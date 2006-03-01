|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanise Yen (spot))
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.03.01 00:00 - 2006.10.06 22:45 (2006.03.01 - 2006.10.09)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=1; MaximumRisk=0.05; DecreaseFactor=3; PrefSettings=true; MM=true; AccountIsMicro=false; TakeProfit=0; StopLoss=0; TrailingStop=0; UseSignal1=true; UseSignal2=true; UseSignal3=true; UseSignal4=true; UseSignal5=true; SMAPeriod=0; SMA2Bars=0; Percent=0; EnvelopePeriod=0; OSMAFast=0; OSMASlow=0; OSMASignal=0; xfactor=0; TradeFrom1=0; TradeUntil1=24; TradeFrom2=0; TradeUntil2=0; TradeFrom3=0; TradeUntil3=0; TradeFrom4=0; TradeUntil4=0; Fast_Period=0; Fast_Price=1; Slow_Period=0; Slow_Price=1; DVBuySell=0; DVStayOut=0;
|Bars in test
|57216
|Ticks modelled
|925910
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|14907.69
|Gross profit
|30665.85
|Gross loss
|-15758.16
|Profit factor
|1.95
|Expected payoff
|104.98
|Absolute drawdown
|1325.99
|Maximal drawdown
|2679.65 (10.01%)
|Relative drawdown
|13.26% (1325.99)
|Total trades
|142
|Short positions (won %)
|81 (75.31%)
|Long positions (won %)
|61 (85.25%)
|Profit trades (% of total)
|113 (79.58%)
|Loss trades (% of total)
|29 (20.42%)
|Largest
|profit trade
|469.19
|loss trade
|-933.97
|Average
|profit trade
|271.38
|loss trade
|-543.38
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|17 (6247.71)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-1856.85)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|6247.71 (17)
|consecutive loss (count of losses)
|-1856.85 (2)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.03.01 03:45
|sell
|1
|0.50
|115.84
|116.68
|115.42
|2
|2006.03.03 16:05
|s/l
|1
|0.50
|116.68
|116.68
|115.42
|-359.96
|9640.04
|3
|2006.03.03 16:05
|buy
|2
|0.50
|116.68
|115.84
|117.10
|4
|2006.03.06 05:46
|t/p
|2
|0.50
|117.10
|115.84
|117.10
|179.32
|9819.36
|5
|2006.03.07 00:00
|sell
|3
|0.50
|117.60
|118.44
|117.18
|6
|2006.03.09 11:23
|t/p
|3
|0.50
|117.18
|118.44
|117.18
|179.21
|9998.57
|7
|2006.03.09 16:00
|sell
|4
|0.50
|117.58
|118.42
|117.16
|8
|2006.03.09 19:03
|s/l
|4
|0.50
|118.42
|118.42
|117.16
|-354.67
|9643.90
|9
|2006.03.10 01:15
|buy
|5
|0.50
|118.13
|117.29
|118.55
|10
|2006.03.10 02:03
|t/p
|5
|0.50
|118.55
|117.29
|118.55
|177.11
|9821.01
|11
|2006.03.10 02:15
|sell
|6
|0.50
|118.39
|119.23
|117.97
|12
|2006.03.10 08:36
|t/p
|6
|0.50
|117.97
|119.23
|117.97
|178.01
|9999.02
|13
|2006.03.10 13:45
|sell
|7
|0.50
|118.29
|119.13
|117.87
|14
|2006.03.10 15:38
|s/l
|7
|0.50
|119.13
|119.13
|117.87
|-352.56
|9646.46
|15
|2006.03.13 00:15
|buy
|8
|0.50
|118.94
|118.10
