Strategy Tester Report
cyberiatrader1_185f1

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.01.02 22:00 - 2006.10.18 02:00 (2006.01.01 - 2006.10.19)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=false; ReverseIndex=1; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=false; MAXLots=50; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.7; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=0; MagicNumber=123001;
Bars in test17499Ticks modelled608685Modelling quality90.00%
Initial deposit500.00
Total net profit7232.76Gross profit14597.28Gross loss-7364.52
Profit factor1.98Expected payoff3.58
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown526.54 (6.52%)Relative drawdown6.52% (526.54)
Total trades2020Short positions (won %)922 (73.97%)Long positions (won %)1098 (69.85%)
Profit trades (% of total)1449 (71.73%)Loss trades (% of total)571 (28.27%)
Largestprofit trade99.00loss trade-15.59
Averageprofit trade10.07loss trade-12.90
Maximumconsecutive wins (profit in money)42 (442.00)consecutive losses (loss in money)6 (-80.59)
Maximalconsecutive profit (count of wins)442.00 (42)consecutive loss (count of losses)-80.59 (6)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.03 00:01sell11.001.18221.18350.0000
22006.01.03 00:33close11.001.18131.18350.00009.00509.00
32006.01.03 05:59sell21.001.18941.19070.0000
42006.01.03 06:00close21.001.18801.19070.000014.00523.00
52006.01.03 06:01buy31.001.18791.18660.0000
62006.01.03 06:07close31.001.18901.18660.000011.00534.00
72006.01.03 06:12buy41.001.18841.18710.0000
82006.01.03 06:27close41.001.18951.18710.000011.00545.00
92006.01.03 06:59buy51.001.18771.18640.0000
102006.01.03 07:00close51.001.18911.18640.000014.00559.00
112006.01.03 08:01buy61.001.18761.18630.0000
122006.01.03 08:59close61.001.18911.18630.000015.00574.00
132006.01.03 17:00buy71.001.19741.19610.0000
142006.01.03 17:31close71.001.19791.19610.00005.00579.00
152006.01.03 17:32buy81.001.19771.19640.0000
162006.01.03 19:00close81.001.19831.19640.00006.00585.00
172006.01.03 19:04buy91.001.19771.19640.0000
182006.01.03 19:33close91.001.19831.19640.00006.00591.00
192006.01.03 19:37buy101.001.19781.19650.0000
202006.01.03 19:59modify101.001.19781.19760.0000
212006.01.03 19:59close101.001.20191.19760.000041.00632.00
222006.01.03 23:59sell111.001.20331.20460.0000
232006.01.04 01:42s/l111.001.20461.20460.0000-12.28619.72
242006.01.04 01:42sell121.001.20451.20580.0000
252006.01.04 01:57close121.001.20361.20580.00009.00628.72
262006.01.04 06:15buy131.001.20581.20450.0000
272006.01.04 06:47close131.001.20651.20450.00007.00635.72
282006.01.04 06:59buy141.001.20521.20390.0000
292006.01.04 07:00close141.001.20631.20390.000011.00646.72
302006.01.04 07:01sell151.001.20641.20770.0000
312006.01.04 07:53close151.001.20521.20770.000012.00658.72
322006.01.04 08:42sell161.001.20531.20660.0000
332006.01.04 08:59close161.001.20431.20660.000010.00668.72
342006.01.04 10:17buy171.001.20571.20440.0000
352006.01.04 10:19close171.001.20661.20440.00009.00677.72
362006.01.04 11:34buy181.001.20581.20450.0000
372006.01.04 12:59modify181.001.20581.20540.0000
382006.01.04 12:59close181.001.20881.20540.000030.00707.72
392006.01.04 13:11buy191.001.20761.20630.0000
402006.01.04 13:29close191.001.20841.20630.00008.00715.72
412006.01.04 13:36sell201.001.20981.21110.0000
422006.01.04 13:50close201.001.20901.21110.00008.00723.72
432006.01.04 14:00buy211.001.20881.20750.0000
442006.01.04 14:18s/l211.001.20751.20750.0000-13.00710.72
452006.01.04 14:20buy221.001.20791.20660.0000
462006.01.04 14:32close221.001.20871.20660.00008.00718.72
472006.01.04 14:32buy231.001.20881.20750.0000
482006.01.04 14:40close231.001.20971.20750.00009.00727.72
492006.01.04 14:59buy241.001.20841.20710.0000
502006.01.04 15:00close241.001.20931.20710.00009.00736.72
512006.01.04 15:00sell251.001.20931.21060.0000
522006.01.04 15:02close251.001.20841.21060.00009.00745.72
532006.01.04 15:02sell261.001.20971.21100.0000
542006.01.04 15:02close261.001.20811.21100.000016.00761.72
552006.01.04 15:04buy271.001.20791.20660.0000
562006.01.04 15:05close271.001.20881.20660.00009.00770.72
572006.01.04 15:17buy281.001.20791.20660.0000
582006.01.04 15:28close281.001.20881.20660.00009.00779.72
592006.01.04 16:00buy291.001.20821.20690.0000
602006.01.04 16:04close291.001.20921.20690.000010.00789.72
612006.01.04 16:05buy301.001.20821.20690.0000
622006.01.04 16:33close301.001.20911.20690.00009.00798.72
632006.01.04 16:37buy311.001.20821.20690.0000
642006.01.04 16:59close311.001.20921.20690.000010.00808.72
652006.01.04 21:00buy321.001.21221.21090.0000
662006.01.04 21:19close321.001.21281.21090.00006.00814.72
672006.01.04 21:59buy331.001.21211.21080.0000
682006.01.04 23:00s/l331.001.21081.21080.0000-13.00801.72
692006.01.05 01:38buy341.001.21051.20920.0000
702006.01.05 01:41close341.001.21131.20920.00008.00809.72
712006.01.05 01:47buy351.001.21061.20930.0000
722006.01.05 01:54close351.001.21121.20930.00006.00815.72
732006.01.05 03:04buy361.001.21051.20920.0000
742006.01.05 07:34s/l361.001.20921.20920.0000-13.00802.72
752006.01.05 07:34buy371.001.20931.20800.0000
762006.01.05 07:34modify371.001.20931.20850.0000
772006.01.05 07:44close371.001.20991.20850.00006.00808.72
782006.01.05 08:04sell381.001.21081.21210.0000
792006.01.05 08:11close381.001.20981.21210.000010.00818.72
802006.01.05 09:00buy391.001.20931.20800.0000
812006.01.05 09:00modify391.001.20931.20850.0000
822006.01.05 10:00close391.001.21011.20850.00008.00826.72
832006.01.05 10:59buy401.001.20831.20700.0000
842006.01.05 11:00modify401.001.20831.20850.0000
852006.01.05 11:00close401.001.20911.20850.00008.00834.72
862006.01.05 11:00sell411.001.20991.21120.0000
872006.01.05 11:59close411.001.20861.21120.000013.00847.72
882006.01.05 13:00buy421.001.20871.20740.0000
892006.01.05 13:06modify421.001.20871.20850.0000
902006.01.05 13:29s/l421.001.2084821.20850.0000-2.18845.54
912006.01.05 13:29buy431.001.20861.20730.0000
922006.01.05 14:00modify431.001.20861.20850.0000
932006.01.05 14:19close431.001.20951.20850.00009.00854.54
942006.01.05 15:19sell441.001.20931.21060.0000
952006.01.05 17:10s/l441.001.21061.21060.0000-13.00841.54
962006.01.05 21:20buy451.001.21001.20870.0000
972006.01.05 21:27close451.001.21071.20870.00007.00848.54
982006.01.05 22:00buy461.001.21041.20910.0000
992006.01.06 01:00close461.001.21111.20910.00006.13854.68
1002006.01.06 01:00buy471.001.21051.20920.0000
1012006.01.06 01:27close471.001.21121.20920.00007.00861.68
1022006.01.06 13:00buy481.001.20931.20800.0000
1032006.01.06 13:00modify481.001.20931.20850.0000
1042006.01.06 13:05close481.001.21011.20850.00008.00869.68
1052006.01.06 14:48buy491.001.21531.21400.0000
1062006.01.06 14:49s/l491.001.21401.21400.0000-13.00856.68
1072006.01.06 14:49buy501.001.21501.21370.0000
1082006.01.06 14:50close501.001.21591.21370.00009.00865.68
1092006.01.06 14:59buy511.001.21551.21420.0000
1102006.01.06 15:02close511.001.21631.21420.00008.00873.68
1112006.01.06 15:02sell521.001.21621.21750.0000
1122006.01.06 15:08close521.001.21531.21750.00009.00882.68
1132006.01.06 15:10buy531.001.21481.21350.0000
1142006.01.06 15:11close531.001.21561.21350.00008.00890.68
1152006.01.06 15:13buy541.001.21481.21350.0000
1162006.01.06 15:16close541.001.21571.21350.00009.00899.68
1172006.01.06 15:21buy551.001.21481.21350.0000
1182006.01.06 17:59close551.001.21531.21350.00005.00904.68
1192006.01.08 23:51sell561.001.21531.21660.0000
1202006.01.08 23:59close561.001.21441.21660.00009.00913.68
1212006.01.09 00:59sell571.001.21481.21610.0000
1222006.01.09 01:07close571.001.21391.21610.00009.00922.68
1232006.01.09 01:08buy581.001.21401.21270.0000
1242006.01.09 01:08modify581.001.21401.21300.0000
1252006.01.09 01:59close581.001.21491.21300.00009.00931.68
1262006.01.09 02:35sell591.001.21521.21650.0000
1272006.01.09 02:41close591.001.21451.21650.00007.00938.68
1282006.01.09 06:06buy601.001.21411.21280.0000
1292006.01.09 06:07modify601.001.21411.21300.0000
1302006.01.09 06:59s/l601.001.2130321.21300.0000-10.68928.00
1312006.01.09 07:33sell611.001.21381.21510.0000
1322006.01.09 07:44close611.001.21321.21510.00006.00934.00
1332006.01.09 08:25sell621.001.21161.21290.0000
1342006.01.09 08:47close621.001.21051.21290.000011.00945.00
1352006.01.09 10:08buy631.001.20791.20660.0000
1362006.01.09 10:48close631.001.20881.20660.00009.00954.00
1372006.01.09 12:01sell641.001.20841.20970.0000
1382006.01.09 12:06close641.001.20771.20970.00007.00961.00
1392006.01.09 13:15buy651.001.20771.20640.0000
1402006.01.09 13:40close651.001.20861.20640.00009.00970.00
1412006.01.09 14:20sell661.001.20861.20990.0000
1422006.01.09 14:59close661.001.20761.20990.000010.00980.00
1432006.01.09 15:09sell671.001.20821.20950.0000
1442006.01.09 15:59close671.001.20751.20950.00007.00987.00
1452006.01.09 16:00buy681.001.20701.20570.0000
1462006.01.09 16:25close681.001.20791.20570.00009.00996.00
1472006.01.09 17:00sell691.001.20721.20850.0000
1482006.01.09 17:16close691.001.20621.20850.000010.001006.00
1492006.01.09 17:59sell701.001.20801.20930.0000
1502006.01.09 20:46s/l701.001.20931.20930.0000-13.00993.00
1512006.01.09 22:43buy711.001.20811.20680.0000
1522006.01.10 00:59s/l711.001.20681.20680.0000-13.87979.13
1532006.01.10 03:15sell721.001.20671.20800.0000
1542006.01.10 03:31close721.001.20581.20800.00009.00988.13
1552006.01.10 04:02buy731.001.20571.20440.0000
1562006.01.10 08:59close731.001.20731.20440.000016.001004.13
1572006.01.10 10:11buy741.001.20751.20620.0000
1582006.01.10 10:49close741.001.20821.20620.00007.001011.13
1592006.01.10 11:09buy751.001.20891.20760.0000
1602006.01.10 11:13close751.001.20981.20760.00009.001020.13
1612006.01.10 11:13buy761.001.21001.20870.0000
1622006.01.10 12:22s/l761.001.20871.20870.0000-13.001007.13
1632006.01.10 12:23buy771.001.20851.20720.0000
1642006.01.10 12:42close771.001.20911.20720.00006.001013.13
1652006.01.10 12:59buy781.001.20781.20650.0000
1662006.01.10 13:59s/l781.001.20651.20650.0000-13.001000.13
1672006.01.10 14:42buy791.001.20441.20310.0000
1682006.01.10 14:58close791.001.20551.20310.000011.001011.13
1692006.01.11 02:59sell801.001.20751.20880.0000
1702006.01.11 05:53close801.001.20671.20880.00008.001019.13
1712006.01.11 05:59buy811.001.20571.20440.0000
1722006.01.11 08:32close811.001.20661.20440.00009.001028.13
1732006.01.11 10:18sell821.001.20611.20740.0000
1742006.01.11 10:30close821.001.20521.20740.00009.001037.13
1752006.01.11 10:59sell831.001.20651.20780.0000
1762006.01.11 11:59s/l831.001.20781.20780.0000-13.001024.13
1772006.01.11 15:10buy841.001.20981.20850.0000
1782006.01.11 15:26close841.001.21051.20850.00007.001031.13
1792006.01.11 15:26buy851.001.21081.20950.0000
1802006.01.11 15:52close851.001.21151.20950.00007.001038.13
1812006.01.11 15:59buy861.001.21011.20880.0000
1822006.01.11 16:00close861.001.21101.20880.00009.001047.13
1832006.01.11 16:00sell871.001.21111.21240.0000
1842006.01.11 16:17close871.001.21011.21240.000010.001057.13
1852006.01.11 19:23buy881.001.21261.21130.0000
1862006.01.11 19:50close881.001.21351.21130.00009.001066.13
1872006.01.11 22:59sell891.001.21401.21530.0000
1882006.01.12 02:42s/l891.001.21531.21530.0000-10.841055.29
1892006.01.12 03:28buy901.001.21461.21330.0000
1902006.01.12 06:59close901.001.21541.21330.00008.001063.29
1912006.01.12 07:00buy911.001.21431.21300.0000
1922006.01.12 07:02modify911.001.21431.21300.0000
1932006.01.12 07:15close911.001.21501.21300.00007.001070.29
1942006.01.12 08:16buy921.001.21411.21280.0000
1952006.01.12 08:18modify921.001.21411.21300.0000
1962006.01.12 08:57close921.001.21481.21300.00007.001077.29
1972006.01.12 10:26buy931.001.21431.21300.0000
1982006.01.12 10:26modify931.001.21431.21300.0000
1992006.01.12 10:35close931.001.21531.21300.000010.001087.29
2002006.01.12 11:02buy941.001.21431.21300.0000
2012006.01.12 11:03modify941.001.21431.21300.0000
2022006.01.12 11:15close941.001.21501.21300.00007.001094.29
2032006.01.12 11:25buy951.001.21431.21300.0000
2042006.01.12 11:26modify951.001.21431.21300.0000
2052006.01.12 11:36close951.001.21501.21300.00007.001101.29
2062006.01.12 11:43buy961.001.21431.21300.0000
2072006.01.12 11:43modify961.001.21431.21300.0000
2082006.01.12 11:54close961.001.21501.21300.00007.001108.29
2092006.01.12 11:59buy971.001.21401.21270.0000
2102006.01.12 12:00modify971.001.21401.21300.0000
2112006.01.12 13:08s/l971.001.2130321.21300.0000-9.681098.61
2122006.01.12 13:09buy981.001.21271.21140.0000
2132006.01.12 13:25close981.001.21331.21140.00006.001104.61
2142006.01.12 13:31buy991.001.21261.21130.0000
2152006.01.12 13:34close991.001.21321.21130.00006.001110.61
2162006.01.12 15:27sell1001.001.20411.20540.0000
2172006.01.12 15:27close1001.001.20341.20540.00007.001117.61
2182006.01.12 15:43sell1011.001.20371.20500.0000
2192006.01.12 15:58close1011.001.20311.20500.00006.001123.61
2202006.01.12 15:59sell1021.001.20401.20530.0000
2212006.01.12 16:00close1021.001.20281.20530.000012.001135.61
2222006.01.12 17:12buy1031.001.20281.20150.0000
2232006.01.12 17:30close1031.001.20361.20150.00008.001143.61
2242006.01.12 17:43buy1041.001.20281.20150.0000
2252006.01.12 18:03close1041.001.20371.20150.00009.001152.61
2262006.01.12 19:59sell1051.001.20421.20550.0000
2272006.01.12 20:00close1051.001.20331.20550.00009.001161.61
2282006.01.13 00:00buy1061.001.20341.20210.0000
2292006.01.13 00:20close1061.001.20441.20210.000010.001171.61
2302006.01.13 00:59buy1071.001.20341.20210.0000
2312006.01.13 01:30close1071.001.20431.20210.00009.001180.61
2322006.01.13 01:30sell1081.001.20441.20570.0000
2332006.01.13 02:00close1081.001.20361.20570.00008.001188.61
2342006.01.13 07:59sell1091.001.20741.20870.0000
2352006.01.13 08:00close1091.001.20601.20870.000014.001202.61
2362006.01.13 08:00buy1101.001.20601.20470.0000
2372006.01.13 08:31close1101.001.20681.20470.00008.001210.61
2382006.01.13 08:31buy1111.001.20681.20550.0000
2392006.01.13 11:59s/l1111.001.20551.20550.0000-13.001197.61
2402006.01.13 12:00sell1121.001.20621.20750.0000
2412006.01.13 12:02close1121.001.20551.20750.00007.001204.61
2422006.01.13 13:00sell1131.001.20531.20660.0000
2432006.01.13 13:59close1131.001.20411.20660.000012.001216.61
2442006.01.13 13:59sell1141.001.20651.20780.0000
2452006.01.13 14:25close1141.001.20471.20780.000018.001234.61
2462006.01.13 14:26buy1151.001.20521.20390.0000
2472006.01.13 14:31close1151.001.20621.20390.000010.001244.61
2482006.01.13 14:59buy1161.001.20561.20430.0000
2492006.01.13 15:00close1161.001.20651.20430.00009.001253.61
2502006.01.13 15:00sell1171.001.20651.20780.0000
2512006.01.13 15:20close1171.001.20531.20780.000012.001265.61
2522006.01.13 15:42sell1181.001.20611.20740.0000
2532006.01.13 15:50close1181.001.20531.20740.00008.001273.61
2542006.01.13 16:38buy1191.001.20671.20540.0000
2552006.01.13 16:42close1191.001.20761.20540.00009.001282.61
2562006.01.13 18:24buy1201.001.21271.21140.0000
2572006.01.13 19:00modify1201.001.21271.21300.0000
2582006.01.13 19:05s/l1201.001.2130321.21300.00003.321285.93
2592006.01.15 23:03sell1211.001.21731.21860.0000
2602006.01.15 23:20close1211.001.21631.21860.000010.001295.93
2612006.01.15 23:20sell1221.001.21691.21820.0000
2622006.01.15 23:22close1221.001.21511.21820.000018.001313.93
2632006.01.15 23:53sell1231.001.21651.21780.0000
2642006.01.16 01:59close1231.001.21511.21780.000014.721328.65
2652006.01.16 06:43buy1241.001.21361.21230.0000
2662006.01.16 06:43modify1241.001.21361.21300.0000
2672006.01.16 08:44close1241.001.21471.21300.000011.001339.65
2682006.01.16 10:00buy1251.001.21431.21300.0000
2692006.01.16 10:02modify1251.001.21431.21300.0000
2702006.01.16 10:53close1251.001.21501.21300.00007.001346.65
2712006.01.16 14:16buy1261.001.21091.20960.0000
2722006.01.16 14:22close1261.001.21181.20960.00009.001355.65
2732006.01.16 16:00buy1271.001.21151.21020.0000
2742006.01.16 21:59close1271.001.21271.21020.000012.001367.65
2752006.01.16 22:12buy1281.001.21221.21090.0000
2762006.01.16 23:42s/l1281.001.21091.21090.0000-13.001354.65
2772006.01.17 00:02buy1291.001.21121.20990.0000
2782006.01.17 00:59s/l1291.001.20991.20990.0000-13.001341.65
2792006.01.17 01:53sell1301.001.21031.21160.0000
2802006.01.17 01:56close1301.001.20921.21160.000011.001352.65
2812006.01.17 08:08buy1311.001.21241.21110.0000
2822006.01.17 08:20close1311.001.21301.21110.00006.001358.65
2832006.01.17 08:20buy1321.001.21311.21180.0000
2842006.01.17 08:21modify1321.001.21311.21300.0000
2852006.01.17 09:18s/l1321.001.2130321.21300.0000-0.681357.97
2862006.01.17 09:59buy1331.001.21091.20960.0000
2872006.01.17 10:23close1331.001.21161.20960.00007.001364.97
2882006.01.17 10:51buy1341.001.21011.20880.0000
2892006.01.17 10:59close1341.001.21101.20880.00009.001373.97
2902006.01.17 11:08buy1351.001.20991.20860.0000
2912006.01.17 11:37close1351.001.21081.20860.00009.001382.97
2922006.01.17 12:15sell1361.001.20921.21050.0000
2932006.01.17 12:26close1361.001.20841.21050.00008.001390.97
2942006.01.17 12:26sell1371.001.20821.20950.0000
2952006.01.17 12:40close1371.001.20731.20950.00009.001399.97
2962006.01.17 12:41buy1381.001.20671.20540.0000
2972006.01.17 12:59close1381.001.20871.20540.000020.001419.97
2982006.01.17 13:00buy1391.001.20731.20600.0000
2992006.01.17 13:33close1391.001.20831.20600.000010.001429.97
3002006.01.17 13:59buy1401.001.20731.20600.0000
3012006.01.17 15:13s/l1401.001.20601.20600.0000-13.001416.97
3022006.01.17 23:00buy1411.001.21081.20950.0000
3032006.01.17 23:24close1411.001.21141.20950.00006.001422.97
3042006.01.17 23:59buy1421.001.21101.20970.0000
3052006.01.18 00:59s/l1421.001.20971.20970.0000-13.871409.11
3062006.01.18 05:00sell1431.001.20991.21120.0000
3072006.01.18 05:16close1431.001.20891.21120.000010.001419.11
3082006.01.18 09:00buy1441.001.21161.21030.0000
3092006.01.18 09:02close1441.001.21291.21030.000013.001432.11
3102006.01.18 09:04buy1451.001.21261.21130.0000
3112006.01.18 09:48modify1451.001.21261.21300.0000
3122006.01.18 09:57close1451.001.21401.21300.000014.001446.11
3132006.01.18 09:59buy1461.001.21151.21020.0000
3142006.01.18 10:06close1461.001.21311.21020.000016.001462.11
3152006.01.18 10:06sell1471.001.21301.21430.0000
3162006.01.18 10:26close1471.001.21191.21430.000011.001473.11
3172006.01.18 10:32sell1481.001.21231.21360.0000
3182006.01.18 10:59close1481.001.21121.21360.000011.001484.11
3192006.01.18 14:00buy1491.001.21221.21090.0000
3202006.01.18 14:30modify1491.001.21221.21300.0000
3212006.01.18 14:30close1491.001.21361.21300.000014.001498.11
3222006.01.18 14:38buy1501.001.21231.21100.0000
3232006.01.18 14:43modify1501.001.21231.21300.0000
3242006.01.18 14:43close1501.001.21361.21300.000013.001511.11
3252006.01.18 14:54buy1511.001.21231.21100.0000
3262006.01.18 14:59modify1511.001.21231.21300.0000
3272006.01.18 14:59close1511.001.21441.21300.000021.001532.11
3282006.01.18 15:02buy1521.001.21281.21150.0000
3292006.01.18 15:07s/l1521.001.21151.21150.0000-13.001519.11
3302006.01.18 15:07buy1531.001.21161.21030.0000
3312006.01.18 15:17close1531.001.21301.21030.000014.001533.11
3322006.01.18 15:19buy1541.001.21281.21150.0000
3332006.01.18 15:31modify1541.001.21281.21300.0000
3342006.01.18 15:32s/l1541.001.2130321.21300.00002.321535.43
3352006.01.18 16:18buy1551.001.20941.20810.0000
3362006.01.18 16:22close1551.001.21031.20810.00009.001544.43
3372006.01.19 02:00buy1561.001.20941.20810.0000
3382006.01.19 02:18close1561.001.21011.20810.00007.001551.43
3392006.01.19 02:26buy1571.001.20971.20840.0000
3402006.01.19 08:34s/l1571.001.20841.20840.0000-13.001538.43
3412006.01.19 14:00sell1581.001.20781.20910.0000
3422006.01.19 14:32close1581.001.20651.20910.000013.001551.43
3432006.01.19 14:59sell1591.001.20741.20870.0000
3442006.01.19 15:59s/l1591.001.20871.20870.0000-13.001538.43
3452006.01.19 18:59buy1601.001.20901.20770.0000
3462006.01.19 19:00close1601.001.20981.20770.00008.001546.43
3472006.01.19 19:31sell1611.001.20971.21100.0000
3482006.01.19 19:36close1611.001.20911.21100.00006.001552.43
3492006.01.19 19:38sell1621.001.20941.21070.0000
3502006.01.19 19:49close1621.001.20881.21070.00006.001558.43
3512006.01.20 09:00sell1631.001.20771.20900.0000
3522006.01.20 10:00close1631.001.20691.20900.00008.001566.43
3532006.01.20 10:00buy1641.001.20731.20600.0000
3542006.01.20 10:00close1641.001.20821.20600.00009.001575.43
3552006.01.20 10:59buy1651.001.20711.20580.0000
3562006.01.20 13:21close1651.001.20771.20580.00006.001581.43
3572006.01.20 14:43buy1661.001.20841.20710.0000
3582006.01.20 14:54close1661.001.20901.20710.00006.001587.43
3592006.01.20 15:16sell1671.001.21011.21140.0000
3602006.01.20 15:40close1671.001.20941.21140.00007.001594.43
3612006.01.20 16:25buy1681.001.20881.20750.0000
3622006.01.20 16:59close1681.001.21011.20750.000013.001607.43
3632006.01.20 20:00buy1691.001.21311.21180.0000
3642006.01.20 20:04modify1691.001.21311.21300.0000
3652006.01.20 20:04close1691.001.21381.21300.00007.001614.43
3662006.01.20 20:13buy1701.001.21341.21210.0000
3672006.01.20 20:27modify1701.001.21341.21300.0000
3682006.01.22 22:00close1701.001.21511.21300.000017.001631.43
3692006.01.22 22:13buy1711.001.21441.21310.0000
3702006.01.22 22:26close1711.001.21531.21310.00009.001640.43
3712006.01.22 22:36buy1721.001.21421.21290.0000
3722006.01.22 22:37modify1721.001.21421.21300.0000
3732006.01.22 22:56close1721.001.21561.21300.000014.001654.43
3742006.01.22 22:58sell1731.001.21591.21720.0000
3752006.01.22 22:59close1731.001.21471.21720.000012.001666.43
3762006.01.23 01:41buy1741.001.22111.21980.0000
3772006.01.23 01:41close1741.001.22211.21980.000010.001676.43
3782006.01.23 01:41sell1751.001.22371.22500.0000
3792006.01.23 01:42close1751.001.22261.22500.000011.001687.43
3802006.01.23 01:42sell1761.001.22321.22450.0000
3812006.01.23 01:46close1761.001.22231.22450.00009.001696.43
3822006.01.23 05:15buy1771.001.22311.22180.0000
3832006.01.23 05:53close1771.001.22431.22180.000012.001708.43
3842006.01.23 07:06sell1781.001.22451.22580.0000
3852006.01.23 07:43close1781.001.22351.22580.000010.001718.43
3862006.01.23 08:59buy1791.001.22281.22150.0000
3872006.01.23 09:00close1791.001.22451.22150.000017.001735.43
3882006.01.23 09:00sell1801.001.22431.22560.0000
3892006.01.23 09:51close1801.001.22331.22560.000010.001745.43
3902006.01.23 11:35buy1811.001.22721.22590.0000
3912006.01.23 11:51close1811.001.22831.22590.000011.001756.43
3922006.01.23 13:00buy1821.001.22771.22640.0000
3932006.01.23 13:48close1821.001.22871.22640.000010.001766.43
3942006.01.23 13:59buy1831.001.22781.22650.0000
3952006.01.23 14:30close1831.001.22881.22650.000010.001776.43
3962006.01.23 15:37buy1841.001.22731.22600.0000
3972006.01.23 16:32close1841.001.22841.22600.000011.001787.43
3982006.01.23 17:59sell1851.001.22941.23070.0000
3992006.01.23 18:09close1851.001.22811.23070.000013.001800.43
4002006.01.23 18:09buy1861.001.22811.22680.0000
4012006.01.23 18:40close1861.001.22921.22680.000011.001811.43
4022006.01.24 05:59sell1871.001.23051.23180.0000
4032006.01.24 07:30close1871.001.22961.23180.00009.001820.43
4042006.01.24 11:30buy1881.001.22731.22600.0000
4052006.01.24 12:59close1881.001.22821.22600.00009.001829.43
4062006.01.24 13:00buy1891.001.22721.22590.0000
4072006.01.24 13:16close1891.001.22791.22590.00007.001836.43
4082006.01.24 14:00sell1901.001.22791.22920.0000
4092006.01.24 14:39close1901.001.22691.22920.000010.001846.43
4102006.01.24 19:16buy1911.001.22861.22730.0000
4112006.01.24 22:59s/l1911.001.22731.22730.0000-13.001833.43
4122006.01.24 22:59buy1921.001.22711.22580.0000
4132006.01.24 23:00modify1921.001.22711.22640.0000
4142006.01.24 23:59s/l1921.001.2264181.22640.0000-6.821826.61
4152006.01.25 10:12buy1931.001.23001.22870.0000
4162006.01.25 10:16close1931.001.23091.22870.00009.001835.61
4172006.01.25 10:16buy1941.001.23101.22970.0000
4182006.01.25 10:59s/l1941.001.22971.22970.0000-13.001822.61
4192006.01.25 11:03sell1951.001.23121.23250.0000
4202006.01.25 11:40close1951.001.23031.23250.00009.001831.61
4212006.01.25 11:59sell1961.001.23101.23230.0000
4222006.01.25 12:00close1961.001.22971.23230.000013.001844.61
4232006.01.25 12:00buy1971.001.22981.22850.0000
4242006.01.25 12:01modify1971.001.22981.22890.0000
4252006.01.25 12:57close1971.001.23081.22890.000010.001854.61
4262006.01.25 13:25buy1981.001.22961.22830.0000
4272006.01.25 13:25modify1981.001.22961.22890.0000
4282006.01.25 13:59s/l1981.001.2288751.22890.0000-7.251847.36
4292006.01.25 15:10sell1991.001.22731.22860.0000
4302006.01.25 15:15close1991.001.22621.22860.000011.001858.36
4312006.01.25 15:31sell2001.001.22741.22870.0000
4322006.01.25 15:50close2001.001.22621.22870.000012.001870.36
4332006.01.25 17:08sell2011.001.22661.22790.0000
4342006.01.25 17:44close2011.001.22521.22790.000014.001884.36
4352006.01.25 17:59sell2021.001.22691.22820.0000
4362006.01.25 19:59close2021.001.22581.22820.000011.001895.36
4372006.01.26 07:59sell2031.001.22641.22770.0000
4382006.01.26 08:00close2031.001.22521.22770.000012.001907.36
4392006.01.26 08:00buy2041.001.22511.22380.0000
4402006.01.26 08:52close2041.001.22631.22380.000012.001919.36
4412006.01.26 09:02sell2051.001.22591.22720.0000
4422006.01.26 09:28close2051.001.22481.22720.000011.001930.36
4432006.01.26 10:00buy2061.001.22461.22330.0000
4442006.01.26 14:50close2061.001.22581.22330.000012.001942.36
4452006.01.27 06:01sell2071.001.22121.22250.0000
4462006.01.27 06:23close2071.001.22061.22250.00006.001948.36
4472006.01.27 06:44buy2081.001.21971.21840.0000
4482006.01.27 06:55close2081.001.22031.21840.00006.001954.36
4492006.01.27 09:04buy2091.001.22051.21920.0000
4502006.01.27 10:04close2091.001.22141.21920.00009.001963.36
4512006.01.27 12:09sell2101.001.21861.21990.0000
4522006.01.27 13:00close2101.001.21761.21990.000010.001973.36
4532006.01.27 13:00buy2111.001.21741.21610.0000
4542006.01.27 13:27close2111.001.21841.21610.000010.001983.36
4552006.01.27 15:12buy2121.001.22111.21980.0000
4562006.01.27 15:39close2121.001.22241.21980.000013.001996.36
4572006.01.27 17:12buy2131.001.21221.21090.0000
4582006.01.27 17:30close2131.001.21361.21090.000014.002010.36
4592006.01.30 01:38buy2141.001.20931.20800.0000
4602006.01.30 01:52close2141.001.21001.20800.00007.002017.36
4612006.01.30 03:17buy2151.001.20861.20730.0000
4622006.01.30 05:59close2151.001.20961.20730.000010.002027.36
4632006.01.30 06:59sell2161.001.21091.21220.0000
4642006.01.30 07:00close2161.001.20991.21220.000010.002037.36
4652006.01.30 08:59buy2171.001.20891.20760.0000
4662006.01.30 09:15close2171.001.21041.20760.000015.002052.36
4672006.01.30 09:31buy2181.001.20791.20660.0000
4682006.01.30 09:59close2181.001.20991.20660.000020.002072.36
4692006.01.30 11:00sell2191.001.20951.21080.0000
4702006.01.30 11:25close2191.001.20881.21080.00007.002079.36
4712006.01.30 11:59sell2201.001.20921.21050.0000
4722006.01.30 12:00close2201.001.20841.21050.00008.002087.36
4732006.01.30 13:00sell2211.001.20911.21040.0000
4742006.01.30 13:20close2211.001.20811.21040.000010.002097.36
4752006.01.30 15:14sell2221.001.20941.21070.0000
4762006.01.30 15:26close2221.001.20871.21070.00007.002104.36
4772006.01.30 15:32sell2231.001.20911.21040.0000
4782006.01.30 15:59close2231.001.20821.21040.00009.002113.36
4792006.01.30 16:44sell2241.001.20961.21090.0000
4802006.01.30 16:50close2241.001.20871.21090.00009.002122.36
4812006.01.30 18:37buy2251.001.20811.20680.0000
4822006.01.30 21:59close2251.001.20901.20680.00009.002131.36
4832006.01.31 06:06buy2261.001.20921.20790.0000
4842006.01.31 06:59close2261.001.21001.20790.00008.002139.36
4852006.01.31 07:59sell2271.001.21101.21230.0000
4862006.01.31 08:00close2271.001.20941.21230.000016.002155.36
4872006.01.31 08:00buy2281.001.20951.20820.0000
4882006.01.31 08:46close2281.001.21061.20820.000011.002166.36
4892006.01.31 08:50buy2291.001.21011.20880.0000
4902006.01.31 12:36close2291.001.21091.20880.00008.002174.36
4912006.01.31 13:00buy2301.001.21111.20980.0000
4922006.01.31 13:11close2301.001.21231.20980.000012.002186.36
4932006.01.31 16:18buy2311.001.21301.21170.0000
4942006.01.31 16:49close2311.001.21381.21170.00008.002194.36
4952006.01.31 18:13buy2321.001.21631.21500.0000
4962006.01.31 18:17close2321.001.21711.21500.00008.002202.36
4972006.01.31 19:59buy2331.001.21511.21380.0000
4982006.01.31 20:02close2331.001.21731.21380.000022.002224.36
4992006.01.31 21:07sell2341.001.21601.21730.0000
5002006.01.31 21:27close2341.001.21521.21730.00008.002232.36
5012006.02.01 03:04buy2351.001.21461.21330.0000
5022006.02.01 03:08close2351.001.21531.21330.00007.002239.36
5032006.02.01 04:59sell2361.001.21571.21700.0000
5042006.02.01 07:59close2361.001.21411.21700.000016.002255.36
5052006.02.01 08:00sell2371.001.21501.21630.0000
5062006.02.01 08:54close2371.001.21411.21630.00009.002264.36
5072006.02.01 12:00sell2381.001.21091.21220.0000
5082006.02.01 12:06close2381.001.21011.21220.00008.002272.36
5092006.02.01 12:15sell2391.001.21101.21230.0000
5102006.02.01 12:27close2391.001.21021.21230.00008.002280.36
5112006.02.01 12:59sell2401.001.21091.21220.0000
5122006.02.01 13:00close2401.001.21001.21220.00009.002289.36
5132006.02.01 13:35buy2411.001.21001.20870.0000
5142006.02.01 14:17s/l2411.001.20871.20870.0000-13.002276.36
