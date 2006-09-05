|Date
|
|
|Long Trade Table
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Exit 1
|Exit 2
|
|
|Pair/Time
|Long
|
|Stop Loss
|S/ Loss Pips
|
|Exit 1
|Exit 2
|Profit Exit 1
|Profit Exit 2
|
|Spread
|Nett Profit
|Nett Profit
|Total Profit
|Comments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|0
|
|
|
|0
|0
|
|
|0
|0
|0
|
|
|
|
|
|0
|
|
|
|0
|0
|
|
|0
|0
|0
|first exit execute line second exit signal line
|eur/usd 16:45/14/9/06
|2714
|
|2701
|13
|
|2738
|
|24
|0
|
|3
|21
|0
|21
|
|eur/usd 9:00/25/9/06
|2810
|
|2805
|5
|
|2805
|
|-5
|0
|
|3
|-8
|0
|-8
|
|eur/usd 15:45/2/10/06
|2683
|
|2681
|2
|
|2748
|
|65
|0
|
|3
|62
|0
|62
|
|gbp/usd 15:45/12/9/06
|8731
|
|8711
|20
|
|8723
|
|-8
|0
|
|4
|-12
|0
|-12
|
|gbp/usd 16:45/14/9/06
|8866
|
|8852
|14
|
|8909
|
|43
|0
|
|4
|39
|0
|39
|Closed trade at 11 a.m. NY time.
|gbp/usd 9:00/15/9/06
|8873
|
|8866
|7
|
|8870
|
|-3
|0
|
|4
|-7
|0
|-7
|
|gbp/usd 14:45/21/9/06
|8972
|
|8970
|2
|
|8979
|
|7
|0
|
|4
|3
|0
|3
|
|gbp/usd 9:00/25/9/06
|9043
|
|9035
|8
|
|9038
|
|-5
|0
|
|4
|-9
|0
|-9
|
|usd/chf 14:45/6/9/06
|2372
|
|2365
|7
|
|2379
|
|7
|0
|
|4
|3
|0
|3
|
|usd/chf 15:30/7/9/06
|2425
|
|2419
|6
|
|2441
|
|16
|0
|
|4
|12
|0
|12
|
|usd/chf 13:45/15/9/06
|2573
|
|2562
|11
|
|2562
|
|-11
|0
|
|4
|-15
|0
|-15
|
|usd/chf 12:15/19/9/06
|2548
|
|2546
|2
|
|2553
|
|5
|0
|
|4
|1
|0
|1
|
|usd/chf 14:45/25/9/06
|2371
|
|2365
|6
|
|2365
|
|-6
|0
|
|4
|-10
|0
|-10
|
|usd/chf 11:45/26/9/06
|2401
|
|2393
|8
|
|2425
|
|24
|0
|
|4
|20
|0
|20
|
|usd/chf 15:45/29/9/06
|2431
|
|2417
|14
|
|2428
|
|-3
|0
|
|4
|-7
|0
|-7
|
|usd/chf 11:00/29/9/06
|2518
|
|2502
|16
|
|2535
|
|17
|0
|
|4
|13
|0
|13
|
|usd/chf 15:15/3/10/06
|2454
|
|2437
|17
|
|2439
|
|-15
|0
|
|4
|-19
|0
|-19
|
|usd/chf 12:45/4/10/06
|2504
|
|2496
|8
|
|2532
|
|28
|0
|
|4
|24
|0
|24
|
|usd/chf 16:45/5/10/06
|2529
|
|2522
|7
|
|2535
|
|6
|0
|
|4
|2
|0
|2
|
|usd/chf 11:30/6/10/06
|2536
|
|2530
|6
|
|2530
|
|-6
|0
|
|4
|-10
|0
|-10
|
|usd/chf 16:45/6/10/06
|2605
|
|2583
|22
|
|2612
|
|7
|0
|
|4
|3
|0
|3
|
|usd/cad 11:00/5/9/06
|1095
|
|1082
|13
|
|1106
|
|11
|0
|
|4
|7
|0
|7
|
|usd/cad 14:15/5/9/06
|1102
|
|1099
|3
|
|1122
|
|20
|0
|
|4
|16
|0
|16
|
|usd/cad 16:30/8/9/06
|1175
|
|1154
|21
|
|1199
|
|24
|0
|
|4
|20
|0
|20
|
|usd/cad 16:15/19/9/06
|1204
|
|1190
|14
|
|1219
|
|15
|0
|
|4
|11
|0
|11
|Closed trade at 11 a.m. NY time.
