Strategy Tester Report

Profit Generator 333

 

Symbol

USDJPY (US Dollar vs Japanise Yen (spot))

Period

5 Minutes (M5) 2006.03.01 00:00 - 2006.10.06 22:55 (2006.03.01 - 2006.10.09)

Model

Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)

 

 

 

 

 

 

 

Bars in test

170376

Ticks modelled

1010240

Modelling quality

90.00%

 

Initial deposit

10000.00

 

 

 

 

Total net profit

14757.82

Gross profit

23686.45

Gross loss

-8928.63

Profit factor

2.65

Expected payoff

258.91

 

 

Absolute drawdown

0.00

Maximal drawdown

1805.56 (10.37%)

Relative drawdown

10.37% (1805.56)

 

Total trades

57

Short positions (won %)

31 (80.65%)

Long positions (won %)

26 (84.62%)

 

Profit trades (% of total)

47 (82.46%)

Loss trades (% of total)

10 (17.54%)

Largest

profit trade

709.03

loss trade

-1304.92

Average

profit trade

503.97

loss trade

-892.86

Maximum

consecutive wins (profit in money)

11 (5873.03)

consecutive losses (loss in money)

2 (-1805.56)

Maximal

consecutive profit (count of wins)

5873.03 (11)

consecutive loss (count of losses)

-1805.56 (2)

Average

consecutive wins

5

consecutive losses

1

Graph

#

Time

Type

Order

Lots

Price

S / L

T / P

Profit

Balance

1

2006.03.06 04:49

buy

1

1.00

116.91

116.41

117.18

 

2

2006.03.06 11:41

t/p

1

1.00

117.18

116.41

117.18

230.38

10230.38

3

2006.03.09 14:32

buy

2

2.00

117.50

117.00

117.77

 

4

2006.03.09 17:15

t/p

2

2.00

117.77

117.00

117.77

458.52

10688.90

5

2006.03.16 14:49

sell

3

2.00

117.27

117.77

117.00

 

6

2006.03.16 16:05

t/p

3

2.00

117.00

117.77

117.00

461.62

11150.52

7

2006.03.28 21:28

buy

4

2.00

117.62

117.12

117.89

 

8

2006.03.28 21:36

t/p

4

2.00

117.89

117.12

117.89

458.02

11608.54

9

2006.03.28 21:58

buy

5

2.00

117.92

117.42

118.19

 

10

2006.03.29 16:24

t/p

5

2.00

118.19

117.42

118.19

456.85

12065.39

11

2006.04.05 03:19

sell

6

2.00

117.27

117.77

117.00

 

12

2006.04.05 04:19

t/p

6

2.00

117.00

117.77

117.00

461.54

12526.93

13

2006.04.06 14:59

buy

7

2.00

117.65

117.15

117.92

 

14

2006.04.06 15:31

t/p

7

2.00

117.92

117.15

117.92

457.94

12984.87

15

2006.04.12 14:31

buy

8

2.00

118.19

117.69

118.46

 

16

2006.04.12 14:48

t/p

8

2.00

118.46

117.69

118.46

455.82

13440.69

17

2006.04.26 15:29

sell

9

2.00

114.92

115.42

114.65

 

18

2006.04.26 18:10

t/p

9

2.00

114.65

115.42

114.65

471.08

13911.77

19

2006.05.04 06:29

buy

10

2.00

113.94

113.44

114.21

 

20

2006.05.04 16:21

s/l

10

2.00

113.44

113.44

114.21

-881.60

13030.17

21

2006.05.04 16:22

sell

11

2.00

113.58

114.08

113.31

 

22

2006.05.04 17:35

t/p

11

2.00

113.31

114.08

113.31

476.61

13506.78

23

2006.05.05 14:38

sell

12

2.00

113.46

113.96

113.19

 

24

2006.05.05 15:06

t/p

12

2.00

113.19

113.96

113.19

477.16

13983.94

25

2006.05.09 16:43

sell

13

2.00

111.15

111.65

110.88

 

26

2006.05.10 08:48

t/p

13

2.00

110.88

111.65

110.88

487.06

14471.00

27

2006.05.11 14:31

sell

14

2.00

111.07

111.57

110.80

 

28

2006.05.11 14:31

t/p

14

2.00

110.80

111.57

110.80

487.46

14958.46

29

2006.05.11 18:04

sell

15

2.00

110.27

110.77

110.00

 

