FXDD
|Account: 452208
|Name: Bryan Hoang
|Currency: USD
|2006 October 20, 06:36
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3479643
|2006.10.11 21:02
|buy
|2.50
|eurusd
|1.2539
|1.2530
|0.0000
|2006.10.11 21:04
|1.2530
|0.00
|0.00
|0.00
|-225.00
|3479902
|2006.10.11 21:04
|buy
|2.32
|eurusd
|1.2532
|1.2523
|0.0000
|2006.10.11 21:18
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|-208.80
|3480745
|2006.10.11 21:18
|sell
|2.70
|usdjpy
|119.69
|119.78
|0.00
|2006.10.11 21:31
|119.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-202.87
|3470353
|2006.10.11 13:27
|buy
|2.56
|usdjpy
|119.44
|119.35
|0.00
|2006.10.11 14:17
|119.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-193.05
|3466380
|2006.10.11 10:13
|buy
|2.54
|usdjpy
|119.57
|119.48
|0.00
|2006.10.11 10:24
|119.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.33
|3483896
|2006.10.11 21:52
|buy
|2.12
|eurusd
|1.2539
|1.2530
|0.0000
|2006.10.11 21:52
|1.2530
|0.00
|0.00
|0.00
|-190.80
|3482377
|2006.10.11 21:34
|sell
|2.50
|usdjpy
|119.75
|119.84
|0.00
|2006.10.11 21:42
|119.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.75
|3461779
|2006.10.11 03:35
|buy
|2.46
|usdjpy
|119.67
|119.58
|0.00
|2006.10.11 08:15
|119.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-185.15
|3483960
|2006.10.11 21:52
|buy
|1.97
|eurusd
|1.2532
|1.2523
|0.0000
|2006.10.11 21:52
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|-177.30
|3488547
|2006.10.12 02:41
|buy
|2.33
|usdjpy
|119.71
|119.62
|0.00
|2006.10.12 04:51
|119.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.31
|3484081
|2006.10.11 21:52
|sell
|2.29
|usdjpy
|119.69
|119.78
|0.00
|2006.10.11 23:52
|119.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-172.07
|3452241
|2006.10.10 16:37
|buy
|1.89
|eurusd
|1.2527
|1.2518
|0.0000
|2006.10.10 16:39
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.00
|-170.10
|3466726
|2006.10.11 10:24
|sell
|1.88
|eurusd
|1.2543
|1.2552
|0.0000
|2006.10.11 10:27
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|-169.20
|3455316
|2006.10.10 17:49
|sell
|1.84
|eurusd
|1.2535
|1.2544
|0.0000
|2006.10.10 19:00
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|-165.60
|3538986
|2006.10.13 15:31
|buy
|1.45
|eurusd
|1.2549
|1.2538
|0.0000
|2006.10.13 15:31
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|-159.50
|3490351
|2006.10.12 04:51
|sell
|1.72
|eurusd
|1.2526
|1.2535
|0.0000
|2006.10.12 05:52
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|-154.80
|3515369
|2006.10.12 20:33
|buy
|2.02
|usdjpy
|119.44
|119.35
|0.00
|2006.10.12 23:02
|119.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-152.33
|3493775
|2006.10.12 09:08
|buy
|2.00
|usdjpy
|119.52
|119.43
|0.00
|2006.10.12 09:21
|119.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.73
|3510549
|2006.10.12 16:13
|sell
|1.64
|eurusd
|1.2533
|1.2542
|0.0000
|2006.10.12 16:44
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|-147.60
|3531538
|2006.10.13 10:32
|buy
|1.93
|usdjpy
|119.23
|119.14
|0.00
|2006.10.13 10:36
|119.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-145.79
|3522781
|2006.10.13 04:12
|buy
|1.87
|usdjpy
|119.27
|119.18
|0.00
|2006.10.13 05:38
|119.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-141.21
|3494705
|2006.10.12 09:33
|buy
|1.85
|usdjpy
|119.46
|119.37
|0.00
|2006.10.12 10:05
|119.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-139.48
