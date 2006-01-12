|Symbol
|USDJPYm (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.02 22:00 - 2006.10.18 03:00 (2006.01.01 - 2006.10.19)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Bars in test
|17500
|Ticks modelled
|663422
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|7695.38
|Gross profit
|14215.75
|Gross loss
|-6520.37
|Profit factor
|2.18
|Expected payoff
|3.56
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|242.43 (2.94%)
|Relative drawdown
|4.55% (23.88)
|Total trades
|2159
|Short positions (won %)
|1052 (71.77%)
|Long positions (won %)
|1107 (73.62%)
|Profit trades (% of total)
|1570 (72.72%)
|Loss trades (% of total)
|589 (27.28%)
|Largest
|profit trade
|57.04
|loss trade
|-15.71
|Average
|profit trade
|9.05
|loss trade
|-11.07
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|27 (250.15)
|consecutive losses (loss in money)
|10 (-110.26)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|250.15 (27)
|consecutive loss (count of losses)
|-110.26 (10)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.03 05:22
|sell
|1
|1.00
|117.29
|117.42
|0.00
|2
|2006.01.03 05:24
|close
|1
|1.00
|117.20
|117.42
|0.00
|7.68
|507.68
|3
|2006.01.03 05:59
|sell
|2
|1.00
|117.26
|117.39
|0.00
|4
|2006.01.03 06:00
|close
|2
|1.00
|117.16
|117.39
|0.00
|8.54
|516.22
|5
|2006.01.03 06:08
|buy
|3
|1.00
|117.12
|116.99
|0.00
|6
|2006.01.03 06:13
|close
|3
|1.00
|117.22
|116.99
|0.00
|8.53
|524.75
|7
|2006.01.03 07:03
|buy
|4
|1.00
|117.20
|117.07
|0.00
|8
|2006.01.03 08:59
|s/l
|4
|1.00
|117.07
|117.07
|0.00
|-11.11
|513.64
|9
|2006.01.03 09:00
|sell
|5
|1.00
|117.18
|117.31
|0.00
|10
|2006.01.03 09:05
|close
|5
|1.00
|117.07
|117.31
|0.00
|9.40
|523.04
|11
|2006.01.03 09:08
|sell
|6
|1.00
|117.10
|117.23
|0.00
|12
|2006.01.03 10:59
|s/l
|6
|1.00
|117.23
|117.23
|0.00
|-11.09
|511.95
|13
|2006.01.03 10:59
|sell
|7
|1.00
|117.22
|117.35
|0.00
|14
|2006.01.03 12:30
|s/l
|7
|1.00
|117.35
|117.35
|0.00
|-11.08
|500.87
|15
|2006.01.03 14:00
|buy
|8
|1.00
|117.31
|117.18
|0.00
|16
|2006.01.03 14:13
|close
|8
|1.00
|117.43
|117.18
|0.00
|10.22
|511.09
|17
|2006.01.03 17:28
|sell
|9
|1.00
|116.48
|116.61
|0.00
|18
|2006.01.03 17:31
|close
|9
|1.00
|116.35
|116.61
|0.00
|11.17
|522.26
|19
|2006.01.03 20:01
|sell
|10
|1.00
|116.30
|116.43
|0.00
|20
|2006.01.03 20:02
|close
|10
|1.00
|116.19
|116.43
|0.00
|9.47
|531.73
|21
|2006.01.03 20:02
|sell
|11
|1.00
|116.19
|116.32
|0.00
|22
|2006.01.03 20:02
|s/l
|11
|1.00
|116.32
|116.32
|0.00
|-11.18
|520.55
|23
|2006.01.03 20:02
|sell
|12
|1.00
|116.28
|116.41
|0.00
|24
|2006.01.03 20:02
|close
|12
|1.00
|116.19
|116.41
|0.00
|7.75
|528.30
|25
|2006.01.03 20:03
|sell
|13
|1.00
|116.19
|116.32
|0.00
|26
|2006.01.03 20:16
|s/l
|13
|1.00
|116.32
|116.32
|0.00
|-11.18
|517.12
|27
|2006.01.03 20:17
|sell
|14
|1.00
|116.29
|116.42
|0.00
|28
|2006.01.03 20:24
|close
|14
|1.00
|116.19
|116.42
|0.00
|8.61
|525.73
|29
|2006.01.03 20:25
|sell
|15
|1.00
|116.18
|116.31
|0.00
|30
|2006.01.03 20:52
|close
|15
|1.00
|116.03
|116.31
|0.00
|12.93
|538.66
|31
|2006.01.03 22:08
|sell
|16
|1.00
|116.26
|116.39
|0.00
|32
|2006.01.03 23:59
|close
|16
|1.00
|115.98
|116.39
|0.00
|24.14
|562.80
|33
|2006.01.04 00:00
|sell
|17
|1.00
|116.15
|116.28
|0.00
|34
|2006.01.04 00:53
|close
|17
|1.00
|116.05
|116.28
|0.00
|8.62
|571.42
|35
|2006.01.04 03:15
|buy
|18
|1.00
|115.64
|115.51
|0.00
|36
|2006.01.04 03:16
|close
|18
|1.00
|115.77
|115.51
|0.00
|11.23
|582.65
|37
|2006.01.04 08:21
|sell
|19
|1.00
|116.08
|116.21
|0.00
|38
|2006.01.04 08:23
|close
|19
|1.00
|115.99
|116.21
|0.00
|7.76
|590.41
|39
|2006.01.04 09:47
|sell
|20
|1.00
|116.05
|116.18
|0.00
|40
|2006.01.04 09:54
|close
|20
|1.00
|115.96
|116.18
|0.00
|7.76
|598.17
|41
|2006.01.04 09:59
|sell
|21
|1.00
|116.08
|116.21
|0.00
|42
|2006.01.04 10:21
|s/l
|21
|1.00
|116.21
|116.21
|0.00
|-11.19
|586.98
|43
|2006.01.04 13:03
|sell
|22
|1.00
|116.17
|116.30
|0.00
|44
|2006.01.04 13:36
|close
|22
|1.00
|116.02
|116.30
|0.00
|12.93
|599.91
|45
|2006.01.04 17:11
|buy
|23
|1.00
|116.24
|116.11
|0.00
|46
|2006.01.04 17:59
|s/l
|23
|1.00
|116.11
|116.11
|0.00
|-11.21
|588.70
|47
|2006.01.05 03:01
|sell
|24
|1.00
|116.24
|116.37
|0.00
|48
|2006.01.05 05:11
|close
|24
|1.00
|116.13
|116.37
|0.00
|9.47
|598.17
|49
|2006.01.05 08:03
|sell
|25
|1.00
|115.95
|116.08
|0.00
|50
|2006.01.05 08:04
|close
|25
|1.00
|115.85
|116.08
|0.00
|8.63
|606.80
|51
|2006.01.05 08:11
|sell
|26
|1.00
|115.93
|116.06
|0.00
|52
|2006.01.05 08:16
|close
|26
|1.00
|115.84
|116.06
|0.00
|7.77
|614.57
|53
|2006.01.05 16:05
|sell
|27
|1.00
|116.08
|116.21
|0.00
|54
|2006.01.05 17:00
|close
|27
|1.00
|115.92
|116.21
|0.00
|13.80
|628.37
|55
|2006.01.05 22:59
|sell
|28
|1.00
|116.08
|116.21
|0.00
|56
|2006.01.05 23:01
|close
|28
|1.00
|115.94
|116.21
|0.00
|12.08
|640.45
|57
|2006.01.06 12:59
|buy
|29
|1.00
|115.90
|115.77
|0.00
|58
|2006.01.06 13:18
|close
|29
|1.00
|116.06
|115.77
|0.00
|13.79
|654.24
|59
|2006.01.06 13:19
|sell
|30
|1.00
|116.05
|116.18
|0.00
|60
|2006.01.06 13:33
|close
|30
|1.00
|115.97
|116.18
|0.00
|6.90
|661.14
|61
|2006.01.06 13:33
|sell
|31
|1.00
|115.99
|116.12
|0.00
|62
|2006.01.06 13:33
|close
|31
|1.00
|115.90
|116.12
|0.00
|7.77
|668.91
|63
|2006.01.06 15:11
|sell
|32
|1.00
|114.77
|114.90
|0.00
|64
|2006.01.06 15:11
|close
|32
|1.00
|114.61
|114.90
|0.00
|13.96
|682.87
|65
|2006.01.06 15:11
|sell
|33
|1.00
|114.77
|114.90
|0.00
|66
|2006.01.06 15:11
|close
|33
|1.00
|114.58
|114.90
|0.00
|16.58
|699.45
|67
|2006.01.06 15:24
|sell
|34
|1.00
|114.76
|114.89
|0.00
|68
|2006.01.06 16:00
|close
|34
|1.00
|114.62
|114.89
|0.00
|12.21
|711.66
|69
|2006.01.06 16:41
|sell
|35
|1.00
|114.71
|114.84
|0.00
|70
|2006.01.06 16:46
|close
|35
|1.00
|114.58
|114.84
|0.00
|11.35
|723.01
|71
|2006.01.09 01:56
|sell
|36
|1.00
|113.97
|114.10
|0.00
|72
|2006.01.09 01:59
|close
|36
|1.00
|113.88
|114.10
|0.00
|7.90
|730.91
|73
|2006.01.09 01:59
|sell
|37
|1.00
|113.96
|114.09
|0.00
|74
|2006.01.09 02:00
|close
|37
|1.00
|113.86
|114.09
|0.00
|8.78
|739.69
|75
|2006.01.09 02:01
|buy
|38
|1.00
|113.88
|113.75
|0.00
|76
|2006.01.09 02:15
|close
|38
|1.00
|114.01
|113.75
|0.00
|11.40
|751.09
|77
|2006.01.09 02:24
|buy
|39
|1.00
|113.86
|113.73
|0.00
|78
|2006.01.09 02:26
|close
|39
|1.00
|113.91
|113.73
|0.00
|4.39
|755.48
|79
|2006.01.09 02:27
|buy
|40
|1.00
|113.90
|113.77
|0.00
|80
|2006.01.09 02:44
|close
|40
|1.00
|114.00
|113.77
|0.00
|8.77
|764.25
|81
|2006.01.09 02:59
|buy
|41
|1.00
|113.90
|113.77
|0.00
|82
|2006.01.09 03:01
|close
|41
|1.00
|113.99
|113.77
|0.00
|7.90
|772.15
|83
|2006.01.09 03:01
|sell
|42
|1.00
|114.00
|114.13
|0.00
|84
|2006.01.09 03:06
|close
|42
|1.00
|113.94
|114.13
|0.00
|5.27
|777.42
|85
|2006.01.09 03:17
|sell
|43
|1.00
|114.01
|114.14
|0.00
|86
|2006.01.09 03:34
|close
|43
|1.00
|113.92
|114.14
|0.00
|7.90
|785.32
|87
|2006.01.09 04:00
|buy
|44
|1.00
|113.89
|113.76
|0.00
|88
|2006.01.09 04:17
|close
|44
|1.00
|113.96
|113.76
|0.00
|6.14
|791.46
|89
|2006.01.09 04:59
|buy
|45
|1.00
|113.82
|113.69
|0.00
|90
|2006.01.09 05:00
|close
|45
|1.00
|113.93
|113.69
|0.00
|9.66
|801.12
|91
|2006.01.09 05:00
|sell
|46
|1.00
|113.94
|114.07
|0.00
|92
|2006.01.09 05:45
|close
|46
|1.00
|113.86
|114.07
|0.00
|7.03
|808.15
|93
|2006.01.09 05:59
|sell
|47
|1.00
|113.94
|114.07
|0.00
|94
|2006.01.09 06:00
|close
|47
|1.00
|113.84
|114.07
|0.00
|8.78
|816.93
|95
|2006.01.09 06:00
|buy
|48
|1.00
|113.84
|113.71
|0.00
|96
|2006.01.09 06:52
|close
|48
|1.00
|113.93
|113.71
|0.00
|7.90
|824.83
|97
|2006.01.09 07:42
|buy
|49
|1.00
|114.01
|113.88
|0.00
|98
|2006.01.09 07:43
|close
|49
|1.00
|114.10
|113.88
|0.00
|7.89
|832.72
|99
|2006.01.09 07:48
|buy
|50
|1.00
|114.07
|113.94
|0.00
|100
|2006.01.09 07:58
|close
|50
|1.00
|114.14
|113.94
|0.00
|6.13
|838.85
|101
|2006.01.09 08:00
|buy
|51
|1.00
|114.17
|114.04
|0.00
|102
|2006.01.09 08:20
|s/l
|51
|1.00
|114.04
|114.04
|0.00
|-11.40
|827.45
|103
|2006.01.09 08:23
|buy
|52
|1.00
|114.09
|113.96
|0.00
|104
|2006.01.09 08:34
|close
|52
|1.00
|114.19
|113.96
|0.00
|8.76
|836.21
|105
|2006.01.09 08:34
|buy
|53
|1.00
|114.19
|114.06
|0.00
|106
|2006.01.09 08:59
|s/l
|53
|1.00
|114.06
|114.06
|0.00
|-11.40
|824.81
|107
|2006.01.09 11:15
|sell
|54
|1.00
|114.19
|114.32
|0.00
|108
|2006.01.09 11:29
|close
|54
|1.00
|114.10
|114.32
|0.00
|7.89
|832.70
|109
|2006.01.09 21:00
|sell
|55
|1.00
|114.43
|114.56
|0.00
|110
|2006.01.09 21:59
|close
|55
|1.00
|114.32
|114.56
|0.00
|9.62
|842.32
|111
|2006.01.09 21:59
|sell
|56
|1.00
|114.48
|114.61
|0.00
|112
|2006.01.10 00:59
|s/l
|56
|1.00
|114.61
|114.61
|0.00
|-12.80
|829.52
|113
|2006.01.10 01:59
|buy
|57
|1.00
|114.44
|114.31
|0.00
|114
|2006.01.10 02:00
|close
|57
|1.00
|114.54
|114.31
|0.00
|8.73
|838.25
|115
|2006.01.10 02:00
|sell
|58
|1.00
|114.55
|114.68
|0.00
|116
|2006.01.10 02:15
|close
|58
|1.00
|114.43
|114.68
|0.00
|10.49
|848.74
|117
|2006.01.10 02:41
|sell
|59
|1.00
|114.52
|114.65
|0.00
|118
|2006.01.10 02:59
|s/l
|59
|1.00
|114.65
|114.65
|0.00
|-11.33
|837.41
|119
|2006.01.10 04:05
|sell
|60
|1.00
|114.76
|114.89
|0.00
|120
|2006.01.10 04:12
|close
|60
|1.00
|114.64
|114.89
|0.00
|10.47
|847.88
|121
|2006.01.10 07:59
|buy
|61
|1.00
|114.50
|114.37
|0.00
|122
|2006.01.10 08:59
|s/l
|61
|1.00
|114.37
|114.37
|0.00
|-11.38
|836.50
|123
|2006.01.10 11:01
|sell
|62
|1.00
|114.35
|114.48
|0.00
|124
|2006.01.10 11:33
|modify
|62
|1.00
|114.35
|114.28
|0.00
|125
|2006.01.10 11:33
|close
|62
|1.00
|114.22
|114.28
|0.00
|11.38
|847.88
|126
|2006.01.10 11:59
|sell
|63
|1.00
|114.32
|114.45
|0.00
|127
|2006.01.10 13:59
|s/l
|63
|1.00
|114.45
|114.45
|0.00
|-11.34
|836.54
|128
|2006.01.10 14:00
|buy
|64
|1.00
|114.40
|114.27
|0.00
|129
|2006.01.10 14:13
|close
|64
|1.00
|114.53
|114.27
|0.00
|11.35
|847.89
|130
|2006.01.10 15:16
|sell
|65
|1.00
|114.52
|114.65
|0.00
|131
|2006.01.10 15:55
|close
|65
|1.00
|114.43
|114.65
|0.00
|7.87
|855.76
|132
|2006.01.10 15:55
|sell
|66
|1.00
|114.44
|114.57
|0.00
|133
|2006.01.10 15:59
|close
|66
|1.00
|114.36
|114.57
|0.00
|7.00
|862.76
|134
|2006.01.10 15:59
|sell
|67
|1.00
|114.50
|114.63
|0.00
|135
|2006.01.10 16:59
|s/l
|67
|1.00
|114.63
|114.63
|0.00
|-11.34
|851.42
|136
|2006.01.10 22:59
|sell
|68
|1.00
|114.48
|114.61
|0.00
|137
|2006.01.11 01:27
|s/l
|68
|1.00
|114.61
|114.61
|0.00
|-12.80
|838.62
|138
|2006.01.11 16:00
|buy
|69
|1.00
|114.13
|114.00
|0.00
|139
|2006.01.11 16:17
|close
|69
|1.00
|114.24
|114.00
|0.00
|9.63
|848.25
|140
|2006.01.11 16:59
|buy
|70
|1.00
|113.98
|113.85
|0.00
|141
|2006.01.11 17:41
|close
|70
|1.00
|114.11
|113.85
|0.00
|11.39
|859.64
|142
|2006.01.11 17:41
|sell
|71
|1.00
|114.10
|114.23
|0.00
|143
|2006.01.11 17:48
|close
|71
|1.00
|113.99
|114.23
|0.00
|9.65
|869.29
|144
|2006.01.11 17:54
|sell
|72
|1.00
|114.09
|114.22
|0.00
|145
|2006.01.11 17:58
|close
|72
|1.00
|113.98
|114.22
|0.00
|9.65
|878.94
|146
|2006.01.12 01:59
|buy
|73
|1.00
|114.12
|113.99
|0.00
|147
|2006.01.12 02:53
|s/l
|73
|1.00
|113.99
|113.99
|0.00
|-11.40
|867.54
|148
|2006.01.12 02:53
|buy
|74
|1.00
|114.01
|113.88
|0.00
|149
|2006.01.12 03:00
|close
|74
|1.00
|114.09
|113.88
|0.00
|7.01
|874.55
|150
|2006.01.12 07:00
|sell
|75
|1.00
|114.00
|114.13
|0.00
|151
|2006.01.12 07:16
|close
|75
|1.00
|113.92
|114.13
|0.00
|7.02
|881.57
|152
|2006.01.12 07:16
|sell
|76
|1.00
|113.93
|114.06
|0.00
|153
|2006.01.12 07:37
|close
|76
|1.00
|113.84
|114.06
|0.00
|7.91
|889.48
|154
|2006.01.12 07:38
|sell
|77
|1.00
|113.93
|114.06
|0.00
|155
|2006.01.12 07:47
|close
|77
|1.00
|113.86
|114.06
|0.00
|6.15
|895.63
|156
|2006.01.12 07:59
|sell
|78
|1.00
|113.96
|114.09
|0.00
|157
|2006.01.12 10:09
|close
|78
|1.00
|113.86
|114.09
|0.00
|8.78
|904.41
|158
|2006.01.12 10:10
|buy
|79
|1.00
|113.78
|113.65
|0.00
|159
|2006.01.12 10:10
|s/l
|79
|1.00
|113.65
|113.65
|0.00
|-11.44
|892.97
|160
|2006.01.12 10:10
|buy
|80
|1.00
|113.68
|113.55
|0.00
|161
|2006.01.12 10:17
|close
|80
|1.00
|113.84
|113.55
|0.00
|14.05
|907.02
|162
|2006.01.12 10:17
|buy
|81
|1.00
|113.76
|113.63
|0.00
|163
|2006.01.12 10:23
|close
|81
|1.00
|113.87
|113.63
|0.00
|9.66
|916.68
|164
|2006.01.12 10:31
|buy
|82
|1.00
|113.79
|113.66
|0.00
|165
|2006.01.12 10:37
|close
|82
|1.00
|113.90
|113.66
|0.00
|9.66
|926.34
|166
|2006.01.12 10:41
|buy
|83
|1.00
|113.80
|113.67
|0.00
|167
|2006.01.12 10:58
|close
|83
|1.00
|113.90
|113.67
|0.00
|8.78
|935.12
|168
|2006.01.12 13:00
|buy
|84
|1.00
|113.69
|113.56
|0.00
|169
|2006.01.12 13:20
|close
|84
|1.00
|113.78
|113.56
|0.00
|7.91
|943.03
|170
|2006.01.12 13:33
|buy
|85
|1.00
|113.69
|113.56
|0.00
|171
|2006.01.12 13:59
|close
|85
|1.00
|113.78
|113.56
|0.00
|7.91
|950.94
|172
|2006.01.12 15:28
|buy
|86
|1.00
|114.05
|113.92
|0.00
|173
|2006.01.12 15:28
|close
|86
|1.00
|114.12
|113.92
|0.00
|6.13
|957.07
|174
|2006.01.12 15:28
|buy
|87
|1.00
|114.05
|113.92
|0.00
|175
|2006.01.12 15:28
|close
|87
|1.00
|114.12
|113.92
|0.00
|6.13
|963.20
|176
|2006.01.12 15:53
|buy
|88
|1.00
|114.05
|113.92
|0.00
|177
|2006.01.12 16:03
|close
|88
|1.00
|114.16
|113.92
|0.00
|9.64
|972.84
|178
|2006.01.12 16:09
|sell
|89
|1.00
|114.22
|114.35
|0.00
|179
|2006.01.12 16:11
|s/l
|89
|1.00
|114.35
|114.35
|0.00
|-11.37
|961.47
|180
|2006.01.12 16:11
|sell
|90
|1.00
|114.29
|114.42
|0.00
|181
|2006.01.12 16:27
|close
|90
|1.00
|114.20
|114.42
|0.00
|7.88
|969.35
|182
|2006.01.12 16:28
|sell
|91
|1.00
|114.23
|114.36
|0.00
|183
|2006.01.12 16:49
|close
|91
|1.00
|114.14
|114.36
|0.00
|7.88
|977.23
|184
|2006.01.12 16:59
|sell
|92
|1.00
|114.30
|114.43
|0.00
|185
|2006.01.12 17:10
|close
|92
|1.00
|114.19
|114.43
|0.00
|9.63
|986.86
|186
|2006.01.12 20:00
|sell
|93
|1.00
|114.25
|114.38
|0.00
|187
|2006.01.12 21:59
|s/l
|93
|1.00
|114.38
|114.38
|0.00
|-11.37
|975.49
|188
|2006.01.13 00:39
|sell
|94
|1.00
|114.70
|114.83
|0.00
|189
|2006.01.13 00:50
|close
|94
|1.00
|114.57
|114.83
|0.00
|11.35
|986.84
|190
|2006.01.13 01:00
|buy
|95
|1.00
|114.62
|114.49
|0.00
|191
|2006.01.13 02:01
|close
|95
|1.00
|114.69
|114.49
|0.00
|6.10
|992.94
|192
|2006.01.13 06:12
|buy
|96
|1.00
|114.60
|114.47
|0.00
|193
|2006.01.13 06:34
|close
|96
|1.00
|114.70
|114.47
|0.00
|8.72
|1001.66
|194
|2006.01.13 06:59
|buy
|97
|1.00
|114.54
|114.41
|0.00
|195
|2006.01.13 12:09
|close
|97
|1.00
|114.62
|114.41
|0.00
|6.98
|1008.64
|196
|2006.01.13 13:00
|buy
|98
|1.00
|114.57
|114.44
|0.00
|197
|2006.01.13 13:55
|close
|98
|1.00
|114.68
|114.44
|0.00
|9.59
|1018.23
|198
|2006.01.13 14:05
|sell
|99
|1.00
|114.66
|114.79
|0.00
|199
|2006.01.13 14:26
|close
|99
|1.00
|114.59
|114.79
|0.00
|6.11
|1024.34
|200
|2006.01.13 14:27
|sell
|100
|1.00
|114.58
|114.71
|0.00
|201
|2006.01.13 15:05
|close
|100
|1.00
|114.50
|114.71
|0.00
|6.99
|1031.33
|202
|2006.01.13 16:02
|sell
|101
|1.00
|114.55
|114.68
|0.00
|203
|2006.01.13 16:38
|close
|101
|1.00
|114.46
|114.68
|0.00
|7.86
|1039.19
|204
|2006.01.13 16:46
|buy
|102
|1.00
|114.35
|114.22
|0.00
|205
|2006.01.13 16:47
|s/l
|102
|1.00
|114.22
|114.22
|0.00
|-11.38
|1027.81
|206
|2006.01.13 16:47
|buy
|103
|1.00
|114.26
|114.13
|0.00
|207
|2006.01.13 16:59
|close
|103
|1.00
|114.38
|114.13
|0.00
|10.49
|1038.30
|208
|2006.01.13 16:59
|buy
|104
|1.00
|114.28
|114.15
|0.00
|209
|2006.01.13 16:59
|close
|104
|1.00
|114.42
|114.15
|0.00
|12.24
|1050.54
|210
|2006.01.13 16:59
|buy
|105
|1.00
|114.32
|114.19
|0.00
|211
|2006.01.13 16:59
|close
|105
|1.00
|114.40
|114.19
|0.00
|6.99
|1057.53
|212
|2006.01.13 17:42
|buy
|106
|1.00
|114.33
|114.20
|0.00
|213
|2006.01.13 17:54
|close
|106
|1.00
|114.39
|114.20
|0.00
|5.25
|1062.78
|214
|2006.01.13 17:59
|buy
|107
|1.00
|114.24
|114.11
|0.00
|215
|2006.01.13 18:38
|close
|107
|1.00
|114.30
|114.11
|0.00
|5.25
|1068.03
|216
|2006.01.13 18:38
|sell
|108
|1.00
|114.28
|114.41
|0.00
|217
|2006.01.13 18:55
|close
|108
|1.00
|114.19
|114.41
|0.00
|7.88
|1075.91
|218
|2006.01.13 20:14
|sell
|109
|1.00
|114.26
|114.39
|0.00
|219
|2006.01.13 20:56
|close
|109
|1.00
|114.20
|114.39
|0.00
|5.25
|1081.16
|220
|2006.01.13 20:59
|sell
|110
|1.00
|114.26
|114.39
|0.00
|221
|2006.01.15 23:00
|close
|110
|1.00
|114.12
|114.39
|0.00
|12.27
|1093.43
|222
|2006.01.15 23:06
|buy
|111
|1.00
|113.96
|113.83
|0.00
|223
|2006.01.15 23:15
|s/l
|111
|1.00
|113.83
|113.83
|0.00
|-11.42
|1082.01
|224
|2006.01.15 23:15
|buy
|112
|1.00
|113.85
|113.72
|0.00
|225
|2006.01.15 23:22
|close
|112
|1.00
|113.94
|113.72
|0.00
|7.90
|1089.91
|226
|2006.01.15 23:23
|buy
|113
|1.00
|113.97
|113.84
|0.00
|227
|2006.01.15 23:30
|close
|113
|1.00
|114.03
|113.84
|0.00
|5.26
|1095.17
|228
|2006.01.15 23:59
|buy
|114
|1.00
|113.90
|113.77
|0.00
|229
|2006.01.16 00:34
|close
|114
|1.00
|113.99
|113.77
|0.00
|9.20
|1104.37
|230
|2006.01.16 00:34
|sell
|115
|1.00
|113.98
|114.11
|0.00
|231
|2006.01.16 00:37
|close
|115
|1.00
|113.92
|114.11
|0.00
|5.27
|1109.64
|232
|2006.01.16 00:45
|sell
|116
|1.00
|113.92
|114.05
|0.00
|233
|2006.01.16 00:49
|close
|116
|1.00
|113.86
|114.05
|0.00
|5.27
|1114.91
|234
|2006.01.16 00:59
|sell
|117
|1.00
|113.96
|114.09
|0.00
|235
|2006.01.16 01:00
|close
|117
|1.00
|113.89
|114.09
|0.00
|6.15
|1121.06
|236
|2006.01.16 09:59
|sell
|118
|1.00
|114.60
|114.73
|0.00
|237
|2006.01.16 11:15
|s/l
|118
|1.00
|114.73
|114.73
|0.00
|-11.33
|1109.73
|238
|2006.01.16 22:59
|sell
|119
|1.00
|115.12
|115.25
|0.00
|239
|2006.01.16 23:00
|close
|119
|1.00
|115.01
|115.25
|0.00
|9.56
|1119.29
|240
|2006.01.17 00:05
|sell
|120
|1.00
|115.18
|115.31
|0.00
|241
|2006.01.17 00:28
|close
|120
|1.00
|115.07
|115.31
|0.00
|9.56
|1128.85
|242
|2006.01.17 00:59
|sell
|121
|1.00
|115.22
|115.35
|0.00
|243
|2006.01.17 01:00
|close
|121
|1.00
|115.12
|115.35
|0.00
|8.69
|1137.54
|244
|2006.01.17 01:03
|buy
|122
|1.00
|115.07
|114.94
|0.00
|245
|2006.01.17 01:21
|close
|122
|1.00
|115.18
|114.94
|0.00
|9.55
|1147.09
|246
|2006.01.17 01:59
|buy
|123
|1.00
|114.98
|114.85
|0.00
|247
|2006.01.17 02:43
|close
|123
|1.00
|115.09
|114.85
|0.00
|9.56
|1156.65
|248
|2006.01.17 02:43
|sell
|124
|1.00
|115.09
|115.22
|0.00
|249
|2006.01.17 02:55
|close
|124
|1.00
|115.00
|115.22
|0.00
|7.83
|1164.48
|250
|2006.01.17 06:00
|buy
|125
|1.00
|114.98
|114.85
|0.00
|251
|2006.01.17 06:53
|close
|125
|1.00
|115.10
|114.85
|0.00
|10.43
|1174.91
|252
|2006.01.17 06:59
|buy
|126
|1.00
|114.88
|114.75
|0.00
|253
|2006.01.17 07:59
|s/l
|126
|1.00
|114.75
|114.75
|0.00
|-11.33
|1163.58
|254
|2006.01.17 08:00
|sell
|127
|1.00
|114.86
|114.99
|0.00
|255
|2006.01.17 08:19
|close
|127
|1.00
|114.77
|114.99
|0.00
|7.84
|1171.42
|256
|2006.01.17 08:19
|sell
|128
|1.00
|114.83
|114.96
|0.00
|257
|2006.01.17 08:20
|close
|128
|1.00
|114.74
|114.96
|0.00
|7.84
|1179.26
|258
|2006.01.17 09:59
|sell
|129
|1.00
|115.00
|115.13
|0.00
|259
|2006.01.17 11:59
|s/l
|129
|1.00
|115.13
|115.13
|0.00
|-11.27
|1167.99
|260
|2006.01.17 12:08
|buy
|130
|1.00
|115.14
|115.01
|0.00
|261
|2006.01.17 12:33
|close
|130
|1.00
|115.23
|115.01
|0.00
|7.81
|1175.80
|262
|2006.01.17 12:59
|buy
|131
|1.00
|115.18
|115.05
|0.00
|263
|2006.01.17 13:00
|close
|131
|1.00
|115.34
|115.05
|0.00
|13.87
|1189.67
|264
|2006.01.17 16:04
|buy
|132
|1.00
|115.69
|115.56
|0.00
|265
|2006.01.17 16:49
|close
|132
|1.00
|115.79
|115.56
|0.00
|8.64
|1198.31
|266
|2006.01.17 23:59
|sell
|133
|1.00
|115.58
|115.71
|0.00
|267
|2006.01.18 01:11
|s/l
|133
|1.00
|115.71
|115.71
|0.00
|-12.69
|1185.62
|268
|2006.01.18 01:13
|sell
|134
|1.00
|115.75
|115.88
|0.00
|269
|2006.01.18 02:59
|close
|134
|1.00
|115.54
|115.88
|0.00
|18.18
|1203.80
|270
|2006.01.18 03:02
|sell
|135
|1.00
|115.67
|115.80
|0.00
|271
|2006.01.18 03:16
|close
|135
|1.00
|115.56
|115.80
|0.00
|9.52
|1213.32
|272
|2006.01.18 05:00
|buy
|136
|1.00
|115.58
|115.45
|0.00
|273
|2006.01.18 05:11
|close
|136
|1.00
|115.69
|115.45
|0.00
|9.51
|1222.83
|274
|2006.01.18 05:59
|buy
|137
|1.00
|115.58
|115.45
|0.00
|275
|2006.01.18 06:00
|close
|137
|1.00