|119.36
|16
|2006.03.14 14:30
|s/l
|8
|0.50
|118.10
|118.10
|119.36
|-355.63
|9290.83
|17
|2006.03.14 22:45
|sell
|9
|0.20
|117.61
|118.45
|117.19
|18
|2006.03.15 15:24
|t/p
|9
|0.20
|117.19
|118.45
|117.19
|71.68
|9362.51
|19
|2006.03.15 15:24
|buy
|10
|0.50
|117.19
|116.35
|117.61
|20
|2006.03.16 01:32
|t/p
|10
|0.50
|117.61
|116.35
|117.61
|178.54
|9541.05
|21
|2006.03.16 05:45
|sell
|11
|0.50
|117.68
|118.52
|117.26
|22
|2006.03.16 14:41
|t/p
|11
|0.50
|117.26
|118.52
|117.26
|179.15
|9720.20
|23
|2006.03.16 14:45
|buy
|12
|0.50
|117.27
|116.43
|117.69
|24
|2006.03.17 10:13
|s/l
|12
|0.50
|116.43
|116.43
|117.69
|-360.76
|9359.44
|25
|2006.03.17 10:13
|buy
|13
|0.50
|116.43
|115.59
|116.85
|26
|2006.03.20 14:54
|s/l
|13
|0.50
|115.59
|115.59
|116.85
|-363.35
|8996.09
|27
|2006.03.20 15:00
|buy
|14
|0.10
|115.63
|114.79
|116.05
|28
|2006.03.20 15:49
|t/p
|14
|0.10
|116.05
|114.79
|116.05
|36.19
|9032.28
|29
|2006.03.21 00:30
|sell
|15
|0.50
|116.37
|117.21
|115.95
|30
|2006.03.21 17:58
|s/l
|15
|0.50
|117.21
|117.21
|115.95
|-358.27
|8674.01
|31
|2006.03.21 17:58
|sell
|16
|0.40
|117.22
|118.06
|116.80
|32
|2006.03.22 14:35
|t/p
|16
|0.40
|116.80
|118.06
|116.80
|143.86
|8817.87
|33
|2006.03.22 14:35
|buy
|17
|0.40
|116.78
|115.94
|117.20
|34
|2006.03.23 07:15
|t/p
|17
|0.40
|117.20
|115.94
|117.20
|143.33
|8961.20
|35
|2006.03.23 11:15
|buy
|18
|0.40
|116.99
|116.15
|117.41
|36
|2006.03.23 16:28
|t/p
|18
|0.40
|117.41
|116.15
|117.41
|143.09
|9104.29
|37
|2006.03.23 16:28
|sell
|19
|0.50
|117.41
|118.25
|116.99
|38
|2006.03.24 10:19
|s/l
|19
|0.50
|118.25
|118.25
|116.99
|-355.15
|8749.14
|39
|2006.03.24 15:15
|sell
|20
|0.40
|118.41
|119.25
|117.99
|40
|2006.03.24 16:01
|t/p
|20
|0.40
|117.99
|119.25
|117.99
|142.48
|8891.62
|41
|2006.03.27 01:45
|sell
|21
|0.40
|117.59
|118.43
|117.17
|42
|2006.03.27 02:49
|t/p
|21
|0.40
|117.17
|118.43
|117.17
|143.40
|9035.02
|43
|2006.03.27 03:45
|buy
|22
|0.50
|116.85
|116.01
|117.27
|44
|2006.03.28 17:45
|t/p
|22
|0.50
|117.27
|116.01
|117.27
|179.07
|9214.09
|45
|2006.03.28 17:45
|sell
|23
|0.50
|117.27
|118.11
|116.85
|46
|2006.03.29 16:02
|s/l
|23
|0.50
|118.11
|118.11
|116.85
|-355.60
|8858.49
|47
|2006.03.29 16:02
|sell
|24
|0.40
|118.10
|118.94
|117.68
|48
|2006.03.29 18:34
|t/p
|24
|0.40
|117.68
|118.94
|117.68
|142.76
|9001.25
|49
|2006.03.30 02:15
|sell
|25
|0.50
|117.89
|118.73
|117.47
|50
|2006.03.30 07:23
|t/p
|25
|0.50
|117.47
|118.73
|117.47
|178.78
|9180.03
|51
|2006.03.30 11:15
|buy
|26
|0.50
|117.52
|116.68
|117.94
|52
|2006.03.31 15:28
|t/p
|26
|0.50
|117.94
|116.68
|117.94
|178.04
|9358.07
|53
|2006.04.03 01:00
|sell
|27
|0.50
|117.66
|118.50
|117.24
|54
|2006.04.03 06:42
|s/l
|27
|0.50
|118.50
|118.50
|117.24
|-354.34
|9003.73