5152006.02.01 19:59buy2421.001.20611.20480.0000
5162006.02.02 00:59close2421.001.20721.20480.00008.412284.76
5172006.02.02 06:34sell2431.001.20561.20690.0000
5182006.02.02 06:45close2431.001.20491.20690.00007.002291.76
5192006.02.02 06:46sell2441.001.20501.20630.0000
5202006.02.02 06:47close2441.001.20431.20630.00007.002298.76
5212006.02.02 06:59sell2451.001.20551.20680.0000
5222006.02.02 09:01s/l2451.001.20681.20680.0000-13.002285.76
5232006.02.02 09:01sell2461.001.20661.20790.0000
5242006.02.02 09:16close2461.001.20591.20790.00007.002292.76
5252006.02.02 09:17sell2471.001.20581.20710.0000
5262006.02.02 09:59s/l2471.001.20711.20710.0000-13.002279.76
5272006.02.02 12:05sell2481.001.20691.20820.0000
5282006.02.02 12:17close2481.001.20611.20820.00008.002287.76
5292006.02.02 13:59buy2491.001.20491.20360.0000
5302006.02.02 14:13close2491.001.20611.20360.000012.002299.76
5312006.02.02 14:13sell2501.001.20611.20740.0000
5322006.02.02 14:54close2501.001.20511.20740.000010.002309.76
5332006.02.02 17:02buy2511.001.20911.20780.0000
5342006.02.02 17:23close2511.001.20991.20780.00008.002317.76
5352006.02.02 18:03buy2521.001.20941.20810.0000
5362006.02.03 00:37s/l2521.001.20811.20810.0000-13.872303.90
5372006.02.03 08:23sell2531.001.20851.20980.0000
5382006.02.03 08:34close2531.001.20771.20980.00008.002311.90
5392006.02.03 14:35sell2541.001.20181.20310.0000
5402006.02.03 14:55close2541.001.20111.20310.00007.002318.90
5412006.02.03 15:00sell2551.001.20041.20170.0000
5422006.02.03 15:03close2551.001.19941.20170.000010.002328.90
5432006.02.03 15:03sell2561.001.19921.20050.0000
5442006.02.03 15:08close2561.001.19821.20050.000010.002338.90
5452006.02.03 15:10sell2571.001.19921.20050.0000
5462006.02.03 15:16close2571.001.19821.20050.000010.002348.90
5472006.02.03 15:59sell2581.001.20031.20160.0000
5482006.02.03 16:59s/l2581.001.20161.20160.0000-13.002335.90
5492006.02.05 23:50buy2591.001.20261.20130.0000
5502006.02.06 00:59close2591.001.20381.20130.000011.142347.03
5512006.02.06 01:01buy2601.001.20301.20170.0000
5522006.02.06 03:59s/l2601.001.20171.20170.0000-13.002334.03
5532006.02.06 06:01buy2611.001.20201.20070.0000
5542006.02.06 07:59s/l2611.001.20071.20070.0000-13.002321.03
5552006.02.06 11:00buy2621.001.19831.19700.0000
5562006.02.06 11:15close2621.001.19901.19700.00007.002328.03
5572006.02.06 11:59buy2631.001.19791.19660.0000
5582006.02.06 12:01close2631.001.19881.19660.00009.002337.03
5592006.02.06 13:00buy2641.001.19751.19620.0000
5602006.02.06 13:52close2641.001.19831.19620.00008.002345.03
5612006.02.06 13:59buy2651.001.19711.19580.0000
5622006.02.06 14:05close2651.001.19831.19580.000012.002357.03
5632006.02.06 14:05sell2661.001.19811.19940.0000
5642006.02.06 14:25close2661.001.19711.19940.000010.002367.03
5652006.02.06 23:04buy2671.001.19641.19510.0000
5662006.02.06 23:54close2671.001.19741.19510.000010.002377.03
5672006.02.06 23:59buy2681.001.19621.19490.0000
5682006.02.07 03:59close2681.001.19731.19490.000010.142387.17
5692006.02.07 07:00buy2691.001.19751.19620.0000
5702006.02.07 08:50close2691.001.19851.19620.000010.002397.17
5712006.02.07 08:50sell2701.001.19891.20020.0000
5722006.02.07 08:54close2701.001.19791.20020.000010.002407.17
5732006.02.07 09:12sell2711.001.20011.20140.0000
5742006.02.07 09:20close2711.001.19911.20140.000010.002417.17
5752006.02.07 11:59buy2721.001.19841.19710.0000
5762006.02.07 12:59s/l2721.001.19711.19710.0000-13.002404.17
5772006.02.07 12:59buy2731.001.19691.19560.0000
5782006.02.07 13:00close2731.001.19821.19560.000013.002417.17
5792006.02.07 13:00sell2741.001.19831.19960.0000
5802006.02.07 13:04close2741.001.19711.19960.000012.002429.17
5812006.02.07 13:59sell2751.001.19851.19980.0000
5822006.02.07 14:00close2751.001.19751.19980.000010.002439.17
5832006.02.07 14:03buy2761.001.19761.19630.0000
5842006.02.07 14:32close2761.001.19861.19630.000010.002449.17
5852006.02.07 15:59buy2771.001.19541.19410.0000
5862006.02.07 16:00close2771.001.19721.19410.000018.002467.17
5872006.02.07 16:00sell2781.001.19751.19880.0000
5882006.02.07 16:14close2781.001.19641.19880.000011.002478.17
5892006.02.07 16:14sell2791.001.19631.19760.0000
5902006.02.07 16:59close2791.001.19521.19760.000011.002489.17
5912006.02.07 16:59sell2801.001.19731.19860.0000
5922006.02.07 22:59s/l2801.001.19861.19860.0000-13.002476.17
5932006.02.08 07:00buy2811.001.19741.19610.0000
5942006.02.08 12:59s/l2811.001.19611.19610.0000-13.002463.17
5952006.02.08 12:59buy2821.001.19541.19410.0000
5962006.02.08 13:00close2821.001.19661.19410.000012.002475.17
5972006.02.08 13:00sell2831.001.19641.19770.0000
5982006.02.08 13:23close2831.001.19571.19770.00007.002482.17
5992006.02.08 14:45sell2841.001.19691.19820.0000
6002006.02.08 14:59close2841.001.19601.19820.00009.002491.17
6012006.02.08 17:00sell2851.001.19481.19610.0000
6022006.02.08 17:04close2851.001.19371.19610.000011.002502.17
6032006.02.09 01:02buy2861.001.19661.19530.0000
6042006.02.09 01:52close2861.001.19771.19530.000011.002513.17
6052006.02.09 01:59buy2871.001.19721.19590.0000
6062006.02.09 06:06close2871.001.19811.19590.00009.002522.17
6072006.02.09 10:00sell2881.001.19761.19890.0000
6082006.02.09 10:37close2881.001.19691.19890.00007.002529.17
6092006.02.09 12:01buy2891.001.19801.19670.0000
6102006.02.09 12:49close2891.001.19891.19670.00009.002538.17
6112006.02.09 12:59buy2901.001.19771.19640.0000
6122006.02.09 13:00close2901.001.19871.19640.000010.002548.17
6132006.02.09 13:00sell2911.001.19871.20000.0000
6142006.02.09 13:17close2911.001.19811.20000.00006.002554.17
6152006.02.09 13:17sell2921.001.19821.19950.0000
6162006.02.09 13:52close2921.001.19751.19950.00007.002561.17
6172006.02.09 14:01buy2931.001.19741.19610.0000
6182006.02.09 14:40close2931.001.19811.19610.00007.002568.17
6192006.02.09 14:59buy2941.001.19731.19600.0000
6202006.02.09 15:57s/l2941.001.19601.19600.0000-13.002555.17
6212006.02.09 16:04sell2951.001.19631.19760.0000
6222006.02.09 16:05close2951.001.19571.19760.00006.002561.17
6232006.02.09 16:05sell2961.001.19591.19720.0000
6242006.02.09 16:07close2961.001.19521.19720.00007.002568.17
6252006.02.09 16:30sell2971.001.19571.19700.0000
6262006.02.09 17:59s/l2971.001.19701.19700.0000-13.002555.17
6272006.02.09 18:00buy2981.001.19611.19480.0000
6282006.02.09 18:59close2981.001.19711.19480.000010.002565.17
6292006.02.09 19:02sell2991.001.19771.19900.0000
6302006.02.09 19:09close2991.001.19681.19900.00009.002574.17
6312006.02.09 20:34sell3001.001.19761.19890.0000
6322006.02.09 23:59s/l3001.001.19891.19890.0000-13.002561.17
6332006.02.10 00:02buy3011.001.19861.19730.0000
6342006.02.10 00:59s/l3011.001.19731.19730.0000-13.002548.17
6352006.02.10 01:08sell3021.001.19831.19960.0000
6362006.02.10 01:37close3021.001.19741.19960.00009.002557.17
6372006.02.10 07:10buy3031.001.19821.19690.0000
6382006.02.10 08:15s/l3031.001.19691.19690.0000-13.002544.17
6392006.02.10 11:00sell3041.001.19781.19910.0000
6402006.02.10 11:52close3041.001.19701.19910.00008.002552.17
6412006.02.10 13:42buy3051.001.19641.19510.0000
6422006.02.10 13:42close3051.001.19721.19510.00008.002560.17
6432006.02.10 13:42buy3061.001.19641.19510.0000
6442006.02.10 13:56close3061.001.19711.19510.00007.002567.17
6452006.02.10 14:53buy3071.001.20041.19910.0000
6462006.02.10 14:55close3071.001.20121.19910.00008.002575.17
6472006.02.10 14:55buy3081.001.20101.19970.0000
6482006.02.10 14:56close3081.001.20181.19970.00008.002583.17
6492006.02.10 15:21buy3091.001.20081.19950.0000
6502006.02.10 15:30close3091.001.20171.19950.00009.002592.17
6512006.02.10 15:36buy3101.001.20051.19920.0000
6522006.02.10 15:47close3101.001.20121.19920.00007.002599.17
6532006.02.10 16:53sell3111.001.19311.19440.0000
6542006.02.10 16:53close3111.001.19211.19440.000010.002609.17
6552006.02.10 16:54buy3121.001.19051.18920.0000
6562006.02.10 16:59close3121.001.19201.18920.000015.002624.17
6572006.02.12 22:53buy3131.001.18951.18820.0000
6582006.02.12 23:03close3131.001.19011.18820.00006.002630.17
6592006.02.12 23:11sell3141.001.19011.19140.0000
6602006.02.13 00:59close3141.001.18931.19140.00008.722638.89
6612006.02.13 01:00sell3151.001.18991.19120.0000
6622006.02.13 01:15close3151.001.18921.19120.00007.002645.89
6632006.02.13 09:06buy3161.001.18921.18790.0000
6642006.02.13 09:21close3161.001.19021.18790.000010.002655.89
6652006.02.13 09:59buy3171.001.18911.18780.0000
6662006.02.13 12:27close3171.001.18981.18780.00007.002662.89
6672006.02.13 12:27sell3181.001.18961.19090.0000
6682006.02.13 12:53close3181.001.18901.19090.00006.002668.89
6692006.02.13 12:59sell3191.001.18931.19060.0000
6702006.02.13 14:00close3191.001.18861.19060.00007.002675.89
6712006.02.13 15:25buy3201.001.18941.18810.0000
6722006.02.13 15:52close3201.001.19021.18810.00008.002683.89
6732006.02.13 15:59buy3211.001.19001.18870.0000
6742006.02.13 15:59close3211.001.19081.18870.00008.002691.89
6752006.02.13 16:03buy3221.001.18981.18850.0000
6762006.02.13 16:31close3221.001.19051.18850.00007.002698.89
6772006.02.13 16:31buy3231.001.19051.18920.0000
6782006.02.13 16:38close3231.001.19111.18920.00006.002704.89
6792006.02.13 16:51buy3241.001.19041.18910.0000
6802006.02.13 20:35close3241.001.19111.18910.00007.002711.89
6812006.02.13 23:59sell3251.001.19131.19260.0000
6822006.02.14 00:04close3251.001.19011.19260.000012.722724.61
6832006.02.14 02:59sell3261.001.19051.19180.0000
6842006.02.14 03:06close3261.001.18961.19180.00009.002733.61
6852006.02.14 07:05buy3271.001.19101.18970.0000
6862006.02.14 07:15close3271.001.19191.18970.00009.002742.61
6872006.02.14 10:17buy3281.001.19111.18980.0000
6882006.02.14 12:42s/l3281.001.18981.18980.0000-13.002729.61
6892006.02.14 13:00buy3291.001.18971.18840.0000
6902006.02.14 13:28close3291.001.19051.18840.00008.002737.61
6912006.02.14 14:30sell3301.001.18911.19040.0000
6922006.02.14 14:30close3301.001.18801.19040.000011.002748.61
6932006.02.14 14:30sell3311.001.18861.18990.0000
6942006.02.14 14:31close3311.001.18741.18990.000012.002760.61
6952006.02.14 14:33sell3321.001.18851.18980.0000
6962006.02.14 14:36close3321.001.18761.18980.00009.002769.61
6972006.02.14 14:38buy3331.001.18691.18560.0000
6982006.02.14 14:59close3331.001.18841.18560.000015.002784.61
6992006.02.14 15:03buy3341.001.18751.18620.0000
7002006.02.14 15:44close3341.001.18841.18620.00009.002793.61
7012006.02.14 16:03sell3351.001.18851.18980.0000
7022006.02.14 16:06close3351.001.18761.18980.00009.002802.61
7032006.02.15 00:14sell3361.001.19201.19330.0000
7042006.02.15 08:03close3361.001.19131.19330.00007.002809.61
7052006.02.15 13:59sell3371.001.19181.19310.0000
7062006.02.15 15:00s/l3371.001.19311.19310.0000-13.002796.61
7072006.02.15 15:01sell3381.001.19331.19460.0000
7082006.02.15 15:40close3381.001.19231.19460.000010.002806.61
7092006.02.15 15:41buy3391.001.19171.19040.0000
7102006.02.15 15:48close3391.001.19271.19040.000010.002816.61
7112006.02.15 16:01sell3401.001.19091.19220.0000
7122006.02.15 16:36close3401.001.19001.19220.00009.002825.61
7132006.02.15 16:36buy3411.001.18921.18790.0000
7142006.02.15 16:40close3411.001.19021.18790.000010.002835.61
7152006.02.15 16:59buy3421.001.18811.18680.0000
7162006.02.15 17:01close3421.001.18951.18680.000014.002849.61
7172006.02.15 17:01sell3431.001.18941.19070.0000
7182006.02.15 17:23close3431.001.18841.19070.000010.002859.61
7192006.02.15 17:25sell3441.001.18911.19040.0000
7202006.02.15 17:30close3441.001.18841.19040.00007.002866.61
7212006.02.16 09:00sell3451.001.18841.18970.0000
7222006.02.16 09:37close3451.001.18761.18970.00008.002874.61
7232006.02.16 18:00buy3461.001.18771.18640.0000
7242006.02.16 18:55close3461.001.18831.18640.00006.002880.61
7252006.02.16 22:23buy3471.001.18981.18850.0000
7262006.02.16 22:30close3471.001.19041.18850.00006.002886.61
7272006.02.17 00:03buy3481.001.19031.18900.0000
7282006.02.17 00:50close3481.001.19081.18900.00005.002891.61
7292006.02.17 02:15sell3491.001.18921.19050.0000
7302006.02.17 02:25close3491.001.18861.19050.00006.002897.61
7312006.02.17 02:47buy3501.001.18811.18680.0000
7322006.02.17 05:00close3501.001.18891.18680.00008.002905.61
7332006.02.17 08:59buy3511.001.18791.18660.0000
7342006.02.17 09:59close3511.001.18871.18660.00008.002913.61
7352006.02.17 10:28buy3521.001.18791.18660.0000
7362006.02.17 10:41close3521.001.18841.18660.00005.002918.61
7372006.02.17 10:50buy3531.001.18841.18710.0000
7382006.02.17 12:02s/l3531.001.18711.18710.0000-13.002905.61
7392006.02.17 13:01sell3541.001.18741.18870.0000
7402006.02.17 13:06close3541.001.18661.18870.00008.002913.61
7412006.02.17 13:40sell3551.001.18731.18860.0000
7422006.02.17 13:55close3551.001.18661.18860.00007.002920.61
7432006.02.17 14:59sell3561.001.18951.19080.0000
7442006.02.17 15:59s/l3561.001.19081.19080.0000-13.002907.61
7452006.02.17 16:07buy3571.001.19061.18930.0000
7462006.02.17 16:18close3571.001.19161.18930.000010.002917.61
7472006.02.17 16:21sell3581.001.19321.19450.0000
7482006.02.17 16:22close3581.001.19251.19450.00007.002924.61
7492006.02.17 16:31sell3591.001.19351.19480.0000
7502006.02.17 16:31close3591.001.19261.19480.00009.002933.61
7512006.02.17 16:31sell3601.001.19321.19450.0000
7522006.02.17 16:59close3601.001.19061.19450.000026.002959.61
7532006.02.17 17:23sell3611.001.19171.19300.0000
7542006.02.17 18:01close3611.001.19091.19300.00008.002967.61
7552006.02.17 19:19sell3621.001.19361.19490.0000
7562006.02.17 19:25close3621.001.19301.19490.00006.002973.61
7572006.02.17 20:06buy3631.001.19301.19170.0000
7582006.02.19 23:32close3631.001.19411.19170.000011.002984.61
7592006.02.19 23:32sell3641.001.19391.19520.0000
7602006.02.19 23:42close3641.001.19301.19520.00009.002993.61
7612006.02.19 23:50sell3651.001.19411.19540.0000
7622006.02.20 00:59s/l3651.001.19541.19540.0000-12.282981.33
7632006.02.20 00:59sell3661.001.19521.19650.0000
7642006.02.20 01:08close3661.001.19441.19650.00008.002989.33
7652006.02.20 01:08buy3671.001.19471.19340.0000
7662006.02.20 02:59close3671.001.19691.19340.000022.003011.33
7672006.02.20 04:59sell3681.001.19731.19860.0000
7682006.02.20 06:07close3681.001.19641.19860.00009.003020.33
7692006.02.20 07:01buy3691.001.19631.19500.0000
7702006.02.20 08:59s/l3691.001.19501.19500.0000-13.003007.33
7712006.02.20 09:23sell3701.001.19461.19590.0000
7722006.02.20 09:43close3701.001.19361.19590.000010.003017.33
7732006.02.20 17:50buy3711.001.19421.19290.0000
7742006.02.21 00:17s/l3711.001.19291.19290.0000-13.873003.46
7752006.02.21 08:40buy3721.001.19081.18950.0000
7762006.02.21 08:44close3721.001.19161.18950.00008.003011.46
7772006.02.21 12:00sell3731.001.19131.19260.0000
7782006.02.21 12:32close3731.001.19051.19260.00008.003019.46
7792006.02.21 12:59sell3741.001.19151.19280.0000
7802006.02.21 13:00close3741.001.19061.19280.00009.003028.46
7812006.02.21 13:00buy3751.001.19071.18940.0000
7822006.02.21 18:00close3751.001.19131.18940.00006.003034.46
7832006.02.21 19:06buy3761.001.19131.19000.0000
7842006.02.21 20:03close3761.001.19221.19000.00009.003043.46
7852006.02.22 02:59sell3771.001.19311.19440.0000
7862006.02.22 03:00close3771.001.19211.19440.000010.003053.46
7872006.02.22 03:01buy3781.001.19211.19080.0000
7882006.02.22 03:59close3781.001.19281.19080.00007.003060.46
7892006.02.22 03:59buy3791.001.19221.19090.0000
7902006.02.22 08:16s/l3791.001.19091.19090.0000-13.003047.46
7912006.02.22 08:59buy3801.001.19061.18930.0000
7922006.02.22 10:59s/l3801.001.18931.18930.0000-13.003034.46
7932006.02.22 11:20sell3811.001.18911.19040.0000
7942006.02.22 11:26close3811.001.18811.19040.000010.003044.46
7952006.02.22 14:52sell3821.001.18941.19070.0000
7962006.02.22 14:53close3821.001.18871.19070.00007.003051.46
7972006.02.22 15:02buy3831.001.18781.18650.0000
7982006.02.22 15:04close3831.001.18841.18650.00006.003057.46
7992006.02.22 15:19sell3841.001.18911.19040.0000
8002006.02.22 15:29close3841.001.18851.19040.00006.003063.46
8012006.02.22 16:02sell3851.001.18861.18990.0000
8022006.02.22 16:08close3851.001.18791.18990.00007.003070.46
8032006.02.22 16:27sell3861.001.18871.19000.0000
8042006.02.22 16:58close3861.001.18781.19000.00009.003079.46
8052006.02.22 18:00buy3871.001.19041.18910.0000
8062006.02.22 18:22close3871.001.19101.18910.00006.003085.46
8072006.02.22 21:59sell3881.001.19131.19260.0000
8082006.02.23 01:13close3881.001.19051.19260.000010.163095.62
8092006.02.23 04:59sell3891.001.19101.19230.0000
8102006.02.23 05:30close3891.001.19031.19230.00007.003102.62
8112006.02.23 07:59buy3901.001.19041.18910.0000
8122006.02.23 09:59close3901.001.19371.18910.000033.003135.62
8132006.02.23 11:53buy3911.001.19561.19430.0000
8142006.02.23 11:56close3911.001.19651.19430.00009.003144.62
8152006.02.23 14:27sell3921.001.19611.19740.0000
8162006.02.23 14:31close3921.001.19561.19740.00005.003149.62
8172006.02.23 14:34buy3931.001.19471.19340.0000
8182006.02.23 14:59s/l3931.001.19341.19340.0000-13.003136.62
8192006.02.23 16:02buy3941.001.19151.19020.0000
8202006.02.23 17:07close3941.001.19261.19020.000011.003147.62
8212006.02.23 19:01buy3951.001.19241.19110.0000
8222006.02.23 19:58close3951.001.19301.19110.00006.003153.62
8232006.02.24 09:01sell3961.001.19111.19240.0000
8242006.02.24 09:08close3961.001.19051.19240.00006.003159.62
8252006.02.24 13:16sell3971.001.19031.19160.0000
8262006.02.24 13:30close3971.001.18951.19160.00008.003167.62
8272006.02.24 16:36sell3981.001.18801.18930.0000
8282006.02.24 16:37close3981.001.18731.18930.00007.003174.62
8292006.02.24 16:38sell3991.001.18761.18890.0000
8302006.02.24 16:55close3991.001.18711.18890.00005.003179.62
8312006.02.24 17:02buy4001.001.18701.18570.0000
8322006.02.24 17:26close4001.001.18771.18570.00007.003186.62
8332006.02.24 17:31buy4011.001.18721.18590.0000
8342006.02.24 17:41close4011.001.18781.18590.00006.003192.62
8352006.02.24 19:08buy4021.001.18731.18600.0000
8362006.02.24 20:43close4021.001.18791.18600.00006.003198.62
8372006.02.27 00:22buy4031.001.18301.18170.0000
8382006.02.27 00:23close4031.001.18361.18170.00006.003204.62
8392006.02.27 01:59sell4041.001.18591.18720.0000
8402006.02.27 04:59s/l4041.001.18721.18720.0000-13.003191.62
8412006.02.27 04:59sell4051.001.18731.18860.0000
8422006.02.27 05:00close4051.001.18651.18860.00008.003199.62
8432006.02.27 05:01buy4061.001.18661.18530.0000
8442006.02.27 05:44close4061.001.18731.18530.00007.003206.62
8452006.02.27 05:59buy4071.001.18671.18540.0000
8462006.02.27 06:59s/l4071.001.18541.18540.0000-13.003193.62
8472006.02.27 07:13sell4081.001.18601.18730.0000
8482006.02.27 07:53close4081.001.18551.18730.00005.003198.62
8492006.02.27 08:00buy4091.001.18511.18380.0000
8502006.02.27 08:09close4091.001.18561.18380.00005.003203.62
8512006.02.27 08:13buy4101.001.18541.18410.0000
8522006.02.27 09:18s/l4101.001.18411.18410.0000-13.003190.62
8532006.02.27 11:02buy4111.001.18471.18340.0000
8542006.02.27 11:27close4111.001.18531.18340.00006.003196.62
8552006.02.27 16:39buy4121.001.18501.18370.0000
8562006.02.27 16:43close4121.001.18561.18370.00006.003202.62
8572006.02.27 17:05buy4131.001.18541.18410.0000
8582006.02.27 17:37close4131.001.18601.18410.00006.003208.62
8592006.02.27 17:59buy4141.001.18541.18410.0000
8602006.02.27 19:18close4141.001.18601.18410.00006.003214.62
8612006.02.27 20:59buy4151.001.18501.18370.0000
8622006.02.28 00:59s/l4151.001.18371.18370.0000-13.873200.76
8632006.02.28 00:59buy4161.001.18381.18250.0000
8642006.02.28 01:00close4161.001.18461.18250.00008.003208.76
8652006.02.28 01:00sell4171.001.18471.18600.0000
8662006.02.28 01:30close4171.001.18391.18600.00008.003216.76
8672006.02.28 01:39sell4181.001.18431.18560.0000
8682006.02.28 03:41s/l4181.001.18561.18560.0000-13.003203.76
8692006.02.28 08:00sell4191.001.18541.18670.0000
8702006.02.28 08:17close4191.001.18491.18670.00005.003208.76
8712006.02.28 10:59sell4201.001.18911.19040.0000
8722006.02.28 11:12close4201.001.18771.19040.000014.003222.76
8732006.02.28 14:44sell4211.001.18861.18990.0000
8742006.02.28 14:57close4211.001.18801.18990.00006.003228.76
8752006.02.28 16:13buy4221.001.19101.18970.0000
8762006.02.28 16:23close4221.001.19191.18970.00009.003237.76
8772006.02.28 16:30sell4231.001.19301.19430.0000
8782006.02.28 16:38close4231.001.19221.19430.00008.003245.76
8792006.02.28 19:00buy4241.001.19251.19120.0000
8802006.02.28 19:53close4241.001.19321.19120.00007.003252.76
8812006.02.28 19:53buy4251.001.19321.19190.0000
8822006.02.28 20:59s/l4251.001.19191.19190.0000-13.003239.76
8832006.03.01 03:24buy4261.001.19421.19290.0000
8842006.03.01 13:59close4261.001.19611.19290.000019.003258.76
8852006.03.01 14:00buy4271.001.19491.19360.0000
8862006.03.01 14:08close4271.001.19591.19360.000010.003268.76
8872006.03.01 14:09buy4281.001.19551.19420.0000
8882006.03.01 14:32close4281.001.19631.19420.00008.003276.76
8892006.03.01 14:49buy4291.001.19551.19420.0000
8902006.03.01 14:56close4291.001.19621.19420.00007.003283.76
8912006.03.01 15:59buy4301.001.19321.19190.0000
8922006.03.01 16:59s/l4301.001.19191.19190.0000-13.003270.76
8932006.03.01 17:33sell4311.001.19161.19290.0000
8942006.03.01 17:43close4311.001.19061.19290.000010.003280.76
8952006.03.01 17:43sell4321.001.19071.19200.0000
8962006.03.01 17:57close4321.001.18991.19200.00008.003288.76
8972006.03.01 18:03buy4331.001.19001.18870.0000
8982006.03.01 18:34close4331.001.19091.18870.00009.003297.76
8992006.03.01 18:36buy4341.001.19081.18950.0000
9002006.03.01 20:00close4341.001.19161.18950.00008.003305.76
9012006.03.02 06:59sell4351.001.19291.19420.0000
9022006.03.02 09:32s/l4351.001.19421.19420.0000-13.003292.76
9032006.03.02 11:02sell4361.001.19421.19550.0000
9042006.03.02 11:14close4361.001.19351.19550.00007.003299.76
9052006.03.02 13:12sell4371.001.19401.19530.0000
9062006.03.02 13:45close4371.001.19341.19530.00006.003305.76
9072006.03.02 13:49sell4381.001.19401.19530.0000
9082006.03.02 13:57close4381.001.19341.19530.00006.003311.76
9092006.03.02 13:59sell4391.001.19401.19530.0000
9102006.03.02 14:00close4391.001.19321.19530.00008.003319.76
9112006.03.02 14:00buy4401.001.19321.19190.0000
9122006.03.02 14:41close4401.001.19381.19190.00006.003325.76
9132006.03.02 14:50buy4411.001.19361.19230.0000
9142006.03.02 14:50close4411.001.19431.19230.00007.003332.76
9152006.03.02 17:24sell4421.001.20101.20230.0000
9162006.03.02 19:59s/l4421.001.20231.20230.0000-13.003319.76
9172006.03.03 00:00buy4431.001.20351.20220.0000
9182006.03.03 00:59s/l4431.001.20221.20220.0000-13.003306.76
9192006.03.03 01:37sell4441.001.20271.20400.0000
9202006.03.03 01:55close4441.001.20191.20400.00008.003314.76
9212006.03.03 02:06sell4451.001.20191.20320.0000
9222006.03.03 11:00close4451.001.20131.20320.00006.003320.76
9232006.03.03 11:00buy4461.001.20131.20000.0000
9242006.03.03 11:12close4461.001.20181.20000.00005.003325.76
9252006.03.03 14:59sell4471.001.20451.20580.0000
9262006.03.03 15:00close4471.001.20381.20580.00007.003332.76
9272006.03.03 15:41buy4481.001.20361.20230.0000
9282006.03.03 15:53close4481.001.20451.20230.00009.003341.76
9292006.03.05 23:13sell4491.001.20561.20690.0000
9302006.03.05 23:20s/l4491.001.20691.20690.0000-13.003328.76
9312006.03.06 00:30sell4501.001.20901.21030.0000
9322006.03.06 00:31close4501.001.20841.21030.00006.003334.76
9332006.03.06 00:31sell4511.001.20891.21020.0000
9342006.03.06 00:31close4511.001.20831.21020.00006.003340.76
9352006.03.06 00:32sell4521.001.20921.21050.0000
9362006.03.06 00:35close4521.001.20851.21050.00007.003347.76
9372006.03.06 08:59buy4531.001.20591.20460.0000
9382006.03.06 10:21s/l4531.001.20461.20460.0000-13.003334.76
9392006.03.06 10:45buy4541.001.20441.20310.0000
9402006.03.06 11:42s/l4541.001.20311.20310.0000-13.003321.76
9412006.03.06 11:42buy4551.001.20331.20200.0000
9422006.03.06 13:40s/l4551.001.20201.20200.0000-13.003308.76
9432006.03.06 15:00buy4561.001.20221.20090.0000
9442006.03.06 15:44close4561.001.20271.20090.00005.003313.76
9452006.03.06 15:44buy4571.001.20271.20140.0000
9462006.03.06 16:00s/l4571.001.20141.20140.0000-13.003300.76
9472006.03.06 17:07sell4581.001.20111.20240.0000
9482006.03.06 17:23close4581.001.20031.20240.00008.003308.76
9492006.03.06 18:18sell4591.001.20091.20220.0000
9502006.03.06 18:45close4591.001.19991.20220.000010.003318.76
9512006.03.06 18:59sell4601.001.20131.20260.0000
9522006.03.07 00:59close4601.001.19931.20260.000020.723339.48
9532006.03.07 01:00sell4611.001.20041.20170.0000
9542006.03.07 01:46close4611.001.19941.20170.000010.003349.48
9552006.03.07 05:53sell4621.001.19651.19780.0000
9562006.03.07 05:57close4621.001.19591.19780.00006.003355.48
9572006.03.07 05:57sell4631.001.19591.19720.0000
9582006.03.07 05:57close4631.001.19511.19720.00008.003363.48
9592006.03.07 05:59sell4641.001.19651.19780.0000
9602006.03.07 07:59close4641.001.19561.19780.00009.003372.48
9612006.03.07 08:59buy4651.001.19411.19280.0000
9622006.03.07 09:33s/l4651.001.19281.19280.0000-13.003359.48
9632006.03.07 12:00sell4661.001.19121.19250.0000
9642006.03.07 12:47close4661.001.19051.19250.00007.003366.48
9652006.03.07 12:59sell4671.001.19161.19290.0000
9662006.03.07 13:00close4671.001.19041.19290.000012.003378.48
9672006.03.07 16:08sell4681.001.18961.19090.0000
9682006.03.07 16:36close4681.001.18881.19090.00008.003386.48
9692006.03.07 16:40sell4691.001.18921.19050.0000
9702006.03.07 16:41close4691.001.18841.19050.00008.003394.48
9712006.03.08 01:00sell4701.001.18881.19010.0000
9722006.03.08 01:36close4701.001.18791.19010.00009.003403.48
9732006.03.08 01:59sell4711.001.18911.19040.0000
9742006.03.08 07:38s/l4711.001.19041.19040.0000-13.003390.48
9752006.03.08 09:00sell4721.001.19161.19290.0000
9762006.03.08 09:43close4721.001.19061.19290.000010.003400.48
9772006.03.08 11:00buy4731.001.19211.19080.0000
9782006.03.08 11:02close4731.001.19281.19080.00007.003407.48
9792006.03.08 11:50buy4741.001.19211.19080.0000
9802006.03.08 13:40s/l4741.001.19081.19080.0000-13.003394.48
9812006.03.08 14:00sell4751.001.19131.19260.0000
9822006.03.08 14:57close4751.001.19041.19260.00009.003403.48
9832006.03.08 15:59sell4761.001.19241.19370.0000
9842006.03.08 16:05close4761.001.19111.19370.000013.003416.48
9852006.03.08 16:05buy4771.001.19131.19000.0000
9862006.03.08 16:10close4771.001.19231.19000.000010.003426.48
9872006.03.08 16:59buy4781.001.19141.19010.0000
9882006.03.08 17:59close4781.001.19281.19010.000014.003440.48
9892006.03.08 18:01buy4791.001.19171.19040.0000
9902006.03.08 18:49close4791.001.19281.19040.000011.003451.48
9912006.03.09 01:00buy4801.001.19241.19110.0000
9922006.03.09 01:30close4801.001.19351.19110.000011.003462.48
9932006.03.09 05:00buy4811.001.19281.19150.0000
9942006.03.09 05:57close4811.001.19371.19150.00009.003471.48
9952006.03.09 05:59buy4821.001.19221.19090.0000
9962006.03.09 07:59close4821.001.19421.19090.000020.003491.48
9972006.03.09 08:00buy4831.001.19271.19140.0000
9982006.03.09 08:29close4831.001.19371.19140.000010.003501.48
9992006.03.09 08:59buy4841.001.19281.19150.0000
10002006.03.09 11:34close4841.001.19381.19150.000010.003511.48
10012006.03.09 14:00sell4851.001.19241.19370.0000
10022006.03.09 14:26close4851.001.19171.19370.00007.003518.48
10032006.03.09 14:30sell4861.001.19211.19340.0000
10042006.03.09 14:52close4861.001.19131.19340.00008.003526.48
10052006.03.09 18:02sell4871.001.19161.19290.0000
10062006.03.09 18:55close4871.001.19051.19290.000011.003537.48
10072006.03.10 06:01buy4881.001.19021.18890.0000
10082006.03.10 06:51close4881.001.19101.18890.00008.003545.48
10092006.03.10 09:00buy4891.001.19181.19050.0000
10102006.03.10 11:00close4891.001.19251.19050.00007.003552.48
10112006.03.10 14:30sell4901.001.19021.19150.0000
10122006.03.10 14:33close4901.001.18941.19150.00008.003560.48
10132006.03.10 14:34sell4911.001.19011.19140.0000
10142006.03.10 14:46close4911.001.18941.19140.00007.003567.48
10152006.03.10 14:59sell4921.001.19041.19170.0000
10162006.03.10 14:59close4921.001.18741.19170.000030.003597.48
10172006.03.10 15:15sell4931.001.18891.19020.0000
10182006.03.10 15:20close4931.001.18791.19020.000010.003607.48
10192006.03.10 15:21sell4941.001.18841.18970.0000
10202006.03.10 15:28close4941.001.18751.18970.00009.003616.48
10212006.03.10 17:09sell4951.001.18921.19050.0000
10222006.03.10 19:59s/l4951.001.19051.19050.0000-13.003603.48
10232006.03.12 22:04sell4961.001.19201.19330.0000
10242006.03.12 22:54close4961.001.19151.19330.00005.003608.48
10252006.03.13 08:37buy4971.001.19591.19460.0000
10262006.03.13 08:37close4971.001.19651.19460.00006.003614.48
10272006.03.13 08:39buy4981.001.19621.19490.0000
10282006.03.13 08:50s/l4981.001.19491.19490.0000-13.003601.48
10292006.03.13 08:55buy4991.001.19561.19430.0000
10302006.03.13 08:59s/l4991.001.19431.19430.0000-13.003588.48
10312006.03.13 09:45sell5001.001.19391.19520.0000
10322006.03.13 09:59close5001.001.19301.19520.00009.003597.48
10332006.03.13 13:40buy5011.001.19211.19080.0000
10342006.03.13 14:23close5011.001.19281.19080.00007.003604.48
10352006.03.13 14:23sell5021.001.19291.19420.0000
10362006.03.13 14:56close5021.001.19221.19420.00007.003611.48
10372006.03.13 14:59sell5031.001.19281.19410.0000
10382006.03.13 16:59s/l5031.001.19411.19410.0000-13.003598.48
10392006.03.13 17:01buy5041.001.19321.19190.0000
