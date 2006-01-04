|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.02 22:00 - 2006.10.18 02:00 (2006.01.01 - 2006.10.19)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=false; ReverseIndex=1; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=false; MAXLots=50; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.7; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=0; MagicNumber=123001;
|Bars in test
|17499
|Ticks modelled
|608685
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|7232.76
|Gross profit
|14597.28
|Gross loss
|-7364.52
|Profit factor
|1.98
|Expected payoff
|3.58
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|526.54 (6.52%)
|Relative drawdown
|6.52% (526.54)
|Total trades
|2020
|Short positions (won %)
|922 (73.97%)
|Long positions (won %)
|1098 (69.85%)
|Profit trades (% of total)
|1449 (71.73%)
|Loss trades (% of total)
|571 (28.27%)
|Largest
|profit trade
|99.00
|loss trade
|-15.59
|Average
|profit trade
|10.07
|loss trade
|-12.90
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|42 (442.00)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-80.59)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|442.00 (42)
|consecutive loss (count of losses)
|-80.59 (6)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.03 00:01
|sell
|1
|1.00
|1.1822
|1.1835
|0.0000
|2
|2006.01.03 00:33
|close
|1
|1.00
|1.1813
|1.1835
|0.0000
|9.00
|509.00
|3
|2006.01.03 05:59
|sell
|2
|1.00
|1.1894
|1.1907
|0.0000
|4
|2006.01.03 06:00
|close
|2
|1.00
|1.1880
|1.1907
|0.0000
|14.00
|523.00
|5
|2006.01.03 06:01
|buy
|3
|1.00
|1.1879
|1.1866
|0.0000
|6
|2006.01.03 06:07
|close
|3
|1.00
|1.1890
|1.1866
|0.0000
|11.00
|534.00
|7
|2006.01.03 06:12
|buy
|4
|1.00
|1.1884
|1.1871
|0.0000
|8
|2006.01.03 06:27
|close
|4
|1.00
|1.1895
|1.1871
|0.0000
|11.00
|545.00
|9
|2006.01.03 06:59
|buy
|5
|1.00
|1.1877
|1.1864
|0.0000
|10
|2006.01.03 07:00
|close
|5
|1.00
|1.1891
|1.1864
|0.0000
|14.00
|559.00
|11
|2006.01.03 08:01
|buy
|6
|1.00
|1.1876
|1.1863
|0.0000
|12
|2006.01.03 08:59
|close
|6
|1.00
|1.1891
|1.1863
|0.0000
|15.00
|574.00
|13
|2006.01.03 17:00
|buy
|7
|1.00
|1.1974
|1.1961
|0.0000
|14
|2006.01.03 17:31
|close
|7
|1.00
|1.1979
|1.1961
|0.0000
|5.00
|579.00
|15
|2006.01.03 17:32
|buy
|8
|1.00
|1.1977
|1.1964
|0.0000
|16
|2006.01.03 19:00
|close
|8
|1.00
|1.1983
|1.1964
|0.0000
|6.00
|585.00
|17
|2006.01.03 19:04
|buy
|9
|1.00
|1.1977
|1.1964
|0.0000
|18
|2006.01.03 19:33
|close
|9
|1.00
|1.1983
|1.1964
|0.0000
|6.00
|591.00
|19
|2006.01.03 19:37
|buy
|10
|1.00
|1.1978
|1.1965
|0.0000
|20
|2006.01.03 19:59
|modify
|10
|1.00
|1.1978
|1.1976
|0.0000
|21
|2006.01.03 19:59
|close
|10
|1.00
|1.2019
|1.1976
|0.0000
|41.00
|632.00
|22
|2006.01.03 23:59
|sell
|11
|1.00
|1.2033
|1.2046
|0.0000
|23
|2006.01.04 01:42
|s/l
|11
|1.00
|1.2046
|1.2046
|0.0000
|-12.28
|619.72
|24
|2006.01.04 01:42
|sell
|12
|1.00
|1.2045
|1.2058
|0.0000
|25
|2006.01.04 01:57
|close
|12
|1.00
|1.2036
|1.2058
|0.0000
|9.00
|628.72
|26
|2006.01.04 06:15
|buy
|13
|1.00
|1.2058
|1.2045
|0.0000
|27
|2006.01.04 06:47
|close
|13
|1.00
|1.2065
|1.2045
|0.0000
|7.00
|635.72
|28
|2006.01.04 06:59
|buy
|14
|1.00
|1.2052
|1.2039
|0.0000
|29
|2006.01.04 07:00
|close
|14
|1.00
|1.2063
|1.2039
|0.0000
|11.00
|646.72
|30
|2006.01.04 07:01
|sell
|15
|1.00
|1.2064
|1.2077
|0.0000
|31
|2006.01.04 07:53
|close
|15
|1.00
|1.2052
|1.2077
|0.0000
|12.00
|658.72
|32
|2006.01.04 08:42
|sell
|16
|1.00
|1.2053
|1.2066
|0.0000
|33
|2006.01.04 08:59
|close
|16
|1.00
|1.2043
|1.2066
|0.0000
|10.00
|668.72
|34
|2006.01.04 10:17
|buy
|17
|1.00
|1.2057
|1.2044
|0.0000
|35
|2006.01.04 10:19
|close
|17
|1.00
|1.2066
|1.2044
|0.0000
|9.00
|677.72
|36
|2006.01.04 11:34
|buy
|18
|1.00
|1.2058
|1.2045
|0.0000
|37
|2006.01.04 12:59
|modify
|18
|1.00
|1.2058
|1.2054
|0.0000
|38
|2006.01.04 12:59
|close
|18
|1.00
|1.2088
|1.2054
|0.0000
|30.00
|707.72
|39
|2006.01.04 13:11
|buy
|19
|1.00
|1.2076
|1.2063
|0.0000
|40
|2006.01.04 13:29
|close
|19
|1.00
|1.2084
|1.2063
|0.0000
|8.00
|715.72
|41
|2006.01.04 13:36
|sell
|20
|1.00
|1.2098
|1.2111
|0.0000
|42
|2006.01.04 13:50
|close
|20
|1.00
|1.2090
|1.2111
|0.0000
|8.00
|723.72
|43
|2006.01.04 14:00
|buy
|21
|1.00
|1.2088
|1.2075
|0.0000
|44
|2006.01.04 14:18
|s/l
|21
|1.00
|1.2075
|1.2075
|0.0000
|-13.00
|710.72
|45
|2006.01.04 14:20
|buy
|22
|1.00
|1.2079
|1.2066
|0.0000
|46
|2006.01.04 14:32
|close
|22
|1.00
|1.2087
|1.2066
|0.0000
|8.00
|718.72
|47
|2006.01.04 14:32
|buy
|23
|1.00
|1.2088
|1.2075
|0.0000
|48
|2006.01.04 14:40
|close
|23
|1.00
|1.2097
|1.2075
|0.0000
|9.00
|727.72
|49
|2006.01.04 14:59
|buy
|24
|1.00
|1.2084
|1.2071
|0.0000
|50
|2006.01.04 15:00
|close
|24
|1.00
|1.2093
|1.2071
|0.0000
|9.00
|736.72
|51
|2006.01.04 15:00
|sell
|25
|1.00
|1.2093
|1.2106
|0.0000
|52
|2006.01.04 15:02
|close
|25
|1.00
|1.2084
|1.2106
|0.0000
|9.00
|745.72
|53
|2006.01.04 15:02
|sell
|26
|1.00
|1.2097
|1.2110
|0.0000
|54
|2006.01.04 15:02
|close
|26
|1.00
|1.2081
|1.2110
|0.0000
|16.00
|761.72
|55
|2006.01.04 15:04
|buy
|27
|1.00
|1.2079
|1.2066
|0.0000
|56
|2006.01.04 15:05
|close
|27
|1.00
|1.2088
|1.2066
|0.0000
|9.00
|770.72
|57
|2006.01.04 15:17
|buy
|28
|1.00
|1.2079
|1.2066
|0.0000
|58
|2006.01.04 15:28
|close
|28
|1.00
|1.2088
|1.2066
|0.0000
|9.00
|779.72
|59
|2006.01.04 16:00
|buy
|29
|1.00
|1.2082
|1.2069
|0.0000
|60
|2006.01.04 16:04
|close
|29
|1.00
|1.2092
|1.2069
|0.0000
|10.00
|789.72
|61
|2006.01.04 16:05
|buy
|30
|1.00
|1.2082
|1.2069
|0.0000
|62
|2006.01.04 16:33
|close
|30
|1.00
|1.2091
|1.2069
|0.0000
|9.00
|798.72
|63
|2006.01.04 16:37
|buy
|31
|1.00
|1.2082
|1.2069
|0.0000
|64
|2006.01.04 16:59
|close
|31
|1.00
|1.2092
|1.2069
|0.0000
|10.00
|808.72
|65
|2006.01.04 21:00
|buy
|32
|1.00
|1.2122
|1.2109
|0.0000
|66
|2006.01.04 21:19
|close
|32
|1.00
|1.2128
|1.2109
|0.0000
|6.00
|814.72
|67
|2006.01.04 21:59
|buy
|33
|1.00
|1.2121
|1.2108
|0.0000
|68
|2006.01.04 23:00
|s/l
|33
|1.00
|1.2108
|1.2108
|0.0000
|-13.00
|801.72
|69
|2006.01.05 01:38
|buy
|34
|1.00
|1.2105
|1.2092
|0.0000
|70
|2006.01.05 01:41
|close
|34
|1.00
|1.2113
|1.2092
|0.0000
|8.00
|809.72
|71
|2006.01.05 01:47
|buy
|35
|1.00
|1.2106
|1.2093
|0.0000
|72
|2006.01.05 01:54
|close
|35
|1.00
|1.2112
|1.2093
|0.0000
|6.00
|815.72
|73
|2006.01.05 03:04
|buy
|36
|1.00
|1.2105
|1.2092
|0.0000
|74
|2006.01.05 07:34
|s/l
|36
|1.00
|1.2092
|1.2092
|0.0000
|-13.00
|802.72
|75
|2006.01.05 07:34
|buy
|37
|1.00
|1.2093
|1.2080
|0.0000
|76
|2006.01.05 07:34
|modify
|37
|1.00
|1.2093
|1.2085
|0.0000
|77
|2006.01.05 07:44
|close
|37
|1.00
|1.2099
|1.2085
|0.0000
|6.00
|808.72
|78
|2006.01.05 08:04
|sell
|38
|1.00
|1.2108
|1.2121
|0.0000
|79
|2006.01.05 08:11
|close
|38
|1.00
|1.2098
|1.2121
|0.0000
|10.00
|818.72
|80
|2006.01.05 09:00
|buy
|39
|1.00
|1.2093
|1.2080
|0.0000
|81
|2006.01.05 09:00
|modify
|39
|1.00
|1.2093
|1.2085
|0.0000
|82
|2006.01.05 10:00
|close
|39
|1.00
|1.2101
|1.2085
|0.0000
|8.00
|826.72
|83
|2006.01.05 10:59
|buy
|40
|1.00
|1.2083
|1.2070
|0.0000
|84
|2006.01.05 11:00
|modify
|40
|1.00
|1.2083
|1.2085
|0.0000
|85
|2006.01.05 11:00
|close
|40
|1.00
|1.2091
|1.2085
|0.0000
|8.00
|834.72
|86
|2006.01.05 11:00
|sell
|41
|1.00
|1.2099
|1.2112
|0.0000
|87
|2006.01.05 11:59
|close
|41
|1.00
|1.2086
|1.2112
|0.0000
|13.00
|847.72
|88
|2006.01.05 13:00
|buy
|42
|1.00
|1.2087
|1.2074
|0.0000
|89
|2006.01.05 13:06
|modify
|42
|1.00
|1.2087
|1.2085
|0.0000
|90
|2006.01.05 13:29
|s/l
|42
|1.00
|1.208482
|1.2085
|0.0000
|-2.18
|845.54
|91
|2006.01.05 13:29
|buy
|43
|1.00
|1.2086
|1.2073
|0.0000
|92
|2006.01.05 14:00
|modify
|43
|1.00
|1.2086
|1.2085
|0.0000
|93
|2006.01.05 14:19
|close
|43
|1.00
|1.2095
|1.2085
|0.0000
|9.00
|854.54
|94
|2006.01.05 15:19
|sell
|44
|1.00
|1.2093
|1.2106
|0.0000
|95
|2006.01.05 17:10
|s/l
|44
|1.00
|1.2106
|1.2106
|0.0000
|-13.00
|841.54
|96
|2006.01.05 21:20
|buy
|45
|1.00
|1.2100
|1.2087
|0.0000
|97
|2006.01.05 21:27
|close
|45
|1.00
|1.2107
|1.2087
|0.0000
|7.00
|848.54
|98
|2006.01.05 22:00
|buy
|46
|1.00
|1.2104
|1.2091
|0.0000
|99
|2006.01.06 01:00
|close
|46
|1.00
|1.2111
|1.2091
|0.0000
|6.13
|854.68
|100
|2006.01.06 01:00
|buy
|47
|1.00
|1.2105
|1.2092
|0.0000
|101
|2006.01.06 01:27
|close
|47
|1.00
|1.2112
|1.2092
|0.0000
|7.00
|861.68
|102
|2006.01.06 13:00
|buy
|48
|1.00
|1.2093
|1.2080
|0.0000
|103
|2006.01.06 13:00
|modify
|48
|1.00
|1.2093
|1.2085
|0.0000
|104
|2006.01.06 13:05
|close
|48
|1.00
|1.2101
|1.2085
|0.0000
|8.00
|869.68
|105
|2006.01.06 14:48
|buy
|49
|1.00
|1.2153
|1.2140
|0.0000
|106
|2006.01.06 14:49
|s/l
|49
|1.00
|1.2140
|1.2140
|0.0000
|-13.00
|856.68
|107
|2006.01.06 14:49
|buy
|50
|1.00
|1.2150
|1.2137
|0.0000
|108
|2006.01.06 14:50
|close
|50
|1.00
|1.2159
|1.2137
|0.0000
|9.00
|865.68
|109
|2006.01.06 14:59
|buy
|51
|1.00
|1.2155
|1.2142
|0.0000
|110
|2006.01.06 15:02
|close
|51
|1.00
|1.2163
|1.2142
|0.0000
|8.00
|873.68
|111
|2006.01.06 15:02
|sell
|52
|1.00
|1.2162
|1.2175
|0.0000
|112
|2006.01.06 15:08
|close
|52
|1.00
|1.2153
|1.2175
|0.0000
|9.00
|882.68
|113
|2006.01.06 15:10
|buy
|53
|1.00
|1.2148
|1.2135
|0.0000
|114
|2006.01.06 15:11
|close
|53
|1.00
|1.2156
|1.2135
|0.0000
|8.00
|890.68
|115
|2006.01.06 15:13
|buy
|54
|1.00
|1.2148
|1.2135
|0.0000
|116
|2006.01.06 15:16
|close
|54
|1.00
|1.2157
|1.2135
|0.0000
|9.00
|899.68
|117
|2006.01.06 15:21
|buy
|55
|1.00
|1.2148
|1.2135
|0.0000
|118
|2006.01.06 17:59
|close
|55
|1.00
|1.2153
|1.2135
|0.0000
|5.00
|904.68
|119
|2006.01.08 23:51
|sell
|56
|1.00
|1.2153
|1.2166
|0.0000
|120
|2006.01.08 23:59
|close
|56
|1.00
|1.2144
|1.2166
|0.0000
|9.00
|913.68
|121
|2006.01.09 00:59
|sell
|57
|1.00
|1.2148
|1.2161
|0.0000
|122
|2006.01.09 01:07
|close
|57
|1.00
|1.2139
|1.2161
|0.0000
|9.00
|922.68
|123
|2006.01.09 01:08
|buy
|58
|1.00
|1.2140
|1.2127
|0.0000
|124
|2006.01.09 01:08
|modify
|58
|1.00
|1.2140
|1.2130
|0.0000
|125
|2006.01.09 01:59
|close
|58
|1.00
|1.2149
|1.2130
|0.0000
|9.00
|931.68
|126
|2006.01.09 02:35
|sell
|59
|1.00
|1.2152
|1.2165
|0.0000
|127
|2006.01.09 02:41
|close
|59
|1.00
|1.2145
|1.2165
|0.0000
|7.00
|938.68
|128
|2006.01.09 06:06
|buy
|60
|1.00
|1.2141
|1.2128
|0.0000
|129
|2006.01.09 06:07
|modify
|60
|1.00
|1.2141
|1.2130
|0.0000
|130
|2006.01.09 06:59
|s/l
|60
|1.00
|1.213032
|1.2130
|0.0000
|-10.68
|928.00
|131
|2006.01.09 07:33
|sell
|61
|1.00
|1.2138
|1.2151
|0.0000
|132
|2006.01.09 07:44
|close
|61
|1.00
|1.2132
|1.2151
|0.0000
|6.00
|934.00
|133
|2006.01.09 08:25
|sell
|62
|1.00
|1.2116
|1.2129
|0.0000
|134
|2006.01.09 08:47
|close
|62
|1.00
|1.2105
|1.2129
|0.0000
|11.00
|945.00
|135
|2006.01.09 10:08
|buy
|63
|1.00
|1.2079
|1.2066
|0.0000
|136
|2006.01.09 10:48
|close
|63
|1.00
|1.2088
|1.2066
|0.0000
|9.00
|954.00
|137
|2006.01.09 12:01
|sell
|64
|1.00
|1.2084
|1.2097
|0.0000
|138
|2006.01.09 12:06
|close
|64
|1.00
|1.2077
|1.2097
|0.0000
|7.00
|961.00
|139
|2006.01.09 13:15
|buy
|65
|1.00
|1.2077
|1.2064
|0.0000
|140
|2006.01.09 13:40
|close
|65
|1.00
|1.2086
|1.2064
|0.0000
|9.00
|970.00
|141
|2006.01.09 14:20
|sell
|66
|1.00
|1.2086
|1.2099
|0.0000
|142
|2006.01.09 14:59
|close
|66
|1.00
|1.2076
|1.2099
|0.0000
|10.00
|980.00
|143
|2006.01.09 15:09
|sell
|67
|1.00
|1.2082
|1.2095
|0.0000
|144
|2006.01.09 15:59
|close
|67
|1.00
|1.2075
|1.2095
|0.0000
|7.00
|987.00
|145
|2006.01.09 16:00
|buy
|68
|1.00
|1.2070
|1.2057
|0.0000
|146
|2006.01.09 16:25
|close
|68
|1.00
|1.2079
|1.2057
|0.0000
|9.00
|996.00
|147
|2006.01.09 17:00
|sell
|69
|1.00
|1.2072
|1.2085
|0.0000
|148
|2006.01.09 17:16
|close
|69
|1.00
|1.2062
|1.2085
|0.0000
|10.00
|1006.00
|149
|2006.01.09 17:59
|sell
|70
|1.00
|1.2080
|1.2093
|0.0000
|150
|2006.01.09 20:46
|s/l
|70
|1.00
|1.2093
|1.2093
|0.0000
|-13.00
|993.00
|151
|2006.01.09 22:43
|buy
|71
|1.00
|1.2081
|1.2068
|0.0000
|152
|2006.01.10 00:59
|s/l
|71
|1.00
|1.2068
|1.2068
|0.0000
|-13.87
|979.13
|153
|2006.01.10 03:15
|sell
|72
|1.00
|1.2067
|1.2080
|0.0000
|154
|2006.01.10 03:31
|close
|72
|1.00
|1.2058
|1.2080
|0.0000
|9.00
|988.13
|155
|2006.01.10 04:02
|buy
|73
|1.00
|1.2057
|1.2044
|0.0000
|156
|2006.01.10 08:59
|close
|73
|1.00
|1.2073
|1.2044
|0.0000
|16.00
|1004.13
|157
|2006.01.10 10:11
|buy
|74
|1.00
|1.2075
|1.2062
|0.0000
|158
|2006.01.10 10:49
|close
|74
|1.00
|1.2082
|1.2062
|0.0000
|7.00
|1011.13
|159
|2006.01.10 11:09
|buy
|75
|1.00
|1.2089
|1.2076
|0.0000
|160
|2006.01.10 11:13
|close
|75
|1.00
|1.2098
|1.2076
|0.0000
|9.00
|1020.13
|161
|2006.01.10 11:13
|buy
|76
|1.00
|1.2100
|1.2087
|0.0000
|162
|2006.01.10 12:22
|s/l
|76
|1.00
|1.2087
|1.2087
|0.0000
|-13.00
|1007.13
|163
|2006.01.10 12:23
|buy
|77
|1.00
|1.2085
|1.2072
|0.0000
|164
|2006.01.10 12:42
|close
|77
|1.00
|1.2091
|1.2072
|0.0000
|6.00
|1013.13
|165
|2006.01.10 12:59
|buy
|78
|1.00
|1.2078
|1.2065
|0.0000
|166
|2006.01.10 13:59
|s/l
|78
|1.00
|1.2065
|1.2065
|0.0000
|-13.00
|1000.13
|167
|2006.01.10 14:42
|buy
|79
|1.00
|1.2044
|1.2031
|0.0000
|168
|2006.01.10 14:58
|close
|79
|1.00
|1.2055
|1.2031
|0.0000
|11.00
|1011.13
|169
|2006.01.11 02:59
|sell
|80
|1.00
|1.2075
|1.2088
|0.0000
|170
|2006.01.11 05:53
|close
|80
|1.00
|1.2067
|1.2088
|0.0000
|8.00
|1019.13
|171
|2006.01.11 05:59
|buy
|81
|1.00
|1.2057
|1.2044
|0.0000
|172
|2006.01.11 08:32
|close
|81
|1.00
|1.2066
|1.2044
|0.0000
|9.00
|1028.13
|173
|2006.01.11 10:18
|sell
|82
|1.00
|1.2061
|1.2074
|0.0000
|174
|2006.01.11 10:30
|close
|82
|1.00
|1.2052
|1.2074
|0.0000
|9.00
|1037.13
|175
|2006.01.11 10:59
|sell
|83
|1.00
|1.2065
|1.2078
|0.0000
|176
|2006.01.11 11:59
|s/l
|83
|1.00
|1.2078
|1.2078
|0.0000
|-13.00
|1024.13
|177
|2006.01.11 15:10
|buy
|84
|1.00
|1.2098
|1.2085
|0.0000
|178
|2006.01.11 15:26
|close
|84
|1.00
|1.2105
|1.2085
|0.0000
|7.00
|1031.13
|179
|2006.01.11 15:26
|buy
|85
|1.00
|1.2108
|1.2095
|0.0000
|180
|2006.01.11 15:52
|close
|85
|1.00
|1.2115
|1.2095
|0.0000
|7.00
|1038.13
|181
|2006.01.11 15:59
|buy
|86
|1.00
|1.2101
|1.2088
|0.0000
|182
|2006.01.11 16:00
|close
|86
|1.00
|1.2110
|1.2088
|0.0000
|9.00
|1047.13
|183
|2006.01.11 16:00
|sell
|87
|1.00
|1.2111
|1.2124
|0.0000
|184
|2006.01.11 16:17
|close
|87
|1.00
|1.2101
|1.2124
|0.0000
|10.00
|1057.13
|185
|2006.01.11 19:23
|buy
|88
|1.00
|1.2126
|1.2113
|0.0000
|186
|2006.01.11 19:50
|close
|88
|1.00
|1.2135
|1.2113
|0.0000
|9.00
|1066.13
|187
|2006.01.11 22:59
|sell
|89
|1.00
|1.2140
|1.2153
|0.0000
|188
|2006.01.12 02:42
|s/l
|89
|1.00
|1.2153
|1.2153
|0.0000
|-10.84
|1055.29
|189
|2006.01.12 03:28
|buy
|90
|1.00
|1.2146
|1.2133
|0.0000
|190
|2006.01.12 06:59
|close
|90
|1.00
|1.2154
|1.2133
|0.0000
|8.00
|1063.29
|191
|2006.01.12 07:00
|buy
|91
|1.00
|1.2143
|1.2130
|0.0000
|192
|2006.01.12 07:02
|modify
|91
|1.00
|1.2143
|1.2130
|0.0000
|193
|2006.01.12 07:15
|close
|91
|1.00
|1.2150
|1.2130
|0.0000
|7.00
|1070.29
|194
|2006.01.12 08:16
|buy
|92
|1.00
|1.2141
|1.2128
|0.0000
|195
|2006.01.12 08:18
|modify
|92
|1.00
|1.2141
|1.2130
|0.0000
|196
|2006.01.12 08:57
|close
|92
|1.00
|1.2148
|1.2130
|0.0000
|7.00
|1077.29
|197
|2006.01.12 10:26
|buy
|93
|1.00
|1.2143
|1.2130
|0.0000
|198
|2006.01.12 10:26
|modify
|93
|1.00
|1.2143
|1.2130
|0.0000
|199
|2006.01.12 10:35
|close
|93
|1.00
|1.2153
|1.2130
|0.0000
|10.00
|1087.29
|200
|2006.01.12 11:02
|buy
|94
|1.00
|1.2143
|1.2130
|0.0000
|201
|2006.01.12 11:03
|modify
|94
|1.00
|1.2143
|1.2130
|0.0000
|202
|2006.01.12 11:15
|close
|94
|1.00
|1.2150
|1.2130
|0.0000
|7.00
|1094.29
|203
|2006.01.12 11:25
|buy
|95
|1.00
|1.2143
|1.2130
|0.0000
|204
|2006.01.12 11:26
|modify
|95
|1.00
|1.2143
|1.2130
|0.0000
|205
|2006.01.12 11:36
|close
|95
|1.00
|1.2150
|1.2130
|0.0000
|7.00
|1101.29
|206
|2006.01.12 11:43
|buy
|96
|1.00
|1.2143
|1.2130
|0.0000
|207
|2006.01.12 11:43
|modify
|96
|1.00
|1.2143
|1.2130
|0.0000
|208
|2006.01.12 11:54
|close
|96
|1.00
|1.2150
|1.2130
|0.0000
|7.00
|1108.29
|209
|2006.01.12 11:59
|buy
|97
|1.00
|1.2140
|1.2127
|0.0000
|210
|2006.01.12 12:00
|modify
|97
|1.00
|1.2140
|1.2130
|0.0000
|211
|2006.01.12 13:08
|s/l
|97
|1.00
|1.213032
|1.2130
|0.0000
|-9.68
|1098.61
|212
|2006.01.12 13:09
|buy
|98
|1.00
|1.2127
|1.2114
|0.0000
|213
|2006.01.12 13:25
|close
|98
|1.00
|1.2133
|1.2114
|0.0000
|6.00
|1104.61
|214
|2006.01.12 13:31
|buy
|99
|1.00
|1.2126
|1.2113
|0.0000
|215
|2006.01.12 13:34
|close
|99
|1.00
|1.2132
|1.2113
|0.0000
|6.00
|1110.61
|216
|2006.01.12 15:27
|sell
|100
|1.00
|1.2041
|1.2054
|0.0000
|217
|2006.01.12 15:27
|close
|100
|1.00
|1.2034
|1.2054
|0.0000
|7.00
|1117.61
|218
|2006.01.12 15:43
|sell
|101
|1.00
|1.2037
|1.2050
|0.0000
|219
|2006.01.12 15:58
|close
|101
|1.00
|1.2031
|1.2050
|0.0000
|6.00
|1123.61
|220
|2006.01.12 15:59
|sell
|102
|1.00
|1.2040
|1.2053
|0.0000
|221
|2006.01.12 16:00
|close
|102
|1.00
|1.2028
|1.2053
|0.0000
|12.00
|1135.61
|222
|2006.01.12 17:12
|buy
|103
|1.00
|1.2028
|1.2015
|0.0000
|223
|2006.01.12 17:30
|close
|103
|1.00
|1.2036
|1.2015
|0.0000
|8.00
|1143.61
|224
|2006.01.12 17:43
|buy
|104
|1.00
|1.2028
|1.2015
|0.0000
|225
|2006.01.12 18:03
|close
|104
|1.00
|1.2037
|1.2015
|0.0000
|9.00
|1152.61
|226
|2006.01.12 19:59
|sell
|105
|1.00
|1.2042
|1.2055
|0.0000
|227
|2006.01.12 20:00
|close
|105
|1.00
|1.2033
|1.2055
|0.0000
|9.00
|1161.61
|228
|2006.01.13 00:00
|buy
|106
|1.00
|1.2034
|1.2021
|0.0000
|229
|2006.01.13 00:20
|close
|106
|1.00
|1.2044
|1.2021
|0.0000
|10.00
|1171.61
|230
|2006.01.13 00:59
|buy
|107
|1.00
|1.2034
|1.2021
|0.0000
|231
|2006.01.13 01:30
|close
|107
|1.00
|1.2043
|1.2021
|0.0000
|9.00
|1180.61
|232
|2006.01.13 01:30
|sell
|108
|1.00
|1.2044
|1.2057
|0.0000
|233
|2006.01.13 02:00
|close
|108
|1.00
|1.2036
|1.2057
|0.0000
|8.00
|1188.61
|234
|2006.01.13 07:59
|sell
|109
|1.00
|1.2074
|1.2087
|0.0000
|235
|2006.01.13 08:00
|close
|109
|1.00
|1.2060
|1.2087
|0.0000
|14.00
|1202.61
|236
|2006.01.13 08:00
|buy
|110
|1.00
|1.2060
|1.2047
|0.0000
|237
|2006.01.13 08:31
|close
|110
|1.00
|1.2068
|1.2047
|0.0000
|8.00
|1210.61
|238
|2006.01.13 08:31
|buy
|111
|1.00
|1.2068
|1.2055
|0.0000
|239
|2006.01.13 11:59
|s/l
|111
|1.00
|1.2055
|1.2055
|0.0000
|-13.00
|1197.61
|240
|2006.01.13 12:00
|sell
|112
|1.00
|1.2062
|1.2075
|0.0000
|241
|2006.01.13 12:02
|close
|112
|1.00
|1.2055
|1.2075
|0.0000
|7.00
|1204.61
|242
|2006.01.13 13:00
|sell
|113
|1.00
|1.2053
|1.2066
|0.0000
|243
|2006.01.13 13:59
|close
|113
|1.00
|1.2041
|1.2066
|0.0000
|12.00
|1216.61
|244
|2006.01.13 13:59
|sell
|114
|1.00
|1.2065
|1.2078
|0.0000
|245
|2006.01.13 14:25
|close
|114
|1.00
|1.2047
|1.2078
|0.0000
|18.00
|1234.61
|246
|2006.01.13 14:26
|buy
|115
|1.00
|1.2052
|1.2039
|0.0000
|247
|2006.01.13 14:31
|close
|115
|1.00
|1.2062
|1.2039
|0.0000
|10.00
|1244.61
|248
|2006.01.13 14:59
|buy
|116
|1.00
|1.2056
|1.2043
|0.0000
|249
|2006.01.13 15:00
|close
|116
|1.00
|1.2065
|1.2043
|0.0000
|9.00
|1253.61
|250
|2006.01.13 15:00
|sell
|117
|1.00
|1.2065
|1.2078
|0.0000
|251
|2006.01.13 15:20
|close
|117
|1.00
|1.2053
|1.2078
|0.0000
|12.00
|1265.61
|252
|2006.01.13 15:42
|sell
|118
|1.00
|1.2061
|1.2074
|0.0000
|253
|2006.01.13 15:50
|close
|118
|1.00
|1.2053
|1.2074
|0.0000
|8.00
|1273.61
|254
|2006.01.13 16:38
|buy
|119
|1.00
|1.2067
|1.2054
|0.0000
|255
|2006.01.13 16:42
|close
|119
|1.00
|1.2076
|1.2054
|0.0000
|9.00
|1282.61
|256
|2006.01.13 18:24
|buy
|120
|1.00
|1.2127
|1.2114
|0.0000
|257
|2006.01.13 19:00
|modify
|120
|1.00
|1.2127
|1.2130
|0.0000
|258
|2006.01.13 19:05
|s/l
|120
|1.00
|1.213032
|1.2130
|0.0000
|3.32
|1285.93
|259
|2006.01.15 23:03
|sell
|121
|1.00
|1.2173
|1.2186
|0.0000
|260
|2006.01.15 23:20
|close
|121
|1.00
|1.2163
|1.2186
|0.0000
|10.00
|1295.93
|261
|2006.01.15 23:20
|sell
|122
|1.00
|1.2169
|1.2182
|0.0000
|262
|2006.01.15 23:22
|close
|122
|1.00
|1.2151
|1.2182
|0.0000
|18.00
|1313.93
|263
|2006.01.15 23:53
|sell
|123
|1.00
|1.2165
|1.2178
|0.0000
|264
|2006.01.16 01:59
|close
|123
|1.00
|1.2151
|1.2178
|0.0000
|14.72
|1328.65
|265
|2006.01.16 06:43
|buy
|124
|1.00
|1.2136
|1.2123
|0.0000
|266
|2006.01.16 06:43
|modify
|124
|1.00
|1.2136
|1.2130
|0.0000
|267
|2006.01.16 08:44
|close
|124
|1.00
|1.2147
|1.2130
|0.0000
|11.00
|1339.65
|268
|2006.01.16 10:00
|buy
|125
|1.00
|1.2143
|1.2130
|0.0000
|269
|2006.01.16 10:02
|modify
|125
|1.00
|1.2143
|1.2130
|0.0000
|270
|2006.01.16 10:53
|close
|125
|1.00
|1.2150
|1.2130
|0.0000
|7.00
|1346.65
|271
|2006.01.16 14:16
|buy
|126
|1.00
|1.2109
|1.2096
|0.0000
|272
|2006.01.16 14:22
|close
|126
|1.00
|1.2118
|1.2096
|0.0000
|9.00
|1355.65
|273
|2006.01.16 16:00
|buy
|127
|1.00
|1.2115
|1.2102
|0.0000
|274
|2006.01.16 21:59
|close
|127
|1.00
|1.2127
|1.2102
|0.0000
|12.00
|1367.65
|275
|2006.01.16 22:12
|buy
|128
|1.00
|1.2122
|1.2109
|0.0000
|276
|2006.01.16 23:42
|s/l
|128
|1.00
|1.2109
|1.2109
|0.0000
|-13.00
|1354.65
|277
|2006.01.17 00:02
|buy
|129
|1.00
|1.2112
|1.2099
|0.0000
|278
|2006.01.17 00:59
|s/l
|129
|1.00
|1.2099
|1.2099
|0.0000
|-13.00
|1341.65
|279
|2006.01.17 01:53
|sell
|130
|1.00
|1.2103
|1.2116
|0.0000
|280
|2006.01.17 01:56
|close
|130
|1.00
|1.2092
|1.2116
|0.0000
|11.00
|1352.65
|281
|2006.01.17 08:08
|buy
|131
|1.00
|1.2124
|1.2111
|0.0000
|282
|2006.01.17 08:20
|close
|131
|1.00
|1.2130
|1.2111
|0.0000
|6.00
|1358.65
|283
|2006.01.17 08:20
|buy
|132
|1.00
|1.2131
|1.2118
|0.0000
|284
|2006.01.17 08:21
|modify
|132
|1.00
|1.2131
|1.2130
|0.0000
|285
|2006.01.17 09:18
|s/l
|132
|1.00
|1.213032
|1.2130
|0.0000
|-0.68
|1357.97
|286
|2006.01.17 09:59
|buy
|133
|1.00
|1.2109
|1.2096
|0.0000
|287
|2006.01.17 10:23
|close
|133
|1.00
|1.2116
|1.2096
|0.0000
|7.00
|1364.97
|288
|2006.01.17 10:51
|buy
|134
|1.00
|1.2101
|1.2088
|0.0000
|289
|2006.01.17 10:59
|close
|134
|1.00
|1.2110
|1.2088
|0.0000
|9.00
|1373.97
|290
|2006.01.17 11:08
|buy
|135
|1.00
|1.2099
|1.2086
|0.0000
|291
|2006.01.17 11:37
|close
|135
|1.00
|1.2108
|1.2086
|0.0000
|9.00
|1382.97
|292
|2006.01.17 12:15
|sell
|136
|1.00
|1.2092
|1.2105
|0.0000
|293
|2006.01.17 12:26
|close
|136
|1.00
|1.2084
|1.2105
|0.0000
|8.00
|1390.97
|294
|2006.01.17 12:26
|sell
|137
|1.00
|1.2082
|1.2095
|0.0000
|295
|2006.01.17 12:40
|close
|137
|1.00
|1.2073
|1.2095
|0.0000
|9.00
|1399.97
|296
|2006.01.17 12:41
|buy
|138
|1.00
|1.2067
|1.2054
|0.0000
|297
|2006.01.17 12:59
|close
|138
|1.00
|1.2087
|1.2054
|0.0000
|20.00
|1419.97
|298
|2006.01.17 13:00
|buy
|139
|1.00
|1.2073
|1.2060
|0.0000
|299
|2006.01.17 13:33
|close
|139
|1.00
|1.2083
|1.2060
|0.0000
|10.00
|1429.97
|300
|2006.01.17 13:59
|buy
|140
|1.00
|1.2073
|1.2060
|0.0000
|301
|2006.01.17 15:13
|s/l
|140
|1.00
|1.2060
|1.2060
|0.0000
|-13.00
|1416.97
|302
|2006.01.17 23:00
|buy
|141
|1.00
|1.2108
|1.2095
|0.0000
|303
|2006.01.17 23:24
|close
|141
|1.00
|1.2114
|1.2095
|0.0000
|6.00
|1422.97
|304
|2006.01.17 23:59
|buy
|142
|1.00
|1.2110
|1.2097
|0.0000
|305
|2006.01.18 00:59
|s/l
|142
|1.00
|1.2097
|1.2097
|0.0000
|-13.87
|1409.11
|306
|2006.01.18 05:00
|sell
|143
|1.00
|1.2099
|1.2112
|0.0000
|307
|2006.01.18 05:16
|close
|143
|1.00
|1.2089
|1.2112
|0.0000
|10.00
|1419.11
|308
|2006.01.18 09:00
|buy
|144
|1.00
|1.2116
|1.2103
|0.0000
|309
|2006.01.18 09:02
|close
|144
|1.00
|1.2129
|1.2103
|0.0000
|13.00
|1432.11
|310
|2006.01.18 09:04
|buy
|145
|1.00
|1.2126
|1.2113
|0.0000
|311
|2006.01.18 09:48
|modify
|145
|1.00
|1.2126
|1.2130
|0.0000
|312
|2006.01.18 09:57
|close
|145
|1.00
|1.2140
|1.2130
|0.0000
|14.00
|1446.11
|313
|2006.01.18 09:59
|buy
|146
|1.00
|1.2115
|1.2102
|0.0000
|314
|2006.01.18 10:06
|close
|146
|1.00
|1.2131
|1.2102
|0.0000
|16.00
|1462.11
|315
|2006.01.18 10:06
|sell
|147
|1.00
|1.2130
|1.2143
|0.0000
|316
|2006.01.18 10:26
|close
|147
|1.00
|1.2119
|1.2143
|0.0000
|11.00
|1473.11
|317
|2006.01.18 10:32
|sell
|148
|1.00
|1.2123
|1.2136
|0.0000
|318
|2006.01.18 10:59
|close
|148
|1.00
|1.2112
|1.2136
|0.0000
|11.00
|1484.11
|319
|2006.01.18 14:00
|buy
|149
|1.00
|1.2122
|1.2109
|0.0000
|320
|2006.01.18 14:30
|modify
|149
|1.00
|1.2122
|1.2130
|0.0000
|321
|2006.01.18 14:30
|close
|149
|1.00
|1.2136
|1.2130
|0.0000
|14.00
|1498.11
|322
|2006.01.18 14:38
|buy
|150
|1.00
|1.2123
|1.2110
|0.0000
|323
|2006.01.18 14:43
|modify
|150
|1.00
|1.2123
|1.2130
|0.0000
|324
|2006.01.18 14:43
|close
|150
|1.00
|1.2136
|1.2130
|0.0000
|13.00
|1511.11
|325
|2006.01.18 14:54
|buy
|151
|1.00
|1.2123
|1.2110
|0.0000
|326
|2006.01.18 14:59
|modify
|151
|1.00
|1.2123
|1.2130
|0.0000
|327
|2006.01.18 14:59
|close
|151
|1.00
|1.2144
|1.2130
|0.0000
|21.00
|1532.11
|328
|2006.01.18 15:02
|buy
|152
|1.00
|1.2128
|1.2115
|0.0000
|329
|2006.01.18 15:07
|s/l
|152
|1.00
|1.2115
|1.2115
|0.0000
|-13.00
|1519.11
|330
|2006.01.18 15:07
|buy
|153
|1.00
|1.2116
|1.2103
|0.0000
|331
|2006.01.18 15:17
|close
|153
|1.00
|1.2130
|1.2103
|0.0000
|14.00
|1533.11
|332
|2006.01.18 15:19
|buy
|154
|1.00
|1.2128
|1.2115
|0.0000
|333
|2006.01.18 15:31
|modify
|154
|1.00
|1.2128
|1.2130
|0.0000
|334
|2006.01.18 15:32
|s/l
|154
|1.00
|1.213032
|1.2130
|0.0000
|2.32
|1535.43
|335
|2006.01.18 16:18
|buy
|155
|1.00
|1.2094
|1.2081
|0.0000
|336
|2006.01.18 16:22
|close
|155
|1.00
|1.2103
|1.2081
|0.0000
|9.00
|1544.43
|337
|2006.01.19 02:00
|buy
|156
|1.00
|1.2094
|1.2081
|0.0000
|338
|2006.01.19 02:18
|close
|156
|1.00
|1.2101
|1.2081
|0.0000
|7.00
|1551.43
|339
|2006.01.19 02:26
|buy
|157
|1.00
|1.2097
|1.2084
|0.0000
|340
|2006.01.19 08:34
|s/l
|157
|1.00
|1.2084
|1.2084
|0.0000
|-13.00
|1538.43
|341
|2006.01.19 14:00
|sell
|158
|1.00
|1.2078
|1.2091
|0.0000
|342
|2006.01.19 14:32
|close
|158
|1.00
|1.2065
|1.2091
|0.0000
|13.00
|1551.43
|343
|2006.01.19 14:59
|sell
|159
|1.00
|1.2074
|1.2087
|0.0000
|344
|2006.01.19 15:59
|s/l
|159
|1.00
|1.2087
|1.2087
|0.0000
|-13.00
|1538.43
|345
|2006.01.19 18:59
|buy
|160
|1.00
|1.2090
|1.2077
|0.0000
|346
|2006.01.19 19:00
|close
|160
|1.00
|1.2098
|1.2077
|0.0000
|8.00
|1546.43
|347
|2006.01.19 19:31
|sell
|161
|1.00
|1.2097
|1.2110
|0.0000
|348
|2006.01.19 19:36
|close
|161
|1.00
|1.2091
|1.2110
|0.0000
|6.00
|1552.43
|349
|2006.01.19 19:38
|sell
|162
|1.00
|1.2094
|1.2107
|0.0000
|350
|2006.01.19 19:49
|close
|162
|1.00
|1.2088
|1.2107
|0.0000
|6.00
|1558.43
|351
|2006.01.20 09:00
|sell
|163
|1.00
|1.2077
|1.2090
|0.0000
|352
|2006.01.20 10:00
|close
|163
|1.00
|1.2069
|1.2090
|0.0000
|8.00
|1566.43
|353
|2006.01.20 10:00
|buy
|164
|1.00
|1.2073
|1.2060
|0.0000
|354
|2006.01.20 10:00
|close
|164
|1.00
|1.2082
|1.2060
|0.0000
|9.00
|1575.43
|355
|2006.01.20 10:59
|buy
|165
|1.00
|1.2071
|1.2058
|0.0000
|356
|2006.01.20 13:21
|close
|165
|1.00
|1.2077
|1.2058
|0.0000
|6.00
|1581.43
|357
|2006.01.20 14:43
|buy
|166
|1.00
|1.2084
|1.2071
|0.0000
|358
|2006.01.20 14:54
|close
|166
|1.00
|1.2090
|1.2071
|0.0000
|6.00
|1587.43
|359
|2006.01.20 15:16
|sell
|167
|1.00
|1.2101
|1.2114
|0.0000
|360
|2006.01.20 15:40
|close
|167
|1.00
|1.2094
|1.2114
|0.0000
|7.00
|1594.43
|361
|2006.01.20 16:25
|buy
|168
|1.00
|1.2088
|1.2075
|0.0000
|362
|2006.01.20 16:59
|close
|168
|1.00
|1.2101
|1.2075
|0.0000
|13.00
|1607.43
|363
|2006.01.20 20:00
|buy
|169
|1.00
|1.2131
|1.2118
|0.0000
|364
|2006.01.20 20:04
|modify
|169
|1.00
|1.2131
|1.2130
|0.0000
|365
|2006.01.20 20:04
|close
|169
|1.00
|1.2138
|1.2130
|0.0000
|7.00
|1614.43
|366
|2006.01.20 20:13
|buy
|170
|1.00
|1.2134
|1.2121
|0.0000
|367
|2006.01.20 20:27
|modify
|170
|1.00
|1.2134
|1.2130
|0.0000
|368
|2006.01.22 22:00
|close
|170
|1.00
|1.2151
|1.2130
|0.0000
|17.00
|1631.43
|369
|2006.01.22 22:13
|buy
|171
|1.00
|1.2144
|1.2131
|0.0000
|370
|2006.01.22 22:26
|close
|171
|1.00
|1.2153
|1.2131
|0.0000
|9.00
|1640.43
|371
|2006.01.22 22:36
|buy
|172
|1.00
|1.2142
|1.2129
|0.0000
|372
|2006.01.22 22:37
|modify
|172
|1.00
|1.2142
|1.2130
|0.0000
|373
|2006.01.22 22:56
|close
|172
|1.00
|1.2156
|1.2130
|0.0000
|14.00
|1654.43
|374
|2006.01.22 22:58
|sell
|173
|1.00
|1.2159
|1.2172
|0.0000
|375
|2006.01.22 22:59
|close
|173
|1.00
|1.2147
|1.2172
|0.0000
|12.00
|1666.43
|376
|2006.01.23 01:41
|buy
|174
|1.00
|1.2211
|1.2198
|0.0000
|377
|2006.01.23 01:41
|close
|174
|1.00
|1.2221
|1.2198
|0.0000
|10.00
|1676.43
|378
|2006.01.23 01:41
|sell
|175
|1.00
|1.2237
|1.2250
|0.0000
|379
|2006.01.23 01:42
|close
|175
|1.00
|1.2226
|1.2250
|0.0000
|11.00
|1687.43
|380
|2006.01.23 01:42
|sell
|176
|1.00
|1.2232
|1.2245
|0.0000
|381
|2006.01.23 01:46
|close
|176
|1.00
|1.2223
|1.2245
|0.0000
|9.00
|1696.43
|382
|2006.01.23 05:15
|buy
|177
|1.00
|1.2231
|1.2218
|0.0000
|383
|2006.01.23 05:53
|close
|177
|1.00
|1.2243
|1.2218
|0.0000
|12.00
|1708.43
|384
|2006.01.23 07:06
|sell
|178
|1.00
|1.2245
|1.2258
|0.0000
|385
|2006.01.23 07:43
|close
|178
|1.00
|1.2235
|1.2258
|0.0000
|10.00
|1718.43
|386
|2006.01.23 08:59
|buy
|179
|1.00
|1.2228
|1.2215
|0.0000
|387
|2006.01.23 09:00
|close
|179
|1.00
|1.2245
|1.2215
|0.0000
|17.00
|1735.43
|388
|2006.01.23 09:00
|sell
|180
|1.00
|1.2243
|1.2256
|0.0000
|389
|2006.01.23 09:51
|close
|180
|1.00
|1.2233
|1.2256
|0.0000
|10.00
|1745.43
|390
|2006.01.23 11:35
|buy
|181
|1.00
|1.2272
|1.2259
|0.0000
|391
|2006.01.23 11:51
|close
|181
|1.00
|1.2283
|1.2259
|0.0000
|11.00
|1756.43
|392
|2006.01.23 13:00
|buy
|182
|1.00
|1.2277
|1.2264
|0.0000
|393
|2006.01.23 13:48
|close
|182
|1.00
|1.2287
|1.2264
|0.0000
|10.00
|1766.43
|394
|2006.01.23 13:59
|buy
|183
|1.00
|1.2278
|1.2265
|0.0000
|395
|2006.01.23 14:30
|close
|183
|1.00
|1.2288
|1.2265
|0.0000
|10.00
|1776.43
|396
|2006.01.23 15:37
|buy
|184
|1.00
|1.2273
|1.2260
|0.0000
|397
|2006.01.23 16:32
|close
|184
|1.00
|1.2284
|1.2260
|0.0000
|11.00
|1787.43
|398
|2006.01.23 17:59
|sell
|185
|1.00
|1.2294
|1.2307
|0.0000
|399
|2006.01.23 18:09
|close
|185
|1.00
|1.2281
|1.2307
|0.0000
|13.00
|1800.43
|400
|2006.01.23 18:09
|buy
|186
|1.00
|1.2281
|1.2268
|0.0000
|401
|2006.01.23 18:40
|close
|186
|1.00
|1.2292
|1.2268
|0.0000
|11.00
|1811.43
|402
|2006.01.24 05:59
|sell
|187
|1.00
|1.2305
|1.2318
|0.0000
|403
|2006.01.24 07:30
|close
|187
|1.00
|1.2296
|1.2318
|0.0000
|9.00
|1820.43
|404
|2006.01.24 11:30
|buy
|188
|1.00
|1.2273
|1.2260
|0.0000
|405
|2006.01.24 12:59
|close
|188
|1.00
|1.2282
|1.2260
|0.0000
|9.00
|1829.43
|406
|2006.01.24 13:00
|buy
|189
|1.00
|1.2272
|1.2259
|0.0000
|407
|2006.01.24 13:16
|close
|189
|1.00
|1.2279
|1.2259
|0.0000
|7.00
|1836.43
|408
|2006.01.24 14:00
|sell
|190
|1.00
|1.2279
|1.2292
|0.0000
|409
|2006.01.24 14:39
|close
|190
|1.00
|1.2269
|1.2292
|0.0000
|10.00
|1846.43
|410
|2006.01.24 19:16
|buy
|191
|1.00
|1.2286
|1.2273
|0.0000
|411
|2006.01.24 22:59
|s/l
|191
|1.00
|1.2273
|1.2273
|0.0000
|-13.00
|1833.43
|412
|2006.01.24 22:59
|buy
|192
|1.00
|1.2271
|1.2258
|0.0000
|413
|2006.01.24 23:00
|modify
|192
|1.00
|1.2271
|1.2264
|0.0000
|414
|2006.01.24 23:59
|s/l
|192
|1.00
|1.226418
|1.2264
|0.0000
|-6.82
|1826.61
|415
|2006.01.25 10:12
|buy
|193
|1.00
|1.2300
|1.2287
|0.0000
|416
|2006.01.25 10:16
|close
|193
|1.00
|1.2309
|1.2287
|0.0000
|9.00
|1835.61
|417
|2006.01.25 10:16
|buy
|194
|1.00
|1.2310
|1.2297
|0.0000
|418
|2006.01.25 10:59
|s/l
|194
|1.00
|1.2297
|1.2297
|0.0000
|-13.00
|1822.61
|419
|2006.01.25 11:03
|sell
|195
|1.00
|1.2312
|1.2325
|0.0000
|420
|2006.01.25 11:40
|close
|195
|1.00
|1.2303
|1.2325
|0.0000
|9.00
|1831.61
|421
|2006.01.25 11:59
|sell
|196
|1.00
|1.2310
|1.2323
|0.0000
|422
|2006.01.25 12:00
|close
|196
|1.00
|1.2297
|1.2323
|0.0000
|13.00
|1844.61
|423
|2006.01.25 12:00
|buy
|197
|1.00
|1.2298
|1.2285
|0.0000
|424
|2006.01.25 12:01
|modify
|197
|1.00
|1.2298
|1.2289
|0.0000
|425
|2006.01.25 12:57
|close
|197
|1.00
|1.2308
|1.2289
|0.0000
|10.00
|1854.61
|426
|2006.01.25 13:25
|buy
|198
|1.00
|1.2296
|1.2283
|0.0000
|427
|2006.01.25 13:25
|modify
|198
|1.00
|1.2296
|1.2289
|0.0000
|428
|2006.01.25 13:59
|s/l
|198
|1.00
|1.228875
|1.2289
|0.0000
|-7.25
|1847.36
|429
|2006.01.25 15:10
|sell
|199
|1.00
|1.2273
|1.2286
|0.0000
|430
|2006.01.25 15:15
|close
|199
|1.00
|1.2262
|1.2286
|0.0000
|11.00
|1858.36
|431
|2006.01.25 15:31
|sell
|200
|1.00
|1.2274
|1.2287
|0.0000
|432
|2006.01.25 15:50
|close
|200
|1.00
|1.2262
|1.2287
|0.0000
|12.00
|1870.36
|433
|2006.01.25 17:08
|sell
|201
|1.00
|1.2266
|1.2279
|0.0000
|434
|2006.01.25 17:44
|close
|201
|1.00
|1.2252
|1.2279
|0.0000
|14.00
|1884.36
|435
|2006.01.25 17:59
|sell
|202
|1.00
|1.2269
|1.2282
|0.0000
|436
|2006.01.25 19:59
|close
|202
|1.00
|1.2258
|1.2282
|0.0000
|11.00
|1895.36
|437
|2006.01.26 07:59
|sell
|203
|1.00
|1.2264
|1.2277
|0.0000
|438
|2006.01.26 08:00
|close
|203
|1.00
|1.2252
|1.2277
|0.0000
|12.00
|1907.36
|439
|2006.01.26 08:00
|buy
|204
|1.00
|1.2251
|1.2238
|0.0000
|440
|2006.01.26 08:52
|close
|204
|1.00
|1.2263
|1.2238
|0.0000
|12.00
|1919.36
|441
|2006.01.26 09:02
|sell
|205
|1.00
|1.2259
|1.2272
|0.0000
|442
|2006.01.26 09:28
|close
|205
|1.00
|1.2248
|1.2272
|0.0000
|11.00
|1930.36
|443
|2006.01.26 10:00
|buy
|206
|1.00
|1.2246
|1.2233
|0.0000
|444
|2006.01.26 14:50
|close
|206
|1.00
|1.2258
|1.2233
|0.0000
|12.00
|1942.36
|445
|2006.01.27 06:01
|sell
|207
|1.00
|1.2212
|1.2225
|0.0000
|446
|2006.01.27 06:23
|close
|207
|1.00
|1.2206
|1.2225
|0.0000
|6.00
|1948.36
|447
|2006.01.27 06:44
|buy
|208
|1.00
|1.2197
|1.2184
|0.0000
|448
|2006.01.27 06:55
|close
|208
|1.00
|1.2203
|1.2184
|0.0000
|6.00
|1954.36
|449
|2006.01.27 09:04
|buy
|209
|1.00
|1.2205
|1.2192
|0.0000
|450
|2006.01.27 10:04
|close
|209
|1.00
|1.2214
|1.2192
|0.0000
|9.00
|1963.36
|451
|2006.01.27 12:09
|sell
|210
|1.00
|1.2186
|1.2199
|0.0000
|452
|2006.01.27 13:00
|close
|210
|1.00
|1.2176
|1.2199
|0.0000
|10.00
|1973.36
|453
|2006.01.27 13:00
|buy
|211
|1.00
|1.2174
|1.2161
|0.0000
|454
|2006.01.27 13:27
|close
|211
|1.00
|1.2184
|1.2161
|0.0000
|10.00
|1983.36
|455
|2006.01.27 15:12
|buy
|212
|1.00
|1.2211
|1.2198
|0.0000
|456
|2006.01.27 15:39
|close
|212
|1.00
|1.2224
|1.2198
|0.0000
|13.00
|1996.36
|457
|2006.01.27 17:12
|buy
|213
|1.00
|1.2122
|1.2109
|0.0000
|458
|2006.01.27 17:30
|close
|213
|1.00
|1.2136
|1.2109
|0.0000
|14.00
|2010.36
|459
|2006.01.30 01:38
|buy
|214
|1.00
|1.2093
|1.2080
|0.0000
|460
|2006.01.30 01:52
|close
|214
|1.00
|1.2100
|1.2080
|0.0000
|7.00
|2017.36
|461
|2006.01.30 03:17
|buy
|215
|1.00
|1.2086
|1.2073
|0.0000
|462
|2006.01.30 05:59
|close
|215
|1.00
|1.2096
|1.2073
|0.0000
|10.00
|2027.36
|463
|2006.01.30 06:59
|sell
|216
|1.00
|1.2109
|1.2122
|0.0000
|464
|2006.01.30 07:00
|close
|216
|1.00
|1.2099
|1.2122
|0.0000
|10.00
|2037.36
|465
|2006.01.30 08:59
|buy
|217
|1.00
|1.2089
|1.2076
|0.0000
|466
|2006.01.30 09:15
|close
|217
|1.00
|1.2104
|1.2076
|0.0000
|15.00
|2052.36
|467
|2006.01.30 09:31
|buy
|218
|1.00
|1.2079
|1.2066
|0.0000
|468
|2006.01.30 09:59
|close
|218
|1.00
|1.2099
|1.2066
|0.0000
|20.00
|2072.36
|469
|2006.01.30 11:00
|sell
|219
|1.00
|1.2095
|1.2108
|0.0000
|470
|2006.01.30 11:25
|close
|219
|1.00
|1.2088
|1.2108
|0.0000
|7.00
|2079.36
|471
|2006.01.30 11:59
|sell
|220
|1.00
|1.2092
|1.2105
|0.0000
|472
|2006.01.30 12:00
|close
|220
|1.00
|1.2084
|1.2105
|0.0000
|8.00
|2087.36
|473
|2006.01.30 13:00
|sell
|221
|1.00
|1.2091
|1.2104
|0.0000
|474
|2006.01.30 13:20
|close
|221
|1.00
|1.2081
|1.2104
|0.0000
|10.00
|2097.36
|475
|2006.01.30 15:14
|sell
|222
|1.00
|1.2094
|1.2107
|0.0000
|476
|2006.01.30 15:26
|close
|222
|1.00
|1.2087
|1.2107
|0.0000
|7.00
|2104.36
|477
|2006.01.30 15:32
|sell
|223
|1.00
|1.2091
|1.2104
|0.0000
|478
|2006.01.30 15:59
|close
|223
|1.00
|1.2082
|1.2104
|0.0000
|9.00
|2113.36
|479
|2006.01.30 16:44
|sell
|224
|1.00
|1.2096
|1.2109
|0.0000
|480
|2006.01.30 16:50
|close
|224
|1.00
|1.2087
|1.2109
|0.0000
|9.00
|2122.36
|481
|2006.01.30 18:37
|buy
|225
|1.00
|1.2081
|1.2068
|0.0000
|482
|2006.01.30 21:59
|close
|225
|1.00
|1.2090
|1.2068
|0.0000
|9.00
|2131.36
|483
|2006.01.31 06:06
|buy
|226
|1.00
|1.2092
|1.2079
|0.0000
|484
|2006.01.31 06:59
|close
|226
|1.00
|1.2100
|1.2079
|0.0000
|8.00
|2139.36
|485
|2006.01.31 07:59
|sell
|227
|1.00
|1.2110
|1.2123
|0.0000
|486
|2006.01.31 08:00
|close
|227
|1.00
|1.2094
|1.2123
|0.0000
|16.00
|2155.36
|487
|2006.01.31 08:00
|buy
|228
|1.00
|1.2095
|1.2082
|0.0000
|488
|2006.01.31 08:46
|close
|228
|1.00
|1.2106
|1.2082
|0.0000
|11.00
|2166.36
|489
|2006.01.31 08:50
|buy
|229
|1.00
|1.2101
|1.2088
|0.0000
|490
|2006.01.31 12:36
|close
|229
|1.00
|1.2109
|1.2088
|0.0000
|8.00
|2174.36
|491
|2006.01.31 13:00
|buy
|230
|1.00
|1.2111
|1.2098
|0.0000
|492
|2006.01.31 13:11
|close
|230
|1.00
|1.2123
|1.2098
|0.0000
|12.00
|2186.36
|493
|2006.01.31 16:18
|buy
|231
|1.00
|1.2130
|1.2117
|0.0000
|494
|2006.01.31 16:49
|close
|231
|1.00
|1.2138
|1.2117
|0.0000
|8.00
|2194.36
|495
|2006.01.31 18:13
|buy
|232
|1.00
|1.2163
|1.2150
|0.0000
|496
|2006.01.31 18:17
|close
|232
|1.00
|1.2171
|1.2150
|0.0000
|8.00
|2202.36
|497
|2006.01.31 19:59
|buy
|233
|1.00
|1.2151
|1.2138
|0.0000
|498
|2006.01.31 20:02
|close
|233
|1.00
|1.2173
|1.2138
|0.0000
|22.00
|2224.36
|499
|2006.01.31 21:07
|sell
|234
|1.00
|1.2160
|1.2173
|0.0000
|500
|2006.01.31 21:27
|close
|234
|1.00
|1.2152
|1.2173
|0.0000
|8.00
|2232.36
|501
|2006.02.01 03:04
|buy
|235
|1.00
|1.2146
|1.2133
|0.0000
|502
|2006.02.01 03:08
|close
|235
|1.00
|1.2153
|1.2133
|0.0000
|7.00
|2239.36
|503
|2006.02.01 04:59
|sell
|236
|1.00
|1.2157
|1.2170
|0.0000
|504
|2006.02.01 07:59
|close
|236
|1.00
|1.2141
|1.2170
|0.0000
|16.00
|2255.36
|505
|2006.02.01 08:00
|sell
|237
|1.00
|1.2150
|1.2163
|0.0000
|506
|2006.02.01 08:54
|close
|237
|1.00
|1.2141
|1.2163
|0.0000
|9.00
|2264.36
|507
|2006.02.01 12:00
|sell
|238
|1.00
|1.2109
|1.2122
|0.0000
|508
|2006.02.01 12:06
|close
|238
|1.00
|1.2101
|1.2122
|0.0000
|8.00
|2272.36
|509
|2006.02.01 12:15
|sell
|239
|1.00
|1.2110
|1.2123
|0.0000
|510
|2006.02.01 12:27
|close
|239
|1.00
|1.2102
|1.2123
|0.0000
|8.00
|2280.36
|511
|2006.02.01 12:59
|sell
|240
|1.00
|1.2109
|1.2122
|0.0000
|512
|2006.02.01 13:00
|close
|240
|1.00
|1.2100
|1.2122
|0.0000
|9.00
|2289.36
|513
|2006.02.01 13:35
|buy
|241
