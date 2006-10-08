|Interbank FX, LLC
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|Account:
1253334
|Name: paayal
|Currency: USD
|2006 October 9, 22:12
|
|Closed Transactions:
|
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|
|13302896
|2006.10.08 21:02
|balance
|Deposit
|5 000.00
|
|13308569
|2006.10.09 00:16
|buy
|0.2
|gbpjpy
|222.37
|221.53
|222.79
|2006.10.09 03:07
|222.79
|0
|0
|0
|70.51
|
|13308914
|2006.10.09 00:30
|buy
|0.2
|eurjpy
|149.69
|148.85
|150.11
|2006.10.09 03:49
|150.11
|0
|0
|0
|70.52
|
|13315092
|2006.10.09 03:15
|sell
|0.2
|gbpjpy
|222.73
|223.57
|222.31
|2006.10.09 10:21
|222.31
|0
|0
|0
|70.5
|
|
|0
|0
|0
|211.53
|
|Closed P/L:
|211.53
|
|Open Trades:
|
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|
|13314239
|2006.10.09 03:00
|sell
|0.2
|chfjpy
|94.39
|95.23
|93.97
|
|94.39
|0
|0
|-0.53
|0
|
|13334679
|2006.10.09 11:00
|buy
|0.2
|eurjpy
|150.07
|149.23
|150.49
|
|149.94
|0
|0
|1.82
|-21.85
|
|13318342
|2006.10.09 05:00
|buy
|0.2
|eurusd
|1.2599
|1.2515
|1.2641
|
|1.2598
|0
|0
|-1.73
|-2
|
|13358358
|2006.10.09 17:15
|sell
|0.2
|gbpjpy
|222.31
|223.15
|221.89
|
|222.31
|0
|0
|-5.08
|0
|
|13303644
|2006.10.08 22:02
|buy
|0.3
|usdcad
|1.1269
|1.1204
|1.1329
|
|1.1230
|0
|0
|0.8
|-104.19
|
|13311356
|2006.10.09 01:56
|buy
|0.2
|usdchf
|1.2611
|1.2527
|1.2653
|
|1.2613
|0
|0
|1.98
|3.17
|
|13305451
|2006.10.08 23:00
|sell
|0.2
|usdjpy
|118.97
|119.81
|118.55
|
|119.03
|0
|0
|-2.92
|-10.08
|
|
|0
|0
|-5.66
|-134.95
|
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|Floating P/L:
|-140.61
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|Working Orders:
|
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
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|No transactions
|
|
|
|Summary:
|
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0
|
|
|Closed
Trade P/L:
|211.53
|Floating P/L:
|-140.61
|Margin:
|1 500.00
|Balance:
|5 211.53
|Equity:
|5 070.92
|Free Margin:
|3 570.92
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