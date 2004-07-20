Strategy Tester Report
EMA_CROSS_2_RonModV71[1]sidus

SymbolUSDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
Okres4 Godziny (H4) 2003.03.25 20:00 - 2006.10.05 00:00 (2004.07.01 - 2006.09.29)
ModelControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
ParametryStartingBalance=10000; TakeProfit=150; StopLoss=50; TrailingStop=10; ShortEma1=18; LongEma1=28; ShortEma2=5; LongEma2=8;
Słupki w tescie5696Ticks modelled107903Modelling quality43.41%
Depozyt początkowy10000.00
Total net profit2164745.62Gross profit3354727.21Gross loss-1189981.59
Profit factor2.82Przewidywany zysk3554.59
Absolute drawdown398.76Maximal drawdown197960.92 (11.02%)Relative drawdown13.81% (65635.98)
Transakcji w sumie609Short positions (won %)304 (89.47%)Long positions (won %)305 (90.49%)
Profit trades (% of total)548 (89.98%)Loss trades (% of total)61 (10.02%)
Największyprofit trade139547.17loss trade-73366.01
Averageprofit trade6121.76loss trade-19507.89
Maximumconsecutive wins (profit in money)61 (73347.99)consecutive losses (loss in money)2 (-138407.48)
Maximalconsecutive profit (count of wins)576374.16 (13)consecutive loss (count of losses)-138407.48 (2)
Średniconsecutive wins10consecutive losses1
Graph
#CzasTypZlecenieLotyCenaS / LT / PProfitBalance:
12004.07.01 00:00sell11.001.24851.25351.2335
22004.07.01 07:40s/l11.001.25351.25351.2335-398.769601.24
32004.07.02 00:00buy21.001.24951.24451.2645
42004.07.02 03:30modify21.001.24951.25001.2645
52004.07.02 03:40s/l21.001.25001.25001.264540.029641.26
62004.07.02 03:40buy31.001.24981.24481.2648
72004.07.02 04:20modify31.001.24981.25021.2648
82004.07.02 04:40s/l31.001.25021.25021.264832.039673.29
92004.07.06 12:40sell41.001.23861.24361.2236
102004.07.06 13:10modify41.001.23861.23761.2236
112004.07.06 13:20s/l41.001.23761.23761.223680.789754.07
122004.07.06 13:30sell51.001.23841.24341.2234
132004.07.06 14:00modify51.001.23841.23801.2234
142004.07.06 14:10modify51.001.23841.23421.2234
152004.07.06 14:20s/l51.001.23421.23421.2234340.2410094.31
162004.07.07 00:00sell61.001.23711.24211.2221
172004.07.07 00:10modify61.001.23711.23671.2221
182004.07.07 00:20s/l61.001.23671.23671.222132.3410126.65
192004.07.07 00:20sell71.001.23661.24161.2216
202004.07.07 02:10modify71.001.23661.23611.2216
212004.07.07 02:20s/l71.001.23611.23611.221640.4310167.08
222004.07.07 02:20sell81.001.23651.24151.2215
232004.07.07 03:10modify81.001.23651.23631.2215
242004.07.07 03:20s/l81.001.23631.23631.221516.1510183.23
252004.07.07 03:20sell91.001.23751.24251.2225
262004.07.07 03:30modify91.001.23751.23571.2225
272004.07.07 03:40s/l91.001.23571.23571.2225145.5110328.74
282004.07.07 03:40sell101.001.23671.24171.2217
292004.07.07 04:20modify101.001.23671.23571.2217
302004.07.07 04:30s/l101.001.23571.23571.221780.8810409.62
312004.07.07 04:30sell111.001.23611.24111.2211
322004.07.07 04:40modify111.001.23611.23531.2211
332004.07.07 05:00s/l111.001.23531.23531.221164.7510474.37
342004.07.07 05:20sell121.001.23561.24061.2206
352004.07.07 05:30modify121.001.23561.23521.2206
362004.07.07 05:59s/l121.001.23521.23521.220632.3910506.76
372004.07.13 00:30sell131.101.22551.23051.2105
382004.07.13 03:40s/l131.101.23051.23051.2105-446.9710059.79
392004.07.14 16:00buy141.001.22861.22361.2436
402004.07.14 17:10modify141.001.22861.22961.2436
412004.07.14 17:20s/l141.001.22961.22961.243681.3310141.12
422004.07.14 17:30buy151.001.22841.22341.2434
432004.07.14 18:10modify151.001.22841.22921.2434
442004.07.14 18:30s/l151.001.22921.22921.243465.1310206.25
452004.07.14 18:30buy161.001.22861.22361.2436
462004.07.14 23:10modify161.001.22861.22891.2436
472004.07.14 23:20s/l161.001.22891.22891.243624.4210230.67
482004.07.15 09:40sell171.001.23351.23851.2185
492004.07.15 10:20modify171.001.23351.23351.2185
502004.07.15 10:30s/l171.001.23351.23351.21850.0010230.67
512004.07.16 21:10buy181.001.22331.21831.2383
522004.07.16 21:20modify181.001.22331.22431.2383
532004.07.16 21:30modify181.001.22331.22541.2383
542004.07.16 21:40s/l181.001.22541.22541.2383171.4210402.09
552004.07.16 22:30buy191.001.22381.21881.2388
562004.07.16 22:40modify191.001.22381.22381.2388
572004.07.19 00:00modify191.001.22381.22481.2388
582004.07.19 00:10modify191.001.22381.22541.2388
592004.07.19 00:40s/l191.001.22541.22541.2388152.1710554.26
602004.07.20 02:10sell201.101.23091.23591.2159
612004.07.20 02:30modify201.101.23091.23031.2159
622004.07.20 02:40s/l201.101.23031.23031.215953.6110607.87
632004.07.20 02:40sell211.101.23091.23591.2159
642004.07.20 03:20modify211.101.23091.23081.2159
652004.07.20 03:30s/l211.101.23081.23081.21598.9410616.81
662004.07.20 03:40sell221.101.23121.23621.2162
672004.07.20 04:10modify221.101.23121.23121.2162
682004.07.20 04:30s/l221.101.23121.23121.21620.0010616.81
692004.07.20 05:10buy231.101.22941.22441.2444
702004.07.20 05:40modify231.101.22941.23011.2444
712004.07.20 05:59s/l231.101.23011.23011.244462.6210679.43
722004.07.20 06:10buy241.101.22961.22461.2446
732004.07.20 07:30modify241.101.22961.22991.2446
742004.07.20 07:40s/l241.101.22991.22991.244626.8510706.28
752004.07.20 07:40buy251.101.22921.22421.2442
762004.07.20 08:20modify251.101.22921.22941.2442
772004.07.20 08:30s/l251.101.22941.22941.244217.9210724.20
782004.07.20 08:30buy261.101.22771.22271.2427
792004.07.20 09:10modify261.101.22771.22821.2427
802004.07.20 09:20s/l261.101.22821.22821.242744.8210769.02
812004.07.20 09:20buy271.101.22741.22241.2424
822004.07.20 09:59modify271.101.22741.22781.2424
832004.07.20 10:10modify271.101.22741.22801.2424
842004.07.20 10:20modify271.101.22741.22861.2424
852004.07.20 10:40s/l271.101.22861.22861.2424107.5810876.60
862004.07.20 10:40buy281.101.22731.22231.2423
872004.07.20 11:10modify281.101.22731.22761.2423
882004.07.20 11:30s/l281.101.22761.22761.242326.9010903.50
892004.07.20 12:10sell291.101.23321.23821.2182
902004.07.20 12:20modify291.101.23321.23081.2182
912004.07.20 12:30s/l291.101.23081.23081.2182214.4311117.93
922004.07.20 12:40buy301.101.22761.22261.2426
932004.07.20 13:00modify301.101.22761.23111.2426
942004.07.20 13:10modify301.101.22761.23331.2426
952004.07.20 13:20modify301.101.22761.23481.2426
962004.07.20 13:30s/l301.101.23481.23481.2426643.0111760.94
972004.08.06 15:10buy311.201.25621.25121.2712
982004.08.06 15:30modify311.201.25621.26301.2712
992004.08.06 15:40t/p311.201.27121.26301.27121409.8813170.82
1002004.08.06 15:40sell321.301.27671.28171.2617
1012004.08.06 15:59t/p321.301.26171.28171.26171553.0414723.86
1022004.08.06 15:59buy331.501.25561.25061.2706
1032004.08.06 16:30modify331.501.25561.25711.2706
1042004.08.06 16:40s/l331.501.25711.25711.2706179.2214903.08
1052004.08.10 21:30sell341.501.26061.26561.2456
1062004.08.11 10:40modify341.501.26061.26011.2456
1072004.08.11 11:00s/l341.501.26011.26011.245639.9514943.04
1082004.08.12 08:40buy351.501.25901.25401.2740
1092004.08.12 11:40s/l351.501.25401.25401.2740-598.1414344.90
1102004.08.13 09:30sell361.401.26311.26811.2481
1112004.08.13 09:40modify361.401.26311.25941.2481
1122004.08.13 10:00s/l361.401.25941.25941.2481410.5614755.46
1132004.08.13 10:00sell371.501.26141.26641.2464
1142004.08.13 10:10modify371.501.26141.26031.2464
1152004.08.13 10:20s/l371.501.26031.26031.2464130.7414886.20
1162004.08.13 10:20sell381.501.26171.26671.2467
1172004.08.13 10:30modify381.501.26171.25991.2467
1182004.08.13 10:40s/l381.501.25991.25991.2467213.9415100.14
1192004.08.13 10:40sell391.501.26171.26671.2467
1202004.08.13 10:59modify391.501.26171.26161.2467
1212004.08.13 11:00modify391.501.26171.26141.2467
1222004.08.13 11:10modify391.501.26171.25981.2467
1232004.08.13 11:20modify391.501.26171.25921.2467
1242004.08.13 11:40s/l391.501.25921.25921.2467297.4115397.55
1252004.08.13 11:40sell401.501.26061.26561.2456
1262004.08.13 12:10modify401.501.26061.25921.2456
1272004.08.13 12:30s/l401.501.25921.25921.2456166.5915564.14
1282004.08.13 13:10buy411.601.25771.25271.2727
1292004.08.13 13:20modify411.601.25771.25781.2727
1302004.08.13 14:10modify411.601.25771.25841.2727
1312004.08.13 14:30s/l411.601.25841.25841.272789.0215653.16
1322004.08.13 14:40buy421.601.25771.25271.2727
1332004.08.13 15:20s/l421.601.25271.25271.2727-638.6215014.54
1342004.08.13 15:20buy431.501.25301.24801.2680
1352004.08.13 15:40s/l431.501.24801.24801.2680-602.5514411.99
1362004.08.17 13:40sell441.401.24611.25111.2311
1372004.08.17 15:10modify441.401.24611.24141.2311
1382004.08.17 15:20s/l441.401.24141.24141.2311529.4114941.40
1392004.08.17 15:40sell451.501.24671.25171.2317
1402004.08.17 16:10modify451.501.24671.24571.2317
1412004.08.17 16:30s/l451.501.24571.24571.2317120.1915061.59
1422004.08.18 09:30buy461.501.24221.23721.2572
1432004.08.18 10:00modify461.501.24221.24431.2572
1442004.08.18 10:10modify461.501.24221.24561.2572
1452004.08.18 10:20s/l461.501.24561.24561.2572409.6715471.26
1462004.08.19 10:40buy471.501.24331.23831.2583
1472004.08.19 11:10modify471.501.24331.24441.2583
1482004.08.19 11:30s/l471.501.24441.24441.2583132.6015603.86
1492004.08.19 11:40buy481.601.24291.23791.2579
1502004.08.19 11:59modify481.601.24291.24331.2579
1512004.08.19 12:00modify481.601.24291.24351.2579
1522004.08.19 12:20modify481.601.24291.24381.2579
1532004.08.19 12:30s/l481.601.24381.24381.2579115.7715719.63
1542004.08.19 16:10sell491.601.24551.25051.2305
1552004.08.19 16:20modify491.601.24551.24381.2305
1562004.08.19 16:30s/l491.601.24381.24381.2305218.6815938.31
1572004.08.20 12:20sell501.601.24641.25141.2314
1582004.08.20 12:40modify501.601.24641.24331.2314
1592004.08.20 13:00s/l501.601.24331.24331.2314398.0416336.35
1602004.08.20 13:00sell511.601.24581.25081.2308
1612004.08.20 14:40s/l511.601.25081.25081.2308-638.5215697.83
1622004.09.01 12:00buy521.601.26571.26071.2807
1632004.09.01 16:30s/l521.601.26071.26071.2807-634.8215063.01
1642004.09.03 15:10sell531.501.27011.27511.2551
1652004.09.03 15:20modify531.501.27011.26291.2551
1662004.09.03 15:30s/l531.501.26291.26291.2551851.2615914.27
1672004.09.03 15:30sell541.601.26841.27341.2534
1682004.09.03 15:40modify541.601.26841.25871.2534
1692004.09.03 15:59s/l541.601.25871.25871.25341224.8417139.11
1702004.09.03 15:59sell551.701.26681.27181.2518
1712004.09.03 16:40modify551.701.26681.26601.2518
1722004.09.03 16:59s/l551.701.26601.26601.2518107.3517246.46
1732004.09.08 20:00buy561.701.26211.25711.2771
1742004.09.09 11:30modify561.701.26211.26231.2771
1752004.09.09 12:10s/l561.701.26231.26231.277139.1417285.60
1762004.09.13 15:20sell571.701.26171.26671.2467
1772004.09.13 15:30modify571.701.26171.26051.2467
1782004.09.13 15:40s/l571.701.26051.26051.2467161.7917447.39
1792004.09.13 16:00sell581.701.26031.26531.2453
1802004.09.13 17:10modify581.701.26031.25991.2453
1812004.09.13 17:30s/l581.701.25991.25991.245353.8817501.27
1822004.09.13 18:10buy591.801.25891.25391.2739
1832004.09.13 18:20modify591.801.25891.25921.2739
1842004.09.13 18:40modify591.801.25891.25951.2739
1852004.09.13 18:59s/l591.801.25951.25951.273985.7917587.06
1862004.09.13 19:00buy601.801.25871.25371.2737
1872004.09.13 21:10modify601.801.25871.25871.2737
1882004.09.13 21:30s/l601.801.25871.25871.27370.0017587.06
1892004.09.13 21:30buy611.801.25871.25371.2737
1902004.09.13 22:10modify611.801.25871.25901.2737
1912004.09.13 22:30s/l611.801.25901.25901.273742.9117629.97
1922004.09.13 22:30buy621.801.25891.25391.2739
1932004.09.13 23:10modify621.801.25891.25911.2739
1942004.09.13 23:20s/l621.801.25911.25911.273928.6117658.58
1952004.09.13 23:20buy631.801.25881.25381.2738
1962004.09.13 23:40modify631.801.25881.25911.2738
1972004.09.13 23:59s/l631.801.25911.25911.273842.9017701.48
1982004.09.13 23:59buy641.801.25921.25421.2742
1992004.09.14 12:10modify641.801.25921.26201.2742
2002004.09.14 12:30s/l641.801.26201.26201.2742413.1518114.63
2012004.09.14 15:10buy651.801.25581.25081.2708
2022004.09.14 15:20modify651.801.25581.25731.2708
2032004.09.14 15:30modify651.801.25581.25931.2708
2042004.09.14 15:40modify651.801.25581.26091.2708
2052004.09.14 15:59s/l651.801.26091.26091.2708730.4918845.12
2062004.09.14 15:59buy661.901.25701.25201.2720
2072004.09.14 16:20modify661.901.25701.25771.2720
2082004.09.14 16:30modify661.901.25701.25941.2720
2092004.09.14 17:00s/l661.901.25941.25941.2720362.2519207.37
2102004.09.14 17:00buy671.901.25911.25411.2741
2112004.09.15 00:30modify671.901.25911.25921.2741
2122004.09.15 01:10s/l671.901.25921.25921.274128.7619236.14
2132004.09.15 01:10buy681.901.25781.25281.2728
2142004.09.15 01:20modify681.901.25781.25851.2728
2152004.09.15 01:40s/l681.901.25851.25851.2728105.6819341.82
2162004.09.15 01:40buy691.901.25881.25381.2738
2172004.09.15 04:20modify691.901.25881.25941.2738
2182004.09.15 04:30s/l691.901.25941.25941.273890.6619432.48
2192004.09.15 04:30buy701.901.25781.25281.2728
2202004.09.15 04:40modify701.901.25781.25801.2728
2212004.09.15 05:00modify701.901.25781.25891.2728
2222004.09.15 05:10modify701.901.25781.26041.2728
2232004.09.15 05:20s/l701.901.26041.26041.2728392.2219824.70
2242004.09.15 11:40buy712.001.25681.25181.2718
2252004.09.15 12:10modify712.001.25681.25841.2718
2262004.09.15 12:30s/l712.001.25841.25841.2718254.3320079.03
2272004.09.15 12:30buy722.001.25851.25351.2735
2282004.09.15 13:10modify722.001.25851.25961.2735
2292004.09.15 13:40s/l722.001.25961.25961.2735174.9020253.93
2302004.09.15 13:40buy732.001.25811.25311.2731
2312004.09.15 14:00modify732.001.25811.25931.2731
2322004.09.15 14:10modify732.001.25811.26041.2731
2332004.09.15 14:30s/l732.001.26041.26041.2731365.3420619.27
2342004.09.21 21:10buy742.101.25501.25001.2700
2352004.09.21 21:20modify742.101.25501.26171.2700
2362004.09.21 21:30s/l742.101.26171.26171.27001119.3321738.60
2372004.09.21 21:40buy752.201.25231.24731.2673
2382004.09.21 21:59modify752.201.25231.25401.2673
2392004.09.21 22:10modify752.201.25231.25431.2673
2402004.09.21 22:20s/l752.201.25431.25431.2673350.9922089.59
2412004.09.22 16:30sell762.201.26551.27051.2505
2422004.09.22 16:59modify762.201.26551.26431.2505
2432004.09.22 17:00modify762.201.26551.26411.2505
2442004.09.22 17:10modify762.201.26551.26231.2505
2452004.09.22 17:20s/l762.201.26231.26231.2505556.8722646.46
2462004.09.24 00:30sell772.301.26131.26631.2463
2472004.09.24 02:30modify772.301.26131.26101.2463
2482004.09.24 03:20modify772.301.26131.26081.2463
2492004.09.24 03:30s/l772.301.26081.26081.246391.1922737.65
2502004.09.24 03:30sell782.301.26081.26581.2458
2512004.09.24 06:20modify782.301.26081.26061.2458
