Strategy Tester Report
MultiPairWPRtrails_v2

SymbolGBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.06.19 11:00 - 2006.10.18 09:00 (2006.10.02 - 2006.10.19)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersUsePct=1; Lots=1; MaxLots=100; StopLoss=75; UseTrailingStop=true; TrailingStopType=2; TrailingStop=20; TakeProfit=100; Slippage=3;
Bars in test2174Ticks modelled361541Modelling quality69.25%
Initial deposit10000.00
Total net profit5373.32Gross profit7884.00Gross loss-2510.68
Profit factor3.14Expected payoff103.33
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown828.33 (6.87%)Relative drawdown6.87% (828.33)
Total trades52Short positions (won %)26 (73.08%)Long positions (won %)26 (76.92%)
Profit trades (% of total)39 (75.00%)Loss trades (% of total)13 (25.00%)
Largestprofit trade1000.00loss trade-750.00
Averageprofit trade202.15loss trade-193.13
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (2005.08)consecutive losses (loss in money)2 (-160.24)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2005.08 (14)consecutive loss (count of losses)-750.00 (1)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.10.02 09:00sell11.001.87031.87781.8603
22006.10.02 10:40modify11.001.87031.87031.8603
32006.10.02 10:40modify11.001.87031.87011.8603
42006.10.02 10:41modify11.001.87031.86991.8603
52006.10.02 11:04s/l11.001.86991.86991.860340.0010040.00
62006.10.02 15:00buy21.001.87311.86561.8831
72006.10.02 16:20modify21.001.87311.87321.8831
82006.10.02 16:20modify21.001.87311.87331.8831
92006.10.02 16:21modify21.001.87311.87351.8831
102006.10.02 16:22modify21.001.87311.87361.8831
112006.10.02 16:22modify21.001.87311.87371.8831
122006.10.02 16:22modify21.001.87311.87381.8831
132006.10.02 16:22modify21.001.87311.87391.8831
142006.10.02 16:22modify21.001.87311.87401.8831
152006.10.02 16:25modify21.001.87311.87411.8831
162006.10.02 16:25modify21.001.87311.87421.8831
172006.10.02 16:25modify21.001.87311.87431.8831
182006.10.02 16:26modify21.001.87311.87441.8831
192006.10.02 16:26modify21.001.87311.87451.8831
202006.10.02 16:26modify21.001.87311.87461.8831
212006.10.02 16:28modify21.001.87311.87471.8831
222006.10.02 16:28modify21.001.87311.87481.8831
232006.10.02 16:28modify21.001.87311.87491.8831
242006.10.02 16:30modify21.001.87311.87501.8831
252006.10.02 16:30modify21.001.87311.87511.8831
262006.10.02 16:31modify21.001.87311.87521.8831
272006.10.02 16:31modify21.001.87311.87531.8831
282006.10.02 16:31modify21.001.87311.87541.8831
292006.10.02 16:31modify21.001.87311.87551.8831
302006.10.02 16:31modify21.001.87311.87561.8831
312006.10.02 16:31modify21.001.87311.87571.8831
322006.10.02 16:32modify21.001.87311.87581.8831
332006.10.02 16:32modify21.001.87311.87591.8831
342006.10.02 16:34modify21.001.87311.87601.8831
352006.10.02 16:34modify21.001.87311.87611.8831
362006.10.02 16:35modify21.001.87311.87621.8831
372006.10.02 16:35modify21.001.87311.87631.8831
382006.10.02 16:35modify21.001.87311.87641.8831
392006.10.02 16:35modify21.001.87311.87651.8831
402006.10.02 16:35modify21.001.87311.87671.8831
412006.10.02 16:35modify21.001.87311.87691.8831
422006.10.02 16:35modify21.001.87311.87731.8831
432006.10.02 16:35modify21.001.87311.87741.8831
442006.10.02 16:35modify21.001.87311.87761.8831
452006.10.02 16:45modify21.001.87311.87781.8831
462006.10.02 16:45modify21.001.87311.87821.8831
472006.10.02 16:46modify21.001.87311.87851.8831
