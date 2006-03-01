Strategy Tester Report

Profit Generator 333_stl

 

Symbol

GBPUSD (British Pound vs US Dollar (spot))

Period

Daily (D1) 2006.03.01 00:00 - 2006.10.06 00:00 (2006.03.01 - 2006.10.09)

Model

Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)

Parameters

EAname="Pro-Gen_3"; ID_BASE=100000; LongBar=15; BarOpenPercent=0.5; MaxTrades=1; lots=1; stoploss=40; takeprofit=27; MM=true; Risk=10; PairsTraded=0; UseClose=true; TSactivation=9; TrailPips=2; UseHourTrade=false; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseSimpleTF=false; period=0; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=true; hour_to_close=21; EMAconfirm=false; LowEMA=10; HighEMA=16; EMAtf=0; UseStoOpen=false; StoTF=1; Reverse=false; UseObsoleteMethod=true; OMwhenLossOnly=false; ObsoleteMinutes=10; Use50maFilter=true; MApips=10; UseTE=false; badtrades=2; ReEnter=2;

 

 

 

 

 

Bars in test

603

Ticks modelled

926137

Modelling quality

90.00%

 

Initial deposit

10000.00

 

 

 

 

Total net profit

51756.31

Gross profit

120556.37

Gross loss

-68800.06

Profit factor

1.75

Expected payoff

113.75

 

 

Absolute drawdown

1577.99

Maximal drawdown

10200.03 (14.36%)

Relative drawdown

31.75% (3917.99)

 

Total trades

455

Short positions (won %)

66 (78.79%)

Long positions (won %)

389 (84.58%)

 

Profit trades (% of total)

381 (83.74%)

Loss trades (% of total)

74 (16.26%)

Largest

profit trade

3780.00

loss trade

-3200.00

Average

profit trade

316.42

loss trade

-929.73

Maximum

consecutive wins (profit in money)

27 (3004.02)

consecutive losses (loss in money)

3 (-2800.00)

Maximal

consecutive profit (count of wins)

14150.18 (17)

consecutive loss (count of losses)

-3200.00 (1)

Average

consecutive wins

6

consecutive losses

1

Graph

#

Time

Type

Order

Lots

Price

S / L

T / P

Profit

Balance

1

2006.03.01 01:01

buy

1

1.00

1.7537

1.7497

1.7591

 

2

2006.03.01 01:25

close

1

1.00

1.7546

1.7497

1.7591

90.00

10090.00

3

2006.03.01 06:50

buy

2

2.00

1.7537

1.7497

1.7591

 

4

2006.03.01 08:27

close

2

2.00

1.7544

1.7497

1.7591

140.00

10230.00

5

2006.03.01 08:44

buy

3

2.00

1.7537

1.7497

1.7591

 

6

2006.03.01 09:06

close

3

2.00

1.7543

1.7497

1.7591

120.00

10350.00

7

2006.03.01 09:10

buy

4

2.00

1.7537

1.7497

1.7591

 

8

2006.03.01 10:10

close

4

2.00

1.7544

1.7497

1.7591

140.00

10490.00

9

2006.03.01 10:19

buy

5

2.00

1.7537

1.7497

1.7591

 

10

2006.03.01 10:48

close

5

2.00

1.7546

1.7497

1.7591

179.99

10669.99

11

2006.03.01 16:08

buy

6

2.00

1.7537

1.7497

1.7591

 

12

2006.03.01 16:31

close

6

2.00

1.7544

1.7497

1.7591

140.00

10809.99

13

2006.03.01 16:41

buy

7

2.00

1.7537

1.7497

1.7591

 

14

2006.03.01 17:41

s/l

7

2.00

1.7497

1.7497

1.7591

-800.00

10009.99

15

2006.03.01 17:41

buy

8

2.00

1.7497

1.7457

1.7551

 

16

2006.03.02 08:22

close

8

2.00

1.7506

1.7457

1.7551

179.99

10189.98

17

2006.03.02 09:31

buy

9

2.00

1.7499

1.7459

1.7553

 

18

2006.03.02 13:56

s/l

9

2.00

1.7459

1.7459

1.7553

-800.00

9389.98

19

2006.03.03 00:44

buy

10

1.00

1.7530

1.7490

1.7584

 

20

2006.03.03 01:08

close

10

1.00

1.7536

1.7490

1.7584

60.00

9449.98

21

2006.03.03 01:13

buy

11

1.00

1.7529

1.7489

1.7583

 

22

2006.03.03 11:48

close

11

1.00

1.7537

1.7489

1.7583

80.00

9529.98

23

2006.03.03 16:05

buy

12

1.00

1.7530

1.7490

1.7584

 

24

2006.03.03 16:14

close

12

1.00

1.7540

1.7490

1.7584

100.00

9629.98

25

2006.03.03 16:29

buy

13

1.00

1.7526

1.7486

1.7580

 

26

2006.03.03 16:31

close

13

1.00

1.7535

1.7486

1.7580

89.99

9719.97

27

2006.03.03 16:31

buy

14

1.00

1.7529

1.7489

1.7583

 

28

2006.03.03 16:32

close

14

1.00

1.7536

1.7489

1.7583

70.00

9789.97

29

2006.03.03 16:34

buy

15

1.00

1.7530

1.7490

1.7584

 

30

2006.03.03 17:13

close

15

1.00

1.7534

1.7490

1.7584

40.00

9829.97

31

2006.03.03 17:20

buy

16

1.00

1.7531

1.7491

1.7585

 

32

2006.03.03 19:20

close

16

1.00

1.7539

1.7491

1.7585

80.01

9909.98

33

2006.03.06 10:23

buy

17

1.00

1.7563

1.7523

1.7617

 

34

2006.03.06 10:44

close

17

1.00

1.7571

1.7523

1.7617

80.00

9989.98

35

2006.03.06 11:22

buy

18

1.00

1.7564

1.7524

1.7618

 

36

2006.03.06 15:49

s/l

18

1.00

1.7524

1.7524

1.7618

-400.00

9589.98

37

2006.03.06 15:49

buy

19

1.00

1.7524

1.7484

1.7578

 

38

2006.03.06 17:49

s/l

19

1.00

1.7484

1.7484

1.7578

-400.00

9189.98

39

2006.03.09 01:31

sell

20

1.00

1.7383

1.7423

1.7329

 

40

2006.03.09 02:04

close

20

1.00

1.7375

1.7423

1.7329

79.99

9269.97

41

2006.03.09 06:00

sell

21

1.00

1.7382

1.7422

1.7328

 

42

2006.03.09 06:15

close

21

1.00

1.7378

1.7422

1.7328

40.00

9309.97

43

2006.03.09 10:31

sell

22

1.00

1.7382

1.7422

1.7328

 

44

2006.03.09 10:33

close

22

1.00

1.7372

1.7422

1.7328

100.00

9409.97

45

2006.03.09 11:14

sell

23

1.00

1.7382

1.7422

1.7328

 

46

2006.03.09 16:23

close

23

1.00

1.7374

1.7422

1.7328

80.00

9489.97

47

2006.03.10 07:42

sell

24

1.00

1.7362

1.7402

1.7308

 

48

2006.03.10 14:30

close

24

1.00

1.7344

1.7402

1.7308

180.00

9669.97

49

2006.03.15 01:39

buy

25

1.00

1.7457

1.7417

1.7511

 

50

2006.03.15 02:06

close

25

1.00

1.7464

1.7417

1.7511

70.00

9739.97

51

2006.03.15 02:07

buy

26

1.00

1.7455

1.7415

1.7509

 

52

2006.03.15 02:19

close

26

1.00

1.7461

1.7415

1.7509

59.99

9799.96

53

2006.03.15 04:00

buy

27

1.00

1.7457

1.7417

1.7511

 

54

2006.03.15 04:38

close

27

1.00

1.7463

1.7417

1.7511

60.00

9859.96

55

2006.03.15 08:17

buy

28

1.00

1.7457

1.7417

1.7511

 

56

2006.03.15 08:38

close

28

1.00

1.7464

1.7417

1.7511

70.00

9929.96

57

2006.03.15 08:56

buy

29

1.00

1.7457

1.7417

1.7511

 

58

2006.03.15 09:23

close

29

1.00

1.7464

1.7417

1.7511

70.00

9999.96

59

2006.03.15 09:57

buy

30

1.00

1.7457

1.7417

1.7511

 

60

2006.03.15 10:30

close

30

1.00

1.7455

1.7417

1.7511

-20.00

9979.96

61

2006.03.15 10:30

buy

31

1.00

1.7456

1.7416

1.7510

 

62

2006.03.15 15:10

close

31

1.00

1.7464

1.7416

1.7510

80.00

10059.96

63

2006.03.20 00:34

buy

32

2.00

1.7549

1.7509

1.7603

 

64

2006.03.20 00:41

close

32

2.00

1.7555

1.7509

1.7603

119.99

10179.95

65

2006.03.20 00:43

buy

33

2.00

1.7555

1.7515

1.7609

 

66

2006.03.20 08:19

close

33

2.00

1.7565

1.7515

1.7609

200.01

10379.96

67

2006.03.20 12:07

buy

34

2.00

1.7555

1.7515

1.7609

 

68

2006.03.20 12:16

close

34

2.00

1.7563

1.7515

1.7609

160.00

10539.96

69

2006.03.20 12:47

buy

35

2.00

1.7555

1.7515

1.7609

 

70

2006.03.20 14:57

close

35

2.00

1.7560

1.7515

1.7609

100.01

10639.97

71

2006.03.20 15:00

buy

36

2.00

1.7547

1.7507

1.7601

 

72

2006.03.20 15:00

close

36

2.00

1.7552

1.7507

1.7601

99.99

10739.96

73

2006.03.20 15:00

buy

37

2.00

1.7549

1.7509

1.7603

 

74

2006.03.20 15:39

close

37

2.00

1.7558

1.7509

1.7603

180.01

10919.97

75

2006.03.20 15:40

buy

38

2.00

1.7554

1.7514

1.7608

 

76

2006.03.20 16:31

close

38

2.00

1.7560

1.7514

1.7608

119.99

11039.96

77

2006.03.20 16:33

buy

39

2.00

1.7555

1.7515

1.7609

 

78

2006.03.20 17:40

close

39

2.00

1.7562

1.7515

1.7609

140.01

11179.97

79

2006.03.20 17:55

buy

40

2.00

1.7555

1.7515

1.7609

 

80

2006.03.20 20:53

close

40

2.00

1.7562

1.7515

1.7609

140.00

11319.97

81

2006.03.20 23:01

buy

41

2.00

1.7552

1.7512

1.7606

 

82

2006.03.21 00:06

close

41

2.00

1.7559

1.7512

1.7606

140.01

11459.98

83

2006.03.24 11:04

sell

42

2.00

1.7338

1.7378

1.7284

 

84

2006.03.24 11:22

close

42

2.00

1.7327

1.7378

1.7284

220.01

11679.99

85

2006.03.24 13:25

sell

43

2.00

1.7338

1.7378

1.7284

 

86

2006.03.24 13:50

close

43

2.00

1.7330

1.7378

1.7284

160.00

11839.99

87

2006.03.24 14:31

sell

44

2.00

1.7338

1.7378

1.7284

 

88

2006.03.24 14:31

close

44

2.00

1.7337

1.7378

1.7284

20.01

11860.00

89

2006.03.24 14:32

sell

45

2.00

1.7338

1.7378

1.7284

 

90

2006.03.24 14:33

close

45

2.00

1.7329

1.7378

1.7284

180.01

12040.01

91

2006.03.24 14:39

sell

46

2.00

1.7343

1.7383

1.7289

 

92

2006.03.24 14:48

close

46

2.00

1.7336

1.7383

1.7289

140.00

12180.01

93

2006.03.24 14:48

sell

47

2.00

1.7339

1.7379

1.7285

 

94

2006.03.24 14:49

close

47

2.00

1.7331

1.7379

1.7285

159.99

12340.00

95

2006.03.24 14:53

sell

48

2.00

1.7338

1.7378

1.7284

 

