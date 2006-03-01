Strategy Tester Report
Profit Generator 333_stl
|
Symbol
|
GBPUSD (British Pound vs US Dollar (spot))
|
Period
|
Daily (D1) 2006.03.01 00:00 - 2006.10.06 00:00 (2006.03.01 - 2006.10.09)
|
Model
|
Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|
Parameters
|
EAname="Pro-Gen_3"; ID_BASE=100000; LongBar=15; BarOpenPercent=0.5; MaxTrades=1; lots=1; stoploss=40; takeprofit=27; MM=true; Risk=10; PairsTraded=0; UseClose=true; TSactivation=9; TrailPips=2; UseHourTrade=false; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseSimpleTF=false; period=0; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=true; hour_to_close=21; EMAconfirm=false; LowEMA=10; HighEMA=16; EMAtf=0; UseStoOpen=false; StoTF=1; Reverse=false; UseObsoleteMethod=true; OMwhenLossOnly=false; ObsoleteMinutes=10; Use50maFilter=true; MApips=10; UseTE=false; badtrades=2; ReEnter=2;
|
|
|
|
|
|
Bars in test
|
603
|
Ticks modelled
|
926137
|
Modelling quality
|
90.00%
|
|
Initial deposit
|
10000.00
|
|
|
|
|
Total net profit
|
51756.31
|
Gross profit
|
120556.37
|
Gross loss
|
-68800.06
|
Profit factor
|
1.75
|
Expected payoff
|
113.75
|
|
|
Absolute drawdown
|
1577.99
|
Maximal drawdown
|
10200.03 (14.36%)
|
Relative drawdown
|
31.75% (3917.99)
|
|
Total trades
|
455
|
Short positions (won %)
|
66 (78.79%)
|
Long positions (won %)
|
389 (84.58%)
|
|
Profit trades (% of total)
|
381 (83.74%)
|
Loss trades (% of total)
|
74 (16.26%)
|
Largest
|
profit trade
|
3780.00
|
loss trade
|
-3200.00
|
Average
|
profit trade
|
316.42
|
loss trade
|
-929.73
|
Maximum
|
consecutive wins (profit in money)
|
27 (3004.02)
|
consecutive losses (loss in money)
|
3 (-2800.00)
|
Maximal
|
consecutive profit (count of wins)
|
14150.18 (17)
|
consecutive loss (count of losses)
|
-3200.00 (1)
|
Average
|
consecutive wins
|
6
|
consecutive losses
|
1
|
#
|
Time
|
Type
|
Order
|
Lots
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Profit
|
Balance
|
1
|
2006.03.01 01:01
|
buy
|
1
|
1.00
|
1.7537
|
1.7497
|
1.7591
|
|
2
|
2006.03.01 01:25
|
close
|
1
|
1.00
|
1.7546
|
1.7497
|
1.7591
|
90.00
|
10090.00
|
3
|
2006.03.01 06:50
|
buy
|
2
|
2.00
|
1.7537
|
1.7497
|
1.7591
|
|
4
|
2006.03.01 08:27
|
close
|
2
|
2.00
|
1.7544
|
1.7497
|
1.7591
|
140.00
|
10230.00
|
5
|
2006.03.01 08:44
|
buy
|
3
|
2.00
|
1.7537
|
1.7497
|
1.7591
|
|
6
|
2006.03.01 09:06
|
close
|
3
|
2.00
|
1.7543
|
1.7497
|
1.7591
|
120.00
|
10350.00
|
7
|
2006.03.01 09:10
|
buy
|
4
|
2.00
|
1.7537
|
1.7497
|
1.7591
|
|
8
|
2006.03.01 10:10
|
close
|
4
|
2.00
|
1.7544
|
1.7497
|
1.7591
|
140.00
|
10490.00
|
9
|
2006.03.01 10:19
|
buy
|
5
|
2.00
|
1.7537
|
1.7497
|
1.7591
|
|
10
|
2006.03.01 10:48
|
close
|
5
|
2.00
|
1.7546
|
1.7497
|
1.7591
|
179.99
|
10669.99
|
11
|
2006.03.01 16:08
|
buy
|
6
|
2.00
|
1.7537
|
1.7497
|
1.7591
|
|
12
|
2006.03.01 16:31
|
close
|
6
|
2.00
|
1.7544
|
1.7497
|
1.7591
|
140.00
|
10809.99
|
13
|
2006.03.01 16:41
|
buy
|
7
|
2.00
|
1.7537
|
1.7497
|
1.7591
|
|
14
|
2006.03.01 17:41
|
s/l
|
7
|
2.00
|
1.7497
|
1.7497
|
1.7591
|
-800.00
|
10009.99
|
15
|
2006.03.01 17:41
|
buy
|
8
|
2.00
|
1.7497
|
1.7457
|
1.7551
|
|
16
|
2006.03.02 08:22
|
close
|
8
|
2.00
|
1.7506
|
1.7457
|
1.7551
|
179.99
|
10189.98
|
17
|
2006.03.02 09:31
|
buy
|
9
|
2.00
|
1.7499
|
1.7459
|
1.7553
|
|
18
|
2006.03.02 13:56
|
s/l
|
9
|
2.00
|
1.7459
|
1.7459
|
1.7553
|
-800.00
|
9389.98
|
19
|
2006.03.03 00:44
|
buy
|
10
|
1.00
|
1.7530
|
1.7490
|
1.7584
|
|
20
|
2006.03.03 01:08
|
close
|
10
|
1.00
|
1.7536
|
1.7490
|
1.7584
|
60.00
|
9449.98
|
21
|
2006.03.03 01:13
|
buy
|
11
|
1.00
|
1.7529
|
1.7489
|
1.7583
|
|
22
|
2006.03.03 11:48
|
close
|
11
|
1.00
|
1.7537
|
1.7489
|
1.7583
|
80.00
|
9529.98
|
23
|
2006.03.03 16:05
|
buy
|
12
|
1.00
|
1.7530
|
1.7490
|
1.7584
|
|
24
|
2006.03.03 16:14
|
close
|
12
|
1.00
|
1.7540
|
1.7490
|
1.7584
|
100.00
|
9629.98
|
25
|
2006.03.03 16:29
|
buy
|
13
|
1.00
|
1.7526
|
1.7486
|
1.7580
|
|
26
|
2006.03.03 16:31
|
close
|
13
|
1.00
|
1.7535
|
1.7486
|
1.7580
|
89.99
|
9719.97
|
27
|
2006.03.03 16:31
|
buy
|
14
|
1.00
|
1.7529
|
1.7489
|
1.7583
|
|
28
|
2006.03.03 16:32
|
close
|
14
|
1.00
|
1.7536
|
1.7489
|
1.7583
|
70.00
|
9789.97
|
29
|
2006.03.03 16:34
|
buy
|
15
|
1.00
|
1.7530
|
1.7490
|
1.7584
|
|
30
|
2006.03.03 17:13
|
close
|
15
|
1.00
|
1.7534
|
1.7490
|
1.7584
|
40.00
|
9829.97
|
31
|
2006.03.03 17:20
|
buy
|
16
|
1.00
|
1.7531
|
1.7491
|
1.7585
|
|
32
|
2006.03.03 19:20
|
close
|
16
|
1.00
|
1.7539
|
1.7491
|
1.7585
|
80.01
|
9909.98
|
33
|
2006.03.06 10:23
|
buy
|
17
|
1.00
|
1.7563
|
1.7523
|
1.7617
|
|
34
|
2006.03.06 10:44
|
close
|
17
|
1.00
|
1.7571
|
1.7523
|
1.7617
|
80.00
|
9989.98
|
35
|
2006.03.06 11:22
|
buy
|
18
|
1.00
|
1.7564
|
1.7524
|
1.7618
|
|
36
|
2006.03.06 15:49
|
s/l
|
18
|
1.00
|
1.7524
|
1.7524
|
1.7618
|
-400.00
|
9589.98
|
37
|
2006.03.06 15:49
|
buy
|
19
|
1.00
|
1.7524
|
1.7484
|
1.7578
|
|
38
|
2006.03.06 17:49
|
s/l
|
19
|
1.00
|
1.7484
|
1.7484
|
1.7578
|
-400.00
|
9189.98
|
39
|
2006.03.09 01:31
|
sell
|
20
|
1.00
|
1.7383
|
1.7423
|
1.7329
|
|
40
|
2006.03.09 02:04
|
close
|
20
|
1.00
|
1.7375
|
1.7423
|
1.7329
|
79.99
|
9269.97
|
41
|
2006.03.09 06:00
|
sell
|
21
|
1.00
|
1.7382
|
1.7422
|
1.7328
|
|
42
|
2006.03.09 06:15
|
close
|
21
|
1.00
|
1.7378
|
1.7422
|
1.7328
|
40.00
|
9309.97
|
43
|
2006.03.09 10:31
|
sell
|
22
|
1.00
|
1.7382
|
1.7422
|
1.7328
|
|
44
|
2006.03.09 10:33
|
close
|
22
|
1.00
|
1.7372
|
1.7422
|
1.7328
|
100.00
|
9409.97
|
45
|
2006.03.09 11:14
|
sell
|
23
|
1.00
|
1.7382
|
1.7422
|
1.7328
|
|
46
|
2006.03.09 16:23
|
close
|
23
|
1.00
|
1.7374
|
1.7422
|
1.7328
|
80.00
|
9489.97
|
47
|
2006.03.10 07:42
|
sell
|
24
|
1.00
|
1.7362
|
1.7402
|
1.7308
|
|
48
|
2006.03.10 14:30
|
close
|
24
|
1.00
|
1.7344
|
1.7402
|
1.7308
|
180.00
|
9669.97
|
49
|
2006.03.15 01:39
|
buy
|
25
|
1.00
|
1.7457
|
1.7417
|
1.7511
|
|
50
|
2006.03.15 02:06
|
close
|
25
|
1.00
|
1.7464
|
1.7417
|
1.7511
|
70.00
|
9739.97
|
51
|
2006.03.15 02:07
|
buy
|
26
|
1.00
|
1.7455
|
1.7415
|
1.7509
|
|
52
|
2006.03.15 02:19
|
close
|
26
|
1.00
|
1.7461
|
1.7415
|
1.7509
|
59.99
|
9799.96
|
53
|
2006.03.15 04:00
|
buy
|
27
|
1.00
|
1.7457
|
1.7417
|
1.7511
|
|
54
|
2006.03.15 04:38
|
close
|
27
|
1.00
|
1.7463
|
1.7417
|
1.7511
|
60.00
|
9859.96
|
55
|
2006.03.15 08:17
|
buy
|
28
|
1.00
|
1.7457
|
1.7417
|
1.7511
|
|
56
|
2006.03.15 08:38
|
close
|
28
|
1.00
|
1.7464
|
1.7417
|
1.7511
|
70.00
|
9929.96
|
57
|
2006.03.15 08:56
|
buy
|
29
|
1.00
|
1.7457
|
1.7417
|
1.7511
|
|
58
|
2006.03.15 09:23
|
close
|
29
|
1.00
|
1.7464
|
1.7417
|
1.7511
|
70.00
|
9999.96
|
59
|
2006.03.15 09:57
|
buy
|
30
|
1.00
|
1.7457
|
1.7417
|
1.7511
|
|
60
|
2006.03.15 10:30
|
close
|
30
|
1.00
|
1.7455
|
1.7417
|
1.7511
|
-20.00
|
9979.96
|
61
|
2006.03.15 10:30
|
buy
|
31
|
1.00
|
1.7456
|
1.7416
|
1.7510
|
|
62
|
2006.03.15 15:10
|
close
|
31
|
1.00
|
1.7464
|
1.7416
|
1.7510
|
80.00
|
10059.96
|
63
|
2006.03.20 00:34
|
buy
|
32
|
2.00
|
1.7549
|
1.7509
|
1.7603
|
|
64
|
2006.03.20 00:41
|
close
|
32
|
2.00
|
1.7555
|
1.7509
|
1.7603
|
119.99
|
10179.95
|
65
|
2006.03.20 00:43
|
buy
|
33
|
2.00
|
1.7555
|
1.7515
|
1.7609
|
|
66
|
2006.03.20 08:19
|
close
|
33
|
2.00
|
1.7565
|
1.7515
|
1.7609
|
200.01
|
10379.96
|
67
|
2006.03.20 12:07
|
buy
|
34
|
2.00
|
1.7555
|
1.7515
|
1.7609
|
|
68
|
2006.03.20 12:16
|
close
|
34
|
2.00
|
1.7563
|
1.7515
|
1.7609
|
160.00
|
10539.96
|
69
|
2006.03.20 12:47
|
buy
|
35
|
2.00
|
1.7555
|
1.7515
|
1.7609
|
|
70
|
2006.03.20 14:57
|
close
|
35
|
2.00
|
1.7560
|
1.7515
|
1.7609
|
100.01
|
10639.97
|
71
|
2006.03.20 15:00
|
buy
|
36
|
2.00
|
1.7547
|
1.7507
|
1.7601
|
|
72
|
2006.03.20 15:00
|
close
|
36
|
2.00
|
1.7552
|
1.7507
|
1.7601
|
99.99
|
10739.96
|
73
|
2006.03.20 15:00
|
buy
|
37
|
2.00
|
1.7549
|
1.7509
|
1.7603
|
|
74
|
2006.03.20 15:39
|
close
|
37
|
2.00
|
1.7558
|
1.7509
|
1.7603
|
180.01
|
10919.97
|
75
|
2006.03.20 15:40
|
buy
|
38
|
2.00
|
1.7554
|
1.7514
|
1.7608
|
|
76
|
2006.03.20 16:31
|
close
|
38
|
2.00
|
1.7560
|
1.7514
|
1.7608
|
119.99
|
11039.96
|
77
|
2006.03.20 16:33
|
buy
|
39
|
2.00
|
1.7555
|
1.7515
|
1.7609
|
|
78
|
2006.03.20 17:40
|
close
|
39
|
2.00
|
1.7562
|
1.7515
|
1.7609
|
140.01
|
11179.97
|
79
|
2006.03.20 17:55
|
buy
|
40
|
2.00
|
1.7555
|
1.7515
|
1.7609
|
|
80
|
2006.03.20 20:53
|
close
|
40
|
2.00
|
1.7562
|
1.7515
|
1.7609
|
140.00
|
11319.97
|
81
|
2006.03.20 23:01
|
buy
|
41
|
2.00
|
1.7552
|
1.7512
|
1.7606
|
|
82
|
2006.03.21 00:06
|
close
|
41
|
2.00
|
1.7559
|
1.7512
|
1.7606
|
140.01
|
11459.98
|
83
|
2006.03.24 11:04
|
sell
|
42
|
2.00
|
1.7338
|
1.7378
|
1.7284
|
|
84
|
2006.03.24 11:22
|
close
|
42
|
2.00
|
1.7327
|
1.7378
|
1.7284
|
220.01
|
11679.99
|
85
|
2006.03.24 13:25
|
sell
|
43
|
2.00
|
1.7338
|
1.7378
|
1.7284
|
|
86
|
2006.03.24 13:50
|
close
|
43
|
2.00
|
1.7330
|
1.7378
|
1.7284
|
160.00
|
11839.99
|
87
|
2006.03.24 14:31
|
sell
|
44
|
2.00
|
1.7338
|
1.7378
|
1.7284
|
|
88
|
2006.03.24 14:31
|
close
|
44
|
2.00
|
1.7337
|
1.7378
|
1.7284
|
20.01
|
11860.00
|
89
|
2006.03.24 14:32
|
sell
|
45
|
2.00
|
1.7338
|
1.7378
|
1.7284
|
|
90
|
2006.03.24 14:33
|
close
|
45
|
2.00
|
1.7329
|
1.7378
|
1.7284
|
180.01
|
12040.01
|
91
|
2006.03.24 14:39
|
sell
|
46
|
2.00
|
1.7343
|
1.7383
|
1.7289
|
|
92
|
2006.03.24 14:48
|
close
|
46
|
2.00
|
1.7336
|
1.7383
|
1.7289
|
140.00
|
12180.01
|
93
|
2006.03.24 14:48
|
sell
|
47
|
2.00
|
1.7339
|
1.7379
|
1.7285
|
|
94
|
2006.03.24 14:49
|
close
|
47
|
2.00
|
1.7331
|
1.7379
|
1.7285
|
159.99
|
12340.00
|
95
|
2006.03.24 14:53
|
sell
|
48
|
2.00
|
1.7338
|
1.7378