|115.75
|115.45
|0.00
|14.69
|1237.52
|276
|2006.01.18 06:00
|sell
|138
|1.00
|115.72
|115.85
|0.00
|277
|2006.01.18 06:14
|close
|138
|1.00
|115.60
|115.85
|0.00
|10.38
|1247.90
|278
|2006.01.18 07:16
|buy
|139
|1.00
|115.54
|115.41
|0.00
|279
|2006.01.18 07:21
|close
|139
|1.00
|115.64
|115.41
|0.00
|8.65
|1256.55
|280
|2006.01.18 08:47
|sell
|140
|1.00
|115.34
|115.47
|0.00
|281
|2006.01.18 08:47
|close
|140
|1.00
|115.23
|115.47
|0.00
|9.55
|1266.10
|282
|2006.01.18 08:47
|sell
|141
|1.00
|115.34
|115.47
|0.00
|283
|2006.01.18 08:47
|close
|141
|1.00
|115.23
|115.47
|0.00
|9.55
|1275.65
|284
|2006.01.18 09:48
|buy
|142
|1.00
|114.98
|114.85
|0.00
|285
|2006.01.18 09:59
|close
|142
|1.00
|115.12
|114.85
|0.00
|12.16
|1287.81
|286
|2006.01.18 10:00
|sell
|143
|1.00
|115.10
|115.23
|0.00
|287
|2006.01.18 10:10
|close
|143
|1.00
|115.02
|115.23
|0.00
|6.96
|1294.77
|288
|2006.01.18 10:10
|sell
|144
|1.00
|115.03
|115.16
|0.00
|289
|2006.01.18 10:55
|close
|144
|1.00
|114.96
|115.16
|0.00
|6.09
|1300.86
|290
|2006.01.18 10:59
|sell
|145
|1.00
|115.10
|115.23
|0.00
|291
|2006.01.18 11:59
|s/l
|145
|1.00
|115.23
|115.23
|0.00
|-11.28
|1289.58
|292
|2006.01.18 15:59
|sell
|146
|1.00
|115.26
|115.39
|0.00
|293
|2006.01.18 17:44
|s/l
|146
|1.00
|115.39
|115.39
|0.00
|-11.26
|1278.32
|294
|2006.01.19 01:01
|buy
|147
|1.00
|115.26
|115.13
|0.00
|295
|2006.01.19 01:28
|close
|147
|1.00
|115.36
|115.13
|0.00
|8.67
|1286.99
|296
|2006.01.19 07:59
|sell
|148
|1.00
|115.34
|115.47
|0.00
|297
|2006.01.19 09:15
|close
|148
|1.00
|115.24
|115.47
|0.00
|8.68
|1295.67
|298
|2006.01.19 09:16
|buy
|149
|1.00
|115.26
|115.13
|0.00
|299
|2006.01.19 09:34
|close
|149
|1.00
|115.34
|115.13
|0.00
|6.94
|1302.61
|300
|2006.01.19 10:20
|buy
|150
|1.00
|115.22
|115.09
|0.00
|301
|2006.01.19 10:55
|close
|150
|1.00
|115.33
|115.09
|0.00
|9.54
|1312.15
|302
|2006.01.19 15:59
|buy
|151
|1.00
|115.06
|114.93
|0.00
|303
|2006.01.19 17:59
|close
|151
|1.00
|115.26
|114.93
|0.00
|17.35
|1329.50
|304
|2006.01.19 19:46
|buy
|152
|1.00
|115.42
|115.29
|0.00
|305
|2006.01.19 20:01
|close
|152
|1.00
|115.50
|115.29
|0.00
|6.93
|1336.43
|306
|2006.01.19 22:59
|sell
|153
|1.00
|115.50
|115.63
|0.00
|307
|2006.01.20 01:31
|s/l
|153
|1.00
|115.63
|115.63
|0.00
|-12.70
|1323.73
|308
|2006.01.20 07:01
|buy
|154
|1.00
|115.59
|115.46
|0.00
|309
|2006.01.20 07:59
|s/l
|154
|1.00
|115.46
|115.46
|0.00
|-11.27
|1312.46
|310
|2006.01.20 08:29
|sell
|155
|1.00
|115.46
|115.59
|0.00
|311
|2006.01.20 08:53
|close
|155
|1.00
|115.37
|115.59
|0.00
|7.80
|1320.26
|312
|2006.01.20 13:00
|sell
|156
|1.00
|115.34
|115.47
|0.00
|313
|2006.01.20 13:53
|close
|156
|1.00
|115.24
|115.47
|0.00
|8.68
|1328.94
|314
|2006.01.20 14:00
|sell
|157
|1.00
|115.22
|115.35
|0.00
|315
|2006.01.20 14:46
|close
|157
|1.00
|115.13
|115.35
|0.00
|7.82
|1336.76
|316
|2006.01.20 14:49
|sell
|158
|1.00
|115.13
|115.26
|0.00
|317
|2006.01.20 14:57
|close
|158
|1.00
|115.04
|115.26
|0.00
|7.82
|1344.58
|318
|2006.01.20 14:59
|sell
|159
|1.00
|115.20
|115.33
|0.00
|319
|2006.01.20 15:59
|s/l
|159
|1.00
|115.33
|115.33
|0.00
|-11.27
|1333.31
|320
|2006.01.20 16:45
|sell
|160
|1.00
|115.44
|115.57
|0.00
|321
|2006.01.20 16:52
|close
|160
|1.00
|115.34
|115.57
|0.00
|8.67
|1341.98
|322
|2006.01.20 17:00
|buy
|161
|1.00
|115.32
|115.19
|0.00
|323
|2006.01.20 17:02
|close
|161
|1.00
|115.41
|115.19
|0.00
|7.80
|1349.78
|324
|2006.01.20 17:09
|buy
|162
|1.00
|115.32
|115.19
|0.00
|325
|2006.01.20 17:26
|close
|162
|1.00
|115.40
|115.19
|0.00
|6.93
|1356.71
|326
|2006.01.20 18:07
|buy
|163
|1.00
|115.28
|115.15
|0.00
|327
|2006.01.20 18:38
|close
|163
|1.00
|115.40
|115.15
|0.00
|10.40
|1367.11
|328
|2006.01.23 01:40
|buy
|164
|1.00
|114.99
|114.86
|0.00
|329
|2006.01.23 01:43
|close
|164
|1.00
|115.13
|114.86
|0.00
|12.16
|1379.27
|330
|2006.01.23 01:45
|buy
|165
|1.00
|115.00
|114.87
|0.00
|331
|2006.01.23 01:51
|close
|165
|1.00
|115.12
|114.87
|0.00
|10.42
|1389.69
|332
|2006.01.23 04:01
|sell
|166
|1.00
|114.75
|114.88
|0.00
|333
|2006.01.23 04:44
|close
|166
|1.00
|114.62
|114.88
|0.00
|11.34
|1401.03
|334
|2006.01.23 05:59
|sell
|167
|1.00
|114.80
|114.93
|0.00
|335
|2006.01.23 06:00
|close
|167
|1.00
|114.69
|114.93
|0.00
|9.59
|1410.62
|336
|2006.01.23 06:01
|buy
|168
|1.00
|114.70
|114.57
|0.00
|337
|2006.01.23 06:14
|close
|168
|1.00
|114.76
|114.57
|0.00
|5.23
|1415.85
|338
|2006.01.23 06:17
|buy
|169
|1.00
|114.76
|114.63
|0.00
|339
|2006.01.23 06:57
|close
|169
|1.00
|114.83
|114.63
|0.00
|6.10
|1421.95
|340
|2006.01.23 07:13
|buy
|170
|1.00
|114.70
|114.57
|0.00
|341
|2006.01.23 08:00
|close
|170
|1.00
|114.77
|114.57
|0.00
|6.10
|1428.05
|342
|2006.01.23 08:12
|buy
|171
|1.00
|114.72
|114.59
|0.00
|343
|2006.01.23 09:10
|s/l
|171
|1.00
|114.59
|114.59
|0.00
|-11.35
|1416.70
|344
|2006.01.23 09:10
|buy
|172
|1.00
|114.58
|114.45
|0.00
|345
|2006.01.23 09:21
|close
|172
|1.00
|114.68
|114.45
|0.00
|8.72
|1425.42
|346
|2006.01.23 09:44
|buy
|173
|1.00
|114.58
|114.45
|0.00
|347
|2006.01.23 09:51
|close
|173
|1.00
|114.68
|114.45
|0.00
|8.72
|1434.14
|348
|2006.01.23 11:12
|sell
|174
|1.00
|114.37
|114.50
|0.00
|349
|2006.01.23 11:35
|close
|174
|1.00
|114.25
|114.50
|0.00
|10.50
|1444.64
|350
|2006.01.23 13:59
|sell
|175
|1.00
|114.43
|114.56
|0.00
|351
|2006.01.23 14:02
|close
|175
|1.00
|114.33
|114.56
|0.00
|8.75
|1453.39
|352
|2006.01.23 14:02
|buy
|176
|1.00
|114.34
|114.21
|0.00
|353
|2006.01.23 14:59
|close
|176
|1.00
|114.44
|114.21
|0.00
|8.74
|1462.13
|354
|2006.01.23 18:59
|buy
|177
|1.00
|114.54
|114.41
|0.00
|355
|2006.01.23 20:22
|s/l
|177
|1.00
|114.41
|114.41
|0.00
|-11.37
|1450.76
|356
|2006.01.24 02:59
|sell
|178
|1.00
|114.69
|114.82
|0.00
|357
|2006.01.24 03:59
|s/l
|178
|1.00
|114.82
|114.82
|0.00
|-11.32
|1439.44
|358
|2006.01.24 05:59
|buy
|179
|1.00
|114.61
|114.48
|0.00
|359
|2006.01.24 06:13
|close
|179
|1.00
|114.72
|114.48
|0.00
|9.59
|1449.03
|360
|2006.01.24 06:13
|sell
|180
|1.00
|114.71
|114.84
|0.00
|361
|2006.01.24 06:40
|close
|180
|1.00
|114.61
|114.84
|0.00
|8.73
|1457.76
|362
|2006.01.24 08:02
|sell
|181
|1.00
|114.63
|114.76
|0.00
|363
|2006.01.24 08:32
|close
|181
|1.00
|114.51
|114.76
|0.00
|10.48
|1468.24
|364
|2006.01.24 08:59
|sell
|182
|1.00
|114.67
|114.80
|0.00
|365
|2006.01.24 13:25
|close
|182
|1.00
|114.57
|114.80
|0.00
|8.73
|1476.97
|366
|2006.01.24 15:59
|sell
|183
|1.00
|114.65
|114.78
|0.00
|367
|2006.01.24 16:22
|close
|183
|1.00
|114.55
|114.78
|0.00
|8.73
|1485.70
|368
|2006.01.24 20:25
|sell
|184
|1.00
|114.65
|114.78
|0.00
|369
|2006.01.24 22:59
|s/l
|184
|1.00
|114.78
|114.78
|0.00
|-11.32
|1474.38
|370
|2006.01.25 05:59
|buy
|185
|1.00
|114.97
|114.84
|0.00
|371
|2006.01.25 09:53
|s/l
|185
|1.00
|114.84
|114.84
|0.00
|-11.32
|1463.06
|372
|2006.01.25 10:00
|sell
|186
|1.00
|114.85
|114.98
|0.00
|373
|2006.01.25 10:12
|close
|186
|1.00
|114.74
|114.98
|0.00
|9.59
|1472.65
|374
|2006.01.25 10:26
|sell
|187
|1.00
|114.74
|114.87
|0.00
|375
|2006.01.25 11:43
|s/l
|187
|1.00
|114.87
|114.87
|0.00
|-11.32
|1461.33
|376
|2006.01.25 13:26
|sell
|188
|1.00
|114.88
|115.01
|0.00
|377
|2006.01.25 13:59
|close
|188
|1.00
|114.77
|115.01
|0.00
|9.58
|1470.91
|378
|2006.01.25 15:50
|buy
|189
|1.00
|115.62
|115.49
|0.00
|379
|2006.01.25 15:51
|close
|189
|1.00
|115.71
|115.49
|0.00
|7.78
|1478.69
|380
|2006.01.25 16:00
|buy
|190
|1.00
|115.66
|115.53
|0.00
|381
|2006.01.25 16:42
|close
|190
|1.00
|115.73
|115.53
|0.00
|6.05
|1484.74
|382
|2006.01.25 22:39
|buy
|191
|1.00
|115.79
|115.66
|0.00
|383
|2006.01.26 00:59
|s/l
|191
|1.00
|115.66
|115.66
|0.00
|-7.35
|1477.39
|384
|2006.01.26 10:00
|buy
|192
|1.00
|115.74
|115.61
|0.00
|385
|2006.01.26 10:05
|close
|192
|1.00
|115.81
|115.61
|0.00
|6.04
|1483.43
|386
|2006.01.26 10:06
|buy
|193
|1.00
|115.79
|115.66
|0.00
|387
|2006.01.26 10:59
|close
|193
|1.00
|115.88
|115.66
|0.00
|7.77
|1491.20
|388
|2006.01.26 11:01
|buy
|194
|1.00
|115.80
|115.67
|0.00
|389
|2006.01.26 11:50
|close
|194
|1.00
|115.90
|115.67
|0.00
|8.63
|1499.83
|390
|2006.01.26 14:14
|buy
|195
|1.00
|115.78
|115.65
|0.00
|391
|2006.01.26 14:32
|close
|195
|1.00
|115.91
|115.65
|0.00
|11.22
|1511.05
|392
|2006.01.26 14:45
|buy
|196
|1.00
|115.78
|115.65
|0.00
|393
|2006.01.26 14:48
|close
|196
|1.00
|115.87
|115.65
|0.00
|7.77
|1518.82
|394
|2006.01.26 14:50
|buy
|197
|1.00
|115.77
|115.64
|0.00
|395
|2006.01.26 15:00
|close
|197
|1.00
|115.86
|115.64
|0.00
|7.77
|1526.59
|396
|2006.01.26 17:17
|buy
|198
|1.00
|116.17
|116.04
|0.00
|397
|2006.01.26 17:59
|close
|198
|1.00
|116.29
|116.04
|0.00
|10.32
|1536.91
|398
|2006.01.26 23:59
|buy
|199
|1.00
|116.32
|116.19
|0.00
|399
|2006.01.27 00:38
|s/l
|199
|1.00
|116.19
|116.19
|0.00
|-9.89
|1527.02
|400
|2006.01.27 00:38
|buy
|200
|1.00
|116.21
|116.08
|0.00
|401
|2006.01.27 00:42
|close
|200
|1.00
|116.28
|116.08
|0.00
|6.02
|1533.04
|402
|2006.01.27 00:43
|buy
|201
|1.00
|116.25
|116.12
|0.00
|403
|2006.01.27 00:56
|close
|201
|1.00
|116.32
|116.12
|0.00
|6.02
|1539.06
|404
|2006.01.27 04:03
|buy
|202
|1.00
|116.19
|116.06
|0.00
|405
|2006.01.27 05:59
|close
|202
|1.00
|116.41
|116.06
|0.00
|18.90
|1557.96
|406
|2006.01.27 07:25
|buy
|203
|1.00
|116.36
|116.23
|0.00
|407
|2006.01.27 07:51
|close
|203
|1.00
|116.45
|116.23
|0.00
|7.73
|1565.69
|408
|2006.01.27 07:59
|buy
|204
|1.00
|116.28
|116.15
|0.00
|409
|2006.01.27 08:00
|close
|204
|1.00
|116.42
|116.15
|0.00
|12.03
|1577.72
|410
|2006.01.27 11:53
|buy
|205
|1.00
|116.75
|116.62
|0.00
|411
|2006.01.27 12:00
|close
|205
|1.00
|116.85
|116.62
|0.00
|8.56
|1586.28
|412
|2006.01.27 14:30
|sell
|206
|1.00
|116.55
|116.68
|0.00
|413
|2006.01.27 14:32
|close
|206
|1.00
|116.50
|116.68
|0.00
|4.29
|1590.57
|414
|2006.01.27 14:35
|sell
|207
|1.00
|116.55
|116.68
|0.00
|415
|2006.01.27 14:37
|close
|207
|1.00
|116.46
|116.68
|0.00
|7.73
|1598.30
|416
|2006.01.27 16:59
|sell
|208
|1.00
|117.16
|117.29
|0.00
|417
|2006.01.27 18:26
|s/l
|208
|1.00
|117.29
|117.29
|0.00
|-11.08
|1587.22
|418
|2006.01.27 18:59
|sell
|209
|1.00
|117.41
|117.54
|0.00
|419
|2006.01.27 19:01
|close
|209
|1.00
|117.26
|117.54
|0.00
|12.79
|1600.01
|420
|2006.01.27 19:03
|buy
|210
|1.00
|117.27
|117.14
|0.00
|421
|2006.01.27 19:18
|close
|210
|1.00
|117.37
|117.14
|0.00
|8.52
|1608.53
|422
|2006.01.27 19:44
|buy
|211
|1.00
|117.32
|117.19
|0.00
|423
|2006.01.29 22:00
|s/l
|211
|1.00
|117.19
|117.19
|0.00
|-11.10
|1597.43
|424
|2006.01.30 00:21
|sell
|212
|1.00
|117.18
|117.31
|0.00
|425
|2006.01.30 00:37
|close
|212
|1.00
|117.11
|117.31
|0.00
|5.98
|1603.41
|426
|2006.01.30 00:37
|sell
|213
|1.00
|117.10
|117.23
|0.00
|427
|2006.01.30 00:54
|close
|213
|1.00
|117.03
|117.23
|0.00
|5.98
|1609.39
|428
|2006.01.30 00:59
|sell
|214
|1.00
|117.10
|117.23
|0.00
|429
|2006.01.30 01:59
|s/l
|214
|1.00
|117.23
|117.23
|0.00
|-11.07
|1598.32
|430
|2006.01.30 04:00
|buy
|215
|1.00
|117.34
|117.21
|0.00
|431
|2006.01.30 08:59
|modify
|215
|1.00
|117.34
|117.42
|0.00
|432
|2006.01.30 08:59
|close
|215
|1.00
|117.70
|117.42
|0.00
|30.59
|1628.91
|433
|2006.01.30 09:49
|buy
|216
|1.00
|117.58
|117.45
|0.00
|434
|2006.01.30 09:50
|close
|216
|1.00
|117.67
|117.45
|0.00
|7.65
|1636.56
|435
|2006.01.30 09:59
|buy
|217
|1.00
|117.60
|117.47
|0.00
|436
|2006.01.30 10:11
|close
|217
|1.00
|117.73
|117.47
|0.00
|11.04
|1647.60
|437
|2006.01.30 10:12
|sell
|218
|1.00
|117.73
|117.86
|0.00
|438
|2006.01.30 10:55
|close
|218
|1.00
|117.60
|117.86
|0.00
|11.05
|1658.65
|439
|2006.01.30 13:30
|sell
|219
|1.00
|117.67
|117.80
|0.00
|440
|2006.01.30 13:39
|close
|219
|1.00
|117.59
|117.80
|0.00
|6.80
|1665.45
|441
|2006.01.30 15:00
|buy
|220
|1.00
|117.57
|117.44
|0.00
|442
|2006.01.30 15:59
|close
|220
|1.00
|117.70
|117.44
|0.00
|11.05
|1676.50
|443
|2006.01.30 16:44
|buy
|221
|1.00
|117.55
|117.42
|0.00
|444
|2006.01.30 19:00
|close
|221
|1.00
|117.64
|117.42
|0.00
|7.65
|1684.15
|445
|2006.01.31 01:00
|buy
|222
|1.00
|117.65
|117.52
|0.00
|446
|2006.01.31 01:08
|close
|222
|1.00
|117.70
|117.52
|0.00
|4.25
|1688.40
|447
|2006.01.31 01:08
|buy
|223
|1.00
|117.70
|117.57
|0.00
|448
|2006.01.31 01:58
|close
|223
|1.00
|117.76
|117.57
|0.00
|5.10
|1693.50
|449
|2006.01.31 01:59
|buy
|224
|1.00
|117.68
|117.55
|0.00
|450
|2006.01.31 03:01
|s/l
|224
|1.00
|117.55
|117.55
|0.00
|-11.06
|1682.44
|451
|2006.01.31 04:22
|buy
|225
|1.00
|117.51
|117.38
|0.00
|452
|2006.01.31 04:27
|modify
|225
|1.00
|117.51
|117.48
|0.00
|453
|2006.01.31 04:59
|close
|225
|1.00
|117.61
|117.48
|0.00
|8.50
|1690.94
|454
|2006.01.31 14:00
|buy
|226
|1.00
|117.18
|117.05
|0.00
|455
|2006.01.31 14:08
|close
|226
|1.00
|117.28
|117.05
|0.00
|8.53
|1699.47
|456
|2006.01.31 19:03
|buy
|227
|1.00
|116.88
|116.75
|0.00
|457
|2006.01.31 19:42
|close
|227
|1.00
|116.98
|116.75
|0.00
|8.55
|1708.02
|458
|2006.01.31 19:56
|buy
|228
|1.00
|116.93
|116.80
|0.00
|459
|2006.01.31 19:59
|close
|228
|1.00
|117.35
|116.80
|0.00
|35.79
|1743.81
|460
|2006.01.31 21:12
|buy
|229
|1.00
|117.20
|117.07
|0.00
|461
|2006.01.31 21:29
|close
|229
|1.00
|117.31
|117.07
|0.00
|9.38
|1753.19
|462
|2006.02.01 01:07
|sell
|230
|1.00
|117.38
|117.51
|0.00
|463
|2006.02.01 01:24
|close
|230
|1.00
|117.28
|117.51
|0.00
|8.53
|1761.72
|464
|2006.02.01 01:59
|buy
|231
|1.00
|117.15
|117.02
|0.00
|465
|2006.02.01 02:29
|close
|231
|1.00
|117.26
|117.02
|0.00
|9.38
|1771.10
|466
|2006.02.01 04:00
|buy
|232
|1.00
|117.18
|117.05
|0.00
|467
|2006.02.01 04:55
|close
|232
|1.00
|117.26
|117.05
|0.00
|6.82
|1777.92
|468
|2006.02.01 04:59
|buy
|233
|1.00
|117.18
|117.05
|0.00
|469
|2006.02.01 06:59
|close
|233
|1.00
|117.27
|117.05
|0.00
|7.67
|1785.59
|470
|2006.02.01 10:07
|buy
|234
|1.00
|117.55
|117.42
|0.00
|471
|2006.02.01 10:07
|modify
|234
|1.00
|117.55
|117.48
|0.00
|472
|2006.02.01 10:21
|close
|234
|1.00
|117.63
|117.48
|0.00
|6.80
|1792.39
|473
|2006.02.01 10:21
|buy
|235
|1.00
|117.58
|117.45
|0.00
|474
|2006.02.01 10:21
|modify
|235
|1.00
|117.58
|117.48
|0.00
|475
|2006.02.01 10:22
|close
|235
|1.00
|117.69
|117.48
|0.00
|9.35
|1801.74
|476
|2006.02.01 10:59
|buy
|236
|1.00
|117.56
|117.43
|0.00
|477
|2006.02.01 11:00
|modify
|236
|1.00
|117.56
|117.48
|0.00
|478
|2006.02.01 11:59
|s/l
|236
|1.00
|117.4836
|117.48
|0.00
|-6.51
|1795.23
|479
|2006.02.01 12:06
|sell
|237
|1.00
|117.61
|117.74
|0.00
|480
|2006.02.01 12:17
|close
|237
|1.00
|117.53
|117.74
|0.00
|6.81
|1802.04
|481
|2006.02.01 13:59
|sell
|238
|1.00
|117.64
|117.77
|0.00
|482
|2006.02.01 14:00
|close
|238
|1.00
|117.55
|117.77
|0.00
|7.66
|1809.70
|483
|2006.02.01 14:13
|buy
|239
|1.00
|117.56
|117.43
|0.00
|484
|2006.02.01 14:14
|modify
|239
|1.00
|117.56
|117.48
|0.00
|485
|2006.02.01 14:17
|close
|239
|1.00
|117.64
|117.48
|0.00
|6.80
|1816.50
|486
|2006.02.01 14:27
|buy
|240
|1.00
|117.58
|117.45
|0.00
|487
|2006.02.01 14:27
|modify
|240
|1.00
|117.58
|117.48
|0.00
|488
|2006.02.01 14:44
|close
|240
|1.00
|117.66
|117.48
|0.00
|6.80
|1823.30
|489
|2006.02.01 14:49
|buy
|241
|1.00
|117.55
|117.42
|0.00
|490
|2006.02.01 14:49
|modify
|241
|1.00
|117.55
|117.48
|0.00
|491
|2006.02.01 14:49
|close
|241
|1.00
|117.66
|117.48
|0.00
|9.35
|1832.65
|492
|2006.02.01 14:49
|buy
|242
|1.00
|117.55
|117.42
|0.00
|493
|2006.02.01 14:50
|modify
|242
|1.00
|117.55
|117.48
|0.00
|494
|2006.02.01 14:50
|close
|242
|1.00
|117.66
|117.48
|0.00
|9.35
|1842.00
|495
|2006.02.01 18:04
|buy
|243
|1.00
|117.93
|117.80
|0.00
|496
|2006.02.01 18:35
|close
|243
|1.00
|118.04
|117.80
|0.00
|9.32
|1851.32
|497
|2006.02.01 19:04
|sell
|244
|1.00
|118.04
|118.17
|0.00
|498
|2006.02.01 19:56
|close
|244
|1.00
|117.93
|118.17
|0.00
|9.33
|1860.65
|499
|2006.02.02 02:18
|buy
|245
|1.00
|118.19
|118.06
|0.00
|500
|2006.02.02 02:44
|close
|245
|1.00
|118.31
|118.06
|0.00
|10.14
|1870.79
|501
|2006.02.02 09:36
|buy
|246
|1.00
|118.47
|118.34
|0.00
|502
|2006.02.02 09:43
|close
|246
|1.00
|118.57
|118.34
|0.00
|8.43
|1879.22
|503
|2006.02.02 09:44
|buy
|247
|1.00
|118.56
|118.43
|0.00
|504
|2006.02.02 10:59
|s/l
|247
|1.00
|118.43
|118.43
|0.00
|-10.98
|1868.24
|505
|2006.02.02 15:16
|buy
|248
|1.00
|118.53
|118.40
|0.00
|506
|2006.02.02 16:22
|s/l
|248
|1.00
|118.40
|118.40
|0.00
|-10.98
|1857.26
|507
|2006.02.02 16:23
|buy
|249
|1.00
|118.35
|118.22
|0.00
|508
|2006.02.02 16:23
|modify
|249
|1.00
|118.35
|118.29
|0.00
|509
|2006.02.02 16:59
|s/l
|249
|1.00
|118.2946
|118.29
|0.00
|-4.68
|1852.58
|510
|2006.02.02 22:01
|buy
|250
|1.00
|118.50
|118.37
|0.00
|511
|2006.02.02 22:58
|close
|250
|1.00
|118.57
|118.37
|0.00
|5.90
|1858.48
|512
|2006.02.03 10:00
|buy
|251
|1.00
|118.51
|118.38
|0.00
|513
|2006.02.03 11:59
|modify
|251
|1.00
|118.51
|118.41
|0.00
|514
|2006.02.03 11:59
|close
|251
|1.00
|118.62
|118.41
|0.00
|9.27
|1867.75
|515
|2006.02.03 12:05
|buy
|252
|1.00
|118.53
|118.40
|0.00
|516
|2006.02.03 12:05
|modify
|252
|1.00
|118.53
|118.41
|0.00
|517
|2006.02.03 12:26
|modify
|252
|1.00
|118.53
|118.41
|0.00
|518
|2006.02.03 12:26
|close
|252
|1.00
|118.63
|118.41
|0.00
|8.43
|1876.18
|519
|2006.02.03 15:00
|buy
|253
|1.00
|119.05
|118.92
|0.00
|520
|2006.02.03 15:03
|close
|253
|1.00
|119.16
|118.92
|0.00
|9.23
|1885.41
|521
|2006.02.03 15:03
|buy
|254
|1.00
|119.12
|118.99
|0.00
|522
|2006.02.03 15:07
|close
|254
|1.00
|119.22
|118.99
|0.00
|8.39
|1893.80
|523
|2006.02.03 15:08
|buy
|255
|1.00
|119.21
|119.08
|0.00
|524
|2006.02.03 15:14
|close
|255
|1.00
|119.32
|119.08
|0.00
|9.22
|1903.02
|525
|2006.02.03 15:59
|buy
|256
|1.00
|119.15
|119.02
|0.00
|526
|2006.02.03 16:21
|s/l
|256
|1.00
|119.02
|119.02
|0.00
|-10.92
|1892.10
|527
|2006.02.03 17:00
|sell
|257
|1.00
|119.13
|119.26
|0.00
|528
|2006.02.03 17:11
|close
|257
|1.00
|119.01
|119.26
|0.00
|10.08
|1902.18
|529
|2006.02.03 17:17
|sell
|258
|1.00
|119.13
|119.26
|0.00
|530
|2006.02.03 18:03
|close
|258
|1.00
|118.98
|119.26
|0.00
|12.61
|1914.79
|531
|2006.02.03 18:04
|buy
|259
|1.00
|118.98
|118.85
|0.00
|532
|2006.02.03 18:15
|modify
|259
|1.00
|118.98
|119.00
|0.00
|533
|2006.02.03 18:16
|close
|259
|1.00
|119.08
|119.00
|0.00
|8.40
|1923.19
|534
|2006.02.05 23:00
|buy
|260
|1.00
|118.79
|118.66
|0.00
|535
|2006.02.06 01:36
|s/l
|260
|1.00
|118.66
|118.66
|0.00
|-9.66
|1913.53
|536
|2006.02.06 05:59
|buy
|261
|1.00
|118.51
|118.38
|0.00
|537
|2006.02.06 06:09
|close
|261
|1.00
|118.63
|118.38
|0.00
|10.12
|1923.65
|538
|2006.02.06 06:09
|sell
|262
|1.00
|118.64
|118.77
|0.00
|539
|2006.02.06 06:43
|close
|262
|1.00
|118.52
|118.77
|0.00
|10.12
|1933.77
|540
|2006.02.06 06:59
|sell
|263
|1.00
|118.68
|118.81
|0.00
|541
|2006.02.06 07:01
|close
|263
|1.00
|118.55
|118.81
|0.00
|10.97
|1944.74
|542
|2006.02.06 07:01
|buy
|264
|1.00
|118.58
|118.45
|0.00
|543
|2006.02.06 07:21
|close
|264
|1.00
|118.66
|118.45
|0.00
|6.74
|1951.48
|544
|2006.02.06 15:00
|buy
|265
|1.00
|118.84
|118.71
|0.00
|545
|2006.02.06 15:48
|close
|265
|1.00
|118.91
|118.71
|0.00
|5.89
|1957.37
|546
|2006.02.06 16:03
|sell
|266
|1.00
|118.98
|119.11
|0.00
|547
|2006.02.06 16:12
|close
|266
|1.00
|118.87
|119.11
|0.00
|9.25
|1966.62
|548
|2006.02.06 19:06
|buy
|267
|1.00
|118.97
|118.84
|0.00
|549
|2006.02.06 19:22
|modify
|267
|1.00
|118.97
|119.00
|0.00
|550
|2006.02.06 19:22
|close
|267
|1.00
|119.06
|119.00
|0.00
|7.56
|1974.18
|551
|2006.02.07 02:02
|buy
|268
|1.00
|119.06
|118.93
|0.00
|552
|2006.02.07 02:04
|modify
|268
|1.00
|119.06
|119.00
|0.00
|553
|2006.02.07 02:39
|close
|268
|1.00
|119.15
|119.00
|0.00
|7.55
|1981.73
|554
|2006.02.07 02:59
|buy
|269
|1.00
|119.00
|118.87
|0.00
|555
|2006.02.07 06:59
|s/l
|269
|1.00
|118.87
|118.87
|0.00
|-10.94
|1970.79
|556
|2006.02.07 08:50
|buy
|270
|1.00
|118.34
|118.21
|0.00
|557
|2006.02.07 08:59
|s/l
|270
|1.00
|118.21
|118.21
|0.00
|-11.00
|1959.79
|558
|2006.02.07 08:59
|buy
|271
|1.00
|118.23
|118.10
|0.00
|559
|2006.02.07 09:59
|s/l
|271
|1.00
|118.10
|118.10
|0.00
|-11.03
|1948.76
|560
|2006.02.07 13:00
|sell
|272
|1.00
|118.01
|118.14
|0.00
|561
|2006.02.07 13:36
|close
|272
|1.00
|117.94
|118.14
|0.00