96

2006.03.24 16:00

s/l

48

2.00

1.7378

1.7378

1.7284

-800.00

11540.00

97

2006.03.28 03:34

buy

49

2.00

1.7464

1.7424

1.7518

 

98

2006.03.28 09:03

close

49

2.00

1.7474

1.7424

1.7518

200.00

11740.00

99

2006.03.28 11:10

buy

50

2.00

1.7464

1.7424

1.7518

 

100

2006.03.28 11:17

close

50

2.00

1.7471

1.7424

1.7518

140.00

11880.00

101

2006.03.28 21:22

buy

51

2.00

1.7462

1.7422

1.7516

 

102

2006.03.29 09:13

s/l

51

2.00

1.7422

1.7422

1.7516

-800.00

11080.00

103

2006.03.29 09:13

buy

52

2.00

1.7423

1.7383

1.7477

 

104

2006.03.29 09:56

s/l

52

2.00

1.7383

1.7383

1.7477

-800.00

10280.00

105

2006.03.31 01:01

buy

53

2.00

1.7465

1.7425

1.7519

 

106

2006.03.31 01:16

close

53

2.00

1.7472

1.7425

1.7519

140.00

10420.00

107

2006.03.31 01:33

buy

54

2.00

1.7465

1.7425

1.7519

 

108

2006.03.31 08:47

s/l

54

2.00

1.7425

1.7425

1.7519

-800.00

9620.00

109

2006.04.03 16:59

sell

55

1.00

1.7373

1.7413

1.7319

 

110

2006.04.03 17:02

close

55

1.00

1.7367

1.7413

1.7319

60.00

9680.00

111

2006.04.03 17:14

sell

56

1.00

1.7373

1.7413

1.7319

 

112

2006.04.04 01:10

s/l

56

1.00

1.7413

1.7413

1.7319

-400.00

9280.00

113

2006.04.05 10:34

buy

57

1.00

1.7551

1.7511

1.7605

 

114

2006.04.05 11:35

s/l

57

1.00

1.7511

1.7511

1.7605

-400.00

8880.00

115

2006.04.05 11:35

buy

58

0.90

1.7512

1.7472

1.7566

 

116

2006.04.05 11:41

close

58

0.90

1.7522

1.7472

1.7566

90.01

8970.01

117

2006.04.05 11:41

buy

59

0.90

1.7521

1.7481

1.7575

 

118

2006.04.05 12:03

close

59

0.90

1.7529

1.7481

1.7575

72.00

9042.01

119

2006.04.05 12:03

buy

60

1.00

1.7530

1.7490

1.7584

 

120

2006.04.05 16:06

s/l

60

1.00

1.7490

1.7490

1.7584

-400.00

8642.01

121

2006.04.05 16:06

buy

61

0.90

1.7490

1.7450

1.7544

 

122

2006.04.05 16:16

close

61

0.90

1.7499

1.7450

1.7544

81.00

8723.01

123

2006.04.06 14:46

buy

62

0.90

1.7539

1.7499

1.7593

 

124

2006.04.06 14:46

close

62

0.90

1.7556

1.7499

1.7593

153.00

8876.01

125

2006.04.06 14:46

buy

63

0.90

1.7535

1.7495

1.7589

 

126

2006.04.06 14:47

close

63

0.90

1.7549

1.7495

1.7589

126.00

9002.01

127

2006.04.06 14:47

buy

64

1.00

1.7530

1.7490

1.7584

 

128

2006.04.06 14:48

close

64

1.00

1.7552

1.7490

1.7584

220.00

9222.01

129

2006.04.06 14:56

buy

65

1.00

1.7533

1.7493

1.7587

 

130

2006.04.06 14:58

close

65

1.00

1.7543

1.7493

1.7587

100.00

9322.01

131

2006.04.06 14:58

buy

66

1.00

1.7539

1.7499

1.7593

 

132

2006.04.06 14:59

close

66

1.00

1.7547

1.7499

1.7593

80.00

9402.01

133

2006.04.06 14:59

buy

67

1.00

1.7538

1.7498

1.7592

 

134

2006.04.06 15:00

close

67

1.00

1.7549

1.7498

1.7592

110.00

9512.01

135

2006.04.06 15:00

buy

68

1.00

1.7536

1.7496

1.7590

 

136

2006.04.06 15:00

close

68

1.00

1.7535

1.7496

1.7590

-10.00

9502.01

137

2006.04.06 15:01

buy

69

1.00

1.7538

1.7498

1.7592

 

138

2006.04.06 15:02

close

69

1.00

1.7550

1.7498

1.7592

120.00

9622.01

139

2006.04.06 15:04

buy

70

1.00

1.7539

1.7499

1.7593

 

140

2006.04.06 16:08

s/l

70

1.00

1.7499

1.7499

1.7593

-400.00

9222.01

141

2006.04.06 16:08

buy

71

1.00

1.7499

1.7459

1.7553

 

142

2006.04.06 16:13

close

71

1.00

1.7508

1.7459

1.7553

90.00

9312.01

143

2006.04.06 16:13

buy

72

1.00

1.7510

1.7470

1.7564

 

144

2006.04.06 16:14

close

72

1.00

1.7517

1.7470

1.7564

70.00

9382.01

145

2006.04.06 16:14

buy

73

1.00

1.7514

1.7474

1.7568

 

146

2006.04.06 16:25

close

73

1.00

1.7532

1.7474

1.7568

180.00

9562.01

147

2006.04.06 16:25

buy

74

1.00

1.7531

1.7491

1.7585

 

148

2006.04.06 18:26

s/l

74

1.00

1.7491

1.7491

1.7585

-400.00

9162.01

149

2006.04.06 18:26

buy

75

1.00

1.7492

1.7452

1.7546

 

150

2006.04.06 18:43

close

75

1.00

1.7499

1.7452

1.7546

70.00

9232.01

151

2006.04.06 18:43

buy

76

1.00

1.7502

1.7462

1.7556

 

152

2006.04.06 19:05

close

76

1.00

1.7509

1.7462

1.7556

70.00

9302.01

153

2006.04.06 19:05

buy

77

1.00

1.7512

1.7472

1.7566

 

154

2006.04.06 21:03

close

77

1.00

1.7527

1.7472

1.7566

150.00

9452.01

155

2006.04.06 21:04

buy

78

1.00

1.7526

1.7486

1.7580

 

156

2006.04.07 13:31

s/l

78

1.00

1.7486

1.7486

1.7580

-400.00

9052.01

157

2006.04.10 08:32

buy

79

1.00

1.7426

1.7386

1.7480

 

158

2006.04.10 08:50

close

79

1.00

1.7439

1.7386

1.7480

130.00

9182.01

159

2006.04.10 17:06

buy

80

1.00

1.7425

1.7385

1.7479

 

160

2006.04.10 19:08

s/l

80

1.00

1.7385

1.7385

1.7479

-400.00

8782.01

161

2006.04.11 10:24

buy

81

0.90

1.7437

1.7397

1.7491

 

162

2006.04.11 10:30

s/l

81

0.90

1.7397

1.7397

1.7491

-360.00

8422.01

163

2006.04.12 08:13

buy

82

0.90

1.7483

1.7443

1.7537

 

164

2006.04.12 08:28

close

82

0.90

1.7490

1.7443

1.7537

62.99

8485.00

165

2006.04.12 14:36

buy

83

0.90

1.7482

1.7442

1.7536

 

166

2006.04.12 14:37

close

83

0.90

1.7491

1.7442

1.7536

81.00

8566.00

167

2006.04.12 14:37

buy

84

0.90

1.7483

1.7443

1.7537

 

168

2006.04.12 14:38

close

84

0.90

1.7494

1.7443

1.7537

98.99

8664.99

169

2006.04.12 14:45

buy

85

0.90

1.7482

1.7442

1.7536

 

170

2006.04.12 15:03

close

85

0.90

1.7494

1.7442

1.7536

108.00

8772.99

171

2006.04.13 01:13

buy

86

0.90

1.7502

1.7462

1.7556

 

172

2006.04.13 02:26

close

86

0.90

1.7508

1.7462

1.7556

54.00

8826.99

173

2006.04.13 02:41

buy

87

0.90

1.7503

1.7463

1.7557

 

174

2006.04.13 03:14

close

87

0.90

1.7514

1.7463

1.7557

99.00

8925.99

175

2006.04.13 14:57

buy

88

0.90

1.7503

1.7463

1.7557

 

176

2006.04.13 15:42

close

88

0.90

1.7513

1.7463

1.7557

90.00

9015.99

177

2006.04.13 15:52

buy

89

1.00

1.7500

1.7460

1.7554

 

178

2006.04.13 16:02

close

89

1.00

1.7508

1.7460

1.7554

80.00

9095.99

179

2006.04.18 04:08

buy

90

1.00

1.7705

1.7665

1.7759

 

180

2006.04.18 04:51

close

90

1.00

1.7713

1.7665

1.7759

80.00

9175.99

181

2006.04.18 05:11

buy

91

1.00

1.7706

1.7666

1.7760

 

182

2006.04.18 05:53

close

91

1.00

1.7713

1.7666

1.7760

70.01

9246.00

183

2006.04.18 06:58

buy

92

1.00

1.7706

1.7666

1.7760

 

184

2006.04.18 08:05

close

92

1.00

1.7715

1.7666

1.7760

90.01

9336.01

185

2006.04.18 08:14

buy

93

1.00

1.7706

1.7666

1.7760

 

186

2006.04.18 08:33

close

93

1.00

1.7712

1.7666

1.7760

60.01

9396.02

187

2006.04.18 08:53

buy

94

1.00

1.7706

1.7666

1.7760

 

188

2006.04.18 08:56

close

94

1.00

1.7712

1.7666

1.7760

60.01

9456.03

189

2006.04.18 09:42

buy

95

1.00

1.7706

1.7666

1.7760

 

190

2006.04.18 09:45

close

95

1.00

1.7714

1.7666

1.7760

80.01

9536.04

191

2006.04.18 09:57

buy

96

1.00

1.7706

1.7666

1.7760

 

192

2006.04.18 11:21

close

96

1.00

1.7713

1.7666

1.7760

70.01

9606.05

193

2006.04.18 11:57

buy

97

1.00

1.7704

1.7664

1.7758

 

194

2006.04.18 12:04

close

97

1.00

1.7714

1.7664

1.7758

100.00

9706.05

195

2006.04.19 14:30

buy

98

1.00

1.7829

1.7789

1.7883

 

196

2006.04.19 14:30

close

98

1.00

1.7853

1.7789

1.7883

240.00

9946.05

197

2006.04.19 14:30

buy

99

1.00

1.7829

1.7789

1.7883

 

198

2006.04.19 14:32

close

99

1.00

1.7839

1.7789

1.7883

100.00

10046.05

199

2006.04.19 14:34

buy

100

2.00

1.7826

1.7786

1.7880

 

200

2006.04.19 14:42

close

100

2.00

1.7834

1.7786

1.7880

159.99

10206.04

201

2006.04.19 14:42

buy

101

2.00

1.7834

1.7794

1.7888

 

202

2006.04.19 14:46

close

101

2.00

1.7840

1.7794

1.7888

120.01

10326.05

203

2006.04.19 14:49

buy

102

2.00

1.7834

1.7794

1.7888

 

204

2006.04.19 14:58

close

102

2.00

1.7843

1.7794

1.7888

179.99

10506.04

205

2006.04.19 15:01

buy

103

2.00

1.7834

1.7794

1.7888

 

206

2006.04.19 15:03

close

103

2.00

1.7842

1.7794

1.7888

159.99

10666.03

207

2006.04.19 15:05

buy

104

2.00

1.7834

1.7794

1.7888

 

208

2006.04.19 15:34

close

104

2.00

1.7843

1.7794

1.7888

179.99

10846.02

209

2006.04.21 13:06

buy

105

2.00

1.7781

1.7741

1.7835

 

210

2006.04.21 13:44

close

105

2.00

1.7788

1.7741

1.7835

140.00

10986.02

211

2006.04.21 14:03

buy

106

2.00

1.7781

1.7741

1.7835

 

212

2006.04.21 14:16

close

106

2.00

1.7790

1.7741

1.7835

180.01

11166.03

213

2006.04.24 14:12

buy

107

2.00

1.7868

1.7828

1.7922

 

