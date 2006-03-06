Strategy Tester Report
Profit Generator 333
|
Symbol
|
USDJPY (US Dollar vs Japanise Yen (spot))
|
Period
|
5 Minutes (M5) 2006.03.01 00:00 - 2006.10.06 22:55 (2006.03.01 - 2006.10.09)
|
Model
|
Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|
|
|
|
|
|
|
|
Bars in test
|
170376
|
Ticks modelled
|
1010240
|
Modelling quality
|
90.00%
|
|
Initial deposit
|
10000.00
|
|
|
|
|
Total net profit
|
14757.82
|
Gross profit
|
23686.45
|
Gross loss
|
-8928.63
|
Profit factor
|
2.65
|
Expected payoff
|
258.91
|
|
|
Absolute drawdown
|
0.00
|
Maximal drawdown
|
1805.56 (10.37%)
|
Relative drawdown
|
10.37% (1805.56)
|
|
Total trades
|
57
|
Short positions (won %)
|
31 (80.65%)
|
Long positions (won %)
|
26 (84.62%)
|
|
Profit trades (% of total)
|
47 (82.46%)
|
Loss trades (% of total)
|
10 (17.54%)
|
Largest
|
profit trade
|
709.03
|
loss trade
|
-1304.92
|
Average
|
profit trade
|
503.97
|
loss trade
|
-892.86
|
Maximum
|
consecutive wins (profit in money)
|
11 (5873.03)
|
consecutive losses (loss in money)
|
2 (-1805.56)
|
Maximal
|
consecutive profit (count of wins)
|
5873.03 (11)
|
consecutive loss (count of losses)
|
-1805.56 (2)
|
Average
|
consecutive wins
|
5
|
consecutive losses
|
1
|
#
|
Time
|
Type
|
Order
|
Lots
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Profit
|
Balance
|
1
|
2006.03.06 04:49
|
buy
|
1
|
1.00
|
116.91
|
116.41
|
117.18
|
|
2
|
2006.03.06 11:41
|
t/p
|
1
|
1.00
|
117.18
|
116.41
|
117.18
|
230.38
|
10230.38
|
3
|
2006.03.09 14:32
|
buy
|
2
|
2.00
|
117.50
|
117.00
|
117.77
|
|
4
|
2006.03.09 17:15
|
t/p
|
2
|
2.00
|
117.77
|
117.00
|
117.77
|
458.52
|
10688.90
|
5
|
2006.03.16 14:49
|
sell
|
3
|
2.00
|
117.27
|
117.77
|
117.00
|
|
6
|
2006.03.16 16:05
|
t/p
|
3
|
2.00
|
117.00
|
117.77
|
117.00
|
461.62
|
11150.52
|
7
|
2006.03.28 21:28
|
buy
|
4
|
2.00
|
117.62
|
117.12
|
117.89
|
|
8
|
2006.03.28 21:36
|
t/p
|
4
|
2.00
|
117.89
|
117.12
|
117.89
|
458.02
|
11608.54
|
9
|
2006.03.28 21:58
|
buy
|
5
|
2.00
|
117.92
|
117.42
|
118.19
|
|
10
|
2006.03.29 16:24
|
t/p
|
5
|
2.00
|
118.19
|
117.42
|
118.19
|
456.85
|
12065.39
|
11
|
2006.04.05 03:19
|
sell
|
6
|
2.00
|
117.27
|
117.77
|
117.00
|
|
12
|
2006.04.05 04:19
|
t/p
|
6
|
2.00
|
117.00
|
117.77
|
117.00
|
461.54
|
12526.93
|
13
|
2006.04.06 14:59
|
buy
|
7
|
2.00
|
117.65
|
117.15
|
117.92
|
|
14
|
2006.04.06 15:31
|
t/p
|
7
|
2.00
|
117.92
|
117.15
|
117.92
|
457.94
|
12984.87
|
15
|
2006.04.12 14:31
|
buy
|
8
|
2.00
|
118.19
|
117.69
|
118.46
|
|
16
|
2006.04.12 14:48
|
t/p
|
8
|
2.00
|
118.46
|
117.69
|
