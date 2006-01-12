Strategy Tester Report
cyberiatrader1_185f1

SymbolUSDJPYm (US Dollar vs Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 2006.01.02 22:00 - 2006.10.18 03:00 (2006.01.01 - 2006.10.19)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Bars in test17500Ticks modelled663422Modelling quality90.00%
Initial deposit500.00
Total net profit7695.38Gross profit14215.75Gross loss-6520.37
Profit factor2.18Expected payoff3.56
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown242.43 (2.94%)Relative drawdown4.55% (23.88)
Total trades2159Short positions (won %)1052 (71.77%)Long positions (won %)1107 (73.62%)
Profit trades (% of total)1570 (72.72%)Loss trades (% of total)589 (27.28%)
Largestprofit trade57.04loss trade-15.71
Averageprofit trade9.05loss trade-11.07
Maximumconsecutive wins (profit in money)27 (250.15)consecutive losses (loss in money)10 (-110.26)
Maximalconsecutive profit (count of wins)250.15 (27)consecutive loss (count of losses)-110.26 (10)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.03 05:22sell11.00117.29117.420.00
22006.01.03 05:24close11.00117.20117.420.007.68507.68
32006.01.03 05:59sell21.00117.26117.390.00
42006.01.03 06:00close21.00117.16117.390.008.54516.22
52006.01.03 06:08buy31.00117.12116.990.00
62006.01.03 06:13close31.00117.22116.990.008.53524.75
72006.01.03 07:03buy41.00117.20117.070.00
82006.01.03 08:59s/l41.00117.07117.070.00-11.11513.64
92006.01.03 09:00sell51.00117.18117.310.00
102006.01.03 09:05close51.00117.07117.310.009.40523.04
112006.01.03 09:08sell61.00117.10117.230.00
122006.01.03 10:59s/l61.00117.23117.230.00-11.09511.95
132006.01.03 10:59sell71.00117.22117.350.00
142006.01.03 12:30s/l71.00117.35117.350.00-11.08500.87
152006.01.03 14:00buy81.00117.31117.180.00
162006.01.03 14:13close81.00117.43117.180.0010.22511.09
172006.01.03 17:28sell91.00116.48116.610.00
182006.01.03 17:31close91.00116.35116.610.0011.17522.26
192006.01.03 20:01sell101.00116.30116.430.00
202006.01.03 20:02close101.00116.19116.430.009.47531.73
212006.01.03 20:02sell111.00116.19116.320.00
222006.01.03 20:02s/l111.00116.32116.320.00-11.18520.55
232006.01.03 20:02sell121.00116.28116.410.00
242006.01.03 20:02close121.00116.19116.410.007.75528.30
252006.01.03 20:03sell131.00116.19116.320.00
262006.01.03 20:16s/l131.00116.32116.320.00-11.18517.12
272006.01.03 20:17sell141.00116.29116.420.00
282006.01.03 20:24close141.00116.19116.420.008.61525.73
292006.01.03 20:25sell151.00116.18116.310.00
302006.01.03 20:52close151.00116.03116.310.0012.93538.66
312006.01.03 22:08sell161.00116.26116.390.00
322006.01.03 23:59close161.00115.98116.390.0024.14562.80
332006.01.04 00:00sell171.00116.15116.280.00
342006.01.04 00:53close171.00116.05116.280.008.62571.42
352006.01.04 03:15buy181.00115.64115.510.00
362006.01.04 03:16close181.00115.77115.510.0011.23582.65
372006.01.04 08:21sell191.00116.08116.210.00
382006.01.04 08:23close191.00115.99116.210.007.76590.41
392006.01.04 09:47sell201.00116.05116.180.00
402006.01.04 09:54close201.00115.96116.180.007.76598.17
412006.01.04 09:59sell211.00116.08116.210.00
422006.01.04 10:21s/l211.00116.21116.210.00-11.19586.98
432006.01.04 13:03sell221.00116.17116.300.00
442006.01.04 13:36close221.00116.02116.300.0012.93599.91
452006.01.04 17:11buy231.00116.24116.110.00
462006.01.04 17:59s/l231.00116.11116.110.00-11.21588.70
472006.01.05 03:01sell241.00116.24116.370.00
482006.01.05 05:11close241.00116.13116.370.009.47598.17
492006.01.05 08:03sell251.00115.95116.080.00
502006.01.05 08:04close251.00115.85116.080.008.63606.80
512006.01.05 08:11sell261.00115.93116.060.00
522006.01.05 08:16close261.00115.84116.060.007.77614.57
532006.01.05 16:05sell271.00116.08116.210.00
542006.01.05 17:00close271.00115.92116.210.0013.80628.37
552006.01.05 22:59sell281.00116.08116.210.00
562006.01.05 23:01close281.00115.94116.210.0012.08640.45
572006.01.06 12:59buy291.00115.90115.770.00
582006.01.06 13:18close291.00116.06115.770.0013.79654.24
592006.01.06 13:19sell301.00116.05116.180.00
602006.01.06 13:33close301.00115.97116.180.006.90661.14
612006.01.06 13:33sell311.00115.99116.120.00
622006.01.06 13:33close311.00115.90116.120.007.77668.91
632006.01.06 15:11sell321.00114.77114.900.00
642006.01.06 15:11close321.00114.61114.900.0013.96682.87
652006.01.06 15:11sell331.00114.77114.900.00
662006.01.06 15:11close331.00114.58114.900.0016.58699.45
672006.01.06 15:24sell341.00114.76114.890.00
682006.01.06 16:00close341.00114.62114.890.0012.21711.66
692006.01.06 16:41sell351.00114.71114.840.00
702006.01.06 16:46close351.00114.58114.840.0011.35723.01
712006.01.09 01:56sell361.00113.97114.100.00
722006.01.09 01:59close361.00113.88114.100.007.90730.91
732006.01.09 01:59sell371.00113.96114.090.00
742006.01.09 02:00close371.00113.86114.090.008.78739.69
752006.01.09 02:01buy381.00113.88113.750.00
762006.01.09 02:15close381.00114.01113.750.0011.40751.09
772006.01.09 02:24buy391.00113.86113.730.00
782006.01.09 02:26close391.00113.91113.730.004.39755.48
792006.01.09 02:27buy401.00113.90113.770.00
802006.01.09 02:44close401.00114.00113.770.008.77764.25
812006.01.09 02:59buy411.00113.90113.770.00
822006.01.09 03:01close411.00113.99113.770.007.90772.15
832006.01.09 03:01sell421.00114.00114.130.00
842006.01.09 03:06close421.00113.94114.130.005.27777.42
852006.01.09 03:17sell431.00114.01114.140.00
862006.01.09 03:34close431.00113.92114.140.007.90785.32
872006.01.09 04:00buy441.00113.89113.760.00
882006.01.09 04:17close441.00113.96113.760.006.14791.46
892006.01.09 04:59buy451.00113.82113.690.00
902006.01.09 05:00close451.00113.93113.690.009.66801.12
912006.01.09 05:00sell461.00113.94114.070.00
922006.01.09 05:45close461.00113.86114.070.007.03808.15
932006.01.09 05:59sell471.00113.94114.070.00
942006.01.09 06:00close471.00113.84114.070.008.78816.93
952006.01.09 06:00buy481.00113.84113.710.00
962006.01.09 06:52close481.00113.93113.710.007.90824.83
972006.01.09 07:42buy491.00114.01113.880.00
982006.01.09 07:43close491.00114.10113.880.007.89832.72
992006.01.09 07:48buy501.00114.07113.940.00
1002006.01.09 07:58close501.00114.14113.940.006.13838.85
1012006.01.09 08:00buy511.00114.17114.040.00
1022006.01.09 08:20s/l511.00114.04114.040.00-11.40827.45
1032006.01.09 08:23buy521.00114.09113.960.00
1042006.01.09 08:34close521.00114.19113.960.008.76836.21
1052006.01.09 08:34buy531.00114.19114.060.00
1062006.01.09 08:59s/l531.00114.06114.060.00-11.40824.81
1072006.01.09 11:15sell541.00114.19114.320.00
1082006.01.09 11:29close541.00114.10114.320.007.89832.70
1092006.01.09 21:00sell551.00114.43114.560.00
1102006.01.09 21:59close551.00114.32114.560.009.62842.32
1112006.01.09 21:59sell561.00114.48114.610.00
1122006.01.10 00:59s/l561.00114.61114.610.00-12.80829.52
1132006.01.10 01:59buy571.00114.44114.310.00
1142006.01.10 02:00close571.00114.54114.310.008.73838.25
1152006.01.10 02:00sell581.00114.55114.680.00
1162006.01.10 02:15close581.00114.43114.680.0010.49848.74
1172006.01.10 02:41sell591.00114.52114.650.00
1182006.01.10 02:59s/l591.00114.65114.650.00-11.33837.41
1192006.01.10 04:05sell601.00114.76114.890.00
1202006.01.10 04:12close601.00114.64114.890.0010.47847.88
1212006.01.10 07:59buy611.00114.50114.370.00
1222006.01.10 08:59s/l611.00114.37114.370.00-11.38836.50
1232006.01.10 11:01sell621.00114.35114.480.00
1242006.01.10 11:33modify621.00114.35114.280.00
1252006.01.10 11:33close621.00114.22114.280.0011.38847.88
1262006.01.10 11:59sell631.00114.32114.450.00
1272006.01.10 13:59s/l631.00114.45114.450.00-11.34836.54
1282006.01.10 14:00buy641.00114.40114.270.00
1292006.01.10 14:13close641.00114.53114.270.0011.35847.89
1302006.01.10 15:16sell651.00114.52114.650.00
1312006.01.10 15:55close651.00114.43114.650.007.87855.76
1322006.01.10 15:55sell661.00114.44114.570.00
1332006.01.10 15:59close661.00114.36114.570.007.00862.76
1342006.01.10 15:59sell671.00114.50114.630.00
1352006.01.10 16:59s/l671.00114.63114.630.00-11.34851.42
1362006.01.10 22:59sell681.00114.48114.610.00
1372006.01.11 01:27s/l681.00114.61114.610.00-12.80838.62
1382006.01.11 16:00buy691.00114.13114.000.00
1392006.01.11 16:17close691.00114.24114.000.009.63848.25
1402006.01.11 16:59buy701.00113.98113.850.00
1412006.01.11 17:41close701.00114.11113.850.0011.39859.64
1422006.01.11 17:41sell711.00114.10114.230.00
1432006.01.11 17:48close711.00113.99114.230.009.65869.29
1442006.01.11 17:54sell721.00114.09114.220.00
1452006.01.11 17:58close721.00113.98114.220.009.65878.94
1462006.01.12 01:59buy731.00114.12113.990.00
1472006.01.12 02:53s/l731.00113.99113.990.00-11.40867.54
1482006.01.12 02:53buy741.00114.01113.880.00
1492006.01.12 03:00close741.00114.09113.880.007.01874.55
1502006.01.12 07:00sell751.00114.00114.130.00
1512006.01.12 07:16close751.00113.92114.130.007.02881.57
1522006.01.12 07:16sell761.00113.93114.060.00
1532006.01.12 07:37close761.00113.84114.060.007.91889.48
1542006.01.12 07:38sell771.00113.93114.060.00
1552006.01.12 07:47close771.00113.86114.060.006.15895.63
1562006.01.12 07:59sell781.00113.96114.090.00
1572006.01.12 10:09close781.00113.86114.090.008.78904.41
1582006.01.12 10:10buy791.00113.78113.650.00
1592006.01.12 10:10s/l791.00113.65113.650.00-11.44892.97
1602006.01.12 10:10buy801.00113.68113.550.00
1612006.01.12 10:17close801.00113.84113.550.0014.05907.02
1622006.01.12 10:17buy811.00113.76113.630.00
1632006.01.12 10:23close811.00113.87113.630.009.66916.68
1642006.01.12 10:31buy821.00113.79113.660.00
1652006.01.12 10:37close821.00113.90113.660.009.66926.34
1662006.01.12 10:41buy831.00113.80113.670.00
1672006.01.12 10:58close831.00113.90113.670.008.78935.12
1682006.01.12 13:00buy841.00113.69113.560.00
1692006.01.12 13:20close841.00113.78113.560.007.91943.03
1702006.01.12 13:33buy851.00113.69113.560.00
1712006.01.12 13:59close851.00113.78113.560.007.91950.94
1722006.01.12 15:28buy861.00114.05113.920.00
1732006.01.12 15:28close861.00114.12113.920.006.13957.07
1742006.01.12 15:28buy871.00114.05113.920.00
1752006.01.12 15:28close871.00114.12113.920.006.13963.20
1762006.01.12 15:53buy881.00114.05113.920.00
1772006.01.12 16:03close881.00114.16113.920.009.64972.84
1782006.01.12 16:09sell891.00114.22114.350.00
1792006.01.12 16:11s/l891.00114.35114.350.00-11.37961.47
1802006.01.12 16:11sell901.00114.29114.420.00
1812006.01.12 16:27close901.00114.20114.420.007.88969.35
1822006.01.12 16:28sell911.00114.23114.360.00
1832006.01.12 16:49close911.00114.14114.360.007.88977.23
1842006.01.12 16:59sell921.00114.30114.430.00
1852006.01.12 17:10close921.00114.19114.430.009.63986.86
1862006.01.12 20:00sell931.00114.25114.380.00
1872006.01.12 21:59s/l931.00114.38114.380.00-11.37975.49
1882006.01.13 00:39sell941.00114.70114.830.00
1892006.01.13 00:50close941.00114.57114.830.0011.35986.84
1902006.01.13 01:00buy951.00114.62114.490.00
1912006.01.13 02:01close951.00114.69114.490.006.10992.94
1922006.01.13 06:12buy961.00114.60114.470.00
1932006.01.13 06:34close961.00114.70114.470.008.721001.66
1942006.01.13 06:59buy971.00114.54114.410.00
1952006.01.13 12:09close971.00114.62114.410.006.981008.64
1962006.01.13 13:00buy981.00114.57114.440.00
1972006.01.13 13:55close981.00114.68114.440.009.591018.23
1982006.01.13 14:05sell991.00114.66114.790.00
1992006.01.13 14:26close991.00114.59114.790.006.111024.34
2002006.01.13 14:27sell1001.00114.58114.710.00
2012006.01.13 15:05close1001.00114.50114.710.006.991031.33
2022006.01.13 16:02sell1011.00114.55114.680.00
2032006.01.13 16:38close1011.00114.46114.680.007.861039.19
2042006.01.13 16:46buy1021.00114.35114.220.00
2052006.01.13 16:47s/l1021.00114.22114.220.00-11.381027.81
2062006.01.13 16:47buy1031.00114.26114.130.00
2072006.01.13 16:59close1031.00114.38114.130.0010.491038.30
2082006.01.13 16:59buy1041.00114.28114.150.00
2092006.01.13 16:59close1041.00114.42114.150.0012.241050.54
2102006.01.13 16:59buy1051.00114.32114.190.00
2112006.01.13 16:59close1051.00114.40114.190.006.991057.53
2122006.01.13 17:42buy1061.00114.33114.200.00
2132006.01.13 17:54close1061.00114.39114.200.005.251062.78
2142006.01.13 17:59buy1071.00114.24114.110.00
2152006.01.13 18:38close1071.00114.30114.110.005.251068.03
2162006.01.13 18:38sell1081.00114.28114.410.00
2172006.01.13 18:55close1081.00114.19114.410.007.881075.91
2182006.01.13 20:14sell1091.00114.26114.390.00
2192006.01.13 20:56close1091.00114.20114.390.005.251081.16
2202006.01.13 20:59sell1101.00114.26114.390.00
2212006.01.15 23:00close1101.00114.12114.390.0012.271093.43
2222006.01.15 23:06buy1111.00113.96113.830.00
2232006.01.15 23:15s/l1111.00113.83113.830.00-11.421082.01
2242006.01.15 23:15buy1121.00113.85113.720.00
2252006.01.15 23:22close1121.00113.94113.720.007.901089.91
2262006.01.15 23:23buy1131.00113.97113.840.00
2272006.01.15 23:30close1131.00114.03113.840.005.261095.17
2282006.01.15 23:59buy1141.00113.90113.770.00
2292006.01.16 00:34close1141.00113.99113.770.009.201104.37
2302006.01.16 00:34sell1151.00113.98114.110.00
2312006.01.16 00:37close1151.00113.92114.110.005.271109.64
2322006.01.16 00:45sell1161.00113.92114.050.00
2332006.01.16 00:49close1161.00113.86114.050.005.271114.91
2342006.01.16 00:59sell1171.00113.96114.090.00
2352006.01.16 01:00close1171.00113.89114.090.006.151121.06
2362006.01.16 09:59sell1181.00114.60114.730.00
2372006.01.16 11:15s/l1181.00114.73114.730.00-11.331109.73
2382006.01.16 22:59sell1191.00115.12115.250.00
2392006.01.16 23:00close1191.00115.01115.250.009.561119.29
2402006.01.17 00:05sell1201.00115.18115.310.00
2412006.01.17 00:28close1201.00115.07115.310.009.561128.85
2422006.01.17 00:59sell1211.00115.22115.350.00
2432006.01.17 01:00close1211.00115.12115.350.008.691137.54
2442006.01.17 01:03buy1221.00115.07114.940.00
2452006.01.17 01:21close1221.00115.18114.940.009.551147.09
2462006.01.17 01:59buy1231.00114.98114.850.00
2472006.01.17 02:43close1231.00115.09114.850.009.561156.65
2482006.01.17 02:43sell1241.00115.09115.220.00
2492006.01.17 02:55close1241.00115.00115.220.007.831164.48
2502006.01.17 06:00buy1251.00114.98114.850.00
2512006.01.17 06:53close1251.00115.10114.850.0010.431174.91
2522006.01.17 06:59buy1261.00114.88114.750.00
2532006.01.17 07:59s/l1261.00114.75114.750.00-11.331163.58
2542006.01.17 08:00sell1271.00114.86114.990.00
2552006.01.17 08:19close1271.00114.77114.990.007.841171.42
2562006.01.17 08:19sell1281.00114.83114.960.00
2572006.01.17 08:20close1281.00114.74114.960.007.841179.26
2582006.01.17 09:59sell1291.00115.00115.130.00
2592006.01.17 11:59s/l1291.00115.13115.130.00-11.271167.99
2602006.01.17 12:08buy1301.00115.14115.010.00
2612006.01.17 12:33close1301.00115.23115.010.007.811175.80
2622006.01.17 12:59buy1311.00115.18115.050.00
2632006.01.17 13:00close1311.00115.34115.050.0013.871189.67
2642006.01.17 16:04buy1321.00115.69115.560.00
2652006.01.17 16:49close1321.00115.79115.560.008.641198.31
2662006.01.17 23:59sell1331.00115.58115.710.00
2672006.01.18 01:11s/l1331.00115.71115.710.00-12.691185.62
2682006.01.18 01:13sell1341.00115.75115.880.00
2692006.01.18 02:59close1341.00115.54115.880.0018.181203.80
2702006.01.18 03:02sell1351.00115.67115.800.00
2712006.01.18 03:16close1351.00115.56115.800.009.521213.32
2722006.01.18 05:00buy1361.00115.58115.450.00
2732006.01.18 05:11close1361.00115.69115.450.009.511222.83
2742006.01.18 05:59buy1371.00115.58115.450.00
2752006.01.18 06:00close1371.00115.75115.450.0014.691237.52
2762006.01.18 06:00sell1381.00115.72115.850.00
2772006.01.18 06:14close1381.00115.60115.850.0010.381247.90
2782006.01.18 07:16buy1391.00115.54115.410.00
2792006.01.18 07:21close1391.00115.64115.410.008.651256.55
2802006.01.18 08:47sell1401.00115.34115.470.00
2812006.01.18 08:47close1401.00115.23115.470.009.551266.10
2822006.01.18 08:47sell1411.00115.34115.470.00
2832006.01.18 08:47close1411.00115.23115.470.009.551275.65
2842006.01.18 09:48buy1421.00114.98114.850.00
2852006.01.18 09:59close1421.00115.12114.850.0012.161287.81
2862006.01.18 10:00sell1431.00115.10115.230.00
2872006.01.18 10:10close1431.00115.02115.230.006.961294.77
2882006.01.18 10:10sell1441.00115.03115.160.00
2892006.01.18 10:55close1441.00114.96115.160.006.091300.86
2902006.01.18 10:59sell1451.00115.10115.230.00
2912006.01.18 11:59s/l1451.00115.23115.230.00-11.281289.58
2922006.01.18 15:59sell1461.00115.26115.390.00
2932006.01.18 17:44s/l1461.00115.39115.390.00-11.261278.32
2942006.01.19 01:01buy1471.00115.26115.130.00
2952006.01.19 01:28close1471.00115.36115.130.008.671286.99
2962006.01.19 07:59sell1481.00115.34115.470.00
2972006.01.19 09:15close1481.00115.24115.470.008.681295.67
2982006.01.19 09:16buy1491.00115.26115.130.00
2992006.01.19 09:34close1491.00115.34115.130.006.941302.61
3002006.01.19 10:20buy1501.00115.22115.090.00
3012006.01.19 10:55close1501.00115.33115.090.009.541312.15
3022006.01.19 15:59buy1511.00115.06114.930.00
3032006.01.19 17:59close1511.00115.26114.930.0017.351329.50
3042006.01.19 19:46buy1521.00115.42115.290.00
3052006.01.19 20:01close1521.00115.50115.290.006.931336.43
3062006.01.19 22:59sell1531.00115.50115.630.00
3072006.01.20 01:31s/l1531.00115.63115.630.00-12.701323.73
3082006.01.20 07:01buy1541.00115.59115.460.00
3092006.01.20 07:59s/l1541.00115.46115.460.00-11.271312.46
3102006.01.20 08:29sell1551.00115.46115.590.00
3112006.01.20 08:53close1551.00115.37115.590.007.801320.26
3122006.01.20 13:00sell1561.00115.34115.470.00
3132006.01.20 13:53close1561.00115.24115.470.008.681328.94
3142006.01.20 14:00sell1571.00115.22115.350.00
3152006.01.20 14:46close1571.00115.13115.350.007.821336.76
3162006.01.20 14:49sell1581.00115.13115.260.00
3172006.01.20 14:57close1581.00115.04115.260.007.821344.58
3182006.01.20 14:59sell1591.00115.20115.330.00
3192006.01.20 15:59s/l1591.00115.33115.330.00-11.271333.31
3202006.01.20 16:45sell1601.00115.44115.570.00
3212006.01.20 16:52close1601.00115.34115.570.008.671341.98
3222006.01.20 17:00buy1611.00115.32115.190.00
3232006.01.20 17:02close1611.00115.41115.190.007.801349.78
3242006.01.20 17:09buy1621.00115.32115.190.00
3252006.01.20 17:26close1621.00115.40115.190.006.931356.71
3262006.01.20 18:07buy1631.00115.28115.150.00
3272006.01.20 18:38close1631.00115.40115.150.0010.401367.11
3282006.01.23 01:40buy1641.00114.99114.860.00
3292006.01.23 01:43close1641.00115.13114.860.0012.161379.27
3302006.01.23 01:45buy1651.00115.00114.870.00
3312006.01.23 01:51close1651.00115.12114.870.0010.421389.69
3322006.01.23 04:01sell1661.00114.75114.880.00
3332006.01.23 04:44close1661.00114.62114.880.0011.341401.03
3342006.01.23 05:59sell1671.00114.80114.930.00
3352006.01.23 06:00close1671.00114.69114.930.009.591410.62
3362006.01.23 06:01buy1681.00114.70114.570.00
3372006.01.23 06:14close1681.00114.76114.570.005.231415.85
3382006.01.23 06:17buy1691.00114.76114.630.00
3392006.01.23 06:57close1691.00114.83114.630.006.101421.95
3402006.01.23 07:13buy1701.00114.70114.570.00
3412006.01.23 08:00close1701.00114.77114.570.006.101428.05
3422006.01.23 08:12buy1711.00114.72114.590.00
3432006.01.23 09:10s/l1711.00114.59114.590.00-11.351416.70
3442006.01.23 09:10buy1721.00114.58114.450.00
3452006.01.23 09:21close1721.00114.68114.450.008.721425.42
3462006.01.23 09:44buy1731.00114.58114.450.00
3472006.01.23 09:51close1731.00114.68114.450.008.721434.14
3482006.01.23 11:12sell1741.00114.37114.500.00
3492006.01.23 11:35close1741.00114.25114.500.0010.501444.64
3502006.01.23 13:59sell1751.00114.43114.560.00
3512006.01.23 14:02close1751.00114.33114.560.008.751453.39
3522006.01.23 14:02buy1761.00114.34114.210.00
3532006.01.23 14:59close1761.00114.44114.210.008.741462.13
3542006.01.23 18:59buy1771.00114.54114.410.00
3552006.01.23 20:22s/l1771.00114.41114.410.00-11.371450.76
3562006.01.24 02:59sell1781.00114.69114.820.00
3572006.01.24 03:59s/l1781.00114.82114.820.00-11.321439.44
3582006.01.24 05:59buy1791.00114.61114.480.00
3592006.01.24 06:13close1791.00114.72114.480.009.591449.03
3602006.01.24 06:13sell1801.00114.71114.840.00
3612006.01.24 06:40close1801.00114.61114.840.008.731457.76
3622006.01.24 08:02sell1811.00114.63114.760.00
3632006.01.24 08:32close1811.00114.51114.760.0010.481468.24
3642006.01.24 08:59sell1821.00114.67114.800.00
3652006.01.24 13:25close1821.00114.57114.800.008.731476.97
3662006.01.24 15:59sell1831.00114.65114.780.00
3672006.01.24 16:22close1831.00114.55114.780.008.731485.70
3682006.01.24 20:25sell1841.00114.65114.780.00
3692006.01.24 22:59s/l1841.00114.78114.780.00-11.321474.38
3702006.01.25 05:59buy1851.00114.97114.840.00
3712006.01.25 09:53s/l1851.00114.84114.840.00-11.321463.06
3722006.01.25 10:00sell1861.00114.85114.980.00
3732006.01.25 10:12close1861.00114.74114.980.009.591472.65
3742006.01.25 10:26sell1871.00114.74114.870.00
3752006.01.25 11:43s/l1871.00114.87114.870.00-11.321461.33
3762006.01.25 13:26sell1881.00114.88115.010.00
3772006.01.25 13:59close1881.00114.77115.010.009.581470.91
3782006.01.25 15:50buy1891.00115.62115.490.00
3792006.01.25 15:51close1891.00115.71115.490.007.781478.69
3802006.01.25 16:00buy1901.00115.66115.530.00
3812006.01.25 16:42close1901.00115.73115.530.006.051484.74
3822006.01.25 22:39buy1911.00115.79115.660.00
3832006.01.26 00:59s/l1911.00115.66115.660.00-7.351477.39
3842006.01.26 10:00buy1921.00115.74115.610.00
3852006.01.26 10:05close1921.00115.81115.610.006.041483.43
3862006.01.26 10:06buy1931.00115.79115.660.00
3872006.01.26 10:59close1931.00115.88115.660.007.771491.20
3882006.01.26 11:01buy1941.00115.80115.670.00
3892006.01.26 11:50close1941.00115.90115.670.008.631499.83
3902006.01.26 14:14buy1951.00115.78115.650.00
3912006.01.26 14:32close1951.00115.91115.650.0011.221511.05
3922006.01.26 14:45buy1961.00115.78115.650.00
3932006.01.26 14:48close1961.00115.87115.650.007.771518.82
3942006.01.26 14:50buy1971.00115.77115.640.00
3952006.01.26 15:00close1971.00115.86115.640.007.771526.59
3962006.01.26 17:17buy1981.00116.17116.040.00
3972006.01.26 17:59close1981.00116.29116.040.0010.321536.91
3982006.01.26 23:59buy1991.00116.32116.190.00
3992006.01.27 00:38s/l1991.00116.19116.190.00-9.891527.02
4002006.01.27 00:38buy2001.00116.21116.080.00
4012006.01.27 00:42close2001.00116.28116.080.006.021533.04
4022006.01.27 00:43buy2011.00116.25116.120.00
4032006.01.27 00:56close2011.00116.32116.120.006.021539.06
4042006.01.27 04:03buy2021.00116.19116.060.00
4052006.01.27 05:59close2021.00116.41116.060.0018.901557.96
4062006.01.27 07:25buy2031.00116.36116.230.00
4072006.01.27 07:51close2031.00116.45116.230.007.731565.69
4082006.01.27 07:59buy2041.00116.28116.150.00
4092006.01.27 08:00close2041.00116.42116.150.0012.031577.72
4102006.01.27 11:53buy2051.00116.75116.620.00
4112006.01.27 12:00close2051.00116.85116.620.008.561586.28
4122006.01.27 14:30sell2061.00116.55116.680.00
4132006.01.27 14:32close2061.00116.50116.680.004.291590.57
4142006.01.27 14:35sell2071.00116.55116.680.00
4152006.01.27 14:37close2071.00116.46116.680.007.731598.30
4162006.01.27 16:59sell2081.00117.16117.290.00
4172006.01.27 18:26s/l2081.00117.29117.290.00-11.081587.22
4182006.01.27 18:59sell2091.00117.41117.540.00
4192006.01.27 19:01close2091.00117.26117.540.0012.791600.01
4202006.01.27 19:03buy2101.00117.27117.140.00
4212006.01.27 19:18close2101.00117.37117.140.008.521608.53
4222006.01.27 19:44buy2111.00117.32117.190.00
4232006.01.29 22:00s/l2111.00117.19117.190.00-11.101597.43
4242006.01.30 00:21sell2121.00117.18117.310.00
4252006.01.30 00:37close2121.00117.11117.310.005.981603.41
4262006.01.30 00:37sell2131.00117.10117.230.00
4272006.01.30 00:54close2131.00117.03117.230.005.981609.39
4282006.01.30 00:59sell2141.00117.10117.230.00
4292006.01.30 01:59s/l2141.00117.23117.230.00-11.071598.32
4302006.01.30 04:00buy2151.00117.34117.210.00
4312006.01.30 08:59modify2151.00117.34117.420.00
4322006.01.30 08:59close2151.00117.70117.420.0030.591628.91
4332006.01.30 09:49buy2161.00117.58117.450.00
4342006.01.30 09:50close2161.00117.67117.450.007.651636.56
4352006.01.30 09:59buy2171.00117.60117.470.00
4362006.01.30 10:11close2171.00117.73117.470.0011.041647.60
4372006.01.30 10:12sell2181.00117.73117.860.00
4382006.01.30 10:55close2181.00117.60117.860.0011.051658.65
4392006.01.30 13:30sell2191.00117.67117.800.00
4402006.01.30 13:39close2191.00117.59117.800.006.801665.45
4412006.01.30 15:00buy2201.00117.57117.440.00
4422006.01.30 15:59close2201.00117.70117.440.0011.051676.50
4432006.01.30 16:44buy2211.00117.55117.420.00
4442006.01.30 19:00close2211.00117.64117.420.007.651684.15
4452006.01.31 01:00buy2221.00117.65117.520.00
4462006.01.31 01:08close2221.00117.70117.520.004.251688.40
4472006.01.31 01:08buy2231.00117.70117.570.00
4482006.01.31 01:58close2231.00117.76117.570.005.101693.50
4492006.01.31 01:59buy2241.00117.68117.550.00
4502006.01.31 03:01s/l2241.00117.55117.550.00-11.061682.44
4512006.01.31 04:22buy2251.00117.51117.380.00
4522006.01.31 04:27modify2251.00117.51117.480.00
4532006.01.31 04:59close2251.00117.61117.480.008.501690.94
4542006.01.31 14:00buy2261.00117.18117.050.00
4552006.01.31 14:08close2261.00117.28117.050.008.531699.47
4562006.01.31 19:03buy2271.00116.88116.750.00
4572006.01.31 19:42close2271.00116.98116.750.008.551708.02
4582006.01.31 19:56buy2281.00116.93116.800.00
4592006.01.31 19:59close2281.00117.35116.800.0035.791743.81
4602006.01.31 21:12buy2291.00117.20117.070.00
4612006.01.31 21:29close2291.00117.31117.070.009.381753.19
4622006.02.01 01:07sell2301.00117.38117.510.00
4632006.02.01 01:24close2301.00117.28117.510.008.531761.72
4642006.02.01 01:59buy2311.00117.15117.020.00
4652006.02.01 02:29close2311.00117.26117.020.009.381771.10
4662006.02.01 04:00buy2321.00117.18117.050.00
4672006.02.01 04:55close2321.00117.26117.050.006.821777.92
4682006.02.01 04:59buy2331.00117.18117.050.00
4692006.02.01 06:59close2331.00117.27117.050.007.671785.59
4702006.02.01 10:07buy2341.00117.55117.420.00
4712006.02.01 10:07modify2341.00117.55117.480.00
4722006.02.01 10:21close2341.00117.63117.480.006.801792.39
4732006.02.01 10:21buy2351.00117.58117.450.00
4742006.02.01 10:21modify2351.00117.58117.480.00
4752006.02.01 10:22close2351.00117.69117.480.009.351801.74
4762006.02.01 10:59buy2361.00117.56117.430.00
4772006.02.01 11:00modify2361.00117.56117.480.00
4782006.02.01 11:59s/l2361.00117.4836117.480.00-6.511795.23
4792006.02.01 12:06sell2371.00117.61117.740.00
4802006.02.01 12:17close2371.00117.53117.740.006.811802.04
4812006.02.01 13:59sell2381.00117.64117.770.00
4822006.02.01 14:00close2381.00117.55117.770.007.661809.70
4832006.02.01 14:13buy2391.00117.56117.430.00
4842006.02.01 14:14modify2391.00117.56117.480.00
4852006.02.01 14:17close2391.00117.64117.480.006.801816.50
4862006.02.01 14:27buy2401.00117.58117.450.00
4872006.02.01 14:27modify2401.00117.58117.480.00
4882006.02.01 14:44close2401.00117.66117.480.006.801823.30
4892006.02.01 14:49buy2411.00117.55117.420.00
4902006.02.01 14:49modify2411.00117.55117.480.00
4912006.02.01 14:49close2411.00117.66117.480.009.351832.65
4922006.02.01 14:49buy2421.00117.55117.420.00
4932006.02.01 14:50modify2421.00117.55117.480.00
4942006.02.01 14:50close2421.00117.66117.480.009.351842.00
4952006.02.01 18:04buy2431.00117.93117.800.00
4962006.02.01 18:35close2431.00118.04117.800.009.321851.32
4972006.02.01 19:04sell2441.00118.04118.170.00
4982006.02.01 19:56close2441.00117.93118.170.009.331860.65
4992006.02.02 02:18buy2451.00118.19118.060.00
5002006.02.02 02:44close2451.00118.31118.060.0010.141870.79
5012006.02.02 09:36buy2461.00118.47118.340.00
5022006.02.02 09:43close2461.00118.57118.340.008.431879.22
5032006.02.02 09:44buy2471.00118.56118.430.00
5042006.02.02 10:59s/l2471.00118.43118.430.00-10.981868.24
5052006.02.02 15:16buy2481.00118.53118.400.00
5062006.02.02 16:22s/l2481.00118.40118.400.00-10.981857.26
5072006.02.02 16:23buy2491.00118.35118.220.00
5082006.02.02 16:23modify2491.00118.35118.290.00
5092006.02.02 16:59s/l2491.00118.2946118.290.00-4.681852.58
5102006.02.02 22:01buy2501.00118.50118.370.00
5112006.02.02 22:58close2501.00118.57118.370.005.901858.48
5122006.02.03 10:00buy2511.00118.51118.380.00
5132006.02.03 11:59modify2511.00118.51118.410.00
5142006.02.03 11:59close2511.00118.62118.410.009.271867.75
5152006.02.03 12:05buy2521.00118.53118.400.00
5162006.02.03 12:05modify2521.00118.53118.410.00
5172006.02.03 12:26modify2521.00118.53118.410.00
5182006.02.03 12:26close2521.00118.63118.410.008.431876.18
5192006.02.03 15:00buy2531.00119.05118.920.00
5202006.02.03 15:03close2531.00119.16118.920.009.231885.41
5212006.02.03 15:03buy2541.00119.12118.990.00
5222006.02.03 15:07close2541.00119.22118.990.008.391893.80
5232006.02.03 15:08buy2551.00119.21119.080.00
5242006.02.03 15:14close2551.00119.32119.080.009.221903.02
5252006.02.03 15:59buy2561.00119.15119.020.00
5262006.02.03 16:21s/l2561.00119.02119.020.00-10.921892.10
5272006.02.03 17:00sell2571.00119.13119.260.00
5282006.02.03 17:11close2571.00119.01119.260.0010.081902.18
5292006.02.03 17:17sell2581.00119.13119.260.00
5302006.02.03 18:03close2581.00118.98119.260.0012.611914.79
5312006.02.03 18:04buy2591.00118.98118.850.00
5322006.02.03 18:15modify2591.00118.98119.000.00
5332006.02.03 18:16close2591.00119.08119.000.008.401923.19
5342006.02.05 23:00buy2601.00118.79118.660.00
5352006.02.06 01:36s/l2601.00118.66118.660.00-9.661913.53
5362006.02.06 05:59buy2611.00118.51118.380.00
5372006.02.06 06:09close2611.00118.63118.380.0010.121923.65
5382006.02.06 06:09sell2621.00118.64118.770.00
5392006.02.06 06:43close2621.00118.52118.770.0010.121933.77
5402006.02.06 06:59sell2631.00118.68118.810.00
5412006.02.06 07:01close2631.00118.55118.810.0010.971944.74
5422006.02.06 07:01buy2641.00118.58118.450.00
5432006.02.06 07:21close2641.00118.66118.450.006.741951.48
5442006.02.06 15:00buy2651.00118.84118.710.00
5452006.02.06 15:48close2651.00118.91118.710.005.891957.37
5462006.02.06 16:03sell2661.00118.98119.110.00
5472006.02.06 16:12close2661.00118.87119.110.009.251966.62
5482006.02.06 19:06buy2671.00118.97118.840.00
