115.61114.80
71012006.08.03 13:15close3551100.00114.91115.61114.807832.225668375.47
71022006.08.03 13:16close3550100.00114.95115.61114.65-8699.435659676.04
71032006.08.03 13:16sell3552100.00114.92115.68114.72
71042006.08.03 17:00sell3553100.00115.10115.71114.90
71052006.08.03 17:06sell3554100.00115.27115.73115.07
71062006.08.03 18:33close3554100.00115.07115.73115.0717380.725677056.76
71072006.08.03 18:33close3553100.00115.10115.71114.900.005677056.76
71082006.08.03 18:34close3552100.00115.09115.68114.72-14771.055662285.71
71092006.08.03 18:34sell3555100.00115.06115.82114.86
71102006.08.03 18:36sell3556100.00115.22115.83115.02
71112006.08.03 18:44close3556100.00115.13115.83115.027817.255670102.96
71122006.08.03 18:45close3555100.00115.11115.82114.86-4343.675665759.29
71132006.08.03 18:45sell3557100.00115.08115.84114.88
71142006.08.04 01:30sell3558100.00115.23115.84115.03
71152006.08.04 02:31close3558100.00115.14115.84115.037816.575673575.86
71162006.08.04 02:32close3557100.00115.13115.84114.88-4937.225668638.64
71172006.08.04 02:32sell3559100.00115.10115.86114.90
71182006.08.04 09:05sell3560100.00115.25115.86115.05
71192006.08.04 11:22sell3561100.00115.40115.86115.20
71202006.08.04 13:26sell3562100.00115.56115.87115.36
71212006.08.04 14:16t/p3562100.00115.36115.87115.3617337.035685975.67
71222006.08.04 14:16close3561100.00115.36115.86115.203467.415689443.08
71232006.08.04 14:16close3560100.00115.37115.86115.05-10401.325679041.76
71242006.08.04 14:16close3559100.00115.38115.86114.90-24267.645654774.12
71252006.08.04 14:16sell3563100.00115.35116.11115.15
71262006.08.04 14:30t/p3563100.00115.15116.11115.1517385.265672159.38
71272006.08.04 14:30sell3564100.00115.00115.76114.80
71282006.08.04 14:30sell3565100.00115.20115.81115.00
71292006.08.04 14:30close3565100.00115.04115.81115.0013908.215686067.59
71302006.08.04 14:30close3564100.00115.16115.76114.80-13893.715672173.88
71312006.08.04 14:30sell3566100.00115.20115.96115.00
71322006.08.04 14:31t/p3566100.00115.00115.96115.0017415.535689589.41
71332006.08.04 14:31sell3567100.00114.80115.56114.60
71342006.08.04 14:31sell3568100.00115.02115.63114.82
71352006.08.04 14:31close3568100.00114.88115.63114.8212186.635701776.04
71362006.08.04 14:31close3567100.00114.97115.56114.60-14786.475686989.57
71372006.08.04 14:31sell3569100.00114.89115.65114.69
71382006.08.04 14:32t/p3569100.00114.69115.65114.6917458.105704447.67
71392006.08.04 14:32sell3570100.00114.52115.28114.32
71402006.08.04 14:35sell3571100.00114.76115.37114.56
71412006.08.04 14:35t/p3571100.00114.56115.37114.5617458.105721905.77
71422006.08.04 14:35close3570100.00114.56115.28114.32-3491.625718414.15
71432006.08.04 14:35sell3572100.00114.58115.34114.38
71442006.08.04 14:35sell3573100.00114.76115.37114.56
71452006.08.04 14:35t/p3573100.00114.56115.37114.5617458.105735872.25
71462006.08.04 14:35close3572100.00114.56115.34114.381745.815737618.06
71472006.08.04 14:35sell3574100.00114.58115.34114.38
71482006.08.04 14:35sell3575100.00114.76115.37114.56
71492006.08.04 14:35t/p3575100.00114.56115.37114.5617458.105755076.16
71502006.08.04 14:35close3574100.00114.56115.34114.381745.815756821.97
71512006.08.04 14:35sell3576100.00114.58115.34114.38
71522006.08.04 14:35sell3577100.00114.76115.37114.56
71532006.08.04 14:35t/p3577100.00114.56115.37114.5617458.105774280.07
71542006.08.04 14:35close3576100.00114.56115.34114.381745.815776025.88
71552006.08.04 14:35sell3578100.00114.58115.34114.38
71562006.08.04 14:35sell3579100.00114.76115.37114.56
71572006.08.04 14:35t/p3579100.00114.56115.37114.5617458.105793483.98
71582006.08.04 14:35close3578100.00114.56115.34114.381745.815795229.79
71592006.08.04 14:35sell3580100.00114.58115.34114.38
71602006.08.04 14:35sell3581100.00114.76115.37114.56
71612006.08.04 14:35t/p3581100.00114.56115.37114.5617458.105812687.89
71622006.08.04 14:35close3580100.00114.56115.34114.381745.815814433.70
71632006.08.04 14:35sell3582100.00114.58115.34114.38
71642006.08.04 14:35sell3583100.00114.76115.37114.56
71652006.08.04 14:35t/p3583100.00114.56115.37114.5617458.105831891.80
71662006.08.04 14:35close3582100.00114.56115.34114.381745.815833637.61
71672006.08.04 14:35sell3584100.00114.58115.34114.38
71682006.08.04 14:36sell3585100.00115.11115.72114.91
71692006.08.04 14:37s/l3584100.00115.34115.34114.38-65863.595767774.02
71702006.08.04 14:37close3585100.00115.39115.72114.91-24265.535743508.49
71712006.08.04 14:37sell3586100.00115.29116.05115.09
71722006.08.04 14:40t/p3586100.00115.09116.05115.0917382.235760890.72
71732006.08.04 14:40sell3587100.00115.02115.78114.82
71742006.08.04 14:40sell3588100.00115.24115.85115.04
71752006.08.04 14:40close3588100.00115.11115.85115.0411293.555772184.27
71762006.08.04 14:40close3587100.00115.06115.78114.82-3476.455768707.82
71772006.08.04 14:40sell3589100.00115.07115.83114.87
71782006.08.04 14:40sell3590100.00115.24115.85115.04
71792006.08.04 14:40close3590100.00115.11115.85115.0411293.555780001.37
71802006.08.04 14:40close3589100.00115.06115.83114.87869.115780870.48
71812006.08.04 14:40sell3591100.00115.07115.83114.87
71822006.08.04 14:40sell3592100.00115.24115.85115.04
71832006.08.04 14:40close3592100.00115.11115.85115.0411293.555792164.03
71842006.08.04 14:40close3591100.00115.06115.83114.87869.115793033.14
71852006.08.04 14:40sell3593100.00115.07115.83114.87
71862006.08.04 14:40sell3594100.00115.24115.85115.04
71872006.08.04 14:40close3594100.00115.11115.85115.0411293.555804326.69
71882006.08.04 14:40close3593100.00115.06115.83114.87869.115805195.80
71892006.08.04 14:40sell3595100.00115.07115.83114.87
71902006.08.04 14:40sell3596100.00115.24115.85115.04
71912006.08.04 14:40close3596100.00115.11115.85115.0411293.555816489.35
71922006.08.04 14:40close3595100.00115.06115.83114.87869.115817358.46
71932006.08.04 14:40sell3597100.00115.07115.83114.87
71942006.08.04 14:40sell3598100.00115.24115.85115.04
71952006.08.04 14:40close3598100.00115.11115.85115.0411293.555828652.01
71962006.08.04 14:40close3597100.00115.06115.83114.87869.115829521.12
71972006.08.04 14:40sell3599100.00115.07115.83114.87
71982006.08.04 14:40sell3600100.00115.24115.85115.04
71992006.08.04 14:41t/p3600100.00115.04115.85115.0417392.825846913.94
72002006.08.04 14:41close3599100.00114.99115.83114.876957.135853871.07
72012006.08.04 14:41sell3601100.00114.94115.70114.74
72022006.08.04 14:42sell3602100.00115.20115.81115.00
72032006.08.04 14:42t/p3602100.00115.00115.81115.0017410.995871282.06
72042006.08.04 14:42t/p3601100.00114.74115.70114.7417439.835888721.89
72052006.08.04 14:42sell3603100.00114.64115.40114.44
72062006.08.04 14:42sell3604100.00114.83115.44114.63
72072006.08.04 14:42sell3605100.00115.35115.81115.15
72082006.08.04 14:42t/p3605100.00115.15115.81115.1517374.685906096.57
72092006.08.04 14:42sell3606100.00115.07115.53114.87
72102006.08.04 14:42sell3607100.00115.29115.60115.09
72112006.08.04 14:42t/p3607100.00115.09115.60115.0917410.995923507.56
72122006.08.04 14:42close3606100.00114.87115.53114.8717410.995940918.55
72132006.08.04 14:42close3604100.00114.68115.44114.6313079.875953998.42
72142006.08.04 14:42close3603100.00114.87115.40114.44-20022.635933975.79
72152006.08.04 14:42sell3608100.00114.95115.71114.75
72162006.08.04 14:42sell3609100.00115.35115.96115.15
72172006.08.04 14:42t/p3609100.00115.15115.96115.1517374.685951350.47
72182006.08.04 14:42sell3610100.00115.29115.90115.09
72192006.08.04 14:42t/p3610100.00115.09115.90115.0917410.995968761.46
72202006.08.04 14:42close3608100.00114.87115.71114.756964.395975725.85
72212006.08.04 14:42sell3611100.00114.64115.40114.44
72222006.08.04 14:42sell3612100.00114.83115.44114.63
72232006.08.04 14:42sell3613100.00115.35115.81115.15
72242006.08.04 14:42t/p3613100.00115.15115.81115.1517374.685993100.53
72252006.08.04 14:42sell3614100.00115.07115.53114.87
72262006.08.04 14:42sell3615100.00115.29115.60115.09
72272006.08.04 14:42t/p3615100.00115.09115.60115.0917410.996010511.52
72282006.08.04 14:42close3614100.00114.87115.53114.8717410.996027922.51
72292006.08.04 14:42close3612100.00114.68115.44114.6313079.876041002.38
72302006.08.04 14:42close3611100.00114.87115.40114.44-20022.636020979.75
72312006.08.04 14:42sell3616100.00114.95115.71114.75
72322006.08.04 14:42sell3617100.00115.35115.96115.15
72332006.08.04 14:42t/p3617100.00115.15115.96115.1517374.686038354.43
72342006.08.04 14:42sell3618100.00115.29115.90115.09
72352006.08.04 14:42t/p3618100.00115.09115.90115.0917410.996055765.42
72362006.08.04 14:42close3616100.00114.87115.71114.756964.396062729.81
72372006.08.04 14:42sell3619100.00114.64115.40114.44
72382006.08.04 14:42sell3620100.00114.83115.44114.63
72392006.08.04 14:42sell3621100.00115.35115.81115.15
72402006.08.04 14:42t/p3621100.00115.15115.81115.1517374.686080104.49
72412006.08.04 14:42sell3622100.00115.07115.53114.87
72422006.08.04 14:42sell3623100.00115.29115.60115.09
72432006.08.04 14:42t/p3623100.00115.09115.60115.0917410.996097515.48
72442006.08.04 14:42close3622100.00114.87115.53114.8717410.996114926.47
72452006.08.04 14:42close3620100.00114.68115.44114.6313079.876128006.34
72462006.08.04 14:42close3619100.00114.87115.40114.44-20022.636107983.71
72472006.08.04 14:42sell3624100.00114.95115.71114.75
72482006.08.04 14:42sell3625100.00115.35115.96115.15
72492006.08.04 14:42t/p3625100.00115.15115.96115.1517374.686125358.39
72502006.08.04 14:42sell3626100.00115.29115.90115.09
72512006.08.04 14:42t/p3626100.00115.09115.90115.0917410.996142769.38
72522006.08.04 14:42close3624100.00114.87115.71114.756964.396149733.77
72532006.08.04 14:42sell3627100.00114.64115.40114.44
72542006.08.04 14:42sell3628100.00114.83115.44114.63
72552006.08.04 14:42sell3629100.00115.35115.81115.15
72562006.08.04 14:42t/p3629100.00115.15115.81115.1517374.686167108.45
72572006.08.04 14:42sell3630100.00115.07115.53114.87
72582006.08.04 14:42sell3631100.00115.29115.60115.09
72592006.08.04 14:44t/p3630100.00114.87115.53114.8717439.836184548.28
72602006.08.04 14:44t/p3631100.00115.09115.60115.0917439.836201988.11
72612006.08.04 14:44close3628100.00114.68115.44114.6313079.876215067.98
72622006.08.04 14:45close3627100.00114.70115.40114.44-5231.046209836.94
72632006.08.04 14:45sell3632100.00114.71115.47114.51
72642006.08.04 14:45sell3633100.00115.29115.90115.09
72652006.08.04 14:45t/p3633100.00115.09115.90115.0917429.196227266.13
72662006.08.04 14:45sell3634100.00115.29115.90115.09
72672006.08.04 14:45t/p3634100.00115.09115.90115.0917429.196244695.32
72682006.08.04 14:46sell3635100.00115.29115.90115.09
72692006.08.04 14:46t/p3632100.00114.51115.47114.5117473.356262168.67
72702006.08.04 14:46t/p3635100.00115.09115.90115.0917473.366279642.03
72712006.08.04 14:46sell3636100.00114.42115.18114.22
72722006.08.04 14:50sell3637100.00114.59115.20114.39
72732006.08.04 14:50close3637100.00114.46115.20114.3911357.686290999.71
72742006.08.04 14:50close3636100.00114.61115.18114.22-16577.966274421.75
72752006.08.04 14:50sell3638100.00114.58115.34114.38
72762006.08.04 14:51sell3639100.00114.84115.45114.64
72772006.08.04 14:51close3639100.00114.68115.45114.6413951.876288373.62
72782006.08.04 14:51close3638100.00114.66115.34114.38-6977.156281396.47
72792006.08.04 14:51sell3640100.00114.64115.40114.44
72802006.08.04 14:51sell3641100.00114.84115.45114.64
72812006.08.04 14:52close3641100.00114.72115.45114.6410460.256291856.72
72822006.08.04 14:52close3640100.00114.71115.40114.44-6102.356285754.37
72832006.08.04 14:52sell3642100.00114.64115.40114.44
72842006.08.04 14:52sell3643100.00114.84115.45114.64
72852006.08.04 14:53t/p3643100.00114.64115.45114.6417447.446303201.81
72862006.08.04 14:56sell3644100.00115.13115.74114.93
72872006.08.04 14:56t/p3644100.00114.93115.74114.9317444.406320646.21
72882006.08.04 14:56sell3645100.00115.13115.74114.93
72892006.08.04 14:57t/p3645100.00114.93115.74114.9317444.406338090.61
72902006.08.04 14:57sell3646100.00115.13115.74114.93
72912006.08.04 14:59t/p3642100.00114.44115.40114.4417485.586355576.19
72922006.08.04 14:59t/p3646100.00114.93115.74114.9317485.576373061.76
72932006.08.04 14:59sell3647100.00114.34115.10114.14
72942006.08.04 16:48t/p3647100.00114.14115.10114.1417525.416390587.17
