|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.04.04 00:00 - 2006.10.06 01:45 (2006.04.04 - 2006.10.06)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=1; MaximumRisk=0.05; DecreaseFactor=3; PrefSettings=false; MM=false; AccountIsMicro=false; TakeProfit=42; StopLoss=84; TrailingStop=0; UseSignal1=true; UseSignal2=true; UseSignal3=true; UseSignal4=true; UseSignal5=true; SMAPeriod=72; SMA2Bars=26; Percent=0.017; EnvelopePeriod=6; OSMAFast=4; OSMASlow=35; OSMASignal=6; xfactor=0; TradeFrom1=0; TradeUntil1=24; TradeFrom2=0; TradeUntil2=0; TradeFrom3=0; TradeUntil3=0; TradeFrom4=0; TradeUntil4=0; Fast_Period=25; Fast_Price=1; Slow_Period=20; Slow_Price=1; DVBuySell=0.0005; DVStayOut=0.012;
|Bars in test
|57213
|Ticks modelled
|746657
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|17131.49
|Gross profit
|30590.49
|Gross loss
|-13459.00
|Profit factor
|2.27
|Expected payoff
|190.35
|Absolute drawdown
|442.00
|Maximal drawdown
|1700.00 (9.25%)
|Relative drawdown
|9.25% (1700.00)
|Total trades
|90
|Short positions (won %)
|48 (79.17%)
|Long positions (won %)
|42 (85.71%)
|Profit trades (% of total)
|74 (82.22%)
|Loss trades (% of total)
|16 (17.78%)
|Largest
|profit trade
|426.00
|loss trade
|-857.50
|Average
|profit trade
|413.39
|loss trade
|-841.19
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|23 (9228.49)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-857.50)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|9228.49 (23)
|consecutive loss (count of losses)
|-857.50 (1)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.04.04 14:30
|sell
|1
|1.00
|1.2251
|1.2335
|1.2209
|2
|2006.04.06 14:57
|t/p
|1
|1.00
|1.2209
|1.2335
|1.2209
|426.00
|10426.00
|3
|2006.04.06 17:30
|buy
|2
|1.00
|1.2220
|1.2136
|1.2262
|4
|2006.04.07 16:05
|s/l
|2
|1.00
|1.2136
|1.2136
|1.2262
|-843.50
|9582.50
|5
|2006.04.07 18:00
|buy
|3
|1.00
|1.2109
|1.2025
|1.2151
|6
|2006.04.11 21:50
|t/p
|3
|1.00
|1.2151
|1.2025
|1.2151
|413.00
|9995.50
|7
|2006.04.12 17:00
|buy
|4
|1.00
|1.2109
|1.2025
|1.2151
|8
|2006.04.17 02:13
|t/p
|4
|1.00
|1.2151
|1.2025
|1.2151
|402.50
|10398.00
|9
|2006.04.17 04:45
|sell
|5
|1.00
|1.2194
|1.2278
|1.2152
|10
|2006.04.17 16:50
|s/l
|5
|1.00
|1.2278
|1.2278
|1.2152
|-840.00
|9558.00
|11
|2006.04.17 16:50
|sell
|6
|1.00
|1.2277
|1.2361
|1.2235
|12
|2006.04.18 09:41
|t/p
|6
|1.00
|1.2235
|1.2361
|1.2235
|421.50