5492006.02.06 19:22modify2671.00118.97119.000.00
5502006.02.06 19:22close2671.00119.06119.000.007.561974.18
5512006.02.07 02:02buy2681.00119.06118.930.00
5522006.02.07 02:04modify2681.00119.06119.000.00
5532006.02.07 02:39close2681.00119.15119.000.007.551981.73
5542006.02.07 02:59buy2691.00119.00118.870.00
5552006.02.07 06:59s/l2691.00118.87118.870.00-10.941970.79
5562006.02.07 08:50buy2701.00118.34118.210.00
5572006.02.07 08:59s/l2701.00118.21118.210.00-11.001959.79
5582006.02.07 08:59buy2711.00118.23118.100.00
5592006.02.07 09:59s/l2711.00118.10118.100.00-11.031948.76
5602006.02.07 13:00sell2721.00118.01118.140.00
5612006.02.07 13:36close2721.00117.94118.140.005.941954.70
5622006.02.07 15:23buy2731.00117.82117.690.00
5632006.02.07 15:50close2731.00117.90117.690.006.791961.49
5642006.02.07 20:19buy2741.00118.08117.950.00
5652006.02.07 20:59close2741.00118.17117.950.007.621969.11
5662006.02.07 20:59buy2751.00118.10117.970.00
5672006.02.07 21:59s/l2751.00117.97117.970.00-11.031958.08
5682006.02.07 23:05buy2761.00117.69117.560.00
5692006.02.07 23:05close2761.00117.76117.560.005.941964.02
5702006.02.07 23:05buy2771.00117.71117.580.00
5712006.02.07 23:07close2771.00117.78117.580.005.941969.96
5722006.02.08 02:22sell2781.00118.09118.220.00
5732006.02.08 02:57close2781.00118.02118.220.005.931975.89
5742006.02.08 02:59sell2791.00118.08118.210.00
5752006.02.08 05:31close2791.00117.99118.210.007.631983.52
5762006.02.08 05:32buy2801.00118.00117.870.00
5772006.02.08 06:59s/l2801.00117.87117.870.00-11.041972.48
5782006.02.08 07:24sell2811.00117.92118.050.00
5792006.02.08 07:27close2811.00117.86118.050.005.091977.57
5802006.02.08 07:27sell2821.00117.83117.960.00
5812006.02.08 07:39close2821.00117.77117.960.005.091982.66
5822006.02.08 07:39sell2831.00117.80117.930.00
5832006.02.08 07:46close2831.00117.73117.930.005.951988.61
5842006.02.08 12:59sell2841.00118.42118.550.00
5852006.02.08 13:00close2841.00118.26118.550.0013.532002.14
5862006.02.08 13:00buy2851.00118.28118.150.00
5872006.02.08 13:27close2851.00118.38118.150.008.452010.59
5882006.02.08 15:06buy2861.00118.33118.200.00
5892006.02.08 15:40close2861.00118.39118.200.005.072015.66
5902006.02.08 16:54sell2871.00118.61118.740.00
5912006.02.08 17:30s/l2871.00118.74118.740.00-10.952004.71
5922006.02.09 04:00buy2881.00118.61118.480.00
5932006.02.09 04:53close2881.00118.70118.480.007.582012.29
5942006.02.09 04:59buy2891.00118.59118.460.00
5952006.02.09 07:12close2891.00118.67118.460.006.742019.03
5962006.02.09 08:00buy2901.00118.63118.500.00
5972006.02.09 08:27close2901.00118.72118.500.007.582026.61
5982006.02.09 08:38buy2911.00118.65118.520.00
5992006.02.09 08:59s/l2911.00118.52118.520.00-10.972015.64
6002006.02.09 10:00buy2921.00118.49118.360.00
6012006.02.09 10:36close2921.00118.59118.360.008.432024.07
6022006.02.09 10:59buy2931.00118.52118.390.00
6032006.02.09 11:44s/l2931.00118.39118.390.00-10.982013.09
6042006.02.09 11:44buy2941.00118.41118.280.00
6052006.02.09 12:10close2941.00118.52118.280.009.282022.37
6062006.02.09 13:08buy2951.00118.39118.260.00
6072006.02.09 13:48close2951.00118.49118.260.008.442030.81
6082006.02.09 14:13sell2961.00118.51118.640.00
6092006.02.09 14:46close2961.00118.41118.640.008.452039.26
6102006.02.09 14:59sell2971.00118.53118.660.00
6112006.02.09 16:22s/l2971.00118.66118.660.00-10.962028.30
6122006.02.09 16:22sell2981.00118.68118.810.00
6132006.02.09 16:29close2981.00118.58118.810.008.432036.73
6142006.02.09 20:01buy2991.00118.74118.610.00
6152006.02.09 20:43close2991.00118.83118.610.007.572044.30
6162006.02.09 21:02sell3001.00118.87119.000.00
6172006.02.09 21:55close3001.00118.77119.000.008.422052.72
6182006.02.10 01:00buy3011.00118.76118.630.00
6192006.02.10 01:02s/l3011.00118.63118.630.00-10.962041.76
6202006.02.10 01:02buy3021.00118.62118.490.00
6212006.02.10 01:04close3021.00118.72118.490.008.422050.18
6222006.02.10 01:04buy3031.00118.74118.610.00
6232006.02.10 01:24close3031.00118.84118.610.008.412058.59
6242006.02.10 03:36buy3041.00118.41118.280.00
6252006.02.10 03:41close3041.00118.48118.280.005.912064.50
6262006.02.10 04:24sell3051.00118.50118.630.00
6272006.02.10 04:52close3051.00118.41118.630.007.602072.10
6282006.02.10 06:43buy3061.00117.85117.720.00
6292006.02.10 06:52close3061.00117.98117.720.0011.022083.12
6302006.02.10 07:00sell3071.00117.95118.080.00
6312006.02.10 07:27close3071.00117.85118.080.008.492091.61
6322006.02.10 08:26sell3081.00117.82117.950.00
6332006.02.10 08:26close3081.00117.72117.950.008.492100.10
6342006.02.10 08:26sell3091.00117.72117.850.00
6352006.02.10 08:27close3091.00117.61117.850.009.352109.45
6362006.02.10 08:28sell3101.00117.69117.820.00
6372006.02.10 08:43close3101.00117.59117.820.008.502117.95
6382006.02.10 08:59sell3111.00117.78117.910.00
6392006.02.10 09:00close3111.00117.57117.910.0017.862135.81
6402006.02.10 10:02sell3121.00117.70117.830.00
6412006.02.10 10:48close3121.00117.58117.830.0010.212146.02
6422006.02.10 11:09buy3131.00117.48117.350.00
6432006.02.10 11:58close3131.00117.63117.350.0012.752158.77
6442006.02.10 11:59buy3141.00117.49117.360.00
6452006.02.10 12:00close3141.00117.63117.360.0011.902170.67
6462006.02.10 12:00sell3151.00117.63117.760.00
6472006.02.10 12:24close3151.00117.50117.760.0011.062181.73
6482006.02.10 14:50sell3161.00117.16117.290.00
6492006.02.10 14:57close3161.00117.04117.290.0010.252191.98
6502006.02.10 16:54sell3171.00117.74117.870.00
6512006.02.10 17:01close3171.00117.62117.870.0010.202202.18
6522006.02.10 17:05buy3181.00117.55117.420.00
6532006.02.10 17:24close3181.00117.68117.420.0011.052213.23
6542006.02.10 19:59sell3191.00117.97118.100.00
6552006.02.10 20:06close3191.00117.86118.100.009.332222.56
6562006.02.10 20:06buy3201.00117.86117.730.00
6572006.02.10 20:52close3201.00117.96117.730.008.482231.04
6582006.02.12 22:52buy3211.00117.69117.560.00
6592006.02.12 22:57close3211.00117.76117.560.005.942236.98
6602006.02.13 03:59sell3221.00117.93118.060.00
6612006.02.13 04:00close3221.00117.83118.060.008.492245.47
6622006.02.13 04:01buy3231.00117.82117.690.00
6632006.02.13 04:35close3231.00117.91117.690.007.632253.10
6642006.02.13 04:59buy3241.00117.87117.740.00
6652006.02.13 06:00close3241.00117.95117.740.006.782259.88
6662006.02.13 11:00buy3251.00118.12117.990.00
6672006.02.13 11:12close3251.00118.24117.990.0010.152270.03
6682006.02.13 12:25buy3261.00118.14118.010.00
6692006.02.13 12:59s/l3261.00118.01118.010.00-11.022259.01
6702006.02.13 13:00sell3271.00118.15118.280.00
6712006.02.13 13:37close3271.00118.05118.280.008.472267.48
6722006.02.13 15:59buy3281.00117.78117.650.00
6732006.02.13 16:35s/l3281.00117.65117.650.00-11.052256.43
6742006.02.13 16:35buy3291.00117.67117.540.00
6752006.02.13 16:52close3291.00117.74117.540.005.952262.38
6762006.02.13 17:00sell3301.00117.77117.900.00
6772006.02.13 17:47close3301.00117.65117.900.0010.202272.58
6782006.02.13 23:59buy3311.00117.61117.480.00
6792006.02.14 00:26s/l3311.00117.48117.480.00-9.772262.81
6802006.02.14 00:26buy3321.00117.48117.350.00
6812006.02.14 01:12close3321.00117.58117.350.008.512271.32
6822006.02.14 07:00sell3331.00117.34117.470.00
6832006.02.14 07:15close3331.00117.17117.470.0014.512285.83
6842006.02.14 07:15sell3341.00117.28117.410.00
6852006.02.14 07:41close3341.00117.15117.410.0011.102296.93
6862006.02.14 08:00buy3351.00117.20117.070.00
6872006.02.14 08:50close3351.00117.28117.070.006.822303.75
6882006.02.14 09:01sell3361.00117.32117.450.00
6892006.02.14 09:19close3361.00117.24117.450.006.822310.57
6902006.02.14 10:31buy3371.00117.37117.240.00
6912006.02.14 11:45close3371.00117.46117.240.007.662318.23
6922006.02.14 12:59buy3381.00117.28117.150.00
6932006.02.14 13:59close3381.00117.53117.150.0021.272339.50
6942006.02.14 15:03sell3391.00117.46117.590.00
6952006.02.14 15:43close3391.00117.33117.590.0011.082350.58
6962006.02.14 16:00buy3401.00117.35117.220.00
6972006.02.14 16:06close3401.00117.44117.220.007.662358.24
6982006.02.14 16:20buy3411.00117.40117.270.00
6992006.02.14 17:59close3411.00117.61117.270.0017.862376.10
7002006.02.14 18:16buy3421.00117.46117.330.00
7012006.02.14 18:50close3421.00117.55117.330.007.662383.76
7022006.02.14 18:59buy3431.00117.47117.340.00
7032006.02.14 23:59close3431.00117.67117.340.0017.002400.76
7042006.02.15 00:05buy3441.00117.53117.400.00
7052006.02.15 00:37close3441.00117.65117.400.0010.202410.96
7062006.02.15 01:01buy3451.00117.59117.460.00
7072006.02.15 01:54close3451.00117.70117.460.009.352420.31
7082006.02.15 07:01buy3461.00117.61117.480.00
7092006.02.15 14:36s/l3461.00117.48117.480.00-11.072409.24
7102006.02.15 16:44sell3471.00117.53117.660.00
7112006.02.15 16:49close3471.00117.44117.660.007.662416.90
7122006.02.15 17:30buy3481.00117.85117.720.00
7132006.02.15 17:37close3481.00117.94117.720.007.632424.53
7142006.02.15 17:37buy3491.00117.92117.790.00
7152006.02.15 19:33close3491.00118.01117.790.007.632432.16
7162006.02.15 19:59buy3501.00117.92117.790.00
7172006.02.16 01:29close3501.00118.00117.790.0010.682442.84
7182006.02.16 06:01buy3511.00117.72117.590.00
7192006.02.16 08:00close3511.00117.81117.590.007.642450.48
7202006.02.16 11:00buy3521.00117.96117.830.00
7212006.02.16 12:14close3521.00118.06117.830.008.472458.95
7222006.02.16 14:53buy3531.00118.03117.900.00
7232006.02.16 15:23close3531.00118.09117.900.005.082464.03
7242006.02.16 15:23sell3541.00118.11118.240.00
7252006.02.16 15:38close3541.00118.05118.240.005.082469.11
7262006.02.16 15:48buy3551.00117.94117.810.00
7272006.02.16 15:53close3551.00118.01117.810.005.932475.04
7282006.02.16 16:45buy3561.00117.90117.770.00
7292006.02.16 16:56close3561.00117.97117.770.005.932480.97
7302006.02.16 16:59buy3571.00117.87117.740.00
7312006.02.16 17:59close3571.00117.98117.740.009.322490.29
7322006.02.16 19:59buy3581.00117.87117.740.00
7332006.02.16 20:59s/l3581.00117.74117.740.00-11.042479.25
7342006.02.16 22:00sell3591.00117.67117.800.00
7352006.02.16 22:17close3591.00117.60117.800.005.952485.20
7362006.02.17 00:00sell3601.00117.63117.760.00
7372006.02.17 00:50close3601.00117.54117.760.007.662492.86
7382006.02.17 02:31buy3611.00118.09117.960.00
7392006.02.17 02:46close3611.00118.17117.960.006.772499.63
7402006.02.17 02:50buy3621.00118.10117.970.00
7412006.02.17 02:59close3621.00118.19117.970.007.612507.24
7422006.02.17 08:00sell3631.00118.07118.200.00
7432006.02.17 08:16close3631.00117.96118.200.009.322516.56
7442006.02.17 10:12sell3641.00118.44118.570.00
7452006.02.17 10:28close3641.00118.37118.570.005.912522.47
7462006.02.17 13:38buy3651.00118.64118.510.00
7472006.02.17 13:58close3651.00118.74118.510.008.422530.89
7482006.02.17 14:34buy3661.00118.56118.430.00
7492006.02.17 16:04s/l3661.00118.43118.430.00-10.982519.91
7502006.02.17 16:21buy3671.00118.28118.150.00
7512006.02.17 16:22close3671.00118.47118.150.0016.042535.95
7522006.02.17 16:22buy3681.00118.30118.170.00
7532006.02.17 16:23close3681.00118.46118.170.0013.512549.46
7542006.02.19 23:06buy3691.00118.17118.040.00
7552006.02.19 23:47close3691.00118.30118.040.0010.992560.45
7562006.02.19 23:59buy3701.00118.14118.010.00
7572006.02.20 00:02close3701.00118.25118.010.0010.602571.05
7582006.02.20 02:00buy3711.00118.07117.940.00
7592006.02.20 03:51s/l3711.00117.94117.940.00-11.022560.03
7602006.02.20 06:00buy3721.00118.15118.020.00
7612006.02.20 09:46close3721.00118.27118.020.0010.152570.18
7622006.02.21 02:17buy3731.00118.46118.330.00
7632006.02.21 02:46close3731.00118.51118.330.004.222574.40
7642006.02.21 03:16buy3741.00118.53118.400.00
7652006.02.21 08:09close3741.00118.62118.400.007.592581.99
7662006.02.21 08:59sell3751.00118.72118.850.00
7672006.02.21 09:06close3751.00118.66118.850.005.062587.05
7682006.02.21 13:45buy3761.00118.80118.670.00
7692006.02.21 14:06close3761.00118.87118.670.005.892592.94
7702006.02.21 16:58buy3771.00118.90118.770.00
7712006.02.21 18:04s/l3771.00118.77118.770.00-10.952581.99
7722006.02.21 22:59sell3781.00118.80118.930.00
7732006.02.22 01:47close3781.00118.74118.930.003.592585.58
7742006.02.22 02:17sell3791.00118.56118.690.00
7752006.02.22 02:36close3791.00118.47118.690.007.602593.18
7762006.02.22 03:59sell3801.00118.58118.710.00
7772006.02.22 08:59s/l3801.00118.71118.710.00-10.942582.24
7782006.02.22 09:49buy3811.00118.75118.620.00
7792006.02.22 09:51close3811.00118.82118.620.005.892588.13
7802006.02.22 09:53buy3821.00118.79118.660.00
7812006.02.22 10:01close3821.00118.85118.660.005.052593.18
7822006.02.22 11:00buy3831.00118.77118.640.00
7832006.02.22 11:26close3831.00118.83118.640.005.052598.23
7842006.02.22 11:38buy3841.00118.79118.660.00
7852006.02.22 13:59s/l3841.00118.66118.660.00-10.972587.26
7862006.02.22 14:00sell3851.00118.67118.800.00
7872006.02.22 14:01close3851.00118.59118.800.006.752594.01
7882006.02.22 14:01sell3861.00118.61118.740.00
7892006.02.22 14:32close3861.00118.55118.740.005.062599.07
7902006.02.22 14:32sell3871.00118.59118.720.00
7912006.02.22 14:34close3871.00118.52118.720.005.912604.98
7922006.02.22 14:35sell3881.00118.56118.690.00
7932006.02.22 14:43close3881.00118.49118.690.005.912610.89
7942006.02.22 16:27buy3891.00118.51118.380.00
7952006.02.22 16:34close3891.00118.57118.380.005.062615.95
7962006.02.22 16:45buy3901.00118.54118.410.00
7972006.02.22 16:59close3901.00118.60118.410.005.062621.01
7982006.02.22 16:59buy3911.00118.52118.390.00
7992006.02.22 18:59close3911.00118.63118.390.009.272630.28
8002006.02.22 19:14buy3921.00118.57118.440.00
8012006.02.22 19:41close3921.00118.65118.440.006.742637.02
8022006.02.22 21:29buy3931.00118.49118.360.00
8032006.02.23 01:59s/l3931.00118.36118.360.00-7.092629.93
8042006.02.23 04:39buy3941.00118.13118.000.00
8052006.02.23 04:49close3941.00118.20118.000.005.922635.85
8062006.02.23 05:44buy3951.00117.68117.550.00
8072006.02.23 05:44close3951.00117.77117.550.007.642643.49
8082006.02.23 05:44buy3961.00117.68117.550.00
8092006.02.23 05:51close3961.00117.76117.550.006.792650.28
8102006.02.23 05:59buy3971.00117.64117.510.00
8112006.02.23 06:59s/l3971.00117.51117.510.00-11.062639.22
8122006.02.23 07:00sell3981.00117.64117.770.00
8132006.02.23 07:05close3981.00117.55117.770.007.662646.88
8142006.02.23 11:17sell3991.00117.17117.300.00
8152006.02.23 11:43close3991.00117.11117.300.005.122652.00
8162006.02.23 14:00sell4001.00117.11117.240.00
8172006.02.23 14:14close4001.00116.99117.240.0010.262662.26
8182006.02.23 14:26buy4011.00116.83116.700.00
8192006.02.23 14:32close4011.00116.97116.700.0011.972674.23
8202006.02.23 15:00buy4021.00117.13117.000.00
8212006.02.23 15:54close4021.00117.24117.000.009.382683.61
8222006.02.23 15:59buy4031.00117.16117.030.00
8232006.02.23 16:59s/l4031.00117.03117.030.00-11.112672.50
8242006.02.23 17:09buy4041.00116.97116.840.00
8252006.02.23 17:59close4041.00117.12116.840.0012.812685.31
8262006.02.23 18:00buy4051.00117.01116.880.00
8272006.02.23 19:59close4051.00117.14116.880.0011.102696.41
8282006.02.24 01:18buy4061.00116.59116.460.00
8292006.02.24 01:19close4061.00116.72116.460.0011.142707.55
8302006.02.24 01:25buy4071.00116.59116.460.00
8312006.02.24 01:59close4071.00116.69116.460.008.572716.12
8322006.02.24 01:59buy4081.00116.52116.390.00
8332006.02.24 02:00close4081.00116.67116.390.0012.862728.98
8342006.02.24 02:00sell4091.00116.66116.790.00
8352006.02.24 02:17close4091.00116.51116.790.0012.872741.85
8362006.02.24 09:00buy4101.00116.68116.550.00
8372006.02.24 09:14close4101.00116.82116.550.0011.982753.83
8382006.02.24 10:00sell4111.00116.89117.020.00
8392006.02.24 10:10close4111.00116.75117.020.0011.992765.82
8402006.02.24 10:18sell4121.00116.82116.950.00
8412006.02.24 10:40close4121.00116.67116.950.0012.862778.68
8422006.02.24 15:20sell4131.00116.84116.970.00
8432006.02.24 15:36close4131.00116.69116.970.0012.852791.53
8442006.02.24 15:59sell4141.00116.87117.000.00
8452006.02.24 18:43s/l4141.00117.00117.000.00-11.112780.42
8462006.02.26 22:01sell4151.00117.10117.230.00
8472006.02.26 22:15close4151.00116.96117.230.0011.972792.39
8482006.02.26 22:59sell4161.00117.06117.190.00
8492006.02.26 23:03s/l4161.00117.19117.190.00-11.102781.29
8502006.02.27 02:56sell4171.00116.10116.230.00
8512006.02.27 02:57close4171.00115.97116.230.0011.212792.50
8522006.02.27 02:57sell4181.00116.04116.170.00
8532006.02.27 02:58close4181.00115.92116.170.0010.352802.85
8542006.02.27 04:03sell4191.00116.04116.170.00
8552006.02.27 04:39close4191.00115.91116.170.0011.222814.07
8562006.02.27 09:00sell4201.00116.18116.310.00
8572006.02.27 09:40close4201.00116.08116.310.008.612822.68
8582006.02.27 17:59sell4211.00116.16116.290.00
8592006.02.27 20:59s/l4211.00116.29116.290.00-11.182811.50
8602006.02.27 20:59sell4221.00116.27116.400.00
8612006.02.27 21:00close4221.00116.13116.400.0012.062823.56
8622006.02.27 21:11buy4231.00116.13116.000.00
8632006.02.27 21:49close4231.00116.26116.000.0011.182834.74
8642006.02.27 21:59buy4241.00116.13116.000.00
8652006.02.27 22:04close4241.00116.26116.000.0011.182845.92
8662006.02.27 22:04sell4251.00116.25116.380.00
8672006.02.27 22:59close4251.00116.09116.380.0013.782859.70
8682006.02.27 22:59sell4261.00116.24116.370.00
8692006.02.28 02:59s/l4261.00116.37116.370.00-12.632847.07
8702006.02.28 11:59sell4271.00116.30116.430.00
8712006.02.28 13:51s/l4271.00116.43116.430.00-11.172835.90
8722006.02.28 13:59buy4281.00116.23116.100.00
8732006.02.28 15:34s/l4281.00116.10116.100.00-11.202824.70
8742006.02.28 16:20sell4291.00116.03116.160.00
8752006.02.28 16:31close4291.00115.91116.160.0010.352835.05
8762006.02.28 16:32sell4301.00115.94116.070.00
8772006.02.28 16:59close4301.00115.82116.070.0010.362845.41
8782006.03.01 00:26buy4311.00115.72115.590.00
8792006.03.01 00:52close4311.00115.85115.590.0011.222856.63
8802006.03.01 11:37buy4321.00116.14116.010.00
8812006.03.01 11:58close4321.00116.26116.010.0010.322866.95
8822006.03.01 14:05sell4331.00116.02116.150.00
8832006.03.01 14:06close4331.00115.90116.150.0010.352877.30
8842006.03.01 15:16buy4341.00115.88115.750.00
8852006.03.01 16:03close4341.00116.01115.750.0011.212888.51
8862006.03.01 16:09sell4351.00116.13116.260.00
8872006.03.01 16:25close4351.00115.98116.260.0012.932901.44
8882006.03.01 16:59sell4361.00116.17116.300.00
8892006.03.01 17:14close4361.00116.03116.300.0012.072913.51
8902006.03.01 17:15buy4371.00116.04115.910.00
8912006.03.01 17:53close4371.00116.15115.910.009.472922.98
8922006.03.02 06:42buy4381.00116.24116.110.00
8932006.03.02 07:59s/l4381.00116.11116.110.00-11.202911.78
8942006.03.02 08:07sell4391.00116.19116.320.00
8952006.03.02 08:38close4391.00116.07116.320.0010.342922.12
8962006.03.02 09:16buy4401.00116.09115.960.00
8972006.03.02 10:10close4401.00116.17115.960.006.892929.01
8982006.03.02 14:00buy4411.00116.27116.140.00
8992006.03.02 14:04close4411.00116.37116.140.008.592937.60
9002006.03.02 14:26buy4421.00116.29116.160.00
9012006.03.02 14:46s/l4421.00116.16116.160.00-11.192926.41
9022006.03.02 14:47buy4431.00116.23116.100.00
9032006.03.02 14:57close4431.00116.32116.100.007.742934.15
9042006.03.02 16:04buy4441.00116.06115.930.00
9052006.03.02 16:34s/l4441.00115.93115.930.00-11.212922.94
9062006.03.02 16:34buy4451.00115.93115.800.00
9072006.03.02 16:53close4451.00116.04115.800.009.482932.42
9082006.03.02 16:53buy4461.00116.05115.920.00
9092006.03.02 19:50s/l4461.00115.92115.920.00-11.222921.20
9102006.03.03 00:00sell4471.00115.91116.040.00
9112006.03.03 00:26close4471.00115.84116.040.006.042927.24
9122006.03.03 01:43buy4481.00116.40116.270.00
9132006.03.03 01:55close4481.00116.53116.270.0011.162938.40
9142006.03.03 01:55buy4491.00116.53116.400.00
9152006.03.03 01:55close4491.00116.63116.400.008.572946.97
9162006.03.03 07:59buy4501.00116.28116.150.00
9172006.03.03 08:11close4501.00116.42116.150.0012.032959.00
9182006.03.03 08:12sell4511.00116.46116.590.00
9192006.03.03 08:39close4511.00116.32116.590.0012.042971.04
9202006.03.03 08:59sell4521.00116.45116.580.00
9212006.03.03 16:14s/l4521.00116.58116.580.00-11.152959.89
9222006.03.05 23:02buy4531.00116.22116.090.00
9232006.03.05 23:25s/l4531.00116.09116.090.00-11.202948.69
9242006.03.05 23:31buy4541.00116.26116.130.00
9252006.03.05 23:32close4541.00116.47116.130.0018.032966.72
9262006.03.05 23:41buy4551.00116.30116.170.00
9272006.03.05 23:51close4551.00116.43116.170.0011.172977.89
9282006.03.05 23:59buy4561.00116.19116.060.00
9292006.03.06 00:00close4561.00116.38116.060.0017.632995.52
9302006.03.06 00:01sell4571.00116.37116.500.00
9312006.03.06 00:30close4571.00116.14116.500.0019.803015.32
9322006.03.06 00:59sell4581.00116.53116.660.00
9332006.03.06 02:59s/l4581.00116.66116.660.00-11.143004.18
9342006.03.06 02:59sell4591.00116.72116.850.00
9352006.03.06 03:59s/l4591.00116.85116.850.00-11.122993.06
9362006.03.06 05:27buy4601.00116.99116.860.00
9372006.03.06 05:46close4601.00117.11116.860.0010.253003.31
9382006.03.06 12:38sell4611.00117.28117.410.00
9392006.03.06 12:48close4611.00117.17117.410.009.393012.70
9402006.03.06 12:59sell4621.00117.34117.470.00
9412006.03.06 13:59s/l4621.00117.47117.470.00-11.073001.63
9422006.03.06 14:08buy4631.00117.35117.220.00
9432006.03.06 14:27close4631.00117.44117.220.007.663009.29
9442006.03.06 14:29buy4641.00117.41117.280.00
9452006.03.06 14:34close4641.00117.52117.280.009.363018.65
9462006.03.06 14:35sell4651.00117.55117.680.00
9472006.03.06 14:52close4651.00117.46117.680.007.663026.31
9482006.03.06 14:59buy4661.00117.37117.240.00
9492006.03.06 15:00close4661.00117.46117.240.007.663033.97
9502006.03.06 15:03sell4671.00117.47117.600.00
9512006.03.06 15:46close4671.00117.38117.600.007.673041.64
9522006.03.06 15:59sell4681.00117.48117.610.00
9532006.03.06 17:59s/l4681.00117.61117.610.00-11.053030.59
9542006.03.06 18:52buy4691.00117.55117.420.00
9552006.03.06 18:57close4691.00117.65117.420.008.503039.09
9562006.03.07 01:00buy4701.00117.61117.480.00
9572006.03.07 03:52s/l4701.00117.48117.480.00-11.073028.02
9582006.03.07 04:59sell4711.00117.65117.780.00
9592006.03.07 05:53close4711.00117.55117.780.008.513036.53
9602006.03.07 05:53buy4721.00117.57117.440.00
9612006.03.07 05:58close4721.00117.67117.440.008.503045.03
9622006.03.07 09:08buy4731.00117.74117.610.00
9632006.03.07 09:28close4731.00117.80117.610.005.093050.12
9642006.03.07 09:31sell4741.00117.92118.050.00
9652006.03.07 09:55close4741.00117.84118.050.006.793056.91
9662006.03.07 09:58buy4751.00117.73117.600.00
9672006.03.07 09:59close4751.00117.83117.600.008.493065.40
9682006.03.07 11:00buy4761.00117.83117.700.00
9692006.03.07 11:59close4761.00117.92117.700.007.633073.03
9702006.03.07 12:15buy4771.00117.83117.700.00
9712006.03.07 15:17s/l4771.00117.70117.700.00-11.053061.98
9722006.03.07 15:41buy4781.00117.66117.530.00
9732006.03.07 15:59s/l4781.00117.53117.530.00-11.063050.92
9742006.03.07 15:59buy4791.00117.59117.460.00
9752006.03.07 15:59close4791.00117.70117.460.009.353060.27
9762006.03.07 16:00buy4801.00117.72117.590.00
9772006.03.07 17:40close4801.00117.79117.590.005.943066.21
9782006.03.07 23:14buy4811.00117.77117.640.00
9792006.03.08 00:37s/l4811.00117.64117.640.00-9.753056.46
9802006.03.08 00:37buy4821.00117.66117.530.00
9812006.03.08 00:44close4821.00117.72117.530.005.103061.56
9822006.03.08 00:44buy4831.00117.71117.580.00
9832006.03.08 01:56s/l4831.00117.58117.580.00-11.063050.50
9842006.03.08 02:00sell4841.00117.58117.710.00
9852006.03.08 02:19close4841.00117.48117.710.008.513059.01
9862006.03.08 02:20sell4851.00117.51117.640.00
9872006.03.08 02:36close4851.00117.41117.640.008.523067.53
9882006.03.08 02:59sell4861.00117.57117.700.00
9892006.03.08 03:00close4861.00117.44117.700.0011.073078.60
9902006.03.08 06:28buy4871.00117.65117.520.00
9912006.03.08 06:56close4871.00117.71117.520.005.103083.70
9922006.03.08 06:59buy4881.00117.66117.530.00
9932006.03.08 10:59close4881.00117.85117.530.0016.123099.82
9942006.03.08 12:00buy4891.00117.84117.710.00
9952006.03.08 12:49close4891.00117.93117.710.007.633107.45
9962006.03.08 12:59buy4901.00117.78117.650.00
9972006.03.08 13:00close4901.00117.90117.650.0010.183117.63
9982006.03.08 15:00buy4911.00117.85117.720.00
9992006.03.08 15:20close4911.00117.93117.720.006.783124.41
10002006.03.08 15:24buy4921.00117.91117.780.00
10012006.03.08 18:43s/l4921.00117.78117.780.00-11.043113.37
10022006.03.09 00:00buy4931.00117.76117.630.00
10032006.03.09 05:05s/l4931.00117.63117.630.00-11.053102.32
10042006.03.09 05:05buy4941.00117.64117.510.00
10052006.03.09 05:50close4941.00117.72117.510.006.803109.12
10062006.03.09 05:51sell4951.00117.83117.960.00
10072006.03.09 05:51close4951.00117.73117.960.008.493117.61
10082006.03.09 05:52buy4961.00117.66117.530.00
10092006.03.09 05:52close4961.00117.74117.530.006.793124.40
10102006.03.09 05:56buy4971.00117.65117.520.00
10112006.03.09 05:57close4971.00117.73117.520.006.803131.20
10122006.03.09 05:59buy4981.00117.66117.530.00
10132006.03.09 05:59close4981.00118.26117.530.0050.743181.94
10142006.03.09 06:39buy4991.00118.05117.920.00
10152006.03.09 06:39s/l4991.00117.92117.920.00-11.033170.91
10162006.03.09 06:48buy5001.00118.13118.000.00
10172006.03.09 06:49close5001.00118.26118.000.0010.993181.90
10182006.03.09 06:49buy5011.00118.17118.040.00
10192006.03.09 06:51close5011.00118.28118.040.009.303191.20
10202006.03.09 06:53buy5021.00118.17118.040.00
10212006.03.09 06:59s/l5021.00118.04118.040.00-11.033180.17
10222006.03.09 18:39buy5031.00118.18118.050.00
10232006.03.09 18:56close5031.00118.26118.050.006.763186.93
10242006.03.09 18:59buy5041.00118.19118.060.00
10252006.03.10 00:59close5041.00118.36118.060.0015.663202.59
10262006.03.10 01:02buy5051.00118.25118.120.00
10272006.03.10 01:59close5051.00118.44118.120.0016.043218.63
10282006.03.10 02:03sell5061.00118.57118.700.00
10292006.03.10 02:10close5061.00118.44118.700.0010.983229.61
10302006.03.10 02:59sell5071.00118.60118.730.00
10312006.03.10 03:00close5071.00118.46118.730.0011.823241.43
10322006.03.10 03:00buy5081.00118.49118.360.00
10332006.03.10 03:58close5081.00118.59118.360.008.433249.86
10342006.03.10 05:59buy5091.00118.38118.250.00
10352006.03.10 06:27close5091.00118.51118.250.0010.973260.83
10362006.03.10 06:27sell5101.00118.50118.630.00
10372006.03.10 06:51close5101.00118.38118.630.0010.143270.97
10382006.03.10 07:02sell5111.00118.42118.550.00
10392006.03.10 07:55close5111.00118.29118.550.0010.993281.96
10402006.03.12 22:16buy5121.00118.84118.710.00
10412006.03.12 22:57close5121.00118.97118.710.0010.933292.89
10422006.03.12 23:34sell5131.00119.03119.160.00
10432006.03.13 01:05close5131.00118.94119.160.006.113299.00
10442006.03.13 01:27buy5141.00118.87118.740.00
10452006.03.13 01:37close5141.00118.96118.740.007.573306.57
10462006.03.13 01:59buy5151.00118.84118.710.00
10472006.03.13 02:00close5151.00118.93118.710.007.573314.14
10482006.03.13 02:00sell5161.00118.92119.050.00
10492006.03.13 02:37close5161.00118.83119.050.007.573321.71
10502006.03.13 02:59sell5171.00118.92119.050.00
10512006.03.13 05:42close5171.00118.83119.050.007.573329.28
10522006.03.13 07:59buy5181.00118.79118.660.00
10532006.03.13 08:00close5181.00118.86118.660.005.893335.17
10542006.03.13 08:01sell5191.00118.85118.980.00
10552006.03.13 12:43s/l5191.00118.98118.980.00-10.933324.24
10562006.03.13 13:18buy5201.00118.97118.840.00
10572006.03.13 13:25modify5201.00118.97119.000.00
10582006.03.13 13:25close5201.00119.06119.000.007.563331.80
10592006.03.13 13:56buy5211.00118.99118.860.00
10602006.03.13 13:59modify5211.00118.99119.000.00
10612006.03.13 13:59close5211.00119.18119.000.0015.943347.74
10622006.03.13 14:00buy5221.00119.05118.920.00
10632006.03.13 14:54modify5221.00119.05119.000.00
10642006.03.13 14:55close5221.00119.15119.000.008.393356.13
10652006.03.13 14:59buy5231.00119.07118.940.00
10662006.03.13 15:00modify5231.00119.07119.000.00
10672006.03.13 15:00close5231.00119.16119.000.007.553363.68
10682006.03.13 15:00sell5241.00119.17119.300.00
10692006.03.13 15:47close5241.00119.09119.300.006.723370.40
10702006.03.13 16:16buy5251.00119.03118.900.00
10712006.03.13 16:20modify5251.00119.03119.000.00
10722006.03.13 16:23close5251.00119.09119.000.005.043375.44
10732006.03.13 17:00sell5261.00119.11119.240.00
10742006.03.13 17:08close5261.00119.05119.240.005.043380.48
10752006.03.13 17:59sell5271.00119.12119.250.00
10762006.03.13 18:00close5271.00119.02119.250.008.403388.88
10772006.03.13 18:01buy5281.00119.01118.880.00
10782006.03.13 18:09modify5281.00119.01119.000.00
10792006.03.13 18:10close5281.00119.07119.000.005.043393.92
10802006.03.13 18:11buy5291.00119.08118.950.00
10812006.03.13 18:11modify5291.00119.08119.000.00
10822006.03.13 18:30s/l5291.00119.0029119.000.00-6.483387.44
10832006.03.13 18:30buy5301.00119.02118.890.00
10842006.03.13 18:47modify5301.00119.02119.000.00
10852006.03.13 18:55close5301.00119.08119.000.005.043392.48
10862006.03.13 18:59buy5311.00119.03118.900.00
10872006.03.13 19:04modify5311.00119.03119.000.00
10882006.03.13 19:59s/l5311.00119.0029119.000.00-2.283390.20
10892006.03.14 00:04sell5321.00118.77118.900.00
10902006.03.14 00:15close5321.00118.69118.900.006.743396.94
10912006.03.14 01:41sell5331.00118.60118.730.00
10922006.03.14 01:46close5331.00118.51118.730.007.593404.53
10932006.03.14 08:00buy5341.00118.52118.390.00
10942006.03.14 09:00close5341.00118.60118.390.006.753411.28
10952006.03.14 09:59buy5351.00118.43118.300.00
10962006.03.14 10:04close5351.00118.53118.300.008.443419.72
10972006.03.14 10:05sell5361.00118.53118.660.00
10982006.03.14 10:28close5361.00118.43118.660.008.443428.16
10992006.03.14 12:00sell5371.00118.41118.540.00
11002006.03.14 12:37close5371.00118.31118.540.008.453436.61
11012006.03.14 13:00buy5381.00118.27118.140.00
11022006.03.14 13:11close5381.00118.37118.140.008.453445.06
11032006.03.14 15:45sell5391.00117.82117.950.00
11042006.03.14 15:59close5391.00117.52117.950.0025.533470.59
11052006.03.14 16:25sell5401.00117.61117.740.00
11062006.03.14 16:59close5401.00117.38117.740.0019.593490.18
11072006.03.15 04:21sell5411.00117.55117.680.00