72952006.08.04 16:48sell3648100.00114.08114.84113.88
72962006.08.04 20:30sell3649100.00114.37114.98114.17
72972006.08.07 01:12close3649100.00114.22114.98114.1712538.256403125.42
72982006.08.07 01:12close3648100.00114.23114.84113.88-13725.706389399.72
72992006.08.07 01:12sell3650100.00114.20114.96114.00
73002006.08.07 02:17sell3651100.00114.39115.00114.19
73012006.08.07 05:52sell3652100.00114.54115.00114.34
73022006.08.07 08:57sell3653100.00114.70115.01114.50
73032006.08.07 11:32sell3654100.00114.86115.02114.66
73042006.08.07 11:41s/l3650100.00114.96114.96114.00-66109.956323289.77
73052006.08.07 11:41close3654100.00114.96115.02114.66-8698.686314591.09
73062006.08.07 11:41close3653100.00114.99115.01114.50-25219.586289371.51
73072006.08.07 11:41s/l3651100.00115.00115.00114.19-53043.486236328.03
73082006.08.07 11:41s/l3652100.00115.00115.00114.34-40000.006196328.03
73092006.08.07 11:41buy3655100.00115.00114.24115.20
73102006.08.07 23:36t/p3655100.00115.20114.24115.2017361.116213689.14
73112006.08.07 23:36buy3656100.00115.24114.48115.44
73122006.08.08 00:30buy3657100.00115.09114.48115.29
73132006.08.08 01:22close3657100.00115.17114.48115.296946.256220635.39
73142006.08.08 01:22close3656100.00115.16114.48115.44-6692.166213943.23
73152006.08.08 01:22sell3658100.00115.17115.93114.97
73162006.08.08 12:46t/p3658100.00114.97115.93114.9717397.356231340.58
73172006.08.08 12:46sell3659100.00114.92115.68114.72
73182006.08.08 12:52sell3660100.00115.08115.69114.88
73192006.08.08 12:58close3660100.00114.98115.69114.888697.166240037.74
73202006.08.08 12:58close3659100.00114.99115.68114.72-6087.496233950.25
73212006.08.08 12:58sell3661100.00114.98115.74114.78
73222006.08.08 14:32sell3662100.00115.16115.77114.96
73232006.08.08 14:50close3662100.00115.06115.77114.968691.126242641.37
73242006.08.08 14:50close3661100.00115.08115.74114.78-8689.616233951.76
73252006.08.08 14:51sell3663100.00115.03115.79114.83
73262006.08.08 20:12sell3664100.00115.21115.82115.01
73272006.08.08 20:14t/p3664100.00115.01115.82115.0117403.426251355.18
73282006.08.08 20:14close3663100.00114.92115.79114.839571.886260927.06
73292006.08.08 20:15sell3665100.00114.93115.69114.73
73302006.08.08 20:16sell3666100.00115.10115.71114.90
73312006.08.08 20:18t/p3666100.00114.90115.71114.9017423.126278350.18
73322006.08.08 20:18close3665100.00114.79115.69114.7312196.186290546.36
73332006.08.08 20:18buy3667100.00115.15114.39115.35
73342006.08.08 20:18buy3668100.00114.79114.18114.99
73352006.08.08 20:18t/p3668100.00114.99114.18114.9917374.696307921.05
73362006.08.08 20:18close3667100.00115.11114.39115.35-3474.946304446.11
73372006.08.08 20:18sell3669100.00114.75115.51114.55
73382006.08.08 20:18sell3670100.00115.11115.72114.91
73392006.08.08 20:18t/p3670100.00114.91115.72114.9117423.126321869.23
73402006.08.08 20:18sell3671100.00115.11115.72114.91
73412006.08.08 20:18t/p3671100.00114.91115.72114.9117423.126339292.35
73422006.08.08 20:18sell3672100.00115.11115.72114.91
73432006.08.08 20:18t/p3672100.00114.91115.72114.9117423.126356715.47
73442006.08.08 20:18sell3673100.00115.11115.72114.91
73452006.08.08 20:18t/p3673100.00114.91115.72114.9117423.126374138.59
73462006.08.08 20:18sell3674100.00115.11115.72114.91
73472006.08.08 20:18t/p3674100.00114.91115.72114.9117423.126391561.71
73482006.08.08 20:18sell3675100.00115.11115.72114.91
73492006.08.08 20:18t/p3675100.00114.91115.72114.9117423.126408984.83
73502006.08.08 20:21sell3676100.00115.10115.71114.90
73512006.08.08 20:22t/p3676100.00114.90115.71114.9017450.496426435.32
73522006.08.08 20:22close3669100.00114.61115.51114.5512215.346438650.66
73532006.08.08 20:22sell3677100.00115.01115.77114.81
73542006.08.08 20:22t/p3677100.00114.81115.77114.8117450.496456101.15
73552006.08.08 20:22sell3678100.00114.57115.33114.37
73562006.08.08 20:22sell3679100.00115.01115.62114.81
73572006.08.08 20:22t/p3679100.00114.81115.62114.8117450.496473551.64
73582006.08.08 20:22close3678100.00114.61115.33114.37-3490.106470061.54
73592006.08.08 20:22sell3680100.00115.01115.77114.81
73602006.08.08 20:22t/p3680100.00114.81115.77114.8117450.496487512.03
73612006.08.08 20:22sell3681100.00114.57115.33114.37
73622006.08.08 20:22sell3682100.00115.01115.62114.81
73632006.08.08 20:22t/p3682100.00114.81115.62114.8117450.496504962.52
73642006.08.08 20:22close3681100.00114.61115.33114.37-3490.106501472.42
73652006.08.08 20:22sell3683100.00115.01115.77114.81
73662006.08.08 20:22t/p3683100.00114.81115.77114.8117450.496518922.91
73672006.08.08 20:22sell3684100.00114.57115.33114.37
73682006.08.08 20:22sell3685100.00115.01115.62114.81
73692006.08.08 20:22t/p3685100.00114.81115.62114.8117450.496536373.40
73702006.08.08 20:22close3684100.00114.61115.33114.37-3490.106532883.30
73712006.08.08 20:22sell3686100.00115.01115.77114.81
73722006.08.08 20:22t/p3686100.00114.81115.77114.8117450.496550333.79
73732006.08.08 20:22sell3687100.00114.57115.33114.37
73742006.08.08 20:22sell3688100.00115.01115.62114.81
73752006.08.08 20:25s/l3687100.00115.33115.33114.37-65863.596484470.20
73762006.08.08 20:25close3688100.00115.39115.62114.81-32931.806451538.40
73772006.08.08 20:25buy3689100.00115.33114.57115.53
73782006.08.08 20:27buy3690100.00115.14114.53115.34
73792006.08.08 20:27t/p3690100.00115.34114.53115.3417338.536468876.93
73802006.08.08 20:27close3689100.00115.35114.57115.531733.856470610.78
73812006.08.08 20:27buy3691100.00115.13114.37115.33
73822006.08.08 20:27t/p3691100.00115.33114.37115.3317338.546487949.32
73832006.08.08 20:27buy3692100.00115.39114.63115.59
73842006.08.08 20:27buy3693100.00115.13114.52115.33
73852006.08.08 20:27buy3694100.00114.96114.50115.16
73862006.08.08 20:27t/p3693100.00115.33114.52115.3317338.546505287.86
73872006.08.08 20:27t/p3694100.00115.16114.50115.1617338.536522626.39
73882006.08.08 20:27close3692100.00115.35114.63115.59-3467.716519158.68
73892006.08.08 20:27buy3695100.00115.13114.37115.33
73902006.08.08 20:27t/p3695100.00115.33114.37115.3317338.546536497.22
73912006.08.08 20:27buy3696100.00115.39114.63115.59
73922006.08.08 20:27buy3697100.00115.13114.52115.33
73932006.08.08 20:27buy3698100.00114.96114.50115.16
73942006.08.08 20:27t/p3697100.00115.33114.52115.3317338.546553835.76
73952006.08.08 20:27t/p3698100.00115.16114.50115.1617338.536571174.29
73962006.08.08 20:27close3696100.00115.35114.63115.59-3467.716567706.58
73972006.08.08 20:27buy3699100.00115.13114.37115.33
73982006.08.08 20:27t/p3699100.00115.33114.37115.3317338.546585045.12
73992006.08.08 20:27buy3700100.00115.39114.63115.59
74002006.08.08 20:27buy3701100.00115.13114.52115.33
74012006.08.08 20:27buy3702100.00114.96114.50115.16
74022006.08.08 20:27t/p3701100.00115.33114.52115.3317338.546602383.66
74032006.08.08 20:27t/p3702100.00115.16114.50115.1617338.536619722.19
74042006.08.08 20:27close3700100.00115.35114.63115.59-3467.716616254.48
74052006.08.08 20:27buy3703100.00115.13114.37115.33
74062006.08.08 20:27t/p3703100.00115.33114.37115.3317338.546633593.02
74072006.08.08 20:27buy3704100.00115.39114.63115.59
74082006.08.08 20:27buy3705100.00115.13114.52115.33
74092006.08.08 20:27buy3706100.00114.96114.50115.16
74102006.08.08 20:27t/p3705100.00115.33114.52115.3317338.546650931.56
74112006.08.08 20:27t/p3706100.00115.16114.50115.1617338.536668270.09
74122006.08.08 20:27close3704100.00115.35114.63115.59-3467.716664802.38
74132006.08.08 20:27buy3707100.00115.13114.37115.33
74142006.08.08 20:27t/p3707100.00115.33114.37115.3317338.546682140.92
74152006.08.08 20:27buy3708100.00115.39114.63115.59
74162006.08.08 20:27buy3709100.00115.13114.52115.33
74172006.08.08 20:27buy3710100.00114.96114.50115.16
74182006.08.08 20:27t/p3709100.00115.33114.52115.3317338.546699479.46
74192006.08.08 20:27t/p3710100.00115.16114.50115.1617338.536716817.99
74202006.08.08 20:27close3708100.00115.35114.63115.59-3467.716713350.28
74212006.08.08 20:27buy3711100.00115.13114.37115.33
74222006.08.08 20:27t/p3711100.00115.33114.37115.3317338.546730688.82
74232006.08.08 20:27buy3712100.00115.39114.63115.59
74242006.08.08 20:27buy3713100.00115.13114.52115.33
74252006.08.08 20:27buy3714100.00114.96114.50115.16
74262006.08.08 20:27t/p3713100.00115.33114.52115.3317338.546748027.36
74272006.08.08 20:27t/p3714100.00115.16114.50115.1617338.536765365.89
74282006.08.08 20:27close3712100.00115.35114.63115.59-3467.716761898.18
74292006.08.08 20:27buy3715100.00115.13114.37115.33
74302006.08.08 20:27t/p3715100.00115.33114.37115.3317338.546779236.72
74312006.08.08 20:27buy3716100.00115.39114.63115.59
74322006.08.08 20:27buy3717100.00115.13114.52115.33
74332006.08.08 20:27buy3718100.00114.96114.50115.16
74342006.08.08 20:27t/p3717100.00115.33114.52115.3317338.546796575.26
74352006.08.08 20:27t/p3718100.00115.16114.50115.1617338.536813913.79
74362006.08.08 20:27close3716100.00115.35114.63115.59-3467.716810446.08
74372006.08.08 20:27buy3719100.00115.13114.37115.33
74382006.08.08 20:27t/p3719100.00115.33114.37115.3317338.546827784.62
74392006.08.08 20:27buy3720100.00115.39114.63115.59
74402006.08.08 20:27buy3721100.00115.13114.52115.33
74412006.08.08 20:27buy3722100.00114.96114.50115.16
74422006.08.08 20:38t/p3722100.00115.16114.50115.1617364.136845148.75
74432006.08.08 20:38close3721100.00115.18114.52115.334341.036849489.78
74442006.08.08 20:38close3720100.00115.17114.63115.59-19102.206830387.58
74452006.08.08 20:39buy3723100.00115.22114.46115.42
74462006.08.08 20:41buy3724100.00115.07114.46115.27
74472006.08.08 20:41close3724100.00115.18114.46115.279550.276839937.85
74482006.08.08 20:41close3723100.00115.14114.46115.42-6948.066832989.79
74492006.08.08 20:41buy3725100.00115.19114.43115.39
74502006.08.08 20:42buy3726100.00114.96114.35115.16
74512006.08.08 20:56buy3727100.00114.77114.31114.97
74522006.08.08 20:57t/p3727100.00114.97114.31114.9717385.266850375.05
74532006.08.08 20:57close3726100.00115.04114.35115.166954.106857329.15
74542006.08.08 20:57close3725100.00114.87114.43115.39-27857.586829471.57
74552006.08.08 20:57sell3728100.00115.00115.76114.80
74562006.08.08 22:02sell3729100.00115.15115.76114.95
74572006.08.08 22:42sell3730100.00115.31115.77115.11
74582006.08.09 00:21sell3731100.00115.49115.80115.29
74592006.08.09 00:42sell3732100.00115.64115.80115.44
74602006.08.09 00:56s/l3728100.00115.76115.76114.80-66247.386763224.19
74612006.08.09 00:56s/l3729100.00115.76115.76114.95-53289.536709934.66
74622006.08.09 00:56close3732100.00115.76115.80115.44-10366.286699568.38
74632006.08.09 00:56s/l3730100.00115.77115.77115.11-40328.266659240.12
74642006.08.09 00:56close3731100.00115.77115.80115.29-24185.896635054.23
74652006.08.09 00:57buy3733100.00115.78115.02115.98
74662006.08.09 01:00buy3734100.00115.62115.01115.82
74672006.08.09 01:10close3734100.00115.73115.01115.829504.886644559.11
74682006.08.09 01:10close3733100.00115.65115.02115.98-11240.816633318.30
74692006.08.09 01:10buy3735100.00115.72114.96115.92
74702006.08.09 01:31buy3736100.00115.54114.93115.74
74712006.08.09 02:20close3736100.00115.64114.93115.748647.536641965.83
74722006.08.09 02:20close3735100.00115.63114.96115.92-7783.456634182.38
74732006.08.09 02:21buy3737100.00115.68114.92115.88
74742006.08.09 07:12buy3738100.00115.47114.86115.67
74752006.08.09 07:17close3738100.00115.58114.86115.679517.226643699.60
74762006.08.09 07:17close3737100.00115.57114.92115.88-9518.046634181.56
74772006.08.09 07:18sell3739100.00115.56116.32115.36
74782006.08.09 08:08t/p3739100.00115.36116.32115.3617338.536651520.09
74792006.08.09 08:08sell3740100.00115.31116.07115.11
74802006.08.09 10:19t/p3740100.00115.11116.07115.1117374.696668894.78
74812006.08.09 10:19sell3741100.00115.07115.83114.87
74822006.08.09 12:48t/p3741100.00114.87115.83114.8717412.506686307.28
74832006.08.09 12:48sell3742100.00114.82115.58114.62
74842006.08.09 12:52sell3743100.00114.99115.60114.79
74852006.08.09 12:55close3743100.00114.88115.60114.799575.216695882.49
74862006.08.09 12:55close3742100.00114.85115.58114.62-2612.106693270.39
74872006.08.09 12:55sell3744100.00114.82115.58114.62
74882006.08.09 12:57sell3745100.00115.06115.67114.86
74892006.08.09 12:59close3745100.00114.93115.67114.8611311.236704581.62