|9979.50
|13
|2006.04.18 23:15
|sell
|7
|1.00
|1.2350
|1.2434
|1.2308
|14
|2006.04.19 14:35
|t/p
|7
|1.00
|1.2308
|1.2434
|1.2308
|421.50
|10401.00
|15
|2006.04.19 22:00
|sell
|8
|1.00
|1.2388
|1.2472
|1.2346
|16
|2006.04.20 02:33
|t/p
|8
|1.00
|1.2346
|1.2472
|1.2346
|424.50
|10825.50
|17
|2006.04.24 12:00
|sell
|9
|1.00
|1.2381
|1.2465
|1.2339
|18
|2006.04.24 16:03
|t/p
|9
|1.00
|1.2339
|1.2465
|1.2339
|420.00
|11245.50
|19
|2006.04.24 21:30
|sell
|10
|1.00
|1.2410
|1.2494
|1.2368
|20
|2006.04.25 05:16
|t/p
|10
|1.00
|1.2368
|1.2494
|1.2368
|421.50
|11667.00
|21
|2006.04.26 20:30
|sell
|11
|1.00
|1.2453
|1.2537
|1.2411
|22
|2006.04.27 13:45
|t/p
|11
|1.00
|1.2411
|1.2537
|1.2411
|424.50
|12091.50
|23
|2006.04.27 19:00
|sell
|12
|1.00
|1.2542
|1.2626
|1.2500
|24
|2006.04.28 17:06
|s/l
|12
|1.00
|1.2626
|1.2626
|1.2500
|-838.50
|11253.00
|25
|2006.04.28 20:00
|sell
|13
|1.00
|1.2625
|1.2709
|1.2583
|26
|2006.05.01 21:19
|t/p
|13
|1.00
|1.2583
|1.2709
|1.2583
|421.50
|11674.50
|27
|2006.05.02 01:45
|buy
|14
|1.00
|1.2565
|1.2481
|1.2607
|28
|2006.05.02 09:44
|t/p
|14
|1.00
|1.2607
|1.2481
|1.2607
|420.00
|12094.50
|29
|2006.05.02 15:45
|sell
|15
|1.00
|1.2645
|1.2729
|1.2603
|30
|2006.05.03 16:00
|t/p
|15
|1.00
|1.2603
|1.2729
|1.2603
|421.50
|12516.00
|31
|2006.05.04 19:00
|sell
|16
|1.00
|1.2684
|1.2768
|1.2642
|32
|2006.05.08 10:26
|s/l
|16
|1.00
|1.2768
|1.2768
|1.2642
|-837.00
|11679.00
|33
|2006.05.08 13:45
|sell
|17
|1.00
|1.2770
|1.2854
|1.2728
|34
|2006.05.08 15:37
|t/p
|17
|1.00
|1.2728
|1.2854
|1.2728
|420.00
|12099.00
|35
|2006.05.08 19:15
|buy
|18
|1.00
|1.2705
|1.2621
|1.2747
|36
|2006.05.09 16:01
|t/p
|18
|1.00
|1.2747
|1.2621
|1.2747
|416.50
|12515.50
|37
|2006.05.09 18:45
|sell
|19
|1.00
|1.2757
|1.2841
|1.2715
|38
|2006.05.11 09:24
|t/p
|19
|1.00
|1.2715
|1.2841
|1.2715
|426.00
|12941.50
|39
|2006.05.11 20:30
|sell
|20
|1.00
|1.2854
|1.2938
|1.2812
|40
|2006.05.12 11:38
|s/l
|20
|1.00
|1.2938
|1.2938
|1.2812
|-838.50
|12103.00
|41
|2006.05.12 11:45
|sell
|21
|1.00
|1.2942
|1.3026
|1.2900
|42
|2006.05.12 14:00
|t/p
|21
|1.00
|1.2900
|1.3026
|1.2900
|420.00
|12523.00
|43
|2006.05.12 15:00
|sell
|22
|1.00
|1.2922
|1.3006
|1.2880
|44
|2006.05.12 15:10
|t/p
|22
|1.00
|1.2880
|1.3006
|1.2880
|420.00
|12943.00
|45
|2006.05.12 15:10
|sell
|23
|1.00
|1.2877
|1.2961
|1.2835
|46
|2006.05.15 00:32
|s/l
|23
|1.00
|1.2961
|1.2961
|1.2835
