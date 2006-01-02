|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar (spot))
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.02 00:00 - 2006.10.06 22:00 (2006.01.01 - 2006.10.09)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=1; MaximumRisk=0.05; DecreaseFactor=3; PrefSettings=true; MM=true; AccountIsMicro=false; TakeProfit=0; StopLoss=0; TrailingStop=0; UseSignal1=true; UseSignal2=true; UseSignal3=true; UseSignal4=true; UseSignal5=true; SMAPeriod=0; SMA2Bars=0; Percent=0; EnvelopePeriod=0; OSMAFast=0; OSMASlow=0; OSMASignal=0; xfactor=0; TradeFrom1=0; TradeUntil1=24; TradeFrom2=0; TradeUntil2=0; TradeFrom3=0; TradeUntil3=0; TradeFrom4=0; TradeUntil4=0; Fast_Period=0; Fast_Price=1; Slow_Period=0; Slow_Price=1; DVBuySell=0; DVStayOut=0;
|Bars in test
|14338
|Ticks modelled
|1006072
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|9996.00
|Gross profit
|22092.00
|Gross loss
|-12096.00
|Profit factor
|1.83
|Expected payoff
|109.85
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|2436.00 (13.09%)
|Relative drawdown
|13.78% (2142.00)
|Total trades
|91
|Short positions (won %)
|46 (76.09%)
|Long positions (won %)
|45 (84.44%)
|Profit trades (% of total)
|73 (80.22%)
|Loss trades (% of total)
|18 (19.78%)
|Largest
|profit trade
|420.00
|loss trade
|-840.00
|Average
|profit trade
|302.63
|loss trade
|-672.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|12 (3780.00)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-1512.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3780.00 (12)
|consecutive loss (count of losses)
|-1512.00 (2)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 02:59
|buy
|1
|0.50
|1.1837
|1.1753
|1.1879
|2
|2006.01.03 06:03
|t/p
|1
|0.50
|1.1879
|1.1753
|1.1879
|210.00
|10210.00
|3
|2006.01.05 07:00
|sell
|2
|0.50
|1.2105
|1.2189
|1.2063
|4
|2006.01.09 17:16
|t/p
|2
|0.50
|1.2063
|1.2189
|1.2063
|210.00
|10420.00
|5
|2006.01.10 01:00
|buy
|3
|0.50
|1.2074
|1.1990
|1.2116
|6
|2006.01.11 15:54
|t/p
|3
|0.50
|1.2116
|1.1990
|1.2116
|210.00
|10630.00
|7
|2006.01.13 14:00
|buy
|4
|0.50
|1.2040
|1.1956
|1.2082
|8
|2006.01.13 14:40
|t/p
|4
|0.50
|1.2082
|1.1956
|1.2082
|210.00
|10840.00
|9
|2006.01.13 14:40
|buy
|5
|0.50
|1.2084
|1.2000
|1.2126
|10
|2006.01.13 18:38
|t/p
|5
|0.50
|1.2126
|1.2000
|1.2126
|210.00
|11050.00
|11
|2006.01.17 21:00
|sell
|6
|0.60