|
1.7284
|
|
96
|
2006.03.24 16:00
|
s/l
|
48
|
2.00
|
1.7378
|
1.7378
|
1.7284
|
-800.00
|
11540.00
|
97
|
2006.03.28 03:34
|
buy
|
49
|
2.00
|
1.7464
|
1.7424
|
1.7518
|
|
98
|
2006.03.28 09:03
|
close
|
49
|
2.00
|
1.7474
|
1.7424
|
1.7518
|
200.00
|
11740.00
|
99
|
2006.03.28 11:10
|
buy
|
50
|
2.00
|
1.7464
|
1.7424
|
1.7518
|
|
100
|
2006.03.28 11:17
|
close
|
50
|
2.00
|
1.7471
|
1.7424
|
1.7518
|
140.00
|
11880.00
|
101
|
2006.03.28 21:22
|
buy
|
51
|
2.00
|
1.7462
|
1.7422
|
1.7516
|
|
102
|
2006.03.29 09:13
|
s/l
|
51
|
2.00
|
1.7422
|
1.7422
|
1.7516
|
-800.00
|
11080.00
|
103
|
2006.03.29 09:13
|
buy
|
52
|
2.00
|
1.7423
|
1.7383
|
1.7477
|
|
104
|
2006.03.29 09:56
|
s/l
|
52
|
2.00
|
1.7383
|
1.7383
|
1.7477
|
-800.00
|
10280.00
|
105
|
2006.03.31 01:01
|
buy
|
53
|
2.00
|
1.7465
|
1.7425
|
1.7519
|
|
106
|
2006.03.31 01:16
|
close
|
53
|
2.00
|
1.7472
|
1.7425
|
1.7519
|
140.00
|
10420.00
|
107
|
2006.03.31 01:33
|
buy
|
54
|
2.00
|
1.7465
|
1.7425
|
1.7519
|
|
108
|
2006.03.31 08:47
|
s/l
|
54
|
2.00
|
1.7425
|
1.7425
|
1.7519
|
-800.00
|
9620.00
|
109
|
2006.04.03 16:59
|
sell
|
55
|
1.00
|
1.7373
|
1.7413
|
1.7319
|
|
110
|
2006.04.03 17:02
|
close
|
55
|
1.00
|
1.7367
|
1.7413
|
1.7319
|
60.00
|
9680.00
|
111
|
2006.04.03 17:14
|
sell
|
56
|
1.00
|
1.7373
|
1.7413
|
1.7319
|
|
112
|
2006.04.04 01:10
|
s/l
|
56
|
1.00
|
1.7413
|
1.7413
|
1.7319
|
-400.00
|
9280.00
|
113
|
2006.04.05 10:34
|
buy
|
57
|
1.00
|
1.7551
|
1.7511
|
1.7605
|
|
114
|
2006.04.05 11:35
|
s/l
|
57
|
1.00
|
1.7511
|
1.7511
|
1.7605
|
-400.00
|
8880.00
|
115
|
2006.04.05 11:35
|
buy
|
58
|
0.90
|
1.7512
|
1.7472
|
1.7566
|
|
116
|
2006.04.05 11:41
|
close
|
58
|
0.90
|
1.7522
|
1.7472
|
1.7566
|
90.01
|
8970.01
|
117
|
2006.04.05 11:41
|
buy
|
59
|
0.90
|
1.7521
|
1.7481
|
1.7575
|
|
118
|
2006.04.05 12:03
|
close
|
59
|
0.90
|
1.7529
|
1.7481
|
1.7575
|
72.00
|
9042.01
|
119
|
2006.04.05 12:03
|
buy
|
60
|
1.00
|
1.7530
|
1.7490
|
1.7584
|
|
120
|
2006.04.05 16:06
|
s/l
|
60
|
1.00
|
1.7490
|
1.7490
|
1.7584
|
-400.00
|
8642.01
|
121
|
2006.04.05 16:06
|
buy
|
61
|
0.90
|
1.7490
|
1.7450
|
1.7544
|
|
122
|
2006.04.05 16:16
|
close
|
61
|
0.90
|
1.7499
|
1.7450
|
1.7544
|
81.00
|
8723.01
|
123
|
2006.04.06 14:46
|
buy
|
62
|
0.90
|
1.7539
|
1.7499
|
1.7593
|
|
124
|
2006.04.06 14:46
|
close
|
62
|
0.90
|
1.7556
|
1.7499
|
1.7593
|
153.00
|
8876.01
|
125
|
2006.04.06 14:46
|
buy
|
63
|
0.90
|
1.7535
|
1.7495
|
1.7589
|
|
126
|
2006.04.06 14:47
|
close
|
63
|
0.90
|
1.7549
|
1.7495
|
1.7589
|
126.00
|
9002.01
|
127
|
2006.04.06 14:47
|
buy
|
64
|
1.00
|
1.7530
|
1.7490
|
1.7584
|
|
128
|
2006.04.06 14:48
|
close
|
64
|
1.00
|
1.7552
|
1.7490
|
1.7584
|
220.00
|
9222.01
|
129
|
2006.04.06 14:56
|
buy
|
65
|
1.00
|
1.7533
|
1.7493
|
1.7587
|
|
130
|
2006.04.06 14:58
|
close
|
65
|
1.00
|
1.7543
|
1.7493
|
1.7587
|
100.00
|
9322.01
|
131
|
2006.04.06 14:58
|
buy
|
66
|
1.00
|
1.7539
|
1.7499
|
1.7593
|
|
132
|
2006.04.06 14:59
|
close
|
66
|
1.00
|
1.7547
|
1.7499
|
1.7593
|
80.00
|
9402.01
|
133
|
2006.04.06 14:59
|
buy
|
67
|
1.00
|
1.7538
|
1.7498
|
1.7592
|
|
134
|
2006.04.06 15:00
|
close
|
67
|
1.00
|
1.7549
|
1.7498
|
1.7592
|
110.00
|
9512.01
|
135
|
2006.04.06 15:00
|
buy
|
68
|
1.00
|
1.7536
|
1.7496
|
1.7590
|
|
136
|
2006.04.06 15:00
|
close
|
68
|
1.00
|
1.7535
|
1.7496
|
1.7590
|
-10.00
|
9502.01
|
137
|
2006.04.06 15:01
|
buy
|
69
|
1.00
|
1.7538
|
1.7498
|
1.7592
|
|
138
|
2006.04.06 15:02
|
close
|
69
|
1.00
|
1.7550
|
1.7498
|
1.7592
|
120.00
|
9622.01
|
139
|
2006.04.06 15:04
|
buy
|
70
|
1.00
|
1.7539
|
1.7499
|
1.7593
|
|
140
|
2006.04.06 16:08
|
s/l
|
70
|
1.00
|
1.7499
|
1.7499
|
1.7593
|
-400.00
|
9222.01
|
141
|
2006.04.06 16:08
|
buy
|
71
|
1.00
|
1.7499
|
1.7459
|
1.7553
|
|
142
|
2006.04.06 16:13
|
close
|
71
|
1.00
|
1.7508
|
1.7459
|
1.7553
|
90.00
|
9312.01
|
143
|
2006.04.06 16:13
|
buy
|
72
|
1.00
|
1.7510
|
1.7470
|
1.7564
|
|
144
|
2006.04.06 16:14
|
close
|
72
|
1.00
|
1.7517
|
1.7470
|
1.7564
|
70.00
|
9382.01
|
145
|
2006.04.06 16:14
|
buy
|
73
|
1.00
|
1.7514
|
1.7474
|
1.7568
|
|
146
|
2006.04.06 16:25
|
close
|
73
|
1.00
|
1.7532
|
1.7474
|
1.7568
|
180.00
|
9562.01
|
147
|
2006.04.06 16:25
|
buy
|
74
|
1.00
|
1.7531
|
1.7491
|
1.7585
|
|
148
|
2006.04.06 18:26
|
s/l
|
74
|
1.00
|
1.7491
|
1.7491
|
1.7585
|
-400.00
|
9162.01
|
149
|
2006.04.06 18:26
|
buy
|
75
|
1.00
|
1.7492
|
1.7452
|
1.7546
|
|
150
|
2006.04.06 18:43
|
close
|
75
|
1.00
|
1.7499
|
1.7452
|
1.7546
|
70.00
|
9232.01
|
151
|
2006.04.06 18:43
|
buy
|
76
|
1.00
|
1.7502
|
1.7462
|
1.7556
|
|
152
|
2006.04.06 19:05
|
close
|
76
|
1.00
|
1.7509
|
1.7462
|
1.7556
|
70.00
|
9302.01
|
153
|
2006.04.06 19:05
|
buy
|
77
|
1.00
|
1.7512
|
1.7472
|
1.7566
|
|
154
|
2006.04.06 21:03
|
close
|
77
|
1.00
|
1.7527
|
1.7472
|
1.7566
|
150.00
|
9452.01
|
155
|
2006.04.06 21:04
|
buy
|
78
|
1.00
|
1.7526
|
1.7486
|
1.7580
|
|
156
|
2006.04.07 13:31
|
s/l
|
78
|
1.00
|
1.7486
|
1.7486
|
1.7580
|
-400.00
|
9052.01
|
157
|
2006.04.10 08:32
|
buy
|
79
|
1.00
|
1.7426
|
1.7386
|
1.7480
|
|
158
|
2006.04.10 08:50
|
close
|
79
|
1.00
|
1.7439
|
1.7386
|
1.7480
|
130.00
|
9182.01
|
159
|
2006.04.10 17:06
|
buy
|
80
|
1.00
|
1.7425
|
1.7385
|
1.7479
|
|
160
|
2006.04.10 19:08
|
s/l
|
80
|
1.00
|
1.7385
|
1.7385
|
1.7479
|
-400.00
|
8782.01
|
161
|
2006.04.11 10:24
|
buy
|
81
|
0.90
|
1.7437
|
1.7397
|
1.7491
|
|
162
|
2006.04.11 10:30
|
s/l
|
81
|
0.90
|
1.7397
|
1.7397
|
1.7491
|
-360.00
|
8422.01
|
163
|
2006.04.12 08:13
|
buy
|
82
|
0.90
|
1.7483
|
1.7443
|
1.7537
|
|
164
|
2006.04.12 08:28
|
close
|
82
|
0.90
|
1.7490
|
1.7443
|
1.7537
|
62.99
|
8485.00
|
165
|
2006.04.12 14:36
|
buy
|
83
|
0.90
|
1.7482
|
1.7442
|
1.7536
|
|
166
|
2006.04.12 14:37
|
close
|
83
|
0.90
|
1.7491
|
1.7442
|
1.7536
|
81.00
|
8566.00
|
167
|
2006.04.12 14:37
|
buy
|
84
|
0.90
|
1.7483
|
1.7443
|
1.7537
|
|
168
|
2006.04.12 14:38
|
close
|
84
|
0.90
|
1.7494
|
1.7443
|
1.7537
|
98.99
|
8664.99
|
169
|
2006.04.12 14:45
|
buy
|
85
|
0.90
|
1.7482
|
1.7442
|
1.7536
|
|
170
|
2006.04.12 15:03
|
close
|
85
|
0.90
|
1.7494
|
1.7442
|
1.7536
|
108.00
|
8772.99
|
171
|
2006.04.13 01:13
|
buy
|
86
|
0.90
|
1.7502
|
1.7462
|
1.7556
|
|
172
|
2006.04.13 02:26
|
close
|
86
|
0.90
|
1.7508
|
1.7462
|
1.7556
|
54.00
|
8826.99
|
173
|
2006.04.13 02:41
|
buy
|
87
|
0.90
|
1.7503
|
1.7463
|
1.7557
|
|
174
|
2006.04.13 03:14
|
close
|
87
|
0.90
|
1.7514
|
1.7463
|
1.7557
|
99.00
|
8925.99
|
175
|
2006.04.13 14:57
|
buy
|
88
|
0.90
|
1.7503
|
1.7463
|
1.7557
|
|
176
|
2006.04.13 15:42
|
close
|
88
|
0.90
|
1.7513
|
1.7463
|
1.7557
|
90.00
|
9015.99
|
177
|
2006.04.13 15:52
|
buy
|
89
|
1.00
|
1.7500
|
1.7460
|
1.7554
|
|
178
|
2006.04.13 16:02
|
close
|
89
|
1.00
|
1.7508
|
1.7460
|
1.7554
|
80.00
|
9095.99
|
179
|
2006.04.18 04:08
|
buy
|
90
|
1.00
|
1.7705
|
1.7665
|
1.7759
|
|
180
|
2006.04.18 04:51
|
close
|
90
|
1.00
|
1.7713
|
1.7665
|
1.7759
|
80.00
|
9175.99
|
181
|
2006.04.18 05:11
|
buy
|
91
|
1.00
|
1.7706
|
1.7666
|
1.7760
|
|
182
|
2006.04.18 05:53
|
close
|
91
|
1.00
|
1.7713
|
1.7666
|
1.7760
|
70.01
|
9246.00
|
183
|
2006.04.18 06:58
|
buy
|
92
|
1.00
|
1.7706
|
1.7666
|
1.7760
|
|
184
|
2006.04.18 08:05
|
close
|
92
|
1.00
|
1.7715
|
1.7666
|
1.7760
|
90.01
|
9336.01
|
185
|
2006.04.18 08:14
|
buy
|
93
|
1.00
|
1.7706
|
1.7666
|
1.7760
|
|
186
|
2006.04.18 08:33
|
close
|
93
|
1.00
|
1.7712
|
1.7666
|
1.7760
|
60.01
|
9396.02
|
187
|
2006.04.18 08:53
|
buy
|
94
|
1.00
|
1.7706
|
1.7666
|
1.7760
|
|
188
|
2006.04.18 08:56
|
close
|
94
|
1.00
|
1.7712
|
1.7666
|
1.7760
|
60.01
|
9456.03
|
189
|
2006.04.18 09:42
|
buy
|
95
|
1.00
|
1.7706
|
1.7666
|
1.7760
|
|
190
|
2006.04.18 09:45
|
close
|
95
|
1.00
|
1.7714
|
1.7666
|
1.7760
|
80.01
|
9536.04
|
191
|
2006.04.18 09:57
|
buy
|
96
|
1.00
|
1.7706
|
1.7666
|
1.7760
|
|
192
|
2006.04.18 11:21
|
close
|
96
|
1.00
|
1.7713
|
1.7666
|
1.7760
|
70.01
|
9606.05
|
193
|
2006.04.18 11:57
|
buy
|
97
|
1.00
|
1.7704
|
1.7664
|
1.7758
|
|
194
|
2006.04.18 12:04
|
close
|
97
|
1.00
|
1.7714
|
1.7664
|
1.7758
|
100.00
|
9706.05
|
195
|
2006.04.19 14:30
|
buy
|
98
|
1.00
|
1.7829
|
1.7789
|
1.7883
|
|
196
|
2006.04.19 14:30
|
close
|
98
|
1.00
|
1.7853
|
1.7789
|
1.7883
|
240.00
|
9946.05
|
197
|
2006.04.19 14:30
|
buy
|
99
|
1.00
|
1.7829
|
1.7789
|
1.7883
|
|
198
|
2006.04.19 14:32
|
close
|
99
|
1.00
|
1.7839
|
1.7789
|
1.7883
|
100.00
|
10046.05
|
199
|
2006.04.19 14:34
|
buy
|
100
|
2.00
|
1.7826
|
1.7786
|
1.7880
|
|
200
|
2006.04.19 14:42
|
close
|
100
|
2.00
|
1.7834
|
1.7786
|
1.7880
|
159.99
|
10206.04
|
201
|
2006.04.19 14:42
|
buy
|
101
|
2.00
|
1.7834
|
1.7794
|
1.7888
|
|
202
|
2006.04.19 14:46
|
close
|
101
|
2.00
|
1.7840
|
1.7794
|
1.7888
|
120.01
|
10326.05
|
203
|
2006.04.19 14:49
|
buy
|
102
|
2.00
|
1.7834
|
1.7794
|
1.7888
|
|
204
|
2006.04.19 14:58
|
close
|
102
|
2.00
|
1.7843
|
1.7794
|
1.7888
|
179.99
|
10506.04
|
205
|
2006.04.19 15:01
|
buy
|
103
|
2.00
|
1.7834
|
1.7794
|
1.7888
|
|
206
|
2006.04.19 15:03
|
close
|
103
|
2.00
|
1.7842
|
1.7794
|
1.7888
|
159.99
|
10666.03
|
207
|
2006.04.19 15:05
|
buy
|
104
|
2.00
|
1.7834
|
1.7794
|
1.7888
|
|
208
|
2006.04.19 15:34
|
close
|
104
|
2.00
|
1.7843
|
1.7794
|
1.7888
|
179.99
|
10846.02
|
209
|
2006.04.21 13:06
|
buy
|
105
|
2.00
|
1.7781
|
1.7741
|
1.7835
|
|
210
|
2006.04.21 13:44
|
close
|
105
|
2.00
|
1.7788
|
1.7741
|
1.7835
|
140.00
|
10986.02
|
211
|
2006.04.21 14:03
|
buy
|
106
|
2.00
|
1.7781
|
1.7741
|
1.7835
|
|
212
|
2006.04.21 14:16
|
close
|
106
|
2.00
|
1.7790
|
1.7741
|
1.7835
|
180.01
|
11166.03
|
213
|
2006.04.24 14:12
|
buy
|
107
|
2.00
|
1.7868
|
1.7828
|
1.7922
|
|
214
|
2006.04.24 14:16
