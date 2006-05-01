|Symbol
|GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.05.01 00:00 - 2006.10.20 22:45 (2006.05.01 - 2006.10.30)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=1; MaximumRisk=0.3; DecreaseFactor=3; PrefSettings=true; MM=true; AccountIsMicro=false; TakeProfit=0; StopLoss=0; TrailingStop=0; UseSignal1=true; UseSignal2=true; UseSignal3=true; UseSignal4=true; UseSignal5=true; SMAPeriod=0; SMA2Bars=0; Percent=0; EnvelopePeriod=0; OSMAFast=0; OSMASlow=0; OSMASignal=0; TradeFrom1=0; TradeUntil1=24; TradeFrom2=0; TradeUntil2=0; TradeFrom3=0; TradeUntil3=0; TradeFrom4=0; TradeUntil4=0; Fast_Period=0; Fast_Price=1; Slow_Period=0; Slow_Price=1; DVBuySell=0; DVStayOut=0;
|Bars in test
|58192
|Ticks modelled
|950881
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|63677.21
|Gross profit
|158675.63
|Gross loss
|-94998.42
|Profit factor
|1.67
|Expected payoff
|424.51
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|13760.00 (47.66%)
|Relative drawdown
|47.66% (13760.00)
|Total trades
|150
|Short positions (won %)
|80 (76.25%)
|Long positions (won %)
|70 (88.57%)
|Profit trades (% of total)
|123 (82.00%)
|Loss trades (% of total)
|27 (18.00%)
|Largest
|profit trade
|5348.59
|loss trade
|-11686.62
|Average
|profit trade
|1290.05
|loss trade
|-3518.46
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|23 (6052.34)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-7176.55)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|41003.40 (14)
|consecutive loss (count of losses)
|-11686.62 (1)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.05.01 14:45
|buy
|1
|0.30
|206.48
|205.64
|206.90
|2
|2006.05.01 15:34
|t/p
|1
|0.30
|206.90
|205.64
|206.90
|73.96
|1073.96
|3
|2006.05.02 06:00
|buy
|2
|0.30
|207.32
|206.48
|207.74
|4
|2006.05.02 09:06
|t/p
|2
|0.30
|207.74
|206.48
|207.74
|73.97
|1147.93
|5
|2006.05.02 18:45
|sell
|3
|0.30
|208.75
|209.59
|208.33
|6
|2006.05.02 19:55
|t/p
|3
|0.30
|208.33
|209.59
|208.33
|73.94
|1221.87
|7
|2006.05.02 23:00
|buy
|4
|0.40
|208.57
|207.73
|208.99
|8
|2006.05.03 16:58
|t/p
|4
|0.40
|208.99
|207.73
|208.99
|104.63
|1326.50
|9
|2006.05.04 00:45
|buy
|5
|0.40
|209.33
|208.49
|209.75
|10
|2006.05.04 08:07
|t/p
|5
|0.40
|209.75
|208.49
|209.75
|98.62
|1425.12
|11
|2006.05.04 11:15
|buy
|6
|0.40
|209.47
|208.63
|209.89
|12
|2006.05.04 12:15
|t/p
|6
|0.40
|209.89
|208.63
|209.89
|98.62
|1523.74
|13
|2006.05.04 12:15
|sell
|7
|0.50
|209.89
|210.73
|209.47
|14
|2006.05.04 17:41
|t/p
|7
|0.50
|209.47
|210.73
|209.47
|123.24
|1646.98
|15
|2006.05.04 17:45
|buy
|8
|0.50
|209.54
|208.70
|209.96
|16
|2006.05.04 19:40
|t/p
|8
|0.50
|209.96
|208.70
|209.96
|123.27
|1770.25
|17
|2006.05.04 19:40
|sell
|9
|0.50
|209.99
|210.83
|209.57
|18
|2006.05.05 13:07
|s/l
|9
|0.50
|210.83
|210.83
|209.57
|-255.17
