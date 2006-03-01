|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanise Yen (spot))
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.03.01 00:00 - 2006.10.06 22:45 (2006.03.01 - 2006.10.09)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=1; MaximumRisk=0.05; DecreaseFactor=3; PrefSettings=true; MM=true; AccountIsMicro=false; TakeProfit=0; StopLoss=0; TrailingStop=0; UseSignal1=true; UseSignal2=true; UseSignal3=true; UseSignal4=true; UseSignal5=true; SMAPeriod=0; SMA2Bars=0; Percent=0; EnvelopePeriod=0; OSMAFast=0; OSMASlow=0; OSMASignal=0; xfactor=0; TradeFrom1=0; TradeUntil1=24; TradeFrom2=0; TradeUntil2=0; TradeFrom3=0; TradeUntil3=0; TradeFrom4=0; TradeUntil4=0; Fast_Period=0; Fast_Price=1; Slow_Period=0; Slow_Price=1; DVBuySell=0; DVStayOut=0;
|Bars in test
|57216
|Ticks modelled
|925910
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|27794.98
|Gross profit
|44263.30
|Gross loss
|-16468.32
|Profit factor
|2.69
|Expected payoff
|204.37
|Absolute drawdown
|429.48
|Maximal drawdown
|2535.73 (6.70%)
|Relative drawdown
|7.83% (1429.26)
|Total trades
|136
|Short positions (won %)
|79 (78.48%)
|Long positions (won %)
|57 (87.72%)
|Profit trades (% of total)
|112 (82.35%)
|Loss trades (% of total)
|24 (17.65%)
|Largest
|profit trade
|746.18
|loss trade
|-1346.57
|Average
|profit trade
|395.21
|loss trade
|-686.18
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|17 (8754.01)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-2535.73)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|8754.01 (17)
|consecutive loss (count of losses)
|-2535.73 (2)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.03.01 03:45
|sell
|1
|0.50
|115.84
|116.64
|115.38
|2
|2006.03.03 01:55
|s/l
|1
|0.50
|116.64
|116.64
|115.38
|-342.94
|9657.06
|3
|2006.03.03 02:00
|sell
|2
|0.50
|116.61
|117.41
|116.15
|4
|2006.03.06 00:30
|t/p
|2
|0.50
|116.15
|117.41
|116.15
|198.05
|9855.11
|5
|2006.03.06 00:45
|buy
|3
|0.50
|116.13
|115.33
|116.59
|6
|2006.03.06 03:26
|t/p
|3
|0.50
|116.59
|115.33
|116.59
|197.22
|10052.33
|7
|2006.03.06 04:15
|sell
|4
|0.50
|116.72
|117.52
|116.26
|8
|2006.03.06 14:34
|s/l
|4
|0.50
|117.52
|117.52
|116.26
|-340.34
|9711.99
|9
|2006.03.07 00:00
|sell
|5
|0.50
|117.60
|118.40
|117.14
|10
|2006.03.09 11:30
|t/p
|5
|0.50
|117.14
|118.40
|117.14
|196.36
|9908.35
|11
|2006.03.09 16:00
|sell
|6
|0.50
|117.58
|118.38
|117.12
|12
|2006.03.09 19:03
|s/l
|6
|0.50
|118.38
|118.38
|117.12
|-337.83
|9570.52
|13
|2006.03.10 01:15
|buy
|7
|0.50
|118.13
|117.33
|118.59
|14
|2006.03.10 02:03
|t/p