74902006.08.09 13:00close3744100.00114.92115.58114.62-8701.716695879.91
74912006.08.09 13:02sell3746100.00114.91115.67114.71
74922006.08.09 14:02sell3747100.00115.06115.67114.86
74932006.08.09 14:08close3747100.00114.96115.67114.868698.686704578.59
74942006.08.09 14:09close3746100.00114.97115.67114.71-5218.756699359.84
74952006.08.09 14:09sell3748100.00114.94115.70114.74
74962006.08.09 14:33sell3749100.00115.09115.70114.89
74972006.08.09 20:18sell3750100.00115.28115.74115.08
74982006.08.09 22:05sell3751100.00115.43115.74115.23
74992006.08.10 03:17t/p3751100.00115.23115.74115.2315576.706714936.54
75002006.08.10 03:17close3750100.00115.21115.74115.084292.966719229.50
75012006.08.10 03:17close3749100.00115.23115.70114.89-13932.516705296.99
75022006.08.10 03:17close3748100.00115.22115.70114.74-26084.246679212.75
75032006.08.10 03:18sell3752100.00115.17115.93114.97
75042006.08.10 03:22sell3753100.00115.34115.95115.14
75052006.08.10 03:25close3753100.00115.21115.95115.1411283.746690496.49
75062006.08.10 03:25close3752100.00115.24115.93114.97-6074.286684422.21
75072006.08.10 03:25sell3754100.00115.18115.94114.98
75082006.08.10 09:01t/p3754100.00114.98115.94114.9817395.846701818.05
75092006.08.10 09:01sell3755100.00114.93115.69114.73
75102006.08.10 13:45t/p3755100.00114.73115.69114.7317432.236719250.28
75112006.08.10 13:45sell3756100.00114.69115.45114.49
75122006.08.10 14:17sell3757100.00114.86115.47114.66
75132006.08.10 15:31sell3758100.00115.05115.51114.85
75142006.08.10 16:20sell3759100.00115.20115.51115.00
75152006.08.10 16:38sell3760100.00115.36115.52115.16
75162006.08.10 16:41s/l3756100.00115.45115.45114.49-65829.366653420.92
75172006.08.10 16:41close3760100.00115.45115.52115.16-7795.586645625.34
75182006.08.10 16:41close3759100.00115.46115.51115.00-22518.626623106.72
75192006.08.10 16:41close3758100.00115.43115.51114.85-32920.386590186.34
75202006.08.10 16:41close3757100.00115.44115.47114.66-50242.556539943.79
75212006.08.10 16:41buy3761100.00115.45114.69115.65
75222006.08.10 21:10buy3762100.00115.29114.68115.49
75232006.08.11 01:47close3762100.00115.43114.68115.4912383.266552327.05
75242006.08.11 01:50close3761100.00115.41114.69115.65-3211.206549115.85
75252006.08.11 01:50buy3763100.00115.47114.71115.67
75262006.08.11 01:51buy3764100.00115.31114.70115.51
75272006.08.11 03:48close3764100.00115.40114.70115.517798.966556914.81
75282006.08.11 03:48close3763100.00115.39114.71115.67-6933.016549981.80
75292006.08.11 03:49buy3765100.00115.45114.69115.65
75302006.08.11 08:15t/p3765100.00115.65114.69115.6517281.616567263.41
75312006.08.11 08:15buy3766100.00115.77115.01115.97
75322006.08.11 08:15buy3767100.00115.61115.00115.81
75332006.08.11 08:17close3767100.00115.73115.00115.8110368.966577632.37
75342006.08.11 08:17close3766100.00115.68115.01115.97-7780.086569852.29
75352006.08.11 08:18buy3768100.00115.77115.01115.97
75362006.08.11 08:21buy3769100.00115.57114.96115.77
75372006.08.11 08:21close3769100.00115.68114.96115.779508.996579361.28
75382006.08.11 08:21close3768100.00115.71115.01115.97-5185.386574175.90
75392006.08.11 08:21buy3770100.00115.77115.01115.97
75402006.08.11 08:21buy3771100.00115.57114.96115.77
75412006.08.11 08:22close3771100.00115.68114.96115.779508.996583684.89
75422006.08.11 08:22close3770100.00115.71115.01115.97-5185.386578499.51
75432006.08.11 08:22buy3772100.00115.77115.01115.97
75442006.08.11 08:22buy3773100.00115.60114.99115.80
75452006.08.11 08:25close3773100.00115.73114.99115.8011233.046589732.55
75462006.08.11 08:25close3772100.00115.64115.01115.97-11241.786578490.77
75472006.08.11 08:25buy3774100.00115.67114.91115.87
75482006.08.11 10:18t/p3774100.00115.87114.91115.8717256.256595747.02
75492006.08.11 10:18buy3775100.00115.94115.18116.14
75502006.08.11 14:35t/p3775100.00116.14115.18116.1417188.046612935.06
75512006.08.11 14:35buy3776100.00116.40115.64116.60
75522006.08.11 14:35buy3777100.00116.20115.59116.40
75532006.08.11 14:35t/p3777100.00116.40115.59116.4017177.706630112.76
75542006.08.11 14:35close3776100.00116.43115.64116.602576.666632689.42
75552006.08.11 14:35buy3778100.00116.46115.70116.66
75562006.08.11 14:35buy3779100.00116.29115.68116.49
75572006.08.11 14:35close3779100.00116.43115.68116.4912024.396644713.81
75582006.08.11 14:35close3778100.00116.16115.70116.66-25826.456618887.36
75592006.08.11 14:35buy3780100.00116.26115.50116.46
75602006.08.11 14:46buy3781100.00116.10115.49116.30
75612006.08.11 14:48close3781100.00116.19115.49116.307745.936626633.29
75622006.08.11 14:49close3780100.00116.16115.50116.46-8608.826618024.47
75632006.08.11 14:49buy3782100.00116.41115.65116.61
75642006.08.11 14:49buy3783100.00116.25115.64116.45
75652006.08.11 14:49close3783100.00116.43115.64116.4515459.936633484.40
75662006.08.11 14:50close3782100.00116.35115.65116.61-5156.856628327.55
75672006.08.11 14:50buy3784100.00116.38115.62116.58
75682006.08.11 14:54buy3785100.00116.23115.62116.43
75692006.08.11 14:55close3785100.00116.32115.62116.437737.286636064.83
75702006.08.11 14:56close3784100.00116.20115.62116.58-15490.536620574.30
75712006.08.11 14:56buy3786100.00116.23115.47116.43
75722006.08.11 14:57t/p3786100.00116.43115.47116.4317177.706637752.00
75732006.08.11 14:57buy3787100.00116.47115.71116.67
75742006.08.11 14:59buy3788100.00116.28115.67116.48
75752006.08.11 15:30buy3789100.00116.11115.65116.31
75762006.08.11 15:49buy3790100.00115.95115.64116.15
75772006.08.11 17:15t/p3790100.00116.15115.64116.1517219.116654971.11
75782006.08.11 17:15close3789100.00116.15115.65116.313443.826658414.93
75792006.08.11 17:15close3788100.00116.14115.67116.48-12054.426646360.51
75802006.08.11 17:15close3787100.00116.15115.71116.67-27550.586618809.93
75812006.08.11 17:15sell3791100.00116.11116.87115.91
75822006.08.11 18:02sell3792100.00116.31116.92116.11
75832006.08.14 01:02close3792100.00116.20116.92116.118872.146627682.07
75842006.08.14 01:03close3791100.00116.21116.87115.91-9199.416618482.66
75852006.08.14 01:03sell3793100.00116.16116.92115.96
75862006.08.14 01:26sell3794100.00116.31116.92116.11
75872006.08.14 01:46close3794100.00116.23116.92116.116882.906625365.56
75882006.08.14 01:48close3793100.00116.21116.92115.96-4302.566621063.00
75892006.08.14 01:49sell3795100.00116.22116.98116.02
75902006.08.14 14:30sell3796100.00116.56117.17116.36
75912006.08.14 16:15close3796100.00116.37117.17116.3616327.236637390.23
75922006.08.14 16:15close3795100.00116.38116.98116.02-13748.076623642.16
75932006.08.14 16:15sell3797100.00116.36117.12116.16
75942006.08.14 17:48sell3798100.00116.55117.16116.35
75952006.08.14 20:26sell3799100.00116.70117.16116.50
75962006.08.15 02:06close3799100.00116.53117.16116.5013994.226637636.38
75972006.08.15 02:06close3798100.00116.54117.16116.35263.776637900.15
75982006.08.15 02:06close3797100.00116.53117.12116.16-15182.826622717.33
75992006.08.15 02:06sell3800100.00116.50117.26116.30
76002006.08.15 03:32sell3801100.00116.70117.31116.50
76012006.08.15 04:07close3801100.00116.59117.31116.509434.776632152.10
76022006.08.15 04:07close3800100.00116.60117.26116.30-8576.336623575.77
76032006.08.15 04:07sell3802100.00116.57117.33116.37
76042006.08.15 09:06t/p3802100.00116.37117.33116.3717188.046640763.81
76052006.08.15 09:06sell3803100.00116.32117.08116.12
76062006.08.15 09:09sell3804100.00116.47117.08116.27
76072006.08.15 09:09close3804100.00116.39117.08116.276873.446647637.25
76082006.08.15 09:09close3803100.00116.43117.08116.12-9447.746638189.51
76092006.08.15 09:09sell3805100.00116.47117.23116.27
76102006.08.15 12:40sell3806100.00116.62117.23116.42
76112006.08.15 14:30close3806100.00116.51117.23116.429441.256647630.76
76122006.08.15 14:30close3805100.00116.63117.23116.27-13718.606633912.16
76132006.08.15 14:30sell3807100.00116.47117.23116.27
76142006.08.15 14:32sell3808100.00116.67117.28116.47
76152006.08.15 14:32close3808100.00116.51117.28116.4713732.736647644.89
76162006.08.15 14:32close3807100.00116.53117.23116.27-5148.896642496.00
76172006.08.15 14:32sell3809100.00116.53117.29116.33
76182006.08.15 14:36t/p3809100.00116.33117.29116.3317193.956659689.95
76192006.08.15 14:36sell3810100.00116.28117.04116.08
76202006.08.15 14:36sell3811100.00116.46117.07116.26
76212006.08.15 14:36close3811100.00116.32117.07116.2612035.766671725.71
76222006.08.15 14:36close3810100.00116.50117.04116.08-18884.126652841.59
76232006.08.15 14:36sell3812100.00116.44117.20116.24
76242006.08.15 14:40sell3813100.00116.67117.28116.47
76252006.08.15 14:40close3813100.00116.50117.28116.4714592.276667433.86
76262006.08.15 14:40close3812100.00116.53117.20116.24-7723.336659710.53
76272006.08.15 14:40sell3814100.00116.53117.29116.33
76282006.08.15 14:45t/p3814100.00116.33117.29116.3317195.436676905.96
76292006.08.15 14:45sell3815100.00116.27117.03116.07
76302006.08.15 14:45sell3816100.00116.56117.17116.36
76312006.08.15 14:45t/p3816100.00116.36117.17116.3617192.476694098.43
76322006.08.15 14:57sell3817100.00116.67117.28116.47
76332006.08.15 14:57t/p3817100.00116.47117.28116.4717189.516711287.94
76342006.08.15 14:58sell3818100.00116.67117.28116.47
76352006.08.15 14:59t/p3818100.00116.47117.28116.4717216.156728504.09
76362006.08.15 15:12t/p3815100.00116.07117.03116.0717241.386745745.47
76372006.08.15 15:12sell3819100.00115.96116.72115.76
76382006.08.15 15:25sell3820100.00116.13116.74115.93
76392006.08.15 15:28close3820100.00116.04116.74115.937755.956753501.42
76402006.08.15 15:28close3819100.00116.05116.72115.76-7755.286745746.14
76412006.08.15 15:28sell3821100.00116.02116.78115.82
76422006.08.15 22:20sell3822100.00116.17116.78115.97
76432006.08.15 22:45close3822100.00116.09116.78115.976891.216752637.35
76442006.08.15 22:45close3821100.00116.11116.78115.82-7751.276744886.08
76452006.08.15 22:46buy3823100.00116.10115.34116.30
76462006.08.16 13:40t/p3823100.00116.30115.34116.3017450.136762336.21
76472006.08.16 13:40buy3824100.00116.35115.59116.55
76482006.08.16 14:30buy3825100.00116.17115.56116.37
76492006.08.16 14:30buy3826100.00115.96115.50116.16
76502006.08.16 14:30buy3827100.00115.79115.48115.99
76512006.08.16 14:30t/p3827100.00115.99115.48115.9917222.076779558.28
76522006.08.16 14:30close3826100.00116.13115.50116.1614638.776794197.05
76532006.08.16 14:30close3825100.00115.99115.56116.37-15518.586778678.47
76542006.08.16 14:30close3824100.00115.92115.59116.55-37094.556741583.92
76552006.08.16 14:30sell3828100.00115.78116.54115.58
76562006.08.16 14:30sell3829100.00116.13116.74115.93
76572006.08.16 14:30t/p3829100.00115.93116.74115.9317268.176758852.09
76582006.08.16 14:30close3828100.00115.82116.54115.58-3453.636755398.46
76592006.08.16 14:31sell3830100.00115.75116.51115.55
76602006.08.16 14:31sell3831100.00115.91116.52115.71
76612006.08.16 14:31close3831100.00115.82116.52115.717770.686763169.14
76622006.08.16 14:31close3830100.00115.86116.51115.55-9494.226753674.92
76632006.08.16 14:31sell3832100.00115.85116.61115.65
76642006.08.16 14:36sell3833100.00116.12116.73115.92
76652006.08.16 14:44t/p3833100.00115.92116.73115.9217263.706770938.62
76662006.08.16 14:44close3832100.00115.85116.61115.650.006770938.62
76672006.08.16 14:45sell3834100.00115.85116.61115.65
76682006.08.16 14:46sell3835100.00116.02116.63115.82
76692006.08.16 14:48t/p3835100.00115.82116.63115.8217269.676788208.29
76702006.08.16 14:55sell3836100.00116.00116.61115.80
76712006.08.16 14:55close3836100.00115.88116.61115.8010355.546798563.83
76722006.08.16 14:55close3834100.00115.87116.61115.65-1726.076796837.76
76732006.08.16 14:56sell3837100.00115.80116.56115.60
76742006.08.16 20:45sell3838100.00115.97116.58115.77
76752006.08.16 20:47close3838100.00115.85116.58115.7710358.226807195.98
76762006.08.16 20:47close3837100.00115.91116.56115.60-9490.126797705.86
76772006.08.16 20:48buy3839100.00115.99115.23116.19
76782006.08.16 22:01buy3840100.00115.84115.23116.04
76792006.08.17 03:01buy3841100.00115.64115.18115.84
76802006.08.17 09:19buy3842100.00115.48115.17115.68
76812006.08.17 09:27buy3843100.00115.32115.16115.52
76822006.08.17 10:38s/l3839100.00115.23115.23116.19-65208.126732497.74
76832006.08.17 10:38s/l3840100.00115.23115.23116.04-52187.296680310.45