2522004.09.24 06:40s/l782.301.26061.26061.245836.4822774.13
2532004.09.24 07:10buy792.301.25911.25411.2741
2542004.09.24 07:30modify792.301.25911.25911.2741
2552004.09.24 07:40s/l792.301.25911.25911.27410.0022774.13
2562004.09.24 07:40buy802.301.25931.25431.2743
2572004.09.24 09:10modify802.301.25931.26031.2743
2582004.09.24 09:20s/l802.301.26031.26031.2743182.5322956.66
2592004.09.24 12:10buy812.301.25641.25141.2714
2602004.09.24 12:20modify812.301.25641.25831.2714
2612004.09.24 12:30modify812.301.25641.25981.2714
2622004.09.24 12:40s/l812.301.25981.25981.2714620.9823577.64
2632004.09.24 12:59buy822.401.25751.25251.2725
2642004.09.24 14:30modify822.401.25751.25771.2725
2652004.09.24 14:40s/l822.401.25771.25771.272538.2223615.86
2662004.09.24 14:40buy832.401.25631.25131.2713
2672004.09.24 15:00modify832.401.25631.25681.2713
2682004.09.24 15:10modify832.401.25631.25741.2713
2692004.09.24 15:20modify832.401.25631.25851.2713
2702004.09.24 15:30s/l832.401.25851.25851.2713422.0624037.92
2712004.09.24 15:30buy842.401.25131.24631.2663
2722004.09.24 15:40modify842.401.25131.25301.2663
2732004.09.24 15:59modify842.401.25131.25411.2663
2742004.09.24 16:10modify842.401.25131.25761.2663
2752004.09.24 16:20s/l842.401.25761.25761.26631205.5525243.47
2762004.09.24 17:10sell852.501.26081.26581.2458
2772004.09.24 17:40modify852.501.26081.25741.2458
2782004.09.24 17:59s/l852.501.25741.25741.2458673.2725916.74
2792004.09.24 17:59sell862.601.26221.26721.2472
2802004.09.27 00:00modify862.601.26221.26161.2472
2812004.09.27 00:30modify862.601.26221.26121.2472
2822004.09.27 01:10s/l862.601.26121.26121.2472104.4526021.18
2832004.09.27 17:40buy872.601.25831.25331.2733
2842004.09.27 18:00modify872.601.25831.25871.2733
2852004.09.27 18:20modify872.601.25831.25951.2733
2862004.09.27 18:30s/l872.601.25951.25951.2733247.7526268.93
2872004.09.27 19:40buy882.601.25841.25341.2734
2882004.09.27 19:59modify882.601.25841.25851.2734
2892004.09.27 20:00modify882.601.25841.25871.2734
2902004.09.27 20:10modify882.601.25841.26031.2734
2912004.09.27 20:20s/l882.601.26031.26031.2734392.0426660.97
2922004.09.27 20:20buy892.701.26041.25541.2754
2932004.09.27 21:10modify892.701.26041.26071.2754
2942004.09.27 21:20s/l892.701.26071.26071.275464.2626725.23
2952004.09.27 21:30buy902.701.25991.25491.2749
2962004.09.27 22:00modify902.701.25991.26011.2749
2972004.09.27 22:10modify902.701.25991.26041.2749
2982004.09.27 22:40modify902.701.25991.26161.2749
2992004.09.27 23:00s/l902.701.26161.26161.2749363.8527089.08
3002004.09.28 00:10buy912.701.25991.25491.2749
3012004.09.28 00:30modify912.701.25991.26021.2749
3022004.09.28 00:40modify912.701.25991.26061.2749
3032004.09.28 01:20s/l912.701.26061.26061.2749150.0627239.14
3042004.09.28 01:20buy922.701.25981.25481.2748
3052004.09.28 01:30modify922.701.25981.26051.2748
3062004.09.28 01:59s/l922.701.26051.26051.2748149.9927389.13
3072004.09.28 01:59buy932.701.26041.25541.2754
3082004.09.28 03:10modify932.701.26041.26071.2754
3092004.09.28 03:40s/l932.701.26071.26071.275464.3127453.44
3102004.09.28 03:40buy942.701.25991.25491.2749
3112004.09.28 03:59modify942.701.25991.26031.2749
3122004.09.28 04:10modify942.701.25991.26071.2749
3132004.09.28 04:30s/l942.701.26071.26071.2749171.3527624.79
3142004.09.28 12:20buy952.801.26041.25541.2754
3152004.09.28 12:30modify952.801.26041.26161.2754
3162004.09.28 12:40s/l952.801.26161.26161.2754266.6527891.44
3172004.09.28 12:40buy962.801.26041.25541.2754
3182004.09.28 13:20modify962.801.26041.26061.2754
3192004.09.28 13:40s/l962.801.26061.26061.275444.4327935.87
3202004.09.28 13:40buy972.801.26051.25551.2755
3212004.09.28 17:40s/l972.801.25551.25551.2755-1115.2726820.60
3222004.09.29 10:10sell982.701.26131.26631.2463
3232004.09.29 10:20modify982.701.26131.26071.2463
3242004.09.29 10:30s/l982.701.26071.26071.2463128.2726948.87
3252004.09.29 10:30sell992.701.26271.26771.2477
3262004.09.29 10:40modify992.701.26271.26071.2477
3272004.09.29 10:59s/l992.701.26071.26071.2477428.0327376.90
3282004.09.29 10:59sell1002.701.26131.26631.2463
3292004.09.29 11:10modify1002.701.26131.26061.2463
3302004.09.29 11:20s/l1002.701.26061.26061.2463149.9027526.80
3312004.09.29 11:40sell1012.801.26161.26661.2466
3322004.09.29 11:59modify1012.801.26161.26121.2466
3332004.09.29 12:10modify1012.801.26161.26061.2466
3342004.09.29 12:20modify1012.801.26161.26011.2466
3352004.09.29 12:40s/l1012.801.26011.26011.2466333.1827859.98
3362004.09.29 13:30sell1022.801.26181.26681.2468
3372004.09.29 13:40modify1022.801.26181.26181.2468
3382004.09.29 14:10modify1022.801.26181.26041.2468
3392004.09.29 14:20s/l1022.801.26041.26041.2468310.8228170.80
3402004.09.29 18:10sell1032.801.26431.26931.2493
3412004.09.29 18:20modify1032.801.26431.26211.2493
3422004.09.29 18:30modify1032.801.26431.26111.2493
3432004.09.29 18:40s/l1032.801.26111.26111.2493710.3228881.12
3442004.09.29 19:00sell1042.901.26181.26681.2468
3452004.09.29 19:20modify1042.901.26181.26131.2468
3462004.09.29 19:40s/l1042.901.26131.26131.2468114.8328995.95
3472004.09.29 19:40sell1052.901.26241.26741.2474
3482004.09.29 19:59modify1052.901.26241.26181.2474
3492004.09.29 20:00modify1052.901.26241.26161.2474
3502004.09.29 20:10modify1052.901.26241.26131.2474
3512004.09.29 20:40s/l1052.901.26131.26131.2474252.8229248.77
3522004.09.29 20:59buy1062.901.26081.25581.2758
3532004.09.30 14:10s/l1062.901.25581.25581.2758-1139.3528109.42
3542004.09.30 14:10buy1072.801.25011.24511.2651
3552004.09.30 14:20modify1072.801.25011.25671.2651
3562004.09.30 14:30modify1072.801.25011.25881.2651
3572004.09.30 14:40s/l1072.801.25881.25881.26511950.9830060.40
3582004.09.30 14:40buy1083.001.24891.24391.2639
3592004.09.30 14:59modify1083.001.24891.24921.2639
3602004.09.30 15:00modify1083.001.24891.24941.2639
3612004.09.30 15:10modify1083.001.24891.24991.2639
3622004.09.30 15:20modify1083.001.24891.25061.2639
3632004.09.30 15:30s/l1083.001.25061.25061.2639409.0230469.42
3642004.10.04 03:30sell1093.001.25341.25841.2384
3652004.10.04 13:20s/l1093.001.25841.25841.2384-1190.2929279.13
3662004.10.08 16:00buy1102.901.25111.24611.2661
3672004.10.11 20:20modify1102.901.25111.25161.2661
3682004.10.11 20:30modify1102.901.25111.25181.2661
3692004.10.11 20:40s/l1102.901.25181.25181.2661224.7429503.87
3702004.10.12 08:00sell1113.001.25341.25841.2384
3712004.10.12 10:40s/l1113.001.25841.25841.2384-1191.3228312.55
3722004.10.13 20:30buy1122.801.25121.24621.2662
3732004.10.13 21:10modify1122.801.25121.25261.2662
3742004.10.13 21:20s/l1122.801.25261.25261.2662313.2228625.77
3752004.10.13 21:20buy1132.901.25181.24681.2668
3762004.10.13 22:00modify1132.901.25181.25231.2668
3772004.10.13 22:10modify1132.901.25181.25271.2668
3782004.10.13 22:40s/l1132.901.25271.25271.2668208.6028834.37
3792004.10.13 22:40buy1142.901.25151.24651.2665
3802004.10.13 23:10modify1142.901.25151.25161.2665
3812004.10.13 23:20modify1142.901.25151.25171.2665
3822004.10.13 23:30s/l1142.901.25171.25171.266546.3628880.73
3832004.10.13 23:30buy1152.901.25141.24641.2664
3842004.10.14 00:10modify1152.901.25141.25211.2664
3852004.10.14 00:20s/l1152.901.25211.25211.2664183.0829063.81
3862004.10.26 20:00sell1162.901.20331.20831.1883
3872004.10.26 20:10modify1162.901.20331.20321.1883
3882004.10.26 20:20modify1162.901.20331.20281.1883
3892004.10.26 20:30s/l1162.901.20281.20281.1883120.4529184.26
3902004.10.26 20:30sell1172.901.20351.20851.1885
3912004.10.26 21:10modify1172.901.20351.20291.1885
3922004.10.26 21:30s/l1172.901.20291.20291.1885144.6229328.88
3932004.10.26 21:30sell1182.901.20291.20791.1879
3942004.10.26 22:10modify1182.901.20291.20181.1879
3952004.10.26 22:20s/l1182.901.20181.20181.1879265.4429594.32
3962004.10.26 22:30sell1193.001.20281.20781.1878
3972004.10.26 23:00modify1193.001.20281.20271.1878
3982004.10.26 23:10modify1193.001.20281.20211.1878
3992004.10.26 23:20s/l1193.001.20211.20211.1878174.6329768.95
4002004.10.27 00:00sell1203.001.20121.20621.1862
4012004.10.27 10:30modify1203.001.20121.20121.1862
4022004.10.27 11:00s/l1203.001.20121.20121.18620.0029768.95
4032004.10.27 12:40buy1213.001.20031.19531.2153
4042004.10.27 13:10modify1213.001.20031.20031.2153
4052004.10.27 13:20s/l1213.001.20031.20031.21530.0029768.95
4062004.10.27 13:20buy1223.001.19821.19321.2132
4072004.10.27 15:20modify1223.001.19821.19851.2132
4082004.10.27 15:40s/l1223.001.19851.19851.213275.2829844.23
4092004.10.27 18:10sell1233.001.20691.21191.1919
4102004.10.27 18:20modify1233.001.20691.20681.1919
4112004.10.27 18:30modify1233.001.20691.20071.1919
4122004.10.27 18:40s/l1233.001.20071.20071.19191540.2431384.47
4132004.10.27 18:40sell1243.101.20731.21231.1923
4142004.10.27 19:00modify1243.101.20731.20671.1923
4152004.10.27 19:20modify1243.101.20731.20621.1923
4162004.10.27 19:30s/l1243.101.20621.20621.1923282.5231666.99
4172004.10.28 16:10buy1253.201.19741.19241.2124
4182004.10.28 16:30modify1253.201.19741.20321.2124
4192004.10.28 16:40s/l1253.201.20321.20321.21241544.8633211.85
4202004.10.28 16:59buy1263.301.19901.19401.2140
4212004.10.28 17:20modify1263.301.19901.20001.2140
4222004.10.28 17:40s/l1263.301.20001.20001.2140275.4133487.26
4232004.11.01 11:20sell1273.301.20211.20711.1871
4242004.11.01 11:30modify1273.301.20211.19881.1871
4252004.11.01 11:59s/l1273.301.19881.19881.1871906.4534393.71
4262004.11.01 12:00sell1283.401.20121.20621.1862
4272004.11.01 14:10modify1283.401.20121.20101.1862
4282004.11.01 14:30s/l1283.401.20101.20101.186256.5834450.29
4292004.11.03 15:20buy1293.401.19641.19141.2114
4302004.11.03 15:30modify1293.401.19641.19731.2114
4312004.11.03 15:40s/l1293.401.19731.19731.2114255.9134706.20
4322004.11.05 15:20sell1303.501.20131.20631.1863
4332004.11.05 15:30modify1303.501.20131.19921.1863
4342004.11.05 15:40modify1303.501.20131.19031.1863
4352004.11.05 15:59s/l1303.501.19031.19031.18633224.1937930.39
4362004.11.05 16:00sell1313.801.19361.19861.1786
4372004.11.05 16:30modify1313.801.19361.18631.1786
4382004.11.05 16:40s/l1313.801.18631.18631.17862319.9840250.37
4392004.11.05 16:40sell1324.001.19541.20041.1804
4402004.11.05 16:59modify1324.001.19541.18901.1804
4412004.11.05 17:00modify1324.001.19541.18881.1804
4422004.11.05 17:10modify1324.001.19541.18601.1804
4432004.11.05 17:20modify1324.001.19541.18451.1804
4442004.11.05 17:30s/l1324.001.18451.18451.18043678.3943928.76
4452004.11.09 11:20sell1334.401.18351.18851.1685
4462004.11.09 11:30modify1334.401.18351.18251.1685
4472004.11.09 11:59s/l1334.401.18251.18251.1685371.8144300.57
4482004.11.09 12:00sell1344.401.18311.18811.1681
4492004.11.09 16:10modify1344.401.18311.18301.1681
4502004.11.09 16:20s/l1344.401.18301.18301.168137.1544337.72
4512004.11.09 16:20sell1354.401.18421.18921.1692
4522004.11.09 16:40modify1354.401.18421.18301.1692
4532004.11.09 17:20s/l1354.401.18301.18301.1692446.1744783.89
4542004.11.09 17:30buy1364.501.18071.17571.1957
4552004.11.09 17:59modify1364.501.18071.18121.1957
4562004.11.09 18:00modify1364.501.18071.18141.1957
4572004.11.09 18:10modify1364.501.18071.18181.1957
4582004.11.09 18:20s/l1364.501.18181.18181.1957419.1745203.06
4592004.11.09 18:20buy1374.501.18121.17621.1962
4602004.11.09 19:10modify1374.501.18121.18171.1962
4612004.11.09 19:20modify1374.501.18121.18341.1962
4622004.11.09 19:30s/l1374.501.18341.18341.1962839.2646042.32
4632004.11.09 19:30buy1384.601.17991.17491.1949
4642004.11.09 19:59modify1384.601.17991.18181.1949
4652004.11.09 20:10modify1384.601.17991.18391.1949
4662004.11.09 20:20s/l1384.601.18391.18391.19491555.3747597.69
4672004.11.10 10:40buy1394.801.18071.17571.1957
4682004.11.10 11:20modify1394.801.18071.18121.1957
4692004.11.10 11:30s/l1394.801.18121.18121.1957203.5847801.27
4702004.11.10 11:30buy1404.801.17921.17421.1942
4712004.11.10 11:40modify1404.801.17921.18121.1942
4722004.11.10 11:59s/l1404.801.18121.18121.1942813.9148615.18
4732004.11.10 11:59buy1414.901.17981.17481.1948
4742004.11.10 13:30s/l1414.901.17481.17481.1948-2086.1846529.00
4752004.11.10 20:30sell1424.701.18501.19001.1700
4762004.11.10 21:00modify1424.701.18501.18481.1700
4772004.11.10 21:20modify1424.701.18501.18041.1700
4782004.11.10 21:40s/l1424.701.18041.18041.17001824.7848353.78
4792004.11.10 21:40sell1434.801.18451.18951.1695
4802004.11.10 22:00modify1434.801.18451.18291.1695
4812004.11.10 22:10modify1434.801.18451.18101.1695
4822004.11.10 22:30s/l1434.801.18101.18101.16951421.3249775.10
4832004.11.11 00:20sell1445.001.18281.18781.1678
4842004.11.11 00:30modify1445.001.18281.18261.1678
4852004.11.11 00:40modify1445.001.18281.18191.1678
4862004.11.11 01:00s/l1445.001.18191.18191.1678380.4550155.55
4872004.11.11 01:10sell1455.001.18381.18881.1688
4882004.11.11 01:20modify1455.001.18381.18361.1688
4892004.11.11 01:30modify1455.001.18381.18301.1688
4902004.11.11 02:20modify1455.001.18381.18271.1688
4912004.11.11 02:40s/l1455.001.18271.18271.1688464.8050620.35
4922004.11.11 02:40sell1465.101.18301.18801.1680
4932004.11.11 05:20modify1465.101.18301.18291.1680
4942004.11.11 05:40s/l1465.101.18291.18291.168043.1050663.45
4952004.11.11 09:40buy1475.101.18121.17621.1962
4962004.11.11 12:10modify1475.101.18121.18171.1962
4972004.11.11 12:20modify1475.101.18121.18201.1962
4982004.11.11 12:30s/l1475.101.18201.18201.1962345.2451008.69
4992004.11.11 12:40buy1485.101.18081.17581.1958
5002004.11.11 12:59modify1485.101.18081.18151.1958
5012004.11.11 13:10modify1485.101.18081.18231.1958
5022004.11.11 13:20s/l1485.101.18231.18231.1958647.1051655.79
5032004.11.11 13:30buy1495.201.18121.17621.1962
5042004.11.11 14:40modify1495.201.18121.18191.1962
5052004.11.11 14:59s/l1495.201.18191.18191.1962308.4051964.19
5062004.11.11 14:59buy1505.201.18061.17561.1956
5072004.11.12 08:40s/l1505.201.17561.17561.1956-2174.4649789.73
5082004.11.12 16:10sell1515.001.18231.18731.1673
5092004.11.12 16:20modify1515.001.18231.18111.1673
5102004.11.12 16:40modify1515.001.18231.17961.1673
5112004.11.12 17:00s/l1515.001.17961.17961.16731144.0750933.80
5122004.11.12 17:40sell1525.101.18061.18561.1656
5132004.11.12 17:59modify1525.101.18061.17871.1656
5142004.11.12 18:00modify1525.101.18061.17851.1656
5152004.11.12 18:10modify1525.101.18061.17471.1656
5162004.11.12 18:20modify1525.101.18061.17371.1656
5172004.11.12 18:30s/l1525.101.17371.17371.16562990.0553923.85
5182004.11.15 16:20sell1535.401.17731.18231.1623
5192004.11.15 17:40modify1535.401.17731.17711.1623
5202004.11.15 17:59s/l1535.401.17711.17711.162391.6254015.47
5212004.11.15 17:59sell1545.401.17851.18351.1635
5222004.11.16 09:30modify1545.401.17851.17801.1635