|1.00
|1.2100
|1.2087
|0.0000
|514
|2006.02.01 14:17
|s/l
|241
|1.00
|1.2087
|1.2087
|0.0000
|-13.00
|2276.36
|515
|2006.02.01 19:59
|buy
|242
|1.00
|1.2061
|1.2048
|0.0000
|516
|2006.02.02 00:59
|close
|242
|1.00
|1.2072
|1.2048
|0.0000
|8.41
|2284.76
|517
|2006.02.02 06:34
|sell
|243
|1.00
|1.2056
|1.2069
|0.0000
|518
|2006.02.02 06:45
|close
|243
|1.00
|1.2049
|1.2069
|0.0000
|7.00
|2291.76
|519
|2006.02.02 06:46
|sell
|244
|1.00
|1.2050
|1.2063
|0.0000
|520
|2006.02.02 06:47
|close
|244
|1.00
|1.2043
|1.2063
|0.0000
|7.00
|2298.76
|521
|2006.02.02 06:59
|sell
|245
|1.00
|1.2055
|1.2068
|0.0000
|522
|2006.02.02 09:01
|s/l
|245
|1.00
|1.2068
|1.2068
|0.0000
|-13.00
|2285.76
|523
|2006.02.02 09:01
|sell
|246
|1.00
|1.2066
|1.2079
|0.0000
|524
|2006.02.02 09:16
|close
|246
|1.00
|1.2059
|1.2079
|0.0000
|7.00
|2292.76
|525
|2006.02.02 09:17
|sell
|247
|1.00
|1.2058
|1.2071
|0.0000
|526
|2006.02.02 09:59
|s/l
|247
|1.00
|1.2071
|1.2071
|0.0000
|-13.00
|2279.76
|527
|2006.02.02 12:05
|sell
|248
|1.00
|1.2069
|1.2082
|0.0000
|528
|2006.02.02 12:17
|close
|248
|1.00
|1.2061
|1.2082
|0.0000
|8.00
|2287.76
|529
|2006.02.02 13:59
|buy
|249
|1.00
|1.2049
|1.2036
|0.0000
|530
|2006.02.02 14:13
|close
|249
|1.00
|1.2061
|1.2036
|0.0000
|12.00
|2299.76
|531
|2006.02.02 14:13
|sell
|250
|1.00
|1.2061
|1.2074
|0.0000
|532
|2006.02.02 14:54
|close
|250
|1.00
|1.2051
|1.2074
|0.0000
|10.00
|2309.76
|533
|2006.02.02 17:02
|buy
|251
|1.00
|1.2091
|1.2078
|0.0000
|534
|2006.02.02 17:23
|close
|251
|1.00
|1.2099
|1.2078
|0.0000
|8.00
|2317.76
|535
|2006.02.02 18:03
|buy
|252
|1.00
|1.2094
|1.2081
|0.0000
|536
|2006.02.03 00:37
|s/l
|252
|1.00
|1.2081
|1.2081
|0.0000
|-13.87
|2303.90
|537
|2006.02.03 08:23
|sell
|253
|1.00
|1.2085
|1.2098
|0.0000
|538
|2006.02.03 08:34
|close
|253
|1.00
|1.2077
|1.2098
|0.0000
|8.00
|2311.90
|539
|2006.02.03 14:35
|sell
|254
|1.00
|1.2018
|1.2031
|0.0000
|540
|2006.02.03 14:55
|close
|254
|1.00
|1.2011
|1.2031
|0.0000
|7.00
|2318.90
|541
|2006.02.03 15:00
|sell
|255
|1.00
|1.2004
|1.2017
|0.0000
|542
|2006.02.03 15:03
|close
|255
|1.00
|1.1994
|1.2017
|0.0000
|10.00
|2328.90
|543
|2006.02.03 15:03
|sell
|256
|1.00
|1.1992
|1.2005
|0.0000
|544
|2006.02.03 15:08
|close
|256
|1.00
|1.1982
|1.2005
|0.0000
|10.00
|2338.90
|545
|2006.02.03 15:10
|sell
|257
|1.00
|1.1992
|1.2005
|0.0000
|546
|2006.02.03 15:16
|close
|257
|1.00
|1.1982
|1.2005
|0.0000
|10.00
|2348.90
|547
|2006.02.03 15:59
|sell
|258
|1.00
|1.2003
|1.2016
|0.0000
|548
|2006.02.03 16:59
|s/l
|258
|1.00
|1.2016
|1.2016
|0.0000
|-13.00
|2335.90
|549
|2006.02.05 23:50
|buy
|259
|1.00
|1.2026
|1.2013
|0.0000
|550
|2006.02.06 00:59
|close
|259
|1.00
|1.2038
|1.2013
|0.0000
|11.14
|2347.03
|551
|2006.02.06 01:01
|buy
|260
|1.00
|1.2030
|1.2017
|0.0000
|552
|2006.02.06 03:59
|s/l
|260
|1.00
|1.2017
|1.2017
|0.0000
|-13.00
|2334.03
|553
|2006.02.06 06:01
|buy
|261
|1.00
|1.2020
|1.2007
|0.0000
|554
|2006.02.06 07:59
|s/l
|261
|1.00
|1.2007
|1.2007
|0.0000
|-13.00
|2321.03
|555
|2006.02.06 11:00
|buy
|262
|1.00
|1.1983
|1.1970
|0.0000
|556
|2006.02.06 11:15
|close
|262
|1.00
|1.1990
|1.1970
|0.0000
|7.00
|2328.03
|557
|2006.02.06 11:59
|buy
|263
|1.00
|1.1979
|1.1966
|0.0000
|558
|2006.02.06 12:01
|close
|263
|1.00
|1.1988
|1.1966
|0.0000
|9.00
|2337.03
|559
|2006.02.06 13:00
|buy
|264
|1.00
|1.1975
|1.1962
|0.0000
|560
|2006.02.06 13:52
|close
|264
|1.00
|1.1983
|1.1962
|0.0000
|8.00
|2345.03
|561
|2006.02.06 13:59
|buy
|265
|1.00
|1.1971
|1.1958
|0.0000
|562
|2006.02.06 14:05
|close
|265
|1.00
|1.1983
|1.1958
|0.0000
|12.00
|2357.03
|563
|2006.02.06 14:05
|sell
|266
|1.00
|1.1981
|1.1994
|0.0000
|564
|2006.02.06 14:25
|close
|266
|1.00
|1.1971
|1.1994
|0.0000
|10.00
|2367.03
|565
|2006.02.06 23:04
|buy
|267
|1.00
|1.1964
|1.1951
|0.0000
|566
|2006.02.06 23:54
|close
|267
|1.00
|1.1974
|1.1951
|0.0000
|10.00
|2377.03
|567
|2006.02.06 23:59
|buy
|268
|1.00
|1.1962
|1.1949
|0.0000
|568
|2006.02.07 03:59
|close
|268
|1.00
|1.1973
|1.1949
|0.0000
|10.14
|2387.17
|569
|2006.02.07 07:00
|buy
|269
|1.00
|1.1975
|1.1962
|0.0000
|570
|2006.02.07 08:50
|close
|269
|1.00
|1.1985
|1.1962
|0.0000
|10.00
|2397.17
|571
|2006.02.07 08:50
|sell
|270
|1.00
|1.1989
|1.2002
|0.0000
|572
|2006.02.07 08:54
|close
|270
|1.00
|1.1979
|1.2002
|0.0000
|10.00
|2407.17
|573
|2006.02.07 09:12
|sell
|271
|1.00
|1.2001
|1.2014
|0.0000
|574
|2006.02.07 09:20
|close
|271
|1.00
|1.1991
|1.2014
|0.0000
|10.00
|2417.17
|575
|2006.02.07 11:59
|buy
|272
|1.00
|1.1984
|1.1971
|0.0000
|576
|2006.02.07 12:59
|s/l
|272
|1.00
|1.1971
|1.1971
|0.0000
|-13.00
|2404.17
|577
|2006.02.07 12:59
|buy
|273
|1.00
|1.1969
|1.1956
|0.0000
|578
|2006.02.07 13:00
|close
|273
|1.00
|1.1982
|1.1956
|0.0000
|13.00
|2417.17
|579
|2006.02.07 13:00
|sell
|274
|1.00
|1.1983
|1.1996
|0.0000
|580
|2006.02.07 13:04
|close
|274
|1.00
|1.1971
|1.1996
|0.0000
|12.00
|2429.17
|581
|2006.02.07 13:59
|sell
|275
|1.00
|1.1985
|1.1998
|0.0000
|582
|2006.02.07 14:00
|close
|275
|1.00
|1.1975
|1.1998
|0.0000
|10.00
|2439.17
|583
|2006.02.07 14:03
|buy
|276
|1.00
|1.1976
|1.1963
|0.0000
|584
|2006.02.07 14:32
|close
|276
|1.00
|1.1986
|1.1963
|0.0000
|10.00
|2449.17
|585
|2006.02.07 15:59
|buy
|277
|1.00
|1.1954
|1.1941
|0.0000
|586
|2006.02.07 16:00
|close
|277
|1.00
|1.1972
|1.1941
|0.0000
|18.00
|2467.17
|587
|2006.02.07 16:00
|sell
|278
|1.00
|1.1975
|1.1988
|0.0000
|588
|2006.02.07 16:14
|close
|278
|1.00
|1.1964
|1.1988
|0.0000
|11.00
|2478.17
|589
|2006.02.07 16:14
|sell
|279
|1.00
|1.1963
|1.1976
|0.0000
|590
|2006.02.07 16:59
|close
|279
|1.00
|1.1952
|1.1976
|0.0000
|11.00
|2489.17
|591
|2006.02.07 16:59
|sell
|280
|1.00
|1.1973
|1.1986
|0.0000
|592
|2006.02.07 22:59
|s/l
|280
|1.00
|1.1986
|1.1986
|0.0000
|-13.00
|2476.17
|593
|2006.02.08 07:00
|buy
|281
|1.00
|1.1974
|1.1961
|0.0000
|594
|2006.02.08 12:59
|s/l
|281
|1.00
|1.1961
|1.1961
|0.0000
|-13.00
|2463.17
|595
|2006.02.08 12:59
|buy
|282
|1.00
|1.1954
|1.1941
|0.0000
|596
|2006.02.08 13:00
|close
|282
|1.00
|1.1966
|1.1941
|0.0000
|12.00
|2475.17
|597
|2006.02.08 13:00
|sell
|283
|1.00
|1.1964
|1.1977
|0.0000
|598
|2006.02.08 13:23
|close
|283
|1.00
|1.1957
|1.1977
|0.0000
|7.00
|2482.17
|599
|2006.02.08 14:45
|sell
|284
|1.00
|1.1969
|1.1982
|0.0000
|600
|2006.02.08 14:59
|close
|284
|1.00
|1.1960
|1.1982
|0.0000
|9.00
|2491.17
|601
|2006.02.08 17:00
|sell
|285
|1.00
|1.1948
|1.1961
|0.0000
|602
|2006.02.08 17:04
|close
|285
|1.00
|1.1937
|1.1961
|0.0000
|11.00
|2502.17
|603
|2006.02.09 01:02
|buy
|286
|1.00
|1.1966
|1.1953
|0.0000
|604
|2006.02.09 01:52
|close
|286
|1.00
|1.1977
|1.1953
|0.0000
|11.00
|2513.17
|605
|2006.02.09 01:59
|buy
|287
|1.00
|1.1972
|1.1959
|0.0000
|606
|2006.02.09 06:06
|close
|287
|1.00
|1.1981
|1.1959
|0.0000
|9.00
|2522.17
|607
|2006.02.09 10:00
|sell
|288
|1.00
|1.1976
|1.1989
|0.0000
|608
|2006.02.09 10:37
|close
|288
|1.00
|1.1969
|1.1989
|0.0000
|7.00
|2529.17
|609
|2006.02.09 12:01
|buy
|289
|1.00
|1.1980
|1.1967
|0.0000
|610
|2006.02.09 12:49
|close
|289
|1.00
|1.1989
|1.1967
|0.0000
|9.00
|2538.17
|611
|2006.02.09 12:59
|buy
|290
|1.00
|1.1977
|1.1964
|0.0000
|612
|2006.02.09 13:00
|close
|290
|1.00
|1.1987
|1.1964
|0.0000
|10.00
|2548.17
|613
|2006.02.09 13:00
|sell
|291
|1.00
|1.1987
|1.2000
|0.0000
|614
|2006.02.09 13:17
|close
|291
|1.00
|1.1981
|1.2000
|0.0000
|6.00
|2554.17
|615
|2006.02.09 13:17
|sell
|292
|1.00
|1.1982
|1.1995
|0.0000
|616
|2006.02.09 13:52
|close
|292
|1.00
|1.1975
|1.1995
|0.0000
|7.00
|2561.17
|617
|2006.02.09 14:01
|buy
|293
|1.00
|1.1974
|1.1961
|0.0000
|618
|2006.02.09 14:40
|close
|293
|1.00
|1.1981
|1.1961
|0.0000
|7.00
|2568.17
|619
|2006.02.09 14:59
|buy
|294
|1.00
|1.1973
|1.1960
|0.0000
|620
|2006.02.09 15:57
|s/l
|294
|1.00
|1.1960
|1.1960
|0.0000
|-13.00
|2555.17
|621
|2006.02.09 16:04
|sell
|295
|1.00
|1.1963
|1.1976
|0.0000
|622
|2006.02.09 16:05
|close
|295
|1.00
|1.1957
|1.1976
|0.0000
|6.00
|2561.17
|623
|2006.02.09 16:05
|sell
|296
|1.00
|1.1959
|1.1972
|0.0000
|624
|2006.02.09 16:07
|close
|296
|1.00
|1.1952
|1.1972
|0.0000
|7.00
|2568.17
|625
|2006.02.09 16:30
|sell
|297
|1.00
|1.1957
|1.1970
|0.0000
|626
|2006.02.09 17:59
|s/l
|297
|1.00
|1.1970
|1.1970
|0.0000
|-13.00
|2555.17
|627
|2006.02.09 18:00
|buy
|298
|1.00
|1.1961
|1.1948
|0.0000
|628
|2006.02.09 18:59
|close
|298
|1.00
|1.1971
|1.1948
|0.0000
|10.00
|2565.17
|629
|2006.02.09 19:02
|sell
|299
|1.00
|1.1977
|1.1990
|0.0000
|630
|2006.02.09 19:09
|close
|299
|1.00
|1.1968
|1.1990
|0.0000
|9.00
|2574.17
|631
|2006.02.09 20:34
|sell
|300
|1.00
|1.1976
|1.1989
|0.0000
|632
|2006.02.09 23:59
|s/l
|300
|1.00
|1.1989
|1.1989
|0.0000
|-13.00
|2561.17
|633
|2006.02.10 00:02
|buy
|301
|1.00
|1.1986
|1.1973
|0.0000
|634
|2006.02.10 00:59
|s/l
|301
|1.00
|1.1973
|1.1973
|0.0000
|-13.00
|2548.17
|635
|2006.02.10 01:08
|sell
|302
|1.00
|1.1983
|1.1996
|0.0000
|636
|2006.02.10 01:37
|close
|302
|1.00
|1.1974
|1.1996
|0.0000
|9.00
|2557.17
|637
|2006.02.10 07:10
|buy
|303
|1.00
|1.1982
|1.1969
|0.0000
|638
|2006.02.10 08:15
|s/l
|303
|1.00
|1.1969
|1.1969
|0.0000
|-13.00
|2544.17
|639
|2006.02.10 11:00
|sell
|304
|1.00
|1.1978
|1.1991
|0.0000
|640
|2006.02.10 11:52
|close
|304
|1.00
|1.1970
|1.1991
|0.0000
|8.00
|2552.17
|641
|2006.02.10 13:42
|buy
|305
|1.00
|1.1964
|1.1951
|0.0000
|642
|2006.02.10 13:42
|close
|305
|1.00
|1.1972
|1.1951
|0.0000
|8.00
|2560.17
|643
|2006.02.10 13:42
|buy
|306
|1.00
|1.1964
|1.1951
|0.0000
|644
|2006.02.10 13:56
|close
|306
|1.00
|1.1971
|1.1951
|0.0000
|7.00
|2567.17
|645
|2006.02.10 14:53
|buy
|307
|1.00
|1.2004
|1.1991
|0.0000
|646
|2006.02.10 14:55
|close
|307
|1.00
|1.2012
|1.1991
|0.0000
|8.00
|2575.17
|647
|2006.02.10 14:55
|buy
|308
|1.00
|1.2010
|1.1997
|0.0000
|648
|2006.02.10 14:56
|close
|308
|1.00
|1.2018
|1.1997
|0.0000
|8.00
|2583.17
|649
|2006.02.10 15:21
|buy
|309
|1.00
|1.2008
|1.1995
|0.0000
|650
|2006.02.10 15:30
|close
|309
|1.00
|1.2017
|1.1995
|0.0000
|9.00
|2592.17
|651
|2006.02.10 15:36
|buy
|310
|1.00
|1.2005
|1.1992
|0.0000
|652
|2006.02.10 15:47
|close
|310
|1.00
|1.2012
|1.1992
|0.0000
|7.00
|2599.17
|653
|2006.02.10 16:53
|sell
|311
|1.00
|1.1931
|1.1944
|0.0000
|654
|2006.02.10 16:53
|close
|311
|1.00
|1.1921
|1.1944
|0.0000
|10.00
|2609.17
|655
|2006.02.10 16:54
|buy
|312
|1.00
|1.1905
|1.1892
|0.0000
|656
|2006.02.10 16:59
|close
|312
|1.00
|1.1920
|1.1892
|0.0000
|15.00
|2624.17
|657
|2006.02.12 22:53
|buy
|313
|1.00
|1.1895
|1.1882
|0.0000
|658
|2006.02.12 23:03
|close
|313
|1.00
|1.1901
|1.1882
|0.0000
|6.00
|2630.17
|659
|2006.02.12 23:11
|sell
|314
|1.00
|1.1901
|1.1914
|0.0000
|660
|2006.02.13 00:59
|close
|314
|1.00
|1.1893
|1.1914
|0.0000
|8.72
|2638.89
|661
|2006.02.13 01:00
|sell
|315
|1.00
|1.1899
|1.1912
|0.0000
|662
|2006.02.13 01:15
|close
|315
|1.00
|1.1892
|1.1912
|0.0000
|7.00
|2645.89
|663
|2006.02.13 09:06
|buy
|316
|1.00
|1.1892
|1.1879
|0.0000
|664
|2006.02.13 09:21
|close
|316
|1.00
|1.1902
|1.1879
|0.0000
|10.00
|2655.89
|665
|2006.02.13 09:59
|buy
|317
|1.00
|1.1891
|1.1878
|0.0000
|666
|2006.02.13 12:27
|close
|317
|1.00
|1.1898
|1.1878
|0.0000
|7.00
|2662.89
|667
|2006.02.13 12:27
|sell
|318
|1.00
|1.1896
|1.1909
|0.0000
|668
|2006.02.13 12:53
|close
|318
|1.00
|1.1890
|1.1909
|0.0000
|6.00
|2668.89
|669
|2006.02.13 12:59
|sell
|319
|1.00
|1.1893
|1.1906
|0.0000
|670
|2006.02.13 14:00
|close
|319
|1.00
|1.1886
|1.1906
|0.0000
|7.00
|2675.89
|671
|2006.02.13 15:25
|buy
|320
|1.00
|1.1894
|1.1881
|0.0000
|672
|2006.02.13 15:52
|close
|320
|1.00
|1.1902
|1.1881
|0.0000
|8.00
|2683.89
|673
|2006.02.13 15:59
|buy
|321
|1.00
|1.1900
|1.1887
|0.0000
|674
|2006.02.13 15:59
|close
|321
|1.00
|1.1908
|1.1887
|0.0000
|8.00
|2691.89
|675
|2006.02.13 16:03
|buy
|322
|1.00
|1.1898
|1.1885
|0.0000
|676
|2006.02.13 16:31
|close
|322
|1.00
|1.1905
|1.1885
|0.0000
|7.00
|2698.89
|677
|2006.02.13 16:31
|buy
|323
|1.00
|1.1905
|1.1892
|0.0000
|678
|2006.02.13 16:38
|close
|323
|1.00
|1.1911
|1.1892
|0.0000
|6.00
|2704.89
|679
|2006.02.13 16:51
|buy
|324
|1.00
|1.1904
|1.1891
|0.0000
|680
|2006.02.13 20:35
|close
|324
|1.00
|1.1911
|1.1891
|0.0000
|7.00
|2711.89
|681
|2006.02.13 23:59
|sell
|325
|1.00
|1.1913
|1.1926
|0.0000
|682
|2006.02.14 00:04
|close
|325
|1.00
|1.1901
|1.1926
|0.0000
|12.72
|2724.61
|683
|2006.02.14 02:59
|sell
|326
|1.00
|1.1905
|1.1918
|0.0000
|684
|2006.02.14 03:06
|close
|326
|1.00
|1.1896
|1.1918
|0.0000
|9.00
|2733.61
|685
|2006.02.14 07:05
|buy
|327
|1.00
|1.1910
|1.1897
|0.0000
|686
|2006.02.14 07:15
|close
|327
|1.00
|1.1919
|1.1897
|0.0000
|9.00
|2742.61
|687
|2006.02.14 10:17
|buy
|328
|1.00
|1.1911
|1.1898
|0.0000
|688
|2006.02.14 12:42
|s/l
|328
|1.00
|1.1898
|1.1898
|0.0000
|-13.00
|2729.61
|689
|2006.02.14 13:00
|buy
|329
|1.00
|1.1897
|1.1884
|0.0000
|690
|2006.02.14 13:28
|close
|329
|1.00
|1.1905
|1.1884
|0.0000
|8.00
|2737.61
|691
|2006.02.14 14:30
|sell
|330
|1.00
|1.1891
|1.1904
|0.0000
|692
|2006.02.14 14:30
|close
|330
|1.00
|1.1880
|1.1904
|0.0000
|11.00
|2748.61
|693
|2006.02.14 14:30
|sell
|331
|1.00
|1.1886
|1.1899
|0.0000
|694
|2006.02.14 14:31
|close
|331
|1.00
|1.1874
|1.1899
|0.0000
|12.00
|2760.61
|695
|2006.02.14 14:33
|sell
|332
|1.00
|1.1885
|1.1898
|0.0000
|696
|2006.02.14 14:36
|close
|332
|1.00
|1.1876
|1.1898
|0.0000
|9.00
|2769.61
|697
|2006.02.14 14:38
|buy
|333
|1.00
|1.1869
|1.1856
|0.0000
|698
|2006.02.14 14:59
|close
|333
|1.00
|1.1884
|1.1856
|0.0000
|15.00
|2784.61
|699
|2006.02.14 15:03
|buy
|334
|1.00
|1.1875
|1.1862
|0.0000
|700
|2006.02.14 15:44
|close
|334
|1.00
|1.1884
|1.1862
|0.0000
|9.00
|2793.61
|701
|2006.02.14 16:03
|sell
|335
|1.00
|1.1885
|1.1898
|0.0000
|702
|2006.02.14 16:06
|close
|335
|1.00
|1.1876
|1.1898
|0.0000
|9.00
|2802.61
|703
|2006.02.15 00:14
|sell
|336
|1.00
|1.1920
|1.1933
|0.0000
|704
|2006.02.15 08:03
|close
|336
|1.00
|1.1913
|1.1933
|0.0000
|7.00
|2809.61
|705
|2006.02.15 13:59
|sell
|337
|1.00
|1.1918
|1.1931
|0.0000
|706
|2006.02.15 15:00
|s/l
|337
|1.00
|1.1931
|1.1931
|0.0000
|-13.00
|2796.61
|707
|2006.02.15 15:01
|sell
|338
|1.00
|1.1933
|1.1946
|0.0000
|708
|2006.02.15 15:40
|close
|338
|1.00
|1.1923
|1.1946
|0.0000
|10.00
|2806.61
|709
|2006.02.15 15:41
|buy
|339
|1.00
|1.1917
|1.1904
|0.0000
|710
|2006.02.15 15:48
|close
|339
|1.00
|1.1927
|1.1904
|0.0000
|10.00
|2816.61
|711
|2006.02.15 16:01
|sell
|340
|1.00
|1.1909
|1.1922
|0.0000
|712
|2006.02.15 16:36
|close
|340
|1.00
|1.1900
|1.1922
|0.0000
|9.00
|2825.61
|713
|2006.02.15 16:36
|buy
|341
|1.00
|1.1892
|1.1879
|0.0000
|714
|2006.02.15 16:40
|close
|341
|1.00
|1.1902
|1.1879
|0.0000
|10.00
|2835.61
|715
|2006.02.15 16:59
|buy
|342
|1.00
|1.1881
|1.1868
|0.0000
|716
|2006.02.15 17:01
|close
|342
|1.00
|1.1895
|1.1868
|0.0000
|14.00
|2849.61
|717
|2006.02.15 17:01
|sell
|343
|1.00
|1.1894
|1.1907
|0.0000
|718
|2006.02.15 17:23
|close
|343
|1.00
|1.1884
|1.1907
|0.0000
|10.00
|2859.61
|719
|2006.02.15 17:25
|sell
|344
|1.00
|1.1891
|1.1904
|0.0000
|720
|2006.02.15 17:30
|close
|344
|1.00
|1.1884
|1.1904
|0.0000
|7.00
|2866.61
|721
|2006.02.16 09:00
|sell
|345
|1.00
|1.1884
|1.1897
|0.0000
|722
|2006.02.16 09:37
|close
|345
|1.00
|1.1876
|1.1897
|0.0000
|8.00
|2874.61
|723
|2006.02.16 18:00
|buy
|346
|1.00
|1.1877
|1.1864
|0.0000
|724
|2006.02.16 18:55
|close
|346
|1.00
|1.1883
|1.1864
|0.0000
|6.00
|2880.61
|725
|2006.02.16 22:23
|buy
|347
|1.00
|1.1898
|1.1885
|0.0000
|726
|2006.02.16 22:30
|close
|347
|1.00
|1.1904
|1.1885
|0.0000
|6.00
|2886.61
|727
|2006.02.17 00:03
|buy
|348
|1.00
|1.1903
|1.1890
|0.0000
|728
|2006.02.17 00:50
|close
|348
|1.00
|1.1908
|1.1890
|0.0000
|5.00
|2891.61
|729
|2006.02.17 02:15
|sell
|349
|1.00
|1.1892
|1.1905
|0.0000
|730
|2006.02.17 02:25
|close
|349
|1.00
|1.1886
|1.1905
|0.0000
|6.00
|2897.61
|731
|2006.02.17 02:47
|buy
|350
|1.00
|1.1881
|1.1868
|0.0000
|732
|2006.02.17 05:00
|close
|350
|1.00
|1.1889
|1.1868
|0.0000
|8.00
|2905.61
|733
|2006.02.17 08:59
|buy
|351
|1.00
|1.1879
|1.1866
|0.0000
|734
|2006.02.17 09:59
|close
|351
|1.00
|1.1887
|1.1866
|0.0000
|8.00
|2913.61
|735
|2006.02.17 10:28
|buy
|352
|1.00
|1.1879
|1.1866
|0.0000
|736
|2006.02.17 10:41
|close
|352
|1.00
|1.1884
|1.1866
|0.0000
|5.00
|2918.61
|737
|2006.02.17 10:50
|buy
|353
|1.00
|1.1884
|1.1871
|0.0000
|738
|2006.02.17 12:02
|s/l
|353
|1.00
|1.1871
|1.1871
|0.0000
|-13.00
|2905.61
|739
|2006.02.17 13:01
|sell
|354
|1.00
|1.1874
|1.1887
|0.0000
|740
|2006.02.17 13:06
|close
|354
|1.00
|1.1866
|1.1887
|0.0000
|8.00
|2913.61
|741
|2006.02.17 13:40
|sell
|355
|1.00
|1.1873
|1.1886
|0.0000
|742
|2006.02.17 13:55
|close
|355
|1.00
|1.1866
|1.1886
|0.0000
|7.00
|2920.61
|743
|2006.02.17 14:59
|sell
|356
|1.00
|1.1895
|1.1908
|0.0000
|744
|2006.02.17 15:59
|s/l
|356
|1.00
|1.1908
|1.1908
|0.0000
|-13.00
|2907.61
|745
|2006.02.17 16:07
|buy
|357
|1.00
|1.1906
|1.1893
|0.0000
|746
|2006.02.17 16:18
|close
|357
|1.00
|1.1916
|1.1893
|0.0000
|10.00
|2917.61
|747
|2006.02.17 16:21
|sell
|358
|1.00
|1.1932
|1.1945
|0.0000
|748
|2006.02.17 16:22
|close
|358
|1.00
|1.1925
|1.1945
|0.0000
|7.00
|2924.61
|749
|2006.02.17 16:31
|sell
|359
|1.00
|1.1935
|1.1948
|0.0000
|750
|2006.02.17 16:31
|close
|359
|1.00
|1.1926
|1.1948
|0.0000
|9.00
|2933.61
|751
|2006.02.17 16:31
|sell
|360
|1.00
|1.1932
|1.1945
|0.0000
|752
|2006.02.17 16:59
|close
|360
|1.00
|1.1906
|1.1945
|0.0000
|26.00
|2959.61
|753
|2006.02.17 17:23
|sell
|361
|1.00
|1.1917
|1.1930
|0.0000
|754
|2006.02.17 18:01
|close
|361
|1.00
|1.1909
|1.1930
|0.0000
|8.00
|2967.61
|755
|2006.02.17 19:19
|sell
|362
|1.00
|1.1936
|1.1949
|0.0000
|756
|2006.02.17 19:25
|close
|362
|1.00
|1.1930
|1.1949
|0.0000
|6.00
|2973.61
|757
|2006.02.17 20:06
|buy
|363
|1.00
|1.1930
|1.1917
|0.0000
|758
|2006.02.19 23:32
|close
|363
|1.00
|1.1941
|1.1917
|0.0000
|11.00
|2984.61
|759
|2006.02.19 23:32
|sell
|364
|1.00
|1.1939
|1.1952
|0.0000
|760
|2006.02.19 23:42
|close
|364
|1.00
|1.1930
|1.1952
|0.0000
|9.00
|2993.61
|761
|2006.02.19 23:50
|sell
|365
|1.00
|1.1941
|1.1954
|0.0000
|762
|2006.02.20 00:59
|s/l
|365
|1.00
|1.1954
|1.1954
|0.0000
|-12.28
|2981.33
|763
|2006.02.20 00:59
|sell
|366
|1.00
|1.1952
|1.1965
|0.0000
|764
|2006.02.20 01:08
|close
|366
|1.00
|1.1944
|1.1965
|0.0000
|8.00
|2989.33
|765
|2006.02.20 01:08
|buy
|367
|1.00
|1.1947
|1.1934
|0.0000
|766
|2006.02.20 02:59
|close
|367
|1.00
|1.1969
|1.1934
|0.0000
|22.00
|3011.33
|767
|2006.02.20 04:59
|sell
|368
|1.00
|1.1973
|1.1986
|0.0000
|768
|2006.02.20 06:07
|close
|368
|1.00
|1.1964
|1.1986
|0.0000
|9.00
|3020.33
|769
|2006.02.20 07:01
|buy
|369
|1.00
|1.1963
|1.1950
|0.0000
|770
|2006.02.20 08:59
|s/l
|369
|1.00
|1.1950
|1.1950
|0.0000
|-13.00
|3007.33
|771
|2006.02.20 09:23
|sell
|370
|1.00
|1.1946
|1.1959
|0.0000
|772
|2006.02.20 09:43
|close
|370
|1.00
|1.1936
|1.1959
|0.0000
|10.00
|3017.33
|773
|2006.02.20 17:50
|buy
|371
|1.00
|1.1942
|1.1929
|0.0000
|774
|2006.02.21 00:17
|s/l
|371
|1.00
|1.1929
|1.1929
|0.0000
|-13.87
|3003.46
|775
|2006.02.21 08:40
|buy
|372
|1.00
|1.1908
|1.1895
|0.0000
|776
|2006.02.21 08:44
|close
|372
|1.00
|1.1916
|1.1895
|0.0000
|8.00
|3011.46
|777
|2006.02.21 12:00
|sell
|373
|1.00
|1.1913
|1.1926
|0.0000
|778
|2006.02.21 12:32
|close
|373
|1.00
|1.1905
|1.1926
|0.0000
|8.00
|3019.46
|779
|2006.02.21 12:59
|sell
|374
|1.00
|1.1915
|1.1928
|0.0000
|780
|2006.02.21 13:00
|close
|374
|1.00
|1.1906
|1.1928
|0.0000
|9.00
|3028.46
|781
|2006.02.21 13:00
|buy
|375
|1.00
|1.1907
|1.1894
|0.0000
|782
|2006.02.21 18:00
|close
|375
|1.00
|1.1913
|1.1894
|0.0000
|6.00
|3034.46
|783
|2006.02.21 19:06
|buy
|376
|1.00
|1.1913
|1.1900
|0.0000
|784
|2006.02.21 20:03
|close
|376
|1.00
|1.1922
|1.1900
|0.0000
|9.00
|3043.46
|785
|2006.02.22 02:59
|sell
|377
|1.00
|1.1931
|1.1944
|0.0000
|786
|2006.02.22 03:00
|close
|377
|1.00
|1.1921
|1.1944
|0.0000
|10.00
|3053.46
|787
|2006.02.22 03:01
|buy
|378
|1.00
|1.1921
|1.1908
|0.0000
|788
|2006.02.22 03:59
|close
|378
|1.00
|1.1928
|1.1908
|0.0000
|7.00
|3060.46
|789
|2006.02.22 03:59
|buy
|379
|1.00
|1.1922
|1.1909
|0.0000
|790
|2006.02.22 08:16
|s/l
|379
|1.00
|1.1909
|1.1909
|0.0000
|-13.00
|3047.46
|791
|2006.02.22 08:59
|buy
|380
|1.00
|1.1906
|1.1893
|0.0000
|792
|2006.02.22 10:59
|s/l
|380
|1.00
|1.1893
|1.1893
|0.0000
|-13.00
|3034.46
|793
|2006.02.22 11:20
|sell
|381
|1.00
|1.1891
|1.1904
|0.0000
|794
|2006.02.22 11:26
|close
|381
|1.00
|1.1881
|1.1904
|0.0000
|10.00
|3044.46
|795
|2006.02.22 14:52
|sell
|382
|1.00
|1.1894
|1.1907
|0.0000
|796
|2006.02.22 14:53
|close
|382
|1.00
|1.1887
|1.1907
|0.0000
|7.00
|3051.46
|797
|2006.02.22 15:02
|buy
|383
|1.00
|1.1878
|1.1865
|0.0000
|798
|2006.02.22 15:04
|close
|383
|1.00
|1.1884
|1.1865
|0.0000
|6.00
|3057.46
|799
|2006.02.22 15:19
|sell
|384
|1.00
|1.1891
|1.1904
|0.0000
|800
|2006.02.22 15:29
|close
|384
|1.00
|1.1885
|1.1904
|0.0000
|6.00
|3063.46
|801
|2006.02.22 16:02
|sell
|385
|1.00
|1.1886
|1.1899
|0.0000
|802
|2006.02.22 16:08
|close
|385
|1.00
|1.1879
|1.1899
|0.0000
|7.00
|3070.46
|803
|2006.02.22 16:27
|sell
|386
|1.00
|1.1887
|1.1900
|0.0000
|804
|2006.02.22 16:58
|close
|386
|1.00
|1.1878
|1.1900
|0.0000
|9.00
|3079.46
|805
|2006.02.22 18:00
|buy
|387
|1.00
|1.1904
|1.1891
|0.0000
|806
|2006.02.22 18:22
|close
|387
|1.00
|1.1910
|1.1891
|0.0000
|6.00
|3085.46
|807
|2006.02.22 21:59
|sell
|388
|1.00
|1.1913
|1.1926
|0.0000
|808
|2006.02.23 01:13
|close
|388
|1.00
|1.1905
|1.1926
|0.0000
|10.16
|3095.62
|809
|2006.02.23 04:59
|sell
|389
|1.00
|1.1910
|1.1923
|0.0000
|810
|2006.02.23 05:30
|close
|389
|1.00
|1.1903
|1.1923
|0.0000
|7.00
|3102.62
|811
|2006.02.23 07:59
|buy
|390
|1.00
|1.1904
|1.1891
|0.0000
|812
|2006.02.23 09:59
|close
|390
|1.00
|1.1937
|1.1891
|0.0000
|33.00
|3135.62
|813
|2006.02.23 11:53
|buy
|391
|1.00
|1.1956
|1.1943
|0.0000
|814
|2006.02.23 11:56
|close
|391
|1.00
|1.1965
|1.1943
|0.0000
|9.00
|3144.62
|815
|2006.02.23 14:27
|sell
|392
|1.00
|1.1961
|1.1974
|0.0000
|816
|2006.02.23 14:31
|close
|392
|1.00
|1.1956
|1.1974
|0.0000
|5.00
|3149.62
|817
|2006.02.23 14:34
|buy
|393
|1.00
|1.1947
|1.1934
|0.0000
|818
|2006.02.23 14:59
|s/l
|393
|1.00
|1.1934
|1.1934
|0.0000
|-13.00
|3136.62
|819
|2006.02.23 16:02
|buy
|394
|1.00
|1.1915
|1.1902
|0.0000
|820
|2006.02.23 17:07
|close
|394
|1.00
|1.1926
|1.1902
|0.0000
|11.00
|3147.62
|821
|2006.02.23 19:01
|buy
|395
|1.00
|1.1924
|1.1911
|0.0000
|822
|2006.02.23 19:58
|close
|395
|1.00
|1.1930
|1.1911
|0.0000
|6.00
|3153.62
|823
|2006.02.24 09:01
|sell
|396
|1.00
|1.1911
|1.1924
|0.0000
|824
|2006.02.24 09:08
|close
|396
|1.00
|1.1905
|1.1924
|0.0000
|6.00
|3159.62
|825
|2006.02.24 13:16
|sell
|397
|1.00
|1.1903
|1.1916
|0.0000
|826
|2006.02.24 13:30
|close
|397
|1.00
|1.1895
|1.1916
|0.0000
|8.00
|3167.62
|827
|2006.02.24 16:36
|sell
|398
|1.00
|1.1880
|1.1893
|0.0000
|828
|2006.02.24 16:37
|close
|398
|1.00
|1.1873
|1.1893
|0.0000
|7.00
|3174.62
|829
|2006.02.24 16:38
|sell
|399
|1.00
|1.1876
|1.1889
|0.0000
|830
|2006.02.24 16:55
|close
|399
|1.00
|1.1871
|1.1889
|0.0000
|5.00
|3179.62
|831
|2006.02.24 17:02
|buy
|400
|1.00
|1.1870
|1.1857
|0.0000
|832
|2006.02.24 17:26
|close
|400
|1.00
|1.1877
|1.1857
|0.0000
|7.00
|3186.62
|833
|2006.02.24 17:31
|buy
|401
|1.00
|1.1872
|1.1859
|0.0000
|834
|2006.02.24 17:41
|close
|401
|1.00
|1.1878
|1.1859
|0.0000
|6.00
|3192.62
|835
|2006.02.24 19:08
|buy
|402
|1.00
|1.1873
|1.1860
|0.0000
|836
|2006.02.24 20:43
|close
|402
|1.00
|1.1879
|1.1860
|0.0000
|6.00
|3198.62
|837
|2006.02.27 00:22
|buy
|403
|1.00
|1.1830
|1.1817
|0.0000
|838
|2006.02.27 00:23
|close
|403
|1.00
|1.1836
|1.1817
|0.0000
|6.00
|3204.62
|839
|2006.02.27 01:59
|sell
|404
|1.00
|1.1859
|1.1872
|0.0000
|840
|2006.02.27 04:59
|s/l
|404
|1.00
|1.1872
|1.1872
|0.0000
|-13.00
|3191.62
|841
|2006.02.27 04:59
|sell
|405
|1.00
|1.1873
|1.1886
|0.0000
|842
|2006.02.27 05:00
|close
|405
|1.00
|1.1865
|1.1886
|0.0000
|8.00
|3199.62
|843
|2006.02.27 05:01
|buy
|406
|1.00
|1.1866
|1.1853
|0.0000
|844
|2006.02.27 05:44
|close
|406
|1.00
|1.1873
|1.1853
|0.0000
|7.00
|3206.62
|845
|2006.02.27 05:59
|buy
|407
|1.00
|1.1867
|1.1854
|0.0000
|846
|2006.02.27 06:59
|s/l
|407
|1.00
|1.1854
|1.1854
|0.0000
|-13.00
|3193.62
|847
|2006.02.27 07:13
|sell
|408
|1.00
|1.1860
|1.1873
|0.0000
|848
|2006.02.27 07:53
|close
|408
|1.00
|1.1855
|1.1873
|0.0000
|5.00
|3198.62
|849
|2006.02.27 08:00
|buy
|409
|1.00
|1.1851
|1.1838
|0.0000
|850
|2006.02.27 08:09
|close
|409
|1.00
|1.1856
|1.1838
|0.0000
|5.00
|3203.62
|851
|2006.02.27 08:13
|buy
|410
|1.00
|1.1854
|1.1841
|0.0000
|852
|2006.02.27 09:18
|s/l
|410
|1.00
|1.1841
|1.1841
|0.0000
|-13.00
|3190.62
|853
|2006.02.27 11:02
|buy
|411
|1.00
|1.1847
|1.1834
|0.0000
|854
|2006.02.27 11:27
|close
|411
|1.00
|1.1853
|1.1834
|0.0000
|6.00
|3196.62
|855
|2006.02.27 16:39
|buy
|412
|1.00
|1.1850
|1.1837
|0.0000
|856
|2006.02.27 16:43
|close
|412
|1.00
|1.1856
|1.1837
|0.0000
|6.00
|3202.62
|857
|2006.02.27 17:05
|buy
|413
|1.00
|1.1854
|1.1841
|0.0000
|858
|2006.02.27 17:37
|close
|413
|1.00
|1.1860
|1.1841
|0.0000
|6.00
|3208.62
|859
|2006.02.27 17:59
|buy
|414
|1.00
|1.1854
|1.1841
|0.0000
|860
|2006.02.27 19:18
|close
|414
|1.00
|1.1860
|1.1841
|0.0000
|6.00
|3214.62
|861
|2006.02.27 20:59
|buy
|415
|1.00
|1.1850
|1.1837
|0.0000
|862
|2006.02.28 00:59
|s/l
|415
|1.00
|1.1837
|1.1837
|0.0000
|-13.87
|3200.76
|863
|2006.02.28 00:59
|buy
|416
|1.00
|1.1838
|1.1825
|0.0000
|864
|2006.02.28 01:00
|close
|416
|1.00
|1.1846
|1.1825
|0.0000
|8.00
|3208.76
|865
|2006.02.28 01:00
|sell
|417
|1.00
|1.1847
|1.1860
|0.0000
|866
|2006.02.28 01:30
|close
|417
|1.00
|1.1839
|1.1860
|0.0000
|8.00
|3216.76
|867
|2006.02.28 01:39
|sell
|418
|1.00
|1.1843
|1.1856
|0.0000
|868
|2006.02.28 03:41
|s/l
|418
|1.00
|1.1856
|1.1856
|0.0000
|-13.00
|3203.76
|869
|2006.02.28 08:00
|sell
|419
|1.00
|1.1854
|1.1867
|0.0000
|870
|2006.02.28 08:17
|close
|419
|1.00
|1.1849
|1.1867
|0.0000
|5.00
|3208.76
|871
|2006.02.28 10:59
|sell
|420
|1.00
|1.1891
|1.1904
|0.0000
|872
|2006.02.28 11:12
|close
|420
|1.00
|1.1877
|1.1904
|0.0000
|14.00
|3222.76
|873
|2006.02.28 14:44
|sell
|421
|1.00
|1.1886
|1.1899
|0.0000
|874
|2006.02.28 14:57
|close
|421
|1.00
|1.1880
|1.1899
|0.0000
|6.00
|3228.76
|875
|2006.02.28 16:13
|buy
|422
|1.00
|1.1910
|1.1897
|0.0000
|876
|2006.02.28 16:23
|close
|422
|1.00
|1.1919
|1.1897
|0.0000
|9.00
|3237.76
|877
|2006.02.28 16:30
|sell
|423
|1.00
|1.1930
|1.1943
|0.0000
|878
|2006.02.28 16:38
|close
|423
|1.00
|1.1922
|1.1943
|0.0000
|8.00
|3245.76
|879
|2006.02.28 19:00
|buy
|424
|1.00
|1.1925
|1.1912
|0.0000
|880
|2006.02.28 19:53
|close
|424
|1.00
|1.1932
|1.1912
|0.0000
|7.00
|3252.76
|881
|2006.02.28 19:53
|buy
|425
|1.00
|1.1932
|1.1919
|0.0000
|882
|2006.02.28 20:59
|s/l
|425
|1.00
|1.1919
|1.1919
|0.0000
|-13.00
|3239.76
|883
|2006.03.01 03:24
|buy
|426
|1.00
|1.1942
|1.1929
|0.0000
|884
|2006.03.01 13:59
|close
|426
|1.00
|1.1961
|1.1929
|0.0000
|19.00
|3258.76
|885
|2006.03.01 14:00
|buy
|427
|1.00
|1.1949
|1.1936
|0.0000
|886
|2006.03.01 14:08
|close
|427
|1.00
|1.1959
|1.1936
|0.0000
|10.00
|3268.76
|887
|2006.03.01 14:09
|buy
|428
|1.00
|1.1955
|1.1942
|0.0000
|888
|2006.03.01 14:32
|close
|428
|1.00
|1.1963
|1.1942
|0.0000
|8.00
|3276.76
|889
|2006.03.01 14:49
|buy
|429
|1.00
|1.1955
|1.1942
|0.0000
|890
|2006.03.01 14:56
|close
|429
|1.00
|1.1962
|1.1942
|0.0000
|7.00
|3283.76
|891
|2006.03.01 15:59
|buy
|430
|1.00
|1.1932
|1.1919
|0.0000
|892
|2006.03.01 16:59
|s/l
|430
|1.00
|1.1919
|1.1919
|0.0000
|-13.00
|3270.76
|893
|2006.03.01 17:33
|sell
|431
|1.00
|1.1916
|1.1929
|0.0000
|894
|2006.03.01 17:43
|close
|431
|1.00
|1.1906
|1.1929
|0.0000
|10.00
|3280.76
|895
|2006.03.01 17:43
|sell
|432
|1.00
|1.1907
|1.1920
|0.0000
|896
|2006.03.01 17:57
|close
|432
|1.00
|1.1899
|1.1920
|0.0000
|8.00
|3288.76
|897
|2006.03.01 18:03
|buy
|433
|1.00
|1.1900
|1.1887
|0.0000
|898
|2006.03.01 18:34
|close
|433
|1.00
|1.1909
|1.1887
|0.0000
|9.00
|3297.76
|899
|2006.03.01 18:36
|buy
|434
|1.00
|1.1908
|1.1895
|0.0000
|900
|2006.03.01 20:00
|close
|434
|1.00
|1.1916
|1.1895
|0.0000
|8.00
|3305.76
|901
|2006.03.02 06:59
|sell
|435
|1.00
|1.1929
|1.1942
|0.0000
|902
|2006.03.02 09:32
|s/l
|435
|1.00
|1.1942
|1.1942
|0.0000
|-13.00
|3292.76
|903
|2006.03.02 11:02
|sell
|436
|1.00
|1.1942
|1.1955
|0.0000
|904
|2006.03.02 11:14
|close
|436
|1.00
|1.1935
|1.1955
|0.0000
|7.00
|3299.76
|905
|2006.03.02 13:12
|sell
|437
|1.00
|1.1940
|1.1953
|0.0000
|906
|2006.03.02 13:45
|close
|437
|1.00
|1.1934
|1.1953
|0.0000
|6.00
|3305.76
|907
|2006.03.02 13:49
|sell
|438
|1.00
|1.1940
|1.1953
|0.0000
|908
|2006.03.02 13:57
|close
|438
|1.00
|1.1934
|1.1953
|0.0000
|6.00
|3311.76
|909
|2006.03.02 13:59
|sell
|439
|1.00
|1.1940
|1.1953
|0.0000
|910
|2006.03.02 14:00
|close
|439
|1.00
|1.1932
|1.1953
|0.0000
|8.00
|3319.76
|911
|2006.03.02 14:00
|buy
|440
|1.00
|1.1932
|1.1919
|0.0000
|912
|2006.03.02 14:41
|close
|440
|1.00
|1.1938
|1.1919
|0.0000
|6.00
|3325.76
|913
|2006.03.02 14:50
|buy
|441
|1.00
|1.1936
|1.1923
|0.0000
|914
|2006.03.02 14:50
|close
|441
|1.00
|1.1943
|1.1923
|0.0000
|7.00
|3332.76
|915
|2006.03.02 17:24
|sell
|442
|1.00
|1.2010
|1.2023
|0.0000
|916
|2006.03.02 19:59
|s/l
|442
|1.00
|1.2023
|1.2023
|0.0000
|-13.00
|3319.76
|917
|2006.03.03 00:00
|buy
|443
|1.00
|1.2035
|1.2022
|0.0000
|918
|2006.03.03 00:59
|s/l
|443
|1.00
|1.2022
|1.2022
|0.0000
|-13.00
|3306.76
|919
|2006.03.03 01:37
|sell
|444
|1.00
|1.2027
|1.2040
|0.0000
|920
|2006.03.03 01:55
|close
|444
|1.00
|1.2019
|1.2040
|0.0000
|8.00
|3314.76
|921
|2006.03.03 02:06
|sell
|445
|1.00
|1.2019
|1.2032
|0.0000
|922
|2006.03.03 11:00
|close
|445
|1.00
|1.2013
|1.2032
|0.0000
|6.00
|3320.76
|923
|2006.03.03 11:00
|buy
|446
|1.00
|1.2013
|1.2000
|0.0000
|924
|2006.03.03 11:12
|close
|446
|1.00
|1.2018
|1.2000
|0.0000
|5.00
|3325.76
|925
|2006.03.03 14:59
|sell
|447
|1.00
|1.2045
|1.2058
|0.0000
|926
|2006.03.03 15:00
|close
|447
|1.00
|1.2038
|1.2058
|0.0000
|7.00
|3332.76
|927
|2006.03.03 15:41
|buy
|448
|1.00
|1.2036
|1.2023
|0.0000
|928
|2006.03.03 15:53
|close
|448
|1.00
|1.2045
|1.2023
|0.0000
|9.00
|3341.76
|929
|2006.03.05 23:13
|sell
|449
|1.00
|1.2056
|1.2069
|0.0000
|930
|2006.03.05 23:20
|s/l
|449
|1.00
|1.2069
|1.2069
|0.0000
|-13.00
|3328.76
|931
|2006.03.06 00:30
|sell
|450
|1.00
|1.2090
|1.2103
|0.0000
|932
|2006.03.06 00:31
|close
|450
|1.00
|1.2084
|1.2103
|0.0000
|6.00
|3334.76
|933
|2006.03.06 00:31
|sell
|451
|1.00
|1.2089
|1.2102
|0.0000
|934
|2006.03.06 00:31
|close
|451
|1.00
|1.2083
|1.2102
|0.0000
|6.00
|3340.76
|935
|2006.03.06 00:32
|sell
|452
|1.00
|1.2092
|1.2105
|0.0000
|936
|2006.03.06 00:35
|close
|452
|1.00
|1.2085
|1.2105
|0.0000
|7.00
|3347.76
|937
|2006.03.06 08:59
|buy
|453
|1.00
|1.2059
|1.2046
|0.0000
|938
|2006.03.06 10:21
|s/l
|453
|1.00
|1.2046
|1.2046
|0.0000
|-13.00
|3334.76
|939
|2006.03.06 10:45
|buy
|454
|1.00
|1.2044
|1.2031
|0.0000
|940
|2006.03.06 11:42
|s/l
|454
|1.00
|1.2031
|1.2031
|0.0000
|-13.00
|3321.76
|941
|2006.03.06 11:42
|buy
|455
|1.00
|1.2033
|1.2020
|0.0000
|942
|2006.03.06 13:40
|s/l
|455
|1.00
|1.2020
|1.2020
|0.0000
|-13.00
|3308.76
|943
|2006.03.06 15:00
|buy
|456
|1.00
|1.2022
|1.2009
|0.0000
|944
|2006.03.06 15:44
|close
|456
|1.00
|1.2027
|1.2009
|0.0000
|5.00
|3313.76
|945
|2006.03.06 15:44
|buy
|457
|1.00
|1.2027
|1.2014
|0.0000
|946
|2006.03.06 16:00
|s/l
|457
|1.00
|1.2014
|1.2014
|0.0000
|-13.00
|3300.76
|947
|2006.03.06 17:07
|sell
|458
|1.00
|1.2011
|1.2024
|0.0000
|948
|2006.03.06 17:23
|close
|458
|1.00
|1.2003
|1.2024
|0.0000
|8.00
|3308.76
|949
|2006.03.06 18:18
|sell
|459
|1.00
|1.2009
|1.2022
|0.0000
|950
|2006.03.06 18:45
|close
|459
|1.00
|1.1999
|1.2022
|0.0000
|10.00
|3318.76
|951
|2006.03.06 18:59
|sell
|460
|1.00
|1.2013
|1.2026
|0.0000
|952
|2006.03.07 00:59
|close
|460
|1.00
|1.1993
|1.2026
|0.0000
|20.72
|3339.48
|953
|2006.03.07 01:00
|sell
|461
|1.00
|1.2004
|1.2017
|0.0000
|954
|2006.03.07 01:46
|close
|461
|1.00
|1.1994
|1.2017
|0.0000
|10.00
|3349.48
|955
|2006.03.07 05:53
|sell
|462
|1.00
|1.1965
|1.1978
|0.0000
|956
|2006.03.07 05:57
|close
|462
|1.00
|1.1959
|1.1978
|0.0000
|6.00
|3355.48
|957
|2006.03.07 05:57
|sell
|463
|1.00
|1.1959
|1.1972
|0.0000
|958
|2006.03.07 05:57
|close
|463
|1.00
|1.1951
|1.1972
|0.0000
|8.00
|3363.48
|959
|2006.03.07 05:59
|sell
|464
|1.00
|1.1965
|1.1978
|0.0000
|960
|2006.03.07 07:59
|close
|464
|1.00
|1.1956
|1.1978
|0.0000
|9.00
|3372.48
|961
|2006.03.07 08:59
|buy
|465
|1.00
|1.1941
|1.1928
|0.0000
|962
|2006.03.07 09:33
|s/l
|465
|1.00
|1.1928
|1.1928
|0.0000
|-13.00
|3359.48
|963
|2006.03.07 12:00
|sell
|466
|1.00
|1.1912
|1.1925
|0.0000
|964
|2006.03.07 12:47
|close
|466
|1.00
|1.1905
|1.1925
|0.0000
|7.00
|3366.48
|965
|2006.03.07 12:59
|sell
|467
|1.00
|1.1916
|1.1929
|0.0000
|966
|2006.03.07 13:00
|close
|467
|1.00
|1.1904
|1.1929
|0.0000
|12.00
|3378.48
|967
|2006.03.07 16:08
|sell
|468
|1.00
|1.1896
|1.1909
|0.0000
|968
|2006.03.07 16:36
|close
|468
|1.00
|1.1888
|1.1909
|0.0000
|8.00
|3386.48
|969
|2006.03.07 16:40
|sell
|469
|1.00
|1.1892
|1.1905
|0.0000
|970
|2006.03.07 16:41
|close
|469
|1.00
|1.1884
|1.1905
|0.0000
|8.00
|3394.48
|971
|2006.03.08 01:00
|sell
|470
|1.00
|1.1888
|1.1901
|0.0000
|972
|2006.03.08 01:36
|close
|470
|1.00
|1.1879
|1.1901
|0.0000
|9.00
|3403.48
|973
|2006.03.08 01:59
|sell
|471
|1.00
|1.1891
|1.1904
|0.0000
|974
|2006.03.08 07:38
|s/l
|471
|1.00
|1.1904
|1.1904
|0.0000
|-13.00
|3390.48
|975
|2006.03.08 09:00
|sell
|472
|1.00
|1.1916
|1.1929
|0.0000
|976
|2006.03.08 09:43
|close
|472
|1.00
|1.1906
|1.1929
|0.0000
|10.00
|3400.48
|977
|2006.03.08 11:00
|buy
|473
|1.00
|1.1921
|1.1908
|0.0000
|978
|2006.03.08 11:02
|close
|473
|1.00
|1.1928
|1.1908
|0.0000
|7.00
|3407.48
|979
|2006.03.08 11:50
|buy
|474
|1.00
|1.1921
|1.1908
|0.0000
|980
|2006.03.08 13:40
|s/l
|474
|1.00
|1.1908
|1.1908
|0.0000
|-13.00
|3394.48
|981
|2006.03.08 14:00
|sell
|475
|1.00
|1.1913
|1.1926
|0.0000
|982
|2006.03.08 14:57
|close
|475
|1.00
|1.1904
|1.1926
|0.0000
|9.00
|3403.48
|983
|2006.03.08 15:59
|sell
|476
|1.00
|1.1924
|1.1937
|0.0000
|984
|2006.03.08 16:05
|close
|476
|1.00
|1.1911
|1.1937
|0.0000
|13.00
|3416.48
|985
|2006.03.08 16:05
|buy
|477
|1.00
|1.1913
|1.1900
|0.0000
|986
|2006.03.08 16:10
|close
|477
|1.00
|1.1923
|1.1900
|0.0000
|10.00
|3426.48
|987
|2006.03.08 16:59
|buy
|478
|1.00
|1.1914
|1.1901
|0.0000
|988
|2006.03.08 17:59
|close
|478
|1.00
|1.1928
|1.1901
|0.0000
|14.00
|3440.48
|989
|2006.03.08 18:01
|buy
|479
|1.00
|1.1917
|1.1904
|0.0000
|990
|2006.03.08 18:49
|close
|479
|1.00
|1.1928
|1.1904
|0.0000
|11.00
|3451.48
|991
|2006.03.09 01:00
|buy
|480
|1.00
|1.1924
|1.1911
|0.0000
|992
|2006.03.09 01:30
|close
|480
|1.00
|1.1935
|1.1911
|0.0000
|11.00
|3462.48
|993
|2006.03.09 05:00
|buy
|481
|1.00
|1.1928
|1.1915
|0.0000
|994
|2006.03.09 05:57
|close
|481
|1.00
|1.1937
|1.1915
|0.0000
|9.00
|3471.48
|995
|2006.03.09 05:59
|buy
|482
|1.00
|1.1922
|1.1909
|0.0000
|996
|2006.03.09 07:59
|close
|482
|1.00
|1.1942
|1.1909
|0.0000
|20.00
|3491.48
|997
|2006.03.09 08:00
|buy
|483
|1.00
|1.1927
|1.1914
|0.0000
|998
|2006.03.09 08:29
|close
|483
|1.00
|1.1937
|1.1914
|0.0000
|10.00
|3501.48
|999
|2006.03.09 08:59
|buy
|484
|1.00
|1.1928
|1.1915
|0.0000
|1000
|2006.03.09 11:34
|close
|484
|1.00
|1.1938
|1.1915
|0.0000
|10.00
|3511.48
|1001
|2006.03.09 14:00
|sell
|485
|1.00
|1.1924
|1.1937
|0.0000
|1002
|2006.03.09 14:26
|close
|485
|1.00
|1.1917
|1.1937
|0.0000
|7.00
|3518.48
|1003
|2006.03.09 14:30
|sell
|486
|1.00
|1.1921
|1.1934
|0.0000
|1004
|2006.03.09 14:52
|close
|486
|1.00
|1.1913
|1.1934
|0.0000
|8.00
|3526.48
|1005
|2006.03.09 18:02
|sell
|487
|1.00
|1.1916
|1.1929
|0.0000
|1006
|2006.03.09 18:55
|close
|487
|1.00
|1.1905
|1.1929
|0.0000
|11.00
|3537.48
|1007
|2006.03.10 06:01
|buy
|488
|1.00
|1.1902
|1.1889
|0.0000
|1008
|2006.03.10 06:51
|close
|488
|1.00
|1.1910
|1.1889
|0.0000
|8.00
|3545.48
|1009
|2006.03.10 09:00
|buy
|489
|1.00
|1.1918
|1.1905
|0.0000
|1010
|2006.03.10 11:00
|close
|489
|1.00
|1.1925
|1.1905
|0.0000
|7.00
|3552.48
|1011
|2006.03.10 14:30
|sell
|490
|1.00
|1.1902
|1.1915
|0.0000
|1012
|2006.03.10 14:33
|close
|490
|1.00
|1.1894
|1.1915
|0.0000
|8.00
|3560.48
|1013
|2006.03.10 14:34
|sell
|491
|1.00
|1.1901
|1.1914
|0.0000
|1014
|2006.03.10 14:46
|close
|491
|1.00
|1.1894
|1.1914
|0.0000
|7.00
|3567.48
|1015
|2006.03.10 14:59
|sell
|492
|1.00
|1.1904
|1.1917
|0.0000
|1016
|2006.03.10 14:59
|close
|492
|1.00
|1.1874
|1.1917
|0.0000
|30.00
|3597.48
|1017
|2006.03.10 15:15
|sell
|493
|1.00
|1.1889
|1.1902
|0.0000
|1018
|2006.03.10 15:20
|close
|493
|1.00
|1.1879
|1.1902
|0.0000
|10.00
|3607.48
|1019
|2006.03.10 15:21
|sell
|494
|1.00
|1.1884
|1.1897
|0.0000
|1020
|2006.03.10 15:28
|close
|494
|1.00
|1.1875
|1.1897
|0.0000
|9.00
|3616.48
|1021
|2006.03.10 17:09
|sell
|495
|1.00
|1.1892
|1.1905
|0.0000
|1022
|2006.03.10 19:59
|s/l
|495
|1.00
|1.1905
|1.1905
|0.0000
|-13.00
|3603.48
|1023
|2006.03.12 22:04
|sell
|496
|1.00
|1.1920
|1.1933
|0.0000
|1024
|2006.03.12 22:54
|close
|496
|1.00
|1.1915
|1.1933
|0.0000
|5.00
|3608.48
|1025
|2006.03.13 08:37
|buy
|497
|1.00
|1.1959
|1.1946
|0.0000
|1026
|2006.03.13 08:37
|close
|497
|1.00
|1.1965
|1.1946
|0.0000
|6.00
|3614.48
|1027
|2006.03.13 08:39
|buy
|498
|1.00
|1.1962
|1.1949
|0.0000
|1028
|2006.03.13 08:50
|s/l
|498
|1.00
|1.1949
|1.1949
|0.0000
|-13.00
|3601.48
|1029
|2006.03.13 08:55
|buy
|499
|1.00
|1.1956
|1.1943
|0.0000
|1030
|2006.03.13 08:59
|s/l
|499
|1.00
|1.1943
|1.1943
|0.0000
|-13.00
|3588.48
|1031
|2006.03.13 09:45
|sell
|500
|1.00
|1.1939
|1.1952
|0.0000
|1032
|2006.03.13 09:59
|close
|500
|1.00
|1.1930
|1.1952
|0.0000
|9.00
|3597.48
|1033
|2006.03.13 13:40
|buy
|501
|1.00
|1.1921
|1.1908
|0.0000
|1034
|2006.03.13 14:23
|close
|501
|1.00
|1.1928
|1.1908
|0.0000
|7.00
|3604.48
|1035
|2006.03.13 14:23
|sell
|502
|1.00
|1.1929
|1.1942
|0.0000
