|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.06.19 11:00 - 2006.10.18 09:00 (2006.10.02 - 2006.10.19)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|UsePct=1; Lots=1; MaxLots=100; StopLoss=75; UseTrailingStop=true; TrailingStopType=2; TrailingStop=20; TakeProfit=100; Slippage=3;
|Bars in test
|2174
|Ticks modelled
|361541
|Modelling quality
|69.25%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|5373.32
|Gross profit
|7884.00
|Gross loss
|-2510.68
|Profit factor
|3.14
|Expected payoff
|103.33
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|828.33 (6.87%)
|Relative drawdown
|6.87% (828.33)
|Total trades
|52
|Short positions (won %)
|26 (73.08%)
|Long positions (won %)
|26 (76.92%)
|Profit trades (% of total)
|39 (75.00%)
|Loss trades (% of total)
|13 (25.00%)
|Largest
|profit trade
|1000.00
|loss trade
|-750.00
|Average
|profit trade
|202.15
|loss trade
|-193.13
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (2005.08)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-160.24)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2005.08 (14)
|consecutive loss (count of losses)
|-750.00 (1)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.10.02 09:00
|sell
|1
|1.00
|1.8703
|1.8778
|1.8603
|2
|2006.10.02 10:40
|modify
|1
|1.00
|1.8703
|1.8703
|1.8603
|3
|2006.10.02 10:40
|modify
|1
|1.00
|1.8703
|1.8701
|1.8603
|4
|2006.10.02 10:41
|modify
|1
|1.00
|1.8703
|1.8699
|1.8603
|5
|2006.10.02 11:04
|s/l
|1
|1.00
|1.8699
|1.8699
|1.8603
|40.00
|10040.00
|6
|2006.10.02 15:00
|buy
|2
|1.00
|1.8731
|1.8656
|1.8831
|7
|2006.10.02 16:20
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8732
|1.8831
|8
|2006.10.02 16:20
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8733
|1.8831
|9
|2006.10.02 16:21
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8735
|1.8831
|10
|2006.10.02 16:22
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8736
|1.8831
|11
|2006.10.02 16:22
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8737
|1.8831
|12
|2006.10.02 16:22
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8738
|1.8831
|13
|2006.10.02 16:22
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8739
|1.8831
|14
|2006.10.02 16:22
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8740
|1.8831
|15
|2006.10.02 16:25
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8741
|1.8831
|16
|2006.10.02 16:25
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8742
|1.8831
|17
|2006.10.02 16:25
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8743
|1.8831
|18
|2006.10.02 16:26
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8744
|1.8831
|19
|2006.10.02 16:26
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8745
|1.8831
|20
|2006.10.02 16:26
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8746
|1.8831
|21
|2006.10.02 16:28
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8747
|1.8831
|22
|2006.10.02 16:28
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8748
|1.8831
|23
|2006.10.02 16:28
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8749
|1.8831
|24
|2006.10.02 16:30
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8750
|1.8831
|25
|2006.10.02 16:30
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8751
|1.8831
|26
|2006.10.02 16:31
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8752
|1.8831
|27
|2006.10.02 16:31
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8753
|1.8831
|28
|2006.10.02 16:31
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8754
|1.8831
|29
|2006.10.02 16:31
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8755
|1.8831
|30
|2006.10.02 16:31
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8756
|1.8831
|31
|2006.10.02 16:31
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8757
|1.8831
|32
|2006.10.02 16:32
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8758
|1.8831
|33
|2006.10.02 16:32
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8759
|1.8831
|34
|2006.10.02 16:34
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8760
|1.8831
|35
|2006.10.02 16:34
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8761
|1.8831
|36
|2006.10.02 16:35
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8762
|1.8831
|37
|2006.10.02 16:35
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8763
|1.8831
|38
|2006.10.02 16:35
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8764
|1.8831
|39
|2006.10.02 16:35
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8765
|1.8831
|40
|2006.10.02 16:35
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8767
|1.8831
|41
|2006.10.02 16:35
