Strategy Tester Report
Phoenix_EA_v4_2_04

SymbolGBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Period15 Minutes (M15) 2006.05.01 00:00 - 2006.10.20 22:45 (2006.05.01 - 2006.10.30)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=1; MaximumRisk=0.3; DecreaseFactor=3; PrefSettings=true; MM=true; AccountIsMicro=false; TakeProfit=0; StopLoss=0; TrailingStop=0; UseSignal1=true; UseSignal2=true; UseSignal3=true; UseSignal4=true; UseSignal5=true; SMAPeriod=0; SMA2Bars=0; Percent=0; EnvelopePeriod=0; OSMAFast=0; OSMASlow=0; OSMASignal=0; TradeFrom1=0; TradeUntil1=24; TradeFrom2=0; TradeUntil2=0; TradeFrom3=0; TradeUntil3=0; TradeFrom4=0; TradeUntil4=0; Fast_Period=0; Fast_Price=1; Slow_Period=0; Slow_Price=1; DVBuySell=0; DVStayOut=0;
Bars in test58192Ticks modelled950881Modelling quality90.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit-205.81Gross profit10340.27Gross loss-10546.08
Profit factor0.98Expected payoff-0.99
Absolute drawdown205.81Maximal drawdown3892.96 (83.06%)Relative drawdown83.06% (3892.96)
Total trades208Short positions (won %)103 (66.02%)Long positions (won %)105 (89.52%)
Profit trades (% of total)162 (77.88%)Loss trades (% of total)46 (22.12%)
Largestprofit trade320.42loss trade-669.27
Averageprofit trade63.83loss trade-229.26
Maximumconsecutive wins (profit in money)17 (535.39)consecutive losses (loss in money)3 (-485.36)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1611.24 (8)consecutive loss (count of losses)-1163.72 (2)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.05.01 14:45buy10.30206.48205.64206.90
22006.05.01 15:12modify10.30206.48206.48206.90
32006.05.01 15:34t/p10.30206.90206.48206.9073.961073.96
42006.05.02 06:00buy20.30207.32206.48207.74
52006.05.02 08:43modify20.30207.32207.32207.74
62006.05.02 09:06t/p20.30207.74207.32207.7473.971147.93
72006.05.02 18:45sell30.30208.75209.59208.33
82006.05.02 19:43modify30.30208.75208.75208.33
92006.05.02 19:55t/p30.30208.33208.75208.3373.941221.87
102006.05.02 23:00buy40.40208.57207.73208.99
112006.05.03 05:01modify40.40208.57208.57208.99
122006.05.03 05:19s/l40.40208.57208.57208.996.011227.88
132006.05.03 10:00buy50.40208.33207.49208.75
142006.05.03 11:58modify50.40208.33208.33208.75
152006.05.03 12:17t/p50.40208.75208.33208.7598.621326.50
162006.05.03 14:30sell60.40208.82209.66208.40
172006.05.03 15:46modify60.40208.82208.82208.40
182006.05.03 16:12s/l60.40208.82208.82208.400.001326.50
192006.05.04 00:45buy70.40209.33208.49209.75
202006.05.04 06:25modify70.40209.33209.33209.75
212006.05.04 08:07t/p70.40209.75209.33209.7598.621425.12
222006.05.04 11:15buy80.40209.47208.63209.89
232006.05.04 12:09modify80.40209.47209.47209.89
242006.05.04 12:15t/p80.40209.89209.47209.8998.621523.74
252006.05.04 12:15sell90.50209.89210.73209.47
262006.05.04 14:56modify90.50209.89209.89209.47
272006.05.04 15:04s/l90.50209.89209.89209.470.001523.74
282006.05.04 17:45buy100.50209.54208.70209.96
292006.05.04 18:03modify100.50209.54209.54209.96
302006.05.04 19:40t/p100.50209.96209.54209.96123.271647.01
312006.05.04 19:40sell110.50209.99210.83209.57
322006.05.05 13:07s/l110.50210.83210.83209.57-255.171391.84
332006.05.05 15:30buy120.40209.81208.97210.23
342006.05.05 16:42s/l120.40208.97208.97210.23-197.231194.61
352006.05.08 17:15sell130.10207.35208.19206.93
362006.05.09 02:27modify130.10207.35207.35206.93
372006.05.09 02:31t/p130.10206.93207.35206.9322.911217.53
382006.05.09 02:45buy140.40206.91206.07207.33
392006.05.09 03:59modify140.40206.91206.91207.33
402006.05.09 04:21t/p140.40207.33206.91207.3398.621316.15
412006.05.09 15:00sell150.40207.18208.02206.76
422006.05.10 08:48modify150.40207.18207.18206.76
432006.05.10 08:53s/l150.40207.18207.18206.76-6.951309.20
442006.05.10 17:30sell160.40206.27207.11205.85
452006.05.10 17:44modify160.40206.27206.27205.85
462006.05.10 18:11s/l160.40206.27206.27205.850.001309.20
472006.05.10 20:30buy170.40205.86205.02206.28
482006.05.10 20:33modify170.40205.86205.86206.28
492006.05.10 20:43s/l170.40205.86205.86206.280.001309.20
502006.05.10 20:43buy180.40205.91205.07206.33
