Interbank FX, LLC
|
Account: 1242101
|
Name: Ross
|
Currency: USD
|
2006 October 16, 18:50
|
Closed Transactions:
|
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
13465007
|
2006.10.11 00:45
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2705
|
1.2621
|
1.2747
|
2006.10.13 13:00
|
1.2747
|
0.00
|
0.00
|
3.96
|
32.95
|
13438293
|
2006.10.10 13:15
|
sell
|
0.10
|
usdcad
|
1.1307
|
1.1391
|
1.1265
|
2006.10.16 05:20
|
1.1391
|
0.00
|
0.00
|
-1.92
|
-73.74
|
13432962
|
2006.10.10 11:45
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.2533
|
1.2449
|
1.2575
|
2006.10.13 01:33
|
1.2575
|
0.00
|
0.00
|
-4.34
|
42.00
|
13419641
|
2006.10.10 09:15
|
buy
|
0.10
|
eurjpy
|
150.03
|
149.19
|
150.45
|
2006.10.16 07:24
|
149.19
|
0.00
|
0.00
|
5.46
|
-70.36
|
13401917
|
2006.10.10 08:00
|
sell
|
0.10
|
eurjpy
|
150.15
|
150.09
|
149.73
|
2006.10.10 08:38
|
150.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.03
|
13390094
|
2006.10.10 04:45
|
buy
|
0.10
|
chfjpy
|
94.42
|
93.58
|
94.84
|
2006.10.16 17:58
|
93.58
|
0.00
|
0.00
|
1.20
|
-70.56
|
13389149
|
2006.10.10 04:06
|
sell
|
0.10
|
usdcad
|
1.1264
|
1.1262
|
1.1222
|
2006.10.10 08:31
|
1.1262
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.78
|
13301498
|
2006.10.06 19:45
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
119.00
|
119.84
|
118.58
|
2006.10.11 18:42
|
119.84
|
0.00
|
0.00
|
-4.38
|
-70.09
|
13293259
|
2006.10.06 15:45
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2604
|
1.2629
|
1.2646
|
2006.10.10 08:22
|
1.2646
|
0.00
|
0.00
|
1.98
|
33.21
|
13287857
|
2006.10.06 14:45
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.2579
|
1.2591
|
1.2621
|
2006.10.09 00:16
|
1.2591
|
0.00
|
0.00
|
-0.87
|
12.00
|
13287851
|
2006.10.06 14:45
|
sell
|
0.10
|
usdcad
|
1.1273
|
1.1357
|
1.1231
|
2006.10.09 11:10
|
1.1231
|
0.00
|
0.00
|
-0.32
|
37.40
|
13280386
|
2006.10.06 14:00
|
buy
|
0.10
|
audusd
|
0.7428
|
0.7384
|
0.7452
|
2006.10.10 03:28
|
0.7441
|
0.00
|
0.00
|
0.18
|
13.00
|
13237555
|
2006.10.06 09:45
|
buy
|
0.10
|
usdcad
|
1.1219
|
1.1220
|
1.1261
|
2006.10.06 13:06
|
1.1261
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37.30
|
13195819
|
2006.10.05 17:31
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.2686
|
1.2687
|
1.2728
|
2006.10.06 00:57
|
1.2687
|
0.00
|
0.00
|
-0.87
|
1.00
|
13100449
|
2006.10.04 19:45
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
117.89
|
117.05
|
118.31
|
2006.10.06 12:52
|
118.31
|
0.00
|
0.00
|
5.20
|
35.50
|
12933057
|
2006.10.03 02:30
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8862
|
1.8778
|
1.8904
|
2006.10.05 13:36
|
1.8778
|
0.00
|
0.00
|
-1.40
|
-84.00
|
12916961
|
2006.10.02 18:30
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2423
|
1.2507
|
1.2381
|
2006.10.04 08:51
|
1.2507
|
0.00
|
0.00
|
-2.30
|
-67.16
|
12913743
|
2006.10.02 16:45
|
sell
|
0.10
|
eurusd
|
1.2751
|
1.2747
|
1.2709
|
2006.10.03 09:07
|
1.2747
|
0.00
|
0.00
|
0.72
|
4.00
|
12910916
|
2006.10.02 16:00
|
buy
|
0.10
|
usdcad
|
1.1156
|
1.1072
|
1.1198
|
2006.10.03 12:30
|
1.1198
|
0.00
|
0.00
|
0.27
|
37.51
|
12887313
|
2006.10.02 13:35
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
117.83
|
116.99
|
118.25
|
2006.10.04 11:28
|
118.25
|
0.00
|
0.00
|
2.60