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8769
|1.8831
|42
|2006.10.02 16:35
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8773
|1.8831
|43
|2006.10.02 16:35
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8774
|1.8831
|44
|2006.10.02 16:35
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8776
|1.8831
|45
|2006.10.02 16:45
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8778
|1.8831
|46
|2006.10.02 16:45
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8782
|1.8831
|47
|2006.10.02 16:46
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8785
|1.8831
|48
|2006.10.02 16:46
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8789
|1.8831
|49
|2006.10.02 16:46
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8791
|1.8831
|50
|2006.10.02 16:46
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8794
|1.8831
|51
|2006.10.02 16:46
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8795
|1.8831
|52
|2006.10.02 16:49
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8797
|1.8831
|53
|2006.10.02 16:49
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8798
|1.8831
|54
|2006.10.02 16:49
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8799
|1.8831
|55
|2006.10.02 16:49
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8801
|1.8831
|56
|2006.10.02 16:51
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8802
|1.8831
|57
|2006.10.02 16:51
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8803
|1.8831
|58
|2006.10.02 16:52
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8804
|1.8831
|59
|2006.10.02 16:52
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8805
|1.8831
|60
|2006.10.02 16:52
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8806
|1.8831
|61
|2006.10.02 16:52
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8807
|1.8831
|62
|2006.10.02 16:52
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8808
|1.8831
|63
|2006.10.02 16:52
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8809
|1.8831
|64
|2006.10.02 16:52
|modify
|2
|1.00
|1.8731
|1.8810
|1.8831
|65
|2006.10.02 16:52
|t/p
|2
|1.00
|1.8831
|1.8810
|1.8831
|1000.00
|11040.00
|66
|2006.10.02 16:52
|buy
|3
|1.00
|1.8833
|1.8758
|1.8933
|67
|2006.10.02 17:22
|modify
|3
|1.00
|1.8833
|1.8837
|1.8933
|68
|2006.10.02 17:22
|modify
|3
|1.00
|1.8833
|1.8839
|1.8933
|69
|2006.10.02 17:23
|modify
|3
|1.00
|1.8833
|1.8840
|1.8933
|70
|2006.10.02 17:23
|modify
|3
|1.00
|1.8833
|1.8841
|1.8933
|71
|2006.10.02 17:23
|modify
|3
|1.00
|1.8833
|1.8842
|1.8933
|72
|2006.10.02 17:23
|modify
|3
|1.00
|1.8833
|1.8845
|1.8933
|73
|2006.10.02 17:59
|s/l
|3
|1.00
|1.8845
|1.8845
|1.8933
|120.00
|11160.00
|74
|2006.10.02 17:59
|buy
|4
|1.00
|1.8846
|1.8771
|1.8946
|75
|2006.10.02 18:15
|modify
|4
|1.00
|1.8846
|1.8847
|1.8946
|76
|2006.10.02 18:15
|modify
|4
|1.00
|1.8846
|1.8849
|1.8946
|77
|2006.10.02 18:15
|modify
|4
|1.00
|1.8846
|1.8850
|1.8946
|78
|2006.10.02 18:15
|modify
|4
|1.00
|1.8846
|1.8851
|1.8946
|79
|2006.10.02 18:15
|modify
|4
|1.00
|1.8846
|1.8852
|1.8946
|80
|2006.10.02 18:32
|modify
|4
|1.00
|1.8846
|1.8854
|1.8946
|81
|2006.10.02 18:32
|modify
|4
|1.00
|1.8846
|1.8855
|1.8946
|82
|2006.10.02 18:32
|modify
|4
|1.00
|1.8846
|1.8856
|1.8946
|83
|2006.10.02 18:45
|s/l
|4
|1.00
|1.8856
|1.8856
|1.8946
|100.00
|11260.00
|84
|2006.10.02 18:45
|buy
|5
|1.00
|1.8858
|1.8783
|1.8958
|85
|2006.10.03 09:07
|modify
|5
|1.00
|1.8858
|1.8859
|1.8958
|86
|2006.10.03 09:36
|modify
|5
|1.00
|1.8858
|1.8860
|1.8958
|87
|2006.10.03 09:36
|modify
|5
|1.00
|1.8858
|1.8861
|1.8958
|88
|2006.10.03 09:36
|modify
|5
|1.00
|1.8858
|1.8863
|1.8958
|89
|2006.10.03 09:36
|modify
|5
|1.00
|1.8858
|1.8864
|1.8958
|90
|2006.10.03 09:36
|modify
|5
|1.00
|1.8858
|1.8865
|1.8958
|91
|2006.10.03 09:37
|modify
|5
|1.00
|1.8858
|1.8866
|1.8958
|92
|2006.10.03 10:36
|modify
|5
|1.00
|1.8858
|1.8867
|1.8958
|93
|2006.10.03 10:36
|modify
|5
|1.00
|1.8858
|1.8872
|1.8958
|94
|2006.10.03 10:40
|modify
|5
|1.00
|1.8858
|1.8873
|1.8958
|95
|2006.10.03 10:41
|modify
|5
|1.00
|1.8858
|1.8874
|1.8958
|96
|2006.10.03 11:10
|s/l
|5
|1.00
|1.8874
|1.8874
|1.8958
|156.59
|11416.59
|97
|2006.10.03 12:00
|sell
|6
|1.00
|1.8870
|1.8945
|1.8770
|98
|2006.10.04 04:46
|modify
|6
|1.00
|1.8870
|1.8867
|1.8770
|99
|2006.10.04 04:46
|modify
|6
|1.00
|1.8870
|1.8863
|1.8770
|100
|2006.10.04 04:47
|modify
|6
|1.00
|1.8870
|1.8862
|1.8770
|101
|2006.10.04 04:47
|modify
|6
|1.00
|1.8870
|1.8860
|1.8770
|102
|2006.10.04 04:54
|modify
|6
|1.00
|1.8870
|1.8859
|1.8770
|103
|2006.10.04 06:06
|modify
|6
|1.00
|1.8870
|1.8858
|1.8770
|104
