Strategy Tester Report
cci-pivot trader jpy

SymbolUSDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 2005.08.11 00:00 - 2006.09.29 00:00 (2005.08.11 - 2006.09.29)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=50; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.7; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=15; StopLevel=0; EnableTrailingStop=false; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled="00,01,04,06"; GMT=10; MagicNumber=123000;
Bars in test14200Ticks modelled991517Modelling quality90.00%
Initial deposit500.00
Total net profit949287.47Gross profit2635062.24Gross loss-1685774.77
Profit factor1.56Expected payoff809.28
Absolute drawdown42.05Maximal drawdown50032.16 (5.74%)Relative drawdown38.33% (1877.40)
Total trades1173Short positions (won %)604 (67.88%)Long positions (won %)569 (73.46%)
Profit trades (% of total)828 (70.59%)Loss trades (% of total)345 (29.41%)
Largestprofit trade26947.31loss trade-9846.82
Averageprofit trade3182.44loss trade-4886.30
Maximumconsecutive wins (profit in money)16 (8815.43)consecutive losses (loss in money)5 (-1142.13)
Maximalconsecutive profit (count of wins)70739.11 (10)consecutive loss (count of losses)-29958.75 (4)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.08.11 04:00buy10.20110.35110.180.00
22005.08.11 04:24close10.20110.46110.180.0019.92519.92
32005.08.11 15:00buy20.20110.35110.180.00
42005.08.11 16:00s/l20.20110.18110.180.00-30.89489.03
52005.08.12 09:00buy30.20109.62109.450.00
62005.08.12 11:00s/l30.20109.45109.450.00-31.08457.95
72005.08.12 15:00sell40.20109.78109.950.00
82005.08.12 15:28close40.20109.70109.950.0014.59472.54
92005.08.12 15:28sell50.20109.69109.860.00
102005.08.12 15:44close50.20109.61109.860.0014.60487.14
112005.08.12 15:44sell60.20109.62109.790.00
122005.08.12 15:46close60.20109.55109.790.0012.78499.92
132005.08.12 15:59sell70.20109.80109.970.00
142005.08.12 16:00close70.20109.50109.970.0054.79554.71
152005.08.15 13:00sell80.20109.59109.760.00
162005.08.15 15:03close80.20109.49109.760.0018.27572.98
172005.08.16 12:01sell90.20109.29109.460.00
182005.08.16 18:00s/l90.20109.46109.460.00-31.04541.94
192005.08.17 03:00buy100.20109.52109.350.00
202005.08.17 08:00close100.20109.66109.350.0025.53567.47
212005.08.17 09:00sell110.20109.91110.080.00
222005.08.17 09:18s/l110.20110.08110.080.00-30.88536.59
232005.08.17 09:19sell120.20110.08110.250.00
242005.08.17 09:35close120.20109.94110.250.0025.47562.06
252005.08.17 13:00buy130.20109.79109.620.00
262005.08.17 17:00s/l130.20109.62109.620.00-31.02531.04
272005.08.18 02:12sell140.20109.98110.150.00
282005.08.18 03:13s/l140.20110.15110.150.00-30.87500.17
292005.08.18 04:03sell150.20110.21110.380.00
302005.08.18 04:15close150.20110.12110.380.0016.35516.52
312005.08.18 04:59sell160.20110.29110.460.00
322005.08.18 05:00close160.20110.04110.460.0045.44561.96
332005.08.18 05:01buy170.20110.03109.860.00
342005.08.18 06:14close170.20110.12109.860.0016.35578.31
352005.08.18 09:00buy180.20110.09109.920.00
362005.08.18 11:00close180.20110.18109.920.0016.34594.65
372005.08.18 12:00sell190.20110.29110.460.00
382005.08.18 14:20s/l190.20110.46110.460.00-30.78563.87
392005.08.19 15:11sell200.20110.58110.750.00
402005.08.19 15:33close200.20110.52110.750.0010.86574.73
412005.08.19 17:00sell210.20110.69110.860.00
422005.08.19 19:00close210.20110.41110.860.0050.72625.45
432005.08.22 09:00buy220.20110.04109.870.00
442005.08.22 10:00s/l220.20109.87109.870.00-30.95594.50
452005.08.22 20:59sell230.20109.81109.980.00
462005.08.22 21:00close230.20109.71109.980.0018.23612.73
472005.08.22 21:32buy240.20109.66109.490.00
482005.08.22 23:00close240.20109.77109.490.0020.04632.77
492005.08.23 04:00sell250.20109.85110.020.00
502005.08.23 08:00s/l250.20110.02110.020.00-30.90601.87
512005.08.23 09:00buy260.20109.94109.770.00
522005.08.23 09:10close260.20110.02109.770.0014.54616.41
532005.08.23 15:00sell270.20110.13110.300.00
542005.08.23 15:36close270.20110.05110.300.0014.54630.95
552005.08.23 15:59sell280.20110.12110.290.00
562005.08.23 16:00close280.20110.01110.290.0020.00650.95
572005.08.23 18:18buy290.20109.84109.670.00
582005.08.24 00:10close290.20109.93109.670.0018.89669.84
592005.08.24 03:03sell300.20110.22110.390.00
602005.08.24 04:00s/l300.20110.39110.390.00-30.79639.05
612005.08.24 04:00sell310.20110.43110.600.00
622005.08.24 04:09close310.20110.35110.600.0014.50653.55
632005.08.24 04:14sell320.20110.43110.600.00
642005.08.24 06:00s/l320.20110.60110.600.00-30.74622.81
652005.08.24 15:00buy330.20110.20110.030.00
662005.08.24 16:15close330.20110.29110.030.0016.32639.13
672005.08.24 17:12sell340.20110.36110.530.00
682005.08.24 18:17close340.20110.27110.530.0016.32655.45
692005.08.24 19:04buy350.20110.15109.980.00
702005.08.25 00:00close350.20110.24109.980.0023.88679.33
712005.08.25 02:00sell360.20110.37110.540.00
722005.08.25 02:28close360.20110.31110.540.0010.88690.21
732005.08.25 02:59sell370.20110.42110.590.00
742005.08.25 03:00close370.20110.26110.590.0029.02719.23
752005.08.25 08:03buy380.30109.86109.690.00
762005.08.25 10:01close380.30109.96109.690.0027.28746.51
772005.08.25 19:53buy390.30109.93109.760.00
782005.08.25 22:00close390.30110.05109.760.0032.71779.22
792005.08.25 22:02sell400.30110.07110.240.00
802005.08.26 02:00s/l400.30110.24110.240.00-50.59728.63
812005.08.26 02:00sell410.30110.31110.480.00
822005.08.26 02:10close410.30110.24110.480.0019.05747.68
832005.08.26 03:03buy420.30110.21110.040.00
842005.08.26 03:36close420.30110.32110.040.0029.91777.59
852005.08.26 06:00buy430.30110.09109.920.00
862005.08.26 10:00s/l430.30109.92109.920.00-46.47731.12
872005.08.26 15:05buy440.30109.55109.380.00
882005.08.26 15:50close440.30109.66109.380.0030.09761.21
892005.08.26 17:15sell450.30109.73109.900.00
902005.08.26 20:00s/l450.30109.90109.900.00-46.39714.82
912005.08.29 02:00buy460.30109.89109.720.00
922005.08.29 02:09close460.30109.95109.720.0016.37731.19
932005.08.29 02:59buy470.30109.89109.720.00
942005.08.29 03:00close470.30110.03109.720.0038.17769.36
952005.08.29 03:09sell480.30110.08110.250.00
962005.08.29 04:00s/l480.30110.25110.250.00-46.24723.12
972005.08.29 04:00sell490.30110.28110.450.00
982005.08.29 07:00s/l490.30110.45110.450.00-46.18676.94
992005.08.29 09:00buy500.20110.24110.070.00
1002005.08.29 11:00close500.20110.35110.070.0019.94696.88
1012005.08.30 13:00sell510.20111.50111.670.00
1022005.08.30 16:00close510.20111.40111.670.0017.95714.83
1032005.08.30 20:22buy520.30111.36111.190.00
1042005.08.31 02:00close520.30111.45111.190.0028.01742.84
1052005.08.31 03:42buy530.30111.28111.110.00
1062005.08.31 03:59close530.30111.43111.110.0040.38783.22
1072005.08.31 04:06buy540.30111.29111.120.00
1082005.08.31 09:00close540.30111.37111.120.0021.55804.77
1092005.08.31 15:00buy550.30111.44111.270.00
1102005.08.31 15:06close550.30111.52111.270.0021.52826.29
1112005.08.31 15:09buy560.30111.47111.300.00
1122005.08.31 15:30close560.30111.55111.300.0021.52847.81
1132005.08.31 15:57buy570.30111.48111.310.00
1142005.08.31 15:57close570.30111.55111.310.0018.83866.64
1152005.08.31 15:57buy580.30111.46111.290.00
1162005.08.31 17:00s/l580.30111.29111.290.00-45.89820.75
1172005.08.31 20:00buy590.30110.65110.480.00
1182005.08.31 21:17close590.30110.73110.480.0021.68842.43
1192005.09.01 12:07buy600.30110.67110.500.00
1202005.09.01 12:35s/l600.30110.50110.500.00-46.15796.28
1212005.09.01 12:35buy610.30110.52110.350.00
1222005.09.01 13:44close610.30110.61110.350.0024.41820.69
1232005.09.01 15:47sell620.30110.52110.690.00
1242005.09.01 16:00close620.30110.40110.690.0032.61853.30
1252005.09.02 03:23buy630.30109.86109.690.00
1262005.09.02 04:57close630.30109.95109.690.0024.56877.86
1272005.09.02 08:28buy640.30109.76109.590.00
1282005.09.02 08:33close640.30109.84109.590.0021.85899.71
1292005.09.02 08:45buy650.30109.78109.610.00
1302005.09.02 09:33s/l650.30109.61109.610.00-46.53853.18
1312005.09.02 18:45sell660.30109.76109.930.00
1322005.09.02 20:12close660.30109.67109.930.0024.62877.80
1332005.09.02 22:59sell670.30109.81109.980.00
1342005.09.05 01:38close670.30109.72109.980.0020.25898.05
1352005.09.05 08:05buy680.30109.13108.960.00
1362005.09.05 08:27close680.30109.22108.960.0024.72922.77
1372005.09.06 00:28sell690.30109.32109.490.00
1382005.09.06 02:10s/l690.30109.49109.490.00-46.56876.21
1392005.09.06 09:54sell700.30109.76109.930.00
1402005.09.06 10:08close700.30109.65109.930.0030.10906.31
1412005.09.07 04:00sell710.30109.77109.940.00
1422005.09.07 05:16s/l710.30109.94109.940.00-46.39859.92
1432005.09.07 09:00buy720.30109.72109.550.00
1442005.09.07 11:00close720.30109.91109.550.0051.86911.78
1452005.09.07 13:32buy730.30109.84109.670.00
1462005.09.07 13:37close730.30109.92109.670.0021.83933.61
1472005.09.07 21:00sell740.30110.22110.390.00
1482005.09.07 21:14close740.30110.12110.390.0027.24960.85
1492005.09.07 21:59sell750.30110.23110.400.00
1502005.09.07 22:00close750.30110.06110.400.0046.341007.19
1512005.09.08 15:00buy760.40110.29110.120.00
1522005.09.08 15:23close760.40110.42110.120.0047.091054.28
1532005.09.08 17:01sell770.40110.55110.720.00
1542005.09.08 18:00close770.40110.46110.720.0032.591086.87
1552005.09.09 02:59buy780.40110.47110.300.00
1562005.09.09 03:00close780.40110.67110.300.0072.291159.16
1572005.09.09 03:00sell790.40110.68110.850.00
1582005.09.09 03:39close790.40110.59110.850.0032.551191.71
1592005.09.09 03:59sell800.40110.68110.850.00
1602005.09.09 04:00close800.40110.56110.850.0043.421235.13
1612005.09.09 04:01buy810.40110.49110.320.00
1622005.09.09 06:00close810.40110.58110.320.0032.561267.69
1632005.09.09 09:10buy820.40110.47110.300.00
1642005.09.09 10:09close820.40110.57110.300.0036.181303.87
1652005.09.09 12:00buy830.50110.61110.440.00
1662005.09.09 14:00s/l830.50110.44110.440.00-76.981226.89
1672005.09.09 19:00sell840.40109.79109.960.00
1682005.09.12 00:03close840.40109.26109.960.00188.221415.11
1692005.09.12 02:01buy850.50109.23109.060.00
1702005.09.12 03:00close850.50109.47109.060.00109.621524.73
1712005.09.12 03:01sell860.50109.50109.670.00
1722005.09.12 03:12close860.50109.39109.670.0050.281575.01
1732005.09.12 03:59sell870.60109.48109.650.00
1742005.09.12 05:00s/l870.60109.65109.650.00-93.031481.98
1752005.09.13 01:00buy880.50110.28110.110.00
1762005.09.13 03:00close880.50110.37110.110.0040.771522.75
1772005.09.13 03:00sell890.50110.39110.560.00
1782005.09.13 03:15close890.50110.30110.560.0040.801563.55
1792005.09.13 03:59sell900.50110.41110.580.00
1802005.09.13 04:00close900.50110.28110.580.0058.941622.49
1812005.09.14 08:00sell910.60110.66110.830.00
1822005.09.14 08:31close910.60110.56110.830.0054.271676.76
1832005.09.14 08:40sell920.60110.64110.810.00
1842005.09.14 09:36close920.60110.56110.810.0043.421720.18
1852005.09.14 13:00buy930.60110.24110.070.00
1862005.09.14 14:00s/l930.60110.07110.070.00-92.721627.46
1872005.09.15 01:00sell940.60110.46110.630.00
1882005.09.15 03:12s/l940.60110.63110.630.00-92.201535.26
1892005.09.15 09:59sell950.50110.66110.830.00
1902005.09.15 10:00close950.50110.47110.830.0085.991621.25
1912005.09.15 12:11buy960.60110.29110.120.00
1922005.09.15 16:08close960.60110.39110.120.0054.351675.60
1932005.09.16 07:06buy970.60110.49110.320.00
1942005.09.16 07:31close970.60110.58110.320.0048.831724.43
1952005.09.16 17:00sell980.60111.30111.470.00
1962005.09.16 19:02s/l980.60111.47111.470.00-91.501632.93
1972005.09.16 20:00buy990.60111.38111.210.00
1982005.09.19 00:00close990.60111.50111.210.0072.121705.05
1992005.09.19 07:00buy1000.60111.36111.190.00
2002005.09.19 07:05close1000.60111.45111.190.0048.461753.51
2012005.09.19 07:59buy1010.60111.37111.200.00
2022005.09.19 08:00close1010.60111.66111.200.00155.831909.34
2032005.09.19 08:00sell1020.70111.64111.810.00
2042005.09.19 10:07close1020.70111.54111.810.0062.751972.09
2052005.09.20 09:00buy1030.70111.30111.130.00
2062005.09.20 10:49close1030.70111.39111.130.0056.562028.65
2072005.09.20 15:00sell1040.70111.50111.670.00
2082005.09.20 15:43close1040.70111.41111.670.0056.552085.20
2092005.09.21 02:00buy1050.70111.86111.690.00
2102005.09.21 02:15close1050.70111.96111.690.0062.522147.72
2112005.09.21 15:06sell1060.80111.22111.390.00
2122005.09.21 15:47close1060.80111.11111.390.0079.202226.92
2132005.09.21 18:00sell1070.80111.32111.490.00
2142005.09.22 02:00close1070.80111.09111.490.00130.762357.68
2152005.09.22 03:00sell1080.80111.35111.520.00
2162005.09.22 04:00s/l1080.80111.52111.520.00-121.742235.94
2172005.09.22 08:00buy1090.80111.59111.420.00
2182005.09.22 09:00s/l1090.80111.42111.420.00-122.102113.84
2192005.09.22 09:00buy1100.70111.40111.230.00
2202005.09.22 10:01s/l1100.70111.23111.230.00-107.082006.76
2212005.09.22 15:00sell1110.70111.28111.450.00
2222005.09.22 15:23s/l1110.70111.45111.450.00-106.781899.98
2232005.09.22 15:23sell1120.70111.43111.600.00
2242005.09.22 15:59close1120.70111.30111.600.0081.761981.74
2252005.09.23 15:03sell1130.70111.77111.940.00
2262005.09.23 16:29s/l1130.70111.94111.940.00-106.311875.43
2272005.09.23 17:05sell1140.70112.19112.360.00
2282005.09.23 19:11s/l1140.70112.36112.360.00-105.911769.52
2292005.09.26 01:15buy1150.60112.33112.160.00
2302005.09.26 01:59close1150.60112.44112.160.0058.701828.22
2312005.09.26 13:00sell1160.60112.55112.720.00
2322005.09.26 13:40close1160.60112.47112.720.0042.681870.90
2332005.09.26 18:00buy1170.70112.28112.110.00
2342005.09.26 20:59close1170.70112.37112.110.0056.061926.96
2352005.09.26 21:38buy1180.70112.23112.060.00
2362005.09.27 01:00close1180.70112.34112.060.0077.352004.31
2372005.09.27 21:01buy1190.70113.30113.130.00
2382005.09.28 03:56s/l1190.70113.13113.130.00-96.381907.94
2392005.09.28 03:56buy1200.70113.15112.980.00
2402005.09.28 03:59close1200.70113.23112.980.0049.461957.40
2412005.09.28 04:00buy1210.70113.17113.000.00
2422005.09.28 04:15close1210.70113.27113.000.0061.802019.20
2432005.09.28 04:59buy1220.70113.16112.990.00
2442005.09.28 05:00close1220.70113.26112.990.0061.812081.01
2452005.09.28 23:00buy1230.70113.11112.940.00
2462005.09.29 01:00s/l1230.70112.94112.940.00-78.932002.08
2472005.09.29 02:25sell1240.70113.03113.200.00
2482005.09.29 03:16close1240.70112.95113.200.0049.582051.66
2492005.09.29 06:01buy1250.70112.91112.740.00
2502005.09.29 08:59close1250.70112.99112.740.0049.562101.22
2512005.09.29 09:00buy1260.70112.92112.750.00
2522005.09.29 09:42close1260.70113.00112.750.0049.562150.78
2532005.09.29 09:59buy1270.80112.93112.760.00
2542005.09.29 10:00close1270.80113.08112.760.00106.122256.90
2552005.09.29 13:25sell1280.80112.88113.050.00
2562005.09.29 15:06s/l1280.80113.05113.050.00-120.292136.61
2572005.09.29 17:49sell1290.70113.15113.320.00
2582005.09.29 18:04close1290.70113.09113.320.0037.142173.75
2592005.09.30 00:00sell1300.80113.12113.290.00
2602005.09.30 01:10s/l1300.80113.29113.290.00-120.042053.71
2612005.09.30 03:00buy1310.70113.08112.910.00
2622005.09.30 08:20close1310.70113.15112.910.0043.312097.02
2632005.09.30 09:00sell1320.70113.22113.390.00
2642005.09.30 13:00s/l1320.70113.39113.390.00-104.941992.08
2652005.09.30 17:02sell1330.70113.39113.560.00
2662005.09.30 17:05close1330.70113.32113.560.0043.242035.32
2672005.09.30 18:25sell1340.70113.45113.620.00
2682005.09.30 18:59close1340.70113.31113.620.0086.492121.81
2692005.10.03 01:00sell1350.70113.63113.800.00
2702005.10.03 01:47close1350.70113.57113.800.0036.982158.79
2712005.10.03 01:50sell1360.80113.66113.830.00
2722005.10.03 01:50close1360.80113.58113.830.0056.352215.14
2732005.10.03 01:50sell1370.80113.65113.820.00
2742005.10.03 01:55close1370.80113.58113.820.0049.312264.45
2752005.10.03 01:55sell1380.80113.63113.800.00
2762005.10.03 01:55close1380.80113.57113.800.0042.262306.71
2772005.10.03 01:59sell1390.80113.66113.830.00
2782005.10.03 02:00close1390.80113.56113.830.0070.452377.16
2792005.10.03 03:00sell1400.80113.95114.120.00
2802005.10.03 04:00s/l1400.80114.12114.120.00-119.122258.04
2812005.10.04 01:00sell1410.80114.28114.450.00
2822005.10.04 01:42close1410.80114.18114.450.0070.062328.10
2832005.10.04 01:54sell1420.80114.25114.420.00
2842005.10.04 03:52close1420.80114.15114.420.0070.082398.18
2852005.10.04 07:04sell1430.80114.17114.340.00
2862005.10.04 07:46close1430.80114.07114.340.0070.132468.31
2872005.10.04 17:00buy1440.90114.21114.040.00
2882005.10.04 18:00close1440.90114.34114.040.00102.322570.63
2892005.10.05 00:09sell1450.90114.33114.500.00
2902005.10.05 03:00close1450.90114.24114.500.0070.902641.53
2912005.10.05 04:00buy1460.90113.95113.780.00
2922005.10.05 10:02s/l1460.90113.78113.780.00-134.472507.06
2932005.10.05 17:05buy1470.90113.74113.570.00
2942005.10.05 17:19close1470.90113.84113.570.0079.052586.11
