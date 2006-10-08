Interbank FX, LLC
|
Account: 1253334
|
Name: payal
|
Currency: USD
|
2006 October 12, 02:12
|
Closed Transactions:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
13302896
|
2006.10.08 21:02
|
balance
|
Deposit
|
5 000.00
|
13303644
|
2006.10.08 22:02
|
buy
|
0.30
|
usdcad
|
1.1269
|
1.1204
|
1.1329
|
2006.10.10 13:45
|
1.1329
|
0.00
|
0.00
|
0.80
|
158.88
|
13305451
|
2006.10.08 23:00
|
sell
|
0.20
|
usdjpy
|
118.97
|
119.81
|
118.55
|
2006.10.10 15:29
|
119.81
|
0.00
|
0.00
|
-2.92
|
-140.22
|
13308569
|
2006.10.09 00:16
|
buy
|
0.20
|
gbpjpy
|
222.37
|
221.53
|
222.79
|
2006.10.09 03:07
|
222.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
70.51
|
13308914
|
2006.10.09 00:30
|
buy
|
0.20
|
eurjpy
|
149.69
|
148.85
|
150.11
|
2006.10.09 03:49
|
150.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
70.52
|
13311356
|
2006.10.09 01:56
|
buy
|
0.20
|
usdchf
|
1.2611
|
1.2527
|
1.2653
|
2006.10.10 08:30
|
1.2653
|
0.00
|
0.00
|
1.98
|
66.39
|
13315092
|
2006.10.09 03:15
|
sell
|
0.20
|
gbpjpy
|
222.73
|
223.57
|
222.31
|
2006.10.09 10:21
|
222.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
70.50
|
13318342
|
2006.10.09 05:00
|
buy
|
0.20
|
eurusd
|
1.2599
|
1.2515
|
1.2641
|
2006.10.11 18:20
|
1.2515
|
0.00
|
0.00
|
-3.46
|
-168.00
|
13358358
|
2006.10.09 17:15
|
sell
|
0.20
|
gbpjpy
|
222.31
|
223.15
|
221.89
|
2006.10.10 08:37
|
221.89
|
0.00
|
0.00
|
-5.08
|
70.40
|
|
0.00
|
0.00
|
-8.68
|
198.98
|
Closed P/L:
|
190.30
|
Open Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
13314239
|
2006.10.09 03:00
|
sell
|
0.20
|
chfjpy
|
94.39
|
95.23
|
93.97
|
|
94.17
|
0.00
|
0.00
|
-2.65
|
36.77
|
13334679
|
2006.10.09 11:00
|
buy
|
0.20
|
eurjpy
|
150.07
|
149.23
|
150.49
|
|
149.90
|
0.00
|
0.00
|
9.10
|
-28.42
|
13467153
|
2006.10.11 02:15
|
sell
|
0.20
|
gbpjpy
|
221.90
|
222.74
|
221.48
|
|
222.17
|
0.00
|
0.00
|
-15.24
|
-45.12
|
13465027
|
2006.10.11 00:45
|
buy
|
0.20
|
usdchf
|
1.2705
|
1.2621
|
1.2747
|
|
1.2713
|
0.00
|
0.00
|
5.94
|
12.59
|
13455365
|
2006.10.10 19:01
|
sell
|
0.20
|
usdjpy
|
119.75
|
120.59
|
119.33
|
|
119.67
|
0.00
|
0.00
|
-11.68
|
13.37
|
13480026
|
2006.10.11 07:30
|
buy
|
0.20
|
usdcad
|
1.1349
|
1.1284
|
1.1409
|
|
1.1377
|
0.00
|
0.00
|
1.59
|
49.22
|
|
0.00
|
0.00
|
-12.94
|
38.41
|
|
Floating P/L:
|
25.47
|
Working Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
5 000.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
|
Closed Trade P/L:
|
190.30
|
Floating P/L:
|
25.47
|
Margin:
|
1 200.00
|
Balance:
|
5 190.30
|
Equity:
|
5 215.77
|
Free Margin:
|
4 015.77