|5.94
|1954.70
|562
|2006.02.07 15:23
|buy
|273
|1.00
|117.82
|117.69
|0.00
|563
|2006.02.07 15:50
|close
|273
|1.00
|117.90
|117.69
|0.00
|6.79
|1961.49
|564
|2006.02.07 20:19
|buy
|274
|1.00
|118.08
|117.95
|0.00
|565
|2006.02.07 20:59
|close
|274
|1.00
|118.17
|117.95
|0.00
|7.62
|1969.11
|566
|2006.02.07 20:59
|buy
|275
|1.00
|118.10
|117.97
|0.00
|567
|2006.02.07 21:59
|s/l
|275
|1.00
|117.97
|117.97
|0.00
|-11.03
|1958.08
|568
|2006.02.07 23:05
|buy
|276
|1.00
|117.69
|117.56
|0.00
|569
|2006.02.07 23:05
|close
|276
|1.00
|117.76
|117.56
|0.00
|5.94
|1964.02
|570
|2006.02.07 23:05
|buy
|277
|1.00
|117.71
|117.58
|0.00
|571
|2006.02.07 23:07
|close
|277
|1.00
|117.78
|117.58
|0.00
|5.94
|1969.96
|572
|2006.02.08 02:22
|sell
|278
|1.00
|118.09
|118.22
|0.00
|573
|2006.02.08 02:57
|close
|278
|1.00
|118.02
|118.22
|0.00
|5.93
|1975.89
|574
|2006.02.08 02:59
|sell
|279
|1.00
|118.08
|118.21
|0.00
|575
|2006.02.08 05:31
|close
|279
|1.00
|117.99
|118.21
|0.00
|7.63
|1983.52
|576
|2006.02.08 05:32
|buy
|280
|1.00
|118.00
|117.87
|0.00
|577
|2006.02.08 06:59
|s/l
|280
|1.00
|117.87
|117.87
|0.00
|-11.04
|1972.48
|578
|2006.02.08 07:24
|sell
|281
|1.00
|117.92
|118.05
|0.00
|579
|2006.02.08 07:27
|close
|281
|1.00
|117.86
|118.05
|0.00
|5.09
|1977.57
|580
|2006.02.08 07:27
|sell
|282
|1.00
|117.83
|117.96
|0.00
|581
|2006.02.08 07:39
|close
|282
|1.00
|117.77
|117.96
|0.00
|5.09
|1982.66
|582
|2006.02.08 07:39
|sell
|283
|1.00
|117.80
|117.93
|0.00
|583
|2006.02.08 07:46
|close
|283
|1.00
|117.73
|117.93
|0.00
|5.95
|1988.61
|584
|2006.02.08 12:59
|sell
|284
|1.00
|118.42
|118.55
|0.00
|585
|2006.02.08 13:00
|close
|284
|1.00
|118.26
|118.55
|0.00
|13.53
|2002.14
|586
|2006.02.08 13:00
|buy
|285
|1.00
|118.28
|118.15
|0.00
|587
|2006.02.08 13:27
|close
|285
|1.00
|118.38
|118.15
|0.00
|8.45
|2010.59
|588
|2006.02.08 15:06
|buy
|286
|1.00
|118.33
|118.20
|0.00
|589
|2006.02.08 15:40
|close
|286
|1.00
|118.39
|118.20
|0.00
|5.07
|2015.66
|590
|2006.02.08 16:54
|sell
|287
|1.00
|118.61
|118.74
|0.00
|591
|2006.02.08 17:30
|s/l
|287
|1.00
|118.74
|118.74
|0.00
|-10.95
|2004.71
|592
|2006.02.09 04:00
|buy
|288
|1.00
|118.61
|118.48
|0.00
|593
|2006.02.09 04:53
|close
|288
|1.00
|118.70
|118.48
|0.00
|7.58
|2012.29
|594
|2006.02.09 04:59
|buy
|289
|1.00
|118.59
|118.46
|0.00
|595
|2006.02.09 07:12
|close
|289
|1.00
|118.67
|118.46
|0.00
|6.74
|2019.03
|596
|2006.02.09 08:00
|buy
|290
|1.00
|118.63
|118.50
|0.00
|597
|2006.02.09 08:27
|close
|290
|1.00
|118.72
|118.50
|0.00
|7.58
|2026.61
|598
|2006.02.09 08:38
|buy
|291
|1.00
|118.65
|118.52
|0.00
|599
|2006.02.09 08:59
|s/l
|291
|1.00
|118.52
|118.52
|0.00
|-10.97
|2015.64
|600
|2006.02.09 10:00
|buy
|292
|1.00
|118.49
|118.36
|0.00
|601
|2006.02.09 10:36
|close
|292
|1.00
|118.59
|118.36
|0.00
|8.43
|2024.07
|602
|2006.02.09 10:59
|buy
|293
|1.00
|118.52
|118.39
|0.00
|603
|2006.02.09 11:44
|s/l
|293
|1.00
|118.39
|118.39
|0.00
|-10.98
|2013.09
|604
|2006.02.09 11:44
|buy
|294
|1.00
|118.41
|118.28
|0.00
|605
|2006.02.09 12:10
|close
|294
|1.00
|118.52
|118.28
|0.00
|9.28
|2022.37
|606
|2006.02.09 13:08
|buy
|295
|1.00
|118.39
|118.26
|0.00
|607
|2006.02.09 13:48
|close
|295
|1.00
|118.49
|118.26
|0.00
|8.44
|2030.81
|608
|2006.02.09 14:13
|sell
|296
|1.00
|118.51
|118.64
|0.00
|609
|2006.02.09 14:46
|close
|296
|1.00
|118.41
|118.64
|0.00
|8.45
|2039.26
|610
|2006.02.09 14:59
|sell
|297
|1.00
|118.53
|118.66
|0.00
|611
|2006.02.09 16:22
|s/l
|297
|1.00
|118.66
|118.66
|0.00
|-10.96
|2028.30
|612
|2006.02.09 16:22
|sell
|298
|1.00
|118.68
|118.81
|0.00
|613
|2006.02.09 16:29
|close
|298
|1.00
|118.58
|118.81
|0.00
|8.43
|2036.73
|614
|2006.02.09 20:01
|buy
|299
|1.00
|118.74
|118.61
|0.00
|615
|2006.02.09 20:43
|close
|299
|1.00
|118.83
|118.61
|0.00
|7.57
|2044.30
|616
|2006.02.09 21:02
|sell
|300
|1.00
|118.87
|119.00
|0.00
|617
|2006.02.09 21:55
|close
|300
|1.00
|118.77
|119.00
|0.00
|8.42
|2052.72
|618
|2006.02.10 01:00
|buy
|301
|1.00
|118.76
|118.63
|0.00
|619
|2006.02.10 01:02
|s/l
|301
|1.00
|118.63
|118.63
|0.00
|-10.96
|2041.76
|620
|2006.02.10 01:02
|buy
|302
|1.00
|118.62
|118.49
|0.00
|621
|2006.02.10 01:04
|close
|302
|1.00
|118.72
|118.49
|0.00
|8.42
|2050.18
|622
|2006.02.10 01:04
|buy
|303
|1.00
|118.74
|118.61
|0.00
|623
|2006.02.10 01:24
|close
|303
|1.00
|118.84
|118.61
|0.00
|8.41
|2058.59
|624
|2006.02.10 03:36
|buy
|304
|1.00
|118.41
|118.28
|0.00
|625
|2006.02.10 03:41
|close
|304
|1.00
|118.48
|118.28
|0.00
|5.91
|2064.50
|626
|2006.02.10 04:24
|sell
|305
|1.00
|118.50
|118.63
|0.00
|627
|2006.02.10 04:52
|close
|305
|1.00
|118.41
|118.63
|0.00
|7.60
|2072.10
|628
|2006.02.10 06:43
|buy
|306
|1.00
|117.85
|117.72
|0.00
|629
|2006.02.10 06:52
|close
|306
|1.00
|117.98
|117.72
|0.00
|11.02
|2083.12
|630
|2006.02.10 07:00
|sell
|307
|1.00
|117.95
|118.08
|0.00
|631
|2006.02.10 07:27
|close
|307
|1.00
|117.85
|118.08
|0.00
|8.49
|2091.61
|632
|2006.02.10 08:26
|sell
|308
|1.00
|117.82
|117.95
|0.00
|633
|2006.02.10 08:26
|close
|308
|1.00
|117.72
|117.95
|0.00
|8.49
|2100.10
|634
|2006.02.10 08:26
|sell
|309
|1.00
|117.72
|117.85
|0.00
|635
|2006.02.10 08:27
|close
|309
|1.00
|117.61
|117.85
|0.00
|9.35
|2109.45
|636
|2006.02.10 08:28
|sell
|310
|1.00
|117.69
|117.82
|0.00
|637
|2006.02.10 08:43
|close
|310
|1.00
|117.59
|117.82
|0.00
|8.50
|2117.95
|638
|2006.02.10 08:59
|sell
|311
|1.00
|117.78
|117.91
|0.00
|639
|2006.02.10 09:00
|close
|311
|1.00
|117.57
|117.91
|0.00
|17.86
|2135.81
|640
|2006.02.10 10:02
|sell
|312
|1.00
|117.70
|117.83
|0.00
|641
|2006.02.10 10:48
|close
|312
|1.00
|117.58
|117.83
|0.00
|10.21
|2146.02
|642
|2006.02.10 11:09
|buy
|313
|1.00
|117.48
|117.35
|0.00
|643
|2006.02.10 11:58
|close
|313
|1.00
|117.63
|117.35
|0.00
|12.75
|2158.77
|644
|2006.02.10 11:59
|buy
|314
|1.00
|117.49
|117.36
|0.00
|645
|2006.02.10 12:00
|close
|314
|1.00
|117.63
|117.36
|0.00
|11.90
|2170.67
|646
|2006.02.10 12:00
|sell
|315
|1.00
|117.63
|117.76
|0.00
|647
|2006.02.10 12:24
|close
|315
|1.00
|117.50
|117.76
|0.00
|11.06
|2181.73
|648
|2006.02.10 14:50
|sell
|316
|1.00
|117.16
|117.29
|0.00
|649
|2006.02.10 14:57
|close
|316
|1.00
|117.04
|117.29
|0.00
|10.25
|2191.98
|650
|2006.02.10 16:54
|sell
|317
|1.00
|117.74
|117.87
|0.00
|651
|2006.02.10 17:01
|close
|317
|1.00
|117.62
|117.87
|0.00
|10.20
|2202.18
|652
|2006.02.10 17:05
|buy
|318
|1.00
|117.55
|117.42
|0.00
|653
|2006.02.10 17:24
|close
|318
|1.00
|117.68
|117.42
|0.00
|11.05
|2213.23
|654
|2006.02.10 19:59
|sell
|319
|1.00
|117.97
|118.10
|0.00
|655
|2006.02.10 20:06
|close
|319
|1.00
|117.86
|118.10
|0.00
|9.33
|2222.56
|656
|2006.02.10 20:06
|buy
|320
|1.00
|117.86
|117.73
|0.00
|657
|2006.02.10 20:52
|close
|320
|1.00
|117.96
|117.73
|0.00
|8.48
|2231.04
|658
|2006.02.12 22:52
|buy
|321
|1.00
|117.69
|117.56
|0.00
|659
|2006.02.12 22:57
|close
|321
|1.00
|117.76
|117.56
|0.00
|5.94
|2236.98
|660
|2006.02.13 03:59
|sell
|322
|1.00
|117.93
|118.06
|0.00
|661
|2006.02.13 04:00
|close
|322
|1.00
|117.83
|118.06
|0.00
|8.49
|2245.47
|662
|2006.02.13 04:01
|buy
|323
|1.00
|117.82
|117.69
|0.00
|663
|2006.02.13 04:35
|close
|323
|1.00
|117.91
|117.69
|0.00
|7.63
|2253.10
|664
|2006.02.13 04:59
|buy
|324
|1.00
|117.87
|117.74
|0.00
|665
|2006.02.13 06:00
|close
|324
|1.00
|117.95
|117.74
|0.00
|6.78
|2259.88
|666
|2006.02.13 11:00
|buy
|325
|1.00
|118.12
|117.99
|0.00
|667
|2006.02.13 11:12
|close
|325
|1.00
|118.24
|117.99
|0.00
|10.15
|2270.03
|668
|2006.02.13 12:25
|buy
|326
|1.00
|118.14
|118.01
|0.00
|669
|2006.02.13 12:59
|s/l
|326
|1.00
|118.01
|118.01
|0.00
|-11.02
|2259.01
|670
|2006.02.13 13:00
|sell
|327
|1.00
|118.15
|118.28
|0.00
|671
|2006.02.13 13:37
|close
|327
|1.00
|118.05
|118.28
|0.00
|8.47
|2267.48
|672
|2006.02.13 15:59
|buy
|328
|1.00
|117.78
|117.65
|0.00
|673
|2006.02.13 16:35
|s/l
|328
|1.00
|117.65
|117.65
|0.00
|-11.05
|2256.43
|674
|2006.02.13 16:35
|buy
|329
|1.00
|117.67
|117.54
|0.00
|675
|2006.02.13 16:52
|close
|329
|1.00
|117.74
|117.54
|0.00
|5.95
|2262.38
|676
|2006.02.13 17:00
|sell
|330
|1.00
|117.77
|117.90
|0.00
|677
|2006.02.13 17:47
|close
|330
|1.00
|117.65
|117.90
|0.00
|10.20
|2272.58
|678
|2006.02.13 23:59
|buy
|331
|1.00
|117.61
|117.48
|0.00
|679
|2006.02.14 00:26
|s/l
|331
|1.00
|117.48
|117.48
|0.00
|-9.77
|2262.81
|680
|2006.02.14 00:26
|buy
|332
|1.00
|117.48
|117.35
|0.00
|681
|2006.02.14 01:12
|close
|332
|1.00
|117.58
|117.35
|0.00
|8.51
|2271.32
|682
|2006.02.14 07:00
|sell
|333
|1.00
|117.34
|117.47
|0.00
|683
|2006.02.14 07:15
|close
|333
|1.00
|117.17
|117.47
|0.00
|14.51
|2285.83
|684
|2006.02.14 07:15
|sell
|334
|1.00
|117.28
|117.41
|0.00
|685
|2006.02.14 07:41
|close
|334
|1.00
|117.15
|117.41
|0.00
|11.10
|2296.93
|686
|2006.02.14 08:00
|buy
|335
|1.00
|117.20
|117.07
|0.00
|687
|2006.02.14 08:50
|close
|335
|1.00
|117.28
|117.07
|0.00
|6.82
|2303.75
|688
|2006.02.14 09:01
|sell
|336
|1.00
|117.32
|117.45
|0.00
|689
|2006.02.14 09:19
|close
|336
|1.00
|117.24
|117.45
|0.00
|6.82
|2310.57
|690
|2006.02.14 10:31
|buy
|337
|1.00
|117.37
|117.24
|0.00
|691
|2006.02.14 11:45
|close
|337
|1.00
|117.46
|117.24
|0.00
|7.66
|2318.23
|692
|2006.02.14 12:59
|buy
|338
|1.00
|117.28
|117.15
|0.00
|693
|2006.02.14 13:59
|close
|338
|1.00
|117.53
|117.15
|0.00
|21.27
|2339.50
|694
|2006.02.14 15:03
|sell
|339
|1.00
|117.46
|117.59
|0.00
|695
|2006.02.14 15:43
|close
|339
|1.00
|117.33
|117.59
|0.00
|11.08
|2350.58
|696
|2006.02.14 16:00
|buy
|340
|1.00
|117.35
|117.22
|0.00
|697
|2006.02.14 16:06
|close
|340
|1.00
|117.44
|117.22
|0.00
|7.66
|2358.24
|698
|2006.02.14 16:20
|buy
|341
|1.00
|117.40
|117.27
|0.00
|699
|2006.02.14 17:59
|close
|341
|1.00
|117.61
|117.27
|0.00
|17.86
|2376.10
|700
|2006.02.14 18:16
|buy
|342
|1.00
|117.46
|117.33
|0.00
|701
|2006.02.14 18:50
|close
|342
|1.00
|117.55
|117.33
|0.00
|7.66
|2383.76
|702
|2006.02.14 18:59
|buy
|343
|1.00
|117.47
|117.34
|0.00
|703
|2006.02.14 23:59
|close
|343
|1.00
|117.67
|117.34
|0.00
|17.00
|2400.76
|704
|2006.02.15 00:05
|buy
|344
|1.00
|117.53
|117.40
|0.00
|705
|2006.02.15 00:37
|close
|344
|1.00
|117.65
|117.40
|0.00
|10.20
|2410.96
|706
|2006.02.15 01:01
|buy
|345
|1.00
|117.59
|117.46
|0.00
|707
|2006.02.15 01:54
|close
|345
|1.00
|117.70
|117.46
|0.00
|9.35
|2420.31
|708
|2006.02.15 07:01
|buy
|346
|1.00
|117.61
|117.48
|0.00
|709
|2006.02.15 14:36
|s/l
|346
|1.00
|117.48
|117.48
|0.00
|-11.07
|2409.24
|710
|2006.02.15 16:44
|sell
|347
|1.00
|117.53
|117.66
|0.00
|711
|2006.02.15 16:49
|close
|347
|1.00
|117.44
|117.66
|0.00
|7.66
|2416.90
|712
|2006.02.15 17:30
|buy
|348
|1.00
|117.85
|117.72
|0.00
|713
|2006.02.15 17:37
|close
|348
|1.00
|117.94
|117.72
|0.00
|7.63
|2424.53
|714
|2006.02.15 17:37
|buy
|349
|1.00
|117.92
|117.79
|0.00
|715
|2006.02.15 19:33
|close
|349
|1.00
|118.01
|117.79
|0.00
|7.63
|2432.16
|716
|2006.02.15 19:59
|buy
|350
|1.00
|117.92
|117.79
|0.00
|717
|2006.02.16 01:29
|close
|350
|1.00
|118.00
|117.79
|0.00
|10.68
|2442.84
|718
|2006.02.16 06:01
|buy
|351
|1.00
|117.72
|117.59
|0.00
|719
|2006.02.16 08:00
|close
|351
|1.00
|117.81
|117.59
|0.00
|7.64
|2450.48
|720
|2006.02.16 11:00
|buy
|352
|1.00
|117.96
|117.83
|0.00
|721
|2006.02.16 12:14
|close
|352
|1.00
|118.06
|117.83
|0.00
|8.47
|2458.95
|722
|2006.02.16 14:53
|buy
|353
|1.00
|118.03
|117.90
|0.00
|723
|2006.02.16 15:23
|close
|353
|1.00
|118.09
|117.90
|0.00
|5.08
|2464.03
|724
|2006.02.16 15:23
|sell
|354
|1.00
|118.11
|118.24
|0.00
|725
|2006.02.16 15:38
|close
|354
|1.00
|118.05
|118.24
|0.00
|5.08
|2469.11
|726
|2006.02.16 15:48
|buy
|355
|1.00
|117.94
|117.81
|0.00
|727
|2006.02.16 15:53
|close
|355
|1.00
|118.01
|117.81
|0.00
|5.93
|2475.04
|728
|2006.02.16 16:45
|buy
|356
|1.00
|117.90
|117.77
|0.00
|729
|2006.02.16 16:56
|close
|356
|1.00
|117.97
|117.77
|0.00
|5.93
|2480.97
|730
|2006.02.16 16:59
|buy
|357
|1.00
|117.87
|117.74
|0.00
|731
|2006.02.16 17:59
|close
|357
|1.00
|117.98
|117.74
|0.00
|9.32
|2490.29
|732
|2006.02.16 19:59
|buy
|358
|1.00
|117.87
|117.74
|0.00
|733
|2006.02.16 20:59
|s/l
|358
|1.00
|117.74
|117.74
|0.00
|-11.04
|2479.25
|734
|2006.02.16 22:00
|sell
|359
|1.00
|117.67
|117.80
|0.00
|735
|2006.02.16 22:17
|close
|359
|1.00
|117.60
|117.80
|0.00
|5.95
|2485.20
|736
|2006.02.17 00:00
|sell
|360
|1.00
|117.63
|117.76
|0.00
|737
|2006.02.17 00:50
|close
|360
|1.00
|117.54
|117.76
|0.00
|7.66
|2492.86
|738
|2006.02.17 02:31
|buy
|361
|1.00
|118.09
|117.96
|0.00
|739
|2006.02.17 02:46
|close
|361
|1.00
|118.17
|117.96
|0.00
|6.77
|2499.63
|740
|2006.02.17 02:50
|buy
|362
|1.00
|118.10
|117.97
|0.00
|741
|2006.02.17 02:59
|close
|362
|1.00
|118.19
|117.97
|0.00
|7.61
|2507.24
|742
|2006.02.17 08:00
|sell
|363
|1.00
|118.07
|118.20
|0.00
|743
|2006.02.17 08:16
|close
|363
|1.00
|117.96
|118.20
|0.00
|9.32
|2516.56
|744
|2006.02.17 10:12
|sell
|364
|1.00
|118.44
|118.57
|0.00
|745
|2006.02.17 10:28
|close
|364
|1.00
|118.37
|118.57
|0.00
|5.91
|2522.47
|746
|2006.02.17 13:38
|buy
|365
|1.00
|118.64
|118.51
|0.00
|747
|2006.02.17 13:58
|close
|365
|1.00
|118.74
|118.51
|0.00
|8.42
|2530.89
|748
|2006.02.17 14:34
|buy
|366
|1.00
|118.56
|118.43
|0.00
|749
|2006.02.17 16:04
|s/l
|366
|1.00
|118.43
|118.43
|0.00
|-10.98
|2519.91
|750
|2006.02.17 16:21
|buy
|367
|1.00
|118.28
|118.15
|0.00
|751
|2006.02.17 16:22
|close
|367
|1.00
|118.47
|118.15
|0.00
|16.04
|2535.95
|752
|2006.02.17 16:22
|buy
|368
|1.00
|118.30
|118.17
|0.00
|753
|2006.02.17 16:23
|close
|368
|1.00
|118.46
|118.17
|0.00
|13.51
|2549.46
|754
|2006.02.19 23:06
|buy
|369
|1.00
|118.17
|118.04
|0.00
|755
|2006.02.19 23:47
|close
|369
|1.00
|118.30
|118.04
|0.00
|10.99
|2560.45
|756
|2006.02.19 23:59
|buy
|370
|1.00
|118.14
|118.01
|0.00
|757
|2006.02.20 00:02
|close
|370
|1.00
|118.25
|118.01
|0.00
|10.60
|2571.05
|758
|2006.02.20 02:00
|buy
|371
|1.00
|118.07
|117.94
|0.00
|759
|2006.02.20 03:51
|s/l
|371
|1.00
|117.94
|117.94
|0.00
|-11.02
|2560.03
|760
|2006.02.20 06:00
|buy
|372
|1.00
|118.15
|118.02
|0.00
|761
|2006.02.20 09:46
|close
|372
|1.00
|118.27
|118.02
|0.00
|10.15
|2570.18
|762
|2006.02.21 02:17
|buy
|373
|1.00
|118.46
|118.33
|0.00
|763
|2006.02.21 02:46
|close
|373
|1.00
|118.51
|118.33
|0.00
|4.22
|2574.40
|764
|2006.02.21 03:16
|buy
|374
|1.00
|118.53
|118.40
|0.00
|765
|2006.02.21 08:09
|close
|374
|1.00
|118.62
|118.40
|0.00
|7.59
|2581.99
|766
|2006.02.21 08:59
|sell
|375
|1.00
|118.72
|118.85
|0.00
|767
|2006.02.21 09:06
|close
|375
|1.00
|118.66
|118.85
|0.00
|5.06
|2587.05
|768
|2006.02.21 13:45
|buy
|376
|1.00
|118.80
|118.67
|0.00
|769
|2006.02.21 14:06
|close
|376
|1.00
|118.87
|118.67
|0.00
|5.89
|2592.94
|770
|2006.02.21 16:58
|buy
|377
|1.00
|118.90
|118.77
|0.00
|771
|2006.02.21 18:04
|s/l
|377
|1.00
|118.77
|118.77
|0.00
|-10.95
|2581.99
|772
|2006.02.21 22:59
|sell
|378
|1.00
|118.80
|118.93
|0.00
|773
|2006.02.22 01:47
|close
|378
|1.00
|118.74
|118.93
|0.00
|3.59
|2585.58
|774
|2006.02.22 02:17
|sell
|379
|1.00
|118.56
|118.69
|0.00
|775
|2006.02.22 02:36
|close
|379
|1.00
|118.47
|118.69
|0.00
|7.60
|2593.18
|776
|2006.02.22 03:59
|sell
|380
|1.00
|118.58
|118.71
|0.00
|777
|2006.02.22 08:59
|s/l
|380
|1.00
|118.71
|118.71
|0.00
|-10.94
|2582.24
|778
|2006.02.22 09:49
|buy
|381
|1.00
|118.75
|118.62
|0.00
|779
|2006.02.22 09:51
|close
|381
|1.00
|118.82
|118.62
|0.00
|5.89
|2588.13
|780
|2006.02.22 09:53
|buy
|382
|1.00
|118.79
|118.66
|0.00
|781
|2006.02.22 10:01
|close
|382
|1.00
|118.85
|118.66
|0.00
|5.05
|2593.18
|782
|2006.02.22 11:00
|buy
|383
|1.00
|118.77
|118.64
|0.00
|783
|2006.02.22 11:26
|close
|383
|1.00
|118.83
|118.64
|0.00
|5.05
|2598.23
|784
|2006.02.22 11:38
|buy
|384
|1.00
|118.79
|118.66
|0.00
|785
|2006.02.22 13:59
|s/l
|384
|1.00
|118.66
|118.66
|0.00
|-10.97
|2587.26
|786
|2006.02.22 14:00
|sell
|385
|1.00
|118.67
|118.80
|0.00
|787
|2006.02.22 14:01
|close
|385
|1.00
|118.59
|118.80
|0.00
|6.75
|2594.01
|788
|2006.02.22 14:01
|sell
|386
|1.00
|118.61
|118.74
|0.00
|789
|2006.02.22 14:32
|close
|386
|1.00
|118.55
|118.74
|0.00
|5.06
|2599.07
|790
|2006.02.22 14:32
|sell
|387
|1.00
|118.59
|118.72
|0.00
|791
|2006.02.22 14:34
|close
|387
|1.00
|118.52
|118.72
|0.00
|5.91
|2604.98
|792
|2006.02.22 14:35
|sell
|388
|1.00
|118.56
|118.69
|0.00
|793
|2006.02.22 14:43
|close
|388
|1.00
|118.49
|118.69
|0.00
|5.91
|2610.89
|794
|2006.02.22 16:27
|buy
|389
|1.00
|118.51
|118.38
|0.00
|795
|2006.02.22 16:34
|close
|389
|1.00
|118.57
|118.38
|0.00
|5.06
|2615.95
|796
|2006.02.22 16:45
|buy
|390
|1.00
|118.54
|118.41
|0.00
|797
|2006.02.22 16:59
|close
|390
|1.00
|118.60
|118.41
|0.00
|5.06
|2621.01
|798
|2006.02.22 16:59
|buy
|391
|1.00
|118.52
|118.39
|0.00
|799
|2006.02.22 18:59
|close
|391
|1.00
|118.63
|118.39
|0.00
|9.27
|2630.28
|800
|2006.02.22 19:14
|buy
|392
|1.00
|118.57
|118.44
|0.00
|801
|2006.02.22 19:41
|close
|392
|1.00
|118.65
|118.44
|0.00
|6.74
|2637.02
|802
|2006.02.22 21:29
|buy
|393
|1.00
|118.49
|118.36
|0.00
|803
|2006.02.23 01:59
|s/l
|393
|1.00
|118.36
|118.36
|0.00
|-7.09
|2629.93
|804
|2006.02.23 04:39
|buy
|394
|1.00
|118.13
|118.00
|0.00
|805
|2006.02.23 04:49
|close
|394
|1.00
|118.20
|118.00
|0.00
|5.92
|2635.85
|806
|2006.02.23 05:44
|buy
|395
|1.00
|117.68
|117.55
|0.00
|807
|2006.02.23 05:44
|close
|395
|1.00
|117.77
|117.55
|0.00
|7.64
|2643.49
|808
|2006.02.23 05:44
|buy
|396
|1.00
|117.68
|117.55
|0.00
|809
|2006.02.23 05:51
|close
|396
|1.00
|117.76
|117.55
|0.00
|6.79
|2650.28
|810
|2006.02.23 05:59
|buy
|397
|1.00
|117.64
|117.51
|0.00
|811
|2006.02.23 06:59
|s/l
|397
|1.00
|117.51
|117.51
|0.00
|-11.06
|2639.22
|812
|2006.02.23 07:00
|sell
|398
|1.00
|117.64
|117.77
|0.00
|813
|2006.02.23 07:05
|close
|398
|1.00
|117.55
|117.77
|0.00
|7.66
|2646.88
|814
|2006.02.23 11:17
|sell
|399
|1.00
|117.17
|117.30
|0.00
|815
|2006.02.23 11:43
|close
|399
|1.00
|117.11
|117.30
|0.00
|5.12
|2652.00
|816
|2006.02.23 14:00
|sell
|400
|1.00
|117.11
|117.24
|0.00
|817
|2006.02.23 14:14
|close
|400
|1.00
|116.99
|117.24
|0.00
|10.26
|2662.26
|818
|2006.02.23 14:26
|buy
|401
|1.00
|116.83
|116.70
|0.00
|819
|2006.02.23 14:32
|close
|401
|1.00
|116.97
|116.70
|0.00
|11.97
|2674.23
|820
|2006.02.23 15:00
|buy
|402
|1.00
|117.13
|117.00
|0.00
|821
|2006.02.23 15:54
|close
|402
|1.00
|117.24
|117.00
|0.00
|9.38
|2683.61
|822
|2006.02.23 15:59
|buy
|403
|1.00
|117.16
|117.03
|0.00
|823
|2006.02.23 16:59
|s/l
|403
|1.00
|117.03
|117.03
|0.00
|-11.11
|2672.50
|824
|2006.02.23 17:09
|buy
|404
|1.00
|116.97
|116.84
|0.00
|825
|2006.02.23 17:59
|close
|404
|1.00
|117.12
|116.84
|0.00
|12.81
|2685.31
|826
|2006.02.23 18:00
|buy
|405
|1.00
|117.01
|116.88
|0.00
|827
|2006.02.23 19:59
|close
|405
|1.00
|117.14
|116.88
|0.00
|11.10
|2696.41
|828
|2006.02.24 01:18
|buy
|406
|1.00
|116.59
|116.46
|0.00
|829
|2006.02.24 01:19
|close
|406
|1.00
|116.72
|116.46
|0.00
|11.14
|2707.55
|830
|2006.02.24 01:25
|buy
|407
|1.00
|116.59
|116.46
|0.00
|831
|2006.02.24 01:59
|close
|407
|1.00
|116.69
|116.46
|0.00
|8.57
|2716.12
|832
|2006.02.24 01:59
|buy
|408
|1.00
|116.52
|116.39
|0.00
|833
|2006.02.24 02:00
|close
|408
|1.00
|116.67
|116.39
|0.00
|12.86
|2728.98
|834
|2006.02.24 02:00
|sell
|409
|1.00
|116.66
|116.79
|0.00
|835
|2006.02.24 02:17
|close
|409
|1.00
|116.51
|116.79
|0.00
|12.87
|2741.85
|836
|2006.02.24 09:00
|buy
|410
|1.00
|116.68
|116.55
|0.00
|837
|2006.02.24 09:14
|close
|410
|1.00
|116.82
|116.55
|0.00
|11.98
|2753.83
|838
|2006.02.24 10:00
|sell
|411
|1.00
|116.89
|117.02
|0.00
|839
|2006.02.24 10:10
|close
|411
|1.00
|116.75
|117.02
|0.00
|11.99
|2765.82
|840
|2006.02.24 10:18
|sell
|412
|1.00
|116.82
|116.95
|0.00
|841
|2006.02.24 10:40
|close
|412
|1.00
|116.67
|116.95
|0.00
|12.86
|2778.68
|842
|2006.02.24 15:20
|sell
|413
|1.00
|116.84
|116.97
|0.00
|843
|2006.02.24 15:36
|close
|413
|1.00
|116.69
|116.97
|0.00
|12.85
|2791.53
|844
|2006.02.24 15:59
|sell
|414
|1.00
|116.87
|117.00
|0.00
|845
|2006.02.24 18:43
|s/l
|414
|1.00
|117.00
|117.00
|0.00
|-11.11
|2780.42
|846
|2006.02.26 22:01
|sell
|415
|1.00
|117.10