30

2006.05.12 02:10

t/p

15

2.00

110.00

110.77

110.00

490.91

15449.37

31

2006.05.12 09:25

sell

16

2.00

109.92

110.42

109.65

 

32

2006.05.12 09:37

t/p

16

2.00

109.65

110.42

109.65

492.52

15941.89

33

2006.05.12 14:30

buy

17

2.00

109.62

109.12

109.89

 

34

2006.05.12 14:31

t/p

17

2.00

109.89

109.12

109.89

491.35

16433.24

35

2006.05.12 15:19

buy

18

2.00

109.80

109.30

110.07

 

36

2006.05.12 16:15

t/p

18

2.00

110.07

109.30

110.07

490.55

16923.79

37

2006.05.17 14:30

buy

19

2.00

109.40

108.90

109.67

 

38

2006.05.17 16:25

t/p

19

2.00

109.67

108.90

109.67

492.39

17416.18

39

2006.05.17 20:53

buy

20

2.00

111.02

110.52

111.29

 

40

2006.05.18 15:35

s/l

20

2.00

110.52

110.52

111.29

-904.98

16511.20

41

2006.05.18 16:54

sell

21

2.00

110.51

111.01

110.24

 

42

2006.05.18 18:00

s/l

21

2.00

111.01

111.01

110.24

-900.58

15610.62

43

2006.05.19 09:46

buy

22

2.00

111.50

111.00

111.77

 

44

2006.05.19 10:01

t/p

22

2.00

111.77

111.00

111.77

483.09

16093.71

45

2006.05.19 16:53

buy

23

2.00

111.94

111.44

112.21

 

46

2006.05.19 17:15

t/p

23

2.00

112.21

111.44

112.21

481.20

16574.91

47

2006.05.22 08:19

buy

24

2.00

112.35

111.85

112.62

 

48

2006.05.22 08:26

t/p

24

2.00

112.62

111.85

112.62

479.40

17054.31

49

2006.05.24 09:49

sell

25

2.00

111.86

112.36

111.59

 

50

2006.05.24 16:01

s/l

25

2.00

112.36

112.36

111.59

-889.91

16164.40

51

2006.05.26 15:54

buy

26

2.00

112.57

112.07

112.84

 

52

2006.05.26 21:00

close

26

2.00

112.71

112.07

112.84

248.43

16412.83

53

2006.05.30 13:42

buy

27

2.00

112.14

111.64

112.41

 

54

2006.05.30 14:31

t/p

27

2.00

112.41

111.64

112.41

480.38

16893.21

55

2006.05.30 16:03

sell

28

2.00

111.96

112.46

111.69

 

56

2006.05.31 08:44

t/p

28

2.00

111.69

112.46

111.69

483.53

17376.74

57

2006.05.31 08:54

sell

29

2.00

111.62

112.12

111.35

 

58

2006.05.31 13:24

s/l

29

2.00

112.12

112.12

111.35

-891.67

16485.07

59

2006.06.01 09:38

buy

30

2.00

112.90

112.40

113.17

 

60

2006.06.01 13:11

t/p

30

2.00

113.17

112.40

113.17

477.07

16962.14

61

2006.06.02 16:44

sell

31

2.00

111.70

112.20

111.43

 

62

2006.06.02 16:54

t/p

31

2.00

111.43

112.20

111.43

484.65

17446.79

63

2006.06.08 13:59

buy

32

2.00

114.16

113.66

114.43

 

64

2006.06.08 14:18

t/p

32

2.00

114.43

113.66

114.43

471.90

17918.69

65

2006.06.09 14:39

buy

33

2.00

114.19

113.69

114.46

 

66

2006.06.09 15:30

s/l

33

2.00

113.69

113.69

114.46

-879.67

17039.02

67

2006.06.13 14:34

buy

34

2.00

114.66

114.16

114.93

 

68

2006.06.13 16:08

t/p

34

2.00

114.93

114.16

114.93

469.85

17508.87

69

2006.06.15 14:37

buy

35

2.00

115.07

114.57

115.34

 

70

2006.06.16 08:25

s/l

35

2.00

114.57

114.57

115.34

-872.90

16635.97

71

2006.06.29 20:21

sell

36

2.00

115.87

116.37

115.60

 

