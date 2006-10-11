FXDD

Account: 452208 Name: Bryan Hoang Currency: USD 2006 October 20, 06:36
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
34796432006.10.11 21:02buy2.50eurusd1.25391.25300.00002006.10.11 21:041.25300.000.000.00-225.00
34799022006.10.11 21:04buy2.32eurusd1.25321.25230.00002006.10.11 21:181.25230.000.000.00-208.80
34807452006.10.11 21:18sell2.70usdjpy119.69119.780.002006.10.11 21:31119.780.000.000.00-202.87
34703532006.10.11 13:27buy2.56usdjpy119.44119.350.002006.10.11 14:17119.350.000.000.00-193.05
34663802006.10.11 10:13buy2.54usdjpy119.57119.480.002006.10.11 10:24119.480.000.000.00-191.33
34838962006.10.11 21:52buy2.12eurusd1.25391.25300.00002006.10.11 21:521.25300.000.000.00-190.80
34823772006.10.11 21:34sell2.50usdjpy119.75119.840.002006.10.11 21:42119.840.000.000.00-187.75
34617792006.10.11 03:35buy2.46usdjpy119.67119.580.002006.10.11 08:15119.580.000.000.00-185.15
34839602006.10.11 21:52buy1.97eurusd1.25321.25230.00002006.10.11 21:521.25230.000.000.00-177.30
34885472006.10.12 02:41buy2.33usdjpy119.71119.620.002006.10.12 04:51119.620.000.000.00-175.31
34840812006.10.11 21:52sell2.29usdjpy119.69119.780.002006.10.11 23:52119.780.000.000.00-172.07
34522412006.10.10 16:37buy1.89eurusd1.25271.25180.00002006.10.10 16:391.25180.000.000.00-170.10
34667262006.10.11 10:24sell1.88eurusd1.25431.25520.00002006.10.11 10:271.25520.000.000.00-169.20
34553162006.10.10 17:49sell1.84eurusd1.25351.25440.00002006.10.10 19:001.25440.000.000.00-165.60
35389862006.10.13 15:31buy1.45eurusd1.25491.25380.00002006.10.13 15:311.25380.000.000.00-159.50
34903512006.10.12 04:51sell1.72eurusd1.25261.25350.00002006.10.12 05:521.25350.000.000.00-154.80
35153692006.10.12 20:33buy2.02usdjpy119.44119.350.002006.10.12 23:02119.350.000.000.00-152.33
34937752006.10.12 09:08buy2.00usdjpy119.52119.430.002006.10.12 09:21119.430.000.000.00-150.73
35105492006.10.12 16:13sell1.64eurusd1.25331.25420.00002006.10.12 16:441.25420.000.000.00-147.60
35315382006.10.13 10:32buy1.93usdjpy119.23119.140.002006.10.13 10:36119.140.000.000.00-145.79
35227812006.10.13 04:12buy1.87usdjpy119.27119.180.002006.10.13 05:38119.180.000.000.00-141.21
34947052006.10.12 09:33buy1.85usdjpy119.46119.370.002006.10.12 10:05119.370.000.000.00-139.48
35073852006.10.12 15:31sell1.50eurusd1.25361.25450.00002006.10.12 15:331.25450.000.000.00-135.00
35319402006.10.13 10:38buy1.78usdjpy119.22119.130.002006.10.13 10:46119.130.000.000.00-134.47
35392762006.10.13 15:31buy1.33eurusd1.25411.25310.00002006.10.13 15:331.25310.000.000.00-133.00
35334972006.10.13 11:36sell1.74usdjpy119.23119.320.002006.10.13 12:37119.320.000.000.00-131.24
34960782006.10.12 10:05buy1.71usdjpy119.38119.290.002006.10.12 10:09119.290.000.000.00-129.02
35413882006.10.13 15:38sell1.40usdjpy119.61119.720.002006.10.13 17:00119.720.000.000.00-128.63
35399362006.10.13 15:33sell1.53usdjpy119.56119.660.002006.10.13 15:37119.660.000.000.00-127.86
35013752006.10.12 12:15buy1.40eurusd1.25491.25400.00002006.10.12 13:341.25400.000.000.00-126.00
34967172006.10.12 10:09buy1.58usdjpy119.34119.250.002006.10.12 10:11119.250.000.000.00-119.25