|117.23
|0.00
|847
|2006.02.26 22:15
|close
|415
|1.00
|116.96
|117.23
|0.00
|11.97
|2792.39
|848
|2006.02.26 22:59
|sell
|416
|1.00
|117.06
|117.19
|0.00
|849
|2006.02.26 23:03
|s/l
|416
|1.00
|117.19
|117.19
|0.00
|-11.10
|2781.29
|850
|2006.02.27 02:56
|sell
|417
|1.00
|116.10
|116.23
|0.00
|851
|2006.02.27 02:57
|close
|417
|1.00
|115.97
|116.23
|0.00
|11.21
|2792.50
|852
|2006.02.27 02:57
|sell
|418
|1.00
|116.04
|116.17
|0.00
|853
|2006.02.27 02:58
|close
|418
|1.00
|115.92
|116.17
|0.00
|10.35
|2802.85
|854
|2006.02.27 04:03
|sell
|419
|1.00
|116.04
|116.17
|0.00
|855
|2006.02.27 04:39
|close
|419
|1.00
|115.91
|116.17
|0.00
|11.22
|2814.07
|856
|2006.02.27 09:00
|sell
|420
|1.00
|116.18
|116.31
|0.00
|857
|2006.02.27 09:40
|close
|420
|1.00
|116.08
|116.31
|0.00
|8.61
|2822.68
|858
|2006.02.27 17:59
|sell
|421
|1.00
|116.16
|116.29
|0.00
|859
|2006.02.27 20:59
|s/l
|421
|1.00
|116.29
|116.29
|0.00
|-11.18
|2811.50
|860
|2006.02.27 20:59
|sell
|422
|1.00
|116.27
|116.40
|0.00
|861
|2006.02.27 21:00
|close
|422
|1.00
|116.13
|116.40
|0.00
|12.06
|2823.56
|862
|2006.02.27 21:11
|buy
|423
|1.00
|116.13
|116.00
|0.00
|863
|2006.02.27 21:49
|close
|423
|1.00
|116.26
|116.00
|0.00
|11.18
|2834.74
|864
|2006.02.27 21:59
|buy
|424
|1.00
|116.13
|116.00
|0.00
|865
|2006.02.27 22:04
|close
|424
|1.00
|116.26
|116.00
|0.00
|11.18
|2845.92
|866
|2006.02.27 22:04
|sell
|425
|1.00
|116.25
|116.38
|0.00
|867
|2006.02.27 22:59
|close
|425
|1.00
|116.09
|116.38
|0.00
|13.78
|2859.70
|868
|2006.02.27 22:59
|sell
|426
|1.00
|116.24
|116.37
|0.00
|869
|2006.02.28 02:59
|s/l
|426
|1.00
|116.37
|116.37
|0.00
|-12.63
|2847.07
|870
|2006.02.28 11:59
|sell
|427
|1.00
|116.30
|116.43
|0.00
|871
|2006.02.28 13:51
|s/l
|427
|1.00
|116.43
|116.43
|0.00
|-11.17
|2835.90
|872
|2006.02.28 13:59
|buy
|428
|1.00
|116.23
|116.10
|0.00
|873
|2006.02.28 15:34
|s/l
|428
|1.00
|116.10
|116.10
|0.00
|-11.20
|2824.70
|874
|2006.02.28 16:20
|sell
|429
|1.00
|116.03
|116.16
|0.00
|875
|2006.02.28 16:31
|close
|429
|1.00
|115.91
|116.16
|0.00
|10.35
|2835.05
|876
|2006.02.28 16:32
|sell
|430
|1.00
|115.94
|116.07
|0.00
|877
|2006.02.28 16:59
|close
|430
|1.00
|115.82
|116.07
|0.00
|10.36
|2845.41
|878
|2006.03.01 00:26
|buy
|431
|1.00
|115.72
|115.59
|0.00
|879
|2006.03.01 00:52
|close
|431
|1.00
|115.85
|115.59
|0.00
|11.22
|2856.63
|880
|2006.03.01 11:37
|buy
|432
|1.00
|116.14
|116.01
|0.00
|881
|2006.03.01 11:58
|close
|432
|1.00
|116.26
|116.01
|0.00
|10.32
|2866.95
|882
|2006.03.01 14:05
|sell
|433
|1.00
|116.02
|116.15
|0.00
|883
|2006.03.01 14:06
|close
|433
|1.00
|115.90
|116.15
|0.00
|10.35
|2877.30
|884
|2006.03.01 15:16
|buy
|434
|1.00
|115.88
|115.75
|0.00
|885
|2006.03.01 16:03
|close
|434
|1.00
|116.01
|115.75
|0.00
|11.21
|2888.51
|886
|2006.03.01 16:09
|sell
|435
|1.00
|116.13
|116.26
|0.00
|887
|2006.03.01 16:25
|close
|435
|1.00
|115.98
|116.26
|0.00
|12.93
|2901.44
|888
|2006.03.01 16:59
|sell
|436
|1.00
|116.17
|116.30
|0.00
|889
|2006.03.01 17:14
|close
|436
|1.00
|116.03
|116.30
|0.00
|12.07
|2913.51
|890
|2006.03.01 17:15
|buy
|437
|1.00
|116.04
|115.91
|0.00
|891
|2006.03.01 17:53
|close
|437
|1.00
|116.15
|115.91
|0.00
|9.47
|2922.98
|892
|2006.03.02 06:42
|buy
|438
|1.00
|116.24
|116.11
|0.00
|893
|2006.03.02 07:59
|s/l
|438
|1.00
|116.11
|116.11
|0.00
|-11.20
|2911.78
|894
|2006.03.02 08:07
|sell
|439
|1.00
|116.19
|116.32
|0.00
|895
|2006.03.02 08:38
|close
|439
|1.00
|116.07
|116.32
|0.00
|10.34
|2922.12
|896
|2006.03.02 09:16
|buy
|440
|1.00
|116.09
|115.96
|0.00
|897
|2006.03.02 10:10
|close
|440
|1.00
|116.17
|115.96
|0.00
|6.89
|2929.01
|898
|2006.03.02 14:00
|buy
|441
|1.00
|116.27
|116.14
|0.00
|899
|2006.03.02 14:04
|close
|441
|1.00
|116.37
|116.14
|0.00
|8.59
|2937.60
|900
|2006.03.02 14:26
|buy
|442
|1.00
|116.29
|116.16
|0.00
|901
|2006.03.02 14:46
|s/l
|442
|1.00
|116.16
|116.16
|0.00
|-11.19
|2926.41
|902
|2006.03.02 14:47
|buy
|443
|1.00
|116.23
|116.10
|0.00
|903
|2006.03.02 14:57
|close
|443
|1.00
|116.32
|116.10
|0.00
|7.74
|2934.15
|904
|2006.03.02 16:04
|buy
|444
|1.00
|116.06
|115.93
|0.00
|905
|2006.03.02 16:34
|s/l
|444
|1.00
|115.93
|115.93
|0.00
|-11.21
|2922.94
|906
|2006.03.02 16:34
|buy
|445
|1.00
|115.93
|115.80
|0.00
|907
|2006.03.02 16:53
|close
|445
|1.00
|116.04
|115.80
|0.00
|9.48
|2932.42
|908
|2006.03.02 16:53
|buy
|446
|1.00
|116.05
|115.92
|0.00
|909
|2006.03.02 19:50
|s/l
|446
|1.00
|115.92
|115.92
|0.00
|-11.22
|2921.20
|910
|2006.03.03 00:00
|sell
|447
|1.00
|115.91
|116.04
|0.00
|911
|2006.03.03 00:26
|close
|447
|1.00
|115.84
|116.04
|0.00
|6.04
|2927.24
|912
|2006.03.03 01:43
|buy
|448
|1.00
|116.40
|116.27
|0.00
|913
|2006.03.03 01:55
|close
|448
|1.00
|116.53
|116.27
|0.00
|11.16
|2938.40
|914
|2006.03.03 01:55
|buy
|449
|1.00
|116.53
|116.40
|0.00
|915
|2006.03.03 01:55
|close
|449
|1.00
|116.63
|116.40
|0.00
|8.57
|2946.97
|916
|2006.03.03 07:59
|buy
|450
|1.00
|116.28
|116.15
|0.00
|917
|2006.03.03 08:11
|close
|450
|1.00
|116.42
|116.15
|0.00
|12.03
|2959.00
|918
|2006.03.03 08:12
|sell
|451
|1.00
|116.46
|116.59
|0.00
|919
|2006.03.03 08:39
|close
|451
|1.00
|116.32
|116.59
|0.00
|12.04
|2971.04
|920
|2006.03.03 08:59
|sell
|452
|1.00
|116.45
|116.58
|0.00
|921
|2006.03.03 16:14
|s/l
|452
|1.00
|116.58
|116.58
|0.00
|-11.15
|2959.89
|922
|2006.03.05 23:02
|buy
|453
|1.00
|116.22
|116.09
|0.00
|923
|2006.03.05 23:25
|s/l
|453
|1.00
|116.09
|116.09
|0.00
|-11.20
|2948.69
|924
|2006.03.05 23:31
|buy
|454
|1.00
|116.26
|116.13
|0.00
|925
|2006.03.05 23:32
|close
|454
|1.00
|116.47
|116.13
|0.00
|18.03
|2966.72
|926
|2006.03.05 23:41
|buy
|455
|1.00
|116.30
|116.17
|0.00
|927
|2006.03.05 23:51
|close
|455
|1.00
|116.43
|116.17
|0.00
|11.17
|2977.89
|928
|2006.03.05 23:59
|buy
|456
|1.00
|116.19
|116.06
|0.00
|929
|2006.03.06 00:00
|close
|456
|1.00
|116.38
|116.06
|0.00
|17.63
|2995.52
|930
|2006.03.06 00:01
|sell
|457
|1.00
|116.37
|116.50
|0.00
|931
|2006.03.06 00:30
|close
|457
|1.00
|116.14
|116.50
|0.00
|19.80
|3015.32
|932
|2006.03.06 00:59
|sell
|458
|1.00
|116.53
|116.66
|0.00
|933
|2006.03.06 02:59
|s/l
|458
|1.00
|116.66
|116.66
|0.00
|-11.14
|3004.18
|934
|2006.03.06 02:59
|sell
|459
|1.00
|116.72
|116.85
|0.00
|935
|2006.03.06 03:59
|s/l
|459
|1.00
|116.85
|116.85
|0.00
|-11.12
|2993.06
|936
|2006.03.06 05:27
|buy
|460
|1.00
|116.99
|116.86
|0.00
|937
|2006.03.06 05:46
|close
|460
|1.00
|117.11
|116.86
|0.00
|10.25
|3003.31
|938
|2006.03.06 12:38
|sell
|461
|1.00
|117.28
|117.41
|0.00
|939
|2006.03.06 12:48
|close
|461
|1.00
|117.17
|117.41
|0.00
|9.39
|3012.70
|940
|2006.03.06 12:59
|sell
|462
|1.00
|117.34
|117.47
|0.00
|941
|2006.03.06 13:59
|s/l
|462
|1.00
|117.47
|117.47
|0.00
|-11.07
|3001.63
|942
|2006.03.06 14:08
|buy
|463
|1.00
|117.35
|117.22
|0.00
|943
|2006.03.06 14:27
|close
|463
|1.00
|117.44
|117.22
|0.00
|7.66
|3009.29
|944
|2006.03.06 14:29
|buy
|464
|1.00
|117.41
|117.28
|0.00
|945
|2006.03.06 14:34
|close
|464
|1.00
|117.52
|117.28
|0.00
|9.36
|3018.65
|946
|2006.03.06 14:35
|sell
|465
|1.00
|117.55
|117.68
|0.00
|947
|2006.03.06 14:52
|close
|465
|1.00
|117.46
|117.68
|0.00
|7.66
|3026.31
|948
|2006.03.06 14:59
|buy
|466
|1.00
|117.37
|117.24
|0.00
|949
|2006.03.06 15:00
|close
|466
|1.00
|117.46
|117.24
|0.00
|7.66
|3033.97
|950
|2006.03.06 15:03
|sell
|467
|1.00
|117.47
|117.60
|0.00
|951
|2006.03.06 15:46
|close
|467
|1.00
|117.38
|117.60
|0.00
|7.67
|3041.64
|952
|2006.03.06 15:59
|sell
|468
|1.00
|117.48
|117.61
|0.00
|953
|2006.03.06 17:59
|s/l
|468
|1.00
|117.61
|117.61
|0.00
|-11.05
|3030.59
|954
|2006.03.06 18:52
|buy
|469
|1.00
|117.55
|117.42
|0.00
|955
|2006.03.06 18:57
|close
|469
|1.00
|117.65
|117.42
|0.00
|8.50
|3039.09
|956
|2006.03.07 01:00
|buy
|470
|1.00
|117.61
|117.48
|0.00
|957
|2006.03.07 03:52
|s/l
|470
|1.00
|117.48
|117.48
|0.00
|-11.07
|3028.02
|958
|2006.03.07 04:59
|sell
|471
|1.00
|117.65
|117.78
|0.00
|959
|2006.03.07 05:53
|close
|471
|1.00
|117.55
|117.78
|0.00
|8.51
|3036.53
|960
|2006.03.07 05:53
|buy
|472
|1.00
|117.57
|117.44
|0.00
|961
|2006.03.07 05:58
|close
|472
|1.00
|117.67
|117.44
|0.00
|8.50
|3045.03
|962
|2006.03.07 09:08
|buy
|473
|1.00
|117.74
|117.61
|0.00
|963
|2006.03.07 09:28
|close
|473
|1.00
|117.80
|117.61
|0.00
|5.09
|3050.12
|964
|2006.03.07 09:31
|sell
|474
|1.00
|117.92
|118.05
|0.00
|965
|2006.03.07 09:55
|close
|474
|1.00
|117.84
|118.05
|0.00
|6.79
|3056.91
|966
|2006.03.07 09:58
|buy
|475
|1.00
|117.73
|117.60
|0.00
|967
|2006.03.07 09:59
|close
|475
|1.00
|117.83
|117.60
|0.00
|8.49
|3065.40
|968
|2006.03.07 11:00
|buy
|476
|1.00
|117.83
|117.70
|0.00
|969
|2006.03.07 11:59
|close
|476
|1.00
|117.92
|117.70
|0.00
|7.63
|3073.03
|970
|2006.03.07 12:15
|buy
|477
|1.00
|117.83
|117.70
|0.00
|971
|2006.03.07 15:17
|s/l
|477
|1.00
|117.70
|117.70
|0.00
|-11.05
|3061.98
|972
|2006.03.07 15:41
|buy
|478
|1.00
|117.66
|117.53
|0.00
|973
|2006.03.07 15:59
|s/l
|478
|1.00
|117.53
|117.53
|0.00
|-11.06
|3050.92
|974
|2006.03.07 15:59
|buy
|479
|1.00
|117.59
|117.46
|0.00
|975
|2006.03.07 15:59
|close
|479
|1.00
|117.70
|117.46
|0.00
|9.35
|3060.27
|976
|2006.03.07 16:00
|buy
|480
|1.00
|117.72
|117.59
|0.00
|977
|2006.03.07 17:40
|close
|480
|1.00
|117.79
|117.59
|0.00
|5.94
|3066.21
|978
|2006.03.07 23:14
|buy
|481
|1.00
|117.77
|117.64
|0.00
|979
|2006.03.08 00:37
|s/l
|481
|1.00
|117.64
|117.64
|0.00
|-9.75
|3056.46
|980
|2006.03.08 00:37
|buy
|482
|1.00
|117.66
|117.53
|0.00
|981
|2006.03.08 00:44
|close
|482
|1.00
|117.72
|117.53
|0.00
|5.10
|3061.56
|982
|2006.03.08 00:44
|buy
|483
|1.00
|117.71
|117.58
|0.00
|983
|2006.03.08 01:56
|s/l
|483
|1.00
|117.58
|117.58
|0.00
|-11.06
|3050.50
|984
|2006.03.08 02:00
|sell
|484
|1.00
|117.58
|117.71
|0.00
|985
|2006.03.08 02:19
|close
|484
|1.00
|117.48
|117.71
|0.00
|8.51
|3059.01
|986
|2006.03.08 02:20
|sell
|485
|1.00
|117.51
|117.64
|0.00
|987
|2006.03.08 02:36
|close
|485
|1.00
|117.41
|117.64
|0.00
|8.52
|3067.53
|988
|2006.03.08 02:59
|sell
|486
|1.00
|117.57
|117.70
|0.00
|989
|2006.03.08 03:00
|close
|486
|1.00
|117.44
|117.70
|0.00
|11.07
|3078.60
|990
|2006.03.08 06:28
|buy
|487
|1.00
|117.65
|117.52
|0.00
|991
|2006.03.08 06:56
|close
|487
|1.00
|117.71
|117.52
|0.00
|5.10
|3083.70
|992
|2006.03.08 06:59
|buy
|488
|1.00
|117.66
|117.53
|0.00
|993
|2006.03.08 10:59
|close
|488
|1.00
|117.85
|117.53
|0.00
|16.12
|3099.82
|994
|2006.03.08 12:00
|buy
|489
|1.00
|117.84
|117.71
|0.00
|995
|2006.03.08 12:49
|close
|489
|1.00
|117.93
|117.71
|0.00
|7.63
|3107.45
|996
|2006.03.08 12:59
|buy
|490
|1.00
|117.78
|117.65
|0.00
|997
|2006.03.08 13:00
|close
|490
|1.00
|117.90
|117.65
|0.00
|10.18
|3117.63
|998
|2006.03.08 15:00
|buy
|491
|1.00
|117.85
|117.72
|0.00
|999
|2006.03.08 15:20
|close
|491
|1.00
|117.93
|117.72
|0.00
|6.78
|3124.41
|1000
|2006.03.08 15:24
|buy
|492
|1.00
|117.91
|117.78
|0.00
|1001
|2006.03.08 18:43
|s/l
|492
|1.00
|117.78
|117.78
|0.00
|-11.04
|3113.37
|1002
|2006.03.09 00:00
|buy
|493
|1.00
|117.76
|117.63
|0.00
|1003
|2006.03.09 05:05
|s/l
|493
|1.00
|117.63
|117.63
|0.00
|-11.05
|3102.32
|1004
|2006.03.09 05:05
|buy
|494
|1.00
|117.64
|117.51
|0.00
|1005
|2006.03.09 05:50
|close
|494
|1.00
|117.72
|117.51
|0.00
|6.80
|3109.12
|1006
|2006.03.09 05:51
|sell
|495
|1.00
|117.83
|117.96
|0.00
|1007
|2006.03.09 05:51
|close
|495
|1.00
|117.73
|117.96
|0.00
|8.49
|3117.61
|1008
|2006.03.09 05:52
|buy
|496
|1.00
|117.66
|117.53
|0.00
|1009
|2006.03.09 05:52
|close
|496
|1.00
|117.74
|117.53
|0.00
|6.79
|3124.40
|1010
|2006.03.09 05:56
|buy
|497
|1.00
|117.65
|117.52
|0.00
|1011
|2006.03.09 05:57
|close
|497
|1.00
|117.73
|117.52
|0.00
|6.80
|3131.20
|1012
|2006.03.09 05:59
|buy
|498
|1.00
|117.66
|117.53
|0.00
|1013
|2006.03.09 05:59
|close
|498
|1.00
|118.26
|117.53
|0.00
|50.74
|3181.94
|1014
|2006.03.09 06:39
|buy
|499
|1.00
|118.05
|117.92
|0.00
|1015
|2006.03.09 06:39
|s/l
|499
|1.00
|117.92
|117.92
|0.00
|-11.03
|3170.91
|1016
|2006.03.09 06:48
|buy
|500
|1.00
|118.13
|118.00
|0.00
|1017
|2006.03.09 06:49
|close
|500
|1.00
|118.26
|118.00
|0.00
|10.99
|3181.90
|1018
|2006.03.09 06:49
|buy
|501
|1.00
|118.17
|118.04
|0.00
|1019
|2006.03.09 06:51
|close
|501
|1.00
|118.28
|118.04
|0.00
|9.30
|3191.20
|1020
|2006.03.09 06:53
|buy
|502
|1.00
|118.17
|118.04
|0.00
|1021
|2006.03.09 06:59
|s/l
|502
|1.00
|118.04
|118.04
|0.00
|-11.03
|3180.17
|1022
|2006.03.09 18:39
|buy
|503
|1.00
|118.18
|118.05
|0.00
|1023
|2006.03.09 18:56
|close
|503
|1.00
|118.26
|118.05
|0.00
|6.76
|3186.93
|1024
|2006.03.09 18:59
|buy
|504
|1.00
|118.19
|118.06
|0.00
|1025
|2006.03.10 00:59
|close
|504
|1.00
|118.36
|118.06
|0.00
|15.66
|3202.59
|1026
|2006.03.10 01:02
|buy
|505
|1.00
|118.25
|118.12
|0.00
|1027
|2006.03.10 01:59
|close
|505
|1.00
|118.44
|118.12
|0.00
|16.04
|3218.63
|1028
|2006.03.10 02:03
|sell
|506
|1.00
|118.57
|118.70
|0.00
|1029
|2006.03.10 02:10
|close
|506
|1.00
|118.44
|118.70
|0.00
|10.98
|3229.61
|1030
|2006.03.10 02:59
|sell
|507
|1.00
|118.60
|118.73
|0.00
|1031
|2006.03.10 03:00
|close
|507
|1.00
|118.46
|118.73
|0.00
|11.82
|3241.43
|1032
|2006.03.10 03:00
|buy
|508
|1.00
|118.49
|118.36
|0.00
|1033
|2006.03.10 03:58
|close
|508
|1.00
|118.59
|118.36
|0.00
|8.43
|3249.86
|1034
|2006.03.10 05:59
|buy
|509
|1.00
|118.38
|118.25
|0.00
|1035
|2006.03.10 06:27
|close
|509
|1.00
|118.51
|118.25
|0.00
|10.97
|3260.83
|1036
|2006.03.10 06:27
|sell
|510
|1.00
|118.50
|118.63
|0.00
|1037
|2006.03.10 06:51
|close
|510
|1.00
|118.38
|118.63
|0.00
|10.14
|3270.97
|1038
|2006.03.10 07:02
|sell
|511
|1.00
|118.42
|118.55
|0.00
|1039
|2006.03.10 07:55
|close
|511
|1.00
|118.29
|118.55
|0.00
|10.99
|3281.96
|1040
|2006.03.12 22:16
|buy
|512
|1.00
|118.84
|118.71
|0.00
|1041
|2006.03.12 22:57
|close
|512
|1.00
|118.97
|118.71
|0.00
|10.93
|3292.89
|1042
|2006.03.12 23:34
|sell
|513
|1.00
|119.03
|119.16
|0.00
|1043
|2006.03.13 01:05
|close
|513
|1.00
|118.94
|119.16
|0.00
|6.11
|3299.00
|1044
|2006.03.13 01:27
|buy
|514
|1.00
|118.87
|118.74
|0.00
|1045
|2006.03.13 01:37
|close
|514
|1.00
|118.96
|118.74
|0.00
|7.57
|3306.57
|1046
|2006.03.13 01:59
|buy
|515
|1.00
|118.84
|118.71
|0.00
|1047
|2006.03.13 02:00
|close
|515
|1.00
|118.93
|118.71
|0.00
|7.57
|3314.14
|1048
|2006.03.13 02:00
|sell
|516
|1.00
|118.92
|119.05
|0.00
|1049
|2006.03.13 02:37
|close
|516
|1.00
|118.83
|119.05
|0.00
|7.57
|3321.71
|1050
|2006.03.13 02:59
|sell
|517
|1.00
|118.92
|119.05
|0.00
|1051
|2006.03.13 05:42
|close
|517
|1.00
|118.83
|119.05
|0.00
|7.57
|3329.28
|1052
|2006.03.13 07:59
|buy
|518
|1.00
|118.79
|118.66
|0.00
|1053
|2006.03.13 08:00
|close
|518
|1.00
|118.86
|118.66
|0.00
|5.89
|3335.17
|1054
|2006.03.13 08:01
|sell
|519
|1.00
|118.85
|118.98
|0.00
|1055
|2006.03.13 12:43
|s/l
|519
|1.00
|118.98
|118.98
|0.00
|-10.93
|3324.24
|1056
|2006.03.13 13:18
|buy
|520
|1.00
|118.97
|118.84
|0.00
|1057
|2006.03.13 13:25
|modify
|520
|1.00
|118.97
|119.00
|0.00
|1058
|2006.03.13 13:25
|close
|520
|1.00
|119.06
|119.00
|0.00
|7.56
|3331.80
|1059
|2006.03.13 13:56
|buy
|521
|1.00
|118.99
|118.86
|0.00
|1060
|2006.03.13 13:59
|modify
|521
|1.00
|118.99
|119.00
|0.00
|1061
|2006.03.13 13:59
|close
|521
|1.00
|119.18
|119.00
|0.00
|15.94
|3347.74
|1062
|2006.03.13 14:00
|buy
|522
|1.00
|119.05
|118.92
|0.00
|1063
|2006.03.13 14:54
|modify
|522
|1.00
|119.05
|119.00
|0.00
|1064
|2006.03.13 14:55
|close
|522
|1.00
|119.15
|119.00
|0.00
|8.39
|3356.13
|1065
|2006.03.13 14:59
|buy
|523
|1.00
|119.07
|118.94
|0.00
|1066
|2006.03.13 15:00
|modify
|523
|1.00
|119.07
|119.00
|0.00
|1067
|2006.03.13 15:00
|close
|523
|1.00
|119.16
|119.00
|0.00
|7.55
|3363.68
|1068
|2006.03.13 15:00
|sell
|524
|1.00
|119.17
|119.30
|0.00
|1069
|2006.03.13 15:47
|close
|524
|1.00
|119.09
|119.30
|0.00
|6.72
|3370.40
|1070
|2006.03.13 16:16
|buy
|525
|1.00
|119.03
|118.90
|0.00
|1071
|2006.03.13 16:20
|modify
|525
|1.00
|119.03
|119.00
|0.00
|1072
|2006.03.13 16:23
|close
|525
|1.00
|119.09
|119.00
|0.00
|5.04
|3375.44
|1073
|2006.03.13 17:00
|sell
|526
|1.00
|119.11
|119.24
|0.00
|1074
|2006.03.13 17:08
|close
|526
|1.00
|119.05
|119.24
|0.00
|5.04
|3380.48
|1075
|2006.03.13 17:59
|sell
|527
|1.00
|119.12
|119.25
|0.00
|1076
|2006.03.13 18:00
|close
|527
|1.00
|119.02
|119.25
|0.00
|8.40
|3388.88
|1077
|2006.03.13 18:01
|buy
|528
|1.00
|119.01
|118.88
|0.00
|1078
|2006.03.13 18:09
|modify
|528
|1.00
|119.01
|119.00
|0.00
|1079
|2006.03.13 18:10
|close
|528
|1.00
|119.07
|119.00
|0.00
|5.04
|3393.92
|1080
|2006.03.13 18:11
|buy
|529
|1.00
|119.08
|118.95
|0.00
|1081
|2006.03.13 18:11
|modify
|529
|1.00
|119.08
|119.00
|0.00
|1082
|2006.03.13 18:30
|s/l
|529
|1.00
|119.0029
|119.00
|0.00
|-6.48
|3387.44
|1083
|2006.03.13 18:30
|buy
|530
|1.00
|119.02
|118.89
|0.00
|1084
|2006.03.13 18:47
|modify
|530
|1.00
|119.02
|119.00
|0.00
|1085
|2006.03.13 18:55
|close
|530
|1.00
|119.08
|119.00
|0.00
|5.04
|3392.48
|1086
|2006.03.13 18:59
|buy
|531
|1.00
|119.03
|118.90
|0.00
|1087
|2006.03.13 19:04
|modify
|531
|1.00
|119.03
|119.00
|0.00
|1088
|2006.03.13 19:59
|s/l
|531
|1.00
|119.0029
|119.00
|0.00
|-2.28
|3390.20
|1089
|2006.03.14 00:04
|sell
|532
|1.00
|118.77
|118.90
|0.00
|1090
|2006.03.14 00:15
|close
|532
|1.00
|118.69
|118.90
|0.00
|6.74
|3396.94
|1091
|2006.03.14 01:41
|sell
|533
|1.00
|118.60
|118.73
|0.00
|1092
|2006.03.14 01:46
|close
|533
|1.00
|118.51
|118.73
|0.00
|7.59
|3404.53
|1093
|2006.03.14 08:00
|buy
|534
|1.00
|118.52
|118.39
|0.00
|1094
|2006.03.14 09:00
|close
|534
|1.00
|118.60
|118.39
|0.00
|6.75
|3411.28
|1095
|2006.03.14 09:59
|buy
|535
|1.00
|118.43
|118.30
|0.00
|1096
|2006.03.14 10:04
|close
|535
|1.00
|118.53
|118.30
|0.00
|8.44
|3419.72
|1097
|2006.03.14 10:05
|sell
|536
|1.00
|118.53
|118.66
|0.00
|1098
|2006.03.14 10:28
|close
|536
|1.00
|118.43
|118.66
|0.00
|8.44
|3428.16
|1099
|2006.03.14 12:00
|sell
|537
|1.00
|118.41
|118.54
|0.00
|1100
|2006.03.14 12:37
|close
|537
|1.00
|118.31
|118.54
|0.00
|8.45
|3436.61
|1101
|2006.03.14 13:00
|buy
|538
|1.00
|118.27
|118.14
|0.00
|1102
|2006.03.14 13:11
|close
|538
|1.00
|118.37
|118.14
|0.00
|8.45
|3445.06
|1103
|2006.03.14 15:45
|sell
|539
|1.00
|117.82
|117.95
|0.00
|1104
|2006.03.14 15:59
|close
|539
|1.00
|117.52
|117.95
|0.00
|25.53
|3470.59
|1105
|2006.03.14 16:25
|sell
|540
|1.00
|117.61
|117.74
|0.00
|1106
|2006.03.14 16:59
|close
|540
|1.00
|117.38
|117.74
|0.00
|19.59
|3490.18
|1107
|2006.03.15 04:21
|sell
|541
|1.00
|117.55
|117.68
|0.00
|1108
|2006.03.15 04:33
|close
|541
|1.00
|117.47
|117.68
|0.00
|6.81
|3496.99
|1109
|2006.03.15 06:14
|sell
|542
|1.00
|117.53
|117.66
|0.00
|1110
|2006.03.15 09:59
|s/l
|542
|1.00
|117.66
|117.66
|0.00
|-11.05
|3485.94
|1111
|2006.03.15 10:00
|buy
|543
|1.00
|117.58
|117.45
|0.00
|1112
|2006.03.15 10:27
|close
|543
|1.00
|117.65
|117.45
|0.00
|5.95
|3491.89
|1113
|2006.03.15 10:59
|buy
|544
|1.00
|117.54
|117.41
|0.00
|1114
|2006.03.15 14:07
|s/l
|544
|1.00
|117.41
|117.41
|0.00
|-11.07
|3480.82
|1115
|2006.03.15 14:13
|sell
|545
|1.00
|117.48
|117.61
|0.00
|1116
|2006.03.15 14:59
|close
|545
|1.00
|117.36
|117.61
|0.00
|10.22
|3491.04
|1117
|2006.03.15 15:00
|sell
|546
|1.00
|117.43
|117.56
|0.00
|1118
|2006.03.15 15:00
|s/l
|546
|1.00
|117.56
|117.56
|0.00
|-11.06
|3479.98
|1119
|2006.03.15 15:01
|sell
|547
|1.00
|117.42
|117.55
|0.00
|1120
|2006.03.15 15:08
|close
|547
|1.00
|117.36
|117.55
|0.00
|5.11
|3485.09
|1121
|2006.03.15 15:14
|sell
|548
|1.00
|117.37
|117.50
|0.00
|1122
|2006.03.15 15:14
|close
|548
|1.00
|117.31
|117.50
|0.00
|5.11
|3490.20
|1123
|2006.03.15 15:14
|sell
|549
|1.00
|117.37
|117.50
|0.00
|1124
|2006.03.15 15:17
|close
|549
|1.00
|117.31
|117.50
|0.00
|5.11
|3495.31
|1125
|2006.03.15 16:00
|buy
|550
|1.00
|117.32
|117.19
|0.00
|1126
|2006.03.15 16:36
|close
|550
|1.00
|117.41
|117.19
|0.00
|7.67
|3502.98
|1127
|2006.03.15 16:59
|buy
|551
|1.00
|117.32
|117.19
|0.00
|1128
|2006.03.15 17:12
|close
|551
|1.00
|117.41
|117.19
|0.00
|7.67
|3510.65
|1129
|2006.03.15 17:12
|sell
|552
|1.00
|117.40
|117.53
|0.00
|1130
|2006.03.15 19:59