512006.05.10 22:07modify180.40205.91205.91206.33
522006.05.10 22:17s/l180.40205.91205.91206.330.001309.20
532006.05.11 00:15sell190.40206.26207.10205.84
542006.05.11 09:06modify190.40206.26206.26205.84
552006.05.11 09:06s/l190.40206.26206.26205.840.001309.20
562006.05.12 02:00buy200.40207.83206.99208.25
572006.05.12 15:04modify200.40207.83207.83208.25
582006.05.12 15:13s/l200.40207.83207.83208.250.001309.20
592006.05.15 16:45sell210.40207.69208.53207.27
602006.05.15 17:04modify210.40207.69207.69207.27
612006.05.15 17:09t/p210.40207.27207.69207.2798.591407.79
622006.05.15 19:15buy220.40207.42206.58207.84
632006.05.15 22:49modify220.40207.42207.42207.84
642006.05.15 23:25s/l220.40207.42207.42207.840.001407.79
652006.05.16 00:15sell230.40207.85208.69207.43
662006.05.16 01:06modify230.40207.85207.85207.43
672006.05.16 01:36s/l230.40207.85207.85207.430.001407.79
682006.05.16 11:45sell240.40207.28208.12206.86
692006.05.17 00:30modify240.40207.28207.28206.86
702006.05.17 02:14t/p240.40206.86207.28206.8691.641499.43
712006.05.17 07:00sell250.40207.12207.96206.70
722006.05.17 09:08modify250.40207.12207.12206.70
732006.05.17 10:30s/l250.40207.12207.12206.700.001499.43
742006.05.17 11:45buy260.40207.12206.28207.54
752006.05.17 12:21modify260.40207.12207.12207.54
762006.05.17 12:45s/l260.40207.12207.12207.540.001499.43
772006.05.17 16:30buy270.40206.92206.08207.34
782006.05.17 17:21modify270.40206.92206.92207.34
792006.05.17 17:22t/p270.40207.34206.92207.3498.621598.05
802006.05.18 10:15sell280.50208.96209.80208.54
812006.05.18 11:35modify280.50208.96208.96208.54
822006.05.18 11:44s/l280.50208.96208.96208.540.001598.05
832006.05.18 19:00buy290.50209.47208.63209.89
842006.05.18 21:03modify290.50209.47209.47209.89
852006.05.18 21:49t/p290.50209.89209.47209.89123.271721.32
862006.05.19 09:15buy300.50209.26208.42209.68
872006.05.19 09:41modify300.50209.26209.26209.68
882006.05.19 09:42t/p300.50209.68209.26209.68123.271844.59
892006.05.19 14:00buy310.60209.62208.78210.04
902006.05.19 14:16modify310.60209.62209.62210.04
912006.05.19 14:22s/l310.60209.62209.62210.040.001844.59
922006.05.19 14:30buy320.60209.64208.80210.06
932006.05.19 16:45modify320.60209.64209.64210.06
942006.05.19 16:46s/l320.60209.64209.64210.060.001844.59
952006.05.19 19:00sell330.60209.64210.48209.22
962006.05.22 08:26s/l330.60210.48210.48209.22-306.211538.38
972006.05.23 07:00buy340.50209.70208.86210.12
982006.05.23 07:27modify340.50209.70209.70210.12
992006.05.23 07:38s/l340.50209.70209.70210.120.001538.38
1002006.05.23 15:00buy350.50209.66208.82210.08
1012006.05.23 15:36modify350.50209.66209.66210.08
1022006.05.23 15:38s/l350.50209.66209.66210.080.001538.38
1032006.05.23 21:00sell360.50209.73210.57209.31
1042006.05.23 22:47s/l360.50210.57210.57209.31-246.481291.90
1052006.05.24 09:45buy370.10210.50209.66210.92
1062006.05.24 10:03modify370.10210.50210.50210.92
1072006.05.24 11:21t/p370.10210.92210.50210.9224.661316.56
1082006.05.24 19:30sell380.40210.67211.51210.25
1092006.05.25 08:27modify380.40210.67210.67210.25
1102006.05.25 08:40s/l380.40210.67210.67210.25-20.851295.71
1112006.05.25 09:30sell390.40210.83211.67210.41
1122006.05.25 09:58modify390.40210.83210.83210.41
1132006.05.25 12:07t/p390.40210.41210.83210.4198.591394.30
1142006.05.26 00:00sell400.40209.59210.43209.17
1152006.05.26 01:46modify400.40209.59209.59209.17
1162006.05.26 01:46t/p400.40209.17209.59209.1798.591492.89
1172006.05.26 06:00sell410.40209.55210.39209.13
1182006.05.26 09:41modify410.40209.55209.55209.13
1192006.05.26 09:59s/l410.40209.55209.55209.130.001492.89
1202006.05.26 10:45buy420.40209.60208.76210.02
1212006.05.26 15:32t/p420.40210.02208.76210.0298.611591.50
1222006.05.29 02:00buy430.50209.04208.20209.46
1232006.05.29 17:07modify430.50209.04209.04209.46
1242006.05.29 20:14s/l430.50209.04209.04209.460.001591.50
1252006.05.30 01:00sell440.50209.33210.17208.91
1262006.05.30 01:26modify440.50209.33209.33208.91
1272006.05.30 01:52s/l440.50209.33209.33208.910.001591.50
1282006.05.30 07:00buy450.50209.30208.46209.72
1292006.05.30 08:30modify450.50209.30209.30209.72
1302006.05.30 08:58s/l450.50209.30209.30209.720.001591.50