35029562006.10.12 13:34buy1.30eurusd1.25401.25310.00002006.10.12 14:301.25310.000.000.00-117.00
35457432006.10.13 17:00buy1.02eurusd1.25181.25070.00002006.10.13 17:011.25070.000.000.00-112.20
35464892006.10.13 17:04buy0.85eurusd1.25041.24910.00002006.10.13 17:371.24910.000.000.00-110.50
35459952006.10.13 17:01buy0.93eurusd1.25111.25000.00002006.10.13 17:041.25000.000.000.00-102.30
36045162006.10.17 16:15sell0.69eurusd1.25321.25430.00002006.10.17 16:181.25430.000.000.00-75.90
35987982006.10.17 12:43sell0.80eurusd1.25291.25380.00002006.10.17 13:181.25380.000.000.00-72.00
35522272006.10.13 19:20buy0.95usdjpy119.76119.670.002006.10.13 20:41119.670.000.000.00-71.45
35656002006.10.16 10:23buy0.78eurusd1.25061.24970.00002006.10.16 10:241.24970.000.000.00-70.20
35756312006.10.16 15:37sell0.78eurusd1.25211.25300.00002006.10.16 15:401.25300.000.000.00-70.20
35936342006.10.17 10:29buy0.92usdjpy118.99118.900.002006.10.17 10:51118.900.000.000.00-69.64
36049202006.10.17 16:18sell0.63eurusd1.25401.25510.00002006.10.17 16:221.25510.000.000.00-69.30
35612682006.10.16 06:47sell0.75eurusd1.25001.25090.00002006.10.16 08:131.25090.000.000.00-67.50
36004272006.10.17 13:47buy0.75eurusd1.25231.25140.00002006.10.17 15:301.25140.000.000.00-67.50
36040702006.10.17 16:09sell0.74eurusd1.25291.25380.00002006.10.17 16:151.25380.000.000.00-66.60
35657952006.10.16 10:24buy0.73eurusd1.24991.24900.00002006.10.16 10:401.24900.000.000.00-65.70
36138592006.10.17 19:44sell0.86usdjpy118.71118.800.002006.10.17 20:13118.800.000.000.00-65.15
35758362006.10.16 15:40sell0.72eurusd1.25281.25370.00002006.10.16 16:481.25370.000.000.00-64.80
35939932006.10.17 10:51buy0.85usdjpy118.93118.840.002006.10.17 10:59118.840.000.000.00-64.37
35789732006.10.16 17:03buy0.71eurusd1.25251.25160.00002006.10.16 17:591.25160.000.000.00-63.90
35837312006.10.16 21:31sell0.71eurusd1.25271.25360.00002006.10.16 23:031.25360.000.000.00-63.90
36197122006.10.18 00:17buy0.84usdjpy118.62118.530.002006.10.18 00:52118.530.000.000.00-63.78
35663402006.10.16 10:42buy0.84usdjpy119.45119.360.002006.10.16 10:48119.360.000.000.00-63.34
35847632006.10.16 23:30buy0.82usdjpy119.07118.980.002006.10.17 01:53118.980.000.0010.55-62.03
36226632006.10.18 01:59sell0.78usdjpy118.62118.710.002006.10.18 02:55118.710.000.000.00-59.14
35665492006.10.16 10:48buy0.78usdjpy119.38119.290.002006.10.16 10:56119.290.000.000.00-58.85
36060772006.10.17 16:29buy0.77usdjpy118.67118.580.002006.10.17 16:31118.580.000.000.00-58.44
36325972006.10.18 10:46sell0.77usdjpy118.54118.630.002006.10.18 11:11118.630.000.000.00-58.42
35869002006.10.17 02:13sell0.77usdjpy119.04119.130.002006.10.17 03:00119.130.000.000.00-58.17
36341382006.10.18 11:33buy0.56eurusd1.25441.25340.00002006.10.18 12:091.25340.000.000.00-56.00
36214422006.10.18 01:16sell0.62eurusd1.25481.25570.00002006.10.18 01:211.25570.000.000.00-55.80
36236132006.10.18 02:55sell0.72usdjpy118.68118.770.002006.10.18 03:40118.770.000.000.00-54.56
35675832006.10.16 11:06sell0.60eurusd1.25201.25290.00002006.10.16 11:081.25290.000.000.00-54.00
36263542006.10.18 05:52buy0.71usdjpy118.60118.510.002006.10.18 08:48118.510.000.000.00-53.92
36307292006.10.18 09:53buy0.69usdjpy118.45118.360.002006.10.18 09:54118.360.000.000.00-52.47
