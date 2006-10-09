Interbank FX, LLC

 

Closed Transactions:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

11016056

2006.10.09 17:15

sell

0.10

gbpjpym

222.32

223.16

221.90

2006.10.10 08:37

221.90

0.00

0.00

-0.26

3.52

11016343

2006.10.09 17:45

buy

0.10

usdjpym

119.14

118.30

119.56

2006.10.10 11:14

119.56

0.00

0.00

0.13

3.51

11009920

2006.10.09 12:15

sell

0.10

usdcadm

1.1231

1.1297

1.1172

2006.10.10 12:58

1.1297

0.00

0.00

-0.03

-5.84

11059713

2006.10.10 16:45

sell

0.10

gbpjpym

222.03

222.88

221.62

2006.10.11 07:16

221.62

0.00

0.00

-0.26

3.43

11031658

2006.10.10 07:15

buy

0.10

eurusdm

1.2595

1.2511

1.2637

2006.10.11 18:23

1.2511

0.00

0.00

-0.09

-8.40

11069315

2006.10.11 00:45

buy

0.10

usdchfm

1.2705

1.2621

1.2747

2006.10.13 13:00

1.2747

0.00

0.00

0.40

3.29

11127503

2006.10.12 13:45

sell

0.10

eurusdm

1.2539

1.2623

1.2497

2006.10.13 14:05

1.2497

0.00

0.00

0.07

4.20

11007181

2006.10.09 11:00

buy

0.10

eurjpym

150.07

149.23

150.49

2006.10.16 07:20

149.23

0.00

0.00

0.63

-7.03

11014178

2006.10.09 15:15

buy

0.10

chfjpym

94.49

93.65

94.91

2006.10.16 07:25

93.65

0.00

0.00

0.14

-7.04

11177374

2006.10.16 05:48

sell

0.10

gbpusdm

1.8549

1.8633

1.8507

2006.10.16 12:42

1.8633

0.00

0.00

0.00

-8.40

11168471

2006.10.15 22:15

sell

0.10

usdchfm

1.2741

1.2825

1.2699

2006.10.16 13:51

1.2699

0.00

0.00

0.00

3.31

11084419

2006.10.11 11:30

sell

0.10

gbpjpym

221.92

222.76

221.50

2006.10.16 17:56

221.50

0.00

0.00

-1.29

3.53

11068735

2006.10.11 00:15

buy

0.10

usdjpym

119.71

118.87

120.13

2006.10.17 06:52

118.87

0.00

0.00

0.78

-7.07

11213023

2006.10.16 15:15

sell

0.10

usdchfm

1.2713

1.2797

1.2671

2006.10.17 13:19

1.2671

0.00

0.00

-0.12

3.31

11222711

2006.10.16 22:17

sell

0.10

gbpusdm

1.8617

1.8701

1.8575

2006.10.17 13:19

1.8701

0.00

0.00

0.00

-8.40

11223277

2006.10.16 22:45

sell

0.10

gbpjpym

221.60

222.44

221.18

2006.10.17 16:55

222.44

0.00

0.00

0.00

-7.07

11078360

2006.10.11 07:30

buy

0.10

usdcadm

1.1347

1.1282

1.1407

2006.10.17 18:50

1.1407

0.00

0.00

0.17

5.26

11267742

2006.10.18 05:45

buy

0.10

gbpjpym

221.94

221.10

222.36

2006.10.18 12:31

222.36

0.00

0.00

0.00

3.53

11256866

2006.10.17 19:46

buy

0.10

usdcadm

1.1408

1.1343

1.1468

2006.10.19 07:40

1.1343

0.00

0.00

0.11

-5.73

11294539

2006.10.19 00:30

sell

0.10

gbpjpym

222.22

223.06

221.80

2006.10.19 08:30

221.80

0.00

0.00

0.00

3.55

11254788

2006.10.17 18:00

sell

0.10

usdchfm

1.2667

1.2752

1.2626

2006.10.19 13:26

1.2626

0.00

0.00

-0.47

3.25

11257610

2006.10.17 20:30

buy

0.10

gbpusdm

1.8703

1.8619

1.8745

2006.10.19 14:35

1.8745

0.00

0.00

-0.14

4.20

11198968

2006.10.16 12:01

sell

0.10

eurusdm

1.2514

1.2598

1.2472

2006.10.19 14:36

1.2598

0.00

0.00

0.36

-8.40

11315039

2006.10.19 13:30

buy

0.10

usdchfm

1.2635

1.2551

1.2677

2006.10.19 18:10

1.2551

0.00

0.00

0.00

-6.69

11320301

2006.10.19 14:32

sell

0.10

usdcadm

1.1350

1.1415

1.1290

2006.10.19 18:36

1.1290

0.00

0.00

0.00

5.31

11183021

2006.10.16 07:25

buy

0.10

chfjpym

93.70

92.85

94.11

2006.10.19 23:38

94.11

0.00

0.00

0.12

3.46

11343821

2006.10.19 22:17

buy

0.10

gbpusdm

1.8772

1.8688

1.8814

2006.10.20 08:51

1.8814

0.00

0.00

0.00

4.20

11323264

2006.10.19 15:00

sell

0.10

gbpjpym

221.89

222.73

221.47

2006.10.20 10:59

222.73

0.00

0.00

-0.26

-7.10

11343520

2006.10.19 22:00

sell

0.10

usdcadm

1.1281

1.1346

1.1221

2006.10.20 12:11

1.1221

0.00

0.00

0.00

5.35

11183474

2006.10.16 07:30

buy

0.10

eurjpym

149.22

148.38

149.64

2006.10.20 14:27

149.64

0.00

0.00

0.54

3.54

 

0.00

0.00

0.53

-17.42

Closed P/L:

-16.89

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

11355816

2006.10.20 10:00

buy

0.10

chfjpym

94.03

93.19

94.45

 

94.34

0.00

0.00

0.02

2.61

11365903

2006.10.20 14:15

buy

0.10

eurusdm

1.2613

1.2529

1.2655

 

1.2614

0.00

0.00

-0.09

0.10

11364243

2006.10.20 13:46

sell

0.10

usdcadm

1.1228

1.1293

1.1168

 

1.1254

0.00

0.00

-0.03

-2.31

11347824

2006.10.20 03:31

sell

0.10

usdchfm

1.2567

1.2651

1.2525

 

1.2583

0.00

0.00

-0.12

-1.27

11235654

2006.10.17 08:45

buy

0.10

usdjpym

118.79

117.94

119.20

 

118.67

0.00

0.00

0.78

-1.01

 