|3507385
|2006.10.12 15:31
|sell
|1.50
|eurusd
|1.2536
|1.2545
|0.0000
|2006.10.12 15:33
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|-135.00
|3531940
|2006.10.13 10:38
|buy
|1.78
|usdjpy
|119.22
|119.13
|0.00
|2006.10.13 10:46
|119.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-134.47
|3539276
|2006.10.13 15:31
|buy
|1.33
|eurusd
|1.2541
|1.2531
|0.0000
|2006.10.13 15:33
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|-133.00
|3533497
|2006.10.13 11:36
|sell
|1.74
|usdjpy
|119.23
|119.32
|0.00
|2006.10.13 12:37
|119.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-131.24
|3496078
|2006.10.12 10:05
|buy
|1.71
|usdjpy
|119.38
|119.29
|0.00
|2006.10.12 10:09
|119.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-129.02
|3541388
|2006.10.13 15:38
|sell
|1.40
|usdjpy
|119.61
|119.72
|0.00
|2006.10.13 17:00
|119.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.63
|3539936
|2006.10.13 15:33
|sell
|1.53
|usdjpy
|119.56
|119.66
|0.00
|2006.10.13 15:37
|119.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-127.86
|3501375
|2006.10.12 12:15
|buy
|1.40
|eurusd
|1.2549
|1.2540
|0.0000
|2006.10.12 13:34
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|-126.00
|3496717
|2006.10.12 10:09
|buy
|1.58
|usdjpy
|119.34
|119.25
|0.00
|2006.10.12 10:11
|119.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-119.25
|3502956
|2006.10.12 13:34
|buy
|1.30
|eurusd
|1.2540
|1.2531
|0.0000
|2006.10.12 14:30
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|-117.00
|3545743
|2006.10.13 17:00
|buy
|1.02
|eurusd
|1.2518
|1.2507
|0.0000
|2006.10.13 17:01
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.20
|3546489
|2006.10.13 17:04
|buy
|0.85
|eurusd
|1.2504
|1.2491
|0.0000
|2006.10.13 17:37
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.50
|3545995
|2006.10.13 17:01
|buy
|0.93
|eurusd
|1.2511
|1.2500
|0.0000
|2006.10.13 17:04
|1.2500
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.30
|3604516
|2006.10.17 16:15
|sell
|0.69
|eurusd
|1.2532
|1.2543
|0.0000
|2006.10.17 16:18
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.90
|3598798
|2006.10.17 12:43
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2529
|1.2538
|0.0000
|2006.10.17 13:18
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|3552227
|2006.10.13 19:20
|buy
|0.95
|usdjpy
|119.76
|119.67
|0.00
|2006.10.13 20:41
|119.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.45
|3565600
|2006.10.16 10:23
|buy
|0.78
|eurusd
|1.2506
|1.2497
|0.0000
|2006.10.16 10:24
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.20
|3575631
|2006.10.16 15:37
|sell
|0.78
|eurusd
|1.2521
|1.2530
|0.0000
|2006.10.16 15:40
|1.2530
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.20
|3593634
|2006.10.17 10:29
|buy
|0.92
|usdjpy
|118.99
|118.90
|0.00
|2006.10.17 10:51
|118.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.64
|3604920
|2006.10.17 16:18
|sell
|0.63
|eurusd
|1.2540
|1.2551
|0.0000
|2006.10.17 16:22
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.30
|3561268
|2006.10.16 06:47
|sell
|0.75
|eurusd
|1.2500
|1.2509
|0.0000
|2006.10.16 08:13
|1.2509
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.50
|3600427
|2006.10.17 13:47
|buy
|0.75
|eurusd
|1.2523
|1.2514
|0.0000
|2006.10.17 15:30
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.50
|3604070
|2006.10.17 16:09
|sell
|0.74
|eurusd
|1.2529