|1515.08
|19
|2006.05.05 15:30
|buy
|10
|0.50
|209.81
|208.97
|210.23
|20
|2006.05.05 16:42
|s/l
|10
|0.50
|208.97
|208.97
|210.23
|-246.54
|1268.54
|21
|2006.05.08 17:15
|sell
|11
|0.10
|207.35
|208.19
|206.93
|22
|2006.05.09 02:31
|t/p
|11
|0.10
|206.93
|208.19
|206.93
|22.91
|1291.46
|23
|2006.05.09 02:45
|buy
|12
|0.40
|206.91
|206.07
|207.33
|24
|2006.05.09 04:21
|t/p
|12
|0.40
|207.33
|206.07
|207.33
|98.62
|1390.08
|25
|2006.05.09 15:00
|sell
|13
|0.40
|207.18
|208.02
|206.76
|26
|2006.05.10 10:43
|t/p
|13
|0.40
|206.76
|208.02
|206.76
|91.64
|1481.72
|27
|2006.05.10 17:30
|sell
|14
|0.40
|206.27
|207.11
|205.85
|28
|2006.05.10 19:19
|t/p
|14
|0.40
|205.85
|207.11
|205.85
|98.59
|1580.31
|29
|2006.05.10 20:30
|buy
|15
|0.50
|205.86
|205.02
|206.28
|30
|2006.05.11 00:10
|t/p
|15
|0.50
|206.28
|205.02
|206.28
|145.81
|1726.12
|31
|2006.05.11 00:15
|sell
|16
|0.50
|206.26
|207.10
|205.84
|32
|2006.05.11 10:31
|s/l
|16
|0.50
|207.10
|207.10
|205.84
|-246.48
|1479.64
|33
|2006.05.12 02:00
|buy
|17
|0.40
|207.83
|206.99
|208.25
|34
|2006.05.12 15:24
|t/p
|17
|0.40
|208.25
|206.99
|208.25
|98.61
|1578.25
|35
|2006.05.15 16:45
|sell
|18
|0.50
|207.69
|208.53
|207.27
|36
|2006.05.15 17:09
|t/p
|18
|0.50
|207.27
|208.53
|207.27
|123.24
|1701.49
|37
|2006.05.15 19:15
|buy
|19
|0.50
|207.42
|206.58
|207.84
|38
|2006.05.16 00:05
|t/p
|19
|0.50
|207.84
|206.58
|207.84
|130.78
|1832.27
|39
|2006.05.16 00:15
|sell
|20
|0.50
|207.85
|208.69
|207.43
|40
|2006.05.16 03:45
|t/p
|20
|0.50
|207.43
|208.69
|207.43
|123.24
|1955.51
|41
|2006.05.16 11:45
|sell
|21
|0.60
|207.28
|208.12
|206.86
|42
|2006.05.17 02:14
|t/p
|21
|0.60
|206.86
|208.12
|206.86
|137.46
|2092.97
|43
|2006.05.17 07:00
|sell
|22
|0.60
|207.12
|207.96
|206.70
|44
|2006.05.17 17:54
|s/l
|22
|0.60
|207.96
|207.96
|206.70
|-295.77
|1797.20
|45
|2006.05.18 10:15
|sell
|23
|0.50
|208.96
|209.80
|208.54
|46
|2006.05.18 21:03
|s/l
|23
|0.50
|209.80
|209.80
|208.54
|-246.47
|1550.73
|47
|2006.05.19 09:15
|buy
|24
|0.20
|209.26
|208.42
|209.68
|48
|2006.05.19 09:42
|t/p
|24
|0.20
|209.68
|208.42
|209.68
|49.31
|1600.04
|49
|2006.05.19 14:00
|buy
|25
|0.50
|209.62
|208.78
|210.04
|50
|2006.05.19 19:21
|t/p
|25
|0.50
|210.04
|208.78
|210.04
|123.27
|1723.31
|51
|2006.05.19 19:21
|sell
|26
|0.50
|210.04
|210.88
|209.62
|52
|2006.05.19 20:03
|t/p
|26
|0.50
|209.62
|210.88
|209.62
|123.24
|1846.55
|53
|2006.05.19 20:15
|buy
|27
|0.60
|209.65
|208.81
|210.07
|54
|2006.05.22 07:45
|t/p
|27
|0.60
|210.07
|208.81
|210.07
|156.94
|2003.49
|55
|2006.05.23 07:00
|buy
|28
|0.60
|209.70
|208.86
|210.12
|56
|2006.05.23 21:54
|t/p
|28
|0.60
|210.12
|208.86
|210.12
|147.93
|2151.42
|57
|2006.05.24 09:45
|buy
|29
|0.60
|210.50
|209.66
|210.92
|58
|2006.05.24 11:21
|t/p
|29
|0.60
|210.92
|209.66
|210.92
|147.93
|2299.35
|59
|2006.05.24 19:30
|sell
|30
|0.70
|210.67
|211.51
|210.25
|60
|2006.05.25 13:13
|t/p
|30
|0.70