11082006.03.15 04:33close5411.00117.47117.680.006.813496.99
11092006.03.15 06:14sell5421.00117.53117.660.00
11102006.03.15 09:59s/l5421.00117.66117.660.00-11.053485.94
11112006.03.15 10:00buy5431.00117.58117.450.00
11122006.03.15 10:27close5431.00117.65117.450.005.953491.89
11132006.03.15 10:59buy5441.00117.54117.410.00
11142006.03.15 14:07s/l5441.00117.41117.410.00-11.073480.82
11152006.03.15 14:13sell5451.00117.48117.610.00
11162006.03.15 14:59close5451.00117.36117.610.0010.223491.04
11172006.03.15 15:00sell5461.00117.43117.560.00
11182006.03.15 15:00s/l5461.00117.56117.560.00-11.063479.98
11192006.03.15 15:01sell5471.00117.42117.550.00
11202006.03.15 15:08close5471.00117.36117.550.005.113485.09
11212006.03.15 15:14sell5481.00117.37117.500.00
11222006.03.15 15:14close5481.00117.31117.500.005.113490.20
11232006.03.15 15:14sell5491.00117.37117.500.00
11242006.03.15 15:17close5491.00117.31117.500.005.113495.31
11252006.03.15 16:00buy5501.00117.32117.190.00
11262006.03.15 16:36close5501.00117.41117.190.007.673502.98
11272006.03.15 16:59buy5511.00117.32117.190.00
11282006.03.15 17:12close5511.00117.41117.190.007.673510.65
11292006.03.15 17:12sell5521.00117.40117.530.00
11302006.03.15 19:59close5521.00117.33117.530.005.973516.62
11312006.03.15 22:08buy5531.00117.31117.180.00
11322006.03.15 22:59close5531.00117.41117.180.008.523525.14
11332006.03.16 02:05buy5541.00117.54117.410.00
11342006.03.16 02:13close5541.00117.61117.410.005.953531.09
11352006.03.16 02:59buy5551.00117.48117.350.00
11362006.03.16 04:59close5551.00117.68117.350.0017.003548.09
11372006.03.16 07:00buy5561.00117.68117.550.00
11382006.03.16 07:30close5561.00117.78117.550.008.493556.58
11392006.03.16 07:59buy5571.00117.65117.520.00
11402006.03.16 13:59s/l5571.00117.52117.520.00-11.093545.49
11412006.03.16 15:00sell5581.00117.22117.350.00
11422006.03.16 15:02close5581.00117.11117.350.009.393554.88
11432006.03.16 15:15sell5591.00117.22117.350.00
11442006.03.16 16:00close5591.00117.12117.350.008.543563.42
11452006.03.16 16:00sell5601.00117.18117.310.00
11462006.03.16 16:03close5601.00117.11117.310.005.983569.40
11472006.03.16 16:22sell5611.00117.17117.300.00
11482006.03.16 17:02close5611.00117.10117.300.005.983575.38
11492006.03.16 20:01sell5621.00116.91117.040.00
11502006.03.16 20:28close5621.00116.83117.040.006.853582.23
11512006.03.16 22:59sell5631.00116.91117.040.00
11522006.03.17 00:59close5631.00116.66117.040.0019.973602.20
11532006.03.17 01:38sell5641.00116.78116.910.00
11542006.03.17 01:50close5641.00116.67116.910.009.433611.63
11552006.03.17 01:59sell5651.00116.76116.890.00
11562006.03.17 05:23close5651.00116.69116.890.006.003617.63
11572006.03.17 07:10buy5661.00116.65116.520.00
11582006.03.17 08:01close5661.00116.73116.520.006.853624.48
11592006.03.17 08:02sell5671.00116.75116.880.00
11602006.03.17 08:18close5671.00116.67116.880.006.863631.34
11612006.03.17 12:00sell5681.00116.31116.440.00
11622006.03.17 12:43close5681.00116.23116.440.006.883638.22
11632006.03.17 13:08sell5691.00116.16116.290.00
11642006.03.17 13:57close5691.00116.09116.290.006.033644.25
11652006.03.17 14:00sell5701.00116.07116.200.00
11662006.03.17 14:13close5701.00115.99116.200.006.903651.15
11672006.03.17 14:13sell5711.00116.04116.170.00
11682006.03.17 14:32close5711.00115.97116.170.006.043657.19
11692006.03.17 16:59buy5721.00115.90115.770.00
11702006.03.17 20:04s/l5721.00115.77115.770.00-11.233645.96
11712006.03.19 23:03sell5731.00116.20116.330.00
11722006.03.19 23:46close5731.00116.04116.330.0013.793659.75
11732006.03.20 07:00buy5741.00116.22116.090.00
11742006.03.20 07:46close5741.00116.34116.090.0010.313670.06
11752006.03.20 10:00sell5751.00116.15116.280.00
11762006.03.20 10:17close5751.00116.04116.280.009.483679.54
11772006.03.20 12:00buy5761.00116.08115.950.00
11782006.03.20 13:59s/l5761.00115.95115.950.00-11.253668.29
11792006.03.20 16:02buy5771.00116.17116.040.00
11802006.03.20 16:06close5771.00116.28116.040.009.463677.75
11812006.03.20 16:09buy5781.00116.19116.060.00
11822006.03.20 16:46close5781.00116.30116.060.009.463687.21
11832006.03.20 18:03buy5791.00116.24116.110.00
11842006.03.20 18:35close5791.00116.36116.110.0010.313697.52
11852006.03.20 18:59buy5801.00116.22116.090.00
11862006.03.20 19:00close5801.00116.36116.090.0012.033709.55
11872006.03.20 21:59sell5811.00116.40116.530.00
11882006.03.21 02:08close5811.00116.31116.530.006.283715.83
11892006.03.21 03:46buy5821.00116.60116.470.00
11902006.03.21 07:54s/l5821.00116.47116.470.00-11.163704.67
11912006.03.21 10:33sell5831.00116.81116.940.00
11922006.03.21 10:38close5831.00116.73116.940.006.853711.52
11932006.03.21 15:47sell5841.00116.90117.030.00
11942006.03.21 15:49close5841.00116.81117.030.007.703719.22
11952006.03.21 15:59sell5851.00117.03117.160.00
11962006.03.21 16:59s/l5851.00117.16117.160.00-11.083708.14
11972006.03.22 01:00buy5861.00117.25117.120.00
11982006.03.22 01:26close5861.00117.33117.120.006.823714.96
11992006.03.22 01:26buy5871.00117.32117.190.00
12002006.03.22 05:00s/l5871.00117.19117.190.00-11.093703.87
12012006.03.22 05:31sell5881.00117.30117.430.00
12022006.03.22 05:40close5881.00117.22117.430.006.833710.70
12032006.03.22 10:00buy5891.00117.17117.040.00
12042006.03.22 12:04s/l5891.00117.04117.040.00-11.113699.59
12052006.03.22 12:04buy5901.00117.06116.930.00
12062006.03.22 12:09close5901.00117.15116.930.007.683707.27
12072006.03.22 12:20buy5911.00117.06116.930.00
12082006.03.22 12:27close5911.00117.15116.930.007.683714.95
12092006.03.22 15:00buy5921.00116.73116.600.00
12102006.03.22 15:09close5921.00116.82116.600.007.703722.65
12112006.03.22 15:16buy5931.00116.77116.640.00
12122006.03.22 15:39close5931.00116.85116.640.006.853729.50
12132006.03.22 15:56buy5941.00116.78116.650.00
12142006.03.22 15:59close5941.00116.86116.650.006.853736.35
12152006.03.22 16:14buy5951.00116.80116.670.00
12162006.03.22 16:18s/l5951.00116.67116.670.00-11.143725.21
12172006.03.22 16:18buy5961.00116.71116.580.00
12182006.03.22 16:58close5961.00116.80116.580.007.713732.92
12192006.03.22 16:58buy5971.00116.80116.670.00
12202006.03.22 17:38s/l5971.00116.67116.670.00-11.143721.78
12212006.03.22 17:38buy5981.00116.69116.560.00
12222006.03.22 17:56close5981.00116.75116.560.005.143726.92
12232006.03.22 19:11buy5991.00116.81116.680.00
12242006.03.22 19:49close5991.00116.89116.680.006.843733.76
12252006.03.22 23:00buy6001.00116.99116.860.00
12262006.03.22 23:24close6001.00117.05116.860.005.133738.89
12272006.03.23 10:17buy6011.00116.92116.790.00
12282006.03.23 10:51close6011.00117.00116.790.006.843745.73
12292006.03.23 10:52buy6021.00117.01116.880.00
12302006.03.23 11:59close6021.00117.14116.880.0011.103756.83
12312006.03.23 12:01buy6031.00117.06116.930.00
12322006.03.23 14:29s/l6031.00116.93116.930.00-11.123745.71
12332006.03.23 14:35sell6041.00117.03117.160.00
12342006.03.23 14:54close6041.00116.95117.160.006.843752.55
12352006.03.23 16:28buy6051.00117.51117.380.00
12362006.03.23 16:29close6051.00117.61117.380.008.503761.05
12372006.03.23 16:30buy6061.00117.62117.490.00
12382006.03.23 16:31s/l6061.00117.49117.490.00-11.063749.99
12392006.03.23 16:31buy6071.00117.51117.380.00
12402006.03.23 16:34close6071.00117.62117.380.009.353759.34
12412006.03.23 16:34buy6081.00117.62117.490.00
12422006.03.23 16:59close6081.00117.72117.490.008.493767.83
12432006.03.23 23:13buy6091.00117.80117.670.00
12442006.03.24 00:19close6091.00117.89117.670.008.933776.76
12452006.03.24 01:00buy6101.00117.86117.730.00
12462006.03.24 01:37close6101.00117.95117.730.007.633784.39
12472006.03.24 01:59buy6111.00117.90117.770.00
12482006.03.24 04:59close6111.00117.98117.770.006.783791.17
12492006.03.24 08:42buy6121.00117.99117.860.00
12502006.03.24 08:59close6121.00118.13117.860.0011.853803.02
12512006.03.24 10:03buy6131.00118.16118.030.00
12522006.03.24 12:11close6131.00118.23118.030.005.923808.94
12532006.03.24 13:26buy6141.00118.14118.010.00
12542006.03.24 13:57close6141.00118.23118.010.007.613816.55
12552006.03.24 14:59sell6151.00118.35118.480.00
12562006.03.24 15:00close6151.00118.20118.480.0012.693829.24
12572006.03.24 15:00buy6161.00118.22118.090.00
12582006.03.24 15:05close6161.00118.32118.090.008.453837.69
12592006.03.24 15:05buy6171.00118.28118.150.00
12602006.03.24 15:06close6171.00118.36118.150.006.763844.45
12612006.03.24 17:44buy6181.00117.46117.330.00
12622006.03.24 20:00close6181.00117.52117.330.005.113849.56
12632006.03.27 05:00sell6191.00116.64116.770.00
12642006.03.27 05:10close6191.00116.55116.770.007.723857.28
12652006.03.27 05:10sell6201.00116.61116.740.00
12662006.03.27 06:00s/l6201.00116.74116.740.00-11.143846.14
12672006.03.27 07:59sell6211.00116.77116.900.00
12682006.03.27 09:59s/l6211.00116.90116.900.00-11.113835.03
12692006.03.27 10:02buy6221.00116.76116.630.00
12702006.03.27 11:59s/l6221.00116.63116.630.00-11.163823.87
12712006.03.27 14:36sell6231.00116.61116.740.00
12722006.03.27 20:59s/l6231.00116.74116.740.00-11.133812.74
12732006.03.27 21:59buy6241.00116.72116.590.00
12742006.03.27 23:59s/l6241.00116.59116.590.00-11.153801.59
12752006.03.28 03:19sell6251.00116.88117.010.00
12762006.03.28 03:29close6251.00116.81117.010.005.993807.58
12772006.03.28 03:32sell6261.00116.91117.040.00
12782006.03.28 03:32close6261.00116.86117.040.004.283811.86
12792006.03.28 03:32sell6271.00116.87117.000.00
12802006.03.28 03:34s/l6271.00117.00117.000.00-11.113800.75
12812006.03.28 03:34sell6281.00116.99117.120.00
12822006.03.28 03:35close6281.00116.94117.120.004.283805.03
12832006.03.28 03:35sell6291.00116.91117.040.00
12842006.03.28 03:38close6291.00116.86117.040.004.283809.31
12852006.03.28 03:38sell6301.00116.87117.000.00
12862006.03.28 03:46close6301.00116.82117.000.004.283813.59
12872006.03.28 03:59sell6311.00116.88117.010.00
12882006.03.28 04:59s/l6311.00117.01117.010.00-11.103802.49
12892006.03.28 05:39buy6321.00116.89116.760.00
12902006.03.28 05:50close6321.00117.00116.760.009.403811.89
12912006.03.28 05:55buy6331.00116.96116.830.00
12922006.03.28 06:42close6331.00117.09116.830.0011.103822.99
12932006.03.28 06:42sell6341.00117.09117.220.00
12942006.03.28 06:59close6341.00116.87117.220.0018.823841.81
12952006.03.28 08:59sell6351.00116.83116.960.00
12962006.03.28 09:00close6351.00116.75116.960.006.853848.66
12972006.03.28 12:33buy6361.00116.67116.540.00
12982006.03.28 13:00close6361.00116.78116.540.009.423858.08
12992006.03.28 14:59sell6371.00116.96117.090.00
13002006.03.28 15:59s/l6371.00117.09117.090.00-11.083847.00
13012006.03.28 16:59buy6381.00117.12116.990.00
13022006.03.28 16:59close6381.00117.24116.990.0010.243857.24
13032006.03.28 22:08buy6391.00117.90117.770.00
13042006.03.29 00:46s/l6391.00117.77117.770.00-9.743847.50
13052006.03.29 00:59sell6401.00117.96118.090.00
13062006.03.29 01:00close6401.00117.80118.090.0013.583861.08
13072006.03.29 01:01buy6411.00117.81117.680.00
13082006.03.29 02:51close6411.00117.91117.680.008.483869.56
13092006.03.29 03:33buy6421.00117.79117.660.00
13102006.03.29 03:51close6421.00117.88117.660.007.633877.19
13112006.03.29 03:59buy6431.00117.80117.670.00
13122006.03.29 04:16close6431.00117.90117.670.008.483885.67
13132006.03.29 05:50buy6441.00117.80117.670.00
13142006.03.29 09:59close6441.00117.93117.670.0011.023896.69
13152006.03.29 12:05sell6451.00117.94118.070.00
13162006.03.29 13:59s/l6451.00118.07118.070.00-11.013885.68
13172006.03.29 14:00buy6461.00118.07117.940.00
13182006.03.29 15:00s/l6461.00117.94117.940.00-11.033874.65
13192006.03.29 18:22sell6471.00117.79117.920.00
13202006.03.29 18:27close6471.00117.71117.920.006.803881.45
13212006.03.29 18:27sell6481.00117.71117.840.00
13222006.03.29 18:36close6481.00117.65117.840.005.103886.55
13232006.03.29 18:36sell6491.00117.65117.780.00
13242006.03.29 18:44s/l6491.00117.78117.780.00-11.043875.51
13252006.03.29 18:44sell6501.00117.77117.900.00
13262006.03.30 01:33close6501.00117.65117.900.005.823881.33
13272006.03.30 04:59buy6511.00117.56117.430.00
13282006.03.30 06:00close6511.00117.70117.430.0011.893893.22
13292006.03.30 06:00sell6521.00117.72117.850.00
13302006.03.30 06:14close6521.00117.61117.850.009.353902.57
13312006.03.30 06:59sell6531.00117.73117.860.00
13322006.03.30 08:04close6531.00117.55117.860.0015.313917.88
13332006.03.30 10:59sell6541.00117.45117.580.00
13342006.03.30 12:00close6541.00117.37117.580.006.823924.70
13352006.03.30 12:02buy6551.00117.29117.160.00
13362006.03.30 12:12close6551.00117.36117.160.005.963930.66
13372006.03.30 16:31buy6561.00117.40117.270.00
13382006.03.30 18:00close6561.00117.57117.270.0014.463945.12
13392006.03.30 18:10buy6571.00117.38117.250.00
13402006.03.31 01:28s/l6571.00117.25117.250.00-9.793935.33
13412006.03.31 01:28buy6581.00117.26117.130.00
13422006.03.31 01:30close6581.00117.40117.130.0011.933947.26
13432006.03.31 01:30buy6591.00117.30117.170.00
13442006.03.31 01:31close6591.00117.44117.170.0011.923959.18
13452006.03.31 01:57buy6601.00117.32117.190.00
13462006.03.31 01:59close6601.00117.47117.190.0012.773971.95
13472006.03.31 15:00buy6611.00117.72117.590.00
13482006.03.31 15:10close6611.00117.82117.590.008.493980.44
13492006.03.31 15:11buy6621.00117.83117.700.00
13502006.03.31 15:28close6621.00117.94117.700.009.333989.77
13512006.03.31 15:31buy6631.00117.86117.730.00
13522006.03.31 15:31close6631.00117.96117.730.008.483998.25
13532006.03.31 15:32buy6641.00117.84117.710.00
13542006.03.31 15:34s/l6641.00117.71117.710.00-11.043987.21
13552006.03.31 15:34buy6651.00117.73117.600.00
13562006.03.31 15:43close6651.00117.83117.600.008.493995.70
13572006.03.31 15:43buy6661.00117.78117.650.00
13582006.03.31 15:46close6661.00117.88117.650.008.484004.18
13592006.03.31 15:59buy6671.00117.86117.730.00
13602006.03.31 15:59s/l6671.00117.73117.730.00-11.043993.14
13612006.03.31 15:59buy6681.00117.71117.580.00
13622006.03.31 16:59s/l6681.00117.58117.580.00-11.073982.07
13632006.03.31 18:00sell6691.00117.75117.880.00
13642006.03.31 18:03close6691.00117.66117.880.007.653989.72
13652006.03.31 18:16sell6701.00117.75117.880.00
13662006.03.31 18:35close6701.00117.66117.880.007.653997.37
13672006.03.31 19:13buy6711.00117.63117.500.00
13682006.04.02 22:02close6711.00117.72117.500.007.654005.02
13692006.04.02 22:16buy6721.00117.62117.490.00
13702006.04.02 22:20close6721.00117.71117.490.007.654012.67
13712006.04.02 22:23buy6731.00117.62117.490.00
13722006.04.02 22:48close6731.00117.70117.490.006.804019.47
13732006.04.02 23:02sell6741.00117.92118.050.00
13742006.04.02 23:07close6741.00117.76118.050.0013.594033.06
13752006.04.02 23:10sell6751.00117.85117.980.00
13762006.04.02 23:14close6751.00117.61117.980.0020.414053.47
13772006.04.02 23:18sell6761.00117.86117.990.00
13782006.04.02 23:20close6761.00117.60117.990.0022.114075.58
13792006.04.02 23:21sell6771.00117.83117.960.00
13802006.04.02 23:22close6771.00117.66117.960.0014.454090.03
13812006.04.02 23:44sell6781.00117.83117.960.00
13822006.04.02 23:50s/l6781.00117.96117.960.00-11.024079.01
13832006.04.02 23:50sell6791.00117.94118.070.00
13842006.04.02 23:52close6791.00117.75118.070.0016.144095.15
13852006.04.02 23:56sell6801.00117.85117.980.00
13862006.04.03 00:01close6801.00117.75117.980.007.034102.18
13872006.04.03 01:51buy6811.00117.93117.800.00
13882006.04.03 02:29close6811.00118.04117.800.009.324111.50
13892006.04.03 08:55sell6821.00118.64118.770.00
13902006.04.03 09:50close6821.00118.53118.770.009.284120.78
13912006.04.03 09:59buy6831.00118.37118.240.00
13922006.04.03 10:00close6831.00118.51118.240.0011.814132.59
13932006.04.03 10:00sell6841.00118.53118.660.00
13942006.04.03 10:15close6841.00118.43118.660.008.444141.03
13952006.04.03 10:17sell6851.00118.47118.600.00
13962006.04.03 10:28s/l6851.00118.60118.600.00-10.964130.07
13972006.04.03 10:28sell6861.00118.58118.710.00
13982006.04.03 10:59close6861.00118.47118.710.009.294139.36
13992006.04.03 11:58buy6871.00118.35118.220.00
14002006.04.03 12:48close6871.00118.49118.220.0011.824151.18
14012006.04.03 12:55sell6881.00118.51118.640.00
14022006.04.03 12:59close6881.00118.36118.640.0012.674163.85
14032006.04.03 23:00buy6891.00117.69117.560.00
14042006.04.04 00:26close6891.00117.78117.560.008.944172.79
14052006.04.04 00:59sell6901.00117.90118.030.00
14062006.04.04 02:00close6901.00117.76118.030.0011.894184.68
14072006.04.04 03:00sell6911.00117.89118.020.00
14082006.04.04 04:02close6911.00117.77118.020.0010.194194.87
14092006.04.04 04:02buy6921.00117.77117.640.00
14102006.04.04 04:04s/l6921.00117.64117.640.00-11.054183.82
14112006.04.04 04:04buy6931.00117.67117.540.00
14122006.04.04 04:15close6931.00117.76117.540.007.644191.46
14132006.04.04 04:15buy6941.00117.77117.640.00
14142006.04.04 04:59s/l6941.00117.64117.640.00-11.054180.41
14152006.04.04 05:59sell6951.00117.73117.860.00
14162006.04.04 06:12close6951.00117.64117.860.007.654188.06
14172006.04.04 07:00buy6961.00117.60117.470.00
14182006.04.04 07:27close6961.00117.70117.470.008.504196.56
14192006.04.04 07:32buy6971.00117.65117.520.00
14202006.04.04 07:59s/l6971.00117.52117.520.00-11.064185.50
14212006.04.04 07:59buy6981.00117.53117.400.00
14222006.04.04 08:00close6981.00117.67117.400.0011.904197.40
14232006.04.04 08:00sell6991.00117.66117.790.00
14242006.04.04 09:57close6991.00117.53117.790.0011.064208.46
14252006.04.04 10:59sell7001.00117.76117.890.00
14262006.04.04 11:00close7001.00117.60117.890.0013.614222.07
14272006.04.04 11:00buy7011.00117.58117.450.00
14282006.04.04 12:02close7011.00117.67117.450.007.654229.72
14292006.04.04 12:02sell7021.00117.64117.770.00
14302006.04.04 13:51close7021.00117.56117.770.006.814236.53
14312006.04.04 13:59buy7031.00117.35117.220.00
14322006.04.04 14:00close7031.00117.54117.220.0016.164252.69
14332006.04.04 14:01sell7041.00117.49117.620.00
14342006.04.04 14:05close7041.00117.39117.620.008.524261.21
14352006.04.04 14:05sell7051.00117.43117.560.00
14362006.04.04 14:05close7051.00117.35117.560.006.824268.03
14372006.04.04 14:08sell7061.00117.42117.550.00
14382006.04.04 14:13s/l7061.00117.55117.550.00-11.064256.97
14392006.04.04 14:13sell7071.00117.50117.630.00
14402006.04.04 14:29close7071.00117.42117.630.006.814263.78
14412006.04.04 14:29sell7081.00117.42117.550.00
14422006.04.04 14:53s/l7081.00117.55117.550.00-11.064252.72
14432006.04.04 14:59sell7091.00117.49117.620.00
14442006.04.04 17:29close7091.00117.41117.620.006.814259.53
14452006.04.04 18:05sell7101.00117.48117.610.00
14462006.04.05 00:26close7101.00117.37117.610.007.914267.44
14472006.04.05 00:26buy7111.00117.37117.240.00
14482006.04.05 00:55close7111.00117.48117.240.009.364276.80
14492006.04.05 05:08sell7121.00116.94117.070.00
14502006.04.05 05:46close7121.00116.83117.070.009.424286.22
14512006.04.05 05:59sell7131.00116.92117.050.00
14522006.04.05 06:19close7131.00116.83117.050.007.704293.92
14532006.04.05 07:39sell7141.00116.85116.980.00
14542006.04.05 07:59s/l7141.00116.98116.980.00-11.114282.81
14552006.04.05 07:59sell7151.00116.96117.090.00
14562006.04.05 08:59s/l7151.00117.09117.090.00-11.104271.71
14572006.04.05 14:00buy7161.00117.42117.290.00
14582006.04.05 14:14close7161.00117.54117.290.0010.214281.92
14592006.04.05 14:35buy7171.00117.43117.300.00
14602006.04.05 14:59close7171.00117.63117.300.0017.004298.92
14612006.04.05 16:00buy7181.00117.51117.380.00
14622006.04.05 16:05close7181.00117.60117.380.007.654306.57
14632006.04.05 16:09buy7191.00117.53117.400.00
14642006.04.05 16:30close7191.00117.62117.400.007.654314.22
14652006.04.05 16:59buy7201.00117.53117.400.00
14662006.04.05 17:59s/l7201.00117.40117.400.00-11.084303.14
14672006.04.05 19:00sell7211.00117.50117.630.00
14682006.04.05 19:54close7211.00117.37117.630.0011.084314.22
14692006.04.05 21:00buy7221.00117.32117.190.00
14702006.04.05 21:13close7221.00117.40117.190.006.814321.03
14712006.04.06 01:02buy7231.00117.49117.360.00
14722006.04.06 01:51close7231.00117.59117.360.008.504329.53
14732006.04.06 01:52buy7241.00117.59117.460.00
14742006.04.06 02:59s/l7241.00117.46117.460.00-11.074318.46
14752006.04.06 07:12buy7251.00117.43117.300.00
14762006.04.06 07:45close7251.00117.52117.300.007.664326.12
14772006.04.06 07:45buy7261.00117.52117.390.00
14782006.04.06 09:27s/l7261.00117.39117.390.00-11.074315.05
14792006.04.06 09:32sell7271.00117.55117.680.00
14802006.04.06 10:59close7271.00117.43117.680.0010.224325.27
14812006.04.06 18:54buy7281.00117.69117.560.00
14822006.04.06 20:00close7281.00117.77117.560.006.794332.06
14832006.04.06 20:00sell7291.00117.76117.890.00
14842006.04.06 20:32close7291.00117.71117.890.004.254336.31
14852006.04.06 20:37sell7301.00117.71117.840.00
14862006.04.07 00:02s/l7301.00117.84117.840.00-12.494323.82
14872006.04.07 07:13sell7311.00117.72117.850.00
14882006.04.07 08:00close7311.00117.64117.850.006.804330.62
14892006.04.07 08:33sell7321.00117.71117.840.00
14902006.04.07 08:58close7321.00117.63117.840.006.804337.42
14912006.04.07 11:59buy7331.00117.73117.600.00
14922006.04.07 12:00close7331.00117.81117.600.006.794344.21
14932006.04.07 12:00buy7341.00117.68117.550.00
14942006.04.07 12:20close7341.00117.76117.550.006.794351.00
14952006.04.07 12:20buy7351.00117.75117.620.00
14962006.04.07 12:43close7351.00117.83117.620.006.794357.79
14972006.04.07 12:59buy7361.00117.75117.620.00
14982006.04.07 13:52close7361.00117.82117.620.005.944363.73
14992006.04.07 13:52sell7371.00117.84117.970.00
15002006.04.07 13:59close7371.00117.66117.970.0015.304379.03
15012006.04.07 14:00sell7381.00117.82117.950.00
15022006.04.07 14:30s/l7381.00117.95117.950.00-11.014368.02
15032006.04.07 14:30sell7391.00117.90118.030.00
15042006.04.07 14:30close7391.00117.80118.030.008.494376.51
15052006.04.07 14:30sell7401.00117.75117.880.00
15062006.04.07 14:31close7401.00117.63117.880.0010.204386.71
15072006.04.07 14:38sell7411.00117.78117.910.00
15082006.04.07 14:38close7411.00117.69117.910.007.654394.36
15092006.04.07 14:38sell7421.00117.75117.880.00
15102006.04.07 14:41close7421.00117.64117.880.009.354403.71
15112006.04.07 18:04buy7431.00118.27118.140.00
15122006.04.07 19:34close7431.00118.33118.140.005.074408.78
15132006.04.09 23:51sell7441.00118.22118.350.00
15142006.04.10 00:30close7441.00118.11118.350.007.854416.63
15152006.04.10 03:43buy7451.00118.06117.930.00
15162006.04.10 03:48close7451.00118.12117.930.005.084421.71
15172006.04.10 03:58buy7461.00118.06117.930.00
15182006.04.10 04:00s/l7461.00117.93117.930.00-11.024410.69
15192006.04.10 04:01sell7471.00118.06118.190.00
15202006.04.10 05:24close7471.00117.97118.190.007.634418.32
15212006.04.10 05:24buy7481.00117.96117.830.00
15222006.04.10 05:59close7481.00118.11117.830.0012.704431.02
15232006.04.10 10:59buy7491.00118.37118.240.00
15242006.04.10 10:59close7491.00118.47118.240.008.444439.46
15252006.04.10 11:08buy7501.00118.31118.180.00
15262006.04.10 11:27close7501.00118.42118.180.009.294448.75
15272006.04.10 11:40buy7511.00118.37118.240.00
15282006.04.10 12:49close7511.00118.48118.240.009.284458.03
15292006.04.10 13:09buy7521.00118.40118.270.00
15302006.04.10 15:28close7521.00118.49118.270.007.604465.63
15312006.04.10 15:28sell7531.00118.48118.610.00
15322006.04.10 15:39close7531.00118.39118.610.007.604473.23
15332006.04.10 16:59buy7541.00118.57118.440.00
15342006.04.10 17:57close7541.00118.66118.440.007.594480.82
15352006.04.10 19:59buy7551.00118.41118.280.00
15362006.04.10 23:59close7551.00118.55118.280.0011.814492.63
15372006.04.11 01:01buy7561.00118.45118.320.00
15382006.04.11 01:41close7561.00118.54118.320.007.594500.22
15392006.04.11 06:36buy7571.00118.42118.290.00
15402006.04.11 09:59close7571.00118.58118.290.0013.494513.71
15412006.04.11 13:00buy7581.00118.71118.580.00
15422006.04.11 13:59s/l7581.00118.58118.580.00-10.974502.74
15432006.04.11 16:00buy7591.00118.53118.400.00
15442006.04.11 16:16close7591.00118.63118.400.008.434511.17
15452006.04.11 16:59buy7601.00118.43118.300.00
15462006.04.11 19:59s/l7601.00118.30118.300.00-11.004500.17
15472006.04.11 19:59buy7611.00118.25118.120.00
15482006.04.11 21:00close7611.00118.38118.120.0010.984511.15
15492006.04.12 01:56sell7621.00118.08118.210.00
15502006.04.12 05:59s/l7621.00118.21118.210.00-10.994500.16
15512006.04.12 06:01buy7631.00118.12117.990.00
15522006.04.12 07:03close7631.00118.20117.990.006.774506.93
15532006.04.12 08:00buy7641.00118.25118.120.00
15542006.04.12 08:33s/l7641.00118.12118.120.00-11.014495.92
15552006.04.12 08:33buy7651.00118.14118.010.00
15562006.04.12 08:44close7651.00118.23118.010.007.614503.53
15572006.04.12 08:45buy7661.00118.24118.110.00
15582006.04.12 09:03s/l7661.00118.11118.110.00-11.014492.52
15592006.04.12 10:43sell7671.00118.20118.330.00
15602006.04.12 11:07close7671.00118.11118.330.007.624500.14
15612006.04.12 12:02sell7681.00118.14118.270.00
15622006.04.12 12:59s/l7681.00118.27118.270.00-10.984489.16
15632006.04.12 13:59buy7691.00118.20118.070.00
15642006.04.12 13:59close7691.00118.39118.070.0016.054505.21
15652006.04.13 02:01sell7701.00118.54118.670.00
15662006.04.13 03:00close7701.00118.43118.670.009.294514.50
15672006.04.13 12:56buy7711.00118.55118.420.00
15682006.04.13 12:59close7711.00118.73118.420.0015.164529.66
15692006.04.13 14:56sell7721.00118.73118.860.00
15702006.04.13 14:59close7721.00118.42118.860.0026.184555.84
15712006.04.13 18:42sell7731.00118.54118.670.00
15722006.04.13 18:59close7731.00118.45118.670.007.604563.44
15732006.04.13 19:00sell7741.00118.51118.640.00
15742006.04.13 19:47close7741.00118.44118.640.005.914569.35
15752006.04.13 23:59sell7751.00118.68118.810.00
15762006.04.14 00:39close7751.00118.57118.810.007.824577.17
15772006.04.14 00:39buy7761.00118.57118.440.00
15782006.04.14 00:59close7761.00118.66118.440.007.584584.75
15792006.04.14 01:50sell7771.00118.72118.850.00
15802006.04.14 02:04close7771.00118.68118.850.003.374588.12
15812006.04.14 02:05buy7781.00118.65118.520.00
15822006.04.14 17:10close7781.00118.69118.520.003.374591.49
15832006.04.14 17:11sell7791.00118.69118.820.00
15842006.04.14 17:51close7791.00118.64118.820.004.214595.70
15852006.04.17 05:08buy7801.00118.24118.110.00
15862006.04.17 05:31close7801.00118.28118.110.003.384599.08
15872006.04.17 05:49buy7811.00118.25118.120.00
15882006.04.17 06:00close7811.00118.29118.120.003.384602.46
15892006.04.17 08:04sell7821.00118.30118.430.00
15902006.04.17 08:53close7821.00118.24118.430.005.074607.53
15912006.04.17 08:59sell7831.00118.30118.430.00
15922006.04.17 09:03close7831.00118.25118.430.004.234611.76
15932006.04.17 10:01buy7841.00118.23118.100.00
15942006.04.17 10:25close7841.00118.29118.100.005.074616.83
15952006.04.17 10:59buy7851.00118.23118.100.00
15962006.04.17 11:59s/l7851.00118.10118.100.00-11.034605.80
15972006.04.17 12:00sell7861.00117.99118.120.00
15982006.04.17 12:59close7861.00117.74118.120.0021.234627.03
15992006.04.17 13:53sell7871.00117.83117.960.00
16002006.04.17 13:59s/l7871.00117.96117.960.00-11.014616.02
16012006.04.17 15:00sell7881.00117.70117.830.00
16022006.04.17 16:02s/l7881.00117.83117.830.00-11.034604.99
16032006.04.17 16:10sell7891.00117.76117.890.00
16042006.04.17 17:07close7891.00117.65117.890.009.354614.34
16052006.04.17 18:23sell7901.00117.76117.890.00
16062006.04.18 01:47s/l7901.00117.89117.890.00-12.494601.85
16072006.04.18 09:15buy7911.00117.92117.790.00
16082006.04.18 09:41close7911.00118.05117.790.0011.014612.86
16092006.04.18 13:59sell7921.00117.73117.860.00
16102006.04.18 14:52close7921.00117.63117.860.008.504621.36
16112006.04.18 16:01buy7931.00117.64117.510.00
16122006.04.18 16:18close7931.00117.75117.510.009.344630.70
16132006.04.18 16:19buy7941.00117.65117.520.00
16142006.04.18 18:59s/l7941.00117.52117.520.00-11.084619.62
16152006.04.18 19:00sell7951.00117.41117.540.00
16162006.04.18 20:26close7951.00117.29117.540.0010.234629.85
16172006.04.18 20:59buy7961.00117.11116.980.00
16182006.04.18 22:59s/l7961.00116.98116.980.00-11.124618.73
16192006.04.18 23:00sell7971.00117.09117.220.00
16202006.04.18 23:59close7971.00116.97117.220.0010.264628.99
16212006.04.19 00:03sell7981.00117.01117.140.00
16222006.04.19 00:49close7981.00116.95117.140.005.134634.12
16232006.04.19 01:06sell7991.00116.92117.050.00
16242006.04.19 01:31s/l7991.00117.05117.050.00-11.114623.01
16252006.04.19 01:50sell8001.00116.97117.100.00
16262006.04.19 01:53close8001.00116.92117.100.004.284627.29
16272006.04.19 01:53sell8011.00116.92117.050.00
16282006.04.19 02:00s/l8011.00117.05117.050.00-11.104616.19
16292006.04.19 02:41buy8021.00116.89116.760.00
16302006.04.19 03:37close8021.00116.99116.760.008.554624.74
16312006.04.19 08:00buy8031.00117.01116.880.00
16322006.04.19 08:02close8031.00117.06116.880.004.274629.01
16332006.04.19 08:16buy8041.00117.03116.900.00
16342006.04.19 11:00s/l8041.00116.90116.900.00-11.124617.89
16352006.04.19 15:05buy8051.00117.71117.580.00
16362006.04.19 15:22close8051.00117.80117.580.007.644625.53
16372006.04.19 15:22buy8061.00117.76117.630.00
16382006.04.19 15:23close8061.00117.83117.630.005.944631.47
16392006.04.19 15:43buy8071.00117.80117.670.00
16402006.04.19 15:53s/l8071.00117.67117.670.00-11.054620.42
16412006.04.19 15:53buy8081.00117.73117.600.00
16422006.04.19 16:07s/l8081.00117.60117.600.00-11.054609.37
16432006.04.19 20:06sell8091.00117.28117.410.00
16442006.04.19 22:59s/l8091.00117.41117.410.00-11.074598.30
16452006.04.20 08:07sell8101.00117.66117.790.00
16462006.04.20 13:00close8101.00117.55117.790.009.364607.66
16472006.04.20 14:01sell8111.00117.68117.810.00
16482006.04.20 14:20close8111.00117.58117.810.008.514616.17
16492006.04.20 14:20sell8121.00117.62117.750.00
16502006.04.20 15:37close8121.00117.53117.750.007.664623.83
16512006.04.20 15:42buy8131.00117.47117.340.00
16522006.04.20 15:43close8131.00117.53117.340.005.114628.94
16532006.04.20 15:45buy8141.00117.47117.340.00
16542006.04.20 16:50close8141.00117.60117.340.0011.054639.99
16552006.04.20 16:51sell8151.00117.61117.740.00
16562006.04.20 16:56close8151.00117.49117.740.0010.214650.20