5232004.11.16 09:40s/l1545.401.17801.17801.1635158.8254174.28
5242004.11.16 12:00buy1555.401.17451.16951.1895
5252004.11.16 13:10modify1555.401.17451.17511.1895
5262004.11.16 13:20s/l1555.401.17511.17511.1895275.7254450.00
5272004.11.16 16:30sell1565.401.17841.18341.1634
5282004.11.16 16:40modify1565.401.17841.17491.1634
5292004.11.16 17:00s/l1565.401.17491.17491.16341606.0556056.05
5302004.11.18 19:40sell1575.601.17401.17901.1590
5312004.11.18 19:59modify1575.601.17401.17281.1590
5322004.11.18 20:00modify1575.601.17401.17261.1590
5332004.11.18 20:10modify1575.601.17401.17071.1590
5342004.11.18 20:30s/l1575.601.17071.17071.15901576.9357632.98
5352004.11.19 11:20buy1585.801.16611.16111.1811
5362004.11.19 11:40modify1585.801.16611.16651.1811
5372004.11.19 11:59s/l1585.801.16651.16651.1811198.9757831.95
5382004.11.19 12:00buy1595.801.16651.16151.1815
5392004.11.19 13:40s/l1595.801.16151.16151.1815-2496.9955334.96
5402004.11.23 02:10sell1605.501.16701.17201.1520
5412004.11.23 02:20modify1605.501.16701.16561.1520
5422004.11.23 02:30modify1605.501.16701.16421.1520
5432004.11.23 02:40s/l1605.501.16421.16421.15201322.3556657.31
5442004.11.23 03:10sell1615.701.16641.17141.1514
5452004.11.23 12:10modify1615.701.16641.16451.1514
5462004.11.23 12:20s/l1615.701.16451.16451.1514926.4357583.74
5472004.11.23 13:20buy1625.801.15941.15441.1744
5482004.11.23 13:40modify1625.801.15941.16031.1744
5492004.11.23 14:00s/l1625.801.16031.16031.1744450.1958033.93
5502004.11.23 14:00buy1635.801.15981.15481.1748
5512004.11.24 10:40s/l1635.801.15481.15481.1748-2472.4255561.52
5522004.11.26 16:00sell1645.601.14581.15081.1308
5532004.11.26 16:30modify1645.601.14581.14411.1308
5542004.11.26 17:10s/l1645.601.14411.14411.1308832.0256393.54
5552004.11.29 09:10sell1655.601.14501.15001.1300
5562004.11.29 09:40modify1655.601.14501.14231.1300
5572004.11.29 10:00s/l1655.601.14231.14231.13001319.9557713.49
5582004.11.29 10:00sell1665.801.14521.15021.1302
5592004.11.29 10:30modify1665.801.14521.14281.1302
5602004.11.29 10:40s/l1665.801.14281.14281.13021217.9658931.45
5612004.11.29 11:40sell1675.901.14551.15051.1305
5622004.11.29 12:10modify1675.901.14551.14431.1305
5632004.11.29 12:30s/l1675.901.14431.14431.1305618.2959549.74
5642004.11.29 17:10buy1686.001.14041.13541.1554
5652004.11.29 17:30modify1686.001.14041.14231.1554
5662004.11.29 17:40modify1686.001.14041.14321.1554
5672004.11.29 18:00s/l1686.001.14321.14321.15541472.9161022.65
5682004.11.29 18:10buy1696.101.14021.13521.1552
5692004.11.29 18:30modify1696.101.14021.14061.1552
5702004.11.29 18:40s/l1696.101.14061.14061.1552214.2161236.86
5712004.11.29 18:40buy1706.101.13941.13441.1544
5722004.11.29 19:10modify1706.101.13941.13961.1544
5732004.11.29 19:20modify1706.101.13941.13981.1544
5742004.11.29 19:30s/l1706.101.13981.13981.1544214.1561451.01
5752004.11.29 19:30buy1716.101.13971.13471.1547
5762004.11.29 20:10modify1716.101.13971.14101.1547
5772004.11.29 20:20s/l1716.101.14101.14101.1547695.3762146.38
5782004.11.29 22:40sell1726.201.14291.14791.1279
5792004.11.29 23:20modify1726.201.14291.14271.1279
5802004.11.29 23:30s/l1726.201.14271.14271.1279108.5062254.88
5812004.11.29 23:40sell1736.201.14311.14811.1281
5822004.11.29 23:59modify1736.201.14311.14291.1281
5832004.11.30 00:10modify1736.201.14311.14281.1281
5842004.11.30 00:20s/l1736.201.14281.14281.128181.9662336.84
5852004.11.30 00:40sell1746.201.14311.14811.1281
5862004.11.30 06:10modify1746.201.14311.14301.1281
5872004.11.30 06:30s/l1746.201.14301.14301.128154.2262391.06
5882004.11.30 06:40buy1756.201.14171.13671.1567
5892004.11.30 07:20modify1756.201.14171.14251.1567
5902004.11.30 07:30s/l1756.201.14251.14251.1567434.4062825.46
5912004.11.30 08:40buy1766.301.14211.13711.1571
5922004.11.30 09:10modify1766.301.14211.14521.1571
5932004.11.30 09:30s/l1766.301.14521.14521.15711710.6164536.07
5942004.11.30 09:30buy1776.501.14201.13701.1570
5952004.11.30 09:40modify1776.501.14201.14371.1570
5962004.11.30 10:00modify1776.501.14201.14461.1570
5972004.11.30 10:10modify1776.501.14201.14511.1570
5982004.11.30 10:20s/l1776.501.14511.14511.15701765.0766301.14
5992004.11.30 10:20buy1786.601.14191.13691.1569
6002004.11.30 10:30modify1786.601.14191.14421.1569
6012004.11.30 10:40s/l1786.601.14421.14421.15691328.6767629.81
6022004.11.30 11:10buy1796.801.14081.13581.1558
6032004.11.30 11:40modify1796.801.14081.14171.1558
6042004.11.30 11:59s/l1796.801.14171.14171.1558536.0968165.90
6052004.11.30 11:59buy1806.801.14191.13691.1569
6062004.11.30 12:30modify1806.801.14191.14281.1569
6072004.11.30 12:40s/l1806.801.14281.14281.1569536.9468702.84
6082004.11.30 12:40buy1816.901.14011.13511.1551
6092004.11.30 12:59modify1816.901.14011.14101.1551
6102004.11.30 13:10s/l1816.901.14101.14101.1551545.9469248.78
6112004.11.30 13:20sell1826.901.14321.14821.1282
6122004.11.30 13:30modify1826.901.14321.13901.1282
6132004.11.30 13:40modify1826.901.14321.13761.1282
6142004.11.30 14:10s/l1826.901.13761.13761.12823393.3472642.12
6152004.12.01 14:20sell1837.301.14311.14811.1281
6162004.12.01 15:30modify1837.301.14311.14281.1281
6172004.12.01 15:40s/l1837.301.14281.14281.1281191.3072833.42
6182004.12.01 15:40sell1847.301.14451.14951.1295
6192004.12.01 16:10modify1847.301.14451.14341.1295
6202004.12.01 16:20modify1847.301.14451.14241.1295
6212004.12.01 16:40s/l1847.301.14241.14241.12951339.6874173.10
6222004.12.01 23:30buy1857.401.13911.13411.1541
6232004.12.01 23:59modify1857.401.13911.13931.1541
6242004.12.02 00:00modify1857.401.13911.13941.1541
6252004.12.02 00:10modify1857.401.13911.14071.1541
6262004.12.02 00:20s/l1857.401.14071.14071.15411091.3175264.40
6272004.12.02 00:40buy1867.501.14031.13531.1553
6282004.12.02 01:00modify1867.501.14031.14041.1553
6292004.12.02 01:10modify1867.501.14031.14081.1553
6302004.12.02 01:40s/l1867.501.14081.14081.1553328.9275593.32
6312004.12.02 01:40buy1877.601.14041.13541.1554
6322004.12.02 11:20modify1877.601.14041.14071.1554
6332004.12.02 11:30s/l1877.601.14071.14071.1554199.8875793.20
6342004.12.02 12:00sell1887.601.14141.14641.1264
6352004.12.02 14:40s/l1887.601.14641.14641.1264-3312.9972480.21
6362004.12.03 15:40buy1897.201.13981.13481.1548
6372004.12.03 15:59modify1897.201.13981.14341.1548
6382004.12.03 16:00modify1897.201.13981.14351.1548
6392004.12.03 16:10modify1897.201.13981.14491.1548
6402004.12.03 16:40s/l1897.201.14491.14491.15483218.5175698.72
6412004.12.03 16:40buy1907.601.14121.13621.1562
6422004.12.03 16:59modify1907.601.14121.14201.1562
6432004.12.03 17:00modify1907.601.14121.14211.1562
6442004.12.03 17:10modify1907.601.14121.14391.1562
6452004.12.03 17:30s/l1907.601.14391.14391.15621795.9077494.62
6462004.12.03 17:40buy1917.701.14131.13631.1563
6472004.12.03 20:20s/l1917.701.13631.13631.1563-3390.8774103.75
6482004.12.06 22:10sell1927.401.14321.14821.1282
6492004.12.06 22:30modify1927.401.14321.14041.1282
6502004.12.06 22:40s/l1927.401.14041.14041.12821812.7775916.52
6512004.12.07 00:00sell1937.601.14101.14601.1260
6522004.12.07 04:10modify1937.601.14101.14041.1260
6532004.12.07 04:20s/l1937.601.14041.14041.1260399.6576316.17
6542004.12.07 07:40buy1947.601.13771.13271.1527
6552004.12.07 08:10modify1947.601.13771.13771.1527
6562004.12.07 08:20s/l1947.601.13771.13771.15270.0076316.17
6572004.12.07 08:20buy1957.601.13781.13281.1528
6582004.12.07 09:10modify1957.601.13781.13841.1528
6592004.12.07 09:20s/l1957.601.13841.13841.1528401.7376717.90
6602004.12.07 09:20buy1967.701.13541.13041.1504
6612004.12.07 09:59modify1967.701.13541.13751.1504
6622004.12.07 10:10modify1967.701.13541.13831.1504
6632004.12.07 10:40s/l1967.701.13831.13831.15041964.1178682.01
6642004.12.07 10:40buy1977.901.13721.13221.1522
6652004.12.07 11:10modify1977.901.13721.13751.1522
6662004.12.07 11:30s/l1977.901.13751.13751.1522208.5278890.53
6672004.12.07 11:30buy1987.901.13691.13191.1519
6682004.12.07 11:40modify1987.901.13691.13761.1519
6692004.12.07 11:59s/l1987.901.13761.13761.1519486.1979376.72
6702004.12.07 11:59buy1997.901.13771.13271.1527
6712004.12.07 16:10modify1997.901.13771.13841.1527
6722004.12.07 16:20s/l1997.901.13841.13841.1527486.2079862.92
6732004.12.07 17:10sell2008.001.13981.14481.1248
6742004.12.07 17:40modify2008.001.13981.13921.1248
6752004.12.07 18:00s/l2008.001.13921.13921.1248421.2780284.19
6762004.12.07 18:10sell2018.001.13961.14461.1246
6772004.12.07 18:30modify2018.001.13961.13901.1246
6782004.12.07 18:40s/l2018.001.13901.13901.1246420.4680704.65
6792004.12.07 18:40sell2028.101.14131.14631.1263
6802004.12.07 18:59modify2028.101.14131.14001.1263
6812004.12.07 19:20modify2028.101.14131.13981.1263
6822004.12.07 19:30s/l2028.101.13981.13981.12631064.7681769.41
6832004.12.07 19:30sell2038.201.14081.14581.1258
6842004.12.07 20:10modify2038.201.14081.14031.1258
6852004.12.07 20:20s/l2038.201.14031.14031.1258359.3082128.71
6862004.12.15 16:00buy2048.201.14191.13691.1569
6872004.12.15 23:20modify2048.201.14191.14271.1569
6882004.12.15 23:30s/l2048.201.14271.14271.1569574.3382703.04
6892004.12.16 16:20sell2058.301.15451.15951.1395
6902004.12.16 16:40modify2058.301.15451.14811.1395
6912004.12.16 17:00s/l2058.301.14811.14811.13954603.5287306.56
6922004.12.16 17:00sell2068.701.15361.15861.1386
6932004.12.16 17:30modify2068.701.15361.15281.1386
6942004.12.16 17:40s/l2068.701.15281.15281.1386601.5687908.12
6952004.12.21 03:10buy2078.801.14821.14321.1632
6962004.12.21 03:40modify2078.801.14821.14851.1632
6972004.12.21 03:59s/l2078.801.14851.14851.1632229.9388138.05
6982004.12.21 03:59buy2088.801.14851.14351.1635
6992004.12.21 05:20modify2088.801.14851.14861.1635
7002004.12.21 05:40s/l2088.801.14861.14861.163576.6388214.68
7012004.12.21 17:40sell2098.801.15401.15901.1390
7022004.12.21 18:20modify2098.801.15401.15321.1390
7032004.12.21 18:30s/l2098.801.15321.15321.1390609.9488824.62
7042004.12.21 18:30sell2108.901.15391.15891.1389
7052004.12.21 19:10modify2108.901.15391.15381.1389
7062004.12.21 19:40s/l2108.901.15381.15381.138977.0888901.70
7072004.12.21 19:40sell2118.901.15441.15941.1394
7082004.12.21 19:59modify2118.901.15441.15431.1394
7092004.12.21 20:10modify2118.901.15441.15341.1394
7102004.12.21 20:20modify2118.901.15441.15331.1394
7112004.12.21 20:30s/l2118.901.15331.15331.1394848.5789750.27
7122004.12.23 05:40buy2129.001.14791.14291.1629
7132004.12.23 05:59modify2129.001.14791.14801.1629
7142004.12.23 06:10modify2129.001.14791.14941.1629
7152004.12.23 06:20s/l2129.001.14941.14941.16291175.1490925.41
7162004.12.23 06:30buy2139.101.14861.14361.1636
7172004.12.23 07:10modify2139.101.14861.14911.1636
7182004.12.23 07:40s/l2139.101.14911.14911.1636396.1391321.54
7192004.12.23 08:00buy2149.101.14951.14451.1645
7202004.12.23 08:20modify2149.101.14951.14951.1645
7212004.12.23 08:30s/l2149.101.14951.14951.16450.0091321.54
7222004.12.29 16:30sell2159.101.13911.14411.1241
7232004.12.29 17:00modify2159.101.13911.13601.1241
7242004.12.29 17:10modify2159.101.13911.13461.1241
7252004.12.29 17:40s/l2159.101.13461.13461.12413601.9094923.44
7262004.12.29 17:40sell2169.501.13661.14161.1216
7272004.12.29 18:10modify2169.501.13661.13651.1216
7282004.12.29 18:20modify2169.501.13661.13631.1216
7292004.12.29 18:30s/l2169.501.13631.13631.1216250.3895173.82
7302004.12.29 18:30sell2179.501.13801.14301.1230
7312004.12.29 18:40modify2179.501.13801.13771.1230
7322004.12.29 19:00s/l2179.501.13771.13771.1230250.5195424.33
7332004.12.29 22:10buy2189.501.13391.12891.1489
7342004.12.29 22:20modify2189.501.13391.13451.1489
7352004.12.29 22:30modify2189.501.13391.13481.1489
7362004.12.29 22:40s/l2189.501.13481.13481.1489753.6396177.96
7372004.12.29 22:40buy2199.601.13481.12981.1498
7382004.12.30 02:10modify2199.601.13481.13491.1498
7392004.12.30 02:20s/l2199.601.13491.13491.1498153.6296331.58
7402004.12.30 02:20buy2209.601.13451.12951.1495
7412004.12.30 03:10modify2209.601.13451.13511.1495
7422004.12.30 03:20s/l2209.601.13511.13511.1495507.4496839.02
7432004.12.30 03:20buy2219.701.13541.13041.1504
7442004.12.30 13:30modify2219.701.13541.13561.1504
7452004.12.30 13:40s/l2219.701.13561.13561.1504170.9597009.97
7462004.12.30 13:40buy2229.701.13511.13011.1501
7472004.12.30 14:20modify2229.701.13511.13561.1501
7482004.12.30 14:30s/l2229.701.13561.13561.1501427.7697437.73
7492004.12.30 14:30buy2239.701.13411.12911.1491
7502004.12.30 14:40modify2239.701.13411.13491.1491
7512004.12.30 15:00s/l2239.701.13491.13491.1491683.8898121.61
7522004.12.30 15:00buy2249.801.13501.13001.1500
7532004.12.30 15:40modify2249.801.13501.13781.1500
7542004.12.30 15:59s/l2249.801.13781.13781.15002414.21100535.82
7552004.12.30 17:10buy22510.101.13281.12781.1478
7562004.12.30 17:20modify22510.101.13281.13461.1478
7572004.12.30 17:30s/l22510.101.13461.13461.14781604.30102140.12
7582004.12.30 17:30buy22610.201.13351.12851.1485
7592004.12.30 17:40modify22610.201.13351.13571.1485
7602004.12.30 18:00s/l22610.201.13571.13571.14851980.23104120.35
7612004.12.30 18:00buy22710.401.13351.12851.1485
7622004.12.30 18:30modify22710.401.13351.13381.1485
7632004.12.30 19:10s/l22710.401.13381.13381.1485275.25104395.60
7642004.12.30 19:10buy22810.401.13381.12881.1488
7652004.12.30 19:20modify22810.401.13381.13381.1488
7662004.12.30 19:40s/l22810.401.13381.13381.14880.00104395.60
7672004.12.30 19:40buy22910.401.13271.12771.1477
7682004.12.31 01:40modify22910.401.13271.13371.1477
7692004.12.31 02:10s/l22910.401.13371.13371.1477992.80105388.40
7702004.12.31 05:20sell23010.501.13521.14021.1202
7712004.12.31 05:59modify23010.501.13521.13511.1202
7722004.12.31 06:00modify23010.501.13521.13491.1202
7732004.12.31 06:20modify23010.501.13521.13341.1202
7742004.12.31 06:30s/l23010.501.13341.13341.12021665.64107054.04
7752004.12.31 16:10sell23110.701.13571.14071.1207
7762004.12.31 16:20modify23110.701.13571.13321.1207
7772004.12.31 16:30s/l23110.701.13321.13321.12072354.75109408.79
7782004.12.31 16:30sell23210.901.13571.14071.1207
7792004.12.31 16:40modify23210.901.13571.13431.1207
7802004.12.31 16:59modify23210.901.13571.13371.1207
7812004.12.31 17:10modify23210.901.13571.13351.1207
7822004.12.31 17:20s/l23210.901.13351.13351.12072110.73111519.52
7832004.12.31 17:20sell23311.201.13581.14081.1208
7842004.12.31 17:30modify23311.201.13581.13461.1208
7852004.12.31 17:40s/l23311.201.13461.13461.12081180.60112700.12
7862004.12.31 17:40sell23411.301.13811.14311.1231
7872004.12.31 18:20modify23411.301.13811.13611.1231
7882004.12.31 18:30s/l23411.301.13611.13611.12311975.01114675.13
7892004.12.31 18:30sell23511.501.14401.14901.1290
7902004.12.31 19:00modify23511.501.14401.14251.1290