|2006.10.04 06:07
|modify
|6
|1.00
|1.8870
|1.8857
|1.8770
|105
|2006.10.04 06:07
|modify
|6
|1.00
|1.8870
|1.8855
|1.8770
|106
|2006.10.04 06:07
|modify
|6
|1.00
|1.8870
|1.8852
|1.8770
|107
|2006.10.04 06:30
|s/l
|6
|1.00
|1.8852
|1.8852
|1.8770
|181.91
|11598.50
|108
|2006.10.04 06:30
|sell
|7
|1.00
|1.8850
|1.8925
|1.8750
|109
|2006.10.04 09:47
|close
|7
|1.00
|1.8860
|1.8925
|1.8750
|-100.00
|11498.50
|110
|2006.10.04 09:47
|buy
|8
|1.00
|1.8860
|1.8785
|1.8960
|111
|2006.10.04 10:07
|modify
|8
|1.00
|1.8860
|1.8861
|1.8960
|112
|2006.10.04 10:07
|modify
|8
|1.00
|1.8860
|1.8864
|1.8960
|113
|2006.10.04 10:50
|s/l
|8
|1.00
|1.8864
|1.8864
|1.8960
|40.00
|11538.50
|114
|2006.10.04 11:01
|sell
|9
|1.00
|1.8857
|1.8932
|1.8757
|115
|2006.10.04 11:45
|modify
|9
|1.00
|1.8857
|1.8857
|1.8757
|116
|2006.10.04 11:45
|modify
|9
|1.00
|1.8857
|1.8856
|1.8757
|117
|2006.10.04 11:45
|modify
|9
|1.00
|1.8857
|1.8855
|1.8757
|118
|2006.10.04 11:46
|modify
|9
|1.00
|1.8857
|1.8854
|1.8757
|119
|2006.10.04 11:46
|modify
|9
|1.00
|1.8857
|1.8853
|1.8757
|120
|2006.10.04 11:46
|modify
|9
|1.00
|1.8857
|1.8852
|1.8757
|121
|2006.10.04 11:46
|modify
|9
|1.00
|1.8857
|1.8851
|1.8757
|122
|2006.10.04 11:46
|modify
|9
|1.00
|1.8857
|1.8850
|1.8757
|123
|2006.10.04 11:46
|modify
|9
|1.00
|1.8857
|1.8849
|1.8757
|124
|2006.10.04 11:46
|modify
|9
|1.00
|1.8857
|1.8848
|1.8757
|125
|2006.10.04 11:46
|modify
|9
|1.00
|1.8857
|1.8847
|1.8757
|126
|2006.10.04 11:46
|modify
|9
|1.00
|1.8857
|1.8846
|1.8757
|127
|2006.10.04 11:46
|modify
|9
|1.00
|1.8857
|1.8845
|1.8757
|128
|2006.10.04 11:46
|modify
|9
|1.00
|1.8857
|1.8842
|1.8757
|129
|2006.10.04 11:46
|modify
|9
|1.00
|1.8857
|1.8841
|1.8757
|130
|2006.10.04 11:58
|modify
|9
|1.00
|1.8857
|1.8837
|1.8757
|131
|2006.10.04 11:59
|modify
|9
|1.00
|1.8857
|1.8834
|1.8757
|132
|2006.10.04 11:59
|modify
|9
|1.00
|1.8857
|1.8832
|1.8757
|133
|2006.10.04 13:22
|modify
|9
|1.00
|1.8857
|1.8830
|1.8757
|134
|2006.10.04 13:31
|modify
|9
|1.00
|1.8857
|1.8828
|1.8757
|135
|2006.10.04 13:31
|modify
|9
|1.00
|1.8857
|1.8823
|1.8757
|136
|2006.10.04 13:33
|modify
|9
|1.00
|1.8857
|1.8822
|1.8757
|137
|2006.10.04 13:33
|modify
|9
|1.00
|1.8857
|1.8819
|1.8757
|138
|2006.10.04 13:33
|modify
|9
|1.00
|1.8857
|1.8817
|1.8757
|139
|2006.10.04 13:33
|modify
|9
|1.00
|1.8857
|1.8813
|1.8757
|140
|2006.10.04 13:44
|modify
|9
|1.00
|1.8857
|1.8812
|1.8757
|141
|2006.10.04 13:50
|modify
|9
|1.00
|1.8857
|1.8810
|1.8757
|142
|2006.10.04 14:11
|modify
|9
|1.00
|1.8857
|1.8809
|1.8757
|143
|2006.10.04 14:12
|modify
|9
|1.00
|1.8857
|1.8808
|1.8757
|144
|2006.10.04 14:17
|modify
|9
|1.00
|1.8857
|1.8806
|1.8757
|145
|2006.10.04 15:14
|s/l
|9
|1.00
|1.8806
|1.8806
|1.8757
|510.00
|12048.50
|146
|2006.10.04 19:03
|sell
|10
|1.00
|1.8834
|1.8909
|1.8734
|147
|2006.10.04 21:00
|close
|10
|1.00
|1.8849
|1.8909
|1.8734
|-150.00
|11898.50
|148
|2006.10.04 21:00
|buy
|11
|1.00
|1.8849
|1.8774
|1.8949
|149
|2006.10.05 13:53
|modify
|11
|1.00
|1.8849
|1.8849
|1.8949
|150
|2006.10.05 14:00
|s/l
|11
|1.00
|1.8849
|1.8849
|1.8949
|-10.24
|11888.26
|151
|2006.10.05 17:00
|sell
|12
|1.00
|1.8761
|1.8836
|1.8661
|152
|2006.10.06 09:59
|modify
|12
|1.00
|1.8761
|1.8761
|1.8661
|153
|2006.10.06 09:59
|modify
|12
|1.00
|1.8761
|1.8760
|1.8661
|154
|2006.10.06 09:59
|modify
|12
|1.00
|1.8761
|1.8759
|1.8661
|155
|2006.10.06 09:59
|modify
|12
|1.00
|1.8761
|1.8758
|1.8661
|156
|2006.10.06 09:59
|modify
|12
|1.00
|1.8761
|1.8757
|1.8661
|157
|2006.10.06 09:59
|modify
|12
|1.00
|1.8761
|1.8756
|1.8661
|158
|2006.10.06 10:07
|modify
|12
|1.00
|1.8761
|1.8755
|1.8661
|159
|2006.10.06 10:07
|modify
|12
|1.00
|1.8761
|1.8754
|1.8661
|160
|2006.10.06 10:07
|modify
|12
|1.00
|1.8761
|1.8753
|1.8661
|161
|2006.10.06 11:59
|s/l
|12
|1.00
|1.8753
|1.8753
|1.8661
|81.91
|11970.17
|162
|2006.10.06 11:59
|sell
|13
|1.00
|1.8754
|1.8829
|1.8654
|163
|2006.10.06 15:29
|s/l
|13
|1.00
|1.8829
|1.8829
|1.8654
|-750.00
|11220.17
|164
|2006.10.06 15:32
|sell
|14
|1.00
|1.8795
|1.8870
|1.8695
|165
|2006.10.06 15:51
|modify
|14
|1.00
|1.8795
|1.8795
|1.8695
|166
|2006.10.06 15:51
|modify
|14
|1.00
|1.8795
|1.8794
|1.8695
|167
|2006.10.06 15:51
|modify
|14
|1.00
|1.8795
|1.8793
|1.8695
|168
|2006.10.06 15:52
|modify
|14
|1.00
|1.8795
|1.8791
|1.8695
|169
|2006.10.06 15:52
|modify
|14
|1.00
|1.8795
|1.8790
|1.8695
|170
|2006.10.06 15:52
|modify
|14
|1.00
|1.8795
|1.8789
|1.8695
|171
|2006.10.06 15:52
|modify
|14
|1.00
|1.8795
|1.8787
|1.8695
|172
|2006.10.06 15:52
|modify
|14
|1.00
|1.8795
|1.8785
|1.8695
|173
|2006.10.06 15:52
|modify
|14
|1.00