|7
|0.50
|118.59
|117.33
|118.59
|193.89
|9764.41
|15
|2006.03.10 02:15
|sell
|8
|0.50
|118.39
|119.19
|117.93
|16
|2006.03.14 14:48
|t/p
|8
|0.50
|117.93
|119.19
|117.93
|195.05
|9959.46
|17
|2006.03.14 22:45
|sell
|9
|0.50
|117.61
|118.41
|117.15
|18
|2006.03.15 15:26
|t/p
|9
|0.50
|117.15
|118.41
|117.15
|196.36
|10155.82
|19
|2006.03.15 15:26
|buy
|10
|0.50
|117.13
|116.33
|117.59
|20
|2006.03.16 01:16
|t/p
|10
|0.50
|117.59
|116.33
|117.59
|195.58
|10351.40
|21
|2006.03.16 01:16
|sell
|11
|0.50
|117.60
|118.40
|117.14
|22
|2006.03.16 14:58
|t/p
|11
|0.50
|117.14
|118.40
|117.14
|196.35
|10547.75
|23
|2006.03.16 14:58
|buy
|12
|0.50
|117.14
|116.34
|117.60
|24
|2006.03.17 10:36
|s/l
|12
|0.50
|116.34
|116.34
|117.60
|-343.96
|10203.79
|25
|2006.03.17 10:45
|buy
|13
|0.50
|116.24
|115.44
|116.70
|26
|2006.03.21 10:14
|t/p
|13
|0.50
|116.70
|115.44
|116.70
|197.03
|10400.82
|27
|2006.03.21 11:15
|sell
|14
|0.50
|116.76
|117.56
|116.30
|28
|2006.03.21 14:33
|t/p
|14
|0.50
|116.30
|117.56
|116.30
|197.77
|10598.59
|29
|2006.03.21 17:45
|sell
|15
|0.50
|117.10
|117.90
|116.64
|30
|2006.03.22 16:23
|t/p
|15
|0.50
|116.64
|117.90
|116.64
|197.24
|10795.83
|31
|2006.03.22 21:15
|sell
|16
|0.50
|116.92
|117.72
|116.46
|32
|2006.03.23 16:59
|s/l
|16
|0.50
|117.72
|117.72
|116.46
|-339.79
|10456.04
|33
|2006.03.24 01:45
|sell
|17
|0.50
|118.01
|118.81
|117.55
|34
|2006.03.24 16:20
|t/p
|17
|0.50
|117.55
|118.81
|117.55
|195.66
|10651.70
|35
|2006.03.27 01:45
|sell
|18
|0.50
|117.59
|118.39
|117.13
|36
|2006.03.27 02:51
|t/p
|18
|0.50
|117.13
|118.39
|117.13
|196.38
|10848.08
|37
|2006.03.27 03:45
|buy
|19
|0.50
|116.85
|116.05
|117.31
|38
|2006.03.28 20:28
|t/p
|19
|0.50
|117.31
|116.05
|117.31
|196.06
|11044.14
|39
|2006.03.29 03:45
|buy
|20
|0.60
|117.83
|117.03
|118.29
|40
|2006.04.03 06:25
|t/p
|20
|0.60
|118.29
|117.03
|118.29
|233.29
|11277.43
|41
|2006.04.04 02:00
|sell
|21
|0.60
|117.73
|118.53
|117.27
|42
|2006.04.04 15:45
|t/p
|21
|0.60
|117.27
|118.53
|117.27
|235.35
|11512.78
|43
|2006.04.04 20:45
|sell
|22
|0.60
|117.43
|118.23
|116.97
|44
|2006.04.05 05:08
|t/p
|22
|0.60
|116.97
|118.23
|116.97
|236.00
|11748.78
|45
|2006.04.05 11:15
|sell
|23
|0.60
|117.32
|118.12
|116.86
|46
|2006.04.07 17:14
|s/l
|23
|0.60
|118.12
|118.12
|116.86
|-406.33
|11342.45
|47
|2006.04.07 17:14
|sell
|24
|0.60
|118.12
|118.92
|117.66
|48
|2006.04.17 14:24
|t/p
|24
|0.60
|117.66
|118.92
|117.66
|234.57
|11577.02
|49
|2006.04.17 14:30
|buy
|25
|0.60
|117.70
|116.90
|118.16
|50
|2006.04.18 10:07
|t/p
|25
|0.60
|118.16
|116.90
|118.16
|233.58
|11810.60
|51
|2006.04.18 20:30
|buy
|26
|0.60
|117.33
|116.53
|117.79