|
close
|
107
|
2.00
|
1.7875
|
1.7828
|
1.7922
|
140.00
|
11306.03
|
215
|
2006.04.24 14:22
|
buy
|
108
|
2.00
|
1.7868
|
1.7828
|
1.7922
|
|
216
|
2006.04.24 14:25
|
close
|
108
|
2.00
|
1.7874
|
1.7828
|
1.7922
|
120.00
|
11426.03
|
217
|
2006.04.24 14:29
|
buy
|
109
|
2.00
|
1.7867
|
1.7827
|
1.7921
|
|
218
|
2006.04.24 16:01
|
s/l
|
109
|
2.00
|
1.7827
|
1.7827
|
1.7921
|
-800.00
|
10626.03
|
219
|
2006.04.24 16:01
|
buy
|
110
|
2.00
|
1.7828
|
1.7788
|
1.7882
|
|
220
|
2006.04.24 17:13
|
close
|
110
|
2.00
|
1.7837
|
1.7788
|
1.7882
|
180.01
|
10806.04
|
221
|
2006.04.25 01:40
|
buy
|
111
|
2.00
|
1.7862
|
1.7822
|
1.7916
|
|
222
|
2006.04.25 06:29
|
close
|
111
|
2.00
|
1.7870
|
1.7822
|
1.7916
|
159.98
|
10966.02
|
223
|
2006.04.25 08:37
|
buy
|
112
|
2.00
|
1.7862
|
1.7822
|
1.7916
|
|
224
|
2006.04.25 09:27
|
close
|
112
|
2.00
|
1.7873
|
1.7822
|
1.7916
|
219.99
|
11186.01
|
225
|
2006.04.25 10:10
|
buy
|
113
|
2.00
|
1.7862
|
1.7822
|
1.7916
|
|
226
|
2006.04.25 10:10
|
close
|
113
|
2.00
|
1.7869
|
1.7822
|
1.7916
|
140.00
|
11326.01
|
227
|
2006.04.25 10:10
|
buy
|
114
|
2.00
|
1.7862
|
1.7822
|
1.7916
|
|
228
|
2006.04.25 10:24
|
close
|
114
|
2.00
|
1.7870
|
1.7822
|
1.7916
|
159.99
|
11486.00
|
229
|
2006.04.25 16:08
|
buy
|
115
|
2.00
|
1.7860
|
1.7820
|
1.7914
|
|
230
|
2006.04.25 16:47
|
close
|
115
|
2.00
|
1.7866
|
1.7820
|
1.7914
|
120.00
|
11606.00
|
231
|
2006.04.25 16:47
|
buy
|
116
|
2.00
|
1.7860
|
1.7820
|
1.7914
|
|
232
|
2006.04.25 16:48
|
close
|
116
|
2.00
|
1.7864
|
1.7820
|
1.7914
|
80.00
|
11686.00
|
233
|
2006.04.25 17:32
|
buy
|
117
|
2.00
|
1.7862
|
1.7822
|
1.7916
|
|
234
|
2006.04.25 17:54
|
close
|
117
|
2.00
|
1.7870
|
1.7822
|
1.7916
|
159.99
|
11845.99
|
235
|
2006.04.25 18:50
|
buy
|
118
|
2.00
|
1.7860
|
1.7820
|
1.7914
|
|
236
|
2006.04.25 19:03
|
close
|
118
|
2.00
|
1.7871
|
1.7820
|
1.7914
|
219.99
|
12065.98
|
237
|
2006.04.25 20:37
|
buy
|
119
|
2.00
|
1.7862
|
1.7822
|
1.7916
|
|
238
|
2006.04.25 20:44
|
close
|
119
|
2.00
|
1.7885
|
1.7822
|
1.7916
|
459.99
|
12525.97
|
239
|
2006.04.26 03:34
|
buy
|
120
|
2.00
|
1.7872
|
1.7832
|
1.7926
|
|
240
|
2006.04.26 05:25
|
close
|
120
|
2.00
|
1.7879
|
1.7832
|
1.7926
|
140.00
|
12665.97
|
241
|
2006.04.26 05:47
|
buy
|
121
|
2.00
|
1.7874
|
1.7834
|
1.7928
|
|
242
|
2006.04.26 09:38
|
s/l
|
121
|
2.00
|
1.7834
|
1.7834
|
1.7928
|
-800.00
|
11865.97
|
243
|
2006.04.27 00:52
|
buy
|
122
|
2.00
|
1.7840
|
1.7800
|
1.7894
|
|
244
|
2006.04.27 01:03
|
close
|
122
|
2.00
|
1.7849
|
1.7800
|
1.7894
|
180.00
|
12045.97
|
245
|
2006.04.27 01:08
|
buy
|
123
|
2.00
|
1.7844
|
1.7804
|
1.7898
|
|
246
|
2006.04.27 01:57
|
close
|
123
|
2.00
|
1.7852
|
1.7804
|
1.7898
|
160.01
|
12205.98
|
247
|
2006.04.27 08:07
|
buy
|
124
|
2.00
|
1.7844
|
1.7804
|
1.7898
|
|
248
|
2006.04.27 08:42
|
close
|
124
|
2.00
|
1.7853
|
1.7804
|
1.7898
|
180.01
|
12385.99
|
249
|
2006.04.27 09:27
|
buy
|
125
|
2.00
|
1.7843
|
1.7803
|
1.7897
|
|
250
|
2006.04.27 10:34
|
close
|
125
|
2.00
|
1.7853
|
1.7803
|
1.7897
|
200.01
|
12586.00
|
251
|
2006.04.28 01:10
|
buy
|
126
|
2.00
|
1.8012
|
1.7972
|
1.8066
|
|
252
|
2006.04.28 02:55
|
close
|
126
|
2.00
|
1.8021
|
1.7972
|
1.8066
|
180.00
|
12766.00
|
253
|
2006.04.28 03:26
|
buy
|
127
|
2.00
|
1.8012
|
1.7972
|
1.8066
|
|
254
|
2006.04.28 08:20
|
close
|
127
|
2.00
|
1.8019
|
1.7972
|
1.8066
|
140.01
|
12906.01
|
255
|
2006.04.28 08:46
|
buy
|
128
|
2.00
|
1.8011
|
1.7971
|
1.8065
|
|
256
|
2006.04.28 09:00
|
close
|
128
|
2.00
|
1.8019
|
1.7971
|
1.8065
|
160.01
|
13066.02
|
257
|
2006.05.01 02:42
|
buy
|
129
|
2.00
|
1.8233
|
1.8193
|
1.8287
|
|
258
|
2006.05.01 04:23
|
close
|
129
|
2.00
|
1.8241
|
1.8193
|
1.8287
|
160.00
|
13226.02
|
259
|
2006.05.01 04:27
|
buy
|
130
|
2.00
|
1.8236
|
1.8196
|
1.8290
|
|
260
|
2006.05.01 04:45
|
close
|
130
|
2.00
|
1.8247
|
1.8196
|
1.8290
|
219.99
|
13446.01
|
261
|
2006.05.01 21:41
|
buy
|
131
|
2.00
|
1.8231
|
1.8191
|
1.8285
|
|
262
|
2006.05.01 21:56
|
close
|
131
|
2.00
|
1.8246
|
1.8191
|
1.8285
|
300.01
|
13746.02
|
263
|
2006.05.01 23:26
|
buy
|
132
|
2.00
|
1.8230
|
1.8190
|
1.8284
|
|
264
|
2006.05.01 23:29
|
close
|
132
|
2.00
|
1.8247
|
1.8190
|
1.8284
|
339.99
|
14086.01
|
265
|
2006.05.03 09:51
|
buy
|
133
|
2.00
|
1.8395
|
1.8355
|
1.8449
|
|
266
|
2006.05.03 10:30
|
s/l
|
133
|
2.00
|
1.8355
|
1.8355
|
1.8449
|
-800.00
|
13286.01
|
267
|
2006.05.03 10:30
|
buy
|
134
|
2.00
|
1.8356
|
1.8316
|
1.8410
|
|
268
|
2006.05.03 10:37
|
close
|
134
|
2.00
|
1.8363
|
1.8316
|
1.8410
|
140.00
|
13426.01
|
269
|
2006.05.03 10:37
|
buy
|
135
|
2.00
|
1.8366
|
1.8326
|
1.8420
|
|
270
|
2006.05.03 10:39
|
close
|
135
|
2.00
|
1.8374
|
1.8326
|
1.8420
|
160.00
|
13586.01
|
271
|
2006.05.03 10:39
|
buy
|
136
|
2.00
|
1.8371
|
1.8331
|
1.8425
|
|
272
|
2006.05.03 10:39
|
close
|
136
|
2.00
|
1.8376
|
1.8331
|
1.8425
|
100.00
|
13686.01
|
273
|
2006.05.03 10:40
|
buy
|
137
|
2.00
|
1.8378
|
1.8338
|
1.8432
|
|
274
|
2006.05.03 10:53
|
close
|
137
|
2.00
|
1.8384
|
1.8338
|
1.8432
|
120.00
|
13806.01
|
275
|
2006.05.03 10:53
|
buy
|
138
|
2.00
|
1.8385
|
1.8345
|
1.8439
|
|
276
|
2006.05.03 13:08
|
close
|
138
|
2.00
|
1.8393
|
1.8345
|
1.8439
|
160.00
|
13966.01
|
277
|
2006.05.03 13:08
|
buy
|
139
|
2.00
|
1.8393
|
1.8353
|
1.8447
|
|
278
|
2006.05.03 13:58
|
close
|
139
|
2.00
|
1.8402
|
1.8353
|
1.8447
|
180.00
|
14146.01
|
279
|
2006.05.03 14:08
|
buy
|
140
|
2.00
|
1.8395
|
1.8355
|
1.8449
|
|
280
|
2006.05.03 14:21
|
close
|
140
|
2.00
|
1.8406
|
1.8355
|
1.8449
|
219.99
|
14366.00
|
281
|
2006.05.03 14:23
|
buy
|
141
|
2.00
|
1.8396
|
1.8356
|
1.8450
|
|
282
|
2006.05.03 14:25
|
close
|
141
|
2.00
|
1.8405
|
1.8356
|
1.8450
|
180.01
|
14546.01
|
283
|
2006.05.03 14:26
|
buy
|
142
|
2.00
|
1.8392
|
1.8352
|
1.8446
|
|
284
|
2006.05.03 14:26
|
close
|
142
|
2.00
|
1.8400
|
1.8352
|
1.8446
|
160.00
|
14706.01
|
285
|
2006.05.03 14:26
|
buy
|
143
|
2.00
|
1.8396
|
1.8356
|
1.8450
|
|
286
|
2006.05.03 14:46
|
close
|
143
|
2.00
|
1.8409
|
1.8356
|
1.8450
|
260.00
|
14966.01
|
287
|
2006.05.03 15:00
|
buy
|
144
|
2.00
|
1.8396
|
1.8356
|
1.8450
|
|
288
|
2006.05.03 17:04
|
close
|
144
|
2.00
|
1.8425
|
1.8356
|
1.8450
|
580.00
|
15546.01
|
289
|
2006.05.05 00:29
|
buy
|
145
|
2.00
|
1.8525
|
1.8485
|
1.8579
|
|
290
|
2006.05.05 01:14
|
close
|
145
|
2.00
|
1.8532
|
1.8485
|
1.8579
|
140.00
|
15686.01
|
291
|
2006.05.05 14:31
|
buy
|
146
|
2.00
|
1.8474
|
1.8434
|
1.8528
|
|
292
|
2006.05.05 14:31
|
t/p
|
146
|
2.00
|
1.8528
|
1.8434
|
1.8528
|
1080.00
|
16766.01
|
293
|
2006.05.05 14:31
|
buy
|
147
|
2.00
|
1.8474
|
1.8434
|
1.8528
|
|
294
|
2006.05.05 14:31
|
t/p
|
147
|
2.00
|
1.8528
|
1.8434
|
1.8528
|
1080.00
|
17846.01
|
295
|
2006.05.05 14:31
|
buy
|
148
|
2.00
|
1.8474
|
1.8434
|
1.8528
|
|
296
|
2006.05.05 14:31
|
t/p
|
148
|
2.00
|
1.8528
|
1.8434
|
1.8528
|
1080.00
|
18926.01
|
297
|
2006.05.08 12:42
|
buy
|
149
|
2.00
|
1.8627
|
1.8587
|
1.8681
|
|
298
|
2006.05.08 12:49
|
close
|
149
|
2.00
|
1.8636
|
1.8587
|
1.8681
|
180.01
|
19106.02
|
299
|
2006.05.08 14:19
|
buy
|
150
|
2.00
|
1.8628
|
1.8588
|
1.8682
|
|
300
|
2006.05.08 14:30
|
close
|
150
|
2.00
|
1.8639
|
1.8588
|
1.8682
|
219.99
|
19326.01
|
301
|
2006.05.08 14:40
|
buy
|
151
|
2.00
|
1.8628
|
1.8588
|
1.8682
|
|
302
|
2006.05.08 15:02
|
close
|
151
|
2.00
|
1.8633
|
1.8588
|
1.8682
|
100.00
|
19426.01
|
303
|
2006.05.08 15:33
|
buy
|
152
|
2.00
|
1.8627
|
1.8587
|
1.8681
|
|
304
|
2006.05.08 16:12
|
s/l
|
152
|
2.00
|
1.8587
|
1.8587
|
1.8681
|
-800.00
|
18626.01
|
305
|
2006.05.08 16:12
|
buy
|
153
|
2.00
|
1.8587
|
1.8547
|
1.8641
|
|
306
|
2006.05.08 17:27
|
close
|
153
|
2.00
|
1.8596
|
1.8547
|
1.8641
|
179.99
|
18806.00
|
307
|
2006.05.09 02:55
|
buy
|
154
|
2.00
|
1.8573
|
1.8533
|
1.8627
|
|
308
|
2006.05.09 03:35
|
close
|
154
|
2.00
|
1.8580
|
1.8533
|
1.8627
|
140.00
|
18946.00
|
309
|
2006.05.10 10:13
|
buy
|
155
|
2.00
|
1.8671
|
1.8631
|
1.8725
|
|
310
|
2006.05.10 11:04
|
close
|
155
|
2.00
|
1.8679
|
1.8631
|
1.8725
|
160.00
|
19106.00
|
311
|
2006.05.10 11:11
|
buy
|
156
|
2.00
|
1.8666
|
1.8626
|
1.8720
|
|
312
|
2006.05.10 11:11
|
close
|
156
|
2.00
|
1.8674
|
1.8626
|
1.8720
|
160.00
|
19266.00
|
313
|
2006.05.10 11:11
|
buy
|
157
|
2.00
|
1.8664
|
1.8624
|
1.8718
|
|
314
|
2006.05.10 11:32
|
s/l
|
157
|
2.00
|
1.8624
|
1.8624
|
1.8718
|
-800.00
|
18466.00
|
315
|
2006.05.10 11:32
|
buy
|
158
|
2.00
|
1.8623
|
1.8583
|
1.8677
|
|
316
|
2006.05.10 11:32
|
close
|
158
|
2.00
|
1.8636
|
1.8583
|
1.8677
|
260.00
|
18726.00
|
317
|
2006.05.10 11:32
|
buy
|
159
|
2.00
|
1.8646
|
1.8606
|
1.8700
|
|
318
|
2006.05.10 12:41
|
s/l
|
159
|
2.00
|
1.8606
|
1.8606
|
1.8700
|
-800.00
|
17926.00
|
319
|
2006.05.12 04:05
|
buy
|
160
|
2.00
|
1.8823
|
1.8783
|
1.8877
|
|
320
|
2006.05.12 04:11
|
close
|
160
|
2.00
|
1.8830
|
1.8783
|
1.8877
|
140.00
|
18066.00
|
321
|
2006.05.15 02:19
|
buy
|
161
|
2.00
|
1.8964
|
1.8924
|
1.9018
|
|
322
|
2006.05.15 03:18
|
close
|
161
|
2.00
|
1.8979
|
1.8924
|
1.9018
|
300.01
|
18366.01
|
323
|
2006.05.15 04:40
|
buy
|
162
|
2.00
|
1.8963
|
1.8923
|
1.9017
|
|
324
|
2006.05.15 08:29
|
s/l
|
162
|
2.00
|
1.8923
|
1.8923
|
1.9017
|
-800.00
|
17566.01
|
325
|
2006.05.16 08:25
|
buy
|
163
|
2.00
|
1.8784
|
1.8744
|
1.8838
|
|
326
|
2006.05.16 08:26
|
close
|
163
|
2.00
|
1.8796
|
1.8744
|
1.8838
|
240.00
|
17806.01
|
327
|
2006.05.16 10:34
|
buy
|
164
|
2.00
|
1.8788
|
1.8748
|
1.8842
|
|
328
|
2006.05.16 10:35
|
close
|
164
|
2.00
|
1.8801
|
1.8748
|
1.8842
|
260.00
|
18066.01
|
329
|
2006.05.16 10:54
|
buy
|
165
|
2.00
|
1.8786
|
1.8746
|
1.8840
|
|
330
|
2006.05.16 10:54
|
close
|
165
|
2.00