|-838.50
|12104.50
|47
|2006.05.15 00:45
|sell
|24
|1.00
|1.2961
|1.3045
|1.2919
|48
|2006.05.15 02:40
|t/p
|24
|1.00
|1.2919
|1.3045
|1.2919
|420.00
|12524.50
|49
|2006.05.15 03:30
|sell
|25
|1.00
|1.2949
|1.3033
|1.2907
|50
|2006.05.15 08:29
|t/p
|25
|1.00
|1.2907
|1.3033
|1.2907
|420.00
|12944.50
|51
|2006.05.15 12:45
|buy
|26
|1.00
|1.2817
|1.2733
|1.2859
|52
|2006.05.15 15:00
|t/p
|26
|1.00
|1.2859
|1.2733
|1.2859
|420.00
|13364.50
|53
|2006.05.15 15:30
|buy
|27
|1.00
|1.2814
|1.2730
|1.2856
|54
|2006.05.16 14:40
|t/p
|27
|1.00
|1.2856
|1.2730
|1.2856
|416.50
|13781.00
|55
|2006.05.16 23:45
|sell
|28
|1.00
|1.2859
|1.2943
|1.2817
|56
|2006.05.17 16:24
|t/p
|28
|1.00
|1.2817
|1.2943
|1.2817
|421.50
|14202.50
|57
|2006.05.17 19:30
|buy
|29
|1.00
|1.2734
|1.2650
|1.2776
|58
|2006.05.18 10:09
|t/p
|29
|1.00
|1.2776
|1.2650
|1.2776
|409.50
|14612.00
|59
|2006.05.18 19:00
|sell
|30
|1.00
|1.2827
|1.2911
|1.2785
|60
|2006.05.19 09:31
|t/p
|30
|1.00
|1.2785
|1.2911
|1.2785
|421.50
|15033.50
|61
|2006.05.19 13:45
|buy
|31
|1.00
|1.2757
|1.2673
|1.2799
|62
|2006.05.22 16:19
|t/p
|31
|1.00
|1.2799
|1.2673
|1.2799
|416.50
|15450.00
|63
|2006.05.22 19:30
|sell
|32
|1.00
|1.2840
|1.2924
|1.2798
|64
|2006.05.23 23:58
|t/p
|32
|1.00
|1.2798
|1.2924
|1.2798
|421.50
|15871.50
|65
|2006.05.24 03:00
|buy
|33
|1.00
|1.2770
|1.2686
|1.2812
|66
|2006.05.24 08:53
|t/p
|33
|1.00
|1.2812
|1.2686
|1.2812
|420.00
|16291.50
|67
|2006.05.24 15:00
|sell
|34
|1.00
|1.2869
|1.2953
|1.2827
|68
|2006.05.24 15:14
|t/p
|34
|1.00
|1.2827
|1.2953
|1.2827
|420.00
|16711.50
|69
|2006.05.24 15:14
|sell
|35
|1.00
|1.2821
|1.2905
|1.2779
|70
|2006.05.24 16:21
|t/p
|35
|1.00
|1.2779
|1.2905
|1.2779
|420.00
|17131.50
|71
|2006.05.24 22:15
|buy
|36
|1.00
|1.2768
|1.2684
|1.2810
|72
|2006.05.25 20:32
|t/p
|36
|1.00
|1.2810
|1.2684
|1.2810
|409.50
|17541.00
|73
|2006.05.26 12:15
|sell
|37
|1.00
|1.2813
|1.2897
|1.2771
|74
|2006.05.26 15:31
|t/p
|37
|1.00
|1.2771
|1.2897
|1.2771
|420.00
|17961.00
|75
|2006.05.26 18:30
|buy
|38
|1.00
|1.2737
|1.2653
|1.2779
|76
|2006.05.30 04:40
|t/p
|38
|1.00
|1.2779
|1.2653
|1.2779
|413.00
|18374.00
|77
|2006.05.30 07:00
|sell
|39
|1.00
|1.2807
|1.2891
|1.2765
|78
|2006.05.30 16:02
|s/l
|39
|1.00
|1.2891
|1.2891
|1.2765
|-840.00
|17534.00
|79
|2006.05.30 20:15
|sell
|40
|1.00
|1.2884
|1.2968
|1.2842
|80
|2006.05.31 16:16
|t/p
|40
|1.00
|1.2842
|1.2968