7912004.12.31 19:10modify23511.501.14401.14001.1290
7922004.12.31 19:40s/l23511.501.14001.14001.12904026.61118701.74
7932005.01.27 08:00buy23611.901.18261.17761.1976
7942005.01.27 10:10modify23611.901.18261.18331.1976
7952005.01.27 10:20s/l23611.901.18331.18331.1976704.98119406.72
7962005.01.27 10:20buy23711.901.18191.17691.1969
7972005.01.27 11:00modify23711.901.18191.18251.1969
7982005.01.27 11:10modify23711.901.18191.18361.1969
7992005.01.27 11:40s/l23711.901.18361.18361.19691711.65121118.37
8002005.01.27 11:40buy23812.101.18221.17721.1972
8012005.01.27 11:59modify23812.101.18221.18271.1972
8022005.01.27 12:10modify23812.101.18221.18431.1972
8032005.01.27 12:30s/l23812.101.18431.18431.19722148.84123267.21
8042005.01.27 14:20sell23912.301.18691.19191.1719
8052005.01.27 15:10modify23912.301.18691.18451.1719
8062005.01.27 15:30s/l23912.301.18451.18451.17192484.85125752.06
8072005.01.27 15:30sell24012.601.18771.19271.1727
8082005.01.27 15:40modify24012.601.18771.18751.1727
8092005.01.27 16:10modify24012.601.18771.18671.1727
8102005.01.27 16:20s/l24012.601.18671.18671.17271060.25126812.31
8112005.01.27 16:20sell24112.701.18811.19311.1731
8122005.01.27 17:10modify24112.701.18811.18701.1731
8132005.01.27 17:20modify24112.701.18811.18531.1731
8142005.01.27 17:30s/l24112.701.18531.18531.17312995.79129808.10
8152005.01.27 17:30sell24213.001.18671.19171.1717
8162005.01.27 18:10modify24213.001.18671.18621.1717
8172005.01.27 18:20s/l24213.001.18621.18621.1717547.88130355.98
8182005.01.27 18:20sell24313.001.18611.19111.1711
8192005.01.27 20:30modify24313.001.18611.18531.1711
8202005.01.27 21:10s/l24313.001.18531.18531.1711876.75131232.73
8212005.01.28 04:30sell24413.101.18631.19131.1713
8222005.01.28 06:10modify24413.101.18631.18621.1713
8232005.01.28 06:40s/l24413.101.18621.18621.1713110.41131343.14
8242005.01.28 06:40sell24513.101.18621.19121.1712
8252005.01.28 07:10modify24513.101.18621.18571.1712
8262005.01.28 07:40s/l24513.101.18571.18571.1712552.09131895.23
8272005.01.28 07:40sell24613.201.18611.19111.1711
8282005.01.28 08:20modify24613.201.18611.18431.1711
8292005.01.28 08:30s/l24613.201.18431.18431.17112004.22133899.45
8302005.01.28 09:30sell24713.401.18691.19191.1719
8312005.01.28 09:40modify24713.401.18691.18411.1719
8322005.01.28 10:00s/l24713.401.18411.18411.17193161.18137060.63
8332005.01.28 10:00sell24813.701.18661.19161.1716
8342005.01.28 10:40modify24813.701.18661.18661.1716
8352005.01.28 10:59s/l24813.701.18661.18661.17160.00137060.63
8362005.01.28 10:59sell24913.701.18651.19151.1715
8372005.01.28 11:30modify24913.701.18651.18591.1715
8382005.01.28 11:40s/l24913.701.18591.18591.1715692.39137753.02
8392005.01.28 11:40sell25013.801.18691.19191.1719
8402005.01.28 11:59modify25013.801.18691.18671.1719
8412005.01.28 12:00modify25013.801.18691.18651.1719
8422005.01.28 12:10modify25013.801.18691.18631.1719
8432005.01.28 12:20modify25013.801.18691.18571.1719
8442005.01.28 12:30s/l25013.801.18571.18571.17191395.94139148.96
8452005.01.28 12:30sell25113.901.18601.19101.1710
8462005.01.28 15:30modify25113.901.18601.18331.1710
8472005.01.28 15:40s/l25113.901.18331.18331.17103158.29142307.25
8482005.01.28 15:40sell25214.201.18801.19301.1730
8492005.01.28 15:59modify25214.201.18801.18411.1730
8502005.01.28 16:20modify25214.201.18801.18371.1730
8512005.01.28 16:40s/l25214.201.18371.18371.17305144.49147451.74
8522005.01.28 16:40sell25314.701.18661.19161.1716
8532005.01.28 17:30s/l25314.701.19161.19161.1716-6160.94141290.80
8542005.01.28 17:40buy25414.101.18591.18091.2009
8552005.01.28 18:00modify25414.101.18591.18921.2009
8562005.01.28 18:20modify25414.101.18591.18991.2009
8572005.01.28 18:30s/l25414.101.18991.18991.20094750.28146041.08
8582005.02.14 03:10buy25514.601.20461.19961.2196
8592005.02.14 03:20modify25514.601.20461.20631.2196
8602005.02.14 03:30s/l25514.601.20631.20631.21962065.58148106.66
8612005.02.14 03:30buy25614.801.20191.19691.2169
8622005.02.14 11:40s/l25614.801.19691.19691.2169-6186.25141920.41
8632005.02.18 14:40sell25714.201.18881.19381.1738
8642005.02.18 14:59modify25714.201.18881.18781.1738
8652005.02.18 15:10modify25714.201.18881.18691.1738
8662005.02.18 15:30s/l25714.201.18691.18691.17382269.90144190.31
8672005.02.18 15:40sell25814.401.18991.19491.1749
8682005.02.18 15:59modify25814.401.18991.18731.1749
8692005.02.18 16:10modify25814.401.18991.18341.1749
8702005.02.18 16:20s/l25814.401.18341.18341.17497899.40152089.71
8712005.02.24 16:20sell25915.201.16621.17121.1512
8722005.02.24 16:30modify25915.201.16621.16291.1512
8732005.02.24 17:00s/l25915.201.16291.16291.15124304.47156394.18
8742005.02.24 17:10sell26015.601.16691.17191.1519
8752005.02.24 17:20modify26015.601.16691.16541.1519
8762005.02.24 17:40s/l26015.601.16541.16541.15192000.00158394.18
8772005.02.24 17:40sell26115.801.16971.17471.1547
8782005.02.24 17:59modify26115.801.16971.16921.1547
8792005.02.24 18:00modify26115.801.16971.16901.1547
8802005.02.24 18:10modify26115.801.16971.16881.1547
8812005.02.24 18:30s/l26115.801.16881.16881.15471214.87159609.05
8822005.02.25 20:10buy26216.001.16421.15921.1792
8832005.02.25 20:20modify26216.001.16421.16481.1792
8842005.02.25 20:30modify26216.001.16421.16531.1792
8852005.02.25 20:40s/l26216.001.16531.16531.17921512.15161121.20
8862005.02.25 20:40buy26316.101.16421.15921.1792
8872005.02.25 21:10modify26316.101.16421.16441.1792
8882005.02.25 21:20modify26316.101.16421.16451.1792
8892005.02.25 21:40s/l26316.101.16451.16451.1792415.41161536.61
8902005.03.01 01:40sell26416.201.16531.17031.1503
8912005.03.01 01:59modify26416.201.16531.16521.1503
8922005.03.01 02:10modify26416.201.16531.16461.1503
8932005.03.01 02:20modify26416.201.16531.16441.1503
8942005.03.01 02:40s/l26416.201.16441.16441.15031251.61162788.22
8952005.03.01 04:00sell26516.301.16481.16981.1498
8962005.03.01 10:30modify26516.301.16481.16471.1498
8972005.03.01 10:40s/l26516.301.16471.16471.1498139.89162928.11
8982005.03.01 14:40buy26616.301.16101.15601.1760
8992005.03.01 15:10modify26616.301.16101.16321.1760
9002005.03.01 15:30s/l26616.301.16321.16321.17603089.78166017.89
9012005.03.01 15:30buy26716.601.16091.15591.1759
9022005.03.01 15:59modify26716.601.16091.16311.1759
9032005.03.01 16:20modify26716.601.16091.16521.1759
9042005.03.01 16:30modify26716.601.16091.16571.1759
9052005.03.01 16:40s/l26716.601.16571.16571.17596846.54172864.43
9062005.03.08 16:30buy26817.301.16171.15671.1767
9072005.03.08 16:40modify26817.301.16171.16421.1767
9082005.03.08 16:59s/l26817.301.16421.16421.17673719.47176583.90
9092005.03.08 16:59buy26917.701.16311.15811.1781
9102005.03.08 17:10modify26917.701.16311.16321.1781
9112005.03.08 17:20s/l26917.701.16321.16321.1781152.73176736.63
9122005.03.14 10:40sell27017.701.15811.16311.1431
9132005.03.14 11:10modify27017.701.15811.15681.1431
9142005.03.14 11:30s/l27017.701.15681.15681.14311988.42178725.05
9152005.03.14 11:30sell27117.901.15691.16191.1419
9162005.03.14 13:10modify27117.901.15691.15681.1419
9172005.03.14 13:30s/l27117.901.15681.15681.1419154.61178879.66
9182005.03.15 16:20buy27217.901.15611.15111.1711
9192005.03.15 16:30modify27217.901.15611.15661.1711
9202005.03.15 16:59modify27217.901.15611.16391.1711
9212005.03.15 17:00modify27217.901.15611.16401.1711
9222005.03.15 17:10modify27217.901.15611.16521.1711
9232005.03.15 17:20modify27217.901.15611.16581.1711
9242005.03.15 17:40s/l27217.901.16581.16581.171114923.08193802.74
9252005.03.16 12:00buy27319.401.15921.15421.1742
9262005.03.16 13:20s/l27319.401.15421.15421.1742-8407.00185395.74
9272005.03.17 16:00sell27418.501.15801.16301.1430
9282005.03.17 16:20modify27418.501.15801.15641.1430
9292005.03.17 16:30modify27418.501.15801.15621.1430
9302005.03.17 16:40s/l27418.501.15621.15621.14302874.40188270.14
9312005.03.17 16:40sell27518.801.15821.16321.1432
9322005.03.17 16:59modify27518.801.15821.15721.1432
9332005.03.17 17:30s/l27518.801.15721.15721.14321623.49189893.63
9342005.03.17 17:30sell27619.001.15771.16271.1427
9352005.03.17 18:10modify27619.001.15771.15591.1427
9362005.03.17 18:20s/l27619.001.15591.15591.14272951.58192845.21
9372005.03.17 18:20sell27719.301.15841.16341.1434
9382005.03.17 18:40modify27719.301.15841.15741.1434
9392005.03.17 18:59s/l27719.301.15741.15741.14341665.95194511.16
9402005.03.17 18:59sell27819.501.15821.16321.1432
9412005.03.17 21:10modify27819.501.15821.15801.1432
9422005.03.17 22:10modify27819.501.15821.15761.1432
9432005.03.17 23:10s/l27819.501.15761.15761.14321010.28195521.44
9442005.04.10 23:00buy27919.601.19761.19261.2126
9452005.04.11 01:10modify27919.601.19761.19811.2126
9462005.04.11 01:40s/l27919.601.19811.19811.2126959.13196480.57
9472005.04.12 14:40sell28019.601.20051.20551.1855
9482005.04.12 20:10modify28019.601.20051.19911.1855
9492005.04.12 20:20s/l28019.601.19911.19911.18552282.67198763.24
9502005.04.13 09:30buy28119.901.19561.19061.2106
9512005.04.13 10:10modify28119.901.19561.19611.2106
9522005.04.13 10:40s/l28119.901.19611.19611.2106832.91199596.15
9532005.04.13 10:40buy28220.001.19491.18991.2099
9542005.04.13 10:59modify28220.001.19491.19571.2099
9552005.04.13 12:10modify28220.001.19491.19651.2099
9562005.04.13 12:30s/l28220.001.19651.19651.20992675.36202271.51
9572005.04.13 12:59sell28320.201.19751.20251.1825
9582005.04.13 14:40s/l28320.201.20251.20251.1825-8382.44193889.07
9592005.04.18 09:40buy28419.401.19091.18591.2059
9602005.04.18 09:59modify28419.401.19091.19141.2059
9612005.04.18 10:00modify28419.401.19091.19151.2059
9622005.04.18 10:20modify28419.401.19091.19221.2059
9632005.04.18 10:40s/l28419.401.19221.19221.20592119.15196008.22
9642005.04.18 10:40buy28519.601.19041.18541.2054
9652005.04.18 10:59modify28519.601.19041.19061.2054
9662005.04.18 11:00modify28519.601.19041.19071.2054
9672005.04.18 11:10modify28519.601.19041.19201.2054
9682005.04.18 11:30s/l28519.601.19201.19201.20542631.31198639.53
9692005.04.18 11:30buy28619.901.19211.18711.2071
9702005.04.18 13:10modify28619.901.19211.19261.2071
9712005.04.18 13:20s/l28619.901.19261.19261.2071835.43199474.96
9722005.04.20 11:00sell28719.901.61611.62111.6011
9732005.04.20 11:59modify28719.901.61611.61601.6011
9742005.04.20 12:00t/p28719.901.60111.61601.601125211.15224686.11
9752005.04.21 12:00buy28822.501.17761.17261.1926
9762005.04.21 13:20modify28822.501.17761.18061.1926
9772005.04.21 13:30s/l28822.501.18061.18061.19265724.70230410.81
9782005.04.25 08:30sell28923.001.18621.19121.1712
9792005.04.25 08:40modify28923.001.18621.18401.1712
9802005.04.25 08:59s/l28923.001.18401.18401.17124273.65234684.46
9812005.04.25 10:10sell29023.501.18841.19341.1734
9822005.04.25 10:30modify29023.501.18841.18811.1734
9832005.04.25 10:40modify29023.501.18841.18571.1734
9842005.04.25 10:59s/l29023.501.18571.18571.17345338.66240023.12
9852005.04.25 10:59sell29124.001.18821.19321.1732
9862005.04.25 22:40modify29124.001.18821.18811.1732
9872005.04.25 23:10s/l29124.001.18811.18811.1732201.96240225.08
9882005.04.26 08:40buy29224.001.18581.18081.2008
9892005.04.26 08:59modify29224.001.18581.18651.2008
9902005.04.26 09:10modify29224.001.18581.18841.2008
9912005.04.26 09:20s/l29224.001.18841.18841.20085252.97245478.05
9922005.04.26 14:40buy29324.501.18591.18091.2009
9932005.04.26 15:10modify29324.501.18591.18661.2009
9942005.04.26 15:30s/l29324.501.18661.18661.20091445.80246923.85
9952005.04.26 15:40buy29424.701.18601.18101.2010
9962005.04.26 15:59modify29424.701.18601.18611.2010
9972005.04.26 16:20modify29424.701.18601.19031.2010
9982005.04.26 16:30s/l29424.701.19031.19031.20108922.96255846.81
9992005.04.26 23:40buy29525.601.18631.18131.2013
10002005.04.27 01:10modify29525.601.18631.18701.2013
10012005.04.27 01:40s/l29525.601.18701.18701.20131693.88257540.68
10022005.04.27 01:59sell29625.801.18791.19291.1729
10032005.04.27 08:20s/l29625.801.19291.19291.1729-10782.35246758.33
10042005.04.27 16:40buy29724.701.18691.18191.2019
10052005.04.27 16:59modify29724.701.18691.18771.2019
10062005.04.27 17:00modify29724.701.18691.18781.2019
10072005.04.27 17:10modify29724.701.18691.19111.2019
10082005.04.27 17:20modify29724.701.18691.19121.2019
10092005.04.27 17:30s/l29724.701.19121.19121.20198936.47255694.80
10102005.04.29 04:30buy29825.601.19091.18591.2059
10112005.04.29 08:20s/l29825.601.18591.18591.2059-10810.81244883.99
10122005.04.29 19:30sell29924.501.19661.20161.1816
10132005.04.29 19:40modify29924.501.19661.19661.1816
10142005.04.29 20:20s/l29924.501.19661.19661.18160.00244883.99
10152005.05.04 16:00buy30024.501.18931.18431.2043
10162005.05.04 16:10modify30024.501.18931.18981.2043
10172005.05.04 16:20s/l30024.501.18981.18981.20431030.37245914.36
10182005.05.04 16:20buy30124.601.18921.18421.2042
10192005.05.04 17:10modify30124.601.18921.19181.2042
10202005.05.04 17:20modify30124.601.18921.19221.2042
10212005.05.04 17:30s/l30124.601.19221.19221.20426195.43252109.79
10222005.05.04 17:40buy30225.201.18971.18471.2047
10232005.05.04 17:59modify30225.201.18971.19171.2047
10242005.05.04 18:00modify30225.201.18971.19181.2047
10252005.05.04 18:10modify30225.201.18971.19351.2047
10262005.05.04 18:20s/l30225.201.19351.19351.20478024.81260134.60
10272005.05.04 20:10buy30326.001.19181.18681.2068
10282005.05.05 03:10modify30326.001.19181.19211.2068
10292005.05.05 03:20s/l30326.001.19211.19211.2068841.33260975.93
10302005.05.05 15:30sell30426.101.19501.20001.1800
10312005.05.05 18:20modify30426.101.19501.19431.1800
10322005.05.05 18:30s/l30426.101.19431.19431.18001526.57262502.50
10332005.05.05 19:10buy30526.301.19171.18671.2067
10342005.05.05 19:20modify30526.301.19171.19371.2067
10352005.05.05 19:30modify30526.301.19171.19421.2067
10362005.05.05 19:40modify30526.301.19171.19501.2067
10372005.05.05 19:59s/l30526.301.19501.19501.20677262.76269765.26
10382005.06.08 07:40buy30627.001.24131.23631.2563
10392005.06.08 07:59modify30627.001.24131.24141.2563
10402005.06.08 08:00modify30627.001.24131.24151.2563
10412005.06.08 08:10modify30627.001.24131.24181.2563
10422005.06.08 08:20modify30627.001.24131.24321.2563
10432005.06.08 08:30s/l30627.001.24321.24321.25634130.10273895.36
10442005.06.08 18:20sell30727.401.25101.25601.2360
10452005.06.08 18:30modify30727.401.25101.24671.2360
10462005.06.08 18:40s/l30727.401.24671.24671.23609444.48283339.84
10472005.06.08 18:59sell30828.301.25051.25551.2355
10482005.06.08 19:40s/l30828.301.25551.25551.2355-11263.23272076.61
10492005.06.20 04:00buy30927.201.26261.25761.2776
10502005.06.20 04:10modify30927.201.26261.26271.2776
10512005.06.20 04:30s/l30927.201.26271.26271.2776215.43272292.04