1312006.05.30 09:15sell460.50209.43210.27209.01
1322006.05.30 11:51s/l460.50210.27210.27209.01-246.481345.02
1332006.05.31 04:00sell470.40211.25212.09210.83
1342006.05.31 05:30modify470.40211.25211.25210.83
1352006.05.31 06:22s/l470.40211.25211.25210.830.001345.02
1362006.05.31 17:00buy480.40209.83208.99210.25
1372006.05.31 17:02modify480.40209.83209.83210.25
1382006.05.31 17:35t/p480.40210.25209.83210.2598.621443.64
1392006.05.31 19:15sell490.40210.44211.28210.02
1402006.06.01 03:24modify490.40210.44210.44210.02
1412006.06.01 09:03t/p490.40210.02210.44210.0277.741521.38
1422006.06.01 10:15sell500.50210.35211.19209.93
1432006.06.01 16:37modify500.50210.35210.35209.93
1442006.06.01 17:19t/p500.50209.93210.35209.93123.241644.62
1452006.06.01 23:15buy510.50210.11209.27210.53
1462006.06.02 08:05modify510.50210.11210.11210.53
1472006.06.02 08:17s/l510.50210.11210.11210.537.511652.13
1482006.06.02 08:30buy520.50210.24209.40210.66
1492006.06.02 11:16modify520.50210.24210.24210.66
1502006.06.02 11:52t/p520.50210.66210.24210.66123.271775.40
1512006.06.02 16:45buy530.50210.18209.34210.60
1522006.06.05 00:10modify530.50210.18210.18210.60
1532006.06.05 00:38s/l530.50210.18210.18210.607.511782.92
1542006.06.05 04:00buy540.50210.19209.35210.61
1552006.06.05 08:08modify540.50210.19210.19210.61
1562006.06.05 08:57s/l540.50210.19210.19210.610.001782.92
1572006.06.05 14:45buy550.50210.04209.20210.46
1582006.06.06 00:41modify550.50210.04210.04210.46
1592006.06.06 01:08s/l550.50210.04210.04210.467.511790.43
1602006.06.06 10:45buy560.50210.25209.41210.67
1612006.06.06 15:08modify560.50210.25210.25210.67
1622006.06.06 16:09t/p560.50210.67210.25210.67123.281913.71
1632006.06.06 16:09sell570.60210.68211.52210.26
1642006.06.07 03:34modify570.60210.68210.68210.26
1652006.06.07 04:05s/l570.60210.68210.68210.26-10.431903.29
1662006.06.07 09:45buy580.60210.50209.66210.92
1672006.06.07 10:51modify580.60210.50210.50210.92
1682006.06.07 14:01s/l580.60210.50210.50210.920.001903.29
1692006.06.07 15:30buy590.60210.73209.89211.15
1702006.06.07 15:36modify590.60210.73210.73211.15
1712006.06.07 15:45s/l590.60210.73210.73211.150.001903.29
1722006.06.07 16:00buy600.60210.73209.89211.15
1732006.06.08 07:42modify600.60210.73210.73211.15
1742006.06.08 08:35s/l600.60210.73210.73211.1527.051930.33
1752006.06.08 09:45buy610.60210.60209.76211.02
1762006.06.08 13:53modify610.60210.60210.60211.02
1772006.06.08 13:53s/l610.60210.60210.60211.020.001930.33
1782006.06.08 16:45buy620.60210.41209.57210.83
1792006.06.12 10:14modify620.60210.41210.41210.83
1802006.06.12 10:48t/p620.60210.83210.41210.83165.952096.29
1812006.06.12 15:45buy630.60210.69209.85211.11
1822006.06.13 07:26modify630.60210.69210.69211.11
1832006.06.13 10:10s/l630.60210.69210.69211.119.022105.30
1842006.06.13 22:15buy640.60211.43210.59211.85
1852006.06.14 09:01modify640.60211.43211.43211.85
1862006.06.14 09:28s/l640.60211.43211.43211.859.022114.32
1872006.06.15 04:00sell650.60211.98212.82211.56
1882006.06.15 15:27s/l650.60212.82212.82211.56-295.781818.54
1892006.06.15 21:30buy660.50212.41211.57212.83
1902006.06.16 10:00modify660.50212.41212.41212.83
1912006.06.16 11:18t/p660.50212.83212.41212.83130.781949.32
1922006.06.16 17:00buy670.60212.77211.93213.19
1932006.06.16 17:19modify670.60212.77212.77213.19
1942006.06.16 17:29s/l670.60212.77212.77213.190.001949.32
1952006.06.16 21:00sell680.60213.11213.95212.69
1962006.06.19 16:07modify680.60213.11213.11212.69
1972006.06.19 16:20t/p680.60212.69213.11212.69137.452086.78
1982006.06.19 23:00sell690.60212.72213.56212.30
1992006.06.20 00:02modify690.60212.72212.72212.30
2002006.06.20 07:14t/p690.60212.30212.72212.30137.462224.24
2012006.06.20 20:00buy700.70211.62210.78212.04
2022006.06.21 01:02modify700.70211.62211.62212.04
2032006.06.21 03:02s/l700.70211.62211.62212.0410.522234.76
2042006.06.21 03:45buy710.70211.60210.76212.02
2052006.06.21 06:23modify710.70211.60211.60212.02
2062006.06.21 09:48s/l710.70211.60211.60212.020.002234.76
2072006.06.21 10:30buy720.70211.73210.89212.15
2082006.06.21 14:19modify720.70211.73211.73212.15
