Strategy Tester Report
EMA_CROSS_2_RonModV71[1]sidus
|Symbol
|USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
|Okres
|4 Godziny (H4) 2003.03.25 20:00 - 2006.10.05 00:00 (2004.07.01 - 2006.09.29)
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parametry
|StartingBalance=10000; TakeProfit=150; StopLoss=50; TrailingStop=10; ShortEma1=18; LongEma1=28; ShortEma2=5; LongEma2=8;
|Słupki w tescie
|5696
|Ticks modelled
|107903
|Modelling quality
|43.41%
|Depozyt początkowy
|10000.00
|Total net profit
|2164745.62
|Gross profit
|3354727.21
|Gross loss
|-1189981.59
|Profit factor
|2.82
|Przewidywany zysk
|3554.59
|Absolute drawdown
|398.76
|Maximal drawdown
|197960.92 (11.02%)
|Relative drawdown
|13.81% (65635.98)
|Transakcji w sumie
|609
|Short positions (won %)
|304 (89.47%)
|Long positions (won %)
|305 (90.49%)
|Profit trades (% of total)
|548 (89.98%)
|Loss trades (% of total)
|61 (10.02%)
|Największy
|profit trade
|139547.17
|loss trade
|-73366.01
|Average
|profit trade
|6121.76
|loss trade
|-19507.89
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|61 (73347.99)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-138407.48)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|576374.16 (13)
|consecutive loss (count of losses)
|-138407.48 (2)
|Średni
|consecutive wins
|10
|consecutive losses
|1
�
|#
|Czas
|Typ
|Zlecenie
|Loty
|Cena
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance:
|1
|2004.07.01 00:00
|sell
|1
|1.00
|1.2485
|1.2535
|1.2335
�
|2
|2004.07.01 07:40
|s/l
|1
|1.00
|1.2535
|1.2535
|1.2335
|-398.76
|9601.24
|3
|2004.07.02 00:00
|buy
|2
|1.00
|1.2495
|1.2445
|1.2645
�
|4
|2004.07.02 03:30
|modify
|2
|1.00
|1.2495
|1.2500
|1.2645
|5
|2004.07.02 03:40
|s/l
|2
|1.00
|1.2500
|1.2500
|1.2645
|40.02
|9641.26
�
|6
|2004.07.02 03:40
|buy
|3
|1.00
|1.2498
|1.2448
|1.2648
|7
|2004.07.02 04:20
|modify
|3
|1.00
|1.2498
|1.2502
|1.2648
�
|8
|2004.07.02 04:40
|s/l
|3
|1.00
|1.2502
|1.2502
|1.2648
|32.03
|9673.29
|9
|2004.07.06 12:40
|sell
|4
|1.00
|1.2386
|1.2436
|1.2236
�
|10
|2004.07.06 13:10
|modify
|4
|1.00
|1.2386
|1.2376
|1.2236
|11
|2004.07.06 13:20
|s/l
|4
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2236
|80.78
|9754.07
�
|12
|2004.07.06 13:30
|sell
|5
|1.00
|1.2384
|1.2434
|1.2234
|13
|2004.07.06 14:00
|modify
|5
|1.00
|1.2384
|1.2380
|1.2234
�
|14
|2004.07.06 14:10
|modify
|5
|1.00
|1.2384
|1.2342
|1.2234
|15
|2004.07.06 14:20
|s/l
|5
|1.00
|1.2342
|1.2342
|1.2234
|340.24
|10094.31
�
|16
|2004.07.07 00:00
|sell
|6
|1.00
|1.2371
|1.2421
|1.2221
|17
|2004.07.07 00:10
|modify
|6
|1.00
|1.2371
|1.2367
|1.2221
�
|18
|2004.07.07 00:20
|s/l
|6
|1.00
|1.2367
|1.2367
|1.2221
|32.34
|10126.65
|19
|2004.07.07 00:20
|sell
|7
|1.00
|1.2366
|1.2416
|1.2216
�
|20
|2004.07.07 02:10
|modify
|7
|1.00
|1.2366
|1.2361
|1.2216
|21
|2004.07.07 02:20
|s/l
|7
|1.00
|1.2361
|1.2361
|1.2216
|40.43
|10167.08
�
|22
|2004.07.07 02:20
|sell
|8
|1.00
|1.2365
|1.2415
|1.2215
|23
|2004.07.07 03:10
|modify
|8
|1.00
|1.2365
|1.2363
|1.2215
�
|24
|2004.07.07 03:20
|s/l
|8
|1.00
|1.2363
|1.2363
|1.2215
|16.15
|10183.23
|25
|2004.07.07 03:20
|sell
|9
|1.00
|1.2375
|1.2425
|1.2225
�
|26
|2004.07.07 03:30
|modify
|9
|1.00
|1.2375
|1.2357
|1.2225
|27
|2004.07.07 03:40
|s/l
|9
|1.00
|1.2357
|1.2357
|1.2225
|145.51
|10328.74
�
|28
|2004.07.07 03:40
|sell
|10
|1.00
|1.2367
|1.2417
|1.2217
|29
|2004.07.07 04:20
|modify
|10
|1.00
|1.2367
|1.2357
|1.2217
�
|30
|2004.07.07 04:30
|s/l
|10
|1.00
|1.2357
|1.2357
|1.2217
|80.88
|10409.62
|31
|2004.07.07 04:30
|sell
|11
|1.00
|1.2361
|1.2411
|1.2211
�
|32
|2004.07.07 04:40
|modify
|11
|1.00
|1.2361
|1.2353
|1.2211
|33
|2004.07.07 05:00
|s/l
|11
|1.00
|1.2353
|1.2353
|1.2211
|64.75
|10474.37
�
|34
|2004.07.07 05:20
|sell
|12
|1.00
|1.2356
|1.2406
|1.2206
|35
|2004.07.07 05:30
|modify
|12
|1.00
|1.2356
|1.2352
|1.2206
�
|36
|2004.07.07 05:59
|s/l
|12
|1.00
|1.2352
|1.2352
|1.2206
|32.39
|10506.76
|37
|2004.07.13 00:30
|sell
|13
|1.10
|1.2255
|1.2305
|1.2105
�
|38
|2004.07.13 03:40
|s/l
|13
|1.10
|1.2305
|1.2305
|1.2105
|-446.97
|10059.79
|39
|2004.07.14 16:00
|buy
|14
|1.00
|1.2286
|1.2236
|1.2436
�
|40
|2004.07.14 17:10
|modify
|14
|1.00
|1.2286
|1.2296
|1.2436
|41
|2004.07.14 17:20
|s/l
|14
|1.00
|1.2296
|1.2296
|1.2436
|81.33
|10141.12
�
|42
|2004.07.14 17:30
|buy
|15
|1.00
|1.2284
|1.2234
|1.2434
|43
|2004.07.14 18:10
|modify
|15
|1.00
|1.2284
|1.2292
|1.2434
�
|44
|2004.07.14 18:30
|s/l
|15
|1.00
|1.2292
|1.2292
|1.2434
|65.13
|10206.25
|45
|2004.07.14 18:30
|buy
|16
|1.00
|1.2286
|1.2236
|1.2436
�
|46
|2004.07.14 23:10
|modify
|16
|1.00
|1.2286
|1.2289
|1.2436
|47
|2004.07.14 23:20
|s/l
|16
|1.00
|1.2289
|1.2289
|1.2436
|24.42
|10230.67
�
|48
|2004.07.15 09:40
|sell
|17
|1.00
|1.2335
|1.2385
|1.2185
|49
|2004.07.15 10:20
|modify
|17
|1.00
|1.2335
|1.2335
|1.2185
�
|50
|2004.07.15 10:30
|s/l
|17
|1.00
|1.2335
|1.2335
|1.2185
|0.00
|10230.67
|51
|2004.07.16 21:10
|buy
|18
|1.00
|1.2233
|1.2183
|1.2383
�
|52
|2004.07.16 21:20
|modify
|18
|1.00
|1.2233
|1.2243
|1.2383
|53
|2004.07.16 21:30
|modify
|18
|1.00
|1.2233
|1.2254
|1.2383
�
|54
|2004.07.16 21:40
|s/l
|18
|1.00
|1.2254
|1.2254
|1.2383
|171.42
|10402.09
|55
|2004.07.16 22:30
|buy
|19
|1.00
|1.2238
|1.2188
|1.2388
�
|56
|2004.07.16 22:40
|modify
|19
|1.00
|1.2238
|1.2238
|1.2388
|57
|2004.07.19 00:00
|modify
|19
|1.00
|1.2238
|1.2248
|1.2388
�
|58
|2004.07.19 00:10
|modify
|19
|1.00
|1.2238
|1.2254
|1.2388
|59
|2004.07.19 00:40
|s/l
|19
|1.00
|1.2254
|1.2254
|1.2388
|152.17
|10554.26
�
|60
|2004.07.20 02:10
|sell
|20
|1.10
|1.2309
|1.2359
|1.2159
|61
|2004.07.20 02:30
|modify
|20
|1.10
|1.2309
|1.2303
|1.2159
�
|62
|2004.07.20 02:40
|s/l
|20
|1.10
|1.2303
|1.2303
|1.2159
|53.61
|10607.87
|63
|2004.07.20 02:40
|sell
|21
|1.10
|1.2309
|1.2359
|1.2159
�
|64
|2004.07.20 03:20
|modify
|21
|1.10
|1.2309
|1.2308
|1.2159
|65
|2004.07.20 03:30
|s/l
|21
|1.10
|1.2308
|1.2308
|1.2159
|8.94
|10616.81
�
|66
|2004.07.20 03:40
|sell
|22
|1.10
|1.2312
|1.2362
|1.2162
|67
|2004.07.20 04:10
|modify
|22
|1.10
|1.2312
|1.2312
|1.2162
�
|68
|2004.07.20 04:30
|s/l
|22
|1.10
|1.2312
|1.2312
|1.2162
|0.00
|10616.81
|69
|2004.07.20 05:10
|buy
|23
|1.10
|1.2294
|1.2244
|1.2444
�
|70
|2004.07.20 05:40
|modify
|23
|1.10
|1.2294
|1.2301
|1.2444
|71
|2004.07.20 05:59
|s/l
|23
|1.10
|1.2301
|1.2301
|1.2444
|62.62
|10679.43
�
|72
|2004.07.20 06:10
|buy
|24
|1.10
|1.2296
|1.2246
|1.2446
|73
|2004.07.20 07:30
|modify
|24
|1.10
|1.2296
|1.2299
|1.2446
�
|74
|2004.07.20 07:40
|s/l
|24
|1.10
|1.2299
|1.2299
|1.2446
|26.85
|10706.28
|75
|2004.07.20 07:40
|buy
|25
|1.10
|1.2292
|1.2242
|1.2442
�
|76
|2004.07.20 08:20
|modify
|25
|1.10
|1.2292
|1.2294
|1.2442
|77
|2004.07.20 08:30
|s/l
|25
|1.10
|1.2294
|1.2294
|1.2442
|17.92
|10724.20
�
|78
|2004.07.20 08:30
|buy
|26
|1.10
|1.2277
|1.2227
|1.2427
|79
|2004.07.20 09:10
|modify
|26
|1.10
|1.2277
|1.2282
|1.2427
�
|80
|2004.07.20 09:20
|s/l
|26
|1.10
|1.2282
|1.2282
|1.2427
|44.82
|10769.02
|81
|2004.07.20 09:20
|buy
|27
|1.10
|1.2274
|1.2224
|1.2424
�
|82
|2004.07.20 09:59
|modify
|27
|1.10
|1.2274
|1.2278
|1.2424
|83
|2004.07.20 10:10
|modify
|27
|1.10
|1.2274
|1.2280
|1.2424
�
|84
|2004.07.20 10:20
|modify
|27
|1.10
|1.2274
|1.2286
|1.2424
|85
|2004.07.20 10:40
|s/l
|27
|1.10
|1.2286
|1.2286
|1.2424
|107.58
|10876.60
�
|86
|2004.07.20 10:40
|buy
|28
|1.10
|1.2273
|1.2223
|1.2423
|87
|2004.07.20 11:10
|modify
|28
|1.10
|1.2273
|1.2276
|1.2423
�
|88
|2004.07.20 11:30
|s/l
|28
|1.10
|1.2276
|1.2276
|1.2423
|26.90
|10903.50
|89
|2004.07.20 12:10
|sell
|29
|1.10
|1.2332
|1.2382
|1.2182
�
|90
|2004.07.20 12:20
|modify
|29
|1.10
|1.2332
|1.2308
|1.2182
|91
|2004.07.20 12:30
|s/l
|29
|1.10
|1.2308
|1.2308
|1.2182
|214.43
|11117.93
�
|92
|2004.07.20 12:40
|buy
|30
|1.10
|1.2276
|1.2226
|1.2426
|93
|2004.07.20 13:00
|modify
|30
|1.10
|1.2276
|1.2311
|1.2426
�
|94
|2004.07.20 13:10
|modify
|30
|1.10
|1.2276
|1.2333
|1.2426
|95
|2004.07.20 13:20
|modify
|30
|1.10
|1.2276
|1.2348
|1.2426
�
|96
|2004.07.20 13:30
|s/l
|30
|1.10
|1.2348
|1.2348
|1.2426
|643.01
|11760.94
|97
|2004.08.06 15:10
|buy
|31
|1.20
|1.2562
|1.2512
|1.2712
�
|98
|2004.08.06 15:30
|modify
|31
|1.20
|1.2562
|1.2630
|1.2712
|99
|2004.08.06 15:40
|t/p
|31
|1.20
|1.2712
|1.2630
|1.2712
|1409.88
|13170.82
�
|100
|2004.08.06 15:40
|sell
|32
|1.30
|1.2767
|1.2817
|1.2617
|101
|2004.08.06 15:59
|t/p
|32
|1.30
|1.2617
|1.2817
|1.2617
|1553.04
|14723.86
�
|102
|2004.08.06 15:59
|buy
|33
|1.50
|1.2556
|1.2506
|1.2706
|103
|2004.08.06 16:30
|modify
|33
|1.50
|1.2556
|1.2571
|1.2706
�
|104
|2004.08.06 16:40
|s/l
|33
|1.50
|1.2571
|1.2571
|1.2706
|179.22
|14903.08
|105
|2004.08.10 21:30
|sell
|34
|1.50
|1.2606
|1.2656
|1.2456
�
|106
|2004.08.11 10:40
|modify
|34
|1.50
|1.2606
|1.2601
|1.2456
|107
|2004.08.11 11:00
|s/l
|34
|1.50
|1.2601
|1.2601
|1.2456
|39.95
|14943.04
�
|108
|2004.08.12 08:40
|buy
|35
|1.50
|1.2590
|1.2540
|1.2740
|109
|2004.08.12 11:40
|s/l
|35
|1.50
|1.2540
|1.2540
|1.2740
|-598.14
|14344.90
�
|110
|2004.08.13 09:30
|sell
|36
|1.40
|1.2631
|1.2681
|1.2481
|111
|2004.08.13 09:40
|modify
|36
|1.40
|1.2631
|1.2594
|1.2481
�
|112
|2004.08.13 10:00
|s/l
|36
|1.40
|1.2594
|1.2594
|1.2481
|410.56
|14755.46
|113
|2004.08.13 10:00
|sell
|37
|1.50
|1.2614
|1.2664
|1.2464
�
|114
|2004.08.13 10:10
|modify
|37
|1.50
|1.2614
|1.2603
|1.2464
|115
|2004.08.13 10:20
|s/l
|37
|1.50
|1.2603
|1.2603
|1.2464
|130.74
|14886.20
�
|116
|2004.08.13 10:20
|sell
|38
|1.50
|1.2617
|1.2667
|1.2467
|117
|2004.08.13 10:30
|modify
|38
|1.50
|1.2617
|1.2599
|1.2467
�
|118
|2004.08.13 10:40
|s/l
|38
|1.50
|1.2599
|1.2599
|1.2467
|213.94
|15100.14
|119
|2004.08.13 10:40
|sell
|39
|1.50
|1.2617
|1.2667
|1.2467
�
|120
|2004.08.13 10:59
|modify
|39
|1.50
|1.2617
|1.2616
|1.2467
|121
|2004.08.13 11:00
|modify
|39
|1.50
|1.2617
|1.2614
|1.2467
�
|122
|2004.08.13 11:10
|modify
|39
|1.50
|1.2617
|1.2598
|1.2467
|123
|2004.08.13 11:20
|modify
|39
|1.50
|1.2617
|1.2592
|1.2467
�
|124
|2004.08.13 11:40
|s/l
|39
|1.50
|1.2592
|1.2592
|1.2467
|297.41
|15397.55
|125
|2004.08.13 11:40
|sell
|40
|1.50
|1.2606
|1.2656
|1.2456
�
|126
|2004.08.13 12:10
|modify
|40
|1.50
|1.2606
|1.2592
|1.2456
|127
|2004.08.13 12:30
|s/l
|40
|1.50
|1.2592
|1.2592
|1.2456
|166.59
|15564.14
�
|128
|2004.08.13 13:10
|buy
|41
|1.60
|1.2577
|1.2527
|1.2727
|129
|2004.08.13 13:20
|modify
|41
|1.60
|1.2577
|1.2578
|1.2727
�
|130
|2004.08.13 14:10
|modify
|41
|1.60
|1.2577
|1.2584
|1.2727
|131
|2004.08.13 14:30
|s/l
|41
|1.60
|1.2584
|1.2584
|1.2727
|89.02
|15653.16
�
|132
|2004.08.13 14:40
|buy
|42
|1.60
|1.2577
|1.2527
|1.2727
|133
|2004.08.13 15:20
|s/l
|42
|1.60
|1.2527
|1.2527
|1.2727
|-638.62
|15014.54
�
|134
|2004.08.13 15:20
|buy
|43
|1.50
|1.2530
|1.2480
|1.2680
|135
|2004.08.13 15:40
|s/l
|43
|1.50
|1.2480
|1.2480
|1.2680
|-602.55
|14411.99
�
|136
|2004.08.17 13:40
|sell
|44
|1.40
|1.2461
|1.2511
|1.2311
|137
|2004.08.17 15:10
|modify
|44
|1.40
|1.2461
|1.2414
|1.2311
�
|138
|2004.08.17 15:20
|s/l
|44
|1.40
|1.2414
|1.2414
|1.2311
|529.41
|14941.40
|139
|2004.08.17 15:40
|sell
|45
|1.50
|1.2467
|1.2517
|1.2317
�
|140
|2004.08.17 16:10
|modify
|45
|1.50
|1.2467
|1.2457
|1.2317
|141
|2004.08.17 16:30
|s/l
|45
|1.50
|1.2457
|1.2457
|1.2317
|120.19
|15061.59
�
|142
|2004.08.18 09:30
|buy
|46
|1.50
|1.2422
|1.2372
|1.2572
|143
|2004.08.18 10:00
|modify
|46
|1.50
|1.2422
|1.2443
|1.2572
�
|144
|2004.08.18 10:10
|modify
|46
|1.50
|1.2422
|1.2456
|1.2572
|145
|2004.08.18 10:20
|s/l
|46
|1.50
|1.2456
|1.2456
|1.2572
|409.67
|15471.26
�
|146
|2004.08.19 10:40
|buy
|47
|1.50
|1.2433
|1.2383
|1.2583
|147
|2004.08.19 11:10
|modify
|47
|1.50
|1.2433
|1.2444
|1.2583
�
|148
|2004.08.19 11:30
|s/l
|47
|1.50
|1.2444
|1.2444
|1.2583
|132.60
|15603.86
|149
|2004.08.19 11:40
|buy
|48
|1.60
|1.2429
|1.2379
|1.2579
�
|150
|2004.08.19 11:59
|modify
|48
|1.60
|1.2429
|1.2433
|1.2579
|151
|2004.08.19 12:00
|modify
|48
|1.60
|1.2429
|1.2435
|1.2579
�
|152
|2004.08.19 12:20
|modify
|48
|1.60
|1.2429
|1.2438
|1.2579
|153
|2004.08.19 12:30
|s/l
|48
|1.60
|1.2438
|1.2438
|1.2579
|115.77
|15719.63
�
|154
|2004.08.19 16:10
|sell
|49
|1.60
|1.2455
|1.2505
|1.2305
|155
|2004.08.19 16:20
|modify
|49
|1.60
|1.2455
|1.2438
|1.2305
�
|156
|2004.08.19 16:30
|s/l
|49
|1.60
|1.2438
|1.2438
|1.2305
|218.68
|15938.31
|157
|2004.08.20 12:20
|sell
|50
|1.60
|1.2464
|1.2514
|1.2314
�
|158
|2004.08.20 12:40
|modify
|50
|1.60
|1.2464
|1.2433
|1.2314
|159
|2004.08.20 13:00
|s/l
|50
|1.60
|1.2433
|1.2433
|1.2314
|398.04
|16336.35
�
|160
|2004.08.20 13:00
|sell
|51
|1.60
|1.2458
|1.2508
|1.2308
|161
|2004.08.20 14:40
|s/l
|51
|1.60
|1.2508
|1.2508
|1.2308
|-638.52
|15697.83
�
|162
|2004.09.01 12:00
|buy
|52
|1.60
|1.2657
|1.2607
|1.2807
|163
|2004.09.01 16:30
|s/l
|52
|1.60
|1.2607
|1.2607
|1.2807
|-634.82
|15063.01
�
|164
|2004.09.03 15:10
|sell
|53
|1.50
|1.2701
|1.2751
|1.2551
|165
|2004.09.03 15:20
|modify
|53
|1.50
|1.2701
|1.2629
|1.2551
�
|166
|2004.09.03 15:30
|s/l
|53
|1.50
|1.2629
|1.2629
|1.2551
|851.26
|15914.27
|167
|2004.09.03 15:30
|sell
|54
|1.60
|1.2684
|1.2734
|1.2534
�
|168
|2004.09.03 15:40
|modify
|54
|1.60
|1.2684
|1.2587
|1.2534
|169
|2004.09.03 15:59
|s/l
|54
|1.60
|1.2587
|1.2587
|1.2534
|1224.84
|17139.11
�
|170
|2004.09.03 15:59
|sell
|55
|1.70
|1.2668
|1.2718
|1.2518
|171
|2004.09.03 16:40
|modify
|55
|1.70
|1.2668
|1.2660
|1.2518
�
|172
|2004.09.03 16:59
|s/l
|55
|1.70
|1.2660
|1.2660
|1.2518
|107.35
|17246.46
|173
|2004.09.08 20:00
|buy
|56
|1.70
|1.2621
|1.2571
|1.2771
�
|174
|2004.09.09 11:30
|modify
|56
|1.70
|1.2621
|1.2623
|1.2771
|175
|2004.09.09 12:10
|s/l
|56
|1.70
|1.2623
|1.2623
|1.2771
|39.14
|17285.60
�
|176
|2004.09.13 15:20
|sell
|57
|1.70
|1.2617
|1.2667
|1.2467
|177
|2004.09.13 15:30
|modify
|57
|1.70
|1.2617
|1.2605
|1.2467
�
|178
|2004.09.13 15:40
|s/l
|57
|1.70
|1.2605
|1.2605
|1.2467
|161.79
|17447.39
|179
|2004.09.13 16:00
|sell
|58
|1.70
|1.2603
|1.2653
|1.2453
�
|180
|2004.09.13 17:10
|modify
|58
|1.70
|1.2603
|1.2599
|1.2453
|181
|2004.09.13 17:30
|s/l
|58
|1.70
|1.2599
|1.2599
|1.2453
|53.88
|17501.27
�
|182
|2004.09.13 18:10
|buy
|59
|1.80
|1.2589
|1.2539
|1.2739
|183
|2004.09.13 18:20
|modify
|59
|1.80
|1.2589
|1.2592
|1.2739
�
|184
|2004.09.13 18:40
|modify
|59
|1.80
|1.2589
|1.2595
|1.2739
|185
|2004.09.13 18:59
|s/l
|59
|1.80
|1.2595
|1.2595
|1.2739
|85.79
|17587.06
�
|186
|2004.09.13 19:00
|buy
|60
|1.80
|1.2587
|1.2537
|1.2737
|187
|2004.09.13 21:10
|modify
|60
|1.80
|1.2587
|1.2587
|1.2737
�
|188
|2004.09.13 21:30
|s/l
|60
|1.80
|1.2587
|1.2587
|1.2737
|0.00
|17587.06
|189
|2004.09.13 21:30
|buy
|61
|1.80
|1.2587
|1.2537
|1.2737
�
|190
|2004.09.13 22:10
|modify
|61
|1.80
|1.2587
|1.2590
|1.2737
|191
|2004.09.13 22:30
|s/l
|61
|1.80
|1.2590
|1.2590
|1.2737
|42.91
|17629.97
�
|192
|2004.09.13 22:30
|buy
|62
|1.80
|1.2589
|1.2539
|1.2739
|193
|2004.09.13 23:10
|modify
|62
|1.80
|1.2589
|1.2591
|1.2739
�
|194
|2004.09.13 23:20
|s/l
|62
|1.80
|1.2591
|1.2591
|1.2739
|28.61
|17658.58
|195
|2004.09.13 23:20
|buy
|63
|1.80
|1.2588
|1.2538
|1.2738
�
|196
|2004.09.13 23:40
|modify
|63
|1.80
|1.2588
|1.2591
|1.2738
|197
|2004.09.13 23:59
|s/l
|63
|1.80
|1.2591
|1.2591
|1.2738
|42.90
|17701.48
�
|198
|2004.09.13 23:59
|buy
|64
|1.80
|1.2592
|1.2542
|1.2742
|199
|2004.09.14 12:10
|modify
|64
|1.80
|1.2592
|1.2620
|1.2742
�
|200
|2004.09.14 12:30
|s/l
|64
|1.80
|1.2620
|1.2620
|1.2742
|413.15
|18114.63
|201
|2004.09.14 15:10
|buy
|65
|1.80
|1.2558
|1.2508
|1.2708
�
|202
|2004.09.14 15:20
|modify
|65
|1.80
|1.2558
|1.2573
|1.2708
|203
|2004.09.14 15:30
|modify
|65
|1.80
|1.2558
|1.2593
|1.2708
�
|204
|2004.09.14 15:40
|modify
|65
|1.80
|1.2558
|1.2609
|1.2708
|205
|2004.09.14 15:59
|s/l
|65
|1.80
|1.2609
|1.2609
|1.2708
|730.49
|18845.12
�
|206
|2004.09.14 15:59
|buy
|66
|1.90
|1.2570
|1.2520
|1.2720
|207
|2004.09.14 16:20
|modify
|66
|1.90
|1.2570
|1.2577
|1.2720
�
|208
|2004.09.14 16:30
|modify
|66
|1.90
|1.2570
|1.2594
|1.2720
|209
|2004.09.14 17:00
|s/l
|66
|1.90
|1.2594
|1.2594
|1.2720
|362.25
|19207.37
�
|210
|2004.09.14 17:00
|buy
|67
|1.90
|1.2591
|1.2541
|1.2741
|211
|2004.09.15 00:30
|modify
|67
|1.90
|1.2591
|1.2592
|1.2741
�
|212
|2004.09.15 01:10
|s/l
|67
|1.90
|1.2592
|1.2592
|1.2741
|28.76
|19236.14
|213
|2004.09.15 01:10
|buy
|68
|1.90
|1.2578
|1.2528
|1.2728
�
|214
|2004.09.15 01:20
|modify
|68
|1.90
|1.2578
|1.2585
|1.2728
|215
|2004.09.15 01:40
|s/l
|68
|1.90
|1.2585
|1.2585
|1.2728
|105.68
|19341.82
�
|216
|2004.09.15 01:40
|buy
|69
|1.90
|1.2588
|1.2538
|1.2738
|217
|2004.09.15 04:20
|modify
|69
|1.90
|1.2588
|1.2594
|1.2738
�
|218
|2004.09.15 04:30
|s/l
|69
|1.90
|1.2594
|1.2594
|1.2738
|90.66
|19432.48
|219
|2004.09.15 04:30
|buy
|70
|1.90
|1.2578
|1.2528
|1.2728
�
|220
|2004.09.15 04:40
|modify
|70
|1.90
|1.2578
|1.2580
|1.2728
|221
|2004.09.15 05:00
|modify
|70
|1.90
|1.2578
|1.2589
|1.2728
�
|222
|2004.09.15 05:10
|modify
|70
|1.90
|1.2578
|1.2604
|1.2728
|223
|2004.09.15 05:20
|s/l
|70
|1.90
|1.2604
|1.2604
|1.2728
|392.22
|19824.70
�
|224
|2004.09.15 11:40
|buy
|71
|2.00
|1.2568
|1.2518
|1.2718
|225
|2004.09.15 12:10
|modify
|71
|2.00
|1.2568
|1.2584
|1.2718
�
|226
|2004.09.15 12:30
|s/l
|71
|2.00
|1.2584
|1.2584
|1.2718
|254.33
|20079.03
|227
|2004.09.15 12:30
|buy
|72
|2.00
|1.2585
|1.2535
|1.2735
�
|228
|2004.09.15 13:10
|modify
|72
|2.00
|1.2585
|1.2596
|1.2735
|229
|2004.09.15 13:40
|s/l
|72
|2.00
|1.2596
|1.2596
|1.2735
|174.90
|20253.93
�
|230
|2004.09.15 13:40
|buy
|73
|2.00
|1.2581
|1.2531
|1.2731
|231
|2004.09.15 14:00
|modify
|73
|2.00
|1.2581
|1.2593
|1.2731
�
|232
|2004.09.15 14:10
|modify
|73
|2.00
|1.2581
|1.2604
|1.2731
|233
|2004.09.15 14:30
|s/l
|73
|2.00
|1.2604
|1.2604
|1.2731
|365.34
|20619.27
�
|234
|2004.09.21 21:10
|buy
|74
|2.10
|1.2550
|1.2500
|1.2700
|235
|2004.09.21 21:20
|modify
|74
|2.10
|1.2550
|1.2617
|1.2700
�
|236
|2004.09.21 21:30
|s/l
|74
|2.10
|1.2617
|1.2617
|1.2700
|1119.33
|21738.60
|237
|2004.09.21 21:40
|buy
|75
|2.20
|1.2523
|1.2473
|1.2673
�
|238
|2004.09.21 21:59
|modify
|75
|2.20
|1.2523
|1.2540
|1.2673
|239
|2004.09.21 22:10
|modify
|75
|2.20
|1.2523
|1.2543
|1.2673
�
|240
|2004.09.21 22:20
|s/l
|75
|2.20
|1.2543
|1.2543
|1.2673
|350.99
|22089.59
|241
|2004.09.22 16:30
|sell
|76
|2.20
|1.2655
|1.2705
|1.2505
�
|242
|2004.09.22 16:59
|modify
|76
|2.20
|1.2655
|1.2643
|1.2505
|243
|2004.09.22 17:00
|modify
|76
|2.20
|1.2655
|1.2641
|1.2505
�
|244
|2004.09.22 17:10
|modify
|76
|2.20
|1.2655
|1.2623
|1.2505
|245
|2004.09.22 17:20
|s/l
|76
|2.20
|1.2623
|1.2623
|1.2505
|556.87
|22646.46
�
|246
|2004.09.24 00:30
|sell
|77
|2.30
|1.2613
|1.2663
|1.2463
|247
|2004.09.24 02:30
|modify
|77
|2.30
|1.2613
|1.2610
|1.2463
�
|248
|2004.09.24 03:20
|modify
|77
|2.30
|1.2613
|1.2608
|1.2463
|249
|2004.09.24 03:30
|s/l
|77
|2.30
|1.2608
|1.2608
|1.2463
|91.19
|22737.65
�
|250
|2004.09.24 03:30
|sell
|78
|2.30
|1.2608
|1.2658
|1.2458
|251
|2004.09.24 06:20
|modify
|78
|2.30
|1.2608
|1.2606
|1.2458
�
|252
|2004.09.24 06:40
|s/l
|78
|2.30
