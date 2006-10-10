FIBO Group, Ltd

Account: 88276 Name: bnbvn Currency: USD 2006 October 13, 02:38
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
20648512006.10.10 06:59sell0.10usdjpy119.130.00118.732006.10.10 07:00119.210.000.000.00-6.71
20648712006.10.10 07:00buy0.10audusd0.74480.00000.74882006.10.10 07:000.74450.000.000.00-3.00
20652882006.10.10 08:17sell0.20gbpusd1.86880.00001.86482006.10.10 10:091.86480.000.000.0080.00
20636502006.10.09 20:45sell0.10gbpusd1.86670.00001.86272006.10.10 10:101.86510.000.000.1516.00
20662052006.10.10 10:10sell0.10gbpusd1.86470.00001.86072006.10.10 10:301.86070.000.000.0040.00
20648502006.10.10 06:59buy0.10usdchf1.26250.00001.26652006.10.10 10:331.26650.000.000.0031.58
20650142006.10.10 07:30buy0.20usdjpy119.080.00119.482006.10.10 10:35119.480.000.000.0066.96
20654982006.10.10 08:42buy0.40usdjpy118.92119.16119.962006.10.10 10:38119.160.000.000.0080.56
20648812006.10.10 07:02buy0.10usdjpy119.240.00119.642006.10.10 13:18119.640.000.000.0033.43
20652902006.10.10 08:17buy0.20usdchf1.26071.26311.27112006.10.10 23:401.27110.000.000.00163.64
20710242006.10.10 20:02buy0.10gbpusd1.85490.00001.85892006.10.11 07:041.85490.000.00-0.320.00
20662912006.10.10 10:20buy0.20eurusd1.25790.00001.26192006.10.11 07:041.25400.000.00-2.38-78.00
20648542006.10.10 07:00buy0.10eurusd1.25940.00001.26342006.10.11 07:041.25400.000.00-1.19-54.00
20648732006.10.10 07:01buy0.10audusd0.74480.00000.74882006.10.11 07:040.74360.000.000.06-12.00
20725252006.10.11 07:32buy0.10usdchf1.27050.00001.27302006.10.11 20:211.27300.000.000.0019.64
20775332006.10.11 20:23buy0.40eurusd1.25130.00001.25382006.10.11 20:511.25240.000.000.0044.00
20772682006.10.11 20:04buy0.20eurusd1.25290.00001.25542006.10.11 20:511.25250.000.000.00-8.00
20725222006.10.11 07:32buy0.10eurusd1.25440.00001.25692006.10.11 20:511.25270.000.000.00-17.00
20778492006.10.11 20:52buy0.40usdchf1.27010.00001.27262006.10.11 20:531.27230.000.000.0069.17
20778242006.10.11 20:51buy0.20usdchf1.27170.00001.27422006.10.11 20:531.27250.000.000.0012.57
20775132006.10.11 20:21buy0.10usdchf1.27330.00001.27582006.10.11 20:531.27260.000.000.00-5.50
20778752006.10.11 20:53sell0.10usdchf1.27270.00001.27022006.10.12 08:311.27020.000.00-4.6419.68
20779762006.10.11 21:01buy0.20eurusd1.25160.00001.25412006.10.12 08:511.25360.000.00-7.1440.00
20778332006.10.11 20:52buy0.10eurusd1.25310.00001.25562006.10.12 08:511.25330.000.00-3.572.00
20796662006.10.12 08:54sell0.10eurusd1.25350.00001.25102006.10.12 08:571.25360.000.000.00-1.00
20806162006.10.12 10:08sell0.10eurusd1.25540.00001.25292006.10.12 13:301.25290.000.000.0025.00
20806222006.10.12 10:09buy0.10usdchf1.26920.00001.27172006.10.12 13:311.27170.000.000.0019.66
20824402006.10.12 14:30buy0.20usdchf1.26900.00001.27152006.10.12 14:311.27150.000.000.0039.32
20819302006.10.12 13:31buy0.10usdchf1.27220.00001.27472006.10.12 14:311.27150.000.000.00-5.51
20824372006.10.12 14:30sell0.20eurusd1.25460.00001.25212006.10.12 15:051.25210.000.000.0050.00
20819162006.10.12 13:30sell0.10eurusd1.25280.00001.25032006.10.12 15:051.25200.000.000.008.00
20829382006.10.12 15:04sell0.20usdchf1.27290.00001.27042006.10.12 16:011.27040.000.000.0039.36
20824922006.10.12 14:31sell0.10usdchf1.27130.00001.26882006.10.12 22:221.26880.000.000.0019.70
  0.00 0.00 -19.03 729.55
Closed P/L: 710.52
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
20829452006.10.12 15:05sell0.10eurusd1.25160.00001.2491 1.25550.000.000.40-39.00
20830422006.10.12 15:13sell0.20eurusd1.25310.00001.2506 1.25550.000.000.79-48.00
20846712006.10.12 21:18sell0.40eurusd1.25530.00001.2528 1.25550.000.001.59-8.00
20848332006.10.12 22:22sell0.10usdchf1.26850.00001.2660 1.26900.000.00-1.55-3.94
  0.00 0.00 1.23 -98.94
 Floating P/L: -97.71
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 710.52 Floating P/L: -97.71 Margin: 977.90
Balance: 5 782.87 Equity: 5 685.16 Free Margin: 4 707.26