214

2006.04.24 14:16

close

107

2.00

1.7875

1.7828

1.7922

140.00

11306.03

215

2006.04.24 14:22

buy

108

2.00

1.7868

1.7828

1.7922

 

216

2006.04.24 14:25

close

108

2.00

1.7874

1.7828

1.7922

120.00

11426.03

217

2006.04.24 14:29

buy

109

2.00

1.7867

1.7827

1.7921

 

218

2006.04.24 16:01

s/l

109

2.00

1.7827

1.7827

1.7921

-800.00

10626.03

219

2006.04.24 16:01

buy

110

2.00

1.7828

1.7788

1.7882

 

220

2006.04.24 17:13

close

110

2.00

1.7837

1.7788

1.7882

180.01

10806.04

221

2006.04.25 01:40

buy

111

2.00

1.7862

1.7822

1.7916

 

222

2006.04.25 06:29

close

111

2.00

1.7870

1.7822

1.7916

159.98

10966.02

223

2006.04.25 08:37

buy

112

2.00

1.7862

1.7822

1.7916

 

224

2006.04.25 09:27

close

112

2.00

1.7873

1.7822

1.7916

219.99

11186.01

225

2006.04.25 10:10

buy

113

2.00

1.7862

1.7822

1.7916

 

226

2006.04.25 10:10

close

113

2.00

1.7869

1.7822

1.7916

140.00

11326.01

227

2006.04.25 10:10

buy

114

2.00

1.7862

1.7822

1.7916

 

228

2006.04.25 10:24

close

114

2.00

1.7870

1.7822

1.7916

159.99

11486.00

229

2006.04.25 16:08

buy

115

2.00

1.7860

1.7820

1.7914

 

230

2006.04.25 16:47

close

115

2.00

1.7866

1.7820

1.7914

120.00

11606.00

231

2006.04.25 16:47

buy

116

2.00

1.7860

1.7820

1.7914

 

232

2006.04.25 16:48

close

116

2.00

1.7864

1.7820

1.7914

80.00

11686.00

233

2006.04.25 17:32

buy

117

2.00

1.7862

1.7822

1.7916

 

234

2006.04.25 17:54

close

117

2.00

1.7870

1.7822

1.7916

159.99

11845.99

235

2006.04.25 18:50

buy

118

2.00

1.7860

1.7820

1.7914

 

236

2006.04.25 19:03

close

118

2.00

1.7871

1.7820

1.7914

219.99

12065.98

237

2006.04.25 20:37

buy

119

2.00

1.7862

1.7822

1.7916

 

238

2006.04.25 20:44

close

119

2.00

1.7885

1.7822

1.7916

459.99

12525.97

239

2006.04.26 03:34

buy

120

2.00

1.7872

1.7832

1.7926

 

240

2006.04.26 05:25

close

120

2.00

1.7879

1.7832

1.7926

140.00

12665.97

241

2006.04.26 05:47

buy

121

2.00

1.7874

1.7834

1.7928

 

242

2006.04.26 09:38

s/l

121

2.00

1.7834

1.7834

1.7928

-800.00

11865.97

243

2006.04.27 00:52

buy

122

2.00

1.7840

1.7800

1.7894

 

244

2006.04.27 01:03

close

122

2.00

1.7849

1.7800

1.7894

180.00

12045.97

245

2006.04.27 01:08

buy

123

2.00

1.7844

1.7804

1.7898

 

246

2006.04.27 01:57

close

123

2.00

1.7852

1.7804

1.7898

160.01

12205.98

247

2006.04.27 08:07

buy

124

2.00

1.7844

1.7804

1.7898

 

248

2006.04.27 08:42

close

124

2.00

1.7853

1.7804

1.7898

180.01

12385.99

249

2006.04.27 09:27

buy

125

2.00

1.7843

1.7803

1.7897

 

250

2006.04.27 10:34

close

125

2.00

1.7853

1.7803

1.7897

200.01

12586.00

251

2006.04.28 01:10

buy

126

2.00

1.8012

1.7972

1.8066

 

252

2006.04.28 02:55

close

126

2.00

1.8021

1.7972

1.8066

180.00

12766.00

253

2006.04.28 03:26

buy

127

2.00

1.8012

1.7972

1.8066

 

254

2006.04.28 08:20

close

127

2.00

1.8019

1.7972

1.8066

140.01

12906.01

255

2006.04.28 08:46

buy

128

2.00

1.8011

1.7971

1.8065

 

256

2006.04.28 09:00

close

128

2.00

1.8019

1.7971

1.8065

160.01

13066.02

257

2006.05.01 02:42

buy

129

2.00

1.8233

1.8193

1.8287

 

258

2006.05.01 04:23

close

129

2.00

1.8241

1.8193

1.8287

160.00

13226.02

259

2006.05.01 04:27

buy

130

2.00

1.8236

1.8196

1.8290

 

260

2006.05.01 04:45

close

130

2.00

1.8247

1.8196

1.8290

219.99

13446.01

261

2006.05.01 21:41

buy

131

2.00

1.8231

1.8191

1.8285

 

262

2006.05.01 21:56

close

131

2.00

1.8246

1.8191

1.8285

300.01

13746.02

263

2006.05.01 23:26

buy

132

2.00

1.8230

1.8190

1.8284

 

264

2006.05.01 23:29

close

132

2.00

1.8247

1.8190

1.8284

339.99

14086.01

265

2006.05.03 09:51

buy

133

2.00

1.8395

1.8355

1.8449

 

266

2006.05.03 10:30

s/l

133

2.00

1.8355

1.8355

1.8449

-800.00

13286.01

267

2006.05.03 10:30

buy

134

2.00

1.8356

1.8316

1.8410

 

268

2006.05.03 10:37

close

134

2.00

1.8363

1.8316

1.8410

140.00

13426.01

269

2006.05.03 10:37

buy

135

2.00

1.8366

1.8326

1.8420

 

270

2006.05.03 10:39

close

135

2.00

1.8374

1.8326

1.8420

160.00

13586.01

271

2006.05.03 10:39

buy

136

2.00

1.8371

1.8331

1.8425

 

272

2006.05.03 10:39

close

136

2.00

1.8376

1.8331

1.8425

100.00

13686.01

273

2006.05.03 10:40

buy

137

2.00

1.8378

1.8338

1.8432

 

274

2006.05.03 10:53

close

137

2.00

1.8384

1.8338

1.8432

120.00

13806.01

275

2006.05.03 10:53

buy

138

2.00

1.8385

1.8345

1.8439

 

276

2006.05.03 13:08

close

138

2.00

1.8393

1.8345

1.8439

160.00

13966.01

277

2006.05.03 13:08

buy

139

2.00

1.8393

1.8353

1.8447

 

278

2006.05.03 13:58

close

139

2.00

1.8402

1.8353

1.8447

180.00

14146.01

279

2006.05.03 14:08

buy

140

2.00

1.8395

1.8355

1.8449

 

280

2006.05.03 14:21

close

140

2.00

1.8406

1.8355

1.8449

219.99

14366.00

281

2006.05.03 14:23

buy

141

2.00

1.8396

1.8356

1.8450

 

282

2006.05.03 14:25

close

141

2.00

1.8405

1.8356

1.8450

180.01

14546.01

283

2006.05.03 14:26

buy

142

2.00

1.8392

1.8352

1.8446

 

284

2006.05.03 14:26

close

142

2.00

1.8400

1.8352

1.8446

160.00

14706.01

285

2006.05.03 14:26

buy

143

2.00

1.8396

1.8356

1.8450

 

286

2006.05.03 14:46

close

143

2.00

1.8409

1.8356

1.8450

260.00

14966.01

287

2006.05.03 15:00

buy

144

2.00

1.8396

1.8356

1.8450

 

288

2006.05.03 17:04

close

144

2.00

1.8425

1.8356

1.8450

580.00

15546.01

289

2006.05.05 00:29

buy

145

2.00

1.8525

1.8485

1.8579

 

290

2006.05.05 01:14

close

145

2.00

1.8532

1.8485

1.8579

140.00

15686.01

291

2006.05.05 14:31

buy

146

2.00

1.8474

1.8434

1.8528

 

292

2006.05.05 14:31

t/p

146

2.00

1.8528

1.8434

1.8528

1080.00

16766.01

293

2006.05.05 14:31

buy

147

2.00

1.8474

1.8434

1.8528

 

294

2006.05.05 14:31

t/p

147

2.00

1.8528

1.8434

1.8528

1080.00

17846.01

295

2006.05.05 14:31

buy

148

2.00

1.8474

1.8434

1.8528

 

296

2006.05.05 14:31

t/p

148

2.00

1.8528

1.8434

1.8528

1080.00

18926.01

297

2006.05.08 12:42

buy

149

2.00

1.8627

1.8587

1.8681

 

298

2006.05.08 12:49

close

149

2.00

1.8636

1.8587

1.8681

180.01

19106.02

299

2006.05.08 14:19

buy

150

2.00

1.8628

1.8588

1.8682

 

300

2006.05.08 14:30

close

150

2.00

1.8639

1.8588

1.8682

219.99

19326.01

301

2006.05.08 14:40

buy

151

2.00

1.8628

1.8588

1.8682

 

302

2006.05.08 15:02

close

151

2.00

1.8633

1.8588

1.8682

100.00

19426.01

303

2006.05.08 15:33

buy

152

2.00

1.8627

1.8587

1.8681

 

304

2006.05.08 16:12

s/l

152

2.00

1.8587

1.8587

1.8681

-800.00

18626.01

305

2006.05.08 16:12

buy

153

2.00

1.8587

1.8547

1.8641

 

306

2006.05.08 17:27

close

153

2.00

1.8596

1.8547

1.8641

179.99

18806.00

307

2006.05.09 02:55

buy

154

2.00

1.8573

1.8533

1.8627

 

308

2006.05.09 03:35

close

154

2.00

1.8580

1.8533

1.8627

140.00

18946.00

309

2006.05.10 10:13

buy

155

2.00

1.8671

1.8631

1.8725

 

310

2006.05.10 11:04

close

155

2.00

1.8679

1.8631

1.8725

160.00

19106.00

311

2006.05.10 11:11

buy

156

2.00

1.8666

1.8626

1.8720

 

312

2006.05.10 11:11

close

156

2.00

1.8674

1.8626

1.8720

160.00

19266.00

313

2006.05.10 11:11

buy

157

2.00

1.8664

1.8624

1.8718

 

314

2006.05.10 11:32

s/l

157

2.00

1.8624

1.8624

1.8718

-800.00

18466.00

315

2006.05.10 11:32

buy

158

2.00

1.8623

1.8583

1.8677

 

316

2006.05.10 11:32

close

158

2.00

1.8636

1.8583

1.8677

260.00

18726.00

317

2006.05.10 11:32

buy

159

2.00

1.8646

1.8606

1.8700

 

318

2006.05.10 12:41

s/l

159

2.00

1.8606

1.8606

1.8700

-800.00

17926.00

319

2006.05.12 04:05

buy

160

2.00

1.8823

1.8783

1.8877

 

320

2006.05.12 04:11

close

160

2.00

1.8830

1.8783

1.8877

140.00

18066.00

321

2006.05.15 02:19

buy

161

2.00

1.8964

1.8924

1.9018

 

322

2006.05.15 03:18

close

161

2.00

1.8979

1.8924

1.9018

300.01

18366.01

323

2006.05.15 04:40

buy

162

2.00

1.8963

1.8923

1.9017

 

324

2006.05.15 08:29

s/l

162

2.00

1.8923

1.8923

1.9017

-800.00

17566.01

325

2006.05.16 08:25

buy

163

2.00

1.8784

1.8744

1.8838

 

326

2006.05.16 08:26

close

163

2.00

1.8796

1.8744

1.8838

240.00

17806.01

327

2006.05.16 10:34

buy

164

2.00

1.8788

1.8748

1.8842

 

328

2006.05.16 10:35

close

164

2.00

1.8801

1.8748

1.8842

260.00

18066.01

329

2006.05.16 10:54

buy

165

2.00

1.8786

1.8746

1.8840

 

