Interbank FX, LLC
Account: 1253334 Name: paayal Currency: USD 2006 October 9, 22:12
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
13302896 2006.10.08 21:02 balance Deposit 5 000.00
13308569 2006.10.09 00:16 buy 0.2 gbpjpy 222.37 221.53 222.79 2006.10.09 03:07 222.79 0 0 0 70.51
13308914 2006.10.09 00:30 buy 0.2 eurjpy 149.69 148.85 150.11 2006.10.09 03:49 150.11 0 0 0 70.52
13315092 2006.10.09 03:15 sell 0.2 gbpjpy 222.73 223.57 222.31 2006.10.09 10:21 222.31 0 0 0 70.5
0 0 0 211.53
Closed P/L: 211.53
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
13314239 2006.10.09 03:00 sell 0.2 chfjpy 94.39 95.23 93.97 94.39 0 0 -0.53 0
13334679 2006.10.09 11:00 buy 0.2 eurjpy 150.07 149.23 150.49   149.94 0 0 1.82 -21.85
13318342 2006.10.09 05:00 buy 0.2 eurusd 1.2599 1.2515 1.2641 1.2598 0 0 -1.73 -2
13358358 2006.10.09 17:15 sell 0.2 gbpjpy 222.31 223.15 221.89   222.31 0 0 -5.08 0
13303644 2006.10.08 22:02 buy 0.3 usdcad 1.1269 1.1204 1.1329 1.1230 0 0 0.8 -104.19
13311356 2006.10.09 01:56 buy 0.2 usdchf 1.2611 1.2527 1.2653   1.2613 0 0 1.98 3.17
13305451 2006.10.08 23:00 sell 0.2 usdjpy 118.97 119.81 118.55 119.03 0 0 -2.92 -10.08
0 0 -5.66 -134.95
Floating P/L: -140.61
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0
Closed Trade P/L: 211.53 Floating P/L: -140.61 Margin: 1 500.00
Balance: 5 211.53 Equity: 5 070.92 Free Margin: 3 570.92