|1.2606
|1.2606
|1.2458
|36.48
|22774.13
|253
|2004.09.24 07:10
|buy
|79
|2.30
|1.2591
|1.2541
|1.2741
�
|254
|2004.09.24 07:30
|modify
|79
|2.30
|1.2591
|1.2591
|1.2741
|255
|2004.09.24 07:40
|s/l
|79
|2.30
|1.2591
|1.2591
|1.2741
|0.00
|22774.13
�
|256
|2004.09.24 07:40
|buy
|80
|2.30
|1.2593
|1.2543
|1.2743
|257
|2004.09.24 09:10
|modify
|80
|2.30
|1.2593
|1.2603
|1.2743
�
|258
|2004.09.24 09:20
|s/l
|80
|2.30
|1.2603
|1.2603
|1.2743
|182.53
|22956.66
|259
|2004.09.24 12:10
|buy
|81
|2.30
|1.2564
|1.2514
|1.2714
�
|260
|2004.09.24 12:20
|modify
|81
|2.30
|1.2564
|1.2583
|1.2714
|261
|2004.09.24 12:30
|modify
|81
|2.30
|1.2564
|1.2598
|1.2714
�
|262
|2004.09.24 12:40
|s/l
|81
|2.30
|1.2598
|1.2598
|1.2714
|620.98
|23577.64
|263
|2004.09.24 12:59
|buy
|82
|2.40
|1.2575
|1.2525
|1.2725
�
|264
|2004.09.24 14:30
|modify
|82
|2.40
|1.2575
|1.2577
|1.2725
|265
|2004.09.24 14:40
|s/l
|82
|2.40
|1.2577
|1.2577
|1.2725
|38.22
|23615.86
�
|266
|2004.09.24 14:40
|buy
|83
|2.40
|1.2563
|1.2513
|1.2713
|267
|2004.09.24 15:00
|modify
|83
|2.40
|1.2563
|1.2568
|1.2713
�
|268
|2004.09.24 15:10
|modify
|83
|2.40
|1.2563
|1.2574
|1.2713
|269
|2004.09.24 15:20
|modify
|83
|2.40
|1.2563
|1.2585
|1.2713
�
|270
|2004.09.24 15:30
|s/l
|83
|2.40
|1.2585
|1.2585
|1.2713
|422.06
|24037.92
|271
|2004.09.24 15:30
|buy
|84
|2.40
|1.2513
|1.2463
|1.2663
�
|272
|2004.09.24 15:40
|modify
|84
|2.40
|1.2513
|1.2530
|1.2663
|273
|2004.09.24 15:59
|modify
|84
|2.40
|1.2513
|1.2541
|1.2663
�
|274
|2004.09.24 16:10
|modify
|84
|2.40
|1.2513
|1.2576
|1.2663
|275
|2004.09.24 16:20
|s/l
|84
|2.40
|1.2576
|1.2576
|1.2663
|1205.55
|25243.47
�
|276
|2004.09.24 17:10
|sell
|85
|2.50
|1.2608
|1.2658
|1.2458
|277
|2004.09.24 17:40
|modify
|85
|2.50
|1.2608
|1.2574
|1.2458
�
|278
|2004.09.24 17:59
|s/l
|85
|2.50
|1.2574
|1.2574
|1.2458
|673.27
|25916.74
|279
|2004.09.24 17:59
|sell
|86
|2.60
|1.2622
|1.2672
|1.2472
�
|280
|2004.09.27 00:00
|modify
|86
|2.60
|1.2622
|1.2616
|1.2472
|281
|2004.09.27 00:30
|modify
|86
|2.60
|1.2622
|1.2612
|1.2472
�
|282
|2004.09.27 01:10
|s/l
|86
|2.60
|1.2612
|1.2612
|1.2472
|104.45
|26021.18
|283
|2004.09.27 17:40
|buy
|87
|2.60
|1.2583
|1.2533
|1.2733
�
|284
|2004.09.27 18:00
|modify
|87
|2.60
|1.2583
|1.2587
|1.2733
|285
|2004.09.27 18:20
|modify
|87
|2.60
|1.2583
|1.2595
|1.2733
�
|286
|2004.09.27 18:30
|s/l
|87
|2.60
|1.2595
|1.2595
|1.2733
|247.75
|26268.93
|287
|2004.09.27 19:40
|buy
|88
|2.60
|1.2584
|1.2534
|1.2734
�
|288
|2004.09.27 19:59
|modify
|88
|2.60
|1.2584
|1.2585
|1.2734
|289
|2004.09.27 20:00
|modify
|88
|2.60
|1.2584
|1.2587
|1.2734
�
|290
|2004.09.27 20:10
|modify
|88
|2.60
|1.2584
|1.2603
|1.2734
|291
|2004.09.27 20:20
|s/l
|88
|2.60
|1.2603
|1.2603
|1.2734
|392.04
|26660.97
�
|292
|2004.09.27 20:20
|buy
|89
|2.70
|1.2604
|1.2554
|1.2754
|293
|2004.09.27 21:10
|modify
|89
|2.70
|1.2604
|1.2607
|1.2754
�
|294
|2004.09.27 21:20
|s/l
|89
|2.70
|1.2607
|1.2607
|1.2754
|64.26
|26725.23
|295
|2004.09.27 21:30
|buy
|90
|2.70
|1.2599
|1.2549
|1.2749
�
|296
|2004.09.27 22:00
|modify
|90
|2.70
|1.2599
|1.2601
|1.2749
|297
|2004.09.27 22:10
|modify
|90
|2.70
|1.2599
|1.2604
|1.2749
�
|298
|2004.09.27 22:40
|modify
|90
|2.70
|1.2599
|1.2616
|1.2749
|299
|2004.09.27 23:00
|s/l
|90
|2.70
|1.2616
|1.2616
|1.2749
|363.85
|27089.08
�
|300
|2004.09.28 00:10
|buy
|91
|2.70
|1.2599
|1.2549
|1.2749
|301
|2004.09.28 00:30
|modify
|91
|2.70
|1.2599
|1.2602
|1.2749
�
|302
|2004.09.28 00:40
|modify
|91
|2.70
|1.2599
|1.2606
|1.2749
|303
|2004.09.28 01:20
|s/l
|91
|2.70
|1.2606
|1.2606
|1.2749
|150.06
|27239.14
�
|304
|2004.09.28 01:20
|buy
|92
|2.70
|1.2598
|1.2548
|1.2748
|305
|2004.09.28 01:30
|modify
|92
|2.70
|1.2598
|1.2605
|1.2748
�
|306
|2004.09.28 01:59
|s/l
|92
|2.70
|1.2605
|1.2605
|1.2748
|149.99
|27389.13
|307
|2004.09.28 01:59
|buy
|93
|2.70
|1.2604
|1.2554
|1.2754
�
|308
|2004.09.28 03:10
|modify
|93
|2.70
|1.2604
|1.2607
|1.2754
|309
|2004.09.28 03:40
|s/l
|93
|2.70
|1.2607
|1.2607
|1.2754
|64.31
|27453.44
�
|310
|2004.09.28 03:40
|buy
|94
|2.70
|1.2599
|1.2549
|1.2749
|311
|2004.09.28 03:59
|modify
|94
|2.70
|1.2599
|1.2603
|1.2749
�
|312
|2004.09.28 04:10
|modify
|94
|2.70
|1.2599
|1.2607
|1.2749
|313
|2004.09.28 04:30
|s/l
|94
|2.70
|1.2607
|1.2607
|1.2749
|171.35
|27624.79
�
|314
|2004.09.28 12:20
|buy
|95
|2.80
|1.2604
|1.2554
|1.2754
|315
|2004.09.28 12:30
|modify
|95
|2.80
|1.2604
|1.2616
|1.2754
�
|316
|2004.09.28 12:40
|s/l
|95
|2.80
|1.2616
|1.2616
|1.2754
|266.65
|27891.44
|317
|2004.09.28 12:40
|buy
|96
|2.80
|1.2604
|1.2554
|1.2754
�
|318
|2004.09.28 13:20
|modify
|96
|2.80
|1.2604
|1.2606
|1.2754
|319
|2004.09.28 13:40
|s/l
|96
|2.80
|1.2606
|1.2606
|1.2754
|44.43
|27935.87
�
|320
|2004.09.28 13:40
|buy
|97
|2.80
|1.2605
|1.2555
|1.2755
|321
|2004.09.28 17:40
|s/l
|97
|2.80
|1.2555
|1.2555
|1.2755
|-1115.27
|26820.60
�
|322
|2004.09.29 10:10
|sell
|98
|2.70
|1.2613
|1.2663
|1.2463
|323
|2004.09.29 10:20
|modify
|98
|2.70
|1.2613
|1.2607
|1.2463
�
|324
|2004.09.29 10:30
|s/l
|98
|2.70
|1.2607
|1.2607
|1.2463
|128.27
|26948.87
|325
|2004.09.29 10:30
|sell
|99
|2.70
|1.2627
|1.2677
|1.2477
�
|326
|2004.09.29 10:40
|modify
|99
|2.70
|1.2627
|1.2607
|1.2477
|327
|2004.09.29 10:59
|s/l
|99
|2.70
|1.2607
|1.2607
|1.2477
|428.03
|27376.90
�
|328
|2004.09.29 10:59
|sell
|100
|2.70
|1.2613
|1.2663
|1.2463
|329
|2004.09.29 11:10
|modify
|100
|2.70
|1.2613
|1.2606
|1.2463
�
|330
|2004.09.29 11:20
|s/l
|100
|2.70
|1.2606
|1.2606
|1.2463
|149.90
|27526.80
|331
|2004.09.29 11:40
|sell
|101
|2.80
|1.2616
|1.2666
|1.2466
�
|332
|2004.09.29 11:59
|modify
|101
|2.80
|1.2616
|1.2612
|1.2466
|333
|2004.09.29 12:10
|modify
|101
|2.80
|1.2616
|1.2606
|1.2466
�
|334
|2004.09.29 12:20
|modify
|101
|2.80
|1.2616
|1.2601
|1.2466
|335
|2004.09.29 12:40
|s/l
|101
|2.80
|1.2601
|1.2601
|1.2466
|333.18
|27859.98
�
|336
|2004.09.29 13:30
|sell
|102
|2.80
|1.2618
|1.2668
|1.2468
|337
|2004.09.29 13:40
|modify
|102
|2.80
|1.2618
|1.2618
|1.2468
�
|338
|2004.09.29 14:10
|modify
|102
|2.80
|1.2618
|1.2604
|1.2468
|339
|2004.09.29 14:20
|s/l
|102
|2.80
|1.2604
|1.2604
|1.2468
|310.82
|28170.80
�
|340
|2004.09.29 18:10
|sell
|103
|2.80
|1.2643
|1.2693
|1.2493
|341
|2004.09.29 18:20
|modify
|103
|2.80
|1.2643
|1.2621
|1.2493
�
|342
|2004.09.29 18:30
|modify
|103
|2.80
|1.2643
|1.2611
|1.2493
|343
|2004.09.29 18:40
|s/l
|103
|2.80
|1.2611
|1.2611
|1.2493
|710.32
|28881.12
�
|344
|2004.09.29 19:00
|sell
|104
|2.90
|1.2618
|1.2668
|1.2468
|345
|2004.09.29 19:20
|modify
|104
|2.90
|1.2618
|1.2613
|1.2468
�
|346
|2004.09.29 19:40
|s/l
|104
|2.90
|1.2613
|1.2613
|1.2468
|114.83
|28995.95
|347
|2004.09.29 19:40
|sell
|105
|2.90
|1.2624
|1.2674
|1.2474
�
|348
|2004.09.29 19:59
|modify
|105
|2.90
|1.2624
|1.2618
|1.2474
|349
|2004.09.29 20:00
|modify
|105
|2.90
|1.2624
|1.2616
|1.2474
�
|350
|2004.09.29 20:10
|modify
|105
|2.90
|1.2624
|1.2613
|1.2474
|351
|2004.09.29 20:40
|s/l
|105
|2.90
|1.2613
|1.2613
|1.2474
|252.82
|29248.77
�
|352
|2004.09.29 20:59
|buy
|106
|2.90
|1.2608
|1.2558
|1.2758
|353
|2004.09.30 14:10
|s/l
|106
|2.90
|1.2558
|1.2558
|1.2758
|-1139.35
|28109.42
�
|354
|2004.09.30 14:10
|buy
|107
|2.80
|1.2501
|1.2451
|1.2651
|355
|2004.09.30 14:20
|modify
|107
|2.80
|1.2501
|1.2567
|1.2651
�
|356
|2004.09.30 14:30
|modify
|107
|2.80
|1.2501
|1.2588
|1.2651
|357
|2004.09.30 14:40
|s/l
|107
|2.80
|1.2588
|1.2588
|1.2651
|1950.98
|30060.40
�
|358
|2004.09.30 14:40
|buy
|108
|3.00
|1.2489
|1.2439
|1.2639
|359
|2004.09.30 14:59
|modify
|108
|3.00
|1.2489
|1.2492
|1.2639
�
|360
|2004.09.30 15:00
|modify
|108
|3.00
|1.2489
|1.2494
|1.2639
|361
|2004.09.30 15:10
|modify
|108
|3.00
|1.2489
|1.2499
|1.2639
�
|362
|2004.09.30 15:20
|modify
|108
|3.00
|1.2489
|1.2506
|1.2639
|363
|2004.09.30 15:30
|s/l
|108
|3.00
|1.2506
|1.2506
|1.2639
|409.02
|30469.42
�
|364
|2004.10.04 03:30
|sell
|109
|3.00
|1.2534
|1.2584
|1.2384
|365
|2004.10.04 13:20
|s/l
|109
|3.00
|1.2584
|1.2584
|1.2384
|-1190.29
|29279.13
�
|366
|2004.10.08 16:00
|buy
|110
|2.90
|1.2511
|1.2461
|1.2661
|367
|2004.10.11 20:20
|modify
|110
|2.90
|1.2511
|1.2516
|1.2661
�
|368
|2004.10.11 20:30
|modify
|110
|2.90
|1.2511
|1.2518
|1.2661
|369
|2004.10.11 20:40
|s/l
|110
|2.90
|1.2518
|1.2518
|1.2661
|224.74
|29503.87
�
|370
|2004.10.12 08:00
|sell
|111
|3.00
|1.2534
|1.2584
|1.2384
|371
|2004.10.12 10:40
|s/l
|111
|3.00
|1.2584
|1.2584
|1.2384
|-1191.32
|28312.55
�
|372
|2004.10.13 20:30
|buy
|112
|2.80
|1.2512
|1.2462
|1.2662
|373
|2004.10.13 21:10
|modify
|112
|2.80
|1.2512
|1.2526
|1.2662
�
|374
|2004.10.13 21:20
|s/l
|112
|2.80
|1.2526
|1.2526
|1.2662
|313.22
|28625.77
|375
|2004.10.13 21:20
|buy
|113
|2.90
|1.2518
|1.2468
|1.2668
�
|376
|2004.10.13 22:00
|modify
|113
|2.90
|1.2518
|1.2523
|1.2668
|377
|2004.10.13 22:10
|modify
|113
|2.90
|1.2518
|1.2527
|1.2668
�
|378
|2004.10.13 22:40
|s/l
|113
|2.90
|1.2527
|1.2527
|1.2668
|208.60
|28834.37
|379
|2004.10.13 22:40
|buy
|114
|2.90
|1.2515
|1.2465
|1.2665
�
|380
|2004.10.13 23:10
|modify
|114
|2.90
|1.2515
|1.2516
|1.2665
|381
|2004.10.13 23:20
|modify
|114
|2.90
|1.2515
|1.2517
|1.2665
�
|382
|2004.10.13 23:30
|s/l
|114
|2.90
|1.2517
|1.2517
|1.2665
|46.36
|28880.73
|383
|2004.10.13 23:30
|buy
|115
|2.90
|1.2514
|1.2464
|1.2664
�
|384
|2004.10.14 00:10
|modify
|115
|2.90
|1.2514
|1.2521
|1.2664
|385
|2004.10.14 00:20
|s/l
|115
|2.90
|1.2521
|1.2521
|1.2664
|183.08
|29063.81
�
|386
|2004.10.26 20:00
|sell
|116
|2.90
|1.2033
|1.2083
|1.1883
|387
|2004.10.26 20:10
|modify
|116
|2.90
|1.2033
|1.2032
|1.1883
�
|388
|2004.10.26 20:20
|modify
|116
|2.90
|1.2033
|1.2028
|1.1883
|389
|2004.10.26 20:30
|s/l
|116
|2.90
|1.2028
|1.2028
|1.1883
|120.45
|29184.26
�
|390
|2004.10.26 20:30
|sell
|117
|2.90
|1.2035
|1.2085
|1.1885
|391
|2004.10.26 21:10
|modify
|117
|2.90
|1.2035
|1.2029
|1.1885
�
|392
|2004.10.26 21:30
|s/l
|117
|2.90
|1.2029
|1.2029
|1.1885
|144.62
|29328.88
|393
|2004.10.26 21:30
|sell
|118
|2.90
|1.2029
|1.2079
|1.1879
�
|394
|2004.10.26 22:10
|modify
|118
|2.90
|1.2029
|1.2018
|1.1879
|395
|2004.10.26 22:20
|s/l
|118
|2.90
|1.2018
|1.2018
|1.1879
|265.44
|29594.32
�
|396
|2004.10.26 22:30
|sell
|119
|3.00
|1.2028
|1.2078
|1.1878
|397
|2004.10.26 23:00
|modify
|119
|3.00
|1.2028
|1.2027
|1.1878
�
|398
|2004.10.26 23:10
|modify
|119
|3.00
|1.2028
|1.2021
|1.1878
|399
|2004.10.26 23:20
|s/l
|119
|3.00
|1.2021
|1.2021
|1.1878
|174.63
|29768.95
�
|400
|2004.10.27 00:00
|sell
|120
|3.00
|1.2012
|1.2062
|1.1862
|401
|2004.10.27 10:30
|modify
|120
|3.00
|1.2012
|1.2012
|1.1862
�
|402
|2004.10.27 11:00
|s/l
|120
|3.00
|1.2012
|1.2012
|1.1862
|0.00
|29768.95
|403
|2004.10.27 12:40
|buy
|121
|3.00
|1.2003
|1.1953
|1.2153
�
|404
|2004.10.27 13:10
|modify
|121
|3.00
|1.2003
|1.2003
|1.2153
|405
|2004.10.27 13:20
|s/l
|121
|3.00
|1.2003
|1.2003
|1.2153
|0.00
|29768.95
�
|406
|2004.10.27 13:20
|buy
|122
|3.00
|1.1982
|1.1932
|1.2132
|407
|2004.10.27 15:20
|modify
|122
|3.00
|1.1982
|1.1985
|1.2132
�
|408
|2004.10.27 15:40
|s/l
|122
|3.00
|1.1985
|1.1985
|1.2132
|75.28
|29844.23
|409
|2004.10.27 18:10
|sell
|123
|3.00
|1.2069
|1.2119
|1.1919
�
|410
|2004.10.27 18:20
|modify
|123
|3.00
|1.2069
|1.2068
|1.1919
|411
|2004.10.27 18:30
|modify
|123
|3.00
|1.2069
|1.2007
|1.1919
�
|412
|2004.10.27 18:40
|s/l
|123
|3.00
|1.2007
|1.2007
|1.1919
|1540.24
|31384.47
|413
|2004.10.27 18:40
|sell
|124
|3.10
|1.2073
|1.2123
|1.1923
�
|414
|2004.10.27 19:00
|modify
|124
|3.10
|1.2073
|1.2067
|1.1923
|415
|2004.10.27 19:20
|modify
|124
|3.10
|1.2073
|1.2062
|1.1923
�
|416
|2004.10.27 19:30
|s/l
|124
|3.10
|1.2062
|1.2062
|1.1923
|282.52
|31666.99
|417
|2004.10.28 16:10
|buy
|125
|3.20
|1.1974
|1.1924
|1.2124
�
|418
|2004.10.28 16:30
|modify
|125
|3.20
|1.1974
|1.2032
|1.2124
|419
|2004.10.28 16:40
|s/l
|125
|3.20
|1.2032
|1.2032
|1.2124
|1544.86
|33211.85
�
|420
|2004.10.28 16:59
|buy
|126
|3.30
|1.1990
|1.1940
|1.2140
|421
|2004.10.28 17:20
|modify
|126
|3.30
|1.1990
|1.2000
|1.2140
�
|422
|2004.10.28 17:40
|s/l
|126
|3.30
|1.2000
|1.2000
|1.2140
|275.41
|33487.26
|423
|2004.11.01 11:20
|sell
|127
|3.30
|1.2021
|1.2071
|1.1871
�
|424
|2004.11.01 11:30
|modify
|127
|3.30
|1.2021
|1.1988
|1.1871
|425
|2004.11.01 11:59
|s/l
|127
|3.30
|1.1988
|1.1988
|1.1871
|906.45
|34393.71
�
|426
|2004.11.01 12:00
|sell
|128
|3.40
|1.2012
|1.2062
|1.1862
|427
|2004.11.01 14:10
|modify
|128
|3.40
|1.2012
|1.2010
|1.1862
�
|428
|2004.11.01 14:30
|s/l
|128
|3.40
|1.2010
|1.2010
|1.1862
|56.58
|34450.29
|429
|2004.11.03 15:20
|buy
|129
|3.40
|1.1964
|1.1914
|1.2114
�
|430
|2004.11.03 15:30
|modify
|129
|3.40
|1.1964
|1.1973
|1.2114
|431
|2004.11.03 15:40
|s/l
|129
|3.40
|1.1973
|1.1973
|1.2114
|255.91
|34706.20
�
|432
|2004.11.05 15:20
|sell
|130
|3.50
|1.2013
|1.2063
|1.1863
|433
|2004.11.05 15:30
|modify
|130
|3.50
|1.2013
|1.1992
|1.1863
�
|434
|2004.11.05 15:40
|modify
|130
|3.50
|1.2013
|1.1903
|1.1863
|435
|2004.11.05 15:59
|s/l
|130
|3.50
|1.1903
|1.1903
|1.1863
|3224.19
|37930.39
�
|436
|2004.11.05 16:00
|sell
|131
|3.80
|1.1936
|1.1986
|1.1786
|437
|2004.11.05 16:30
|modify
|131
|3.80
|1.1936
|1.1863
|1.1786
�
|438
|2004.11.05 16:40
|s/l
|131
|3.80
|1.1863
|1.1863
|1.1786
|2319.98
|40250.37
|439
|2004.11.05 16:40
|sell
|132
|4.00
|1.1954
|1.2004
|1.1804
�
|440
|2004.11.05 16:59
|modify
|132
|4.00
|1.1954
|1.1890
|1.1804
|441
|2004.11.05 17:00
|modify
|132
|4.00
|1.1954
|1.1888
|1.1804
�
|442
|2004.11.05 17:10
|modify
|132
|4.00
|1.1954
|1.1860
|1.1804
|443
|2004.11.05 17:20
|modify
|132
|4.00
|1.1954
|1.1845
|1.1804
�
|444
|2004.11.05 17:30
|s/l
|132
|4.00
|1.1845
|1.1845
|1.1804
|3678.39
|43928.76
|445
|2004.11.09 11:20
|sell
|133
|4.40
|1.1835
|1.1885
|1.1685
�
|446
|2004.11.09 11:30
|modify
|133
|4.40
|1.1835
|1.1825
|1.1685
|447
|2004.11.09 11:59
|s/l
|133
|4.40
|1.1825
|1.1825
|1.1685
|371.81
|44300.57
�
|448
|2004.11.09 12:00
|sell
|134
|4.40
|1.1831
|1.1881
|1.1681
|449
|2004.11.09 16:10
|modify
|134
|4.40
|1.1831
|1.1830
|1.1681
�
|450
|2004.11.09 16:20
|s/l
|134
|4.40
|1.1830
|1.1830
|1.1681
|37.15
|44337.72
|451
|2004.11.09 16:20
|sell
|135
|4.40
|1.1842
|1.1892
|1.1692
�
|452
|2004.11.09 16:40
|modify
|135
|4.40
|1.1842
|1.1830
|1.1692
|453
|2004.11.09 17:20
|s/l
|135
|4.40
|1.1830
|1.1830
|1.1692
|446.17
|44783.89
�
|454
|2004.11.09 17:30
|buy
|136
|4.50
|1.1807
|1.1757
|1.1957
|455
|2004.11.09 17:59
|modify
|136
|4.50
|1.1807
|1.1812
|1.1957
�
|456
|2004.11.09 18:00
|modify
|136
|4.50
|1.1807
|1.1814
|1.1957
|457
|2004.11.09 18:10
|modify
|136
|4.50
|1.1807
|1.1818
|1.1957
�
|458
|2004.11.09 18:20
|s/l
|136
|4.50
|1.1818
|1.1818
|1.1957
|419.17
|45203.06
|459
|2004.11.09 18:20
|buy
|137
|4.50
|1.1812
|1.1762
|1.1962
�
|460
|2004.11.09 19:10
|modify
|137
|4.50
|1.1812
|1.1817
|1.1962
|461
|2004.11.09 19:20
|modify
|137
|4.50
|1.1812
|1.1834
|1.1962
�
|462
|2004.11.09 19:30
|s/l
|137
|4.50
|1.1834
|1.1834
|1.1962
|839.26
|46042.32
|463
|2004.11.09 19:30
|buy
|138
|4.60
|1.1799
|1.1749
|1.1949
�
|464
|2004.11.09 19:59
|modify
|138
|4.60
|1.1799
|1.1818
|1.1949
|465
|2004.11.09 20:10
|modify
|138
|4.60
|1.1799
|1.1839
|1.1949
�
|466
|2004.11.09 20:20
|s/l
|138
|4.60
|1.1839
|1.1839
|1.1949
|1555.37
|47597.69
|467
|2004.11.10 10:40
|buy
|139
|4.80
|1.1807
|1.1757
|1.1957
�
|468
|2004.11.10 11:20
|modify
|139
|4.80
|1.1807
|1.1812
|1.1957
|469
|2004.11.10 11:30
|s/l
|139
|4.80
|1.1812
|1.1812
|1.1957
|203.58
|47801.27
�
|470
|2004.11.10 11:30
|buy
|140
|4.80
|1.1792
|1.1742
|1.1942
|471
|2004.11.10 11:40
|modify
|140
|4.80
|1.1792
|1.1812
|1.1942
�
|472
|2004.11.10 11:59
|s/l
|140
|4.80
|1.1812
|1.1812
|1.1942
|813.91
|48615.18
|473
|2004.11.10 11:59
|buy
|141
|4.90
|1.1798
|1.1748
|1.1948
�
|474
|2004.11.10 13:30
|s/l
|141
|4.90
|1.1748
|1.1748
|1.1948
|-2086.18
|46529.00
|475
|2004.11.10 20:30
|sell
|142
|4.70
|1.1850
|1.1900
|1.1700
�
|476
|2004.11.10 21:00
|modify
|142
|4.70
|1.1850
|1.1848
|1.1700
|477
|2004.11.10 21:20
|modify
|142
|4.70
|1.1850
|1.1804
|1.1700
�
|478
|2004.11.10 21:40
|s/l
|142
|4.70
|1.1804
|1.1804
|1.1700
|1824.78
|48353.78
|479
|2004.11.10 21:40
|sell
|143
|4.80
|1.1845
|1.1895
|1.1695
�
|480
|2004.11.10 22:00
|modify
|143
|4.80
|1.1845
|1.1829
|1.1695
|481
|2004.11.10 22:10
|modify
|143
|4.80
|1.1845
|1.1810
|1.1695
�
|482
|2004.11.10 22:30
|s/l
|143
|4.80
|1.1810
|1.1810
|1.1695
|1421.32
|49775.10
|483
|2004.11.11 00:20
|sell
|144
|5.00
|1.1828
|1.1878
|1.1678
�
|484
|2004.11.11 00:30
|modify
|144
|5.00
|1.1828
|1.1826
|1.1678
|485
|2004.11.11 00:40
|modify
|144
|5.00
|1.1828
|1.1819
|1.1678
�
|486
|2004.11.11 01:00
|s/l
|144
|5.00
|1.1819
|1.1819
|1.1678
|380.45
|50155.55
|487
|2004.11.11 01:10
|sell
|145
|5.00
|1.1838
|1.1888
|1.1688
�
|488
|2004.11.11 01:20
|modify
|145
|5.00
|1.1838
|1.1836
|1.1688
|489
|2004.11.11 01:30
|modify
|145
|5.00
|1.1838
|1.1830
|1.1688
�
|490
|2004.11.11 02:20
|modify
|145
|5.00
|1.1838
|1.1827
|1.1688
|491
|2004.11.11 02:40
|s/l
|145
|5.00
|1.1827
|1.1827
|1.1688
|464.80
|50620.35
�
|492
|2004.11.11 02:40
|sell
|146
|5.10
|1.1830
|1.1880
|1.1680
|493
|2004.11.11 05:20
|modify
|146
|5.10
|1.1830
|1.1829
|1.1680
�
|494
|2004.11.11 05:40
|s/l
|146
|5.10
|1.1829
|1.1829
|1.1680
|43.10
|50663.45
|495
|2004.11.11 09:40
|buy
|147
|5.10
|1.1812
|1.1762
|1.1962
�
|496
|2004.11.11 12:10
|modify
|147
|5.10
|1.1812
|1.1817
|1.1962
|497
|2004.11.11 12:20
|modify
|147
|5.10
|1.1812
|1.1820
|1.1962
�
|498
|2004.11.11 12:30
|s/l
|147
|5.10
|1.1820
|1.1820
|1.1962
|345.24
|51008.69
|499
|2004.11.11 12:40
|buy
|148
|5.10
|1.1808
|1.1758
|1.1958
�
|500
|2004.11.11 12:59
|modify
|148
|5.10
|1.1808
|1.1815
|1.1958
|501
|2004.11.11 13:10
|modify
|148
|5.10
|1.1808
|1.1823
|1.1958
�
|502
|2004.11.11 13:20
|s/l
|148
|5.10
|1.1823
|1.1823
|1.1958
|647.10
|51655.79
|503
|2004.11.11 13:30
|buy
|149
|5.20
|1.1812
|1.1762
|1.1962
�
|504
|2004.11.11 14:40
|modify
|149
|5.20
|1.1812
|1.1819
|1.1962
|505
|2004.11.11 14:59
|s/l
|149
|5.20
|1.1819
|1.1819
|1.1962
|308.40
|51964.19
�
|506
|2004.11.11 14:59
|buy
|150
|5.20
|1.1806
|1.1756
|1.1956
|507
|2004.11.12 08:40
|s/l
|150
|5.20
|1.1756
|1.1756
|1.1956
|-2174.46
|49789.73
�
|508
|2004.11.12 16:10
|sell
|151
|5.00
|1.1823
|1.1873
|1.1673
|509
|2004.11.12 16:20
|modify
|151
|5.00
|1.1823
|1.1811
|1.1673
�
|510
|2004.11.12 16:40
|modify
|151
|5.00
|1.1823
|1.1796
|1.1673
|511
|2004.11.12 17:00
|s/l
|151
|5.00
|1.1796
|1.1796
|1.1673
|1144.07
|50933.80
�
|512
|2004.11.12 17:40
|sell
|152
|5.10
|1.1806
|1.1856
|1.1656
|513
|2004.11.12 17:59
|modify
|152
|5.10
|1.1806
|1.1787
|1.1656
�
|514
|2004.11.12 18:00
|modify
|152
|5.10
|1.1806
|1.1785
|1.1656
|515
|2004.11.12 18:10
|modify
|152
|5.10
|1.1806
|1.1747
|1.1656
�
|516
|2004.11.12 18:20
|modify
|152
|5.10
|1.1806
|1.1737
|1.1656
|517
|2004.11.12 18:30
|s/l
|152
|5.10
|1.1737
|1.1737
|1.1656
|2990.05
|53923.85
�
|518
|2004.11.15 16:20
|sell
|153
|5.40
|1.1773
|1.1823
|1.1623
|519
|2004.11.15 17:40
|modify
|153
|5.40
|1.1773
|1.1771
|1.1623
�
|520
|2004.11.15 17:59
|s/l
|153
|5.40
|1.1771
|1.1771
|1.1623
|91.62