|1.2538
|0.0000
|2006.10.17 16:15
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.60
|3565795
|2006.10.16 10:24
|buy
|0.73
|eurusd
|1.2499
|1.2490
|0.0000
|2006.10.16 10:40
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.70
|3613859
|2006.10.17 19:44
|sell
|0.86
|usdjpy
|118.71
|118.80
|0.00
|2006.10.17 20:13
|118.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.15
|3575836
|2006.10.16 15:40
|sell
|0.72
|eurusd
|1.2528
|1.2537
|0.0000
|2006.10.16 16:48
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.80
|3593993
|2006.10.17 10:51
|buy
|0.85
|usdjpy
|118.93
|118.84
|0.00
|2006.10.17 10:59
|118.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.37
|3578973
|2006.10.16 17:03
|buy
|0.71
|eurusd
|1.2525
|1.2516
|0.0000
|2006.10.16 17:59
|1.2516
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.90
|3583731
|2006.10.16 21:31
|sell
|0.71
|eurusd
|1.2527
|1.2536
|0.0000
|2006.10.16 23:03
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.90
|3619712
|2006.10.18 00:17
|buy
|0.84
|usdjpy
|118.62
|118.53
|0.00
|2006.10.18 00:52
|118.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.78
|3566340
|2006.10.16 10:42
|buy
|0.84
|usdjpy
|119.45
|119.36
|0.00
|2006.10.16 10:48
|119.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.34
|3584763
|2006.10.16 23:30
|buy
|0.82
|usdjpy
|119.07
|118.98
|0.00
|2006.10.17 01:53
|118.98
|0.00
|0.00
|10.55
|-62.03
|3622663
|2006.10.18 01:59
|sell
|0.78
|usdjpy
|118.62
|118.71
|0.00
|2006.10.18 02:55
|118.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.14
|3566549
|2006.10.16 10:48
|buy
|0.78
|usdjpy
|119.38
|119.29
|0.00
|2006.10.16 10:56
|119.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.85
|3606077
|2006.10.17 16:29
|buy
|0.77
|usdjpy
|118.67
|118.58
|0.00
|2006.10.17 16:31
|118.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.44
|3632597
|2006.10.18 10:46
|sell
|0.77
|usdjpy
|118.54
|118.63
|0.00
|2006.10.18 11:11
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.42
|3586900
|2006.10.17 02:13
|sell
|0.77
|usdjpy
|119.04
|119.13
|0.00
|2006.10.17 03:00
|119.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.17
|3634138
|2006.10.18 11:33
|buy
|0.56
|eurusd
|1.2544
|1.2534
|0.0000
|2006.10.18 12:09
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|3621442
|2006.10.18 01:16
|sell
|0.62
|eurusd
|1.2548
|1.2557
|0.0000
|2006.10.18 01:21
|1.2557
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.80
|3623613
|2006.10.18 02:55
|sell
|0.72
|usdjpy
|118.68
|118.77
|0.00
|2006.10.18 03:40
|118.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.56
|3567583
|2006.10.16 11:06
|sell
|0.60
|eurusd
|1.2520
|1.2529
|0.0000
|2006.10.16 11:08
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|3626354
|2006.10.18 05:52
|buy
|0.71
|usdjpy
|118.60
|118.51
|0.00
|2006.10.18 08:48
|118.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.92
|3630729
|2006.10.18 09:53
|buy
|0.69
|usdjpy
|118.45
|118.36
|0.00
|2006.10.18 09:54
|118.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.47
|3641122
|2006.10.18 15:36
|buy
|0.52
|eurusd
|1.2534
|1.2524
|0.0000
|2006.10.18 15:41
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|3628559
|2006.10.18 08:57
|buy
|0.66
|usdjpy
|118.53
|118.44
|0.00
|2006.10.18 09:04
|118.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.15
|3637786
|2006.10.18 14:05
|buy
|0.65
|usdjpy
|118.72
|118.63
|0.00
|2006.10.18 14:26