|1.2842
|421.50
|17955.50
|81
|2006.05.31 20:30
|buy
|41
|1.00
|1.2832
|1.2748
|1.2874
|82
|2006.06.01 13:10
|s/l
|41
|1.00
|1.2748
|1.2748
|1.2874
|-850.50
|17105.00
|83
|2006.06.02 16:45
|sell
|42
|1.00
|1.2927
|1.3011
|1.2885
|84
|2006.06.06 12:08
|t/p
|42
|1.00
|1.2885
|1.3011
|1.2885
|423.00
|17528.00
|85
|2006.06.06 14:30
|buy
|43
|1.00
|1.2837
|1.2753
|1.2879
|86
|2006.06.08 09:19
|s/l
|43
|1.00
|1.2753
|1.2753
|1.2879
|-854.00
|16674.00
|87
|2006.06.08 17:15
|buy
|44
|1.00
|1.2637
|1.2553
|1.2679
|88
|2006.06.09 16:10
|t/p
|44
|1.00
|1.2679
|1.2553
|1.2679
|416.50
|17090.50
|89
|2006.06.13 21:15
|buy
|45
|1.00
|1.2536
|1.2452
|1.2578
|90
|2006.06.14 08:24
|t/p
|45
|1.00
|1.2578
|1.2452
|1.2578
|416.50
|17507.00
|91
|2006.06.19 05:30
|buy
|46
|1.00
|1.2581
|1.2497
|1.2623
|92
|2006.06.21 04:05
|t/p
|46
|1.00
|1.2623
|1.2497
|1.2623
|413.00
|17920.00
|93
|2006.06.22 15:15
|buy
|47
|1.00
|1.2581
|1.2497
|1.2623
|94
|2006.06.23 14:15
|s/l
|47
|1.00
|1.2497
|1.2497
|1.2623
|-843.50
|17076.50
|95
|2006.06.23 14:15
|buy
|48
|1.00
|1.2497
|1.2413
|1.2539
|96
|2006.06.26 09:05
|t/p
|48
|1.00
|1.2539
|1.2413
|1.2539
|416.50
|17493.00
|97
|2006.06.26 12:30
|sell
|49
|1.00
|1.2561
|1.2645
|1.2519
|98
|2006.06.28 16:36
|t/p
|49
|1.00
|1.2519
|1.2645
|1.2519
|423.00
|17916.00
|99
|2006.06.29 22:45
|sell
|50
|1.00
|1.2656
|1.2740
|1.2614
|100
|2006.06.30 14:31
|s/l
|50
|1.00
|1.2740
|1.2740
|1.2614
|-838.50
|17077.50
|101
|2006.06.30 19:00
|sell
|51
|1.00
|1.2785
|1.2869
|1.2743
|102
|2006.07.05 14:31
|t/p
|51
|1.00
|1.2743
|1.2869
|1.2743
|424.50
|17502.00
|103
|2006.07.05 14:31
|buy
|52
|1.00
|1.2743
|1.2659
|1.2785
|104
|2006.07.07 09:21
|t/p
|52
|1.00
|1.2785
|1.2659
|1.2785
|406.00
|17908.00
|105
|2006.07.07 19:00
|sell
|53
|1.00
|1.2824
|1.2908
|1.2782
|106
|2006.07.10 11:29
|t/p
|53
|1.00
|1.2782
|1.2908
|1.2782
|421.50
|18329.50
|107
|2006.07.10 15:45
|buy
|54
|1.00
|1.2728
|1.2644
|1.2770
|108
|2006.07.11 20:41
|t/p
|54
|1.00
|1.2770
|1.2644
|1.2770
|416.50
|18746.00
|109
|2006.07.12 14:45
|buy
|55
|1.00
|1.2704
|1.2620
|1.2746
|110
|2006.07.17 05:39
|s/l
|55
|1.00
|1.2620
|1.2620
|1.2746
|-857.50
|17888.50
|111
|2006.07.17 13:15
|buy
|56
|1.00
|1.2534
|1.2450
|1.2576
|112
|2006.07.19 16:33
|t/p
|56
|1.00
|1.2576
|1.2450
|1.2576
|413.00
|18301.50
|113
|2006.07.19 18:45
|sell
|57
|1.00
|1.2574
|1.2658
|1.2532
|114
|2006.07.21 09:15
|s/l