|54015.47
|521
|2004.11.15 17:59
|sell
|154
|5.40
|1.1785
|1.1835
|1.1635
�
|522
|2004.11.16 09:30
|modify
|154
|5.40
|1.1785
|1.1780
|1.1635
|523
|2004.11.16 09:40
|s/l
|154
|5.40
|1.1780
|1.1780
|1.1635
|158.82
|54174.28
�
|524
|2004.11.16 12:00
|buy
|155
|5.40
|1.1745
|1.1695
|1.1895
|525
|2004.11.16 13:10
|modify
|155
|5.40
|1.1745
|1.1751
|1.1895
�
|526
|2004.11.16 13:20
|s/l
|155
|5.40
|1.1751
|1.1751
|1.1895
|275.72
|54450.00
|527
|2004.11.16 16:30
|sell
|156
|5.40
|1.1784
|1.1834
|1.1634
�
|528
|2004.11.16 16:40
|modify
|156
|5.40
|1.1784
|1.1749
|1.1634
|529
|2004.11.16 17:00
|s/l
|156
|5.40
|1.1749
|1.1749
|1.1634
|1606.05
|56056.05
�
|530
|2004.11.18 19:40
|sell
|157
|5.60
|1.1740
|1.1790
|1.1590
|531
|2004.11.18 19:59
|modify
|157
|5.60
|1.1740
|1.1728
|1.1590
�
|532
|2004.11.18 20:00
|modify
|157
|5.60
|1.1740
|1.1726
|1.1590
|533
|2004.11.18 20:10
|modify
|157
|5.60
|1.1740
|1.1707
|1.1590
�
|534
|2004.11.18 20:30
|s/l
|157
|5.60
|1.1707
|1.1707
|1.1590
|1576.93
|57632.98
|535
|2004.11.19 11:20
|buy
|158
|5.80
|1.1661
|1.1611
|1.1811
�
|536
|2004.11.19 11:40
|modify
|158
|5.80
|1.1661
|1.1665
|1.1811
|537
|2004.11.19 11:59
|s/l
|158
|5.80
|1.1665
|1.1665
|1.1811
|198.97
|57831.95
�
|538
|2004.11.19 12:00
|buy
|159
|5.80
|1.1665
|1.1615
|1.1815
|539
|2004.11.19 13:40
|s/l
|159
|5.80
|1.1615
|1.1615
|1.1815
|-2496.99
|55334.96
�
|540
|2004.11.23 02:10
|sell
|160
|5.50
|1.1670
|1.1720
|1.1520
|541
|2004.11.23 02:20
|modify
|160
|5.50
|1.1670
|1.1656
|1.1520
�
|542
|2004.11.23 02:30
|modify
|160
|5.50
|1.1670
|1.1642
|1.1520
|543
|2004.11.23 02:40
|s/l
|160
|5.50
|1.1642
|1.1642
|1.1520
|1322.35
|56657.31
�
|544
|2004.11.23 03:10
|sell
|161
|5.70
|1.1664
|1.1714
|1.1514
|545
|2004.11.23 12:10
|modify
|161
|5.70
|1.1664
|1.1645
|1.1514
�
|546
|2004.11.23 12:20
|s/l
|161
|5.70
|1.1645
|1.1645
|1.1514
|926.43
|57583.74
|547
|2004.11.23 13:20
|buy
|162
|5.80
|1.1594
|1.1544
|1.1744
�
|548
|2004.11.23 13:40
|modify
|162
|5.80
|1.1594
|1.1603
|1.1744
|549
|2004.11.23 14:00
|s/l
|162
|5.80
|1.1603
|1.1603
|1.1744
|450.19
|58033.93
�
|550
|2004.11.23 14:00
|buy
|163
|5.80
|1.1598
|1.1548
|1.1748
|551
|2004.11.24 10:40
|s/l
|163
|5.80
|1.1548
|1.1548
|1.1748
|-2472.42
|55561.52
�
|552
|2004.11.26 16:00
|sell
|164
|5.60
|1.1458
|1.1508
|1.1308
|553
|2004.11.26 16:30
|modify
|164
|5.60
|1.1458
|1.1441
|1.1308
�
|554
|2004.11.26 17:10
|s/l
|164
|5.60
|1.1441
|1.1441
|1.1308
|832.02
|56393.54
|555
|2004.11.29 09:10
|sell
|165
|5.60
|1.1450
|1.1500
|1.1300
�
|556
|2004.11.29 09:40
|modify
|165
|5.60
|1.1450
|1.1423
|1.1300
|557
|2004.11.29 10:00
|s/l
|165
|5.60
|1.1423
|1.1423
|1.1300
|1319.95
|57713.49
�
|558
|2004.11.29 10:00
|sell
|166
|5.80
|1.1452
|1.1502
|1.1302
|559
|2004.11.29 10:30
|modify
|166
|5.80
|1.1452
|1.1428
|1.1302
�
|560
|2004.11.29 10:40
|s/l
|166
|5.80
|1.1428
|1.1428
|1.1302
|1217.96
|58931.45
|561
|2004.11.29 11:40
|sell
|167
|5.90
|1.1455
|1.1505
|1.1305
�
|562
|2004.11.29 12:10
|modify
|167
|5.90
|1.1455
|1.1443
|1.1305
|563
|2004.11.29 12:30
|s/l
|167
|5.90
|1.1443
|1.1443
|1.1305
|618.29
|59549.74
�
|564
|2004.11.29 17:10
|buy
|168
|6.00
|1.1404
|1.1354
|1.1554
|565
|2004.11.29 17:30
|modify
|168
|6.00
|1.1404
|1.1423
|1.1554
�
|566
|2004.11.29 17:40
|modify
|168
|6.00
|1.1404
|1.1432
|1.1554
|567
|2004.11.29 18:00
|s/l
|168
|6.00
|1.1432
|1.1432
|1.1554
|1472.91
|61022.65
�
|568
|2004.11.29 18:10
|buy
|169
|6.10
|1.1402
|1.1352
|1.1552
|569
|2004.11.29 18:30
|modify
|169
|6.10
|1.1402
|1.1406
|1.1552
�
|570
|2004.11.29 18:40
|s/l
|169
|6.10
|1.1406
|1.1406
|1.1552
|214.21
|61236.86
|571
|2004.11.29 18:40
|buy
|170
|6.10
|1.1394
|1.1344
|1.1544
�
|572
|2004.11.29 19:10
|modify
|170
|6.10
|1.1394
|1.1396
|1.1544
|573
|2004.11.29 19:20
|modify
|170
|6.10
|1.1394
|1.1398
|1.1544
�
|574
|2004.11.29 19:30
|s/l
|170
|6.10
|1.1398
|1.1398
|1.1544
|214.15
|61451.01
|575
|2004.11.29 19:30
|buy
|171
|6.10
|1.1397
|1.1347
|1.1547
�
|576
|2004.11.29 20:10
|modify
|171
|6.10
|1.1397
|1.1410
|1.1547
|577
|2004.11.29 20:20
|s/l
|171
|6.10
|1.1410
|1.1410
|1.1547
|695.37
|62146.38
�
|578
|2004.11.29 22:40
|sell
|172
|6.20
|1.1429
|1.1479
|1.1279
|579
|2004.11.29 23:20
|modify
|172
|6.20
|1.1429
|1.1427
|1.1279
�
|580
|2004.11.29 23:30
|s/l
|172
|6.20
|1.1427
|1.1427
|1.1279
|108.50
|62254.88
|581
|2004.11.29 23:40
|sell
|173
|6.20
|1.1431
|1.1481
|1.1281
�
|582
|2004.11.29 23:59
|modify
|173
|6.20
|1.1431
|1.1429
|1.1281
|583
|2004.11.30 00:10
|modify
|173
|6.20
|1.1431
|1.1428
|1.1281
�
|584
|2004.11.30 00:20
|s/l
|173
|6.20
|1.1428
|1.1428
|1.1281
|81.96
|62336.84
|585
|2004.11.30 00:40
|sell
|174
|6.20
|1.1431
|1.1481
|1.1281
�
|586
|2004.11.30 06:10
|modify
|174
|6.20
|1.1431
|1.1430
|1.1281
|587
|2004.11.30 06:30
|s/l
|174
|6.20
|1.1430
|1.1430
|1.1281
|54.22
|62391.06
�
|588
|2004.11.30 06:40
|buy
|175
|6.20
|1.1417
|1.1367
|1.1567
|589
|2004.11.30 07:20
|modify
|175
|6.20
|1.1417
|1.1425
|1.1567
�
|590
|2004.11.30 07:30
|s/l
|175
|6.20
|1.1425
|1.1425
|1.1567
|434.40
|62825.46
|591
|2004.11.30 08:40
|buy
|176
|6.30
|1.1421
|1.1371
|1.1571
�
|592
|2004.11.30 09:10
|modify
|176
|6.30
|1.1421
|1.1452
|1.1571
|593
|2004.11.30 09:30
|s/l
|176
|6.30
|1.1452
|1.1452
|1.1571
|1710.61
|64536.07
�
|594
|2004.11.30 09:30
|buy
|177
|6.50
|1.1420
|1.1370
|1.1570
|595
|2004.11.30 09:40
|modify
|177
|6.50
|1.1420
|1.1437
|1.1570
�
|596
|2004.11.30 10:00
|modify
|177
|6.50
|1.1420
|1.1446
|1.1570
|597
|2004.11.30 10:10
|modify
|177
|6.50
|1.1420
|1.1451
|1.1570
�
|598
|2004.11.30 10:20
|s/l
|177
|6.50
|1.1451
|1.1451
|1.1570
|1765.07
|66301.14
|599
|2004.11.30 10:20
|buy
|178
|6.60
|1.1419
|1.1369
|1.1569
�
|600
|2004.11.30 10:30
|modify
|178
|6.60
|1.1419
|1.1442
|1.1569
|601
|2004.11.30 10:40
|s/l
|178
|6.60
|1.1442
|1.1442
|1.1569
|1328.67
|67629.81
�
|602
|2004.11.30 11:10
|buy
|179
|6.80
|1.1408
|1.1358
|1.1558
|603
|2004.11.30 11:40
|modify
|179
|6.80
|1.1408
|1.1417
|1.1558
�
|604
|2004.11.30 11:59
|s/l
|179
|6.80
|1.1417
|1.1417
|1.1558
|536.09
|68165.90
|605
|2004.11.30 11:59
|buy
|180
|6.80
|1.1419
|1.1369
|1.1569
�
|606
|2004.11.30 12:30
|modify
|180
|6.80
|1.1419
|1.1428
|1.1569
|607
|2004.11.30 12:40
|s/l
|180
|6.80
|1.1428
|1.1428
|1.1569
|536.94
|68702.84
�
|608
|2004.11.30 12:40
|buy
|181
|6.90
|1.1401
|1.1351
|1.1551
|609
|2004.11.30 12:59
|modify
|181
|6.90
|1.1401
|1.1410
|1.1551
�
|610
|2004.11.30 13:10
|s/l
|181
|6.90
|1.1410
|1.1410
|1.1551
|545.94
|69248.78
|611
|2004.11.30 13:20
|sell
|182
|6.90
|1.1432
|1.1482
|1.1282
�
|612
|2004.11.30 13:30
|modify
|182
|6.90
|1.1432
|1.1390
|1.1282
|613
|2004.11.30 13:40
|modify
|182
|6.90
|1.1432
|1.1376
|1.1282
�
|614
|2004.11.30 14:10
|s/l
|182
|6.90
|1.1376
|1.1376
|1.1282
|3393.34
|72642.12
|615
|2004.12.01 14:20
|sell
|183
|7.30
|1.1431
|1.1481
|1.1281
�
|616
|2004.12.01 15:30
|modify
|183
|7.30
|1.1431
|1.1428
|1.1281
|617
|2004.12.01 15:40
|s/l
|183
|7.30
|1.1428
|1.1428
|1.1281
|191.30
|72833.42
�
|618
|2004.12.01 15:40
|sell
|184
|7.30
|1.1445
|1.1495
|1.1295
|619
|2004.12.01 16:10
|modify
|184
|7.30
|1.1445
|1.1434
|1.1295
�
|620
|2004.12.01 16:20
|modify
|184
|7.30
|1.1445
|1.1424
|1.1295
|621
|2004.12.01 16:40
|s/l
|184
|7.30
|1.1424
|1.1424
|1.1295
|1339.68
|74173.10
�
|622
|2004.12.01 23:30
|buy
|185
|7.40
|1.1391
|1.1341
|1.1541
|623
|2004.12.01 23:59
|modify
|185
|7.40
|1.1391
|1.1393
|1.1541
�
|624
|2004.12.02 00:00
|modify
|185
|7.40
|1.1391
|1.1394
|1.1541
|625
|2004.12.02 00:10
|modify
|185
|7.40
|1.1391
|1.1407
|1.1541
�
|626
|2004.12.02 00:20
|s/l
|185
|7.40
|1.1407
|1.1407
|1.1541
|1091.31
|75264.40
|627
|2004.12.02 00:40
|buy
|186
|7.50
|1.1403
|1.1353
|1.1553
�
|628
|2004.12.02 01:00
|modify
|186
|7.50
|1.1403
|1.1404
|1.1553
|629
|2004.12.02 01:10
|modify
|186
|7.50
|1.1403
|1.1408
|1.1553
�
|630
|2004.12.02 01:40
|s/l
|186
|7.50
|1.1408
|1.1408
|1.1553
|328.92
|75593.32
|631
|2004.12.02 01:40
|buy
|187
|7.60
|1.1404
|1.1354
|1.1554
�
|632
|2004.12.02 11:20
|modify
|187
|7.60
|1.1404
|1.1407
|1.1554
|633
|2004.12.02 11:30
|s/l
|187
|7.60
|1.1407
|1.1407
|1.1554
|199.88
|75793.20
�
|634
|2004.12.02 12:00
|sell
|188
|7.60
|1.1414
|1.1464
|1.1264
|635
|2004.12.02 14:40
|s/l
|188
|7.60
|1.1464
|1.1464
|1.1264
|-3312.99
|72480.21
�
|636
|2004.12.03 15:40
|buy
|189
|7.20
|1.1398
|1.1348
|1.1548
|637
|2004.12.03 15:59
|modify
|189
|7.20
|1.1398
|1.1434
|1.1548
�
|638
|2004.12.03 16:00
|modify
|189
|7.20
|1.1398
|1.1435
|1.1548
|639
|2004.12.03 16:10
|modify
|189
|7.20
|1.1398
|1.1449
|1.1548
�
|640
|2004.12.03 16:40
|s/l
|189
|7.20
|1.1449
|1.1449
|1.1548
|3218.51
|75698.72
|641
|2004.12.03 16:40
|buy
|190
|7.60
|1.1412
|1.1362
|1.1562
�
|642
|2004.12.03 16:59
|modify
|190
|7.60
|1.1412
|1.1420
|1.1562
|643
|2004.12.03 17:00
|modify
|190
|7.60
|1.1412
|1.1421
|1.1562
�
|644
|2004.12.03 17:10
|modify
|190
|7.60
|1.1412
|1.1439
|1.1562
|645
|2004.12.03 17:30
|s/l
|190
|7.60
|1.1439
|1.1439
|1.1562
|1795.90
|77494.62
�
|646
|2004.12.03 17:40
|buy
|191
|7.70
|1.1413
|1.1363
|1.1563
|647
|2004.12.03 20:20
|s/l
|191
|7.70
|1.1363
|1.1363
|1.1563
|-3390.87
|74103.75
�
|648
|2004.12.06 22:10
|sell
|192
|7.40
|1.1432
|1.1482
|1.1282
|649
|2004.12.06 22:30
|modify
|192
|7.40
|1.1432
|1.1404
|1.1282
�
|650
|2004.12.06 22:40
|s/l
|192
|7.40
|1.1404
|1.1404
|1.1282
|1812.77
|75916.52
|651
|2004.12.07 00:00
|sell
|193
|7.60
|1.1410
|1.1460
|1.1260
�
|652
|2004.12.07 04:10
|modify
|193
|7.60
|1.1410
|1.1404
|1.1260
|653
|2004.12.07 04:20
|s/l
|193
|7.60
|1.1404
|1.1404
|1.1260
|399.65
|76316.17
�
|654
|2004.12.07 07:40
|buy
|194
|7.60
|1.1377
|1.1327
|1.1527
|655
|2004.12.07 08:10
|modify
|194
|7.60
|1.1377
|1.1377
|1.1527
�
|656
|2004.12.07 08:20
|s/l
|194
|7.60
|1.1377
|1.1377
|1.1527
|0.00
|76316.17
|657
|2004.12.07 08:20
|buy
|195
|7.60
|1.1378
|1.1328
|1.1528
�
|658
|2004.12.07 09:10
|modify
|195
|7.60
|1.1378
|1.1384
|1.1528
|659
|2004.12.07 09:20
|s/l
|195
|7.60
|1.1384
|1.1384
|1.1528
|401.73
|76717.90
�
|660
|2004.12.07 09:20
|buy
|196
|7.70
|1.1354
|1.1304
|1.1504
|661
|2004.12.07 09:59
|modify
|196
|7.70
|1.1354
|1.1375
|1.1504
�
|662
|2004.12.07 10:10
|modify
|196
|7.70
|1.1354
|1.1383
|1.1504
|663
|2004.12.07 10:40
|s/l
|196
|7.70
|1.1383
|1.1383
|1.1504
|1964.11
|78682.01
�
|664
|2004.12.07 10:40
|buy
|197
|7.90
|1.1372
|1.1322
|1.1522
|665
|2004.12.07 11:10
|modify
|197
|7.90
|1.1372
|1.1375
|1.1522
�
|666
|2004.12.07 11:30
|s/l
|197
|7.90
|1.1375
|1.1375
|1.1522
|208.52
|78890.53
|667
|2004.12.07 11:30
|buy
|198
|7.90
|1.1369
|1.1319
|1.1519
�
|668
|2004.12.07 11:40
|modify
|198
|7.90
|1.1369
|1.1376
|1.1519
|669
|2004.12.07 11:59
|s/l
|198
|7.90
|1.1376
|1.1376
|1.1519
|486.19
|79376.72
�
|670
|2004.12.07 11:59
|buy
|199
|7.90
|1.1377
|1.1327
|1.1527
|671
|2004.12.07 16:10
|modify
|199
|7.90
|1.1377
|1.1384
|1.1527
�
|672
|2004.12.07 16:20
|s/l
|199
|7.90
|1.1384
|1.1384
|1.1527
|486.20
|79862.92
|673
|2004.12.07 17:10
|sell
|200
|8.00
|1.1398
|1.1448
|1.1248
�
|674
|2004.12.07 17:40
|modify
|200
|8.00
|1.1398
|1.1392
|1.1248
|675
|2004.12.07 18:00
|s/l
|200
|8.00
|1.1392
|1.1392
|1.1248
|421.27
|80284.19
�
|676
|2004.12.07 18:10
|sell
|201
|8.00
|1.1396
|1.1446
|1.1246
|677
|2004.12.07 18:30
|modify
|201
|8.00
|1.1396
|1.1390
|1.1246
�
|678
|2004.12.07 18:40
|s/l
|201
|8.00
|1.1390
|1.1390
|1.1246
|420.46
|80704.65
|679
|2004.12.07 18:40
|sell
|202
|8.10
|1.1413
|1.1463
|1.1263
�
|680
|2004.12.07 18:59
|modify
|202
|8.10
|1.1413
|1.1400
|1.1263
|681
|2004.12.07 19:20
|modify
|202
|8.10
|1.1413
|1.1398
|1.1263
�
|682
|2004.12.07 19:30
|s/l
|202
|8.10
|1.1398
|1.1398
|1.1263
|1064.76
|81769.41
|683
|2004.12.07 19:30
|sell
|203
|8.20
|1.1408
|1.1458
|1.1258
�
|684
|2004.12.07 20:10
|modify
|203
|8.20
|1.1408
|1.1403
|1.1258
|685
|2004.12.07 20:20
|s/l
|203
|8.20
|1.1403
|1.1403
|1.1258
|359.30
|82128.71
�
|686
|2004.12.15 16:00
|buy
|204
|8.20
|1.1419
|1.1369
|1.1569
|687
|2004.12.15 23:20
|modify
|204
|8.20
|1.1419
|1.1427
|1.1569
�
|688
|2004.12.15 23:30
|s/l
|204
|8.20
|1.1427
|1.1427
|1.1569
|574.33
|82703.04
|689
|2004.12.16 16:20
|sell
|205
|8.30
|1.1545
|1.1595
|1.1395
�
|690
|2004.12.16 16:40
|modify
|205
|8.30
|1.1545
|1.1481
|1.1395
|691
|2004.12.16 17:00
|s/l
|205
|8.30
|1.1481
|1.1481
|1.1395
|4603.52
|87306.56
�
|692
|2004.12.16 17:00
|sell
|206
|8.70
|1.1536
|1.1586
|1.1386
|693
|2004.12.16 17:30
|modify
|206
|8.70
|1.1536
|1.1528
|1.1386
�
|694
|2004.12.16 17:40
|s/l
|206
|8.70
|1.1528
|1.1528
|1.1386
|601.56
|87908.12
|695
|2004.12.21 03:10
|buy
|207
|8.80
|1.1482
|1.1432
|1.1632
�
|696
|2004.12.21 03:40
|modify
|207
|8.80
|1.1482
|1.1485
|1.1632
|697
|2004.12.21 03:59
|s/l
|207
|8.80
|1.1485
|1.1485
|1.1632
|229.93
|88138.05
�
|698
|2004.12.21 03:59
|buy
|208
|8.80
|1.1485
|1.1435
|1.1635
|699
|2004.12.21 05:20
|modify
|208
|8.80
|1.1485
|1.1486
|1.1635
�
|700
|2004.12.21 05:40
|s/l
|208
|8.80
|1.1486
|1.1486
|1.1635
|76.63
|88214.68
|701
|2004.12.21 17:40
|sell
|209
|8.80
|1.1540
|1.1590
|1.1390
�
|702
|2004.12.21 18:20
|modify
|209
|8.80
|1.1540
|1.1532
|1.1390
|703
|2004.12.21 18:30
|s/l
|209
|8.80
|1.1532
|1.1532
|1.1390
|609.94
|88824.62
�
|704
|2004.12.21 18:30
|sell
|210
|8.90
|1.1539
|1.1589
|1.1389
|705
|2004.12.21 19:10
|modify
|210
|8.90
|1.1539
|1.1538
|1.1389
�
|706
|2004.12.21 19:40
|s/l
|210
|8.90
|1.1538
|1.1538
|1.1389
|77.08
|88901.70
|707
|2004.12.21 19:40
|sell
|211
|8.90
|1.1544
|1.1594
|1.1394
�
|708
|2004.12.21 19:59
|modify
|211
|8.90
|1.1544
|1.1543
|1.1394
|709
|2004.12.21 20:10
|modify
|211
|8.90
|1.1544
|1.1534
|1.1394
�
|710
|2004.12.21 20:20
|modify
|211
|8.90
|1.1544
|1.1533
|1.1394
|711
|2004.12.21 20:30
|s/l
|211
|8.90
|1.1533
|1.1533
|1.1394
|848.57
|89750.27
�
|712
|2004.12.23 05:40
|buy
|212
|9.00
|1.1479
|1.1429
|1.1629
|713
|2004.12.23 05:59
|modify
|212
|9.00
|1.1479
|1.1480
|1.1629
�
|714
|2004.12.23 06:10
|modify
|212
|9.00
|1.1479
|1.1494
|1.1629
|715
|2004.12.23 06:20
|s/l
|212
|9.00
|1.1494
|1.1494
|1.1629
|1175.14
|90925.41
�
|716
|2004.12.23 06:30
|buy
|213
|9.10
|1.1486
|1.1436
|1.1636
|717
|2004.12.23 07:10
|modify
|213
|9.10
|1.1486
|1.1491
|1.1636
�
|718
|2004.12.23 07:40
|s/l
|213
|9.10
|1.1491
|1.1491
|1.1636
|396.13
|91321.54
|719
|2004.12.23 08:00
|buy
|214
|9.10
|1.1495
|1.1445
|1.1645
�
|720
|2004.12.23 08:20
|modify
|214
|9.10
|1.1495
|1.1495
|1.1645
|721
|2004.12.23 08:30
|s/l
|214
|9.10
|1.1495
|1.1495
|1.1645
|0.00
|91321.54
�
|722
|2004.12.29 16:30
|sell
|215
|9.10
|1.1391
|1.1441
|1.1241
|723
|2004.12.29 17:00
|modify
|215
|9.10
|1.1391
|1.1360
|1.1241
�
|724
|2004.12.29 17:10
|modify
|215
|9.10
|1.1391
|1.1346
|1.1241
|725
|2004.12.29 17:40
|s/l
|215
|9.10
|1.1346
|1.1346
|1.1241
|3601.90
|94923.44
�
|726
|2004.12.29 17:40
|sell
|216
|9.50
|1.1366
|1.1416
|1.1216
|727
|2004.12.29 18:10
|modify
|216
|9.50
|1.1366
|1.1365
|1.1216
�
|728
|2004.12.29 18:20
|modify
|216
|9.50
|1.1366
|1.1363
|1.1216
|729
|2004.12.29 18:30
|s/l
|216
|9.50
|1.1363
|1.1363
|1.1216
|250.38
|95173.82
�
|730
|2004.12.29 18:30
|sell
|217
|9.50
|1.1380
|1.1430
|1.1230
|731
|2004.12.29 18:40
|modify
|217
|9.50
|1.1380
|1.1377
|1.1230
�
|732
|2004.12.29 19:00
|s/l
|217
|9.50
|1.1377
|1.1377
|1.1230
|250.51
|95424.33
|733
|2004.12.29 22:10
|buy
|218
|9.50
|1.1339
|1.1289
|1.1489
�
|734
|2004.12.29 22:20
|modify
|218
|9.50
|1.1339
|1.1345
|1.1489
|735
|2004.12.29 22:30
|modify
|218
|9.50
|1.1339
|1.1348
|1.1489
�
|736
|2004.12.29 22:40
|s/l
|218
|9.50
|1.1348
|1.1348
|1.1489
|753.63
|96177.96
|737
|2004.12.29 22:40
|buy
|219
|9.60
|1.1348
|1.1298
|1.1498
�
|738
|2004.12.30 02:10
|modify
|219
|9.60
|1.1348
|1.1349
|1.1498
|739
|2004.12.30 02:20
|s/l
|219
|9.60
|1.1349
|1.1349
|1.1498
|153.62
|96331.58
�
|740
|2004.12.30 02:20
|buy
|220
|9.60
|1.1345
|1.1295
|1.1495
|741
|2004.12.30 03:10
|modify
|220
|9.60
|1.1345
|1.1351
|1.1495
�
|742
|2004.12.30 03:20
|s/l
|220
|9.60
|1.1351
|1.1351
|1.1495
|507.44
|96839.02
|743
|2004.12.30 03:20
|buy
|221
|9.70
|1.1354
|1.1304
|1.1504
�
|744
|2004.12.30 13:30
|modify
|221
|9.70
|1.1354
|1.1356
|1.1504
|745
|2004.12.30 13:40
|s/l
|221
|9.70
|1.1356
|1.1356
|1.1504
|170.95
|97009.97
�
|746
|2004.12.30 13:40
|buy
|222
|9.70
|1.1351
|1.1301
|1.1501
|747
|2004.12.30 14:20
|modify
|222
|9.70
|1.1351
|1.1356
|1.1501
�
|748
|2004.12.30 14:30
|s/l
|222
|9.70
|1.1356
|1.1356
|1.1501
|427.76
|97437.73
|749
|2004.12.30 14:30
|buy
|223
|9.70
|1.1341
|1.1291
|1.1491
�
|750
|2004.12.30 14:40
|modify
|223
|9.70
|1.1341
|1.1349
|1.1491
|751
|2004.12.30 15:00
|s/l
|223
|9.70
|1.1349
|1.1349
|1.1491
|683.88
|98121.61
�
|752
|2004.12.30 15:00
|buy
|224
|9.80
|1.1350
|1.1300
|1.1500
|753
|2004.12.30 15:40
|modify
|224
|9.80
|1.1350
|1.1378
|1.1500
�
|754
|2004.12.30 15:59
|s/l
|224
|9.80
|1.1378
|1.1378
|1.1500
|2414.21
|100535.82
|755
|2004.12.30 17:10
|buy
|225
|10.10
|1.1328
|1.1278
|1.1478
�
|756
|2004.12.30 17:20
|modify
|225
|10.10
|1.1328
|1.1346
|1.1478
|757
|2004.12.30 17:30
|s/l
|225
|10.10
|1.1346
|1.1346
|1.1478
|1604.30
|102140.12
�
|758
|2004.12.30 17:30
|buy
|226
|10.20
|1.1335
|1.1285
|1.1485
|759
|2004.12.30 17:40
|modify
|226
|10.20
|1.1335
|1.1357
|1.1485
�
|760
|2004.12.30 18:00
|s/l
|226
|10.20
|1.1357
|1.1357
|1.1485
|1980.23
|104120.35
|761
|2004.12.30 18:00
|buy
|227
|10.40
|1.1335
|1.1285
|1.1485
�
|762
|2004.12.30 18:30
|modify
|227
|10.40
|1.1335
|1.1338
|1.1485
|763
|2004.12.30 19:10
|s/l
|227
|10.40
|1.1338
|1.1338
|1.1485
|275.25
|104395.60
�
|764
|2004.12.30 19:10
|buy
|228
|10.40
|1.1338
|1.1288
|1.1488
|765
|2004.12.30 19:20
|modify
|228
|10.40
|1.1338
|1.1338
|1.1488
�
|766
|2004.12.30 19:40
|s/l
|228
|10.40
|1.1338
|1.1338
|1.1488
|0.00
|104395.60
|767
|2004.12.30 19:40
|buy
|229
|10.40
|1.1327
|1.1277
|1.1477
�
|768
|2004.12.31 01:40
|modify
|229
|10.40
|1.1327
|1.1337
|1.1477
|769
|2004.12.31 02:10
|s/l
|229
|10.40
|1.1337
|1.1337
|1.1477
|992.80
|105388.40
�
|770
|2004.12.31 05:20
|sell
|230
|10.50
|1.1352
|1.1402
|1.1202
|771
|2004.12.31 05:59
|modify
|230
|10.50
|1.1352
|1.1351
|1.1202
�
|772
|2004.12.31 06:00
|modify
|230
|10.50
|1.1352
|1.1349
|1.1202
|773
|2004.12.31 06:20
|modify
|230
|10.50
|1.1352
|1.1334
|1.1202
�
|774
|2004.12.31 06:30
|s/l
|230
|10.50
|1.1334
|1.1334
|1.1202
|1665.64
|107054.04
|775
|2004.12.31 16:10
|sell
|231
|10.70
|1.1357
|1.1407
|1.1207
�
|776
|2004.12.31 16:20
|modify
|231
|10.70
|1.1357
|1.1332
|1.1207
|777
|2004.12.31 16:30
|s/l
|231
|10.70
|1.1332
|1.1332
|1.1207
|2354.75
|109408.79
�
|778
|2004.12.31 16:30
|sell
|232
|10.90
|1.1357
|1.1407
|1.1207
|779
|2004.12.31 16:40
|modify
|232
|10.90
|1.1357
|1.1343
|1.1207
�
|780
|2004.12.31 16:59
|modify
|232
|10.90
|1.1357
|1.1337
|1.1207
|781
|2004.12.31 17:10
|modify
|232
|10.90
|1.1357
|1.1335
|1.1207
�
|782
|2004.12.31 17:20
|s/l
|232
|10.90
|1.1335
|1.1335
|1.1207
|2110.73
|111519.52
|783
|2004.12.31 17:20
|sell
|233
|11.20
|1.1358
|1.1408
|1.1208
�
|784
|2004.12.31 17:30
|modify
|233
|11.20
|1.1358
|1.1346
|1.1208
|785
|2004.12.31 17:40
|s/l
|233
|11.20
|1.1346
|1.1346
|1.1208
|1180.60
|112700.12
�
|786
|2004.12.31 17:40
|sell