|210.25
|211.51
|210.25
|136.05
|2435.40
|61
|2006.05.26 00:00
|sell
|31
|0.70
|209.59
|210.43
|209.17
|62
|2006.05.26 01:46
|t/p
|31
|0.70
|209.17
|210.43
|209.17
|172.54
|2607.94
|63
|2006.05.26 06:00
|sell
|32
|0.80
|209.55
|210.39
|209.13
|64
|2006.05.26 14:55
|t/p
|32
|0.80
|209.13
|210.39
|209.13
|197.18
|2805.12
|65
|2006.05.29 02:00
|buy
|33
|0.80
|209.04
|208.20
|209.46
|66
|2006.05.30 02:07
|t/p
|33
|0.80
|209.46
|208.20
|209.46
|209.25
|3014.38
|67
|2006.05.30 07:00
|buy
|34
|0.90
|209.30
|208.46
|209.72
|68
|2006.05.30 10:27
|t/p
|34
|0.90
|209.72
|208.46
|209.72
|221.88
|3236.26
|69
|2006.05.31 04:00
|sell
|35
|1.00
|211.25
|212.09
|210.83
|70
|2006.05.31 08:13
|t/p
|35
|1.00
|210.83
|212.09
|210.83
|246.47
|3482.73
|71
|2006.05.31 17:00
|buy
|36
|1.00
|209.83
|208.99
|210.25
|72
|2006.05.31 17:35
|t/p
|36
|1.00
|210.25
|208.99
|210.25
|246.54
|3729.27
|73
|2006.05.31 19:15
|sell
|37
|1.10
|210.44
|211.28
|210.02
|74
|2006.06.01 09:03
|t/p
|37
|1.10
|210.02
|211.28
|210.02
|213.79
|3943.06
|75
|2006.06.01 10:15
|sell
|38
|1.20
|210.35
|211.19
|209.93
|76
|2006.06.01 17:19
|t/p
|38
|1.20
|209.93
|211.19
|209.93
|295.78
|4238.84
|77
|2006.06.01 23:15
|buy
|39
|1.30
|210.11
|209.27
|210.53
|78
|2006.06.02 11:45
|t/p
|39
|1.30
|210.53
|209.27
|210.53
|340.05
|4578.88
|79
|2006.06.02 16:45
|buy
|40
|1.40
|210.18
|209.34
|210.60
|80
|2006.06.05 09:47
|t/p
|40
|1.40
|210.60
|209.34
|210.60
|366.19
|4945.07
|81
|2006.06.05 14:45
|buy
|41
|1.50
|210.04
|209.20
|210.46
|82
|2006.06.06 08:08
|t/p
|41
|1.50
|210.46
|209.20
|210.46
|392.35
|5337.42
|83
|2006.06.06 10:45
|buy
|42
|1.60
|210.25
|209.41
|210.67
|84
|2006.06.06 16:09
|t/p
|42
|1.60
|210.67
|209.41
|210.67
|394.47
|5731.89
|85
|2006.06.06 16:09
|sell
|43
|1.70
|210.68
|211.52
|210.26
|86
|2006.06.08 10:31
|t/p
|43
|1.70
|210.26
|211.52
|210.26
|300.87
|6032.76
|87
|2006.06.08 16:45
|buy
|44
|1.80
|210.41
|209.57
|210.83
|88
|2006.06.12 10:48
|t/p
|44
|1.80
|210.83
|209.57
|210.83
|497.88
|6530.64
|89
|2006.06.12 15:45
|buy
|45
|2.00
|210.69
|209.85
|211.11
|90
|2006.06.13 12:50
|t/p
|45
|2.00
|211.11
|209.85
|211.11
|523.14
|7053.78
|91
|2006.06.13 22:15
|buy
|46
|2.10
|211.43
|210.59
|211.85
|92
|2006.06.14 10:07
|t/p
|46
|2.10
|211.85
|210.59
|211.85
|549.30
|7603.08
|93
|2006.06.15 04:00
|sell
|47
|2.30
|211.98
|212.82
|211.56
|94
|2006.06.15 15:27
|s/l
|47
|2.30
|212.82
|212.82
|211.56
|-1133.81
|6469.27
|95
|2006.06.15 21:30
|buy
|48
|1.90
|212.41
|211.57
|212.83
|96
|2006.06.16 11:18
|t/p
|48
|1.90
|212.83
|211.57
|212.83
|496.98
|6966.25
|97
|2006.06.16 17:00
|buy
|49
|2.10
|212.77
|211.93
|213.19
|98
|2006.06.16 21:20
|t/p
|49
|2.10
|213.19
|211.93
|213.19
|517.73
|7483.98
|99
|2006.06.19 09:30
|sell
|50
|2.20
|213.27
|214.11
|212.85
|100
|2006.06.19 16:09
|t/p
|50
|2.20
|212.85
|214.11
|212.85
|542.26
|8026.24
|101
|2006.06.19 23:00
|sell
|51
|2.40
|212.72
|213.56