|1.2096
|1.2180
|1.2054
|12
|2006.01.19 15:09
|t/p
|6
|0.60
|1.2054
|1.2180
|1.2054
|252.00
|11302.00
|13
|2006.01.19 20:00
|buy
|7
|0.60
|1.2089
|1.2005
|1.2131
|14
|2006.01.20 19:52
|t/p
|7
|0.60
|1.2131
|1.2005
|1.2131
|252.00
|11554.00
|15
|2006.01.24 07:00
|sell
|8
|0.60
|1.2304
|1.2388
|1.2262
|16
|2006.01.24 14:57
|t/p
|8
|0.60
|1.2262
|1.2388
|1.2262
|252.00
|11806.00
|17
|2006.01.24 19:00
|sell
|9
|0.60
|1.2292
|1.2376
|1.2250
|18
|2006.01.25 15:51
|t/p
|9
|0.60
|1.2250
|1.2376
|1.2250
|252.00
|12058.00
|19
|2006.02.06 04:00
|buy
|10
|0.60
|1.2020
|1.1936
|1.2062
|20
|2006.02.08 17:04
|s/l
|10
|0.60
|1.1936
|1.1936
|1.2062
|-504.00
|11554.00
|21
|2006.02.09 16:00
|buy
|11
|0.60
|1.1967
|1.1883
|1.2009
|22
|2006.02.10 01:02
|t/p
|11
|0.60
|1.2009
|1.1883
|1.2009
|252.00
|11806.00
|23
|2006.02.10 02:00
|buy
|12
|0.60
|1.1973
|1.1889
|1.2015
|24
|2006.02.10 14:55
|t/p
|12
|0.60
|1.2015
|1.1889
|1.2015
|252.00
|12058.00
|25
|2006.02.10 15:00
|sell
|13
|0.60
|1.2017
|1.2101
|1.1975
|26
|2006.02.10 16:28
|t/p
|13
|0.60
|1.1975
|1.2101
|1.1975
|252.00
|12310.00
|27
|2006.02.13 23:00
|buy
|14
|0.60
|1.1895
|1.1811
|1.1937
|28
|2006.02.15 15:00
|t/p
|14
|0.60
|1.1937
|1.1811
|1.1937
|252.00
|12562.00
|29
|2006.02.15 15:00
|sell
|15
|0.60
|1.1939
|1.2023
|1.1897
|30
|2006.02.15 16:36
|t/p
|15
|0.60
|1.1897
|1.2023
|1.1897
|252.00
|12814.00
|31
|2006.02.15 16:36
|sell
|16
|0.60
|1.1894
|1.1978
|1.1852
|32
|2006.02.16 12:19
|t/p
|16
|0.60
|1.1852
|1.1978
|1.1852
|252.00
|13066.00
|33
|2006.02.17 04:00
|buy
|17
|0.70
|1.1879
|1.1795
|1.1921
|34
|2006.02.17 16:18
|t/p
|17
|0.70
|1.1921
|1.1795
|1.1921
|294.00
|13360.00
|35
|2006.02.21 20:00
|sell
|18
|0.70
|1.1915
|1.1999
|1.1873
|36
|2006.02.22 11:33
|t/p
|18
|0.70
|1.1873
|1.1999
|1.1873
|294.00
|13654.00
|37
|2006.02.23 05:00
|buy
|19
|0.70
|1.1894
|1.1810
|1.1936
|38
|2006.02.23 10:15
|t/p
|19
|0.70
|1.1936
|1.1810
|1.1936
|294.00
|13948.00
|39
|2006.02.28 09:00
|buy
|20
|0.70
|1.1848
|1.1764
|1.1890
|40
|2006.02.28 11:45
|t/p
|20
|0.70
|1.1890
|1.1764
|1.1890
|294.00
|14242.00
|41
|2006.03.03 15:00
|sell
|21
|0.70
|1.2037
|1.2121
|1.1995
|42
|2006.03.06 18:46
|t/p
|21
|0.70
|1.1995
|1.2121
|1.1995
|294.00
|14536.00
|43
|2006.03.09 07:00
|buy
|22
|0.70
|1.1919
|1.1835
|1.1961
|44
|2006.03.13 08:37
|t/p
|22
|0.70
|1.1961
|1.1835
|1.1961
|294.00
|14830.00
|45
|2006.03.13 18:00
|sell
|23
|0.70
|1.1941
|1.2025
|1.1899
|46
|2006.03.14 17:56