76842006.08.17 10:38close3843100.00115.20115.16115.52-10416.676669893.78
76852006.08.17 10:38close3842100.00115.21115.17115.68-23435.476646458.31
76862006.08.17 10:38close3841100.00115.22115.18115.84-36452.006610006.31
76872006.08.17 10:39sell3844100.00115.20115.96115.00
76882006.08.17 11:01sell3845100.00115.36115.97115.16
76892006.08.17 14:31sell3846100.00115.52115.98115.32
76902006.08.17 14:36close3846100.00115.35115.98115.3214737.756624744.06
76912006.08.17 14:36close3845100.00115.36115.97115.160.006624744.06
76922006.08.17 14:36close3844100.00115.35115.96115.00-13003.906611740.16
76932006.08.17 14:36buy3847100.00115.36114.60115.56
76942006.08.17 16:33t/p3847100.00115.56114.60115.5617302.546629042.70
76952006.08.17 16:33buy3848100.00115.63114.87115.83
76962006.08.17 17:17buy3849100.00115.47114.86115.67
76972006.08.17 17:18close3849100.00115.57114.86115.678652.766637695.46
76982006.08.17 17:18close3848100.00115.56114.87115.83-6057.466631638.00
76992006.08.17 17:18buy3850100.00115.61114.85115.81
77002006.08.17 17:31buy3851100.00115.43114.82115.63
77012006.08.17 18:06close3851100.00115.53114.82115.638655.766640293.76
77022006.08.17 18:06close3850100.00115.51114.85115.81-8657.266631636.50
77032006.08.17 18:06buy3852100.00115.57114.81115.77
77042006.08.17 19:00t/p3852100.00115.77114.81115.7717274.146648910.64
77052006.08.17 19:00buy3853100.00115.82115.06116.02
77062006.08.17 19:26t/p3853100.00116.02115.06116.0217236.926666147.56
77072006.08.17 19:26buy3854100.00116.07115.31116.27
77082006.08.17 23:19buy3855100.00115.92115.31116.12
77092006.08.17 23:25close3855100.00116.00115.31116.126896.556673044.11
77102006.08.17 23:25close3854100.00115.98115.31116.27-7759.966665284.15
77112006.08.17 23:25buy3856100.00116.01115.25116.21
77122006.08.18 08:26buy3857100.00115.86115.25116.06
77132006.08.18 08:32close3857100.00115.96115.25116.068623.666673907.81
77142006.08.18 08:32close3856100.00115.93115.25116.21-6646.026667261.79
77152006.08.18 08:32sell3858100.00115.96116.72115.76
77162006.08.18 11:24t/p3858100.00115.76116.72115.7617280.116684541.90
77172006.08.18 11:24sell3859100.00115.70116.46115.50
77182006.08.18 12:12t/p3859100.00115.50116.46115.5017316.026701857.92
77192006.08.18 12:12sell3860100.00115.46116.22115.26
77202006.08.18 12:18sell3861100.00115.62116.23115.42
77212006.08.18 12:26close3861100.00115.51116.23115.429522.996711380.91
77222006.08.18 12:26close3860100.00115.52116.22115.26-5193.916706187.00
77232006.08.18 12:27sell3862100.00115.47116.23115.27
77242006.08.18 12:32sell3863100.00115.66116.27115.46
77252006.08.18 12:47sell3864100.00115.81116.27115.61
77262006.08.18 12:56close3864100.00115.63116.27115.6115566.896721753.89
77272006.08.18 12:56close3863100.00115.62116.27115.463459.616725213.50
77282006.08.18 12:56close3862100.00115.63116.23115.27-13837.246711376.26
77292006.08.18 12:56sell3865100.00115.58116.34115.38
77302006.08.18 12:59sell3866100.00115.78116.39115.58
77312006.08.18 13:18sell3867100.00115.93116.39115.73
77322006.08.18 15:32close3867100.00115.75116.39115.7315550.766726927.02
77332006.08.18 15:33close3866100.00115.92116.39115.58-12077.296714849.73
77342006.08.18 15:33close3865100.00115.90116.34115.38-27610.016687239.72
77352006.08.18 15:33buy3868100.00115.92115.16116.12
77362006.08.18 15:34buy3869100.00115.76115.15115.96
77372006.08.18 15:36close3869100.00115.85115.15115.967768.676695008.39
77382006.08.18 15:36close3868100.00115.84115.16116.12-6906.086688102.31
77392006.08.18 15:36buy3870100.00115.90115.14116.10
77402006.08.18 15:45buy3871100.00115.60114.99115.80
77412006.08.18 15:45close3871100.00115.79114.99115.8016409.026704511.33
77422006.08.18 15:45close3870100.00115.74115.14116.10-13824.096690687.24
77432006.08.18 15:45sell3872100.00115.56116.32115.36
77442006.08.18 15:46sell3873100.00115.75116.36115.55
77452006.08.18 15:46close3873100.00115.57116.36115.5515574.986706262.22
77462006.08.18 15:46close3872100.00115.58116.32115.36-1730.406704531.82
77472006.08.18 15:46sell3874100.00115.71116.47115.51
77482006.08.18 16:17sell3875100.00115.93116.54115.73
77492006.08.18 16:28close3875100.00115.79116.54115.7312090.856716622.67
77502006.08.18 16:28close3874100.00115.75116.47115.51-3455.726713166.95
77512006.08.18 16:28sell3876100.00115.78116.54115.58
77522006.08.18 16:34sell3877100.00115.93116.54115.73
77532006.08.18 16:41close3877100.00115.85116.54115.736905.486720072.43
77542006.08.18 16:41close3876100.00115.86116.54115.58-6904.896713167.54
77552006.08.18 16:41buy3878100.00115.85115.09116.05
77562006.08.21 03:17buy3879100.00115.68115.07115.88
77572006.08.21 03:26close3879100.00115.77115.07115.887774.036720941.57
77582006.08.21 03:26close3878100.00115.76115.09116.05-7520.016713421.56
77592006.08.21 03:26sell3880100.00115.74116.50115.54
77602006.08.21 09:15t/p3880100.00115.54116.50115.5417311.526730733.08
77612006.08.21 09:15sell3881100.00115.49116.25115.29
77622006.08.21 10:21sell3882100.00115.64116.25115.44
77632006.08.21 10:24close3882100.00115.56116.25115.446922.816737655.89
77642006.08.21 10:24close3881100.00115.54116.25115.29-4327.516733328.38
77652006.08.21 10:24sell3883100.00115.53116.29115.33
77662006.08.21 13:17sell3884100.00115.70116.31115.50
77672006.08.21 16:49sell3885100.00115.88116.34115.68
77682006.08.22 00:12sell3886100.00116.03116.34115.83
77692006.08.22 02:40sell3887100.00116.18116.34115.98
77702006.08.22 09:55s/l3883100.00116.29116.29115.33-65936.926667391.46
77712006.08.22 09:55s/l3884100.00116.31116.31115.50-53040.356614351.11
77722006.08.22 09:55close3887100.00116.31116.34115.98-11177.036603174.08
77732006.08.22 09:55close3886100.00116.29116.34115.83-22357.906580816.18
77742006.08.22 09:55s/l3885100.00116.34116.34115.68-40133.586540682.60
77752006.08.22 09:55buy3888100.00116.34115.58116.54
77762006.08.22 11:15buy3889100.00116.17115.56116.37
77772006.08.22 11:48close3889100.00116.30115.56116.3711177.996551860.59
77782006.08.22 11:48close3888100.00116.28115.58116.54-5159.966546700.63
77792006.08.22 11:49buy3890100.00116.33115.57116.53
77802006.08.22 11:55buy3891100.00116.17115.56116.37
77812006.08.22 11:59close3891100.00116.28115.56116.379459.926556160.55
77822006.08.22 12:00close3890100.00116.27115.57116.53-5160.406551000.15
77832006.08.22 12:00buy3892100.00116.30115.54116.50
77842006.08.22 12:37buy3893100.00116.15115.54116.35
77852006.08.22 12:42close3893100.00116.24115.54116.357742.606558742.75
77862006.08.22 12:42close3892100.00116.22115.54116.50-6883.506551859.25
77872006.08.22 12:43sell3894100.00116.23116.99116.03
77882006.08.22 14:02sell3895100.00116.40117.01116.20
77892006.08.22 14:10close3895100.00116.31117.01116.207737.946559597.19
77902006.08.22 14:10close3894100.00116.32116.99116.03-7737.286551859.91
77912006.08.22 14:10buy3896100.00116.36115.60116.56
77922006.08.22 17:33t/p3896100.00116.56115.60116.5617148.246569008.15
77932006.08.22 17:33buy3897100.00116.67115.91116.87
77942006.08.22 22:11buy3898100.00116.51115.90116.71
77952006.08.23 02:53buy3899100.00116.35115.89116.55
77962006.08.23 09:12buy3900100.00116.20115.89116.40
77972006.08.23 14:23t/p3900100.00116.40115.89116.4017180.666586188.81
77982006.08.23 14:23close3899100.00116.41115.89116.555154.206591343.01
77992006.08.23 14:23close3898100.00116.40115.90116.71-9195.476582147.54
78002006.08.23 14:23close3897100.00116.41115.91116.87-22080.156560067.39
78012006.08.23 14:23buy3901100.00116.43115.67116.63
78022006.08.23 14:46buy3902100.00116.27115.66116.47
78032006.08.23 15:23close3902100.00116.36115.66116.477734.626567802.01
78042006.08.23 15:23close3901100.00116.35115.67116.63-6875.816560926.20
78052006.08.23 15:23buy3903100.00116.40115.64116.60
78062006.08.23 16:07buy3904100.00116.24115.63116.44
78072006.08.23 16:15close3904100.00116.37115.63116.4411171.266572097.46
78082006.08.23 16:15close3903100.00116.38115.64116.60-1718.516570378.95
78092006.08.23 16:15buy3905100.00116.41115.65116.61
78102006.08.23 17:12t/p3905100.00116.61115.65116.6117149.716587528.66
78112006.08.23 17:12buy3906100.00116.66115.90116.86
78122006.08.23 17:17buy3907100.00116.51115.90116.71
78132006.08.23 20:33buy3908100.00116.34115.88116.54
78142006.08.24 03:10close3908100.00116.52115.88116.5416212.096603740.75
78152006.08.24 03:10close3907100.00116.51115.90116.71764.106604504.85
78162006.08.24 03:10close3906100.00116.52115.90116.86-11251.006593253.85
78172006.08.24 03:10buy3909100.00116.53115.77116.73
78182006.08.24 04:42buy3910100.00116.37115.76116.57
78192006.08.24 08:20close3910100.00116.46115.76116.577727.986600981.83
78202006.08.24 08:20close3909100.00116.45115.77116.73-6869.906594111.93
78212006.08.24 08:21buy3911100.00116.48115.72116.68
78222006.08.24 12:56buy3912100.00116.30115.69116.50
78232006.08.24 14:32close3912100.00116.45115.69116.5012881.066606992.99
78242006.08.24 14:32close3911100.00116.37115.72116.68-9452.616597540.38
78252006.08.24 14:32buy3913100.00116.45115.69116.65
78262006.08.24 15:03buy3914100.00116.29115.68116.49
78272006.08.24 16:35close3914100.00116.39115.68116.498591.806606132.18
78282006.08.24 16:35close3913100.00116.38115.69116.65-6014.786600117.40
78292006.08.24 16:35buy3915100.00116.43115.67116.63
78302006.08.25 01:49t/p3915100.00116.63115.67116.6317398.536617515.93
78312006.08.25 01:49buy3916100.00116.70115.94116.90
78322006.08.25 01:58buy3917100.00116.53115.92116.73
78332006.08.25 01:59close3917100.00116.66115.92116.7311143.496628659.42
78342006.08.25 02:00close3916100.00116.64115.94116.90-5144.036623515.39
78352006.08.25 02:00buy3918100.00116.69115.93116.89
78362006.08.25 07:49t/p3918100.00116.89115.93116.8917108.646640624.03
78372006.08.25 07:49buy3919100.00116.94116.18117.14
78382006.08.25 08:30t/p3919100.00117.14116.18117.1417070.676657694.70
78392006.08.25 08:30buy3920100.00117.20116.44117.40
78402006.08.25 14:34t/p3920100.00117.40116.44117.4017034.326674729.02
78412006.08.25 14:34buy3921100.00117.45116.69117.65
78422006.08.25 15:45buy3922100.00117.29116.68117.49
78432006.08.25 16:19close3922100.00117.38116.68117.497667.416682396.43
78442006.08.25 16:19close3921100.00117.37116.69117.65-6816.056675580.38
78452006.08.25 16:20buy3923100.00117.43116.67117.63
78462006.08.25 17:05buy3924100.00117.28116.67117.48
78472006.08.25 17:22buy3925100.00117.10116.64117.30
78482006.08.25 17:41close3925100.00117.28116.64117.3015347.896690928.27
78492006.08.25 17:41close3924100.00117.21116.67117.48-5972.196684956.08
78502006.08.25 17:41close3923100.00117.22116.67117.63-17915.036667041.05
78512006.08.25 17:41sell3926100.00117.24118.00117.04
78522006.08.28 09:21t/p3926100.00117.04118.00117.0416499.726683540.77
78532006.08.28 09:21sell3927100.00116.96117.72116.76
78542006.08.28 09:23sell3928100.00117.11117.72116.91
78552006.08.28 09:34close3928100.00117.03117.72116.916835.856690376.62
78562006.08.28 09:35close3927100.00117.04117.72116.76-6835.276683541.35
78572006.08.28 09:35sell3929100.00117.01117.77116.81
78582006.08.28 16:50sell3930100.00117.18117.79116.98
78592006.08.29 02:27close3930100.00117.09117.79116.987092.106690633.45
78602006.08.29 02:27close3929100.00117.11117.77116.81-9133.286681500.17
78612006.08.29 02:27sell3931100.00117.10117.86116.90
78622006.08.29 04:06t/p3931100.00116.90117.86116.9017110.106698610.27
78632006.08.29 04:06sell3932100.00116.85117.61116.65
78642006.08.29 09:46t/p3932100.00116.65117.61116.6517146.786715757.05
78652006.08.29 09:46sell3933100.00116.60117.36116.40
78662006.08.29 09:52sell3934100.00116.80117.41116.60
78672006.08.29 09:56close3934100.00116.69117.41116.609426.696725183.74
78682006.08.29 09:56close3933100.00116.64117.36116.40-3429.366721754.38
78692006.08.29 09:56sell3935100.00116.62117.38116.42
78702006.08.29 10:45sell3936100.00116.79117.40116.59
78712006.08.29 14:16close3936100.00116.70117.40116.597712.086729466.46
78722006.08.29 14:16close3935100.00116.73117.38116.42-9423.466720043.00
78732006.08.29 14:16sell3937100.00116.67117.43116.47
78742006.08.29 16:02sell3938100.00116.84117.45116.64
78752006.08.29 16:06close3938100.00116.74117.45116.648566.046728609.04
78762006.08.29 16:06close3937100.00116.81117.43116.47-11985.286716623.76
78772006.08.29 16:06buy3939100.00116.86116.10117.06