482006.10.02 16:46modify21.001.87311.87891.8831
492006.10.02 16:46modify21.001.87311.87911.8831
502006.10.02 16:46modify21.001.87311.87941.8831
512006.10.02 16:46modify21.001.87311.87951.8831
522006.10.02 16:49modify21.001.87311.87971.8831
532006.10.02 16:49modify21.001.87311.87981.8831
542006.10.02 16:49modify21.001.87311.87991.8831
552006.10.02 16:49modify21.001.87311.88011.8831
562006.10.02 16:51modify21.001.87311.88021.8831
572006.10.02 16:51modify21.001.87311.88031.8831
582006.10.02 16:52modify21.001.87311.88041.8831
592006.10.02 16:52modify21.001.87311.88051.8831
602006.10.02 16:52modify21.001.87311.88061.8831
612006.10.02 16:52modify21.001.87311.88071.8831
622006.10.02 16:52modify21.001.87311.88081.8831
632006.10.02 16:52modify21.001.87311.88091.8831
642006.10.02 16:52modify21.001.87311.88101.8831
652006.10.02 16:52t/p21.001.88311.88101.88311000.0011040.00
662006.10.02 16:52buy31.001.88331.87581.8933
672006.10.02 17:22modify31.001.88331.88371.8933
682006.10.02 17:22modify31.001.88331.88391.8933
692006.10.02 17:23modify31.001.88331.88401.8933
702006.10.02 17:23modify31.001.88331.88411.8933
712006.10.02 17:23modify31.001.88331.88421.8933
722006.10.02 17:23modify31.001.88331.88451.8933
732006.10.02 17:59s/l31.001.88451.88451.8933120.0011160.00
742006.10.02 17:59buy41.001.88461.87711.8946
752006.10.02 18:15modify41.001.88461.88471.8946
762006.10.02 18:15modify41.001.88461.88491.8946
772006.10.02 18:15modify41.001.88461.88501.8946
782006.10.02 18:15modify41.001.88461.88511.8946
792006.10.02 18:15modify41.001.88461.88521.8946
802006.10.02 18:32modify41.001.88461.88541.8946
812006.10.02 18:32modify41.001.88461.88551.8946
822006.10.02 18:32modify41.001.88461.88561.8946
832006.10.02 18:45s/l41.001.88561.88561.8946100.0011260.00
842006.10.02 18:45buy51.001.88581.87831.8958
852006.10.03 09:07modify51.001.88581.88591.8958
862006.10.03 09:36modify51.001.88581.88601.8958
872006.10.03 09:36modify51.001.88581.88611.8958
882006.10.03 09:36modify51.001.88581.88631.8958
892006.10.03 09:36modify51.001.88581.88641.8958
902006.10.03 09:36modify51.001.88581.88651.8958
912006.10.03 09:37modify51.001.88581.88661.8958
922006.10.03 10:36modify51.001.88581.88671.8958
932006.10.03 10:36modify51.001.88581.88721.8958
942006.10.03 10:40modify51.001.88581.88731.8958
952006.10.03 10:41modify51.001.88581.88741.8958
962006.10.03 11:10s/l51.001.88741.88741.8958156.5911416.59
972006.10.03 12:00sell61.001.88701.89451.8770
982006.10.04 04:46modify61.001.88701.88671.8770
992006.10.04 04:46modify61.001.88701.88631.8770
1002006.10.04 04:47modify61.001.88701.88621.8770
1012006.10.04 04:47modify61.001.88701.88601.8770
1022006.10.04 04:54modify61.001.88701.88591.8770
1032006.10.04 06:06modify61.001.88701.88581.8770
1042006.10.04 06:07modify61.001.88701.88571.8770
1052006.10.04 06:07modify61.001.88701.88551.8770
1062006.10.04 06:07modify61.001.88701.88521.8770
1072006.10.04 06:30s/l61.001.88521.88521.8770181.9111598.50
1082006.10.04 06:30sell71.001.88501.89251.8750
1092006.10.04 09:47close71.001.88601.89251.8750-100.0011498.50
1102006.10.04 09:47buy81.001.88601.87851.8960
1112006.10.04 10:07modify81.001.88601.88611.8960
1122006.10.04 10:07modify81.001.88601.88641.8960
1132006.10.04 10:50s/l81.001.88641.88641.896040.0011538.50
1142006.10.04 11:01sell91.001.88571.89321.8757
1152006.10.04 11:45modify91.001.88571.88571.8757
1162006.10.04 11:45modify91.001.88571.88561.8757