|52
|2006.04.19 15:22
|t/p
|26
|0.60
|117.79
|116.53
|117.79
|234.29
|12044.89
|53
|2006.04.19 15:22
|sell
|27
|0.60
|117.80
|118.60
|117.34
|54
|2006.04.19 18:22
|t/p
|27
|0.60
|117.34
|118.60
|117.34
|235.22
|12280.11
|55
|2006.04.20 12:00
|sell
|28
|0.60
|117.57
|118.37
|117.11
|56
|2006.04.21 11:29
|t/p
|28
|0.60
|117.11
|118.37
|117.11
|235.69
|12515.80
|57
|2006.04.21 20:30
|buy
|29
|0.60
|116.87
|116.07
|117.33
|58
|2006.04.24 00:00
|s/l
|29
|0.60
|116.07
|116.07
|117.33
|-414.90
|12100.90
|59
|2006.04.24 06:30
|buy
|30
|0.60
|115.77
|114.97
|116.23
|60
|2006.04.24 09:37
|s/l
|30
|0.60
|114.97
|114.97
|116.23
|-417.50
|11683.40
|61
|2006.04.24 18:30
|buy
|31
|0.20
|114.61
|113.81
|115.07
|62
|2006.04.26 05:51
|t/p
|31
|0.20
|115.07
|113.81
|115.07
|79.91
|11763.31
|63
|2006.04.26 06:00
|sell
|32
|0.60
|115.07
|115.87
|114.61
|64
|2006.04.27 11:43
|t/p
|32
|0.60
|114.61
|115.87
|114.61
|240.88
|12004.19
|65
|2006.04.27 11:43
|buy
|33
|0.60
|114.58
|113.78
|115.04
|66
|2006.04.27 14:04
|t/p
|33
|0.60
|115.04
|113.78
|115.04
|239.79
|12243.98
|67
|2006.04.27 16:00
|sell
|34
|0.60
|114.99
|115.79
|114.53
|68
|2006.04.27 16:01
|t/p
|34
|0.60
|114.53
|115.79
|114.53
|241.09
|12485.07
|69
|2006.04.27 16:01
|sell
|35
|0.60
|114.47
|115.27
|114.01
|70
|2006.04.27 16:47
|t/p
|35
|0.60
|114.01
|115.27
|114.01
|242.08
|12727.15
|71
|2006.04.28 09:00
|buy
|36
|0.60
|114.22
|113.42
|114.68
|72
|2006.05.01 04:12
|s/l
|36
|0.60
|113.42
|113.42
|114.68
|-423.24
|12303.91
|73
|2006.05.01 11:45
|sell
|37
|0.60
|113.24
|114.04
|112.78
|74
|2006.05.01 14:42
|t/p
|37
|0.60
|112.78
|114.04
|112.78
|244.74
|12548.65
|75
|2006.05.01 15:00
|buy
|38
|0.60
|112.66
|111.86
|113.12
|76
|2006.05.01 17:38
|t/p
|38
|0.60
|113.12
|111.86
|113.12
|243.97
|12792.62
|77
|2006.05.02 05:45
|sell
|39
|0.60
|113.63
|114.43
|113.17
|78
|2006.05.02 16:53
|t/p
|39
|0.60
|113.17
|114.43
|113.17
|243.93
|13036.55
|79
|2006.05.03 01:15
|sell
|40
|0.70
|113.36
|114.16
|112.90
|80
|2006.05.03 08:34
|t/p
|40
|0.70
|112.90
|114.16
|112.90
|285.23
|13321.78
|81
|2006.05.03 08:34
|buy
|41
|0.70
|112.89
|112.09
|113.35
|82
|2006.05.03 10:21
|t/p
|41
|0.70
|113.35
|112.09
|113.35
|284.05
|13605.83
|83
|2006.05.03 12:30
|sell
|42
|0.70
|113.53
|114.33
|113.07
|84
|2006.05.05 15:08
|t/p
|42
|0.70
|113.07
|114.33
|113.07
|284.80
|13890.63
|85
|2006.05.08 00:00
|sell
|43
|0.70
|112.57
|113.37
|112.11
|86
|2006.05.08 00:00
|t/p
|43
|0.70
|112.11
|113.37
|112.11
|287.68
|14178.31
|87
|2006.05.08 00:00
|sell
|44
|0.70
|111.92
|112.72
|111.46
|88
|2006.05.08 09:04
|t/p
|44
|0.70
|111.46
|112.72
|111.46
|288.97
|14467.28
|89
|2006.05.08 16:00