|57
|1.00
|1.2658
|1.2658
|1.2532
|-834.00
|17467.50
|115
|2006.07.21 14:15
|sell
|58
|1.00
|1.2678
|1.2762
|1.2636
|116
|2006.07.24 07:34
|t/p
|58
|1.00
|1.2636
|1.2762
|1.2636
|421.50
|17889.00
|117
|2006.07.24 12:30
|buy
|59
|1.00
|1.2619
|1.2535
|1.2661
|118
|2006.07.25 08:00
|t/p
|59
|1.00
|1.2661
|1.2535
|1.2661
|416.50
|18305.50
|119
|2006.07.25 20:00
|buy
|60
|1.00
|1.2573
|1.2489
|1.2615
|120
|2006.07.26 16:16
|t/p
|60
|1.00
|1.2615
|1.2489
|1.2615
|416.50
|18722.00
|121
|2006.07.26 20:15
|sell
|61
|1.00
|1.2675
|1.2759
|1.2633
|122
|2006.07.27 15:06
|s/l
|61
|1.00
|1.2759
|1.2759
|1.2633
|-835.50
|17886.50
|123
|2006.07.28 00:15
|buy
|62
|1.00
|1.2697
|1.2613
|1.2739
|124
|2006.07.28 14:36
|t/p
|62
|1.00
|1.2739
|1.2613
|1.2739
|420.00
|18306.50
|125
|2006.07.28 19:45
|sell
|63
|1.00
|1.2753
|1.2837
|1.2711
|126
|2006.08.04 14:30
|s/l
|63
|1.00
|1.2837
|1.2837
|1.2711
|-829.50
|17477.00
|127
|2006.08.04 18:00
|sell
|64
|1.00
|1.2893
|1.2977
|1.2851
|128
|2006.08.07 14:10
|t/p
|64
|1.00
|1.2851
|1.2977
|1.2851
|421.50
|17898.50
|129
|2006.08.09 02:30
|buy
|65
|1.00
|1.2775
|1.2691
|1.2817
|130
|2006.08.09 08:01
|t/p
|65
|1.00
|1.2817
|1.2691
|1.2817
|420.00
|18318.50
|131
|2006.08.09 12:45
|sell
|66
|1.00
|1.2896
|1.2980
|1.2854
|132
|2006.08.10 09:54
|t/p
|66
|1.00
|1.2854
|1.2980
|1.2854
|424.50
|18743.00
|133
|2006.08.10 14:45
|buy
|67
|1.00
|1.2832
|1.2748
|1.2874
|134
|2006.08.10 17:18
|s/l
|67
|1.00
|1.2748
|1.2748
|1.2874
|-840.00
|17903.00
|135
|2006.08.10 19:15
|buy
|68
|1.00
|1.2771
|1.2687
|1.2813
|136
|2006.08.16 14:30
|t/p
|68
|1.00
|1.2813
|1.2687
|1.2813
|406.00
|18309.00
|137
|2006.08.16 17:30
|sell
|69
|1.00
|1.2857
|1.2941
|1.2815
|138
|2006.08.17 20:14
|t/p
|69
|1.00
|1.2815
|1.2941
|1.2815
|424.50
|18733.50
|139
|2006.08.18 00:00
|buy
|70
|1.00
|1.2827
|1.2743
|1.2869
|140
|2006.08.21 03:22
|t/p
|70
|1.00
|1.2869
|1.2743
|1.2869
|416.50
|19150.00
|141
|2006.08.21 06:00
|sell
|71
|1.00
|1.2878
|1.2962
|1.2836
|142
|2006.08.22 12:10
|t/p
|71
|1.00
|1.2836
|1.2962
|1.2836
|421.50
|19571.50
|143
|2006.08.22 16:30
|buy
|72
|1.00
|1.2802
|1.2718
|1.2844
|144
|2006.08.23 16:00
|t/p
|72
|1.00
|1.2844
|1.2718
|1.2844
|416.50
|19988.00
|145
|2006.08.23 22:00
|buy
|73
|1.00
|1.2795
|1.2711
|1.2837
|146
|2006.08.24 10:54
|t/p
|73
|1.00
|1.2837
|1.2711
|1.2837
|409.50
|20397.50
|147
|2006.08.24 13:45
|sell
|74
|1.00
|1.2834