1172006.10.04 11:45modify91.001.88571.88551.8757
1182006.10.04 11:46modify91.001.88571.88541.8757
1192006.10.04 11:46modify91.001.88571.88531.8757
1202006.10.04 11:46modify91.001.88571.88521.8757
1212006.10.04 11:46modify91.001.88571.88511.8757
1222006.10.04 11:46modify91.001.88571.88501.8757
1232006.10.04 11:46modify91.001.88571.88491.8757
1242006.10.04 11:46modify91.001.88571.88481.8757
1252006.10.04 11:46modify91.001.88571.88471.8757
1262006.10.04 11:46modify91.001.88571.88461.8757
1272006.10.04 11:46modify91.001.88571.88451.8757
1282006.10.04 11:46modify91.001.88571.88421.8757
1292006.10.04 11:46modify91.001.88571.88411.8757
1302006.10.04 11:58modify91.001.88571.88371.8757
1312006.10.04 11:59modify91.001.88571.88341.8757
1322006.10.04 11:59modify91.001.88571.88321.8757
1332006.10.04 13:22modify91.001.88571.88301.8757
1342006.10.04 13:31modify91.001.88571.88281.8757
1352006.10.04 13:31modify91.001.88571.88231.8757
1362006.10.04 13:33modify91.001.88571.88221.8757
1372006.10.04 13:33modify91.001.88571.88191.8757
1382006.10.04 13:33modify91.001.88571.88171.8757
1392006.10.04 13:33modify91.001.88571.88131.8757
1402006.10.04 13:44modify91.001.88571.88121.8757
1412006.10.04 13:50modify91.001.88571.88101.8757
1422006.10.04 14:11modify91.001.88571.88091.8757
1432006.10.04 14:12modify91.001.88571.88081.8757
1442006.10.04 14:17modify91.001.88571.88061.8757
1452006.10.04 15:14s/l91.001.88061.88061.8757510.0012048.50
1462006.10.04 19:03sell101.001.88341.89091.8734
1472006.10.04 21:00close101.001.88491.89091.8734-150.0011898.50
1482006.10.04 21:00buy111.001.88491.87741.8949
1492006.10.05 13:53modify111.001.88491.88491.8949
1502006.10.05 14:00s/l111.001.88491.88491.8949-10.2411888.26
1512006.10.05 17:00sell121.001.87611.88361.8661
1522006.10.06 09:59modify121.001.87611.87611.8661
1532006.10.06 09:59modify121.001.87611.87601.8661
1542006.10.06 09:59modify121.001.87611.87591.8661
1552006.10.06 09:59modify121.001.87611.87581.8661
1562006.10.06 09:59modify121.001.87611.87571.8661
1572006.10.06 09:59modify121.001.87611.87561.8661
1582006.10.06 10:07modify121.001.87611.87551.8661
1592006.10.06 10:07modify121.001.87611.87541.8661
1602006.10.06 10:07modify121.001.87611.87531.8661
1612006.10.06 11:59s/l121.001.87531.87531.866181.9111970.17
1622006.10.06 11:59sell131.001.87541.88291.8654
1632006.10.06 15:29s/l131.001.88291.88291.8654-750.0011220.17
1642006.10.06 15:32sell141.001.87951.88701.8695
1652006.10.06 15:51modify141.001.87951.87951.8695
1662006.10.06 15:51modify141.001.87951.87941.8695
1672006.10.06 15:51modify141.001.87951.87931.8695
1682006.10.06 15:52modify141.001.87951.87911.8695
1692006.10.06 15:52modify141.001.87951.87901.8695
1702006.10.06 15:52modify141.001.87951.87891.8695
1712006.10.06 15:52modify141.001.87951.87871.8695
1722006.10.06 15:52modify141.001.87951.87851.8695
1732006.10.06 15:52modify141.001.87951.87831.8695
1742006.10.06 15:53modify141.001.87951.87821.8695
1752006.10.06 15:53modify141.001.87951.87811.8695
1762006.10.06 15:53modify141.001.87951.87801.8695
1772006.10.06 15:53modify141.001.87951.87791.8695
1782006.10.06 15:53modify141.001.87951.87781.8695
1792006.10.06 15:55modify141.001.87951.87771.8695
1802006.10.06 15:55modify141.001.87951.87751.8695
1812006.10.06 15:55modify141.001.87951.87721.8695
1822006.10.06 15:55modify141.001.87951.87711.8695
1832006.10.06 15:56modify141.001.87951.87701.8695
1842006.10.06 15:56modify141.001.87951.87691.8695