|sell
|45
|0.70
|111.50
|112.30
|111.04
|90
|2006.05.09 16:20
|t/p
|45
|0.70
|111.04
|112.30
|111.04
|289.99
|14757.27
|91
|2006.05.09 21:45
|sell
|46
|0.70
|111.15
|111.95
|110.69
|92
|2006.05.10 08:51
|t/p
|46
|0.70
|110.69
|111.95
|110.69
|290.90
|15048.17
|93
|2006.05.10 20:00
|buy
|47
|0.80
|110.43
|109.63
|110.89
|94
|2006.05.11 01:03
|t/p
|47
|0.80
|110.89
|109.63
|110.89
|331.86
|15380.03
|95
|2006.05.11 01:03
|sell
|48
|0.80
|110.89
|111.69
|110.43
|96
|2006.05.11 17:34
|t/p
|48
|0.80
|110.43
|111.69
|110.43
|333.28
|15713.31
|97
|2006.05.11 22:45
|sell
|49
|0.80
|110.66
|111.46
|110.20
|98
|2006.05.12 01:49
|t/p
|49
|0.80
|110.20
|111.46
|110.20
|333.94
|16047.25
|99
|2006.05.12 08:30
|buy
|50
|0.80
|110.00
|109.20
|110.46
|100
|2006.05.12 16:36
|t/p
|50
|0.80
|110.46
|109.20
|110.46
|333.00
|16380.25
|101
|2006.05.15 06:15
|sell
|51
|0.80
|109.66
|110.46
|109.20
|102
|2006.05.15 10:20
|s/l
|51
|0.80
|110.46
|110.46
|109.20
|-579.34
|15800.91
|103
|2006.05.15 10:20
|sell
|52
|0.80
|110.46
|111.26
|110.00
|104
|2006.05.15 11:38
|t/p
|52
|0.80
|110.00
|111.26
|110.00
|334.55
|16135.46
|105
|2006.05.15 17:00
|sell
|53
|0.80
|110.28
|111.08
|109.82
|106
|2006.05.15 23:00
|t/p
|53
|0.80
|109.82
|111.08
|109.82
|335.18
|16470.64
|107
|2006.05.15 23:15
|sell
|54
|0.80
|110.53
|111.33
|110.07
|108
|2006.05.16 05:39
|t/p
|54
|0.80
|110.07
|111.33
|110.07
|334.33
|16804.97
|109
|2006.05.16 11:00
|sell
|55
|0.80
|110.45
|111.25
|109.99
|110
|2006.05.16 14:42
|t/p
|55
|0.80
|109.99
|111.25
|109.99
|334.63
|17139.60
|111
|2006.05.16 20:30
|buy
|56
|0.90
|109.77
|108.97
|110.23
|112
|2006.05.17 17:29
|t/p
|56
|0.90
|110.23
|108.97
|110.23
|375.55
|17515.15
|113
|2006.05.18 03:30
|buy
|57
|0.90
|110.73
|109.93
|111.19
|114
|2006.05.18 13:35
|t/p
|57
|0.90
|111.19
|109.93
|111.19
|372.34
|17887.49
|115
|2006.05.18 13:35
|sell
|58
|0.90
|111.19
|111.99
|110.73
|116
|2006.05.18 15:30
|t/p
|58
|0.90
|110.73
|111.99
|110.73
|373.95
|18261.44
|117
|2006.05.19 00:30
|sell
|59
|0.90
|110.86
|111.66
|110.40
|118
|2006.05.19 09:45
|s/l
|59
|0.90
|111.66
|111.66
|110.40
|-644.76
|17616.68
|119
|2006.05.22 02:45
|sell
|60
|0.90
|111.94
|112.74
|111.48
|120
|2006.05.22 08:43
|s/l
|60
|0.90
|112.74
|112.74
|111.48
|-638.53
|16978.15
|121
|2006.05.23 01:45
|sell
|61
|0.30
|111.67
|112.47
|111.21
|122
|2006.05.23 06:48
|t/p
|61
|0.30
|111.21
|112.47
|111.21
|124.13
|17102.28
|123
|2006.05.23 07:00
|buy
|62
|0.90
|111.09
|110.29
|111.55
|124
|2006.05.23 09:55
|t/p
|62
|0.90
|111.55
|110.29
|111.55
|371.10
|17473.38
|125
|2006.05.23 15:30
|sell
|63
|0.90
|111.44
|112.24
|110.98
|126
|2006.05.24 00:03
|s/l
|63