2952005.10.05 17:30buy1480.90113.76113.590.00
2962005.10.05 17:59close1480.90113.89113.590.00102.732688.84
2972005.10.06 00:00buy1490.90113.80113.630.00
2982005.10.06 00:06close1490.90113.89113.630.0071.122759.96
2992005.10.06 00:59buy1501.00113.74113.570.00
3002005.10.06 01:00close1501.00114.09113.570.00306.773066.73
3012005.10.06 01:00sell1511.10114.11114.280.00
3022005.10.06 01:48close1511.10114.01114.280.0096.483163.21
3032005.10.06 01:48sell1521.10114.02114.190.00
3042005.10.06 03:00close1521.10113.82114.190.00193.283356.49
3052005.10.06 03:00buy1531.20113.81113.640.00
3062005.10.06 03:20close1531.20113.89113.640.0084.293440.78
3072005.10.06 03:59buy1541.20113.83113.660.00
3082005.10.06 05:45close1541.20113.93113.660.00105.333546.11
3092005.10.06 13:00buy1551.20113.86113.690.00
3102005.10.06 13:20close1551.20113.94113.690.0084.263630.37
3112005.10.07 03:59sell1561.30113.51113.680.00
3122005.10.07 04:02close1561.30113.32113.680.00217.963848.33
3132005.10.07 07:00sell1571.30113.42113.590.00
3142005.10.07 10:00close1571.30113.34113.590.0091.763940.09
3152005.10.07 12:15sell1581.40113.38113.550.00
3162005.10.07 15:00s/l1581.40113.55113.550.00-209.073731.02
3172005.10.07 15:00sell1591.30113.82113.990.00
3182005.10.07 17:04close1591.30113.74113.990.0091.433822.45
3192005.10.10 03:01sell1601.30113.80113.970.00
3202005.10.10 09:00close1601.30113.68113.970.00137.233959.68
3212005.10.10 13:00sell1611.40113.94114.110.00
3222005.10.10 14:04s/l1611.40114.11114.110.00-208.563751.12
3232005.10.10 15:00sell1621.30114.18114.350.00
3242005.10.10 23:02close1621.30114.09114.350.00102.553853.67
3252005.10.11 01:00sell1631.30114.22114.390.00
3262005.10.11 01:31close1631.30114.13114.390.00102.523956.19
3272005.10.11 01:38sell1641.40114.22114.390.00
3282005.10.11 01:48close1641.40114.14114.390.0098.134054.32
3292005.10.11 01:59sell1651.40114.22114.390.00
3302005.10.11 02:00close1651.40114.13114.390.00110.404164.72
3312005.10.11 03:59sell1661.50114.21114.380.00
3322005.10.11 04:00close1661.50114.04114.380.00223.614388.33
3332005.10.11 04:05buy1671.50113.99113.820.00
3342005.10.11 04:32close1671.50114.09113.820.00131.474519.80
3352005.10.11 09:00sell1681.60114.16114.330.00
3362005.10.11 09:34close1681.60114.07114.330.00126.244646.04
3372005.10.11 12:00sell1691.60113.97114.140.00
3382005.10.11 13:00s/l1691.60114.14114.140.00-238.284407.76
3392005.10.11 13:03sell1701.50114.14114.310.00
3402005.10.11 17:00s/l1701.50114.31114.310.00-222.924184.84
3412005.10.12 12:00buy1711.50114.53114.360.00
3422005.10.12 12:17close1711.50114.64114.360.00143.934328.77
3432005.10.12 13:00sell1721.50114.67114.840.00
3442005.10.12 13:18close1721.50114.57114.840.00130.924459.69
3452005.10.12 13:59sell1731.60114.69114.860.00
3462005.10.12 14:00close1731.60114.52114.860.00237.514697.20
3472005.10.12 21:00buy1741.60114.37114.200.00
3482005.10.13 02:12close1741.60114.47114.200.00200.214897.41
3492005.10.13 03:00sell1751.70114.60114.770.00
3502005.10.13 04:24s/l1751.70114.77114.770.00-251.784645.63
3512005.10.13 04:24sell1761.60114.74114.910.00
3522005.10.13 14:35s/l1761.60114.91114.910.00-236.714408.92
3532005.10.13 19:00buy1771.50114.75114.580.00
3542005.10.13 21:00s/l1771.50114.58114.580.00-222.774186.15
3552005.10.13 21:00buy1781.50114.49114.320.00
3562005.10.13 22:03s/l1781.50114.32114.320.00-223.083963.07
3572005.10.14 04:00buy1791.40114.71114.540.00
3582005.10.14 05:19s/l1791.40114.54114.540.00-207.793755.28
3592005.10.14 15:00buy1801.30114.57114.400.00
3602005.10.14 15:02close1801.30114.66114.400.00102.043857.32
3612005.10.14 15:47buy1811.40114.58114.410.00
3622005.10.14 15:55close1811.40114.67114.410.00109.883967.20
3632005.10.14 15:59buy1821.40114.57114.400.00
3642005.10.14 17:00s/l1821.40114.40114.400.00-208.573758.63
3652005.10.14 17:00buy1831.30114.13113.960.00
3662005.10.14 18:04s/l1831.30113.96113.960.00-193.933564.70
3672005.10.14 22:38sell1841.20114.09114.260.00
3682005.10.17 01:00s/l1841.20114.26114.260.00-195.963368.74
3692005.10.17 03:00buy1851.20113.93113.760.00
3702005.10.17 05:00close1851.20114.02113.760.0094.723463.46
3712005.10.17 05:00buy1861.20113.87113.700.00
3722005.10.17 07:00close1861.20113.94113.700.0073.733537.19
3732005.10.17 08:09sell1871.20114.09114.260.00
3742005.10.17 09:10s/l1871.20114.26114.260.00-178.543358.65
3752005.10.18 01:00sell1881.20115.11115.280.00
3762005.10.18 02:00s/l1881.20115.28115.280.00-176.963181.69
3772005.10.18 02:12sell1891.10115.32115.490.00
3782005.10.18 10:00s/l1891.10115.49115.490.00-161.683020.01
3792005.10.18 18:00buy1901.10115.66115.490.00
3802005.10.18 18:46close1901.10115.72115.490.0057.043077.05
3812005.10.18 18:47buy1911.10115.73115.560.00
3822005.10.19 01:00close1911.10115.80115.560.0080.353157.40
3832005.10.19 08:59buy1921.10115.77115.600.00
3842005.10.19 09:00close1921.10115.95115.600.00170.763328.16
3852005.10.19 09:00sell1931.20115.96116.130.00
3862005.10.19 09:43close1931.20115.87116.130.0093.213421.37
3872005.10.19 09:43sell1941.20115.85116.020.00
3882005.10.19 11:00close1941.20115.66116.020.00197.133618.50
3892005.10.19 17:06buy1951.30115.51115.340.00
3902005.10.19 21:00s/l1951.30115.34115.340.00-191.623426.88
3912005.10.19 22:00buy1961.20115.28115.110.00
3922005.10.19 22:42close1961.20115.35115.110.0072.823499.70
3932005.10.19 23:00sell1971.20115.44115.610.00
3942005.10.19 23:15close1971.20115.37115.610.0072.813572.51
3952005.10.19 23:59sell1981.30115.46115.630.00
3962005.10.20 00:00close1981.30115.37115.630.0044.743617.25
3972005.10.20 00:03buy1991.30115.38115.210.00
3982005.10.20 01:00close1991.30115.53115.210.00168.793786.04
3992005.10.20 01:59sell2001.30115.55115.720.00
4002005.10.20 02:00close2001.30115.34115.720.00236.694022.73
4012005.10.20 02:01buy2011.40115.35115.180.00
4022005.10.20 02:11close2011.40115.45115.180.00121.264143.99
4032005.10.20 02:12buy2021.50115.47115.300.00
4042005.10.20 05:04close2021.50115.57115.300.00129.804273.79
4052005.10.20 05:05sell2031.50115.59115.760.00
4062005.10.20 09:00close2031.50115.47115.760.00155.894429.68
4072005.10.20 09:01buy2041.60115.47115.300.00
4082005.10.20 09:05close2041.60115.57115.300.00138.454568.13
4092005.10.20 09:05buy2051.60115.57115.400.00
4102005.10.20 10:04close2051.60115.67115.400.00138.324706.45
4112005.10.21 02:02buy2061.60115.14114.970.00
4122005.10.21 02:06close2061.60115.22114.970.00111.094817.54
4132005.10.21 02:13buy2071.70115.15114.980.00
4142005.10.21 02:24close2071.70115.22114.980.00103.284920.82
4152005.10.21 02:25buy2081.70115.16114.990.00
4162005.10.21 02:32close2081.70115.23114.990.00103.275024.09
4172005.10.21 02:38buy2091.80115.28115.110.00
4182005.10.21 03:03s/l2091.80115.11115.110.00-265.844758.25
4192005.10.21 05:00sell2101.70115.30115.470.00
4202005.10.21 05:33close2101.70115.22115.470.00118.044876.29
4212005.10.21 17:00sell2111.70115.69115.860.00
4222005.10.21 18:00s/l2111.70115.86115.860.00-249.354626.94
4232005.10.21 18:00sell2121.60115.92116.090.00
4242005.10.24 03:52close2121.60115.84116.090.0087.244714.19
4252005.10.24 17:00buy2131.60115.34115.170.00
4262005.10.24 17:21close2131.60115.43115.170.00124.754838.94
4272005.10.24 17:42buy2141.70115.34115.170.00
4282005.10.24 18:00s/l2141.70115.17115.170.00-250.964587.98
4292005.10.24 18:00buy2151.60115.18115.010.00
4302005.10.24 18:12close2151.60115.25115.010.0097.184685.16
4312005.10.24 18:59buy2161.60115.20115.030.00
4322005.10.24 19:00close2161.60115.37115.030.00235.774920.93
4332005.10.24 20:00sell2171.70115.50115.670.00
4342005.10.25 00:27close2171.70115.38115.670.00152.115073.04
4352005.10.25 02:00sell2181.80115.60115.770.00
4362005.10.25 04:00close2181.80115.44115.770.00249.485322.52
4372005.10.25 04:08buy2191.90115.46115.290.00
4382005.10.25 07:00close2191.90115.55115.290.00147.995470.51
4392005.10.25 13:06sell2201.90115.42115.590.00
4402005.10.25 15:00close2201.90115.28115.590.00230.745701.25
4412005.10.25 17:00buy2212.00114.65114.480.00
4422005.10.25 17:19close2212.00114.78114.480.00226.525927.77
4432005.10.25 17:20buy2222.10114.81114.640.00
4442005.10.25 17:59s/l2222.10114.64114.640.00-311.415616.36
4452005.10.25 17:59buy2232.00114.66114.490.00
4462005.10.25 18:00close2232.00114.76114.490.00174.285790.64
4472005.10.25 22:00sell2242.00115.07115.240.00
4482005.10.26 09:01close2242.00115.01115.240.0075.285865.92
4492005.10.26 12:08sell2252.10115.47115.640.00
4502005.10.26 12:10close2252.10115.41115.640.00109.185975.10
4512005.10.26 12:49sell2262.10115.47115.640.00
4522005.10.26 13:00close2262.10115.39115.640.00145.596120.69
4532005.10.27 03:00buy2272.10115.85115.680.00
4542005.10.27 05:00s/l2272.10115.68115.680.00-308.615812.08
4552005.10.27 08:14sell2282.00115.54115.710.00
4562005.10.27 09:11close2282.00115.45115.710.00155.915967.99
4572005.10.27 12:10buy2292.10115.26115.090.00
4582005.10.27 12:21close2292.10115.32115.090.00109.266077.25
4592005.10.27 12:22buy2302.10115.34115.170.00
4602005.10.27 15:00s/l2302.10115.17115.170.00-310.195767.06
4612005.10.27 19:00sell2312.00115.40115.570.00
4622005.10.28 02:50close2312.00115.28115.570.00179.135946.19
4632005.10.28 17:00sell2322.10115.55115.720.00
4642005.10.28 17:43close2322.10115.46115.720.00163.706109.89
4652005.10.28 17:59sell2332.10115.64115.810.00
4662005.10.28 18:00close2332.10115.58115.810.00109.026218.91
4672005.10.28 18:31buy2342.20115.52115.350.00
4682005.10.28 18:58close2342.20115.58115.350.00114.216333.12
4692005.10.31 03:00buy2352.20115.67115.500.00
4702005.10.31 05:59close2352.20115.74115.500.00133.056466.17
4712005.11.01 00:15sell2362.30116.63116.800.00
4722005.11.01 00:22close2362.30116.57116.800.00118.396584.56
4732005.11.01 01:00buy2372.30116.47116.300.00
4742005.11.01 01:54close2372.30116.53116.300.00118.426702.98
4752005.11.01 01:59buy2382.30116.47116.300.00
4762005.11.01 02:00close2382.30116.57116.300.00197.316900.29
4772005.11.02 01:01sell2392.40116.79116.960.00
4782005.11.02 13:00s/l2392.40116.96116.960.00-348.786551.51
4792005.11.03 01:01buy2402.30116.84116.670.00
4802005.11.03 01:41close2402.30116.90116.670.00118.056669.56
4812005.11.03 01:59buy2412.30116.83116.660.00
4822005.11.03 02:03close2412.30116.88116.660.0098.396767.95
4832005.11.03 20:19buy2422.40117.27117.100.00
4842005.11.03 20:59close2422.40117.36117.100.00184.056952.00
4852005.11.03 21:00buy2432.40117.22117.050.00
4862005.11.04 00:00close2432.40117.29117.050.00173.467125.45
4872005.11.04 02:00sell2442.50117.42117.590.00
4882005.11.04 05:00s/l2442.50117.59117.590.00-361.186764.27
4892005.11.04 05:00sell2452.40117.65117.820.00
4902005.11.04 10:00close2452.40117.56117.820.00183.746948.01
4912005.11.04 15:00buy2462.40117.50117.330.00
4922005.11.04 15:29close2462.40117.60117.330.00204.087152.09
4932005.11.04 15:37buy2472.50117.57117.400.00
4942005.11.04 15:57close2472.50117.66117.400.00191.237343.32
4952005.11.04 15:59buy2482.60117.52117.350.00
4962005.11.04 16:00close2482.60117.65117.350.00287.307630.62
4972005.11.04 17:00sell2492.70118.24118.410.00
4982005.11.04 17:25close2492.70118.17118.410.00159.937790.55
4992005.11.04 17:25sell2502.70118.16118.330.00
5002005.11.04 18:39s/l2502.70118.33118.330.00-387.867402.69
5012005.11.07 02:00buy2512.60118.05117.880.00
5022005.11.07 03:00s/l2512.60117.88117.880.00-375.347027.35
5032005.11.07 03:00buy2522.50117.78117.610.00
5042005.11.07 06:00close2522.50117.87117.610.00190.897218.24
5052005.11.07 18:05buy2532.50117.51117.340.00
5062005.11.07 18:25close2532.50117.59117.340.00170.087388.32
5072005.11.07 18:49buy2542.60117.54117.370.00
5082005.11.07 18:54close2542.60117.63117.370.00198.937587.25
5092005.11.08 12:00buy2552.70117.80117.630.00
5102005.11.08 15:00s/l2552.70117.63117.630.00-390.617196.64
5112005.11.08 15:00buy2562.50117.53117.360.00
5122005.11.08 16:00s/l2562.50117.36117.360.00-362.176834.47
5132005.11.08 21:00sell2572.40117.25117.420.00
5142005.11.09 01:00s/l2572.40117.42117.420.00-382.286452.19
5152005.11.09 02:20buy2582.30117.29117.120.00
5162005.11.09 05:00close2582.30117.37117.120.00156.776608.96
5172005.11.09 12:16sell2592.30117.58117.750.00
5182005.11.09 12:59close2592.30117.47117.750.00215.376824.33
5192005.11.09 13:59sell2602.40117.53117.700.00
5202005.11.09 14:00close2602.40117.41117.700.00245.307069.63
5212005.11.09 15:00buy2612.50116.95116.780.00
5222005.11.09 15:16close2612.50117.03116.780.00170.907240.53
5232005.11.09 15:16buy2622.50117.07116.900.00
5242005.11.09 15:28close2622.50117.16116.900.00192.047432.57
5252005.11.09 15:31buy2632.60117.27117.100.00
5262005.11.09 15:33close2632.60117.35117.100.00177.257609.82
5272005.11.09 15:59buy2642.70116.96116.790.00
5282005.11.09 16:02close2642.70117.33116.790.00851.448461.26
5292005.11.09 20:00buy2653.00117.50117.330.00
5302005.11.09 21:04close2653.00117.57117.330.00178.628639.88
5312005.11.10 15:00sell2663.00117.84118.010.00
5322005.11.10 15:22close2663.00117.76118.010.00203.818843.69
5332005.11.10 15:22sell2673.10117.76117.930.00
5342005.11.10 16:00s/l2673.10117.93117.930.00-446.118397.58
5352005.11.11 01:00buy2682.90117.99117.820.00
5362005.11.11 02:00close2682.90118.04117.820.00122.848520.42
5372005.11.11 02:00buy2693.00117.76117.590.00
5382005.11.11 09:24close2693.00117.84117.590.00203.668724.08
5392005.11.14 02:59sell2703.10118.05118.220.00
5402005.11.14 03:00close2703.10117.88118.220.00447.069171.14
5412005.11.14 03:00buy2713.20117.87117.700.00
5422005.11.14 03:04close2713.20117.93117.700.00162.819333.95
5432005.11.14 03:23buy2723.30117.89117.720.00
5442005.11.14 03:38close2723.30117.95117.720.00167.859501.80
5452005.11.14 03:38buy2733.30117.98117.810.00
5462005.11.14 06:55close2733.30118.06117.810.00223.619725.41
5472005.11.14 17:00sell2743.40118.84119.010.00
5482005.11.14 20:17close2743.40118.77119.010.00200.389925.79
5492005.11.15 02:01buy2753.50118.77118.600.00
5502005.11.15 05:02close2753.50118.84118.600.00206.1510131.94
5512005.11.15 15:04buy2763.50119.11118.940.00
5522005.11.15 15:28close2763.50119.19118.940.00234.9410366.88
5532005.11.15 15:45buy2773.60119.11118.940.00
5542005.11.15 15:52close2773.60119.19118.940.00241.6410608.52
5552005.11.15 18:00buy2783.70118.93118.760.00
5562005.11.15 18:29close2783.70119.01118.760.00248.7310857.25
5572005.11.15 18:30buy2793.80119.01118.840.00
5582005.11.15 21:00close2793.80119.09118.840.00255.2811112.53
5592005.11.16 05:00sell2803.90119.16119.330.00
5602005.11.16 07:34s/l2803.90119.33119.330.00-555.5510556.98
5612005.11.16 09:11buy2813.70119.17119.000.00
5622005.11.16 09:59close2813.70119.28119.000.00341.2110898.19
5632005.11.16 12:00sell2823.80119.46119.630.00
5642005.11.16 14:00close2823.80119.34119.630.00382.1011280.29
5652005.11.16 17:09buy2833.90119.19119.020.00
5662005.11.16 17:59close2833.90119.34119.020.00490.2011770.49
5672005.11.16 18:00buy2844.10119.20119.030.00
5682005.11.16 18:16s/l2844.10119.03119.030.00-585.6211184.87
5692005.11.16 18:16buy2853.90119.04118.870.00
5702005.11.16 18:59close2853.90119.18118.870.00458.1411643.01
5712005.11.17 07:00sell2864.10118.91119.080.00
5722005.11.17 10:00close2864.10118.66119.080.00863.8312506.84
5732005.11.17 12:01sell2874.40118.82118.990.00
5742005.11.17 15:00close2874.40118.74118.990.00296.4412803.28
5752005.11.17 18:00sell2884.50118.80118.970.00
5762005.11.17 19:03close2884.50118.71118.970.00341.1713144.45
5772005.11.17 20:00buy2894.60118.55118.380.00
5782005.11.17 20:26close2894.60118.67118.380.00465.1613609.61
5792005.11.18 01:21buy2904.80118.78118.610.00
5802005.11.18 01:44close2904.80118.87118.610.00363.4313973.04
5812005.11.18 08:00sell2914.90119.13119.300.00
5822005.11.18 09:01s/l2914.90119.30119.300.00-698.2413274.80
5832005.11.18 12:02buy2924.60119.15118.980.00
5842005.11.18 12:28close2924.60119.27118.980.00462.8013737.60
5852005.11.18 12:49buy2934.80119.18119.010.00
5862005.11.18 16:00s/l2934.80119.01119.010.00-686.0613051.54
5872005.11.18 17:00sell2944.60119.28119.450.00
5882005.11.18 17:21close2944.60119.15119.450.00501.8813553.42
5892005.11.18 17:25sell2954.70119.20119.370.00
5902005.11.18 17:47close2954.70119.06119.370.00552.6514106.07
5912005.11.18 17:59sell2964.90119.20119.370.00
5922005.11.21 07:00s/l2964.90119.37119.370.00-769.0313337.04
5932005.11.21 17:13sell2974.70118.86119.030.00
5942005.11.21 17:59close2974.70118.72119.030.00554.2513891.29
5952005.11.21 18:00sell2984.90119.04119.210.00
5962005.11.21 21:00close2984.90118.92119.210.00494.4514385.74
5972005.11.22 08:02buy2995.00119.10118.930.00
5982005.11.22 10:00close2995.00119.22118.930.00503.2714889.01
5992005.11.22 12:00buy3005.20119.23119.060.00
6002005.11.22 12:56close3005.20119.34119.060.00479.2915368.30
6012005.11.22 12:59buy3015.40119.24119.070.00
6022005.11.22 13:04close3015.40119.35119.070.00497.7015866.00
6032005.11.22 15:02sell3025.60119.40119.570.00