78782006.08.29 16:08buy3940100.00116.63116.02116.83
78792006.08.29 16:10close3940100.00116.79116.02116.8313699.806730323.56
78802006.08.29 16:10close3939100.00116.78116.10117.06-6850.496723473.07
78812006.08.29 16:10buy3941100.00116.83116.07117.03
78822006.08.29 20:41buy3942100.00116.67116.06116.87
78832006.08.30 02:00close3942100.00116.77116.06116.878818.546732291.61
78842006.08.30 02:00close3941100.00116.75116.07117.03-6597.556725694.06
78852006.08.30 02:01buy3943100.00116.78116.02116.98
78862006.08.30 09:15t/p3943100.00116.98116.02116.9817096.946742791.00
78872006.08.30 09:15buy3944100.00117.02116.26117.22
78882006.08.30 18:41t/p3944100.00117.22116.26117.2217060.486759851.48
78892006.08.30 18:41buy3945100.00117.27116.51117.47
78902006.08.30 21:36buy3946100.00117.11116.50117.31
78912006.08.31 00:08close3946100.00117.20116.50117.318443.286768294.76
78922006.08.31 00:09close3945100.00117.18116.51117.47-6916.396761378.37
78932006.08.31 00:09buy3947100.00117.24116.48117.44
78942006.08.31 00:45buy3948100.00117.08116.47117.28
78952006.08.31 01:49close3948100.00117.17116.47117.287681.156769059.52
78962006.08.31 01:49close3947100.00117.14116.48117.44-8536.796760522.73
78972006.08.31 01:49buy3949100.00117.17116.41117.37
78982006.08.31 05:16t/p3949100.00117.37116.41117.3717038.686777561.41
78992006.08.31 05:16buy3950100.00117.42116.66117.62
79002006.08.31 09:21buy3951100.00117.25116.64117.45
79012006.08.31 14:30buy3952100.00117.09116.63117.29
79022006.08.31 16:15close3952100.00117.28116.63117.2916200.556793761.96
79032006.08.31 16:15close3951100.00117.24116.64117.45-852.956792909.01
79042006.08.31 16:15close3950100.00117.27116.66117.62-12791.006780118.01
79052006.08.31 16:15buy3953100.00117.22116.46117.42
79062006.08.31 19:49t/p3953100.00117.42116.46117.4217031.426797149.43
79072006.08.31 19:49buy3954100.00117.47116.71117.67
79082006.09.01 03:31buy3955100.00117.32116.71117.52
79092006.09.01 04:27buy3956100.00117.17116.71117.37
79102006.09.01 09:49t/p3956100.00117.37116.71117.3717037.236814186.66
79112006.09.01 09:49close3955100.00117.39116.71117.525963.036820149.69
79122006.09.01 09:49close3954100.00117.33116.71117.67-11677.466808472.23
79132006.09.01 09:49buy3957100.00117.43116.67117.63
79142006.09.01 13:21buy3958100.00117.28116.67117.48
79152006.09.04 02:00buy3959100.00116.92116.46117.12
79162006.09.04 03:41buy3960100.00116.76116.45116.96
79172006.09.04 04:52s/l3957100.00116.67116.67117.63-64886.306743585.93
79182006.09.04 04:52s/l3958100.00116.67116.67117.48-52029.526691556.41
79192006.09.04 04:52close3960100.00116.67116.45116.96-7714.076683842.34
79202006.09.04 04:53close3959100.00116.68116.46117.12-20569.086663273.26
79212006.09.04 04:59sell3961100.00116.66117.42116.46
79222006.09.04 06:54t/p3961100.00116.46117.42116.4617174.756680448.01
79232006.09.04 06:54sell3962100.00116.41117.17116.21
79242006.09.04 08:02sell3963100.00116.59117.20116.39
79252006.09.04 08:21close3963100.00116.48117.20116.399443.686689891.69
79262006.09.04 08:22close3962100.00116.49117.17116.21-6867.546683024.15
79272006.09.04 08:24sell3964100.00116.43117.19116.23
79282006.09.04 10:01t/p3964100.00116.23117.19116.2317208.746700232.89
79292006.09.04 10:01sell3965100.00116.18116.94115.98
79302006.09.04 15:12t/p3965100.00115.98116.94115.9817244.356717477.24
79312006.09.04 15:12sell3966100.00115.94116.70115.74
79322006.09.04 17:03sell3967100.00116.09116.70115.89
79332006.09.04 17:06close3967100.00116.00116.70115.897758.626725235.86
79342006.09.04 17:07close3966100.00115.99116.70115.74-4310.726720925.14
79352006.09.04 17:07buy3968100.00116.04115.28116.24
79362006.09.05 02:00buy3969100.00115.87115.26116.07
79372006.09.05 02:00close3969100.00116.01115.26116.0712067.936732993.07
79382006.09.05 02:01close3968100.00115.96115.28116.24-6644.236726348.84
79392006.09.05 02:01sell3970100.00115.83116.59115.63
79402006.09.05 02:03sell3971100.00115.98116.59115.78
79412006.09.05 02:10close3971100.00115.88116.59115.788629.626734978.46
79422006.09.05 02:11close3970100.00115.85116.59115.63-1726.376733252.09
79432006.09.05 02:11sell3972100.00115.98116.74115.78
79442006.09.05 09:00t/p3972100.00115.78116.74115.7817278.626750530.71
79452006.09.05 09:00sell3973100.00115.71116.47115.51
79462006.09.05 13:08sell3974100.00115.87116.48115.67
79472006.09.05 14:16close3974100.00115.77116.48115.678637.826759168.53
79482006.09.05 14:16close3973100.00115.82116.47115.51-9497.506749671.03
79492006.09.05 14:16buy3975100.00115.81115.05116.01
79502006.09.05 16:30t/p3975100.00116.01115.05116.0117235.436766906.46
79512006.09.05 16:30buy3976100.00116.08115.32116.28
79522006.09.06 03:01t/p3976100.00116.28115.32116.2817450.136784356.59
79532006.09.06 03:01buy3977100.00116.35115.59116.55
79542006.09.06 03:07buy3978100.00116.20115.59116.40
79552006.09.06 03:11close3978100.00116.29115.59116.407739.276792095.86
79562006.09.06 03:11close3977100.00116.28115.59116.55-6019.956786075.91
79572006.09.06 03:11buy3979100.00116.33115.57116.53
79582006.09.06 13:15t/p3979100.00116.53115.57116.5317161.496803237.40
79592006.09.06 13:15buy3980100.00116.58115.82116.78
79602006.09.06 13:21buy3981100.00116.43115.82116.63
79612006.09.06 13:22close3981100.00116.54115.82116.639438.826812676.22
79622006.09.06 13:22close3980100.00116.42115.82116.78-13743.346798932.88
79632006.09.06 13:22sell3982100.00116.44117.20116.24
79642006.09.06 13:24sell3983100.00116.60117.21116.40
79652006.09.06 18:01sell3984100.00116.75117.21116.55
79662006.09.07 01:10close3984100.00116.59117.21116.5511940.406810873.28
79672006.09.07 01:12close3983100.00116.58117.21116.40-67.346810805.94
79682006.09.07 01:14close3982100.00116.59117.20116.24-14648.506796157.44
79692006.09.07 01:15sell3985100.00116.56117.32116.36
79702006.09.07 02:17sell3986100.00116.73117.34116.53
79712006.09.07 07:41close3986100.00116.64117.34116.537716.056803873.49
79722006.09.07 07:42close3985100.00116.66117.32116.36-8571.926795301.57
79732006.09.07 07:42sell3987100.00116.64117.40116.44
79742006.09.07 09:30sell3988100.00116.87117.48116.67
79752006.09.07 09:30close3988100.00116.74117.48116.6711135.866806437.43
79762006.09.07 09:30close3987100.00116.72117.40116.44-6854.016799583.42
79772006.09.07 09:30buy3989100.00116.87116.11117.07
79782006.09.07 09:35buy3990100.00116.71116.10116.91
79792006.09.07 09:35close3990100.00116.81116.10116.918560.916808144.33
79802006.09.07 09:35close3989100.00116.78116.11117.07-7706.806800437.53
79812006.09.07 09:35buy3991100.00116.76116.00116.96
79822006.09.07 09:47t/p3991100.00116.96116.00116.9617098.406817535.93
79832006.09.07 09:47buy3992100.00117.01116.25117.21
79842006.09.07 09:47buy3993100.00116.80116.19117.00
79852006.09.07 09:47close3993100.00116.91116.19117.009408.956826944.88
79862006.09.07 09:47close3992100.00116.93116.25117.21-6841.706820103.18
79872006.09.07 09:47buy3994100.00116.98116.22117.18
79882006.09.07 09:49buy3995100.00116.82116.21117.02
79892006.09.07 09:51close3995100.00116.97116.21117.0212823.806832926.98
79902006.09.07 09:51close3994100.00116.90116.22117.18-6843.466826083.52
79912006.09.07 09:51buy3996100.00116.99116.23117.19
79922006.09.07 10:45buy3997100.00116.55115.94116.75
79932006.09.07 10:45t/p3997100.00116.75115.94116.7517095.486843179.00
79942006.09.07 10:45close3996100.00116.99116.23117.190.006843179.00
79952006.09.07 10:45buy3998100.00117.04116.28117.24
79962006.09.07 10:45buy3999100.00116.55115.94116.75
79972006.09.07 10:45t/p3999100.00116.75115.94116.7517095.486860274.48
79982006.09.07 10:45close3998100.00116.99116.28117.24-4273.876856000.61
79992006.09.07 10:45buy4000100.00117.04116.28117.24
80002006.09.07 10:46buy4001100.00116.45115.84116.65
80012006.09.07 10:52t/p4001100.00116.65115.84116.6517113.046873113.65
80022006.09.07 10:52close4000100.00116.87116.28117.24-14546.086858567.57
80032006.09.07 10:52buy4002100.00116.97116.21117.17
80042006.09.07 10:52buy4003100.00116.45115.84116.65
80052006.09.07 10:53t/p4003100.00116.65115.84116.6517113.046875680.61
80062006.09.07 10:53close4002100.00116.87116.21117.17-8556.526867124.09
80072006.09.07 10:53buy4004100.00116.97116.21117.17
80082006.09.07 10:53buy4005100.00116.45115.84116.65
80092006.09.07 10:53t/p4005100.00116.65115.84116.6517113.046884237.13
80102006.09.07 10:53close4004100.00116.87116.21117.17-8556.526875680.61
80112006.09.07 10:53buy4006100.00116.97116.21117.17
80122006.09.07 10:59buy4007100.00116.56115.95116.76
80132006.09.07 11:00buy4008100.00116.29115.83116.49
80142006.09.07 11:00s/l4006100.00116.21116.21117.17-65398.856810281.76
80152006.09.07 11:00t/p4008100.00116.49115.83116.4917162.966827444.72
80162006.09.07 11:00close4007100.00116.53115.95116.76-2574.446824870.28
80172006.09.07 11:00sell4009100.00116.51117.27116.31
80182006.09.07 11:00t/p4009100.00116.31117.27116.3117198.386842068.66
80192006.09.07 11:00sell4010100.00116.25117.01116.05
80202006.09.07 11:00sell4011100.00116.53117.14116.33
80212006.09.07 11:01t/p4011100.00116.33117.14116.3317217.636859286.29
80222006.09.07 11:01close4010100.00116.16117.01116.057747.936867034.22
80232006.09.07 11:01sell4012100.00116.13116.89115.93
80242006.09.07 11:06sell4013100.00116.33116.94116.13
80252006.09.07 11:06close4013100.00116.16116.94116.1314634.996881669.21
80262006.09.07 11:06close4012100.00116.17116.89115.93-3443.236878225.98
80272006.09.07 11:06sell4014100.00116.14116.90115.94
80282006.09.07 11:06sell4015100.00116.33116.94116.13
80292006.09.07 11:06close4015100.00116.16116.94116.1314634.996892860.97
80302006.09.07 11:06close4014100.00116.17116.90115.94-2582.426890278.55
80312006.09.07 11:07sell4016100.00116.14116.90115.94
80322006.09.07 11:07sell4017100.00116.42117.03116.22
80332006.09.07 11:12t/p4017100.00116.22117.03116.2217210.226907488.77
80342006.09.07 11:12close4016100.00116.21116.90115.94-6023.586901465.19
80352006.09.07 11:12sell4018100.00116.13116.89115.93
80362006.09.07 11:13sell4019100.00116.54117.15116.34
80372006.09.07 11:13t/p4019100.00116.34117.15116.3417210.236918675.42
80382006.09.07 11:13close4018100.00116.21116.89115.93-6884.096911791.33
80392006.09.07 11:13sell4020100.00116.13116.89115.93
80402006.09.07 11:13sell4021100.00116.54117.15116.34
80412006.09.07 11:14t/p4021100.00116.34117.15116.3417214.676929006.00
80422006.09.07 11:26sell4022100.00116.30116.91116.10
80432006.09.07 11:26sell4023100.00116.49116.95116.29
80442006.09.07 11:26t/p4023100.00116.29116.95116.2917201.356946207.35
80452006.09.07 11:26close4022100.00116.15116.91116.1012914.336959121.68
80462006.09.07 11:26close4020100.00116.14116.89115.93-861.036958260.65
80472006.09.07 11:26sell4024100.00116.11116.87115.91
80482006.09.07 11:26sell4025100.00116.30116.91116.10
80492006.09.07 11:27sell4026100.00116.49116.95116.29
80502006.09.07 11:27t/p4026100.00116.29116.95116.2917201.356975462.00
80512006.09.07 11:27close4025100.00116.15116.91116.1012914.336988376.33
80522006.09.07 11:27close4024100.00116.14116.87115.91-2583.096985793.24
80532006.09.07 11:27sell4027100.00116.01116.77115.81
80542006.09.07 11:39sell4028100.00116.17116.78115.97
80552006.09.07 11:41close4028100.00116.08116.78115.977753.276993546.51
80562006.09.07 11:41close4027100.00116.07116.77115.81-5169.296988377.22
80572006.09.07 11:41sell4029100.00116.08116.84115.88
80582006.09.07 11:54sell4030100.00116.23116.84116.03
80592006.09.07 12:12close4030100.00116.12116.84116.039472.966997850.18
80602006.09.07 12:13close4029100.00116.13116.84115.88-4305.526993544.66
80612006.09.07 12:13sell4031100.00116.08116.84115.88
80622006.09.07 12:33sell4032100.00116.24116.85116.04
80632006.09.07 12:37close4032100.00116.08116.85116.0413783.607007328.26
80642006.09.07 12:37close4031100.00116.09116.84115.88-861.407006466.86
80652006.09.07 12:38sell4033100.00116.04116.80115.84
80662006.09.07 12:44sell4034100.00116.23116.84116.03
80672006.09.07 13:08close4034100.00116.09116.84116.0312059.617018526.47
80682006.09.07 13:09close4033100.00116.10116.80115.84-5167.967013358.51
80692006.09.07 13:10sell4035100.00116.05116.81115.85
80702006.09.07 13:50sell4036100.00116.28116.89116.08
80712006.09.07 13:52close4036100.00116.13116.89116.0812916.567026275.07