|close
|552
|1.00
|117.33
|117.53
|0.00
|5.97
|3516.62
|1131
|2006.03.15 22:08
|buy
|553
|1.00
|117.31
|117.18
|0.00
|1132
|2006.03.15 22:59
|close
|553
|1.00
|117.41
|117.18
|0.00
|8.52
|3525.14
|1133
|2006.03.16 02:05
|buy
|554
|1.00
|117.54
|117.41
|0.00
|1134
|2006.03.16 02:13
|close
|554
|1.00
|117.61
|117.41
|0.00
|5.95
|3531.09
|1135
|2006.03.16 02:59
|buy
|555
|1.00
|117.48
|117.35
|0.00
|1136
|2006.03.16 04:59
|close
|555
|1.00
|117.68
|117.35
|0.00
|17.00
|3548.09
|1137
|2006.03.16 07:00
|buy
|556
|1.00
|117.68
|117.55
|0.00
|1138
|2006.03.16 07:30
|close
|556
|1.00
|117.78
|117.55
|0.00
|8.49
|3556.58
|1139
|2006.03.16 07:59
|buy
|557
|1.00
|117.65
|117.52
|0.00
|1140
|2006.03.16 13:59
|s/l
|557
|1.00
|117.52
|117.52
|0.00
|-11.09
|3545.49
|1141
|2006.03.16 15:00
|sell
|558
|1.00
|117.22
|117.35
|0.00
|1142
|2006.03.16 15:02
|close
|558
|1.00
|117.11
|117.35
|0.00
|9.39
|3554.88
|1143
|2006.03.16 15:15
|sell
|559
|1.00
|117.22
|117.35
|0.00
|1144
|2006.03.16 16:00
|close
|559
|1.00
|117.12
|117.35
|0.00
|8.54
|3563.42
|1145
|2006.03.16 16:00
|sell
|560
|1.00
|117.18
|117.31
|0.00
|1146
|2006.03.16 16:03
|close
|560
|1.00
|117.11
|117.31
|0.00
|5.98
|3569.40
|1147
|2006.03.16 16:22
|sell
|561
|1.00
|117.17
|117.30
|0.00
|1148
|2006.03.16 17:02
|close
|561
|1.00
|117.10
|117.30
|0.00
|5.98
|3575.38
|1149
|2006.03.16 20:01
|sell
|562
|1.00
|116.91
|117.04
|0.00
|1150
|2006.03.16 20:28
|close
|562
|1.00
|116.83
|117.04
|0.00
|6.85
|3582.23
|1151
|2006.03.16 22:59
|sell
|563
|1.00
|116.91
|117.04
|0.00
|1152
|2006.03.17 00:59
|close
|563
|1.00
|116.66
|117.04
|0.00
|19.97
|3602.20
|1153
|2006.03.17 01:38
|sell
|564
|1.00
|116.78
|116.91
|0.00
|1154
|2006.03.17 01:50
|close
|564
|1.00
|116.67
|116.91
|0.00
|9.43
|3611.63
|1155
|2006.03.17 01:59
|sell
|565
|1.00
|116.76
|116.89
|0.00
|1156
|2006.03.17 05:23
|close
|565
|1.00
|116.69
|116.89
|0.00
|6.00
|3617.63
|1157
|2006.03.17 07:10
|buy
|566
|1.00
|116.65
|116.52
|0.00
|1158
|2006.03.17 08:01
|close
|566
|1.00
|116.73
|116.52
|0.00
|6.85
|3624.48
|1159
|2006.03.17 08:02
|sell
|567
|1.00
|116.75
|116.88
|0.00
|1160
|2006.03.17 08:18
|close
|567
|1.00
|116.67
|116.88
|0.00
|6.86
|3631.34
|1161
|2006.03.17 12:00
|sell
|568
|1.00
|116.31
|116.44
|0.00
|1162
|2006.03.17 12:43
|close
|568
|1.00
|116.23
|116.44
|0.00
|6.88
|3638.22
|1163
|2006.03.17 13:08
|sell
|569
|1.00
|116.16
|116.29
|0.00
|1164
|2006.03.17 13:57
|close
|569
|1.00
|116.09
|116.29
|0.00
|6.03
|3644.25
|1165
|2006.03.17 14:00
|sell
|570
|1.00
|116.07
|116.20
|0.00
|1166
|2006.03.17 14:13
|close
|570
|1.00
|115.99
|116.20
|0.00
|6.90
|3651.15
|1167
|2006.03.17 14:13
|sell
|571
|1.00
|116.04
|116.17
|0.00
|1168
|2006.03.17 14:32
|close
|571
|1.00
|115.97
|116.17
|0.00
|6.04
|3657.19
|1169
|2006.03.17 16:59
|buy
|572
|1.00
|115.90
|115.77
|0.00
|1170
|2006.03.17 20:04
|s/l
|572
|1.00
|115.77
|115.77
|0.00
|-11.23
|3645.96
|1171
|2006.03.19 23:03
|sell
|573
|1.00
|116.20
|116.33
|0.00
|1172
|2006.03.19 23:46
|close
|573
|1.00
|116.04
|116.33
|0.00
|13.79
|3659.75
|1173
|2006.03.20 07:00
|buy
|574
|1.00
|116.22
|116.09
|0.00
|1174
|2006.03.20 07:46
|close
|574
|1.00
|116.34
|116.09
|0.00
|10.31
|3670.06
|1175
|2006.03.20 10:00
|sell
|575
|1.00
|116.15
|116.28
|0.00
|1176
|2006.03.20 10:17
|close
|575
|1.00
|116.04
|116.28
|0.00
|9.48
|3679.54
|1177
|2006.03.20 12:00
|buy
|576
|1.00
|116.08
|115.95
|0.00
|1178
|2006.03.20 13:59
|s/l
|576
|1.00
|115.95
|115.95
|0.00
|-11.25
|3668.29
|1179
|2006.03.20 16:02
|buy
|577
|1.00
|116.17
|116.04
|0.00
|1180
|2006.03.20 16:06
|close
|577
|1.00
|116.28
|116.04
|0.00
|9.46
|3677.75
|1181
|2006.03.20 16:09
|buy
|578
|1.00
|116.19
|116.06
|0.00
|1182
|2006.03.20 16:46
|close
|578
|1.00
|116.30
|116.06
|0.00
|9.46
|3687.21
|1183
|2006.03.20 18:03
|buy
|579
|1.00
|116.24
|116.11
|0.00
|1184
|2006.03.20 18:35
|close
|579
|1.00
|116.36
|116.11
|0.00
|10.31
|3697.52
|1185
|2006.03.20 18:59
|buy
|580
|1.00
|116.22
|116.09
|0.00
|1186
|2006.03.20 19:00
|close
|580
|1.00
|116.36
|116.09
|0.00
|12.03
|3709.55
|1187
|2006.03.20 21:59
|sell
|581
|1.00
|116.40
|116.53
|0.00
|1188
|2006.03.21 02:08
|close
|581
|1.00
|116.31
|116.53
|0.00
|6.28
|3715.83
|1189
|2006.03.21 03:46
|buy
|582
|1.00
|116.60
|116.47
|0.00
|1190
|2006.03.21 07:54
|s/l
|582
|1.00
|116.47
|116.47
|0.00
|-11.16
|3704.67
|1191
|2006.03.21 10:33
|sell
|583
|1.00
|116.81
|116.94
|0.00
|1192
|2006.03.21 10:38
|close
|583
|1.00
|116.73
|116.94
|0.00
|6.85
|3711.52
|1193
|2006.03.21 15:47
|sell
|584
|1.00
|116.90
|117.03
|0.00
|1194
|2006.03.21 15:49
|close
|584
|1.00
|116.81
|117.03
|0.00
|7.70
|3719.22
|1195
|2006.03.21 15:59
|sell
|585
|1.00
|117.03
|117.16
|0.00
|1196
|2006.03.21 16:59
|s/l
|585
|1.00
|117.16
|117.16
|0.00
|-11.08
|3708.14
|1197
|2006.03.22 01:00
|buy
|586
|1.00
|117.25
|117.12
|0.00
|1198
|2006.03.22 01:26
|close
|586
|1.00
|117.33
|117.12
|0.00
|6.82
|3714.96
|1199
|2006.03.22 01:26
|buy
|587
|1.00
|117.32
|117.19
|0.00
|1200
|2006.03.22 05:00
|s/l
|587
|1.00
|117.19
|117.19
|0.00
|-11.09
|3703.87
|1201
|2006.03.22 05:31
|sell
|588
|1.00
|117.30
|117.43
|0.00
|1202
|2006.03.22 05:40
|close
|588
|1.00
|117.22
|117.43
|0.00
|6.83
|3710.70
|1203
|2006.03.22 10:00
|buy
|589
|1.00
|117.17
|117.04
|0.00
|1204
|2006.03.22 12:04
|s/l
|589
|1.00
|117.04
|117.04
|0.00
|-11.11
|3699.59
|1205
|2006.03.22 12:04
|buy
|590
|1.00
|117.06
|116.93
|0.00
|1206
|2006.03.22 12:09
|close
|590
|1.00
|117.15
|116.93
|0.00
|7.68
|3707.27
|1207
|2006.03.22 12:20
|buy
|591
|1.00
|117.06
|116.93
|0.00
|1208
|2006.03.22 12:27
|close
|591
|1.00
|117.15
|116.93
|0.00
|7.68
|3714.95
|1209
|2006.03.22 15:00
|buy
|592
|1.00
|116.73
|116.60
|0.00
|1210
|2006.03.22 15:09
|close
|592
|1.00
|116.82
|116.60
|0.00
|7.70
|3722.65
|1211
|2006.03.22 15:16
|buy
|593
|1.00
|116.77
|116.64
|0.00
|1212
|2006.03.22 15:39
|close
|593
|1.00
|116.85
|116.64
|0.00
|6.85
|3729.50
|1213
|2006.03.22 15:56
|buy
|594
|1.00
|116.78
|116.65
|0.00
|1214
|2006.03.22 15:59
|close
|594
|1.00
|116.86
|116.65
|0.00
|6.85
|3736.35
|1215
|2006.03.22 16:14
|buy
|595
|1.00
|116.80
|116.67
|0.00
|1216
|2006.03.22 16:18
|s/l
|595
|1.00
|116.67
|116.67
|0.00
|-11.14
|3725.21
|1217
|2006.03.22 16:18
|buy
|596
|1.00
|116.71
|116.58
|0.00
|1218
|2006.03.22 16:58
|close
|596
|1.00
|116.80
|116.58
|0.00
|7.71
|3732.92
|1219
|2006.03.22 16:58
|buy
|597
|1.00
|116.80
|116.67
|0.00
|1220
|2006.03.22 17:38
|s/l
|597
|1.00
|116.67
|116.67
|0.00
|-11.14
|3721.78
|1221
|2006.03.22 17:38
|buy
|598
|1.00
|116.69
|116.56
|0.00
|1222
|2006.03.22 17:56
|close
|598
|1.00
|116.75
|116.56
|0.00
|5.14
|3726.92
|1223
|2006.03.22 19:11
|buy
|599
|1.00
|116.81
|116.68
|0.00
|1224
|2006.03.22 19:49
|close
|599
|1.00
|116.89
|116.68
|0.00
|6.84
|3733.76
|1225
|2006.03.22 23:00
|buy
|600
|1.00
|116.99
|116.86
|0.00
|1226
|2006.03.22 23:24
|close
|600
|1.00
|117.05
|116.86
|0.00
|5.13
|3738.89
|1227
|2006.03.23 10:17
|buy
|601
|1.00
|116.92
|116.79
|0.00
|1228
|2006.03.23 10:51
|close
|601
|1.00
|117.00
|116.79
|0.00
|6.84
|3745.73
|1229
|2006.03.23 10:52
|buy
|602
|1.00
|117.01
|116.88
|0.00
|1230
|2006.03.23 11:59
|close
|602
|1.00
|117.14
|116.88
|0.00
|11.10
|3756.83
|1231
|2006.03.23 12:01
|buy
|603
|1.00
|117.06
|116.93
|0.00
|1232
|2006.03.23 14:29
|s/l
|603
|1.00
|116.93
|116.93
|0.00
|-11.12
|3745.71
|1233
|2006.03.23 14:35
|sell
|604
|1.00
|117.03
|117.16
|0.00
|1234
|2006.03.23 14:54
|close
|604
|1.00
|116.95
|117.16
|0.00
|6.84
|3752.55
|1235
|2006.03.23 16:28
|buy
|605
|1.00
|117.51
|117.38
|0.00
|1236
|2006.03.23 16:29
|close
|605
|1.00
|117.61
|117.38
|0.00
|8.50
|3761.05
|1237
|2006.03.23 16:30
|buy
|606
|1.00
|117.62
|117.49
|0.00
|1238
|2006.03.23 16:31
|s/l
|606
|1.00
|117.49
|117.49
|0.00
|-11.06
|3749.99
|1239
|2006.03.23 16:31
|buy
|607
|1.00
|117.51
|117.38
|0.00
|1240
|2006.03.23 16:34
|close
|607
|1.00
|117.62
|117.38
|0.00
|9.35
|3759.34
|1241
|2006.03.23 16:34
|buy
|608
|1.00
|117.62
|117.49
|0.00
|1242
|2006.03.23 16:59
|close
|608
|1.00
|117.72
|117.49
|0.00
|8.49
|3767.83
|1243
|2006.03.23 23:13
|buy
|609
|1.00
|117.80
|117.67
|0.00
|1244
|2006.03.24 00:19
|close
|609
|1.00
|117.89
|117.67
|0.00
|8.93
|3776.76
|1245
|2006.03.24 01:00
|buy
|610
|1.00
|117.86
|117.73
|0.00
|1246
|2006.03.24 01:37
|close
|610
|1.00
|117.95
|117.73
|0.00
|7.63
|3784.39
|1247
|2006.03.24 01:59
|buy
|611
|1.00
|117.90
|117.77
|0.00
|1248
|2006.03.24 04:59
|close
|611
|1.00
|117.98
|117.77
|0.00
|6.78
|3791.17
|1249
|2006.03.24 08:42
|buy
|612
|1.00
|117.99
|117.86
|0.00
|1250
|2006.03.24 08:59
|close
|612
|1.00
|118.13
|117.86
|0.00
|11.85
|3803.02
|1251
|2006.03.24 10:03
|buy
|613
|1.00
|118.16
|118.03
|0.00
|1252
|2006.03.24 12:11
|close
|613
|1.00
|118.23
|118.03
|0.00
|5.92
|3808.94
|1253
|2006.03.24 13:26
|buy
|614
|1.00
|118.14
|118.01
|0.00
|1254
|2006.03.24 13:57
|close
|614
|1.00
|118.23
|118.01
|0.00
|7.61
|3816.55
|1255
|2006.03.24 14:59
|sell
|615
|1.00
|118.35
|118.48
|0.00
|1256
|2006.03.24 15:00
|close
|615
|1.00
|118.20
|118.48
|0.00
|12.69
|3829.24
|1257
|2006.03.24 15:00
|buy
|616
|1.00
|118.22
|118.09
|0.00
|1258
|2006.03.24 15:05
|close
|616
|1.00
|118.32
|118.09
|0.00
|8.45
|3837.69
|1259
|2006.03.24 15:05
|buy
|617
|1.00
|118.28
|118.15
|0.00
|1260
|2006.03.24 15:06
|close
|617
|1.00
|118.36
|118.15
|0.00
|6.76
|3844.45
|1261
|2006.03.24 17:44
|buy
|618
|1.00
|117.46
|117.33
|0.00
|1262
|2006.03.24 20:00
|close
|618
|1.00
|117.52
|117.33
|0.00
|5.11
|3849.56
|1263
|2006.03.27 05:00
|sell
|619
|1.00
|116.64
|116.77
|0.00
|1264
|2006.03.27 05:10
|close
|619
|1.00
|116.55
|116.77
|0.00
|7.72
|3857.28
|1265
|2006.03.27 05:10
|sell
|620
|1.00
|116.61
|116.74
|0.00
|1266
|2006.03.27 06:00
|s/l
|620
|1.00
|116.74
|116.74
|0.00
|-11.14
|3846.14
|1267
|2006.03.27 07:59
|sell
|621
|1.00
|116.77
|116.90
|0.00
|1268
|2006.03.27 09:59
|s/l
|621
|1.00
|116.90
|116.90
|0.00
|-11.11
|3835.03
|1269
|2006.03.27 10:02
|buy
|622
|1.00
|116.76
|116.63
|0.00
|1270
|2006.03.27 11:59
|s/l
|622
|1.00
|116.63
|116.63
|0.00
|-11.16
|3823.87
|1271
|2006.03.27 14:36
|sell
|623
|1.00
|116.61
|116.74
|0.00
|1272
|2006.03.27 20:59
|s/l
|623
|1.00
|116.74
|116.74
|0.00
|-11.13
|3812.74
|1273
|2006.03.27 21:59
|buy
|624
|1.00
|116.72
|116.59
|0.00
|1274
|2006.03.27 23:59
|s/l
|624
|1.00
|116.59
|116.59
|0.00
|-11.15
|3801.59
|1275
|2006.03.28 03:19
|sell
|625
|1.00
|116.88
|117.01
|0.00
|1276
|2006.03.28 03:29
|close
|625
|1.00
|116.81
|117.01
|0.00
|5.99
|3807.58
|1277
|2006.03.28 03:32
|sell
|626
|1.00
|116.91
|117.04
|0.00
|1278
|2006.03.28 03:32
|close
|626
|1.00
|116.86
|117.04
|0.00
|4.28
|3811.86
|1279
|2006.03.28 03:32
|sell
|627
|1.00
|116.87
|117.00
|0.00
|1280
|2006.03.28 03:34
|s/l
|627
|1.00
|117.00
|117.00
|0.00
|-11.11
|3800.75
|1281
|2006.03.28 03:34
|sell
|628
|1.00
|116.99
|117.12
|0.00
|1282
|2006.03.28 03:35
|close
|628
|1.00
|116.94
|117.12
|0.00
|4.28
|3805.03
|1283
|2006.03.28 03:35
|sell
|629
|1.00
|116.91
|117.04
|0.00
|1284
|2006.03.28 03:38
|close
|629
|1.00
|116.86
|117.04
|0.00
|4.28
|3809.31
|1285
|2006.03.28 03:38
|sell
|630
|1.00
|116.87
|117.00
|0.00
|1286
|2006.03.28 03:46
|close
|630
|1.00
|116.82
|117.00
|0.00
|4.28
|3813.59
|1287
|2006.03.28 03:59
|sell
|631
|1.00
|116.88
|117.01
|0.00
|1288
|2006.03.28 04:59
|s/l
|631
|1.00
|117.01
|117.01
|0.00
|-11.10
|3802.49
|1289
|2006.03.28 05:39
|buy
|632
|1.00
|116.89
|116.76
|0.00
|1290
|2006.03.28 05:50
|close
|632
|1.00
|117.00
|116.76
|0.00
|9.40
|3811.89
|1291
|2006.03.28 05:55
|buy
|633
|1.00
|116.96
|116.83
|0.00
|1292
|2006.03.28 06:42
|close
|633
|1.00
|117.09
|116.83
|0.00
|11.10
|3822.99
|1293
|2006.03.28 06:42
|sell
|634
|1.00
|117.09
|117.22
|0.00
|1294
|2006.03.28 06:59
|close
|634
|1.00
|116.87
|117.22
|0.00
|18.82
|3841.81
|1295
|2006.03.28 08:59
|sell
|635
|1.00
|116.83
|116.96
|0.00
|1296
|2006.03.28 09:00
|close
|635
|1.00
|116.75
|116.96
|0.00
|6.85
|3848.66
|1297
|2006.03.28 12:33
|buy
|636
|1.00
|116.67
|116.54
|0.00
|1298
|2006.03.28 13:00
|close
|636
|1.00
|116.78
|116.54
|0.00
|9.42
|3858.08
|1299
|2006.03.28 14:59
|sell
|637
|1.00
|116.96
|117.09
|0.00
|1300
|2006.03.28 15:59
|s/l
|637
|1.00
|117.09
|117.09
|0.00
|-11.08
|3847.00
|1301
|2006.03.28 16:59
|buy
|638
|1.00
|117.12
|116.99
|0.00
|1302
|2006.03.28 16:59
|close
|638
|1.00
|117.24
|116.99
|0.00
|10.24
|3857.24
|1303
|2006.03.28 22:08
|buy
|639
|1.00
|117.90
|117.77
|0.00
|1304
|2006.03.29 00:46
|s/l
|639
|1.00
|117.77
|117.77
|0.00
|-9.74
|3847.50
|1305
|2006.03.29 00:59
|sell
|640
|1.00
|117.96
|118.09
|0.00
|1306
|2006.03.29 01:00
|close
|640
|1.00
|117.80
|118.09
|0.00
|13.58
|3861.08
|1307
|2006.03.29 01:01
|buy
|641
|1.00
|117.81
|117.68
|0.00
|1308
|2006.03.29 02:51
|close
|641
|1.00
|117.91
|117.68
|0.00
|8.48
|3869.56
|1309
|2006.03.29 03:33
|buy
|642
|1.00
|117.79
|117.66
|0.00
|1310
|2006.03.29 03:51
|close
|642
|1.00
|117.88
|117.66
|0.00
|7.63
|3877.19
|1311
|2006.03.29 03:59
|buy
|643
|1.00
|117.80
|117.67
|0.00
|1312
|2006.03.29 04:16
|close
|643
|1.00
|117.90
|117.67
|0.00
|8.48
|3885.67
|1313
|2006.03.29 05:50
|buy
|644
|1.00
|117.80
|117.67
|0.00
|1314
|2006.03.29 09:59
|close
|644
|1.00
|117.93
|117.67
|0.00
|11.02
|3896.69
|1315
|2006.03.29 12:05
|sell
|645
|1.00
|117.94
|118.07
|0.00
|1316
|2006.03.29 13:59
|s/l
|645
|1.00
|118.07
|118.07
|0.00
|-11.01
|3885.68
|1317
|2006.03.29 14:00
|buy
|646
|1.00
|118.07
|117.94
|0.00
|1318
|2006.03.29 15:00
|s/l
|646
|1.00
|117.94
|117.94
|0.00
|-11.03
|3874.65
|1319
|2006.03.29 18:22
|sell
|647
|1.00
|117.79
|117.92
|0.00
|1320
|2006.03.29 18:27
|close
|647
|1.00
|117.71
|117.92
|0.00
|6.80
|3881.45
|1321
|2006.03.29 18:27
|sell
|648
|1.00
|117.71
|117.84
|0.00
|1322
|2006.03.29 18:36
|close
|648
|1.00
|117.65
|117.84
|0.00
|5.10
|3886.55
|1323
|2006.03.29 18:36
|sell
|649
|1.00
|117.65
|117.78
|0.00
|1324
|2006.03.29 18:44
|s/l
|649
|1.00
|117.78
|117.78
|0.00
|-11.04
|3875.51
|1325
|2006.03.29 18:44
|sell
|650
|1.00
|117.77
|117.90
|0.00
|1326
|2006.03.30 01:33
|close
|650
|1.00
|117.65
|117.90
|0.00
|5.82
|3881.33
|1327
|2006.03.30 04:59
|buy
|651
|1.00
|117.56
|117.43
|0.00
|1328
|2006.03.30 06:00
|close
|651
|1.00
|117.70
|117.43
|0.00
|11.89
|3893.22
|1329
|2006.03.30 06:00
|sell
|652
|1.00
|117.72
|117.85
|0.00
|1330
|2006.03.30 06:14
|close
|652
|1.00
|117.61
|117.85
|0.00
|9.35
|3902.57
|1331
|2006.03.30 06:59
|sell
|653
|1.00
|117.73
|117.86
|0.00
|1332
|2006.03.30 08:04
|close
|653
|1.00
|117.55
|117.86
|0.00
|15.31
|3917.88
|1333
|2006.03.30 10:59
|sell
|654
|1.00
|117.45
|117.58
|0.00
|1334
|2006.03.30 12:00
|close
|654
|1.00
|117.37
|117.58
|0.00
|6.82
|3924.70
|1335
|2006.03.30 12:02
|buy
|655
|1.00
|117.29
|117.16
|0.00
|1336
|2006.03.30 12:12
|close
|655
|1.00
|117.36
|117.16
|0.00
|5.96
|3930.66
|1337
|2006.03.30 16:31
|buy
|656
|1.00
|117.40
|117.27
|0.00
|1338
|2006.03.30 18:00
|close
|656
|1.00
|117.57
|117.27
|0.00
|14.46
|3945.12
|1339
|2006.03.30 18:10
|buy
|657
|1.00
|117.38
|117.25
|0.00
|1340
|2006.03.31 01:28
|s/l
|657
|1.00
|117.25
|117.25
|0.00
|-9.79
|3935.33
|1341
|2006.03.31 01:28
|buy
|658
|1.00
|117.26
|117.13
|0.00
|1342
|2006.03.31 01:30
|close
|658
|1.00
|117.40
|117.13
|0.00
|11.93
|3947.26
|1343
|2006.03.31 01:30
|buy
|659
|1.00
|117.30
|117.17
|0.00
|1344
|2006.03.31 01:31
|close
|659
|1.00
|117.44
|117.17
|0.00
|11.92
|3959.18
|1345
|2006.03.31 01:57
|buy
|660
|1.00
|117.32
|117.19
|0.00
|1346
|2006.03.31 01:59
|close
|660
|1.00
|117.47
|117.19
|0.00
|12.77
|3971.95
|1347
|2006.03.31 15:00
|buy
|661
|1.00
|117.72
|117.59
|0.00
|1348
|2006.03.31 15:10
|close
|661
|1.00
|117.82
|117.59
|0.00
|8.49
|3980.44
|1349
|2006.03.31 15:11
|buy
|662
|1.00
|117.83
|117.70
|0.00
|1350
|2006.03.31 15:28
|close
|662
|1.00
|117.94
|117.70
|0.00
|9.33
|3989.77
|1351
|2006.03.31 15:31
|buy
|663
|1.00
|117.86
|117.73
|0.00
|1352
|2006.03.31 15:31
|close
|663
|1.00
|117.96
|117.73
|0.00
|8.48
|3998.25
|1353
|2006.03.31 15:32
|buy
|664
|1.00
|117.84
|117.71
|0.00
|1354
|2006.03.31 15:34
|s/l
|664
|1.00
|117.71
|117.71
|0.00
|-11.04
|3987.21
|1355
|2006.03.31 15:34
|buy
|665
|1.00
|117.73
|117.60
|0.00
|1356
|2006.03.31 15:43
|close
|665
|1.00
|117.83
|117.60
|0.00
|8.49
|3995.70
|1357
|2006.03.31 15:43
|buy
|666
|1.00
|117.78
|117.65
|0.00
|1358
|2006.03.31 15:46
|close
|666
|1.00
|117.88
|117.65
|0.00
|8.48
|4004.18
|1359
|2006.03.31 15:59
|buy
|667
|1.00
|117.86
|117.73
|0.00
|1360
|2006.03.31 15:59
|s/l
|667
|1.00
|117.73
|117.73
|0.00
|-11.04
|3993.14
|1361
|2006.03.31 15:59
|buy
|668
|1.00
|117.71
|117.58
|0.00
|1362
|2006.03.31 16:59
|s/l
|668
|1.00
|117.58
|117.58
|0.00
|-11.07
|3982.07
|1363
|2006.03.31 18:00
|sell
|669
|1.00
|117.75
|117.88
|0.00
|1364
|2006.03.31 18:03
|close
|669
|1.00
|117.66
|117.88
|0.00
|7.65
|3989.72
|1365
|2006.03.31 18:16
|sell
|670
|1.00
|117.75
|117.88
|0.00
|1366
|2006.03.31 18:35
|close
|670
|1.00
|117.66
|117.88
|0.00
|7.65
|3997.37
|1367
|2006.03.31 19:13
|buy
|671
|1.00
|117.63
|117.50
|0.00
|1368
|2006.04.02 22:02
|close
|671
|1.00
|117.72
|117.50
|0.00
|7.65
|4005.02
|1369
|2006.04.02 22:16
|buy
|672
|1.00
|117.62
|117.49
|0.00
|1370
|2006.04.02 22:20
|close
|672
|1.00
|117.71
|117.49
|0.00
|7.65
|4012.67
|1371
|2006.04.02 22:23
|buy
|673
|1.00
|117.62
|117.49
|0.00
|1372
|2006.04.02 22:48
|close
|673
|1.00
|117.70
|117.49
|0.00
|6.80
|4019.47
|1373
|2006.04.02 23:02
|sell
|674
|1.00
|117.92
|118.05
|0.00
|1374
|2006.04.02 23:07
|close
|674
|1.00
|117.76
|118.05
|0.00
|13.59
|4033.06
|1375
|2006.04.02 23:10
|sell
|675
|1.00
|117.85
|117.98
|0.00
|1376
|2006.04.02 23:14
|close
|675
|1.00
|117.61
|117.98
|0.00
|20.41
|4053.47
|1377
|2006.04.02 23:18
|sell
|676
|1.00
|117.86
|117.99
|0.00
|1378
|2006.04.02 23:20
|close
|676
|1.00
|117.60
|117.99
|0.00
|22.11
|4075.58
|1379
|2006.04.02 23:21
|sell
|677
|1.00
|117.83
|117.96
|0.00
|1380
|2006.04.02 23:22
|close
|677
|1.00
|117.66
|117.96
|0.00
|14.45
|4090.03
|1381
|2006.04.02 23:44
|sell
|678
|1.00
|117.83
|117.96
|0.00
|1382
|2006.04.02 23:50
|s/l
|678
|1.00
|117.96
|117.96
|0.00
|-11.02
|4079.01
|1383
|2006.04.02 23:50
|sell
|679
|1.00
|117.94
|118.07
|0.00
|1384
|2006.04.02 23:52
|close
|679
|1.00
|117.75
|118.07
|0.00
|16.14
|4095.15
|1385
|2006.04.02 23:56
|sell
|680
|1.00
|117.85
|117.98
|0.00
|1386
|2006.04.03 00:01
|close
|680
|1.00
|117.75
|117.98
|0.00
|7.03
|4102.18
|1387
|2006.04.03 01:51
|buy
|681
|1.00
|117.93
|117.80
|0.00
|1388
|2006.04.03 02:29
|close
|681
|1.00
|118.04
|117.80
|0.00
|9.32
|4111.50
|1389
|2006.04.03 08:55
|sell
|682
|1.00
|118.64
|118.77
|0.00
|1390
|2006.04.03 09:50
|close
|682
|1.00
|118.53
|118.77
|0.00
|9.28
|4120.78
|1391
|2006.04.03 09:59
|buy
|683
|1.00
|118.37
|118.24
|0.00
|1392
|2006.04.03 10:00
|close
|683
|1.00
|118.51
|118.24
|0.00
|11.81
|4132.59
|1393
|2006.04.03 10:00
|sell
|684
|1.00
|118.53
|118.66
|0.00
|1394
|2006.04.03 10:15
|close
|684
|1.00
|118.43
|118.66
|0.00
|8.44
|4141.03
|1395
|2006.04.03 10:17
|sell
|685
|1.00
|118.47
|118.60
|0.00
|1396
|2006.04.03 10:28
|s/l
|685
|1.00
|118.60
|118.60
|0.00
|-10.96
|4130.07
|1397
|2006.04.03 10:28
|sell
|686
|1.00
|118.58
|118.71
|0.00
|1398
|2006.04.03 10:59
|close
|686
|1.00
|118.47
|118.71
|0.00
|9.29
|4139.36
|1399
|2006.04.03 11:58
|buy
|687
|1.00
|118.35
|118.22
|0.00
|1400
|2006.04.03 12:48
|close
|687
|1.00
|118.49
|118.22
|0.00
|11.82
|4151.18
|1401
|2006.04.03 12:55
|sell
|688
|1.00
|118.51
|118.64
|0.00
|1402
|2006.04.03 12:59
|close
|688
|1.00
|118.36
|118.64
|0.00
|12.67
|4163.85
|1403
|2006.04.03 23:00
|buy
|689
|1.00
|117.69
|117.56
|0.00
|1404
|2006.04.04 00:26
|close
|689
|1.00
|117.78
|117.56
|0.00
|8.94
|4172.79
|1405
|2006.04.04 00:59
|sell
|690
|1.00
|117.90
|118.03
|0.00
|1406
|2006.04.04 02:00
|close
|690
|1.00
|117.76
|118.03
|0.00
|11.89
|4184.68
|1407
|2006.04.04 03:00
|sell
|691
|1.00
|117.89
|118.02
|0.00
|1408
|2006.04.04 04:02
|close
|691
|1.00
|117.77
|118.02
|0.00
|10.19
|4194.87
|1409
|2006.04.04 04:02
|buy
|692
|1.00
|117.77
|117.64
|0.00
|1410
|2006.04.04 04:04
|s/l
|692
|1.00
|117.64
|117.64
|0.00
|-11.05
|4183.82