|0.90
|112.24
|112.24
|110.98
|-641.20
|16832.18
|127
|2006.05.24 11:00
|buy
|64
|0.80
|111.84
|111.04
|112.30
|128
|2006.05.24 15:15
|t/p
|64
|0.80
|112.30
|111.04
|112.30
|327.69
|17159.87
|129
|2006.05.24 16:15
|sell
|65
|0.90
|112.55
|113.35
|112.09
|130
|2006.05.25 14:32
|t/p
|65
|0.90
|112.09
|113.35
|112.09
|369.35
|17529.22
|131
|2006.05.26 01:45
|buy
|66
|0.90
|111.74
|110.94
|112.20
|132
|2006.05.26 06:19
|t/p
|66
|0.90
|112.20
|110.94
|112.20
|368.85
|17898.07
|133
|2006.05.26 10:15
|buy
|67
|0.90
|111.91
|111.11
|112.37
|134
|2006.05.26 15:31
|t/p
|67
|0.90
|112.37
|111.11
|112.37
|368.36
|18266.43
|135
|2006.05.26 15:31
|sell
|68
|0.90
|112.39
|113.19
|111.93
|136
|2006.05.30 05:33
|t/p
|68
|0.90
|111.93
|113.19
|111.93
|369.97
|18636.40
|137
|2006.05.30 13:45
|sell
|69
|0.90
|112.17
|112.97
|111.71
|138
|2006.05.30 16:04
|t/p
|69
|0.90
|111.71
|112.97
|111.71
|370.60
|19007.00
|139
|2006.05.30 18:45
|buy
|70
|1.00
|112.04
|111.24
|112.50
|140
|2006.05.31 20:31
|t/p
|70
|1.00
|112.50
|111.24
|112.50
|408.85
|19415.85
|141
|2006.06.01 02:30
|sell
|71
|1.00
|112.60
|113.40
|112.14
|142
|2006.06.02 14:30
|t/p
|71
|1.00
|112.14
|113.40
|112.14
|410.49
|19826.34
|143
|2006.06.02 14:45
|buy
|72
|1.00
|111.85
|111.05
|112.31
|144
|2006.06.06 00:37
|t/p
|72
|1.00
|112.31
|111.05
|112.31
|409.58
|20235.92
|145
|2006.06.06 09:15
|buy
|73
|1.00
|112.11
|111.31
|112.57
|146
|2006.06.06 14:12
|t/p
|73
|1.00
|112.57
|111.31
|112.57
|408.57
|20644.49
|147
|2006.06.06 14:12
|sell
|74
|1.00
|112.59
|113.39
|112.13
|148
|2006.06.06 16:47
|s/l
|74
|1.00
|113.39
|113.39
|112.13
|-705.53
|19938.96
|149
|2006.06.07 03:15
|buy
|75
|1.00
|113.05
|112.25
|113.51
|150
|2006.06.07 15:32
|t/p
|75
|1.00
|113.51
|112.25
|113.51
|405.21
|20344.17
|151
|2006.06.07 20:30
|buy
|76
|1.00
|113.45
|112.65
|113.91
|152
|2006.06.08 09:20
|t/p
|76
|1.00
|113.91
|112.65
|113.91
|403.83
|20748.00
|153
|2006.06.08 09:30
|sell
|77
|1.00
|113.92
|114.72
|113.46
|154
|2006.06.08 14:33
|s/l
|77
|1.00
|114.72
|114.72
|113.46
|-697.35
|20050.65
|155
|2006.06.08 19:45
|buy
|78
|1.00
|114.14
|113.34
|114.60
|156
|2006.06.13 07:41
|t/p
|78
|1.00
|114.60
|113.34
|114.60
|401.36
|20452.01
|157
|2006.06.13 12:00
|buy
|79
|1.00
|114.43
|113.63
|114.89
|158
|2006.06.13 16:08
|t/p
|79
|1.00
|114.89
|113.63
|114.89
|400.38
|20852.39
|159
|2006.06.14 09:00
|buy
|80
|1.00
|114.99
|114.19
|115.45
|160
|2006.06.19 02:54
|t/p
|80
|1.00
|115.45
|114.19
|115.45
|398.40
|21250.79
|161
|2006.06.19 11:30
|buy
|81
|1.10
|115.65
|114.85
|116.11
|162
|2006.06.20 08:41
|s/l
|81
|1.10
|114.85
|114.85
|116.11
|-766.22
|20484.57
|163
|2006.06.20 20:45
