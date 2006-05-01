|Symbol
|GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.05.01 00:00 - 2006.10.20 22:45 (2006.05.01 - 2006.10.30)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=1; MaximumRisk=0.3; DecreaseFactor=3; PrefSettings=true; MM=true; AccountIsMicro=false; TakeProfit=0; StopLoss=0; TrailingStop=0; UseSignal1=true; UseSignal2=true; UseSignal3=true; UseSignal4=true; UseSignal5=true; SMAPeriod=0; SMA2Bars=0; Percent=0; EnvelopePeriod=0; OSMAFast=0; OSMASlow=0; OSMASignal=0; TradeFrom1=0; TradeUntil1=24; TradeFrom2=0; TradeUntil2=0; TradeFrom3=0; TradeUntil3=0; TradeFrom4=0; TradeUntil4=0; Fast_Period=0; Fast_Price=1; Slow_Period=0; Slow_Price=1; DVBuySell=0; DVStayOut=0;
|Bars in test
|58192
|Ticks modelled
|950881
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|-205.81
|Gross profit
|10340.27
|Gross loss
|-10546.08
|Profit factor
|0.98
|Expected payoff
|-0.99
|Absolute drawdown
|205.81
|Maximal drawdown
|3892.96 (83.06%)
|Relative drawdown
|83.06% (3892.96)
|Total trades
|208
|Short positions (won %)
|103 (66.02%)
|Long positions (won %)
|105 (89.52%)
|Profit trades (% of total)
|162 (77.88%)
|Loss trades (% of total)
|46 (22.12%)
|Largest
|profit trade
|320.42
|loss trade
|-669.27
|Average
|profit trade
|63.83
|loss trade
|-229.26
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|17 (535.39)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-485.36)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1611.24 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-1163.72 (2)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.05.01 14:45
|buy
|1
|0.30
|206.48
|205.64
|206.90
|2
|2006.05.01 15:12
|modify
|1
|0.30
|206.48
|206.48
|206.90
|3
|2006.05.01 15:34
|t/p
|1
|0.30
|206.90
|206.48
|206.90
|73.96
|1073.96
|4
|2006.05.02 06:00
|buy
|2
|0.30
|207.32
|206.48
|207.74
|5
|2006.05.02 08:43
|modify
|2
|0.30
|207.32
|207.32
|207.74
|6
|2006.05.02 09:06
|t/p
|2
|0.30
|207.74
|207.32
|207.74
|73.97
|1147.93
|7
|2006.05.02 18:45
|sell
|3
|0.30
|208.75
|209.59
|208.33
|8
|2006.05.02 19:43
|modify
|3
|0.30
|208.75
|208.75
|208.33
|9
|2006.05.02 19:55
|t/p
|3
|0.30
|208.33
|208.75
|208.33
|73.94
|1221.87
|10
|2006.05.02 23:00
|buy
|4
|0.40
|208.57
|207.73
|208.99
|11
|2006.05.03 05:01
|modify
|4
|0.40
|208.57
|208.57
|208.99
|12
|2006.05.03 05:19
|s/l
|4
|0.40
|208.57
|208.57
|208.99
|6.01
|1227.88
|13
|2006.05.03 10:00
|buy
|5
|0.40
|208.33
|207.49
|208.75
|14
|2006.05.03 11:58
|modify
|5
|0.40
|208.33
|208.33
|208.75
|15
|2006.05.03 12:17
|t/p
|5
|0.40
|208.75
|208.33
|208.75
|98.62
|1326.50
|16
|2006.05.03 14:30
|sell
|6
|0.40
|208.82
|209.66
|208.40
|17
|2006.05.03 15:46
|modify
|6
|0.40
|208.82
|208.82
|208.40
|18
|2006.05.03 16:12
|s/l
|6
|0.40
|208.82
|208.82
|208.40
|0.00
|1326.50
|19
|2006.05.04 00:45
|buy
|7
|0.40
|209.33
|208.49
|209.75
|20
|2006.05.04 06:25
|modify
|7
|0.40
|209.33
|209.33
|209.75
|21
|2006.05.04 08:07
|t/p
|7
|0.40
|209.75
|209.33
|209.75
|98.62
|1425.12
|22
|2006.05.04 11:15
|buy
|8
|0.40
|209.47
|208.63
|209.89
|23
|2006.05.04 12:09
|modify
|8
|0.40
|209.47
|209.47
|209.89
|24
|2006.05.04 12:15
|t/p
|8
|0.40
|209.89
|209.47
|209.89
|98.62
|1523.74
|25
|2006.05.04 12:15
|sell
|9
|0.50
|209.89
|210.73
|209.47
|26
|2006.05.04 14:56
|modify
|9
|0.50
|209.89
|209.89
|209.47
|27
|2006.05.04 15:04
|s/l
|9
|0.50
|209.89
|209.89
|209.47
|0.00
|1523.74
|28
|2006.05.04 17:45
|buy
|10
|0.50
|209.54
|208.70
|209.96
|29
|2006.05.04 18:03
|modify
|10
|0.50
|209.54
|209.54
|209.96
|30
|2006.05.04 19:40
|t/p
|10
|0.50
|209.96
|209.54
|209.96
|123.27
|1647.01
|31
|2006.05.04 19:40
|sell
|11
|0.50
|209.99
|210.83
|209.57
|32
|2006.05.05 13:07
|s/l
|11
|0.50
|210.83
|210.83
|209.57
|-255.17
|1391.84
|33
|2006.05.05 15:30
|buy
|12
|0.40
|209.81
|208.97
|210.23
|34
|2006.05.05 16:42
|s/l
|12
|0.40
|208.97
|208.97
|210.23
|-197.23
|1194.61
|35
|2006.05.08 17:15
|sell
|13
|0.10
|207.35
|208.19
|206.93
|36
|2006.05.09 02:27
|modify
|13
|0.10
|207.35
|207.35
|206.93
|37
|2006.05.09 02:31
|t/p
|13
|0.10
|206.93
|207.35
|206.93
|22.91
|1217.53
|38
|2006.05.09 02:45
|buy
|14
|0.40
|206.91
|206.07
|207.33
|39
|2006.05.09 03:59
|modify
|14
|0.40
|206.91
|206.91
|207.33
|40
|2006.05.09 04:21
|t/p
|14
|0.40
|207.33
|206.91
|207.33
|98.62
|1316.15
|41
|2006.05.09 15:00
|sell
|15
|0.40
|207.18
|208.02
|206.76
|42
|2006.05.10 08:48
|modify
|15
|0.40
|207.18
|207.18
|206.76
|43
|2006.05.10 08:53
|s/l
|15
|0.40
|207.18
|207.18
|206.76
|-6.95
|1309.20
|44
|2006.05.10 17:30
|sell
|16
|0.40
|206.27
|207.11
|205.85
|45
|2006.05.10 17:44
|modify
|16
|0.40
|206.27
|206.27
|205.85
|46
|2006.05.10 18:11
|s/l
|16
|0.40
|206.27
|206.27
|205.85
|0.00
|1309.20
|47
|2006.05.10 20:30
|buy
|17
|0.40
|205.86
|205.02
|206.28
|48
|2006.05.10 20:33
|modify
|17
|0.40
|205.86
|205.86
|206.28
|49
|2006.05.10 20:43
|s/l
|17
|0.40
|205.86
|205.86
|206.28
|0.00
|1309.20
|50
|2006.05.10 20:43
|buy
|18
|0.40
|205.91
|205.07
|206.33
|51
|2006.05.10 22:07
|modify
|18
|0.40
|205.91
|205.91
|206.33
|52
|2006.05.10 22:17
|s/l
|18
|0.40
|205.91
|205.91
|206.33
|0.00
|1309.20
|53
|2006.05.11 00:15
|sell
|19
|0.40
|206.26
|207.10
|205.84
|54
|2006.05.11 09:06
|modify
|19
|0.40
|206.26
|206.26
|205.84
|55
|2006.05.11 09:06
|s/l
|19
|0.40
|206.26