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.31
|3642096
|2006.10.18 15:41
|buy
|0.48
|eurusd
|1.2528
|1.2518
|0.0000
|2006.10.18 15:50
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|3659905
|2006.10.19 04:44
|buy
|0.59
|usdjpy
|118.86
|118.77
|0.00
|2006.10.19 09:44
|118.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.71
|3643031
|2006.10.18 15:50
|buy
|0.44
|eurusd
|1.2522
|1.2512
|0.0000
|2006.10.18 16:09
|1.2512
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|3654550
|2006.10.18 21:51
|buy
|0.58
|usdjpy
|118.95
|118.86
|0.00
|2006.10.19 00:01
|118.86
|0.00
|0.00
|23.11
|-43.92
|3652605
|2006.10.18 19:31
|buy
|0.54
|usdjpy
|119.03
|118.94
|0.00
|2006.10.18 19:46
|118.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.86
|3662774
|2006.10.19 09:44
|sell
|0.44
|eurusd
|1.2543
|1.2552
|0.0000
|2006.10.19 10:30
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.60
|3663873
|2006.10.19 10:30
|buy
|0.51
|usdjpy
|118.74
|118.65
|0.00
|2006.10.19 10:33
|118.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.69
|3670412
|2006.10.19 13:27
|buy
|0.41
|eurusd
|1.2567
|1.2558
|0.0000
|2006.10.19 14:40
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.90
|3673579
|2006.10.19 16:20
|buy
|0.48
|usdjpy
|118.61
|118.52
|0.00
|2006.10.19 16:24
|118.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.45
|3673869
|2006.10.19 16:24
|buy
|0.45
|usdjpy
|118.54
|118.45
|0.00
|2006.10.19 16:42
|118.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.19
|3664205
|2006.10.19 10:33
|sell
|0.37
|eurusd
|1.2553
|1.2562
|0.0000
|2006.10.19 10:43
|1.2562
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.30
|3681594
|2006.10.19 19:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2604
|1.2615
|0.0000
|2006.10.19 19:00
|1.2615
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|3681696
|2006.10.19 19:00
|buy
|0.35
|usdjpy
|118.26
|118.15
|0.00
|2006.10.19 19:01
|118.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.59
|3676410
|2006.10.19 16:56
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2582
|1.2592
|0.0000
|2006.10.19 17:15
|1.2592
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|3674793
|2006.10.19 16:42
|sell
|0.33
|eurusd
|1.2581
|1.2590
|0.0000
|2006.10.19 16:45
|1.2590
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.70
|3683854
|2006.10.19 19:55
|sell
|0.29
|eurusd
|1.2604
|1.2613
|0.0000
|2006.10.19 20:08
|1.2613
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.10
|3690321
|2006.10.20 00:56
|sell
|0.34
|usdjpy
|118.22
|118.31
|0.00
|2006.10.20 01:04
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.86
|3690582
|2006.10.20 01:13
|sell
|0.32
|usdjpy
|118.34
|118.43
|0.00
|2006.10.20 02:17
|118.26
|0.00
|0.00
|0.00
|21.65
|3665209
|2006.10.19 10:43
|sell
|0.35
|eurusd
|1.2559
|1.2568
|0.0000
|2006.10.19 11:12
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|24.50
|3682108
|2006.10.19 19:01
|sell
|0.25
|eurusd
|1.2611
|1.2622
|0.0000
|2006.10.19 19:06
|1.2601
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|3666372
|2006.10.19 11:12
|buy
|0.37
|eurusd
|1.2552
|1.2543
|0.0000
|2006.10.19 11:52
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|25.90
|3680073
|2006.10.19 18:01
|sell
|0.28
|eurusd
|1.2603
|1.2612
|0.0000
|2006.10.19 18:52
|1.2593
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|3682761
|2006.10.19 19:09
|buy
|0.34
|usdjpy