2092006.06.21 14:33t/p720.70212.15211.73212.15172.572407.33
2102006.06.21 14:33sell730.70212.15212.99211.73
2112006.06.21 15:29modify730.70212.15212.15211.73
2122006.06.21 18:23t/p730.70211.73212.15211.73172.542579.87
2132006.06.21 22:45sell740.80211.89212.73211.47
2142006.06.22 03:19modify740.80211.89211.89211.47
2152006.06.22 04:33s/l740.80211.89211.89211.47-41.702538.17
2162006.06.22 05:15sell750.80211.93212.77211.51
2172006.06.22 13:05modify750.80211.93211.93211.51
2182006.06.22 13:20t/p750.80211.51211.93211.51197.182735.35
2192006.06.22 17:30sell760.80211.99212.83211.57
2202006.06.23 13:49modify760.80211.99211.99211.57
2212006.06.23 14:11t/p760.80211.57211.99211.57183.282918.63
2222006.06.26 05:00sell770.90212.00212.84211.58
2232006.06.26 06:00modify770.90212.00212.00211.58
2242006.06.26 09:19s/l770.90212.00212.00211.580.002918.63
2252006.06.26 10:00sell780.90211.90212.74211.48
2262006.06.26 12:42modify780.90211.90211.90211.48
2272006.06.26 13:25t/p780.90211.48211.90211.48221.833140.46
2282006.06.26 13:25buy790.90211.46210.62211.88
2292006.06.26 13:51modify790.90211.46211.46211.88
2302006.06.26 16:00s/l790.90211.46211.46211.880.003140.46
2312006.06.26 18:45sell800.90211.87212.71211.45
2322006.06.27 03:20modify800.90211.87211.87211.45
2332006.06.27 05:54s/l800.90211.87211.87211.45-15.643124.82
2342006.06.27 07:45sell810.90211.89212.73211.47
2352006.06.27 10:13modify810.90211.89211.89211.47
2362006.06.27 10:59s/l810.90211.89211.89211.470.003124.82
2372006.06.27 22:15buy820.90211.90211.06212.32
2382006.06.29 11:52s/l820.90211.06211.06212.32-389.672735.15
2392006.06.30 01:15sell830.80210.49211.33210.07
2402006.06.30 01:34modify830.80210.49210.49210.07
2412006.06.30 01:56s/l830.80210.49210.49210.070.002735.15
2422006.06.30 02:00sell840.80210.45211.29210.03
2432006.06.30 08:14modify840.80210.45210.45210.03
2442006.06.30 09:19t/p840.80210.03210.45210.03197.192932.34
2452006.06.30 14:00sell850.90210.57211.41210.15
2462006.06.30 16:59s/l850.90211.41211.41210.15-443.672488.67
2472006.07.03 09:00buy860.70211.55210.71211.97
2482006.07.03 12:17modify860.70211.55211.55211.97
2492006.07.03 13:42s/l860.70211.55211.55211.970.002488.67
2502006.07.04 03:45buy870.70211.14210.30211.56
2512006.07.04 04:22modify870.70211.14211.14211.56
2522006.07.04 05:24s/l870.70211.14211.14211.560.002488.67
2532006.07.04 05:24buy880.70211.21210.37211.63
2542006.07.04 07:15modify880.70211.21211.21211.63
2552006.07.04 08:18s/l880.70211.21211.21211.630.002488.67
2562006.07.04 11:30buy890.70211.40210.56211.82
2572006.07.04 14:37modify890.70211.40211.40211.82
2582006.07.04 16:34s/l890.70211.40211.40211.820.002488.67
2592006.07.05 05:30buy900.70211.81210.97212.23
2602006.07.05 10:39modify900.70211.81211.81212.23
2612006.07.05 11:17t/p900.70212.23211.81212.23172.582661.25
2622006.07.05 14:45buy910.80211.65210.81212.07
2632006.07.05 15:35modify910.80211.65211.65212.07
2642006.07.05 16:39t/p910.80212.07211.65212.07197.232858.48
2652006.07.05 17:00sell920.90212.11212.95211.69
2662006.07.06 12:57modify920.90212.11212.11211.69
2672006.07.06 14:34s/l920.90212.11212.11211.69-46.912811.57
2682006.07.06 21:45sell930.80211.53212.37211.11
2692006.07.07 09:20modify930.80211.53211.53211.11
2702006.07.07 09:30t/p930.80211.11211.53211.11183.282994.85
2712006.07.07 21:15sell940.90211.11211.95210.69
2722006.07.10 00:00modify940.90211.11211.11210.69
2732006.07.10 00:13t/p940.90210.69211.11210.69206.193201.04
2742006.07.10 17:00sell951.00210.00210.84209.58
2752006.07.11 15:15s/l951.00210.84210.84209.58-510.332690.72
2762006.07.12 03:00buy960.80210.81209.97211.23
2772006.07.12 03:56modify960.80210.81210.81211.23
2782006.07.12 08:24t/p960.80211.23210.81211.23197.232887.95
2792006.07.12 18:00buy970.90211.80210.96212.22
2802006.07.13 12:01modify970.90211.80211.80212.22
2812006.07.13 12:09s/l970.90211.80211.80212.2240.572928.52
2822006.07.14 10:00buy980.90212.91212.07213.33
2832006.07.14 12:24modify980.90212.91212.91213.33
2842006.07.14 12:41t/p980.90213.33212.91213.33221.883150.40
2852006.07.14 13:30sell990.90213.37214.21212.95
2862006.07.17 10:16modify990.90213.37213.37212.95
