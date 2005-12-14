|Symbol
|USDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2005.08.11 00:00 - 2006.09.29 00:00 (2005.08.11 - 2006.09.29)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=50; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.7; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=15; StopLevel=0; EnableTrailingStop=false; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled="00,01,04,06"; GMT=10; MagicNumber=123000;
|Bars in test
|14200
|Ticks modelled
|991517
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|949287.47
|Gross profit
|2635062.24
|Gross loss
|-1685774.77
|Profit factor
|1.56
|Expected payoff
|809.28
|Absolute drawdown
|42.05
|Maximal drawdown
|50032.16 (5.74%)
|Relative drawdown
|38.33% (1877.40)
|Total trades
|1173
|Short positions (won %)
|604 (67.88%)
|Long positions (won %)
|569 (73.46%)
|Profit trades (% of total)
|828 (70.59%)
|Loss trades (% of total)
|345 (29.41%)
|Largest
|profit trade
|26947.31
|loss trade
|-9846.82
|Average
|profit trade
|3182.44
|loss trade
|-4886.30
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|16 (8815.43)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-1142.13)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|70739.11 (10)
|consecutive loss (count of losses)
|-29958.75 (4)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.08.11 04:00
|buy
|1
|0.20
|110.35
|110.18
|0.00
|2
|2005.08.11 04:24
|close
|1
|0.20
|110.46
|110.18
|0.00
|19.92
|519.92
|3
|2005.08.11 15:00
|buy
|2
|0.20
|110.35
|110.18
|0.00
|4
|2005.08.11 16:00
|s/l
|2
|0.20
|110.18
|110.18
|0.00
|-30.89
|489.03
|5
|2005.08.12 09:00
|buy
|3
|0.20
|109.62
|109.45
|0.00
|6
|2005.08.12 11:00
|s/l
|3
|0.20
|109.45
|109.45
|0.00
|-31.08
|457.95
|7
|2005.08.12 15:00
|sell
|4
|0.20
|109.78
|109.95
|0.00
|8
|2005.08.12 15:28
|close
|4
|0.20
|109.70
|109.95
|0.00
|14.59
|472.54
|9
|2005.08.12 15:28
|sell
|5
|0.20
|109.69
|109.86
|0.00
|10
|2005.08.12 15:44
|close
|5
|0.20
|109.61
|109.86
|0.00
|14.60
|487.14
|11
|2005.08.12 15:44
|sell
|6
|0.20
|109.62
|109.79
|0.00
|12
|2005.08.12 15:46
|close
|6
|0.20
|109.55
|109.79
|0.00
|12.78
|499.92
|13
|2005.08.12 15:59
|sell
|7
|0.20
|109.80
|109.97
|0.00
|14
|2005.08.12 16:00
|close
|7
|0.20
|109.50
|109.97
|0.00
|54.79
|554.71
|15
|2005.08.15 13:00
|sell
|8
|0.20
|109.59
|109.76
|0.00
|16
|2005.08.15 15:03
|close
|8
|0.20
|109.49
|109.76
|0.00
|18.27
|572.98
|17
|2005.08.16 12:01
|sell
|9
|0.20
|109.29
|109.46
|0.00
|18
|2005.08.16 18:00
|s/l
|9
|0.20
|109.46
|109.46
|0.00
|-31.04
|541.94
|19
|2005.08.17 03:00
|buy
|10
|0.20
|109.52
|109.35
|0.00
|20
|2005.08.17 08:00
|close
|10
|0.20
|109.66
|109.35
|0.00
|25.53
|567.47
|21
|2005.08.17 09:00
|sell
|11
|0.20
|109.91
|110.08
|0.00
|22
|2005.08.17 09:18
|s/l
|11
|0.20
|110.08
|110.08
|0.00
|-30.88
|536.59
|23
|2005.08.17 09:19
|sell
|12
|0.20
|110.08
|110.25
|0.00
|24
|2005.08.17 09:35
|close
|12
|0.20
|109.94
|110.25
|0.00
|25.47
|562.06
|25
|2005.08.17 13:00
|buy
|13
|0.20
|109.79
|109.62
|0.00
|26
|2005.08.17 17:00
|s/l
|13
|0.20
|109.62
|109.62
|0.00
|-31.02
|531.04
|27
|2005.08.18 02:12
|sell
|14
|0.20
|109.98
|110.15
|0.00
|28
|2005.08.18 03:13
|s/l
|14
|0.20
|110.15
|110.15
|0.00
|-30.87
|500.17
|29
|2005.08.18 04:03
|sell
|15
|0.20
|110.21
|110.38
|0.00
|30
|2005.08.18 04:15
|close
|15
|0.20
|110.12
|110.38
|0.00
|16.35
|516.52
|31
|2005.08.18 04:59
|sell
|16
|0.20
|110.29
|110.46
|0.00
|32
|2005.08.18 05:00
|close
|16
|0.20
|110.04
|110.46
|0.00
|45.44
|561.96
|33
|2005.08.18 05:01
|buy
|17
|0.20
|110.03
|109.86
|0.00
|34
|2005.08.18 06:14
|close
|17
|0.20
|110.12
|109.86
|0.00
|16.35
|578.31
|35
|2005.08.18 09:00
|buy
|18
|0.20
|110.09
|109.92
|0.00
|36
|2005.08.18 11:00
|close
|18
|0.20
|110.18
|109.92
|0.00
|16.34
|594.65
|37
|2005.08.18 12:00
|sell
|19
|0.20
|110.29
|110.46
|0.00
|38
|2005.08.18 14:20
|s/l
|19
|0.20
|110.46
|110.46
|0.00
|-30.78
|563.87
|39
|2005.08.19 15:11
|sell
|20
|0.20
|110.58
|110.75
|0.00
|40
|2005.08.19 15:33
|close
|20
|0.20
|110.52
|110.75
|0.00
|10.86
|574.73
|41
|2005.08.19 17:00
|sell
|21
|0.20
|110.69
|110.86
|0.00
|42
|2005.08.19 19:00
|close
|21
|0.20
|110.41
|110.86
|0.00
|50.72
|625.45
|43
|2005.08.22 09:00
|buy
|22
|0.20
|110.04
|109.87
|0.00
|44
|2005.08.22 10:00
|s/l
|22
|0.20
|109.87
|109.87
|0.00
|-30.95
|594.50
|45
|2005.08.22 20:59
|sell
|23
|0.20
|109.81
|109.98
|0.00
|46
|2005.08.22 21:00
|close
|23
|0.20
|109.71
|109.98
|0.00
|18.23
|612.73
|47
|2005.08.22 21:32
|buy
|24
|0.20
|109.66
|109.49
|0.00
|48
|2005.08.22 23:00
|close
|24
|0.20
|109.77
|109.49
|0.00
|20.04
|632.77
|49
|2005.08.23 04:00
|sell
|25
|0.20
|109.85
|110.02
|0.00
|50
|2005.08.23 08:00
|s/l
|25
|0.20
|110.02
|110.02
|0.00
|-30.90
|601.87
|51
|2005.08.23 09:00
|buy
|26
|0.20
|109.94
|109.77
|0.00
|52
|2005.08.23 09:10
|close
|26
|0.20
|110.02
|109.77
|0.00
|14.54
|616.41
|53
|2005.08.23 15:00
|sell
|27
|0.20
|110.13
|110.30
|0.00
|54
|2005.08.23 15:36
|close
|27
|0.20
|110.05
|110.30
|0.00
|14.54
|630.95
|55
|2005.08.23 15:59
|sell
|28
|0.20
|110.12
|110.29
|0.00
|56
|2005.08.23 16:00
|close
|28
|0.20
|110.01
|110.29
|0.00
|20.00
|650.95
|57
|2005.08.23 18:18
|buy
|29
|0.20
|109.84
|109.67
|0.00
|58
|2005.08.24 00:10
|close
|29
|0.20
|109.93
|109.67
|0.00
|18.89
|669.84
|59
|2005.08.24 03:03
|sell
|30
|0.20
|110.22
|110.39
|0.00
|60
|2005.08.24 04:00
|s/l
|30
|0.20
|110.39
|110.39
|0.00
|-30.79
|639.05
|61
|2005.08.24 04:00
|sell
|31
|0.20
|110.43
|110.60
|0.00
|62
|2005.08.24 04:09
|close
|31
|0.20
|110.35
|110.60
|0.00
|14.50
|653.55
|63
|2005.08.24 04:14
|sell
|32
|0.20
|110.43
|110.60
|0.00
|64
|2005.08.24 06:00
|s/l
|32
|0.20
|110.60
|110.60
|0.00
|-30.74
|622.81
|65
|2005.08.24 15:00
|buy
|33
|0.20
|110.20
|110.03
|0.00
|66
|2005.08.24 16:15
|close
|33
|0.20
|110.29
|110.03
|0.00
|16.32
|639.13
|67
|2005.08.24 17:12
|sell
|34
|0.20
|110.36
|110.53
|0.00
|68
|2005.08.24 18:17
|close
|34
|0.20
|110.27
|110.53
|0.00
|16.32
|655.45
|69
|2005.08.24 19:04
|buy
|35
|0.20
|110.15
|109.98
|0.00
|70
|2005.08.25 00:00
|close
|35
|0.20
|110.24
|109.98
|0.00
|23.88
|679.33
|71
|2005.08.25 02:00
|sell
|36
|0.20
|110.37
|110.54
|0.00
|72
|2005.08.25 02:28
|close
|36
|0.20
|110.31
|110.54
|0.00
|10.88
|690.21
|73
|2005.08.25 02:59
|sell
|37
|0.20
|110.42
|110.59
|0.00
|74
|2005.08.25 03:00
|close
|37
|0.20
|110.26
|110.59
|0.00
|29.02
|719.23
|75
|2005.08.25 08:03
|buy
|38
|0.30
|109.86
|109.69
|0.00
|76
|2005.08.25 10:01
|close
|38
|0.30
|109.96
|109.69
|0.00
|27.28
|746.51
|77
|2005.08.25 19:53
|buy
|39
|0.30
|109.93
|109.76
|0.00
|78
|2005.08.25 22:00
|close
|39
|0.30
|110.05
|109.76
|0.00
|32.71
|779.22
|79
|2005.08.25 22:02
|sell
|40
|0.30
|110.07
|110.24
|0.00
|80
|2005.08.26 02:00
|s/l
|40
|0.30
|110.24
|110.24
|0.00
|-50.59
|728.63
|81
|2005.08.26 02:00
|sell
|41
|0.30
|110.31
|110.48
|0.00
|82
|2005.08.26 02:10
|close
|41
|0.30
|110.24
|110.48
|0.00
|19.05
|747.68
|83
|2005.08.26 03:03
|buy
|42
|0.30
|110.21
|110.04
|0.00
|84
|2005.08.26 03:36
|close
|42
|0.30
|110.32
|110.04
|0.00
|29.91
|777.59
|85
|2005.08.26 06:00
|buy
|43
|0.30
|110.09
|109.92
|0.00
|86
|2005.08.26 10:00
|s/l
|43
|0.30
|109.92
|109.92
|0.00
|-46.47
|731.12
|87
|2005.08.26 15:05
|buy
|44
|0.30
|109.55
|109.38
|0.00
|88
|2005.08.26 15:50
|close
|44
|0.30
|109.66
|109.38
|0.00
|30.09
|761.21
|89
|2005.08.26 17:15
|sell
|45
|0.30
|109.73
|109.90
|0.00
|90
|2005.08.26 20:00
|s/l
|45
|0.30
|109.90
|109.90
|0.00
|-46.39
|714.82
|91
|2005.08.29 02:00
|buy
|46
|0.30
|109.89
|109.72
|0.00
|92
|2005.08.29 02:09
|close
|46
|0.30
|109.95
|109.72
|0.00
|16.37
|731.19
|93
|2005.08.29 02:59
|buy
|47
|0.30
|109.89
|109.72
|0.00
|94
|2005.08.29 03:00
|close
|47
|0.30
|110.03
|109.72
|0.00
|38.17
|769.36
|95
|2005.08.29 03:09
|sell
|48
|0.30
|110.08
|110.25
|0.00
|96
|2005.08.29 04:00
|s/l
|48
|0.30
|110.25
|110.25
|0.00
|-46.24
|723.12
|97
|2005.08.29 04:00
|sell
|49
|0.30
|110.28
|110.45
|0.00
|98
|2005.08.29 07:00
|s/l
|49
|0.30
|110.45
|110.45
|0.00
|-46.18
|676.94
|99
|2005.08.29 09:00
|buy
|50
|0.20
|110.24
|110.07
|0.00
|100
|2005.08.29 11:00
|close
|50
|0.20
|110.35
|110.07
|0.00
|19.94
|696.88
|101
|2005.08.30 13:00
|sell
|51
|0.20
|111.50
|111.67
|0.00
|102
|2005.08.30 16:00
|close
|51
|0.20
|111.40
|111.67
|0.00
|17.95
|714.83
|103
|2005.08.30 20:22
|buy
|52
|0.30
|111.36
|111.19
|0.00
|104
|2005.08.31 02:00
|close
|52
|0.30
|111.45
|111.19
|0.00
|28.01
|742.84
|105
|2005.08.31 03:42
|buy
|53
|0.30
|111.28
|111.11
|0.00
|106
|2005.08.31 03:59
|close
|53
|0.30
|111.43
|111.11
|0.00
|40.38
|783.22
|107
|2005.08.31 04:06
|buy
|54
|0.30
|111.29
|111.12
|0.00
|108
|2005.08.31 09:00
|close
|54
|0.30
|111.37
|111.12
|0.00
|21.55
|804.77
|109
|2005.08.31 15:00
|buy
|55
|0.30
|111.44
|111.27
|0.00
|110
|2005.08.31 15:06
|close
|55
|0.30
|111.52
|111.27
|0.00
|21.52
|826.29
|111
|2005.08.31 15:09
|buy
|56
|0.30
|111.47
|111.30
|0.00
|112
|2005.08.31 15:30
|close
|56
|0.30
|111.55
|111.30
|0.00
|21.52
|847.81
|113
|2005.08.31 15:57
|buy
|57
|0.30
|111.48
|111.31
|0.00
|114
|2005.08.31 15:57
|close
|57
|0.30
|111.55
|111.31
|0.00
|18.83
|866.64
|115
|2005.08.31 15:57
|buy
|58
|0.30
|111.46
|111.29
|0.00
|116
|2005.08.31 17:00
|s/l
|58
|0.30
|111.29
|111.29
|0.00
|-45.89
|820.75
|117
|2005.08.31 20:00
|buy
|59
|0.30
|110.65
|110.48
|0.00
|118
|2005.08.31 21:17
|close
|59
|0.30
|110.73
|110.48
|0.00
|21.68
|842.43
|119
|2005.09.01 12:07
|buy
|60
|0.30
|110.67
|110.50
|0.00
|120
|2005.09.01 12:35
|s/l
|60
|0.30
|110.50
|110.50
|0.00
|-46.15
|796.28
|121
|2005.09.01 12:35
|buy
|61
|0.30
|110.52
|110.35
|0.00
|122
|2005.09.01 13:44
|close
|61
|0.30
|110.61
|110.35
|0.00
|24.41
|820.69
|123
|2005.09.01 15:47
|sell
|62
|0.30
|110.52
|110.69
|0.00
|124
|2005.09.01 16:00
|close
|62
|0.30
|110.40
|110.69
|0.00
|32.61
|853.30
|125
|2005.09.02 03:23
|buy
|63
|0.30
|109.86
|109.69
|0.00
|126
|2005.09.02 04:57
|close
|63
|0.30
|109.95
|109.69
|0.00
|24.56
|877.86
|127
|2005.09.02 08:28
|buy
|64
|0.30
|109.76
|109.59
|0.00
|128
|2005.09.02 08:33
|close
|64
|0.30
|109.84
|109.59
|0.00
|21.85
|899.71
|129
|2005.09.02 08:45
|buy
|65
|0.30
|109.78
|109.61
|0.00
|130
|2005.09.02 09:33
|s/l
|65
|0.30
|109.61
|109.61
|0.00
|-46.53
|853.18
|131
|2005.09.02 18:45
|sell
|66
|0.30
|109.76
|109.93
|0.00
|132
|2005.09.02 20:12
|close
|66
|0.30
|109.67
|109.93
|0.00
|24.62
|877.80
|133
|2005.09.02 22:59
|sell
|67
|0.30
|109.81
|109.98
|0.00
|134
|2005.09.05 01:38
|close
|67
|0.30
|109.72
|109.98
|0.00
|20.25
|898.05
|135
|2005.09.05 08:05
|buy
|68
|0.30
|109.13
|108.96
|0.00
|136
|2005.09.05 08:27
|close
|68
|0.30
|109.22
|108.96
|0.00
|24.72
|922.77
|137
|2005.09.06 00:28
|sell
|69
|0.30
|109.32
|109.49
|0.00
|138
|2005.09.06 02:10
|s/l
|69
|0.30
|109.49
|109.49
|0.00
|-46.56
|876.21
|139
|2005.09.06 09:54
|sell
|70
|0.30
|109.76
|109.93
|0.00
|140
|2005.09.06 10:08
|close
|70
|0.30
|109.65
|109.93
|0.00
|30.10
|906.31
|141
|2005.09.07 04:00
|sell
|71
|0.30
|109.77
|109.94
|0.00
|142
|2005.09.07 05:16
|s/l
|71
|0.30
|109.94
|109.94
|0.00
|-46.39
|859.92
|143
|2005.09.07 09:00
|buy
|72
|0.30
|109.72
|109.55
|0.00
|144
|2005.09.07 11:00
|close
|72
|0.30
|109.91
|109.55
|0.00
|51.86
|911.78
|145
|2005.09.07 13:32
|buy
|73
|0.30
|109.84
|109.67
|0.00
|146
|2005.09.07 13:37
|close
|73
|0.30
|109.92
|109.67
|0.00
|21.83
|933.61
|147
|2005.09.07 21:00
|sell
|74
|0.30
|110.22
|110.39
|0.00
|148
|2005.09.07 21:14
|close
|74
|0.30
|110.12
|110.39
|0.00
|27.24
|960.85
|149
|2005.09.07 21:59
|sell
|75
|0.30
|110.23
|110.40
|0.00
|150
|2005.09.07 22:00
|close
|75
|0.30
|110.06
|110.40
|0.00
|46.34
|1007.19
|151
|2005.09.08 15:00
|buy
|76
|0.40
|110.29
|110.12
|0.00
|152
|2005.09.08 15:23
|close
|76
|0.40
|110.42
|110.12
|0.00
|47.09
|1054.28
|153
|2005.09.08 17:01
|sell
|77
|0.40
|110.55
|110.72
|0.00
|154
|2005.09.08 18:00
|close
|77
|0.40
|110.46
|110.72
|0.00
|32.59
|1086.87
|155
|2005.09.09 02:59
|buy
|78
|0.40
|110.47
|110.30
|0.00
|156
|2005.09.09 03:00
|close
|78
|0.40
|110.67
|110.30
|0.00
|72.29
|1159.16
|157
|2005.09.09 03:00
|sell
|79
|0.40
|110.68
|110.85
|0.00
|158
|2005.09.09 03:39
|close
|79
|0.40
|110.59
|110.85
|0.00
|32.55
|1191.71
|159
|2005.09.09 03:59
|sell
|80
|0.40
|110.68
|110.85
|0.00
|160
|2005.09.09 04:00
|close
|80
|0.40
|110.56
|110.85
|0.00
|43.42
|1235.13
|161
|2005.09.09 04:01
|buy
|81
|0.40
|110.49
|110.32
|0.00
|162
|2005.09.09 06:00
|close
|81
|0.40
|110.58
|110.32
|0.00
|32.56
|1267.69
|163
|2005.09.09 09:10
|buy
|82
|0.40
|110.47
|110.30
|0.00
|164
|2005.09.09 10:09
|close
|82
|0.40
|110.57
|110.30
|0.00
|36.18
|1303.87
|165
|2005.09.09 12:00
|buy
|83
|0.50
|110.61
|110.44
|0.00
|166
|2005.09.09 14:00
|s/l
|83
|0.50
|110.44
|110.44
|0.00
|-76.98
|1226.89
|167
|2005.09.09 19:00
|sell
|84
|0.40
|109.79
|109.96
|0.00
|168
|2005.09.12 00:03
|close
|84
|0.40
|109.26
|109.96
|0.00
|188.22
|1415.11
|169
|2005.09.12 02:01
|buy
|85
|0.50
|109.23
|109.06
|0.00
|170
|2005.09.12 03:00
|close
|85
|0.50
|109.47
|109.06
|0.00
|109.62
|1524.73
|171
|2005.09.12 03:01
|sell
|86
|0.50
|109.50
|109.67
|0.00
|172
|2005.09.12 03:12
|close
|86
|0.50
|109.39
|109.67
|0.00
|50.28
|1575.01
|173
|2005.09.12 03:59
|sell
|87
|0.60
|109.48
|109.65
|0.00
|174
|2005.09.12 05:00
|s/l
|87
|0.60
|109.65
|109.65
|0.00
|-93.03
|1481.98
|175
|2005.09.13 01:00
|buy
|88
|0.50
|110.28
|110.11
|0.00
|176
|2005.09.13 03:00
|close
|88
|0.50
|110.37
|110.11
|0.00
|40.77
|1522.75
|177
|2005.09.13 03:00
|sell
|89
|0.50
|110.39
|110.56
|0.00
|178
|2005.09.13 03:15
|close
|89
|0.50
|110.30
|110.56
|0.00
|40.80
|1563.55
|179
|2005.09.13 03:59
|sell
|90
|0.50
|110.41
|110.58
|0.00
|180
|2005.09.13 04:00
|close
|90
|0.50
|110.28
|110.58
|0.00
|58.94
|1622.49
|181
|2005.09.14 08:00
|sell
|91
|0.60
|110.66
|110.83
|0.00
|182
|2005.09.14 08:31
|close
|91
|0.60
|110.56
|110.83
|0.00
|54.27
|1676.76
|183
|2005.09.14 08:40
|sell
|92
|0.60
|110.64
|110.81
|0.00
|184
|2005.09.14 09:36
|close
|92
|0.60
|110.56
|110.81
|0.00
|43.42
|1720.18
|185
|2005.09.14 13:00
|buy
|93
|0.60
|110.24
|110.07
|0.00
|186
|2005.09.14 14:00
|s/l
|93
|0.60
|110.07
|110.07
|0.00
|-92.72
|1627.46
|187
|2005.09.15 01:00
|sell
|94
|0.60
|110.46
|110.63
|0.00
|188
|2005.09.15 03:12
|s/l
|94
|0.60
|110.63
|110.63
|0.00
|-92.20
|1535.26
|189
|2005.09.15 09:59
|sell
|95
|0.50
|110.66
|110.83
|0.00
|190
|2005.09.15 10:00
|close
|95
|0.50
|110.47
|110.83
|0.00
|85.99
|1621.25
|191
|2005.09.15 12:11
|buy
|96
|0.60
|110.29
|110.12
|0.00
|192
|2005.09.15 16:08
|close
|96
|0.60
|110.39
|110.12
|0.00
|54.35
|1675.60
|193
|2005.09.16 07:06
|buy
|97
|0.60
|110.49
|110.32
|0.00
|194
|2005.09.16 07:31
|close
|97
|0.60
|110.58
|110.32
|0.00
|48.83
|1724.43
|195
|2005.09.16 17:00
|sell
|98
|0.60
|111.30
|111.47
|0.00
|196
|2005.09.16 19:02
|s/l
|98
|0.60
|111.47
|111.47
|0.00
|-91.50
|1632.93
|197
|2005.09.16 20:00
|buy
|99
|0.60
|111.38
|111.21
|0.00
|198
|2005.09.19 00:00
|close
|99
|0.60
|111.50
|111.21
|0.00
|72.12
|1705.05
|199
|2005.09.19 07:00
|buy
|100
|0.60
|111.36
|111.19
|0.00
|200
|2005.09.19 07:05
|close
|100
|0.60
|111.45
|111.19
|0.00
|48.46
|1753.51
|201
|2005.09.19 07:59
|buy
|101
|0.60
|111.37
|111.20
|0.00
|202
|2005.09.19 08:00
|close
|101
|0.60
|111.66
|111.20
|0.00
|155.83
|1909.34
|203
|2005.09.19 08:00
|sell
|102
|0.70
|111.64
|111.81
|0.00
|204
|2005.09.19 10:07
|close
|102
|0.70
|111.54
|111.81
|0.00
|62.75
|1972.09
|205
|2005.09.20 09:00
|buy
|103
|0.70
|111.30
|111.13
|0.00
|206
|2005.09.20 10:49
|close
|103
|0.70
|111.39
|111.13
|0.00
|56.56
|2028.65
|207
|2005.09.20 15:00
|sell
|104
|0.70
|111.50
|111.67
|0.00
|208
|2005.09.20 15:43
|close
|104
|0.70
|111.41
|111.67
|0.00
|56.55
|2085.20
|209
|2005.09.21 02:00
|buy
|105
|0.70
|111.86
|111.69
|0.00
|210
|2005.09.21 02:15
|close
|105
|0.70
|111.96
|111.69
|0.00
|62.52
|2147.72
|211
|2005.09.21 15:06
|sell
|106
|0.80
|111.22
|111.39
|0.00
|212
|2005.09.21 15:47
|close
|106
|0.80
|111.11
|111.39
|0.00
|79.20
|2226.92
|213
|2005.09.21 18:00
|sell
|107
|0.80
|111.32
|111.49
|0.00
|214
|2005.09.22 02:00
|close
|107
|0.80
|111.09
|111.49
|0.00
|130.76
|2357.68
|215
|2005.09.22 03:00
|sell
|108
|0.80
|111.35
|111.52
|0.00
|216
|2005.09.22 04:00
|s/l
|108
|0.80
|111.52
|111.52
|0.00
|-121.74
|2235.94
|217
|2005.09.22 08:00
|buy
|109
|0.80
|111.59
|111.42
|0.00
|218
|2005.09.22 09:00
|s/l
|109
|0.80
|111.42
|111.42
|0.00
|-122.10
|2113.84
|219
|2005.09.22 09:00
|buy
|110
|0.70
|111.40
|111.23
|0.00
|220
|2005.09.22 10:01
|s/l
|110
|0.70
|111.23
|111.23
|0.00
|-107.08
|2006.76
|221
|2005.09.22 15:00
|sell
|111
|0.70
|111.28
|111.45
|0.00
|222
|2005.09.22 15:23
|s/l
|111
|0.70
|111.45
|111.45
|0.00
|-106.78
|1899.98
|223
|2005.09.22 15:23
|sell
|112
|0.70
|111.43
|111.60
|0.00
|224
|2005.09.22 15:59
|close
|112
|0.70
|111.30
|111.60
|0.00
|81.76
|1981.74
|225
|2005.09.23 15:03
|sell
|113
|0.70
|111.77
|111.94
|0.00
|226
|2005.09.23 16:29
|s/l
|113
|0.70
|111.94
|111.94
|0.00
|-106.31
|1875.43
|227
|2005.09.23 17:05
|sell
|114
|0.70
|112.19
|112.36
|0.00
|228
|2005.09.23 19:11
|s/l
|114
|0.70
|112.36
|112.36
|0.00
|-105.91
|1769.52
|229
|2005.09.26 01:15
|buy
|115
|0.60
|112.33
|112.16
|0.00
|230
|2005.09.26 01:59
|close
|115
|0.60
|112.44
|112.16
|0.00
|58.70
|1828.22
|231
|2005.09.26 13:00
|sell
|116
|0.60
|112.55
|112.72
|0.00
|232
|2005.09.26 13:40
|close
|116
|0.60
|112.47
|112.72
|0.00
|42.68
|1870.90
|233
|2005.09.26 18:00
|buy
|117
|0.70
|112.28
|112.11
|0.00
|234
|2005.09.26 20:59
|close
|117
|0.70
|112.37
|112.11
|0.00
|56.06
|1926.96
|235
|2005.09.26 21:38
|buy
|118
|0.70
|112.23
|112.06
|0.00
|236
|2005.09.27 01:00
|close
|118
|0.70
|112.34
|112.06
|0.00
|77.35
|2004.31
|237
|2005.09.27 21:01
|buy
|119
|0.70
|113.30
|113.13
|0.00
|238
|2005.09.28 03:56
|s/l
|119
|0.70
|113.13
|113.13
|0.00
|-96.38
|1907.94
|239
|2005.09.28 03:56
|buy
|120
|0.70
|113.15
|112.98
|0.00
|240
|2005.09.28 03:59
|close
|120
|0.70
|113.23
|112.98
|0.00
|49.46
|1957.40
|241
|2005.09.28 04:00
|buy
|121
|0.70
|113.17
|113.00
|0.00
|242
|2005.09.28 04:15
|close
|121
|0.70
|113.27
|113.00
|0.00
|61.80
|2019.20
|243
|2005.09.28 04:59
|buy
|122
|0.70
|113.16
|112.99
|0.00
|244
|2005.09.28 05:00
|close
|122
|0.70
|113.26
|112.99
|0.00
|61.81
|2081.01
|245
|2005.09.28 23:00
|buy
|123
|0.70
|113.11
|112.94
|0.00
|246
|2005.09.29 01:00
|s/l
|123
|0.70
|112.94
|112.94
|0.00
|-78.93
|2002.08
|247
|2005.09.29 02:25
|sell
|124
|0.70
|113.03
|113.20
|0.00
|248
|2005.09.29 03:16
|close
|124
|0.70
|112.95
|113.20
|0.00
|49.58
|2051.66
|249
|2005.09.29 06:01
|buy
|125
|0.70
|112.91
|112.74
|0.00
|250
|2005.09.29 08:59
|close
|125
|0.70
|112.99
|112.74
|0.00
|49.56
|2101.22
|251
|2005.09.29 09:00
|buy
|126
|0.70
|112.92
|112.75
|0.00
|252
|2005.09.29 09:42
|close
|126
|0.70
|113.00
|112.75
|0.00
|49.56
|2150.78
|253
|2005.09.29 09:59
|buy
|127
|0.80
|112.93
|112.76
|0.00
|254
|2005.09.29 10:00
|close
|127
|0.80
|113.08
|112.76
|0.00
|106.12
|2256.90
|255
|2005.09.29 13:25
|sell
|128
|0.80
|112.88
|113.05
|0.00
|256
|2005.09.29 15:06
|s/l
|128
|0.80
|113.05
|113.05
|0.00
|-120.29
|2136.61
|257
|2005.09.29 17:49
|sell
|129
|0.70
|113.15
|113.32
|0.00
|258
|2005.09.29 18:04
|close
|129
|0.70
|113.09
|113.32
|0.00
|37.14
|2173.75
|259
|2005.09.30 00:00
|sell
|130
|0.80
|113.12
|113.29
|0.00
|260
|2005.09.30 01:10
|s/l
|130
|0.80
|113.29
|113.29
|0.00
|-120.04
|2053.71
|261
|2005.09.30 03:00
|buy
|131
|0.70
|113.08
|112.91
|0.00
|262
|2005.09.30 08:20
|close
|131
|0.70
|113.15
|112.91
|0.00
|43.31
|2097.02
|263
|2005.09.30 09:00
|sell
|132
|0.70
|113.22
|113.39
|0.00
|264
|2005.09.30 13:00
|s/l
|132
|0.70
|113.39
|113.39
|0.00
|-104.94
|1992.08
|265
|2005.09.30 17:02
|sell
|133
|0.70
|113.39
|113.56
|0.00
|266
|2005.09.30 17:05
|close
|133
|0.70
|113.32
|113.56
|0.00
|43.24
|2035.32
|267
|2005.09.30 18:25
|sell
|134
|0.70
|113.45
|113.62
|0.00
|268
|2005.09.30 18:59
|close
|134
|0.70
|113.31
|113.62
|0.00
|86.49
|2121.81
|269
|2005.10.03 01:00
|sell
|135
|0.70
|113.63
|113.80
|0.00
|270
|2005.10.03 01:47
|close
|135
|0.70
|113.57
|113.80
|0.00
|36.98
|2158.79
|271
|2005.10.03 01:50
|sell
|136
|0.80
|113.66
|113.83
|0.00
|272
|2005.10.03 01:50
|close
|136
|0.80
|113.58
|113.83
|0.00
|56.35
|2215.14
|273
|2005.10.03 01:50
|sell
|137
|0.80
|113.65
|113.82
|0.00
|274
|2005.10.03 01:55
|close
|137
|0.80
|113.58
|113.82
|0.00
|49.31
|2264.45
|275
|2005.10.03 01:55
|sell
|138
|0.80
|113.63
|113.80
|0.00
|276
|2005.10.03 01:55
|close
|138
|0.80
|113.57
|113.80
|0.00
|42.26
|2306.71
|277
|2005.10.03 01:59
|sell
|139
|0.80
|113.66
|113.83
|0.00
|278
|2005.10.03 02:00
|close
|139
|0.80
|113.56
|113.83
|0.00
|70.45
|2377.16
|279
|2005.10.03 03:00
|sell
|140
|0.80
|113.95
|114.12
|0.00
|280
|2005.10.03 04:00
|s/l
|140
|0.80
|114.12
|114.12
|0.00
|-119.12
|2258.04
|281
|2005.10.04 01:00
|sell
|141
|0.80
|114.28
|114.45
|0.00
|282
|2005.10.04 01:42
|close
|141
|0.80
|114.18
|114.45
|0.00
|70.06
|2328.10
|283
|2005.10.04 01:54
|sell
|142
|0.80
|114.25
|114.42
|0.00
|284
|2005.10.04 03:52
|close
|142
|0.80
|114.15
|114.42
|0.00
|70.08
|2398.18
|285
|2005.10.04 07:04
|sell
|143
|0.80
|114.17
|114.34
|0.00
|286
|2005.10.04 07:46
|close
|143
|0.80
|114.07
|114.34
|0.00
|70.13
|2468.31
|287
|2005.10.04 17:00
|buy
|144
|0.90
|114.21
|114.04
|0.00
|288
|2005.10.04 18:00
|close
|144
|0.90
|114.34
|114.04
|0.00
|102.32
|2570.63
|289
|2005.10.05 00:09
|sell
|145
|0.90
|114.33
|114.50
|0.00
|290
|2005.10.05 03:00
|close
|145
|0.90
|114.24
|114.50
|0.00
|70.90
|2641.53
|291
|2005.10.05 04:00
|buy
|146
|0.90
|113.95
|113.78
|0.00
|292
|2005.10.05 10:02
|s/l
|146
|0.90
|113.78
|113.78
|0.00
|-134.47
|2507.06
|293