72

2006.06.29 20:21

t/p

36

2.00

115.60

116.37

115.60

467.46

17103.43

73

2006.06.30 14:36

sell

37

2.00

114.48

114.98

114.21

 

74

2006.06.30 14:44

t/p

37

2.00

114.21

114.98

114.21

472.81

17576.24

75

2006.07.07 14:30

sell

38

2.00

114.53

115.03

114.26

 

76

2006.07.07 14:30

t/p

38

2.00

114.26

115.03

114.26

472.90

18049.14

77

2006.07.07 14:31

sell

39

2.00

114.50

115.00

114.23

 

78

2006.07.07 14:31

t/p

39

2.00

114.23

115.00

114.23

472.77

18521.91

79

2006.07.12 10:23

buy

40

2.00

114.58

114.08

114.85

 

80

2006.07.12 11:59

t/p

40

2.00

114.85

114.08

114.85

470.18

18992.09

81

2006.07.12 14:30

buy

41

2.00

115.16

114.66

115.43

 

82

2006.07.12 14:31

t/p

41

2.00

115.43

114.66

115.43

467.57

19459.66

83

2006.07.19 16:07

sell

42

2.00

117.49

117.99

117.22

 

84

2006.07.19 16:08

t/p

42

2.00

117.22

117.99

117.22

460.91

19920.57

85

2006.07.28 14:44

sell

43

2.00

115.24

115.74

114.97

 

86

2006.07.28 14:44

t/p

43

2.00

114.97

115.74

114.97

469.73

20390.30

87

2006.07.28 14:44

sell

44

3.00

115.20

115.70

114.93

 

88

2006.07.28 14:48

t/p

44

3.00

114.93

115.70

114.93

704.90

21095.20

89

2006.07.28 14:49

sell

45

3.00

115.00

115.50

114.73

 

90

2006.07.28 16:45

t/p

45

3.00

114.73

115.50

114.73

706.07

21801.27

91

2006.08.01 18:18

sell

46

3.00

114.73

115.23

114.46

 

92

2006.08.02 00:38

t/p

46

3.00

114.46

115.23

114.46

707.73

22509.00

93

2006.08.02 15:29

sell

47

3.00

114.44

114.94

114.17

 

94

2006.08.03 10:43

s/l

47

3.00

114.94

114.94

114.17

-1304.92

21204.08

95

2006.08.04 14:58

sell

48

3.00

114.51

115.01

114.24

 

96

2006.08.04 15:01

t/p

48

3.00

114.24

115.01

114.24

709.03

21913.11

97

2006.08.04 16:58

sell

49

3.00

114.13

114.63

113.86

 

98

2006.08.04 21:00

close

49

3.00

114.37

114.63

113.86

-629.54

21283.57

99

2006.09.07 10:58

sell

50

3.00

116.54

117.04

116.27

 

100

2006.09.07 11:08

t/p

50

3.00

116.27

117.04

116.27

696.72

21980.29

101

2006.09.07 11:17

sell

51

3.00

116.15

116.65

115.88

 

102

2006.09.07 16:58

close

51

3.00

116.45

116.65

115.88

-772.86

21207.43

103

2006.09.07 16:58

buy

52

3.00

116.45

115.95

116.72

 

104

2006.09.08 14:44

t/p

52

3.00

116.72

115.95

116.72

693.97

21901.40

105

2006.09.19 09:43

sell

53

3.00

117.74

118.24

117.47

 

106

2006.09.19 13:10

t/p

53

3.00

117.47

118.24

117.47

689.54

22590.94

107

2006.09.19 14:41

sell

54

3.00

117.34

117.84

117.07

 

108

2006.09.19 14:52

t/p

54

3.00

117.07

117.84

117.07

691.89

23282.83

109

2006.09.29 16:04

buy

55

3.00

118.04

117.54

118.31

 

110

2006.09.29 21:00

close

55

3.00

118.08

117.54

118.31

101.63

23384.46

111

2006.10.02 16:02

sell

56

3.00

117.78

118.28

117.51

 

112

2006.10.03 09:28

t/p

56

3.00

117.51

118.28

117.51

689.30

24073.76

113

2006.10.06 14:37

buy

57

3.00

118.14

117.64

118.41

 

114

2006.10.06 14:56

t/p

57

3.00

118.41

117.64

118.41

684.06

24757.82

 