|212.30
|102
|2006.06.20 07:14
|t/p
|51
|2.40
|212.30
|213.56
|212.30
|549.85
|8576.09
|103
|2006.06.20 20:00
|buy
|52
|2.60
|211.62
|210.78
|212.04
|104
|2006.06.21 14:24
|t/p
|52
|2.60
|212.04
|210.78
|212.04
|680.07
|9256.16
|105
|2006.06.21 14:24
|sell
|53
|2.80
|212.04
|212.88
|211.62
|106
|2006.06.22 13:05
|t/p
|53
|2.80
|211.62
|212.88
|211.62
|544.20
|9800.36
|107
|2006.06.22 17:30
|sell
|54
|2.90
|211.99
|212.83
|211.57
|108
|2006.06.23 14:11
|t/p
|54
|2.90
|211.57
|212.83
|211.57
|664.40
|10464.76
|109
|2006.06.26 05:00
|sell
|55
|3.10
|212.00
|212.84
|211.58
|110
|2006.06.26 13:00
|t/p
|55
|3.10
|211.58
|212.84
|211.58
|764.08
|11228.84
|111
|2006.06.26 13:00
|buy
|56
|3.40
|211.56
|210.72
|211.98
|112
|2006.06.26 20:17
|t/p
|56
|3.40
|211.98
|210.72
|211.98
|838.23
|12067.07
|113
|2006.06.27 01:45
|buy
|57
|3.60
|211.93
|211.09
|212.35
|114
|2006.06.29 11:47
|s/l
|57
|3.60
|211.09
|211.09
|212.35
|-1558.71
|10508.36
|115
|2006.06.30 01:15
|sell
|58
|3.20
|210.49
|211.33
|210.07
|116
|2006.06.30 09:18
|t/p
|58
|3.20
|210.07
|211.33
|210.07
|788.74
|11297.10
|117
|2006.06.30 14:00
|sell
|59
|3.40
|210.57
|211.41
|210.15
|118
|2006.06.30 16:59
|s/l
|59
|3.40
|211.41
|211.41
|210.15
|-1676.06
|9621.04
|119
|2006.07.03 09:00
|buy
|60
|2.90
|211.55
|210.71
|211.97
|120
|2006.07.05 00:00
|t/p
|60
|2.90
|211.97
|210.71
|211.97
|802.13
|10423.17
|121
|2006.07.05 05:30
|buy
|61
|3.10
|211.81
|210.97
|212.23
|122
|2006.07.05 11:17
|t/p
|61
|3.10
|212.23
|210.97
|212.23
|764.27
|11187.44
|123
|2006.07.05 14:45
|buy
|62
|3.40
|211.65
|210.81
|212.07
|124
|2006.07.05 16:39
|t/p
|62
|3.40
|212.07
|210.81
|212.07
|838.24
|12025.68
|125
|2006.07.05 17:00
|sell
|63
|3.60
|212.11
|212.95
|211.69
|126
|2006.07.06 15:07
|t/p
|63
|3.60
|211.69
|212.95
|211.69
|699.67
|12725.35
|127
|2006.07.06 21:45
|sell
|64
|3.80
|211.53
|212.37
|211.11
|128
|2006.07.07 09:30
|t/p
|64
|3.80
|211.11
|212.37
|211.11
|870.59
|13595.94
|129
|2006.07.07 21:15
|sell
|65
|4.10
|211.11
|211.95
|210.69
|130
|2006.07.10 00:13
|t/p
|65
|4.10
|210.69
|211.95
|210.69
|939.33
|14535.27
|131
|2006.07.10 17:00
|sell
|66
|4.40
|210.00
|210.84
|209.58
|132
|2006.07.11 15:15
|s/l
|66
|4.40
|210.84
|210.84
|209.58
|-2245.47
|12289.80
|133
|2006.07.12 03:00
|buy
|67
|3.70
|210.81
|209.97
|211.23
|134
|2006.07.12 08:24
|t/p
|67
|3.70
|211.23
|209.97
|211.23
|912.21
|13202.01
|135
|2006.07.12 18:00
|buy
|68
|4.00
|211.80
|210.96
|212.22
|136
|2006.07.13 13:00
|t/p
|68
|4.00
|212.22
|210.96
|212.22
|1166.49
|14368.50
|137
|2006.07.14 10:00
|buy
|69
|4.30
|212.91
|212.07
|213.33
|138
|2006.07.14 12:41
|t/p
|69
|4.30
|213.33
|212.07
|213.33
|1060.13
|15428.63
|139
|2006.07.14 13:30
|sell
|70
|4.60
|213.37
|214.21
|212.95
|140
|2006.07.17 11:25
|t/p
|70
|4.60
|212.95
|214.21
|212.95
|1053.87
|16482.50
|141
|2006.07.17 16:45
|sell
|71
|4.90
|213.22
|214.06
|212.80
|142
|2006.07.18 08:01
|t/p