10522005.06.20 15:40sell31027.201.27171.27671.2567
10532005.06.20 16:00modify31027.201.27171.27161.2567
10542005.06.20 16:40s/l31027.201.27161.27161.2567213.64272505.68
10552005.06.22 08:20buy31127.301.26441.25941.2794
10562005.06.22 08:30modify31127.301.26441.26651.2794
10572005.06.22 08:40s/l31127.301.26651.26651.27944533.45277039.13
10582005.06.22 09:10buy31227.701.26361.25861.2786
10592005.06.22 09:20modify31227.701.26361.26441.2786
10602005.06.22 09:30s/l31227.701.26441.26441.27861753.72278792.85
10612005.06.22 09:30buy31327.901.26391.25891.2789
10622005.06.22 11:10modify31327.901.26391.26821.2789
10632005.06.22 11:20modify31327.901.26391.26841.2789
10642005.06.22 11:30s/l31327.901.26841.26841.27899931.18288724.03
10652005.06.22 11:40buy31428.901.26371.25871.2787
10662005.06.22 11:59modify31428.901.26371.26751.2787
10672005.06.22 12:00modify31428.901.26371.26761.2787
10682005.06.22 12:10modify31428.901.26371.26981.2787
10692005.06.22 12:20s/l31428.901.26981.26981.278713895.32302619.35
10702005.06.27 20:00buy31530.301.26891.26391.2839
10712005.06.28 07:40modify31530.301.26891.26891.2839
10722005.06.28 08:10s/l31530.301.26891.26891.2839217.70302837.06
10732005.06.28 09:20sell31630.301.27401.27901.2590
10742005.06.28 15:20s/l31630.301.27901.27901.2590-11845.19290991.87
10752005.07.11 17:20buy31729.101.28701.28201.3020
10762005.07.11 17:59modify31729.101.28701.28751.3020
10772005.07.11 18:00modify31729.101.28701.28761.3020
10782005.07.11 18:10modify31729.101.28701.28821.3020
10792005.07.11 18:20modify31729.101.28701.28831.3020
10802005.07.11 18:40s/l31729.101.28831.28831.30202938.48293930.35
10812005.07.11 19:30buy31829.401.28711.28211.3021
10822005.07.11 21:20modify31829.401.28711.28731.3021
10832005.07.11 21:40s/l31829.401.28731.28731.3021456.84294387.19
10842005.07.13 15:20sell31929.401.28741.29241.2724
10852005.07.13 15:40modify31929.401.28741.28681.2724
10862005.07.13 15:59modify31929.401.28741.28631.2724
10872005.07.13 16:00modify31929.401.28741.28621.2724
10882005.07.13 16:30modify31929.401.28741.28581.2724
10892005.07.13 16:59s/l31929.401.28581.28581.27243647.64298034.83
10902005.07.15 08:30buy32029.801.28621.28121.3012
10912005.07.15 10:10modify32029.801.28621.28731.3012
10922005.07.15 10:30s/l32029.801.28731.28731.30122546.81300581.64
10932005.07.15 10:40buy32130.101.28561.28061.3006
10942005.07.15 10:59modify32130.101.28561.28681.3006
10952005.07.15 11:00modify32130.101.28561.28691.3006
10962005.07.15 11:10modify32130.101.28561.28831.3006
10972005.07.15 11:30s/l32130.101.28831.28831.30066312.72306894.36
10982005.07.21 00:20buy32230.701.28381.27881.2988
10992005.07.21 01:20modify32230.701.28381.28451.2988
11002005.07.21 01:30modify32230.701.28381.28521.2988
11012005.07.21 01:40s/l32230.701.28521.28521.29883346.04310240.40
11022005.07.21 01:40buy32331.001.28481.27981.2998
11032005.07.21 01:59modify32331.001.28481.28501.2998
11042005.07.21 02:10s/l32331.001.28501.28501.2998482.60310723.00
11052005.07.21 02:30buy32431.101.28311.27811.2981
11062005.07.21 04:30modify32431.101.28311.28361.2981
11072005.07.21 04:40s/l32431.101.28361.28361.29811213.71311936.71
11082005.07.22 15:30sell32531.201.29111.29611.2761
11092005.07.22 16:10modify32531.201.29111.28981.2761
11102005.07.22 16:20s/l32531.201.28981.28981.27613140.30315077.01
11112005.07.28 20:00buy32631.501.28601.28101.3010
11122005.07.29 08:40modify32631.501.28601.28641.3010
11132005.07.29 09:10s/l32631.501.28641.28641.30101206.04316283.05
11142005.08.03 03:10sell32731.601.28111.28611.2661
11152005.08.03 03:20modify32731.601.28111.28021.2661
11162005.08.03 03:40s/l32731.601.28021.28021.26612220.66318503.71
11172005.08.03 04:00sell32831.901.28061.28561.2656
11182005.08.03 04:10modify32831.901.28061.28051.2656
11192005.08.03 04:40s/l32831.901.28051.28051.2656248.90318752.61
11202005.08.03 08:30buy32931.901.27601.27101.2910
11212005.08.03 08:40modify32931.901.27601.27691.2910
11222005.08.03 08:59s/l32931.901.27691.27691.29102250.00321002.61
11232005.08.03 08:59buy33032.101.27631.27131.2913
11242005.08.03 10:40s/l33032.101.27131.27131.2913-12627.85308374.76
11252005.08.05 15:30sell33130.801.26711.27211.2521
11262005.08.05 15:40modify33130.801.26711.26261.2521
11272005.08.05 15:59s/l33130.801.26261.26261.252110948.73319323.49
11282005.08.05 16:00sell33231.901.26531.27031.2503
11292005.08.05 16:30modify33231.901.26531.26511.2503
11302005.08.05 16:40s/l33231.901.26511.26511.2503503.87319827.36
11312005.08.08 11:40buy33332.001.25931.25431.2743
11322005.08.08 12:20modify33332.001.25931.25971.2743
11332005.08.08 12:30s/l33332.001.25971.25971.27431016.28320843.64
11342005.08.09 16:00sell33432.101.26221.26721.2472
11352005.08.09 17:10modify33432.101.26221.26141.2472
11362005.08.09 17:20modify33432.101.26221.26131.2472
11372005.08.09 17:30s/l33432.101.26131.26131.24722289.95323133.59
11382005.08.09 17:40sell33532.301.26191.26691.2469
11392005.08.09 20:20modify33532.301.26191.25911.2469
11402005.08.09 20:30s/l33532.301.25911.25911.24697177.77330311.36
11412005.08.09 22:10sell33633.001.26001.26501.2450
11422005.08.09 23:30modify33633.001.26001.25971.2450
11432005.08.10 00:20modify33633.001.26001.25921.2450
11442005.08.10 01:00s/l33633.001.25921.25921.24501666.51331977.86
11452005.08.10 01:20sell33733.201.26071.26571.2457
11462005.08.10 01:40modify33733.201.26071.26021.2457
11472005.08.10 01:59s/l33733.201.26021.26021.24571316.52333294.38
11482005.08.10 01:59sell33833.301.26061.26561.2456
11492005.08.10 07:20modify33833.301.26061.25911.2456
11502005.08.10 07:40s/l33833.301.25911.25911.24563962.40337256.78
11512005.08.10 07:40sell33933.701.26031.26531.2453
11522005.08.10 07:59modify33933.701.26031.25981.2453
11532005.08.10 08:00modify33933.701.26031.25961.2453
11542005.08.10 08:10modify33933.701.26031.25801.2453
11552005.08.10 08:30s/l33933.701.25801.25801.24536152.08343408.86
11562005.08.15 04:00sell34034.301.25011.25511.2351
11572005.08.15 15:30s/l34034.301.25511.25511.2351-13645.77329763.09
11582005.08.25 05:40buy34133.001.25881.25381.2738
11592005.08.25 06:10modify34133.001.25881.25881.2738
11602005.08.25 06:30s/l34133.001.25881.25881.27380.00329763.09
11612005.08.25 06:30buy34233.001.25831.25331.2733
11622005.08.25 07:20modify34233.001.25831.25971.2733
11632005.08.25 07:30modify34233.001.25831.26011.2733
11642005.08.25 07:40s/l34233.001.26011.26011.27334718.78334481.87
11652005.08.25 08:00buy34333.401.26061.25561.2756
11662005.08.25 14:10modify34333.401.26061.26081.2756
11672005.08.25 14:20s/l34333.401.26081.26081.2756530.20335012.07
11682005.08.29 16:20sell34433.501.25961.26461.2446
11692005.08.29 17:30s/l34433.501.26461.26461.2446-13239.02321773.05
11702005.08.31 20:20buy34532.201.25441.24941.2694
11712005.08.31 21:10modify34532.201.25441.25451.2694
11722005.08.31 21:20s/l34532.201.25451.25451.2694256.86322029.91
11732005.08.31 21:20buy34632.201.25391.24891.2689
11742005.09.01 04:59modify34632.201.25391.25421.2689
11752005.09.01 05:40modify34632.201.25391.25451.2689
11762005.09.01 06:10s/l34632.201.25451.25451.26891772.03323801.94
11772005.09.06 00:10sell34732.401.23301.23801.2180
11782005.09.06 00:40modify34732.401.23301.23281.2180
11792005.09.06 00:59s/l34732.401.23281.23281.2180525.33324327.27
11802005.09.06 00:59sell34832.401.23321.23821.2182
11812005.09.06 09:10s/l34832.401.23821.23821.2182-13076.11311251.16
11822005.09.09 08:00buy34931.101.23981.23481.2548
11832005.09.09 08:10modify34931.101.23981.24031.2548
11842005.09.09 08:20s/l34931.101.24031.24031.25481253.93312505.09
11852005.09.09 08:20buy35031.301.24041.23541.2554
11862005.09.09 09:10modify35031.301.24041.24091.2554
11872005.09.09 09:30s/l35031.301.24091.24091.25541261.29313766.38
11882005.09.09 09:30buy35131.401.24111.23611.2561
11892005.09.09 10:10modify35131.401.24111.24221.2561
11902005.09.09 10:20s/l35131.401.24221.24221.25612781.45316547.83
11912005.09.09 10:30buy35231.701.24081.23581.2558
11922005.09.09 10:40modify35231.701.24081.24111.2558
11932005.09.09 10:59modify35231.701.24081.24221.2558
11942005.09.09 11:10modify35231.701.24081.24341.2558
11952005.09.09 11:20s/l35231.701.24341.24341.25586633.40323181.23
11962005.10.06 04:00buy35332.301.28381.27881.2988
11972005.10.06 15:30s/l35332.301.27881.27881.2988-12634.96310546.27
11982005.10.10 00:00sell35431.101.27941.28441.2644
11992005.10.10 01:10modify35431.101.27941.27911.2644
12002005.10.10 01:20modify35431.101.27941.27831.2644
12012005.10.10 01:40s/l35431.101.27831.27831.26442670.78313217.05
12022005.10.10 01:40sell35531.301.28061.28561.2656
12032005.10.10 01:59modify35531.301.28061.27901.2656
12042005.10.10 02:10modify35531.301.28061.27871.2656
12052005.10.10 03:30s/l35531.301.27871.27871.26564650.82317867.87
12062005.10.10 04:10sell35631.801.27921.28421.2642
12072005.10.10 04:30modify35631.801.27921.27911.2642
12082005.10.10 05:10s/l35631.801.27911.27911.2642248.46318116.33
12092005.10.10 05:20buy35731.801.27851.27351.2935
12102005.10.10 06:40modify35731.801.27851.27891.2935
12112005.10.10 07:10s/l35731.801.27891.27891.2935994.76319111.09
12122005.10.10 07:20buy35831.901.27871.27371.2937
12132005.10.10 13:10modify35831.901.27871.27951.2937
12142005.10.10 13:20s/l35831.901.27951.27951.29371997.02321108.11
12152005.10.10 13:20buy35932.101.27821.27321.2932
12162005.10.10 13:59modify35932.101.27821.27951.2932
12172005.10.10 14:00modify35932.101.27821.27961.2932
12182005.10.10 14:30modify35932.101.27821.28081.2932
12192005.10.10 14:40modify35932.101.27821.28301.2932
12202005.10.10 15:40modify35932.101.27821.28361.2932
12212005.10.10 16:00modify35932.101.27821.28381.2932
12222005.10.10 16:20modify35932.101.27821.28401.2932
12232005.10.10 16:30modify35932.101.27821.28481.2932
12242005.10.10 16:40modify35932.101.27821.28601.2932
12252005.10.10 17:10s/l35932.101.28601.28601.293219490.90340599.01
12262005.10.17 00:00buy36034.101.28401.27901.2990
12272005.10.17 00:40modify36034.101.28401.28421.2990
12282005.10.17 01:30modify36034.101.28401.28451.2990
12292005.10.17 01:40modify36034.101.28401.28481.2990
12302005.10.17 02:10s/l36034.101.28481.28481.29902132.25342731.26
12312005.10.17 12:00sell36134.301.29111.29611.2761
12322005.10.17 13:10modify36134.301.29111.29071.2761
12332005.10.17 13:30s/l36134.301.29071.29071.27611062.91343794.17
12342005.10.21 04:00buy36234.401.28351.27851.2985
12352005.10.21 04:10modify36234.401.28351.28391.2985
12362005.10.21 04:20modify36234.401.28351.28401.2985
12372005.10.21 04:30s/l36234.401.28401.28401.29851339.77345133.94
12382005.10.21 20:00sell36334.501.29541.30041.2804
12392005.10.21 20:10modify36334.501.29541.29331.2804
12402005.10.21 20:20s/l36334.501.29331.29331.28045601.95350735.89
12412005.10.21 21:10buy36435.101.29131.28631.3063
12422005.10.21 21:30modify36435.101.29131.29131.3063
12432005.10.21 21:40modify36435.101.29131.29191.3063
12442005.10.23 23:00modify36435.101.29131.29241.3063
12452005.10.23 23:10s/l36435.101.29241.29241.30633492.77354228.66
12462005.10.24 16:10buy36535.401.29031.28531.3053
12472005.10.24 17:40s/l36535.401.28531.28531.3053-13771.10340457.56
12482005.10.25 08:20sell36634.001.29231.29731.2773
12492005.10.25 08:30modify36634.001.29231.29121.2773
12502005.10.25 08:40s/l36634.001.29121.29121.27732896.08343353.64
12512005.10.25 08:59sell36734.301.29201.29701.2770
12522005.10.25 09:20modify36734.301.29201.29081.2770
12532005.10.25 09:30s/l36734.301.29081.29081.27703186.75346540.39
12542005.10.25 09:40sell36834.701.29391.29891.2789
12552005.10.25 09:59modify36834.701.29391.29101.2789
12562005.10.25 10:00modify36834.701.29391.29051.2789
12572005.10.25 10:10modify36834.701.29391.28471.2789
12582005.10.25 10:20s/l36834.701.28471.28471.278924841.64371382.03
12592005.10.26 20:40sell36937.101.28351.28851.2685
12602005.10.26 20:59modify36937.101.28351.28271.2685
12612005.10.26 21:00modify36937.101.28351.28261.2685
12622005.10.26 21:20modify36937.101.28351.28221.2685
12632005.10.26 21:30s/l36937.101.28221.28221.26853759.45375141.48
12642005.10.26 22:20sell37037.501.28361.28861.2686
12652005.10.27 02:10modify37037.501.28361.28141.2686
12662005.10.27 02:20s/l37037.501.28141.28141.26865946.04381087.52
12672005.10.27 02:20sell37138.101.28181.28681.2668
12682005.10.27 02:59modify37138.101.28181.28161.2668
12692005.10.27 03:10modify37138.101.28181.27951.2668
12702005.10.27 03:20s/l37138.101.27951.27951.26686847.70387935.22
12712005.10.28 18:20sell37238.801.28031.28531.2653
12722005.10.28 18:30modify37238.801.28031.27891.2653
12732005.10.28 18:59s/l37238.801.27891.27891.26534241.10392176.32
12742005.10.28 18:59sell37339.201.28051.28551.2655
12752005.10.31 10:10modify37339.201.28051.28011.2655
12762005.10.31 10:20s/l37339.201.28011.28011.2655-309.69391866.63
12772005.11.03 00:00buy37439.201.27831.27331.2933
12782005.11.03 01:10modify37439.201.27831.27831.2933
12792005.11.03 01:30s/l37439.201.27831.27831.29330.00391866.63
12802005.11.03 16:00sell37539.201.28451.28951.2695
12812005.11.03 18:40s/l37539.201.28951.28951.2695-15197.34376669.29
12822005.11.21 09:20buy37637.701.31071.30571.3257
12832005.11.21 09:30modify37637.701.31071.31361.3257
12842005.11.21 09:40s/l37637.701.31361.31361.32578343.25385012.54
12852005.11.21 09:40buy37738.501.31071.30571.3257
12862005.11.21 09:59modify37738.501.31071.31101.3257
12872005.11.21 10:10s/l37738.501.31101.31101.3257882.29385894.83
12882005.11.21 20:00sell37838.601.31911.32411.3041
12892005.11.21 20:10modify37838.601.31911.31851.3041
12902005.11.21 20:20s/l37838.601.31851.31851.30411754.95387649.78
12912005.11.23 00:00buy37938.801.31061.30561.3256
12922005.11.23 01:10modify37938.801.31061.31311.3256
12932005.11.23 01:40s/l37938.801.31311.31311.32567400.63395050.41
12942005.11.24 10:30sell38039.501.31681.32181.3018
12952005.11.24 10:40modify38039.501.31681.31611.3018
12962005.11.24 10:59s/l38039.501.31611.31611.30182100.26397150.67
12972005.11.24 10:59sell38139.701.31621.32121.3012
12982005.11.24 11:10modify38139.701.31621.31471.3012
12992005.11.24 11:20s/l38139.701.31471.31471.30124522.67401673.34
13002005.11.24 11:20sell38240.201.31641.32141.3014
13012005.11.24 11:30modify38240.201.31641.31511.3014
13022005.11.24 11:40s/l38240.201.31511.31511.30143969.92405643.26
13032005.11.24 11:40sell38340.601.31611.32111.3011
13042005.11.24 11:59modify38340.601.31611.31511.3011
13052005.11.24 12:00modify38340.601.31611.31501.3011
13062005.11.24 12:20modify38340.601.31611.31451.3011
13072005.11.24 12:40s/l38340.601.31451.31451.30114939.55410582.81
13082005.11.24 12:40sell38441.101.31481.31981.2998