|55
|2006.04.04 02:00
|sell
|28
|0.50
|117.73
|118.57
|117.31
|56
|2006.04.04 15:44
|t/p
|28
|0.50
|117.31
|118.57
|117.31
|179.01
|9182.74
|57
|2006.04.04 20:45
|sell
|29
|0.50
|117.43
|118.27
|117.01
|58
|2006.04.05 04:19
|t/p
|29
|0.50
|117.01
|118.27
|117.01
|179.47
|9362.21
|59
|2006.04.05 11:15
|sell
|30
|0.50
|117.32
|118.16
|116.90
|60
|2006.04.07 17:14
|s/l
|30
|0.50
|118.16
|118.16
|116.90
|-355.42
|9006.79
|61
|2006.04.07 17:14
|sell
|31
|0.50
|118.16
|119.00
|117.74
|62
|2006.04.17 14:21
|t/p
|31
|0.50
|117.74
|119.00
|117.74
|178.36
|9185.15
|63
|2006.04.17 14:30
|buy
|32
|0.50
|117.70
|116.86
|118.12
|64
|2006.04.18 09:44
|t/p
|32
|0.50
|118.12
|116.86
|118.12
|177.79
|9362.94
|65
|2006.04.18 20:30
|buy
|33
|0.50
|117.33
|116.49
|117.75
|66
|2006.04.19 15:22
|t/p
|33
|0.50
|117.75
|116.49
|117.75
|178.32
|9541.26
|67
|2006.04.19 15:22
|sell
|34
|0.50
|117.76
|118.60
|117.34
|68
|2006.04.19 18:22
|t/p
|34
|0.50
|117.34
|118.60
|117.34
|178.97
|9720.23
|69
|2006.04.20 12:00
|sell
|35
|0.50
|117.57
|118.41
|117.15
|70
|2006.04.21 11:21
|t/p
|35
|0.50
|117.15
|118.41
|117.15
|179.26
|9899.49
|71
|2006.04.21 20:30
|buy
|36
|0.50
|116.87
|116.03
|117.29
|72
|2006.04.24 00:00
|s/l
|36
|0.50
|116.03
|116.03
|117.29
|-363.04
|9536.45
|73
|2006.04.24 06:30
|buy
|37
|0.50
|115.77
|114.93
|116.19
|74
|2006.04.24 09:37
|s/l
|37
|0.50
|114.93
|114.93
|116.19
|-365.47
|9170.98
|75
|2006.04.24 18:30
|buy
|38
|0.20
|114.61
|113.77
|115.03
|76
|2006.04.26 01:30
|t/p
|38
|0.20
|115.03
|113.77
|115.03
|73.01
|9243.99
|77
|2006.04.26 02:00
|sell
|39
|0.50
|114.88
|115.72
|114.46
|78
|2006.04.27 12:02
|t/p
|39
|0.50
|114.46
|115.72
|114.46
|183.50
|9427.49
|79
|2006.04.27 12:02
|buy
|40
|0.50
|114.44
|113.60
|114.86
|80
|2006.04.27 13:51
|t/p
|40
|0.50
|114.86
|113.60
|114.86
|182.82
|9610.31
|81
|2006.04.27 16:00
|sell
|41
|0.50
|114.99
|115.83
|114.57
|82
|2006.04.27 16:01
|t/p
|41
|0.50
|114.57
|115.83
|114.57
|183.29
|9793.60
|83
|2006.04.27 16:01
|sell
|42
|0.50
|114.56
|115.40
|114.14
|84
|2006.04.27 16:28
|t/p
|42
|0.50
|114.14
|115.40
|114.14
|183.98
|9977.58
|85
|2006.04.28 09:00
|buy
|43
|0.50
|114.22
|113.38
|114.64
|86
|2006.05.01 04:13
|s/l
|43
|0.50
|113.38
|113.38
|114.64
|-370.44
|9607.14
|87
|2006.05.01 11:45
|sell
|44
|0.50
|113.24
|114.08
|112.82
|88
|2006.05.01 14:42
|t/p
|44
|0.50
|112.82
|114.08
|112.82
|186.15
|9793.29
|89
|2006.05.01 15:00
|buy
|45
|0.50
|112.66
|111.82
|113.08
|90
|2006.05.01 17:35
|t/p
|45
|0.50
|113.08
|111.82
|113.08
|185.69
|9978.98
|91
|2006.05.02 05:45
|sell
|46
|0.50
|113.63
|114.47
|113.21
|92
|2006.05.02 14:22
|t/p
|46
|0.50
|113.21
|114.47
|113.21
|185.50
|10164.48
|93
|2006.05.02 16:30
|buy
|47
|0.50
|113.43
|112.59
|113.85
|94
|2006.05.04 01:40
|t/p