6042005.11.22 15:30close3025.60119.31119.570.00422.4316288.43
6052005.11.22 15:54sell3035.70119.40119.570.00
6062005.11.22 16:12close3035.70119.31119.570.00429.9816718.41
6072005.11.23 12:00buy3045.90118.56118.390.00
6082005.11.23 12:12close3045.90118.63118.390.00348.1417066.55
6092005.11.23 22:46buy3056.00118.71118.540.00
6102005.11.24 07:00close3056.00118.82118.540.00782.0717848.62
6112005.11.24 12:02buy3066.20118.66118.490.00
6122005.11.24 12:49close3066.20118.80118.490.00730.6418579.26
6132005.11.24 12:59buy3076.50118.67118.500.00
6142005.11.24 13:46close3076.50118.84118.500.00929.8019509.06
6152005.11.25 02:12sell3086.80119.28119.450.00
6162005.11.25 02:33close3086.80119.22119.450.00342.2319851.29
6172005.11.25 13:59sell3096.90119.46119.630.00
6182005.11.25 14:04close3096.90119.40119.630.00346.7420198.03
6192005.11.25 17:00sell3107.10119.68119.850.00
6202005.11.25 20:31close3107.10119.61119.850.00415.5220613.55
6212005.11.28 20:00buy3117.20118.62118.450.00
6222005.11.28 22:00close3117.20118.80118.450.001090.9321704.48
6232005.11.28 22:00sell3127.60118.83119.000.00
6242005.11.28 22:03close3127.60118.76119.000.00447.9922152.47
6252005.11.28 22:06sell3137.80118.82118.990.00
6262005.11.29 01:40s/l3137.80118.99118.990.00-1227.7120924.76
6272005.11.29 09:11buy3147.30119.05118.880.00
6282005.11.29 12:00close3147.30119.15118.880.00612.6821537.44
6292005.11.29 15:00sell3157.50119.53119.700.00
6302005.11.29 15:11close3157.50119.40119.700.00816.5922354.03
6312005.11.29 15:59sell3167.80119.52119.690.00
6322005.11.29 16:00close3167.80119.35119.690.001111.0123465.04
6332005.11.29 17:00sell3178.20119.55119.720.00
6342005.11.29 17:02close3178.20119.47119.720.00549.1124014.15
6352005.11.29 17:22sell3188.40119.49119.660.00
6362005.11.29 23:00s/l3188.40119.66119.660.00-1193.1822820.97
6372005.11.29 23:00sell3198.00119.66119.830.00
6382005.11.30 03:26close3198.00119.60119.830.00285.1123106.08
6392005.11.30 06:59sell3208.10119.55119.720.00
6402005.11.30 07:00close3208.10119.29119.720.001765.4724871.55
6412005.11.30 21:00sell3218.70119.80119.970.00
6422005.12.01 02:09close3218.70119.71119.970.00274.8625146.41
6432005.12.01 18:02sell3228.80120.64120.810.00
6442005.12.01 18:16close3228.80120.57120.810.00510.8825657.29
6452005.12.01 19:00buy3239.00120.48120.310.00
6462005.12.01 19:24close3239.00120.55120.310.00522.6326179.92
6472005.12.02 00:00buy3249.20120.52120.350.00
6482005.12.02 02:44close3249.20120.62120.350.00762.7526942.67
6492005.12.02 17:00buy3259.40120.90120.730.00
6502005.12.02 17:00s/l3259.40120.73120.730.00-1324.2825618.39
6512005.12.02 17:00buy3269.00120.69120.520.00
6522005.12.02 17:10s/l3269.00120.52120.520.00-1269.8124348.58
6532005.12.02 17:10buy3278.50120.51120.340.00
6542005.12.02 17:24close3278.50120.66120.340.001056.7025405.28
6552005.12.02 17:24buy3288.90120.70120.530.00
6562005.12.02 17:24s/l3288.90120.53120.530.00-1255.6024149.68
6572005.12.02 17:24buy3298.50120.52120.350.00
6582005.12.02 17:26close3298.50120.63120.350.00775.0824924.76
6592005.12.02 17:26buy3308.70120.62120.450.00
6602005.12.02 17:38close3308.70120.73120.450.00792.6925717.45
6612005.12.02 17:38buy3319.00120.74120.570.00
6622005.12.02 18:10s/l3319.00120.57120.570.00-1268.9724448.48
6632005.12.02 21:24buy3328.60120.51120.340.00
6642005.12.02 22:00close3328.60120.60120.340.00641.7925090.27
6652005.12.05 00:07sell3338.80121.16121.330.00
6662005.12.05 00:51close3338.80121.06121.330.00726.9325817.20
6672005.12.05 03:00sell3349.00121.22121.390.00
6682005.12.05 05:34s/l3349.00121.39121.390.00-1260.4024556.80
6692005.12.05 07:14buy3358.60121.27121.100.00
6702005.12.05 10:03s/l3358.60121.10121.100.00-1207.2723349.53
6712005.12.05 19:00buy3368.20120.77120.600.00
6722005.12.05 23:34close3368.20120.86120.600.00610.6323960.16
6732005.12.06 23:59sell3378.40120.89121.060.00
6742005.12.07 00:02close3378.40120.79121.060.00573.3724533.52
6752005.12.07 05:00buy3388.60120.95120.780.00
6762005.12.07 08:00close3388.60121.05120.780.00710.4725243.99
6772005.12.07 08:07sell3398.80121.10121.270.00
6782005.12.07 09:00close3398.80120.99121.270.00800.0626044.05
6792005.12.08 18:00buy3409.10120.21120.040.00
6802005.12.08 21:00close3409.10120.34120.040.00983.0027027.05
6812005.12.09 01:00sell3419.50120.43120.600.00
6822005.12.09 02:00s/l3419.50120.60120.600.00-1338.4725688.58
6832005.12.12 00:00sell3429.00120.83121.000.00
6842005.12.12 04:00s/l3429.00121.00121.000.00-1263.8424424.74
6852005.12.12 05:00buy3438.50120.84120.670.00
6862005.12.12 10:00s/l3438.50120.67120.670.00-1199.1723225.57
6872005.12.12 18:00buy3448.10119.91119.740.00
6882005.12.12 19:00s/l3448.10119.74119.740.00-1151.1522074.42
6892005.12.13 13:59sell3457.70120.41120.580.00
6902005.12.13 14:00close3457.70120.29120.580.00768.1722842.59
6912005.12.13 17:59buy3468.00120.06119.890.00
6922005.12.13 22:53s/l3468.00119.89119.890.00-1134.3821708.21
6932005.12.13 23:12buy3477.60120.03119.860.00
6942005.12.14 02:59s/l3477.60119.86119.860.00-983.1420725.08
6952005.12.14 02:59buy3487.30119.78119.610.00
6962005.12.14 03:00s/l3487.30119.61119.610.00-1041.9019683.18
6972005.12.14 03:00buy3496.90119.13118.960.00
6982005.12.14 04:00s/l3496.90118.96118.960.00-988.0418695.14
6992005.12.14 04:00buy3506.50118.74118.570.00
7002005.12.14 04:22close3506.50118.88118.570.00765.4619460.60
7012005.12.14 04:34buy3516.80118.74118.570.00
7022005.12.14 04:48close3516.80118.88118.570.00800.7820261.38
7032005.12.14 05:00sell3527.10118.87119.040.00
7042005.12.14 07:05close3527.10118.74119.040.00777.3421038.72
7052005.12.14 07:53buy3537.40118.73118.560.00
7062005.12.14 08:01close3537.40118.84118.560.00684.9621723.68
7072005.12.14 09:00buy3547.60118.72118.550.00
7082005.12.14 10:00s/l3547.60118.55118.550.00-1091.2120632.47
7092005.12.14 15:00buy3557.20117.87117.700.00
7102005.12.14 16:00s/l3557.20117.70117.700.00-1040.1919592.28
7112005.12.14 18:30sell3566.90117.14117.310.00
7122005.12.14 18:36close3566.90117.02117.310.00707.5720299.85
7132005.12.14 19:00sell3577.10117.08117.250.00
7142005.12.14 19:06close3577.10116.99117.250.00546.2020846.05
7152005.12.14 19:16sell3587.30117.07117.240.00
7162005.12.14 19:23close3587.30116.98117.240.00561.6421407.69
7172005.12.14 19:59sell3597.50117.06117.230.00
7182005.12.14 20:00close3597.50116.91117.230.00962.2822369.97
7192005.12.14 21:00sell3607.80117.32117.490.00
7202005.12.15 00:00s/l3607.80117.49117.490.00-1467.8420902.13
7212005.12.15 02:06buy3617.30117.47117.300.00
7222005.12.15 03:00s/l3617.30117.30117.300.00-1058.5119843.62
7232005.12.15 03:00buy3626.90117.26117.090.00
7242005.12.15 05:06close3626.90117.38117.090.00705.4020549.02
7252005.12.15 12:28sell3637.20116.16116.330.00
7262005.12.15 13:00close3637.20116.00116.330.00993.1121542.13
7272005.12.15 17:00sell3647.50116.59116.760.00
7282005.12.15 17:06close3647.50116.47116.760.00772.7122314.84
7292005.12.15 17:06sell3657.80116.45116.620.00
7302005.12.15 17:12close3657.80116.34116.620.00737.4723052.31
7312005.12.15 17:12sell3668.10116.32116.490.00
7322005.12.15 17:24s/l3668.10116.49116.490.00-1181.7721870.54
7332005.12.15 17:24sell3677.70116.50116.670.00
7342005.12.15 17:25close3677.70116.37116.670.00860.1922730.73
7352005.12.15 17:25sell3688.00116.45116.620.00
7362005.12.15 17:42s/l3688.00116.62116.620.00-1166.1821564.55
7372005.12.15 17:42sell3697.50116.60116.770.00
7382005.12.15 18:01close3697.50116.48116.770.00772.6722337.22
7392005.12.15 21:23buy3707.80116.40116.230.00
7402005.12.15 23:00s/l3707.80116.23116.230.00-1141.3321195.89
7412005.12.16 03:00sell3717.40116.12116.290.00
7422005.12.16 03:25close3717.40115.99116.290.00829.4022025.29
7432005.12.16 03:54sell3727.70116.08116.250.00
7442005.12.16 04:58close3727.70115.96116.250.00796.8222822.11
7452005.12.16 06:00buy3738.00115.77115.600.00
7462005.12.16 08:00close3738.00115.87115.600.00690.4523512.56
7472005.12.16 09:04sell3748.20116.03116.200.00
7482005.12.16 09:15s/l3748.20116.20116.200.00-1199.6622312.90
7492005.12.16 09:32sell3757.80116.21116.380.00
7502005.12.16 09:59close3757.80116.05116.380.001075.3923388.29
7512005.12.16 13:00sell3768.20116.28116.450.00
7522005.12.16 14:19close3768.20116.19116.450.00635.1824023.47
7532005.12.16 15:59sell3778.40116.40116.570.00
7542005.12.16 16:00close3778.40116.17116.570.001663.0725686.54
7552005.12.16 19:14sell3789.00115.96116.130.00
7562005.12.16 21:00close3789.00115.76116.130.001554.9527241.49
7572005.12.20 01:17buy3799.50116.09115.920.00
7582005.12.20 01:21close3799.50116.17115.920.00654.2027895.69
7592005.12.20 01:59buy3809.80116.10115.930.00
7602005.12.20 02:00close3809.80116.25115.930.001264.5229160.21
7612005.12.21 02:47buy38110.20116.94116.770.00
7622005.12.21 03:57close38110.20117.03116.770.00784.4029944.61
7632005.12.21 22:00sell38210.50117.33117.500.00
7642005.12.22 01:00s/l38210.50117.50117.500.00-1976.7127967.89
7652005.12.22 06:00buy3839.80117.35117.180.00
7662005.12.22 06:54close3839.80117.45117.180.00834.3628802.25
7672005.12.22 15:00buy38410.10117.14116.970.00
7682005.12.22 16:00s/l38410.10116.97116.970.00-1473.1927329.06
7692005.12.22 19:43sell3859.60116.67116.840.00
7702005.12.22 21:00close3859.60116.53116.840.001153.3328482.39
7712005.12.22 22:06sell38610.00116.65116.820.00
7722005.12.23 05:52close38610.00116.54116.820.00798.6229281.01
7732005.12.23 19:06buy38710.20116.28116.110.00
7742005.12.27 09:00close38710.20117.24116.110.008608.9237889.93
7752005.12.27 12:14buy38813.30117.01116.840.00
7762005.12.27 12:33close38813.30117.11116.840.001135.6939025.62
7772005.12.27 13:59sell38913.70117.17117.340.00
7782005.12.27 14:25close38913.70117.00117.340.001990.6041016.22
7792005.12.28 03:00buy39014.40117.36117.190.00
7802005.12.28 08:01s/l39014.40117.19117.190.00-2089.2738926.95
7812005.12.28 15:06sell39113.60117.29117.460.00
7822005.12.28 17:10s/l39113.60117.46117.460.00-1968.1736958.78
7832005.12.29 03:00buy39212.90117.81117.640.00
7842005.12.29 03:16close39212.90117.91117.640.001094.0838052.86
7852005.12.29 04:00sell39313.30117.97118.140.00
7862005.12.29 06:18close39313.30117.88118.140.001015.4539068.31
7872005.12.29 17:00buy39413.70117.74117.570.00
7882005.12.29 17:17close39413.70117.83117.570.001046.4340114.74
7892005.12.29 17:59buy39514.00117.78117.610.00
7902005.12.29 18:00close39514.00117.85117.610.00831.5540946.29
7912005.12.30 03:00buy39614.30117.96117.790.00
7922005.12.30 04:00s/l39614.30117.79117.790.00-2063.8438882.45
7932005.12.30 07:19sell39713.60117.30117.470.00
7942005.12.30 09:01s/l39713.60117.47117.470.00-1967.9936914.46
7952005.12.30 09:01sell39812.90117.46117.630.00
7962005.12.30 09:20close39812.90117.37117.630.00989.1737903.63
7972005.12.30 09:59sell39913.30117.50117.670.00
7982005.12.30 10:00close39913.30117.29117.670.002381.3240284.95
7992005.12.30 18:45buy40014.10117.85117.680.00
8002005.12.30 18:53close40014.10117.95117.680.001195.3641480.31
8012006.01.03 15:00sell40114.50117.43117.600.00
8022006.01.03 15:17close40114.50117.35117.600.00988.5042468.81
8032006.01.03 15:59sell40214.90117.45117.620.00
8042006.01.03 16:00close40214.90117.07117.620.004836.4247305.23
8052006.01.03 17:00buy40316.60116.69116.520.00
8062006.01.03 18:00s/l40316.60116.52116.520.00-2425.4444879.79
8072006.01.03 18:12buy40415.70116.29116.120.00
8082006.01.03 18:46close40415.70116.42116.120.001753.1846632.97
8092006.01.03 21:00buy40516.30116.09115.920.00
8102006.01.03 21:33close40516.30116.22115.920.001823.2948456.26
8112006.01.03 21:59buy40617.00116.11115.940.00
8122006.01.03 22:00close40617.00116.24115.940.001901.2150357.47
8132006.01.04 02:00sell40717.60116.08116.250.00
8142006.01.04 04:00close40717.60115.82116.250.003950.9154308.38
8152006.01.05 08:02buy40819.00116.06115.890.00
8162006.01.05 09:00s/l40819.00115.89115.890.00-2788.5751519.81
8172006.01.05 12:00sell40918.00116.32116.490.00
8182006.01.05 14:03close40918.00116.18116.490.002168.9953688.80
8192006.01.06 12:04sell41018.80116.25116.420.00
8202006.01.06 13:01close41018.80116.16116.420.001456.6155145.41
8212006.01.06 15:00buy41119.30114.88114.710.00
8222006.01.06 16:00s/l41119.30114.71114.710.00-2862.7552282.66
8232006.01.09 03:05sell41218.30113.93114.100.00
8242006.01.09 06:00close41218.30113.83114.100.001607.6753890.33
8252006.01.09 09:00sell41318.90114.27114.440.00
8262006.01.09 09:41close41318.90114.16114.440.001821.1455711.47
8272006.01.09 09:59sell41419.50114.29114.460.00
8282006.01.09 10:01close41419.50114.07114.460.003760.8059472.27
8292006.01.09 17:00sell41520.80114.30114.470.00
8302006.01.09 18:00s/l41520.80114.47114.470.00-3083.0956389.18
8312006.01.09 18:00sell41619.70114.67114.840.00
8322006.01.09 18:24close41619.70114.55114.840.002063.7558452.93
8332006.01.09 18:25sell41720.50114.54114.710.00
8342006.01.09 18:36close41720.50114.43114.710.001970.5960423.52
8352006.01.09 18:37sell41821.10114.42114.590.00
8362006.01.09 18:59s/l41821.10114.59114.590.00-3127.0257296.50
8372006.01.09 18:59sell41920.10114.69114.860.00
8382006.01.09 19:00close41920.10114.48114.860.003687.1260983.62
8392006.01.09 19:04buy42021.30114.47114.300.00
8402006.01.10 01:00close42021.30114.56114.300.001941.5962925.20
8412006.01.10 03:00buy42122.00114.44114.270.00
8422006.01.10 03:28close42122.00114.57114.270.002496.2965421.49
8432006.01.10 04:00sell42222.90114.71114.880.00
8442006.01.10 07:05close42222.90114.60114.880.002198.0367619.52
8452006.01.10 07:15buy42323.70114.58114.410.00
8462006.01.10 09:03s/l42323.70114.41114.410.00-3521.5564097.97
8472006.01.10 09:03buy42422.40114.45114.280.00
8482006.01.10 10:00s/l42422.40114.28114.280.00-3332.4660765.51
8492006.01.10 13:00sell42521.30114.32114.490.00
8502006.01.10 15:00s/l42521.30114.49114.490.00-3160.5257604.99
8512006.01.10 15:00sell42620.20114.53114.700.00
8522006.01.10 15:56close42620.20114.40114.700.002295.5059900.49
8532006.01.10 17:43sell42721.00114.50114.670.00
8542006.01.10 18:05s/l42721.00114.67114.670.00-3113.2856787.21
8552006.01.10 21:40buy42819.90114.37114.200.00
8562006.01.11 01:00close42819.90114.48114.200.002162.6958949.90
8572006.01.11 04:09buy42920.60114.53114.360.00
8582006.01.11 07:00close42920.60114.82114.360.005202.8864152.78
8592006.01.11 07:00sell43022.50114.82114.990.00
8602006.01.11 09:04close43022.50114.69114.990.002550.3966703.17
8612006.01.11 12:00buy43123.30114.55114.380.00
8622006.01.11 13:00s/l43123.30114.38114.380.00-3463.3363239.84
8632006.01.11 18:00buy43222.10113.98113.810.00
8642006.01.11 18:12close43222.10114.08113.810.001937.2765177.11
8652006.01.11 18:37buy43322.80113.98113.810.00
8662006.01.11 18:52close43322.80114.08113.810.001998.6567175.76
8672006.01.12 00:53sell43423.50114.28114.450.00
8682006.01.12 03:00close43423.50114.11114.450.003501.0670676.82
8692006.01.12 03:00buy43524.70114.07113.900.00
8702006.01.12 08:00s/l43524.70113.90113.900.00-3687.8666988.96
8712006.01.12 08:00buy43623.40113.88113.710.00
8722006.01.12 08:20close43623.40113.99113.710.002258.0469247.00
8732006.01.12 09:01sell43724.20113.99114.160.00
8742006.01.12 11:00close43724.20113.89114.160.002124.7571371.75
8752006.01.12 12:00buy43825.00113.64113.470.00
8762006.01.12 14:00close43825.00113.78113.470.003076.0274447.77
8772006.01.13 00:00sell43926.10114.58114.750.00
8782006.01.13 07:00s/l43926.10114.75114.750.00-3866.3370581.44
8792006.01.13 08:09buy44024.70114.52114.350.00
8802006.01.13 13:55close44024.70114.64114.350.002585.4873166.92
8812006.01.13 15:00buy44125.60114.54114.370.00
8822006.01.13 15:20close44125.60114.67114.370.002902.2476069.16
8832006.01.13 15:26buy44226.60114.63114.460.00
8842006.01.13 17:00s/l44226.60114.46114.460.00-3953.8372115.33
8852006.01.16 03:00sell44325.20114.05114.220.00
8862006.01.16 05:00s/l44325.20114.22114.220.00-3748.3668366.97
8872006.01.16 05:16sell44423.90114.34114.510.00
8882006.01.16 05:21close44423.90114.26114.510.001673.3470040.31
8892006.01.16 05:51sell44524.50114.34114.510.00
8902006.01.16 09:46s/l44524.50114.51114.510.00-3637.2466403.07
8912006.01.16 12:35sell44623.20114.71114.880.00
8922006.01.16 15:00s/l44623.20114.88114.880.00-3431.6562971.42
8932006.01.17 00:00sell44722.00115.12115.290.00
8942006.01.17 00:28close44722.00115.05115.290.001338.6264310.04
8952006.01.17 00:28sell44822.50115.07115.240.00
8962006.01.17 01:22s/l44822.50115.24115.240.00-3319.1660990.88
8972006.01.17 02:59sell44921.30115.23115.400.00
8982006.01.17 03:00close44921.30114.96115.400.005002.5665993.44
8992006.01.17 03:00buy45023.10114.98114.810.00
9002006.01.17 07:00close45023.10115.11114.810.002608.8468602.28
9012006.01.17 07:59sell45124.00115.12115.290.00
9022006.01.17 08:00close45124.00114.91115.290.004386.0472988.32
9032006.01.17 08:18buy45225.50114.84114.670.00