|1411
|2006.04.04 04:04
|buy
|693
|1.00
|117.67
|117.54
|0.00
|1412
|2006.04.04 04:15
|close
|693
|1.00
|117.76
|117.54
|0.00
|7.64
|4191.46
|1413
|2006.04.04 04:15
|buy
|694
|1.00
|117.77
|117.64
|0.00
|1414
|2006.04.04 04:59
|s/l
|694
|1.00
|117.64
|117.64
|0.00
|-11.05
|4180.41
|1415
|2006.04.04 05:59
|sell
|695
|1.00
|117.73
|117.86
|0.00
|1416
|2006.04.04 06:12
|close
|695
|1.00
|117.64
|117.86
|0.00
|7.65
|4188.06
|1417
|2006.04.04 07:00
|buy
|696
|1.00
|117.60
|117.47
|0.00
|1418
|2006.04.04 07:27
|close
|696
|1.00
|117.70
|117.47
|0.00
|8.50
|4196.56
|1419
|2006.04.04 07:32
|buy
|697
|1.00
|117.65
|117.52
|0.00
|1420
|2006.04.04 07:59
|s/l
|697
|1.00
|117.52
|117.52
|0.00
|-11.06
|4185.50
|1421
|2006.04.04 07:59
|buy
|698
|1.00
|117.53
|117.40
|0.00
|1422
|2006.04.04 08:00
|close
|698
|1.00
|117.67
|117.40
|0.00
|11.90
|4197.40
|1423
|2006.04.04 08:00
|sell
|699
|1.00
|117.66
|117.79
|0.00
|1424
|2006.04.04 09:57
|close
|699
|1.00
|117.53
|117.79
|0.00
|11.06
|4208.46
|1425
|2006.04.04 10:59
|sell
|700
|1.00
|117.76
|117.89
|0.00
|1426
|2006.04.04 11:00
|close
|700
|1.00
|117.60
|117.89
|0.00
|13.61
|4222.07
|1427
|2006.04.04 11:00
|buy
|701
|1.00
|117.58
|117.45
|0.00
|1428
|2006.04.04 12:02
|close
|701
|1.00
|117.67
|117.45
|0.00
|7.65
|4229.72
|1429
|2006.04.04 12:02
|sell
|702
|1.00
|117.64
|117.77
|0.00
|1430
|2006.04.04 13:51
|close
|702
|1.00
|117.56
|117.77
|0.00
|6.81
|4236.53
|1431
|2006.04.04 13:59
|buy
|703
|1.00
|117.35
|117.22
|0.00
|1432
|2006.04.04 14:00
|close
|703
|1.00
|117.54
|117.22
|0.00
|16.16
|4252.69
|1433
|2006.04.04 14:01
|sell
|704
|1.00
|117.49
|117.62
|0.00
|1434
|2006.04.04 14:05
|close
|704
|1.00
|117.39
|117.62
|0.00
|8.52
|4261.21
|1435
|2006.04.04 14:05
|sell
|705
|1.00
|117.43
|117.56
|0.00
|1436
|2006.04.04 14:05
|close
|705
|1.00
|117.35
|117.56
|0.00
|6.82
|4268.03
|1437
|2006.04.04 14:08
|sell
|706
|1.00
|117.42
|117.55
|0.00
|1438
|2006.04.04 14:13
|s/l
|706
|1.00
|117.55
|117.55
|0.00
|-11.06
|4256.97
|1439
|2006.04.04 14:13
|sell
|707
|1.00
|117.50
|117.63
|0.00
|1440
|2006.04.04 14:29
|close
|707
|1.00
|117.42
|117.63
|0.00
|6.81
|4263.78
|1441
|2006.04.04 14:29
|sell
|708
|1.00
|117.42
|117.55
|0.00
|1442
|2006.04.04 14:53
|s/l
|708
|1.00
|117.55
|117.55
|0.00
|-11.06
|4252.72
|1443
|2006.04.04 14:59
|sell
|709
|1.00
|117.49
|117.62
|0.00
|1444
|2006.04.04 17:29
|close
|709
|1.00
|117.41
|117.62
|0.00
|6.81
|4259.53
|1445
|2006.04.04 18:05
|sell
|710
|1.00
|117.48
|117.61
|0.00
|1446
|2006.04.05 00:26
|close
|710
|1.00
|117.37
|117.61
|0.00
|7.91
|4267.44
|1447
|2006.04.05 00:26
|buy
|711
|1.00
|117.37
|117.24
|0.00
|1448
|2006.04.05 00:55
|close
|711
|1.00
|117.48
|117.24
|0.00
|9.36
|4276.80
|1449
|2006.04.05 05:08
|sell
|712
|1.00
|116.94
|117.07
|0.00
|1450
|2006.04.05 05:46
|close
|712
|1.00
|116.83
|117.07
|0.00
|9.42
|4286.22
|1451
|2006.04.05 05:59
|sell
|713
|1.00
|116.92
|117.05
|0.00
|1452
|2006.04.05 06:19
|close
|713
|1.00
|116.83
|117.05
|0.00
|7.70
|4293.92
|1453
|2006.04.05 07:39
|sell
|714
|1.00
|116.85
|116.98
|0.00
|1454
|2006.04.05 07:59
|s/l
|714
|1.00
|116.98
|116.98
|0.00
|-11.11
|4282.81
|1455
|2006.04.05 07:59
|sell
|715
|1.00
|116.96
|117.09
|0.00
|1456
|2006.04.05 08:59
|s/l
|715
|1.00
|117.09
|117.09
|0.00
|-11.10
|4271.71
|1457
|2006.04.05 14:00
|buy
|716
|1.00
|117.42
|117.29
|0.00
|1458
|2006.04.05 14:14
|close
|716
|1.00
|117.54
|117.29
|0.00
|10.21
|4281.92
|1459
|2006.04.05 14:35
|buy
|717
|1.00
|117.43
|117.30
|0.00
|1460
|2006.04.05 14:59
|close
|717
|1.00
|117.63
|117.30
|0.00
|17.00
|4298.92
|1461
|2006.04.05 16:00
|buy
|718
|1.00
|117.51
|117.38
|0.00
|1462
|2006.04.05 16:05
|close
|718
|1.00
|117.60
|117.38
|0.00
|7.65
|4306.57
|1463
|2006.04.05 16:09
|buy
|719
|1.00
|117.53
|117.40
|0.00
|1464
|2006.04.05 16:30
|close
|719
|1.00
|117.62
|117.40
|0.00
|7.65
|4314.22
|1465
|2006.04.05 16:59
|buy
|720
|1.00
|117.53
|117.40
|0.00
|1466
|2006.04.05 17:59
|s/l
|720
|1.00
|117.40
|117.40
|0.00
|-11.08
|4303.14
|1467
|2006.04.05 19:00
|sell
|721
|1.00
|117.50
|117.63
|0.00
|1468
|2006.04.05 19:54
|close
|721
|1.00
|117.37
|117.63
|0.00
|11.08
|4314.22
|1469
|2006.04.05 21:00
|buy
|722
|1.00
|117.32
|117.19
|0.00
|1470
|2006.04.05 21:13
|close
|722
|1.00
|117.40
|117.19
|0.00
|6.81
|4321.03
|1471
|2006.04.06 01:02
|buy
|723
|1.00
|117.49
|117.36
|0.00
|1472
|2006.04.06 01:51
|close
|723
|1.00
|117.59
|117.36
|0.00
|8.50
|4329.53
|1473
|2006.04.06 01:52
|buy
|724
|1.00
|117.59
|117.46
|0.00
|1474
|2006.04.06 02:59
|s/l
|724
|1.00
|117.46
|117.46
|0.00
|-11.07
|4318.46
|1475
|2006.04.06 07:12
|buy
|725
|1.00
|117.43
|117.30
|0.00
|1476
|2006.04.06 07:45
|close
|725
|1.00
|117.52
|117.30
|0.00
|7.66
|4326.12
|1477
|2006.04.06 07:45
|buy
|726
|1.00
|117.52
|117.39
|0.00
|1478
|2006.04.06 09:27
|s/l
|726
|1.00
|117.39
|117.39
|0.00
|-11.07
|4315.05
|1479
|2006.04.06 09:32
|sell
|727
|1.00
|117.55
|117.68
|0.00
|1480
|2006.04.06 10:59
|close
|727
|1.00
|117.43
|117.68
|0.00
|10.22
|4325.27
|1481
|2006.04.06 18:54
|buy
|728
|1.00
|117.69
|117.56
|0.00
|1482
|2006.04.06 20:00
|close
|728
|1.00
|117.77
|117.56
|0.00
|6.79
|4332.06
|1483
|2006.04.06 20:00
|sell
|729
|1.00
|117.76
|117.89
|0.00
|1484
|2006.04.06 20:32
|close
|729
|1.00
|117.71
|117.89
|0.00
|4.25
|4336.31
|1485
|2006.04.06 20:37
|sell
|730
|1.00
|117.71
|117.84
|0.00
|1486
|2006.04.07 00:02
|s/l
|730
|1.00
|117.84
|117.84
|0.00
|-12.49
|4323.82
|1487
|2006.04.07 07:13
|sell
|731
|1.00
|117.72
|117.85
|0.00
|1488
|2006.04.07 08:00
|close
|731
|1.00
|117.64
|117.85
|0.00
|6.80
|4330.62
|1489
|2006.04.07 08:33
|sell
|732
|1.00
|117.71
|117.84
|0.00
|1490
|2006.04.07 08:58
|close
|732
|1.00
|117.63
|117.84
|0.00
|6.80
|4337.42
|1491
|2006.04.07 11:59
|buy
|733
|1.00
|117.73
|117.60
|0.00
|1492
|2006.04.07 12:00
|close
|733
|1.00
|117.81
|117.60
|0.00
|6.79
|4344.21
|1493
|2006.04.07 12:00
|buy
|734
|1.00
|117.68
|117.55
|0.00
|1494
|2006.04.07 12:20
|close
|734
|1.00
|117.76
|117.55
|0.00
|6.79
|4351.00
|1495
|2006.04.07 12:20
|buy
|735
|1.00
|117.75
|117.62
|0.00
|1496
|2006.04.07 12:43
|close
|735
|1.00
|117.83
|117.62
|0.00
|6.79
|4357.79
|1497
|2006.04.07 12:59
|buy
|736
|1.00
|117.75
|117.62
|0.00
|1498
|2006.04.07 13:52
|close
|736
|1.00
|117.82
|117.62
|0.00
|5.94
|4363.73
|1499
|2006.04.07 13:52
|sell
|737
|1.00
|117.84
|117.97
|0.00
|1500
|2006.04.07 13:59
|close
|737
|1.00
|117.66
|117.97
|0.00
|15.30
|4379.03
|1501
|2006.04.07 14:00
|sell
|738
|1.00
|117.82
|117.95
|0.00
|1502
|2006.04.07 14:30
|s/l
|738
|1.00
|117.95
|117.95
|0.00
|-11.01
|4368.02
|1503
|2006.04.07 14:30
|sell
|739
|1.00
|117.90
|118.03
|0.00
|1504
|2006.04.07 14:30
|close
|739
|1.00
|117.80
|118.03
|0.00
|8.49
|4376.51
|1505
|2006.04.07 14:30
|sell
|740
|1.00
|117.75
|117.88
|0.00
|1506
|2006.04.07 14:31
|close
|740
|1.00
|117.63
|117.88
|0.00
|10.20
|4386.71
|1507
|2006.04.07 14:38
|sell
|741
|1.00
|117.78
|117.91
|0.00
|1508
|2006.04.07 14:38
|close
|741
|1.00
|117.69
|117.91
|0.00
|7.65
|4394.36
|1509
|2006.04.07 14:38
|sell
|742
|1.00
|117.75
|117.88
|0.00
|1510
|2006.04.07 14:41
|close
|742
|1.00
|117.64
|117.88
|0.00
|9.35
|4403.71
|1511
|2006.04.07 18:04
|buy
|743
|1.00
|118.27
|118.14
|0.00
|1512
|2006.04.07 19:34
|close
|743
|1.00
|118.33
|118.14
|0.00
|5.07
|4408.78
|1513
|2006.04.09 23:51
|sell
|744
|1.00
|118.22
|118.35
|0.00
|1514
|2006.04.10 00:30
|close
|744
|1.00
|118.11
|118.35
|0.00
|7.85
|4416.63
|1515
|2006.04.10 03:43
|buy
|745
|1.00
|118.06
|117.93
|0.00
|1516
|2006.04.10 03:48
|close
|745
|1.00
|118.12
|117.93
|0.00
|5.08
|4421.71
|1517
|2006.04.10 03:58
|buy
|746
|1.00
|118.06
|117.93
|0.00
|1518
|2006.04.10 04:00
|s/l
|746
|1.00
|117.93
|117.93
|0.00
|-11.02
|4410.69
|1519
|2006.04.10 04:01
|sell
|747
|1.00
|118.06
|118.19
|0.00
|1520
|2006.04.10 05:24
|close
|747
|1.00
|117.97
|118.19
|0.00
|7.63
|4418.32
|1521
|2006.04.10 05:24
|buy
|748
|1.00
|117.96
|117.83
|0.00
|1522
|2006.04.10 05:59
|close
|748
|1.00
|118.11
|117.83
|0.00
|12.70
|4431.02
|1523
|2006.04.10 10:59
|buy
|749
|1.00
|118.37
|118.24
|0.00
|1524
|2006.04.10 10:59
|close
|749
|1.00
|118.47
|118.24
|0.00
|8.44
|4439.46
|1525
|2006.04.10 11:08
|buy
|750
|1.00
|118.31
|118.18
|0.00
|1526
|2006.04.10 11:27
|close
|750
|1.00
|118.42
|118.18
|0.00
|9.29
|4448.75
|1527
|2006.04.10 11:40
|buy
|751
|1.00
|118.37
|118.24
|0.00
|1528
|2006.04.10 12:49
|close
|751
|1.00
|118.48
|118.24
|0.00
|9.28
|4458.03
|1529
|2006.04.10 13:09
|buy
|752
|1.00
|118.40
|118.27
|0.00
|1530
|2006.04.10 15:28
|close
|752
|1.00
|118.49
|118.27
|0.00
|7.60
|4465.63
|1531
|2006.04.10 15:28
|sell
|753
|1.00
|118.48
|118.61
|0.00
|1532
|2006.04.10 15:39
|close
|753
|1.00
|118.39
|118.61
|0.00
|7.60
|4473.23
|1533
|2006.04.10 16:59
|buy
|754
|1.00
|118.57
|118.44
|0.00
|1534
|2006.04.10 17:57
|close
|754
|1.00
|118.66
|118.44
|0.00
|7.59
|4480.82
|1535
|2006.04.10 19:59
|buy
|755
|1.00
|118.41
|118.28
|0.00
|1536
|2006.04.10 23:59
|close
|755
|1.00
|118.55
|118.28
|0.00
|11.81
|4492.63
|1537
|2006.04.11 01:01
|buy
|756
|1.00
|118.45
|118.32
|0.00
|1538
|2006.04.11 01:41
|close
|756
|1.00
|118.54
|118.32
|0.00
|7.59
|4500.22
|1539
|2006.04.11 06:36
|buy
|757
|1.00
|118.42
|118.29
|0.00
|1540
|2006.04.11 09:59
|close
|757
|1.00
|118.58
|118.29
|0.00
|13.49
|4513.71
|1541
|2006.04.11 13:00
|buy
|758
|1.00
|118.71
|118.58
|0.00
|1542
|2006.04.11 13:59
|s/l
|758
|1.00
|118.58
|118.58
|0.00
|-10.97
|4502.74
|1543
|2006.04.11 16:00
|buy
|759
|1.00
|118.53
|118.40
|0.00
|1544
|2006.04.11 16:16
|close
|759
|1.00
|118.63
|118.40
|0.00
|8.43
|4511.17
|1545
|2006.04.11 16:59
|buy
|760
|1.00
|118.43
|118.30
|0.00
|1546
|2006.04.11 19:59
|s/l
|760
|1.00
|118.30
|118.30
|0.00
|-11.00
|4500.17
|1547
|2006.04.11 19:59
|buy
|761
|1.00
|118.25
|118.12
|0.00
|1548
|2006.04.11 21:00
|close
|761
|1.00
|118.38
|118.12
|0.00
|10.98
|4511.15
|1549
|2006.04.12 01:56
|sell
|762
|1.00
|118.08
|118.21
|0.00
|1550
|2006.04.12 05:59
|s/l
|762
|1.00
|118.21
|118.21
|0.00
|-10.99
|4500.16
|1551
|2006.04.12 06:01
|buy
|763
|1.00
|118.12
|117.99
|0.00
|1552
|2006.04.12 07:03
|close
|763
|1.00
|118.20
|117.99
|0.00
|6.77
|4506.93
|1553
|2006.04.12 08:00
|buy
|764
|1.00
|118.25
|118.12
|0.00
|1554
|2006.04.12 08:33
|s/l
|764
|1.00
|118.12
|118.12
|0.00
|-11.01
|4495.92
|1555
|2006.04.12 08:33
|buy
|765
|1.00
|118.14
|118.01
|0.00
|1556
|2006.04.12 08:44
|close
|765
|1.00
|118.23
|118.01
|0.00
|7.61
|4503.53
|1557
|2006.04.12 08:45
|buy
|766
|1.00
|118.24
|118.11
|0.00
|1558
|2006.04.12 09:03
|s/l
|766
|1.00
|118.11
|118.11
|0.00
|-11.01
|4492.52
|1559
|2006.04.12 10:43
|sell
|767
|1.00
|118.20
|118.33
|0.00
|1560
|2006.04.12 11:07
|close
|767
|1.00
|118.11
|118.33
|0.00
|7.62
|4500.14
|1561
|2006.04.12 12:02
|sell
|768
|1.00
|118.14
|118.27
|0.00
|1562
|2006.04.12 12:59
|s/l
|768
|1.00
|118.27
|118.27
|0.00
|-10.98
|4489.16
|1563
|2006.04.12 13:59
|buy
|769
|1.00
|118.20
|118.07
|0.00
|1564
|2006.04.12 13:59
|close
|769
|1.00
|118.39
|118.07
|0.00
|16.05
|4505.21
|1565
|2006.04.13 02:01
|sell
|770
|1.00
|118.54
|118.67
|0.00
|1566
|2006.04.13 03:00
|close
|770
|1.00
|118.43
|118.67
|0.00
|9.29
|4514.50
|1567
|2006.04.13 12:56
|buy
|771
|1.00
|118.55
|118.42
|0.00
|1568
|2006.04.13 12:59
|close
|771
|1.00
|118.73
|118.42
|0.00
|15.16
|4529.66
|1569
|2006.04.13 14:56
|sell
|772
|1.00
|118.73
|118.86
|0.00
|1570
|2006.04.13 14:59
|close
|772
|1.00
|118.42
|118.86
|0.00
|26.18
|4555.84
|1571
|2006.04.13 18:42
|sell
|773
|1.00
|118.54
|118.67
|0.00
|1572
|2006.04.13 18:59
|close
|773
|1.00
|118.45
|118.67
|0.00
|7.60
|4563.44
|1573
|2006.04.13 19:00
|sell
|774
|1.00
|118.51
|118.64
|0.00
|1574
|2006.04.13 19:47
|close
|774
|1.00
|118.44
|118.64
|0.00
|5.91
|4569.35
|1575
|2006.04.13 23:59
|sell
|775
|1.00
|118.68
|118.81
|0.00
|1576
|2006.04.14 00:39
|close
|775
|1.00
|118.57
|118.81
|0.00
|7.82
|4577.17
|1577
|2006.04.14 00:39
|buy
|776
|1.00
|118.57
|118.44
|0.00
|1578
|2006.04.14 00:59
|close
|776
|1.00
|118.66
|118.44
|0.00
|7.58
|4584.75
|1579
|2006.04.14 01:50
|sell
|777
|1.00
|118.72
|118.85
|0.00
|1580
|2006.04.14 02:04
|close
|777
|1.00
|118.68
|118.85
|0.00
|3.37
|4588.12
|1581
|2006.04.14 02:05
|buy
|778
|1.00
|118.65
|118.52
|0.00
|1582
|2006.04.14 17:10
|close
|778
|1.00
|118.69
|118.52
|0.00
|3.37
|4591.49
|1583
|2006.04.14 17:11
|sell
|779
|1.00
|118.69
|118.82
|0.00
|1584
|2006.04.14 17:51
|close
|779
|1.00
|118.64
|118.82
|0.00
|4.21
|4595.70
|1585
|2006.04.17 05:08
|buy
|780
|1.00
|118.24
|118.11
|0.00
|1586
|2006.04.17 05:31
|close
|780
|1.00
|118.28
|118.11
|0.00
|3.38
|4599.08
|1587
|2006.04.17 05:49
|buy
|781
|1.00
|118.25
|118.12
|0.00
|1588
|2006.04.17 06:00
|close
|781
|1.00
|118.29
|118.12
|0.00
|3.38
|4602.46
|1589
|2006.04.17 08:04
|sell
|782
|1.00
|118.30
|118.43
|0.00
|1590
|2006.04.17 08:53
|close
|782
|1.00
|118.24
|118.43
|0.00
|5.07
|4607.53
|1591
|2006.04.17 08:59
|sell
|783
|1.00
|118.30
|118.43
|0.00
|1592
|2006.04.17 09:03
|close
|783
|1.00
|118.25
|118.43
|0.00
|4.23
|4611.76
|1593
|2006.04.17 10:01
|buy
|784
|1.00
|118.23
|118.10
|0.00
|1594
|2006.04.17 10:25
|close
|784
|1.00
|118.29
|118.10
|0.00
|5.07
|4616.83
|1595
|2006.04.17 10:59
|buy
|785
|1.00
|118.23
|118.10
|0.00
|1596
|2006.04.17 11:59
|s/l
|785
|1.00
|118.10
|118.10
|0.00
|-11.03
|4605.80
|1597
|2006.04.17 12:00
|sell
|786
|1.00
|117.99
|118.12
|0.00
|1598
|2006.04.17 12:59
|close
|786
|1.00
|117.74
|118.12
|0.00
|21.23
|4627.03
|1599
|2006.04.17 13:53
|sell
|787
|1.00
|117.83
|117.96
|0.00
|1600
|2006.04.17 13:59
|s/l
|787
|1.00
|117.96
|117.96
|0.00
|-11.01
|4616.02
|1601
|2006.04.17 15:00
|sell
|788
|1.00
|117.70
|117.83
|0.00
|1602
|2006.04.17 16:02
|s/l
|788
|1.00
|117.83
|117.83
|0.00
|-11.03
|4604.99
|1603
|2006.04.17 16:10
|sell
|789
|1.00
|117.76
|117.89
|0.00
|1604
|2006.04.17 17:07
|close
|789
|1.00
|117.65
|117.89
|0.00
|9.35
|4614.34
|1605
|2006.04.17 18:23
|sell
|790
|1.00
|117.76
|117.89
|0.00
|1606
|2006.04.18 01:47
|s/l
|790
|1.00
|117.89
|117.89
|0.00
|-12.49
|4601.85
|1607
|2006.04.18 09:15
|buy
|791
|1.00
|117.92
|117.79
|0.00
|1608
|2006.04.18 09:41
|close
|791
|1.00
|118.05
|117.79
|0.00
|11.01
|4612.86
|1609
|2006.04.18 13:59
|sell
|792
|1.00
|117.73
|117.86
|0.00
|1610
|2006.04.18 14:52
|close
|792
|1.00
|117.63
|117.86
|0.00
|8.50
|4621.36
|1611
|2006.04.18 16:01
|buy
|793
|1.00
|117.64
|117.51
|0.00
|1612
|2006.04.18 16:18
|close
|793
|1.00
|117.75
|117.51
|0.00
|9.34
|4630.70
|1613
|2006.04.18 16:19
|buy
|794
|1.00
|117.65
|117.52
|0.00
|1614
|2006.04.18 18:59
|s/l
|794
|1.00
|117.52
|117.52
|0.00
|-11.08
|4619.62
|1615
|2006.04.18 19:00
|sell
|795
|1.00
|117.41
|117.54
|0.00
|1616
|2006.04.18 20:26
|close
|795
|1.00
|117.29
|117.54
|0.00
|10.23
|4629.85
|1617
|2006.04.18 20:59
|buy
|796
|1.00
|117.11
|116.98
|0.00
|1618
|2006.04.18 22:59
|s/l
|796
|1.00
|116.98
|116.98
|0.00
|-11.12
|4618.73
|1619
|2006.04.18 23:00
|sell
|797
|1.00
|117.09
|117.22
|0.00
|1620
|2006.04.18 23:59
|close
|797
|1.00
|116.97
|117.22
|0.00
|10.26
|4628.99
|1621
|2006.04.19 00:03
|sell
|798
|1.00
|117.01
|117.14
|0.00
|1622
|2006.04.19 00:49
|close
|798
|1.00
|116.95
|117.14
|0.00
|5.13
|4634.12
|1623
|2006.04.19 01:06
|sell
|799
|1.00
|116.92
|117.05
|0.00
|1624
|2006.04.19 01:31
|s/l
|799
|1.00
|117.05
|117.05
|0.00
|-11.11
|4623.01
|1625
|2006.04.19 01:50
|sell
|800
|1.00
|116.97
|117.10
|0.00
|1626
|2006.04.19 01:53
|close
|800
|1.00
|116.92
|117.10
|0.00
|4.28
|4627.29
|1627
|2006.04.19 01:53
|sell
|801
|1.00
|116.92
|117.05
|0.00
|1628
|2006.04.19 02:00
|s/l
|801
|1.00
|117.05
|117.05
|0.00
|-11.10
|4616.19
|1629
|2006.04.19 02:41
|buy
|802
|1.00
|116.89
|116.76
|0.00
|1630
|2006.04.19 03:37
|close
|802
|1.00
|116.99
|116.76
|0.00
|8.55
|4624.74
|1631
|2006.04.19 08:00
|buy
|803
|1.00
|117.01
|116.88
|0.00
|1632
|2006.04.19 08:02
|close
|803
|1.00
|117.06
|116.88
|0.00
|4.27
|4629.01
|1633
|2006.04.19 08:16
|buy
|804
|1.00
|117.03
|116.90
|0.00
|1634
|2006.04.19 11:00
|s/l
|804
|1.00
|116.90
|116.90
|0.00
|-11.12
|4617.89
|1635
|2006.04.19 15:05
|buy
|805
|1.00
|117.71
|117.58
|0.00
|1636
|2006.04.19 15:22
|close
|805
|1.00
|117.80
|117.58
|0.00
|7.64
|4625.53
|1637
|2006.04.19 15:22
|buy
|806
|1.00
|117.76
|117.63
|0.00
|1638
|2006.04.19 15:23
|close
|806
|1.00
|117.83
|117.63
|0.00
|5.94
|4631.47
|1639
|2006.04.19 15:43
|buy
|807
|1.00
|117.80
|117.67
|0.00
|1640
|2006.04.19 15:53
|s/l
|807
|1.00
|117.67
|117.67
|0.00
|-11.05
|4620.42
|1641
|2006.04.19 15:53
|buy
|808
|1.00
|117.73
|117.60
|0.00
|1642
|2006.04.19 16:07
|s/l
|808
|1.00
|117.60
|117.60
|0.00
|-11.05
|4609.37
|1643
|2006.04.19 20:06
|sell
|809
|1.00
|117.28
|117.41
|0.00
|1644
|2006.04.19 22:59
|s/l
|809
|1.00
|117.41
|117.41
|0.00
|-11.07
|4598.30
|1645
|2006.04.20 08:07
|sell
|810
|1.00
|117.66
|117.79
|0.00
|1646
|2006.04.20 13:00
|close
|810
|1.00
|117.55
|117.79
|0.00
|9.36
|4607.66
|1647
|2006.04.20 14:01
|sell
|811
|1.00
|117.68
|117.81
|0.00
|1648
|2006.04.20 14:20
|close
|811
|1.00
|117.58
|117.81
|0.00
|8.51
|4616.17
|1649
|2006.04.20 14:20
|sell
|812
|1.00
|117.62
|117.75
|0.00
|1650
|2006.04.20 15:37
|close
|812
|1.00
|117.53
|117.75
|0.00
|7.66
|4623.83
|1651
|2006.04.20 15:42
|buy
|813
|1.00
|117.47
|117.34
|0.00
|1652
|2006.04.20 15:43
|close
|813
|1.00
|117.53
|117.34
|0.00
|5.11
|4628.94
|1653
|2006.04.20 15:45
|buy
|814
|1.00
|117.47
|117.34
|0.00
|1654
|2006.04.20 16:50
|close
|814
|1.00
|117.60
|117.34
|0.00
|11.05
|4639.99
|1655
|2006.04.20 16:51
|sell
|815
|1.00
|117.61
|117.74
|0.00
|1656
|2006.04.20 16:56
|close
|815
|1.00
|117.49
|117.74
|0.00
|10.21
|4650.20
|1657
|2006.04.20 23:00
|sell
|816
|1.00
|117.53
|117.66
|0.00
|1658
|2006.04.20 23:05
|close
|816
|1.00
|117.44
|117.66
|0.00
|7.66
|4657.86
|1659
|2006.04.21 02:48
|sell
|817
|1.00
|117.61
|117.74
|0.00
|1660
|2006.04.21 08:59
|close
|817
|1.00
|117.36
|117.74
|0.00
|21.30
|4679.16
|1661
|2006.04.21 11:05
|sell
|818
|1.00
|117.36
|117.49
|0.00
|1662
|2006.04.21 11:09
|close
|818
|1.00
|117.27
|117.49
|0.00
|7.67
|4686.83
|1663
|2006.04.21 13:59
|sell
|819
|1.00
|117.08
|117.21
|0.00
|1664
|2006.04.21 13:59
|close
|819
|1.00
|116.94
|117.21
|0.00
|11.97
|4698.80
|1665
|2006.04.21 14:22
|sell
|820
|1.00
|117.10
|117.23
|0.00
|1666
|2006.04.21 14:42
|close
|820
|1.00
|117.00
|117.23
|0.00
|8.55
|4707.35
|1667
|2006.04.21 14:42
|sell
|821
|1.00
|117.04
|117.17
|0.00
|1668
|2006.04.21 14:48
|close
|821
|1.00
|116.95
|117.17
|0.00
|7.70
|4715.05
|1669
|2006.04.21 15:05
|buy
|822
|1.00
|116.82
|116.69
|0.00
|1670
|2006.04.21 15:16
|close
|822
|1.00
|116.90
|116.69
|0.00
|6.84
|4721.89
|1671
|2006.04.21 16:22
|sell
|823
|1.00
|117.00
|117.13
|0.00
|1672
|2006.04.21 16:31
|close
|823
|1.00
|116.83
|117.13
|0.00
|14.55
|4736.44
|1673
|2006.04.21 16:43
|sell
|824
|1.00
|117.00
|117.13
|0.00
|1674
|2006.04.21 16:50
|close
|824
|1.00
|116.92
|117.13
|0.00
|6.84
|4743.28
|1675
|2006.04.21 16:56
|sell
|825
|1.00
|117.00
|117.13
|0.00
|1676
|2006.04.21 17:00
|close
|825
|1.00
|116.92
|117.13
|0.00
|6.84
|4750.12
|1677
|2006.04.23 23:02
|sell
|826
|1.00
|115.90
|116.03
|0.00
|1678
|2006.04.23 23:56
|close
|826
|1.00
|115.78
|116.03
|0.00
|10.36
|4760.48
|1679
|2006.04.23 23:56
|sell
|827
|1.00
|115.81
|115.94
|0.00
|1680
|2006.04.23 23:57
|close
|827
|1.00
|115.67
|115.94
|0.00
|12.10
|4772.58
|1681
|2006.04.24 00:00
|buy
|828
|1.00
|115.71
|115.58
|0.00
|1682
|2006.04.24 00:03
|s/l
|828
|1.00
|115.58
|115.58
|0.00
|-11.25
|4761.33
|1683
|2006.04.24 00:03
|buy
|829
|1.00
|115.60
|115.47
|0.00
|1684
|2006.04.24 00:35
|close
|829
|1.00
|115.69
|115.47
|0.00
|7.78
|4769.11
|1685
|2006.04.24 00:36
|buy
|830
|1.00
|115.72
|115.59
|0.00
|1686
|2006.04.24 01:15
|close
|830
|1.00
|115.85
|115.59
|0.00
|11.22
|4780.33
|1687
|2006.04.24 01:17
|sell
|831
|1.00
|115.82
|115.95
|0.00
|1688
|2006.04.24 02:59
|close
|831
|1.00
|115.71
|115.95
|0.00
|9.51
|4789.84
|1689
|2006.04.24 03:33
|sell
|832
|1.00
|115.83
|115.96
|0.00
|1690
|2006.04.24 04:55
|close
|832
|1.00
|115.71
|115.96
|0.00
|10.37
|4800.21
|1691
|2006.04.24 06:00
|sell
|833
|1.00