|1.8795
|1.8783
|1.8695
|174
|2006.10.06 15:53
|modify
|14
|1.00
|1.8795
|1.8782
|1.8695
|175
|2006.10.06 15:53
|modify
|14
|1.00
|1.8795
|1.8781
|1.8695
|176
|2006.10.06 15:53
|modify
|14
|1.00
|1.8795
|1.8780
|1.8695
|177
|2006.10.06 15:53
|modify
|14
|1.00
|1.8795
|1.8779
|1.8695
|178
|2006.10.06 15:53
|modify
|14
|1.00
|1.8795
|1.8778
|1.8695
|179
|2006.10.06 15:55
|modify
|14
|1.00
|1.8795
|1.8777
|1.8695
|180
|2006.10.06 15:55
|modify
|14
|1.00
|1.8795
|1.8775
|1.8695
|181
|2006.10.06 15:55
|modify
|14
|1.00
|1.8795
|1.8772
|1.8695
|182
|2006.10.06 15:55
|modify
|14
|1.00
|1.8795
|1.8771
|1.8695
|183
|2006.10.06 15:56
|modify
|14
|1.00
|1.8795
|1.8770
|1.8695
|184
|2006.10.06 15:56
|modify
|14
|1.00
|1.8795
|1.8769
|1.8695
|185
|2006.10.06 15:56
|modify
|14
|1.00
|1.8795
|1.8768
|1.8695
|186
|2006.10.06 15:56
|modify
|14
|1.00
|1.8795
|1.8767
|1.8695
|187
|2006.10.06 15:58
|modify
|14
|1.00
|1.8795
|1.8766
|1.8695
|188
|2006.10.06 15:58
|modify
|14
|1.00
|1.8795
|1.8765
|1.8695
|189
|2006.10.06 16:06
|modify
|14
|1.00
|1.8795
|1.8763
|1.8695
|190
|2006.10.06 16:07
|modify
|14
|1.00
|1.8795
|1.8760
|1.8695
|191
|2006.10.06 16:07
|modify
|14
|1.00
|1.8795
|1.8755
|1.8695
|192
|2006.10.06 16:07
|modify
|14
|1.00
|1.8795
|1.8753
|1.8695
|193
|2006.10.06 16:10
|modify
|14
|1.00
|1.8795
|1.8752
|1.8695
|194
|2006.10.06 16:10
|modify
|14
|1.00
|1.8795
|1.8750
|1.8695
|195
|2006.10.06 16:21
|s/l
|14
|1.00
|1.8750
|1.8750
|1.8695
|450.00
|11670.17
|196
|2006.10.06 16:21
|sell
|15
|1.00
|1.8748
|1.8823
|1.8648
|197
|2006.10.06 16:53
|modify
|15
|1.00
|1.8748
|1.8748
|1.8648
|198
|2006.10.06 16:56
|modify
|15
|1.00
|1.8748
|1.8747
|1.8648
|199
|2006.10.06 16:56
|modify
|15
|1.00
|1.8748
|1.8744
|1.8648
|200
|2006.10.06 16:56
|modify
|15
|1.00
|1.8748
|1.8743
|1.8648
|201
|2006.10.06 16:57
|modify
|15
|1.00
|1.8748
|1.8741
|1.8648
|202
|2006.10.06 16:57
|modify
|15
|1.00
|1.8748
|1.8740
|1.8648
|203
|2006.10.06 16:58
|modify
|15
|1.00
|1.8748
|1.8739
|1.8648
|204
|2006.10.06 16:59
|modify
|15
|1.00
|1.8748
|1.8738
|1.8648
|205
|2006.10.06 16:59
|modify
|15
|1.00
|1.8748
|1.8737
|1.8648
|206
|2006.10.06 16:59
|modify
|15
|1.00
|1.8748
|1.8736
|1.8648
|207
|2006.10.06 16:59
|modify
|15
|1.00
|1.8748
|1.8735
|1.8648
|208
|2006.10.06 17:01
|modify
|15
|1.00
|1.8748
|1.8734
|1.8648
|209
|2006.10.06 17:09
|modify
|15
|1.00
|1.8748
|1.8733
|1.8648
|210
|2006.10.06 17:09
|modify
|15
|1.00
|1.8748
|1.8732
|1.8648
|211
|2006.10.06 17:20
|modify
|15
|1.00
|1.8748
|1.8727
|1.8648
|212
|2006.10.06 17:21
|modify
|15
|1.00
|1.8748
|1.8726
|1.8648
|213
|2006.10.06 17:21
|modify
|15
|1.00
|1.8748
|1.8722
|1.8648
|214
|2006.10.06 17:21
|modify
|15
|1.00
|1.8748
|1.8717
|1.8648
|215
|2006.10.06 17:21
|modify
|15
|1.00
|1.8748
|1.8711
|1.8648
|216
|2006.10.06 17:36
|modify
|15
|1.00
|1.8748
|1.8710
|1.8648
|217
|2006.10.06 17:36
|modify
|15
|1.00
|1.8748
|1.8709
|1.8648
|218
|2006.10.06 17:36
|modify
|15
|1.00
|1.8748
|1.8707
|1.8648
|219
|2006.10.06 17:36
|modify
|15
|1.00
|1.8748
|1.8704
|1.8648
|220
|2006.10.06 17:38
|modify
|15
|1.00
|1.8748
|1.8702
|1.8648
|221
|2006.10.06 17:38
|modify
|15
|1.00
|1.8748
|1.8701
|1.8648
|222
|2006.10.06 17:38
|modify
|15
|1.00
|1.8748
|1.8698
|1.8648
|223
|2006.10.06 17:38
|modify
|15
|1.00
|1.8748
|1.8696
|1.8648
|224
|2006.10.06 17:39
|modify
|15
|1.00
|1.8748
|1.8695
|1.8648
|225
|2006.10.06 17:51
|s/l
|15
|1.00
|1.8695
|1.8695
|1.8648
|530.00
|12200.17
|226
|2006.10.06 17:51
|sell
|16
|1.00
|1.8693
|1.8768
|1.8593
|227
|2006.10.09 10:18
|modify
|16
|1.00
|1.8693
|1.8691
|1.8593
|228
|2006.10.09 10:18
|modify
|16
|1.00
|1.8693
|1.8690
|1.8593
|229
|2006.10.09 10:18
|modify
|16
|1.00
|1.8693
|1.8689
|1.8593
|230
|2006.10.09 10:19
|modify
|16
|1.00
|1.8693
|1.8688
|1.8593
|231
|2006.10.09 10:19
|modify
|16
|1.00
|1.8693
|1.8686
|1.8593
|232
|2006.10.09 10:19
|modify
|16
|1.00
|1.8693
|1.8685
|1.8593
|233
|2006.10.09 10:19
|modify
|16
|1.00
|1.8693
|1.8684
|1.8593
|234
|2006.10.09 10:19
|modify
|16
|1.00
|1.8693
|1.8683
|1.8593
|235
|2006.10.09 10:20
|modify
|16
|1.00
|1.8693
|1.8682
|1.8593
|236
|2006.10.09 10:20
|modify
|16
|1.00
|1.8693
|1.8681
|1.8593
|237
|2006.10.09 11:15
|s/l
|16
|1.00
|1.8681
|1.8681
|1.8593
|121.91
|12322.08
|238
|2006.10.09 18:00
|sell
|17
|1.00
|1.8652
|1.8727
|1.8552
|239
|2006.10.10 09:01
|close
|17
|1.00
|1.8666
|1.8727
|1.8552
|-138.09
|12184.00
|240
|2006.10.10 09:01
|buy
|18
|1.00
|1.8666
|1.8591
|1.8766
|241
|2006.10.10 09:17
|modify
|18
|1.00
|1.8666
|1.8667
|1.8766
|242
|2006.10.10 09:17
|modify
|18
|1.00
|1.8666
|1.8668
|1.8766
|243
|2006.10.10 09:17