16572006.04.20 23:00sell8161.00117.53117.660.00
16582006.04.20 23:05close8161.00117.44117.660.007.664657.86
16592006.04.21 02:48sell8171.00117.61117.740.00
16602006.04.21 08:59close8171.00117.36117.740.0021.304679.16
16612006.04.21 11:05sell8181.00117.36117.490.00
16622006.04.21 11:09close8181.00117.27117.490.007.674686.83
16632006.04.21 13:59sell8191.00117.08117.210.00
16642006.04.21 13:59close8191.00116.94117.210.0011.974698.80
16652006.04.21 14:22sell8201.00117.10117.230.00
16662006.04.21 14:42close8201.00117.00117.230.008.554707.35
16672006.04.21 14:42sell8211.00117.04117.170.00
16682006.04.21 14:48close8211.00116.95117.170.007.704715.05
16692006.04.21 15:05buy8221.00116.82116.690.00
16702006.04.21 15:16close8221.00116.90116.690.006.844721.89
16712006.04.21 16:22sell8231.00117.00117.130.00
16722006.04.21 16:31close8231.00116.83117.130.0014.554736.44
16732006.04.21 16:43sell8241.00117.00117.130.00
16742006.04.21 16:50close8241.00116.92117.130.006.844743.28
16752006.04.21 16:56sell8251.00117.00117.130.00
16762006.04.21 17:00close8251.00116.92117.130.006.844750.12
16772006.04.23 23:02sell8261.00115.90116.030.00
16782006.04.23 23:56close8261.00115.78116.030.0010.364760.48
16792006.04.23 23:56sell8271.00115.81115.940.00
16802006.04.23 23:57close8271.00115.67115.940.0012.104772.58
16812006.04.24 00:00buy8281.00115.71115.580.00
16822006.04.24 00:03s/l8281.00115.58115.580.00-11.254761.33
16832006.04.24 00:03buy8291.00115.60115.470.00
16842006.04.24 00:35close8291.00115.69115.470.007.784769.11
16852006.04.24 00:36buy8301.00115.72115.590.00
16862006.04.24 01:15close8301.00115.85115.590.0011.224780.33
16872006.04.24 01:17sell8311.00115.82115.950.00
16882006.04.24 02:59close8311.00115.71115.950.009.514789.84
16892006.04.24 03:33sell8321.00115.83115.960.00
16902006.04.24 04:55close8321.00115.71115.960.0010.374800.21
16912006.04.24 06:00sell8331.00115.76115.890.00
16922006.04.24 06:59close8331.00115.32115.890.0038.154838.36
16932006.04.24 07:59sell8341.00115.51115.640.00
16942006.04.24 07:59close8341.00115.01115.640.0043.474881.83
16952006.04.24 08:59sell8351.00115.23115.360.00
16962006.04.24 08:59close8351.00115.12115.360.009.564891.39
16972006.04.24 09:00sell8361.00115.30115.430.00
16982006.04.24 09:27close8361.00115.23115.430.006.084897.47
16992006.04.24 09:28sell8371.00115.19115.320.00
17002006.04.24 09:31close8371.00115.13115.320.005.214902.68
17012006.04.24 11:01sell8381.00115.13115.260.00
17022006.04.24 11:59close8381.00114.96115.260.0014.794917.47
17032006.04.24 12:00sell8391.00115.14115.270.00
17042006.04.24 12:58close8391.00115.03115.270.009.564927.03
17052006.04.24 12:59sell8401.00115.09115.220.00
17062006.04.24 13:03close8401.00115.03115.220.005.224932.25
17072006.04.24 13:03buy8411.00115.03114.900.00
17082006.04.24 13:19close8411.00115.09114.900.005.214937.46
17092006.04.24 13:20buy8421.00115.05114.920.00
17102006.04.24 13:55s/l8421.00114.92114.920.00-11.314926.15
17112006.04.24 20:59sell8431.00114.64114.770.00
17122006.04.24 21:59s/l8431.00114.77114.770.00-11.334914.82
17132006.04.24 21:59sell8441.00114.75114.880.00
17142006.04.24 22:54close8441.00114.61114.880.0012.224927.04
17152006.04.24 22:54buy8451.00114.61114.480.00
17162006.04.24 23:29close8451.00114.72114.480.009.594936.63
17172006.04.25 00:59buy8461.00114.40114.270.00
17182006.04.25 01:01close8461.00114.61114.270.0018.324954.95
17192006.04.25 01:02sell8471.00114.60114.730.00
17202006.04.25 01:59close8471.00114.48114.730.0010.484965.43
17212006.04.25 11:11sell8481.00114.64114.770.00
17222006.04.25 13:00close8481.00114.55114.770.007.864973.29
17232006.04.25 13:16sell8491.00114.65114.780.00
17242006.04.25 13:49close8491.00114.56114.780.007.864981.15
17252006.04.25 15:04buy8501.00114.61114.480.00
17262006.04.25 15:59close8501.00114.83114.480.0019.165000.31
17272006.04.25 23:29buy8511.00114.81114.680.00
17282006.04.25 23:59close8511.00114.89114.680.006.965007.27
17292006.04.26 01:12sell8521.00114.95115.080.00
17302006.04.26 01:45close8521.00114.84115.080.009.585016.85
17312006.04.26 01:59sell8531.00114.97115.100.00
17322006.04.26 03:59s/l8531.00115.10115.100.00-11.295005.56
17332006.04.26 03:59sell8541.00115.08115.210.00
17342006.04.26 07:10s/l8541.00115.21115.210.00-11.284994.28
17352006.04.26 15:38buy8551.00114.82114.690.00
17362006.04.26 15:58close8551.00114.92114.690.008.705002.98
17372006.04.26 15:59buy8561.00114.72114.590.00
17382006.04.26 17:00close8561.00114.88114.590.0013.935016.91
17392006.04.26 17:00sell8571.00114.87115.000.00
17402006.04.26 17:34close8571.00114.76115.000.009.595026.50
17412006.04.26 17:40sell8581.00114.78114.910.00
17422006.04.26 18:00close8581.00114.70114.910.006.975033.47
17432006.04.26 18:00buy8591.00114.71114.580.00
17442006.04.26 19:13close8591.00114.80114.580.007.845041.31
17452006.04.26 19:13sell8601.00114.82114.950.00
17462006.04.26 19:59close8601.00114.74114.950.006.975048.28
17472006.04.27 08:05buy8611.00114.66114.530.00
17482006.04.27 09:45close8611.00114.77114.530.009.585057.86
17492006.04.27 10:00sell8621.00114.73114.860.00
17502006.04.27 10:59close8621.00114.52114.860.0018.345076.20
17512006.04.27 11:00sell8631.00114.71114.840.00
17522006.04.27 11:43close8631.00114.59114.840.0010.475086.67
17532006.04.27 11:44sell8641.00114.62114.750.00
17542006.04.27 11:59s/l8641.00114.75114.750.00-11.315075.36
17552006.04.27 13:44buy8651.00114.72114.590.00
17562006.04.27 13:51close8651.00114.87114.590.0013.065088.42
17572006.04.27 17:15sell8661.00114.05114.180.00
17582006.04.27 21:27s/l8661.00114.18114.180.00-11.395077.03
17592006.04.28 00:59sell8671.00114.31114.440.00
17602006.04.28 01:59s/l8671.00114.44114.440.00-11.365065.67
17612006.04.28 06:00sell8681.00114.37114.500.00
17622006.04.28 06:49close8681.00114.26114.500.009.635075.30
17632006.04.28 08:15buy8691.00114.12113.990.00
17642006.04.28 08:43close8691.00114.23113.990.009.635084.93
17652006.04.28 08:59buy8701.00114.10113.970.00
17662006.04.28 09:00close8701.00114.23113.970.0011.385096.31
17672006.04.28 09:00sell8711.00114.22114.350.00
17682006.04.28 13:56s/l8711.00114.35114.350.00-11.375084.94
17692006.04.28 13:59buy8721.00114.11113.980.00
17702006.04.28 14:30close8721.00114.25113.980.0012.255097.19
17712006.04.28 14:30sell8731.00114.25114.380.00
17722006.04.28 14:31close8731.00114.12114.380.0011.395108.58
17732006.04.28 14:35sell8741.00114.22114.350.00
17742006.04.28 15:42close8741.00114.09114.350.0011.395119.97
17752006.04.28 15:48buy8751.00114.01113.880.00
17762006.04.28 15:59s/l8751.00113.88113.880.00-11.425108.55
17772006.04.28 15:59buy8761.00113.82113.690.00
17782006.04.28 18:05s/l8761.00113.69113.690.00-11.445097.11
17792006.05.01 04:17sell8771.00113.23113.360.00
17802006.05.01 04:22close8771.00113.15113.360.007.075104.18
17812006.05.01 12:00sell8781.00113.20113.330.00
17822006.05.01 12:59modify8781.00113.20112.990.00
17832006.05.01 12:59close8781.00112.69112.990.0045.265149.44
17842006.05.01 14:56sell8791.00112.70112.830.00
17852006.05.01 14:57close8791.00112.65112.830.004.445153.88
17862006.05.01 14:58sell8801.00112.65112.780.00
17872006.05.01 14:59s/l8801.00112.78112.780.00-11.505142.38
17882006.05.01 21:19sell8811.00113.49113.620.00
17892006.05.01 21:29close8811.00113.37113.620.0010.585152.96
17902006.05.01 21:40sell8821.00113.47113.600.00
17912006.05.01 21:41s/l8821.00113.60113.600.00-11.445141.52
17922006.05.01 21:41sell8831.00113.59113.720.00
17932006.05.01 21:56close8831.00113.45113.720.0012.345153.86
17942006.05.01 23:59sell8841.00113.68113.810.00
17952006.05.02 01:04close8841.00113.58113.810.007.345161.20
17962006.05.02 06:16buy8851.00113.70113.570.00
17972006.05.02 06:59close8851.00113.93113.570.0020.195181.39
17982006.05.02 07:49buy8861.00113.77113.640.00
17992006.05.02 08:43close8861.00113.86113.640.007.905189.29
18002006.05.02 12:13buy8871.00113.45113.320.00
18012006.05.02 12:30close8871.00113.54113.320.007.935197.22
18022006.05.02 12:54buy8881.00113.45113.320.00
18032006.05.02 12:59close8881.00113.54113.320.007.935205.15
18042006.05.02 14:03sell8891.00113.61113.740.00
18052006.05.02 14:12close8891.00113.51113.740.008.815213.96
18062006.05.02 16:00sell8901.00113.40113.530.00
18072006.05.02 16:01s/l8901.00113.53113.530.00-11.455202.51
18082006.05.02 16:01sell8911.00113.51113.640.00
18092006.05.02 16:22close8911.00113.40113.640.009.705212.21
18102006.05.02 16:22sell8921.00113.38113.510.00
18112006.05.02 16:42close8921.00113.28113.510.008.835221.04
18122006.05.02 17:15buy8931.00113.31113.180.00
18132006.05.02 18:59s/l8931.00113.18113.180.00-11.495209.55
18142006.05.02 19:43sell8941.00113.31113.440.00
18152006.05.02 19:55close8941.00113.22113.440.007.955217.50
18162006.05.02 19:57sell8951.00113.25113.380.00
18172006.05.02 21:59s/l8951.00113.38113.380.00-11.465206.04
18182006.05.02 22:00buy8961.00113.32113.190.00
18192006.05.03 01:59s/l8961.00113.19113.190.00-10.195195.85
18202006.05.03 06:59buy8971.00113.05112.920.00
18212006.05.03 07:00close8971.00113.20112.920.0013.255209.10
18222006.05.03 07:01sell8981.00113.19113.320.00
18232006.05.03 07:59s/l8981.00113.32113.320.00-11.475197.63
18242006.05.03 09:59sell8991.00113.50113.630.00
18252006.05.03 10:00close8991.00113.36113.630.0012.355209.98
18262006.05.03 10:00buy9001.00113.37113.240.00
18272006.05.03 11:58close9001.00113.50113.240.0011.455221.43
18282006.05.03 11:58sell9011.00113.49113.620.00
18292006.05.03 14:59s/l9011.00113.62113.620.00-11.445209.99
18302006.05.03 14:59sell9021.00113.62113.750.00
18312006.05.03 15:00close9021.00113.45113.750.0014.985224.97
18322006.05.03 15:00buy9031.00113.45113.320.00
18332006.05.03 16:00close9031.00113.58113.320.0011.455236.42
18342006.05.03 16:00sell9041.00113.58113.710.00
18352006.05.03 16:05close9041.00113.45113.710.0011.465247.88
18362006.05.03 16:12sell9051.00113.58113.710.00
18372006.05.03 16:18close9051.00113.45113.710.0011.465259.34
18382006.05.03 16:36sell9061.00113.58113.710.00
18392006.05.03 17:05close9061.00113.45113.710.0011.465270.80
18402006.05.03 18:53buy9071.00113.56113.430.00
18412006.05.03 19:30close9071.00113.69113.430.0011.435282.23
18422006.05.03 19:45sell9081.00113.74113.870.00
18432006.05.03 20:36close9081.00113.62113.870.0010.565292.79
18442006.05.04 07:11buy9091.00113.89113.760.00
18452006.05.04 08:06close9091.00114.02113.760.0011.405304.19
18462006.05.04 08:10sell9101.00114.04114.170.00
18472006.05.04 08:37s/l9101.00114.17114.170.00-11.395292.80
18482006.05.04 08:41sell9111.00114.07114.200.00
18492006.05.04 09:25close9111.00113.93114.200.0012.295305.09
18502006.05.04 09:25buy9121.00113.95113.820.00
18512006.05.04 10:00s/l9121.00113.82113.820.00-11.425293.67
18522006.05.04 12:23buy9131.00113.86113.730.00
18532006.05.04 13:59s/l9131.00113.73113.730.00-11.435282.24
18542006.05.04 14:59buy9141.00113.53113.400.00
18552006.05.04 16:03close9141.00113.64113.400.009.685291.92
18562006.05.04 16:07sell9151.00113.53113.660.00
18572006.05.04 16:09s/l9151.00113.66113.660.00-11.445280.48
18582006.05.04 16:19sell9161.00113.52113.650.00
18592006.05.04 16:21close9161.00113.47113.650.004.415284.89
18602006.05.04 16:22sell9171.00113.53113.660.00
18612006.05.04 16:22close9171.00113.48113.660.004.415289.30
18622006.05.04 16:23sell9181.00113.53113.660.00
18632006.05.04 17:59s/l9181.00113.66113.660.00-11.445277.86
18642006.05.04 18:00buy9191.00113.45113.320.00
18652006.05.04 18:12close9191.00113.62113.320.0014.965292.82
18662006.05.04 18:52buy9201.00113.52113.390.00
18672006.05.04 19:40close9201.00113.64113.390.0010.565303.38
18682006.05.04 19:40sell9211.00113.63113.760.00
18692006.05.04 21:00close9211.00113.49113.760.0012.345315.72
18702006.05.04 21:00buy9221.00113.48113.350.00
18712006.05.04 21:59close9221.00113.60113.350.0010.565326.28
18722006.05.04 21:59buy9231.00113.52113.390.00
18732006.05.05 01:59close9231.00113.64113.390.0011.865338.14
18742006.05.05 08:59sell9241.00113.88114.010.00
18752006.05.05 12:59close9241.00113.42114.010.0040.565378.70
18762006.05.05 15:00sell9251.00112.52112.650.00
18772006.05.05 16:15close9251.00112.45112.650.006.225384.92
18782006.05.05 16:25sell9261.00112.53112.660.00
18792006.05.05 16:25close9261.00112.44112.660.008.005392.92
18802006.05.05 16:25sell9271.00112.53112.660.00
18812006.05.05 16:25close9271.00112.42112.660.009.785402.70
18822006.05.05 16:37sell9281.00112.53112.660.00
18832006.05.05 16:42close9281.00112.44112.660.008.005410.70
18842006.05.05 16:47sell9291.00112.53112.660.00
18852006.05.05 17:00close9291.00112.39112.660.0012.465423.16
18862006.05.07 22:03sell9301.00112.07112.200.00
18872006.05.07 22:48close9301.00111.95112.200.0010.725433.88
18882006.05.07 23:58buy9311.00111.95111.820.00
18892006.05.07 23:59close9311.00112.10111.820.0013.385447.26
18902006.05.08 00:00buy9321.00111.95111.820.00
18912006.05.08 00:12close9321.00112.04111.820.008.035455.29
18922006.05.08 00:13buy9331.00112.02111.890.00
18932006.05.08 00:59s/l9331.00111.89111.890.00-11.635443.66
18942006.05.08 02:59buy9341.00111.63111.500.00
18952006.05.08 03:02close9341.00111.74111.500.009.845453.50
18962006.05.08 03:02sell9351.00111.72111.850.00
18972006.05.08 04:29close9351.00111.62111.850.008.965462.46
18982006.05.08 11:00sell9361.00111.19111.320.00
18992006.05.08 13:59s/l9361.00111.32111.320.00-11.675450.79
19002006.05.08 16:13sell9371.00111.66111.790.00
19012006.05.08 16:25close9371.00111.54111.790.0010.765461.55
19022006.05.08 20:24buy9381.00111.59111.460.00
19032006.05.08 20:47close9381.00111.67111.460.007.165468.71
19042006.05.09 04:02buy9391.00111.58111.450.00
19052006.05.09 04:12close9391.00111.67111.450.008.065476.77
19062006.05.09 06:08sell9401.00111.67111.800.00
19072006.05.09 06:32close9401.00111.61111.800.005.385482.15
19082006.05.09 06:32sell9411.00111.60111.730.00
19092006.05.09 06:59s/l9411.00111.73111.730.00-11.635470.52
19102006.05.09 09:23sell9421.00111.73111.860.00
19112006.05.09 10:59close9421.00111.59111.860.0012.555483.07
19122006.05.09 15:07sell9431.00111.31111.440.00
19132006.05.09 16:43close9431.00111.22111.440.008.095491.16
19142006.05.09 17:00buy9441.00111.12110.990.00
19152006.05.09 17:31close9441.00111.23110.990.009.895501.05
19162006.05.10 00:25sell9451.00111.14111.270.00
19172006.05.10 00:48close9451.00111.04111.270.009.015510.06
19182006.05.10 01:32buy9461.00111.10110.970.00
19192006.05.10 02:35close9461.00111.18110.970.007.205517.26
19202006.05.10 03:28buy9471.00111.11110.980.00
19212006.05.10 03:59s/l9471.00110.98110.980.00-11.725505.54
19222006.05.10 04:19sell9481.00111.11111.240.00
19232006.05.10 05:54close9481.00111.01111.240.009.015514.55
19242006.05.10 05:55buy9491.00110.98110.850.00
19252006.05.10 05:55close9491.00111.09110.850.009.905524.45
19262006.05.10 05:55buy9501.00110.91110.780.00
19272006.05.10 06:59s/l9501.00110.78110.780.00-11.745512.71
19282006.05.10 08:00sell9511.00110.90111.030.00
19292006.05.10 08:48close9511.00110.79111.030.009.935522.64
19302006.05.10 14:16sell9521.00110.62110.750.00
19312006.05.10 14:36close9521.00110.51110.750.009.955532.59
19322006.05.10 15:10buy9531.00110.48110.350.00
19332006.05.10 15:13close9531.00110.56110.350.007.245539.83
19342006.05.10 20:01sell9541.00110.41110.540.00
19352006.05.10 20:17s/l9541.00110.54110.540.00-11.755528.08
19362006.05.10 20:17sell9551.00110.47110.600.00
19372006.05.10 20:17s/l9551.00110.60110.600.00-11.745516.34
19382006.05.10 20:17sell9561.00110.44110.570.00
19392006.05.10 20:17s/l9561.00110.57110.570.00-11.755504.59
19402006.05.10 20:18sell9571.00110.45110.580.00
19412006.05.10 20:18s/l9571.00110.58110.580.00-11.755492.84
19422006.05.10 20:18sell9581.00110.52110.650.00
19432006.05.10 20:18s/l9581.00110.65110.650.00-11.755481.09
19442006.05.10 20:18sell9591.00110.51110.640.00
19452006.05.10 20:19close9591.00110.34110.640.0015.415496.50
19462006.05.10 20:19sell9601.00110.31110.440.00
19472006.05.10 20:19s/l9601.00110.44110.440.00-11.765484.74
19482006.05.10 20:19sell9611.00110.53110.660.00
19492006.05.10 20:19close9611.00110.37110.660.0014.505499.24
19502006.05.10 20:20sell9621.00110.39110.520.00
19512006.05.10 20:22s/l9621.00110.52110.520.00-11.765487.48
19522006.05.10 20:22sell9631.00110.53110.660.00
19532006.05.10 20:37s/l9631.00110.66110.660.00-11.755475.73
19542006.05.10 20:37sell9641.00110.45110.580.00
19552006.05.10 21:59s/l9641.00110.58110.580.00-11.755463.98
19562006.05.11 01:50sell9651.00111.18111.310.00
19572006.05.11 03:00close9651.00111.11111.310.006.305470.28
19582006.05.11 03:18sell9661.00111.28111.410.00
19592006.05.11 03:59close9661.00111.12111.410.0014.405484.68
19602006.05.11 05:04buy9671.00111.14111.010.00
19612006.05.11 05:31close9671.00111.27111.010.0011.685496.36
19622006.05.11 05:58buy9681.00111.13111.000.00
19632006.05.11 07:01close9681.00111.25111.000.0010.795507.15
19642006.05.11 07:58sell9691.00111.32111.450.00
19652006.05.11 07:59s/l9691.00111.45111.450.00-11.665495.49
19662006.05.11 07:59sell9701.00111.47111.600.00
19672006.05.11 08:02close9701.00111.24111.600.0020.685516.17
19682006.05.11 08:03buy9711.00111.24111.110.00
19692006.05.11 09:24close9711.00111.36111.110.0010.785526.95
19702006.05.11 11:00sell9721.00111.32111.450.00
19712006.05.11 12:38close9721.00111.19111.450.0011.695538.64
19722006.05.11 12:39buy9731.00111.05110.920.00
19732006.05.11 12:39close9731.00111.23110.920.0016.185554.82
19742006.05.11 12:49buy9741.00111.12110.990.00
19752006.05.11 14:25s/l9741.00110.99110.990.00-11.715543.11
19762006.05.11 14:30sell9751.00111.13111.260.00
19772006.05.11 14:30close9751.00110.98111.260.0013.525556.63
19782006.05.11 14:30buy9761.00110.83110.700.00
19792006.05.11 14:31close9761.00111.00110.700.0015.325571.95
19802006.05.11 14:31buy9771.00110.79110.660.00
19812006.05.11 14:31close9771.00111.09110.660.0027.015598.96
19822006.05.11 14:32buy9781.00110.83110.700.00
19832006.05.11 14:34s/l9781.00110.70110.700.00-11.755587.21
19842006.05.11 14:34buy9791.00110.71110.580.00
19852006.05.11 14:39close9791.00110.85110.580.0012.635599.84
19862006.05.11 14:39buy9801.00110.83110.700.00
19872006.05.11 14:55close9801.00110.99110.700.0014.425614.26
19882006.05.11 17:00sell9811.00110.49110.620.00
19892006.05.11 17:36close9811.00110.36110.620.0011.785626.04
19902006.05.11 17:59sell9821.00110.44110.570.00
19912006.05.11 20:00s/l9821.00110.57110.570.00-11.765614.28
19922006.05.11 21:15buy9831.00110.63110.500.00
19932006.05.11 21:59close9831.00110.72110.500.008.135622.41
19942006.05.11 23:59buy9841.00110.26110.130.00
19952006.05.12 00:59close9841.00110.37110.130.0011.275633.68
19962006.05.12 01:35buy9851.00110.24110.110.00
19972006.05.12 05:59s/l9851.00110.11110.110.00-11.815621.87
19982006.05.12 06:13sell9861.00110.20110.330.00
19992006.05.12 06:59close9861.00110.06110.330.0012.725634.59
20002006.05.12 11:09sell9871.00109.64109.770.00
20012006.05.12 11:14close9871.00109.52109.770.0010.965645.55
20022006.05.12 11:59sell9881.00109.66109.790.00
20032006.05.12 12:02close9881.00109.55109.790.0010.045655.59
20042006.05.12 14:30buy9891.00109.79109.660.00
20052006.05.12 14:30close9891.00109.89109.660.009.105664.69
20062006.05.12 14:30buy9901.00109.84109.710.00
20072006.05.12 14:31close9901.00110.09109.710.0022.715687.40
20082006.05.12 14:31buy9911.00109.79109.660.00
20092006.05.12 14:31close9911.00109.91109.660.0010.925698.32
20102006.05.12 14:32buy9921.00109.84109.710.00
20112006.05.12 14:33close9921.00110.01109.710.0015.455713.77
20122006.05.12 14:35buy9931.00109.84109.710.00
20132006.05.12 14:35close9931.00109.95109.710.0010.005723.77
20142006.05.12 14:44buy9941.00109.81109.680.00
20152006.05.12 14:44close9941.00109.91109.680.009.105732.87
20162006.05.12 14:44buy9951.00109.82109.690.00
20172006.05.12 14:59close9951.00110.45109.690.0057.045789.91
20182006.05.12 15:00buy9961.00110.34110.210.00
20192006.05.12 15:00close9961.00110.45110.210.009.965799.87
20202006.05.12 16:30buy9971.00110.32110.190.00
20212006.05.12 17:13s/l9971.00110.19110.190.00-11.805788.07
20222006.05.12 17:13buy9981.00110.20110.070.00
20232006.05.12 17:24close9981.00110.37110.070.0015.405803.47
20242006.05.14 23:02sell9991.00109.65109.780.00
20252006.05.14 23:42close9991.00109.50109.780.0013.705817.17
20262006.05.14 23:59sell10001.00109.67109.800.00
20272006.05.15 00:59s/l10001.00109.80109.800.00-13.295803.88
20282006.05.15 00:59sell10011.00109.89110.020.00
20292006.05.15 01:00close10011.00109.50110.020.0035.625839.50
20302006.05.15 01:22buy10021.00109.64109.510.00
20312006.05.15 04:07s/l10021.00109.51109.510.00-11.875827.63
20322006.05.15 04:12buy10031.00109.48109.350.00
20332006.05.15 05:14close10031.00109.62109.350.0012.775840.40
20342006.05.15 11:04buy10041.00110.18110.050.00
20352006.05.15 12:00s/l10041.00110.05110.050.00-11.835828.57
20362006.05.15 12:00buy10051.00109.96109.830.00
20372006.05.15 12:38close10051.00110.15109.830.0017.255845.82
20382006.05.15 13:00sell10061.00110.32110.450.00
20392006.05.15 14:03close10061.00110.13110.450.0017.255863.07
20402006.05.15 14:21buy10071.00110.09109.960.00
20412006.05.15 14:59close10071.00110.27109.960.0016.325879.39
20422006.05.15 15:02buy10081.00110.06109.930.00
20432006.05.15 15:06close10081.00110.24109.930.0016.335895.72
20442006.05.15 16:59sell10091.00110.44110.570.00
20452006.05.15 17:00close10091.00110.25110.570.0017.235912.95
20462006.05.15 17:00buy10101.00110.25110.120.00
20472006.05.15 17:08s/l10101.00110.12110.120.00-11.815901.14
20482006.05.15 17:08buy10111.00110.14110.010.00
20492006.05.15 19:00close10111.00110.33110.010.0017.225918.36
20502006.05.15 21:50buy10121.00110.35110.220.00
20512006.05.15 21:59close10121.00110.46110.220.009.965928.32
20522006.05.15 23:01buy10131.00110.52110.390.00
20532006.05.15 23:59close10131.00110.76110.390.0021.675949.99
20542006.05.16 00:00buy10141.00110.49110.360.00
20552006.05.16 00:07close10141.00110.69110.360.0018.075968.06
20562006.05.16 00:59buy10151.00110.48110.350.00
20572006.05.16 01:59s/l10151.00110.35110.350.00-11.795956.27
20582006.05.16 04:38sell10161.00110.20110.330.00
20592006.05.16 05:53close10161.00110.01110.330.0017.275973.54
20602006.05.16 09:21buy10171.00110.28110.150.00
20612006.05.16 09:35close10171.00110.44110.150.0014.495988.03
20622006.05.16 09:50buy10181.00110.30110.170.00
20632006.05.16 12:59s/l10181.00110.17110.170.00-11.825976.21
20642006.05.16 13:10sell10191.00110.25110.380.00
20652006.05.16 13:59close10191.00110.07110.380.0016.355992.56
20662006.05.17 09:10sell10201.00109.23109.360.00
20672006.05.17 09:11close10201.00109.12109.360.0010.086002.64
20682006.05.17 09:22sell10211.00109.21109.340.00
20692006.05.17 09:22close10211.00109.10109.340.0010.086012.72
20702006.05.17 09:34sell10221.00109.20109.330.00
20712006.05.17 12:26s/l10221.00109.33109.330.00-11.896000.83
20722006.05.17 13:51sell10231.00109.36109.490.00
20732006.05.17 13:57close10231.00109.28109.490.007.326008.15
20742006.05.17 14:30sell10241.00109.51109.640.00
20752006.05.17 14:30modify10241.00109.51109.430.00
20762006.05.17 14:30s/l10241.00109.43109.430.007.306015.45
20772006.05.17 14:30sell10251.00109.50109.630.00
20782006.05.17 14:31modify10251.00109.50109.430.00
20792006.05.17 14:31close10251.00109.38109.430.0010.976026.42
20802006.05.17 14:31sell10261.00109.50109.630.00
20812006.05.17 14:38modify10261.00109.50109.430.00
20822006.05.17 14:38close10261.00109.35109.430.0013.726040.14
20832006.05.17 16:59buy10271.00110.43110.300.00
20842006.05.17 17:59close10271.00110.70110.300.0024.396064.53
20852006.05.17 18:59sell10281.00110.95111.080.00
20862006.05.17 21:37s/l10281.00111.08111.080.00-11.706052.83
20872006.05.17 22:00buy10291.00110.95110.820.00
20882006.05.17 23:26close10291.00111.10110.820.0013.506066.33
20892006.05.17 23:27sell10301.00111.05111.180.00
20902006.05.17 23:58s/l10301.00111.18111.180.00-11.696054.64
20912006.05.17 23:58sell10311.00111.17111.300.00
20922006.05.17 23:59close10311.00111.04111.300.0011.716066.35
20932006.05.18 04:22sell10321.00110.68110.810.00
20942006.05.18 05:59s/l10321.00110.81110.810.00-11.736054.62
20952006.05.18 06:09buy10331.00110.65110.520.00
20962006.05.18 07:49close10331.00110.75110.520.009.036063.65
20972006.05.18 07:57sell10341.00110.82110.950.00
20982006.05.18 08:15close10341.00110.72110.950.009.036072.68
20992006.05.18 08:47buy10351.00110.68110.550.00
21002006.05.18 10:00close10351.00110.81110.550.0011.736084.41
21012006.05.18 12:55buy10361.00110.94110.810.00
21022006.05.18 12:59close10361.00111.15110.810.0018.896103.30
21032006.05.18 13:00buy10371.00110.98110.850.00
21042006.05.18 13:17close10371.00111.06110.850.007.206110.50
21052006.05.18 15:35buy10381.00110.50110.370.00
21062006.05.18 15:55close10381.00110.66110.370.0014.466124.96
21072006.05.18 23:00buy10391.00110.80110.670.00
21082006.05.18 23:25s/l10391.00110.67110.670.00-11.756113.21
21092006.05.18 23:25buy10401.00110.69110.560.00
21102006.05.18 23:40close10401.00110.85110.560.0014.436127.64
21112006.05.18 23:43buy10411.00110.78110.650.00
21122006.05.18 23:59s/l10411.00110.65110.650.00-11.776115.87
21132006.05.19 10:00buy10421.00111.88111.750.00
21142006.05.19 10:00s/l10421.00111.75111.750.00-11.636104.24
21152006.05.19 10:00buy10431.00111.77111.640.00
21162006.05.19 11:52close10431.00111.98111.640.0018.756122.99
21172006.05.19 13:32sell10441.00111.95112.080.00
21182006.05.19 13:55close10441.00111.74112.080.0018.796141.78
21192006.05.19 14:59sell10451.00112.13112.260.00
21202006.05.19 15:00close10451.00111.75112.260.0034.006175.78
21212006.05.19 17:00sell10461.00111.98112.110.00
21222006.05.19 17:35close10461.00111.84112.110.0012.526188.30
21232006.05.19 17:45sell10471.00111.92112.050.00
21242006.05.19 17:57close10471.00111.68112.050.0021.496209.79
21252006.05.21 22:04buy10481.00111.63111.500.00
21262006.05.21 22:45close10481.00111.88111.500.0022.356232.14
21272006.05.21 23:50sell10491.00111.95112.080.00
21282006.05.22 01:59s/l10491.00112.08112.080.00-13.066219.08
21292006.05.22 03:00buy10501.00112.03111.900.00
21302006.05.22 04:24close10501.00112.14111.900.009.816228.89
21312006.05.22 07:59buy10511.00112.57112.440.00
21322006.05.22 08:45close10511.00112.81112.440.0021.276250.16
21332006.05.22 13:28buy10521.00112.36112.230.00
21342006.05.22 13:59s/l10521.00112.23112.230.00-11.596238.57
21352006.05.22 13:59buy10531.00112.16112.030.00
21362006.05.22 15:59s/l10531.00112.03112.030.00-11.656226.92
21372006.05.22 16:59sell10541.00111.90112.030.00
21382006.05.22 17:33close10541.00111.69112.030.0018.806245.72
21392006.05.23 07:59sell10551.00111.49111.620.00
21402006.05.23 08:12close10551.00111.28111.620.0018.876264.59
21412006.05.23 08:12buy10561.00111.28111.150.00
21422006.05.23 09:40close10561.00111.43111.150.0013.466278.05
21432006.05.23 10:35buy10571.00111.29111.160.00
21442006.05.23 11:47close10571.00111.42111.160.0011.676289.72
21452006.05.23 12:00sell10581.00111.43111.560.00
21462006.05.23 13:43close10581.00111.29111.560.0012.586302.30
21472006.05.23 15:29sell10591.00111.44111.570.00
21482006.05.23 15:32s/l10591.00111.57111.570.00-11.656290.65
21492006.05.23 15:32sell10601.00111.57111.700.00
21502006.05.23 15:55close10601.00111.43111.700.0012.566303.21
21512006.05.23 15:58sell10611.00111.44111.570.00
21522006.05.23 16:00close10611.00111.30111.570.0012.586315.79
21532006.05.23 16:30buy10621.00111.20111.070.00
21542006.05.23 17:03close10621.00111.34111.070.0012.576328.36
21552006.05.23 21:59buy10631.00111.77111.640.00
21562006.05.23 21:59close10631.00112.16111.640.0034.776363.13
21572006.05.24 02:00buy10641.00112.11111.980.00
21582006.05.24 02:14s/l10641.00111.98111.980.00-11.616351.52
21592006.05.24 02:17buy10651.00112.11111.980.00
21602006.05.24 02:44close10651.00112.21111.980.008.916360.43
21612006.05.24 02:44buy10661.00112.18112.050.00
21622006.05.24 05:00close10661.00112.33112.050.0013.356373.78
21632006.05.24 06:11buy10671.00112.32112.190.00
21642006.05.24 06:34close10671.00112.43112.190.009.786383.56
21652006.05.24 06:37buy10681.00112.40112.270.00
21662006.05.24 06:48s/l10681.00112.27112.270.00-11.586371.98
21672006.05.24 06:48buy10691.00112.34112.210.00
21682006.05.24 06:59s/l10691.00112.21112.210.00-11.596360.39
21692006.05.24 07:59buy10701.00111.90111.770.00
21702006.05.24 09:01close10701.00112.12111.770.0019.626380.01
21712006.05.24 09:01sell10711.00112.11112.240.00
21722006.05.24 09:40close10711.00111.92112.240.0016.986396.99
21732006.05.24 11:00sell10721.00111.83111.960.00
21742006.05.24 11:09s/l10721.00111.96111.960.00-11.616385.38
21752006.05.24 11:09sell10731.00111.94112.070.00
21762006.05.24 12:33close10731.00111.77112.070.0015.216400.59
21772006.05.24 12:33buy10741.00111.81111.680.00
21782006.05.24 12:41s/l10741.00111.68111.680.00-11.646388.95
21792006.05.24 12:41buy10751.00111.68111.550.00
21802006.05.24 13:12close10751.00111.84111.550.0014.316403.26
21812006.05.24 13:56sell10761.00111.98112.110.00
21822006.05.24 13:59s/l10761.00112.11112.110.00-11.576391.69
21832006.05.24 20:59sell10771.00112.95113.080.00
21842006.05.24 21:58close10771.00112.78113.080.0015.076406.76
21852006.05.24 22:07buy10781.00112.72112.590.00
21862006.05.24 22:40close10781.00112.84112.590.0010.636417.39
21872006.05.25 08:20buy10791.00112.55112.420.00
21882006.05.25 08:37close10791.00112.67112.420.0010.656428.04
21892006.05.25 08:59buy10801.00112.46112.330.00
21902006.05.25 10:18close10801.00112.66112.330.0017.756445.79
21912006.05.25 12:59buy10811.00111.96111.830.00
21922006.05.25 13:59close10811.00112.13111.830.0015.166460.95
21932006.05.25 14:00sell10821.00112.14112.270.00
21942006.05.25 14:38close10821.00111.97112.270.0015.186476.13
21952006.05.25 14:46sell10831.00112.09112.220.00
21962006.05.25 14:50close10831.00111.94112.220.0013.406489.53
21972006.05.25 14:53sell10841.00112.05112.180.00
21982006.05.25 16:00close10841.00111.91112.180.0012.516502.04
21992006.05.25 22:21sell10851.00111.84111.970.00
22002006.05.25 22:46close10851.00111.71111.970.0011.646513.68
22012006.05.25 23:59buy10861.00111.63111.500.00