118.46
|
455.82
|
13440.69
|
17
|
2006.04.26 15:29
|
sell
|
9
|
2.00
|
114.92
|
115.42
|
114.65
|
|
18
|
2006.04.26 18:10
|
t/p
|
9
|
2.00
|
114.65
|
115.42
|
114.65
|
471.08
|
13911.77
|
19
|
2006.05.04 06:29
|
buy
|
10
|
2.00
|
113.94
|
113.44
|
114.21
|
|
20
|
2006.05.04 16:21
|
s/l
|
10
|
2.00
|
113.44
|
113.44
|
114.21
|
-881.60
|
13030.17
|
21
|
2006.05.04 16:22
|
sell
|
11
|
2.00
|
113.58
|
114.08
|
113.31
|
|
22
|
2006.05.04 17:35
|
t/p
|
11
|
2.00
|
113.31
|
114.08
|
113.31
|
476.61
|
13506.78
|
23
|
2006.05.05 14:38
|
sell
|
12
|
2.00
|
113.46
|
113.96
|
113.19
|
|
24
|
2006.05.05 15:06
|
t/p
|
12
|
2.00
|
113.19
|
113.96
|
113.19
|
477.16
|
13983.94
|
25
|
2006.05.09 16:43
|
sell
|
13
|
2.00
|
111.15
|
111.65
|
110.88
|
|
26
|
2006.05.10 08:48
|
t/p
|
13
|
2.00
|
110.88
|
111.65
|
110.88
|
487.06
|
14471.00
|
27
|
2006.05.11 14:31
|
sell
|
14
|
2.00
|
111.07
|
111.57
|
110.80
|
|
28
|
2006.05.11 14:31
|
t/p
|
14
|
2.00
|
110.80
|
111.57
|
110.80
|
487.46
|
14958.46
|
29
|
2006.05.11 18:04
|
sell
|
15
|
2.00
|
110.27
|
110.77
|
110.00
|
|
30
|
2006.05.12 02:10
|
t/p
|
15
|
2.00
|
110.00
|
110.77
|
110.00
|
490.91
|
15449.37
|
31
|
2006.05.12 09:25
|
sell
|
16
|
2.00
|
109.92
|
110.42
|
109.65
|
|
32
|
2006.05.12 09:37
|
t/p
|
16
|
2.00
|
109.65
|
110.42
|
109.65
|
492.52
|
15941.89
|
33
|
2006.05.12 14:30
|
buy
|
17
|
2.00
|
109.62
|
109.12
|
109.89
|
|
34
|
2006.05.12 14:31
|
t/p
|
17
|
2.00
|
109.89
|
109.12
|
109.89
|
491.35
|
16433.24
|
35
|
2006.05.12 15:19
|
buy
|
18
|
2.00
|
109.80
|
109.30
|
110.07
|
|
36
|
2006.05.12 16:15
|
t/p
|
18
|
2.00
|
110.07
|
109.30
|
110.07
|
490.55
|
16923.79
|
37
|
2006.05.17 14:30
|
buy
|
19
|
2.00
|
109.40
|
108.90
|
109.67
|
|
38
|
2006.05.17 16:25
|
t/p
|
19
|
2.00
|
109.67
|
108.90
|
109.67
|
492.39
|
17416.18
|
39
|
2006.05.17 20:53
|
buy
|
20
|
2.00
|
111.02
|
110.52
|
111.29
|
|
40
|
2006.05.18 15:35
|
s/l
|
20
|
2.00
|
110.52
|
110.52
|
111.29
|
-904.98
|
16511.20
|
41
|
2006.05.18 16:54
|
sell
|
21
|
2.00
|
110.51
|
111.01
|
110.24
|
|
42
|
2006.05.18 18:00
|
s/l
|
21
|
2.00
|
111.01
|
111.01
|
110.24
|
-900.58
|
15610.62
|
43
|
2006.05.19 09:46
|
buy
|
22
|
2.00
|
111.50
|
111.00
|
111.77
|
|
44
|
2006.05.19 10:01
|
t/p
|
22
|
2.00
|
111.77
|
111.00
|
111.77
|
483.09
|
16093.71
|
45
|
2006.05.19 16:53
|
buy
|
23
|
2.00
|
111.94
|
111.44
|
112.21
|
|
46
|
2006.05.19 17:15
|
t/p
|
23
|
2.00
|
112.21
|
111.44
|
112.21
|
481.20
|
16574.91
|
47
|
2006.05.22 08:19
|
buy
|
24
|
2.00
|
112.35
|
111.85
|
112.62
|
|
48
|
2006.05.22 08:26
|
t/p
|
24
|
2.00
|
112.62
|
111.85
|
112.62
|
479.40
|
17054.31
|
49
|
2006.05.24 09:49
|
sell
|
25
|
2.00
|