|modify
|18
|1.00
|1.8666
|1.8669
|1.8766
|244
|2006.10.10 09:17
|modify
|18
|1.00
|1.8666
|1.8670
|1.8766
|245
|2006.10.10 09:17
|modify
|18
|1.00
|1.8666
|1.8671
|1.8766
|246
|2006.10.10 09:17
|modify
|18
|1.00
|1.8666
|1.8672
|1.8766
|247
|2006.10.10 09:17
|modify
|18
|1.00
|1.8666
|1.8673
|1.8766
|248
|2006.10.10 09:17
|modify
|18
|1.00
|1.8666
|1.8674
|1.8766
|249
|2006.10.10 09:18
|modify
|18
|1.00
|1.8666
|1.8675
|1.8766
|250
|2006.10.10 09:18
|modify
|18
|1.00
|1.8666
|1.8676
|1.8766
|251
|2006.10.10 09:18
|modify
|18
|1.00
|1.8666
|1.8677
|1.8766
|252
|2006.10.10 09:18
|modify
|18
|1.00
|1.8666
|1.8680
|1.8766
|253
|2006.10.10 09:46
|modify
|18
|1.00
|1.8666
|1.8681
|1.8766
|254
|2006.10.10 09:46
|modify
|18
|1.00
|1.8666
|1.8683
|1.8766
|255
|2006.10.10 09:55
|s/l
|18
|1.00
|1.8683
|1.8683
|1.8766
|170.00
|12354.00
|256
|2006.10.10 09:55
|buy
|19
|1.00
|1.8685
|1.8610
|1.8785
|257
|2006.10.10 10:09
|close
|19
|1.00
|1.8675
|1.8610
|1.8785
|-100.00
|12254.00
|258
|2006.10.10 10:09
|sell
|20
|1.00
|1.8675
|1.8750
|1.8575
|259
|2006.10.10 11:08
|modify
|20
|1.00
|1.8675
|1.8674
|1.8575
|260
|2006.10.10 11:08
|modify
|20
|1.00
|1.8675
|1.8669
|1.8575
|261
|2006.10.10 11:08
|modify
|20
|1.00
|1.8675
|1.8664
|1.8575
|262
|2006.10.10 11:15
|modify
|20
|1.00
|1.8675
|1.8662
|1.8575
|263
|2006.10.10 11:15
|modify
|20
|1.00
|1.8675
|1.8658
|1.8575
|264
|2006.10.10 11:20
|modify
|20
|1.00
|1.8675
|1.8652
|1.8575
|265
|2006.10.10 11:21
|modify
|20
|1.00
|1.8675
|1.8651
|1.8575
|266
|2006.10.10 11:21
|modify
|20
|1.00
|1.8675
|1.8647
|1.8575
|267
|2006.10.10 11:21
|modify
|20
|1.00
|1.8675
|1.8642
|1.8575
|268
|2006.10.10 11:21
|modify
|20
|1.00
|1.8675
|1.8639
|1.8575
|269
|2006.10.10 11:30
|modify
|20
|1.00
|1.8675
|1.8638
|1.8575
|270
|2006.10.10 11:30
|modify
|20
|1.00
|1.8675
|1.8631
|1.8575
|271
|2006.10.10 11:30
|modify
|20
|1.00
|1.8675
|1.8621
|1.8575
|272
|2006.10.10 11:30
|modify
|20
|1.00
|1.8675
|1.8619
|1.8575
|273
|2006.10.10 11:31
|modify
|20
|1.00
|1.8675
|1.8618
|1.8575
|274
|2006.10.10 11:31
|modify
|20
|1.00
|1.8675
|1.8616
|1.8575
|275
|2006.10.10 11:31
|modify
|20
|1.00
|1.8675
|1.8615
|1.8575
|276
|2006.10.10 11:31
|modify
|20
|1.00
|1.8675
|1.8612
|1.8575
|277
|2006.10.10 11:33
|modify
|20
|1.00
|1.8675
|1.8611
|1.8575
|278
|2006.10.10 11:33
|modify
|20
|1.00
|1.8675
|1.8610
|1.8575
|279
|2006.10.10 11:33
|modify
|20
|1.00
|1.8675
|1.8608
|1.8575
|280
|2006.10.10 11:33
|modify
|20
|1.00
|1.8675
|1.8600
|1.8575
|281
|2006.10.10 11:37
|s/l
|20
|1.00
|1.8600
|1.8600
|1.8575
|750.00
|13004.00
|282
|2006.10.10 11:37
|sell
|21
|1.00
|1.8604
|1.8679
|1.8504
|283
|2006.10.10 14:03
|modify
|21
|1.00
|1.8604
|1.8604
|1.8504
|284
|2006.10.10 14:03
|modify
|21
|1.00
|1.8604
|1.8603
|1.8504
|285
|2006.10.10 14:04
|modify
|21
|1.00
|1.8604
|1.8602
|1.8504
|286
|2006.10.10 14:08
|modify
|21
|1.00
|1.8604
|1.8599
|1.8504
|287
|2006.10.10 14:12
|modify
|21
|1.00
|1.8604
|1.8597
|1.8504
|288
|2006.10.10 14:13
|modify
|21
|1.00
|1.8604
|1.8596
|1.8504
|289
|2006.10.10 14:15
|modify
|21
|1.00
|1.8604
|1.8595
|1.8504
|290
|2006.10.10 14:15
|modify
|21
|1.00
|1.8604
|1.8594
|1.8504
|291
|2006.10.10 14:15
|modify
|21
|1.00
|1.8604
|1.8588
|1.8504
|292
|2006.10.10 14:15
|modify
|21
|1.00
|1.8604
|1.8587
|1.8504
|293
|2006.10.10 14:15
|modify
|21
|1.00
|1.8604
|1.8585
|1.8504
|294
|2006.10.10 14:17
|modify
|21
|1.00
|1.8604
|1.8584
|1.8504
|295
|2006.10.10 14:17
|modify
|21
|1.00
|1.8604
|1.8583
|1.8504
|296
|2006.10.10 14:17
|modify
|21
|1.00
|1.8604
|1.8582
|1.8504
|297
|2006.10.10 14:17
|modify
|21
|1.00
|1.8604
|1.8581
|1.8504
|298
|2006.10.10 14:17
|modify
|21
|1.00
|1.8604
|1.8580
|1.8504
|299
|2006.10.10 14:17
|modify
|21
|1.00
|1.8604
|1.8578
|1.8504
|300
|2006.10.10 14:17
|modify
|21
|1.00
|1.8604
|1.8575
|1.8504
|301
|2006.10.10 14:47
|modify
|21
|1.00
|1.8604
|1.8574
|1.8504
|302
|2006.10.10 15:10
|s/l
|21
|1.00
|1.8574
|1.8574
|1.8504
|300.00
|13304.00
|303
|2006.10.10 15:10
|sell
|22
|1.00
|1.8573
|1.8648
|1.8473
|304
|2006.10.10 16:03
|modify
|22
|1.00
|1.8573
|1.8570
|1.8473
|305
|2006.10.10 16:03
|modify
|22
|1.00
|1.8573
|1.8568
|1.8473
|306
|2006.10.10 16:04
|modify
|22
|1.00
|1.8573
|1.8567
|1.8473
|307
|2006.10.10 16:11
|modify
|22
|1.00
|1.8573
|1.8565
|1.8473
|308
|2006.10.10 16:37
|modify
|22
|1.00
|1.8573
|1.8563
|1.8473
|309
|2006.10.10 16:37
|modify
|22
|1.00
|1.8573
|1.8561
|1.8473
|310
|2006.10.10 16:37
|modify
|22
|1.00
|1.8573
|1.8559
|1.8473
|311
|2006.10.10 16:38
|modify
|22
|1.00
|1.8573
|1.8558
|1.8473
|312
|2006.10.10 16:38
|modify
|22
|1.00
|1.8573
|1.8557