13092005.11.24 15:20modify38441.101.31481.31481.2998
13102005.11.24 15:40s/l38441.101.31481.31481.29980.00410582.81
13112005.11.28 20:00buy38541.101.30641.30141.3214
13122005.11.28 20:20s/l38541.101.30141.30141.3214-15801.62394781.19
13132005.11.29 16:40sell38639.501.31901.32401.3040
13142005.11.29 16:59modify38639.501.31901.31731.3040
13152005.11.29 17:10modify38639.501.31901.31391.3040
13162005.11.29 17:30s/l38639.501.31391.31391.304015301.94410083.13
13172005.11.29 17:30sell38741.001.31621.32121.3012
13182005.11.29 17:59modify38741.001.31621.31461.3012
13192005.11.29 18:10modify38741.001.31621.31391.3012
13202005.11.29 18:20s/l38741.001.31391.31391.30127168.92417252.05
13212005.11.29 23:20sell38841.701.31481.31981.2998
13222005.11.29 23:30modify38841.701.31481.31471.2998
13232005.11.29 23:59s/l38841.701.31471.31471.2998317.11417569.16
13242005.11.29 23:59sell38941.801.31471.31971.2997
13252005.11.30 03:10modify38941.801.31471.31451.2997
13262005.11.30 03:30s/l38941.801.31451.31451.299791.14417660.30
13272005.11.30 06:30buy39041.801.31291.30791.3279
13282005.11.30 08:30modify39041.801.31291.31291.3279
13292005.11.30 08:40s/l39041.801.31291.31291.32790.00417660.30
13302005.11.30 08:40buy39141.801.31251.30751.3275
13312005.11.30 09:10modify39141.801.31251.31271.3275
13322005.11.30 09:20modify39141.801.31251.31421.3275
13332005.11.30 09:40s/l39141.801.31421.31421.32755417.40423077.70
13342005.11.30 09:40buy39242.301.31201.30701.3270
13352005.11.30 09:59modify39242.301.31201.31381.3270
13362005.11.30 10:00modify39242.301.31201.31391.3270
13372005.11.30 10:10modify39242.301.31201.31411.3270
13382005.11.30 10:30s/l39242.301.31411.31411.32706762.85429840.55
13392005.12.01 09:40buy39343.001.31311.30811.3281
13402005.12.01 12:10modify39343.001.31311.31361.3281
13412005.12.01 12:20modify39343.001.31311.31431.3281
13422005.12.01 12:40s/l39343.001.31431.31431.32813930.53433771.08
13432005.12.01 12:40buy39443.401.31311.30811.3281
13442005.12.01 12:59modify39443.401.31311.31401.3281
13452005.12.01 13:00modify39443.401.31311.31411.3281
13462005.12.01 13:10modify39443.401.31311.31711.3281
13472005.12.01 13:30s/l39443.401.31711.31711.328113207.54446978.62
13482005.12.05 18:20buy39544.701.30721.30221.3222
13492005.12.05 18:40modify39544.701.30721.30761.3222
13502005.12.05 18:59s/l39544.701.30761.30761.32221370.43448349.05
13512005.12.05 18:59buy39644.801.30501.30001.3200
13522005.12.05 19:10modify39644.801.30501.30521.3200
13532005.12.05 19:30modify39644.801.30501.30571.3200
13542005.12.05 19:40s/l39644.801.30571.30571.32002406.02450755.07
13552005.12.07 08:10sell39745.101.31181.31681.2968
13562005.12.07 08:20modify39745.101.31181.31001.2968
13572005.12.07 08:30s/l39745.101.31001.31001.29686191.75456946.82
13582005.12.07 10:30sell39845.701.31181.31681.2968
13592005.12.08 08:40modify39845.701.31181.31161.2968
13602005.12.08 09:20modify39845.701.31181.30971.2968
13612005.12.08 09:30modify39845.701.31181.30731.2968
13622005.12.08 09:40s/l39845.701.30731.30731.296815125.70472072.51
13632005.12.12 00:00sell39947.201.30531.31031.2903
13642005.12.12 01:20modify39947.201.30531.30441.2903
13652005.12.12 01:40s/l39947.201.30441.30441.29033255.17475327.68
13662005.12.15 16:00sell40047.501.28721.29221.2722
13672005.12.16 01:40s/l40047.501.29221.29221.2722-18998.54456329.14
13682005.12.19 00:40buy40145.601.28771.28271.3027
13692005.12.19 01:10modify40145.601.28771.28871.3027
13702005.12.19 01:30s/l40145.601.28871.28871.30273539.27459868.41
13712005.12.19 06:30buy40246.001.28871.28371.3037
13722005.12.19 07:30modify40246.001.28871.28871.3037
13732005.12.19 08:20modify40246.001.28871.29031.3037
13742005.12.19 08:40s/l40246.001.29031.29031.30375707.20465575.61
13752006.01.03 07:20buy40346.601.30681.30181.3218
13762006.01.03 08:10modify40346.601.30681.30841.3218
13772006.01.03 08:30s/l40346.601.30841.30841.32185700.74471276.35
13782006.01.09 12:00sell40447.101.27571.28071.2607
13792006.01.10 08:10s/l40447.101.28071.28071.2607-18984.99452291.36
13802006.01.11 16:30buy40545.201.27721.27221.2922
13812006.01.11 16:59modify40545.201.27721.27771.2922
13822006.01.11 17:10modify40545.201.27721.27801.2922
13832006.01.11 17:20s/l40545.201.27801.27801.29222830.97455122.33
13842006.01.11 17:20buy40645.501.27761.27261.2926
13852006.01.11 18:30s/l40645.501.27261.27261.2926-17890.85437231.48
13862006.01.12 14:59sell40743.701.28121.28621.2662
13872006.01.12 15:30s/l40743.701.28621.28621.2662-16970.87420260.61
13882006.01.13 18:20buy40842.001.27731.27231.2923
13892006.01.13 18:30modify40842.001.27731.27841.2923
13902006.01.13 18:40s/l40842.001.27841.27841.29233621.54423882.15
13912006.01.13 18:40buy40942.401.27601.27101.2910
13922006.01.13 19:20modify40942.401.27601.27641.2910
13932006.01.13 19:40s/l40942.401.27641.27641.29101329.15425211.30
13942006.01.16 16:40sell41042.501.28031.28531.2653
13952006.01.16 17:10modify41042.501.28031.28021.2653
13962006.01.16 17:30s/l41042.501.28021.28021.2653331.95425543.25
13972006.01.16 17:40sell41142.601.28021.28521.2652
13982006.01.16 19:10modify41142.601.28021.27981.2652
13992006.01.16 19:30s/l41142.601.27981.27981.26521331.36426874.61
14002006.01.16 20:00sell41242.701.27911.28411.2641
14012006.01.17 01:40s/l41242.701.28411.28411.2641-17182.91409691.70
14022006.01.17 08:20buy41341.001.27751.27251.2925
14032006.01.17 10:10modify41341.001.27751.27971.2925
14042006.01.17 10:30s/l41341.001.27971.27971.29257050.73416742.43
14052006.01.17 10:40buy41441.701.27671.27171.2917
14062006.01.17 10:59modify41441.701.27671.27861.2917
14072006.01.17 11:00modify41441.701.27671.27871.2917
14082006.01.17 11:10modify41441.701.27671.27961.2917
14092006.01.17 11:30s/l41441.701.27961.27961.29179454.30426196.73
14102006.01.18 00:40buy41542.601.27891.27391.2939
14112006.01.18 01:10modify41542.601.27891.28061.2939
14122006.01.18 01:40s/l41542.601.28061.28061.29395660.46431857.19
14132006.01.18 09:10buy41643.201.27411.26911.2891
14142006.01.18 09:20modify41643.201.27411.27441.2891
14152006.01.18 09:30modify41643.201.27411.27471.2891
14162006.01.18 09:40modify41643.201.27411.27651.2891
14172006.01.18 09:59s/l41643.201.27651.27651.28918127.94439985.13
14182006.01.18 09:59buy41744.001.27591.27091.2909
14192006.01.18 10:20modify41744.001.27591.27631.2909
14202006.01.18 10:30modify41744.001.27591.27671.2909
14212006.01.18 10:40s/l41744.001.27671.27671.29092760.35442745.48
14222006.01.18 10:40buy41844.301.27551.27051.2905
14232006.01.18 10:59modify41844.301.27551.27671.2905
14242006.01.18 11:00modify41844.301.27551.27681.2905
14252006.01.18 11:10modify41844.301.27551.27731.2905
14262006.01.18 11:20modify41844.301.27551.27781.2905
14272006.01.18 11:30s/l41844.301.27781.27781.29057986.36450731.84
14282006.01.18 11:30buy41945.101.27611.27111.2911
14292006.01.18 13:30modify41945.101.27611.27661.2911
14302006.01.18 13:40s/l41945.101.27661.27661.29111768.21452500.05
14312006.01.18 18:40sell42045.301.28401.28901.2690
14322006.01.18 19:00modify42045.301.28401.28401.2690
14332006.01.18 19:10modify42045.301.28401.28291.2690
14342006.01.18 19:20modify42045.301.28401.28281.2690
14352006.01.18 19:30s/l42045.301.28281.28281.26904235.30456735.35
14362006.01.18 19:40sell42145.701.28391.28891.2689
14372006.01.18 19:59modify42145.701.28391.28291.2689
14382006.01.18 20:00modify42145.701.28391.28281.2689
14392006.01.18 20:10modify42145.701.28391.28151.2689
14402006.01.18 20:20s/l42145.701.28151.28151.26898553.38465288.73
14412006.01.18 20:20sell42246.501.28201.28701.2670
14422006.01.18 20:59modify42246.501.28201.28151.2670
14432006.01.18 21:10modify42246.501.28201.28121.2670
14442006.01.18 22:20s/l42246.501.28121.28121.26702903.53468192.26
14452006.01.18 22:20sell42346.801.28091.28591.2659
14462006.01.18 22:40modify42346.801.28091.28021.2659
14472006.01.18 23:30modify42346.801.28091.28011.2659
14482006.01.19 00:10s/l42346.801.28011.28011.26592313.03470505.29
14492006.01.19 00:10sell42447.101.28061.28561.2656
14502006.01.19 00:40modify42447.101.28061.28001.2656
14512006.01.19 00:59s/l42447.101.28001.28001.26562206.43472711.72
14522006.01.19 00:59sell42547.301.28051.28551.2655
14532006.01.19 09:10s/l42547.301.28551.28551.2655-18368.93454342.79
14542006.01.23 00:00buy42645.401.27581.27081.2908
14552006.01.23 01:30s/l42645.401.27081.27081.2908-17899.39436443.40
14562006.01.25 04:40sell42743.601.26351.26851.2485
14572006.01.25 05:10modify42743.601.26351.26351.2485
14582006.01.25 05:20modify42743.601.26351.26331.2485
14592006.01.25 06:10modify42743.601.26351.26321.2485
14602006.01.25 06:30s/l42743.601.26321.26321.24851035.47437478.87
14612006.01.25 08:10sell42843.701.26421.26921.2492
14622006.01.25 08:30modify42843.701.26421.26341.2492
14632006.01.25 08:40modify42843.701.26421.26321.2492
14642006.01.25 08:59s/l42843.701.26321.26321.24923458.92440937.79
14652006.01.25 08:59sell42944.101.26311.26811.2481
14662006.01.25 09:20modify42944.101.26311.26211.2481
14672006.01.25 09:40modify42944.101.26311.26181.2481
14682006.01.25 10:10modify42944.101.26311.25931.2481
14692006.01.25 10:30modify42944.101.26311.25891.2481
14702006.01.25 10:40s/l42944.101.25891.25891.248114677.87455615.66
14712006.01.25 15:20sell43045.601.26341.26841.2484
14722006.01.25 15:30modify43045.601.26341.26281.2484
14732006.01.25 15:40modify43045.601.26341.26141.2484
14742006.01.25 15:59s/l43045.601.26141.26141.24847222.04462837.70
14752006.01.25 16:00sell43146.301.26261.26761.2476
14762006.01.25 16:30modify43146.301.26261.26161.2476
14772006.01.25 16:40s/l43146.301.26161.26161.24763662.10466499.80
14782006.01.25 16:40sell43246.601.26401.26901.2490
14792006.01.25 16:59modify43246.601.26401.26291.2490
14802006.01.25 17:20modify43246.601.26401.26251.2490
14812006.01.25 17:30s/l43246.601.26251.26251.24905531.81472031.61
14822006.01.25 17:30sell43347.201.26331.26831.2483
14832006.01.25 18:10modify43347.201.26331.26211.2483
14842006.01.25 18:20s/l43347.201.26211.26211.24834482.79476514.40
14852006.01.25 18:20sell43447.701.26321.26821.2482
14862006.01.25 19:10modify43447.701.26321.26311.2482
14872006.01.25 19:40s/l43447.701.26311.26311.2482377.55476891.95
14882006.01.25 19:40sell43547.701.26311.26811.2481
14892006.01.26 17:20s/l43547.701.26811.26811.2481-19423.37457468.58
14902006.02.23 12:40buy43645.701.30281.29781.3178
14912006.02.23 12:59modify43645.701.30281.30301.3178
14922006.02.23 13:10modify43645.701.30281.30371.3178
14932006.02.23 13:40s/l43645.701.30371.30371.31783155.83460624.41
14942006.02.23 14:30buy43746.101.30301.29801.3180
14952006.02.23 15:10modify43746.101.30301.30851.3180
14962006.02.23 15:20s/l43746.101.30851.30851.318019475.38480099.79
14972006.02.23 15:20buy43848.001.30221.29721.3172
14982006.02.23 15:59modify43848.001.30221.30751.3172
14992006.02.23 16:30modify43848.001.30221.30951.3172
15002006.02.23 16:40s/l43848.001.30951.30951.317226791.04506890.83
15012006.02.24 04:00buy43950.701.30831.30331.3233
15022006.02.24 09:30modify43950.701.30831.31061.3233
15032006.02.24 09:40modify43950.701.30831.31151.3233
15042006.02.24 09:59s/l43950.701.31151.31151.323312379.06519269.89
15052006.03.01 12:20buy44051.901.30781.30281.3228
15062006.03.01 16:10modify44051.901.30781.31101.3228
15072006.03.01 16:20s/l44051.901.31101.31101.322812671.09531940.98
15082006.03.01 17:10sell44153.201.31671.32171.3017
15092006.03.01 17:30modify44153.201.31671.31161.3017
15102006.03.01 17:40s/l44153.201.31161.31161.301720637.41552578.39
15112006.03.01 17:40sell44255.301.31441.31941.2994
15122006.03.01 19:10modify44255.301.31441.31441.2994
15132006.03.01 19:30s/l44255.301.31441.31441.29940.00552578.39
15142006.03.01 19:30sell44355.301.31441.31941.2994
15152006.03.01 20:10modify44355.301.31441.31381.2994
15162006.03.01 20:30s/l44355.301.31381.31381.29942523.57555101.96
15172006.03.01 20:30sell44455.501.31451.31951.2995
15182006.03.01 20:59modify44455.501.31451.31391.2995
15192006.03.01 21:10modify44455.501.31451.31381.2995
15202006.03.01 21:20s/l44455.501.31381.31381.29952956.85558058.81
15212006.03.06 20:40sell44555.801.29921.30421.2842
15222006.03.06 21:00modify44555.801.29921.29901.2842
15232006.03.06 21:40modify44555.801.29921.29881.2842
15242006.03.06 22:20s/l44555.801.29881.29881.28421717.98559776.79
15252006.03.07 00:00sell44656.001.29901.30401.2840
15262006.03.07 05:20s/l44656.001.30401.30401.2840-21446.07538330.72
15272006.03.14 17:40buy44753.801.30071.29571.3157
15282006.03.14 18:10modify44753.801.30071.30121.3157
15292006.03.14 18:40s/l44753.801.30121.30121.31572068.59540399.31
15302006.03.14 18:40buy44854.001.30071.29571.3157
15312006.03.14 19:10modify44854.001.30071.30081.3157
15322006.03.14 19:30s/l44854.001.30081.30081.3157415.13540814.44
15332006.03.14 20:00buy44954.101.30191.29691.3169
15342006.03.14 22:40modify44954.101.30191.30201.3169
15352006.03.14 23:10s/l44954.101.30201.30201.3169415.55541229.99
15362006.03.20 08:00sell45054.101.29351.29851.2785
15372006.03.20 08:10modify45054.101.29351.29091.2785
15382006.03.20 08:20s/l45054.101.29091.29091.278510895.42552125.41
15392006.03.20 08:30sell45155.201.29351.29851.2785
15402006.03.20 08:59modify45155.201.29351.29111.2785
15412006.03.20 09:00modify45155.201.29351.29101.2785
15422006.03.20 09:10modify45155.201.29351.29091.2785
15432006.03.20 09:40s/l45155.201.29091.29091.278511106.64563232.05
15442006.03.20 18:30sell45256.301.29311.29811.2781
15452006.03.20 19:10modify45256.301.29311.29151.2781
15462006.03.20 19:20s/l45256.301.29151.29151.27816963.51570195.56
15472006.03.20 19:20sell45357.001.29331.29831.2783
15482006.03.20 19:30modify45357.001.29331.29291.2783
15492006.03.20 19:40s/l45357.001.29291.29291.27831763.20571958.76
15502006.03.20 19:40sell45457.201.29281.29781.2778
15512006.03.20 19:59modify45457.201.29281.29251.2778
15522006.03.20 20:20modify45457.201.29281.29201.2778
15532006.03.20 20:40s/l45457.201.29201.29201.27783540.43575499.19
15542006.03.20 20:40sell45557.501.29221.29721.2772
15552006.03.20 21:10modify45557.501.29221.29161.2772
15562006.03.20 22:20s/l45557.501.29161.29161.27722670.90578170.09
15572006.03.21 01:10sell45657.801.29371.29871.2787
15582006.03.21 01:20modify45657.801.29371.29211.2787
15592006.03.21 01:30s/l45657.801.29211.29211.27877141.86585311.95
15602006.03.21 01:30sell45758.501.29461.29961.2796
15612006.03.21 01:40modify45758.501.29461.29401.2796
15622006.03.21 02:10modify45758.501.29461.29371.2796
15632006.03.21 03:40s/l45758.501.29371.29371.27964065.64589377.59
15642006.03.30 13:40buy45858.901.30181.29681.3168