10402006.03.13 17:15close5041.001.19391.19190.00007.003605.48
10412006.03.13 17:54buy5051.001.19381.19250.0000
10422006.03.13 19:00close5051.001.19461.19250.00008.003613.48
10432006.03.14 01:00buy5061.001.19651.19520.0000
10442006.03.14 01:40close5061.001.19721.19520.00007.003620.48
10452006.03.14 01:59buy5071.001.19651.19520.0000
10462006.03.14 04:59close5071.001.19751.19520.000010.003630.48
10472006.03.14 09:59buy5081.001.19651.19520.0000
10482006.03.14 11:22s/l5081.001.19521.19520.0000-13.003617.48
10492006.03.14 16:59sell5091.001.20241.20370.0000
10502006.03.14 17:05close5091.001.20111.20370.000013.003630.48
10512006.03.14 17:05buy5101.001.20121.19990.0000
10522006.03.14 18:00close5101.001.20221.19990.000010.003640.48
10532006.03.15 00:59sell5111.001.20211.20340.0000
10542006.03.15 01:01close5111.001.20141.20340.00007.003647.48
10552006.03.15 01:02buy5121.001.20131.20000.0000
10562006.03.15 01:29close5121.001.20201.20000.00007.003654.48
10572006.03.15 01:38buy5131.001.20151.20020.0000
10582006.03.15 02:21close5131.001.20231.20020.00008.003662.48
10592006.03.15 03:10sell5141.001.20241.20370.0000
10602006.03.15 03:59close5141.001.20171.20370.00007.003669.48
10612006.03.15 05:59sell5151.001.20251.20380.0000
10622006.03.15 13:44s/l5151.001.20381.20380.0000-13.003656.48
10632006.03.15 15:09buy5161.001.20361.20230.0000
10642006.03.15 15:11close5161.001.20431.20230.00007.003663.48
10652006.03.15 15:13buy5171.001.20431.20300.0000
10662006.03.15 15:22close5171.001.20521.20300.00009.003672.48
10672006.03.15 15:22sell5181.001.20561.20690.0000
10682006.03.15 15:22close5181.001.20501.20690.00006.003678.48
10692006.03.15 15:23sell5191.001.20551.20680.0000
10702006.03.15 15:39close5191.001.20471.20680.00008.003686.48
10712006.03.15 15:41buy5201.001.20431.20300.0000
10722006.03.15 16:02close5201.001.20501.20300.00007.003693.48
10732006.03.15 16:02sell5211.001.20471.20600.0000
10742006.03.15 16:11close5211.001.20391.20600.00008.003701.48
10752006.03.15 16:13sell5221.001.20471.20600.0000
10762006.03.15 16:37close5221.001.20381.20600.00009.003710.48
10772006.03.15 16:59sell5231.001.20481.20610.0000
10782006.03.15 19:59s/l5231.001.20611.20610.0000-13.003697.48
10792006.03.16 00:06buy5241.001.20671.20540.0000
10802006.03.16 04:59s/l5241.001.20541.20540.0000-13.003684.48
10812006.03.16 07:59sell5251.001.20631.20760.0000
10822006.03.16 10:49s/l5251.001.20761.20760.0000-13.003671.48
10832006.03.16 10:49sell5261.001.20741.20870.0000
10842006.03.16 10:58close5261.001.20681.20870.00006.003677.48
10852006.03.16 10:59sell5271.001.20751.20880.0000
10862006.03.16 12:19close5271.001.20681.20880.00007.003684.48
10872006.03.16 12:21buy5281.001.20671.20540.0000
10882006.03.16 12:38close5281.001.20731.20540.00006.003690.48
10892006.03.16 13:00buy5291.001.20691.20560.0000
10902006.03.16 13:59close5291.001.21301.20560.000061.003751.48
10912006.03.16 14:41buy5301.001.21221.21090.0000
10922006.03.16 14:59close5301.001.21401.21090.000018.003769.48
10932006.03.16 18:15buy5311.001.21691.21560.0000
10942006.03.16 18:24close5311.001.21751.21560.00006.003775.48
10952006.03.16 20:01buy5321.001.21741.21610.0000
10962006.03.16 21:59close5321.001.21821.21610.00008.003783.48
10972006.03.16 22:07buy5331.001.21761.21630.0000
10982006.03.17 06:59s/l5331.001.21631.21630.0000-13.873769.61
10992006.03.17 06:59buy5341.001.21621.21490.0000
11002006.03.17 08:59close5341.001.21711.21490.00009.003778.61
11012006.03.17 10:49sell5351.001.21841.21970.0000
11022006.03.17 11:01close5351.001.21751.21970.00009.003787.61
11032006.03.17 12:01buy5361.001.21761.21630.0000
11042006.03.17 13:59close5361.001.21851.21630.00009.003796.61
11052006.03.17 17:10buy5371.001.21891.21760.0000
11062006.03.17 17:55close5371.001.21971.21760.00008.003804.61
11072006.03.19 22:03buy5381.001.21721.21590.0000
11082006.03.19 22:21close5381.001.21771.21590.00005.003809.61
11092006.03.20 06:13buy5391.001.21661.21530.0000
11102006.03.20 07:59close5391.001.21881.21530.000022.003831.61
11112006.03.20 08:15buy5401.001.21811.21680.0000
11122006.03.20 10:11close5401.001.21871.21680.00006.003837.61
11132006.03.20 10:15sell5411.001.21891.22020.0000
11142006.03.20 10:58close5411.001.21831.22020.00006.003843.61
11152006.03.20 12:04sell5421.001.21801.21930.0000
11162006.03.20 12:47close5421.001.21741.21930.00006.003849.61
11172006.03.20 12:59sell5431.001.21831.21960.0000
11182006.03.20 13:03close5431.001.21751.21960.00008.003857.61
11192006.03.20 16:00buy5441.001.21681.21550.0000
11202006.03.20 16:11close5441.001.21741.21550.00006.003863.61
11212006.03.20 16:12buy5451.001.21681.21550.0000
11222006.03.20 16:25close5451.001.21771.21550.00009.003872.61
11232006.03.20 16:46buy5461.001.21661.21530.0000
11242006.03.20 16:50close5461.001.21721.21530.00006.003878.61
11252006.03.20 16:52buy5471.001.21681.21550.0000
11262006.03.20 16:58close5471.001.21741.21550.00006.003884.61
11272006.03.20 18:37buy5481.001.21491.21360.0000
11282006.03.20 18:59close5481.001.21641.21360.000015.003899.61
11292006.03.20 19:00buy5491.001.21561.21430.0000
11302006.03.20 19:23close5491.001.21641.21430.00008.003907.61
11312006.03.21 00:23buy5501.001.21571.21440.0000
11322006.03.21 01:58s/l5501.001.21441.21440.0000-13.003894.61
11332006.03.21 02:00buy5511.001.21461.21330.0000
11342006.03.21 02:59s/l5511.001.21331.21330.0000-13.003881.61
11352006.03.21 03:01sell5521.001.21481.21610.0000
11362006.03.21 03:30close5521.001.21381.21610.000010.003891.61
11372006.03.21 04:00buy5531.001.21321.21190.0000
11382006.03.21 04:15close5531.001.21431.21190.000011.003902.61
11392006.03.21 09:17buy5541.001.21281.21150.0000
11402006.03.21 09:57close5541.001.21361.21150.00008.003910.61
11412006.03.21 10:29buy5551.001.21341.21210.0000
11422006.03.21 10:59close5551.001.21431.21210.00009.003919.61
11432006.03.21 13:02buy5561.001.21391.21260.0000
11442006.03.21 14:52s/l5561.001.21261.21260.0000-13.003906.61
11452006.03.21 14:52buy5571.001.21281.21150.0000
11462006.03.21 15:05s/l5571.001.21151.21150.0000-13.003893.61
11472006.03.21 15:59buy5581.001.20941.20810.0000
11482006.03.21 16:08close5581.001.21051.20810.000011.003904.61
11492006.03.21 16:54buy5591.001.20861.20730.0000
11502006.03.21 17:12close5591.001.20941.20730.00008.003912.61
11512006.03.21 17:13sell5601.001.20931.21060.0000
11522006.03.21 17:43close5601.001.20841.21060.00009.003921.61
11532006.03.21 17:56sell5611.001.20861.20990.0000
11542006.03.21 19:30s/l5611.001.20991.20990.0000-13.003908.61
11552006.03.22 00:59buy5621.001.20971.20840.0000
11562006.03.22 04:37s/l5621.001.20841.20840.0000-13.003895.61
11572006.03.22 04:38buy5631.001.20771.20640.0000
11582006.03.22 04:59close5631.001.20921.20640.000015.003910.61
11592006.03.22 07:00buy5641.001.20841.20710.0000
11602006.03.22 07:43close5641.001.20921.20710.00008.003918.61
11612006.03.22 14:24buy5651.001.20871.20740.0000
11622006.03.22 14:48close5651.001.20951.20740.00008.003926.61
11632006.03.22 16:16sell5661.001.20971.21100.0000
11642006.03.22 16:59close5661.001.20891.21100.00008.003934.61
11652006.03.22 17:00buy5671.001.20871.20740.0000
11662006.03.22 17:12close5671.001.20951.20740.00008.003942.61
11672006.03.22 17:59buy5681.001.20841.20710.0000
11682006.03.22 19:07s/l5681.001.20711.20710.0000-13.003929.61
11692006.03.23 12:04sell5691.001.20621.20750.0000
11702006.03.23 12:19close5691.001.20551.20750.00007.003936.61
11712006.03.23 13:00buy5701.001.20551.20420.0000
11722006.03.23 14:27close5701.001.20621.20420.00007.003943.61
11732006.03.23 16:29buy5711.001.19771.19640.0000
11742006.03.23 16:32close5711.001.19891.19640.000012.003955.61
11752006.03.23 20:00sell5721.001.19741.19870.0000
11762006.03.23 20:03close5721.001.19661.19870.00008.003963.61
11772006.03.24 08:00sell5731.001.19711.19840.0000
11782006.03.24 08:58close5731.001.19651.19840.00006.003969.61
11792006.03.24 08:59sell5741.001.19721.19850.0000
11802006.03.24 11:59close5741.001.19651.19850.00007.003976.61
11812006.03.24 14:31sell5751.001.19751.19880.0000
11822006.03.24 14:31close5751.001.19691.19880.00006.003982.61
11832006.03.24 14:31sell5761.001.19741.19870.0000
11842006.03.24 14:49close5761.001.19681.19870.00006.003988.61
11852006.03.24 15:28sell5771.001.19761.19890.0000
11862006.03.24 15:38close5771.001.19731.19890.00003.003991.61
11872006.03.24 16:17sell5781.001.20221.20350.0000
11882006.03.24 16:23close5781.001.20111.20350.000011.004002.61
11892006.03.24 20:59sell5791.001.20371.20500.0000
11902006.03.26 22:28close5791.001.20281.20500.00009.004011.61
11912006.03.26 23:02sell5801.001.20391.20520.0000
11922006.03.26 23:24close5801.001.20321.20520.00007.004018.61
11932006.03.27 02:25sell5811.001.20351.20480.0000
11942006.03.27 03:59s/l5811.001.20481.20480.0000-13.004005.61
11952006.03.27 05:07buy5821.001.20431.20300.0000
11962006.03.27 05:26close5821.001.20491.20300.00006.004011.61
11972006.03.27 05:26buy5831.001.20441.20310.0000
11982006.03.27 05:32close5831.001.20501.20310.00006.004017.61
11992006.03.27 05:59buy5841.001.20441.20310.0000
12002006.03.27 06:45close5841.001.20501.20310.00006.004023.61
12012006.03.27 06:45sell5851.001.20501.20630.0000
12022006.03.27 06:59close5851.001.20401.20630.000010.004033.61
12032006.03.27 07:59sell5861.001.20451.20580.0000
12042006.03.27 09:00close5861.001.20391.20580.00006.004039.61
12052006.03.27 11:15sell5871.001.20331.20460.0000
12062006.03.27 11:20close5871.001.20271.20460.00006.004045.61
12072006.03.27 12:04buy5881.001.20241.20110.0000
12082006.03.27 13:40close5881.001.20301.20110.00006.004051.61
12092006.03.27 14:01buy5891.001.20311.20180.0000
12102006.03.27 16:59s/l5891.001.20181.20180.0000-13.004038.61
12112006.03.27 17:55sell5901.001.20201.20330.0000
12122006.03.27 19:00close5901.001.20141.20330.00006.004044.61
12132006.03.28 00:03buy5911.001.20081.19950.0000
12142006.03.28 06:59close5911.001.20171.19950.00009.004053.61
12152006.03.28 10:04buy5921.001.20551.20420.0000
12162006.03.28 10:14close5921.001.20621.20420.00007.004060.61
12172006.03.28 10:42buy5931.001.20561.20430.0000
12182006.03.28 10:44close5931.001.20631.20430.00007.004067.61
12192006.03.28 13:59sell5941.001.20991.21120.0000
12202006.03.28 14:00close5941.001.20781.21120.000021.004088.61
12212006.03.28 14:01buy5951.001.20831.20700.0000
12222006.03.28 14:04close5951.001.20911.20700.00008.004096.61
12232006.03.28 14:04buy5961.001.20911.20780.0000
12242006.03.28 14:59s/l5961.001.20781.20780.0000-13.004083.61
12252006.03.28 18:10buy5971.001.20701.20570.0000
12262006.03.28 18:35close5971.001.20801.20570.000010.004093.61
12272006.03.28 18:59buy5981.001.20671.20540.0000
12282006.03.28 19:59s/l5981.001.20541.20540.0000-13.004080.61
12292006.03.28 22:00sell5991.001.20071.20200.0000
12302006.03.29 00:02close5991.001.19961.20200.000011.724092.33
12312006.03.29 05:59sell6001.001.20141.20270.0000
12322006.03.29 06:41close6001.001.20021.20270.000012.004104.33
12332006.03.29 06:41buy6011.001.20031.19900.0000
12342006.03.29 07:50close6011.001.20141.19900.000011.004115.33
12352006.03.29 08:24sell6021.001.20061.20190.0000
12362006.03.29 10:59s/l6021.001.20191.20190.0000-13.004102.33
12372006.03.29 12:01buy6031.001.20041.19910.0000
12382006.03.29 12:08close6031.001.20111.19910.00007.004109.33
12392006.03.29 18:20buy6041.001.20311.20180.0000
12402006.03.29 18:36close6041.001.20391.20180.00008.004117.33
12412006.03.29 18:37buy6051.001.20381.20250.0000
12422006.03.29 18:50s/l6051.001.20251.20250.0000-13.004104.33
12432006.03.29 18:56buy6061.001.20311.20180.0000
12442006.03.30 01:59close6061.001.20471.20180.000013.414117.73
12452006.03.30 05:58buy6071.001.20641.20510.0000
12462006.03.30 09:59close6071.001.20781.20510.000014.004131.73
12472006.03.30 11:59sell6081.001.20971.21100.0000
12482006.03.30 12:59close6081.001.20841.21100.000013.004144.73
12492006.03.30 12:59buy6091.001.20861.20730.0000
12502006.03.30 13:00s/l6091.001.20731.20730.0000-13.004131.73
12512006.03.30 13:00buy6101.001.20721.20590.0000
12522006.03.30 13:21close6101.001.20801.20590.00008.004139.73
12532006.03.30 14:01sell6111.001.20941.21070.0000
12542006.03.30 14:59close6111.001.20831.21070.000011.004150.73
12552006.03.30 18:59sell6121.001.21501.21630.0000
12562006.03.30 20:59s/l6121.001.21631.21630.0000-13.004137.73
12572006.03.31 14:01buy6131.001.21001.20870.0000
12582006.03.31 14:26close6131.001.21091.20870.00009.004146.73
12592006.03.31 15:33sell6141.001.21281.21410.0000
12602006.03.31 15:38close6141.001.21181.21410.000010.004156.73
12612006.03.31 15:38sell6151.001.21221.21350.0000
12622006.03.31 15:43close6151.001.21071.21350.000015.004171.73
12632006.03.31 15:48buy6161.001.20891.20760.0000
12642006.03.31 15:54close6161.001.20991.20760.000010.004181.73
12652006.03.31 17:08buy6171.001.21191.21060.0000
12662006.03.31 17:59close6171.001.21281.21060.00009.004190.73
12672006.04.02 23:00buy6181.001.21131.21000.0000
12682006.04.02 23:27close6181.001.21201.21000.00007.004197.73
12692006.04.02 23:45buy6191.001.21131.21000.0000
12702006.04.03 00:59s/l6191.001.21001.21000.0000-13.874183.87
12712006.04.03 08:00buy6201.001.20491.20360.0000
12722006.04.03 08:59close6201.001.20621.20360.000013.004196.87
12732006.04.03 09:56buy6211.001.20501.20370.0000
12742006.04.03 09:59close6211.001.20591.20370.00009.004205.87
12752006.04.03 12:00buy6221.001.20571.20440.0000
12762006.04.03 12:59close6221.001.20701.20440.000013.004218.87
12772006.04.03 13:00buy6231.001.20611.20480.0000
12782006.04.03 13:11close6231.001.20681.20480.00007.004225.87
12792006.04.03 13:37buy6241.001.20641.20510.0000
12802006.04.03 15:00close6241.001.21151.20510.000051.004276.87
12812006.04.03 15:59buy6251.001.21071.20940.0000
12822006.04.03 15:59close6251.001.21241.20940.000017.004293.87
12832006.04.03 16:54buy6261.001.21171.21040.0000
12842006.04.03 16:59close6261.001.21271.21040.000010.004303.87
12852006.04.03 17:15buy6271.001.21211.21080.0000
12862006.04.03 17:15close6271.001.21271.21080.00006.004309.87
12872006.04.03 17:55buy6281.001.21231.21100.0000
12882006.04.03 17:59close6281.001.21321.21100.00009.004318.87
12892006.04.04 00:00buy6291.001.21321.21190.0000
12902006.04.04 02:00close6291.001.21441.21190.000012.004330.87
12912006.04.04 05:59buy6301.001.21511.21380.0000
12922006.04.04 06:01s/l6301.001.21381.21380.0000-13.004317.87
12932006.04.04 07:00sell6311.001.21551.21680.0000
12942006.04.04 07:46close6311.001.21471.21680.00008.004325.87
12952006.04.04 07:46sell6321.001.21451.21580.0000
12962006.04.04 07:59s/l6321.001.21581.21580.0000-13.004312.87
12972006.04.04 07:59sell6331.001.21631.21760.0000
12982006.04.04 08:04close6331.001.21531.21760.000010.004322.87
12992006.04.04 08:04buy6341.001.21541.21410.0000
13002006.04.04 09:59close6341.001.21621.21410.00008.004330.87
13012006.04.04 09:59sell6351.001.21781.21910.0000
13022006.04.04 10:00close6351.001.21641.21910.000014.004344.87
13032006.04.04 10:00buy6361.001.21651.21520.0000
13042006.04.04 11:36close6361.001.21731.21520.00008.004352.87
13052006.04.04 14:29buy6371.001.22521.22390.0000
13062006.04.04 14:59close6371.001.22631.22390.000011.004363.87
13072006.04.04 16:54buy6381.001.22501.22370.0000
13082006.04.04 16:59close6381.001.22601.22370.000010.004373.87
13092006.04.05 01:59sell6391.001.22681.22810.0000
13102006.04.05 04:59s/l6391.001.22811.22810.0000-13.004360.87
13112006.04.05 05:13buy6401.001.22721.22590.0000
13122006.04.05 06:51close6401.001.22821.22590.000010.004370.87
13132006.04.05 06:51sell6411.001.22821.22950.0000
13142006.04.05 07:48close6411.001.22711.22950.000011.004381.87
13152006.04.05 07:59buy6421.001.22621.22490.0000
13162006.04.05 08:24close6421.001.22721.22490.000010.004391.87
13172006.04.05 08:42sell6431.001.22781.22910.0000
13182006.04.05 09:08close6431.001.22681.22910.000010.004401.87
13192006.04.05 09:18buy6441.001.22641.22510.0000
13202006.04.05 09:26close6441.001.22741.22510.000010.004411.87
13212006.04.05 09:34buy6451.001.22541.22410.0000
13222006.04.05 09:34close6451.001.22651.22410.000011.004422.87
13232006.04.05 09:34buy6461.001.22631.22500.0000
13242006.04.05 12:59close6461.001.22881.22500.000025.004447.87
13252006.04.05 14:00buy6471.001.22661.22530.0000
13262006.04.05 14:24close6471.001.22771.22530.000011.004458.87
13272006.04.05 14:24buy6481.001.22791.22660.0000
13282006.04.05 14:36close6481.001.22901.22660.000011.004469.87
13292006.04.05 14:59buy6491.001.22711.22580.0000
13302006.04.05 15:01close6491.001.22871.22580.000016.004485.87
13312006.04.05 19:00buy6501.001.22881.22750.0000
13322006.04.05 19:30modify6501.001.22881.22890.0000
13332006.04.05 19:35s/l6501.001.2288751.22890.00000.754486.62
13342006.04.05 19:35buy6511.001.22901.22770.0000
13352006.04.05 19:43modify6511.001.22901.22890.0000
13362006.04.05 19:50close6511.001.22971.22890.00007.004493.62
13372006.04.05 19:55buy6521.001.22961.22830.0000
13382006.04.05 19:57modify6521.001.22961.22890.0000
13392006.04.05 21:00s/l6521.001.2288751.22890.0000-7.254486.37
13402006.04.06 00:06sell6531.001.22931.23060.0000
13412006.04.06 00:33close6531.001.22851.23060.00008.004494.37
13422006.04.06 01:26sell6541.001.22891.23020.0000
13432006.04.06 05:03close6541.001.22831.23020.00006.004500.37
13442006.04.06 09:59buy6551.001.23141.23010.0000
13452006.04.06 11:00close6551.001.23211.23010.00007.004507.37
13462006.04.06 13:59sell6561.001.22511.22640.0000
13472006.04.06 13:59close6561.001.22201.22640.000031.004538.37
13482006.04.06 14:47sell6571.001.22301.22430.0000
13492006.04.06 14:50s/l6571.001.22431.22430.0000-13.004525.37
13502006.04.06 14:54sell6581.001.22291.22420.0000
13512006.04.06 14:55close6581.001.22221.22420.00007.004532.37
13522006.04.06 14:56sell6591.001.22241.22370.0000
13532006.04.06 14:56close6591.001.22171.22370.00007.004539.37
13542006.04.06 14:57sell6601.001.22241.22370.0000
13552006.04.06 14:57close6601.001.22131.22370.000011.004550.37
13562006.04.06 14:58sell6611.001.22311.22440.0000
13572006.04.06 14:59s/l6611.001.22441.22440.0000-13.004537.37
13582006.04.06 14:59sell6621.001.22291.22420.0000
13592006.04.06 15:10close6621.001.22211.22420.00008.004545.37
13602006.04.06 15:36buy6631.001.22101.21970.0000
13612006.04.06 15:39close6631.001.22191.21970.00009.004554.37
13622006.04.06 15:39buy6641.001.22121.21990.0000
13632006.04.06 15:45close6641.001.22211.21990.00009.004563.37
13642006.04.06 16:25sell6651.001.22251.22380.0000
13652006.04.06 17:26close6651.001.22171.22380.00008.004571.37
13662006.04.07 10:29sell6661.001.22001.22130.0000
13672006.04.07 10:35close6661.001.21911.22130.00009.004580.37
13682006.04.07 12:00sell6671.001.21931.22060.0000
13692006.04.07 12:42close6671.001.21821.22060.000011.004591.37
13702006.04.10 00:15sell6681.001.21141.21270.0000
13712006.04.10 00:30close6681.001.21071.21270.00007.004598.37
13722006.04.10 00:59sell6691.001.21121.21250.0000
13732006.04.10 01:30close6691.001.21041.21250.00008.004606.37
13742006.04.10 03:00sell6701.001.21141.21270.0000
13752006.04.10 03:02close6701.001.21061.21270.00008.004614.37
13762006.04.10 03:59sell6711.001.21141.21270.0000
13772006.04.10 09:49s/l6711.001.21271.21270.0000-13.004601.37
13782006.04.10 17:07sell6721.001.20941.21070.0000
13792006.04.10 18:31close6721.001.20871.21070.00007.004608.37
13802006.04.11 00:59buy6731.001.20971.20840.0000
13812006.04.11 03:59close6731.001.21071.20840.000010.004618.37
13822006.04.11 05:59sell6741.001.21281.21410.0000
13832006.04.11 09:39s/l6741.001.21411.21410.0000-13.004605.37
13842006.04.11 09:59buy6751.001.21221.21090.0000
13852006.04.11 11:59s/l6751.001.21091.21090.0000-13.004592.37
13862006.04.11 12:02sell6761.001.21171.21300.0000
13872006.04.11 12:19close6761.001.21091.21300.00008.004600.37
13882006.04.11 12:41sell6771.001.21171.21300.0000
13892006.04.11 12:59close6771.001.21091.21300.00008.004608.37
13902006.04.11 13:59sell6781.001.21291.21420.0000
13912006.04.11 14:59close6781.001.21191.21420.000010.004618.37
13922006.04.11 15:00buy6791.001.21201.21070.0000
13932006.04.11 15:50close6791.001.21301.21070.000010.004628.37
13942006.04.11 15:59buy6801.001.21241.21110.0000
13952006.04.11 16:07close6801.001.21361.21110.000012.004640.37
13962006.04.12 02:16sell6811.001.21651.21780.0000
13972006.04.12 05:08close6811.001.21581.21780.00007.004647.37
13982006.04.12 07:00sell6821.001.21571.21700.0000
13992006.04.12 07:28close6821.001.21471.21700.000010.004657.37
14002006.04.12 08:36sell6831.001.21541.21670.0000
14012006.04.12 08:47close6831.001.21451.21670.00009.004666.37
14022006.04.12 11:16sell6841.001.21511.21640.0000
14032006.04.12 11:59close6841.001.21381.21640.000013.004679.37
14042006.04.12 14:00sell6851.001.21321.21450.0000
14052006.04.12 14:04close6851.001.21271.21450.00005.004684.37
14062006.04.12 14:04sell6861.001.21261.21390.0000
14072006.04.12 14:29close6861.001.21201.21390.00006.004690.37
14082006.04.12 18:06sell6871.001.21081.21210.0000
14092006.04.12 20:00close6871.001.21031.21210.00005.004695.37
14102006.04.12 23:00buy6881.001.21051.20920.0000
14112006.04.13 01:01close6881.001.21121.20920.00004.414699.77
14122006.04.13 01:02sell6891.001.21121.21250.0000
14132006.04.13 01:53close6891.001.21051.21250.00007.004706.77
14142006.04.13 02:03buy6901.001.21001.20870.0000
14152006.04.13 06:12close6901.001.21061.20870.00006.004712.77
14162006.04.13 06:59sell6911.001.21151.21280.0000
14172006.04.13 10:59close6911.001.21021.21280.000013.004725.77
14182006.04.13 14:06sell6921.001.20951.21080.0000
14192006.04.13 14:32s/l6921.001.21081.21080.0000-13.004712.77
14202006.04.13 14:32sell6931.001.21071.21200.0000
14212006.04.13 14:36close6931.001.20931.21200.000014.004726.77
14222006.04.13 14:36sell6941.001.20951.21080.0000
14232006.04.13 14:57close6941.001.20831.21080.000012.004738.77
14242006.04.13 16:05buy6951.001.20961.20830.0000
14252006.04.13 16:07close6951.001.21021.20830.00006.004744.77
14262006.04.13 16:09buy6961.001.21011.20880.0000
14272006.04.13 17:59close6961.001.21121.20880.000011.004755.77
14282006.04.13 20:01buy6971.001.21101.20970.0000
14292006.04.16 22:00close6971.001.21221.20970.000011.144766.91
14302006.04.16 22:02sell6981.001.21281.21410.0000
14312006.04.16 22:21close6981.001.21221.21410.00006.004772.91
14322006.04.16 22:26sell6991.001.21281.21410.0000
14332006.04.16 23:13s/l6991.001.21411.21410.0000-13.004759.91
14342006.04.16 23:13sell7001.001.21401.21530.0000
14352006.04.16 23:18close7001.001.21341.21530.00006.004765.91
14362006.04.16 23:23sell7011.001.21351.21480.0000
14372006.04.17 00:59s/l7011.001.21481.21480.0000-12.284753.63
14382006.04.17 03:06buy7021.001.21781.21650.0000
14392006.04.17 03:19close7021.001.21871.21650.00009.004762.63
14402006.04.17 13:55buy7031.001.22431.22300.0000
14412006.04.17 13:59s/l7031.001.22301.22300.0000-13.004749.63
14422006.04.17 14:06sell7041.001.22391.22520.0000
14432006.04.17 14:08close7041.001.22331.22520.00006.004755.63
14442006.04.17 14:19sell7051.001.22391.22520.0000
14452006.04.17 14:31s/l7051.001.22521.22520.0000-13.004742.63
14462006.04.17 14:37sell7061.001.22431.22560.0000
14472006.04.17 14:58s/l7061.001.22561.22560.0000-13.004729.63
14482006.04.17 14:59sell7071.001.22471.22600.0000
14492006.04.17 14:59s/l7071.001.22601.22600.0000-13.004716.63
14502006.04.17 15:00buy7081.001.22761.22630.0000
14512006.04.17 15:59s/l7081.001.22631.22630.0000-13.004703.63
14522006.04.17 16:38buy7091.001.22601.22470.0000
14532006.04.17 17:00close7091.001.22771.22470.000017.004720.63
14542006.04.17 18:00buy7101.001.22671.22540.0000
14552006.04.17 20:59s/l7101.001.22541.22540.0000-13.004707.63
14562006.04.17 23:59sell7111.001.22591.22720.0000
14572006.04.18 06:59close7111.001.22481.22720.000011.724719.35
14582006.04.18 07:53sell7121.001.22531.22660.0000
14592006.04.18 07:59close7121.001.22371.22660.000016.004735.35
14602006.04.18 08:00sell7131.001.22511.22640.0000
14612006.04.18 08:51close7131.001.22441.22640.00007.004742.35
14622006.04.18 09:59sell7141.001.22561.22690.0000
14632006.04.18 12:17s/l7141.001.22691.22690.0000-13.004729.35
14642006.04.18 13:59buy7151.001.22901.22770.0000
14652006.04.18 14:31s/l7151.001.22771.22770.0000-13.004716.35
14662006.04.18 14:31buy7161.001.22791.22660.0000
14672006.04.18 14:53close7161.001.22911.22660.000012.004728.35
14682006.04.18 18:22sell7171.001.22901.23030.0000
14692006.04.18 18:59s/l7171.001.23031.23030.0000-13.004715.35
14702006.04.18 19:59buy7181.001.23011.22880.0000
14712006.04.18 19:59modify7181.001.23011.22970.0000
14722006.04.18 19:59close7181.001.23151.22970.000014.004729.35
14732006.04.18 22:00buy7191.001.23591.23460.0000
14742006.04.18 23:56close7191.001.23661.23460.00007.004736.35
14752006.04.19 01:00sell7201.001.23651.23780.0000
14762006.04.19 01:32close7201.001.23571.23780.00008.004744.35
14772006.04.19 01:37buy7211.001.23511.23380.0000
14782006.04.19 01:49close7211.001.23581.23380.00007.004751.35
14792006.04.19 07:06buy7221.001.23521.23390.0000
14802006.04.19 08:49close7221.001.23581.23390.00006.004757.35
14812006.04.19 10:00buy7231.001.23521.23390.0000
14822006.04.19 11:59s/l7231.001.23391.23390.0000-13.004744.35
14832006.04.19 19:00buy7241.001.23791.23660.0000
14842006.04.19 19:19close7241.001.23861.23660.00007.004751.35
14852006.04.19 19:39buy7251.001.23791.23660.0000
14862006.04.19 19:59close7251.001.23901.23660.000011.004762.35
14872006.04.19 20:00buy7261.001.23841.23710.0000
14882006.04.19 20:09close7261.001.23911.23710.00007.004769.35
14892006.04.19 20:57buy7271.001.23841.23710.0000
14902006.04.20 00:26s/l7271.001.23711.23710.0000-15.594753.76
14912006.04.20 07:37sell7281.001.23471.23600.0000
14922006.04.20 08:26close7281.001.23401.23600.00007.004760.76
14932006.04.20 08:26buy7291.001.23411.23280.0000
14942006.04.20 08:59close7291.001.23531.23280.000012.004772.76
14952006.04.20 16:03buy7301.001.23181.23050.0000
14962006.04.20 17:00s/l7301.001.23051.23050.0000-13.004759.76
14972006.04.20 17:00buy7311.001.23071.22940.0000
14982006.04.20 17:07close7311.001.23161.22940.00009.004768.76
14992006.04.20 17:35buy7321.001.23081.22950.0000
15002006.04.20 17:44close7321.001.23191.22950.000011.004779.76
15012006.04.20 18:38buy7331.001.23131.23000.0000
15022006.04.20 19:39close7331.001.23211.23000.00008.004787.76
15032006.04.20 20:25buy7341.001.23131.23000.0000
15042006.04.20 23:59s/l7341.001.23001.23000.0000-13.004774.76
15052006.04.21 10:08sell7351.001.23321.23450.0000
15062006.04.21 10:13close7351.001.23251.23450.00007.004781.76
15072006.04.21 12:00sell7361.001.23251.23380.0000
15082006.04.21 12:59close7361.001.23171.23380.00008.004789.76
15092006.04.21 12:59sell7371.001.23301.23430.0000
15102006.04.21 13:00close7371.001.23171.23430.000013.004802.76
15112006.04.21 13:59buy7381.001.23221.23090.0000
15122006.04.21 14:25close7381.001.23311.23090.00009.004811.76
15132006.04.21 14:25sell7391.001.23311.23440.0000
15142006.04.21 14:28close7391.001.23231.23440.00008.004819.76
15152006.04.21 14:52sell7401.001.23311.23440.0000
15162006.04.21 16:37s/l7401.001.23441.23440.0000-13.004806.76
15172006.04.21 20:02buy7411.001.23421.23290.0000
15182006.04.23 21:00modify7411.001.23421.23510.0000
15192006.04.23 21:42close7411.001.23631.23510.000021.004827.76
15202006.04.23 23:19buy7421.001.23671.23540.0000
15212006.04.23 23:55close7421.001.23751.23540.00008.004835.76
15222006.04.23 23:56buy7431.001.23671.23540.0000
15232006.04.23 23:57close7431.001.23781.23540.000011.004846.76
15242006.04.24 04:00sell7441.001.23501.23630.0000
15252006.04.24 06:59s/l7441.001.23631.23630.0000-13.004833.76
15262006.04.24 08:37buy7451.001.23741.23610.0000
15272006.04.24 08:46close7451.001.23831.23610.00009.004842.76
15282006.04.24 11:29buy7461.001.23701.23570.0000
15292006.04.24 11:55close7461.001.23781.23570.00008.004850.76
15302006.04.24 12:59buy7471.001.23671.23540.0000
15312006.04.24 13:59s/l7471.001.23541.23540.0000-13.004837.76
15322006.04.24 14:00sell7481.001.23681.23810.0000
15332006.04.24 14:10close7481.001.23611.23810.00007.004844.76
15342006.04.24 14:10sell7491.001.23591.23720.0000
15352006.04.24 14:26s/l7491.001.23721.23720.0000-13.004831.76
15362006.04.24 14:27sell7501.001.23691.23820.0000
15372006.04.24 14:39close7501.001.23601.23820.00009.004840.76
15382006.04.24 14:39sell7511.001.23611.23740.0000
15392006.04.24 14:40close7511.001.23541.23740.00007.004847.76
15402006.04.24 14:40sell7521.001.23581.23710.0000
15412006.04.24 15:59s/l7521.001.23711.23710.0000-13.004834.76
15422006.04.24 20:59buy7531.001.23891.23760.0000
15432006.04.24 21:01close7531.001.23981.23760.00009.004843.76
15442006.04.24 23:52buy7541.001.23811.23680.0000
15452006.04.25 03:25s/l7541.001.23681.23680.0000-13.874829.89
15462006.04.25 03:26buy7551.001.23691.23560.0000
15472006.04.25 03:33modify7551.001.23691.23650.0000
15482006.04.25 04:59close7551.001.23801.23650.000011.004840.89
15492006.04.25 07:59sell7561.001.23951.24080.0000
15502006.04.25 08:00close7561.001.23861.24080.00009.004849.89
15512006.04.25 08:01buy7571.001.23871.23740.0000
15522006.04.25 08:04close7571.001.23921.23740.00005.004854.89
15532006.04.25 08:05buy7581.001.23931.23800.0000
15542006.04.25 09:45close7581.001.23981.23800.00005.004859.89
15552006.04.25 12:59sell7591.001.24221.24350.0000
15562006.04.25 13:00close7591.001.24141.24350.00008.004867.89