|2005.10.05 17:05
|buy
|147
|0.90
|113.74
|113.57
|0.00
|294
|2005.10.05 17:19
|close
|147
|0.90
|113.84
|113.57
|0.00
|79.05
|2586.11
|295
|2005.10.05 17:30
|buy
|148
|0.90
|113.76
|113.59
|0.00
|296
|2005.10.05 17:59
|close
|148
|0.90
|113.89
|113.59
|0.00
|102.73
|2688.84
|297
|2005.10.06 00:00
|buy
|149
|0.90
|113.80
|113.63
|0.00
|298
|2005.10.06 00:06
|close
|149
|0.90
|113.89
|113.63
|0.00
|71.12
|2759.96
|299
|2005.10.06 00:59
|buy
|150
|1.00
|113.74
|113.57
|0.00
|300
|2005.10.06 01:00
|close
|150
|1.00
|114.09
|113.57
|0.00
|306.77
|3066.73
|301
|2005.10.06 01:00
|sell
|151
|1.10
|114.11
|114.28
|0.00
|302
|2005.10.06 01:48
|close
|151
|1.10
|114.01
|114.28
|0.00
|96.48
|3163.21
|303
|2005.10.06 01:48
|sell
|152
|1.10
|114.02
|114.19
|0.00
|304
|2005.10.06 03:00
|close
|152
|1.10
|113.82
|114.19
|0.00
|193.28
|3356.49
|305
|2005.10.06 03:00
|buy
|153
|1.20
|113.81
|113.64
|0.00
|306
|2005.10.06 03:20
|close
|153
|1.20
|113.89
|113.64
|0.00
|84.29
|3440.78
|307
|2005.10.06 03:59
|buy
|154
|1.20
|113.83
|113.66
|0.00
|308
|2005.10.06 05:45
|close
|154
|1.20
|113.93
|113.66
|0.00
|105.33
|3546.11
|309
|2005.10.06 13:00
|buy
|155
|1.20
|113.86
|113.69
|0.00
|310
|2005.10.06 13:20
|close
|155
|1.20
|113.94
|113.69
|0.00
|84.26
|3630.37
|311
|2005.10.07 03:59
|sell
|156
|1.30
|113.51
|113.68
|0.00
|312
|2005.10.07 04:02
|close
|156
|1.30
|113.32
|113.68
|0.00
|217.96
|3848.33
|313
|2005.10.07 07:00
|sell
|157
|1.30
|113.42
|113.59
|0.00
|314
|2005.10.07 10:00
|close
|157
|1.30
|113.34
|113.59
|0.00
|91.76
|3940.09
|315
|2005.10.07 12:15
|sell
|158
|1.40
|113.38
|113.55
|0.00
|316
|2005.10.07 15:00
|s/l
|158
|1.40
|113.55
|113.55
|0.00
|-209.07
|3731.02
|317
|2005.10.07 15:00
|sell
|159
|1.30
|113.82
|113.99
|0.00
|318
|2005.10.07 17:04
|close
|159
|1.30
|113.74
|113.99
|0.00
|91.43
|3822.45
|319
|2005.10.10 03:01
|sell
|160
|1.30
|113.80
|113.97
|0.00
|320
|2005.10.10 09:00
|close
|160
|1.30
|113.68
|113.97
|0.00
|137.23
|3959.68
|321
|2005.10.10 13:00
|sell
|161
|1.40
|113.94
|114.11
|0.00
|322
|2005.10.10 14:04
|s/l
|161
|1.40
|114.11
|114.11
|0.00
|-208.56
|3751.12
|323
|2005.10.10 15:00
|sell
|162
|1.30
|114.18
|114.35
|0.00
|324
|2005.10.10 23:02
|close
|162
|1.30
|114.09
|114.35
|0.00
|102.55
|3853.67
|325
|2005.10.11 01:00
|sell
|163
|1.30
|114.22
|114.39
|0.00
|326
|2005.10.11 01:31
|close
|163
|1.30
|114.13
|114.39
|0.00
|102.52
|3956.19
|327
|2005.10.11 01:38
|sell
|164
|1.40
|114.22
|114.39
|0.00
|328
|2005.10.11 01:48
|close
|164
|1.40
|114.14
|114.39
|0.00
|98.13
|4054.32
|329
|2005.10.11 01:59
|sell
|165
|1.40
|114.22
|114.39
|0.00
|330
|2005.10.11 02:00
|close
|165
|1.40
|114.13
|114.39
|0.00
|110.40
|4164.72
|331
|2005.10.11 03:59
|sell
|166
|1.50
|114.21
|114.38
|0.00
|332
|2005.10.11 04:00
|close
|166
|1.50
|114.04
|114.38
|0.00
|223.61
|4388.33
|333
|2005.10.11 04:05
|buy
|167
|1.50
|113.99
|113.82
|0.00
|334
|2005.10.11 04:32
|close
|167
|1.50
|114.09
|113.82
|0.00
|131.47
|4519.80
|335
|2005.10.11 09:00
|sell
|168
|1.60
|114.16
|114.33
|0.00
|336
|2005.10.11 09:34
|close
|168
|1.60
|114.07
|114.33
|0.00
|126.24
|4646.04
|337
|2005.10.11 12:00
|sell
|169
|1.60
|113.97
|114.14
|0.00
|338
|2005.10.11 13:00
|s/l
|169
|1.60
|114.14
|114.14
|0.00
|-238.28
|4407.76
|339
|2005.10.11 13:03
|sell
|170
|1.50
|114.14
|114.31
|0.00
|340
|2005.10.11 17:00
|s/l
|170
|1.50
|114.31
|114.31
|0.00
|-222.92
|4184.84
|341
|2005.10.12 12:00
|buy
|171
|1.50
|114.53
|114.36
|0.00
|342
|2005.10.12 12:17
|close
|171
|1.50
|114.64
|114.36
|0.00
|143.93
|4328.77
|343
|2005.10.12 13:00
|sell
|172
|1.50
|114.67
|114.84
|0.00
|344
|2005.10.12 13:18
|close
|172
|1.50
|114.57
|114.84
|0.00
|130.92
|4459.69
|345
|2005.10.12 13:59
|sell
|173
|1.60
|114.69
|114.86
|0.00
|346
|2005.10.12 14:00
|close
|173
|1.60
|114.52
|114.86
|0.00
|237.51
|4697.20
|347
|2005.10.12 21:00
|buy
|174
|1.60
|114.37
|114.20
|0.00
|348
|2005.10.13 02:12
|close
|174
|1.60
|114.47
|114.20
|0.00
|200.21
|4897.41
|349
|2005.10.13 03:00
|sell
|175
|1.70
|114.60
|114.77
|0.00
|350
|2005.10.13 04:24
|s/l
|175
|1.70
|114.77
|114.77
|0.00
|-251.78
|4645.63
|351
|2005.10.13 04:24
|sell
|176
|1.60
|114.74
|114.91
|0.00
|352
|2005.10.13 14:35
|s/l
|176
|1.60
|114.91
|114.91
|0.00
|-236.71
|4408.92
|353
|2005.10.13 19:00
|buy
|177
|1.50
|114.75
|114.58
|0.00
|354
|2005.10.13 21:00
|s/l
|177
|1.50
|114.58
|114.58
|0.00
|-222.77
|4186.15
|355
|2005.10.13 21:00
|buy
|178
|1.50
|114.49
|114.32
|0.00
|356
|2005.10.13 22:03
|s/l
|178
|1.50
|114.32
|114.32
|0.00
|-223.08
|3963.07
|357
|2005.10.14 04:00
|buy
|179
|1.40
|114.71
|114.54
|0.00
|358
|2005.10.14 05:19
|s/l
|179
|1.40
|114.54
|114.54
|0.00
|-207.79
|3755.28
|359
|2005.10.14 15:00
|buy
|180
|1.30
|114.57
|114.40
|0.00
|360
|2005.10.14 15:02
|close
|180
|1.30
|114.66
|114.40
|0.00
|102.04
|3857.32
|361
|2005.10.14 15:47
|buy
|181
|1.40
|114.58
|114.41
|0.00
|362
|2005.10.14 15:55
|close
|181
|1.40
|114.67
|114.41
|0.00
|109.88
|3967.20
|363
|2005.10.14 15:59
|buy
|182
|1.40
|114.57
|114.40
|0.00
|364
|2005.10.14 17:00
|s/l
|182
|1.40
|114.40
|114.40
|0.00
|-208.57
|3758.63
|365
|2005.10.14 17:00
|buy
|183
|1.30
|114.13
|113.96
|0.00
|366
|2005.10.14 18:04
|s/l
|183
|1.30
|113.96
|113.96
|0.00
|-193.93
|3564.70
|367
|2005.10.14 22:38
|sell
|184
|1.20
|114.09
|114.26
|0.00
|368
|2005.10.17 01:00
|s/l
|184
|1.20
|114.26
|114.26
|0.00
|-195.96
|3368.74
|369
|2005.10.17 03:00
|buy
|185
|1.20
|113.93
|113.76
|0.00
|370
|2005.10.17 05:00
|close
|185
|1.20
|114.02
|113.76
|0.00
|94.72
|3463.46
|371
|2005.10.17 05:00
|buy
|186
|1.20
|113.87
|113.70
|0.00
|372
|2005.10.17 07:00
|close
|186
|1.20
|113.94
|113.70
|0.00
|73.73
|3537.19
|373
|2005.10.17 08:09
|sell
|187
|1.20
|114.09
|114.26
|0.00
|374
|2005.10.17 09:10
|s/l
|187
|1.20
|114.26
|114.26
|0.00
|-178.54
|3358.65
|375
|2005.10.18 01:00
|sell
|188
|1.20
|115.11
|115.28
|0.00
|376
|2005.10.18 02:00
|s/l
|188
|1.20
|115.28
|115.28
|0.00
|-176.96
|3181.69
|377
|2005.10.18 02:12
|sell
|189
|1.10
|115.32
|115.49
|0.00
|378
|2005.10.18 10:00
|s/l
|189
|1.10
|115.49
|115.49
|0.00
|-161.68
|3020.01
|379
|2005.10.18 18:00
|buy
|190
|1.10
|115.66
|115.49
|0.00
|380
|2005.10.18 18:46
|close
|190
|1.10
|115.72
|115.49
|0.00
|57.04
|3077.05
|381
|2005.10.18 18:47
|buy
|191
|1.10
|115.73
|115.56
|0.00
|382
|2005.10.19 01:00
|close
|191
|1.10
|115.80
|115.56
|0.00
|80.35
|3157.40
|383
|2005.10.19 08:59
|buy
|192
|1.10
|115.77
|115.60
|0.00
|384
|2005.10.19 09:00
|close
|192
|1.10
|115.95
|115.60
|0.00
|170.76
|3328.16
|385
|2005.10.19 09:00
|sell
|193
|1.20
|115.96
|116.13
|0.00
|386
|2005.10.19 09:43
|close
|193
|1.20
|115.87
|116.13
|0.00
|93.21
|3421.37
|387
|2005.10.19 09:43
|sell
|194
|1.20
|115.85
|116.02
|0.00
|388
|2005.10.19 11:00
|close
|194
|1.20
|115.66
|116.02
|0.00
|197.13
|3618.50
|389
|2005.10.19 17:06
|buy
|195
|1.30
|115.51
|115.34
|0.00
|390
|2005.10.19 21:00
|s/l
|195
|1.30
|115.34
|115.34
|0.00
|-191.62
|3426.88
|391
|2005.10.19 22:00
|buy
|196
|1.20
|115.28
|115.11
|0.00
|392
|2005.10.19 22:42
|close
|196
|1.20
|115.35
|115.11
|0.00
|72.82
|3499.70
|393
|2005.10.19 23:00
|sell
|197
|1.20
|115.44
|115.61
|0.00
|394
|2005.10.19 23:15
|close
|197
|1.20
|115.37
|115.61
|0.00
|72.81
|3572.51
|395
|2005.10.19 23:59
|sell
|198
|1.30
|115.46
|115.63
|0.00
|396
|2005.10.20 00:00
|close
|198
|1.30
|115.37
|115.63
|0.00
|44.74
|3617.25
|397
|2005.10.20 00:03
|buy
|199
|1.30
|115.38
|115.21
|0.00
|398
|2005.10.20 01:00
|close
|199
|1.30
|115.53
|115.21
|0.00
|168.79
|3786.04
|399
|2005.10.20 01:59
|sell
|200
|1.30
|115.55
|115.72
|0.00
|400
|2005.10.20 02:00
|close
|200
|1.30
|115.34
|115.72
|0.00
|236.69
|4022.73
|401
|2005.10.20 02:01
|buy
|201
|1.40
|115.35
|115.18
|0.00
|402
|2005.10.20 02:11
|close
|201
|1.40
|115.45
|115.18
|0.00
|121.26
|4143.99
|403
|2005.10.20 02:12
|buy
|202
|1.50
|115.47
|115.30
|0.00
|404
|2005.10.20 05:04
|close
|202
|1.50
|115.57
|115.30
|0.00
|129.80
|4273.79
|405
|2005.10.20 05:05
|sell
|203
|1.50
|115.59
|115.76
|0.00
|406
|2005.10.20 09:00
|close
|203
|1.50
|115.47
|115.76
|0.00
|155.89
|4429.68
|407
|2005.10.20 09:01
|buy
|204
|1.60
|115.47
|115.30
|0.00
|408
|2005.10.20 09:05
|close
|204
|1.60
|115.57
|115.30
|0.00
|138.45
|4568.13
|409
|2005.10.20 09:05
|buy
|205
|1.60
|115.57
|115.40
|0.00
|410
|2005.10.20 10:04
|close
|205
|1.60
|115.67
|115.40
|0.00
|138.32
|4706.45
|411
|2005.10.21 02:02
|buy
|206
|1.60
|115.14
|114.97
|0.00
|412
|2005.10.21 02:06
|close
|206
|1.60
|115.22
|114.97
|0.00
|111.09
|4817.54
|413
|2005.10.21 02:13
|buy
|207
|1.70
|115.15
|114.98
|0.00
|414
|2005.10.21 02:24
|close
|207
|1.70
|115.22
|114.98
|0.00
|103.28
|4920.82
|415
|2005.10.21 02:25
|buy
|208
|1.70
|115.16
|114.99
|0.00
|416
|2005.10.21 02:32
|close
|208
|1.70
|115.23
|114.99
|0.00
|103.27
|5024.09
|417
|2005.10.21 02:38
|buy
|209
|1.80
|115.28
|115.11
|0.00
|418
|2005.10.21 03:03
|s/l
|209
|1.80
|115.11
|115.11
|0.00
|-265.84
|4758.25
|419
|2005.10.21 05:00
|sell
|210
|1.70
|115.30
|115.47
|0.00
|420
|2005.10.21 05:33
|close
|210
|1.70
|115.22
|115.47
|0.00
|118.04
|4876.29
|421
|2005.10.21 17:00
|sell
|211
|1.70
|115.69
|115.86
|0.00
|422
|2005.10.21 18:00
|s/l
|211
|1.70
|115.86
|115.86
|0.00
|-249.35
|4626.94
|423
|2005.10.21 18:00
|sell
|212
|1.60
|115.92
|116.09
|0.00
|424
|2005.10.24 03:52
|close
|212
|1.60
|115.84
|116.09
|0.00
|87.24
|4714.19
|425
|2005.10.24 17:00
|buy
|213
|1.60
|115.34
|115.17
|0.00
|426
|2005.10.24 17:21
|close
|213
|1.60
|115.43
|115.17
|0.00
|124.75
|4838.94
|427
|2005.10.24 17:42
|buy
|214
|1.70
|115.34
|115.17
|0.00
|428
|2005.10.24 18:00
|s/l
|214
|1.70
|115.17
|115.17
|0.00
|-250.96
|4587.98
|429
|2005.10.24 18:00
|buy
|215
|1.60
|115.18
|115.01
|0.00
|430
|2005.10.24 18:12
|close
|215
|1.60
|115.25
|115.01
|0.00
|97.18
|4685.16
|431
|2005.10.24 18:59
|buy
|216
|1.60
|115.20
|115.03
|0.00
|432
|2005.10.24 19:00
|close
|216
|1.60
|115.37
|115.03
|0.00
|235.77
|4920.93
|433
|2005.10.24 20:00
|sell
|217
|1.70
|115.50
|115.67
|0.00
|434
|2005.10.25 00:27
|close
|217
|1.70
|115.38
|115.67
|0.00
|152.11
|5073.04
|435
|2005.10.25 02:00
|sell
|218
|1.80
|115.60
|115.77
|0.00
|436
|2005.10.25 04:00
|close
|218
|1.80
|115.44
|115.77
|0.00
|249.48
|5322.52
|437
|2005.10.25 04:08
|buy
|219
|1.90
|115.46
|115.29
|0.00
|438
|2005.10.25 07:00
|close
|219
|1.90
|115.55
|115.29
|0.00
|147.99
|5470.51
|439
|2005.10.25 13:06
|sell
|220
|1.90
|115.42
|115.59
|0.00
|440
|2005.10.25 15:00
|close
|220
|1.90
|115.28
|115.59
|0.00
|230.74
|5701.25
|441
|2005.10.25 17:00
|buy
|221
|2.00
|114.65
|114.48
|0.00
|442
|2005.10.25 17:19
|close
|221
|2.00
|114.78
|114.48
|0.00
|226.52
|5927.77
|443
|2005.10.25 17:20
|buy
|222
|2.10
|114.81
|114.64
|0.00
|444
|2005.10.25 17:59
|s/l
|222
|2.10
|114.64
|114.64
|0.00
|-311.41
|5616.36
|445
|2005.10.25 17:59
|buy
|223
|2.00
|114.66
|114.49
|0.00
|446
|2005.10.25 18:00
|close
|223
|2.00
|114.76
|114.49
|0.00
|174.28
|5790.64
|447
|2005.10.25 22:00
|sell
|224
|2.00
|115.07
|115.24
|0.00
|448
|2005.10.26 09:01
|close
|224
|2.00
|115.01
|115.24
|0.00
|75.28
|5865.92
|449
|2005.10.26 12:08
|sell
|225
|2.10
|115.47
|115.64
|0.00
|450
|2005.10.26 12:10
|close
|225
|2.10
|115.41
|115.64
|0.00
|109.18
|5975.10
|451
|2005.10.26 12:49
|sell
|226
|2.10
|115.47
|115.64
|0.00
|452
|2005.10.26 13:00
|close
|226
|2.10
|115.39
|115.64
|0.00
|145.59
|6120.69
|453
|2005.10.27 03:00
|buy
|227
|2.10
|115.85
|115.68
|0.00
|454
|2005.10.27 05:00
|s/l
|227
|2.10
|115.68
|115.68
|0.00
|-308.61
|5812.08
|455
|2005.10.27 08:14
|sell
|228
|2.00
|115.54
|115.71
|0.00
|456
|2005.10.27 09:11
|close
|228
|2.00
|115.45
|115.71
|0.00
|155.91
|5967.99
|457
|2005.10.27 12:10
|buy
|229
|2.10
|115.26
|115.09
|0.00
|458
|2005.10.27 12:21
|close
|229
|2.10
|115.32
|115.09
|0.00
|109.26
|6077.25
|459
|2005.10.27 12:22
|buy
|230
|2.10
|115.34
|115.17
|0.00
|460
|2005.10.27 15:00
|s/l
|230
|2.10
|115.17
|115.17
|0.00
|-310.19
|5767.06
|461
|2005.10.27 19:00
|sell
|231
|2.00
|115.40
|115.57
|0.00
|462
|2005.10.28 02:50
|close
|231
|2.00
|115.28
|115.57
|0.00
|179.13
|5946.19
|463
|2005.10.28 17:00
|sell
|232
|2.10
|115.55
|115.72
|0.00
|464
|2005.10.28 17:43
|close
|232
|2.10
|115.46
|115.72
|0.00
|163.70
|6109.89
|465
|2005.10.28 17:59
|sell
|233
|2.10
|115.64
|115.81
|0.00
|466
|2005.10.28 18:00
|close
|233
|2.10
|115.58
|115.81
|0.00
|109.02
|6218.91
|467
|2005.10.28 18:31
|buy
|234
|2.20
|115.52
|115.35
|0.00
|468
|2005.10.28 18:58
|close
|234
|2.20
|115.58
|115.35
|0.00
|114.21
|6333.12
|469
|2005.10.31 03:00
|buy
|235
|2.20
|115.67
|115.50
|0.00
|470
|2005.10.31 05:59
|close
|235
|2.20
|115.74
|115.50
|0.00
|133.05
|6466.17
|471
|2005.11.01 00:15
|sell
|236
|2.30
|116.63
|116.80
|0.00
|472
|2005.11.01 00:22
|close
|236
|2.30
|116.57
|116.80
|0.00
|118.39
|6584.56
|473
|2005.11.01 01:00
|buy
|237
|2.30
|116.47
|116.30
|0.00
|474
|2005.11.01 01:54
|close
|237
|2.30
|116.53
|116.30
|0.00
|118.42
|6702.98
|475
|2005.11.01 01:59
|buy
|238
|2.30
|116.47
|116.30
|0.00
|476
|2005.11.01 02:00
|close
|238
|2.30
|116.57
|116.30
|0.00
|197.31
|6900.29
|477
|2005.11.02 01:01
|sell
|239
|2.40
|116.79
|116.96
|0.00
|478
|2005.11.02 13:00
|s/l
|239
|2.40
|116.96
|116.96
|0.00
|-348.78
|6551.51
|479
|2005.11.03 01:01
|buy
|240
|2.30
|116.84
|116.67
|0.00
|480
|2005.11.03 01:41
|close
|240
|2.30
|116.90
|116.67
|0.00
|118.05
|6669.56
|481
|2005.11.03 01:59
|buy
|241
|2.30
|116.83
|116.66
|0.00
|482
|2005.11.03 02:03
|close
|241
|2.30
|116.88
|116.66
|0.00
|98.39
|6767.95
|483
|2005.11.03 20:19
|buy
|242
|2.40
|117.27
|117.10
|0.00
|484
|2005.11.03 20:59
|close
|242
|2.40
|117.36
|117.10
|0.00
|184.05
|6952.00
|485
|2005.11.03 21:00
|buy
|243
|2.40
|117.22
|117.05
|0.00
|486
|2005.11.04 00:00
|close
|243
|2.40
|117.29
|117.05
|0.00
|173.46
|7125.45
|487
|2005.11.04 02:00
|sell
|244
|2.50
|117.42
|117.59
|0.00
|488
|2005.11.04 05:00
|s/l
|244
|2.50
|117.59
|117.59
|0.00
|-361.18
|6764.27
|489
|2005.11.04 05:00
|sell
|245
|2.40
|117.65
|117.82
|0.00
|490
|2005.11.04 10:00
|close
|245
|2.40
|117.56
|117.82
|0.00
|183.74
|6948.01
|491
|2005.11.04 15:00
|buy
|246
|2.40
|117.50
|117.33
|0.00
|492
|2005.11.04 15:29
|close
|246
|2.40
|117.60
|117.33
|0.00
|204.08
|7152.09
|493
|2005.11.04 15:37
|buy
|247
|2.50
|117.57
|117.40
|0.00
|494
|2005.11.04 15:57
|close
|247
|2.50
|117.66
|117.40
|0.00
|191.23
|7343.32
|495
|2005.11.04 15:59
|buy
|248
|2.60
|117.52
|117.35
|0.00
|496
|2005.11.04 16:00
|close
|248
|2.60
|117.65
|117.35
|0.00
|287.30
|7630.62
|497
|2005.11.04 17:00
|sell
|249
|2.70
|118.24
|118.41
|0.00
|498
|2005.11.04 17:25
|close
|249
|2.70
|118.17
|118.41
|0.00
|159.93
|7790.55
|499
|2005.11.04 17:25
|sell
|250
|2.70
|118.16
|118.33
|0.00
|500
|2005.11.04 18:39
|s/l
|250
|2.70
|118.33
|118.33
|0.00
|-387.86
|7402.69
|501
|2005.11.07 02:00
|buy
|251
|2.60
|118.05
|117.88
|0.00
|502
|2005.11.07 03:00
|s/l
|251
|2.60
|117.88
|117.88
|0.00
|-375.34
|7027.35
|503
|2005.11.07 03:00
|buy
|252
|2.50
|117.78
|117.61
|0.00
|504
|2005.11.07 06:00
|close
|252
|2.50
|117.87
|117.61
|0.00
|190.89
|7218.24
|505
|2005.11.07 18:05
|buy
|253
|2.50
|117.51
|117.34
|0.00
|506
|2005.11.07 18:25
|close
|253
|2.50
|117.59
|117.34
|0.00
|170.08
|7388.32
|507
|2005.11.07 18:49
|buy
|254
|2.60
|117.54
|117.37
|0.00
|508
|2005.11.07 18:54
|close
|254
|2.60
|117.63
|117.37
|0.00
|198.93
|7587.25
|509
|2005.11.08 12:00
|buy
|255
|2.70
|117.80
|117.63
|0.00
|510
|2005.11.08 15:00
|s/l
|255
|2.70
|117.63
|117.63
|0.00
|-390.61
|7196.64
|511
|2005.11.08 15:00
|buy
|256
|2.50
|117.53
|117.36
|0.00
|512
|2005.11.08 16:00
|s/l
|256
|2.50
|117.36
|117.36
|0.00
|-362.17
|6834.47
|513
|2005.11.08 21:00
|sell
|257
|2.40
|117.25
|117.42
|0.00
|514
|2005.11.09 01:00
|s/l
|257
|2.40
|117.42
|117.42
|0.00
|-382.28
|6452.19
|515
|2005.11.09 02:20
|buy
|258
|2.30
|117.29
|117.12
|0.00
|516
|2005.11.09 05:00
|close
|258
|2.30
|117.37
|117.12
|0.00
|156.77
|6608.96
|517
|2005.11.09 12:16
|sell
|259
|2.30
|117.58
|117.75
|0.00
|518
|2005.11.09 12:59
|close
|259
|2.30
|117.47
|117.75
|0.00
|215.37
|6824.33
|519
|2005.11.09 13:59
|sell
|260
|2.40
|117.53
|117.70
|0.00
|520
|2005.11.09 14:00
|close
|260
|2.40
|117.41
|117.70
|0.00
|245.30
|7069.63
|521
|2005.11.09 15:00
|buy
|261
|2.50
|116.95
|116.78
|0.00
|522
|2005.11.09 15:16
|close
|261
|2.50
|117.03
|116.78
|0.00
|170.90
|7240.53
|523
|2005.11.09 15:16
|buy
|262
|2.50
|117.07
|116.90
|0.00
|524
|2005.11.09 15:28
|close
|262
|2.50
|117.16
|116.90
|0.00
|192.04
|7432.57
|525
|2005.11.09 15:31
|buy
|263
|2.60
|117.27
|117.10
|0.00
|526
|2005.11.09 15:33
|close
|263
|2.60
|117.35
|117.10
|0.00
|177.25
|7609.82
|527
|2005.11.09 15:59
|buy
|264
|2.70
|116.96
|116.79
|0.00
|528
|2005.11.09 16:02
|close
|264
|2.70
|117.33
|116.79
|0.00
|851.44
|8461.26
|529
|2005.11.09 20:00
|buy
|265
|3.00
|117.50
|117.33
|0.00
|530
|2005.11.09 21:04
|close
|265
|3.00
|117.57
|117.33
|0.00
|178.62
|8639.88
|531
|2005.11.10 15:00
|sell
|266
|3.00
|117.84
|118.01
|0.00
|532
|2005.11.10 15:22
|close
|266
|3.00
|117.76
|118.01
|0.00
|203.81
|8843.69
|533
|2005.11.10 15:22
|sell
|267
|3.10
|117.76
|117.93
|0.00
|534
|2005.11.10 16:00
|s/l
|267
|3.10
|117.93
|117.93
|0.00
|-446.11
|8397.58
|535
|2005.11.11 01:00
|buy
|268
|2.90
|117.99
|117.82
|0.00
|536
|2005.11.11 02:00
|close
|268
|2.90
|118.04
|117.82
|0.00
|122.84
|8520.42
|537
|2005.11.11 02:00
|buy
|269
|3.00
|117.76
|117.59
|0.00
|538
|2005.11.11 09:24
|close
|269
|3.00
|117.84
|117.59
|0.00
|203.66
|8724.08
|539
|2005.11.14 02:59
|sell
|270
|3.10
|118.05
|118.22
|0.00
|540
|2005.11.14 03:00
|close
|270
|3.10
|117.88
|118.22
|0.00
|447.06
|9171.14
|541
|2005.11.14 03:00
|buy
|271
|3.20
|117.87
|117.70
|0.00
|542
|2005.11.14 03:04
|close
|271
|3.20
|117.93
|117.70
|0.00
|162.81
|9333.95
|543
|2005.11.14 03:23
|buy
|272
|3.30
|117.89
|117.72
|0.00
|544
|2005.11.14 03:38
|close
|272
|3.30
|117.95
|117.72
|0.00
|167.85
|9501.80
|545
|2005.11.14 03:38
|buy
|273
|3.30
|117.98
|117.81
|0.00
|546
|2005.11.14 06:55
|close
|273
|3.30
|118.06
|117.81
|0.00
|223.61
|9725.41
|547
|2005.11.14 17:00
|sell
|274
|3.40
|118.84
|119.01
|0.00
|548
|2005.11.14 20:17
|close
|274
|3.40
|118.77
|119.01
|0.00
|200.38
|9925.79
|549
|2005.11.15 02:01
|buy
|275
|3.50
|118.77
|118.60
|0.00
|550
|2005.11.15 05:02
|close
|275
|3.50
|118.84
|118.60
|0.00
|206.15
|10131.94
|551
|2005.11.15 15:04
|buy
|276
|3.50
|119.11
|118.94
|0.00
|552
|2005.11.15 15:28
|close
|276
|3.50
|119.19
|118.94
|0.00
|234.94
|10366.88
|553
|2005.11.15 15:45
|buy
|277
|3.60
|119.11
|118.94
|0.00
|554
|2005.11.15 15:52
|close
|277
|3.60
|119.19
|118.94
|0.00
|241.64
|10608.52
|555
|2005.11.15 18:00
|buy
|278
|3.70
|118.93
|118.76
|0.00
|556
|2005.11.15 18:29
|close
|278
|3.70
|119.01
|118.76
|0.00
|248.73
|10857.25
|557
|2005.11.15 18:30
|buy
|279
|3.80
|119.01
|118.84
|0.00
|558
|2005.11.15 21:00
|close
|279
|3.80
|119.09
|118.84
|0.00
|255.28
|11112.53
|559
|2005.11.16 05:00
|sell
|280
|3.90
|119.16
|119.33
|0.00
|560
|2005.11.16 07:34
|s/l
|280
|3.90
|119.33
|119.33
|0.00
|-555.55
|10556.98
|561
|2005.11.16 09:11
|buy
|281
|3.70
|119.17
|119.00
|0.00
|562
|2005.11.16 09:59
|close
|281
|3.70
|119.28
|119.00
|0.00
|341.21
|10898.19
|563
|2005.11.16 12:00
|sell
|282
|3.80
|119.46
|119.63
|0.00
|564
|2005.11.16 14:00
|close
|282
|3.80
|119.34
|119.63
|0.00
|382.10
|11280.29
|565
|2005.11.16 17:09
|buy
|283
|3.90
|119.19
|119.02
|0.00
|566
|2005.11.16 17:59
|close
|283
|3.90
|119.34
|119.02
|0.00
|490.20
|11770.49
|567
|2005.11.16 18:00
|buy
|284
|4.10
|119.20
|119.03
|0.00
|568
|2005.11.16 18:16
|s/l
|284
|4.10
|119.03
|119.03
|0.00
|-585.62
|11184.87
|569
|2005.11.16 18:16
|buy
|285
|3.90
|119.04
|118.87
|0.00
|570
|2005.11.16 18:59
|close
|285
|3.90
|119.18
|118.87
|0.00
|458.14
|11643.01
|571
|2005.11.17 07:00
|sell
|286
|4.10
|118.91
|119.08
|0.00
|572
|2005.11.17 10:00
|close
|286
|4.10
|118.66
|119.08
|0.00
|863.83
|12506.84
|573
|2005.11.17 12:01
|sell
|287
|4.40
|118.82
|118.99
|0.00
|574
|2005.11.17 15:00
|close
|287
|4.40
|118.74
|118.99
|0.00
|296.44
|12803.28
|575
|2005.11.17 18:00
|sell
|288
|4.50
|118.80
|118.97
|0.00
|576
|2005.11.17 19:03
|close
|288
|4.50
|118.71
|118.97
|0.00
|341.17
|13144.45
|577
|2005.11.17 20:00
|buy
|289
|4.60
|118.55
|118.38
|0.00
|578
|2005.11.17 20:26
|close
|289
|4.60
|118.67
|118.38
|0.00
|465.16
|13609.61
|579
|2005.11.18 01:21
|buy
|290
|4.80
|118.78
|118.61
|0.00
|580
|2005.11.18 01:44
|close
|290
|4.80
|118.87
|118.61
|0.00
|363.43
|13973.04
|581
|2005.11.18 08:00
|sell
|291
|4.90
|119.13
|119.30
|0.00
|582
|2005.11.18 09:01
|s/l
|291
|4.90
|119.30
|119.30
|0.00
|-698.24
|13274.80
|583
|2005.11.18 12:02
|buy
|292
|4.60
|119.15
|118.98
|0.00
|584
|2005.11.18 12:28
|close
|292
|4.60
|119.27
|118.98
|0.00
|462.80
|13737.60
|585
|2005.11.18 12:49
|buy
|293
|4.80
|119.18
|119.01
|0.00
|586
|2005.11.18 16:00
|s/l
|293
|4.80
|119.01
|119.01
|0.00
|-686.06
|13051.54
|587
|2005.11.18 17:00
|sell
|294
|4.60
|119.28
|119.45
|0.00
|588
|2005.11.18 17:21
|close
|294
|4.60
|119.15
|119.45
|0.00
|501.88
|13553.42
|589
|2005.11.18 17:25
|sell
|295
|4.70
|119.20
|119.37
|0.00
|590
|2005.11.18 17:47
|close
|295
|4.70
|119.06
|119.37
|0.00
|552.65
|14106.07
|591
|2005.11.18 17:59
|sell
|296
|4.90
|119.20
|119.37
|0.00
|592
|2005.11.21 07:00
|s/l
|296
|4.90
|119.37
|119.37
|0.00
|-769.03
|13337.04
|593
|2005.11.21 17:13
|sell
|297
|4.70
|118.86
|119.03
|0.00
|594
|2005.11.21 17:59
|close
|297
|4.70
|118.72
|119.03
|0.00
|554.25
|13891.29
|595
|2005.11.21 18:00
|sell
|298
|4.90
|119.04
|119.21
|0.00
|596
|2005.11.21 21:00
|close
|298
|4.90
|118.92
|119.21
|0.00
|494.45
|14385.74
|597
|2005.11.22 08:02
|buy
|299
|5.00
|119.10
|118.93
|0.00
