Interbank FX, LLC
|
Closed Transactions:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
11016056
|
2006.10.09 17:15
|
sell
|
0.10
|
gbpjpym
|
222.32
|
223.16
|
221.90
|
2006.10.10 08:37
|
221.90
|
0.00
|
0.00
|
-0.26
|
3.52
|
11016343
|
2006.10.09 17:45
|
buy
|
0.10
|
usdjpym
|
119.14
|
118.30
|
119.56
|
2006.10.10 11:14
|
119.56
|
0.00
|
0.00
|
0.13
|
3.51
|
11009920
|
2006.10.09 12:15
|
sell
|
0.10
|
usdcadm
|
1.1231
|
1.1297
|
1.1172
|
2006.10.10 12:58
|
1.1297
|
0.00
|
0.00
|
-0.03
|
-5.84
|
11059713
|
2006.10.10 16:45
|
sell
|
0.10
|
gbpjpym
|
222.03
|
222.88
|
221.62
|
2006.10.11 07:16
|
221.62
|
0.00
|
0.00
|
-0.26
|
3.43
|
11031658
|
2006.10.10 07:15
|
buy
|
0.10
|
eurusdm
|
1.2595
|
1.2511
|
1.2637
|
2006.10.11 18:23
|
1.2511
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
-8.40
|
11069315
|
2006.10.11 00:45
|
buy
|
0.10
|
usdchfm
|
1.2705
|
1.2621
|
1.2747
|
2006.10.13 13:00
|
1.2747
|
0.00
|
0.00
|
0.40
|
3.29
|
11127503
|
2006.10.12 13:45
|
sell
|
0.10
|
eurusdm
|
1.2539
|
1.2623
|
1.2497
|
2006.10.13 14:05
|
1.2497
|
0.00
|
0.00
|
0.07
|
4.20
|
11007181
|
2006.10.09 11:00
|
buy
|
0.10
|
eurjpym
|
150.07
|
149.23
|
150.49
|
2006.10.16 07:20
|
149.23
|
0.00
|
0.00
|
0.63
|
-7.03
|
11014178
|
2006.10.09 15:15
|
buy
|
0.10
|
chfjpym
|
94.49
|
93.65
|
94.91
|
2006.10.16 07:25
|
93.65
|
0.00
|
0.00
|
0.14
|
-7.04
|
11177374
|
2006.10.16 05:48
|
sell
|
0.10
|
gbpusdm
|
1.8549
|
1.8633
|
1.8507
|
2006.10.16 12:42
|
1.8633
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-8.40
|
11168471
|
2006.10.15 22:15
|
sell
|
0.10
|
usdchfm
|
1.2741
|
1.2825
|
1.2699
|
2006.10.16 13:51
|
1.2699
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.31
|
11084419
|
2006.10.11 11:30
|
sell
|
0.10
|
gbpjpym
|
221.92
|
222.76
|
221.50
|
2006.10.16 17:56
|
221.50
|
0.00
|
0.00
|
-1.29
|
3.53
|
11068735
|
2006.10.11 00:15
|
buy
|
0.10
|
usdjpym
|
119.71
|
118.87
|
120.13
|
2006.10.17 06:52
|
118.87
|
0.00
|
0.00
|
0.78
|
-7.07
|
11213023
|
2006.10.16 15:15
|
sell
|
0.10
|
usdchfm
|
1.2713
|
1.2797
|
1.2671
|
2006.10.17 13:19
|
1.2671
|
0.00
|
0.00
|
-0.12
|
3.31
|
11222711
|
2006.10.16 22:17
|
sell
|
0.10
|
gbpusdm
|
1.8617
|
1.8701
|
1.8575
|
2006.10.17 13:19
|
1.8701
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-8.40
|
11223277
|
2006.10.16 22:45
|
sell
|
0.10
|
gbpjpym
|
221.60
|
222.44
|
221.18
|
2006.10.17 16:55
|
222.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-7.07
|
11078360
|
2006.10.11 07:30
|
buy
|
0.10
|
usdcadm
|
1.1347
|
1.1282
|
1.1407
|
2006.10.17 18:50
|
1.1407
|
0.00
|
0.00
|
0.17
|
5.26
|
11267742
|
2006.10.18 05:45
|
buy
|
0.10
|
gbpjpym
|
221.94
|
221.10
|
