Interbank FX, LLC

 

Account: 1253334

Name: payal

Currency: USD

2006 October 11, 00:25

Closed Transactions:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

13302896

2006.10.08 21:02

balance

Deposit

5 000.00

13303644

2006.10.08 22:02

buy

0.30

usdcad

1.1269

1.1204

1.1329

2006.10.10 13:45

1.1329

0.00

0.00

0.80

158.88

13305451

2006.10.08 23:00

sell

0.20

usdjpy

118.97

119.81

118.55

2006.10.10 15:29

119.81

0.00

0.00

-2.92

-140.22

13308569

2006.10.09 00:16

buy

0.20

gbpjpy

222.37

221.53

222.79

2006.10.09 03:07

222.79

0.00

0.00

0.00

70.51

13308914

2006.10.09 00:30

buy

0.20

eurjpy

149.69

148.85

150.11

2006.10.09 03:49

150.11

0.00

0.00

0.00

70.52

13311356

2006.10.09 01:56

buy

0.20

usdchf

1.2611

1.2527

1.2653

2006.10.10 08:30

1.2653

0.00

0.00

1.98

66.39

13315092

2006.10.09 03:15

sell

0.20

gbpjpy

222.73

223.57

222.31

2006.10.09 10:21

222.31

0.00

0.00

0.00

70.50

13358358

2006.10.09 17:15

sell

0.20

gbpjpy

222.31

223.15

221.89

2006.10.10 08:37

221.89

0.00

0.00

-5.08

70.40

 

0.00

0.00

-5.22

366.98

Closed P/L:

361.76

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

13314239

2006.10.09 03:00

sell

0.20

chfjpy

94.39

95.23

93.97

 

94.22

0.00

0.00

-1.06

28.40

13334679

2006.10.09 11:00

buy

0.20

eurjpy

150.07

149.23

150.49

 

150.04

0.00

0.00

3.64

-5.02

13318342

2006.10.09 05:00

buy

0.20

eurusd

1.2599

1.2515

1.2641

 

1.2536

0.00

0.00

-3.46

-126.00

13455365

2006.10.10 19:01

sell

0.20

usdjpy

119.75

120.59

119.33

 

119.70

0.00

0.00

-2.92

8.35

 

0.00

0.00

-3.80

-94.27

 

Floating P/L:

-98.07

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

5 000.00

Credit Facility:

0.00

 

 

Closed Trade P/L:

361.76

Floating P/L:

-98.07

Margin:

800.00

Balance:

5 361.76

Equity:

5 263.69

Free Margin:

4 463.69

 