Strategy Tester Report
Phoenix_EA_v4_2_01

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar (spot))
Period1 Hour (H1) 2006.01.02 00:00 - 2006.10.06 22:00 (2006.01.01 - 2006.10.09)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=1; MaximumRisk=0.05; DecreaseFactor=3; PrefSettings=true; MM=true; AccountIsMicro=false; TakeProfit=0; StopLoss=0; TrailingStop=0; UseSignal1=true; UseSignal2=true; UseSignal3=true; UseSignal4=true; UseSignal5=true; SMAPeriod=0; SMA2Bars=0; Percent=0; EnvelopePeriod=0; OSMAFast=0; OSMASlow=0; OSMASignal=0; xfactor=0; TradeFrom1=0; TradeUntil1=24; TradeFrom2=0; TradeUntil2=0; TradeFrom3=0; TradeUntil3=0; TradeFrom4=0; TradeUntil4=0; Fast_Period=0; Fast_Price=1; Slow_Period=0; Slow_Price=1; DVBuySell=0; DVStayOut=0;
Bars in test14338Ticks modelled1006072Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit9996.00Gross profit22092.00Gross loss-12096.00
Profit factor1.83Expected payoff109.85
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown2436.00 (13.09%)Relative drawdown13.78% (2142.00)
Total trades91Short positions (won %)46 (76.09%)Long positions (won %)45 (84.44%)
Profit trades (% of total)73 (80.22%)Loss trades (% of total)18 (19.78%)
Largestprofit trade420.00loss trade-840.00
Averageprofit trade302.63loss trade-672.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)12 (3780.00)consecutive losses (loss in money)2 (-1512.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3780.00 (12)consecutive loss (count of losses)-1512.00 (2)
Averageconsecutive wins5consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 02:59buy10.501.18371.17531.1879
22006.01.03 06:03t/p10.501.18791.17531.1879210.0010210.00
32006.01.05 07:00sell20.501.21051.21891.2063
42006.01.09 17:16t/p20.501.20631.21891.2063210.0010420.00
52006.01.10 01:00buy30.501.20741.19901.2116
62006.01.11 15:54t/p30.501.21161.19901.2116210.0010630.00
72006.01.13 14:00buy40.501.20401.19561.2082
82006.01.13 14:40t/p40.501.20821.19561.2082210.0010840.00
92006.01.13 14:40buy50.501.20841.20001.2126
102006.01.13 18:38t/p50.501.21261.20001.2126210.0011050.00
112006.01.17 21:00sell60.601.20961.21801.2054
122006.01.19 15:09t/p60.601.20541.21801.2054252.0011302.00
132006.01.19 20:00buy70.601.20891.20051.2131
142006.01.20 19:52t/p70.601.21311.20051.2131252.0011554.00
152006.01.24 07:00sell80.601.23041.23881.2262
162006.01.24 14:57t/p80.601.22621.23881.2262252.0011806.00
172006.01.24 19:00sell90.601.22921.23761.2250
182006.01.25 15:51t/p90.601.22501.23761.2250252.0012058.00
192006.02.06 04:00buy100.601.20201.19361.2062
202006.02.08 17:04s/l100.601.19361.19361.2062-504.0011554.00
212006.02.09 16:00buy110.601.19671.18831.2009
222006.02.10 01:02t/p110.601.20091.18831.2009252.0011806.00
232006.02.10 02:00buy120.601.19731.18891.2015
242006.02.10 14:55t/p120.601.20151.18891.2015252.0012058.00
252006.02.10 15:00sell130.601.20171.21011.1975
262006.02.10 16:28t/p130.601.19751.21011.1975252.0012310.00
272006.02.13 23:00buy140.601.18951.18111.1937
282006.02.15 15:00t/p140.601.19371.18111.1937252.0012562.00
292006.02.15 15:00sell150.601.19391.20231.1897
302006.02.15 16:36t/p150.601.18971.20231.1897252.0012814.00
312006.02.15 16:36sell160.601.18941.19781.1852
322006.02.16 12:19t/p160.601.18521.19781.1852252.0013066.00
332006.02.17 04:00buy170.701.18791.17951.1921
342006.02.17 16:18t/p170.701.19211.17951.1921294.0013360.00
352006.02.21 20:00sell180.701.19151.19991.1873
362006.02.22 11:33t/p180.701.18731.19991.1873294.0013654.00
372006.02.23 05:00buy190.701.18941.18101.1936
382006.02.23 10:15t/p190.701.19361.18101.1936294.0013948.00
392006.02.28 09:00buy200.701.18481.17641.1890
402006.02.28 11:45t/p200.701.18901.17641.1890294.0014242.00
412006.03.03 15:00sell210.701.20371.21211.1995
422006.03.06 18:46t/p210.701.19951.21211.1995294.0014536.00