|1036
|2006.03.13 14:56
|close
|502
|1.00
|1.1922
|1.1942
|0.0000
|7.00
|3611.48
|1037
|2006.03.13 14:59
|sell
|503
|1.00
|1.1928
|1.1941
|0.0000
|1038
|2006.03.13 16:59
|s/l
|503
|1.00
|1.1941
|1.1941
|0.0000
|-13.00
|3598.48
|1039
|2006.03.13 17:01
|buy
|504
|1.00
|1.1932
|1.1919
|0.0000
|1040
|2006.03.13 17:15
|close
|504
|1.00
|1.1939
|1.1919
|0.0000
|7.00
|3605.48
|1041
|2006.03.13 17:54
|buy
|505
|1.00
|1.1938
|1.1925
|0.0000
|1042
|2006.03.13 19:00
|close
|505
|1.00
|1.1946
|1.1925
|0.0000
|8.00
|3613.48
|1043
|2006.03.14 01:00
|buy
|506
|1.00
|1.1965
|1.1952
|0.0000
|1044
|2006.03.14 01:40
|close
|506
|1.00
|1.1972
|1.1952
|0.0000
|7.00
|3620.48
|1045
|2006.03.14 01:59
|buy
|507
|1.00
|1.1965
|1.1952
|0.0000
|1046
|2006.03.14 04:59
|close
|507
|1.00
|1.1975
|1.1952
|0.0000
|10.00
|3630.48
|1047
|2006.03.14 09:59
|buy
|508
|1.00
|1.1965
|1.1952
|0.0000
|1048
|2006.03.14 11:22
|s/l
|508
|1.00
|1.1952
|1.1952
|0.0000
|-13.00
|3617.48
|1049
|2006.03.14 16:59
|sell
|509
|1.00
|1.2024
|1.2037
|0.0000
|1050
|2006.03.14 17:05
|close
|509
|1.00
|1.2011
|1.2037
|0.0000
|13.00
|3630.48
|1051
|2006.03.14 17:05
|buy
|510
|1.00
|1.2012
|1.1999
|0.0000
|1052
|2006.03.14 18:00
|close
|510
|1.00
|1.2022
|1.1999
|0.0000
|10.00
|3640.48
|1053
|2006.03.15 00:59
|sell
|511
|1.00
|1.2021
|1.2034
|0.0000
|1054
|2006.03.15 01:01
|close
|511
|1.00
|1.2014
|1.2034
|0.0000
|7.00
|3647.48
|1055
|2006.03.15 01:02
|buy
|512
|1.00
|1.2013
|1.2000
|0.0000
|1056
|2006.03.15 01:29
|close
|512
|1.00
|1.2020
|1.2000
|0.0000
|7.00
|3654.48
|1057
|2006.03.15 01:38
|buy
|513
|1.00
|1.2015
|1.2002
|0.0000
|1058
|2006.03.15 02:21
|close
|513
|1.00
|1.2023
|1.2002
|0.0000
|8.00
|3662.48
|1059
|2006.03.15 03:10
|sell
|514
|1.00
|1.2024
|1.2037
|0.0000
|1060
|2006.03.15 03:59
|close
|514
|1.00
|1.2017
|1.2037
|0.0000
|7.00
|3669.48
|1061
|2006.03.15 05:59
|sell
|515
|1.00
|1.2025
|1.2038
|0.0000
|1062
|2006.03.15 13:44
|s/l
|515
|1.00
|1.2038
|1.2038
|0.0000
|-13.00
|3656.48
|1063
|2006.03.15 15:09
|buy
|516
|1.00
|1.2036
|1.2023
|0.0000
|1064
|2006.03.15 15:11
|close
|516
|1.00
|1.2043
|1.2023
|0.0000
|7.00
|3663.48
|1065
|2006.03.15 15:13
|buy
|517
|1.00
|1.2043
|1.2030
|0.0000
|1066
|2006.03.15 15:22
|close
|517
|1.00
|1.2052
|1.2030
|0.0000
|9.00
|3672.48
|1067
|2006.03.15 15:22
|sell
|518
|1.00
|1.2056
|1.2069
|0.0000
|1068
|2006.03.15 15:22
|close
|518
|1.00
|1.2050
|1.2069
|0.0000
|6.00
|3678.48
|1069
|2006.03.15 15:23
|sell
|519
|1.00
|1.2055
|1.2068
|0.0000
|1070
|2006.03.15 15:39
|close
|519
|1.00
|1.2047
|1.2068
|0.0000
|8.00
|3686.48
|1071
|2006.03.15 15:41
|buy
|520
|1.00
|1.2043
|1.2030
|0.0000
|1072
|2006.03.15 16:02
|close
|520
|1.00
|1.2050
|1.2030
|0.0000
|7.00
|3693.48
|1073
|2006.03.15 16:02
|sell
|521
|1.00
|1.2047
|1.2060
|0.0000
|1074
|2006.03.15 16:11
|close
|521
|1.00
|1.2039
|1.2060
|0.0000
|8.00
|3701.48
|1075
|2006.03.15 16:13
|sell
|522
|1.00
|1.2047
|1.2060
|0.0000
|1076
|2006.03.15 16:37
|close
|522
|1.00
|1.2038
|1.2060
|0.0000
|9.00
|3710.48
|1077
|2006.03.15 16:59
|sell
|523
|1.00
|1.2048
|1.2061
|0.0000
|1078
|2006.03.15 19:59
|s/l
|523
|1.00
|1.2061
|1.2061
|0.0000
|-13.00
|3697.48
|1079
|2006.03.16 00:06
|buy
|524
|1.00
|1.2067
|1.2054
|0.0000
|1080
|2006.03.16 04:59
|s/l
|524
|1.00
|1.2054
|1.2054
|0.0000
|-13.00
|3684.48
|1081
|2006.03.16 07:59
|sell
|525
|1.00
|1.2063
|1.2076
|0.0000
|1082
|2006.03.16 10:49
|s/l
|525
|1.00
|1.2076
|1.2076
|0.0000
|-13.00
|3671.48
|1083
|2006.03.16 10:49
|sell
|526
|1.00
|1.2074
|1.2087
|0.0000
|1084
|2006.03.16 10:58
|close
|526
|1.00
|1.2068
|1.2087
|0.0000
|6.00
|3677.48
|1085
|2006.03.16 10:59
|sell
|527
|1.00
|1.2075
|1.2088
|0.0000
|1086
|2006.03.16 12:19
|close
|527
|1.00
|1.2068
|1.2088
|0.0000
|7.00
|3684.48
|1087
|2006.03.16 12:21
|buy
|528
|1.00
|1.2067
|1.2054
|0.0000
|1088
|2006.03.16 12:38
|close
|528
|1.00
|1.2073
|1.2054
|0.0000
|6.00
|3690.48
|1089
|2006.03.16 13:00
|buy
|529
|1.00
|1.2069
|1.2056
|0.0000
|1090
|2006.03.16 13:59
|close
|529
|1.00
|1.2130
|1.2056
|0.0000
|61.00
|3751.48
|1091
|2006.03.16 14:41
|buy
|530
|1.00
|1.2122
|1.2109
|0.0000
|1092
|2006.03.16 14:59
|close
|530
|1.00
|1.2140
|1.2109
|0.0000
|18.00
|3769.48
|1093
|2006.03.16 18:15
|buy
|531
|1.00
|1.2169
|1.2156
|0.0000
|1094
|2006.03.16 18:24
|close
|531
|1.00
|1.2175
|1.2156
|0.0000
|6.00
|3775.48
|1095
|2006.03.16 20:01
|buy
|532
|1.00
|1.2174
|1.2161
|0.0000
|1096
|2006.03.16 21:59
|close
|532
|1.00
|1.2182
|1.2161
|0.0000
|8.00
|3783.48
|1097
|2006.03.16 22:07
|buy
|533
|1.00
|1.2176
|1.2163
|0.0000
|1098
|2006.03.17 06:59
|s/l
|533
|1.00
|1.2163
|1.2163
|0.0000
|-13.87
|3769.61
|1099
|2006.03.17 06:59
|buy
|534
|1.00
|1.2162
|1.2149
|0.0000
|1100
|2006.03.17 08:59
|close
|534
|1.00
|1.2171
|1.2149
|0.0000
|9.00
|3778.61
|1101
|2006.03.17 10:49
|sell
|535
|1.00
|1.2184
|1.2197
|0.0000
|1102
|2006.03.17 11:01
|close
|535
|1.00
|1.2175
|1.2197
|0.0000
|9.00
|3787.61
|1103
|2006.03.17 12:01
|buy
|536
|1.00
|1.2176
|1.2163
|0.0000
|1104
|2006.03.17 13:59
|close
|536
|1.00
|1.2185
|1.2163
|0.0000
|9.00
|3796.61
|1105
|2006.03.17 17:10
|buy
|537
|1.00
|1.2189
|1.2176
|0.0000
|1106
|2006.03.17 17:55
|close
|537
|1.00
|1.2197
|1.2176
|0.0000
|8.00
|3804.61
|1107
|2006.03.19 22:03
|buy
|538
|1.00
|1.2172
|1.2159
|0.0000
|1108
|2006.03.19 22:21
|close
|538
|1.00
|1.2177
|1.2159
|0.0000
|5.00
|3809.61
|1109
|2006.03.20 06:13
|buy
|539
|1.00
|1.2166
|1.2153
|0.0000
|1110
|2006.03.20 07:59
|close
|539
|1.00
|1.2188
|1.2153
|0.0000
|22.00
|3831.61
|1111
|2006.03.20 08:15
|buy
|540
|1.00
|1.2181
|1.2168
|0.0000
|1112
|2006.03.20 10:11
|close
|540
|1.00
|1.2187
|1.2168
|0.0000
|6.00
|3837.61
|1113
|2006.03.20 10:15
|sell
|541
|1.00
|1.2189
|1.2202
|0.0000
|1114
|2006.03.20 10:58
|close
|541
|1.00
|1.2183
|1.2202
|0.0000
|6.00
|3843.61
|1115
|2006.03.20 12:04
|sell
|542
|1.00
|1.2180
|1.2193
|0.0000
|1116
|2006.03.20 12:47
|close
|542
|1.00
|1.2174
|1.2193
|0.0000
|6.00
|3849.61
|1117
|2006.03.20 12:59
|sell
|543
|1.00
|1.2183
|1.2196
|0.0000
|1118
|2006.03.20 13:03
|close
|543
|1.00
|1.2175
|1.2196
|0.0000
|8.00
|3857.61
|1119
|2006.03.20 16:00
|buy
|544
|1.00
|1.2168
|1.2155
|0.0000
|1120
|2006.03.20 16:11
|close
|544
|1.00
|1.2174
|1.2155
|0.0000
|6.00
|3863.61
|1121
|2006.03.20 16:12
|buy
|545
|1.00
|1.2168
|1.2155
|0.0000
|1122
|2006.03.20 16:25
|close
|545
|1.00
|1.2177
|1.2155
|0.0000
|9.00
|3872.61
|1123
|2006.03.20 16:46
|buy
|546
|1.00
|1.2166
|1.2153
|0.0000
|1124
|2006.03.20 16:50
|close
|546
|1.00
|1.2172
|1.2153
|0.0000
|6.00
|3878.61
|1125
|2006.03.20 16:52
|buy
|547
|1.00
|1.2168
|1.2155
|0.0000
|1126
|2006.03.20 16:58
|close
|547
|1.00
|1.2174
|1.2155
|0.0000
|6.00
|3884.61
|1127
|2006.03.20 18:37
|buy
|548
|1.00
|1.2149
|1.2136
|0.0000
|1128
|2006.03.20 18:59
|close
|548
|1.00
|1.2164
|1.2136
|0.0000
|15.00
|3899.61
|1129
|2006.03.20 19:00
|buy
|549
|1.00
|1.2156
|1.2143
|0.0000
|1130
|2006.03.20 19:23
|close
|549
|1.00
|1.2164
|1.2143
|0.0000
|8.00
|3907.61
|1131
|2006.03.21 00:23
|buy
|550
|1.00
|1.2157
|1.2144
|0.0000
|1132
|2006.03.21 01:58
|s/l
|550
|1.00
|1.2144
|1.2144
|0.0000
|-13.00
|3894.61
|1133
|2006.03.21 02:00
|buy
|551
|1.00
|1.2146
|1.2133
|0.0000
|1134
|2006.03.21 02:59
|s/l
|551
|1.00
|1.2133
|1.2133
|0.0000
|-13.00
|3881.61
|1135
|2006.03.21 03:01
|sell
|552
|1.00
|1.2148
|1.2161
|0.0000
|1136
|2006.03.21 03:30
|close
|552
|1.00
|1.2138
|1.2161
|0.0000
|10.00
|3891.61
|1137
|2006.03.21 04:00
|buy
|553
|1.00
|1.2132
|1.2119
|0.0000
|1138
|2006.03.21 04:15
|close
|553
|1.00
|1.2143
|1.2119
|0.0000
|11.00
|3902.61
|1139
|2006.03.21 09:17
|buy
|554
|1.00
|1.2128
|1.2115
|0.0000
|1140
|2006.03.21 09:57
|close
|554
|1.00
|1.2136
|1.2115
|0.0000
|8.00
|3910.61
|1141
|2006.03.21 10:29
|buy
|555
|1.00
|1.2134
|1.2121
|0.0000
|1142
|2006.03.21 10:59
|close
|555
|1.00
|1.2143
|1.2121
|0.0000
|9.00
|3919.61
|1143
|2006.03.21 13:02
|buy
|556
|1.00
|1.2139
|1.2126
|0.0000
|1144
|2006.03.21 14:52
|s/l
|556
|1.00
|1.2126
|1.2126
|0.0000
|-13.00
|3906.61
|1145
|2006.03.21 14:52
|buy
|557
|1.00
|1.2128
|1.2115
|0.0000
|1146
|2006.03.21 15:05
|s/l
|557
|1.00
|1.2115
|1.2115
|0.0000
|-13.00
|3893.61
|1147
|2006.03.21 15:59
|buy
|558
|1.00
|1.2094
|1.2081
|0.0000
|1148
|2006.03.21 16:08
|close
|558
|1.00
|1.2105
|1.2081
|0.0000
|11.00
|3904.61
|1149
|2006.03.21 16:54
|buy
|559
|1.00
|1.2086
|1.2073
|0.0000
|1150
|2006.03.21 17:12
|close
|559
|1.00
|1.2094
|1.2073
|0.0000
|8.00
|3912.61
|1151
|2006.03.21 17:13
|sell
|560
|1.00
|1.2093
|1.2106
|0.0000
|1152
|2006.03.21 17:43
|close
|560
|1.00
|1.2084
|1.2106
|0.0000
|9.00
|3921.61
|1153
|2006.03.21 17:56
|sell
|561
|1.00
|1.2086
|1.2099
|0.0000
|1154
|2006.03.21 19:30
|s/l
|561
|1.00
|1.2099
|1.2099
|0.0000
|-13.00
|3908.61
|1155
|2006.03.22 00:59
|buy
|562
|1.00
|1.2097
|1.2084
|0.0000
|1156
|2006.03.22 04:37
|s/l
|562
|1.00
|1.2084
|1.2084
|0.0000
|-13.00
|3895.61
|1157
|2006.03.22 04:38
|buy
|563
|1.00
|1.2077
|1.2064
|0.0000
|1158
|2006.03.22 04:59
|close
|563
|1.00
|1.2092
|1.2064
|0.0000
|15.00
|3910.61
|1159
|2006.03.22 07:00
|buy
|564
|1.00
|1.2084
|1.2071
|0.0000
|1160
|2006.03.22 07:43
|close
|564
|1.00
|1.2092
|1.2071
|0.0000
|8.00
|3918.61
|1161
|2006.03.22 14:24
|buy
|565
|1.00
|1.2087
|1.2074
|0.0000
|1162
|2006.03.22 14:48
|close
|565
|1.00
|1.2095
|1.2074
|0.0000
|8.00
|3926.61
|1163
|2006.03.22 16:16
|sell
|566
|1.00
|1.2097
|1.2110
|0.0000
|1164
|2006.03.22 16:59
|close
|566
|1.00
|1.2089
|1.2110
|0.0000
|8.00
|3934.61
|1165
|2006.03.22 17:00
|buy
|567
|1.00
|1.2087
|1.2074
|0.0000
|1166
|2006.03.22 17:12
|close
|567
|1.00
|1.2095
|1.2074
|0.0000
|8.00
|3942.61
|1167
|2006.03.22 17:59
|buy
|568
|1.00
|1.2084
|1.2071
|0.0000
|1168
|2006.03.22 19:07
|s/l
|568
|1.00
|1.2071
|1.2071
|0.0000
|-13.00
|3929.61
|1169
|2006.03.23 12:04
|sell
|569
|1.00
|1.2062
|1.2075
|0.0000
|1170
|2006.03.23 12:19
|close
|569
|1.00
|1.2055
|1.2075
|0.0000
|7.00
|3936.61
|1171
|2006.03.23 13:00
|buy
|570
|1.00
|1.2055
|1.2042
|0.0000
|1172
|2006.03.23 14:27
|close
|570
|1.00
|1.2062
|1.2042
|0.0000
|7.00
|3943.61
|1173
|2006.03.23 16:29
|buy
|571
|1.00
|1.1977
|1.1964
|0.0000
|1174
|2006.03.23 16:32
|close
|571
|1.00
|1.1989
|1.1964
|0.0000
|12.00
|3955.61
|1175
|2006.03.23 20:00
|sell
|572
|1.00
|1.1974
|1.1987
|0.0000
|1176
|2006.03.23 20:03
|close
|572
|1.00
|1.1966
|1.1987
|0.0000
|8.00
|3963.61
|1177
|2006.03.24 08:00
|sell
|573
|1.00
|1.1971
|1.1984
|0.0000
|1178
|2006.03.24 08:58
|close
|573
|1.00
|1.1965
|1.1984
|0.0000
|6.00
|3969.61
|1179
|2006.03.24 08:59
|sell
|574
|1.00
|1.1972
|1.1985
|0.0000
|1180
|2006.03.24 11:59
|close
|574
|1.00
|1.1965
|1.1985
|0.0000
|7.00
|3976.61
|1181
|2006.03.24 14:31
|sell
|575
|1.00
|1.1975
|1.1988
|0.0000
|1182
|2006.03.24 14:31
|close
|575
|1.00
|1.1969
|1.1988
|0.0000
|6.00
|3982.61
|1183
|2006.03.24 14:31
|sell
|576
|1.00
|1.1974
|1.1987
|0.0000
|1184
|2006.03.24 14:49
|close
|576
|1.00
|1.1968
|1.1987
|0.0000
|6.00
|3988.61
|1185
|2006.03.24 15:28
|sell
|577
|1.00
|1.1976
|1.1989
|0.0000
|1186
|2006.03.24 15:38
|close
|577
|1.00
|1.1973
|1.1989
|0.0000
|3.00
|3991.61
|1187
|2006.03.24 16:17
|sell
|578
|1.00
|1.2022
|1.2035
|0.0000
|1188
|2006.03.24 16:23
|close
|578
|1.00
|1.2011
|1.2035
|0.0000
|11.00
|4002.61
|1189
|2006.03.24 20:59
|sell
|579
|1.00
|1.2037
|1.2050
|0.0000
|1190
|2006.03.26 22:28
|close
|579
|1.00
|1.2028
|1.2050
|0.0000
|9.00
|4011.61
|1191
|2006.03.26 23:02
|sell
|580
|1.00
|1.2039
|1.2052
|0.0000
|1192
|2006.03.26 23:24
|close
|580
|1.00
|1.2032
|1.2052
|0.0000
|7.00
|4018.61
|1193
|2006.03.27 02:25
|sell
|581
|1.00
|1.2035
|1.2048
|0.0000
|1194
|2006.03.27 03:59
|s/l
|581
|1.00
|1.2048
|1.2048
|0.0000
|-13.00
|4005.61
|1195
|2006.03.27 05:07
|buy
|582
|1.00
|1.2043
|1.2030
|0.0000
|1196
|2006.03.27 05:26
|close
|582
|1.00
|1.2049
|1.2030
|0.0000
|6.00
|4011.61
|1197
|2006.03.27 05:26
|buy
|583
|1.00
|1.2044
|1.2031
|0.0000
|1198
|2006.03.27 05:32
|close
|583
|1.00
|1.2050
|1.2031
|0.0000
|6.00
|4017.61
|1199
|2006.03.27 05:59
|buy
|584
|1.00
|1.2044
|1.2031
|0.0000
|1200
|2006.03.27 06:45
|close
|584
|1.00
|1.2050
|1.2031
|0.0000
|6.00
|4023.61
|1201
|2006.03.27 06:45
|sell
|585
|1.00
|1.2050
|1.2063
|0.0000
|1202
|2006.03.27 06:59
|close
|585
|1.00
|1.2040
|1.2063
|0.0000
|10.00
|4033.61
|1203
|2006.03.27 07:59
|sell
|586
|1.00
|1.2045
|1.2058
|0.0000
|1204
|2006.03.27 09:00
|close
|586
|1.00
|1.2039
|1.2058
|0.0000
|6.00
|4039.61
|1205
|2006.03.27 11:15
|sell
|587
|1.00
|1.2033
|1.2046
|0.0000
|1206
|2006.03.27 11:20
|close
|587
|1.00
|1.2027
|1.2046
|0.0000
|6.00
|4045.61
|1207
|2006.03.27 12:04
|buy
|588
|1.00
|1.2024
|1.2011
|0.0000
|1208
|2006.03.27 13:40
|close
|588
|1.00
|1.2030
|1.2011
|0.0000
|6.00
|4051.61
|1209
|2006.03.27 14:01
|buy
|589
|1.00
|1.2031
|1.2018
|0.0000
|1210
|2006.03.27 16:59
|s/l
|589
|1.00
|1.2018
|1.2018
|0.0000
|-13.00
|4038.61
|1211
|2006.03.27 17:55
|sell
|590
|1.00
|1.2020
|1.2033
|0.0000
|1212
|2006.03.27 19:00
|close
|590
|1.00
|1.2014
|1.2033
|0.0000
|6.00
|4044.61
|1213
|2006.03.28 00:03
|buy
|591
|1.00
|1.2008
|1.1995
|0.0000
|1214
|2006.03.28 06:59
|close
|591
|1.00
|1.2017
|1.1995
|0.0000
|9.00
|4053.61
|1215
|2006.03.28 10:04
|buy
|592
|1.00
|1.2055
|1.2042
|0.0000
|1216
|2006.03.28 10:14
|close
|592
|1.00
|1.2062
|1.2042
|0.0000
|7.00
|4060.61
|1217
|2006.03.28 10:42
|buy
|593
|1.00
|1.2056
|1.2043
|0.0000
|1218
|2006.03.28 10:44
|close
|593
|1.00
|1.2063
|1.2043
|0.0000
|7.00
|4067.61
|1219
|2006.03.28 13:59
|sell
|594
|1.00
|1.2099
|1.2112
|0.0000
|1220
|2006.03.28 14:00
|close
|594
|1.00
|1.2078
|1.2112
|0.0000
|21.00
|4088.61
|1221
|2006.03.28 14:01
|buy
|595
|1.00
|1.2083
|1.2070
|0.0000
|1222
|2006.03.28 14:04
|close
|595
|1.00
|1.2091
|1.2070
|0.0000
|8.00
|4096.61
|1223
|2006.03.28 14:04
|buy
|596
|1.00
|1.2091
|1.2078
|0.0000
|1224
|2006.03.28 14:59
|s/l
|596
|1.00
|1.2078
|1.2078
|0.0000
|-13.00
|4083.61
|1225
|2006.03.28 18:10
|buy
|597
|1.00
|1.2070
|1.2057
|0.0000
|1226
|2006.03.28 18:35
|close
|597
|1.00
|1.2080
|1.2057
|0.0000
|10.00
|4093.61
|1227
|2006.03.28 18:59
|buy
|598
|1.00
|1.2067
|1.2054
|0.0000
|1228
|2006.03.28 19:59
|s/l
|598
|1.00
|1.2054
|1.2054
|0.0000
|-13.00
|4080.61
|1229
|2006.03.28 22:00
|sell
|599
|1.00
|1.2007
|1.2020
|0.0000
|1230
|2006.03.29 00:02
|close
|599
|1.00
|1.1996
|1.2020
|0.0000
|11.72
|4092.33
|1231
|2006.03.29 05:59
|sell
|600
|1.00
|1.2014
|1.2027
|0.0000
|1232
|2006.03.29 06:41
|close
|600
|1.00
|1.2002
|1.2027
|0.0000
|12.00
|4104.33
|1233
|2006.03.29 06:41
|buy
|601
|1.00
|1.2003
|1.1990
|0.0000
|1234
|2006.03.29 07:50
|close
|601
|1.00
|1.2014
|1.1990
|0.0000
|11.00
|4115.33
|1235
|2006.03.29 08:24
|sell
|602
|1.00
|1.2006
|1.2019
|0.0000
|1236
|2006.03.29 10:59
|s/l
|602
|1.00
|1.2019
|1.2019
|0.0000
|-13.00
|4102.33
|1237
|2006.03.29 12:01
|buy
|603
|1.00
|1.2004
|1.1991
|0.0000
|1238
|2006.03.29 12:08
|close
|603
|1.00
|1.2011
|1.1991
|0.0000
|7.00
|4109.33
|1239
|2006.03.29 18:20
|buy
|604
|1.00
|1.2031
|1.2018
|0.0000
|1240
|2006.03.29 18:36
|close
|604
|1.00
|1.2039
|1.2018
|0.0000
|8.00
|4117.33
|1241
|2006.03.29 18:37
|buy
|605
|1.00
|1.2038
|1.2025
|0.0000
|1242
|2006.03.29 18:50
|s/l
|605
|1.00
|1.2025
|1.2025
|0.0000
|-13.00
|4104.33
|1243
|2006.03.29 18:56
|buy
|606
|1.00
|1.2031
|1.2018
|0.0000
|1244
|2006.03.30 01:59
|close
|606
|1.00
|1.2047
|1.2018
|0.0000
|13.41
|4117.73
|1245
|2006.03.30 05:58
|buy
|607
|1.00
|1.2064
|1.2051
|0.0000
|1246
|2006.03.30 09:59
|close
|607
|1.00
|1.2078
|1.2051
|0.0000
|14.00
|4131.73
|1247
|2006.03.30 11:59
|sell
|608
|1.00
|1.2097
|1.2110
|0.0000
|1248
|2006.03.30 12:59
|close
|608
|1.00
|1.2084
|1.2110
|0.0000
|13.00
|4144.73
|1249
|2006.03.30 12:59
|buy
|609
|1.00
|1.2086
|1.2073
|0.0000
|1250
|2006.03.30 13:00
|s/l
|609
|1.00
|1.2073
|1.2073
|0.0000
|-13.00
|4131.73
|1251
|2006.03.30 13:00
|buy
|610
|1.00
|1.2072
|1.2059
|0.0000
|1252
|2006.03.30 13:21
|close
|610
|1.00
|1.2080
|1.2059
|0.0000
|8.00
|4139.73
|1253
|2006.03.30 14:01
|sell
|611
|1.00
|1.2094
|1.2107
|0.0000
|1254
|2006.03.30 14:59
|close
|611
|1.00
|1.2083
|1.2107
|0.0000
|11.00
|4150.73
|1255
|2006.03.30 18:59
|sell
|612
|1.00
|1.2150
|1.2163
|0.0000
|1256
|2006.03.30 20:59
|s/l
|612
|1.00
|1.2163
|1.2163
|0.0000
|-13.00
|4137.73
|1257
|2006.03.31 14:01
|buy
|613
|1.00
|1.2100
|1.2087
|0.0000
|1258
|2006.03.31 14:26
|close
|613
|1.00
|1.2109
|1.2087
|0.0000
|9.00
|4146.73
|1259
|2006.03.31 15:33
|sell
|614
|1.00
|1.2128
|1.2141
|0.0000
|1260
|2006.03.31 15:38
|close
|614
|1.00
|1.2118
|1.2141
|0.0000
|10.00
|4156.73
|1261
|2006.03.31 15:38
|sell
|615
|1.00
|1.2122
|1.2135
|0.0000
|1262
|2006.03.31 15:43
|close
|615
|1.00
|1.2107
|1.2135
|0.0000
|15.00
|4171.73
|1263
|2006.03.31 15:48
|buy
|616
|1.00
|1.2089
|1.2076
|0.0000
|1264
|2006.03.31 15:54
|close
|616
|1.00
|1.2099
|1.2076
|0.0000
|10.00
|4181.73
|1265
|2006.03.31 17:08
|buy
|617
|1.00
|1.2119
|1.2106
|0.0000
|1266
|2006.03.31 17:59
|close
|617
|1.00
|1.2128
|1.2106
|0.0000
|9.00
|4190.73
|1267
|2006.04.02 23:00
|buy
|618
|1.00
|1.2113
|1.2100
|0.0000
|1268
|2006.04.02 23:27
|close
|618
|1.00
|1.2120
|1.2100
|0.0000
|7.00
|4197.73
|1269
|2006.04.02 23:45
|buy
|619
|1.00
|1.2113
|1.2100
|0.0000
|1270
|2006.04.03 00:59
|s/l
|619
|1.00
|1.2100
|1.2100
|0.0000
|-13.87
|4183.87
|1271
|2006.04.03 08:00
|buy
|620
|1.00
|1.2049
|1.2036
|0.0000
|1272
|2006.04.03 08:59
|close
|620
|1.00
|1.2062
|1.2036
|0.0000
|13.00
|4196.87
|1273
|2006.04.03 09:56
|buy
|621
|1.00
|1.2050
|1.2037
|0.0000
|1274
|2006.04.03 09:59
|close
|621
|1.00
|1.2059
|1.2037
|0.0000
|9.00
|4205.87
|1275
|2006.04.03 12:00
|buy
|622
|1.00
|1.2057
|1.2044
|0.0000
|1276
|2006.04.03 12:59
|close
|622
|1.00
|1.2070
|1.2044
|0.0000
|13.00
|4218.87
|1277
|2006.04.03 13:00
|buy
|623
|1.00
|1.2061
|1.2048
|0.0000
|1278
|2006.04.03 13:11
|close
|623
|1.00
|1.2068
|1.2048
|0.0000
|7.00
|4225.87
|1279
|2006.04.03 13:37
|buy
|624
|1.00
|1.2064
|1.2051
|0.0000
|1280
|2006.04.03 15:00
|close
|624
|1.00
|1.2115
|1.2051
|0.0000
|51.00
|4276.87
|1281
|2006.04.03 15:59
|buy
|625
|1.00
|1.2107
|1.2094
|0.0000
|1282
|2006.04.03 15:59
|close
|625
|1.00
|1.2124
|1.2094
|0.0000
|17.00
|4293.87
|1283
|2006.04.03 16:54
|buy
|626
|1.00
|1.2117
|1.2104
|0.0000
|1284
|2006.04.03 16:59
|close
|626
|1.00
|1.2127
|1.2104
|0.0000
|10.00
|4303.87
|1285
|2006.04.03 17:15
|buy
|627
|1.00
|1.2121
|1.2108
|0.0000
|1286
|2006.04.03 17:15
|close
|627
|1.00
|1.2127
|1.2108
|0.0000
|6.00
|4309.87
|1287
|2006.04.03 17:55
|buy
|628
|1.00
|1.2123
|1.2110
|0.0000
|1288
|2006.04.03 17:59
|close
|628
|1.00
|1.2132
|1.2110
|0.0000
|9.00
|4318.87
|1289
|2006.04.04 00:00
|buy
|629
|1.00
|1.2132
|1.2119
|0.0000
|1290
|2006.04.04 02:00
|close
|629
|1.00
|1.2144
|1.2119
|0.0000
|12.00
|4330.87
|1291
|2006.04.04 05:59
|buy
|630
|1.00
|1.2151
|1.2138
|0.0000
|1292
|2006.04.04 06:01
|s/l
|630
|1.00
|1.2138
|1.2138
|0.0000
|-13.00
|4317.87
|1293
|2006.04.04 07:00
|sell
|631
|1.00
|1.2155
|1.2168
|0.0000
|1294
|2006.04.04 07:46
|close
|631
|1.00
|1.2147
|1.2168
|0.0000
|8.00
|4325.87
|1295
|2006.04.04 07:46
|sell
|632
|1.00
|1.2145
|1.2158
|0.0000
|1296
|2006.04.04 07:59
|s/l
|632
|1.00
|1.2158
|1.2158
|0.0000
|-13.00
|4312.87
|1297
|2006.04.04 07:59
|sell
|633
|1.00
|1.2163
|1.2176
|0.0000
|1298
|2006.04.04 08:04
|close
|633
|1.00
|1.2153
|1.2176
|0.0000
|10.00
|4322.87
|1299
|2006.04.04 08:04
|buy
|634
|1.00
|1.2154
|1.2141
|0.0000
|1300
|2006.04.04 09:59
|close
|634
|1.00
|1.2162
|1.2141
|0.0000
|8.00
|4330.87
|1301
|2006.04.04 09:59
|sell
|635
|1.00
|1.2178
|1.2191
|0.0000
|1302
|2006.04.04 10:00
|close
|635
|1.00
|1.2164
|1.2191
|0.0000
|14.00
|4344.87
|1303
|2006.04.04 10:00
|buy
|636
|1.00
|1.2165
|1.2152
|0.0000
|1304
|2006.04.04 11:36
|close
|636
|1.00
|1.2173
|1.2152
|0.0000
|8.00
|4352.87
|1305
|2006.04.04 14:29
|buy
|637
|1.00
|1.2252
|1.2239
|0.0000
|1306
|2006.04.04 14:59
|close
|637
|1.00
|1.2263
|1.2239
|0.0000
|11.00
|4363.87
|1307
|2006.04.04 16:54
|buy
|638
|1.00
|1.2250
|1.2237
|0.0000
|1308
|2006.04.04 16:59
|close
|638
|1.00
|1.2260
|1.2237
|0.0000
|10.00
|4373.87
|1309
|2006.04.05 01:59
|sell
|639
|1.00
|1.2268
|1.2281
|0.0000
|1310
|2006.04.05 04:59
|s/l
|639
|1.00
|1.2281
|1.2281
|0.0000
|-13.00
|4360.87
|1311
|2006.04.05 05:13
|buy
|640
|1.00
|1.2272
|1.2259
|0.0000
|1312
|2006.04.05 06:51
|close
|640
|1.00
|1.2282
|1.2259
|0.0000
|10.00
|4370.87
|1313
|2006.04.05 06:51
|sell
|641
|1.00
|1.2282
|1.2295
|0.0000
|1314
|2006.04.05 07:48
|close
|641
|1.00
|1.2271
|1.2295
|0.0000
|11.00
|4381.87
|1315
|2006.04.05 07:59
|buy
|642
|1.00
|1.2262
|1.2249
|0.0000
|1316
|2006.04.05 08:24
|close
|642
|1.00
|1.2272
|1.2249
|0.0000
|10.00
|4391.87
|1317
|2006.04.05 08:42
|sell
|643
|1.00
|1.2278
|1.2291
|0.0000
|1318
|2006.04.05 09:08
|close
|643
|1.00
|1.2268
|1.2291
|0.0000
|10.00
|4401.87
|1319
|2006.04.05 09:18
|buy
|644
|1.00
|1.2264
|1.2251
|0.0000
|1320
|2006.04.05 09:26
|close
|644
|1.00
|1.2274
|1.2251
|0.0000
|10.00
|4411.87
|1321
|2006.04.05 09:34
|buy
|645
|1.00
|1.2254
|1.2241
|0.0000
|1322
|2006.04.05 09:34
|close
|645
|1.00
|1.2265
|1.2241
|0.0000
|11.00
|4422.87
|1323
|2006.04.05 09:34
|buy
|646
|1.00
|1.2263
|1.2250
|0.0000
|1324
|2006.04.05 12:59
|close
|646
|1.00
|1.2288
|1.2250
|0.0000
|25.00
|4447.87
|1325
|2006.04.05 14:00
|buy
|647
|1.00
|1.2266
|1.2253
|0.0000
|1326
|2006.04.05 14:24
|close
|647
|1.00
|1.2277
|1.2253
|0.0000
|11.00
|4458.87
|1327
|2006.04.05 14:24
|buy
|648
|1.00
|1.2279
|1.2266
|0.0000
|1328
|2006.04.05 14:36
|close
|648
|1.00
|1.2290
|1.2266
|0.0000
|11.00
|4469.87
|1329
|2006.04.05 14:59
|buy
|649
|1.00
|1.2271
|1.2258
|0.0000
|1330
|2006.04.05 15:01
|close
|649
|1.00
|1.2287
|1.2258
|0.0000
|16.00
|4485.87
|1331
|2006.04.05 19:00
|buy
|650
|1.00
|1.2288
|1.2275
|0.0000
|1332
|2006.04.05 19:30
|modify
|650
|1.00
|1.2288
|1.2289
|0.0000
|1333
|2006.04.05 19:35
|s/l
|650
|1.00
|1.228875
|1.2289
|0.0000
|0.75
|4486.62
|1334
|2006.04.05 19:35
|buy
|651
|1.00
|1.2290
|1.2277
|0.0000
|1335
|2006.04.05 19:43
|modify
|651
|1.00
|1.2290
|1.2289
|0.0000
|1336
|2006.04.05 19:50
|close
|651
|1.00
|1.2297
|1.2289
|0.0000
|7.00
|4493.62
|1337
|2006.04.05 19:55
|buy
|652
|1.00
|1.2296
|1.2283
|0.0000
|1338
|2006.04.05 19:57
|modify
|652
|1.00
|1.2296
|1.2289
|0.0000
|1339
|2006.04.05 21:00
|s/l
|652
|1.00
|1.228875
|1.2289
|0.0000
|-7.25
|4486.37
|1340
|2006.04.06 00:06
|sell
|653
|1.00
|1.2293
|1.2306
|0.0000
|1341
|2006.04.06 00:33
|close
|653
|1.00
|1.2285
|1.2306
|0.0000
|8.00
|4494.37
|1342
|2006.04.06 01:26
|sell
|654
|1.00
|1.2289
|1.2302
|0.0000
|1343
|2006.04.06 05:03
|close
|654
|1.00
|1.2283
|1.2302
|0.0000
|6.00
|4500.37
|1344
|2006.04.06 09:59
|buy
|655
|1.00
|1.2314
|1.2301
|0.0000
|1345
|2006.04.06 11:00
|close
|655
|1.00
|1.2321
|1.2301
|0.0000
|7.00
|4507.37
|1346
|2006.04.06 13:59
|sell
|656
|1.00
|1.2251
|1.2264
|0.0000
|1347
|2006.04.06 13:59
|close
|656
|1.00
|1.2220
|1.2264
|0.0000
|31.00
|4538.37
|1348
|2006.04.06 14:47
|sell
|657
|1.00
|1.2230
|1.2243
|0.0000
|1349
|2006.04.06 14:50
|s/l
|657
|1.00
|1.2243
|1.2243
|0.0000
|-13.00
|4525.37
|1350
|2006.04.06 14:54
|sell
|658
|1.00
|1.2229
|1.2242
|0.0000
|1351
|2006.04.06 14:55
|close
|658
|1.00
|1.2222
|1.2242
|0.0000
|7.00
|4532.37
|1352
|2006.04.06 14:56
|sell
|659
|1.00
|1.2224
|1.2237
|0.0000
|1353
|2006.04.06 14:56
|close
|659
|1.00
|1.2217
|1.2237
|0.0000
|7.00
|4539.37
|1354
|2006.04.06 14:57
|sell
|660
|1.00
|1.2224
|1.2237
|0.0000
|1355
|2006.04.06 14:57
|close
|660
|1.00
|1.2213
|1.2237
|0.0000
|11.00
|4550.37
|1356
|2006.04.06 14:58
|sell
|661
|1.00
|1.2231
|1.2244
|0.0000
|1357
|2006.04.06 14:59
|s/l
|661
|1.00
|1.2244
|1.2244
|0.0000
|-13.00
|4537.37
|1358
|2006.04.06 14:59
|sell
|662
|1.00
|1.2229
|1.2242
|0.0000
|1359
|2006.04.06 15:10
|close
|662
|1.00
|1.2221
|1.2242
|0.0000
|8.00
|4545.37
|1360
|2006.04.06 15:36
|buy
|663
|1.00
|1.2210
|1.2197
|0.0000
|1361
|2006.04.06 15:39
|close
|663
|1.00
|1.2219
|1.2197
|0.0000
|9.00
|4554.37
|1362
|2006.04.06 15:39
|buy
|664
|1.00
|1.2212
|1.2199
|0.0000
|1363
|2006.04.06 15:45
|close
|664
|1.00
|1.2221
|1.2199
|0.0000
|9.00
|4563.37
|1364
|2006.04.06 16:25
|sell
|665
|1.00
|1.2225
|1.2238
|0.0000
|1365
|2006.04.06 17:26
|close
|665
|1.00
|1.2217
|1.2238
|0.0000
|8.00
|4571.37
|1366
|2006.04.07 10:29
|sell
|666
|1.00
|1.2200
|1.2213
|0.0000
|1367
|2006.04.07 10:35
|close
|666
|1.00
|1.2191
|1.2213
|0.0000
|9.00
|4580.37
|1368
|2006.04.07 12:00
|sell
|667
|1.00
|1.2193
|1.2206
|0.0000
|1369
|2006.04.07 12:42
|close
|667
|1.00
|1.2182
|1.2206
|0.0000
|11.00
|4591.37
|1370
|2006.04.10 00:15
|sell
|668
|1.00
|1.2114
|1.2127
|0.0000
|1371
|2006.04.10 00:30
|close
|668
|1.00
|1.2107
|1.2127
|0.0000
|7.00
|4598.37
|1372
|2006.04.10 00:59
|sell
|669
|1.00
|1.2112
|1.2125
|0.0000
|1373
|2006.04.10 01:30
|close
|669
|1.00
|1.2104
|1.2125
|0.0000
|8.00
|4606.37
|1374
|2006.04.10 03:00
|sell
|670
|1.00
|1.2114
|1.2127
|0.0000
|1375
|2006.04.10 03:02
|close
|670
|1.00
|1.2106
|1.2127
|0.0000
|8.00
|4614.37
|1376
|2006.04.10 03:59
|sell
|671
|1.00
|1.2114
|1.2127
|0.0000
|1377
|2006.04.10 09:49
|s/l
|671
|1.00
|1.2127
|1.2127
|0.0000
|-13.00
|4601.37
|1378
|2006.04.10 17:07
|sell
|672
|1.00
|1.2094
|1.2107
|0.0000
|1379
|2006.04.10 18:31
|close
|672
|1.00
|1.2087
|1.2107
|0.0000
|7.00
|4608.37
|1380
|2006.04.11 00:59
|buy
|673
|1.00
|1.2097
|1.2084
|0.0000
|1381
|2006.04.11 03:59
|close
|673
|1.00
|1.2107
|1.2084
|0.0000
|10.00
|4618.37
|1382
|2006.04.11 05:59
|sell
|674
|1.00
|1.2128
|1.2141
|0.0000
|1383
|2006.04.11 09:39
|s/l
|674
|1.00
|1.2141
|1.2141
|0.0000
|-13.00
|4605.37
|1384
|2006.04.11 09:59
|buy
|675
|1.00
|1.2122
|1.2109
|0.0000
|1385
|2006.04.11 11:59
|s/l
|675
|1.00
|1.2109
|1.2109
|0.0000
|-13.00
|4592.37
|1386
|2006.04.11 12:02
|sell
|676
|1.00
|1.2117
|1.2130
|0.0000
|1387
|2006.04.11 12:19
|close
|676
|1.00
|1.2109
|1.2130
|0.0000
|8.00
|4600.37
|1388
|2006.04.11 12:41
|sell
|677
|1.00
|1.2117
|1.2130
|0.0000
|1389
|2006.04.11 12:59
|close
|677
|1.00
|1.2109
|1.2130
|0.0000
|8.00
|4608.37
|1390
|2006.04.11 13:59
|sell
|678
|1.00
|1.2129
|1.2142
|0.0000
|1391
|2006.04.11 14:59
|close
|678
|1.00
|1.2119
|1.2142
|0.0000
|10.00
|4618.37
|1392
|2006.04.11 15:00
|buy
|679
|1.00
|1.2120
|1.2107
|0.0000
|1393
|2006.04.11 15:50
|close
|679
|1.00
|1.2130
|1.2107
|0.0000
|10.00
|4628.37
|1394
|2006.04.11 15:59
|buy
|680
|1.00
|1.2124
|1.2111
|0.0000
|1395
|2006.04.11 16:07
|close
|680
|1.00
|1.2136
|1.2111
|0.0000
|12.00
|4640.37
|1396
|2006.04.12 02:16
|sell
|681
|1.00
|1.2165
|1.2178
|0.0000
|1397
|2006.04.12 05:08
|close
|681
|1.00
|1.2158
|1.2178
|0.0000
|7.00
|4647.37
|1398
|2006.04.12 07:00
|sell
|682
|1.00
|1.2157
|1.2170
|0.0000
|1399
|2006.04.12 07:28
|close
|682
|1.00
|1.2147
|1.2170
|0.0000
|10.00
|4657.37
|1400
|2006.04.12 08:36
|sell
|683
|1.00
|1.2154
|1.2167
|0.0000
|1401
|2006.04.12 08:47
|close
|683
|1.00
|1.2145
|1.2167
|0.0000
|9.00
|4666.37
|1402
|2006.04.12 11:16
|sell
|684
|1.00
|1.2151
|1.2164
|0.0000
|1403
|2006.04.12 11:59
|close
|684
|1.00
|1.2138
|1.2164
|0.0000
|13.00
|4679.37
|1404
|2006.04.12 14:00
|sell
|685
|1.00
|1.2132
|1.2145
|0.0000
|1405
|2006.04.12 14:04
|close
|685
|1.00
|1.2127
|1.2145
|0.0000
|5.00
|4684.37
|1406
|2006.04.12 14:04
|sell
|686
|1.00
|1.2126
|1.2139
|0.0000
|1407
|2006.04.12 14:29
|close
|686
|1.00
|1.2120
|1.2139
|0.0000
|6.00
|4690.37
|1408
|2006.04.12 18:06
|sell
|687
|1.00
|1.2108
|1.2121
|0.0000
|1409
|2006.04.12 20:00
|close
|687
|1.00
|1.2103
|1.2121
|0.0000
|5.00
|4695.37
|1410
|2006.04.12 23:00
|buy
|688
|1.00
|1.2105
|1.2092
|0.0000
|1411
|2006.04.13 01:01
|close
|688
|1.00
|1.2112
|1.2092
|0.0000
|4.41
|4699.77
|1412
|2006.04.13 01:02
|sell
|689
|1.00
|1.2112
|1.2125
|0.0000
|1413
|2006.04.13 01:53
|close
|689
|1.00
|1.2105
|1.2125
|0.0000
|7.00
|4706.77
|1414
|2006.04.13 02:03
|buy
|690
|1.00
|1.2100
|1.2087
|0.0000
|1415
|2006.04.13 06:12
|close
|690
|1.00
|1.2106
|1.2087
|0.0000
|6.00
|4712.77
|1416
|2006.04.13 06:59
|sell
|691
|1.00
|1.2115
|1.2128
|0.0000
|1417
|2006.04.13 10:59
|close
|691
|1.00
|1.2102
|1.2128
|0.0000
|13.00
|4725.77
|1418
|2006.04.13 14:06
|sell
|692
|1.00
|1.2095
|1.2108
|0.0000
|1419
|2006.04.13 14:32
|s/l
|692
|1.00
|1.2108
|1.2108
|0.0000
|-13.00
|4712.77
|1420
|2006.04.13 14:32
|sell
|693
|1.00
|1.2107
|1.2120
|0.0000
|1421
|2006.04.13 14:36
|close
|693
|1.00
|1.2093
|1.2120
|0.0000
|14.00
|4726.77
|1422
|2006.04.13 14:36
|sell
|694
|1.00
|1.2095
|1.2108
|0.0000
|1423
|2006.04.13 14:57
|close
|694
|1.00
|1.2083
|1.2108
|0.0000
|12.00
|4738.77
|1424
|2006.04.13 16:05
|buy
|695
|1.00
|1.2096
|1.2083
|0.0000
|1425
|2006.04.13 16:07
|close
|695
|1.00
|1.2102
|1.2083
|0.0000
|6.00
|4744.77
|1426
|2006.04.13 16:09
|buy
|696
|1.00
|1.2101
|1.2088
|0.0000
|1427
|2006.04.13 17:59
|close
|696
|1.00
|1.2112
|1.2088
|0.0000
|11.00
|4755.77
|1428
|2006.04.13 20:01
|buy
|697
|1.00
|1.2110
|1.2097
|0.0000
|1429
|2006.04.16 22:00
|close
|697
|1.00
|1.2122
|1.2097
|0.0000
|11.14
|4766.91
|1430
|2006.04.16 22:02
|sell
|698
|1.00
|1.2128
|1.2141
|0.0000
|1431
|2006.04.16 22:21
|close
|698
|1.00
|1.2122
|1.2141
|0.0000
|6.00
|4772.91
|1432
|2006.04.16 22:26
|sell
|699
|1.00
|1.2128
|1.2141
|0.0000
|1433
|2006.04.16 23:13
|s/l
|699
|1.00
|1.2141
|1.2141
|0.0000
|-13.00
|4759.91
|1434
|2006.04.16 23:13
|sell
|700
|1.00
|1.2140
|1.2153
|0.0000
|1435
|2006.04.16 23:18
|close
|700
|1.00
|1.2134
|1.2153
|0.0000
|6.00
|4765.91
|1436
|2006.04.16 23:23
|sell
|701
|1.00
|1.2135
|1.2148
|0.0000
|1437
|2006.04.17 00:59
|s/l
|701
|1.00
|1.2148
|1.2148
|0.0000
|-12.28
|4753.63
|1438
|2006.04.17 03:06
|buy
|702
|1.00
|1.2178
|1.2165
|0.0000
|1439
|2006.04.17 03:19
|close
|702
|1.00
|1.2187
|1.2165
|0.0000
|9.00
|4762.63
|1440
|2006.04.17 13:55
|buy
|703
|1.00
|1.2243
|1.2230
|0.0000
|1441
|2006.04.17 13:59
|s/l
|703
|1.00
|1.2230
|1.2230
|0.0000
|-13.00
|4749.63
|1442
|2006.04.17 14:06
|sell
|704
|1.00
|1.2239
|1.2252
|0.0000
|1443
|2006.04.17 14:08
|close
|704
|1.00
|1.2233
|1.2252
|0.0000
|6.00
|4755.63
|1444
|2006.04.17 14:19
|sell
|705
|1.00
|1.2239
|1.2252
|0.0000
|1445
|2006.04.17 14:31
|s/l
|705
|1.00
|1.2252
|1.2252
|0.0000
|-13.00
|4742.63
|1446
|2006.04.17 14:37
|sell
|706
|1.00
|1.2243
|1.2256
|0.0000
|1447
|2006.04.17 14:58
|s/l
|706
|1.00
|1.2256
|1.2256
|0.0000
|-13.00
|4729.63
|1448
|2006.04.17 14:59
|sell
|707
|1.00
|1.2247
|1.2260
|0.0000
|1449
|2006.04.17 14:59
|s/l
|707
|1.00
|1.2260
|1.2260
|0.0000
|-13.00
|4716.63
|1450
|2006.04.17 15:00
|buy
|708
|1.00
|1.2276
|1.2263
|0.0000
|1451
|2006.04.17 15:59
|s/l
|708
|1.00
|1.2263
|1.2263
|0.0000
|-13.00
|4703.63
|1452
|2006.04.17 16:38
|buy
|709
|1.00
|1.2260
|1.2247
|0.0000
|1453
|2006.04.17 17:00
|close
|709
|1.00
|1.2277
|1.2247
|0.0000
|17.00
|4720.63
|1454
|2006.04.17 18:00
|buy
|710
|1.00
|1.2267
|1.2254
|0.0000
|1455
|2006.04.17 20:59
|s/l
|710
|1.00
|1.2254
|1.2254
|0.0000
|-13.00
|4707.63
|1456
|2006.04.17 23:59
|sell
|711
|1.00
|1.2259
|1.2272
|0.0000
|1457
|2006.04.18 06:59
|close
|711
|1.00
|1.2248
|1.2272
|0.0000
|11.72
|4719.35
|1458
|2006.04.18 07:53
|sell
|712
|1.00
|1.2253
|1.2266
|0.0000
|1459
|2006.04.18 07:59
|close
|712
|1.00
|1.2237
|1.2266
|0.0000
|16.00
|4735.35
|1460
|2006.04.18 08:00
|sell
|713
|1.00
|1.2251
|1.2264
|0.0000
|1461
|2006.04.18 08:51
|close
|713
|1.00
|1.2244
|1.2264
|0.0000
|7.00
|4742.35
|1462
|2006.04.18 09:59
|sell
|714
|1.00
|1.2256
|1.2269
|0.0000
|1463
|2006.04.18 12:17
|s/l
|714
|1.00
|1.2269
|1.2269
|0.0000
|-13.00
|4729.35
|1464
|2006.04.18 13:59
|buy
|715
|1.00
|1.2290
|1.2277
|0.0000
|1465
|2006.04.18 14:31
|s/l
|715
|1.00
|1.2277
|1.2277
|0.0000
|-13.00
|4716.35
|1466
|2006.04.18 14:31
|buy
|716
|1.00
|1.2279
|1.2266
|0.0000
|1467
|2006.04.18 14:53
|close
|716
|1.00
|1.2291
|1.2266
|0.0000
|12.00
|4728.35
|1468
|2006.04.18 18:22
|sell
|717
|1.00
|1.2290
|1.2303
|0.0000
|1469
|2006.04.18 18:59
|s/l
|717
|1.00
|1.2303
|1.2303
|0.0000
|-13.00
|4715.35
|1470
|2006.04.18 19:59
|buy
|718
|1.00
|1.2301
|1.2288
|0.0000
|1471
|2006.04.18 19:59
|modify
|718
|1.00
|1.2301
|1.2297
|0.0000
|1472
|2006.04.18 19:59
|close
|718
|1.00
|1.2315
|1.2297
|0.0000
|14.00
|4729.35
|1473
|2006.04.18 22:00
|buy
|719
|1.00
|1.2359
|1.2346
|0.0000
|1474
|2006.04.18 23:56
|close
|719
|1.00
|1.2366
|1.2346
|0.0000
|7.00
|4736.35
|1475
|2006.04.19 01:00
|sell
|720
|1.00
|1.2365
|1.2378
|0.0000
|1476
|2006.04.19 01:32
|close
|720
|1.00
|1.2357
|1.2378
|0.0000
|8.00
|4744.35
|1477
|2006.04.19 01:37
|buy
|721
|1.00
|1.2351
|1.2338
|0.0000
|1478
|2006.04.19 01:49
|close
|721
|1.00
|1.2358
|1.2338
|0.0000
|7.00
|4751.35
|1479
|2006.04.19 07:06
|buy
|722
|1.00
|1.2352
|1.2339
|0.0000
|1480
|2006.04.19 08:49
|close
|722
|1.00
|1.2358
|1.2339
|0.0000
|6.00
|4757.35
|1481
|2006.04.19 10:00
|buy
|723
|1.00
|1.2352
|1.2339
|0.0000
|1482
|2006.04.19 11:59
|s/l
|723
|1.00
|1.2339
|1.2339
|0.0000
|-13.00
|4744.35
|1483
|2006.04.19 19:00
|buy
|724
|1.00
|1.2379
|1.2366
|0.0000
|1484
|2006.04.19 19:19
|close
|724
|1.00
|1.2386
|1.2366
|0.0000
|7.00
|4751.35
|1485
|2006.04.19 19:39
|buy
|725
|1.00
|1.2379
|1.2366
|0.0000
|1486
|2006.04.19 19:59
|close
|725
|1.00
|1.2390
|1.2366
|0.0000
|11.00
|4762.35
|1487
|2006.04.19 20:00
|buy
|726
|1.00
|1.2384
|1.2371
|0.0000
|1488
|2006.04.19 20:09
|close
|726
|1.00
|1.2391
|1.2371
|0.0000
|7.00
|4769.35
|1489
|2006.04.19 20:57
|buy
|727
|1.00
|1.2384
|1.2371
|0.0000
|1490
|2006.04.20 00:26
|s/l
|727
|1.00
|1.2371
|1.2371
|0.0000
|-15.59
|4753.76
|1491
|2006.04.20 07:37
|sell
|728
|1.00
|1.2347
|1.2360
|0.0000
|1492
|2006.04.20 08:26
|close
|728
|1.00
|1.2340
|1.2360
|0.0000
|7.00
|4760.76
|1493
|2006.04.20 08:26
|buy
|729
|1.00
|1.2341
|1.2328
|0.0000
|1494
|2006.04.20 08:59
|close
|729
|1.00
|1.2353
|1.2328
|0.0000
|12.00
|4772.76
|1495
|2006.04.20 16:03
|buy
|730
|1.00
|1.2318
|1.2305
|0.0000
|1496
|2006.04.20 17:00
|s/l
|730
|1.00
|1.2305
|1.2305
|0.0000
|-13.00
|4759.76
|1497
|2006.04.20 17:00
|buy
|731
|1.00
|1.2307
|1.2294
|0.0000
|1498
|2006.04.20 17:07
|close
|731
|1.00
|1.2316
|1.2294
|0.0000
|9.00
|4768.76
|1499
|2006.04.20 17:35
|buy
|732
|1.00
|1.2308
|1.2295
|0.0000
|1500
|2006.04.20 17:44
|close
|732
|1.00
|1.2319
|1.2295
|0.0000
|11.00
|4779.76
|1501
|2006.04.20 18:38
|buy
|733
|1.00
|1.2313
|1.2300
|0.0000
|1502
|2006.04.20 19:39
|close
|733
|1.00
|1.2321
|1.2300
|0.0000
|8.00
|4787.76
|1503
|2006.04.20 20:25
|buy
|734
|1.00
|1.2313
|1.2300
|0.0000
|1504
|2006.04.20 23:59
|s/l
|734
|1.00
|1.2300
|1.2300
|0.0000
|-13.00
|4774.76
|1505
|2006.04.21 10:08
|sell
|735
|1.00
|1.2332
|1.2345
|0.0000
|1506
|2006.04.21 10:13
|close
|735
|1.00
|1.2325
|1.2345
|0.0000
|7.00
|4781.76
|1507
|2006.04.21 12:00
|sell
|736
|1.00
|1.2325
|1.2338
|0.0000
|1508
|2006.04.21 12:59
|close
|736
|1.00
|1.2317
|1.2338
|0.0000
|8.00
|4789.76
|1509
|2006.04.21 12:59
|sell
|737
|1.00
|1.2330
|1.2343
|0.0000
|1510
|2006.04.21 13:00
|close
|737
|1.00
|1.2317
|1.2343
|0.0000
|13.00
|4802.76
|1511
|2006.04.21 13:59
|buy
|738
|1.00
|1.2322
|1.2309
|0.0000
|1512
|2006.04.21 14:25
|close
|738
|1.00
|1.2331
|1.2309
|0.0000
|9.00
|4811.76
|1513
|2006.04.21 14:25
|sell
|739
|1.00
|1.2331
|1.2344
|0.0000
|1514
|2006.04.21 14:28
|close
|739
|1.00
|1.2323
|1.2344
|0.0000
|8.00
|4819.76
|1515
|2006.04.21 14:52
|sell
|740
|1.00
|1.2331
|1.2344
|0.0000
|1516
|2006.04.21 16:37
|s/l
|740
|1.00
|1.2344
|1.2344
|0.0000
|-13.00
|4806.76
|1517
|2006.04.21 20:02
|buy
|741
|1.00
|1.2342
|1.2329
|0.0000
|1518
|2006.04.23 21:00
|modify
|741
|1.00
|1.2342
|1.2351
|0.0000
|1519
|2006.04.23 21:42
|close
|741
|1.00
|1.2363
|1.2351
|0.0000
|21.00
|4827.76
|1520
|2006.04.23 23:19
|buy
|742
|1.00
|1.2367
|1.2354
|0.0000
|1521
|2006.04.23 23:55
|close
|742
|1.00
|1.2375
|1.2354
|0.0000
|8.00
|4835.76
|1522
|2006.04.23 23:56
|buy
|743
|1.00
|1.2367
|1.2354
|0.0000
|1523
|2006.04.23 23:57
|close
|743
|1.00
|1.2378
|1.2354
|0.0000
|11.00
|4846.76
|1524
|2006.04.24 04:00
|sell
|744
|1.00
|1.2350
|1.2363
|0.0000
|1525
|2006.04.24 06:59
|s/l
|744
|1.00
|1.2363
|1.2363
|0.0000
|-13.00
|4833.76
|1526
|2006.04.24 08:37
|buy
|745
|1.00
|1.2374
|1.2361
|0.0000
|1527
|2006.04.24 08:46
|close
|745
|1.00
|1.2383
|1.2361
|0.0000
|9.00
|4842.76
|1528
|2006.04.24 11:29
|buy
|746
|1.00
|1.2370
|1.2357
|0.0000
|1529
|2006.04.24 11:55
|close
|746
|1.00
|1.2378
|1.2357
|0.0000
|8.00
|4850.76
|1530
|2006.04.24 12:59
|buy
|747
|1.00
|1.2367
|1.2354
|0.0000
|1531
|2006.04.24 13:59
|s/l
|747
|1.00
|1.2354
|1.2354
|0.0000
|-13.00
|4837.76
|1532
|2006.04.24 14:00
|sell
|748
|1.00
|1.2368
|1.2381
|0.0000
|1533
|2006.04.24 14:10
|close
|748
|1.00
|1.2361
|1.2381
|0.0000
|7.00
|4844.76
|1534
|2006.04.24 14:10
|sell
|749
|1.00
|1.2359
|1.2372
|0.0000
|1535
|2006.04.24 14:26
|s/l
|749
|1.00
|1.2372
|1.2372
|0.0000
|-13.00
|4831.76
|1536
|2006.04.24 14:27
|sell
|750
|1.00
|1.2369
|1.2382
|0.0000
|1537
|2006.04.24 14:39
|close
|750
|1.00
|1.2360
|1.2382
|0.0000
|9.00
|4840.76
|1538
|2006.04.24 14:39
|sell
|751
|1.00
|1.2361
|1.2374
|0.0000
|1539
|2006.04.24 14:40
|close
|751
|1.00
|1.2354
|1.2374
|0.0000
|7.00
|4847.76
|1540
|2006.04.24 14:40
|sell
|752
|1.00
|1.2358
|1.2371
|0.0000
|1541
|2006.04.24 15:59
|s/l
|752
|1.00
|1.2371
|1.2371
|0.0000
|-13.00
|4834.76
|1542
|2006.04.24 20:59
|buy
|753
|1.00
|1.2389
|1.2376
|0.0000
|1543
|2006.04.24 21:01
|close
|753
|1.00
|1.2398
|1.2376
|0.0000
|9.00
|4843.76
|1544
|2006.04.24 23:52
|buy
|754
|1.00
|1.2381
|1.2368
|0.0000
|1545
|2006.04.25 03:25
|s/l
|754
|1.00
|1.2368
|1.2368
|0.0000
|-13.87
|4829.89
|1546
|2006.04.25 03:26
|buy
|755
|1.00
|1.2369
|1.2356
|0.0000
|1547
|2006.04.25 03:33
|modify
|755
|1.00
|1.2369
|1.2365
|0.0000
|1548
|2006.04.25 04:59
|close
|755
|1.00
|1.2380
|1.2365
|0.0000
|11.00
|4840.89
|1549
|2006.04.25 07:59
|sell
|756
|1.00
|1.2395
|1.2408
|0.0000
|1550
|2006.04.25 08:00
|close
|756
|1.00
|1.2386
|1.2408
|0.0000
|9.00
|4849.89
|1551
|2006.04.25 08:01
|buy
|757
|1.00
|1.2387
|1.2374
|0.0000
|1552
|2006.04.25 08:04
