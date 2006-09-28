Interbank FX, LLC

 

Account: 1242101

Name: Ross

Currency: USD

2006 October 16, 18:50

Closed Transactions:

 

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

13465007

2006.10.11 00:45

buy

0.10

usdchf

1.2705

1.2621

1.2747

2006.10.13 13:00

1.2747

0.00

0.00

3.96

32.95

13438293

2006.10.10 13:15

sell

0.10

usdcad

1.1307

1.1391

1.1265

2006.10.16 05:20

1.1391

0.00

0.00

-1.92

-73.74

13432962

2006.10.10 11:45

buy

0.10

eurusd

1.2533

1.2449

1.2575

2006.10.13 01:33

1.2575

0.00

0.00

-4.34

42.00

13419641

2006.10.10 09:15

buy

0.10

eurjpy

150.03

149.19

150.45

2006.10.16 07:24

149.19

0.00

0.00

5.46

-70.36

13401917

2006.10.10 08:00

sell

0.10

eurjpy

150.15

150.09

149.73

2006.10.10 08:38

150.09

0.00

0.00

0.00

5.03

13390094

2006.10.10 04:45

buy

0.10

chfjpy

94.42

93.58

94.84

2006.10.16 17:58

93.58

0.00

0.00

1.20

-70.56

13389149

2006.10.10 04:06

sell

0.10

usdcad

1.1264

1.1262

1.1222

2006.10.10 08:31

1.1262

0.00

0.00

0.00

1.78

13301498

2006.10.06 19:45

sell

0.10

usdjpy

119.00

119.84

118.58

2006.10.11 18:42

119.84

0.00

0.00

-4.38

-70.09

13293259

2006.10.06 15:45

buy

0.10

usdchf

1.2604

1.2629

1.2646

2006.10.10 08:22

1.2646

0.00

0.00

1.98

33.21

13287857

2006.10.06 14:45

buy

0.10

eurusd

1.2579

1.2591

1.2621

2006.10.09 00:16

1.2591

0.00

0.00

-0.87

12.00

13287851

2006.10.06 14:45

sell

0.10

usdcad

1.1273

1.1357

1.1231

2006.10.09 11:10

1.1231

0.00

0.00

-0.32

37.40

13280386

2006.10.06 14:00

buy

0.10

audusd

0.7428

0.7384

0.7452

2006.10.10 03:28

0.7441

0.00

0.00

0.18

13.00

13237555

2006.10.06 09:45

buy

0.10

usdcad

1.1219

1.1220

1.1261

2006.10.06 13:06

1.1261

0.00

0.00

0.00

37.30

13195819

2006.10.05 17:31

buy

0.10

eurusd

1.2686

1.2687

1.2728

2006.10.06 00:57

1.2687

0.00

0.00

-0.87

1.00

13100449

2006.10.04 19:45

buy

0.10

usdjpy

117.89

117.05

118.31

2006.10.06 12:52

118.31

0.00

0.00

5.20

35.50

12933057

2006.10.03 02:30

buy

0.10

gbpusd

1.8862

1.8778

1.8904

2006.10.05 13:36

1.8778

0.00

0.00

-1.40

-84.00

12916961

2006.10.02 18:30

sell

0.10

usdchf

1.2423

1.2507

1.2381

2006.10.04 08:51

1.2507

0.00

0.00

-2.30

-67.16

12913743

2006.10.02 16:45

sell

0.10

eurusd

1.2751

1.2747

1.2709

2006.10.03 09:07

1.2747

0.00

0.00

0.72

4.00

12910916

2006.10.02 16:00

buy

0.10

usdcad

1.1156

1.1072

1.1198

2006.10.03 12:30

1.1198

0.00

0.00

0.27

37.51

12887313

2006.10.02 13:35

buy

0.10

usdjpy

117.83

116.99

118.25

2006.10.04 11:28

118.25

0.00

0.00

2.60

35.52

12851613

2006.10.02 07:00

sell

0.10

usdjpy

118.25

119.09

117.83

2006.10.02 13:35

117.83

0.00

0.00

0.00

35.64

12820998

2006.10.01 22:32

buy

0.10

audusd

0.7451

0.7407

0.7475

2006.10.02 13:49

0.7475

0.00

0.00

0.00

24.00

12766909

2006.09.29 10:00

buy

0.10

eurusd

1.2666

1.2582

1.2708

2006.09.29 15:30

1.2708

0.00

0.00

0.00

42.00

12710658

2006.09.28 20:45

buy

0.10

usdjpy

117.82

116.98

118.24

2006.10.02 01:25

118.24

0.00

0.00

2.60

35.52

12681268

2006.09.28 14:00

buy

0.10

audusd

0.7492

0.7448

0.7516

2006.09.29 08:14

0.7448

0.00

0.00

0.09

-44.00

12668853

2006.09.28 12:00

buy

0.10

usdjpy

117.50

116.66

117.92

2006.09.28 14:54

117.92

0.00

0.00

0.00

35.62

12658567

2006.09.28 08:48

balance

Deposit

2 000.00

 

0.00

0.00

7.86

21.07

Closed P/L:

28.93

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

13419642

2006.10.10 09:15

buy

0.10

gbpjpy

222.14

221.30

222.56

 

221.46

0.00

0.00

12.95

-57.11

13536217

2006.10.12 02:31

buy

0.10

usdjpy

119.65

118.81

120.07

 

119.06

0.00

0.00

2.60

-49.55

13707599

2006.10.16 07:30

buy

0.10

eurjpy

149.22

148.38

149.64

 

149.16

0.00

0.00

0.00

-5.04

13727935

2006.10.16 11:15

sell

0.10

usdchf

1.2719

1.2803

1.2677

 

1.2714

0.00

0.00

0.00

3.93

13731357

2006.10.16 12:00

sell

0.10

eurusd

1.2516

1.2600

1.2474

 

1.2530

0.00

0.00

0.00

-14.00

13738344

2006.10.16 13:00

sell

0.10

usdcad

1.1369

1.1434

1.1309

 

1.1374

0.00

0.00

0.00

-4.40

 

0.00

0.00

15.55

-126.17

 

Floating P/L:

-110.62

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

2 000.00

Credit Facility:

0.00

 

 

Closed Trade P/L:

28.93

Floating P/L:

-110.62

Margin:

600.00

Balance:

2 028.93

Equity:

1 918.31

Free Margin:

1 318.31

 

 

 

Details:

 

 

Graph

 

Gross Profit:

512.09

Gross Loss:

483.16

Total Net Profit:

28.93

Profit Factor:

1.06

Expected Payoff:

1.11

 

 

 

Absolute Drawdown:

8.29

Maximal Drawdown:

209.92 (9.38%)

Relative Drawdown:

9.38% (209.92)

 

 

 

Total Trades:

26

Short Positions (won %):

8 (62.50%)

Long Positions (won %):

18 (77.78%)

Profit Trades (% of total):

19 (73.08%)

Loss trades (% of total):

7 (26.92%)

Largest

profit trade:

42.00

loss trade:

-85.40

Average

profit trade:

26.95

loss trade:

-69.02

Maximum

consecutive wins ($):

9 (181.52)

consecutive losses ($):

3 (-209.92)

Maximal

consecutive profit (count):

182.26 (6)

consecutive loss (count):

-209.92 (3)

Average

consecutive wins:

4

consecutive losses:

1

 