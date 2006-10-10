FIBO Group, Ltd
|Account: 88276
|Name: bnbvn
|Currency: USD
|2006 October 13, 02:38
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2064851
|2006.10.10 06:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.13
|0.00
|118.73
|2006.10.10 07:00
|119.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.71
|2064871
|2006.10.10 07:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7448
|0.0000
|0.7488
|2006.10.10 07:00
|0.7445
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|2065288
|2006.10.10 08:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8688
|0.0000
|1.8648
|2006.10.10 10:09
|1.8648
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2063650
|2006.10.09 20:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8667
|0.0000
|1.8627
|2006.10.10 10:10
|1.8651
|0.00
|0.00
|0.15
|16.00
|2066205
|2006.10.10 10:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8647
|0.0000
|1.8607
|2006.10.10 10:30
|1.8607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2064850
|2006.10.10 06:59
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2625
|0.0000
|1.2665
|2006.10.10 10:33
|1.2665
|0.00
|0.00
|0.00
|31.58
|2065014
|2006.10.10 07:30
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.08
|0.00
|119.48
|2006.10.10 10:35
|119.48
|0.00
|0.00
|0.00
|66.96
|2065498
|2006.10.10 08:42
|buy
|0.40
|usdjpy
|118.92
|119.16
|119.96
|2006.10.10 10:38
|119.16
|0.00
|0.00
|0.00
|80.56
|2064881
|2006.10.10 07:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.24
|0.00
|119.64
|2006.10.10 13:18
|119.64
|0.00
|0.00
|0.00
|33.43
|2065290
|2006.10.10 08:17
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2607
|1.2631
|1.2711
|2006.10.10 23:40
|1.2711
|0.00
|0.00
|0.00
|163.64
|2071024
|2006.10.10 20:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8549
|0.0000
|1.8589
|2006.10.11 07:04
|1.8549
|0.00
|0.00
|-0.32
|0.00
|2066291
|2006.10.10 10:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2579
|0.0000
|1.2619
|2006.10.11 07:04
|1.2540
|0.00
|0.00
|-2.38
|-78.00
|2064854
|2006.10.10 07:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2594
|0.0000
|1.2634
|2006.10.11 07:04
|1.2540
|0.00
|0.00
|-1.19
|-54.00
|2064873
|2006.10.10 07:01
|buy
|0.10
|audusd
|0.7448
|0.0000
|0.7488
|2006.10.11 07:04
|0.7436
|0.00
|0.00
|0.06
|-12.00
|2072525
|2006.10.11 07:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2705
|0.0000
|1.2730
|2006.10.11 20:21
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|19.64
|2077533
|2006.10.11 20:23
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2513
|0.0000
|1.2538
|2006.10.11 20:51
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|2077268
|2006.10.11 20:04
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2529
|0.0000
|1.2554
|2006.10.11 20:51
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|2072522
|2006.10.11 07:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2544
|0.0000
|1.2569
|2006.10.11 20:51
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|2077849
|2006.10.11 20:52
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2701
|0.0000
|1.2726
|2006.10.11 20:53
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|69.17
|2077824
|2006.10.11 20:51
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2717
|0.0000
|1.2742
|2006.10.11 20:53
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.00
|12.57
|2077513
|2006.10.11 20:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2733
|0.0000
|1.2758
|2006.10.11 20:53
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.50
|2077875
|2006.10.11 20:53
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2727
|0.0000
|1.2702
|2006.10.12 08:31
|1.2702
|0.00
|0.00
|-4.64
|19.68
|2077976
|2006.10.11 21:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2516
|0.0000
|1.2541
|2006.10.12 08:51
|1.2536
|0.00
|0.00
|-7.14
|40.00
|2077833
|2006.10.11 20:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2531
|0.0000
|1.2556
|2006.10.12 08:51
|1.2533
|0.00
|0.00
|-3.57
|2.00
|2079666
|2006.10.12 08:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2535
|0.0000
|1.2510
|2006.10.12 08:57
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2080616
|2006.10.12 10:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2554
|0.0000
|1.2529
|2006.10.12 13:30
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|2080622
|2006.10.12 10:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2692
|0.0000
|1.2717
|2006.10.12 13:31
|1.2717
|0.00
|0.00
|0.00
|19.66
|2082440
|2006.10.12 14:30
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2690
|0.0000
|1.2715
|2006.10.12 14:31
|1.2715
|0.00
|0.00
|0.00
|39.32
|2081930
|2006.10.12 13:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2722
|0.0000
|1.2747
|2006.10.12 14:31
|1.2715
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.51
|2082437
|2006.10.12 14:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2546
|0.0000
|1.2521
|2006.10.12 15:05
|1.2521
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2081916
|2006.10.12 13:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2528
|0.0000
|1.2503
|2006.10.12 15:05
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2082938
|2006.10.12 15:04
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2729
|0.0000
|1.2704
|2006.10.12 16:01
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|39.36
|2082492
|2006.10.12 14:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2713
|0.0000
|1.2688
|2006.10.12 22:22
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.00
|19.70
|
|0.00
|0.00
|-19.03
|729.55
|Closed P/L:
|710.52
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2082945
|2006.10.12 15:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2516
|0.0000
|1.2491
|
|1.2555
|0.00
|0.00
|0.40
|-39.00
|2083042
|2006.10.12 15:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2531
|0.0000
|1.2506
|
|1.2555
|0.00
|0.00
|0.79
|-48.00
|2084671
|2006.10.12 21:18
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2553
|0.0000
|1.2528
|
|1.2555
|0.00
|0.00
|1.59
|-8.00
|2084833
|2006.10.12 22:22
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2685
|0.0000
|1.2660
|
|1.2690
|0.00
|0.00
|-1.55
|-3.94
|
|0.00
|0.00
|1.23
|-98.94
|
|Floating P/L:
|-97.71
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|710.52
|Floating P/L:
|-97.71
|Margin:
|977.90
|Balance:
|5 782.87
|Equity:
|5 685.16
|Free Margin:
|4 707.26