|206.26
|205.84
|0.00
|1309.20
|56
|2006.05.12 02:00
|buy
|20
|0.40
|207.83
|206.99
|208.25
|57
|2006.05.12 15:04
|modify
|20
|0.40
|207.83
|207.83
|208.25
|58
|2006.05.12 15:13
|s/l
|20
|0.40
|207.83
|207.83
|208.25
|0.00
|1309.20
|59
|2006.05.15 16:45
|sell
|21
|0.40
|207.69
|208.53
|207.27
|60
|2006.05.15 17:04
|modify
|21
|0.40
|207.69
|207.69
|207.27
|61
|2006.05.15 17:09
|t/p
|21
|0.40
|207.27
|207.69
|207.27
|98.59
|1407.79
|62
|2006.05.15 19:15
|buy
|22
|0.40
|207.42
|206.58
|207.84
|63
|2006.05.15 22:49
|modify
|22
|0.40
|207.42
|207.42
|207.84
|64
|2006.05.15 23:25
|s/l
|22
|0.40
|207.42
|207.42
|207.84
|0.00
|1407.79
|65
|2006.05.16 00:15
|sell
|23
|0.40
|207.85
|208.69
|207.43
|66
|2006.05.16 01:06
|modify
|23
|0.40
|207.85
|207.85
|207.43
|67
|2006.05.16 01:36
|s/l
|23
|0.40
|207.85
|207.85
|207.43
|0.00
|1407.79
|68
|2006.05.16 11:45
|sell
|24
|0.40
|207.28
|208.12
|206.86
|69
|2006.05.17 00:30
|modify
|24
|0.40
|207.28
|207.28
|206.86
|70
|2006.05.17 02:14
|t/p
|24
|0.40
|206.86
|207.28
|206.86
|91.64
|1499.43
|71
|2006.05.17 07:00
|sell
|25
|0.40
|207.12
|207.96
|206.70
|72
|2006.05.17 09:08
|modify
|25
|0.40
|207.12
|207.12
|206.70
|73
|2006.05.17 10:30
|s/l
|25
|0.40
|207.12
|207.12
|206.70
|0.00
|1499.43
|74
|2006.05.17 11:45
|buy
|26
|0.40
|207.12
|206.28
|207.54
|75
|2006.05.17 12:21
|modify
|26
|0.40
|207.12
|207.12
|207.54
|76
|2006.05.17 12:45
|s/l
|26
|0.40
|207.12
|207.12
|207.54
|0.00
|1499.43
|77
|2006.05.17 16:30
|buy
|27
|0.40
|206.92
|206.08
|207.34
|78
|2006.05.17 17:21
|modify
|27
|0.40
|206.92
|206.92
|207.34
|79
|2006.05.17 17:22
|t/p
|27
|0.40
|207.34
|206.92
|207.34
|98.62
|1598.05
|80
|2006.05.18 10:15
|sell
|28
|0.50
|208.96
|209.80
|208.54
|81
|2006.05.18 11:35
|modify
|28
|0.50
|208.96
|208.96
|208.54
|82
|2006.05.18 11:44
|s/l
|28
|0.50
|208.96
|208.96
|208.54
|0.00
|1598.05
|83
|2006.05.18 19:00
|buy
|29
|0.50
|209.47
|208.63
|209.89
|84
|2006.05.18 21:03
|modify
|29
|0.50
|209.47
|209.47
|209.89
|85
|2006.05.18 21:49
|t/p
|29
|0.50
|209.89
|209.47
|209.89
|123.27
|1721.32
|86
|2006.05.19 09:15
|buy
|30
|0.50
|209.26
|208.42
|209.68
|87
|2006.05.19 09:41
|modify
|30
|0.50
|209.26
|209.26
|209.68
|88
|2006.05.19 09:42
|t/p
|30
|0.50
|209.68
|209.26
|209.68
|123.27
|1844.59
|89
|2006.05.19 14:00
|buy
|31
|0.60
|209.62
|208.78
|210.04
|90
|2006.05.19 14:16
|modify
|31
|0.60
|209.62
|209.62
|210.04
|91
|2006.05.19 14:22
|s/l
|31
|0.60
|209.62
|209.62
|210.04
|0.00
|1844.59
|92
|2006.05.19 14:30
|buy
|32
|0.60
|209.64
|208.80
|210.06
|93
|2006.05.19 16:45
|modify
|32
|0.60
|209.64
|209.64
|210.06
|94
|2006.05.19 16:46
|s/l
|32
|0.60
|209.64
|209.64
|210.06
|0.00
|1844.59
|95
|2006.05.19 19:00
|sell
|33
|0.60
|209.64
|210.48
|209.22
|96
|2006.05.22 08:26
|s/l
|33
|0.60
|210.48
|210.48
|209.22
|-306.21
|1538.38
|97
|2006.05.23 07:00
|buy
|34
|0.50
|209.70
|208.86
|210.12
|98
|2006.05.23 07:27
|modify
|34
|0.50
|209.70
|209.70
|210.12
|99
|2006.05.23 07:38
|s/l
|34
|0.50
|209.70
|209.70
|210.12
|0.00
|1538.38
|100
|2006.05.23 15:00
|buy
|35
|0.50
|209.66
|208.82
|210.08
|101
|2006.05.23 15:36
|modify
|35
|0.50
|209.66
|209.66
|210.08
|102
|2006.05.23 15:38
|s/l
|35
|0.50
|209.66
|209.66
|210.08
|0.00
|1538.38
|103
|2006.05.23 21:00
|sell
|36
|0.50
|209.73
|210.57
|209.31
|104
|2006.05.23 22:47
|s/l
|36
|0.50
|210.57
|210.57
|209.31
|-246.48
|1291.90
|105
|2006.05.24 09:45
|buy
|37
|0.10
|210.50
|209.66
|210.92
|106
|2006.05.24 10:03
|modify
|37
|0.10
|210.50
|210.50
|210.92
|107
|2006.05.24 11:21
|t/p
|37
|0.10
|210.92
|210.50
|210.92
|24.66
|1316.56
|108
|2006.05.24 19:30
|sell
|38
|0.40
|210.67
|211.51
|210.25
|109
|2006.05.25 08:27
|modify
|38
|0.40
|210.67
|210.67
|210.25
|110
|2006.05.25 08:40
|s/l
|38
|0.40
|210.67
|210.67
|210.25
|-20.85
|1295.71
|111
|2006.05.25 09:30
|sell
|39
|0.40
|210.83
|211.67
|210.41
|112
|2006.05.25 09:58
|modify
|39
|0.40
|210.83
|210.83
|210.41
|113
|2006.05.25 12:07
|t/p
|39
|0.40
|210.41
|210.83
|210.41
|98.59
|1394.30
|114
|2006.05.26 00:00
|sell
|40
|0.40
|209.59
|210.43
|209.17
|115
|2006.05.26 01:46
|modify
|40
|0.40
|209.59
|209.59
|209.17
|116
|2006.05.26 01:46
|t/p
|40
|0.40
|209.17
|209.59
|209.17
|98.59
|1492.89
|117
|2006.05.26 06:00
|sell
|41
|0.40
|209.55
|210.39
|209.13
|118
|2006.05.26 09:41
|modify
|41
|0.40
|209.55
|209.55
|209.13
|119
|2006.05.26 09:59
|s/l
|41
|0.40
|209.55
|209.55
|209.13
|0.00
|1492.89
|120
|2006.05.26 10:45
|buy
|42
|0.40
|209.60
|208.76
|210.02
|121
|2006.05.26 15:32
|t/p
|42
|0.40
|210.02
|208.76
|210.02
|98.61
|1591.50
|122
|2006.05.29 02:00
|buy
|43
|0.50
|209.04
|208.20
|209.46
|123
|2006.05.29 17:07
|modify
|43
|0.50
|209.04
|209.04
|209.46
|124
|2006.05.29 20:14
|s/l
|43
|0.50
|209.04
|209.04
|209.46
|0.00
|1591.50
|125
|2006.05.30 01:00
|sell
|44
|0.50
|209.33
|210.17
|208.91
|126
|2006.05.30 01:26
|modify
|44
|0.50
|209.33
|209.33
|208.91
|127
|2006.05.30 01:52
|s/l
|44
|0.50
|209.33
|209.33
|208.91
|0.00
|1591.50
|128
|2006.05.30 07:00
|buy
|45
|0.50
|209.30
|208.46
|209.72
|129
|2006.05.30 08:30
|modify
|45
|0.50
|209.30
|209.30
|209.72
|130
|2006.05.30 08:58
|s/l
|45
|0.50
|209.30
|209.30
|209.72
|0.00
|1591.50
|131
|2006.05.30 09:15
|sell
|46
|0.50
|209.43
|210.27
|209.01
|132
|2006.05.30 11:51
|s/l
|46
|0.50
|210.27
|210.27
|209.01
|-246.48
|1345.02
|133
|2006.05.31 04:00
|sell
|47