330

2006.05.16 10:54

close

165

2.00

1.8790

1.8746

1.8840

80.00

18146.01

331

2006.05.16 10:54

buy

166

2.00

1.8789

1.8749

1.8843

 

332

2006.05.16 11:20

s/l

166

2.00

1.8749

1.8749

1.8843

-800.00

17346.01

333

2006.05.16 11:20

buy

167

2.00

1.8750

1.8710

1.8804

 

334

2006.05.16 11:20

close

167

2.00

1.8752

1.8710

1.8804

40.00

17386.01

335

2006.05.16 11:20

buy

168

2.00

1.8754

1.8714

1.8808

 

336

2006.05.16 11:26

close

168

2.00

1.8764

1.8714

1.8808

200.00

17586.01

337

2006.05.16 11:26

buy

169

2.00

1.8763

1.8723

1.8817

 

338

2006.05.16 11:28

close

169

2.00

1.8772

1.8723

1.8817

180.00

17766.01

339

2006.05.16 11:28

buy

170

2.00

1.8772

1.8732

1.8826

 

340

2006.05.16 11:34

close

170

2.00

1.8781

1.8732

1.8826

180.00

17946.01

341

2006.05.16 11:34

buy

171

2.00

1.8781

1.8741

1.8835

 

342

2006.05.16 11:34

close

171

2.00

1.8788

1.8741

1.8835

140.00

18086.01

343

2006.05.16 11:35

buy

172

2.00

1.8788

1.8748

1.8842

 

344

2006.05.16 11:48

close

172

2.00

1.8799

1.8748

1.8842

220.00

18306.01

345

2006.05.16 11:48

buy

173

2.00

1.8788

1.8748

1.8842

 

346

2006.05.16 11:48

close

173

2.00

1.8795

1.8748

1.8842

140.00

18446.01

347

2006.05.17 16:24

buy

174

2.00

1.8882

1.8842

1.8936

 

348

2006.05.17 16:30

s/l

174

2.00

1.8842

1.8842

1.8936

-800.00

17646.01

349

2006.05.17 16:30

buy

175

2.00

1.8840

1.8800

1.8894

 

350

2006.05.17 16:34

s/l

175

2.00

1.8800

1.8800

1.8894

-800.00

16846.01

351

2006.05.17 16:34

buy

176

2.00

1.8801

1.8761

1.8855

 

352

2006.05.17 16:35

close

176

2.00

1.8816

1.8761

1.8855

300.00

17146.01

353

2006.05.17 16:35

buy

177

2.00

1.8816

1.8776

1.8870

 

354

2006.05.17 16:41

close

177

2.00

1.8829

1.8776

1.8870

260.00

17406.01

355

2006.05.17 16:41

buy

178

2.00

1.8829

1.8789

1.8883

 

356

2006.05.17 16:42

close

178

2.00

1.8840

1.8789

1.8883

220.00

17626.01

357

2006.05.17 16:42

buy

179

2.00

1.8842

1.8802

1.8896

 

358

2006.05.17 16:45

close

179

2.00

1.8855

1.8802

1.8896

260.00

17886.01

359

2006.05.17 16:45

buy

180

2.00

1.8857

1.8817

1.8911

 

360

2006.05.17 16:46

close

180

2.00

1.8856

1.8817

1.8911

-20.01

17866.00

361

2006.05.17 16:47

buy

181

2.00

1.8858

1.8818

1.8912

 

362

2006.05.17 16:49

close

181

2.00

1.8865

1.8818

1.8912

140.00

18006.00

363

2006.05.17 16:49

buy

182

2.00

1.8867

1.8827

1.8921

 

364

2006.05.17 17:30

s/l

182

2.00

1.8827

1.8827

1.8921

-800.00

17206.00

365

2006.05.17 17:30

buy

183

2.00

1.8828

1.8788

1.8882

 

366

2006.05.17 17:36

close

183

2.00

1.8838

1.8788

1.8882

200.00

17406.00

367

2006.05.17 17:36

buy

184

2.00

1.8837

1.8797

1.8891

 

368

2006.05.17 17:40

close

184

2.00

1.8836

1.8797

1.8891

-20.00

17386.00

369

2006.05.17 17:40

buy

185

2.00

1.8839

1.8799

1.8893

 

370

2006.05.17 19:15

close

185

2.00

1.8851

1.8799

1.8893

240.00

17626.00

371

2006.05.17 19:15

buy

186

2.00

1.8853

1.8813

1.8907

 

372

2006.05.17 19:54

s/l

186

2.00

1.8813

1.8813

1.8907

-800.00

16826.00

373

2006.05.17 19:54

buy

187

2.00

1.8812

1.8772

1.8866

 

374

2006.05.17 20:53

close

187

2.00

1.8817

1.8772

1.8866

100.00

16926.00

375

2006.05.17 20:53

buy

188

2.00

1.8823

1.8783

1.8877

 

376

2006.05.17 22:04

close

188

2.00

1.8830

1.8783

1.8877

140.00

17066.00

377

2006.05.17 22:04

buy

189

2.00

1.8832

1.8792

1.8886

 

378

2006.05.17 22:14

close

189

2.00

1.8845

1.8792

1.8886

260.00

17326.00

379

2006.05.17 22:15

buy

190

2.00

1.8847

1.8807

1.8901

 

380

2006.05.17 23:46

s/l

190

2.00

1.8807

1.8807

1.8901

-800.00

16526.00

381

2006.05.17 23:46

buy

191

2.00

1.8807

1.8767

1.8861

 

382

2006.05.18 00:24

close

191

2.00

1.8812

1.8767

1.8861

99.99

16625.99

383

2006.05.23 00:59

buy

192

2.00

1.8849

1.8809

1.8903

 

384

2006.05.23 06:50

close

192

2.00

1.8857

1.8809

1.8903

160.01

16786.00

385

2006.05.23 07:53

buy

193

2.00

1.8849

1.8809

1.8903

 

386

2006.05.23 08:01

close

193

2.00

1.8855

1.8809

1.8903

120.00

16906.00

387

2006.05.23 08:05

buy

194

2.00

1.8849

1.8809

1.8903

 

388

2006.05.23 08:48

close

194

2.00

1.8856

1.8809

1.8903

140.01

17046.01

389

2006.05.23 09:31

buy

195

2.00

1.8848

1.8808

1.8902

 

390

2006.05.23 09:51

s/l

195

2.00

1.8808

1.8808

1.8902

-800.00

16246.01

391

2006.05.24 07:34

buy

196

2.00

1.8760

1.8720

1.8814

 

392

2006.05.24 08:22

close

196

2.00

1.8768

1.8720

1.8814

159.98

16405.99

393

2006.05.24 15:14

buy

197

2.00

1.8756

1.8716

1.8810

 

394

2006.05.24 15:17

close

197

2.00

1.8763

1.8716

1.8810

140.00

16545.99

395

2006.05.24 15:17

buy

198

2.00

1.8761

1.8721

1.8815

 

396

2006.05.24 15:20

close

198

2.00

1.8769

1.8721

1.8815

160.00

16705.99

397

2006.05.24 16:00

buy

199

2.00

1.8762

1.8722

1.8816

 

398

2006.05.24 16:00

close

199

2.00

1.8768

1.8722

1.8816

120.01

16826.00

399

2006.05.24 16:01

buy

200

2.00

1.8758

1.8718

1.8812

 

400

2006.05.24 16:01

close

200

2.00

1.8760

1.8718

1.8812

40.01

16866.01

401

2006.05.24 16:02

buy

201

2.00

1.8758

1.8718

1.8812

 

402

2006.05.24 16:09

s/l

201

2.00

1.8718

1.8718

1.8812

-800.00

16066.01

403

2006.05.24 16:09

buy

202

2.00

1.8718

1.8678

1.8772

 

404

2006.05.24 16:13

close

202

2.00

1.8728

1.8678

1.8772

199.99

16266.00

405

2006.05.24 16:13

buy

203

2.00

1.8728

1.8688

1.8782

 

406

2006.05.24 16:33

s/l

203

2.00

1.8688

1.8688

1.8782

-800.00

15466.00

407

2006.05.24 16:33

buy

204

2.00

1.8689

1.8649

1.8743

 

408

2006.05.24 19:38

close

204

2.00

1.8697

1.8649

1.8743

159.99

15625.99

409

2006.05.25 04:20

buy

205

2.00

1.8684

1.8644

1.8738

 

410

2006.05.25 05:00

close

205

2.00

1.8691

1.8644

1.8738

140.00

15765.99

411

2006.05.25 05:15

buy

206

2.00

1.8685

1.8645

1.8739

 

412

2006.05.25 08:18

close

206

2.00

1.8690

1.8645

1.8739

99.99

15865.98

413

2006.05.25 09:04

buy

207

2.00

1.8680

1.8640

1.8734

 

414

2006.05.25 09:05

close

207

2.00

1.8685

1.8640

1.8734

100.00

15965.98

415

2006.05.25 09:05

buy

208

2.00

1.8684

1.8644

1.8738

 

416

2006.05.25 09:08

close

208

2.00

1.8692

1.8644

1.8738

160.01

16125.99

417

2006.05.25 09:39

buy

209

2.00

1.8683

1.8643

1.8737

 

418

2006.05.25 09:44

close

209

2.00

1.8690

1.8643

1.8737

140.01

16266.00

419

2006.05.25 09:48

buy

210

2.00

1.8685

1.8645

1.8739

 

420

2006.05.25 10:27

close

210

2.00

1.8692

1.8645

1.8739

140.00

16406.00

421

2006.05.25 13:27

buy

211

2.00

1.8685

1.8645

1.8739

 

422

2006.05.25 13:29

close

211

2.00

1.8691

1.8645

1.8739

120.00

16526.00

423

2006.05.25 14:11

buy

212

2.00

1.8684

1.8644

1.8738

 

424

2006.05.25 14:30

close

212

2.00

1.8700

1.8644

1.8738

320.00

16846.00

425

2006.05.25 14:30

buy

213

2.00

1.8685

1.8645

1.8739

 

426

2006.05.25 14:30

close

213

2.00

1.8697

1.8645

1.8739

240.00

17086.00

427

2006.05.25 14:30

buy

214

2.00

1.8684

1.8644

1.8738

 

428

2006.05.25 14:30

close

214

2.00

1.8702

1.8644

1.8738

360.01

17446.01

429

2006.05.25 14:54

buy

215

2.00

1.8684

1.8644

1.8738

 

430

2006.05.25 14:56

close

215

2.00

1.8691

1.8644

1.8738

140.00

17586.01

431

2006.05.29 18:00

buy

216

2.00

1.8569

1.8529

1.8623

 

432

2006.05.29 18:38

close

216

2.00

1.8579

1.8529

1.8623

200.01

17786.02

433

2006.05.30 01:50

buy

217

2.00

1.8586

1.8546

1.8640

 

434

2006.05.30 02:21

close

217

2.00

1.8593

1.8546

1.8640

140.00

17926.02

435

2006.06.05 02:20

buy

218

2.00

1.8825

1.8785

1.8879

 

436

2006.06.05 02:50

close

218

2.00

1.8831

1.8785

1.8879

120.00

18046.02

437

2006.06.05 04:55

buy

219

2.00

1.8830

1.8790

1.8884

 

438

2006.06.05 05:30

close

219

2.00

1.8839

1.8790

1.8884

180.01

18226.03

439

2006.06.05 08:55

buy

220

2.00

1.8828

1.8788

1.8882

 

440

2006.06.05 09:25

close

220

2.00

1.8834

1.8788

1.8882

120.01

18346.04

441

2006.06.05 10:17

buy

221

2.00

1.8830

1.8790

1.8884

 

442

2006.06.05 10:25

close

221

2.00

1.8834

1.8790

1.8884

79.99

18426.03

443

2006.06.05 10:29

buy

222

2.00

1.8829

1.8789

1.8883

 

444

2006.06.05 10:31

close

222

2.00

1.8838

1.8789

1.8883

180.00

18606.03

445

2006.06.05 14:05

buy

223

2.00

1.8830

1.8790

1.8884

 