80722006.09.07 13:53close4035100.00116.10116.81115.85-4306.637021968.44
80732006.09.07 13:54sell4037100.00116.29117.05116.09
80742006.09.07 13:57t/p4037100.00116.09117.05116.0917228.017039196.45
80752006.09.07 13:57sell4038100.00116.05116.81115.85
80762006.09.07 13:58sell4039100.00116.29116.90116.09
80772006.09.07 15:25sell4040100.00116.45116.91116.25
80782006.09.07 17:05sell4041100.00116.65116.96116.45
80792006.09.07 17:06t/p4041100.00116.45116.96116.4517179.187056375.63
80802006.09.07 17:06close4040100.00116.42116.91116.252576.887058952.51
80812006.09.07 17:07close4039100.00116.69116.90116.09-34278.867024673.65
80822006.09.07 17:07close4038100.00116.61116.81115.85-48023.336976650.32
80832006.09.07 17:07buy4042100.00116.52115.76116.72
80842006.09.07 17:46buy4043100.00116.36115.75116.56
80852006.09.07 17:55close4043100.00116.47115.75116.569444.496986094.81
80862006.09.07 17:55close4042100.00116.44115.76116.72-6870.496979224.32
80872006.09.07 17:55buy4044100.00116.47115.71116.67
80882006.09.08 04:32buy4045100.00116.32115.71116.52
80892006.09.08 07:11buy4046100.00116.17115.71116.37
80902006.09.08 09:15t/p4046100.00116.37115.71116.3717183.616996407.93
80912006.09.08 09:15close4045100.00116.39115.71116.526014.267002422.19
80922006.09.08 09:15close4044100.00116.40115.71116.67-5759.056996663.14
80932006.09.08 09:15buy4047100.00116.30115.54116.50
80942006.09.08 12:39t/p4047100.00116.50115.54116.5017165.907013829.04
80952006.09.08 12:39buy4048100.00116.55115.79116.75
80962006.09.08 13:31buy4049100.00116.39115.78116.59
80972006.09.08 14:30close4049100.00116.48115.78116.597726.657021555.69
80982006.09.08 14:30close4048100.00116.52115.79116.75-2574.677018981.02
80992006.09.08 14:30buy4050100.00116.52115.76116.72
81002006.09.08 14:45t/p4050100.00116.72115.76116.7217133.557036114.57
81012006.09.08 14:45buy4051100.00116.77116.01116.97
81022006.09.08 18:26t/p4051100.00116.97116.01116.9717096.947053211.51
81032006.09.08 18:26buy4052100.00117.02116.26117.22
81042006.09.11 02:00buy4053100.00116.73116.12116.93
81052006.09.11 03:02close4053100.00116.88116.12116.9312833.687066045.19
81062006.09.11 03:04close4052100.00116.86116.26117.22-13436.907052608.29
81072006.09.11 03:04sell4054100.00116.85117.61116.65
81082006.09.11 08:12sell4055100.00117.00117.61116.80
81092006.09.11 08:41sell4056100.00117.15117.61116.95
81102006.09.11 08:46close4056100.00116.99117.61116.9513676.387066284.67
81112006.09.11 08:46close4055100.00117.01117.61116.80-854.637065430.04
81122006.09.11 08:47close4054100.00116.99117.61116.65-11966.837053463.21
81132006.09.11 08:47buy4057100.00117.00116.24117.20
81142006.09.11 09:08t/p4057100.00117.20116.24117.2017060.487070523.69
81152006.09.11 09:08buy4058100.00117.27116.51117.47
81162006.09.11 10:00buy4059100.00117.11116.50117.31
81172006.09.11 10:48close4059100.00117.20116.50117.317679.187078202.87
81182006.09.11 10:49close4058100.00117.19116.51117.47-6826.527071376.35
81192006.09.11 10:50buy4060100.00117.24116.48117.44
81202006.09.11 16:06t/p4060100.00117.44116.48117.4417025.637088401.98
81212006.09.11 16:06buy4061100.00117.51116.75117.71
81222006.09.11 16:42t/p4061100.00117.71116.75117.7116986.587105388.56
81232006.09.11 16:42buy4062100.00117.78117.02117.98
81242006.09.11 17:45buy4063100.00117.62117.01117.82
81252006.09.12 02:23buy4064100.00117.46117.00117.66
81262006.09.12 02:48close4064100.00117.64117.00117.6615300.927120689.48
81272006.09.12 02:48close4063100.00117.63117.01117.821104.827121794.30
81282006.09.12 02:49close4062100.00117.61117.02117.98-14199.857107594.45
81292006.09.12 02:49sell4065100.00117.62118.38117.42
81302006.09.12 16:05sell4066100.00117.78118.39117.58
81312006.09.12 16:07close4066100.00117.69118.39117.587647.217115241.66
81322006.09.12 16:08close4065100.00117.70118.38117.42-6796.947108444.72
81332006.09.12 16:08buy4067100.00117.71116.95117.91
81342006.09.12 18:25t/p4067100.00117.91116.95117.9116959.217125403.93
81352006.09.12 18:25buy4068100.00117.97117.21118.17
81362006.09.13 01:07buy4069100.00117.81117.20118.01
81372006.09.13 03:16close4069100.00117.93117.20118.0110175.537135579.46
81382006.09.13 03:16close4068100.00117.92117.21118.17-3985.467131594.00
81392006.09.13 03:17buy4070100.00117.97117.21118.17
81402006.09.13 08:30buy4071100.00117.82117.21118.02
81412006.09.13 09:25buy4072100.00117.66117.20117.86
81422006.09.13 15:27buy4073100.00117.51117.20117.71
81432006.09.13 15:46t/p4073100.00117.71117.20117.7116988.037148582.03
81442006.09.13 15:46close4072100.00117.73117.20117.865945.817154527.84
81452006.09.13 15:46close4071100.00117.72117.21118.02-8494.737146033.11
81462006.09.13 15:46close4070100.00117.71117.21118.17-22088.187123944.93
81472006.09.13 15:47buy4074100.00117.76117.00117.96
81482006.09.13 15:58buy4075100.00117.61117.00117.81
81492006.09.13 15:59close4075100.00117.75117.00117.8111889.607135834.53
81502006.09.13 16:00close4074100.00117.76117.00117.960.007135834.53
81512006.09.13 16:00buy4076100.00117.81117.05118.01
81522006.09.13 16:24buy4077100.00117.65117.04117.85
81532006.09.13 16:28close4077100.00117.74117.04117.857643.967143478.49
81542006.09.13 16:28close4076100.00117.73117.05118.01-6795.217136683.28
81552006.09.13 16:29buy4078100.00117.68116.92117.88
81562006.09.13 17:45buy4079100.00117.52116.91117.72
81572006.09.13 19:18close4079100.00117.66116.91117.7211898.697148581.97
81582006.09.13 19:19close4078100.00117.65116.92117.88-2549.947146032.03
81592006.09.13 19:21buy4080100.00117.70116.94117.90
81602006.09.13 23:22buy4081100.00117.54116.93117.74
81612006.09.14 08:12close4081100.00117.63116.93117.748415.217154447.24
81622006.09.14 08:14close4080100.00117.62116.94117.90-6037.467148409.78
81632006.09.14 08:15buy4082100.00117.65116.89117.85
81642006.09.14 13:33buy4083100.00117.50116.89117.70
81652006.09.14 14:01close4083100.00117.58116.89117.706803.887155213.66
81662006.09.14 14:02close4082100.00117.56116.89117.85-7655.677147557.99
81672006.09.14 14:02sell4084100.00117.55118.31117.35
81682006.09.15 02:11sell4085100.00117.74118.35117.54
81692006.09.15 14:00close4085100.00117.62118.35117.5410202.357157760.34
81702006.09.15 14:01close4084100.00117.59118.31117.35-3995.957153764.39
81712006.09.15 14:01sell4086100.00117.58118.34117.38
81722006.09.15 16:23t/p4086100.00117.38118.34117.3817047.397170811.78
81732006.09.15 16:23sell4087100.00117.28118.04117.08
81742006.09.15 16:26sell4088100.00117.58118.19117.38
81752006.09.15 17:22sell4089100.00117.73118.19117.53
81762006.09.15 18:38sell4090100.00117.91118.22117.71
81772006.09.15 18:52s/l4087100.00118.04118.04117.08-64379.507106432.28
81782006.09.15 18:52close4090100.00118.05118.22117.71-11859.387094572.90
81792006.09.15 18:53close4089100.00118.03118.19117.53-25417.277069155.63
81802006.09.15 18:53close4088100.00118.04118.19117.38-38969.847030185.79
81812006.09.15 18:53buy4091100.00118.03117.27118.23
81822006.09.15 20:16buy4092100.00117.86117.25118.06
81832006.09.15 20:45buy4093100.00117.69117.23117.89
81842006.09.18 00:00buy4094100.00117.51117.20117.71
81852006.09.18 00:12buy4095100.00117.36117.20117.56
81862006.09.18 00:14t/p4095100.00117.56117.20117.5617003.917047189.70
81872006.09.18 00:17t/p4094100.00117.71117.20117.7116977.937064167.63
81882006.09.18 00:17close4093100.00117.80117.23117.899592.567073760.19
81892006.09.18 00:17close4092100.00117.77117.25118.06-7387.317066372.88
81902006.09.18 00:17close4091100.00117.78117.27118.23-20971.317045401.57
81912006.09.18 00:17buy4096100.00117.83117.07118.03
81922006.09.18 00:22buy4097100.00117.68117.07117.88
81932006.09.18 00:32t/p4097100.00117.88117.07117.8816953.467062355.03
81942006.09.18 00:32close4096100.00117.97117.07118.0311867.427074222.45
81952006.09.18 00:32buy4098100.00117.89117.13118.09
81962006.09.18 01:56t/p4098100.00118.09117.13118.0916931.937091154.38
81972006.09.18 01:56buy4099100.00118.16117.40118.36
81982006.09.18 02:00buy4100100.00118.01117.40118.21
81992006.09.18 02:00buy4101100.00117.82117.36118.02
82002006.09.18 02:00close4101100.00118.01117.36118.0216100.337107254.71
82012006.09.18 02:00close4100100.00118.02117.40118.21847.317108102.02
82022006.09.18 02:01close4099100.00117.97117.40118.36-16105.797091996.23
82032006.09.18 02:01buy4102100.00117.94117.18118.14
82042006.09.18 02:01buy4103100.00117.79117.18117.99
82052006.09.18 02:05close4103100.00117.88117.18117.997634.887099631.11
82062006.09.18 02:05close4102100.00117.91117.18118.14-2544.317097086.80
82072006.09.18 02:05buy4104100.00117.85117.09118.05
82082006.09.18 07:50t/p4104100.00118.05117.09118.0516940.547114027.34
82092006.09.18 07:50buy4105100.00118.10117.34118.30
82102006.09.18 07:52buy4106100.00117.93117.32118.13
82112006.09.18 07:53close4106100.00118.02117.32118.137625.837121653.17
82122006.09.18 07:53close4105100.00118.04117.34118.30-5083.027116570.15
82132006.09.18 07:53buy4107100.00118.06117.30118.26
82142006.09.18 09:15buy4108100.00117.90117.29118.10
82152006.09.18 10:49close4108100.00118.00117.29118.108474.587125044.73
82162006.09.18 10:49close4107100.00117.99117.30118.26-5932.717119112.02
82172006.09.18 10:49buy4109100.00118.04117.28118.24
82182006.09.18 10:53buy4110100.00117.89117.28118.09
82192006.09.18 11:00close4110100.00117.97117.28118.096781.397125893.41
82202006.09.18 11:00close4109100.00118.03117.28118.24-847.247125046.17
82212006.09.18 11:00buy4111100.00117.99117.23118.19
82222006.09.18 11:03t/p4111100.00118.19117.23118.1916917.617141963.78
82232006.09.18 11:03buy4112100.00118.26117.50118.46
82242006.09.18 11:06buy4113100.00118.06117.45118.26
82252006.09.18 11:14close4113100.00118.21117.45118.2612689.287154653.06
82262006.09.18 11:15close4112100.00118.22117.50118.46-3383.527151269.54
82272006.09.18 11:15buy4114100.00118.25117.49118.45
82282006.09.18 14:01buy4115100.00118.08117.47118.28
82292006.09.18 15:07close4115100.00118.17117.47118.287616.157158885.69
82302006.09.18 15:07close4114100.00118.15117.49118.45-8463.827150421.87
82312006.09.18 15:07sell4116100.00118.14118.90117.94
82322006.09.18 17:11t/p4116100.00117.94118.90117.9416959.217167381.08
82332006.09.18 17:11sell4117100.00117.89118.65117.69
82342006.09.18 17:18sell4118100.00118.04118.65117.84
82352006.09.18 18:54close4118100.00117.96118.65117.846781.967174163.04
82362006.09.18 18:55close4117100.00118.02118.65117.69-11015.087163147.96
82372006.09.18 18:56sell4119100.00117.97118.73117.77
82382006.09.19 09:30t/p4119100.00117.77118.73117.7716390.847179538.80
82392006.09.19 09:30sell4120100.00117.71118.47117.51
82402006.09.19 09:30sell4121100.00117.88118.49117.68
82412006.09.19 09:32close4121100.00117.75118.49117.6811040.347190579.14
82422006.09.19 09:32close4120100.00117.73118.47117.51-1698.807188880.34
82432006.09.19 09:32sell4122100.00117.70118.46117.50
82442006.09.19 09:36sell4123100.00117.88118.49117.68
82452006.09.19 09:41close4123100.00117.72118.49117.6813591.577202471.91
82462006.09.19 09:41close4122100.00117.79118.46117.50-7640.727194831.19
82472006.09.19 09:41sell4124100.00117.71118.47117.51
82482006.09.19 09:45sell4125100.00117.86118.47117.66
82492006.09.19 09:45close4125100.00117.74118.47117.6610191.957205023.14
82502006.09.19 09:45close4124100.00117.78118.47117.51-5943.287199079.86
82512006.09.19 09:47sell4126100.00117.68118.44117.48
82522006.09.19 14:32t/p4126100.00117.48118.44117.4817047.407216127.26
82532006.09.19 14:32sell4127100.00117.28118.04117.08
82542006.09.19 14:32sell4128100.00117.44118.05117.24
82552006.09.19 14:34t/p4128100.00117.24118.05117.2417067.767233195.02
82562006.09.19 14:34close4127100.00117.18118.04117.088533.887241728.90
82572006.09.19 14:35sell4129100.00117.23117.99117.03
82582006.09.19 14:36sell4130100.00117.42118.03117.22
82592006.09.19 14:37close4130100.00117.27118.03117.2212791.007254519.90
82602006.09.19 14:38close4129100.00117.18117.99117.034266.947258786.84
82612006.09.19 14:39sell4131100.00117.47118.23117.27
82622006.09.19 14:40t/p4131100.00117.27118.23117.2717059.037275845.87
82632006.09.19 14:40sell4132100.00117.20117.96117.00
82642006.09.19 14:41sell4133100.00117.38117.99117.18
82652006.09.19 14:44close4133100.00117.18117.99117.1817067.767292913.63
82662006.09.19 14:46close4132100.00117.19117.96117.00853.327293766.95