|0.40
|211.25
|212.09
|210.83
|134
|2006.05.31 05:30
|modify
|47
|0.40
|211.25
|211.25
|210.83
|135
|2006.05.31 06:22
|s/l
|47
|0.40
|211.25
|211.25
|210.83
|0.00
|1345.02
|136
|2006.05.31 17:00
|buy
|48
|0.40
|209.83
|208.99
|210.25
|137
|2006.05.31 17:02
|modify
|48
|0.40
|209.83
|209.83
|210.25
|138
|2006.05.31 17:35
|t/p
|48
|0.40
|210.25
|209.83
|210.25
|98.62
|1443.64
|139
|2006.05.31 19:15
|sell
|49
|0.40
|210.44
|211.28
|210.02
|140
|2006.06.01 03:24
|modify
|49
|0.40
|210.44
|210.44
|210.02
|141
|2006.06.01 09:03
|t/p
|49
|0.40
|210.02
|210.44
|210.02
|77.74
|1521.38
|142
|2006.06.01 10:15
|sell
|50
|0.50
|210.35
|211.19
|209.93
|143
|2006.06.01 16:37
|modify
|50
|0.50
|210.35
|210.35
|209.93
|144
|2006.06.01 17:19
|t/p
|50
|0.50
|209.93
|210.35
|209.93
|123.24
|1644.62
|145
|2006.06.01 23:15
|buy
|51
|0.50
|210.11
|209.27
|210.53
|146
|2006.06.02 08:05
|modify
|51
|0.50
|210.11
|210.11
|210.53
|147
|2006.06.02 08:17
|s/l
|51
|0.50
|210.11
|210.11
|210.53
|7.51
|1652.13
|148
|2006.06.02 08:30
|buy
|52
|0.50
|210.24
|209.40
|210.66
|149
|2006.06.02 11:16
|modify
|52
|0.50
|210.24
|210.24
|210.66
|150
|2006.06.02 11:52
|t/p
|52
|0.50
|210.66
|210.24
|210.66
|123.27
|1775.40
|151
|2006.06.02 16:45
|buy
|53
|0.50
|210.18
|209.34
|210.60
|152
|2006.06.05 00:10
|modify
|53
|0.50
|210.18
|210.18
|210.60
|153
|2006.06.05 00:38
|s/l
|53
|0.50
|210.18
|210.18
|210.60
|7.51
|1782.92
|154
|2006.06.05 04:00
|buy
|54
|0.50
|210.19
|209.35
|210.61
|155
|2006.06.05 08:08
|modify
|54
|0.50
|210.19
|210.19
|210.61
|156
|2006.06.05 08:57
|s/l
|54
|0.50
|210.19
|210.19
|210.61
|0.00
|1782.92
|157
|2006.06.05 14:45
|buy
|55
|0.50
|210.04
|209.20
|210.46
|158
|2006.06.06 00:41
|modify
|55
|0.50
|210.04
|210.04
|210.46
|159
|2006.06.06 01:08
|s/l
|55
|0.50
|210.04
|210.04
|210.46
|7.51
|1790.43
|160
|2006.06.06 10:45
|buy
|56
|0.50
|210.25
|209.41
|210.67
|161
|2006.06.06 15:08
|modify
|56
|0.50
|210.25
|210.25
|210.67
|162
|2006.06.06 16:09
|t/p
|56
|0.50
|210.67
|210.25
|210.67
|123.28
|1913.71
|163
|2006.06.06 16:09
|sell
|57
|0.60
|210.68
|211.52
|210.26
|164
|2006.06.07 03:34
|modify
|57
|0.60
|210.68
|210.68
|210.26
|165
|2006.06.07 04:05
|s/l
|57
|0.60
|210.68
|210.68
|210.26
|-10.43
|1903.29
|166
|2006.06.07 09:45
|buy
|58
|0.60
|210.50
|209.66
|210.92
|167
|2006.06.07 10:51
|modify
|58
|0.60
|210.50
|210.50
|210.92
|168
|2006.06.07 14:01
|s/l
|58
|0.60
|210.50
|210.50
|210.92
|0.00
|1903.29
|169
|2006.06.07 15:30
|buy
|59
|0.60
|210.73
|209.89
|211.15
|170
|2006.06.07 15:36
|modify
|59
|0.60
|210.73
|210.73
|211.15
|171
|2006.06.07 15:45
|s/l
|59
|0.60
|210.73
|210.73
|211.15
|0.00
|1903.29
|172
|2006.06.07 16:00
|buy
|60
|0.60
|210.73
|209.89
|211.15
|173
|2006.06.08 07:42
|modify
|60
|0.60
|210.73
|210.73
|211.15
|174
|2006.06.08 08:35
|s/l
|60
|0.60
|210.73
|210.73
|211.15
|27.05
|1930.33
|175
|2006.06.08 09:45
|buy
|61
|0.60
|210.60
|209.76
|211.02
|176
|2006.06.08 13:53
|modify
|61
|0.60
|210.60
|210.60
|211.02
|177
|2006.06.08 13:53
|s/l
|61
|0.60
|210.60
|210.60
|211.02
|0.00
|1930.33
|178
|2006.06.08 16:45
|buy
|62
|0.60
|210.41
|209.57
|210.83
|179
|2006.06.12 10:14
|modify
|62
|0.60
|210.41
|210.41
|210.83
|180
|2006.06.12 10:48
|t/p
|62
|0.60
|210.83
|210.41
|210.83
|165.95
|2096.29
|181
|2006.06.12 15:45
|buy
|63
|0.60
|210.69
|209.85
|211.11
|182
|2006.06.13 07:26
|modify
|63
|0.60
|210.69
|210.69
|211.11
|183
|2006.06.13 10:10
|s/l
|63
|0.60
|210.69
|210.69
|211.11
|9.02
|2105.30
|184
|2006.06.13 22:15
|buy
|64
|0.60
|211.43
|210.59
|211.85
|185
|2006.06.14 09:01
|modify
|64
|0.60
|211.43
|211.43
|211.85
|186
|2006.06.14 09:28
|s/l
|64
|0.60
|211.43
|211.43
|211.85
|9.02
|2114.32
|187
|2006.06.15 04:00
|sell
|65
|0.60
|211.98
|212.82
|211.56
|188
|2006.06.15 15:27
|s/l
|65
|0.60
|212.82
|212.82
|211.56
|-295.78
|1818.54
|189
|2006.06.15 21:30
|buy
|66
|0.50
|212.41
|211.57
|212.83
|190
|2006.06.16 10:00
|modify
|66
|0.50
|212.41
|212.41
|212.83
|191
|2006.06.16 11:18
|t/p
|66
|0.50
|212.83
|212.41
|212.83
|130.78
|1949.32
|192
|2006.06.16 17:00
|buy
|67
|0.60
|212.77
|211.93
|213.19
|193
|2006.06.16 17:19
|modify
|67
|0.60
|212.77
|212.77
|213.19
|194
|2006.06.16 17:29
|s/l
|67
|0.60
|212.77
|212.77
|213.19
|0.00
|1949.32
|195
|2006.06.16 21:00
|sell
|68
|0.60
|213.11
|213.95
|212.69
|196
|2006.06.19 16:07
|modify
|68
|0.60
|213.11
|213.11
|212.69
|197
|2006.06.19 16:20
|t/p
|68
|0.60
|212.69
|213.11
|212.69
|137.45
|2086.78
|198
|2006.06.19 23:00
|sell
|69
|0.60
|212.72
|213.56
|212.30
|199
|2006.06.20 00:02
|modify
|69
|0.60
|212.72
|212.72
|212.30
|200
|2006.06.20 07:14
|t/p
|69
|0.60
|212.30
|212.72
|212.30
|137.46
|2224.24
|201
|2006.06.20 20:00
|buy
|70
|0.70
|211.62
|210.78
|212.04
|202
|2006.06.21 01:02
|modify
|70
|0.70
|211.62
|211.62
|212.04
|203
|2006.06.21 03:02
|s/l
|70
|0.70
|211.62
|211.62
|212.04
|10.52
|2234.76
|204
|2006.06.21 03:45
|buy
|71
|0.70
|211.60
|210.76
|212.02
|205
|2006.06.21 06:23
|modify
|71
|0.70
|211.60
|211.60
|212.02
|206
|2006.06.21 09:48
|s/l
|71
|0.70
|211.60
|211.60
|212.02
|0.00
|2234.76
|207
|2006.06.21 10:30
|buy
|72
|0.70
|211.73
|210.89
|212.15
|208
|2006.06.21 14:19
|modify
|72
|0.70
|211.73
|211.73
|212.15
|209
|2006.06.21 14:33
|t/p
|72
|0.70
|212.15
|211.73
|212.15
|172.57
|2407.33
|210
|2006.06.21 14:33
|sell
|73
|0.70
|212.15
|212.99
|211.73
|211