|close
|757
|1.00
|1.2392
|1.2374
|0.0000
|5.00
|4854.89
|1553
|2006.04.25 08:05
|buy
|758
|1.00
|1.2393
|1.2380
|0.0000
|1554
|2006.04.25 09:45
|close
|758
|1.00
|1.2398
|1.2380
|0.0000
|5.00
|4859.89
|1555
|2006.04.25 12:59
|sell
|759
|1.00
|1.2422
|1.2435
|0.0000
|1556
|2006.04.25 13:00
|close
|759
|1.00
|1.2414
|1.2435
|0.0000
|8.00
|4867.89
|1557
|2006.04.25 13:00
|buy
|760
|1.00
|1.2415
|1.2402
|0.0000
|1558
|2006.04.25 14:00
|s/l
|760
|1.00
|1.2402
|1.2402
|0.0000
|-13.00
|4854.89
|1559
|2006.04.25 14:00
|buy
|761
|1.00
|1.2400
|1.2387
|0.0000
|1560
|2006.04.25 14:00
|modify
|761
|1.00
|1.2400
|1.2389
|0.0000
|1561
|2006.04.25 14:08
|close
|761
|1.00
|1.2408
|1.2389
|0.0000
|8.00
|4862.89
|1562
|2006.04.25 14:59
|buy
|762
|1.00
|1.2406
|1.2393
|0.0000
|1563
|2006.04.25 15:00
|close
|762
|1.00
|1.2421
|1.2393
|0.0000
|15.00
|4877.89
|1564
|2006.04.25 15:00
|sell
|763
|1.00
|1.2424
|1.2437
|0.0000
|1565
|2006.04.25 15:59
|close
|763
|1.00
|1.2414
|1.2437
|0.0000
|10.00
|4887.89
|1566
|2006.04.25 16:01
|buy
|764
|1.00
|1.2399
|1.2386
|0.0000
|1567
|2006.04.25 16:01
|modify
|764
|1.00
|1.2399
|1.2389
|0.0000
|1568
|2006.04.25 16:03
|close
|764
|1.00
|1.2406
|1.2389
|0.0000
|7.00
|4894.89
|1569
|2006.04.25 16:05
|buy
|765
|1.00
|1.2405
|1.2392
|0.0000
|1570
|2006.04.25 17:05
|close
|765
|1.00
|1.2411
|1.2392
|0.0000
|6.00
|4900.89
|1571
|2006.04.25 17:05
|sell
|766
|1.00
|1.2411
|1.2424
|0.0000
|1572
|2006.04.25 17:28
|close
|766
|1.00
|1.2405
|1.2424
|0.0000
|6.00
|4906.89
|1573
|2006.04.26 03:59
|buy
|767
|1.00
|1.2419
|1.2406
|0.0000
|1574
|2006.04.26 05:59
|close
|767
|1.00
|1.2425
|1.2406
|0.0000
|6.00
|4912.89
|1575
|2006.04.26 06:00
|buy
|768
|1.00
|1.2419
|1.2406
|0.0000
|1576
|2006.04.26 07:59
|s/l
|768
|1.00
|1.2406
|1.2406
|0.0000
|-13.00
|4899.89
|1577
|2006.04.26 08:37
|sell
|769
|1.00
|1.2412
|1.2425
|0.0000
|1578
|2006.04.26 08:50
|close
|769
|1.00
|1.2406
|1.2425
|0.0000
|6.00
|4905.89
|1579
|2006.04.26 08:52
|sell
|770
|1.00
|1.2412
|1.2425
|0.0000
|1580
|2006.04.26 08:59
|close
|770
|1.00
|1.2405
|1.2425
|0.0000
|7.00
|4912.89
|1581
|2006.04.26 14:01
|buy
|771
|1.00
|1.2426
|1.2413
|0.0000
|1582
|2006.04.26 14:59
|modify
|771
|1.00
|1.2426
|1.2416
|0.0000
|1583
|2006.04.26 14:59
|close
|771
|1.00
|1.2441
|1.2416
|0.0000
|15.00
|4927.89
|1584
|2006.04.26 15:05
|buy
|772
|1.00
|1.2437
|1.2424
|0.0000
|1585
|2006.04.26 15:25
|close
|772
|1.00
|1.2444
|1.2424
|0.0000
|7.00
|4934.89
|1586
|2006.04.26 15:32
|buy
|773
|1.00
|1.2437
|1.2424
|0.0000
|1587
|2006.04.26 15:59
|modify
|773
|1.00
|1.2437
|1.2435
|0.0000
|1588
|2006.04.26 15:59
|close
|773
|1.00
|1.2463
|1.2435
|0.0000
|26.00
|4960.89
|1589
|2006.04.26 17:10
|buy
|774
|1.00
|1.2446
|1.2433
|0.0000
|1590
|2006.04.26 17:10
|modify
|774
|1.00
|1.2446
|1.2435
|0.0000
|1591
|2006.04.26 17:27
|s/l
|774
|1.00
|1.243461
|1.2435
|0.0000
|-11.39
|4949.50
|1592
|2006.04.26 17:31
|buy
|775
|1.00
|1.2445
|1.2432
|0.0000
|1593
|2006.04.26 17:31
|modify
|775
|1.00
|1.2445
|1.2435
|0.0000
|1594
|2006.04.26 17:55
|close
|775
|1.00
|1.2454
|1.2435
|0.0000
|9.00
|4958.50
|1595
|2006.04.26 17:56
|buy
|776
|1.00
|1.2456
|1.2443
|0.0000
|1596
|2006.04.26 17:59
|s/l
|776
|1.00
|1.2443
|1.2443
|0.0000
|-13.00
|4945.50
|1597
|2006.04.26 19:12
|buy
|777
|1.00
|1.2451
|1.2438
|0.0000
|1598
|2006.04.27 00:59
|close
|777
|1.00
|1.2464
|1.2438
|0.0000
|10.41
|4955.90
|1599
|2006.04.27 01:59
|buy
|778
|1.00
|1.2457
|1.2444
|0.0000
|1600
|2006.04.27 07:59
|s/l
|778
|1.00
|1.2444
|1.2444
|0.0000
|-13.00
|4942.90
|1601
|2006.04.27 08:17
|sell
|779
|1.00
|1.2444
|1.2457
|0.0000
|1602
|2006.04.27 09:44
|close
|779
|1.00
|1.2435
|1.2457
|0.0000
|9.00
|4951.90
|1603
|2006.04.27 10:00
|buy
|780
|1.00
|1.2433
|1.2420
|0.0000
|1604
|2006.04.27 10:11
|close
|780
|1.00
|1.2440
|1.2420
|0.0000
|7.00
|4958.90
|1605
|2006.04.27 12:36
|sell
|781
|1.00
|1.2431
|1.2444
|0.0000
|1606
|2006.04.27 12:40
|close
|781
|1.00
|1.2423
|1.2444
|0.0000
|8.00
|4966.90
|1607
|2006.04.27 12:41
|sell
|782
|1.00
|1.2425
|1.2438
|0.0000
|1608
|2006.04.27 14:59
|s/l
|782
|1.00
|1.2438
|1.2438
|0.0000
|-13.00
|4953.90
|1609
|2006.04.27 16:46
|sell
|783
|1.00
|1.2538
|1.2551
|0.0000
|1610
|2006.04.27 16:46
|close
|783
|1.00
|1.2530
|1.2551
|0.0000
|8.00
|4961.90
|1611
|2006.04.27 16:46
|sell
|784
|1.00
|1.2535
|1.2548
|0.0000
|1612
|2006.04.27 16:54
|s/l
|784
|1.00
|1.2548
|1.2548
|0.0000
|-13.00
|4948.90
|1613
|2006.04.27 16:54
|sell
|785
|1.00
|1.2546
|1.2559
|0.0000
|1614
|2006.04.27 16:55
|close
|785
|1.00
|1.2538
|1.2559
|0.0000
|8.00
|4956.90
|1615
|2006.04.27 16:55
|sell
|786
|1.00
|1.2536
|1.2549
|0.0000
|1616
|2006.04.27 22:23
|close
|786
|1.00
|1.2529
|1.2549
|0.0000
|7.00
|4963.90
|1617
|2006.04.28 00:21
|buy
|787
|1.00
|1.2532
|1.2519
|0.0000
|1618
|2006.04.28 00:59
|close
|787
|1.00
|1.2539
|1.2519
|0.0000
|7.00
|4970.90
|1619
|2006.04.28 01:15
|buy
|788
|1.00
|1.2528
|1.2515
|0.0000
|1620
|2006.04.28 01:59
|close
|788
|1.00
|1.2542
|1.2515
|0.0000
|14.00
|4984.90
|1621
|2006.04.28 01:59
|buy
|789
|1.00
|1.2526
|1.2513
|0.0000
|1622
|2006.04.28 06:59
|modify
|789
|1.00
|1.2526
|1.2517
|0.0000
|1623
|2006.04.28 06:59
|close
|789
|1.00
|1.2540
|1.2517
|0.0000
|14.00
|4998.90
|1624
|2006.04.28 08:59
|sell
|790
|1.00
|1.2560
|1.2573
|0.0000
|1625
|2006.04.28 09:20
|close
|790
|1.00
|1.2548
|1.2573
|0.0000
|12.00
|5010.90
|1626
|2006.04.28 09:20
|buy
|791
|1.00
|1.2549
|1.2536
|0.0000
|1627
|2006.04.28 12:59
|close
|791
|1.00
|1.2559
|1.2536
|0.0000
|10.00
|5020.90
|1628
|2006.04.28 13:00
|buy
|792
|1.00
|1.2550
|1.2537
|0.0000
|1629
|2006.04.28 13:59
|modify
|792
|1.00
|1.2550
|1.2539
|0.0000
|1630
|2006.04.28 13:59
|close
|792
|1.00
|1.2569
|1.2539
|0.0000
|19.00
|5039.90
|1631
|2006.04.28 14:59
|buy
|793
|1.00
|1.2566
|1.2553
|0.0000
|1632
|2006.04.28 14:59
|modify
|793
|1.00
|1.2566
|1.2566
|0.0000
|1633
|2006.04.28 14:59
|close
|793
|1.00
|1.2597
|1.2566
|0.0000
|31.00
|5070.90
|1634
|2006.04.28 17:05
|buy
|794
|1.00
|1.2617
|1.2604
|0.0000
|1635
|2006.04.28 17:09
|close
|794
|1.00
|1.2632
|1.2604
|0.0000
|15.00
|5085.90
|1636
|2006.04.28 17:11
|buy
|795
|1.00
|1.2618
|1.2605
|0.0000
|1637
|2006.04.28 18:00
|close
|795
|1.00
|1.2626
|1.2605
|0.0000
|8.00
|5093.90
|1638
|2006.04.28 18:37
|buy
|796
|1.00
|1.2620
|1.2607
|0.0000
|1639
|2006.04.28 18:52
|close
|796
|1.00
|1.2627
|1.2607
|0.0000
|7.00
|5100.90
|1640
|2006.04.30 22:10
|buy
|797
|1.00
|1.2623
|1.2610
|0.0000
|1641
|2006.05.01 02:00
|s/l
|797
|1.00
|1.2610
|1.2610
|0.0000
|-13.87
|5087.04
|1642
|2006.05.01 02:59
|sell
|798
|1.00
|1.2629
|1.2642
|0.0000
|1643
|2006.05.01 07:59
|close
|798
|1.00
|1.2621
|1.2642
|0.0000
|8.00
|5095.04
|1644
|2006.05.01 10:00
|buy
|799
|1.00
|1.2617
|1.2604
|0.0000
|1645
|2006.05.01 11:59
|modify
|799
|1.00
|1.2617
|1.2610
|0.0000
|1646
|2006.05.01 11:59
|close
|799
|1.00
|1.2630
|1.2610
|0.0000
|13.00
|5108.04
|1647
|2006.05.01 12:00
|buy
|800
|1.00
|1.2622
|1.2609
|0.0000
|1648
|2006.05.01 12:00
|modify
|800
|1.00
|1.2622
|1.2610
|0.0000
|1649
|2006.05.01 12:59
|modify
|800
|1.00
|1.2622
|1.2649
|0.0000
|1650
|2006.05.01 13:00
|close
|800
|1.00
|1.2669
|1.2649
|0.0000
|47.00
|5155.04
|1651
|2006.05.01 13:59
|buy
|801
|1.00
|1.2660
|1.2647
|0.0000
|1652
|2006.05.01 14:00
|modify
|801
|1.00
|1.2660
|1.2649
|0.0000
|1653
|2006.05.01 14:00
|s/l
|801
|1.00
|1.264943
|1.2649
|0.0000
|-10.57
|5144.47
|1654
|2006.05.01 14:07
|buy
|802
|1.00
|1.2636
|1.2623
|0.0000
|1655
|2006.05.01 14:30
|s/l
|802
|1.00
|1.2623
|1.2623
|0.0000
|-13.00
|5131.47
|1656
|2006.05.01 14:36
|buy
|803
|1.00
|1.2637
|1.2624
|0.0000
|1657
|2006.05.01 14:54
|close
|803
|1.00
|1.2650
|1.2624
|0.0000
|13.00
|5144.47
|1658
|2006.05.01 14:54
|buy
|804
|1.00
|1.2651
|1.2638
|0.0000
|1659
|2006.05.01 14:56
|modify
|804
|1.00
|1.2651
|1.2649
|0.0000
|1660
|2006.05.01 14:56
|close
|804
|1.00
|1.2660
|1.2649
|0.0000
|9.00
|5153.47
|1661
|2006.05.01 14:57
|sell
|805
|1.00
|1.2669
|1.2682
|0.0000
|1662
|2006.05.01 14:59
|close
|805
|1.00
|1.2620
|1.2682
|0.0000
|49.00
|5202.47
|1663
|2006.05.01 15:59
|buy
|806
|1.00
|1.2609
|1.2596
|0.0000
|1664
|2006.05.01 17:06
|close
|806
|1.00
|1.2624
|1.2596
|0.0000
|15.00
|5217.47
|1665
|2006.05.01 21:17
|sell
|807
|1.00
|1.2592
|1.2605
|0.0000
|1666
|2006.05.01 21:19
|close
|807
|1.00
|1.2581
|1.2605
|0.0000
|11.00
|5228.47
|1667
|2006.05.01 21:26
|sell
|808
|1.00
|1.2592
|1.2605
|0.0000
|1668
|2006.05.01 21:59
|close
|808
|1.00
|1.2568
|1.2605
|0.0000
|24.00
|5252.47
|1669
|2006.05.02 07:00
|sell
|809
|1.00
|1.2578
|1.2591
|0.0000
|1670
|2006.05.02 07:58
|close
|809
|1.00
|1.2571
|1.2591
|0.0000
|7.00
|5259.47
|1671
|2006.05.02 11:02
|buy
|810
|1.00
|1.2621
|1.2608
|0.0000
|1672
|2006.05.02 11:45
|close
|810
|1.00
|1.2635
|1.2608
|0.0000
|14.00
|5273.47
|1673
|2006.05.02 12:01
|sell
|811
|1.00
|1.2648
|1.2661
|0.0000
|1674
|2006.05.02 12:59
|close
|811
|1.00
|1.2639
|1.2661
|0.0000
|9.00
|5282.47
|1675
|2006.05.02 13:05
|buy
|812
|1.00
|1.2633
|1.2620
|0.0000
|1676
|2006.05.02 14:12
|close
|812
|1.00
|1.2642
|1.2620
|0.0000
|9.00
|5291.47
|1677
|2006.05.02 14:22
|sell
|813
|1.00
|1.2650
|1.2663
|0.0000
|1678
|2006.05.02 14:34
|close
|813
|1.00
|1.2640
|1.2663
|0.0000
|10.00
|5301.47
|1679
|2006.05.02 16:00
|buy
|814
|1.00
|1.2637
|1.2624
|0.0000
|1680
|2006.05.02 16:10
|s/l
|814
|1.00
|1.2624
|1.2624
|0.0000
|-13.00
|5288.47
|1681
|2006.05.02 16:11
|buy
|815
|1.00
|1.2626
|1.2613
|0.0000
|1682
|2006.05.02 16:21
|close
|815
|1.00
|1.2637
|1.2613
|0.0000
|11.00
|5299.47
|1683
|2006.05.02 17:59
|sell
|816
|1.00
|1.2625
|1.2638
|0.0000
|1684
|2006.05.02 18:58
|close
|816
|1.00
|1.2613
|1.2638
|0.0000
|12.00
|5311.47
|1685
|2006.05.03 07:00
|buy
|817
|1.00
|1.2645
|1.2632
|0.0000
|1686
|2006.05.03 07:59
|s/l
|817
|1.00
|1.2632
|1.2632
|0.0000
|-13.00
|5298.47
|1687
|2006.05.03 09:40
|buy
|818
|1.00
|1.2633
|1.2620
|0.0000
|1688
|2006.05.03 14:14
|s/l
|818
|1.00
|1.2620
|1.2620
|0.0000
|-13.00
|5285.47
|1689
|2006.05.03 15:00
|sell
|819
|1.00
|1.2625
|1.2638
|0.0000
|1690
|2006.05.03 15:13
|close
|819
|1.00
|1.2613
|1.2638
|0.0000
|12.00
|5297.47
|1691
|2006.05.03 15:15
|sell
|820
|1.00
|1.2623
|1.2636
|0.0000
|1692
|2006.05.03 15:50
|close
|820
|1.00
|1.2613
|1.2636
|0.0000
|10.00
|5307.47
|1693
|2006.05.03 15:55
|sell
|821
|1.00
|1.2621
|1.2634
|0.0000
|1694
|2006.05.03 15:59
|s/l
|821
|1.00
|1.2634
|1.2634
|0.0000
|-13.00
|5294.47
|1695
|2006.05.03 18:00
|sell
|822
|1.00
|1.2637
|1.2650
|0.0000
|1696
|2006.05.03 18:59
|close
|822
|1.00
|1.2625
|1.2650
|0.0000
|12.00
|5306.47
|1697
|2006.05.03 22:01
|buy
|823
|1.00
|1.2625
|1.2612
|0.0000
|1698
|2006.05.04 02:26
|close
|823
|1.00
|1.2635
|1.2612
|0.0000
|7.41
|5313.88
|1699
|2006.05.04 03:59
|buy
|824
|1.00
|1.2613
|1.2600
|0.0000
|1700
|2006.05.04 04:03
|close
|824
|1.00
|1.2626
|1.2600
|0.0000
|13.00
|5326.88
|1701
|2006.05.04 04:59
|sell
|825
|1.00
|1.2623
|1.2636
|0.0000
|1702
|2006.05.04 06:26
|close
|825
|1.00
|1.2609
|1.2636
|0.0000
|14.00
|5340.88
|1703
|2006.05.04 06:26
|buy
|826
|1.00
|1.2610
|1.2597
|0.0000
|1704
|2006.05.04 08:35
|s/l
|826
|1.00
|1.2597
|1.2597
|0.0000
|-13.00
|5327.88
|1705
|2006.05.04 12:59
|sell
|827
|1.00
|1.2608
|1.2621
|0.0000
|1706
|2006.05.04 13:59
|s/l
|827
|1.00
|1.2621
|1.2621
|0.0000
|-13.00
|5314.88
|1707
|2006.05.04 15:59
|buy
|828
|1.00
|1.2674
|1.2661
|0.0000
|1708
|2006.05.04 16:00
|close
|828
|1.00
|1.2687
|1.2661
|0.0000
|13.00
|5327.88
|1709
|2006.05.04 16:18
|buy
|829
|1.00
|1.2674
|1.2661
|0.0000
|1710
|2006.05.04 16:20
|close
|829
|1.00
|1.2682
|1.2661
|0.0000
|8.00
|5335.88
|1711
|2006.05.04 16:26
|buy
|830
|1.00
|1.2678
|1.2665
|0.0000
|1712
|2006.05.04 16:56
|close
|830
|1.00
|1.2689
|1.2665
|0.0000
|11.00
|5346.88
|1713
|2006.05.04 20:00
|buy
|831
|1.00
|1.2693
|1.2680
|0.0000
|1714
|2006.05.04 20:10
|close
|831
|1.00
|1.2709
|1.2680
|0.0000
|16.00
|5362.88
|1715
|2006.05.04 20:59
|buy
|832
|1.00
|1.2694
|1.2681
|0.0000
|1716
|2006.05.04 22:00
|close
|832
|1.00
|1.2708
|1.2681
|0.0000
|14.00
|5376.88
|1717
|2006.05.05 07:00
|sell
|833
|1.00
|1.2700
|1.2713
|0.0000
|1718
|2006.05.05 08:24
|close
|833
|1.00
|1.2688
|1.2713
|0.0000
|12.00
|5388.88
|1719
|2006.05.05 10:30
|buy
|834
|1.00
|1.2682
|1.2669
|0.0000
|1720
|2006.05.05 11:43
|close
|834
|1.00
|1.2691
|1.2669
|0.0000
|9.00
|5397.88
|1721
|2006.05.05 12:02
|buy
|835
|1.00
|1.2680
|1.2667
|0.0000
|1722
|2006.05.05 12:59
|modify
|835
|1.00
|1.2680
|1.2717
|0.0000
|1723
|2006.05.05 12:59
|close
|835
|1.00
|1.2742
|1.2717
|0.0000
|62.00
|5459.88
|1724
|2006.05.05 13:59
|buy
|836
|1.00
|1.2732
|1.2719
|0.0000
|1725
|2006.05.05 13:59
|close
|836
|1.00
|1.2750
|1.2719
|0.0000
|18.00
|5477.88
|1726
|2006.05.05 14:30
|buy
|837
|1.00
|1.2733
|1.2720
|0.0000
|1727
|2006.05.05 14:30
|close
|837
|1.00
|1.2745
|1.2720
|0.0000
|12.00
|5489.88
|1728
|2006.05.05 14:30
|buy
|838
|1.00
|1.2727
|1.2714
|0.0000
|1729
|2006.05.05 14:30
|modify
|838
|1.00
|1.2727
|1.2717
|0.0000
|1730
|2006.05.05 14:30
|close
|838
|1.00
|1.2738
|1.2717
|0.0000
|11.00
|5500.88
|1731
|2006.05.05 14:30
|buy
|839
|1.00
|1.2738
|1.2725
|0.0000
|1732
|2006.05.05 14:30
|s/l
|839
|1.00
|1.2725
|1.2725
|0.0000
|-13.00
|5487.88
|1733
|2006.05.05 14:31
|buy
|840
|1.00
|1.2739
|1.2726
|0.0000
|1734
|2006.05.05 14:31
|s/l
|840
|1.00
|1.2726
|1.2726
|0.0000
|-13.00
|5474.88
|1735
|2006.05.05 14:31
|buy
|841
|1.00
|1.2739
|1.2726
|0.0000
|1736
|2006.05.05 14:31
|close
|841
|1.00
|1.2757
|1.2726
|0.0000
|18.00
|5492.88
|1737
|2006.05.05 14:31
|buy
|842
|1.00
|1.2735
|1.2722
|0.0000
|1738
|2006.05.05 14:31
|close
|842
|1.00
|1.2757
|1.2722
|0.0000
|22.00
|5514.88
|1739
|2006.05.05 14:31
|buy
|843
|1.00
|1.2739
|1.2726
|0.0000
|1740
|2006.05.05 14:31
|close
|843
|1.00
|1.2757
|1.2726
|0.0000
|18.00
|5532.88
|1741
|2006.05.05 14:31
|buy
|844
|1.00
|1.2738
|1.2725
|0.0000
|1742
|2006.05.05 14:32
|close
|844
|1.00
|1.2757
|1.2725
|0.0000
|19.00
|5551.88
|1743
|2006.05.05 14:37
|buy
|845
|1.00
|1.2739
|1.2726
|0.0000
|1744
|2006.05.07 21:48
|close
|845
|1.00
|1.2748
|1.2726
|0.0000
|9.00
|5560.88
|1745
|2006.05.07 22:06
|buy
|846
|1.00
|1.2735
|1.2722
|0.0000
|1746
|2006.05.07 22:48
|close
|846
|1.00
|1.2745
|1.2722
|0.0000
|10.00
|5570.88
|1747
|2006.05.07 23:22
|sell
|847
|1.00
|1.2741
|1.2754
|0.0000
|1748
|2006.05.08 00:59
|close
|847
|1.00
|1.2724
|1.2754
|0.0000
|17.72
|5588.60
|1749
|2006.05.08 01:00
|sell
|848
|1.00
|1.2732
|1.2745
|0.0000
|1750
|2006.05.08 03:01
|close
|848
|1.00
|1.2722
|1.2745
|0.0000
|10.00
|5598.60
|1751
|2006.05.08 10:23
|buy
|849
|1.00
|1.2762
|1.2749
|0.0000
|1752
|2006.05.08 10:27
|close
|849
|1.00
|1.2777
|1.2749
|0.0000
|15.00
|5613.60
|1753
|2006.05.08 10:27
|buy
|850
|1.00
|1.2774
|1.2761
|0.0000
|1754
|2006.05.08 12:28
|s/l
|850
|1.00
|1.2761
|1.2761
|0.0000
|-13.00
|5600.60
|1755
|2006.05.08 12:59
|buy
|851
|1.00
|1.2752
|1.2739
|0.0000
|1756
|2006.05.08 13:59
|s/l
|851
|1.00
|1.2739
|1.2739
|0.0000
|-13.00
|5587.60
|1757
|2006.05.08 18:17
|sell
|852
|1.00
|1.2713
|1.2726
|0.0000
|1758
|2006.05.08 19:16
|close
|852
|1.00
|1.2704
|1.2726
|0.0000
|9.00
|5596.60
|1759
|2006.05.09 03:06
|sell
|853
|1.00
|1.2697
|1.2710
|0.0000
|1760
|2006.05.09 05:02
|close
|853
|1.00
|1.2688
|1.2710
|0.0000
|9.00
|5605.60
|1761
|2006.05.09 05:02
|buy
|854
|1.00
|1.2689
|1.2676
|0.0000
|1762
|2006.05.09 05:59
|close
|854
|1.00
|1.2699
|1.2676
|0.0000
|10.00
|5615.60
|1763
|2006.05.09 06:59
|buy
|855
|1.00
|1.2679
|1.2666
|0.0000
|1764
|2006.05.09 08:00
|close
|855
|1.00
|1.2696
|1.2666
|0.0000
|17.00
|5632.60
|1765
|2006.05.09 08:07
|sell
|856
|1.00
|1.2692
|1.2705
|0.0000
|1766
|2006.05.09 08:31
|close
|856
|1.00
|1.2682
|1.2705
|0.0000
|10.00
|5642.60
|1767
|2006.05.09 08:31
|sell
|857
|1.00
|1.2681
|1.2694
|0.0000
|1768
|2006.05.09 08:48
|s/l
|857
|1.00
|1.2694
|1.2694
|0.0000
|-13.00
|5629.60
|1769
|2006.05.09 08:48
|sell
|858
|1.00
|1.2692
|1.2705
|0.0000
|1770
|2006.05.09 08:50
|close
|858
|1.00
|1.2683
|1.2705
|0.0000
|9.00
|5638.60
|1771
|2006.05.09 08:50
|sell
|859
|1.00
|1.2682
|1.2695
|0.0000
|1772
|2006.05.09 08:56
|close
|859
|1.00
|1.2672
|1.2695
|0.0000
|10.00
|5648.60
|1773
|2006.05.09 09:00
|buy
|860
|1.00
|1.2680
|1.2667
|0.0000
|1774
|2006.05.09 10:44
|close
|860
|1.00
|1.2692
|1.2667
|0.0000
|12.00
|5660.60
|1775
|2006.05.09 11:01
|sell
|861
|1.00
|1.2697
|1.2710
|0.0000
|1776
|2006.05.09 12:59
|s/l
|861
|1.00
|1.2710
|1.2710
|0.0000
|-13.00
|5647.60
|1777
|2006.05.09 15:59
|buy
|862
|1.00
|1.2744
|1.2731
|0.0000
|1778
|2006.05.09 16:07
|close
|862
|1.00
|1.2754
|1.2731
|0.0000
|10.00
|5657.60
|1779
|2006.05.09 23:01
|buy
|863
|1.00
|1.2758
|1.2745
|0.0000
|1780
|2006.05.09 23:01
|modify
|863
|1.00
|1.2758
|1.2752
|0.0000
|1781
|2006.05.10 01:00
|close
|863
|1.00
|1.2766
|1.2752
|0.0000
|7.13
|5664.73
|1782
|2006.05.10 01:01
|sell
|864
|1.00
|1.2765
|1.2778
|0.0000
|1783
|2006.05.10 03:00
|close
|864
|1.00
|1.2758
|1.2778
|0.0000
|7.00
|5671.73
|1784
|2006.05.10 08:03
|buy
|865
|1.00
|1.2772
|1.2759
|0.0000
|1785
|2006.05.10 08:51
|modify
|865
|1.00
|1.2772
|1.2762
|0.0000
|1786
|2006.05.10 08:51
|close
|865
|1.00
|1.2785
|1.2762
|0.0000
|13.00
|5684.73
|1787
|2006.05.10 14:59
|buy
|866
|1.00
|1.2795
|1.2782
|0.0000
|1788
|2006.05.10 16:00
|s/l
|866
|1.00
|1.2782
|1.2782
|0.0000
|-13.00
|5671.73
|1789
|2006.05.10 16:00
|buy
|867
|1.00
|1.2784
|1.2771
|0.0000
|1790
|2006.05.10 16:00
|modify
|867
|1.00
|1.2784
|1.2772
|0.0000
|1791
|2006.05.10 16:16
|close
|867
|1.00
|1.2796
|1.2772
|0.0000
|12.00
|5683.73
|1792
|2006.05.10 18:12
|sell
|868
|1.00
|1.2800
|1.2813
|0.0000
|1793
|2006.05.10 18:18
|close
|868
|1.00
|1.2789
|1.2813
|0.0000
|11.00
|5694.73
|1794
|2006.05.10 18:33
|buy
|869
|1.00
|1.2783
|1.2770
|0.0000
|1795
|2006.05.10 18:33
|modify
|869
|1.00
|1.2783
|1.2772
|0.0000
|1796
|2006.05.10 18:59
|modify
|869
|1.00
|1.2783
|1.2779
|0.0000
|1797
|2006.05.10 18:59
|close
|869
|1.00
|1.2809
|1.2779
|0.0000
|26.00
|5720.73
|1798
|2006.05.10 19:52
|buy
|870
|1.00
|1.2798
|1.2785
|0.0000
|1799
|2006.05.10 19:59
|close
|870
|1.00
|1.2812
|1.2785
|0.0000
|14.00
|5734.73
|1800
|2006.05.10 20:00
|buy
|871
|1.00
|1.2794
|1.2781
|0.0000
|1801
|2006.05.10 20:12
|close
|871
|1.00
|1.2802
|1.2781
|0.0000
|8.00
|5742.73
|1802
|2006.05.10 20:12
|buy
|872
|1.00
|1.2804
|1.2791
|0.0000
|1803
|2006.05.10 20:17
|s/l
|872
|1.00
|1.2791
|1.2791
|0.0000
|-13.00
|5729.73
|1804
|2006.05.10 20:17
|buy
|873
|1.00
|1.2795
|1.2782
|0.0000
|1805
|2006.05.10 20:17
|s/l
|873
|1.00
|1.2782
|1.2782
|0.0000
|-13.00
|5716.73
|1806
|2006.05.10 20:17
|buy
|874
|1.00
|1.2795
|1.2782
|0.0000
|1807
|2006.05.10 20:18
|s/l
|874
|1.00
|1.2782
|1.2782
|0.0000
|-13.00
|5703.73
|1808
|2006.05.10 20:18
|buy
|875
|1.00
|1.2795
|1.2782
|0.0000
|1809
|2006.05.10 20:18
|s/l
|875
|1.00
|1.2782
|1.2782
|0.0000
|-13.00
|5690.73
|1810
|2006.05.10 20:19
|buy
|876
|1.00
|1.2801
|1.2788
|0.0000
|1811
|2006.05.10 20:19
|close
|876
|1.00
|1.2809
|1.2788
|0.0000
|8.00
|5698.73
|1812
|2006.05.10 20:19
|buy
|877
|1.00
|1.2805
|1.2792
|0.0000
|1813
|2006.05.10 20:19
|s/l
|877
|1.00
|1.2792
|1.2792
|0.0000
|-13.00
|5685.73
|1814
|2006.05.10 20:19
|buy
|878
|1.00
|1.2802
|1.2789
|0.0000
|1815
|2006.05.10 20:20
|close
|878
|1.00
|1.2812
|1.2789
|0.0000
|10.00
|5695.73
|1816
|2006.05.10 20:20
|buy
|879
|1.00
|1.2801
|1.2788
|0.0000
|1817
|2006.05.10 20:20
|s/l
|879
|1.00
|1.2788
|1.2788
|0.0000
|-13.00
|5682.73
|1818
|2006.05.10 20:20
|buy
|880
|1.00
|1.2801
|1.2788
|0.0000
|1819
|2006.05.10 20:21
|s/l
|880
|1.00
|1.2788
|1.2788
|0.0000
|-13.00
|5669.73
|1820
|2006.05.10 20:21
|buy
|881
|1.00
|1.2794
|1.2781
|0.0000
|1821
|2006.05.10 20:21
|close
|881
|1.00
|1.2802
|1.2781
|0.0000
|8.00
|5677.73
|1822
|2006.05.10 20:21
|buy
|882
|1.00
|1.2803
|1.2790
|0.0000
|1823
|2006.05.10 20:22
|s/l
|882
|1.00
|1.2790
|1.2790
|0.0000
|-13.00
|5664.73
|1824
|2006.05.10 20:22
|buy
|883
|1.00
|1.2794
|1.2781
|0.0000
|1825
|2006.05.10 20:22
|s/l
|883
|1.00
|1.2781
|1.2781
|0.0000
|-13.00
|5651.73
|1826
|2006.05.10 20:22
|buy
|884
|1.00
|1.2797
|1.2784
|0.0000
|1827
|2006.05.10 20:22
|s/l
|884
|1.00
|1.2784
|1.2784
|0.0000
|-13.00
|5638.73
|1828
|2006.05.10 23:59
|buy
|885
|1.00
|1.2762
|1.2749
|0.0000
|1829
|2006.05.11 01:59
|s/l
|885
|1.00
|1.2749
|1.2749
|0.0000
|-15.59
|5623.14
|1830
|2006.05.11 02:59
|sell
|886
|1.00
|1.2742
|1.2755
|0.0000
|1831
|2006.05.11 03:16
|close
|886
|1.00
|1.2729
|1.2755
|0.0000
|13.00
|5636.14
|1832
|2006.05.11 15:59
|buy
|887
|1.00
|1.2815
|1.2802
|0.0000
|1833
|2006.05.11 15:59
|close
|887
|1.00
|1.2850
|1.2802
|0.0000
|35.00
|5671.14
|1834
|2006.05.11 16:40
|buy
|888
|1.00
|1.2836
|1.2823
|0.0000
|1835
|2006.05.11 16:59
|close
|888
|1.00
|1.2862
|1.2823
|0.0000
|26.00
|5697.14
|1836
|2006.05.12 05:12
|buy
|889
|1.00
|1.2854
|1.2841
|0.0000
|1837
|2006.05.12 05:59
|close
|889
|1.00
|1.2871
|1.2841
|0.0000
|17.00
|5714.14
|1838
|2006.05.12 11:00
|buy
|890
|1.00
|1.2903
|1.2890
|0.0000
|1839
|2006.05.12 11:34
|close
|890
|1.00
|1.2917
|1.2890
|0.0000
|14.00
|5728.14
|1840
|2006.05.12 11:59
|buy
|891
|1.00
|1.2902
|1.2889
|0.0000
|1841
|2006.05.12 12:00
|close
|891
|1.00
|1.2920
|1.2889
|0.0000
|18.00
|5746.14
|1842
|2006.05.12 13:51
|buy
|892
|1.00
|1.2908
|1.2895
|0.0000
|1843
|2006.05.12 13:51
|s/l
|892
|1.00
|1.2895
|1.2895
|0.0000
|-13.00
|5733.14
|1844
|2006.05.12 13:51
|buy
|893
|1.00
|1.2891
|1.2878
|0.0000
|1845
|2006.05.12 13:51
|modify
|893
|1.00
|1.2891
|1.2881
|0.0000
|1846
|2006.05.12 13:52
|close
|893
|1.00
|1.2905
|1.2881
|0.0000
|14.00
|5747.14
|1847
|2006.05.12 13:52
|buy
|894
|1.00
|1.2908
|1.2895
|0.0000
|1848
|2006.05.12 13:59
|s/l
|894
|1.00
|1.2895
|1.2895
|0.0000
|-13.00
|5734.14
|1849
|2006.05.12 14:00
|sell
|895
|1.00
|1.2902
|1.2915
|0.0000
|1850
|2006.05.12 14:06
|s/l
|895
|1.00
|1.2915
|1.2915
|0.0000
|-13.00
|5721.14
|1851
|2006.05.12 14:20
|sell
|896
|1.00
|1.2906
|1.2919
|0.0000
|1852
|2006.05.12 14:30
|close
|896
|1.00
|1.2888
|1.2919
|0.0000
|18.00
|5739.14
|1853
|2006.05.12 14:30
|sell
|897
|1.00
|1.2906
|1.2919
|0.0000
|1854
|2006.05.12 14:30
|close
|897
|1.00
|1.2892
|1.2919
|0.0000
|14.00
|5753.14
|1855
|2006.05.12 14:30
|sell
|898
|1.00
|1.2898
|1.2911
|0.0000
|1856
|2006.05.12 14:30
|close
|898
|1.00
|1.2872
|1.2911
|0.0000
|26.00
|5779.14
|1857
|2006.05.12 14:30
|sell
|899
|1.00
|1.2901
|1.2914
|0.0000
|1858
|2006.05.12 14:30
|close
|899
|1.00
|1.2881
|1.2914
|0.0000
|20.00
|5799.14
|1859
|2006.05.12 14:30
|sell
|900
|1.00
|1.2905
|1.2918
|0.0000
|1860
|2006.05.12 14:30
|close
|900
|1.00
|1.2878
|1.2918
|0.0000
|27.00
|5826.14
|1861
|2006.05.12 14:32
|sell
|901
|1.00
|1.2904
|1.2917
|0.0000
|1862
|2006.05.12 14:32
|s/l
|901
|1.00
|1.2917
|1.2917
|0.0000
|-13.00
|5813.14
|1863
|2006.05.12 14:33
|sell
|902
|1.00
|1.2896
|1.2909
|0.0000
|1864
|2006.05.12 14:33
|s/l
|902
|1.00
|1.2909
|1.2909
|0.0000
|-13.00
|5800.14
|1865
|2006.05.12 14:33
|sell
|903
|1.00
|1.2903
|1.2916
|0.0000
|1866
|2006.05.12 14:33
|close
|903
|1.00
|1.2875
|1.2916
|0.0000
|28.00
|5828.14
|1867
|2006.05.12 14:34
|sell
|904
|1.00
|1.2901
|1.2914
|0.0000
|1868
|2006.05.12 14:34
|close
|904
|1.00
|1.2893
|1.2914
|0.0000
|8.00
|5836.14
|1869
|2006.05.12 14:34
|sell
|905
|1.00
|1.2904
|1.2917
|0.0000
|1870
|2006.05.12 14:34
|close
|905
|1.00
|1.2877
|1.2917
|0.0000
|27.00
|5863.14
|1871
|2006.05.12 14:44
|sell
|906
|1.00
|1.2897
|1.2910
|0.0000
|1872
|2006.05.12 14:44
|close
|906
|1.00
|1.2878
|1.2910
|0.0000
|19.00
|5882.14
|1873
|2006.05.12 14:45
|sell
|907
|1.00
|1.2899
|1.2912
|0.0000
|1874
|2006.05.12 14:45
|close
|907
|1.00
|1.2882
|1.2912
|0.0000
|17.00
|5899.14
|1875
|2006.05.12 14:46
|sell
|908
|1.00
|1.2906
|1.2919
|0.0000
|1876
|2006.05.12 14:46
|close
|908
|1.00
|1.2897
|1.2919
|0.0000
|9.00
|5908.14
|1877
|2006.05.12 14:46
|sell
|909
|1.00
|1.2900
|1.2913
|0.0000
|1878
|2006.05.12 14:46
|s/l
|909
|1.00
|1.2913
|1.2913
|0.0000
|-13.00
|5895.14
|1879
|2006.05.12 14:47
|sell
|910
|1.00
|1.2903
|1.2916
|0.0000
|1880
|2006.05.12 14:47
|s/l
|910
|1.00
|1.2916
|1.2916
|0.0000
|-13.00
|5882.14
|1881
|2006.05.12 14:48
|sell
|911
|1.00
|1.2904
|1.2917
|0.0000
|1882
|2006.05.12 14:51
|s/l
|911
|1.00
|1.2917
|1.2917
|0.0000
|-13.00
|5869.14
|1883
|2006.05.12 15:00
|sell
|912
|1.00
|1.2893
|1.2906
|0.0000
|1884
|2006.05.12 15:03
|s/l
|912
|1.00
|1.2906
|1.2906
|0.0000
|-13.00
|5856.14
|1885
|2006.05.12 15:03
|sell
|913
|1.00
|1.2896
|1.2909
|0.0000
|1886
|2006.05.12 15:05
|close
|913
|1.00
|1.2887
|1.2909
|0.0000
|9.00
|5865.14
|1887
|2006.05.12 15:06
|sell
|914
|1.00
|1.2890
|1.2903
|0.0000
|1888
|2006.05.12 15:10
|close
|914
|1.00
|1.2880
|1.2903
|0.0000
|10.00
|5875.14
|1889
|2006.05.12 15:12
|sell
|915
|1.00
|1.2890
|1.2903
|0.0000
|1890
|2006.05.12 15:13
|close
|915
|1.00
|1.2882
|1.2903
|0.0000
|8.00
|5883.14
|1891
|2006.05.12 15:14
|sell
|916
|1.00
|1.2889
|1.2902
|0.0000
|1892
|2006.05.12 15:15
|close
|916
|1.00
|1.2879
|1.2902
|0.0000
|10.00
|5893.14
|1893
|2006.05.12 15:16
|buy
|917
|1.00
|1.2873
|1.2860
|0.0000
|1894
|2006.05.12 15:16
|close
|917
|1.00
|1.2882
|1.2860
|0.0000
|9.00
|5902.14
|1895
|2006.05.12 15:19
|sell
|918
|1.00
|1.2894
|1.2907
|0.0000
|1896
|2006.05.12 15:19
|close
|918
|1.00
|1.2886
|1.2907
|0.0000
|8.00
|5910.14
|1897
|2006.05.12 15:19
|sell
|919
|1.00
|1.2893
|1.2906
|0.0000
|1898
|2006.05.12 15:23
|s/l
|919
|1.00
|1.2906
|1.2906
|0.0000
|-13.00
|5897.14
|1899
|2006.05.12 15:24
|sell
|920
|1.00
|1.2898
|1.2911
|0.0000
|1900
|2006.05.12 15:59
|close
|920
|1.00
|1.2889
|1.2911
|0.0000
|9.00
|5906.14
|1901
|2006.05.12 16:01
|sell
|921
|1.00
|1.2896
|1.2909
|0.0000
|1902
|2006.05.12 16:15
|close
|921
|1.00
|1.2884
|1.2909
|0.0000
|12.00
|5918.14
|1903
|2006.05.12 18:59
|sell
|922
|1.00
|1.2908
|1.2921
|0.0000
|1904
|2006.05.12 19:59
|s/l
|922
|1.00
|1.2921
|1.2921
|0.0000
|-13.00
|5905.14
|1905
|2006.05.14 22:20
|sell
|923
|1.00
|1.2957
|1.2970
|0.0000
|1906
|2006.05.14 22:43
|s/l
|923
|1.00
|1.2970
|1.2970
|0.0000
|-13.00
|5892.14
|1907
|2006.05.14 22:43
|sell
|924
|1.00
|1.2969
|1.2982
|0.0000
|1908
|2006.05.14 23:02
|close
|924
|1.00
|1.2956
|1.2982
|0.0000
|13.00
|5905.14
|1909
|2006.05.14 23:02
|buy
|925
|1.00
|1.2955
|1.2942
|0.0000
|1910
|2006.05.14 23:40
|close
|925
|1.00
|1.2968
|1.2942
|0.0000
|13.00
|5918.14
|1911
|2006.05.14 23:59
|buy
|926
|1.00
|1.2953
|1.2940
|0.0000
|1912
|2006.05.15 00:59
|s/l
|926
|1.00
|1.2940
|1.2940
|0.0000
|-13.87
|5904.27
|1913
|2006.05.15 01:22
|sell
|927
|1.00
|1.2952
|1.2965
|0.0000
|1914
|2006.05.15 01:59
|close
|927
|1.00
|1.2928
|1.2965
|0.0000
|24.00
|5928.27
|1915
|2006.05.15 06:17
|buy
|928
|1.00
|1.2918
|1.2905
|0.0000
|1916
|2006.05.15 06:18
|modify
|928
|1.00
|1.2918
|1.2910
|0.0000
|1917
|2006.05.15 06:45
|close
|928
|1.00
|1.2928
|1.2910
|0.0000
|10.00
|5938.27
|1918
|2006.05.15 06:59
|buy
|929
|1.00
|1.2907
|1.2894
|0.0000
|1919
|2006.05.15 07:59
|s/l
|929
|1.00
|1.2894
|1.2894
|0.0000
|-13.00
|5925.27
|1920
|2006.05.15 11:22
|sell
|930
|1.00
|1.2829
|1.2842
|0.0000
|1921
|2006.05.15 12:59
|s/l
|930
|1.00
|1.2842
|1.2842
|0.0000
|-13.00
|5912.27
|1922
|2006.05.15 13:00
|buy
|931
|1.00
|1.2810
|1.2797
|0.0000
|1923
|2006.05.15 13:46
|close
|931
|1.00
|1.2827
|1.2797
|0.0000
|17.00
|5929.27
|1924
|2006.05.15 13:46
|buy
|932
|1.00
|1.2822
|1.2809
|0.0000
|1925
|2006.05.15 14:21
|close
|932
|1.00
|1.2836
|1.2809
|0.0000
|14.00
|5943.27
|1926
|2006.05.15 17:52
|sell
|933
|1.00
|1.2816
|1.2829
|0.0000
|1927
|2006.05.15 19:00
|close
|933
|1.00
|1.2800
|1.2829
|0.0000
|16.00
|5959.27
|1928
|2006.05.15 19:00
|buy
|934
|1.00
|1.2793
|1.2780
|0.0000
|1929
|2006.05.15 19:00
|close
|934
|1.00
|1.2805
|1.2780
|0.0000
|12.00
|5971.27
|1930
|2006.05.15 19:32
|buy
|935
|1.00
|1.2796
|1.2783
|0.0000
|1931
|2006.05.15 19:58
|close
|935
|1.00
|1.2811
|1.2783
|0.0000
|15.00
|5986.27
|1932
|2006.05.15 20:59
|sell
|936
|1.00
|1.2799
|1.2812
|0.0000
|1933
|2006.05.15 22:00
|close
|936
|1.00
|1.2785
|1.2812
|0.0000
|14.00
|6000.27
|1934
|2006.05.16 08:09
|buy
|937
|1.00
|1.2809
|1.2796
|0.0000
|1935
|2006.05.16 08:58
|close
|937
|1.00
|1.2821
|1.2796
|0.0000
|12.00
|6012.27
|1936
|2006.05.16 17:06
|sell
|938
|1.00
|1.2845
|1.2858
|0.0000
|1937
|2006.05.16 17:12
|close
|938
|1.00
|1.2830
|1.2858
|0.0000
|15.00
|6027.27
|1938
|2006.05.16 17:13
|sell
|939
|1.00
|1.2838
|1.2851
|0.0000
|1939
|2006.05.16 17:13
|close
|939
|1.00
|1.2824
|1.2851
|0.0000
|14.00
|6041.27
|1940
|2006.05.16 22:59
|buy
|940
|1.00
|1.2848
|1.2835
|0.0000
|1941
|2006.05.17 01:59
|close
|940
|1.00
|1.2859
|1.2835
|0.0000
|10.14
|6051.41
|1942
|2006.05.17 03:59
|sell
|941
|1.00
|1.2876
|1.2889
|0.0000
|1943
|2006.05.17 07:59
|s/l
|941
|1.00
|1.2889
|1.2889
|0.0000
|-13.00
|6038.41
|1944
|2006.05.17 09:11
|buy
|942
|1.00
|1.2896
|1.2883
|0.0000
|1945
|2006.05.17 13:52
|s/l
|942
|1.00
|1.2883
|1.2883
|0.0000
|-13.00
|6025.41
|1946
|2006.05.17 16:34
|sell
|943
|1.00
|1.2751
|1.2764
|0.0000
|1947
|2006.05.17 17:30
|close
|943
|1.00
|1.2734
|1.2764
|0.0000
|17.00
|6042.41
|1948
|2006.05.17 17:32
|buy
|944
|1.00
|1.2730
|1.2717
|0.0000
|1949
|2006.05.17 17:34
|close
|944
|1.00
|1.2746
|1.2717
|0.0000
|16.00
|6058.41
|1950
|2006.05.17 17:59
|buy
|945
|1.00
|1.2721
|1.2708
|0.0000
|1951
|2006.05.17 18:04
|close
|945
|1.00
|1.2734
|1.2708
|0.0000
|13.00
|6071.41
|1952
|2006.05.17 18:04
|sell
|946
|1.00
|1.2734
|1.2747
|0.0000
|1953
|2006.05.17 18:32
|s/l
|946
|1.00
|1.2747
|1.2747
|0.0000
|-13.00
|6058.41
|1954
|2006.05.17 18:32
|sell
|947
|1.00
|1.2745
|1.2758
|0.0000
|1955
|2006.05.17 21:59
|close
|947
|1.00
|1.2728
|1.2758
|0.0000
|17.00
|6075.41
|1956
|2006.05.17 22:32
|sell
|948
|1.00
|1.2745
|1.2758
|0.0000
|1957
|2006.05.17 23:45
|close
|948
|1.00
|1.2729
|1.2758
|0.0000
|16.00
|6091.41
|1958
|2006.05.18 01:59
|sell
|949
|1.00
|1.2762
|1.2775
|0.0000
|1959
|2006.05.18 06:00
|close
|949
|1.00
|1.2749
|1.2775
|0.0000
|13.00
|6104.41
|1960
|2006.05.18 08:59
|sell
|950
|1.00
|1.2793
|1.2806
|0.0000
|1961
|2006.05.18 10:08
|close
|950
|1.00
|1.2774
|1.2806
|0.0000
|19.00
|6123.41
|1962
|2006.05.18 10:09
|buy
|951
|1.00
|1.2775
|1.2762
|0.0000
|1963
|2006.05.18 10:26
|close
|951
|1.00
|1.2788
|1.2762
|0.0000
|13.00
|6136.41
|1964
|2006.05.18 11:11
|sell
|952
|1.00
|1.2789
|1.2802
|0.0000
|1965
|2006.05.18 11:59
|close
|952
|1.00
|1.2773
|1.2802
|0.0000
|16.00
|6152.41
|1966
|2006.05.18 12:00
|sell
|953
|1.00
|1.2789
|1.2802
|0.0000
|1967
|2006.05.18 12:36
|close
|953
|1.00
|1.2777
|1.2802
|0.0000
|12.00
|6164.41
|1968
|2006.05.18 15:33
|sell
|954
|1.00
|1.2822
|1.2835
|0.0000
|1969
|2006.05.18 15:55
|close
|954
|1.00
|1.2810
|1.2835
|0.0000
|12.00
|6176.41
|1970
|2006.05.18 16:00
|sell
|955
|1.00
|1.2821
|1.2834
|0.0000
|1971
|2006.05.18 16:15
|close
|955
|1.00
|1.2804
|1.2834
|0.0000
|17.00
|6193.41
|1972
|2006.05.18 16:50
|sell
|956
|1.00
|1.2821
|1.2834
|0.0000
|1973
|2006.05.18 18:07
|close
|956
|1.00
|1.2809
|1.2834
|0.0000
|12.00
|6205.41
|1974
|2006.05.18 20:59
|sell
|957
|1.00
|1.2844
|1.2857
|0.0000
|1975
|2006.05.18 21:59
|s/l
|957
|1.00
|1.2857
|1.2857
|0.0000
|-13.00
|6192.41
|1976
|2006.05.19 00:29
|buy
|958
|1.00
|1.2853
|1.2840
|0.0000
|1977
|2006.05.19 01:59
|s/l
|958
|1.00
|1.2840
|1.2840
|0.0000
|-13.00
|6179.41
|1978
|2006.05.19 03:59
|buy
|959
|1.00
|1.2831
|1.2818
|0.0000
|1979
|2006.05.19 06:59
|s/l
|959
|1.00
|1.2818
|1.2818
|0.0000
|-13.00
|6166.41
|1980
|2006.05.19 10:59
|sell
|960
|1.00
|1.2764
|1.2777
|0.0000
|1981
|2006.05.19 11:50
|close
|960
|1.00
|1.2753
|1.2777
|0.0000
|11.00
|6177.41
|1982
|2006.05.19 11:51
|buy
|961
|1.00
|1.2749
|1.2736
|0.0000
|1983
|2006.05.19 11:59
|close
|961
|1.00
|1.2764
|1.2736
|0.0000
|15.00
|6192.41
|1984
|2006.05.19 13:30
|sell
|962
|1.00
|1.2754
|1.2767
|0.0000
|1985
|2006.05.19 14:35
|close
|962
|1.00
|1.2741
|1.2767
|0.0000
|13.00
|6205.41
|1986
|2006.05.19 14:59
|buy
|963
|1.00
|1.2733
|1.2720
|0.0000
|1987
|2006.05.19 14:59
|s/l
|963
|1.00
|1.2720
|1.2720
|0.0000
|-13.00
|6192.41
|1988
|2006.05.19 15:00
|sell
|964
|1.00
|1.2729
|1.2742
|0.0000
|1989
|2006.05.19 15:04
|close
|964
|1.00
|1.2714
|1.2742
|0.0000
|15.00
|6207.41
|1990
|2006.05.19 15:10
|sell
|965
|1.00
|1.2724
|1.2737
|0.0000
|1991
|2006.05.19 15:26
|s/l
|965
|1.00
|1.2737
|1.2737
|0.0000
|-13.00
|6194.41
|1992
|2006.05.19 15:26
|sell
|966
|1.00
|1.2737
|1.2750
|0.0000
|1993
|2006.05.19 15:36
|s/l
|966
|1.00
|1.2750
|1.2750
|0.0000
|-13.00
|6181.41
|1994
|2006.05.19 15:43
|sell
|967
|1.00
|1.2741
|1.2754
|0.0000
|1995
|2006.05.19 16:59
|s/l
|967
|1.00
|1.2754
|1.2754
|0.0000
|-13.00
|6168.41
|1996
|2006.05.22 03:59
|sell
|968
|1.00
|1.2750
|1.2763
|0.0000
|1997
|2006.05.22 04:12
|close
|968
|1.00
|1.2739
|1.2763
|0.0000
|11.00
|6179.41
|1998
|2006.05.22 06:29
|sell
|969
|1.00
|1.2738
|1.2751
|0.0000
|1999
|2006.05.22 06:59
|close
|969
|1.00
|1.2705
|1.2751
|0.0000
|33.00
|6212.41
|2000
|2006.05.22 07:17
|sell
|970
|1.00
|1.2737
|1.2750
|0.0000
|2001
|2006.05.22 07:55
|close
|970
|1.00
|1.2721
|1.2750
|0.0000
|16.00
|6228.41
|2002
|2006.05.22 07:55
|sell
|971
|1.00
|1.2718
|1.2731
|0.0000
|2003
|2006.05.22 07:59
|s/l
|971
|1.00
|1.2731
|1.2731
|0.0000
|-13.00
|6215.41
|2004
|2006.05.22 16:59
|buy
|972
|1.00
|1.2832
|1.2819
|0.0000
|2005
|2006.05.22 17:52
|close
|972
|1.00
|1.2850
|1.2819
|0.0000
|18.00
|6233.41
|2006
|2006.05.23 05:07
|buy
|973
|1.00
|1.2863
|1.2850
|0.0000
|2007
|2006.05.23 07:59
|s/l
|973
|1.00
|1.2850
|1.2850
|0.0000
|-13.00
|6220.41
|2008
|2006.05.23 08:07
|sell
|974
|1.00
|1.2852
|1.2865
|0.0000
|2009
|2006.05.23 09:31
|close
|974
|1.00
|1.2839
|1.2865
|0.0000
|13.00
|6233.41
|2010
|2006.05.23 11:10
|sell
|975
|1.00
|1.2858
|1.2871
|0.0000
|2011
|2006.05.23 11:22
|close
|975
|1.00
|1.2844
|1.2871
|0.0000
|14.00
|6247.41
|2012
|2006.05.23 12:00
|buy
|976
|1.00
|1.2842
|1.2829
|0.0000
|2013
|2006.05.23 12:35
|close
|976
|1.00
|1.2850
|1.2829
|0.0000
|8.00
|6255.41
|2014
|2006.05.23 12:35
|buy
|977
|1.00
|1.2848
|1.2835
|0.0000
|2015
|2006.05.23 12:59
|s/l
|977
|1.00
|1.2835
|1.2835
|0.0000
|-13.00
|6242.41
|2016
|2006.05.23 14:00
|sell
|978
|1.00
|1.2854
|1.2867
|0.0000
|2017
|2006.05.23 14:11
|close
|978
|1.00
|1.2842
|1.2867
|0.0000
|12.00
|6254.41
|2018
|2006.05.23 14:59
|sell
|979
|1.00
|1.2849
|1.2862
|0.0000
|2019
|2006.05.23 15:00
|close
|979
|1.00
|1.2836
|1.2862
|0.0000
|13.00
|6267.41
|2020
|2006.05.23 15:00
|buy
|980
|1.00
|1.2837
|1.2824
|0.0000
|2021
|2006.05.23 15:29
|s/l
|980
|1.00
|1.2824
|1.2824
|0.0000
|-13.00
|6254.41
|2022
|2006.05.23 15:29
|buy
|981
|1.00
|1.2823
|1.2810
|0.0000
|2023
|2006.05.23 15:59
|close
|981
|1.00
|1.2844
|1.2810
|0.0000
|21.00
|6275.41
|2024
|2006.05.23 18:59
|sell
|982
|1.00
|1.2870
|1.2883
|0.0000
|2025
|2006.05.23 19:00
|close
|982
|1.00
|1.2850
|1.2883
|0.0000
|20.00
|6295.41
|2026
|2006.05.23 19:01
|buy
|983
|1.00
|1.2852
|1.2839
|0.0000
|2027
|2006.05.23 20:59
|s/l
|983
|1.00
|1.2839
|1.2839
|0.0000
|-13.00
|6282.41
|2028
|2006.05.24 00:00
|buy
|984
|1.00
|1.2781
|1.2768
|0.0000
|2029
|2006.05.24 02:07
|close
|984
|1.00
|1.2795
|1.2768
|0.0000
|14.00
|6296.41
|2030
|2006.05.24 03:16
|buy
|985
|1.00
|1.2784
|1.2771
|0.0000
|2031
|2006.05.24 06:59
|close
|985
|1.00
|1.2818
|1.2771
|0.0000
|34.00
|6330.41
|2032
|2006.05.24 07:59
|sell
|986
|1.00
|1.2834
|1.2847
|0.0000
|2033
|2006.05.24 08:59
|s/l
|986
|1.00
|1.2847
|1.2847
|0.0000
|-13.00
|6317.41
|2034
|2006.05.24 11:00
|buy
|987
|1.00
|1.2854
|1.2841
|0.0000
|2035
|2006.05.24 12:32
|close
|987
|1.00
|1.2872
|1.2841
|0.0000
|18.00
|6335.41
|2036
|2006.05.24 12:32
|sell
|988
|1.00
|1.2871
|1.2884
|0.0000
|2037
|2006.05.24 13:13
|close
|988
|1.00
|1.2859
|1.2884
|0.0000
|12.00
|6347.41
|2038
|2006.05.24 13:13
|buy
|989
|1.00
|1.2858
|1.2845
|0.0000
|2039
|2006.05.24 13:57
|s/l
|989
|1.00
|1.2845
|1.2845
|0.0000
|-13.00
|6334.41
|2040
|2006.05.24 13:57
|buy
|990
|1.00
|1.2846
|1.2833
|0.0000
|2041
|2006.05.24 14:59
|s/l
|990
|1.00
|1.2833
|1.2833
|0.0000
|-13.00
|6321.41
|2042
|2006.05.24 15:59
|sell
|991
|1.00
|1.2779
|1.2792
|0.0000
|2043
|2006.05.24 15:59
|close
|991
|1.00
|1.2750
|1.2792
|0.0000
|29.00
|6350.41
|2044
|2006.05.24 17:03
|sell
|992
|1.00
|1.2770
|1.2783
|0.0000
|2045
|2006.05.24 17:16
|close
|992
|1.00
|1.2759
|1.2783
|0.0000
|11.00
|6361.41
|2046
|2006.05.25 07:40
|buy
|993
|1.00
|1.2761
|1.2748
|0.0000
|2047
|2006.05.25 08:20
|close
|993
|1.00
|1.2777
|1.2748
|0.0000
|16.00
|6377.41
|2048
|2006.05.25 09:04
|buy
|994
|1.00
|1.2777
|1.2764
|0.0000
|2049
|2006.05.25 10:00
|s/l
|994
|1.00
|1.2764
|1.2764
|0.0000
|-13.00
|6364.41
|2050
|2006.05.25 23:00
|buy
|995
|1.00
|1.2800
|1.2787
|0.0000
|2051
|2006.05.25 23:32
|close
|995
|1.00
|1.2810
|1.2787
|0.0000
|10.00
|6374.41
|2052
|2006.05.26 15:36
|sell
|996
|1.00
|1.2745
|1.2758
|0.0000
|2053
|2006.05.26 15:52
|close
|996
|1.00
|1.2732
|1.2758
|0.0000
|13.00
|6387.41
|2054
|2006.05.26 15:52
|sell
|997
|1.00
|1.2732
|1.2745
|0.0000
|2055
|2006.05.26 16:19
|close
|997
|1.00
|1.2720
|1.2745
|0.0000
|12.00
|6399.41
|2056
|2006.05.26 16:27
|buy
|998
|1.00
|1.2717
|1.2704
|0.0000
|2057
|2006.05.26 17:13
|close
|998
|1.00
|1.2733
|1.2704
|0.0000
|16.00
|6415.41
|2058
|2006.05.26 17:13
|sell
|999
|1.00
|1.2733
|1.2746
|0.0000
|2059
|2006.05.26 19:22
|close
|999
|1.00
|1.2721
|1.2746
|0.0000
|12.00
|6427.41
|2060
|2006.05.28 22:50
|buy
|1000
|1.00
|1.2722
|1.2709
|0.0000
|2061
|2006.05.28 22:59
|close
|1000
|1.00
|1.2737
|1.2709
|0.0000
|15.00
|6442.41
|2062
|2006.05.29 00:00
|buy
|1001
|1.00
|1.2739
|1.2726
|0.0000
|2063
|2006.05.29 01:35
|close
|1001
|1.00
|1.2752
|1.2726
|0.0000
|13.00
|6455.41
|2064
|2006.05.29 16:52
|sell
|1002
|1.00
|1.2751
|1.2764
|0.0000
|2065
|2006.05.30 00:09
|close
|1002
|1.00
|1.2746
|1.2764
|0.0000
|5.72
|6461.13
|2066
|2006.05.30 06:59
|buy
|1003
|1.00
|1.2814
|1.2801
|0.0000
|2067
|2006.05.30 06:59
|close
|1003
|1.00
|1.2836
|1.2801
|0.0000
|22.00
|6483.13
|2068
|2006.05.30 10:59
|buy
|1004
|1.00
|1.2869
|1.2856
|0.0000