|buy
|82
|1.00
|114.83
|114.03
|115.29
|164
|2006.06.22 12:15
|t/p
|82
|1.00
|115.29
|114.03
|115.29
|398.99
|20883.56
|165
|2006.06.23 00:00
|buy
|83
|1.00
|116.14
|115.34
|116.60
|166
|2006.06.27 12:20
|t/p
|83
|1.00
|116.60
|115.34
|116.60
|394.51
|21278.07
|167
|2006.06.27 20:30
|sell
|84
|1.10
|116.22
|117.02
|115.76
|168
|2006.06.29 20:17
|t/p
|84
|1.10
|115.76
|117.02
|115.76
|437.22
|21715.29
|169
|2006.06.30 04:30
|buy
|85
|1.10
|114.87
|114.07
|115.33
|170
|2006.07.05 15:15
|t/p
|85
|1.10
|115.33
|114.07
|115.33
|438.59
|22153.88
|171
|2006.07.05 23:00
|sell
|86
|1.10
|115.71
|116.51
|115.25
|172
|2006.07.06 14:57
|t/p
|86
|1.10
|115.25
|116.51
|115.25
|439.09
|22592.97
|173
|2006.07.06 14:57
|buy
|87
|1.10
|115.24
|114.44
|115.70
|174
|2006.07.07 14:30
|s/l
|87
|1.10
|114.44
|114.44
|115.70
|-769.23
|21823.74
|175
|2006.07.10 00:00
|sell
|88
|1.10
|113.87
|114.67
|113.41
|176
|2006.07.10 11:17
|t/p
|88
|1.10
|113.41
|114.67
|113.41
|446.21
|22269.95
|177
|2006.07.10 13:15
|sell
|89
|1.10
|113.84
|114.64
|113.38
|178
|2006.07.11 15:14
|s/l
|89
|1.10
|114.64
|114.64
|113.38
|-767.62
|21502.33
|179
|2006.07.11 18:00
|buy
|90
|1.10
|114.15
|113.35
|114.61
|180
|2006.07.12 10:08
|t/p
|90
|1.10
|114.61
|113.35
|114.61
|441.50
|21943.83
|181
|2006.07.12 23:00
|sell
|91
|1.10
|115.50
|116.30
|115.04
|182
|2006.07.13 10:03
|t/p
|91
|1.10
|115.04
|116.30
|115.04
|439.89
|22383.72
|183
|2006.07.13 17:30
|buy
|92
|1.10
|115.36
|114.56
|115.82
|184
|2006.07.14 03:21
|t/p
|92
|1.10
|115.82
|114.56
|115.82
|436.89
|22820.61
|185
|2006.07.14 03:30
|sell
|93
|1.10
|115.73
|116.53
|115.27
|186
|2006.07.17 09:52
|s/l
|93
|1.10
|116.53
|116.53
|115.27
|-755.10
|22065.51
|187
|2006.07.17 22:30
|sell
|94
|1.10
|117.22
|118.02
|116.76
|188
|2006.07.18 09:14
|t/p
|94
|1.10
|116.76
|118.02
|116.76
|433.37
|22498.88
|189
|2006.07.18 09:15
|buy
|95
|1.10
|116.78
|115.98
|117.24
|190
|2006.07.18 16:31
|t/p
|95
|1.10
|117.24
|115.98
|117.24
|431.59
|22930.47
|191
|2006.07.18 16:31
|sell
|96
|1.10
|117.24
|118.04
|116.78
|192
|2006.07.19 18:58
|t/p
|96
|1.10
|116.78
|118.04
|116.78
|433.33
|23363.80
|193
|2006.07.20 00:30
|sell
|97
|1.20
|116.86
|117.66
|116.40
|194
|2006.07.21 09:36
|t/p
|97
|1.20
|116.40
|117.66
|116.40
|474.27
|23838.07
|195
|2006.07.21 09:36
|buy
|98
|1.20
|116.39
|115.59
|116.85
|196
|2006.07.24 20:04
|t/p
|98
|1.20
|116.85
|115.59
|116.85
|472.36
|24310.43
|197
|2006.07.25 03:30
|sell
|99
|1.20
|116.83
|117.63
|116.37
|198
|2006.07.26 20:20
|t/p
|99
|1.20
|116.37
|117.63
|116.37
|474.39
|24784.82
|199
|2006.07.27 03:00
|sell
|100
|1.20
|116.30
|117.10
|115.84
|200
|2006.07.27 10:48
|t/p