|598
|2005.11.22 10:00
|close
|299
|5.00
|119.22
|118.93
|0.00
|503.27
|14889.01
|599
|2005.11.22 12:00
|buy
|300
|5.20
|119.23
|119.06
|0.00
|600
|2005.11.22 12:56
|close
|300
|5.20
|119.34
|119.06
|0.00
|479.29
|15368.30
|601
|2005.11.22 12:59
|buy
|301
|5.40
|119.24
|119.07
|0.00
|602
|2005.11.22 13:04
|close
|301
|5.40
|119.35
|119.07
|0.00
|497.70
|15866.00
|603
|2005.11.22 15:02
|sell
|302
|5.60
|119.40
|119.57
|0.00
|604
|2005.11.22 15:30
|close
|302
|5.60
|119.31
|119.57
|0.00
|422.43
|16288.43
|605
|2005.11.22 15:54
|sell
|303
|5.70
|119.40
|119.57
|0.00
|606
|2005.11.22 16:12
|close
|303
|5.70
|119.31
|119.57
|0.00
|429.98
|16718.41
|607
|2005.11.23 12:00
|buy
|304
|5.90
|118.56
|118.39
|0.00
|608
|2005.11.23 12:12
|close
|304
|5.90
|118.63
|118.39
|0.00
|348.14
|17066.55
|609
|2005.11.23 22:46
|buy
|305
|6.00
|118.71
|118.54
|0.00
|610
|2005.11.24 07:00
|close
|305
|6.00
|118.82
|118.54
|0.00
|782.07
|17848.62
|611
|2005.11.24 12:02
|buy
|306
|6.20
|118.66
|118.49
|0.00
|612
|2005.11.24 12:49
|close
|306
|6.20
|118.80
|118.49
|0.00
|730.64
|18579.26
|613
|2005.11.24 12:59
|buy
|307
|6.50
|118.67
|118.50
|0.00
|614
|2005.11.24 13:46
|close
|307
|6.50
|118.84
|118.50
|0.00
|929.80
|19509.06
|615
|2005.11.25 02:12
|sell
|308
|6.80
|119.28
|119.45
|0.00
|616
|2005.11.25 02:33
|close
|308
|6.80
|119.22
|119.45
|0.00
|342.23
|19851.29
|617
|2005.11.25 13:59
|sell
|309
|6.90
|119.46
|119.63
|0.00
|618
|2005.11.25 14:04
|close
|309
|6.90
|119.40
|119.63
|0.00
|346.74
|20198.03
|619
|2005.11.25 17:00
|sell
|310
|7.10
|119.68
|119.85
|0.00
|620
|2005.11.25 20:31
|close
|310
|7.10
|119.61
|119.85
|0.00
|415.52
|20613.55
|621
|2005.11.28 20:00
|buy
|311
|7.20
|118.62
|118.45
|0.00
|622
|2005.11.28 22:00
|close
|311
|7.20
|118.80
|118.45
|0.00
|1090.93
|21704.48
|623
|2005.11.28 22:00
|sell
|312
|7.60
|118.83
|119.00
|0.00
|624
|2005.11.28 22:03
|close
|312
|7.60
|118.76
|119.00
|0.00
|447.99
|22152.47
|625
|2005.11.28 22:06
|sell
|313
|7.80
|118.82
|118.99
|0.00
|626
|2005.11.29 01:40
|s/l
|313
|7.80
|118.99
|118.99
|0.00
|-1227.71
|20924.76
|627
|2005.11.29 09:11
|buy
|314
|7.30
|119.05
|118.88
|0.00
|628
|2005.11.29 12:00
|close
|314
|7.30
|119.15
|118.88
|0.00
|612.68
|21537.44
|629
|2005.11.29 15:00
|sell
|315
|7.50
|119.53
|119.70
|0.00
|630
|2005.11.29 15:11
|close
|315
|7.50
|119.40
|119.70
|0.00
|816.59
|22354.03
|631
|2005.11.29 15:59
|sell
|316
|7.80
|119.52
|119.69
|0.00
|632
|2005.11.29 16:00
|close
|316
|7.80
|119.35
|119.69
|0.00
|1111.01
|23465.04
|633
|2005.11.29 17:00
|sell
|317
|8.20
|119.55
|119.72
|0.00
|634
|2005.11.29 17:02
|close
|317
|8.20
|119.47
|119.72
|0.00
|549.11
|24014.15
|635
|2005.11.29 17:22
|sell
|318
|8.40
|119.49
|119.66
|0.00
|636
|2005.11.29 23:00
|s/l
|318
|8.40
|119.66
|119.66
|0.00
|-1193.18
|22820.97
|637
|2005.11.29 23:00
|sell
|319
|8.00
|119.66
|119.83
|0.00
|638
|2005.11.30 03:26
|close
|319
|8.00
|119.60
|119.83
|0.00
|285.11
|23106.08
|639
|2005.11.30 06:59
|sell
|320
|8.10
|119.55
|119.72
|0.00
|640
|2005.11.30 07:00
|close
|320
|8.10
|119.29
|119.72
|0.00
|1765.47
|24871.55
|641
|2005.11.30 21:00
|sell
|321
|8.70
|119.80
|119.97
|0.00
|642
|2005.12.01 02:09
|close
|321
|8.70
|119.71
|119.97
|0.00
|274.86
|25146.41
|643
|2005.12.01 18:02
|sell
|322
|8.80
|120.64
|120.81
|0.00
|644
|2005.12.01 18:16
|close
|322
|8.80
|120.57
|120.81
|0.00
|510.88
|25657.29
|645
|2005.12.01 19:00
|buy
|323
|9.00
|120.48
|120.31
|0.00
|646
|2005.12.01 19:24
|close
|323
|9.00
|120.55
|120.31
|0.00
|522.63
|26179.92
|647
|2005.12.02 00:00
|buy
|324
|9.20
|120.52
|120.35
|0.00
|648
|2005.12.02 02:44
|close
|324
|9.20
|120.62
|120.35
|0.00
|762.75
|26942.67
|649
|2005.12.02 17:00
|buy
|325
|9.40
|120.90
|120.73
|0.00
|650
|2005.12.02 17:00
|s/l
|325
|9.40
|120.73
|120.73
|0.00
|-1324.28
|25618.39
|651
|2005.12.02 17:00
|buy
|326
|9.00
|120.69
|120.52
|0.00
|652
|2005.12.02 17:10
|s/l
|326
|9.00
|120.52
|120.52
|0.00
|-1269.81
|24348.58
|653
|2005.12.02 17:10
|buy
|327
|8.50
|120.51
|120.34
|0.00
|654
|2005.12.02 17:24
|close
|327
|8.50
|120.66
|120.34
|0.00
|1056.70
|25405.28
|655
|2005.12.02 17:24
|buy
|328
|8.90
|120.70
|120.53
|0.00
|656
|2005.12.02 17:24
|s/l
|328
|8.90
|120.53
|120.53
|0.00
|-1255.60
|24149.68
|657
|2005.12.02 17:24
|buy
|329
|8.50
|120.52
|120.35
|0.00
|658
|2005.12.02 17:26
|close
|329
|8.50
|120.63
|120.35
|0.00
|775.08
|24924.76
|659
|2005.12.02 17:26
|buy
|330
|8.70
|120.62
|120.45
|0.00
|660
|2005.12.02 17:38
|close
|330
|8.70
|120.73
|120.45
|0.00
|792.69
|25717.45
|661
|2005.12.02 17:38
|buy
|331
|9.00
|120.74
|120.57
|0.00
|662
|2005.12.02 18:10
|s/l
|331
|9.00
|120.57
|120.57
|0.00
|-1268.97
|24448.48
|663
|2005.12.02 21:24
|buy
|332
|8.60
|120.51
|120.34
|0.00
|664
|2005.12.02 22:00
|close
|332
|8.60
|120.60
|120.34
|0.00
|641.79
|25090.27
|665
|2005.12.05 00:07
|sell
|333
|8.80
|121.16
|121.33
|0.00
|666
|2005.12.05 00:51
|close
|333
|8.80
|121.06
|121.33
|0.00
|726.93
|25817.20
|667
|2005.12.05 03:00
|sell
|334
|9.00
|121.22
|121.39
|0.00
|668
|2005.12.05 05:34
|s/l
|334
|9.00
|121.39
|121.39
|0.00
|-1260.40
|24556.80
|669
|2005.12.05 07:14
|buy
|335
|8.60
|121.27
|121.10
|0.00
|670
|2005.12.05 10:03
|s/l
|335
|8.60
|121.10
|121.10
|0.00
|-1207.27
|23349.53
|671
|2005.12.05 19:00
|buy
|336
|8.20
|120.77
|120.60
|0.00
|672
|2005.12.05 23:34
|close
|336
|8.20
|120.86
|120.60
|0.00
|610.63
|23960.16
|673
|2005.12.06 23:59
|sell
|337
|8.40
|120.89
|121.06
|0.00
|674
|2005.12.07 00:02
|close
|337
|8.40
|120.79
|121.06
|0.00
|573.37
|24533.52
|675
|2005.12.07 05:00
|buy
|338
|8.60
|120.95
|120.78
|0.00
|676
|2005.12.07 08:00
|close
|338
|8.60
|121.05
|120.78
|0.00
|710.47
|25243.99
|677
|2005.12.07 08:07
|sell
|339
|8.80
|121.10
|121.27
|0.00
|678
|2005.12.07 09:00
|close
|339
|8.80
|120.99
|121.27
|0.00
|800.06
|26044.05
|679
|2005.12.08 18:00
|buy
|340
|9.10
|120.21
|120.04
|0.00
|680
|2005.12.08 21:00
|close
|340
|9.10
|120.34
|120.04
|0.00
|983.00
|27027.05
|681
|2005.12.09 01:00
|sell
|341
|9.50
|120.43
|120.60
|0.00
|682
|2005.12.09 02:00
|s/l
|341
|9.50
|120.60
|120.60
|0.00
|-1338.47
|25688.58
|683
|2005.12.12 00:00
|sell
|342
|9.00
|120.83
|121.00
|0.00
|684
|2005.12.12 04:00
|s/l
|342
|9.00
|121.00
|121.00
|0.00
|-1263.84
|24424.74
|685
|2005.12.12 05:00
|buy
|343
|8.50
|120.84
|120.67
|0.00
|686
|2005.12.12 10:00
|s/l
|343
|8.50
|120.67
|120.67
|0.00
|-1199.17
|23225.57
|687
|2005.12.12 18:00
|buy
|344
|8.10
|119.91
|119.74
|0.00
|688
|2005.12.12 19:00
|s/l
|344
|8.10
|119.74
|119.74
|0.00
|-1151.15
|22074.42
|689
|2005.12.13 13:59
|sell
|345
|7.70
|120.41
|120.58
|0.00
|690
|2005.12.13 14:00
|close
|345
|7.70
|120.29
|120.58
|0.00
|768.17
|22842.59
|691
|2005.12.13 17:59
|buy
|346
|8.00
|120.06
|119.89
|0.00
|692
|2005.12.13 22:53
|s/l
|346
|8.00
|119.89
|119.89
|0.00
|-1134.38
|21708.21
|693
|2005.12.13 23:12
|buy
|347
|7.60
|120.03
|119.86
|0.00
|694
|2005.12.14 02:59
|s/l
|347
|7.60
|119.86
|119.86
|0.00
|-983.14
|20725.08
|695
|2005.12.14 02:59
|buy
|348
|7.30
|119.78
|119.61
|0.00
|696
|2005.12.14 03:00
|s/l
|348
|7.30
|119.61
|119.61
|0.00
|-1041.90
|19683.18
|697
|2005.12.14 03:00
|buy
|349
|6.90
|119.13
|118.96
|0.00
|698
|2005.12.14 04:00
|s/l
|349
|6.90
|118.96
|118.96
|0.00
|-988.04
|18695.14
|699
|2005.12.14 04:00
|buy
|350
|6.50
|118.74
|118.57
|0.00
|700
|2005.12.14 04:22
|close
|350
|6.50
|118.88
|118.57
|0.00
|765.46
|19460.60
|701
|2005.12.14 04:34
|buy
|351
|6.80
|118.74
|118.57
|0.00
|702
|2005.12.14 04:48
|close
|351
|6.80
|118.88
|118.57
|0.00
|800.78
|20261.38
|703
|2005.12.14 05:00
|sell
|352
|7.10
|118.87
|119.04
|0.00
|704
|2005.12.14 07:05
|close
|352
|7.10
|118.74
|119.04
|0.00
|777.34
|21038.72
|705
|2005.12.14 07:53
|buy
|353
|7.40
|118.73
|118.56
|0.00
|706
|2005.12.14 08:01
|close
|353
|7.40
|118.84
|118.56
|0.00
|684.96
|21723.68
|707
|2005.12.14 09:00
|buy
|354
|7.60
|118.72
|118.55
|0.00
|708
|2005.12.14 10:00
|s/l
|354
|7.60
|118.55
|118.55
|0.00
|-1091.21
|20632.47
|709
|2005.12.14 15:00
|buy
|355
|7.20
|117.87
|117.70
|0.00
|710
|2005.12.14 16:00
|s/l
|355
|7.20
|117.70
|117.70
|0.00
|-1040.19
|19592.28
|711
|2005.12.14 18:30
|sell
|356
|6.90
|117.14
|117.31
|0.00
|712
|2005.12.14 18:36
|close
|356
|6.90
|117.02
|117.31
|0.00
|707.57
|20299.85
|713
|2005.12.14 19:00
|sell
|357
|7.10
|117.08
|117.25
|0.00
|714
|2005.12.14 19:06
|close
|357
|7.10
|116.99
|117.25
|0.00
|546.20
|20846.05
|715
|2005.12.14 19:16
|sell
|358
|7.30
|117.07
|117.24
|0.00
|716
|2005.12.14 19:23
|close
|358
|7.30
|116.98
|117.24
|0.00
|561.64
|21407.69
|717
|2005.12.14 19:59
|sell
|359
|7.50
|117.06
|117.23
|0.00
|718
|2005.12.14 20:00
|close
|359
|7.50
|116.91
|117.23
|0.00
|962.28
|22369.97
|719
|2005.12.14 21:00
|sell
|360
|7.80
|117.32
|117.49
|0.00
|720
|2005.12.15 00:00
|s/l
|360
|7.80
|117.49
|117.49
|0.00
|-1467.84
|20902.13
|721
|2005.12.15 02:06
|buy
|361
|7.30
|117.47
|117.30
|0.00
|722
|2005.12.15 03:00
|s/l
|361
|7.30
|117.30
|117.30
|0.00
|-1058.51
|19843.62
|723
|2005.12.15 03:00
|buy
|362
|6.90
|117.26
|117.09
|0.00
|724
|2005.12.15 05:06
|close
|362
|6.90
|117.38
|117.09
|0.00
|705.40
|20549.02
|725
|2005.12.15 12:28
|sell
|363
|7.20
|116.16
|116.33
|0.00
|726
|2005.12.15 13:00
|close
|363
|7.20
|116.00
|116.33
|0.00
|993.11
|21542.13
|727
|2005.12.15 17:00
|sell
|364
|7.50
|116.59
|116.76
|0.00
|728
|2005.12.15 17:06
|close
|364
|7.50
|116.47
|116.76
|0.00
|772.71
|22314.84
|729
|2005.12.15 17:06
|sell
|365
|7.80
|116.45
|116.62
|0.00
|730
|2005.12.15 17:12
|close
|365
|7.80
|116.34
|116.62
|0.00
|737.47
|23052.31
|731
|2005.12.15 17:12
|sell
|366
|8.10
|116.32
|116.49
|0.00
|732
|2005.12.15 17:24
|s/l
|366
|8.10
|116.49
|116.49
|0.00
|-1181.77
|21870.54
|733
|2005.12.15 17:24
|sell
|367
|7.70
|116.50
|116.67
|0.00
|734
|2005.12.15 17:25
|close
|367
|7.70
|116.37
|116.67
|0.00
|860.19
|22730.73
|735
|2005.12.15 17:25
|sell
|368
|8.00
|116.45
|116.62
|0.00
|736
|2005.12.15 17:42
|s/l
|368
|8.00
|116.62
|116.62
|0.00
|-1166.18
|21564.55
|737
|2005.12.15 17:42
|sell
|369
|7.50
|116.60
|116.77
|0.00
|738
|2005.12.15 18:01
|close
|369
|7.50
|116.48
|116.77
|0.00
|772.67
|22337.22
|739
|2005.12.15 21:23
|buy
|370
|7.80
|116.40
|116.23
|0.00
|740
|2005.12.15 23:00
|s/l
|370
|7.80
|116.23
|116.23
|0.00
|-1141.33
|21195.89
|741
|2005.12.16 03:00
|sell
|371
|7.40
|116.12
|116.29
|0.00
|742
|2005.12.16 03:25
|close
|371
|7.40
|115.99
|116.29
|0.00
|829.40
|22025.29
|743
|2005.12.16 03:54
|sell
|372
|7.70
|116.08
|116.25
|0.00
|744
|2005.12.16 04:58
|close
|372
|7.70
|115.96
|116.25
|0.00
|796.82
|22822.11
|745
|2005.12.16 06:00
|buy
|373
|8.00
|115.77
|115.60
|0.00
|746
|2005.12.16 08:00
|close
|373
|8.00
|115.87
|115.60
|0.00
|690.45
|23512.56
|747
|2005.12.16 09:04
|sell
|374
|8.20
|116.03
|116.20
|0.00
|748
|2005.12.16 09:15
|s/l
|374
|8.20
|116.20
|116.20
|0.00
|-1199.66
|22312.90
|749
|2005.12.16 09:32
|sell
|375
|7.80
|116.21
|116.38
|0.00
|750
|2005.12.16 09:59
|close
|375
|7.80
|116.05
|116.38
|0.00
|1075.39
|23388.29
|751
|2005.12.16 13:00
|sell
|376
|8.20
|116.28
|116.45
|0.00
|752
|2005.12.16 14:19
|close
|376
|8.20
|116.19
|116.45
|0.00
|635.18
|24023.47
|753
|2005.12.16 15:59
|sell
|377
|8.40
|116.40
|116.57
|0.00
|754
|2005.12.16 16:00
|close
|377
|8.40
|116.17
|116.57
|0.00
|1663.07
|25686.54
|755
|2005.12.16 19:14
|sell
|378
|9.00
|115.96
|116.13
|0.00
|756
|2005.12.16 21:00
|close
|378
|9.00
|115.76
|116.13
|0.00
|1554.95
|27241.49
|757
|2005.12.20 01:17
|buy
|379
|9.50
|116.09
|115.92
|0.00
|758
|2005.12.20 01:21
|close
|379
|9.50
|116.17
|115.92
|0.00
|654.20
|27895.69
|759
|2005.12.20 01:59
|buy
|380
|9.80
|116.10
|115.93
|0.00
|760
|2005.12.20 02:00
|close
|380
|9.80
|116.25
|115.93
|0.00
|1264.52
|29160.21
|761
|2005.12.21 02:47
|buy
|381
|10.20
|116.94
|116.77
|0.00
|762
|2005.12.21 03:57
|close
|381
|10.20
|117.03
|116.77
|0.00
|784.40
|29944.61
|763
|2005.12.21 22:00
|sell
|382
|10.50
|117.33
|117.50
|0.00
|764
|2005.12.22 01:00
|s/l
|382
|10.50
|117.50
|117.50
|0.00
|-1976.71
|27967.89
|765
|2005.12.22 06:00
|buy
|383
|9.80
|117.35
|117.18
|0.00
|766
|2005.12.22 06:54
|close
|383
|9.80
|117.45
|117.18
|0.00
|834.36
|28802.25
|767
|2005.12.22 15:00
|buy
|384
|10.10
|117.14
|116.97
|0.00
|768
|2005.12.22 16:00
|s/l
|384
|10.10
|116.97
|116.97
|0.00
|-1473.19
|27329.06
|769
|2005.12.22 19:43
|sell
|385
|9.60
|116.67
|116.84
|0.00
|770
|2005.12.22 21:00
|close
|385
|9.60
|116.53
|116.84
|0.00
|1153.33
|28482.39
|771
|2005.12.22 22:06
|sell
|386
|10.00
|116.65
|116.82
|0.00
|772
|2005.12.23 05:52
|close
|386
|10.00
|116.54
|116.82
|0.00
|798.62
|29281.01
|773
|2005.12.23 19:06
|buy
|387
|10.20
|116.28
|116.11
|0.00
|774
|2005.12.27 09:00
|close
|387
|10.20
|117.24
|116.11
|0.00
|8608.92
|37889.93
|775
|2005.12.27 12:14
|buy
|388
|13.30
|117.01
|116.84
|0.00
|776
|2005.12.27 12:33
|close
|388
|13.30
|117.11
|116.84
|0.00
|1135.69
|39025.62
|777
|2005.12.27 13:59
|sell
|389
|13.70
|117.17
|117.34
|0.00
|778
|2005.12.27 14:25
|close
|389
|13.70
|117.00
|117.34
|0.00
|1990.60
|41016.22
|779
|2005.12.28 03:00
|buy
|390
|14.40
|117.36
|117.19
|0.00
|780
|2005.12.28 08:01
|s/l
|390
|14.40
|117.19
|117.19
|0.00
|-2089.27
|38926.95
|781
|2005.12.28 15:06
|sell
|391
|13.60
|117.29
|117.46
|0.00
|782
|2005.12.28 17:10
|s/l
|391
|13.60
|117.46
|117.46
|0.00
|-1968.17
|36958.78
|783
|2005.12.29 03:00
|buy
|392
|12.90
|117.81
|117.64
|0.00
|784
|2005.12.29 03:16
|close
|392
|12.90
|117.91
|117.64
|0.00
|1094.08
|38052.86
|785
|2005.12.29 04:00
|sell
|393
|13.30
|117.97
|118.14
|0.00
|786
|2005.12.29 06:18
|close
|393
|13.30
|117.88
|118.14
|0.00
|1015.45
|39068.31
|787
|2005.12.29 17:00
|buy
|394
|13.70
|117.74
|117.57
|0.00
|788
|2005.12.29 17:17
|close
|394
|13.70
|117.83
|117.57
|0.00
|1046.43
|40114.74
|789
|2005.12.29 17:59
|buy
|395
|14.00
|117.78
|117.61
|0.00
|790
|2005.12.29 18:00
|close
|395
|14.00
|117.85
|117.61
|0.00
|831.55
|40946.29
|791
|2005.12.30 03:00
|buy
|396
|14.30
|117.96
|117.79
|0.00
|792
|2005.12.30 04:00
|s/l
|396
|14.30
|117.79
|117.79
|0.00
|-2063.84
|38882.45
|793
|2005.12.30 07:19
|sell
|397
|13.60
|117.30
|117.47
|0.00
|794
|2005.12.30 09:01
|s/l
|397
|13.60
|117.47
|117.47
|0.00
|-1967.99
|36914.46
|795
|2005.12.30 09:01
|sell
|398
|12.90
|117.46
|117.63
|0.00
|796
|2005.12.30 09:20
|close
|398
|12.90
|117.37
|117.63
|0.00
|989.17
|37903.63
|797
|2005.12.30 09:59
|sell
|399
|13.30
|117.50
|117.67
|0.00
|798
|2005.12.30 10:00
|close
|399
|13.30
|117.29
|117.67
|0.00
|2381.32
|40284.95
|799
|2005.12.30 18:45
|buy
|400
|14.10
|117.85
|117.68
|0.00
|800
|2005.12.30 18:53
|close
|400
|14.10
|117.95
|117.68
|0.00
|1195.36
|41480.31
|801
|2006.01.03 15:00
|sell
|401
|14.50
|117.43
|117.60
|0.00
|802
|2006.01.03 15:17
|close
|401
|14.50
|117.35
|117.60
|0.00
|988.50
|42468.81
|803
|2006.01.03 15:59
|sell
|402
|14.90
|117.45
|117.62
|0.00
|804
|2006.01.03 16:00
|close
|402
|14.90
|117.07
|117.62
|0.00
|4836.42
|47305.23
|805
|2006.01.03 17:00
|buy
|403
|16.60
|116.69
|116.52
|0.00
|806
|2006.01.03 18:00
|s/l
|403
|16.60
|116.52
|116.52
|0.00
|-2425.44
|44879.79
|807
|2006.01.03 18:12
|buy
|404
|15.70
|116.29
|116.12
|0.00
|808
|2006.01.03 18:46
|close
|404
|15.70
|116.42
|116.12
|0.00
|1753.18
|46632.97
|809
|2006.01.03 21:00
|buy
|405
|16.30
|116.09
|115.92
|0.00
|810
|2006.01.03 21:33
|close
|405
|16.30
|116.22
|115.92
|0.00
|1823.29
|48456.26
|811
|2006.01.03 21:59
|buy
|406
|17.00
|116.11
|115.94
|0.00
|812
|2006.01.03 22:00
|close
|406
|17.00
|116.24
|115.94
|0.00
|1901.21
|50357.47
|813
|2006.01.04 02:00
|sell
|407
|17.60
|116.08
|116.25
|0.00
|814
|2006.01.04 04:00
|close
|407
|17.60
|115.82
|116.25
|0.00
|3950.91
|54308.38
|815
|2006.01.05 08:02
|buy
|408
|19.00
|116.06
|115.89
|0.00
|816
|2006.01.05 09:00
|s/l
|408
|19.00
|115.89
|115.89
|0.00
|-2788.57
|51519.81
|817
|2006.01.05 12:00
|sell
|409
|18.00
|116.32
|116.49
|0.00
|818
|2006.01.05 14:03
|close
|409
|18.00
|116.18
|116.49
|0.00
|2168.99
|53688.80
|819
|2006.01.06 12:04
|sell
|410
|18.80
|116.25
|116.42
|0.00
|820
|2006.01.06 13:01
|close
|410
|18.80
|116.16
|116.42
|0.00
|1456.61
|55145.41
|821
|2006.01.06 15:00
|buy
|411
|19.30
|114.88
|114.71
|0.00
|822
|2006.01.06 16:00
|s/l
|411
|19.30
|114.71
|114.71
|0.00
|-2862.75
|52282.66
|823
|2006.01.09 03:05
|sell
|412
|18.30
|113.93
|114.10
|0.00
|824
|2006.01.09 06:00
|close
|412
|18.30
|113.83
|114.10
|0.00
|1607.67
|53890.33
|825
|2006.01.09 09:00
|sell
|413
|18.90
|114.27
|114.44
|0.00
|826
|2006.01.09 09:41
|close
|413
|18.90
|114.16
|114.44
|0.00
|1821.14
|55711.47
|827
|2006.01.09 09:59
|sell
|414
|19.50
|114.29
|114.46
|0.00
|828
|2006.01.09 10:01
|close
|414
|19.50
|114.07
|114.46
|0.00
|3760.80
|59472.27
|829
|2006.01.09 17:00
|sell
|415
|20.80
|114.30
|114.47
|0.00
|830
|2006.01.09 18:00
|s/l
|415
|20.80
|114.47
|114.47
|0.00
|-3083.09
|56389.18
|831
|2006.01.09 18:00
|sell
|416
|19.70
|114.67
|114.84
|0.00
|832
|2006.01.09 18:24
|close
|416
|19.70
|114.55
|114.84
|0.00
|2063.75
|58452.93
|833
|2006.01.09 18:25
|sell
|417
|20.50
|114.54
|114.71
|0.00
|834
|2006.01.09 18:36
|close
|417
|20.50
|114.43
|114.71
|0.00
|1970.59
|60423.52
|835
|2006.01.09 18:37
|sell
|418
|21.10
|114.42
|114.59
|0.00
|836
|2006.01.09 18:59
|s/l
|418
|21.10
|114.59
|114.59
|0.00
|-3127.02
|57296.50
|837
|2006.01.09 18:59
|sell
|419
|20.10
|114.69
|114.86
|0.00
|838
|2006.01.09 19:00
|close
|419
|20.10
|114.48
|114.86
|0.00
|3687.12
|60983.62
|839
|2006.01.09 19:04
|buy
|420
|21.30
|114.47
|114.30
|0.00
|840
|2006.01.10 01:00
|close
|420
|21.30
|114.56
|114.30
|0.00
|1941.59
|62925.20
|841
|2006.01.10 03:00
|buy
|421
|22.00
|114.44
|114.27
|0.00
|842
|2006.01.10 03:28
|close
|421
|22.00
|114.57
|114.27
|0.00
|2496.29
|65421.49
|843
|2006.01.10 04:00
|sell
|422
|22.90
|114.71
|114.88
|0.00
|844
|2006.01.10 07:05
|close
|422
|22.90
|114.60
|114.88
|0.00
|2198.03
|67619.52
|845
|2006.01.10 07:15
|buy
|423
|23.70
|114.58
|114.41
|0.00
|846
|2006.01.10 09:03
|s/l
|423
|23.70
|114.41
|114.41
|0.00
|-3521.55
|64097.97
|847
|2006.01.10 09:03
|buy
|424
|22.40
|114.45
|114.28
|0.00
|848
|2006.01.10 10:00
|s/l
|424
|22.40
|114.28
|114.28
|0.00
|-3332.46
|60765.51
|849
|2006.01.10 13:00
|sell
|425
|21.30
|114.32
|114.49
|0.00
|850
|2006.01.10 15:00
|s/l
|425
|21.30
|114.49
|114.49
|0.00
|-3160.52
|57604.99
|851
|2006.01.10 15:00
|sell
|426
|20.20
|114.53
|114.70
|0.00
|852
|2006.01.10 15:56
|close
|426
|20.20
|114.40
|114.70
|0.00
|2295.50
|59900.49
|853
|2006.01.10 17:43
|sell
|427
|21.00
|114.50
|114.67
|0.00
|854
|2006.01.10 18:05
|s/l
|427
|21.00
|114.67
|114.67
|0.00
|-3113.28
|56787.21
|855
|2006.01.10 21:40
|buy
|428
|19.90
|114.37
|114.20
|0.00
|856
|2006.01.11 01:00
|close
|428
|19.90
|114.48
|114.20
|0.00
|2162.69
|58949.90
|857
|2006.01.11 04:09
|buy
|429
|20.60
|114.53
|114.36
|0.00
|858
|2006.01.11 07:00
|close
|429
|20.60
|114.82
|114.36
|0.00
|5202.88
|64152.78
|859
|2006.01.11 07:00
|sell
|430
|22.50
|114.82
|114.99
|0.00
|860
|2006.01.11 09:04
|close
|430
|22.50
|114.69
|114.99
|0.00
|2550.39
|66703.17
|861
|2006.01.11 12:00
|buy
|431
|23.30
|114.55
|114.38
|0.00
|862
|2006.01.11 13:00
|s/l
|431
|23.30
|114.38
|114.38
|0.00
|-3463.33
|63239.84
|863
|2006.01.11 18:00
|buy
|432
|22.10
|113.98
|113.81
|0.00
|864
|2006.01.11 18:12
|close
|432
|22.10
|114.08
|113.81
|0.00
|1937.27
|65177.11
|865
|2006.01.11 18:37
|buy
|433
|22.80
|113.98
|113.81
|0.00
|866
|2006.01.11 18:52
|close
|433
|22.80
|114.08
|113.81
|0.00
|1998.65
|67175.76
|867
|2006.01.12 00:53
|sell
|434
|23.50
|114.28
|114.45
|0.00
|868
|2006.01.12 03:00
|close
|434
|23.50
|114.11
|114.45
|0.00
|3501.06
|70676.82
|869
|2006.01.12 03:00
|buy
|435
|24.70
|114.07
|113.90
|0.00
|870
|2006.01.12 08:00
|s/l
|435
|24.70
|113.90
|113.90
|0.00
|-3687.86
|66988.96
|871
|2006.01.12 08:00
|buy
|436
|23.40
|113.88
|113.71
|0.00
|872
|2006.01.12 08:20
|close
|436
|23.40
|113.99
|113.71
|0.00
|2258.04
|69247.00
|873
|2006.01.12 09:01
|sell
|437
|24.20
|113.99
|114.16
|0.00
|874
|2006.01.12 11:00
|close
|437
|24.20
|113.89
|114.16
|0.00
|2124.75
|71371.75
|875
|2006.01.12 12:00
|buy
|438
|25.00
|113.64
|113.47
|0.00
|876
|2006.01.12 14:00
|close
|438
|25.00
|113.78
|113.47
|0.00
|3076.02
|74447.77
|877
|2006.01.13 00:00
|sell
|439
|26.10
|114.58
|114.75
|0.00
|878
|2006.01.13 07:00
|s/l
|439
|26.10
|114.75
|114.75
|0.00
|-3866.33
|70581.44
|879
|2006.01.13 08:09
|buy
|440
|24.70
|114.52
|114.35
|0.00
|880
|2006.01.13 13:55
|close
|440
|24.70
|114.64
|114.35
|0.00
|2585.48
|73166.92
|881
|2006.01.13 15:00
|buy
|441
|25.60
|114.54
|114.37
|0.00
|882
|2006.01.13 15:20
|close
|441
|25.60
|114.67
|114.37
|0.00
|2902.24
|76069.16
|883
|2006.01.13 15:26
|buy
|442
|26.60
|114.63
|114.46
|0.00
|884
|2006.01.13 17:00
|s/l
|442
|26.60
|114.46
|114.46
|0.00
|-3953.83
|72115.33
|885
|2006.01.16 03:00
|sell
|443
|25.20
|114.05
|114.22
|0.00
|886
|2006.01.16 05:00
|s/l
|443
|25.20
|114.22
|114.22
|0.00
|-3748.36
|68366.97
|887
|2006.01.16 05:16
|sell
|444
|23.90
|114.34
|114.51
|0.00
|888
|2006.01.16 05:21
|close
|444
|23.90
|114.26
|114.51
|0.00
|1673.34
|70040.31
|889
|2006.01.16 05:51
|sell
|445
|24.50
|114.34
|114.51
|0.00
|890
|2006.01.16 09:46
|s/l
|445
|24.50
|114.51
|114.51
|0.00
|-3637.24
|66403.07
|891
|2006.01.16 12:35
|sell
|446
|23.20
|114.71
|114.88
|0.00
|892
|2006.01.16 15:00
|s/l
|446
|23.20
|114.88
|114.88
|0.00
|-3431.65
|62971.42
|893
|2006.01.17 00:00
|sell
|447
|22.00
|115.12
|115.29
|0.00
|894
|2006.01.17 00:28
|close
|447
|22.00
|115.05
|115.29
|0.00
|1338.62
|64310.04
|895
|2006.01.17 00:28
|sell
|448
|22.50
|115.07
|115.24
|0.00
|896
|2006.01.17 01:22
|s/l
|448
|22.50
|115.24
|115.24
|0.00
|-3319.16
|60990.88
|897
|2006.01.17 02:59
|sell
|449