22022006.05.26 00:26close10861.00111.73111.500.0010.256523.93
22032006.05.26 00:26sell10871.00111.73111.860.00
22042006.05.26 01:30s/l10871.00111.86111.860.00-11.626512.31
22052006.05.26 01:30sell10881.00111.87112.000.00
22062006.05.26 01:30close10881.00111.75112.000.0010.746523.05
22072006.05.26 01:30sell10891.00111.84111.970.00
22082006.05.26 01:44close10891.00111.74111.970.008.956532.00
22092006.05.26 11:59sell10901.00112.08112.210.00
22102006.05.26 12:00close10901.00111.95112.210.0011.616543.61
22112006.05.26 12:01buy10911.00111.94111.810.00
22122006.05.26 13:55close10911.00112.05111.810.009.826553.43
22132006.05.26 13:55sell10921.00112.05112.180.00
22142006.05.26 13:59s/l10921.00112.18112.180.00-11.556541.88
22152006.05.26 14:59buy10931.00112.37112.240.00
22162006.05.26 14:59close10931.00112.62112.240.0022.206564.08
22172006.05.26 15:00buy10941.00112.50112.370.00
22182006.05.26 15:50close10941.00112.64112.370.0012.436576.51
22192006.05.26 16:36sell10951.00112.72112.850.00
22202006.05.26 16:46close10951.00112.58112.850.0012.446588.95
22212006.05.26 16:59sell10961.00112.74112.870.00
22222006.05.28 21:31close10961.00112.60112.870.0012.436601.38
22232006.05.28 22:18buy10971.00112.53112.400.00
22242006.05.28 22:54close10971.00112.69112.400.0014.206615.58
22252006.05.28 22:59buy10981.00112.50112.370.00
22262006.05.29 00:59s/l10981.00112.37112.370.00-10.276605.31
22272006.05.29 14:59sell10991.00112.52112.650.00
22282006.05.29 17:07s/l10991.00112.65112.650.00-11.546593.77
22292006.05.29 18:59buy11001.00112.37112.240.00
22302006.05.29 21:00close11001.00112.45112.240.007.116600.88
22312006.05.29 23:00buy11011.00112.47112.340.00
22322006.05.29 23:59close11011.00112.65112.340.0015.986616.86
22332006.05.30 01:04buy11021.00112.56112.430.00
22342006.05.30 01:30s/l11021.00112.43112.430.00-11.566605.30
22352006.05.30 01:30buy11031.00112.45112.320.00
22362006.05.30 01:50close11031.00112.50112.320.004.446609.74
22372006.05.30 01:50buy11041.00112.51112.380.00
22382006.05.30 01:50close11041.00112.56112.380.004.446614.18
22392006.05.30 01:50buy11051.00112.56112.430.00
22402006.05.30 01:52close11051.00112.61112.430.004.446618.62
22412006.05.30 05:03sell11061.00112.10112.230.00
22422006.05.30 05:33close11061.00111.99112.230.009.826628.44
22432006.05.30 05:58sell11071.00112.09112.220.00
22442006.05.30 06:59close11071.00111.79112.220.0026.846655.28
22452006.05.30 07:59sell11081.00111.86111.990.00
22462006.05.30 07:59close11081.00111.71111.990.0013.436668.71
22472006.05.30 08:07sell11091.00111.93112.060.00
22482006.05.30 08:10close11091.00111.78112.060.0013.426682.13
22492006.05.30 08:12sell11101.00111.82111.950.00
22502006.05.30 10:59s/l11101.00111.95111.950.00-11.616670.52
22512006.05.30 13:38buy11111.00112.20112.070.00
22522006.05.30 13:39s/l11111.00112.07112.070.00-11.606658.92
22532006.05.30 13:39buy11121.00112.19112.060.00
22542006.05.30 13:59s/l11121.00112.06112.060.00-11.616647.31
22552006.05.30 15:52sell11131.00112.07112.200.00
22562006.05.30 15:53close11131.00112.01112.200.005.366652.67
22572006.05.30 15:53sell11141.00112.02112.150.00
22582006.05.30 15:59s/l11141.00112.15112.150.00-11.586641.09
22592006.05.30 17:38sell11151.00112.15112.280.00
22602006.05.30 18:50close11151.00112.01112.280.0012.506653.59
22612006.05.31 06:00sell11161.00112.17112.300.00
22622006.05.31 06:59close11161.00111.70112.300.0042.086695.67
22632006.05.31 07:00sell11171.00111.88112.010.00
22642006.05.31 08:00s/l11171.00112.01112.010.00-11.606684.07
22652006.05.31 08:00sell11181.00112.01112.140.00
22662006.05.31 08:17close11181.00111.89112.140.0010.736694.80
22672006.05.31 08:17sell11191.00112.05112.180.00
22682006.05.31 08:17close11191.00111.93112.180.0010.726705.52
22692006.05.31 11:43sell11201.00112.05112.180.00
22702006.05.31 12:59s/l11201.00112.18112.180.00-11.586693.94
22712006.05.31 13:05buy11211.00111.99111.860.00
22722006.05.31 13:24close11211.00112.15111.860.0014.276708.21
22732006.05.31 13:24buy11221.00112.14112.010.00
22742006.05.31 14:45close11221.00112.28112.010.0012.476720.68
22752006.05.31 15:59sell11231.00112.28112.410.00
22762006.05.31 18:59s/l11231.00112.41112.410.00-11.546709.14
22772006.06.01 00:08sell11241.00112.62112.750.00
22782006.06.01 00:28close11241.00112.54112.750.007.116716.25
22792006.06.01 00:59sell11251.00112.62112.750.00
22802006.06.01 01:50close11251.00112.51112.750.009.786726.03
22812006.06.01 02:32sell11261.00112.61112.740.00
22822006.06.01 07:59s/l11261.00112.74112.740.00-11.526714.51
22832006.06.01 08:09buy11271.00112.65112.520.00
22842006.06.01 08:59close11271.00112.78112.520.0011.536726.04
22852006.06.01 09:15sell11281.00112.92113.050.00
22862006.06.01 09:39close11281.00112.80113.050.0010.646736.68
22872006.06.01 09:39sell11291.00112.90113.030.00
22882006.06.01 09:40close11291.00112.79113.030.009.756746.43
22892006.06.01 09:59sell11301.00112.92113.050.00
22902006.06.01 10:59s/l11301.00113.05113.050.00-11.506734.93
22912006.06.01 14:31buy11311.00113.14113.010.00
22922006.06.01 14:32close11311.00113.25113.010.009.716744.64
22932006.06.01 16:05sell11321.00112.59112.720.00
22942006.06.01 20:59s/l11321.00112.72112.720.00-11.536733.11
22952006.06.01 23:01sell11331.00112.70112.830.00
22962006.06.01 23:40close11331.00112.60112.830.008.886741.99
22972006.06.01 23:44sell11341.00112.60112.730.00
22982006.06.02 00:51close11341.00112.49112.730.008.326750.31
22992006.06.02 14:44sell11351.00111.83111.960.00
23002006.06.02 14:59close11351.00111.48111.960.0031.406781.71
23012006.06.02 15:13sell11361.00111.70111.830.00
23022006.06.02 16:00close11361.00111.57111.830.0011.656793.36
23032006.06.02 19:05buy11371.00111.58111.450.00
23042006.06.02 19:30close11371.00111.66111.450.007.166800.52
23052006.06.02 19:50buy11381.00111.59111.460.00
23062006.06.04 22:03close11381.00111.68111.460.008.066808.58
23072006.06.04 22:21sell11391.00111.75111.880.00
23082006.06.04 22:50close11391.00111.63111.880.0010.756819.33
23092006.06.04 23:21sell11401.00111.73111.860.00
23102006.06.04 23:51close11401.00111.63111.860.008.966828.29
23112006.06.05 00:59buy11411.00111.61111.480.00
23122006.06.05 02:00close11411.00111.70111.480.008.066836.35
23132006.06.05 02:00sell11421.00111.69111.820.00
23142006.06.05 02:54close11421.00111.61111.820.007.176843.52
23152006.06.05 02:59sell11431.00111.68111.810.00
23162006.06.05 03:14close11431.00111.59111.810.008.076851.59
23172006.06.05 03:14buy11441.00111.61111.480.00
23182006.06.05 07:59close11441.00111.75111.480.0012.536864.12
23192006.06.05 09:47sell11451.00111.79111.920.00
23202006.06.05 09:48close11451.00111.69111.920.008.956873.07
23212006.06.05 09:49sell11461.00111.79111.920.00
23222006.06.05 11:00close11461.00111.69111.920.008.956882.02
23232006.06.05 11:00buy11471.00111.70111.570.00
23242006.06.05 12:04close11471.00111.78111.570.007.166889.18
23252006.06.05 14:00buy11481.00111.73111.600.00
23262006.06.05 15:00close11481.00111.80111.600.006.266895.44
23272006.06.05 15:24buy11491.00111.73111.600.00
23282006.06.05 15:37close11491.00111.80111.600.006.266901.70
23292006.06.05 17:33sell11501.00111.74111.870.00
23302006.06.05 18:03close11501.00111.65111.870.008.066909.76
23312006.06.06 09:00buy11511.00112.20112.070.00
23322006.06.06 10:59close11511.00112.35112.070.0013.356923.11
23332006.06.06 17:00sell11521.00113.33113.460.00
23342006.06.06 18:37close11521.00113.18113.460.0013.256936.36
23352006.06.06 18:37buy11531.00113.16113.030.00
23362006.06.06 19:53close11531.00113.26113.030.008.836945.19
23372006.06.06 19:53sell11541.00113.24113.370.00
23382006.06.07 00:59close11541.00113.09113.370.0011.806956.99
23392006.06.07 02:04sell11551.00113.12113.250.00
23402006.06.07 03:16close11551.00113.03113.250.007.966964.95
23412006.06.07 04:09sell11561.00113.10113.230.00
23422006.06.07 04:31close11561.00112.99113.230.009.746974.69
23432006.06.07 04:49sell11571.00113.11113.240.00
23442006.06.07 05:59s/l11571.00113.24113.240.00-11.476963.22
23452006.06.07 07:08buy11581.00113.20113.070.00
23462006.06.07 07:51close11581.00113.29113.070.007.946971.16
23472006.06.07 07:59buy11591.00113.24113.110.00
23482006.06.07 09:53close11591.00113.33113.110.007.946979.10
23492006.06.07 09:59buy11601.00113.23113.100.00
23502006.06.07 13:00close11601.00113.32113.100.007.946987.04
23512006.06.07 13:59sell11611.00113.57113.700.00
23522006.06.07 15:00close11611.00113.35113.700.0019.417006.45
23532006.06.07 15:13buy11621.00113.41113.280.00
23542006.06.07 15:32close11621.00113.52113.280.009.697016.14
23552006.06.07 21:59buy11631.00113.42113.290.00
23562006.06.07 22:10close11631.00113.51113.290.007.937024.07
23572006.06.08 13:53buy11641.00114.21114.080.00
23582006.06.08 13:59close11641.00114.35114.080.0012.247036.31
23592006.06.08 14:02buy11651.00114.23114.100.00
23602006.06.08 14:04close11651.00114.36114.100.0011.377047.68
23612006.06.08 14:04buy11661.00114.23114.100.00
23622006.06.08 14:04close11661.00114.36114.100.0011.377059.05
23632006.06.08 14:07buy11671.00114.26114.130.00
23642006.06.08 14:14close11671.00114.38114.130.0010.497069.54
23652006.06.08 17:23sell11681.00114.34114.470.00
23662006.06.08 17:50close11681.00114.19114.470.0013.147082.68
23672006.06.08 21:59buy11691.00114.09113.960.00
23682006.06.08 22:59s/l11691.00113.96113.960.00-11.417071.27
23692006.06.08 23:59sell11701.00114.03114.160.00
23702006.06.09 00:30close11701.00113.90114.160.009.957081.22
23712006.06.09 04:59buy11711.00113.84113.710.00
23722006.06.09 05:00close11711.00113.94113.710.008.787090.00
23732006.06.09 05:01sell11721.00113.95114.080.00
23742006.06.09 06:55close11721.00113.87114.080.007.037097.03
23752006.06.09 07:23sell11731.00113.90114.030.00
23762006.06.09 08:05s/l11731.00114.03114.030.00-11.407085.63
23772006.06.09 10:41sell11741.00114.00114.130.00
23782006.06.09 11:00close11741.00113.92114.130.007.027092.65
23792006.06.09 11:02sell11751.00113.97114.100.00
23802006.06.09 11:16close11751.00113.88114.100.007.907100.55
23812006.06.09 11:21sell11761.00113.97114.100.00
23822006.06.09 11:33close11761.00113.88114.100.007.907108.45
23832006.06.09 12:59sell11771.00114.16114.290.00
23842006.06.09 13:00close11771.00113.98114.290.0015.797124.24
23852006.06.09 13:00buy11781.00114.00113.870.00
23862006.06.09 13:02s/l11781.00113.87113.870.00-11.427112.82
23872006.06.09 13:11buy11791.00113.96113.830.00
23882006.06.09 13:50s/l11791.00113.83113.830.00-11.427101.40
23892006.06.09 14:59sell11801.00113.83113.960.00
23902006.06.09 15:17s/l11801.00113.96113.960.00-11.407090.00
23912006.06.12 00:10buy11811.00114.18114.050.00
23922006.06.12 01:59s/l11811.00114.05114.050.00-11.407078.60
23932006.06.12 05:07sell11821.00114.18114.310.00
23942006.06.12 06:08close11821.00114.10114.310.007.017085.61
23952006.06.12 10:07buy11831.00114.30114.170.00
23962006.06.12 11:39close11831.00114.40114.170.008.747094.35
23972006.06.12 14:01sell11841.00114.38114.510.00
23982006.06.12 14:29close11841.00114.29114.510.007.877102.22
23992006.06.12 14:32sell11851.00114.29114.420.00
24002006.06.12 15:34close11851.00114.19114.420.008.767110.98
24012006.06.12 15:34buy11861.00114.21114.080.00
24022006.06.12 16:54close11861.00114.32114.080.009.627120.60
24032006.06.12 16:54sell11871.00114.31114.440.00
24042006.06.12 18:00close11871.00114.20114.440.009.637130.23
24052006.06.13 07:16buy11881.00114.54114.410.00
24062006.06.13 07:54close11881.00114.64114.410.008.727138.95
24072006.06.13 07:59buy11891.00114.50114.370.00
24082006.06.13 10:10s/l11891.00114.37114.370.00-11.377127.58
24092006.06.13 10:18buy11901.00114.37114.240.00
24102006.06.13 10:54close11901.00114.43114.240.005.247132.82
24112006.06.13 11:01buy11911.00114.50114.370.00
24122006.06.13 11:59close11911.00114.64114.370.0012.217145.03
24132006.06.13 13:26buy11921.00114.53114.400.00
24142006.06.13 13:45close11921.00114.65114.400.0010.477155.50
24152006.06.13 15:59buy11931.00115.08114.950.00
24162006.06.13 16:23close11931.00115.20114.950.0010.427165.92
24172006.06.13 16:23sell11941.00115.21115.340.00
24182006.06.13 17:06close11941.00115.16115.340.004.347170.26
24192006.06.13 17:59sell11951.00115.25115.380.00
24202006.06.13 19:14s/l11951.00115.38115.380.00-11.267159.00
24212006.06.13 23:19sell11961.00115.33115.460.00
24222006.06.14 00:59close11961.00115.20115.460.009.827168.82
24232006.06.14 03:01sell11971.00115.18115.310.00
24242006.06.14 03:09close11971.00115.12115.310.005.217174.03
24252006.06.14 15:19buy11981.00114.73114.600.00
24262006.06.14 15:59close11981.00114.85114.600.0010.457184.48
24272006.06.14 23:17sell11991.00114.99115.120.00
24282006.06.15 00:07close11991.00114.90115.120.003.457187.93
24292006.06.15 03:02sell12001.00115.00115.130.00
24302006.06.15 05:00close12001.00114.94115.130.005.227193.15
24312006.06.15 11:05sell12011.00114.98115.110.00
24322006.06.15 11:45close12011.00114.92115.110.005.227198.37
24332006.06.15 14:19buy12021.00114.80114.670.00
24342006.06.15 14:31close12021.00114.90114.670.008.707207.07
24352006.06.15 14:32sell12031.00114.94115.070.00
24362006.06.15 14:54close12031.00114.84115.070.008.717215.78
24372006.06.15 15:00sell12041.00114.97115.100.00
24382006.06.15 15:00close12041.00114.89115.100.006.967222.74
24392006.06.15 20:59buy12051.00114.77114.640.00
24402006.06.15 21:55close12051.00114.87114.640.008.717231.45
24412006.06.15 21:55sell12061.00114.86114.990.00
24422006.06.15 22:09close12061.00114.80114.990.005.237236.68
24432006.06.16 02:13sell12071.00114.75114.880.00
24442006.06.16 02:45close12071.00114.66114.880.007.857244.53
24452006.06.16 06:59buy12081.00114.63114.500.00
24462006.06.16 07:01close12081.00114.71114.500.006.977251.50
24472006.06.16 07:02sell12091.00114.70114.830.00
24482006.06.16 09:59s/l12091.00114.83114.830.00-11.327240.18
24492006.06.16 09:59sell12101.00114.88115.010.00
24502006.06.16 12:07s/l12101.00115.01115.010.00-11.307228.88
24512006.06.16 12:07sell12111.00114.99115.120.00
24522006.06.16 12:56close12111.00114.92115.120.006.097234.97
24532006.06.16 14:30buy12121.00115.06114.930.00
24542006.06.16 15:00s/l12121.00114.93114.930.00-11.327223.65
24552006.06.16 15:34sell12131.00115.09115.220.00
24562006.06.18 22:00s/l12131.00115.22115.220.00-11.287212.37
24572006.06.18 23:11buy12141.00115.34115.210.00
24582006.06.19 00:59close12141.00115.48115.210.0013.427225.79
24592006.06.19 01:59sell12151.00115.67115.800.00
24602006.06.19 06:59close12151.00115.55115.800.0010.397236.18
24612006.06.19 12:01sell12161.00115.62115.750.00
24622006.06.19 12:06close12161.00115.57115.750.004.337240.51
24632006.06.19 12:07sell12171.00115.55115.680.00
24642006.06.19 12:59s/l12171.00115.68115.680.00-11.247229.27
24652006.06.19 16:59sell12181.00115.38115.510.00
24662006.06.19 17:56close12181.00115.30115.510.006.947236.21
24672006.06.19 18:17buy12191.00115.31115.180.00
24682006.06.19 18:59close12191.00115.41115.180.008.667244.87
24692006.06.20 01:00buy12201.00115.42115.290.00
24702006.06.20 01:59close12201.00115.50115.290.006.937251.80
24712006.06.20 01:59buy12211.00115.51115.380.00
24722006.06.20 05:59s/l12211.00115.38115.380.00-11.307240.50
24732006.06.20 10:59buy12221.00115.10114.970.00
24742006.06.20 12:59s/l12221.00114.97114.970.00-11.327229.18
24752006.06.20 13:59sell12231.00114.96115.090.00
24762006.06.20 16:26close12231.00114.87115.090.007.837237.01
24772006.06.20 16:26buy12241.00114.88114.750.00
24782006.06.20 21:00close12241.00114.98114.750.008.707245.71
24792006.06.20 21:00buy12251.00114.88114.750.00
24802006.06.21 00:59s/l12251.00114.75114.750.00-10.037235.68
24812006.06.21 02:59buy12261.00114.52114.390.00
24822006.06.21 03:02close12261.00114.72114.390.0017.437253.11
24832006.06.21 03:02sell12271.00114.70114.830.00
24842006.06.21 10:59s/l12271.00114.83114.830.00-11.317241.80
24852006.06.21 21:08buy12281.00114.81114.680.00
24862006.06.22 01:48s/l12281.00114.68114.680.00-7.447234.36
24872006.06.22 01:48buy12291.00114.70114.570.00
24882006.06.22 02:26close12291.00114.79114.570.007.847242.20
24892006.06.22 11:59buy12301.00115.51115.380.00
24902006.06.22 12:00close12301.00115.56115.380.004.337246.53
24912006.06.22 12:59sell12311.00115.67115.800.00
24922006.06.22 13:59s/l12311.00115.80115.800.00-11.227235.31
24932006.06.22 15:30sell12321.00115.88116.010.00
24942006.06.22 15:39close12321.00115.83116.010.004.327239.63
24952006.06.22 15:59sell12331.00115.94116.070.00
24962006.06.22 16:59s/l12331.00116.07116.070.00-11.197228.44
24972006.06.22 20:30buy12341.00116.11115.980.00
24982006.06.22 23:20close12341.00116.16115.980.004.307232.74
24992006.06.23 01:12sell12351.00116.19116.320.00
25002006.06.23 01:29close12351.00116.13116.320.005.177237.91
25012006.06.23 01:59sell12361.00116.20116.330.00
25022006.06.23 03:00close12361.00116.10116.330.008.617246.52
25032006.06.23 07:00buy12371.00115.99115.860.00
25042006.06.23 07:22close12371.00116.05115.860.005.177251.69
25052006.06.23 07:38buy12381.00116.01115.880.00
25062006.06.23 07:52close12381.00116.07115.880.005.177256.86
25072006.06.23 07:59buy12391.00116.01115.880.00
25082006.06.23 07:59close12391.00116.14115.880.0011.197268.05
25092006.06.23 12:00buy12401.00116.32116.190.00
25102006.06.23 12:18close12401.00116.39116.190.006.017274.06
25112006.06.23 12:22buy12411.00116.38116.250.00
25122006.06.23 13:59s/l12411.00116.25116.250.00-11.217262.85
25132006.06.23 15:00sell12421.00116.29116.420.00
25142006.06.23 15:00close12421.00116.21116.420.006.887269.73
25152006.06.23 15:05sell12431.00116.28116.410.00
25162006.06.23 15:06close12431.00116.20116.410.006.887276.61
25172006.06.25 23:46sell12441.00116.52116.650.00
25182006.06.25 23:59close12441.00116.38116.650.0012.037288.64
25192006.06.26 00:00sell12451.00116.48116.610.00
25202006.06.26 00:59close12451.00116.38116.610.008.597297.23
25212006.06.26 02:34sell12461.00116.48116.610.00
25222006.06.26 05:00close12461.00116.40116.610.006.877304.10
25232006.06.26 10:00buy12471.00116.28116.150.00
25242006.06.26 10:59s/l12471.00116.15116.150.00-11.207292.90
25252006.06.26 11:00sell12481.00116.32116.450.00
25262006.06.26 13:04close12481.00116.17116.450.0012.917305.81
25272006.06.26 13:04buy12491.00116.18116.050.00
25282006.06.26 13:33close12491.00116.29116.050.009.467315.27
25292006.06.26 18:00sell12501.00116.35116.480.00
25302006.06.26 20:18close12501.00116.25116.480.008.607323.87
25312006.06.27 00:58sell12511.00116.18116.310.00
25322006.06.27 00:59close12511.00116.07116.310.009.487333.35
25332006.06.27 03:59sell12521.00116.14116.270.00
25342006.06.27 06:00s/l12521.00116.27116.270.00-11.187322.17
25352006.06.27 06:01buy12531.00116.15116.020.00
25362006.06.27 07:59close12531.00116.25116.020.008.607330.77
25372006.06.27 11:48buy12541.00116.42116.290.00
25382006.06.27 12:13close12541.00116.53116.290.009.447340.21
25392006.06.27 12:39buy12551.00116.35116.220.00
25402006.06.27 12:39close12551.00116.46116.220.009.457349.66
25412006.06.27 13:59buy12561.00116.15116.020.00
25422006.06.27 14:57close12561.00116.24116.020.007.747357.40
25432006.06.27 14:57sell12571.00116.23116.360.00
25442006.06.27 23:00s/l12571.00116.36116.360.00-11.177346.23
25452006.06.27 23:04buy12581.00116.32116.190.00
25462006.06.28 02:55s/l12581.00116.19116.190.00-9.897336.34
25472006.06.28 03:00sell12591.00116.21116.340.00
25482006.06.28 07:59s/l12591.00116.34116.340.00-11.177325.17
25492006.06.28 07:59sell12601.00116.37116.500.00
25502006.06.28 09:00close12601.00116.27116.500.008.607333.77
25512006.06.28 09:00buy12611.00116.29116.160.00
25522006.06.28 09:09close12611.00116.38116.160.007.737341.50
25532006.06.28 09:59buy12621.00116.29116.160.00
25542006.06.28 15:59close12621.00116.42116.160.0011.177352.67
25552006.06.28 21:00buy12631.00116.40116.270.00
25562006.06.29 00:59close12631.00116.49116.270.0011.637364.30
25572006.06.29 01:59sell12641.00116.60116.730.00
25582006.06.29 02:19close12641.00116.53116.730.006.017370.31
25592006.06.29 06:05sell12651.00116.51116.640.00
25602006.06.29 07:12close12651.00116.44116.640.006.017376.32
25612006.06.29 07:13buy12661.00116.45116.320.00
25622006.06.29 13:59s/l12661.00116.32116.320.00-11.197365.13
25632006.06.29 22:04sell12671.00115.10115.230.00
25642006.06.29 23:43close12671.00115.02115.230.006.967372.09
25652006.06.30 02:49sell12681.00115.01115.140.00
25662006.06.30 04:00close12681.00114.95115.140.005.227377.31
25672006.06.30 12:59buy12691.00114.39114.260.00
25682006.06.30 13:59s/l12691.00114.26114.260.00-11.387365.93
25692006.06.30 14:35sell12701.00114.36114.490.00
25702006.06.30 15:08close12701.00114.29114.490.006.137372.06
25712006.06.30 18:00sell12711.00114.50114.630.00
25722006.07.02 21:00close12711.00114.35114.630.0013.127385.18
25732006.07.03 05:00sell12721.00114.58114.710.00
25742006.07.03 06:05close12721.00114.47114.710.009.617394.79
25752006.07.03 12:03sell12731.00114.79114.920.00
25762006.07.03 14:00close12731.00114.69114.920.008.727403.51
25772006.07.03 14:00buy12741.00114.69114.560.00
25782006.07.03 14:43close12741.00114.77114.560.006.977410.48
25792006.07.03 14:47buy12751.00114.76114.630.00
25802006.07.03 15:46close12751.00114.88114.630.0010.457420.93
25812006.07.03 15:46sell12761.00114.89115.020.00
25822006.07.03 16:01close12761.00114.75115.020.0012.207433.13
25832006.07.03 16:02buy12771.00114.81114.680.00
25842006.07.03 17:10s/l12771.00114.68114.680.00-11.347421.79
25852006.07.03 17:11buy12781.00114.67114.540.00
25862006.07.03 23:57close12781.00114.76114.540.007.847429.63
25872006.07.04 06:59buy12791.00114.47114.340.00
25882006.07.04 08:00close12791.00114.60114.340.0011.347440.97
25892006.07.05 00:00buy12801.00114.98114.850.00
25902006.07.05 00:12close12801.00115.08114.850.008.697449.66
25912006.07.05 06:01sell12811.00114.84114.970.00
25922006.07.05 07:59s/l12811.00114.97114.970.00-11.307438.36
25932006.07.05 08:59sell12821.00115.12115.250.00
25942006.07.05 09:00close12821.00114.95115.250.0014.797453.15
25952006.07.05 09:00buy12831.00114.96114.830.00
25962006.07.05 11:59s/l12831.00114.83114.830.00-11.347441.81
25972006.07.05 12:04sell12841.00114.88115.010.00
25982006.07.05 12:59s/l12841.00115.01115.010.00-11.297430.52
25992006.07.06 01:01buy12851.00115.58115.450.00
26002006.07.06 06:18s/l12851.00115.45115.450.00-11.267419.26
26012006.07.06 07:01sell12861.00115.57115.700.00
26022006.07.06 10:59close12861.00115.44115.700.0011.267430.52
26032006.07.06 11:13sell12871.00115.57115.700.00
26042006.07.06 11:59close12871.00115.47115.700.008.667439.18
26052006.07.06 22:59sell12881.00115.28115.410.00
26062006.07.06 23:54close12881.00115.20115.410.006.947446.12
26072006.07.07 10:37sell12891.00114.86114.990.00
26082006.07.07 11:59close12891.00114.72114.990.0012.207458.32
26092006.07.07 14:59buy12901.00114.01113.880.00
26102006.07.07 17:20s/l12901.00113.88113.880.00-11.427446.90
26112006.07.07 19:00buy12911.00113.93113.800.00
26122006.07.09 22:03close12911.00114.03113.800.008.777455.67
26132006.07.09 22:04sell12921.00114.04114.170.00
26142006.07.09 22:43close12921.00113.97114.170.006.147461.81
26152006.07.09 22:44sell12931.00113.94114.070.00
26162006.07.09 22:50close12931.00113.87114.070.006.157467.96
26172006.07.09 22:59sell12941.00114.04114.170.00
26182006.07.09 23:46close12941.00113.97114.170.006.147474.10
26192006.07.09 23:47buy12951.00113.96113.830.00
26202006.07.10 00:54close12951.00114.01113.830.005.697479.79
26212006.07.10 01:11buy12961.00113.90113.770.00
26222006.07.10 01:39close12961.00113.96113.770.005.267485.05
26232006.07.10 01:59buy12971.00113.88113.750.00
26242006.07.10 03:59s/l12971.00113.75113.750.00-11.437473.62
26252006.07.10 06:21buy12981.00113.63113.500.00
26262006.07.10 09:59close12981.00113.73113.500.008.797482.41
26272006.07.10 12:59sell12991.00113.99114.120.00
26282006.07.10 13:59s/l12991.00114.12114.120.00-11.397471.02
26292006.07.10 16:00sell13001.00114.11114.240.00
26302006.07.10 18:00s/l13001.00114.24114.240.00-11.387459.64
26312006.07.10 18:00buy13011.00114.12113.990.00
26322006.07.10 20:01close13011.00114.23113.990.009.637469.27
26332006.07.10 23:13buy13021.00114.26114.130.00
26342006.07.11 01:00s/l13021.00114.13114.130.00-10.097459.18
26352006.07.11 03:20sell13031.00114.08114.210.00
26362006.07.11 06:59s/l13031.00114.21114.210.00-11.377447.81
26372006.07.11 07:00buy13041.00114.16114.030.00
26382006.07.11 07:59close13041.00114.26114.030.008.757456.56
26392006.07.11 08:01buy13051.00114.16114.030.00
26402006.07.11 09:00close13051.00114.27114.030.009.637466.19
26412006.07.11 14:30buy13061.00114.26114.130.00
26422006.07.11 16:00close13061.00114.35114.130.007.877474.06
26432006.07.11 16:00sell13071.00114.36114.490.00
26442006.07.11 16:24close13071.00114.28114.490.007.007481.06
26452006.07.11 16:25sell13081.00114.28114.410.00
26462006.07.11 17:09close13081.00114.21114.410.006.137487.19
26472006.07.11 17:09buy13091.00114.22114.090.00
26482006.07.11 22:59close13091.00114.33114.090.009.627496.81
26492006.07.12 06:22buy13101.00114.33114.200.00
26502006.07.12 07:59close13101.00114.53114.200.0017.467514.27
26512006.07.12 10:23buy13111.00114.74114.610.00
26522006.07.12 10:59close13111.00114.90114.610.0013.937528.20
26532006.07.12 12:59sell13121.00115.33115.460.00
26542006.07.12 13:37close13121.00115.26115.460.006.077534.27
26552006.07.12 15:01buy13131.00115.41115.280.00
26562006.07.12 17:00close13131.00115.50115.280.007.797542.06
26572006.07.12 18:41buy13141.00115.50115.370.00
26582006.07.12 22:59s/l13141.00115.37115.370.00-11.277530.79
26592006.07.13 01:00buy13151.00115.34115.210.00
26602006.07.13 04:59close13151.00115.45115.210.009.537540.32
26612006.07.13 09:36sell13161.00115.25115.380.00
26622006.07.13 09:40close13161.00115.17115.380.006.957547.27
26632006.07.13 09:59sell13171.00115.24115.370.00
26642006.07.13 10:59s/l13171.00115.37115.370.00-11.267536.01
26652006.07.13 11:48buy13181.00115.34115.210.00
26662006.07.13 13:59s/l13181.00115.21115.210.00-11.287524.73
26672006.07.13 14:06sell13191.00115.31115.440.00
26682006.07.13 14:43close13191.00115.22115.440.007.817532.54
26692006.07.13 15:59sell13201.00115.44115.570.00
26702006.07.13 16:28close13201.00115.28115.570.0013.887546.42
26712006.07.13 17:09buy13211.00115.29115.160.00
26722006.07.13 17:13close13211.00115.37115.160.006.937553.35
26732006.07.13 17:59buy13221.00115.34115.210.00
26742006.07.14 00:02close13221.00115.41115.210.007.377560.72
26752006.07.14 00:59sell13231.00115.54115.670.00
26762006.07.14 01:59s/l13231.00115.67115.670.00-11.237549.49
26772006.07.14 04:00buy13241.00115.75115.620.00
26782006.07.14 04:39close13241.00115.82115.620.006.047555.53
26792006.07.14 04:57buy13251.00115.83115.700.00
26802006.07.14 05:46close13251.00115.93115.700.008.637564.16
26812006.07.14 06:59sell13261.00116.00116.130.00
26822006.07.14 07:00close13261.00115.79116.130.0018.147582.30
26832006.07.14 08:24sell13271.00115.80115.930.00
26842006.07.14 08:59close13271.00115.75115.930.004.327586.62
26852006.07.14 10:16sell13281.00115.77115.900.00
26862006.07.14 12:14close13281.00115.70115.900.006.057592.67
26872006.07.14 17:59buy13291.00116.21116.080.00
26882006.07.16 21:00close13291.00116.33116.080.0010.327602.99
26892006.07.17 14:55sell13301.00117.15117.280.00
26902006.07.17 23:59close13301.00116.94117.280.0017.967620.95
26912006.07.18 00:59sell13311.00117.04117.170.00
26922006.07.18 01:57close13311.00116.96117.170.006.847627.79
26932006.07.18 01:57buy13321.00116.95116.820.00
26942006.07.18 09:59close13321.00117.02116.820.005.987633.77
26952006.07.18 10:00buy13331.00116.89116.760.00
26962006.07.18 10:53close13331.00116.98116.760.007.697641.46
26972006.07.18 10:59buy13341.00116.93116.800.00
26982006.07.18 11:01close13341.00117.02116.800.007.697649.15
26992006.07.18 11:01sell13351.00117.01117.140.00
27002006.07.18 12:22close13351.00116.95117.140.005.137654.28
27012006.07.18 12:22buy13361.00116.95116.820.00
27022006.07.18 13:00close13361.00117.05116.820.008.547662.82
27032006.07.18 13:00buy13371.00116.93116.800.00
27042006.07.18 13:59close13371.00117.01116.800.006.847669.66
27052006.07.18 15:00buy13381.00117.22117.090.00
27062006.07.18 15:59close13381.00117.43117.090.0017.887687.54
27072006.07.18 18:59buy13391.00117.37117.240.00
27082006.07.19 02:00s/l13391.00117.24117.240.00-9.797677.75
27092006.07.19 06:35buy13401.00117.35117.220.00
27102006.07.19 07:59close13401.00117.42117.220.005.967683.71
27112006.07.19 08:00buy13411.00117.42117.290.00
27122006.07.19 08:30close13411.00117.53117.290.009.367693.07
27132006.07.19 08:30buy13421.00117.46117.330.00
27142006.07.19 09:21close13421.00117.51117.330.004.257697.32
27152006.07.19 11:13buy13431.00117.58117.450.00
27162006.07.19 12:02close13431.00117.64117.450.005.107702.42
27172006.07.19 12:33sell13441.00117.70117.830.00
27182006.07.19 12:48close13441.00117.62117.830.006.807709.22
27192006.07.19 12:59sell13451.00117.82117.950.00
27202006.07.19 13:00close13451.00117.66117.950.0013.607722.82
27212006.07.19 13:40buy13461.00117.69117.560.00
27222006.07.19 14:06s/l13461.00117.56117.560.00-11.067711.76
27232006.07.19 15:59sell13471.00117.19117.320.00
27242006.07.19 15:59close13471.00117.09117.320.008.547720.30
27252006.07.19 16:00sell13481.00117.17117.300.00
27262006.07.19 16:59close13481.00116.68117.300.0042.007762.30
27272006.07.19 18:54sell13491.00116.86116.990.00
27282006.07.20 01:59close13491.00116.73116.990.006.767769.06
27292006.07.20 06:02sell13501.00116.74116.870.00
27302006.07.20 12:59s/l13501.00116.87116.870.00-11.127757.94
27312006.07.20 14:59buy13511.00116.76116.630.00
27322006.07.20 15:00close13511.00116.91116.630.0012.837770.77
27332006.07.20 15:00sell13521.00116.91117.040.00
27342006.07.20 16:00close13521.00116.78117.040.0011.137781.90
27352006.07.20 16:00sell13531.00116.90117.030.00
27362006.07.20 16:07close13531.00116.81117.030.007.707789.60
27372006.07.20 16:59sell13541.00116.87117.000.00
27382006.07.20 18:00close13541.00116.76117.000.009.427799.02
27392006.07.20 18:00buy13551.00116.77116.640.00
27402006.07.20 18:20close13551.00116.87116.640.008.567807.58