82672006.09.19 14:46sell4134100.00117.16117.92116.96
82682006.09.19 14:50sell4135100.00117.33117.94117.13
82692006.09.19 14:50close4135100.00117.22117.94117.139384.067303151.01
82702006.09.19 14:50close4134100.00117.23117.92116.96-5971.177297179.84
82712006.09.19 14:50sell4136100.00117.18117.94116.98
82722006.09.19 14:56sell4137100.00117.47118.08117.27
82732006.09.19 14:56t/p4137100.00117.27118.08117.2717061.947314241.78
82742006.09.19 14:56sell4138100.00117.47118.08117.27
82752006.09.19 14:56t/p4138100.00117.27118.08117.2717061.947331303.72
82762006.09.19 15:16sell4139100.00117.37117.98117.17
82772006.09.19 15:26close4139100.00117.23117.98117.1711942.347343246.06
82782006.09.19 15:26close4136100.00117.22117.94116.98-3412.397339833.67
82792006.09.19 15:26sell4140100.00117.19117.95116.99
82802006.09.19 17:02sell4141100.00117.47118.08117.27
82812006.09.19 17:03t/p4141100.00117.27118.08117.2717064.847356898.51
82822006.09.19 17:16sell4142100.00117.36117.97117.16
82832006.09.19 17:26close4142100.00117.17117.97117.1616215.757373114.26
82842006.09.19 17:26close4140100.00117.18117.95116.99853.397373967.65
82852006.09.19 17:26sell4143100.00117.16117.92116.96
82862006.09.19 17:27sell4144100.00117.42118.03117.22
82872006.09.19 17:41sell4145100.00117.58118.04117.38
82882006.09.19 18:12sell4146100.00117.73118.04117.53
82892006.09.20 02:49t/p4146100.00117.53118.04117.5316431.327390398.97
82902006.09.20 02:49close4145100.00117.47118.04117.388769.797399168.76
82912006.09.20 02:50close4144100.00117.53118.03117.22-9953.617389215.15
82922006.09.20 02:50close4143100.00117.55117.92116.96-33771.677355443.48
82932006.09.20 02:50sell4147100.00117.52118.28117.32
82942006.09.20 03:27t/p4147100.00117.32118.28117.3217059.027372502.50
82952006.09.20 03:27sell4148100.00117.20117.96117.00
82962006.09.20 04:17sell4149100.00117.36117.97117.16
82972006.09.20 07:11close4149100.00117.26117.97117.168528.067381030.56
82982006.09.20 07:12close4148100.00117.27117.96117.00-5969.137375061.43
82992006.09.20 07:13sell4150100.00117.22117.98117.02
83002006.09.20 11:38sell4151100.00117.38117.99117.18
83012006.09.20 13:30close4151100.00117.29117.99117.187673.297382734.72
83022006.09.20 13:31close4150100.00117.30117.98117.02-6820.127375914.60
83032006.09.20 13:31buy4152100.00117.29116.53117.49
83042006.09.20 16:18buy4153100.00117.14116.53117.34
83052006.09.20 16:25close4153100.00117.26116.53117.3410233.677386148.27
83062006.09.20 16:25close4152100.00117.24116.53117.49-4264.767381883.51
83072006.09.20 16:25buy4154100.00117.36116.60117.56
83082006.09.20 16:27buy4155100.00117.20116.59117.40
83092006.09.20 16:27close4155100.00117.29116.59117.407673.297389556.80
83102006.09.20 16:27close4154100.00117.26116.60117.56-8528.067381028.74
83112006.09.20 16:27buy4156100.00117.36116.60117.56
83122006.09.21 02:48buy4157100.00117.18116.57117.38
83132006.09.21 09:15buy4158100.00117.03116.57117.23
83142006.09.21 12:34buy4159100.00116.87116.56117.07
83152006.09.21 14:48buy4160100.00116.71116.55116.91
83162006.09.21 16:06t/p4160100.00116.91116.55116.9117105.717398134.45
83172006.09.21 16:06close4159100.00116.92116.56117.074276.437402410.88
83182006.09.21 16:06close4158100.00116.91116.57117.23-10264.317392146.57
83192006.09.21 16:07close4157100.00116.92116.57117.38-22237.437369909.14
83202006.09.21 16:08close4156100.00116.85116.60117.56-42881.607327027.54
83212006.09.21 16:08buy4161100.00116.91116.15117.11
83222006.09.21 17:04buy4162100.00116.75116.14116.95
83232006.09.21 17:40close4162100.00116.86116.14116.959412.977336440.51
83242006.09.21 17:40close4161100.00116.85116.15117.11-5134.797331305.72
83252006.09.21 17:41buy4163100.00116.90116.14117.10
83262006.09.21 18:00buy4164100.00116.70116.09116.90
83272006.09.21 18:32buy4165100.00116.49116.03116.69
83282006.09.21 21:10buy4166100.00116.33116.02116.53
83292006.09.22 08:39t/p4166100.00116.53116.02116.5317414.727348720.44
83302006.09.22 08:39close4165100.00116.55116.03116.695402.717354123.15
83312006.09.22 08:39close4164100.00116.49116.09116.90-17772.607336350.55
83322006.09.22 08:40close4163100.00116.50116.14117.10-34080.067302270.49
83332006.09.22 08:41buy4167100.00116.55115.79116.75
83342006.09.22 09:30buy4168100.00116.40115.79116.60
83352006.09.22 13:09buy4169100.00116.25115.79116.45
83362006.09.22 16:04t/p4169100.00116.45115.79116.4517170.337319440.82
83372006.09.22 16:04close4168100.00116.48115.79116.606868.137326308.95
83382006.09.22 16:04close4167100.00116.51115.79116.75-3433.187322875.77
83392006.09.22 16:04buy4170100.00116.37115.61116.57
83402006.09.25 02:10t/p4170100.00116.57115.61116.5717410.307340286.07
83412006.09.25 02:10buy4171100.00116.62115.86116.82
83422006.09.25 03:56buy4172100.00116.46115.85116.66
83432006.09.25 06:30buy4173100.00116.31115.85116.51
83442006.09.25 09:33buy4174100.00116.15115.84116.35
83452006.09.25 10:37t/p4174100.00116.35115.84116.3517188.047357474.11
83462006.09.25 10:37close4173100.00116.36115.85116.514297.017361771.12
83472006.09.25 10:37close4172100.00116.37115.85116.66-7733.957354037.17
83482006.09.25 10:39close4171100.00116.36115.86116.82-22344.457331692.72
83492006.09.25 10:40buy4175100.00116.41115.65116.61
83502006.09.25 11:19t/p4175100.00116.61115.65116.6117149.717348842.43
83512006.09.25 11:19buy4176100.00116.66115.90116.86
83522006.09.25 14:11buy4177100.00116.51115.90116.71
83532006.09.25 16:02close4177100.00116.60115.90116.717718.707356561.13
83542006.09.25 16:02close4176100.00116.58115.90116.86-6862.247349698.89
83552006.09.25 16:02buy4178100.00116.63115.87116.83
83562006.09.25 16:22buy4179100.00116.47115.86116.67
83572006.09.25 16:31close4179100.00116.56115.86116.677721.357357420.24
83582006.09.25 16:31close4178100.00116.54115.87116.83-7722.677349697.57
83592006.09.25 16:31buy4180100.00116.60115.84116.80
83602006.09.25 17:06buy4181100.00116.44115.83116.64
83612006.09.25 19:45close4181100.00116.53115.83116.647723.337357420.90
83622006.09.25 19:46close4180100.00116.51115.84116.80-7724.667349696.24
83632006.09.25 19:46sell4182100.00116.48117.24116.28
83642006.09.26 03:05t/p4182100.00116.28117.24116.2816605.567366301.80
83652006.09.26 03:05sell4183100.00116.24117.00116.04
83662006.09.26 05:01sell4184100.00116.39117.00116.19
83672006.09.26 08:08sell4185100.00116.54117.00116.34
83682006.09.26 08:44close4185100.00116.37117.00116.3414608.587380910.38
83692006.09.26 08:44close4184100.00116.38117.00116.19859.257381769.63
83702006.09.26 08:44close4183100.00116.41117.00116.04-14603.567367166.07
83712006.09.26 08:45sell4186100.00116.38117.14116.18
83722006.09.26 10:51sell4187100.00116.53117.14116.33
83732006.09.26 11:35close4187100.00116.43117.14116.338588.857375754.92
83742006.09.26 11:35close4186100.00116.44117.14116.18-5152.877370602.05
83752006.09.26 11:36sell4188100.00116.41117.17116.21
83762006.09.26 15:55sell4189100.00116.56117.17116.36
83772006.09.26 16:09sell4190100.00116.72117.18116.52
83782006.09.26 16:19sell4191100.00116.88117.19116.68
83792006.09.26 16:38sell4192100.00117.04117.20116.84
83802006.09.26 16:48s/l4188100.00117.17117.17116.21-64857.487305744.57
83812006.09.26 16:48s/l4189100.00117.17117.17116.36-52056.667253687.91
83822006.09.26 16:48s/l4190100.00117.18117.18116.52-39255.857214432.06
83832006.09.26 16:48close4192100.00117.18117.20116.84-11947.437202484.63
83842006.09.26 16:48close4191100.00117.16117.19116.68-23898.947178585.69
83852006.09.26 16:48buy4193100.00117.17116.41117.37
83862006.09.26 17:05buy4194100.00117.01116.40117.21
83872006.09.26 17:55close4194100.00117.12116.40117.219392.087187977.77
83882006.09.26 17:55close4193100.00117.07116.41117.37-8541.907179435.87
83892006.09.26 17:55buy4195100.00117.16116.40117.36
83902006.09.27 01:29buy4196100.00116.97116.36117.17
83912006.09.27 02:38close4196100.00117.07116.36117.178541.907187977.77
83922006.09.27 02:39close4195100.00117.06116.40117.36-8287.937179689.84
83932006.09.27 02:39sell4197100.00117.07117.83116.87
83942006.09.27 10:08sell4198100.00117.23117.84117.03
83952006.09.27 10:41close4198100.00117.11117.84117.0310246.787189936.62
83962006.09.27 10:41close4197100.00117.15117.83116.87-6828.857183107.77
83972006.09.27 10:41buy4199100.00117.16116.40117.36
83982006.09.27 12:27t/p4199100.00117.36116.40117.3617038.687200146.45
83992006.09.27 12:27buy4200100.00117.42116.66117.62
84002006.09.27 14:31buy4201100.00117.23116.62117.43
84012006.09.27 14:33close4201100.00117.35116.62117.4310225.827210372.27
84022006.09.27 14:33close4200100.00117.34116.66117.62-6817.797203554.48
84032006.09.27 14:34sell4202100.00117.28118.04117.08
84042006.09.27 15:42sell4203100.00117.43118.04117.23
84052006.09.27 16:07sell4204100.00117.63118.09117.43
84062006.09.27 16:50close4204100.00117.43118.09117.4317031.427220585.90
84072006.09.27 16:50close4203100.00117.44118.04117.23-851.507219734.40
84082006.09.27 16:50close4202100.00117.45118.04117.08-14474.247205260.16
84092006.09.27 16:50buy4205100.00117.49116.73117.69
84102006.09.28 09:17t/p4205100.00117.69116.73117.6917756.457223016.61
84112006.09.28 09:17buy4206100.00117.74116.98117.94
84122006.09.28 11:10buy4207100.00117.50116.89117.70
84132006.09.28 11:11close4207100.00117.64116.89117.7011900.717234917.32
84142006.09.28 11:11close4206100.00117.65116.98117.94-7649.817227267.51
84152006.09.28 11:11buy4208100.00117.68116.92117.88
84162006.09.28 11:13buy4209100.00117.53116.92117.73
84172006.09.28 11:46close4209100.00117.68116.92117.7312746.437240013.94
84182006.09.28 11:46close4208100.00117.67116.92117.88-849.837239164.11
84192006.09.28 11:46buy4210100.00117.70116.94117.90
84202006.09.28 13:37buy4211100.00117.54116.93117.74
84212006.09.28 14:05close4211100.00117.63116.93117.747651.117246815.22
84222006.09.28 14:05close4210100.00117.61116.94117.90-7652.417239162.81
84232006.09.28 14:05buy4212100.00117.70116.94117.90
84242006.09.28 16:52t/p4212100.00117.90116.94117.9016962.097256124.90
84252006.09.28 16:52buy4213100.00117.95117.19118.15
84262006.09.28 17:05buy4214100.00117.79117.18117.99
84272006.09.28 17:40close4214100.00117.88117.18117.997634.887263759.78
84282006.09.28 17:40close4213100.00117.90117.19118.15-4240.887259518.90
84292006.09.28 17:41buy4215100.00117.92117.16118.12
84302006.09.28 20:45buy4216100.00117.76117.15117.96
84312006.09.29 01:34close4216100.00117.86117.15117.968739.347268258.24
84322006.09.29 01:34close4215100.00117.76117.16118.12-13332.267254925.98
84332006.09.29 01:34buy4217100.00117.85117.09118.05
84342006.09.29 02:55buy4218100.00117.69117.08117.89
84352006.09.29 02:57close4218100.00117.80117.08117.899337.867264263.84
84362006.09.29 02:57close4217100.00117.79117.09118.05-5093.817259170.03
84372006.09.29 02:57buy4219100.00117.85117.09118.05
84382006.09.29 02:59buy4220100.00117.68117.07117.88
84392006.09.29 03:40close4220100.00117.78117.07117.888490.417267660.44
84402006.09.29 03:40close4219100.00117.76117.09118.05-7642.667260017.78
84412006.09.29 03:41buy4221100.00117.82117.06118.02
84422006.09.29 09:19t/p4221100.00118.02117.06118.0216944.857276962.63
84432006.09.29 09:19buy4222100.00118.07117.31118.27
84442006.09.29 12:29buy4223100.00117.92117.31118.12
84452006.09.29 12:34buy4224100.00117.74117.28117.94
84462006.09.29 12:38close4224100.00117.92117.28117.9415264.597292227.22
84472006.09.29 12:39close4223100.00117.77117.31118.12-12736.697279490.53
84482006.09.29 12:39close4222100.00117.70117.31118.27-31435.857248054.68
84492006.09.29 12:39sell4225100.00117.78118.54117.58
84502006.09.29 12:46sell4226100.00117.99118.60117.79
84512006.09.29 12:48close4226100.00117.88118.60117.799331.527257386.20
84522006.09.29 12:49close4225100.00117.89118.54117.58-9330.737248055.47
84532006.09.29 12:49sell4227100.00117.84118.60117.64
84542006.09.29 12:51sell4228100.00118.00118.61117.80
84552006.09.29 13:11close4228100.00117.90118.61117.808481.767256537.23
84562006.09.29 13:12close4227100.00117.92118.60117.64-6784.267249752.97
84572006.09.29 13:12sell4229100.00117.90118.66117.70
84582006.09.29 14:33sell4230100.00118.06118.67117.86
84592006.09.29 15:20close4230100.00117.97118.67117.867629.067257382.03
84602006.09.29 15:20close4229100.00117.98118.66117.70-6780.817250601.22