|2069
|2006.05.30 11:00
|s/l
|1004
|1.00
|1.2856
|1.2856
|0.0000
|-13.00
|6470.13
|2070
|2006.05.30 12:00
|sell
|1005
|1.00
|1.2855
|1.2868
|0.0000
|2071
|2006.05.30 12:59
|close
|1005
|1.00
|1.2831
|1.2868
|0.0000
|24.00
|6494.13
|2072
|2006.05.30 13:34
|sell
|1006
|1.00
|1.2858
|1.2871
|0.0000
|2073
|2006.05.30 13:37
|close
|1006
|1.00
|1.2850
|1.2871
|0.0000
|8.00
|6502.13
|2074
|2006.05.30 13:37
|sell
|1007
|1.00
|1.2847
|1.2860
|0.0000
|2075
|2006.05.30 13:37
|close
|1007
|1.00
|1.2839
|1.2860
|0.0000
|8.00
|6510.13
|2076
|2006.05.30 13:37
|sell
|1008
|1.00
|1.2842
|1.2855
|0.0000
|2077
|2006.05.30 13:40
|close
|1008
|1.00
|1.2834
|1.2855
|0.0000
|8.00
|6518.13
|2078
|2006.05.30 13:41
|sell
|1009
|1.00
|1.2843
|1.2856
|0.0000
|2079
|2006.05.30 13:41
|close
|1009
|1.00
|1.2835
|1.2856
|0.0000
|8.00
|6526.13
|2080
|2006.05.30 13:41
|sell
|1010
|1.00
|1.2842
|1.2855
|0.0000
|2081
|2006.05.30 13:59
|s/l
|1010
|1.00
|1.2855
|1.2855
|0.0000
|-13.00
|6513.13
|2082
|2006.05.30 16:02
|sell
|1011
|1.00
|1.2889
|1.2902
|0.0000
|2083
|2006.05.30 17:06
|close
|1011
|1.00
|1.2878
|1.2902
|0.0000
|11.00
|6524.13
|2084
|2006.05.30 17:06
|buy
|1012
|1.00
|1.2875
|1.2862
|0.0000
|2085
|2006.05.30 18:41
|close
|1012
|1.00
|1.2886
|1.2862
|0.0000
|11.00
|6535.13
|2086
|2006.05.30 22:00
|buy
|1013
|1.00
|1.2867
|1.2854
|0.0000
|2087
|2006.05.30 22:50
|close
|1013
|1.00
|1.2877
|1.2854
|0.0000
|10.00
|6545.13
|2088
|2006.05.30 22:59
|buy
|1014
|1.00
|1.2867
|1.2854
|0.0000
|2089
|2006.05.31 00:59
|s/l
|1014
|1.00
|1.2854
|1.2854
|0.0000
|-13.87
|6531.26
|2090
|2006.05.31 00:59
|buy
|1015
|1.00
|1.2849
|1.2836
|0.0000
|2091
|2006.05.31 01:00
|close
|1015
|1.00
|1.2863
|1.2836
|0.0000
|14.00
|6545.26
|2092
|2006.05.31 01:00
|sell
|1016
|1.00
|1.2862
|1.2875
|0.0000
|2093
|2006.05.31 04:59
|s/l
|1016
|1.00
|1.2875
|1.2875
|0.0000
|-13.00
|6532.26
|2094
|2006.05.31 06:59
|sell
|1017
|1.00
|1.2890
|1.2903
|0.0000
|2095
|2006.05.31 07:00
|close
|1017
|1.00
|1.2876
|1.2903
|0.0000
|14.00
|6546.26
|2096
|2006.05.31 07:00
|buy
|1018
|1.00
|1.2875
|1.2862
|0.0000
|2097
|2006.05.31 08:16
|s/l
|1018
|1.00
|1.2862
|1.2862
|0.0000
|-13.00
|6533.26
|2098
|2006.05.31 11:00
|buy
|1019
|1.00
|1.2869
|1.2856
|0.0000
|2099
|2006.05.31 11:15
|close
|1019
|1.00
|1.2880
|1.2856
|0.0000
|11.00
|6544.26
|2100
|2006.05.31 11:27
|buy
|1020
|1.00
|1.2872
|1.2859
|0.0000
|2101
|2006.05.31 13:28
|s/l
|1020
|1.00
|1.2859
|1.2859
|0.0000
|-13.00
|6531.26
|2102
|2006.05.31 13:28
|buy
|1021
|1.00
|1.2860
|1.2847
|0.0000
|2103
|2006.05.31 14:59
|s/l
|1021
|1.00
|1.2847
|1.2847
|0.0000
|-13.00
|6518.26
|2104
|2006.05.31 17:00
|sell
|1022
|1.00
|1.2841
|1.2854
|0.0000
|2105
|2006.05.31 17:13
|close
|1022
|1.00
|1.2834
|1.2854
|0.0000
|7.00
|6525.26
|2106
|2006.05.31 17:59
|sell
|1023
|1.00
|1.2840
|1.2853
|0.0000
|2107
|2006.05.31 18:00
|close
|1023
|1.00
|1.2833
|1.2853
|0.0000
|7.00
|6532.26
|2108
|2006.05.31 18:00
|buy
|1024
|1.00
|1.2834
|1.2821
|0.0000
|2109
|2006.05.31 18:59
|s/l
|1024
|1.00
|1.2821
|1.2821
|0.0000
|-13.00
|6519.26
|2110
|2006.06.01 01:59
|sell
|1025
|1.00
|1.2801
|1.2814
|0.0000
|2111
|2006.06.01 01:59
|close
|1025
|1.00
|1.2790
|1.2814
|0.0000
|11.00
|6530.26
|2112
|2006.06.01 04:37
|sell
|1026
|1.00
|1.2779
|1.2792
|0.0000
|2113
|2006.06.01 06:00
|close
|1026
|1.00
|1.2766
|1.2792
|0.0000
|13.00
|6543.26
|2114
|2006.06.01 09:00
|buy
|1027
|1.00
|1.2775
|1.2762
|0.0000
|2115
|2006.06.01 10:59
|s/l
|1027
|1.00
|1.2762
|1.2762
|0.0000
|-13.00
|6530.26
|2116
|2006.06.01 14:31
|sell
|1028
|1.00
|1.2744
|1.2757
|0.0000
|2117
|2006.06.01 14:33
|close
|1028
|1.00
|1.2736
|1.2757
|0.0000
|8.00
|6538.26
|2118
|2006.06.01 14:35
|sell
|1029
|1.00
|1.2744
|1.2757
|0.0000
|2119
|2006.06.01 14:46
|close
|1029
|1.00
|1.2736
|1.2757
|0.0000
|8.00
|6546.26
|2120
|2006.06.01 16:08
|buy
|1030
|1.00
|1.2812
|1.2799
|0.0000
|2121
|2006.06.01 19:19
|s/l
|1030
|1.00
|1.2799
|1.2799
|0.0000
|-13.00
|6533.26
|2122
|2006.06.01 22:43
|buy
|1031
|1.00
|1.2804
|1.2791
|0.0000
|2123
|2006.06.01 23:36
|close
|1031
|1.00
|1.2813
|1.2791
|0.0000
|9.00
|6542.26
|2124
|2006.06.02 00:03
|buy
|1032
|1.00
|1.2810
|1.2797
|0.0000
|2125
|2006.06.02 04:59
|close
|1032
|1.00
|1.2818
|1.2797
|0.0000
|8.00
|6550.26
|2126
|2006.06.02 05:01
|buy
|1033
|1.00
|1.2814
|1.2801
|0.0000
|2127
|2006.06.02 06:24
|close
|1033
|1.00
|1.2819
|1.2801
|0.0000
|5.00
|6555.26
|2128
|2006.06.02 08:17
|buy
|1034
|1.00
|1.2801
|1.2788
|0.0000
|2129
|2006.06.02 08:36
|close
|1034
|1.00
|1.2811
|1.2788
|0.0000
|10.00
|6565.26
|2130
|2006.06.02 11:46
|sell
|1035
|1.00
|1.2817
|1.2830
|0.0000
|2131
|2006.06.02 11:59
|close
|1035
|1.00
|1.2812
|1.2830
|0.0000
|5.00
|6570.26
|2132
|2006.06.02 12:01
|buy
|1036
|1.00
|1.2814
|1.2801
|0.0000
|2133
|2006.06.02 12:21
|close
|1036
|1.00
|1.2819
|1.2801
|0.0000
|5.00
|6575.26
|2134
|2006.06.02 12:46
|buy
|1037
|1.00
|1.2814
|1.2801
|0.0000
|2135
|2006.06.02 13:00
|close
|1037
|1.00
|1.2913
|1.2801
|0.0000
|99.00
|6674.26
|2136
|2006.06.02 14:30
|buy
|1038
|1.00
|1.2894
|1.2881
|0.0000
|2137
|2006.06.02 14:31
|close
|1038
|1.00
|1.2904
|1.2881
|0.0000
|10.00
|6684.26
|2138
|2006.06.02 14:31
|buy
|1039
|1.00
|1.2896
|1.2883
|0.0000
|2139
|2006.06.02 14:31
|close
|1039
|1.00
|1.2905
|1.2883
|0.0000
|9.00
|6693.26
|2140
|2006.06.02 14:31
|buy
|1040
|1.00
|1.2899
|1.2886
|0.0000
|2141
|2006.06.02 14:31
|close
|1040
|1.00
|1.2909
|1.2886
|0.0000
|10.00
|6703.26
|2142
|2006.06.02 14:32
|buy
|1041
|1.00
|1.2894
|1.2881
|0.0000
|2143
|2006.06.02 14:40
|close
|1041
|1.00
|1.2908
|1.2881
|0.0000
|14.00
|6717.26
|2144
|2006.06.02 14:40
|buy
|1042
|1.00
|1.2901
|1.2888
|0.0000
|2145
|2006.06.02 14:41
|close
|1042
|1.00
|1.2911
|1.2888
|0.0000
|10.00
|6727.26
|2146
|2006.06.02 14:41
|buy
|1043
|1.00
|1.2902
|1.2889
|0.0000
|2147
|2006.06.02 14:43
|close
|1043
|1.00
|1.2912
|1.2889
|0.0000
|10.00
|6737.26
|2148
|2006.06.02 14:43
|sell
|1044
|1.00
|1.2922
|1.2935
|0.0000
|2149
|2006.06.02 14:44
|close
|1044
|1.00
|1.2915
|1.2935
|0.0000
|7.00
|6744.26
|2150
|2006.06.02 14:44
|sell
|1045
|1.00
|1.2921
|1.2934
|0.0000
|2151
|2006.06.02 14:44
|close
|1045
|1.00
|1.2915
|1.2934
|0.0000
|6.00
|6750.26
|2152
|2006.06.02 14:44
|sell
|1046
|1.00
|1.2918
|1.2931
|0.0000
|2153
|2006.06.02 14:44
|s/l
|1046
|1.00
|1.2931
|1.2931
|0.0000
|-13.00
|6737.26
|2154
|2006.06.02 14:44
|sell
|1047
|1.00
|1.2926
|1.2939
|0.0000
|2155
|2006.06.02 14:45
|s/l
|1047
|1.00
|1.2939
|1.2939
|0.0000
|-13.00
|6724.26
|2156
|2006.06.02 14:47
|sell
|1048
|1.00
|1.2924
|1.2937
|0.0000
|2157
|2006.06.02 14:47
|s/l
|1048
|1.00
|1.2937
|1.2937
|0.0000
|-13.00
|6711.26
|2158
|2006.06.02 14:48
|sell
|1049
|1.00
|1.2927
|1.2940
|0.0000
|2159
|2006.06.02 15:01
|close
|1049
|1.00
|1.2919
|1.2940
|0.0000
|8.00
|6719.26
|2160
|2006.06.02 15:01
|buy
|1050
|1.00
|1.2924
|1.2911
|0.0000
|2161
|2006.06.02 15:05
|close
|1050
|1.00
|1.2929
|1.2911
|0.0000
|5.00
|6724.26
|2162
|2006.06.02 15:05
|buy
|1051
|1.00
|1.2928
|1.2915
|0.0000
|2163
|2006.06.02 15:28
|s/l
|1051
|1.00
|1.2915
|1.2915
|0.0000
|-13.00
|6711.26
|2164
|2006.06.02 17:00
|buy
|1052
|1.00
|1.2929
|1.2916
|0.0000
|2165
|2006.06.05 00:59
|close
|1052
|1.00
|1.2939
|1.2916
|0.0000
|9.13
|6720.40
|2166
|2006.06.05 03:18
|sell
|1053
|1.00
|1.2942
|1.2955
|0.0000
|2167
|2006.06.05 07:59
|s/l
|1053
|1.00
|1.2955
|1.2955
|0.0000
|-13.00
|6707.40
|2168
|2006.06.05 07:59
|sell
|1054
|1.00
|1.2965
|1.2978
|0.0000
|2169
|2006.06.05 08:07
|close
|1054
|1.00
|1.2951
|1.2978
|0.0000
|14.00
|6721.40
|2170
|2006.06.05 08:11
|buy
|1055
|1.00
|1.2954
|1.2941
|0.0000
|2171
|2006.06.05 08:59
|modify
|1055
|1.00
|1.2954
|1.2946
|0.0000
|2172
|2006.06.05 08:59
|close
|1055
|1.00
|1.2973
|1.2946
|0.0000
|19.00
|6740.40
|2173
|2006.06.05 09:27
|buy
|1056
|1.00
|1.2963
|1.2950
|0.0000
|2174
|2006.06.05 09:28
|close
|1056
|1.00
|1.2970
|1.2950
|0.0000
|7.00
|6747.40
|2175
|2006.06.05 09:28
|buy
|1057
|1.00
|1.2968
|1.2955
|0.0000
|2176
|2006.06.05 09:32
|close
|1057
|1.00
|1.2974
|1.2955
|0.0000
|6.00
|6753.40
|2177
|2006.06.05 09:36
|buy
|1058
|1.00
|1.2969
|1.2956
|0.0000
|2178
|2006.06.05 11:59
|s/l
|1058
|1.00
|1.2956
|1.2956
|0.0000
|-13.00
|6740.40
|2179
|2006.06.05 13:00
|sell
|1059
|1.00
|1.2946
|1.2959
|0.0000
|2180
|2006.06.05 14:08
|s/l
|1059
|1.00
|1.2959
|1.2959
|0.0000
|-13.00
|6727.40
|2181
|2006.06.05 15:00
|buy
|1060
|1.00
|1.2937
|1.2924
|0.0000
|2182
|2006.06.05 15:30
|close
|1060
|1.00
|1.2943
|1.2924
|0.0000
|6.00
|6733.40
|2183
|2006.06.05 15:36
|buy
|1061
|1.00
|1.2937
|1.2924
|0.0000
|2184
|2006.06.05 15:59
|close
|1061
|1.00
|1.2952
|1.2924
|0.0000
|15.00
|6748.40
|2185
|2006.06.05 18:00
|buy
|1062
|1.00
|1.2952
|1.2939
|0.0000
|2186
|2006.06.05 18:00
|modify
|1062
|1.00
|1.2952
|1.2947
|0.0000
|2187
|2006.06.05 18:00
|s/l
|1062
|1.00
|1.2947
|1.2947
|0.0000
|-5.00
|6743.40
|2188
|2006.06.05 18:00
|buy
|1063
|1.00
|1.2949
|1.2936
|0.0000
|2189
|2006.06.05 18:03
|modify
|1063
|1.00
|1.2949
|1.2947
|0.0000
|2190
|2006.06.05 18:05
|close
|1063
|1.00
|1.2957
|1.2947
|0.0000
|8.00
|6751.40
|2191
|2006.06.05 23:00
|sell
|1064
|1.00
|1.2906
|1.2919
|0.0000
|2192
|2006.06.05 23:31
|close
|1064
|1.00
|1.2899
|1.2919
|0.0000
|7.00
|6758.40
|2193
|2006.06.05 23:32
|sell
|1065
|1.00
|1.2906
|1.2919
|0.0000
|2194
|2006.06.05 23:59
|close
|1065
|1.00
|1.2898
|1.2919
|0.0000
|8.00
|6766.40
|2195
|2006.06.06 08:00
|buy
|1066
|1.00
|1.2902
|1.2889
|0.0000
|2196
|2006.06.06 08:16
|close
|1066
|1.00
|1.2912
|1.2889
|0.0000
|10.00
|6776.40
|2197
|2006.06.06 08:59
|buy
|1067
|1.00
|1.2900
|1.2887
|0.0000
|2198
|2006.06.06 09:59
|close
|1067
|1.00
|1.2908
|1.2887
|0.0000
|8.00
|6784.40
|2199
|2006.06.06 10:59
|buy
|1068
|1.00
|1.2876
|1.2863
|0.0000
|2200
|2006.06.06 11:59
|s/l
|1068
|1.00
|1.2863
|1.2863
|0.0000
|-13.00
|6771.40
|2201
|2006.06.06 13:59
|sell
|1069
|1.00
|1.2849
|1.2862
|0.0000
|2202
|2006.06.06 14:29
|close
|1069
|1.00
|1.2836
|1.2862
|0.0000
|13.00
|6784.40
|2203
|2006.06.06 15:00
|sell
|1070
|1.00
|1.2836
|1.2849
|0.0000
|2204
|2006.06.06 15:37
|close
|1070
|1.00
|1.2824
|1.2849
|0.0000
|12.00
|6796.40
|2205
|2006.06.06 15:38
|sell
|1071
|1.00
|1.2824
|1.2837
|0.0000
|2206
|2006.06.06 15:57
|s/l
|1071
|1.00
|1.2837
|1.2837
|0.0000
|-13.00
|6783.40
|2207
|2006.06.06 15:57
|sell
|1072
|1.00
|1.2836
|1.2849
|0.0000
|2208
|2006.06.06 16:42
|close
|1072
|1.00
|1.2822
|1.2849
|0.0000
|14.00
|6797.40
|2209
|2006.06.06 19:00
|buy
|1073
|1.00
|1.2831
|1.2818
|0.0000
|2210
|2006.06.06 20:00
|close
|1073
|1.00
|1.2837
|1.2818
|0.0000
|6.00
|6803.40
|2211
|2006.06.06 23:00
|sell
|1074
|1.00
|1.2832
|1.2845
|0.0000
|2212
|2006.06.06 23:09
|close
|1074
|1.00
|1.2821
|1.2845
|0.0000
|11.00
|6814.40
|2213
|2006.06.06 23:09
|sell
|1075
|1.00
|1.2829
|1.2842
|0.0000
|2214
|2006.06.06 23:09
|close
|1075
|1.00
|1.2821
|1.2842
|0.0000
|8.00
|6822.40
|2215
|2006.06.06 23:09
|sell
|1076
|1.00
|1.2832
|1.2845
|0.0000
|2216
|2006.06.06 23:09
|close
|1076
|1.00
|1.2822
|1.2845
|0.0000
|10.00
|6832.40
|2217
|2006.06.06 23:10
|sell
|1077
|1.00
|1.2830
|1.2843
|0.0000
|2218
|2006.06.06 23:10
|close
|1077
|1.00
|1.2821
|1.2843
|0.0000
|9.00
|6841.40
|2219
|2006.06.07 02:01
|buy
|1078
|1.00
|1.2829
|1.2816
|0.0000
|2220
|2006.06.07 02:15
|close
|1078
|1.00
|1.2836
|1.2816
|0.0000
|7.00
|6848.40
|2221
|2006.06.07 02:45
|buy
|1079
|1.00
|1.2829
|1.2816
|0.0000
|2222
|2006.06.07 03:22
|close
|1079
|1.00
|1.2833
|1.2816
|0.0000
|4.00
|6852.40
|2223
|2006.06.07 04:59
|buy
|1080
|1.00
|1.2828
|1.2815
|0.0000
|2224
|2006.06.07 06:59
|s/l
|1080
|1.00
|1.2815
|1.2815
|0.0000
|-13.00
|6839.40
|2225
|2006.06.07 07:08
|sell
|1081
|1.00
|1.2820
|1.2833
|0.0000
|2226
|2006.06.07 08:00
|close
|1081
|1.00
|1.2816
|1.2833
|0.0000
|4.00
|6843.40
|2227
|2006.06.07 08:06
|buy
|1082
|1.00
|1.2813
|1.2800
|0.0000
|2228
|2006.06.07 10:01
|close
|1082
|1.00
|1.2817
|1.2800
|0.0000
|4.00
|6847.40
|2229
|2006.06.07 12:59
|sell
|1083
|1.00
|1.2800
|1.2813
|0.0000
|2230
|2006.06.07 13:26
|close
|1083
|1.00
|1.2795
|1.2813
|0.0000
|5.00
|6852.40
|2231
|2006.06.07 13:26
|buy
|1084
|1.00
|1.2794
|1.2781
|0.0000
|2232
|2006.06.07 13:45
|s/l
|1084
|1.00
|1.2781
|1.2781
|0.0000
|-13.00
|6839.40
|2233
|2006.06.07 13:46
|buy
|1085
|1.00
|1.2792
|1.2779
|0.0000
|2234
|2006.06.07 13:46
|s/l
|1085
|1.00
|1.2779
|1.2779
|0.0000
|-13.00
|6826.40
|2235
|2006.06.07 14:07
|sell
|1086
|1.00
|1.2785
|1.2798
|0.0000
|2236
|2006.06.07 15:00
|close
|1086
|1.00
|1.2777
|1.2798
|0.0000
|8.00
|6834.40
|2237
|2006.06.07 17:52
|sell
|1087
|1.00
|1.2808
|1.2821
|0.0000
|2238
|2006.06.07 17:55
|close
|1087
|1.00
|1.2801
|1.2821
|0.0000
|7.00
|6841.40
|2239
|2006.06.08 00:09
|buy
|1088
|1.00
|1.2796
|1.2783
|0.0000
|2240
|2006.06.08 02:59
|s/l
|1088
|1.00
|1.2783
|1.2783
|0.0000
|-13.00
|6828.40
|2241
|2006.06.08 06:59
|buy
|1089
|1.00
|1.2776
|1.2763
|0.0000
|2242
|2006.06.08 07:59
|s/l
|1089
|1.00
|1.2763
|1.2763
|0.0000
|-13.00
|6815.40
|2243
|2006.06.08 08:34
|sell
|1090
|1.00
|1.2777
|1.2790
|0.0000
|2244
|2006.06.08 09:04
|close
|1090
|1.00
|1.2767
|1.2790
|0.0000
|10.00
|6825.40
|2245
|2006.06.08 10:00
|buy
|1091
|1.00
|1.2756
|1.2743
|0.0000
|2246
|2006.06.08 10:28
|close
|1091
|1.00
|1.2766
|1.2743
|0.0000
|10.00
|6835.40
|2247
|2006.06.08 14:44
|sell
|1092
|1.00
|1.2665
|1.2678
|0.0000
|2248
|2006.06.08 14:45
|close
|1092
|1.00
|1.2654
|1.2678
|0.0000
|11.00
|6846.40
|2249
|2006.06.08 14:45
|sell
|1093
|1.00
|1.2654
|1.2667
|0.0000
|2250
|2006.06.08 14:59
|close
|1093
|1.00
|1.2638
|1.2667
|0.0000
|16.00
|6862.40
|2251
|2006.06.08 15:00
|sell
|1094
|1.00
|1.2649
|1.2662
|0.0000
|2252
|2006.06.08 15:33
|close
|1094
|1.00
|1.2640
|1.2662
|0.0000
|9.00
|6871.40
|2253
|2006.06.08 15:33
|sell
|1095
|1.00
|1.2649
|1.2662
|0.0000
|2254
|2006.06.08 15:33
|close
|1095
|1.00
|1.2640
|1.2662
|0.0000
|9.00
|6880.40
|2255
|2006.06.08 19:00
|sell
|1096
|1.00
|1.2653
|1.2666
|0.0000
|2256
|2006.06.08 19:04
|close
|1096
|1.00
|1.2643
|1.2666
|0.0000
|10.00
|6890.40
|2257
|2006.06.09 10:00
|buy
|1097
|1.00
|1.2655
|1.2642
|0.0000
|2258
|2006.06.09 10:59
|close
|1097
|1.00
|1.2662
|1.2642
|0.0000
|7.00
|6897.40
|2259
|2006.06.09 11:00
|buy
|1098
|1.00
|1.2655
|1.2642
|0.0000
|2260
|2006.06.09 11:16
|close
|1098
|1.00
|1.2662
|1.2642
|0.0000
|7.00
|6904.40
|2261
|2006.06.09 12:07
|sell
|1099
|1.00
|1.2671
|1.2684
|0.0000
|2262
|2006.06.09 12:50
|close
|1099
|1.00
|1.2658
|1.2684
|0.0000
|13.00
|6917.40
|2263
|2006.06.09 14:06
|buy
|1100
|1.00
|1.2653
|1.2640
|0.0000
|2264
|2006.06.09 14:18
|close
|1100
|1.00
|1.2665
|1.2640
|0.0000
|12.00
|6929.40
|2265
|2006.06.09 14:30
|buy
|1101
|1.00
|1.2652
|1.2639
|0.0000
|2266
|2006.06.09 14:30
|close
|1101
|1.00
|1.2665
|1.2639
|0.0000
|13.00
|6942.40
|2267
|2006.06.09 14:30
|buy
|1102
|1.00
|1.2652
|1.2639
|0.0000
|2268
|2006.06.09 14:30
|close
|1102
|1.00
|1.2668
|1.2639
|0.0000
|16.00
|6958.40
|2269
|2006.06.09 14:30
|buy
|1103
|1.00
|1.2643
|1.2630
|0.0000
|2270
|2006.06.09 14:30
|close
|1103
|1.00
|1.2656
|1.2630
|0.0000
|13.00
|6971.40
|2271
|2006.06.09 14:30
|buy
|1104
|1.00
|1.2652
|1.2639
|0.0000
|2272
|2006.06.09 14:49
|s/l
|1104
|1.00
|1.2639
|1.2639
|0.0000
|-13.00
|6958.40
|2273
|2006.06.09 14:59
|buy
|1105
|1.00
|1.2644
|1.2631
|0.0000
|2274
|2006.06.09 15:04
|s/l
|1105
|1.00
|1.2631
|1.2631
|0.0000
|-13.00
|6945.40
|2275
|2006.06.09 19:50
|buy
|1106
|1.00
|1.2638
|1.2625
|0.0000
|2276
|2006.06.11 22:00
|s/l
|1106
|1.00
|1.2625
|1.2625
|0.0000
|-13.00
|6932.40
|2277
|2006.06.12 00:59
|sell
|1107
|1.00
|1.2627
|1.2640
|0.0000
|2278
|2006.06.12 07:59
|close
|1107
|1.00
|1.2617
|1.2640
|0.0000
|10.00
|6942.40
|2279
|2006.06.12 09:59
|buy
|1108
|1.00
|1.2610
|1.2597
|0.0000
|2280
|2006.06.12 11:59
|s/l
|1108
|1.00
|1.2597
|1.2597
|0.0000
|-13.00
|6929.40
|2281
|2006.06.12 13:01
|sell
|1109
|1.00
|1.2603
|1.2616
|0.0000
|2282
|2006.06.12 13:23
|close
|1109
|1.00
|1.2597
|1.2616
|0.0000
|6.00
|6935.40
|2283
|2006.06.12 13:23
|sell
|1110
|1.00
|1.2597
|1.2610
|0.0000
|2284
|2006.06.12 13:30
|close
|1110
|1.00
|1.2587
|1.2610
|0.0000
|10.00
|6945.40
|2285
|2006.06.12 14:30
|buy
|1111
|1.00
|1.2590
|1.2577
|0.0000
|2286
|2006.06.12 16:34
|close
|1111
|1.00
|1.2598
|1.2577
|0.0000
|8.00
|6953.40
|2287
|2006.06.12 16:34
|sell
|1112
|1.00
|1.2598
|1.2611
|0.0000
|2288
|2006.06.12 16:55
|close
|1112
|1.00
|1.2590
|1.2611
|0.0000
|8.00
|6961.40
|2289
|2006.06.12 16:59
|sell
|1113
|1.00
|1.2596
|1.2609
|0.0000
|2290
|2006.06.12 18:59
|s/l
|1113
|1.00
|1.2609
|1.2609
|0.0000
|-13.00
|6948.40
|2291
|2006.06.12 19:00
|buy
|1114
|1.00
|1.2597
|1.2584
|0.0000
|2292
|2006.06.12 21:59
|s/l
|1114
|1.00
|1.2584
|1.2584
|0.0000
|-13.00
|6935.40
|2293
|2006.06.13 01:38
|buy
|1115
|1.00
|1.2577
|1.2564
|0.0000
|2294
|2006.06.13 07:31
|close
|1115
|1.00
|1.2586
|1.2564
|0.0000
|9.00
|6944.40
|2295
|2006.06.13 07:35
|sell
|1116
|1.00
|1.2582
|1.2595
|0.0000
|2296
|2006.06.13 08:04
|close
|1116
|1.00
|1.2573
|1.2595
|0.0000
|9.00
|6953.40
|2297
|2006.06.13 08:30
|sell
|1117
|1.00
|1.2583
|1.2596
|0.0000
|2298
|2006.06.13 08:44
|close
|1117
|1.00
|1.2573
|1.2596
|0.0000
|10.00
|6963.40
|2299
|2006.06.13 09:00
|buy
|1118
|1.00
|1.2569
|1.2556
|0.0000
|2300
|2006.06.13 09:16
|close
|1118
|1.00
|1.2577
|1.2556
|0.0000
|8.00
|6971.40
|2301
|2006.06.13 09:16
|buy
|1119
|1.00
|1.2576
|1.2563
|0.0000
|2302
|2006.06.13 09:23
|close
|1119
|1.00
|1.2585
|1.2563
|0.0000
|9.00
|6980.40
|2303
|2006.06.13 09:37
|buy
|1120
|1.00
|1.2577
|1.2564
|0.0000
|2304
|2006.06.13 09:59
|close
|1120
|1.00
|1.2596
|1.2564
|0.0000
|19.00
|6999.40
|2305
|2006.06.13 10:07
|buy
|1121
|1.00
|1.2584
|1.2571
|0.0000
|2306
|2006.06.13 11:46
|close
|1121
|1.00
|1.2591
|1.2571
|0.0000
|7.00
|7006.40
|2307
|2006.06.13 11:46
|sell
|1122
|1.00
|1.2591
|1.2604
|0.0000
|2308
|2006.06.13 11:59
|close
|1122
|1.00
|1.2580
|1.2604
|0.0000
|11.00
|7017.40
|2309
|2006.06.13 13:00
|sell
|1123
|1.00
|1.2585
|1.2598
|0.0000
|2310
|2006.06.13 13:56
|close
|1123
|1.00
|1.2577
|1.2598
|0.0000
|8.00
|7025.40
|2311
|2006.06.13 13:59
|sell
|1124
|1.00
|1.2579
|1.2592
|0.0000
|2312
|2006.06.13 13:59
|s/l
|1124
|1.00
|1.2592
|1.2592
|0.0000
|-13.00
|7012.40
|2313
|2006.06.13 21:38
|sell
|1125
|1.00
|1.2544
|1.2557
|0.0000
|2314
|2006.06.14 04:59
|s/l
|1125
|1.00
|1.2557
|1.2557
|0.0000
|-12.28
|7000.12
|2315
|2006.06.14 04:59
|sell
|1126
|1.00
|1.2566
|1.2579
|0.0000
|2316
|2006.06.14 06:59
|s/l
|1126
|1.00
|1.2579
|1.2579
|0.0000
|-13.00
|6987.12
|2317
|2006.06.14 07:06
|buy
|1127
|1.00
|1.2570
|1.2557
|0.0000
|2318
|2006.06.14 07:59
|close
|1127
|1.00
|1.2585
|1.2557
|0.0000
|15.00
|7002.12
|2319
|2006.06.14 14:38
|buy
|1128
|1.00
|1.2611
|1.2598
|0.0000
|2320
|2006.06.14 15:20
|close
|1128
|1.00
|1.2630
|1.2598
|0.0000
|19.00
|7021.12
|2321
|2006.06.15 00:25
|buy
|1129
|1.00
|1.2601
|1.2588
|0.0000
|2322
|2006.06.15 01:44
|close
|1129
|1.00
|1.2609
|1.2588
|0.0000
|8.00
|7029.12
|2323
|2006.06.15 08:48
|sell
|1130
|1.00
|1.2624
|1.2637
|0.0000
|2324
|2006.06.15 10:00
|close
|1130
|1.00
|1.2617
|1.2637
|0.0000
|7.00
|7036.12
|2325
|2006.06.15 14:19
|buy
|1131
|1.00
|1.2622
|1.2609
|0.0000
|2326
|2006.06.15 18:27
|s/l
|1131
|1.00
|1.2609
|1.2609
|0.0000
|-13.00
|7023.12
|2327
|2006.06.15 21:59
|buy
|1132
|1.00
|1.2625
|1.2612
|0.0000
|2328
|2006.06.15 22:50
|close
|1132
|1.00
|1.2637
|1.2612
|0.0000
|12.00
|7035.12
|2329
|2006.06.16 08:59
|sell
|1133
|1.00
|1.2667
|1.2680
|0.0000
|2330
|2006.06.16 09:00
|close
|1133
|1.00
|1.2657
|1.2680
|0.0000
|10.00
|7045.12
|2331
|2006.06.16 10:09
|sell
|1134
|1.00
|1.2666
|1.2679
|0.0000
|2332
|2006.06.16 10:59
|close
|1134
|1.00
|1.2658
|1.2679
|0.0000
|8.00
|7053.12
|2333
|2006.06.16 12:59
|buy
|1135
|1.00
|1.2651
|1.2638
|0.0000
|2334
|2006.06.16 13:59
|s/l
|1135
|1.00
|1.2638
|1.2638
|0.0000
|-13.00
|7040.12
|2335
|2006.06.16 15:23
|sell
|1136
|1.00
|1.2642
|1.2655
|0.0000
|2336
|2006.06.16 15:24
|close
|1136
|1.00
|1.2635
|1.2655
|0.0000
|7.00
|7047.12
|2337
|2006.06.16 15:53
|buy
|1137
|1.00
|1.2629
|1.2616
|0.0000
|2338
|2006.06.16 17:00
|close
|1137
|1.00
|1.2635
|1.2616
|0.0000
|6.00
|7053.12
|2339
|2006.06.16 17:01
|sell
|1138
|1.00
|1.2634
|1.2647
|0.0000
|2340
|2006.06.16 17:25
|close
|1138
|1.00
|1.2627
|1.2647
|0.0000
|7.00
|7060.12
|2341
|2006.06.16 17:29
|sell
|1139
|1.00
|1.2631
|1.2644
|0.0000
|2342
|2006.06.16 18:59
|s/l
|1139
|1.00
|1.2644
|1.2644
|0.0000
|-13.00
|7047.12
|2343
|2006.06.16 19:49
|buy
|1140
|1.00
|1.2636
|1.2623
|0.0000
|2344
|2006.06.18 22:00
|close
|1140
|1.00
|1.2648
|1.2623
|0.0000
|12.00
|7059.12
|2345
|2006.06.18 23:32
|sell
|1141
|1.00
|1.2640
|1.2653
|0.0000
|2346
|2006.06.19 00:59
|close
|1141
|1.00
|1.2614
|1.2653
|0.0000
|26.72
|7085.84
|2347
|2006.06.19 06:00
|buy
|1142
|1.00
|1.2585
|1.2572
|0.0000
|2348
|2006.06.19 06:59
|close
|1142
|1.00
|1.2602
|1.2572
|0.0000
|17.00
|7102.84
|2349
|2006.06.19 07:26
|buy
|1143
|1.00
|1.2589
|1.2576
|0.0000
|2350
|2006.06.19 07:58
|close
|1143
|1.00
|1.2595
|1.2576
|0.0000
|6.00
|7108.84
|2351
|2006.06.19 08:07
|sell
|1144
|1.00
|1.2598
|1.2611
|0.0000
|2352
|2006.06.19 08:17
|close
|1144
|1.00
|1.2586
|1.2611
|0.0000
|12.00
|7120.84
|2353
|2006.06.19 08:38
|sell
|1145
|1.00
|1.2598
|1.2611
|0.0000
|2354
|2006.06.19 09:57
|close
|1145
|1.00
|1.2592
|1.2611
|0.0000
|6.00
|7126.84
|2355
|2006.06.19 10:28
|sell
|1146
|1.00
|1.2598
|1.2611
|0.0000
|2356
|2006.06.19 10:36
|close
|1146
|1.00
|1.2589
|1.2611
|0.0000
|9.00
|7135.84
|2357
|2006.06.19 11:00
|sell
|1147
|1.00
|1.2592
|1.2605
|0.0000
|2358
|2006.06.19 12:27
|close
|1147
|1.00
|1.2585
|1.2605
|0.0000
|7.00
|7142.84
|2359
|2006.06.19 12:27
|buy
|1148
|1.00
|1.2584
|1.2571
|0.0000
|2360
|2006.06.19 12:59
|s/l
|1148
|1.00
|1.2571
|1.2571
|0.0000
|-13.00
|7129.84
|2361
|2006.06.19 14:00
|sell
|1149
|1.00
|1.2575
|1.2588
|0.0000
|2362
|2006.06.19 14:35
|close
|1149
|1.00
|1.2568
|1.2588
|0.0000
|7.00
|7136.84
|2363
|2006.06.19 14:37
|sell
|1150
|1.00
|1.2574
|1.2587
|0.0000
|2364
|2006.06.19 14:59
|close
|1150
|1.00
|1.2556
|1.2587
|0.0000
|18.00
|7154.84
|2365
|2006.06.19 15:00
|sell
|1151
|1.00
|1.2564
|1.2577
|0.0000
|2366
|2006.06.19 15:59
|s/l
|1151
|1.00
|1.2577
|1.2577
|0.0000
|-13.00
|7141.84
|2367
|2006.06.19 18:00
|sell
|1152
|1.00
|1.2577
|1.2590
|0.0000
|2368
|2006.06.20 00:59
|close
|1152
|1.00
|1.2562
|1.2590
|0.0000
|15.72
|7157.56
|2369
|2006.06.20 01:50
|sell
|1153
|1.00
|1.2574
|1.2587
|0.0000
|2370
|2006.06.20 05:59
|s/l
|1153
|1.00
|1.2587
|1.2587
|0.0000
|-13.00
|7144.56
|2371
|2006.06.20 06:59
|buy
|1154
|1.00
|1.2578
|1.2565
|0.0000
|2372
|2006.06.20 06:59
|close
|1154
|1.00
|1.2588
|1.2565
|0.0000
|10.00
|7154.56
|2373
|2006.06.20 11:00
|sell
|1155
|1.00
|1.2571
|1.2584
|0.0000
|2374
|2006.06.20 11:51
|close
|1155
|1.00
|1.2561
|1.2584
|0.0000
|10.00
|7164.56
|2375
|2006.06.20 14:00
|buy
|1156
|1.00
|1.2562
|1.2549
|0.0000
|2376
|2006.06.20 14:59
|close
|1156
|1.00
|1.2572
|1.2549
|0.0000
|10.00
|7174.56
|2377
|2006.06.20 15:04
|buy
|1157
|1.00
|1.2562
|1.2549
|0.0000
|2378
|2006.06.20 15:52
|close
|1157
|1.00
|1.2572
|1.2549
|0.0000
|10.00
|7184.56
|2379
|2006.06.20 17:59
|sell
|1158
|1.00
|1.2603
|1.2616
|0.0000
|2380
|2006.06.20 18:28
|close
|1158
|1.00
|1.2585
|1.2616
|0.0000
|18.00
|7202.56
|2381
|2006.06.21 12:01
|sell
|1159
|1.00
|1.2635
|1.2648
|0.0000
|2382
|2006.06.21 15:05
|s/l
|1159
|1.00
|1.2648
|1.2648
|0.0000
|-13.00
|7189.56
|2383
|2006.06.21 15:57
|buy
|1160
|1.00
|1.2633
|1.2620
|0.0000
|2384
|2006.06.21 15:59
|close
|1160
|1.00
|1.2663
|1.2620
|0.0000
|30.00
|7219.56
|2385
|2006.06.21 16:59
|buy
|1161
|1.00
|1.2656
|1.2643
|0.0000
|2386
|2006.06.21 17:59
|close
|1161
|1.00
|1.2669
|1.2643
|0.0000
|13.00
|7232.56
|2387
|2006.06.21 18:34
|buy
|1162
|1.00
|1.2660
|1.2647
|0.0000
|2388
|2006.06.22 03:18
|close
|1162
|1.00
|1.2667
|1.2647
|0.0000
|4.41
|7236.96
|2389
|2006.06.22 05:00
|buy
|1163
|1.00
|1.2667
|1.2654
|0.0000
|2390
|2006.06.22 06:35
|close
|1163
|1.00
|1.2675
|1.2654
|0.0000
|8.00
|7244.96
|2391
|2006.06.22 06:35
|sell
|1164
|1.00
|1.2674
|1.2687
|0.0000
|2392
|2006.06.22 06:59
|close
|1164
|1.00
|1.2665
|1.2687
|0.0000
|9.00
|7253.96
|2393
|2006.06.22 10:59
|buy
|1165
|1.00
|1.2595
|1.2582
|0.0000
|2394
|2006.06.22 13:00
|s/l
|1165
|1.00
|1.2582
|1.2582
|0.0000
|-13.00
|7240.96
|2395
|2006.06.22 14:05
|sell
|1166
|1.00
|1.2577
|1.2590
|0.0000
|2396
|2006.06.22 15:20
|close
|1166
|1.00
|1.2567
|1.2590
|0.0000
|10.00
|7250.96
|2397
|2006.06.22 17:30
|sell
|1167
|1.00
|1.2582
|1.2595
|0.0000
|2398
|2006.06.22 18:42
|close
|1167
|1.00
|1.2575
|1.2595
|0.0000
|7.00
|7257.96
|2399
|2006.06.22 22:00
|sell
|1168
|1.00
|1.2577
|1.2590
|0.0000
|2400
|2006.06.23 01:59
|close
|1168
|1.00
|1.2565
|1.2590
|0.0000
|12.72
|7270.68
|2401
|2006.06.23 02:46
|sell
|1169
|1.00
|1.2571
|1.2584
|0.0000
|2402
|2006.06.23 08:59
|close
|1169
|1.00
|1.2553
|1.2584
|0.0000
|18.00
|7288.68
|2403
|2006.06.23 09:00
|sell
|1170
|1.00
|1.2559
|1.2572
|0.0000
|2404
|2006.06.23 09:59
|close
|1170
|1.00
|1.2549
|1.2572
|0.0000
|10.00
|7298.68
|2405
|2006.06.23 13:51
|sell
|1171
|1.00
|1.2509
|1.2522
|0.0000
|2406
|2006.06.23 13:52
|close
|1171
|1.00
|1.2502
|1.2522
|0.0000
|7.00
|7305.68
|2407
|2006.06.23 13:52
|sell
|1172
|1.00
|1.2505
|1.2518
|0.0000
|2408
|2006.06.23 13:59
|s/l
|1172
|1.00
|1.2518
|1.2518
|0.0000
|-13.00
|7292.68
|2409
|2006.06.23 16:23
|sell
|1173
|1.00
|1.2530
|1.2543
|0.0000
|2410
|2006.06.23 16:44
|close
|1173
|1.00
|1.2520
|1.2543
|0.0000
|10.00
|7302.68
|2411
|2006.06.23 17:00
|buy
|1174
|1.00
|1.2516
|1.2503
|0.0000
|2412
|2006.06.23 17:12
|close
|1174
|1.00
|1.2523
|1.2503
|0.0000
|7.00
|7309.68
|2413
|2006.06.23 17:14
|buy
|1175
|1.00
|1.2520
|1.2507
|0.0000
|2414
|2006.06.25 21:00
|s/l
|1175
|1.00
|1.2507
|1.2507
|0.0000
|-13.00
|7296.68
|2415
|2006.06.26 00:01
|buy
|1176
|1.00
|1.2508
|1.2495
|0.0000
|2416
|2006.06.26 01:21
|close
|1176
|1.00
|1.2516
|1.2495
|0.0000
|8.00
|7304.68
|2417
|2006.06.26 08:59
|buy
|1177
|1.00
|1.2562
|1.2549
|0.0000
|2418
|2006.06.26 09:05
|s/l
|1177
|1.00
|1.2549
|1.2549
|0.0000
|-13.00
|7291.68
|2419
|2006.06.26 09:05
|buy
|1178
|1.00
|1.2542
|1.2529
|0.0000
|2420
|2006.06.26 09:18
|close
|1178
|1.00
|1.2550
|1.2529
|0.0000
|8.00
|7299.68
|2421
|2006.06.26 09:18
|buy
|1179
|1.00
|1.2543
|1.2530
|0.0000
|2422
|2006.06.26 09:18
|close
|1179
|1.00
|1.2559
|1.2530
|0.0000
|16.00
|7315.68
|2423
|2006.06.26 09:18
|buy
|1180
|1.00
|1.2551
|1.2538
|0.0000
|2424
|2006.06.26 09:18
|close
|1180
|1.00
|1.2558
|1.2538
|0.0000
|7.00
|7322.68
|2425
|2006.06.26 09:19
|buy
|1181
|1.00
|1.2553
|1.2540
|0.0000
|2426
|2006.06.26 09:19
|close
|1181
|1.00
|1.2567
|1.2540
|0.0000
|14.00
|7336.68
|2427
|2006.06.26 10:00
|sell
|1182
|1.00
|1.2568
|1.2581
|0.0000
|2428
|2006.06.26 11:07
|close
|1182
|1.00
|1.2559
|1.2581
|0.0000
|9.00
|7345.68
|2429
|2006.06.26 13:28
|buy
|1183
|1.00
|1.2562
|1.2549
|0.0000
|2430
|2006.06.26 13:44
|close
|1183
|1.00
|1.2569
|1.2549
|0.0000
|7.00
|7352.68
|2431
|2006.06.26 13:59
|buy
|1184
|1.00
|1.2555
|1.2542
|0.0000
|2432
|2006.06.26 16:59
|close
|1184
|1.00
|1.2564
|1.2542
|0.0000
|9.00
|7361.68
|2433
|2006.06.26 18:59
|buy
|1185
|1.00
|1.2579
|1.2566
|0.0000
|2434
|2006.06.26 21:59
|close
|1185
|1.00
|1.2587
|1.2566
|0.0000
|8.00
|7369.68
|2435
|2006.06.27 08:32
|buy
|1186
|1.00
|1.2588
|1.2575
|0.0000
|2436
|2006.06.27 08:38
|close
|1186
|1.00
|1.2595
|1.2575
|0.0000
|7.00
|7376.68
|2437
|2006.06.27 12:01
|sell
|1187
|1.00
|1.2579
|1.2592
|0.0000
|2438
|2006.06.27 12:13
|close
|1187
|1.00
|1.2571
|1.2592
|0.0000
|8.00
|7384.68
|2439
|2006.06.27 12:13
|sell
|1188
|1.00
|1.2577
|1.2590
|0.0000
|2440
|2006.06.27 12:13
|close
|1188
|1.00
|1.2569
|1.2590
|0.0000
|8.00
|7392.68
|2441
|2006.06.27 12:59
|sell
|1189
|1.00
|1.2590
|1.2603
|0.0000
|2442
|2006.06.27 14:24
|close
|1189
|1.00
|1.2579
|1.2603
|0.0000
|11.00
|7403.68
|2443
|2006.06.27 14:24
|buy
|1190
|1.00
|1.2580
|1.2567
|0.0000
|2444
|2006.06.27 14:39
|close
|1190
|1.00
|1.2587
|1.2567
|0.0000
|7.00
|7410.68
|2445
|2006.06.27 16:16
|sell
|1191
|1.00
|1.2597
|1.2610
|0.0000
|2446
|2006.06.27 17:47
|close
|1191
|1.00
|1.2588
|1.2610
|0.0000
|9.00
|7419.68
|2447
|2006.06.27 17:48
|buy
|1192
|1.00
|1.2585
|1.2572
|0.0000
|2448
|2006.06.27 22:59
|s/l
|1192
|1.00
|1.2572
|1.2572
|0.0000
|-13.00
|7406.68
|2449
|2006.06.28 01:00
|buy
|1193
|1.00
|1.2570
|1.2557
|0.0000
|2450
|2006.06.28 02:24
|close
|1193
|1.00
|1.2579
|1.2557
|0.0000
|9.00
|7415.68
|2451
|2006.06.28 02:59
|sell
|1194
|1.00
|1.2581
|1.2594
|0.0000
|2452
|2006.06.28 03:19
|close
|1194
|1.00
|1.2572
|1.2594
|0.0000
|9.00
|7424.68
|2453
|2006.06.28 13:01
|sell
|1195
|1.00
|1.2563
|1.2576
|0.0000
|2454
|2006.06.28 14:30
|close
|1195
|1.00
|1.2556
|1.2576
|0.0000
|7.00
|7431.68
|2455
|2006.06.28 14:56
|buy
|1196
|1.00
|1.2550
|1.2537
|0.0000
|2456
|2006.06.28 14:59
|s/l
|1196
|1.00
|1.2537
|1.2537
|0.0000
|-13.00
|7418.68
|2457
|2006.06.28 15:59
|sell
|1197
|1.00
|1.2540
|1.2553
|0.0000
|2458
|2006.06.28 15:59
|close
|1197
|1.00
|1.2531
|1.2553
|0.0000
|9.00
|7427.68
|2459
|2006.06.28 19:59
|buy
|1198
|1.00
|1.2553
|1.2540
|0.0000
|2460
|2006.06.29 00:17
|s/l
|1198
|1.00
|1.2540
|1.2540
|0.0000
|-15.59
|7412.09
|2461
|2006.06.29 02:10
|sell
|1199
|1.00
|1.2547
|1.2560
|0.0000
|2462
|2006.06.29 08:59
|close
|1199
|1.00
|1.2540
|1.2560
|0.0000
|7.00
|7419.09
|2463
|2006.06.29 12:21
|sell
|1200
|1.00
|1.2536
|1.2549
|0.0000
|2464
|2006.06.29 12:59
|s/l
|1200
|1.00
|1.2549
|1.2549
|0.0000
|-13.00
|7406.09
|2465
|2006.06.29 14:41
|sell
|1201
|1.00
|1.2546
|1.2559
|0.0000
|2466
|2006.06.29 15:51
|close
|1201
|1.00
|1.2537
|1.2559
|0.0000
|9.00
|7415.09
|2467
|2006.06.29 16:02
|sell
|1202
|1.00
|1.2538
|1.2551
|0.0000
|2468
|2006.06.29 17:51
|close
|1202
|1.00
|1.2532
|1.2551
|0.0000
|6.00
|7421.09
|2469
|2006.06.29 18:21
|sell
|1203
|1.00
|1.2537
|1.2550
|0.0000
|2470
|2006.06.29 18:59
|s/l
|1203
|1.00
|1.2550
|1.2550
|0.0000
|-13.00
|7408.09
|2471
|2006.06.29 19:59
|buy
|1204
|1.00
|1.2647
|1.2634
|0.0000
|2472
|2006.06.29 20:59
|close
|1204
|1.00
|1.2663
|1.2634
|0.0000
|16.00
|7424.09
|2473
|2006.06.30 02:49
|buy
|1205
|1.00
|1.2698
|1.2685
|0.0000
|2474
|2006.06.30 04:00
|close
|1205
|1.00
|1.2705
|1.2685
|0.0000
|7.00
|7431.09
|2475
|2006.06.30 06:00
|buy
|1206
|1.00
|1.2709
|1.2696
|0.0000
|2476
|2006.06.30 07:29
|close
|1206
|1.00
|1.2722
|1.2696
|0.0000
|13.00
|7444.09
|2477
|2006.06.30 12:59
|sell
|1207
|1.00
|1.2745
|1.2758
|0.0000
|2478
|2006.06.30 13:59
|s/l
|1207
|1.00
|1.2758
|1.2758
|0.0000
|-13.00
|7431.09
|2479
|2006.06.30 14:35
|buy
|1208
|1.00
|1.2753
|1.2740
|0.0000
|2480
|2006.06.30 14:59
|close
|1208
|1.00
|1.2786
|1.2740
|0.0000
|33.00
|7464.09
|2481
|2006.07.03 10:59
|sell
|1209
|1.00
|1.2795
|1.2808
|0.0000
|2482
|2006.07.03 12:25
|close
|1209
|1.00
|1.2778
|1.2808
|0.0000
|17.00
|7481.09
|2483
|2006.07.03 12:32
|buy
|1210
|1.00
|1.2783
|1.2770
|0.0000
|2484
|2006.07.03 12:34
|close
|1210
|1.00
|1.2793
|1.2770
|0.0000
|10.00
|7491.09
|2485
|2006.07.03 12:35
|buy
|1211
|1.00
|1.2792
|1.2779
|0.0000
|2486
|2006.07.03 14:59
|close
|1211
|1.00
|1.2802
|1.2779
|0.0000
|10.00
|7501.09
|2487
|2006.07.03 15:00
|buy
|1212
|1.00
|1.2786
|1.2773
|0.0000
|2488
|2006.07.03 16:01
|close
|1212
|1.00
|1.2804
|1.2773
|0.0000
|18.00
|7519.09
|2489
|2006.07.04 07:11
|buy
|1213
|1.00
|1.2808
|1.2795
|0.0000
|2490
|2006.07.04 08:21
|close
|1213
|1.00
|1.2817
|1.2795
|0.0000
|9.00
|7528.09
|2491
|2006.07.05 01:14
|sell
|1214
|1.00
|1.2783
|1.2796
|0.0000
|2492
|2006.07.05 02:00
|close
|1214
|1.00
|1.2776
|1.2796
|0.0000
|7.00
|7535.09
|2493
|2006.07.05 04:59
|sell
|1215
|1.00
|1.2804
|1.2817
|0.0000
|2494
|2006.07.05 05:59
|s/l
|1215
|1.00
|1.2817
|1.2817
|0.0000
|-13.00
|7522.09
|2495
|2006.07.05 12:01
|buy
|1216
|1.00
|1.2764
|1.2751
|0.0000
|2496
|2006.07.05 12:54
|close
|1216
|1.00
|1.2777
|1.2751
|0.0000
|13.00
|7535.09
|2497
|2006.07.05 12:54
|buy
|1217
|1.00
|1.2778
|1.2765
|0.0000
|2498
|2006.07.05 12:59
|s/l
|1217
|1.00
|1.2765
|1.2765
|0.0000
|-13.00
|7522.09
|2499
|2006.07.05 14:59
|buy
|1218
|1.00
|1.2718
|1.2705
|0.0000
|2500
|2006.07.05 15:39
|close
|1218
|1.00
|1.2730
|1.2705
|0.0000
|12.00
|7534.09
|2501
|2006.07.06 01:00
|sell
|1219
|1.00
|1.2731
|1.2744
|0.0000
|2502
|2006.07.06 07:59
|s/l
|1219
|1.00
|1.2744
|1.2744
|0.0000
|-13.00
|7521.09
|2503
|2006.07.06 10:00
|sell
|1220
|1.00
|1.2741
|1.2754
|0.0000
|2504
|2006.07.06 10:05
|close
|1220
|1.00
|1.2733
|1.2754
|0.0000
|8.00
|7529.09
|2505
|2006.07.06 13:00
|buy
|1221
|1.00
|1.2739
|1.2726
|0.0000
|2506
|2006.07.06 13:59
|close
|1221
|1.00
|1.2751
|1.2726
|0.0000
|12.00
|7541.09
|2507
|2006.07.06 15:00
|sell
|1222
|1.00
|1.2762
|1.2775
|0.0000
|2508
|2006.07.06 18:59
|s/l
|1222
|1.00
|1.2775
|1.2775
|0.0000
|-13.00
|7528.09
|2509
|2006.07.07 08:00
|buy
|1223
|1.00
|1.2771
|1.2758
|0.0000
|2510
|2006.07.07 09:01
|close
|1223
|1.00
|1.2778
|1.2758
|0.0000
|7.00
|7535.09
|2511
|2006.07.07 09:03
|sell
|1224
|1.00
|1.2779
|1.2792
|0.0000
|2512
|2006.07.07 12:59
|s/l
|1224
|1.00
|1.2792
|1.2792
|0.0000
|-13.00
|7522.09
|2513
|2006.07.07 13:59
|buy
|1225
|1.00
|1.2808
|1.2795
|0.0000
|2514
|2006.07.07 13:59
|close
|1225
|1.00
|1.2821
|1.2795
|0.0000
|13.00
|7535.09
|2515
|2006.07.07 14:30
|buy
|1226
|1.00
|1.2815
|1.2802
|0.0000
|2516
|2006.07.07 14:30
|close
|1226
|1.00
|1.2829
|1.2802
|0.0000
|14.00
|7549.09
|2517
|2006.07.07 15:04
|buy
|1227
|1.00
|1.2814
|1.2801
|0.0000
|2518
|2006.07.07 15:14
|close
|1227
|1.00
|1.2823
|1.2801
|0.0000
|9.00
|7558.09
|2519
|2006.07.07 18:01
|buy
|1228
|1.00
|1.2820
|1.2807
|0.0000
|2520
|2006.07.07 18:33
|close
|1228
|1.00
|1.2826
|1.2807
|0.0000
|6.00
|7564.09
|2521
|2006.07.07 18:59
|buy
|1229
|1.00
|1.2819
|1.2806
|0.0000
|2522
|2006.07.09 22:04
|s/l
|1229
|1.00
|1.2806
|1.2806
|0.0000
|-13.00
|7551.09
|2523
|2006.07.09 23:47
|sell
|1230
|1.00
|1.2813
|1.2826
|0.0000
|2524
|2006.07.10 00:59
|close
|1230
|1.00
|1.2792
|1.2826
|0.0000
|21.72
|7572.81
|2525
|2006.07.10 01:59
|sell
|1231
|1.00
|1.2801
|1.2814
|0.0000
|2526
|2006.07.10 02:12
|close
|1231
|1.00
|1.2796
|1.2814
|0.0000
|5.00
|7577.81
|2527
|2006.07.10 02:26
|buy
|1232
|1.00
|1.2789
|1.2776
|0.0000
|2528
|2006.07.10 02:39
|close
|1232
|1.00
|1.2795
|1.2776
|0.0000
|6.00
|7583.81
|2529
|2006.07.10 03:47
|sell
|1233
|1.00
|1.2800
|1.2813
|0.0000
|2530
|2006.07.10 04:45
|close
|1233
|1.00
|1.2794
|1.2813
|0.0000
|6.00
|7589.81
|2531
|2006.07.10 06:00
|sell
|1234
|1.00
|1.2795
|1.2808
|0.0000
|2532
|2006.07.10 08:14
|s/l
|1234
|1.00
|1.2808
|1.2808
|0.0000
|-13.00
|7576.81
|2533
|2006.07.10 08:14
|sell
|1235
|1.00
|1.2807
|1.2820
|0.0000
|2534
|2006.07.10 08:35
|close
|1235
|1.00
|1.2801
|1.2820
|0.0000
|6.00
|7582.81
|2535
|2006.07.10 09:00
|buy
|1236
|1.00
|1.2794
|1.2781
|0.0000
|2536
|2006.07.10 09:14
|close
|1236
|1.00
|1.2800
|1.2781
|0.0000
|6.00
|7588.81
|2537
|2006.07.10 09:43
|buy
|1237
|1.00
|1.2798
|1.2785
|0.0000
|2538
|2006.07.10 09:59
|s/l
|1237
|1.00
|1.2785
|1.2785
|0.0000
|-13.00
|7575.81
|2539
|2006.07.10 10:31
|sell
|1238
|1.00
|1.2784
|1.2797
|0.0000
|2540
|2006.07.10 10:59
|close
|1238
|1.00
|1.2772
|1.2797
|0.0000
|12.00
|7587.81
|2541
|2006.07.10 11:59
|buy
|1239
|1.00
|1.2755
|1.2742
|0.0000
|2542
|2006.07.10 12:59
|s/l
|1239
|1.00
|1.2742
|1.2742
|0.0000
|-13.00
|7574.81
|2543
|2006.07.10 12:59
|buy
|1240
|1.00
|1.2741
|1.2728
|0.0000
|2544
|2006.07.10 13:59
|s/l
|1240
|1.00
|1.2728
|1.2728
|0.0000
|-13.00
|7561.81
|2545
|2006.07.10 14:41
|sell
|1241
|1.00
|1.2736
|1.2749
|0.0000
|2546
|2006.07.10 14:53
|close
|1241
|1.00
|1.2730
|1.2749
|0.0000
|6.00
|7567.81
|2547
|2006.07.10 14:54
|sell
|1242
|1.00
|1.2732
|1.2745
|0.0000
|2548
|2006.07.10 15:22
|s/l
|1242
|1.00
|1.2745
|1.2745
|0.0000
|-13.00
|7554.81
|2549
|2006.07.10 19:14
|sell
|1243
|1.00
|1.2740
|1.2753
|0.0000
|2550
|2006.07.10 20:14
|close
|1243
|1.00
|1.2731
|1.2753
|0.0000
|9.00
|7563.81
|2551
|2006.07.10 21:05
|sell
|1244
|1.00
|1.2735
|1.2748
|0.0000
|2552
|2006.07.11 01:59
|s/l
|1244
|1.00
|1.2748
|1.2748
|0.0000
|-12.28
|7551.53
|2553
|2006.07.11 06:59
|sell
|1245
|1.00
|1.2734
|1.2747
|0.0000
|2554
|2006.07.11 06:59
|close
|1245
|1.00
|1.2710
|1.2747
|0.0000
|24.00
|7575.53
|2555
|2006.07.11 07:33
|sell
|1246
|1.00
|1.2732
|1.2745
|0.0000
|2556
|2006.07.11 08:59
|s/l
|1246
|1.00
|1.2745
|1.2745
|0.0000
|-13.00
|7562.53
|2557
|2006.07.11 09:25
|buy
|1247
|1.00
|1.2729
|1.2716
|0.0000
|2558
|2006.07.11 09:40
|close
|1247
|1.00
|1.2738
|1.2716
|0.0000
|9.00
|7571.53
|2559
|2006.07.11 09:41
|buy
|1248
|1.00
|1.2738
|1.2725
|0.0000
|2560
|2006.07.11 11:00
|close
|1248
|1.00
|1.2749
|1.2725
|0.0000
|11.00
|7582.53
|2561
|2006.07.11 13:23
|sell
|1249
|1.00
|1.2747
|1.2760
|0.0000
|2562
|2006.07.11 14:00
|close
|1249
|1.00
|1.2738
|1.2760
|0.0000
|9.00
|7591.53
|2563
|2006.07.11 14:01
|sell
|1250
|1.00
|1.2743
|1.2756
|0.0000
|2564
|2006.07.11 16:00
|s/l
|1250
|1.00
|1.2756
|1.2756
|0.0000
|-13.00
|7578.53
|2565
|2006.07.11 16:02
|buy
|1251
|1.00
|1.2742
|1.2729
|0.0000
|2566
|2006.07.11 17:01
|close
|1251
|1.00
|1.2751
|1.2729
|0.0000
|9.00
|7587.53
|2567
|2006.07.12 01:59
|buy
|1252
|1.00
|1.2759
|1.2746
|0.0000
|2568
|2006.07.12 06:59
|close
|1252
|1.00
|1.2770
|1.2746
|0.0000
|11.00
|7598.53
|2569
|2006.07.12 07:59
|buy
|1253
|1.00
|1.2752
|1.2739
|0.0000
|2570
|2006.07.12 09:59
|s/l
|1253
|1.00
|1.2739
|1.2739
|0.0000
|-13.00
|7585.53
|2571
|2006.07.12 09:59
|buy
|1254
|1.00
|1.2737
|1.2724
|0.0000
|2572
|2006.07.12 11:59
|s/l
|1254
|1.00
|1.2724
|1.2724
|0.0000
|-13.00
|7572.53
|2573
|2006.07.12 11:59
|buy
|1255
|1.00
|1.2720
|1.2707
|0.0000
|2574
|2006.07.12 12:01
|close
|1255
|1.00
|1.2733
|1.2707
|0.0000
|13.00
|7585.53
|2575
|2006.07.12 15:36
|sell
|1256
|1.00
|1.2706
|1.2719
|0.0000
|2576
|2006.07.12 15:51
|close
|1256
|1.00
|1.2695
|1.2719
|0.0000
|11.00
|7596.53
|2577
|2006.07.12 15:59
|sell
|1257
|1.00
|1.2704