|
35.52
|
12851613
|
2006.10.02 07:00
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
118.25
|
119.09
|
117.83
|
2006.10.02 13:35
|
117.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
35.64
|
12820998
|
2006.10.01 22:32
|
buy
|
0.10
|
audusd
|
0.7451
|
0.7407
|
0.7475
|
2006.10.02 13:49
|
0.7475
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
24.00
|
12766909
|
2006.09.29 10:00
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.2666
|
1.2582
|
1.2708
|
2006.09.29 15:30
|
1.2708
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
42.00
|
12710658
|
2006.09.28 20:45
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
117.82
|
116.98
|
118.24
|
2006.10.02 01:25
|
118.24
|
0.00
|
0.00
|
2.60
|
35.52
|
12681268
|
2006.09.28 14:00
|
buy
|
0.10
|
audusd
|
0.7492
|
0.7448
|
0.7516
|
2006.09.29 08:14
|
0.7448
|
0.00
|
0.00
|
0.09
|
-44.00
|
12668853
|
2006.09.28 12:00
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
117.50
|
116.66
|
117.92
|
2006.09.28 14:54
|
117.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
35.62
|
12658567
|
2006.09.28 08:48
|
balance
|
Deposit
|
2 000.00
|
|
0.00
|
0.00
|
7.86
|
21.07
|
Closed P/L:
|
28.93
|
Open Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
13419642
|
2006.10.10 09:15
|
buy
|
0.10
|
gbpjpy
|
222.14
|
221.30
|
222.56
|
|
221.46
|
0.00
|
0.00
|
12.95
|
-57.11
|
13536217
|
2006.10.12 02:31
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
119.65
|
118.81
|
120.07
|
|
119.06
|
0.00
|
0.00
|
2.60
|
-49.55
|
13707599
|
2006.10.16 07:30
|
buy
|
0.10
|
eurjpy
|
149.22
|
148.38
|
149.64
|
|
149.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-5.04
|
13727935
|
2006.10.16 11:15
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2719
|
1.2803
|
1.2677
|
|
1.2714
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.93
|
13731357
|
2006.10.16 12:00
|
sell
|
0.10
|
eurusd
|
1.2516
|
1.2600
|
1.2474
|
|
1.2530
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-14.00
|
13738344
|
2006.10.16 13:00
|
sell
|
0.10
|
usdcad
|
1.1369
|
1.1434
|
1.1309
|
|
1.1374
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-4.40
|
|
0.00
|
0.00
|
15.55
|
-126.17
|
|
Floating P/L:
|
-110.62
|
Working Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
2 000.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
|
Closed Trade P/L:
|
28.93
|
Floating P/L:
|
-110.62
|
Margin:
|
600.00
|
Balance:
|
2 028.93
|
Equity:
|
1 918.31
|
Free Margin:
|
1 318.31
|
|
|
|
Details:
|
|
|
|
|
Gross Profit:
|
512.09
|
Gross Loss:
|
483.16
|
Total Net Profit:
|
28.93
|
Profit Factor:
|
1.06
|
Expected Payoff:
|
1.11
|
|
|
|
Absolute Drawdown:
|
8.29
|
Maximal Drawdown:
|
209.92 (9.38%)
|
Relative Drawdown:
|
9.38% (209.92)
|
|
|
|
Total Trades:
|
26
|
Short Positions
(won %):
|
8 (62.50%)
|
Long Positions
(won %):
|
18 (77.78%)
|
Profit Trades (%
of total):
|
19 (73.08%)
|
Loss trades (% of
total):
|
7 (26.92%)
|
Largest
|
profit trade:
|
42.00
|
loss trade:
|
-85.40
|
Average
|
profit trade:
|
26.95
|
loss trade:
|
-69.02
|
Maximum
|
consecutive wins
($):
|
9 (181.52)
|
consecutive losses
($):
|
3 (-209.92)
|
Maximal
|
consecutive profit
(count):
|
182.26 (6)
|
consecutive loss
(count):
|
-209.92 (3)
|
Average
|
consecutive wins:
|
4
|
consecutive
losses:
|
1