|1.2918
|1.2792
|148
|2006.08.24 16:56
|t/p
|74
|1.00
|1.2792
|1.2918
|1.2792
|420.00
|20817.50
|149
|2006.08.24 21:15
|buy
|75
|1.00
|1.2764
|1.2680
|1.2806
|150
|2006.08.28 09:25
|t/p
|75
|1.00
|1.2806
|1.2680
|1.2806
|413.00
|21230.50
|151
|2006.08.30 00:15
|sell
|76
|1.00
|1.2835
|1.2919
|1.2793
|152
|2006.08.31 17:46
|t/p
|76
|1.00
|1.2793
|1.2919
|1.2793
|424.50
|21655.00
|153
|2006.08.31 19:30
|buy
|77
|1.00
|1.2793
|1.2709
|1.2835
|154
|2006.09.01 18:01
|t/p
|77
|1.00
|1.2835
|1.2709
|1.2835
|416.50
|22071.50
|155
|2006.09.01 21:00
|sell
|78
|1.00
|1.2837
|1.2921
|1.2795
|156
|2006.09.06 13:28
|t/p
|78
|1.00
|1.2795
|1.2921
|1.2795
|424.50
|22496.00
|157
|2006.09.06 17:30
|buy
|79
|1.00
|1.2785
|1.2701
|1.2827
|158
|2006.09.07 03:52
|t/p
|79
|1.00
|1.2827
|1.2701
|1.2827
|409.50
|22905.50
|159
|2006.09.07 14:45
|buy
|80
|1.00
|1.2714
|1.2630
|1.2756
|160
|2006.09.07 18:00
|t/p
|80
|1.00
|1.2756
|1.2630
|1.2756
|420.00
|23325.50
|161
|2006.09.08 19:30
|buy
|81
|1.00
|1.2671
|1.2587
|1.2713
|162
|2006.09.11 10:11
|t/p
|81
|1.00
|1.2713
|1.2587
|1.2713
|416.50
|23742.00
|163
|2006.09.11 14:30
|sell
|82
|1.00
|1.2714
|1.2798
|1.2672
|164
|2006.09.13 02:14
|t/p
|82
|1.00
|1.2672
|1.2798
|1.2672
|423.00
|24165.00
|165
|2006.09.14 16:30
|sell
|83
|1.00
|1.2725
|1.2809
|1.2683
|166
|2006.09.15 12:57
|t/p
|83
|1.00
|1.2683
|1.2809
|1.2683
|421.50
|24586.50
|167
|2006.09.15 14:00
|buy
|84
|1.00
|1.2676
|1.2592
|1.2718
|168
|2006.09.19 04:25
|t/p
|84
|1.00
|1.2718
|1.2592
|1.2718
|413.00
|24999.50
|169
|2006.09.19 14:15
|buy
|85
|1.00
|1.2655
|1.2571
|1.2697
|170
|2006.09.19 14:51
|t/p
|85
|1.00
|1.2697
|1.2571
|1.2697
|420.00
|25419.50
|171
|2006.09.21 21:45
|sell
|86
|1.00
|1.2794
|1.2878
|1.2752
|172
|2006.09.25 16:00
|t/p
|86
|1.00
|1.2752
|1.2878
|1.2752
|423.00
|25842.50
|173
|2006.09.26 13:15
|buy
|87
|1.00
|1.2689
|1.2605
|1.2731
|174
|2006.09.28 07:04
|t/p
|87
|1.00
|1.2731
|1.2605
|1.2731
|406.00
|26248.50
|175
|2006.09.29 12:00
|buy
|88
|1.00
|1.2664
|1.2580
|1.2706
|176
|2006.09.29 17:31
|t/p
|88
|1.00
|1.2706
|1.2580
|1.2706
|420.00
|26668.50
|177
|2006.10.02 18:45
|sell
|89
|1.00
|1.2753
|1.2837
|1.2711
|178
|2006.10.04 10:13
|t/p
|89
|1.00
|1.2711
|1.2837
|1.2711
|423.00
|27091.50
|179
|2006.10.05 19:30
|buy
|90
|1.00
|1.2685
|1.2601
|1.2727
|180
|2006.10.05 23:59
|close at stop
|90
|1.00
|1.2689
|1.2601
|1.2727
|39.99
|27131.49