|usd/cad 12:30/3/10/06
|1173
|
|1169
|4
|
|1178
|
|5
|0
|
|4
|1
|0
|1
|
|usd/cad 16:15/3/10/06
|1195
|
|1187
|8
|
|1195
|
|0
|0
|
|4
|-4
|0
|-4
|
|usd/cad 14:30/10//06
|1264
|
|1256
|8
|
|1282
|
|18
|0
|
|4
|14
|0
|14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Totals
|171
|0
|171
|
|
|
|
|Short Trade Table
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Exit 1
|Exit 2
|
|
|Pair/Time
|Short
|
|Stop Loss
|S/ Loss Pips
|
|Exit 1
|Exit 2
|Profit Exit 1
|Profit Exit 2
|
|Spread
|Nett Profit
|Nett Profit
|Total Profit
|Comments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|eur/usd 16:00/6/9/06
|2789
|
|2797
|8
|
|2789
|
|0
|0
|
|3
|-3
|0
|-3
|
|eur/usd 13:45/15/9/06
|2686
|
|2694
|8
|
|2650
|
|36
|0
|
|3
|33
|0
|33
|
|eur/usd 13:00/25/9/06
|2775
|
|2777
|2
|
|2772
|
|3
|0
|
|3
|0
|0
|0
|
|eur/usd 12:45/26/9/06
|2715
|
|2721
|6
|
|2694
|
|21
|0
|
|3
|18
|0
|18
|
|eur/usd 13:30/29/9/06
|2666
|
|2670
|4
|
|2670
|
|-4
|0
|
|3
|-7
|0
|-7
|
|eur/usd 12:45/4/10/06
|2686
|
|2696
|10
|
|2676
|
|10
|0
|
|3
|7
|0
|7
|
|eur/usd 16:45/6/10/06
|2601
|
|2619
|18
|
|2586
|
|15
|0
|
|3
|12
|0
|12
|Closed trade at 11 a.m. NY time.
|gbp/usd 11:45/5/9/06
|8984
|
|8989
|5
|
|8989
|
|-5
|0
|
|4
|-9
|0
|-9
|
|gbp/usd 14:00/5/9/06
|8997
|
|9007
|10
|
|8924
|
|73
|0
|
|4
|69
|0
|69
|Closed trade at 11 a.m. NY time.
|gbp/usd 11:30/6/9/06
|8925
|
|8932
|7
|
|8804
|
|121
|0
|
|4
|117
|0
|117
|Closed trade at 11 a.m. NY time.
|gbp/usd 9:45/7/9/06
|8824
|
|8862
|38
|
|
|
|0
|0
|
|
|0
|0
|0
|Stop loss too big. No trade.
|gbp/usd 13:45/8/9/06
|8711
|
|8713
|2
|
|8705
|
|6
|0
|
|4
|2
|0
|2
|
|gpb/usd 13:45/15/9/06
|8818
|
|8829
|11
|
|8818
|
|0
|0
|
|4
|-4
|0
|-4
|Data release at 8:30 a.m. NY
|gbp/usd 16:30/15/9/06
|8814
|
|8828
|14
|
|8782
|
|32
|0
|
|4
|28
|0
|28
|Closed trade at 11 a.m. NY time.
|gbp/usd 16:30/18/9/06
|8754
|
|8791
|37
|
|
|
|0
|0
|
|
|0
|0
|0
|Stop loss too big. No trade.
|gbp/usd 11:00/26/9/06
|8990
|
|8996
|6
|
|8996
|
|-6
|0
|
|4
|-10
|0
|-10
|
|gbp/usd 14:30/26/9/06
|8951
|
|8968
|17
|
|8956
|
|-5
|0
|
|4
|-9
|0
|-9
|
|gbp/usd 12:00/27/9/06
|8890
|
|8900
|10
|
|8893
|
|-3
|0
|
|4
|-7
|0
|-7
|
|gbp/usd 12:15/28/9/06
|8800
|
|8806
|6
|
|8796
|
|4
|0
|
|4
|0
|0
|0
|
|gpp/usd 14:15/28/9/06
|8786
|
|8801
|15
|
|8735
|
|51
|0
|
|4
|47
|0
|47
|Closed trade at 11 a.m. NY time.
|gbp/usd 14:00/29/9/06
|8701
|
|8710
|9
|
|8653
|
|48
|0
|
|4
|44
|0
|44
|
|usd/chf 10:30/11/9/06
|2466
|
|2470
|4
|
|2420
|
|46
|0
|
|4
|42
|0
|42
|
|usd/chf 15:45/2/10/06
|2487
|
|2489
|2
|
|2424
|
|63
|0
|
|4
|59
|0
|59
|Closed trade at 11 a.m. NY time.
|usd/cad 12:30/11/9/06
|1187
|
|1195
|8
|
|1183
|
|4
|0
|
|4
|0
|0
|0
|
|usd/cad 10:00/12/9/06
|1191
|
|1209
|18
|
|1194
|
|-3
|0
|
|4
|-7
|0
|-7
|
|usd/cad 13:15/14/9/06
|1171
|
|1177
|6
|
|1157
|
|14
|0
|
|4
|10
|0
|10
|
|usd/cad 13:00/21/9/06
|1238
|
|1249
|11
|
|1213
|
|25
|0
|
|4
|21
|0
|21
|
|usd/cad 14:30/22/9/06
|1134
|
|1140
|6
|
|1129
|
|5
|0
|
|4
|1
|0
|1
|
|usd/cad 9:15/25/9/06
|1157
|
|1160
|3
|
|1137
|
|20
|0
|
|4
|16
|0
|16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Totals
|470
|0
|470
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Total Long/Short Pips
|641
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|