|21.30
|115.23
|115.40
|0.00
|898
|2006.01.17 03:00
|close
|449
|21.30
|114.96
|115.40
|0.00
|5002.56
|65993.44
|899
|2006.01.17 03:00
|buy
|450
|23.10
|114.98
|114.81
|0.00
|900
|2006.01.17 07:00
|close
|450
|23.10
|115.11
|114.81
|0.00
|2608.84
|68602.28
|901
|2006.01.17 07:59
|sell
|451
|24.00
|115.12
|115.29
|0.00
|902
|2006.01.17 08:00
|close
|451
|24.00
|114.91
|115.29
|0.00
|4386.04
|72988.32
|903
|2006.01.17 08:18
|buy
|452
|25.50
|114.84
|114.67
|0.00
|904
|2006.01.17 09:06
|s/l
|452
|25.50
|114.67
|114.67
|0.00
|-3780.42
|69207.90
|905
|2006.01.17 13:00
|sell
|453
|24.20
|115.34
|115.51
|0.00
|906
|2006.01.17 13:30
|close
|453
|24.20
|115.24
|115.51
|0.00
|2099.86
|71307.76
|907
|2006.01.17 13:59
|sell
|454
|25.00
|115.33
|115.50
|0.00
|908
|2006.01.17 14:00
|close
|454
|25.00
|115.17
|115.50
|0.00
|3473.09
|74780.85
|909
|2006.01.17 17:00
|sell
|455
|26.20
|115.84
|116.01
|0.00
|910
|2006.01.17 17:11
|close
|455
|26.20
|115.70
|116.01
|0.00
|3170.18
|77951.03
|911
|2006.01.17 17:13
|sell
|456
|27.30
|115.77
|115.94
|0.00
|912
|2006.01.17 20:01
|close
|456
|27.30
|115.70
|115.94
|0.00
|1651.60
|79602.63
|913
|2006.01.17 21:00
|buy
|457
|27.90
|115.54
|115.37
|0.00
|914
|2006.01.17 23:34
|s/l
|457
|27.90
|115.37
|115.37
|0.00
|-4111.48
|75491.15
|915
|2006.01.18 09:00
|buy
|458
|26.40
|115.43
|115.26
|0.00
|916
|2006.01.18 09:00
|s/l
|458
|26.40
|115.26
|115.26
|0.00
|-3897.19
|71593.96
|917
|2006.01.18 09:00
|buy
|459
|25.10
|115.18
|115.01
|0.00
|918
|2006.01.18 09:24
|close
|459
|25.10
|115.29
|115.01
|0.00
|2394.77
|73988.73
|919
|2006.01.18 09:25
|buy
|460
|25.90
|115.31
|115.14
|0.00
|920
|2006.01.18 10:00
|s/l
|460
|25.90
|115.14
|115.14
|0.00
|-3825.37
|70163.36
|921
|2006.01.18 12:00
|sell
|461
|24.60
|115.08
|115.25
|0.00
|922
|2006.01.18 13:00
|s/l
|461
|24.60
|115.25
|115.25
|0.00
|-3628.01
|66535.35
|923
|2006.01.18 15:57
|buy
|462
|23.30
|114.99
|114.82
|0.00
|924
|2006.01.18 15:59
|close
|462
|23.30
|115.10
|114.82
|0.00
|2226.76
|68762.11
|925
|2006.01.19 01:28
|sell
|463
|24.10
|115.34
|115.51
|0.00
|926
|2006.01.19 02:11
|close
|463
|24.10
|115.25
|115.51
|0.00
|1882.00
|70644.11
|927
|2006.01.19 17:00
|buy
|464
|24.70
|115.04
|114.87
|0.00
|928
|2006.01.19 18:15
|close
|464
|24.70
|115.15
|114.87
|0.00
|2359.56
|73003.67
|929
|2006.01.19 21:29
|buy
|465
|25.60
|115.43
|115.26
|0.00
|930
|2006.01.20 00:05
|close
|465
|25.60
|115.53
|115.26
|0.00
|2538.07
|75541.75
|931
|2006.01.20 09:00
|buy
|466
|26.40
|115.36
|115.19
|0.00
|932
|2006.01.20 09:37
|close
|466
|26.40
|115.44
|115.19
|0.00
|1829.61
|77371.36
|933
|2006.01.20 09:37
|buy
|467
|27.10
|115.46
|115.29
|0.00
|934
|2006.01.20 09:51
|s/l
|467
|27.10
|115.29
|115.29
|0.00
|-3996.01
|73375.35
|935
|2006.01.20 09:51
|buy
|468
|25.70
|115.31
|115.14
|0.00
|936
|2006.01.20 15:00
|s/l
|468
|25.70
|115.14
|115.14
|0.00
|-3797.81
|69577.54
|937
|2006.01.20 19:49
|buy
|469
|24.40
|115.31
|115.14
|0.00
|938
|2006.01.23 00:10
|s/l
|469
|24.40
|115.14
|115.14
|0.00
|-3295.69
|66281.84
|939
|2006.01.23 05:00
|buy
|470
|23.20
|114.57
|114.40
|0.00
|940
|2006.01.23 05:01
|close
|470
|23.20
|114.65
|114.40
|0.00
|1618.81
|67900.65
|941
|2006.01.23 05:01
|buy
|471
|23.80
|114.65
|114.48
|0.00
|942
|2006.01.23 05:16
|close
|471
|23.80
|114.72
|114.48
|0.00
|1452.26
|69352.91
|943
|2006.01.23 05:18
|buy
|472
|24.30
|114.70
|114.53
|0.00
|944
|2006.01.23 05:59
|s/l
|472
|24.30
|114.53
|114.53
|0.00
|-3606.91
|65746.00
|945
|2006.01.23 05:59
|buy
|473
|23.00
|114.55
|114.38
|0.00
|946
|2006.01.23 06:00
|close
|473
|23.00
|114.67
|114.38
|0.00
|2406.87
|68152.87
|947
|2006.01.23 06:02
|sell
|474
|23.90
|114.69
|114.86
|0.00
|948
|2006.01.23 10:30
|close
|474
|23.90
|114.62
|114.86
|0.00
|1459.69
|69612.56
|949
|2006.01.23 13:05
|sell
|475
|24.40
|114.33
|114.50
|0.00
|950
|2006.01.23 13:47
|close
|475
|24.40
|114.23
|114.50
|0.00
|2136.08
|71748.64
|951
|2006.01.23 15:00
|sell
|476
|25.10
|114.42
|114.59
|0.00
|952
|2006.01.23 17:00
|s/l
|476
|25.10
|114.59
|114.59
|0.00
|-3721.76
|68026.88
|953
|2006.01.23 20:00
|buy
|477
|23.80
|114.55
|114.38
|0.00
|954
|2006.01.24 04:00
|close
|477
|23.80
|114.70
|114.38
|0.00
|3412.07
|71438.96
|955
|2006.01.24 12:00
|buy
|478
|25.00
|114.60
|114.43
|0.00
|956
|2006.01.24 12:43
|close
|478
|25.00
|114.66
|114.43
|0.00
|1308.26
|72747.22
|957
|2006.01.24 18:12
|buy
|479
|25.50
|114.55
|114.38
|0.00
|958
|2006.01.24 20:21
|close
|479
|25.50
|114.64
|114.38
|0.00
|2001.91
|74749.13
|959
|2006.01.25 01:03
|sell
|480
|26.20
|115.10
|115.27
|0.00
|960
|2006.01.25 01:57
|close
|480
|26.20
|114.98
|115.27
|0.00
|2734.37
|77483.50
|961
|2006.01.25 01:59
|sell
|481
|27.10
|115.09
|115.26
|0.00
|962
|2006.01.25 03:25
|close
|481
|27.10
|114.98
|115.26
|0.00
|2592.65
|80076.15
|963
|2006.01.25 12:00
|sell
|482
|28.00
|114.82
|114.99
|0.00
|964
|2006.01.25 15:00
|s/l
|482
|28.00
|114.99
|114.99
|0.00
|-4134.45
|75941.70
|965
|2006.01.25 15:00
|sell
|483
|26.60
|115.11
|115.28
|0.00
|966
|2006.01.25 16:00
|s/l
|483
|26.60
|115.28
|115.28
|0.00
|-3910.42
|72031.28
|967
|2006.01.25 17:00
|sell
|484
|25.20
|115.78
|115.95
|0.00
|968
|2006.01.25 17:01
|close
|484
|25.20
|115.68
|115.95
|0.00
|2178.32
|74209.60
|969
|2006.01.26 02:00
|buy
|485
|26.00
|115.64
|115.47
|0.00
|970
|2006.01.26 08:05
|close
|485
|26.00
|115.71
|115.47
|0.00
|1572.82
|75782.42
|971
|2006.01.26 17:00
|sell
|486
|26.50
|116.10
|116.27
|0.00
|972
|2006.01.26 17:50
|s/l
|486
|26.50
|116.27
|116.27
|0.00
|-3874.61
|71907.81
|973
|2006.01.26 17:50
|sell
|487
|25.20
|116.25
|116.42
|0.00
|974
|2006.01.26 18:00
|close
|487
|25.20
|116.14
|116.42
|0.00
|2386.77
|74294.58
|975
|2006.01.27 01:18
|buy
|488
|26.00
|116.23
|116.06
|0.00
|976
|2006.01.27 07:00
|close
|488
|26.00
|116.42
|116.06
|0.00
|4243.28
|78537.86
|977
|2006.01.27 07:01
|sell
|489
|27.50
|116.39
|116.56
|0.00
|978
|2006.01.27 09:00
|close
|489
|27.50
|116.29
|116.56
|0.00
|2364.76
|80902.62
|979
|2006.01.27 12:00
|sell
|490
|28.30
|116.61
|116.78
|0.00
|980
|2006.01.27 12:00
|s/l
|490
|28.30
|116.78
|116.78
|0.00
|-4117.60
|76785.02
|981
|2006.01.27 12:00
|sell
|491
|26.90
|116.82
|116.99
|0.00
|982
|2006.01.27 12:08
|close
|491
|26.90
|116.77
|116.99
|0.00
|1151.83
|77936.85
|983
|2006.01.27 12:08
|sell
|492
|27.30
|116.80
|116.97
|0.00
|984
|2006.01.27 12:09
|close
|492
|27.30
|116.75
|116.97
|0.00
|1169.09
|79105.94
|985
|2006.01.27 12:09
|sell
|493
|27.70
|116.78
|116.95
|0.00
|986
|2006.01.27 15:00
|close
|493
|27.70
|116.39
|116.95
|0.00
|9281.73
|88387.67
|987
|2006.01.27 15:00
|buy
|494
|30.90
|116.40
|116.23
|0.00
|988
|2006.01.27 15:54
|close
|494
|30.90
|116.52
|116.23
|0.00
|3182.27
|91569.94
|989
|2006.01.27 15:54
|buy
|495
|32.00
|116.51
|116.34
|0.00
|990
|2006.01.27 17:00
|close
|495
|32.00
|116.92
|116.34
|0.00
|11221.35
|102791.29
|991
|2006.01.27 17:00
|sell
|496
|36.00
|116.91
|117.08
|0.00
|992
|2006.01.27 18:00
|s/l
|496
|36.00
|117.08
|117.08
|0.00
|-5222.74
|97568.55
|993
|2006.01.27 19:59
|sell
|497
|34.10
|117.29
|117.46
|0.00
|994
|2006.01.30 00:32
|close
|497
|34.10
|117.16
|117.46
|0.00
|3288.24
|100856.78
|995
|2006.01.30 17:17
|buy
|498
|35.30
|117.53
|117.36
|0.00
|996
|2006.01.30 17:59
|close
|498
|35.30
|117.65
|117.36
|0.00
|3600.45
|104457.23
|997
|2006.01.31 04:08
|buy
|499
|36.60
|117.54
|117.37
|0.00
|998
|2006.01.31 06:03
|close
|499
|36.60
|117.65
|117.37
|0.00
|3422.17
|107879.40
|999
|2006.01.31 09:00
|buy
|500
|37.80
|117.19
|117.02
|0.00
|1000
|2006.01.31 15:09
|close
|500
|37.80
|117.26
|117.02
|0.00
|2256.65
|110136.05
|1001
|2006.01.31 17:00
|buy
|501
|38.50
|117.10
|116.93
|0.00
|1002
|2006.01.31 17:06
|close
|501
|38.50
|117.22
|116.93
|0.00
|3941.31
|114077.36
|1003
|2006.01.31 20:01
|sell
|502
|39.90
|116.96
|117.13
|0.00
|1004
|2006.01.31 20:15
|close
|502
|39.90
|116.83
|117.13
|0.00
|4439.84
|118517.20
|1005
|2006.01.31 20:15
|sell
|503
|41.50
|116.96
|117.13
|0.00
|1006
|2006.01.31 20:15
|close
|503
|41.50
|116.87
|117.13
|0.00
|3195.86
|121713.06
|1007
|2006.01.31 20:59
|sell
|504
|42.60
|116.96
|117.13
|0.00
|1008
|2006.01.31 21:00
|s/l
|504
|42.60
|117.13
|117.13
|0.00
|-6169.70
|115543.36
|1009
|2006.01.31 21:00
|sell
|505
|40.40
|117.36
|117.53
|0.00
|1010
|2006.01.31 21:06
|close
|505
|40.40
|117.23
|117.53
|0.00
|4480.11
|120023.47
|1011
|2006.01.31 21:06
|sell
|506
|42.00
|117.21
|117.38
|0.00
|1012
|2006.01.31 21:30
|s/l
|506
|42.00
|117.38
|117.38
|0.00
|-6082.81
|113940.66
|1013
|2006.01.31 21:30
|sell
|507
|39.90
|117.36
|117.53
|0.00
|1014
|2006.01.31 22:13
|close
|507
|39.90
|117.29
|117.53
|0.00
|2381.41
|116322.07
|1015
|2006.01.31 22:22
|buy
|508
|40.70
|117.25
|117.08
|0.00
|1016
|2006.01.31 22:34
|close
|508
|40.70
|117.32
|117.08
|0.00
|2428.27
|118750.34
|1017
|2006.01.31 22:47
|buy
|509
|41.60
|117.24
|117.07
|0.00
|1018
|2006.01.31 22:59
|close
|509
|41.60
|117.31
|117.07
|0.00
|2482.31
|121232.65
|1019
|2006.02.01 02:00
|buy
|510
|42.40
|117.31
|117.14
|0.00
|1020
|2006.02.01 03:00
|s/l
|510
|42.40
|117.14
|117.14
|0.00
|-6153.32
|115079.33
|1021
|2006.02.01 03:00
|buy
|511
|40.30
|117.16
|116.99
|0.00
|1022
|2006.02.01 04:10
|close
|511
|40.30
|117.23
|116.99
|0.00
|2406.50
|117485.83
|1023
|2006.02.01 06:00
|buy
|512
|41.10
|117.18
|117.01
|0.00
|1024
|2006.02.01 08:01
|close
|512
|41.10
|117.26
|117.01
|0.00
|2803.97
|120289.80
|1025
|2006.02.01 08:06
|sell
|513
|42.10
|117.23
|117.40
|0.00
|1026
|2006.02.01 10:00
|s/l
|513
|42.10
|117.40
|117.40
|0.00
|-6094.69
|114195.11
|1027
|2006.02.01 12:05
|buy
|514
|40.00
|117.61
|117.44
|0.00
|1028
|2006.02.01 13:00
|s/l
|514
|40.00
|117.44
|117.44
|0.00
|-5791.18
|108403.93
|1029
|2006.02.01 20:45
|buy
|515
|37.90
|117.93
|117.76
|0.00
|1030
|2006.02.01 22:00
|close
|515
|37.90
|118.01
|117.76
|0.00
|2569.34
|110973.27
|1031
|2006.02.02 07:00
|sell
|516
|38.80
|118.45
|118.62
|0.00
|1032
|2006.02.02 10:00
|s/l
|516
|38.80
|118.62
|118.62
|0.00
|-5559.20
|105414.07
|1033
|2006.02.02 12:02
|buy
|517
|36.90
|118.47
|118.30
|0.00
|1034
|2006.02.02 13:17
|close
|517
|36.90
|118.56
|118.30
|0.00
|2801.13
|108215.20
|1035
|2006.02.02 17:00
|buy
|518
|37.90
|118.45
|118.28
|0.00
|1036
|2006.02.02 18:00
|s/l
|518
|37.90
|118.28
|118.28
|0.00
|-5448.17
|102767.03
|1037
|2006.02.03 15:00
|sell
|519
|36.00
|118.98
|119.15
|0.00
|1038
|2006.02.03 15:02
|s/l
|519
|36.00
|119.15
|119.15
|0.00
|-5135.96
|97631.07
|1039
|2006.02.03 15:02
|sell
|520
|34.20
|119.14
|119.31
|0.00
|1040
|2006.02.03 15:04
|close
|520
|34.20
|119.06
|119.31
|0.00
|2297.97
|99929.04
|1041
|2006.02.03 15:04
|sell
|521
|35.00
|119.04
|119.21
|0.00
|1042
|2006.02.03 16:00
|s/l
|521
|35.00
|119.21
|119.21
|0.00
|-4989.52
|94939.52
|1043
|2006.02.03 17:06
|buy
|522
|33.20
|119.09
|118.92
|0.00
|1044
|2006.02.03 18:00
|s/l
|522
|33.20
|118.92
|118.92
|0.00
|-4746.05
|90193.47
|1045
|2006.02.06 00:00
|sell
|523
|31.60
|118.88
|119.05
|0.00
|1046
|2006.02.06 00:15
|close
|523
|31.60
|118.81
|119.05
|0.00
|1861.70
|92055.17
|1047
|2006.02.06 07:59
|buy
|524
|32.20
|118.53
|118.36
|0.00
|1048
|2006.02.06 08:01
|close
|524
|32.20
|118.67
|118.36
|0.00
|3798.72
|95853.89
|1049
|2006.02.06 20:00
|sell
|525
|33.50
|119.07
|119.24
|0.00
|1050
|2006.02.06 20:22
|close
|525
|33.50
|118.99
|119.24
|0.00
|2252.25
|98106.14
|1051
|2006.02.07 04:11
|buy
|526
|34.30
|118.96
|118.79
|0.00
|1052
|2006.02.07 09:00
|s/l
|526
|34.30
|118.79
|118.79
|0.00
|-4923.59
|93182.55
|1053
|2006.02.07 09:00
|buy
|527
|32.60
|118.45
|118.28
|0.00
|1054
|2006.02.07 10:00
|s/l
|527
|32.60
|118.28
|118.28
|0.00
|-4688.26
|88494.29
|1055
|2006.02.07 17:00
|sell
|528
|31.00
|118.00
|118.17
|0.00
|1056
|2006.02.07 21:00
|s/l
|528
|31.00
|118.17
|118.17
|0.00
|-4459.30
|84034.99
|1057
|2006.02.07 21:00
|sell
|529
|29.40
|118.16
|118.33
|0.00
|1058
|2006.02.07 23:00
|close
|529
|29.40
|117.95
|118.33
|0.00
|5234.51
|89269.50
|1059
|2006.02.08 02:00
|sell
|530
|31.20
|118.00
|118.17
|0.00
|1060
|2006.02.08 07:25
|close
|530
|31.20
|117.93
|118.17
|0.00
|1851.85
|91121.35
|1061
|2006.02.08 07:25
|buy
|531
|31.90
|117.93
|117.76
|0.00
|1062
|2006.02.08 07:59
|close
|531
|31.90
|118.01
|117.76
|0.00
|2162.53
|93283.88
|1063
|2006.02.08 09:03
|sell
|532
|32.60
|117.93
|118.10
|0.00
|1064
|2006.02.08 09:11
|close
|532
|32.60
|117.87
|118.10
|0.00
|1659.51
|94943.39
|1065
|2006.02.08 09:18
|sell
|533
|33.20
|117.94
|118.11
|0.00
|1066
|2006.02.08 09:21
|close
|533
|33.20
|117.88
|118.11
|0.00
|1689.91
|96633.30
|1067
|2006.02.08 22:00
|buy
|534
|33.80
|118.51
|118.34
|0.00
|1068
|2006.02.09 04:00
|close
|534
|33.80
|118.59
|118.34
|0.00
|3556.71
|100190.01
|1069
|2006.02.09 06:00
|buy
|535
|35.10
|118.60
|118.43
|0.00
|1070
|2006.02.09 08:22
|close
|535
|35.10
|118.71
|118.43
|0.00
|3252.38
|103442.39
|1071
|2006.02.09 08:22
|sell
|536
|36.20
|118.69
|118.86
|0.00
|1072
|2006.02.09 10:01
|close
|536
|36.20
|118.50
|118.86
|0.00
|5804.22
|109246.61
|1073
|2006.02.09 12:37
|buy
|537
|38.20
|118.43
|118.26
|0.00
|1074
|2006.02.09 16:05
|close
|537
|38.20
|118.53
|118.26
|0.00
|3222.66
|112469.27
|1075
|2006.02.09 21:00
|sell
|538
|39.40
|118.86
|119.03
|0.00
|1076
|2006.02.09 21:49
|close
|538
|39.40
|118.78
|119.03
|0.00
|2653.59
|115122.86
|1077
|2006.02.09 21:59
|sell
|539
|40.30
|118.89
|119.06
|0.00
|1078
|2006.02.09 22:00
|close
|539
|40.30
|118.78
|119.06
|0.00
|3732.04
|118854.90
|1079
|2006.02.09 22:16
|buy
|540
|41.60
|118.83
|118.66
|0.00
|1080
|2006.02.10 02:33
|s/l
|540
|41.60
|118.66
|118.66
|0.00
|-5437.15
|113417.75
|1081
|2006.02.10 03:00
|buy
|541
|39.70
|118.55
|118.38
|0.00
|1082
|2006.02.10 06:00
|s/l
|541
|39.70
|118.38
|118.38
|0.00
|-5702.10
|107715.65
|1083
|2006.02.10 08:26
|buy
|542
|37.70
|117.79
|117.62
|0.00
|1084
|2006.02.10 09:00
|s/l
|542
|37.70
|117.62
|117.62
|0.00
|-5452.15
|102263.50
|1085
|2006.02.10 12:00
|sell
|543
|35.80
|117.63
|117.80
|0.00
|1086
|2006.02.10 12:14
|close
|543
|35.80
|117.53
|117.80
|0.00
|3046.03
|105309.53
|1087
|2006.02.10 12:59
|sell
|544
|36.90
|117.67
|117.84
|0.00
|1088
|2006.02.10 13:02
|close
|544
|36.90
|117.48
|117.84
|0.00
|5967.82
|111277.35
|1089
|2006.02.10 15:00
|buy
|545
|38.90
|117.05
|116.88
|0.00
|1090
|2006.02.10 17:14
|close
|545
|38.90
|117.50
|116.88
|0.00
|14897.91
|126175.26
|1091
|2006.02.10 20:01
|sell
|546
|44.20
|117.87
|118.04
|0.00
|1092
|2006.02.13 00:22
|close
|546
|44.20
|117.76
|118.04
|0.00
|3486.69
|129661.96
|1093
|2006.02.13 04:00
|sell
|547
|45.40
|117.81
|117.98
|0.00
|1094
|2006.02.13 07:00
|s/l
|547
|45.40
|117.98
|117.98
|0.00
|-6541.79
|123120.17
|1095
|2006.02.14 08:00
|buy
|548
|43.10
|117.20
|117.03
|0.00
|1096
|2006.02.14 08:52
|close
|548
|43.10
|117.30
|117.03
|0.00
|3674.33
|126794.50
|1097
|2006.02.14 09:00
|sell
|549
|44.40
|117.30
|117.47
|0.00
|1098
|2006.02.14 09:18
|close
|549
|44.40
|117.25
|117.47
|0.00
|1893.38
|128687.88
|1099
|2006.02.14 09:59
|sell
|550
|45.00
|117.30
|117.47
|0.00
|1100
|2006.02.14 10:00
|close
|550
|45.00
|117.20
|117.47
|0.00
|3839.58
|132527.46
|1101
|2006.02.15 02:03
|buy
|551
|46.40
|117.59
|117.42
|0.00
|1102
|2006.02.15 03:39
|close
|551
|46.40
|117.68
|117.42
|0.00
|3548.63
|136076.09
|1103
|2006.02.15 15:00
|buy
|552
|47.60
|117.43
|117.26
|0.00
|1104
|2006.02.15 15:00
|close
|552
|47.60
|117.53
|117.26
|0.00
|4049.98
|140126.07
|1105
|2006.02.15 17:00
|sell
|553
|49.00
|117.46
|117.63
|0.00
|1106
|2006.02.15 17:22
|s/l
|553
|49.00
|117.63
|117.63
|0.00
|-7081.52
|133044.55
|1107
|2006.02.15 17:22
|sell
|554
|46.60
|117.61
|117.78
|0.00
|1108
|2006.02.15 18:00
|close
|554
|46.60
|117.50
|117.78
|0.00
|4362.58
|137407.13
|1109
|2006.02.15 18:00
|sell
|555
|48.10
|117.93
|118.10
|0.00
|1110
|2006.02.15 18:15
|close
|555
|48.10
|117.84
|118.10
|0.00
|3673.63
|141080.76
|1111
|2006.02.15 18:15
|sell
|556
|49.40
|117.81
|117.98
|0.00
|1112
|2006.02.15 18:33
|s/l
|556
|49.40
|117.98
|117.98
|0.00
|-7117.55
|133963.21
|1113
|2006.02.15 18:33
|sell
|557
|46.90
|117.97
|118.14
|0.00
|1114
|2006.02.15 18:52
|close
|557
|46.90
|117.88
|118.14
|0.00
|3580.74
|137543.95
|1115
|2006.02.15 18:52
|sell
|558
|48.10
|117.86
|118.03
|0.00
|1116
|2006.02.15 19:33
|s/l
|558
|48.10
|118.03
|118.03
|0.00
|-6927.90
|130616.05
|1117
|2006.02.15 21:00
|buy
|559
|45.70
|117.89
|117.72
|0.00
|1118
|2006.02.16 01:25
|close
|559
|45.70
|117.97
|117.72
|0.00
|4825.23
|135441.28
|1119
|2006.02.16 02:12
|buy
|560
|47.40
|117.91
|117.74
|0.00
|1120
|2006.02.16 03:00
|close
|560
|47.40
|117.98
|117.74
|0.00
|2812.34
|138253.62
|1121
|2006.02.16 17:00
|buy
|561
|48.40
|117.85
|117.68
|0.00
|1122
|2006.02.16 18:00
|close
|561
|48.40
|117.92
|117.68
|0.00
|2873.13
|141126.75
|1123
|2006.02.17 02:00
|sell
|562
|49.40
|117.83
|118.00
|0.00
|1124
|2006.02.17 03:00
|s/l
|562
|49.40
|118.00
|118.00
|0.00
|-7105.51
|134021.24
|1125
|2006.02.17 03:00
|sell
|563
|46.90
|118.17
|118.34
|0.00
|1126
|2006.02.17 03:16
|close
|563
|46.90
|118.07
|118.34
|0.00
|3972.15
|137993.39
|1127
|2006.02.17 03:39
|sell
|564
|48.30
|118.21
|118.38
|0.00
|1128
|2006.02.17 06:00
|close
|564
|48.30
|118.13
|118.38
|0.00
|3270.91
|141264.30
|1129
|2006.02.17 18:52
|buy
|565
|49.40
|118.27
|118.10
|0.00
|1130
|2006.02.17 18:59
|close
|565
|49.40
|118.43
|118.10
|0.00
|6673.98
|147938.28
|1131
|2006.02.17 19:06
|buy
|566
|50.00
|118.26
|118.09
|0.00
|1132
|2006.02.17 19:37
|close
|566
|50.00
|118.34
|118.09
|0.00
|3380.03
|151318.31
|1133
|2006.02.17 19:41
|buy
|567
|50.00
|118.26
|118.09
|0.00
|1134
|2006.02.20 01:00
|s/l
|567
|50.00
|118.09
|118.09
|0.00
|-6568.40
|144749.91
|1135
|2006.02.20 04:00
|buy
|568
|50.00
|117.96
|117.79
|0.00
|1136
|2006.02.20 04:41
|close
|568
|50.00
|118.06
|117.79
|0.00
|4234.93
|148984.84
|1137
|2006.02.20 04:42
|buy
|569
|50.00
|118.07
|117.90
|0.00
|1138
|2006.02.20 06:04
|close
|569
|50.00
|118.16
|117.90
|0.00
|3808.27
|152793.11
|1139
|2006.02.21 13:00
|sell
|570
|50.00
|118.89
|119.06
|0.00
|1140
|2006.02.21 13:55
|close
|570
|50.00
|118.78
|119.06
|0.00
|4630.29
|157423.40
|1141
|2006.02.22 15:00
|buy
|571
|50.00
|118.44
|118.27
|0.00
|1142
|2006.02.22 15:24
|close
|571
|50.00
|118.53
|118.27
|0.00
|3796.58
|161219.98
|1143
|2006.02.22 15:24
|buy
|572
|50.00
|118.56
|118.39
|0.00
|1144
|2006.02.22 15:41
|close
|572
|50.00
|118.64
|118.39
|0.00
|3371.52
|164591.50
|1145
|2006.02.22 15:45
|buy
|573
|50.00
|118.57
|118.40
|0.00
|1146
|2006.02.22 16:08
|close
|573
|50.00
|118.63
|118.40
|0.00
|2528.63
|167120.13
|1147
|2006.02.22 17:46
|buy
|574
|50.00
|118.48
|118.31
|0.00
|1148
|2006.02.22 17:51
|close
|574
|50.00
|118.55
|118.31
|0.00
|2952.47
|170072.60
|1149
|2006.02.22 18:18
|buy
|575
|50.00
|118.47
|118.30
|0.00
|1150
|2006.02.22 18:45
|close
|575
|50.00
|118.53
|118.30
|0.00
|2531.08
|172603.68
|1151
|2006.02.22 22:03
|buy
|576
|50.00
|118.54
|118.37
|0.00
|1152
|2006.02.23 03:00
|s/l
|576
|50.00
|118.37
|118.37
|0.00
|-5297.23
|167306.45
|1153
|2006.02.23 03:00
|buy
|577
|50.00
|118.31
|118.14
|0.00
|1154
|2006.02.23 05:04
|s/l
|577
|50.00
|118.14
|118.14
|0.00
|-7194.85
|160111.60
|1155
|2006.02.23 05:04
|buy
|578
|50.00
|118.16
|117.99
|0.00
|1156
|2006.02.23 06:00
|s/l
|578
|50.00
|117.99
|117.99
|0.00
|-7221.75
|152889.85
|1157
|2006.02.23 06:00
|buy
|579
|50.00
|117.72
|117.55
|0.00
|1158
|2006.02.23 07:05
|s/l
|579
|50.00
|117.55
|117.55
|0.00
|-7230.97
|145658.88
|1159
|2006.02.23 07:05
|buy
|580
|50.00
|117.57
|117.40
|0.00
|1160
|2006.02.23 09:59
|close
|580
|50.00
|117.67
|117.40
|0.00
|4249.17
|149908.05
|1161
|2006.02.23 15:00
|buy
|581
|50.00
|116.93
|116.76
|0.00
|1162
|2006.02.23 15:24
|close
|581
|50.00
|117.04
|116.76
|0.00
|4699.09
|154607.14
|1163
|2006.02.23 15:59
|buy
|582
|50.00
|116.94
|116.77
|0.00
|1164
|2006.02.23 16:00
|close
|582
|50.00
|117.26
|116.77
|0.00
|13644.89
|168252.03
|1165
|2006.02.23 17:01
|buy
|583
|50.00
|117.14
|116.97
|0.00
|1166
|2006.02.23 18:04
|s/l
|583
|50.00
|116.97
|116.97
|0.00
|-7266.82
|160985.21
|1167
|2006.02.23 20:00
|buy
|584
|50.00
|117.03
|116.86
|0.00
|1168
|2006.02.23 21:58
|close
|584
|50.00
|117.16
|116.86
|0.00
|5547.97
|166533.18
|1169
|2006.02.24 02:00
|buy
|585
|50.00
|116.69
|116.52
|0.00
|1170
|2006.02.24 02:17
|s/l
|585
|50.00
|116.52
|116.52
|0.00
|-7294.89
|159238.29
|1171
|2006.02.24 02:17
|buy
|586
|50.00
|116.54
|116.37
|0.00
|1172
|2006.02.24 02:59
|close
|586
|50.00
|116.68
|116.37
|0.00
|5999.46
|165237.75
|1173
|2006.02.24 12:25
|sell
|587
|50.00
|116.79
|116.96
|0.00
|1174
|2006.02.24 14:17
|s/l
|587
|50.00
|116.96
|116.96
|0.00
|-7266.82
|157970.93
|1175
|2006.02.24 17:00
|sell
|588
|50.00
|116.85
|117.02
|0.00
|1176
|2006.02.27 00:00
|s/l
|588
|50.00
|117.02
|117.02
|0.00
|-7987.12
|149983.81
|1177
|2006.02.27 03:00
|buy
|589
|50.00
|115.89
|115.72
|0.00
|1178
|2006.02.27 03:23
|close
|589
|50.00
|116.00
|115.72
|0.00
|4741.38
|154725.19
|1179
|2006.02.27 03:59
|buy
|590
|50.00
|115.86
|115.69
|0.00
|1180
|2006.02.27 04:01
|close
|590
|50.00
|115.98
|115.69
|0.00
|5173.45
|159898.64
|1181
|2006.02.27 06:00
|sell
|591
|50.00
|116.06
|116.23
|0.00
|1182
|2006.02.27 07:53
|s/l
|591
|50.00
|116.23
|116.23
|0.00
|-7313.08
|152585.56
|1183
|2006.02.27 19:00
|sell
|592
|50.00
|116.14
|116.31
|0.00
|1184
|2006.02.28 01:26
|s/l
|592
|50.00
|116.31
|116.31
|0.00
|-8034.55
|144551.01
|1185
|2006.02.28 19:58
|buy
|593
|50.00
|115.79
|115.62
|0.00
|1186
|2006.03.01 01:59
|close
|593
|50.00
|115.90
|115.62
|0.00
|5375.04
|149926.05
|1187
|2006.03.01 05:47
|buy
|594
|50.00
|115.73
|115.56
|0.00
|1188
|2006.03.01 08:11
|close
|594
|50.00
|115.87
|115.56
|0.00
|6041.29
|155967.34
|1189
|2006.03.01 12:00
|sell
|595
|50.00
|116.25
|116.42
|0.00
|1190
|2006.03.01 12:39
|close