9042006.01.17 09:06s/l45225.50114.67114.670.00-3780.4269207.90
9052006.01.17 13:00sell45324.20115.34115.510.00
9062006.01.17 13:30close45324.20115.24115.510.002099.8671307.76
9072006.01.17 13:59sell45425.00115.33115.500.00
9082006.01.17 14:00close45425.00115.17115.500.003473.0974780.85
9092006.01.17 17:00sell45526.20115.84116.010.00
9102006.01.17 17:11close45526.20115.70116.010.003170.1877951.03
9112006.01.17 17:13sell45627.30115.77115.940.00
9122006.01.17 20:01close45627.30115.70115.940.001651.6079602.63
9132006.01.17 21:00buy45727.90115.54115.370.00
9142006.01.17 23:34s/l45727.90115.37115.370.00-4111.4875491.15
9152006.01.18 09:00buy45826.40115.43115.260.00
9162006.01.18 09:00s/l45826.40115.26115.260.00-3897.1971593.96
9172006.01.18 09:00buy45925.10115.18115.010.00
9182006.01.18 09:24close45925.10115.29115.010.002394.7773988.73
9192006.01.18 09:25buy46025.90115.31115.140.00
9202006.01.18 10:00s/l46025.90115.14115.140.00-3825.3770163.36
9212006.01.18 12:00sell46124.60115.08115.250.00
9222006.01.18 13:00s/l46124.60115.25115.250.00-3628.0166535.35
9232006.01.18 15:57buy46223.30114.99114.820.00
9242006.01.18 15:59close46223.30115.10114.820.002226.7668762.11
9252006.01.19 01:28sell46324.10115.34115.510.00
9262006.01.19 02:11close46324.10115.25115.510.001882.0070644.11
9272006.01.19 17:00buy46424.70115.04114.870.00
9282006.01.19 18:15close46424.70115.15114.870.002359.5673003.67
9292006.01.19 21:29buy46525.60115.43115.260.00
9302006.01.20 00:05close46525.60115.53115.260.002538.0775541.75
9312006.01.20 09:00buy46626.40115.36115.190.00
9322006.01.20 09:37close46626.40115.44115.190.001829.6177371.36
9332006.01.20 09:37buy46727.10115.46115.290.00
9342006.01.20 09:51s/l46727.10115.29115.290.00-3996.0173375.35
9352006.01.20 09:51buy46825.70115.31115.140.00
9362006.01.20 15:00s/l46825.70115.14115.140.00-3797.8169577.54
9372006.01.20 19:49buy46924.40115.31115.140.00
9382006.01.23 00:10s/l46924.40115.14115.140.00-3295.6966281.84
9392006.01.23 05:00buy47023.20114.57114.400.00
9402006.01.23 05:01close47023.20114.65114.400.001618.8167900.65
9412006.01.23 05:01buy47123.80114.65114.480.00
9422006.01.23 05:16close47123.80114.72114.480.001452.2669352.91
9432006.01.23 05:18buy47224.30114.70114.530.00
9442006.01.23 05:59s/l47224.30114.53114.530.00-3606.9165746.00
9452006.01.23 05:59buy47323.00114.55114.380.00
9462006.01.23 06:00close47323.00114.67114.380.002406.8768152.87
9472006.01.23 06:02sell47423.90114.69114.860.00
9482006.01.23 10:30close47423.90114.62114.860.001459.6969612.56
9492006.01.23 13:05sell47524.40114.33114.500.00
9502006.01.23 13:47close47524.40114.23114.500.002136.0871748.64
9512006.01.23 15:00sell47625.10114.42114.590.00
9522006.01.23 17:00s/l47625.10114.59114.590.00-3721.7668026.88
9532006.01.23 20:00buy47723.80114.55114.380.00
9542006.01.24 04:00close47723.80114.70114.380.003412.0771438.96
9552006.01.24 12:00buy47825.00114.60114.430.00
9562006.01.24 12:43close47825.00114.66114.430.001308.2672747.22
9572006.01.24 18:12buy47925.50114.55114.380.00
9582006.01.24 20:21close47925.50114.64114.380.002001.9174749.13
9592006.01.25 01:03sell48026.20115.10115.270.00
9602006.01.25 01:57close48026.20114.98115.270.002734.3777483.50
9612006.01.25 01:59sell48127.10115.09115.260.00
9622006.01.25 03:25close48127.10114.98115.260.002592.6580076.15
9632006.01.25 12:00sell48228.00114.82114.990.00
9642006.01.25 15:00s/l48228.00114.99114.990.00-4134.4575941.70
9652006.01.25 15:00sell48326.60115.11115.280.00
9662006.01.25 16:00s/l48326.60115.28115.280.00-3910.4272031.28
9672006.01.25 17:00sell48425.20115.78115.950.00
9682006.01.25 17:01close48425.20115.68115.950.002178.3274209.60
9692006.01.26 02:00buy48526.00115.64115.470.00
9702006.01.26 08:05close48526.00115.71115.470.001572.8275782.42
9712006.01.26 17:00sell48626.50116.10116.270.00
9722006.01.26 17:50s/l48626.50116.27116.270.00-3874.6171907.81
9732006.01.26 17:50sell48725.20116.25116.420.00
9742006.01.26 18:00close48725.20116.14116.420.002386.7774294.58
9752006.01.27 01:18buy48826.00116.23116.060.00
9762006.01.27 07:00close48826.00116.42116.060.004243.2878537.86
9772006.01.27 07:01sell48927.50116.39116.560.00
9782006.01.27 09:00close48927.50116.29116.560.002364.7680902.62
9792006.01.27 12:00sell49028.30116.61116.780.00
9802006.01.27 12:00s/l49028.30116.78116.780.00-4117.6076785.02
9812006.01.27 12:00sell49126.90116.82116.990.00
9822006.01.27 12:08close49126.90116.77116.990.001151.8377936.85
9832006.01.27 12:08sell49227.30116.80116.970.00
9842006.01.27 12:09close49227.30116.75116.970.001169.0979105.94
9852006.01.27 12:09sell49327.70116.78116.950.00
9862006.01.27 15:00close49327.70116.39116.950.009281.7388387.67
9872006.01.27 15:00buy49430.90116.40116.230.00
9882006.01.27 15:54close49430.90116.52116.230.003182.2791569.94
9892006.01.27 15:54buy49532.00116.51116.340.00
9902006.01.27 17:00close49532.00116.92116.340.0011221.35102791.29
9912006.01.27 17:00sell49636.00116.91117.080.00
9922006.01.27 18:00s/l49636.00117.08117.080.00-5222.7497568.55
9932006.01.27 19:59sell49734.10117.29117.460.00
9942006.01.30 00:32close49734.10117.16117.460.003288.24100856.78
9952006.01.30 17:17buy49835.30117.53117.360.00
9962006.01.30 17:59close49835.30117.65117.360.003600.45104457.23
9972006.01.31 04:08buy49936.60117.54117.370.00
9982006.01.31 06:03close49936.60117.65117.370.003422.17107879.40
9992006.01.31 09:00buy50037.80117.19117.020.00
10002006.01.31 15:09close50037.80117.26117.020.002256.65110136.05
10012006.01.31 17:00buy50138.50117.10116.930.00
10022006.01.31 17:06close50138.50117.22116.930.003941.31114077.36
10032006.01.31 20:01sell50239.90116.96117.130.00
10042006.01.31 20:15close50239.90116.83117.130.004439.84118517.20
10052006.01.31 20:15sell50341.50116.96117.130.00
10062006.01.31 20:15close50341.50116.87117.130.003195.86121713.06
10072006.01.31 20:59sell50442.60116.96117.130.00
10082006.01.31 21:00s/l50442.60117.13117.130.00-6169.70115543.36
10092006.01.31 21:00sell50540.40117.36117.530.00
10102006.01.31 21:06close50540.40117.23117.530.004480.11120023.47
10112006.01.31 21:06sell50642.00117.21117.380.00
10122006.01.31 21:30s/l50642.00117.38117.380.00-6082.81113940.66
10132006.01.31 21:30sell50739.90117.36117.530.00
10142006.01.31 22:13close50739.90117.29117.530.002381.41116322.07
10152006.01.31 22:22buy50840.70117.25117.080.00
10162006.01.31 22:34close50840.70117.32117.080.002428.27118750.34
10172006.01.31 22:47buy50941.60117.24117.070.00
10182006.01.31 22:59close50941.60117.31117.070.002482.31121232.65
10192006.02.01 02:00buy51042.40117.31117.140.00
10202006.02.01 03:00s/l51042.40117.14117.140.00-6153.32115079.33
10212006.02.01 03:00buy51140.30117.16116.990.00
10222006.02.01 04:10close51140.30117.23116.990.002406.50117485.83
10232006.02.01 06:00buy51241.10117.18117.010.00
10242006.02.01 08:01close51241.10117.26117.010.002803.97120289.80
10252006.02.01 08:06sell51342.10117.23117.400.00
10262006.02.01 10:00s/l51342.10117.40117.400.00-6094.69114195.11
10272006.02.01 12:05buy51440.00117.61117.440.00
10282006.02.01 13:00s/l51440.00117.44117.440.00-5791.18108403.93
10292006.02.01 20:45buy51537.90117.93117.760.00
10302006.02.01 22:00close51537.90118.01117.760.002569.34110973.27
10312006.02.02 07:00sell51638.80118.45118.620.00
10322006.02.02 10:00s/l51638.80118.62118.620.00-5559.20105414.07
10332006.02.02 12:02buy51736.90118.47118.300.00
10342006.02.02 13:17close51736.90118.56118.300.002801.13108215.20
10352006.02.02 17:00buy51837.90118.45118.280.00
10362006.02.02 18:00s/l51837.90118.28118.280.00-5448.17102767.03
10372006.02.03 15:00sell51936.00118.98119.150.00
10382006.02.03 15:02s/l51936.00119.15119.150.00-5135.9697631.07
10392006.02.03 15:02sell52034.20119.14119.310.00
10402006.02.03 15:04close52034.20119.06119.310.002297.9799929.04
10412006.02.03 15:04sell52135.00119.04119.210.00
10422006.02.03 16:00s/l52135.00119.21119.210.00-4989.5294939.52
10432006.02.03 17:06buy52233.20119.09118.920.00
10442006.02.03 18:00s/l52233.20118.92118.920.00-4746.0590193.47
10452006.02.06 00:00sell52331.60118.88119.050.00
10462006.02.06 00:15close52331.60118.81119.050.001861.7092055.17
10472006.02.06 07:59buy52432.20118.53118.360.00
10482006.02.06 08:01close52432.20118.67118.360.003798.7295853.89
10492006.02.06 20:00sell52533.50119.07119.240.00
10502006.02.06 20:22close52533.50118.99119.240.002252.2598106.14
10512006.02.07 04:11buy52634.30118.96118.790.00
10522006.02.07 09:00s/l52634.30118.79118.790.00-4923.5993182.55
10532006.02.07 09:00buy52732.60118.45118.280.00
10542006.02.07 10:00s/l52732.60118.28118.280.00-4688.2688494.29
10552006.02.07 17:00sell52831.00118.00118.170.00
10562006.02.07 21:00s/l52831.00118.17118.170.00-4459.3084034.99
10572006.02.07 21:00sell52929.40118.16118.330.00
10582006.02.07 23:00close52929.40117.95118.330.005234.5189269.50
10592006.02.08 02:00sell53031.20118.00118.170.00
10602006.02.08 07:25close53031.20117.93118.170.001851.8591121.35
10612006.02.08 07:25buy53131.90117.93117.760.00
10622006.02.08 07:59close53131.90118.01117.760.002162.5393283.88
10632006.02.08 09:03sell53232.60117.93118.100.00
10642006.02.08 09:11close53232.60117.87118.100.001659.5194943.39
10652006.02.08 09:18sell53333.20117.94118.110.00
10662006.02.08 09:21close53333.20117.88118.110.001689.9196633.30
10672006.02.08 22:00buy53433.80118.51118.340.00
10682006.02.09 04:00close53433.80118.59118.340.003556.71100190.01
10692006.02.09 06:00buy53535.10118.60118.430.00
10702006.02.09 08:22close53535.10118.71118.430.003252.38103442.39
10712006.02.09 08:22sell53636.20118.69118.860.00
10722006.02.09 10:01close53636.20118.50118.860.005804.22109246.61
10732006.02.09 12:37buy53738.20118.43118.260.00
10742006.02.09 16:05close53738.20118.53118.260.003222.66112469.27
10752006.02.09 21:00sell53839.40118.86119.030.00
10762006.02.09 21:49close53839.40118.78119.030.002653.59115122.86
10772006.02.09 21:59sell53940.30118.89119.060.00
10782006.02.09 22:00close53940.30118.78119.060.003732.04118854.90
10792006.02.09 22:16buy54041.60118.83118.660.00
10802006.02.10 02:33s/l54041.60118.66118.660.00-5437.15113417.75
10812006.02.10 03:00buy54139.70118.55118.380.00
10822006.02.10 06:00s/l54139.70118.38118.380.00-5702.10107715.65
10832006.02.10 08:26buy54237.70117.79117.620.00
10842006.02.10 09:00s/l54237.70117.62117.620.00-5452.15102263.50
10852006.02.10 12:00sell54335.80117.63117.800.00
10862006.02.10 12:14close54335.80117.53117.800.003046.03105309.53
10872006.02.10 12:59sell54436.90117.67117.840.00
10882006.02.10 13:02close54436.90117.48117.840.005967.82111277.35
10892006.02.10 15:00buy54538.90117.05116.880.00
10902006.02.10 17:14close54538.90117.50116.880.0014897.91126175.26
10912006.02.10 20:01sell54644.20117.87118.040.00
10922006.02.13 00:22close54644.20117.76118.040.003486.69129661.96
10932006.02.13 04:00sell54745.40117.81117.980.00
10942006.02.13 07:00s/l54745.40117.98117.980.00-6541.79123120.17
10952006.02.14 08:00buy54843.10117.20117.030.00
10962006.02.14 08:52close54843.10117.30117.030.003674.33126794.50
10972006.02.14 09:00sell54944.40117.30117.470.00
10982006.02.14 09:18close54944.40117.25117.470.001893.38128687.88
10992006.02.14 09:59sell55045.00117.30117.470.00
11002006.02.14 10:00close55045.00117.20117.470.003839.58132527.46
11012006.02.15 02:03buy55146.40117.59117.420.00
11022006.02.15 03:39close55146.40117.68117.420.003548.63136076.09
11032006.02.15 15:00buy55247.60117.43117.260.00
11042006.02.15 15:00close55247.60117.53117.260.004049.98140126.07
11052006.02.15 17:00sell55349.00117.46117.630.00
11062006.02.15 17:22s/l55349.00117.63117.630.00-7081.52133044.55
11072006.02.15 17:22sell55446.60117.61117.780.00
11082006.02.15 18:00close55446.60117.50117.780.004362.58137407.13
11092006.02.15 18:00sell55548.10117.93118.100.00
11102006.02.15 18:15close55548.10117.84118.100.003673.63141080.76
11112006.02.15 18:15sell55649.40117.81117.980.00
11122006.02.15 18:33s/l55649.40117.98117.980.00-7117.55133963.21
11132006.02.15 18:33sell55746.90117.97118.140.00
11142006.02.15 18:52close55746.90117.88118.140.003580.74137543.95
11152006.02.15 18:52sell55848.10117.86118.030.00
11162006.02.15 19:33s/l55848.10118.03118.030.00-6927.90130616.05
11172006.02.15 21:00buy55945.70117.89117.720.00
11182006.02.16 01:25close55945.70117.97117.720.004825.23135441.28
11192006.02.16 02:12buy56047.40117.91117.740.00
11202006.02.16 03:00close56047.40117.98117.740.002812.34138253.62
11212006.02.16 17:00buy56148.40117.85117.680.00
11222006.02.16 18:00close56148.40117.92117.680.002873.13141126.75
11232006.02.17 02:00sell56249.40117.83118.000.00
11242006.02.17 03:00s/l56249.40118.00118.000.00-7105.51134021.24
11252006.02.17 03:00sell56346.90118.17118.340.00
11262006.02.17 03:16close56346.90118.07118.340.003972.15137993.39
11272006.02.17 03:39sell56448.30118.21118.380.00
11282006.02.17 06:00close56448.30118.13118.380.003270.91141264.30
11292006.02.17 18:52buy56549.40118.27118.100.00
11302006.02.17 18:59close56549.40118.43118.100.006673.98147938.28
11312006.02.17 19:06buy56650.00118.26118.090.00
11322006.02.17 19:37close56650.00118.34118.090.003380.03151318.31
11332006.02.17 19:41buy56750.00118.26118.090.00
11342006.02.20 01:00s/l56750.00118.09118.090.00-6568.40144749.91
11352006.02.20 04:00buy56850.00117.96117.790.00
11362006.02.20 04:41close56850.00118.06117.790.004234.93148984.84
11372006.02.20 04:42buy56950.00118.07117.900.00
11382006.02.20 06:04close56950.00118.16117.900.003808.27152793.11
11392006.02.21 13:00sell57050.00118.89119.060.00
11402006.02.21 13:55close57050.00118.78119.060.004630.29157423.40
11412006.02.22 15:00buy57150.00118.44118.270.00
11422006.02.22 15:24close57150.00118.53118.270.003796.58161219.98
11432006.02.22 15:24buy57250.00118.56118.390.00
11442006.02.22 15:41close57250.00118.64118.390.003371.52164591.50
11452006.02.22 15:45buy57350.00118.57118.400.00
11462006.02.22 16:08close57350.00118.63118.400.002528.63167120.13
11472006.02.22 17:46buy57450.00118.48118.310.00
11482006.02.22 17:51close57450.00118.55118.310.002952.47170072.60
11492006.02.22 18:18buy57550.00118.47118.300.00
11502006.02.22 18:45close57550.00118.53118.300.002531.08172603.68
11512006.02.22 22:03buy57650.00118.54118.370.00
11522006.02.23 03:00s/l57650.00118.37118.370.00-5297.23167306.45
11532006.02.23 03:00buy57750.00118.31118.140.00
11542006.02.23 05:04s/l57750.00118.14118.140.00-7194.85160111.60
11552006.02.23 05:04buy57850.00118.16117.990.00
11562006.02.23 06:00s/l57850.00117.99117.990.00-7221.75152889.85
11572006.02.23 06:00buy57950.00117.72117.550.00
11582006.02.23 07:05s/l57950.00117.55117.550.00-7230.97145658.88
11592006.02.23 07:05buy58050.00117.57117.400.00
11602006.02.23 09:59close58050.00117.67117.400.004249.17149908.05
11612006.02.23 15:00buy58150.00116.93116.760.00
11622006.02.23 15:24close58150.00117.04116.760.004699.09154607.14
11632006.02.23 15:59buy58250.00116.94116.770.00
11642006.02.23 16:00close58250.00117.26116.770.0013644.89168252.03
11652006.02.23 17:01buy58350.00117.14116.970.00
11662006.02.23 18:04s/l58350.00116.97116.970.00-7266.82160985.21
11672006.02.23 20:00buy58450.00117.03116.860.00
11682006.02.23 21:58close58450.00117.16116.860.005547.97166533.18
11692006.02.24 02:00buy58550.00116.69116.520.00
11702006.02.24 02:17s/l58550.00116.52116.520.00-7294.89159238.29
11712006.02.24 02:17buy58650.00116.54116.370.00
11722006.02.24 02:59close58650.00116.68116.370.005999.46165237.75
11732006.02.24 12:25sell58750.00116.79116.960.00
11742006.02.24 14:17s/l58750.00116.96116.960.00-7266.82157970.93
11752006.02.24 17:00sell58850.00116.85117.020.00
11762006.02.27 00:00s/l58850.00117.02117.020.00-7987.12149983.81
11772006.02.27 03:00buy58950.00115.89115.720.00
11782006.02.27 03:23close58950.00116.00115.720.004741.38154725.19
11792006.02.27 03:59buy59050.00115.86115.690.00
11802006.02.27 04:01close59050.00115.98115.690.005173.45159898.64
11812006.02.27 06:00sell59150.00116.06116.230.00
11822006.02.27 07:53s/l59150.00116.23116.230.00-7313.08152585.56
11832006.02.27 19:00sell59250.00116.14116.310.00
11842006.02.28 01:26s/l59250.00116.31116.310.00-8034.55144551.01
11852006.02.28 19:58buy59350.00115.79115.620.00
11862006.03.01 01:59close59350.00115.90115.620.005375.04149926.05
11872006.03.01 05:47buy59450.00115.73115.560.00
11882006.03.01 08:11close59450.00115.87115.560.006041.29155967.34
11892006.03.01 12:00sell59550.00116.25116.420.00
11902006.03.01 12:39close59550.00116.16116.420.003873.99159841.33
11912006.03.01 12:39sell59650.00116.15116.320.00
11922006.03.01 14:02close59650.00116.06116.320.003877.33163718.66
11932006.03.01 17:56sell59750.00116.16116.330.00
11942006.03.01 17:59close59750.00116.00116.330.006896.55170615.21
11952006.03.02 20:00buy59850.00115.94115.770.00
11962006.03.03 02:21close59850.00116.27115.770.0014820.54185435.75