|100
|1.20
|115.84
|117.10
|115.84
|476.52
|25261.34
|201
|2006.07.27 20:15
|sell
|101
|1.30
|115.78
|116.58
|115.32
|202
|2006.07.28 11:45
|t/p
|101
|1.30
|115.32
|116.58
|115.32
|518.56
|25779.90
|203
|2006.07.28 13:00
|sell
|102
|1.30
|115.67
|116.47
|115.21
|204
|2006.07.28 14:31
|t/p
|102
|1.30
|115.21
|116.47
|115.21
|519.14
|26299.04
|205
|2006.07.31 02:00
|buy
|103
|1.30
|114.67
|113.87
|115.13
|206
|2006.08.01 15:01
|t/p
|103
|1.30
|115.13
|113.87
|115.13
|519.36
|26818.40
|207
|2006.08.01 20:15
|buy
|104
|1.30
|114.71
|113.91
|115.17
|208
|2006.08.03 11:55
|t/p
|104
|1.30
|115.17
|113.91
|115.17
|519.23
|27337.63
|209
|2006.08.03 16:30
|buy
|105
|1.40
|114.91
|114.11
|115.37
|210
|2006.08.04 11:18
|t/p
|105
|1.40
|115.37
|114.11
|115.37
|558.16
|27895.79
|211
|2006.08.07 02:45
|buy
|106
|1.40
|114.34
|113.54
|114.80
|212
|2006.08.07 11:35
|t/p
|106
|1.40
|114.80
|113.54
|114.80
|560.98
|28456.77
|213
|2006.08.07 20:30
|sell
|107
|1.40
|115.10
|115.90
|114.64
|214
|2006.08.08 20:14
|t/p
|107
|1.40
|114.64
|115.90
|114.64
|561.95
|29018.72
|215
|2006.08.08 23:00
|sell
|108
|1.50
|115.29
|116.09
|114.83
|216
|2006.08.09 12:45
|t/p
|108
|1.50
|114.83
|116.09
|114.83
|600.94
|29619.66
|217
|2006.08.09 17:15
|sell
|109
|1.50
|115.18
|115.98
|114.72
|218
|2006.08.10 11:23
|t/p
|109
|1.50
|114.72
|115.98
|114.72
|601.47
|30221.13
|219
|2006.08.10 15:15
|buy
|110
|1.50
|114.85
|114.05
|115.31
|220
|2006.08.10 16:24
|t/p
|110
|1.50
|115.31
|114.05
|115.31
|598.39
|30819.52
|221
|2006.08.11 04:15
|sell
|111
|1.50
|115.47
|116.27
|115.01
|222
|2006.08.11 14:30
|s/l
|111
|1.50
|116.27
|116.27
|115.01
|-1032.00
|29787.52
|223
|2006.08.11 19:00
|sell
|112
|1.50
|116.23
|117.03
|115.77
|224
|2006.08.16 14:37
|t/p
|112
|1.50
|115.77
|117.03
|115.77
|596.01
|30383.53
|225
|2006.08.16 22:15
|sell
|113
|1.50
|115.83
|116.63
|115.37
|226
|2006.08.17 09:22
|t/p
|113
|1.50
|115.37
|116.63
|115.37
|598.08
|30981.61
|227
|2006.08.17 09:30
|buy
|114
|1.50
|115.36
|114.56
|115.82
|228
|2006.08.17 19:03
|t/p
|114
|1.50
|115.82
|114.56
|115.82
|595.64
|31577.25
|229
|2006.08.18 04:00
|sell
|115
|1.60
|116.03
|116.83
|115.57
|230
|2006.08.18 11:44
|t/p
|115
|1.60
|115.57
|116.83
|115.57
|636.85
|32214.10
|231
|2006.08.18 11:44
|buy
|116
|1.60
|115.57
|114.77
|116.03
|232
|2006.08.22 00:19
|t/p
|116
|1.60
|116.03
|114.77
|116.03
|634.27
|32848.37
|233
|2006.08.22 09:00
|buy
|117
|1.60
|116.08
|115.28
|116.54
|234
|2006.08.22 16:25
|t/p
|117
|1.60
|116.54
|115.28
|116.54
|631.54
|33479.91
|235
|2006.08.23 07:45
|buy
|118
|1.70
|116.37
|115.57
|116.83
|236
|2006.08.25 07:34
|t/p
|118
|1.70
|116.83
|115.57
|116.83