|47
|0.50
|113.85
|112.59
|113.85
|184.45
|10348.93
|95
|2006.05.04 03:00
|sell
|48
|0.50
|113.72
|114.56
|113.30
|96
|2006.05.04 17:35
|t/p
|48
|0.50
|113.30
|114.56
|113.30
|185.35
|10534.28
|97
|2006.05.04 22:00
|sell
|49
|0.50
|113.59
|114.43
|113.17
|98
|2006.05.05 15:07
|t/p
|49
|0.50
|113.17
|114.43
|113.17
|185.57
|10719.85
|99
|2006.05.08 00:00
|sell
|50
|0.50
|112.57
|113.41
|112.15
|100
|2006.05.08 00:00
|t/p
|50
|0.50
|112.15
|113.41
|112.15
|187.61
|10907.46
|101
|2006.05.08 00:00
|sell
|51
|0.50
|111.92
|112.76
|111.50
|102
|2006.05.08 09:04
|t/p
|51
|0.50
|111.50
|112.76
|111.50
|188.41
|11095.87
|103
|2006.05.08 16:00
|sell
|52
|0.60
|111.50
|112.34
|111.08
|104
|2006.05.09 16:18
|t/p
|52
|0.60
|111.08
|112.34
|111.08
|226.89
|11322.76
|105
|2006.05.09 21:45
|sell
|53
|0.60
|111.15
|111.99
|110.73
|106
|2006.05.10 08:50
|t/p
|53
|0.60
|110.73
|111.99
|110.73
|227.58
|11550.34
|107
|2006.05.10 20:00
|buy
|54
|0.60
|110.43
|109.59
|110.85
|108
|2006.05.11 00:51
|t/p
|54
|0.60
|110.85
|109.59
|110.85
|227.33
|11777.67
|109
|2006.05.11 01:00
|sell
|55
|0.60
|110.88
|111.72
|110.46
|110
|2006.05.11 17:33
|t/p
|55
|0.60
|110.46
|111.72
|110.46
|228.16
|12005.83
|111
|2006.05.11 22:45
|sell
|56
|0.60
|110.66
|111.50
|110.24
|112
|2006.05.12 01:35
|t/p
|56
|0.60
|110.24
|111.50
|110.24
|228.59
|12234.42
|113
|2006.05.12 08:30
|buy
|57
|0.60
|110.00
|109.16
|110.42
|114
|2006.05.12 16:31
|t/p
|57
|0.60
|110.42
|109.16
|110.42
|228.17
|12462.59
|115
|2006.05.15 06:15
|sell
|58
|0.60
|109.66
|110.50
|109.24
|116
|2006.05.15 10:24
|s/l
|58
|0.60
|110.50
|110.50
|109.24
|-456.02
|12006.57
|117
|2006.05.15 10:24
|sell
|59
|0.60
|110.51
|111.35
|110.09
|118
|2006.05.15 11:36
|t/p
|59
|0.60
|110.09
|111.35
|110.09
|228.90
|12235.47
|119
|2006.05.15 17:00
|sell
|60
|0.60
|110.28
|111.12
|109.86
|120
|2006.05.15 23:00
|t/p
|60
|0.60
|109.86
|111.12
|109.86
|229.53
|12465.00
|121
|2006.05.15 23:15
|sell
|61
|0.60
|110.53
|111.37
|110.11
|122
|2006.05.16 05:21
|t/p
|61
|0.60
|110.11
|111.37
|110.11
|228.86
|12693.86
|123
|2006.05.16 11:00
|sell
|62
|0.60
|110.45
|111.29
|110.03
|124
|2006.05.16 14:33
|t/p
|62
|0.60
|110.03
|111.29
|110.03
|229.03
|12922.89
|125
|2006.05.16 20:30
|buy
|63
|0.60
|109.77
|108.93
|110.19
|126
|2006.05.17 17:29
|t/p
|63
|0.60
|110.19
|108.93
|110.19
|228.61
|13151.50
|127
|2006.05.18 03:30
|buy
|64
|0.70
|110.73
|109.89
|111.15
|128
|2006.05.18 13:23
|t/p
|64
|0.70
|111.15
|109.89
|111.15
|264.48
|13415.98
|129
|2006.05.18 13:30
|sell
|65
|0.70
|111.11
|111.95
|110.69
|130
|2006.05.18 15:31
|t/p
|65
|0.70
|110.69
|111.95
|110.69
|265.61
|13681.59
|131
|2006.05.19 00:30
|sell
|66
|0.70
|110.86
|111.70
|110.44
|132
|2006.05.19 01:53
|t/p
|66
|0.70
|110.44
|111.70