15652006.03.30 14:10modify45858.901.30181.30291.3168
15662006.03.30 14:20s/l45858.901.30291.30291.31684973.52594351.11
15672006.03.30 14:20buy45959.401.30301.29801.3180
15682006.03.30 15:00modify45959.401.30301.30301.3180
15692006.03.30 15:10modify45959.401.30301.30561.3180
15702006.03.30 15:20s/l45959.401.30561.30561.318011840.84606191.95
15712006.03.30 15:40buy46060.601.30221.29721.3172
15722006.03.30 15:59modify46060.601.30221.30401.3172
15732006.03.30 16:10s/l46060.601.30401.30401.31728370.16614562.11
15742006.03.30 16:20sell46161.501.30591.31091.2909
15752006.03.30 16:30modify46161.501.30591.29731.2909
15762006.03.30 16:40s/l46161.501.29731.29731.290940587.83655149.94
15772006.03.31 12:40sell46265.501.30691.31191.2919
15782006.03.31 12:59modify46265.501.30691.30661.2919
15792006.03.31 13:10modify46265.501.30691.30571.2919
15802006.03.31 13:30s/l46265.501.30571.30571.29196014.69661164.63
15812006.03.31 13:30sell46366.101.30651.31151.2915
15822006.03.31 13:59modify46366.101.30651.30651.2915
15832006.03.31 14:10modify46366.101.30651.30571.2915
15842006.03.31 14:20s/l46366.101.30571.30571.29154049.01665213.64
15852006.03.31 14:20sell46466.501.30571.31071.2907
15862006.03.31 15:10modify46466.501.30571.30401.2907
15872006.03.31 15:30s/l46466.501.30401.30401.29078639.67673853.31
15882006.03.31 15:30sell46567.401.30821.31321.2932
15892006.03.31 15:59modify46567.401.30821.30641.2932
15902006.03.31 16:00modify46567.401.30821.30631.2932
15912006.03.31 16:10modify46567.401.30821.30401.2932
15922006.03.31 16:20s/l46567.401.30401.30401.293221681.98695535.29
15932006.03.31 16:20sell46669.601.30531.31031.2903
15942006.03.31 17:10modify46669.601.30531.30481.2903
15952006.03.31 17:20modify46669.601.30531.30411.2903
15962006.03.31 17:30s/l46669.601.30411.30411.29036385.81701921.10
15972006.03.31 17:30sell46770.201.30761.31261.2926
15982006.03.31 17:40modify46770.201.30761.30351.2926
15992006.03.31 17:59s/l46770.201.30351.30351.292622053.49723974.59
16002006.03.31 17:59sell46872.401.30481.30981.2898
16012006.03.31 18:10modify46872.401.30481.30381.2898
16022006.03.31 18:20s/l46872.401.30381.30381.28985552.58729527.17
16032006.03.31 18:20sell46973.001.30361.30861.2886
16042006.03.31 18:30modify46973.001.30361.30361.2886
16052006.03.31 18:40s/l46973.001.30361.30361.28860.00729527.17
16062006.03.31 18:40sell47073.001.30501.31001.2900
16072006.03.31 18:59modify47073.001.30501.30371.2900
16082006.03.31 19:10s/l47073.001.30371.30371.29007278.72736805.89
16092006.03.31 19:10sell47173.701.30351.30851.2885
16102006.04.03 05:30s/l47173.701.30851.30851.2885-31024.09705781.80
16112006.04.04 01:30buy47270.601.30301.29801.3180
16122006.04.04 01:40modify47270.601.30301.30331.3180
16132006.04.04 02:10s/l47270.601.30331.30331.31801625.23707407.03
16142006.04.04 02:30sell47370.701.30581.31081.2908
16152006.04.04 02:40modify47370.701.30581.30481.2908
16162006.04.04 02:59s/l47370.701.30481.30481.29085413.47712820.50
16172006.04.04 02:59sell47471.301.30571.31071.2907
16182006.04.04 04:20modify47471.301.30571.30571.2907
16192006.04.04 04:30modify47471.301.30571.30501.2907
16202006.04.04 04:40s/l47471.301.30501.30501.29073821.59716642.09
16212006.04.04 04:40sell47571.701.30571.31071.2907
16222006.04.04 06:10modify47571.701.30571.30491.2907
16232006.04.04 06:20s/l47571.701.30491.30491.29074393.38721035.47
16242006.04.04 06:20sell47672.101.30531.31031.2903
16252006.04.04 06:59modify47672.101.30531.30491.2903
16262006.04.04 07:10s/l47672.101.30491.30491.29032210.13723245.60
16272006.04.04 07:10sell47772.301.30461.30961.2896
16282006.04.04 07:30modify47772.301.30461.30451.2896
16292006.04.04 08:10s/l47772.301.30451.30451.2896553.55723799.15
16302006.04.04 08:10sell47872.401.30581.31081.2908
16312006.04.04 08:40modify47872.401.30581.30461.2908
16322006.04.04 08:59s/l47872.401.30461.30461.29086653.39730452.54
16332006.04.04 09:10sell47973.001.30571.31071.2907
16342006.04.04 09:30modify47973.001.30571.30211.2907
16352006.04.04 09:40s/l47973.001.30211.30211.290720170.39750622.93
16362006.04.06 16:00sell48075.101.29041.29541.2754
16372006.04.06 16:10modify48075.101.29041.28931.2754
16382006.04.06 16:20s/l48075.101.28931.28931.27546405.36757028.29
16392006.04.06 16:20sell48175.701.28941.29441.2744
16402006.04.07 09:20s/l48175.701.29441.29441.2744-30205.32726822.96
16412006.04.17 00:10buy48272.701.29651.29151.3115
16422006.04.17 02:40s/l48272.701.29151.29151.3115-28156.46698666.50
16432006.04.20 12:20sell48369.901.27661.28161.2616
16442006.04.20 12:30modify48369.901.27661.27491.2616
16452006.04.20 12:40s/l48369.901.27491.27491.26169320.73707987.23
16462006.04.23 23:00buy48470.801.27191.26691.2869
16472006.04.24 02:10modify48470.801.27191.27201.2869
16482006.04.24 02:40s/l48470.801.27201.27201.28691065.48709052.71
16492006.04.26 08:40sell48570.901.27081.27581.2558
16502006.04.26 08:59modify48570.901.27081.27061.2558
16512006.04.26 09:20s/l48570.901.27061.27061.25581115.22710167.93
16522006.04.26 09:20sell48671.001.27121.27621.2562
16532006.04.26 09:40modify48671.001.27121.27061.2562
16542006.04.26 09:59s/l48671.001.27061.27061.25623350.11713518.04
16552006.04.26 09:59sell48771.401.27131.27631.2563
16562006.04.26 11:20modify48771.401.27131.27091.2563
16572006.04.26 11:40s/l48771.401.27091.27091.25632244.93715762.97
16582006.04.26 11:40sell48871.601.27191.27691.2569
16592006.04.26 11:59modify48871.601.27191.27121.2569
16602006.04.26 12:00modify48871.601.27191.27111.2569
16612006.04.26 12:10modify48871.601.27191.27061.2569
16622006.04.26 12:30s/l48871.601.27061.27061.25697321.64723084.61
16632006.04.26 13:10buy48972.301.26971.26471.2847
16642006.04.26 13:20modify48972.301.26971.27011.2847
16652006.04.26 13:30modify48972.301.26971.27041.2847
16662006.04.26 13:40s/l48972.301.27041.27041.28473985.35727069.96
16672006.04.26 14:30buy49072.701.26921.26421.2842
16682006.04.26 14:40modify49072.701.26921.27091.2842
16692006.04.26 14:59s/l49072.701.27091.27091.28429726.13736796.09
16702006.04.26 15:20buy49173.701.26791.26291.2829
16712006.04.26 15:30modify49173.701.26791.26861.2829
16722006.04.26 15:40s/l49173.701.26861.26861.28294071.18740867.27
16732006.04.26 15:40buy49274.101.26751.26251.2825
16742006.04.26 15:59modify49274.101.26751.26821.2825
16752006.04.26 16:00modify49274.101.26751.26981.2825
16762006.04.26 16:10s/l49274.101.26981.26981.282513438.73754306.00
16772006.04.26 16:10buy49375.401.26851.26351.2835
16782006.04.26 16:20modify49375.401.26851.27081.2835
16792006.04.26 16:30s/l49375.401.27081.27081.283513682.05767988.05
16802006.04.26 16:30buy49476.801.26781.26281.2828
16812006.04.26 16:40modify49476.801.26781.27011.2828
16822006.04.26 16:59s/l49476.801.27011.27011.282813916.33781904.38
16832006.04.26 17:20buy49578.201.26851.26351.2835
16842006.04.26 17:30modify49578.201.26851.26891.2835
16852006.04.26 17:40s/l49578.201.26891.26891.28352468.24784372.62
16862006.04.26 17:40buy49678.401.26761.26261.2826
16872006.04.26 18:20modify49678.401.26761.26771.2826
16882006.04.26 18:30s/l49678.401.26771.26771.2826618.73784991.35
16892006.04.26 19:10sell49778.501.27181.27681.2568
16902006.04.26 19:20modify49778.501.27181.27151.2568
16912006.04.26 19:40modify49778.501.27181.26971.2568
16922006.04.26 19:59s/l49778.501.26971.26971.256812967.04797958.39
16932006.04.26 19:59sell49879.801.27101.27601.2560
16942006.04.26 20:30modify49879.801.27101.27041.2560
16952006.04.26 20:40s/l49879.801.27041.27041.25603768.89801727.28
16962006.04.27 08:10buy49980.201.26951.26451.2845
16972006.04.27 08:30modify49980.201.26951.26991.2845
16982006.04.27 09:20modify49980.201.26951.27121.2845
16992006.04.27 09:40s/l49980.201.27121.27121.284510732.06812459.34
17002006.04.27 16:10buy50081.201.25811.25311.2731
17012006.04.27 16:20modify50081.201.25811.26641.2731
17022006.04.27 16:30modify50081.201.25811.27081.2731
17032006.04.27 16:40s/l50081.201.27081.27081.273181559.64894018.98
17042006.04.27 16:40buy50189.401.26471.25971.2797
17052006.04.27 17:00s/l50189.401.25971.25971.2797-35484.64858534.34
17062006.05.02 08:00sell50285.901.24351.24851.2285
17072006.05.02 08:10modify50285.901.24351.24331.2285
17082006.05.02 08:20s/l50285.901.24331.24331.22851381.03859915.37
17092006.05.02 08:20sell50386.001.24371.24871.2287
17102006.05.02 09:10modify50386.001.24371.24161.2287
17112006.05.02 09:40s/l50386.001.24161.24161.228714504.86874420.23
17122006.05.02 09:40sell50487.401.24481.24981.2298
17132006.05.02 09:59modify50487.401.24481.24351.2298
17142006.05.02 10:00modify50487.401.24481.24341.2298
17152006.05.02 10:10modify50487.401.24481.23761.2298
17162006.05.02 10:30s/l50487.401.23761.23761.229850736.11925156.34
17172006.05.03 16:10sell50592.501.23981.24481.2248
17182006.05.03 16:30modify50592.501.23981.23771.2248
17192006.05.03 16:40s/l50592.501.23771.23771.224815688.09940844.43
17202006.05.04 05:10sell50694.101.23931.24431.2243
17212006.05.04 05:20modify50694.101.23931.23811.2243
17222006.05.04 05:30modify50694.101.23931.23781.2243
17232006.05.04 05:59s/l50694.101.23781.23781.224311387.66952232.09
17242006.05.04 05:59sell50795.201.23921.24421.2242
17252006.05.04 07:30modify50795.201.23921.23861.2242
17262006.05.04 07:40s/l50795.201.23861.23861.22424611.29956843.38
17272006.05.04 07:40sell50895.701.23841.24341.2234
17282006.05.04 14:10modify50895.701.23841.23661.2234
17292006.05.04 14:20s/l50895.701.23661.23661.223413885.22970728.60
17302006.05.04 14:20sell50997.101.24031.24531.2253
17312006.05.04 14:30modify50997.101.24031.23891.2253
17322006.05.04 14:40modify50997.101.24031.23821.2253
17332006.05.04 14:59s/l50997.101.23821.23821.225316458.96987187.56
17342006.05.04 15:30buy51098.701.23551.23051.2505
17352006.05.04 16:40s/l51098.701.23051.23051.2505-40135.00947052.56
17362006.05.08 16:40sell51194.701.22951.23451.2145
17372006.05.08 16:59modify51194.701.22951.22941.2145
17382006.05.08 17:00modify51194.701.22951.22931.2145
17392006.05.08 17:10modify51194.701.22951.22801.2145
17402006.05.08 17:20modify51194.701.22951.22781.2145
17412006.05.08 17:40s/l51194.701.22781.22781.214513101.40960153.96
17422006.05.08 19:30sell51296.001.22941.23441.2144
17432006.05.08 20:30modify51296.001.22941.22871.2144
17442006.05.08 20:40s/l51296.001.22871.22871.21445464.75965618.71
17452006.05.09 15:10buy51396.601.22391.21891.2389
17462006.05.09 15:20modify51396.601.22391.22501.2389
17472006.05.09 15:40s/l51396.601.22501.22501.23898689.89974308.60
17482006.05.09 15:40buy51497.401.22311.21811.2381
17492006.05.09 16:40s/l51497.401.21811.21811.2381-39980.30934328.30
17502006.05.11 03:40sell51593.401.22551.23051.2105
17512006.05.11 04:10modify51593.401.22551.22421.2105
17522006.05.11 04:20s/l51593.401.22421.22421.21059917.50944245.80
17532006.05.11 15:30buy51694.401.21871.21371.2337
17542006.05.11 16:10modify51694.401.21871.21941.2337
17552006.05.11 16:20s/l51694.401.21941.21941.23375422.62949668.42
17562006.05.15 12:00sell51795.001.20781.21281.1928
17572006.05.15 15:20modify51795.001.20781.20721.1928
17582006.05.15 15:30s/l51795.001.20721.20721.19284704.13954372.55
17592006.05.15 15:30sell51895.401.21141.21641.1964
17602006.05.15 15:40modify51895.401.21141.20871.1964
17612006.05.15 15:59s/l51895.401.20871.20871.196421306.97975679.52
17622006.05.15 15:59sell51997.601.20861.21361.1936
17632006.05.15 16:10modify51997.601.20861.20801.1936
17642006.05.15 16:20s/l51997.601.20801.20801.19364838.87980518.39
17652006.05.16 20:10buy52098.101.20601.20101.2210
17662006.05.16 20:30modify52098.101.20601.20781.2210
17672006.05.16 20:59s/l52098.101.20781.20781.221014632.09995150.48
17682006.05.17 00:00buy52199.501.20731.20231.2223
17692006.05.17 02:40modify52199.501.20731.20791.2223
17702006.05.17 03:10s/l52199.501.20791.20791.22234946.151000096.63
17712006.05.17 03:10buy522100.001.20731.20231.2223
17722006.05.17 03:30modify522100.001.20731.20781.2223
17732006.05.17 03:59s/l522100.001.20781.20781.22234141.821004238.45
17742006.05.17 03:59buy523100.401.20751.20251.2225
17752006.05.17 09:20s/l523100.401.20251.20251.2225-41763.73962474.72
17762006.05.17 16:20sell52496.201.21161.21661.1966
17772006.05.17 17:59s/l52496.201.21661.21661.1966-39494.22922980.50
17782006.05.18 16:10buy52592.301.20871.20371.2237
17792006.05.18 16:20modify52592.301.20871.20911.2237
17802006.05.18 16:40modify52592.301.20871.21211.2237
17812006.05.18 16:59s/l52592.301.21211.21211.223725929.11948909.61
17822006.05.18 17:40buy52694.901.20841.20341.2234
17832006.05.18 17:59modify52694.901.20841.21131.2234
17842006.05.18 18:20modify52694.901.20841.21291.2234
17852006.05.18 18:30s/l52694.901.21291.21291.223435343.04984252.65
17862006.05.18 18:30buy52798.401.20861.20361.2236
17872006.05.18 19:10modify52798.401.20861.20891.2236
17882006.05.18 19:20s/l52798.401.20891.20891.22362442.90986695.55
17892006.05.18 19:20buy52898.701.20871.20371.2237
17902006.05.18 19:59modify52898.701.20871.20871.2237
17912006.05.18 20:00modify52898.701.20871.20881.2237
17922006.05.18 20:30modify52898.701.20871.20951.2237
17932006.05.18 20:40s/l52898.701.20951.20951.22376533.72993229.27
17942006.05.19 09:20sell52999.301.21931.22431.2043
17952006.05.19 09:30modify52999.301.21931.21461.2043
17962006.05.19 09:40s/l52999.301.21461.21461.204338314.591031543.86
17972006.05.22 20:30buy530103.201.20191.19691.2169
17982006.05.22 20:59modify530103.201.20191.20321.2169
17992006.05.22 21:10modify530103.201.20191.20371.2169
18002006.05.22 21:20s/l530103.201.20371.20371.216915436.261046980.12
18012006.05.23 00:00buy531104.701.20481.19981.2198
18022006.05.23 01:40modify531104.701.20481.20521.2198
18032006.05.23 02:10s/l531104.701.20521.20521.21983474.941050455.06
18042006.05.24 00:00sell532105.001.21291.21791.1979
18052006.05.24 00:20modify532105.001.21291.21271.1979
18062006.05.24 00:40s/l532105.001.21271.21271.19791729.821052184.88
18072006.05.24 01:10buy533105.201.21051.20551.2255
18082006.05.24 01:30modify533105.201.21051.21161.2255
18092006.05.24 01:59s/l533105.201.21161.21161.22559562.061061746.94
18102006.05.24 01:59buy534106.201.21051.20551.2255
18112006.05.24 02:59modify534106.201.21051.21121.2255
18122006.05.24 03:00modify534106.201.21051.21131.2255
18132006.05.24 03:10s/l534106.201.21131.21131.22557018.011068764.95
18142006.05.24 03:10buy535106.901.21091.20591.2259
18152006.05.24 03:30modify535106.901.21091.21151.2259
18162006.05.24 03:59s/l535106.901.21151.21151.22595294.701074059.65
18172006.05.24 09:10buy536107.401.20701.20201.2220
18182006.05.24 09:30modify536107.401.20701.20841.2220
18192006.05.24 09:40modify536107.401.20701.20941.2220