|1.2717
|0.0000
|2578
|2006.07.12 16:03
|close
|1257
|1.00
|1.2692
|1.2717
|0.0000
|12.00
|7608.53
|2579
|2006.07.12 23:02
|buy
|1258
|1.00
|1.2703
|1.2690
|0.0000
|2580
|2006.07.13 01:00
|close
|1258
|1.00
|1.2712
|1.2690
|0.0000
|6.41
|7614.93
|2581
|2006.07.13 09:00
|buy
|1259
|1.00
|1.2712
|1.2699
|0.0000
|2582
|2006.07.13 09:03
|close
|1259
|1.00
|1.2721
|1.2699
|0.0000
|9.00
|7623.93
|2583
|2006.07.13 09:59
|buy
|1260
|1.00
|1.2705
|1.2692
|0.0000
|2584
|2006.07.13 10:59
|s/l
|1260
|1.00
|1.2692
|1.2692
|0.0000
|-13.00
|7610.93
|2585
|2006.07.13 12:00
|sell
|1261
|1.00
|1.2704
|1.2717
|0.0000
|2586
|2006.07.13 12:04
|close
|1261
|1.00
|1.2696
|1.2717
|0.0000
|8.00
|7618.93
|2587
|2006.07.13 12:59
|sell
|1262
|1.00
|1.2701
|1.2714
|0.0000
|2588
|2006.07.13 14:43
|s/l
|1262
|1.00
|1.2714
|1.2714
|0.0000
|-13.00
|7605.93
|2589
|2006.07.13 15:59
|buy
|1263
|1.00
|1.2673
|1.2660
|0.0000
|2590
|2006.07.13 16:38
|close
|1263
|1.00
|1.2685
|1.2660
|0.0000
|12.00
|7617.93
|2591
|2006.07.13 18:59
|sell
|1264
|1.00
|1.2693
|1.2706
|0.0000
|2592
|2006.07.14 00:59
|close
|1264
|1.00
|1.2678
|1.2706
|0.0000
|15.72
|7633.65
|2593
|2006.07.14 05:00
|buy
|1265
|1.00
|1.2677
|1.2664
|0.0000
|2594
|2006.07.14 05:59
|close
|1265
|1.00
|1.2691
|1.2664
|0.0000
|14.00
|7647.65
|2595
|2006.07.14 06:00
|buy
|1266
|1.00
|1.2681
|1.2668
|0.0000
|2596
|2006.07.14 06:15
|close
|1266
|1.00
|1.2688
|1.2668
|0.0000
|7.00
|7654.65
|2597
|2006.07.14 06:41
|buy
|1267
|1.00
|1.2687
|1.2674
|0.0000
|2598
|2006.07.14 06:59
|s/l
|1267
|1.00
|1.2674
|1.2674
|0.0000
|-13.00
|7641.65
|2599
|2006.07.14 07:59
|sell
|1268
|1.00
|1.2675
|1.2688
|0.0000
|2600
|2006.07.14 08:23
|close
|1268
|1.00
|1.2666
|1.2688
|0.0000
|9.00
|7650.65
|2601
|2006.07.14 12:08
|sell
|1269
|1.00
|1.2674
|1.2687
|0.0000
|2602
|2006.07.14 12:59
|close
|1269
|1.00
|1.2655
|1.2687
|0.0000
|19.00
|7669.65
|2603
|2006.07.14 13:07
|sell
|1270
|1.00
|1.2664
|1.2677
|0.0000
|2604
|2006.07.14 13:59
|close
|1270
|1.00
|1.2632
|1.2677
|0.0000
|32.00
|7701.65
|2605
|2006.07.14 15:01
|sell
|1271
|1.00
|1.2648
|1.2661
|0.0000
|2606
|2006.07.14 16:00
|close
|1271
|1.00
|1.2641
|1.2661
|0.0000
|7.00
|7708.65
|2607
|2006.07.17 07:46
|sell
|1272
|1.00
|1.2634
|1.2647
|0.0000
|2608
|2006.07.17 07:59
|close
|1272
|1.00
|1.2625
|1.2647
|0.0000
|9.00
|7717.65
|2609
|2006.07.17 09:59
|sell
|1273
|1.00
|1.2564
|1.2577
|0.0000
|2610
|2006.07.17 09:59
|close
|1273
|1.00
|1.2537
|1.2577
|0.0000
|27.00
|7744.65
|2611
|2006.07.17 10:00
|sell
|1274
|1.00
|1.2542
|1.2555
|0.0000
|2612
|2006.07.17 12:01
|close
|1274
|1.00
|1.2533
|1.2555
|0.0000
|9.00
|7753.65
|2613
|2006.07.17 12:02
|buy
|1275
|1.00
|1.2530
|1.2517
|0.0000
|2614
|2006.07.17 12:14
|close
|1275
|1.00
|1.2538
|1.2517
|0.0000
|8.00
|7761.65
|2615
|2006.07.17 13:00
|sell
|1276
|1.00
|1.2536
|1.2549
|0.0000
|2616
|2006.07.17 14:31
|close
|1276
|1.00
|1.2529
|1.2549
|0.0000
|7.00
|7768.65
|2617
|2006.07.17 14:31
|buy
|1277
|1.00
|1.2529
|1.2516
|0.0000
|2618
|2006.07.17 22:31
|s/l
|1277
|1.00
|1.2516
|1.2516
|0.0000
|-13.00
|7755.65
|2619
|2006.07.17 23:40
|sell
|1278
|1.00
|1.2522
|1.2535
|0.0000
|2620
|2006.07.18 06:59
|s/l
|1278
|1.00
|1.2535
|1.2535
|0.0000
|-12.28
|7743.37
|2621
|2006.07.18 06:59
|sell
|1279
|1.00
|1.2535
|1.2548
|0.0000
|2622
|2006.07.18 07:03
|close
|1279
|1.00
|1.2528
|1.2548
|0.0000
|7.00
|7750.37
|2623
|2006.07.18 07:04
|buy
|1280
|1.00
|1.2529
|1.2516
|0.0000
|2624
|2006.07.18 07:59
|close
|1280
|1.00
|1.2538
|1.2516
|0.0000
|9.00
|7759.37
|2625
|2006.07.18 08:00
|buy
|1281
|1.00
|1.2527
|1.2514
|0.0000
|2626
|2006.07.18 08:09
|close
|1281
|1.00
|1.2536
|1.2514
|0.0000
|9.00
|7768.37
|2627
|2006.07.18 08:14
|buy
|1282
|1.00
|1.2531
|1.2518
|0.0000
|2628
|2006.07.18 09:59
|s/l
|1282
|1.00
|1.2518
|1.2518
|0.0000
|-13.00
|7755.37
|2629
|2006.07.18 10:34
|sell
|1283
|1.00
|1.2531
|1.2544
|0.0000
|2630
|2006.07.18 12:05
|close
|1283
|1.00
|1.2520
|1.2544
|0.0000
|11.00
|7766.37
|2631
|2006.07.18 12:06
|buy
|1284
|1.00
|1.2521
|1.2508
|0.0000
|2632
|2006.07.18 12:18
|close
|1284
|1.00
|1.2529
|1.2508
|0.0000
|8.00
|7774.37
|2633
|2006.07.18 12:24
|sell
|1285
|1.00
|1.2536
|1.2549
|0.0000
|2634
|2006.07.18 13:58
|close
|1285
|1.00
|1.2528
|1.2549
|0.0000
|8.00
|7782.37
|2635
|2006.07.18 13:59
|buy
|1286
|1.00
|1.2520
|1.2507
|0.0000
|2636
|2006.07.18 14:59
|s/l
|1286
|1.00
|1.2507
|1.2507
|0.0000
|-13.00
|7769.37
|2637
|2006.07.18 15:00
|sell
|1287
|1.00
|1.2500
|1.2513
|0.0000
|2638
|2006.07.18 16:35
|close
|1287
|1.00
|1.2491
|1.2513
|0.0000
|9.00
|7778.37
|2639
|2006.07.18 16:35
|buy
|1288
|1.00
|1.2490
|1.2477
|0.0000
|2640
|2006.07.18 17:32
|close
|1288
|1.00
|1.2499
|1.2477
|0.0000
|9.00
|7787.37
|2641
|2006.07.18 17:32
|sell
|1289
|1.00
|1.2503
|1.2516
|0.0000
|2642
|2006.07.18 18:37
|close
|1289
|1.00
|1.2496
|1.2516
|0.0000
|7.00
|7794.37
|2643
|2006.07.18 18:59
|sell
|1290
|1.00
|1.2508
|1.2521
|0.0000
|2644
|2006.07.18 23:00
|close
|1290
|1.00
|1.2501
|1.2521
|0.0000
|7.00
|7801.37
|2645
|2006.07.19 02:01
|sell
|1291
|1.00
|1.2497
|1.2510
|0.0000
|2646
|2006.07.19 02:31
|close
|1291
|1.00
|1.2487
|1.2510
|0.0000
|10.00
|7811.37
|2647
|2006.07.19 02:59
|sell
|1292
|1.00
|1.2495
|1.2508
|0.0000
|2648
|2006.07.19 08:37
|s/l
|1292
|1.00
|1.2508
|1.2508
|0.0000
|-13.00
|7798.37
|2649
|2006.07.19 08:37
|sell
|1293
|1.00
|1.2505
|1.2518
|0.0000
|2650
|2006.07.19 08:59
|close
|1293
|1.00
|1.2497
|1.2518
|0.0000
|8.00
|7806.37
|2651
|2006.07.19 09:00
|sell
|1294
|1.00
|1.2502
|1.2515
|0.0000
|2652
|2006.07.19 11:03
|close
|1294
|1.00
|1.2496
|1.2515
|0.0000
|6.00
|7812.37
|2653
|2006.07.19 13:38
|sell
|1295
|1.00
|1.2488
|1.2501
|0.0000
|2654
|2006.07.19 14:00
|s/l
|1295
|1.00
|1.2501
|1.2501
|0.0000
|-13.00
|7799.37
|2655
|2006.07.19 15:59
|buy
|1296
|1.00
|1.2560
|1.2547
|0.0000
|2656
|2006.07.19 16:59
|close
|1296
|1.00
|1.2593
|1.2547
|0.0000
|33.00
|7832.37
|2657
|2006.07.19 18:59
|buy
|1297
|1.00
|1.2594
|1.2581
|0.0000
|2658
|2006.07.19 19:00
|close
|1297
|1.00
|1.2600
|1.2581
|0.0000
|6.00
|7838.37
|2659
|2006.07.19 19:00
|buy
|1298
|1.00
|1.2596
|1.2583
|0.0000
|2660
|2006.07.20 00:59
|close
|1298
|1.00
|1.2605
|1.2583
|0.0000
|6.41
|7844.78
|2661
|2006.07.20 09:01
|buy
|1299
|1.00
|1.2602
|1.2589
|0.0000
|2662
|2006.07.20 10:59
|close
|1299
|1.00
|1.2626
|1.2589
|0.0000
|24.00
|7868.78
|2663
|2006.07.20 11:59
|sell
|1300
|1.00
|1.2637
|1.2650
|0.0000
|2664
|2006.07.20 12:41
|close
|1300
|1.00
|1.2629
|1.2650
|0.0000
|8.00
|7876.78
|2665
|2006.07.20 12:41
|buy
|1301
|1.00
|1.2630
|1.2617
|0.0000
|2666
|2006.07.20 12:56
|close
|1301
|1.00
|1.2637
|1.2617
|0.0000
|7.00
|7883.78
|2667
|2006.07.20 12:59
|buy
|1302
|1.00
|1.2630
|1.2617
|0.0000
|2668
|2006.07.20 13:10
|close
|1302
|1.00
|1.2638
|1.2617
|0.0000
|8.00
|7891.78
|2669
|2006.07.20 15:07
|buy
|1303
|1.00
|1.2637
|1.2624
|0.0000
|2670
|2006.07.20 16:10
|close
|1303
|1.00
|1.2646
|1.2624
|0.0000
|9.00
|7900.78
|2671
|2006.07.20 16:37
|buy
|1304
|1.00
|1.2638
|1.2625
|0.0000
|2672
|2006.07.20 16:38
|s/l
|1304
|1.00
|1.2625
|1.2625
|0.0000
|-13.00
|7887.78
|2673
|2006.07.20 16:38
|buy
|1305
|1.00
|1.2637
|1.2624
|0.0000
|2674
|2006.07.20 16:59
|close
|1305
|1.00
|1.2646
|1.2624
|0.0000
|9.00
|7896.78
|2675
|2006.07.21 05:59
|buy
|1306
|1.00
|1.2639
|1.2626
|0.0000
|2676
|2006.07.21 07:00
|close
|1306
|1.00
|1.2647
|1.2626
|0.0000
|8.00
|7904.78
|2677
|2006.07.21 09:15
|buy
|1307
|1.00
|1.2660
|1.2647
|0.0000
|2678
|2006.07.21 09:59
|close
|1307
|1.00
|1.2668
|1.2647
|0.0000
|8.00
|7912.78
|2679
|2006.07.21 10:34
|sell
|1308
|1.00
|1.2680
|1.2693
|0.0000
|2680
|2006.07.21 10:44
|close
|1308
|1.00
|1.2673
|1.2693
|0.0000
|7.00
|7919.78
|2681
|2006.07.21 10:59
|sell
|1309
|1.00
|1.2679
|1.2692
|0.0000
|2682
|2006.07.21 11:01
|close
|1309
|1.00
|1.2671
|1.2692
|0.0000
|8.00
|7927.78
|2683
|2006.07.21 11:01
|buy
|1310
|1.00
|1.2672
|1.2659
|0.0000
|2684
|2006.07.21 12:24
|close
|1310
|1.00
|1.2680
|1.2659
|0.0000
|8.00
|7935.78
|2685
|2006.07.21 13:00
|buy
|1311
|1.00
|1.2678
|1.2665
|0.0000
|2686
|2006.07.21 14:19
|close
|1311
|1.00
|1.2685
|1.2665
|0.0000
|7.00
|7942.78
|2687
|2006.07.21 14:20
|sell
|1312
|1.00
|1.2686
|1.2699
|0.0000
|2688
|2006.07.21 15:38
|close
|1312
|1.00
|1.2677
|1.2699
|0.0000
|9.00
|7951.78
|2689
|2006.07.21 15:38
|buy
|1313
|1.00
|1.2679
|1.2666
|0.0000
|2690
|2006.07.21 17:05
|close
|1313
|1.00
|1.2688
|1.2666
|0.0000
|9.00
|7960.78
|2691
|2006.07.24 01:59
|buy
|1314
|1.00
|1.2652
|1.2639
|0.0000
|2692
|2006.07.24 06:59
|s/l
|1314
|1.00
|1.2639
|1.2639
|0.0000
|-13.00
|7947.78
|2693
|2006.07.24 07:33
|sell
|1315
|1.00
|1.2639
|1.2652
|0.0000
|2694
|2006.07.24 07:34
|close
|1315
|1.00
|1.2632
|1.2652
|0.0000
|7.00
|7954.78
|2695
|2006.07.24 07:40
|sell
|1316
|1.00
|1.2639
|1.2652
|0.0000
|2696
|2006.07.24 07:47
|close
|1316
|1.00
|1.2632
|1.2652
|0.0000
|7.00
|7961.78
|2697
|2006.07.24 07:58
|sell
|1317
|1.00
|1.2639
|1.2652
|0.0000
|2698
|2006.07.24 07:59
|close
|1317
|1.00
|1.2624
|1.2652
|0.0000
|15.00
|7976.78
|2699
|2006.07.24 09:00
|sell
|1318
|1.00
|1.2633
|1.2646
|0.0000
|2700
|2006.07.24 09:24
|close
|1318
|1.00
|1.2624
|1.2646
|0.0000
|9.00
|7985.78
|2701
|2006.07.24 10:46
|buy
|1319
|1.00
|1.2616
|1.2603
|0.0000
|2702
|2006.07.24 11:00
|close
|1319
|1.00
|1.2623
|1.2603
|0.0000
|7.00
|7992.78
|2703
|2006.07.24 13:17
|buy
|1320
|1.00
|1.2629
|1.2616
|0.0000
|2704
|2006.07.24 13:59
|close
|1320
|1.00
|1.2641
|1.2616
|0.0000
|12.00
|8004.78
|2705
|2006.07.24 14:00
|buy
|1321
|1.00
|1.2629
|1.2616
|0.0000
|2706
|2006.07.24 14:16
|close
|1321
|1.00
|1.2635
|1.2616
|0.0000
|6.00
|8010.78
|2707
|2006.07.24 14:59
|buy
|1322
|1.00
|1.2628
|1.2615
|0.0000
|2708
|2006.07.24 16:19
|close
|1322
|1.00
|1.2634
|1.2615
|0.0000
|6.00
|8016.78
|2709
|2006.07.25 00:59
|buy
|1323
|1.00
|1.2615
|1.2602
|0.0000
|2710
|2006.07.25 01:00
|close
|1323
|1.00
|1.2622
|1.2602
|0.0000
|7.00
|8023.78
|2711
|2006.07.25 01:01
|sell
|1324
|1.00
|1.2621
|1.2634
|0.0000
|2712
|2006.07.25 04:59
|s/l
|1324
|1.00
|1.2634
|1.2634
|0.0000
|-13.00
|8010.78
|2713
|2006.07.25 14:42
|buy
|1325
|1.00
|1.2648
|1.2635
|0.0000
|2714
|2006.07.25 14:59
|s/l
|1325
|1.00
|1.2635
|1.2635
|0.0000
|-13.00
|7997.78
|2715
|2006.07.25 18:59
|sell
|1326
|1.00
|1.2583
|1.2596
|0.0000
|2716
|2006.07.26 00:59
|close
|1326
|1.00
|1.2575
|1.2596
|0.0000
|8.72
|8006.50
|2717
|2006.07.26 06:00
|sell
|1327
|1.00
|1.2581
|1.2594
|0.0000
|2718
|2006.07.26 07:57
|close
|1327
|1.00
|1.2573
|1.2594
|0.0000
|8.00
|8014.50
|2719
|2006.07.26 07:57
|buy
|1328
|1.00
|1.2575
|1.2562
|0.0000
|2720
|2006.07.26 08:55
|close
|1328
|1.00
|1.2582
|1.2562
|0.0000
|7.00
|8021.50
|2721
|2006.07.26 08:55
|sell
|1329
|1.00
|1.2581
|1.2594
|0.0000
|2722
|2006.07.26 10:28
|s/l
|1329
|1.00
|1.2594
|1.2594
|0.0000
|-13.00
|8008.50
|2723
|2006.07.26 12:17
|sell
|1330
|1.00
|1.2594
|1.2607
|0.0000
|2724
|2006.07.26 14:59
|s/l
|1330
|1.00
|1.2607
|1.2607
|0.0000
|-13.00
|7995.50
|2725
|2006.07.27 00:01
|sell
|1331
|1.00
|1.2716
|1.2729
|0.0000
|2726
|2006.07.27 05:59
|s/l
|1331
|1.00
|1.2729
|1.2729
|0.0000
|-13.00
|7982.50
|2727
|2006.07.27 05:59
|sell
|1332
|1.00
|1.2736
|1.2749
|0.0000
|2728
|2006.07.27 06:00
|close
|1332
|1.00
|1.2721
|1.2749
|0.0000
|15.00
|7997.50
|2729
|2006.07.27 06:01
|buy
|1333
|1.00
|1.2721
|1.2708
|0.0000
|2730
|2006.07.27 06:27
|close
|1333
|1.00
|1.2728
|1.2708
|0.0000
|7.00
|8004.50
|2731
|2006.07.27 06:27
|buy
|1334
|1.00
|1.2729
|1.2716
|0.0000
|2732
|2006.07.27 07:46
|close
|1334
|1.00
|1.2737
|1.2716
|0.0000
|8.00
|8012.50
|2733
|2006.07.27 08:21
|buy
|1335
|1.00
|1.2729
|1.2716
|0.0000
|2734
|2006.07.27 09:10
|close
|1335
|1.00
|1.2737
|1.2716
|0.0000
|8.00
|8020.50
|2735
|2006.07.27 09:10
|sell
|1336
|1.00
|1.2737
|1.2750
|0.0000
|2736
|2006.07.27 09:22
|close
|1336
|1.00
|1.2730
|1.2750
|0.0000
|7.00
|8027.50
|2737
|2006.07.27 09:26
|sell
|1337
|1.00
|1.2737
|1.2750
|0.0000
|2738
|2006.07.27 10:59
|s/l
|1337
|1.00
|1.2750
|1.2750
|0.0000
|-13.00
|8014.50
|2739
|2006.07.27 11:19
|buy
|1338
|1.00
|1.2738
|1.2725
|0.0000
|2740
|2006.07.27 13:00
|close
|1338
|1.00
|1.2748
|1.2725
|0.0000
|10.00
|8024.50
|2741
|2006.07.27 13:00
|sell
|1339
|1.00
|1.2748
|1.2761
|0.0000
|2742
|2006.07.27 13:27
|close
|1339
|1.00
|1.2741
|1.2761
|0.0000
|7.00
|8031.50
|2743
|2006.07.27 13:28
|sell
|1340
|1.00
|1.2742
|1.2755
|0.0000
|2744
|2006.07.27 14:30
|close
|1340
|1.00
|1.2732
|1.2755
|0.0000
|10.00
|8041.50
|2745
|2006.07.28 02:56
|sell
|1341
|1.00
|1.2687
|1.2700
|0.0000
|2746
|2006.07.28 03:24
|close
|1341
|1.00
|1.2680
|1.2700
|0.0000
|7.00
|8048.50
|2747
|2006.07.28 04:01
|buy
|1342
|1.00
|1.2685
|1.2672
|0.0000
|2748
|2006.07.28 05:50
|close
|1342
|1.00
|1.2692
|1.2672
|0.0000
|7.00
|8055.50
|2749
|2006.07.28 05:50
|sell
|1343
|1.00
|1.2691
|1.2704
|0.0000
|2750
|2006.07.28 10:12
|close
|1343
|1.00
|1.2684
|1.2704
|0.0000
|7.00
|8062.50
|2751
|2006.07.28 10:12
|buy
|1344
|1.00
|1.2683
|1.2670
|0.0000
|2752
|2006.07.28 11:59
|s/l
|1344
|1.00
|1.2670
|1.2670
|0.0000
|-13.00
|8049.50
|2753
|2006.07.28 12:57
|sell
|1345
|1.00
|1.2675
|1.2688
|0.0000
|2754
|2006.07.28 12:59
|s/l
|1345
|1.00
|1.2688
|1.2688
|0.0000
|-13.00
|8036.50
|2755
|2006.07.28 15:17
|buy
|1346
|1.00
|1.2756
|1.2743
|0.0000
|2756
|2006.07.28 15:17
|s/l
|1346
|1.00
|1.2743
|1.2743
|0.0000
|-13.00
|8023.50
|2757
|2006.07.28 15:17
|buy
|1347
|1.00
|1.2758
|1.2745
|0.0000
|2758
|2006.07.28 15:18
|s/l
|1347
|1.00
|1.2745
|1.2745
|0.0000
|-13.00
|8010.50
|2759
|2006.07.28 16:02
|buy
|1348
|1.00
|1.2739
|1.2726
|0.0000
|2760
|2006.07.28 16:08
|close
|1348
|1.00
|1.2745
|1.2726
|0.0000
|6.00
|8016.50
|2761
|2006.07.28 17:22
|sell
|1349
|1.00
|1.2756
|1.2769
|0.0000
|2762
|2006.07.30 23:09
|s/l
|1349
|1.00
|1.2769
|1.2769
|0.0000
|-13.00
|8003.50
|2763
|2006.07.31 00:04
|buy
|1350
|1.00
|1.2763
|1.2750
|0.0000
|2764
|2006.07.31 01:59
|s/l
|1350
|1.00
|1.2750
|1.2750
|0.0000
|-13.00
|7990.50
|2765
|2006.07.31 03:07
|sell
|1351
|1.00
|1.2762
|1.2775
|0.0000
|2766
|2006.07.31 07:59
|close
|1351
|1.00
|1.2752
|1.2775
|0.0000
|10.00
|8000.50
|2767
|2006.07.31 12:00
|buy
|1352
|1.00
|1.2758
|1.2745
|0.0000
|2768
|2006.07.31 12:59
|close
|1352
|1.00
|1.2779
|1.2745
|0.0000
|21.00
|8021.50
|2769
|2006.07.31 13:39
|buy
|1353
|1.00
|1.2765
|1.2752
|0.0000
|2770
|2006.07.31 13:54
|close
|1353
|1.00
|1.2774
|1.2752
|0.0000
|9.00
|8030.50
|2771
|2006.07.31 13:54
|buy
|1354
|1.00
|1.2774
|1.2761
|0.0000
|2772
|2006.07.31 14:01
|s/l
|1354
|1.00
|1.2761
|1.2761
|0.0000
|-13.00
|8017.50
|2773
|2006.07.31 14:52
|buy
|1355
|1.00
|1.2756
|1.2743
|0.0000
|2774
|2006.07.31 14:52
|close
|1355
|1.00
|1.2764
|1.2743
|0.0000
|8.00
|8025.50
|2775
|2006.07.31 18:00
|buy
|1356
|1.00
|1.2765
|1.2752
|0.0000
|2776
|2006.07.31 19:30
|close
|1356
|1.00
|1.2774
|1.2752
|0.0000
|9.00
|8034.50
|2777
|2006.08.01 00:59
|buy
|1357
|1.00
|1.2756
|1.2743
|0.0000
|2778
|2006.08.01 01:59
|s/l
|1357
|1.00
|1.2743
|1.2743
|0.0000
|-13.00
|8021.50
|2779
|2006.08.01 04:00
|buy
|1358
|1.00
|1.2742
|1.2729
|0.0000
|2780
|2006.08.01 04:03
|close
|1358
|1.00
|1.2751
|1.2729
|0.0000
|9.00
|8030.50
|2781
|2006.08.01 04:59
|buy
|1359
|1.00
|1.2735
|1.2722
|0.0000
|2782
|2006.08.01 09:59
|close
|1359
|1.00
|1.2744
|1.2722
|0.0000
|9.00
|8039.50
|2783
|2006.08.01 12:00
|buy
|1360
|1.00
|1.2747
|1.2734
|0.0000
|2784
|2006.08.01 12:44
|close
|1360
|1.00
|1.2757
|1.2734
|0.0000
|10.00
|8049.50
|2785
|2006.08.01 14:38
|buy
|1361
|1.00
|1.2749
|1.2736
|0.0000
|2786
|2006.08.01 14:38
|s/l
|1361
|1.00
|1.2736
|1.2736
|0.0000
|-13.00
|8036.50
|2787
|2006.08.01 14:38
|buy
|1362
|1.00
|1.2738
|1.2725
|0.0000
|2788
|2006.08.01 14:41
|close
|1362
|1.00
|1.2749
|1.2725
|0.0000
|11.00
|8047.50
|2789
|2006.08.01 14:41
|buy
|1363
|1.00
|1.2749
|1.2736
|0.0000
|2790
|2006.08.01 14:42
|s/l
|1363
|1.00
|1.2736
|1.2736
|0.0000
|-13.00
|8034.50
|2791
|2006.08.01 14:42
|buy
|1364
|1.00
|1.2737
|1.2724
|0.0000
|2792
|2006.08.01 15:14
|close
|1364
|1.00
|1.2747
|1.2724
|0.0000
|10.00
|8044.50
|2793
|2006.08.01 15:27
|sell
|1365
|1.00
|1.2752
|1.2765
|0.0000
|2794
|2006.08.01 15:49
|s/l
|1365
|1.00
|1.2765
|1.2765
|0.0000
|-13.00
|8031.50
|2795
|2006.08.01 15:49
|sell
|1366
|1.00
|1.2764
|1.2777
|0.0000
|2796
|2006.08.01 15:59
|s/l
|1366
|1.00
|1.2777
|1.2777
|0.0000
|-13.00
|8018.50
|2797
|2006.08.01 17:41
|buy
|1367
|1.00
|1.2805
|1.2792
|0.0000
|2798
|2006.08.01 19:02
|close
|1367
|1.00
|1.2818
|1.2792
|0.0000
|13.00
|8031.50
|2799
|2006.08.01 23:02
|sell
|1368
|1.00
|1.2826
|1.2839
|0.0000
|2800
|2006.08.02 01:05
|close
|1368
|1.00
|1.2817
|1.2839
|0.0000
|9.72
|8041.22
|2801
|2006.08.02 15:01
|buy
|1369
|1.00
|1.2798
|1.2785
|0.0000
|2802
|2006.08.02 15:20
|close
|1369
|1.00
|1.2811
|1.2785
|0.0000
|13.00
|8054.22
|2803
|2006.08.02 15:59
|buy
|1370
|1.00
|1.2798
|1.2785
|0.0000
|2804
|2006.08.02 20:00
|s/l
|1370
|1.00
|1.2785
|1.2785
|0.0000
|-13.00
|8041.22
|2805
|2006.08.03 00:59
|buy
|1371
|1.00
|1.2760
|1.2747
|0.0000
|2806
|2006.08.03 03:11
|s/l
|1371
|1.00
|1.2747
|1.2747
|0.0000
|-13.00
|8028.22
|2807
|2006.08.03 03:11
|buy
|1372
|1.00
|1.2749
|1.2736
|0.0000
|2808
|2006.08.03 04:00
|close
|1372
|1.00
|1.2757
|1.2736
|0.0000
|8.00
|8036.22
|2809
|2006.08.03 04:21
|sell
|1373
|1.00
|1.2760
|1.2773
|0.0000
|2810
|2006.08.03 05:04
|close
|1373
|1.00
|1.2753
|1.2773
|0.0000
|7.00
|8043.22
|2811
|2006.08.03 06:59
|sell
|1374
|1.00
|1.2766
|1.2779
|0.0000
|2812
|2006.08.03 10:00
|close
|1374
|1.00
|1.2758
|1.2779
|0.0000
|8.00
|8051.22
|2813
|2006.08.03 16:59
|sell
|1375
|1.00
|1.2800
|1.2813
|0.0000
|2814
|2006.08.04 08:59
|close
|1375
|1.00
|1.2786
|1.2813
|0.0000
|14.72
|8065.94
|2815
|2006.08.04 13:59
|sell
|1376
|1.00
|1.2902
|1.2915
|0.0000
|2816
|2006.08.04 15:00
|close
|1376
|1.00
|1.2887
|1.2915
|0.0000
|15.00
|8080.94
|2817
|2006.08.07 00:13
|buy
|1377
|1.00
|1.2877
|1.2864
|0.0000
|2818
|2006.08.07 07:00
|s/l
|1377
|1.00
|1.2864
|1.2864
|0.0000
|-13.00
|8067.94
|2819
|2006.08.07 08:09
|buy
|1378
|1.00
|1.2871
|1.2858
|0.0000
|2820
|2006.08.07 09:39
|s/l
|1378
|1.00
|1.2858
|1.2858
|0.0000
|-13.00
|8054.94
|2821
|2006.08.07 09:42
|buy
|1379
|1.00
|1.2859
|1.2846
|0.0000
|2822
|2006.08.07 10:44
|close
|1379
|1.00
|1.2871
|1.2846
|0.0000
|12.00
|8066.94
|2823
|2006.08.07 10:44
|sell
|1380
|1.00
|1.2870
|1.2883
|0.0000
|2824
|2006.08.07 11:17
|close
|1380
|1.00
|1.2862
|1.2883
|0.0000
|8.00
|8074.94
|2825
|2006.08.07 11:18
|buy
|1381
|1.00
|1.2860
|1.2847
|0.0000
|2826
|2006.08.07 12:10
|s/l
|1381
|1.00
|1.2847
|1.2847
|0.0000
|-13.00
|8061.94
|2827
|2006.08.07 12:28
|sell
|1382
|1.00
|1.2863
|1.2876
|0.0000
|2828
|2006.08.07 13:41
|s/l
|1382
|1.00
|1.2876
|1.2876
|0.0000
|-13.00
|8048.94
|2829
|2006.08.07 16:06
|buy
|1383
|1.00
|1.2857
|1.2844
|0.0000
|2830
|2006.08.07 17:16
|s/l
|1383
|1.00
|1.2844
|1.2844
|0.0000
|-13.00
|8035.94
|2831
|2006.08.07 17:16
|buy
|1384
|1.00
|1.2844
|1.2831
|0.0000
|2832
|2006.08.07 18:01
|s/l
|1384
|1.00
|1.2831
|1.2831
|0.0000
|-13.00
|8022.94
|2833
|2006.08.07 21:24
|buy
|1385
|1.00
|1.2832
|1.2819
|0.0000
|2834
|2006.08.07 21:58
|s/l
|1385
|1.00
|1.2819
|1.2819
|0.0000
|-13.00
|8009.94
|2835
|2006.08.07 21:58
|buy
|1386
|1.00
|1.2820
|1.2807
|0.0000
|2836
|2006.08.07 22:11
|s/l
|1386
|1.00
|1.2807
|1.2807
|0.0000
|-13.00
|7996.94
|2837
|2006.08.08 12:31
|buy
|1387
|1.00
|1.2835
|1.2822
|0.0000
|2838
|2006.08.08 13:58
|close
|1387
|1.00
|1.2843
|1.2822
|0.0000
|8.00
|8004.94
|2839
|2006.08.08 13:58
|sell
|1388
|1.00
|1.2843
|1.2856
|0.0000
|2840
|2006.08.08 15:09
|close
|1388
|1.00
|1.2836
|1.2856
|0.0000
|7.00
|8011.94
|2841
|2006.08.08 15:24
|buy
|1389
|1.00
|1.2831
|1.2818
|0.0000
|2842
|2006.08.08 15:46
|close
|1389
|1.00
|1.2841
|1.2818
|0.0000
|10.00
|8021.94
|2843
|2006.08.08 18:14
|sell
|1390
|1.00
|1.2856
|1.2869
|0.0000
|2844
|2006.08.08 18:14
|s/l
|1390
|1.00
|1.2869
|1.2869
|0.0000
|-13.00
|8008.94
|2845
|2006.08.08 18:14
|sell
|1391
|1.00
|1.2856
|1.2869
|0.0000
|2846
|2006.08.08 18:14
|close
|1391
|1.00
|1.2845
|1.2869
|0.0000
|11.00
|8019.94
|2847
|2006.08.08 18:14
|sell
|1392
|1.00
|1.2846
|1.2859
|0.0000
|2848
|2006.08.08 18:14
|s/l
|1392
|1.00
|1.2859
|1.2859
|0.0000
|-13.00
|8006.94
|2849
|2006.08.08 18:14
|sell
|1393
|1.00
|1.2855
|1.2868
|0.0000
|2850
|2006.08.08 18:14
|s/l
|1393
|1.00
|1.2868
|1.2868
|0.0000
|-13.00
|7993.94
|2851
|2006.08.08 18:23
|sell
|1394
|1.00
|1.2848
|1.2861
|0.0000
|2852
|2006.08.08 18:23
|close
|1394
|1.00
|1.2822
|1.2861
|0.0000
|26.00
|8019.94
|2853
|2006.08.08 18:23
|sell
|1395
|1.00
|1.2846
|1.2859
|0.0000
|2854
|2006.08.08 18:23
|s/l
|1395
|1.00
|1.2859
|1.2859
|0.0000
|-13.00
|8006.94
|2855
|2006.08.08 18:23
|sell
|1396
|1.00
|1.2857
|1.2870
|0.0000
|2856
|2006.08.08 18:23
|close
|1396
|1.00
|1.2844
|1.2870
|0.0000
|13.00
|8019.94
|2857
|2006.08.08 18:23
|sell
|1397
|1.00
|1.2846
|1.2859
|0.0000
|2858
|2006.08.08 18:23
|close
|1397
|1.00
|1.2816
|1.2859
|0.0000
|30.00
|8049.94
|2859
|2006.08.08 18:34
|sell
|1398
|1.00
|1.2855
|1.2868
|0.0000
|2860
|2006.08.08 18:34
|close
|1398
|1.00
|1.2844
|1.2868
|0.0000
|11.00
|8060.94
|2861
|2006.08.08 18:34
|sell
|1399
|1.00
|1.2857
|1.2870
|0.0000
|2862
|2006.08.08 18:34
|close
|1399
|1.00
|1.2847
|1.2870
|0.0000
|10.00
|8070.94
|2863
|2006.08.08 18:34
|sell
|1400
|1.00
|1.2851
|1.2864
|0.0000
|2864
|2006.08.08 18:35
|s/l
|1400
|1.00
|1.2864
|1.2864
|0.0000
|-13.00
|8057.94
|2865
|2006.08.08 18:35
|sell
|1401
|1.00
|1.2851
|1.2864
|0.0000
|2866
|2006.08.08 18:46
|s/l
|1401
|1.00
|1.2864
|1.2864
|0.0000
|-13.00
|8044.94
|2867
|2006.08.08 18:46
|sell
|1402
|1.00
|1.2857
|1.2870
|0.0000
|2868
|2006.08.08 18:50
|s/l
|1402
|1.00
|1.2870
|1.2870
|0.0000
|-13.00
|8031.94
|2869
|2006.08.08 18:58
|sell
|1403
|1.00
|1.2854
|1.2867
|0.0000
|2870
|2006.08.08 19:19
|close
|1403
|1.00
|1.2839
|1.2867
|0.0000
|15.00
|8046.94
|2871
|2006.08.08 19:19
|buy
|1404
|1.00
|1.2840
|1.2827
|0.0000
|2872
|2006.08.08 20:02
|close
|1404
|1.00
|1.2850
|1.2827
|0.0000
|10.00
|8056.94
|2873
|2006.08.08 20:18
|buy
|1405
|1.00
|1.2839
|1.2826
|0.0000
|2874
|2006.08.08 21:35
|s/l
|1405
|1.00
|1.2826
|1.2826
|0.0000
|-13.00
|8043.94
|2875
|2006.08.08 22:48
|buy
|1406
|1.00
|1.2807
|1.2794
|0.0000
|2876
|2006.08.08 22:48
|s/l
|1406
|1.00
|1.2794
|1.2794
|0.0000
|-13.00
|8030.94
|2877
|2006.08.08 22:48
|buy
|1407
|1.00
|1.2794
|1.2781
|0.0000
|2878
|2006.08.08 22:49
|s/l
|1407
|1.00
|1.2781
|1.2781
|0.0000
|-13.00
|8017.94
|2879
|2006.08.08 22:49
|buy
|1408
|1.00
|1.2798
|1.2785
|0.0000
|2880
|2006.08.08 22:49
|s/l
|1408
|1.00
|1.2785
|1.2785
|0.0000
|-13.00
|8004.94
|2881
|2006.08.08 23:11
|sell
|1409
|1.00
|1.2779
|1.2792
|0.0000
|2882
|2006.08.08 23:33
|s/l
|1409
|1.00
|1.2792
|1.2792
|0.0000
|-13.00
|7991.94
|2883
|2006.08.08 23:34
|sell
|1410
|1.00
|1.2789
|1.2802
|0.0000
|2884
|2006.08.09 00:20
|close
|1410
|1.00
|1.2781
|1.2802
|0.0000
|8.72
|8000.66
|2885
|2006.08.09 05:46
|sell
|1411
|1.00
|1.2805
|1.2818
|0.0000
|2886
|2006.08.09 05:53
|s/l
|1411
|1.00
|1.2818
|1.2818
|0.0000
|-13.00
|7987.66
|2887
|2006.08.09 05:53
|sell
|1412
|1.00
|1.2811
|1.2824
|0.0000
|2888
|2006.08.09 06:14
|s/l
|1412
|1.00
|1.2824
|1.2824
|0.0000
|-13.00
|7974.66
|2889
|2006.08.09 11:22
|buy
|1413
|1.00
|1.2892
|1.2879
|0.0000
|2890
|2006.08.09 12:09
|s/l
|1413
|1.00
|1.2879
|1.2879
|0.0000
|-13.00
|7961.66
|2891
|2006.08.09 13:20
|buy
|1414
|1.00
|1.2879
|1.2866
|0.0000
|2892
|2006.08.09 14:10
|close
|1414
|1.00
|1.2888
|1.2866
|0.0000
|9.00
|7970.66
|2893
|2006.08.09 14:15
|sell
|1415
|1.00
|1.2895
|1.2908
|0.0000
|2894
|2006.08.09 14:24
|close
|1415
|1.00
|1.2886
|1.2908
|0.0000
|9.00
|7979.66
|2895
|2006.08.09 21:10
|sell
|1416
|1.00
|1.2867
|1.2880
|0.0000
|2896
|2006.08.09 22:55
|s/l
|1416
|1.00
|1.2880
|1.2880
|0.0000
|-13.00
|7966.66
|2897
|2006.08.10 01:30
|sell
|1417
|1.00
|1.2880
|1.2893
|0.0000
|2898
|2006.08.10 06:13
|s/l
|1417
|1.00
|1.2893
|1.2893
|0.0000
|-13.00
|7953.66
|2899
|2006.08.10 07:24
|buy
|1418
|1.00
|1.2891
|1.2878
|0.0000
|2900
|2006.08.10 07:25
|s/l
|1418
|1.00
|1.2878
|1.2878
|0.0000
|-13.00
|7940.66
|2901
|2006.08.10 07:26
|buy
|1419
|1.00
|1.2881
|1.2868
|0.0000
|2902
|2006.08.10 07:30
|close
|1419
|1.00
|1.2891
|1.2868
|0.0000
|10.00
|7950.66
|2903
|2006.08.10 07:30
|buy
|1420
|1.00
|1.2891
|1.2878
|0.0000
|2904
|2006.08.10 07:41
|s/l
|1420
|1.00
|1.2878
|1.2878
|0.0000
|-13.00
|7937.66
|2905
|2006.08.10 07:41
|buy
|1421
|1.00
|1.2885
|1.2872
|0.0000
|2906
|2006.08.10 07:41
|s/l
|1421
|1.00
|1.2872
|1.2872
|0.0000
|-13.00
|7924.66
|2907
|2006.08.10 07:41
|buy
|1422
|1.00
|1.2885
|1.2872
|0.0000
|2908
|2006.08.10 07:41
|s/l
|1422
|1.00
|1.2872
|1.2872
|0.0000
|-13.00
|7911.66
|2909
|2006.08.10 07:43
|buy
|1423
|1.00
|1.2882
|1.2869
|0.0000
|2910
|2006.08.10 07:49
|s/l
|1423
|1.00
|1.2869
|1.2869
|0.0000
|-13.00
|7898.66
|2911
|2006.08.10 08:03
|sell
|1424
|1.00
|1.2868
|1.2881
|0.0000
|2912
|2006.08.10 08:07
|close
|1424
|1.00
|1.2858
|1.2881
|0.0000
|10.00
|7908.66
|2913
|2006.08.10 09:01
|sell
|1425
|1.00
|1.2872
|1.2885
|0.0000
|2914
|2006.08.10 09:28
|close
|1425
|1.00
|1.2862
|1.2885
|0.0000
|10.00
|7918.66
|2915
|2006.08.10 11:31
|sell
|1426
|1.00
|1.2860
|1.2873
|0.0000
|2916
|2006.08.10 12:31
|close
|1426
|1.00
|1.2843
|1.2873
|0.0000
|17.00
|7935.66
|2917
|2006.08.10 12:31
|buy
|1427
|1.00
|1.2845
|1.2832
|0.0000
|2918
|2006.08.10 12:31
|close
|1427
|1.00
|1.2854
|1.2832
|0.0000
|9.00
|7944.66
|2919
|2006.08.10 12:31
|buy
|1428
|1.00
|1.2849
|1.2836
|0.0000
|2920
|2006.08.10 12:31
|close
|1428
|1.00
|1.2864
|1.2836
|0.0000
|15.00
|7959.66
|2921
|2006.08.10 12:31
|buy
|1429
|1.00
|1.2843
|1.2830
|0.0000
|2922
|2006.08.10 12:31
|close
|1429
|1.00
|1.2863
|1.2830
|0.0000
|20.00
|7979.66
|2923
|2006.08.10 12:31
|buy
|1430
|1.00
|1.2849
|1.2836
|0.0000
|2924
|2006.08.10 12:31
|close
|1430
|1.00
|1.2860
|1.2836
|0.0000
|11.00
|7990.66
|2925
|2006.08.10 12:31
|buy
|1431
|1.00
|1.2843
|1.2830
|0.0000
|2926
|2006.08.10 12:32
|close
|1431
|1.00
|1.2850
|1.2830
|0.0000
|7.00
|7997.66
|2927
|2006.08.10 12:32
|buy
|1432
|1.00
|1.2847
|1.2834
|0.0000
|2928
|2006.08.10 12:37
|s/l
|1432
|1.00
|1.2834
|1.2834
|0.0000
|-13.00
|7984.66
|2929
|2006.08.10 12:37
|buy
|1433
|1.00
|1.2834
|1.2821
|0.0000
|2930
|2006.08.10 13:02
|close
|1433
|1.00
|1.2841
|1.2821
|0.0000
|7.00
|7991.66
|2931
|2006.08.10 15:17
|buy
|1434
|1.00
|1.2760
|1.2747
|0.0000
|2932
|2006.08.10 15:18
|s/l
|1434
|1.00
|1.2747
|1.2747
|0.0000
|-13.00
|7978.66
|2933
|2006.08.10 15:18
|buy
|1435
|1.00
|1.2749
|1.2736
|0.0000
|2934
|2006.08.10 15:24
|close
|1435
|1.00
|1.2762
|1.2736
|0.0000
|13.00
|7991.66
|2935
|2006.08.10 15:24
|buy
|1436
|1.00
|1.2759
|1.2746
|0.0000
|2936
|2006.08.10 15:26
|close
|1436
|1.00
|1.2770
|1.2746
|0.0000
|11.00
|8002.66
|2937
|2006.08.10 15:28
|sell
|1437
|1.00
|1.2779
|1.2792
|0.0000
|2938
|2006.08.10 15:37
|close
|1437
|1.00
|1.2767
|1.2792
|0.0000
|12.00
|8014.66
|2939
|2006.08.10 15:41
|buy
|1438
|1.00
|1.2760
|1.2747
|0.0000
|2940
|2006.08.10 15:51
|close
|1438
|1.00
|1.2771
|1.2747
|0.0000
|11.00
|8025.66
|2941
|2006.08.10 17:25
|sell
|1439
|1.00
|1.2779
|1.2792
|0.0000
|2942
|2006.08.10 18:46
|s/l
|1439
|1.00
|1.2792
|1.2792
|0.0000
|-13.00
|8012.66
|2943
|2006.08.11 06:22
|buy
|1440
|1.00
|1.2762
|1.2749
|0.0000
|2944
|2006.08.11 06:26
|s/l
|1440
|1.00
|1.2749
|1.2749
|0.0000
|-13.00
|7999.66
|2945
|2006.08.11 06:26
|buy
|1441
|1.00
|1.2751
|1.2738
|0.0000
|2946
|2006.08.11 06:27
|close
|1441
|1.00
|1.2759
|1.2738
|0.0000
|8.00
|8007.66
|2947
|2006.08.11 06:27
|buy
|1442
|1.00
|1.2760
|1.2747
|0.0000
|2948
|2006.08.11 06:33
|s/l
|1442
|1.00
|1.2747
|1.2747
|0.0000
|-13.00
|7994.66
|2949
|2006.08.11 06:33
|buy
|1443
|1.00
|1.2748
|1.2735
|0.0000
|2950
|2006.08.11 06:33
|close
|1443
|1.00
|1.2755
|1.2735
|0.0000
|7.00
|8001.66
|2951
|2006.08.11 06:33
|buy
|1444
|1.00
|1.2759
|1.2746
|0.0000
|2952
|2006.08.11 06:33
|s/l
|1444
|1.00
|1.2746
|1.2746
|0.0000
|-13.00
|7988.66
|2953
|2006.08.11 06:33
|buy
|1445
|1.00
|1.2747
|1.2734
|0.0000
|2954
|2006.08.11 06:34
|close
|1445
|1.00
|1.2754
|1.2734
|0.0000
|7.00
|7995.66
|2955
|2006.08.11 06:34
|buy
|1446
|1.00
|1.2755
|1.2742
|0.0000
|2956
|2006.08.11 06:38
|close
|1446
|1.00
|1.2767
|1.2742
|0.0000
|12.00
|8007.66
|2957
|2006.08.11 06:38
|buy
|1447
|1.00
|1.2765
|1.2752
|0.0000
|2958
|2006.08.11 06:58
|close
|1447
|1.00
|1.2773
|1.2752
|0.0000
|8.00
|8015.66
|2959
|2006.08.11 07:05
|sell
|1448
|1.00
|1.2778
|1.2791
|0.0000
|2960
|2006.08.11 07:51
|s/l
|1448
|1.00
|1.2791
|1.2791
|0.0000
|-13.00
|8002.66
|2961
|2006.08.11 07:51
|sell
|1449
|1.00
|1.2787
|1.2800
|0.0000
|2962
|2006.08.11 08:29
|close
|1449
|1.00
|1.2779
|1.2800
|0.0000
|8.00
|8010.66
|2963
|2006.08.11 10:59
|buy
|1450
|1.00
|1.2775
|1.2762
|0.0000
|2964
|2006.08.11 12:30
|s/l
|1450
|1.00
|1.2762
|1.2762
|0.0000
|-13.00
|7997.66
|2965
|2006.08.11 12:30
|buy
|1451
|1.00
|1.2759
|1.2746
|0.0000
|2966
|2006.08.11 12:30
|s/l
|1451
|1.00
|1.2746
|1.2746
|0.0000
|-13.00
|7984.66
|2967
|2006.08.11 12:30
|buy
|1452
|1.00
|1.2746
|1.2733
|0.0000
|2968
|2006.08.11 12:30
|close
|1452
|1.00
|1.2755
|1.2733
|0.0000
|9.00
|7993.66
|2969
|2006.08.11 12:30
|buy
|1453
|1.00
|1.2757
|1.2744
|0.0000
|2970
|2006.08.11 12:30
|s/l
|1453
|1.00
|1.2744
|1.2744
|0.0000
|-13.00
|7980.66
|2971
|2006.08.11 13:34
|sell
|1454
|1.00
|1.2737
|1.2750
|0.0000
|2972
|2006.08.11 13:45
|s/l
|1454
|1.00
|1.2750
|1.2750
|0.0000
|-13.00
|7967.66
|2973
|2006.08.11 13:45
|sell
|1455
|1.00
|1.2746
|1.2759
|0.0000
|2974
|2006.08.11 13:46
|s/l
|1455
|1.00
|1.2759
|1.2759
|0.0000
|-13.00
|7954.66
|2975
|2006.08.11 16:15
|buy
|1456
|1.00
|1.2748
|1.2735
|0.0000
|2976
|2006.08.11 16:32
|s/l
|1456
|1.00
|1.2735
|1.2735
|0.0000
|-13.00
|7941.66
|2977
|2006.08.11 16:32
|buy
|1457
|1.00
|1.2736
|1.2723
|0.0000
|2978
|2006.08.11 18:08
|s/l
|1457
|1.00
|1.2723
|1.2723
|0.0000
|-13.00
|7928.66
|2979
|2006.08.11 19:55
|sell
|1458
|1.00
|1.2733
|1.2746
|0.0000
|2980
|2006.08.13 22:00
|close
|1458
|1.00
|1.2711
|1.2746
|0.0000
|22.00
|7950.66
|2981
|2006.08.13 22:13
|sell
|1459
|1.00
|1.2719
|1.2732
|0.0000
|2982
|2006.08.13 23:03
|s/l
|1459
|1.00
|1.2732
|1.2732
|0.0000
|-13.00
|7937.66
|2983
|2006.08.13 23:05
|sell
|1460
|1.00
|1.2738
|1.2751
|0.0000
|2984
|2006.08.14 04:28
|s/l
|1460
|1.00
|1.2751
|1.2751
|0.0000
|-12.28
|7925.38
|2985
|2006.08.14 06:38
|sell
|1461
|1.00
|1.2756
|1.2769
|0.0000
|2986
|2006.08.14 07:12
|close
|1461
|1.00
|1.2745
|1.2769
|0.0000
|11.00
|7936.38
|2987
|2006.08.14 07:12
|buy
|1462
|1.00
|1.2746
|1.2733
|0.0000
|2988
|2006.08.14 07:25
|s/l
|1462
|1.00
|1.2733
|1.2733
|0.0000
|-13.00
|7923.38
|2989
|2006.08.14 07:25
|buy
|1463
|1.00
|1.2734
|1.2721
|0.0000
|2990
|2006.08.14 07:27
|s/l
|1463
|1.00
|1.2721
|1.2721
|0.0000
|-13.00
|7910.38
|2991
|2006.08.14 07:33
|buy
|1464
|1.00
|1.2728
|1.2715
|0.0000
|2992
|2006.08.14 07:57
|close
|1464
|1.00
|1.2738
|1.2715
|0.0000
|10.00
|7920.38
|2993
|2006.08.14 07:57
|buy
|1465
|1.00
|1.2739
|1.2726
|0.0000
|2994
|2006.08.14 10:50
|s/l
|1465
|1.00
|1.2726
|1.2726
|0.0000
|-13.00
|7907.38
|2995
|2006.08.14 12:45
|sell
|1466
|1.00
|1.2728
|1.2741
|0.0000
|2996
|2006.08.14 13:01
|s/l
|1466
|1.00
|1.2741
|1.2741
|0.0000
|-13.00
|7894.38
|2997
|2006.08.14 13:32
|sell
|1467
|1.00
|1.2746
|1.2759
|0.0000
|2998
|2006.08.14 13:52
|close
|1467
|1.00
|1.2737
|1.2759
|0.0000
|9.00
|7903.38
|2999
|2006.08.14 14:23
|sell
|1468
|1.00
|1.2756
|1.2769
|0.0000
|3000
|2006.08.14 14:36
|close
|1468
|1.00
|1.2747
|1.2769
|0.0000
|9.00
|7912.38
|3001
|2006.08.14 14:44
|sell
|1469
|1.00
|1.2756
|1.2769
|0.0000
|3002
|2006.08.14 14:52
|close
|1469
|1.00
|1.2747
|1.2769
|0.0000
|9.00
|7921.38
|3003
|2006.08.15 01:38
|buy
|1470
|1.00
|1.2715
|1.2702
|0.0000
|3004
|2006.08.15 01:50
|s/l
|1470
|1.00
|1.2702
|1.2702
|0.0000
|-13.00
|7908.38
|3005
|2006.08.15 01:51
|buy
|1471
|1.00
|1.2708
|1.2695
|0.0000
|3006
|2006.08.15 01:54
|close
|1471
|1.00
|1.2717
|1.2695
|0.0000
|9.00
|7917.38
|3007
|2006.08.15 01:54
|buy
|1472
|1.00
|1.2712
|1.2699
|0.0000
|3008
|2006.08.15 02:08
|close
|1472
|1.00
|1.2727
|1.2699
|0.0000
|15.00
|7932.38
|3009
|2006.08.15 05:25
|sell
|1473
|1.00
|1.2744
|1.2757
|0.0000
|3010
|2006.08.15 06:14
|close
|1473
|1.00
|1.2732
|1.2757
|0.0000
|12.00
|7944.38
|3011
|2006.08.15 06:14
|buy
|1474
|1.00
|1.2733
|1.2720
|0.0000
|3012
|2006.08.15 06:46
|s/l
|1474
|1.00
|1.2720
|1.2720
|0.0000
|-13.00
|7931.38
|3013
|2006.08.15 06:46
|buy
|1475
|1.00
|1.2730
|1.2717
|0.0000
|3014
|2006.08.15 06:53
|s/l
|1475
|1.00
|1.2717
|1.2717
|0.0000
|-13.00
|7918.38
|3015
|2006.08.15 07:10
|sell
|1476
|1.00
|1.2725
|1.2738
|0.0000
|3016
|2006.08.15 07:35
|s/l
|1476
|1.00
|1.2738
|1.2738
|0.0000
|-13.00
|7905.38
|3017
|2006.08.15 07:35
|sell
|1477
|1.00
|1.2736
|1.2749
|0.0000
|3018
|2006.08.15 08:30
|close
|1477
|1.00
|1.2724
|1.2749
|0.0000
|12.00
|7917.38
|3019
|2006.08.15 08:30
|buy
|1478
|1.00
|1.2722
|1.2709
|0.0000
|3020
|2006.08.15 09:04
|s/l
|1478
|1.00
|1.2709
|1.2709
|0.0000
|-13.00
|7904.38
|3021
|2006.08.15 12:30
|sell
|1479
|1.00
|1.2746
|1.2759
|0.0000
|3022
|2006.08.15 12:30
|s/l
|1479
|1.00
|1.2759
|1.2759
|0.0000
|-13.00
|7891.38
|3023
|2006.08.15 12:30
|sell
|1480
|1.00
|1.2747
|1.2760
|0.0000
|3024
|2006.08.15 12:30
|close
|1480
|1.00
|1.2723
|1.2760
|0.0000
|24.00
|7915.38
|3025
|2006.08.15 12:30
|sell
|1481
|1.00
|1.2737
|1.2750
|0.0000
|3026
|2006.08.15 12:30
|s/l
|1481
|1.00
|1.2750
|1.2750
|0.0000
|-13.00
|7902.38
|3027
|2006.08.15 13:01
|sell
|1482
|1.00
|1.2783
|1.2796
|0.0000
|3028
|2006.08.15 13:01
|close
|1482
|1.00
|1.2774
|1.2796
|0.0000
|9.00
|7911.38
|3029
|2006.08.15 13:01
|sell
|1483
|1.00
|1.2781
|1.2794
|0.0000
|3030
|2006.08.15 13:07
|s/l
|1483
|1.00
|1.2794
|1.2794
|0.0000
|-13.00
|7898.38
|3031
|2006.08.15 13:07
|sell
|1484
|1.00
|1.2790
|1.2803
|0.0000
|3032
|2006.08.15 13:43
|s/l
|1484
|1.00
|1.2803
|1.2803
|0.0000
|-13.00
|7885.38
|3033
|2006.08.16 11:44
|sell
|1485
|1.00
|1.2786
|1.2799
|0.0000
|3034
|2006.08.16 12:30
|s/l
|1485
|1.00
|1.2799
|1.2799
|0.0000
|-13.00
|7872.38
|3035
|2006.08.16 12:30
|sell
|1486
|1.00
|1.2800
|1.2813
|0.0000
|3036
|2006.08.16 12:30
|close
|1486
|1.00
|1.2790
|1.2813
|0.0000
|10.00
|7882.38
|3037
|2006.08.16 12:30
|sell
|1487
|1.00
|1.2805
|1.2818
|0.0000
|3038
|2006.08.16 12:30
|close
|1487
|1.00
|1.2794
|1.2818
|0.0000
|11.00
|7893.38
|3039
|2006.08.16 12:30
|sell
|1488
|1.00
|1.2805
|1.2818
|0.0000
|3040
|2006.08.16 12:30
|s/l
|1488
|1.00
|1.2818
|1.2818
|0.0000
|-13.00
|7880.38
|3041
|2006.08.16 12:31
|sell
|1489
|1.00
|1.2800
|1.2813
|0.0000
|3042
|2006.08.16 12:31
|s/l
|1489
|1.00
|1.2813
|1.2813
|0.0000
|-13.00
|7867.38
|3043
|2006.08.16 12:31
|sell
|1490
|1.00
|1.2810
|1.2823
|0.0000
|3044
|2006.08.16 12:31
|s/l
|1490
|1.00
|1.2823
|1.2823
|0.0000
|-13.00
|7854.38
|3045
|2006.08.16 13:16
|sell
|1491
|1.00
|1.2855
|1.2868
|0.0000
|3046
|2006.08.16 15:13
|close
|1491
|1.00
|1.2850
|1.2868
|0.0000
|5.00
|7859.38
|3047
|2006.08.16 17:46
|buy
|1492
|1.00
|1.2842
|1.2829
|0.0000
|3048
|2006.08.16 18:05
|close
|1492
|1.00
|1.2852
|1.2829
|0.0000
|10.00
|7869.38
|3049
|2006.08.16 23:37
|sell
|1493
|1.00
|1.2845
|1.2858
|0.0000
|3050
|2006.08.17 00:58
|s/l
|1493
|1.00
|1.2858
|1.2858
|0.0000
|-10.84
|7858.54
|3051
|2006.08.17 08:06
|buy
|1494
|1.00
|1.2863
|1.2850
|0.0000
|3052
|2006.08.17 08:35
|close
|1494
|1.00
|1.2875
|1.2850
|0.0000
|12.00
|7870.54
|3053
|2006.08.17 09:07
|buy
|1495
|1.00
|1.2863
|1.2850
|0.0000
|3054
|2006.08.17 10:05
|close
|1495
|1.00
|1.2871
|1.2850
|0.0000
|8.00
|7878.54
|3055
|2006.08.17 11:46
|sell
|1496
|1.00
|1.2881
|1.2894
|0.0000
|3056
|2006.08.17 12:35
|close
|1496
|1.00
|1.2874
|1.2894
|0.0000
|7.00
|7885.54
|3057
|2006.08.17 12:35
|buy
|1497
|1.00
|1.2875
|1.2862
|0.0000
|3058
|2006.08.17 12:43
|s/l
|1497
|1.00
|1.2862
|1.2862
|0.0000
|-13.00
|7872.54
|3059
|2006.08.17 12:44
|buy
|1498
|1.00
|1.2869
|1.2856
|0.0000
|3060
|2006.08.17 12:48
|close
|1498
|1.00
|1.2875
|1.2856
|0.0000
|6.00
|7878.54
|3061
|2006.08.17 12:48
|buy
|1499
|1.00
|1.2878
|1.2865
|0.0000
|3062
|2006.08.17 13:10
|s/l
|1499
|1.00
|1.2865
|1.2865
|0.0000
|-13.00
|7865.54
|3063
|2006.08.17 17:06
|buy
|1500
|1.00
|1.2837
|1.2824
|0.0000
|3064
|2006.08.17 17:21
|s/l
|1500
|1.00
|1.2824
|1.2824
|0.0000
|-13.00
|7852.54
|3065
|2006.08.17 17:22
|buy
|1501
|1.00
|1.2830
|1.2817
|0.0000
|3066
|2006.08.17 18:00
|s/l
|1501
|1.00
|1.2817
|1.2817
|0.0000
|-13.00
|7839.54
|3067
|2006.08.18 07:58
|buy
|1502
|1.00
|1.2829
|1.2816
|0.0000
|3068
|2006.08.18 08:32
|close
|1502
|1.00
|1.2840
|1.2816
|0.0000
|11.00
|7850.54
|3069
|2006.08.18 09:21
|sell
|1503
|1.00
|1.2842
|1.2855
|0.0000
|3070
|2006.08.18 09:27
|close
|1503
|1.00
|1.2836
|1.2855
|0.0000
|6.00
|7856.54
|3071
|2006.08.18 09:37
|buy
|1504
|1.00
|1.2830
|1.2817
|0.0000
|3072
|2006.08.18 11:13
|s/l
|1504
|1.00
|1.2817
|1.2817
|0.0000
|-13.00
|7843.54
|3073
|2006.08.18 13:02
|sell
|1505
|1.00
|1.2811
|1.2824
|0.0000
|3074
|2006.08.18 13:18
|close
|1505
|1.00
|1.2804
|1.2824
|0.0000
|7.00
|7850.54
|3075
|2006.08.18 13:32
|sell
|1506
|1.00
|1.2812
|1.2825
|0.0000
|3076
|2006.08.18 13:48
|s/l
|1506
|1.00
|1.2825
|1.2825
|0.0000
|-13.00
|7837.54
|3077
|2006.08.18 13:48
|sell
|1507
|1.00
|1.2822
|1.2835
|0.0000
|3078
|2006.08.18 13:51
|s/l
|1507
|1.00
|1.2835
|1.2835
|0.0000
|-13.00
|7824.54
|3079
|2006.08.18 14:00
|buy
|1508
|1.00
|1.2832
|1.2819
|0.0000
|3080
|2006.08.18 14:12
|s/l
|1508
|1.00
|1.2819
|1.2819
|0.0000
|-13.00
|7811.54
|3081
|2006.08.18 14:12
|buy
|1509
|1.00
|1.2822
|1.2809
|0.0000
|3082
|2006.08.18 14:16
|s/l
|1509
|1.00
|1.2809
|1.2809
|0.0000
|-13.00
|7798.54
|3083
|2006.08.18 14:59
|buy
|1510
|1.00
|1.2822
|1.2809
|0.0000
|3084
|2006.08.18 15:15
|s/l
|1510
|1.00
|1.2809
|1.2809
|0.0000
|-13.00
|7785.54
|3085
|2006.08.18 15:15
|buy
|1511
|1.00
|1.2811
|1.2798
|0.0000
|3086
|2006.08.18 15:31
|close
|1511
|1.00
|1.2817
|1.2798