|110.44
|266.21
|13947.80
|133
|2006.05.22 02:45
|sell
|67
|0.70
|111.94
|112.78
|111.52
|134
|2006.05.22 08:44
|s/l
|67
|0.70
|112.78
|112.78
|111.52
|-521.33
|13426.47
|135
|2006.05.23 01:45
|sell
|68
|0.70
|111.67
|112.51
|111.25
|136
|2006.05.23 06:46
|t/p
|68
|0.70
|111.25
|112.51
|111.25
|264.29
|13690.76
|137
|2006.05.23 07:00
|buy
|69
|0.70
|111.09
|110.25
|111.51
|138
|2006.05.23 09:47
|t/p
|69
|0.70
|111.51
|110.25
|111.51
|263.65
|13954.41
|139
|2006.05.23 15:30
|sell
|70
|0.70
|111.44
|112.28
|111.02
|140
|2006.05.24 00:03
|s/l
|70
|0.70
|112.28
|112.28
|111.02
|-523.65
|13430.76
|141
|2006.05.24 11:00
|buy
|71
|0.70
|111.84
|111.00
|112.26
|142
|2006.05.24 15:14
|t/p
|71
|0.70
|112.26
|111.00
|112.26
|261.87
|13692.63
|143
|2006.05.24 16:15
|sell
|72
|0.70
|112.55
|113.39
|112.13
|144
|2006.05.25 14:00
|t/p
|72
|0.70
|112.13
|113.39
|112.13
|262.20
|13954.83
|145
|2006.05.26 01:45
|buy
|73
|0.70
|111.74
|110.90
|112.16
|146
|2006.05.26 05:46
|t/p
|73
|0.70
|112.16
|110.90
|112.16
|262.03
|14216.86
|147
|2006.05.26 10:15
|buy
|74
|0.70
|111.91
|111.07
|112.33
|148
|2006.05.26 15:31
|t/p
|74
|0.70
|112.33
|111.07
|112.33
|261.68
|14478.54
|149
|2006.05.26 15:31
|sell
|75
|0.70
|112.35
|113.19
|111.93
|150
|2006.05.30 05:33
|t/p
|75
|0.70
|111.93
|113.19
|111.93
|262.73
|14741.27
|151
|2006.05.30 13:45
|sell
|76
|0.70
|112.17
|113.01
|111.75
|152
|2006.05.30 16:03
|t/p
|76
|0.70
|111.75
|113.01
|111.75
|263.11
|15004.38
|153
|2006.05.30 18:45
|buy
|77
|0.80
|112.04
|111.20
|112.46
|154
|2006.05.31 20:29
|t/p
|77
|0.80
|112.46
|111.20
|112.46
|298.77
|15303.15
|155
|2006.06.01 02:30
|sell
|78
|0.80
|112.60
|113.44
|112.18
|156
|2006.06.02 14:30
|t/p
|78
|0.80
|112.18
|113.44
|112.18
|299.55
|15602.70
|157
|2006.06.02 14:45
|buy
|79
|0.80
|111.85
|111.01
|112.27
|158
|2006.06.05 22:29
|t/p
|79
|0.80
|112.27
|111.01
|112.27
|299.28
|15901.98
|159
|2006.06.06 09:15
|buy
|80
|0.80
|112.11
|111.27
|112.53
|160
|2006.06.06 14:11
|t/p
|80
|0.80
|112.53
|111.27
|112.53
|298.59
|16200.57
|161
|2006.06.06 14:11
|sell
|81
|0.80
|112.53
|113.37
|112.11
|162
|2006.06.06 16:47
|s/l
|81
|0.80
|113.37
|113.37
|112.11
|-592.69
|15607.88
|163
|2006.06.07 03:15
|buy
|82
|0.80
|113.05
|112.21
|113.47
|164
|2006.06.07 08:55
|t/p
|82
|0.80
|113.47
|112.21
|113.47
|296.11
|15903.99
|165
|2006.06.07 20:30
|buy
|83
|0.80
|113.45
|112.61
|113.87
|166
|2006.06.08 09:04
|t/p
|83
|0.80
|113.87
|112.61
|113.87
|295.07
|16199.06
|167
|2006.06.08 09:04
|sell
|84
|0.80
|113.87
|114.71
|113.45
|168
|2006.06.08 14:33
|s/l
|84
|0.80
|114.71
|114.71
|113.45
|-585.78
|15613.28
|169
|2006.06.08 19:45
|buy
|85
|0.80
|114.14
|113.30
|114.56
|170
|2006.06.12 14:06
|t/p
|85
|0.80
|114.56
|113.30
|114.56
|293.27
|15906.55
|171