|s/l
|23
|0.70
|1.2025
|1.2025
|1.1899
|-588.00
|14242.00
|47
|2006.03.14 17:56
|sell
|24
|0.70
|1.2025
|1.2109
|1.1983
|48
|2006.03.16 14:33
|s/l
|24
|0.70
|1.2109
|1.2109
|1.1983
|-588.00
|13654.00
|49
|2006.03.17 10:00
|sell
|25
|0.20
|1.2168
|1.2252
|1.2126
|50
|2006.03.21 04:02
|t/p
|25
|0.20
|1.2126
|1.2252
|1.2126
|84.00
|13738.00
|51
|2006.03.22 19:00
|buy
|26
|0.70
|1.2082
|1.1998
|1.2124
|52
|2006.03.23 16:27
|s/l
|26
|0.70
|1.1998
|1.1998
|1.2124
|-588.00
|13150.00
|53
|2006.03.27 12:00
|buy
|27
|0.70
|1.2024
|1.1940
|1.2066
|54
|2006.03.28 10:18
|t/p
|27
|0.70
|1.2066
|1.1940
|1.2066
|294.00
|13444.00
|55
|2006.03.28 10:18
|sell
|28
|0.70
|1.2066
|1.2150
|1.2024
|56
|2006.03.28 21:21
|t/p
|28
|0.70
|1.2024
|1.2150
|1.2024
|294.00
|13738.00
|57
|2006.03.29 15:00
|buy
|29
|0.70
|1.2005
|1.1921
|1.2047
|58
|2006.03.30 03:59
|t/p
|29
|0.70
|1.2047
|1.1921
|1.2047
|294.00
|14032.00
|59
|2006.03.31 19:00
|sell
|30
|0.70
|1.2138
|1.2222
|1.2096
|60
|2006.04.03 02:31
|t/p
|30
|0.70
|1.2096
|1.2222
|1.2096
|294.00
|14326.00
|61
|2006.04.04 09:00
|buy
|31
|0.70
|1.2122
|1.2038
|1.2164
|62
|2006.04.04 10:00
|t/p
|31
|0.70
|1.2164
|1.2038
|1.2164
|294.00
|14620.00
|63
|2006.04.06 05:00
|sell
|32
|0.70
|1.2285
|1.2369
|1.2243
|64
|2006.04.06 14:47
|t/p
|32
|0.70
|1.2243
|1.2369
|1.2243
|294.00
|14914.00
|65
|2006.04.10 13:00
|buy
|33
|0.70
|1.2109
|1.2025
|1.2151
|66
|2006.04.11 21:50
|t/p
|33
|0.70
|1.2151
|1.2025
|1.2151
|294.00
|15208.00
|67
|2006.04.13 13:00
|buy
|34
|0.80
|1.2100
|1.2016
|1.2142
|68
|2006.04.17 02:06
|t/p
|34
|0.80
|1.2142
|1.2016
|1.2142
|336.00
|15544.00
|69
|2006.04.18 13:00
|sell
|35
|0.80
|1.2257
|1.2341
|1.2215
|70
|2006.04.18 22:50
|s/l
|35
|0.80
|1.2341
|1.2341
|1.2215
|-672.00
|14872.00
|71
|2006.04.19 19:00
|sell
|36
|0.70
|1.2377
|1.2461
|1.2335
|72
|2006.04.20 08:52
|t/p
|36
|0.70
|1.2335
|1.2461
|1.2335
|294.00
|15166.00
|73
|2006.04.24 19:00
|sell
|37
|0.80
|1.2393
|1.2477
|1.2351
|74
|2006.04.27 16:01
|s/l
|37
|0.80
|1.2477
|1.2477
|1.2351
|-672.00
|14494.00
|75
|2006.04.27 17:00
|sell
|38
|0.70
|1.2538
|1.2622
|1.2496
|76
|2006.04.28 17:06
|s/l
|38
|0.70
|1.2622
|1.2622
|1.2496
|-588.00
|13906.00
|77
|2006.05.01 14:00
|sell
|39
|0.20
|1.2628
|1.2712
|1.2586
|78
|2006.05.01 21:19
|t/p
|39
|0.20
|1.2586
|1.2712
|1.2586
|84.00
|13990.00
|79
|2006.05.02 11:00
|sell
|40
|0.70
|1.2617
|1.2701
|1.2575
|80
|2006.05.04 10:50
|t/p
|40
|0.70
|1.2575
|1.2701