|234
|11.30
|1.1381
|1.1431
|1.1231
|787
|2004.12.31 18:20
|modify
|234
|11.30
|1.1381
|1.1361
|1.1231
�
|788
|2004.12.31 18:30
|s/l
|234
|11.30
|1.1361
|1.1361
|1.1231
|1975.01
|114675.13
|789
|2004.12.31 18:30
|sell
|235
|11.50
|1.1440
|1.1490
|1.1290
�
|790
|2004.12.31 19:00
|modify
|235
|11.50
|1.1440
|1.1425
|1.1290
|791
|2004.12.31 19:10
|modify
|235
|11.50
|1.1440
|1.1400
|1.1290
�
|792
|2004.12.31 19:40
|s/l
|235
|11.50
|1.1400
|1.1400
|1.1290
|4026.61
|118701.74
|793
|2005.01.27 08:00
|buy
|236
|11.90
|1.1826
|1.1776
|1.1976
�
|794
|2005.01.27 10:10
|modify
|236
|11.90
|1.1826
|1.1833
|1.1976
|795
|2005.01.27 10:20
|s/l
|236
|11.90
|1.1833
|1.1833
|1.1976
|704.98
|119406.72
�
|796
|2005.01.27 10:20
|buy
|237
|11.90
|1.1819
|1.1769
|1.1969
|797
|2005.01.27 11:00
|modify
|237
|11.90
|1.1819
|1.1825
|1.1969
�
|798
|2005.01.27 11:10
|modify
|237
|11.90
|1.1819
|1.1836
|1.1969
|799
|2005.01.27 11:40
|s/l
|237
|11.90
|1.1836
|1.1836
|1.1969
|1711.65
|121118.37
�
|800
|2005.01.27 11:40
|buy
|238
|12.10
|1.1822
|1.1772
|1.1972
|801
|2005.01.27 11:59
|modify
|238
|12.10
|1.1822
|1.1827
|1.1972
�
|802
|2005.01.27 12:10
|modify
|238
|12.10
|1.1822
|1.1843
|1.1972
|803
|2005.01.27 12:30
|s/l
|238
|12.10
|1.1843
|1.1843
|1.1972
|2148.84
|123267.21
�
|804
|2005.01.27 14:20
|sell
|239
|12.30
|1.1869
|1.1919
|1.1719
|805
|2005.01.27 15:10
|modify
|239
|12.30
|1.1869
|1.1845
|1.1719
�
|806
|2005.01.27 15:30
|s/l
|239
|12.30
|1.1845
|1.1845
|1.1719
|2484.85
|125752.06
|807
|2005.01.27 15:30
|sell
|240
|12.60
|1.1877
|1.1927
|1.1727
�
|808
|2005.01.27 15:40
|modify
|240
|12.60
|1.1877
|1.1875
|1.1727
|809
|2005.01.27 16:10
|modify
|240
|12.60
|1.1877
|1.1867
|1.1727
�
|810
|2005.01.27 16:20
|s/l
|240
|12.60
|1.1867
|1.1867
|1.1727
|1060.25
|126812.31
|811
|2005.01.27 16:20
|sell
|241
|12.70
|1.1881
|1.1931
|1.1731
�
|812
|2005.01.27 17:10
|modify
|241
|12.70
|1.1881
|1.1870
|1.1731
|813
|2005.01.27 17:20
|modify
|241
|12.70
|1.1881
|1.1853
|1.1731
�
|814
|2005.01.27 17:30
|s/l
|241
|12.70
|1.1853
|1.1853
|1.1731
|2995.79
|129808.10
|815
|2005.01.27 17:30
|sell
|242
|13.00
|1.1867
|1.1917
|1.1717
�
|816
|2005.01.27 18:10
|modify
|242
|13.00
|1.1867
|1.1862
|1.1717
|817
|2005.01.27 18:20
|s/l
|242
|13.00
|1.1862
|1.1862
|1.1717
|547.88
|130355.98
�
|818
|2005.01.27 18:20
|sell
|243
|13.00
|1.1861
|1.1911
|1.1711
|819
|2005.01.27 20:30
|modify
|243
|13.00
|1.1861
|1.1853
|1.1711
�
|820
|2005.01.27 21:10
|s/l
|243
|13.00
|1.1853
|1.1853
|1.1711
|876.75
|131232.73
|821
|2005.01.28 04:30
|sell
|244
|13.10
|1.1863
|1.1913
|1.1713
�
|822
|2005.01.28 06:10
|modify
|244
|13.10
|1.1863
|1.1862
|1.1713
|823
|2005.01.28 06:40
|s/l
|244
|13.10
|1.1862
|1.1862
|1.1713
|110.41
|131343.14
�
|824
|2005.01.28 06:40
|sell
|245
|13.10
|1.1862
|1.1912
|1.1712
|825
|2005.01.28 07:10
|modify
|245
|13.10
|1.1862
|1.1857
|1.1712
�
|826
|2005.01.28 07:40
|s/l
|245
|13.10
|1.1857
|1.1857
|1.1712
|552.09
|131895.23
|827
|2005.01.28 07:40
|sell
|246
|13.20
|1.1861
|1.1911
|1.1711
�
|828
|2005.01.28 08:20
|modify
|246
|13.20
|1.1861
|1.1843
|1.1711
|829
|2005.01.28 08:30
|s/l
|246
|13.20
|1.1843
|1.1843
|1.1711
|2004.22
|133899.45
�
|830
|2005.01.28 09:30
|sell
|247
|13.40
|1.1869
|1.1919
|1.1719
|831
|2005.01.28 09:40
|modify
|247
|13.40
|1.1869
|1.1841
|1.1719
�
|832
|2005.01.28 10:00
|s/l
|247
|13.40
|1.1841
|1.1841
|1.1719
|3161.18
|137060.63
|833
|2005.01.28 10:00
|sell
|248
|13.70
|1.1866
|1.1916
|1.1716
�
|834
|2005.01.28 10:40
|modify
|248
|13.70
|1.1866
|1.1866
|1.1716
|835
|2005.01.28 10:59
|s/l
|248
|13.70
|1.1866
|1.1866
|1.1716
|0.00
|137060.63
�
|836
|2005.01.28 10:59
|sell
|249
|13.70
|1.1865
|1.1915
|1.1715
|837
|2005.01.28 11:30
|modify
|249
|13.70
|1.1865
|1.1859
|1.1715
�
|838
|2005.01.28 11:40
|s/l
|249
|13.70
|1.1859
|1.1859
|1.1715
|692.39
|137753.02
|839
|2005.01.28 11:40
|sell
|250
|13.80
|1.1869
|1.1919
|1.1719
�
|840
|2005.01.28 11:59
|modify
|250
|13.80
|1.1869
|1.1867
|1.1719
|841
|2005.01.28 12:00
|modify
|250
|13.80
|1.1869
|1.1865
|1.1719
�
|842
|2005.01.28 12:10
|modify
|250
|13.80
|1.1869
|1.1863
|1.1719
|843
|2005.01.28 12:20
|modify
|250
|13.80
|1.1869
|1.1857
|1.1719
�
|844
|2005.01.28 12:30
|s/l
|250
|13.80
|1.1857
|1.1857
|1.1719
|1395.94
|139148.96
|845
|2005.01.28 12:30
|sell
|251
|13.90
|1.1860
|1.1910
|1.1710
�
|846
|2005.01.28 15:30
|modify
|251
|13.90
|1.1860
|1.1833
|1.1710
|847
|2005.01.28 15:40
|s/l
|251
|13.90
|1.1833
|1.1833
|1.1710
|3158.29
|142307.25
�
|848
|2005.01.28 15:40
|sell
|252
|14.20
|1.1880
|1.1930
|1.1730
|849
|2005.01.28 15:59
|modify
|252
|14.20
|1.1880
|1.1841
|1.1730
�
|850
|2005.01.28 16:20
|modify
|252
|14.20
|1.1880
|1.1837
|1.1730
|851
|2005.01.28 16:40
|s/l
|252
|14.20
|1.1837
|1.1837
|1.1730
|5144.49
|147451.74
�
|852
|2005.01.28 16:40
|sell
|253
|14.70
|1.1866
|1.1916
|1.1716
|853
|2005.01.28 17:30
|s/l
|253
|14.70
|1.1916
|1.1916
|1.1716
|-6160.94
|141290.80
�
|854
|2005.01.28 17:40
|buy
|254
|14.10
|1.1859
|1.1809
|1.2009
|855
|2005.01.28 18:00
|modify
|254
|14.10
|1.1859
|1.1892
|1.2009
�
|856
|2005.01.28 18:20
|modify
|254
|14.10
|1.1859
|1.1899
|1.2009
|857
|2005.01.28 18:30
|s/l
|254
|14.10
|1.1899
|1.1899
|1.2009
|4750.28
|146041.08
�
|858
|2005.02.14 03:10
|buy
|255
|14.60
|1.2046
|1.1996
|1.2196
|859
|2005.02.14 03:20
|modify
|255
|14.60
|1.2046
|1.2063
|1.2196
�
|860
|2005.02.14 03:30
|s/l
|255
|14.60
|1.2063
|1.2063
|1.2196
|2065.58
|148106.66
|861
|2005.02.14 03:30
|buy
|256
|14.80
|1.2019
|1.1969
|1.2169
�
|862
|2005.02.14 11:40
|s/l
|256
|14.80
|1.1969
|1.1969
|1.2169
|-6186.25
|141920.41
|863
|2005.02.18 14:40
|sell
|257
|14.20
|1.1888
|1.1938
|1.1738
�
|864
|2005.02.18 14:59
|modify
|257
|14.20
|1.1888
|1.1878
|1.1738
|865
|2005.02.18 15:10
|modify
|257
|14.20
|1.1888
|1.1869
|1.1738
�
|866
|2005.02.18 15:30
|s/l
|257
|14.20
|1.1869
|1.1869
|1.1738
|2269.90
|144190.31
|867
|2005.02.18 15:40
|sell
|258
|14.40
|1.1899
|1.1949
|1.1749
�
|868
|2005.02.18 15:59
|modify
|258
|14.40
|1.1899
|1.1873
|1.1749
|869
|2005.02.18 16:10
|modify
|258
|14.40
|1.1899
|1.1834
|1.1749
�
|870
|2005.02.18 16:20
|s/l
|258
|14.40
|1.1834
|1.1834
|1.1749
|7899.40
|152089.71
|871
|2005.02.24 16:20
|sell
|259
|15.20
|1.1662
|1.1712
|1.1512
�
|872
|2005.02.24 16:30
|modify
|259
|15.20
|1.1662
|1.1629
|1.1512
|873
|2005.02.24 17:00
|s/l
|259
|15.20
|1.1629
|1.1629
|1.1512
|4304.47
|156394.18
�
|874
|2005.02.24 17:10
|sell
|260
|15.60
|1.1669
|1.1719
|1.1519
|875
|2005.02.24 17:20
|modify
|260
|15.60
|1.1669
|1.1654
|1.1519
�
|876
|2005.02.24 17:40
|s/l
|260
|15.60
|1.1654
|1.1654
|1.1519
|2000.00
|158394.18
|877
|2005.02.24 17:40
|sell
|261
|15.80
|1.1697
|1.1747
|1.1547
�
|878
|2005.02.24 17:59
|modify
|261
|15.80
|1.1697
|1.1692
|1.1547
|879
|2005.02.24 18:00
|modify
|261
|15.80
|1.1697
|1.1690
|1.1547
�
|880
|2005.02.24 18:10
|modify
|261
|15.80
|1.1697
|1.1688
|1.1547
|881
|2005.02.24 18:30
|s/l
|261
|15.80
|1.1688
|1.1688
|1.1547
|1214.87
|159609.05
�
|882
|2005.02.25 20:10
|buy
|262
|16.00
|1.1642
|1.1592
|1.1792
|883
|2005.02.25 20:20
|modify
|262
|16.00
|1.1642
|1.1648
|1.1792
�
|884
|2005.02.25 20:30
|modify
|262
|16.00
|1.1642
|1.1653
|1.1792
|885
|2005.02.25 20:40
|s/l
|262
|16.00
|1.1653
|1.1653
|1.1792
|1512.15
|161121.20
�
|886
|2005.02.25 20:40
|buy
|263
|16.10
|1.1642
|1.1592
|1.1792
|887
|2005.02.25 21:10
|modify
|263
|16.10
|1.1642
|1.1644
|1.1792
�
|888
|2005.02.25 21:20
|modify
|263
|16.10
|1.1642
|1.1645
|1.1792
|889
|2005.02.25 21:40
|s/l
|263
|16.10
|1.1645
|1.1645
|1.1792
|415.41
|161536.61
�
|890
|2005.03.01 01:40
|sell
|264
|16.20
|1.1653
|1.1703
|1.1503
|891
|2005.03.01 01:59
|modify
|264
|16.20
|1.1653
|1.1652
|1.1503
�
|892
|2005.03.01 02:10
|modify
|264
|16.20
|1.1653
|1.1646
|1.1503
|893
|2005.03.01 02:20
|modify
|264
|16.20
|1.1653
|1.1644
|1.1503
�
|894
|2005.03.01 02:40
|s/l
|264
|16.20
|1.1644
|1.1644
|1.1503
|1251.61
|162788.22
|895
|2005.03.01 04:00
|sell
|265
|16.30
|1.1648
|1.1698
|1.1498
�
|896
|2005.03.01 10:30
|modify
|265
|16.30
|1.1648
|1.1647
|1.1498
|897
|2005.03.01 10:40
|s/l
|265
|16.30
|1.1647
|1.1647
|1.1498
|139.89
|162928.11
�
|898
|2005.03.01 14:40
|buy
|266
|16.30
|1.1610
|1.1560
|1.1760
|899
|2005.03.01 15:10
|modify
|266
|16.30
|1.1610
|1.1632
|1.1760
�
|900
|2005.03.01 15:30
|s/l
|266
|16.30
|1.1632
|1.1632
|1.1760
|3089.78
|166017.89
|901
|2005.03.01 15:30
|buy
|267
|16.60
|1.1609
|1.1559
|1.1759
�
|902
|2005.03.01 15:59
|modify
|267
|16.60
|1.1609
|1.1631
|1.1759
|903
|2005.03.01 16:20
|modify
|267
|16.60
|1.1609
|1.1652
|1.1759
�
|904
|2005.03.01 16:30
|modify
|267
|16.60
|1.1609
|1.1657
|1.1759
|905
|2005.03.01 16:40
|s/l
|267
|16.60
|1.1657
|1.1657
|1.1759
|6846.54
|172864.43
�
|906
|2005.03.08 16:30
|buy
|268
|17.30
|1.1617
|1.1567
|1.1767
|907
|2005.03.08 16:40
|modify
|268
|17.30
|1.1617
|1.1642
|1.1767
�
|908
|2005.03.08 16:59
|s/l
|268
|17.30
|1.1642
|1.1642
|1.1767
|3719.47
|176583.90
|909
|2005.03.08 16:59
|buy
|269
|17.70
|1.1631
|1.1581
|1.1781
�
|910
|2005.03.08 17:10
|modify
|269
|17.70
|1.1631
|1.1632
|1.1781
|911
|2005.03.08 17:20
|s/l
|269
|17.70
|1.1632
|1.1632
|1.1781
|152.73
|176736.63
�
|912
|2005.03.14 10:40
|sell
|270
|17.70
|1.1581
|1.1631
|1.1431
|913
|2005.03.14 11:10
|modify
|270
|17.70
|1.1581
|1.1568
|1.1431
�
|914
|2005.03.14 11:30
|s/l
|270
|17.70
|1.1568
|1.1568
|1.1431
|1988.42
|178725.05
|915
|2005.03.14 11:30
|sell
|271
|17.90
|1.1569
|1.1619
|1.1419
�
|916
|2005.03.14 13:10
|modify
|271
|17.90
|1.1569
|1.1568
|1.1419
|917
|2005.03.14 13:30
|s/l
|271
|17.90
|1.1568
|1.1568
|1.1419
|154.61
|178879.66
�
|918
|2005.03.15 16:20
|buy
|272
|17.90
|1.1561
|1.1511
|1.1711
|919
|2005.03.15 16:30
|modify
|272
|17.90
|1.1561
|1.1566
|1.1711
�
|920
|2005.03.15 16:59
|modify
|272
|17.90
|1.1561
|1.1639
|1.1711
|921
|2005.03.15 17:00
|modify
|272
|17.90
|1.1561
|1.1640
|1.1711
�
|922
|2005.03.15 17:10
|modify
|272
|17.90
|1.1561
|1.1652
|1.1711
|923
|2005.03.15 17:20
|modify
|272
|17.90
|1.1561
|1.1658
|1.1711
�
|924
|2005.03.15 17:40
|s/l
|272
|17.90
|1.1658
|1.1658
|1.1711
|14923.08
|193802.74
|925
|2005.03.16 12:00
|buy
|273
|19.40
|1.1592
|1.1542
|1.1742
�
|926
|2005.03.16 13:20
|s/l
|273
|19.40
|1.1542
|1.1542
|1.1742
|-8407.00
|185395.74
|927
|2005.03.17 16:00
|sell
|274
|18.50
|1.1580
|1.1630
|1.1430
�
|928
|2005.03.17 16:20
|modify
|274
|18.50
|1.1580
|1.1564
|1.1430
|929
|2005.03.17 16:30
|modify
|274
|18.50
|1.1580
|1.1562
|1.1430
�
|930
|2005.03.17 16:40
|s/l
|274
|18.50
|1.1562
|1.1562
|1.1430
|2874.40
|188270.14
|931
|2005.03.17 16:40
|sell
|275
|18.80
|1.1582
|1.1632
|1.1432
�
|932
|2005.03.17 16:59
|modify
|275
|18.80
|1.1582
|1.1572
|1.1432
|933
|2005.03.17 17:30
|s/l
|275
|18.80
|1.1572
|1.1572
|1.1432
|1623.49
|189893.63
�
|934
|2005.03.17 17:30
|sell
|276
|19.00
|1.1577
|1.1627
|1.1427
|935
|2005.03.17 18:10
|modify
|276
|19.00
|1.1577
|1.1559
|1.1427
�
|936
|2005.03.17 18:20
|s/l
|276
|19.00
|1.1559
|1.1559
|1.1427
|2951.58
|192845.21
|937
|2005.03.17 18:20
|sell
|277
|19.30
|1.1584
|1.1634
|1.1434
�
|938
|2005.03.17 18:40
|modify
|277
|19.30
|1.1584
|1.1574
|1.1434
|939
|2005.03.17 18:59
|s/l
|277
|19.30
|1.1574
|1.1574
|1.1434
|1665.95
|194511.16
�
|940
|2005.03.17 18:59
|sell
|278
|19.50
|1.1582
|1.1632
|1.1432
|941
|2005.03.17 21:10
|modify
|278
|19.50
|1.1582
|1.1580
|1.1432
�
|942
|2005.03.17 22:10
|modify
|278
|19.50
|1.1582
|1.1576
|1.1432
|943
|2005.03.17 23:10
|s/l
|278
|19.50
|1.1576
|1.1576
|1.1432
|1010.28
|195521.44
�
|944
|2005.04.10 23:00
|buy
|279
|19.60
|1.1976
|1.1926
|1.2126
|945
|2005.04.11 01:10
|modify
|279
|19.60
|1.1976
|1.1981
|1.2126
�
|946
|2005.04.11 01:40
|s/l
|279
|19.60
|1.1981
|1.1981
|1.2126
|959.13
|196480.57
|947
|2005.04.12 14:40
|sell
|280
|19.60
|1.2005
|1.2055
|1.1855
�
|948
|2005.04.12 20:10
|modify
|280
|19.60
|1.2005
|1.1991
|1.1855
|949
|2005.04.12 20:20
|s/l
|280
|19.60
|1.1991
|1.1991
|1.1855
|2282.67
|198763.24
�
|950
|2005.04.13 09:30
|buy
|281
|19.90
|1.1956
|1.1906
|1.2106
|951
|2005.04.13 10:10
|modify
|281
|19.90
|1.1956
|1.1961
|1.2106
�
|952
|2005.04.13 10:40
|s/l
|281
|19.90
|1.1961
|1.1961
|1.2106
|832.91
|199596.15
|953
|2005.04.13 10:40
|buy
|282
|20.00
|1.1949
|1.1899
|1.2099
�
|954
|2005.04.13 10:59
|modify
|282
|20.00
|1.1949
|1.1957
|1.2099
|955
|2005.04.13 12:10
|modify
|282
|20.00
|1.1949
|1.1965
|1.2099
�
|956
|2005.04.13 12:30
|s/l
|282
|20.00
|1.1965
|1.1965
|1.2099
|2675.36
|202271.51
|957
|2005.04.13 12:59
|sell
|283
|20.20
|1.1975
|1.2025
|1.1825
�
|958
|2005.04.13 14:40
|s/l
|283
|20.20
|1.2025
|1.2025
|1.1825
|-8382.44
|193889.07
|959
|2005.04.18 09:40
|buy
|284
|19.40
|1.1909
|1.1859
|1.2059
�
|960
|2005.04.18 09:59
|modify
|284
|19.40
|1.1909
|1.1914
|1.2059
|961
|2005.04.18 10:00
|modify
|284
|19.40
|1.1909
|1.1915
|1.2059
�
|962
|2005.04.18 10:20
|modify
|284
|19.40
|1.1909
|1.1922
|1.2059
|963
|2005.04.18 10:40
|s/l
|284
|19.40
|1.1922
|1.1922
|1.2059
|2119.15
|196008.22
�
|964
|2005.04.18 10:40
|buy
|285
|19.60
|1.1904
|1.1854
|1.2054
|965
|2005.04.18 10:59
|modify
|285
|19.60
|1.1904
|1.1906
|1.2054
�
|966
|2005.04.18 11:00
|modify
|285
|19.60
|1.1904
|1.1907
|1.2054
|967
|2005.04.18 11:10
|modify
|285
|19.60
|1.1904
|1.1920
|1.2054
�
|968
|2005.04.18 11:30
|s/l
|285
|19.60
|1.1920
|1.1920
|1.2054
|2631.31
|198639.53
|969
|2005.04.18 11:30
|buy
|286
|19.90
|1.1921
|1.1871
|1.2071
�
|970
|2005.04.18 13:10
|modify
|286
|19.90
|1.1921
|1.1926
|1.2071
|971
|2005.04.18 13:20
|s/l
|286
|19.90
|1.1926
|1.1926
|1.2071
|835.43
|199474.96
�
|972
|2005.04.20 11:00
|sell
|287
|19.90
|1.6161
|1.6211
|1.6011
|973
|2005.04.20 11:59
|modify
|287
|19.90
|1.6161
|1.6160
|1.6011
�
|974
|2005.04.20 12:00
|t/p
|287
|19.90
|1.6011
|1.6160
|1.6011
|25211.15
|224686.11
|975
|2005.04.21 12:00
|buy
|288
|22.50
|1.1776
|1.1726
|1.1926
�
|976
|2005.04.21 13:20
|modify
|288
|22.50
|1.1776
|1.1806
|1.1926
|977
|2005.04.21 13:30
|s/l
|288
|22.50
|1.1806
|1.1806
|1.1926
|5724.70
|230410.81
�
|978
|2005.04.25 08:30
|sell
|289
|23.00
|1.1862
|1.1912
|1.1712
|979
|2005.04.25 08:40
|modify
|289
|23.00
|1.1862
|1.1840
|1.1712
�
|980
|2005.04.25 08:59
|s/l
|289
|23.00
|1.1840
|1.1840
|1.1712
|4273.65
|234684.46
|981
|2005.04.25 10:10
|sell
|290
|23.50
|1.1884
|1.1934
|1.1734
�
|982
|2005.04.25 10:30
|modify
|290
|23.50
|1.1884
|1.1881
|1.1734
|983
|2005.04.25 10:40
|modify
|290
|23.50
|1.1884
|1.1857
|1.1734
�
|984
|2005.04.25 10:59
|s/l
|290
|23.50
|1.1857
|1.1857
|1.1734
|5338.66
|240023.12
|985
|2005.04.25 10:59
|sell
|291
|24.00
|1.1882
|1.1932
|1.1732
�
|986
|2005.04.25 22:40
|modify
|291
|24.00
|1.1882
|1.1881
|1.1732
|987
|2005.04.25 23:10
|s/l
|291
|24.00
|1.1881
|1.1881
|1.1732
|201.96
|240225.08
�
|988
|2005.04.26 08:40
|buy
|292
|24.00
|1.1858
|1.1808
|1.2008
|989
|2005.04.26 08:59
|modify
|292
|24.00
|1.1858
|1.1865
|1.2008
�
|990
|2005.04.26 09:10
|modify
|292
|24.00
|1.1858
|1.1884
|1.2008
|991
|2005.04.26 09:20
|s/l
|292
|24.00
|1.1884
|1.1884
|1.2008
|5252.97
|245478.05
�
|992
|2005.04.26 14:40
|buy
|293
|24.50
|1.1859
|1.1809
|1.2009
|993
|2005.04.26 15:10
|modify
|293
|24.50
|1.1859
|1.1866
|1.2009
�
|994
|2005.04.26 15:30
|s/l
|293
|24.50
|1.1866
|1.1866
|1.2009
|1445.80
|246923.85
|995
|2005.04.26 15:40
|buy
|294
|24.70
|1.1860
|1.1810
|1.2010
�
|996
|2005.04.26 15:59
|modify
|294
|24.70
|1.1860
|1.1861
|1.2010
|997
|2005.04.26 16:20
|modify
|294
|24.70
|1.1860
|1.1903
|1.2010
�
|998
|2005.04.26 16:30
|s/l
|294
|24.70
|1.1903
|1.1903
|1.2010
|8922.96
|255846.81
|999
|2005.04.26 23:40
|buy
|295
|25.60
|1.1863
|1.1813
|1.2013
�
|1000
|2005.04.27 01:10
|modify
|295
|25.60
|1.1863
|1.1870
|1.2013
|1001
|2005.04.27 01:40
|s/l
|295
|25.60
|1.1870
|1.1870
|1.2013
|1693.88
|257540.68
�
|1002
|2005.04.27 01:59
|sell
|296
|25.80
|1.1879
|1.1929
|1.1729
|1003
|2005.04.27 08:20
|s/l
|296
|25.80
|1.1929
|1.1929
|1.1729
|-10782.35
|246758.33
�
|1004
|2005.04.27 16:40
|buy
|297
|24.70
|1.1869
|1.1819
|1.2019
|1005
|2005.04.27 16:59
|modify
|297
|24.70
|1.1869
|1.1877
|1.2019
�
|1006
|2005.04.27 17:00
|modify
|297
|24.70
|1.1869
|1.1878
|1.2019
|1007
|2005.04.27 17:10
|modify
|297
|24.70
|1.1869
|1.1911
|1.2019
�
|1008
|2005.04.27 17:20
|modify
|297
|24.70
|1.1869
|1.1912
|1.2019
|1009
|2005.04.27 17:30
|s/l
|297
|24.70
|1.1912
|1.1912
|1.2019
|8936.47
|255694.80
�
|1010
|2005.04.29 04:30
|buy
|298
|25.60
|1.1909
|1.1859
|1.2059
|1011
|2005.04.29 08:20
|s/l
|298
|25.60
|1.1859
|1.1859
|1.2059
|-10810.81
|244883.99
�
|1012
|2005.04.29 19:30
|sell
|299
|24.50
|1.1966
|1.2016
|1.1816
|1013
|2005.04.29 19:40
|modify
|299
|24.50
|1.1966
|1.1966
|1.1816
�
|1014
|2005.04.29 20:20
|s/l
|299
|24.50
|1.1966
|1.1966
|1.1816
|0.00
|244883.99
|1015
|2005.05.04 16:00
|buy
|300
|24.50
|1.1893
|1.1843
|1.2043
�
|1016
|2005.05.04 16:10
|modify
|300
|24.50
|1.1893
|1.1898
|1.2043
|1017
|2005.05.04 16:20
|s/l
|300
|24.50
|1.1898
|1.1898
|1.2043
|1030.37
|245914.36
�
|1018
|2005.05.04 16:20
|buy
|301
|24.60
|1.1892
|1.1842
|1.2042
|1019
|2005.05.04 17:10
|modify
|301
|24.60
|1.1892
|1.1918
|1.2042
�
|1020
|2005.05.04 17:20
|modify
|301
|24.60
|1.1892
|1.1922
|1.2042
|1021
|2005.05.04 17:30
|s/l
|301
|24.60
|1.1922
|1.1922
|1.2042
|6195.43
|252109.79
�
|1022
|2005.05.04 17:40
|buy
|302
|25.20
|1.1897
|1.1847
|1.2047
|1023
|2005.05.04 17:59
|modify
|302
|25.20
|1.1897
|1.1917
|1.2047
�
|1024
|2005.05.04 18:00
|modify
|302
|25.20
|1.1897
|1.1918
|1.2047
|1025
|2005.05.04 18:10
|modify
|302
|25.20
|1.1897
|1.1935
|1.2047
�
|1026
|2005.05.04 18:20
|s/l
|302
|25.20
|1.1935
|1.1935
|1.2047
|8024.81
|260134.60
|1027
|2005.05.04 20:10
|buy
|303
|26.00
|1.1918
|1.1868
|1.2068
�
|1028
|2005.05.05 03:10
|modify
|303
|26.00
|1.1918
|1.1921
|1.2068
|1029
|2005.05.05 03:20
|s/l
|303
|26.00
|1.1921
|1.1921
|1.2068
|841.33
|260975.93
�
|1030
|2005.05.05 15:30
|sell
|304
|26.10
|1.1950
|1.2000
|1.1800
|1031
|2005.05.05 18:20
|modify
|304
|26.10
|1.1950
|1.1943
|1.1800
�
|1032
|2005.05.05 18:30
|s/l
|304
|26.10
|1.1943
|1.1943
|1.1800
|1526.57
|262502.50
|1033
|2005.05.05 19:10
|buy
|305
|26.30
|1.1917
|1.1867
|1.2067
�
|1034
|2005.05.05 19:20
|modify
|305
|26.30
|1.1917
|1.1937
|1.2067
|1035
|2005.05.05 19:30
|modify
|305
|26.30
|1.1917
|1.1942
|1.2067
�
|1036
|2005.05.05 19:40
|modify
|305
|26.30
|1.1917
|1.1950
|1.2067
|1037
|2005.05.05 19:59
|s/l
|305
|26.30
|1.1950
|1.1950
|1.2067
|7262.76
|269765.26
�
|1038
|2005.06.08 07:40
|buy
|306
|27.00
|1.2413
|1.2363
|1.2563
|1039
|2005.06.08 07:59
|modify
|306
|27.00
|1.2413
|1.2414
|1.2563
�
|1040
|2005.06.08 08:00
|modify
|306
|27.00
|1.2413
|1.2415
|1.2563
|1041
|2005.06.08 08:10
|modify
|306
|27.00
|1.2413
|1.2418
|1.2563
�
|1042
|2005.06.08 08:20
|modify
|306
|27.00
|1.2413
|1.2432
|1.2563
|1043
|2005.06.08 08:30
|s/l
|306
|27.00
|1.2432
|1.2432
|1.2563
|4130.10
|273895.36
�
|1044
|2005.06.08 18:20
|sell
|307
|27.40
|1.2510
|1.2560
|1.2360
|1045
|2005.06.08 18:30
|modify
|307
|27.40
|1.2510
|1.2467
|1.2360
�
|1046
|2005.06.08 18:40
|s/l
|307
|27.40
|1.2467
|1.2467
|1.2360
|9444.48
|283339.84
|1047
|2005.06.08 18:59