|118.26
|118.16
|0.00
|2006.10.19 19:19
|118.36
|0.00
|0.00
|0.00
|28.73
|3668112
|2006.10.19 11:52
|sell
|0.49
|usdjpy
|118.65
|118.74
|0.00
|2006.10.19 12:40
|118.57
|0.00
|0.00
|0.00
|33.06
|3646311
|2006.10.18 16:21
|sell
|0.50
|usdjpy
|119.13
|119.22
|0.00
|2006.10.18 16:25
|119.05
|0.00
|0.00
|0.00
|33.60
|3587531
|2006.10.17 03:15
|sell
|0.57
|eurusd
|1.2538
|1.2547
|0.0000
|2006.10.17 05:40
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.00
|34.20
|3566964
|2006.10.16 10:56
|buy
|0.58
|eurusd
|1.2507
|1.2498
|0.0000
|2006.10.16 10:57
|1.2513
|0.00
|0.00
|0.00
|34.80
|3657552
|2006.10.19 02:09
|sell
|0.55
|usdjpy
|119.00
|119.09
|0.00
|2006.10.19 02:24
|118.92
|0.00
|0.00
|0.00
|37.00
|3652831
|2006.10.18 19:47
|buy
|0.50
|usdjpy
|118.97
|118.88
|0.00
|2006.10.18 20:56
|119.06
|0.00
|0.00
|0.00
|37.80
|3630770
|2006.10.18 09:54
|buy
|0.64
|usdjpy
|118.39
|118.30
|0.00
|2006.10.18 09:57
|118.46
|0.00
|0.00
|0.00
|37.82
|3630175
|2006.10.18 09:39
|buy
|0.65
|usdjpy
|118.39
|118.30
|0.00
|2006.10.18 09:51
|118.46
|0.00
|0.00
|0.00
|38.41
|3629178
|2006.10.18 09:15
|buy
|0.49
|eurusd
|1.2545
|1.2536
|0.0000
|2006.10.18 09:36
|1.2553
|0.00
|0.00
|0.00
|39.20
|3653916
|2006.10.18 20:56
|sell
|0.53
|usdjpy
|119.06
|119.15
|0.00
|2006.10.18 21:30
|118.97
|0.00
|0.00
|0.00
|40.09
|3606263
|2006.10.17 16:31
|buy
|0.71
|usdjpy
|118.60
|118.51
|0.00
|2006.10.17 17:20
|118.67
|0.00
|0.00
|0.00
|41.88
|3563748
|2006.10.16 09:32
|sell
|0.88
|usdjpy
|119.71
|119.80
|0.00
|2006.10.16 09:40
|119.65
|0.00
|0.00
|0.00
|44.13
|3567951
|2006.10.16 11:08
|sell
|0.56
|eurusd
|1.2527
|1.2536
|0.0000
|2006.10.16 11:54
|1.2519
|0.00
|0.00
|0.00
|44.80
|3624333
|2006.10.18 03:41
|sell
|0.67
|usdjpy
|118.76
|118.85
|0.00
|2006.10.18 03:56
|118.68
|0.00
|0.00
|0.00
|45.16
|3630885
|2006.10.18 09:59
|buy
|0.67
|usdjpy
|118.45
|118.36
|0.00
|2006.10.18 10:08
|118.53
|0.00
|0.00
|0.00
|45.22
|3638110
|2006.10.18 14:26
|buy
|0.60
|usdjpy
|118.65
|118.56
|0.00
|2006.10.18 15:30
|118.74
|0.00
|0.00
|0.00
|45.48
|3578440
|2006.10.16 16:48
|sell
|0.67
|eurusd
|1.2535
|1.2544
|0.0000
|2006.10.16 17:02
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|46.90
|3572267
|2006.10.16 13:38
|sell
|0.60
|eurusd
|1.2520
|1.2529
|0.0000
|2006.10.16 14:13
|1.2512
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|3605680
|2006.10.17 16:22
|buy
|0.72
|usdjpy
|118.59
|118.49
|0.00
|2006.10.17 16:29
|118.67
|0.00
|0.00
|0.00
|48.54
|3631428
|2006.10.18 10:08
|sell
|0.72
|usdjpy
|118.54
|118.63
|0.00
|2006.10.18 10:13
|118.46
|0.00
|0.00
|0.00
|48.62
|3591159
|2006.10.17 08:58
|buy
|0.74
|usdjpy
|119.00
|118.91
|0.00
|2006.10.17 09:05
|119.08
|0.00
|0.00
|0.00
|49.71
|3617653
|2006.10.17 22:32
|sell
|0.63
|eurusd
|1.2548
|1.2557
|0.0000
|2006.10.18 00:09
|1.2540
|0.00
|0.00
|3.64
|50.40
|3608247
|2006.10.17 17:28
|sell
|0.75
|usdjpy
|118.71
|118.80
|0.00
|2006.10.17 18:39
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|50.58
|3573380
|2006.10.16 14:23
|buy
|0.64
|eurusd
|1.2507
|1.2498
|0.0000
|2006.10.16 14:42
|1.2515
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|3575181
|2006.10.16 15:30
|buy
|0.74
|eurusd
|1.2507
|1.2498
|0.0000
|2006.10.16 15:31
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.00
|51.80
|3610972
|2006.10.17 18:39
|buy
|0.80
|usdjpy
|118.62
|118.53
|0.00
|2006.10.17 19:44
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|53.92