|
1.8790
|
1.8746
|
1.8840
|
80.00
|
18146.01
|
331
|
2006.05.16 10:54
|
buy
|
166
|
2.00
|
1.8789
|
1.8749
|
1.8843
|
|
332
|
2006.05.16 11:20
|
s/l
|
166
|
2.00
|
1.8749
|
1.8749
|
1.8843
|
-800.00
|
17346.01
|
333
|
2006.05.16 11:20
|
buy
|
167
|
2.00
|
1.8750
|
1.8710
|
1.8804
|
|
334
|
2006.05.16 11:20
|
close
|
167
|
2.00
|
1.8752
|
1.8710
|
1.8804
|
40.00
|
17386.01
|
335
|
2006.05.16 11:20
|
buy
|
168
|
2.00
|
1.8754
|
1.8714
|
1.8808
|
|
336
|
2006.05.16 11:26
|
close
|
168
|
2.00
|
1.8764
|
1.8714
|
1.8808
|
200.00
|
17586.01
|
337
|
2006.05.16 11:26
|
buy
|
169
|
2.00
|
1.8763
|
1.8723
|
1.8817
|
|
338
|
2006.05.16 11:28
|
close
|
169
|
2.00
|
1.8772
|
1.8723
|
1.8817
|
180.00
|
17766.01
|
339
|
2006.05.16 11:28
|
buy
|
170
|
2.00
|
1.8772
|
1.8732
|
1.8826
|
|
340
|
2006.05.16 11:34
|
close
|
170
|
2.00
|
1.8781
|
1.8732
|
1.8826
|
180.00
|
17946.01
|
341
|
2006.05.16 11:34
|
buy
|
171
|
2.00
|
1.8781
|
1.8741
|
1.8835
|
|
342
|
2006.05.16 11:34
|
close
|
171
|
2.00
|
1.8788
|
1.8741
|
1.8835
|
140.00
|
18086.01
|
343
|
2006.05.16 11:35
|
buy
|
172
|
2.00
|
1.8788
|
1.8748
|
1.8842
|
|
344
|
2006.05.16 11:48
|
close
|
172
|
2.00
|
1.8799
|
1.8748
|
1.8842
|
220.00
|
18306.01
|
345
|
2006.05.16 11:48
|
buy
|
173
|
2.00
|
1.8788
|
1.8748
|
1.8842
|
|
346
|
2006.05.16 11:48
|
close
|
173
|
2.00
|
1.8795
|
1.8748
|
1.8842
|
140.00
|
18446.01
|
347
|
2006.05.17 16:24
|
buy
|
174
|
2.00
|
1.8882
|
1.8842
|
1.8936
|
|
348
|
2006.05.17 16:30
|
s/l
|
174
|
2.00
|
1.8842
|
1.8842
|
1.8936
|
-800.00
|
17646.01
|
349
|
2006.05.17 16:30
|
buy
|
175
|
2.00
|
1.8840
|
1.8800
|
1.8894
|
|
350
|
2006.05.17 16:34
|
s/l
|
175
|
2.00
|
1.8800
|
1.8800
|
1.8894
|
-800.00
|
16846.01
|
351
|
2006.05.17 16:34
|
buy
|
176
|
2.00
|
1.8801
|
1.8761
|
1.8855
|
|
352
|
2006.05.17 16:35
|
close
|
176
|
2.00
|
1.8816
|
1.8761
|
1.8855
|
300.00
|
17146.01
|
353
|
2006.05.17 16:35
|
buy
|
177
|
2.00
|
1.8816
|
1.8776
|
1.8870
|
|
354
|
2006.05.17 16:41
|
close
|
177
|
2.00
|
1.8829
|
1.8776
|
1.8870
|
260.00
|
17406.01
|
355
|
2006.05.17 16:41
|
buy
|
178
|
2.00
|
1.8829
|
1.8789
|
1.8883
|
|
356
|
2006.05.17 16:42
|
close
|
178
|
2.00
|
1.8840
|
1.8789
|
1.8883
|
220.00
|
17626.01
|
357
|
2006.05.17 16:42
|
buy
|
179
|
2.00
|
1.8842
|
1.8802
|
1.8896
|
|
358
|
2006.05.17 16:45
|
close
|
179
|
2.00
|
1.8855
|
1.8802
|
1.8896
|
260.00
|
17886.01
|
359
|
2006.05.17 16:45
|
buy
|
180
|
2.00
|
1.8857
|
1.8817
|
1.8911
|
|
360
|
2006.05.17 16:46
|
close
|
180
|
2.00
|
1.8856
|
1.8817
|
1.8911
|
-20.01
|
17866.00
|
361
|
2006.05.17 16:47
|
buy
|
181
|
2.00
|
1.8858
|
1.8818
|
1.8912
|
|
362
|
2006.05.17 16:49
|
close
|
181
|
2.00
|
1.8865
|
1.8818
|
1.8912
|
140.00
|
18006.00
|
363
|
2006.05.17 16:49
|
buy
|
182
|
2.00
|
1.8867
|
1.8827
|
1.8921
|
|
364
|
2006.05.17 17:30
|
s/l
|
182
|
2.00
|
1.8827
|
1.8827
|
1.8921
|
-800.00
|
17206.00
|
365
|
2006.05.17 17:30
|
buy
|
183
|
2.00
|
1.8828
|
1.8788
|
1.8882
|
|
366
|
2006.05.17 17:36
|
close
|
183
|
2.00
|
1.8838
|
1.8788
|
1.8882
|
200.00
|
17406.00
|
367
|
2006.05.17 17:36
|
buy
|
184
|
2.00
|
1.8837
|
1.8797
|
1.8891
|
|
368
|
2006.05.17 17:40
|
close
|
184
|
2.00
|
1.8836
|
1.8797
|
1.8891
|
-20.00
|
17386.00
|
369
|
2006.05.17 17:40
|
buy
|
185
|
2.00
|
1.8839
|
1.8799
|
1.8893
|
|
370
|
2006.05.17 19:15
|
close
|
185
|
2.00
|
1.8851
|
1.8799
|
1.8893
|
240.00
|
17626.00
|
371
|
2006.05.17 19:15
|
buy
|
186
|
2.00
|
1.8853
|
1.8813
|
1.8907
|
|
372
|
2006.05.17 19:54
|
s/l
|
186
|
2.00
|
1.8813
|
1.8813
|
1.8907
|
-800.00
|
16826.00
|
373
|
2006.05.17 19:54
|
buy
|
187
|
2.00
|
1.8812
|
1.8772
|
1.8866
|
|
374
|
2006.05.17 20:53
|
close
|
187
|
2.00
|
1.8817
|
1.8772
|
1.8866
|
100.00
|
16926.00
|
375
|
2006.05.17 20:53
|
buy
|
188
|
2.00
|
1.8823
|
1.8783
|
1.8877
|
|
376
|
2006.05.17 22:04
|
close
|
188
|
2.00
|
1.8830
|
1.8783
|
1.8877
|
140.00
|
17066.00
|
377
|
2006.05.17 22:04
|
buy
|
189
|
2.00
|
1.8832
|
1.8792
|
1.8886
|
|
378
|
2006.05.17 22:14
|
close
|
189
|
2.00
|
1.8845
|
1.8792
|
1.8886
|
260.00
|
17326.00
|
379
|
2006.05.17 22:15
|
buy
|
190
|
2.00
|
1.8847
|
1.8807
|
1.8901
|
|
380
|
2006.05.17 23:46
|
s/l
|
190
|
2.00
|
1.8807
|
1.8807
|
1.8901
|
-800.00
|
16526.00
|
381
|
2006.05.17 23:46
|
buy
|
191
|
2.00
|
1.8807
|
1.8767
|
1.8861
|
|
382
|
2006.05.18 00:24
|
close
|
191
|
2.00
|
1.8812
|
1.8767
|
1.8861
|
99.99
|
16625.99
|
383
|
2006.05.23 00:59
|
buy
|
192
|
2.00
|
1.8849
|
1.8809
|
1.8903
|
|
384
|
2006.05.23 06:50
|
close
|
192
|
2.00
|
1.8857
|
1.8809
|
1.8903
|
160.01
|
16786.00
|
385
|
2006.05.23 07:53
|
buy
|
193
|
2.00
|
1.8849
|
1.8809
|
1.8903
|
|
386
|
2006.05.23 08:01
|
close
|
193
|
2.00
|
1.8855
|
1.8809
|
1.8903
|
120.00
|
16906.00
|
387
|
2006.05.23 08:05
|
buy
|
194
|
2.00
|
1.8849
|
1.8809
|
1.8903
|
|
388
|
2006.05.23 08:48
|
close
|
194
|
2.00
|
1.8856
|
1.8809
|
1.8903
|
140.01
|
17046.01
|
389
|
2006.05.23 09:31
|
buy
|
195
|
2.00
|
1.8848
|
1.8808
|
1.8902
|
|
390
|
2006.05.23 09:51
|
s/l
|
195
|
2.00
|
1.8808
|
1.8808
|
1.8902
|
-800.00
|
16246.01
|
391
|
2006.05.24 07:34
|
buy
|
196
|
2.00
|
1.8760
|
1.8720
|
1.8814
|
|
392
|
2006.05.24 08:22
|
close
|
196
|
2.00
|
1.8768
|
1.8720
|
1.8814
|
159.98
|
16405.99
|
393
|
2006.05.24 15:14
|
buy
|
197
|
2.00
|
1.8756
|
1.8716
|
1.8810
|
|
394
|
2006.05.24 15:17
|
close
|
197
|
2.00
|
1.8763
|
1.8716
|
1.8810
|
140.00
|
16545.99
|
395
|
2006.05.24 15:17
|
buy
|
198
|
2.00
|
1.8761
|
1.8721
|
1.8815
|
|
396
|
2006.05.24 15:20
|
close
|
198
|
2.00
|
1.8769
|
1.8721
|
1.8815
|
160.00
|
16705.99
|
397
|
2006.05.24 16:00
|
buy
|
199
|
2.00
|
1.8762
|
1.8722
|
1.8816
|
|
398
|
2006.05.24 16:00
|
close
|
199
|
2.00
|
1.8768
|
1.8722
|
1.8816
|
120.01
|
16826.00
|
399
|
2006.05.24 16:01
|
buy
|
200
|
2.00
|
1.8758
|
1.8718
|
1.8812
|
|
400
|
2006.05.24 16:01
|
close
|
200
|
2.00
|
1.8760
|
1.8718
|
1.8812
|
40.01
|
16866.01
|
401
|
2006.05.24 16:02
|
buy
|
201
|
2.00
|
1.8758
|
1.8718
|
1.8812
|
|
402
|
2006.05.24 16:09
|
s/l
|
201
|
2.00
|
1.8718
|
1.8718
|
1.8812
|
-800.00
|
16066.01
|
403
|
2006.05.24 16:09
|
buy
|
202
|
2.00
|
1.8718
|
1.8678
|
1.8772
|
|
404
|
2006.05.24 16:13
|
close
|
202
|
2.00
|
1.8728
|
1.8678
|
1.8772
|
199.99
|
16266.00
|
405
|
2006.05.24 16:13
|
buy
|
203
|
2.00
|
1.8728
|
1.8688
|
1.8782
|
|
406
|
2006.05.24 16:33
|
s/l
|
203
|
2.00
|
1.8688
|
1.8688
|
1.8782
|
-800.00
|
15466.00
|
407
|
2006.05.24 16:33
|
buy
|
204
|
2.00
|
1.8689
|
1.8649
|
1.8743
|
|
408
|
2006.05.24 19:38
|
close
|
204
|
2.00
|
1.8697
|
1.8649
|
1.8743
|
159.99
|
15625.99
|
409
|
2006.05.25 04:20
|
buy
|
205
|
2.00
|
1.8684
|
1.8644
|
1.8738
|
|
410
|
2006.05.25 05:00
|
close
|
205
|
2.00
|
1.8691
|
1.8644
|
1.8738
|
140.00
|
15765.99
|
411
|
2006.05.25 05:15
|
buy
|
206
|
2.00
|
1.8685
|
1.8645
|
1.8739
|
|
412
|
2006.05.25 08:18
|
close
|
206
|
2.00
|
1.8690
|
1.8645
|
1.8739
|
99.99
|
15865.98
|
413
|
2006.05.25 09:04
|
buy
|
207
|
2.00
|
1.8680
|
1.8640
|
1.8734
|
|
414
|
2006.05.25 09:05
|
close
|
207
|
2.00
|
1.8685
|
1.8640
|
1.8734
|
100.00
|
15965.98
|
415
|
2006.05.25 09:05
|
buy
|
208
|
2.00
|
1.8684
|
1.8644
|
1.8738
|
|
416
|
2006.05.25 09:08
|
close
|
208
|
2.00
|
1.8692
|
1.8644
|
1.8738
|
160.01
|
16125.99
|
417
|
2006.05.25 09:39
|
buy
|
209
|
2.00
|
1.8683
|
1.8643
|
1.8737
|
|
418
|
2006.05.25 09:44
|
close
|
209
|
2.00
|
1.8690
|
1.8643
|
1.8737
|
140.01
|
16266.00
|
419
|
2006.05.25 09:48
|
buy
|
210
|
2.00
|
1.8685
|
1.8645
|
1.8739
|
|
420
|
2006.05.25 10:27
|
close
|
210
|
2.00
|
1.8692
|
1.8645
|
1.8739
|
140.00
|
16406.00
|
421
|
2006.05.25 13:27
|
buy
|
211
|
2.00
|
1.8685
|
1.8645
|
1.8739
|
|
422
|
2006.05.25 13:29
|
close
|
211
|
2.00
|
1.8691
|
1.8645
|
1.8739
|
120.00
|
16526.00
|
423
|
2006.05.25 14:11
|
buy
|
212
|
2.00
|
1.8684
|
1.8644
|
1.8738
|
|
424
|
2006.05.25 14:30
|
close
|
212
|
2.00
|
1.8700
|
1.8644
|
1.8738
|
320.00
|
16846.00
|
425
|
2006.05.25 14:30
|
buy
|
213
|
2.00
|
1.8685
|
1.8645
|
1.8739
|
|
426
|
2006.05.25 14:30
|
close
|
213
|
2.00
|
1.8697
|
1.8645
|
1.8739
|
240.00
|
17086.00
|
427
|
2006.05.25 14:30
|
buy
|
214
|
2.00
|
1.8684
|
1.8644
|
1.8738
|
|
428
|
2006.05.25 14:30
|
close
|
214
|
2.00
|
1.8702
|
1.8644
|
1.8738
|
360.01
|
17446.01
|
429
|
2006.05.25 14:54
|
buy
|
215
|
2.00
|
1.8684
|
1.8644
|
1.8738
|
|
430
|
2006.05.25 14:56
|
close
|
215
|
2.00
|
1.8691
|
1.8644
|
1.8738
|
140.00
|
17586.01
|
431
|
2006.05.29 18:00
|
buy
|
216
|
2.00
|
1.8569
|
1.8529
|
1.8623
|
|
432
|
2006.05.29 18:38
|
close
|
216
|
2.00
|
1.8579
|
1.8529
|
1.8623
|
200.01
|
17786.02
|
433
|
2006.05.30 01:50
|
buy
|
217
|
2.00
|
1.8586
|
1.8546
|
1.8640
|
|
434
|
2006.05.30 02:21
|
close
|
217
|
2.00
|
1.8593
|
1.8546
|
1.8640
|
140.00
|
17926.02
|
435
|
2006.06.05 02:20
|
buy
|
218
|
2.00
|
1.8825
|
1.8785
|
1.8879
|
|
436
|
2006.06.05 02:50
|
close
|
218
|
2.00
|
1.8831
|
1.8785
|
1.8879
|
120.00
|
18046.02
|
437
|
2006.06.05 04:55
|
buy
|
219
|
2.00
|
1.8830
|
1.8790
|
1.8884
|
|
438
|
2006.06.05 05:30
|
close
|
219
|
2.00
|
1.8839
|
1.8790
|
1.8884
|
180.01
|
18226.03
|
439
|
2006.06.05 08:55
|
buy
|
220
|
2.00
|
1.8828
|
1.8788
|
1.8882
|
|
440
|
2006.06.05 09:25
|
close
|
220
|
2.00
|
1.8834
|
1.8788
|
1.8882
|
120.01
|
18346.04
|
441
|
2006.06.05 10:17
|
buy
|
221
|
2.00
|
1.8830
|
1.8790
|
1.8884
|
|
442
|
2006.06.05 10:25
|
close
|
221
|
2.00
|
1.8834
|
1.8790
|
1.8884
|
79.99
|
18426.03
|
443
|
2006.06.05 10:29
|
buy
|
222
|
2.00
|
1.8829
|
1.8789
|
1.8883
|
|
444
|
2006.06.05 10:31
|
close
|
222
|
2.00
|
1.8838
|
1.8789
|
1.8883
|
180.00
|
18606.03
|
445
|
2006.06.05 14:05
|
buy
|
223
|
2.00
|
1.8830
|
1.8790
|
1.8884
|
|
446
|
2006.06.05 14:55
|
s/l
|
223
|
2.00
|
1.8790
|
1.8790
|
1.8884
|