|1.8473
|313
|2006.10.10 16:38
|modify
|22
|1.00
|1.8573
|1.8555
|1.8473
|314
|2006.10.10 16:38
|modify
|22
|1.00
|1.8573
|1.8553
|1.8473
|315
|2006.10.10 16:38
|modify
|22
|1.00
|1.8573
|1.8551
|1.8473
|316
|2006.10.10 16:53
|modify
|22
|1.00
|1.8573
|1.8550
|1.8473
|317
|2006.10.10 17:48
|s/l
|22
|1.00
|1.8550
|1.8550
|1.8473
|230.00
|13534.00
|318
|2006.10.10 17:48
|sell
|23
|1.00
|1.8548
|1.8623
|1.8448
|319
|2006.10.11 08:00
|close
|23
|1.00
|1.8552
|1.8623
|1.8448
|-38.09
|13495.91
|320
|2006.10.11 08:00
|buy
|24
|1.00
|1.8552
|1.8477
|1.8652
|321
|2006.10.11 09:26
|close
|24
|1.00
|1.8543
|1.8477
|1.8652
|-90.00
|13405.91
|322
|2006.10.11 09:26
|sell
|25
|1.00
|1.8543
|1.8618
|1.8443
|323
|2006.10.11 09:43
|modify
|25
|1.00
|1.8543
|1.8543
|1.8443
|324
|2006.10.11 09:52
|modify
|25
|1.00
|1.8543
|1.8541
|1.8443
|325
|2006.10.11 09:52
|modify
|25
|1.00
|1.8543
|1.8540
|1.8443
|326
|2006.10.11 09:52
|modify
|25
|1.00
|1.8543
|1.8539
|1.8443
|327
|2006.10.11 10:04
|s/l
|25
|1.00
|1.8539
|1.8539
|1.8443
|40.00
|13445.91
|328
|2006.10.11 10:04
|buy
|26
|1.00
|1.8539
|1.8464
|1.8639
|329
|2006.10.11 10:27
|modify
|26
|1.00
|1.8539
|1.8539
|1.8639
|330
|2006.10.11 10:37
|modify
|26
|1.00
|1.8539
|1.8540
|1.8639
|331
|2006.10.11 10:38
|modify
|26
|1.00
|1.8539
|1.8541
|1.8639
|332
|2006.10.11 10:38
|modify
|26
|1.00
|1.8539
|1.8543
|1.8639
|333
|2006.10.11 10:38
|modify
|26
|1.00
|1.8539
|1.8544
|1.8639
|334
|2006.10.11 10:38
|modify
|26
|1.00
|1.8539
|1.8545
|1.8639
|335
|2006.10.11 10:42
|modify
|26
|1.00
|1.8539
|1.8546
|1.8639
|336
|2006.10.11 11:07
|modify
|26
|1.00
|1.8539
|1.8547
|1.8639
|337
|2006.10.11 11:54
|modify
|26
|1.00
|1.8539
|1.8549
|1.8639
|338
|2006.10.11 11:54
|modify
|26
|1.00
|1.8539
|1.8552
|1.8639
|339
|2006.10.11 11:54
|modify
|26
|1.00
|1.8539
|1.8553
|1.8639
|340
|2006.10.11 11:55
|modify
|26
|1.00
|1.8539
|1.8554
|1.8639
|341
|2006.10.11 11:55
|modify
|26
|1.00
|1.8539
|1.8556
|1.8639
|342
|2006.10.11 11:55
|modify
|26
|1.00
|1.8539
|1.8557
|1.8639
|343
|2006.10.11 11:59
|modify
|26
|1.00
|1.8539
|1.8558
|1.8639
|344
|2006.10.11 13:40
|modify
|26
|1.00
|1.8539
|1.8560
|1.8639
|345
|2006.10.11 13:40
|modify
|26
|1.00
|1.8539
|1.8561
|1.8639
|346
|2006.10.11 14:27
|modify
|26
|1.00
|1.8539
|1.8562
|1.8639
|347
|2006.10.11 14:27
|modify
|26
|1.00
|1.8539
|1.8563
|1.8639
|348
|2006.10.11 14:28
|modify
|26
|1.00
|1.8539
|1.8564
|1.8639
|349
|2006.10.11 14:28
|modify
|26
|1.00
|1.8539
|1.8565
|1.8639
|350
|2006.10.11 14:28
|modify
|26
|1.00
|1.8539
|1.8566
|1.8639
|351
|2006.10.11 14:28
|modify
|26
|1.00
|1.8539
|1.8567
|1.8639
|352
|2006.10.11 14:28
|modify
|26
|1.00
|1.8539
|1.8569
|1.8639
|353
|2006.10.11 15:04
|s/l
|26
|1.00
|1.8569
|1.8569
|1.8639
|300.00
|13745.91
|354
|2006.10.11 18:00
|buy
|27
|1.00
|1.8566
|1.8491
|1.8666
|355
|2006.10.11 21:02
|close
|27
|1.00
|1.8551
|1.8491
|1.8666
|-150.00
|13595.91
|356
|2006.10.11 21:02
|sell
|28
|1.00
|1.8551
|1.8626
|1.8451
|357
|2006.10.11 21:18
|modify
|28
|1.00
|1.8551
|1.8551
|1.8451
|358
|2006.10.11 21:20
|modify
|28
|1.00
|1.8551
|1.8550
|1.8451
|359
|2006.10.11 21:21
|modify
|28
|1.00
|1.8551
|1.8549
|1.8451
|360
|2006.10.11 21:23
|modify
|28
|1.00
|1.8551
|1.8548
|1.8451
|361
|2006.10.11 21:23
|modify
|28
|1.00
|1.8551
|1.8547
|1.8451
|362
|2006.10.11 21:23
|modify
|28
|1.00
|1.8551
|1.8545
|1.8451
|363
|2006.10.11 21:23
|modify
|28
|1.00
|1.8551
|1.8544
|1.8451
|364
|2006.10.11 21:30
|modify
|28
|1.00
|1.8551
|1.8543
|1.8451
|365
|2006.10.11 21:30
|modify
|28
|1.00
|1.8551
|1.8542
|1.8451
|366
|2006.10.11 21:31
|modify
|28
|1.00
|1.8551
|1.8540
|1.8451
|367
|2006.10.11 21:51
|s/l
|28
|1.00
|1.8540
|1.8540
|1.8451
|110.00
|13705.91
|368
|2006.10.11 21:51
|sell
|29
|1.00
|1.8542
|1.8617
|1.8442
|369
|2006.10.12 05:00
|close
|29
|1.00
|1.8567
|1.8617
|1.8442
|-244.26
|13461.65
|370
|2006.10.12 05:00
|buy
|30
|1.00
|1.8567
|1.8492
|1.8667
|371
|2006.10.12 10:02
|modify
|30
|1.00
|1.8567
|1.8593
|1.8667
|372
|2006.10.12 10:05
|s/l
|30
|1.00
|1.8593
|1.8593
|1.8667
|260.00
|13721.65
|373
|2006.10.12 10:05
|buy
|31
|1.00
|1.8595
|1.8520
|1.8695
|374
|2006.10.12 13:01
|close
|31
|1.00
|1.8565
|1.8520
|1.8695
|-300.00
|13421.65
|375
|2006.10.12 13:01
|sell
|32
|1.00
|1.8565
|1.8640
|1.8465
|376
|2006.10.12 14:14
|modify
|32
|1.00
|1.8565
|1.8563
|1.8465
|377
|2006.10.12 14:23
|modify
|32
|1.00
|1.8565
|1.8559
|1.8465
|378
|2006.10.12 14:26
|s/l
|32
|1.00
|1.8559
|1.8559
|1.8465
|60.00
|13481.65
|379
|2006.10.12 14:26
|sell
|33
|1.00
|1.8562
|1.8637
|1.8462
|380
|2006.10.12 14:38
|modify
|33
|1.00
|1.8562
|1.8562
|1.8462