222.36
|
2006.10.18 12:31
|
222.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.53
|
11256866
|
2006.10.17 19:46
|
buy
|
0.10
|
usdcadm
|
1.1408
|
1.1343
|
1.1468
|
2006.10.19 07:40
|
1.1343
|
0.00
|
0.00
|
0.11
|
-5.73
|
11294539
|
2006.10.19 00:30
|
sell
|
0.10
|
gbpjpym
|
222.22
|
223.06
|
221.80
|
2006.10.19 08:30
|
221.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.55
|
11254788
|
2006.10.17 18:00
|
sell
|
0.10
|
usdchfm
|
1.2667
|
1.2752
|
1.2626
|
2006.10.19 13:26
|
1.2626
|
0.00
|
0.00
|
-0.47
|
3.25
|
11257610
|
2006.10.17 20:30
|
buy
|
0.10
|
gbpusdm
|
1.8703
|
1.8619
|
1.8745
|
2006.10.19 14:35
|
1.8745
|
0.00
|
0.00
|
-0.14
|
4.20
|
11198968
|
2006.10.16 12:01
|
sell
|
0.10
|
eurusdm
|
1.2514
|
1.2598
|
1.2472
|
2006.10.19 14:36
|
1.2598
|
0.00
|
0.00
|
0.36
|
-8.40
|
11315039
|
2006.10.19 13:30
|
buy
|
0.10
|
usdchfm
|
1.2635
|
1.2551
|
1.2677
|
2006.10.19 18:10
|
1.2551
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-6.69
|
11320301
|
2006.10.19 14:32
|
sell
|
0.10
|
usdcadm
|
1.1350
|
1.1415
|
1.1290
|
2006.10.19 18:36
|
1.1290
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.31
|
11183021
|
2006.10.16 07:25
|
buy
|
0.10
|
chfjpym
|
93.70
|
92.85
|
94.11
|
2006.10.19 23:38
|
94.11
|
0.00
|
0.00
|
0.12
|
3.46
|
11343821
|
2006.10.19 22:17
|
buy
|
0.10
|
gbpusdm
|
1.8772
|
1.8688
|
1.8814
|
2006.10.20 08:51
|
1.8814
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.20
|
11323264
|
2006.10.19 15:00
|
sell
|
0.10
|
gbpjpym
|
221.89
|
222.73
|
221.47
|
2006.10.20 10:59
|
222.73
|
0.00
|
0.00
|
-0.26
|
-7.10
|
11343520
|
2006.10.19 22:00
|
sell
|
0.10
|
usdcadm
|
1.1281
|
1.1346
|
1.1221
|
2006.10.20 12:11
|
1.1221
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.35
|
11183474
|
2006.10.16 07:30
|
buy
|
0.10
|
eurjpym
|
149.22
|
148.38
|
149.64
|
2006.10.20 14:27
|
149.64
|
0.00
|
0.00
|
0.54
|
3.54
|
|
0.00
|
0.00
|
0.53
|
-17.42
|
Closed P/L:
|
-16.89
|
Open Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
11355816
|
2006.10.20 10:00
|
buy
|
0.10
|
chfjpym
|
94.03
|
93.19
|
94.45
|
|
94.34
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
2.61
|
11365903
|
2006.10.20 14:15
|
buy
|
0.10
|
eurusdm
|
1.2613
|
1.2529
|
1.2655
|
|
1.2614
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
0.10
|
11364243
|
2006.10.20 13:46
|
sell
|
0.10
|
usdcadm
|
1.1228
|
1.1293
|
1.1168
|
|
1.1254
|
0.00
|
0.00
|
-0.03
|
-2.31
|
11347824
|
2006.10.20 03:31
|
sell
|
0.10
|
usdchfm
|
1.2567
|
1.2651
|
1.2525
|
|
1.2583
|
0.00
|
0.00
|
-0.12
|
-1.27
|
11235654
|
2006.10.17 08:45
|
buy
|
0.10
|
usdjpym
|
118.79
|
117.94
|
119.20
|
|
118.67
|
0.00
|
0.00
|
0.78
|
-1.01