|0.0000
|6.00
|7791.54
|3087
|2006.08.21 01:06
|sell
|1512
|1.00
|1.2856
|1.2869
|0.0000
|3088
|2006.08.21 01:22
|s/l
|1512
|1.00
|1.2869
|1.2869
|0.0000
|-13.00
|7778.54
|3089
|2006.08.21 01:28
|sell
|1513
|1.00
|1.2859
|1.2872
|0.0000
|3090
|2006.08.21 01:44
|s/l
|1513
|1.00
|1.2872
|1.2872
|0.0000
|-13.00
|7765.54
|3091
|2006.08.21 04:50
|buy
|1514
|1.00
|1.2873
|1.2860
|0.0000
|3092
|2006.08.21 06:53
|close
|1514
|1.00
|1.2884
|1.2860
|0.0000
|11.00
|7776.54
|3093
|2006.08.21 06:53
|sell
|1515
|1.00
|1.2880
|1.2893
|0.0000
|3094
|2006.08.21 07:22
|s/l
|1515
|1.00
|1.2893
|1.2893
|0.0000
|-13.00
|7763.54
|3095
|2006.08.21 09:53
|buy
|1516
|1.00
|1.2889
|1.2876
|0.0000
|3096
|2006.08.21 12:02
|close
|1516
|1.00
|1.2896
|1.2876
|0.0000
|7.00
|7770.54
|3097
|2006.08.21 12:05
|sell
|1517
|1.00
|1.2899
|1.2912
|0.0000
|3098
|2006.08.21 12:09
|s/l
|1517
|1.00
|1.2912
|1.2912
|0.0000
|-13.00
|7757.54
|3099
|2006.08.21 12:10
|sell
|1518
|1.00
|1.2910
|1.2923
|0.0000
|3100
|2006.08.21 12:13
|s/l
|1518
|1.00
|1.2923
|1.2923
|0.0000
|-13.00
|7744.54
|3101
|2006.08.21 12:19
|sell
|1519
|1.00
|1.2910
|1.2923
|0.0000
|3102
|2006.08.21 12:33
|close
|1519
|1.00
|1.2903
|1.2923
|0.0000
|7.00
|7751.54
|3103
|2006.08.21 12:33
|sell
|1520
|1.00
|1.2902
|1.2915
|0.0000
|3104
|2006.08.21 13:53
|s/l
|1520
|1.00
|1.2915
|1.2915
|0.0000
|-13.00
|7738.54
|3105
|2006.08.21 13:53
|sell
|1521
|1.00
|1.2914
|1.2927
|0.0000
|3106
|2006.08.21 13:59
|s/l
|1521
|1.00
|1.2927
|1.2927
|0.0000
|-13.00
|7725.54
|3107
|2006.08.21 13:59
|sell
|1522
|1.00
|1.2928
|1.2941
|0.0000
|3108
|2006.08.21 14:09
|s/l
|1522
|1.00
|1.2941
|1.2941
|0.0000
|-13.00
|7712.54
|3109
|2006.08.21 15:18
|buy
|1523
|1.00
|1.2914
|1.2901
|0.0000
|3110
|2006.08.21 16:10
|s/l
|1523
|1.00
|1.2901
|1.2901
|0.0000
|-13.00
|7699.54
|3111
|2006.08.22 04:58
|buy
|1524
|1.00
|1.2870
|1.2857
|0.0000
|3112
|2006.08.22 06:30
|close
|1524
|1.00
|1.2876
|1.2857
|0.0000
|6.00
|7705.54
|3113
|2006.08.22 07:02
|buy
|1525
|1.00
|1.2873
|1.2860
|0.0000
|3114
|2006.08.22 09:00
|s/l
|1525
|1.00
|1.2860
|1.2860
|0.0000
|-13.00
|7692.54
|3115
|2006.08.22 09:00
|buy
|1526
|1.00
|1.2865
|1.2852
|0.0000
|3116
|2006.08.22 09:00
|s/l
|1526
|1.00
|1.2852
|1.2852
|0.0000
|-13.00
|7679.54
|3117
|2006.08.22 09:01
|buy
|1527
|1.00
|1.2861
|1.2848
|0.0000
|3118
|2006.08.22 09:01
|close
|1527
|1.00
|1.2867
|1.2848
|0.0000
|6.00
|7685.54
|3119
|2006.08.22 09:05
|buy
|1528
|1.00
|1.2865
|1.2852
|0.0000
|3120
|2006.08.22 09:14
|s/l
|1528
|1.00
|1.2852
|1.2852
|0.0000
|-13.00
|7672.54
|3121
|2006.08.22 09:36
|buy
|1529
|1.00
|1.2860
|1.2847
|0.0000
|3122
|2006.08.22 09:53
|s/l
|1529
|1.00
|1.2847
|1.2847
|0.0000
|-13.00
|7659.54
|3123
|2006.08.22 17:28
|buy
|1530
|1.00
|1.2798
|1.2785
|0.0000
|3124
|2006.08.22 18:04
|s/l
|1530
|1.00
|1.2785
|1.2785
|0.0000
|-13.00
|7646.54
|3125
|2006.08.22 18:45
|sell
|1531
|1.00
|1.2799
|1.2812
|0.0000
|3126
|2006.08.22 22:48
|s/l
|1531
|1.00
|1.2812
|1.2812
|0.0000
|-13.00
|7633.54
|3127
|2006.08.23 01:58
|buy
|1532
|1.00
|1.2791
|1.2778
|0.0000
|3128
|2006.08.23 06:53
|close
|1532
|1.00
|1.2799
|1.2778
|0.0000
|8.00
|7641.54
|3129
|2006.08.23 06:55
|sell
|1533
|1.00
|1.2804
|1.2817
|0.0000
|3130
|2006.08.23 07:20
|s/l
|1533
|1.00
|1.2817
|1.2817
|0.0000
|-13.00
|7628.54
|3131
|2006.08.23 07:20
|sell
|1534
|1.00
|1.2816
|1.2829
|0.0000
|3132
|2006.08.23 07:33
|s/l
|1534
|1.00
|1.2829
|1.2829
|0.0000
|-13.00
|7615.54
|3133
|2006.08.23 07:33
|sell
|1535
|1.00
|1.2828
|1.2841
|0.0000
|3134
|2006.08.23 08:17
|close
|1535
|1.00
|1.2819
|1.2841
|0.0000
|9.00
|7624.54
|3135
|2006.08.23 14:19
|buy
|1536
|1.00
|1.2818
|1.2805
|0.0000
|3136
|2006.08.23 14:31
|s/l
|1536
|1.00
|1.2805
|1.2805
|0.0000
|-13.00
|7611.54
|3137
|2006.08.23 14:31
|buy
|1537
|1.00
|1.2805
|1.2792
|0.0000
|3138
|2006.08.23 14:36
|s/l
|1537
|1.00
|1.2792
|1.2792
|0.0000
|-13.00
|7598.54
|3139
|2006.08.23 14:38
|buy
|1538
|1.00
|1.2797
|1.2784
|0.0000
|3140
|2006.08.23 14:47
|close
|1538
|1.00
|1.2805
|1.2784
|0.0000
|8.00
|7606.54
|3141
|2006.08.23 14:47
|buy
|1539
|1.00
|1.2806
|1.2793
|0.0000
|3142
|2006.08.23 15:00
|s/l
|1539
|1.00
|1.2793
|1.2793
|0.0000
|-13.00
|7593.54
|3143
|2006.08.23 16:33
|buy
|1540
|1.00
|1.2790
|1.2777
|0.0000
|3144
|2006.08.23 19:02
|close
|1540
|1.00
|1.2797
|1.2777
|0.0000
|7.00
|7600.54
|3145
|2006.08.24 01:02
|buy
|1541
|1.00
|1.2770
|1.2757
|0.0000
|3146
|2006.08.24 05:23
|close
|1541
|1.00
|1.2779
|1.2757
|0.0000
|9.00
|7609.54
|3147
|2006.08.24 05:23
|sell
|1542
|1.00
|1.2777
|1.2790
|0.0000
|3148
|2006.08.24 06:33
|close
|1542
|1.00
|1.2769
|1.2790
|0.0000
|8.00
|7617.54
|3149
|2006.08.24 07:47
|buy
|1543
|1.00
|1.2768
|1.2755
|0.0000
|3150
|2006.08.24 08:00
|close
|1543
|1.00
|1.2778
|1.2755
|0.0000
|10.00
|7627.54
|3151
|2006.08.24 09:47
|buy
|1544
|1.00
|1.2821
|1.2808
|0.0000
|3152
|2006.08.24 11:13
|close
|1544
|1.00
|1.2834
|1.2808
|0.0000
|13.00
|7640.54
|3153
|2006.08.24 12:30
|buy
|1545
|1.00
|1.2821
|1.2808
|0.0000
|3154
|2006.08.24 12:30
|close
|1545
|1.00
|1.2843
|1.2808
|0.0000
|22.00
|7662.54
|3155
|2006.08.24 12:31
|buy
|1546
|1.00
|1.2819
|1.2806
|0.0000
|3156
|2006.08.24 12:31
|close
|1546
|1.00
|1.2834
|1.2806
|0.0000
|15.00
|7677.54
|3157
|2006.08.24 12:31
|buy
|1547
|1.00
|1.2819
|1.2806
|0.0000
|3158
|2006.08.24 12:44
|s/l
|1547
|1.00
|1.2806
|1.2806
|0.0000
|-13.00
|7664.54
|3159
|2006.08.24 12:44
|buy
|1548
|1.00
|1.2808
|1.2795
|0.0000
|3160
|2006.08.24 12:47
|close
|1548
|1.00
|1.2823
|1.2795
|0.0000
|15.00
|7679.54
|3161
|2006.08.24 13:16
|buy
|1549
|1.00
|1.2814
|1.2801
|0.0000
|3162
|2006.08.24 14:00
|close
|1549
|1.00
|1.2830
|1.2801
|0.0000
|16.00
|7695.54
|3163
|2006.08.24 14:04
|buy
|1550
|1.00
|1.2802
|1.2789
|0.0000
|3164
|2006.08.24 14:04
|close
|1550
|1.00
|1.2811
|1.2789
|0.0000
|9.00
|7704.54
|3165
|2006.08.24 14:37
|buy
|1551
|1.00
|1.2804
|1.2791
|0.0000
|3166
|2006.08.24 14:53
|s/l
|1551
|1.00
|1.2791
|1.2791
|0.0000
|-13.00
|7691.54
|3167
|2006.08.24 14:53
|buy
|1552
|1.00
|1.2792
|1.2779
|0.0000
|3168
|2006.08.24 15:44
|s/l
|1552
|1.00
|1.2779
|1.2779
|0.0000
|-13.00
|7678.54
|3169
|2006.08.24 15:44
|buy
|1553
|1.00
|1.2780
|1.2767
|0.0000
|3170
|2006.08.24 15:54
|s/l
|1553
|1.00
|1.2767
|1.2767
|0.0000
|-13.00
|7665.54
|3171
|2006.08.24 16:11
|sell
|1554
|1.00
|1.2767
|1.2780
|0.0000
|3172
|2006.08.24 20:10
|close
|1554
|1.00
|1.2756
|1.2780
|0.0000
|11.00
|7676.54
|3173
|2006.08.25 00:05
|buy
|1555
|1.00
|1.2751
|1.2738
|0.0000
|3174
|2006.08.25 00:14
|close
|1555
|1.00
|1.2763
|1.2738
|0.0000
|12.00
|7688.54
|3175
|2006.08.25 05:28
|buy
|1556
|1.00
|1.2770
|1.2757
|0.0000
|3176
|2006.08.25 06:29
|s/l
|1556
|1.00
|1.2757
|1.2757
|0.0000
|-13.00
|7675.54
|3177
|2006.08.25 07:44
|sell
|1557
|1.00
|1.2774
|1.2787
|0.0000
|3178
|2006.08.25 09:04
|close
|1557
|1.00
|1.2767
|1.2787
|0.0000
|7.00
|7682.54
|3179
|2006.08.25 12:15
|buy
|1558
|1.00
|1.2763
|1.2750
|0.0000
|3180
|2006.08.25 14:07
|s/l
|1558
|1.00
|1.2750
|1.2750
|0.0000
|-13.00
|7669.54
|3181
|2006.08.25 15:07
|sell
|1559
|1.00
|1.2761
|1.2774
|0.0000
|3182
|2006.08.25 15:07
|s/l
|1559
|1.00
|1.2774
|1.2774
|0.0000
|-13.00
|7656.54
|3183
|2006.08.25 15:07
|sell
|1560
|1.00
|1.2773
|1.2786
|0.0000
|3184
|2006.08.25 15:08
|close
|1560
|1.00
|1.2762
|1.2786
|0.0000
|11.00
|7667.54
|3185
|2006.08.25 15:08
|sell
|1561
|1.00
|1.2761
|1.2774
|0.0000
|3186
|2006.08.25 15:15
|s/l
|1561
|1.00
|1.2774
|1.2774
|0.0000
|-13.00
|7654.54
|3187
|2006.08.25 15:15
|sell
|1562
|1.00
|1.2773
|1.2786
|0.0000
|3188
|2006.08.25 15:41
|close
|1562
|1.00
|1.2765
|1.2786
|0.0000
|8.00
|7662.54
|3189
|2006.08.25 15:41
|sell
|1563
|1.00
|1.2764
|1.2777
|0.0000
|3190
|2006.08.25 17:04
|close
|1563
|1.00
|1.2756
|1.2777
|0.0000
|8.00
|7670.54
|3191
|2006.08.25 19:55
|buy
|1564
|1.00
|1.2757
|1.2744
|0.0000
|3192
|2006.08.27 22:51
|close
|1564
|1.00
|1.2765
|1.2744
|0.0000
|8.00
|7678.54
|3193
|2006.08.28 00:55
|sell
|1565
|1.00
|1.2773
|1.2786
|0.0000
|3194
|2006.08.28 03:27
|s/l
|1565
|1.00
|1.2786
|1.2786
|0.0000
|-13.00
|7665.54
|3195
|2006.08.28 14:38
|buy
|1566
|1.00
|1.2804
|1.2791
|0.0000
|3196
|2006.08.28 14:53
|s/l
|1566
|1.00
|1.2791
|1.2791
|0.0000
|-13.00
|7652.54
|3197
|2006.08.28 14:53
|buy
|1567
|1.00
|1.2796
|1.2783
|0.0000
|3198
|2006.08.28 15:28
|s/l
|1567
|1.00
|1.2783
|1.2783
|0.0000
|-13.00
|7639.54
|3199
|2006.08.28 16:26
|sell
|1568
|1.00
|1.2795
|1.2808
|0.0000
|3200
|2006.08.28 19:00
|close
|1568
|1.00
|1.2786
|1.2808
|0.0000
|9.00
|7648.54
|3201
|2006.08.28 20:50
|buy
|1569
|1.00
|1.2782
|1.2769
|0.0000
|3202
|2006.08.28 22:38
|close
|1569
|1.00
|1.2791
|1.2769
|0.0000
|9.00
|7657.54
|3203
|2006.08.29 00:29
|sell
|1570
|1.00
|1.2801
|1.2814
|0.0000
|3204
|2006.08.29 01:46
|s/l
|1570
|1.00
|1.2814
|1.2814
|0.0000
|-13.00
|7644.54
|3205
|2006.08.29 03:32
|buy
|1571
|1.00
|1.2812
|1.2799
|0.0000
|3206
|2006.08.29 03:58
|close
|1571
|1.00
|1.2819
|1.2799
|0.0000
|7.00
|7651.54
|3207
|2006.08.29 11:47
|sell
|1572
|1.00
|1.2818
|1.2831
|0.0000
|3208
|2006.08.29 12:10
|close
|1572
|1.00
|1.2811
|1.2831
|0.0000
|7.00
|7658.54
|3209
|2006.08.29 12:19
|buy
|1573
|1.00
|1.2805
|1.2792
|0.0000
|3210
|2006.08.29 12:39
|close
|1573
|1.00
|1.2812
|1.2792
|0.0000
|7.00
|7665.54
|3211
|2006.08.29 12:54
|buy
|1574
|1.00
|1.2808
|1.2795
|0.0000
|3212
|2006.08.29 13:38
|s/l
|1574
|1.00
|1.2795
|1.2795
|0.0000
|-13.00
|7652.54
|3213
|2006.08.29 14:00
|sell
|1575
|1.00
|1.2805
|1.2818
|0.0000
|3214
|2006.08.29 14:00
|close
|1575
|1.00
|1.2797
|1.2818
|0.0000
|8.00
|7660.54
|3215
|2006.08.29 14:00
|sell
|1576
|1.00
|1.2805
|1.2818
|0.0000
|3216
|2006.08.29 14:00
|close
|1576
|1.00
|1.2797
|1.2818
|0.0000
|8.00
|7668.54
|3217
|2006.08.29 14:01
|sell
|1577
|1.00
|1.2802
|1.2815
|0.0000
|3218
|2006.08.29 14:07
|close
|1577
|1.00
|1.2794
|1.2815
|0.0000
|8.00
|7676.54
|3219
|2006.08.29 14:07
|buy
|1578
|1.00
|1.2789
|1.2776
|0.0000
|3220
|2006.08.29 14:21
|s/l
|1578
|1.00
|1.2776
|1.2776
|0.0000
|-13.00
|7663.54
|3221
|2006.08.29 15:18
|sell
|1579
|1.00
|1.2763
|1.2776
|0.0000
|3222
|2006.08.29 17:32
|s/l
|1579
|1.00
|1.2776
|1.2776
|0.0000
|-13.00
|7650.54
|3223
|2006.08.29 17:32
|sell
|1580
|1.00
|1.2775
|1.2788
|0.0000
|3224
|2006.08.29 17:55
|close
|1580
|1.00
|1.2766
|1.2788
|0.0000
|9.00
|7659.54
|3225
|2006.08.29 18:00
|buy
|1581
|1.00
|1.2756
|1.2743
|0.0000
|3226
|2006.08.29 18:00
|close
|1581
|1.00
|1.2768
|1.2743
|0.0000
|12.00
|7671.54
|3227
|2006.08.29 19:46
|buy
|1582
|1.00
|1.2824
|1.2811
|0.0000
|3228
|2006.08.29 21:58
|close
|1582
|1.00
|1.2831
|1.2811
|0.0000
|7.00
|7678.54
|3229
|2006.08.29 23:42
|sell
|1583
|1.00
|1.2833
|1.2846
|0.0000
|3230
|2006.08.30 00:08
|close
|1583
|1.00
|1.2826
|1.2846
|0.0000
|7.72
|7686.26
|3231
|2006.08.30 01:34
|sell
|1584
|1.00
|1.2850
|1.2863
|0.0000
|3232
|2006.08.30 01:35
|close
|1584
|1.00
|1.2841
|1.2863
|0.0000
|9.00
|7695.26
|3233
|2006.08.30 01:37
|buy
|1585
|1.00
|1.2834
|1.2821
|0.0000
|3234
|2006.08.30 04:38
|close
|1585
|1.00
|1.2844
|1.2821
|0.0000
|10.00
|7705.26
|3235
|2006.08.30 05:32
|buy
|1586
|1.00
|1.2833
|1.2820
|0.0000
|3236
|2006.08.30 06:57
|close
|1586
|1.00
|1.2840
|1.2820
|0.0000
|7.00
|7712.26
|3237
|2006.08.30 07:06
|buy
|1587
|1.00
|1.2834
|1.2821
|0.0000
|3238
|2006.08.30 09:56
|s/l
|1587
|1.00
|1.2821
|1.2821
|0.0000
|-13.00
|7699.26
|3239
|2006.08.30 09:56
|buy
|1588
|1.00
|1.2820
|1.2807
|0.0000
|3240
|2006.08.30 10:01
|close
|1588
|1.00
|1.2827
|1.2807
|0.0000
|7.00
|7706.26
|3241
|2006.08.30 10:07
|sell
|1589
|1.00
|1.2827
|1.2840
|0.0000
|3242
|2006.08.30 10:57
|close
|1589
|1.00
|1.2820
|1.2840
|0.0000
|7.00
|7713.26
|3243
|2006.08.30 12:15
|buy
|1590
|1.00
|1.2817
|1.2804
|0.0000
|3244
|2006.08.30 12:15
|close
|1590
|1.00
|1.2824
|1.2804
|0.0000
|7.00
|7720.26
|3245
|2006.08.30 12:15
|buy
|1591
|1.00
|1.2817
|1.2804
|0.0000
|3246
|2006.08.30 12:22
|close
|1591
|1.00
|1.2824
|1.2804
|0.0000
|7.00
|7727.26
|3247
|2006.08.30 12:33
|buy
|1592
|1.00
|1.2817
|1.2804
|0.0000
|3248
|2006.08.30 12:49
|close
|1592
|1.00
|1.2824
|1.2804
|0.0000
|7.00
|7734.26
|3249
|2006.08.30 15:14
|buy
|1593
|1.00
|1.2824
|1.2811
|0.0000
|3250
|2006.08.30 17:30
|close
|1593
|1.00
|1.2832
|1.2811
|0.0000
|8.00
|7742.26
|3251
|2006.08.30 17:30
|sell
|1594
|1.00
|1.2831
|1.2844
|0.0000
|3252
|2006.08.30 23:25
|s/l
|1594
|1.00
|1.2844
|1.2844
|0.0000
|-13.00
|7729.26
|3253
|2006.08.30 23:52
|buy
|1595
|1.00
|1.2832
|1.2819
|0.0000
|3254
|2006.08.31 05:01
|s/l
|1595
|1.00
|1.2819
|1.2819
|0.0000
|-15.59
|7713.66
|3255
|2006.08.31 05:41
|sell
|1596
|1.00
|1.2828
|1.2841
|0.0000
|3256
|2006.08.31 06:46
|s/l
|1596
|1.00
|1.2841
|1.2841
|0.0000
|-13.00
|7700.66
|3257
|2006.08.31 06:49
|sell
|1597
|1.00
|1.2841
|1.2854
|0.0000
|3258
|2006.08.31 07:21
|s/l
|1597
|1.00
|1.2854
|1.2854
|0.0000
|-13.00
|7687.66
|3259
|2006.08.31 07:21
|sell
|1598
|1.00
|1.2847
|1.2860
|0.0000
|3260
|2006.08.31 07:24
|s/l
|1598
|1.00
|1.2860
|1.2860
|0.0000
|-13.00
|7674.66
|3261
|2006.08.31 07:25
|sell
|1599
|1.00
|1.2849
|1.2862
|0.0000
|3262
|2006.08.31 07:28
|s/l
|1599
|1.00
|1.2862
|1.2862
|0.0000
|-13.00
|7661.66
|3263
|2006.08.31 08:22
|buy
|1600
|1.00
|1.2846
|1.2833
|0.0000
|3264
|2006.08.31 09:10
|close
|1600
|1.00
|1.2852
|1.2833
|0.0000
|6.00
|7667.66
|3265
|2006.08.31 09:11
|sell
|1601
|1.00
|1.2850
|1.2863
|0.0000
|3266
|2006.08.31 12:30
|s/l
|1601
|1.00
|1.2863
|1.2863
|0.0000
|-13.00
|7654.66
|3267
|2006.08.31 12:30
|buy
|1602
|1.00
|1.2850
|1.2837
|0.0000
|3268
|2006.08.31 12:31
|close
|1602
|1.00
|1.2858
|1.2837
|0.0000
|8.00
|7662.66
|3269
|2006.08.31 13:20
|buy
|1603
|1.00
|1.2861
|1.2848
|0.0000
|3270
|2006.08.31 13:30
|s/l
|1603
|1.00
|1.2848
|1.2848
|0.0000
|-13.00
|7649.66
|3271
|2006.08.31 13:30
|buy
|1604
|1.00
|1.2850
|1.2837
|0.0000
|3272
|2006.08.31 13:43
|s/l
|1604
|1.00
|1.2837
|1.2837
|0.0000
|-13.00
|7636.66
|3273
|2006.08.31 14:00
|buy
|1605
|1.00
|1.2831
|1.2818
|0.0000
|3274
|2006.08.31 14:02
|s/l
|1605
|1.00
|1.2818
|1.2818
|0.0000
|-13.00
|7623.66
|3275
|2006.08.31 14:02
|buy
|1606
|1.00
|1.2826
|1.2813
|0.0000
|3276
|2006.08.31 14:27
|s/l
|1606
|1.00
|1.2813
|1.2813
|0.0000
|-13.00
|7610.66
|3277
|2006.08.31 20:17
|sell
|1607
|1.00
|1.2815
|1.2828
|0.0000
|3278
|2006.08.31 21:20
|close
|1607
|1.00
|1.2806
|1.2828
|0.0000
|9.00
|7619.66
|3279
|2006.08.31 21:43
|buy
|1608
|1.00
|1.2806
|1.2793
|0.0000
|3280
|2006.08.31 22:04
|close
|1608
|1.00
|1.2811
|1.2793
|0.0000
|5.00
|7624.66
|3281
|2006.08.31 22:06
|sell
|1609
|1.00
|1.2812
|1.2825
|0.0000
|3282
|2006.08.31 23:01
|close
|1609
|1.00
|1.2807
|1.2825
|0.0000
|5.00
|7629.66
|3283
|2006.08.31 23:33
|sell
|1610
|1.00
|1.2813
|1.2826
|0.0000
|3284
|2006.09.01 03:00
|close
|1610
|1.00
|1.2804
|1.2826
|0.0000
|9.72
|7639.38
|3285
|2006.09.01 06:44
|buy
|1611
|1.00
|1.2808
|1.2795
|0.0000
|3286
|2006.09.01 08:41
|close
|1611
|1.00
|1.2817
|1.2795
|0.0000
|9.00
|7648.38
|3287
|2006.09.01 08:41
|sell
|1612
|1.00
|1.2818
|1.2831
|0.0000
|3288
|2006.09.01 12:29
|close
|1612
|1.00
|1.2805
|1.2831
|0.0000
|13.00
|7661.38
|3289
|2006.09.01 12:29
|buy
|1613
|1.00
|1.2800
|1.2787
|0.0000
|3290
|2006.09.01 12:29
|close
|1613
|1.00
|1.2809
|1.2787
|0.0000
|9.00
|7670.38
|3291
|2006.09.01 12:29
|buy
|1614
|1.00
|1.2800
|1.2787
|0.0000
|3292
|2006.09.01 12:29
|close
|1614
|1.00
|1.2809
|1.2787
|0.0000
|9.00
|7679.38
|3293
|2006.09.01 12:29
|buy
|1615
|1.00
|1.2806
|1.2793
|0.0000
|3294
|2006.09.01 12:29
|s/l
|1615
|1.00
|1.2793
|1.2793
|0.0000
|-13.00
|7666.38
|3295
|2006.09.01 12:29
|buy
|1616
|1.00
|1.2796
|1.2783
|0.0000
|3296
|2006.09.01 12:29
|close
|1616
|1.00
|1.2825
|1.2783
|0.0000
|29.00
|7695.38
|3297
|2006.09.01 12:29
|buy
|1617
|1.00
|1.2806
|1.2793
|0.0000
|3298
|2006.09.01 12:29
|s/l
|1617
|1.00
|1.2793
|1.2793
|0.0000
|-13.00
|7682.38
|3299
|2006.09.01 12:29
|buy
|1618
|1.00
|1.2800
|1.2787
|0.0000
|3300
|2006.09.01 12:29
|close
|1618
|1.00
|1.2813
|1.2787
|0.0000
|13.00
|7695.38
|3301
|2006.09.01 12:29
|buy
|1619
|1.00
|1.2804
|1.2791
|0.0000
|3302
|2006.09.01 12:29
|close
|1619
|1.00
|1.2824
|1.2791
|0.0000
|20.00
|7715.38
|3303
|2006.09.01 12:29
|buy
|1620
|1.00
|1.2798
|1.2785
|0.0000
|3304
|2006.09.01 12:30
|close
|1620
|1.00
|1.2808
|1.2785
|0.0000
|10.00
|7725.38
|3305
|2006.09.01 12:31
|buy
|1621
|1.00
|1.2807
|1.2794
|0.0000
|3306
|2006.09.01 12:31
|s/l
|1621
|1.00
|1.2794
|1.2794
|0.0000
|-13.00
|7712.38
|3307
|2006.09.01 12:32
|buy
|1622
|1.00
|1.2804
|1.2791
|0.0000
|3308
|2006.09.01 12:32
|close
|1622
|1.00
|1.2813
|1.2791
|0.0000
|9.00
|7721.38
|3309
|2006.09.01 12:33
|buy
|1623
|1.00
|1.2805
|1.2792
|0.0000
|3310
|2006.09.01 12:33
|s/l
|1623
|1.00
|1.2792
|1.2792
|0.0000
|-13.00
|7708.38
|3311
|2006.09.01 12:35
|buy
|1624
|1.00
|1.2795
|1.2782
|0.0000
|3312
|2006.09.01 12:44
|s/l
|1624
|1.00
|1.2782
|1.2782
|0.0000
|-13.00
|7695.38
|3313
|2006.09.01 14:02
|sell
|1625
|1.00
|1.2780
|1.2793
|0.0000
|3314
|2006.09.01 14:02
|s/l
|1625
|1.00
|1.2793
|1.2793
|0.0000
|-13.00
|7682.38
|3315
|2006.09.01 14:02
|sell
|1626
|1.00
|1.2785
|1.2798
|0.0000
|3316
|2006.09.01 14:02
|close
|1626
|1.00
|1.2775
|1.2798
|0.0000
|10.00
|7692.38
|3317
|2006.09.01 14:02
|sell
|1627
|1.00
|1.2779
|1.2792
|0.0000
|3318
|2006.09.01 14:02
|s/l
|1627
|1.00
|1.2792
|1.2792
|0.0000
|-13.00
|7679.38
|3319
|2006.09.01 14:02
|sell
|1628
|1.00
|1.2789
|1.2802
|0.0000
|3320
|2006.09.01 14:02
|s/l
|1628
|1.00
|1.2802
|1.2802
|0.0000
|-13.00
|7666.38
|3321
|2006.09.01 14:02
|sell
|1629
|1.00
|1.2785
|1.2798
|0.0000
|3322
|2006.09.01 14:21
|close
|1629
|1.00
|1.2777
|1.2798
|0.0000
|8.00
|7674.38
|3323
|2006.09.01 14:26
|sell
|1630
|1.00
|1.2779
|1.2792
|0.0000
|3324
|2006.09.01 14:39
|s/l
|1630
|1.00
|1.2792
|1.2792
|0.0000
|-13.00
|7661.38
|3325
|2006.09.01 14:39
|sell
|1631
|1.00
|1.2790
|1.2803
|0.0000
|3326
|2006.09.01 14:48
|s/l
|1631
|1.00
|1.2803
|1.2803
|0.0000
|-13.00
|7648.38
|3327
|2006.09.01 16:02
|sell
|1632
|1.00
|1.2841
|1.2854
|0.0000
|3328
|2006.09.01 17:06
|close
|1632
|1.00
|1.2833
|1.2854
|0.0000
|8.00
|7656.38
|3329
|2006.09.01 17:08
|buy
|1633
|1.00
|1.2830
|1.2817
|0.0000
|3330
|2006.09.01 19:00
|close
|1633
|1.00
|1.2838
|1.2817
|0.0000
|8.00
|7664.38
|3331
|2006.09.01 19:35
|buy
|1634
|1.00
|1.2833
|1.2820
|0.0000
|3332
|2006.09.03 22:04
|close
|1634
|1.00
|1.2846
|1.2820
|0.0000
|13.00
|7677.38
|3333
|2006.09.04 01:13
|sell
|1635
|1.00
|1.2861
|1.2874
|0.0000
|3334
|2006.09.04 06:03
|close
|1635
|1.00
|1.2852
|1.2874
|0.0000
|9.00
|7686.38
|3335
|2006.09.04 06:03
|buy
|1636
|1.00
|1.2849
|1.2836
|0.0000
|3336
|2006.09.04 06:50
|close
|1636
|1.00
|1.2857
|1.2836
|0.0000
|8.00
|7694.38
|3337
|2006.09.04 09:12
|sell
|1637
|1.00
|1.2856
|1.2869
|0.0000
|3338
|2006.09.04 10:21
|s/l
|1637
|1.00
|1.2869
|1.2869
|0.0000
|-13.00
|7681.38
|3339
|2006.09.04 10:21
|sell
|1638
|1.00
|1.2868
|1.2881
|0.0000
|3340
|2006.09.04 12:13
|close
|1638
|1.00
|1.2857
|1.2881
|0.0000
|11.00
|7692.38
|3341
|2006.09.04 12:15
|buy
|1639
|1.00
|1.2854
|1.2841
|0.0000
|3342
|2006.09.04 13:05
|close
|1639
|1.00
|1.2861
|1.2841
|0.0000
|7.00
|7699.38
|3343
|2006.09.04 21:53
|buy
|1640
|1.00
|1.2862
|1.2849
|0.0000
|3344
|2006.09.05 00:10
|s/l
|1640
|1.00
|1.2849
|1.2849
|0.0000
|-13.87
|7685.52
|3345
|2006.09.05 02:56
|buy
|1641
|1.00
|1.2838
|1.2825
|0.0000
|3346
|2006.09.05 07:34
|s/l
|1641
|1.00
|1.2825
|1.2825
|0.0000
|-13.00
|7672.52
|3347
|2006.09.05 07:34
|buy
|1642
|1.00
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|3348
|2006.09.05 08:42
|close
|1642
|1.00
|1.2834
|1.2814
|0.0000
|7.00
|7679.52
|3349
|2006.09.05 08:42
|sell
|1643
|1.00
|1.2833
|1.2846
|0.0000
|3350
|2006.09.05 09:08
|s/l
|1643
|1.00
|1.2846
|1.2846
|0.0000
|-13.00
|7666.52
|3351
|2006.09.05 12:35
|sell
|1644
|1.00
|1.2818
|1.2831
|0.0000
|3352
|2006.09.05 13:22
|close
|1644
|1.00
|1.2811
|1.2831
|0.0000
|7.00
|7673.52
|3353
|2006.09.05 13:40
|buy
|1645
|1.00
|1.2806
|1.2793
|0.0000
|3354
|2006.09.05 13:57
|close
|1645
|1.00
|1.2813
|1.2793
|0.0000
|7.00
|7680.52
|3355
|2006.09.05 14:00
|sell
|1646
|1.00
|1.2817
|1.2830
|0.0000
|3356
|2006.09.05 14:21
|close
|1646
|1.00
|1.2810
|1.2830
|0.0000
|7.00
|7687.52
|3357
|2006.09.05 15:14
|sell
|1647
|1.00
|1.2819
|1.2832
|0.0000
|3358
|2006.09.05 15:39
|close
|1647
|1.00
|1.2810
|1.2832
|0.0000
|9.00
|7696.52
|3359
|2006.09.05 18:58
|sell
|1648
|1.00
|1.2815
|1.2828
|0.0000
|3360
|2006.09.06 07:13
|s/l
|1648
|1.00
|1.2828
|1.2828
|0.0000
|-12.28
|7684.24
|3361
|2006.09.06 07:13
|sell
|1649
|1.00
|1.2827
|1.2840
|0.0000
|3362
|2006.09.06 08:34
|close
|1649
|1.00
|1.2820
|1.2840
|0.0000
|7.00
|7691.24
|3363
|2006.09.06 08:34
|buy
|1650
|1.00
|1.2821
|1.2808
|0.0000
|3364
|2006.09.06 11:13
|s/l
|1650
|1.00
|1.2808
|1.2808
|0.0000
|-13.00
|7678.24
|3365
|2006.09.06 11:13
|buy
|1651
|1.00
|1.2809
|1.2796
|0.0000
|3366
|2006.09.06 11:28
|s/l
|1651
|1.00
|1.2796
|1.2796
|0.0000
|-13.00
|7665.24
|3367
|2006.09.06 11:28
|buy
|1652
|1.00
|1.2800
|1.2787
|0.0000
|3368
|2006.09.06 12:03
|s/l
|1652
|1.00
|1.2787
|1.2787
|0.0000
|-13.00
|7652.24
|3369
|2006.09.06 14:02
|sell
|1653
|1.00
|1.2789
|1.2802
|0.0000
|3370
|2006.09.06 16:04
|close
|1653
|1.00
|1.2784
|1.2802
|0.0000
|5.00
|7657.24
|3371
|2006.09.06 16:10
|buy
|1654
|1.00
|1.2781
|1.2768
|0.0000
|3372
|2006.09.06 17:59
|close
|1654
|1.00
|1.2789
|1.2768
|0.0000
|8.00
|7665.24
|3373
|2006.09.06 17:59
|sell
|1655
|1.00
|1.2787
|1.2800
|0.0000
|3374
|2006.09.06 18:03
|s/l
|1655
|1.00
|1.2800
|1.2800
|0.0000
|-13.00
|7652.24
|3375
|2006.09.06 18:03
|sell
|1656
|1.00
|1.2798
|1.2811
|0.0000
|3376
|2006.09.06 18:14
|s/l
|1656
|1.00
|1.2811
|1.2811
|0.0000
|-13.00
|7639.24
|3377
|2006.09.06 18:23
|sell
|1657
|1.00
|1.2800
|1.2813
|0.0000
|3378
|2006.09.06 18:41
|s/l
|1657
|1.00
|1.2813
|1.2813
|0.0000
|-13.00
|7626.24
|3379
|2006.09.06 22:31
|sell
|1658
|1.00
|1.2814
|1.2827
|0.0000
|3380
|2006.09.07 01:39
|s/l
|1658
|1.00
|1.2827
|1.2827
|0.0000
|-10.84
|7615.40
|3381
|2006.09.07 05:47
|buy
|1659
|1.00
|1.2817
|1.2804
|0.0000
|3382
|2006.09.07 07:05
|close
|1659
|1.00
|1.2823
|1.2804
|0.0000
|6.00
|7621.40
|3383
|2006.09.07 07:09
|sell
|1660
|1.00
|1.2825
|1.2838
|0.0000
|3384
|2006.09.07 07:34
|close
|1660
|1.00
|1.2817
|1.2838
|0.0000
|8.00
|7629.40
|3385
|2006.09.07 07:38
|buy
|1661
|1.00
|1.2811
|1.2798
|0.0000
|3386
|2006.09.07 07:59
|s/l
|1661
|1.00
|1.2798
|1.2798
|0.0000
|-13.00
|7616.40
|3387
|2006.09.07 07:59
|buy
|1662
|1.00
|1.2803
|1.2790
|0.0000
|3388
|2006.09.07 08:44
|s/l
|1662
|1.00
|1.2790
|1.2790
|0.0000
|-13.00
|7603.40
|3389
|2006.09.07 08:44
|buy
|1663
|1.00
|1.2792
|1.2779
|0.0000
|3390
|2006.09.07 08:51
|close
|1663
|1.00
|1.2806
|1.2779
|0.0000
|14.00
|7617.40
|3391
|2006.09.07 08:51
|buy
|1664
|1.00
|1.2793
|1.2780
|0.0000
|3392
|2006.09.07 08:51
|close
|1664
|1.00
|1.2806
|1.2780
|0.0000
|13.00
|7630.40
|3393
|2006.09.07 08:52
|sell
|1665
|1.00
|1.2807
|1.2820
|0.0000
|3394
|2006.09.07 08:53
|close
|1665
|1.00
|1.2800
|1.2820
|0.0000
|7.00
|7637.40
|3395
|2006.09.07 08:55
|buy
|1666
|1.00
|1.2793
|1.2780
|0.0000
|3396
|2006.09.07 08:58
|s/l
|1666
|1.00
|1.2780
|1.2780
|0.0000
|-13.00
|7624.40
|3397
|2006.09.07 09:20
|sell
|1667
|1.00
|1.2787
|1.2800
|0.0000
|3398
|2006.09.07 10:32
|close
|1667
|1.00
|1.2778
|1.2800
|0.0000
|9.00
|7633.40
|3399
|2006.09.07 10:32
|buy
|1668
|1.00
|1.2777
|1.2764
|0.0000
|3400
|2006.09.07 10:33
|s/l
|1668
|1.00
|1.2764
|1.2764
|0.0000
|-13.00
|7620.40
|3401
|2006.09.07 10:33
|buy
|1669
|1.00
|1.2774
|1.2761
|0.0000
|3402
|2006.09.07 10:37
|s/l
|1669
|1.00
|1.2761
|1.2761
|0.0000
|-13.00
|7607.40
|3403
|2006.09.07 10:52
|buy
|1670
|1.00
|1.2767
|1.2754
|0.0000
|3404
|2006.09.07 11:06
|s/l
|1670
|1.00
|1.2754
|1.2754
|0.0000
|-13.00
|7594.40
|3405
|2006.09.07 11:06
|buy
|1671
|1.00
|1.2753
|1.2740
|0.0000
|3406
|2006.09.07 11:06
|s/l
|1671
|1.00
|1.2740
|1.2740
|0.0000
|-13.00
|7581.40
|3407
|2006.09.07 11:06
|buy
|1672
|1.00
|1.2746
|1.2733
|0.0000
|3408
|2006.09.07 11:07
|s/l
|1672
|1.00
|1.2733
|1.2733
|0.0000
|-13.00
|7568.40
|3409
|2006.09.07 11:38
|buy
|1673
|1.00
|1.2745
|1.2732
|0.0000
|3410
|2006.09.07 11:55
|s/l
|1673
|1.00
|1.2732
|1.2732
|0.0000
|-13.00
|7555.40
|3411
|2006.09.07 13:01
|buy
|1674
|1.00
|1.2710
|1.2697
|0.0000
|3412
|2006.09.07 13:06
|close
|1674
|1.00
|1.2716
|1.2697
|0.0000
|6.00
|7561.40
|3413
|2006.09.07 13:17
|sell
|1675
|1.00
|1.2723
|1.2736
|0.0000
|3414
|2006.09.07 13:28
|close
|1675
|1.00
|1.2717
|1.2736
|0.0000
|6.00
|7567.40
|3415
|2006.09.07 13:48
|sell
|1676
|1.00
|1.2723
|1.2736
|0.0000
|3416
|2006.09.07 14:02
|s/l
|1676
|1.00
|1.2736
|1.2736
|0.0000
|-13.00
|7554.40
|3417
|2006.09.07 14:02
|sell
|1677
|1.00
|1.2734
|1.2747
|0.0000
|3418
|2006.09.07 14:21
|close
|1677
|1.00
|1.2723
|1.2747
|0.0000
|11.00
|7565.40
|3419
|2006.09.07 14:24
|buy
|1678
|1.00
|1.2719
|1.2706
|0.0000
|3420
|2006.09.07 14:58
|close
|1678
|1.00
|1.2728
|1.2706
|0.0000
|9.00
|7574.40
|3421
|2006.09.07 15:08
|sell
|1679
|1.00
|1.2741
|1.2754
|0.0000
|3422
|2006.09.07 15:12
|close
|1679
|1.00
|1.2735
|1.2754
|0.0000
|6.00
|7580.40
|3423
|2006.09.07 15:20
|sell
|1680
|1.00
|1.2741
|1.2754
|0.0000
|3424
|2006.09.07 15:50
|close
|1680
|1.00
|1.2735
|1.2754
|0.0000
|6.00
|7586.40
|3425
|2006.09.07 15:59
|sell
|1681
|1.00
|1.2750
|1.2763
|0.0000
|3426
|2006.09.07 15:59
|close
|1681
|1.00
|1.2744
|1.2763
|0.0000
|6.00
|7592.40
|3427
|2006.09.07 15:59
|sell
|1682
|1.00
|1.2743
|1.2756
|0.0000
|3428
|2006.09.07 15:59
|close
|1682
|1.00
|1.2730
|1.2756
|0.0000
|13.00
|7605.40
|3429
|2006.09.07 15:59
|sell
|1683
|1.00
|1.2753
|1.2766
|0.0000
|3430
|2006.09.07 16:01
|close
|1683
|1.00
|1.2745
|1.2766
|0.0000
|8.00
|7613.40
|3431
|2006.09.07 16:01
|buy
|1684
|1.00
|1.2746
|1.2733
|0.0000
|3432
|2006.09.07 17:35
|close
|1684
|1.00
|1.2755
|1.2733
|0.0000
|9.00
|7622.40
|3433
|2006.09.07 18:46
|buy
|1685
|1.00
|1.2733
|1.2720
|0.0000
|3434
|2006.09.07 22:03
|close
|1685
|1.00
|1.2740
|1.2720
|0.0000
|7.00
|7629.40
|3435
|2006.09.08 00:57
|buy
|1686
|1.00
|1.2721
|1.2708
|0.0000
|3436
|2006.09.08 02:22
|close
|1686
|1.00
|1.2732
|1.2708
|0.0000
|11.00
|7640.40
|3437
|2006.09.08 06:52
|sell
|1687
|1.00
|1.2726
|1.2739
|0.0000
|3438
|2006.09.08 07:24
|close
|1687
|1.00
|1.2716
|1.2739
|0.0000
|10.00
|7650.40
|3439
|2006.09.08 07:24
|buy
|1688
|1.00
|1.2711
|1.2698
|0.0000
|3440
|2006.09.08 07:36
|s/l
|1688
|1.00
|1.2698
|1.2698
|0.0000
|-13.00
|7637.40
|3441
|2006.09.08 07:36
|buy
|1689
|1.00
|1.2698
|1.2685
|0.0000
|3442
|2006.09.08 07:37
|close
|1689
|1.00
|1.2710
|1.2685
|0.0000
|12.00
|7649.40
|3443
|2006.09.08 07:37
|buy
|1690
|1.00
|1.2709
|1.2696
|0.0000
|3444
|2006.09.08 07:48
|close
|1690
|1.00
|1.2718
|1.2696
|0.0000
|9.00
|7658.40
|3445
|2006.09.08 08:07
|buy
|1691
|1.00
|1.2713
|1.2700
|0.0000
|3446
|2006.09.08 09:39
|close
|1691
|1.00
|1.2721
|1.2700
|0.0000
|8.00
|7666.40
|3447
|2006.09.08 11:13
|buy
|1692
|1.00
|1.2703
|1.2690
|0.0000
|3448
|2006.09.08 11:22
|close
|1692
|1.00
|1.2712
|1.2690
|0.0000
|9.00
|7675.40
|3449
|2006.09.08 11:56
|sell
|1693
|1.00
|1.2716
|1.2729
|0.0000
|3450
|2006.09.08 12:26
|close
|1693
|1.00
|1.2707
|1.2729
|0.0000
|9.00
|7684.40
|3451
|2006.09.08 14:14
|buy
|1694
|1.00
|1.2665
|1.2652
|0.0000
|3452
|2006.09.08 15:38
|close
|1694
|1.00
|1.2673
|1.2652
|0.0000
|8.00
|7692.40
|3453
|2006.09.11 01:38
|sell
|1695
|1.00
|1.2666
|1.2679
|0.0000
|3454
|2006.09.11 04:56
|s/l
|1695
|1.00
|1.2679
|1.2679
|0.0000
|-13.00
|7679.40
|3455
|2006.09.11 04:56
|sell
|1696
|1.00
|1.2680
|1.2693
|0.0000
|3456
|2006.09.11 05:38
|s/l
|1696
|1.00
|1.2693
|1.2693
|0.0000
|-13.00
|7666.40
|3457
|2006.09.11 06:09
|buy
|1697
|1.00
|1.2678
|1.2665
|0.0000
|3458
|2006.09.11 06:26
|close
|1697
|1.00
|1.2687
|1.2665
|0.0000
|9.00
|7675.40
|3459
|2006.09.11 06:29
|sell
|1698
|1.00
|1.2692
|1.2705
|0.0000
|3460
|2006.09.11 06:34
|close
|1698
|1.00
|1.2684
|1.2705
|0.0000
|8.00
|7683.40
|3461
|2006.09.11 09:40
|sell
|1699
|1.00
|1.2718
|1.2731
|0.0000
|3462
|2006.09.11 09:50
|s/l
|1699
|1.00
|1.2731
|1.2731
|0.0000
|-13.00
|7670.40
|3463
|2006.09.11 10:56
|buy
|1700
|1.00
|1.2722
|1.2709
|0.0000
|3464
|2006.09.11 11:04
|s/l
|1700
|1.00
|1.2709
|1.2709
|0.0000
|-13.00
|7657.40
|3465
|2006.09.11 11:04
|buy
|1701
|1.00
|1.2710
|1.2697
|0.0000
|3466
|2006.09.11 11:34
|close
|1701
|1.00
|1.2719
|1.2697
|0.0000
|9.00
|7666.40
|3467
|2006.09.11 11:57
|buy
|1702
|1.00
|1.2710
|1.2697
|0.0000
|3468
|2006.09.11 13:37
|close
|1702
|1.00
|1.2719
|1.2697
|0.0000
|9.00
|7675.40
|3469
|2006.09.11 14:02
|buy
|1703
|1.00
|1.2697
|1.2684
|0.0000
|3470
|2006.09.11 14:09
|s/l
|1703
|1.00
|1.2684
|1.2684
|0.0000
|-13.00
|7662.40
|3471
|2006.09.11 14:10
|buy
|1704
|1.00
|1.2689
|1.2676
|0.0000
|3472
|2006.09.11 15:19
|close
|1704
|1.00
|1.2695
|1.2676
|0.0000
|6.00
|7668.40
|3473
|2006.09.11 22:52
|sell
|1705
|1.00
|1.2705
|1.2718
|0.0000
|3474
|2006.09.11 23:40
|close
|1705
|1.00
|1.2698
|1.2718
|0.0000
|7.00
|7675.40
|3475
|2006.09.12 00:35
|sell
|1706
|1.00
|1.2706
|1.2719
|0.0000
|3476
|2006.09.12 01:02
|s/l
|1706
|1.00
|1.2719
|1.2719
|0.0000
|-13.00
|7662.40
|3477
|2006.09.12 03:57
|sell
|1707
|1.00
|1.2715
|1.2728
|0.0000
|3478
|2006.09.12 07:15
|close
|1707
|1.00
|1.2707
|1.2728
|0.0000
|8.00
|7670.40
|3479
|2006.09.12 07:16
|buy
|1708
|1.00
|1.2706
|1.2693
|0.0000
|3480
|2006.09.12 07:26
|close
|1708
|1.00
|1.2712
|1.2693
|0.0000
|6.00
|7676.40
|3481
|2006.09.12 07:35
|sell
|1709
|1.00
|1.2726
|1.2739
|0.0000
|3482
|2006.09.12 07:51
|close
|1709
|1.00
|1.2718
|1.2739
|0.0000
|8.00
|7684.40
|3483
|2006.09.12 12:30
|sell
|1710
|1.00
|1.2724
|1.2737
|0.0000
|3484
|2006.09.12 12:30
|close
|1710
|1.00
|1.2716
|1.2737
|0.0000
|8.00
|7692.40
|3485
|2006.09.12 12:31
|sell
|1711
|1.00
|1.2718
|1.2731
|0.0000
|3486
|2006.09.12 12:31
|close
|1711
|1.00
|1.2708
|1.2731
|0.0000
|10.00
|7702.40
|3487
|2006.09.12 12:32
|sell
|1712
|1.00
|1.2717
|1.2730
|0.0000
|3488
|2006.09.12 12:33
|close
|1712
|1.00
|1.2710
|1.2730
|0.0000
|7.00
|7709.40
|3489
|2006.09.12 12:56
|sell
|1713
|1.00
|1.2718
|1.2731
|0.0000
|3490
|2006.09.12 13:32
|close
|1713
|1.00
|1.2710
|1.2731
|0.0000
|8.00
|7717.40
|3491
|2006.09.12 13:32
|buy
|1714
|1.00
|1.2711
|1.2698
|0.0000
|3492
|2006.09.12 13:51
|s/l
|1714
|1.00
|1.2698
|1.2698
|0.0000
|-13.00
|7704.40
|3493
|2006.09.12 14:12
|buy
|1715
|1.00
|1.2689
|1.2676
|0.0000
|3494
|2006.09.12 14:13
|s/l
|1715
|1.00
|1.2676
|1.2676
|0.0000
|-13.00
|7691.40
|3495
|2006.09.12 14:13
|buy
|1716
|1.00
|1.2682
|1.2669
|0.0000
|3496
|2006.09.12 14:43
|close
|1716
|1.00
|1.2690
|1.2669
|0.0000
|8.00
|7699.40
|3497
|2006.09.12 14:43
|buy
|1717
|1.00
|1.2690
|1.2677
|0.0000
|3498
|2006.09.12 15:24
|close
|1717
|1.00
|1.2699
|1.2677
|0.0000
|9.00
|7708.40
|3499
|2006.09.12 15:24
|sell
|1718
|1.00
|1.2701
|1.2714
|0.0000
|3500
|2006.09.12 15:59
|close
|1718
|1.00
|1.2693
|1.2714
|0.0000
|8.00
|7716.40
|3501
|2006.09.12 16:34
|buy
|1719
|1.00
|1.2683
|1.2670
|0.0000
|3502
|2006.09.12 18:01
|close
|1719
|1.00
|1.2692
|1.2670
|0.0000
|9.00
|7725.40
|3503
|2006.09.12 18:03
|buy
|1720
|1.00
|1.2681
|1.2668
|0.0000
|3504
|2006.09.12 18:30
|close
|1720
|1.00
|1.2690
|1.2668
|0.0000
|9.00
|7734.40
|3505
|2006.09.12 22:19
|sell
|1721
|1.00
|1.2689
|1.2702
|0.0000
|3506
|2006.09.13 00:11
|close
|1721
|1.00
|1.2681
|1.2702
|0.0000
|8.72
|7743.12
|3507
|2006.09.13 00:13
|buy
|1722
|1.00
|1.2673
|1.2660
|0.0000
|3508
|2006.09.13 00:18
|close
|1722
|1.00
|1.2681
|1.2660
|0.0000
|8.00
|7751.12
|3509
|2006.09.13 01:13
|buy
|1723
|1.00
|1.2675
|1.2662
|0.0000
|3510
|2006.09.13 02:07
|close
|1723
|1.00
|1.2684
|1.2662
|0.0000
|9.00
|7760.12
|3511
|2006.09.13 07:30
|buy
|1724
|1.00
|1.2689
|1.2676
|0.0000
|3512
|2006.09.13 07:54
|s/l
|1724
|1.00
|1.2676
|1.2676
|0.0000
|-13.00
|7747.12
|3513
|2006.09.13 07:54
|buy
|1725
|1.00
|1.2680
|1.2667
|0.0000
|3514
|2006.09.13 08:42
|close
|1725
|1.00
|1.2690
|1.2667
|0.0000
|10.00
|7757.12
|3515
|2006.09.13 08:42
|sell
|1726
|1.00
|1.2691
|1.2704
|0.0000
|3516
|2006.09.13 12:03
|close
|1726
|1.00
|1.2681
|1.2704
|0.0000
|10.00
|7767.12
|3517
|2006.09.13 12:22
|buy
|1727
|1.00
|1.2671
|1.2658
|0.0000
|3518
|2006.09.13 12:43
|close
|1727
|1.00
|1.2681
|1.2658
|0.0000
|10.00
|7777.12
|3519
|2006.09.13 13:25
|sell
|1728
|1.00
|1.2690
|1.2703
|0.0000
|3520
|2006.09.13 13:55
|close
|1728
|1.00
|1.2683
|1.2703
|0.0000
|7.00
|7784.12
|3521
|2006.09.13 16:02
|sell
|1729
|1.00
|1.2714
|1.2727
|0.0000
|3522
|2006.09.13 16:06
|close
|1729
|1.00
|1.2704
|1.2727
|0.0000
|10.00
|7794.12
|3523
|2006.09.13 16:10
|buy
|1730
|1.00
|1.2698
|1.2685
|0.0000
|3524
|2006.09.13 16:17
|close
|1730
|1.00
|1.2706
|1.2685
|0.0000
|8.00
|7802.12
|3525
|2006.09.13 16:24
|buy
|1731
|1.00
|1.2698
|1.2685
|0.0000
|3526
|2006.09.13 16:44
|close
|1731
|1.00
|1.2705
|1.2685
|0.0000
|7.00
|7809.12
|3527
|2006.09.13 20:59
|buy
|1732
|1.00
|1.2689
|1.2676
|0.0000
|3528
|2006.09.13 21:58
|close
|1732
|1.00
|1.2698
|1.2676
|0.0000
|9.00
|7818.12
|3529
|2006.09.13 21:58
|sell
|1733
|1.00
|1.2699
|1.2712
|0.0000
|3530
|2006.09.14 03:56
|close
|1733
|1.00
|1.2691
|1.2712
|0.0000
|10.16
|7828.28
|3531
|2006.09.14 06:11
|buy
|1734
|1.00
|1.2683
|1.2670
|0.0000
|3532
|2006.09.14 06:34
|close
|1734
|1.00
|1.2693
|1.2670
|0.0000
|10.00
|7838.28
|3533
|2006.09.14 09:40
|sell
|1735
|1.00
|1.2692
|1.2705
|0.0000
|3534
|2006.09.14 10:13
|s/l
|1735
|1.00
|1.2705
|1.2705
|0.0000
|-13.00
|7825.28
|3535
|2006.09.14 11:03
|sell
|1736
|1.00
|1.2720
|1.2733
|0.0000
|3536
|2006.09.14 11:52
|s/l
|1736
|1.00
|1.2733
|1.2733
|0.0000
|-13.00
|7812.28
|3537
|2006.09.14 11:57
|sell
|1737
|1.00
|1.2728
|1.2741
|0.0000
|3538
|2006.09.14 12:11
|close
|1737
|1.00
|1.2721
|1.2741
|0.0000
|7.00
|7819.28
|3539
|2006.09.14 13:12
|buy
|1738
|1.00
|1.2704
|1.2691
|0.0000
|3540
|2006.09.14 13:27
|close
|1738
|1.00
|1.2710
|1.2691
|0.0000
|6.00
|7825.28
|3541
|2006.09.14 14:04
|buy
|1739
|1.00
|1.2713
|1.2700
|0.0000
|3542
|2006.09.14 14:19
|close
|1739
|1.00
|1.2718
|1.2700
|0.0000
|5.00
|7830.28
|3543
|2006.09.14 15:15
|buy
|1740
|1.00
|1.2741
|1.2728
|0.0000
|3544
|2006.09.14 18:41
|s/l
|1740
|1.00
|1.2728
|1.2728
|0.0000
|-13.00
|7817.28
|3545
|2006.09.14 18:41
|buy
|1741
|1.00
|1.2729
|1.2716
|0.0000
|3546
|2006.09.15 01:33
|s/l
|1741
|1.00
|1.2716
|1.2716
|0.0000
|-13.87
|7803.41
|3547
|2006.09.15 06:11
|buy
|1742
|1.00
|1.2731
|1.2718
|0.0000
|3548
|2006.09.15 07:04
|s/l
|1742
|1.00
|1.2718
|1.2718
|0.0000
|-13.00
|7790.41
|3549
|2006.09.15 07:39
|buy
|1743
|1.00
|1.2712
|1.2699
|0.0000
|3550
|2006.09.15 09:45
|s/l
|1743
|1.00
|1.2699
|1.2699
|0.0000
|-13.00
|7777.41
|3551
|2006.09.15 09:45
|buy
|1744
|1.00
|1.2700
|1.2687
|0.0000
|3552
|2006.09.15 09:57
|s/l
|1744
|1.00
|1.2687
|1.2687
|0.0000
|-13.00
|7764.41
|3553
|2006.09.15 09:58
|buy
|1745
|1.00
|1.2693
|1.2680
|0.0000
|3554
|2006.09.15 11:16
|s/l
|1745
|1.00
|1.2680
|1.2680
|0.0000
|-13.00
|7751.41
|3555
|2006.09.15 12:33
|sell
|1746
|1.00
|1.2687
|1.2700
|0.0000
|3556
|2006.09.15 12:33
|close
|1746
|1.00
|1.2678
|1.2700
|0.0000
|9.00
|7760.41
|3557
|2006.09.15 12:34
|sell
|1747
|1.00
|1.2686
|1.2699
|0.0000
|3558
|2006.09.15 12:43
|close
|1747
|1.00
|1.2674
|1.2699
|0.0000
|12.00
|7772.41
|3559
|2006.09.15 13:15
|sell
|1748
|1.00
|1.2680
|1.2693
|0.0000
|3560
|2006.09.15 13:16
|close
|1748
|1.00
|1.2671
|1.2693
|0.0000
|9.00
|7781.41
|3561
|2006.09.15 14:25
|sell
|1749
|1.00
|1.2650
|1.2663
|0.0000
|3562
|2006.09.15 14:25
|close
|1749
|1.00
|1.2644
|1.2663
|0.0000
|6.00
|7787.41
|3563
|2006.09.15 14:25
|sell
|1750
|1.00
|1.2650
|1.2663
|0.0000
|3564
|2006.09.15 16:34
|close
|1750
|1.00
|1.2641
|1.2663
|0.0000
|9.00
|7796.41
|3565
|2006.09.15 18:16
|sell
|1751
|1.00
|1.2653
|1.2666
|0.0000
|3566
|2006.09.17 22:00
|close
|1751
|1.00
|1.2633
|1.2666
|0.0000
|20.00
|7816.41
|3567
|2006.09.17 22:41
|sell
|1752
|1.00
|1.2643
|1.2656
|0.0000
|3568
|2006.09.18 00:18
|s/l
|1752
|1.00
|1.2656
|1.2656
|0.0000
|-12.28
|7804.13
|3569
|2006.09.18 05:31
|buy
|1753
|1.00
|1.2657
|1.2644
|0.0000
|3570
|2006.09.18 06:07
|close
|1753
|1.00
|1.2665
|1.2644
|0.0000
|8.00
|7812.13
|3571
|2006.09.18 11:14
|buy
|1754
|1.00
|1.2654
|1.2641
|0.0000
|3572
|2006.09.18 11:47
|close
|1754
|1.00
|1.2662
|1.2641
|0.0000
|8.00
|7820.13
|3573
|2006.09.18 13:00
|sell
|1755
|1.00
|1.2681
|1.2694
|0.0000
|3574
|2006.09.18 13:00
|s/l
|1755
|1.00
|1.2694
|1.2694
|0.0000
|-13.00
|7807.13
|3575
|2006.09.18 13:00
|sell
|1756
|1.00
|1.2685
|1.2698
|0.0000
|3576
|2006.09.18 13:00
|close
|1756
|1.00
|1.2674
|1.2698
|0.0000
|11.00
|7818.13
|3577
|2006.09.18 13:00
|sell
|1757
|1.00
|1.2679
|1.2692
|0.0000
|3578
|2006.09.18 13:15
|close
|1757
|1.00
|1.2669
|1.2692
|0.0000
|10.00
|7828.13
|3579
|2006.09.18 13:21
|buy
|1758
|1.00
|1.2664
|1.2651
|0.0000
|3580
|2006.09.18 13:35
|close
|1758
|1.00
|1.2672
|1.2651
|0.0000
|8.00
|7836.13
|3581
|2006.09.18 14:24
|sell
|1759
|1.00
|1.2683
|1.2696
|0.0000
|3582
|2006.09.18 15:16
|close
|1759
|1.00
|1.2676
|1.2696
|0.0000
|7.00
|7843.13
|3583
|2006.09.18 15:16
|buy
|1760
|1.00
|1.2675
|1.2662
|0.0000
|3584
|2006.09.18 16:19
|close
|1760
|1.00
|1.2683
|1.2662
|0.0000
|8.00
|7851.13
|3585
|2006.09.18 18:13
|sell
|1761
|1.00
|1.2696
|1.2709
|0.0000
|3586
|2006.09.18 19:22
|s/l
|1761
|1.00
|1.2709
|1.2709
|0.0000
|-13.00
|7838.13
|3587
|2006.09.18 20:42
|sell
|1762
|1.00
|1.2710
|1.2723
|0.0000
|3588
|2006.09.18 21:26
|close
|1762
|1.00
|1.2702
|1.2723
|0.0000
|8.00
|7846.13
|3589
|2006.09.19 05:45
|buy
|1763
|1.00
|1.2708
|1.2695
|0.0000
|3590
|2006.09.19 07:21
|s/l
|1763
|1.00
|1.2695
|1.2695
|0.0000
|-13.00
|7833.13
|3591
|2006.09.19 07:21
|buy
|1764
|1.00
|1.2696
|1.2683
|0.0000
|3592
|2006.09.19 07:46
|s/l
|1764
|1.00
|1.2683
|1.2683
|0.0000
|-13.00
|7820.13
|3593
|2006.09.19 09:00
|buy
|1765
|1.00
|1.2663
|1.2650
|0.0000
|3594
|2006.09.19 09:00
|close
|1765
|1.00
|1.2672
|1.2650
|0.0000
|9.00
|7829.13
|3595
|2006.09.19 09:00
|buy
|1766
|1.00
|1.2668