84612006.09.29 15:21sell4231100.00117.98118.74117.78
84622006.09.29 16:04sell4232100.00118.14118.75117.94
84632006.09.29 16:05close4232100.00118.02118.75117.9410167.777260768.99
84642006.09.29 16:06close4231100.00118.00118.74117.78-1694.927259074.07
84652006.09.29 16:07sell4233100.00117.95118.71117.75
84662006.09.29 16:35sell4234100.00118.11118.72117.91
84672006.09.29 17:00close4234100.00118.01118.72117.918473.867267547.93
84682006.09.29 17:00close4233100.00118.04118.71117.75-7624.537259923.40
84692006.09.29 17:00sell4235100.00117.99118.75117.79
84702006.09.29 22:10sell4236100.00118.14118.75117.94
84712006.10.02 01:40close4236100.00118.06118.75117.946181.927266105.32
84722006.10.02 01:41close4235100.00118.08118.75117.79-8216.257257889.07
84732006.10.02 01:41sell4237100.00118.03118.79117.83
84742006.10.02 02:11sell4238100.00118.18118.79117.98
84752006.10.02 02:22close4238100.00118.10118.79117.986773.927264662.99
84762006.10.02 02:22close4237100.00118.11118.79117.83-6773.357257889.64
84772006.10.02 02:23buy4239100.00118.14117.38118.34
84782006.10.02 03:31t/p4239100.00118.34117.38118.3416900.467274790.10
84792006.10.02 03:31buy4240100.00118.38117.62118.58
84802006.10.02 08:47buy4241100.00118.23117.62118.43
84812006.10.02 09:05close4241100.00118.33117.62118.438450.947283241.04
84822006.10.02 09:05close4240100.00118.31117.62118.58-5916.667277324.38
84832006.10.02 09:05sell4242100.00118.29119.05118.09
84842006.10.02 14:55t/p4242100.00118.09119.05118.0916939.107294263.48
84852006.10.02 14:55sell4243100.00118.03118.79117.83
84862006.10.02 15:38t/p4243100.00117.83118.79117.8316975.057311238.53
84872006.10.02 15:38sell4244100.00117.78118.54117.58
84882006.10.02 15:40sell4245100.00117.96118.57117.76
84892006.10.02 15:48close4245100.00117.84118.57117.7610183.307321421.83
84902006.10.02 15:49close4244100.00117.82118.54117.58-3395.017318026.82
84912006.10.02 15:49sell4246100.00117.84118.60117.64
84922006.10.02 16:39t/p4246100.00117.64118.60117.6417001.027335027.84
84932006.10.02 16:39sell4247100.00117.60118.36117.40
84942006.10.02 16:51sell4248100.00117.75118.36117.55
84952006.10.02 17:06close4248100.00117.65118.36117.558499.797343527.63
84962006.10.02 17:06close4247100.00117.66118.36117.40-5099.447338428.19
84972006.10.02 17:06sell4249100.00117.63118.39117.43
84982006.10.03 09:44t/p4249100.00117.43118.39117.4316438.587354866.77
84992006.10.03 09:44sell4250100.00117.38118.14117.18
85002006.10.03 10:32sell4251100.00117.53118.14117.33
85012006.10.03 11:30sell4252100.00117.68118.14117.48
85022006.10.03 11:37sell4253100.00117.86118.17117.66
85032006.10.03 13:32t/p4253100.00117.66118.17117.6616999.577371866.34
85042006.10.03 13:32close4252100.00117.65118.14117.482549.947374416.28
85052006.10.03 13:32close4251100.00117.67118.14117.33-11897.687362518.60
85062006.10.03 13:33close4250100.00117.69118.14117.18-26340.397336178.21
85072006.10.03 13:33buy4254100.00117.67116.91117.87
85082006.10.03 16:57t/p4254100.00117.87116.91117.8716967.857353146.06
85092006.10.03 16:57buy4255100.00117.91117.15118.11
85102006.10.04 00:34t/p4255100.00118.11117.15118.1117176.617370322.67
85112006.10.04 00:34buy4256100.00118.23117.47118.43
85122006.10.04 01:00buy4257100.00118.06117.45118.26
85132006.10.04 09:04buy4258100.00117.90117.44118.10
85142006.10.04 10:14close4258100.00118.07117.44118.1014398.247384720.91
85152006.10.04 10:14close4257100.00118.05117.45118.26-847.107383873.81
85162006.10.04 10:15close4256100.00118.04117.47118.43-16096.247367777.57
85172006.10.04 10:16buy4259100.00118.07117.31118.27
85182006.10.04 16:04buy4260100.00117.87117.26118.07
85192006.10.04 16:04close4260100.00118.00117.26118.0711016.957378794.52
85202006.10.04 16:05close4259100.00118.01117.31118.27-5084.317373710.21
85212006.10.04 16:05sell4261100.00118.00118.76117.80
85222006.10.04 23:19t/p4261100.00117.80118.76117.8016979.377390689.58
85232006.10.04 23:19sell4262100.00117.75118.51117.55
85242006.10.05 14:06t/p4262100.00117.55118.51117.5515232.597405922.17
85252006.10.05 14:06sell4263100.00117.50118.26117.30
85262006.10.05 14:40sell4264100.00117.69118.30117.49
85272006.10.05 14:43close4264100.00117.59118.30117.498504.127414426.29
85282006.10.05 14:44close4263100.00117.56118.26117.30-5103.787409322.51
85292006.10.05 14:44buy4265100.00117.58116.82117.78
85302006.10.06 00:32t/p4265100.00117.78116.82117.7817226.877426549.38
85312006.10.06 00:32buy4266100.00117.88117.12118.08
85322006.10.06 17:30t/p4266100.00118.08117.12118.0816820.867443370.24
85332006.10.06 17:30buy4267100.00118.94118.18119.14
85342006.10.09 07:00t/p4267100.00119.14118.18119.1417040.267460410.50
85352006.10.09 07:00sell4268100.00119.15119.91118.95
85362006.10.10 05:44sell4269100.00119.31119.92119.11
85372006.10.10 06:50close4269100.00119.22119.92119.117549.077467959.57
85382006.10.10 06:50close4268100.00119.24119.91118.95-8142.107459817.47
85392006.10.10 06:50buy4270100.00119.23118.47119.43
85402006.10.10 08:39buy4271100.00119.07118.46119.27
85412006.10.10 10:23close4271100.00119.17118.46119.278391.377468208.84
85422006.10.10 10:23close4270100.00119.18118.47119.43-4195.337464013.51
85432006.10.10 10:24buy4272100.00119.21118.45119.41
85442006.10.10 11:33t/p4272100.00119.41118.45119.4116744.817480758.32
85452006.10.10 11:33buy4273100.00119.48118.72119.68
85462006.10.10 11:35buy4274100.00119.26118.65119.46
85472006.10.10 11:37close4274100.00119.38118.65119.4610051.937490810.25
85482006.10.10 11:37close4273100.00119.37118.72119.68-9215.057481595.20
85492006.10.10 11:38buy4275100.00119.42118.66119.62
85502006.10.10 14:15t/p4275100.00119.62118.66119.6216716.827498312.02
85512006.10.10 14:15buy4276100.00119.68118.92119.88
85522006.10.11 10:23buy4277100.00119.53118.92119.73
85532006.10.11 11:37close4277100.00119.61118.92119.736688.407505000.42
85542006.10.11 11:37close4276100.00119.60118.92119.88-6434.267498566.16
85552006.10.11 11:37buy4278100.00119.65118.89119.85
85562006.10.11 12:10buy4279100.00119.50118.89119.70
85572006.10.11 12:16close4279100.00119.58118.89119.706690.087505256.24
85582006.10.11 12:16close4278100.00119.53118.89119.85-10039.327495216.92
85592006.10.11 12:16sell4280100.00119.54120.30119.34
85602006.10.11 21:07sell4281100.00119.70120.31119.50
85612006.10.11 21:07close4281100.00119.58120.31119.5010035.127505252.04
85622006.10.11 21:07close4280100.00119.74120.30119.34-16702.867488549.18
85632006.10.11 21:08buy4282100.00119.70118.94119.90
85642006.10.11 21:50buy4283100.00119.53118.92119.73
85652006.10.11 21:50close4283100.00119.63118.92119.738359.117496908.29
85662006.10.11 21:50close4282100.00119.57118.94119.90-10872.297486036.00
85672006.10.11 21:50sell4284100.00119.49120.25119.29
85682006.10.11 21:52sell4285100.00119.65120.26119.45
85692006.10.12 09:05close4285100.00119.56120.26119.455744.707491780.70
85702006.10.12 09:05close4284100.00119.55120.25119.29-6801.727484978.98
85712006.10.12 09:06sell4286100.00119.52120.28119.32
85722006.10.12 10:09t/p4286100.00119.32120.28119.3216763.067501742.04
85732006.10.12 10:09sell4287100.00119.27120.03119.07
85742006.10.12 10:47sell4288100.00119.42120.03119.22
85752006.10.12 11:21sell4289100.00119.59120.05119.39
85762006.10.12 20:37close4289100.00119.42120.05119.3914235.477515977.51
85772006.10.12 20:37close4288100.00119.44120.03119.22-1674.487514303.03
85782006.10.12 20:38close4287100.00119.45120.03119.07-15069.077499233.96
85792006.10.12 20:38sell4290100.00119.39120.15119.19
85802006.10.13 06:01t/p4290100.00119.19120.15119.1916188.457515422.41
85812006.10.13 06:01sell4291100.00119.13119.89118.93
85822006.10.13 07:39sell4292100.00119.28119.89119.08
85832006.10.13 09:39sell4293100.00119.43119.89119.23
85842006.10.13 10:32t/p4293100.00119.23119.89119.2316777.127532199.53
85852006.10.13 10:32close4292100.00119.21119.89119.085871.997538071.52
85862006.10.13 10:32close4291100.00119.27119.89118.93-11738.077526333.45
85872006.10.13 10:32buy4294100.00119.38118.62119.58
85882006.10.13 10:32buy4295100.00119.23118.62119.43
85892006.10.13 12:37close4295100.00119.32118.62119.437542.747533876.19
85902006.10.13 12:37close4294100.00119.28118.62119.58-8383.647525492.55
85912006.10.13 12:37buy4296100.00119.33118.57119.53
85922006.10.13 15:32t/p4296100.00119.53118.57119.5316730.807542223.35
85932006.10.13 15:32buy4297100.00119.58118.82119.78
85942006.10.13 17:29t/p4297100.00119.78118.82119.7816693.107558916.45
85952006.10.13 17:29buy4298100.00119.85119.09120.05
85962006.10.13 20:41buy4299100.00119.70119.09119.90
85972006.10.16 05:15close4299100.00119.78119.09119.906933.617565850.06
85982006.10.16 05:15close4298100.00119.77119.09120.05-6424.777559425.29
85992006.10.16 05:15buy4300100.00119.80119.04120.00
86002006.10.16 08:21buy4301100.00119.65119.04119.85
86012006.10.16 10:00buy4302100.00119.50119.04119.70
86022006.10.16 10:15buy4303100.00119.34119.03119.54
86032006.10.16 15:09buy4304100.00119.18119.02119.38
86042006.10.16 16:06s/l4300100.00119.04119.04120.00-63844.097495581.20
86052006.10.16 16:06s/l4301100.00119.04119.04119.85-51243.287444337.92
86062006.10.16 16:06s/l4302100.00119.04119.04119.70-38642.477405695.45
86072006.10.16 16:06close4304100.00119.04119.02119.38-11760.757393934.70
86082006.10.16 16:06close4303100.00119.06119.03119.54-23517.557370417.15
86092006.10.16 16:06sell4305100.00119.07119.83118.87
86102006.10.16 17:10sell4306100.00119.22119.83119.02
86112006.10.16 19:45close4306100.00119.14119.83119.026714.797377131.94
86122006.10.16 19:45close4305100.00119.13119.83118.87-5036.517372095.43
86132006.10.16 19:45sell4307100.00119.11119.87118.91
86142006.10.17 10:59t/p4307100.00118.91119.87118.9116229.397388324.82
86152006.10.17 10:59sell4308100.00118.84119.60118.64
86162006.10.17 12:57t/p4308100.00118.64119.60118.6416857.727405182.54
86172006.10.17 12:57sell4309100.00118.60119.36118.40
86182006.10.17 15:30sell4310100.00118.75119.36118.55
86192006.10.17 15:31close4310100.00118.67119.36118.556741.387411923.92
86202006.10.17 15:31close4309100.00118.72119.36118.40-10107.827401816.10
86212006.10.17 15:31buy4311100.00118.71117.95118.91
86222006.10.17 21:18t/p4311100.00118.91117.95118.9116816.627418632.72
86232006.10.17 21:18buy4312100.00118.97118.21119.17
86242006.10.17 23:53buy4313100.00118.81118.20119.01
86252006.10.18 00:04buy4314100.00118.65118.19118.85
86262006.10.18 00:57buy4315100.00118.49118.18118.69
86272006.10.18 03:26t/p4315100.00118.69118.18118.6916847.787435480.50
86282006.10.18 03:26close4314100.00118.71118.19118.855054.337440534.83
86292006.10.18 03:26close4313100.00118.68118.20119.01-10699.137429835.70
86302006.10.18 03:27close4312100.00118.67118.21119.17-25025.497404810.21
86312006.10.18 03:27buy4316100.00118.69117.93118.89
86322006.10.18 09:00buy4317100.00118.54117.93118.74
86332006.10.18 09:36buy4318100.00118.39117.93118.59
86342006.10.18 10:08close4318100.00118.55117.93118.5913496.427418306.63
86352006.10.18 10:08close4317100.00118.54117.93118.740.007418306.63
86362006.10.18 10:09close4316100.00118.55117.93118.89-11809.367406497.27
86372006.10.18 10:09buy4319100.00118.58117.82118.78
86382006.10.18 10:29buy4320100.00118.43117.82118.63
86392006.10.18 10:41close4320100.00118.51117.82118.636750.497413247.76
86402006.10.18 10:42close4319100.00118.50117.82118.78-6751.057406496.71
86412006.10.18 10:42buy4321100.00118.53117.77118.73
86422006.10.18 12:04t/p4321100.00118.73117.77118.7316844.947423341.65
86432006.10.18 12:04buy4322100.00118.77118.01118.97
86442006.10.18 14:31buy4323100.00118.62118.01118.82
86452006.10.18 15:30close4323100.00118.75118.01118.8210947.377434289.02
86462006.10.18 15:30close4322100.00118.71118.01118.97-5054.337429234.69
86472006.10.18 15:30buy4324100.00118.81118.05119.01
86482006.10.18 15:41t/p4324100.00119.01118.05119.0116805.317446040.00
86492006.10.18 15:41buy4325100.00119.05118.29119.25
86502006.10.18 15:47buy4326100.00118.90118.29119.10
86512006.10.18 15:49close4326100.00118.98118.29119.106723.827452763.82
86522006.10.18 15:49close4325100.00118.94118.29119.25-9248.367443515.46
86532006.10.18 15:49buy4327100.00118.96118.20119.16
86542006.10.18 23:59close at stop4327100.00118.88118.20119.16-6729.487436785.98