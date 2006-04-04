Strategy Tester Report
Phoenix_EA_v4_2

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2006.04.04 00:00 - 2006.10.06 01:45 (2006.04.04 - 2006.10.06)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=1; MaximumRisk=0.05; DecreaseFactor=3; PrefSettings=false; MM=false; AccountIsMicro=false; TakeProfit=42; StopLoss=84; TrailingStop=0; UseSignal1=true; UseSignal2=true; UseSignal3=true; UseSignal4=true; UseSignal5=true; SMAPeriod=72; SMA2Bars=26; Percent=0.017; EnvelopePeriod=6; OSMAFast=4; OSMASlow=35; OSMASignal=6; xfactor=0; TradeFrom1=0; TradeUntil1=24; TradeFrom2=0; TradeUntil2=0; TradeFrom3=0; TradeUntil3=0; TradeFrom4=0; TradeUntil4=0; Fast_Period=25; Fast_Price=1; Slow_Period=20; Slow_Price=1; DVBuySell=0.0005; DVStayOut=0.012;
Bars in test57213Ticks modelled746657Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit17131.49Gross profit30590.49Gross loss-13459.00
Profit factor2.27Expected payoff190.35
Absolute drawdown442.00Maximal drawdown1700.00 (9.25%)Relative drawdown9.25% (1700.00)
Total trades90Short positions (won %)48 (79.17%)Long positions (won %)42 (85.71%)
Profit trades (% of total)74 (82.22%)Loss trades (% of total)16 (17.78%)
Largestprofit trade426.00loss trade-857.50
Averageprofit trade413.39loss trade-841.19
Maximumconsecutive wins (profit in money)23 (9228.49)consecutive losses (loss in money)1 (-857.50)
Maximalconsecutive profit (count of wins)9228.49 (23)consecutive loss (count of losses)-857.50 (1)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.04 14:30sell11.001.22511.23351.2209
22006.04.06 14:57t/p11.001.22091.23351.2209426.0010426.00
32006.04.06 17:30buy21.001.22201.21361.2262
42006.04.07 16:05s/l21.001.21361.21361.2262-843.509582.50
52006.04.07 18:00buy31.001.21091.20251.2151
62006.04.11 21:50t/p31.001.21511.20251.2151413.009995.50
72006.04.12 17:00buy41.001.21091.20251.2151
82006.04.17 02:13t/p41.001.21511.20251.2151402.5010398.00
92006.04.17 04:45sell51.001.21941.22781.2152
102006.04.17 16:50s/l51.001.22781.22781.2152-840.009558.00
112006.04.17 16:50sell61.001.22771.23611.2235
122006.04.18 09:41t/p61.001.22351.23611.2235421.509979.50
132006.04.18 23:15sell71.001.23501.24341.2308
142006.04.19 14:35t/p71.001.23081.24341.2308421.5010401.00
152006.04.19 22:00sell81.001.23881.24721.2346
162006.04.20 02:33t/p81.001.23461.24721.2346424.5010825.50
172006.04.24 12:00sell91.001.23811.24651.2339
182006.04.24 16:03t/p91.001.23391.24651.2339420.0011245.50
192006.04.24 21:30sell101.001.24101.24941.2368
202006.04.25 05:16t/p101.001.23681.24941.2368421.5011667.00
212006.04.26 20:30sell111.001.24531.25371.2411
222006.04.27 13:45t/p111.001.24111.25371.2411424.5012091.50
232006.04.27 19:00sell121.001.25421.26261.2500
242006.04.28 17:06s/l121.001.26261.26261.2500-838.5011253.00
252006.04.28 20:00sell131.001.26251.27091.2583
262006.05.01 21:19t/p131.001.25831.27091.2583421.5011674.50
272006.05.02 01:45buy141.001.25651.24811.2607
282006.05.02 09:44t/p141.001.26071.24811.2607420.0012094.50
292006.05.02 15:45sell151.001.26451.27291.2603
302006.05.03 16:00t/p151.001.26031.27291.2603421.5012516.00
312006.05.04 19:00sell161.001.26841.27681.2642
322006.05.08 10:26s/l161.001.27681.27681.2642-837.0011679.00
332006.05.08 13:45sell171.001.27701.28541.2728
342006.05.08 15:37t/p171.001.27281.28541.2728420.0012099.00
352006.05.08 19:15buy181.001.27051.26211.2747
362006.05.09 16:01t/p181.001.27471.26211.2747416.5012515.50
372006.05.09 18:45sell191.001.27571.28411.2715
382006.05.11 09:24t/p191.001.27151.28411.2715426.0012941.50
392006.05.11 20:30sell201.001.28541.29381.2812
402006.05.12 11:38s/l201.001.29381.29381.2812-838.5012103.00
412006.05.12 11:45sell211.001.29421.30261.2900