|2006.06.21 15:29
|modify
|73
|0.70
|212.15
|212.15
|211.73
|212
|2006.06.21 18:23
|t/p
|73
|0.70
|211.73
|212.15
|211.73
|172.54
|2579.87
|213
|2006.06.21 22:45
|sell
|74
|0.80
|211.89
|212.73
|211.47
|214
|2006.06.22 03:19
|modify
|74
|0.80
|211.89
|211.89
|211.47
|215
|2006.06.22 04:33
|s/l
|74
|0.80
|211.89
|211.89
|211.47
|-41.70
|2538.17
|216
|2006.06.22 05:15
|sell
|75
|0.80
|211.93
|212.77
|211.51
|217
|2006.06.22 13:05
|modify
|75
|0.80
|211.93
|211.93
|211.51
|218
|2006.06.22 13:20
|t/p
|75
|0.80
|211.51
|211.93
|211.51
|197.18
|2735.35
|219
|2006.06.22 17:30
|sell
|76
|0.80
|211.99
|212.83
|211.57
|220
|2006.06.23 13:49
|modify
|76
|0.80
|211.99
|211.99
|211.57
|221
|2006.06.23 14:11
|t/p
|76
|0.80
|211.57
|211.99
|211.57
|183.28
|2918.63
|222
|2006.06.26 05:00
|sell
|77
|0.90
|212.00
|212.84
|211.58
|223
|2006.06.26 06:00
|modify
|77
|0.90
|212.00
|212.00
|211.58
|224
|2006.06.26 09:19
|s/l
|77
|0.90
|212.00
|212.00
|211.58
|0.00
|2918.63
|225
|2006.06.26 10:00
|sell
|78
|0.90
|211.90
|212.74
|211.48
|226
|2006.06.26 12:42
|modify
|78
|0.90
|211.90
|211.90
|211.48
|227
|2006.06.26 13:25
|t/p
|78
|0.90
|211.48
|211.90
|211.48
|221.83
|3140.46
|228
|2006.06.26 13:25
|buy
|79
|0.90
|211.46
|210.62
|211.88
|229
|2006.06.26 13:51
|modify
|79
|0.90
|211.46
|211.46
|211.88
|230
|2006.06.26 16:00
|s/l
|79
|0.90
|211.46
|211.46
|211.88
|0.00
|3140.46
|231
|2006.06.26 18:45
|sell
|80
|0.90
|211.87
|212.71
|211.45
|232
|2006.06.27 03:20
|modify
|80
|0.90
|211.87
|211.87
|211.45
|233
|2006.06.27 05:54
|s/l
|80
|0.90
|211.87
|211.87
|211.45
|-15.64
|3124.82
|234
|2006.06.27 07:45
|sell
|81
|0.90
|211.89
|212.73
|211.47
|235
|2006.06.27 10:13
|modify
|81
|0.90
|211.89
|211.89
|211.47
|236
|2006.06.27 10:59
|s/l
|81
|0.90
|211.89
|211.89
|211.47
|0.00
|3124.82
|237
|2006.06.27 22:15
|buy
|82
|0.90
|211.90
|211.06
|212.32
|238
|2006.06.29 11:52
|s/l
|82
|0.90
|211.06
|211.06
|212.32
|-389.67
|2735.15
|239
|2006.06.30 01:15
|sell
|83
|0.80
|210.49
|211.33
|210.07
|240
|2006.06.30 01:34
|modify
|83
|0.80
|210.49
|210.49
|210.07
|241
|2006.06.30 01:56
|s/l
|83
|0.80
|210.49
|210.49
|210.07
|0.00
|2735.15
|242
|2006.06.30 02:00
|sell
|84
|0.80
|210.45
|211.29
|210.03
|243
|2006.06.30 08:14
|modify
|84
|0.80
|210.45
|210.45
|210.03
|244
|2006.06.30 09:19
|t/p
|84
|0.80
|210.03
|210.45
|210.03
|197.19
|2932.34
|245
|2006.06.30 14:00
|sell
|85
|0.90
|210.57
|211.41
|210.15
|246
|2006.06.30 16:59
|s/l
|85
|0.90
|211.41
|211.41
|210.15
|-443.67
|2488.67
|247
|2006.07.03 09:00
|buy
|86
|0.70
|211.55
|210.71
|211.97
|248
|2006.07.03 12:17
|modify
|86
|0.70
|211.55
|211.55
|211.97
|249
|2006.07.03 13:42
|s/l
|86
|0.70
|211.55
|211.55
|211.97
|0.00
|2488.67
|250
|2006.07.04 03:45
|buy
|87
|0.70
|211.14
|210.30
|211.56
|251
|2006.07.04 04:22
|modify
|87
|0.70
|211.14
|211.14
|211.56
|252
|2006.07.04 05:24
|s/l
|87
|0.70
|211.14
|211.14
|211.56
|0.00
|2488.67
|253
|2006.07.04 05:24
|buy
|88
|0.70
|211.21
|210.37
|211.63
|254
|2006.07.04 07:15
|modify
|88
|0.70
|211.21
|211.21
|211.63
|255
|2006.07.04 08:18
|s/l
|88
|0.70
|211.21
|211.21
|211.63
|0.00
|2488.67
|256
|2006.07.04 11:30
|buy
|89
|0.70
|211.40
|210.56
|211.82
|257
|2006.07.04 14:37
|modify
|89
|0.70
|211.40
|211.40
|211.82
|258
|2006.07.04 16:34
|s/l
|89
|0.70
|211.40
|211.40
|211.82
|0.00
|2488.67
|259
|2006.07.05 05:30
|buy
|90
|0.70
|211.81
|210.97
|212.23
|260
|2006.07.05 10:39
|modify
|90
|0.70
|211.81
|211.81
|212.23
|261
|2006.07.05 11:17
|t/p
|90
|0.70
|212.23
|211.81
|212.23
|172.58
|2661.25
|262
|2006.07.05 14:45
|buy
|91
|0.80
|211.65
|210.81
|212.07
|263
|2006.07.05 15:35
|modify
|91
|0.80
|211.65
|211.65
|212.07
|264
|2006.07.05 16:39
|t/p
|91
|0.80
|212.07
|211.65
|212.07
|197.23
|2858.48
|265
|2006.07.05 17:00
|sell
|92
|0.90
|212.11
|212.95
|211.69
|266
|2006.07.06 12:57
|modify
|92
|0.90
|212.11
|212.11
|211.69
|267
|2006.07.06 14:34
|s/l
|92
|0.90
|212.11
|212.11
|211.69
|-46.91
|2811.57
|268
|2006.07.06 21:45
|sell
|93
|0.80
|211.53
|212.37
|211.11
|269
|2006.07.07 09:20
|modify
|93
|0.80
|211.53
|211.53
|211.11
|270
|2006.07.07 09:30
|t/p
|93
|0.80
|211.11
|211.53
|211.11
|183.28
|2994.85
|271
|2006.07.07 21:15
|sell
|94
|0.90
|211.11
|211.95
|210.69
|272
|2006.07.10 00:00
|modify
|94
|0.90
|211.11
|211.11
|210.69
|273
|2006.07.10 00:13
|t/p
|94
|0.90
|210.69
|211.11
|210.69
|206.19
|3201.04
|274
|2006.07.10 17:00
|sell
|95
|1.00
|210.00
|210.84
|209.58
|275
|2006.07.11 15:15
|s/l
|95
|1.00
|210.84
|210.84
|209.58
|-510.33
|2690.72
|276
|2006.07.12 03:00
|buy
|96
|0.80
|210.81
|209.97
|211.23
|277
|2006.07.12 03:56
|modify
|96
|0.80
|210.81
|210.81
|211.23
|278
|2006.07.12 08:24
|t/p
|96
|0.80
|211.23
|210.81
|211.23
|197.23
|2887.95
|279
|2006.07.12 18:00
|buy
|97
|0.90
|211.80
|210.96
|212.22
|280
|2006.07.13 12:01
|modify
|97
|0.90
|211.80
|211.80
|212.22
|281
|2006.07.13 12:09
|s/l
|97
|0.90
|211.80
|211.80
|212.22
|40.57
|2928.52
|282
|2006.07.14 10:00
|buy
|98
|0.90
|212.91
|212.07
|213.33
|283
|2006.07.14 12:24
|modify
|98
|0.90
|212.91
|212.91
|213.33
|284
|2006.07.14 12:41
|t/p
|98
|0.90
|213.33
|212.91
|213.33
|221.88
|3150.40
|285
|2006.07.14 13:30
|sell
|99
|0.90
|213.37
|214.21
|212.95
|286
|2006.07.17 10:16
|modify
|99
|0.90
|213.37
|213.37
|212.95
|287
|2006.07.17 11:25
|t/p
|99
|0.90
|212.95
|213.37
|212.95
|206.19
|3356.59
|288