|71
|4.90
|212.80
|214.06
|212.80
|1122.60
|17605.11
|143
|2006.07.18 23:15
|buy
|72
|5.30
|214.21
|213.37
|214.63
|144
|2006.07.19 09:12
|t/p
|72
|5.30
|214.63
|213.37
|214.63
|1386.30
|18991.41
|145
|2006.07.19 16:30
|buy
|73
|5.70
|214.99
|214.15
|215.41
|146
|2006.07.20 03:21
|t/p
|73
|5.70
|215.41
|214.15
|215.41
|1662.26
|20653.67
|147
|2006.07.20 03:30
|sell
|74
|6.20
|215.34
|216.18
|214.92
|148
|2006.07.20 13:39
|s/l
|74
|6.20
|216.18
|216.18
|214.92
|-3056.34
|17597.33
|149
|2006.07.20 21:00
|sell
|75
|5.30
|216.09
|216.93
|215.67
|150
|2006.07.21 09:46
|t/p
|75
|5.30
|215.67
|216.93
|215.67
|1214.24
|18811.57
|151
|2006.07.21 09:46
|buy
|76
|5.60
|215.66
|214.82
|216.08
|152
|2006.07.21 17:27
|t/p
|76
|5.60
|216.08
|214.82
|216.08
|1380.63
|20192.20
|153
|2006.07.24 02:00
|sell
|77
|6.10
|216.14
|216.98
|215.72
|154
|2006.07.24 07:59
|t/p
|77
|6.10
|215.72
|216.98
|215.72
|1503.52
|21695.72
|155
|2006.07.24 07:59
|buy
|78
|6.50
|215.71
|214.87
|216.13
|156
|2006.07.24 10:35
|t/p
|78
|6.50
|216.13
|214.87
|216.13
|1602.52
|23298.24
|157
|2006.07.24 11:30
|sell
|79
|7.00
|216.16
|217.00
|215.74
|158
|2006.07.24 17:53
|t/p
|79
|7.00
|215.74
|217.00
|215.74
|1725.36
|25023.60
|159
|2006.07.25 08:30
|sell
|80
|7.50
|216.06
|216.90
|215.64
|160
|2006.07.25 17:10
|t/p
|80
|7.50
|215.64
|216.90
|215.64
|1848.59
|26872.19
|161
|2006.07.26 01:45
|sell
|81
|8.10
|215.67
|216.51
|215.25
|162
|2006.07.26 09:29
|t/p
|81
|8.10
|215.25
|216.51
|215.25
|1996.48
|28868.67
|163
|2006.07.27 03:45
|buy
|82
|8.70
|215.66
|214.82
|216.08
|164
|2006.07.28 05:14
|s/l
|82
|8.70
|214.82
|214.82
|216.08
|-4159.07
|24709.59
|165
|2006.07.28 11:45
|sell
|83
|7.40
|214.61
|215.45
|214.19
|166
|2006.07.28 15:25
|t/p
|83
|7.40
|214.19
|215.45
|214.19
|1823.95
|26533.54
|167
|2006.07.28 15:25
|buy
|84
|8.00
|214.19
|213.35
|214.61
|168
|2006.07.31 05:55
|s/l
|84
|8.00
|213.35
|213.35
|214.61
|-3824.44
|22709.10
|169
|2006.07.31 16:30
|sell
|85
|6.80
|213.40
|214.24
|212.98
|170
|2006.07.31 18:50
|s/l
|85
|6.80
|214.24
|214.24
|212.98
|-3352.11
|19356.99
|171
|2006.08.01 00:45
|buy
|86
|1.90
|214.06
|213.22
|214.48
|172
|2006.08.01 14:45
|t/p
|86
|1.90
|214.48
|213.22
|214.48
|468.42
|19825.41
|173
|2006.08.02 01:00
|sell
|87
|5.90
|214.89
|215.73
|214.47
|174
|2006.08.02 07:40
|t/p
|87
|5.90
|214.47
|215.73
|214.47
|1454.22
|21279.63
|175
|2006.08.02 09:45
|sell
|88
|6.40
|214.66
|215.50
|214.24
|176
|2006.08.03 11:18
|s/l
|88
|6.40
|215.50
|215.50
|214.24
|-3488.53
|17791.10
|177
|2006.08.03 21:45
|buy
|89
|5.30
|217.06
|216.22
|217.48
|178
|2006.08.04 09:21
|t/p
|89
|5.30
|217.48
|216.22
|217.48
|1386.31
|19177.41
|179
|2006.08.04 09:30
|sell
|90
|5.80
|217.55
|218.39
|217.13
|180
|2006.08.04 13:11
|s/l
|90
|5.80
|218.39
|218.39
|217.13
|-2859.15
|16318.26
|181
|2006.08.04 17:30
|buy
|91
|4.90
|218.16
|217.32
|218.58
|182
|2006.08.07 09:26
|t/p
|91
|4.90