|1.2655
|0.0000
|3596
|2006.09.19 09:00
|close
|1766
|1.00
|1.2676
|1.2655
|0.0000
|8.00
|7837.13
|3597
|2006.09.19 09:00
|buy
|1767
|1.00
|1.2668
|1.2655
|0.0000
|3598
|2006.09.19 09:01
|s/l
|1767
|1.00
|1.2655
|1.2655
|0.0000
|-13.00
|7824.13
|3599
|2006.09.19 09:01
|buy
|1768
|1.00
|1.2664
|1.2651
|0.0000
|3600
|2006.09.19 09:10
|close
|1768
|1.00
|1.2673
|1.2651
|0.0000
|9.00
|7833.13
|3601
|2006.09.19 09:17
|buy
|1769
|1.00
|1.2668
|1.2655
|0.0000
|3602
|2006.09.19 09:47
|s/l
|1769
|1.00
|1.2655
|1.2655
|0.0000
|-13.00
|7820.13
|3603
|2006.09.19 09:47
|buy
|1770
|1.00
|1.2656
|1.2643
|0.0000
|3604
|2006.09.19 10:21
|close
|1770
|1.00
|1.2663
|1.2643
|0.0000
|7.00
|7827.13
|3605
|2006.09.19 10:22
|sell
|1771
|1.00
|1.2662
|1.2675
|0.0000
|3606
|2006.09.19 10:51
|close
|1771
|1.00
|1.2656
|1.2675
|0.0000
|6.00
|7833.13
|3607
|2006.09.19 10:59
|sell
|1772
|1.00
|1.2660
|1.2673
|0.0000
|3608
|2006.09.19 12:30
|s/l
|1772
|1.00
|1.2673
|1.2673
|0.0000
|-13.00
|7820.13
|3609
|2006.09.19 12:30
|sell
|1773
|1.00
|1.2672
|1.2685
|0.0000
|3610
|2006.09.19 12:30
|s/l
|1773
|1.00
|1.2685
|1.2685
|0.0000
|-13.00
|7807.13
|3611
|2006.09.19 12:30
|sell
|1774
|1.00
|1.2675
|1.2688
|0.0000
|3612
|2006.09.19 12:32
|s/l
|1774
|1.00
|1.2688
|1.2688
|0.0000
|-13.00
|7794.13
|3613
|2006.09.19 12:34
|sell
|1775
|1.00
|1.2678
|1.2691
|0.0000
|3614
|2006.09.19 12:42
|s/l
|1775
|1.00
|1.2691
|1.2691
|0.0000
|-13.00
|7781.13
|3615
|2006.09.19 13:10
|sell
|1776
|1.00
|1.2707
|1.2720
|0.0000
|3616
|2006.09.19 13:19
|close
|1776
|1.00
|1.2701
|1.2720
|0.0000
|6.00
|7787.13
|3617
|2006.09.19 13:45
|sell
|1777
|1.00
|1.2707
|1.2720
|0.0000
|3618
|2006.09.19 15:01
|close
|1777
|1.00
|1.2700
|1.2720
|0.0000
|7.00
|7794.13
|3619
|2006.09.19 15:02
|buy
|1778
|1.00
|1.2698
|1.2685
|0.0000
|3620
|2006.09.19 15:09
|s/l
|1778
|1.00
|1.2685
|1.2685
|0.0000
|-13.00
|7781.13
|3621
|2006.09.19 15:12
|buy
|1779
|1.00
|1.2691
|1.2678
|0.0000
|3622
|2006.09.19 15:21
|s/l
|1779
|1.00
|1.2678
|1.2678
|0.0000
|-13.00
|7768.13
|3623
|2006.09.19 16:04
|buy
|1780
|1.00
|1.2675
|1.2662
|0.0000
|3624
|2006.09.19 17:08
|s/l
|1780
|1.00
|1.2662
|1.2662
|0.0000
|-13.00
|7755.13
|3625
|2006.09.19 17:21
|sell
|1781
|1.00
|1.2671
|1.2684
|0.0000
|3626
|2006.09.19 20:54
|s/l
|1781
|1.00
|1.2684
|1.2684
|0.0000
|-13.00
|7742.13
|3627
|2006.09.19 21:46
|buy
|1782
|1.00
|1.2674
|1.2661
|0.0000
|3628
|2006.09.20 04:08
|close
|1782
|1.00
|1.2681
|1.2661
|0.0000
|6.13
|7748.27
|3629
|2006.09.20 05:42
|buy
|1783
|1.00
|1.2669
|1.2656
|0.0000
|3630
|2006.09.20 07:01
|close
|1783
|1.00
|1.2677
|1.2656
|0.0000
|8.00
|7756.27
|3631
|2006.09.20 13:02
|sell
|1784
|1.00
|1.2687
|1.2700
|0.0000
|3632
|2006.09.20 14:06
|s/l
|1784
|1.00
|1.2700
|1.2700
|0.0000
|-13.00
|7743.27
|3633
|2006.09.20 14:06
|sell
|1785
|1.00
|1.2698
|1.2711
|0.0000
|3634
|2006.09.20 14:29
|close
|1785
|1.00
|1.2692
|1.2711
|0.0000
|6.00
|7749.27
|3635
|2006.09.20 14:32
|sell
|1786
|1.00
|1.2694
|1.2707
|0.0000
|3636
|2006.09.20 15:06
|s/l
|1786
|1.00
|1.2707
|1.2707
|0.0000
|-13.00
|7736.27
|3637
|2006.09.20 18:13
|buy
|1787
|1.00
|1.2703
|1.2690
|0.0000
|3638
|2006.09.20 18:13
|close
|1787
|1.00
|1.2715
|1.2690
|0.0000
|12.00
|7748.27
|3639
|2006.09.20 18:14
|buy
|1788
|1.00
|1.2701
|1.2688
|0.0000
|3640
|2006.09.20 18:14
|s/l
|1788
|1.00
|1.2688
|1.2688
|0.0000
|-13.00
|7735.27
|3641
|2006.09.20 18:14
|buy
|1789
|1.00
|1.2701
|1.2688
|0.0000
|3642
|2006.09.20 18:14
|s/l
|1789
|1.00
|1.2688
|1.2688
|0.0000
|-13.00
|7722.27
|3643
|2006.09.20 18:17
|buy
|1790
|1.00
|1.2700
|1.2687
|0.0000
|3644
|2006.09.20 18:17
|s/l
|1790
|1.00
|1.2687
|1.2687
|0.0000
|-13.00
|7709.27
|3645
|2006.09.20 18:18
|buy
|1791
|1.00
|1.2700
|1.2687
|0.0000
|3646
|2006.09.20 18:20
|close
|1791
|1.00
|1.2711
|1.2687
|0.0000
|11.00
|7720.27
|3647
|2006.09.20 18:27
|buy
|1792
|1.00
|1.2705
|1.2692
|0.0000
|3648
|2006.09.20 18:37
|s/l
|1792
|1.00
|1.2692
|1.2692
|0.0000
|-13.00
|7707.27
|3649
|2006.09.20 19:34
|buy
|1793
|1.00
|1.2687
|1.2674
|0.0000
|3650
|2006.09.20 23:58
|close
|1793
|1.00
|1.2694
|1.2674
|0.0000
|7.00
|7714.27
|3651
|2006.09.20 23:58
|sell
|1794
|1.00
|1.2692
|1.2705
|0.0000
|3652
|2006.09.21 00:24
|s/l
|1794
|1.00
|1.2705
|1.2705
|0.0000
|-10.84
|7703.43
|3653
|2006.09.21 01:05
|sell
|1795
|1.00
|1.2717
|1.2730
|0.0000
|3654
|2006.09.21 06:22
|close
|1795
|1.00
|1.2708
|1.2730
|0.0000
|9.00
|7712.43
|3655
|2006.09.21 06:23
|buy
|1796
|1.00
|1.2707
|1.2694
|0.0000
|3656
|2006.09.21 07:24
|close
|1796
|1.00
|1.2715
|1.2694
|0.0000
|8.00
|7720.43
|3657
|2006.09.21 08:59
|buy
|1797
|1.00
|1.2722
|1.2709
|0.0000
|3658
|2006.09.21 10:26
|close
|1797
|1.00
|1.2733
|1.2709
|0.0000
|11.00
|7731.43
|3659
|2006.09.21 10:35
|sell
|1798
|1.00
|1.2739
|1.2752
|0.0000
|3660
|2006.09.21 11:32
|close
|1798
|1.00
|1.2731
|1.2752
|0.0000
|8.00
|7739.43
|3661
|2006.09.21 11:32
|buy
|1799
|1.00
|1.2729
|1.2716
|0.0000
|3662
|2006.09.21 12:23
|close
|1799
|1.00
|1.2737
|1.2716
|0.0000
|8.00
|7747.43
|3663
|2006.09.21 12:24
|sell
|1800
|1.00
|1.2739
|1.2752
|0.0000
|3664
|2006.09.21 14:04
|close
|1800
|1.00
|1.2728
|1.2752
|0.0000
|11.00
|7758.43
|3665
|2006.09.21 15:05
|sell
|1801
|1.00
|1.2729
|1.2742
|0.0000
|3666
|2006.09.21 15:39
|close
|1801
|1.00
|1.2719
|1.2742
|0.0000
|10.00
|7768.43
|3667
|2006.09.21 16:00
|sell
|1802
|1.00
|1.2739
|1.2752
|0.0000
|3668
|2006.09.21 16:00
|close
|1802
|1.00
|1.2733
|1.2752
|0.0000
|6.00
|7774.43
|3669
|2006.09.21 16:01
|sell
|1803
|1.00
|1.2734
|1.2747
|0.0000
|3670
|2006.09.21 16:02
|s/l
|1803
|1.00
|1.2747
|1.2747
|0.0000
|-13.00
|7761.43
|3671
|2006.09.21 17:28
|buy
|1804
|1.00
|1.2767
|1.2754
|0.0000
|3672
|2006.09.21 17:55
|close
|1804
|1.00
|1.2774
|1.2754
|0.0000
|7.00
|7768.43
|3673
|2006.09.21 18:04
|sell
|1805
|1.00
|1.2784
|1.2797
|0.0000
|3674
|2006.09.21 19:16
|s/l
|1805
|1.00
|1.2797
|1.2797
|0.0000
|-13.00
|7755.43
|3675
|2006.09.21 19:37
|sell
|1806
|1.00
|1.2797
|1.2810
|0.0000
|3676
|2006.09.21 20:21
|close
|1806
|1.00
|1.2787
|1.2810
|0.0000
|10.00
|7765.43
|3677
|2006.09.21 20:58
|buy
|1807
|1.00
|1.2782
|1.2769
|0.0000
|3678
|2006.09.22 00:02
|close
|1807
|1.00
|1.2791
|1.2769
|0.0000
|8.13
|7773.56
|3679
|2006.09.22 01:29
|sell
|1808
|1.00
|1.2791
|1.2804
|0.0000
|3680
|2006.09.22 02:09
|close
|1808
|1.00
|1.2784
|1.2804
|0.0000
|7.00
|7780.56
|3681
|2006.09.22 05:34
|sell
|1809
|1.00
|1.2798
|1.2811
|0.0000
|3682
|2006.09.22 05:39
|close
|1809
|1.00
|1.2792
|1.2811
|0.0000
|6.00
|7786.56
|3683
|2006.09.22 07:05
|sell
|1810
|1.00
|1.2812
|1.2825
|0.0000
|3684
|2006.09.22 07:16
|close
|1810
|1.00
|1.2804
|1.2825
|0.0000
|8.00
|7794.56
|3685
|2006.09.22 07:20
|sell
|1811
|1.00
|1.2812
|1.2825
|0.0000
|3686
|2006.09.22 07:22
|s/l
|1811
|1.00
|1.2825
|1.2825
|0.0000
|-13.00
|7781.56
|3687
|2006.09.22 07:22
|sell
|1812
|1.00
|1.2823
|1.2836
|0.0000
|3688
|2006.09.22 07:25
|close
|1812
|1.00
|1.2813
|1.2836
|0.0000
|10.00
|7791.56
|3689
|2006.09.22 07:26
|sell
|1813
|1.00
|1.2812
|1.2825
|0.0000
|3690
|2006.09.22 07:29
|s/l
|1813
|1.00
|1.2825
|1.2825
|0.0000
|-13.00
|7778.56
|3691
|2006.09.22 07:29
|sell
|1814
|1.00
|1.2823
|1.2836
|0.0000
|3692
|2006.09.22 07:37
|close
|1814
|1.00
|1.2814
|1.2836
|0.0000
|9.00
|7787.56
|3693
|2006.09.22 07:38
|sell
|1815
|1.00
|1.2813
|1.2826
|0.0000
|3694
|2006.09.22 08:20
|s/l
|1815
|1.00
|1.2826
|1.2826
|0.0000
|-13.00
|7774.56
|3695
|2006.09.22 12:19
|sell
|1816
|1.00
|1.2822
|1.2835
|0.0000
|3696
|2006.09.22 12:37
|close
|1816
|1.00
|1.2814
|1.2835
|0.0000
|8.00
|7782.56
|3697
|2006.09.22 12:54
|sell
|1817
|1.00
|1.2822
|1.2835
|0.0000
|3698
|2006.09.22 13:12
|close
|1817
|1.00
|1.2814
|1.2835
|0.0000
|8.00
|7790.56
|3699
|2006.09.22 13:12
|buy
|1818
|1.00
|1.2815
|1.2802
|0.0000
|3700
|2006.09.22 13:59
|s/l
|1818
|1.00
|1.2802
|1.2802
|0.0000
|-13.00
|7777.56
|3701
|2006.09.22 14:20
|sell
|1819
|1.00
|1.2810
|1.2823
|0.0000
|3702
|2006.09.22 15:24
|close
|1819
|1.00
|1.2801
|1.2823
|0.0000
|9.00
|7786.56
|3703
|2006.09.22 15:24
|buy
|1820
|1.00
|1.2796
|1.2783
|0.0000
|3704
|2006.09.22 16:26
|close
|1820
|1.00
|1.2805
|1.2783
|0.0000
|9.00
|7795.56
|3705
|2006.09.22 16:27
|sell
|1821
|1.00
|1.2806
|1.2819
|0.0000
|3706
|2006.09.22 17:17
|close
|1821
|1.00
|1.2797
|1.2819
|0.0000
|9.00
|7804.56
|3707
|2006.09.25 01:32
|sell
|1822
|1.00
|1.2794
|1.2807
|0.0000
|3708
|2006.09.25 03:25
|s/l
|1822
|1.00
|1.2807
|1.2807
|0.0000
|-13.00
|7791.56
|3709
|2006.09.25 04:26
|sell
|1823
|1.00
|1.2817
|1.2830
|0.0000
|3710
|2006.09.25 05:16
|close
|1823
|1.00
|1.2807
|1.2830
|0.0000
|10.00
|7801.56
|3711
|2006.09.25 05:41
|buy
|1824
|1.00
|1.2804
|1.2791
|0.0000
|3712
|2006.09.25 06:04
|close
|1824
|1.00
|1.2814
|1.2791
|0.0000
|10.00
|7811.56
|3713
|2006.09.25 07:04
|buy
|1825
|1.00
|1.2802
|1.2789
|0.0000
|3714
|2006.09.25 07:44
|s/l
|1825
|1.00
|1.2789
|1.2789
|0.0000
|-13.00
|7798.56
|3715
|2006.09.25 08:16
|sell
|1826
|1.00
|1.2794
|1.2807
|0.0000
|3716
|2006.09.25 08:38
|close
|1826
|1.00
|1.2786
|1.2807
|0.0000
|8.00
|7806.56
|3717
|2006.09.25 09:02
|buy
|1827
|1.00
|1.2774
|1.2761
|0.0000
|3718
|2006.09.25 12:23
|s/l
|1827
|1.00
|1.2761
|1.2761
|0.0000
|-13.00
|7793.56
|3719
|2006.09.25 13:17
|buy
|1828
|1.00
|1.2761
|1.2748
|0.0000
|3720
|2006.09.25 14:00
|s/l
|1828
|1.00
|1.2748
|1.2748
|0.0000
|-13.00
|7780.56
|3721
|2006.09.25 23:19
|sell
|1829
|1.00
|1.2753
|1.2766
|0.0000
|3722
|2006.09.26 06:59
|close
|1829
|1.00
|1.2744
|1.2766
|0.0000
|9.72
|7790.28
|3723
|2006.09.26 06:59
|buy
|1830
|1.00
|1.2745
|1.2732
|0.0000
|3724
|2006.09.26 07:12
|s/l
|1830
|1.00
|1.2732
|1.2732
|0.0000
|-13.00
|7777.28
|3725
|2006.09.26 08:00
|sell
|1831
|1.00
|1.2753
|1.2766
|0.0000
|3726
|2006.09.26 08:00
|close
|1831
|1.00
|1.2746
|1.2766
|0.0000
|7.00
|7784.28
|3727
|2006.09.26 08:01
|sell
|1832
|1.00
|1.2753
|1.2766
|0.0000
|3728
|2006.09.26 08:03
|close
|1832
|1.00
|1.2746
|1.2766
|0.0000
|7.00
|7791.28
|3729
|2006.09.26 08:07
|sell
|1833
|1.00
|1.2753
|1.2766
|0.0000
|3730
|2006.09.26 08:12
|close
|1833
|1.00
|1.2744
|1.2766
|0.0000
|9.00
|7800.28
|3731
|2006.09.26 08:14
|buy
|1834
|1.00
|1.2733
|1.2720
|0.0000
|3732
|2006.09.26 08:49
|s/l
|1834
|1.00
|1.2720
|1.2720
|0.0000
|-13.00
|7787.28
|3733
|2006.09.26 08:49
|buy
|1835
|1.00
|1.2721
|1.2708
|0.0000
|3734
|2006.09.26 09:00
|s/l
|1835
|1.00
|1.2708
|1.2708
|0.0000
|-13.00
|7774.28
|3735
|2006.09.26 09:58
|buy
|1836
|1.00
|1.2702
|1.2689
|0.0000
|3736
|2006.09.26 11:08
|s/l
|1836
|1.00
|1.2689
|1.2689
|0.0000
|-13.00
|7761.28
|3737
|2006.09.26 14:04
|buy
|1837
|1.00
|1.2681
|1.2668
|0.0000
|3738
|2006.09.26 14:06
|s/l
|1837
|1.00
|1.2668
|1.2668
|0.0000
|-13.00
|7748.28
|3739
|2006.09.26 14:06
|buy
|1838
|1.00
|1.2670
|1.2657
|0.0000
|3740
|2006.09.26 14:34
|close
|1838
|1.00
|1.2677
|1.2657
|0.0000
|7.00
|7755.28
|3741
|2006.09.26 14:35
|buy
|1839
|1.00
|1.2680
|1.2667
|0.0000
|3742
|2006.09.26 14:46
|s/l
|1839
|1.00
|1.2667
|1.2667
|0.0000
|-13.00
|7742.28
|3743
|2006.09.26 14:46
|buy
|1840
|1.00
|1.2667
|1.2654
|0.0000
|3744
|2006.09.26 14:58
|close
|1840
|1.00
|1.2674
|1.2654
|0.0000
|7.00
|7749.28
|3745
|2006.09.26 14:58
|buy
|1841
|1.00
|1.2675
|1.2662
|0.0000
|3746
|2006.09.26 15:10
|close
|1841
|1.00
|1.2683
|1.2662
|0.0000
|8.00
|7757.28
|3747
|2006.09.26 15:14
|sell
|1842
|1.00
|1.2684
|1.2697
|0.0000
|3748
|2006.09.26 15:53
|s/l
|1842
|1.00
|1.2697
|1.2697
|0.0000
|-13.00
|7744.28
|3749
|2006.09.26 15:53
|sell
|1843
|1.00
|1.2695
|1.2708
|0.0000
|3750
|2006.09.26 16:29
|close
|1843
|1.00
|1.2685
|1.2708
|0.0000
|10.00
|7754.28
|3751
|2006.09.26 18:53
|sell
|1844
|1.00
|1.2697
|1.2710
|0.0000
|3752
|2006.09.26 20:03
|close
|1844
|1.00
|1.2690
|1.2710
|0.0000
|7.00
|7761.28
|3753
|2006.09.27 06:07
|buy
|1845
|1.00
|1.2682
|1.2669
|0.0000
|3754
|2006.09.27 07:54
|close
|1845
|1.00
|1.2690
|1.2669
|0.0000
|8.00
|7769.28
|3755
|2006.09.27 07:55
|sell
|1846
|1.00
|1.2692
|1.2705
|0.0000
|3756
|2006.09.27 08:17
|close
|1846
|1.00
|1.2684
|1.2705
|0.0000
|8.00
|7777.28
|3757
|2006.09.27 12:31
|sell
|1847
|1.00
|1.2704
|1.2717
|0.0000
|3758
|2006.09.27 12:32
|s/l
|1847
|1.00
|1.2717
|1.2717
|0.0000
|-13.00
|7764.28
|3759
|2006.09.27 12:32
|sell
|1848
|1.00
|1.2715
|1.2728
|0.0000
|3760
|2006.09.27 12:35
|close
|1848
|1.00
|1.2704
|1.2728
|0.0000
|11.00
|7775.28
|3761
|2006.09.27 12:35
|sell
|1849
|1.00
|1.2703
|1.2716
|0.0000
|3762
|2006.09.27 12:36
|close
|1849
|1.00
|1.2695
|1.2716
|0.0000
|8.00
|7783.28
|3763
|2006.09.27 13:55
|sell
|1850
|1.00
|1.2702
|1.2715
|0.0000
|3764
|2006.09.27 14:00
|close
|1850
|1.00
|1.2689
|1.2715
|0.0000
|13.00
|7796.28
|3765
|2006.09.27 14:00
|buy
|1851
|1.00
|1.2690
|1.2677
|0.0000
|3766
|2006.09.27 14:00
|close
|1851
|1.00
|1.2699
|1.2677
|0.0000
|9.00
|7805.28
|3767
|2006.09.27 14:02
|buy
|1852
|1.00
|1.2686
|1.2673
|0.0000
|3768
|2006.09.27 14:02
|close
|1852
|1.00
|1.2693
|1.2673
|0.0000
|7.00
|7812.28
|3769
|2006.09.27 14:02
|buy
|1853
|1.00
|1.2693
|1.2680
|0.0000
|3770
|2006.09.27 14:05
|s/l
|1853
|1.00
|1.2680
|1.2680
|0.0000
|-13.00
|7799.28
|3771
|2006.09.27 14:06
|buy
|1854
|1.00
|1.2687
|1.2674
|0.0000
|3772
|2006.09.27 14:19
|close
|1854
|1.00
|1.2694
|1.2674
|0.0000
|7.00
|7806.28
|3773
|2006.09.27 14:22
|buy
|1855
|1.00
|1.2692
|1.2679
|0.0000
|3774
|2006.09.27 14:32
|close
|1855
|1.00
|1.2700
|1.2679
|0.0000
|8.00
|7814.28
|3775
|2006.09.27 14:44
|sell
|1856
|1.00
|1.2706
|1.2719
|0.0000
|3776
|2006.09.27 15:19
|close
|1856
|1.00
|1.2700
|1.2719
|0.0000
|6.00
|7820.28
|3777
|2006.09.27 15:19
|buy
|1857
|1.00
|1.2701
|1.2688
|0.0000
|3778
|2006.09.27 17:00
|close
|1857
|1.00
|1.2708
|1.2688
|0.0000
|7.00
|7827.28
|3779
|2006.09.27 17:53
|buy
|1858
|1.00
|1.2702
|1.2689
|0.0000
|3780
|2006.09.27 18:51
|close
|1858
|1.00
|1.2710
|1.2689
|0.0000
|8.00
|7835.28
|3781
|2006.09.27 19:30
|buy
|1859
|1.00
|1.2703
|1.2690
|0.0000
|3782
|2006.09.27 23:52
|close
|1859
|1.00
|1.2711
|1.2690
|0.0000
|8.00
|7843.28
|3783
|2006.09.27 23:52
|sell
|1860
|1.00
|1.2710
|1.2723
|0.0000
|3784
|2006.09.28 00:25
|s/l
|1860
|1.00
|1.2723
|1.2723
|0.0000
|-10.84
|7832.44
|3785
|2006.09.28 00:25
|sell
|1861
|1.00
|1.2722
|1.2735
|0.0000
|3786
|2006.09.28 05:05
|s/l
|1861
|1.00
|1.2735
|1.2735
|0.0000
|-13.00
|7819.44
|3787
|2006.09.28 05:05
|sell
|1862
|1.00
|1.2733
|1.2746
|0.0000
|3788
|2006.09.28 05:23
|close
|1862
|1.00
|1.2726
|1.2746
|0.0000
|7.00
|7826.44
|3789
|2006.09.28 06:06
|buy
|1863
|1.00
|1.2717
|1.2704
|0.0000
|3790
|2006.09.28 06:36
|close
|1863
|1.00
|1.2725
|1.2704
|0.0000
|8.00
|7834.44
|3791
|2006.09.28 08:17
|sell
|1864
|1.00
|1.2723
|1.2736
|0.0000
|3792
|2006.09.28 09:10
|close
|1864
|1.00
|1.2715
|1.2736
|0.0000
|8.00
|7842.44
|3793
|2006.09.28 09:10
|buy
|1865
|1.00
|1.2714
|1.2701
|0.0000
|3794
|2006.09.28 10:10
|close
|1865
|1.00
|1.2720
|1.2701
|0.0000
|6.00
|7848.44
|3795
|2006.09.28 12:07
|buy
|1866
|1.00
|1.2715
|1.2702
|0.0000
|3796
|2006.09.28 12:22
|s/l
|1866
|1.00
|1.2702
|1.2702
|0.0000
|-13.00
|7835.44
|3797
|2006.09.28 12:22
|buy
|1867
|1.00
|1.2708
|1.2695
|0.0000
|3798
|2006.09.28 12:30
|close
|1867
|1.00
|1.2714
|1.2695
|0.0000
|6.00
|7841.44
|3799
|2006.09.28 12:31
|buy
|1868
|1.00
|1.2710
|1.2697
|0.0000
|3800
|2006.09.28 12:31
|close
|1868
|1.00
|1.2716
|1.2697
|0.0000
|6.00
|7847.44
|3801
|2006.09.28 12:31
|buy
|1869
|1.00
|1.2715
|1.2702
|0.0000
|3802
|2006.09.28 12:34
|s/l
|1869
|1.00
|1.2702
|1.2702
|0.0000
|-13.00
|7834.44
|3803
|2006.09.28 12:34
|buy
|1870
|1.00
|1.2710
|1.2697
|0.0000
|3804
|2006.09.28 12:35
|s/l
|1870
|1.00
|1.2697
|1.2697
|0.0000
|-13.00
|7821.44
|3805
|2006.09.28 14:25
|buy
|1871
|1.00
|1.2687
|1.2674
|0.0000
|3806
|2006.09.28 15:03
|close
|1871
|1.00
|1.2694
|1.2674
|0.0000
|7.00
|7828.44
|3807
|2006.09.28 15:03
|sell
|1872
|1.00
|1.2695
|1.2708
|0.0000
|3808
|2006.09.28 18:44
|s/l
|1872
|1.00
|1.2708
|1.2708
|0.0000
|-13.00
|7815.44
|3809
|2006.09.28 18:46
|sell
|1873
|1.00
|1.2711
|1.2724
|0.0000
|3810
|2006.09.28 19:39
|close
|1873
|1.00
|1.2705
|1.2724
|0.0000
|6.00
|7821.44
|3811
|2006.09.28 21:58
|buy
|1874
|1.00
|1.2698
|1.2685
|0.0000
|3812
|2006.09.28 22:59
|close
|1874
|1.00
|1.2704
|1.2685
|0.0000
|6.00
|7827.44
|3813
|2006.09.28 22:59
|sell
|1875
|1.00
|1.2701
|1.2714
|0.0000
|3814
|2006.09.29 03:06
|s/l
|1875
|1.00
|1.2714
|1.2714
|0.0000
|-12.28
|7815.16
|3815
|2006.09.29 05:42
|buy
|1876
|1.00
|1.2701
|1.2688
|0.0000
|3816
|2006.09.29 06:34
|s/l
|1876
|1.00
|1.2688
|1.2688
|0.0000
|-13.00
|7802.16
|3817
|2006.09.29 07:22
|buy
|1877
|1.00
|1.2675
|1.2662
|0.0000
|3818
|2006.09.29 08:04
|s/l
|1877
|1.00
|1.2662
|1.2662
|0.0000
|-13.00
|7789.16
|3819
|2006.09.29 09:56
|buy
|1878
|1.00
|1.2665
|1.2652
|0.0000
|3820
|2006.09.29 11:01
|close
|1878
|1.00
|1.2672
|1.2652
|0.0000
|7.00
|7796.16
|3821
|2006.09.29 11:33
|buy
|1879
|1.00
|1.2662
|1.2649
|0.0000
|3822
|2006.09.29 11:56
|close
|1879
|1.00
|1.2669
|1.2649
|0.0000
|7.00
|7803.16
|3823
|2006.09.29 14:01
|buy
|1880
|1.00
|1.2648
|1.2635
|0.0000
|3824
|2006.09.29 14:02
|close
|1880
|1.00
|1.2656
|1.2635
|0.0000
|8.00
|7811.16
|3825
|2006.09.29 14:02
|buy
|1881
|1.00
|1.2648
|1.2635
|0.0000
|3826
|2006.09.29 14:02
|close
|1881
|1.00
|1.2658
|1.2635
|0.0000
|10.00
|7821.16
|3827
|2006.09.29 14:03
|sell
|1882
|1.00
|1.2664
|1.2677
|0.0000
|3828
|2006.09.29 14:07
|close
|1882
|1.00
|1.2657
|1.2677
|0.0000
|7.00
|7828.16
|3829
|2006.09.29 14:09
|sell
|1883
|1.00
|1.2664
|1.2677
|0.0000
|3830
|2006.09.29 15:02
|s/l
|1883
|1.00
|1.2677
|1.2677
|0.0000
|-13.00
|7815.16
|3831
|2006.09.29 15:02
|sell
|1884
|1.00
|1.2675
|1.2688
|0.0000
|3832
|2006.09.29 15:21
|s/l
|1884
|1.00
|1.2688
|1.2688
|0.0000
|-13.00
|7802.16
|3833
|2006.09.29 15:21
|sell
|1885
|1.00
|1.2687
|1.2700
|0.0000
|3834
|2006.09.29 15:21
|close
|1885
|1.00
|1.2677
|1.2700
|0.0000
|10.00
|7812.16
|3835
|2006.09.29 15:21
|sell
|1886
|1.00
|1.2676
|1.2689
|0.0000
|3836
|2006.09.29 15:21
|s/l
|1886
|1.00
|1.2689
|1.2689
|0.0000
|-13.00
|7799.16
|3837
|2006.09.29 15:21
|sell
|1887
|1.00
|1.2687
|1.2700
|0.0000
|3838
|2006.09.29 15:26
|s/l
|1887
|1.00
|1.2700
|1.2700
|0.0000
|-13.00
|7786.16
|3839
|2006.09.29 15:56
|sell
|1888
|1.00
|1.2684
|1.2697
|0.0000
|3840
|2006.10.01 22:37
|close
|1888
|1.00
|1.2677
|1.2697
|0.0000
|7.00
|7793.16
|3841
|2006.10.02 04:46
|sell
|1889
|1.00
|1.2674
|1.2687
|0.0000
|3842
|2006.10.02 05:50
|close
|1889
|1.00
|1.2667
|1.2687
|0.0000
|7.00
|7800.16
|3843
|2006.10.02 05:50
|buy
|1890
|1.00
|1.2668
|1.2655
|0.0000
|3844
|2006.10.02 06:05
|close
|1890
|1.00
|1.2676
|1.2655
|0.0000
|8.00
|7808.16
|3845
|2006.10.02 06:08
|sell
|1891
|1.00
|1.2682
|1.2695
|0.0000
|3846
|2006.10.02 06:20
|close
|1891
|1.00
|1.2673
|1.2695
|0.0000
|9.00
|7817.16
|3847
|2006.10.02 08:01
|sell
|1892
|1.00
|1.2675
|1.2688
|0.0000
|3848
|2006.10.02 09:33
|s/l
|1892
|1.00
|1.2688
|1.2688
|0.0000
|-13.00
|7804.16
|3849
|2006.10.02 09:33
|sell
|1893
|1.00
|1.2687
|1.2700
|0.0000
|3850
|2006.10.02 10:15
|s/l
|1893
|1.00
|1.2700
|1.2700
|0.0000
|-13.00
|7791.16
|3851
|2006.10.02 10:15
|sell
|1894
|1.00
|1.2699
|1.2712
|0.0000
|3852
|2006.10.02 11:28
|close
|1894
|1.00
|1.2690
|1.2712
|0.0000
|9.00
|7800.16
|3853
|2006.10.02 12:09
|buy
|1895
|1.00
|1.2683
|1.2670
|0.0000
|3854
|2006.10.02 12:55
|close
|1895
|1.00
|1.2690
|1.2670
|0.0000
|7.00
|7807.16
|3855
|2006.10.02 13:17
|sell
|1896
|1.00
|1.2704
|1.2717
|0.0000
|3856
|2006.10.02 13:31
|s/l
|1896
|1.00
|1.2717
|1.2717
|0.0000
|-13.00
|7794.16
|3857
|2006.10.02 13:31
|sell
|1897
|1.00
|1.2716
|1.2729
|0.0000
|3858
|2006.10.02 13:35
|s/l
|1897
|1.00
|1.2729
|1.2729
|0.0000
|-13.00
|7781.16
|3859
|2006.10.02 13:36
|sell
|1898
|1.00
|1.2723
|1.2736
|0.0000
|3860
|2006.10.02 13:45
|s/l
|1898
|1.00
|1.2736
|1.2736
|0.0000
|-13.00
|7768.16
|3861
|2006.10.02 14:02
|sell
|1899
|1.00
|1.2748
|1.2761
|0.0000
|3862
|2006.10.02 14:03
|close
|1899
|1.00
|1.2740
|1.2761
|0.0000
|8.00
|7776.16
|3863
|2006.10.02 14:21
|sell
|1900
|1.00
|1.2748
|1.2761
|0.0000
|3864
|2006.10.02 15:56
|close
|1900
|1.00
|1.2742
|1.2761
|0.0000
|6.00
|7782.16
|3865
|2006.10.03 07:45
|buy
|1901
|1.00
|1.2746
|1.2733
|0.0000
|3866
|2006.10.03 09:57
|close
|1901
|1.00
|1.2752
|1.2733
|0.0000
|6.00
|7788.16
|3867
|2006.10.03 09:58
|sell
|1902
|1.00
|1.2750
|1.2763
|0.0000
|3868
|2006.10.03 10:56
|close
|1902
|1.00
|1.2740
|1.2763
|0.0000
|10.00
|7798.16
|3869
|2006.10.03 12:22
|buy
|1903
|1.00
|1.2731
|1.2718
|0.0000
|3870
|2006.10.03 13:08
|close
|1903
|1.00
|1.2738
|1.2718
|0.0000
|7.00
|7805.16
|3871
|2006.10.03 13:15
|sell
|1904
|1.00
|1.2738
|1.2751
|0.0000
|3872
|2006.10.03 13:36
|close
|1904
|1.00
|1.2731
|1.2751
|0.0000
|7.00
|7812.16
|3873
|2006.10.03 14:43
|sell
|1905
|1.00
|1.2742
|1.2755
|0.0000
|3874
|2006.10.03 15:13
|close
|1905
|1.00
|1.2733
|1.2755
|0.0000
|9.00
|7821.16
|3875
|2006.10.03 15:23
|buy
|1906
|1.00
|1.2731
|1.2718
|0.0000
|3876
|2006.10.03 22:22
|close
|1906
|1.00
|1.2737
|1.2718
|0.0000
|6.00
|7827.16
|3877
|2006.10.04 03:30
|sell
|1907
|1.00
|1.2725
|1.2738
|0.0000
|3878
|2006.10.04 06:59
|s/l
|1907
|1.00
|1.2738
|1.2738
|0.0000
|-13.00
|7814.16
|3879
|2006.10.04 08:13
|buy
|1908
|1.00
|1.2710
|1.2697
|0.0000
|3880
|2006.10.04 08:42
|s/l
|1908
|1.00
|1.2697
|1.2697
|0.0000
|-13.00
|7801.16
|3881
|2006.10.04 08:42
|buy
|1909
|1.00
|1.2698
|1.2685
|0.0000
|3882
|2006.10.04 08:51
|s/l
|1909
|1.00
|1.2685
|1.2685
|0.0000
|-13.00
|7788.16
|3883
|2006.10.04 08:52
|buy
|1910
|1.00
|1.2692
|1.2679
|0.0000
|3884
|2006.10.04 10:38
|s/l
|1910
|1.00
|1.2679
|1.2679
|0.0000
|-13.00
|7775.16
|3885
|2006.10.04 10:43
|buy
|1911
|1.00
|1.2676
|1.2663
|0.0000
|3886
|2006.10.04 12:14
|close
|1911
|1.00
|1.2684
|1.2663
|0.0000
|8.00
|7783.16
|3887
|2006.10.04 12:15
|sell
|1912
|1.00
|1.2685
|1.2698
|0.0000
|3888
|2006.10.04 12:22
|close
|1912
|1.00
|1.2677
|1.2698
|0.0000
|8.00
|7791.16
|3889
|2006.10.04 12:45
|sell
|1913
|1.00
|1.2685
|1.2698
|0.0000
|3890
|2006.10.04 12:49
|close
|1913
|1.00
|1.2675
|1.2698
|0.0000
|10.00
|7801.16
|3891
|2006.10.04 12:55
|sell
|1914
|1.00
|1.2685
|1.2698
|0.0000
|3892
|2006.10.04 14:03
|s/l
|1914
|1.00
|1.2698
|1.2698
|0.0000
|-13.00
|7788.16
|3893
|2006.10.04 14:03
|sell
|1915
|1.00
|1.2696
|1.2709
|0.0000
|3894
|2006.10.04 14:03
|close
|1915
|1.00
|1.2687
|1.2709
|0.0000
|9.00
|7797.16
|3895
|2006.10.04 14:26
|sell
|1916
|1.00
|1.2692
|1.2705
|0.0000
|3896
|2006.10.04 14:37
|close
|1916
|1.00
|1.2685
|1.2705
|0.0000
|7.00
|7804.16
|3897
|2006.10.04 15:23
|buy
|1917
|1.00
|1.2681
|1.2668
|0.0000
|3898
|2006.10.04 15:30
|close
|1917
|1.00
|1.2687
|1.2668
|0.0000
|6.00
|7810.16
|3899
|2006.10.05 00:12
|buy
|1918
|1.00
|1.2709
|1.2696
|0.0000
|3900
|2006.10.05 02:36
|s/l
|1918
|1.00
|1.2696
|1.2696
|0.0000
|-13.00
|7797.16
|3901
|2006.10.05 06:21
|sell
|1919
|1.00
|1.2710
|1.2723
|0.0000
|3902
|2006.10.05 06:43
|close
|1919
|1.00
|1.2703
|1.2723
|0.0000
|7.00
|7804.16
|3903
|2006.10.05 06:57
|sell
|1920
|1.00
|1.2710
|1.2723
|0.0000
|3904
|2006.10.05 08:16
|close
|1920
|1.00
|1.2702
|1.2723
|0.0000
|8.00
|7812.16
|3905
|2006.10.05 09:04
|sell
|1921
|1.00
|1.2709
|1.2722
|0.0000
|3906
|2006.10.05 12:05
|s/l
|1921
|1.00
|1.2722
|1.2722
|0.0000
|-13.00
|7799.16
|3907
|2006.10.05 12:40
|buy
|1922
|1.00
|1.2704
|1.2691
|0.0000
|3908
|2006.10.05 12:41
|s/l
|1922
|1.00
|1.2691
|1.2691
|0.0000
|-13.00
|7786.16
|3909
|2006.10.05 12:41
|buy
|1923
|1.00
|1.2695
|1.2682
|0.0000
|3910
|2006.10.05 12:44
|close
|1923
|1.00
|1.2701
|1.2682
|0.0000
|6.00
|7792.16
|3911
|2006.10.05 12:44
|buy
|1924
|1.00
|1.2702
|1.2689
|0.0000
|3912
|2006.10.05 12:58
|s/l
|1924
|1.00
|1.2689
|1.2689
|0.0000
|-13.00
|7779.16
|3913
|2006.10.05 12:59
|buy
|1925
|1.00
|1.2693
|1.2680
|0.0000
|3914
|2006.10.05 13:49
|s/l
|1925
|1.00
|1.2680
|1.2680
|0.0000
|-13.00
|7766.16
|3915
|2006.10.05 13:49
|buy
|1926
|1.00
|1.2680
|1.2667
|0.0000
|3916
|2006.10.05 14:20
|close
|1926
|1.00
|1.2687
|1.2667
|0.0000
|7.00
|7773.16
|3917
|2006.10.05 16:07
|sell
|1927
|1.00
|1.2694
|1.2707
|0.0000
|3918
|2006.10.05 17:18
|close
|1927
|1.00
|1.2687
|1.2707
|0.0000
|7.00
|7780.16
|3919
|2006.10.06 00:58
|buy
|1928
|1.00
|1.2688
|1.2675
|0.0000
|3920
|2006.10.06 05:07
|close
|1928
|1.00
|1.2694
|1.2675
|0.0000
|6.00
|7786.16
|3921
|2006.10.06 07:37
|sell
|1929
|1.00
|1.2683
|1.2696
|0.0000
|3922
|2006.10.06 08:42
|close
|1929
|1.00
|1.2676
|1.2696
|0.0000
|7.00
|7793.16
|3923
|2006.10.06 08:43
|buy
|1930
|1.00
|1.2676
|1.2663
|0.0000
|3924
|2006.10.06 09:07
|close
|1930
|1.00
|1.2683
|1.2663
|0.0000
|7.00
|7800.16
|3925
|2006.10.06 12:01
|sell
|1931
|1.00
|1.2670
|1.2683
|0.0000
|3926
|2006.10.06 12:16
|close
|1931
|1.00
|1.2664
|1.2683
|0.0000
|6.00
|7806.16
|3927
|2006.10.06 12:29
|sell
|1932
|1.00
|1.2676
|1.2689
|0.0000
|3928
|2006.10.06 12:29
|close
|1932
|1.00
|1.2670
|1.2689
|0.0000
|6.00
|7812.16
|3929
|2006.10.06 12:29
|sell
|1933
|1.00
|1.2674
|1.2687
|0.0000
|3930
|2006.10.06 12:29
|close
|1933
|1.00
|1.2663
|1.2687
|0.0000
|11.00
|7823.16
|3931
|2006.10.06 12:29
|sell
|1934
|1.00
|1.2673
|1.2686
|0.0000
|3932
|2006.10.06 12:30
|s/l
|1934
|1.00
|1.2686
|1.2686
|0.0000
|-13.00
|7810.16
|3933
|2006.10.06 12:30
|sell
|1935
|1.00
|1.2677
|1.2690
|0.0000
|3934
|2006.10.06 12:30
|s/l
|1935
|1.00
|1.2690
|1.2690
|0.0000
|-13.00
|7797.16
|3935
|2006.10.06 12:32
|sell
|1936
|1.00
|1.2676
|1.2689
|0.0000
|3936
|2006.10.06 12:32
|s/l
|1936
|1.00
|1.2689
|1.2689
|0.0000
|-13.00
|7784.16
|3937
|2006.10.06 13:02
|sell
|1937
|1.00
|1.2608
|1.2621
|0.0000
|3938
|2006.10.06 13:05
|close
|1937
|1.00
|1.2600
|1.2621
|0.0000
|8.00
|7792.16
|3939
|2006.10.06 13:07
|buy
|1938
|1.00
|1.2593
|1.2580
|0.0000
|3940
|2006.10.06 13:16
|close
|1938
|1.00
|1.2601
|1.2580
|0.0000
|8.00
|7800.16
|3941
|2006.10.06 13:52
|buy
|1939
|1.00
|1.2595
|1.2582
|0.0000
|3942
|2006.10.06 14:21
|s/l
|1939
|1.00
|1.2582
|1.2582
|0.0000
|-13.00
|7787.16
|3943
|2006.10.06 14:34
|buy
|1940
|1.00
|1.2583
|1.2570
|0.0000
|3944
|2006.10.06 15:24
|close
|1940
|1.00
|1.2593
|1.2570
|0.0000
|10.00
|7797.16
|3945
|2006.10.06 15:30
|sell
|1941
|1.00
|1.2598
|1.2611
|0.0000
|3946
|2006.10.06 16:10
|close
|1941
|1.00
|1.2591
|1.2611
|0.0000
|7.00
|7804.16
|3947
|2006.10.06 16:58
|sell
|1942
|1.00
|1.2607
|1.2620
|0.0000
|3948
|2006.10.06 17:48
|close
|1942
|1.00
|1.2598
|1.2620
|0.0000
|9.00
|7813.16
|3949
|2006.10.06 17:48
|buy
|1943
|1.00
|1.2600
|1.2587
|0.0000
|3950
|2006.10.08 22:00
|s/l
|1943
|1.00
|1.2587
|1.2587
|0.0000
|-13.00
|7800.16
|3951
|2006.10.08 22:45
|sell
|1944
|1.00
|1.2593
|1.2606
|0.0000
|3952
|2006.10.09 03:52
|s/l
|1944
|1.00
|1.2606
|1.2606
|0.0000
|-12.28
|7787.88
|3953
|2006.10.09 04:58
|buy
|1945
|1.00
|1.2598
|1.2585
|0.0000
|3954
|2006.10.09 05:45
|close
|1945
|1.00
|1.2605
|1.2585
|0.0000
|7.00
|7794.88
|3955
|2006.10.09 05:47
|sell
|1946
|1.00
|1.2604
|1.2617
|0.0000
|3956
|2006.10.09 05:56
|close
|1946
|1.00
|1.2597
|1.2617
|0.0000
|7.00
|7801.88
|3957
|2006.10.09 06:52
|buy
|1947
|1.00
|1.2593
|1.2580
|0.0000
|3958
|2006.10.09 07:48
|close
|1947
|1.00
|1.2600
|1.2580
|0.0000
|7.00
|7808.88
|3959
|2006.10.09 07:49
|sell
|1948
|1.00
|1.2599
|1.2612
|0.0000
|3960
|2006.10.09 11:01
|s/l
|1948
|1.00
|1.2612
|1.2612
|0.0000
|-13.00
|7795.88
|3961
|2006.10.09 12:11
|buy
|1949
|1.00
|1.2606
|1.2593
|0.0000
|3962
|2006.10.09 15:46
|s/l
|1949
|1.00
|1.2593
|1.2593
|0.0000
|-13.00
|7782.88
|3963
|2006.10.09 15:46
|buy
|1950
|1.00
|1.2594
|1.2581
|0.0000
|3964
|2006.10.09 17:46
|close
|1950
|1.00
|1.2604
|1.2581
|0.0000
|10.00
|7792.88
|3965
|2006.10.09 22:28
|sell
|1951
|1.00
|1.2601
|1.2614
|0.0000
|3966
|2006.10.09 23:21
|close
|1951
|1.00
|1.2593
|1.2614
|0.0000
|8.00
|7800.88
|3967
|2006.10.10 01:25
|sell
|1952
|1.00
|1.2593
|1.2606
|0.0000
|3968
|2006.10.10 06:15
|s/l
|1952
|1.00
|1.2606
|1.2606
|0.0000
|-13.00
|7787.88
|3969
|2006.10.10 07:08
|buy
|1953
|1.00
|1.2595
|1.2582
|0.0000
|3970
|2006.10.10 07:49
|close
|1953
|1.00
|1.2604
|1.2582
|0.0000
|9.00
|7796.88
|3971
|2006.10.10 08:20
|buy
|1954
|1.00
|1.2580
|1.2567
|0.0000
|3972
|2006.10.10 08:22
|s/l
|1954
|1.00
|1.2567
|1.2567
|0.0000
|-13.00
|7783.88
|3973
|2006.10.10 08:22
|buy
|1955
|1.00
|1.2569
|1.2556
|0.0000
|3974
|2006.10.10 08:24
|s/l
|1955
|1.00
|1.2556
|1.2556
|0.0000
|-13.00
|7770.88
|3975
|2006.10.10 08:24
|buy
|1956
|1.00
|1.2557
|1.2544
|0.0000
|3976
|2006.10.10 08:24
|close
|1956
|1.00
|1.2569
|1.2544
|0.0000
|12.00
|7782.88
|3977
|2006.10.10 08:25
|buy
|1957
|1.00
|1.2572
|1.2559
|0.0000
|3978
|2006.10.10 08:34
|s/l
|1957
|1.00
|1.2559
|1.2559
|0.0000
|-13.00
|7769.88
|3979
|2006.10.10 08:34
|buy
|1958
|1.00
|1.2560
|1.2547
|0.0000
|3980
|2006.10.10 08:37
|close
|1958
|1.00
|1.2570
|1.2547
|0.0000
|10.00
|7779.88
|3981
|2006.10.10 08:37
|buy
|1959
|1.00
|1.2573
|1.2560
|0.0000
|3982
|2006.10.10 08:38
|close
|1959
|1.00
|1.2585
|1.2560
|0.0000
|12.00
|7791.88
|3983
|2006.10.10 08:38
|buy
|1960
|1.00
|1.2580
|1.2567
|0.0000
|3984
|2006.10.10 08:39
|close
|1960
|1.00
|1.2591
|1.2567
|0.0000
|11.00
|7802.88
|3985
|2006.10.10 08:39
|buy
|1961
|1.00
|1.2580
|1.2567
|0.0000
|3986
|2006.10.10 08:39
|close
|1961
|1.00
|1.2587
|1.2567
|0.0000
|7.00
|7809.88
|3987
|2006.10.10 08:41
|buy
|1962
|1.00
|1.2580
|1.2567
|0.0000
|3988
|2006.10.10 08:54
|s/l
|1962
|1.00
|1.2567
|1.2567
|0.0000
|-13.00
|7796.88
|3989
|2006.10.10 08:54
|buy
|1963
|1.00
|1.2568
|1.2555
|0.0000
|3990
|2006.10.10 09:05
|s/l
|1963
|1.00
|1.2555
|1.2555
|0.0000
|-13.00
|7783.88
|3991
|2006.10.10 10:39
|buy
|1964
|1.00
|1.2558
|1.2545
|0.0000
|3992
|2006.10.10 11:08
|s/l
|1964
|1.00
|1.2545
|1.2545
|0.0000
|-13.00
|7770.88
|3993
|2006.10.10 12:11
|sell
|1965
|1.00
|1.2537
|1.2550
|0.0000
|3994
|2006.10.10 13:37
|close
|1965
|1.00
|1.2526
|1.2550
|0.0000
|11.00
|7781.88
|3995
|2006.10.10 14:50
|sell
|1966
|1.00
|1.2535
|1.2548
|0.0000
|3996
|2006.10.10 21:38
|close
|1966
|1.00
|1.2528
|1.2548
|0.0000
|7.00
|7788.88
|3997
|2006.10.11 06:32
|buy
|1967
|1.00
|1.2536
|1.2523
|0.0000
|3998
|2006.10.11 07:23
|close
|1967
|1.00
|1.2542
|1.2523
|0.0000
|6.00
|7794.88
|3999
|2006.10.11 11:07
|buy
|1968
|1.00
|1.2542
|1.2529
|0.0000
|4000
|2006.10.11 11:19
|close
|1968
|1.00
|1.2548
|1.2529
|0.0000
|6.00
|7800.88
|4001
|2006.10.11 14:49
|sell
|1969
|1.00
|1.2551
|1.2564
|0.0000
|4002
|2006.10.11 15:04
|close
|1969
|1.00
|1.2544
|1.2564
|0.0000
|7.00
|7807.88
|4003
|2006.10.11 18:02
|buy
|1970
|1.00
|1.2536
|1.2523
|0.0000
|4004
|2006.10.11 18:03
|close
|1970
|1.00
|1.2541
|1.2523
|0.0000
|5.00
|7812.88
|4005
|2006.10.11 18:04
|buy
|1971
|1.00
|1.2538
|1.2525
|0.0000
|4006
|2006.10.11 18:05
|s/l
|1971
|1.00
|1.2525
|1.2525
|0.0000
|-13.00
|7799.88
|4007
|2006.10.11 18:05
|buy
|1972
|1.00
|1.2527
|1.2514
|0.0000
|4008
|2006.10.11 18:08
|close
|1972
|1.00
|1.2532
|1.2514
|0.0000
|5.00
|7804.88
|4009
|2006.10.11 18:08
|buy
|1973
|1.00
|1.2532
|1.2519
|0.0000
|4010
|2006.10.11 18:20
|s/l
|1973
|1.00
|1.2519
|1.2519
|0.0000
|-13.00
|7791.88
|4011
|2006.10.11 18:51
|buy
|1974
|1.00
|1.2525
|1.2512
|0.0000
|4012
|2006.10.11 18:52
|close
|1974
|1.00
|1.2532
|1.2512
|0.0000
|7.00
|7798.88
|4013
|2006.10.11 18:52
|buy
|1975
|1.00
|1.2535
|1.2522
|0.0000
|4014
|2006.10.11 18:52
|close
|1975
|1.00
|1.2543
|1.2522
|0.0000
|8.00
|7806.88
|4015
|2006.10.11 18:52
|buy
|1976
|1.00
|1.2535
|1.2522
|0.0000
|4016
|2006.10.11 18:52
|s/l
|1976
|1.00
|1.2522
|1.2522
|0.0000
|-13.00
|7793.88
|4017
|2006.10.11 18:53
|buy
|1977
|1.00
|1.2524
|1.2511
|0.0000
|4018
|2006.10.11 20:19
|s/l
|1977
|1.00
|1.2511
|1.2511
|0.0000
|-13.00
|7780.88
|4019
|2006.10.11 20:19
|buy
|1978
|1.00
|1.2512
|1.2499
|0.0000
|4020
|2006.10.11 21:55
|close
|1978
|1.00
|1.2520
|1.2499
|0.0000
|8.00
|7788.88
|4021
|2006.10.11 21:56
|sell
|1979
|1.00
|1.2520
|1.2533
|0.0000
|4022
|2006.10.12 02:02
|s/l
|1979
|1.00
|1.2533
|1.2533
|0.0000
|-10.84
|7778.04
|4023
|2006.10.12 07:04
|sell
|1980
|1.00
|1.2544
|1.2557
|0.0000
|4024
|2006.10.12 07:09
|s/l
|1980
|1.00
|1.2557
|1.2557
|0.0000
|-13.00
|7765.04
|4025
|2006.10.12 07:10
|sell
|1981
|1.00
|1.2551
|1.2564
|0.0000
|4026
|2006.10.12 07:37
|s/l
|1981
|1.00
|1.2564
|1.2564
|0.0000
|-13.00
|7752.04
|4027
|2006.10.12 08:20
|buy
|1982
|1.00
|1.2549
|1.2536
|0.0000
|4028
|2006.10.12 10:34
|s/l
|1982
|1.00
|1.2536
|1.2536
|0.0000
|-13.00
|7739.04
|4029
|2006.10.12 10:34
|buy
|1983
|1.00
|1.2540
|1.2527
|0.0000
|4030
|2006.10.12 11:30
|s/l
|1983
|1.00
|1.2527
|1.2527
|0.0000
|-13.00
|7726.04
|4031
|2006.10.12 13:13
|sell
|1984
|1.00
|1.2531
|1.2544
|0.0000
|4032
|2006.10.12 14:04
|s/l
|1984
|1.00
|1.2544
|1.2544
|0.0000
|-13.00
|7713.04
|4033
|2006.10.13 02:41
|sell
|1985
|1.00
|1.2572
|1.2585
|0.0000
|4034
|2006.10.13 06:17
|close
|1985
|1.00
|1.2565
|1.2585
|0.0000
|7.00
|7720.04
|4035
|2006.10.13 06:38
|buy
|1986
|1.00
|1.2559
|1.2546
|0.0000
|4036
|2006.10.13 06:52
|close
|1986
|1.00
|1.2566
|1.2546
|0.0000
|7.00
|7727.04
|4037
|2006.10.13 08:07
|buy
|1987
|1.00
|1.2558
|1.2545
|0.0000
|4038
|2006.10.13 10:55
|s/l
|1987
|1.00
|1.2545
|1.2545
|0.0000
|-13.00
|7714.04
|4039
|2006.10.13 11:55
|sell
|1988
|1.00
|1.2553
|1.2566
|0.0000
|4040
|2006.10.13 12:30
|s/l
|1988
|1.00
|1.2566
|1.2566
|0.0000
|-13.00
|7701.04
|4041
|2006.10.13 12:30
|sell
|1989
|1.00
|1.2561
|1.2574
|0.0000
|4042
|2006.10.13 12:30
|close
|1989
|1.00
|1.2551
|1.2574
|0.0000
|10.00
|7711.04
|4043
|2006.10.13 13:47
|buy
|1990
|1.00
|1.2517
|1.2504
|0.0000
|4044
|2006.10.13 13:58
|close
|1990
|1.00
|1.2522
|1.2504
|0.0000
|5.00
|7716.04
|4045
|2006.10.13 14:02
|buy
|1991
|1.00
|1.2512
|1.2499
|0.0000
|4046
|2006.10.13 14:05
|s/l
|1991
|1.00
|1.2499
|1.2499
|0.0000
|-13.00
|7703.04
|4047
|2006.10.13 14:05
|buy
|1992
|1.00
|1.2500
|1.2487
|0.0000
|4048
|2006.10.13 14:11
|close
|1992
|1.00
|1.2514
|1.2487
|0.0000
|14.00
|7717.04
|4049
|2006.10.13 14:11
|buy
|1993
|1.00
|1.2511
|1.2498
|0.0000
|4050
|2006.10.13 14:34
|s/l
|1993
|1.00
|1.2498
|1.2498
|0.0000
|-13.00
|7704.04
|4051
|2006.10.13 14:34
|buy
|1994
|1.00
|1.2498
|1.2485
|0.0000
|4052
|2006.10.13 14:38
|s/l
|1994
|1.00
|1.2485
|1.2485
|0.0000
|-13.00
|7691.04
|4053
|2006.10.13 14:38
|buy
|1995
|1.00
|1.2487
|1.2474
|0.0000
|4054
|2006.10.13 15:30
|close
|1995
|1.00
|1.2497
|1.2474
|0.0000
|10.00
|7701.04
|4055
|2006.10.13 17:25
|sell
|1996
|1.00
|1.2508
|1.2521
|0.0000
|4056
|2006.10.15 22:00
|close
|1996
|1.00
|1.2500
|1.2521
|0.0000
|8.00
|7709.04
|4057
|2006.10.16 00:58
|buy
|1997
|1.00
|1.2494
|1.2481
|0.0000
|4058
|2006.10.16 03:47
|close
|1997
|1.00
|1.2500
|1.2481
|0.0000
|6.00
|7715.04
|4059
|2006.10.16 05:20
|sell
|1998
|1.00
|1.2513
|1.2526
|0.0000
|4060
|2006.10.16 05:45
|close
|1998
|1.00
|1.2507
|1.2526
|0.0000
|6.00
|7721.04
|4061
|2006.10.16 06:40
|sell
|1999
|1.00
|1.2511
|1.2524
|0.0000
|4062
|2006.10.16 07:22
|close
|1999
|1.00
|1.2505
|1.2524
|0.0000
|6.00
|7727.04
|4063
|2006.10.16 10:38
|sell
|2000
|1.00
|1.2519
|1.2532
|0.0000
|4064
|2006.10.16 11:05
|close
|2000
|1.00
|1.2513
|1.2532
|0.0000
|6.00
|7733.04
|4065
|2006.10.16 13:48
|sell
|2001
|1.00
|1.2532
|1.2545
|0.0000
|4066
|2006.10.16 14:02
|close
|2001
|1.00
|1.2526
|1.2545
|0.0000
|6.00
|7739.04
|4067
|2006.10.16 16:10
|sell
|2002
|1.00
|1.2521
|1.2534
|0.0000
|4068
|2006.10.16 17:15
|close
|2002
|1.00
|1.2515
|1.2534
|0.0000
|6.00
|7745.04
|4069
|2006.10.16 17:15
|buy
|2003
|1.00
|1.2516
|1.2503
|0.0000
|4070
|2006.10.16 17:31
|close
|2003
|1.00
|1.2522
|1.2503
|0.0000
|6.00
|7751.04
|4071
|2006.10.16 17:50
|buy
|2004
|1.00
|1.2516
|1.2503
|0.0000
|4072
|2006.10.16 18:13
|close
|2004
|1.00
|1.2521
|1.2503
|0.0000
|5.00
|7756.04
|4073
|2006.10.16 18:13
|sell
|2005
|1.00
|1.2520
|1.2533
|0.0000
|4074
|2006.10.16 19:48
|s/l
|2005
|1.00
|1.2533
|1.2533
|0.0000
|-13.00
|7743.04
|4075
|2006.10.16 19:55
|sell
|2006
|1.00
|1.2533
|1.2546
|0.0000
|4076
|2006.10.17 00:35
|s/l
|2006
|1.00
|1.2546
|1.2546
|0.0000
|-12.28
|7730.76
|4077
|2006.10.17 00:35
|sell
|2007
|1.00
|1.2541
|1.2554
|0.0000
|4078
|2006.10.17 02:19
|close
|2007
|1.00
|1.2534
|1.2554
|0.0000
|7.00
|7737.76
|4079
|2006.10.17 06:14
|buy
|2008
|1.00
|1.2529
|1.2516
|0.0000
|4080
|2006.10.17 06:47
|close
|2008
|1.00
|1.2536
|1.2516
|0.0000
|7.00
|7744.76
|4081
|2006.10.17 07:51
|sell
|2009
|1.00
|1.2535
|1.2548
|0.0000
|4082
|2006.10.17 09:28
|close
|2009
|1.00
|1.2527
|1.2548
|0.0000
|8.00
|7752.76
|4083
|2006.10.17 12:31
|buy
|2010
|1.00
|1.2515
|1.2502
|0.0000
|4084
|2006.10.17 12:32
|close
|2010
|1.00
|1.2524
|1.2502
|0.0000
|9.00
|7761.76
|4085
|2006.10.17 12:32
|buy
|2011
|1.00
|1.2519
|1.2506
|0.0000
|4086
|2006.10.17 12:32
|close
|2011
|1.00
|1.2526
|1.2506
|0.0000
|7.00
|7768.76
|4087
|2006.10.17 13:15
|sell
|2012
|1.00
|1.2537
|1.2550
|0.0000
|4088
|2006.10.17 13:17
|close
|2012
|1.00
|1.2530
|1.2550
|0.0000
|7.00
|7775.76
|4089
|2006.10.17 13:18
|sell
|2013
|1.00
|1.2539
|1.2552
|0.0000
|4090
|2006.10.17 13:22
|s/l
|2013
|1.00
|1.2552
|1.2552
|0.0000
|-13.00
|7762.76
|4091
|2006.10.17 13:27
|sell
|2014
|1.00
|1.2542
|1.2555
|0.0000
|4092
|2006.10.17 13:31
|s/l
|2014
|1.00
|1.2555
|1.2555
|0.0000
|-13.00
|7749.76
|4093
|2006.10.17 13:50
|sell
|2015
|1.00
|1.2542
|1.2555
|0.0000
|4094
|2006.10.17 14:08
|s/l
|2015
|1.00
|1.2555
|1.2555
|0.0000
|-13.00
|7736.76
|4095
|2006.10.17 15:27
|sell
|2016
|1.00
|1.2551
|1.2564
|0.0000
|4096
|2006.10.17 15:42
|s/l
|2016
|1.00
|1.2564
|1.2564
|0.0000
|-13.00
|7723.76
|4097
|2006.10.17 15:42
|sell
|2017
|1.00
|1.2563
|1.2576
|0.0000
|4098
|2006.10.17 16:24
|close
|2017
|1.00
|1.2555
|1.2576
|0.0000
|8.00
|7731.76
|4099
|2006.10.17 16:24
|buy
|2018
|1.00
|1.2556
|1.2543
|0.0000
|4100
|2006.10.17 18:54
|s/l
|2018
|1.00
|1.2543
|1.2543
|0.0000
|-13.00
|7718.76
|4101
|2006.10.17 18:54
|buy
|2019
|1.00
|1.2544
|1.2531
|0.0000
|4102
|2006.10.17 19:39
|close
|2019
|1.00
|1.2551
|1.2531
|0.0000
|7.00
|7725.76
|4103
|2006.10.17 22:17
|sell
|2020
|1.00
|1.2550
|1.2563
|0.0000
|4104
|2006.10.17 23:15
|close
|2020
|1.00
|1.2543
|1.2563
|0.0000
|7.00
|7732.76