|595
|50.00
|116.16
|116.42
|0.00
|3873.99
|159841.33
|1191
|2006.03.01 12:39
|sell
|596
|50.00
|116.15
|116.32
|0.00
|1192
|2006.03.01 14:02
|close
|596
|50.00
|116.06
|116.32
|0.00
|3877.33
|163718.66
|1193
|2006.03.01 17:56
|sell
|597
|50.00
|116.16
|116.33
|0.00
|1194
|2006.03.01 17:59
|close
|597
|50.00
|116.00
|116.33
|0.00
|6896.55
|170615.21
|1195
|2006.03.02 20:00
|buy
|598
|50.00
|115.94
|115.77
|0.00
|1196
|2006.03.03 02:21
|close
|598
|50.00
|116.27
|115.77
|0.00
|14820.54
|185435.75
|1197
|2006.03.03 02:21
|sell
|599
|50.00
|116.27
|116.44
|0.00
|1198
|2006.03.03 02:59
|s/l
|599
|50.00
|116.44
|116.44
|0.00
|-7287.38
|178148.37
|1199
|2006.03.03 02:59
|sell
|600
|50.00
|116.62
|116.79
|0.00
|1200
|2006.03.03 03:00
|close
|600
|50.00
|116.36
|116.79
|0.00
|11172.38
|189320.75
|1201
|2006.03.03 09:59
|buy
|601
|50.00
|116.28
|116.11
|0.00
|1202
|2006.03.03 10:00
|close
|601
|50.00
|116.45
|116.11
|0.00
|7299.14
|196619.89
|1203
|2006.03.03 22:59
|buy
|602
|50.00
|116.36
|116.19
|0.00
|1204
|2006.03.06 01:00
|s/l
|602
|50.00
|116.19
|116.19
|0.00
|-6691.77
|189928.12
|1205
|2006.03.06 01:00
|buy
|603
|50.00
|116.12
|115.95
|0.00
|1206
|2006.03.06 01:11
|close
|603
|50.00
|116.24
|115.95
|0.00
|5161.80
|195089.92
|1207
|2006.03.06 01:11
|buy
|604
|50.00
|116.27
|116.10
|0.00
|1208
|2006.03.06 01:26
|close
|604
|50.00
|116.38
|116.10
|0.00
|4725.78
|199815.70
|1209
|2006.03.06 01:59
|buy
|605
|50.00
|116.18
|116.01
|0.00
|1210
|2006.03.06 02:00
|close
|605
|50.00
|116.51
|116.01
|0.00
|14161.97
|213977.67
|1211
|2006.03.06 04:10
|sell
|606
|50.00
|116.70
|116.87
|0.00
|1212
|2006.03.06 05:00
|s/l
|606
|50.00
|116.87
|116.87
|0.00
|-7271.80
|206705.87
|1213
|2006.03.06 07:04
|buy
|607
|50.00
|117.02
|116.85
|0.00
|1214
|2006.03.06 12:00
|close
|607
|50.00
|117.21
|116.85
|0.00
|8105.07
|214810.94
|1215
|2006.03.06 12:01
|sell
|608
|50.00
|117.22
|117.39
|0.00
|1216
|2006.03.06 15:00
|s/l
|608
|50.00
|117.39
|117.39
|0.00
|-7235.27
|207575.67
|1217
|2006.03.06 15:00
|sell
|609
|50.00
|117.46
|117.63
|0.00
|1218
|2006.03.06 15:46
|close
|609
|50.00
|117.37
|117.63
|0.00
|3833.99
|211409.66
|1219
|2006.03.06 17:00
|sell
|610
|50.00
|117.51
|117.68
|0.00
|1220
|2006.03.06 19:05
|s/l
|610
|50.00
|117.68
|117.68
|0.00
|-7222.98
|204186.68
|1221
|2006.03.06 19:05
|sell
|611
|50.00
|117.64
|117.81
|0.00
|1222
|2006.03.06 19:15
|close
|611
|50.00
|117.54
|117.81
|0.00
|4254.01
|208440.69
|1223
|2006.03.06 19:24
|sell
|612
|50.00
|117.62
|117.79
|0.00
|1224
|2006.03.06 21:00
|close
|612
|50.00
|117.53
|117.79
|0.00
|3828.84
|212269.53
|1225
|2006.03.07 03:00
|buy
|613
|50.00
|117.61
|117.44
|0.00
|1226
|2006.03.07 05:00
|s/l
|613
|50.00
|117.44
|117.44
|0.00
|-7242.67
|205026.86
|1227
|2006.03.07 06:44
|sell
|614
|50.00
|117.52
|117.69
|0.00
|1228
|2006.03.07 09:00
|s/l
|614
|50.00
|117.69
|117.69
|0.00
|-7216.84
|197810.02
|1229
|2006.03.07 17:28
|buy
|615
|50.00
|117.64
|117.47
|0.00
|1230
|2006.03.07 17:33
|close
|615
|50.00
|117.75
|117.47
|0.00
|4670.80
|202480.82
|1231
|2006.03.08 01:00
|buy
|616
|50.00
|117.75
|117.58
|0.00
|1232
|2006.03.08 03:00
|s/l
|616
|50.00
|117.58
|117.58
|0.00
|-7243.91
|195236.91
|1233
|2006.03.08 08:00
|buy
|617
|50.00
|117.64
|117.47
|0.00
|1234
|2006.03.08 11:00
|close
|617
|50.00
|117.72
|117.47
|0.00
|3397.78
|198634.69
|1235
|2006.03.08 12:04
|sell
|618
|50.00
|117.85
|118.02
|0.00
|1236
|2006.03.08 14:00
|close
|618
|50.00
|117.76
|118.02
|0.00
|3821.36
|202456.05
|1237
|2006.03.09 02:27
|buy
|619
|50.00
|117.77
|117.60
|0.00
|1238
|2006.03.09 06:02
|s/l
|619
|50.00
|117.60
|117.60
|0.00
|-7227.90
|195228.15
|1239
|2006.03.09 07:00
|sell
|620
|50.00
|118.24
|118.41
|0.00
|1240
|2006.03.09 07:05
|close
|620
|50.00
|118.14
|118.41
|0.00
|4232.18
|199460.33
|1241
|2006.03.09 07:05
|sell
|621
|50.00
|118.15
|118.32
|0.00
|1242
|2006.03.09 07:21
|close
|621
|50.00
|117.98
|118.32
|0.00
|7204.61
|206664.94
|1243
|2006.03.09 07:21
|sell
|622
|50.00
|117.90
|118.07
|0.00
|1244
|2006.03.09 07:21
|s/l
|622
|50.00
|118.07
|118.07
|0.00
|-7198.51
|199466.43
|1245
|2006.03.09 07:21
|sell
|623
|50.00
|118.06
|118.23
|0.00
|1246
|2006.03.09 07:21
|close
|623
|50.00
|117.93
|118.23
|0.00
|5511.64
|204978.07
|1247
|2006.03.09 07:21
|sell
|624
|50.00
|117.91
|118.08
|0.00
|1248
|2006.03.09 07:28
|close
|624
|50.00
|117.81
|118.08
|0.00
|4244.28
|209222.35
|1249
|2006.03.09 07:29
|sell
|625
|50.00
|117.89
|118.06
|0.00
|1250
|2006.03.09 07:36
|close
|625
|50.00
|117.78
|118.06
|0.00
|4669.63
|213891.98
|1251
|2006.03.09 07:59
|sell
|626
|50.00
|118.28
|118.45
|0.00
|1252
|2006.03.09 08:00
|close
|626
|50.00
|117.86
|118.45
|0.00
|17817.75
|231709.73
|1253
|2006.03.09 08:00
|buy
|627
|50.00
|117.85
|117.68
|0.00
|1254
|2006.03.09 10:00
|s/l
|627
|50.00
|117.68
|117.68
|0.00
|-7234.04
|224475.69
|1255
|2006.03.09 18:00
|sell
|628
|50.00
|117.94
|118.11
|0.00
|1256
|2006.03.09 19:00
|s/l
|628
|50.00
|118.11
|118.11
|0.00
|-7189.38
|217286.31
|1257
|2006.03.09 20:00
|buy
|629
|50.00
|118.18
|118.01
|0.00
|1258
|2006.03.10 02:00
|close
|629
|50.00
|118.36
|118.01
|0.00
|8233.42
|225519.73
|1259
|2006.03.10 04:59
|sell
|630
|50.00
|118.60
|118.77
|0.00
|1260
|2006.03.10 05:00
|close
|630
|50.00
|118.52
|118.77
|0.00
|3374.96
|228894.69
|1261
|2006.03.10 07:41
|buy
|631
|50.00
|118.36
|118.19
|0.00
|1262
|2006.03.10 09:00
|s/l
|631
|50.00
|118.19
|118.19
|0.00
|-7193.03
|221701.66
|1263
|2006.03.10 15:00
|sell
|632
|50.00
|118.65
|118.82
|0.00
|1264
|2006.03.10 16:00
|s/l
|632
|50.00
|118.82
|118.82
|0.00
|-7139.85
|214561.81
|1265
|2006.03.13 03:12
|buy
|633
|50.00
|118.87
|118.70
|0.00
|1266
|2006.03.13 10:59
|close
|633
|50.00
|118.97
|118.70
|0.00
|4202.80
|218764.61
|1267
|2006.03.13 12:00
|buy
|634
|50.00
|118.90
|118.73
|0.00
|1268
|2006.03.13 13:20
|close
|634
|50.00
|118.98
|118.73
|0.00
|3362.05
|222126.66
|1269
|2006.03.13 15:00
|sell
|635
|50.00
|119.16
|119.33
|0.00
|1270
|2006.03.13 16:00
|close
|635
|50.00
|119.08
|119.33
|0.00
|3359.19
|225485.85
|1271
|2006.03.14 03:10
|sell
|636
|50.00
|118.57
|118.74
|0.00
|1272
|2006.03.14 06:15
|close
|636
|50.00
|118.49
|118.74
|0.00
|3375.81
|228861.66
|1273
|2006.03.14 13:01
|buy
|637
|50.00
|118.27
|118.10
|0.00
|1274
|2006.03.14 13:11
|close
|637
|50.00
|118.35
|118.10
|0.00
|3379.81
|232241.47
|1275
|2006.03.14 13:59
|buy
|638
|50.00
|118.28
|118.11
|0.00
|1276
|2006.03.14 14:59
|close
|638
|50.00
|118.37
|118.11
|0.00
|3801.64
|236043.11
|1277
|2006.03.14 15:00
|buy
|639
|50.00
|118.09
|117.92
|0.00
|1278
|2006.03.14 15:42
|s/l
|639
|50.00
|117.92
|117.92
|0.00
|-7208.89
|228834.22
|1279
|2006.03.14 15:42
|buy
|640
|50.00
|117.93
|117.76
|0.00
|1280
|2006.03.14 15:59
|close
|640
|50.00
|118.10
|117.76
|0.00
|7197.29
|236031.51
|1281
|2006.03.15 03:03
|buy
|641
|50.00
|117.56
|117.39
|0.00
|1282
|2006.03.15 12:00
|close
|641
|50.00
|117.64
|117.39
|0.00
|3400.20
|239431.71
|1283
|2006.03.15 15:59
|sell
|642
|50.00
|117.57
|117.74
|0.00
|1284
|2006.03.15 16:00
|close
|642
|50.00
|117.35
|117.74
|0.00
|9373.67
|248805.38
|1285
|2006.03.15 17:00
|sell
|643
|50.00
|117.52
|117.69
|0.00
|1286
|2006.03.15 17:08
|close
|643
|50.00
|117.45
|117.69
|0.00
|2979.84
|251785.22
|1287
|2006.03.15 17:59
|sell
|644
|50.00
|117.55
|117.72
|0.00
|1288
|2006.03.15 18:01
|close
|644
|50.00
|117.31
|117.72
|0.00
|10229.31
|262014.53
|1289
|2006.03.15 23:00
|sell
|645
|50.00
|117.36
|117.53
|0.00
|1290
|2006.03.16 01:00
|s/l
|645
|50.00
|117.53
|117.53
|0.00
|-9411.70
|252602.83
|1291
|2006.03.16 01:00
|sell
|646
|50.00
|117.51
|117.68
|0.00
|1292
|2006.03.16 02:19
|s/l
|646
|50.00
|117.68
|117.68
|0.00
|-7222.98
|245379.85
|1293
|2006.03.17 03:00
|sell
|647
|50.00
|116.75
|116.92
|0.00
|1294
|2006.03.17 06:02
|close
|647
|50.00
|116.68
|116.92
|0.00
|2999.66
|248379.51
|1295
|2006.03.17 15:00
|buy
|648
|50.00
|115.88
|115.71
|0.00
|1296
|2006.03.17 15:04
|close
|648
|50.00
|115.97
|115.71
|0.00
|3880.37
|252259.88
|1297
|2006.03.17 15:59
|buy
|649
|50.00
|115.89
|115.72
|0.00
|1298
|2006.03.17 16:00
|close
|649
|50.00
|116.23
|115.72
|0.00
|14626.32
|266886.20
|1299
|2006.03.17 18:00
|buy
|650
|50.00
|115.91
|115.74
|0.00
|1300
|2006.03.20 00:00
|close
|650
|50.00
|116.02
|115.74
|0.00
|5369.92
|272256.12
|1301
|2006.03.21 15:00
|buy
|651
|50.00
|116.49
|116.32
|0.00
|1302
|2006.03.21 15:33
|close
|651
|50.00
|116.63
|116.32
|0.00
|6001.72
|278257.84
|1303
|2006.03.21 17:44
|sell
|652
|50.00
|117.09
|117.26
|0.00
|1304
|2006.03.21 18:59
|s/l
|652
|50.00
|117.26
|117.26
|0.00
|-7248.23
|271009.61
|1305
|2006.03.21 18:59
|sell
|653
|50.00
|117.25
|117.42
|0.00
|1306
|2006.03.21 20:12
|close
|653
|50.00
|117.16
|117.42
|0.00
|3840.90
|274850.51
|1307
|2006.03.21 22:01
|sell
|654
|50.00
|117.30
|117.47
|0.00
|1308
|2006.03.22 00:00
|close
|654
|50.00
|117.11
|117.47
|0.00
|7385.66
|282236.17
|1309
|2006.03.22 00:02
|buy
|655
|50.00
|117.20
|117.03
|0.00
|1310
|2006.03.22 01:02
|close
|655
|50.00
|117.27
|117.03
|0.00
|2984.55
|285220.72
|1311
|2006.03.22 03:00
|buy
|656
|50.00
|117.30
|117.13
|0.00
|1312
|2006.03.22 11:57
|s/l
|656
|50.00
|117.13
|117.13
|0.00
|-7256.89
|277963.83
|1313
|2006.03.22 17:38
|buy
|657
|50.00
|116.67
|116.50
|0.00
|1314
|2006.03.22 17:56
|close
|657
|50.00
|116.75
|116.50
|0.00
|3426.06
|281389.89
|1315
|2006.03.22 18:00
|buy
|658
|50.00
|116.70
|116.53
|0.00
|1316
|2006.03.22 19:00
|close
|658
|50.00
|116.75
|116.53
|0.00
|2141.33
|283531.22
|1317
|2006.03.23 09:00
|buy
|659
|50.00
|116.89
|116.72
|0.00
|1318
|2006.03.23 11:55
|close
|659
|50.00
|117.06
|116.72
|0.00
|7261.13
|290792.35
|1319
|2006.03.23 17:00
|sell
|660
|50.00
|117.65
|117.82
|0.00
|1320
|2006.03.23 17:19
|close
|660
|50.00
|117.52
|117.82
|0.00
|5530.97
|296323.32
|1321
|2006.03.23 17:19
|sell
|661
|50.00
|117.52
|117.69
|0.00
|1322
|2006.03.23 17:25
|close
|661
|50.00
|117.39
|117.69
|0.00
|5537.10
|301860.42
|1323
|2006.03.23 17:25
|sell
|662
|50.00
|117.43
|117.60
|0.00
|1324
|2006.03.23 17:31
|s/l
|662
|50.00
|117.60
|117.60
|0.00
|-7227.90
|294632.52
|1325
|2006.03.23 17:31
|sell
|663
|50.00
|117.58
|117.75
|0.00
|1326
|2006.03.23 21:00
|s/l
|663
|50.00
|117.75
|117.75
|0.00
|-7206.45
|287426.07
|1327
|2006.03.24 17:00
|buy
|664
|50.00
|117.73
|117.56
|0.00
|1328
|2006.03.24 17:29
|s/l
|664
|50.00
|117.56
|117.56
|0.00
|-7230.36
|280195.71
|1329
|2006.03.24 17:29
|buy
|665
|50.00
|117.58
|117.41
|0.00
|1330
|2006.03.24 18:00
|close
|665
|50.00
|117.72
|117.41
|0.00
|5946.42
|286142.13
|1331
|2006.03.27 04:27
|buy
|666
|50.00
|116.76
|116.59
|0.00
|1332
|2006.03.27 04:49
|s/l
|666
|50.00
|116.59
|116.59
|0.00
|-7291.13
|278851.00
|1333
|2006.03.27 05:10
|buy
|667
|50.00
|116.55
|116.38
|0.00
|1334
|2006.03.27 05:10
|close
|667
|50.00
|116.61
|116.38
|0.00
|2572.76
|281423.76
|1335
|2006.03.27 13:41
|buy
|668
|50.00
|116.53
|116.36
|0.00
|1336
|2006.03.27 14:34
|close
|668
|50.00
|116.58
|116.36
|0.00
|2144.44
|283568.20
|1337
|2006.03.27 22:15
|sell
|669
|50.00
|116.77
|116.94
|0.00
|1338
|2006.03.28 01:14
|close
|669
|50.00
|116.68
|116.94
|0.00
|3130.20
|286698.40
|1339
|2006.03.28 01:44
|buy
|670
|50.00
|116.40
|116.23
|0.00
|1340
|2006.03.28 01:44
|close
|670
|50.00
|116.49
|116.23
|0.00
|3862.90
|290561.30
|1341
|2006.03.28 01:44
|buy
|671
|50.00
|116.39
|116.22
|0.00
|1342
|2006.03.28 01:47
|close
|671
|50.00
|116.48
|116.22
|0.00
|3863.47
|294424.77
|1343
|2006.03.28 01:48
|buy
|672
|50.00
|116.41
|116.24
|0.00
|1344
|2006.03.28 01:56
|close
|672
|50.00
|116.52
|116.24
|0.00
|4720.22
|299144.99
|1345
|2006.03.28 03:11
|sell
|673
|50.00
|116.71
|116.88
|0.00
|1346
|2006.03.28 03:19
|s/l
|673
|50.00
|116.88
|116.88
|0.00
|-7271.18
|291873.81
|1347
|2006.03.28 03:19
|sell
|674
|50.00
|116.88
|117.05
|0.00
|1348
|2006.03.28 03:59
|close
|674
|50.00
|116.77
|117.05
|0.00
|4710.00
|296583.81
|1349
|2006.03.28 03:59
|sell
|675
|50.00
|116.74
|116.91
|0.00
|1350
|2006.03.28 05:40
|s/l
|675
|50.00
|116.91
|116.91
|0.00
|-7270.55
|289313.26
|1351
|2006.03.28 05:40
|sell
|676
|50.00
|116.90
|117.07
|0.00
|1352
|2006.03.28 05:50
|s/l
|676
|50.00
|117.07
|117.07
|0.00
|-7260.00
|282053.26
|1353
|2006.03.28 05:50
|sell
|677
|50.00
|117.06
|117.23
|0.00
|1354
|2006.03.28 05:56
|close
|677
|50.00
|116.92
|117.23
|0.00
|5987.00
|288040.26
|1355
|2006.03.28 05:56
|sell
|678
|50.00
|116.90
|117.07
|0.00
|1356
|2006.03.28 06:42
|s/l
|678
|50.00
|117.07
|117.07
|0.00
|-7259.38
|280780.88
|1357
|2006.03.28 18:35
|buy
|679
|50.00
|117.18
|117.01
|0.00
|1358
|2006.03.28 20:27
|close
|679
|50.00
|117.28
|117.01
|0.00
|4263.30
|285044.18
|1359
|2006.03.28 21:22
|sell
|680
|50.00
|117.71
|117.88
|0.00
|1360
|2006.03.28 21:29
|close
|680
|50.00
|117.59
|117.88
|0.00
|5102.49
|290146.67
|1361
|2006.03.28 21:32
|sell
|681
|50.00
|117.69
|117.86
|0.00
|1362
|2006.03.28 21:35
|s/l
|681
|50.00
|117.86
|117.86
|0.00
|-7211.33
|282935.34
|1363
|2006.03.28 21:35
|sell
|682
|50.00
|117.85
|118.02
|0.00
|1364
|2006.03.28 21:44
|s/l
|682
|50.00
|118.02
|118.02
|0.00
|-7201.55
|275733.79
|1365
|2006.03.28 21:44
|sell
|683
|50.00
|118.01
|118.18
|0.00
|1366
|2006.03.28 22:07
|close
|683
|50.00
|117.91
|118.18
|0.00
|4240.55
|279974.34
|1367
|2006.03.28 22:38
|buy
|684
|50.00
|117.82
|117.65
|0.00
|1368
|2006.03.28 23:14
|close
|684
|50.00
|117.92
|117.65
|0.00
|4239.96
|284214.30
|1369
|2006.03.29 00:52
|buy
|685
|50.00
|117.75
|117.58
|0.00
|1370
|2006.03.29 01:15
|close
|685
|50.00
|117.87
|117.58
|0.00
|5090.21
|289304.51
|1371
|2006.03.29 02:47
|sell
|686
|50.00
|117.87
|118.04
|0.00
|1372
|2006.03.29 06:04
|close
|686
|50.00
|117.76
|118.04
|0.00
|4670.72
|293975.23
|1373
|2006.03.29 07:54
|buy
|687
|50.00
|117.76
|117.59
|0.00
|1374
|2006.03.29 08:24
|close
|687
|50.00
|117.87
|117.59
|0.00
|4666.25
|298641.48
|1375
|2006.03.29 08:24
|sell
|688
|50.00
|117.84
|118.01
|0.00
|1376
|2006.03.29 08:53
|close
|688
|50.00
|117.72
|118.01
|0.00
|5096.97
|303738.45
|1377
|2006.03.29 09:15
|sell
|689
|50.00
|117.81
|117.98
|0.00
|1378
|2006.03.29 09:25
|close
|689
|50.00
|117.66
|117.98
|0.00
|6374.20
|310112.65
|1379
|2006.03.29 09:58
|sell
|690
|50.00
|117.82
|117.99
|0.00
|1380
|2006.03.29 11:23
|s/l
|690
|50.00
|117.99
|117.99
|0.00
|-7204.00
|302908.65
|1381
|2006.03.29 13:15
|sell
|691
|50.00
|117.96
|118.13
|0.00
|1382
|2006.03.29 13:38
|close
|691
|50.00
|117.85
|118.13
|0.00
|4666.83
|307575.48
|1383
|2006.03.29 17:08
|buy
|692
|50.00
|117.97
|117.80
|0.00
|1384
|2006.03.29 18:22
|s/l
|692
|50.00
|117.80
|117.80
|0.00
|-7216.23
|300359.25
|1385
|2006.03.29 18:22
|buy
|693
|50.00
|117.78
|117.61
|0.00
|1386
|2006.03.29 19:53
|s/l
|693
|50.00
|117.61
|117.61
|0.00
|-7227.90
|293131.35
|1387
|2006.03.29 19:59
|buy
|694
|50.00
|117.53
|117.36
|0.00
|1388
|2006.03.29 20:17
|close
|694
|50.00
|117.65
|117.36
|0.00
|5099.94
|298231.29
|1389
|2006.03.30 02:59
|buy
|695
|50.00
|117.71
|117.54
|0.00
|1390
|2006.03.30 04:28
|close
|695
|50.00
|117.80
|117.54
|0.00
|3820.03
|302051.32
|1391
|2006.03.30 06:14
|buy
|696
|50.00
|117.61
|117.44
|0.00
|1392
|2006.03.30 07:25
|s/l
|696
|50.00
|117.44
|117.44
|0.00
|-7238.35
|294812.97
|1393
|2006.03.30 08:30
|sell
|697
|50.00
|117.63
|117.80
|0.00
|1394
|2006.03.30 09:06
|s/l
|697
|50.00
|117.80
|117.80
|0.00
|-7215.62
|287597.35
|1395
|2006.03.30 18:10
|buy
|698
|50.00
|117.43
|117.26
|0.00
|1396
|2006.03.30 19:46
|close
|698
|50.00
|117.56
|117.26
|0.00
|5528.99
|293126.34
|1397
|2006.03.30 19:46
|sell
|699
|50.00
|117.54
|117.71
|0.00
|1398
|2006.03.30 20:36
|close
|699
|50.00
|117.42
|117.71
|0.00
|5109.90
|298236.24
|1399
|2006.03.31 02:13
|sell
|700
|50.00
|117.53
|117.70
|0.00
|1400
|2006.03.31 02:39
|close
|700
|50.00
|117.39
|117.70
|0.00
|5963.03
|304199.27
|1401
|2006.03.31 08:49
|sell
|701
|50.00
|117.51
|117.68
|0.00
|1402
|2006.03.31 09:13
|close
|701
|50.00
|117.39
|117.68
|0.00
|5111.26
|309310.53
|1403
|2006.03.31 12:04
|sell
|702
|50.00
|117.77
|117.94
|0.00
|1404
|2006.03.31 12:32
|close
|702
|50.00
|117.63
|117.94
|0.00
|5950.84
|315261.37
|1405
|2006.03.31 17:13
|buy
|703
|50.00
|117.82
|117.65
|0.00
|1406
|2006.03.31 17:28
|close
|703
|50.00
|117.90
|117.65
|0.00
|3392.77
|318654.14
|1407
|2006.03.31 17:30
|buy
|704
|50.00
|117.81
|117.64
|0.00
|1408
|2006.03.31 17:36
|s/l
|704
|50.00
|117.64
|117.64
|0.00
|-7226.05
|311428.09
|1409
|2006.03.31 17:36
|buy
|705
|50.00
|117.65
|117.48
|0.00
|1410
|2006.03.31 17:58
|close
|705
|50.00
|117.75
|117.48
|0.00
|4246.40
|315674.49
|1411
|2006.03.31 17:58
|buy
|706
|50.00
|117.75
|117.58
|0.00
|1412
|2006.03.31 18:41
|s/l
|706
|50.00
|117.58
|117.58
|0.00
|-7229.12
|308445.37
|1413
|2006.03.31 18:50
|buy
|707
|50.00
|117.49
|117.32
|0.00
|1414
|2006.03.31 19:13
|close
|707
|50.00
|117.59
|117.32
|0.00
|4251.91
|312697.28
|1415
|2006.04.03 12:11
|buy
|708
|50.00
|118.33
|118.16
|0.00
|1416
|2006.04.03 12:48
|close
|708
|50.00
|118.49
|118.16
|0.00
|6751.53
|319448.81
|1417
|2006.04.03 18:00
|buy
|709
|50.00
|117.84
|117.67
|0.00
|1418
|2006.04.03 20:15
|s/l
|709
|50.00
|117.67
|117.67
|0.00
|-7223.60
|312225.21
|1419
|2006.04.04 07:00
|buy
|710
|50.00
|117.60
|117.43
|0.00
|1420
|2006.04.04 07:27
|close
|710
|50.00
|117.70
|117.43
|0.00
|4247.88
|316473.09
|1421
|2006.04.04 07:31
|buy
|711
|50.00
|117.66
|117.49
|0.00
|1422
|2006.04.04 09:04
|close
|711
|50.00
|117.75
|117.49
|0.00
|3821.68
|320294.77
|1423
|2006.04.04 13:01
|sell
|712
|50.00
|117.74
|117.91
|0.00
|1424
|2006.04.04 13:32
|close
|712
|50.00
|117.66
|117.91
|0.00
|3399.54
|323694.31
|1425
|2006.04.04 15:01
|sell
|713
|50.00
|117.64
|117.81
|0.00
|1426
|2006.04.04 15:07
|close
|713
|50.00
|117.57
|117.81
|0.00
|2976.82
|326671.13
|1427
|2006.04.04 15:24
|buy
|714
|50.00
|117.39
|117.22
|0.00
|1428
|2006.04.04 15:59
|close
|714
|50.00
|117.60
|117.22
|0.00
|8928.45
|335599.58
|1429
|2006.04.04 17:09
|sell
|715
|50.00
|117.43
|117.60
|0.00
|1430
|2006.04.05 03:07
|close
|715
|50.00
|117.34
|117.60
|0.00
|3108.54
|338708.12
|1431
|2006.04.05 08:00
|sell
|716
|50.00
|116.94
|117.11
|0.00
|1432
|2006.04.05 08:11
|close
|716
|50.00
|116.87
|117.11
|0.00
|2994.85
|341702.97
|1433
|2006.04.05 08:59
|sell
|717
|50.00
|116.96
|117.13
|0.00
|1434
|2006.04.05 09:01
|close
|717
|50.00
|116.77
|117.13
|0.00
|8135.65
|349838.62
|1435
|2006.04.05 17:46
|sell
|718
|50.00
|117.74
|117.91
|0.00
|1436
|2006.04.05 17:51
|close
|718
|50.00
|117.64
|117.91
|0.00
|4250.16
|354088.78
|1437
|2006.04.06 04:23
|buy
|719
|50.00
|117.43
|117.26
|0.00
|1438
|2006.04.06 08:21
|close
|719
|50.00
|117.54
|117.26
|0.00
|4679.26
|358768.04
|1439
|2006.04.06 20:06
|sell
|720
|50.00
|117.82
|117.99
|0.00
|1440
|2006.04.06 20:32
|close
|720
|50.00
|117.72
|117.99
|0.00
|4247.35
|363015.39
|1441
|2006.04.06 23:00
|sell
|721
|50.00
|117.73
|117.90
|0.00
|1442
|2006.04.07 02:52
|s/l
|721
|50.00
|117.90
|117.90
|0.00
|-7935.39
|355080.00
|1443
|2006.04.07 03:00
|sell
|722
|50.00
|117.87
|118.04
|0.00
|1444
|2006.04.07 05:04
|close
|722
|50.00
|117.77
|118.04
|0.00
|4245.56
|359325.56
|1445
|2006.04.07 08:09
|sell
|723
|50.00
|117.78
|117.95
|0.00
|1446
|2006.04.07 08:57
|close
|723
|50.00
|117.68
|117.95
|0.00
|4248.60
|363574.16
|1447
|2006.04.07 09:00
|buy
|724
|50.00
|117.67
|117.50
|0.00
|1448
|2006.04.07 09:24
|close
|724
|50.00
|117.75
|117.50
|0.00
|3397.03
|366971.19
|1449
|2006.04.07 15:10
|buy
|725
|50.00
|117.62
|117.45
|0.00
|1450
|2006.04.07 15:21
|close
|725
|50.00
|117.75
|117.45
|0.00
|5520.17
|372491.36
|1451
|2006.04.07 15:57
|buy
|726
|50.00
|117.62
|117.45
|0.00
|1452
|2006.04.07 15:59
|close
|726
|50.00
|117.74
|117.45
|0.00
|5095.97
|377587.33
|1453
|2006.04.07 18:00
|sell
|727
|50.00
|118.29
|118.46
|0.00
|1454
|2006.04.10 00:00
|close
|727
|50.00
|118.20
|118.46
|0.00
|3080.65
|380667.98
|1455
|2006.04.10 01:00
|buy
|728
|50.00
|118.13
|117.96
|0.00
|1456
|2006.04.10 01:12
|close
|728
|50.00
|118.21
|117.96
|0.00
|3383.74
|384051.72
|1457
|2006.04.10 01:19
|buy
|729
|50.00
|118.16
|117.99
|0.00
|1458
|2006.04.10 02:03
|close
|729
|50.00
|118.24
|117.99
|0.00
|3382.98
|387434.70
|1459
|2006.04.10 18:00
|sell
|730
|50.00
|118.64
|118.81
|0.00
|1460
|2006.04.10 19:59
|close
|730
|50.00
|118.56
|118.81
|0.00
|3373.75
|390808.45
|1461
|2006.04.11 12:00
|sell
|731
|50.00
|118.57
|118.74
|0.00
|1462
|2006.04.11 13:19
|s/l
|731
|50.00
|118.74
|118.74
|0.00
|-7157.89
|383650.56
|1463
|2006.04.11 13:19
|sell
|732
|50.00
|118.73
|118.90
|0.00
|1464
|2006.04.11 16:00
|close
|732
|50.00
|118.55
|118.90
|0.00
|7591.93
|391242.49
|1465
|2006.04.11 19:00
|buy
|733
|50.00
|118.41
|118.24
|0.00
|1466
|2006.04.11 22:00
|s/l
|733
|50.00
|118.24
|118.24
|0.00
|-7190.59
|384051.90
|1467
|2006.04.11 22:00
|buy
|734
|50.00
|118.23
|118.06
|0.00
|1468
|2006.04.12 00:00
|close
|734
|50.00
|118.33
|118.06
|0.00
|4855.09
|388906.99
|1469
|2006.04.12 01:00
|buy
|735
|50.00
|118.24
|118.07
|0.00
|1470
|2006.04.12 03:00
|s/l
|735
|50.00
|118.07
|118.07
|0.00
|-7212.56
|381694.43
|1471
|2006.04.12 08:04
|sell
|736
|50.00
|118.24
|118.41
|0.00
|1472
|2006.04.12 08:32
|close
|736
|50.00
|118.17
|118.41
|0.00
|2961.68
|384656.11
|1473
|2006.04.12 12:00
|buy
|737
|50.00
|118.09
|117.92
|0.00
|1474
|2006.04.12 15:00
|close
|737
|50.00
|118.33
|117.92
|0.00
|10141.22
|394797.33
|1475
|2006.04.12 15:01
|sell
|738
|50.00
|118.31
|118.48
|0.00
|1476
|2006.04.12 15:10
|close
|738
|50.00
|118.19
|118.48
|0.00
|5076.55
|399873.88
|1477
|2006.04.12 15:38
|sell
|739
|50.00
|118.34
|118.51
|0.00
|1478
|2006.04.12 19:19
|s/l
|739
|50.00
|118.51
|118.51
|0.00
|-7172.40
|392701.48
|1479
|2006.04.13 01:00
|buy
|740
|50.00
|118.45
|118.28
|0.00
|1480
|2006.04.13 02:01
|close
|740
|50.00
|118.53
|118.28