2872006.07.17 11:25t/p990.90212.95213.37212.95206.193356.59
2882006.07.17 16:45sell1001.00213.22214.06212.80
2892006.07.17 17:21modify1001.00213.22213.22212.80
2902006.07.17 18:02s/l1001.00213.22213.22212.800.003356.59
2912006.07.18 23:15buy1011.00214.21213.37214.63
2922006.07.19 08:29modify1011.00214.21214.21214.63
2932006.07.19 09:12t/p1011.00214.63214.21214.63261.573618.16
2942006.07.19 16:30buy1021.10214.99214.15215.41
2952006.07.19 16:59modify1021.10214.99214.99215.41
2962006.07.19 17:40s/l1021.10214.99214.99215.410.003618.16
2972006.07.20 01:00buy1031.10215.35214.51215.77
2982006.07.20 09:55modify1031.10215.35215.35215.77
2992006.07.20 10:10s/l1031.10215.35215.35215.770.003618.16
3002006.07.20 10:45sell1041.10215.58216.42215.16
3012006.07.20 14:02s/l1041.10216.42216.42215.16-542.263075.90
3022006.07.20 21:00sell1050.90216.09216.93215.67
3032006.07.21 09:38modify1050.90216.09216.09215.67
3042006.07.21 09:46t/p1050.90215.67216.09215.67206.193282.09
3052006.07.21 09:46buy1061.00215.66214.82216.08
3062006.07.21 16:53modify1061.00215.66215.66216.08
3072006.07.21 17:27t/p1061.00216.08215.66216.08246.543528.63
3082006.07.24 02:00sell1071.10216.14216.98215.72
3092006.07.24 07:47modify1071.10216.14216.14215.72
3102006.07.24 07:59t/p1071.10215.72216.14215.72271.123799.75
3112006.07.24 07:59buy1081.10215.71214.87216.13
3122006.07.24 08:32modify1081.10215.71215.71216.13
3132006.07.24 10:35t/p1081.10216.13215.71216.13271.204070.95
3142006.07.24 11:30sell1091.20216.16217.00215.74
3152006.07.24 16:54modify1091.20216.16216.16215.74
3162006.07.24 17:53t/p1091.20215.74216.16215.74295.774366.72
3172006.07.25 08:30sell1101.30216.06216.90215.64
3182006.07.25 15:05modify1101.30216.06216.06215.64
3192006.07.25 15:57s/l1101.30216.06216.06215.640.004366.72
3202006.07.26 01:45sell1111.30215.67216.51215.25
3212006.07.26 02:54modify1111.30215.67215.67215.25
3222006.07.26 03:23s/l1111.30215.67215.67215.250.004366.72
3232006.07.26 07:00sell1121.30215.60216.44215.18
3242006.07.26 08:42modify1121.30215.60215.60215.18
3252006.07.26 09:31t/p1121.30215.18215.60215.18320.424687.14
3262006.07.27 03:45buy1131.40215.66214.82216.08
3272006.07.28 05:14s/l1131.40214.82214.82216.08-669.274017.87
3282006.07.28 11:45sell1141.20214.61215.45214.19
3292006.07.28 14:44modify1141.20214.61214.61214.19
3302006.07.28 15:25t/p1141.20214.19214.61214.19295.774313.64
3312006.07.28 15:25buy1151.30214.19213.35214.61
3322006.07.31 05:55s/l1151.30213.35213.35214.61-621.463692.17
3332006.07.31 16:30sell1161.10213.40214.24212.98
3342006.07.31 18:50s/l1161.10214.24214.24212.98-542.263149.91
3352006.08.01 00:45buy1170.30214.06213.22214.48
3362006.08.01 10:42modify1170.30214.06214.06214.48
3372006.08.01 11:03s/l1170.30214.06214.06214.480.003149.91
3382006.08.02 01:00sell1180.30214.89215.73214.47
3392006.08.02 04:26modify1180.30214.89214.89214.47
3402006.08.02 07:40t/p1180.30214.47214.89214.4773.953223.86
3412006.08.02 09:45sell1191.00214.66215.50214.24
3422006.08.03 11:18s/l1191.00215.50215.50214.24-545.092678.78
3432006.08.03 21:45buy1200.80217.06216.22217.48
3442006.08.04 01:15modify1200.80217.06217.06217.48
3452006.08.04 04:45s/l1200.80217.06217.06217.4812.022690.80
3462006.08.04 05:45buy1210.80217.12216.28217.54
3472006.08.04 08:59modify1210.80217.12217.12217.54
3482006.08.04 09:22t/p1210.80217.54217.12217.54197.242888.04
3492006.08.04 09:30sell1220.90217.55218.39217.13
3502006.08.04 13:11s/l1220.90218.39218.39217.13-443.662444.38
3512006.08.04 17:30buy1230.70218.16217.32218.58
3522006.08.04 21:09modify1230.70218.16218.16218.58
3532006.08.07 00:00s/l1230.70218.16218.16218.5810.522454.90
3542006.08.07 22:15sell1240.70219.49220.33219.07
3552006.08.08 00:26modify1240.70219.49219.49219.07
3562006.08.08 07:21s/l1240.70219.49219.49219.07-12.162442.74
3572006.08.08 12:30buy1250.70219.41218.57219.83
3582006.08.08 20:10modify1250.70219.41219.41219.83
3592006.08.08 20:14s/l1250.70219.41219.41219.830.002442.74
3602006.08.09 09:15buy1260.70219.69218.85220.11
3612006.08.09 09:43modify1260.70219.69219.69220.11
3622006.08.09 10:18s/l1260.70219.69219.69220.110.002442.74