432006.03.09 07:00buy220.701.19191.18351.1961
442006.03.13 08:37t/p220.701.19611.18351.1961294.0014830.00
452006.03.13 18:00sell230.701.19411.20251.1899
462006.03.14 17:56s/l230.701.20251.20251.1899-588.0014242.00
472006.03.14 17:56sell240.701.20251.21091.1983
482006.03.16 14:33s/l240.701.21091.21091.1983-588.0013654.00
492006.03.17 10:00sell250.201.21681.22521.2126
502006.03.21 04:02t/p250.201.21261.22521.212684.0013738.00
512006.03.22 19:00buy260.701.20821.19981.2124
522006.03.23 16:27s/l260.701.19981.19981.2124-588.0013150.00
532006.03.27 12:00buy270.701.20241.19401.2066
542006.03.28 10:18t/p270.701.20661.19401.2066294.0013444.00
552006.03.28 10:18sell280.701.20661.21501.2024
562006.03.28 21:21t/p280.701.20241.21501.2024294.0013738.00
572006.03.29 15:00buy290.701.20051.19211.2047
582006.03.30 03:59t/p290.701.20471.19211.2047294.0014032.00
592006.03.31 19:00sell300.701.21381.22221.2096
602006.04.03 02:31t/p300.701.20961.22221.2096294.0014326.00
612006.04.04 09:00buy310.701.21221.20381.2164
622006.04.04 10:00t/p310.701.21641.20381.2164294.0014620.00
632006.04.06 05:00sell320.701.22851.23691.2243
642006.04.06 14:47t/p320.701.22431.23691.2243294.0014914.00
652006.04.10 13:00buy330.701.21091.20251.2151
662006.04.11 21:50t/p330.701.21511.20251.2151294.0015208.00
672006.04.13 13:00buy340.801.21001.20161.2142
682006.04.17 02:06t/p340.801.21421.20161.2142336.0015544.00
692006.04.18 13:00sell350.801.22571.23411.2215
702006.04.18 22:50s/l350.801.23411.23411.2215-672.0014872.00
712006.04.19 19:00sell360.701.23771.24611.2335
722006.04.20 08:52t/p360.701.23351.24611.2335294.0015166.00
732006.04.24 19:00sell370.801.23931.24771.2351
742006.04.27 16:01s/l370.801.24771.24771.2351-672.0014494.00
752006.04.27 17:00sell380.701.25381.26221.2496
762006.04.28 17:06s/l380.701.26221.26221.2496-588.0013906.00
772006.05.01 14:00sell390.201.26281.27121.2586
782006.05.01 21:19t/p390.201.25861.27121.258684.0013990.00
792006.05.02 11:00sell400.701.26171.27011.2575
802006.05.04 10:50t/p400.701.25751.27011.2575294.0014284.00
812006.05.04 16:00sell410.701.26431.27271.2601
822006.05.05 14:30s/l410.701.27271.27271.2601-588.0013696.00
832006.05.05 15:00sell420.701.27461.28301.2704
842006.05.08 16:12t/p420.701.27041.28301.2704294.0013990.00
852006.05.11 16:00sell430.701.27771.28611.2735
862006.05.11 17:58s/l430.701.28611.28611.2735-588.0013402.00
872006.05.16 18:00buy440.701.28161.27321.2858
882006.05.16 20:32t/p440.701.28581.27321.2858294.0013696.00
892006.05.18 08:00buy450.701.27481.26641.2790
902006.05.18 10:26t/p450.701.27901.26641.2790294.0013990.00
912006.05.22 02:00buy460.701.27631.26791.2805
922006.05.22 16:20t/p460.701.28051.26791.2805294.0014284.00
932006.05.23 19:00sell470.701.28501.29341.2808
942006.05.23 23:58t/p470.701.28081.29341.2808294.0014578.00
952006.05.24 09:00sell480.701.28171.29011.2775
962006.05.24 16:36t/p480.701.27751.29011.2775294.0014872.00
972006.05.25 19:00buy490.701.27671.26831.2809
982006.05.25 20:32t/p490.701.28091.26831.2809294.0015166.00
992006.05.26 04:00buy500.801.27801.26961.2822
1002006.05.26 10:08t/p500.801.28221.26961.2822336.0015502.00
1012006.05.26 10:08sell510.801.28241.29081.2782
1022006.05.26 15:22t/p510.801.27821.29081.2782336.0015838.00
1032006.05.26 16:00buy520.801.27361.26521.2778
1042006.05.30 04:40t/p520.801.27781.26521.2778336.0016174.00
1052006.05.31 05:00sell530.801.28661.29501.2824
1062006.05.31 20:02t/p530.801.28241.29501.2824336.0016510.00
1072006.06.05 18:00sell540.801.29521.30361.2910
1082006.06.05 22:24t/p540.801.29101.30361.2910336.0016846.00
1092006.06.06 09:00sell550.801.29241.30081.2882
1102006.06.06 12:08t/p550.801.28821.30081.2882336.0017182.00
1112006.06.08 03:00buy560.901.27881.27041.2830
1122006.06.08 14:32s/l560.901.27041.27041.2830-756.0016426.00
1132006.06.09 15:00buy570.801.26071.25231.2649