|2006.06.12 17:15
|buy
|86
|0.80
|114.33
|113.49
|114.75
|172
|2006.06.13 09:07
|t/p
|86
|0.80
|114.75
|113.49
|114.75
|292.79
|16199.34
|173
|2006.06.13 12:00
|buy
|87
|0.80
|114.43
|113.59
|114.85
|174
|2006.06.13 16:06
|t/p
|87
|0.80
|114.85
|113.59
|114.85
|292.50
|16491.84
|175
|2006.06.14 09:00
|buy
|88
|0.80
|114.99
|114.15
|115.41
|176
|2006.06.19 02:47
|t/p
|88
|0.80
|115.41
|114.15
|115.41
|291.14
|16782.98
|177
|2006.06.19 11:30
|buy
|89
|0.80
|115.65
|114.81
|116.07
|178
|2006.06.20 08:47
|s/l
|89
|0.80
|114.81
|114.81
|116.07
|-585.36
|16197.62
|179
|2006.06.20 20:45
|buy
|90
|0.80
|114.83
|113.99
|115.25
|180
|2006.06.22 12:15
|t/p
|90
|0.80
|115.25
|113.99
|115.25
|291.46
|16489.08
|181
|2006.06.23 00:00
|buy
|91
|0.80
|116.14
|115.30
|116.56
|182
|2006.06.23 14:49
|t/p
|91
|0.80
|116.56
|115.30
|116.56
|288.21
|16777.29
|183
|2006.06.26 08:00
|sell
|92
|0.80
|116.36
|117.20
|115.94
|184
|2006.06.27 03:05
|t/p
|92
|0.80
|115.94
|117.20
|115.94
|289.81
|17067.10
|185
|2006.06.27 08:30
|sell
|93
|0.90
|116.20
|117.04
|115.78
|186
|2006.06.29 20:17
|t/p
|93
|0.90
|115.78
|117.04
|115.78
|326.48
|17393.58
|187
|2006.06.30 04:30
|buy
|94
|0.90
|114.87
|114.03
|115.29
|188
|2006.07.05 15:15
|t/p
|94
|0.90
|115.29
|114.03
|115.29
|327.84
|17721.42
|189
|2006.07.05 23:00
|sell
|95
|0.90
|115.71
|116.55
|115.29
|190
|2006.07.06 14:34
|t/p
|95
|0.90
|115.29
|116.55
|115.29
|327.89
|18049.31
|191
|2006.07.06 14:45
|buy
|96
|0.90
|115.34
|114.50
|115.76
|192
|2006.07.07 14:30
|s/l
|96
|0.90
|114.50
|114.50
|115.76
|-660.43
|17388.88
|193
|2006.07.10 00:00
|sell
|97
|0.90
|113.87
|114.71
|113.45
|194
|2006.07.10 11:17
|t/p
|97
|0.90
|113.45
|114.71
|113.45
|333.33
|17722.21
|195
|2006.07.10 13:15
|sell
|98
|0.90
|113.84
|114.68
|113.42
|196
|2006.07.11 15:14
|s/l
|98
|0.90
|114.68
|114.68
|113.42
|-659.23
|17062.98
|197
|2006.07.11 18:00
|buy
|99
|0.90
|114.15
|113.31
|114.57
|198
|2006.07.12 09:56
|t/p
|99
|0.90
|114.57
|113.31
|114.57
|329.93
|17392.91
|199
|2006.07.12 23:00
|sell
|100
|0.90
|115.50
|116.34
|115.08
|200
|2006.07.13 10:01
|t/p
|100
|0.90
|115.08
|116.34
|115.08
|328.50
|17721.41
|201
|2006.07.13 17:30
|buy
|101
|0.90
|115.36
|114.52
|115.78
|202
|2006.07.14 03:21
|t/p
|101
|0.90
|115.78
|114.52
|115.78
|326.46
|18047.87
|203
|2006.07.14 03:30
|sell
|102
|0.90
|115.73
|116.57
|115.31
|204
|2006.07.17 09:59
|s/l
|102
|0.90
|116.57
|116.57
|115.31
|-648.48
|17399.39
|205
|2006.07.17 22:30
|sell
|103
|0.90
|117.22
|118.06
|116.80
|206
|2006.07.18 08:05
|t/p
|103
|0.90
|116.80
|118.06
|116.80
|323.63
|17723.02
|207
|2006.07.18 09:15
|buy
|104
|0.90
|116.78
|115.94
|117.20
|208
|2006.07.18 16:31
|t/p
|104
|0.90
|117.20
|115.94
|117.20
|322.53
|18045.55
|209
|2006.07.18 16:31
|sell