|2006.07.17 16:45
|sell
|100
|1.00
|213.22
|214.06
|212.80
|289
|2006.07.17 17:21
|modify
|100
|1.00
|213.22
|213.22
|212.80
|290
|2006.07.17 18:02
|s/l
|100
|1.00
|213.22
|213.22
|212.80
|0.00
|3356.59
|291
|2006.07.18 23:15
|buy
|101
|1.00
|214.21
|213.37
|214.63
|292
|2006.07.19 08:29
|modify
|101
|1.00
|214.21
|214.21
|214.63
|293
|2006.07.19 09:12
|t/p
|101
|1.00
|214.63
|214.21
|214.63
|261.57
|3618.16
|294
|2006.07.19 16:30
|buy
|102
|1.10
|214.99
|214.15
|215.41
|295
|2006.07.19 16:59
|modify
|102
|1.10
|214.99
|214.99
|215.41
|296
|2006.07.19 17:40
|s/l
|102
|1.10
|214.99
|214.99
|215.41
|0.00
|3618.16
|297
|2006.07.20 01:00
|buy
|103
|1.10
|215.35
|214.51
|215.77
|298
|2006.07.20 09:55
|modify
|103
|1.10
|215.35
|215.35
|215.77
|299
|2006.07.20 10:10
|s/l
|103
|1.10
|215.35
|215.35
|215.77
|0.00
|3618.16
|300
|2006.07.20 10:45
|sell
|104
|1.10
|215.58
|216.42
|215.16
|301
|2006.07.20 14:02
|s/l
|104
|1.10
|216.42
|216.42
|215.16
|-542.26
|3075.90
|302
|2006.07.20 21:00
|sell
|105
|0.90
|216.09
|216.93
|215.67
|303
|2006.07.21 09:38
|modify
|105
|0.90
|216.09
|216.09
|215.67
|304
|2006.07.21 09:46
|t/p
|105
|0.90
|215.67
|216.09
|215.67
|206.19
|3282.09
|305
|2006.07.21 09:46
|buy
|106
|1.00
|215.66
|214.82
|216.08
|306
|2006.07.21 16:53
|modify
|106
|1.00
|215.66
|215.66
|216.08
|307
|2006.07.21 17:27
|t/p
|106
|1.00
|216.08
|215.66
|216.08
|246.54
|3528.63
|308
|2006.07.24 02:00
|sell
|107
|1.10
|216.14
|216.98
|215.72
|309
|2006.07.24 07:47
|modify
|107
|1.10
|216.14
|216.14
|215.72
|310
|2006.07.24 07:59
|t/p
|107
|1.10
|215.72
|216.14
|215.72
|271.12
|3799.75
|311
|2006.07.24 07:59
|buy
|108
|1.10
|215.71
|214.87
|216.13
|312
|2006.07.24 08:32
|modify
|108
|1.10
|215.71
|215.71
|216.13
|313
|2006.07.24 10:35
|t/p
|108
|1.10
|216.13
|215.71
|216.13
|271.20
|4070.95
|314
|2006.07.24 11:30
|sell
|109
|1.20
|216.16
|217.00
|215.74
|315
|2006.07.24 16:54
|modify
|109
|1.20
|216.16
|216.16
|215.74
|316
|2006.07.24 17:53
|t/p
|109
|1.20
|215.74
|216.16
|215.74
|295.77
|4366.72
|317
|2006.07.25 08:30
|sell
|110
|1.30
|216.06
|216.90
|215.64
|318
|2006.07.25 15:05
|modify
|110
|1.30
|216.06
|216.06
|215.64
|319
|2006.07.25 15:57
|s/l
|110
|1.30
|216.06
|216.06
|215.64
|0.00
|4366.72
|320
|2006.07.26 01:45
|sell
|111
|1.30
|215.67
|216.51
|215.25
|321
|2006.07.26 02:54
|modify
|111
|1.30
|215.67
|215.67
|215.25
|322
|2006.07.26 03:23
|s/l
|111
|1.30
|215.67
|215.67
|215.25
|0.00
|4366.72
|323
|2006.07.26 07:00
|sell
|112
|1.30
|215.60
|216.44
|215.18
|324
|2006.07.26 08:42
|modify
|112
|1.30
|215.60
|215.60
|215.18
|325
|2006.07.26 09:31
|t/p
|112
|1.30
|215.18
|215.60
|215.18
|320.42
|4687.14
|326
|2006.07.27 03:45
|buy
|113
|1.40
|215.66
|214.82
|216.08
|327
|2006.07.28 05:14
|s/l
|113
|1.40
|214.82
|214.82
|216.08
|-669.27
|4017.87
|328
|2006.07.28 11:45
|sell
|114
|1.20
|214.61
|215.45
|214.19
|329
|2006.07.28 14:44
|modify
|114
|1.20
|214.61
|214.61
|214.19
|330
|2006.07.28 15:25
|t/p
|114
|1.20
|214.19
|214.61
|214.19
|295.77
|4313.64
|331
|2006.07.28 15:25
|buy
|115
|1.30
|214.19
|213.35
|214.61
|332
|2006.07.31 05:55
|s/l
|115
|1.30
|213.35
|213.35
|214.61
|-621.46
|3692.17
|333
|2006.07.31 16:30
|sell
|116
|1.10
|213.40
|214.24
|212.98
|334
|2006.07.31 18:50
|s/l
|116
|1.10
|214.24
|214.24
|212.98
|-542.26
|3149.91
|335
|2006.08.01 00:45
|buy
|117
|0.30
|214.06
|213.22
|214.48
|336
|2006.08.01 10:42
|modify
|117
|0.30
|214.06
|214.06
|214.48
|337
|2006.08.01 11:03
|s/l
|117
|0.30
|214.06
|214.06
|214.48
|0.00
|3149.91
|338
|2006.08.02 01:00
|sell
|118
|0.30
|214.89
|215.73
|214.47
|339
|2006.08.02 04:26
|modify
|118
|0.30
|214.89
|214.89
|214.47
|340
|2006.08.02 07:40
|t/p
|118
|0.30
|214.47
|214.89
|214.47
|73.95
|3223.86
|341
|2006.08.02 09:45
|sell
|119
|1.00
|214.66
|215.50
|214.24
|342
|2006.08.03 11:18
|s/l
|119
|1.00
|215.50
|215.50
|214.24
|-545.09
|2678.78
|343
|2006.08.03 21:45
|buy
|120
|0.80
|217.06
|216.22
|217.48
|344
|2006.08.04 01:15
|modify
|120
|0.80
|217.06
|217.06
|217.48
|345
|2006.08.04 04:45
|s/l
|120
|0.80
|217.06
|217.06
|217.48
|12.02
|2690.80
|346
|2006.08.04 05:45
|buy
|121
|0.80
|217.12
|216.28
|217.54
|347
|2006.08.04 08:59
|modify
|121
|0.80
|217.12
|217.12
|217.54
|348
|2006.08.04 09:22
|t/p
|121
|0.80
|217.54
|217.12
|217.54
|197.24
|2888.04
|349
|2006.08.04 09:30
|sell
|122
|0.90
|217.55
|218.39
|217.13
|350
|2006.08.04 13:11
|s/l
|122
|0.90
|218.39
|218.39
|217.13
|-443.66
|2444.38
|351
|2006.08.04 17:30
|buy
|123
|0.70
|218.16
|217.32
|218.58
|352
|2006.08.04 21:09
|modify
|123
|0.70
|218.16
|218.16
|218.58
|353
|2006.08.07 00:00
|s/l
|123
|0.70
|218.16
|218.16
|218.58
|10.52
|2454.90
|354
|2006.08.07 22:15
|sell
|124
|0.70
|219.49
|220.33
|219.07
|355
|2006.08.08 00:26
|modify
|124
|0.70
|219.49
|219.49
|219.07
|356
|2006.08.08 07:21
|s/l
|124
|0.70
|219.49
|219.49
|219.07
|-12.16
|2442.74
|357
|2006.08.08 12:30
|buy
|125
|0.70
|219.41
|218.57
|219.83
|358
|2006.08.08 20:10
|modify
|125
|0.70
|219.41
|219.41
|219.83
|359
|2006.08.08 20:14
|s/l
|125
|0.70
|219.41
|219.41
|219.83
|0.00
|2442.74
|360
|2006.08.09 09:15
|buy
|126
|0.70
|219.69
|218.85
|220.11
|361
|2006.08.09 09:43
|modify
|126
|0.70
|219.69
|219.69
|220.11
|362
|2006.08.09 10:18
|s/l
|126
|0.70
|219.69
|219.69
|220.11
|0.00
|2442.74
|363
|2006.08.09 11:30
|sell
|127
|0.70
|219.74
|220.58
|219.32
