FXDD

Account: 446552 Name: D_agg Currency: USD 2006 October 9, 18:21
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
34005442006.10.06 18:46buy0.10usdjpy118.90118.760.002006.10.06 20:50118.970.000.000.005.88
 100004Dagg_jp60_Buy
34003352006.10.06 18:41sell0.10eurusd1.26021.26150.00002006.10.06 20:501.25950.000.000.007.00
 100003Dagg_eu60_Sell
33999002006.10.06 18:29sell0.10eurusd1.25951.26470.00002006.10.09 01:191.25890.000.000.676.00
 100101kalamari_eu60__SELL
33997002006.10.06 18:22sell0.10eurusd1.25911.26040.00002006.10.06 18:411.26040.000.000.00-13.00
 100003Dagg_eu60_Sell[sl]
33828402006.10.06 15:29sell0.10eurusd1.26701.27220.00002006.10.06 15:301.27220.000.000.00-52.00
 100101kalamari_eu60__SELL[sl]
33816432006.10.06 15:09sell0.10eurusd1.26701.27220.00002006.10.06 15:151.26640.000.000.006.00
 100101kalamari_eu60__SELL
33774152006.10.06 12:07sell0.10eurusd1.26831.27350.00002006.10.06 14:171.26770.000.000.006.00
 100101kalamari_eu60__SELL
33757202006.10.06 10:41sell0.10eurusd1.26841.27360.00002006.10.06 11:321.26780.000.000.006.00
 100101kalamari_eu60__SELL
33641192006.10.05 19:15sell0.10eurusd1.26951.27470.00002006.10.05 20:171.26880.000.000.007.00
 100101kalamari_eu60__SELL
33598972006.10.05 16:18sell0.10eurusd1.26951.27470.00002006.10.05 16:391.26890.000.000.006.00
 100101kalamari_eu60__SELL
33519292006.10.05 11:16buy0.10eurusd1.27051.26530.00002006.10.05 12:051.27110.000.000.006.00
 100101kalamari_eu60__BUY
33288902006.10.04 12:44sell0.10eurusd1.26931.27450.00002006.10.04 12:581.26860.000.000.007.00
 100101kalamari_eu60__SELL
33281072006.10.04 12:15sell0.10eurusd1.26931.27450.00002006.10.04 12:171.26860.000.000.007.00
 100101kalamari_eu60__SELL
33238912006.10.04 10:45buy0.10eurusd1.27261.27110.00002006.10.04 10:561.27110.000.000.00-15.00
 100101kalamari_eu60__BUY[sl]
33226102006.10.04 09:59buy0.10usdjpy117.93117.790.002006.10.04 11:00117.980.000.000.004.24
 100004Dagg_jp60_Buy
33145522006.10.04 02:35buy0.10usdjpy118.01117.870.002006.10.04 02:47118.060.000.000.004.24
 100004Dagg_jp60_Buy
33082002006.10.03 18:29buy0.10usdjpy117.80117.660.002006.10.03 19:59117.880.000.000.006.79
 100004Dagg_jp60_Buy
32627152006.10.02 09:08buy0.10usdjpy118.27118.160.002006.10.02 10:07118.350.000.000.006.76
 100004Dagg_jp60_Buy
32543132006.10.02 00:18buy0.10usdjpy118.09117.950.002006.10.02 02:50117.950.000.000.00-11.87
 100004Dagg_jp60_Buy[sl]
32500932006.09.29 18:30buy0.10usdjpy117.93117.790.002006.09.29 18:56118.010.000.000.006.78
 80010062D_USDJPY_Buy
32492842006.09.29 18:21buy0.10usdjpy117.92117.780.002006.09.29 18:22118.000.000.000.006.78
 80010062D_USDJPY_Buy
32406412006.09.29 14:49buy0.10usdjpy117.83117.700.002006.09.29 15:07117.910.000.000.006.78
 80010062D_USDJPY_Buy
32395872006.09.29 13:44buy0.10usdjpy117.86117.720.002006.09.29 13:45117.940.000.000.006.78
 80010062D_USDJPY_Buy
32393142006.09.29 13:33buy0.10usdjpy117.74117.620.002006.09.29 13:44117.830.000.000.007.64
 80010062D_USDJPY_Buy
32392162006.09.29 13:31buy0.10usdjpy117.86117.720.002006.09.29 13:33117.720.000.000.00-11.89
 80010062D_USDJPY_Buy[sl]
32284462006.09.29 04:58sell0.10usdjpy117.86118.000.002006.09.29 05:12117.800.000.000.005.09
 80010062D_USDJPY_Sell
32246792006.09.29 00:17buy0.10usdjpy117.67117.530.002006.09.29 00:20117.720.000.000.004.25
 80010062D_USDJPY_Buy
32047472006.09.28 09:17buy0.10eurusd1.27141.27070.00002006.09.28 09:321.27200.000.000.006.00
 80010060D_EURUSD_Buy
31661202006.09.27 02:25buy0.10usdjpy116.96116.820.002006.09.27 02:29117.020.000.000.005.13
 80010062D_USDJPY_Buy
31589832006.09.26 18:27balanceDeposit1 000.00
  0.00 0.00 0.67 43.38
Closed P/L: 44.05
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
34138222006.10.09 10:46sell0.10eurusd1.25961.26480.0000 1.26040.000.000.00-8.00
 100101kalamari_eu60__SELL
  0.00 0.00 0.00 -8.00
 Floating P/L: -8.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 44.05 Floating P/L: -8.00 Margin: 62.98
Balance: 1 044.05 Equity: 1 036.05 Free Margin: 973.07