|sell
|308
|28.30
|1.2505
|1.2555
|1.2355
�
|1048
|2005.06.08 19:40
|s/l
|308
|28.30
|1.2555
|1.2555
|1.2355
|-11263.23
|272076.61
|1049
|2005.06.20 04:00
|buy
|309
|27.20
|1.2626
|1.2576
|1.2776
�
|1050
|2005.06.20 04:10
|modify
|309
|27.20
|1.2626
|1.2627
|1.2776
|1051
|2005.06.20 04:30
|s/l
|309
|27.20
|1.2627
|1.2627
|1.2776
|215.43
|272292.04
�
|1052
|2005.06.20 15:40
|sell
|310
|27.20
|1.2717
|1.2767
|1.2567
|1053
|2005.06.20 16:00
|modify
|310
|27.20
|1.2717
|1.2716
|1.2567
�
|1054
|2005.06.20 16:40
|s/l
|310
|27.20
|1.2716
|1.2716
|1.2567
|213.64
|272505.68
|1055
|2005.06.22 08:20
|buy
|311
|27.30
|1.2644
|1.2594
|1.2794
�
|1056
|2005.06.22 08:30
|modify
|311
|27.30
|1.2644
|1.2665
|1.2794
|1057
|2005.06.22 08:40
|s/l
|311
|27.30
|1.2665
|1.2665
|1.2794
|4533.45
|277039.13
�
|1058
|2005.06.22 09:10
|buy
|312
|27.70
|1.2636
|1.2586
|1.2786
|1059
|2005.06.22 09:20
|modify
|312
|27.70
|1.2636
|1.2644
|1.2786
�
|1060
|2005.06.22 09:30
|s/l
|312
|27.70
|1.2644
|1.2644
|1.2786
|1753.72
|278792.85
|1061
|2005.06.22 09:30
|buy
|313
|27.90
|1.2639
|1.2589
|1.2789
�
|1062
|2005.06.22 11:10
|modify
|313
|27.90
|1.2639
|1.2682
|1.2789
|1063
|2005.06.22 11:20
|modify
|313
|27.90
|1.2639
|1.2684
|1.2789
�
|1064
|2005.06.22 11:30
|s/l
|313
|27.90
|1.2684
|1.2684
|1.2789
|9931.18
|288724.03
|1065
|2005.06.22 11:40
|buy
|314
|28.90
|1.2637
|1.2587
|1.2787
�
|1066
|2005.06.22 11:59
|modify
|314
|28.90
|1.2637
|1.2675
|1.2787
|1067
|2005.06.22 12:00
|modify
|314
|28.90
|1.2637
|1.2676
|1.2787
�
|1068
|2005.06.22 12:10
|modify
|314
|28.90
|1.2637
|1.2698
|1.2787
|1069
|2005.06.22 12:20
|s/l
|314
|28.90
|1.2698
|1.2698
|1.2787
|13895.32
|302619.35
�
|1070
|2005.06.27 20:00
|buy
|315
|30.30
|1.2689
|1.2639
|1.2839
|1071
|2005.06.28 07:40
|modify
|315
|30.30
|1.2689
|1.2689
|1.2839
�
|1072
|2005.06.28 08:10
|s/l
|315
|30.30
|1.2689
|1.2689
|1.2839
|217.70
|302837.06
|1073
|2005.06.28 09:20
|sell
|316
|30.30
|1.2740
|1.2790
|1.2590
�
|1074
|2005.06.28 15:20
|s/l
|316
|30.30
|1.2790
|1.2790
|1.2590
|-11845.19
|290991.87
|1075
|2005.07.11 17:20
|buy
|317
|29.10
|1.2870
|1.2820
|1.3020
�
|1076
|2005.07.11 17:59
|modify
|317
|29.10
|1.2870
|1.2875
|1.3020
|1077
|2005.07.11 18:00
|modify
|317
|29.10
|1.2870
|1.2876
|1.3020
�
|1078
|2005.07.11 18:10
|modify
|317
|29.10
|1.2870
|1.2882
|1.3020
|1079
|2005.07.11 18:20
|modify
|317
|29.10
|1.2870
|1.2883
|1.3020
�
|1080
|2005.07.11 18:40
|s/l
|317
|29.10
|1.2883
|1.2883
|1.3020
|2938.48
|293930.35
|1081
|2005.07.11 19:30
|buy
|318
|29.40
|1.2871
|1.2821
|1.3021
�
|1082
|2005.07.11 21:20
|modify
|318
|29.40
|1.2871
|1.2873
|1.3021
|1083
|2005.07.11 21:40
|s/l
|318
|29.40
|1.2873
|1.2873
|1.3021
|456.84
|294387.19
�
|1084
|2005.07.13 15:20
|sell
|319
|29.40
|1.2874
|1.2924
|1.2724
|1085
|2005.07.13 15:40
|modify
|319
|29.40
|1.2874
|1.2868
|1.2724
�
|1086
|2005.07.13 15:59
|modify
|319
|29.40
|1.2874
|1.2863
|1.2724
|1087
|2005.07.13 16:00
|modify
|319
|29.40
|1.2874
|1.2862
|1.2724
�
|1088
|2005.07.13 16:30
|modify
|319
|29.40
|1.2874
|1.2858
|1.2724
|1089
|2005.07.13 16:59
|s/l
|319
|29.40
|1.2858
|1.2858
|1.2724
|3647.64
|298034.83
�
|1090
|2005.07.15 08:30
|buy
|320
|29.80
|1.2862
|1.2812
|1.3012
|1091
|2005.07.15 10:10
|modify
|320
|29.80
|1.2862
|1.2873
|1.3012
�
|1092
|2005.07.15 10:30
|s/l
|320
|29.80
|1.2873
|1.2873
|1.3012
|2546.81
|300581.64
|1093
|2005.07.15 10:40
|buy
|321
|30.10
|1.2856
|1.2806
|1.3006
�
|1094
|2005.07.15 10:59
|modify
|321
|30.10
|1.2856
|1.2868
|1.3006
|1095
|2005.07.15 11:00
|modify
|321
|30.10
|1.2856
|1.2869
|1.3006
�
|1096
|2005.07.15 11:10
|modify
|321
|30.10
|1.2856
|1.2883
|1.3006
|1097
|2005.07.15 11:30
|s/l
|321
|30.10
|1.2883
|1.2883
|1.3006
|6312.72
|306894.36
�
|1098
|2005.07.21 00:20
|buy
|322
|30.70
|1.2838
|1.2788
|1.2988
|1099
|2005.07.21 01:20
|modify
|322
|30.70
|1.2838
|1.2845
|1.2988
�
|1100
|2005.07.21 01:30
|modify
|322
|30.70
|1.2838
|1.2852
|1.2988
|1101
|2005.07.21 01:40
|s/l
|322
|30.70
|1.2852
|1.2852
|1.2988
|3346.04
|310240.40
�
|1102
|2005.07.21 01:40
|buy
|323
|31.00
|1.2848
|1.2798
|1.2998
|1103
|2005.07.21 01:59
|modify
|323
|31.00
|1.2848
|1.2850
|1.2998
�
|1104
|2005.07.21 02:10
|s/l
|323
|31.00
|1.2850
|1.2850
|1.2998
|482.60
|310723.00
|1105
|2005.07.21 02:30
|buy
|324
|31.10
|1.2831
|1.2781
|1.2981
�
|1106
|2005.07.21 04:30
|modify
|324
|31.10
|1.2831
|1.2836
|1.2981
|1107
|2005.07.21 04:40
|s/l
|324
|31.10
|1.2836
|1.2836
|1.2981
|1213.71
|311936.71
�
|1108
|2005.07.22 15:30
|sell
|325
|31.20
|1.2911
|1.2961
|1.2761
|1109
|2005.07.22 16:10
|modify
|325
|31.20
|1.2911
|1.2898
|1.2761
�
|1110
|2005.07.22 16:20
|s/l
|325
|31.20
|1.2898
|1.2898
|1.2761
|3140.30
|315077.01
|1111
|2005.07.28 20:00
|buy
|326
|31.50
|1.2860
|1.2810
|1.3010
�
|1112
|2005.07.29 08:40
|modify
|326
|31.50
|1.2860
|1.2864
|1.3010
|1113
|2005.07.29 09:10
|s/l
|326
|31.50
|1.2864
|1.2864
|1.3010
|1206.04
|316283.05
�
|1114
|2005.08.03 03:10
|sell
|327
|31.60
|1.2811
|1.2861
|1.2661
|1115
|2005.08.03 03:20
|modify
|327
|31.60
|1.2811
|1.2802
|1.2661
�
|1116
|2005.08.03 03:40
|s/l
|327
|31.60
|1.2802
|1.2802
|1.2661
|2220.66
|318503.71
|1117
|2005.08.03 04:00
|sell
|328
|31.90
|1.2806
|1.2856
|1.2656
�
|1118
|2005.08.03 04:10
|modify
|328
|31.90
|1.2806
|1.2805
|1.2656
|1119
|2005.08.03 04:40
|s/l
|328
|31.90
|1.2805
|1.2805
|1.2656
|248.90
|318752.61
�
|1120
|2005.08.03 08:30
|buy
|329
|31.90
|1.2760
|1.2710
|1.2910
|1121
|2005.08.03 08:40
|modify
|329
|31.90
|1.2760
|1.2769
|1.2910
�
|1122
|2005.08.03 08:59
|s/l
|329
|31.90
|1.2769
|1.2769
|1.2910
|2250.00
|321002.61
|1123
|2005.08.03 08:59
|buy
|330
|32.10
|1.2763
|1.2713
|1.2913
�
|1124
|2005.08.03 10:40
|s/l
|330
|32.10
|1.2713
|1.2713
|1.2913
|-12627.85
|308374.76
|1125
|2005.08.05 15:30
|sell
|331
|30.80
|1.2671
|1.2721
|1.2521
�
|1126
|2005.08.05 15:40
|modify
|331
|30.80
|1.2671
|1.2626
|1.2521
|1127
|2005.08.05 15:59
|s/l
|331
|30.80
|1.2626
|1.2626
|1.2521
|10948.73
|319323.49
�
|1128
|2005.08.05 16:00
|sell
|332
|31.90
|1.2653
|1.2703
|1.2503
|1129
|2005.08.05 16:30
|modify
|332
|31.90
|1.2653
|1.2651
|1.2503
�
|1130
|2005.08.05 16:40
|s/l
|332
|31.90
|1.2651
|1.2651
|1.2503
|503.87
|319827.36
|1131
|2005.08.08 11:40
|buy
|333
|32.00
|1.2593
|1.2543
|1.2743
�
|1132
|2005.08.08 12:20
|modify
|333
|32.00
|1.2593
|1.2597
|1.2743
|1133
|2005.08.08 12:30
|s/l
|333
|32.00
|1.2597
|1.2597
|1.2743
|1016.28
|320843.64
�
|1134
|2005.08.09 16:00
|sell
|334
|32.10
|1.2622
|1.2672
|1.2472
|1135
|2005.08.09 17:10
|modify
|334
|32.10
|1.2622
|1.2614
|1.2472
�
|1136
|2005.08.09 17:20
|modify
|334
|32.10
|1.2622
|1.2613
|1.2472
|1137
|2005.08.09 17:30
|s/l
|334
|32.10
|1.2613
|1.2613
|1.2472
|2289.95
|323133.59
�
|1138
|2005.08.09 17:40
|sell
|335
|32.30
|1.2619
|1.2669
|1.2469
|1139
|2005.08.09 20:20
|modify
|335
|32.30
|1.2619
|1.2591
|1.2469
�
|1140
|2005.08.09 20:30
|s/l
|335
|32.30
|1.2591
|1.2591
|1.2469
|7177.77
|330311.36
|1141
|2005.08.09 22:10
|sell
|336
|33.00
|1.2600
|1.2650
|1.2450
�
|1142
|2005.08.09 23:30
|modify
|336
|33.00
|1.2600
|1.2597
|1.2450
|1143
|2005.08.10 00:20
|modify
|336
|33.00
|1.2600
|1.2592
|1.2450
�
|1144
|2005.08.10 01:00
|s/l
|336
|33.00
|1.2592
|1.2592
|1.2450
|1666.51
|331977.86
|1145
|2005.08.10 01:20
|sell
|337
|33.20
|1.2607
|1.2657
|1.2457
�
|1146
|2005.08.10 01:40
|modify
|337
|33.20
|1.2607
|1.2602
|1.2457
|1147
|2005.08.10 01:59
|s/l
|337
|33.20
|1.2602
|1.2602
|1.2457
|1316.52
|333294.38
�
|1148
|2005.08.10 01:59
|sell
|338
|33.30
|1.2606
|1.2656
|1.2456
|1149
|2005.08.10 07:20
|modify
|338
|33.30
|1.2606
|1.2591
|1.2456
�
|1150
|2005.08.10 07:40
|s/l
|338
|33.30
|1.2591
|1.2591
|1.2456
|3962.40
|337256.78
|1151
|2005.08.10 07:40
|sell
|339
|33.70
|1.2603
|1.2653
|1.2453
�
|1152
|2005.08.10 07:59
|modify
|339
|33.70
|1.2603
|1.2598
|1.2453
|1153
|2005.08.10 08:00
|modify
|339
|33.70
|1.2603
|1.2596
|1.2453
�
|1154
|2005.08.10 08:10
|modify
|339
|33.70
|1.2603
|1.2580
|1.2453
|1155
|2005.08.10 08:30
|s/l
|339
|33.70
|1.2580
|1.2580
|1.2453
|6152.08
|343408.86
�
|1156
|2005.08.15 04:00
|sell
|340
|34.30
|1.2501
|1.2551
|1.2351
|1157
|2005.08.15 15:30
|s/l
|340
|34.30
|1.2551
|1.2551
|1.2351
|-13645.77
|329763.09
�
|1158
|2005.08.25 05:40
|buy
|341
|33.00
|1.2588
|1.2538
|1.2738
|1159
|2005.08.25 06:10
|modify
|341
|33.00
|1.2588
|1.2588
|1.2738
�
|1160
|2005.08.25 06:30
|s/l
|341
|33.00
|1.2588
|1.2588
|1.2738
|0.00
|329763.09
|1161
|2005.08.25 06:30
|buy
|342
|33.00
|1.2583
|1.2533
|1.2733
�
|1162
|2005.08.25 07:20
|modify
|342
|33.00
|1.2583
|1.2597
|1.2733
|1163
|2005.08.25 07:30
|modify
|342
|33.00
|1.2583
|1.2601
|1.2733
�
|1164
|2005.08.25 07:40
|s/l
|342
|33.00
|1.2601
|1.2601
|1.2733
|4718.78
|334481.87
|1165
|2005.08.25 08:00
|buy
|343
|33.40
|1.2606
|1.2556
|1.2756
�
|1166
|2005.08.25 14:10
|modify
|343
|33.40
|1.2606
|1.2608
|1.2756
|1167
|2005.08.25 14:20
|s/l
|343
|33.40
|1.2608
|1.2608
|1.2756
|530.20
|335012.07
�
|1168
|2005.08.29 16:20
|sell
|344
|33.50
|1.2596
|1.2646
|1.2446
|1169
|2005.08.29 17:30
|s/l
|344
|33.50
|1.2646
|1.2646
|1.2446
|-13239.02
|321773.05
�
|1170
|2005.08.31 20:20
|buy
|345
|32.20
|1.2544
|1.2494
|1.2694
|1171
|2005.08.31 21:10
|modify
|345
|32.20
|1.2544
|1.2545
|1.2694
�
|1172
|2005.08.31 21:20
|s/l
|345
|32.20
|1.2545
|1.2545
|1.2694
|256.86
|322029.91
|1173
|2005.08.31 21:20
|buy
|346
|32.20
|1.2539
|1.2489
|1.2689
�
|1174
|2005.09.01 04:59
|modify
|346
|32.20
|1.2539
|1.2542
|1.2689
|1175
|2005.09.01 05:40
|modify
|346
|32.20
|1.2539
|1.2545
|1.2689
�
|1176
|2005.09.01 06:10
|s/l
|346
|32.20
|1.2545
|1.2545
|1.2689
|1772.03
|323801.94
|1177
|2005.09.06 00:10
|sell
|347
|32.40
|1.2330
|1.2380
|1.2180
�
|1178
|2005.09.06 00:40
|modify
|347
|32.40
|1.2330
|1.2328
|1.2180
|1179
|2005.09.06 00:59
|s/l
|347
|32.40
|1.2328
|1.2328
|1.2180
|525.33
|324327.27
�
|1180
|2005.09.06 00:59
|sell
|348
|32.40
|1.2332
|1.2382
|1.2182
|1181
|2005.09.06 09:10
|s/l
|348
|32.40
|1.2382
|1.2382
|1.2182
|-13076.11
|311251.16
�
|1182
|2005.09.09 08:00
|buy
|349
|31.10
|1.2398
|1.2348
|1.2548
|1183
|2005.09.09 08:10
|modify
|349
|31.10
|1.2398
|1.2403
|1.2548
�
|1184
|2005.09.09 08:20
|s/l
|349
|31.10
|1.2403
|1.2403
|1.2548
|1253.93
|312505.09
|1185
|2005.09.09 08:20
|buy
|350
|31.30
|1.2404
|1.2354
|1.2554
�
|1186
|2005.09.09 09:10
|modify
|350
|31.30
|1.2404
|1.2409
|1.2554
|1187
|2005.09.09 09:30
|s/l
|350
|31.30
|1.2409
|1.2409
|1.2554
|1261.29
|313766.38
�
|1188
|2005.09.09 09:30
|buy
|351
|31.40
|1.2411
|1.2361
|1.2561
|1189
|2005.09.09 10:10
|modify
|351
|31.40
|1.2411
|1.2422
|1.2561
�
|1190
|2005.09.09 10:20
|s/l
|351
|31.40
|1.2422
|1.2422
|1.2561
|2781.45
|316547.83
|1191
|2005.09.09 10:30
|buy
|352
|31.70
|1.2408
|1.2358
|1.2558
�
|1192
|2005.09.09 10:40
|modify
|352
|31.70
|1.2408
|1.2411
|1.2558
|1193
|2005.09.09 10:59
|modify
|352
|31.70
|1.2408
|1.2422
|1.2558
�
|1194
|2005.09.09 11:10
|modify
|352
|31.70
|1.2408
|1.2434
|1.2558
|1195
|2005.09.09 11:20
|s/l
|352
|31.70
|1.2434
|1.2434
|1.2558
|6633.40
|323181.23
�
|1196
|2005.10.06 04:00
|buy
|353
|32.30
|1.2838
|1.2788
|1.2988
|1197
|2005.10.06 15:30
|s/l
|353
|32.30
|1.2788
|1.2788
|1.2988
|-12634.96
|310546.27
�
|1198
|2005.10.10 00:00
|sell
|354
|31.10
|1.2794
|1.2844
|1.2644
|1199
|2005.10.10 01:10
|modify
|354
|31.10
|1.2794
|1.2791
|1.2644
�
|1200
|2005.10.10 01:20
|modify
|354
|31.10
|1.2794
|1.2783
|1.2644
|1201
|2005.10.10 01:40
|s/l
|354
|31.10
|1.2783
|1.2783
|1.2644
|2670.78
|313217.05
�
|1202
|2005.10.10 01:40
|sell
|355
|31.30
|1.2806
|1.2856
|1.2656
|1203
|2005.10.10 01:59
|modify
|355
|31.30
|1.2806
|1.2790
|1.2656
�
|1204
|2005.10.10 02:10
|modify
|355
|31.30
|1.2806
|1.2787
|1.2656
|1205
|2005.10.10 03:30
|s/l
|355
|31.30
|1.2787
|1.2787
|1.2656
|4650.82
|317867.87
�
|1206
|2005.10.10 04:10
|sell
|356
|31.80
|1.2792
|1.2842
|1.2642
|1207
|2005.10.10 04:30
|modify
|356
|31.80
|1.2792
|1.2791
|1.2642
�
|1208
|2005.10.10 05:10
|s/l
|356
|31.80
|1.2791
|1.2791
|1.2642
|248.46
|318116.33
|1209
|2005.10.10 05:20
|buy
|357
|31.80
|1.2785
|1.2735
|1.2935
�
|1210
|2005.10.10 06:40
|modify
|357
|31.80
|1.2785
|1.2789
|1.2935
|1211
|2005.10.10 07:10
|s/l
|357
|31.80
|1.2789
|1.2789
|1.2935
|994.76
|319111.09
�
|1212
|2005.10.10 07:20
|buy
|358
|31.90
|1.2787
|1.2737
|1.2937
|1213
|2005.10.10 13:10
|modify
|358
|31.90
|1.2787
|1.2795
|1.2937
�
|1214
|2005.10.10 13:20
|s/l
|358
|31.90
|1.2795
|1.2795
|1.2937
|1997.02
|321108.11
|1215
|2005.10.10 13:20
|buy
|359
|32.10
|1.2782
|1.2732
|1.2932
�
|1216
|2005.10.10 13:59
|modify
|359
|32.10
|1.2782
|1.2795
|1.2932
|1217
|2005.10.10 14:00
|modify
|359
|32.10
|1.2782
|1.2796
|1.2932
�
|1218
|2005.10.10 14:30
|modify
|359
|32.10
|1.2782
|1.2808
|1.2932
|1219
|2005.10.10 14:40
|modify
|359
|32.10
|1.2782
|1.2830
|1.2932
�
|1220
|2005.10.10 15:40
|modify
|359
|32.10
|1.2782
|1.2836
|1.2932
|1221
|2005.10.10 16:00
|modify
|359
|32.10
|1.2782
|1.2838
|1.2932
�
|1222
|2005.10.10 16:20
|modify
|359
|32.10
|1.2782
|1.2840
|1.2932
|1223
|2005.10.10 16:30
|modify
|359
|32.10
|1.2782
|1.2848
|1.2932
�
|1224
|2005.10.10 16:40
|modify
|359
|32.10
|1.2782
|1.2860
|1.2932
|1225
|2005.10.10 17:10
|s/l
|359
|32.10
|1.2860
|1.2860
|1.2932
|19490.90
|340599.01
�
|1226
|2005.10.17 00:00
|buy
|360
|34.10
|1.2840
|1.2790
|1.2990
|1227
|2005.10.17 00:40
|modify
|360
|34.10
|1.2840
|1.2842
|1.2990
�
|1228
|2005.10.17 01:30
|modify
|360
|34.10
|1.2840
|1.2845
|1.2990
|1229
|2005.10.17 01:40
|modify
|360
|34.10
|1.2840
|1.2848
|1.2990
�
|1230
|2005.10.17 02:10
|s/l
|360
|34.10
|1.2848
|1.2848
|1.2990
|2132.25
|342731.26
|1231
|2005.10.17 12:00
|sell
|361
|34.30
|1.2911
|1.2961
|1.2761
�
|1232
|2005.10.17 13:10
|modify
|361
|34.30
|1.2911
|1.2907
|1.2761
|1233
|2005.10.17 13:30
|s/l
|361
|34.30
|1.2907
|1.2907
|1.2761
|1062.91
|343794.17
�
|1234
|2005.10.21 04:00
|buy
|362
|34.40
|1.2835
|1.2785
|1.2985
|1235
|2005.10.21 04:10
|modify
|362
|34.40
|1.2835
|1.2839
|1.2985
�
|1236
|2005.10.21 04:20
|modify
|362
|34.40
|1.2835
|1.2840
|1.2985
|1237
|2005.10.21 04:30
|s/l
|362
|34.40
|1.2840
|1.2840
|1.2985
|1339.77
|345133.94
�
|1238
|2005.10.21 20:00
|sell
|363
|34.50
|1.2954
|1.3004
|1.2804
|1239
|2005.10.21 20:10
|modify
|363
|34.50
|1.2954
|1.2933
|1.2804
�
|1240
|2005.10.21 20:20
|s/l
|363
|34.50
|1.2933
|1.2933
|1.2804
|5601.95
|350735.89
|1241
|2005.10.21 21:10
|buy
|364
|35.10
|1.2913
|1.2863
|1.3063
�
|1242
|2005.10.21 21:30
|modify
|364
|35.10
|1.2913
|1.2913
|1.3063
|1243
|2005.10.21 21:40
|modify
|364
|35.10
|1.2913
|1.2919
|1.3063
�
|1244
|2005.10.23 23:00
|modify
|364
|35.10
|1.2913
|1.2924
|1.3063
|1245
|2005.10.23 23:10
|s/l
|364
|35.10
|1.2924
|1.2924
|1.3063
|3492.77
|354228.66
�
|1246
|2005.10.24 16:10
|buy
|365
|35.40
|1.2903
|1.2853
|1.3053
|1247
|2005.10.24 17:40
|s/l
|365
|35.40
|1.2853
|1.2853
|1.3053
|-13771.10
|340457.56
�
|1248
|2005.10.25 08:20
|sell
|366
|34.00
|1.2923
|1.2973
|1.2773
|1249
|2005.10.25 08:30
|modify
|366
|34.00
|1.2923
|1.2912
|1.2773
�
|1250
|2005.10.25 08:40
|s/l
|366
|34.00
|1.2912
|1.2912
|1.2773
|2896.08
|343353.64
|1251
|2005.10.25 08:59
|sell
|367
|34.30
|1.2920
|1.2970
|1.2770
�
|1252
|2005.10.25 09:20
|modify
|367
|34.30
|1.2920
|1.2908
|1.2770
|1253
|2005.10.25 09:30
|s/l
|367
|34.30
|1.2908
|1.2908
|1.2770
|3186.75
|346540.39
�
|1254
|2005.10.25 09:40
|sell
|368
|34.70
|1.2939
|1.2989
|1.2789
|1255
|2005.10.25 09:59
|modify
|368
|34.70
|1.2939
|1.2910
|1.2789
�
|1256
|2005.10.25 10:00
|modify
|368
|34.70
|1.2939
|1.2905
|1.2789
|1257
|2005.10.25 10:10
|modify
|368
|34.70
|1.2939
|1.2847
|1.2789
�
|1258
|2005.10.25 10:20
|s/l
|368
|34.70
|1.2847
|1.2847
|1.2789
|24841.64
|371382.03
|1259
|2005.10.26 20:40
|sell
|369
|37.10
|1.2835
|1.2885
|1.2685
�
|1260
|2005.10.26 20:59
|modify
|369
|37.10
|1.2835
|1.2827
|1.2685
|1261
|2005.10.26 21:00
|modify
|369
|37.10
|1.2835
|1.2826
|1.2685
�
|1262
|2005.10.26 21:20
|modify
|369
|37.10
|1.2835
|1.2822
|1.2685
|1263
|2005.10.26 21:30
|s/l
|369
|37.10
|1.2822
|1.2822
|1.2685
|3759.45
|375141.48
�
|1264
|2005.10.26 22:20
|sell
|370
|37.50
|1.2836
|1.2886
|1.2686
|1265
|2005.10.27 02:10
|modify
|370
|37.50
|1.2836
|1.2814
|1.2686
�
|1266
|2005.10.27 02:20
|s/l
|370
|37.50
|1.2814
|1.2814
|1.2686
|5946.04
|381087.52
|1267
|2005.10.27 02:20
|sell
|371
|38.10
|1.2818
|1.2868
|1.2668
�
|1268
|2005.10.27 02:59
|modify
|371
|38.10
|1.2818
|1.2816
|1.2668
|1269
|2005.10.27 03:10
|modify
|371
|38.10
|1.2818
|1.2795
|1.2668
�
|1270
|2005.10.27 03:20
|s/l
|371
|38.10
|1.2795
|1.2795
|1.2668
|6847.70
|387935.22
|1271
|2005.10.28 18:20
|sell
|372
|38.80
|1.2803
|1.2853
|1.2653
�
|1272
|2005.10.28 18:30
|modify
|372
|38.80
|1.2803
|1.2789
|1.2653
|1273
|2005.10.28 18:59
|s/l
|372
|38.80
|1.2789
|1.2789
|1.2653
|4241.10
|392176.32
�
|1274
|2005.10.28 18:59
|sell
|373
|39.20
|1.2805
|1.2855
|1.2655
|1275
|2005.10.31 10:10
|modify
|373
|39.20
|1.2805
|1.2801
|1.2655
�
|1276
|2005.10.31 10:20
|s/l
|373
|39.20
|1.2801
|1.2801
|1.2655
|-309.69
|391866.63
|1277
|2005.11.03 00:00
|buy
|374
|39.20
|1.2783
|1.2733
|1.2933
�
|1278
|2005.11.03 01:10
|modify
|374
|39.20
|1.2783
|1.2783
|1.2933
|1279
|2005.11.03 01:30
|s/l
|374
|39.20
|1.2783
|1.2783
|1.2933
|0.00
|391866.63
�
|1280
|2005.11.03 16:00
|sell
|375
|39.20
|1.2845
|1.2895
|1.2695
|1281
|2005.11.03 18:40
|s/l
|375
|39.20
|1.2895
|1.2895
|1.2695
|-15197.34
|376669.29
�
|1282
|2005.11.21 09:20
|buy
|376
|37.70
|1.3107
|1.3057
|1.3257
|1283
|2005.11.21 09:30
|modify
|376
|37.70
|1.3107
|1.3136
|1.3257
�
|1284
|2005.11.21 09:40
|s/l
|376
|37.70
|1.3136
|1.3136
|1.3257
|8343.25
|385012.54
|1285
|2005.11.21 09:40
|buy
|377
|38.50
|1.3107
|1.3057
|1.3257
�
|1286
|2005.11.21 09:59
|modify
|377
|38.50
|1.3107
|1.3110
|1.3257
|1287
|2005.11.21 10:10
|s/l
|377
|38.50
|1.3110
|1.3110
|1.3257
|882.29
|385894.83
�
|1288
|2005.11.21 20:00
|sell
|378
|38.60
|1.3191
|1.3241
|1.3041
|1289
|2005.11.21 20:10
|modify
|378
|38.60
|1.3191
|1.3185
|1.3041
�
|1290
|2005.11.21 20:20
|s/l
|378
|38.60
|1.3185
|1.3185
|1.3041
|1754.95
|387649.78
|1291
|2005.11.23 00:00
|buy
|379
|38.80
|1.3106
|1.3056
|1.3256
�
|1292
|2005.11.23 01:10
|modify
|379
|38.80
|1.3106
|1.3131
|1.3256
|1293
|2005.11.23 01:40
|s/l
|379
|38.80
|1.3131
|1.3131
|1.3256
|7400.63
|395050.41
�
|1294
|2005.11.24 10:30
|sell
|380
|39.50
|1.3168
|1.3218
|1.3018
|1295
|2005.11.24 10:40
|modify
|380
|39.50
|1.3168
|1.3161
|1.3018
�
|1296
|2005.11.24 10:59
|s/l
|380
|39.50
|1.3161
|1.3161
|1.3018
|2100.26
|397150.67
|1297
|2005.11.24 10:59
|sell
|381
|39.70
|1.3162
|1.3212
|1.3012
�
|1298
|2005.11.24 11:10
|modify
|381
|39.70
|1.3162
|1.3147
|1.3012
|1299
|2005.11.24 11:20
|s/l
|381
|39.70
|1.3147
|1.3147
|1.3012
|4522.67
|401673.34
�
|1300
|2005.11.24 11:20
|sell
|382
|40.20
|1.3164
|1.3214
|1.3014
|1301
|2005.11.24 11:30
|modify
|382
|40.20
|1.3164
|1.3151
|1.3014
�
|1302
|2005.11.24 11:40
|s/l
|382
|40.20
|1.3151
|1.3151
|1.3014
|3969.92
|405643.26
|1303
|2005.11.24 11:40
|sell
|383
|40.60
|1.3161
|1.3211
|1.3011
�
|1304
|2005.11.24 11:59
|modify
|383
|40.60
|1.3161