|115.76
|115.89
|0.00
|1692
|2006.04.24 06:59
|close
|833
|1.00
|115.32
|115.89
|0.00
|38.15
|4838.36
|1693
|2006.04.24 07:59
|sell
|834
|1.00
|115.51
|115.64
|0.00
|1694
|2006.04.24 07:59
|close
|834
|1.00
|115.01
|115.64
|0.00
|43.47
|4881.83
|1695
|2006.04.24 08:59
|sell
|835
|1.00
|115.23
|115.36
|0.00
|1696
|2006.04.24 08:59
|close
|835
|1.00
|115.12
|115.36
|0.00
|9.56
|4891.39
|1697
|2006.04.24 09:00
|sell
|836
|1.00
|115.30
|115.43
|0.00
|1698
|2006.04.24 09:27
|close
|836
|1.00
|115.23
|115.43
|0.00
|6.08
|4897.47
|1699
|2006.04.24 09:28
|sell
|837
|1.00
|115.19
|115.32
|0.00
|1700
|2006.04.24 09:31
|close
|837
|1.00
|115.13
|115.32
|0.00
|5.21
|4902.68
|1701
|2006.04.24 11:01
|sell
|838
|1.00
|115.13
|115.26
|0.00
|1702
|2006.04.24 11:59
|close
|838
|1.00
|114.96
|115.26
|0.00
|14.79
|4917.47
|1703
|2006.04.24 12:00
|sell
|839
|1.00
|115.14
|115.27
|0.00
|1704
|2006.04.24 12:58
|close
|839
|1.00
|115.03
|115.27
|0.00
|9.56
|4927.03
|1705
|2006.04.24 12:59
|sell
|840
|1.00
|115.09
|115.22
|0.00
|1706
|2006.04.24 13:03
|close
|840
|1.00
|115.03
|115.22
|0.00
|5.22
|4932.25
|1707
|2006.04.24 13:03
|buy
|841
|1.00
|115.03
|114.90
|0.00
|1708
|2006.04.24 13:19
|close
|841
|1.00
|115.09
|114.90
|0.00
|5.21
|4937.46
|1709
|2006.04.24 13:20
|buy
|842
|1.00
|115.05
|114.92
|0.00
|1710
|2006.04.24 13:55
|s/l
|842
|1.00
|114.92
|114.92
|0.00
|-11.31
|4926.15
|1711
|2006.04.24 20:59
|sell
|843
|1.00
|114.64
|114.77
|0.00
|1712
|2006.04.24 21:59
|s/l
|843
|1.00
|114.77
|114.77
|0.00
|-11.33
|4914.82
|1713
|2006.04.24 21:59
|sell
|844
|1.00
|114.75
|114.88
|0.00
|1714
|2006.04.24 22:54
|close
|844
|1.00
|114.61
|114.88
|0.00
|12.22
|4927.04
|1715
|2006.04.24 22:54
|buy
|845
|1.00
|114.61
|114.48
|0.00
|1716
|2006.04.24 23:29
|close
|845
|1.00
|114.72
|114.48
|0.00
|9.59
|4936.63
|1717
|2006.04.25 00:59
|buy
|846
|1.00
|114.40
|114.27
|0.00
|1718
|2006.04.25 01:01
|close
|846
|1.00
|114.61
|114.27
|0.00
|18.32
|4954.95
|1719
|2006.04.25 01:02
|sell
|847
|1.00
|114.60
|114.73
|0.00
|1720
|2006.04.25 01:59
|close
|847
|1.00
|114.48
|114.73
|0.00
|10.48
|4965.43
|1721
|2006.04.25 11:11
|sell
|848
|1.00
|114.64
|114.77
|0.00
|1722
|2006.04.25 13:00
|close
|848
|1.00
|114.55
|114.77
|0.00
|7.86
|4973.29
|1723
|2006.04.25 13:16
|sell
|849
|1.00
|114.65
|114.78
|0.00
|1724
|2006.04.25 13:49
|close
|849
|1.00
|114.56
|114.78
|0.00
|7.86
|4981.15
|1725
|2006.04.25 15:04
|buy
|850
|1.00
|114.61
|114.48
|0.00
|1726
|2006.04.25 15:59
|close
|850
|1.00
|114.83
|114.48
|0.00
|19.16
|5000.31
|1727
|2006.04.25 23:29
|buy
|851
|1.00
|114.81
|114.68
|0.00
|1728
|2006.04.25 23:59
|close
|851
|1.00
|114.89
|114.68
|0.00
|6.96
|5007.27
|1729
|2006.04.26 01:12
|sell
|852
|1.00
|114.95
|115.08
|0.00
|1730
|2006.04.26 01:45
|close
|852
|1.00
|114.84
|115.08
|0.00
|9.58
|5016.85
|1731
|2006.04.26 01:59
|sell
|853
|1.00
|114.97
|115.10
|0.00
|1732
|2006.04.26 03:59
|s/l
|853
|1.00
|115.10
|115.10
|0.00
|-11.29
|5005.56
|1733
|2006.04.26 03:59
|sell
|854
|1.00
|115.08
|115.21
|0.00
|1734
|2006.04.26 07:10
|s/l
|854
|1.00
|115.21
|115.21
|0.00
|-11.28
|4994.28
|1735
|2006.04.26 15:38
|buy
|855
|1.00
|114.82
|114.69
|0.00
|1736
|2006.04.26 15:58
|close
|855
|1.00
|114.92
|114.69
|0.00
|8.70
|5002.98
|1737
|2006.04.26 15:59
|buy
|856
|1.00
|114.72
|114.59
|0.00
|1738
|2006.04.26 17:00
|close
|856
|1.00
|114.88
|114.59
|0.00
|13.93
|5016.91
|1739
|2006.04.26 17:00
|sell
|857
|1.00
|114.87
|115.00
|0.00
|1740
|2006.04.26 17:34
|close
|857
|1.00
|114.76
|115.00
|0.00
|9.59
|5026.50
|1741
|2006.04.26 17:40
|sell
|858
|1.00
|114.78
|114.91
|0.00
|1742
|2006.04.26 18:00
|close
|858
|1.00
|114.70
|114.91
|0.00
|6.97
|5033.47
|1743
|2006.04.26 18:00
|buy
|859
|1.00
|114.71
|114.58
|0.00
|1744
|2006.04.26 19:13
|close
|859
|1.00
|114.80
|114.58
|0.00
|7.84
|5041.31
|1745
|2006.04.26 19:13
|sell
|860
|1.00
|114.82
|114.95
|0.00
|1746
|2006.04.26 19:59
|close
|860
|1.00
|114.74
|114.95
|0.00
|6.97
|5048.28
|1747
|2006.04.27 08:05
|buy
|861
|1.00
|114.66
|114.53
|0.00
|1748
|2006.04.27 09:45
|close
|861
|1.00
|114.77
|114.53
|0.00
|9.58
|5057.86
|1749
|2006.04.27 10:00
|sell
|862
|1.00
|114.73
|114.86
|0.00
|1750
|2006.04.27 10:59
|close
|862
|1.00
|114.52
|114.86
|0.00
|18.34
|5076.20
|1751
|2006.04.27 11:00
|sell
|863
|1.00
|114.71
|114.84
|0.00
|1752
|2006.04.27 11:43
|close
|863
|1.00
|114.59
|114.84
|0.00
|10.47
|5086.67
|1753
|2006.04.27 11:44
|sell
|864
|1.00
|114.62
|114.75
|0.00
|1754
|2006.04.27 11:59
|s/l
|864
|1.00
|114.75
|114.75
|0.00
|-11.31
|5075.36
|1755
|2006.04.27 13:44
|buy
|865
|1.00
|114.72
|114.59
|0.00
|1756
|2006.04.27 13:51
|close
|865
|1.00
|114.87
|114.59
|0.00
|13.06
|5088.42
|1757
|2006.04.27 17:15
|sell
|866
|1.00
|114.05
|114.18
|0.00
|1758
|2006.04.27 21:27
|s/l
|866
|1.00
|114.18
|114.18
|0.00
|-11.39
|5077.03
|1759
|2006.04.28 00:59
|sell
|867
|1.00
|114.31
|114.44
|0.00
|1760
|2006.04.28 01:59
|s/l
|867
|1.00
|114.44
|114.44
|0.00
|-11.36
|5065.67
|1761
|2006.04.28 06:00
|sell
|868
|1.00
|114.37
|114.50
|0.00
|1762
|2006.04.28 06:49
|close
|868
|1.00
|114.26
|114.50
|0.00
|9.63
|5075.30
|1763
|2006.04.28 08:15
|buy
|869
|1.00
|114.12
|113.99
|0.00
|1764
|2006.04.28 08:43
|close
|869
|1.00
|114.23
|113.99
|0.00
|9.63
|5084.93
|1765
|2006.04.28 08:59
|buy
|870
|1.00
|114.10
|113.97
|0.00
|1766
|2006.04.28 09:00
|close
|870
|1.00
|114.23
|113.97
|0.00
|11.38
|5096.31
|1767
|2006.04.28 09:00
|sell
|871
|1.00
|114.22
|114.35
|0.00
|1768
|2006.04.28 13:56
|s/l
|871
|1.00
|114.35
|114.35
|0.00
|-11.37
|5084.94
|1769
|2006.04.28 13:59
|buy
|872
|1.00
|114.11
|113.98
|0.00
|1770
|2006.04.28 14:30
|close
|872
|1.00
|114.25
|113.98
|0.00
|12.25
|5097.19
|1771
|2006.04.28 14:30
|sell
|873
|1.00
|114.25
|114.38
|0.00
|1772
|2006.04.28 14:31
|close
|873
|1.00
|114.12
|114.38
|0.00
|11.39
|5108.58
|1773
|2006.04.28 14:35
|sell
|874
|1.00
|114.22
|114.35
|0.00
|1774
|2006.04.28 15:42
|close
|874
|1.00
|114.09
|114.35
|0.00
|11.39
|5119.97
|1775
|2006.04.28 15:48
|buy
|875
|1.00
|114.01
|113.88
|0.00
|1776
|2006.04.28 15:59
|s/l
|875
|1.00
|113.88
|113.88
|0.00
|-11.42
|5108.55
|1777
|2006.04.28 15:59
|buy
|876
|1.00
|113.82
|113.69
|0.00
|1778
|2006.04.28 18:05
|s/l
|876
|1.00
|113.69
|113.69
|0.00
|-11.44
|5097.11
|1779
|2006.05.01 04:17
|sell
|877
|1.00
|113.23
|113.36
|0.00
|1780
|2006.05.01 04:22
|close
|877
|1.00
|113.15
|113.36
|0.00
|7.07
|5104.18
|1781
|2006.05.01 12:00
|sell
|878
|1.00
|113.20
|113.33
|0.00
|1782
|2006.05.01 12:59
|modify
|878
|1.00
|113.20
|112.99
|0.00
|1783
|2006.05.01 12:59
|close
|878
|1.00
|112.69
|112.99
|0.00
|45.26
|5149.44
|1784
|2006.05.01 14:56
|sell
|879
|1.00
|112.70
|112.83
|0.00
|1785
|2006.05.01 14:57
|close
|879
|1.00
|112.65
|112.83
|0.00
|4.44
|5153.88
|1786
|2006.05.01 14:58
|sell
|880
|1.00
|112.65
|112.78
|0.00
|1787
|2006.05.01 14:59
|s/l
|880
|1.00
|112.78
|112.78
|0.00
|-11.50
|5142.38
|1788
|2006.05.01 21:19
|sell
|881
|1.00
|113.49
|113.62
|0.00
|1789
|2006.05.01 21:29
|close
|881
|1.00
|113.37
|113.62
|0.00
|10.58
|5152.96
|1790
|2006.05.01 21:40
|sell
|882
|1.00
|113.47
|113.60
|0.00
|1791
|2006.05.01 21:41
|s/l
|882
|1.00
|113.60
|113.60
|0.00
|-11.44
|5141.52
|1792
|2006.05.01 21:41
|sell
|883
|1.00
|113.59
|113.72
|0.00
|1793
|2006.05.01 21:56
|close
|883
|1.00
|113.45
|113.72
|0.00
|12.34
|5153.86
|1794
|2006.05.01 23:59
|sell
|884
|1.00
|113.68
|113.81
|0.00
|1795
|2006.05.02 01:04
|close
|884
|1.00
|113.58
|113.81
|0.00
|7.34
|5161.20
|1796
|2006.05.02 06:16
|buy
|885
|1.00
|113.70
|113.57
|0.00
|1797
|2006.05.02 06:59
|close
|885
|1.00
|113.93
|113.57
|0.00
|20.19
|5181.39
|1798
|2006.05.02 07:49
|buy
|886
|1.00
|113.77
|113.64
|0.00
|1799
|2006.05.02 08:43
|close
|886
|1.00
|113.86
|113.64
|0.00
|7.90
|5189.29
|1800
|2006.05.02 12:13
|buy
|887
|1.00
|113.45
|113.32
|0.00
|1801
|2006.05.02 12:30
|close
|887
|1.00
|113.54
|113.32
|0.00
|7.93
|5197.22
|1802
|2006.05.02 12:54
|buy
|888
|1.00
|113.45
|113.32
|0.00
|1803
|2006.05.02 12:59
|close
|888
|1.00
|113.54
|113.32
|0.00
|7.93
|5205.15
|1804
|2006.05.02 14:03
|sell
|889
|1.00
|113.61
|113.74
|0.00
|1805
|2006.05.02 14:12
|close
|889
|1.00
|113.51
|113.74
|0.00
|8.81
|5213.96
|1806
|2006.05.02 16:00
|sell
|890
|1.00
|113.40
|113.53
|0.00
|1807
|2006.05.02 16:01
|s/l
|890
|1.00
|113.53
|113.53
|0.00
|-11.45
|5202.51
|1808
|2006.05.02 16:01
|sell
|891
|1.00
|113.51
|113.64
|0.00
|1809
|2006.05.02 16:22
|close
|891
|1.00
|113.40
|113.64
|0.00
|9.70
|5212.21
|1810
|2006.05.02 16:22
|sell
|892
|1.00
|113.38
|113.51
|0.00
|1811
|2006.05.02 16:42
|close
|892
|1.00
|113.28
|113.51
|0.00
|8.83
|5221.04
|1812
|2006.05.02 17:15
|buy
|893
|1.00
|113.31
|113.18
|0.00
|1813
|2006.05.02 18:59
|s/l
|893
|1.00
|113.18
|113.18
|0.00
|-11.49
|5209.55
|1814
|2006.05.02 19:43
|sell
|894
|1.00
|113.31
|113.44
|0.00
|1815
|2006.05.02 19:55
|close
|894
|1.00
|113.22
|113.44
|0.00
|7.95
|5217.50
|1816
|2006.05.02 19:57
|sell
|895
|1.00
|113.25
|113.38
|0.00
|1817
|2006.05.02 21:59
|s/l
|895
|1.00
|113.38
|113.38
|0.00
|-11.46
|5206.04
|1818
|2006.05.02 22:00
|buy
|896
|1.00
|113.32
|113.19
|0.00
|1819
|2006.05.03 01:59
|s/l
|896
|1.00
|113.19
|113.19
|0.00
|-10.19
|5195.85
|1820
|2006.05.03 06:59
|buy
|897
|1.00
|113.05
|112.92
|0.00
|1821
|2006.05.03 07:00
|close
|897
|1.00
|113.20
|112.92
|0.00
|13.25
|5209.10
|1822
|2006.05.03 07:01
|sell
|898
|1.00
|113.19
|113.32
|0.00
|1823
|2006.05.03 07:59
|s/l
|898
|1.00
|113.32
|113.32
|0.00
|-11.47
|5197.63
|1824
|2006.05.03 09:59
|sell
|899
|1.00
|113.50
|113.63
|0.00
|1825
|2006.05.03 10:00
|close
|899
|1.00
|113.36
|113.63
|0.00
|12.35
|5209.98
|1826
|2006.05.03 10:00
|buy
|900
|1.00
|113.37
|113.24
|0.00
|1827
|2006.05.03 11:58
|close
|900
|1.00
|113.50
|113.24
|0.00
|11.45
|5221.43
|1828
|2006.05.03 11:58
|sell
|901
|1.00
|113.49
|113.62
|0.00
|1829
|2006.05.03 14:59
|s/l
|901
|1.00
|113.62
|113.62
|0.00
|-11.44
|5209.99
|1830
|2006.05.03 14:59
|sell
|902
|1.00
|113.62
|113.75
|0.00
|1831
|2006.05.03 15:00
|close
|902
|1.00
|113.45
|113.75
|0.00
|14.98
|5224.97
|1832
|2006.05.03 15:00
|buy
|903
|1.00
|113.45
|113.32
|0.00
|1833
|2006.05.03 16:00
|close
|903
|1.00
|113.58
|113.32
|0.00
|11.45
|5236.42
|1834
|2006.05.03 16:00
|sell
|904
|1.00
|113.58
|113.71
|0.00
|1835
|2006.05.03 16:05
|close
|904
|1.00
|113.45
|113.71
|0.00
|11.46
|5247.88
|1836
|2006.05.03 16:12
|sell
|905
|1.00
|113.58
|113.71
|0.00
|1837
|2006.05.03 16:18
|close
|905
|1.00
|113.45
|113.71
|0.00
|11.46
|5259.34
|1838
|2006.05.03 16:36
|sell
|906
|1.00
|113.58
|113.71
|0.00
|1839
|2006.05.03 17:05
|close
|906
|1.00
|113.45
|113.71
|0.00
|11.46
|5270.80
|1840
|2006.05.03 18:53
|buy
|907
|1.00
|113.56
|113.43
|0.00
|1841
|2006.05.03 19:30
|close
|907
|1.00
|113.69
|113.43
|0.00
|11.43
|5282.23
|1842
|2006.05.03 19:45
|sell
|908
|1.00
|113.74
|113.87
|0.00
|1843
|2006.05.03 20:36
|close
|908
|1.00
|113.62
|113.87
|0.00
|10.56
|5292.79
|1844
|2006.05.04 07:11
|buy
|909
|1.00
|113.89
|113.76
|0.00
|1845
|2006.05.04 08:06
|close
|909
|1.00
|114.02
|113.76
|0.00
|11.40
|5304.19
|1846
|2006.05.04 08:10
|sell
|910
|1.00
|114.04
|114.17
|0.00
|1847
|2006.05.04 08:37
|s/l
|910
|1.00
|114.17
|114.17
|0.00
|-11.39
|5292.80
|1848
|2006.05.04 08:41
|sell
|911
|1.00
|114.07
|114.20
|0.00
|1849
|2006.05.04 09:25
|close
|911
|1.00
|113.93
|114.20
|0.00
|12.29
|5305.09
|1850
|2006.05.04 09:25
|buy
|912
|1.00
|113.95
|113.82
|0.00
|1851
|2006.05.04 10:00
|s/l
|912
|1.00
|113.82
|113.82
|0.00
|-11.42
|5293.67
|1852
|2006.05.04 12:23
|buy
|913
|1.00
|113.86
|113.73
|0.00
|1853
|2006.05.04 13:59
|s/l
|913
|1.00
|113.73
|113.73
|0.00
|-11.43
|5282.24
|1854
|2006.05.04 14:59
|buy
|914
|1.00
|113.53
|113.40
|0.00
|1855
|2006.05.04 16:03
|close
|914
|1.00
|113.64
|113.40
|0.00
|9.68
|5291.92
|1856
|2006.05.04 16:07
|sell
|915
|1.00
|113.53
|113.66
|0.00
|1857
|2006.05.04 16:09
|s/l
|915
|1.00
|113.66
|113.66
|0.00
|-11.44
|5280.48
|1858
|2006.05.04 16:19
|sell
|916
|1.00
|113.52
|113.65
|0.00
|1859
|2006.05.04 16:21
|close
|916
|1.00
|113.47
|113.65
|0.00
|4.41
|5284.89
|1860
|2006.05.04 16:22
|sell
|917
|1.00
|113.53
|113.66
|0.00
|1861
|2006.05.04 16:22
|close
|917
|1.00
|113.48
|113.66
|0.00
|4.41
|5289.30
|1862
|2006.05.04 16:23
|sell
|918
|1.00
|113.53
|113.66
|0.00
|1863
|2006.05.04 17:59
|s/l
|918
|1.00
|113.66
|113.66
|0.00
|-11.44
|5277.86
|1864
|2006.05.04 18:00
|buy
|919
|1.00
|113.45
|113.32
|0.00
|1865
|2006.05.04 18:12
|close
|919
|1.00
|113.62
|113.32
|0.00
|14.96
|5292.82
|1866
|2006.05.04 18:52
|buy
|920
|1.00
|113.52
|113.39
|0.00
|1867
|2006.05.04 19:40
|close
|920
|1.00
|113.64
|113.39
|0.00
|10.56
|5303.38
|1868
|2006.05.04 19:40
|sell
|921
|1.00
|113.63
|113.76
|0.00
|1869
|2006.05.04 21:00
|close
|921
|1.00
|113.49
|113.76
|0.00
|12.34
|5315.72
|1870
|2006.05.04 21:00
|buy
|922
|1.00
|113.48
|113.35
|0.00
|1871
|2006.05.04 21:59
|close
|922
|1.00
|113.60
|113.35
|0.00
|10.56
|5326.28
|1872
|2006.05.04 21:59
|buy
|923
|1.00
|113.52
|113.39
|0.00
|1873
|2006.05.05 01:59
|close
|923
|1.00
|113.64
|113.39
|0.00
|11.86
|5338.14
|1874
|2006.05.05 08:59
|sell
|924
|1.00
|113.88
|114.01
|0.00
|1875
|2006.05.05 12:59
|close
|924
|1.00
|113.42
|114.01
|0.00
|40.56
|5378.70
|1876
|2006.05.05 15:00
|sell
|925
|1.00
|112.52
|112.65
|0.00
|1877
|2006.05.05 16:15
|close
|925
|1.00
|112.45
|112.65
|0.00
|6.22
|5384.92
|1878
|2006.05.05 16:25
|sell
|926
|1.00
|112.53
|112.66
|0.00
|1879
|2006.05.05 16:25
|close
|926
|1.00
|112.44
|112.66
|0.00
|8.00
|5392.92
|1880
|2006.05.05 16:25
|sell
|927
|1.00
|112.53
|112.66
|0.00
|1881
|2006.05.05 16:25
|close
|927
|1.00
|112.42
|112.66
|0.00
|9.78
|5402.70
|1882
|2006.05.05 16:37
|sell
|928
|1.00
|112.53
|112.66
|0.00
|1883
|2006.05.05 16:42
|close
|928
|1.00
|112.44
|112.66
|0.00
|8.00
|5410.70
|1884
|2006.05.05 16:47
|sell
|929
|1.00
|112.53
|112.66
|0.00
|1885
|2006.05.05 17:00
|close
|929
|1.00
|112.39
|112.66
|0.00
|12.46
|5423.16
|1886
|2006.05.07 22:03
|sell
|930
|1.00
|112.07
|112.20
|0.00
|1887
|2006.05.07 22:48
|close
|930
|1.00
|111.95
|112.20
|0.00
|10.72
|5433.88
|1888
|2006.05.07 23:58
|buy
|931
|1.00
|111.95
|111.82
|0.00
|1889
|2006.05.07 23:59
|close
|931
|1.00
|112.10
|111.82
|0.00
|13.38
|5447.26
|1890
|2006.05.08 00:00
|buy
|932
|1.00
|111.95
|111.82
|0.00
|1891
|2006.05.08 00:12
|close
|932
|1.00
|112.04
|111.82
|0.00
|8.03
|5455.29
|1892
|2006.05.08 00:13
|buy
|933
|1.00
|112.02
|111.89
|0.00
|1893
|2006.05.08 00:59
|s/l
|933
|1.00
|111.89
|111.89
|0.00
|-11.63
|5443.66
|1894
|2006.05.08 02:59
|buy
|934
|1.00
|111.63
|111.50
|0.00
|1895
|2006.05.08 03:02
|close
|934
|1.00
|111.74
|111.50
|0.00
|9.84
|5453.50
|1896
|2006.05.08 03:02
|sell
|935
|1.00
|111.72
|111.85
|0.00
|1897
|2006.05.08 04:29
|close
|935
|1.00
|111.62
|111.85
|0.00
|8.96
|5462.46
|1898
|2006.05.08 11:00
|sell
|936
|1.00
|111.19
|111.32
|0.00
|1899
|2006.05.08 13:59
|s/l
|936
|1.00
|111.32
|111.32
|0.00
|-11.67
|5450.79
|1900
|2006.05.08 16:13
|sell
|937
|1.00
|111.66
|111.79
|0.00
|1901
|2006.05.08 16:25
|close
|937
|1.00
|111.54
|111.79
|0.00
|10.76
|5461.55
|1902
|2006.05.08 20:24
|buy
|938
|1.00
|111.59
|111.46
|0.00
|1903
|2006.05.08 20:47
|close
|938
|1.00
|111.67
|111.46
|0.00
|7.16
|5468.71
|1904
|2006.05.09 04:02
|buy
|939
|1.00
|111.58
|111.45
|0.00
|1905
|2006.05.09 04:12
|close
|939
|1.00
|111.67
|111.45
|0.00
|8.06
|5476.77
|1906
|2006.05.09 06:08
|sell
|940
|1.00
|111.67
|111.80
|0.00
|1907
|2006.05.09 06:32
|close
|940
|1.00
|111.61
|111.80
|0.00
|5.38
|5482.15
|1908
|2006.05.09 06:32
|sell
|941
|1.00
|111.60
|111.73
|0.00
|1909
|2006.05.09 06:59
|s/l
|941
|1.00
|111.73
|111.73
|0.00
|-11.63
|5470.52
|1910
|2006.05.09 09:23
|sell
|942
|1.00
|111.73
|111.86
|0.00
|1911
|2006.05.09 10:59
|close
|942
|1.00
|111.59
|111.86
|0.00
|12.55
|5483.07
|1912
|2006.05.09 15:07
|sell
|943
|1.00
|111.31
|111.44
|0.00
|1913
|2006.05.09 16:43
|close
|943
|1.00
|111.22
|111.44
|0.00
|8.09
|5491.16
|1914
|2006.05.09 17:00
|buy
|944
|1.00
|111.12
|110.99
|0.00
|1915
|2006.05.09 17:31
|close
|944
|1.00
|111.23
|110.99
|0.00
|9.89
|5501.05
|1916
|2006.05.10 00:25
|sell
|945
|1.00
|111.14
|111.27
|0.00
|1917
|2006.05.10 00:48
|close
|945
|1.00
|111.04
|111.27
|0.00
|9.01
|5510.06
|1918
|2006.05.10 01:32
|buy
|946
|1.00
|111.10
|110.97
|0.00
|1919
|2006.05.10 02:35
|close
|946
|1.00
|111.18
|110.97
|0.00
|7.20
|5517.26
|1920
|2006.05.10 03:28
|buy
|947
|1.00
|111.11
|110.98
|0.00
|1921
|2006.05.10 03:59
|s/l
|947
|1.00
|110.98
|110.98
|0.00
|-11.72
|5505.54
|1922
|2006.05.10 04:19
|sell
|948
|1.00
|111.11
|111.24
|0.00
|1923
|2006.05.10 05:54
|close
|948
|1.00
|111.01
|111.24
|0.00
|9.01
|5514.55
|1924
|2006.05.10 05:55
|buy
|949
|1.00
|110.98
|110.85
|0.00
|1925
|2006.05.10 05:55
|close
|949
|1.00
|111.09
|110.85
|0.00
|9.90
|5524.45
|1926
|2006.05.10 05:55
|buy
|950
|1.00
|110.91
|110.78
|0.00
|1927
|2006.05.10 06:59
|s/l
|950
|1.00
|110.78
|110.78
|0.00
|-11.74
|5512.71
|1928
|2006.05.10 08:00
|sell
|951
|1.00
|110.90
|111.03
|0.00
|1929
|2006.05.10 08:48
|close
|951
|1.00
|110.79
|111.03
|0.00
|9.93
|5522.64
|1930
|2006.05.10 14:16
|sell
|952
|1.00
|110.62
|110.75
|0.00
|1931
|2006.05.10 14:36
|close
|952
|1.00
|110.51
|110.75
|0.00
|9.95
|5532.59
|1932
|2006.05.10 15:10
|buy
|953
|1.00
|110.48
|110.35
|0.00
|1933
|2006.05.10 15:13
|close
|953
|1.00
|110.56
|110.35
|0.00
|7.24
|5539.83
|1934
|2006.05.10 20:01
|sell
|954
|1.00
|110.41
|110.54
|0.00
|1935
|2006.05.10 20:17
|s/l
|954
|1.00
|110.54
|110.54
|0.00
|-11.75
|5528.08
|1936
|2006.05.10 20:17
|sell
|955
|1.00
|110.47
|110.60
|0.00
|1937
|2006.05.10 20:17
|s/l
|955
|1.00
|110.60
|110.60
|0.00
|-11.74
|5516.34
|1938
|2006.05.10 20:17
|sell
|956
|1.00
|110.44
|110.57
|0.00
|1939
|2006.05.10 20:17
|s/l
|956
|1.00
|110.57
|110.57
|0.00
|-11.75
|5504.59
|1940
|2006.05.10 20:18
|sell
|957
|1.00
|110.45
|110.58
|0.00
|1941
|2006.05.10 20:18
|s/l
|957
|1.00
|110.58
|110.58
|0.00
|-11.75
|5492.84
|1942
|2006.05.10 20:18
|sell
|958
|1.00
|110.52
|110.65
|0.00
|1943
|2006.05.10 20:18
|s/l
|958
|1.00
|110.65
|110.65
|0.00
|-11.75
|5481.09
|1944
|2006.05.10 20:18
|sell
|959
|1.00
|110.51
|110.64
|0.00
|1945
|2006.05.10 20:19
|close
|959
|1.00
|110.34
|110.64
|0.00
|15.41
|5496.50
|1946
|2006.05.10 20:19
|sell
|960
|1.00
|110.31
|110.44
|0.00
|1947
|2006.05.10 20:19
|s/l
|960
|1.00
|110.44
|110.44
|0.00
|-11.76
|5484.74
|1948
|2006.05.10 20:19
|sell
|961
|1.00
|110.53
|110.66
|0.00
|1949
|2006.05.10 20:19
|close
|961
|1.00
|110.37
|110.66
|0.00
|14.50
|5499.24
|1950
|2006.05.10 20:20
|sell
|962
|1.00
|110.39
|110.52
|0.00
|1951
|2006.05.10 20:22
|s/l
|962
|1.00
|110.52
|110.52
|0.00
|-11.76
|5487.48
|1952
|2006.05.10 20:22
|sell
|963
|1.00
|110.53
|110.66
|0.00
|1953
|2006.05.10 20:37
|s/l
|963
|1.00
|110.66
|110.66
|0.00
|-11.75
|5475.73
|1954
|2006.05.10 20:37
|sell
|964
|1.00
|110.45
|110.58
|0.00
|1955
|2006.05.10 21:59
|s/l
|964
|1.00
|110.58
|110.58
|0.00
|-11.75
|5463.98
|1956
|2006.05.11 01:50
|sell
|965
|1.00
|111.18
|111.31
|0.00
|1957
|2006.05.11 03:00
|close
|965
|1.00
|111.11
|111.31
|0.00
|6.30
|5470.28
|1958
|2006.05.11 03:18
|sell
|966
|1.00
|111.28
|111.41
|0.00
|1959
|2006.05.11 03:59
|close
|966
|1.00
|111.12
|111.41
|0.00
|14.40
|5484.68
|1960
|2006.05.11 05:04
|buy
|967
|1.00
|111.14
|111.01
|0.00
|1961
|2006.05.11 05:31
|close
|967
|1.00
|111.27
|111.01
|0.00
|11.68
|5496.36
|1962
|2006.05.11 05:58
|buy
|968
|1.00
|111.13
|111.00
|0.00
|1963
|2006.05.11 07:01
|close
|968
|1.00
|111.25
|111.00
|0.00
|10.79
|5507.15
|1964
|2006.05.11 07:58
|sell
|969
|1.00
|111.32
|111.45
|0.00
|1965
|2006.05.11 07:59
|s/l
|969
|1.00
|111.45
|111.45
|0.00
|-11.66
|5495.49
|1966
|2006.05.11 07:59
|sell
|970
|1.00
|111.47
|111.60
|0.00
|1967
|2006.05.11 08:02
|close
|970
|1.00
|111.24
|111.60
|0.00
|20.68
|5516.17
|1968
|2006.05.11 08:03
|buy
|971
|1.00
|111.24
|111.11
|0.00
|1969
|2006.05.11 09:24
|close
|971
|1.00
|111.36
|111.11
|0.00
|10.78
|5526.95
|1970
|2006.05.11 11:00
|sell
|972
|1.00
|111.32
|111.45
|0.00
|1971
|2006.05.11 12:38
|close
|972
|1.00
|111.19
|111.45
|0.00