-800.00
|
17806.03
|
447
|
2006.06.05 14:55
|
buy
|
224
|
2.00
|
1.8790
|
1.8750
|
1.8844
|
|
448
|
2006.06.05 15:28
|
close
|
224
|
2.00
|
1.8798
|
1.8750
|
1.8844
|
159.98
|
17966.01
|
449
|
2006.06.06 10:56
|
buy
|
225
|
2.00
|
1.8718
|
1.8678
|
1.8772
|
|
450
|
2006.06.06 11:12
|
close
|
225
|
2.00
|
1.8729
|
1.8678
|
1.8772
|
220.00
|
18186.01
|
451
|
2006.06.06 11:27
|
buy
|
226
|
2.00
|
1.8720
|
1.8680
|
1.8774
|
|
452
|
2006.06.06 11:50
|
close
|
226
|
2.00
|
1.8729
|
1.8680
|
1.8774
|
180.01
|
18366.02
|
453
|
2006.06.06 12:07
|
buy
|
227
|
2.00
|
1.8720
|
1.8680
|
1.8774
|
|
454
|
2006.06.06 12:25
|
s/l
|
227
|
2.00
|
1.8680
|
1.8680
|
1.8774
|
-800.00
|
17566.02
|
455
|
2006.06.06 12:25
|
buy
|
228
|
2.00
|
1.8679
|
1.8639
|
1.8733
|
|
456
|
2006.06.06 12:36
|
close
|
228
|
2.00
|
1.8687
|
1.8639
|
1.8733
|
160.00
|
17726.02
|
457
|
2006.06.06 12:36
|
buy
|
229
|
2.00
|
1.8687
|
1.8647
|
1.8741
|
|
458
|
2006.06.06 12:40
|
close
|
229
|
2.00
|
1.8695
|
1.8647
|
1.8741
|
160.00
|
17886.02
|
459
|
2006.06.06 12:40
|
buy
|
230
|
2.00
|
1.8695
|
1.8655
|
1.8749
|
|
460
|
2006.06.06 12:41
|
close
|
230
|
2.00
|
1.8704
|
1.8655
|
1.8749
|
179.99
|
18066.01
|
461
|
2006.06.06 12:41
|
buy
|
231
|
2.00
|
1.8701
|
1.8661
|
1.8755
|
|
462
|
2006.06.06 14:14
|
s/l
|
231
|
2.00
|
1.8661
|
1.8661
|
1.8755
|
-800.00
|
17266.01
|
463
|
2006.06.07 01:58
|
buy
|
232
|
2.00
|
1.8604
|
1.8564
|
1.8658
|
|
464
|
2006.06.07 02:05
|
close
|
232
|
2.00
|
1.8611
|
1.8564
|
1.8658
|
140.00
|
17406.01
|
465
|
2006.06.07 07:55
|
buy
|
233
|
2.00
|
1.8603
|
1.8563
|
1.8657
|
|
466
|
2006.06.07 08:38
|
s/l
|
233
|
2.00
|
1.8563
|
1.8563
|
1.8657
|
-800.00
|
16606.01
|
467
|
2006.06.12 02:37
|
sell
|
234
|
2.00
|
1.8397
|
1.8437
|
1.8343
|
|
468
|
2006.06.12 08:32
|
s/l
|
234
|
2.00
|
1.8437
|
1.8437
|
1.8343
|
-800.00
|
15806.01
|
469
|
2006.06.13 02:18
|
sell
|
235
|
2.00
|
1.8422
|
1.8462
|
1.8368
|
|
470
|
2006.06.13 03:09
|
close
|
235
|
2.00
|
1.8401
|
1.8462
|
1.8368
|
419.99
|
16226.00
|
471
|
2006.06.13 09:22
|
sell
|
236
|
2.00
|
1.8423
|
1.8463
|
1.8369
|
|
472
|
2006.06.13 09:38
|
close
|
236
|
2.00
|
1.8412
|
1.8463
|
1.8369
|
220.01
|
16446.01
|
473
|
2006.06.13 09:55
|
sell
|
237
|
2.00
|
1.8422
|
1.8462
|
1.8368
|
|
474
|
2006.06.13 11:00
|
close
|
237
|
2.00
|
1.8418
|
1.8462
|
1.8368
|
80.01
|
16526.02
|
475
|
2006.06.13 11:07
|
sell
|
238
|
2.00
|
1.8422
|
1.8462
|
1.8368
|
|
476
|
2006.06.13 11:10
|
close
|
238
|
2.00
|
1.8415
|
1.8462
|
1.8368
|
140.01
|
16666.03
|
477
|
2006.06.13 11:21
|
sell
|
239
|
2.00
|
1.8422
|
1.8462
|
1.8368
|
|
478
|
2006.06.13 11:27
|
close
|
239
|
2.00
|
1.8412
|
1.8462
|
1.8368
|
200.00
|
16866.03
|
479
|
2006.06.13 11:46
|
sell
|
240
|
2.00
|
1.8422
|
1.8462
|
1.8368
|
|
480
|
2006.06.13 12:55
|
close
|
240
|
2.00
|
1.8414
|
1.8462
|
1.8368
|
160.00
|
17026.03
|
481
|
2006.06.13 13:06
|
sell
|
241
|
2.00
|
1.8422
|
1.8462
|
1.8368
|
|
482
|
2006.06.13 13:18
|
close
|
241
|
2.00
|
1.8409
|
1.8462
|
1.8368
|
260.00
|
17286.03
|
483
|
2006.06.13 15:39
|
sell
|
242
|
2.00
|
1.8422
|
1.8462
|
1.8368
|
|
484
|
2006.06.13 16:07
|
close
|
242
|
2.00
|
1.8412
|
1.8462
|
1.8368
|
200.00
|
17486.03
|
485
|
2006.06.13 16:07
|
sell
|
243
|
2.00
|
1.8422
|
1.8462
|
1.8368
|
|
486
|
2006.06.13 16:07
|
close
|
243
|
2.00
|
1.8413
|
1.8462
|
1.8368
|
180.01
|
17666.04
|
487
|
2006.06.13 16:20
|
sell
|
244
|
2.00
|
1.8422
|
1.8462
|
1.8368
|
|
488
|
2006.06.13 16:20
|
close
|
244
|
2.00
|
1.8426
|
1.8462
|
1.8368
|
-80.00
|
17586.04
|
489
|
2006.06.13 16:20
|
sell
|
245
|
2.00
|
1.8422
|
1.8462
|
1.8368
|
|
490
|
2006.06.13 16:20
|
close
|
245
|
2.00
|
1.8414
|
1.8462
|
1.8368
|
160.00
|
17746.04
|
491
|
2006.06.13 16:20
|
sell
|
246
|
2.00
|
1.8422
|
1.8462
|
1.8368
|
|
492
|
2006.06.13 16:20
|
close
|
246
|
2.00
|
1.8414
|
1.8462
|
1.8368
|
160.00
|
17906.04
|
493
|
2006.06.14 03:11
|
sell
|
247
|
2.00
|
1.8342
|
1.8382
|
1.8288
|
|
494
|
2006.06.14 08:18
|
s/l
|
247
|
2.00
|
1.8382
|
1.8382
|
1.8288
|
-800.00
|
17106.04
|
495
|
2006.06.16 15:59
|
buy
|
248
|
2.00
|
1.8486
|
1.8446
|
1.8540
|
|
496
|
2006.06.16 16:26
|
close
|
248
|
2.00
|
1.8493
|
1.8446
|
1.8540
|
140.01
|
17246.05
|
497
|
2006.06.16 17:50
|
buy
|
249
|
2.00
|
1.8486
|
1.8446
|
1.8540
|
|
498
|
2006.06.16 19:16
|
close
|
249
|
2.00
|
1.8493
|
1.8446
|
1.8540
|
140.01
|
17386.06
|
499
|
2006.06.19 02:02
|
buy
|
250
|
2.00
|
1.8516
|
1.8476
|
1.8570
|
|
500
|
2006.06.19 02:51
|
s/l
|
250
|
2.00
|
1.8476
|
1.8476
|
1.8570
|
-800.00
|
16586.06
|
501
|
2006.06.20 03:37
|
sell
|
251
|
2.00
|
1.8403
|
1.8443
|
1.8349
|
|
502
|
2006.06.20 07:49
|
s/l
|
251
|
2.00
|
1.8443
|
1.8443
|
1.8349
|
-800.00
|
15786.06
|
503
|
2006.06.22 01:43
|
sell
|
252
|
2.00
|
1.8459
|
1.8499
|
1.8405
|
|
504
|
2006.06.22 02:02
|
close
|
252
|
2.00
|
1.8451
|
1.8499
|
1.8405
|
160.01
|
15946.07
|
505
|
2006.06.22 05:16
|
sell
|
253
|
2.00
|
1.8457
|
1.8497
|
1.8403
|
|
506
|
2006.06.22 07:24
|
close
|
253
|
2.00
|
1.8447
|
1.8497
|
1.8403
|
200.02
|
16146.09
|
507
|
2006.06.22 08:20
|
sell
|
254
|
2.00
|
1.8457
|
1.8497
|
1.8403
|
|
508
|
2006.06.22 09:04
|
close
|
254
|
2.00
|
1.8450
|
1.8497
|
1.8403
|
140.01
|
16286.10
|
509
|
2006.06.23 02:28
|
sell
|
255
|
2.00
|
1.8287
|
1.8327
|
1.8233
|
|
510
|
2006.06.23 03:14
|
close
|
255
|
2.00
|
1.8279
|
1.8327
|
1.8233
|
159.98
|
16446.08
|
511
|
2006.06.26 00:50
|
sell
|
256
|
2.00
|
1.8190
|
1.8230
|
1.8136
|
|
512
|
2006.06.26 08:08
|
close
|
256
|
2.00
|
1.8182
|
1.8230
|
1.8136
|
160.00
|
16606.08
|
513
|
2006.06.27 12:14
|
sell
|
257
|
2.00
|
1.8236
|
1.8276
|
1.8182
|
|
514
|
2006.06.27 12:14
|
close
|
257
|
2.00
|
1.8202
|
1.8276
|
1.8182
|
680.01
|
17286.09
|
515
|
2006.06.27 15:11
|
sell
|
258
|
2.00
|
1.8231
|
1.8271
|
1.8177
|
|
516
|
2006.06.27 15:21
|
close
|
258
|
2.00
|
1.8220
|
1.8271
|
1.8177
|
220.00
|
17506.09
|
517
|
2006.06.27 15:30
|
sell
|
259
|
2.00
|
1.8237
|
1.8277
|
1.8183
|
|
518
|
2006.06.27 15:30
|
close
|
259
|
2.00
|
1.8229
|
1.8277
|
1.8183
|
160.00
|
17666.09
|
519
|
2006.06.27 15:30
|
sell
|
260
|
2.00
|
1.8231
|
1.8271
|
1.8177
|
|
520
|
2006.06.27 15:39
|
close
|
260
|
2.00
|
1.8222
|
1.8271
|
1.8177
|
179.99
|
17846.08
|
521
|
2006.06.27 15:50
|
sell
|
261
|
2.00
|
1.8232
|
1.8272
|
1.8178
|
|
522
|
2006.06.27 16:00
|
close
|
261
|
2.00
|
1.8222
|
1.8272
|
1.8178
|
200.00
|
18046.08
|
523
|
2006.06.27 16:00
|
sell
|
262
|
2.00
|
1.8233
|
1.8273
|
1.8179
|
|
524
|
2006.06.27 16:00
|
close
|
262
|
2.00
|
1.8229
|
1.8273
|
1.8179
|
80.00
|
18126.08
|
525
|
2006.06.27 16:01
|
sell
|
263
|
2.00
|
1.8233
|
1.8273
|
1.8179
|
|
526
|
2006.06.27 16:01
|
close
|
263
|
2.00
|
1.8228
|
1.8273
|
1.8179
|
100.00
|
18226.08
|
527
|
2006.06.27 16:03
|
sell
|
264
|
2.00
|
1.8231
|
1.8271
|
1.8177
|
|
528
|
2006.06.27 18:01
|
close
|
264
|
2.00
|
1.8221
|
1.8271
|
1.8177
|
199.99
|
18426.07
|
529
|
2006.06.27 18:01
|
sell
|
265
|
2.00
|
1.8231
|
1.8271
|
1.8177
|
|
530
|
2006.06.27 18:01
|
close
|
265
|
2.00
|
1.8218
|
1.8271
|
1.8177
|
260.00
|
18686.07
|
531
|
2006.06.27 18:06
|
sell
|
266
|
2.00
|
1.8231
|
1.8271
|
1.8177
|
|
532
|
2006.06.27 19:31
|
close
|
266
|
2.00
|
1.8222
|
1.8271
|
1.8177
|
180.00
|
18866.07
|
533
|
2006.06.27 21:11
|
sell
|
267
|
2.00
|
1.8232
|
1.8272
|
1.8178
|
|
534
|
2006.06.27 22:08
|
close
|
267
|
2.00
|
1.8223
|
1.8272
|
1.8178
|
180.01
|
19046.08
|
535
|
2006.06.28 12:08
|
sell
|
268
|
2.00
|
1.8210
|
1.8250
|
1.8156
|
|
536
|
2006.06.28 14:28
|
close
|
268
|
2.00
|
1.8198
|
1.8250
|
1.8156
|
240.00
|
19286.08
|
537
|
2006.06.29 20:17
|
sell
|
269
|
2.00
|
1.8182
|
1.8222
|
1.8128
|
|
538
|
2006.06.29 20:17
|
close
|
269
|
2.00
|
1.8175
|
1.8222
|
1.8128
|
140.00
|
19426.08
|
539
|
2006.06.29 20:17
|
sell
|
270
|
2.00
|
1.8220
|
1.8260
|
1.8166
|
|
540
|
2006.06.29 20:17
|
t/p
|
270
|
2.00
|
1.8166
|
1.8260
|
1.8166
|
1080.00
|
20506.08
|
541
|
2006.07.05 08:55
|
buy
|
271
|
3.00
|
1.8440
|
1.8400
|
1.8494
|
|
542
|
2006.07.05 12:06
|
close
|
271
|
3.00
|
1.8447
|
1.8400
|
1.8494
|
210.00
|
20716.08
|
543
|
2006.07.05 12:11
|
buy
|
272
|
3.00
|
1.8441
|
1.8401
|
1.8495
|
|
544
|
2006.07.05 12:48
|
close
|
272
|
3.00
|
1.8448
|
1.8401
|
1.8495
|
210.01
|
20926.09
|
545
|
2006.07.05 14:15
|
buy
|
273
|
3.00
|
1.8438
|
1.8398
|
1.8492
|
|
546
|
2006.07.05 14:27
|
s/l
|
273
|
3.00
|
1.8398
|
1.8398
|
1.8492
|
-1200.00
|
19726.09
|
547
|
2006.07.07 03:28
|
sell
|
274
|
2.00
|
1.8373
|
1.8413
|
1.8319
|
|
548
|
2006.07.07 07:28
|
close
|
274
|
2.00
|
1.8364
|
1.8413
|
1.8319
|
179.99
|
19906.08
|
549
|
2006.07.07 09:21
|
sell
|
275
|
2.00
|
1.8373
|
1.8413
|
1.8319
|
|
550
|
2006.07.07 11:38
|
s/l
|
275
|
2.00
|
1.8413
|
1.8413
|
1.8319
|
-800.00
|
19106.08
|
551
|
2006.07.11 08:08
|
buy
|
276
|
2.00
|
1.8420
|
1.8380
|
1.8474
|
|
552
|
2006.07.11 09:50
|
close
|
276
|
2.00
|
1.8428
|
1.8380
|
1.8474
|
160.00
|
19266.08
|
553
|
2006.07.12 02:14
|
buy
|
277
|
2.00
|
1.8442
|
1.8402
|
1.8496
|
|
554
|
2006.07.12 02:48
|
close
|
277
|
2.00
|
1.8452
|
1.8402
|
1.8496
|
199.99
|
19466.07
|
555
|
2006.07.12 04:05
|
buy
|
278
|
2.00
|
1.8443
|
1.8403
|
1.8497
|
|
556
|
2006.07.12 06:38
|
close
|
278
|
2.00
|
1.8456
|
1.8403
|
1.8497
|
260.00
|
19726.07
|
557
|
2006.07.12 07:46
|
buy
|
279
|
2.00
|
1.8443
|
1.8403
|
1.8497
|
|
558
|
2006.07.12 08:02
|
close
|
279
|
2.00
|
1.8453
|
1.8403
|
1.8497
|
199.99
|
19926.06
|
559
|
2006.07.12 10:30
|
buy
|
280
|
2.00
|
1.8443
|
1.8403
|
1.8497
|
|
560
|
2006.07.12 10:30
|
close
|
280
|
2.00
|
1.8445
|
1.8403
|
1.8497
|
40.00
|
19966.06
|
561
|
2006.07.12 10:30
|
buy
|
281
|
2.00
|
1.8441
|
1.8401
|
1.8495
|
|
562
|
2006.07.12 10:31
|
close
|
281
|
2.00
|
1.8445
|
1.8401