|105
|0.90
|117.20
|118.04
|116.78
|210
|2006.07.19 18:58
|t/p
|105
|0.90
|116.78
|118.04
|116.78
|323.71
|18369.26
|211
|2006.07.20 00:30
|sell
|106
|0.90
|116.86
|117.70
|116.44
|212
|2006.07.21 09:36
|t/p
|106
|0.90
|116.44
|117.70
|116.44
|324.63
|18693.89
|213
|2006.07.21 09:36
|buy
|107
|0.90
|116.44
|115.60
|116.86
|214
|2006.07.24 20:04
|t/p
|107
|0.90
|116.86
|115.60
|116.86
|323.44
|19017.33
|215
|2006.07.25 03:30
|sell
|108
|1.00
|116.83
|117.67
|116.41
|216
|2006.07.26 20:20
|t/p
|108
|1.00
|116.41
|117.67
|116.41
|360.79
|19378.12
|217
|2006.07.27 03:00
|sell
|109
|1.00
|116.30
|117.14
|115.88
|218
|2006.07.27 10:31
|t/p
|109
|1.00
|115.88
|117.14
|115.88
|362.48
|19740.60
|219
|2006.07.27 20:15
|sell
|110
|1.00
|115.78
|116.62
|115.36
|220
|2006.07.28 08:03
|t/p
|110
|1.00
|115.36
|116.62
|115.36
|364.11
|20104.71
|221
|2006.07.28 13:00
|sell
|111
|1.00
|115.67
|116.51
|115.25
|222
|2006.07.28 14:30
|t/p
|111
|1.00
|115.25
|116.51
|115.25
|364.49
|20469.20
|223
|2006.07.31 02:00
|buy
|112
|1.00
|114.67
|113.83
|115.09
|224
|2006.08.01 15:01
|t/p
|112
|1.00
|115.09
|113.83
|115.09
|364.80
|20834.00
|225
|2006.08.01 20:15
|buy
|113
|1.00
|114.71
|113.87
|115.13
|226
|2006.08.03 11:32
|t/p
|113
|1.00
|115.13
|113.87
|115.13
|364.81
|21198.81
|227
|2006.08.03 16:30
|buy
|114
|1.10
|114.91
|114.07
|115.33
|228
|2006.08.04 11:13
|t/p
|114
|1.10
|115.33
|114.07
|115.33
|400.52
|21599.33
|229
|2006.08.07 02:45
|buy
|115
|1.10
|114.34
|113.50
|114.76
|230
|2006.08.07 09:37
|t/p
|115
|1.10
|114.76
|113.50
|114.76
|402.58
|22001.91
|231
|2006.08.07 20:30
|sell
|116
|1.10
|115.10
|115.94
|114.68
|232
|2006.08.08 20:14
|t/p
|116
|1.10
|114.68
|115.94
|114.68
|403.14
|22405.05
|233
|2006.08.08 23:00
|sell
|117
|1.10
|115.29
|116.13
|114.87
|234
|2006.08.09 12:45
|t/p
|117
|1.10
|114.87
|116.13
|114.87
|402.23
|22807.28
|235
|2006.08.09 17:15
|sell
|118
|1.10
|115.18
|116.02
|114.76
|236
|2006.08.10 11:22
|t/p
|118
|1.10
|114.76
|116.02
|114.76
|402.58
|23209.86
|237
|2006.08.10 15:15
|buy
|119
|1.20
|114.85
|114.01
|115.27
|238
|2006.08.10 16:23
|t/p
|119
|1.20
|115.27
|114.01
|115.27
|437.24
|23647.10
|239
|2006.08.11 04:15
|sell
|120
|1.20
|115.47
|116.31
|115.05
|240
|2006.08.11 14:31
|s/l
|120
|1.20
|116.31
|116.31
|115.05
|-866.57
|22780.53
|241
|2006.08.11 19:00
|sell
|121
|1.10
|116.23
|117.07
|115.81
|242
|2006.08.16 14:31
|t/p
|121
|1.10
|115.81
|117.07
|115.81
|399.00
|23179.53
|243
|2006.08.16 22:15
|sell
|122
|1.20
|115.83
|116.67
|115.41
|244
|2006.08.17 09:19
|t/p
|122
|1.20
|115.41
|116.67
|115.41
|436.71
|23616.24
|245
|2006.08.17 09:30
|buy
|123
|1.20
|115.36
|114.52
|115.78
|246
|2006.08.17 19:00
|t/p
|123
|1.20
|115.78
|114.52
|115.78
|435.23
|24051.47
|247
|2006.08.18 04:00