422006.05.12 14:00t/p211.001.29001.30261.2900420.0012523.00
432006.05.12 15:00sell221.001.29221.30061.2880
442006.05.12 15:10t/p221.001.28801.30061.2880420.0012943.00
452006.05.12 15:10sell231.001.28771.29611.2835
462006.05.15 00:32s/l231.001.29611.29611.2835-838.5012104.50
472006.05.15 00:45sell241.001.29611.30451.2919
482006.05.15 02:40t/p241.001.29191.30451.2919420.0012524.50
492006.05.15 03:30sell251.001.29491.30331.2907
502006.05.15 08:29t/p251.001.29071.30331.2907420.0012944.50
512006.05.15 12:45buy261.001.28171.27331.2859
522006.05.15 15:00t/p261.001.28591.27331.2859420.0013364.50
532006.05.15 15:30buy271.001.28141.27301.2856
542006.05.16 14:40t/p271.001.28561.27301.2856416.5013781.00
552006.05.16 23:45sell281.001.28591.29431.2817
562006.05.17 16:24t/p281.001.28171.29431.2817421.5014202.50
572006.05.17 19:30buy291.001.27341.26501.2776
582006.05.18 10:09t/p291.001.27761.26501.2776409.5014612.00
592006.05.18 19:00sell301.001.28271.29111.2785
602006.05.19 09:31t/p301.001.27851.29111.2785421.5015033.50
612006.05.19 13:45buy311.001.27571.26731.2799
622006.05.22 16:19t/p311.001.27991.26731.2799416.5015450.00
632006.05.22 19:30sell321.001.28401.29241.2798
642006.05.23 23:58t/p321.001.27981.29241.2798421.5015871.50
652006.05.24 03:00buy331.001.27701.26861.2812
662006.05.24 08:53t/p331.001.28121.26861.2812420.0016291.50
672006.05.24 15:00sell341.001.28691.29531.2827
682006.05.24 15:14t/p341.001.28271.29531.2827420.0016711.50
692006.05.24 15:14sell351.001.28211.29051.2779
702006.05.24 16:21t/p351.001.27791.29051.2779420.0017131.50
712006.05.24 22:15buy361.001.27681.26841.2810
722006.05.25 20:32t/p361.001.28101.26841.2810409.5017541.00
732006.05.26 12:15sell371.001.28131.28971.2771
742006.05.26 15:31t/p371.001.27711.28971.2771420.0017961.00
752006.05.26 18:30buy381.001.27371.26531.2779
762006.05.30 04:40t/p381.001.27791.26531.2779413.0018374.00
772006.05.30 07:00sell391.001.28071.28911.2765
782006.05.30 16:02s/l391.001.28911.28911.2765-840.0017534.00
792006.05.30 20:15sell401.001.28841.29681.2842
802006.05.31 16:16t/p401.001.28421.29681.2842421.5017955.50
812006.05.31 20:30buy411.001.28321.27481.2874
822006.06.01 13:10s/l411.001.27481.27481.2874-850.5017105.00
832006.06.02 16:45sell421.001.29271.30111.2885
842006.06.06 12:08t/p421.001.28851.30111.2885423.0017528.00
852006.06.06 14:30buy431.001.28371.27531.2879
862006.06.08 09:19s/l431.001.27531.27531.2879-854.0016674.00
872006.06.08 17:15buy441.001.26371.25531.2679
882006.06.09 16:10t/p441.001.26791.25531.2679416.5017090.50
892006.06.13 21:15buy451.001.25361.24521.2578
902006.06.14 08:24t/p451.001.25781.24521.2578416.5017507.00
912006.06.19 05:30buy461.001.25811.24971.2623
922006.06.21 04:05t/p461.001.26231.24971.2623413.0017920.00
932006.06.22 15:15buy471.001.25811.24971.2623
942006.06.23 14:15s/l471.001.24971.24971.2623-843.5017076.50
952006.06.23 14:15buy481.001.24971.24131.2539
962006.06.26 09:05t/p481.001.25391.24131.2539416.5017493.00
972006.06.26 12:30sell491.001.25611.26451.2519
982006.06.28 16:36t/p491.001.25191.26451.2519423.0017916.00
992006.06.29 22:45sell501.001.26561.27401.2614
1002006.06.30 14:31s/l501.001.27401.27401.2614-838.5017077.50
1012006.06.30 19:00sell511.001.27851.28691.2743
1022006.07.05 14:31t/p511.001.27431.28691.2743424.5017502.00
1032006.07.05 14:31buy521.001.27431.26591.2785
1042006.07.07 09:21t/p521.001.27851.26591.2785406.0017908.00
1052006.07.07 19:00sell531.001.28241.29081.2782
1062006.07.10 11:29t/p531.001.27821.29081.2782421.5018329.50
1072006.07.10 15:45buy541.001.27281.26441.2770
1082006.07.11 20:41t/p541.001.27701.26441.2770416.5018746.00
1092006.07.12 14:45buy551.001.27041.26201.2746
1102006.07.17 05:39s/l551.001.26201.26201.2746-857.5017888.50
1112006.07.17 13:15buy561.001.25341.24501.2576