|
1.8495
|
79.99
|
20046.05
|
563
|
2006.07.12 10:32
|
buy
|
282
|
3.00
|
1.8442
|
1.8402
|
1.8496
|
|
564
|
2006.07.12 11:38
|
close
|
282
|
3.00
|
1.8453
|
1.8402
|
1.8496
|
329.99
|
20376.04
|
565
|
2006.07.12 11:59
|
buy
|
283
|
3.00
|
1.8443
|
1.8403
|
1.8497
|
|
566
|
2006.07.12 12:02
|
close
|
283
|
3.00
|
1.8452
|
1.8403
|
1.8497
|
270.00
|
20646.04
|
567
|
2006.07.12 12:20
|
buy
|
284
|
3.00
|
1.8442
|
1.8402
|
1.8496
|
|
568
|
2006.07.12 12:21
|
close
|
284
|
3.00
|
1.8450
|
1.8402
|
1.8496
|
240.01
|
20886.05
|
569
|
2006.07.12 12:26
|
buy
|
285
|
3.00
|
1.8443
|
1.8403
|
1.8497
|
|
570
|
2006.07.12 13:19
|
s/l
|
285
|
3.00
|
1.8403
|
1.8403
|
1.8497
|
-1200.00
|
19686.05
|
571
|
2006.07.14 01:46
|
buy
|
286
|
2.00
|
1.8435
|
1.8395
|
1.8489
|
|
572
|
2006.07.14 03:36
|
s/l
|
286
|
2.00
|
1.8395
|
1.8395
|
1.8489
|
-800.00
|
18886.05
|
573
|
2006.07.18 01:30
|
sell
|
287
|
2.00
|
1.8200
|
1.8240
|
1.8146
|
|
574
|
2006.07.18 09:52
|
s/l
|
287
|
2.00
|
1.8240
|
1.8240
|
1.8146
|
-800.00
|
18086.05
|
575
|
2006.07.19 05:16
|
sell
|
288
|
2.00
|
1.8266
|
1.8306
|
1.8212
|
|
576
|
2006.07.19 07:02
|
close
|
288
|
2.00
|
1.8258
|
1.8306
|
1.8212
|
159.98
|
18246.03
|
577
|
2006.07.19 08:37
|
sell
|
289
|
2.00
|
1.8265
|
1.8305
|
1.8211
|
|
578
|
2006.07.19 10:02
|
close
|
289
|
2.00
|
1.8257
|
1.8305
|
1.8211
|
160.00
|
18406.03
|
579
|
2006.07.19 10:06
|
sell
|
290
|
2.00
|
1.8265
|
1.8305
|
1.8211
|
|
580
|
2006.07.19 10:32
|
close
|
290
|
2.00
|
1.8255
|
1.8305
|
1.8211
|
200.01
|
18606.04
|
581
|
2006.07.19 10:46
|
sell
|
291
|
2.00
|
1.8265
|
1.8305
|
1.8211
|
|
582
|
2006.07.19 11:57
|
s/l
|
291
|
2.00
|
1.8305
|
1.8305
|
1.8211
|
-800.00
|
17806.04
|
583
|
2006.07.20 01:39
|
buy
|
292
|
2.00
|
1.8415
|
1.8375
|
1.8469
|
|
584
|
2006.07.20 02:12
|
close
|
292
|
2.00
|
1.8424
|
1.8375
|
1.8469
|
179.98
|
17986.02
|
585
|
2006.07.21 01:42
|
buy
|
293
|
2.00
|
1.8480
|
1.8440
|
1.8534
|
|
586
|
2006.07.21 04:38
|
close
|
293
|
2.00
|
1.8492
|
1.8440
|
1.8534
|
239.99
|
18226.01
|
587
|
2006.07.26 08:14
|
buy
|
294
|
2.00
|
1.8399
|
1.8359
|
1.8453
|
|
588
|
2006.07.26 08:32
|
close
|
294
|
2.00
|
1.8406
|
1.8359
|
1.8453
|
140.00
|
18366.01
|
589
|
2006.07.26 09:42
|
buy
|
295
|
2.00
|
1.8401
|
1.8361
|
1.8455
|
|
590
|
2006.07.26 10:01
|
close
|
295
|
2.00
|
1.8407
|
1.8361
|
1.8455
|
120.00
|
18486.01
|
591
|
2006.07.26 10:01
|
buy
|
296
|
2.00
|
1.8400
|
1.8360
|
1.8454
|
|
592
|
2006.07.26 10:02
|
close
|
296
|
2.00
|
1.8410
|
1.8360
|
1.8454
|
200.00
|
18686.01
|
593
|
2006.07.26 10:21
|
buy
|
297
|
2.00
|
1.8401
|
1.8361
|
1.8455
|
|
594
|
2006.07.26 10:28
|
close
|
297
|
2.00
|
1.8408
|
1.8361
|
1.8455
|
139.99
|
18826.00
|
595
|
2006.07.26 10:28
|
buy
|
298
|
2.00
|
1.8397
|
1.8357
|
1.8451
|
|
596
|
2006.07.26 10:28
|
close
|
298
|
2.00
|
1.8406
|
1.8357
|
1.8451
|
180.00
|
19006.00
|
597
|
2006.07.26 10:54
|
buy
|
299
|
2.00
|
1.8401
|
1.8361
|
1.8455
|
|
598
|
2006.07.26 13:31
|
close
|
299
|
2.00
|
1.8408
|
1.8361
|
1.8455
|
140.00
|
19146.00
|
599
|
2006.07.26 13:43
|
buy
|
300
|
2.00
|
1.8401
|
1.8361
|
1.8455
|
|
600
|
2006.07.26 14:34
|
close
|
300
|
2.00
|
1.8409
|
1.8361
|
1.8455
|
159.98
|
19305.98
|
601
|
2006.07.28 12:39
|
buy
|
301
|
2.00
|
1.8580
|
1.8540
|
1.8634
|
|
602
|
2006.07.28 14:30
|
close
|
301
|
2.00
|
1.8545
|
1.8540
|
1.8634
|
-699.99
|
18605.99
|
603
|
2006.07.28 14:30
|
buy
|
302
|
2.00
|
1.8551
|
1.8511
|
1.8605
|
|
604
|
2006.07.28 14:30
|
close
|
302
|
2.00
|
1.8564
|
1.8511
|
1.8605
|
260.00
|
18865.99
|
605
|
2006.07.28 14:30
|
buy
|
303
|
2.00
|
1.8570
|
1.8530
|
1.8624
|
|
606
|
2006.07.28 14:30
|
close
|
303
|
2.00
|
1.8603
|
1.8530
|
1.8624
|
660.00
|
19525.99
|
607
|
2006.07.28 14:30
|
buy
|
304
|
2.00
|
1.8571
|
1.8531
|
1.8625
|
|
608
|
2006.07.28 14:31
|
close
|
304
|
2.00
|
1.8608
|
1.8531
|
1.8625
|
740.00
|
20265.99
|
609
|
2006.07.28 14:31
|
buy
|
305
|
3.00
|
1.8569
|
1.8529
|
1.8623
|
|
610
|
2006.07.28 14:31
|
close
|
305
|
3.00
|
1.8614
|
1.8529
|
1.8623
|
1350.00
|
21615.99
|
611
|
2006.07.28 14:31
|
buy
|
306
|
3.00
|
1.8567
|
1.8527
|
1.8621
|
|
612
|
2006.07.28 14:31
|
t/p
|
306
|
3.00
|
1.8621
|
1.8527
|
1.8621
|
1620.00
|
23235.99
|
613
|
2006.07.31 02:50
|
buy
|
307
|
3.00
|
1.8624
|
1.8584
|
1.8678
|
|
614
|
2006.07.31 04:54
|
close
|
307
|
3.00
|
1.8633
|
1.8584
|
1.8678
|
269.98
|
23505.97
|
615
|
2006.07.31 09:49
|
buy
|
308
|
3.00
|
1.8624
|
1.8584
|
1.8678
|
|
616
|
2006.07.31 09:49
|
close
|
308
|
3.00
|
1.8626
|
1.8584
|
1.8678
|
59.99
|
23565.96
|
617
|
2006.08.02 06:58
|
buy
|
309
|
3.00
|
1.8760
|
1.8720
|
1.8814
|
|
618
|
2006.08.02 07:35
|
close
|
309
|
3.00
|
1.8769
|
1.8720
|
1.8814
|
269.98
|
23835.94
|
619
|
2006.08.02 08:37
|
buy
|
310
|
3.00
|
1.8759
|
1.8719
|
1.8813
|
|
620
|
2006.08.02 10:35
|
close
|
310
|
3.00
|
1.8749
|
1.8719
|
1.8813
|
-300.00
|
23535.94
|
621
|
2006.08.02 10:35
|
buy
|
311
|
3.00
|
1.8747
|
1.8707
|
1.8801
|
|
622
|
2006.08.02 10:36
|
close
|
311
|
3.00
|
1.8755
|
1.8707
|
1.8801
|
240.00
|
23775.94
|
623
|
2006.08.02 17:05
|
buy
|
312
|
3.00
|
1.8760
|
1.8720
|
1.8814
|
|
624
|
2006.08.02 17:26
|
close
|
312
|
3.00
|
1.8768
|
1.8720
|
1.8814
|
239.98
|
24015.92
|
625
|
2006.08.02 18:25
|
buy
|
313
|
3.00
|
1.8758
|
1.8718
|
1.8812
|
|
626
|
2006.08.02 18:33
|
close
|
313
|
3.00
|
1.8763
|
1.8718
|
1.8812
|
150.00
|
24165.92
|
627
|
2006.08.02 21:49
|
buy
|
314
|
3.00
|
1.8759
|
1.8719
|
1.8813
|
|
628
|
2006.08.02 23:00
|
close
|
314
|
3.00
|
1.8766
|
1.8719
|
1.8813
|
210.00
|
24375.92
|
629
|
2006.08.03 02:13
|
buy
|
315
|
3.00
|
1.8768
|
1.8728
|
1.8822
|
|
630
|
2006.08.03 02:51
|
close
|
315
|
3.00
|
1.8768
|
1.8728
|
1.8822
|
-0.03
|
24375.89
|
631
|
2006.08.03 13:01
|
buy
|
316
|
3.00
|
1.8763
|
1.8723
|
1.8817
|
|
632
|
2006.08.03 13:01
|
close
|
316
|
3.00
|
1.8810
|
1.8723
|
1.8817
|
1410.01
|
25785.90
|
633
|
2006.08.07 02:06
|
buy
|
317
|
3.00
|
1.9073
|
1.9033
|
1.9127
|
|
634
|
2006.08.07 10:00
|
close
|
317
|
3.00
|
1.9083
|
1.9033
|
1.9127
|
300.02
|
26085.92
|
635
|
2006.08.07 19:16
|
buy
|
318
|
3.00
|
1.9073
|
1.9033
|
1.9127
|
|
636
|
2006.08.08 16:01
|
close
|
318
|
3.00
|
1.9080
|
1.9033
|
1.9127
|
210.01
|
26295.93
|
637
|
2006.08.08 20:24
|
buy
|
319
|
3.00
|
1.9040
|
1.9000
|
1.9094
|
|
638
|
2006.08.08 20:24
|
t/p
|
319
|
3.00
|
1.9094
|
1.9000
|
1.9094
|
1620.00
|
27915.93
|
639
|
2006.08.08 20:25
|
buy
|
320
|
3.00
|
1.9034
|
1.8994
|
1.9088
|
|
640
|
2006.08.08 20:26
|
close
|
320
|
3.00
|
1.9073
|
1.8994
|
1.9088
|
1169.99
|
29085.92
|
641
|
2006.08.10 01:18
|
buy
|
321
|
3.00
|
1.9046
|
1.9006
|
1.9100
|
|
642
|
2006.08.10 01:29
|
close
|
321
|
3.00
|
1.9053
|
1.9006
|
1.9100
|
210.01
|
29295.93
|
643
|
2006.08.10 02:04
|
buy
|
322
|
3.00
|
1.9047
|
1.9007
|
1.9101
|
|
644
|
2006.08.10 03:27
|
close
|
322
|
3.00
|
1.9057
|
1.9007
|
1.9101
|
299.98
|
29595.91
|
645
|
2006.08.10 07:31
|
buy
|
323
|
3.00
|
1.9045
|
1.9005
|
1.9099
|
|
646
|
2006.08.10 08:12
|
close
|
323
|
3.00
|
1.9054
|
1.9005
|
1.9099
|
270.00
|
29865.91
|
647
|
2006.08.10 09:25
|
buy
|
324
|
3.00
|
1.9040
|
1.9000
|
1.9094
|
|
648
|
2006.08.10 09:25
|
close
|
324
|
3.00
|
1.9054
|
1.9000
|
1.9094
|
420.00
|
30285.91
|
649
|
2006.08.10 09:25
|
buy
|
325
|
4.00
|
1.9042
|
1.9002
|
1.9096
|
|
650
|
2006.08.10 09:25
|
close
|
325
|
4.00
|
1.9049
|
1.9002
|
1.9096
|
280.00
|
30565.91
|
651
|
2006.08.10 09:25
|
buy
|
326
|
4.00
|
1.9043
|
1.9003
|
1.9097
|
|
652
|
2006.08.10 09:25
|
close
|
326
|
4.00
|
1.9037
|
1.9003
|
1.9097
|
-240.00
|
30325.91
|
653
|
2006.08.10 09:25
|
buy
|
327
|
4.00
|
1.9031
|
1.8991
|
1.9085
|
|
654
|
2006.08.10 09:26
|
close
|
327
|
4.00
|
1.9044
|
1.8991
|
1.9085
|
520.00
|
30845.91
|
655
|
2006.08.10 09:26
|
buy
|
328
|
4.00
|
1.9044
|
1.9004
|
1.9098
|
|
656
|
2006.08.10 09:29
|
close
|
328
|
4.00
|
1.9051
|
1.9004
|
1.9098
|
280.00
|
31125.91
|
657
|
2006.08.10 09:29
|
buy
|
329
|
4.00
|
1.9047
|
1.9007
|
1.9101
|
|
658
|
2006.08.10 09:49
|
s/l
|
329
|
4.00
|
1.9007
|
1.9007
|
1.9101
|
-1600.00
|
29525.91
|
659
|
2006.08.11 02:15
|
buy
|
330
|
3.00
|
1.8933
|
1.8893
|
1.8987
|
|
660
|
2006.08.11 02:39
|
close
|
330
|
3.00
|
1.8940
|
1.8893
|
1.8987
|
210.01
|
29735.92
|
661
|
2006.08.11 03:14
|
buy
|
331
|
3.00
|
1.8937
|
1.8897
|
1.8991
|
|
662
|
2006.08.11 06:56
|
close
|
331
|
3.00
|
1.8943
|
1.8897
|
1.8991
|
180.00
|
29915.92
|
663
|
2006.08.11 07:35
|
buy
|
332
|
3.00
|
1.8936
|
1.8896
|
1.8990
|
|
664
|
2006.08.11 08:34
|
s/l
|
332
|
3.00
|
1.8896
|
1.8896
|
1.8990
|
-1200.00
|
28715.92
|
665
|
2006.08.11 13:20
|
buy
|
333
|
3.00
|
1.8937
|
1.8897
|
1.8991
|
|
666
|
2006.08.11 13:47
|
close
|
333
|
3.00
|
1.8942
|
1.8897
|
1.8991
|
149.99
|
28865.91
|
667
|
2006.08.11 14:30
|
buy
|
334
|
3.00
|
1.8937
|
1.8897
|
1.8991
|
|
668
|
2006.08.11 14:30
|
close
|
334
|
3.00
|
1.8943
|
1.8897
|
1.8991
|
180.00
|
29045.91
|
669
|
2006.08.11 14:30
|
buy
|
335
|
3.00
|
1.8934
|
1.8894
|
1.8988
|
|
670
|
2006.08.11 14:30
|
close
|
335
|
3.00
|
1.8940
|
1.8894
|
1.8988
|
180.00
|
29225.91
|
671
|
2006.08.11 14:30
|
buy
|
336
|
3.00
|
1.8937
|
1.8897
|
1.8991
|
|
672
|
2006.08.11 14:30
|
close
|
336
|
3.00
|
1.8957
|
1.8897
|
1.8991
|
600.00
|
29825.91
|
673
|
2006.08.11 14:30
|
buy
|
337
|
3.00
|
1.8937
|
1.8897
|
1.8991
|
|
674
|
2006.08.11 14:30
|
close
|
337
|
3.00
|
1.8912
|
1.8897
|
1.8991
|
-750.05
|
29075.86
|
675
|
2006.08.11 14:31
|
buy
|
338
|
3.00
|
1.8917
|
1.8877
|
1.8971
|
|
676
|
2006.08.11 14:31
|
t/p
|
338
|
3.00
|
1.8971
|
1.8877
|
1.8971
|
1620.00
|
30695.86
|
677
|
2006.08.11 14:31
|
buy
|
339
|
4.00
|
1.8914
|
1.8874
|
1.8968
|
|
678
|
2006.08.11 14:31
|
close
|
339
|
4.00
|
1.8918
|
1.8874
|
1.8968
|
