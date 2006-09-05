Date Long Trade Table  
Exit 1 Exit 2
Pair/Time Long   Stop Loss S/ Loss Pips   Exit 1 Exit 2 Profit Exit 1 Profit Exit 2 Spread Nett Profit Nett Profit Total Profit Comments
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 first exit execute line second exit signal line
eur/usd 16:45/14/9/06 2714 2701 13 2738 24 0 3 21 0 21
eur/usd 9:00/25/9/06 2810 2805 5 2805 -5 0 3 -8 0 -8
eur/usd 15:45/2/10/06 2683 2681 2 2748 65 0 3 62 0 62
gbp/usd 15:45/12/9/06 8731 8711 20 8723 -8 0 4 -12 0 -12
gbp/usd 16:45/14/9/06 8866 8852 14 8909 43 0 4 39 0 39 Closed trade at 11 a.m. NY time.
gbp/usd 9:00/15/9/06 8873 8866 7 8870 -3 0 4 -7 0 -7
gbp/usd 14:45/21/9/06 8972 8970 2 8979 7 0 4 3 0 3
gbp/usd 9:00/25/9/06 9043 9035 8 9038 -5 0 4 -9 0 -9
usd/chf 14:45/6/9/06 2372 2365 7 2379 7 0 4 3 0 3
usd/chf 15:30/7/9/06 2425 2419 6 2441 16 0 4 12 0 12
usd/chf 13:45/15/9/06 2573 2562 11 2562 -11 0 4 -15 0 -15
usd/chf 12:15/19/9/06 2548 2546 2 2553 5 0 4 1 0 1
usd/chf 14:45/25/9/06 2371 2365 6 2365 -6 0 4 -10 0 -10
usd/chf 11:45/26/9/06 2401 2393 8 2425 24 0 4 20 0 20
usd/chf 15:45/29/9/06 2431 2417 14 2428 -3 0 4 -7 0 -7
usd/chf 11:00/29/9/06 2518 2502 16 2535 17 0 4 13 0 13
usd/chf 15:15/3/10/06 2454 2437 17 2439 -15 0 4 -19 0 -19
usd/chf 12:45/4/10/06 2504 2496 8 2532 28 0 4 24 0 24
usd/chf  16:45/5/10/06 2529 2522 7 2535 6 0 4 2 0 2
usd/chf 11:30/6/10/06 2536 2530 6 2530 -6 0 4 -10 0 -10
usd/chf 16:45/6/10/06 2605 2583 22 2612 7 0 4 3 0 3
usd/cad 11:00/5/9/06 1095 1082 13 1106 11 0 4 7 0 7
usd/cad 14:15/5/9/06 1102 1099 3 1122 20 0 4 16 0 16
usd/cad 16:30/8/9/06 1175 1154 21 1199 24 0 4 20 0 20
usd/cad 16:15/19/9/06 1204 1190 14 1219 15 0 4 11 0 11 Closed trade at 11 a.m. NY time.
usd/cad 12:30/3/10/06 1173 1169 4 1178 5 0 4 1 0 1
usd/cad 16:15/3/10/06 1195 1187 8 1195 0 0 4 -4 0 -4
usd/cad 14:30/10//06 1264 1256 8 1282 18 0 4 14 0 14
 
Totals 171 0 171
Short Trade Table  
Exit 1 Exit 2
Pair/Time Short   Stop Loss S/ Loss Pips   Exit 1 Exit 2 Profit Exit 1 Profit Exit 2 Spread Nett Profit Nett Profit Total Profit Comments
eur/usd 16:00/6/9/06 2789 2797 8 2789 0 0 3 -3 0 -3
eur/usd 13:45/15/9/06 2686 2694 8 2650 36 0 3 33 0 33
eur/usd 13:00/25/9/06 2775 2777 2 2772 3 0 3 0 0 0
eur/usd 12:45/26/9/06 2715 2721 6 2694 21 0 3 18 0 18
eur/usd 13:30/29/9/06 2666 2670 4 2670 -4 0 3 -7 0 -7
eur/usd 12:45/4/10/06 2686 2696 10 2676 10 0 3 7 0 7
eur/usd 16:45/6/10/06 2601 2619 18 2586 15 0 3 12 0 12 Closed trade at 11 a.m. NY time.
gbp/usd 11:45/5/9/06 8984 8989 5 8989 -5 0 4 -9 0 -9
gbp/usd 14:00/5/9/06 8997 9007 10 8924 73 0 4 69 0 69 Closed trade at 11 a.m. NY time.
gbp/usd 11:30/6/9/06 8925 8932 7 8804 121 0 4 117 0 117 Closed trade at 11 a.m. NY time.
gbp/usd 9:45/7/9/06 8824 8862 38 0 0 0 0 0 Stop loss too big. No trade.
gbp/usd 13:45/8/9/06 8711 8713 2 8705 6 0 4 2 0 2
gpb/usd 13:45/15/9/06 8818 8829 11 8818 0 0 4 -4 0 -4 Data release at 8:30 a.m. NY
gbp/usd 16:30/15/9/06 8814 8828 14 8782 32 0 4 28 0 28 Closed trade at 11 a.m. NY time.
gbp/usd 16:30/18/9/06 8754 8791 37 0 0 0 0 0 Stop loss too big. No trade.
gbp/usd 11:00/26/9/06 8990 8996 6 8996 -6 0 4 -10 0 -10
gbp/usd 14:30/26/9/06 8951 8968 17 8956 -5 0 4 -9 0 -9
gbp/usd 12:00/27/9/06 8890 8900 10 8893 -3 0 4 -7 0 -7
gbp/usd 12:15/28/9/06 8800 8806 6 8796 4 0 4 0 0 0
gpp/usd 14:15/28/9/06 8786 8801 15 8735 51 0 4 47 0 47 Closed trade at 11 a.m. NY time.
gbp/usd 14:00/29/9/06 8701 8710 9 8653 48 0 4 44 0 44
usd/chf 10:30/11/9/06 2466 2470 4 2420 46 0 4 42 0 42
usd/chf 15:45/2/10/06 2487 2489 2 2424 63 0 4 59 0 59 Closed trade at 11 a.m. NY time.
usd/cad 12:30/11/9/06 1187 1195 8 1183 4 0 4 0 0 0
usd/cad 10:00/12/9/06 1191 1209 18 1194 -3 0 4 -7 0 -7
usd/cad 13:15/14/9/06 1171 1177 6 1157 14 0 4 10 0 10
usd/cad 13:00/21/9/06 1238 1249 11 1213 25 0 4 21 0 21
usd/cad 14:30/22/9/06 1134 1140 6 1129 5 0 4 1 0 1
usd/cad 9:15/25/9/06 1157 1160 3 1137 20 0 4 16 0 16
Totals 470 0 470
Total Long/Short Pips 641