1852006.10.06 15:56modify141.001.87951.87681.8695
1862006.10.06 15:56modify141.001.87951.87671.8695
1872006.10.06 15:58modify141.001.87951.87661.8695
1882006.10.06 15:58modify141.001.87951.87651.8695
1892006.10.06 16:06modify141.001.87951.87631.8695
1902006.10.06 16:07modify141.001.87951.87601.8695
1912006.10.06 16:07modify141.001.87951.87551.8695
1922006.10.06 16:07modify141.001.87951.87531.8695
1932006.10.06 16:10modify141.001.87951.87521.8695
1942006.10.06 16:10modify141.001.87951.87501.8695
1952006.10.06 16:21s/l141.001.87501.87501.8695450.0011670.17
1962006.10.06 16:21sell151.001.87481.88231.8648
1972006.10.06 16:53modify151.001.87481.87481.8648
1982006.10.06 16:56modify151.001.87481.87471.8648
1992006.10.06 16:56modify151.001.87481.87441.8648
2002006.10.06 16:56modify151.001.87481.87431.8648
2012006.10.06 16:57modify151.001.87481.87411.8648
2022006.10.06 16:57modify151.001.87481.87401.8648
2032006.10.06 16:58modify151.001.87481.87391.8648
2042006.10.06 16:59modify151.001.87481.87381.8648
2052006.10.06 16:59modify151.001.87481.87371.8648
2062006.10.06 16:59modify151.001.87481.87361.8648
2072006.10.06 16:59modify151.001.87481.87351.8648
2082006.10.06 17:01modify151.001.87481.87341.8648
2092006.10.06 17:09modify151.001.87481.87331.8648
2102006.10.06 17:09modify151.001.87481.87321.8648
2112006.10.06 17:20modify151.001.87481.87271.8648
2122006.10.06 17:21modify151.001.87481.87261.8648
2132006.10.06 17:21modify151.001.87481.87221.8648
2142006.10.06 17:21modify151.001.87481.87171.8648
2152006.10.06 17:21modify151.001.87481.87111.8648
2162006.10.06 17:36modify151.001.87481.87101.8648
2172006.10.06 17:36modify151.001.87481.87091.8648
2182006.10.06 17:36modify151.001.87481.87071.8648
2192006.10.06 17:36modify151.001.87481.87041.8648
2202006.10.06 17:38modify151.001.87481.87021.8648
2212006.10.06 17:38modify151.001.87481.87011.8648
2222006.10.06 17:38modify151.001.87481.86981.8648
2232006.10.06 17:38modify151.001.87481.86961.8648
2242006.10.06 17:39modify151.001.87481.86951.8648
2252006.10.06 17:51s/l151.001.86951.86951.8648530.0012200.17
2262006.10.06 17:51sell161.001.86931.87681.8593
2272006.10.09 10:18modify161.001.86931.86911.8593
2282006.10.09 10:18modify161.001.86931.86901.8593
2292006.10.09 10:18modify161.001.86931.86891.8593
2302006.10.09 10:19modify161.001.86931.86881.8593
2312006.10.09 10:19modify161.001.86931.86861.8593
2322006.10.09 10:19modify161.001.86931.86851.8593
2332006.10.09 10:19modify161.001.86931.86841.8593
2342006.10.09 10:19modify161.001.86931.86831.8593
2352006.10.09 10:20modify161.001.86931.86821.8593
2362006.10.09 10:20modify161.001.86931.86811.8593
2372006.10.09 11:15s/l161.001.86811.86811.8593121.9112322.08
2382006.10.09 18:00sell171.001.86521.87271.8552
2392006.10.10 09:01close171.001.86661.87271.8552-138.0912184.00
2402006.10.10 09:01buy181.001.86661.85911.8766
2412006.10.10 09:17modify181.001.86661.86671.8766
2422006.10.10 09:17modify181.001.86661.86681.8766
2432006.10.10 09:17modify181.001.86661.86691.8766
2442006.10.10 09:17modify181.001.86661.86701.8766
2452006.10.10 09:17modify181.001.86661.86711.8766
2462006.10.10 09:17modify181.001.86661.86721.8766
2472006.10.10 09:17modify181.001.86661.86731.8766
2482006.10.10 09:17modify181.001.86661.86741.8766
2492006.10.10 09:18modify181.001.86661.86751.8766
2502006.10.10 09:18modify181.001.86661.86761.8766
2512006.10.10 09:18modify181.001.86661.86771.8766