|3594443
|2006.10.17 10:59
|sell
|0.62
|eurusd
|1.2543
|1.2552
|0.0000
|2006.10.17 11:26
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|55.80
|3621743
|2006.10.18 01:21
|sell
|0.58
|eurusd
|1.2554
|1.2563
|0.0000
|2006.10.18 01:59
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|58.00
|3564239
|2006.10.16 09:58
|sell
|0.74
|eurusd
|1.2513
|1.2522
|0.0000
|2006.10.16 10:22
|1.2505
|0.00
|0.00
|0.00
|59.20
|3580432
|2006.10.16 17:59
|buy
|0.66
|eurusd
|1.2519
|1.2510
|0.0000
|2006.10.16 21:30
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|59.40
|3591407
|2006.10.17 09:12
|sell
|0.79
|usdjpy
|119.09
|119.18
|0.00
|2006.10.17 09:48
|119.00
|0.00
|0.00
|0.00
|59.75
|3594985
|2006.10.17 11:26
|buy
|0.67
|eurusd
|1.2534
|1.2524
|0.0000
|2006.10.17 11:42
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|60.30
|3601968
|2006.10.17 15:30
|buy
|0.69
|eurusd
|1.2516
|1.2505
|0.0000
|2006.10.17 15:32
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|62.10
|3553093
|2006.10.13 20:43
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2512
|1.2521
|0.0000
|2006.10.16 02:00
|1.2503
|0.00
|0.00
|4.06
|63.00
|3592635
|2006.10.17 09:52
|buy
|0.85
|usdjpy
|118.94
|118.85
|0.00
|2006.10.17 09:59
|119.03
|0.00
|0.00
|0.00
|64.27
|3574418
|2006.10.16 15:06
|buy
|0.85
|usdjpy
|119.18
|119.09
|0.00
|2006.10.16 15:30
|119.29
|0.00
|0.00
|0.00
|78.38
|3535166
|2006.10.13 12:59
|sell
|1.61
|usdjpy
|119.41
|119.50
|0.00
|2006.10.13 14:49
|119.34
|0.00
|0.00
|0.00
|94.44
|3525105
|2006.10.13 05:49
|sell
|1.38
|eurusd
|1.2573
|1.2582
|0.0000
|2006.10.13 09:17
|1.2566
|0.00
|0.00
|0.00
|96.60
|3532925
|2006.10.13 11:07
|sell
|1.65
|usdjpy
|119.23
|119.32
|0.00
|2006.10.13 11:27
|119.16
|0.00
|0.00
|0.00
|96.93
|3499561
|2006.10.12 11:11
|sell
|1.66
|usdjpy
|119.54
|119.63
|0.00
|2006.10.12 11:37
|119.47
|0.00
|0.00
|0.00
|97.26
|3497232
|2006.10.12 10:13
|buy
|1.46
|usdjpy
|119.34
|119.25
|0.00
|2006.10.12 10:43
|119.42
|0.00
|0.00
|0.00
|97.81
|3529636
|2006.10.13 09:38
|buy
|1.45
|eurusd
|1.2560
|1.2551
|0.0000
|2006.10.13 09:56
|1.2567
|0.00
|0.00
|0.00
|101.50
|3507569
|2006.10.12 15:34
|buy
|1.74
|usdjpy
|119.48
|119.37
|0.00
|2006.10.12 15:50
|119.55
|0.00
|0.00
|0.00
|101.88
|3457283
|2006.10.10 19:14
|buy
|1.70
|eurusd
|1.2534
|1.2525
|0.0000
|2006.10.10 19:42
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|102.00
|3508857
|2006.10.12 15:50
|sell
|1.47
|eurusd
|1.2538
|1.2547
|0.0000
|2006.10.12 15:59
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|102.90
|3466995
|2006.10.11 10:27
|sell
|1.74
|eurusd
|1.2549
|1.2558
|0.0000
|2006.10.11 11:38
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|104.40
|3498709
|2006.10.12 10:49
|buy
|1.56
|usdjpy
|119.41
|119.32
|0.00
|2006.10.12 11:09
|119.49
|0.00
|0.00
|0.00
|104.44
|3452633
|2006.10.10 16:39
|buy
|1.75
|eurusd
|1.2525
|1.2516
|0.0000
|2006.10.10 17:09
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|3458615
|2006.10.10 21:19
|sell
|1.78
|eurusd
|1.2540
|1.2549
|0.0000
|2006.10.10 22:42
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|106.80
|3597034
|2006.10.17 12:00
|sell
|0.72
|eurusd
|1.2535
|1.2545
|0.0000
|2006.10.17 12:42
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|3510135
|2006.10.12 16:05
|buy
|1.56
|eurusd
|1.2521
|1.2512
|0.0000
|2006.10.12 16:12
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|109.20