|218.58
|217.32
|218.58
|1281.68
|17599.94
|183
|2006.08.07 22:15
|sell
|92
|5.30
|219.49
|220.33
|219.07
|184
|2006.08.08 15:07
|t/p
|92
|5.30
|219.07
|220.33
|219.07
|1214.25
|18814.20
|185
|2006.08.08 17:00
|sell
|93
|5.60
|219.43
|220.27
|219.01
|186
|2006.08.10 09:24
|t/p
|93
|5.60
|219.01
|220.27
|219.01
|991.08
|19805.27
|187
|2006.08.10 22:30
|sell
|94
|5.90
|218.29
|219.13
|217.87
|188
|2006.08.11 09:04
|s/l
|94
|5.90
|219.13
|219.13
|217.87
|-3010.96
|16794.31
|189
|2006.08.11 17:30
|sell
|95
|5.00
|220.14
|220.98
|219.72
|190
|2006.08.16 00:29
|t/p
|95
|5.00
|219.72
|220.98
|219.72
|971.76
|17766.07
|191
|2006.08.16 00:30
|buy
|96
|5.30
|219.73
|218.89
|220.15
|192
|2006.08.16 16:31
|t/p
|96
|5.30
|220.15
|218.89
|220.15
|1306.66
|19072.73
|193
|2006.08.17 02:30
|sell
|97
|5.70
|219.59
|220.43
|219.17
|194
|2006.08.17 08:57
|t/p
|97
|5.70
|219.17
|220.43
|219.17
|1404.93
|20477.66
|195
|2006.08.17 16:30
|sell
|98
|6.10
|218.73
|219.57
|218.31
|196
|2006.08.18 11:14
|t/p
|98
|6.10
|218.31
|219.57
|218.31
|1397.53
|21875.19
|197
|2006.08.18 19:45
|sell
|99
|6.60
|217.92
|218.76
|217.50
|198
|2006.08.21 10:02
|s/l
|99
|6.60
|218.76
|218.76
|217.50
|-3368.20
|18506.99
|199
|2006.08.21 21:00
|buy
|100
|5.60
|219.46
|218.62
|219.88
|200
|2006.08.22 08:55
|t/p
|100
|5.60
|219.88
|218.62
|219.88
|1464.78
|19971.78
|201
|2006.08.22 13:15
|buy
|101
|6.00
|219.70
|218.86
|220.12
|202
|2006.08.22 15:47
|t/p
|101
|6.00
|220.12
|218.86
|220.12
|1479.24
|21451.02
|203
|2006.08.22 15:47
|sell
|102
|6.40
|220.12
|220.96
|219.70
|204
|2006.08.23 02:49
|t/p
|102
|6.40
|219.70
|220.96
|219.70
|1466.27
|22917.29
|205
|2006.08.23 08:45
|sell
|103
|6.90
|219.70
|220.54
|219.28
|206
|2006.08.23 15:21
|s/l
|103
|6.90
|220.54
|220.54
|219.28
|-3401.41
|19515.88
|207
|2006.08.24 00:00
|sell
|104
|5.90
|220.27
|221.11
|219.85
|208
|2006.08.24 17:54
|t/p
|104
|5.90
|219.85
|221.11
|219.85
|1454.22
|20970.10
|209
|2006.08.25 02:00
|sell
|105
|6.30
|220.12
|220.96
|219.70
|210
|2006.08.25 08:40
|s/l
|105
|6.30
|220.96
|220.96
|219.70
|-3105.63
|17864.47
|211
|2006.08.25 19:15
|sell
|106
|5.40
|221.41
|222.25
|220.99
|212
|2006.08.28 15:50
|s/l
|106
|5.40
|222.25
|222.25
|220.99
|-2755.80
|15108.67
|213
|2006.08.29 03:15
|sell
|107
|1.50
|221.91
|222.75
|221.49
|214
|2006.08.29 14:39
|t/p
|107
|1.50
|221.49
|222.75
|221.49
|369.72
|15478.39
|215
|2006.08.29 14:39
|buy
|108
|4.60
|221.48
|220.64
|221.90
|216
|2006.08.30 06:36
|t/p
|108
|4.60
|221.90
|220.64
|221.90
|1203.21
|16681.59
|217
|2006.08.30 23:15
|buy
|109
|5.00
|223.07
|222.23
|223.49
|218
|2006.08.31 05:14
|t/p
|109
|5.00
|223.49
|222.23
|223.49
|1458.12
|18139.71
|219
|2006.08.31 11:30
|buy
|110
|5.40
|223.38
|222.54
|223.80
|220
|2006.09.01 14:56
|s/l
|110
|5.40
|222.54
|222.54
|223.80
|-2581.49
|15558.22
|221
|2006.09.01 14:56
|buy
|111
|4.70
|222.61
|221.77
|223.03
|222
|2006.09.01 16:08
|t/p