2522006.10.10 09:18modify181.001.86661.86801.8766
2532006.10.10 09:46modify181.001.86661.86811.8766
2542006.10.10 09:46modify181.001.86661.86831.8766
2552006.10.10 09:55s/l181.001.86831.86831.8766170.0012354.00
2562006.10.10 09:55buy191.001.86851.86101.8785
2572006.10.10 10:09close191.001.86751.86101.8785-100.0012254.00
2582006.10.10 10:09sell201.001.86751.87501.8575
2592006.10.10 11:08modify201.001.86751.86741.8575
2602006.10.10 11:08modify201.001.86751.86691.8575
2612006.10.10 11:08modify201.001.86751.86641.8575
2622006.10.10 11:15modify201.001.86751.86621.8575
2632006.10.10 11:15modify201.001.86751.86581.8575
2642006.10.10 11:20modify201.001.86751.86521.8575
2652006.10.10 11:21modify201.001.86751.86511.8575
2662006.10.10 11:21modify201.001.86751.86471.8575
2672006.10.10 11:21modify201.001.86751.86421.8575
2682006.10.10 11:21modify201.001.86751.86391.8575
2692006.10.10 11:30modify201.001.86751.86381.8575
2702006.10.10 11:30modify201.001.86751.86311.8575
2712006.10.10 11:30modify201.001.86751.86211.8575
2722006.10.10 11:30modify201.001.86751.86191.8575
2732006.10.10 11:31modify201.001.86751.86181.8575
2742006.10.10 11:31modify201.001.86751.86161.8575
2752006.10.10 11:31modify201.001.86751.86151.8575
2762006.10.10 11:31modify201.001.86751.86121.8575
2772006.10.10 11:33modify201.001.86751.86111.8575
2782006.10.10 11:33modify201.001.86751.86101.8575
2792006.10.10 11:33modify201.001.86751.86081.8575
2802006.10.10 11:33modify201.001.86751.86001.8575
2812006.10.10 11:37s/l201.001.86001.86001.8575750.0013004.00
2822006.10.10 11:37sell211.001.86041.86791.8504
2832006.10.10 14:03modify211.001.86041.86041.8504
2842006.10.10 14:03modify211.001.86041.86031.8504
2852006.10.10 14:04modify211.001.86041.86021.8504
2862006.10.10 14:08modify211.001.86041.85991.8504
2872006.10.10 14:12modify211.001.86041.85971.8504
2882006.10.10 14:13modify211.001.86041.85961.8504
2892006.10.10 14:15modify211.001.86041.85951.8504
2902006.10.10 14:15modify211.001.86041.85941.8504
2912006.10.10 14:15modify211.001.86041.85881.8504
2922006.10.10 14:15modify211.001.86041.85871.8504
2932006.10.10 14:15modify211.001.86041.85851.8504
2942006.10.10 14:17modify211.001.86041.85841.8504
2952006.10.10 14:17modify211.001.86041.85831.8504
2962006.10.10 14:17modify211.001.86041.85821.8504
2972006.10.10 14:17modify211.001.86041.85811.8504
2982006.10.10 14:17modify211.001.86041.85801.8504
2992006.10.10 14:17modify211.001.86041.85781.8504
3002006.10.10 14:17modify211.001.86041.85751.8504
3012006.10.10 14:47modify211.001.86041.85741.8504
3022006.10.10 15:10s/l211.001.85741.85741.8504300.0013304.00
3032006.10.10 15:10sell221.001.85731.86481.8473
3042006.10.10 16:03modify221.001.85731.85701.8473
3052006.10.10 16:03modify221.001.85731.85681.8473
3062006.10.10 16:04modify221.001.85731.85671.8473
3072006.10.10 16:11modify221.001.85731.85651.8473
3082006.10.10 16:37modify221.001.85731.85631.8473
3092006.10.10 16:37modify221.001.85731.85611.8473
3102006.10.10 16:37modify221.001.85731.85591.8473
3112006.10.10 16:38modify221.001.85731.85581.8473
3122006.10.10 16:38modify221.001.85731.85571.8473
3132006.10.10 16:38modify221.001.85731.85551.8473
3142006.10.10 16:38modify221.001.85731.85531.8473
3152006.10.10 16:38modify221.001.85731.85511.8473
3162006.10.10 16:53modify221.001.85731.85501.8473
3172006.10.10 17:48s/l221.001.85501.85501.8473230.0013534.00
3182006.10.10 17:48sell231.001.85481.86231.8448