|381
|2006.10.12 14:38
|modify
|33
|1.00
|1.8562
|1.8560
|1.8462
|382
|2006.10.12 14:39
|modify
|33
|1.00
|1.8562
|1.8559
|1.8462
|383
|2006.10.12 14:52
|s/l
|33
|1.00
|1.8559
|1.8559
|1.8462
|30.00
|13511.65
|384
|2006.10.12 14:52
|sell
|34
|1.00
|1.8558
|1.8633
|1.8458
|385
|2006.10.12 21:45
|close
|34
|1.00
|1.8577
|1.8633
|1.8458
|-190.00
|13321.65
|386
|2006.10.12 21:45
|buy
|35
|1.00
|1.8577
|1.8502
|1.8677
|387
|2006.10.13 00:42
|modify
|35
|1.00
|1.8577
|1.8577
|1.8677
|388
|2006.10.13 01:41
|modify
|35
|1.00
|1.8577
|1.8578
|1.8677
|389
|2006.10.13 04:04
|modify
|35
|1.00
|1.8577
|1.8579
|1.8677
|390
|2006.10.13 04:04
|modify
|35
|1.00
|1.8577
|1.8581
|1.8677
|391
|2006.10.13 04:07
|modify
|35
|1.00
|1.8577
|1.8582
|1.8677
|392
|2006.10.13 04:07
|modify
|35
|1.00
|1.8577
|1.8586
|1.8677
|393
|2006.10.13 04:08
|modify
|35
|1.00
|1.8577
|1.8591
|1.8677
|394
|2006.10.13 04:12
|modify
|35
|1.00
|1.8577
|1.8592
|1.8677
|395
|2006.10.13 04:12
|modify
|35
|1.00
|1.8577
|1.8593
|1.8677
|396
|2006.10.13 04:13
|s/l
|35
|1.00
|1.8593
|1.8593
|1.8677
|156.59
|13478.24
|397
|2006.10.13 04:13
|buy
|36
|1.00
|1.8595
|1.8520
|1.8695
|398
|2006.10.13 04:36
|modify
|36
|1.00
|1.8595
|1.8600
|1.8695
|399
|2006.10.13 04:37
|modify
|36
|1.00
|1.8595
|1.8604
|1.8695
|400
|2006.10.13 04:41
|s/l
|36
|1.00
|1.8604
|1.8604
|1.8695
|90.00
|13568.24
|401
|2006.10.13 04:41
|buy
|37
|1.00
|1.8601
|1.8526
|1.8701
|402
|2006.10.13 05:35
|modify
|37
|1.00
|1.8601
|1.8602
|1.8701
|403
|2006.10.13 05:36
|modify
|37
|1.00
|1.8601
|1.8605
|1.8701
|404
|2006.10.13 06:35
|modify
|37
|1.00
|1.8601
|1.8606
|1.8701
|405
|2006.10.13 09:07
|s/l
|37
|1.00
|1.8606
|1.8606
|1.8701
|50.00
|13618.24
|406
|2006.10.13 10:00
|buy
|38
|1.00
|1.8628
|1.8553
|1.8728
|407
|2006.10.13 11:13
|close
|38
|1.00
|1.8603
|1.8553
|1.8728
|-250.00
|13368.24
|408
|2006.10.13 11:13
|sell
|39
|1.00
|1.8603
|1.8678
|1.8503
|409
|2006.10.13 15:01
|modify
|39
|1.00
|1.8603
|1.8600
|1.8503
|410
|2006.10.13 15:06
|modify
|39
|1.00
|1.8603
|1.8591
|1.8503
|411
|2006.10.13 15:06
|s/l
|39
|1.00
|1.8591
|1.8591
|1.8503
|120.00
|13488.24
|412
|2006.10.13 15:06
|sell
|40
|1.00
|1.8589
|1.8664
|1.8489
|413
|2006.10.13 15:07
|modify
|40
|1.00
|1.8589
|1.8582
|1.8489
|414
|2006.10.13 15:15
|s/l
|40
|1.00
|1.8582
|1.8582
|1.8489
|70.00
|13558.24
|415
|2006.10.13 15:15
|sell
|41
|1.00
|1.8580
|1.8655
|1.8480
|416
|2006.10.13 16:06
|modify
|41
|1.00
|1.8580
|1.8580
|1.8480
|417
|2006.10.13 16:06
|modify
|41
|1.00
|1.8580
|1.8575
|1.8480
|418
|2006.10.13 16:46
|s/l
|41
|1.00
|1.8575
|1.8575
|1.8480
|50.00
|13608.24
|419
|2006.10.13 16:46
|sell
|42
|1.00
|1.8575
|1.8650
|1.8475
|420
|2006.10.13 17:02
|modify
|42
|1.00
|1.8575
|1.8569
|1.8475
|421
|2006.10.13 17:04
|modify
|42
|1.00
|1.8575
|1.8564
|1.8475
|422
|2006.10.13 17:05
|modify
|42
|1.00
|1.8575
|1.8555
|1.8475
|423
|2006.10.13 17:20
|s/l
|42
|1.00
|1.8555
|1.8555
|1.8475
|200.00
|13808.24
|424
|2006.10.13 17:20
|sell
|43
|1.00
|1.8555
|1.8630
|1.8455
|425
|2006.10.16 03:01
|modify
|43
|1.00
|1.8555
|1.8552
|1.8455
|426
|2006.10.16 05:02
|modify
|43
|1.00
|1.8555
|1.8549
|1.8455
|427
|2006.10.16 05:14
|modify
|43
|1.00
|1.8555
|1.8546
|1.8455
|428
|2006.10.16 05:55
|modify
|43
|1.00
|1.8555
|1.8545
|1.8455
|429
|2006.10.16 05:57
|modify
|43
|1.00
|1.8555
|1.8544
|1.8455
|430
|2006.10.16 05:57
|modify
|43
|1.00
|1.8555
|1.8543
|1.8455
|431
|2006.10.16 06:30
|s/l
|43
|1.00
|1.8543
|1.8543
|1.8455
|121.91
|13930.15
|432
|2006.10.16 08:02
|buy
|44
|1.00
|1.8553
|1.8478
|1.8653
|433
|2006.10.16 10:00
|modify
|44
|1.00
|1.8553
|1.8554
|1.8653
|434
|2006.10.16 10:01
|modify
|44
|1.00
|1.8553
|1.8566
|1.8653
|435
|2006.10.16 10:05
|s/l
|44
|1.00
|1.8566
|1.8566
|1.8653
|130.00
|14060.15
|436
|2006.10.16 10:05
|buy
|45
|1.00
|1.8563
|1.8488
|1.8663
|437
|2006.10.16 10:23
|modify
|45
|1.00
|1.8563
|1.8564
|1.8663
|438
|2006.10.16 10:23
|modify
|45
|1.00
|1.8563
|1.8567
|1.8663
|439
|2006.10.16 10:23
|modify
|45
|1.00
|1.8563
|1.8572
|1.8663
|440
|2006.10.16 10:24
|modify
|45
|1.00
|1.8563
|1.8573
|1.8663
|441
|2006.10.16 10:26
|modify
|45
|1.00
|1.8563
|1.8577
|1.8663
|442
|2006.10.16 10:37
|s/l
|45
|1.00
|1.8577
|1.8577
|1.8663
|140.00
|14200.15
|443
|2006.10.16 10:37
|buy
|46
|1.00
|1.8570
|1.8495
|1.8670
|444
|2006.10.16 10:59
|modify
|46
|1.00
|1.8570
|1.8573
|1.8670
|445
|2006.10.16 11:01
|modify
|46
|1.00
|1.8570
|1.8590
|1.8670
|446
|2006.10.16 11:21
|modify
|46
|1.00
|1.8570
|1.8591
|1.8670
|447
|2006.10.16 11:22
|modify
|46
|1.00
|1.8570
|1.8596
|1.8670
|448
|2006.10.16 11:22
|modify
|46
|1.00
|1.8570
|1.8597
|1.8670