|0.00
|3374.61
|396076.09
|1481
|2006.04.13 03:00
|buy
|741
|50.00
|118.45
|118.28
|0.00
|1482
|2006.04.13 12:56
|close
|741
|50.00
|118.54
|118.28
|0.00
|3796.19
|399872.28
|1483
|2006.04.13 17:00
|buy
|742
|50.00
|118.45
|118.28
|0.00
|1484
|2006.04.13 18:41
|close
|742
|50.00
|118.53
|118.28
|0.00
|3374.61
|403246.89
|1485
|2006.04.14 07:00
|buy
|743
|50.00
|118.63
|118.46
|0.00
|1486
|2006.04.14 11:02
|close
|743
|50.00
|118.68
|118.46
|0.00
|2106.49
|405353.38
|1487
|2006.04.17 01:52
|buy
|744
|50.00
|118.41
|118.24
|0.00
|1488
|2006.04.17 01:59
|close
|744
|50.00
|118.52
|118.24
|0.00
|4640.59
|409993.97
|1489
|2006.04.17 03:00
|buy
|745
|50.00
|118.23
|118.06
|0.00
|1490
|2006.04.17 07:59
|close
|745
|50.00
|118.30
|118.06
|0.00
|2958.58
|412952.55
|1491
|2006.04.17 15:00
|buy
|746
|50.00
|117.73
|117.56
|0.00
|1492
|2006.04.17 15:00
|close
|746
|50.00
|117.84
|117.56
|0.00
|4667.35
|417619.90
|1493
|2006.04.18 12:13
|buy
|747
|50.00
|117.94
|117.77
|0.00
|1494
|2006.04.18 12:59
|close
|747
|50.00
|118.08
|117.77
|0.00
|5928.26
|423548.16
|1495
|2006.04.18 15:00
|buy
|748
|50.00
|117.60
|117.43
|0.00
|1496
|2006.04.18 15:27
|close
|748
|50.00
|117.70
|117.43
|0.00
|4247.88
|427796.04
|1497
|2006.04.18 15:27
|buy
|749
|50.00
|117.65
|117.48
|0.00
|1498
|2006.04.18 16:09
|close
|749
|50.00
|117.71
|117.48
|0.00
|2548.60
|430344.64
|1499
|2006.04.18 18:00
|sell
|750
|50.00
|117.73
|117.90
|0.00
|1500
|2006.04.18 18:22
|close
|750
|50.00
|117.64
|117.90
|0.00
|3825.26
|434169.90
|1501
|2006.04.18 18:59
|sell
|751
|50.00
|117.76
|117.93
|0.00
|1502
|2006.04.18 19:00
|close
|751
|50.00
|117.66
|117.93
|0.00
|4249.53
|438419.43
|1503
|2006.04.18 21:00
|buy
|752
|50.00
|117.31
|117.14
|0.00
|1504
|2006.04.18 23:00
|s/l
|752
|50.00
|117.14
|117.14
|0.00
|-7259.37
|431160.06
|1505
|2006.04.19 03:00
|buy
|753
|50.00
|116.85
|116.68
|0.00
|1506
|2006.04.19 03:35
|close
|753
|50.00
|116.95
|116.68
|0.00
|4275.20
|435435.26
|1507
|2006.04.19 13:00
|buy
|754
|50.00
|116.94
|116.77
|0.00
|1508
|2006.04.19 13:12
|close
|754
|50.00
|117.00
|116.77
|0.00
|2564.10
|437999.36
|1509
|2006.04.19 15:00
|sell
|755
|50.00
|117.52
|117.69
|0.00
|1510
|2006.04.19 16:00
|s/l
|755
|50.00
|117.69
|117.69
|0.00
|-7218.68
|430780.68
|1511
|2006.04.19 19:00
|buy
|756
|50.00
|117.40
|117.23
|0.00
|1512
|2006.04.19 19:05
|close
|756
|50.00
|117.47
|117.23
|0.00
|2979.54
|433760.22
|1513
|2006.04.19 19:06
|buy
|757
|50.00
|117.45
|117.28
|0.00
|1514
|2006.04.19 21:00
|s/l
|757
|50.00
|117.28
|117.28
|0.00
|-7247.61
|426512.61
|1515
|2006.04.20 01:03
|sell
|758
|50.00
|117.40
|117.57
|0.00
|1516
|2006.04.20 04:46
|s/l
|758
|50.00
|117.57
|117.57
|0.00
|-7229.12
|419283.49
|1517
|2006.04.20 05:07
|sell
|759
|50.00
|117.59
|117.76
|0.00
|1518
|2006.04.20 06:00
|close
|759
|50.00
|117.52
|117.76
|0.00
|2978.06
|422261.55
|1519
|2006.04.20 13:38
|sell
|760
|50.00
|117.73
|117.90
|0.00
|1520
|2006.04.20 14:02
|close
|760
|50.00
|117.65
|117.90
|0.00
|3400.17
|425661.72
|1521
|2006.04.21 00:00
|buy
|761
|50.00
|117.45
|117.28
|0.00
|1522
|2006.04.21 01:50
|close
|761
|50.00
|117.56
|117.28
|0.00
|4678.45
|430340.17
|1523
|2006.04.24 03:00
|buy
|762
|50.00
|115.64
|115.47
|0.00
|1524
|2006.04.24 03:06
|close
|762
|50.00
|115.73
|115.47
|0.00
|3888.39
|434228.56
|1525
|2006.04.24 04:08
|sell
|763
|50.00
|115.82
|115.99
|0.00
|1526
|2006.04.24 04:53
|close
|763
|50.00
|115.73
|115.99
|0.00
|3888.39
|438116.95
|1527
|2006.04.24 09:00
|buy
|764
|50.00
|115.32
|115.15
|0.00
|1528
|2006.04.24 09:13
|close
|764
|50.00
|115.45
|115.15
|0.00
|5629.88
|443746.83
|1529
|2006.04.24 22:00
|sell
|765
|50.00
|114.44
|114.61
|0.00
|1530
|2006.04.24 23:00
|s/l
|765
|50.00
|114.61
|114.61
|0.00
|-7415.16
|436331.67
|1531
|2006.04.25 03:00
|buy
|766
|50.00
|114.41
|114.24
|0.00
|1532
|2006.04.25 03:17
|close
|766
|50.00
|114.52
|114.24
|0.00
|4802.53
|441134.20
|1533
|2006.04.25 04:21
|sell
|767
|50.00
|114.50
|114.67
|0.00
|1534
|2006.04.25 08:30
|s/l
|767
|50.00
|114.67
|114.67
|0.00
|-7411.92
|433722.28
|1535
|2006.04.25 09:00
|buy
|768
|50.00
|114.44
|114.27
|0.00
|1536
|2006.04.25 09:21
|close
|768
|50.00
|114.54
|114.27
|0.00
|4365.33
|438087.61
|1537
|2006.04.25 20:01
|buy
|769
|50.00
|114.88
|114.71
|0.00
|1538
|2006.04.26 01:24
|close
|769
|50.00
|114.98
|114.71
|0.00
|4978.20
|443065.81
|1539
|2006.04.26 06:00
|sell
|770
|50.00
|115.06
|115.23
|0.00
|1540
|2006.04.26 10:00
|s/l
|770
|50.00
|115.23
|115.23
|0.00
|-7374.63
|435691.18
|1541
|2006.04.26 12:00
|buy
|771
|50.00
|115.14
|114.97
|0.00
|1542
|2006.04.26 12:12
|close
|771
|50.00
|115.22
|114.97
|0.00
|3471.50
|439162.68
|1543
|2006.04.26 13:00
|sell
|772
|50.00
|115.26
|115.43
|0.00
|1544
|2006.04.26 13:25
|close
|772
|50.00
|115.17
|115.43
|0.00
|3907.29
|443069.97
|1545
|2006.04.26 13:59
|sell
|773
|50.00
|115.27
|115.44
|0.00
|1546
|2006.04.26 14:00
|close
|773
|50.00
|115.08
|115.44
|0.00
|8255.23
|451325.20
|1547
|2006.04.26 15:05
|buy
|774
|50.00
|114.96
|114.79
|0.00
|1548
|2006.04.26 15:06
|close
|774
|50.00
|115.06
|114.79
|0.00
|4345.45
|455670.65
|1549
|2006.04.26 15:15
|buy
|775
|50.00
|114.95
|114.78
|0.00
|1550
|2006.04.26 15:59
|close
|775
|50.00
|115.17
|114.78
|0.00
|9551.10
|465221.75
|1551
|2006.04.26 20:59
|sell
|776
|50.00
|114.88
|115.05
|0.00
|1552
|2006.04.26 21:00
|close
|776
|50.00
|114.69
|115.05
|0.00
|8283.28
|473505.03
|1553
|2006.04.27 12:00
|buy
|777
|50.00
|114.61
|114.44
|0.00
|1554
|2006.04.27 12:41
|close
|777
|50.00
|114.71
|114.44
|0.00
|4358.82
|477863.85
|1555
|2006.04.27 13:00
|buy
|778
|50.00
|114.49
|114.32
|0.00
|1556
|2006.04.27 13:20
|close
|778
|50.00
|114.56
|114.32
|0.00
|3055.01
|480918.86
|1557
|2006.04.27 15:58
|sell
|779
|50.00
|114.94
|115.11
|0.00
|1558
|2006.04.27 16:00
|close
|779
|50.00
|114.80
|115.11
|0.00
|6097.56
|487016.42
|1559
|2006.04.27 20:04
|sell
|780
|50.00
|114.08
|114.25
|0.00
|1560
|2006.04.28 02:08
|s/l
|780
|50.00
|114.25
|114.25
|0.00
|-8165.68
|478850.74
|1561
|2006.04.28 03:00
|sell
|781
|50.00
|114.29
|114.46
|0.00
|1562
|2006.04.28 11:00
|close
|781
|50.00
|114.09
|114.46
|0.00
|8765.02
|487615.76
|1563
|2006.04.28 12:00
|sell
|782
|50.00
|114.18
|114.35
|0.00
|1564
|2006.04.28 14:07
|s/l
|782
|50.00
|114.35
|114.35
|0.00
|-7433.32
|480182.44
|1565
|2006.05.01 05:00
|buy
|783
|50.00
|113.12
|112.95
|0.00
|1566
|2006.05.01 07:59
|close
|783
|50.00
|113.19
|112.95
|0.00
|3092.21
|483274.65
|1567
|2006.05.01 15:00
|buy
|784
|50.00
|112.74
|112.57
|0.00
|1568
|2006.05.01 16:00
|s/l
|784
|50.00
|112.57
|112.57
|0.00
|-7550.86
|475723.79
|1569
|2006.05.01 17:00
|sell
|785
|50.00
|112.98
|113.15
|0.00
|1570
|2006.05.01 17:15
|close
|785
|50.00
|112.86
|113.15
|0.00
|5316.48
|481040.27
|1571
|2006.05.01 17:16
|sell
|786
|50.00
|112.85
|113.02
|0.00
|1572
|2006.05.01 17:30
|s/l
|786
|50.00
|113.02
|113.02
|0.00
|-7520.13
|473520.14
|1573
|2006.05.01 17:30
|sell
|787
|50.00
|113.01
|113.18
|0.00
|1574
|2006.05.01 20:00
|s/l
|787
|50.00
|113.18
|113.18
|0.00
|-7509.50
|466010.64
|1575
|2006.05.02 15:35
|buy
|788
|50.00
|113.42
|113.25
|0.00
|1576
|2006.05.02 16:01
|close
|788
|50.00
|113.51
|113.25
|0.00
|3964.44
|469975.08
|1577
|2006.05.02 19:00
|sell
|789
|50.00
|113.52
|113.69
|0.00
|1578
|2006.05.02 19:39
|close
|789
|50.00
|113.39
|113.69
|0.00
|5732.28
|475707.36
|1579
|2006.05.02 19:59
|sell
|790
|50.00
|113.56
|113.73
|0.00
|1580
|2006.05.02 20:00
|close
|790
|50.00
|113.29
|113.73
|0.00
|11916.47
|487623.83
|1581
|2006.05.02 20:00
|buy
|791
|50.00
|113.31
|113.14
|0.00
|1582
|2006.05.02 21:00
|s/l
|791
|50.00
|113.14
|113.14
|0.00
|-7513.48
|480110.35
|1583
|2006.05.03 02:18
|buy
|792
|50.00
|113.28
|113.11
|0.00
|1584
|2006.05.03 09:00
|s/l
|792
|50.00
|113.11
|113.11
|0.00
|-7520.79
|472589.56
|1585
|2006.05.03 12:00
|sell
|793
|50.00
|113.46
|113.63
|0.00
|1586
|2006.05.03 12:59
|close
|793
|50.00
|113.36
|113.63
|0.00
|4410.89
|477000.45
|1587
|2006.05.03 18:09
|buy
|794
|50.00
|113.34
|113.17
|0.00
|1588
|2006.05.03 18:24
|close
|794
|50.00
|113.46
|113.17
|0.00
|5288.18
|482288.63
|1589
|2006.05.03 19:30
|sell
|795
|50.00
|113.55
|113.72
|0.00
|1590
|2006.05.03 20:00
|s/l
|795
|50.00
|113.72
|113.72
|0.00
|-7471.22
|474817.41
|1591
|2006.05.04 04:01
|buy
|796
|50.00
|113.67
|113.50
|0.00
|1592
|2006.05.04 06:00
|close
|796
|50.00
|113.91
|113.50
|0.00
|10534.57
|485351.98
|1593
|2006.05.04 09:00
|sell
|797
|50.00
|114.04
|114.21
|0.00
|1594
|2006.05.04 09:25
|close
|797
|50.00
|113.93
|114.21
|0.00
|4827.57
|490179.55
|1595
|2006.05.04 12:17
|buy
|798
|50.00
|113.94
|113.77
|0.00
|1596
|2006.05.04 14:13
|close
|798
|50.00
|114.07
|113.77
|0.00
|5698.32
|495877.87
|1597
|2006.05.04 15:00
|buy
|799
|50.00
|113.83
|113.66
|0.00
|1598
|2006.05.04 16:02
|s/l
|799
|50.00
|113.66
|113.66
|0.00
|-7479.11
|488398.76
|1599
|2006.05.05 00:22
|buy
|800
|50.00
|113.45
|113.28
|0.00
|1600
|2006.05.05 00:53
|close
|800
|50.00
|113.57
|113.28
|0.00
|5283.06
|493681.82
|1601
|2006.05.05 03:33
|sell
|801
|50.00
|113.65
|113.82
|0.00
|1602
|2006.05.05 10:22
|s/l
|801
|50.00
|113.82
|113.82
|0.00
|-7467.93
|486213.89
|1603
|2006.05.05 22:30
|sell
|802
|50.00
|112.53
|112.70
|0.00
|1604
|2006.05.08 00:00
|close
|802
|50.00
|112.05
|112.70
|0.00
|20692.51
|506906.40
|1605
|2006.05.08 01:00
|sell
|803
|50.00
|112.07
|112.24
|0.00
|1606
|2006.05.08 01:41
|close
|803
|50.00
|111.97
|112.24
|0.00
|4465.60
|511372.00
|1607
|2006.05.08 01:49
|sell
|804
|50.00
|112.02
|112.19
|0.00
|1608
|2006.05.08 02:09
|s/l
|804
|50.00
|112.19
|112.19
|0.00
|-7576.43
|503795.57
|1609
|2006.05.08 02:36
|buy
|805
|50.00
|111.97
|111.80
|0.00
|1610
|2006.05.08 02:59
|close
|805
|50.00
|112.08
|111.80
|0.00
|4907.21
|508702.78
|1611
|2006.05.08 05:00
|buy
|806
|50.00
|111.65
|111.48
|0.00
|1612
|2006.05.08 10:00
|s/l
|806
|50.00
|111.48
|111.48
|0.00
|-7637.71
|501065.07
|1613
|2006.05.08 18:00
|sell
|807
|50.00
|111.55
|111.72
|0.00
|1614
|2006.05.08 21:05
|s/l
|807
|50.00
|111.72
|111.72
|0.00
|-7607.63
|493457.44
|1615
|2006.05.09 04:00
|sell
|808
|50.00
|111.61
|111.78
|0.00
|1616
|2006.05.09 05:00
|s/l
|808
|50.00
|111.78
|111.78
|0.00
|-7598.10
|485859.34
|1617
|2006.05.09 05:00
|sell
|809
|50.00
|111.85
|112.02
|0.00
|1618
|2006.05.09 05:06
|close
|809
|50.00
|111.78
|112.02
|0.00
|3131.15
|488990.49
|1619
|2006.05.09 05:06
|sell
|810
|50.00
|111.79
|111.96
|0.00
|1620
|2006.05.09 07:00
|close
|810
|50.00
|111.62
|111.96
|0.00
|7615.23
|496605.72
|1621
|2006.05.09 09:03
|sell
|811
|50.00
|111.85
|112.02
|0.00
|1622
|2006.05.09 09:24
|close
|811
|50.00
|111.74
|112.02
|0.00
|4922.02
|501527.74
|1623
|2006.05.09 09:42
|sell
|812
|50.00
|111.85
|112.02
|0.00
|1624
|2006.05.09 11:00
|close
|812
|50.00
|111.63
|112.02
|0.00
|9853.89
|511381.63
|1625
|2006.05.10 02:05
|sell
|813
|50.00
|111.10
|111.27
|0.00
|1626
|2006.05.10 06:00
|close
|813
|50.00
|110.91
|111.27
|0.00
|8565.46
|519947.09
|1627
|2006.05.10 06:59
|buy
|814
|50.00
|110.90
|110.73
|0.00
|1628
|2006.05.10 07:00
|close
|814
|50.00
|111.07
|110.73
|0.00
|7652.82
|527599.91
|1629
|2006.05.10 12:09
|buy
|815
|50.00
|110.45
|110.28
|0.00
|1630
|2006.05.10 15:13
|close
|815
|50.00
|110.59
|110.28
|0.00
|6329.52
|533929.43
|1631
|2006.05.10 22:04
|sell
|816
|50.00
|110.37
|110.54
|0.00
|1632
|2006.05.10 22:04
|close
|816
|50.00
|110.26
|110.54
|0.00
|4988.31
|538917.74
|1633
|2006.05.10 22:17
|sell
|817
|50.00
|110.37
|110.54
|0.00
|1634
|2006.05.10 22:59
|close
|817
|50.00
|110.15
|110.54
|0.00
|9986.38
|548904.12
|1635
|2006.05.10 23:00
|sell
|818
|50.00
|110.47
|110.64
|0.00
|1636
|2006.05.10 23:54
|s/l
|818
|50.00
|110.64
|110.64
|0.00
|-7682.57
|541221.55
|1637
|2006.05.10 23:54
|sell
|819
|50.00
|110.62
|110.79
|0.00
|1638
|2006.05.11 01:00
|s/l
|819
|50.00
|110.79
|110.79
|0.00
|-9846.82
|531374.73
|1639
|2006.05.11 01:00
|sell
|820
|50.00
|110.84
|111.01
|0.00
|1640
|2006.05.11 02:00
|s/l
|820
|50.00
|111.01
|111.01
|0.00
|-7650.77
|523723.96
|1641
|2006.05.11 02:00
|sell
|821
|50.00
|111.08
|111.25
|0.00
|1642
|2006.05.11 02:08
|close
|821
|50.00
|110.98
|111.25
|0.00
|4505.40
|528229.36
|1643
|2006.05.11 02:11
|sell
|822
|50.00
|111.08
|111.25
|0.00
|1644
|2006.05.11 04:00
|s/l
|822
|50.00
|111.25
|111.25
|0.00
|-7638.39
|520590.97
|1645
|2006.05.11 04:00
|sell
|823
|50.00
|111.26
|111.43
|0.00
|1646
|2006.05.11 04:06
|close
|823
|50.00
|111.16
|111.43
|0.00
|4498.12
|525089.09
|1647
|2006.05.11 05:01
|buy
|824
|50.00
|111.15
|110.98
|0.00
|1648
|2006.05.11 05:31
|close
|824
|50.00
|111.27
|110.98
|0.00
|5392.26
|530481.35
|1649
|2006.05.11 05:57
|buy
|825
|50.00
|111.17
|111.00
|0.00
|1650
|2006.05.11 08:15
|close
|825
|50.00
|111.24
|111.00
|0.00
|3146.25
|533627.60
|1651
|2006.05.11 15:53
|buy
|826
|50.00
|110.99
|110.82
|0.00
|1652
|2006.05.11 16:03
|close
|826
|50.00
|111.11
|110.82
|0.00
|5400.05
|539027.65
|1653
|2006.05.11 17:00
|buy
|827
|50.00
|110.69
|110.52
|0.00
|1654
|2006.05.11 18:00
|s/l
|827
|50.00
|110.52
|110.52
|0.00
|-7709.05
|531318.60
|1655
|2006.05.11 22:24
|sell
|828
|50.00
|110.60
|110.77
|0.00
|1656
|2006.05.12 02:00
|close
|828
|50.00
|110.24
|110.77
|0.00
|15601.44
|546920.04
|1657
|2006.05.12 15:04
|sell
|829
|50.00
|109.86
|110.03
|0.00
|1658
|2006.05.12 15:19
|close
|829
|50.00
|109.78
|110.03
|0.00
|3643.55
|550563.59
|1659
|2006.05.12 15:21
|sell
|830
|50.00
|109.86
|110.03
|0.00
|1660
|2006.05.12 15:41
|close
|830
|50.00
|109.76
|110.03
|0.00
|4555.49
|555119.08
|1661
|2006.05.12 15:43
|sell
|831
|50.00
|109.86
|110.03
|0.00
|1662
|2006.05.12 15:46
|close
|831
|50.00
|109.78
|110.03
|0.00
|3643.55
|558762.63
|1663
|2006.05.12 15:54
|sell
|832
|50.00
|109.88
|110.05
|0.00
|1664
|2006.05.12 15:54
|close
|832
|50.00
|109.79
|110.05
|0.00
|4098.73
|562861.36
|1665
|2006.05.12 15:54
|sell
|833
|50.00
|109.96
|110.13
|0.00
|1666
|2006.05.12 15:54
|close
|833
|50.00
|109.75
|110.13
|0.00
|9567.20
|572428.56
|1667
|2006.05.12 15:54
|sell
|834
|50.00
|109.87
|110.04
|0.00
|1668
|2006.05.12 15:54
|close
|834
|50.00
|109.71
|110.04
|0.00
|7291.95
|579720.51
|1669
|2006.05.12 15:58
|sell
|835
|50.00
|109.86
|110.03
|0.00
|1670
|2006.05.12 15:58
|close
|835
|50.00
|109.73
|110.03
|0.00
|5923.70
|585644.21
|1671
|2006.05.12 15:59
|sell
|836
|50.00
|109.95
|110.12
|0.00
|1672
|2006.05.12 15:59
|close
|836
|50.00
|109.86
|110.12
|0.00
|4095.98
|589740.19
|1673
|2006.05.12 15:59
|sell
|837
|50.00
|109.87
|110.04
|0.00
|1674
|2006.05.12 15:59
|close
|837
|50.00
|109.60
|110.04
|0.00
|12317.52
|602057.71
|1675
|2006.05.12 17:00
|sell
|838
|50.00
|110.25
|110.42
|0.00
|1676
|2006.05.12 17:00
|s/l
|838
|50.00
|110.42
|110.42
|0.00
|-7691.61
|594366.10
|1677
|2006.05.12 17:00
|sell
|839
|50.00
|110.49
|110.66
|0.00
|1678
|2006.05.12 17:04
|close
|839
|50.00
|110.33
|110.66
|0.00
|7250.97
|601617.07
|1679
|2006.05.12 17:04
|sell
|840
|50.00
|110.33
|110.50
|0.00
|1680
|2006.05.12 17:13
|close
|840
|50.00
|110.20
|110.50
|0.00
|5898.35
|607515.42
|1681
|2006.05.12 17:23
|sell
|841
|50.00
|110.30
|110.47
|0.00
|1682
|2006.05.12 17:28
|s/l
|841
|50.00
|110.47
|110.47
|0.00
|-7693.70
|599821.72
|1683
|2006.05.12 17:28
|sell
|842
|50.00
|110.46
|110.63
|0.00
|1684
|2006.05.12 18:58
|close
|842
|50.00
|110.32
|110.63
|0.00
|6345.04
|606166.76
|1685
|2006.05.15 04:00
|buy
|843
|50.00
|109.59
|109.42
|0.00
|1686
|2006.05.15 09:08
|close
|843
|50.00
|109.73
|109.42
|0.00
|6379.31
|612546.07
|1687
|2006.05.15 23:05
|sell
|844
|50.00
|110.55
|110.72
|0.00
|1688
|2006.05.15 23:25
|close
|844
|50.00
|110.37
|110.72
|0.00
|8154.39
|620700.46
|1689
|2006.05.16 02:12
|buy
|845
|50.00
|110.60
|110.43
|0.00
|1690
|2006.05.16 02:27
|s/l
|845
|50.00
|110.43
|110.43
|0.00
|-7697.88
|613002.58
|1691
|2006.05.16 02:30
|buy
|846
|50.00
|110.37
|110.20
|0.00
|1692
|2006.05.16 03:02
|close
|846
|50.00
|110.50
|110.20
|0.00
|5882.42
|618885.00
|1693
|2006.05.16 03:45
|buy
|847
|50.00
|110.31
|110.14
|0.00
|1694
|2006.05.16 05:20
|s/l
|847
|50.00
|110.14
|110.14
|0.00
|-7717.45
|611167.55
|1695
|2006.05.16 05:52
|buy
|848
|50.00
|110.06
|109.89
|0.00
|1696
|2006.05.16 08:09
|close
|848
|50.00
|110.27
|109.89
|0.00
|9522.04
|620689.59
|1697
|2006.05.16 13:10
|buy
|849
|50.00
|110.24
|110.07
|0.00
|1698
|2006.05.16 14:31
|s/l
|849
|50.00
|110.07
|110.07
|0.00
|-7725.87
|612963.72
|1699
|2006.05.17 18:00
|sell
|850
|50.00
|109.97
|110.14
|0.00
|1700
|2006.05.17 18:00
|s/l
|850
|50.00
|110.14
|110.14
|0.00
|-7685.35
|605278.37
|1701
|2006.05.17 18:00
|sell
|851
|50.00
|110.58
|110.75
|0.00
|1702
|2006.05.17 18:14
|close
|851
|50.00
|110.45
|110.75
|0.00
|5885.08
|611163.45
|1703
|2006.05.17 18:14
|sell
|852
|50.00
|110.43
|110.60
|0.00
|1704
|2006.05.17 18:39
|s/l
|852
|50.00
|110.60
|110.60
|0.00
|-7683.96
|603479.49
|1705
|2006.05.17 18:39
|sell
|853
|50.00
|110.60
|110.77
|0.00
|1706
|2006.05.17 18:53
|close
|853
|50.00
|110.47
|110.77
|0.00
|5884.09
|609363.58
|1707
|2006.05.17 18:53
|sell
|854
|50.00
|110.46
|110.63
|0.00
|1708
|2006.05.17 18:59
|s/l
|854
|50.00
|110.63
|110.63
|0.00
|-7683.27
|601680.31
|1709
|2006.05.17 18:59
|sell
|855
|50.00
|110.61
|110.78
|0.00
|1710
|2006.05.17 19:00
|close
|855
|50.00
|110.43
|110.78
|0.00
|8149.79
|609830.10
|1711
|2006.05.17 21:00
|sell
|856
|50.00
|110.98
|111.15
|0.00
|1712
|2006.05.18 00:00
|s/l
|856
|50.00
|111.15
|111.15
|0.00
|-9824.76
|600005.34
|1713
|2006.05.18 00:00
|sell
|857
|50.00
|111.16
|111.33
|0.00
|1714
|2006.05.18 00:31
|close
|857
|50.00
|111.02
|111.33
|0.00
|6305.17
|606310.51
|1715
|2006.05.18 03:00
|buy
|858
|50.00
|110.87
|110.70
|0.00
|1716
|2006.05.18 03:25
|s/l
|858
|50.00
|110.70
|110.70
|0.00
|-7678.41
|598632.10
|1717
|2006.05.18 03:38
|buy
|859
|50.00
|110.68
|110.51
|0.00
|1718
|2006.05.18 03:59
|close
|859
|50.00
|110.86
|110.51
|0.00
|8118.35
|606750.45
|1719
|2006.05.18 04:00
|buy
|860
|50.00
|110.64
|110.47
|0.00
|1720
|2006.05.18 08:00
|close
|860
|50.00
|110.80
|110.47
|0.00
|7220.23
|613970.68
|1721
|2006.05.18 08:01
|sell
|861
|50.00
|110.78
|110.95
|0.00
|1722
|2006.05.18 08:49
|close
|861
|50.00
|110.66
|110.95
|0.00
|5421.96
|619392.64
|1723
|2006.05.18 17:06
|buy
|862
|50.00
|110.47
|110.30
|0.00
|1724
|2006.05.18 17:08
|close
|862
|50.00
|110.61
|110.30
|0.00
|6328.54
|625721.18
|1725
|2006.05.18 19:10
|buy
|863
|50.00
|110.78
|110.61
|0.00
|1726
|2006.05.18 21:00
|close
|863
|50.00
|110.88
|110.61
|0.00
|4509.26
|630230.44
|1727
|2006.05.19 02:00
|buy
|864
|50.00
|110.50
|110.33
|0.00
|1728
|2006.05.19 02:07
|close
|864
|50.00
|110.60
|110.33
|0.00
|4520.57
|634751.01
|1729
|2006.05.19 02:37
|buy
|865
|50.00
|110.72
|110.55
|0.00
|1730
|2006.05.19 02:59
|s/l
|865
|50.00
|110.55
|110.55
|0.00
|-7692.31
|627058.70
|1731
|2006.05.19 03:00
|sell
|866
|50.00
|110.77
|110.94
|0.00
|1732
|2006.05.19 05:00
|s/l
|866
|50.00
|110.94
|110.94
|0.00
|-7659.03
|619399.67
|1733
|2006.05.19 12:00
|sell
|867
|50.00
|112.06
|112.23
|0.00
|1734
|2006.05.19 12:11
|close
|867
|50.00
|111.88
|112.23
|0.00
|8044.20
|627443.87
|1735
|2006.05.19 12:11
|sell
|868
|50.00
|111.87
|112.04
|0.00
|1736
|2006.05.19 12:59
|s/l
|868
|50.00
|112.04
|112.04
|0.00
|-7583.87
|619860.00
|1737
|2006.05.19 12:59
|sell
|869
|50.00
|112.06
|112.23
|0.00
|1738
|2006.05.19 13:00
|close
|869
|50.00
|111.79
|112.23
|0.00
|12076.36
|631936.36
|1739
|2006.05.19 13:24
|buy
|870
|50.00
|111.86
|111.69
|0.00
|1740
|2006.05.19 13:32
|close
|870
|50.00
|111.99
|111.69
|0.00
|5804.16
|637740.52
|1741
|2006.05.19 13:46
|buy
|871
|50.00
|111.86
|111.69
|0.00
|1742
|2006.05.19 15:22
|s/l
|871
|50.00
|111.69
|111.69
|0.00
|-7611.71
|630128.81
|1743
|2006.05.19 17:00
|sell
|872
|50.00
|111.89
|112.06
|0.00
|1744
|2006.05.19 17:00
|s/l
|872
|50.00
|112.06
|112.06
|0.00
|-7579.81
|622549.00
|1745
|2006.05.19 17:00
|sell
|873
|50.00
|112.17
|112.34
|0.00
|1746
|2006.05.19 17:28
|close
|873
|50.00
|112.01
|112.34
|0.00
|7142.23
|629691.23
|1747
|2006.05.19 17:33
|sell
|874
|50.00
|111.90
|112.07
|0.00
|1748
|2006.05.19 17:57
|close
|874
|50.00
|111.74
|112.07
|0.00
|7159.48
|636850.71
|1749
|2006.05.19 18:00
|buy
|875
|50.00
|111.80
|111.63
|0.00
|1750
|2006.05.22 01:01
|s/l
|875
|50.00
|111.63
|111.63
|0.00
|-6986.30
|629864.41
|1751
|2006.05.22 06:00
|buy
|876
|50.00
|111.97
|111.80
|0.00
|1752
|2006.05.22 06:24
|close
|876
|50.00
|112.09
|111.80
|0.00
|5352.81
|635217.22
|1753
|2006.05.22 20:05
|buy
|877
|50.00
|111.59
|111.42
|0.00
|1754
|2006.05.22 21:00
|s/l
|877
|50.00
|111.42
|111.42
|0.00
|-7629.47
|627587.75
|1755
|2006.05.23 08:05
|sell
|878
|50.00
|111.25
|111.42
|0.00
|1756
|2006.05.23 08:43
|close
|878
|50.00
|111.07
|111.42
|0.00
|8102.86
|635690.61
|1757
|2006.05.23 13:43
|buy
|879
|50.00
|111.29
|111.12
|0.00
|1758
|2006.05.23 15:30
|close
|879
|50.00
|111.50
|111.12
|0.00
|9417.19
|645107.80
|1759
|2006.05.23 17:00
|buy
|880
|50.00
|111.28
|111.11
|0.00
|1760
|2006.05.23 17:08
|close
|880
|50.00
|111.41
|111.11
|0.00
|5834.31
|650942.11
|1761
|2006.05.23 17:22
|buy
|881
|50.00
|111.28
|111.11
|0.00
|1762
|2006.05.23 22:08
|close
|881
|50.00
|111.61
|111.11
|0.00
|14783.53
|665725.64
|1763
|2006.05.23 23:00
|sell
|882
|50.00
|111.98
|112.15
|0.00
|1764
|2006.05.23 23:24
|close
|882
|50.00
|111.85
|112.15
|0.00
|5811.42
|671537.06
|1765
|2006.05.23 23:58
|sell
|883
|50.00
|111.99
|112.16
|0.00
|1766
|2006.05.24 00:00
|s/l
|883
|50.00
|112.16
|112.16
|0.00
|-8304.95
|663232.11
|1767
|2006.05.24 05:00
|buy
|884
|50.00
|112.15
|111.98
|0.00
|1768
|2006.05.24 07:31
|close
|884
|50.00
|112.38
|111.98
|0.00
|10233.26
|673465.37
|1769
|2006.05.24 08:01
|sell
|885
|50.00
|112.48
|112.65
|0.00
|1770
|2006.05.24 08:20
|close
|885
|50.00
|112.35
|112.65
|0.00
|5785.41