|1.3151
|1.3011
|1305
|2005.11.24 12:00
|modify
|383
|40.60
|1.3161
|1.3150
|1.3011
�
|1306
|2005.11.24 12:20
|modify
|383
|40.60
|1.3161
|1.3145
|1.3011
|1307
|2005.11.24 12:40
|s/l
|383
|40.60
|1.3145
|1.3145
|1.3011
|4939.55
|410582.81
�
|1308
|2005.11.24 12:40
|sell
|384
|41.10
|1.3148
|1.3198
|1.2998
|1309
|2005.11.24 15:20
|modify
|384
|41.10
|1.3148
|1.3148
|1.2998
�
|1310
|2005.11.24 15:40
|s/l
|384
|41.10
|1.3148
|1.3148
|1.2998
|0.00
|410582.81
|1311
|2005.11.28 20:00
|buy
|385
|41.10
|1.3064
|1.3014
|1.3214
�
|1312
|2005.11.28 20:20
|s/l
|385
|41.10
|1.3014
|1.3014
|1.3214
|-15801.62
|394781.19
|1313
|2005.11.29 16:40
|sell
|386
|39.50
|1.3190
|1.3240
|1.3040
�
|1314
|2005.11.29 16:59
|modify
|386
|39.50
|1.3190
|1.3173
|1.3040
|1315
|2005.11.29 17:10
|modify
|386
|39.50
|1.3190
|1.3139
|1.3040
�
|1316
|2005.11.29 17:30
|s/l
|386
|39.50
|1.3139
|1.3139
|1.3040
|15301.94
|410083.13
|1317
|2005.11.29 17:30
|sell
|387
|41.00
|1.3162
|1.3212
|1.3012
�
|1318
|2005.11.29 17:59
|modify
|387
|41.00
|1.3162
|1.3146
|1.3012
|1319
|2005.11.29 18:10
|modify
|387
|41.00
|1.3162
|1.3139
|1.3012
�
|1320
|2005.11.29 18:20
|s/l
|387
|41.00
|1.3139
|1.3139
|1.3012
|7168.92
|417252.05
|1321
|2005.11.29 23:20
|sell
|388
|41.70
|1.3148
|1.3198
|1.2998
�
|1322
|2005.11.29 23:30
|modify
|388
|41.70
|1.3148
|1.3147
|1.2998
|1323
|2005.11.29 23:59
|s/l
|388
|41.70
|1.3147
|1.3147
|1.2998
|317.11
|417569.16
�
|1324
|2005.11.29 23:59
|sell
|389
|41.80
|1.3147
|1.3197
|1.2997
|1325
|2005.11.30 03:10
|modify
|389
|41.80
|1.3147
|1.3145
|1.2997
�
|1326
|2005.11.30 03:30
|s/l
|389
|41.80
|1.3145
|1.3145
|1.2997
|91.14
|417660.30
|1327
|2005.11.30 06:30
|buy
|390
|41.80
|1.3129
|1.3079
|1.3279
�
|1328
|2005.11.30 08:30
|modify
|390
|41.80
|1.3129
|1.3129
|1.3279
|1329
|2005.11.30 08:40
|s/l
|390
|41.80
|1.3129
|1.3129
|1.3279
|0.00
|417660.30
�
|1330
|2005.11.30 08:40
|buy
|391
|41.80
|1.3125
|1.3075
|1.3275
|1331
|2005.11.30 09:10
|modify
|391
|41.80
|1.3125
|1.3127
|1.3275
�
|1332
|2005.11.30 09:20
|modify
|391
|41.80
|1.3125
|1.3142
|1.3275
|1333
|2005.11.30 09:40
|s/l
|391
|41.80
|1.3142
|1.3142
|1.3275
|5417.40
|423077.70
�
|1334
|2005.11.30 09:40
|buy
|392
|42.30
|1.3120
|1.3070
|1.3270
|1335
|2005.11.30 09:59
|modify
|392
|42.30
|1.3120
|1.3138
|1.3270
�
|1336
|2005.11.30 10:00
|modify
|392
|42.30
|1.3120
|1.3139
|1.3270
|1337
|2005.11.30 10:10
|modify
|392
|42.30
|1.3120
|1.3141
|1.3270
�
|1338
|2005.11.30 10:30
|s/l
|392
|42.30
|1.3141
|1.3141
|1.3270
|6762.85
|429840.55
|1339
|2005.12.01 09:40
|buy
|393
|43.00
|1.3131
|1.3081
|1.3281
�
|1340
|2005.12.01 12:10
|modify
|393
|43.00
|1.3131
|1.3136
|1.3281
|1341
|2005.12.01 12:20
|modify
|393
|43.00
|1.3131
|1.3143
|1.3281
�
|1342
|2005.12.01 12:40
|s/l
|393
|43.00
|1.3143
|1.3143
|1.3281
|3930.53
|433771.08
|1343
|2005.12.01 12:40
|buy
|394
|43.40
|1.3131
|1.3081
|1.3281
�
|1344
|2005.12.01 12:59
|modify
|394
|43.40
|1.3131
|1.3140
|1.3281
|1345
|2005.12.01 13:00
|modify
|394
|43.40
|1.3131
|1.3141
|1.3281
�
|1346
|2005.12.01 13:10
|modify
|394
|43.40
|1.3131
|1.3171
|1.3281
|1347
|2005.12.01 13:30
|s/l
|394
|43.40
|1.3171
|1.3171
|1.3281
|13207.54
|446978.62
�
|1348
|2005.12.05 18:20
|buy
|395
|44.70
|1.3072
|1.3022
|1.3222
|1349
|2005.12.05 18:40
|modify
|395
|44.70
|1.3072
|1.3076
|1.3222
�
|1350
|2005.12.05 18:59
|s/l
|395
|44.70
|1.3076
|1.3076
|1.3222
|1370.43
|448349.05
|1351
|2005.12.05 18:59
|buy
|396
|44.80
|1.3050
|1.3000
|1.3200
�
|1352
|2005.12.05 19:10
|modify
|396
|44.80
|1.3050
|1.3052
|1.3200
|1353
|2005.12.05 19:30
|modify
|396
|44.80
|1.3050
|1.3057
|1.3200
�
|1354
|2005.12.05 19:40
|s/l
|396
|44.80
|1.3057
|1.3057
|1.3200
|2406.02
|450755.07
|1355
|2005.12.07 08:10
|sell
|397
|45.10
|1.3118
|1.3168
|1.2968
�
|1356
|2005.12.07 08:20
|modify
|397
|45.10
|1.3118
|1.3100
|1.2968
|1357
|2005.12.07 08:30
|s/l
|397
|45.10
|1.3100
|1.3100
|1.2968
|6191.75
|456946.82
�
|1358
|2005.12.07 10:30
|sell
|398
|45.70
|1.3118
|1.3168
|1.2968
|1359
|2005.12.08 08:40
|modify
|398
|45.70
|1.3118
|1.3116
|1.2968
�
|1360
|2005.12.08 09:20
|modify
|398
|45.70
|1.3118
|1.3097
|1.2968
|1361
|2005.12.08 09:30
|modify
|398
|45.70
|1.3118
|1.3073
|1.2968
�
|1362
|2005.12.08 09:40
|s/l
|398
|45.70
|1.3073
|1.3073
|1.2968
|15125.70
|472072.51
|1363
|2005.12.12 00:00
|sell
|399
|47.20
|1.3053
|1.3103
|1.2903
�
|1364
|2005.12.12 01:20
|modify
|399
|47.20
|1.3053
|1.3044
|1.2903
|1365
|2005.12.12 01:40
|s/l
|399
|47.20
|1.3044
|1.3044
|1.2903
|3255.17
|475327.68
�
|1366
|2005.12.15 16:00
|sell
|400
|47.50
|1.2872
|1.2922
|1.2722
|1367
|2005.12.16 01:40
|s/l
|400
|47.50
|1.2922
|1.2922
|1.2722
|-18998.54
|456329.14
�
|1368
|2005.12.19 00:40
|buy
|401
|45.60
|1.2877
|1.2827
|1.3027
|1369
|2005.12.19 01:10
|modify
|401
|45.60
|1.2877
|1.2887
|1.3027
�
|1370
|2005.12.19 01:30
|s/l
|401
|45.60
|1.2887
|1.2887
|1.3027
|3539.27
|459868.41
|1371
|2005.12.19 06:30
|buy
|402
|46.00
|1.2887
|1.2837
|1.3037
�
|1372
|2005.12.19 07:30
|modify
|402
|46.00
|1.2887
|1.2887
|1.3037
|1373
|2005.12.19 08:20
|modify
|402
|46.00
|1.2887
|1.2903
|1.3037
�
|1374
|2005.12.19 08:40
|s/l
|402
|46.00
|1.2903
|1.2903
|1.3037
|5707.20
|465575.61
|1375
|2006.01.03 07:20
|buy
|403
|46.60
|1.3068
|1.3018
|1.3218
�
|1376
|2006.01.03 08:10
|modify
|403
|46.60
|1.3068
|1.3084
|1.3218
|1377
|2006.01.03 08:30
|s/l
|403
|46.60
|1.3084
|1.3084
|1.3218
|5700.74
|471276.35
�
|1378
|2006.01.09 12:00
|sell
|404
|47.10
|1.2757
|1.2807
|1.2607
|1379
|2006.01.10 08:10
|s/l
|404
|47.10
|1.2807
|1.2807
|1.2607
|-18984.99
|452291.36
�
|1380
|2006.01.11 16:30
|buy
|405
|45.20
|1.2772
|1.2722
|1.2922
|1381
|2006.01.11 16:59
|modify
|405
|45.20
|1.2772
|1.2777
|1.2922
�
|1382
|2006.01.11 17:10
|modify
|405
|45.20
|1.2772
|1.2780
|1.2922
|1383
|2006.01.11 17:20
|s/l
|405
|45.20
|1.2780
|1.2780
|1.2922
|2830.97
|455122.33
�
|1384
|2006.01.11 17:20
|buy
|406
|45.50
|1.2776
|1.2726
|1.2926
|1385
|2006.01.11 18:30
|s/l
|406
|45.50
|1.2726
|1.2726
|1.2926
|-17890.85
|437231.48
�
|1386
|2006.01.12 14:59
|sell
|407
|43.70
|1.2812
|1.2862
|1.2662
|1387
|2006.01.12 15:30
|s/l
|407
|43.70
|1.2862
|1.2862
|1.2662
|-16970.87
|420260.61
�
|1388
|2006.01.13 18:20
|buy
|408
|42.00
|1.2773
|1.2723
|1.2923
|1389
|2006.01.13 18:30
|modify
|408
|42.00
|1.2773
|1.2784
|1.2923
�
|1390
|2006.01.13 18:40
|s/l
|408
|42.00
|1.2784
|1.2784
|1.2923
|3621.54
|423882.15
|1391
|2006.01.13 18:40
|buy
|409
|42.40
|1.2760
|1.2710
|1.2910
�
|1392
|2006.01.13 19:20
|modify
|409
|42.40
|1.2760
|1.2764
|1.2910
|1393
|2006.01.13 19:40
|s/l
|409
|42.40
|1.2764
|1.2764
|1.2910
|1329.15
|425211.30
�
|1394
|2006.01.16 16:40
|sell
|410
|42.50
|1.2803
|1.2853
|1.2653
|1395
|2006.01.16 17:10
|modify
|410
|42.50
|1.2803
|1.2802
|1.2653
�
|1396
|2006.01.16 17:30
|s/l
|410
|42.50
|1.2802
|1.2802
|1.2653
|331.95
|425543.25
|1397
|2006.01.16 17:40
|sell
|411
|42.60
|1.2802
|1.2852
|1.2652
�
|1398
|2006.01.16 19:10
|modify
|411
|42.60
|1.2802
|1.2798
|1.2652
|1399
|2006.01.16 19:30
|s/l
|411
|42.60
|1.2798
|1.2798
|1.2652
|1331.36
|426874.61
�
|1400
|2006.01.16 20:00
|sell
|412
|42.70
|1.2791
|1.2841
|1.2641
|1401
|2006.01.17 01:40
|s/l
|412
|42.70
|1.2841
|1.2841
|1.2641
|-17182.91
|409691.70
�
|1402
|2006.01.17 08:20
|buy
|413
|41.00
|1.2775
|1.2725
|1.2925
|1403
|2006.01.17 10:10
|modify
|413
|41.00
|1.2775
|1.2797
|1.2925
�
|1404
|2006.01.17 10:30
|s/l
|413
|41.00
|1.2797
|1.2797
|1.2925
|7050.73
|416742.43
|1405
|2006.01.17 10:40
|buy
|414
|41.70
|1.2767
|1.2717
|1.2917
�
|1406
|2006.01.17 10:59
|modify
|414
|41.70
|1.2767
|1.2786
|1.2917
|1407
|2006.01.17 11:00
|modify
|414
|41.70
|1.2767
|1.2787
|1.2917
�
|1408
|2006.01.17 11:10
|modify
|414
|41.70
|1.2767
|1.2796
|1.2917
|1409
|2006.01.17 11:30
|s/l
|414
|41.70
|1.2796
|1.2796
|1.2917
|9454.30
|426196.73
�
|1410
|2006.01.18 00:40
|buy
|415
|42.60
|1.2789
|1.2739
|1.2939
|1411
|2006.01.18 01:10
|modify
|415
|42.60
|1.2789
|1.2806
|1.2939
�
|1412
|2006.01.18 01:40
|s/l
|415
|42.60
|1.2806
|1.2806
|1.2939
|5660.46
|431857.19
|1413
|2006.01.18 09:10
|buy
|416
|43.20
|1.2741
|1.2691
|1.2891
�
|1414
|2006.01.18 09:20
|modify
|416
|43.20
|1.2741
|1.2744
|1.2891
|1415
|2006.01.18 09:30
|modify
|416
|43.20
|1.2741
|1.2747
|1.2891
�
|1416
|2006.01.18 09:40
|modify
|416
|43.20
|1.2741
|1.2765
|1.2891
|1417
|2006.01.18 09:59
|s/l
|416
|43.20
|1.2765
|1.2765
|1.2891
|8127.94
|439985.13
�
|1418
|2006.01.18 09:59
|buy
|417
|44.00
|1.2759
|1.2709
|1.2909
|1419
|2006.01.18 10:20
|modify
|417
|44.00
|1.2759
|1.2763
|1.2909
�
|1420
|2006.01.18 10:30
|modify
|417
|44.00
|1.2759
|1.2767
|1.2909
|1421
|2006.01.18 10:40
|s/l
|417
|44.00
|1.2767
|1.2767
|1.2909
|2760.35
|442745.48
�
|1422
|2006.01.18 10:40
|buy
|418
|44.30
|1.2755
|1.2705
|1.2905
|1423
|2006.01.18 10:59
|modify
|418
|44.30
|1.2755
|1.2767
|1.2905
�
|1424
|2006.01.18 11:00
|modify
|418
|44.30
|1.2755
|1.2768
|1.2905
|1425
|2006.01.18 11:10
|modify
|418
|44.30
|1.2755
|1.2773
|1.2905
�
|1426
|2006.01.18 11:20
|modify
|418
|44.30
|1.2755
|1.2778
|1.2905
|1427
|2006.01.18 11:30
|s/l
|418
|44.30
|1.2778
|1.2778
|1.2905
|7986.36
|450731.84
�
|1428
|2006.01.18 11:30
|buy
|419
|45.10
|1.2761
|1.2711
|1.2911
|1429
|2006.01.18 13:30
|modify
|419
|45.10
|1.2761
|1.2766
|1.2911
�
|1430
|2006.01.18 13:40
|s/l
|419
|45.10
|1.2766
|1.2766
|1.2911
|1768.21
|452500.05
|1431
|2006.01.18 18:40
|sell
|420
|45.30
|1.2840
|1.2890
|1.2690
�
|1432
|2006.01.18 19:00
|modify
|420
|45.30
|1.2840
|1.2840
|1.2690
|1433
|2006.01.18 19:10
|modify
|420
|45.30
|1.2840
|1.2829
|1.2690
�
|1434
|2006.01.18 19:20
|modify
|420
|45.30
|1.2840
|1.2828
|1.2690
|1435
|2006.01.18 19:30
|s/l
|420
|45.30
|1.2828
|1.2828
|1.2690
|4235.30
|456735.35
�
|1436
|2006.01.18 19:40
|sell
|421
|45.70
|1.2839
|1.2889
|1.2689
|1437
|2006.01.18 19:59
|modify
|421
|45.70
|1.2839
|1.2829
|1.2689
�
|1438
|2006.01.18 20:00
|modify
|421
|45.70
|1.2839
|1.2828
|1.2689
|1439
|2006.01.18 20:10
|modify
|421
|45.70
|1.2839
|1.2815
|1.2689
�
|1440
|2006.01.18 20:20
|s/l
|421
|45.70
|1.2815
|1.2815
|1.2689
|8553.38
|465288.73
|1441
|2006.01.18 20:20
|sell
|422
|46.50
|1.2820
|1.2870
|1.2670
�
|1442
|2006.01.18 20:59
|modify
|422
|46.50
|1.2820
|1.2815
|1.2670
|1443
|2006.01.18 21:10
|modify
|422
|46.50
|1.2820
|1.2812
|1.2670
�
|1444
|2006.01.18 22:20
|s/l
|422
|46.50
|1.2812
|1.2812
|1.2670
|2903.53
|468192.26
|1445
|2006.01.18 22:20
|sell
|423
|46.80
|1.2809
|1.2859
|1.2659
�
|1446
|2006.01.18 22:40
|modify
|423
|46.80
|1.2809
|1.2802
|1.2659
|1447
|2006.01.18 23:30
|modify
|423
|46.80
|1.2809
|1.2801
|1.2659
�
|1448
|2006.01.19 00:10
|s/l
|423
|46.80
|1.2801
|1.2801
|1.2659
|2313.03
|470505.29
|1449
|2006.01.19 00:10
|sell
|424
|47.10
|1.2806
|1.2856
|1.2656
�
|1450
|2006.01.19 00:40
|modify
|424
|47.10
|1.2806
|1.2800
|1.2656
|1451
|2006.01.19 00:59
|s/l
|424
|47.10
|1.2800
|1.2800
|1.2656
|2206.43
|472711.72
�
|1452
|2006.01.19 00:59
|sell
|425
|47.30
|1.2805
|1.2855
|1.2655
|1453
|2006.01.19 09:10
|s/l
|425
|47.30
|1.2855
|1.2855
|1.2655
|-18368.93
|454342.79
�
|1454
|2006.01.23 00:00
|buy
|426
|45.40
|1.2758
|1.2708
|1.2908
|1455
|2006.01.23 01:30
|s/l
|426
|45.40
|1.2708
|1.2708
|1.2908
|-17899.39
|436443.40
�
|1456
|2006.01.25 04:40
|sell
|427
|43.60
|1.2635
|1.2685
|1.2485
|1457
|2006.01.25 05:10
|modify
|427
|43.60
|1.2635
|1.2635
|1.2485
�
|1458
|2006.01.25 05:20
|modify
|427
|43.60
|1.2635
|1.2633
|1.2485
|1459
|2006.01.25 06:10
|modify
|427
|43.60
|1.2635
|1.2632
|1.2485
�
|1460
|2006.01.25 06:30
|s/l
|427
|43.60
|1.2632
|1.2632
|1.2485
|1035.47
|437478.87
|1461
|2006.01.25 08:10
|sell
|428
|43.70
|1.2642
|1.2692
|1.2492
�
|1462
|2006.01.25 08:30
|modify
|428
|43.70
|1.2642
|1.2634
|1.2492
|1463
|2006.01.25 08:40
|modify
|428
|43.70
|1.2642
|1.2632
|1.2492
�
|1464
|2006.01.25 08:59
|s/l
|428
|43.70
|1.2632
|1.2632
|1.2492
|3458.92
|440937.79
|1465
|2006.01.25 08:59
|sell
|429
|44.10
|1.2631
|1.2681
|1.2481
�
|1466
|2006.01.25 09:20
|modify
|429
|44.10
|1.2631
|1.2621
|1.2481
|1467
|2006.01.25 09:40
|modify
|429
|44.10
|1.2631
|1.2618
|1.2481
�
|1468
|2006.01.25 10:10
|modify
|429
|44.10
|1.2631
|1.2593
|1.2481
|1469
|2006.01.25 10:30
|modify
|429
|44.10
|1.2631
|1.2589
|1.2481
�
|1470
|2006.01.25 10:40
|s/l
|429
|44.10
|1.2589
|1.2589
|1.2481
|14677.87
|455615.66
|1471
|2006.01.25 15:20
|sell
|430
|45.60
|1.2634
|1.2684
|1.2484
�
|1472
|2006.01.25 15:30
|modify
|430
|45.60
|1.2634
|1.2628
|1.2484
|1473
|2006.01.25 15:40
|modify
|430
|45.60
|1.2634
|1.2614
|1.2484
�
|1474
|2006.01.25 15:59
|s/l
|430
|45.60
|1.2614
|1.2614
|1.2484
|7222.04
|462837.70
|1475
|2006.01.25 16:00
|sell
|431
|46.30
|1.2626
|1.2676
|1.2476
�
|1476
|2006.01.25 16:30
|modify
|431
|46.30
|1.2626
|1.2616
|1.2476
|1477
|2006.01.25 16:40
|s/l
|431
|46.30
|1.2616
|1.2616
|1.2476
|3662.10
|466499.80
�
|1478
|2006.01.25 16:40
|sell
|432
|46.60
|1.2640
|1.2690
|1.2490
|1479
|2006.01.25 16:59
|modify
|432
|46.60
|1.2640
|1.2629
|1.2490
�
|1480
|2006.01.25 17:20
|modify
|432
|46.60
|1.2640
|1.2625
|1.2490
|1481
|2006.01.25 17:30
|s/l
|432
|46.60
|1.2625
|1.2625
|1.2490
|5531.81
|472031.61
�
|1482
|2006.01.25 17:30
|sell
|433
|47.20
|1.2633
|1.2683
|1.2483
|1483
|2006.01.25 18:10
|modify
|433
|47.20
|1.2633
|1.2621
|1.2483
�
|1484
|2006.01.25 18:20
|s/l
|433
|47.20
|1.2621
|1.2621
|1.2483
|4482.79
|476514.40
|1485
|2006.01.25 18:20
|sell
|434
|47.70
|1.2632
|1.2682
|1.2482
�
|1486
|2006.01.25 19:10
|modify
|434
|47.70
|1.2632
|1.2631
|1.2482
|1487
|2006.01.25 19:40
|s/l
|434
|47.70
|1.2631
|1.2631
|1.2482
|377.55
|476891.95
�
|1488
|2006.01.25 19:40
|sell
|435
|47.70
|1.2631
|1.2681
|1.2481
|1489
|2006.01.26 17:20
|s/l
|435
|47.70
|1.2681
|1.2681
|1.2481
|-19423.37
|457468.58
�
|1490
|2006.02.23 12:40
|buy
|436
|45.70
|1.3028
|1.2978
|1.3178
|1491
|2006.02.23 12:59
|modify
|436
|45.70
|1.3028
|1.3030
|1.3178
�
|1492
|2006.02.23 13:10
|modify
|436
|45.70
|1.3028
|1.3037
|1.3178
|1493
|2006.02.23 13:40
|s/l
|436
|45.70
|1.3037
|1.3037
|1.3178
|3155.83
|460624.41
�
|1494
|2006.02.23 14:30
|buy
|437
|46.10
|1.3030
|1.2980
|1.3180
|1495
|2006.02.23 15:10
|modify
|437
|46.10
|1.3030
|1.3085
|1.3180
�
|1496
|2006.02.23 15:20
|s/l
|437
|46.10
|1.3085
|1.3085
|1.3180
|19475.38
|480099.79
|1497
|2006.02.23 15:20
|buy
|438
|48.00
|1.3022
|1.2972
|1.3172
�
|1498
|2006.02.23 15:59
|modify
|438
|48.00
|1.3022
|1.3075
|1.3172
|1499
|2006.02.23 16:30
|modify
|438
|48.00
|1.3022
|1.3095
|1.3172
�
|1500
|2006.02.23 16:40
|s/l
|438
|48.00
|1.3095
|1.3095
|1.3172
|26791.04
|506890.83
|1501
|2006.02.24 04:00
|buy
|439
|50.70
|1.3083
|1.3033
|1.3233
�
|1502
|2006.02.24 09:30
|modify
|439
|50.70
|1.3083
|1.3106
|1.3233
|1503
|2006.02.24 09:40
|modify
|439
|50.70
|1.3083
|1.3115
|1.3233
�
|1504
|2006.02.24 09:59
|s/l
|439
|50.70
|1.3115
|1.3115
|1.3233
|12379.06
|519269.89
|1505
|2006.03.01 12:20
|buy
|440
|51.90
|1.3078
|1.3028
|1.3228
�
|1506
|2006.03.01 16:10
|modify
|440
|51.90
|1.3078
|1.3110
|1.3228
|1507
|2006.03.01 16:20
|s/l
|440
|51.90
|1.3110
|1.3110
|1.3228
|12671.09
|531940.98
�
|1508
|2006.03.01 17:10
|sell
|441
|53.20
|1.3167
|1.3217
|1.3017
|1509
|2006.03.01 17:30
|modify
|441
|53.20
|1.3167
|1.3116
|1.3017
�
|1510
|2006.03.01 17:40
|s/l
|441
|53.20
|1.3116
|1.3116
|1.3017
|20637.41
|552578.39
|1511
|2006.03.01 17:40
|sell
|442
|55.30
|1.3144
|1.3194
|1.2994
�
|1512
|2006.03.01 19:10
|modify
|442
|55.30
|1.3144
|1.3144
|1.2994
|1513
|2006.03.01 19:30
|s/l
|442
|55.30
|1.3144
|1.3144
|1.2994
|0.00
|552578.39
�
|1514
|2006.03.01 19:30
|sell
|443
|55.30
|1.3144
|1.3194
|1.2994
|1515
|2006.03.01 20:10
|modify
|443
|55.30
|1.3144
|1.3138
|1.2994
�
|1516
|2006.03.01 20:30
|s/l
|443
|55.30
|1.3138
|1.3138
|1.2994
|2523.57
|555101.96
|1517
|2006.03.01 20:30
|sell
|444
|55.50
|1.3145
|1.3195
|1.2995
�
|1518
|2006.03.01 20:59
|modify
|444
|55.50
|1.3145
|1.3139
|1.2995
|1519
|2006.03.01 21:10
|modify
|444
|55.50
|1.3145
|1.3138
|1.2995
�
|1520
|2006.03.01 21:20
|s/l
|444
|55.50
|1.3138
|1.3138
|1.2995
|2956.85
|558058.81
|1521
|2006.03.06 20:40
|sell
|445
|55.80
|1.2992
|1.3042
|1.2842
�
|1522
|2006.03.06 21:00
|modify
|445
|55.80
|1.2992
|1.2990
|1.2842
|1523
|2006.03.06 21:40
|modify
|445
|55.80
|1.2992
|1.2988
|1.2842
�
|1524
|2006.03.06 22:20
|s/l
|445
|55.80
|1.2988
|1.2988
|1.2842
|1717.98
|559776.79
|1525
|2006.03.07 00:00
|sell
|446
|56.00
|1.2990
|1.3040
|1.2840
�
|1526
|2006.03.07 05:20
|s/l
|446
|56.00
|1.3040
|1.3040
|1.2840
|-21446.07
|538330.72
|1527
|2006.03.14 17:40
|buy
|447
|53.80
|1.3007
|1.2957
|1.3157
�
|1528
|2006.03.14 18:10
|modify
|447
|53.80
|1.3007
|1.3012
|1.3157
|1529
|2006.03.14 18:40
|s/l
|447
|53.80
|1.3012
|1.3012
|1.3157
|2068.59
|540399.31
�
|1530
|2006.03.14 18:40
|buy
|448
|54.00
|1.3007
|1.2957
|1.3157
|1531
|2006.03.14 19:10
|modify
|448
|54.00
|1.3007
|1.3008
|1.3157
�
|1532
|2006.03.14 19:30
|s/l
|448
|54.00
|1.3008
|1.3008
|1.3157
|415.13
|540814.44
|1533
|2006.03.14 20:00
|buy
|449
|54.10
|1.3019
|1.2969
|1.3169
�
|1534
|2006.03.14 22:40
|modify
|449
|54.10
|1.3019
|1.3020
|1.3169
|1535
|2006.03.14 23:10
|s/l
|449
|54.10
|1.3020
|1.3020
|1.3169
|415.55
|541229.99
�
|1536
|2006.03.20 08:00
|sell
|450
|54.10
|1.2935
|1.2985
|1.2785
|1537
|2006.03.20 08:10
|modify
|450
|54.10
|1.2935
|1.2909
|1.2785
�
|1538
|2006.03.20 08:20
|s/l
|450
|54.10
|1.2909
|1.2909
|1.2785
|10895.42
|552125.41
|1539
|2006.03.20 08:30
|sell
|451
|55.20
|1.2935
|1.2985
|1.2785
�
|1540
|2006.03.20 08:59
|modify
|451
|55.20
|1.2935
|1.2911
|1.2785
|1541
|2006.03.20 09:00
|modify
|451
|55.20
|1.2935
|1.2910
|1.2785
�
|1542
|2006.03.20 09:10
|modify
|451
|55.20
|1.2935
|1.2909
|1.2785
|1543
|2006.03.20 09:40
|s/l
|451
|55.20
|1.2909
|1.2909
|1.2785
|11106.64
|563232.05
�
|1544
|2006.03.20 18:30
|sell
|452
|56.30
|1.2931
|1.2981
|1.2781
|1545
|2006.03.20 19:10
|modify
|452
|56.30
|1.2931
|1.2915
|1.2781
�
|1546
|2006.03.20 19:20
|s/l
|452
|56.30
|1.2915
|1.2915
|1.2781
|6963.51
|570195.56
|1547
|2006.03.20 19:20
|sell
|453
|57.00
|1.2933
|1.2983
|1.2783
�
|1548
|2006.03.20 19:30
|modify
|453
|57.00
|1.2933
|1.2929
|1.2783
|1549
|2006.03.20 19:40
|s/l
|453
|57.00
|1.2929
|1.2929
|1.2783
|1763.20
|571958.76
�
|1550
|2006.03.20 19:40
|sell
|454
|57.20
|1.2928
|1.2978
|1.2778
|1551
|2006.03.20 19:59
|modify
|454
|57.20
|1.2928
|1.2925
|1.2778
�
|1552
|2006.03.20 20:20
|modify
|454
|57.20
|1.2928
|1.2920
|1.2778
|1553
|2006.03.20 20:40
|s/l
|454
|57.20
|1.2920
|1.2920
|1.2778
|3540.43
|575499.19
�
|1554
|2006.03.20 20:40
|sell
|455
|57.50
|1.2922
|1.2972
|1.2772
|1555
|2006.03.20 21:10
|modify
|455
|57.50
|1.2922
|1.2916
|1.2772
�
|1556
|2006.03.20 22:20
|s/l
|455
|57.50
|1.2916
|1.2916
|1.2772
|2670.90
|578170.09
|1557
|2006.03.21 01:10
|sell
|456
|57.80
|1.2937
|1.2987
|1.2787
�
|1558
|2006.03.21 01:20
|modify
|456
|57.80
|1.2937
|1.2921
|1.2787
|1559
|2006.03.21 01:30
|s/l
|456
|57.80
|1.2921
|1.2921
|1.2787
|7141.86
|585311.95
�
|1560
|2006.03.21 01:30
|sell
|457
|58.50
|1.2946
|1.2996
|1.2796
|1561
|2006.03.21 01:40
|modify
|457
|58.50
|1.2946
|1.2940
|1.2796
�
|1562