|449
|2006.10.16 11:23
|modify
|46
|1.00
|1.8570
|1.8598
|1.8670
|450
|2006.10.16 11:23
|modify
|46
|1.00
|1.8570
|1.8603
|1.8670
|451
|2006.10.16 11:36
|s/l
|46
|1.00
|1.8603
|1.8603
|1.8670
|330.00
|14530.15
|452
|2006.10.16 11:36
|buy
|47
|1.00
|1.8605
|1.8530
|1.8705
|453
|2006.10.16 15:10
|modify
|47
|1.00
|1.8605
|1.8607
|1.8705
|454
|2006.10.16 15:11
|modify
|47
|1.00
|1.8605
|1.8608
|1.8705
|455
|2006.10.16 15:11
|modify
|47
|1.00
|1.8605
|1.8609
|1.8705
|456
|2006.10.16 15:16
|modify
|47
|1.00
|1.8605
|1.8611
|1.8705
|457
|2006.10.16 15:16
|modify
|47
|1.00
|1.8605
|1.8613
|1.8705
|458
|2006.10.16 15:17
|modify
|47
|1.00
|1.8605
|1.8615
|1.8705
|459
|2006.10.16 15:17
|modify
|47
|1.00
|1.8605
|1.8617
|1.8705
|460
|2006.10.16 15:17
|modify
|47
|1.00
|1.8605
|1.8618
|1.8705
|461
|2006.10.16 15:17
|modify
|47
|1.00
|1.8605
|1.8619
|1.8705
|462
|2006.10.16 15:18
|modify
|47
|1.00
|1.8605
|1.8621
|1.8705
|463
|2006.10.16 15:18
|modify
|47
|1.00
|1.8605
|1.8622
|1.8705
|464
|2006.10.16 15:18
|modify
|47
|1.00
|1.8605
|1.8624
|1.8705
|465
|2006.10.16 15:18
|modify
|47
|1.00
|1.8605
|1.8625
|1.8705
|466
|2006.10.16 15:23
|modify
|47
|1.00
|1.8605
|1.8626
|1.8705
|467
|2006.10.16 15:30
|s/l
|47
|1.00
|1.8626
|1.8626
|1.8705
|210.00
|14740.15
|468
|2006.10.16 15:30
|buy
|48
|1.00
|1.8625
|1.8550
|1.8725
|469
|2006.10.16 16:17
|modify
|48
|1.00
|1.8625
|1.8625
|1.8725
|470
|2006.10.16 16:17
|modify
|48
|1.00
|1.8625
|1.8628
|1.8725
|471
|2006.10.16 16:32
|s/l
|48
|1.00
|1.8628
|1.8628
|1.8725
|30.00
|14770.15
|472
|2006.10.16 16:32
|buy
|49
|1.00
|1.8628
|1.8553
|1.8728
|473
|2006.10.17 11:58
|modify
|49
|1.00
|1.8628
|1.8629
|1.8728
|474
|2006.10.17 11:59
|modify
|49
|1.00
|1.8628
|1.8630
|1.8728
|475
|2006.10.17 11:59
|modify
|49
|1.00
|1.8628
|1.8635
|1.8728
|476
|2006.10.17 11:59
|modify
|49
|1.00
|1.8628
|1.8636
|1.8728
|477
|2006.10.17 12:00
|modify
|49
|1.00
|1.8628
|1.8638
|1.8728
|478
|2006.10.17 12:00
|modify
|49
|1.00
|1.8628
|1.8639
|1.8728
|479
|2006.10.17 12:00
|modify
|49
|1.00
|1.8628
|1.8643
|1.8728
|480
|2006.10.17 12:04
|modify
|49
|1.00
|1.8628
|1.8645
|1.8728
|481
|2006.10.17 12:04
|modify
|49
|1.00
|1.8628
|1.8646
|1.8728
|482
|2006.10.17 12:04
|modify
|49
|1.00
|1.8628
|1.8647
|1.8728
|483
|2006.10.17 12:04
|modify
|49
|1.00
|1.8628
|1.8648
|1.8728
|484
|2006.10.17 12:05
|modify
|49
|1.00
|1.8628
|1.8649
|1.8728
|485
|2006.10.17 12:05
|modify
|49
|1.00
|1.8628
|1.8650
|1.8728
|486
|2006.10.17 12:05
|modify
|49
|1.00
|1.8628
|1.8651
|1.8728
|487
|2006.10.17 12:09
|modify
|49
|1.00
|1.8628
|1.8652
|1.8728
|488
|2006.10.17 12:28
|s/l
|49
|1.00
|1.8652
|1.8652
|1.8728
|236.59
|15006.74
|489
|2006.10.17 16:00
|buy
|50
|1.00
|1.8678
|1.8603
|1.8778
|490
|2006.10.17 16:19
|modify
|50
|1.00
|1.8678
|1.8678
|1.8778
|491
|2006.10.17 16:19
|modify
|50
|1.00
|1.8678
|1.8683
|1.8778
|492
|2006.10.17 16:19
|modify
|50
|1.00
|1.8678
|1.8685
|1.8778
|493
|2006.10.17 16:19
|modify
|50
|1.00
|1.8678
|1.8686
|1.8778
|494
|2006.10.17 16:19
|modify
|50
|1.00
|1.8678
|1.8689
|1.8778
|495
|2006.10.17 16:20
|modify
|50
|1.00
|1.8678
|1.8690
|1.8778
|496
|2006.10.17 16:20
|modify
|50
|1.00
|1.8678
|1.8692
|1.8778
|497
|2006.10.17 17:07
|modify
|50
|1.00
|1.8678
|1.8693
|1.8778
|498
|2006.10.17 17:07
|modify
|50
|1.00
|1.8678
|1.8694
|1.8778
|499
|2006.10.17 17:07
|modify
|50
|1.00
|1.8678
|1.8695
|1.8778
|500
|2006.10.17 17:07
|modify
|50
|1.00
|1.8678
|1.8698
|1.8778
|501
|2006.10.17 17:07
|modify
|50
|1.00
|1.8678
|1.8700
|1.8778
|502
|2006.10.17 17:08
|modify
|50
|1.00
|1.8678
|1.8701
|1.8778
|503
|2006.10.17 17:08
|modify
|50
|1.00
|1.8678
|1.8702
|1.8778
|504
|2006.10.17 17:08
|modify
|50
|1.00
|1.8678
|1.8704
|1.8778
|505
|2006.10.17 17:09
|modify
|50
|1.00
|1.8678
|1.8705
|1.8778
|506
|2006.10.17 17:09
|modify
|50
|1.00
|1.8678
|1.8706
|1.8778
|507
|2006.10.17 17:09
|modify
|50
|1.00
|1.8678
|1.8708
|1.8778
|508
|2006.10.17 17:29
|s/l
|50
|1.00
|1.8708
|1.8708
|1.8778
|300.00
|15306.74
|509
|2006.10.17 17:29
|buy
|51
|1.00
|1.8710
|1.8635
|1.8810
|510
|2006.10.17 18:42
|modify
|51
|1.00
|1.8710
|1.8710
|1.8810
|511
|2006.10.17 18:42
|modify
|51
|1.00
|1.8710
|1.8711
|1.8810
|512
|2006.10.17 18:42
|modify
|51
|1.00
|1.8710
|1.8712
|1.8810
|513
|2006.10.17 18:47
|modify
|51
|1.00
|1.8710
|1.8714
|1.8810
|514
|2006.10.17 18:47
|modify
|51
|1.00
|1.8710
|1.8715
|1.8810
|515
|2006.10.17 19:13
|s/l
|51
|1.00
|1.8715
|1.8715
|1.8810
|50.00
|15356.74
|516
|2006.10.17 19:13
|buy
|52
|1.00
|1.8717
|1.8642
|1.8817
|517
|2006.10.18 09:59
|close at stop
|52
|1.00
|1.8719
|1.8642
|1.8817
|16.59
|15373.32