160.00
|
30855.86
|
679
|
2006.08.11 14:31
|
buy
|
340
|
4.00
|
1.8926
|
1.8886
|
1.8980
|
|
680
|
2006.08.11 14:31
|
t/p
|
340
|
4.00
|
1.8980
|
1.8886
|
1.8980
|
2160.00
|
33015.86
|
681
|
2006.08.11 14:31
|
buy
|
341
|
4.00
|
1.8900
|
1.8860
|
1.8954
|
|
682
|
2006.08.11 14:32
|
close
|
341
|
4.00
|
1.8907
|
1.8860
|
1.8954
|
280.00
|
33295.86
|
683
|
2006.08.11 14:32
|
buy
|
342
|
4.00
|
1.8909
|
1.8869
|
1.8963
|
|
684
|
2006.08.11 15:35
|
close
|
342
|
4.00
|
1.8922
|
1.8869
|
1.8963
|
520.00
|
33815.86
|
685
|
2006.08.14 09:26
|
buy
|
343
|
4.00
|
1.8895
|
1.8855
|
1.8949
|
|
686
|
2006.08.14 09:27
|
close
|
343
|
4.00
|
1.8906
|
1.8855
|
1.8949
|
440.00
|
34255.86
|
687
|
2006.08.14 09:27
|
buy
|
344
|
4.00
|
1.8893
|
1.8853
|
1.8947
|
|
688
|
2006.08.14 09:28
|
close
|
344
|
4.00
|
1.8904
|
1.8853
|
1.8947
|
440.01
|
34695.87
|
689
|
2006.08.14 09:28
|
buy
|
345
|
4.00
|
1.8895
|
1.8855
|
1.8949
|
|
690
|
2006.08.14 09:29
|
close
|
345
|
4.00
|
1.8903
|
1.8855
|
1.8949
|
320.00
|
35015.87
|
691
|
2006.08.14 09:31
|
buy
|
346
|
4.00
|
1.8896
|
1.8856
|
1.8950
|
|
692
|
2006.08.14 09:34
|
close
|
346
|
4.00
|
1.8903
|
1.8856
|
1.8950
|
280.00
|
35295.87
|
693
|
2006.08.14 09:42
|
buy
|
347
|
4.00
|
1.8894
|
1.8854
|
1.8948
|
|
694
|
2006.08.14 09:48
|
close
|
347
|
4.00
|
1.8900
|
1.8854
|
1.8948
|
239.99
|
35535.86
|
695
|
2006.08.14 09:49
|
buy
|
348
|
4.00
|
1.8896
|
1.8856
|
1.8950
|
|
696
|
2006.08.14 09:54
|
close
|
348
|
4.00
|
1.8903
|
1.8856
|
1.8950
|
280.01
|
35815.87
|
697
|
2006.08.14 10:16
|
buy
|
349
|
4.00
|
1.8894
|
1.8854
|
1.8948
|
|
698
|
2006.08.14 10:16
|
close
|
349
|
4.00
|
1.8903
|
1.8854
|
1.8948
|
360.00
|
36175.87
|
699
|
2006.08.14 10:17
|
buy
|
350
|
4.00
|
1.8896
|
1.8856
|
1.8950
|
|
700
|
2006.08.14 14:05
|
s/l
|
350
|
4.00
|
1.8856
|
1.8856
|
1.8950
|
-1600.00
|
34575.87
|
701
|
2006.08.14 14:05
|
buy
|
351
|
4.00
|
1.8856
|
1.8816
|
1.8910
|
|
702
|
2006.08.14 14:33
|
close
|
351
|
4.00
|
1.8863
|
1.8816
|
1.8910
|
280.01
|
34855.88
|
703
|
2006.08.15 03:38
|
buy
|
352
|
4.00
|
1.8886
|
1.8846
|
1.8940
|
|
704
|
2006.08.15 04:09
|
close
|
352
|
4.00
|
1.8895
|
1.8846
|
1.8940
|
360.02
|
35215.90
|
705
|
2006.08.15 08:27
|
buy
|
353
|
4.00
|
1.8886
|
1.8846
|
1.8940
|
|
706
|
2006.08.15 08:31
|
close
|
353
|
4.00
|
1.8895
|
1.8846
|
1.8940
|
360.01
|
35575.91
|
707
|
2006.08.15 08:53
|
buy
|
354
|
4.00
|
1.8884
|
1.8844
|
1.8938
|
|
708
|
2006.08.15 09:05
|
close
|
354
|
4.00
|
1.8891
|
1.8844
|
1.8938
|
279.98
|
35855.89
|
709
|
2006.08.15 10:30
|
buy
|
355
|
4.00
|
1.8884
|
1.8844
|
1.8938
|
|
710
|
2006.08.15 10:31
|
close
|
355
|
4.00
|
1.8872
|
1.8844
|
1.8938
|
-480.00
|
35375.89
|
711
|
2006.08.15 10:31
|
buy
|
356
|
4.00
|
1.8868
|
1.8828
|
1.8922
|
|
712
|
2006.08.15 10:31
|
t/p
|
356
|
4.00
|
1.8922
|
1.8828
|
1.8922
|
2160.00
|
37535.89
|
713
|
2006.08.15 10:31
|
buy
|
357
|
4.00
|
1.8881
|
1.8841
|
1.8935
|
|
714
|
2006.08.15 11:39
|
close
|
357
|
4.00
|
1.8888
|
1.8841
|
1.8935
|
280.01
|
37815.90
|
715
|
2006.08.15 11:40
|
buy
|
358
|
4.00
|
1.8884
|
1.8844
|
1.8938
|
|
716
|
2006.08.15 14:30
|
t/p
|
358
|
4.00
|
1.8938
|
1.8844
|
1.8938
|
2160.00
|
39975.90
|
717
|
2006.08.15 14:30
|
buy
|
359
|
4.00
|
1.8884
|
1.8844
|
1.8938
|
|
718
|
2006.08.15 14:30
|
close
|
359
|
4.00
|
1.8914
|
1.8844
|
1.8938
|
1200.02
|
41175.92
|
719
|
2006.08.15 14:31
|
buy
|
360
|
5.00
|
1.8854
|
1.8814
|
1.8908
|
|
720
|
2006.08.15 14:31
|
t/p
|
360
|
5.00
|
1.8908
|
1.8814
|
1.8908
|
2700.00
|
43875.92
|
721
|
2006.08.16 01:22
|
buy
|
361
|
5.00
|
1.8932
|
1.8892
|
1.8986
|
|
722
|
2006.08.16 05:29
|
close
|
361
|
5.00
|
1.8941
|
1.8892
|
1.8986
|
449.98
|
44325.90
|
723
|
2006.08.17 05:33
|
buy
|
362
|
5.00
|
1.8963
|
1.8923
|
1.9017
|
|
724
|
2006.08.17 05:58
|
close
|
362
|
5.00
|
1.8971
|
1.8923
|
1.9017
|
400.02
|
44725.92
|
725
|
2006.08.17 07:22
|
buy
|
363
|
5.00
|
1.8963
|
1.8923
|
1.9017
|
|
726
|
2006.08.17 07:59
|
close
|
363
|
5.00
|
1.8972
|
1.8923
|
1.9017
|
450.02
|
45175.94
|
727
|
2006.08.17 08:41
|
buy
|
364
|
5.00
|
1.8963
|
1.8923
|
1.9017
|
|
728
|
2006.08.17 09:25
|
close
|
364
|
5.00
|
1.8971
|
1.8923
|
1.9017
|
400.03
|
45575.97
|
729
|
2006.08.17 10:30
|
buy
|
365
|
5.00
|
1.8961
|
1.8921
|
1.9015
|
|
730
|
2006.08.17 10:30
|
close
|
365
|
5.00
|
1.8970
|
1.8921
|
1.9015
|
449.99
|
46025.96
|
731
|
2006.08.17 10:30
|
buy
|
366
|
5.00
|
1.8961
|
1.8921
|
1.9015
|
|
732
|
2006.08.17 10:30
|
close
|
366
|
5.00
|
1.8981
|
1.8921
|
1.9015
|
1000.00
|
47025.96
|
733
|
2006.08.17 10:31
|
buy
|
367
|
5.00
|
1.8960
|
1.8920
|
1.9014
|
|
734
|
2006.08.17 10:34
|
close
|
367
|
5.00
|
1.8971
|
1.8920
|
1.9014
|
550.00
|
47575.96
|
735
|
2006.08.17 10:47
|
buy
|
368
|
5.00
|
1.8962
|
1.8922
|
1.9016
|
|
736
|
2006.08.17 10:59
|
close
|
368
|
5.00
|
1.8972
|
1.8922
|
1.9016
|
499.98
|
48075.94
|
737
|
2006.08.17 11:09
|
buy
|
369
|
5.00
|
1.8963
|
1.8923
|
1.9017
|
|
738
|
2006.08.17 11:33
|
close
|
369
|
5.00
|
1.8969
|
1.8923
|
1.9017
|
300.06
|
48376.00
|
739
|
2006.08.17 11:39
|
buy
|
370
|
5.00
|
1.8963
|
1.8923
|
1.9017
|
|
740
|
2006.08.17 13:47
|
close
|
370
|
5.00
|
1.8972
|
1.8923
|
1.9017
|
450.03
|
48826.03
|
741
|
2006.08.17 14:04
|
buy
|
371
|
5.00
|
1.8963
|
1.8923
|
1.9017
|
|
742
|
2006.08.17 14:30
|
close
|
371
|
5.00
|
1.8970
|
1.8923
|
1.9017
|
350.03
|
49176.06
|
743
|
2006.08.17 14:32
|
buy
|
372
|
5.00
|
1.8963
|
1.8923
|
1.9017
|
|
744
|
2006.08.17 15:29
|
close
|
372
|
5.00
|
1.8970
|
1.8923
|
1.9017
|
350.01
|
49526.07
|
745
|
2006.08.17 15:34
|
buy
|
373
|
5.00
|
1.8962
|
1.8922
|
1.9016
|
|
746
|
2006.08.17 16:50
|
s/l
|
373
|
5.00
|
1.8922
|
1.8922
|
1.9016
|
-2000.00
|
47526.07
|
747
|
2006.08.17 16:50
|
buy
|
374
|
5.00
|
1.8923
|
1.8883
|
1.8977
|
|
748
|
2006.08.17 17:03
|
close
|
374
|
5.00
|
1.8935
|
1.8883
|
1.8977
|
599.99
|
48126.06
|
749
|
2006.08.23 01:54
|
buy
|
375
|
5.00
|
1.8874
|
1.8834
|
1.8928
|
|
750
|
2006.08.23 02:13
|
close
|
375
|
5.00
|
1.8884
|
1.8834
|
1.8928
|
499.97
|
48626.03
|
751
|
2006.08.23 02:31
|
buy
|
376
|
5.00
|
1.8877
|
1.8837
|
1.8931
|
|
752
|
2006.08.23 08:54
|
close
|
376
|
5.00
|
1.8885
|
1.8837
|
1.8931
|
400.03
|
49026.06
|
753
|
2006.08.29 16:48
|
buy
|
377
|
5.00
|
1.8932
|
1.8892
|
1.8986
|
|
754
|
2006.08.29 20:06
|
close
|
377
|
5.00
|
1.8944
|
1.8892
|
1.8986
|
599.99
|
49626.05
|
755
|
2006.08.30 09:15
|
buy
|
378
|
5.00
|
1.8990
|
1.8950
|
1.9044
|
|
756
|
2006.08.30 09:15
|
close
|
378
|
5.00
|
1.9005
|
1.8950
|
1.9044
|
750.00
|
50376.05
|
757
|
2006.08.30 09:16
|
buy
|
379
|
6.00
|
1.8990
|
1.8950
|
1.9044
|
|
758
|
2006.08.30 09:17
|
close
|
379
|
6.00
|
1.8998
|
1.8950
|
1.9044
|
479.97
|
50856.02
|
759
|
2006.08.30 14:34
|
buy
|
380
|
6.00
|
1.8987
|
1.8947
|
1.9041
|
|
760
|
2006.08.30 14:35
|
close
|
380
|
6.00
|
1.9008
|
1.8947
|
1.9041
|
1259.99
|
52116.01
|
761
|
2006.08.31 02:03
|
buy
|
381
|
6.00
|
1.9035
|
1.8995
|
1.9089
|
|
762
|
2006.08.31 02:15
|
close
|
381
|
6.00
|
1.9043
|
1.8995
|
1.9089
|
480.00
|
52596.01
|
763
|
2006.08.31 06:53
|
buy
|
382
|
6.00
|
1.9036
|
1.8996
|
1.9090
|
|
764
|
2006.08.31 07:43
|
close
|
382
|
6.00
|
1.9044
|
1.8996
|
1.9090
|
480.01
|
53076.02
|
765
|
2006.08.31 15:43
|
buy
|
383
|
6.00
|
1.9031
|
1.8991
|
1.9085
|
|
766
|
2006.08.31 15:44
|
close
|
383
|
6.00
|
1.9037
|
1.8991
|
1.9085
|
360.00
|
53436.02
|
767
|
2006.08.31 15:44
|
buy
|
384
|
6.00
|
1.9035
|
1.8995
|
1.9089
|
|
768
|
2006.08.31 15:45
|
close
|
384
|
6.00
|
1.9046
|
1.8995
|
1.9089
|
660.00
|
54096.02
|
769
|
2006.08.31 16:00
|
buy
|
385
|
6.00
|
1.9035
|
1.8995
|
1.9089
|
|
770
|
2006.08.31 16:30
|
s/l
|
385
|
6.00
|
1.8995
|
1.8995
|
1.9089
|
-2400.00
|
51696.02
|
771
|
2006.08.31 16:30
|
buy
|
386
|
6.00
|
1.8994
|
1.8954
|
1.9048
|
|
772
|
2006.08.31 16:31
|
close
|
386
|
6.00
|
1.9004
|
1.8954
|
1.9048
|
600.01
|
52296.03
|
773
|
2006.08.31 16:31
|
buy
|
387
|
6.00
|
1.9004
|
1.8964
|
1.9058
|
|
774
|
2006.08.31 16:34
|
close
|
387
|
6.00
|
1.9014
|
1.8964
|
1.9058
|
600.00
|
52896.03
|
775
|
2006.08.31 16:34
|
buy
|
388
|
6.00
|
1.9014
|
1.8974
|
1.9068
|
|
776
|
2006.08.31 16:49
|
close
|
388
|
6.00
|
1.9020
|
1.8974
|
1.9068
|
360.00
|
53256.03
|
777
|
2006.08.31 16:49
|
buy
|
389
|
6.00
|
1.9019
|
1.8979
|
1.9073
|
|
778
|
2006.08.31 16:52
|
close
|
389
|
6.00
|
1.9028
|
1.8979
|
1.9073
|
539.98
|
53796.01
|
779
|
2006.08.31 16:53
|
buy
|
390
|
6.00
|
1.9030
|
1.8990
|
1.9084
|
|
780
|
2006.08.31 16:53
|
close
|
390
|
6.00
|
1.9038
|
1.8990
|
1.9084
|
480.01
|
54276.02
|
781
|
2006.08.31 16:54
|
buy
|
391
|
6.00
|
1.9036
|
1.8996
|
1.9090
|
|
782
|
2006.08.31 16:54
|
close
|
391
|
6.00
|
1.9036
|
1.8996
|
1.9090
|
0.01
|
54276.03
|
783
|
2006.08.31 16:55
|
buy
|
392
|
6.00
|
1.9031
|
1.8991
|
1.9085
|
|
784
|
2006.08.31 17:19
|
close
|
392
|
6.00
|
1.9038
|
1.8991
|
1.9085
|
420.01
|
54696.04
|
785
|
2006.08.31 17:21
|
buy
|
393
|
6.00
|
1.9036
|
1.8996
|
1.9090
|
|
786
|
2006.08.31 20:58
|
close
|
393
|
6.00
|
1.9046
|
1.8996
|
1.9090
|
600.03
|
55296.07
|
787
|
2006.08.31 21:26
|
buy
|
394
|
6.00
|
1.9036
|
1.8996
|
1.9090
|
|
788
|
2006.08.31 22:22
|
close
|
394
|
6.00
|
1.9046
|
1.8996
|
1.9090
|
600.03
|
55896.10
|
789
|
2006.08.31 23:36
|
buy
|
395
|
6.00
|
1.9034
|
1.8994
|
1.9088
|
|
790
|
2006.08.31 23:50
|
close
|
395
|
6.00
|
1.9042
|
1.8994
|
1.9088
|
480.00
|
56376.10
|
791
|
2006.08.31 23:56
|
buy
|
396
|
6.00
|
1.9035
|
1.8995
|
1.9089
|
|
792
|
2006.09.01 06:15
|
close
|
396
|
6.00
|
1.9042
|
1.8995
|
1.9089
|
420.00
|
56796.10
|
793
|
2006.09.04 08:05
|
buy
|
397
|
6.00
|
1.9064
|
1.9024
|
1.9118
|
|
794
|
2006.09.05 07:04
|
s/l
|
397
|
6.00
|
1.9024
|
1.9024
|
1.9118
|
-2400.00
|
54396.10