446

2006.06.05 14:55

s/l

223

2.00

1.8790

1.8790

1.8884

-800.00

17806.03

447

2006.06.05 14:55

buy

224

2.00

1.8790

1.8750

1.8844

 

448

2006.06.05 15:28

close

224

2.00

1.8798

1.8750

1.8844

159.98

17966.01

449

2006.06.06 10:56

buy

225

2.00

1.8718

1.8678

1.8772

 

450

2006.06.06 11:12

close

225

2.00

1.8729

1.8678

1.8772

220.00

18186.01

451

2006.06.06 11:27

buy

226

2.00

1.8720

1.8680

1.8774

 

452

2006.06.06 11:50

close

226

2.00

1.8729

1.8680

1.8774

180.01

18366.02

453

2006.06.06 12:07

buy

227

2.00

1.8720

1.8680

1.8774

 

454

2006.06.06 12:25

s/l

227

2.00

1.8680

1.8680

1.8774

-800.00

17566.02

455

2006.06.06 12:25

buy

228

2.00

1.8679

1.8639

1.8733

 

456

2006.06.06 12:36

close

228

2.00

1.8687

1.8639

1.8733

160.00

17726.02

457

2006.06.06 12:36

buy

229

2.00

1.8687

1.8647

1.8741

 

458

2006.06.06 12:40

close

229

2.00

1.8695

1.8647

1.8741

160.00

17886.02

459

2006.06.06 12:40

buy

230

2.00

1.8695

1.8655

1.8749

 

460

2006.06.06 12:41

close

230

2.00

1.8704

1.8655

1.8749

179.99

18066.01

461

2006.06.06 12:41

buy

231

2.00

1.8701

1.8661

1.8755

 

462

2006.06.06 14:14

s/l

231

2.00

1.8661

1.8661

1.8755

-800.00

17266.01

463

2006.06.07 01:58

buy

232

2.00

1.8604

1.8564

1.8658

 

464

2006.06.07 02:05

close

232

2.00

1.8611

1.8564

1.8658

140.00

17406.01

465

2006.06.07 07:55

buy

233

2.00

1.8603

1.8563

1.8657

 

466

2006.06.07 08:38

s/l

233

2.00

1.8563

1.8563

1.8657

-800.00

16606.01

467

2006.06.12 02:37

sell

234

2.00

1.8397

1.8437

1.8343

 

468

2006.06.12 08:32

s/l

234

2.00

1.8437

1.8437

1.8343

-800.00

15806.01

469

2006.06.13 02:18

sell

235

2.00

1.8422

1.8462

1.8368

 

470

2006.06.13 03:09

close

235

2.00

1.8401

1.8462

1.8368

419.99

16226.00

471

2006.06.13 09:22

sell

236

2.00

1.8423

1.8463

1.8369

 

472

2006.06.13 09:38

close

236

2.00

1.8412

1.8463

1.8369

220.01

16446.01

473

2006.06.13 09:55

sell

237

2.00

1.8422

1.8462

1.8368

 

474

2006.06.13 11:00

close

237

2.00

1.8418

1.8462

1.8368

80.01

16526.02

475

2006.06.13 11:07

sell

238

2.00

1.8422

1.8462

1.8368

 

476

2006.06.13 11:10

close

238

2.00

1.8415

1.8462

1.8368

140.01

16666.03

477

2006.06.13 11:21

sell

239

2.00

1.8422

1.8462

1.8368

 

478

2006.06.13 11:27

close

239

2.00

1.8412

1.8462

1.8368

200.00

16866.03

479

2006.06.13 11:46

sell

240

2.00

1.8422

1.8462

1.8368

 

480

2006.06.13 12:55

close

240

2.00

1.8414

1.8462

1.8368

160.00

17026.03

481

2006.06.13 13:06

sell

241

2.00

1.8422

1.8462

1.8368

 

482

2006.06.13 13:18

close

241

2.00

1.8409

1.8462

1.8368

260.00

17286.03

483

2006.06.13 15:39

sell

242

2.00

1.8422

1.8462

1.8368

 

484

2006.06.13 16:07

close

242

2.00

1.8412

1.8462

1.8368

200.00

17486.03

485

2006.06.13 16:07

sell

243

2.00

1.8422

1.8462

1.8368

 

486

2006.06.13 16:07

close

243

2.00

1.8413

1.8462

1.8368

180.01

17666.04

487

2006.06.13 16:20

sell

244

2.00

1.8422

1.8462

1.8368

 

488

2006.06.13 16:20

close

244

2.00

1.8426

1.8462

1.8368

-80.00

17586.04

489

2006.06.13 16:20

sell

245

2.00

1.8422

1.8462

1.8368

 

490

2006.06.13 16:20

close

245

2.00

1.8414

1.8462

1.8368

160.00

17746.04

491

2006.06.13 16:20

sell

246

2.00

1.8422

1.8462

1.8368

 

492

2006.06.13 16:20

close

246

2.00

1.8414

1.8462

1.8368

160.00

17906.04

493

2006.06.14 03:11

sell

247

2.00

1.8342

1.8382

1.8288

 

494

2006.06.14 08:18

s/l

247

2.00

1.8382

1.8382

1.8288

-800.00

17106.04

495

2006.06.16 15:59

buy

248

2.00

1.8486

1.8446

1.8540

 

496

2006.06.16 16:26

close

248

2.00

1.8493

1.8446

1.8540

140.01

17246.05

497

2006.06.16 17:50

buy

249

2.00

1.8486

1.8446

1.8540

 

498

2006.06.16 19:16

close

249

2.00

1.8493

1.8446

1.8540

140.01

17386.06

499

2006.06.19 02:02

buy

250

2.00

1.8516

1.8476

1.8570

 

500

2006.06.19 02:51

s/l

250

2.00

1.8476

1.8476

1.8570

-800.00

16586.06

501

2006.06.20 03:37

sell

251

2.00

1.8403

1.8443

1.8349

 

502

2006.06.20 07:49

s/l

251

2.00

1.8443

1.8443

1.8349

-800.00

15786.06

503

2006.06.22 01:43

sell

252

2.00

1.8459

1.8499

1.8405

 

504

2006.06.22 02:02

close

252

2.00

1.8451

1.8499

1.8405

160.01

15946.07

505

2006.06.22 05:16

sell

253

2.00

1.8457

1.8497

1.8403

 

506

2006.06.22 07:24

close

253

2.00

1.8447

1.8497

1.8403

200.02

16146.09

507

2006.06.22 08:20

sell

254

2.00

1.8457

1.8497

1.8403

 

508

2006.06.22 09:04

close

254

2.00

1.8450

1.8497

1.8403

140.01

16286.10

509

2006.06.23 02:28

sell

255

2.00

1.8287

1.8327

1.8233

 

510

2006.06.23 03:14

close

255

2.00

1.8279

1.8327

1.8233

159.98

16446.08

511

2006.06.26 00:50

sell

256

2.00

1.8190

1.8230

1.8136

 

512

2006.06.26 08:08

close

256

2.00

1.8182

1.8230

1.8136

160.00

16606.08

513

2006.06.27 12:14

sell

257

2.00

1.8236

1.8276

1.8182

 

514

2006.06.27 12:14

close

257

2.00

1.8202

1.8276

1.8182

680.01

17286.09

515

2006.06.27 15:11

sell

258

2.00

1.8231

1.8271

1.8177

 

516

2006.06.27 15:21

close

258

2.00

1.8220

1.8271

1.8177

220.00

17506.09

517

2006.06.27 15:30

sell

259

2.00

1.8237

1.8277

1.8183

 

518

2006.06.27 15:30

close

259

2.00

1.8229

1.8277

1.8183

160.00

17666.09

519

2006.06.27 15:30

sell

260

2.00

1.8231

1.8271

1.8177

 

520

2006.06.27 15:39

close

260

2.00

1.8222

1.8271

1.8177

179.99

17846.08

521

2006.06.27 15:50

sell

261

2.00

1.8232

1.8272

1.8178

 

522

2006.06.27 16:00

close

261

2.00

1.8222

1.8272

1.8178

200.00

18046.08

523

2006.06.27 16:00

sell

262

2.00

1.8233

1.8273

1.8179

 

524

2006.06.27 16:00

close

262

2.00

1.8229

1.8273

1.8179

80.00

18126.08

525

2006.06.27 16:01

sell

263

2.00

1.8233

1.8273

1.8179

 

526

2006.06.27 16:01

close

263

2.00

1.8228

1.8273

1.8179

100.00

18226.08

527

2006.06.27 16:03

sell

264

2.00

1.8231

1.8271

1.8177

 

528

2006.06.27 18:01

close

264

2.00

1.8221

1.8271

1.8177

199.99

18426.07

529

2006.06.27 18:01

sell

265

2.00

1.8231

1.8271

1.8177

 

530

2006.06.27 18:01

close

265

2.00

1.8218

1.8271

1.8177

260.00

18686.07

531

2006.06.27 18:06

sell

266

2.00

1.8231

1.8271

1.8177

 

532

2006.06.27 19:31

close

266

2.00

1.8222

1.8271

1.8177

180.00

18866.07

533

2006.06.27 21:11

sell

267

2.00

1.8232

1.8272

1.8178

 

534

2006.06.27 22:08

close

267

2.00

1.8223

1.8272

1.8178

180.01

19046.08

535

2006.06.28 12:08

sell

268

2.00

1.8210

1.8250

1.8156

 

536

2006.06.28 14:28

close

268

2.00

1.8198

1.8250

1.8156

240.00

19286.08

537

2006.06.29 20:17

sell

269

2.00

1.8182

1.8222

1.8128

 

538

2006.06.29 20:17

close

269

2.00

1.8175

1.8222

1.8128

140.00

19426.08

539

2006.06.29 20:17

sell

270

2.00

1.8220

1.8260

1.8166

 

540

2006.06.29 20:17

t/p

270

2.00

1.8166

1.8260

1.8166

1080.00

20506.08

541

2006.07.05 08:55

buy

271

3.00

1.8440

1.8400

1.8494

 

542

2006.07.05 12:06

close

271

3.00

1.8447

1.8400

1.8494

210.00

20716.08

543

2006.07.05 12:11

buy

272

3.00

1.8441

1.8401

1.8495

 

544

2006.07.05 12:48

close

272

3.00

1.8448

1.8401

1.8495

210.01

20926.09

545

2006.07.05 14:15

buy

273

3.00

1.8438

1.8398

1.8492

 

546

2006.07.05 14:27

s/l

273

3.00

1.8398

1.8398

1.8492

-1200.00

19726.09

547

2006.07.07 03:28

sell

274

2.00

1.8373

1.8413

1.8319

 

548

2006.07.07 07:28

close

274

2.00

1.8364

1.8413

1.8319

179.99

19906.08

549

2006.07.07 09:21

sell

275

2.00

1.8373

1.8413

1.8319

 

550

2006.07.07 11:38

s/l

275

2.00

1.8413

1.8413

1.8319

-800.00

19106.08

551

2006.07.11 08:08

buy

276

2.00

1.8420

1.8380

1.8474

 

552

2006.07.11 09:50

close

276

2.00

1.8428

1.8380

1.8474

160.00

19266.08

553

2006.07.12 02:14

buy

277

2.00

1.8442

1.8402

1.8496

 

554

2006.07.12 02:48

close

277

2.00

1.8452

1.8402

1.8496

199.99

19466.07

555

2006.07.12 04:05

buy

278

2.00

1.8443

1.8403

1.8497

 

556

2006.07.12 06:38

close

278

2.00

1.8456

1.8403

1.8497

260.00

19726.07

557

2006.07.12 07:46

buy

279

2.00

1.8443

1.8403

1.8497

 

558

2006.07.12 08:02

close

279

2.00

1.8453

1.8403

1.8497

199.99

19926.06

559

2006.07.12 10:30

buy

280

2.00

1.8443

1.8403

1.8497

 

560

2006.07.12 10:30

close

280

2.00

1.8445

1.8403

1.8497

40.00

19966.06

561

2006.07.12 10:30

buy

281

2.00

1.8441

1.8401

1.8495

 