11972006.03.03 02:21sell59950.00116.27116.440.00
11982006.03.03 02:59s/l59950.00116.44116.440.00-7287.38178148.37
11992006.03.03 02:59sell60050.00116.62116.790.00
12002006.03.03 03:00close60050.00116.36116.790.0011172.38189320.75
12012006.03.03 09:59buy60150.00116.28116.110.00
12022006.03.03 10:00close60150.00116.45116.110.007299.14196619.89
12032006.03.03 22:59buy60250.00116.36116.190.00
12042006.03.06 01:00s/l60250.00116.19116.190.00-6691.77189928.12
12052006.03.06 01:00buy60350.00116.12115.950.00
12062006.03.06 01:11close60350.00116.24115.950.005161.80195089.92
12072006.03.06 01:11buy60450.00116.27116.100.00
12082006.03.06 01:26close60450.00116.38116.100.004725.78199815.70
12092006.03.06 01:59buy60550.00116.18116.010.00
12102006.03.06 02:00close60550.00116.51116.010.0014161.97213977.67
12112006.03.06 04:10sell60650.00116.70116.870.00
12122006.03.06 05:00s/l60650.00116.87116.870.00-7271.80206705.87
12132006.03.06 07:04buy60750.00117.02116.850.00
12142006.03.06 12:00close60750.00117.21116.850.008105.07214810.94
12152006.03.06 12:01sell60850.00117.22117.390.00
12162006.03.06 15:00s/l60850.00117.39117.390.00-7235.27207575.67
12172006.03.06 15:00sell60950.00117.46117.630.00
12182006.03.06 15:46close60950.00117.37117.630.003833.99211409.66
12192006.03.06 17:00sell61050.00117.51117.680.00
12202006.03.06 19:05s/l61050.00117.68117.680.00-7222.98204186.68
12212006.03.06 19:05sell61150.00117.64117.810.00
12222006.03.06 19:15close61150.00117.54117.810.004254.01208440.69
12232006.03.06 19:24sell61250.00117.62117.790.00
12242006.03.06 21:00close61250.00117.53117.790.003828.84212269.53
12252006.03.07 03:00buy61350.00117.61117.440.00
12262006.03.07 05:00s/l61350.00117.44117.440.00-7242.67205026.86
12272006.03.07 06:44sell61450.00117.52117.690.00
12282006.03.07 09:00s/l61450.00117.69117.690.00-7216.84197810.02
12292006.03.07 17:28buy61550.00117.64117.470.00
12302006.03.07 17:33close61550.00117.75117.470.004670.80202480.82
12312006.03.08 01:00buy61650.00117.75117.580.00
12322006.03.08 03:00s/l61650.00117.58117.580.00-7243.91195236.91
12332006.03.08 08:00buy61750.00117.64117.470.00
12342006.03.08 11:00close61750.00117.72117.470.003397.78198634.69
12352006.03.08 12:04sell61850.00117.85118.020.00
12362006.03.08 14:00close61850.00117.76118.020.003821.36202456.05
12372006.03.09 02:27buy61950.00117.77117.600.00
12382006.03.09 06:02s/l61950.00117.60117.600.00-7227.90195228.15
12392006.03.09 07:00sell62050.00118.24118.410.00
12402006.03.09 07:05close62050.00118.14118.410.004232.18199460.33
12412006.03.09 07:05sell62150.00118.15118.320.00
12422006.03.09 07:21close62150.00117.98118.320.007204.61206664.94
12432006.03.09 07:21sell62250.00117.90118.070.00
12442006.03.09 07:21s/l62250.00118.07118.070.00-7198.51199466.43
12452006.03.09 07:21sell62350.00118.06118.230.00
12462006.03.09 07:21close62350.00117.93118.230.005511.64204978.07
12472006.03.09 07:21sell62450.00117.91118.080.00
12482006.03.09 07:28close62450.00117.81118.080.004244.28209222.35
12492006.03.09 07:29sell62550.00117.89118.060.00
12502006.03.09 07:36close62550.00117.78118.060.004669.63213891.98
12512006.03.09 07:59sell62650.00118.28118.450.00
12522006.03.09 08:00close62650.00117.86118.450.0017817.75231709.73
12532006.03.09 08:00buy62750.00117.85117.680.00
12542006.03.09 10:00s/l62750.00117.68117.680.00-7234.04224475.69
12552006.03.09 18:00sell62850.00117.94118.110.00
12562006.03.09 19:00s/l62850.00118.11118.110.00-7189.38217286.31
12572006.03.09 20:00buy62950.00118.18118.010.00
12582006.03.10 02:00close62950.00118.36118.010.008233.42225519.73
12592006.03.10 04:59sell63050.00118.60118.770.00
12602006.03.10 05:00close63050.00118.52118.770.003374.96228894.69
12612006.03.10 07:41buy63150.00118.36118.190.00
12622006.03.10 09:00s/l63150.00118.19118.190.00-7193.03221701.66
12632006.03.10 15:00sell63250.00118.65118.820.00
12642006.03.10 16:00s/l63250.00118.82118.820.00-7139.85214561.81
12652006.03.13 03:12buy63350.00118.87118.700.00
12662006.03.13 10:59close63350.00118.97118.700.004202.80218764.61
12672006.03.13 12:00buy63450.00118.90118.730.00
12682006.03.13 13:20close63450.00118.98118.730.003362.05222126.66
12692006.03.13 15:00sell63550.00119.16119.330.00
12702006.03.13 16:00close63550.00119.08119.330.003359.19225485.85
12712006.03.14 03:10sell63650.00118.57118.740.00
12722006.03.14 06:15close63650.00118.49118.740.003375.81228861.66
12732006.03.14 13:01buy63750.00118.27118.100.00
12742006.03.14 13:11close63750.00118.35118.100.003379.81232241.47
12752006.03.14 13:59buy63850.00118.28118.110.00
12762006.03.14 14:59close63850.00118.37118.110.003801.64236043.11
12772006.03.14 15:00buy63950.00118.09117.920.00
12782006.03.14 15:42s/l63950.00117.92117.920.00-7208.89228834.22
12792006.03.14 15:42buy64050.00117.93117.760.00
12802006.03.14 15:59close64050.00118.10117.760.007197.29236031.51
12812006.03.15 03:03buy64150.00117.56117.390.00
12822006.03.15 12:00close64150.00117.64117.390.003400.20239431.71
12832006.03.15 15:59sell64250.00117.57117.740.00
12842006.03.15 16:00close64250.00117.35117.740.009373.67248805.38
12852006.03.15 17:00sell64350.00117.52117.690.00
12862006.03.15 17:08close64350.00117.45117.690.002979.84251785.22
12872006.03.15 17:59sell64450.00117.55117.720.00
12882006.03.15 18:01close64450.00117.31117.720.0010229.31262014.53
12892006.03.15 23:00sell64550.00117.36117.530.00
12902006.03.16 01:00s/l64550.00117.53117.530.00-9411.70252602.83
12912006.03.16 01:00sell64650.00117.51117.680.00
12922006.03.16 02:19s/l64650.00117.68117.680.00-7222.98245379.85
12932006.03.17 03:00sell64750.00116.75116.920.00
12942006.03.17 06:02close64750.00116.68116.920.002999.66248379.51
12952006.03.17 15:00buy64850.00115.88115.710.00
12962006.03.17 15:04close64850.00115.97115.710.003880.37252259.88
12972006.03.17 15:59buy64950.00115.89115.720.00
12982006.03.17 16:00close64950.00116.23115.720.0014626.32266886.20
12992006.03.17 18:00buy65050.00115.91115.740.00
13002006.03.20 00:00close65050.00116.02115.740.005369.92272256.12
13012006.03.21 15:00buy65150.00116.49116.320.00
13022006.03.21 15:33close65150.00116.63116.320.006001.72278257.84
13032006.03.21 17:44sell65250.00117.09117.260.00
13042006.03.21 18:59s/l65250.00117.26117.260.00-7248.23271009.61
13052006.03.21 18:59sell65350.00117.25117.420.00
13062006.03.21 20:12close65350.00117.16117.420.003840.90274850.51
13072006.03.21 22:01sell65450.00117.30117.470.00
13082006.03.22 00:00close65450.00117.11117.470.007385.66282236.17
13092006.03.22 00:02buy65550.00117.20117.030.00
13102006.03.22 01:02close65550.00117.27117.030.002984.55285220.72
13112006.03.22 03:00buy65650.00117.30117.130.00
13122006.03.22 11:57s/l65650.00117.13117.130.00-7256.89277963.83
13132006.03.22 17:38buy65750.00116.67116.500.00
13142006.03.22 17:56close65750.00116.75116.500.003426.06281389.89
13152006.03.22 18:00buy65850.00116.70116.530.00
13162006.03.22 19:00close65850.00116.75116.530.002141.33283531.22
13172006.03.23 09:00buy65950.00116.89116.720.00
13182006.03.23 11:55close65950.00117.06116.720.007261.13290792.35
13192006.03.23 17:00sell66050.00117.65117.820.00
13202006.03.23 17:19close66050.00117.52117.820.005530.97296323.32
13212006.03.23 17:19sell66150.00117.52117.690.00
13222006.03.23 17:25close66150.00117.39117.690.005537.10301860.42
13232006.03.23 17:25sell66250.00117.43117.600.00
13242006.03.23 17:31s/l66250.00117.60117.600.00-7227.90294632.52
13252006.03.23 17:31sell66350.00117.58117.750.00
13262006.03.23 21:00s/l66350.00117.75117.750.00-7206.45287426.07
13272006.03.24 17:00buy66450.00117.73117.560.00
13282006.03.24 17:29s/l66450.00117.56117.560.00-7230.36280195.71
13292006.03.24 17:29buy66550.00117.58117.410.00
13302006.03.24 18:00close66550.00117.72117.410.005946.42286142.13
13312006.03.27 04:27buy66650.00116.76116.590.00
13322006.03.27 04:49s/l66650.00116.59116.590.00-7291.13278851.00
13332006.03.27 05:10buy66750.00116.55116.380.00
13342006.03.27 05:10close66750.00116.61116.380.002572.76281423.76
13352006.03.27 13:41buy66850.00116.53116.360.00
13362006.03.27 14:34close66850.00116.58116.360.002144.44283568.20
13372006.03.27 22:15sell66950.00116.77116.940.00
13382006.03.28 01:14close66950.00116.68116.940.003130.20286698.40
13392006.03.28 01:44buy67050.00116.40116.230.00
13402006.03.28 01:44close67050.00116.49116.230.003862.90290561.30
13412006.03.28 01:44buy67150.00116.39116.220.00
13422006.03.28 01:47close67150.00116.48116.220.003863.47294424.77
13432006.03.28 01:48buy67250.00116.41116.240.00
13442006.03.28 01:56close67250.00116.52116.240.004720.22299144.99
13452006.03.28 03:11sell67350.00116.71116.880.00
13462006.03.28 03:19s/l67350.00116.88116.880.00-7271.18291873.81
13472006.03.28 03:19sell67450.00116.88117.050.00
13482006.03.28 03:59close67450.00116.77117.050.004710.00296583.81
13492006.03.28 03:59sell67550.00116.74116.910.00
13502006.03.28 05:40s/l67550.00116.91116.910.00-7270.55289313.26
13512006.03.28 05:40sell67650.00116.90117.070.00
13522006.03.28 05:50s/l67650.00117.07117.070.00-7260.00282053.26
13532006.03.28 05:50sell67750.00117.06117.230.00
13542006.03.28 05:56close67750.00116.92117.230.005987.00288040.26
13552006.03.28 05:56sell67850.00116.90117.070.00
13562006.03.28 06:42s/l67850.00117.07117.070.00-7259.38280780.88
13572006.03.28 18:35buy67950.00117.18117.010.00
13582006.03.28 20:27close67950.00117.28117.010.004263.30285044.18
13592006.03.28 21:22sell68050.00117.71117.880.00
13602006.03.28 21:29close68050.00117.59117.880.005102.49290146.67
13612006.03.28 21:32sell68150.00117.69117.860.00
13622006.03.28 21:35s/l68150.00117.86117.860.00-7211.33282935.34
13632006.03.28 21:35sell68250.00117.85118.020.00
13642006.03.28 21:44s/l68250.00118.02118.020.00-7201.55275733.79
13652006.03.28 21:44sell68350.00118.01118.180.00
13662006.03.28 22:07close68350.00117.91118.180.004240.55279974.34
13672006.03.28 22:38buy68450.00117.82117.650.00
13682006.03.28 23:14close68450.00117.92117.650.004239.96284214.30
13692006.03.29 00:52buy68550.00117.75117.580.00
13702006.03.29 01:15close68550.00117.87117.580.005090.21289304.51
13712006.03.29 02:47sell68650.00117.87118.040.00
13722006.03.29 06:04close68650.00117.76118.040.004670.72293975.23
13732006.03.29 07:54buy68750.00117.76117.590.00
13742006.03.29 08:24close68750.00117.87117.590.004666.25298641.48
13752006.03.29 08:24sell68850.00117.84118.010.00
13762006.03.29 08:53close68850.00117.72118.010.005096.97303738.45
13772006.03.29 09:15sell68950.00117.81117.980.00
13782006.03.29 09:25close68950.00117.66117.980.006374.20310112.65
13792006.03.29 09:58sell69050.00117.82117.990.00
13802006.03.29 11:23s/l69050.00117.99117.990.00-7204.00302908.65
13812006.03.29 13:15sell69150.00117.96118.130.00
13822006.03.29 13:38close69150.00117.85118.130.004666.83307575.48
13832006.03.29 17:08buy69250.00117.97117.800.00
13842006.03.29 18:22s/l69250.00117.80117.800.00-7216.23300359.25
13852006.03.29 18:22buy69350.00117.78117.610.00
13862006.03.29 19:53s/l69350.00117.61117.610.00-7227.90293131.35
13872006.03.29 19:59buy69450.00117.53117.360.00
13882006.03.29 20:17close69450.00117.65117.360.005099.94298231.29
13892006.03.30 02:59buy69550.00117.71117.540.00
13902006.03.30 04:28close69550.00117.80117.540.003820.03302051.32
13912006.03.30 06:14buy69650.00117.61117.440.00
13922006.03.30 07:25s/l69650.00117.44117.440.00-7238.35294812.97
13932006.03.30 08:30sell69750.00117.63117.800.00
13942006.03.30 09:06s/l69750.00117.80117.800.00-7215.62287597.35
13952006.03.30 18:10buy69850.00117.43117.260.00
13962006.03.30 19:46close69850.00117.56117.260.005528.99293126.34
13972006.03.30 19:46sell69950.00117.54117.710.00
13982006.03.30 20:36close69950.00117.42117.710.005109.90298236.24
13992006.03.31 02:13sell70050.00117.53117.700.00
14002006.03.31 02:39close70050.00117.39117.700.005963.03304199.27
14012006.03.31 08:49sell70150.00117.51117.680.00
14022006.03.31 09:13close70150.00117.39117.680.005111.26309310.53
14032006.03.31 12:04sell70250.00117.77117.940.00
14042006.03.31 12:32close70250.00117.63117.940.005950.84315261.37
14052006.03.31 17:13buy70350.00117.82117.650.00
14062006.03.31 17:28close70350.00117.90117.650.003392.77318654.14
14072006.03.31 17:30buy70450.00117.81117.640.00
14082006.03.31 17:36s/l70450.00117.64117.640.00-7226.05311428.09
14092006.03.31 17:36buy70550.00117.65117.480.00
14102006.03.31 17:58close70550.00117.75117.480.004246.40315674.49
14112006.03.31 17:58buy70650.00117.75117.580.00
14122006.03.31 18:41s/l70650.00117.58117.580.00-7229.12308445.37
14132006.03.31 18:50buy70750.00117.49117.320.00
14142006.03.31 19:13close70750.00117.59117.320.004251.91312697.28
14152006.04.03 12:11buy70850.00118.33118.160.00
14162006.04.03 12:48close70850.00118.49118.160.006751.53319448.81
14172006.04.03 18:00buy70950.00117.84117.670.00
14182006.04.03 20:15s/l70950.00117.67117.670.00-7223.60312225.21
14192006.04.04 07:00buy71050.00117.60117.430.00
14202006.04.04 07:27close71050.00117.70117.430.004247.88316473.09
14212006.04.04 07:31buy71150.00117.66117.490.00
14222006.04.04 09:04close71150.00117.75117.490.003821.68320294.77
14232006.04.04 13:01sell71250.00117.74117.910.00
14242006.04.04 13:32close71250.00117.66117.910.003399.54323694.31
14252006.04.04 15:01sell71350.00117.64117.810.00
14262006.04.04 15:07close71350.00117.57117.810.002976.82326671.13
14272006.04.04 15:24buy71450.00117.39117.220.00
14282006.04.04 15:59close71450.00117.60117.220.008928.45335599.58
14292006.04.04 17:09sell71550.00117.43117.600.00
14302006.04.05 03:07close71550.00117.34117.600.003108.54338708.12
14312006.04.05 08:00sell71650.00116.94117.110.00
14322006.04.05 08:11close71650.00116.87117.110.002994.85341702.97
14332006.04.05 08:59sell71750.00116.96117.130.00
14342006.04.05 09:01close71750.00116.77117.130.008135.65349838.62
14352006.04.05 17:46sell71850.00117.74117.910.00
14362006.04.05 17:51close71850.00117.64117.910.004250.16354088.78
14372006.04.06 04:23buy71950.00117.43117.260.00
14382006.04.06 08:21close71950.00117.54117.260.004679.26358768.04
14392006.04.06 20:06sell72050.00117.82117.990.00
14402006.04.06 20:32close72050.00117.72117.990.004247.35363015.39
14412006.04.06 23:00sell72150.00117.73117.900.00
14422006.04.07 02:52s/l72150.00117.90117.900.00-7935.39355080.00
14432006.04.07 03:00sell72250.00117.87118.040.00
14442006.04.07 05:04close72250.00117.77118.040.004245.56359325.56
14452006.04.07 08:09sell72350.00117.78117.950.00
14462006.04.07 08:57close72350.00117.68117.950.004248.60363574.16
14472006.04.07 09:00buy72450.00117.67117.500.00
14482006.04.07 09:24close72450.00117.75117.500.003397.03366971.19
14492006.04.07 15:10buy72550.00117.62117.450.00
14502006.04.07 15:21close72550.00117.75117.450.005520.17372491.36
14512006.04.07 15:57buy72650.00117.62117.450.00
14522006.04.07 15:59close72650.00117.74117.450.005095.97377587.33
14532006.04.07 18:00sell72750.00118.29118.460.00
14542006.04.10 00:00close72750.00118.20118.460.003080.65380667.98
14552006.04.10 01:00buy72850.00118.13117.960.00
14562006.04.10 01:12close72850.00118.21117.960.003383.74384051.72
14572006.04.10 01:19buy72950.00118.16117.990.00
14582006.04.10 02:03close72950.00118.24117.990.003382.98387434.70
14592006.04.10 18:00sell73050.00118.64118.810.00
14602006.04.10 19:59close73050.00118.56118.810.003373.75390808.45
14612006.04.11 12:00sell73150.00118.57118.740.00
14622006.04.11 13:19s/l73150.00118.74118.740.00-7157.89383650.56
14632006.04.11 13:19sell73250.00118.73118.900.00
14642006.04.11 16:00close73250.00118.55118.900.007591.93391242.49
14652006.04.11 19:00buy73350.00118.41118.240.00
14662006.04.11 22:00s/l73350.00118.24118.240.00-7190.59384051.90
14672006.04.11 22:00buy73450.00118.23118.060.00
14682006.04.12 00:00close73450.00118.33118.060.004855.09388906.99
14692006.04.12 01:00buy73550.00118.24118.070.00
14702006.04.12 03:00s/l73550.00118.07118.070.00-7212.56381694.43
14712006.04.12 08:04sell73650.00118.24118.410.00
14722006.04.12 08:32close73650.00118.17118.410.002961.68384656.11
14732006.04.12 12:00buy73750.00118.09117.920.00
14742006.04.12 15:00close73750.00118.33117.920.0010141.22394797.33
14752006.04.12 15:01sell73850.00118.31118.480.00
14762006.04.12 15:10close73850.00118.19118.480.005076.55399873.88
14772006.04.12 15:38sell73950.00118.34118.510.00
14782006.04.12 19:19s/l73950.00118.51118.510.00-7172.40392701.48
14792006.04.13 01:00buy74050.00118.45118.280.00
14802006.04.13 02:01close74050.00118.53118.280.003374.61396076.09
14812006.04.13 03:00buy74150.00118.45118.280.00
14822006.04.13 12:56close74150.00118.54118.280.003796.19399872.28
14832006.04.13 17:00buy74250.00118.45118.280.00
14842006.04.13 18:41close74250.00118.53118.280.003374.61403246.89
14852006.04.14 07:00buy74350.00118.63118.460.00