|364
|2006.08.09 11:36
|modify
|127
|0.70
|219.74
|219.74
|219.32
|365
|2006.08.09 13:01
|t/p
|127
|0.70
|219.32
|219.74
|219.32
|172.53
|2615.27
|366
|2006.08.09 13:15
|buy
|128
|0.80
|219.30
|218.46
|219.72
|367
|2006.08.09 14:32
|modify
|128
|0.80
|219.30
|219.30
|219.72
|368
|2006.08.09 15:44
|t/p
|128
|0.80
|219.72
|219.30
|219.72
|197.23
|2812.50
|369
|2006.08.09 21:00
|buy
|129
|0.80
|219.56
|218.72
|219.98
|370
|2006.08.09 22:02
|modify
|129
|0.80
|219.56
|219.56
|219.98
|371
|2006.08.09 23:15
|s/l
|129
|0.80
|219.56
|219.56
|219.98
|0.00
|2812.50
|372
|2006.08.09 23:45
|sell
|130
|0.80
|219.66
|220.50
|219.24
|373
|2006.08.10 06:05
|modify
|130
|0.80
|219.66
|219.66
|219.24
|374
|2006.08.10 07:34
|t/p
|130
|0.80
|219.24
|219.66
|219.24
|155.48
|2967.98
|375
|2006.08.10 22:30
|sell
|131
|0.90
|218.29
|219.13
|217.87
|376
|2006.08.11 09:04
|s/l
|131
|0.90
|219.13
|219.13
|217.87
|-459.30
|2508.68
|377
|2006.08.11 17:30
|sell
|132
|0.80
|220.14
|220.98
|219.72
|378
|2006.08.11 18:39
|modify
|132
|0.80
|220.14
|220.14
|219.72
|379
|2006.08.14 01:16
|s/l
|132
|0.80
|220.14
|220.14
|219.72
|-13.90
|2494.78
|380
|2006.08.14 01:16
|sell
|133
|0.70
|220.07
|220.91
|219.65
|381
|2006.08.15 09:04
|modify
|133
|0.70
|220.07
|220.07
|219.65
|382
|2006.08.15 09:32
|s/l
|133
|0.70
|220.07
|220.07
|219.65
|-12.16
|2482.62
|383
|2006.08.15 16:30
|buy
|134
|0.70
|219.83
|218.99
|220.25
|384
|2006.08.16 14:31
|modify
|134
|0.70
|219.83
|219.83
|220.25
|385
|2006.08.16 14:36
|s/l
|134
|0.70
|219.83
|219.83
|220.25
|10.52
|2493.14
|386
|2006.08.17 02:30
|sell
|135
|0.70
|219.59
|220.43
|219.17
|387
|2006.08.17 03:20
|modify
|135
|0.70
|219.59
|219.59
|219.17
|388
|2006.08.17 08:57
|t/p
|135
|0.70
|219.17
|219.59
|219.17
|172.54
|2665.68
|389
|2006.08.17 16:30
|sell
|136
|0.80
|218.73
|219.57
|218.31
|390
|2006.08.17 18:21
|modify
|136
|0.80
|218.73
|218.73
|218.31
|391
|2006.08.17 18:27
|s/l
|136
|0.80
|218.73
|218.73
|218.31
|0.00
|2665.68
|392
|2006.08.18 01:45
|sell
|137
|0.80
|218.61
|219.45
|218.19
|393
|2006.08.18 09:23
|modify
|137
|0.80
|218.61
|218.61
|218.19
|394
|2006.08.18 09:31
|s/l
|137
|0.80
|218.61
|218.61
|218.19
|0.00
|2665.68
|395
|2006.08.18 19:45
|sell
|138
|0.80
|217.92
|218.76
|217.50
|396
|2006.08.21 10:02
|s/l
|138
|0.80
|218.76
|218.76
|217.50
|-408.26
|2257.42
|397
|2006.08.21 21:00
|buy
|139
|0.70
|219.46
|218.62
|219.88
|398
|2006.08.22 02:33
|modify
|139
|0.70
|219.46
|219.46
|219.88
|399
|2006.08.22 03:05
|s/l
|139
|0.70
|219.46
|219.46
|219.88
|10.52
|2267.93
|400
|2006.08.22 13:15
|buy
|140
|0.70
|219.70
|218.86
|220.12
|401
|2006.08.22 14:18
|modify
|140
|0.70
|219.70
|219.70
|220.12
|402
|2006.08.22 15:47
|t/p
|140
|0.70
|220.12
|219.70
|220.12
|172.58
|2440.51
|403
|2006.08.22 15:47
|sell
|141
|0.70
|220.12
|220.96
|219.70
|404
|2006.08.23 01:53
|modify
|141
|0.70
|220.12
|220.12
|219.70
|405
|2006.08.23 02:49
|t/p
|141
|0.70
|219.70
|220.12
|219.70
|160.37
|2600.88
|406
|2006.08.23 08:45
|sell
|142
|0.80
|219.70
|220.54
|219.28
|407
|2006.08.23 15:21
|s/l
|142
|0.80
|220.54
|220.54
|219.28
|-394.36
|2206.52
|408
|2006.08.24 00:00
|sell
|143
|0.70
|220.27
|221.11
|219.85
|409
|2006.08.24 04:04
|modify
|143
|0.70
|220.27
|220.27
|219.85
|410
|2006.08.24 05:56
|s/l
|143
|0.70
|220.27
|220.27
|219.85
|0.00
|2206.52
|411
|2006.08.24 07:30
|sell
|144
|0.70
|220.12
|220.96
|219.70
|412
|2006.08.24 17:45
|modify
|144
|0.70
|220.12
|220.12
|219.70
|413
|2006.08.24 18:33
|s/l
|144
|0.70
|220.12
|220.12
|219.70
|0.00
|2206.52
|414
|2006.08.25 02:00
|sell
|145
|0.70
|220.12
|220.96
|219.70
|415
|2006.08.25 08:40
|s/l
|145
|0.70
|220.96
|220.96
|219.70
|-345.07
|1861.45
|416
|2006.08.25 19:15
|sell
|146
|0.20
|221.41
|222.25
|220.99
|417
|2006.08.28 15:50
|s/l
|146
|0.20
|222.25
|222.25
|220.99
|-102.07
|1759.39
|418
|2006.08.29 03:15
|sell
|147
|0.10
|221.91
|222.75
|221.49
|419
|2006.08.29 04:01
|modify
|147
|0.10
|221.91
|221.91
|221.49
|420
|2006.08.29 08:05
|s/l
|147
|0.10
|221.91
|221.91
|221.49
|0.00
|1759.39
|421
|2006.08.29 10:15
|sell
|148
|0.10
|221.83
|222.67
|221.41
|422
|2006.08.29 11:57
|modify
|148
|0.10
|221.83
|221.83
|221.41
|423
|2006.08.29 12:28
|s/l
|148
|0.10
|221.83
|221.83
|221.41
|0.00
|1759.39
|424
|2006.08.29 13:00
|buy
|149
|0.10
|221.85
|221.01
|222.27
|425
|2006.08.29 16:53
|s/l
|149
|0.10
|221.01
|221.01
|222.27
|-49.31
|1710.08
|426
|2006.08.30 23:15
|buy
|150
|0.10
|223.07
|222.23
|223.49
|427
|2006.08.31 02:14
|modify
|150
|0.10
|223.07
|223.07
|223.49
|428
|2006.08.31 05:14
|t/p
|150
|0.10
|223.49
|223.07
|223.49
|29.16
|1739.23
|429
|2006.08.31 11:30
|buy
|151
|0.50
|223.38
|222.54
|223.80
|430
|2006.08.31 20:37
|modify
|151
|0.50
|223.38
|223.38
|223.80
|431
|2006.08.31 21:24
|s/l
|151
|0.50
|223.38
|223.38
|223.80
|0.00
|1739.23
|432
|2006.09.01 02:30
|buy
|152
|0.50
|223.53
|222.69
|223.95
|433
|2006.09.01 14:53
|s/l
|152
|0.50
|222.69
|222.69
|223.95
|-246.54
|1492.69
|434
|2006.09.01 14:53
|buy
|153
|0.40
|222.73
|221.89
|223.15
|435
|2006.09.01 16:03
|modify
|153
|0.40
|222.73
|222.73
|223.15
|436
|2006.09.01 16:43
|t/p
|153
|0.40
|223.15
|222.73
|223.15
|98.62
|1591.31
|437
|2006.09.01 19:45
|sell
|154
|0.50
|223.15
|223.99
|222.73
|438
|2006.09.04 01:52
|modify
|154
|0.50
|223.15
|223.15
|222.73
|439
|2006.09.04 03:19
|t/p
|154
|0.50
|222.73
|223.15