562

2006.07.12 10:31

close

281

2.00

1.8445

1.8401

1.8495

79.99

20046.05

563

2006.07.12 10:32

buy

282

3.00

1.8442

1.8402

1.8496

 

564

2006.07.12 11:38

close

282

3.00

1.8453

1.8402

1.8496

329.99

20376.04

565

2006.07.12 11:59

buy

283

3.00

1.8443

1.8403

1.8497

 

566

2006.07.12 12:02

close

283

3.00

1.8452

1.8403

1.8497

270.00

20646.04

567

2006.07.12 12:20

buy

284

3.00

1.8442

1.8402

1.8496

 

568

2006.07.12 12:21

close

284

3.00

1.8450

1.8402

1.8496

240.01

20886.05

569

2006.07.12 12:26

buy

285

3.00

1.8443

1.8403

1.8497

 

570

2006.07.12 13:19

s/l

285

3.00

1.8403

1.8403

1.8497

-1200.00

19686.05

571

2006.07.14 01:46

buy

286

2.00

1.8435

1.8395

1.8489

 

572

2006.07.14 03:36

s/l

286

2.00

1.8395

1.8395

1.8489

-800.00

18886.05

573

2006.07.18 01:30

sell

287

2.00

1.8200

1.8240

1.8146

 

574

2006.07.18 09:52

s/l

287

2.00

1.8240

1.8240

1.8146

-800.00

18086.05

575

2006.07.19 05:16

sell

288

2.00

1.8266

1.8306

1.8212

 

576

2006.07.19 07:02

close

288

2.00

1.8258

1.8306

1.8212

159.98

18246.03

577

2006.07.19 08:37

sell

289

2.00

1.8265

1.8305

1.8211

 

578

2006.07.19 10:02

close

289

2.00

1.8257

1.8305

1.8211

160.00

18406.03

579

2006.07.19 10:06

sell

290

2.00

1.8265

1.8305

1.8211

 

580

2006.07.19 10:32

close

290

2.00

1.8255

1.8305

1.8211

200.01

18606.04

581

2006.07.19 10:46

sell

291

2.00

1.8265

1.8305

1.8211

 

582

2006.07.19 11:57

s/l

291

2.00

1.8305

1.8305

1.8211

-800.00

17806.04

583

2006.07.20 01:39

buy

292

2.00

1.8415

1.8375

1.8469

 

584

2006.07.20 02:12

close

292

2.00

1.8424

1.8375

1.8469

179.98

17986.02

585

2006.07.21 01:42

buy

293

2.00

1.8480

1.8440

1.8534

 

586

2006.07.21 04:38

close

293

2.00

1.8492

1.8440

1.8534

239.99

18226.01

587

2006.07.26 08:14

buy

294

2.00

1.8399

1.8359

1.8453

 

588

2006.07.26 08:32

close

294

2.00

1.8406

1.8359

1.8453

140.00

18366.01

589

2006.07.26 09:42

buy

295

2.00

1.8401

1.8361

1.8455

 

590

2006.07.26 10:01

close

295

2.00

1.8407

1.8361

1.8455

120.00

18486.01

591

2006.07.26 10:01

buy

296

2.00

1.8400

1.8360

1.8454

 

592

2006.07.26 10:02

close

296

2.00

1.8410

1.8360

1.8454

200.00

18686.01

593

2006.07.26 10:21

buy

297

2.00

1.8401

1.8361

1.8455

 

594

2006.07.26 10:28

close

297

2.00

1.8408

1.8361

1.8455

139.99

18826.00

595

2006.07.26 10:28

buy

298

2.00

1.8397

1.8357

1.8451

 

596

2006.07.26 10:28

close

298

2.00

1.8406

1.8357

1.8451

180.00

19006.00

597

2006.07.26 10:54

buy

299

2.00

1.8401

1.8361

1.8455

 

598

2006.07.26 13:31

close

299

2.00

1.8408

1.8361

1.8455

140.00

19146.00

599

2006.07.26 13:43

buy

300

2.00

1.8401

1.8361

1.8455

 

600

2006.07.26 14:34

close

300

2.00

1.8409

1.8361

1.8455

159.98

19305.98

601

2006.07.28 12:39

buy

301

2.00

1.8580

1.8540

1.8634

 

602

2006.07.28 14:30

close

301

2.00

1.8545

1.8540

1.8634

-699.99

18605.99

603

2006.07.28 14:30

buy

302

2.00

1.8551

1.8511

1.8605

 

604

2006.07.28 14:30

close

302

2.00

1.8564

1.8511

1.8605

260.00

18865.99

605

2006.07.28 14:30

buy

303

2.00

1.8570

1.8530

1.8624

 

606

2006.07.28 14:30

close

303

2.00

1.8603

1.8530

1.8624

660.00

19525.99

607

2006.07.28 14:30

buy

304

2.00

1.8571

1.8531

1.8625

 

608

2006.07.28 14:31

close

304

2.00

1.8608

1.8531

1.8625

740.00

20265.99

609

2006.07.28 14:31

buy

305

3.00

1.8569

1.8529

1.8623

 

610

2006.07.28 14:31

close

305

3.00

1.8614

1.8529

1.8623

1350.00

21615.99

611

2006.07.28 14:31

buy

306

3.00

1.8567

1.8527

1.8621

 

612

2006.07.28 14:31

t/p

306

3.00

1.8621

1.8527

1.8621

1620.00

23235.99

613

2006.07.31 02:50

buy

307

3.00

1.8624

1.8584

1.8678

 

614

2006.07.31 04:54

close

307

3.00

1.8633

1.8584

1.8678

269.98

23505.97

615

2006.07.31 09:49

buy

308

3.00

1.8624

1.8584

1.8678

 

616

2006.07.31 09:49

close

308

3.00

1.8626

1.8584

1.8678

59.99

23565.96

617

2006.08.02 06:58

buy

309

3.00

1.8760

1.8720

1.8814

 

618

2006.08.02 07:35

close

309

3.00

1.8769

1.8720

1.8814

269.98

23835.94

619

2006.08.02 08:37

buy

310

3.00

1.8759

1.8719

1.8813

 

620

2006.08.02 10:35

close

310

3.00

1.8749

1.8719

1.8813

-300.00

23535.94

621

2006.08.02 10:35

buy

311

3.00

1.8747

1.8707

1.8801

 

622

2006.08.02 10:36

close

311

3.00

1.8755

1.8707

1.8801

240.00

23775.94

623

2006.08.02 17:05

buy

312

3.00

1.8760

1.8720

1.8814

 

624

2006.08.02 17:26

close

312

3.00

1.8768

1.8720

1.8814

239.98

24015.92

625

2006.08.02 18:25

buy

313

3.00

1.8758

1.8718

1.8812

 

626

2006.08.02 18:33

close

313

3.00

1.8763

1.8718

1.8812

150.00

24165.92

627

2006.08.02 21:49

buy

314

3.00

1.8759

1.8719

1.8813

 

628

2006.08.02 23:00

close

314

3.00

1.8766

1.8719

1.8813

210.00

24375.92

629

2006.08.03 02:13

buy

315

3.00

1.8768

1.8728

1.8822

 

630

2006.08.03 02:51

close

315

3.00

1.8768

1.8728

1.8822

-0.03

24375.89

631

2006.08.03 13:01

buy

316

3.00

1.8763

1.8723

1.8817

 

632

2006.08.03 13:01

close

316

3.00

1.8810

1.8723

1.8817

1410.01

25785.90

633

2006.08.07 02:06

buy

317

3.00

1.9073

1.9033

1.9127

 

634

2006.08.07 10:00

close

317

3.00

1.9083

1.9033

1.9127

300.02

26085.92

635

2006.08.07 19:16

buy

318

3.00

1.9073

1.9033

1.9127

 

636

2006.08.08 16:01

close

318

3.00

1.9080

1.9033

1.9127

210.01

26295.93

637

2006.08.08 20:24

buy

319

3.00

1.9040

1.9000

1.9094

 

638

2006.08.08 20:24

t/p

319

3.00

1.9094

1.9000

1.9094

1620.00

27915.93

639

2006.08.08 20:25

buy

320

3.00

1.9034

1.8994

1.9088

 

640

2006.08.08 20:26

close

320

3.00

1.9073

1.8994

1.9088

1169.99

29085.92

641

2006.08.10 01:18

buy

321

3.00

1.9046

1.9006

1.9100

 

642

2006.08.10 01:29

close

321

3.00

1.9053

1.9006

1.9100

210.01

29295.93

643

2006.08.10 02:04

buy

322

3.00

1.9047

1.9007

1.9101

 

644

2006.08.10 03:27

close

322

3.00

1.9057

1.9007

1.9101

299.98

29595.91

645

2006.08.10 07:31

buy

323

3.00

1.9045

1.9005

1.9099

 

646

2006.08.10 08:12

close

323

3.00

1.9054

1.9005

1.9099

270.00

29865.91

647

2006.08.10 09:25

buy

324

3.00

1.9040

1.9000

1.9094

 

648

2006.08.10 09:25

close

324

3.00

1.9054

1.9000

1.9094

420.00

30285.91

649

2006.08.10 09:25

buy

325

4.00

1.9042

1.9002

1.9096

 

650

2006.08.10 09:25

close

325

4.00

1.9049

1.9002

1.9096

280.00

30565.91

651

2006.08.10 09:25

buy

326

4.00

1.9043

1.9003

1.9097

 

652

2006.08.10 09:25

close

326

4.00

1.9037

1.9003

1.9097

-240.00

30325.91

653

2006.08.10 09:25

buy

327

4.00

1.9031

1.8991

1.9085

 

654

2006.08.10 09:26

close

327

4.00

1.9044

1.8991

1.9085

520.00

30845.91

655

2006.08.10 09:26

buy

328

4.00

1.9044

1.9004

1.9098

 

656

2006.08.10 09:29

close

328

4.00

1.9051

1.9004

1.9098

280.00

31125.91

657

2006.08.10 09:29

buy

329

4.00

1.9047

1.9007

1.9101

 

658

2006.08.10 09:49

s/l

329

4.00

1.9007

1.9007

1.9101

-1600.00

29525.91

659

2006.08.11 02:15

buy

330

3.00

1.8933

1.8893

1.8987

 

660

2006.08.11 02:39

close

330

3.00

1.8940

1.8893

1.8987

210.01

29735.92

661

2006.08.11 03:14

buy

331

3.00

1.8937

1.8897

1.8991

 

662

2006.08.11 06:56

close

331

3.00

1.8943

1.8897

1.8991

180.00

29915.92

663

2006.08.11 07:35

buy

332

3.00

1.8936

1.8896

1.8990

 

664

2006.08.11 08:34

s/l

332

3.00

1.8896

1.8896

1.8990

-1200.00

28715.92

665

2006.08.11 13:20

buy

333

3.00

1.8937

1.8897

1.8991

 

666

2006.08.11 13:47

close

333

3.00

1.8942

1.8897

1.8991

149.99

28865.91

667

2006.08.11 14:30

buy

334

3.00

1.8937

1.8897

1.8991

 

668

2006.08.11 14:30

close

334

3.00

1.8943

1.8897

1.8991

180.00

29045.91

669

2006.08.11 14:30

buy

335

3.00

1.8934

1.8894

1.8988

 

670

2006.08.11 14:30

close

335

3.00

1.8940

1.8894

1.8988

180.00

29225.91

671

2006.08.11 14:30

buy

336

3.00

1.8937

1.8897

1.8991

 

672

2006.08.11 14:30

close

336

3.00

1.8957

1.8897

1.8991

600.00

29825.91

673

2006.08.11 14:30

buy

337

3.00

1.8937

1.8897

1.8991

 

674

2006.08.11 14:30

close

337

3.00

1.8912

1.8897

1.8991

-750.05

29075.86

675

2006.08.11 14:31

buy

338

3.00

1.8917

1.8877

1.8971

 

676

2006.08.11 14:31

t/p

338

3.00

1.8971

1.8877

1.8971

1620.00

30695.86

677

2006.08.11 14:31

buy

339

4.00

1.8914

1.8874

1.8968

 