|111
|4.70
|223.03
|221.77
|223.03
|1158.74
|16716.96
|223
|2006.09.01 19:45
|sell
|112
|5.00
|223.15
|223.99
|222.73
|224
|2006.09.04 03:19
|t/p
|112
|5.00
|222.73
|223.99
|222.73
|1145.52
|17862.48
|225
|2006.09.04 19:30
|sell
|113
|5.40
|221.23
|222.07
|220.81
|226
|2006.09.05 02:11
|t/p
|113
|5.40
|220.81
|222.07
|220.81
|1237.15
|19099.64
|227
|2006.09.05 02:15
|buy
|114
|5.70
|220.61
|219.77
|221.03
|228
|2006.09.05 09:24
|s/l
|114
|5.70
|219.77
|219.77
|221.03
|-2810.56
|16289.08
|229
|2006.09.05 09:24
|buy
|115
|4.90
|219.84
|219.00
|220.26
|230
|2006.09.06 03:05
|t/p
|115
|4.90
|220.26
|219.00
|220.26
|1281.68
|17570.76
|231
|2006.09.07 08:15
|buy
|116
|5.30
|219.73
|218.89
|220.15
|232
|2006.09.07 09:40
|t/p
|116
|5.30
|220.15
|218.89
|220.15
|1306.66
|18877.42
|233
|2006.09.07 18:45
|sell
|117
|5.70
|218.56
|219.40
|218.14
|234
|2006.09.08 02:08
|t/p
|117
|5.70
|218.14
|219.40
|218.14
|1305.89
|20183.31
|235
|2006.09.08 03:15
|buy
|118
|6.10
|218.15
|217.31
|218.57
|236
|2006.09.11 09:10
|t/p
|118
|6.10
|218.57
|217.31
|218.57
|1595.57
|21778.88
|237
|2006.09.12 08:15
|buy
|119
|6.50
|219.71
|218.87
|220.13
|238
|2006.09.12 10:40
|t/p
|119
|6.50
|220.13
|218.87
|220.13
|1602.51
|23381.39
|239
|2006.09.13 06:30
|sell
|120
|7.00
|220.89
|221.73
|220.47
|240
|2006.09.13 10:23
|t/p
|120
|7.00
|220.47
|221.73
|220.47
|1725.35
|25106.74
|241
|2006.09.13 16:00
|sell
|121
|7.50
|220.70
|221.54
|220.28
|242
|2006.09.13 17:49
|t/p
|121
|7.50
|220.28
|221.54
|220.28
|1848.59
|26955.33
|243
|2006.09.13 20:00
|buy
|122
|8.10
|220.61
|219.77
|221.03
|244
|2006.09.14 09:22
|t/p
|122
|8.10
|221.03
|219.77
|221.03
|2362.14
|29317.47
|245
|2006.09.14 21:00
|buy
|123
|8.80
|221.83
|220.99
|222.25
|246
|2006.09.15 15:30
|s/l
|123
|8.80
|220.99
|220.99
|222.25
|-4206.88
|25110.59
|247
|2006.09.18 02:00
|sell
|124
|7.50
|221.67
|222.51
|221.25
|248
|2006.09.19 09:58
|t/p
|124
|7.50
|221.25
|222.51
|221.25
|1718.28
|26828.86
|249
|2006.09.19 17:30
|sell
|125
|8.00
|221.12
|221.96
|220.70
|250
|2006.09.20 08:32
|t/p
|125
|8.00
|220.70
|221.96
|220.70
|1832.83
|28661.69
|251
|2006.09.21 03:15
|sell
|126
|8.60
|221.56
|222.40
|221.14
|252
|2006.09.22 13:46
|t/p
|126
|8.60
|221.14
|222.40
|221.14
|1970.29
|30631.99
|253
|2006.09.22 14:00
|buy
|127
|9.20
|221.17
|220.33
|221.59
|254
|2006.09.25 02:11
|t/p
|127
|9.20
|221.59
|220.33
|221.59
|2406.43
|33038.42
|255
|2006.09.25 05:00
|buy
|128
|9.90
|221.52
|220.68
|221.94
|256
|2006.09.25 12:11
|t/p
|128
|9.90
|221.94
|220.68
|221.94
|2440.75
|35479.17
|257
|2006.09.25 17:00
|buy
|129
|10.60
|221.30
|220.46
|221.72
|258
|2006.09.26 16:36
|t/p
|129
|10.60
|221.72
|220.46
|221.72
|2772.62
|38251.78
|259
|2006.09.26 16:36
|sell
|130
|11.50
|221.76
|222.60
|221.34
|260
|2006.09.27 10:32
|t/p
|130
|11.50
|221.34
|222.60
|221.34
|2634.70
|40886.48
|261
|2006.09.27 10:32
|buy
|131
|12.30
|221.34
|220.50
|221.76
|262