1122006.07.19 16:33t/p561.001.25761.24501.2576413.0018301.50
1132006.07.19 18:45sell571.001.25741.26581.2532
1142006.07.21 09:15s/l571.001.26581.26581.2532-834.0017467.50
1152006.07.21 14:15sell581.001.26781.27621.2636
1162006.07.24 07:34t/p581.001.26361.27621.2636421.5017889.00
1172006.07.24 12:30buy591.001.26191.25351.2661
1182006.07.25 08:00t/p591.001.26611.25351.2661416.5018305.50
1192006.07.25 20:00buy601.001.25731.24891.2615
1202006.07.26 16:16t/p601.001.26151.24891.2615416.5018722.00
1212006.07.26 20:15sell611.001.26751.27591.2633
1222006.07.27 15:06s/l611.001.27591.27591.2633-835.5017886.50
1232006.07.28 00:15buy621.001.26971.26131.2739
1242006.07.28 14:36t/p621.001.27391.26131.2739420.0018306.50
1252006.07.28 19:45sell631.001.27531.28371.2711
1262006.08.04 14:30s/l631.001.28371.28371.2711-829.5017477.00
1272006.08.04 18:00sell641.001.28931.29771.2851
1282006.08.07 14:10t/p641.001.28511.29771.2851421.5017898.50
1292006.08.09 02:30buy651.001.27751.26911.2817
1302006.08.09 08:01t/p651.001.28171.26911.2817420.0018318.50
1312006.08.09 12:45sell661.001.28961.29801.2854
1322006.08.10 09:54t/p661.001.28541.29801.2854424.5018743.00
1332006.08.10 14:45buy671.001.28321.27481.2874
1342006.08.10 17:18s/l671.001.27481.27481.2874-840.0017903.00
1352006.08.10 19:15buy681.001.27711.26871.2813
1362006.08.16 14:30t/p681.001.28131.26871.2813406.0018309.00
1372006.08.16 17:30sell691.001.28571.29411.2815
1382006.08.17 20:14t/p691.001.28151.29411.2815424.5018733.50
1392006.08.18 00:00buy701.001.28271.27431.2869
1402006.08.21 03:22t/p701.001.28691.27431.2869416.5019150.00
1412006.08.21 06:00sell711.001.28781.29621.2836
1422006.08.22 12:10t/p711.001.28361.29621.2836421.5019571.50
1432006.08.22 16:30buy721.001.28021.27181.2844
1442006.08.23 16:00t/p721.001.28441.27181.2844416.5019988.00
1452006.08.23 22:00buy731.001.27951.27111.2837
1462006.08.24 10:54t/p731.001.28371.27111.2837409.5020397.50
1472006.08.24 13:45sell741.001.28341.29181.2792
1482006.08.24 16:56t/p741.001.27921.29181.2792420.0020817.50
1492006.08.24 21:15buy751.001.27641.26801.2806
1502006.08.28 09:25t/p751.001.28061.26801.2806413.0021230.50
1512006.08.30 00:15sell761.001.28351.29191.2793
1522006.08.31 17:46t/p761.001.27931.29191.2793424.5021655.00
1532006.08.31 19:30buy771.001.27931.27091.2835
1542006.09.01 18:01t/p771.001.28351.27091.2835416.5022071.50
1552006.09.01 21:00sell781.001.28371.29211.2795
1562006.09.06 13:28t/p781.001.27951.29211.2795424.5022496.00
1572006.09.06 17:30buy791.001.27851.27011.2827
1582006.09.07 03:52t/p791.001.28271.27011.2827409.5022905.50
1592006.09.07 14:45buy801.001.27141.26301.2756
1602006.09.07 18:00t/p801.001.27561.26301.2756420.0023325.50
1612006.09.08 19:30buy811.001.26711.25871.2713
1622006.09.11 10:11t/p811.001.27131.25871.2713416.5023742.00
1632006.09.11 14:30sell821.001.27141.27981.2672
1642006.09.13 02:14t/p821.001.26721.27981.2672423.0024165.00
1652006.09.14 16:30sell831.001.27251.28091.2683
1662006.09.15 12:57t/p831.001.26831.28091.2683421.5024586.50
1672006.09.15 14:00buy841.001.26761.25921.2718
1682006.09.19 04:25t/p841.001.27181.25921.2718413.0024999.50
1692006.09.19 14:15buy851.001.26551.25711.2697
1702006.09.19 14:51t/p851.001.26971.25711.2697420.0025419.50
1712006.09.21 21:45sell861.001.27941.28781.2752
1722006.09.25 16:00t/p861.001.27521.28781.2752423.0025842.50
1732006.09.26 13:15buy871.001.26891.26051.2731
1742006.09.28 07:04t/p871.001.27311.26051.2731406.0026248.50
1752006.09.29 12:00buy881.001.26641.25801.2706
1762006.09.29 17:31t/p881.001.27061.25801.2706420.0026668.50
1772006.10.02 18:45sell891.001.27531.28371.2711
1782006.10.04 10:13t/p891.001.27111.28371.2711423.0027091.50
1792006.10.05 19:30buy901.001.26851.26011.2727
1802006.10.05 23:59close at stop901.001.26891.26011.272739.9927131.49