111.86
|
112.36
|
111.59
|
|
50
|
2006.05.24 16:01
|
s/l
|
25
|
2.00
|
112.36
|
112.36
|
111.59
|
-889.91
|
16164.40
|
51
|
2006.05.26 15:54
|
buy
|
26
|
2.00
|
112.57
|
112.07
|
112.84
|
|
52
|
2006.05.26 21:00
|
close
|
26
|
2.00
|
112.71
|
112.07
|
112.84
|
248.43
|
16412.83
|
53
|
2006.05.30 13:42
|
buy
|
27
|
2.00
|
112.14
|
111.64
|
112.41
|
|
54
|
2006.05.30 14:31
|
t/p
|
27
|
2.00
|
112.41
|
111.64
|
112.41
|
480.38
|
16893.21
|
55
|
2006.05.30 16:03
|
sell
|
28
|
2.00
|
111.96
|
112.46
|
111.69
|
|
56
|
2006.05.31 08:44
|
t/p
|
28
|
2.00
|
111.69
|
112.46
|
111.69
|
483.53
|
17376.74
|
57
|
2006.05.31 08:54
|
sell
|
29
|
2.00
|
111.62
|
112.12
|
111.35
|
|
58
|
2006.05.31 13:24
|
s/l
|
29
|
2.00
|
112.12
|
112.12
|
111.35
|
-891.67
|
16485.07
|
59
|
2006.06.01 09:38
|
buy
|
30
|
2.00
|
112.90
|
112.40
|
113.17
|
|
60
|
2006.06.01 13:11
|
t/p
|
30
|
2.00
|
113.17
|
112.40
|
113.17
|
477.07
|
16962.14
|
61
|
2006.06.02 16:44
|
sell
|
31
|
2.00
|
111.70
|
112.20
|
111.43
|
|
62
|
2006.06.02 16:54
|
t/p
|
31
|
2.00
|
111.43
|
112.20
|
111.43
|
484.65
|
17446.79
|
63
|
2006.06.08 13:59
|
buy
|
32
|
2.00
|
114.16
|
113.66
|
114.43
|
|
64
|
2006.06.08 14:18
|
t/p
|
32
|
2.00
|
114.43
|
113.66
|
114.43
|
471.90
|
17918.69
|
65
|
2006.06.09 14:39
|
buy
|
33
|
2.00
|
114.19
|
113.69
|
114.46
|
|
66
|
2006.06.09 15:30
|
s/l
|
33
|
2.00
|
113.69
|
113.69
|
114.46
|
-879.67
|
17039.02
|
67
|
2006.06.13 14:34
|
buy
|
34
|
2.00
|
114.66
|
114.16
|
114.93
|
|
68
|
2006.06.13 16:08
|
t/p
|
34
|
2.00
|
114.93
|
114.16
|
114.93
|
469.85
|
17508.87
|
69
|
2006.06.15 14:37
|
buy
|
35
|
2.00
|
115.07
|
114.57
|
115.34
|
|
70
|
2006.06.16 08:25
|
s/l
|
35
|
2.00
|
114.57
|
114.57
|
115.34
|
-872.90
|
16635.97
|
71
|
2006.06.29 20:21
|
sell
|
36
|
2.00
|
115.87
|
116.37
|
115.60
|
|
72
|
2006.06.29 20:21
|
t/p
|
36
|
2.00
|
115.60
|
116.37
|
115.60
|
467.46
|
17103.43
|
73
|
2006.06.30 14:36
|
sell
|
37
|
2.00
|
114.48
|
114.98
|
114.21
|
|
74
|
2006.06.30 14:44
|
t/p
|
37
|
2.00
|
114.21
|
114.98
|
114.21
|
472.81
|
17576.24
|
75
|
2006.07.07 14:30
|
sell
|
38
|
2.00
|
114.53
|
115.03
|
114.26
|
|
76
|
2006.07.07 14:30
|
t/p
|
38
|
2.00
|
114.26
|
115.03
|
114.26
|
472.90
|
18049.14
|
77
|
2006.07.07 14:31
|
sell
|
39
|
2.00
|
114.50
|
115.00
|
114.23
|
|
78
|
2006.07.07 14:31
|
t/p
|
39
|
2.00
|
114.23
|
115.00
|
114.23
|
472.77
|
18521.91
|
79
|
2006.07.12 10:23
|
buy
|
40
|
2.00
|
114.58
|
114.08
|
114.85
|
|
80
|
2006.07.12 11:59
|
t/p
|
40
|
2.00
|
114.85
|
114.08
|
114.85
|
470.18
|
18992.09
|
81
|
2006.07.12 14:30
|
buy
|
41
|
2.00
|
115.16
|
114.66
|
115.43
|
|
82
|
2006.07.12 14:31
|
t/p
|
41
|
2.00
|