36411222006.10.18 15:36buy0.52eurusd1.25341.25240.00002006.10.18 15:411.25240.000.000.00-52.00
36285592006.10.18 08:57buy0.66usdjpy118.53118.440.002006.10.18 09:04118.440.000.000.00-50.15
36377862006.10.18 14:05buy0.65usdjpy118.72118.630.002006.10.18 14:26118.630.000.000.00-49.31
36420962006.10.18 15:41buy0.48eurusd1.25281.25180.00002006.10.18 15:501.25180.000.000.00-48.00
36599052006.10.19 04:44buy0.59usdjpy118.86118.770.002006.10.19 09:44118.770.000.000.00-44.71
36430312006.10.18 15:50buy0.44eurusd1.25221.25120.00002006.10.18 16:091.25120.000.000.00-44.00
36545502006.10.18 21:51buy0.58usdjpy118.95118.860.002006.10.19 00:01118.860.000.0023.11-43.92
36526052006.10.18 19:31buy0.54usdjpy119.03118.940.002006.10.18 19:46118.940.000.000.00-40.86
36627742006.10.19 09:44sell0.44eurusd1.25431.25520.00002006.10.19 10:301.25520.000.000.00-39.60
36638732006.10.19 10:30buy0.51usdjpy118.74118.650.002006.10.19 10:33118.650.000.000.00-38.69
36704122006.10.19 13:27buy0.41eurusd1.25671.25580.00002006.10.19 14:401.25580.000.000.00-36.90
36735792006.10.19 16:20buy0.48usdjpy118.61118.520.002006.10.19 16:24118.520.000.000.00-36.45
36738692006.10.19 16:24buy0.45usdjpy118.54118.450.002006.10.19 16:42118.450.000.000.00-34.19
36642052006.10.19 10:33sell0.37eurusd1.25531.25620.00002006.10.19 10:431.25620.000.000.00-33.30
36815942006.10.19 19:00sell0.30eurusd1.26041.26150.00002006.10.19 19:001.26150.000.000.00-33.00
36816962006.10.19 19:00buy0.35usdjpy118.26118.150.002006.10.19 19:01118.150.000.000.00-32.59
36764102006.10.19 16:56sell0.30eurusd1.25821.25920.00002006.10.19 17:151.25920.000.000.00-30.00
36747932006.10.19 16:42sell0.33eurusd1.25811.25900.00002006.10.19 16:451.25900.000.000.00-29.70
36838542006.10.19 19:55sell0.29eurusd1.26041.26130.00002006.10.19 20:081.26130.000.000.00-26.10
36903212006.10.20 00:56sell0.34usdjpy118.22118.310.002006.10.20 01:04118.310.000.000.00-25.86
36905822006.10.20 01:13sell0.32usdjpy118.34118.430.002006.10.20 02:17118.260.000.000.0021.65
36652092006.10.19 10:43sell0.35eurusd1.25591.25680.00002006.10.19 11:121.25520.000.000.0024.50
36821082006.10.19 19:01sell0.25eurusd1.26111.26220.00002006.10.19 19:061.26010.000.000.0025.00
36663722006.10.19 11:12buy0.37eurusd1.25521.25430.00002006.10.19 11:521.25590.000.000.0025.90
36800732006.10.19 18:01sell0.28eurusd1.26031.26120.00002006.10.19 18:521.25930.000.000.0028.00
36827612006.10.19 19:09buy0.34usdjpy118.26118.160.002006.10.19 19:19118.360.000.000.0028.73
36681122006.10.19 11:52sell0.49usdjpy118.65118.740.002006.10.19 12:40118.570.000.000.0033.06
36463112006.10.18 16:21sell0.50usdjpy119.13119.220.002006.10.18 16:25119.050.000.000.0033.60
35875312006.10.17 03:15sell0.57eurusd1.25381.25470.00002006.10.17 05:401.25320.000.000.0034.20
35669642006.10.16 10:56buy0.58eurusd1.25071.24980.00002006.10.16 10:571.25130.000.000.0034.80
36575522006.10.19 02:09sell0.55usdjpy119.00119.090.002006.10.19 02:24118.920.000.000.0037.00
36528312006.10.18 19:47buy0.50usdjpy118.97118.880.002006.10.18 20:56119.060.000.000.0037.80
36307702006.10.18 09:54buy0.64usdjpy118.39118.300.002006.10.18 09:57118.460.000.000.0037.82
36301752006.10.18 09:39buy0.65usdjpy118.39118.300.002006.10.18 09:51118.460.000.000.0038.41
36291782006.10.18 09:15buy0.49eurusd1.25451.25360.00002006.10.18 09:361.25530.000.000.0039.20