|
795
|
2006.09.06 08:37
|
buy
|
398
|
6.00
|
1.8935
|
1.8895
|
1.8989
|
|
796
|
2006.09.06 08:39
|
close
|
398
|
6.00
|
1.8942
|
1.8895
|
1.8989
|
420.03
|
54816.13
|
797
|
2006.09.06 09:25
|
buy
|
399
|
6.00
|
1.8934
|
1.8894
|
1.8988
|
|
798
|
2006.09.06 10:34
|
close
|
399
|
6.00
|
1.8940
|
1.8894
|
1.8988
|
360.00
|
55176.13
|
799
|
2006.09.07 00:16
|
buy
|
400
|
6.00
|
1.8849
|
1.8809
|
1.8903
|
|
800
|
2006.09.07 01:03
|
close
|
400
|
6.00
|
1.8859
|
1.8809
|
1.8903
|
600.04
|
55776.17
|
801
|
2006.09.07 06:32
|
buy
|
401
|
6.00
|
1.8852
|
1.8812
|
1.8906
|
|
802
|
2006.09.07 09:23
|
close
|
401
|
6.00
|
1.8856
|
1.8812
|
1.8906
|
240.00
|
56016.17
|
803
|
2006.09.11 00:50
|
sell
|
402
|
6.00
|
1.8653
|
1.8693
|
1.8599
|
|
804
|
2006.09.11 03:02
|
close
|
402
|
6.00
|
1.8641
|
1.8693
|
1.8599
|
720.06
|
56736.23
|
805
|
2006.09.12 00:15
|
sell
|
403
|
6.00
|
1.8645
|
1.8685
|
1.8591
|
|
806
|
2006.09.12 06:02
|
s/l
|
403
|
6.00
|
1.8685
|
1.8685
|
1.8591
|
-2400.00
|
54336.23
|
807
|
2006.09.13 07:29
|
sell
|
404
|
6.00
|
1.8742
|
1.8782
|
1.8688
|
|
808
|
2006.09.13 07:29
|
close
|
404
|
6.00
|
1.8742
|
1.8782
|
1.8688
|
-0.01
|
54336.22
|
809
|
2006.09.13 07:29
|
sell
|
405
|
6.00
|
1.8742
|
1.8782
|
1.8688
|
|
810
|
2006.09.13 07:57
|
close
|
405
|
6.00
|
1.8736
|
1.8782
|
1.8688
|
360.01
|
54696.23
|
811
|
2006.09.13 08:38
|
sell
|
406
|
6.00
|
1.8739
|
1.8779
|
1.8685
|
|
812
|
2006.09.13 11:13
|
close
|
406
|
6.00
|
1.8726
|
1.8779
|
1.8685
|
780.06
|
55476.29
|
813
|
2006.09.15 09:03
|
buy
|
407
|
6.00
|
1.8862
|
1.8822
|
1.8916
|
|
814
|
2006.09.15 09:04
|
close
|
407
|
6.00
|
1.8865
|
1.8822
|
1.8916
|
180.00
|
55656.29
|
815
|
2006.09.15 09:04
|
buy
|
408
|
6.00
|
1.8861
|
1.8821
|
1.8915
|
|
816
|
2006.09.15 09:04
|
close
|
408
|
6.00
|
1.8862
|
1.8821
|
1.8915
|
60.00
|
55716.29
|
817
|
2006.09.15 09:04
|
buy
|
409
|
6.00
|
1.8860
|
1.8820
|
1.8914
|
|
818
|
2006.09.15 11:57
|
s/l
|
409
|
6.00
|
1.8820
|
1.8820
|
1.8914
|
-2400.00
|
53316.29
|
819
|
2006.09.19 01:42
|
buy
|
410
|
6.00
|
1.8806
|
1.8766
|
1.8860
|
|
820
|
2006.09.19 01:57
|
close
|
410
|
6.00
|
1.8814
|
1.8766
|
1.8860
|
480.02
|
53796.31
|
821
|
2006.09.19 02:51
|
buy
|
411
|
6.00
|
1.8805
|
1.8765
|
1.8859
|
|
822
|
2006.09.19 04:52
|
close
|
411
|
6.00
|
1.8815
|
1.8765
|
1.8859
|
600.03
|
54396.34
|
823
|
2006.09.19 07:45
|
buy
|
412
|
6.00
|
1.8805
|
1.8765
|
1.8859
|
|
824
|
2006.09.19 08:41
|
close
|
412
|
6.00
|
1.8814
|
1.8765
|
1.8859
|
540.02
|
54936.36
|
825
|
2006.09.19 09:22
|
buy
|
413
|
6.00
|
1.8806
|
1.8766
|
1.8860
|
|
826
|
2006.09.19 09:43
|
close
|
413
|
6.00
|
1.8815
|
1.8766
|
1.8860
|
540.02
|
55476.38
|
827
|
2006.09.19 09:46
|
buy
|
414
|
6.00
|
1.8806
|
1.8766
|
1.8860
|
|
828
|
2006.09.19 13:13
|
close
|
414
|
6.00
|
1.8813
|
1.8766
|
1.8860
|
420.00
|
55896.38
|
829
|
2006.09.19 18:59
|
buy
|
415
|
6.00
|
1.8803
|
1.8763
|
1.8857
|
|
830
|
2006.09.19 19:28
|
close
|
415
|
6.00
|
1.8811
|
1.8763
|
1.8857
|
479.98
|
56376.36
|
831
|
2006.09.19 19:40
|
buy
|
416
|
6.00
|
1.8806
|
1.8766
|
1.8860
|
|
832
|
2006.09.19 19:50
|
close
|
416
|
6.00
|
1.8813
|
1.8766
|
1.8860
|
420.00
|
56796.36
|
833
|
2006.09.19 23:20
|
buy
|
417
|
6.00
|
1.8805
|
1.8765
|
1.8859
|
|
834
|
2006.09.19 23:28
|
close
|
417
|
6.00
|
1.8816
|
1.8765
|
1.8859
|
660.00
|
57456.36
|
835
|
2006.09.19 23:52
|
buy
|
418
|
6.00
|
1.8806
|
1.8766
|
1.8860
|
|
836
|
2006.09.20 00:45
|
close
|
418
|
6.00
|
1.8813
|
1.8766
|
1.8860
|
420.00
|
57876.36
|
837
|
2006.09.20 02:06
|
buy
|
419
|
6.00
|
1.8810
|
1.8770
|
1.8864
|
|
838
|
2006.09.20 03:11
|
close
|
419
|
6.00
|
1.8819
|
1.8770
|
1.8864
|
539.95
|
58416.31
|
839
|
2006.09.20 09:50
|
buy
|
420
|
6.00
|
1.8807
|
1.8767
|
1.8861
|
|
840
|
2006.09.20 10:00
|
close
|
420
|
6.00
|
1.8816
|
1.8767
|
1.8861
|
540.01
|
58956.32
|
841
|
2006.09.20 10:30
|
buy
|
421
|
6.00
|
1.8811
|
1.8771
|
1.8865
|
|
842
|
2006.09.20 10:31
|
close
|
421
|
6.00
|
1.8816
|
1.8771
|
1.8865
|
300.00
|
59256.32
|
843
|
2006.09.20 10:31
|
buy
|
422
|
6.00
|
1.8807
|
1.8767
|
1.8861
|
|
844
|
2006.09.20 10:36
|
close
|
422
|
6.00
|
1.8815
|
1.8767
|
1.8861
|
480.00
|
59736.32
|
845
|
2006.09.21 01:00
|
buy
|
423
|
6.00
|
1.8867
|
1.8827
|
1.8921
|
|
846
|
2006.09.21 01:39
|
close
|
423
|
6.00
|
1.8878
|
1.8827
|
1.8921
|
659.98
|
60396.30
|
847
|
2006.09.22 02:49
|
buy
|
424
|
7.00
|
1.9021
|
1.8981
|
1.9075
|
|
848
|
2006.09.22 02:51
|
close
|
424
|
7.00
|
1.9029
|
1.8981
|
1.9075
|
560.02
|
60956.32
|
849
|
2006.09.22 02:55
|
buy
|
425
|
7.00
|
1.9024
|
1.8984
|
1.9078
|
|
850
|
2006.09.22 09:03
|
close
|
425
|
7.00
|
1.9034
|
1.8984
|
1.9078
|
700.00
|
61656.32
|
851
|
2006.09.22 12:03
|
buy
|
426
|
7.00
|
1.9024
|
1.8984
|
1.9078
|
|
852
|
2006.09.22 12:54
|
close
|
426
|
7.00
|
1.9033
|
1.8984
|
1.9078
|
630.00
|
62286.32
|
853
|
2006.09.22 13:38
|
buy
|
427
|
7.00
|
1.9024
|
1.8984
|
1.9078
|
|
854
|
2006.09.22 14:20
|
close
|
427
|
7.00
|
1.9030
|
1.8984
|
1.9078
|
420.00
|
62706.32
|
855
|
2006.09.22 14:37
|
buy
|
428
|
7.00
|
1.9024
|
1.8984
|
1.9078
|
|
856
|
2006.09.22 15:07
|
close
|
428
|
7.00
|
1.9032
|
1.8984
|
1.9078
|
560.02
|
63266.34
|
857
|
2006.09.22 15:12
|
buy
|
429
|
7.00
|
1.9024
|
1.8984
|
1.9078
|
|
858
|
2006.09.22 16:47
|
close
|
429
|
7.00
|
1.9031
|
1.8984
|
1.9078
|
490.00
|
63756.34
|
859
|
2006.09.22 16:53
|
buy
|
430
|
7.00
|
1.9021
|
1.8981
|
1.9075
|
|
860
|
2006.09.22 17:05
|
close
|
430
|
7.00
|
1.9031
|
1.8981
|
1.9075
|
700.03
|
64456.37
|
861
|
2006.09.22 17:15
|
buy
|
431
|
7.00
|
1.9020
|
1.8980
|
1.9074
|
|
862
|
2006.09.22 21:00
|
close
|
431
|
7.00
|
1.9003
|
1.8980
|
1.9074
|
-1190.02
|
63266.35
|
863
|
2006.09.25 02:15
|
buy
|
432
|
7.00
|
1.9004
|
1.8964
|
1.9058
|
|
864
|
2006.09.25 03:29
|
close
|
432
|
7.00
|
1.9012
|
1.8964
|
1.9058
|
560.02
|
63826.37
|
865
|
2006.09.25 11:14
|
buy
|
433
|
7.00
|
1.9006
|
1.8966
|
1.9060
|
|
866
|
2006.09.25 11:28
|
close
|
433
|
7.00
|
1.9015
|
1.8966
|
1.9060
|
629.95
|
64456.32
|
867
|
2006.09.25 16:00
|
buy
|
434
|
7.00
|
1.9006
|
1.8966
|
1.9060
|
|
868
|
2006.09.25 16:00
|
close
|
434
|
7.00
|
1.9020
|
1.8966
|
1.9060
|
980.00
|
65436.32
|
869
|
2006.09.25 16:00
|
buy
|
435
|
7.00
|
1.9003
|
1.8963
|
1.9057
|
|
870
|
2006.09.25 16:01
|
close
|
435
|
7.00
|
1.9004
|
1.8963
|
1.9057
|
69.99
|
65506.31
|
871
|
2006.09.25 16:01
|
buy
|
436
|
7.00
|
1.9000
|
1.8960
|
1.9054
|
|
872
|
2006.09.25 16:01
|
close
|
436
|
7.00
|
1.8999
|
1.8960
|
1.9054
|
-70.00
|
65436.31
|
873
|
2006.09.25 16:01
|
buy
|
437
|
7.00
|
1.8998
|
1.8958
|
1.9052
|
|
874
|
2006.09.25 16:01
|
close
|
437
|
7.00
|
1.9004
|
1.8958
|
1.9052
|
420.00
|
65856.31
|
875
|
2006.09.25 16:01
|
buy
|
438
|
7.00
|
1.9004
|
1.8964
|
1.9058
|
|
876
|
2006.09.25 16:01
|
t/p
|
438
|
7.00
|
1.9058
|
1.8964
|
1.9058
|
3780.00
|
69636.31
|
877
|
2006.09.25 16:01
|
buy
|
439
|
7.00
|
1.9004
|
1.8964
|
1.9058
|
|
878
|
2006.09.25 16:08
|
close
|
439
|
7.00
|
1.9007
|
1.8964
|
1.9058
|
209.98
|
69846.29
|
879
|
2006.09.25 16:31
|
buy
|
440
|
7.00
|
1.9005
|
1.8965
|
1.9059
|
|
880
|
2006.09.25 18:58
|
close
|
440
|
7.00
|
1.9013
|
1.8965
|
1.9059
|
559.97
|
70406.26
|
881
|
2006.09.25 22:13
|
buy
|
441
|
8.00
|
1.9007
|
1.8967
|
1.9061
|
|
882
|
2006.09.26 01:41
|
close
|
441
|
8.00
|
1.9014
|
1.8967
|
1.9061
|
560.01
|
70966.27
|
883
|
2006.09.26 08:12
|
buy
|
442
|
8.00
|
1.9001
|
1.8961
|
1.9055
|
|
884
|
2006.09.26 09:36
|
close
|
442
|
8.00
|
1.8989
|
1.8961
|
1.9055
|
-959.95
|
70006.32
|
885
|
2006.09.26 09:37
|
buy
|
443
|
8.00
|
1.8991
|
1.8951
|
1.9045
|
|
886
|
2006.09.26 10:01
|
close
|
443
|
8.00
|
1.9004
|
1.8951
|
1.9045
|
1039.96
|
71046.28
|
887
|
2006.09.26 10:01
|
buy
|
444
|
8.00
|
1.9000
|
1.8960
|
1.9054
|
|
888
|
2006.09.26 10:15
|
s/l
|
444
|
8.00
|
1.8960
|
1.8960
|
1.9054
|
-3200.00
|
67846.28
|
889
|
2006.09.27 08:02
|
buy
|
445
|
7.00
|
1.8942
|
1.8902
|
1.8996
|
|
890
|
2006.09.27 09:08
|
close
|
445
|
7.00
|
1.8948
|
1.8902
|
1.8996
|
419.99
|
68266.27
|
891
|
2006.09.28 04:31
|
buy
|
446
|
7.00
|
1.8887
|
1.8847
|
1.8941
|
|
892
|
2006.09.28 08:18
|
s/l
|
446
|
7.00
|
1.8847
|
1.8847
|
1.8941
|
-2800.00
|
65466.27
|
893
|
2006.10.02 11:05
|
sell
|
447
|
7.00
|
1.8747
|
1.8787
|
1.8693
|
|
894
|
2006.10.02 11:21
|
close
|
447
|
7.00
|
1.8738
|
1.8787
|
1.8693
|
629.95
|
66096.22
|
895
|
2006.10.02 15:20
|
sell
|
448
|
7.00
|
1.8747
|
1.8787
|
1.8693
|
|
896
|
2006.10.02 15:35
|
s/l
|
448
|
7.00
|
1.8787
|
1.8787
|
1.8693
|
-2800.00
|
63296.22
|
897
|
2006.10.02 15:35
|
sell
|
449
|
7.00
|
1.8789
|
1.8829
|
1.8735
|
|
898
|
2006.10.02 15:39
|
close
|
449
|
7.00
|
1.8784
|
1.8829
|
1.8735
|
350.03
|
63646.25
|
899
|
2006.10.02 15:39
|
sell
|
450
|
7.00
|
1.8782
|
1.8822
|
1.8728
|
|
900
|
2006.10.02 15:50
|
s/l
|
450
|
7.00
|
1.8822
|
1.8822
|
1.8728
|
-2800.00
|
60846.25
|
901
|
2006.10.03 06:16
|
buy
|
451
|
7.00
|
1.8863
|
1.8823
|
1.8917
|
|
902
|
2006.10.03 07:29
|
close
|
451
|
7.00
|
1.8871
|
1.8823
|
1.8917
|
560.02
|
61406.27
|
903
|
2006.10.03 10:41
|
buy
|
452
|
7.00
|
1.8863
|
1.8823
|
1.8917
|
|
904
|
2006.10.03 11:07
|
close
|
452
|
7.00
|
1.8876
|
1.8823
|
1.8917
|
909.99
|
62316.26
|
905
|
2006.10.03 18:25
|
buy
|
453
|
7.00
|
1.8863
|
1.8823
|
1.8917
|
|
906
|
2006.10.03 19:00
|
close
|
453
|
7.00
|
1.8874
|
1.8823
|
1.8917
|
770.05
|
63086.31
|
907
|
2006.10.06 01:43
|
sell
|
454
|
7.00
|
1.8788
|
1.8828
|
1.8734
|
|
908
|
2006.10.06 03:09
|
close
|
454
|
7.00
|
1.8767
|
1.8828
|
1.8734
|
1470.00
|
64556.31
|
909
|
2006.10.06 13:53
|
sell
|
455
|
7.00
|
1.8788
|
1.8828
|
1.8734
|
|
910
|
2006.10.06 14:30
|
s/l
|
455
|
7.00
|
1.8828
|
1.8828
|
1.8734
|
-2800.00
|
61756.31