|1.2575
|294.00
|14284.00
|81
|2006.05.04 16:00
|sell
|41
|0.70
|1.2643
|1.2727
|1.2601
|82
|2006.05.05 14:30
|s/l
|41
|0.70
|1.2727
|1.2727
|1.2601
|-588.00
|13696.00
|83
|2006.05.05 15:00
|sell
|42
|0.70
|1.2746
|1.2830
|1.2704
|84
|2006.05.08 16:12
|t/p
|42
|0.70
|1.2704
|1.2830
|1.2704
|294.00
|13990.00
|85
|2006.05.11 16:00
|sell
|43
|0.70
|1.2777
|1.2861
|1.2735
|86
|2006.05.11 17:58
|s/l
|43
|0.70
|1.2861
|1.2861
|1.2735
|-588.00
|13402.00
|87
|2006.05.16 18:00
|buy
|44
|0.70
|1.2816
|1.2732
|1.2858
|88
|2006.05.16 20:32
|t/p
|44
|0.70
|1.2858
|1.2732
|1.2858
|294.00
|13696.00
|89
|2006.05.18 08:00
|buy
|45
|0.70
|1.2748
|1.2664
|1.2790
|90
|2006.05.18 10:26
|t/p
|45
|0.70
|1.2790
|1.2664
|1.2790
|294.00
|13990.00
|91
|2006.05.22 02:00
|buy
|46
|0.70
|1.2763
|1.2679
|1.2805
|92
|2006.05.22 16:20
|t/p
|46
|0.70
|1.2805
|1.2679
|1.2805
|294.00
|14284.00
|93
|2006.05.23 19:00
|sell
|47
|0.70
|1.2850
|1.2934
|1.2808
|94
|2006.05.23 23:58
|t/p
|47
|0.70
|1.2808
|1.2934
|1.2808
|294.00
|14578.00
|95
|2006.05.24 09:00
|sell
|48
|0.70
|1.2817
|1.2901
|1.2775
|96
|2006.05.24 16:36
|t/p
|48
|0.70
|1.2775
|1.2901
|1.2775
|294.00
|14872.00
|97
|2006.05.25 19:00
|buy
|49
|0.70
|1.2767
|1.2683
|1.2809
|98
|2006.05.25 20:32
|t/p
|49
|0.70
|1.2809
|1.2683
|1.2809
|294.00
|15166.00
|99
|2006.05.26 04:00
|buy
|50
|0.80
|1.2780
|1.2696
|1.2822
|100
|2006.05.26 10:08
|t/p
|50
|0.80
|1.2822
|1.2696
|1.2822
|336.00
|15502.00
|101
|2006.05.26 10:08
|sell
|51
|0.80
|1.2824
|1.2908
|1.2782
|102
|2006.05.26 15:22
|t/p
|51
|0.80
|1.2782
|1.2908
|1.2782
|336.00
|15838.00
|103
|2006.05.26 16:00
|buy
|52
|0.80
|1.2736
|1.2652
|1.2778
|104
|2006.05.30 04:40
|t/p
|52
|0.80
|1.2778
|1.2652
|1.2778
|336.00
|16174.00
|105
|2006.05.31 05:00
|sell
|53
|0.80
|1.2866
|1.2950
|1.2824
|106
|2006.05.31 20:02
|t/p
|53
|0.80
|1.2824
|1.2950
|1.2824
|336.00
|16510.00
|107
|2006.06.05 18:00
|sell
|54
|0.80
|1.2952
|1.3036
|1.2910
|108
|2006.06.05 22:24
|t/p
|54
|0.80
|1.2910
|1.3036
|1.2910
|336.00
|16846.00
|109
|2006.06.06 09:00
|sell
|55
|0.80
|1.2924
|1.3008
|1.2882
|110
|2006.06.06 12:08
|t/p
|55
|0.80
|1.2882
|1.3008
|1.2882
|336.00
|17182.00
|111
|2006.06.08 03:00
|buy
|56
|0.90
|1.2788
|1.2704
|1.2830
|112
|2006.06.08 14:32
|s/l
|56
|0.90
|1.2704
|1.2704
|1.2830
|-756.00
|16426.00
|113
|2006.06.09 15:00
|buy
|57
|0.80
|1.2607
|1.2523
|1.2649
|114
|2006.06.09 15:26
|t/p
|57
|0.80
|1.2649
|1.2523
|1.2649
|336.00