27412006.07.20 20:59sell13561.00117.03117.160.00
27422006.07.21 00:59close13561.00116.94117.160.006.247813.82
27432006.07.21 06:18buy13571.00116.81116.680.00
27442006.07.21 07:59s/l13571.00116.68116.680.00-11.187802.64
27452006.07.21 10:08buy13581.00116.10115.970.00
27462006.07.21 12:59s/l13581.00115.97115.970.00-11.227791.42
27472006.07.21 13:00sell13591.00116.10116.230.00
27482006.07.21 14:04close13591.00116.02116.230.006.907798.32
27492006.07.21 14:04buy13601.00116.05115.920.00
27502006.07.21 15:43close13601.00116.12115.920.006.037804.35
27512006.07.23 22:04sell13611.00116.22116.350.00
27522006.07.24 00:59s/l13611.00116.35116.350.00-12.617791.74
27532006.07.24 00:59sell13621.00116.53116.660.00
27542006.07.24 01:59s/l13621.00116.66116.660.00-11.147780.60
27552006.07.24 02:48buy13631.00116.56116.430.00
27562006.07.24 05:59s/l13631.00116.43116.430.00-11.177769.43
27572006.07.24 06:00sell13641.00116.57116.700.00
27582006.07.24 07:59s/l13641.00116.70116.700.00-11.147758.29
27592006.07.24 07:59sell13651.00116.71116.840.00
27602006.07.24 11:18close13651.00116.63116.840.006.867765.15
27612006.07.24 13:02sell13661.00116.69116.820.00
27622006.07.24 13:32close13661.00116.62116.820.006.007771.15
27632006.07.24 20:59buy13671.00116.70116.570.00
27642006.07.24 22:00close13671.00116.78116.570.006.857778.00
27652006.07.24 22:01sell13681.00116.77116.900.00
27662006.07.25 01:00s/l13681.00116.90116.900.00-12.587765.42
27672006.07.25 01:00buy13691.00116.77116.640.00
27682006.07.25 02:12close13691.00116.84116.640.005.997771.41
27692006.07.25 07:59sell13701.00116.82116.950.00
27702006.07.25 09:06close13701.00116.75116.950.006.007777.41
27712006.07.25 14:00sell13711.00116.70116.830.00
27722006.07.25 14:59s/l13711.00116.83116.830.00-11.127766.29
27732006.07.25 21:00buy13721.00117.19117.060.00
27742006.07.26 02:03s/l13721.00117.06117.060.00-9.817756.48
27752006.07.26 10:02buy13731.00116.78116.650.00
27762006.07.26 12:02close13731.00116.88116.650.008.567765.04
27772006.07.26 14:00sell13741.00116.85116.980.00
27782006.07.26 16:08close13741.00116.74116.980.009.427774.46
27792006.07.26 21:12sell13751.00116.36116.490.00
27802006.07.26 21:53close13751.00116.29116.490.006.027780.48
27812006.07.26 21:59sell13761.00116.36116.490.00
27822006.07.26 22:07close13761.00116.28116.490.006.887787.36
27832006.07.26 22:08buy13771.00116.29116.160.00
27842006.07.26 22:59close13771.00116.37116.160.006.877794.23
27852006.07.27 03:00buy13781.00116.30116.170.00
27862006.07.27 05:59s/l13781.00116.17116.170.00-11.207783.03
27872006.07.27 06:59sell13791.00116.17116.300.00
27882006.07.27 07:00close13791.00116.09116.300.006.897789.92
27892006.07.27 07:59buy13801.00116.00115.870.00
27902006.07.27 08:59s/l13801.00115.87115.870.00-11.237778.69
27912006.07.27 13:00buy13811.00115.57115.440.00
27922006.07.27 13:31close13811.00115.64115.440.006.057784.74
27932006.07.27 14:11sell13821.00115.66115.790.00
27942006.07.27 14:59close13821.00115.53115.790.0011.257795.99
27952006.07.27 15:02sell13831.00115.59115.720.00
27962006.07.27 15:06close13831.00115.51115.720.006.937802.92
27972006.07.27 16:00buy13841.00115.47115.340.00
27982006.07.27 16:00close13841.00115.55115.340.006.927809.84
27992006.07.27 16:06buy13851.00115.48115.350.00
28002006.07.27 16:07close13851.00115.56115.350.006.927816.76
28012006.07.27 20:24sell13861.00115.89116.020.00
28022006.07.27 21:00close13861.00115.79116.020.008.647825.40
28032006.07.27 23:59sell13871.00115.86115.990.00
28042006.07.28 01:36s/l13871.00115.99115.990.00-12.677812.73
28052006.07.28 01:50buy13881.00115.88115.750.00
28062006.07.28 01:59close13881.00115.97115.750.007.767820.49
28072006.07.28 02:00buy13891.00115.89115.760.00
28082006.07.28 03:59s/l13891.00115.76115.760.00-11.257809.24
28092006.07.28 07:26sell13901.00115.56115.690.00
28102006.07.28 07:47close13901.00115.46115.690.008.667817.90
28112006.07.28 10:00sell13911.00115.54115.670.00
28122006.07.28 10:17s/l13911.00115.67115.670.00-11.247806.66
28132006.07.28 10:17sell13921.00115.67115.800.00
28142006.07.28 10:26close13921.00115.53115.800.0012.127818.78
28152006.07.28 10:26sell13931.00115.55115.680.00
28162006.07.28 10:59s/l13931.00115.68115.680.00-11.247807.54
28172006.07.28 10:59sell13941.00115.67115.800.00
28182006.07.28 12:00close13941.00115.45115.800.0019.067826.60
28192006.07.28 12:07buy13951.00115.49115.360.00
28202006.07.28 12:09close13951.00115.62115.360.0011.247837.84
28212006.07.28 12:09buy13961.00115.56115.430.00
28222006.07.28 12:55close13961.00115.65115.430.007.787845.62
28232006.07.28 12:56buy13971.00115.65115.520.00
28242006.07.28 12:59s/l13971.00115.52115.520.00-11.307834.32
28252006.07.30 22:13sell13981.00114.79114.920.00
28262006.07.30 22:50close13981.00114.70114.920.007.857842.17
28272006.07.30 23:49buy13991.00114.70114.570.00
28282006.07.31 00:47close13991.00114.82114.570.0011.757853.92
28292006.07.31 00:48sell14001.00114.81114.940.00
28302006.07.31 01:50close14001.00114.71114.940.008.727862.64
28312006.07.31 07:59sell14011.00114.47114.600.00
28322006.07.31 08:00close14011.00114.32114.600.0013.127875.76
28332006.07.31 09:35sell14021.00114.45114.580.00
28342006.07.31 10:31close14021.00114.35114.580.008.747884.50
28352006.07.31 11:59buy14031.00114.27114.140.00
28362006.07.31 12:00close14031.00114.41114.140.0012.247896.74
28372006.07.31 12:00sell14041.00114.40114.530.00
28382006.07.31 12:59close14041.00114.26114.530.0012.257908.99
28392006.07.31 13:08sell14051.00114.33114.460.00
28402006.07.31 13:54close14051.00114.24114.460.007.887916.87
28412006.07.31 14:53sell14061.00114.46114.590.00
28422006.07.31 14:54close14061.00114.34114.590.0010.507927.37
28432006.08.01 06:00sell14071.00114.73114.860.00
28442006.08.01 12:33close14071.00114.64114.860.007.857935.22
28452006.08.01 13:49buy14081.00114.94114.810.00
28462006.08.01 14:43close14081.00115.06114.810.0010.437945.65
28472006.08.01 15:00buy14091.00115.07114.940.00
28482006.08.01 15:11close14091.00115.17114.940.008.687954.33
28492006.08.01 15:24buy14101.00115.07114.940.00
28502006.08.01 15:36s/l14101.00114.94114.940.00-11.317943.02
28512006.08.01 15:36buy14111.00114.96114.830.00
28522006.08.01 16:59s/l14111.00114.83114.830.00-11.347931.68
28532006.08.01 18:16buy14121.00114.60114.470.00
28542006.08.01 23:59s/l14121.00114.47114.470.00-11.367920.32
28552006.08.02 05:00buy14131.00114.25114.120.00
28562006.08.02 05:59close14131.00114.42114.120.0014.867935.18
28572006.08.02 09:00buy14141.00114.48114.350.00
28582006.08.02 10:59close14141.00114.63114.350.0013.097948.27
28592006.08.02 12:08buy14151.00114.56114.430.00
28602006.08.02 12:55close14151.00114.68114.430.0010.467958.73
28612006.08.02 13:00buy14161.00114.65114.520.00
28622006.08.02 15:01close14161.00114.76114.520.009.597968.32
28632006.08.02 15:03sell14171.00114.74114.870.00
28642006.08.02 15:14close14171.00114.66114.870.006.987975.30
28652006.08.02 15:15sell14181.00114.66114.790.00
28662006.08.02 15:20close14181.00114.59114.790.006.117981.41
28672006.08.02 16:13buy14191.00114.43114.300.00
28682006.08.02 16:13close14191.00114.55114.300.0010.487991.89
28692006.08.02 19:09sell14201.00114.63114.760.00
28702006.08.03 00:59s/l14201.00114.76114.760.00-15.717976.18
28712006.08.03 08:59sell14211.00114.95115.080.00
28722006.08.03 09:59s/l14211.00115.08115.080.00-11.297964.89
28732006.08.03 10:41buy14221.00115.02114.890.00
28742006.08.03 12:59s/l14221.00114.89114.890.00-11.327953.57
28752006.08.03 13:00sell14231.00114.91115.040.00
28762006.08.03 13:01close14231.00114.79115.040.0010.457964.02
28772006.08.03 13:01sell14241.00115.00115.130.00
28782006.08.03 13:01close14241.00114.85115.130.0013.067977.08
28792006.08.03 13:02sell14251.00114.97115.100.00
28802006.08.03 13:05close14251.00114.88115.100.007.837984.91
28812006.08.03 13:06sell14261.00114.90115.030.00
28822006.08.03 13:15s/l14261.00115.03115.030.00-11.307973.61
28832006.08.03 13:16sell14271.00114.99115.120.00
28842006.08.03 14:01close14271.00114.90115.120.007.837981.44
28852006.08.03 14:59sell14281.00115.06115.190.00
28862006.08.03 15:59s/l14281.00115.19115.190.00-11.287970.16
28872006.08.03 16:59buy14291.00115.13115.000.00
28882006.08.03 18:59s/l14291.00115.00115.000.00-11.317958.85
28892006.08.04 01:00buy14301.00115.07114.940.00
28902006.08.04 01:12close14301.00115.16114.940.007.817966.66
28912006.08.04 11:17buy14311.00115.37115.240.00
28922006.08.04 11:29close14311.00115.46115.240.007.797974.45
28932006.08.04 11:30buy14321.00115.39115.260.00
28942006.08.04 12:59s/l14321.00115.26115.260.00-11.377963.08
28952006.08.04 13:00sell14331.00114.42114.550.00
28962006.08.04 13:59close14331.00114.30114.550.0010.507973.58
28972006.08.04 15:00sell14341.00114.35114.480.00
28982006.08.04 15:01close14341.00114.26114.480.007.887981.46
28992006.08.04 15:03sell14351.00114.30114.430.00
29002006.08.04 16:59close14351.00114.20114.430.008.767990.22
29012006.08.04 17:13sell14361.00114.33114.460.00
29022006.08.06 22:00close14361.00114.22114.460.009.637999.85
29032006.08.07 06:59sell14371.00114.67114.800.00
29042006.08.07 07:57close14371.00114.60114.800.006.118005.96
29052006.08.07 07:57buy14381.00114.60114.470.00
29062006.08.07 08:58close14381.00114.68114.470.006.988012.94
29072006.08.07 11:41sell14391.00114.90115.030.00
29082006.08.07 11:59s/l14391.00115.03115.030.00-11.308001.64
29092006.08.07 11:59sell14401.00115.01115.140.00
29102006.08.07 12:14close14401.00114.91115.140.008.708010.34
29112006.08.07 12:15buy14411.00114.90114.770.00
29122006.08.07 13:56close14411.00115.00114.770.008.708019.04
29132006.08.07 13:57sell14421.00114.99115.120.00
29142006.08.07 14:37close14421.00114.90115.120.007.838026.87
29152006.08.07 15:00buy14431.00114.90114.770.00
29162006.08.07 17:59close14431.00115.06114.770.0013.918040.78
29172006.08.07 21:59sell14441.00115.21115.340.00
29182006.08.07 22:00close14441.00115.12115.340.007.828048.60
29192006.08.08 00:59buy14451.00114.98114.850.00
29202006.08.08 02:02close14451.00115.09114.850.009.568058.16
29212006.08.08 10:00buy14461.00115.08114.950.00
29222006.08.08 13:52s/l14461.00114.95114.950.00-11.318046.85
29232006.08.08 15:00buy14471.00115.03114.900.00
29242006.08.08 17:23close14471.00115.10114.900.006.088052.93
29252006.08.08 18:59buy14481.00114.95114.820.00
29262006.08.08 19:00close14481.00115.03114.820.006.958059.88
29272006.08.08 19:00sell14491.00115.05115.180.00
29282006.08.08 20:09s/l14491.00115.18115.180.00-11.288048.60
29292006.08.08 23:59buy14501.00115.58115.450.00
29302006.08.09 01:00close14501.00115.73115.450.0014.268062.86
29312006.08.09 08:13buy14511.00115.29115.160.00
29322006.08.09 08:32close14511.00115.36115.160.006.078068.93
29332006.08.09 10:19buy14521.00114.98114.850.00
29342006.08.09 10:20close14521.00115.05114.850.006.088075.01
29352006.08.09 10:59buy14531.00114.91114.780.00
29362006.08.09 11:40close14531.00115.00114.780.007.838082.84
29372006.08.09 11:59sell14541.00114.99115.120.00
29382006.08.09 13:59s/l14541.00115.12115.120.00-11.298071.55
29392006.08.10 08:10sell14551.00115.06115.190.00
29402006.08.10 08:59close14551.00114.86115.190.0017.418088.96
29412006.08.10 09:01sell14561.00114.99115.120.00
29422006.08.10 09:03close14561.00114.91115.120.006.968095.92
29432006.08.10 09:04sell14571.00114.93115.060.00
29442006.08.10 09:17close14571.00114.87115.060.005.228101.14
29452006.08.10 12:00sell14581.00114.90115.030.00
29462006.08.10 13:06close14581.00114.82115.030.006.978108.11
29472006.08.10 17:00buy14591.00115.42115.290.00
29482006.08.10 17:08close14591.00115.52115.290.008.668116.77
29492006.08.10 17:28buy14601.00115.43115.300.00
29502006.08.10 18:59s/l14601.00115.30115.300.00-11.288105.49
29512006.08.10 23:02sell14611.00115.27115.400.00
29522006.08.11 00:00s/l14611.00115.40115.400.00-12.738092.76
29532006.08.11 04:05buy14621.00115.48115.350.00
29542006.08.11 04:44close14621.00115.53115.350.004.338097.09
29552006.08.11 04:53buy14631.00115.47115.340.00
29562006.08.11 04:57close14631.00115.52115.340.004.338101.42
29572006.08.11 04:59buy14641.00115.46115.330.00
29582006.08.11 05:02close14641.00115.52115.330.005.198106.61
29592006.08.11 05:41sell14651.00115.55115.680.00
29602006.08.11 06:01s/l14651.00115.68115.680.00-11.238095.38
29612006.08.11 06:02sell14661.00115.64115.770.00
29622006.08.11 06:22s/l14661.00115.77115.770.00-11.238084.15
29632006.08.11 06:25sell14671.00115.68115.810.00
29642006.08.11 06:31close14671.00115.59115.810.007.798091.94
29652006.08.11 06:38sell14681.00115.62115.750.00
29662006.08.11 06:40s/l14681.00115.75115.750.00-11.238080.71
29672006.08.11 06:48sell14691.00115.69115.820.00
29682006.08.11 06:56s/l14691.00115.82115.820.00-11.228069.49
29692006.08.11 07:03buy14701.00115.72115.590.00
29702006.08.11 07:18close14701.00115.77115.590.004.328073.81
29712006.08.11 07:26buy14711.00115.72115.590.00
29722006.08.11 07:38close14711.00115.78115.590.005.188078.99
29732006.08.11 07:59buy14721.00115.70115.570.00
29742006.08.11 08:01close14721.00115.79115.570.007.778086.76
29752006.08.11 08:01sell14731.00115.77115.900.00
29762006.08.11 08:19s/l14731.00115.90115.900.00-11.228075.54
29772006.08.11 08:20sell14741.00115.87116.000.00
29782006.08.11 08:24close14741.00115.81116.000.005.188080.72
29792006.08.11 08:24sell14751.00115.80115.930.00
29802006.08.11 08:28close14751.00115.74115.930.005.188085.90
29812006.08.11 08:36sell14761.00115.76115.890.00
29822006.08.11 08:37s/l14761.00115.89115.890.00-11.228074.68
29832006.08.11 08:41sell14771.00115.86115.990.00
29842006.08.11 08:47close14771.00115.80115.990.005.188079.86
29852006.08.11 08:47sell14781.00115.79115.920.00
29862006.08.11 08:53s/l14781.00115.92115.920.00-11.228068.64
29872006.08.11 10:26buy14791.00115.95115.820.00
29882006.08.11 10:35close14791.00116.04115.820.007.768076.40
29892006.08.11 10:57sell14801.00116.09116.220.00
29902006.08.11 11:24close14801.00116.01116.220.006.908083.30
29912006.08.11 11:25buy14811.00116.00115.870.00
29922006.08.11 11:54close14811.00116.09115.870.007.758091.05
29932006.08.11 11:59buy14821.00116.01115.880.00
29942006.08.11 12:06close14821.00116.11115.880.008.618099.66
29952006.08.11 12:06sell14831.00116.12116.250.00
29962006.08.11 12:23close14831.00116.05116.250.006.038105.69
29972006.08.11 12:31sell14841.00116.12116.250.00
29982006.08.11 12:34s/l14841.00116.25116.250.00-11.188094.51
29992006.08.11 12:35sell14851.00116.22116.350.00
30002006.08.11 12:40close14851.00116.15116.350.006.038100.54
30012006.08.11 12:41sell14861.00116.14116.270.00
30022006.08.11 12:51s/l14861.00116.27116.270.00-11.188089.36
30032006.08.11 13:12buy14871.00116.12115.990.00
30042006.08.11 13:21s/l14871.00115.99115.990.00-11.218078.15
30052006.08.11 13:31buy14881.00116.13116.000.00
30062006.08.11 13:51close14881.00116.20116.000.006.028084.17
30072006.08.11 16:48sell14891.00116.28116.410.00
30082006.08.11 18:22s/l14891.00116.41116.410.00-11.178073.00
30092006.08.11 19:25buy14901.00116.31116.180.00
30102006.08.13 23:05s/l14901.00116.18116.180.00-11.198061.81
30112006.08.13 23:05buy14911.00116.20116.070.00
30122006.08.13 23:15close14911.00116.28116.070.006.888068.69
30132006.08.13 23:47buy14921.00116.22116.090.00
30142006.08.14 04:00close14921.00116.30116.090.008.188076.87
30152006.08.14 07:16sell14931.00116.49116.620.00
30162006.08.14 07:25s/l14931.00116.62116.620.00-11.158065.72
30172006.08.14 07:25sell14941.00116.60116.730.00
30182006.08.14 08:03close14941.00116.50116.730.008.588074.30
30192006.08.14 13:32buy14951.00116.48116.350.00
30202006.08.14 14:20s/l14951.00116.35116.350.00-11.178063.13
30212006.08.14 14:20buy14961.00116.37116.240.00
30222006.08.14 14:59close14961.00116.45116.240.006.878070.00
30232006.08.14 15:59sell14971.00116.54116.670.00
30242006.08.14 17:47s/l14971.00116.67116.670.00-11.148058.86
30252006.08.15 05:24buy14981.00116.46116.330.00
30262006.08.15 06:03close14981.00116.54116.330.006.868065.72
30272006.08.15 06:04sell14991.00116.57116.700.00
30282006.08.15 06:57close14991.00116.48116.700.007.738073.45
30292006.08.15 07:02buy15001.00116.39116.260.00
30302006.08.15 07:35s/l15001.00116.26116.260.00-11.188062.27
30312006.08.15 07:35buy15011.00116.32116.190.00
30322006.08.15 07:55close15011.00116.41116.190.007.738070.00
30332006.08.15 07:55buy15021.00116.39116.260.00
30342006.08.15 08:30close15021.00116.45116.260.005.158075.15
30352006.08.15 08:30sell15031.00116.44116.570.00
30362006.08.15 08:56s/l15031.00116.57116.570.00-11.158064.00
30372006.08.15 08:57sell15041.00116.52116.650.00
30382006.08.15 12:15s/l15041.00116.65116.650.00-11.148052.86
30392006.08.15 12:15sell15051.00116.67116.800.00
30402006.08.15 12:30close15051.00116.48116.800.0016.318069.17
30412006.08.15 12:30buy15061.00116.47116.340.00
30422006.08.15 12:30close15061.00116.53116.340.005.158074.32
30432006.08.15 12:30buy15071.00116.45116.320.00
30442006.08.15 12:30s/l15071.00116.32116.320.00-11.208063.12
30452006.08.15 13:00sell15081.00116.21116.340.00
30462006.08.15 13:00close15081.00116.13116.340.006.898070.01
30472006.08.15 13:00sell15091.00116.21116.340.00
30482006.08.15 13:00close15091.00116.13116.340.006.898076.90
30492006.08.15 16:15sell15101.00116.09116.220.00
30502006.08.15 17:01close15101.00115.98116.220.009.488086.38
30512006.08.15 17:06buy15111.00115.95115.820.00
30522006.08.15 18:04close15111.00116.04115.820.007.768094.14
30532006.08.15 18:44sell15121.00116.13116.260.00
30542006.08.15 22:24close15121.00116.04116.260.007.768101.90
30552006.08.16 00:20sell15131.00116.01116.140.00
30562006.08.16 02:26s/l15131.00116.14116.140.00-11.198090.71
30572006.08.16 07:15buy15141.00116.07115.940.00
30582006.08.16 10:06close15141.00116.17115.940.008.618099.32
30592006.08.16 12:13buy15151.00116.25116.120.00
30602006.08.16 12:30s/l15151.00116.12116.120.00-11.218088.11
30612006.08.16 12:30buy15161.00116.14116.010.00
30622006.08.16 12:30s/l15161.00116.01116.010.00-11.218076.90
30632006.08.16 12:30buy15171.00116.15116.020.00
30642006.08.16 12:30s/l15171.00116.02116.020.00-11.218065.69
30652006.08.16 13:15buy15181.00115.71115.580.00
30662006.08.16 13:15close15181.00115.78115.580.006.058071.74
30672006.08.16 13:15buy15191.00115.73115.600.00
30682006.08.16 13:56close15191.00115.81115.600.006.918078.65
30692006.08.16 18:40sell15201.00115.89116.020.00
30702006.08.16 21:05close15201.00115.83116.020.005.188083.83
30712006.08.16 21:05buy15211.00115.82115.690.00
30722006.08.16 21:29close15211.00115.88115.690.005.188089.01
30732006.08.16 23:58buy15221.00115.78115.650.00
30742006.08.17 01:02s/l15221.00115.65115.650.00-7.348081.67
30752006.08.17 01:11buy15231.00115.63115.500.00
30762006.08.17 02:54close15231.00115.69115.500.005.198086.86
30772006.08.17 02:57sell15241.00115.68115.810.00
30782006.08.17 06:07close15241.00115.60115.810.006.928093.78
30792006.08.17 09:18sell15251.00115.36115.490.00
30802006.08.17 10:32close15251.00115.29115.490.006.078099.85
30812006.08.17 10:51sell15261.00115.40115.530.00
30822006.08.17 10:59close15261.00115.30115.530.008.678108.52
30832006.08.17 11:31sell15271.00115.38115.510.00
30842006.08.17 11:58close15271.00115.30115.510.006.948115.46
30852006.08.17 12:04sell15281.00115.36115.490.00
30862006.08.17 12:36s/l15281.00115.49115.490.00-11.268104.20
30872006.08.17 12:37sell15291.00115.42115.550.00
30882006.08.17 12:43s/l15291.00115.55115.550.00-11.248092.96
30892006.08.17 12:48sell15301.00115.42115.550.00
30902006.08.17 14:28s/l15301.00115.55115.550.00-11.258081.71
30912006.08.17 14:31sell15311.00115.59115.720.00
30922006.08.17 14:41close15311.00115.49115.720.008.668090.37
30932006.08.17 15:44buy15321.00115.40115.270.00
30942006.08.17 16:00close15321.00115.51115.270.009.528099.89
30952006.08.17 21:39sell15331.00116.03116.160.00
30962006.08.17 21:45close15331.00115.91116.160.0010.358110.24
30972006.08.17 21:53sell15341.00116.03116.160.00
30982006.08.17 22:04close15341.00115.97116.160.005.178115.41
30992006.08.18 01:09sell15351.00116.06116.190.00
31002006.08.18 04:00close15351.00115.98116.190.006.908122.31
31012006.08.18 04:38buy15361.00115.92115.790.00
31022006.08.18 07:09close15361.00115.98115.790.005.178127.48
31032006.08.18 07:11sell15371.00116.01116.140.00
31042006.08.18 08:26close15371.00115.92116.140.007.768135.24
31052006.08.18 09:20buy15381.00115.85115.720.00
31062006.08.18 09:21s/l15381.00115.72115.720.00-11.238124.01
31072006.08.18 09:21buy15391.00115.77115.640.00
31082006.08.18 09:41s/l15391.00115.64115.640.00-11.248112.77
31092006.08.18 10:44sell15401.00115.63115.760.00
31102006.08.18 10:53s/l15401.00115.76115.760.00-11.238101.54
31112006.08.18 10:53sell15411.00115.74115.870.00
31122006.08.18 11:20s/l15411.00115.87115.870.00-11.228090.32
31132006.08.18 11:24sell15421.00115.89116.020.00
31142006.08.18 12:32s/l15421.00116.02116.020.00-11.208079.12
31152006.08.18 13:02buy15431.00115.79115.660.00
31162006.08.18 13:20close15431.00115.89115.660.008.638087.75
31172006.08.18 13:33buy15441.00115.80115.670.00
31182006.08.18 13:48s/l15441.00115.67115.670.00-11.258076.50
31192006.08.18 13:48buy15451.00115.68115.550.00
31202006.08.18 13:49close15451.00115.91115.550.0019.848096.34
31212006.08.18 13:49buy15461.00115.74115.610.00
31222006.08.18 13:54s/l15461.00115.61115.610.00-11.248085.10
31232006.08.18 15:07sell15471.00115.85115.980.00
31242006.08.20 22:00close15471.00115.73115.980.0010.378095.47
31252006.08.21 00:30sell15481.00115.77115.900.00
31262006.08.21 01:21close15481.00115.68115.900.007.788103.25
31272006.08.21 06:06sell15491.00115.66115.790.00
31282006.08.21 06:44s/l15491.00115.79115.790.00-11.238092.02
31292006.08.21 06:46sell15501.00115.73115.860.00
31302006.08.21 06:53close15501.00115.63115.860.008.658100.67
31312006.08.21 06:53sell15511.00115.66115.790.00
31322006.08.21 06:56close15511.00115.59115.790.006.068106.73
31332006.08.21 07:25buy15521.00115.49115.360.00
31342006.08.21 07:48s/l15521.00115.36115.360.00-11.278095.46
31352006.08.21 07:48buy15531.00115.37115.240.00
31362006.08.21 07:57close15531.00115.48115.240.009.538104.99
31372006.08.21 07:57buy15541.00115.45115.320.00
31382006.08.21 08:22close15541.00115.52115.320.006.068111.05
31392006.08.21 08:27sell15551.00115.61115.740.00
31402006.08.21 09:59close15551.00115.51115.740.008.668119.71
31412006.08.21 10:59sell15561.00115.61115.740.00
31422006.08.21 11:22s/l15561.00115.74115.740.00-11.238108.48
31432006.08.21 11:22sell15571.00115.72115.850.00
31442006.08.21 12:13close15571.00115.62115.850.008.658117.13
31452006.08.21 12:14buy15581.00115.63115.500.00
31462006.08.21 12:20close15581.00115.73115.500.008.648125.77
31472006.08.21 12:41sell15591.00115.80115.930.00
31482006.08.21 13:11close15591.00115.70115.930.008.648134.41
31492006.08.21 15:18sell15601.00115.93116.060.00
31502006.08.21 17:45close15601.00115.84116.060.007.778142.18
31512006.08.21 17:45buy15611.00115.82115.690.00
31522006.08.21 20:19close15611.00115.89115.690.006.048148.22
31532006.08.22 00:30sell15621.00116.11116.240.00
31542006.08.22 05:41close15621.00116.02116.240.007.768155.98
31552006.08.22 07:06sell15631.00116.15116.280.00
31562006.08.22 07:50s/l15631.00116.28116.280.00-11.178144.81
31572006.08.22 07:50sell15641.00116.25116.380.00
31582006.08.22 09:14close15641.00116.17116.380.006.898151.70
31592006.08.22 10:19buy15651.00116.21116.080.00
31602006.08.22 10:51s/l15651.00116.08116.080.00-11.208140.50
31612006.08.22 10:53buy15661.00116.13116.000.00
31622006.08.22 11:50close15661.00116.20116.000.006.028146.52
31632006.08.22 11:55sell15671.00116.25116.380.00
31642006.08.22 12:13s/l15671.00116.38116.380.00-11.178135.35
31652006.08.22 13:44sell15681.00116.48116.610.00
31662006.08.22 15:08close15681.00116.41116.610.006.018141.36
31672006.08.22 15:40sell15691.00116.57116.700.00
31682006.08.22 17:29s/l15691.00116.70116.700.00-11.148130.22
31692006.08.22 17:32sell15701.00116.73116.860.00
31702006.08.22 18:38close15701.00116.65116.860.006.868137.08
31712006.08.23 00:10buy15711.00116.37116.240.00
31722006.08.23 01:32close15711.00116.45116.240.006.878143.95
31732006.08.23 02:54buy15721.00116.32116.190.00
31742006.08.23 04:50close15721.00116.41116.190.007.738151.68
31752006.08.23 06:55buy15731.00116.29116.160.00
31762006.08.23 07:27s/l15731.00116.16116.160.00-11.198140.49
31772006.08.23 07:27buy15741.00116.18116.050.00
31782006.08.23 08:07close15741.00116.28116.050.008.608149.09
31792006.08.23 08:07sell15751.00116.30116.430.00
31802006.08.23 10:02close15751.00116.24116.430.005.168154.25
31812006.08.23 12:58buy15761.00116.26116.130.00
31822006.08.23 13:22close15761.00116.35116.130.007.748161.99
31832006.08.23 13:22sell15771.00116.34116.470.00
31842006.08.23 14:00close15771.00116.25116.470.007.748169.73
31852006.08.23 14:00buy15781.00116.21116.080.00
31862006.08.23 14:00close15781.00116.30116.080.007.748177.47
31872006.08.23 14:00buy15791.00116.21116.080.00
31882006.08.23 14:12close15791.00116.30116.080.007.748185.21
31892006.08.23 14:15sell15801.00116.36116.490.00
31902006.08.23 14:23s/l15801.00116.49116.490.00-11.168174.05
31912006.08.23 14:23sell15811.00116.41116.540.00
31922006.08.23 14:34s/l15811.00116.54116.540.00-11.158162.90
31932006.08.23 14:48sell15821.00116.42116.550.00
31942006.08.23 14:59s/l15821.00116.55116.550.00-11.158151.75
31952006.08.23 15:28buy15831.00116.49116.360.00
31962006.08.23 16:22s/l15831.00116.36116.360.00-11.178140.58
31972006.08.23 16:22buy15841.00116.37116.240.00
31982006.08.23 16:44close15841.00116.46116.240.007.738148.31
31992006.08.23 20:40sell15851.00116.44116.570.00
32002006.08.23 23:04close15851.00116.37116.570.006.028154.33
32012006.08.24 00:56sell15861.00116.47116.600.00
32022006.08.24 02:24close15861.00116.37116.600.008.598162.92
32032006.08.24 02:46buy15871.00116.35116.220.00
32042006.08.24 03:55close15871.00116.42116.220.006.018168.93
32052006.08.24 06:25sell15881.00116.46116.590.00
32062006.08.24 07:51s/l15881.00116.59116.590.00-11.158157.78
32072006.08.24 08:00buy15891.00116.42116.290.00
32082006.08.24 08:00close15891.00116.51116.290.007.728165.50
32092006.08.24 08:00buy15901.00116.42116.290.00
32102006.08.24 08:01close15901.00116.53116.290.009.448174.94
32112006.08.24 08:01buy15911.00116.41116.280.00
32122006.08.24 08:01close15911.00116.59116.280.0015.448190.38
32132006.08.24 08:01buy15921.00116.44116.310.00
32142006.08.24 08:01close15921.00116.59116.310.0012.878203.25
32152006.08.24 08:01buy15931.00116.41116.280.00
32162006.08.24 08:01close15931.00116.55116.280.0012.018215.26
32172006.08.24 08:01buy15941.00116.41116.280.00
32182006.08.24 08:01close15941.00116.59116.280.0015.448230.70
32192006.08.24 08:01buy15951.00116.40116.270.00
32202006.08.24 08:01close15951.00116.49116.270.007.738238.43
32212006.08.24 08:02buy15961.00116.46116.330.00
32222006.08.24 10:18s/l15961.00116.33116.330.00-11.188227.25
32232006.08.24 10:18buy15971.00116.34116.210.00
32242006.08.24 12:30s/l15971.00116.21116.210.00-11.198216.06
32252006.08.24 12:30buy15981.00116.20116.070.00
32262006.08.24 12:30close15981.00116.38116.070.0015.478231.53
32272006.08.24 13:08buy15991.00116.25116.120.00
32282006.08.24 13:16close15991.00116.34116.120.007.748239.27
32292006.08.24 13:20buy16001.00116.29116.160.00
32302006.08.24 14:04close16001.00116.37116.160.006.878246.14
32312006.08.24 14:09sell16011.00116.33116.460.00
32322006.08.24 16:01s/l16011.00116.46116.460.00-11.168234.98
32332006.08.24 19:39sell16021.00116.56116.690.00
32342006.08.24 22:53close16021.00116.49116.690.006.018240.99
32352006.08.24 23:30sell16031.00116.54116.670.00
32362006.08.24 23:34close16031.00116.48116.670.005.158246.14
32372006.08.24 23:39sell16041.00116.53116.660.00
32382006.08.24 23:51s/l16041.00116.66116.660.00-11.148235.00
32392006.08.25 00:05sell16051.00116.74116.870.00
32402006.08.25 00:29close16051.00116.66116.870.006.868241.86
32412006.08.25 01:27buy16061.00116.59116.460.00
32422006.08.25 03:34close16061.00116.66116.460.006.008247.86
32432006.08.25 03:35sell16071.00116.65116.780.00
32442006.08.25 05:28s/l16071.00116.78116.780.00-11.138236.73
32452006.08.25 06:21sell16081.00116.99117.120.00
32462006.08.25 06:24s/l16081.00117.12117.120.00-11.108225.63
32472006.08.25 06:24sell16091.00117.07117.200.00
32482006.08.25 06:30s/l16091.00117.20117.200.00-11.098214.54
32492006.08.25 07:07buy16101.00117.14117.010.00
32502006.08.25 07:28close16101.00117.21117.010.005.978220.51
32512006.08.25 07:42buy16111.00117.14117.010.00
32522006.08.25 08:05close16111.00117.21117.010.005.978226.48
32532006.08.25 08:05sell16121.00117.26117.390.00
32542006.08.25 08:21close16121.00117.19117.390.005.978232.45
32552006.08.25 11:41buy16131.00117.15117.020.00
32562006.08.25 11:54close16131.00117.22117.020.005.978238.42
32572006.08.25 12:22sell16141.00117.33117.460.00
32582006.08.25 13:53close16141.00117.27117.460.005.128243.54
32592006.08.25 14:07sell16151.00117.29117.420.00
32602006.08.25 14:27s/l16151.00117.42117.420.00-11.078232.47
32612006.08.25 14:27sell16161.00117.40117.530.00
32622006.08.25 14:50close16161.00117.32117.530.006.828239.29
32632006.08.25 14:50sell16171.00117.29117.420.00
32642006.08.25 14:52s/l16171.00117.42117.420.00-11.078228.22
32652006.08.25 14:52sell16181.00117.41117.540.00
32662006.08.25 14:56close16181.00117.32117.540.007.678235.89
32672006.08.25 14:56sell16191.00117.33117.460.00
32682006.08.25 15:06close16191.00117.24117.460.007.688243.57
32692006.08.25 15:06buy16201.00117.22117.090.00
32702006.08.25 15:07s/l16201.00117.09117.090.00-11.118232.46
32712006.08.25 15:08buy16211.00117.17117.040.00
32722006.08.25 15:40close16211.00117.25117.040.006.828239.28
32732006.08.25 15:42buy16221.00117.24117.110.00
32742006.08.25 15:52close16221.00117.30117.110.005.128244.40
32752006.08.25 19:04buy16231.00117.25117.120.00
32762006.08.25 19:37close16231.00117.31117.120.005.118249.51
32772006.08.28 00:39buy16241.00117.23117.100.00
32782006.08.28 03:25s/l16241.00117.10117.100.00-11.108238.41
32792006.08.28 03:28buy16251.00117.11116.980.00
32802006.08.28 07:26s/l16251.00116.98116.980.00-11.118227.30