15572006.04.25 13:00buy7601.001.24151.24020.0000
15582006.04.25 14:00s/l7601.001.24021.24020.0000-13.004854.89
15592006.04.25 14:00buy7611.001.24001.23870.0000
15602006.04.25 14:00modify7611.001.24001.23890.0000
15612006.04.25 14:08close7611.001.24081.23890.00008.004862.89
15622006.04.25 14:59buy7621.001.24061.23930.0000
15632006.04.25 15:00close7621.001.24211.23930.000015.004877.89
15642006.04.25 15:00sell7631.001.24241.24370.0000
15652006.04.25 15:59close7631.001.24141.24370.000010.004887.89
15662006.04.25 16:01buy7641.001.23991.23860.0000
15672006.04.25 16:01modify7641.001.23991.23890.0000
15682006.04.25 16:03close7641.001.24061.23890.00007.004894.89
15692006.04.25 16:05buy7651.001.24051.23920.0000
15702006.04.25 17:05close7651.001.24111.23920.00006.004900.89
15712006.04.25 17:05sell7661.001.24111.24240.0000
15722006.04.25 17:28close7661.001.24051.24240.00006.004906.89
15732006.04.26 03:59buy7671.001.24191.24060.0000
15742006.04.26 05:59close7671.001.24251.24060.00006.004912.89
15752006.04.26 06:00buy7681.001.24191.24060.0000
15762006.04.26 07:59s/l7681.001.24061.24060.0000-13.004899.89
15772006.04.26 08:37sell7691.001.24121.24250.0000
15782006.04.26 08:50close7691.001.24061.24250.00006.004905.89
15792006.04.26 08:52sell7701.001.24121.24250.0000
15802006.04.26 08:59close7701.001.24051.24250.00007.004912.89
15812006.04.26 14:01buy7711.001.24261.24130.0000
15822006.04.26 14:59modify7711.001.24261.24160.0000
15832006.04.26 14:59close7711.001.24411.24160.000015.004927.89
15842006.04.26 15:05buy7721.001.24371.24240.0000
15852006.04.26 15:25close7721.001.24441.24240.00007.004934.89
15862006.04.26 15:32buy7731.001.24371.24240.0000
15872006.04.26 15:59modify7731.001.24371.24350.0000
15882006.04.26 15:59close7731.001.24631.24350.000026.004960.89
15892006.04.26 17:10buy7741.001.24461.24330.0000
15902006.04.26 17:10modify7741.001.24461.24350.0000
15912006.04.26 17:27s/l7741.001.2434611.24350.0000-11.394949.50
15922006.04.26 17:31buy7751.001.24451.24320.0000
15932006.04.26 17:31modify7751.001.24451.24350.0000
15942006.04.26 17:55close7751.001.24541.24350.00009.004958.50
15952006.04.26 17:56buy7761.001.24561.24430.0000
15962006.04.26 17:59s/l7761.001.24431.24430.0000-13.004945.50
15972006.04.26 19:12buy7771.001.24511.24380.0000
15982006.04.27 00:59close7771.001.24641.24380.000010.414955.90
15992006.04.27 01:59buy7781.001.24571.24440.0000
16002006.04.27 07:59s/l7781.001.24441.24440.0000-13.004942.90
16012006.04.27 08:17sell7791.001.24441.24570.0000
16022006.04.27 09:44close7791.001.24351.24570.00009.004951.90
16032006.04.27 10:00buy7801.001.24331.24200.0000
16042006.04.27 10:11close7801.001.24401.24200.00007.004958.90
16052006.04.27 12:36sell7811.001.24311.24440.0000
16062006.04.27 12:40close7811.001.24231.24440.00008.004966.90
16072006.04.27 12:41sell7821.001.24251.24380.0000
16082006.04.27 14:59s/l7821.001.24381.24380.0000-13.004953.90
16092006.04.27 16:46sell7831.001.25381.25510.0000
16102006.04.27 16:46close7831.001.25301.25510.00008.004961.90
16112006.04.27 16:46sell7841.001.25351.25480.0000
16122006.04.27 16:54s/l7841.001.25481.25480.0000-13.004948.90
16132006.04.27 16:54sell7851.001.25461.25590.0000
16142006.04.27 16:55close7851.001.25381.25590.00008.004956.90
16152006.04.27 16:55sell7861.001.25361.25490.0000
16162006.04.27 22:23close7861.001.25291.25490.00007.004963.90
16172006.04.28 00:21buy7871.001.25321.25190.0000
16182006.04.28 00:59close7871.001.25391.25190.00007.004970.90
16192006.04.28 01:15buy7881.001.25281.25150.0000
16202006.04.28 01:59close7881.001.25421.25150.000014.004984.90
16212006.04.28 01:59buy7891.001.25261.25130.0000
16222006.04.28 06:59modify7891.001.25261.25170.0000
16232006.04.28 06:59close7891.001.25401.25170.000014.004998.90
16242006.04.28 08:59sell7901.001.25601.25730.0000
16252006.04.28 09:20close7901.001.25481.25730.000012.005010.90
16262006.04.28 09:20buy7911.001.25491.25360.0000
16272006.04.28 12:59close7911.001.25591.25360.000010.005020.90
16282006.04.28 13:00buy7921.001.25501.25370.0000
16292006.04.28 13:59modify7921.001.25501.25390.0000
16302006.04.28 13:59close7921.001.25691.25390.000019.005039.90
16312006.04.28 14:59buy7931.001.25661.25530.0000
16322006.04.28 14:59modify7931.001.25661.25660.0000
16332006.04.28 14:59close7931.001.25971.25660.000031.005070.90
16342006.04.28 17:05buy7941.001.26171.26040.0000
16352006.04.28 17:09close7941.001.26321.26040.000015.005085.90
16362006.04.28 17:11buy7951.001.26181.26050.0000
16372006.04.28 18:00close7951.001.26261.26050.00008.005093.90
16382006.04.28 18:37buy7961.001.26201.26070.0000
16392006.04.28 18:52close7961.001.26271.26070.00007.005100.90
16402006.04.30 22:10buy7971.001.26231.26100.0000
16412006.05.01 02:00s/l7971.001.26101.26100.0000-13.875087.04
16422006.05.01 02:59sell7981.001.26291.26420.0000
16432006.05.01 07:59close7981.001.26211.26420.00008.005095.04
16442006.05.01 10:00buy7991.001.26171.26040.0000
16452006.05.01 11:59modify7991.001.26171.26100.0000
16462006.05.01 11:59close7991.001.26301.26100.000013.005108.04
16472006.05.01 12:00buy8001.001.26221.26090.0000
16482006.05.01 12:00modify8001.001.26221.26100.0000
16492006.05.01 12:59modify8001.001.26221.26490.0000
16502006.05.01 13:00close8001.001.26691.26490.000047.005155.04
16512006.05.01 13:59buy8011.001.26601.26470.0000
16522006.05.01 14:00modify8011.001.26601.26490.0000
16532006.05.01 14:00s/l8011.001.2649431.26490.0000-10.575144.47
16542006.05.01 14:07buy8021.001.26361.26230.0000
16552006.05.01 14:30s/l8021.001.26231.26230.0000-13.005131.47
16562006.05.01 14:36buy8031.001.26371.26240.0000
16572006.05.01 14:54close8031.001.26501.26240.000013.005144.47
16582006.05.01 14:54buy8041.001.26511.26380.0000
16592006.05.01 14:56modify8041.001.26511.26490.0000
16602006.05.01 14:56close8041.001.26601.26490.00009.005153.47
16612006.05.01 14:57sell8051.001.26691.26820.0000
16622006.05.01 14:59close8051.001.26201.26820.000049.005202.47
16632006.05.01 15:59buy8061.001.26091.25960.0000
16642006.05.01 17:06close8061.001.26241.25960.000015.005217.47
16652006.05.01 21:17sell8071.001.25921.26050.0000
16662006.05.01 21:19close8071.001.25811.26050.000011.005228.47
16672006.05.01 21:26sell8081.001.25921.26050.0000
16682006.05.01 21:59close8081.001.25681.26050.000024.005252.47
16692006.05.02 07:00sell8091.001.25781.25910.0000
16702006.05.02 07:58close8091.001.25711.25910.00007.005259.47
16712006.05.02 11:02buy8101.001.26211.26080.0000
16722006.05.02 11:45close8101.001.26351.26080.000014.005273.47
16732006.05.02 12:01sell8111.001.26481.26610.0000
16742006.05.02 12:59close8111.001.26391.26610.00009.005282.47
16752006.05.02 13:05buy8121.001.26331.26200.0000
16762006.05.02 14:12close8121.001.26421.26200.00009.005291.47
16772006.05.02 14:22sell8131.001.26501.26630.0000
16782006.05.02 14:34close8131.001.26401.26630.000010.005301.47
16792006.05.02 16:00buy8141.001.26371.26240.0000
16802006.05.02 16:10s/l8141.001.26241.26240.0000-13.005288.47
16812006.05.02 16:11buy8151.001.26261.26130.0000
16822006.05.02 16:21close8151.001.26371.26130.000011.005299.47
16832006.05.02 17:59sell8161.001.26251.26380.0000
16842006.05.02 18:58close8161.001.26131.26380.000012.005311.47
16852006.05.03 07:00buy8171.001.26451.26320.0000
16862006.05.03 07:59s/l8171.001.26321.26320.0000-13.005298.47
16872006.05.03 09:40buy8181.001.26331.26200.0000
16882006.05.03 14:14s/l8181.001.26201.26200.0000-13.005285.47
16892006.05.03 15:00sell8191.001.26251.26380.0000
16902006.05.03 15:13close8191.001.26131.26380.000012.005297.47
16912006.05.03 15:15sell8201.001.26231.26360.0000
16922006.05.03 15:50close8201.001.26131.26360.000010.005307.47
16932006.05.03 15:55sell8211.001.26211.26340.0000
16942006.05.03 15:59s/l8211.001.26341.26340.0000-13.005294.47
16952006.05.03 18:00sell8221.001.26371.26500.0000
16962006.05.03 18:59close8221.001.26251.26500.000012.005306.47
16972006.05.03 22:01buy8231.001.26251.26120.0000
16982006.05.04 02:26close8231.001.26351.26120.00007.415313.88
16992006.05.04 03:59buy8241.001.26131.26000.0000
17002006.05.04 04:03close8241.001.26261.26000.000013.005326.88
17012006.05.04 04:59sell8251.001.26231.26360.0000
17022006.05.04 06:26close8251.001.26091.26360.000014.005340.88
17032006.05.04 06:26buy8261.001.26101.25970.0000
17042006.05.04 08:35s/l8261.001.25971.25970.0000-13.005327.88
17052006.05.04 12:59sell8271.001.26081.26210.0000
17062006.05.04 13:59s/l8271.001.26211.26210.0000-13.005314.88
17072006.05.04 15:59buy8281.001.26741.26610.0000
17082006.05.04 16:00close8281.001.26871.26610.000013.005327.88
17092006.05.04 16:18buy8291.001.26741.26610.0000
17102006.05.04 16:20close8291.001.26821.26610.00008.005335.88
17112006.05.04 16:26buy8301.001.26781.26650.0000
17122006.05.04 16:56close8301.001.26891.26650.000011.005346.88
17132006.05.04 20:00buy8311.001.26931.26800.0000
17142006.05.04 20:10close8311.001.27091.26800.000016.005362.88
17152006.05.04 20:59buy8321.001.26941.26810.0000
17162006.05.04 22:00close8321.001.27081.26810.000014.005376.88
17172006.05.05 07:00sell8331.001.27001.27130.0000
17182006.05.05 08:24close8331.001.26881.27130.000012.005388.88
17192006.05.05 10:30buy8341.001.26821.26690.0000
17202006.05.05 11:43close8341.001.26911.26690.00009.005397.88
17212006.05.05 12:02buy8351.001.26801.26670.0000
17222006.05.05 12:59modify8351.001.26801.27170.0000
17232006.05.05 12:59close8351.001.27421.27170.000062.005459.88
17242006.05.05 13:59buy8361.001.27321.27190.0000
17252006.05.05 13:59close8361.001.27501.27190.000018.005477.88
17262006.05.05 14:30buy8371.001.27331.27200.0000
17272006.05.05 14:30close8371.001.27451.27200.000012.005489.88
17282006.05.05 14:30buy8381.001.27271.27140.0000
17292006.05.05 14:30modify8381.001.27271.27170.0000
17302006.05.05 14:30close8381.001.27381.27170.000011.005500.88
17312006.05.05 14:30buy8391.001.27381.27250.0000
17322006.05.05 14:30s/l8391.001.27251.27250.0000-13.005487.88
17332006.05.05 14:31buy8401.001.27391.27260.0000
17342006.05.05 14:31s/l8401.001.27261.27260.0000-13.005474.88
17352006.05.05 14:31buy8411.001.27391.27260.0000
17362006.05.05 14:31close8411.001.27571.27260.000018.005492.88
17372006.05.05 14:31buy8421.001.27351.27220.0000
17382006.05.05 14:31close8421.001.27571.27220.000022.005514.88
17392006.05.05 14:31buy8431.001.27391.27260.0000
17402006.05.05 14:31close8431.001.27571.27260.000018.005532.88
17412006.05.05 14:31buy8441.001.27381.27250.0000
17422006.05.05 14:32close8441.001.27571.27250.000019.005551.88
17432006.05.05 14:37buy8451.001.27391.27260.0000
17442006.05.07 21:48close8451.001.27481.27260.00009.005560.88
17452006.05.07 22:06buy8461.001.27351.27220.0000
17462006.05.07 22:48close8461.001.27451.27220.000010.005570.88
17472006.05.07 23:22sell8471.001.27411.27540.0000
17482006.05.08 00:59close8471.001.27241.27540.000017.725588.60
17492006.05.08 01:00sell8481.001.27321.27450.0000
17502006.05.08 03:01close8481.001.27221.27450.000010.005598.60
17512006.05.08 10:23buy8491.001.27621.27490.0000
17522006.05.08 10:27close8491.001.27771.27490.000015.005613.60
17532006.05.08 10:27buy8501.001.27741.27610.0000
17542006.05.08 12:28s/l8501.001.27611.27610.0000-13.005600.60
17552006.05.08 12:59buy8511.001.27521.27390.0000
17562006.05.08 13:59s/l8511.001.27391.27390.0000-13.005587.60
17572006.05.08 18:17sell8521.001.27131.27260.0000
17582006.05.08 19:16close8521.001.27041.27260.00009.005596.60
17592006.05.09 03:06sell8531.001.26971.27100.0000
17602006.05.09 05:02close8531.001.26881.27100.00009.005605.60
17612006.05.09 05:02buy8541.001.26891.26760.0000
17622006.05.09 05:59close8541.001.26991.26760.000010.005615.60
17632006.05.09 06:59buy8551.001.26791.26660.0000
17642006.05.09 08:00close8551.001.26961.26660.000017.005632.60
17652006.05.09 08:07sell8561.001.26921.27050.0000
17662006.05.09 08:31close8561.001.26821.27050.000010.005642.60
17672006.05.09 08:31sell8571.001.26811.26940.0000
17682006.05.09 08:48s/l8571.001.26941.26940.0000-13.005629.60
17692006.05.09 08:48sell8581.001.26921.27050.0000
17702006.05.09 08:50close8581.001.26831.27050.00009.005638.60
17712006.05.09 08:50sell8591.001.26821.26950.0000
17722006.05.09 08:56close8591.001.26721.26950.000010.005648.60
17732006.05.09 09:00buy8601.001.26801.26670.0000
17742006.05.09 10:44close8601.001.26921.26670.000012.005660.60
17752006.05.09 11:01sell8611.001.26971.27100.0000
17762006.05.09 12:59s/l8611.001.27101.27100.0000-13.005647.60
17772006.05.09 15:59buy8621.001.27441.27310.0000
17782006.05.09 16:07close8621.001.27541.27310.000010.005657.60
17792006.05.09 23:01buy8631.001.27581.27450.0000
17802006.05.09 23:01modify8631.001.27581.27520.0000
17812006.05.10 01:00close8631.001.27661.27520.00007.135664.73
17822006.05.10 01:01sell8641.001.27651.27780.0000
17832006.05.10 03:00close8641.001.27581.27780.00007.005671.73
17842006.05.10 08:03buy8651.001.27721.27590.0000
17852006.05.10 08:51modify8651.001.27721.27620.0000
17862006.05.10 08:51close8651.001.27851.27620.000013.005684.73
17872006.05.10 14:59buy8661.001.27951.27820.0000
17882006.05.10 16:00s/l8661.001.27821.27820.0000-13.005671.73
17892006.05.10 16:00buy8671.001.27841.27710.0000
17902006.05.10 16:00modify8671.001.27841.27720.0000
17912006.05.10 16:16close8671.001.27961.27720.000012.005683.73
17922006.05.10 18:12sell8681.001.28001.28130.0000
17932006.05.10 18:18close8681.001.27891.28130.000011.005694.73
17942006.05.10 18:33buy8691.001.27831.27700.0000
17952006.05.10 18:33modify8691.001.27831.27720.0000
17962006.05.10 18:59modify8691.001.27831.27790.0000
17972006.05.10 18:59close8691.001.28091.27790.000026.005720.73
17982006.05.10 19:52buy8701.001.27981.27850.0000
17992006.05.10 19:59close8701.001.28121.27850.000014.005734.73
18002006.05.10 20:00buy8711.001.27941.27810.0000
18012006.05.10 20:12close8711.001.28021.27810.00008.005742.73
18022006.05.10 20:12buy8721.001.28041.27910.0000
18032006.05.10 20:17s/l8721.001.27911.27910.0000-13.005729.73
18042006.05.10 20:17buy8731.001.27951.27820.0000
18052006.05.10 20:17s/l8731.001.27821.27820.0000-13.005716.73
18062006.05.10 20:17buy8741.001.27951.27820.0000
18072006.05.10 20:18s/l8741.001.27821.27820.0000-13.005703.73
18082006.05.10 20:18buy8751.001.27951.27820.0000
18092006.05.10 20:18s/l8751.001.27821.27820.0000-13.005690.73
18102006.05.10 20:19buy8761.001.28011.27880.0000
18112006.05.10 20:19close8761.001.28091.27880.00008.005698.73
18122006.05.10 20:19buy8771.001.28051.27920.0000
18132006.05.10 20:19s/l8771.001.27921.27920.0000-13.005685.73
18142006.05.10 20:19buy8781.001.28021.27890.0000
18152006.05.10 20:20close8781.001.28121.27890.000010.005695.73
18162006.05.10 20:20buy8791.001.28011.27880.0000
18172006.05.10 20:20s/l8791.001.27881.27880.0000-13.005682.73
18182006.05.10 20:20buy8801.001.28011.27880.0000
18192006.05.10 20:21s/l8801.001.27881.27880.0000-13.005669.73
18202006.05.10 20:21buy8811.001.27941.27810.0000
18212006.05.10 20:21close8811.001.28021.27810.00008.005677.73
18222006.05.10 20:21buy8821.001.28031.27900.0000
18232006.05.10 20:22s/l8821.001.27901.27900.0000-13.005664.73
18242006.05.10 20:22buy8831.001.27941.27810.0000
18252006.05.10 20:22s/l8831.001.27811.27810.0000-13.005651.73
18262006.05.10 20:22buy8841.001.27971.27840.0000
18272006.05.10 20:22s/l8841.001.27841.27840.0000-13.005638.73
18282006.05.10 23:59buy8851.001.27621.27490.0000
18292006.05.11 01:59s/l8851.001.27491.27490.0000-15.595623.14
18302006.05.11 02:59sell8861.001.27421.27550.0000
18312006.05.11 03:16close8861.001.27291.27550.000013.005636.14
18322006.05.11 15:59buy8871.001.28151.28020.0000
18332006.05.11 15:59close8871.001.28501.28020.000035.005671.14
18342006.05.11 16:40buy8881.001.28361.28230.0000
18352006.05.11 16:59close8881.001.28621.28230.000026.005697.14
18362006.05.12 05:12buy8891.001.28541.28410.0000
18372006.05.12 05:59close8891.001.28711.28410.000017.005714.14
18382006.05.12 11:00buy8901.001.29031.28900.0000
18392006.05.12 11:34close8901.001.29171.28900.000014.005728.14
18402006.05.12 11:59buy8911.001.29021.28890.0000
18412006.05.12 12:00close8911.001.29201.28890.000018.005746.14
18422006.05.12 13:51buy8921.001.29081.28950.0000
18432006.05.12 13:51s/l8921.001.28951.28950.0000-13.005733.14
18442006.05.12 13:51buy8931.001.28911.28780.0000
18452006.05.12 13:51modify8931.001.28911.28810.0000
18462006.05.12 13:52close8931.001.29051.28810.000014.005747.14
18472006.05.12 13:52buy8941.001.29081.28950.0000
18482006.05.12 13:59s/l8941.001.28951.28950.0000-13.005734.14
18492006.05.12 14:00sell8951.001.29021.29150.0000
18502006.05.12 14:06s/l8951.001.29151.29150.0000-13.005721.14
18512006.05.12 14:20sell8961.001.29061.29190.0000
18522006.05.12 14:30close8961.001.28881.29190.000018.005739.14
18532006.05.12 14:30sell8971.001.29061.29190.0000
18542006.05.12 14:30close8971.001.28921.29190.000014.005753.14
18552006.05.12 14:30sell8981.001.28981.29110.0000
18562006.05.12 14:30close8981.001.28721.29110.000026.005779.14
18572006.05.12 14:30sell8991.001.29011.29140.0000
18582006.05.12 14:30close8991.001.28811.29140.000020.005799.14
18592006.05.12 14:30sell9001.001.29051.29180.0000
18602006.05.12 14:30close9001.001.28781.29180.000027.005826.14
18612006.05.12 14:32sell9011.001.29041.29170.0000
18622006.05.12 14:32s/l9011.001.29171.29170.0000-13.005813.14
18632006.05.12 14:33sell9021.001.28961.29090.0000
18642006.05.12 14:33s/l9021.001.29091.29090.0000-13.005800.14
18652006.05.12 14:33sell9031.001.29031.29160.0000
18662006.05.12 14:33close9031.001.28751.29160.000028.005828.14
18672006.05.12 14:34sell9041.001.29011.29140.0000
18682006.05.12 14:34close9041.001.28931.29140.00008.005836.14
18692006.05.12 14:34sell9051.001.29041.29170.0000
18702006.05.12 14:34close9051.001.28771.29170.000027.005863.14
18712006.05.12 14:44sell9061.001.28971.29100.0000
18722006.05.12 14:44close9061.001.28781.29100.000019.005882.14
18732006.05.12 14:45sell9071.001.28991.29120.0000
18742006.05.12 14:45close9071.001.28821.29120.000017.005899.14
18752006.05.12 14:46sell9081.001.29061.29190.0000
18762006.05.12 14:46close9081.001.28971.29190.00009.005908.14
18772006.05.12 14:46sell9091.001.29001.29130.0000
18782006.05.12 14:46s/l9091.001.29131.29130.0000-13.005895.14
18792006.05.12 14:47sell9101.001.29031.29160.0000
18802006.05.12 14:47s/l9101.001.29161.29160.0000-13.005882.14
18812006.05.12 14:48sell9111.001.29041.29170.0000
18822006.05.12 14:51s/l9111.001.29171.29170.0000-13.005869.14
18832006.05.12 15:00sell9121.001.28931.29060.0000
18842006.05.12 15:03s/l9121.001.29061.29060.0000-13.005856.14
18852006.05.12 15:03sell9131.001.28961.29090.0000
18862006.05.12 15:05close9131.001.28871.29090.00009.005865.14
18872006.05.12 15:06sell9141.001.28901.29030.0000
18882006.05.12 15:10close9141.001.28801.29030.000010.005875.14
18892006.05.12 15:12sell9151.001.28901.29030.0000
18902006.05.12 15:13close9151.001.28821.29030.00008.005883.14
18912006.05.12 15:14sell9161.001.28891.29020.0000
18922006.05.12 15:15close9161.001.28791.29020.000010.005893.14
18932006.05.12 15:16buy9171.001.28731.28600.0000
18942006.05.12 15:16close9171.001.28821.28600.00009.005902.14
18952006.05.12 15:19sell9181.001.28941.29070.0000
18962006.05.12 15:19close9181.001.28861.29070.00008.005910.14
18972006.05.12 15:19sell9191.001.28931.29060.0000
18982006.05.12 15:23s/l9191.001.29061.29060.0000-13.005897.14
18992006.05.12 15:24sell9201.001.28981.29110.0000
19002006.05.12 15:59close9201.001.28891.29110.00009.005906.14
19012006.05.12 16:01sell9211.001.28961.29090.0000
19022006.05.12 16:15close9211.001.28841.29090.000012.005918.14
19032006.05.12 18:59sell9221.001.29081.29210.0000
19042006.05.12 19:59s/l9221.001.29211.29210.0000-13.005905.14
19052006.05.14 22:20sell9231.001.29571.29700.0000
19062006.05.14 22:43s/l9231.001.29701.29700.0000-13.005892.14
19072006.05.14 22:43sell9241.001.29691.29820.0000
19082006.05.14 23:02close9241.001.29561.29820.000013.005905.14
19092006.05.14 23:02buy9251.001.29551.29420.0000
19102006.05.14 23:40close9251.001.29681.29420.000013.005918.14
19112006.05.14 23:59buy9261.001.29531.29400.0000
19122006.05.15 00:59s/l9261.001.29401.29400.0000-13.875904.27
19132006.05.15 01:22sell9271.001.29521.29650.0000
19142006.05.15 01:59close9271.001.29281.29650.000024.005928.27
19152006.05.15 06:17buy9281.001.29181.29050.0000
19162006.05.15 06:18modify9281.001.29181.29100.0000
19172006.05.15 06:45close9281.001.29281.29100.000010.005938.27
19182006.05.15 06:59buy9291.001.29071.28940.0000
19192006.05.15 07:59s/l9291.001.28941.28940.0000-13.005925.27
19202006.05.15 11:22sell9301.001.28291.28420.0000
19212006.05.15 12:59s/l9301.001.28421.28420.0000-13.005912.27
19222006.05.15 13:00buy9311.001.28101.27970.0000
19232006.05.15 13:46close9311.001.28271.27970.000017.005929.27
19242006.05.15 13:46buy9321.001.28221.28090.0000
19252006.05.15 14:21close9321.001.28361.28090.000014.005943.27
19262006.05.15 17:52sell9331.001.28161.28290.0000
19272006.05.15 19:00close9331.001.28001.28290.000016.005959.27
19282006.05.15 19:00buy9341.001.27931.27800.0000
19292006.05.15 19:00close9341.001.28051.27800.000012.005971.27
19302006.05.15 19:32buy9351.001.27961.27830.0000
19312006.05.15 19:58close9351.001.28111.27830.000015.005986.27
19322006.05.15 20:59sell9361.001.27991.28120.0000
19332006.05.15 22:00close9361.001.27851.28120.000014.006000.27
19342006.05.16 08:09buy9371.001.28091.27960.0000
19352006.05.16 08:58close9371.001.28211.27960.000012.006012.27
19362006.05.16 17:06sell9381.001.28451.28580.0000
19372006.05.16 17:12close9381.001.28301.28580.000015.006027.27
19382006.05.16 17:13sell9391.001.28381.28510.0000
19392006.05.16 17:13close9391.001.28241.28510.000014.006041.27
19402006.05.16 22:59buy9401.001.28481.28350.0000
19412006.05.17 01:59close9401.001.28591.28350.000010.146051.41
19422006.05.17 03:59sell9411.001.28761.28890.0000
19432006.05.17 07:59s/l9411.001.28891.28890.0000-13.006038.41
19442006.05.17 09:11buy9421.001.28961.28830.0000
19452006.05.17 13:52s/l9421.001.28831.28830.0000-13.006025.41
19462006.05.17 16:34sell9431.001.27511.27640.0000
19472006.05.17 17:30close9431.001.27341.27640.000017.006042.41
19482006.05.17 17:32buy9441.001.27301.27170.0000
19492006.05.17 17:34close9441.001.27461.27170.000016.006058.41
19502006.05.17 17:59buy9451.001.27211.27080.0000
19512006.05.17 18:04close9451.001.27341.27080.000013.006071.41
19522006.05.17 18:04sell9461.001.27341.27470.0000
19532006.05.17 18:32s/l9461.001.27471.27470.0000-13.006058.41
19542006.05.17 18:32sell9471.001.27451.27580.0000
19552006.05.17 21:59close9471.001.27281.27580.000017.006075.41
19562006.05.17 22:32sell9481.001.27451.27580.0000
19572006.05.17 23:45close9481.001.27291.27580.000016.006091.41
19582006.05.18 01:59sell9491.001.27621.27750.0000
19592006.05.18 06:00close9491.001.27491.27750.000013.006104.41
19602006.05.18 08:59sell9501.001.27931.28060.0000
19612006.05.18 10:08close9501.001.27741.28060.000019.006123.41
19622006.05.18 10:09buy9511.001.27751.27620.0000
19632006.05.18 10:26close9511.001.27881.27620.000013.006136.41
19642006.05.18 11:11sell9521.001.27891.28020.0000
19652006.05.18 11:59close9521.001.27731.28020.000016.006152.41
19662006.05.18 12:00sell9531.001.27891.28020.0000
19672006.05.18 12:36close9531.001.27771.28020.000012.006164.41
19682006.05.18 15:33sell9541.001.28221.28350.0000
19692006.05.18 15:55close9541.001.28101.28350.000012.006176.41
19702006.05.18 16:00sell9551.001.28211.28340.0000
19712006.05.18 16:15close9551.001.28041.28340.000017.006193.41
19722006.05.18 16:50sell9561.001.28211.28340.0000
19732006.05.18 18:07close9561.001.28091.28340.000012.006205.41
19742006.05.18 20:59sell9571.001.28441.28570.0000
19752006.05.18 21:59s/l9571.001.28571.28570.0000-13.006192.41
19762006.05.19 00:29buy9581.001.28531.28400.0000
19772006.05.19 01:59s/l9581.001.28401.28400.0000-13.006179.41
19782006.05.19 03:59buy9591.001.28311.28180.0000
19792006.05.19 06:59s/l9591.001.28181.28180.0000-13.006166.41
19802006.05.19 10:59sell9601.001.27641.27770.0000
19812006.05.19 11:50close9601.001.27531.27770.000011.006177.41
19822006.05.19 11:51buy9611.001.27491.27360.0000
19832006.05.19 11:59close9611.001.27641.27360.000015.006192.41
19842006.05.19 13:30sell9621.001.27541.27670.0000
19852006.05.19 14:35close9621.001.27411.27670.000013.006205.41
19862006.05.19 14:59buy9631.001.27331.27200.0000
19872006.05.19 14:59s/l9631.001.27201.27200.0000-13.006192.41
19882006.05.19 15:00sell9641.001.27291.27420.0000
19892006.05.19 15:04close9641.001.27141.27420.000015.006207.41
19902006.05.19 15:10sell9651.001.27241.27370.0000
19912006.05.19 15:26s/l9651.001.27371.27370.0000-13.006194.41
19922006.05.19 15:26sell9661.001.27371.27500.0000
19932006.05.19 15:36s/l9661.001.27501.27500.0000-13.006181.41
19942006.05.19 15:43sell9671.001.27411.27540.0000
19952006.05.19 16:59s/l9671.001.27541.27540.0000-13.006168.41
19962006.05.22 03:59sell9681.001.27501.27630.0000
19972006.05.22 04:12close9681.001.27391.27630.000011.006179.41
19982006.05.22 06:29sell9691.001.27381.27510.0000
19992006.05.22 06:59close9691.001.27051.27510.000033.006212.41
20002006.05.22 07:17sell9701.001.27371.27500.0000
20012006.05.22 07:55close9701.001.27211.27500.000016.006228.41
20022006.05.22 07:55sell9711.001.27181.27310.0000
20032006.05.22 07:59s/l9711.001.27311.27310.0000-13.006215.41
20042006.05.22 16:59buy9721.001.28321.28190.0000
20052006.05.22 17:52close9721.001.28501.28190.000018.006233.41
20062006.05.23 05:07buy9731.001.28631.28500.0000
20072006.05.23 07:59s/l9731.001.28501.28500.0000-13.006220.41
20082006.05.23 08:07sell9741.001.28521.28650.0000
20092006.05.23 09:31close9741.001.28391.28650.000013.006233.41
20102006.05.23 11:10sell9751.001.28581.28710.0000
20112006.05.23 11:22close9751.001.28441.28710.000014.006247.41
20122006.05.23 12:00buy9761.001.28421.28290.0000
20132006.05.23 12:35close9761.001.28501.28290.00008.006255.41
20142006.05.23 12:35buy9771.001.28481.28350.0000
20152006.05.23 12:59s/l9771.001.28351.28350.0000-13.006242.41
20162006.05.23 14:00sell9781.001.28541.28670.0000
20172006.05.23 14:11close9781.001.28421.28670.000012.006254.41
20182006.05.23 14:59sell9791.001.28491.28620.0000
20192006.05.23 15:00close9791.001.28361.28620.000013.006267.41
20202006.05.23 15:00buy9801.001.28371.28240.0000
20212006.05.23 15:29s/l9801.001.28241.28240.0000-13.006254.41
20222006.05.23 15:29buy9811.001.28231.28100.0000
20232006.05.23 15:59close9811.001.28441.28100.000021.006275.41
20242006.05.23 18:59sell9821.001.28701.28830.0000
20252006.05.23 19:00close9821.001.28501.28830.000020.006295.41
20262006.05.23 19:01buy9831.001.28521.28390.0000
20272006.05.23 20:59s/l9831.001.28391.28390.0000-13.006282.41
20282006.05.24 00:00buy9841.001.27811.27680.0000
20292006.05.24 02:07close9841.001.27951.27680.000014.006296.41
20302006.05.24 03:16buy9851.001.27841.27710.0000
20312006.05.24 06:59close9851.001.28181.27710.000034.006330.41
20322006.05.24 07:59sell9861.001.28341.28470.0000
20332006.05.24 08:59s/l9861.001.28471.28470.0000-13.006317.41
20342006.05.24 11:00buy9871.001.28541.28410.0000
20352006.05.24 12:32close9871.001.28721.28410.000018.006335.41
20362006.05.24 12:32sell9881.001.28711.28840.0000
20372006.05.24 13:13close9881.001.28591.28840.000012.006347.41
20382006.05.24 13:13buy9891.001.28581.28450.0000
20392006.05.24 13:57s/l9891.001.28451.28450.0000-13.006334.41
20402006.05.24 13:57buy9901.001.28461.28330.0000
20412006.05.24 14:59s/l9901.001.28331.28330.0000-13.006321.41
20422006.05.24 15:59sell9911.001.27791.27920.0000
20432006.05.24 15:59close9911.001.27501.27920.000029.006350.41
20442006.05.24 17:03sell9921.001.27701.27830.0000
20452006.05.24 17:16close9921.001.27591.27830.000011.006361.41
20462006.05.25 07:40buy9931.001.27611.27480.0000
20472006.05.25 08:20close9931.001.27771.27480.000016.006377.41
20482006.05.25 09:04buy9941.001.27771.27640.0000
20492006.05.25 10:00s/l9941.001.27641.27640.0000-13.006364.41
20502006.05.25 23:00buy9951.001.28001.27870.0000
20512006.05.25 23:32close9951.001.28101.27870.000010.006374.41
20522006.05.26 15:36sell9961.001.27451.27580.0000
20532006.05.26 15:52close9961.001.27321.27580.000013.006387.41
20542006.05.26 15:52sell9971.001.27321.27450.0000
20552006.05.26 16:19close9971.001.27201.27450.000012.006399.41
20562006.05.26 16:27buy9981.001.27171.27040.0000
20572006.05.26 17:13close9981.001.27331.27040.000016.006415.41
20582006.05.26 17:13sell9991.001.27331.27460.0000
20592006.05.26 19:22close9991.001.27211.27460.000012.006427.41
20602006.05.28 22:50buy10001.001.27221.27090.0000
20612006.05.28 22:59close10001.001.27371.27090.000015.006442.41
20622006.05.29 00:00buy10011.001.27391.27260.0000
20632006.05.29 01:35close10011.001.27521.27260.000013.006455.41
20642006.05.29 16:52sell10021.001.27511.27640.0000
20652006.05.30 00:09close10021.001.27461.27640.00005.726461.13
20662006.05.30 06:59buy10031.001.28141.28010.0000
20672006.05.30 06:59close10031.001.28361.28010.000022.006483.13
20682006.05.30 10:59buy10041.001.28691.28560.0000
20692006.05.30 11:00s/l10041.001.28561.28560.0000-13.006470.13
20702006.05.30 12:00sell10051.001.28551.28680.0000
20712006.05.30 12:59close10051.001.28311.28680.000024.006494.13
20722006.05.30 13:34sell10061.001.28581.28710.0000
20732006.05.30 13:37close10061.001.28501.28710.00008.006502.13