|679250.78
|1771
|2006.05.24 09:00
|buy
|886
|50.00
|112.19
|112.02
|0.00
|1772
|2006.05.24 10:00
|s/l
|886
|50.00
|112.02
|112.02
|0.00
|-7598.78
|671652.00
|1773
|2006.05.26 02:00
|buy
|887
|50.00
|111.64
|111.47
|0.00
|1774
|2006.05.26 03:04
|close
|887
|50.00
|111.75
|111.47
|0.00
|4921.70
|676573.70
|1775
|2006.05.26 04:00
|sell
|888
|50.00
|111.95
|112.12
|0.00
|1776
|2006.05.26 05:10
|s/l
|888
|50.00
|112.12
|112.12
|0.00
|-7579.81
|668993.89
|1777
|2006.05.26 09:14
|buy
|889
|50.00
|112.00
|111.83
|0.00
|1778
|2006.05.26 15:22
|close
|889
|50.00
|112.14
|111.83
|0.00
|6242.20
|675236.09
|1779
|2006.05.29 12:00
|buy
|890
|50.00
|112.22
|112.05
|0.00
|1780
|2006.05.29 16:00
|close
|890
|50.00
|112.38
|112.05
|0.00
|7118.58
|682354.67
|1781
|2006.05.30 04:00
|buy
|891
|50.00
|112.48
|112.31
|0.00
|1782
|2006.05.30 05:00
|s/l
|891
|50.00
|112.31
|112.31
|0.00
|-7573.73
|674780.94
|1783
|2006.05.30 05:00
|buy
|892
|50.00
|112.22
|112.05
|0.00
|1784
|2006.05.30 06:03
|s/l
|892
|50.00
|112.05
|112.05
|0.00
|-7586.57
|667194.37
|1785
|2006.05.30 09:00
|buy
|893
|50.00
|111.78
|111.61
|0.00
|1786
|2006.05.30 10:23
|close
|893
|50.00
|111.84
|111.61
|0.00
|2682.24
|669876.61
|1787
|2006.05.31 19:00
|sell
|894
|50.00
|112.36
|112.53
|0.00
|1788
|2006.05.31 21:00
|s/l
|894
|50.00
|112.53
|112.53
|0.00
|-7544.82
|662331.79
|1789
|2006.06.01 03:00
|sell
|895
|50.00
|112.62
|112.79
|0.00
|1790
|2006.06.01 03:25
|close
|895
|50.00
|112.50
|112.79
|0.00
|5333.18
|667664.97
|1791
|2006.06.01 05:21
|sell
|896
|50.00
|112.65
|112.82
|0.00
|1792
|2006.06.01 10:03
|s/l
|896
|50.00
|112.82
|112.82
|0.00
|-7534.12
|660130.85
|1793
|2006.06.01 17:00
|buy
|897
|50.00
|112.44
|112.27
|0.00
|1794
|2006.06.01 17:27
|close
|897
|50.00
|112.60
|112.27
|0.00
|7104.81
|667235.66
|1795
|2006.06.01 17:27
|buy
|898
|50.00
|112.62
|112.45
|0.00
|1796
|2006.06.01 17:33
|s/l
|898
|50.00
|112.45
|112.45
|0.00
|-7559.59
|659676.07
|1797
|2006.06.01 17:33
|buy
|899
|50.00
|112.46
|112.29
|0.00
|1798
|2006.06.01 19:15
|close
|899
|50.00
|112.57
|112.29
|0.00
|4885.84
|664561.91
|1799
|2006.06.01 19:15
|sell
|900
|50.00
|112.56
|112.73
|0.00
|1800
|2006.06.01 22:09
|s/l
|900
|50.00
|112.73
|112.73
|0.00
|-7540.14
|657021.77
|1801
|2006.06.02 03:00
|sell
|901
|50.00
|112.61
|112.78
|0.00
|1802
|2006.06.02 08:17
|s/l
|901
|50.00
|112.78
|112.78
|0.00
|-7536.80
|649484.97
|1803
|2006.06.02 15:00
|buy
|902
|50.00
|111.90
|111.73
|0.00
|1804
|2006.06.02 16:00
|s/l
|902
|50.00
|111.73
|111.73
|0.00
|-7615.12
|641869.85
|1805
|2006.06.02 18:00
|sell
|903
|50.00
|111.65
|111.82
|0.00
|1806
|2006.06.02 18:05
|close
|903
|50.00
|111.56
|111.82
|0.00
|4033.66
|645903.51
|1807
|2006.06.02 20:55
|sell
|904
|50.00
|111.64
|111.81
|0.00
|1808
|2006.06.05 07:00
|close
|904
|50.00
|111.55
|111.81
|0.00
|3307.59
|649211.10
|1809
|2006.06.05 21:00
|sell
|905
|50.00
|112.05
|112.22
|0.00
|1810
|2006.06.05 23:00
|s/l
|905
|50.00
|112.22
|112.22
|0.00
|-7571.71
|641639.39
|1811
|2006.06.06 03:00
|sell
|906
|50.00
|112.40
|112.57
|0.00
|1812
|2006.06.06 09:00
|close
|906
|50.00
|112.21
|112.57
|0.00
|8466.16
|650105.55
|1813
|2006.06.06 13:00
|sell
|907
|50.00
|112.35
|112.52
|0.00
|1814
|2006.06.06 15:00
|s/l
|907
|50.00
|112.52
|112.52
|0.00
|-7533.46
|642572.09
|1815
|2006.06.06 15:05
|sell
|908
|50.00
|112.84
|113.01
|0.00
|1816
|2006.06.06 16:03
|s/l
|908
|50.00
|113.01
|113.01
|0.00
|-7521.46
|635050.63
|1817
|2006.06.06 22:00
|sell
|909
|50.00
|113.23
|113.40
|0.00
|1818
|2006.06.07 02:04
|close
|909
|50.00
|113.13
|113.40
|0.00
|3693.34
|638743.97
|1819
|2006.06.07 09:02
|sell
|910
|50.00
|113.44
|113.61
|0.00
|1820
|2006.06.07 09:52
|close
|910
|50.00
|113.35
|113.61
|0.00
|3970.03
|642714.00
|1821
|2006.06.07 09:59
|sell
|911
|50.00
|113.49
|113.66
|0.00
|1822
|2006.06.07 10:00
|close
|911
|50.00
|113.27
|113.66
|0.00
|9711.31
|652425.31
|1823
|2006.06.07 18:00
|buy
|912
|50.00
|113.39
|113.22
|0.00
|1824
|2006.06.07 22:08
|close
|912
|50.00
|113.50
|113.22
|0.00
|4845.69
|657271.00
|1825
|2006.06.08 03:00
|sell
|913
|50.00
|113.59
|113.76
|0.00
|1826
|2006.06.08 08:23
|s/l
|913
|50.00
|113.76
|113.76
|0.00
|-7471.87
|649799.13
|1827
|2006.06.08 09:04
|sell
|914
|50.00
|113.87
|114.04
|0.00
|1828
|2006.06.08 11:08
|close
|914
|50.00
|113.76
|114.04
|0.00
|4834.74
|654633.87
|1829
|2006.06.08 15:12
|sell
|915
|50.00
|114.37
|114.54
|0.00
|1830
|2006.06.08 15:13
|close
|915
|50.00
|114.19
|114.54
|0.00
|7881.60
|662515.47
|1831
|2006.06.08 15:15
|sell
|916
|50.00
|114.34
|114.51
|0.00
|1832
|2006.06.08 15:49
|s/l
|916
|50.00
|114.51
|114.51
|0.00
|-7422.29
|655093.18
|1833
|2006.06.08 15:56
|sell
|917
|50.00
|114.36
|114.53
|0.00
|1834
|2006.06.08 16:19
|close
|917
|50.00
|114.23
|114.53
|0.00
|5690.31
|660783.49
|1835
|2006.06.09 15:01
|sell
|918
|50.00
|114.14
|114.31
|0.00
|1836
|2006.06.09 15:17
|close
|918
|50.00
|113.97
|114.31
|0.00
|7458.10
|668241.59
|1837
|2006.06.12 01:14
|sell
|919
|50.00
|114.18
|114.35
|0.00
|1838
|2006.06.12 04:00
|close
|919
|50.00
|114.03
|114.35
|0.00
|6577.14
|674818.73
|1839
|2006.06.12 09:08
|buy
|920
|50.00
|114.06
|113.89
|0.00
|1840
|2006.06.12 09:35
|close
|920
|50.00
|114.15
|113.89
|0.00
|3942.14
|678760.87
|1841
|2006.06.12 12:05
|sell
|921
|50.00
|114.38
|114.55
|0.00
|1842
|2006.06.12 15:00
|close
|921
|50.00
|114.27
|114.55
|0.00
|4813.04
|683573.91
|1843
|2006.06.12 17:11
|sell
|922
|50.00
|114.33
|114.50
|0.00
|1844
|2006.06.12 17:44
|close
|922
|50.00
|114.23
|114.50
|0.00
|4377.17
|687951.08
|1845
|2006.06.12 17:59
|sell
|923
|50.00
|114.39
|114.56
|0.00
|1846
|2006.06.12 18:00
|close
|923
|50.00
|114.20
|114.56
|0.00
|8318.73
|696269.81
|1847
|2006.06.12 18:17
|buy
|924
|50.00
|114.28
|114.11
|0.00
|1848
|2006.06.12 23:00
|close
|924
|50.00
|114.39
|114.11
|0.00
|4808.02
|701077.83
|1849
|2006.06.13 07:05
|sell
|925
|50.00
|114.58
|114.75
|0.00
|1850
|2006.06.13 09:06
|s/l
|925
|50.00
|114.75
|114.75
|0.00
|-7407.40
|693670.43
|1851
|2006.06.13 15:14
|sell
|926
|50.00
|114.75
|114.92
|0.00
|1852
|2006.06.13 15:19
|close
|926
|50.00
|114.66
|114.92
|0.00
|3924.67
|697595.10
|1853
|2006.06.13 18:00
|buy
|927
|50.00
|115.08
|114.91
|0.00
|1854
|2006.06.13 18:29
|close
|927
|50.00
|115.18
|114.91
|0.00
|4341.15
|701936.25
|1855
|2006.06.13 20:00
|sell
|928
|50.00
|115.24
|115.41
|0.00
|1856
|2006.06.13 23:00
|s/l
|928
|50.00
|115.41
|115.41
|0.00
|-7363.77
|694572.48
|1857
|2006.06.13 23:00
|sell
|929
|50.00
|115.41
|115.58
|0.00
|1858
|2006.06.13 23:24
|close
|929
|50.00
|115.32
|115.58
|0.00
|3902.21
|698474.69
|1859
|2006.06.14 15:00
|sell
|930
|50.00
|115.31
|115.48
|0.00
|1860
|2006.06.14 15:04
|close
|930
|50.00
|115.23
|115.48
|0.00
|3471.36
|701946.05
|1861
|2006.06.14 15:06
|sell
|931
|50.00
|115.13
|115.30
|0.00
|1862
|2006.06.14 15:16
|close
|931
|50.00
|115.02
|115.30
|0.00
|4781.66
|706727.71
|1863
|2006.06.14 15:59
|sell
|932
|50.00
|115.36
|115.53
|0.00
|1864
|2006.06.14 16:22
|close
|932
|50.00
|114.79
|115.53
|0.00
|24827.95
|731555.66
|1865
|2006.06.15 03:00
|sell
|933
|50.00
|115.07
|115.24
|0.00
|1866
|2006.06.15 03:11
|close
|933
|50.00
|115.00
|115.24
|0.00
|3043.46
|734599.12
|1867
|2006.06.15 03:12
|sell
|934
|50.00
|114.97
|115.14
|0.00
|1868
|2006.06.15 03:42
|close
|934
|50.00
|114.91
|115.14
|0.00
|2610.74
|737209.86
|1869
|2006.06.15 03:59
|sell
|935
|50.00
|115.08
|115.25
|0.00
|1870
|2006.06.15 04:00
|close
|935
|50.00
|114.90
|115.25
|0.00
|7833.02
|745042.88
|1871
|2006.06.15 06:00
|sell
|936
|50.00
|114.99
|115.16
|0.00
|1872
|2006.06.15 09:00
|close
|936
|50.00
|114.86
|115.16
|0.00
|5658.97
|750701.85
|1873
|2006.06.15 09:00
|buy
|937
|50.00
|114.69
|114.52
|0.00
|1874
|2006.06.15 09:15
|close
|937
|50.00
|114.81
|114.52
|0.00
|5225.92
|755927.77
|1875
|2006.06.15 18:00
|sell
|938
|50.00
|115.05
|115.22
|0.00
|1876
|2006.06.15 21:00
|close
|938
|50.00
|114.97
|115.22
|0.00
|3479.30
|759407.07
|1877
|2006.06.15 23:05
|buy
|939
|50.00
|114.79
|114.62
|0.00
|1878
|2006.06.16 00:14
|close
|939
|50.00
|114.88
|114.62
|0.00
|4546.66
|763953.73
|1879
|2006.06.16 12:00
|sell
|940
|50.00
|114.90
|115.07
|0.00
|1880
|2006.06.16 15:27
|s/l
|940
|50.00
|115.07
|115.07
|0.00
|-7386.17
|756567.56
|1881
|2006.06.16 17:00
|buy
|941
|50.00
|114.99
|114.82
|0.00
|1882
|2006.06.16 17:23
|close
|941
|50.00
|115.07
|114.82
|0.00
|3476.08
|760043.64
|1883
|2006.06.16 17:28
|buy
|942
|50.00
|115.06
|114.89
|0.00
|1884
|2006.06.16 17:43
|close
|942
|50.00
|115.13
|114.89
|0.00
|3040.00
|763083.64
|1885
|2006.06.16 17:59
|buy
|943
|50.00
|114.99
|114.82
|0.00
|1886
|2006.06.16 18:00
|close
|943
|50.00
|115.13
|114.82
|0.00
|6079.96
|769163.60
|1887
|2006.06.19 15:00
|sell
|944
|50.00
|115.66
|115.83
|0.00
|1888
|2006.06.19 17:00
|close
|944
|50.00
|115.48
|115.83
|0.00
|7793.76
|776957.36
|1889
|2006.06.20 04:00
|buy
|945
|50.00
|115.48
|115.31
|0.00
|1890
|2006.06.20 08:00
|s/l
|945
|50.00
|115.31
|115.31
|0.00
|-7389.38
|769567.98
|1891
|2006.06.20 08:00
|buy
|946
|50.00
|115.05
|114.88
|0.00
|1892
|2006.06.20 09:00
|s/l
|946
|50.00
|114.88
|114.88
|0.00
|-7408.05
|762159.93
|1893
|2006.06.20 12:00
|sell
|947
|50.00
|115.26
|115.43
|0.00
|1894
|2006.06.20 12:09
|close
|947
|50.00
|115.19
|115.43
|0.00
|3038.54
|765198.47
|1895
|2006.06.20 12:10
|sell
|948
|50.00
|115.18
|115.35
|0.00
|1896
|2006.06.20 12:52
|close
|948
|50.00
|115.11
|115.35
|0.00
|3040.74
|768239.21
|1897
|2006.06.20 12:53
|sell
|949
|50.00
|115.10
|115.27
|0.00
|1898
|2006.06.20 12:59
|s/l
|949
|50.00
|115.27
|115.27
|0.00
|-7372.72
|760866.49
|1899
|2006.06.20 12:59
|sell
|950
|50.00
|115.27
|115.44
|0.00
|1900
|2006.06.20 13:00
|close
|950
|50.00
|115.12
|115.44
|0.00
|6515.01
|767381.50
|1901
|2006.06.20 13:00
|buy
|951
|50.00
|115.12
|114.95
|0.00
|1902
|2006.06.20 15:00
|s/l
|951
|50.00
|114.95
|114.95
|0.00
|-7406.12
|759975.38
|1903
|2006.06.20 15:00
|buy
|952
|50.00
|114.79
|114.62
|0.00
|1904
|2006.06.20 15:11
|close
|952
|50.00
|114.88
|114.62
|0.00
|3917.01
|763892.39
|1905
|2006.06.20 15:11
|buy
|953
|50.00
|114.90
|114.73
|0.00
|1906
|2006.06.20 17:44
|close
|953
|50.00
|114.98
|114.73
|0.00
|3478.87
|767371.26
|1907
|2006.06.20 20:00
|buy
|954
|50.00
|114.77
|114.60
|0.00
|1908
|2006.06.20 20:20
|close
|954
|50.00
|114.86
|114.60
|0.00
|3917.81
|771289.07
|1909
|2006.06.20 20:59
|buy
|955
|50.00
|114.77
|114.60
|0.00
|1910
|2006.06.20 22:00
|close
|955
|50.00
|114.87
|114.60
|0.00
|4352.75
|775641.82
|1911
|2006.06.22 15:01
|sell
|956
|50.00
|115.68
|115.85
|0.00
|1912
|2006.06.22 16:00
|s/l
|956
|50.00
|115.85
|115.85
|0.00
|-7335.80
|768306.02
|1913
|2006.06.22 19:00
|sell
|957
|50.00
|116.23
|116.40
|0.00
|1914
|2006.06.22 19:31
|close
|957
|50.00
|116.13
|116.40
|0.00
|4305.66
|772611.68
|1915
|2006.06.23 03:02
|sell
|958
|50.00
|116.11
|116.28
|0.00
|1916
|2006.06.23 06:13
|close
|958
|50.00
|116.05
|116.28
|0.00
|2585.17
|775196.85
|1917
|2006.06.26 13:00
|buy
|959
|50.00
|116.12
|115.95
|0.00
|1918
|2006.06.26 13:28
|close
|959
|50.00
|116.19
|115.95
|0.00
|3012.41
|778209.26
|1919
|2006.06.26 13:28
|buy
|960
|50.00
|116.26
|116.09
|0.00
|1920
|2006.06.26 13:58
|close
|960
|50.00
|116.34
|116.09
|0.00
|3438.20
|781647.46
|1921
|2006.06.26 13:59
|buy
|961
|50.00
|116.17
|116.00
|0.00
|1922
|2006.06.26 14:00
|close
|961
|50.00
|116.35
|116.00
|0.00
|7735.22
|789382.68
|1923
|2006.06.27 08:00
|sell
|962
|50.00
|116.23
|116.40
|0.00
|1924
|2006.06.27 12:00
|s/l
|962
|50.00
|116.40
|116.40
|0.00
|-7301.78
|782080.90
|1925
|2006.06.27 15:00
|buy
|963
|50.00
|116.27
|116.10
|0.00
|1926
|2006.06.27 16:00
|s/l
|963
|50.00
|116.10
|116.10
|0.00
|-7321.27
|774759.63
|1927
|2006.06.27 18:29
|sell
|964
|50.00
|116.25
|116.42
|0.00
|1928
|2006.06.28 01:16
|s/l
|964
|50.00
|116.42
|116.42
|0.00
|-8027.65
|766731.98
|1929
|2006.06.28 06:00
|sell
|965
|50.00
|116.14
|116.31
|0.00
|1930
|2006.06.28 08:02
|s/l
|965
|50.00
|116.31
|116.31
|0.00
|-7308.05
|759423.93
|1931
|2006.06.28 12:05
|buy
|966
|50.00
|116.30
|116.13
|0.00
|1932
|2006.06.28 17:50
|close
|966
|50.00
|116.38
|116.13
|0.00
|3437.07
|762861.00
|1933
|2006.06.29 03:00
|sell
|967
|50.00
|116.46
|116.63
|0.00
|1934
|2006.06.29 04:59
|s/l
|967
|50.00
|116.63
|116.63
|0.00
|-7288.00
|755573.00
|1935
|2006.06.29 15:01
|buy
|968
|50.00
|116.41
|116.24
|0.00
|1936
|2006.06.29 16:00
|s/l
|968
|50.00
|116.24
|116.24
|0.00
|-7315.60
|748257.40
|1937
|2006.06.29 21:00
|buy
|969
|50.00
|115.04
|114.87
|0.00
|1938
|2006.06.29 21:10
|close
|969
|50.00
|115.13
|114.87
|0.00
|3908.51
|752165.91
|1939
|2006.06.29 21:10
|buy
|970
|50.00
|115.14
|114.97
|0.00
|1940
|2006.06.29 21:23
|s/l
|970
|50.00
|114.97
|114.97
|0.00
|-7393.23
|744772.68
|1941
|2006.06.29 21:23
|buy
|971
|50.00
|114.99
|114.82
|0.00
|1942
|2006.06.29 21:51
|close
|971
|50.00
|115.07
|114.82
|0.00
|3476.13
|748248.81
|1943
|2006.06.29 21:51
|buy
|972
|50.00
|115.08
|114.91
|0.00
|1944
|2006.06.29 22:13
|close
|972
|50.00
|115.17
|114.91
|0.00
|3907.37
|752156.18
|1945
|2006.06.29 23:07
|sell
|973
|50.00
|115.15
|115.32
|0.00
|1946
|2006.06.29 23:18
|close
|973
|50.00
|115.08
|115.32
|0.00
|3041.43
|755197.61
|1947
|2006.06.29 23:31
|sell
|974
|50.00
|115.15
|115.32
|0.00
|1948
|2006.06.29 23:59
|close
|974
|50.00
|115.08
|115.32
|0.00
|3041.43
|758239.04
|1949
|2006.06.29 23:59
|sell
|975
|50.00
|115.17
|115.34
|0.00
|1950
|2006.06.30 00:00
|close
|975
|50.00
|115.06
|115.34
|0.00
|4053.57
|762292.61
|1951
|2006.06.30 04:00
|buy
|976
|50.00
|114.97
|114.80
|0.00
|1952
|2006.06.30 06:00
|close
|976
|50.00
|115.04
|114.80
|0.00
|3042.55
|765335.16
|1953
|2006.06.30 09:04
|sell
|977
|50.00
|114.72
|114.89
|0.00
|1954
|2006.06.30 09:25
|close
|977
|50.00
|114.63
|114.89
|0.00
|3925.73
|769260.89
|1955
|2006.06.30 09:46
|sell
|978
|50.00
|114.72
|114.89
|0.00
|1956
|2006.06.30 12:00
|close
|978
|50.00
|114.58
|114.89
|0.00
|6109.38
|775370.27
|1957
|2006.06.30 15:14
|buy
|979
|50.00
|114.26
|114.09
|0.00
|1958
|2006.06.30 15:23
|close
|979
|50.00
|114.36
|114.09
|0.00
|4372.28
|779742.55
|1959
|2006.06.30 15:57
|buy
|980
|50.00
|114.26
|114.09
|0.00
|1960
|2006.06.30 15:59
|close
|980
|50.00
|114.37
|114.09
|0.00
|4808.95
|784551.50
|1961
|2006.06.30 18:00
|sell
|981
|50.00
|114.50
|114.67
|0.00
|1962
|2006.06.30 20:04
|close
|981
|50.00
|114.42
|114.67
|0.00
|3495.83
|788047.33
|1963
|2006.07.03 03:00
|sell
|982
|50.00
|114.41
|114.58
|0.00
|1964
|2006.07.03 04:00
|s/l
|982
|50.00
|114.58
|114.58
|0.00
|-7412.58
|780634.75
|1965
|2006.07.03 04:00
|sell
|983
|50.00
|114.65
|114.82
|0.00
|1966
|2006.07.03 05:02
|close
|983
|50.00
|114.59
|114.82
|0.00
|2618.11
|783252.86
|1967
|2006.07.03 15:13
|sell
|984
|50.00
|114.78
|114.95
|0.00
|1968
|2006.07.03 17:11
|close
|984
|50.00
|114.66
|114.95
|0.00
|5232.84
|788485.70
|1969
|2006.07.03 17:13
|buy
|985
|50.00
|114.75
|114.58
|0.00
|1970
|2006.07.03 17:17
|close
|985
|50.00
|114.84
|114.58
|0.00
|3918.50
|792404.20
|1971
|2006.07.03 17:59
|buy
|986
|50.00
|114.71
|114.54
|0.00
|1972
|2006.07.03 18:00
|close
|986
|50.00
|114.91
|114.54
|0.00
|8702.62
|801106.82
|1973
|2006.07.04 23:00
|sell
|987
|50.00
|114.80
|114.97
|0.00
|1974
|2006.07.05 01:00
|s/l
|987
|50.00
|114.97
|114.97
|0.00
|-8110.74
|792996.08
|1975
|2006.07.05 01:12
|sell
|988
|50.00
|115.16
|115.33
|0.00
|1976
|2006.07.05 03:00
|close
|988
|50.00
|115.00
|115.33
|0.00
|6956.52
|799952.60
|1977
|2006.07.05 06:00
|buy
|989
|50.00
|114.84
|114.67
|0.00
|1978
|2006.07.05 08:01
|s/l
|989
|50.00
|114.67
|114.67
|0.00
|-7413.87
|792538.73
|1979
|2006.07.05 15:00
|sell
|990
|50.00
|115.10
|115.27
|0.00
|1980
|2006.07.05 16:00
|s/l
|990
|50.00
|115.27
|115.27
|0.00
|-7363.77
|785174.96
|1981
|2006.07.05 17:00
|sell
|991
|50.00
|115.69
|115.86
|0.00
|1982
|2006.07.06 01:00
|close
|991
|50.00
|115.59
|115.86
|0.00
|2146.15
|787321.11
|1983
|2006.07.06 04:59
|buy
|992
|50.00
|115.48
|115.31
|0.00
|1984
|2006.07.06 07:00
|close
|992
|50.00
|115.58
|115.31
|0.00
|4326.09
|791647.20
|1985
|2006.07.07 15:00
|buy
|993
|50.00
|114.16
|113.99
|0.00
|1986
|2006.07.07 15:32
|s/l
|993
|50.00
|113.99
|113.99
|0.00
|-7457.45
|784189.75
|1987
|2006.07.07 15:32
|buy
|994
|50.00
|114.00
|113.83
|0.00
|1988
|2006.07.07 15:59
|close
|994
|50.00
|114.13
|113.83
|0.00
|5695.26
|789885.01
|1989
|2006.07.07 17:00
|buy
|995
|50.00
|113.98
|113.81
|0.00
|1990
|2006.07.07 17:35
|close
|995
|50.00
|114.05
|113.81
|0.00
|3068.87
|792953.88
|1991
|2006.07.07 21:00
|sell
|996
|50.00
|114.00
|114.17
|0.00
|1992
|2006.07.10 00:00
|close
|996
|50.00
|113.90
|114.17
|0.00
|3663.44
|796617.32
|1993
|2006.07.10 07:00
|buy
|997
|50.00
|113.63
|113.46
|0.00
|1994
|2006.07.10 10:24
|s/l
|997
|50.00
|113.46
|113.46
|0.00
|-7491.63
|789125.69
|1995
|2006.07.10 12:00
|sell
|998
|50.00
|113.73
|113.90
|0.00
|1996
|2006.07.10 14:31
|s/l
|998
|50.00
|113.90
|113.90
|0.00
|-7461.37
|781664.32
|1997
|2006.07.10 23:00
|sell
|999
|50.00
|114.31
|114.48
|0.00
|1998
|2006.07.11 03:00
|close
|999
|50.00
|114.18
|114.48
|0.00
|4966.00
|786630.32
|1999
|2006.07.11 03:12
|buy
|1000
|50.00
|114.12
|113.95
|0.00
|2000
|2006.07.11 05:00
|s/l
|1000
|50.00
|113.95
|113.95
|0.00
|-7460.72
|779169.60
|2001
|2006.07.11 18:00
|buy
|1001
|50.00
|114.16
|113.99
|0.00
|2002
|2006.07.11 18:37
|close
|1001
|50.00
|114.28
|113.99
|0.00
|5250.29
|784419.89
|2003
|2006.07.11 21:00
|buy
|1002
|50.00
|114.15
|113.98
|0.00
|2004
|2006.07.11 22:16
|close
|1002
|50.00
|114.20
|113.98
|0.00
|2189.26
|786609.15
|2005
|2006.07.12 04:00
|sell
|1003
|50.00
|114.41
|114.58
|0.00
|2006
|2006.07.12 06:00
|close
|1003
|50.00
|114.36
|114.58
|0.00
|2186.08
|788795.23
|2007
|2006.07.12 09:59
|buy
|1004
|50.00
|114.29
|114.12
|0.00
|2008
|2006.07.12 10:00
|close
|1004
|50.00
|114.54
|114.12
|0.00
|10913.26
|799708.49
|2009
|2006.07.12 12:00
|sell
|1005
|50.00
|114.81
|114.98
|0.00
|2010
|2006.07.12 14:00
|s/l
|1005
|50.00
|114.98
|114.98
|0.00
|-7379.11
|792329.38
|2011
|2006.07.13 18:00
|sell
|1006
|50.00
|115.45
|115.62
|0.00
|2012
|2006.07.13 18:04
|close
|1006
|50.00
|115.38
|115.62
|0.00
|3033.32
|795362.70
|2013
|2006.07.14 13:00
|sell
|1007
|50.00
|115.86
|116.03
|0.00
|2014
|2006.07.14 13:11
|close
|1007
|50.00
|115.80
|116.03
|0.00
|2590.73
|797953.43
|2015
|2006.07.14 13:16
|sell
|1008
|50.00
|115.86
|116.03
|0.00
|2016
|2006.07.14 15:00
|s/l
|1008
|50.00
|116.03
|116.03
|0.00
|-7325.06
|790628.37
|2017
|2006.07.14 20:00
|buy
|1009
|50.00
|116.19
|116.02
|0.00
|2018
|2006.07.17 00:00
|close
|1009
|50.00
|116.38
|116.02
|0.00
|8792.38
|799420.75
|2019
|2006.07.17 01:00
|buy
|1010
|50.00
|116.26
|116.09
|0.00
|2020
|2006.07.17 05:33
|close
|1010
|50.00
|116.35
|116.09
|0.00
|3867.67
|803288.42
|2021
|2006.07.17 19:00
|sell
|1011
|50.00
|117.18
|117.35
|0.00
|2022
|2006.07.18 01:02
|close
|1011
|50.00
|117.09
|117.35
|0.00
|3116.72
|806405.14
|2023
|2006.07.18 02:00
|buy
|1012
|50.00
|116.95
|116.78
|0.00
|2024
|2006.07.18 03:55
|close
|1012
|50.00
|117.04
|116.78
|0.00
|3844.84
|810249.98
|2025
|2006.07.18 04:56
|buy
|1013
|50.00
|116.91
|116.74
|0.00
|2026
|2006.07.18 06:00
|close
|1013
|50.00
|117.00
|116.74
|0.00
|3846.18
|814096.16
|2027
|2006.07.19 15:00
|sell
|1014
|50.00
|117.82
|117.99
|0.00
|2028
|2006.07.19 15:32
|close
|1014
|50.00
|117.74
|117.99
|0.00
|3397.25
|817493.41
|2029
|2006.07.19 15:34
|sell
|1015
|50.00
|117.78
|117.95
|0.00
|2030
|2006.07.19 15:43
|close
|1015
|50.00
|117.70
|117.95
|0.00
|3398.41
|820891.82
|2031
|2006.07.19 15:59
|sell
|1016
|50.00
|117.81
|117.98
|0.00
|2032
|2006.07.19 16:00
|close
|1016
|50.00
|117.72
|117.98
|0.00
|3822.63
|824714.45
|2033
|2006.07.19 19:00
|buy
|1017
|50.00
|116.78
|116.61
|0.00
|2034
|2006.07.20 01:10
|close
|1017
|50.00
|116.87
|116.61
|0.00
|5738.96
|830453.41
|2035
|2006.07.20 13:10
|buy
|1018
|50.00
|116.71
|116.54
|0.00
|2036
|2006.07.20 14:00
|close
|1018
|50.00
|116.83
|116.54
|0.00
|5135.75
|835589.16
|2037
|2006.07.20 15:27
|sell
|1019
|50.00
|116.92
|117.09
|0.00
|2038
|2006.07.20 15:56
|close
|1019
|50.00
|116.85
|117.09
|0.00
|2995.21
|838584.37
|2039
|2006.07.20 17:00
|buy
|1020
|50.00
|116.76
|116.59
|0.00
|2040
|2006.07.20 17:21
|close
|1020
|50.00
|116.84
|116.59
|0.00
|3423.49
|842007.86
|2041
|2006.07.20 19:00
|sell
|1021
|50.00
|116.88
|117.05
|0.00
|2042
|2006.07.20 23:00
|s/l
|1021
|50.00
|117.05
|117.05
|0.00
|-7261.85
|834746.01
|2043
|2006.07.20 23:18
|sell
|1022
|50.00
|117.02
|117.19
|0.00
|2044
|2006.07.21 03:00
|close
|1022
|50.00
|116.95
|117.19
|0.00
|2266.09
|837012.10
|2045
|2006.07.21 12:00
|sell
|1023
|50.00
|116.12
|116.29
|0.00
|2046
|2006.07.21 12:23
|close
|1023
|50.00
|116.05
|116.29
|0.00
|3015.99
|840028.09
|2047
|2006.07.21 13:15
|buy
|1024
|50.00
|116.08
|115.91
|0.00
|2048
|2006.07.21 15:00
|s/l
|1024
|50.00
|115.91
|115.91
|0.00
|-7333.90
|832694.19
|2049
|2006.07.21 18:00
|sell
|1025
|50.00
|116.35
|116.52
|0.00
|2050
|2006.07.21 20:00
|close
|1025
|50.00
|116.30
|116.52
|0.00
|2149.60
|834843.79
|2051
|2006.07.24 03:00
|sell
|1026
|50.00
|116.53
|116.70
|0.00
|2052
|2006.07.24 09:00
|close
|1026
|50.00
|116.45
|116.70
|0.00
|3434.90
|838278.69
|2053
|2006.07.24 09:00
|sell
|1027
|50.00
|116.65
|116.82
|0.00
|2054
|2006.07.24 10:26
|s/l
|1027
|50.00
|116.82
|116.82
|0.00
|-7276.15
|831002.54
|2055
|2006.07.25 17:00
|sell
|1028
|50.00
|116.86
|117.03
|0.00
|2056
|2006.07.25 18:00
|s/l
|1028
|50.00
|117.03
|117.03
|0.00
|-7245.14
|823757.40
|2057
|2006.07.25 18:00
|sell
|1029
|50.00
|117.30
|117.47
|0.00
|2058
|2006.07.25 20:32
|close
|1029
|50.00
|117.25
|117.47
|0.00
|2132.05
|825889.45
|2059
|2006.07.25 21:00
|buy
|1030
|50.00
|117.20
|117.03
|0.00
|2060
|2006.07.26 03:53
|s/l
|1030
|50.00