3632006.08.09 11:30sell1270.70219.74220.58219.32
3642006.08.09 11:36modify1270.70219.74219.74219.32
3652006.08.09 13:01t/p1270.70219.32219.74219.32172.532615.27
3662006.08.09 13:15buy1280.80219.30218.46219.72
3672006.08.09 14:32modify1280.80219.30219.30219.72
3682006.08.09 15:44t/p1280.80219.72219.30219.72197.232812.50
3692006.08.09 21:00buy1290.80219.56218.72219.98
3702006.08.09 22:02modify1290.80219.56219.56219.98
3712006.08.09 23:15s/l1290.80219.56219.56219.980.002812.50
3722006.08.09 23:45sell1300.80219.66220.50219.24
3732006.08.10 06:05modify1300.80219.66219.66219.24
3742006.08.10 07:34t/p1300.80219.24219.66219.24155.482967.98
3752006.08.10 22:30sell1310.90218.29219.13217.87
3762006.08.11 09:04s/l1310.90219.13219.13217.87-459.302508.68
3772006.08.11 17:30sell1320.80220.14220.98219.72
3782006.08.11 18:39modify1320.80220.14220.14219.72
3792006.08.14 01:16s/l1320.80220.14220.14219.72-13.902494.78
3802006.08.14 01:16sell1330.70220.07220.91219.65
3812006.08.15 09:04modify1330.70220.07220.07219.65
3822006.08.15 09:32s/l1330.70220.07220.07219.65-12.162482.62
3832006.08.15 16:30buy1340.70219.83218.99220.25
3842006.08.16 14:31modify1340.70219.83219.83220.25
3852006.08.16 14:36s/l1340.70219.83219.83220.2510.522493.14
3862006.08.17 02:30sell1350.70219.59220.43219.17
3872006.08.17 03:20modify1350.70219.59219.59219.17
3882006.08.17 08:57t/p1350.70219.17219.59219.17172.542665.68
3892006.08.17 16:30sell1360.80218.73219.57218.31
3902006.08.17 18:21modify1360.80218.73218.73218.31
3912006.08.17 18:27s/l1360.80218.73218.73218.310.002665.68
3922006.08.18 01:45sell1370.80218.61219.45218.19
3932006.08.18 09:23modify1370.80218.61218.61218.19
3942006.08.18 09:31s/l1370.80218.61218.61218.190.002665.68
3952006.08.18 19:45sell1380.80217.92218.76217.50
3962006.08.21 10:02s/l1380.80218.76218.76217.50-408.262257.42
3972006.08.21 21:00buy1390.70219.46218.62219.88
3982006.08.22 02:33modify1390.70219.46219.46219.88
3992006.08.22 03:05s/l1390.70219.46219.46219.8810.522267.93
4002006.08.22 13:15buy1400.70219.70218.86220.12
4012006.08.22 14:18modify1400.70219.70219.70220.12
4022006.08.22 15:47t/p1400.70220.12219.70220.12172.582440.51
4032006.08.22 15:47sell1410.70220.12220.96219.70
4042006.08.23 01:53modify1410.70220.12220.12219.70
4052006.08.23 02:49t/p1410.70219.70220.12219.70160.372600.88
4062006.08.23 08:45sell1420.80219.70220.54219.28
4072006.08.23 15:21s/l1420.80220.54220.54219.28-394.362206.52
4082006.08.24 00:00sell1430.70220.27221.11219.85
4092006.08.24 04:04modify1430.70220.27220.27219.85
4102006.08.24 05:56s/l1430.70220.27220.27219.850.002206.52
4112006.08.24 07:30sell1440.70220.12220.96219.70
4122006.08.24 17:45modify1440.70220.12220.12219.70
4132006.08.24 18:33s/l1440.70220.12220.12219.700.002206.52
4142006.08.25 02:00sell1450.70220.12220.96219.70
4152006.08.25 08:40s/l1450.70220.96220.96219.70-345.071861.45
4162006.08.25 19:15sell1460.20221.41222.25220.99
4172006.08.28 15:50s/l1460.20222.25222.25220.99-102.071759.39
4182006.08.29 03:15sell1470.10221.91222.75221.49
4192006.08.29 04:01modify1470.10221.91221.91221.49
4202006.08.29 08:05s/l1470.10221.91221.91221.490.001759.39
4212006.08.29 10:15sell1480.10221.83222.67221.41
4222006.08.29 11:57modify1480.10221.83221.83221.41
4232006.08.29 12:28s/l1480.10221.83221.83221.410.001759.39
4242006.08.29 13:00buy1490.10221.85221.01222.27
4252006.08.29 16:53s/l1490.10221.01221.01222.27-49.311710.08
4262006.08.30 23:15buy1500.10223.07222.23223.49
4272006.08.31 02:14modify1500.10223.07223.07223.49
4282006.08.31 05:14t/p1500.10223.49223.07223.4929.161739.23
4292006.08.31 11:30buy1510.50223.38222.54223.80
4302006.08.31 20:37modify1510.50223.38223.38223.80
4312006.08.31 21:24s/l1510.50223.38223.38223.800.001739.23
4322006.09.01 02:30buy1520.50223.53222.69223.95
4332006.09.01 14:53s/l1520.50222.69222.69223.95-246.541492.69
4342006.09.01 14:53buy1530.40222.73221.89223.15
4352006.09.01 16:03modify1530.40222.73222.73223.15
4362006.09.01 16:43t/p1530.40223.15222.73223.1598.621591.31
4372006.09.01 19:45sell1540.50223.15223.99222.73
4382006.09.04 01:52modify1540.50223.15223.15222.73