36539162006.10.18 20:56sell0.53usdjpy119.06119.150.002006.10.18 21:30118.970.000.000.0040.09
36062632006.10.17 16:31buy0.71usdjpy118.60118.510.002006.10.17 17:20118.670.000.000.0041.88
35637482006.10.16 09:32sell0.88usdjpy119.71119.800.002006.10.16 09:40119.650.000.000.0044.13
35679512006.10.16 11:08sell0.56eurusd1.25271.25360.00002006.10.16 11:541.25190.000.000.0044.80
36243332006.10.18 03:41sell0.67usdjpy118.76118.850.002006.10.18 03:56118.680.000.000.0045.16
36308852006.10.18 09:59buy0.67usdjpy118.45118.360.002006.10.18 10:08118.530.000.000.0045.22
36381102006.10.18 14:26buy0.60usdjpy118.65118.560.002006.10.18 15:30118.740.000.000.0045.48
35784402006.10.16 16:48sell0.67eurusd1.25351.25440.00002006.10.16 17:021.25280.000.000.0046.90
35722672006.10.16 13:38sell0.60eurusd1.25201.25290.00002006.10.16 14:131.25120.000.000.0048.00
36056802006.10.17 16:22buy0.72usdjpy118.59118.490.002006.10.17 16:29118.670.000.000.0048.54
36314282006.10.18 10:08sell0.72usdjpy118.54118.630.002006.10.18 10:13118.460.000.000.0048.62
35911592006.10.17 08:58buy0.74usdjpy119.00118.910.002006.10.17 09:05119.080.000.000.0049.71
36176532006.10.17 22:32sell0.63eurusd1.25481.25570.00002006.10.18 00:091.25400.000.003.6450.40
36082472006.10.17 17:28sell0.75usdjpy118.71118.800.002006.10.17 18:39118.630.000.000.0050.58
35733802006.10.16 14:23buy0.64eurusd1.25071.24980.00002006.10.16 14:421.25150.000.000.0051.20
35751812006.10.16 15:30buy0.74eurusd1.25071.24980.00002006.10.16 15:311.25140.000.000.0051.80
36109722006.10.17 18:39buy0.80usdjpy118.62118.530.002006.10.17 19:44118.700.000.000.0053.92
35944432006.10.17 10:59sell0.62eurusd1.25431.25520.00002006.10.17 11:261.25340.000.000.0055.80
36217432006.10.18 01:21sell0.58eurusd1.25541.25630.00002006.10.18 01:591.25440.000.000.0058.00
35642392006.10.16 09:58sell0.74eurusd1.25131.25220.00002006.10.16 10:221.25050.000.000.0059.20
35804322006.10.16 17:59buy0.66eurusd1.25191.25100.00002006.10.16 21:301.25280.000.000.0059.40
35914072006.10.17 09:12sell0.79usdjpy119.09119.180.002006.10.17 09:48119.000.000.000.0059.75
35949852006.10.17 11:26buy0.67eurusd1.25341.25240.00002006.10.17 11:421.25430.000.000.0060.30
36019682006.10.17 15:30buy0.69eurusd1.25161.25050.00002006.10.17 15:321.25250.000.000.0062.10
35530932006.10.13 20:43sell0.70eurusd1.25121.25210.00002006.10.16 02:001.25030.000.004.0663.00
35926352006.10.17 09:52buy0.85usdjpy118.94118.850.002006.10.17 09:59119.030.000.000.0064.27
35744182006.10.16 15:06buy0.85usdjpy119.18119.090.002006.10.16 15:30119.290.000.000.0078.38
35351662006.10.13 12:59sell1.61usdjpy119.41119.500.002006.10.13 14:49119.340.000.000.0094.44
35251052006.10.13 05:49sell1.38eurusd1.25731.25820.00002006.10.13 09:171.25660.000.000.0096.60
35329252006.10.13 11:07sell1.65usdjpy119.23119.320.002006.10.13 11:27119.160.000.000.0096.93
34995612006.10.12 11:11sell1.66usdjpy119.54119.630.002006.10.12 11:37119.470.000.000.0097.26
34972322006.10.12 10:13buy1.46usdjpy119.34119.250.002006.10.12 10:43119.420.000.000.0097.81
35296362006.10.13 09:38buy1.45eurusd1.25601.25510.00002006.10.13 09:561.25670.000.000.00101.50
35075692006.10.12 15:34buy1.74usdjpy119.48119.370.002006.10.12 15:50119.550.000.000.00101.88