|16762.00
|115
|2006.06.09 15:26
|buy
|58
|0.80
|1.2650
|1.2566
|1.2692
|116
|2006.06.13 08:07
|s/l
|58
|0.80
|1.2566
|1.2566
|1.2692
|-672.00
|16090.00
|117
|2006.06.13 14:00
|buy
|59
|0.80
|1.2577
|1.2493
|1.2619
|118
|2006.06.14 15:20
|t/p
|59
|0.80
|1.2619
|1.2493
|1.2619
|336.00
|16426.00
|119
|2006.06.14 15:20
|buy
|60
|0.80
|1.2620
|1.2536
|1.2662
|120
|2006.06.16 09:32
|t/p
|60
|0.80
|1.2662
|1.2536
|1.2662
|336.00
|16762.00
|121
|2006.06.16 21:00
|sell
|61
|0.80
|1.2647
|1.2731
|1.2605
|122
|2006.06.19 03:04
|t/p
|61
|0.80
|1.2605
|1.2731
|1.2605
|336.00
|17098.00
|123
|2006.06.20 11:00
|buy
|62
|0.90
|1.2573
|1.2489
|1.2615
|124
|2006.06.21 04:05
|t/p
|62
|0.90
|1.2615
|1.2489
|1.2615
|378.00
|17476.00
|125
|2006.06.27 15:00
|sell
|63
|0.90
|1.2591
|1.2675
|1.2549
|126
|2006.06.28 14:57
|t/p
|63
|0.90
|1.2549
|1.2675
|1.2549
|378.00
|17854.00
|127
|2006.07.03 13:00
|sell
|64
|0.90
|1.2795
|1.2879
|1.2753
|128
|2006.07.05 09:45
|t/p
|64
|0.90
|1.2753
|1.2879
|1.2753
|378.00
|18232.00
|129
|2006.07.05 14:00
|sell
|65
|0.90
|1.2790
|1.2874
|1.2748
|130
|2006.07.05 14:31
|t/p
|65
|0.90
|1.2748
|1.2874
|1.2748
|378.00
|18610.00
|131
|2006.07.05 14:31
|sell
|66
|0.90
|1.2747
|1.2831
|1.2705
|132
|2006.07.07 14:30
|s/l
|66
|0.90
|1.2831
|1.2831
|1.2705
|-756.00
|17854.00
|133
|2006.07.11 06:00
|buy
|67
|0.90
|1.2741
|1.2657
|1.2783
|134
|2006.07.14 08:23
|s/l
|67
|0.90
|1.2657
|1.2657
|1.2783
|-756.00
|17098.00
|135
|2006.07.18 08:00
|buy
|68
|0.30
|1.2524
|1.2440
|1.2566
|136
|2006.07.19 16:01
|t/p
|68
|0.30
|1.2566
|1.2440
|1.2566
|126.00
|17224.00
|137
|2006.07.25 17:00
|buy
|69
|0.90
|1.2625
|1.2541
|1.2667
|138
|2006.07.26 20:01
|t/p
|69
|0.90
|1.2667
|1.2541
|1.2667
|378.00
|17602.00
|139
|2006.07.28 15:00
|sell
|70
|0.90
|1.2723
|1.2807
|1.2681
|140
|2006.08.01 18:12
|s/l
|70
|0.90
|1.2807
|1.2807
|1.2681
|-756.00
|16846.00
|141
|2006.08.03 14:00
|sell
|71
|0.80
|1.2779
|1.2863
|1.2737
|142
|2006.08.04 14:30
|s/l
|71
|0.80
|1.2863
|1.2863
|1.2737
|-672.00
|16174.00
|143
|2006.08.08 10:00
|sell
|72
|0.30
|1.2838
|1.2922
|1.2796
|144
|2006.08.09 00:48
|t/p
|72
|0.30
|1.2796
|1.2922
|1.2796
|126.00
|16300.00
|145
|2006.08.09 00:48
|buy
|73
|0.80
|1.2796
|1.2712
|1.2838
|146
|2006.08.09 09:01
|t/p
|73
|0.80
|1.2838
|1.2712
|1.2838
|336.00
|16636.00
|147
|2006.08.10 01:00
|sell
|74
|0.80
|1.2873
|1.2957
|1.2831
|148
|2006.08.10 14:30
|t/p
|74
|0.80
|1.2831
|1.2957
|1.2831
|336.00