|2006.09.27 12:29
|t/p
|131
|12.30
|221.76
|220.50
|221.76
|3032.45
|43918.93
|263
|2006.09.27 13:45
|sell
|132
|13.20
|221.98
|222.82
|221.56
|264
|2006.09.27 15:28
|t/p
|132
|13.20
|221.56
|222.82
|221.56
|3253.52
|47172.45
|265
|2006.09.27 19:00
|sell
|133
|14.20
|221.89
|222.73
|221.47
|266
|2006.09.28 08:55
|t/p
|133
|14.20
|221.47
|222.73
|221.47
|2759.82
|49932.27
|267
|2006.09.28 19:15
|sell
|134
|15.00
|221.06
|221.90
|220.64
|268
|2006.09.29 03:03
|t/p
|134
|15.00
|220.64
|221.90
|220.64
|3436.55
|53368.82
|269
|2006.09.29 03:45
|sell
|135
|16.00
|220.92
|221.76
|220.50
|270
|2006.09.29 09:33
|t/p
|135
|16.00
|220.50
|221.76
|220.50
|3943.66
|57312.48
|271
|2006.10.02 04:00
|buy
|136
|17.20
|221.23
|220.39
|221.65
|272
|2006.10.02 15:47
|t/p
|136
|17.20
|221.65
|220.39
|221.65
|4240.50
|61552.98
|273
|2006.10.03 01:15
|buy
|137
|18.50
|221.98
|221.14
|222.40
|274
|2006.10.03 11:35
|t/p
|137
|18.50
|222.40
|221.14
|222.40
|4561.01
|66113.99
|275
|2006.10.04 03:45
|buy
|138
|19.80
|222.58
|221.74
|223.00
|276
|2006.10.05 03:48
|s/l
|138
|19.80
|221.74
|221.74
|223.00
|-8870.40
|57243.58
|277
|2006.10.06 10:00
|buy
|139
|17.20
|221.27
|220.43
|221.69
|278
|2006.10.06 13:50
|t/p
|139
|17.20
|221.69
|220.43
|221.69
|4240.50
|61484.08
|279
|2006.10.06 14:00
|sell
|140
|18.40
|221.79
|222.63
|221.37
|280
|2006.10.06 16:04
|s/l
|140
|18.40
|222.63
|222.63
|221.37
|-9070.42
|52413.66
|281
|2006.10.09 02:15
|buy
|141
|15.70
|222.35
|221.51
|222.77
|282
|2006.10.09 05:06
|t/p
|141
|15.70
|222.77
|221.51
|222.77
|3870.69
|56284.35
|283
|2006.10.09 06:00
|sell
|142
|16.90
|222.86
|223.70
|222.44
|284
|2006.10.09 10:48
|t/p
|142
|16.90
|222.44
|223.70
|222.44
|4165.49
|60449.84
|285
|2006.10.09 19:15
|sell
|143
|18.10
|222.33
|223.17
|221.91
|286
|2006.10.10 10:38
|t/p
|143
|18.10
|221.91
|223.17
|221.91
|4146.77
|64596.61
|287
|2006.10.10 18:45
|sell
|144
|19.40
|222.08
|222.92
|221.66
|288
|2006.10.11 09:03
|t/p
|144
|19.40
|221.66
|222.92
|221.66
|4444.61
|69041.22
|289
|2006.10.11 11:30
|sell
|145
|20.70
|222.08
|222.92
|221.66
|290
|2006.10.16 09:16
|t/p
|145
|20.70
|221.66
|222.92
|221.66
|3303.78
|72345.00
|291
|2006.10.16 12:00
|sell
|146
|21.70
|222.06
|222.90
|221.64
|292
|2006.10.16 18:42
|t/p
|146
|21.70
|221.64
|222.90
|221.64
|5348.59
|77693.59
|293
|2006.10.17 00:45
|sell
|147
|23.30
|221.60
|222.44
|221.18
|294
|2006.10.17 18:56
|s/l
|147
|23.30
|222.44
|222.44
|221.18
|-11485.92
|66207.67
|295
|2006.10.18 07:45
|buy
|148
|19.90
|221.94
|221.10
|222.36
|296
|2006.10.18 14:55
|t/p
|148
|19.90
|222.36
|221.10
|222.36
|4906.16
|71113.83
|297
|2006.10.19 02:30
|sell
|149
|21.30
|222.26
|223.10
|221.84
|298
|2006.10.19 10:31
|t/p
|149
|21.30
|221.84
|223.10
|221.84
|5250.00
|76363.83
|299
|2006.10.19 17:00
|sell
|150
|22.90
|221.97
|222.81
|221.55
|300
|2006.10.20 13:24
|s/l
|150
|22.90
|222.81
|222.81
|221.55
|-11686.62
|64677.21