1142006.06.09 15:26t/p570.801.26491.25231.2649336.0016762.00
1152006.06.09 15:26buy580.801.26501.25661.2692
1162006.06.13 08:07s/l580.801.25661.25661.2692-672.0016090.00
1172006.06.13 14:00buy590.801.25771.24931.2619
1182006.06.14 15:20t/p590.801.26191.24931.2619336.0016426.00
1192006.06.14 15:20buy600.801.26201.25361.2662
1202006.06.16 09:32t/p600.801.26621.25361.2662336.0016762.00
1212006.06.16 21:00sell610.801.26471.27311.2605
1222006.06.19 03:04t/p610.801.26051.27311.2605336.0017098.00
1232006.06.20 11:00buy620.901.25731.24891.2615
1242006.06.21 04:05t/p620.901.26151.24891.2615378.0017476.00
1252006.06.27 15:00sell630.901.25911.26751.2549
1262006.06.28 14:57t/p630.901.25491.26751.2549378.0017854.00
1272006.07.03 13:00sell640.901.27951.28791.2753
1282006.07.05 09:45t/p640.901.27531.28791.2753378.0018232.00
1292006.07.05 14:00sell650.901.27901.28741.2748
1302006.07.05 14:31t/p650.901.27481.28741.2748378.0018610.00
1312006.07.05 14:31sell660.901.27471.28311.2705
1322006.07.07 14:30s/l660.901.28311.28311.2705-756.0017854.00
1332006.07.11 06:00buy670.901.27411.26571.2783
1342006.07.14 08:23s/l670.901.26571.26571.2783-756.0017098.00
1352006.07.18 08:00buy680.301.25241.24401.2566
1362006.07.19 16:01t/p680.301.25661.24401.2566126.0017224.00
1372006.07.25 17:00buy690.901.26251.25411.2667
1382006.07.26 20:01t/p690.901.26671.25411.2667378.0017602.00
1392006.07.28 15:00sell700.901.27231.28071.2681
1402006.08.01 18:12s/l700.901.28071.28071.2681-756.0016846.00
1412006.08.03 14:00sell710.801.27791.28631.2737
1422006.08.04 14:30s/l710.801.28631.28631.2737-672.0016174.00
1432006.08.08 10:00sell720.301.28381.29221.2796
1442006.08.09 00:48t/p720.301.27961.29221.2796126.0016300.00
1452006.08.09 00:48buy730.801.27961.27121.2838
1462006.08.09 09:01t/p730.801.28381.27121.2838336.0016636.00
1472006.08.10 01:00sell740.801.28731.29571.2831
1482006.08.10 14:30t/p740.801.28311.29571.2831336.0016972.00
1492006.08.14 08:00buy750.801.27471.26631.2789
1502006.08.15 15:07t/p750.801.27891.26631.2789336.0017308.00
1512006.08.18 16:00sell760.901.28371.29211.2795
1522006.08.18 16:24t/p760.901.27951.29211.2795378.0017686.00
1532006.08.18 16:24sell770.901.27921.28761.2750
1542006.08.21 03:50s/l770.901.28761.28761.2750-756.0016930.00
1552006.08.23 17:00buy780.801.27961.27121.2838
1562006.08.24 14:30t/p780.801.28381.27121.2838336.0017266.00
1572006.08.24 18:00buy790.901.27601.26761.2802
1582006.08.28 05:33t/p790.901.28021.26761.2802378.0017644.00
1592006.08.29 03:00sell800.901.28071.28911.2765
1602006.08.29 16:23t/p800.901.27651.28911.2765378.0018022.00
1612006.08.29 21:00sell810.901.28331.29171.2791
1622006.08.31 17:52t/p810.901.27911.29171.2791378.0018400.00
1632006.09.01 15:00buy820.901.27761.26921.2818
1642006.09.01 17:51t/p820.901.28181.26921.2818378.0018778.00
1652006.09.06 13:00buy830.901.28131.27291.2855
1662006.09.07 13:13s/l830.901.27291.27291.2855-756.0018022.00
1672006.09.14 06:00buy840.901.26921.26081.2734
1682006.09.14 16:55t/p840.901.27341.26081.2734378.0018400.00
1692006.09.15 07:00sell850.901.27241.28081.2682
1702006.09.15 13:03t/p850.901.26821.28081.2682378.0018778.00
1712006.09.19 10:00buy860.901.26821.25981.2724
1722006.09.20 20:21t/p860.901.27241.25981.2724378.0019156.00
1732006.09.25 05:00sell871.001.28001.28841.2758
1742006.09.25 15:33t/p871.001.27581.28841.2758420.0019576.00
1752006.09.27 08:00buy881.001.26881.26041.2730
1762006.09.28 07:04t/p881.001.27301.26041.2730420.0019996.00
1772006.10.02 00:00buy891.001.26831.25991.2725
1782006.10.02 15:35t/p891.001.27251.25991.2725420.0020416.00
1792006.10.04 09:00sell901.001.27321.28161.2690
1802006.10.04 10:52t/p901.001.26901.28161.2690420.0020836.00
1812006.10.05 04:00buy911.001.26971.26131.2739
1822006.10.06 14:35s/l911.001.26131.26131.2739-840.0019996.00