|3506764
|2006.10.12 15:30
|buy
|1.66
|usdjpy
|119.48
|119.38
|0.00
|2006.10.12 15:30
|119.56
|0.00
|0.00
|0.00
|111.07
|3511637
|2006.10.12 16:45
|buy
|1.91
|usdjpy
|119.46
|119.37
|0.00
|2006.10.12 19:04
|119.53
|0.00
|0.00
|0.00
|111.85
|3460159
|2006.10.11 00:38
|buy
|1.87
|eurusd
|1.2532
|1.2523
|0.0000
|2006.10.11 03:04
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|112.20
|3507050
|2006.10.12 15:30
|sell
|1.41
|eurusd
|1.2538
|1.2548
|0.0000
|2006.10.12 15:30
|1.2530
|0.00
|0.00
|0.00
|112.80
|3538450
|2006.10.13 15:30
|buy
|1.71
|usdjpy
|119.31
|119.20
|0.00
|2006.10.13 15:30
|119.39
|0.00
|0.00
|0.00
|114.58
|3468806
|2006.10.11 11:50
|buy
|1.95
|eurusd
|1.2538
|1.2529
|0.0000
|2006.10.11 11:56
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|117.00
|3486711
|2006.10.11 23:54
|buy
|1.70
|eurusd
|1.2516
|1.2507
|0.0000
|2006.10.12 00:59
|1.2523
|0.00
|0.00
|-42.57
|119.00
|3475531
|2006.10.11 17:21
|sell
|2.11
|eurusd
|1.2551
|1.2560
|0.0000
|2006.10.11 18:04
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|126.60
|3487513
|2006.10.12 00:59
|buy
|2.20
|usdjpy
|119.69
|119.60
|0.00
|2006.10.12 02:00
|119.76
|0.00
|0.00
|0.00
|128.59
|3464162
|2006.10.11 08:46
|buy
|2.27
|usdjpy
|119.58
|119.49
|0.00
|2006.10.11 09:32
|119.65
|0.00
|0.00
|0.00
|132.80
|3471270
|2006.10.11 14:19
|buy
|2.36
|usdjpy
|119.36
|119.27
|0.00
|2006.10.11 14:30
|119.43
|0.00
|0.00
|0.00
|138.32
|3505103
|2006.10.12 14:38
|sell
|1.52
|usdjpy
|119.62
|119.71
|0.00
|2006.10.12 15:30
|119.51
|0.00
|0.00
|0.00
|139.90
|3472452
|2006.10.11 15:20
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2541
|1.2532
|0.0000
|2006.10.11 15:42
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|3464914
|2006.10.11 09:32
|sell
|2.40
|usdjpy
|119.65
|119.74
|0.00
|2006.10.11 10:12
|119.58
|0.00
|0.00
|0.00
|140.49
|3443753
|2006.10.10 13:10
|sell
|1.59
|eurusd
|1.2573
|1.2582
|0.0000
|2006.10.10 13:28
|1.2564
|0.00
|0.00
|0.00
|143.10
|3468557
|2006.10.11 11:38
|sell
|2.29
|usdjpy
|119.61
|119.70
|0.00
|2006.10.11 11:47
|119.53
|0.00
|0.00
|0.00
|153.27
|3476619
|2006.10.11 18:05
|buy
|2.21
|eurusd
|1.2542
|1.2533
|0.0000
|2006.10.11 18:17
|1.2549
|0.00
|0.00
|0.00
|154.70
|3483576
|2006.10.11 21:51
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2530
|1.2521
|0.0000
|2006.10.11 21:52
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|3483115
|2006.10.11 21:49
|sell
|2.31
|usdjpy
|119.75
|119.84
|0.00
|2006.10.11 21:51
|119.65
|0.00
|0.00
|0.00
|193.06
|3477552
|2006.10.11 18:40
|sell
|2.33
|eurusd
|1.2553
|1.2562
|0.0000
|2006.10.11 21:00
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|209.70
|3450103
|2006.10.10 15:31
|sell
|1.71
|eurusd
|1.2541
|1.2550
|0.0000
|2006.10.10 16:37
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|222.30
|3442530
|2006.10.10 12:18
|balance
|Deposit
|2 000.00
|
|0.00
|0.00
|-1.21
|-1 661.81
|Closed P/L:
|-1 663.02
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3692547
|2006.10.20 03:23
|sell
|0.27
|eurusd
|1.2636
|1.2645
|0.0000
|
|1.2639
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.10
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.10
|
|Floating P/L:
|-8.10
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|2 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-1 663.02
|Floating P/L:
|-8.10
|Margin:
|170.59
|Balance:
|336.98
|Equity:
|328.88
|Free Margin:
|158.29