|222.73
|114.54
|1705.86
|440
|2006.09.04 19:30
|sell
|155
|0.50
|221.23
|222.07
|220.81
|441
|2006.09.05 02:10
|modify
|155
|0.50
|221.23
|221.23
|220.81
|442
|2006.09.05 02:11
|t/p
|155
|0.50
|220.81
|221.23
|220.81
|114.54
|1820.40
|443
|2006.09.05 02:15
|buy
|156
|0.50
|220.61
|219.77
|221.03
|444
|2006.09.05 07:44
|modify
|156
|0.50
|220.61
|220.61
|221.03
|445
|2006.09.05 07:57
|s/l
|156
|0.50
|220.61
|220.61
|221.03
|0.00
|1820.40
|446
|2006.09.05 09:00
|buy
|157
|0.50
|220.25
|219.41
|220.67
|447
|2006.09.05 10:02
|s/l
|157
|0.50
|219.41
|219.41
|220.67
|-246.55
|1573.85
|448
|2006.09.05 22:30
|sell
|158
|0.50
|219.71
|220.55
|219.29
|449
|2006.09.06 05:58
|s/l
|158
|0.50
|220.55
|220.55
|219.29
|-255.17
|1318.68
|450
|2006.09.07 08:15
|buy
|159
|0.10
|219.73
|218.89
|220.15
|451
|2006.09.07 09:06
|modify
|159
|0.10
|219.73
|219.73
|220.15
|452
|2006.09.07 09:40
|t/p
|159
|0.10
|220.15
|219.73
|220.15
|24.65
|1343.33
|453
|2006.09.07 18:45
|sell
|160
|0.40
|218.56
|219.40
|218.14
|454
|2006.09.07 20:09
|modify
|160
|0.40
|218.56
|218.56
|218.14
|455
|2006.09.08 02:08
|t/p
|160
|0.40
|218.14
|218.56
|218.14
|91.64
|1434.97
|456
|2006.09.08 03:15
|buy
|161
|0.40
|218.15
|217.31
|218.57
|457
|2006.09.11 08:16
|modify
|161
|0.40
|218.15
|218.15
|218.57
|458
|2006.09.11 09:10
|t/p
|161
|0.40
|218.57
|218.15
|218.57
|104.63
|1539.60
|459
|2006.09.12 08:15
|buy
|162
|0.50
|219.71
|218.87
|220.13
|460
|2006.09.12 10:30
|modify
|162
|0.50
|219.71
|219.71
|220.13
|461
|2006.09.12 10:30
|s/l
|162
|0.50
|219.71
|219.71
|220.13
|0.00
|1539.60
|462
|2006.09.13 06:30
|sell
|163
|0.50
|220.89
|221.73
|220.47
|463
|2006.09.13 09:19
|modify
|163
|0.50
|220.89
|220.89
|220.47
|464
|2006.09.13 10:23
|t/p
|163
|0.50
|220.47
|220.89
|220.47
|123.24
|1662.84
|465
|2006.09.13 16:00
|sell
|164
|0.50
|220.70
|221.54
|220.28
|466
|2006.09.13 17:42
|modify
|164
|0.50
|220.70
|220.70
|220.28
|467
|2006.09.13 17:49
|t/p
|164
|0.50
|220.28
|220.70
|220.28
|123.24
|1786.08
|468
|2006.09.13 20:00
|buy
|165
|0.50
|220.61
|219.77
|221.03
|469
|2006.09.13 22:55
|modify
|165
|0.50
|220.61
|220.61
|221.03
|470
|2006.09.13 23:02
|s/l
|165
|0.50
|220.61
|220.61
|221.03
|0.00
|1786.08
|471
|2006.09.14 01:30
|buy
|166
|0.50
|220.46
|219.62
|220.88
|472
|2006.09.14 02:29
|modify
|166
|0.50
|220.46
|220.46
|220.88
|473
|2006.09.14 03:23
|s/l
|166
|0.50
|220.46
|220.46
|220.88
|0.00
|1786.08
|474
|2006.09.14 04:15
|sell
|167
|0.50
|220.43
|221.27
|220.01
|475
|2006.09.14 09:34
|s/l
|167
|0.50
|221.27
|221.27
|220.01
|-246.48
|1539.60
|476
|2006.09.14 21:00
|buy
|168
|0.50
|221.83
|220.99
|222.25
|477
|2006.09.15 02:07
|modify
|168
|0.50
|221.83
|221.83
|222.25
|478
|2006.09.15 03:11
|s/l
|168
|0.50
|221.83
|221.83
|222.25
|7.51
|1547.12
|479
|2006.09.15 06:45
|buy
|169
|0.50
|221.62
|220.78
|222.04
|480
|2006.09.15 08:26
|modify
|169
|0.50
|221.62
|221.62
|222.04
|481
|2006.09.15 10:17
|s/l
|169
|0.50
|221.62
|221.62
|222.04
|0.00
|1547.12
|482
|2006.09.18 02:00
|sell
|170
|0.50
|221.67
|222.51
|221.25
|483
|2006.09.18 02:04
|modify
|170
|0.50
|221.67
|221.67
|221.25
|484
|2006.09.18 02:13
|s/l
|170
|0.50
|221.67
|221.67
|221.25
|0.00
|1547.12
|485
|2006.09.18 02:13
|sell
|171
|0.50
|221.62
|222.46
|221.20
|486
|2006.09.18 17:11
|modify
|171
|0.50
|221.62
|221.62
|221.20
|487
|2006.09.18 18:00
|s/l
|171
|0.50
|221.62
|221.62
|221.20
|0.00
|1547.12
|488
|2006.09.19 09:15
|buy
|172
|0.50
|221.91
|221.07
|222.33
|489
|2006.09.19 10:02
|s/l
|172
|0.50
|221.07
|221.07
|222.33
|-246.54
|1300.58
|490
|2006.09.19 17:30
|sell
|173
|0.10
|221.12
|221.96
|220.70
|491
|2006.09.20 03:09
|modify
|173
|0.10
|221.12
|221.12
|220.70
|492
|2006.09.20 08:32
|t/p
|173
|0.10
|220.70
|221.12
|220.70
|22.91
|1323.49
|493
|2006.09.21 03:15
|sell
|174
|0.40
|221.56
|222.40
|221.14
|494
|2006.09.21 20:03
|modify
|174
|0.40
|221.56
|221.56
|221.14
|495
|2006.09.22 02:07
|s/l
|174
|0.40
|221.56
|221.56
|221.14
|-6.95
|1316.54
|496
|2006.09.22 02:07
|sell
|175
|0.40
|221.49
|222.33
|221.07
|497
|2006.09.22 02:22
|modify
|175
|0.40
|221.49
|221.49
|221.07
|498
|2006.09.22 03:21
|s/l
|175
|0.40
|221.49
|221.49
|221.07
|0.00
|1316.54
|499
|2006.09.22 14:00
|buy
|176
|0.40
|221.17
|220.33
|221.59
|500
|2006.09.22 16:17
|modify
|176
|0.40
|221.17
|221.17
|221.59
|501
|2006.09.25 02:11
|t/p
|176
|0.40
|221.59
|221.17
|221.59
|104.63
|1421.17
|502
|2006.09.25 05:00
|buy
|177
|0.40
|221.52
|220.68
|221.94
|503
|2006.09.25 08:33
|modify
|177
|0.40
|221.52
|221.52
|221.94
|504
|2006.09.25 08:57
|s/l
|177
|0.40
|221.52
|221.52
|221.94
|0.00
|1421.17
|505
|2006.09.25 17:00
|buy
|178
|0.40
|221.30
|220.46
|221.72
|506
|2006.09.25 19:47
|modify
|178
|0.40
|221.30
|221.30
|221.72
|507
|2006.09.26 00:26
|s/l
|178
|0.40
|221.30
|221.30
|221.72
|6.01
|1427.18
|508
|2006.09.26 00:30
|buy
|179
|0.40
|221.41
|220.57
|221.83
|509
|2006.09.26 11:47
|s/l
|179
|0.40
|220.57
|220.57
|221.83
|-197.23
|1229.95
|510
|2006.09.26 16:15
|sell
|180
|0.40
|221.40
|222.24
|220.98
|511
|2006.09.26 20:24
|s/l
|180
|0.40
|222.24
|222.24
|220.98
|-197.18
|1032.77
|512
|2006.09.27 06:30
|sell
|181
|0.10
|221.88
|222.72
|221.46
|513
|2006.09.27 08:10
|modify
|181
|0.10
|221.88
|221.88
|221.46
|514
|2006.09.27 09:08
|s/l
|181
|0.10
|221.88
|221.88
|221.46
|0.00
|1032.77
|515
|2006.09.27 10:00
|buy
|182
|0.10
|221.54