20742006.05.30 13:37sell10071.001.28471.28600.0000
20752006.05.30 13:37close10071.001.28391.28600.00008.006510.13
20762006.05.30 13:37sell10081.001.28421.28550.0000
20772006.05.30 13:40close10081.001.28341.28550.00008.006518.13
20782006.05.30 13:41sell10091.001.28431.28560.0000
20792006.05.30 13:41close10091.001.28351.28560.00008.006526.13
20802006.05.30 13:41sell10101.001.28421.28550.0000
20812006.05.30 13:59s/l10101.001.28551.28550.0000-13.006513.13
20822006.05.30 16:02sell10111.001.28891.29020.0000
20832006.05.30 17:06close10111.001.28781.29020.000011.006524.13
20842006.05.30 17:06buy10121.001.28751.28620.0000
20852006.05.30 18:41close10121.001.28861.28620.000011.006535.13
20862006.05.30 22:00buy10131.001.28671.28540.0000
20872006.05.30 22:50close10131.001.28771.28540.000010.006545.13
20882006.05.30 22:59buy10141.001.28671.28540.0000
20892006.05.31 00:59s/l10141.001.28541.28540.0000-13.876531.26
20902006.05.31 00:59buy10151.001.28491.28360.0000
20912006.05.31 01:00close10151.001.28631.28360.000014.006545.26
20922006.05.31 01:00sell10161.001.28621.28750.0000
20932006.05.31 04:59s/l10161.001.28751.28750.0000-13.006532.26
20942006.05.31 06:59sell10171.001.28901.29030.0000
20952006.05.31 07:00close10171.001.28761.29030.000014.006546.26
20962006.05.31 07:00buy10181.001.28751.28620.0000
20972006.05.31 08:16s/l10181.001.28621.28620.0000-13.006533.26
20982006.05.31 11:00buy10191.001.28691.28560.0000
20992006.05.31 11:15close10191.001.28801.28560.000011.006544.26
21002006.05.31 11:27buy10201.001.28721.28590.0000
21012006.05.31 13:28s/l10201.001.28591.28590.0000-13.006531.26
21022006.05.31 13:28buy10211.001.28601.28470.0000
21032006.05.31 14:59s/l10211.001.28471.28470.0000-13.006518.26
21042006.05.31 17:00sell10221.001.28411.28540.0000
21052006.05.31 17:13close10221.001.28341.28540.00007.006525.26
21062006.05.31 17:59sell10231.001.28401.28530.0000
21072006.05.31 18:00close10231.001.28331.28530.00007.006532.26
21082006.05.31 18:00buy10241.001.28341.28210.0000
21092006.05.31 18:59s/l10241.001.28211.28210.0000-13.006519.26
21102006.06.01 01:59sell10251.001.28011.28140.0000
21112006.06.01 01:59close10251.001.27901.28140.000011.006530.26
21122006.06.01 04:37sell10261.001.27791.27920.0000
21132006.06.01 06:00close10261.001.27661.27920.000013.006543.26
21142006.06.01 09:00buy10271.001.27751.27620.0000
21152006.06.01 10:59s/l10271.001.27621.27620.0000-13.006530.26
21162006.06.01 14:31sell10281.001.27441.27570.0000
21172006.06.01 14:33close10281.001.27361.27570.00008.006538.26
21182006.06.01 14:35sell10291.001.27441.27570.0000
21192006.06.01 14:46close10291.001.27361.27570.00008.006546.26
21202006.06.01 16:08buy10301.001.28121.27990.0000
21212006.06.01 19:19s/l10301.001.27991.27990.0000-13.006533.26
21222006.06.01 22:43buy10311.001.28041.27910.0000
21232006.06.01 23:36close10311.001.28131.27910.00009.006542.26
21242006.06.02 00:03buy10321.001.28101.27970.0000
21252006.06.02 04:59close10321.001.28181.27970.00008.006550.26
21262006.06.02 05:01buy10331.001.28141.28010.0000
21272006.06.02 06:24close10331.001.28191.28010.00005.006555.26
21282006.06.02 08:17buy10341.001.28011.27880.0000
21292006.06.02 08:36close10341.001.28111.27880.000010.006565.26
21302006.06.02 11:46sell10351.001.28171.28300.0000
21312006.06.02 11:59close10351.001.28121.28300.00005.006570.26
21322006.06.02 12:01buy10361.001.28141.28010.0000
21332006.06.02 12:21close10361.001.28191.28010.00005.006575.26
21342006.06.02 12:46buy10371.001.28141.28010.0000
21352006.06.02 13:00close10371.001.29131.28010.000099.006674.26
21362006.06.02 14:30buy10381.001.28941.28810.0000
21372006.06.02 14:31close10381.001.29041.28810.000010.006684.26
21382006.06.02 14:31buy10391.001.28961.28830.0000
21392006.06.02 14:31close10391.001.29051.28830.00009.006693.26
21402006.06.02 14:31buy10401.001.28991.28860.0000
21412006.06.02 14:31close10401.001.29091.28860.000010.006703.26
21422006.06.02 14:32buy10411.001.28941.28810.0000
21432006.06.02 14:40close10411.001.29081.28810.000014.006717.26
21442006.06.02 14:40buy10421.001.29011.28880.0000
21452006.06.02 14:41close10421.001.29111.28880.000010.006727.26
21462006.06.02 14:41buy10431.001.29021.28890.0000
21472006.06.02 14:43close10431.001.29121.28890.000010.006737.26
21482006.06.02 14:43sell10441.001.29221.29350.0000
21492006.06.02 14:44close10441.001.29151.29350.00007.006744.26
21502006.06.02 14:44sell10451.001.29211.29340.0000
21512006.06.02 14:44close10451.001.29151.29340.00006.006750.26
21522006.06.02 14:44sell10461.001.29181.29310.0000
21532006.06.02 14:44s/l10461.001.29311.29310.0000-13.006737.26
21542006.06.02 14:44sell10471.001.29261.29390.0000
21552006.06.02 14:45s/l10471.001.29391.29390.0000-13.006724.26
21562006.06.02 14:47sell10481.001.29241.29370.0000
21572006.06.02 14:47s/l10481.001.29371.29370.0000-13.006711.26
21582006.06.02 14:48sell10491.001.29271.29400.0000
21592006.06.02 15:01close10491.001.29191.29400.00008.006719.26
21602006.06.02 15:01buy10501.001.29241.29110.0000
21612006.06.02 15:05close10501.001.29291.29110.00005.006724.26
21622006.06.02 15:05buy10511.001.29281.29150.0000
21632006.06.02 15:28s/l10511.001.29151.29150.0000-13.006711.26
21642006.06.02 17:00buy10521.001.29291.29160.0000
21652006.06.05 00:59close10521.001.29391.29160.00009.136720.40
21662006.06.05 03:18sell10531.001.29421.29550.0000
21672006.06.05 07:59s/l10531.001.29551.29550.0000-13.006707.40
21682006.06.05 07:59sell10541.001.29651.29780.0000
21692006.06.05 08:07close10541.001.29511.29780.000014.006721.40
21702006.06.05 08:11buy10551.001.29541.29410.0000
21712006.06.05 08:59modify10551.001.29541.29460.0000
21722006.06.05 08:59close10551.001.29731.29460.000019.006740.40
21732006.06.05 09:27buy10561.001.29631.29500.0000
21742006.06.05 09:28close10561.001.29701.29500.00007.006747.40
21752006.06.05 09:28buy10571.001.29681.29550.0000
21762006.06.05 09:32close10571.001.29741.29550.00006.006753.40
21772006.06.05 09:36buy10581.001.29691.29560.0000
21782006.06.05 11:59s/l10581.001.29561.29560.0000-13.006740.40
21792006.06.05 13:00sell10591.001.29461.29590.0000
21802006.06.05 14:08s/l10591.001.29591.29590.0000-13.006727.40
21812006.06.05 15:00buy10601.001.29371.29240.0000
21822006.06.05 15:30close10601.001.29431.29240.00006.006733.40
21832006.06.05 15:36buy10611.001.29371.29240.0000
21842006.06.05 15:59close10611.001.29521.29240.000015.006748.40
21852006.06.05 18:00buy10621.001.29521.29390.0000
21862006.06.05 18:00modify10621.001.29521.29470.0000
21872006.06.05 18:00s/l10621.001.29471.29470.0000-5.006743.40
21882006.06.05 18:00buy10631.001.29491.29360.0000
21892006.06.05 18:03modify10631.001.29491.29470.0000
21902006.06.05 18:05close10631.001.29571.29470.00008.006751.40
21912006.06.05 23:00sell10641.001.29061.29190.0000
21922006.06.05 23:31close10641.001.28991.29190.00007.006758.40
21932006.06.05 23:32sell10651.001.29061.29190.0000
21942006.06.05 23:59close10651.001.28981.29190.00008.006766.40
21952006.06.06 08:00buy10661.001.29021.28890.0000
21962006.06.06 08:16close10661.001.29121.28890.000010.006776.40
21972006.06.06 08:59buy10671.001.29001.28870.0000
21982006.06.06 09:59close10671.001.29081.28870.00008.006784.40
21992006.06.06 10:59buy10681.001.28761.28630.0000
22002006.06.06 11:59s/l10681.001.28631.28630.0000-13.006771.40
22012006.06.06 13:59sell10691.001.28491.28620.0000
22022006.06.06 14:29close10691.001.28361.28620.000013.006784.40
22032006.06.06 15:00sell10701.001.28361.28490.0000
22042006.06.06 15:37close10701.001.28241.28490.000012.006796.40
22052006.06.06 15:38sell10711.001.28241.28370.0000
22062006.06.06 15:57s/l10711.001.28371.28370.0000-13.006783.40
22072006.06.06 15:57sell10721.001.28361.28490.0000
22082006.06.06 16:42close10721.001.28221.28490.000014.006797.40
22092006.06.06 19:00buy10731.001.28311.28180.0000
22102006.06.06 20:00close10731.001.28371.28180.00006.006803.40
22112006.06.06 23:00sell10741.001.28321.28450.0000
22122006.06.06 23:09close10741.001.28211.28450.000011.006814.40
22132006.06.06 23:09sell10751.001.28291.28420.0000
22142006.06.06 23:09close10751.001.28211.28420.00008.006822.40
22152006.06.06 23:09sell10761.001.28321.28450.0000
22162006.06.06 23:09close10761.001.28221.28450.000010.006832.40
22172006.06.06 23:10sell10771.001.28301.28430.0000
22182006.06.06 23:10close10771.001.28211.28430.00009.006841.40
22192006.06.07 02:01buy10781.001.28291.28160.0000
22202006.06.07 02:15close10781.001.28361.28160.00007.006848.40
22212006.06.07 02:45buy10791.001.28291.28160.0000
22222006.06.07 03:22close10791.001.28331.28160.00004.006852.40
22232006.06.07 04:59buy10801.001.28281.28150.0000
22242006.06.07 06:59s/l10801.001.28151.28150.0000-13.006839.40
22252006.06.07 07:08sell10811.001.28201.28330.0000
22262006.06.07 08:00close10811.001.28161.28330.00004.006843.40
22272006.06.07 08:06buy10821.001.28131.28000.0000
22282006.06.07 10:01close10821.001.28171.28000.00004.006847.40
22292006.06.07 12:59sell10831.001.28001.28130.0000
22302006.06.07 13:26close10831.001.27951.28130.00005.006852.40
22312006.06.07 13:26buy10841.001.27941.27810.0000
22322006.06.07 13:45s/l10841.001.27811.27810.0000-13.006839.40
22332006.06.07 13:46buy10851.001.27921.27790.0000
22342006.06.07 13:46s/l10851.001.27791.27790.0000-13.006826.40
22352006.06.07 14:07sell10861.001.27851.27980.0000
22362006.06.07 15:00close10861.001.27771.27980.00008.006834.40
22372006.06.07 17:52sell10871.001.28081.28210.0000
22382006.06.07 17:55close10871.001.28011.28210.00007.006841.40
22392006.06.08 00:09buy10881.001.27961.27830.0000
22402006.06.08 02:59s/l10881.001.27831.27830.0000-13.006828.40
22412006.06.08 06:59buy10891.001.27761.27630.0000
22422006.06.08 07:59s/l10891.001.27631.27630.0000-13.006815.40
22432006.06.08 08:34sell10901.001.27771.27900.0000
22442006.06.08 09:04close10901.001.27671.27900.000010.006825.40
22452006.06.08 10:00buy10911.001.27561.27430.0000
22462006.06.08 10:28close10911.001.27661.27430.000010.006835.40
22472006.06.08 14:44sell10921.001.26651.26780.0000
22482006.06.08 14:45close10921.001.26541.26780.000011.006846.40
22492006.06.08 14:45sell10931.001.26541.26670.0000
22502006.06.08 14:59close10931.001.26381.26670.000016.006862.40
22512006.06.08 15:00sell10941.001.26491.26620.0000
22522006.06.08 15:33close10941.001.26401.26620.00009.006871.40
22532006.06.08 15:33sell10951.001.26491.26620.0000
22542006.06.08 15:33close10951.001.26401.26620.00009.006880.40
22552006.06.08 19:00sell10961.001.26531.26660.0000
22562006.06.08 19:04close10961.001.26431.26660.000010.006890.40
22572006.06.09 10:00buy10971.001.26551.26420.0000
22582006.06.09 10:59close10971.001.26621.26420.00007.006897.40
22592006.06.09 11:00buy10981.001.26551.26420.0000
22602006.06.09 11:16close10981.001.26621.26420.00007.006904.40
22612006.06.09 12:07sell10991.001.26711.26840.0000
22622006.06.09 12:50close10991.001.26581.26840.000013.006917.40
22632006.06.09 14:06buy11001.001.26531.26400.0000
22642006.06.09 14:18close11001.001.26651.26400.000012.006929.40
22652006.06.09 14:30buy11011.001.26521.26390.0000
22662006.06.09 14:30close11011.001.26651.26390.000013.006942.40
22672006.06.09 14:30buy11021.001.26521.26390.0000
22682006.06.09 14:30close11021.001.26681.26390.000016.006958.40
22692006.06.09 14:30buy11031.001.26431.26300.0000
22702006.06.09 14:30close11031.001.26561.26300.000013.006971.40
22712006.06.09 14:30buy11041.001.26521.26390.0000
22722006.06.09 14:49s/l11041.001.26391.26390.0000-13.006958.40
22732006.06.09 14:59buy11051.001.26441.26310.0000
22742006.06.09 15:04s/l11051.001.26311.26310.0000-13.006945.40
22752006.06.09 19:50buy11061.001.26381.26250.0000
22762006.06.11 22:00s/l11061.001.26251.26250.0000-13.006932.40
22772006.06.12 00:59sell11071.001.26271.26400.0000
22782006.06.12 07:59close11071.001.26171.26400.000010.006942.40
22792006.06.12 09:59buy11081.001.26101.25970.0000
22802006.06.12 11:59s/l11081.001.25971.25970.0000-13.006929.40
22812006.06.12 13:01sell11091.001.26031.26160.0000
22822006.06.12 13:23close11091.001.25971.26160.00006.006935.40
22832006.06.12 13:23sell11101.001.25971.26100.0000
22842006.06.12 13:30close11101.001.25871.26100.000010.006945.40
22852006.06.12 14:30buy11111.001.25901.25770.0000
22862006.06.12 16:34close11111.001.25981.25770.00008.006953.40
22872006.06.12 16:34sell11121.001.25981.26110.0000
22882006.06.12 16:55close11121.001.25901.26110.00008.006961.40
22892006.06.12 16:59sell11131.001.25961.26090.0000
22902006.06.12 18:59s/l11131.001.26091.26090.0000-13.006948.40
22912006.06.12 19:00buy11141.001.25971.25840.0000
22922006.06.12 21:59s/l11141.001.25841.25840.0000-13.006935.40
22932006.06.13 01:38buy11151.001.25771.25640.0000
22942006.06.13 07:31close11151.001.25861.25640.00009.006944.40
22952006.06.13 07:35sell11161.001.25821.25950.0000
22962006.06.13 08:04close11161.001.25731.25950.00009.006953.40
22972006.06.13 08:30sell11171.001.25831.25960.0000
22982006.06.13 08:44close11171.001.25731.25960.000010.006963.40
22992006.06.13 09:00buy11181.001.25691.25560.0000
23002006.06.13 09:16close11181.001.25771.25560.00008.006971.40
23012006.06.13 09:16buy11191.001.25761.25630.0000
23022006.06.13 09:23close11191.001.25851.25630.00009.006980.40
23032006.06.13 09:37buy11201.001.25771.25640.0000
23042006.06.13 09:59close11201.001.25961.25640.000019.006999.40
23052006.06.13 10:07buy11211.001.25841.25710.0000
23062006.06.13 11:46close11211.001.25911.25710.00007.007006.40
23072006.06.13 11:46sell11221.001.25911.26040.0000
23082006.06.13 11:59close11221.001.25801.26040.000011.007017.40
23092006.06.13 13:00sell11231.001.25851.25980.0000
23102006.06.13 13:56close11231.001.25771.25980.00008.007025.40
23112006.06.13 13:59sell11241.001.25791.25920.0000
23122006.06.13 13:59s/l11241.001.25921.25920.0000-13.007012.40
23132006.06.13 21:38sell11251.001.25441.25570.0000
23142006.06.14 04:59s/l11251.001.25571.25570.0000-12.287000.12
23152006.06.14 04:59sell11261.001.25661.25790.0000
23162006.06.14 06:59s/l11261.001.25791.25790.0000-13.006987.12
23172006.06.14 07:06buy11271.001.25701.25570.0000
23182006.06.14 07:59close11271.001.25851.25570.000015.007002.12
23192006.06.14 14:38buy11281.001.26111.25980.0000
23202006.06.14 15:20close11281.001.26301.25980.000019.007021.12
23212006.06.15 00:25buy11291.001.26011.25880.0000
23222006.06.15 01:44close11291.001.26091.25880.00008.007029.12
23232006.06.15 08:48sell11301.001.26241.26370.0000
23242006.06.15 10:00close11301.001.26171.26370.00007.007036.12
23252006.06.15 14:19buy11311.001.26221.26090.0000
23262006.06.15 18:27s/l11311.001.26091.26090.0000-13.007023.12
23272006.06.15 21:59buy11321.001.26251.26120.0000
23282006.06.15 22:50close11321.001.26371.26120.000012.007035.12
23292006.06.16 08:59sell11331.001.26671.26800.0000
23302006.06.16 09:00close11331.001.26571.26800.000010.007045.12
23312006.06.16 10:09sell11341.001.26661.26790.0000
23322006.06.16 10:59close11341.001.26581.26790.00008.007053.12
23332006.06.16 12:59buy11351.001.26511.26380.0000
23342006.06.16 13:59s/l11351.001.26381.26380.0000-13.007040.12
23352006.06.16 15:23sell11361.001.26421.26550.0000
23362006.06.16 15:24close11361.001.26351.26550.00007.007047.12
23372006.06.16 15:53buy11371.001.26291.26160.0000
23382006.06.16 17:00close11371.001.26351.26160.00006.007053.12
23392006.06.16 17:01sell11381.001.26341.26470.0000
23402006.06.16 17:25close11381.001.26271.26470.00007.007060.12
23412006.06.16 17:29sell11391.001.26311.26440.0000
23422006.06.16 18:59s/l11391.001.26441.26440.0000-13.007047.12
23432006.06.16 19:49buy11401.001.26361.26230.0000
23442006.06.18 22:00close11401.001.26481.26230.000012.007059.12
23452006.06.18 23:32sell11411.001.26401.26530.0000
23462006.06.19 00:59close11411.001.26141.26530.000026.727085.84
23472006.06.19 06:00buy11421.001.25851.25720.0000
23482006.06.19 06:59close11421.001.26021.25720.000017.007102.84
23492006.06.19 07:26buy11431.001.25891.25760.0000
23502006.06.19 07:58close11431.001.25951.25760.00006.007108.84
23512006.06.19 08:07sell11441.001.25981.26110.0000
23522006.06.19 08:17close11441.001.25861.26110.000012.007120.84
23532006.06.19 08:38sell11451.001.25981.26110.0000
23542006.06.19 09:57close11451.001.25921.26110.00006.007126.84
23552006.06.19 10:28sell11461.001.25981.26110.0000
23562006.06.19 10:36close11461.001.25891.26110.00009.007135.84
23572006.06.19 11:00sell11471.001.25921.26050.0000
23582006.06.19 12:27close11471.001.25851.26050.00007.007142.84
23592006.06.19 12:27buy11481.001.25841.25710.0000
23602006.06.19 12:59s/l11481.001.25711.25710.0000-13.007129.84
23612006.06.19 14:00sell11491.001.25751.25880.0000
23622006.06.19 14:35close11491.001.25681.25880.00007.007136.84
23632006.06.19 14:37sell11501.001.25741.25870.0000
23642006.06.19 14:59close11501.001.25561.25870.000018.007154.84
23652006.06.19 15:00sell11511.001.25641.25770.0000
23662006.06.19 15:59s/l11511.001.25771.25770.0000-13.007141.84
23672006.06.19 18:00sell11521.001.25771.25900.0000
23682006.06.20 00:59close11521.001.25621.25900.000015.727157.56
23692006.06.20 01:50sell11531.001.25741.25870.0000
23702006.06.20 05:59s/l11531.001.25871.25870.0000-13.007144.56
23712006.06.20 06:59buy11541.001.25781.25650.0000
23722006.06.20 06:59close11541.001.25881.25650.000010.007154.56
23732006.06.20 11:00sell11551.001.25711.25840.0000
23742006.06.20 11:51close11551.001.25611.25840.000010.007164.56
23752006.06.20 14:00buy11561.001.25621.25490.0000
23762006.06.20 14:59close11561.001.25721.25490.000010.007174.56
23772006.06.20 15:04buy11571.001.25621.25490.0000
23782006.06.20 15:52close11571.001.25721.25490.000010.007184.56
23792006.06.20 17:59sell11581.001.26031.26160.0000
23802006.06.20 18:28close11581.001.25851.26160.000018.007202.56
23812006.06.21 12:01sell11591.001.26351.26480.0000
23822006.06.21 15:05s/l11591.001.26481.26480.0000-13.007189.56
23832006.06.21 15:57buy11601.001.26331.26200.0000
23842006.06.21 15:59close11601.001.26631.26200.000030.007219.56
23852006.06.21 16:59buy11611.001.26561.26430.0000
23862006.06.21 17:59close11611.001.26691.26430.000013.007232.56
23872006.06.21 18:34buy11621.001.26601.26470.0000
23882006.06.22 03:18close11621.001.26671.26470.00004.417236.96
23892006.06.22 05:00buy11631.001.26671.26540.0000
23902006.06.22 06:35close11631.001.26751.26540.00008.007244.96
23912006.06.22 06:35sell11641.001.26741.26870.0000
23922006.06.22 06:59close11641.001.26651.26870.00009.007253.96
23932006.06.22 10:59buy11651.001.25951.25820.0000
23942006.06.22 13:00s/l11651.001.25821.25820.0000-13.007240.96
23952006.06.22 14:05sell11661.001.25771.25900.0000
23962006.06.22 15:20close11661.001.25671.25900.000010.007250.96
23972006.06.22 17:30sell11671.001.25821.25950.0000
23982006.06.22 18:42close11671.001.25751.25950.00007.007257.96
23992006.06.22 22:00sell11681.001.25771.25900.0000
24002006.06.23 01:59close11681.001.25651.25900.000012.727270.68
24012006.06.23 02:46sell11691.001.25711.25840.0000
24022006.06.23 08:59close11691.001.25531.25840.000018.007288.68
24032006.06.23 09:00sell11701.001.25591.25720.0000
24042006.06.23 09:59close11701.001.25491.25720.000010.007298.68
24052006.06.23 13:51sell11711.001.25091.25220.0000
24062006.06.23 13:52close11711.001.25021.25220.00007.007305.68
24072006.06.23 13:52sell11721.001.25051.25180.0000
24082006.06.23 13:59s/l11721.001.25181.25180.0000-13.007292.68
24092006.06.23 16:23sell11731.001.25301.25430.0000
24102006.06.23 16:44close11731.001.25201.25430.000010.007302.68
24112006.06.23 17:00buy11741.001.25161.25030.0000
24122006.06.23 17:12close11741.001.25231.25030.00007.007309.68
24132006.06.23 17:14buy11751.001.25201.25070.0000
24142006.06.25 21:00s/l11751.001.25071.25070.0000-13.007296.68
24152006.06.26 00:01buy11761.001.25081.24950.0000
24162006.06.26 01:21close11761.001.25161.24950.00008.007304.68
24172006.06.26 08:59buy11771.001.25621.25490.0000
24182006.06.26 09:05s/l11771.001.25491.25490.0000-13.007291.68
24192006.06.26 09:05buy11781.001.25421.25290.0000
24202006.06.26 09:18close11781.001.25501.25290.00008.007299.68
24212006.06.26 09:18buy11791.001.25431.25300.0000
24222006.06.26 09:18close11791.001.25591.25300.000016.007315.68
24232006.06.26 09:18buy11801.001.25511.25380.0000
24242006.06.26 09:18close11801.001.25581.25380.00007.007322.68
24252006.06.26 09:19buy11811.001.25531.25400.0000
24262006.06.26 09:19close11811.001.25671.25400.000014.007336.68
24272006.06.26 10:00sell11821.001.25681.25810.0000
24282006.06.26 11:07close11821.001.25591.25810.00009.007345.68
24292006.06.26 13:28buy11831.001.25621.25490.0000
24302006.06.26 13:44close11831.001.25691.25490.00007.007352.68
24312006.06.26 13:59buy11841.001.25551.25420.0000
24322006.06.26 16:59close11841.001.25641.25420.00009.007361.68
24332006.06.26 18:59buy11851.001.25791.25660.0000
24342006.06.26 21:59close11851.001.25871.25660.00008.007369.68
24352006.06.27 08:32buy11861.001.25881.25750.0000
24362006.06.27 08:38close11861.001.25951.25750.00007.007376.68
24372006.06.27 12:01sell11871.001.25791.25920.0000
24382006.06.27 12:13close11871.001.25711.25920.00008.007384.68
24392006.06.27 12:13sell11881.001.25771.25900.0000
24402006.06.27 12:13close11881.001.25691.25900.00008.007392.68
24412006.06.27 12:59sell11891.001.25901.26030.0000
24422006.06.27 14:24close11891.001.25791.26030.000011.007403.68
24432006.06.27 14:24buy11901.001.25801.25670.0000
24442006.06.27 14:39close11901.001.25871.25670.00007.007410.68
24452006.06.27 16:16sell11911.001.25971.26100.0000
24462006.06.27 17:47close11911.001.25881.26100.00009.007419.68
24472006.06.27 17:48buy11921.001.25851.25720.0000
24482006.06.27 22:59s/l11921.001.25721.25720.0000-13.007406.68
24492006.06.28 01:00buy11931.001.25701.25570.0000
24502006.06.28 02:24close11931.001.25791.25570.00009.007415.68
24512006.06.28 02:59sell11941.001.25811.25940.0000
24522006.06.28 03:19close11941.001.25721.25940.00009.007424.68
24532006.06.28 13:01sell11951.001.25631.25760.0000
24542006.06.28 14:30close11951.001.25561.25760.00007.007431.68
24552006.06.28 14:56buy11961.001.25501.25370.0000
24562006.06.28 14:59s/l11961.001.25371.25370.0000-13.007418.68
24572006.06.28 15:59sell11971.001.25401.25530.0000
24582006.06.28 15:59close11971.001.25311.25530.00009.007427.68
24592006.06.28 19:59buy11981.001.25531.25400.0000
24602006.06.29 00:17s/l11981.001.25401.25400.0000-15.597412.09
24612006.06.29 02:10sell11991.001.25471.25600.0000
24622006.06.29 08:59close11991.001.25401.25600.00007.007419.09
24632006.06.29 12:21sell12001.001.25361.25490.0000
24642006.06.29 12:59s/l12001.001.25491.25490.0000-13.007406.09
24652006.06.29 14:41sell12011.001.25461.25590.0000
24662006.06.29 15:51close12011.001.25371.25590.00009.007415.09
24672006.06.29 16:02sell12021.001.25381.25510.0000
24682006.06.29 17:51close12021.001.25321.25510.00006.007421.09
24692006.06.29 18:21sell12031.001.25371.25500.0000
24702006.06.29 18:59s/l12031.001.25501.25500.0000-13.007408.09
24712006.06.29 19:59buy12041.001.26471.26340.0000
24722006.06.29 20:59close12041.001.26631.26340.000016.007424.09
24732006.06.30 02:49buy12051.001.26981.26850.0000
24742006.06.30 04:00close12051.001.27051.26850.00007.007431.09
24752006.06.30 06:00buy12061.001.27091.26960.0000
24762006.06.30 07:29close12061.001.27221.26960.000013.007444.09
24772006.06.30 12:59sell12071.001.27451.27580.0000
24782006.06.30 13:59s/l12071.001.27581.27580.0000-13.007431.09
24792006.06.30 14:35buy12081.001.27531.27400.0000
24802006.06.30 14:59close12081.001.27861.27400.000033.007464.09
24812006.07.03 10:59sell12091.001.27951.28080.0000
24822006.07.03 12:25close12091.001.27781.28080.000017.007481.09
24832006.07.03 12:32buy12101.001.27831.27700.0000
24842006.07.03 12:34close12101.001.27931.27700.000010.007491.09
24852006.07.03 12:35buy12111.001.27921.27790.0000
24862006.07.03 14:59close12111.001.28021.27790.000010.007501.09
24872006.07.03 15:00buy12121.001.27861.27730.0000
24882006.07.03 16:01close12121.001.28041.27730.000018.007519.09
24892006.07.04 07:11buy12131.001.28081.27950.0000
24902006.07.04 08:21close12131.001.28171.27950.00009.007528.09
24912006.07.05 01:14sell12141.001.27831.27960.0000
24922006.07.05 02:00close12141.001.27761.27960.00007.007535.09
24932006.07.05 04:59sell12151.001.28041.28170.0000
24942006.07.05 05:59s/l12151.001.28171.28170.0000-13.007522.09
24952006.07.05 12:01buy12161.001.27641.27510.0000
24962006.07.05 12:54close12161.001.27771.27510.000013.007535.09
24972006.07.05 12:54buy12171.001.27781.27650.0000
24982006.07.05 12:59s/l12171.001.27651.27650.0000-13.007522.09
24992006.07.05 14:59buy12181.001.27181.27050.0000
25002006.07.05 15:39close12181.001.27301.27050.000012.007534.09
25012006.07.06 01:00sell12191.001.27311.27440.0000
25022006.07.06 07:59s/l12191.001.27441.27440.0000-13.007521.09
25032006.07.06 10:00sell12201.001.27411.27540.0000
25042006.07.06 10:05close12201.001.27331.27540.00008.007529.09
25052006.07.06 13:00buy12211.001.27391.27260.0000
25062006.07.06 13:59close12211.001.27511.27260.000012.007541.09
25072006.07.06 15:00sell12221.001.27621.27750.0000
25082006.07.06 18:59s/l12221.001.27751.27750.0000-13.007528.09
25092006.07.07 08:00buy12231.001.27711.27580.0000
25102006.07.07 09:01close12231.001.27781.27580.00007.007535.09
25112006.07.07 09:03sell12241.001.27791.27920.0000
25122006.07.07 12:59s/l12241.001.27921.27920.0000-13.007522.09
25132006.07.07 13:59buy12251.001.28081.27950.0000
25142006.07.07 13:59close12251.001.28211.27950.000013.007535.09
25152006.07.07 14:30buy12261.001.28151.28020.0000
25162006.07.07 14:30close12261.001.28291.28020.000014.007549.09
25172006.07.07 15:04buy12271.001.28141.28010.0000
25182006.07.07 15:14close12271.001.28231.28010.00009.007558.09
25192006.07.07 18:01buy12281.001.28201.28070.0000
25202006.07.07 18:33close12281.001.28261.28070.00006.007564.09
25212006.07.07 18:59buy12291.001.28191.28060.0000
25222006.07.09 22:04s/l12291.001.28061.28060.0000-13.007551.09
25232006.07.09 23:47sell12301.001.28131.28260.0000
25242006.07.10 00:59close12301.001.27921.28260.000021.727572.81
25252006.07.10 01:59sell12311.001.28011.28140.0000
25262006.07.10 02:12close12311.001.27961.28140.00005.007577.81
25272006.07.10 02:26buy12321.001.27891.27760.0000
25282006.07.10 02:39close12321.001.27951.27760.00006.007583.81
25292006.07.10 03:47sell12331.001.28001.28130.0000
25302006.07.10 04:45close12331.001.27941.28130.00006.007589.81
25312006.07.10 06:00sell12341.001.27951.28080.0000
25322006.07.10 08:14s/l12341.001.28081.28080.0000-13.007576.81
25332006.07.10 08:14sell12351.001.28071.28200.0000
25342006.07.10 08:35close12351.001.28011.28200.00006.007582.81
25352006.07.10 09:00buy12361.001.27941.27810.0000
25362006.07.10 09:14close12361.001.28001.27810.00006.007588.81
25372006.07.10 09:43buy12371.001.27981.27850.0000
25382006.07.10 09:59s/l12371.001.27851.27850.0000-13.007575.81
25392006.07.10 10:31sell12381.001.27841.27970.0000
25402006.07.10 10:59close12381.001.27721.27970.000012.007587.81
25412006.07.10 11:59buy12391.001.27551.27420.0000
25422006.07.10 12:59s/l12391.001.27421.27420.0000-13.007574.81
25432006.07.10 12:59buy12401.001.27411.27280.0000
25442006.07.10 13:59s/l12401.001.27281.27280.0000-13.007561.81
25452006.07.10 14:41sell12411.001.27361.27490.0000
25462006.07.10 14:53close12411.001.27301.27490.00006.007567.81
25472006.07.10 14:54sell12421.001.27321.27450.0000
25482006.07.10 15:22s/l12421.001.27451.27450.0000-13.007554.81
25492006.07.10 19:14sell12431.001.27401.27530.0000
25502006.07.10 20:14close12431.001.27311.27530.00009.007563.81
25512006.07.10 21:05sell12441.001.27351.27480.0000
25522006.07.11 01:59s/l12441.001.27481.27480.0000-12.287551.53
25532006.07.11 06:59sell12451.001.27341.27470.0000
25542006.07.11 06:59close12451.001.27101.27470.000024.007575.53
25552006.07.11 07:33sell12461.001.27321.27450.0000
25562006.07.11 08:59s/l12461.001.27451.27450.0000-13.007562.53
25572006.07.11 09:25buy12471.001.27291.27160.0000
25582006.07.11 09:40close12471.001.27381.27160.00009.007571.53
25592006.07.11 09:41buy12481.001.27381.27250.0000
25602006.07.11 11:00close12481.001.27491.27250.000011.007582.53
25612006.07.11 13:23sell12491.001.27471.27600.0000
25622006.07.11 14:00close12491.001.27381.27600.00009.007591.53
25632006.07.11 14:01sell12501.001.27431.27560.0000
25642006.07.11 16:00s/l12501.001.27561.27560.0000-13.007578.53
25652006.07.11 16:02buy12511.001.27421.27290.0000
25662006.07.11 17:01close12511.001.27511.27290.00009.007587.53
25672006.07.12 01:59buy12521.001.27591.27460.0000
25682006.07.12 06:59close12521.001.27701.27460.000011.007598.53
25692006.07.12 07:59buy12531.001.27521.27390.0000
25702006.07.12 09:59s/l12531.001.27391.27390.0000-13.007585.53
25712006.07.12 09:59buy12541.001.27371.27240.0000
25722006.07.12 11:59s/l12541.001.27241.27240.0000-13.007572.53
25732006.07.12 11:59buy12551.001.27201.27070.0000
25742006.07.12 12:01close12551.001.27331.27070.000013.007585.53
25752006.07.12 15:36sell12561.001.27061.27190.0000
25762006.07.12 15:51close12561.001.26951.27190.000011.007596.53
25772006.07.12 15:59sell12571.001.27041.27170.0000
25782006.07.12 16:03close12571.001.26921.27170.000012.007608.53
25792006.07.12 23:02buy12581.001.27031.26900.0000
25802006.07.13 01:00close12581.001.27121.26900.00006.417614.93