18202006.05.24 09:59s/l536107.401.20941.20941.222021330.691095390.34
18212006.05.24 10:10buy537109.501.20691.20191.2219
18222006.05.24 10:30modify537109.501.20691.20721.2219
18232006.05.24 10:40s/l537109.501.20721.20721.22192726.371098116.71
18242006.05.24 10:40buy538109.801.20521.20021.2202
18252006.05.24 11:10modify538109.801.20521.20641.2202
18262006.05.24 11:20modify538109.801.20521.20661.2202
18272006.05.24 11:30s/l538109.801.20661.20661.220212740.991110857.70
18282006.05.24 15:40sell539111.101.21051.21551.1955
18292006.05.24 15:59modify539111.101.21051.21021.1955
18302006.05.24 16:10s/l539111.101.21021.21021.19552746.381113604.08
18312006.05.24 16:10sell540111.401.21331.21831.1983
18322006.05.24 16:20modify540111.401.21331.21011.1983
18332006.05.24 16:30s/l540111.401.21011.21011.198329258.041142862.12
18342006.05.24 16:30sell541114.301.21811.22311.2031
18352006.05.24 16:40modify541114.301.21811.21271.2031
18362006.05.24 16:59s/l541114.301.21271.21271.203150683.201193545.32
18372006.05.30 20:20buy542119.401.20911.20411.2241
18382006.05.30 20:30modify542119.401.20911.21041.2241
18392006.05.30 20:40s/l542119.401.21041.21041.224112834.461206379.78
18402006.05.30 20:40buy543120.601.20971.20471.2247
18412006.05.30 20:59modify543120.601.20971.21001.2247
18422006.05.30 21:00modify543120.601.20971.21011.2247
18432006.05.30 21:20modify543120.601.20971.21111.2247
18442006.05.30 21:30s/l543120.601.21111.21111.224713942.201220321.98
18452006.05.31 00:00buy544122.001.21161.20661.2266
18462006.05.31 01:20modify544122.001.21161.21221.2266
18472006.05.31 01:30s/l544122.001.21221.21221.22666040.101226362.08
18482006.05.31 20:00sell545122.601.21551.22051.2005
18492006.06.01 02:20s/l545122.601.22051.22051.2005-51781.961174580.12
18502006.06.02 16:00buy546117.501.20901.20401.2240
18512006.06.02 16:10modify546117.501.20901.20981.2240
18522006.06.02 16:30modify546117.501.20901.20991.2240
18532006.06.02 16:40s/l546117.501.20991.20991.22408774.481183354.60
18542006.06.06 05:30sell547118.301.20961.21461.1946
18552006.06.06 07:20modify547118.301.20961.20941.1946
18562006.06.06 07:40s/l547118.301.20941.20941.19461955.861185310.46
18572006.06.06 08:00sell548118.501.20841.21341.1934
18582006.06.06 08:10modify548118.501.20841.20641.1934
18592006.06.06 08:40s/l548118.501.20641.20641.193419607.841204918.30
18602006.06.06 08:40sell549120.501.20841.21341.1934
18612006.06.06 08:59modify549120.501.20841.20741.1934
18622006.06.06 09:00modify549120.501.20841.20721.1934
18632006.06.06 09:40modify549120.501.20841.20541.1934
18642006.06.06 09:59s/l549120.501.20541.20541.193429985.071234903.37
18652006.06.06 11:10sell550123.501.20821.21321.1932
18662006.06.06 11:40modify550123.501.20821.20791.1932
18672006.06.06 11:59s/l550123.501.20791.20791.19323066.801237970.17
18682006.06.06 12:00sell551123.801.20771.21271.1927
18692006.06.06 13:40s/l551123.801.21271.21271.1927-51026.301186943.87
18702006.06.30 04:00buy552118.701.23291.22791.2479
18712006.06.30 05:10modify552118.701.23291.23291.2479
18722006.06.30 05:40s/l552118.701.23291.23291.24790.001186943.87
18732006.07.05 04:00sell553118.701.22551.23051.2105
18742006.07.05 06:20modify553118.701.22551.22371.2105
18752006.07.05 06:30s/l553118.701.22371.22371.210517443.051204386.92
18762006.07.05 09:10sell554120.401.22961.23461.2146
18772006.07.05 09:30modify554120.401.22961.22841.2146
18782006.07.05 09:40modify554120.401.22961.22671.2146
18792006.07.05 09:59s/l554120.401.22671.22671.214628405.471232792.39
18802006.07.05 09:59sell555123.301.22891.23391.2139
18812006.07.05 10:30modify555123.301.22891.22831.2139
18822006.07.05 10:40s/l555123.301.22831.22831.21396015.611238808.00
18832006.07.06 20:00buy556123.901.22891.22391.2439
18842006.07.07 14:10s/l556123.901.22391.22391.2439-49788.771189019.23
18852006.07.10 12:10sell557118.901.22691.23191.2119
18862006.07.10 12:40modify557118.901.22691.22691.2119
18872006.07.10 12:59s/l557118.901.22691.22691.21190.001189019.23
18882006.07.10 12:59sell558118.901.22661.23161.2116
18892006.07.10 14:40s/l558118.901.23161.23161.2116-48266.631140752.60
18902006.07.11 20:00buy559114.101.22741.22241.2424
18912006.07.12 10:10modify559114.101.22741.22871.2424
18922006.07.12 10:40s/l559114.101.22871.22871.242412903.721153656.32
18932006.07.12 10:40buy560115.401.22781.22281.2428
18942006.07.12 11:00modify560115.401.22781.22791.2428
18952006.07.12 11:20modify560115.401.22781.22801.2428
18962006.07.12 11:40modify560115.401.22781.22861.2428
18972006.07.12 12:10s/l560115.401.22861.22861.24287514.861161171.18
18982006.07.12 12:20buy561116.101.22811.22311.2431
18992006.07.12 12:40modify561116.101.22811.22861.2431
19002006.07.12 13:20modify561116.101.22811.22961.2431
19012006.07.12 13:30modify561116.101.22811.23031.2431
19022006.07.12 13:40modify561116.101.22811.23061.2431
19032006.07.12 14:10s/l561116.101.23061.23061.243123603.311184774.49
19042006.07.21 20:00buy562118.501.23691.23191.2519
19052006.07.24 02:10modify562118.501.23691.23951.2519
19062006.07.24 02:20s/l562118.501.23951.23951.251927435.151212209.63
19072006.07.24 08:10sell563121.201.24411.24911.2291
19082006.07.24 08:20modify563121.201.24411.24331.2291
19092006.07.24 08:40modify563121.201.24411.24301.2291
19102006.07.24 08:59s/l563121.201.24301.24301.229110716.181222925.81
19112006.07.24 08:59sell564122.301.24381.24881.2288
19122006.07.24 10:40s/l564122.301.24881.24881.2288-48967.011173958.80
19132006.07.27 08:00buy565117.401.23911.23411.2541
19142006.07.27 08:20modify565117.401.23911.23921.2541
19152006.07.27 08:59s/l565117.401.23921.23921.2541948.231174907.03
19162006.08.01 06:30sell566117.501.23461.23961.2196
19172006.08.01 12:10modify566117.501.23461.23431.2196
19182006.08.01 12:30modify566117.501.23461.23321.2196
19192006.08.01 12:40modify566117.501.23461.23221.2196
19202006.08.01 13:10s/l566117.501.23221.23221.219622884.041197791.07
19212006.08.01 14:10sell567119.801.23471.23971.2197
19222006.08.01 14:30modify567119.801.23471.23451.2197
19232006.08.01 14:40modify567119.801.23471.23061.2197
19242006.08.01 14:59s/l567119.801.23061.23061.219739791.001237582.07
19252006.08.01 14:59sell568123.801.23411.23911.2191
19262006.08.01 15:30modify568123.801.23411.23271.2191
19272006.08.01 15:59s/l568123.801.23271.23271.219114055.631251637.70
19282006.08.01 15:59sell569125.201.23281.23781.2178
19292006.08.01 18:10modify569125.201.23281.22761.2178
19302006.08.01 18:20s/l569125.201.22761.22761.217852921.481304559.18
19312006.08.02 21:20sell570130.501.23101.23601.2160
19322006.08.03 02:40modify570130.501.23101.23101.2160
19332006.08.03 02:59s/l570130.501.23101.23101.2160-1700.711302858.47
19342006.08.03 14:10buy571130.301.22691.22191.2419
19352006.08.03 14:20modify571130.301.22691.22711.2419
19362006.08.03 14:30modify571130.301.22691.23061.2419
19372006.08.03 14:40modify571130.301.22691.23151.2419
19382006.08.03 14:59s/l571130.301.23151.23151.241948805.471351663.94
19392006.08.03 16:00buy572135.201.22861.22361.2436
19402006.08.03 16:10modify572135.201.22861.23121.2436
19412006.08.03 16:20modify572135.201.22861.23131.2436
19422006.08.03 16:30s/l572135.201.23131.23131.243629658.761381322.70
19432006.08.03 16:40buy573138.101.22831.22331.2433
19442006.08.03 16:59modify573138.101.22831.23091.2433
19452006.08.03 17:00modify573138.101.22831.23111.2433
19462006.08.03 17:10modify573138.101.22831.23351.2433
19472006.08.03 17:30s/l573138.101.23351.23351.243358298.421439621.12
19482006.08.03 20:00buy574144.001.23061.22561.2456
19492006.08.04 01:20modify574144.001.23061.23111.2456
19502006.08.04 01:30modify574144.001.23061.23151.2456
19512006.08.04 01:59s/l574144.001.23151.23151.245611560.101451181.22
19522006.08.04 03:20buy575145.101.23041.22541.2454
19532006.08.04 04:20modify575145.101.23041.23071.2454
19542006.08.04 04:30modify575145.101.23041.23101.2454
19552006.08.04 07:20s/l575145.101.23101.23101.24547075.751458256.97
19562006.08.04 07:20buy576145.801.23071.22571.2457
19572006.08.04 07:30modify576145.801.23071.23091.2457
19582006.08.04 07:59s/l576145.801.23091.23091.24572369.571460626.54
19592006.08.04 07:59buy577146.101.23091.22591.2459
19602006.08.04 08:20modify577146.101.23091.23091.2459
19612006.08.04 09:10modify577146.101.23091.23131.2459
19622006.08.04 09:40s/l577146.101.23131.23131.24594746.981465373.52
19632006.08.04 14:10buy578146.501.22341.21841.2384
19642006.08.04 14:30modify578146.501.22341.23261.2384
19652006.08.04 14:40s/l578146.501.23261.23261.2384109354.971574728.49
19662006.08.04 14:59buy579157.501.22431.21931.2393
19672006.08.04 15:40s/l579157.501.21931.21931.2393-64596.841510131.65
19682006.08.07 20:00sell580151.001.22621.23121.2112
19692006.08.07 21:20modify580151.001.22621.22601.2112
19702006.08.07 21:40s/l580151.001.22601.22601.21122463.101512594.75
19712006.08.07 21:40sell581151.301.22581.23081.2108
19722006.08.08 09:40modify581151.301.22581.22511.2108
19732006.08.08 10:00s/l581151.301.22511.22511.21086673.231519267.98
19742006.08.08 20:10buy582151.901.22061.21561.2356
19752006.08.08 20:20modify582151.901.22061.22661.2356
19762006.08.08 20:30s/l582151.901.22661.22661.235674497.301593765.28
19772006.08.08 20:30buy583159.401.22371.21871.2387
19782006.08.08 20:40modify583159.401.22371.22781.2387
19792006.08.08 20:59s/l583159.401.22781.22781.238753389.421647154.70
19802006.08.08 21:00buy584164.701.22431.21931.2393
19812006.08.08 21:10modify584164.701.22431.22471.2393
19822006.08.08 21:20s/l584164.701.22471.22471.23935384.551652539.25
19832006.08.08 21:20buy585165.301.22381.21881.2388
19842006.08.08 21:40modify585165.301.22381.22531.2388
19852006.08.08 21:59s/l585165.301.22531.22531.238820249.081672788.33
19862006.08.08 22:40buy586167.301.22401.21901.2390
19872006.08.08 22:59modify586167.301.22401.22471.2390
19882006.08.08 23:20modify586167.301.22401.22631.2390
19892006.08.08 23:30s/l586167.301.22631.22631.239031416.561704204.89
19902006.08.09 10:40buy587170.401.22241.21741.2374
19912006.08.09 10:59modify587170.401.22241.22301.2374
19922006.08.09 11:10modify587170.401.22241.22331.2374
19932006.08.09 11:40s/l587170.401.22331.22331.237412537.611716742.50
19942006.08.09 12:00buy588171.701.22371.21871.2387
19952006.08.09 20:10modify588171.701.22371.22581.2387
19962006.08.09 20:20s/l588171.701.22581.22581.238729446.301746188.80
19972006.08.10 10:20sell589174.601.22681.23181.2118
19982006.08.10 10:40modify589174.601.22681.22511.2118
19992006.08.10 11:30modify589174.601.22681.22441.2118
20002006.08.10 11:40s/l589174.601.22441.22441.211834212.941780401.74
20012006.08.10 12:30sell590178.001.22681.23181.2118
20022006.08.10 14:20modify590178.001.22681.22661.2118
20032006.08.10 14:40s/l590178.001.22661.22661.21182893.841783295.58
20042006.08.10 14:40sell591178.301.22991.23491.2149
20052006.08.10 14:59modify591178.301.22991.22951.2149
20062006.08.10 15:10modify591178.301.22991.22901.2149
20072006.08.10 15:30s/l591178.301.22901.22901.214913036.801796332.38
20082006.08.17 00:00buy592179.601.22951.22451.2445
20092006.08.17 09:10s/l592179.601.22451.22451.2445-73366.011722966.37
20102006.08.17 20:00sell593172.301.23381.23881.2188
20112006.08.17 20:10modify593172.301.23381.23381.2188
20122006.08.17 20:40s/l593172.301.23381.23381.21880.001722966.37
20132006.08.17 20:59buy594172.301.23281.22781.2478
20142006.08.18 13:10modify594172.301.23281.23371.2478
20152006.08.18 13:20s/l594172.301.23371.23371.247813812.571736778.94
20162006.08.21 02:59buy595173.701.23091.22591.2459
20172006.08.21 08:30s/l595173.701.22591.22591.2459-70897.961665880.98
20182006.08.22 12:00sell596166.601.22851.23351.2135
20192006.08.22 15:40s/l596166.601.23351.23351.2135-67509.521598371.46
20202006.08.23 16:40buy597159.801.22961.22461.2446
20212006.08.23 16:59modify597159.801.22961.23301.2446
20222006.08.23 17:00modify597159.801.22961.23311.2446
20232006.08.23 17:10modify597159.801.22961.23531.2446
20242006.08.23 17:30s/l597159.801.23531.23531.244673783.721672155.18
20252006.08.29 12:00buy598167.201.23191.22691.2469
20262006.08.29 16:10modify598167.201.23191.23551.2469
20272006.08.29 16:20s/l598167.201.23551.23551.246948750.301720905.48
20282006.08.29 16:30buy599172.101.23111.22611.2461
20292006.08.29 16:40modify599172.101.23111.23671.2461
20302006.08.29 17:10s/l599172.101.23671.23671.246177961.501798866.98
20312006.08.29 20:10buy600179.901.22731.22231.2423
20322006.08.29 20:20modify600179.901.22731.23551.2423
20332006.08.29 20:30s/l600179.901.23551.23551.2423119563.951918430.93
20342006.08.29 20:59buy601191.801.22811.22311.2431
20352006.08.29 23:10modify601191.801.22811.22811.2431
20362006.08.30 00:20s/l601191.801.22811.22811.24311378.081919809.00
20372006.08.31 16:10sell602192.001.23361.23861.2186
20382006.08.31 16:20modify602192.001.23361.23331.2186
20392006.08.31 16:30modify602192.001.23361.23131.2186
20402006.08.31 16:40modify602192.001.23361.22971.2186
20412006.08.31 16:59s/l602192.001.22971.22971.218660715.161980524.16
20422006.08.31 16:59sell603198.101.23301.23801.2180
20432006.08.31 17:20modify603198.101.23301.23281.2180
20442006.08.31 17:30modify603198.101.23301.23241.2180
20452006.08.31 17:40s/l603198.101.23241.23241.21809627.411990151.57
20462006.09.03 23:00buy604199.001.23001.22501.2450
20472006.09.05 02:40modify604199.001.23001.23111.2450
20482006.09.05 03:10s/l604199.001.23111.23111.245020647.692010799.26
20492006.09.05 03:10buy605201.101.23091.22591.2459
20502006.09.05 04:59modify605201.101.23091.23091.2459
20512006.09.05 05:30modify605201.101.23091.23111.2459
20522006.09.05 07:10modify605201.101.23091.23121.2459
20532006.09.05 07:20s/l605201.101.23121.23121.24594900.892015700.15
20542006.09.21 04:00buy606201.601.24741.24241.2624
20552006.09.21 04:10modify606201.601.24741.24771.2624
20562006.09.21 04:40s/l606201.601.24771.24771.26244849.652020549.80
20572006.09.21 17:20sell607202.101.25371.25871.2387
20582006.09.21 17:59modify607202.101.25371.25331.2387
20592006.09.21 18:00modify607202.101.25371.25221.2387
20602006.09.21 18:10modify607202.101.25371.24611.2387
20612006.09.21 18:20modify607202.101.25371.24511.2387
20622006.09.21 18:30s/l607202.101.24511.24511.2387139547.172160096.97
20632006.09.25 22:10sell608216.001.23911.24411.2241
20642006.09.25 22:20modify608216.001.23911.23891.2241
20652006.09.25 22:40modify608216.001.23911.23881.2241
20662006.09.25 22:59s/l608216.001.23881.23881.22415229.602165326.57
20672006.09.25 22:59sell609216.501.23881.24381.2238
20682006.09.26 02:10modify609216.501.23881.23811.2238
20692006.09.26 02:20s/l609216.501.23811.23811.22389419.042174745.62