FXDD
|Account: 446552
|Name: D_agg
|Currency: USD
|2006 October 9, 18:21
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3400544
|2006.10.06 18:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.90
|118.76
|0.00
|2006.10.06 20:50
|118.97
|0.00
|0.00
|0.00
|5.88
|
|100004
|Dagg_jp60_Buy
|3400335
|2006.10.06 18:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2602
|1.2615
|0.0000
|2006.10.06 20:50
|1.2595
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|100003
|Dagg_eu60_Sell
|3399900
|2006.10.06 18:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2595
|1.2647
|0.0000
|2006.10.09 01:19
|1.2589
|0.00
|0.00
|0.67
|6.00
|
|100101
|kalamari_eu60__SELL
|3399700
|2006.10.06 18:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2591
|1.2604
|0.0000
|2006.10.06 18:41
|1.2604
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|
|100003
|Dagg_eu60_Sell[sl]
|3382840
|2006.10.06 15:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2670
|1.2722
|0.0000
|2006.10.06 15:30
|1.2722
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|
|100101
|kalamari_eu60__SELL[sl]
|3381643
|2006.10.06 15:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2670
|1.2722
|0.0000
|2006.10.06 15:15
|1.2664
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|100101
|kalamari_eu60__SELL
|3377415
|2006.10.06 12:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2683
|1.2735
|0.0000
|2006.10.06 14:17
|1.2677
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|100101
|kalamari_eu60__SELL
|3375720
|2006.10.06 10:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2684
|1.2736
|0.0000
|2006.10.06 11:32
|1.2678
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|100101
|kalamari_eu60__SELL
|3364119
|2006.10.05 19:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2695
|1.2747
|0.0000
|2006.10.05 20:17
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|100101
|kalamari_eu60__SELL
|3359897
|2006.10.05 16:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2695
|1.2747
|0.0000
|2006.10.05 16:39
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|100101
|kalamari_eu60__SELL
|3351929
|2006.10.05 11:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2705
|1.2653
|0.0000
|2006.10.05 12:05
|1.2711
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|100101
|kalamari_eu60__BUY
|3328890
|2006.10.04 12:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2693
|1.2745
|0.0000
|2006.10.04 12:58
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|100101
|kalamari_eu60__SELL
|3328107
|2006.10.04 12:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2693
|1.2745
|0.0000
|2006.10.04 12:17
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|100101
|kalamari_eu60__SELL
|3323891
|2006.10.04 10:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2726
|1.2711
|0.0000
|2006.10.04 10:56
|1.2711
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|
|100101
|kalamari_eu60__BUY[sl]
|3322610
|2006.10.04 09:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.93
|117.79
|0.00
|2006.10.04 11:00
|117.98
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|
|100004
|Dagg_jp60_Buy
|3314552
|2006.10.04 02:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.01
|117.87
|0.00
|2006.10.04 02:47
|118.06
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|
|100004
|Dagg_jp60_Buy
|3308200
|2006.10.03 18:29
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.80
|117.66
|0.00
|2006.10.03 19:59
|117.88
|0.00
|0.00
|0.00
|6.79
|
|100004
|Dagg_jp60_Buy
|3262715
|2006.10.02 09:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.27
|118.16
|0.00
|2006.10.02 10:07
|118.35
|0.00
|0.00
|0.00
|6.76
|
|100004
|Dagg_jp60_Buy
|3254313
|2006.10.02 00:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.09
|117.95
|0.00
|2006.10.02 02:50
|117.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.87
|
|100004
|Dagg_jp60_Buy[sl]
|3250093
|2006.09.29 18:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.93
|117.79
|0.00
|2006.09.29 18:56
|118.01
|0.00
|0.00
|0.00
|6.78
|
|80010062
|D_USDJPY_Buy
|3249284
|2006.09.29 18:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.92
|117.78
|0.00
|2006.09.29 18:22
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6.78
|
|80010062
|D_USDJPY_Buy
|3240641
|2006.09.29 14:49
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.83
|117.70
|0.00
|2006.09.29 15:07
|117.91
|0.00
|0.00
|0.00
|6.78
|
|80010062
|D_USDJPY_Buy
|3239587
|2006.09.29 13:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.86
|117.72
|0.00
|2006.09.29 13:45
|117.94
|0.00
|0.00
|0.00
|6.78
|
|80010062
|D_USDJPY_Buy
|3239314
|2006.09.29 13:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.74
|117.62
|0.00
|2006.09.29 13:44
|117.83
|0.00
|0.00
|0.00
|7.64
|
|80010062
|D_USDJPY_Buy
|3239216
|2006.09.29 13:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.86
|117.72
|0.00
|2006.09.29 13:33
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.89
|
|80010062
|D_USDJPY_Buy[sl]
|3228446
|2006.09.29 04:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.86
|118.00
|0.00
|2006.09.29 05:12
|117.80
|0.00
|0.00
|0.00
|5.09
|
|80010062
|D_USDJPY_Sell
|3224679
|2006.09.29 00:17
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.67
|117.53
|0.00
|2006.09.29 00:20
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|
|80010062
|D_USDJPY_Buy
|3204747
|2006.09.28 09:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2714
|1.2707
|0.0000
|2006.09.28 09:32
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|80010060
|D_EURUSD_Buy
|3166120
|2006.09.27 02:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.96
|116.82
|0.00
|2006.09.27 02:29
|117.02
|0.00
|0.00
|0.00
|5.13
|
|80010062
|D_USDJPY_Buy
|3158983
|2006.09.26 18:27
|balance
|Deposit
|1 000.00
|
|0.00
|0.00
|0.67
|43.38
|Closed P/L:
|44.05
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3413822
|2006.10.09 10:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2596
|1.2648
|0.0000
|
|1.2604
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|
|100101
|kalamari_eu60__SELL
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|
|Floating P/L:
|-8.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|44.05
|Floating P/L:
|-8.00
|Margin:
|62.98
|Balance:
|1 044.05
|Equity:
|1 036.05
|Free Margin:
|973.07