|16972.00
|149
|2006.08.14 08:00
|buy
|75
|0.80
|1.2747
|1.2663
|1.2789
|150
|2006.08.15 15:07
|t/p
|75
|0.80
|1.2789
|1.2663
|1.2789
|336.00
|17308.00
|151
|2006.08.18 16:00
|sell
|76
|0.90
|1.2837
|1.2921
|1.2795
|152
|2006.08.18 16:24
|t/p
|76
|0.90
|1.2795
|1.2921
|1.2795
|378.00
|17686.00
|153
|2006.08.18 16:24
|sell
|77
|0.90
|1.2792
|1.2876
|1.2750
|154
|2006.08.21 03:50
|s/l
|77
|0.90
|1.2876
|1.2876
|1.2750
|-756.00
|16930.00
|155
|2006.08.23 17:00
|buy
|78
|0.80
|1.2796
|1.2712
|1.2838
|156
|2006.08.24 14:30
|t/p
|78
|0.80
|1.2838
|1.2712
|1.2838
|336.00
|17266.00
|157
|2006.08.24 18:00
|buy
|79
|0.90
|1.2760
|1.2676
|1.2802
|158
|2006.08.28 05:33
|t/p
|79
|0.90
|1.2802
|1.2676
|1.2802
|378.00
|17644.00
|159
|2006.08.29 03:00
|sell
|80
|0.90
|1.2807
|1.2891
|1.2765
|160
|2006.08.29 16:23
|t/p
|80
|0.90
|1.2765
|1.2891
|1.2765
|378.00
|18022.00
|161
|2006.08.29 21:00
|sell
|81
|0.90
|1.2833
|1.2917
|1.2791
|162
|2006.08.31 17:52
|t/p
|81
|0.90
|1.2791
|1.2917
|1.2791
|378.00
|18400.00
|163
|2006.09.01 15:00
|buy
|82
|0.90
|1.2776
|1.2692
|1.2818
|164
|2006.09.01 17:51
|t/p
|82
|0.90
|1.2818
|1.2692
|1.2818
|378.00
|18778.00
|165
|2006.09.06 13:00
|buy
|83
|0.90
|1.2813
|1.2729
|1.2855
|166
|2006.09.07 13:13
|s/l
|83
|0.90
|1.2729
|1.2729
|1.2855
|-756.00
|18022.00
|167
|2006.09.14 06:00
|buy
|84
|0.90
|1.2692
|1.2608
|1.2734
|168
|2006.09.14 16:55
|t/p
|84
|0.90
|1.2734
|1.2608
|1.2734
|378.00
|18400.00
|169
|2006.09.15 07:00
|sell
|85
|0.90
|1.2724
|1.2808
|1.2682
|170
|2006.09.15 13:03
|t/p
|85
|0.90
|1.2682
|1.2808
|1.2682
|378.00
|18778.00
|171
|2006.09.19 10:00
|buy
|86
|0.90
|1.2682
|1.2598
|1.2724
|172
|2006.09.20 20:21
|t/p
|86
|0.90
|1.2724
|1.2598
|1.2724
|378.00
|19156.00
|173
|2006.09.25 05:00
|sell
|87
|1.00
|1.2800
|1.2884
|1.2758
|174
|2006.09.25 15:33
|t/p
|87
|1.00
|1.2758
|1.2884
|1.2758
|420.00
|19576.00
|175
|2006.09.27 08:00
|buy
|88
|1.00
|1.2688
|1.2604
|1.2730
|176
|2006.09.28 07:04
|t/p
|88
|1.00
|1.2730
|1.2604
|1.2730
|420.00
|19996.00
|177
|2006.10.02 00:00
|buy
|89
|1.00
|1.2683
|1.2599
|1.2725
|178
|2006.10.02 15:35
|t/p
|89
|1.00
|1.2725
|1.2599
|1.2725
|420.00
|20416.00
|179
|2006.10.04 09:00
|sell
|90
|1.00
|1.2732
|1.2816
|1.2690
|180
|2006.10.04 10:52
|t/p
|90
|1.00
|1.2690
|1.2816
|1.2690
|420.00
|20836.00
|181
|2006.10.05 04:00
|buy
|91
|1.00
|1.2697
|1.2613
|1.2739
|182
|2006.10.06 14:35
|s/l
|91
|1.00
|1.2613
|1.2613
|1.2739
|-840.00
|19996.00