32812006.08.28 08:07buy16261.00116.98116.850.00
32822006.08.28 08:19close16261.00117.06116.850.006.838234.13
32832006.08.28 08:41buy16271.00116.98116.850.00
32842006.08.28 11:24close16271.00117.05116.850.005.988240.11
32852006.08.28 11:24sell16281.00117.04117.170.00
32862006.08.28 13:16s/l16281.00117.17117.170.00-11.098229.02
32872006.08.28 14:08buy16291.00116.99116.860.00
32882006.08.28 14:39close16291.00117.08116.860.007.698236.71
32892006.08.28 14:49sell16301.00117.16117.290.00
32902006.08.29 00:10close16301.00117.09117.290.004.528241.23
32912006.08.29 00:10buy16311.00117.13117.000.00
32922006.08.29 00:39s/l16311.00117.00117.000.00-11.118230.12
32932006.08.29 00:39buy16321.00117.02116.890.00
32942006.08.29 01:46s/l16321.00116.89116.890.00-11.128219.00
32952006.08.29 01:46buy16331.00116.91116.780.00
32962006.08.29 04:26s/l16331.00116.78116.780.00-11.138207.87
32972006.08.29 06:33sell16341.00116.89117.020.00
32982006.08.29 06:45s/l16341.00117.02117.020.00-11.118196.76
32992006.08.29 06:45sell16351.00116.99117.120.00
33002006.08.29 07:00close16351.00116.92117.120.005.998202.75
33012006.08.29 07:13buy16361.00116.86116.730.00
33022006.08.29 07:21s/l16361.00116.73116.730.00-11.148191.61
33032006.08.29 07:21buy16371.00116.75116.620.00
33042006.08.29 07:52s/l16371.00116.62116.620.00-11.158180.46
33052006.08.29 08:06sell16381.00116.68116.810.00
33062006.08.29 08:52s/l16381.00116.81116.810.00-11.138169.33
33072006.08.29 09:25buy16391.00116.70116.570.00
33082006.08.29 11:02close16391.00116.78116.570.006.858176.18
33092006.08.29 12:33buy16401.00116.62116.490.00
33102006.08.29 12:54close16401.00116.70116.490.006.868183.04
33112006.08.29 13:17sell16411.00116.75116.880.00
33122006.08.29 13:48close16411.00116.67116.880.006.868189.90
33132006.08.29 13:59sell16421.00116.75116.880.00
33142006.08.29 14:00close16421.00116.67116.880.006.868196.76
33152006.08.29 14:00buy16431.00116.59116.460.00
33162006.08.29 14:00close16431.00116.67116.460.006.868203.62
33172006.08.29 14:07sell16441.00116.83116.960.00
33182006.08.29 14:07close16441.00116.78116.960.004.288207.90
33192006.08.29 14:07sell16451.00116.83116.960.00
33202006.08.29 14:11close16451.00116.78116.960.004.288212.18
33212006.08.29 14:19sell16461.00116.83116.960.00
33222006.08.29 14:22s/l16461.00116.96116.960.00-11.128201.06
33232006.08.29 14:22sell16471.00116.95117.080.00
33242006.08.29 14:26close16471.00116.88117.080.005.998207.05
33252006.08.29 14:26sell16481.00116.85116.980.00
33262006.08.29 14:45close16481.00116.80116.980.004.288211.33
33272006.08.29 14:48sell16491.00116.85116.980.00
33282006.08.29 15:50s/l16491.00116.98116.980.00-11.118200.22
33292006.08.29 15:50sell16501.00116.96117.090.00
33302006.08.29 18:01close16501.00116.81117.090.0012.848213.06
33312006.08.29 19:09sell16511.00116.64116.770.00
33322006.08.29 23:50s/l16511.00116.77116.770.00-11.138201.93
33332006.08.30 01:37sell16521.00116.80116.930.00
33342006.08.30 05:31s/l16521.00116.93116.930.00-11.118190.82
33352006.08.30 05:36sell16531.00116.94117.070.00
33362006.08.30 06:41close16531.00116.85117.070.007.708198.52
33372006.08.30 06:49buy16541.00116.80116.670.00
33382006.08.30 07:03close16541.00116.86116.670.005.138203.65
33392006.08.30 07:05sell16551.00116.89117.020.00
33402006.08.30 07:17s/l16551.00117.02117.020.00-11.118192.54
33412006.08.30 11:07sell16561.00117.13117.260.00
33422006.08.30 12:00close16561.00117.07117.260.005.138197.67
33432006.08.30 12:15buy16571.00117.01116.880.00
33442006.08.30 12:33close16571.00117.07116.880.005.138202.80
33452006.08.30 12:35sell16581.00117.14117.270.00
33462006.08.30 12:46close16581.00117.08117.270.005.128207.92
33472006.08.30 13:11buy16591.00116.99116.860.00
33482006.08.30 13:40close16591.00117.04116.860.004.278212.19
33492006.08.30 14:36sell16601.00117.10117.230.00
33502006.08.30 14:59close16601.00117.05117.230.004.278216.46
33512006.08.30 16:18sell16611.00117.17117.300.00
33522006.08.30 16:50s/l16611.00117.30117.300.00-11.088205.38
33532006.08.30 16:50sell16621.00117.27117.400.00
33542006.08.30 17:27close16621.00117.21117.400.005.128210.50
33552006.08.30 21:00buy16631.00117.11116.980.00
33562006.08.30 23:18s/l16631.00116.98116.980.00-11.118199.39
33572006.08.30 23:19buy16641.00116.98116.850.00
33582006.08.30 23:50close16641.00117.04116.850.005.138204.52
33592006.08.30 23:50sell16651.00117.12117.250.00
33602006.08.31 00:00s/l16651.00117.25117.250.00-15.478189.05
33612006.08.31 03:08sell16661.00117.29117.420.00
33622006.08.31 03:41s/l16661.00117.42117.420.00-11.078177.98
33632006.08.31 03:41sell16671.00117.38117.510.00
33642006.08.31 06:03close16671.00117.30117.510.006.828184.80
33652006.08.31 08:18sell16681.00117.31117.440.00
33662006.08.31 08:53close16681.00117.20117.440.009.398194.19
33672006.08.31 10:16sell16691.00117.19117.320.00
33682006.08.31 11:04close16691.00117.12117.320.005.988200.17
33692006.08.31 13:30sell16701.00117.13117.260.00
33702006.08.31 14:16s/l16701.00117.26117.260.00-11.098189.08
33712006.08.31 15:46sell16711.00117.36117.490.00
33722006.08.31 18:35s/l16711.00117.49117.490.00-11.068178.02
33732006.08.31 18:59buy16721.00117.35117.220.00
33742006.08.31 21:41close16721.00117.43117.220.006.818184.83
33752006.09.01 03:25sell16731.00117.23117.360.00
33762006.09.01 07:51s/l16731.00117.36117.360.00-11.088173.75
33772006.09.01 07:51sell16741.00117.35117.480.00
33782006.09.01 11:13close16741.00117.29117.480.005.128178.87
33792006.09.01 12:07buy16751.00117.27117.140.00
33802006.09.01 12:30close16751.00117.34117.140.005.978184.84
33812006.09.01 12:30buy16761.00117.25117.120.00
33822006.09.01 12:30close16761.00117.31117.120.005.118189.95
33832006.09.01 12:30buy16771.00117.25117.120.00
33842006.09.01 12:31close16771.00117.31117.120.005.118195.06
33852006.09.01 12:32buy16781.00117.27117.140.00
33862006.09.01 12:32close16781.00117.33117.140.005.118200.17
33872006.09.01 12:32buy16791.00117.27117.140.00
33882006.09.01 12:32close16791.00117.42117.140.0012.778212.94
33892006.09.01 12:35buy16801.00117.27117.140.00
33902006.09.01 12:35close16801.00117.34117.140.005.978218.91
33912006.09.01 12:52sell16811.00117.46117.590.00
33922006.09.01 12:55close16811.00117.36117.590.008.528227.43
33932006.09.01 12:58buy16821.00117.27117.140.00
33942006.09.01 13:00s/l16821.00117.14117.140.00-11.108216.33
33952006.09.01 13:06sell16831.00117.24117.370.00
33962006.09.01 13:09s/l16831.00117.37117.370.00-11.088205.25
33972006.09.01 13:09sell16841.00117.31117.440.00
33982006.09.01 13:26s/l16841.00117.44117.440.00-11.078194.18
33992006.09.01 13:47sell16851.00117.29117.420.00
34002006.09.01 13:48s/l16851.00117.42117.420.00-11.078183.11
34012006.09.01 14:02buy16861.00117.22117.090.00
34022006.09.01 14:02close16861.00117.33117.090.009.388192.49
34032006.09.01 14:02buy16871.00117.22117.090.00
34042006.09.01 14:02close16871.00117.31117.090.007.678200.16
34052006.09.01 14:02buy16881.00117.19117.060.00
34062006.09.01 14:03close16881.00117.28117.060.007.678207.83
34072006.09.01 14:09sell16891.00117.43117.560.00
34082006.09.01 14:56close16891.00117.34117.560.007.678215.50
34092006.09.04 05:08sell16901.00116.52116.650.00
34102006.09.04 05:25close16901.00116.45116.650.006.018221.51
34112006.09.04 05:51sell16911.00116.52116.650.00
34122006.09.04 06:18close16911.00116.45116.650.006.018227.52
34132006.09.04 08:53sell16921.00116.31116.440.00
34142006.09.04 09:38close16921.00116.22116.440.007.748235.26
34152006.09.04 09:39buy16931.00116.21116.080.00
34162006.09.04 10:19s/l16931.00116.08116.080.00-11.208224.06
34172006.09.04 11:56buy16941.00116.02115.890.00
34182006.09.04 12:14close16941.00116.08115.890.005.178229.23
34192006.09.04 15:11sell16951.00116.02116.150.00
34202006.09.04 16:43s/l16951.00116.15116.150.00-11.198218.04
34212006.09.05 00:10buy16961.00115.98115.850.00
34222006.09.05 00:11s/l16961.00115.85115.850.00-11.228206.82
34232006.09.05 00:11buy16971.00115.93115.800.00
34242006.09.05 00:14s/l16971.00115.80115.800.00-11.238195.59
34252006.09.05 00:18buy16981.00115.89115.760.00
34262006.09.05 03:00close16981.00115.98115.760.007.768203.35
34272006.09.05 04:10buy16991.00115.86115.730.00
34282006.09.05 05:24close16991.00115.95115.730.007.768211.11
34292006.09.05 05:24sell17001.00115.95116.080.00
34302006.09.05 06:14close17001.00115.85116.080.008.638219.74
34312006.09.05 06:14buy17011.00115.86115.730.00
34322006.09.05 07:05s/l17011.00115.73115.730.00-11.238208.51
34332006.09.05 07:05buy17021.00115.73115.600.00
34342006.09.05 07:24s/l17021.00115.60115.600.00-11.258197.26
34352006.09.05 07:24buy17031.00115.62115.490.00
34362006.09.05 07:50close17031.00115.69115.490.006.058203.31
34372006.09.05 07:51buy17041.00115.70115.570.00
34382006.09.05 09:16close17041.00115.78115.570.006.918210.22
34392006.09.05 09:17sell17051.00115.77115.900.00
34402006.09.05 11:49s/l17051.00115.90115.900.00-11.228199.00
34412006.09.05 12:16buy17061.00115.82115.690.00
34422006.09.05 13:25close17061.00115.93115.690.009.498208.49
34432006.09.05 13:25sell17071.00115.91116.040.00
34442006.09.05 14:31s/l17071.00116.04116.040.00-11.208197.29
34452006.09.05 17:22sell17081.00116.02116.150.00
34462006.09.05 19:02close17081.00115.93116.150.007.768205.05
34472006.09.05 20:57sell17091.00116.08116.210.00
34482006.09.05 22:49s/l17091.00116.21116.210.00-11.198193.86
34492006.09.05 23:29buy17101.00116.07115.940.00
34502006.09.06 00:38close17101.00116.16115.940.009.058202.91
34512006.09.06 01:04sell17111.00116.30116.430.00
34522006.09.06 04:12s/l17111.00116.43116.430.00-11.178191.74
34532006.09.06 04:23sell17121.00116.44116.570.00
34542006.09.06 05:52close17121.00116.36116.570.006.888198.62
34552006.09.06 06:32buy17131.00116.25116.120.00
34562006.09.06 07:30close17131.00116.33116.120.006.888205.50
34572006.09.06 07:31sell17141.00116.34116.470.00
34582006.09.06 08:50s/l17141.00116.47116.470.00-11.168194.34
34592006.09.06 11:16sell17151.00116.51116.640.00
34602006.09.06 11:26s/l17151.00116.64116.640.00-11.148183.20
34612006.09.06 11:37sell17161.00116.60116.730.00
34622006.09.06 12:30s/l17161.00116.73116.730.00-11.148172.06
34632006.09.06 12:31sell17171.00116.72116.850.00
34642006.09.06 12:39close17171.00116.63116.850.007.728179.78
34652006.09.06 12:42buy17181.00116.56116.430.00
34662006.09.06 13:44close17181.00116.66116.430.008.578188.35
34672006.09.06 13:44sell17191.00116.67116.800.00
34682006.09.06 13:56close17191.00116.57116.800.008.588196.93
34692006.09.06 13:58sell17201.00116.64116.770.00
34702006.09.06 16:01s/l17201.00116.77116.770.00-11.138185.80
34712006.09.06 17:53buy17211.00116.78116.650.00
34722006.09.06 18:09s/l17211.00116.65116.650.00-11.148174.66
34732006.09.07 00:20sell17221.00116.71116.840.00
34742006.09.07 07:34s/l17221.00116.84116.840.00-11.128163.54
34752006.09.07 07:34sell17231.00116.83116.960.00
34762006.09.07 07:40s/l17231.00116.96116.960.00-11.118152.43
34772006.09.07 07:40sell17241.00116.90117.030.00
34782006.09.07 08:29s/l17241.00117.03117.030.00-11.118141.32
34792006.09.07 08:51buy17251.00116.85116.720.00
34802006.09.07 08:51close17251.00117.05116.720.0017.098158.41
34812006.09.07 08:52buy17261.00116.75116.620.00
34822006.09.07 08:52s/l17261.00116.62116.620.00-11.178147.24
34832006.09.07 11:07sell17271.00116.21116.340.00
34842006.09.07 12:20s/l17271.00116.34116.340.00-11.178136.07
34852006.09.07 12:46sell17281.00116.38116.510.00
34862006.09.07 13:08close17281.00116.26116.510.0010.328146.39
34872006.09.07 14:21sell17291.00116.47116.600.00
34882006.09.07 14:55s/l17291.00116.60116.600.00-11.158135.24
34892006.09.07 14:55sell17301.00116.60116.730.00
34902006.09.07 14:58close17301.00116.47116.730.0011.168146.40
34912006.09.07 14:58sell17311.00116.47116.600.00
34922006.09.07 15:12s/l17311.00116.60116.600.00-11.158135.25
34932006.09.07 15:59buy17321.00116.34116.210.00
34942006.09.07 16:15close17321.00116.48116.210.0012.028147.27
34952006.09.07 17:57buy17331.00116.39116.260.00
34962006.09.07 22:50close17331.00116.47116.260.006.878154.14
34972006.09.07 23:52buy17341.00116.34116.210.00
34982006.09.08 00:30close17341.00116.41116.210.007.318161.45
34992006.09.08 02:22buy17351.00116.33116.200.00
35002006.09.08 04:11s/l17351.00116.20116.200.00-11.198150.26
35012006.09.08 07:21sell17361.00116.30116.430.00
35022006.09.08 07:22s/l17361.00116.43116.430.00-11.178139.09
35032006.09.08 07:22sell17371.00116.41116.540.00
35042006.09.08 07:24close17371.00116.32116.540.007.748146.83
35052006.09.08 07:24sell17381.00116.28116.410.00
35062006.09.08 07:24close17381.00116.15116.410.0011.198158.02
35072006.09.08 07:24sell17391.00116.31116.440.00
35082006.09.08 07:42close17391.00116.22116.440.007.748165.76
35092006.09.08 07:58sell17401.00116.28116.410.00
35102006.09.08 09:30s/l17401.00116.41116.410.00-11.178154.59
35112006.09.08 09:31sell17411.00116.42116.550.00
35122006.09.08 10:30s/l17411.00116.55116.550.00-11.158143.44
35132006.09.08 10:30sell17421.00116.53116.660.00
35142006.09.08 10:58close17421.00116.43116.660.008.598152.03
35152006.09.08 12:36sell17431.00116.53116.660.00
35162006.09.08 12:43s/l17431.00116.66116.660.00-11.148140.89
35172006.09.08 12:43sell17441.00116.64116.770.00
35182006.09.08 12:45s/l17441.00116.77116.770.00-11.138129.76
35192006.09.10 22:15sell17451.00117.02117.150.00
35202006.09.10 23:33close17451.00116.89117.150.0011.128140.88
35212006.09.10 23:33buy17461.00116.86116.730.00
35222006.09.11 00:11s/l17461.00116.73116.730.00-9.848131.04
35232006.09.11 00:25buy17471.00116.66116.530.00
35242006.09.11 00:59close17471.00116.76116.530.008.568139.60
35252006.09.11 08:08buy17481.00117.10116.970.00
35262006.09.11 08:43close17481.00117.17116.970.005.978145.57
35272006.09.11 10:47sell17491.00117.34117.470.00
35282006.09.11 12:45close17491.00117.27117.470.005.978151.54
35292006.09.11 12:45buy17501.00117.28117.150.00
35302006.09.11 14:00close17501.00117.35117.150.005.978157.51
35312006.09.11 15:53buy17511.00117.59117.460.00
35322006.09.11 20:28close17511.00117.66117.460.005.958163.46
35332006.09.11 22:52buy17521.00117.59117.460.00
35342006.09.12 00:15s/l17521.00117.46117.460.00-9.778153.69
35352006.09.12 02:32buy17531.00117.61117.480.00
35362006.09.12 05:11s/l17531.00117.48117.480.00-11.078142.62
35372006.09.12 05:32sell17541.00117.66117.790.00
35382006.09.12 06:00close17541.00117.60117.790.005.108147.72
35392006.09.12 07:43buy17551.00117.51117.380.00
35402006.09.12 08:00close17551.00117.57117.380.005.108152.82
35412006.09.12 08:25buy17561.00117.52117.390.00
35422006.09.12 08:29close17561.00117.59117.390.005.958158.77
35432006.09.12 13:05sell17571.00117.62117.750.00
35442006.09.12 13:48s/l17571.00117.75117.750.00-11.048147.73
35452006.09.12 14:13sell17581.00117.81117.940.00
35462006.09.12 14:21close17581.00117.75117.940.005.108152.83
35472006.09.12 14:26sell17591.00117.81117.940.00
35482006.09.12 14:49close17591.00117.75117.940.005.108157.93
35492006.09.12 21:21buy17601.00117.90117.770.00
35502006.09.12 23:05s/l17601.00117.77117.770.00-11.048146.89
35512006.09.12 23:07buy17611.00117.77117.640.00
35522006.09.12 23:41close17611.00117.84117.640.005.948152.83
35532006.09.13 01:14sell17621.00117.85117.980.00
35542006.09.13 01:18s/l17621.00117.98117.980.00-11.028141.81
35552006.09.13 01:18sell17631.00117.94118.070.00
35562006.09.13 01:26close17631.00117.85118.070.007.648149.45
35572006.09.13 01:26sell17641.00117.86117.990.00
35582006.09.13 01:50s/l17641.00117.99117.990.00-11.028138.43
35592006.09.13 01:55sell17651.00117.95118.080.00
35602006.09.13 06:25close17651.00117.87118.080.006.798145.22
35612006.09.13 06:30buy17661.00117.85117.720.00
35622006.09.13 06:56s/l17661.00117.72117.720.00-11.048134.18
35632006.09.13 07:15buy17671.00117.67117.540.00
35642006.09.13 12:43s/l17671.00117.54117.540.00-11.068123.12
35652006.09.13 13:51sell17681.00117.65117.780.00
35662006.09.13 13:59s/l17681.00117.78117.780.00-11.048112.08
35672006.09.13 13:59sell17691.00117.76117.890.00
35682006.09.13 14:27close17691.00117.64117.890.0010.208122.28
35692006.09.13 14:27buy17701.00117.66117.530.00
35702006.09.13 15:41s/l17701.00117.53117.530.00-11.078111.21
35712006.09.13 21:03buy17711.00117.57117.440.00
35722006.09.13 22:13s/l17711.00117.44117.440.00-11.078100.14
35732006.09.14 00:39sell17721.00117.55117.680.00
35742006.09.14 01:18close17721.00117.45117.680.008.518108.65
35752006.09.14 01:19buy17731.00117.44117.310.00
35762006.09.14 04:04close17731.00117.54117.310.008.518117.16
35772006.09.14 06:11sell17741.00117.64117.770.00
35782006.09.14 08:26s/l17741.00117.77117.770.00-11.048106.12
35792006.09.14 08:26sell17751.00117.75117.880.00
35802006.09.14 09:00close17751.00117.63117.880.0010.208116.32
35812006.09.14 09:40sell17761.00117.69117.820.00
35822006.09.14 11:09close17761.00117.60117.820.007.658123.97
35832006.09.14 12:39sell17771.00117.62117.750.00
35842006.09.14 14:20close17771.00117.53117.750.007.668131.63
35852006.09.14 14:24buy17781.00117.49117.360.00
35862006.09.14 14:56s/l17781.00117.36117.360.00-11.088120.55
35872006.09.14 14:56buy17791.00117.38117.250.00
35882006.09.14 15:11close17791.00117.45117.250.005.968126.51
35892006.09.14 15:14sell17801.00117.46117.590.00
35902006.09.14 16:17s/l17801.00117.59117.590.00-11.068115.45
35912006.09.14 16:17sell17811.00117.57117.700.00
35922006.09.14 16:32close17811.00117.50117.700.005.968121.41
35932006.09.15 01:34buy17821.00117.64117.510.00
35942006.09.15 01:57close17821.00117.71117.510.005.958127.36
35952006.09.15 03:38sell17831.00117.69117.820.00
35962006.09.15 04:03close17831.00117.64117.820.004.258131.61
35972006.09.15 04:29buy17841.00117.55117.420.00
35982006.09.15 04:42s/l17841.00117.42117.420.00-11.088120.53
35992006.09.15 04:42buy17851.00117.43117.300.00
36002006.09.15 05:00close17851.00117.51117.300.006.818127.34
36012006.09.15 09:13sell17861.00117.54117.670.00
36022006.09.15 11:20s/l17861.00117.67117.670.00-11.058116.29
36032006.09.15 11:20sell17871.00117.65117.780.00
36042006.09.15 12:30close17871.00117.57117.780.006.808123.09
36052006.09.15 12:30buy17881.00117.53117.400.00
36062006.09.15 12:30close17881.00117.61117.400.006.808129.89
36072006.09.15 12:33buy17891.00117.51117.380.00
36082006.09.15 12:39s/l17891.00117.38117.380.00-11.088118.81
36092006.09.15 12:39buy17901.00117.40117.270.00
36102006.09.15 12:43close17901.00117.52117.270.0010.218129.02
36112006.09.15 12:43buy17911.00117.52117.390.00
36122006.09.15 13:05close17911.00117.59117.390.005.958134.97
36132006.09.15 13:35sell17921.00117.64117.770.00
36142006.09.15 13:58close17921.00117.56117.770.006.818141.78
36152006.09.15 13:59sell17931.00117.64117.770.00
36162006.09.15 14:10close17931.00117.57117.770.005.958147.73
36172006.09.15 14:18buy17941.00117.53117.400.00
36182006.09.15 14:24s/l17941.00117.40117.400.00-11.088136.65
36192006.09.15 14:24buy17951.00117.41117.280.00
36202006.09.15 14:24close17951.00117.50117.280.007.668144.31
36212006.09.15 14:24buy17961.00117.51117.380.00
36222006.09.15 14:25close17961.00117.65117.380.0011.908156.21
36232006.09.15 14:25buy17971.00117.40117.270.00
36242006.09.15 14:29close17971.00117.47117.270.005.968162.17
36252006.09.15 14:29buy17981.00117.47117.340.00
36262006.09.15 14:39close17981.00117.54117.340.005.968168.13
36272006.09.15 14:43buy17991.00117.53117.400.00
36282006.09.15 14:58close17991.00117.60117.400.005.958174.08
36292006.09.15 15:01sell18001.00117.65117.780.00
36302006.09.15 16:33s/l18001.00117.78117.780.00-11.038163.05
36312006.09.15 17:16sell18011.00118.08118.210.00
36322006.09.15 17:23close18011.00117.99118.210.007.638170.68
36332006.09.15 17:44buy18021.00117.90117.770.00
36342006.09.15 18:38s/l18021.00117.77117.770.00-11.048159.64
36352006.09.15 19:26buy18031.00117.61117.480.00
36362006.09.17 22:00s/l18031.00117.48117.480.00-11.078148.57
36372006.09.17 22:12sell18041.00117.56117.690.00
36382006.09.17 22:22s/l18041.00117.69117.690.00-11.058137.52
36392006.09.17 22:23sell18051.00117.65117.780.00
36402006.09.17 22:24s/l18051.00117.78117.780.00-11.048126.48
36412006.09.17 23:26sell18061.00117.86117.990.00
36422006.09.17 23:46s/l18061.00117.99117.990.00-11.028115.46
36432006.09.17 23:46sell18071.00117.97118.100.00
36442006.09.17 23:47s/l18071.00118.10118.100.00-11.008104.46
36452006.09.17 23:48sell18081.00118.02118.150.00
36462006.09.17 23:50s/l18081.00118.15118.150.00-11.008093.46
36472006.09.17 23:51sell18091.00118.02118.150.00
36482006.09.17 23:51s/l18091.00118.15118.150.00-11.008082.46
36492006.09.17 23:51sell18101.00118.02118.150.00
36502006.09.17 23:58s/l18101.00118.15118.150.00-11.008071.46
36512006.09.18 00:01buy18111.00117.90117.770.00
36522006.09.18 00:04s/l18111.00117.77117.770.00-11.048060.42
36532006.09.18 00:04buy18121.00117.77117.640.00
36542006.09.18 00:08close18121.00117.92117.640.0012.728073.14
36552006.09.18 00:08buy18131.00117.90117.770.00
36562006.09.18 05:41close18131.00118.00117.770.008.478081.61
36572006.09.18 05:41sell18141.00118.01118.140.00
36582006.09.18 07:17close18141.00117.92118.140.007.638089.24
36592006.09.18 08:50sell18151.00117.95118.080.00
36602006.09.18 09:02s/l18151.00118.08118.080.00-11.018078.23
36612006.09.18 13:22sell18161.00118.27118.400.00
36622006.09.18 13:30close18161.00118.18118.400.007.628085.85
36632006.09.18 14:09buy18171.00118.07117.940.00
36642006.09.18 15:07s/l18171.00117.94117.940.00-11.028074.83
36652006.09.18 15:07buy18181.00117.95117.820.00
36662006.09.18 15:26close18181.00118.02117.820.005.938080.76
36672006.09.18 16:59buy18191.00117.95117.820.00
36682006.09.18 17:37close18191.00118.04117.820.007.628088.38
36692006.09.18 17:40sell18201.00118.05118.180.00
36702006.09.18 18:13close18201.00117.94118.180.009.338097.71
36712006.09.18 18:13buy18211.00117.94117.810.00
36722006.09.19 00:49close18211.00118.02117.810.008.088105.79
36732006.09.19 00:49sell18221.00118.01118.140.00
36742006.09.19 01:19close18221.00117.93118.140.006.788112.57
36752006.09.19 01:19buy18231.00117.90117.770.00
36762006.09.19 02:22close18231.00118.02117.770.0010.178122.74
36772006.09.19 02:25sell18241.00118.03118.160.00
36782006.09.19 04:03close18241.00117.94118.160.007.638130.37
36792006.09.19 08:13sell18251.00117.77117.900.00
36802006.09.19 09:07close18251.00117.68117.900.007.658138.02
36812006.09.19 09:07buy18261.00117.69117.560.00
36822006.09.19 09:55s/l18261.00117.56117.560.00-11.068126.96
36832006.09.19 09:55buy18271.00117.61117.480.00
36842006.09.19 11:09s/l18271.00117.48117.480.00-11.078115.89
36852006.09.19 11:09buy18281.00117.49117.360.00
36862006.09.19 11:22close18281.00117.58117.360.007.658123.54
36872006.09.19 12:27buy18291.00117.49117.360.00
36882006.09.19 12:30s/l18291.00117.36117.360.00-11.088112.46
36892006.09.19 13:16sell18301.00117.24117.370.00
36902006.09.19 13:18s/l18301.00117.37117.370.00-11.088101.38
36912006.09.19 13:18sell18311.00117.33117.460.00
36922006.09.19 13:29close18311.00117.23117.460.008.538109.91
36932006.09.19 13:33sell18321.00117.26117.390.00
36942006.09.19 14:26close18321.00117.17117.390.007.688117.59
36952006.09.19 14:43buy18331.00117.10116.970.00
36962006.09.19 14:59close18331.00117.19116.970.007.688125.27
36972006.09.19 14:59buy18341.00117.10116.970.00
36982006.09.19 14:59close18341.00117.19116.970.007.688132.95
36992006.09.19 15:02sell18351.00117.27117.400.00
37002006.09.19 15:09s/l18351.00117.40117.400.00-11.078121.88
37012006.09.19 15:09sell18361.00117.34117.470.00
37022006.09.19 15:09s/l18361.00117.47117.470.00-11.078110.81
37032006.09.19 15:12sell18371.00117.34117.470.00
37042006.09.19 15:12s/l18371.00117.47117.470.00-11.078099.74
37052006.09.19 15:13sell18381.00117.34117.470.00
37062006.09.19 15:21s/l18381.00117.47117.470.00-11.078088.67
37072006.09.19 20:54sell18391.00117.76117.890.00
37082006.09.19 21:47close18391.00117.66117.890.008.508097.17
37092006.09.19 21:50buy18401.00117.64117.510.00
37102006.09.20 00:52s/l18401.00117.51117.510.00-9.768087.41
37112006.09.20 01:09buy18411.00117.37117.240.00
37122006.09.20 01:19s/l18411.00117.24117.240.00-11.098076.32
37132006.09.20 01:19buy18421.00117.26117.130.00
37142006.09.20 03:04close18421.00117.35117.130.007.678083.99
37152006.09.20 05:40buy18431.00117.23117.100.00
37162006.09.20 06:57s/l18431.00117.10117.100.00-11.108072.89
37172006.09.20 07:11buy18441.00117.04116.910.00
37182006.09.20 07:11close18441.00117.13116.910.007.688080.57
37192006.09.20 07:11buy18451.00116.99116.860.00
37202006.09.20 07:11close18451.00117.07116.860.006.838087.40
37212006.09.20 07:12buy18461.00117.05116.920.00
37222006.09.20 07:30close18461.00117.14116.920.007.688095.08
37232006.09.20 09:42sell18471.00117.48117.610.00
37242006.09.20 09:53close18471.00117.41117.610.005.968101.04
37252006.09.20 11:44buy18481.00117.26117.130.00
37262006.09.20 13:23s/l18481.00117.13117.130.00-11.108089.94
37272006.09.20 14:26sell18491.00117.27117.400.00
37282006.09.20 15:16close18491.00117.20117.400.005.978095.91
37292006.09.20 18:14sell18501.00117.40117.530.00
37302006.09.20 18:20close18501.00117.29117.530.009.388105.29
37312006.09.20 19:06sell18511.00117.45117.580.00
37322006.09.20 22:00close18511.00117.33117.580.0010.238115.52
37332006.09.20 23:41buy18521.00117.42117.290.00
37342006.09.20 23:55s/l18521.00117.29117.290.00-11.088104.44
37352006.09.21 06:31sell18531.00117.15117.280.00
37362006.09.21 07:01close18531.00117.08117.280.005.988110.42
37372006.09.21 07:24buy18541.00117.01116.880.00
37382006.09.21 07:28close18541.00117.08116.880.005.988116.40
37392006.09.21 07:36sell18551.00117.15117.280.00
37402006.09.21 07:40close18551.00117.08117.280.005.988122.38
37412006.09.21 07:58sell18561.00117.15117.280.00
37422006.09.21 09:21close18561.00117.07117.280.006.838129.21
37432006.09.21 10:19buy18571.00117.00116.870.00
37442006.09.21 10:29s/l18571.00116.87116.870.00-11.128118.09
37452006.09.21 10:30buy18581.00116.92116.790.00
37462006.09.21 10:59s/l18581.00116.79116.790.00-11.138106.96
37472006.09.21 13:34sell18591.00116.82116.950.00
37482006.09.21 15:02close18591.00116.73116.950.007.718114.67
37492006.09.21 15:40sell18601.00116.86116.990.00
37502006.09.21 16:00close18601.00116.77116.990.007.718122.38
37512006.09.21 17:28sell18611.00116.62116.750.00
37522006.09.21 17:56close18611.00116.53116.750.007.728130.10
37532006.09.21 18:02buy18621.00116.48116.350.00
37542006.09.21 18:03s/l18621.00116.35116.350.00-11.178118.93
37552006.09.21 18:03buy18631.00116.37116.240.00
37562006.09.21 18:05close18631.00116.45116.240.006.878125.80
37572006.09.21 18:05buy18641.00116.46116.330.00
37582006.09.21 18:13s/l18641.00116.33116.330.00-11.188114.62
37592006.09.21 18:13buy18651.00116.35116.220.00
37602006.09.21 18:25close18651.00116.44116.220.007.738122.35
37612006.09.21 18:25buy18661.00116.48116.350.00
37622006.09.21 19:00s/l18661.00116.35116.350.00-11.188111.17
37632006.09.21 22:45buy18671.00116.29116.160.00
37642006.09.21 22:57close18671.00116.38116.160.007.738118.90
37652006.09.22 00:16buy18681.00116.24116.110.00
37662006.09.22 00:58close18681.00116.33116.110.007.748126.64
37672006.09.22 01:21sell18691.00116.39116.520.00
37682006.09.22 06:37s/l18691.00116.52116.520.00-11.168115.48
37692006.09.22 06:37sell18701.00116.50116.630.00
37702006.09.22 06:53s/l18701.00116.63116.630.00-11.158104.33
37712006.09.22 06:53sell18711.00116.61116.740.00
37722006.09.22 07:00close18711.00116.55116.740.005.158109.48
37732006.09.22 07:10buy18721.00116.46116.330.00
37742006.09.22 08:29s/l18721.00116.33116.330.00-11.188098.30
37752006.09.22 08:34buy18731.00116.32116.190.00
37762006.09.22 09:02close18731.00116.39116.190.006.018104.31
37772006.09.22 09:06sell18741.00116.43116.560.00
37782006.09.22 09:22close18741.00116.36116.560.006.028110.33
37792006.09.22 09:57sell18751.00116.42116.550.00
37802006.09.22 10:59close18751.00116.33116.550.007.748118.07
37812006.09.22 11:12buy18761.00116.24116.110.00
37822006.09.22 12:21s/l18761.00116.11116.110.00-11.208106.87
37832006.09.22 13:01sell18771.00116.17116.300.00
37842006.09.22 13:22s/l18771.00116.30116.300.00-11.188095.69
37852006.09.22 13:22sell18781.00116.24116.370.00
37862006.09.22 13:58s/l18781.00116.37116.370.00-11.178084.52
37872006.09.22 14:19sell18791.00116.50116.630.00
37882006.09.22 14:24close18791.00116.40116.630.008.598093.11
37892006.09.22 15:17sell18801.00116.45116.580.00
37902006.09.25 00:08s/l18801.00116.58116.580.00-12.618080.50
37912006.09.25 01:18buy18811.00116.53116.400.00
37922006.09.25 01:58s/l18811.00116.40116.400.00-11.178069.33
37932006.09.25 08:04sell18821.00116.31116.440.00
37942006.09.25 09:02s/l18821.00116.44116.440.00-11.168058.17
37952006.09.25 09:05sell18831.00116.49116.620.00
37962006.09.25 09:22s/l18831.00116.62116.620.00-11.158047.02
37972006.09.25 09:23sell18841.00116.55116.680.00
37982006.09.25 10:06s/l18841.00116.68116.680.00-11.148035.88
37992006.09.25 10:26sell18851.00116.68116.810.00
38002006.09.25 11:24close18851.00116.59116.810.007.728043.60
38012006.09.25 11:25buy18861.00116.58116.450.00
38022006.09.25 12:26s/l18861.00116.45116.450.00-11.168032.44
38032006.09.25 12:26buy18871.00116.47116.340.00
38042006.09.25 13:17close18871.00116.56116.340.007.728040.16
38052006.09.25 14:00sell18881.00116.59116.720.00
38062006.09.25 14:00close18881.00116.49116.720.008.588048.74
38072006.09.25 14:04sell18891.00116.59116.720.00
38082006.09.25 14:20close18891.00116.50116.720.007.738056.47
38092006.09.25 14:37sell18901.00116.60116.730.00
38102006.09.25 14:58close18901.00116.52116.730.006.878063.34
38112006.09.25 15:10buy18911.00116.40116.270.00
38122006.09.25 16:14close18911.00116.50116.270.008.588071.92
38132006.09.26 01:04buy18921.00116.30116.170.00
38142006.09.26 02:38close18921.00116.36116.170.005.168077.08
38152006.09.26 03:22sell18931.00116.46116.590.00
38162006.09.26 06:11s/l18931.00116.59116.590.00-11.158065.93
38172006.09.26 06:17buy18941.00116.44116.310.00
38182006.09.26 07:00s/l18941.00116.31116.310.00-11.188054.75
38192006.09.26 07:11sell18951.00116.41116.540.00
38202006.09.26 08:51s/l18951.00116.54116.540.00-11.158043.60