|sell
|124
|1.20
|116.03
|116.87
|115.61
|248
|2006.08.18 11:42
|t/p
|124
|1.20
|115.61
|116.87
|115.61
|435.95
|24487.42
|249
|2006.08.18 11:42
|buy
|125
|1.20
|115.61
|114.77
|116.03
|250
|2006.08.22 00:19
|t/p
|125
|1.20
|116.03
|114.77
|116.03
|434.34
|24921.76
|251
|2006.08.22 09:00
|buy
|126
|1.20
|116.08
|115.24
|116.50
|252
|2006.08.22 15:44
|t/p
|126
|1.20
|116.50
|115.24
|116.50
|432.62
|25354.38
|253
|2006.08.23 07:45
|buy
|127
|1.30
|116.37
|115.53
|116.79
|254
|2006.08.25 07:31
|t/p
|127
|1.30
|116.79
|115.53
|116.79
|467.47
|25821.85
|255
|2006.08.25 07:31
|sell
|128
|1.30
|116.80
|117.64
|116.38
|256
|2006.09.04 06:50
|t/p
|128
|1.30
|116.38
|117.64
|116.38
|469.19
|26291.04
|257
|2006.09.04 19:15
|buy
|129
|1.30
|116.03
|115.19
|116.45
|258
|2006.09.06 06:25
|t/p
|129
|1.30
|116.45
|115.19
|116.45
|468.87
|26759.91
|259
|2006.09.06 10:15
|sell
|130
|1.30
|116.34
|117.18
|115.92
|260
|2006.09.11 09:03
|s/l
|130
|1.30
|117.18
|117.18
|115.92
|-931.90
|25828.01
|261
|2006.09.11 09:03
|sell
|131
|1.30
|117.17
|118.01
|116.75
|262
|2006.09.12 20:03
|s/l
|131
|1.30
|118.01
|118.01
|116.75
|-924.95
|24903.06
|263
|2006.09.13 01:00
|buy
|132
|0.40
|117.81
|116.97
|118.23
|264
|2006.09.18 11:14
|t/p
|132
|0.40
|118.23
|116.97
|118.23
|142.10
|25045.16
|265
|2006.09.18 11:14
|sell
|133
|1.30
|118.23
|119.07
|117.81
|266
|2006.09.19 09:39
|t/p
|133
|1.30
|117.81
|119.07
|117.81
|463.69
|25508.85
|267
|2006.09.19 09:45
|buy
|134
|1.30
|117.77
|116.93
|118.19
|268
|2006.09.21 12:19
|s/l
|134
|1.30
|116.93
|116.93
|118.19
|-933.97
|24574.88
|269
|2006.09.21 12:30
|buy
|135
|1.20
|116.88
|116.04
|117.30
|270
|2006.09.27 11:22
|t/p
|135
|1.20
|117.30
|116.04
|117.30
|429.63
|25004.51
|271
|2006.09.27 11:22
|sell
|136
|1.30
|117.31
|118.15
|116.89
|272
|2006.09.29 16:01
|s/l
|136
|1.30
|118.15
|118.15
|116.89
|-924.25
|24080.26
|273
|2006.09.29 20:30
|sell
|137
|1.20
|118.08
|118.92
|117.66
|274
|2006.10.02 16:34
|t/p
|137
|1.20
|117.66
|118.92
|117.66
|428.35
|24508.61
|275
|2006.10.02 22:30
|buy
|138
|1.20
|117.65
|116.81
|118.07
|276
|2006.10.04 00:25
|t/p
|138
|1.20
|118.07
|116.81
|118.07
|426.87
|24935.48
|277
|2006.10.04 00:25
|sell
|139
|1.20
|118.07
|118.91
|117.65
|278
|2006.10.05 02:18
|t/p
|139
|1.20
|117.65
|118.91
|117.65
|428.43
|25363.91
|279
|2006.10.05 07:30
|buy
|140
|1.30
|117.59
|116.75
|118.01
|280
|2006.10.06 03:20
|t/p
|140
|1.30
|118.01
|116.75
|118.01
|462.67
|25826.58
|281
|2006.10.06 11:45
|sell
|141
|1.30
|117.99
|118.83
|117.57
|282
|2006.10.06 15:56
|s/l
|141
|1.30
|118.83
|118.83
|117.57
|-918.89
|24907.69
|283
|2006.10.06 21:45
|sell
|142
|1.20
|119.00
|119.84
|118.58
|284
|2006.10.06 22:59
|close at stop
|142
|1.20
|119.00
|119.84
|118.58
|0.00
|24907.69