14862006.04.14 11:02close74350.00118.68118.460.002106.49405353.38
14872006.04.17 01:52buy74450.00118.41118.240.00
14882006.04.17 01:59close74450.00118.52118.240.004640.59409993.97
14892006.04.17 03:00buy74550.00118.23118.060.00
14902006.04.17 07:59close74550.00118.30118.060.002958.58412952.55
14912006.04.17 15:00buy74650.00117.73117.560.00
14922006.04.17 15:00close74650.00117.84117.560.004667.35417619.90
14932006.04.18 12:13buy74750.00117.94117.770.00
14942006.04.18 12:59close74750.00118.08117.770.005928.26423548.16
14952006.04.18 15:00buy74850.00117.60117.430.00
14962006.04.18 15:27close74850.00117.70117.430.004247.88427796.04
14972006.04.18 15:27buy74950.00117.65117.480.00
14982006.04.18 16:09close74950.00117.71117.480.002548.60430344.64
14992006.04.18 18:00sell75050.00117.73117.900.00
15002006.04.18 18:22close75050.00117.64117.900.003825.26434169.90
15012006.04.18 18:59sell75150.00117.76117.930.00
15022006.04.18 19:00close75150.00117.66117.930.004249.53438419.43
15032006.04.18 21:00buy75250.00117.31117.140.00
15042006.04.18 23:00s/l75250.00117.14117.140.00-7259.37431160.06
15052006.04.19 03:00buy75350.00116.85116.680.00
15062006.04.19 03:35close75350.00116.95116.680.004275.20435435.26
15072006.04.19 13:00buy75450.00116.94116.770.00
15082006.04.19 13:12close75450.00117.00116.770.002564.10437999.36
15092006.04.19 15:00sell75550.00117.52117.690.00
15102006.04.19 16:00s/l75550.00117.69117.690.00-7218.68430780.68
15112006.04.19 19:00buy75650.00117.40117.230.00
15122006.04.19 19:05close75650.00117.47117.230.002979.54433760.22
15132006.04.19 19:06buy75750.00117.45117.280.00
15142006.04.19 21:00s/l75750.00117.28117.280.00-7247.61426512.61
15152006.04.20 01:03sell75850.00117.40117.570.00
15162006.04.20 04:46s/l75850.00117.57117.570.00-7229.12419283.49
15172006.04.20 05:07sell75950.00117.59117.760.00
15182006.04.20 06:00close75950.00117.52117.760.002978.06422261.55
15192006.04.20 13:38sell76050.00117.73117.900.00
15202006.04.20 14:02close76050.00117.65117.900.003400.17425661.72
15212006.04.21 00:00buy76150.00117.45117.280.00
15222006.04.21 01:50close76150.00117.56117.280.004678.45430340.17
15232006.04.24 03:00buy76250.00115.64115.470.00
15242006.04.24 03:06close76250.00115.73115.470.003888.39434228.56
15252006.04.24 04:08sell76350.00115.82115.990.00
15262006.04.24 04:53close76350.00115.73115.990.003888.39438116.95
15272006.04.24 09:00buy76450.00115.32115.150.00
15282006.04.24 09:13close76450.00115.45115.150.005629.88443746.83
15292006.04.24 22:00sell76550.00114.44114.610.00
15302006.04.24 23:00s/l76550.00114.61114.610.00-7415.16436331.67
15312006.04.25 03:00buy76650.00114.41114.240.00
15322006.04.25 03:17close76650.00114.52114.240.004802.53441134.20
15332006.04.25 04:21sell76750.00114.50114.670.00
15342006.04.25 08:30s/l76750.00114.67114.670.00-7411.92433722.28
15352006.04.25 09:00buy76850.00114.44114.270.00
15362006.04.25 09:21close76850.00114.54114.270.004365.33438087.61
15372006.04.25 20:01buy76950.00114.88114.710.00
15382006.04.26 01:24close76950.00114.98114.710.004978.20443065.81
15392006.04.26 06:00sell77050.00115.06115.230.00
15402006.04.26 10:00s/l77050.00115.23115.230.00-7374.63435691.18
15412006.04.26 12:00buy77150.00115.14114.970.00
15422006.04.26 12:12close77150.00115.22114.970.003471.50439162.68
15432006.04.26 13:00sell77250.00115.26115.430.00
15442006.04.26 13:25close77250.00115.17115.430.003907.29443069.97
15452006.04.26 13:59sell77350.00115.27115.440.00
15462006.04.26 14:00close77350.00115.08115.440.008255.23451325.20
15472006.04.26 15:05buy77450.00114.96114.790.00
15482006.04.26 15:06close77450.00115.06114.790.004345.45455670.65
15492006.04.26 15:15buy77550.00114.95114.780.00
15502006.04.26 15:59close77550.00115.17114.780.009551.10465221.75
15512006.04.26 20:59sell77650.00114.88115.050.00
15522006.04.26 21:00close77650.00114.69115.050.008283.28473505.03
15532006.04.27 12:00buy77750.00114.61114.440.00
15542006.04.27 12:41close77750.00114.71114.440.004358.82477863.85
15552006.04.27 13:00buy77850.00114.49114.320.00
15562006.04.27 13:20close77850.00114.56114.320.003055.01480918.86
15572006.04.27 15:58sell77950.00114.94115.110.00
15582006.04.27 16:00close77950.00114.80115.110.006097.56487016.42
15592006.04.27 20:04sell78050.00114.08114.250.00
15602006.04.28 02:08s/l78050.00114.25114.250.00-8165.68478850.74
15612006.04.28 03:00sell78150.00114.29114.460.00
15622006.04.28 11:00close78150.00114.09114.460.008765.02487615.76
15632006.04.28 12:00sell78250.00114.18114.350.00
15642006.04.28 14:07s/l78250.00114.35114.350.00-7433.32480182.44
15652006.05.01 05:00buy78350.00113.12112.950.00
15662006.05.01 07:59close78350.00113.19112.950.003092.21483274.65
15672006.05.01 15:00buy78450.00112.74112.570.00
15682006.05.01 16:00s/l78450.00112.57112.570.00-7550.86475723.79
15692006.05.01 17:00sell78550.00112.98113.150.00
15702006.05.01 17:15close78550.00112.86113.150.005316.48481040.27
15712006.05.01 17:16sell78650.00112.85113.020.00
15722006.05.01 17:30s/l78650.00113.02113.020.00-7520.13473520.14
15732006.05.01 17:30sell78750.00113.01113.180.00
15742006.05.01 20:00s/l78750.00113.18113.180.00-7509.50466010.64
15752006.05.02 15:35buy78850.00113.42113.250.00
15762006.05.02 16:01close78850.00113.51113.250.003964.44469975.08
15772006.05.02 19:00sell78950.00113.52113.690.00
15782006.05.02 19:39close78950.00113.39113.690.005732.28475707.36
15792006.05.02 19:59sell79050.00113.56113.730.00
15802006.05.02 20:00close79050.00113.29113.730.0011916.47487623.83
15812006.05.02 20:00buy79150.00113.31113.140.00
15822006.05.02 21:00s/l79150.00113.14113.140.00-7513.48480110.35
15832006.05.03 02:18buy79250.00113.28113.110.00
15842006.05.03 09:00s/l79250.00113.11113.110.00-7520.79472589.56
15852006.05.03 12:00sell79350.00113.46113.630.00
15862006.05.03 12:59close79350.00113.36113.630.004410.89477000.45
15872006.05.03 18:09buy79450.00113.34113.170.00
15882006.05.03 18:24close79450.00113.46113.170.005288.18482288.63
15892006.05.03 19:30sell79550.00113.55113.720.00
15902006.05.03 20:00s/l79550.00113.72113.720.00-7471.22474817.41
15912006.05.04 04:01buy79650.00113.67113.500.00
15922006.05.04 06:00close79650.00113.91113.500.0010534.57485351.98
15932006.05.04 09:00sell79750.00114.04114.210.00
15942006.05.04 09:25close79750.00113.93114.210.004827.57490179.55
15952006.05.04 12:17buy79850.00113.94113.770.00
15962006.05.04 14:13close79850.00114.07113.770.005698.32495877.87
15972006.05.04 15:00buy79950.00113.83113.660.00
15982006.05.04 16:02s/l79950.00113.66113.660.00-7479.11488398.76
15992006.05.05 00:22buy80050.00113.45113.280.00
16002006.05.05 00:53close80050.00113.57113.280.005283.06493681.82
16012006.05.05 03:33sell80150.00113.65113.820.00
16022006.05.05 10:22s/l80150.00113.82113.820.00-7467.93486213.89
16032006.05.05 22:30sell80250.00112.53112.700.00
16042006.05.08 00:00close80250.00112.05112.700.0020692.51506906.40
16052006.05.08 01:00sell80350.00112.07112.240.00
16062006.05.08 01:41close80350.00111.97112.240.004465.60511372.00
16072006.05.08 01:49sell80450.00112.02112.190.00
16082006.05.08 02:09s/l80450.00112.19112.190.00-7576.43503795.57
16092006.05.08 02:36buy80550.00111.97111.800.00
16102006.05.08 02:59close80550.00112.08111.800.004907.21508702.78
16112006.05.08 05:00buy80650.00111.65111.480.00
16122006.05.08 10:00s/l80650.00111.48111.480.00-7637.71501065.07
16132006.05.08 18:00sell80750.00111.55111.720.00
16142006.05.08 21:05s/l80750.00111.72111.720.00-7607.63493457.44
16152006.05.09 04:00sell80850.00111.61111.780.00
16162006.05.09 05:00s/l80850.00111.78111.780.00-7598.10485859.34
16172006.05.09 05:00sell80950.00111.85112.020.00
16182006.05.09 05:06close80950.00111.78112.020.003131.15488990.49
16192006.05.09 05:06sell81050.00111.79111.960.00
16202006.05.09 07:00close81050.00111.62111.960.007615.23496605.72
16212006.05.09 09:03sell81150.00111.85112.020.00
16222006.05.09 09:24close81150.00111.74112.020.004922.02501527.74
16232006.05.09 09:42sell81250.00111.85112.020.00
16242006.05.09 11:00close81250.00111.63112.020.009853.89511381.63
16252006.05.10 02:05sell81350.00111.10111.270.00
16262006.05.10 06:00close81350.00110.91111.270.008565.46519947.09
16272006.05.10 06:59buy81450.00110.90110.730.00
16282006.05.10 07:00close81450.00111.07110.730.007652.82527599.91
16292006.05.10 12:09buy81550.00110.45110.280.00
16302006.05.10 15:13close81550.00110.59110.280.006329.52533929.43
16312006.05.10 22:04sell81650.00110.37110.540.00
16322006.05.10 22:04close81650.00110.26110.540.004988.31538917.74
16332006.05.10 22:17sell81750.00110.37110.540.00
16342006.05.10 22:59close81750.00110.15110.540.009986.38548904.12
16352006.05.10 23:00sell81850.00110.47110.640.00
16362006.05.10 23:54s/l81850.00110.64110.640.00-7682.57541221.55
16372006.05.10 23:54sell81950.00110.62110.790.00
16382006.05.11 01:00s/l81950.00110.79110.790.00-9846.82531374.73
16392006.05.11 01:00sell82050.00110.84111.010.00
16402006.05.11 02:00s/l82050.00111.01111.010.00-7650.77523723.96
16412006.05.11 02:00sell82150.00111.08111.250.00
16422006.05.11 02:08close82150.00110.98111.250.004505.40528229.36
16432006.05.11 02:11sell82250.00111.08111.250.00
16442006.05.11 04:00s/l82250.00111.25111.250.00-7638.39520590.97
16452006.05.11 04:00sell82350.00111.26111.430.00
16462006.05.11 04:06close82350.00111.16111.430.004498.12525089.09
16472006.05.11 05:01buy82450.00111.15110.980.00
16482006.05.11 05:31close82450.00111.27110.980.005392.26530481.35
16492006.05.11 05:57buy82550.00111.17111.000.00
16502006.05.11 08:15close82550.00111.24111.000.003146.25533627.60
16512006.05.11 15:53buy82650.00110.99110.820.00
16522006.05.11 16:03close82650.00111.11110.820.005400.05539027.65
16532006.05.11 17:00buy82750.00110.69110.520.00
16542006.05.11 18:00s/l82750.00110.52110.520.00-7709.05531318.60
16552006.05.11 22:24sell82850.00110.60110.770.00
16562006.05.12 02:00close82850.00110.24110.770.0015601.44546920.04
16572006.05.12 15:04sell82950.00109.86110.030.00
16582006.05.12 15:19close82950.00109.78110.030.003643.55550563.59
16592006.05.12 15:21sell83050.00109.86110.030.00
16602006.05.12 15:41close83050.00109.76110.030.004555.49555119.08
16612006.05.12 15:43sell83150.00109.86110.030.00
16622006.05.12 15:46close83150.00109.78110.030.003643.55558762.63
16632006.05.12 15:54sell83250.00109.88110.050.00
16642006.05.12 15:54close83250.00109.79110.050.004098.73562861.36
16652006.05.12 15:54sell83350.00109.96110.130.00
16662006.05.12 15:54close83350.00109.75110.130.009567.20572428.56
16672006.05.12 15:54sell83450.00109.87110.040.00
16682006.05.12 15:54close83450.00109.71110.040.007291.95579720.51
16692006.05.12 15:58sell83550.00109.86110.030.00
16702006.05.12 15:58close83550.00109.73110.030.005923.70585644.21
16712006.05.12 15:59sell83650.00109.95110.120.00
16722006.05.12 15:59close83650.00109.86110.120.004095.98589740.19
16732006.05.12 15:59sell83750.00109.87110.040.00
16742006.05.12 15:59close83750.00109.60110.040.0012317.52602057.71
16752006.05.12 17:00sell83850.00110.25110.420.00
16762006.05.12 17:00s/l83850.00110.42110.420.00-7691.61594366.10
16772006.05.12 17:00sell83950.00110.49110.660.00
16782006.05.12 17:04close83950.00110.33110.660.007250.97601617.07
16792006.05.12 17:04sell84050.00110.33110.500.00
16802006.05.12 17:13close84050.00110.20110.500.005898.35607515.42
16812006.05.12 17:23sell84150.00110.30110.470.00
16822006.05.12 17:28s/l84150.00110.47110.470.00-7693.70599821.72
16832006.05.12 17:28sell84250.00110.46110.630.00
16842006.05.12 18:58close84250.00110.32110.630.006345.04606166.76
16852006.05.15 04:00buy84350.00109.59109.420.00
16862006.05.15 09:08close84350.00109.73109.420.006379.31612546.07
16872006.05.15 23:05sell84450.00110.55110.720.00
16882006.05.15 23:25close84450.00110.37110.720.008154.39620700.46
16892006.05.16 02:12buy84550.00110.60110.430.00
16902006.05.16 02:27s/l84550.00110.43110.430.00-7697.88613002.58
16912006.05.16 02:30buy84650.00110.37110.200.00
16922006.05.16 03:02close84650.00110.50110.200.005882.42618885.00
16932006.05.16 03:45buy84750.00110.31110.140.00
16942006.05.16 05:20s/l84750.00110.14110.140.00-7717.45611167.55
16952006.05.16 05:52buy84850.00110.06109.890.00
16962006.05.16 08:09close84850.00110.27109.890.009522.04620689.59
16972006.05.16 13:10buy84950.00110.24110.070.00
16982006.05.16 14:31s/l84950.00110.07110.070.00-7725.87612963.72
16992006.05.17 18:00sell85050.00109.97110.140.00
17002006.05.17 18:00s/l85050.00110.14110.140.00-7685.35605278.37
17012006.05.17 18:00sell85150.00110.58110.750.00
17022006.05.17 18:14close85150.00110.45110.750.005885.08611163.45
17032006.05.17 18:14sell85250.00110.43110.600.00
17042006.05.17 18:39s/l85250.00110.60110.600.00-7683.96603479.49
17052006.05.17 18:39sell85350.00110.60110.770.00
17062006.05.17 18:53close85350.00110.47110.770.005884.09609363.58
17072006.05.17 18:53sell85450.00110.46110.630.00
17082006.05.17 18:59s/l85450.00110.63110.630.00-7683.27601680.31
17092006.05.17 18:59sell85550.00110.61110.780.00
17102006.05.17 19:00close85550.00110.43110.780.008149.79609830.10
17112006.05.17 21:00sell85650.00110.98111.150.00
17122006.05.18 00:00s/l85650.00111.15111.150.00-9824.76600005.34
17132006.05.18 00:00sell85750.00111.16111.330.00
17142006.05.18 00:31close85750.00111.02111.330.006305.17606310.51
17152006.05.18 03:00buy85850.00110.87110.700.00
17162006.05.18 03:25s/l85850.00110.70110.700.00-7678.41598632.10
17172006.05.18 03:38buy85950.00110.68110.510.00
17182006.05.18 03:59close85950.00110.86110.510.008118.35606750.45
17192006.05.18 04:00buy86050.00110.64110.470.00
17202006.05.18 08:00close86050.00110.80110.470.007220.23613970.68
17212006.05.18 08:01sell86150.00110.78110.950.00
17222006.05.18 08:49close86150.00110.66110.950.005421.96619392.64
17232006.05.18 17:06buy86250.00110.47110.300.00
17242006.05.18 17:08close86250.00110.61110.300.006328.54625721.18
17252006.05.18 19:10buy86350.00110.78110.610.00
17262006.05.18 21:00close86350.00110.88110.610.004509.26630230.44
17272006.05.19 02:00buy86450.00110.50110.330.00
17282006.05.19 02:07close86450.00110.60110.330.004520.57634751.01
17292006.05.19 02:37buy86550.00110.72110.550.00
17302006.05.19 02:59s/l86550.00110.55110.550.00-7692.31627058.70
17312006.05.19 03:00sell86650.00110.77110.940.00
17322006.05.19 05:00s/l86650.00110.94110.940.00-7659.03619399.67
17332006.05.19 12:00sell86750.00112.06112.230.00
17342006.05.19 12:11close86750.00111.88112.230.008044.20627443.87
17352006.05.19 12:11sell86850.00111.87112.040.00
17362006.05.19 12:59s/l86850.00112.04112.040.00-7583.87619860.00
17372006.05.19 12:59sell86950.00112.06112.230.00
17382006.05.19 13:00close86950.00111.79112.230.0012076.36631936.36
17392006.05.19 13:24buy87050.00111.86111.690.00
17402006.05.19 13:32close87050.00111.99111.690.005804.16637740.52
17412006.05.19 13:46buy87150.00111.86111.690.00
17422006.05.19 15:22s/l87150.00111.69111.690.00-7611.71630128.81
17432006.05.19 17:00sell87250.00111.89112.060.00
17442006.05.19 17:00s/l87250.00112.06112.060.00-7579.81622549.00
17452006.05.19 17:00sell87350.00112.17112.340.00
17462006.05.19 17:28close87350.00112.01112.340.007142.23629691.23
17472006.05.19 17:33sell87450.00111.90112.070.00
17482006.05.19 17:57close87450.00111.74112.070.007159.48636850.71
17492006.05.19 18:00buy87550.00111.80111.630.00
17502006.05.22 01:01s/l87550.00111.63111.630.00-6986.30629864.41
17512006.05.22 06:00buy87650.00111.97111.800.00
17522006.05.22 06:24close87650.00112.09111.800.005352.81635217.22
17532006.05.22 20:05buy87750.00111.59111.420.00
17542006.05.22 21:00s/l87750.00111.42111.420.00-7629.47627587.75
17552006.05.23 08:05sell87850.00111.25111.420.00
17562006.05.23 08:43close87850.00111.07111.420.008102.86635690.61
17572006.05.23 13:43buy87950.00111.29111.120.00
17582006.05.23 15:30close87950.00111.50111.120.009417.19645107.80
17592006.05.23 17:00buy88050.00111.28111.110.00
17602006.05.23 17:08close88050.00111.41111.110.005834.31650942.11
17612006.05.23 17:22buy88150.00111.28111.110.00
17622006.05.23 22:08close88150.00111.61111.110.0014783.53665725.64
17632006.05.23 23:00sell88250.00111.98112.150.00
17642006.05.23 23:24close88250.00111.85112.150.005811.42671537.06
17652006.05.23 23:58sell88350.00111.99112.160.00
17662006.05.24 00:00s/l88350.00112.16112.160.00-8304.95663232.11
17672006.05.24 05:00buy88450.00112.15111.980.00
17682006.05.24 07:31close88450.00112.38111.980.0010233.26673465.37
17692006.05.24 08:01sell88550.00112.48112.650.00
17702006.05.24 08:20close88550.00112.35112.650.005785.41679250.78
17712006.05.24 09:00buy88650.00112.19112.020.00
17722006.05.24 10:00s/l88650.00112.02112.020.00-7598.78671652.00
17732006.05.26 02:00buy88750.00111.64111.470.00
17742006.05.26 03:04close88750.00111.75111.470.004921.70676573.70