38212006.09.26 08:51sell18961.00116.52116.650.00
38222006.09.26 08:58s/l18961.00116.65116.650.00-11.148032.46
38232006.09.26 08:58sell18971.00116.61116.740.00
38242006.09.26 09:13close18971.00116.51116.740.008.588041.04
38252006.09.26 09:25buy18981.00116.48116.350.00
38262006.09.26 13:38close18981.00116.56116.350.006.868047.90
38272006.09.26 14:05sell18991.00116.66116.790.00
38282006.09.26 14:11s/l18991.00116.79116.790.00-11.138036.77
38292006.09.26 14:11sell19001.00116.77116.900.00
38302006.09.26 14:12s/l19001.00116.90116.900.00-11.128025.65
38312006.09.26 15:03sell19011.00117.10117.230.00
38322006.09.26 15:07close19011.00116.99117.230.009.408035.05
38332006.09.26 15:58sell19021.00117.10117.230.00
38342006.09.26 18:53close19021.00117.04117.230.005.138040.18
38352006.09.26 18:54buy19031.00117.05116.920.00
38362006.09.26 20:04close19031.00117.13116.920.006.838047.01
38372006.09.26 21:06buy19041.00116.98116.850.00
38382006.09.26 21:35close19041.00117.08116.850.008.548055.55
38392006.09.26 23:13buy19051.00117.04116.910.00
38402006.09.26 23:25s/l19051.00116.91116.910.00-11.128044.43
38412006.09.26 23:25buy19061.00116.94116.810.00
38422006.09.26 23:44close19061.00117.01116.810.005.988050.41
38432006.09.26 23:44buy19071.00117.02116.890.00
38442006.09.27 01:29s/l19071.00116.89116.890.00-9.828040.59
38452006.09.27 04:26sell19081.00117.08117.210.00
38462006.09.27 04:48close19081.00117.01117.210.005.988046.57
38472006.09.27 07:36sell19091.00117.06117.190.00
38482006.09.27 08:03s/l19091.00117.19117.190.00-11.098035.48
38492006.09.27 08:06sell19101.00117.20117.330.00
38502006.09.27 08:38close19101.00117.12117.330.006.838042.31
38512006.09.27 08:48buy19111.00117.03116.900.00
38522006.09.27 09:08close19111.00117.11116.900.006.838049.14
38532006.09.27 09:09sell19121.00117.13117.260.00
38542006.09.27 09:22s/l19121.00117.26117.260.00-11.098038.05
38552006.09.27 09:26sell19131.00117.23117.360.00
38562006.09.27 10:29s/l19131.00117.36117.360.00-11.088026.97
38572006.09.27 11:36sell19141.00117.35117.480.00
38582006.09.27 12:30close19141.00117.15117.480.0017.078044.04
38592006.09.27 12:30buy19151.00117.24117.110.00
38602006.09.27 12:32s/l19151.00117.11117.110.00-11.108032.94
38612006.09.27 12:32buy19161.00117.18117.050.00
38622006.09.27 12:36close19161.00117.26117.050.006.828039.76
38632006.09.27 12:36buy19171.00117.24117.110.00
38642006.09.27 12:50close19171.00117.33117.110.007.678047.43
38652006.09.27 13:38sell19181.00117.38117.510.00
38662006.09.27 14:04s/l19181.00117.51117.510.00-11.068036.37
38672006.09.27 15:19sell19191.00117.43117.560.00
38682006.09.27 16:01s/l19191.00117.56117.560.00-11.068025.31
38692006.09.27 18:49buy19201.00117.45117.320.00
38702006.09.28 00:35s/l19201.00117.32117.320.00-7.188018.13
38712006.09.28 05:10sell19211.00117.53117.660.00
38722006.09.28 06:33s/l19211.00117.66117.660.00-11.058007.08
38732006.09.28 08:05buy19221.00117.60117.470.00
38742006.09.28 08:25close19221.00117.66117.470.005.108012.18
38752006.09.28 10:28buy19231.00117.57117.440.00
38762006.09.28 10:40close19231.00117.62117.440.004.258016.43
38772006.09.28 10:59buy19241.00117.57117.440.00
38782006.09.28 12:09close19241.00117.65117.440.006.808023.23
38792006.09.28 13:46buy19251.00117.69117.560.00
38802006.09.28 13:48close19251.00117.74117.560.004.258027.48
38812006.09.28 15:05buy19261.00117.78117.650.00
38822006.09.28 15:37close19261.00117.87117.650.007.648035.12
38832006.09.28 15:41sell19271.00117.90118.030.00
38842006.09.28 16:47close19271.00117.82118.030.006.798041.91
38852006.09.28 21:10buy19281.00117.77117.640.00
38862006.09.28 23:31close19281.00117.85117.640.006.798048.70
38872006.09.29 00:32sell19291.00117.87118.000.00
38882006.09.29 00:54close19291.00117.79118.000.006.798055.49
38892006.09.29 00:55buy19301.00117.72117.590.00
38902006.09.29 00:55close19301.00117.79117.590.005.948061.43
38912006.09.29 00:57buy19311.00117.71117.580.00
38922006.09.29 01:02s/l19311.00117.58117.580.00-11.068050.37
38932006.09.29 01:02buy19321.00117.58117.450.00
38942006.09.29 01:13close19321.00117.65117.450.005.958056.32
38952006.09.29 01:40sell19331.00117.75117.880.00
38962006.09.29 01:58s/l19331.00117.88117.880.00-11.038045.29
38972006.09.29 01:58sell19341.00117.86117.990.00
38982006.09.29 02:12close19341.00117.80117.990.005.098050.38
38992006.09.29 02:13buy19351.00117.80117.670.00
39002006.09.29 06:01close19351.00117.87117.670.005.948056.32
39012006.09.29 07:25sell19361.00118.05118.180.00
39022006.09.29 07:25close19361.00117.97118.180.006.788063.10
39032006.09.29 07:25sell19371.00118.08118.210.00
39042006.09.29 07:32close19371.00117.98118.210.008.488071.58
39052006.09.29 07:32sell19381.00118.02118.150.00
39062006.09.29 08:51close19381.00117.96118.150.005.098076.67
39072006.09.29 08:51buy19391.00117.97117.840.00
39082006.09.29 08:54close19391.00118.03117.840.005.088081.75
39092006.09.29 10:28buy19401.00117.96117.830.00
39102006.09.29 10:31s/l19401.00117.83117.830.00-11.038070.72
39112006.09.29 10:45buy19411.00117.90117.770.00
39122006.09.29 10:45close19411.00117.96117.770.005.098075.81
39132006.09.29 10:46buy19421.00117.95117.820.00
39142006.09.29 10:46close19421.00118.04117.820.007.628083.43
39152006.09.29 10:46buy19431.00117.96117.830.00
39162006.09.29 10:52close19431.00118.02117.830.005.088088.51
39172006.09.29 10:54buy19441.00117.95117.820.00
39182006.09.29 11:53s/l19441.00117.82117.820.00-11.038077.48
39192006.09.29 11:53buy19451.00117.84117.710.00
39202006.09.29 12:07close19451.00117.94117.710.008.488085.96
39212006.09.29 12:08sell19461.00117.95118.080.00
39222006.09.29 12:31s/l19461.00118.08118.080.00-11.018074.95
39232006.09.29 12:31sell19471.00118.06118.190.00
39242006.09.29 12:31close19471.00117.99118.190.005.938080.88
39252006.09.29 12:31sell19481.00118.05118.180.00
39262006.09.29 12:32close19481.00117.99118.180.005.098085.97
39272006.09.29 12:32sell19491.00117.96118.090.00
39282006.09.29 12:38s/l19491.00118.09118.090.00-11.018074.96
39292006.09.29 12:38sell19501.00118.07118.200.00
39302006.09.29 13:20close19501.00118.01118.200.005.088080.04
39312006.09.29 14:02buy19511.00118.04117.910.00
39322006.09.29 14:02close19511.00118.10117.910.005.088085.12
39332006.09.29 14:03buy19521.00118.01117.880.00
39342006.09.29 14:11close19521.00118.07117.880.005.088090.20
39352006.09.29 14:24buy19531.00118.04117.910.00
39362006.09.29 14:34close19531.00118.11117.910.005.938096.13
39372006.09.29 16:06sell19541.00118.14118.270.00
39382006.09.29 16:13close19541.00118.05118.270.007.628103.75
39392006.10.01 23:50buy19551.00117.94117.810.00
39402006.10.01 23:50close19551.00118.02117.810.006.788110.53
39412006.10.01 23:50buy19561.00117.94117.810.00
39422006.10.01 23:50close19561.00118.04117.810.008.478119.00
39432006.10.01 23:50buy19571.00117.94117.810.00
39442006.10.01 23:51close19571.00117.99117.810.004.248123.24
39452006.10.01 23:51buy19581.00117.96117.830.00
39462006.10.01 23:52close19581.00118.02117.830.005.088128.32
39472006.10.01 23:52buy19591.00117.99117.860.00
39482006.10.01 23:56close19591.00118.05117.860.005.088133.40
39492006.10.02 00:02sell19601.00118.10118.230.00
39502006.10.02 01:19s/l19601.00118.23118.230.00-10.998122.41
39512006.10.02 02:07buy19611.00118.30118.170.00
39522006.10.02 05:45close19611.00118.36118.170.005.078127.48
39532006.10.02 06:08buy19621.00118.25118.120.00
39542006.10.02 06:19close19621.00118.32118.120.005.928133.40
39552006.10.02 06:35buy19631.00118.27118.140.00
39562006.10.02 07:39close19631.00118.34118.140.005.928139.32
39572006.10.02 07:42sell19641.00118.37118.500.00
39582006.10.02 07:48close19641.00118.30118.500.005.928145.24
39592006.10.02 08:36buy19651.00118.23118.100.00
39602006.10.02 12:28close19651.00118.32118.100.007.618152.85
39612006.10.02 12:28sell19661.00118.35118.480.00
39622006.10.02 12:52close19661.00118.26118.480.007.618160.46
39632006.10.02 12:54buy19671.00118.15118.020.00
39642006.10.02 13:05s/l19671.00118.02118.020.00-11.028149.44
39652006.10.02 13:06buy19681.00118.00117.870.00
39662006.10.02 13:10close19681.00118.09117.870.007.628157.06
39672006.10.02 13:19buy19691.00117.98117.850.00
39682006.10.02 13:31s/l19691.00117.85117.850.00-11.038146.03
39692006.10.02 13:31buy19701.00117.92117.790.00
39702006.10.02 13:35s/l19701.00117.79117.790.00-11.048134.99
39712006.10.02 13:37buy19711.00117.92117.790.00
39722006.10.02 13:50s/l19711.00117.79117.790.00-11.048123.95
39732006.10.02 14:01buy19721.00117.72117.590.00
39742006.10.02 14:01close19721.00117.78117.590.005.098129.04
39752006.10.02 14:01buy19731.00117.72117.590.00
39762006.10.02 14:03close19731.00117.78117.590.005.098134.13
39772006.10.02 14:03buy19741.00117.73117.600.00
39782006.10.02 14:03close19741.00117.81117.600.006.798140.92
39792006.10.02 14:22buy19751.00117.72117.590.00
39802006.10.02 15:13s/l19751.00117.59117.590.00-11.068129.86
39812006.10.02 20:37buy19761.00117.63117.500.00
39822006.10.02 21:18close19761.00117.70117.500.005.958135.81
39832006.10.02 21:28sell19771.00117.73117.860.00
39842006.10.02 22:35close19771.00117.66117.860.005.958141.76
39852006.10.02 22:35buy19781.00117.66117.530.00
39862006.10.03 00:25close19781.00117.73117.530.007.258149.01
39872006.10.03 00:34buy19791.00117.58117.450.00
39882006.10.03 00:38close19791.00117.67117.450.007.658156.66
39892006.10.03 02:50buy19801.00117.67117.540.00
39902006.10.03 07:19s/l19801.00117.54117.540.00-11.068145.60
39912006.10.03 07:20buy19811.00117.57117.440.00
39922006.10.03 07:37s/l19811.00117.44117.440.00-11.078134.53
39932006.10.03 08:42sell19821.00117.57117.700.00
39942006.10.03 09:11s/l19821.00117.70117.700.00-11.048123.49
39952006.10.03 09:11sell19831.00117.69117.820.00
39962006.10.03 09:24close19831.00117.62117.820.005.958129.44
39972006.10.03 09:31sell19841.00117.66117.790.00
39982006.10.03 09:34s/l19841.00117.79117.790.00-11.048118.40
39992006.10.03 09:34sell19851.00117.77117.900.00
40002006.10.03 10:59close19851.00117.71117.900.005.108123.50
40012006.10.03 11:09sell19861.00117.73117.860.00
40022006.10.03 11:23close19861.00117.67117.860.005.108128.60
40032006.10.03 12:17sell19871.00117.73117.860.00
40042006.10.03 12:32s/l19871.00117.86117.860.00-11.038117.57
40052006.10.03 12:32sell19881.00117.84117.970.00
40062006.10.03 12:57close19881.00117.77117.970.005.948123.51
40072006.10.03 12:57sell19891.00117.76117.890.00
40082006.10.03 14:59s/l19891.00117.89117.890.00-11.028112.49
40092006.10.03 15:29buy19901.00117.83117.700.00
40102006.10.03 16:04close19901.00117.88117.700.004.248116.73
40112006.10.03 22:23sell19911.00118.07118.200.00
40122006.10.03 22:30s/l19911.00118.20118.200.00-11.008105.73
40132006.10.03 22:30sell19921.00118.18118.310.00
40142006.10.03 22:31close19921.00118.11118.310.005.938111.66
40152006.10.03 22:31sell19931.00118.10118.230.00
40162006.10.03 23:04close19931.00118.05118.230.004.248115.90
40172006.10.03 23:04buy19941.00118.05117.920.00
40182006.10.03 23:11close19941.00118.11117.920.005.088120.98
40192006.10.03 23:35buy19951.00118.05117.920.00
40202006.10.04 06:59s/l19951.00117.92117.920.00-9.728111.26
40212006.10.04 08:29sell19961.00118.09118.220.00
40222006.10.04 08:54s/l19961.00118.22118.220.00-11.008100.26
40232006.10.04 08:54sell19971.00118.20118.330.00
40242006.10.04 09:32close19971.00118.15118.330.004.238104.49
40252006.10.04 09:33buy19981.00118.15118.020.00
40262006.10.04 09:39s/l19981.00118.02118.020.00-11.028093.47
40272006.10.04 09:43buy19991.00118.09117.960.00
40282006.10.04 11:01close19991.00118.14117.960.004.238097.70
40292006.10.04 11:26sell20001.00118.22118.350.00
40302006.10.04 11:48close20001.00118.16118.350.005.088102.78
40312006.10.04 11:54sell20011.00118.20118.330.00
40322006.10.04 12:08close20011.00118.13118.330.005.938108.71
40332006.10.04 12:08buy20021.00118.12117.990.00
40342006.10.04 14:03s/l20021.00117.99117.990.00-11.028097.69
40352006.10.04 16:18sell20031.00118.11118.240.00
40362006.10.04 16:38close20031.00118.05118.240.005.088102.77
40372006.10.04 16:46sell20041.00118.11118.240.00
40382006.10.04 17:20close20041.00118.04118.240.005.938108.70
40392006.10.04 17:20buy20051.00118.07117.940.00
40402006.10.04 18:38s/l20051.00117.94117.940.00-11.028097.68
40412006.10.04 18:38buy20061.00117.93117.800.00
40422006.10.04 21:16s/l20061.00117.80117.800.00-11.048086.64
40432006.10.04 21:16buy20071.00117.81117.680.00
40442006.10.05 00:07s/l20071.00117.68117.680.00-7.158079.49
40452006.10.05 01:31sell20081.00117.73117.860.00
40462006.10.05 01:44close20081.00117.67117.860.005.108084.59
40472006.10.05 02:56sell20091.00117.75117.880.00
40482006.10.05 05:00close20091.00117.68117.880.005.958090.54
40492006.10.05 05:20buy20101.00117.65117.520.00
40502006.10.05 05:49s/l20101.00117.52117.520.00-11.068079.48
40512006.10.05 05:55buy20111.00117.59117.460.00
40522006.10.05 06:34close20111.00117.66117.460.005.958085.43
40532006.10.05 06:35sell20121.00117.67117.800.00
40542006.10.05 07:17close20121.00117.61117.800.005.108090.53
40552006.10.05 07:19buy20131.00117.59117.460.00
40562006.10.05 07:36close20131.00117.65117.460.005.108095.63
40572006.10.05 09:09buy20141.00117.66117.530.00
40582006.10.05 09:57s/l20141.00117.53117.530.00-11.078084.56
40592006.10.05 09:59buy20151.00117.60117.470.00
40602006.10.05 11:11close20151.00117.66117.470.005.108089.66
40612006.10.05 11:17buy20161.00117.58117.450.00
40622006.10.05 12:18s/l20161.00117.45117.450.00-11.078078.59
40632006.10.05 12:18buy20171.00117.47117.340.00
40642006.10.05 12:34close20171.00117.54117.340.005.968084.55
40652006.10.05 12:34buy20181.00117.53117.400.00
40662006.10.05 12:35close20181.00117.59117.400.005.108089.65
40672006.10.05 12:41sell20191.00117.65117.780.00
40682006.10.05 12:45close20191.00117.58117.780.005.958095.60
40692006.10.05 12:53sell20201.00117.64117.770.00
40702006.10.05 12:57close20201.00117.57117.770.005.958101.55
40712006.10.05 12:57sell20211.00117.65117.780.00
40722006.10.05 12:57close20211.00117.57117.780.006.808108.35
40732006.10.05 12:58buy20221.00117.53117.400.00
40742006.10.05 12:59close20221.00117.60117.400.005.958114.30
40752006.10.05 14:12sell20231.00117.64117.770.00
40762006.10.05 15:29s/l20231.00117.77117.770.00-11.048103.26
40772006.10.05 16:15buy20241.00117.62117.490.00
40782006.10.05 16:34close20241.00117.68117.490.005.108108.36
40792006.10.05 16:56buy20251.00117.62117.490.00
40802006.10.05 17:53close20251.00117.69117.490.005.958114.31
40812006.10.05 17:55sell20261.00117.69117.820.00
40822006.10.05 18:10close20261.00117.62117.820.005.958120.26
40832006.10.05 19:05buy20271.00117.64117.510.00
40842006.10.05 21:34close20271.00117.72117.510.006.808127.06
40852006.10.05 23:57buy20281.00117.80117.670.00
40862006.10.06 00:55close20281.00117.87117.670.007.248134.30
40872006.10.06 00:55sell20291.00117.86117.990.00
40882006.10.06 01:17s/l20291.00117.99117.990.00-11.028123.28
40892006.10.06 01:17sell20301.00117.97118.100.00
40902006.10.06 03:22s/l20301.00118.10118.100.00-11.018112.27
40912006.10.06 04:23buy20311.00118.01117.880.00
40922006.10.06 06:35close20311.00118.12117.880.009.318121.58
40932006.10.06 06:35sell20321.00118.09118.220.00
40942006.10.06 07:52close20321.00118.02118.220.005.938127.51
40952006.10.06 07:52buy20331.00118.03117.900.00
40962006.10.06 08:24close20331.00118.10117.900.005.938133.44
40972006.10.06 08:24sell20341.00118.07118.200.00
40982006.10.06 09:02close20341.00118.00118.200.005.938139.37
40992006.10.06 09:07buy20351.00117.99117.860.00
41002006.10.06 11:20close20351.00118.06117.860.005.938145.30
41012006.10.06 12:27buy20361.00118.00117.870.00
41022006.10.06 12:30s/l20361.00117.87117.870.00-11.048134.26
41032006.10.06 12:32buy20371.00117.92117.790.00
41042006.10.06 12:32close20371.00118.08117.790.0013.558147.81
41052006.10.06 12:33buy20381.00118.00117.870.00
41062006.10.06 12:33close20381.00118.06117.870.005.088152.89
41072006.10.06 12:33buy20391.00118.00117.870.00
41082006.10.06 12:33close20391.00118.06117.870.005.088157.97
41092006.10.06 12:34sell20401.00118.19118.320.00
41102006.10.06 12:34close20401.00118.11118.320.006.778164.74
41112006.10.06 12:34sell20411.00118.18118.310.00
41122006.10.06 12:35close20411.00118.12118.310.005.088169.82
41132006.10.06 12:35sell20421.00118.18118.310.00
41142006.10.06 12:39close20421.00118.12118.310.005.088174.90
41152006.10.06 12:39sell20431.00118.14118.270.00
41162006.10.06 12:51s/l20431.00118.27118.270.00-10.998163.91
41172006.10.06 12:51sell20441.00118.24118.370.00
41182006.10.06 12:52s/l20441.00118.37118.370.00-10.998152.92
41192006.10.06 13:02buy20451.00118.60118.470.00
41202006.10.06 13:06close20451.00118.66118.470.005.068157.98
41212006.10.06 13:10sell20461.00118.73118.860.00
41222006.10.06 13:16close20461.00118.67118.860.005.068163.04
41232006.10.06 13:22buy20471.00118.59118.460.00
41242006.10.06 13:39close20471.00118.65118.460.005.068168.10
41252006.10.06 13:50sell20481.00118.73118.860.00
41262006.10.06 13:52s/l20481.00118.86118.860.00-10.948157.16
41272006.10.06 13:52sell20491.00118.80118.930.00
41282006.10.06 13:58s/l20491.00118.93118.930.00-10.938146.23
41292006.10.06 13:59sell20501.00118.82118.950.00
41302006.10.06 14:08s/l20501.00118.95118.950.00-10.938135.30
41312006.10.06 15:43buy20511.00118.93118.800.00
41322006.10.06 16:31close20511.00118.98118.800.004.208139.50
41332006.10.09 05:44buy20521.00119.14119.010.00
41342006.10.09 05:50close20521.00119.18119.010.003.368142.86
41352006.10.09 07:08buy20531.00119.20119.070.00
41362006.10.09 08:28s/l20531.00119.07119.070.00-10.928131.94
41372006.10.09 08:28buy20541.00119.09118.960.00
41382006.10.09 08:28modify20541.00119.09119.020.00
41392006.10.09 08:31close20541.00119.16119.020.005.878137.81
41402006.10.09 09:14buy20551.00119.10118.970.00
41412006.10.09 09:14modify20551.00119.10119.020.00
41422006.10.09 09:17close20551.00119.14119.020.003.368141.17
41432006.10.09 09:18buy20561.00119.10118.970.00
41442006.10.09 09:19modify20561.00119.10119.020.00
41452006.10.09 10:59s/l20561.00119.0168119.020.00-6.998134.18
41462006.10.09 10:59buy20571.00119.03118.900.00
41472006.10.09 11:48modify20571.00119.03119.020.00
41482006.10.09 12:06close20571.00119.09119.020.005.048139.22
41492006.10.09 12:17sell20581.00119.15119.280.00
41502006.10.09 15:13close20581.00119.08119.280.005.888145.10
41512006.10.09 23:12sell20591.00119.08119.210.00
41522006.10.10 00:40close20591.00119.01119.210.004.428149.52
41532006.10.10 00:41buy20601.00119.00118.870.00
41542006.10.10 01:08close20601.00119.06118.870.005.048154.56
41552006.10.10 01:13sell20611.00119.09119.220.00
41562006.10.10 02:41s/l20611.00119.22119.220.00-10.908143.66
41572006.10.10 03:10buy20621.00119.27119.140.00
41582006.10.10 03:59modify20621.00119.27119.150.00
41592006.10.10 03:59modify20621.00119.27119.160.00
41602006.10.10 04:00modify20621.00119.27119.160.00
41612006.10.10 04:00close20621.00119.33119.160.005.038148.69
41622006.10.10 04:00buy20631.00119.29119.160.00
41632006.10.10 04:00modify20631.00119.29119.160.00
41642006.10.10 04:14s/l20631.00119.1618119.160.00-10.768137.93
41652006.10.10 05:01sell20641.00119.23119.360.00
41662006.10.10 05:19close20641.00119.15119.360.006.718144.64
41672006.10.10 05:30buy20651.00119.09118.960.00
41682006.10.10 06:35s/l20651.00118.96118.960.00-10.938133.71
41692006.10.10 06:35buy20661.00118.95118.820.00
41702006.10.10 06:55close20661.00119.05118.820.008.408142.11
41712006.10.10 06:55buy20671.00119.04118.910.00
41722006.10.10 07:09close20671.00119.13118.910.007.558149.66
41732006.10.10 07:09sell20681.00119.12119.250.00
41742006.10.10 08:03s/l20681.00119.25119.250.00-10.908138.76
41752006.10.10 08:33sell20691.00119.45119.580.00
41762006.10.10 08:37close20691.00119.34119.580.009.228147.98
41772006.10.10 08:37sell20701.00119.43119.560.00
41782006.10.10 08:37close20701.00119.32119.560.009.228157.20
41792006.10.10 08:38buy20711.00119.12118.990.00
41802006.10.10 08:38modify20711.00119.12119.160.00
41812006.10.10 08:38close20711.00119.22119.160.008.398165.59
41822006.10.10 08:50sell20721.00119.42119.550.00
41832006.10.10 08:51close20721.00119.35119.550.005.878171.46
41842006.10.10 09:05sell20731.00119.41119.540.00
41852006.10.10 10:39s/l20731.00119.54119.540.00-10.888160.58
41862006.10.10 11:17sell20741.00119.63119.760.00
41872006.10.10 15:20s/l20741.00119.76119.760.00-10.868149.72
41882006.10.10 15:20sell20751.00119.75119.880.00
41892006.10.10 17:28close20751.00119.67119.880.006.698156.41
41902006.10.10 18:58sell20761.00119.74119.870.00
41912006.10.10 22:12close20761.00119.67119.870.005.858162.26
41922006.10.11 00:04buy20771.00119.68119.550.00
41932006.10.11 00:06modify20771.00119.68119.560.00
41942006.10.11 05:46s/l20771.00119.5571119.560.00-10.278151.99
41952006.10.11 06:31sell20781.00119.65119.780.00
41962006.10.11 07:16close20781.00119.57119.780.006.698158.68
41972006.10.11 07:16buy20791.00119.58119.450.00
41982006.10.11 07:25s/l20791.00119.45119.450.00-10.888147.80
41992006.10.11 07:25buy20801.00119.47119.340.00
42002006.10.11 08:35close20801.00119.57119.340.008.368156.16
42012006.10.11 10:27buy20811.00119.44119.310.00
42022006.10.11 12:02close20811.00119.53119.310.007.538163.69
42032006.10.11 12:20sell20821.00119.62119.750.00
42042006.10.11 14:52close20821.00119.55119.750.005.868169.55
42052006.10.11 14:52buy20831.00119.56119.430.00
42062006.10.11 15:04modify20831.00119.56119.560.00
42072006.10.11 15:05close20831.00119.62119.560.005.028174.57
42082006.10.11 15:09sell20841.00119.66119.790.00
42092006.10.11 15:32close20841.00119.59119.790.005.858180.42
42102006.10.11 15:50buy20851.00119.51119.380.00
42112006.10.11 18:00close20851.00119.58119.380.005.858186.27
42122006.10.11 18:04sell20861.00119.66119.790.00
42132006.10.11 18:11close20861.00119.59119.790.005.858192.12
42142006.10.11 18:16sell20871.00119.65119.780.00
42152006.10.11 18:29s/l20871.00119.78119.780.00-10.858181.27
42162006.10.11 18:29sell20881.00119.76119.890.00
42172006.10.11 18:51close20881.00119.69119.890.005.858187.12
42182006.10.11 18:51sell20891.00119.66119.790.00
42192006.10.11 18:51close20891.00119.58119.790.006.698193.81
42202006.10.11 18:52sell20901.00119.68119.810.00
42212006.10.11 18:52close20901.00119.53119.810.0012.558206.36
42222006.10.11 18:53sell20911.00119.71119.840.00
42232006.10.11 18:53close20911.00119.64119.840.005.858212.21
42242006.10.11 18:53sell20921.00119.67119.800.00
42252006.10.11 18:55close20921.00119.60119.800.005.858218.06
42262006.10.11 18:55sell20931.00119.68119.810.00
42272006.10.11 19:34close20931.00119.61119.810.005.858223.91
42282006.10.11 19:34buy20941.00119.66119.530.00
42292006.10.11 19:35modify20941.00119.66119.560.00
42302006.10.11 19:55close20941.00119.74119.560.006.688230.59
42312006.10.11 21:56buy20951.00119.71119.580.00
42322006.10.12 03:05s/l20951.00119.58119.580.00-6.978223.62
42332006.10.12 06:09buy20961.00119.51119.380.00
42342006.10.12 06:47s/l20961.00119.38119.380.00-10.898212.73
42352006.10.12 06:47buy20971.00119.43119.300.00
42362006.10.12 07:09s/l20971.00119.30119.300.00-10.908201.83
42372006.10.12 07:09buy20981.00119.30119.170.00
42382006.10.12 07:42close20981.00119.39119.170.007.548209.37
42392006.10.12 07:42buy20991.00119.41119.280.00
42402006.10.12 08:09close20991.00119.49119.280.006.708216.07
42412006.10.12 08:09sell21001.00119.51119.640.00
42422006.10.12 08:46close21001.00119.43119.640.006.708222.77
42432006.10.12 09:28sell21011.00119.52119.650.00
42442006.10.12 10:21close21011.00119.45119.650.005.868228.63
42452006.10.12 10:58sell21021.00119.57119.700.00
42462006.10.12 11:41s/l21021.00119.70119.700.00-10.868217.77
42472006.10.12 11:41sell21031.00119.68119.810.00
42482006.10.12 11:48close21031.00119.61119.810.005.858223.62
42492006.10.12 12:28buy21041.00119.56119.430.00
42502006.10.12 12:30s/l21041.00119.43119.430.00-10.898212.73
42512006.10.12 12:30buy21051.00119.52119.390.00
42522006.10.12 12:51close21051.00119.60119.390.006.698219.42
42532006.10.12 12:54buy21061.00119.56119.430.00
42542006.10.12 12:59modify21061.00119.56119.560.00
42552006.10.12 13:03s/l21061.00119.5571119.560.00-0.248219.18
42562006.10.12 13:15buy21071.00119.51119.380.00
42572006.10.12 19:05s/l21071.00119.38119.380.00-10.898208.29
42582006.10.12 19:05buy21081.00119.40119.270.00
42592006.10.13 00:09s/l21081.00119.27119.270.00-9.618198.68
42602006.10.13 01:13buy21091.00119.21119.080.00
42612006.10.13 01:21close21091.00119.29119.080.006.718205.39
42622006.10.13 01:39buy21101.00119.21119.080.00
42632006.10.13 01:48close21101.00119.28119.080.005.878211.26
42642006.10.13 02:59buy21111.00119.18119.050.00
42652006.10.13 03:59close21111.00119.26119.050.006.718217.97
42662006.10.13 07:32buy21121.00119.20119.070.00
42672006.10.13 07:32close21121.00119.37119.070.0014.248232.21
42682006.10.13 07:32buy21131.00119.25119.120.00
42692006.10.13 07:36s/l21131.00119.12119.120.00-10.918221.30
42702006.10.13 07:36buy21141.00119.14119.010.00
42712006.10.13 07:38close21141.00119.26119.010.0010.068231.36
42722006.10.13 07:38buy21151.00119.23119.100.00
42732006.10.13 07:50s/l21151.00119.10119.100.00-10.928220.44
42742006.10.13 07:51buy21161.00119.13119.000.00
42752006.10.13 08:01close21161.00119.19119.000.005.038225.47
42762006.10.13 08:43sell21171.00119.27119.400.00
42772006.10.13 09:43s/l21171.00119.40119.400.00-10.898214.58
42782006.10.13 09:43sell21181.00119.38119.510.00
42792006.10.13 12:30close21181.00119.30119.510.006.718221.29
42802006.10.13 12:30buy21191.00119.24119.110.00
42812006.10.13 12:30close21191.00119.34119.110.008.388229.67
42822006.10.13 14:02sell21201.00119.73119.860.00
42832006.10.13 14:40s/l21201.00119.86119.860.00-10.858218.82
42842006.10.13 14:40sell21211.00119.84119.970.00
42852006.10.13 16:09close21211.00119.75119.970.007.528226.34
42862006.10.13 16:32buy21221.00119.70119.570.00
42872006.10.15 22:37close21221.00119.76119.570.005.018231.35
42882006.10.16 00:26buy21231.00119.73119.600.00
42892006.10.16 02:15close21231.00119.79119.600.005.018236.36
42902006.10.16 07:00buy21241.00119.51119.380.00
42912006.10.16 07:01close21241.00119.56119.380.004.188240.54
42922006.10.16 07:03buy21251.00119.51119.380.00
42932006.10.16 07:08s/l21251.00119.38119.380.00-10.898229.65
42942006.10.16 07:09buy21261.00119.45119.320.00
42952006.10.16 07:15s/l21261.00119.32119.320.00-10.908218.75
42962006.10.16 07:37buy21271.00119.45119.320.00
42972006.10.16 07:55s/l21271.00119.32119.320.00-10.898207.86
42982006.10.16 11:15sell21281.00119.37119.500.00
42992006.10.16 11:33close21281.00119.30119.500.005.878213.73
43002006.10.16 12:09buy21291.00119.17119.040.00
43012006.10.16 12:24close21291.00119.25119.040.006.718220.44
43022006.10.16 12:40buy21301.00119.17119.040.00
43032006.10.16 13:06s/l21301.00119.04119.040.00-10.928209.52
43042006.10.16 14:06sell21311.00119.19119.320.00
43052006.10.16 15:33s/l21311.00119.32119.320.00-10.908198.62
43062006.10.16 15:34sell21321.00119.33119.460.00
43072006.10.16 15:56close21321.00119.24119.460.007.558206.17
43082006.10.16 16:24buy21331.00119.21119.080.00
43092006.10.16 16:32close21331.00119.26119.080.004.198210.36
43102006.10.16 16:38buy21341.00119.20119.070.00
43112006.10.16 17:55s/l21341.00119.07119.070.00-10.928199.44
43122006.10.16 17:56buy21351.00119.06118.930.00
43132006.10.16 18:59close21351.00119.12118.930.005.048204.48
43142006.10.16 23:30sell21361.00119.07119.200.00
43152006.10.17 00:23close21361.00119.00119.200.004.428208.90
43162006.10.17 01:07sell21371.00119.02119.150.00
43172006.10.17 06:13s/l21371.00119.15119.150.00-10.918197.99
43182006.10.17 06:13sell21381.00119.13119.260.00
43192006.10.17 06:22close21381.00119.06119.260.005.888203.87
43202006.10.17 06:27sell21391.00119.07119.200.00
43212006.10.17 06:48close21391.00118.99119.200.006.728210.59
43222006.10.17 06:52buy21401.00118.94118.810.00
43232006.10.17 06:58close21401.00119.01118.810.005.888216.47
43242006.10.17 07:31buy21411.00118.97118.840.00
43252006.10.17 07:59s/l21411.00118.84118.840.00-10.948205.53
43262006.10.17 07:59buy21421.00118.86118.730.00
43272006.10.17 08:06close21421.00118.92118.730.005.058210.58
43282006.10.17 08:10sell21431.00118.95119.080.00
43292006.10.17 08:41close21431.00118.87119.080.006.738217.31
43302006.10.17 10:46sell21441.00118.71118.840.00
43312006.10.17 11:54close21441.00118.64118.840.005.908223.21
43322006.10.17 12:11sell21451.00118.69118.820.00
43332006.10.17 13:00s/l21451.00118.82118.820.00-10.948212.27
43342006.10.17 13:00sell21461.00118.81118.940.00
43352006.10.17 13:08close21461.00118.72118.940.007.588219.85
43362006.10.17 13:20buy21471.00118.62118.490.00
43372006.10.17 14:28close21471.00118.70118.490.006.748226.59
43382006.10.17 14:28sell21481.00118.71118.840.00
43392006.10.17 15:34close21481.00118.63118.840.006.748233.33
43402006.10.17 15:39buy21491.00118.60118.470.00
43412006.10.17 16:25close21491.00118.67118.470.005.908239.23
43422006.10.17 16:36sell21501.00118.69118.820.00
43432006.10.17 17:14s/l21501.00118.82118.820.00-10.948228.29
43442006.10.17 19:04buy21511.00118.87118.740.00
43452006.10.17 20:55s/l21511.00118.74118.740.00-10.958217.34
43462006.10.17 20:55buy21521.00118.76118.630.00
43472006.10.17 21:04s/l21521.00118.63118.630.00-10.968206.38
43482006.10.17 21:04buy21531.00118.63118.500.00
43492006.10.17 21:04close21531.00118.74118.500.009.268215.64
43502006.10.17 21:04buy21541.00118.62118.490.00
43512006.10.17 21:05close21541.00118.72118.490.008.428224.06
43522006.10.17 21:05buy21551.00118.66118.530.00
43532006.10.17 21:21s/l21551.00118.53118.530.00-10.978213.09
43542006.10.17 21:22buy21561.00118.60118.470.00
43552006.10.17 21:53s/l21561.00118.47118.470.00-10.978202.12
43562006.10.17 22:50sell21571.00118.55118.680.00
43572006.10.17 23:02s/l21571.00118.68118.680.00-10.958191.17
43582006.10.18 00:41sell21581.00118.77118.900.00
43592006.10.18 00:44close21581.00118.69118.900.006.748197.91
43602006.10.18 02:33buy21591.00118.63118.500.00
43612006.10.18 03:59close at stop21591.00118.60118.500.00-2.538195.38