678

2006.08.11 14:31

close

339

4.00

1.8918

1.8874

1.8968

160.00

30855.86

679

2006.08.11 14:31

buy

340

4.00

1.8926

1.8886

1.8980

 

680

2006.08.11 14:31

t/p

340

4.00

1.8980

1.8886

1.8980

2160.00

33015.86

681

2006.08.11 14:31

buy

341

4.00

1.8900

1.8860

1.8954

 

682

2006.08.11 14:32

close

341

4.00

1.8907

1.8860

1.8954

280.00

33295.86

683

2006.08.11 14:32

buy

342

4.00

1.8909

1.8869

1.8963

 

684

2006.08.11 15:35

close

342

4.00

1.8922

1.8869

1.8963

520.00

33815.86

685

2006.08.14 09:26

buy

343

4.00

1.8895

1.8855

1.8949

 

686

2006.08.14 09:27

close

343

4.00

1.8906

1.8855

1.8949

440.00

34255.86

687

2006.08.14 09:27

buy

344

4.00

1.8893

1.8853

1.8947

 

688

2006.08.14 09:28

close

344

4.00

1.8904

1.8853

1.8947

440.01

34695.87

689

2006.08.14 09:28

buy

345

4.00

1.8895

1.8855

1.8949

 

690

2006.08.14 09:29

close

345

4.00

1.8903

1.8855

1.8949

320.00

35015.87

691

2006.08.14 09:31

buy

346

4.00

1.8896

1.8856

1.8950

 

692

2006.08.14 09:34

close

346

4.00

1.8903

1.8856

1.8950

280.00

35295.87

693

2006.08.14 09:42

buy

347

4.00

1.8894

1.8854

1.8948

 

694

2006.08.14 09:48

close

347

4.00

1.8900

1.8854

1.8948

239.99

35535.86

695

2006.08.14 09:49

buy

348

4.00

1.8896

1.8856

1.8950

 

696

2006.08.14 09:54

close

348

4.00

1.8903

1.8856

1.8950

280.01

35815.87

697

2006.08.14 10:16

buy

349

4.00

1.8894

1.8854

1.8948

 

698

2006.08.14 10:16

close

349

4.00

1.8903

1.8854

1.8948

360.00

36175.87

699

2006.08.14 10:17

buy

350

4.00

1.8896

1.8856

1.8950

 

700

2006.08.14 14:05

s/l

350

4.00

1.8856

1.8856

1.8950

-1600.00

34575.87

701

2006.08.14 14:05

buy

351

4.00

1.8856

1.8816

1.8910

 

702

2006.08.14 14:33

close

351

4.00

1.8863

1.8816

1.8910

280.01

34855.88

703

2006.08.15 03:38

buy

352

4.00

1.8886

1.8846

1.8940

 

704

2006.08.15 04:09

close

352

4.00

1.8895

1.8846

1.8940

360.02

35215.90

705

2006.08.15 08:27

buy

353

4.00

1.8886

1.8846

1.8940

 

706

2006.08.15 08:31

close

353

4.00

1.8895

1.8846

1.8940

360.01

35575.91

707

2006.08.15 08:53

buy

354

4.00

1.8884

1.8844

1.8938

 

708

2006.08.15 09:05

close

354

4.00

1.8891

1.8844

1.8938

279.98

35855.89

709

2006.08.15 10:30

buy

355

4.00

1.8884

1.8844

1.8938

 

710

2006.08.15 10:31

close

355

4.00

1.8872

1.8844

1.8938

-480.00

35375.89

711

2006.08.15 10:31

buy

356

4.00

1.8868

1.8828

1.8922

 

712

2006.08.15 10:31

t/p

356

4.00

1.8922

1.8828

1.8922

2160.00

37535.89

713

2006.08.15 10:31

buy

357

4.00

1.8881

1.8841

1.8935

 

714

2006.08.15 11:39

close

357

4.00

1.8888

1.8841

1.8935

280.01

37815.90

715

2006.08.15 11:40

buy

358

4.00

1.8884

1.8844

1.8938

 

716

2006.08.15 14:30

t/p

358

4.00

1.8938

1.8844

1.8938

2160.00

39975.90

717

2006.08.15 14:30

buy

359

4.00

1.8884

1.8844

1.8938

 

718

2006.08.15 14:30

close

359

4.00

1.8914

1.8844

1.8938

1200.02

41175.92

719

2006.08.15 14:31

buy

360

5.00

1.8854

1.8814

1.8908

 

720

2006.08.15 14:31

t/p

360

5.00

1.8908

1.8814

1.8908

2700.00

43875.92

721

2006.08.16 01:22

buy

361

5.00

1.8932

1.8892

1.8986

 

722

2006.08.16 05:29

close

361

5.00

1.8941

1.8892

1.8986

449.98

44325.90

723

2006.08.17 05:33

buy

362

5.00

1.8963

1.8923

1.9017

 

724

2006.08.17 05:58

close

362

5.00

1.8971

1.8923

1.9017

400.02

44725.92

725

2006.08.17 07:22

buy

363

5.00

1.8963

1.8923

1.9017

 

726

2006.08.17 07:59

close

363

5.00

1.8972

1.8923

1.9017

450.02

45175.94

727

2006.08.17 08:41

buy

364

5.00

1.8963

1.8923

1.9017

 

728

2006.08.17 09:25

close

364

5.00

1.8971

1.8923

1.9017

400.03

45575.97

729

2006.08.17 10:30

buy

365

5.00

1.8961

1.8921

1.9015

 

730

2006.08.17 10:30

close

365

5.00

1.8970

1.8921

1.9015

449.99

46025.96

731

2006.08.17 10:30

buy

366

5.00

1.8961

1.8921

1.9015

 

732

2006.08.17 10:30

close

366

5.00

1.8981

1.8921

1.9015

1000.00

47025.96

733

2006.08.17 10:31

buy

367

5.00

1.8960

1.8920

1.9014

 

734

2006.08.17 10:34

close

367

5.00

1.8971

1.8920

1.9014

550.00

47575.96

735

2006.08.17 10:47

buy

368

5.00

1.8962

1.8922

1.9016

 

736

2006.08.17 10:59

close

368

5.00

1.8972

1.8922

1.9016

499.98

48075.94

737

2006.08.17 11:09

buy

369

5.00

1.8963

1.8923

1.9017

 

738

2006.08.17 11:33

close

369

5.00

1.8969

1.8923

1.9017

300.06

48376.00

739

2006.08.17 11:39

buy

370

5.00

1.8963

1.8923

1.9017

 

740

2006.08.17 13:47

close

370

5.00

1.8972

1.8923

1.9017

450.03

48826.03

741

2006.08.17 14:04

buy

371

5.00

1.8963

1.8923

1.9017

 

742

2006.08.17 14:30

close

371

5.00

1.8970

1.8923

1.9017

350.03

49176.06

743

2006.08.17 14:32

buy

372

5.00

1.8963

1.8923

1.9017

 

744

2006.08.17 15:29

close

372

5.00

1.8970

1.8923

1.9017

350.01

49526.07

745

2006.08.17 15:34

buy

373

5.00

1.8962

1.8922

1.9016

 

746

2006.08.17 16:50

s/l

373

5.00

1.8922

1.8922

1.9016

-2000.00

47526.07

747

2006.08.17 16:50

buy

374

5.00

1.8923

1.8883

1.8977

 

748

2006.08.17 17:03

close

374

5.00

1.8935

1.8883

1.8977

599.99

48126.06

749

2006.08.23 01:54

buy

375

5.00

1.8874

1.8834

1.8928

 

750

2006.08.23 02:13

close

375

5.00

1.8884

1.8834

1.8928

499.97

48626.03

751

2006.08.23 02:31

buy

376

5.00

1.8877

1.8837

1.8931

 

752

2006.08.23 08:54

close

376

5.00

1.8885

1.8837

1.8931

400.03

49026.06

753

2006.08.29 16:48

buy

377

5.00

1.8932

1.8892

1.8986

 

754

2006.08.29 20:06

close

377

5.00

1.8944

1.8892

1.8986

599.99

49626.05

755

2006.08.30 09:15

buy

378

5.00

1.8990

1.8950

1.9044

 

756

2006.08.30 09:15

close

378

5.00

1.9005

1.8950

1.9044

750.00

50376.05

757

2006.08.30 09:16

buy

379

6.00

1.8990

1.8950

1.9044

 

758

2006.08.30 09:17

close

379

6.00

1.8998

1.8950

1.9044

479.97

50856.02

759

2006.08.30 14:34

buy

380

6.00

1.8987

1.8947

1.9041

 

760

2006.08.30 14:35

close

380

6.00

1.9008

1.8947

1.9041

1259.99

52116.01

761

2006.08.31 02:03

buy

381

6.00

1.9035

1.8995

1.9089

 

762

2006.08.31 02:15

close

381

6.00

1.9043

1.8995

1.9089

480.00

52596.01

763

2006.08.31 06:53

buy

382

6.00

1.9036

1.8996

1.9090

 

764

2006.08.31 07:43

close

382

6.00

1.9044

1.8996

1.9090

480.01

53076.02

765

2006.08.31 15:43

buy

383

6.00

1.9031

1.8991

1.9085

 

766

2006.08.31 15:44

close

383

6.00

1.9037

1.8991

1.9085

360.00

53436.02

767

2006.08.31 15:44

buy

384

6.00

1.9035

1.8995

1.9089

 

768

2006.08.31 15:45

close

384

6.00

1.9046

1.8995

1.9089

660.00

54096.02

769

2006.08.31 16:00

buy

385

6.00

1.9035

1.8995

1.9089

 

770

2006.08.31 16:30

s/l

385

6.00

1.8995

1.8995

1.9089

-2400.00

51696.02

771

2006.08.31 16:30

buy

386

6.00

1.8994

1.8954

1.9048

 

772

2006.08.31 16:31

close

386

6.00

1.9004

1.8954

1.9048

600.01

52296.03

773

2006.08.31 16:31

buy

387

6.00

1.9004

1.8964

1.9058

 

774

2006.08.31 16:34

close

387

6.00

1.9014

1.8964

1.9058

600.00

52896.03

775

2006.08.31 16:34

buy

388

6.00

1.9014

1.8974

1.9068

 

776

2006.08.31 16:49

close

388

6.00

1.9020

1.8974

1.9068

360.00

53256.03

777

2006.08.31 16:49

buy

389

6.00

1.9019

1.8979

1.9073

 

778

2006.08.31 16:52

close

389

6.00

1.9028

1.8979

1.9073

539.98

53796.01

779

2006.08.31 16:53

buy

390

6.00

1.9030

1.8990

1.9084

 

780

2006.08.31 16:53

close

390

6.00

1.9038

1.8990

1.9084

480.01

54276.02

781

2006.08.31 16:54

buy

391

6.00

1.9036

1.8996

1.9090

 

782

2006.08.31 16:54

close

391

6.00

1.9036

1.8996

1.9090

0.01

54276.03

783

2006.08.31 16:55

buy

392

6.00

1.9031

1.8991

1.9085

 

784

2006.08.31 17:19

close

392

6.00

1.9038

1.8991

1.9085

420.01

54696.04

785

2006.08.31 17:21

buy

393

6.00

1.9036

1.8996

1.9090

 

786

2006.08.31 20:58

close

393

6.00

1.9046

1.8996

1.9090

600.03

55296.07

787

2006.08.31 21:26

buy

394

6.00

1.9036

1.8996

1.9090

 

788

2006.08.31 22:22

close

394

6.00

1.9046

1.8996

1.9090

600.03

55896.10

789

2006.08.31 23:36

buy

395

6.00

1.9034

1.8994

1.9088

 

790

2006.08.31 23:50

close

395

6.00

1.9042

1.8994

1.9088

480.00

56376.10

791

2006.08.31 23:56

buy

396

6.00

1.9035

1.8995

1.9089

 

792

2006.09.01 06:15

close

396

6.00

1.9042

1.8995

1.9089

420.00

56796.10

793

2006.09.04 08:05

buy

397

6.00

1.9064

1.9024

1.9118

 