|2006.03.21 02:10
|modify
|457
|58.50
|1.2946
|1.2937
|1.2796
|1563
|2006.03.21 03:40
|s/l
|457
|58.50
|1.2937
|1.2937
|1.2796
|4065.64
|589377.59
�
|1564
|2006.03.30 13:40
|buy
|458
|58.90
|1.3018
|1.2968
|1.3168
|1565
|2006.03.30 14:10
|modify
|458
|58.90
|1.3018
|1.3029
|1.3168
�
|1566
|2006.03.30 14:20
|s/l
|458
|58.90
|1.3029
|1.3029
|1.3168
|4973.52
|594351.11
|1567
|2006.03.30 14:20
|buy
|459
|59.40
|1.3030
|1.2980
|1.3180
�
|1568
|2006.03.30 15:00
|modify
|459
|59.40
|1.3030
|1.3030
|1.3180
|1569
|2006.03.30 15:10
|modify
|459
|59.40
|1.3030
|1.3056
|1.3180
�
|1570
|2006.03.30 15:20
|s/l
|459
|59.40
|1.3056
|1.3056
|1.3180
|11840.84
|606191.95
|1571
|2006.03.30 15:40
|buy
|460
|60.60
|1.3022
|1.2972
|1.3172
�
|1572
|2006.03.30 15:59
|modify
|460
|60.60
|1.3022
|1.3040
|1.3172
|1573
|2006.03.30 16:10
|s/l
|460
|60.60
|1.3040
|1.3040
|1.3172
|8370.16
|614562.11
�
|1574
|2006.03.30 16:20
|sell
|461
|61.50
|1.3059
|1.3109
|1.2909
|1575
|2006.03.30 16:30
|modify
|461
|61.50
|1.3059
|1.2973
|1.2909
�
|1576
|2006.03.30 16:40
|s/l
|461
|61.50
|1.2973
|1.2973
|1.2909
|40587.83
|655149.94
|1577
|2006.03.31 12:40
|sell
|462
|65.50
|1.3069
|1.3119
|1.2919
�
|1578
|2006.03.31 12:59
|modify
|462
|65.50
|1.3069
|1.3066
|1.2919
|1579
|2006.03.31 13:10
|modify
|462
|65.50
|1.3069
|1.3057
|1.2919
�
|1580
|2006.03.31 13:30
|s/l
|462
|65.50
|1.3057
|1.3057
|1.2919
|6014.69
|661164.63
|1581
|2006.03.31 13:30
|sell
|463
|66.10
|1.3065
|1.3115
|1.2915
�
|1582
|2006.03.31 13:59
|modify
|463
|66.10
|1.3065
|1.3065
|1.2915
|1583
|2006.03.31 14:10
|modify
|463
|66.10
|1.3065
|1.3057
|1.2915
�
|1584
|2006.03.31 14:20
|s/l
|463
|66.10
|1.3057
|1.3057
|1.2915
|4049.01
|665213.64
|1585
|2006.03.31 14:20
|sell
|464
|66.50
|1.3057
|1.3107
|1.2907
�
|1586
|2006.03.31 15:10
|modify
|464
|66.50
|1.3057
|1.3040
|1.2907
|1587
|2006.03.31 15:30
|s/l
|464
|66.50
|1.3040
|1.3040
|1.2907
|8639.67
|673853.31
�
|1588
|2006.03.31 15:30
|sell
|465
|67.40
|1.3082
|1.3132
|1.2932
|1589
|2006.03.31 15:59
|modify
|465
|67.40
|1.3082
|1.3064
|1.2932
�
|1590
|2006.03.31 16:00
|modify
|465
|67.40
|1.3082
|1.3063
|1.2932
|1591
|2006.03.31 16:10
|modify
|465
|67.40
|1.3082
|1.3040
|1.2932
�
|1592
|2006.03.31 16:20
|s/l
|465
|67.40
|1.3040
|1.3040
|1.2932
|21681.98
|695535.29
|1593
|2006.03.31 16:20
|sell
|466
|69.60
|1.3053
|1.3103
|1.2903
�
|1594
|2006.03.31 17:10
|modify
|466
|69.60
|1.3053
|1.3048
|1.2903
|1595
|2006.03.31 17:20
|modify
|466
|69.60
|1.3053
|1.3041
|1.2903
�
|1596
|2006.03.31 17:30
|s/l
|466
|69.60
|1.3041
|1.3041
|1.2903
|6385.81
|701921.10
|1597
|2006.03.31 17:30
|sell
|467
|70.20
|1.3076
|1.3126
|1.2926
�
|1598
|2006.03.31 17:40
|modify
|467
|70.20
|1.3076
|1.3035
|1.2926
|1599
|2006.03.31 17:59
|s/l
|467
|70.20
|1.3035
|1.3035
|1.2926
|22053.49
|723974.59
�
|1600
|2006.03.31 17:59
|sell
|468
|72.40
|1.3048
|1.3098
|1.2898
|1601
|2006.03.31 18:10
|modify
|468
|72.40
|1.3048
|1.3038
|1.2898
�
|1602
|2006.03.31 18:20
|s/l
|468
|72.40
|1.3038
|1.3038
|1.2898
|5552.58
|729527.17
|1603
|2006.03.31 18:20
|sell
|469
|73.00
|1.3036
|1.3086
|1.2886
�
|1604
|2006.03.31 18:30
|modify
|469
|73.00
|1.3036
|1.3036
|1.2886
|1605
|2006.03.31 18:40
|s/l
|469
|73.00
|1.3036
|1.3036
|1.2886
|0.00
|729527.17
�
|1606
|2006.03.31 18:40
|sell
|470
|73.00
|1.3050
|1.3100
|1.2900
|1607
|2006.03.31 18:59
|modify
|470
|73.00
|1.3050
|1.3037
|1.2900
�
|1608
|2006.03.31 19:10
|s/l
|470
|73.00
|1.3037
|1.3037
|1.2900
|7278.72
|736805.89
|1609
|2006.03.31 19:10
|sell
|471
|73.70
|1.3035
|1.3085
|1.2885
�
|1610
|2006.04.03 05:30
|s/l
|471
|73.70
|1.3085
|1.3085
|1.2885
|-31024.09
|705781.80
|1611
|2006.04.04 01:30
|buy
|472
|70.60
|1.3030
|1.2980
|1.3180
�
|1612
|2006.04.04 01:40
|modify
|472
|70.60
|1.3030
|1.3033
|1.3180
|1613
|2006.04.04 02:10
|s/l
|472
|70.60
|1.3033
|1.3033
|1.3180
|1625.23
|707407.03
�
|1614
|2006.04.04 02:30
|sell
|473
|70.70
|1.3058
|1.3108
|1.2908
|1615
|2006.04.04 02:40
|modify
|473
|70.70
|1.3058
|1.3048
|1.2908
�
|1616
|2006.04.04 02:59
|s/l
|473
|70.70
|1.3048
|1.3048
|1.2908
|5413.47
|712820.50
|1617
|2006.04.04 02:59
|sell
|474
|71.30
|1.3057
|1.3107
|1.2907
�
|1618
|2006.04.04 04:20
|modify
|474
|71.30
|1.3057
|1.3057
|1.2907
|1619
|2006.04.04 04:30
|modify
|474
|71.30
|1.3057
|1.3050
|1.2907
�
|1620
|2006.04.04 04:40
|s/l
|474
|71.30
|1.3050
|1.3050
|1.2907
|3821.59
|716642.09
|1621
|2006.04.04 04:40
|sell
|475
|71.70
|1.3057
|1.3107
|1.2907
�
|1622
|2006.04.04 06:10
|modify
|475
|71.70
|1.3057
|1.3049
|1.2907
|1623
|2006.04.04 06:20
|s/l
|475
|71.70
|1.3049
|1.3049
|1.2907
|4393.38
|721035.47
�
|1624
|2006.04.04 06:20
|sell
|476
|72.10
|1.3053
|1.3103
|1.2903
|1625
|2006.04.04 06:59
|modify
|476
|72.10
|1.3053
|1.3049
|1.2903
�
|1626
|2006.04.04 07:10
|s/l
|476
|72.10
|1.3049
|1.3049
|1.2903
|2210.13
|723245.60
|1627
|2006.04.04 07:10
|sell
|477
|72.30
|1.3046
|1.3096
|1.2896
�
|1628
|2006.04.04 07:30
|modify
|477
|72.30
|1.3046
|1.3045
|1.2896
|1629
|2006.04.04 08:10
|s/l
|477
|72.30
|1.3045
|1.3045
|1.2896
|553.55
|723799.15
�
|1630
|2006.04.04 08:10
|sell
|478
|72.40
|1.3058
|1.3108
|1.2908
|1631
|2006.04.04 08:40
|modify
|478
|72.40
|1.3058
|1.3046
|1.2908
�
|1632
|2006.04.04 08:59
|s/l
|478
|72.40
|1.3046
|1.3046
|1.2908
|6653.39
|730452.54
|1633
|2006.04.04 09:10
|sell
|479
|73.00
|1.3057
|1.3107
|1.2907
�
|1634
|2006.04.04 09:30
|modify
|479
|73.00
|1.3057
|1.3021
|1.2907
|1635
|2006.04.04 09:40
|s/l
|479
|73.00
|1.3021
|1.3021
|1.2907
|20170.39
|750622.93
�
|1636
|2006.04.06 16:00
|sell
|480
|75.10
|1.2904
|1.2954
|1.2754
|1637
|2006.04.06 16:10
|modify
|480
|75.10
|1.2904
|1.2893
|1.2754
�
|1638
|2006.04.06 16:20
|s/l
|480
|75.10
|1.2893
|1.2893
|1.2754
|6405.36
|757028.29
|1639
|2006.04.06 16:20
|sell
|481
|75.70
|1.2894
|1.2944
|1.2744
�
|1640
|2006.04.07 09:20
|s/l
|481
|75.70
|1.2944
|1.2944
|1.2744
|-30205.32
|726822.96
|1641
|2006.04.17 00:10
|buy
|482
|72.70
|1.2965
|1.2915
|1.3115
�
|1642
|2006.04.17 02:40
|s/l
|482
|72.70
|1.2915
|1.2915
|1.3115
|-28156.46
|698666.50
|1643
|2006.04.20 12:20
|sell
|483
|69.90
|1.2766
|1.2816
|1.2616
�
|1644
|2006.04.20 12:30
|modify
|483
|69.90
|1.2766
|1.2749
|1.2616
|1645
|2006.04.20 12:40
|s/l
|483
|69.90
|1.2749
|1.2749
|1.2616
|9320.73
|707987.23
�
|1646
|2006.04.23 23:00
|buy
|484
|70.80
|1.2719
|1.2669
|1.2869
|1647
|2006.04.24 02:10
|modify
|484
|70.80
|1.2719
|1.2720
|1.2869
�
|1648
|2006.04.24 02:40
|s/l
|484
|70.80
|1.2720
|1.2720
|1.2869
|1065.48
|709052.71
|1649
|2006.04.26 08:40
|sell
|485
|70.90
|1.2708
|1.2758
|1.2558
�
|1650
|2006.04.26 08:59
|modify
|485
|70.90
|1.2708
|1.2706
|1.2558
|1651
|2006.04.26 09:20
|s/l
|485
|70.90
|1.2706
|1.2706
|1.2558
|1115.22
|710167.93
�
|1652
|2006.04.26 09:20
|sell
|486
|71.00
|1.2712
|1.2762
|1.2562
|1653
|2006.04.26 09:40
|modify
|486
|71.00
|1.2712
|1.2706
|1.2562
�
|1654
|2006.04.26 09:59
|s/l
|486
|71.00
|1.2706
|1.2706
|1.2562
|3350.11
|713518.04
|1655
|2006.04.26 09:59
|sell
|487
|71.40
|1.2713
|1.2763
|1.2563
�
|1656
|2006.04.26 11:20
|modify
|487
|71.40
|1.2713
|1.2709
|1.2563
|1657
|2006.04.26 11:40
|s/l
|487
|71.40
|1.2709
|1.2709
|1.2563
|2244.93
|715762.97
�
|1658
|2006.04.26 11:40
|sell
|488
|71.60
|1.2719
|1.2769
|1.2569
|1659
|2006.04.26 11:59
|modify
|488
|71.60
|1.2719
|1.2712
|1.2569
�
|1660
|2006.04.26 12:00
|modify
|488
|71.60
|1.2719
|1.2711
|1.2569
|1661
|2006.04.26 12:10
|modify
|488
|71.60
|1.2719
|1.2706
|1.2569
�
|1662
|2006.04.26 12:30
|s/l
|488
|71.60
|1.2706
|1.2706
|1.2569
|7321.64
|723084.61
|1663
|2006.04.26 13:10
|buy
|489
|72.30
|1.2697
|1.2647
|1.2847
�
|1664
|2006.04.26 13:20
|modify
|489
|72.30
|1.2697
|1.2701
|1.2847
|1665
|2006.04.26 13:30
|modify
|489
|72.30
|1.2697
|1.2704
|1.2847
�
|1666
|2006.04.26 13:40
|s/l
|489
|72.30
|1.2704
|1.2704
|1.2847
|3985.35
|727069.96
|1667
|2006.04.26 14:30
|buy
|490
|72.70
|1.2692
|1.2642
|1.2842
�
|1668
|2006.04.26 14:40
|modify
|490
|72.70
|1.2692
|1.2709
|1.2842
|1669
|2006.04.26 14:59
|s/l
|490
|72.70
|1.2709
|1.2709
|1.2842
|9726.13
|736796.09
�
|1670
|2006.04.26 15:20
|buy
|491
|73.70
|1.2679
|1.2629
|1.2829
|1671
|2006.04.26 15:30
|modify
|491
|73.70
|1.2679
|1.2686
|1.2829
�
|1672
|2006.04.26 15:40
|s/l
|491
|73.70
|1.2686
|1.2686
|1.2829
|4071.18
|740867.27
|1673
|2006.04.26 15:40
|buy
|492
|74.10
|1.2675
|1.2625
|1.2825
�
|1674
|2006.04.26 15:59
|modify
|492
|74.10
|1.2675
|1.2682
|1.2825
|1675
|2006.04.26 16:00
|modify
|492
|74.10
|1.2675
|1.2698
|1.2825
�
|1676
|2006.04.26 16:10
|s/l
|492
|74.10
|1.2698
|1.2698
|1.2825
|13438.73
|754306.00
|1677
|2006.04.26 16:10
|buy
|493
|75.40
|1.2685
|1.2635
|1.2835
�
|1678
|2006.04.26 16:20
|modify
|493
|75.40
|1.2685
|1.2708
|1.2835
|1679
|2006.04.26 16:30
|s/l
|493
|75.40
|1.2708
|1.2708
|1.2835
|13682.05
|767988.05
�
|1680
|2006.04.26 16:30
|buy
|494
|76.80
|1.2678
|1.2628
|1.2828
|1681
|2006.04.26 16:40
|modify
|494
|76.80
|1.2678
|1.2701
|1.2828
�
|1682
|2006.04.26 16:59
|s/l
|494
|76.80
|1.2701
|1.2701
|1.2828
|13916.33
|781904.38
|1683
|2006.04.26 17:20
|buy
|495
|78.20
|1.2685
|1.2635
|1.2835
�
|1684
|2006.04.26 17:30
|modify
|495
|78.20
|1.2685
|1.2689
|1.2835
|1685
|2006.04.26 17:40
|s/l
|495
|78.20
|1.2689
|1.2689
|1.2835
|2468.24
|784372.62
�
|1686
|2006.04.26 17:40
|buy
|496
|78.40
|1.2676
|1.2626
|1.2826
|1687
|2006.04.26 18:20
|modify
|496
|78.40
|1.2676
|1.2677
|1.2826
�
|1688
|2006.04.26 18:30
|s/l
|496
|78.40
|1.2677
|1.2677
|1.2826
|618.73
|784991.35
|1689
|2006.04.26 19:10
|sell
|497
|78.50
|1.2718
|1.2768
|1.2568
�
|1690
|2006.04.26 19:20
|modify
|497
|78.50
|1.2718
|1.2715
|1.2568
|1691
|2006.04.26 19:40
|modify
|497
|78.50
|1.2718
|1.2697
|1.2568
�
|1692
|2006.04.26 19:59
|s/l
|497
|78.50
|1.2697
|1.2697
|1.2568
|12967.04
|797958.39
|1693
|2006.04.26 19:59
|sell
|498
|79.80
|1.2710
|1.2760
|1.2560
�
|1694
|2006.04.26 20:30
|modify
|498
|79.80
|1.2710
|1.2704
|1.2560
|1695
|2006.04.26 20:40
|s/l
|498
|79.80
|1.2704
|1.2704
|1.2560
|3768.89
|801727.28
�
|1696
|2006.04.27 08:10
|buy
|499
|80.20
|1.2695
|1.2645
|1.2845
|1697
|2006.04.27 08:30
|modify
|499
|80.20
|1.2695
|1.2699
|1.2845
�
|1698
|2006.04.27 09:20
|modify
|499
|80.20
|1.2695
|1.2712
|1.2845
|1699
|2006.04.27 09:40
|s/l
|499
|80.20
|1.2712
|1.2712
|1.2845
|10732.06
|812459.34
�
|1700
|2006.04.27 16:10
|buy
|500
|81.20
|1.2581
|1.2531
|1.2731
|1701
|2006.04.27 16:20
|modify
|500
|81.20
|1.2581
|1.2664
|1.2731
�
|1702
|2006.04.27 16:30
|modify
|500
|81.20
|1.2581
|1.2708
|1.2731
|1703
|2006.04.27 16:40
|s/l
|500
|81.20
|1.2708
|1.2708
|1.2731
|81559.64
|894018.98
�
|1704
|2006.04.27 16:40
|buy
|501
|89.40
|1.2647
|1.2597
|1.2797
|1705
|2006.04.27 17:00
|s/l
|501
|89.40
|1.2597
|1.2597
|1.2797
|-35484.64
|858534.34
�
|1706
|2006.05.02 08:00
|sell
|502
|85.90
|1.2435
|1.2485
|1.2285
|1707
|2006.05.02 08:10
|modify
|502
|85.90
|1.2435
|1.2433
|1.2285
�
|1708
|2006.05.02 08:20
|s/l
|502
|85.90
|1.2433
|1.2433
|1.2285
|1381.03
|859915.37
|1709
|2006.05.02 08:20
|sell
|503
|86.00
|1.2437
|1.2487
|1.2287
�
|1710
|2006.05.02 09:10
|modify
|503
|86.00
|1.2437
|1.2416
|1.2287
|1711
|2006.05.02 09:40
|s/l
|503
|86.00
|1.2416
|1.2416
|1.2287
|14504.86
|874420.23
�
|1712
|2006.05.02 09:40
|sell
|504
|87.40
|1.2448
|1.2498
|1.2298
|1713
|2006.05.02 09:59
|modify
|504
|87.40
|1.2448
|1.2435
|1.2298
�
|1714
|2006.05.02 10:00
|modify
|504
|87.40
|1.2448
|1.2434
|1.2298
|1715
|2006.05.02 10:10
|modify
|504
|87.40
|1.2448
|1.2376
|1.2298
�
|1716
|2006.05.02 10:30
|s/l
|504
|87.40
|1.2376
|1.2376
|1.2298
|50736.11
|925156.34
|1717
|2006.05.03 16:10
|sell
|505
|92.50
|1.2398
|1.2448
|1.2248
�
|1718
|2006.05.03 16:30
|modify
|505
|92.50
|1.2398
|1.2377
|1.2248
|1719
|2006.05.03 16:40
|s/l
|505
|92.50
|1.2377
|1.2377
|1.2248
|15688.09
|940844.43
�
|1720
|2006.05.04 05:10
|sell
|506
|94.10
|1.2393
|1.2443
|1.2243
|1721
|2006.05.04 05:20
|modify
|506
|94.10
|1.2393
|1.2381
|1.2243
�
|1722
|2006.05.04 05:30
|modify
|506
|94.10
|1.2393
|1.2378
|1.2243
|1723
|2006.05.04 05:59
|s/l
|506
|94.10
|1.2378
|1.2378
|1.2243
|11387.66
|952232.09
�
|1724
|2006.05.04 05:59
|sell
|507
|95.20
|1.2392
|1.2442
|1.2242
|1725
|2006.05.04 07:30
|modify
|507
|95.20
|1.2392
|1.2386
|1.2242
�
|1726
|2006.05.04 07:40
|s/l
|507
|95.20
|1.2386
|1.2386
|1.2242
|4611.29
|956843.38
|1727
|2006.05.04 07:40
|sell
|508
|95.70
|1.2384
|1.2434
|1.2234
�
|1728
|2006.05.04 14:10
|modify
|508
|95.70
|1.2384
|1.2366
|1.2234
|1729
|2006.05.04 14:20
|s/l
|508
|95.70
|1.2366
|1.2366
|1.2234
|13885.22
|970728.60
�
|1730
|2006.05.04 14:20
|sell
|509
|97.10
|1.2403
|1.2453
|1.2253
|1731
|2006.05.04 14:30
|modify
|509
|97.10
|1.2403
|1.2389
|1.2253
�
|1732
|2006.05.04 14:40
|modify
|509
|97.10
|1.2403
|1.2382
|1.2253
|1733
|2006.05.04 14:59
|s/l
|509
|97.10
|1.2382
|1.2382
|1.2253
|16458.96
|987187.56
�
|1734
|2006.05.04 15:30
|buy
|510
|98.70
|1.2355
|1.2305
|1.2505
|1735
|2006.05.04 16:40
|s/l
|510
|98.70
|1.2305
|1.2305
|1.2505
|-40135.00
|947052.56
�
|1736
|2006.05.08 16:40
|sell
|511
|94.70
|1.2295
|1.2345
|1.2145
|1737
|2006.05.08 16:59
|modify
|511
|94.70
|1.2295
|1.2294
|1.2145
�
|1738
|2006.05.08 17:00
|modify
|511
|94.70
|1.2295
|1.2293
|1.2145
|1739
|2006.05.08 17:10
|modify
|511
|94.70
|1.2295
|1.2280
|1.2145
�
|1740
|2006.05.08 17:20
|modify
|511
|94.70
|1.2295
|1.2278
|1.2145
|1741
|2006.05.08 17:40
|s/l
|511
|94.70
|1.2278
|1.2278
|1.2145
|13101.40
|960153.96
�
|1742
|2006.05.08 19:30
|sell
|512
|96.00
|1.2294
|1.2344
|1.2144
|1743
|2006.05.08 20:30
|modify
|512
|96.00
|1.2294
|1.2287
|1.2144
�
|1744
|2006.05.08 20:40
|s/l
|512
|96.00
|1.2287
|1.2287
|1.2144
|5464.75
|965618.71
|1745
|2006.05.09 15:10
|buy
|513
|96.60
|1.2239
|1.2189
|1.2389
�
|1746
|2006.05.09 15:20
|modify
|513
|96.60
|1.2239
|1.2250
|1.2389
|1747
|2006.05.09 15:40
|s/l
|513
|96.60
|1.2250
|1.2250
|1.2389
|8689.89
|974308.60
�
|1748
|2006.05.09 15:40
|buy
|514
|97.40
|1.2231
|1.2181
|1.2381
|1749
|2006.05.09 16:40
|s/l
|514
|97.40
|1.2181
|1.2181
|1.2381
|-39980.30
|934328.30
�
|1750
|2006.05.11 03:40
|sell
|515
|93.40
|1.2255
|1.2305
|1.2105
|1751
|2006.05.11 04:10
|modify
|515
|93.40
|1.2255
|1.2242
|1.2105
�
|1752
|2006.05.11 04:20
|s/l
|515
|93.40
|1.2242
|1.2242
|1.2105
|9917.50
|944245.80
|1753
|2006.05.11 15:30
|buy
|516
|94.40
|1.2187
|1.2137
|1.2337
�
|1754
|2006.05.11 16:10
|modify
|516
|94.40
|1.2187
|1.2194
|1.2337
|1755
|2006.05.11 16:20
|s/l
|516
|94.40
|1.2194
|1.2194
|1.2337
|5422.62
|949668.42
�
|1756
|2006.05.15 12:00
|sell
|517
|95.00
|1.2078
|1.2128
|1.1928
|1757
|2006.05.15 15:20
|modify
|517
|95.00
|1.2078
|1.2072
|1.1928
�
|1758
|2006.05.15 15:30
|s/l
|517
|95.00
|1.2072
|1.2072
|1.1928
|4704.13
|954372.55
|1759
|2006.05.15 15:30
|sell
|518
|95.40
|1.2114
|1.2164
|1.1964
�
|1760
|2006.05.15 15:40
|modify
|518
|95.40
|1.2114
|1.2087
|1.1964
|1761
|2006.05.15 15:59
|s/l
|518
|95.40
|1.2087
|1.2087
|1.1964
|21306.97
|975679.52
�
|1762
|2006.05.15 15:59
|sell
|519
|97.60
|1.2086
|1.2136
|1.1936
|1763
|2006.05.15 16:10
|modify
|519
|97.60
|1.2086
|1.2080
|1.1936
�
|1764
|2006.05.15 16:20
|s/l
|519
|97.60
|1.2080
|1.2080
|1.1936
|4838.87
|980518.39
|1765
|2006.05.16 20:10
|buy
|520
|98.10
|1.2060
|1.2010
|1.2210
�
|1766
|2006.05.16 20:30
|modify
|520
|98.10
|1.2060
|1.2078
|1.2210
|1767
|2006.05.16 20:59
|s/l
|520
|98.10
|1.2078
|1.2078
|1.2210
|14632.09
|995150.48
�
|1768
|2006.05.17 00:00
|buy
|521
|99.50
|1.2073
|1.2023
|1.2223
|1769
|2006.05.17 02:40
|modify
|521
|99.50
|1.2073
|1.2079
|1.2223
�
|1770
|2006.05.17 03:10
|s/l
|521
|99.50
|1.2079
|1.2079
|1.2223
|4946.15
|1000096.63
|1771
|2006.05.17 03:10
|buy
|522
|100.00
|1.2073
|1.2023
|1.2223
�
|1772
|2006.05.17 03:30
|modify
|522
|100.00
|1.2073
|1.2078
|1.2223
|1773
|2006.05.17 03:59
|s/l
|522
|100.00
|1.2078
|1.2078
|1.2223
|4141.82
|1004238.45
�
|1774
|2006.05.17 03:59
|buy
|523
|100.40
|1.2075
|1.2025
|1.2225
|1775
|2006.05.17 09:20
|s/l
|523
|100.40
|1.2025
|1.2025
|1.2225
|-41763.73
|962474.72
�
|1776
|2006.05.17 16:20
|sell
|524
|96.20
|1.2116
|1.2166
|1.1966
|1777
|2006.05.17 17:59
|s/l
|524
|96.20
|1.2166
|1.2166
|1.1966
|-39494.22
|922980.50
�
|1778
|2006.05.18 16:10
|buy
|525
|92.30
|1.2087
|1.2037
|1.2237
|1779
|2006.05.18 16:20
|modify
|525
|92.30
|1.2087
|1.2091
|1.2237
�
|1780
|2006.05.18 16:40
|modify
|525
|92.30
|1.2087
|1.2121
|1.2237
|1781
|2006.05.18 16:59
|s/l
|525
|92.30
|1.2121
|1.2121
|1.2237
|25929.11
|948909.61
�
|1782
|2006.05.18 17:40
|buy
|526
|94.90
|1.2084
|1.2034
|1.2234
|1783
|2006.05.18 17:59
|modify
|526
|94.90
|1.2084
|1.2113
|1.2234
�
|1784
|2006.05.18 18:20
|modify
|526
|94.90
|1.2084
|1.2129
|1.2234
|1785
|2006.05.18 18:30
|s/l
|526
|94.90
|1.2129
|1.2129
|1.2234
|35343.04
|984252.65
�
|1786
|2006.05.18 18:30
|buy
|527
|98.40
|1.2086
|1.2036
|1.2236
|1787
|2006.05.18 19:10
|modify
|527
|98.40
|1.2086
|1.2089
|1.2236
�
|1788
|2006.05.18 19:20
|s/l
|527
|98.40
|1.2089
|1.2089
|1.2236
|2442.90
|986695.55
|1789
|2006.05.18 19:20
|buy
|528
|98.70
|1.2087
|1.2037
|1.2237
�
|1790
|2006.05.18 19:59
|modify
|528
|98.70
|1.2087
|1.2087
|1.2237
|1791
|2006.05.18 20:00
|modify
|528
|98.70
|1.2087
|1.2088
|1.2237
�
|1792
|2006.05.18 20:30
|modify
|528
|98.70
|1.2087
|1.2095
|1.2237
|1793
|2006.05.18 20:40
|s/l
|528
|98.70
|1.2095
|1.2095
|1.2237
|6533.72
|993229.27
�
|1794
|2006.05.19 09:20
|sell
|529
|99.30
|1.2193
|1.2243
|1.2043
|1795
|2006.05.19 09:30
|modify
|529
|99.30
|1.2193
|1.2146
|1.2043
�
|1796
|2006.05.19 09:40
|s/l
|529
|99.30
|1.2146
|1.2146
|1.2043
|38314.59
|1031543.86
|1797
|2006.05.22 20:30
|buy
|530
|103.20
|1.2019
|1.1969
|1.2169
�
|1798
|2006.05.22 20:59
|modify
|530
|103.20
|1.2019
|1.2032
|1.2169
|1799
|2006.05.22 21:10
|modify
|530
|103.20
|1.2019
|1.2037
|1.2169
�
|1800
|2006.05.22 21:20
|s/l
|530
|103.20
|1.2037
|1.2037
|1.2169
|15436.26
|1046980.12
|1801
|2006.05.23 00:00
|buy
|531
|104.70
|1.2048
|1.1998
|1.2198
�
|1802
|2006.05.23 01:40
|modify
|531
|104.70
|1.2048
|1.2052
|1.2198
|1803
|2006.05.23 02:10
|s/l
|531
|104.70
|1.2052
|1.2052
|1.2198
|3474.94
|1050455.06
�
|1804
|2006.05.24 00:00
|sell
|532
|105.00
|1.2129
|1.2179
|1.1979
|1805
|2006.05.24 00:20
|modify
|532
|105.00
|1.2129
|1.2127
|1.1979
�
|1806
|2006.05.24 00:40
|s/l
|532
|105.00
|1.2127
|1.2127
|1.1979
|1729.82
|1052184.88
|1807
|2006.05.24 01:10
|buy
|533
|105.20
|1.2105
|1.2055
|1.2255
�
|1808
|2006.05.24 01:30
|modify
|533
|105.20
|1.2105
|1.2116
|1.2255
|1809
|2006.05.24 01:59
|s/l
|533
|105.20
|1.2116
|1.2116
|1.2255
|9562.06
|1061746.94
�
|1810
|2006.05.24 01:59
|buy
|534
|106.20
|1.2105
|1.2055
|1.2255
|1811
|2006.05.24 02:59
|modify
|534
|106.20
|1.2105
|1.2112
|1.2255
�
|1812
|2006.05.24 03:00
|modify
|534
|106.20
|1.2105
|1.2113
|1.2255
|1813
|2006.05.24 03:10
|s/l
|534
|106.20
|1.2113
|1.2113
|1.2255
|7018.01
|1068764.95
�
|1814
|2006.05.24 03:10
|buy
|535
|106.90
|1.2109
|1.2059
|1.2259
|1815
|2006.05.24 03:30
|modify
|535
|106.90
|1.2109
|1.2115
|1.2259
�
|1816
|2006.05.24 03:59
|s/l
|535
|106.90
|1.2115
|1.2115
|1.2259
|5294.70
|1074059.65
|1817
|2006.05.24 09:10
|buy
|536
|107.40
|1.2070