34572832006.10.10 19:14buy1.70eurusd1.25341.25250.00002006.10.10 19:421.25400.000.000.00102.00
35088572006.10.12 15:50sell1.47eurusd1.25381.25470.00002006.10.12 15:591.25310.000.000.00102.90
34669952006.10.11 10:27sell1.74eurusd1.25491.25580.00002006.10.11 11:381.25430.000.000.00104.40
34987092006.10.12 10:49buy1.56usdjpy119.41119.320.002006.10.12 11:09119.490.000.000.00104.44
34526332006.10.10 16:39buy1.75eurusd1.25251.25160.00002006.10.10 17:091.25310.000.000.00105.00
34586152006.10.10 21:19sell1.78eurusd1.25401.25490.00002006.10.10 22:421.25340.000.000.00106.80
35970342006.10.17 12:00sell0.72eurusd1.25351.25450.00002006.10.17 12:421.25200.000.000.00108.00
35101352006.10.12 16:05buy1.56eurusd1.25211.25120.00002006.10.12 16:121.25280.000.000.00109.20
35067642006.10.12 15:30buy1.66usdjpy119.48119.380.002006.10.12 15:30119.560.000.000.00111.07
35116372006.10.12 16:45buy1.91usdjpy119.46119.370.002006.10.12 19:04119.530.000.000.00111.85
34601592006.10.11 00:38buy1.87eurusd1.25321.25230.00002006.10.11 03:041.25380.000.000.00112.20
35070502006.10.12 15:30sell1.41eurusd1.25381.25480.00002006.10.12 15:301.25300.000.000.00112.80
35384502006.10.13 15:30buy1.71usdjpy119.31119.200.002006.10.13 15:30119.390.000.000.00114.58
34688062006.10.11 11:50buy1.95eurusd1.25381.25290.00002006.10.11 11:561.25440.000.000.00117.00
34867112006.10.11 23:54buy1.70eurusd1.25161.25070.00002006.10.12 00:591.25230.000.00-42.57119.00
34755312006.10.11 17:21sell2.11eurusd1.25511.25600.00002006.10.11 18:041.25450.000.000.00126.60
34875132006.10.12 00:59buy2.20usdjpy119.69119.600.002006.10.12 02:00119.760.000.000.00128.59
34641622006.10.11 08:46buy2.27usdjpy119.58119.490.002006.10.11 09:32119.650.000.000.00132.80
34712702006.10.11 14:19buy2.36usdjpy119.36119.270.002006.10.11 14:30119.430.000.000.00138.32
35051032006.10.12 14:38sell1.52usdjpy119.62119.710.002006.10.12 15:30119.510.000.000.00139.90
34724522006.10.11 15:20buy2.00eurusd1.25411.25320.00002006.10.11 15:421.25480.000.000.00140.00
34649142006.10.11 09:32sell2.40usdjpy119.65119.740.002006.10.11 10:12119.580.000.000.00140.49
34437532006.10.10 13:10sell1.59eurusd1.25731.25820.00002006.10.10 13:281.25640.000.000.00143.10
34685572006.10.11 11:38sell2.29usdjpy119.61119.700.002006.10.11 11:47119.530.000.000.00153.27
34766192006.10.11 18:05buy2.21eurusd1.25421.25330.00002006.10.11 18:171.25490.000.000.00154.70
34835762006.10.11 21:51buy2.00eurusd1.25301.25210.00002006.10.11 21:521.25380.000.000.00160.00
34831152006.10.11 21:49sell2.31usdjpy119.75119.840.002006.10.11 21:51119.650.000.000.00193.06
34775522006.10.11 18:40sell2.33eurusd1.25531.25620.00002006.10.11 21:001.25440.000.000.00209.70
34501032006.10.10 15:31sell1.71eurusd1.25411.25500.00002006.10.10 16:371.25280.000.000.00222.30
34425302006.10.10 12:18balanceDeposit2 000.00
  0.00 0.00 -1.21 -1 661.81
Closed P/L: -1 663.02
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
36925472006.10.20 03:23sell0.27eurusd1.26361.26450.0000 1.26390.000.000.00-8.10
  0.00 0.00 0.00 -8.10
 Floating P/L: -8.10
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 2 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -1 663.02 Floating P/L: -8.10 Margin: 170.59
Balance: 336.98 Equity: 328.88 Free Margin: 158.29