115.43
|
114.66
|
115.43
|
467.57
|
19459.66
|
83
|
2006.07.19 16:07
|
sell
|
42
|
2.00
|
117.49
|
117.99
|
117.22
|
|
84
|
2006.07.19 16:08
|
t/p
|
42
|
2.00
|
117.22
|
117.99
|
117.22
|
460.91
|
19920.57
|
85
|
2006.07.28 14:44
|
sell
|
43
|
2.00
|
115.24
|
115.74
|
114.97
|
|
86
|
2006.07.28 14:44
|
t/p
|
43
|
2.00
|
114.97
|
115.74
|
114.97
|
469.73
|
20390.30
|
87
|
2006.07.28 14:44
|
sell
|
44
|
3.00
|
115.20
|
115.70
|
114.93
|
|
88
|
2006.07.28 14:48
|
t/p
|
44
|
3.00
|
114.93
|
115.70
|
114.93
|
704.90
|
21095.20
|
89
|
2006.07.28 14:49
|
sell
|
45
|
3.00
|
115.00
|
115.50
|
114.73
|
|
90
|
2006.07.28 16:45
|
t/p
|
45
|
3.00
|
114.73
|
115.50
|
114.73
|
706.07
|
21801.27
|
91
|
2006.08.01 18:18
|
sell
|
46
|
3.00
|
114.73
|
115.23
|
114.46
|
|
92
|
2006.08.02 00:38
|
t/p
|
46
|
3.00
|
114.46
|
115.23
|
114.46
|
707.73
|
22509.00
|
93
|
2006.08.02 15:29
|
sell
|
47
|
3.00
|
114.44
|
114.94
|
114.17
|
|
94
|
2006.08.03 10:43
|
s/l
|
47
|
3.00
|
114.94
|
114.94
|
114.17
|
-1304.92
|
21204.08
|
95
|
2006.08.04 14:58
|
sell
|
48
|
3.00
|
114.51
|
115.01
|
114.24
|
|
96
|
2006.08.04 15:01
|
t/p
|
48
|
3.00
|
114.24
|
115.01
|
114.24
|
709.03
|
21913.11
|
97
|
2006.08.04 16:58
|
sell
|
49
|
3.00
|
114.13
|
114.63
|
113.86
|
|
98
|
2006.08.04 21:00
|
close
|
49
|
3.00
|
114.37
|
114.63
|
113.86
|
-629.54
|
21283.57
|
99
|
2006.09.07 10:58
|
sell
|
50
|
3.00
|
116.54
|
117.04
|
116.27
|
|
100
|
2006.09.07 11:08
|
t/p
|
50
|
3.00
|
116.27
|
117.04
|
116.27
|
696.72
|
21980.29
|
101
|
2006.09.07 11:17
|
sell
|
51
|
3.00
|
116.15
|
116.65
|
115.88
|
|
102
|
2006.09.07 16:58
|
close
|
51
|
3.00
|
116.45
|
116.65
|
115.88
|
-772.86
|
21207.43
|
103
|
2006.09.07 16:58
|
buy
|
52
|
3.00
|
116.45
|
115.95
|
116.72
|
|
104
|
2006.09.08 14:44
|
t/p
|
52
|
3.00
|
116.72
|
115.95
|
116.72
|
693.97
|
21901.40
|
105
|
2006.09.19 09:43
|
sell
|
53
|
3.00
|
117.74
|
118.24
|
117.47
|
|
106
|
2006.09.19 13:10
|
t/p
|
53
|
3.00
|
117.47
|
118.24
|
117.47
|
689.54
|
22590.94
|
107
|
2006.09.19 14:41
|
sell
|
54
|
3.00
|
117.34
|
117.84
|
117.07
|
|
108
|
2006.09.19 14:52
|
t/p
|
54
|
3.00
|
117.07
|
117.84
|
117.07
|
691.89
|
23282.83
|
109
|
2006.09.29 16:04
|
buy
|
55
|
3.00
|
118.04
|
117.54
|
118.31
|
|
110
|
2006.09.29 21:00
|
close
|
55
|
3.00
|
118.08
|
117.54
|
118.31
|
101.63
|
23384.46
|
111
|
2006.10.02 16:02
|
sell
|
56
|
3.00
|
117.78
|
118.28
|
117.51
|
|
112
|
2006.10.03 09:28
|
t/p
|
56
|
3.00
|
117.51
|
118.28
|
117.51
|
689.30
|
24073.76
|
113
|
2006.10.06 14:37
|
buy
|
57
|
3.00
|
118.14
|
117.64
|
118.41
|
|
114
|
2006.10.06 14:56
|
t/p
|
57
|
3.00
|
118.41
|
117.64
|
118.41
|
684.06
|
24757.82