3192006.10.11 08:00close231.001.85521.86231.8448-38.0913495.91
3202006.10.11 08:00buy241.001.85521.84771.8652
3212006.10.11 09:26close241.001.85431.84771.8652-90.0013405.91
3222006.10.11 09:26sell251.001.85431.86181.8443
3232006.10.11 09:43modify251.001.85431.85431.8443
3242006.10.11 09:52modify251.001.85431.85411.8443
3252006.10.11 09:52modify251.001.85431.85401.8443
3262006.10.11 09:52modify251.001.85431.85391.8443
3272006.10.11 10:04s/l251.001.85391.85391.844340.0013445.91
3282006.10.11 10:04buy261.001.85391.84641.8639
3292006.10.11 10:27modify261.001.85391.85391.8639
3302006.10.11 10:37modify261.001.85391.85401.8639
3312006.10.11 10:38modify261.001.85391.85411.8639
3322006.10.11 10:38modify261.001.85391.85431.8639
3332006.10.11 10:38modify261.001.85391.85441.8639
3342006.10.11 10:38modify261.001.85391.85451.8639
3352006.10.11 10:42modify261.001.85391.85461.8639
3362006.10.11 11:07modify261.001.85391.85471.8639
3372006.10.11 11:54modify261.001.85391.85491.8639
3382006.10.11 11:54modify261.001.85391.85521.8639
3392006.10.11 11:54modify261.001.85391.85531.8639
3402006.10.11 11:55modify261.001.85391.85541.8639
3412006.10.11 11:55modify261.001.85391.85561.8639
3422006.10.11 11:55modify261.001.85391.85571.8639
3432006.10.11 11:59modify261.001.85391.85581.8639
3442006.10.11 13:40modify261.001.85391.85601.8639
3452006.10.11 13:40modify261.001.85391.85611.8639
3462006.10.11 14:27modify261.001.85391.85621.8639
3472006.10.11 14:27modify261.001.85391.85631.8639
3482006.10.11 14:28modify261.001.85391.85641.8639
3492006.10.11 14:28modify261.001.85391.85651.8639
3502006.10.11 14:28modify261.001.85391.85661.8639
3512006.10.11 14:28modify261.001.85391.85671.8639
3522006.10.11 14:28modify261.001.85391.85691.8639
3532006.10.11 15:04s/l261.001.85691.85691.8639300.0013745.91
3542006.10.11 18:00buy271.001.85661.84911.8666
3552006.10.11 21:02close271.001.85511.84911.8666-150.0013595.91
3562006.10.11 21:02sell281.001.85511.86261.8451
3572006.10.11 21:18modify281.001.85511.85511.8451
3582006.10.11 21:20modify281.001.85511.85501.8451
3592006.10.11 21:21modify281.001.85511.85491.8451
3602006.10.11 21:23modify281.001.85511.85481.8451
3612006.10.11 21:23modify281.001.85511.85471.8451
3622006.10.11 21:23modify281.001.85511.85451.8451
3632006.10.11 21:23modify281.001.85511.85441.8451
3642006.10.11 21:30modify281.001.85511.85431.8451
3652006.10.11 21:30modify281.001.85511.85421.8451
3662006.10.11 21:31modify281.001.85511.85401.8451
3672006.10.11 21:51s/l281.001.85401.85401.8451110.0013705.91
3682006.10.11 21:51sell291.001.85421.86171.8442
3692006.10.12 05:00close291.001.85671.86171.8442-244.2613461.65
3702006.10.12 05:00buy301.001.85671.84921.8667
3712006.10.12 10:02modify301.001.85671.85931.8667
3722006.10.12 10:05s/l301.001.85931.85931.8667260.0013721.65
3732006.10.12 10:05buy311.001.85951.85201.8695
3742006.10.12 13:01close311.001.85651.85201.8695-300.0013421.65
3752006.10.12 13:01sell321.001.85651.86401.8465
3762006.10.12 14:14modify321.001.85651.85631.8465
3772006.10.12 14:23modify321.001.85651.85591.8465
3782006.10.12 14:26s/l321.001.85591.85591.846560.0013481.65
3792006.10.12 14:26sell331.001.85621.86371.8462
3802006.10.12 14:38modify331.001.85621.85621.8462
3812006.10.12 14:38modify331.001.85621.85601.8462
3822006.10.12 14:39modify331.001.85621.85591.8462
3832006.10.12 14:52s/l331.001.85591.85591.846230.0013511.65
3842006.10.12 14:52sell341.001.85581.86331.8458