17752006.05.26 04:00sell88850.00111.95112.120.00
17762006.05.26 05:10s/l88850.00112.12112.120.00-7579.81668993.89
17772006.05.26 09:14buy88950.00112.00111.830.00
17782006.05.26 15:22close88950.00112.14111.830.006242.20675236.09
17792006.05.29 12:00buy89050.00112.22112.050.00
17802006.05.29 16:00close89050.00112.38112.050.007118.58682354.67
17812006.05.30 04:00buy89150.00112.48112.310.00
17822006.05.30 05:00s/l89150.00112.31112.310.00-7573.73674780.94
17832006.05.30 05:00buy89250.00112.22112.050.00
17842006.05.30 06:03s/l89250.00112.05112.050.00-7586.57667194.37
17852006.05.30 09:00buy89350.00111.78111.610.00
17862006.05.30 10:23close89350.00111.84111.610.002682.24669876.61
17872006.05.31 19:00sell89450.00112.36112.530.00
17882006.05.31 21:00s/l89450.00112.53112.530.00-7544.82662331.79
17892006.06.01 03:00sell89550.00112.62112.790.00
17902006.06.01 03:25close89550.00112.50112.790.005333.18667664.97
17912006.06.01 05:21sell89650.00112.65112.820.00
17922006.06.01 10:03s/l89650.00112.82112.820.00-7534.12660130.85
17932006.06.01 17:00buy89750.00112.44112.270.00
17942006.06.01 17:27close89750.00112.60112.270.007104.81667235.66
17952006.06.01 17:27buy89850.00112.62112.450.00
17962006.06.01 17:33s/l89850.00112.45112.450.00-7559.59659676.07
17972006.06.01 17:33buy89950.00112.46112.290.00
17982006.06.01 19:15close89950.00112.57112.290.004885.84664561.91
17992006.06.01 19:15sell90050.00112.56112.730.00
18002006.06.01 22:09s/l90050.00112.73112.730.00-7540.14657021.77
18012006.06.02 03:00sell90150.00112.61112.780.00
18022006.06.02 08:17s/l90150.00112.78112.780.00-7536.80649484.97
18032006.06.02 15:00buy90250.00111.90111.730.00
18042006.06.02 16:00s/l90250.00111.73111.730.00-7615.12641869.85
18052006.06.02 18:00sell90350.00111.65111.820.00
18062006.06.02 18:05close90350.00111.56111.820.004033.66645903.51
18072006.06.02 20:55sell90450.00111.64111.810.00
18082006.06.05 07:00close90450.00111.55111.810.003307.59649211.10
18092006.06.05 21:00sell90550.00112.05112.220.00
18102006.06.05 23:00s/l90550.00112.22112.220.00-7571.71641639.39
18112006.06.06 03:00sell90650.00112.40112.570.00
18122006.06.06 09:00close90650.00112.21112.570.008466.16650105.55
18132006.06.06 13:00sell90750.00112.35112.520.00
18142006.06.06 15:00s/l90750.00112.52112.520.00-7533.46642572.09
18152006.06.06 15:05sell90850.00112.84113.010.00
18162006.06.06 16:03s/l90850.00113.01113.010.00-7521.46635050.63
18172006.06.06 22:00sell90950.00113.23113.400.00
18182006.06.07 02:04close90950.00113.13113.400.003693.34638743.97
18192006.06.07 09:02sell91050.00113.44113.610.00
18202006.06.07 09:52close91050.00113.35113.610.003970.03642714.00
18212006.06.07 09:59sell91150.00113.49113.660.00
18222006.06.07 10:00close91150.00113.27113.660.009711.31652425.31
18232006.06.07 18:00buy91250.00113.39113.220.00
18242006.06.07 22:08close91250.00113.50113.220.004845.69657271.00
18252006.06.08 03:00sell91350.00113.59113.760.00
18262006.06.08 08:23s/l91350.00113.76113.760.00-7471.87649799.13
18272006.06.08 09:04sell91450.00113.87114.040.00
18282006.06.08 11:08close91450.00113.76114.040.004834.74654633.87
18292006.06.08 15:12sell91550.00114.37114.540.00
18302006.06.08 15:13close91550.00114.19114.540.007881.60662515.47
18312006.06.08 15:15sell91650.00114.34114.510.00
18322006.06.08 15:49s/l91650.00114.51114.510.00-7422.29655093.18
18332006.06.08 15:56sell91750.00114.36114.530.00
18342006.06.08 16:19close91750.00114.23114.530.005690.31660783.49
18352006.06.09 15:01sell91850.00114.14114.310.00
18362006.06.09 15:17close91850.00113.97114.310.007458.10668241.59
18372006.06.12 01:14sell91950.00114.18114.350.00
18382006.06.12 04:00close91950.00114.03114.350.006577.14674818.73
18392006.06.12 09:08buy92050.00114.06113.890.00
18402006.06.12 09:35close92050.00114.15113.890.003942.14678760.87
18412006.06.12 12:05sell92150.00114.38114.550.00
18422006.06.12 15:00close92150.00114.27114.550.004813.04683573.91
18432006.06.12 17:11sell92250.00114.33114.500.00
18442006.06.12 17:44close92250.00114.23114.500.004377.17687951.08
18452006.06.12 17:59sell92350.00114.39114.560.00
18462006.06.12 18:00close92350.00114.20114.560.008318.73696269.81
18472006.06.12 18:17buy92450.00114.28114.110.00
18482006.06.12 23:00close92450.00114.39114.110.004808.02701077.83
18492006.06.13 07:05sell92550.00114.58114.750.00
18502006.06.13 09:06s/l92550.00114.75114.750.00-7407.40693670.43
18512006.06.13 15:14sell92650.00114.75114.920.00
18522006.06.13 15:19close92650.00114.66114.920.003924.67697595.10
18532006.06.13 18:00buy92750.00115.08114.910.00
18542006.06.13 18:29close92750.00115.18114.910.004341.15701936.25
18552006.06.13 20:00sell92850.00115.24115.410.00
18562006.06.13 23:00s/l92850.00115.41115.410.00-7363.77694572.48
18572006.06.13 23:00sell92950.00115.41115.580.00
18582006.06.13 23:24close92950.00115.32115.580.003902.21698474.69
18592006.06.14 15:00sell93050.00115.31115.480.00
18602006.06.14 15:04close93050.00115.23115.480.003471.36701946.05
18612006.06.14 15:06sell93150.00115.13115.300.00
18622006.06.14 15:16close93150.00115.02115.300.004781.66706727.71
18632006.06.14 15:59sell93250.00115.36115.530.00
18642006.06.14 16:22close93250.00114.79115.530.0024827.95731555.66
18652006.06.15 03:00sell93350.00115.07115.240.00
18662006.06.15 03:11close93350.00115.00115.240.003043.46734599.12
18672006.06.15 03:12sell93450.00114.97115.140.00
18682006.06.15 03:42close93450.00114.91115.140.002610.74737209.86
18692006.06.15 03:59sell93550.00115.08115.250.00
18702006.06.15 04:00close93550.00114.90115.250.007833.02745042.88
18712006.06.15 06:00sell93650.00114.99115.160.00
18722006.06.15 09:00close93650.00114.86115.160.005658.97750701.85
18732006.06.15 09:00buy93750.00114.69114.520.00
18742006.06.15 09:15close93750.00114.81114.520.005225.92755927.77
18752006.06.15 18:00sell93850.00115.05115.220.00
18762006.06.15 21:00close93850.00114.97115.220.003479.30759407.07
18772006.06.15 23:05buy93950.00114.79114.620.00
18782006.06.16 00:14close93950.00114.88114.620.004546.66763953.73
18792006.06.16 12:00sell94050.00114.90115.070.00
18802006.06.16 15:27s/l94050.00115.07115.070.00-7386.17756567.56
18812006.06.16 17:00buy94150.00114.99114.820.00
18822006.06.16 17:23close94150.00115.07114.820.003476.08760043.64
18832006.06.16 17:28buy94250.00115.06114.890.00
18842006.06.16 17:43close94250.00115.13114.890.003040.00763083.64
18852006.06.16 17:59buy94350.00114.99114.820.00
18862006.06.16 18:00close94350.00115.13114.820.006079.96769163.60
18872006.06.19 15:00sell94450.00115.66115.830.00
18882006.06.19 17:00close94450.00115.48115.830.007793.76776957.36
18892006.06.20 04:00buy94550.00115.48115.310.00
18902006.06.20 08:00s/l94550.00115.31115.310.00-7389.38769567.98
18912006.06.20 08:00buy94650.00115.05114.880.00
18922006.06.20 09:00s/l94650.00114.88114.880.00-7408.05762159.93
18932006.06.20 12:00sell94750.00115.26115.430.00
18942006.06.20 12:09close94750.00115.19115.430.003038.54765198.47
18952006.06.20 12:10sell94850.00115.18115.350.00
18962006.06.20 12:52close94850.00115.11115.350.003040.74768239.21
18972006.06.20 12:53sell94950.00115.10115.270.00
18982006.06.20 12:59s/l94950.00115.27115.270.00-7372.72760866.49
18992006.06.20 12:59sell95050.00115.27115.440.00
19002006.06.20 13:00close95050.00115.12115.440.006515.01767381.50
19012006.06.20 13:00buy95150.00115.12114.950.00
19022006.06.20 15:00s/l95150.00114.95114.950.00-7406.12759975.38
19032006.06.20 15:00buy95250.00114.79114.620.00
19042006.06.20 15:11close95250.00114.88114.620.003917.01763892.39
19052006.06.20 15:11buy95350.00114.90114.730.00
19062006.06.20 17:44close95350.00114.98114.730.003478.87767371.26
19072006.06.20 20:00buy95450.00114.77114.600.00
19082006.06.20 20:20close95450.00114.86114.600.003917.81771289.07
19092006.06.20 20:59buy95550.00114.77114.600.00
19102006.06.20 22:00close95550.00114.87114.600.004352.75775641.82
19112006.06.22 15:01sell95650.00115.68115.850.00
19122006.06.22 16:00s/l95650.00115.85115.850.00-7335.80768306.02
19132006.06.22 19:00sell95750.00116.23116.400.00
19142006.06.22 19:31close95750.00116.13116.400.004305.66772611.68
19152006.06.23 03:02sell95850.00116.11116.280.00
19162006.06.23 06:13close95850.00116.05116.280.002585.17775196.85
19172006.06.26 13:00buy95950.00116.12115.950.00
19182006.06.26 13:28close95950.00116.19115.950.003012.41778209.26
19192006.06.26 13:28buy96050.00116.26116.090.00
19202006.06.26 13:58close96050.00116.34116.090.003438.20781647.46
19212006.06.26 13:59buy96150.00116.17116.000.00
19222006.06.26 14:00close96150.00116.35116.000.007735.22789382.68
19232006.06.27 08:00sell96250.00116.23116.400.00
19242006.06.27 12:00s/l96250.00116.40116.400.00-7301.78782080.90
19252006.06.27 15:00buy96350.00116.27116.100.00
19262006.06.27 16:00s/l96350.00116.10116.100.00-7321.27774759.63
19272006.06.27 18:29sell96450.00116.25116.420.00
19282006.06.28 01:16s/l96450.00116.42116.420.00-8027.65766731.98
19292006.06.28 06:00sell96550.00116.14116.310.00
19302006.06.28 08:02s/l96550.00116.31116.310.00-7308.05759423.93
19312006.06.28 12:05buy96650.00116.30116.130.00
19322006.06.28 17:50close96650.00116.38116.130.003437.07762861.00
19332006.06.29 03:00sell96750.00116.46116.630.00
19342006.06.29 04:59s/l96750.00116.63116.630.00-7288.00755573.00
19352006.06.29 15:01buy96850.00116.41116.240.00
19362006.06.29 16:00s/l96850.00116.24116.240.00-7315.60748257.40
19372006.06.29 21:00buy96950.00115.04114.870.00
19382006.06.29 21:10close96950.00115.13114.870.003908.51752165.91
19392006.06.29 21:10buy97050.00115.14114.970.00
19402006.06.29 21:23s/l97050.00114.97114.970.00-7393.23744772.68
19412006.06.29 21:23buy97150.00114.99114.820.00
19422006.06.29 21:51close97150.00115.07114.820.003476.13748248.81
19432006.06.29 21:51buy97250.00115.08114.910.00
19442006.06.29 22:13close97250.00115.17114.910.003907.37752156.18
19452006.06.29 23:07sell97350.00115.15115.320.00
19462006.06.29 23:18close97350.00115.08115.320.003041.43755197.61
19472006.06.29 23:31sell97450.00115.15115.320.00
19482006.06.29 23:59close97450.00115.08115.320.003041.43758239.04
19492006.06.29 23:59sell97550.00115.17115.340.00
19502006.06.30 00:00close97550.00115.06115.340.004053.57762292.61
19512006.06.30 04:00buy97650.00114.97114.800.00
19522006.06.30 06:00close97650.00115.04114.800.003042.55765335.16
19532006.06.30 09:04sell97750.00114.72114.890.00
19542006.06.30 09:25close97750.00114.63114.890.003925.73769260.89
19552006.06.30 09:46sell97850.00114.72114.890.00
19562006.06.30 12:00close97850.00114.58114.890.006109.38775370.27
19572006.06.30 15:14buy97950.00114.26114.090.00
19582006.06.30 15:23close97950.00114.36114.090.004372.28779742.55
19592006.06.30 15:57buy98050.00114.26114.090.00
19602006.06.30 15:59close98050.00114.37114.090.004808.95784551.50
19612006.06.30 18:00sell98150.00114.50114.670.00
19622006.06.30 20:04close98150.00114.42114.670.003495.83788047.33
19632006.07.03 03:00sell98250.00114.41114.580.00
19642006.07.03 04:00s/l98250.00114.58114.580.00-7412.58780634.75
19652006.07.03 04:00sell98350.00114.65114.820.00
19662006.07.03 05:02close98350.00114.59114.820.002618.11783252.86
19672006.07.03 15:13sell98450.00114.78114.950.00
19682006.07.03 17:11close98450.00114.66114.950.005232.84788485.70
19692006.07.03 17:13buy98550.00114.75114.580.00
19702006.07.03 17:17close98550.00114.84114.580.003918.50792404.20
19712006.07.03 17:59buy98650.00114.71114.540.00
19722006.07.03 18:00close98650.00114.91114.540.008702.62801106.82
19732006.07.04 23:00sell98750.00114.80114.970.00
19742006.07.05 01:00s/l98750.00114.97114.970.00-8110.74792996.08
19752006.07.05 01:12sell98850.00115.16115.330.00
19762006.07.05 03:00close98850.00115.00115.330.006956.52799952.60
19772006.07.05 06:00buy98950.00114.84114.670.00
19782006.07.05 08:01s/l98950.00114.67114.670.00-7413.87792538.73
19792006.07.05 15:00sell99050.00115.10115.270.00
19802006.07.05 16:00s/l99050.00115.27115.270.00-7363.77785174.96
19812006.07.05 17:00sell99150.00115.69115.860.00
19822006.07.06 01:00close99150.00115.59115.860.002146.15787321.11
19832006.07.06 04:59buy99250.00115.48115.310.00
19842006.07.06 07:00close99250.00115.58115.310.004326.09791647.20
19852006.07.07 15:00buy99350.00114.16113.990.00
19862006.07.07 15:32s/l99350.00113.99113.990.00-7457.45784189.75
19872006.07.07 15:32buy99450.00114.00113.830.00
19882006.07.07 15:59close99450.00114.13113.830.005695.26789885.01
19892006.07.07 17:00buy99550.00113.98113.810.00
19902006.07.07 17:35close99550.00114.05113.810.003068.87792953.88
19912006.07.07 21:00sell99650.00114.00114.170.00
19922006.07.10 00:00close99650.00113.90114.170.003663.44796617.32
19932006.07.10 07:00buy99750.00113.63113.460.00
19942006.07.10 10:24s/l99750.00113.46113.460.00-7491.63789125.69
19952006.07.10 12:00sell99850.00113.73113.900.00
19962006.07.10 14:31s/l99850.00113.90113.900.00-7461.37781664.32
19972006.07.10 23:00sell99950.00114.31114.480.00
19982006.07.11 03:00close99950.00114.18114.480.004966.00786630.32
19992006.07.11 03:12buy100050.00114.12113.950.00
20002006.07.11 05:00s/l100050.00113.95113.950.00-7460.72779169.60
20012006.07.11 18:00buy100150.00114.16113.990.00
20022006.07.11 18:37close100150.00114.28113.990.005250.29784419.89
20032006.07.11 21:00buy100250.00114.15113.980.00
20042006.07.11 22:16close100250.00114.20113.980.002189.26786609.15
20052006.07.12 04:00sell100350.00114.41114.580.00
20062006.07.12 06:00close100350.00114.36114.580.002186.08788795.23
20072006.07.12 09:59buy100450.00114.29114.120.00
20082006.07.12 10:00close100450.00114.54114.120.0010913.26799708.49
20092006.07.12 12:00sell100550.00114.81114.980.00
20102006.07.12 14:00s/l100550.00114.98114.980.00-7379.11792329.38
20112006.07.13 18:00sell100650.00115.45115.620.00
20122006.07.13 18:04close100650.00115.38115.620.003033.32795362.70
20132006.07.14 13:00sell100750.00115.86116.030.00
20142006.07.14 13:11close100750.00115.80116.030.002590.73797953.43
20152006.07.14 13:16sell100850.00115.86116.030.00
20162006.07.14 15:00s/l100850.00116.03116.030.00-7325.06790628.37
20172006.07.14 20:00buy100950.00116.19116.020.00
20182006.07.17 00:00close100950.00116.38116.020.008792.38799420.75
20192006.07.17 01:00buy101050.00116.26116.090.00
20202006.07.17 05:33close101050.00116.35116.090.003867.67803288.42
20212006.07.17 19:00sell101150.00117.18117.350.00
20222006.07.18 01:02close101150.00117.09117.350.003116.72806405.14
20232006.07.18 02:00buy101250.00116.95116.780.00
20242006.07.18 03:55close101250.00117.04116.780.003844.84810249.98
20252006.07.18 04:56buy101350.00116.91116.740.00
20262006.07.18 06:00close101350.00117.00116.740.003846.18814096.16
20272006.07.19 15:00sell101450.00117.82117.990.00
20282006.07.19 15:32close101450.00117.74117.990.003397.25817493.41
20292006.07.19 15:34sell101550.00117.78117.950.00
20302006.07.19 15:43close101550.00117.70117.950.003398.41820891.82
20312006.07.19 15:59sell101650.00117.81117.980.00
20322006.07.19 16:00close101650.00117.72117.980.003822.63824714.45
20332006.07.19 19:00buy101750.00116.78116.610.00
20342006.07.20 01:10close101750.00116.87116.610.005738.96830453.41
20352006.07.20 13:10buy101850.00116.71116.540.00
20362006.07.20 14:00close101850.00116.83116.540.005135.75835589.16
20372006.07.20 15:27sell101950.00116.92117.090.00
20382006.07.20 15:56close101950.00116.85117.090.002995.21838584.37
20392006.07.20 17:00buy102050.00116.76116.590.00
20402006.07.20 17:21close102050.00116.84116.590.003423.49842007.86
20412006.07.20 19:00sell102150.00116.88117.050.00
20422006.07.20 23:00s/l102150.00117.05117.050.00-7261.85834746.01
20432006.07.20 23:18sell102250.00117.02117.190.00
20442006.07.21 03:00close102250.00116.95117.190.002266.09837012.10
20452006.07.21 12:00sell102350.00116.12116.290.00
20462006.07.21 12:23close102350.00116.05116.290.003015.99840028.09
20472006.07.21 13:15buy102450.00116.08115.910.00
20482006.07.21 15:00s/l102450.00115.91115.910.00-7333.90832694.19
20492006.07.21 18:00sell102550.00116.35116.520.00
20502006.07.21 20:00close102550.00116.30116.520.002149.60834843.79
20512006.07.24 03:00sell102650.00116.53116.700.00
20522006.07.24 09:00close102650.00116.45116.700.003434.90838278.69
20532006.07.24 09:00sell102750.00116.65116.820.00
20542006.07.24 10:26s/l102750.00116.82116.820.00-7276.15831002.54
20552006.07.25 17:00sell102850.00116.86117.030.00
20562006.07.25 18:00s/l102850.00117.03117.030.00-7245.14823757.40
20572006.07.25 18:00sell102950.00117.30117.470.00
20582006.07.25 20:32close102950.00117.25117.470.002132.05825889.45
20592006.07.25 21:00buy103050.00117.20117.030.00
20602006.07.26 03:53s/l103050.00117.03117.030.00-6634.22819255.23
20612006.07.26 17:12sell103150.00116.87117.040.00
20622006.07.26 19:01close103150.00116.73117.040.005996.90825252.13