25812006.07.13 09:00buy12591.001.27121.26990.0000
25822006.07.13 09:03close12591.001.27211.26990.00009.007623.93
25832006.07.13 09:59buy12601.001.27051.26920.0000
25842006.07.13 10:59s/l12601.001.26921.26920.0000-13.007610.93
25852006.07.13 12:00sell12611.001.27041.27170.0000
25862006.07.13 12:04close12611.001.26961.27170.00008.007618.93
25872006.07.13 12:59sell12621.001.27011.27140.0000
25882006.07.13 14:43s/l12621.001.27141.27140.0000-13.007605.93
25892006.07.13 15:59buy12631.001.26731.26600.0000
25902006.07.13 16:38close12631.001.26851.26600.000012.007617.93
25912006.07.13 18:59sell12641.001.26931.27060.0000
25922006.07.14 00:59close12641.001.26781.27060.000015.727633.65
25932006.07.14 05:00buy12651.001.26771.26640.0000
25942006.07.14 05:59close12651.001.26911.26640.000014.007647.65
25952006.07.14 06:00buy12661.001.26811.26680.0000
25962006.07.14 06:15close12661.001.26881.26680.00007.007654.65
25972006.07.14 06:41buy12671.001.26871.26740.0000
25982006.07.14 06:59s/l12671.001.26741.26740.0000-13.007641.65
25992006.07.14 07:59sell12681.001.26751.26880.0000
26002006.07.14 08:23close12681.001.26661.26880.00009.007650.65
26012006.07.14 12:08sell12691.001.26741.26870.0000
26022006.07.14 12:59close12691.001.26551.26870.000019.007669.65
26032006.07.14 13:07sell12701.001.26641.26770.0000
26042006.07.14 13:59close12701.001.26321.26770.000032.007701.65
26052006.07.14 15:01sell12711.001.26481.26610.0000
26062006.07.14 16:00close12711.001.26411.26610.00007.007708.65
26072006.07.17 07:46sell12721.001.26341.26470.0000
26082006.07.17 07:59close12721.001.26251.26470.00009.007717.65
26092006.07.17 09:59sell12731.001.25641.25770.0000
26102006.07.17 09:59close12731.001.25371.25770.000027.007744.65
26112006.07.17 10:00sell12741.001.25421.25550.0000
26122006.07.17 12:01close12741.001.25331.25550.00009.007753.65
26132006.07.17 12:02buy12751.001.25301.25170.0000
26142006.07.17 12:14close12751.001.25381.25170.00008.007761.65
26152006.07.17 13:00sell12761.001.25361.25490.0000
26162006.07.17 14:31close12761.001.25291.25490.00007.007768.65
26172006.07.17 14:31buy12771.001.25291.25160.0000
26182006.07.17 22:31s/l12771.001.25161.25160.0000-13.007755.65
26192006.07.17 23:40sell12781.001.25221.25350.0000
26202006.07.18 06:59s/l12781.001.25351.25350.0000-12.287743.37
26212006.07.18 06:59sell12791.001.25351.25480.0000
26222006.07.18 07:03close12791.001.25281.25480.00007.007750.37
26232006.07.18 07:04buy12801.001.25291.25160.0000
26242006.07.18 07:59close12801.001.25381.25160.00009.007759.37
26252006.07.18 08:00buy12811.001.25271.25140.0000
26262006.07.18 08:09close12811.001.25361.25140.00009.007768.37
26272006.07.18 08:14buy12821.001.25311.25180.0000
26282006.07.18 09:59s/l12821.001.25181.25180.0000-13.007755.37
26292006.07.18 10:34sell12831.001.25311.25440.0000
26302006.07.18 12:05close12831.001.25201.25440.000011.007766.37
26312006.07.18 12:06buy12841.001.25211.25080.0000
26322006.07.18 12:18close12841.001.25291.25080.00008.007774.37
26332006.07.18 12:24sell12851.001.25361.25490.0000
26342006.07.18 13:58close12851.001.25281.25490.00008.007782.37
26352006.07.18 13:59buy12861.001.25201.25070.0000
26362006.07.18 14:59s/l12861.001.25071.25070.0000-13.007769.37
26372006.07.18 15:00sell12871.001.25001.25130.0000
26382006.07.18 16:35close12871.001.24911.25130.00009.007778.37
26392006.07.18 16:35buy12881.001.24901.24770.0000
26402006.07.18 17:32close12881.001.24991.24770.00009.007787.37
26412006.07.18 17:32sell12891.001.25031.25160.0000
26422006.07.18 18:37close12891.001.24961.25160.00007.007794.37
26432006.07.18 18:59sell12901.001.25081.25210.0000
26442006.07.18 23:00close12901.001.25011.25210.00007.007801.37
26452006.07.19 02:01sell12911.001.24971.25100.0000
26462006.07.19 02:31close12911.001.24871.25100.000010.007811.37
26472006.07.19 02:59sell12921.001.24951.25080.0000
26482006.07.19 08:37s/l12921.001.25081.25080.0000-13.007798.37
26492006.07.19 08:37sell12931.001.25051.25180.0000
26502006.07.19 08:59close12931.001.24971.25180.00008.007806.37
26512006.07.19 09:00sell12941.001.25021.25150.0000
26522006.07.19 11:03close12941.001.24961.25150.00006.007812.37
26532006.07.19 13:38sell12951.001.24881.25010.0000
26542006.07.19 14:00s/l12951.001.25011.25010.0000-13.007799.37
26552006.07.19 15:59buy12961.001.25601.25470.0000
26562006.07.19 16:59close12961.001.25931.25470.000033.007832.37
26572006.07.19 18:59buy12971.001.25941.25810.0000
26582006.07.19 19:00close12971.001.26001.25810.00006.007838.37
26592006.07.19 19:00buy12981.001.25961.25830.0000
26602006.07.20 00:59close12981.001.26051.25830.00006.417844.78
26612006.07.20 09:01buy12991.001.26021.25890.0000
26622006.07.20 10:59close12991.001.26261.25890.000024.007868.78
26632006.07.20 11:59sell13001.001.26371.26500.0000
26642006.07.20 12:41close13001.001.26291.26500.00008.007876.78
26652006.07.20 12:41buy13011.001.26301.26170.0000
26662006.07.20 12:56close13011.001.26371.26170.00007.007883.78
26672006.07.20 12:59buy13021.001.26301.26170.0000
26682006.07.20 13:10close13021.001.26381.26170.00008.007891.78
26692006.07.20 15:07buy13031.001.26371.26240.0000
26702006.07.20 16:10close13031.001.26461.26240.00009.007900.78
26712006.07.20 16:37buy13041.001.26381.26250.0000
26722006.07.20 16:38s/l13041.001.26251.26250.0000-13.007887.78
26732006.07.20 16:38buy13051.001.26371.26240.0000
26742006.07.20 16:59close13051.001.26461.26240.00009.007896.78
26752006.07.21 05:59buy13061.001.26391.26260.0000
26762006.07.21 07:00close13061.001.26471.26260.00008.007904.78
26772006.07.21 09:15buy13071.001.26601.26470.0000
26782006.07.21 09:59close13071.001.26681.26470.00008.007912.78
26792006.07.21 10:34sell13081.001.26801.26930.0000
26802006.07.21 10:44close13081.001.26731.26930.00007.007919.78
26812006.07.21 10:59sell13091.001.26791.26920.0000
26822006.07.21 11:01close13091.001.26711.26920.00008.007927.78
26832006.07.21 11:01buy13101.001.26721.26590.0000
26842006.07.21 12:24close13101.001.26801.26590.00008.007935.78
26852006.07.21 13:00buy13111.001.26781.26650.0000
26862006.07.21 14:19close13111.001.26851.26650.00007.007942.78
26872006.07.21 14:20sell13121.001.26861.26990.0000
26882006.07.21 15:38close13121.001.26771.26990.00009.007951.78
26892006.07.21 15:38buy13131.001.26791.26660.0000
26902006.07.21 17:05close13131.001.26881.26660.00009.007960.78
26912006.07.24 01:59buy13141.001.26521.26390.0000
26922006.07.24 06:59s/l13141.001.26391.26390.0000-13.007947.78
26932006.07.24 07:33sell13151.001.26391.26520.0000
26942006.07.24 07:34close13151.001.26321.26520.00007.007954.78
26952006.07.24 07:40sell13161.001.26391.26520.0000
26962006.07.24 07:47close13161.001.26321.26520.00007.007961.78
26972006.07.24 07:58sell13171.001.26391.26520.0000
26982006.07.24 07:59close13171.001.26241.26520.000015.007976.78
26992006.07.24 09:00sell13181.001.26331.26460.0000
27002006.07.24 09:24close13181.001.26241.26460.00009.007985.78
27012006.07.24 10:46buy13191.001.26161.26030.0000
27022006.07.24 11:00close13191.001.26231.26030.00007.007992.78
27032006.07.24 13:17buy13201.001.26291.26160.0000
27042006.07.24 13:59close13201.001.26411.26160.000012.008004.78
27052006.07.24 14:00buy13211.001.26291.26160.0000
27062006.07.24 14:16close13211.001.26351.26160.00006.008010.78
27072006.07.24 14:59buy13221.001.26281.26150.0000
27082006.07.24 16:19close13221.001.26341.26150.00006.008016.78
27092006.07.25 00:59buy13231.001.26151.26020.0000
27102006.07.25 01:00close13231.001.26221.26020.00007.008023.78
27112006.07.25 01:01sell13241.001.26211.26340.0000
27122006.07.25 04:59s/l13241.001.26341.26340.0000-13.008010.78
27132006.07.25 14:42buy13251.001.26481.26350.0000
27142006.07.25 14:59s/l13251.001.26351.26350.0000-13.007997.78
27152006.07.25 18:59sell13261.001.25831.25960.0000
27162006.07.26 00:59close13261.001.25751.25960.00008.728006.50
27172006.07.26 06:00sell13271.001.25811.25940.0000
27182006.07.26 07:57close13271.001.25731.25940.00008.008014.50
27192006.07.26 07:57buy13281.001.25751.25620.0000
27202006.07.26 08:55close13281.001.25821.25620.00007.008021.50
27212006.07.26 08:55sell13291.001.25811.25940.0000
27222006.07.26 10:28s/l13291.001.25941.25940.0000-13.008008.50
27232006.07.26 12:17sell13301.001.25941.26070.0000
27242006.07.26 14:59s/l13301.001.26071.26070.0000-13.007995.50
27252006.07.27 00:01sell13311.001.27161.27290.0000
27262006.07.27 05:59s/l13311.001.27291.27290.0000-13.007982.50
27272006.07.27 05:59sell13321.001.27361.27490.0000
27282006.07.27 06:00close13321.001.27211.27490.000015.007997.50
27292006.07.27 06:01buy13331.001.27211.27080.0000
27302006.07.27 06:27close13331.001.27281.27080.00007.008004.50
27312006.07.27 06:27buy13341.001.27291.27160.0000
27322006.07.27 07:46close13341.001.27371.27160.00008.008012.50
27332006.07.27 08:21buy13351.001.27291.27160.0000
27342006.07.27 09:10close13351.001.27371.27160.00008.008020.50
27352006.07.27 09:10sell13361.001.27371.27500.0000
27362006.07.27 09:22close13361.001.27301.27500.00007.008027.50
27372006.07.27 09:26sell13371.001.27371.27500.0000
27382006.07.27 10:59s/l13371.001.27501.27500.0000-13.008014.50
27392006.07.27 11:19buy13381.001.27381.27250.0000
27402006.07.27 13:00close13381.001.27481.27250.000010.008024.50
27412006.07.27 13:00sell13391.001.27481.27610.0000
27422006.07.27 13:27close13391.001.27411.27610.00007.008031.50
27432006.07.27 13:28sell13401.001.27421.27550.0000
27442006.07.27 14:30close13401.001.27321.27550.000010.008041.50
27452006.07.28 02:56sell13411.001.26871.27000.0000
27462006.07.28 03:24close13411.001.26801.27000.00007.008048.50
27472006.07.28 04:01buy13421.001.26851.26720.0000
27482006.07.28 05:50close13421.001.26921.26720.00007.008055.50
27492006.07.28 05:50sell13431.001.26911.27040.0000
27502006.07.28 10:12close13431.001.26841.27040.00007.008062.50
27512006.07.28 10:12buy13441.001.26831.26700.0000
27522006.07.28 11:59s/l13441.001.26701.26700.0000-13.008049.50
27532006.07.28 12:57sell13451.001.26751.26880.0000
27542006.07.28 12:59s/l13451.001.26881.26880.0000-13.008036.50
27552006.07.28 15:17buy13461.001.27561.27430.0000
27562006.07.28 15:17s/l13461.001.27431.27430.0000-13.008023.50
27572006.07.28 15:17buy13471.001.27581.27450.0000
27582006.07.28 15:18s/l13471.001.27451.27450.0000-13.008010.50
27592006.07.28 16:02buy13481.001.27391.27260.0000
27602006.07.28 16:08close13481.001.27451.27260.00006.008016.50
27612006.07.28 17:22sell13491.001.27561.27690.0000
27622006.07.30 23:09s/l13491.001.27691.27690.0000-13.008003.50
27632006.07.31 00:04buy13501.001.27631.27500.0000
27642006.07.31 01:59s/l13501.001.27501.27500.0000-13.007990.50
27652006.07.31 03:07sell13511.001.27621.27750.0000
27662006.07.31 07:59close13511.001.27521.27750.000010.008000.50
27672006.07.31 12:00buy13521.001.27581.27450.0000
27682006.07.31 12:59close13521.001.27791.27450.000021.008021.50
27692006.07.31 13:39buy13531.001.27651.27520.0000
27702006.07.31 13:54close13531.001.27741.27520.00009.008030.50
27712006.07.31 13:54buy13541.001.27741.27610.0000
27722006.07.31 14:01s/l13541.001.27611.27610.0000-13.008017.50
27732006.07.31 14:52buy13551.001.27561.27430.0000
27742006.07.31 14:52close13551.001.27641.27430.00008.008025.50
27752006.07.31 18:00buy13561.001.27651.27520.0000
27762006.07.31 19:30close13561.001.27741.27520.00009.008034.50
27772006.08.01 00:59buy13571.001.27561.27430.0000
27782006.08.01 01:59s/l13571.001.27431.27430.0000-13.008021.50
27792006.08.01 04:00buy13581.001.27421.27290.0000
27802006.08.01 04:03close13581.001.27511.27290.00009.008030.50
27812006.08.01 04:59buy13591.001.27351.27220.0000
27822006.08.01 09:59close13591.001.27441.27220.00009.008039.50
27832006.08.01 12:00buy13601.001.27471.27340.0000
27842006.08.01 12:44close13601.001.27571.27340.000010.008049.50
27852006.08.01 14:38buy13611.001.27491.27360.0000
27862006.08.01 14:38s/l13611.001.27361.27360.0000-13.008036.50
27872006.08.01 14:38buy13621.001.27381.27250.0000
27882006.08.01 14:41close13621.001.27491.27250.000011.008047.50
27892006.08.01 14:41buy13631.001.27491.27360.0000
27902006.08.01 14:42s/l13631.001.27361.27360.0000-13.008034.50
27912006.08.01 14:42buy13641.001.27371.27240.0000
27922006.08.01 15:14close13641.001.27471.27240.000010.008044.50
27932006.08.01 15:27sell13651.001.27521.27650.0000
27942006.08.01 15:49s/l13651.001.27651.27650.0000-13.008031.50
27952006.08.01 15:49sell13661.001.27641.27770.0000
27962006.08.01 15:59s/l13661.001.27771.27770.0000-13.008018.50
27972006.08.01 17:41buy13671.001.28051.27920.0000
27982006.08.01 19:02close13671.001.28181.27920.000013.008031.50
27992006.08.01 23:02sell13681.001.28261.28390.0000
28002006.08.02 01:05close13681.001.28171.28390.00009.728041.22
28012006.08.02 15:01buy13691.001.27981.27850.0000
28022006.08.02 15:20close13691.001.28111.27850.000013.008054.22
28032006.08.02 15:59buy13701.001.27981.27850.0000
28042006.08.02 20:00s/l13701.001.27851.27850.0000-13.008041.22
28052006.08.03 00:59buy13711.001.27601.27470.0000
28062006.08.03 03:11s/l13711.001.27471.27470.0000-13.008028.22
28072006.08.03 03:11buy13721.001.27491.27360.0000
28082006.08.03 04:00close13721.001.27571.27360.00008.008036.22
28092006.08.03 04:21sell13731.001.27601.27730.0000
28102006.08.03 05:04close13731.001.27531.27730.00007.008043.22
28112006.08.03 06:59sell13741.001.27661.27790.0000
28122006.08.03 10:00close13741.001.27581.27790.00008.008051.22
28132006.08.03 16:59sell13751.001.28001.28130.0000
28142006.08.04 08:59close13751.001.27861.28130.000014.728065.94
28152006.08.04 13:59sell13761.001.29021.29150.0000
28162006.08.04 15:00close13761.001.28871.29150.000015.008080.94
28172006.08.07 00:13buy13771.001.28771.28640.0000
28182006.08.07 07:00s/l13771.001.28641.28640.0000-13.008067.94
28192006.08.07 08:09buy13781.001.28711.28580.0000
28202006.08.07 09:39s/l13781.001.28581.28580.0000-13.008054.94
28212006.08.07 09:42buy13791.001.28591.28460.0000
28222006.08.07 10:44close13791.001.28711.28460.000012.008066.94
28232006.08.07 10:44sell13801.001.28701.28830.0000
28242006.08.07 11:17close13801.001.28621.28830.00008.008074.94
28252006.08.07 11:18buy13811.001.28601.28470.0000
28262006.08.07 12:10s/l13811.001.28471.28470.0000-13.008061.94
28272006.08.07 12:28sell13821.001.28631.28760.0000
28282006.08.07 13:41s/l13821.001.28761.28760.0000-13.008048.94
28292006.08.07 16:06buy13831.001.28571.28440.0000
28302006.08.07 17:16s/l13831.001.28441.28440.0000-13.008035.94
28312006.08.07 17:16buy13841.001.28441.28310.0000
28322006.08.07 18:01s/l13841.001.28311.28310.0000-13.008022.94
28332006.08.07 21:24buy13851.001.28321.28190.0000
28342006.08.07 21:58s/l13851.001.28191.28190.0000-13.008009.94
28352006.08.07 21:58buy13861.001.28201.28070.0000
28362006.08.07 22:11s/l13861.001.28071.28070.0000-13.007996.94
28372006.08.08 12:31buy13871.001.28351.28220.0000
28382006.08.08 13:58close13871.001.28431.28220.00008.008004.94
28392006.08.08 13:58sell13881.001.28431.28560.0000
28402006.08.08 15:09close13881.001.28361.28560.00007.008011.94
28412006.08.08 15:24buy13891.001.28311.28180.0000
28422006.08.08 15:46close13891.001.28411.28180.000010.008021.94
28432006.08.08 18:14sell13901.001.28561.28690.0000
28442006.08.08 18:14s/l13901.001.28691.28690.0000-13.008008.94
28452006.08.08 18:14sell13911.001.28561.28690.0000
28462006.08.08 18:14close13911.001.28451.28690.000011.008019.94
28472006.08.08 18:14sell13921.001.28461.28590.0000
28482006.08.08 18:14s/l13921.001.28591.28590.0000-13.008006.94
28492006.08.08 18:14sell13931.001.28551.28680.0000
28502006.08.08 18:14s/l13931.001.28681.28680.0000-13.007993.94
28512006.08.08 18:23sell13941.001.28481.28610.0000
28522006.08.08 18:23close13941.001.28221.28610.000026.008019.94
28532006.08.08 18:23sell13951.001.28461.28590.0000
28542006.08.08 18:23s/l13951.001.28591.28590.0000-13.008006.94
28552006.08.08 18:23sell13961.001.28571.28700.0000
28562006.08.08 18:23close13961.001.28441.28700.000013.008019.94
28572006.08.08 18:23sell13971.001.28461.28590.0000
28582006.08.08 18:23close13971.001.28161.28590.000030.008049.94
28592006.08.08 18:34sell13981.001.28551.28680.0000
28602006.08.08 18:34close13981.001.28441.28680.000011.008060.94
28612006.08.08 18:34sell13991.001.28571.28700.0000
28622006.08.08 18:34close13991.001.28471.28700.000010.008070.94
28632006.08.08 18:34sell14001.001.28511.28640.0000
28642006.08.08 18:35s/l14001.001.28641.28640.0000-13.008057.94
28652006.08.08 18:35sell14011.001.28511.28640.0000
28662006.08.08 18:46s/l14011.001.28641.28640.0000-13.008044.94
28672006.08.08 18:46sell14021.001.28571.28700.0000
28682006.08.08 18:50s/l14021.001.28701.28700.0000-13.008031.94
28692006.08.08 18:58sell14031.001.28541.28670.0000
28702006.08.08 19:19close14031.001.28391.28670.000015.008046.94
28712006.08.08 19:19buy14041.001.28401.28270.0000
28722006.08.08 20:02close14041.001.28501.28270.000010.008056.94
28732006.08.08 20:18buy14051.001.28391.28260.0000
28742006.08.08 21:35s/l14051.001.28261.28260.0000-13.008043.94
28752006.08.08 22:48buy14061.001.28071.27940.0000
28762006.08.08 22:48s/l14061.001.27941.27940.0000-13.008030.94
28772006.08.08 22:48buy14071.001.27941.27810.0000
28782006.08.08 22:49s/l14071.001.27811.27810.0000-13.008017.94
28792006.08.08 22:49buy14081.001.27981.27850.0000
28802006.08.08 22:49s/l14081.001.27851.27850.0000-13.008004.94
28812006.08.08 23:11sell14091.001.27791.27920.0000
28822006.08.08 23:33s/l14091.001.27921.27920.0000-13.007991.94
28832006.08.08 23:34sell14101.001.27891.28020.0000
28842006.08.09 00:20close14101.001.27811.28020.00008.728000.66
28852006.08.09 05:46sell14111.001.28051.28180.0000
28862006.08.09 05:53s/l14111.001.28181.28180.0000-13.007987.66
28872006.08.09 05:53sell14121.001.28111.28240.0000
28882006.08.09 06:14s/l14121.001.28241.28240.0000-13.007974.66
28892006.08.09 11:22buy14131.001.28921.28790.0000
28902006.08.09 12:09s/l14131.001.28791.28790.0000-13.007961.66
28912006.08.09 13:20buy14141.001.28791.28660.0000
28922006.08.09 14:10close14141.001.28881.28660.00009.007970.66
28932006.08.09 14:15sell14151.001.28951.29080.0000
28942006.08.09 14:24close14151.001.28861.29080.00009.007979.66
28952006.08.09 21:10sell14161.001.28671.28800.0000
28962006.08.09 22:55s/l14161.001.28801.28800.0000-13.007966.66
28972006.08.10 01:30sell14171.001.28801.28930.0000
28982006.08.10 06:13s/l14171.001.28931.28930.0000-13.007953.66
28992006.08.10 07:24buy14181.001.28911.28780.0000
29002006.08.10 07:25s/l14181.001.28781.28780.0000-13.007940.66
29012006.08.10 07:26buy14191.001.28811.28680.0000
29022006.08.10 07:30close14191.001.28911.28680.000010.007950.66
29032006.08.10 07:30buy14201.001.28911.28780.0000
29042006.08.10 07:41s/l14201.001.28781.28780.0000-13.007937.66
29052006.08.10 07:41buy14211.001.28851.28720.0000
29062006.08.10 07:41s/l14211.001.28721.28720.0000-13.007924.66
29072006.08.10 07:41buy14221.001.28851.28720.0000
29082006.08.10 07:41s/l14221.001.28721.28720.0000-13.007911.66
29092006.08.10 07:43buy14231.001.28821.28690.0000
29102006.08.10 07:49s/l14231.001.28691.28690.0000-13.007898.66
29112006.08.10 08:03sell14241.001.28681.28810.0000
29122006.08.10 08:07close14241.001.28581.28810.000010.007908.66
29132006.08.10 09:01sell14251.001.28721.28850.0000
29142006.08.10 09:28close14251.001.28621.28850.000010.007918.66
29152006.08.10 11:31sell14261.001.28601.28730.0000
29162006.08.10 12:31close14261.001.28431.28730.000017.007935.66
29172006.08.10 12:31buy14271.001.28451.28320.0000
29182006.08.10 12:31close14271.001.28541.28320.00009.007944.66
29192006.08.10 12:31buy14281.001.28491.28360.0000
29202006.08.10 12:31close14281.001.28641.28360.000015.007959.66
29212006.08.10 12:31buy14291.001.28431.28300.0000
29222006.08.10 12:31close14291.001.28631.28300.000020.007979.66
29232006.08.10 12:31buy14301.001.28491.28360.0000
29242006.08.10 12:31close14301.001.28601.28360.000011.007990.66
29252006.08.10 12:31buy14311.001.28431.28300.0000
29262006.08.10 12:32close14311.001.28501.28300.00007.007997.66
29272006.08.10 12:32buy14321.001.28471.28340.0000
29282006.08.10 12:37s/l14321.001.28341.28340.0000-13.007984.66
29292006.08.10 12:37buy14331.001.28341.28210.0000
29302006.08.10 13:02close14331.001.28411.28210.00007.007991.66
29312006.08.10 15:17buy14341.001.27601.27470.0000
29322006.08.10 15:18s/l14341.001.27471.27470.0000-13.007978.66
29332006.08.10 15:18buy14351.001.27491.27360.0000
29342006.08.10 15:24close14351.001.27621.27360.000013.007991.66
29352006.08.10 15:24buy14361.001.27591.27460.0000
29362006.08.10 15:26close14361.001.27701.27460.000011.008002.66
29372006.08.10 15:28sell14371.001.27791.27920.0000
29382006.08.10 15:37close14371.001.27671.27920.000012.008014.66
29392006.08.10 15:41buy14381.001.27601.27470.0000
29402006.08.10 15:51close14381.001.27711.27470.000011.008025.66
29412006.08.10 17:25sell14391.001.27791.27920.0000
29422006.08.10 18:46s/l14391.001.27921.27920.0000-13.008012.66
29432006.08.11 06:22buy14401.001.27621.27490.0000
29442006.08.11 06:26s/l14401.001.27491.27490.0000-13.007999.66
29452006.08.11 06:26buy14411.001.27511.27380.0000
29462006.08.11 06:27close14411.001.27591.27380.00008.008007.66
29472006.08.11 06:27buy14421.001.27601.27470.0000
29482006.08.11 06:33s/l14421.001.27471.27470.0000-13.007994.66
29492006.08.11 06:33buy14431.001.27481.27350.0000
29502006.08.11 06:33close14431.001.27551.27350.00007.008001.66
29512006.08.11 06:33buy14441.001.27591.27460.0000
29522006.08.11 06:33s/l14441.001.27461.27460.0000-13.007988.66
29532006.08.11 06:33buy14451.001.27471.27340.0000
29542006.08.11 06:34close14451.001.27541.27340.00007.007995.66
29552006.08.11 06:34buy14461.001.27551.27420.0000
29562006.08.11 06:38close14461.001.27671.27420.000012.008007.66
29572006.08.11 06:38buy14471.001.27651.27520.0000
29582006.08.11 06:58close14471.001.27731.27520.00008.008015.66
29592006.08.11 07:05sell14481.001.27781.27910.0000
29602006.08.11 07:51s/l14481.001.27911.27910.0000-13.008002.66
29612006.08.11 07:51sell14491.001.27871.28000.0000
29622006.08.11 08:29close14491.001.27791.28000.00008.008010.66
29632006.08.11 10:59buy14501.001.27751.27620.0000
29642006.08.11 12:30s/l14501.001.27621.27620.0000-13.007997.66
29652006.08.11 12:30buy14511.001.27591.27460.0000
29662006.08.11 12:30s/l14511.001.27461.27460.0000-13.007984.66
29672006.08.11 12:30buy14521.001.27461.27330.0000
29682006.08.11 12:30close14521.001.27551.27330.00009.007993.66
29692006.08.11 12:30buy14531.001.27571.27440.0000
29702006.08.11 12:30s/l14531.001.27441.27440.0000-13.007980.66
29712006.08.11 13:34sell14541.001.27371.27500.0000
29722006.08.11 13:45s/l14541.001.27501.27500.0000-13.007967.66
29732006.08.11 13:45sell14551.001.27461.27590.0000
29742006.08.11 13:46s/l14551.001.27591.27590.0000-13.007954.66
29752006.08.11 16:15buy14561.001.27481.27350.0000
29762006.08.11 16:32s/l14561.001.27351.27350.0000-13.007941.66
29772006.08.11 16:32buy14571.001.27361.27230.0000
29782006.08.11 18:08s/l14571.001.27231.27230.0000-13.007928.66
29792006.08.11 19:55sell14581.001.27331.27460.0000
29802006.08.13 22:00close14581.001.27111.27460.000022.007950.66
29812006.08.13 22:13sell14591.001.27191.27320.0000
29822006.08.13 23:03s/l14591.001.27321.27320.0000-13.007937.66
29832006.08.13 23:05sell14601.001.27381.27510.0000
29842006.08.14 04:28s/l14601.001.27511.27510.0000-12.287925.38
29852006.08.14 06:38sell14611.001.27561.27690.0000
29862006.08.14 07:12close14611.001.27451.27690.000011.007936.38
29872006.08.14 07:12buy14621.001.27461.27330.0000
29882006.08.14 07:25s/l14621.001.27331.27330.0000-13.007923.38
29892006.08.14 07:25buy14631.001.27341.27210.0000
29902006.08.14 07:27s/l14631.001.27211.27210.0000-13.007910.38
29912006.08.14 07:33buy14641.001.27281.27150.0000
29922006.08.14 07:57close14641.001.27381.27150.000010.007920.38
29932006.08.14 07:57buy14651.001.27391.27260.0000
29942006.08.14 10:50s/l14651.001.27261.27260.0000-13.007907.38
29952006.08.14 12:45sell14661.001.27281.27410.0000
29962006.08.14 13:01s/l14661.001.27411.27410.0000-13.007894.38
29972006.08.14 13:32sell14671.001.27461.27590.0000
29982006.08.14 13:52close14671.001.27371.27590.00009.007903.38
29992006.08.14 14:23sell14681.001.27561.27690.0000
30002006.08.14 14:36close14681.001.27471.27690.00009.007912.38
30012006.08.14 14:44sell14691.001.27561.27690.0000
30022006.08.14 14:52close14691.001.27471.27690.00009.007921.38
30032006.08.15 01:38buy14701.001.27151.27020.0000
30042006.08.15 01:50s/l14701.001.27021.27020.0000-13.007908.38
30052006.08.15 01:51buy14711.001.27081.26950.0000
30062006.08.15 01:54close14711.001.27171.26950.00009.007917.38
30072006.08.15 01:54buy14721.001.27121.26990.0000
30082006.08.15 02:08close14721.001.27271.26990.000015.007932.38
30092006.08.15 05:25sell14731.001.27441.27570.0000
30102006.08.15 06:14close14731.001.27321.27570.000012.007944.38
30112006.08.15 06:14buy14741.001.27331.27200.0000
30122006.08.15 06:46s/l14741.001.27201.27200.0000-13.007931.38
30132006.08.15 06:46buy14751.001.27301.27170.0000
30142006.08.15 06:53s/l14751.001.27171.27170.0000-13.007918.38
30152006.08.15 07:10sell14761.001.27251.27380.0000
30162006.08.15 07:35s/l14761.001.27381.27380.0000-13.007905.38
30172006.08.15 07:35sell14771.001.27361.27490.0000
30182006.08.15 08:30close14771.001.27241.27490.000012.007917.38
30192006.08.15 08:30buy14781.001.27221.27090.0000
30202006.08.15 09:04s/l14781.001.27091.27090.0000-13.007904.38
30212006.08.15 12:30sell14791.001.27461.27590.0000
30222006.08.15 12:30s/l14791.001.27591.27590.0000-13.007891.38
30232006.08.15 12:30sell14801.001.27471.27600.0000
30242006.08.15 12:30close14801.001.27231.27600.000024.007915.38
30252006.08.15 12:30sell14811.001.27371.27500.0000
30262006.08.15 12:30s/l14811.001.27501.27500.0000-13.007902.38
30272006.08.15 13:01sell14821.001.27831.27960.0000
30282006.08.15 13:01close14821.001.27741.27960.00009.007911.38
30292006.08.15 13:01sell14831.001.27811.27940.0000
30302006.08.15 13:07s/l14831.001.27941.27940.0000-13.007898.38
30312006.08.15 13:07sell14841.001.27901.28030.0000
30322006.08.15 13:43s/l14841.001.28031.28030.0000-13.007885.38
30332006.08.16 11:44sell14851.001.27861.27990.0000
30342006.08.16 12:30s/l14851.001.27991.27990.0000-13.007872.38
30352006.08.16 12:30sell14861.001.28001.28130.0000
30362006.08.16 12:30close14861.001.27901.28130.000010.007882.38
30372006.08.16 12:30sell14871.001.28051.28180.0000
30382006.08.16 12:30close14871.001.27941.28180.000011.007893.38
30392006.08.16 12:30sell14881.001.28051.28180.0000
30402006.08.16 12:30s/l14881.001.28181.28180.0000-13.007880.38
30412006.08.16 12:31sell14891.001.28001.28130.0000
30422006.08.16 12:31s/l14891.001.28131.28130.0000-13.007867.38
30432006.08.16 12:31sell14901.001.28101.28230.0000
30442006.08.16 12:31s/l14901.001.28231.28230.0000-13.007854.38
30452006.08.16 13:16sell14911.001.28551.28680.0000
30462006.08.16 15:13close14911.001.28501.28680.00005.007859.38
30472006.08.16 17:46buy14921.001.28421.28290.0000
30482006.08.16 18:05close14921.001.28521.28290.000010.007869.38
30492006.08.16 23:37sell14931.001.28451.28580.0000
30502006.08.17 00:58s/l14931.001.28581.28580.0000-10.847858.54
30512006.08.17 08:06buy14941.001.28631.28500.0000
30522006.08.17 08:35close14941.001.28751.28500.000012.007870.54
30532006.08.17 09:07buy14951.001.28631.28500.0000
30542006.08.17 10:05close14951.001.28711.28500.00008.007878.54
30552006.08.17 11:46sell14961.001.28811.28940.0000
30562006.08.17 12:35close14961.001.28741.28940.00007.007885.54
30572006.08.17 12:35buy14971.001.28751.28620.0000
30582006.08.17 12:43s/l14971.001.28621.28620.0000-13.007872.54
30592006.08.17 12:44buy14981.001.28691.28560.0000
30602006.08.17 12:48close14981.001.28751.28560.00006.007878.54
30612006.08.17 12:48buy14991.001.28781.28650.0000
30622006.08.17 13:10s/l14991.001.28651.28650.0000-13.007865.54
30632006.08.17 17:06buy15001.001.28371.28240.0000
30642006.08.17 17:21s/l15001.001.28241.28240.0000-13.007852.54
30652006.08.17 17:22buy15011.001.28301.28170.0000
30662006.08.17 18:00s/l15011.001.28171.28170.0000-13.007839.54
30672006.08.18 07:58buy15021.001.28291.28160.0000
30682006.08.18 08:32close15021.001.28401.28160.000011.007850.54
30692006.08.18 09:21sell15031.001.28421.28550.0000
30702006.08.18 09:27close15031.001.28361.28550.00006.007856.54
30712006.08.18 09:37buy15041.001.28301.28170.0000
30722006.08.18 11:13s/l15041.001.28171.28170.0000-13.007843.54
30732006.08.18 13:02sell15051.001.28111.28240.0000
30742006.08.18 13:18close15051.001.28041.28240.00007.007850.54
30752006.08.18 13:32sell15061.001.28121.28250.0000
30762006.08.18 13:48s/l15061.001.28251.28250.0000-13.007837.54
30772006.08.18 13:48sell15071.001.28221.28350.0000
30782006.08.18 13:51s/l15071.001.28351.28350.0000-13.007824.54
30792006.08.18 14:00buy15081.001.28321.28190.0000
30802006.08.18 14:12s/l15081.001.28191.28190.0000-13.007811.54
30812006.08.18 14:12buy15091.001.28221.28090.0000
30822006.08.18 14:16s/l15091.001.28091.28090.0000-13.007798.54
30832006.08.18 14:59buy15101.001.28221.28090.0000
30842006.08.18 15:15s/l15101.001.28091.28090.0000-13.007785.54
30852006.08.18 15:15buy15111.001.28111.27980.0000
30862006.08.18 15:31close15111.001.28171.27980.00006.007791.54
30872006.08.21 01:06sell15121.001.28561.28690.0000
30882006.08.21 01:22s/l15121.001.28691.28690.0000-13.007778.54