3852006.10.12 21:45close341.001.85771.86331.8458-190.0013321.65
3862006.10.12 21:45buy351.001.85771.85021.8677
3872006.10.13 00:42modify351.001.85771.85771.8677
3882006.10.13 01:41modify351.001.85771.85781.8677
3892006.10.13 04:04modify351.001.85771.85791.8677
3902006.10.13 04:04modify351.001.85771.85811.8677
3912006.10.13 04:07modify351.001.85771.85821.8677
3922006.10.13 04:07modify351.001.85771.85861.8677
3932006.10.13 04:08modify351.001.85771.85911.8677
3942006.10.13 04:12modify351.001.85771.85921.8677
3952006.10.13 04:12modify351.001.85771.85931.8677
3962006.10.13 04:13s/l351.001.85931.85931.8677156.5913478.24
3972006.10.13 04:13buy361.001.85951.85201.8695
3982006.10.13 04:36modify361.001.85951.86001.8695
3992006.10.13 04:37modify361.001.85951.86041.8695
4002006.10.13 04:41s/l361.001.86041.86041.869590.0013568.24
4012006.10.13 04:41buy371.001.86011.85261.8701
4022006.10.13 05:35modify371.001.86011.86021.8701
4032006.10.13 05:36modify371.001.86011.86051.8701
4042006.10.13 06:35modify371.001.86011.86061.8701
4052006.10.13 09:07s/l371.001.86061.86061.870150.0013618.24
4062006.10.13 10:00buy381.001.86281.85531.8728
4072006.10.13 11:13close381.001.86031.85531.8728-250.0013368.24
4082006.10.13 11:13sell391.001.86031.86781.8503
4092006.10.13 15:01modify391.001.86031.86001.8503
4102006.10.13 15:06modify391.001.86031.85911.8503
4112006.10.13 15:06s/l391.001.85911.85911.8503120.0013488.24
4122006.10.13 15:06sell401.001.85891.86641.8489
4132006.10.13 15:07modify401.001.85891.85821.8489
4142006.10.13 15:15s/l401.001.85821.85821.848970.0013558.24
4152006.10.13 15:15sell411.001.85801.86551.8480
4162006.10.13 16:06modify411.001.85801.85801.8480
4172006.10.13 16:06modify411.001.85801.85751.8480
4182006.10.13 16:46s/l411.001.85751.85751.848050.0013608.24
4192006.10.13 16:46sell421.001.85751.86501.8475
4202006.10.13 17:02modify421.001.85751.85691.8475
4212006.10.13 17:04modify421.001.85751.85641.8475
4222006.10.13 17:05modify421.001.85751.85551.8475
4232006.10.13 17:20s/l421.001.85551.85551.8475200.0013808.24
4242006.10.13 17:20sell431.001.85551.86301.8455
4252006.10.16 03:01modify431.001.85551.85521.8455
4262006.10.16 05:02modify431.001.85551.85491.8455
4272006.10.16 05:14modify431.001.85551.85461.8455
4282006.10.16 05:55modify431.001.85551.85451.8455
4292006.10.16 05:57modify431.001.85551.85441.8455
4302006.10.16 05:57modify431.001.85551.85431.8455
4312006.10.16 06:30s/l431.001.85431.85431.8455121.9113930.15
4322006.10.16 08:02buy441.001.85531.84781.8653
4332006.10.16 10:00modify441.001.85531.85541.8653
4342006.10.16 10:01modify441.001.85531.85661.8653
4352006.10.16 10:05s/l441.001.85661.85661.8653130.0014060.15
4362006.10.16 10:05buy451.001.85631.84881.8663
4372006.10.16 10:23modify451.001.85631.85641.8663
4382006.10.16 10:23modify451.001.85631.85671.8663
4392006.10.16 10:23modify451.001.85631.85721.8663
4402006.10.16 10:24modify451.001.85631.85731.8663
4412006.10.16 10:26modify451.001.85631.85771.8663
4422006.10.16 10:37s/l451.001.85771.85771.8663140.0014200.15
4432006.10.16 10:37buy461.001.85701.84951.8670
4442006.10.16 10:59modify461.001.85701.85731.8670
4452006.10.16 11:01modify461.001.85701.85901.8670
4462006.10.16 11:21modify461.001.85701.85911.8670
4472006.10.16 11:22modify461.001.85701.85961.8670
4482006.10.16 11:22modify461.001.85701.85971.8670
4492006.10.16 11:23modify461.001.85701.85981.8670
4502006.10.16 11:23modify461.001.85701.86031.8670