20632006.07.26 21:00buy103250.00116.30116.130.00
20642006.07.27 00:00close103250.00116.38116.130.005325.57830577.70
20652006.07.27 08:00buy103350.00116.10115.930.00
20662006.07.27 10:02s/l103350.00115.93115.930.00-7332.64823245.06
20672006.07.28 03:00sell103450.00115.95116.120.00
20682006.07.28 03:37close103450.00115.86116.120.003884.02827129.08
20692006.07.28 06:20buy103550.00115.60115.430.00
20702006.07.28 08:00s/l103550.00115.43115.430.00-7365.04819764.04
20712006.07.28 13:00sell103650.00115.66115.830.00
20722006.07.28 16:00close103650.00115.04115.830.0026947.31846711.35
20732006.07.31 06:00buy103750.00114.39114.220.00
20742006.07.31 10:03close103750.00114.47114.220.003494.30850205.65
20752006.08.01 03:42sell103850.00114.66114.830.00
20762006.08.01 15:00s/l103850.00114.83114.830.00-7397.09842808.56
20772006.08.01 15:00sell103950.00115.07115.240.00
20782006.08.01 15:36close103950.00114.96115.240.004784.27847592.83
20792006.08.01 15:39sell104050.00114.99115.160.00
20802006.08.01 16:01s/l104050.00115.16115.160.00-7379.75840213.08
20812006.08.01 17:00sell104150.00115.16115.330.00
20822006.08.01 17:31close104150.00115.07115.330.003910.69844123.77
20832006.08.01 17:33sell104250.00115.11115.280.00
20842006.08.01 17:41close104250.00115.03115.280.003477.35847601.12
20852006.08.01 17:59sell104350.00115.16115.330.00
20862006.08.01 18:00close104350.00114.98115.330.007827.49855428.61
20872006.08.02 02:04buy104450.00114.42114.250.00
20882006.08.02 03:00close104450.00114.48114.250.002620.62858049.23
20892006.08.02 05:00buy104550.00114.26114.090.00
20902006.08.02 07:00close104550.00114.35114.090.003935.31861984.54
20912006.08.03 03:00sell104650.00114.75114.920.00
20922006.08.03 11:00s/l104650.00114.92114.920.00-7392.59854591.95
20932006.08.03 18:00sell104750.00115.26115.430.00
20942006.08.03 18:31close104750.00115.16115.430.004341.57858933.52
20952006.08.03 18:59sell104850.00115.27115.440.00
20962006.08.03 19:02close104850.00115.12115.440.006515.01865448.53
20972006.08.03 19:04buy104950.00115.06114.890.00
20982006.08.04 02:00close104950.00115.18114.890.005839.04871287.57
20992006.08.04 15:00buy105050.00114.98114.810.00
21002006.08.04 15:25s/l105050.00114.81114.810.00-7422.29863865.28
21012006.08.04 15:25buy105150.00114.54114.370.00
21022006.08.04 16:00s/l105150.00114.37114.370.00-7437.87856427.41
21032006.08.04 21:00sell105250.00114.36114.530.00
21042006.08.07 00:00close105250.00114.24114.530.004525.63860953.04
21052006.08.07 03:00sell105350.00114.34114.510.00
21062006.08.07 06:00s/l105350.00114.51114.510.00-7421.63853531.41
21072006.08.07 13:01buy105450.00114.84114.670.00
21082006.08.07 13:12close105450.00114.91114.670.003046.02856577.43
21092006.08.07 13:13buy105550.00114.95114.780.00
21102006.08.07 20:00close105550.00115.07114.780.005214.22861791.65
21112006.08.07 20:07sell105650.00115.04115.210.00
21122006.08.08 00:00s/l105650.00115.21115.210.00-8103.05853688.60
21132006.08.08 01:03buy105750.00115.15114.980.00
21142006.08.08 03:02s/l105750.00114.98114.980.00-7393.24846295.36
21152006.08.08 03:02buy105850.00114.99114.820.00
21162006.08.08 05:00close105850.00115.15114.820.006947.47853242.83
21172006.08.08 13:15buy105950.00115.04114.870.00
21182006.08.08 21:02s/l105950.00114.87114.870.00-7400.96845841.87
21192006.08.08 21:59buy106050.00114.96114.790.00
21202006.08.08 22:00close106050.00115.07114.790.004779.69850621.56
21212006.08.08 22:08sell106150.00115.10115.270.00
21222006.08.08 23:00s/l106150.00115.27115.270.00-7370.79843250.77
21232006.08.09 01:00sell106250.00115.73115.900.00
21242006.08.09 01:08close106250.00115.65115.900.003458.83846709.60
21252006.08.09 01:08sell106350.00115.62115.790.00
21262006.08.09 01:12close106350.00115.53115.790.003895.21850604.81
21272006.08.09 01:12sell106450.00115.51115.680.00
21282006.08.09 01:59s/l106450.00115.68115.680.00-7345.32843259.49
21292006.08.09 01:59sell106550.00115.70115.870.00
21302006.08.09 02:00close106550.00115.59115.870.004758.21848017.70
21312006.08.09 02:21buy106650.00115.63115.460.00
21322006.08.09 08:00s/l106650.00115.46115.460.00-7366.32840651.38
21332006.08.09 08:00buy106750.00115.39115.220.00
21342006.08.09 09:00s/l106750.00115.22115.220.00-7377.83833273.55
21352006.08.09 12:06sell106850.00115.18115.350.00
21362006.08.09 12:34close106850.00115.05115.350.005649.78838923.33
21372006.08.10 12:13sell106950.00114.98115.150.00
21382006.08.10 13:00close106950.00114.90115.150.003481.41842404.74
21392006.08.10 15:00sell107050.00114.85115.020.00
21402006.08.10 16:00s/l107050.00115.02115.020.00-7389.37835015.37
21412006.08.10 17:00sell107150.00115.40115.570.00
21422006.08.10 18:00s/l107150.00115.57115.570.00-7354.21827661.16
21432006.08.11 02:00sell107250.00115.38115.550.00
21442006.08.11 02:18close107250.00115.29115.550.003903.23831564.39
21452006.08.11 15:00sell107350.00116.12116.290.00
21462006.08.11 15:11s/l107350.00116.29116.290.00-7308.68824255.71
21472006.08.11 15:11sell107450.00116.28116.450.00
21482006.08.11 15:17close107450.00116.22116.450.002581.39826837.10
21492006.08.11 15:17sell107550.00116.25116.420.00
21502006.08.11 15:20close107550.00116.19116.420.002582.06829419.16
21512006.08.11 15:22sell107650.00116.23116.400.00
21522006.08.11 15:28close107650.00116.17116.400.002582.57832001.73
21532006.08.11 15:59sell107750.00116.23116.400.00
21542006.08.11 16:00close107750.00115.99116.400.0010345.72842347.45
21552006.08.15 00:00buy107850.00116.63116.460.00
21562006.08.15 07:23s/l107850.00116.46116.460.00-7298.64835048.81
21572006.08.15 15:00buy107950.00116.27116.100.00
21582006.08.15 15:00close107950.00116.38116.100.004725.90839774.71
21592006.08.15 15:00buy108050.00116.39116.220.00
21602006.08.15 15:00s/l108050.00116.22116.220.00-7319.38832455.33
21612006.08.15 15:00buy108150.00116.15115.980.00
21622006.08.15 16:00s/l108150.00115.98115.980.00-7332.64825122.69
21632006.08.16 01:00buy108250.00115.98115.810.00
21642006.08.16 03:00close108250.00116.06115.810.003446.43828569.12
21652006.08.16 03:03sell108350.00116.03116.200.00
21662006.08.16 13:00s/l108350.00116.20116.200.00-7313.71821255.41
21672006.08.16 15:00buy108450.00115.80115.630.00
21682006.08.16 21:00close108450.00115.88115.630.003451.78824707.19
21692006.08.17 04:00buy108550.00115.62115.450.00
21702006.08.17 06:00close108550.00115.69115.450.003025.50827732.69
21712006.08.17 20:00sell108650.00116.11116.280.00
21722006.08.17 20:52close108650.00116.03116.280.003447.32831180.01
21732006.08.17 20:53sell108750.00116.00116.170.00
21742006.08.17 22:44close108750.00115.94116.170.002587.62833767.63
21752006.08.18 00:48buy108850.00115.92115.750.00
21762006.08.18 00:59close108850.00116.04115.750.005170.63838938.26
21772006.08.18 12:00buy108950.00115.57115.400.00
21782006.08.18 12:49close108950.00115.67115.400.004322.56843260.82
21792006.08.18 12:49buy109050.00115.67115.500.00
21802006.08.18 12:55close109050.00115.76115.500.003887.35847148.17
21812006.08.18 12:55buy109150.00115.78115.610.00
21822006.08.18 12:59s/l109150.00115.61115.610.00-7356.76839791.41
21832006.08.18 12:59buy109250.00115.56115.390.00
21842006.08.18 13:00close109250.00115.77115.390.009069.56848860.97
21852006.08.18 13:01sell109350.00115.76115.930.00
21862006.08.18 14:21s/l109350.00115.93115.930.00-7331.37841529.60
21872006.08.18 19:07sell109450.00115.86116.030.00
21882006.08.21 00:05close109450.00115.76116.030.003592.90845122.50
21892006.08.21 08:06sell109550.00115.68115.850.00
21902006.08.21 10:00close109550.00115.54115.850.006058.65851181.15
21912006.08.21 17:00sell109650.00115.84116.010.00
21922006.08.22 01:05s/l109650.00116.01116.010.00-8052.82843128.33
21932006.08.22 02:04sell109750.00116.07116.240.00
21942006.08.22 10:00s/l109750.00116.24116.240.00-7308.06835820.27
21952006.08.22 12:37buy109850.00116.17116.000.00
21962006.08.22 12:59close109850.00116.27116.000.004300.34840120.61
21972006.08.22 13:07buy109950.00116.12115.950.00
21982006.08.22 14:00close109950.00116.21115.950.003872.30843992.91
21992006.08.22 20:00sell110050.00116.81116.980.00
22002006.08.22 20:16close110050.00116.75116.980.002569.34846562.25
22012006.08.22 20:16sell110150.00116.73116.900.00
22022006.08.22 20:38close110150.00116.67116.900.002571.29849133.54
22032006.08.22 20:59sell110250.00116.83117.000.00
22042006.08.22 21:00close110250.00116.63117.000.008574.10857707.64
22052006.08.23 07:04sell110350.00116.42116.590.00
22062006.08.23 09:00close110350.00116.26116.590.006881.22864588.86
22072006.08.23 17:00sell110450.00116.50116.670.00
22082006.08.23 19:25close110450.00116.41116.670.003865.67868454.53
22092006.08.24 13:01buy110550.00116.31116.140.00
22102006.08.24 17:58close110550.00116.39116.140.003436.66871891.19
22112006.08.24 17:58sell110650.00116.38116.550.00
22122006.08.24 19:12s/l110650.00116.55116.550.00-7293.01864598.18
22132006.08.25 02:01sell110750.00116.67116.840.00
22142006.08.25 04:00close110750.00116.57116.840.004289.06868887.24
22152006.08.25 09:00sell110850.00117.19117.360.00
22162006.08.25 15:01s/l110850.00117.36117.360.00-7242.06861645.18
22172006.08.25 17:00sell110950.00117.29117.460.00
22182006.08.25 17:07close110950.00117.19117.460.004266.61865911.79
22192006.08.29 07:00buy111050.00116.77116.600.00
22202006.08.29 08:03close111050.00116.83116.600.002567.83868479.62
22212006.08.29 17:00sell111150.00116.89117.060.00
22222006.08.29 21:00close111150.00116.54117.060.0015016.42883496.04
22232006.08.31 02:00sell111250.00117.21117.380.00
22242006.08.31 06:00s/l111250.00117.38117.380.00-7237.74876258.30
22252006.08.31 15:00buy111350.00117.02116.850.00
22262006.08.31 15:25close111350.00117.10116.850.003415.82879674.12
22272006.09.01 18:00buy111450.00117.22117.050.00
22282006.09.04 00:00s/l111450.00117.05117.050.00-6639.81873034.31
22292006.09.05 03:00buy111550.00115.84115.670.00
22302006.09.05 05:00close111550.00115.96115.670.005174.17878208.48
22312006.09.05 09:00buy111650.00115.84115.670.00
22322006.09.05 10:00s/l111650.00115.67115.670.00-7349.13870859.35
22332006.09.05 19:00buy111750.00115.95115.780.00
22342006.09.05 19:21close111750.00116.02115.780.003016.56873875.91
22352006.09.05 19:59buy111850.00115.97115.800.00
22362006.09.05 23:00close111850.00116.06115.800.003877.30877753.21
22372006.09.05 23:07sell111950.00116.04116.210.00
22382006.09.06 01:00s/l111950.00116.21116.210.00-8040.21869713.00
22392006.09.06 02:00buy112050.00116.04115.870.00
22402006.09.06 02:38close112050.00116.14115.870.004305.27874018.27
22412006.09.06 02:59buy112150.00116.04115.870.00
22422006.09.06 03:00close112150.00116.17115.870.005595.17879613.44
22432006.09.06 15:00buy112250.00116.55116.380.00
22442006.09.06 15:36close112250.00116.62116.380.003001.37882614.81
22452006.09.06 21:00buy112350.00116.60116.430.00
22462006.09.07 03:00close112350.00116.72116.430.007028.98889643.79
22472006.09.07 17:12sell112450.00116.57116.740.00
22482006.09.07 17:59close112450.00116.45116.740.005152.43894796.22
22492006.09.08 15:00sell112550.00116.76116.930.00
22502006.09.08 18:00s/l112550.00116.93116.930.00-7269.30887526.92
22512006.09.11 02:53buy112650.00116.76116.590.00
22522006.09.11 08:00close112650.00116.89116.590.005560.76893087.68
22532006.09.11 09:00sell112750.00117.10117.270.00
22542006.09.11 10:51s/l112750.00117.27117.270.00-7248.23885839.45
22552006.09.13 04:00sell112850.00117.94118.110.00
22562006.09.13 09:00close112850.00117.75118.110.008067.90893907.35
22572006.09.14 00:00buy112950.00117.48117.310.00
22582006.09.14 09:00close112950.00117.62117.310.005951.49899858.84
22592006.09.14 13:00buy113050.00117.66117.490.00
22602006.09.14 14:00s/l113050.00117.49117.490.00-7234.66892624.18
22612006.09.14 17:00buy113150.00117.42117.250.00
22622006.09.14 18:00close113150.00117.50117.250.003404.19896028.37
22632006.09.15 15:15buy113250.00117.44117.270.00
22642006.09.15 15:20close113250.00117.56117.270.005103.67901132.04
22652006.09.15 18:03sell113350.00117.67117.840.00
22662006.09.15 19:00s/l113350.00117.84117.840.00-7203.39893928.65
22672006.09.15 20:13buy113450.00117.89117.720.00
22682006.09.15 21:00s/l113450.00117.72117.720.00-7224.82886703.83
22692006.09.15 22:01buy113550.00117.55117.380.00
22702006.09.15 22:07close113550.00117.61117.380.002550.83889254.66
22712006.09.15 22:27buy113650.00117.55117.380.00
22722006.09.18 00:00s/l113650.00117.38117.380.00-6619.97882634.69
22732006.09.18 00:00sell113750.00117.54117.710.00
22742006.09.18 01:00s/l113750.00117.71117.710.00-7218.07875416.62
22752006.09.18 01:00sell113850.00117.74117.910.00
22762006.09.18 01:27s/l113850.00117.91117.910.00-7207.05868209.57
22772006.09.18 01:27sell113950.00117.92118.090.00
22782006.09.18 01:59close113950.00117.75118.090.007218.61875428.18
22792006.09.18 02:00sell114050.00117.97118.140.00
22802006.09.18 02:01close114050.00117.89118.140.003392.99878821.17
22812006.09.18 02:01sell114150.00117.90118.070.00
22822006.09.18 02:04close114150.00117.82118.070.003395.01882216.18
22832006.09.18 02:08sell114250.00117.90118.070.00
22842006.09.18 02:52close114250.00117.83118.070.002970.55885186.73
22852006.09.18 02:59sell114350.00118.04118.210.00
22862006.09.18 03:00close114350.00117.90118.210.005937.35891124.08
22872006.09.18 08:00sell114450.00118.01118.180.00
22882006.09.18 08:11close114450.00117.93118.180.003391.78894515.86
22892006.09.18 08:19sell114550.00118.04118.210.00
22902006.09.18 08:19close114550.00117.96118.210.003390.88897906.74
22912006.09.18 08:19sell114650.00118.06118.230.00
22922006.09.18 08:28close114650.00117.97118.230.003814.56901721.30
22932006.09.18 08:32sell114750.00118.03118.200.00
22942006.09.18 08:59close114750.00117.95118.200.003391.20905112.50
22952006.09.18 08:59sell114850.00118.01118.180.00
22962006.09.18 09:17close114850.00117.92118.180.003816.15908928.65
22972006.09.18 09:20buy114950.00117.92117.750.00
22982006.09.18 11:01close114950.00118.01117.750.003813.24912741.89
22992006.09.18 12:00sell115050.00118.18118.350.00
23002006.09.18 15:00close115050.00118.03118.350.006354.33919096.22
23012006.09.18 15:00buy115150.00118.03117.860.00
23022006.09.18 15:12close115150.00118.16117.860.005501.08924597.30
23032006.09.18 19:00buy115250.00117.95117.780.00
23042006.09.18 19:19close115250.00118.05117.780.004235.61928832.91
23052006.09.18 19:59buy115350.00117.95117.780.00
23062006.09.18 20:06close115350.00118.06117.780.004658.54933491.45
23072006.09.19 12:00buy115450.00117.56117.390.00
23082006.09.19 15:00s/l115450.00117.39117.390.00-7255.66926235.79
23092006.09.19 18:00sell115550.00117.56117.730.00
23102006.09.19 19:00s/l115550.00117.73117.730.00-7218.68919017.11
23112006.09.19 23:00sell115650.00117.74117.910.00
23122006.09.20 00:26close115650.00117.64117.910.003523.66922540.77
23132006.09.21 21:00buy115750.00116.38116.210.00
23142006.09.22 09:00close115750.00116.52116.210.006636.88929177.65
23152006.09.25 01:01sell115850.00116.55116.720.00
23162006.09.25 01:47close115850.00116.46116.720.003863.99933041.64
23172006.09.25 04:44buy115950.00116.41116.240.00
23182006.09.25 04:53close115950.00116.50116.240.003862.66936904.30
23192006.09.25 04:59buy116050.00116.43116.260.00
23202006.09.25 09:13s/l116050.00116.26116.260.00-7312.46929591.84
23212006.09.26 04:05buy116150.00116.29116.120.00
23222006.09.26 04:10close116150.00116.38116.120.003866.64933458.48
23232006.09.26 09:39buy116250.00116.40116.230.00
23242006.09.26 11:14close116250.00116.49116.230.003862.99937321.47
23252006.09.26 17:11sell116350.00116.77116.940.00
23262006.09.26 17:25s/l116350.00116.94116.940.00-7268.68930052.79
23272006.09.26 17:25sell116450.00116.92117.090.00
23282006.09.26 17:45s/l116450.00117.09117.090.00-7256.90922795.89
23292006.09.26 17:45sell116550.00117.11117.280.00
23302006.09.26 17:59close116550.00117.04117.280.002990.43925786.32
23312006.09.27 12:21sell116650.00117.24117.410.00
23322006.09.27 13:31s/l116650.00117.41117.410.00-7239.59918546.73
23332006.09.27 15:30buy116750.00117.19117.020.00
23342006.09.27 15:36close116750.00117.29117.020.004262.94922809.67
23352006.09.27 21:55buy116850.00117.46117.290.00
23362006.09.27 22:33close116850.00117.52117.290.002552.76925362.43
23372006.09.27 23:02buy116950.00117.47117.300.00
23382006.09.28 07:40close116950.00117.53117.300.004441.04929803.47
23392006.09.28 12:10buy117050.00117.47117.300.00
23402006.09.28 12:10close117050.00117.56117.300.003827.83933631.30
23412006.09.28 12:10buy117150.00117.47117.300.00
23422006.09.28 12:11close117150.00117.61117.300.005951.87939583.17
23432006.09.28 12:11buy117250.00117.47117.300.00
23442006.09.28 12:11close117250.00117.62117.300.006376.47945959.64
23452006.09.28 12:24buy117350.00117.47117.300.00
23462006.09.28 12:32close117350.00117.56117.300.003827.83949787.47