30892006.08.21 01:28sell15131.001.28591.28720.0000
30902006.08.21 01:44s/l15131.001.28721.28720.0000-13.007765.54
30912006.08.21 04:50buy15141.001.28731.28600.0000
30922006.08.21 06:53close15141.001.28841.28600.000011.007776.54
30932006.08.21 06:53sell15151.001.28801.28930.0000
30942006.08.21 07:22s/l15151.001.28931.28930.0000-13.007763.54
30952006.08.21 09:53buy15161.001.28891.28760.0000
30962006.08.21 12:02close15161.001.28961.28760.00007.007770.54
30972006.08.21 12:05sell15171.001.28991.29120.0000
30982006.08.21 12:09s/l15171.001.29121.29120.0000-13.007757.54
30992006.08.21 12:10sell15181.001.29101.29230.0000
31002006.08.21 12:13s/l15181.001.29231.29230.0000-13.007744.54
31012006.08.21 12:19sell15191.001.29101.29230.0000
31022006.08.21 12:33close15191.001.29031.29230.00007.007751.54
31032006.08.21 12:33sell15201.001.29021.29150.0000
31042006.08.21 13:53s/l15201.001.29151.29150.0000-13.007738.54
31052006.08.21 13:53sell15211.001.29141.29270.0000
31062006.08.21 13:59s/l15211.001.29271.29270.0000-13.007725.54
31072006.08.21 13:59sell15221.001.29281.29410.0000
31082006.08.21 14:09s/l15221.001.29411.29410.0000-13.007712.54
31092006.08.21 15:18buy15231.001.29141.29010.0000
31102006.08.21 16:10s/l15231.001.29011.29010.0000-13.007699.54
31112006.08.22 04:58buy15241.001.28701.28570.0000
31122006.08.22 06:30close15241.001.28761.28570.00006.007705.54
31132006.08.22 07:02buy15251.001.28731.28600.0000
31142006.08.22 09:00s/l15251.001.28601.28600.0000-13.007692.54
31152006.08.22 09:00buy15261.001.28651.28520.0000
31162006.08.22 09:00s/l15261.001.28521.28520.0000-13.007679.54
31172006.08.22 09:01buy15271.001.28611.28480.0000
31182006.08.22 09:01close15271.001.28671.28480.00006.007685.54
31192006.08.22 09:05buy15281.001.28651.28520.0000
31202006.08.22 09:14s/l15281.001.28521.28520.0000-13.007672.54
31212006.08.22 09:36buy15291.001.28601.28470.0000
31222006.08.22 09:53s/l15291.001.28471.28470.0000-13.007659.54
31232006.08.22 17:28buy15301.001.27981.27850.0000
31242006.08.22 18:04s/l15301.001.27851.27850.0000-13.007646.54
31252006.08.22 18:45sell15311.001.27991.28120.0000
31262006.08.22 22:48s/l15311.001.28121.28120.0000-13.007633.54
31272006.08.23 01:58buy15321.001.27911.27780.0000
31282006.08.23 06:53close15321.001.27991.27780.00008.007641.54
31292006.08.23 06:55sell15331.001.28041.28170.0000
31302006.08.23 07:20s/l15331.001.28171.28170.0000-13.007628.54
31312006.08.23 07:20sell15341.001.28161.28290.0000
31322006.08.23 07:33s/l15341.001.28291.28290.0000-13.007615.54
31332006.08.23 07:33sell15351.001.28281.28410.0000
31342006.08.23 08:17close15351.001.28191.28410.00009.007624.54
31352006.08.23 14:19buy15361.001.28181.28050.0000
31362006.08.23 14:31s/l15361.001.28051.28050.0000-13.007611.54
31372006.08.23 14:31buy15371.001.28051.27920.0000
31382006.08.23 14:36s/l15371.001.27921.27920.0000-13.007598.54
31392006.08.23 14:38buy15381.001.27971.27840.0000
31402006.08.23 14:47close15381.001.28051.27840.00008.007606.54
31412006.08.23 14:47buy15391.001.28061.27930.0000
31422006.08.23 15:00s/l15391.001.27931.27930.0000-13.007593.54
31432006.08.23 16:33buy15401.001.27901.27770.0000
31442006.08.23 19:02close15401.001.27971.27770.00007.007600.54
31452006.08.24 01:02buy15411.001.27701.27570.0000
31462006.08.24 05:23close15411.001.27791.27570.00009.007609.54
31472006.08.24 05:23sell15421.001.27771.27900.0000
31482006.08.24 06:33close15421.001.27691.27900.00008.007617.54
31492006.08.24 07:47buy15431.001.27681.27550.0000
31502006.08.24 08:00close15431.001.27781.27550.000010.007627.54
31512006.08.24 09:47buy15441.001.28211.28080.0000
31522006.08.24 11:13close15441.001.28341.28080.000013.007640.54
31532006.08.24 12:30buy15451.001.28211.28080.0000
31542006.08.24 12:30close15451.001.28431.28080.000022.007662.54
31552006.08.24 12:31buy15461.001.28191.28060.0000
31562006.08.24 12:31close15461.001.28341.28060.000015.007677.54
31572006.08.24 12:31buy15471.001.28191.28060.0000
31582006.08.24 12:44s/l15471.001.28061.28060.0000-13.007664.54
31592006.08.24 12:44buy15481.001.28081.27950.0000
31602006.08.24 12:47close15481.001.28231.27950.000015.007679.54
31612006.08.24 13:16buy15491.001.28141.28010.0000
31622006.08.24 14:00close15491.001.28301.28010.000016.007695.54
31632006.08.24 14:04buy15501.001.28021.27890.0000
31642006.08.24 14:04close15501.001.28111.27890.00009.007704.54
31652006.08.24 14:37buy15511.001.28041.27910.0000
31662006.08.24 14:53s/l15511.001.27911.27910.0000-13.007691.54
31672006.08.24 14:53buy15521.001.27921.27790.0000
31682006.08.24 15:44s/l15521.001.27791.27790.0000-13.007678.54
31692006.08.24 15:44buy15531.001.27801.27670.0000
31702006.08.24 15:54s/l15531.001.27671.27670.0000-13.007665.54
31712006.08.24 16:11sell15541.001.27671.27800.0000
31722006.08.24 20:10close15541.001.27561.27800.000011.007676.54
31732006.08.25 00:05buy15551.001.27511.27380.0000
31742006.08.25 00:14close15551.001.27631.27380.000012.007688.54
31752006.08.25 05:28buy15561.001.27701.27570.0000
31762006.08.25 06:29s/l15561.001.27571.27570.0000-13.007675.54
31772006.08.25 07:44sell15571.001.27741.27870.0000
31782006.08.25 09:04close15571.001.27671.27870.00007.007682.54
31792006.08.25 12:15buy15581.001.27631.27500.0000
31802006.08.25 14:07s/l15581.001.27501.27500.0000-13.007669.54
31812006.08.25 15:07sell15591.001.27611.27740.0000
31822006.08.25 15:07s/l15591.001.27741.27740.0000-13.007656.54
31832006.08.25 15:07sell15601.001.27731.27860.0000
31842006.08.25 15:08close15601.001.27621.27860.000011.007667.54
31852006.08.25 15:08sell15611.001.27611.27740.0000
31862006.08.25 15:15s/l15611.001.27741.27740.0000-13.007654.54
31872006.08.25 15:15sell15621.001.27731.27860.0000
31882006.08.25 15:41close15621.001.27651.27860.00008.007662.54
31892006.08.25 15:41sell15631.001.27641.27770.0000
31902006.08.25 17:04close15631.001.27561.27770.00008.007670.54
31912006.08.25 19:55buy15641.001.27571.27440.0000
31922006.08.27 22:51close15641.001.27651.27440.00008.007678.54
31932006.08.28 00:55sell15651.001.27731.27860.0000
31942006.08.28 03:27s/l15651.001.27861.27860.0000-13.007665.54
31952006.08.28 14:38buy15661.001.28041.27910.0000
31962006.08.28 14:53s/l15661.001.27911.27910.0000-13.007652.54
31972006.08.28 14:53buy15671.001.27961.27830.0000
31982006.08.28 15:28s/l15671.001.27831.27830.0000-13.007639.54
31992006.08.28 16:26sell15681.001.27951.28080.0000
32002006.08.28 19:00close15681.001.27861.28080.00009.007648.54
32012006.08.28 20:50buy15691.001.27821.27690.0000
32022006.08.28 22:38close15691.001.27911.27690.00009.007657.54
32032006.08.29 00:29sell15701.001.28011.28140.0000
32042006.08.29 01:46s/l15701.001.28141.28140.0000-13.007644.54
32052006.08.29 03:32buy15711.001.28121.27990.0000
32062006.08.29 03:58close15711.001.28191.27990.00007.007651.54
32072006.08.29 11:47sell15721.001.28181.28310.0000
32082006.08.29 12:10close15721.001.28111.28310.00007.007658.54
32092006.08.29 12:19buy15731.001.28051.27920.0000
32102006.08.29 12:39close15731.001.28121.27920.00007.007665.54
32112006.08.29 12:54buy15741.001.28081.27950.0000
32122006.08.29 13:38s/l15741.001.27951.27950.0000-13.007652.54
32132006.08.29 14:00sell15751.001.28051.28180.0000
32142006.08.29 14:00close15751.001.27971.28180.00008.007660.54
32152006.08.29 14:00sell15761.001.28051.28180.0000
32162006.08.29 14:00close15761.001.27971.28180.00008.007668.54
32172006.08.29 14:01sell15771.001.28021.28150.0000
32182006.08.29 14:07close15771.001.27941.28150.00008.007676.54
32192006.08.29 14:07buy15781.001.27891.27760.0000
32202006.08.29 14:21s/l15781.001.27761.27760.0000-13.007663.54
32212006.08.29 15:18sell15791.001.27631.27760.0000
32222006.08.29 17:32s/l15791.001.27761.27760.0000-13.007650.54
32232006.08.29 17:32sell15801.001.27751.27880.0000
32242006.08.29 17:55close15801.001.27661.27880.00009.007659.54
32252006.08.29 18:00buy15811.001.27561.27430.0000
32262006.08.29 18:00close15811.001.27681.27430.000012.007671.54
32272006.08.29 19:46buy15821.001.28241.28110.0000
32282006.08.29 21:58close15821.001.28311.28110.00007.007678.54
32292006.08.29 23:42sell15831.001.28331.28460.0000
32302006.08.30 00:08close15831.001.28261.28460.00007.727686.26
32312006.08.30 01:34sell15841.001.28501.28630.0000
32322006.08.30 01:35close15841.001.28411.28630.00009.007695.26
32332006.08.30 01:37buy15851.001.28341.28210.0000
32342006.08.30 04:38close15851.001.28441.28210.000010.007705.26
32352006.08.30 05:32buy15861.001.28331.28200.0000
32362006.08.30 06:57close15861.001.28401.28200.00007.007712.26
32372006.08.30 07:06buy15871.001.28341.28210.0000
32382006.08.30 09:56s/l15871.001.28211.28210.0000-13.007699.26
32392006.08.30 09:56buy15881.001.28201.28070.0000
32402006.08.30 10:01close15881.001.28271.28070.00007.007706.26
32412006.08.30 10:07sell15891.001.28271.28400.0000
32422006.08.30 10:57close15891.001.28201.28400.00007.007713.26
32432006.08.30 12:15buy15901.001.28171.28040.0000
32442006.08.30 12:15close15901.001.28241.28040.00007.007720.26
32452006.08.30 12:15buy15911.001.28171.28040.0000
32462006.08.30 12:22close15911.001.28241.28040.00007.007727.26
32472006.08.30 12:33buy15921.001.28171.28040.0000
32482006.08.30 12:49close15921.001.28241.28040.00007.007734.26
32492006.08.30 15:14buy15931.001.28241.28110.0000
32502006.08.30 17:30close15931.001.28321.28110.00008.007742.26
32512006.08.30 17:30sell15941.001.28311.28440.0000
32522006.08.30 23:25s/l15941.001.28441.28440.0000-13.007729.26
32532006.08.30 23:52buy15951.001.28321.28190.0000
32542006.08.31 05:01s/l15951.001.28191.28190.0000-15.597713.66
32552006.08.31 05:41sell15961.001.28281.28410.0000
32562006.08.31 06:46s/l15961.001.28411.28410.0000-13.007700.66
32572006.08.31 06:49sell15971.001.28411.28540.0000
32582006.08.31 07:21s/l15971.001.28541.28540.0000-13.007687.66
32592006.08.31 07:21sell15981.001.28471.28600.0000
32602006.08.31 07:24s/l15981.001.28601.28600.0000-13.007674.66
32612006.08.31 07:25sell15991.001.28491.28620.0000
32622006.08.31 07:28s/l15991.001.28621.28620.0000-13.007661.66
32632006.08.31 08:22buy16001.001.28461.28330.0000
32642006.08.31 09:10close16001.001.28521.28330.00006.007667.66
32652006.08.31 09:11sell16011.001.28501.28630.0000
32662006.08.31 12:30s/l16011.001.28631.28630.0000-13.007654.66
32672006.08.31 12:30buy16021.001.28501.28370.0000
32682006.08.31 12:31close16021.001.28581.28370.00008.007662.66
32692006.08.31 13:20buy16031.001.28611.28480.0000
32702006.08.31 13:30s/l16031.001.28481.28480.0000-13.007649.66
32712006.08.31 13:30buy16041.001.28501.28370.0000
32722006.08.31 13:43s/l16041.001.28371.28370.0000-13.007636.66
32732006.08.31 14:00buy16051.001.28311.28180.0000
32742006.08.31 14:02s/l16051.001.28181.28180.0000-13.007623.66
32752006.08.31 14:02buy16061.001.28261.28130.0000
32762006.08.31 14:27s/l16061.001.28131.28130.0000-13.007610.66
32772006.08.31 20:17sell16071.001.28151.28280.0000
32782006.08.31 21:20close16071.001.28061.28280.00009.007619.66
32792006.08.31 21:43buy16081.001.28061.27930.0000
32802006.08.31 22:04close16081.001.28111.27930.00005.007624.66
32812006.08.31 22:06sell16091.001.28121.28250.0000
32822006.08.31 23:01close16091.001.28071.28250.00005.007629.66
32832006.08.31 23:33sell16101.001.28131.28260.0000
32842006.09.01 03:00close16101.001.28041.28260.00009.727639.38
32852006.09.01 06:44buy16111.001.28081.27950.0000
32862006.09.01 08:41close16111.001.28171.27950.00009.007648.38
32872006.09.01 08:41sell16121.001.28181.28310.0000
32882006.09.01 12:29close16121.001.28051.28310.000013.007661.38
32892006.09.01 12:29buy16131.001.28001.27870.0000
32902006.09.01 12:29close16131.001.28091.27870.00009.007670.38
32912006.09.01 12:29buy16141.001.28001.27870.0000
32922006.09.01 12:29close16141.001.28091.27870.00009.007679.38
32932006.09.01 12:29buy16151.001.28061.27930.0000
32942006.09.01 12:29s/l16151.001.27931.27930.0000-13.007666.38
32952006.09.01 12:29buy16161.001.27961.27830.0000
32962006.09.01 12:29close16161.001.28251.27830.000029.007695.38
32972006.09.01 12:29buy16171.001.28061.27930.0000
32982006.09.01 12:29s/l16171.001.27931.27930.0000-13.007682.38
32992006.09.01 12:29buy16181.001.28001.27870.0000
33002006.09.01 12:29close16181.001.28131.27870.000013.007695.38
33012006.09.01 12:29buy16191.001.28041.27910.0000
33022006.09.01 12:29close16191.001.28241.27910.000020.007715.38
33032006.09.01 12:29buy16201.001.27981.27850.0000
33042006.09.01 12:30close16201.001.28081.27850.000010.007725.38
33052006.09.01 12:31buy16211.001.28071.27940.0000
33062006.09.01 12:31s/l16211.001.27941.27940.0000-13.007712.38
33072006.09.01 12:32buy16221.001.28041.27910.0000
33082006.09.01 12:32close16221.001.28131.27910.00009.007721.38
33092006.09.01 12:33buy16231.001.28051.27920.0000
33102006.09.01 12:33s/l16231.001.27921.27920.0000-13.007708.38
33112006.09.01 12:35buy16241.001.27951.27820.0000
33122006.09.01 12:44s/l16241.001.27821.27820.0000-13.007695.38
33132006.09.01 14:02sell16251.001.27801.27930.0000
33142006.09.01 14:02s/l16251.001.27931.27930.0000-13.007682.38
33152006.09.01 14:02sell16261.001.27851.27980.0000
33162006.09.01 14:02close16261.001.27751.27980.000010.007692.38
33172006.09.01 14:02sell16271.001.27791.27920.0000
33182006.09.01 14:02s/l16271.001.27921.27920.0000-13.007679.38
33192006.09.01 14:02sell16281.001.27891.28020.0000
33202006.09.01 14:02s/l16281.001.28021.28020.0000-13.007666.38
33212006.09.01 14:02sell16291.001.27851.27980.0000
33222006.09.01 14:21close16291.001.27771.27980.00008.007674.38
33232006.09.01 14:26sell16301.001.27791.27920.0000
33242006.09.01 14:39s/l16301.001.27921.27920.0000-13.007661.38
33252006.09.01 14:39sell16311.001.27901.28030.0000
33262006.09.01 14:48s/l16311.001.28031.28030.0000-13.007648.38
33272006.09.01 16:02sell16321.001.28411.28540.0000
33282006.09.01 17:06close16321.001.28331.28540.00008.007656.38
33292006.09.01 17:08buy16331.001.28301.28170.0000
33302006.09.01 19:00close16331.001.28381.28170.00008.007664.38
33312006.09.01 19:35buy16341.001.28331.28200.0000
33322006.09.03 22:04close16341.001.28461.28200.000013.007677.38
33332006.09.04 01:13sell16351.001.28611.28740.0000
33342006.09.04 06:03close16351.001.28521.28740.00009.007686.38
33352006.09.04 06:03buy16361.001.28491.28360.0000
33362006.09.04 06:50close16361.001.28571.28360.00008.007694.38
33372006.09.04 09:12sell16371.001.28561.28690.0000
33382006.09.04 10:21s/l16371.001.28691.28690.0000-13.007681.38
33392006.09.04 10:21sell16381.001.28681.28810.0000
33402006.09.04 12:13close16381.001.28571.28810.000011.007692.38
33412006.09.04 12:15buy16391.001.28541.28410.0000
33422006.09.04 13:05close16391.001.28611.28410.00007.007699.38
33432006.09.04 21:53buy16401.001.28621.28490.0000
33442006.09.05 00:10s/l16401.001.28491.28490.0000-13.877685.52
33452006.09.05 02:56buy16411.001.28381.28250.0000
33462006.09.05 07:34s/l16411.001.28251.28250.0000-13.007672.52
33472006.09.05 07:34buy16421.001.28271.28140.0000
33482006.09.05 08:42close16421.001.28341.28140.00007.007679.52
33492006.09.05 08:42sell16431.001.28331.28460.0000
33502006.09.05 09:08s/l16431.001.28461.28460.0000-13.007666.52
33512006.09.05 12:35sell16441.001.28181.28310.0000
33522006.09.05 13:22close16441.001.28111.28310.00007.007673.52
33532006.09.05 13:40buy16451.001.28061.27930.0000
33542006.09.05 13:57close16451.001.28131.27930.00007.007680.52
33552006.09.05 14:00sell16461.001.28171.28300.0000
33562006.09.05 14:21close16461.001.28101.28300.00007.007687.52
33572006.09.05 15:14sell16471.001.28191.28320.0000
33582006.09.05 15:39close16471.001.28101.28320.00009.007696.52
33592006.09.05 18:58sell16481.001.28151.28280.0000
33602006.09.06 07:13s/l16481.001.28281.28280.0000-12.287684.24
33612006.09.06 07:13sell16491.001.28271.28400.0000
33622006.09.06 08:34close16491.001.28201.28400.00007.007691.24
33632006.09.06 08:34buy16501.001.28211.28080.0000
33642006.09.06 11:13s/l16501.001.28081.28080.0000-13.007678.24
33652006.09.06 11:13buy16511.001.28091.27960.0000
33662006.09.06 11:28s/l16511.001.27961.27960.0000-13.007665.24
33672006.09.06 11:28buy16521.001.28001.27870.0000
33682006.09.06 12:03s/l16521.001.27871.27870.0000-13.007652.24
33692006.09.06 14:02sell16531.001.27891.28020.0000
33702006.09.06 16:04close16531.001.27841.28020.00005.007657.24
33712006.09.06 16:10buy16541.001.27811.27680.0000
33722006.09.06 17:59close16541.001.27891.27680.00008.007665.24
33732006.09.06 17:59sell16551.001.27871.28000.0000
33742006.09.06 18:03s/l16551.001.28001.28000.0000-13.007652.24
33752006.09.06 18:03sell16561.001.27981.28110.0000
33762006.09.06 18:14s/l16561.001.28111.28110.0000-13.007639.24
33772006.09.06 18:23sell16571.001.28001.28130.0000
33782006.09.06 18:41s/l16571.001.28131.28130.0000-13.007626.24
33792006.09.06 22:31sell16581.001.28141.28270.0000
33802006.09.07 01:39s/l16581.001.28271.28270.0000-10.847615.40
33812006.09.07 05:47buy16591.001.28171.28040.0000
33822006.09.07 07:05close16591.001.28231.28040.00006.007621.40
33832006.09.07 07:09sell16601.001.28251.28380.0000
33842006.09.07 07:34close16601.001.28171.28380.00008.007629.40
33852006.09.07 07:38buy16611.001.28111.27980.0000
33862006.09.07 07:59s/l16611.001.27981.27980.0000-13.007616.40
33872006.09.07 07:59buy16621.001.28031.27900.0000
33882006.09.07 08:44s/l16621.001.27901.27900.0000-13.007603.40
33892006.09.07 08:44buy16631.001.27921.27790.0000
33902006.09.07 08:51close16631.001.28061.27790.000014.007617.40
33912006.09.07 08:51buy16641.001.27931.27800.0000
33922006.09.07 08:51close16641.001.28061.27800.000013.007630.40
33932006.09.07 08:52sell16651.001.28071.28200.0000
33942006.09.07 08:53close16651.001.28001.28200.00007.007637.40
33952006.09.07 08:55buy16661.001.27931.27800.0000
33962006.09.07 08:58s/l16661.001.27801.27800.0000-13.007624.40
33972006.09.07 09:20sell16671.001.27871.28000.0000
33982006.09.07 10:32close16671.001.27781.28000.00009.007633.40
33992006.09.07 10:32buy16681.001.27771.27640.0000
34002006.09.07 10:33s/l16681.001.27641.27640.0000-13.007620.40
34012006.09.07 10:33buy16691.001.27741.27610.0000
34022006.09.07 10:37s/l16691.001.27611.27610.0000-13.007607.40
34032006.09.07 10:52buy16701.001.27671.27540.0000
34042006.09.07 11:06s/l16701.001.27541.27540.0000-13.007594.40
34052006.09.07 11:06buy16711.001.27531.27400.0000
34062006.09.07 11:06s/l16711.001.27401.27400.0000-13.007581.40
34072006.09.07 11:06buy16721.001.27461.27330.0000
34082006.09.07 11:07s/l16721.001.27331.27330.0000-13.007568.40
34092006.09.07 11:38buy16731.001.27451.27320.0000
34102006.09.07 11:55s/l16731.001.27321.27320.0000-13.007555.40
34112006.09.07 13:01buy16741.001.27101.26970.0000
34122006.09.07 13:06close16741.001.27161.26970.00006.007561.40
34132006.09.07 13:17sell16751.001.27231.27360.0000
34142006.09.07 13:28close16751.001.27171.27360.00006.007567.40
34152006.09.07 13:48sell16761.001.27231.27360.0000
34162006.09.07 14:02s/l16761.001.27361.27360.0000-13.007554.40
34172006.09.07 14:02sell16771.001.27341.27470.0000
34182006.09.07 14:21close16771.001.27231.27470.000011.007565.40
34192006.09.07 14:24buy16781.001.27191.27060.0000
34202006.09.07 14:58close16781.001.27281.27060.00009.007574.40
34212006.09.07 15:08sell16791.001.27411.27540.0000
34222006.09.07 15:12close16791.001.27351.27540.00006.007580.40
34232006.09.07 15:20sell16801.001.27411.27540.0000
34242006.09.07 15:50close16801.001.27351.27540.00006.007586.40
34252006.09.07 15:59sell16811.001.27501.27630.0000
34262006.09.07 15:59close16811.001.27441.27630.00006.007592.40
34272006.09.07 15:59sell16821.001.27431.27560.0000
34282006.09.07 15:59close16821.001.27301.27560.000013.007605.40
34292006.09.07 15:59sell16831.001.27531.27660.0000
34302006.09.07 16:01close16831.001.27451.27660.00008.007613.40
34312006.09.07 16:01buy16841.001.27461.27330.0000
34322006.09.07 17:35close16841.001.27551.27330.00009.007622.40
34332006.09.07 18:46buy16851.001.27331.27200.0000
34342006.09.07 22:03close16851.001.27401.27200.00007.007629.40
34352006.09.08 00:57buy16861.001.27211.27080.0000
34362006.09.08 02:22close16861.001.27321.27080.000011.007640.40
34372006.09.08 06:52sell16871.001.27261.27390.0000
34382006.09.08 07:24close16871.001.27161.27390.000010.007650.40
34392006.09.08 07:24buy16881.001.27111.26980.0000
34402006.09.08 07:36s/l16881.001.26981.26980.0000-13.007637.40
34412006.09.08 07:36buy16891.001.26981.26850.0000
34422006.09.08 07:37close16891.001.27101.26850.000012.007649.40
34432006.09.08 07:37buy16901.001.27091.26960.0000
34442006.09.08 07:48close16901.001.27181.26960.00009.007658.40
34452006.09.08 08:07buy16911.001.27131.27000.0000
34462006.09.08 09:39close16911.001.27211.27000.00008.007666.40
34472006.09.08 11:13buy16921.001.27031.26900.0000
34482006.09.08 11:22close16921.001.27121.26900.00009.007675.40
34492006.09.08 11:56sell16931.001.27161.27290.0000
34502006.09.08 12:26close16931.001.27071.27290.00009.007684.40
34512006.09.08 14:14buy16941.001.26651.26520.0000
34522006.09.08 15:38close16941.001.26731.26520.00008.007692.40
34532006.09.11 01:38sell16951.001.26661.26790.0000
34542006.09.11 04:56s/l16951.001.26791.26790.0000-13.007679.40
34552006.09.11 04:56sell16961.001.26801.26930.0000
34562006.09.11 05:38s/l16961.001.26931.26930.0000-13.007666.40
34572006.09.11 06:09buy16971.001.26781.26650.0000
34582006.09.11 06:26close16971.001.26871.26650.00009.007675.40
34592006.09.11 06:29sell16981.001.26921.27050.0000
34602006.09.11 06:34close16981.001.26841.27050.00008.007683.40
34612006.09.11 09:40sell16991.001.27181.27310.0000
34622006.09.11 09:50s/l16991.001.27311.27310.0000-13.007670.40
34632006.09.11 10:56buy17001.001.27221.27090.0000
34642006.09.11 11:04s/l17001.001.27091.27090.0000-13.007657.40
34652006.09.11 11:04buy17011.001.27101.26970.0000
34662006.09.11 11:34close17011.001.27191.26970.00009.007666.40
34672006.09.11 11:57buy17021.001.27101.26970.0000
34682006.09.11 13:37close17021.001.27191.26970.00009.007675.40
34692006.09.11 14:02buy17031.001.26971.26840.0000
34702006.09.11 14:09s/l17031.001.26841.26840.0000-13.007662.40
34712006.09.11 14:10buy17041.001.26891.26760.0000
34722006.09.11 15:19close17041.001.26951.26760.00006.007668.40
34732006.09.11 22:52sell17051.001.27051.27180.0000
34742006.09.11 23:40close17051.001.26981.27180.00007.007675.40
34752006.09.12 00:35sell17061.001.27061.27190.0000
34762006.09.12 01:02s/l17061.001.27191.27190.0000-13.007662.40
34772006.09.12 03:57sell17071.001.27151.27280.0000
34782006.09.12 07:15close17071.001.27071.27280.00008.007670.40
34792006.09.12 07:16buy17081.001.27061.26930.0000
34802006.09.12 07:26close17081.001.27121.26930.00006.007676.40
34812006.09.12 07:35sell17091.001.27261.27390.0000
34822006.09.12 07:51close17091.001.27181.27390.00008.007684.40
34832006.09.12 12:30sell17101.001.27241.27370.0000
34842006.09.12 12:30close17101.001.27161.27370.00008.007692.40
34852006.09.12 12:31sell17111.001.27181.27310.0000
34862006.09.12 12:31close17111.001.27081.27310.000010.007702.40
34872006.09.12 12:32sell17121.001.27171.27300.0000
34882006.09.12 12:33close17121.001.27101.27300.00007.007709.40
34892006.09.12 12:56sell17131.001.27181.27310.0000
34902006.09.12 13:32close17131.001.27101.27310.00008.007717.40
34912006.09.12 13:32buy17141.001.27111.26980.0000
34922006.09.12 13:51s/l17141.001.26981.26980.0000-13.007704.40
34932006.09.12 14:12buy17151.001.26891.26760.0000
34942006.09.12 14:13s/l17151.001.26761.26760.0000-13.007691.40
34952006.09.12 14:13buy17161.001.26821.26690.0000
34962006.09.12 14:43close17161.001.26901.26690.00008.007699.40
34972006.09.12 14:43buy17171.001.26901.26770.0000
34982006.09.12 15:24close17171.001.26991.26770.00009.007708.40
34992006.09.12 15:24sell17181.001.27011.27140.0000
35002006.09.12 15:59close17181.001.26931.27140.00008.007716.40
35012006.09.12 16:34buy17191.001.26831.26700.0000
35022006.09.12 18:01close17191.001.26921.26700.00009.007725.40
35032006.09.12 18:03buy17201.001.26811.26680.0000
35042006.09.12 18:30close17201.001.26901.26680.00009.007734.40
35052006.09.12 22:19sell17211.001.26891.27020.0000
35062006.09.13 00:11close17211.001.26811.27020.00008.727743.12
35072006.09.13 00:13buy17221.001.26731.26600.0000
35082006.09.13 00:18close17221.001.26811.26600.00008.007751.12
35092006.09.13 01:13buy17231.001.26751.26620.0000
35102006.09.13 02:07close17231.001.26841.26620.00009.007760.12
35112006.09.13 07:30buy17241.001.26891.26760.0000
35122006.09.13 07:54s/l17241.001.26761.26760.0000-13.007747.12
35132006.09.13 07:54buy17251.001.26801.26670.0000
35142006.09.13 08:42close17251.001.26901.26670.000010.007757.12
35152006.09.13 08:42sell17261.001.26911.27040.0000
35162006.09.13 12:03close17261.001.26811.27040.000010.007767.12
35172006.09.13 12:22buy17271.001.26711.26580.0000
35182006.09.13 12:43close17271.001.26811.26580.000010.007777.12
35192006.09.13 13:25sell17281.001.26901.27030.0000
35202006.09.13 13:55close17281.001.26831.27030.00007.007784.12
35212006.09.13 16:02sell17291.001.27141.27270.0000
35222006.09.13 16:06close17291.001.27041.27270.000010.007794.12
35232006.09.13 16:10buy17301.001.26981.26850.0000
35242006.09.13 16:17close17301.001.27061.26850.00008.007802.12
35252006.09.13 16:24buy17311.001.26981.26850.0000
35262006.09.13 16:44close17311.001.27051.26850.00007.007809.12
35272006.09.13 20:59buy17321.001.26891.26760.0000
35282006.09.13 21:58close17321.001.26981.26760.00009.007818.12
35292006.09.13 21:58sell17331.001.26991.27120.0000
35302006.09.14 03:56close17331.001.26911.27120.000010.167828.28
35312006.09.14 06:11buy17341.001.26831.26700.0000
35322006.09.14 06:34close17341.001.26931.26700.000010.007838.28
35332006.09.14 09:40sell17351.001.26921.27050.0000
35342006.09.14 10:13s/l17351.001.27051.27050.0000-13.007825.28
35352006.09.14 11:03sell17361.001.27201.27330.0000
35362006.09.14 11:52s/l17361.001.27331.27330.0000-13.007812.28
35372006.09.14 11:57sell17371.001.27281.27410.0000
35382006.09.14 12:11close17371.001.27211.27410.00007.007819.28
35392006.09.14 13:12buy17381.001.27041.26910.0000
35402006.09.14 13:27close17381.001.27101.26910.00006.007825.28
35412006.09.14 14:04buy17391.001.27131.27000.0000
35422006.09.14 14:19close17391.001.27181.27000.00005.007830.28
35432006.09.14 15:15buy17401.001.27411.27280.0000
35442006.09.14 18:41s/l17401.001.27281.27280.0000-13.007817.28
35452006.09.14 18:41buy17411.001.27291.27160.0000
35462006.09.15 01:33s/l17411.001.27161.27160.0000-13.877803.41
35472006.09.15 06:11buy17421.001.27311.27180.0000
35482006.09.15 07:04s/l17421.001.27181.27180.0000-13.007790.41
35492006.09.15 07:39buy17431.001.27121.26990.0000
35502006.09.15 09:45s/l17431.001.26991.26990.0000-13.007777.41
35512006.09.15 09:45buy17441.001.27001.26870.0000
35522006.09.15 09:57s/l17441.001.26871.26870.0000-13.007764.41
35532006.09.15 09:58buy17451.001.26931.26800.0000
35542006.09.15 11:16s/l17451.001.26801.26800.0000-13.007751.41
35552006.09.15 12:33sell17461.001.26871.27000.0000
35562006.09.15 12:33close17461.001.26781.27000.00009.007760.41
35572006.09.15 12:34sell17471.001.26861.26990.0000
35582006.09.15 12:43close17471.001.26741.26990.000012.007772.41
35592006.09.15 13:15sell17481.001.26801.26930.0000
35602006.09.15 13:16close17481.001.26711.26930.00009.007781.41
35612006.09.15 14:25sell17491.001.26501.26630.0000
35622006.09.15 14:25close17491.001.26441.26630.00006.007787.41
35632006.09.15 14:25sell17501.001.26501.26630.0000
35642006.09.15 16:34close17501.001.26411.26630.00009.007796.41
35652006.09.15 18:16sell17511.001.26531.26660.0000
35662006.09.17 22:00close17511.001.26331.26660.000020.007816.41
35672006.09.17 22:41sell17521.001.26431.26560.0000
35682006.09.18 00:18s/l17521.001.26561.26560.0000-12.287804.13
35692006.09.18 05:31buy17531.001.26571.26440.0000
35702006.09.18 06:07close17531.001.26651.26440.00008.007812.13
35712006.09.18 11:14buy17541.001.26541.26410.0000
35722006.09.18 11:47close17541.001.26621.26410.00008.007820.13
35732006.09.18 13:00sell17551.001.26811.26940.0000
35742006.09.18 13:00s/l17551.001.26941.26940.0000-13.007807.13
35752006.09.18 13:00sell17561.001.26851.26980.0000
35762006.09.18 13:00close17561.001.26741.26980.000011.007818.13
35772006.09.18 13:00sell17571.001.26791.26920.0000
35782006.09.18 13:15close17571.001.26691.26920.000010.007828.13
35792006.09.18 13:21buy17581.001.26641.26510.0000
35802006.09.18 13:35close17581.001.26721.26510.00008.007836.13
35812006.09.18 14:24sell17591.001.26831.26960.0000
35822006.09.18 15:16close17591.001.26761.26960.00007.007843.13
35832006.09.18 15:16buy17601.001.26751.26620.0000
35842006.09.18 16:19close17601.001.26831.26620.00008.007851.13
35852006.09.18 18:13sell17611.001.26961.27090.0000
35862006.09.18 19:22s/l17611.001.27091.27090.0000-13.007838.13
35872006.09.18 20:42sell17621.001.27101.27230.0000
35882006.09.18 21:26close17621.001.27021.27230.00008.007846.13
35892006.09.19 05:45buy17631.001.27081.26950.0000
35902006.09.19 07:21s/l17631.001.26951.26950.0000-13.007833.13
35912006.09.19 07:21buy17641.001.26961.26830.0000
35922006.09.19 07:46s/l17641.001.26831.26830.0000-13.007820.13
35932006.09.19 09:00buy17651.001.26631.26500.0000
35942006.09.19 09:00close17651.001.26721.26500.00009.007829.13
35952006.09.19 09:00buy17661.001.26681.26550.0000
35962006.09.19 09:00close17661.001.26761.26550.00008.007837.13