|117.03
|117.03
|0.00
|-6634.22
|819255.23
|2061
|2006.07.26 17:12
|sell
|1031
|50.00
|116.87
|117.04
|0.00
|2062
|2006.07.26 19:01
|close
|1031
|50.00
|116.73
|117.04
|0.00
|5996.90
|825252.13
|2063
|2006.07.26 21:00
|buy
|1032
|50.00
|116.30
|116.13
|0.00
|2064
|2006.07.27 00:00
|close
|1032
|50.00
|116.38
|116.13
|0.00
|5325.57
|830577.70
|2065
|2006.07.27 08:00
|buy
|1033
|50.00
|116.10
|115.93
|0.00
|2066
|2006.07.27 10:02
|s/l
|1033
|50.00
|115.93
|115.93
|0.00
|-7332.64
|823245.06
|2067
|2006.07.28 03:00
|sell
|1034
|50.00
|115.95
|116.12
|0.00
|2068
|2006.07.28 03:37
|close
|1034
|50.00
|115.86
|116.12
|0.00
|3884.02
|827129.08
|2069
|2006.07.28 06:20
|buy
|1035
|50.00
|115.60
|115.43
|0.00
|2070
|2006.07.28 08:00
|s/l
|1035
|50.00
|115.43
|115.43
|0.00
|-7365.04
|819764.04
|2071
|2006.07.28 13:00
|sell
|1036
|50.00
|115.66
|115.83
|0.00
|2072
|2006.07.28 16:00
|close
|1036
|50.00
|115.04
|115.83
|0.00
|26947.31
|846711.35
|2073
|2006.07.31 06:00
|buy
|1037
|50.00
|114.39
|114.22
|0.00
|2074
|2006.07.31 10:03
|close
|1037
|50.00
|114.47
|114.22
|0.00
|3494.30
|850205.65
|2075
|2006.08.01 03:42
|sell
|1038
|50.00
|114.66
|114.83
|0.00
|2076
|2006.08.01 15:00
|s/l
|1038
|50.00
|114.83
|114.83
|0.00
|-7397.09
|842808.56
|2077
|2006.08.01 15:00
|sell
|1039
|50.00
|115.07
|115.24
|0.00
|2078
|2006.08.01 15:36
|close
|1039
|50.00
|114.96
|115.24
|0.00
|4784.27
|847592.83
|2079
|2006.08.01 15:39
|sell
|1040
|50.00
|114.99
|115.16
|0.00
|2080
|2006.08.01 16:01
|s/l
|1040
|50.00
|115.16
|115.16
|0.00
|-7379.75
|840213.08
|2081
|2006.08.01 17:00
|sell
|1041
|50.00
|115.16
|115.33
|0.00
|2082
|2006.08.01 17:31
|close
|1041
|50.00
|115.07
|115.33
|0.00
|3910.69
|844123.77
|2083
|2006.08.01 17:33
|sell
|1042
|50.00
|115.11
|115.28
|0.00
|2084
|2006.08.01 17:41
|close
|1042
|50.00
|115.03
|115.28
|0.00
|3477.35
|847601.12
|2085
|2006.08.01 17:59
|sell
|1043
|50.00
|115.16
|115.33
|0.00
|2086
|2006.08.01 18:00
|close
|1043
|50.00
|114.98
|115.33
|0.00
|7827.49
|855428.61
|2087
|2006.08.02 02:04
|buy
|1044
|50.00
|114.42
|114.25
|0.00
|2088
|2006.08.02 03:00
|close
|1044
|50.00
|114.48
|114.25
|0.00
|2620.62
|858049.23
|2089
|2006.08.02 05:00
|buy
|1045
|50.00
|114.26
|114.09
|0.00
|2090
|2006.08.02 07:00
|close
|1045
|50.00
|114.35
|114.09
|0.00
|3935.31
|861984.54
|2091
|2006.08.03 03:00
|sell
|1046
|50.00
|114.75
|114.92
|0.00
|2092
|2006.08.03 11:00
|s/l
|1046
|50.00
|114.92
|114.92
|0.00
|-7392.59
|854591.95
|2093
|2006.08.03 18:00
|sell
|1047
|50.00
|115.26
|115.43
|0.00
|2094
|2006.08.03 18:31
|close
|1047
|50.00
|115.16
|115.43
|0.00
|4341.57
|858933.52
|2095
|2006.08.03 18:59
|sell
|1048
|50.00
|115.27
|115.44
|0.00
|2096
|2006.08.03 19:02
|close
|1048
|50.00
|115.12
|115.44
|0.00
|6515.01
|865448.53
|2097
|2006.08.03 19:04
|buy
|1049
|50.00
|115.06
|114.89
|0.00
|2098
|2006.08.04 02:00
|close
|1049
|50.00
|115.18
|114.89
|0.00
|5839.04
|871287.57
|2099
|2006.08.04 15:00
|buy
|1050
|50.00
|114.98
|114.81
|0.00
|2100
|2006.08.04 15:25
|s/l
|1050
|50.00
|114.81
|114.81
|0.00
|-7422.29
|863865.28
|2101
|2006.08.04 15:25
|buy
|1051
|50.00
|114.54
|114.37
|0.00
|2102
|2006.08.04 16:00
|s/l
|1051
|50.00
|114.37
|114.37
|0.00
|-7437.87
|856427.41
|2103
|2006.08.04 21:00
|sell
|1052
|50.00
|114.36
|114.53
|0.00
|2104
|2006.08.07 00:00
|close
|1052
|50.00
|114.24
|114.53
|0.00
|4525.63
|860953.04
|2105
|2006.08.07 03:00
|sell
|1053
|50.00
|114.34
|114.51
|0.00
|2106
|2006.08.07 06:00
|s/l
|1053
|50.00
|114.51
|114.51
|0.00
|-7421.63
|853531.41
|2107
|2006.08.07 13:01
|buy
|1054
|50.00
|114.84
|114.67
|0.00
|2108
|2006.08.07 13:12
|close
|1054
|50.00
|114.91
|114.67
|0.00
|3046.02
|856577.43
|2109
|2006.08.07 13:13
|buy
|1055
|50.00
|114.95
|114.78
|0.00
|2110
|2006.08.07 20:00
|close
|1055
|50.00
|115.07
|114.78
|0.00
|5214.22
|861791.65
|2111
|2006.08.07 20:07
|sell
|1056
|50.00
|115.04
|115.21
|0.00
|2112
|2006.08.08 00:00
|s/l
|1056
|50.00
|115.21
|115.21
|0.00
|-8103.05
|853688.60
|2113
|2006.08.08 01:03
|buy
|1057
|50.00
|115.15
|114.98
|0.00
|2114
|2006.08.08 03:02
|s/l
|1057
|50.00
|114.98
|114.98
|0.00
|-7393.24
|846295.36
|2115
|2006.08.08 03:02
|buy
|1058
|50.00
|114.99
|114.82
|0.00
|2116
|2006.08.08 05:00
|close
|1058
|50.00
|115.15
|114.82
|0.00
|6947.47
|853242.83
|2117
|2006.08.08 13:15
|buy
|1059
|50.00
|115.04
|114.87
|0.00
|2118
|2006.08.08 21:02
|s/l
|1059
|50.00
|114.87
|114.87
|0.00
|-7400.96
|845841.87
|2119
|2006.08.08 21:59
|buy
|1060
|50.00
|114.96
|114.79
|0.00
|2120
|2006.08.08 22:00
|close
|1060
|50.00
|115.07
|114.79
|0.00
|4779.69
|850621.56
|2121
|2006.08.08 22:08
|sell
|1061
|50.00
|115.10
|115.27
|0.00
|2122
|2006.08.08 23:00
|s/l
|1061
|50.00
|115.27
|115.27
|0.00
|-7370.79
|843250.77
|2123
|2006.08.09 01:00
|sell
|1062
|50.00
|115.73
|115.90
|0.00
|2124
|2006.08.09 01:08
|close
|1062
|50.00
|115.65
|115.90
|0.00
|3458.83
|846709.60
|2125
|2006.08.09 01:08
|sell
|1063
|50.00
|115.62
|115.79
|0.00
|2126
|2006.08.09 01:12
|close
|1063
|50.00
|115.53
|115.79
|0.00
|3895.21
|850604.81
|2127
|2006.08.09 01:12
|sell
|1064
|50.00
|115.51
|115.68
|0.00
|2128
|2006.08.09 01:59
|s/l
|1064
|50.00
|115.68
|115.68
|0.00
|-7345.32
|843259.49
|2129
|2006.08.09 01:59
|sell
|1065
|50.00
|115.70
|115.87
|0.00
|2130
|2006.08.09 02:00
|close
|1065
|50.00
|115.59
|115.87
|0.00
|4758.21
|848017.70
|2131
|2006.08.09 02:21
|buy
|1066
|50.00
|115.63
|115.46
|0.00
|2132
|2006.08.09 08:00
|s/l
|1066
|50.00
|115.46
|115.46
|0.00
|-7366.32
|840651.38
|2133
|2006.08.09 08:00
|buy
|1067
|50.00
|115.39
|115.22
|0.00
|2134
|2006.08.09 09:00
|s/l
|1067
|50.00
|115.22
|115.22
|0.00
|-7377.83
|833273.55
|2135
|2006.08.09 12:06
|sell
|1068
|50.00
|115.18
|115.35
|0.00
|2136
|2006.08.09 12:34
|close
|1068
|50.00
|115.05
|115.35
|0.00
|5649.78
|838923.33
|2137
|2006.08.10 12:13
|sell
|1069
|50.00
|114.98
|115.15
|0.00
|2138
|2006.08.10 13:00
|close
|1069
|50.00
|114.90
|115.15
|0.00
|3481.41
|842404.74
|2139
|2006.08.10 15:00
|sell
|1070
|50.00
|114.85
|115.02
|0.00
|2140
|2006.08.10 16:00
|s/l
|1070
|50.00
|115.02
|115.02
|0.00
|-7389.37
|835015.37
|2141
|2006.08.10 17:00
|sell
|1071
|50.00
|115.40
|115.57
|0.00
|2142
|2006.08.10 18:00
|s/l
|1071
|50.00
|115.57
|115.57
|0.00
|-7354.21
|827661.16
|2143
|2006.08.11 02:00
|sell
|1072
|50.00
|115.38
|115.55
|0.00
|2144
|2006.08.11 02:18
|close
|1072
|50.00
|115.29
|115.55
|0.00
|3903.23
|831564.39
|2145
|2006.08.11 15:00
|sell
|1073
|50.00
|116.12
|116.29
|0.00
|2146
|2006.08.11 15:11
|s/l
|1073
|50.00
|116.29
|116.29
|0.00
|-7308.68
|824255.71
|2147
|2006.08.11 15:11
|sell
|1074
|50.00
|116.28
|116.45
|0.00
|2148
|2006.08.11 15:17
|close
|1074
|50.00
|116.22
|116.45
|0.00
|2581.39
|826837.10
|2149
|2006.08.11 15:17
|sell
|1075
|50.00
|116.25
|116.42
|0.00
|2150
|2006.08.11 15:20
|close
|1075
|50.00
|116.19
|116.42
|0.00
|2582.06
|829419.16
|2151
|2006.08.11 15:22
|sell
|1076
|50.00
|116.23
|116.40
|0.00
|2152
|2006.08.11 15:28
|close
|1076
|50.00
|116.17
|116.40
|0.00
|2582.57
|832001.73
|2153
|2006.08.11 15:59
|sell
|1077
|50.00
|116.23
|116.40
|0.00
|2154
|2006.08.11 16:00
|close
|1077
|50.00
|115.99
|116.40
|0.00
|10345.72
|842347.45
|2155
|2006.08.15 00:00
|buy
|1078
|50.00
|116.63
|116.46
|0.00
|2156
|2006.08.15 07:23
|s/l
|1078
|50.00
|116.46
|116.46
|0.00
|-7298.64
|835048.81
|2157
|2006.08.15 15:00
|buy
|1079
|50.00
|116.27
|116.10
|0.00
|2158
|2006.08.15 15:00
|close
|1079
|50.00
|116.38
|116.10
|0.00
|4725.90
|839774.71
|2159
|2006.08.15 15:00
|buy
|1080
|50.00
|116.39
|116.22
|0.00
|2160
|2006.08.15 15:00
|s/l
|1080
|50.00
|116.22
|116.22
|0.00
|-7319.38
|832455.33
|2161
|2006.08.15 15:00
|buy
|1081
|50.00
|116.15
|115.98
|0.00
|2162
|2006.08.15 16:00
|s/l
|1081
|50.00
|115.98
|115.98
|0.00
|-7332.64
|825122.69
|2163
|2006.08.16 01:00
|buy
|1082
|50.00
|115.98
|115.81
|0.00
|2164
|2006.08.16 03:00
|close
|1082
|50.00
|116.06
|115.81
|0.00
|3446.43
|828569.12
|2165
|2006.08.16 03:03
|sell
|1083
|50.00
|116.03
|116.20
|0.00
|2166
|2006.08.16 13:00
|s/l
|1083
|50.00
|116.20
|116.20
|0.00
|-7313.71
|821255.41
|2167
|2006.08.16 15:00
|buy
|1084
|50.00
|115.80
|115.63
|0.00
|2168
|2006.08.16 21:00
|close
|1084
|50.00
|115.88
|115.63
|0.00
|3451.78
|824707.19
|2169
|2006.08.17 04:00
|buy
|1085
|50.00
|115.62
|115.45
|0.00
|2170
|2006.08.17 06:00
|close
|1085
|50.00
|115.69
|115.45
|0.00
|3025.50
|827732.69
|2171
|2006.08.17 20:00
|sell
|1086
|50.00
|116.11
|116.28
|0.00
|2172
|2006.08.17 20:52
|close
|1086
|50.00
|116.03
|116.28
|0.00
|3447.32
|831180.01
|2173
|2006.08.17 20:53
|sell
|1087
|50.00
|116.00
|116.17
|0.00
|2174
|2006.08.17 22:44
|close
|1087
|50.00
|115.94
|116.17
|0.00
|2587.62
|833767.63
|2175
|2006.08.18 00:48
|buy
|1088
|50.00
|115.92
|115.75
|0.00
|2176
|2006.08.18 00:59
|close
|1088
|50.00
|116.04
|115.75
|0.00
|5170.63
|838938.26
|2177
|2006.08.18 12:00
|buy
|1089
|50.00
|115.57
|115.40
|0.00
|2178
|2006.08.18 12:49
|close
|1089
|50.00
|115.67
|115.40
|0.00
|4322.56
|843260.82
|2179
|2006.08.18 12:49
|buy
|1090
|50.00
|115.67
|115.50
|0.00
|2180
|2006.08.18 12:55
|close
|1090
|50.00
|115.76
|115.50
|0.00
|3887.35
|847148.17
|2181
|2006.08.18 12:55
|buy
|1091
|50.00
|115.78
|115.61
|0.00
|2182
|2006.08.18 12:59
|s/l
|1091
|50.00
|115.61
|115.61
|0.00
|-7356.76
|839791.41
|2183
|2006.08.18 12:59
|buy
|1092
|50.00
|115.56
|115.39
|0.00
|2184
|2006.08.18 13:00
|close
|1092
|50.00
|115.77
|115.39
|0.00
|9069.56
|848860.97
|2185
|2006.08.18 13:01
|sell
|1093
|50.00
|115.76
|115.93
|0.00
|2186
|2006.08.18 14:21
|s/l
|1093
|50.00
|115.93
|115.93
|0.00
|-7331.37
|841529.60
|2187
|2006.08.18 19:07
|sell
|1094
|50.00
|115.86
|116.03
|0.00
|2188
|2006.08.21 00:05
|close
|1094
|50.00
|115.76
|116.03
|0.00
|3592.90
|845122.50
|2189
|2006.08.21 08:06
|sell
|1095
|50.00
|115.68
|115.85
|0.00
|2190
|2006.08.21 10:00
|close
|1095
|50.00
|115.54
|115.85
|0.00
|6058.65
|851181.15
|2191
|2006.08.21 17:00
|sell
|1096
|50.00
|115.84
|116.01
|0.00
|2192
|2006.08.22 01:05
|s/l
|1096
|50.00
|116.01
|116.01
|0.00
|-8052.82
|843128.33
|2193
|2006.08.22 02:04
|sell
|1097
|50.00
|116.07
|116.24
|0.00
|2194
|2006.08.22 10:00
|s/l
|1097
|50.00
|116.24
|116.24
|0.00
|-7308.06
|835820.27
|2195
|2006.08.22 12:37
|buy
|1098
|50.00
|116.17
|116.00
|0.00
|2196
|2006.08.22 12:59
|close
|1098
|50.00
|116.27
|116.00
|0.00
|4300.34
|840120.61
|2197
|2006.08.22 13:07
|buy
|1099
|50.00
|116.12
|115.95
|0.00
|2198
|2006.08.22 14:00
|close
|1099
|50.00
|116.21
|115.95
|0.00
|3872.30
|843992.91
|2199
|2006.08.22 20:00
|sell
|1100
|50.00
|116.81
|116.98
|0.00
|2200
|2006.08.22 20:16
|close
|1100
|50.00
|116.75
|116.98
|0.00
|2569.34
|846562.25
|2201
|2006.08.22 20:16
|sell
|1101
|50.00
|116.73
|116.90
|0.00
|2202
|2006.08.22 20:38
|close
|1101
|50.00
|116.67
|116.90
|0.00
|2571.29
|849133.54
|2203
|2006.08.22 20:59
|sell
|1102
|50.00
|116.83
|117.00
|0.00
|2204
|2006.08.22 21:00
|close
|1102
|50.00
|116.63
|117.00
|0.00
|8574.10
|857707.64
|2205
|2006.08.23 07:04
|sell
|1103
|50.00
|116.42
|116.59
|0.00
|2206
|2006.08.23 09:00
|close
|1103
|50.00
|116.26
|116.59
|0.00
|6881.22
|864588.86
|2207
|2006.08.23 17:00
|sell
|1104
|50.00
|116.50
|116.67
|0.00
|2208
|2006.08.23 19:25
|close
|1104
|50.00
|116.41
|116.67
|0.00
|3865.67
|868454.53
|2209
|2006.08.24 13:01
|buy
|1105
|50.00
|116.31
|116.14
|0.00
|2210
|2006.08.24 17:58
|close
|1105
|50.00
|116.39
|116.14
|0.00
|3436.66
|871891.19
|2211
|2006.08.24 17:58
|sell
|1106
|50.00
|116.38
|116.55
|0.00
|2212
|2006.08.24 19:12
|s/l
|1106
|50.00
|116.55
|116.55
|0.00
|-7293.01
|864598.18
|2213
|2006.08.25 02:01
|sell
|1107
|50.00
|116.67
|116.84
|0.00
|2214
|2006.08.25 04:00
|close
|1107
|50.00
|116.57
|116.84
|0.00
|4289.06
|868887.24
|2215
|2006.08.25 09:00
|sell
|1108
|50.00
|117.19
|117.36
|0.00
|2216
|2006.08.25 15:01
|s/l
|1108
|50.00
|117.36
|117.36
|0.00
|-7242.06
|861645.18
|2217
|2006.08.25 17:00
|sell
|1109
|50.00
|117.29
|117.46
|0.00
|2218
|2006.08.25 17:07
|close
|1109
|50.00
|117.19
|117.46
|0.00
|4266.61
|865911.79
|2219
|2006.08.29 07:00
|buy
|1110
|50.00
|116.77
|116.60
|0.00
|2220
|2006.08.29 08:03
|close
|1110
|50.00
|116.83
|116.60
|0.00
|2567.83
|868479.62
|2221
|2006.08.29 17:00
|sell
|1111
|50.00
|116.89
|117.06
|0.00
|2222
|2006.08.29 21:00
|close
|1111
|50.00
|116.54
|117.06
|0.00
|15016.42
|883496.04
|2223
|2006.08.31 02:00
|sell
|1112
|50.00
|117.21
|117.38
|0.00
|2224
|2006.08.31 06:00
|s/l
|1112
|50.00
|117.38
|117.38
|0.00
|-7237.74
|876258.30
|2225
|2006.08.31 15:00
|buy
|1113
|50.00
|117.02
|116.85
|0.00
|2226
|2006.08.31 15:25
|close
|1113
|50.00
|117.10
|116.85
|0.00
|3415.82
|879674.12
|2227
|2006.09.01 18:00
|buy
|1114
|50.00
|117.22
|117.05
|0.00
|2228
|2006.09.04 00:00
|s/l
|1114
|50.00
|117.05
|117.05
|0.00
|-6639.81
|873034.31
|2229
|2006.09.05 03:00
|buy
|1115
|50.00
|115.84
|115.67
|0.00
|2230
|2006.09.05 05:00
|close
|1115
|50.00
|115.96
|115.67
|0.00
|5174.17
|878208.48
|2231
|2006.09.05 09:00
|buy
|1116
|50.00
|115.84
|115.67
|0.00
|2232
|2006.09.05 10:00
|s/l
|1116
|50.00
|115.67
|115.67
|0.00
|-7349.13
|870859.35
|2233
|2006.09.05 19:00
|buy
|1117
|50.00
|115.95
|115.78
|0.00
|2234
|2006.09.05 19:21
|close
|1117
|50.00
|116.02
|115.78
|0.00
|3016.56
|873875.91
|2235
|2006.09.05 19:59
|buy
|1118
|50.00
|115.97
|115.80
|0.00
|2236
|2006.09.05 23:00
|close
|1118
|50.00
|116.06
|115.80
|0.00
|3877.30
|877753.21
|2237
|2006.09.05 23:07
|sell
|1119
|50.00
|116.04
|116.21
|0.00
|2238
|2006.09.06 01:00
|s/l
|1119
|50.00
|116.21
|116.21
|0.00
|-8040.21
|869713.00
|2239
|2006.09.06 02:00
|buy
|1120
|50.00
|116.04
|115.87
|0.00
|2240
|2006.09.06 02:38
|close
|1120
|50.00
|116.14
|115.87
|0.00
|4305.27
|874018.27
|2241
|2006.09.06 02:59
|buy
|1121
|50.00
|116.04
|115.87
|0.00
|2242
|2006.09.06 03:00
|close
|1121
|50.00
|116.17
|115.87
|0.00
|5595.17
|879613.44
|2243
|2006.09.06 15:00
|buy
|1122
|50.00
|116.55
|116.38
|0.00
|2244
|2006.09.06 15:36
|close
|1122
|50.00
|116.62
|116.38
|0.00
|3001.37
|882614.81
|2245
|2006.09.06 21:00
|buy
|1123
|50.00
|116.60
|116.43
|0.00
|2246
|2006.09.07 03:00
|close
|1123
|50.00
|116.72
|116.43
|0.00
|7028.98
|889643.79
|2247
|2006.09.07 17:12
|sell
|1124
|50.00
|116.57
|116.74
|0.00
|2248
|2006.09.07 17:59
|close
|1124
|50.00
|116.45
|116.74
|0.00
|5152.43
|894796.22
|2249
|2006.09.08 15:00
|sell
|1125
|50.00
|116.76
|116.93
|0.00
|2250
|2006.09.08 18:00
|s/l
|1125
|50.00
|116.93
|116.93
|0.00
|-7269.30
|887526.92
|2251
|2006.09.11 02:53
|buy
|1126
|50.00
|116.76
|116.59
|0.00
|2252
|2006.09.11 08:00
|close
|1126
|50.00
|116.89
|116.59
|0.00
|5560.76
|893087.68
|2253
|2006.09.11 09:00
|sell
|1127
|50.00
|117.10
|117.27
|0.00
|2254
|2006.09.11 10:51
|s/l
|1127
|50.00
|117.27
|117.27
|0.00
|-7248.23
|885839.45
|2255
|2006.09.13 04:00
|sell
|1128
|50.00
|117.94
|118.11
|0.00
|2256
|2006.09.13 09:00
|close
|1128
|50.00
|117.75
|118.11
|0.00
|8067.90
|893907.35
|2257
|2006.09.14 00:00
|buy
|1129
|50.00
|117.48
|117.31
|0.00
|2258
|2006.09.14 09:00
|close
|1129
|50.00
|117.62
|117.31
|0.00
|5951.49
|899858.84
|2259
|2006.09.14 13:00
|buy
|1130
|50.00
|117.66
|117.49
|0.00
|2260
|2006.09.14 14:00
|s/l
|1130
|50.00
|117.49
|117.49
|0.00
|-7234.66
|892624.18
|2261
|2006.09.14 17:00
|buy
|1131
|50.00
|117.42
|117.25
|0.00
|2262
|2006.09.14 18:00
|close
|1131
|50.00
|117.50
|117.25
|0.00
|3404.19
|896028.37
|2263
|2006.09.15 15:15
|buy
|1132
|50.00
|117.44
|117.27
|0.00
|2264
|2006.09.15 15:20
|close
|1132
|50.00
|117.56
|117.27
|0.00
|5103.67
|901132.04
|2265
|2006.09.15 18:03
|sell
|1133
|50.00
|117.67
|117.84
|0.00
|2266
|2006.09.15 19:00
|s/l
|1133
|50.00
|117.84
|117.84
|0.00
|-7203.39
|893928.65
|2267
|2006.09.15 20:13
|buy
|1134
|50.00
|117.89
|117.72
|0.00
|2268
|2006.09.15 21:00
|s/l
|1134
|50.00
|117.72
|117.72
|0.00
|-7224.82
|886703.83
|2269
|2006.09.15 22:01
|buy
|1135
|50.00
|117.55
|117.38
|0.00
|2270
|2006.09.15 22:07
|close
|1135
|50.00
|117.61
|117.38
|0.00
|2550.83
|889254.66
|2271
|2006.09.15 22:27
|buy
|1136
|50.00
|117.55
|117.38
|0.00
|2272
|2006.09.18 00:00
|s/l
|1136
|50.00
|117.38
|117.38
|0.00
|-6619.97
|882634.69
|2273
|2006.09.18 00:00
|sell
|1137
|50.00
|117.54
|117.71
|0.00
|2274
|2006.09.18 01:00
|s/l
|1137
|50.00
|117.71
|117.71
|0.00
|-7218.07
|875416.62
|2275
|2006.09.18 01:00
|sell
|1138
|50.00
|117.74
|117.91
|0.00
|2276
|2006.09.18 01:27
|s/l
|1138
|50.00
|117.91
|117.91
|0.00
|-7207.05
|868209.57
|2277
|2006.09.18 01:27
|sell
|1139
|50.00
|117.92
|118.09
|0.00
|2278
|2006.09.18 01:59
|close
|1139
|50.00
|117.75
|118.09
|0.00
|7218.61
|875428.18
|2279
|2006.09.18 02:00
|sell
|1140
|50.00
|117.97
|118.14
|0.00
|2280
|2006.09.18 02:01
|close
|1140
|50.00
|117.89
|118.14
|0.00
|3392.99
|878821.17
|2281
|2006.09.18 02:01
|sell
|1141
|50.00
|117.90
|118.07
|0.00
|2282
|2006.09.18 02:04
|close
|1141
|50.00
|117.82
|118.07
|0.00
|3395.01
|882216.18
|2283
|2006.09.18 02:08
|sell
|1142
|50.00
|117.90
|118.07
|0.00
|2284
|2006.09.18 02:52
|close
|1142
|50.00
|117.83
|118.07
|0.00
|2970.55
|885186.73
|2285
|2006.09.18 02:59
|sell
|1143
|50.00
|118.04
|118.21
|0.00
|2286
|2006.09.18 03:00
|close
|1143
|50.00
|117.90
|118.21
|0.00
|5937.35
|891124.08
|2287
|2006.09.18 08:00
|sell
|1144
|50.00
|118.01
|118.18
|0.00
|2288
|2006.09.18 08:11
|close
|1144
|50.00
|117.93
|118.18
|0.00
|3391.78
|894515.86
|2289
|2006.09.18 08:19
|sell
|1145
|50.00
|118.04
|118.21
|0.00
|2290
|2006.09.18 08:19
|close
|1145
|50.00
|117.96
|118.21
|0.00
|3390.88
|897906.74
|2291
|2006.09.18 08:19
|sell
|1146
|50.00
|118.06
|118.23
|0.00
|2292
|2006.09.18 08:28
|close
|1146
|50.00
|117.97
|118.23
|0.00
|3814.56
|901721.30
|2293
|2006.09.18 08:32
|sell
|1147
|50.00
|118.03
|118.20
|0.00
|2294
|2006.09.18 08:59
|close
|1147
|50.00
|117.95
|118.20
|0.00
|3391.20
|905112.50
|2295
|2006.09.18 08:59
|sell
|1148
|50.00
|118.01
|118.18
|0.00
|2296
|2006.09.18 09:17
|close
|1148
|50.00
|117.92
|118.18
|0.00
|3816.15
|908928.65
|2297
|2006.09.18 09:20
|buy
|1149
|50.00
|117.92
|117.75
|0.00
|2298
|2006.09.18 11:01
|close
|1149
|50.00
|118.01
|117.75
|0.00
|3813.24
|912741.89
|2299
|2006.09.18 12:00
|sell
|1150
|50.00
|118.18
|118.35
|0.00
|2300
|2006.09.18 15:00
|close
|1150
|50.00
|118.03
|118.35
|0.00
|6354.33
|919096.22
|2301
|2006.09.18 15:00
|buy
|1151
|50.00
|118.03
|117.86
|0.00
|2302
|2006.09.18 15:12
|close
|1151
|50.00
|118.16
|117.86
|0.00
|5501.08
|924597.30
|2303
|2006.09.18 19:00
|buy
|1152
|50.00
|117.95
|117.78
|0.00
|2304
|2006.09.18 19:19
|close
|1152
|50.00
|118.05
|117.78
|0.00
|4235.61
|928832.91
|2305
|2006.09.18 19:59
|buy
|1153
|50.00
|117.95
|117.78
|0.00
|2306
|2006.09.18 20:06
|close
|1153
|50.00
|118.06
|117.78
|0.00
|4658.54
|933491.45
|2307
|2006.09.19 12:00
|buy
|1154
|50.00
|117.56
|117.39
|0.00
|2308
|2006.09.19 15:00
|s/l
|1154
|50.00
|117.39
|117.39
|0.00
|-7255.66
|926235.79
|2309
|2006.09.19 18:00
|sell
|1155
|50.00
|117.56
|117.73
|0.00
|2310
|2006.09.19 19:00
|s/l
|1155
|50.00
|117.73
|117.73
|0.00
|-7218.68
|919017.11
|2311
|2006.09.19 23:00
|sell
|1156
|50.00
|117.74
|117.91
|0.00
|2312
|2006.09.20 00:26
|close
|1156
|50.00
|117.64
|117.91
|0.00
|3523.66
|922540.77
|2313
|2006.09.21 21:00
|buy
|1157
|50.00
|116.38
|116.21
|0.00
|2314
|2006.09.22 09:00
|close
|1157
|50.00
|116.52
|116.21
|0.00
|6636.88
|929177.65
|2315
|2006.09.25 01:01
|sell
|1158
|50.00
|116.55
|116.72
|0.00
|2316
|2006.09.25 01:47
|close
|1158
|50.00
|116.46
|116.72
|0.00
|3863.99
|933041.64
|2317
|2006.09.25 04:44
|buy
|1159
|50.00
|116.41
|116.24
|0.00
|2318
|2006.09.25 04:53
|close
|1159
|50.00
|116.50
|116.24
|0.00
|3862.66
|936904.30
|2319
|2006.09.25 04:59
|buy
|1160
|50.00
|116.43
|116.26
|0.00
|2320
|2006.09.25 09:13
|s/l
|1160
|50.00
|116.26
|116.26
|0.00
|-7312.46
|929591.84
|2321
|2006.09.26 04:05
|buy
|1161
|50.00
|116.29
|116.12
|0.00
|2322
|2006.09.26 04:10
|close
|1161
|50.00
|116.38
|116.12
|0.00
|3866.64
|933458.48
|2323
|2006.09.26 09:39
|buy
|1162
|50.00
|116.40
|116.23
|0.00
|2324
|2006.09.26 11:14
|close
|1162
|50.00
|116.49
|116.23
|0.00
|3862.99
|937321.47
|2325
|2006.09.26 17:11
|sell
|1163
|50.00
|116.77
|116.94
|0.00
|2326
|2006.09.26 17:25
|s/l
|1163
|50.00
|116.94
|116.94
|0.00
|-7268.68
|930052.79
|2327
|2006.09.26 17:25
|sell
|1164
|50.00
|116.92
|117.09
|0.00
|2328
|2006.09.26 17:45
|s/l
|1164
|50.00
|117.09
|117.09
|0.00
|-7256.90
|922795.89
|2329
|2006.09.26 17:45
|sell
|1165
|50.00
|117.11
|117.28
|0.00
|2330
|2006.09.26 17:59
|close
|1165
|50.00
|117.04
|117.28
|0.00
|2990.43
|925786.32
|2331
|2006.09.27 12:21
|sell
|1166
|50.00
|117.24
|117.41
|0.00
|2332
|2006.09.27 13:31
|s/l
|1166
|50.00
|117.41
|117.41
|0.00
|-7239.59
|918546.73
|2333
|2006.09.27 15:30
|buy
|1167
|50.00
|117.19
|117.02
|0.00
|2334
|2006.09.27 15:36
|close
|1167
|50.00
|117.29
|117.02
|0.00
|4262.94
|922809.67
|2335
|2006.09.27 21:55
|buy
|1168
|50.00
|117.46
|117.29
|0.00
|2336
|2006.09.27 22:33
|close
|1168
|50.00
|117.52
|117.29
|0.00
|2552.76
|925362.43
|2337
|2006.09.27 23:02
|buy
|1169
|50.00
|117.47
|117.30
|0.00
|2338
|2006.09.28 07:40
|close
|1169
|50.00
|117.53
|117.30
|0.00
|4441.04
|929803.47
|2339
|2006.09.28 12:10
|buy
|1170
|50.00
|117.47
|117.30
|0.00
|2340
|2006.09.28 12:10
|close
|1170
|50.00
|117.56
|117.30
|0.00
|3827.83
|933631.30
|2341
|2006.09.28 12:10
|buy
|1171
|50.00
|117.47
|117.30
|0.00
|2342
|2006.09.28 12:11
|close
|1171
|50.00
|117.61
|117.30
|0.00
|5951.87
|939583.17
|2343
|2006.09.28 12:11
|buy
|1172
|50.00
|117.47
|117.30
|0.00
|2344
|2006.09.28 12:11
|close
|1172
|50.00
|117.62
|117.30
|0.00
|6376.47
|945959.64
|2345
|2006.09.28 12:24
|buy
|1173
|50.00
|117.47
|117.30
|0.00
|2346
|2006.09.28 12:32
|close
|1173
|50.00
|117.56
|117.30
|0.00
|3827.83
|949787.47