4512006.10.16 11:36s/l461.001.86031.86031.8670330.0014530.15
4522006.10.16 11:36buy471.001.86051.85301.8705
4532006.10.16 15:10modify471.001.86051.86071.8705
4542006.10.16 15:11modify471.001.86051.86081.8705
4552006.10.16 15:11modify471.001.86051.86091.8705
4562006.10.16 15:16modify471.001.86051.86111.8705
4572006.10.16 15:16modify471.001.86051.86131.8705
4582006.10.16 15:17modify471.001.86051.86151.8705
4592006.10.16 15:17modify471.001.86051.86171.8705
4602006.10.16 15:17modify471.001.86051.86181.8705
4612006.10.16 15:17modify471.001.86051.86191.8705
4622006.10.16 15:18modify471.001.86051.86211.8705
4632006.10.16 15:18modify471.001.86051.86221.8705
4642006.10.16 15:18modify471.001.86051.86241.8705
4652006.10.16 15:18modify471.001.86051.86251.8705
4662006.10.16 15:23modify471.001.86051.86261.8705
4672006.10.16 15:30s/l471.001.86261.86261.8705210.0014740.15
4682006.10.16 15:30buy481.001.86251.85501.8725
4692006.10.16 16:17modify481.001.86251.86251.8725
4702006.10.16 16:17modify481.001.86251.86281.8725
4712006.10.16 16:32s/l481.001.86281.86281.872530.0014770.15
4722006.10.16 16:32buy491.001.86281.85531.8728
4732006.10.17 11:58modify491.001.86281.86291.8728
4742006.10.17 11:59modify491.001.86281.86301.8728
4752006.10.17 11:59modify491.001.86281.86351.8728
4762006.10.17 11:59modify491.001.86281.86361.8728
4772006.10.17 12:00modify491.001.86281.86381.8728
4782006.10.17 12:00modify491.001.86281.86391.8728
4792006.10.17 12:00modify491.001.86281.86431.8728
4802006.10.17 12:04modify491.001.86281.86451.8728
4812006.10.17 12:04modify491.001.86281.86461.8728
4822006.10.17 12:04modify491.001.86281.86471.8728
4832006.10.17 12:04modify491.001.86281.86481.8728
4842006.10.17 12:05modify491.001.86281.86491.8728
4852006.10.17 12:05modify491.001.86281.86501.8728
4862006.10.17 12:05modify491.001.86281.86511.8728
4872006.10.17 12:09modify491.001.86281.86521.8728
4882006.10.17 12:28s/l491.001.86521.86521.8728236.5915006.74
4892006.10.17 16:00buy501.001.86781.86031.8778
4902006.10.17 16:19modify501.001.86781.86781.8778
4912006.10.17 16:19modify501.001.86781.86831.8778
4922006.10.17 16:19modify501.001.86781.86851.8778
4932006.10.17 16:19modify501.001.86781.86861.8778
4942006.10.17 16:19modify501.001.86781.86891.8778
4952006.10.17 16:20modify501.001.86781.86901.8778
4962006.10.17 16:20modify501.001.86781.86921.8778
4972006.10.17 17:07modify501.001.86781.86931.8778
4982006.10.17 17:07modify501.001.86781.86941.8778
4992006.10.17 17:07modify501.001.86781.86951.8778
5002006.10.17 17:07modify501.001.86781.86981.8778
5012006.10.17 17:07modify501.001.86781.87001.8778
5022006.10.17 17:08modify501.001.86781.87011.8778
5032006.10.17 17:08modify501.001.86781.87021.8778
5042006.10.17 17:08modify501.001.86781.87041.8778
5052006.10.17 17:09modify501.001.86781.87051.8778
5062006.10.17 17:09modify501.001.86781.87061.8778
5072006.10.17 17:09modify501.001.86781.87081.8778
5082006.10.17 17:29s/l501.001.87081.87081.8778300.0015306.74
5092006.10.17 17:29buy511.001.87101.86351.8810
5102006.10.17 18:42modify511.001.87101.87101.8810
5112006.10.17 18:42modify511.001.87101.87111.8810
5122006.10.17 18:42modify511.001.87101.87121.8810
5132006.10.17 18:47modify511.001.87101.87141.8810
5142006.10.17 18:47modify511.001.87101.87151.8810
5152006.10.17 19:13s/l511.001.87151.87151.881050.0015356.74
5162006.10.17 19:13buy521.001.87171.86421.8817
5172006.10.18 09:59close at stop521.001.87191.86421.881716.5915373.32