35972006.09.19 09:00buy17671.001.26681.26550.0000
35982006.09.19 09:01s/l17671.001.26551.26550.0000-13.007824.13
35992006.09.19 09:01buy17681.001.26641.26510.0000
36002006.09.19 09:10close17681.001.26731.26510.00009.007833.13
36012006.09.19 09:17buy17691.001.26681.26550.0000
36022006.09.19 09:47s/l17691.001.26551.26550.0000-13.007820.13
36032006.09.19 09:47buy17701.001.26561.26430.0000
36042006.09.19 10:21close17701.001.26631.26430.00007.007827.13
36052006.09.19 10:22sell17711.001.26621.26750.0000
36062006.09.19 10:51close17711.001.26561.26750.00006.007833.13
36072006.09.19 10:59sell17721.001.26601.26730.0000
36082006.09.19 12:30s/l17721.001.26731.26730.0000-13.007820.13
36092006.09.19 12:30sell17731.001.26721.26850.0000
36102006.09.19 12:30s/l17731.001.26851.26850.0000-13.007807.13
36112006.09.19 12:30sell17741.001.26751.26880.0000
36122006.09.19 12:32s/l17741.001.26881.26880.0000-13.007794.13
36132006.09.19 12:34sell17751.001.26781.26910.0000
36142006.09.19 12:42s/l17751.001.26911.26910.0000-13.007781.13
36152006.09.19 13:10sell17761.001.27071.27200.0000
36162006.09.19 13:19close17761.001.27011.27200.00006.007787.13
36172006.09.19 13:45sell17771.001.27071.27200.0000
36182006.09.19 15:01close17771.001.27001.27200.00007.007794.13
36192006.09.19 15:02buy17781.001.26981.26850.0000
36202006.09.19 15:09s/l17781.001.26851.26850.0000-13.007781.13
36212006.09.19 15:12buy17791.001.26911.26780.0000
36222006.09.19 15:21s/l17791.001.26781.26780.0000-13.007768.13
36232006.09.19 16:04buy17801.001.26751.26620.0000
36242006.09.19 17:08s/l17801.001.26621.26620.0000-13.007755.13
36252006.09.19 17:21sell17811.001.26711.26840.0000
36262006.09.19 20:54s/l17811.001.26841.26840.0000-13.007742.13
36272006.09.19 21:46buy17821.001.26741.26610.0000
36282006.09.20 04:08close17821.001.26811.26610.00006.137748.27
36292006.09.20 05:42buy17831.001.26691.26560.0000
36302006.09.20 07:01close17831.001.26771.26560.00008.007756.27
36312006.09.20 13:02sell17841.001.26871.27000.0000
36322006.09.20 14:06s/l17841.001.27001.27000.0000-13.007743.27
36332006.09.20 14:06sell17851.001.26981.27110.0000
36342006.09.20 14:29close17851.001.26921.27110.00006.007749.27
36352006.09.20 14:32sell17861.001.26941.27070.0000
36362006.09.20 15:06s/l17861.001.27071.27070.0000-13.007736.27
36372006.09.20 18:13buy17871.001.27031.26900.0000
36382006.09.20 18:13close17871.001.27151.26900.000012.007748.27
36392006.09.20 18:14buy17881.001.27011.26880.0000
36402006.09.20 18:14s/l17881.001.26881.26880.0000-13.007735.27
36412006.09.20 18:14buy17891.001.27011.26880.0000
36422006.09.20 18:14s/l17891.001.26881.26880.0000-13.007722.27
36432006.09.20 18:17buy17901.001.27001.26870.0000
36442006.09.20 18:17s/l17901.001.26871.26870.0000-13.007709.27
36452006.09.20 18:18buy17911.001.27001.26870.0000
36462006.09.20 18:20close17911.001.27111.26870.000011.007720.27
36472006.09.20 18:27buy17921.001.27051.26920.0000
36482006.09.20 18:37s/l17921.001.26921.26920.0000-13.007707.27
36492006.09.20 19:34buy17931.001.26871.26740.0000
36502006.09.20 23:58close17931.001.26941.26740.00007.007714.27
36512006.09.20 23:58sell17941.001.26921.27050.0000
36522006.09.21 00:24s/l17941.001.27051.27050.0000-10.847703.43
36532006.09.21 01:05sell17951.001.27171.27300.0000
36542006.09.21 06:22close17951.001.27081.27300.00009.007712.43
36552006.09.21 06:23buy17961.001.27071.26940.0000
36562006.09.21 07:24close17961.001.27151.26940.00008.007720.43
36572006.09.21 08:59buy17971.001.27221.27090.0000
36582006.09.21 10:26close17971.001.27331.27090.000011.007731.43
36592006.09.21 10:35sell17981.001.27391.27520.0000
36602006.09.21 11:32close17981.001.27311.27520.00008.007739.43
36612006.09.21 11:32buy17991.001.27291.27160.0000
36622006.09.21 12:23close17991.001.27371.27160.00008.007747.43
36632006.09.21 12:24sell18001.001.27391.27520.0000
36642006.09.21 14:04close18001.001.27281.27520.000011.007758.43
36652006.09.21 15:05sell18011.001.27291.27420.0000
36662006.09.21 15:39close18011.001.27191.27420.000010.007768.43
36672006.09.21 16:00sell18021.001.27391.27520.0000
36682006.09.21 16:00close18021.001.27331.27520.00006.007774.43
36692006.09.21 16:01sell18031.001.27341.27470.0000
36702006.09.21 16:02s/l18031.001.27471.27470.0000-13.007761.43
36712006.09.21 17:28buy18041.001.27671.27540.0000
36722006.09.21 17:55close18041.001.27741.27540.00007.007768.43
36732006.09.21 18:04sell18051.001.27841.27970.0000
36742006.09.21 19:16s/l18051.001.27971.27970.0000-13.007755.43
36752006.09.21 19:37sell18061.001.27971.28100.0000
36762006.09.21 20:21close18061.001.27871.28100.000010.007765.43
36772006.09.21 20:58buy18071.001.27821.27690.0000
36782006.09.22 00:02close18071.001.27911.27690.00008.137773.56
36792006.09.22 01:29sell18081.001.27911.28040.0000
36802006.09.22 02:09close18081.001.27841.28040.00007.007780.56
36812006.09.22 05:34sell18091.001.27981.28110.0000
36822006.09.22 05:39close18091.001.27921.28110.00006.007786.56
36832006.09.22 07:05sell18101.001.28121.28250.0000
36842006.09.22 07:16close18101.001.28041.28250.00008.007794.56
36852006.09.22 07:20sell18111.001.28121.28250.0000
36862006.09.22 07:22s/l18111.001.28251.28250.0000-13.007781.56
36872006.09.22 07:22sell18121.001.28231.28360.0000
36882006.09.22 07:25close18121.001.28131.28360.000010.007791.56
36892006.09.22 07:26sell18131.001.28121.28250.0000
36902006.09.22 07:29s/l18131.001.28251.28250.0000-13.007778.56
36912006.09.22 07:29sell18141.001.28231.28360.0000
36922006.09.22 07:37close18141.001.28141.28360.00009.007787.56
36932006.09.22 07:38sell18151.001.28131.28260.0000
36942006.09.22 08:20s/l18151.001.28261.28260.0000-13.007774.56
36952006.09.22 12:19sell18161.001.28221.28350.0000
36962006.09.22 12:37close18161.001.28141.28350.00008.007782.56
36972006.09.22 12:54sell18171.001.28221.28350.0000
36982006.09.22 13:12close18171.001.28141.28350.00008.007790.56
36992006.09.22 13:12buy18181.001.28151.28020.0000
37002006.09.22 13:59s/l18181.001.28021.28020.0000-13.007777.56
37012006.09.22 14:20sell18191.001.28101.28230.0000
37022006.09.22 15:24close18191.001.28011.28230.00009.007786.56
37032006.09.22 15:24buy18201.001.27961.27830.0000
37042006.09.22 16:26close18201.001.28051.27830.00009.007795.56
37052006.09.22 16:27sell18211.001.28061.28190.0000
37062006.09.22 17:17close18211.001.27971.28190.00009.007804.56
37072006.09.25 01:32sell18221.001.27941.28070.0000
37082006.09.25 03:25s/l18221.001.28071.28070.0000-13.007791.56
37092006.09.25 04:26sell18231.001.28171.28300.0000
37102006.09.25 05:16close18231.001.28071.28300.000010.007801.56
37112006.09.25 05:41buy18241.001.28041.27910.0000
37122006.09.25 06:04close18241.001.28141.27910.000010.007811.56
37132006.09.25 07:04buy18251.001.28021.27890.0000
37142006.09.25 07:44s/l18251.001.27891.27890.0000-13.007798.56
37152006.09.25 08:16sell18261.001.27941.28070.0000
37162006.09.25 08:38close18261.001.27861.28070.00008.007806.56
37172006.09.25 09:02buy18271.001.27741.27610.0000
37182006.09.25 12:23s/l18271.001.27611.27610.0000-13.007793.56
37192006.09.25 13:17buy18281.001.27611.27480.0000
37202006.09.25 14:00s/l18281.001.27481.27480.0000-13.007780.56
37212006.09.25 23:19sell18291.001.27531.27660.0000
37222006.09.26 06:59close18291.001.27441.27660.00009.727790.28
37232006.09.26 06:59buy18301.001.27451.27320.0000
37242006.09.26 07:12s/l18301.001.27321.27320.0000-13.007777.28
37252006.09.26 08:00sell18311.001.27531.27660.0000
37262006.09.26 08:00close18311.001.27461.27660.00007.007784.28
37272006.09.26 08:01sell18321.001.27531.27660.0000
37282006.09.26 08:03close18321.001.27461.27660.00007.007791.28
37292006.09.26 08:07sell18331.001.27531.27660.0000
37302006.09.26 08:12close18331.001.27441.27660.00009.007800.28
37312006.09.26 08:14buy18341.001.27331.27200.0000
37322006.09.26 08:49s/l18341.001.27201.27200.0000-13.007787.28
37332006.09.26 08:49buy18351.001.27211.27080.0000
37342006.09.26 09:00s/l18351.001.27081.27080.0000-13.007774.28
37352006.09.26 09:58buy18361.001.27021.26890.0000
37362006.09.26 11:08s/l18361.001.26891.26890.0000-13.007761.28
37372006.09.26 14:04buy18371.001.26811.26680.0000
37382006.09.26 14:06s/l18371.001.26681.26680.0000-13.007748.28
37392006.09.26 14:06buy18381.001.26701.26570.0000
37402006.09.26 14:34close18381.001.26771.26570.00007.007755.28
37412006.09.26 14:35buy18391.001.26801.26670.0000
37422006.09.26 14:46s/l18391.001.26671.26670.0000-13.007742.28
37432006.09.26 14:46buy18401.001.26671.26540.0000
37442006.09.26 14:58close18401.001.26741.26540.00007.007749.28
37452006.09.26 14:58buy18411.001.26751.26620.0000
37462006.09.26 15:10close18411.001.26831.26620.00008.007757.28
37472006.09.26 15:14sell18421.001.26841.26970.0000
37482006.09.26 15:53s/l18421.001.26971.26970.0000-13.007744.28
37492006.09.26 15:53sell18431.001.26951.27080.0000
37502006.09.26 16:29close18431.001.26851.27080.000010.007754.28
37512006.09.26 18:53sell18441.001.26971.27100.0000
37522006.09.26 20:03close18441.001.26901.27100.00007.007761.28
37532006.09.27 06:07buy18451.001.26821.26690.0000
37542006.09.27 07:54close18451.001.26901.26690.00008.007769.28
37552006.09.27 07:55sell18461.001.26921.27050.0000
37562006.09.27 08:17close18461.001.26841.27050.00008.007777.28
37572006.09.27 12:31sell18471.001.27041.27170.0000
37582006.09.27 12:32s/l18471.001.27171.27170.0000-13.007764.28
37592006.09.27 12:32sell18481.001.27151.27280.0000
37602006.09.27 12:35close18481.001.27041.27280.000011.007775.28
37612006.09.27 12:35sell18491.001.27031.27160.0000
37622006.09.27 12:36close18491.001.26951.27160.00008.007783.28
37632006.09.27 13:55sell18501.001.27021.27150.0000
37642006.09.27 14:00close18501.001.26891.27150.000013.007796.28
37652006.09.27 14:00buy18511.001.26901.26770.0000
37662006.09.27 14:00close18511.001.26991.26770.00009.007805.28
37672006.09.27 14:02buy18521.001.26861.26730.0000
37682006.09.27 14:02close18521.001.26931.26730.00007.007812.28
37692006.09.27 14:02buy18531.001.26931.26800.0000
37702006.09.27 14:05s/l18531.001.26801.26800.0000-13.007799.28
37712006.09.27 14:06buy18541.001.26871.26740.0000
37722006.09.27 14:19close18541.001.26941.26740.00007.007806.28
37732006.09.27 14:22buy18551.001.26921.26790.0000
37742006.09.27 14:32close18551.001.27001.26790.00008.007814.28
37752006.09.27 14:44sell18561.001.27061.27190.0000
37762006.09.27 15:19close18561.001.27001.27190.00006.007820.28
37772006.09.27 15:19buy18571.001.27011.26880.0000
37782006.09.27 17:00close18571.001.27081.26880.00007.007827.28
37792006.09.27 17:53buy18581.001.27021.26890.0000
37802006.09.27 18:51close18581.001.27101.26890.00008.007835.28
37812006.09.27 19:30buy18591.001.27031.26900.0000
37822006.09.27 23:52close18591.001.27111.26900.00008.007843.28
37832006.09.27 23:52sell18601.001.27101.27230.0000
37842006.09.28 00:25s/l18601.001.27231.27230.0000-10.847832.44
37852006.09.28 00:25sell18611.001.27221.27350.0000
37862006.09.28 05:05s/l18611.001.27351.27350.0000-13.007819.44
37872006.09.28 05:05sell18621.001.27331.27460.0000
37882006.09.28 05:23close18621.001.27261.27460.00007.007826.44
37892006.09.28 06:06buy18631.001.27171.27040.0000
37902006.09.28 06:36close18631.001.27251.27040.00008.007834.44
37912006.09.28 08:17sell18641.001.27231.27360.0000
37922006.09.28 09:10close18641.001.27151.27360.00008.007842.44
37932006.09.28 09:10buy18651.001.27141.27010.0000
37942006.09.28 10:10close18651.001.27201.27010.00006.007848.44
37952006.09.28 12:07buy18661.001.27151.27020.0000
37962006.09.28 12:22s/l18661.001.27021.27020.0000-13.007835.44
37972006.09.28 12:22buy18671.001.27081.26950.0000
37982006.09.28 12:30close18671.001.27141.26950.00006.007841.44
37992006.09.28 12:31buy18681.001.27101.26970.0000
38002006.09.28 12:31close18681.001.27161.26970.00006.007847.44
38012006.09.28 12:31buy18691.001.27151.27020.0000
38022006.09.28 12:34s/l18691.001.27021.27020.0000-13.007834.44
38032006.09.28 12:34buy18701.001.27101.26970.0000
38042006.09.28 12:35s/l18701.001.26971.26970.0000-13.007821.44
38052006.09.28 14:25buy18711.001.26871.26740.0000
38062006.09.28 15:03close18711.001.26941.26740.00007.007828.44
38072006.09.28 15:03sell18721.001.26951.27080.0000
38082006.09.28 18:44s/l18721.001.27081.27080.0000-13.007815.44
38092006.09.28 18:46sell18731.001.27111.27240.0000
38102006.09.28 19:39close18731.001.27051.27240.00006.007821.44
38112006.09.28 21:58buy18741.001.26981.26850.0000
38122006.09.28 22:59close18741.001.27041.26850.00006.007827.44
38132006.09.28 22:59sell18751.001.27011.27140.0000
38142006.09.29 03:06s/l18751.001.27141.27140.0000-12.287815.16
38152006.09.29 05:42buy18761.001.27011.26880.0000
38162006.09.29 06:34s/l18761.001.26881.26880.0000-13.007802.16
38172006.09.29 07:22buy18771.001.26751.26620.0000
38182006.09.29 08:04s/l18771.001.26621.26620.0000-13.007789.16
38192006.09.29 09:56buy18781.001.26651.26520.0000
38202006.09.29 11:01close18781.001.26721.26520.00007.007796.16
38212006.09.29 11:33buy18791.001.26621.26490.0000
38222006.09.29 11:56close18791.001.26691.26490.00007.007803.16
38232006.09.29 14:01buy18801.001.26481.26350.0000
38242006.09.29 14:02close18801.001.26561.26350.00008.007811.16
38252006.09.29 14:02buy18811.001.26481.26350.0000
38262006.09.29 14:02close18811.001.26581.26350.000010.007821.16
38272006.09.29 14:03sell18821.001.26641.26770.0000
38282006.09.29 14:07close18821.001.26571.26770.00007.007828.16
38292006.09.29 14:09sell18831.001.26641.26770.0000
38302006.09.29 15:02s/l18831.001.26771.26770.0000-13.007815.16
38312006.09.29 15:02sell18841.001.26751.26880.0000
38322006.09.29 15:21s/l18841.001.26881.26880.0000-13.007802.16
38332006.09.29 15:21sell18851.001.26871.27000.0000
38342006.09.29 15:21close18851.001.26771.27000.000010.007812.16
38352006.09.29 15:21sell18861.001.26761.26890.0000
38362006.09.29 15:21s/l18861.001.26891.26890.0000-13.007799.16
38372006.09.29 15:21sell18871.001.26871.27000.0000
38382006.09.29 15:26s/l18871.001.27001.27000.0000-13.007786.16
38392006.09.29 15:56sell18881.001.26841.26970.0000
38402006.10.01 22:37close18881.001.26771.26970.00007.007793.16
38412006.10.02 04:46sell18891.001.26741.26870.0000
38422006.10.02 05:50close18891.001.26671.26870.00007.007800.16
38432006.10.02 05:50buy18901.001.26681.26550.0000
38442006.10.02 06:05close18901.001.26761.26550.00008.007808.16
38452006.10.02 06:08sell18911.001.26821.26950.0000
38462006.10.02 06:20close18911.001.26731.26950.00009.007817.16
38472006.10.02 08:01sell18921.001.26751.26880.0000
38482006.10.02 09:33s/l18921.001.26881.26880.0000-13.007804.16
38492006.10.02 09:33sell18931.001.26871.27000.0000
38502006.10.02 10:15s/l18931.001.27001.27000.0000-13.007791.16
38512006.10.02 10:15sell18941.001.26991.27120.0000
38522006.10.02 11:28close18941.001.26901.27120.00009.007800.16
38532006.10.02 12:09buy18951.001.26831.26700.0000
38542006.10.02 12:55close18951.001.26901.26700.00007.007807.16
38552006.10.02 13:17sell18961.001.27041.27170.0000
38562006.10.02 13:31s/l18961.001.27171.27170.0000-13.007794.16
38572006.10.02 13:31sell18971.001.27161.27290.0000
38582006.10.02 13:35s/l18971.001.27291.27290.0000-13.007781.16
38592006.10.02 13:36sell18981.001.27231.27360.0000
38602006.10.02 13:45s/l18981.001.27361.27360.0000-13.007768.16
38612006.10.02 14:02sell18991.001.27481.27610.0000
38622006.10.02 14:03close18991.001.27401.27610.00008.007776.16
38632006.10.02 14:21sell19001.001.27481.27610.0000
38642006.10.02 15:56close19001.001.27421.27610.00006.007782.16
38652006.10.03 07:45buy19011.001.27461.27330.0000
38662006.10.03 09:57close19011.001.27521.27330.00006.007788.16
38672006.10.03 09:58sell19021.001.27501.27630.0000
38682006.10.03 10:56close19021.001.27401.27630.000010.007798.16
38692006.10.03 12:22buy19031.001.27311.27180.0000
38702006.10.03 13:08close19031.001.27381.27180.00007.007805.16
38712006.10.03 13:15sell19041.001.27381.27510.0000
38722006.10.03 13:36close19041.001.27311.27510.00007.007812.16
38732006.10.03 14:43sell19051.001.27421.27550.0000
38742006.10.03 15:13close19051.001.27331.27550.00009.007821.16
38752006.10.03 15:23buy19061.001.27311.27180.0000
38762006.10.03 22:22close19061.001.27371.27180.00006.007827.16
38772006.10.04 03:30sell19071.001.27251.27380.0000
38782006.10.04 06:59s/l19071.001.27381.27380.0000-13.007814.16
38792006.10.04 08:13buy19081.001.27101.26970.0000
38802006.10.04 08:42s/l19081.001.26971.26970.0000-13.007801.16
38812006.10.04 08:42buy19091.001.26981.26850.0000
38822006.10.04 08:51s/l19091.001.26851.26850.0000-13.007788.16
38832006.10.04 08:52buy19101.001.26921.26790.0000
38842006.10.04 10:38s/l19101.001.26791.26790.0000-13.007775.16
38852006.10.04 10:43buy19111.001.26761.26630.0000
38862006.10.04 12:14close19111.001.26841.26630.00008.007783.16
38872006.10.04 12:15sell19121.001.26851.26980.0000
38882006.10.04 12:22close19121.001.26771.26980.00008.007791.16
38892006.10.04 12:45sell19131.001.26851.26980.0000
38902006.10.04 12:49close19131.001.26751.26980.000010.007801.16
38912006.10.04 12:55sell19141.001.26851.26980.0000
38922006.10.04 14:03s/l19141.001.26981.26980.0000-13.007788.16
38932006.10.04 14:03sell19151.001.26961.27090.0000
38942006.10.04 14:03close19151.001.26871.27090.00009.007797.16
38952006.10.04 14:26sell19161.001.26921.27050.0000
38962006.10.04 14:37close19161.001.26851.27050.00007.007804.16
38972006.10.04 15:23buy19171.001.26811.26680.0000
38982006.10.04 15:30close19171.001.26871.26680.00006.007810.16
38992006.10.05 00:12buy19181.001.27091.26960.0000
39002006.10.05 02:36s/l19181.001.26961.26960.0000-13.007797.16
39012006.10.05 06:21sell19191.001.27101.27230.0000
39022006.10.05 06:43close19191.001.27031.27230.00007.007804.16
39032006.10.05 06:57sell19201.001.27101.27230.0000
39042006.10.05 08:16close19201.001.27021.27230.00008.007812.16
39052006.10.05 09:04sell19211.001.27091.27220.0000
39062006.10.05 12:05s/l19211.001.27221.27220.0000-13.007799.16
39072006.10.05 12:40buy19221.001.27041.26910.0000
39082006.10.05 12:41s/l19221.001.26911.26910.0000-13.007786.16
39092006.10.05 12:41buy19231.001.26951.26820.0000
39102006.10.05 12:44close19231.001.27011.26820.00006.007792.16
39112006.10.05 12:44buy19241.001.27021.26890.0000
39122006.10.05 12:58s/l19241.001.26891.26890.0000-13.007779.16
39132006.10.05 12:59buy19251.001.26931.26800.0000
39142006.10.05 13:49s/l19251.001.26801.26800.0000-13.007766.16
39152006.10.05 13:49buy19261.001.26801.26670.0000
39162006.10.05 14:20close19261.001.26871.26670.00007.007773.16
39172006.10.05 16:07sell19271.001.26941.27070.0000
39182006.10.05 17:18close19271.001.26871.27070.00007.007780.16
39192006.10.06 00:58buy19281.001.26881.26750.0000
39202006.10.06 05:07close19281.001.26941.26750.00006.007786.16
39212006.10.06 07:37sell19291.001.26831.26960.0000
39222006.10.06 08:42close19291.001.26761.26960.00007.007793.16
39232006.10.06 08:43buy19301.001.26761.26630.0000
39242006.10.06 09:07close19301.001.26831.26630.00007.007800.16
39252006.10.06 12:01sell19311.001.26701.26830.0000
39262006.10.06 12:16close19311.001.26641.26830.00006.007806.16
39272006.10.06 12:29sell19321.001.26761.26890.0000
39282006.10.06 12:29close19321.001.26701.26890.00006.007812.16
39292006.10.06 12:29sell19331.001.26741.26870.0000
39302006.10.06 12:29close19331.001.26631.26870.000011.007823.16
39312006.10.06 12:29sell19341.001.26731.26860.0000
39322006.10.06 12:30s/l19341.001.26861.26860.0000-13.007810.16
39332006.10.06 12:30sell19351.001.26771.26900.0000
39342006.10.06 12:30s/l19351.001.26901.26900.0000-13.007797.16
39352006.10.06 12:32sell19361.001.26761.26890.0000
39362006.10.06 12:32s/l19361.001.26891.26890.0000-13.007784.16
39372006.10.06 13:02sell19371.001.26081.26210.0000
39382006.10.06 13:05close19371.001.26001.26210.00008.007792.16
39392006.10.06 13:07buy19381.001.25931.25800.0000
39402006.10.06 13:16close19381.001.26011.25800.00008.007800.16
39412006.10.06 13:52buy19391.001.25951.25820.0000
39422006.10.06 14:21s/l19391.001.25821.25820.0000-13.007787.16
39432006.10.06 14:34buy19401.001.25831.25700.0000
39442006.10.06 15:24close19401.001.25931.25700.000010.007797.16
39452006.10.06 15:30sell19411.001.25981.26110.0000
39462006.10.06 16:10close19411.001.25911.26110.00007.007804.16
39472006.10.06 16:58sell19421.001.26071.26200.0000
39482006.10.06 17:48close19421.001.25981.26200.00009.007813.16
39492006.10.06 17:48buy19431.001.26001.25870.0000
39502006.10.08 22:00s/l19431.001.25871.25870.0000-13.007800.16
39512006.10.08 22:45sell19441.001.25931.26060.0000
39522006.10.09 03:52s/l19441.001.26061.26060.0000-12.287787.88
39532006.10.09 04:58buy19451.001.25981.25850.0000
39542006.10.09 05:45close19451.001.26051.25850.00007.007794.88
39552006.10.09 05:47sell19461.001.26041.26170.0000
39562006.10.09 05:56close19461.001.25971.26170.00007.007801.88
39572006.10.09 06:52buy19471.001.25931.25800.0000
39582006.10.09 07:48close19471.001.26001.25800.00007.007808.88
39592006.10.09 07:49sell19481.001.25991.26120.0000
39602006.10.09 11:01s/l19481.001.26121.26120.0000-13.007795.88
39612006.10.09 12:11buy19491.001.26061.25930.0000
39622006.10.09 15:46s/l19491.001.25931.25930.0000-13.007782.88
39632006.10.09 15:46buy19501.001.25941.25810.0000
39642006.10.09 17:46close19501.001.26041.25810.000010.007792.88
39652006.10.09 22:28sell19511.001.26011.26140.0000
39662006.10.09 23:21close19511.001.25931.26140.00008.007800.88
39672006.10.10 01:25sell19521.001.25931.26060.0000
39682006.10.10 06:15s/l19521.001.26061.26060.0000-13.007787.88
39692006.10.10 07:08buy19531.001.25951.25820.0000
39702006.10.10 07:49close19531.001.26041.25820.00009.007796.88
39712006.10.10 08:20buy19541.001.25801.25670.0000
39722006.10.10 08:22s/l19541.001.25671.25670.0000-13.007783.88
39732006.10.10 08:22buy19551.001.25691.25560.0000
39742006.10.10 08:24s/l19551.001.25561.25560.0000-13.007770.88
39752006.10.10 08:24buy19561.001.25571.25440.0000
39762006.10.10 08:24close19561.001.25691.25440.000012.007782.88
39772006.10.10 08:25buy19571.001.25721.25590.0000
39782006.10.10 08:34s/l19571.001.25591.25590.0000-13.007769.88
39792006.10.10 08:34buy19581.001.25601.25470.0000
39802006.10.10 08:37close19581.001.25701.25470.000010.007779.88
39812006.10.10 08:37buy19591.001.25731.25600.0000
39822006.10.10 08:38close19591.001.25851.25600.000012.007791.88
39832006.10.10 08:38buy19601.001.25801.25670.0000
39842006.10.10 08:39close19601.001.25911.25670.000011.007802.88
39852006.10.10 08:39buy19611.001.25801.25670.0000
39862006.10.10 08:39close19611.001.25871.25670.00007.007809.88
39872006.10.10 08:41buy19621.001.25801.25670.0000
39882006.10.10 08:54s/l19621.001.25671.25670.0000-13.007796.88
39892006.10.10 08:54buy19631.001.25681.25550.0000
39902006.10.10 09:05s/l19631.001.25551.25550.0000-13.007783.88
39912006.10.10 10:39buy19641.001.25581.25450.0000
39922006.10.10 11:08s/l19641.001.25451.25450.0000-13.007770.88
39932006.10.10 12:11sell19651.001.25371.25500.0000
39942006.10.10 13:37close19651.001.25261.25500.000011.007781.88
39952006.10.10 14:50sell19661.001.25351.25480.0000
39962006.10.10 21:38close19661.001.25281.25480.00007.007788.88
39972006.10.11 06:32buy19671.001.25361.25230.0000
39982006.10.11 07:23close19671.001.25421.25230.00006.007794.88
39992006.10.11 11:07buy19681.001.25421.25290.0000
40002006.10.11 11:19close19681.001.25481.25290.00006.007800.88
40012006.10.11 14:49sell19691.001.25511.25640.0000
40022006.10.11 15:04close19691.001.25441.25640.00007.007807.88
40032006.10.11 18:02buy19701.001.25361.25230.0000
40042006.10.11 18:03close19701.001.25411.25230.00005.007812.88
40052006.10.11 18:04buy19711.001.25381.25250.0000
40062006.10.11 18:05s/l19711.001.25251.25250.0000-13.007799.88
40072006.10.11 18:05buy19721.001.25271.25140.0000
40082006.10.11 18:08close19721.001.25321.25140.00005.007804.88
40092006.10.11 18:08buy19731.001.25321.25190.0000
40102006.10.11 18:20s/l19731.001.25191.25190.0000-13.007791.88
40112006.10.11 18:51buy19741.001.25251.25120.0000
40122006.10.11 18:52close19741.001.25321.25120.00007.007798.88
40132006.10.11 18:52buy19751.001.25351.25220.0000
40142006.10.11 18:52close19751.001.25431.25220.00008.007806.88
40152006.10.11 18:52buy19761.001.25351.25220.0000
40162006.10.11 18:52s/l19761.001.25221.25220.0000-13.007793.88
40172006.10.11 18:53buy19771.001.25241.25110.0000
40182006.10.11 20:19s/l19771.001.25111.25110.0000-13.007780.88
40192006.10.11 20:19buy19781.001.25121.24990.0000
40202006.10.11 21:55close19781.001.25201.24990.00008.007788.88
40212006.10.11 21:56sell19791.001.25201.25330.0000
40222006.10.12 02:02s/l19791.001.25331.25330.0000-10.847778.04
40232006.10.12 07:04sell19801.001.25441.25570.0000
40242006.10.12 07:09s/l19801.001.25571.25570.0000-13.007765.04
40252006.10.12 07:10sell19811.001.25511.25640.0000
40262006.10.12 07:37s/l19811.001.25641.25640.0000-13.007752.04
40272006.10.12 08:20buy19821.001.25491.25360.0000
40282006.10.12 10:34s/l19821.001.25361.25360.0000-13.007739.04
40292006.10.12 10:34buy19831.001.25401.25270.0000
40302006.10.12 11:30s/l19831.001.25271.25270.0000-13.007726.04
40312006.10.12 13:13sell19841.001.25311.25440.0000
40322006.10.12 14:04s/l19841.001.25441.25440.0000-13.007713.04
40332006.10.13 02:41sell19851.001.25721.25850.0000
40342006.10.13 06:17close19851.001.25651.25850.00007.007720.04
40352006.10.13 06:38buy19861.001.25591.25460.0000
40362006.10.13 06:52close19861.001.25661.25460.00007.007727.04
40372006.10.13 08:07buy19871.001.25581.25450.0000
40382006.10.13 10:55s/l19871.001.25451.25450.0000-13.007714.04
40392006.10.13 11:55sell19881.001.25531.25660.0000
40402006.10.13 12:30s/l19881.001.25661.25660.0000-13.007701.04
40412006.10.13 12:30sell19891.001.25611.25740.0000
40422006.10.13 12:30close19891.001.25511.25740.000010.007711.04
40432006.10.13 13:47buy19901.001.25171.25040.0000
40442006.10.13 13:58close19901.001.25221.25040.00005.007716.04
40452006.10.13 14:02buy19911.001.25121.24990.0000
40462006.10.13 14:05s/l19911.001.24991.24990.0000-13.007703.04
40472006.10.13 14:05buy19921.001.25001.24870.0000
40482006.10.13 14:11close19921.001.25141.24870.000014.007717.04
40492006.10.13 14:11buy19931.001.25111.24980.0000
40502006.10.13 14:34s/l19931.001.24981.24980.0000-13.007704.04
40512006.10.13 14:34buy19941.001.24981.24850.0000
40522006.10.13 14:38s/l19941.001.24851.24850.0000-13.007691.04
40532006.10.13 14:38buy19951.001.24871.24740.0000
40542006.10.13 15:30close19951.001.24971.24740.000010.007701.04
40552006.10.13 17:25sell19961.001.25081.25210.0000
40562006.10.15 22:00close19961.001.25001.25210.00008.007709.04
40572006.10.16 00:58buy19971.001.24941.24810.0000
40582006.10.16 03:47close19971.001.25001.24810.00006.007715.04
40592006.10.16 05:20sell19981.001.25131.25260.0000
40602006.10.16 05:45close19981.001.25071.25260.00006.007721.04
40612006.10.16 06:40sell19991.001.25111.25240.0000
40622006.10.16 07:22close19991.001.25051.25240.00006.007727.04
40632006.10.16 10:38sell20001.001.25191.25320.0000
40642006.10.16 11:05close20001.001.25131.25320.00006.007733.04
40652006.10.16 13:48sell20011.001.25321.25450.0000
40662006.10.16 14:02close20011.001.25261.25450.00006.007739.04
40672006.10.16 16:10sell20021.001.25211.25340.0000
40682006.10.16 17:15close20021.001.25151.25340.00006.007745.04
40692006.10.16 17:15buy20031.001.25161.25030.0000
40702006.10.16 17:31close20031.001.25221.25030.00006.007751.04
40712006.10.16 17:50buy20041.001.25161.25030.0000
40722006.10.16 18:13close20041.001.25211.25030.00005.007756.04
40732006.10.16 18:13sell20051.001.25201.25330.0000
40742006.10.16 19:48s/l20051.001.25331.25330.0000-13.007743.04
40752006.10.16 19:55sell20061.001.25331.25460.0000
40762006.10.17 00:35s/l20061.001.25461.25460.0000-12.287730.76
40772006.10.17 00:35sell20071.001.25411.25540.0000
40782006.10.17 02:19close20071.001.25341.25540.00007.007737.76
40792006.10.17 06:14buy20081.001.25291.25160.0000
40802006.10.17 06:47close20081.001.25361.25160.00007.007744.76
40812006.10.17 07:51sell20091.001.25351.25480.0000
40822006.10.17 09:28close20091.001.25271.25480.00008.007752.76
40832006.10.17 12:31buy20101.001.25151.25020.0000
40842006.10.17 12:32close20101.001.25241.25020.00009.007761.76
40852006.10.17 12:32buy20111.001.25191.25060.0000
40862006.10.17 12:32close20111.001.25261.25060.00007.007768.76
40872006.10.17 13:15sell20121.001.25371.25500.0000
40882006.10.17 13:17close20121.001.25301.25500.00007.007775.76
40892006.10.17 13:18sell20131.001.25391.25520.0000
40902006.10.17 13:22s/l20131.001.25521.25520.0000-13.007762.76
40912006.10.17 13:27sell20141.001.25421.25550.0000
40922006.10.17 13:31s/l20141.001.25551.25550.0000-13.007749.76
40932006.10.17 13:50sell20151.001.25421.25550.0000
40942006.10.17 14:08s/l20151.001.25551.25550.0000-13.007736.76
40952006.10.17 15:27sell20161.001.25511.25640.0000
40962006.10.17 15:42s/l20161.001.25641.25640.0000-13.007723.76
40972006.10.17 15:42sell20171.001.25631.25760.0000
40982006.10.17 16:24close20171.001.25551.25760.00008.007731.76
40992006.10.17 16:24buy20181.001.25561.25430.0000
41002006.10.17 18:54s/l20181.001.25431.25430.0000-13.007718.76
41012006.10.17 18:54buy20191.001.25441.25310.0000
41022006.10.17 19:39close20191.001.25511.25310.00007.007725.76
41032006.10.17 22:17sell20201.001.25501.25630.0000
41042006.10.17 23:15close20201.001.25431.25630.00007.007732.76