|1.2020
|1.2220
�
|1818
|2006.05.24 09:30
|modify
|536
|107.40
|1.2070
|1.2084
|1.2220
|1819
|2006.05.24 09:40
|modify
|536
|107.40
|1.2070
|1.2094
|1.2220
�
|1820
|2006.05.24 09:59
|s/l
|536
|107.40
|1.2094
|1.2094
|1.2220
|21330.69
|1095390.34
|1821
|2006.05.24 10:10
|buy
|537
|109.50
|1.2069
|1.2019
|1.2219
�
|1822
|2006.05.24 10:30
|modify
|537
|109.50
|1.2069
|1.2072
|1.2219
|1823
|2006.05.24 10:40
|s/l
|537
|109.50
|1.2072
|1.2072
|1.2219
|2726.37
|1098116.71
�
|1824
|2006.05.24 10:40
|buy
|538
|109.80
|1.2052
|1.2002
|1.2202
|1825
|2006.05.24 11:10
|modify
|538
|109.80
|1.2052
|1.2064
|1.2202
�
|1826
|2006.05.24 11:20
|modify
|538
|109.80
|1.2052
|1.2066
|1.2202
|1827
|2006.05.24 11:30
|s/l
|538
|109.80
|1.2066
|1.2066
|1.2202
|12740.99
|1110857.70
�
|1828
|2006.05.24 15:40
|sell
|539
|111.10
|1.2105
|1.2155
|1.1955
|1829
|2006.05.24 15:59
|modify
|539
|111.10
|1.2105
|1.2102
|1.1955
�
|1830
|2006.05.24 16:10
|s/l
|539
|111.10
|1.2102
|1.2102
|1.1955
|2746.38
|1113604.08
|1831
|2006.05.24 16:10
|sell
|540
|111.40
|1.2133
|1.2183
|1.1983
�
|1832
|2006.05.24 16:20
|modify
|540
|111.40
|1.2133
|1.2101
|1.1983
|1833
|2006.05.24 16:30
|s/l
|540
|111.40
|1.2101
|1.2101
|1.1983
|29258.04
|1142862.12
�
|1834
|2006.05.24 16:30
|sell
|541
|114.30
|1.2181
|1.2231
|1.2031
|1835
|2006.05.24 16:40
|modify
|541
|114.30
|1.2181
|1.2127
|1.2031
�
|1836
|2006.05.24 16:59
|s/l
|541
|114.30
|1.2127
|1.2127
|1.2031
|50683.20
|1193545.32
|1837
|2006.05.30 20:20
|buy
|542
|119.40
|1.2091
|1.2041
|1.2241
�
|1838
|2006.05.30 20:30
|modify
|542
|119.40
|1.2091
|1.2104
|1.2241
|1839
|2006.05.30 20:40
|s/l
|542
|119.40
|1.2104
|1.2104
|1.2241
|12834.46
|1206379.78
�
|1840
|2006.05.30 20:40
|buy
|543
|120.60
|1.2097
|1.2047
|1.2247
|1841
|2006.05.30 20:59
|modify
|543
|120.60
|1.2097
|1.2100
|1.2247
�
|1842
|2006.05.30 21:00
|modify
|543
|120.60
|1.2097
|1.2101
|1.2247
|1843
|2006.05.30 21:20
|modify
|543
|120.60
|1.2097
|1.2111
|1.2247
�
|1844
|2006.05.30 21:30
|s/l
|543
|120.60
|1.2111
|1.2111
|1.2247
|13942.20
|1220321.98
|1845
|2006.05.31 00:00
|buy
|544
|122.00
|1.2116
|1.2066
|1.2266
�
|1846
|2006.05.31 01:20
|modify
|544
|122.00
|1.2116
|1.2122
|1.2266
|1847
|2006.05.31 01:30
|s/l
|544
|122.00
|1.2122
|1.2122
|1.2266
|6040.10
|1226362.08
�
|1848
|2006.05.31 20:00
|sell
|545
|122.60
|1.2155
|1.2205
|1.2005
|1849
|2006.06.01 02:20
|s/l
|545
|122.60
|1.2205
|1.2205
|1.2005
|-51781.96
|1174580.12
�
|1850
|2006.06.02 16:00
|buy
|546
|117.50
|1.2090
|1.2040
|1.2240
|1851
|2006.06.02 16:10
|modify
|546
|117.50
|1.2090
|1.2098
|1.2240
�
|1852
|2006.06.02 16:30
|modify
|546
|117.50
|1.2090
|1.2099
|1.2240
|1853
|2006.06.02 16:40
|s/l
|546
|117.50
|1.2099
|1.2099
|1.2240
|8774.48
|1183354.60
�
|1854
|2006.06.06 05:30
|sell
|547
|118.30
|1.2096
|1.2146
|1.1946
|1855
|2006.06.06 07:20
|modify
|547
|118.30
|1.2096
|1.2094
|1.1946
�
|1856
|2006.06.06 07:40
|s/l
|547
|118.30
|1.2094
|1.2094
|1.1946
|1955.86
|1185310.46
|1857
|2006.06.06 08:00
|sell
|548
|118.50
|1.2084
|1.2134
|1.1934
�
|1858
|2006.06.06 08:10
|modify
|548
|118.50
|1.2084
|1.2064
|1.1934
|1859
|2006.06.06 08:40
|s/l
|548
|118.50
|1.2064
|1.2064
|1.1934
|19607.84
|1204918.30
�
|1860
|2006.06.06 08:40
|sell
|549
|120.50
|1.2084
|1.2134
|1.1934
|1861
|2006.06.06 08:59
|modify
|549
|120.50
|1.2084
|1.2074
|1.1934
�
|1862
|2006.06.06 09:00
|modify
|549
|120.50
|1.2084
|1.2072
|1.1934
|1863
|2006.06.06 09:40
|modify
|549
|120.50
|1.2084
|1.2054
|1.1934
�
|1864
|2006.06.06 09:59
|s/l
|549
|120.50
|1.2054
|1.2054
|1.1934
|29985.07
|1234903.37
|1865
|2006.06.06 11:10
|sell
|550
|123.50
|1.2082
|1.2132
|1.1932
�
|1866
|2006.06.06 11:40
|modify
|550
|123.50
|1.2082
|1.2079
|1.1932
|1867
|2006.06.06 11:59
|s/l
|550
|123.50
|1.2079
|1.2079
|1.1932
|3066.80
|1237970.17
�
|1868
|2006.06.06 12:00
|sell
|551
|123.80
|1.2077
|1.2127
|1.1927
|1869
|2006.06.06 13:40
|s/l
|551
|123.80
|1.2127
|1.2127
|1.1927
|-51026.30
|1186943.87
�
|1870
|2006.06.30 04:00
|buy
|552
|118.70
|1.2329
|1.2279
|1.2479
|1871
|2006.06.30 05:10
|modify
|552
|118.70
|1.2329
|1.2329
|1.2479
�
|1872
|2006.06.30 05:40
|s/l
|552
|118.70
|1.2329
|1.2329
|1.2479
|0.00
|1186943.87
|1873
|2006.07.05 04:00
|sell
|553
|118.70
|1.2255
|1.2305
|1.2105
�
|1874
|2006.07.05 06:20
|modify
|553
|118.70
|1.2255
|1.2237
|1.2105
|1875
|2006.07.05 06:30
|s/l
|553
|118.70
|1.2237
|1.2237
|1.2105
|17443.05
|1204386.92
�
|1876
|2006.07.05 09:10
|sell
|554
|120.40
|1.2296
|1.2346
|1.2146
|1877
|2006.07.05 09:30
|modify
|554
|120.40
|1.2296
|1.2284
|1.2146
�
|1878
|2006.07.05 09:40
|modify
|554
|120.40
|1.2296
|1.2267
|1.2146
|1879
|2006.07.05 09:59
|s/l
|554
|120.40
|1.2267
|1.2267
|1.2146
|28405.47
|1232792.39
�
|1880
|2006.07.05 09:59
|sell
|555
|123.30
|1.2289
|1.2339
|1.2139
|1881
|2006.07.05 10:30
|modify
|555
|123.30
|1.2289
|1.2283
|1.2139
�
|1882
|2006.07.05 10:40
|s/l
|555
|123.30
|1.2283
|1.2283
|1.2139
|6015.61
|1238808.00
|1883
|2006.07.06 20:00
|buy
|556
|123.90
|1.2289
|1.2239
|1.2439
�
|1884
|2006.07.07 14:10
|s/l
|556
|123.90
|1.2239
|1.2239
|1.2439
|-49788.77
|1189019.23
|1885
|2006.07.10 12:10
|sell
|557
|118.90
|1.2269
|1.2319
|1.2119
�
|1886
|2006.07.10 12:40
|modify
|557
|118.90
|1.2269
|1.2269
|1.2119
|1887
|2006.07.10 12:59
|s/l
|557
|118.90
|1.2269
|1.2269
|1.2119
|0.00
|1189019.23
�
|1888
|2006.07.10 12:59
|sell
|558
|118.90
|1.2266
|1.2316
|1.2116
|1889
|2006.07.10 14:40
|s/l
|558
|118.90
|1.2316
|1.2316
|1.2116
|-48266.63
|1140752.60
�
|1890
|2006.07.11 20:00
|buy
|559
|114.10
|1.2274
|1.2224
|1.2424
|1891
|2006.07.12 10:10
|modify
|559
|114.10
|1.2274
|1.2287
|1.2424
�
|1892
|2006.07.12 10:40
|s/l
|559
|114.10
|1.2287
|1.2287
|1.2424
|12903.72
|1153656.32
|1893
|2006.07.12 10:40
|buy
|560
|115.40
|1.2278
|1.2228
|1.2428
�
|1894
|2006.07.12 11:00
|modify
|560
|115.40
|1.2278
|1.2279
|1.2428
|1895
|2006.07.12 11:20
|modify
|560
|115.40
|1.2278
|1.2280
|1.2428
�
|1896
|2006.07.12 11:40
|modify
|560
|115.40
|1.2278
|1.2286
|1.2428
|1897
|2006.07.12 12:10
|s/l
|560
|115.40
|1.2286
|1.2286
|1.2428
|7514.86
|1161171.18
�
|1898
|2006.07.12 12:20
|buy
|561
|116.10
|1.2281
|1.2231
|1.2431
|1899
|2006.07.12 12:40
|modify
|561
|116.10
|1.2281
|1.2286
|1.2431
�
|1900
|2006.07.12 13:20
|modify
|561
|116.10
|1.2281
|1.2296
|1.2431
|1901
|2006.07.12 13:30
|modify
|561
|116.10
|1.2281
|1.2303
|1.2431
�
|1902
|2006.07.12 13:40
|modify
|561
|116.10
|1.2281
|1.2306
|1.2431
|1903
|2006.07.12 14:10
|s/l
|561
|116.10
|1.2306
|1.2306
|1.2431
|23603.31
|1184774.49
�
|1904
|2006.07.21 20:00
|buy
|562
|118.50
|1.2369
|1.2319
|1.2519
|1905
|2006.07.24 02:10
|modify
|562
|118.50
|1.2369
|1.2395
|1.2519
�
|1906
|2006.07.24 02:20
|s/l
|562
|118.50
|1.2395
|1.2395
|1.2519
|27435.15
|1212209.63
|1907
|2006.07.24 08:10
|sell
|563
|121.20
|1.2441
|1.2491
|1.2291
�
|1908
|2006.07.24 08:20
|modify
|563
|121.20
|1.2441
|1.2433
|1.2291
|1909
|2006.07.24 08:40
|modify
|563
|121.20
|1.2441
|1.2430
|1.2291
�
|1910
|2006.07.24 08:59
|s/l
|563
|121.20
|1.2430
|1.2430
|1.2291
|10716.18
|1222925.81
|1911
|2006.07.24 08:59
|sell
|564
|122.30
|1.2438
|1.2488
|1.2288
�
|1912
|2006.07.24 10:40
|s/l
|564
|122.30
|1.2488
|1.2488
|1.2288
|-48967.01
|1173958.80
|1913
|2006.07.27 08:00
|buy
|565
|117.40
|1.2391
|1.2341
|1.2541
�
|1914
|2006.07.27 08:20
|modify
|565
|117.40
|1.2391
|1.2392
|1.2541
|1915
|2006.07.27 08:59
|s/l
|565
|117.40
|1.2392
|1.2392
|1.2541
|948.23
|1174907.03
�
|1916
|2006.08.01 06:30
|sell
|566
|117.50
|1.2346
|1.2396
|1.2196
|1917
|2006.08.01 12:10
|modify
|566
|117.50
|1.2346
|1.2343
|1.2196
�
|1918
|2006.08.01 12:30
|modify
|566
|117.50
|1.2346
|1.2332
|1.2196
|1919
|2006.08.01 12:40
|modify
|566
|117.50
|1.2346
|1.2322
|1.2196
�
|1920
|2006.08.01 13:10
|s/l
|566
|117.50
|1.2322
|1.2322
|1.2196
|22884.04
|1197791.07
|1921
|2006.08.01 14:10
|sell
|567
|119.80
|1.2347
|1.2397
|1.2197
�
|1922
|2006.08.01 14:30
|modify
|567
|119.80
|1.2347
|1.2345
|1.2197
|1923
|2006.08.01 14:40
|modify
|567
|119.80
|1.2347
|1.2306
|1.2197
�
|1924
|2006.08.01 14:59
|s/l
|567
|119.80
|1.2306
|1.2306
|1.2197
|39791.00
|1237582.07
|1925
|2006.08.01 14:59
|sell
|568
|123.80
|1.2341
|1.2391
|1.2191
�
|1926
|2006.08.01 15:30
|modify
|568
|123.80
|1.2341
|1.2327
|1.2191
|1927
|2006.08.01 15:59
|s/l
|568
|123.80
|1.2327
|1.2327
|1.2191
|14055.63
|1251637.70
�
|1928
|2006.08.01 15:59
|sell
|569
|125.20
|1.2328
|1.2378
|1.2178
|1929
|2006.08.01 18:10
|modify
|569
|125.20
|1.2328
|1.2276
|1.2178
�
|1930
|2006.08.01 18:20
|s/l
|569
|125.20
|1.2276
|1.2276
|1.2178
|52921.48
|1304559.18
|1931
|2006.08.02 21:20
|sell
|570
|130.50
|1.2310
|1.2360
|1.2160
�
|1932
|2006.08.03 02:40
|modify
|570
|130.50
|1.2310
|1.2310
|1.2160
|1933
|2006.08.03 02:59
|s/l
|570
|130.50
|1.2310
|1.2310
|1.2160
|-1700.71
|1302858.47
�
|1934
|2006.08.03 14:10
|buy
|571
|130.30
|1.2269
|1.2219
|1.2419
|1935
|2006.08.03 14:20
|modify
|571
|130.30
|1.2269
|1.2271
|1.2419
�
|1936
|2006.08.03 14:30
|modify
|571
|130.30
|1.2269
|1.2306
|1.2419
|1937
|2006.08.03 14:40
|modify
|571
|130.30
|1.2269
|1.2315
|1.2419
�
|1938
|2006.08.03 14:59
|s/l
|571
|130.30
|1.2315
|1.2315
|1.2419
|48805.47
|1351663.94
|1939
|2006.08.03 16:00
|buy
|572
|135.20
|1.2286
|1.2236
|1.2436
�
|1940
|2006.08.03 16:10
|modify
|572
|135.20
|1.2286
|1.2312
|1.2436
|1941
|2006.08.03 16:20
|modify
|572
|135.20
|1.2286
|1.2313
|1.2436
�
|1942
|2006.08.03 16:30
|s/l
|572
|135.20
|1.2313
|1.2313
|1.2436
|29658.76
|1381322.70
|1943
|2006.08.03 16:40
|buy
|573
|138.10
|1.2283
|1.2233
|1.2433
�
|1944
|2006.08.03 16:59
|modify
|573
|138.10
|1.2283
|1.2309
|1.2433
|1945
|2006.08.03 17:00
|modify
|573
|138.10
|1.2283
|1.2311
|1.2433
�
|1946
|2006.08.03 17:10
|modify
|573
|138.10
|1.2283
|1.2335
|1.2433
|1947
|2006.08.03 17:30
|s/l
|573
|138.10
|1.2335
|1.2335
|1.2433
|58298.42
|1439621.12
�
|1948
|2006.08.03 20:00
|buy
|574
|144.00
|1.2306
|1.2256
|1.2456
|1949
|2006.08.04 01:20
|modify
|574
|144.00
|1.2306
|1.2311
|1.2456
�
|1950
|2006.08.04 01:30
|modify
|574
|144.00
|1.2306
|1.2315
|1.2456
|1951
|2006.08.04 01:59
|s/l
|574
|144.00
|1.2315
|1.2315
|1.2456
|11560.10
|1451181.22
�
|1952
|2006.08.04 03:20
|buy
|575
|145.10
|1.2304
|1.2254
|1.2454
|1953
|2006.08.04 04:20
|modify
|575
|145.10
|1.2304
|1.2307
|1.2454
�
|1954
|2006.08.04 04:30
|modify
|575
|145.10
|1.2304
|1.2310
|1.2454
|1955
|2006.08.04 07:20
|s/l
|575
|145.10
|1.2310
|1.2310
|1.2454
|7075.75
|1458256.97
�
|1956
|2006.08.04 07:20
|buy
|576
|145.80
|1.2307
|1.2257
|1.2457
|1957
|2006.08.04 07:30
|modify
|576
|145.80
|1.2307
|1.2309
|1.2457
�
|1958
|2006.08.04 07:59
|s/l
|576
|145.80
|1.2309
|1.2309
|1.2457
|2369.57
|1460626.54
|1959
|2006.08.04 07:59
|buy
|577
|146.10
|1.2309
|1.2259
|1.2459
�
|1960
|2006.08.04 08:20
|modify
|577
|146.10
|1.2309
|1.2309
|1.2459
|1961
|2006.08.04 09:10
|modify
|577
|146.10
|1.2309
|1.2313
|1.2459
�
|1962
|2006.08.04 09:40
|s/l
|577
|146.10
|1.2313
|1.2313
|1.2459
|4746.98
|1465373.52
|1963
|2006.08.04 14:10
|buy
|578
|146.50
|1.2234
|1.2184
|1.2384
�
|1964
|2006.08.04 14:30
|modify
|578
|146.50
|1.2234
|1.2326
|1.2384
|1965
|2006.08.04 14:40
|s/l
|578
|146.50
|1.2326
|1.2326
|1.2384
|109354.97
|1574728.49
�
|1966
|2006.08.04 14:59
|buy
|579
|157.50
|1.2243
|1.2193
|1.2393
|1967
|2006.08.04 15:40
|s/l
|579
|157.50
|1.2193
|1.2193
|1.2393
|-64596.84
|1510131.65
�
|1968
|2006.08.07 20:00
|sell
|580
|151.00
|1.2262
|1.2312
|1.2112
|1969
|2006.08.07 21:20
|modify
|580
|151.00
|1.2262
|1.2260
|1.2112
�
|1970
|2006.08.07 21:40
|s/l
|580
|151.00
|1.2260
|1.2260
|1.2112
|2463.10
|1512594.75
|1971
|2006.08.07 21:40
|sell
|581
|151.30
|1.2258
|1.2308
|1.2108
�
|1972
|2006.08.08 09:40
|modify
|581
|151.30
|1.2258
|1.2251
|1.2108
|1973
|2006.08.08 10:00
|s/l
|581
|151.30
|1.2251
|1.2251
|1.2108
|6673.23
|1519267.98
�
|1974
|2006.08.08 20:10
|buy
|582
|151.90
|1.2206
|1.2156
|1.2356
|1975
|2006.08.08 20:20
|modify
|582
|151.90
|1.2206
|1.2266
|1.2356
�
|1976
|2006.08.08 20:30
|s/l
|582
|151.90
|1.2266
|1.2266
|1.2356
|74497.30
|1593765.28
|1977
|2006.08.08 20:30
|buy
|583
|159.40
|1.2237
|1.2187
|1.2387
�
|1978
|2006.08.08 20:40
|modify
|583
|159.40
|1.2237
|1.2278
|1.2387
|1979
|2006.08.08 20:59
|s/l
|583
|159.40
|1.2278
|1.2278
|1.2387
|53389.42
|1647154.70
�
|1980
|2006.08.08 21:00
|buy
|584
|164.70
|1.2243
|1.2193
|1.2393
|1981
|2006.08.08 21:10
|modify
|584
|164.70
|1.2243
|1.2247
|1.2393
�
|1982
|2006.08.08 21:20
|s/l
|584
|164.70
|1.2247
|1.2247
|1.2393
|5384.55
|1652539.25
|1983
|2006.08.08 21:20
|buy
|585
|165.30
|1.2238
|1.2188
|1.2388
�
|1984
|2006.08.08 21:40
|modify
|585
|165.30
|1.2238
|1.2253
|1.2388
|1985
|2006.08.08 21:59
|s/l
|585
|165.30
|1.2253
|1.2253
|1.2388
|20249.08
|1672788.33
�
|1986
|2006.08.08 22:40
|buy
|586
|167.30
|1.2240
|1.2190
|1.2390
|1987
|2006.08.08 22:59
|modify
|586
|167.30
|1.2240
|1.2247
|1.2390
�
|1988
|2006.08.08 23:20
|modify
|586
|167.30
|1.2240
|1.2263
|1.2390
|1989
|2006.08.08 23:30
|s/l
|586
|167.30
|1.2263
|1.2263
|1.2390
|31416.56
|1704204.89
�
|1990
|2006.08.09 10:40
|buy
|587
|170.40
|1.2224
|1.2174
|1.2374
|1991
|2006.08.09 10:59
|modify
|587
|170.40
|1.2224
|1.2230
|1.2374
�
|1992
|2006.08.09 11:10
|modify
|587
|170.40
|1.2224
|1.2233
|1.2374
|1993
|2006.08.09 11:40
|s/l
|587
|170.40
|1.2233
|1.2233
|1.2374
|12537.61
|1716742.50
�
|1994
|2006.08.09 12:00
|buy
|588
|171.70
|1.2237
|1.2187
|1.2387
|1995
|2006.08.09 20:10
|modify
|588
|171.70
|1.2237
|1.2258
|1.2387
�
|1996
|2006.08.09 20:20
|s/l
|588
|171.70
|1.2258
|1.2258
|1.2387
|29446.30
|1746188.80
|1997
|2006.08.10 10:20
|sell
|589
|174.60
|1.2268
|1.2318
|1.2118
�
|1998
|2006.08.10 10:40
|modify
|589
|174.60
|1.2268
|1.2251
|1.2118
|1999
|2006.08.10 11:30
|modify
|589
|174.60
|1.2268
|1.2244
|1.2118
�
|2000
|2006.08.10 11:40
|s/l
|589
|174.60
|1.2244
|1.2244
|1.2118
|34212.94
|1780401.74
|2001
|2006.08.10 12:30
|sell
|590
|178.00
|1.2268
|1.2318
|1.2118
�
|2002
|2006.08.10 14:20
|modify
|590
|178.00
|1.2268
|1.2266
|1.2118
|2003
|2006.08.10 14:40
|s/l
|590
|178.00
|1.2266
|1.2266
|1.2118
|2893.84
|1783295.58
�
|2004
|2006.08.10 14:40
|sell
|591
|178.30
|1.2299
|1.2349
|1.2149
|2005
|2006.08.10 14:59
|modify
|591
|178.30
|1.2299
|1.2295
|1.2149
�
|2006
|2006.08.10 15:10
|modify
|591
|178.30
|1.2299
|1.2290
|1.2149
|2007
|2006.08.10 15:30
|s/l
|591
|178.30
|1.2290
|1.2290
|1.2149
|13036.80
|1796332.38
�
|2008
|2006.08.17 00:00
|buy
|592
|179.60
|1.2295
|1.2245
|1.2445
|2009
|2006.08.17 09:10
|s/l
|592
|179.60
|1.2245
|1.2245
|1.2445
|-73366.01
|1722966.37
�
|2010
|2006.08.17 20:00
|sell
|593
|172.30
|1.2338
|1.2388
|1.2188
|2011
|2006.08.17 20:10
|modify
|593
|172.30
|1.2338
|1.2338
|1.2188
�
|2012
|2006.08.17 20:40
|s/l
|593
|172.30
|1.2338
|1.2338
|1.2188
|0.00
|1722966.37
|2013
|2006.08.17 20:59
|buy
|594
|172.30
|1.2328
|1.2278
|1.2478
�
|2014
|2006.08.18 13:10
|modify
|594
|172.30
|1.2328
|1.2337
|1.2478
|2015
|2006.08.18 13:20
|s/l
|594
|172.30
|1.2337
|1.2337
|1.2478
|13812.57
|1736778.94
�
|2016
|2006.08.21 02:59
|buy
|595
|173.70
|1.2309
|1.2259
|1.2459
|2017
|2006.08.21 08:30
|s/l
|595
|173.70
|1.2259
|1.2259
|1.2459
|-70897.96
|1665880.98
�
|2018
|2006.08.22 12:00
|sell
|596
|166.60
|1.2285
|1.2335
|1.2135
|2019
|2006.08.22 15:40
|s/l
|596
|166.60
|1.2335
|1.2335
|1.2135
|-67509.52
|1598371.46
�
|2020
|2006.08.23 16:40
|buy
|597
|159.80
|1.2296
|1.2246
|1.2446
|2021
|2006.08.23 16:59
|modify
|597
|159.80
|1.2296
|1.2330
|1.2446
�
|2022
|2006.08.23 17:00
|modify
|597
|159.80
|1.2296
|1.2331
|1.2446
|2023
|2006.08.23 17:10
|modify
|597
|159.80
|1.2296
|1.2353
|1.2446
�
|2024
|2006.08.23 17:30
|s/l
|597
|159.80
|1.2353
|1.2353
|1.2446
|73783.72
|1672155.18
|2025
|2006.08.29 12:00
|buy
|598
|167.20
|1.2319
|1.2269
|1.2469
�
|2026
|2006.08.29 16:10
|modify
|598
|167.20
|1.2319
|1.2355
|1.2469
|2027
|2006.08.29 16:20
|s/l
|598
|167.20
|1.2355
|1.2355
|1.2469
|48750.30
|1720905.48
�
|2028
|2006.08.29 16:30
|buy
|599
|172.10
|1.2311
|1.2261
|1.2461
|2029
|2006.08.29 16:40
|modify
|599
|172.10
|1.2311
|1.2367
|1.2461
�
|2030
|2006.08.29 17:10
|s/l
|599
|172.10
|1.2367
|1.2367
|1.2461
|77961.50
|1798866.98
|2031
|2006.08.29 20:10
|buy
|600
|179.90
|1.2273
|1.2223
|1.2423
�
|2032
|2006.08.29 20:20
|modify
|600
|179.90
|1.2273
|1.2355
|1.2423
|2033
|2006.08.29 20:30
|s/l
|600
|179.90
|1.2355
|1.2355
|1.2423
|119563.95
|1918430.93
�
|2034
|2006.08.29 20:59
|buy
|601
|191.80
|1.2281
|1.2231
|1.2431
|2035
|2006.08.29 23:10
|modify
|601
|191.80
|1.2281
|1.2281
|1.2431
�
|2036
|2006.08.30 00:20
|s/l
|601
|191.80
|1.2281
|1.2281
|1.2431
|1378.08
|1919809.00
|2037
|2006.08.31 16:10
|sell
|602
|192.00
|1.2336
|1.2386
|1.2186
�
|2038
|2006.08.31 16:20
|modify
|602
|192.00
|1.2336
|1.2333
|1.2186
|2039
|2006.08.31 16:30
|modify
|602
|192.00
|1.2336
|1.2313
|1.2186
�
|2040
|2006.08.31 16:40
|modify
|602
|192.00
|1.2336
|1.2297
|1.2186
|2041
|2006.08.31 16:59
|s/l
|602
|192.00
|1.2297
|1.2297
|1.2186
|60715.16
|1980524.16
�
|2042
|2006.08.31 16:59
|sell
|603
|198.10
|1.2330
|1.2380
|1.2180
|2043
|2006.08.31 17:20
|modify
|603
|198.10
|1.2330
|1.2328
|1.2180
�
|2044
|2006.08.31 17:30
|modify
|603
|198.10
|1.2330
|1.2324
|1.2180
|2045
|2006.08.31 17:40
|s/l
|603
|198.10
|1.2324
|1.2324
|1.2180
|9627.41
|1990151.57
�
|2046
|2006.09.03 23:00
|buy
|604
|199.00
|1.2300
|1.2250
|1.2450
|2047
|2006.09.05 02:40
|modify
|604
|199.00
|1.2300
|1.2311
|1.2450
�
|2048
|2006.09.05 03:10
|s/l
|604
|199.00
|1.2311
|1.2311
|1.2450
|20647.69
|2010799.26
|2049
|2006.09.05 03:10
|buy
|605
|201.10
|1.2309
|1.2259
|1.2459
�
|2050
|2006.09.05 04:59
|modify
|605
|201.10
|1.2309
|1.2309
|1.2459
|2051
|2006.09.05 05:30
|modify
|605
|201.10
|1.2309
|1.2311
|1.2459
�
|2052
|2006.09.05 07:10
|modify
|605
|201.10
|1.2309
|1.2312
|1.2459
|2053
|2006.09.05 07:20
|s/l
|605
|201.10
|1.2312
|1.2312
|1.2459
|4900.89
|2015700.15
�
|2054
|2006.09.21 04:00
|buy
|606
|201.60
|1.2474
|1.2424
|1.2624
|2055
|2006.09.21 04:10
|modify
|606
|201.60
|1.2474
|1.2477
|1.2624
�
|2056
|2006.09.21 04:40
|s/l
|606
|201.60
|1.2477
|1.2477
|1.2624
|4849.65
|2020549.80
|2057
|2006.09.21 17:20
|sell
|607
|202.10
|1.2537
|1.2587
|1.2387
�
|2058
|2006.09.21 17:59
|modify
|607
|202.10
|1.2537
|1.2533
|1.2387
|2059
|2006.09.21 18:00
|modify
|607
|202.10
|1.2537
|1.2522
|1.2387
�
|2060
|2006.09.21 18:10
|modify
|607
|202.10
|1.2537
|1.2461
|1.2387
|2061
|2006.09.21 18:20
|modify
|607
|202.10
|1.2537
|1.2451
|1.2387
�
|2062
|2006.09.21 18:30
|s/l
|607
|202.10
|1.2451
|1.2451
|1.2387
|139547.17
|2160096.97
|2063
|2006.09.25 22:10
|sell
|608
|216.00
|1.2391
|1.2441
|1.2241
�
|2064
|2006.09.25 22:20
|modify
|608
|216.00
|1.2391
|1.2389
|1.2241
|2065
|2006.09.25 22:40
|modify
|608
|216.00
|1.2391
|1.2388
|1.2241
�
|2066
|2006.09.25 22:59
|s/l
|608
|216.00
|1.2388
|1.2388
|1.2241
|5229.60
|2165326.57
|2067
|2006.09.25 22:59
|sell
|609
|216.50
|1.2388
|1.2438
|1.2238
�
|2068
|2006.09.26 02:10
|modify
|609
|216.50
|1.2388
|1.2381
|1.2238
|2069
|2006.09.26 02:20
|s/l
|609
|216.50
|1.2381
|1.2381
|1.2238
|9419.04
|2174745.62