|220.70
|221.96
|516
|2006.09.27 12:29
|modify
|182
|0.10
|221.54
|221.54
|221.96
|517
|2006.09.27 12:38
|s/l
|182
|0.10
|221.54
|221.54
|221.96
|0.00
|1032.77
|518
|2006.09.27 13:45
|sell
|183
|0.10
|221.98
|222.82
|221.56
|519
|2006.09.27 14:31
|modify
|183
|0.10
|221.98
|221.98
|221.56
|520
|2006.09.27 15:28
|t/p
|183
|0.10
|221.56
|221.98
|221.56
|24.65
|1057.42
|521
|2006.09.27 19:00
|sell
|184
|0.30
|221.89
|222.73
|221.47
|522
|2006.09.28 08:19
|modify
|184
|0.30
|221.89
|221.89
|221.47
|523
|2006.09.28 08:55
|t/p
|184
|0.30
|221.47
|221.89
|221.47
|58.30
|1115.72
|524
|2006.09.28 19:15
|sell
|185
|0.30
|221.06
|221.90
|220.64
|525
|2006.09.28 23:46
|modify
|185
|0.30
|221.06
|221.06
|220.64
|526
|2006.09.29 01:07
|s/l
|185
|0.30
|221.06
|221.06
|220.64
|-5.21
|1110.51
|527
|2006.09.29 03:45
|sell
|186
|0.30
|220.92
|221.76
|220.50
|528
|2006.09.29 08:59
|modify
|186
|0.30
|220.92
|220.92
|220.50
|529
|2006.09.29 09:33
|t/p
|186
|0.30
|220.50
|220.92
|220.50
|73.95
|1184.46
|530
|2006.10.02 04:00
|buy
|187
|0.40
|221.23
|220.39
|221.65
|531
|2006.10.02 08:08
|modify
|187
|0.40
|221.23
|221.23
|221.65
|532
|2006.10.02 09:05
|s/l
|187
|0.40
|221.23
|221.23
|221.65
|0.00
|1184.46
|533
|2006.10.02 11:45
|buy
|188
|0.40
|221.45
|220.61
|221.87
|534
|2006.10.02 15:48
|modify
|188
|0.40
|221.45
|221.45
|221.87
|535
|2006.10.02 16:13
|t/p
|188
|0.40
|221.87
|221.45
|221.87
|98.62
|1283.08
|536
|2006.10.03 01:15
|buy
|189
|0.40
|221.98
|221.14
|222.40
|537
|2006.10.03 11:34
|modify
|189
|0.40
|221.98
|221.98
|222.40
|538
|2006.10.03 11:35
|t/p
|189
|0.40
|222.40
|221.98
|222.40
|98.62
|1381.70
|539
|2006.10.04 03:45
|buy
|190
|0.40
|222.58
|221.74
|223.00
|540
|2006.10.05 03:48
|s/l
|190
|0.40
|221.74
|221.74
|223.00
|-179.20
|1202.50
|541
|2006.10.06 10:00
|buy
|191
|0.40
|221.27
|220.43
|221.69
|542
|2006.10.06 11:12
|modify
|191
|0.40
|221.27
|221.27
|221.69
|543
|2006.10.06 13:42
|s/l
|191
|0.40
|221.27
|221.27
|221.69
|0.00
|1202.50
|544
|2006.10.06 14:00
|sell
|192
|0.40
|221.79
|222.63
|221.37
|545
|2006.10.06 16:04
|s/l
|192
|0.40
|222.63
|222.63
|221.37
|-197.18
|1005.32
|546
|2006.10.09 02:15
|buy
|193
|0.10
|222.35
|221.51
|222.77
|547
|2006.10.09 04:40
|modify
|193
|0.10
|222.35
|222.35
|222.77
|548
|2006.10.09 05:06
|t/p
|193
|0.10
|222.77
|222.35
|222.77
|24.66
|1029.98
|549
|2006.10.09 06:00
|sell
|194
|0.30
|222.86
|223.70
|222.44
|550
|2006.10.09 09:16
|modify
|194
|0.30
|222.86
|222.86
|222.44
|551
|2006.10.09 10:48
|t/p
|194
|0.30
|222.44
|222.86
|222.44
|73.95
|1103.93
|552
|2006.10.09 19:15
|sell
|195
|0.30
|222.33
|223.17
|221.91
|553
|2006.10.10 02:30
|modify
|195
|0.30
|222.33
|222.33
|221.91
|554
|2006.10.10 03:41
|s/l
|195
|0.30
|222.33
|222.33
|221.91
|-5.21
|1098.72
|555
|2006.10.10 04:45
|sell
|196
|0.30
|222.46
|223.30
|222.04
|556
|2006.10.10 07:37
|modify
|196
|0.30
|222.46
|222.46
|222.04
|557
|2006.10.10 08:07
|s/l
|196
|0.30
|222.46
|222.46
|222.04
|0.00
|1098.72
|558
|2006.10.10 09:45
|buy
|197
|0.30
|222.40
|221.56
|222.82
|559
|2006.10.11 09:15
|s/l
|197
|0.30
|221.56
|221.56
|222.82
|-143.41
|955.31
|560
|2006.10.11 11:30
|sell
|198
|0.30
|222.08
|222.92
|221.66
|561
|2006.10.11 12:12
|modify
|198
|0.30
|222.08
|222.08
|221.66
|562
|2006.10.11 14:01
|s/l
|198
|0.30
|222.08
|222.08
|221.66
|0.00
|955.31
|563
|2006.10.11 14:45
|buy
|199
|0.30
|221.78
|220.94
|222.20
|564
|2006.10.11 15:51
|modify
|199
|0.30
|221.78
|221.78
|222.20
|565
|2006.10.11 18:02
|s/l
|199
|0.30
|221.78
|221.78
|222.20
|0.00
|955.31
|566
|2006.10.11 20:30
|buy
|200
|0.30
|221.90
|221.06
|222.32
|567
|2006.10.12 01:02
|modify
|200
|0.30
|221.90
|221.90
|222.32
|568
|2006.10.12 01:42
|s/l
|200
|0.30
|221.90
|221.90
|222.32
|13.52
|968.83
|569
|2006.10.12 06:15
|buy
|201
|0.30
|222.09
|221.25
|222.51
|570
|2006.10.12 10:11
|modify
|201
|0.30
|222.09
|222.09
|222.51
|571
|2006.10.12 10:36
|s/l
|201
|0.30
|222.09
|222.09
|222.51
|0.00
|968.83
|572
|2006.10.12 12:00
|sell
|202
|0.30
|221.97
|222.81
|221.55
|573
|2006.10.12 12:35
|modify
|202
|0.30
|221.97
|221.97
|221.55
|574
|2006.10.12 13:18
|s/l
|202
|0.30
|221.97
|221.97
|221.55
|0.00
|968.83
|575
|2006.10.12 20:00
|sell
|203
|0.30
|221.87
|222.71
|221.45
|576
|2006.10.16 09:21
|modify
|203
|0.30
|221.87
|221.87
|221.45
|577
|2006.10.16 09:46
|s/l
|203
|0.30
|221.87
|221.87
|221.45
|-10.43
|958.41
|578
|2006.10.16 12:00
|sell
|204
|0.30
|222.06
|222.90
|221.64
|579
|2006.10.16 12:46
|modify
|204
|0.30
|222.06
|222.06
|221.64
|580
|2006.10.16 14:43
|s/l
|204
|0.30
|222.06
|222.06
|221.64
|0.00
|958.41
|581
|2006.10.16 15:00
|buy
|205
|0.30
|221.90
|221.06
|222.32
|582
|2006.10.17 16:44
|modify
|205
|0.30
|221.90
|221.90
|222.32
|583
|2006.10.17 17:00
|s/l
|205
|0.30
|221.90
|221.90
|222.32
|4.51
|962.92
|584
|2006.10.18 07:45
|buy
|206
|0.30
|221.94
|221.10
|222.36
|585
|2006.10.18 10:31
|modify
|206
|0.30
|221.94
|221.94
|222.36
|586
|2006.10.18 10:32
|s/l
|206
|0.30
|221.94
|221.94
|222.36
|0.00
|962.92
|587
|2006.10.18 11:00
|sell
|207
|0.30
|222.02
|222.86
|221.60
|588
|2006.10.19 10:31
|modify
|207
|0.30
|222.02
|222.02
|221.60
|589
|2006.10.19 10:31
|s/l
|207
|0.30
|222.02
|222.02
|221.60
|-15.64
|947.28
|590
|2006.10.19 17:00
|sell
|208
|0.30
|221.97
|222.81
|221.55
|591
|2006.10.20 13:24
|s/l
|208
|0.30
|222.81
|222.81
|221.55
|-153.09
|794.19