4392006.09.04 03:19t/p1540.50222.73223.15222.73114.541705.86
4402006.09.04 19:30sell1550.50221.23222.07220.81
4412006.09.05 02:10modify1550.50221.23221.23220.81
4422006.09.05 02:11t/p1550.50220.81221.23220.81114.541820.40
4432006.09.05 02:15buy1560.50220.61219.77221.03
4442006.09.05 07:44modify1560.50220.61220.61221.03
4452006.09.05 07:57s/l1560.50220.61220.61221.030.001820.40
4462006.09.05 09:00buy1570.50220.25219.41220.67
4472006.09.05 10:02s/l1570.50219.41219.41220.67-246.551573.85
4482006.09.05 22:30sell1580.50219.71220.55219.29
4492006.09.06 05:58s/l1580.50220.55220.55219.29-255.171318.68
4502006.09.07 08:15buy1590.10219.73218.89220.15
4512006.09.07 09:06modify1590.10219.73219.73220.15
4522006.09.07 09:40t/p1590.10220.15219.73220.1524.651343.33
4532006.09.07 18:45sell1600.40218.56219.40218.14
4542006.09.07 20:09modify1600.40218.56218.56218.14
4552006.09.08 02:08t/p1600.40218.14218.56218.1491.641434.97
4562006.09.08 03:15buy1610.40218.15217.31218.57
4572006.09.11 08:16modify1610.40218.15218.15218.57
4582006.09.11 09:10t/p1610.40218.57218.15218.57104.631539.60
4592006.09.12 08:15buy1620.50219.71218.87220.13
4602006.09.12 10:30modify1620.50219.71219.71220.13
4612006.09.12 10:30s/l1620.50219.71219.71220.130.001539.60
4622006.09.13 06:30sell1630.50220.89221.73220.47
4632006.09.13 09:19modify1630.50220.89220.89220.47
4642006.09.13 10:23t/p1630.50220.47220.89220.47123.241662.84
4652006.09.13 16:00sell1640.50220.70221.54220.28
4662006.09.13 17:42modify1640.50220.70220.70220.28
4672006.09.13 17:49t/p1640.50220.28220.70220.28123.241786.08
4682006.09.13 20:00buy1650.50220.61219.77221.03
4692006.09.13 22:55modify1650.50220.61220.61221.03
4702006.09.13 23:02s/l1650.50220.61220.61221.030.001786.08
4712006.09.14 01:30buy1660.50220.46219.62220.88
4722006.09.14 02:29modify1660.50220.46220.46220.88
4732006.09.14 03:23s/l1660.50220.46220.46220.880.001786.08
4742006.09.14 04:15sell1670.50220.43221.27220.01
4752006.09.14 09:34s/l1670.50221.27221.27220.01-246.481539.60
4762006.09.14 21:00buy1680.50221.83220.99222.25
4772006.09.15 02:07modify1680.50221.83221.83222.25
4782006.09.15 03:11s/l1680.50221.83221.83222.257.511547.12
4792006.09.15 06:45buy1690.50221.62220.78222.04
4802006.09.15 08:26modify1690.50221.62221.62222.04
4812006.09.15 10:17s/l1690.50221.62221.62222.040.001547.12
4822006.09.18 02:00sell1700.50221.67222.51221.25
4832006.09.18 02:04modify1700.50221.67221.67221.25
4842006.09.18 02:13s/l1700.50221.67221.67221.250.001547.12
4852006.09.18 02:13sell1710.50221.62222.46221.20
4862006.09.18 17:11modify1710.50221.62221.62221.20
4872006.09.18 18:00s/l1710.50221.62221.62221.200.001547.12
4882006.09.19 09:15buy1720.50221.91221.07222.33
4892006.09.19 10:02s/l1720.50221.07221.07222.33-246.541300.58
4902006.09.19 17:30sell1730.10221.12221.96220.70
4912006.09.20 03:09modify1730.10221.12221.12220.70
4922006.09.20 08:32t/p1730.10220.70221.12220.7022.911323.49
4932006.09.21 03:15sell1740.40221.56222.40221.14
4942006.09.21 20:03modify1740.40221.56221.56221.14
4952006.09.22 02:07s/l1740.40221.56221.56221.14-6.951316.54
4962006.09.22 02:07sell1750.40221.49222.33221.07
4972006.09.22 02:22modify1750.40221.49221.49221.07
4982006.09.22 03:21s/l1750.40221.49221.49221.070.001316.54
4992006.09.22 14:00buy1760.40221.17220.33221.59
5002006.09.22 16:17modify1760.40221.17221.17221.59
5012006.09.25 02:11t/p1760.40221.59221.17221.59104.631421.17
5022006.09.25 05:00buy1770.40221.52220.68221.94
5032006.09.25 08:33modify1770.40221.52221.52221.94
5042006.09.25 08:57s/l1770.40221.52221.52221.940.001421.17
5052006.09.25 17:00buy1780.40221.30220.46221.72
5062006.09.25 19:47modify1780.40221.30221.30221.72
5072006.09.26 00:26s/l1780.40221.30221.30221.726.011427.18
5082006.09.26 00:30buy1790.40221.41220.57221.83
5092006.09.26 11:47s/l1790.40220.57220.57221.83-197.231229.95
5102006.09.26 16:15sell1800.40221.40222.24220.98
5112006.09.26 20:24s/l1800.40222.24222.24220.98-197.181032.77
5122006.09.27 06:30sell1810.10221.88222.72221.46
5132006.09.27 08:10modify1810.10221.88221.88221.46
5142006.09.27 09:08s/l1810.10221.88221.88221.460.001032.77