794

2006.09.05 07:04

s/l

397

6.00

1.9024

1.9024

1.9118

-2400.00

54396.10

795

2006.09.06 08:37

buy

398

6.00

1.8935

1.8895

1.8989

 

796

2006.09.06 08:39

close

398

6.00

1.8942

1.8895

1.8989

420.03

54816.13

797

2006.09.06 09:25

buy

399

6.00

1.8934

1.8894

1.8988

 

798

2006.09.06 10:34

close

399

6.00

1.8940

1.8894

1.8988

360.00

55176.13

799

2006.09.07 00:16

buy

400

6.00

1.8849

1.8809

1.8903

 

800

2006.09.07 01:03

close

400

6.00

1.8859

1.8809

1.8903

600.04

55776.17

801

2006.09.07 06:32

buy

401

6.00

1.8852

1.8812

1.8906

 

802

2006.09.07 09:23

close

401

6.00

1.8856

1.8812

1.8906

240.00

56016.17

803

2006.09.11 00:50

sell

402

6.00

1.8653

1.8693

1.8599

 

804

2006.09.11 03:02

close

402

6.00

1.8641

1.8693

1.8599

720.06

56736.23

805

2006.09.12 00:15

sell

403

6.00

1.8645

1.8685

1.8591

 

806

2006.09.12 06:02

s/l

403

6.00

1.8685

1.8685

1.8591

-2400.00

54336.23

807

2006.09.13 07:29

sell

404

6.00

1.8742

1.8782

1.8688

 

808

2006.09.13 07:29

close

404

6.00

1.8742

1.8782

1.8688

-0.01

54336.22

809

2006.09.13 07:29

sell

405

6.00

1.8742

1.8782

1.8688

 

810

2006.09.13 07:57

close

405

6.00

1.8736

1.8782

1.8688

360.01

54696.23

811

2006.09.13 08:38

sell

406

6.00

1.8739

1.8779

1.8685

 

812

2006.09.13 11:13

close

406

6.00

1.8726

1.8779

1.8685

780.06

55476.29

813

2006.09.15 09:03

buy

407

6.00

1.8862

1.8822

1.8916

 

814

2006.09.15 09:04

close

407

6.00

1.8865

1.8822

1.8916

180.00

55656.29

815

2006.09.15 09:04

buy

408

6.00

1.8861

1.8821

1.8915

 

816

2006.09.15 09:04

close

408

6.00

1.8862

1.8821

1.8915

60.00

55716.29

817

2006.09.15 09:04

buy

409

6.00

1.8860

1.8820

1.8914

 

818

2006.09.15 11:57

s/l

409

6.00

1.8820

1.8820

1.8914

-2400.00

53316.29

819

2006.09.19 01:42

buy

410

6.00

1.8806

1.8766

1.8860

 

820

2006.09.19 01:57

close

410

6.00

1.8814

1.8766

1.8860

480.02

53796.31

821

2006.09.19 02:51

buy

411

6.00

1.8805

1.8765

1.8859

 

822

2006.09.19 04:52

close

411

6.00

1.8815

1.8765

1.8859

600.03

54396.34

823

2006.09.19 07:45

buy

412

6.00

1.8805

1.8765

1.8859

 

824

2006.09.19 08:41

close

412

6.00

1.8814

1.8765

1.8859

540.02

54936.36

825

2006.09.19 09:22

buy

413

6.00

1.8806

1.8766

1.8860

 

826

2006.09.19 09:43

close

413

6.00

1.8815

1.8766

1.8860

540.02

55476.38

827

2006.09.19 09:46

buy

414

6.00

1.8806

1.8766

1.8860

 

828

2006.09.19 13:13

close

414

6.00

1.8813

1.8766

1.8860

420.00

55896.38

829

2006.09.19 18:59

buy

415

6.00

1.8803

1.8763

1.8857

 

830

2006.09.19 19:28

close

415

6.00

1.8811

1.8763

1.8857

479.98

56376.36

831

2006.09.19 19:40

buy

416

6.00

1.8806

1.8766

1.8860

 

832

2006.09.19 19:50

close

416

6.00

1.8813

1.8766

1.8860

420.00

56796.36

833

2006.09.19 23:20

buy

417

6.00

1.8805

1.8765

1.8859

 

834

2006.09.19 23:28

close

417

6.00

1.8816

1.8765

1.8859

660.00

57456.36

835

2006.09.19 23:52

buy

418

6.00

1.8806

1.8766

1.8860

 

836

2006.09.20 00:45

close

418

6.00

1.8813

1.8766

1.8860

420.00

57876.36

837

2006.09.20 02:06

buy

419

6.00

1.8810

1.8770

1.8864

 

838

2006.09.20 03:11

close

419

6.00

1.8819

1.8770

1.8864

539.95

58416.31

839

2006.09.20 09:50

buy

420

6.00

1.8807

1.8767

1.8861

 

840

2006.09.20 10:00

close

420

6.00

1.8816

1.8767

1.8861

540.01

58956.32

841

2006.09.20 10:30

buy

421

6.00

1.8811

1.8771

1.8865

 

842

2006.09.20 10:31

close

421

6.00

1.8816

1.8771

1.8865

300.00

59256.32

843

2006.09.20 10:31

buy

422

6.00

1.8807

1.8767

1.8861

 

844

2006.09.20 10:36

close

422

6.00

1.8815

1.8767

1.8861

480.00

59736.32

845

2006.09.21 01:00

buy

423

6.00

1.8867

1.8827

1.8921

 

846

2006.09.21 01:39

close

423

6.00

1.8878

1.8827

1.8921

659.98

60396.30

847

2006.09.22 02:49

buy

424

7.00

1.9021

1.8981

1.9075

 

848

2006.09.22 02:51

close

424

7.00

1.9029

1.8981

1.9075

560.02

60956.32

849

2006.09.22 02:55

buy

425

7.00

1.9024

1.8984

1.9078

 

850

2006.09.22 09:03

close

425

7.00

1.9034

1.8984

1.9078

700.00

61656.32

851

2006.09.22 12:03

buy

426

7.00

1.9024

1.8984

1.9078

 

852

2006.09.22 12:54

close

426

7.00

1.9033

1.8984

1.9078

630.00

62286.32

853

2006.09.22 13:38

buy

427

7.00

1.9024

1.8984

1.9078

 

854

2006.09.22 14:20

close

427

7.00

1.9030

1.8984

1.9078

420.00

62706.32

855

2006.09.22 14:37

buy

428

7.00

1.9024

1.8984

1.9078

 

856

2006.09.22 15:07

close

428

7.00

1.9032

1.8984

1.9078

560.02

63266.34

857

2006.09.22 15:12

buy

429

7.00

1.9024

1.8984

1.9078

 

858

2006.09.22 16:47

close

429

7.00

1.9031

1.8984

1.9078

490.00

63756.34

859

2006.09.22 16:53

buy

430

7.00

1.9021

1.8981

1.9075

 

860

2006.09.22 17:05

close

430

7.00

1.9031

1.8981

1.9075

700.03

64456.37

861

2006.09.22 17:15

buy

431

7.00

1.9020

1.8980

1.9074

 

862

2006.09.22 21:00

close

431

7.00

1.9003

1.8980

1.9074

-1190.02

63266.35

863

2006.09.25 02:15

buy

432

7.00

1.9004

1.8964

1.9058

 

864

2006.09.25 03:29

close

432

7.00

1.9012

1.8964

1.9058

560.02

63826.37

865

2006.09.25 11:14

buy

433

7.00

1.9006

1.8966

1.9060

 

866

2006.09.25 11:28

close

433

7.00

1.9015

1.8966

1.9060

629.95

64456.32

867

2006.09.25 16:00

buy

434

7.00

1.9006

1.8966

1.9060

 

868

2006.09.25 16:00

close

434

7.00

1.9020

1.8966

1.9060

980.00

65436.32

869

2006.09.25 16:00

buy

435

7.00

1.9003

1.8963

1.9057

 

870

2006.09.25 16:01

close

435

7.00

1.9004

1.8963

1.9057

69.99

65506.31

871

2006.09.25 16:01

buy

436

7.00

1.9000

1.8960

1.9054

 

872

2006.09.25 16:01

close

436

7.00

1.8999

1.8960

1.9054

-70.00

65436.31

873

2006.09.25 16:01

buy

437

7.00

1.8998

1.8958

1.9052

 

874

2006.09.25 16:01

close

437

7.00

1.9004

1.8958

1.9052

420.00

65856.31

875

2006.09.25 16:01

buy

438

7.00

1.9004

1.8964

1.9058

 

876

2006.09.25 16:01

t/p

438

7.00

1.9058

1.8964

1.9058

3780.00

69636.31

877

2006.09.25 16:01

buy

439

7.00

1.9004

1.8964

1.9058

 

878

2006.09.25 16:08

close

439

7.00

1.9007

1.8964

1.9058

209.98

69846.29

879

2006.09.25 16:31

buy

440

7.00

1.9005

1.8965

1.9059

 

880

2006.09.25 18:58

close

440

7.00

1.9013

1.8965

1.9059

559.97

70406.26

881

2006.09.25 22:13

buy

441

8.00

1.9007

1.8967

1.9061

 

882

2006.09.26 01:41

close

441

8.00

1.9014

1.8967

1.9061

560.01

70966.27

883

2006.09.26 08:12

buy

442

8.00

1.9001

1.8961

1.9055

 

884

2006.09.26 09:36

close

442

8.00

1.8989

1.8961

1.9055

-959.95

70006.32

885

2006.09.26 09:37

buy

443

8.00

1.8991

1.8951

1.9045

 

886

2006.09.26 10:01

close

443

8.00

1.9004

1.8951

1.9045

1039.96

71046.28

887

2006.09.26 10:01

buy

444

8.00

1.9000

1.8960

1.9054

 

888

2006.09.26 10:15

s/l

444

8.00

1.8960

1.8960

1.9054

-3200.00

67846.28

889

2006.09.27 08:02

buy

445

7.00

1.8942

1.8902

1.8996

 

890

2006.09.27 09:08

close

445

7.00

1.8948

1.8902

1.8996

419.99

68266.27

891

2006.09.28 04:31

buy

446

7.00

1.8887

1.8847

1.8941

 

892

2006.09.28 08:18

s/l

446

7.00

1.8847

1.8847

1.8941

-2800.00

65466.27

893

2006.10.02 11:05

sell

447

7.00

1.8747

1.8787

1.8693

 

894

2006.10.02 11:21

close

447

7.00

1.8738

1.8787

1.8693

629.95

66096.22

895

2006.10.02 15:20

sell

448

7.00

1.8747

1.8787

1.8693

 

896

2006.10.02 15:35

s/l

448

7.00

1.8787

1.8787

1.8693

-2800.00

63296.22

897

2006.10.02 15:35

sell

449

7.00

1.8789

1.8829

1.8735

 

898

2006.10.02 15:39

close

449

7.00

1.8784

1.8829

1.8735

350.03

63646.25

899

2006.10.02 15:39

sell

450

7.00

1.8782

1.8822

1.8728

 

900

2006.10.02 15:50

s/l

450

7.00

1.8822

1.8822

1.8728

-2800.00

60846.25

901

2006.10.03 06:16

buy

451

7.00

1.8863

1.8823

1.8917

 

902

2006.10.03 07:29

close

451

7.00

1.8871

1.8823

1.8917

560.02

61406.27

903

2006.10.03 10:41

buy

452

7.00

1.8863

1.8823

1.8917

 

904

2006.10.03 11:07

close

452

7.00

1.8876

1.8823

1.8917

909.99

62316.26

905

2006.10.03 18:25

buy

453

7.00

1.8863

1.8823

1.8917

 

906

2006.10.03 19:00

close

453

7.00

1.8874

1.8823

1.8917

770.05

63086.31

907

2006.10.06 01:43

sell

454

7.00

1.8788

1.8828

1.8734

 

908

2006.10.06 03:09

close

454

7.00

1.8767

1.8828

1.8734

1470.00

64556.31

909

2006.10.06 13:53

sell

455

7.00

1.8788

1.8828

1.8734

 

910

2006.10.06 14:30

s/l

455

7.00

1.8828

1.8828

1.8734

-2800.00

61756.31

 