|669.29
|34149.20
|237
|2006.08.25 07:34
|sell
|119
|1.70
|116.84
|117.64
|116.38
|238
|2006.09.04 06:50
|t/p
|119
|1.70
|116.38
|117.64
|116.38
|672.00
|34821.20
|239
|2006.09.04 19:15
|buy
|120
|1.70
|116.03
|115.23
|116.49
|240
|2006.09.06 13:16
|t/p
|120
|1.70
|116.49
|115.23
|116.49
|671.31
|35492.51
|241
|2006.09.07 04:45
|sell
|121
|1.80
|116.77
|117.57
|116.31
|242
|2006.09.07 11:08
|t/p
|121
|1.80
|116.31
|117.57
|116.31
|711.95
|36204.46
|243
|2006.09.07 21:30
|buy
|122
|1.80
|116.36
|115.56
|116.82
|244
|2006.09.08 15:05
|t/p
|122
|1.80
|116.82
|115.56
|116.82
|708.66
|36913.12
|245
|2006.09.11 00:30
|sell
|123
|1.80
|117.01
|117.81
|116.55
|246
|2006.09.12 16:13
|s/l
|123
|1.80
|117.81
|117.81
|116.55
|-1222.31
|35690.81
|247
|2006.09.12 16:13
|sell
|124
|1.80
|117.80
|118.60
|117.34
|248
|2006.09.13 17:49
|t/p
|124
|1.80
|117.34
|118.60
|117.34
|705.65
|36396.46
|249
|2006.09.13 23:00
|sell
|125
|1.80
|117.67
|118.47
|117.21
|250
|2006.09.19 14:41
|t/p
|125
|1.80
|117.21
|118.47
|117.21
|706.43
|37102.89
|251
|2006.09.20 02:30
|sell
|126
|1.90
|117.61
|118.41
|117.15
|252
|2006.09.20 08:56
|t/p
|126
|1.90
|117.15
|118.41
|117.15
|746.18
|37849.07
|253
|2006.09.20 09:00
|buy
|127
|1.90
|117.11
|116.31
|117.57
|254
|2006.09.21 21:11
|s/l
|127
|1.90
|116.31
|116.31
|117.57
|-1306.85
|36542.22
|255
|2006.09.22 03:15
|sell
|128
|1.80
|116.38
|117.18
|115.92
|256
|2006.09.26 16:46
|s/l
|128
|1.80
|117.18
|117.18
|115.92
|-1228.88
|35313.34
|257
|2006.09.27 01:30
|buy
|129
|0.60
|117.01
|116.21
|117.47
|258
|2006.09.27 16:00
|t/p
|129
|0.60
|117.47
|116.21
|117.47
|234.95
|35548.29
|259
|2006.09.27 23:45
|buy
|130
|1.80
|117.48
|116.68
|117.94
|260
|2006.09.29 08:30
|t/p
|130
|1.80
|117.94
|116.68
|117.94
|701.93
|36250.22
|261
|2006.09.29 08:30
|sell
|131
|1.80
|117.96
|118.76
|117.50
|262
|2006.10.03 09:29
|t/p
|131
|1.80
|117.50
|118.76
|117.50
|704.74
|36954.96
|263
|2006.10.03 09:30
|buy
|132
|1.80
|117.51
|116.71
|117.97
|264
|2006.10.03 23:31
|t/p
|132
|1.80
|117.97
|116.71
|117.97
|701.82
|37656.78
|265
|2006.10.03 23:31
|sell
|133
|1.90
|117.98
|118.78
|117.52
|266
|2006.10.05 14:06
|t/p
|133
|1.90
|117.52
|118.78
|117.52
|743.71
|38400.49
|267
|2006.10.05 14:15
|buy
|134
|1.90
|117.48
|116.68
|117.94
|268
|2006.10.06 03:08
|t/p
|134
|1.90
|117.94
|116.68
|117.94
|741.06
|39141.55
|269
|2006.10.06 11:45
|sell
|135
|2.00
|117.99
|118.79
|117.53
|270
|2006.10.06 15:53
|s/l
|135
|2.00
|118.79
|118.79
|117.53
|-1346.57
|37794.98
|271
|2006.10.06 21:45
|sell
|136
|1.90
|119.00
|119.80
|118.54
|272
|2006.10.06 22:59
|close at stop
|136
|1.90
|119.00
|119.80
|118.54
|0.00
|37794.98