5152006.09.27 10:00buy1820.10221.54220.70221.96
5162006.09.27 12:29modify1820.10221.54221.54221.96
5172006.09.27 12:38s/l1820.10221.54221.54221.960.001032.77
5182006.09.27 13:45sell1830.10221.98222.82221.56
5192006.09.27 14:31modify1830.10221.98221.98221.56
5202006.09.27 15:28t/p1830.10221.56221.98221.5624.651057.42
5212006.09.27 19:00sell1840.30221.89222.73221.47
5222006.09.28 08:19modify1840.30221.89221.89221.47
5232006.09.28 08:55t/p1840.30221.47221.89221.4758.301115.72
5242006.09.28 19:15sell1850.30221.06221.90220.64
5252006.09.28 23:46modify1850.30221.06221.06220.64
5262006.09.29 01:07s/l1850.30221.06221.06220.64-5.211110.51
5272006.09.29 03:45sell1860.30220.92221.76220.50
5282006.09.29 08:59modify1860.30220.92220.92220.50
5292006.09.29 09:33t/p1860.30220.50220.92220.5073.951184.46
5302006.10.02 04:00buy1870.40221.23220.39221.65
5312006.10.02 08:08modify1870.40221.23221.23221.65
5322006.10.02 09:05s/l1870.40221.23221.23221.650.001184.46
5332006.10.02 11:45buy1880.40221.45220.61221.87
5342006.10.02 15:48modify1880.40221.45221.45221.87
5352006.10.02 16:13t/p1880.40221.87221.45221.8798.621283.08
5362006.10.03 01:15buy1890.40221.98221.14222.40
5372006.10.03 11:34modify1890.40221.98221.98222.40
5382006.10.03 11:35t/p1890.40222.40221.98222.4098.621381.70
5392006.10.04 03:45buy1900.40222.58221.74223.00
5402006.10.05 03:48s/l1900.40221.74221.74223.00-179.201202.50
5412006.10.06 10:00buy1910.40221.27220.43221.69
5422006.10.06 11:12modify1910.40221.27221.27221.69
5432006.10.06 13:42s/l1910.40221.27221.27221.690.001202.50
5442006.10.06 14:00sell1920.40221.79222.63221.37
5452006.10.06 16:04s/l1920.40222.63222.63221.37-197.181005.32
5462006.10.09 02:15buy1930.10222.35221.51222.77
5472006.10.09 04:40modify1930.10222.35222.35222.77
5482006.10.09 05:06t/p1930.10222.77222.35222.7724.661029.98
5492006.10.09 06:00sell1940.30222.86223.70222.44
5502006.10.09 09:16modify1940.30222.86222.86222.44
5512006.10.09 10:48t/p1940.30222.44222.86222.4473.951103.93
5522006.10.09 19:15sell1950.30222.33223.17221.91
5532006.10.10 02:30modify1950.30222.33222.33221.91
5542006.10.10 03:41s/l1950.30222.33222.33221.91-5.211098.72
5552006.10.10 04:45sell1960.30222.46223.30222.04
5562006.10.10 07:37modify1960.30222.46222.46222.04
5572006.10.10 08:07s/l1960.30222.46222.46222.040.001098.72
5582006.10.10 09:45buy1970.30222.40221.56222.82
5592006.10.11 09:15s/l1970.30221.56221.56222.82-143.41955.31
5602006.10.11 11:30sell1980.30222.08222.92221.66
5612006.10.11 12:12modify1980.30222.08222.08221.66
5622006.10.11 14:01s/l1980.30222.08222.08221.660.00955.31
5632006.10.11 14:45buy1990.30221.78220.94222.20
5642006.10.11 15:51modify1990.30221.78221.78222.20
5652006.10.11 18:02s/l1990.30221.78221.78222.200.00955.31
5662006.10.11 20:30buy2000.30221.90221.06222.32
5672006.10.12 01:02modify2000.30221.90221.90222.32
5682006.10.12 01:42s/l2000.30221.90221.90222.3213.52968.83
5692006.10.12 06:15buy2010.30222.09221.25222.51
5702006.10.12 10:11modify2010.30222.09222.09222.51
5712006.10.12 10:36s/l2010.30222.09222.09222.510.00968.83
5722006.10.12 12:00sell2020.30221.97222.81221.55
5732006.10.12 12:35modify2020.30221.97221.97221.55
5742006.10.12 13:18s/l2020.30221.97221.97221.550.00968.83
5752006.10.12 20:00sell2030.30221.87222.71221.45
5762006.10.16 09:21modify2030.30221.87221.87221.45
5772006.10.16 09:46s/l2030.30221.87221.87221.45-10.43958.41
5782006.10.16 12:00sell2040.30222.06222.90221.64
5792006.10.16 12:46modify2040.30222.06222.06221.64
5802006.10.16 14:43s/l2040.30222.06222.06221.640.00958.41
5812006.10.16 15:00buy2050.30221.90221.06222.32
5822006.10.17 16:44modify2050.30221.90221.90222.32
5832006.10.17 17:00s/l2050.30221.90221.90222.324.51962.92
5842006.10.18 07:45buy2060.30221.94221.10222.36
5852006.10.18 10:31modify2060.30221.94221.94222.36
5862006.10.18 10:32s/l2060.30221.94221.94222.360.00962.92
5872006.10.18 11:00sell2070.30222.02222.86221.60
5882006.10.19 10:31modify2070.30222.02222.02221.60
5892006.10.19 10:31s/l2070.30222.02222.02221.60-15.64947.28
5902006.10.19 17:00sell2080.30221.97222.81221.55
5912006.10.20 13:24s/l2080.30222.81222.81221.55-153.09794.19