|11.69
|5538.64
|1972
|2006.05.11 12:39
|buy
|973
|1.00
|111.05
|110.92
|0.00
|1973
|2006.05.11 12:39
|close
|973
|1.00
|111.23
|110.92
|0.00
|16.18
|5554.82
|1974
|2006.05.11 12:49
|buy
|974
|1.00
|111.12
|110.99
|0.00
|1975
|2006.05.11 14:25
|s/l
|974
|1.00
|110.99
|110.99
|0.00
|-11.71
|5543.11
|1976
|2006.05.11 14:30
|sell
|975
|1.00
|111.13
|111.26
|0.00
|1977
|2006.05.11 14:30
|close
|975
|1.00
|110.98
|111.26
|0.00
|13.52
|5556.63
|1978
|2006.05.11 14:30
|buy
|976
|1.00
|110.83
|110.70
|0.00
|1979
|2006.05.11 14:31
|close
|976
|1.00
|111.00
|110.70
|0.00
|15.32
|5571.95
|1980
|2006.05.11 14:31
|buy
|977
|1.00
|110.79
|110.66
|0.00
|1981
|2006.05.11 14:31
|close
|977
|1.00
|111.09
|110.66
|0.00
|27.01
|5598.96
|1982
|2006.05.11 14:32
|buy
|978
|1.00
|110.83
|110.70
|0.00
|1983
|2006.05.11 14:34
|s/l
|978
|1.00
|110.70
|110.70
|0.00
|-11.75
|5587.21
|1984
|2006.05.11 14:34
|buy
|979
|1.00
|110.71
|110.58
|0.00
|1985
|2006.05.11 14:39
|close
|979
|1.00
|110.85
|110.58
|0.00
|12.63
|5599.84
|1986
|2006.05.11 14:39
|buy
|980
|1.00
|110.83
|110.70
|0.00
|1987
|2006.05.11 14:55
|close
|980
|1.00
|110.99
|110.70
|0.00
|14.42
|5614.26
|1988
|2006.05.11 17:00
|sell
|981
|1.00
|110.49
|110.62
|0.00
|1989
|2006.05.11 17:36
|close
|981
|1.00
|110.36
|110.62
|0.00
|11.78
|5626.04
|1990
|2006.05.11 17:59
|sell
|982
|1.00
|110.44
|110.57
|0.00
|1991
|2006.05.11 20:00
|s/l
|982
|1.00
|110.57
|110.57
|0.00
|-11.76
|5614.28
|1992
|2006.05.11 21:15
|buy
|983
|1.00
|110.63
|110.50
|0.00
|1993
|2006.05.11 21:59
|close
|983
|1.00
|110.72
|110.50
|0.00
|8.13
|5622.41
|1994
|2006.05.11 23:59
|buy
|984
|1.00
|110.26
|110.13
|0.00
|1995
|2006.05.12 00:59
|close
|984
|1.00
|110.37
|110.13
|0.00
|11.27
|5633.68
|1996
|2006.05.12 01:35
|buy
|985
|1.00
|110.24
|110.11
|0.00
|1997
|2006.05.12 05:59
|s/l
|985
|1.00
|110.11
|110.11
|0.00
|-11.81
|5621.87
|1998
|2006.05.12 06:13
|sell
|986
|1.00
|110.20
|110.33
|0.00
|1999
|2006.05.12 06:59
|close
|986
|1.00
|110.06
|110.33
|0.00
|12.72
|5634.59
|2000
|2006.05.12 11:09
|sell
|987
|1.00
|109.64
|109.77
|0.00
|2001
|2006.05.12 11:14
|close
|987
|1.00
|109.52
|109.77
|0.00
|10.96
|5645.55
|2002
|2006.05.12 11:59
|sell
|988
|1.00
|109.66
|109.79
|0.00
|2003
|2006.05.12 12:02
|close
|988
|1.00
|109.55
|109.79
|0.00
|10.04
|5655.59
|2004
|2006.05.12 14:30
|buy
|989
|1.00
|109.79
|109.66
|0.00
|2005
|2006.05.12 14:30
|close
|989
|1.00
|109.89
|109.66
|0.00
|9.10
|5664.69
|2006
|2006.05.12 14:30
|buy
|990
|1.00
|109.84
|109.71
|0.00
|2007
|2006.05.12 14:31
|close
|990
|1.00
|110.09
|109.71
|0.00
|22.71
|5687.40
|2008
|2006.05.12 14:31
|buy
|991
|1.00
|109.79
|109.66
|0.00
|2009
|2006.05.12 14:31
|close
|991
|1.00
|109.91
|109.66
|0.00
|10.92
|5698.32
|2010
|2006.05.12 14:32
|buy
|992
|1.00
|109.84
|109.71
|0.00
|2011
|2006.05.12 14:33
|close
|992
|1.00
|110.01
|109.71
|0.00
|15.45
|5713.77
|2012
|2006.05.12 14:35
|buy
|993
|1.00
|109.84
|109.71
|0.00
|2013
|2006.05.12 14:35
|close
|993
|1.00
|109.95
|109.71
|0.00
|10.00
|5723.77
|2014
|2006.05.12 14:44
|buy
|994
|1.00
|109.81
|109.68
|0.00
|2015
|2006.05.12 14:44
|close
|994
|1.00
|109.91
|109.68
|0.00
|9.10
|5732.87
|2016
|2006.05.12 14:44
|buy
|995
|1.00
|109.82
|109.69
|0.00
|2017
|2006.05.12 14:59
|close
|995
|1.00
|110.45
|109.69
|0.00
|57.04
|5789.91
|2018
|2006.05.12 15:00
|buy
|996
|1.00
|110.34
|110.21
|0.00
|2019
|2006.05.12 15:00
|close
|996
|1.00
|110.45
|110.21
|0.00
|9.96
|5799.87
|2020
|2006.05.12 16:30
|buy
|997
|1.00
|110.32
|110.19
|0.00
|2021
|2006.05.12 17:13
|s/l
|997
|1.00
|110.19
|110.19
|0.00
|-11.80
|5788.07
|2022
|2006.05.12 17:13
|buy
|998
|1.00
|110.20
|110.07
|0.00
|2023
|2006.05.12 17:24
|close
|998
|1.00
|110.37
|110.07
|0.00
|15.40
|5803.47
|2024
|2006.05.14 23:02
|sell
|999
|1.00
|109.65
|109.78
|0.00
|2025
|2006.05.14 23:42
|close
|999
|1.00
|109.50
|109.78
|0.00
|13.70
|5817.17
|2026
|2006.05.14 23:59
|sell
|1000
|1.00
|109.67
|109.80
|0.00
|2027
|2006.05.15 00:59
|s/l
|1000
|1.00
|109.80
|109.80
|0.00
|-13.29
|5803.88
|2028
|2006.05.15 00:59
|sell
|1001
|1.00
|109.89
|110.02
|0.00
|2029
|2006.05.15 01:00
|close
|1001
|1.00
|109.50
|110.02
|0.00
|35.62
|5839.50
|2030
|2006.05.15 01:22
|buy
|1002
|1.00
|109.64
|109.51
|0.00
|2031
|2006.05.15 04:07
|s/l
|1002
|1.00
|109.51
|109.51
|0.00
|-11.87
|5827.63
|2032
|2006.05.15 04:12
|buy
|1003
|1.00
|109.48
|109.35
|0.00
|2033
|2006.05.15 05:14
|close
|1003
|1.00
|109.62
|109.35
|0.00
|12.77
|5840.40
|2034
|2006.05.15 11:04
|buy
|1004
|1.00
|110.18
|110.05
|0.00
|2035
|2006.05.15 12:00
|s/l
|1004
|1.00
|110.05
|110.05
|0.00
|-11.83
|5828.57
|2036
|2006.05.15 12:00
|buy
|1005
|1.00
|109.96
|109.83
|0.00
|2037
|2006.05.15 12:38
|close
|1005
|1.00
|110.15
|109.83
|0.00
|17.25
|5845.82
|2038
|2006.05.15 13:00
|sell
|1006
|1.00
|110.32
|110.45
|0.00
|2039
|2006.05.15 14:03
|close
|1006
|1.00
|110.13
|110.45
|0.00
|17.25
|5863.07
|2040
|2006.05.15 14:21
|buy
|1007
|1.00
|110.09
|109.96
|0.00
|2041
|2006.05.15 14:59
|close
|1007
|1.00
|110.27
|109.96
|0.00
|16.32
|5879.39
|2042
|2006.05.15 15:02
|buy
|1008
|1.00
|110.06
|109.93
|0.00
|2043
|2006.05.15 15:06
|close
|1008
|1.00
|110.24
|109.93
|0.00
|16.33
|5895.72
|2044
|2006.05.15 16:59
|sell
|1009
|1.00
|110.44
|110.57
|0.00
|2045
|2006.05.15 17:00
|close
|1009
|1.00
|110.25
|110.57
|0.00
|17.23
|5912.95
|2046
|2006.05.15 17:00
|buy
|1010
|1.00
|110.25
|110.12
|0.00
|2047
|2006.05.15 17:08
|s/l
|1010
|1.00
|110.12
|110.12
|0.00
|-11.81
|5901.14
|2048
|2006.05.15 17:08
|buy
|1011
|1.00
|110.14
|110.01
|0.00
|2049
|2006.05.15 19:00
|close
|1011
|1.00
|110.33
|110.01
|0.00
|17.22
|5918.36
|2050
|2006.05.15 21:50
|buy
|1012
|1.00
|110.35
|110.22
|0.00
|2051
|2006.05.15 21:59
|close
|1012
|1.00
|110.46
|110.22
|0.00
|9.96
|5928.32
|2052
|2006.05.15 23:01
|buy
|1013
|1.00
|110.52
|110.39
|0.00
|2053
|2006.05.15 23:59
|close
|1013
|1.00
|110.76
|110.39
|0.00
|21.67
|5949.99
|2054
|2006.05.16 00:00
|buy
|1014
|1.00
|110.49
|110.36
|0.00
|2055
|2006.05.16 00:07
|close
|1014
|1.00
|110.69
|110.36
|0.00
|18.07
|5968.06
|2056
|2006.05.16 00:59
|buy
|1015
|1.00
|110.48
|110.35
|0.00
|2057
|2006.05.16 01:59
|s/l
|1015
|1.00
|110.35
|110.35
|0.00
|-11.79
|5956.27
|2058
|2006.05.16 04:38
|sell
|1016
|1.00
|110.20
|110.33
|0.00
|2059
|2006.05.16 05:53
|close
|1016
|1.00
|110.01
|110.33
|0.00
|17.27
|5973.54
|2060
|2006.05.16 09:21
|buy
|1017
|1.00
|110.28
|110.15
|0.00
|2061
|2006.05.16 09:35
|close
|1017
|1.00
|110.44
|110.15
|0.00
|14.49
|5988.03
|2062
|2006.05.16 09:50
|buy
|1018
|1.00
|110.30
|110.17
|0.00
|2063
|2006.05.16 12:59
|s/l
|1018
|1.00
|110.17
|110.17
|0.00
|-11.82
|5976.21
|2064
|2006.05.16 13:10
|sell
|1019
|1.00
|110.25
|110.38
|0.00
|2065
|2006.05.16 13:59
|close
|1019
|1.00
|110.07
|110.38
|0.00
|16.35
|5992.56
|2066
|2006.05.17 09:10
|sell
|1020
|1.00
|109.23
|109.36
|0.00
|2067
|2006.05.17 09:11
|close
|1020
|1.00
|109.12
|109.36
|0.00
|10.08
|6002.64
|2068
|2006.05.17 09:22
|sell
|1021
|1.00
|109.21
|109.34
|0.00
|2069
|2006.05.17 09:22
|close
|1021
|1.00
|109.10
|109.34
|0.00
|10.08
|6012.72
|2070
|2006.05.17 09:34
|sell
|1022
|1.00
|109.20
|109.33
|0.00
|2071
|2006.05.17 12:26
|s/l
|1022
|1.00
|109.33
|109.33
|0.00
|-11.89
|6000.83
|2072
|2006.05.17 13:51
|sell
|1023
|1.00
|109.36
|109.49
|0.00
|2073
|2006.05.17 13:57
|close
|1023
|1.00
|109.28
|109.49
|0.00
|7.32
|6008.15
|2074
|2006.05.17 14:30
|sell
|1024
|1.00
|109.51
|109.64
|0.00
|2075
|2006.05.17 14:30
|modify
|1024
|1.00
|109.51
|109.43
|0.00
|2076
|2006.05.17 14:30
|s/l
|1024
|1.00
|109.43
|109.43
|0.00
|7.30
|6015.45
|2077
|2006.05.17 14:30
|sell
|1025
|1.00
|109.50
|109.63
|0.00
|2078
|2006.05.17 14:31
|modify
|1025
|1.00
|109.50
|109.43
|0.00
|2079
|2006.05.17 14:31
|close
|1025
|1.00
|109.38
|109.43
|0.00
|10.97
|6026.42
|2080
|2006.05.17 14:31
|sell
|1026
|1.00
|109.50
|109.63
|0.00
|2081
|2006.05.17 14:38
|modify
|1026
|1.00
|109.50
|109.43
|0.00
|2082
|2006.05.17 14:38
|close
|1026
|1.00
|109.35
|109.43
|0.00
|13.72
|6040.14
|2083
|2006.05.17 16:59
|buy
|1027
|1.00
|110.43
|110.30
|0.00
|2084
|2006.05.17 17:59
|close
|1027
|1.00
|110.70
|110.30
|0.00
|24.39
|6064.53
|2085
|2006.05.17 18:59
|sell
|1028
|1.00
|110.95
|111.08
|0.00
|2086
|2006.05.17 21:37
|s/l
|1028
|1.00
|111.08
|111.08
|0.00
|-11.70
|6052.83
|2087
|2006.05.17 22:00
|buy
|1029
|1.00
|110.95
|110.82
|0.00
|2088
|2006.05.17 23:26
|close
|1029
|1.00
|111.10
|110.82
|0.00
|13.50
|6066.33
|2089
|2006.05.17 23:27
|sell
|1030
|1.00
|111.05
|111.18
|0.00
|2090
|2006.05.17 23:58
|s/l
|1030
|1.00
|111.18
|111.18
|0.00
|-11.69
|6054.64
|2091
|2006.05.17 23:58
|sell
|1031
|1.00
|111.17
|111.30
|0.00
|2092
|2006.05.17 23:59
|close
|1031
|1.00
|111.04
|111.30
|0.00
|11.71
|6066.35
|2093
|2006.05.18 04:22
|sell
|1032
|1.00
|110.68
|110.81
|0.00
|2094
|2006.05.18 05:59
|s/l
|1032
|1.00
|110.81
|110.81
|0.00
|-11.73
|6054.62
|2095
|2006.05.18 06:09
|buy
|1033
|1.00
|110.65
|110.52
|0.00
|2096
|2006.05.18 07:49
|close
|1033
|1.00
|110.75
|110.52
|0.00
|9.03
|6063.65
|2097
|2006.05.18 07:57
|sell
|1034
|1.00
|110.82
|110.95
|0.00
|2098
|2006.05.18 08:15
|close
|1034
|1.00
|110.72
|110.95
|0.00
|9.03
|6072.68
|2099
|2006.05.18 08:47
|buy
|1035
|1.00
|110.68
|110.55
|0.00
|2100
|2006.05.18 10:00
|close
|1035
|1.00
|110.81
|110.55
|0.00
|11.73
|6084.41
|2101
|2006.05.18 12:55
|buy
|1036
|1.00
|110.94
|110.81
|0.00
|2102
|2006.05.18 12:59
|close
|1036
|1.00
|111.15
|110.81
|0.00
|18.89
|6103.30
|2103
|2006.05.18 13:00
|buy
|1037
|1.00
|110.98
|110.85
|0.00
|2104
|2006.05.18 13:17
|close
|1037
|1.00
|111.06
|110.85
|0.00
|7.20
|6110.50
|2105
|2006.05.18 15:35
|buy
|1038
|1.00
|110.50
|110.37
|0.00
|2106
|2006.05.18 15:55
|close
|1038
|1.00
|110.66
|110.37
|0.00
|14.46
|6124.96
|2107
|2006.05.18 23:00
|buy
|1039
|1.00
|110.80
|110.67
|0.00
|2108
|2006.05.18 23:25
|s/l
|1039
|1.00
|110.67
|110.67
|0.00
|-11.75
|6113.21
|2109
|2006.05.18 23:25
|buy
|1040
|1.00
|110.69
|110.56
|0.00
|2110
|2006.05.18 23:40
|close
|1040
|1.00
|110.85
|110.56
|0.00
|14.43
|6127.64
|2111
|2006.05.18 23:43
|buy
|1041
|1.00
|110.78
|110.65
|0.00
|2112
|2006.05.18 23:59
|s/l
|1041
|1.00
|110.65
|110.65
|0.00
|-11.77
|6115.87
|2113
|2006.05.19 10:00
|buy
|1042
|1.00
|111.88
|111.75
|0.00
|2114
|2006.05.19 10:00
|s/l
|1042
|1.00
|111.75
|111.75
|0.00
|-11.63
|6104.24
|2115
|2006.05.19 10:00
|buy
|1043
|1.00
|111.77
|111.64
|0.00
|2116
|2006.05.19 11:52
|close
|1043
|1.00
|111.98
|111.64
|0.00
|18.75
|6122.99
|2117
|2006.05.19 13:32
|sell
|1044
|1.00
|111.95
|112.08
|0.00
|2118
|2006.05.19 13:55
|close
|1044
|1.00
|111.74
|112.08
|0.00
|18.79
|6141.78
|2119
|2006.05.19 14:59
|sell
|1045
|1.00
|112.13
|112.26
|0.00
|2120
|2006.05.19 15:00
|close
|1045
|1.00
|111.75
|112.26
|0.00
|34.00
|6175.78
|2121
|2006.05.19 17:00
|sell
|1046
|1.00
|111.98
|112.11
|0.00
|2122
|2006.05.19 17:35
|close
|1046
|1.00
|111.84
|112.11
|0.00
|12.52
|6188.30
|2123
|2006.05.19 17:45
|sell
|1047
|1.00
|111.92
|112.05
|0.00
|2124
|2006.05.19 17:57
|close
|1047
|1.00
|111.68
|112.05
|0.00
|21.49
|6209.79
|2125
|2006.05.21 22:04
|buy
|1048
|1.00
|111.63
|111.50
|0.00
|2126
|2006.05.21 22:45
|close
|1048
|1.00
|111.88
|111.50
|0.00
|22.35
|6232.14
|2127
|2006.05.21 23:50
|sell
|1049
|1.00
|111.95
|112.08
|0.00
|2128
|2006.05.22 01:59
|s/l
|1049
|1.00
|112.08
|112.08
|0.00
|-13.06
|6219.08
|2129
|2006.05.22 03:00
|buy
|1050
|1.00
|112.03
|111.90
|0.00
|2130
|2006.05.22 04:24
|close
|1050
|1.00
|112.14
|111.90
|0.00
|9.81
|6228.89
|2131
|2006.05.22 07:59
|buy
|1051
|1.00
|112.57
|112.44
|0.00
|2132
|2006.05.22 08:45
|close
|1051
|1.00
|112.81
|112.44
|0.00
|21.27
|6250.16
|2133
|2006.05.22 13:28
|buy
|1052
|1.00
|112.36
|112.23
|0.00
|2134
|2006.05.22 13:59
|s/l
|1052
|1.00
|112.23
|112.23
|0.00
|-11.59
|6238.57
|2135
|2006.05.22 13:59
|buy
|1053
|1.00
|112.16
|112.03
|0.00
|2136
|2006.05.22 15:59
|s/l
|1053
|1.00
|112.03
|112.03
|0.00
|-11.65
|6226.92
|2137
|2006.05.22 16:59
|sell
|1054
|1.00
|111.90
|112.03
|0.00
|2138
|2006.05.22 17:33
|close
|1054
|1.00
|111.69
|112.03
|0.00
|18.80
|6245.72
|2139
|2006.05.23 07:59
|sell
|1055
|1.00
|111.49
|111.62
|0.00
|2140
|2006.05.23 08:12
|close
|1055
|1.00
|111.28
|111.62
|0.00
|18.87
|6264.59
|2141
|2006.05.23 08:12
|buy
|1056
|1.00
|111.28
|111.15
|0.00
|2142
|2006.05.23 09:40
|close
|1056
|1.00
|111.43
|111.15
|0.00
|13.46
|6278.05
|2143
|2006.05.23 10:35
|buy
|1057
|1.00
|111.29
|111.16
|0.00
|2144
|2006.05.23 11:47
|close
|1057
|1.00
|111.42
|111.16
|0.00
|11.67
|6289.72
|2145
|2006.05.23 12:00
|sell
|1058
|1.00
|111.43
|111.56
|0.00
|2146
|2006.05.23 13:43
|close
|1058
|1.00
|111.29
|111.56
|0.00
|12.58
|6302.30
|2147
|2006.05.23 15:29
|sell
|1059
|1.00
|111.44
|111.57
|0.00
|2148
|2006.05.23 15:32
|s/l
|1059
|1.00
|111.57
|111.57
|0.00
|-11.65
|6290.65
|2149
|2006.05.23 15:32
|sell
|1060
|1.00
|111.57
|111.70
|0.00
|2150
|2006.05.23 15:55
|close
|1060
|1.00
|111.43
|111.70
|0.00
|12.56
|6303.21
|2151
|2006.05.23 15:58
|sell
|1061
|1.00
|111.44
|111.57
|0.00
|2152
|2006.05.23 16:00
|close
|1061
|1.00
|111.30
|111.57
|0.00
|12.58
|6315.79
|2153
|2006.05.23 16:30
|buy
|1062
|1.00
|111.20
|111.07
|0.00
|2154
|2006.05.23 17:03
|close
|1062
|1.00
|111.34
|111.07
|0.00
|12.57
|6328.36
|2155
|2006.05.23 21:59
|buy
|1063
|1.00
|111.77
|111.64
|0.00
|2156
|2006.05.23 21:59
|close
|1063
|1.00
|112.16
|111.64
|0.00
|34.77
|6363.13
|2157
|2006.05.24 02:00
|buy
|1064
|1.00
|112.11
|111.98
|0.00
|2158
|2006.05.24 02:14
|s/l
|1064
|1.00
|111.98
|111.98
|0.00
|-11.61
|6351.52
|2159
|2006.05.24 02:17
|buy
|1065
|1.00
|112.11
|111.98
|0.00
|2160
|2006.05.24 02:44
|close
|1065
|1.00
|112.21
|111.98
|0.00
|8.91
|6360.43
|2161
|2006.05.24 02:44
|buy
|1066
|1.00
|112.18
|112.05
|0.00
|2162
|2006.05.24 05:00
|close
|1066
|1.00
|112.33
|112.05
|0.00
|13.35
|6373.78
|2163
|2006.05.24 06:11
|buy
|1067
|1.00
|112.32
|112.19
|0.00
|2164
|2006.05.24 06:34
|close
|1067
|1.00
|112.43
|112.19
|0.00
|9.78
|6383.56
|2165
|2006.05.24 06:37
|buy
|1068
|1.00
|112.40
|112.27
|0.00
|2166
|2006.05.24 06:48
|s/l
|1068
|1.00
|112.27
|112.27
|0.00
|-11.58
|6371.98
|2167
|2006.05.24 06:48
|buy
|1069
|1.00
|112.34
|112.21
|0.00
|2168
|2006.05.24 06:59
|s/l
|1069
|1.00
|112.21
|112.21
|0.00
|-11.59
|6360.39
|2169
|2006.05.24 07:59
|buy
|1070
|1.00
|111.90
|111.77
|0.00
|2170
|2006.05.24 09:01
|close
|1070
|1.00
|112.12
|111.77
|0.00
|19.62
|6380.01
|2171
|2006.05.24 09:01
|sell
|1071
|1.00
|112.11
|112.24
|0.00
|2172
|2006.05.24 09:40
|close
|1071
|1.00
|111.92
|112.24
|0.00
|16.98
|6396.99
|2173
|2006.05.24 11:00
|sell
|1072
|1.00
|111.83
|111.96
|0.00
|2174
|2006.05.24 11:09
|s/l
|1072
|1.00
|111.96
|111.96
|0.00
|-11.61
|6385.38
|2175
|2006.05.24 11:09
|sell
|1073
|1.00
|111.94
|112.07
|0.00
|2176
|2006.05.24 12:33
|close
|1073
|1.00
|111.77
|112.07
|0.00
|15.21
|6400.59
|2177
|2006.05.24 12:33
|buy
|1074
|1.00
|111.81
|111.68
|0.00
|2178
|2006.05.24 12:41
|s/l
|1074
|1.00
|111.68
|111.68
|0.00
|-11.64
|6388.95
|2179
|2006.05.24 12:41
|buy
|1075
|1.00
|111.68
|111.55
|0.00
|2180
|2006.05.24 13:12
|close
|1075
|1.00
|111.84
|111.55
|0.00
|14.31
|6403.26
|2181
|2006.05.24 13:56
|sell
|1076
|1.00
|111.98
|112.11
|0.00
|2182
|2006.05.24 13:59
|s/l
|1076
|1.00
|112.11
|112.11
|0.00
|-11.57
|6391.69
|2183
|2006.05.24 20:59
|sell
|1077
|1.00
|112.95
|113.08
|0.00
|2184
|2006.05.24 21:58
|close
|1077
|1.00
|112.78
|113.08
|0.00
|15.07
|6406.76
|2185
|2006.05.24 22:07
|buy
|1078
|1.00
|112.72
|112.59
|0.00
|2186
|2006.05.24 22:40
|close
|1078
|1.00
|112.84
|112.59
|0.00
|10.63
|6417.39
|2187
|2006.05.25 08:20
|buy
|1079
|1.00
|112.55
|112.42
|0.00
|2188
|2006.05.25 08:37
|close
|1079
|1.00
|112.67
|112.42
|0.00
|10.65
|6428.04
|2189
|2006.05.25 08:59
|buy
|1080
|1.00
|112.46
|112.33
|0.00
|2190
|2006.05.25 10:18
|close
|1080
|1.00
|112.66
|112.33
|0.00
|17.75
|6445.79
|2191
|2006.05.25 12:59
|buy
|1081
|1.00
|111.96
|111.83
|0.00
|2192
|2006.05.25 13:59
|close
|1081
|1.00
|112.13
|111.83
|0.00
|15.16
|6460.95
|2193
|2006.05.25 14:00
|sell
|1082
|1.00
|112.14
|112.27
|0.00
|2194
|2006.05.25 14:38
|close
|1082
|1.00
|111.97
|112.27
|0.00
|15.18
|6476.13
|2195
|2006.05.25 14:46
|sell
|1083
|1.00
|112.09
|112.22
|0.00
|2196
|2006.05.25 14:50
|close
|1083
|1.00
|111.94
|112.22
|0.00
|13.40
|6489.53
|2197
|2006.05.25 14:53
|sell
|1084
|1.00
|112.05
|112.18
|0.00
|2198
|2006.05.25 16:00
|close
|1084
|1.00
|111.91
|112.18
|0.00
|12.51
|6502.04
|2199
|2006.05.25 22:21
|sell
|1085
|1.00
|111.84
|111.97
|0.00
|2200
|2006.05.25 22:46
|close
|1085
|1.00
|111.71
|111.97
|0.00
|11.64
|6513.68
|2201
|2006.05.25 23:59
|buy
|1086
|1.00
|111.63
|111.50
|0.00
|2202
|2006.05.26 00:26
|close
|1086
|1.00
|111.73
|111.50
|0.00
|10.25
|6523.93
|2203
|2006.05.26 00:26
|sell
|1087
|1.00
|111.73
|111.86
|0.00
|2204
|2006.05.26 01:30
|s/l
|1087
|1.00
|111.86
|111.86
|0.00
|-11.62
|6512.31
|2205
|2006.05.26 01:30
|sell
|1088
|1.00
|111.87
|112.00
|0.00
|2206
|2006.05.26 01:30
|close
|1088
|1.00
|111.75
|112.00
|0.00
|10.74
|6523.05
|2207
|2006.05.26 01:30
|sell
|1089
|1.00
|111.84
|111.97
|0.00
|2208
|2006.05.26 01:44
|close
|1089
|1.00
|111.74
|111.97
|0.00
|8.95
|6532.00
|2209
|2006.05.26 11:59
|sell
|1090
|1.00
|112.08
|112.21
|0.00
|2210
|2006.05.26 12:00
|close
|1090
|1.00
|111.95
|112.21
|0.00
|11.61
|6543.61
|2211
|2006.05.26 12:01
|buy
|1091
|1.00
|111.94
|111.81
|0.00
|2212
|2006.05.26 13:55
|close
|1091
|1.00
|112.05
|111.81
|0.00
|9.82
|6553.43
|2213
|2006.05.26 13:55
|sell
|1092
|1.00
|112.05
|112.18
|0.00
|2214
|2006.05.26 13:59
|s/l
|1092
|1.00
|112.18
|112.18
|0.00
|-11.55
|6541.88
|2215
|2006.05.26 14:59
|buy
|1093
|1.00
|112.37
|112.24
|0.00
|2216
|2006.05.26 14:59
|close
|1093
|1.00
|112.62
|112.24
|0.00
|22.20
|6564.08
|2217
|2006.05.26 15:00
|buy
|1094
|1.00
|112.50
|112.37
|0.00
|2218
|2006.05.26 15:50
|close
|1094
|1.00
|112.64
|112.37
|0.00
|12.43
|6576.51
|2219
|2006.05.26 16:36
|sell
|1095
|1.00
|112.72
|112.85
|0.00
|2220
|2006.05.26 16:46
|close
|1095
|1.00
|112.58
|112.85
|0.00
|12.44
|6588.95
|2221
|2006.05.26 16:59
|sell
|1096
|1.00
|112.74
|112.87
|0.00
|2222
|2006.05.28 21:31
|close
|1096
|1.00
|112.60
|112.87
|0.00
|12.43
|6601.38
|2223
|2006.05.28 22:18
|buy
|1097
|1.00
|112.53
|112.40
|0.00
|2224
|2006.05.28 22:54
|close
|1097
|1.00
|112.69
|112.40
|0.00
|14.20
|6615.58
|2225
|2006.05.28 22:59
|buy
|1098
|1.00
|112.50
|112.37
|0.00
|2226
|2006.05.29 00:59
|s/l
|1098
|1.00
|112.37
|112.37
|0.00
|-10.27
|6605.31
|2227
|2006.05.29 14:59
|sell
|1099
|1.00
|112.52
|112.65
|0.00
|2228
|2006.05.29 17:07
|s/l
|1099
|1.00
|112.65
|112.65
|0.00
|-11.54
|6593.77
|2229
|2006.05.29 18:59
|buy
|1100
|1.00
|112.37
|112.24
|0.00
|2230
|2006.05.29 21:00
|close
|1100
|1.00
|112.45
|112.24
|0.00
|7.11
|6600.88
|2231
|2006.05.29 23:00
|buy
|1101
|1.00
|112.47
|112.34
|0.00
|2232
|2006.05.29 23:59
|close
|1101
|1.00
|112.65
|112.34
|0.00
|15.98
|6616.86
|2233
|2006.05.30 01:04
|buy
|1102
|1.00
|112.56
|112.43
|0.00
|2234
|2006.05.30 01:30
|s/l
|1102
|1.00
|112.43
|112.43
|0.00
|-11.56
|6605.30
|2235
|2006.05.30 01:30
|buy
|1103
|1.00
|112.45
|112.32
|0.00
|2236
|2006.05.30 01:50
|close
|1103
|1.00
|112.50
|112.32
|0.00
|4.44
|6609.74
|2237
|2006.05.30 01:50
|buy
|1104
|1.00
|112.51
|112.38
|0.00
|2238
|2006.05.30 01:50
|close
|1104
|1.00
|112.56
|112.38
|0.00
|4.44
|6614.18
|2239
|2006.05.30 01:50
|buy
|1105
|1.00
|112.56
|112.43
|0.00
|2240
|2006.05.30 01:52
|close
|1105
|1.00
|112.61
|112.43
|0.00
|4.44
|6618.62
|2241
|2006.05.30 05:03
|sell
|1106
|1.00
|112.10
|112.23
|0.00
|2242
|2006.05.30 05:33
|close
|1106
|1.00
|111.99
|112.23
|0.00
|9.82
|6628.44
|2243
|2006.05.30 05:58
|sell
|1107
|1.00
|112.09
|112.22
|0.00
|2244
|2006.05.30 06:59
|close
|1107
|1.00
|111.79
|112.22
|0.00
|26.84
|6655.28
|2245
|2006.05.30 07:59
|sell
|1108
|1.00
|111.86
|111.99
|0.00
|2246
|2006.05.30 07:59
|close
|1108
|1.00
|111.71
|111.99
|0.00
|13.43
|6668.71
|2247
|2006.05.30 08:07
|sell
|1109
|1.00
|111.93
|112.06
|0.00
|2248
|2006.05.30 08:10
|close
|1109
|1.00
|111.78
|112.06
|0.00
|13.42
|6682.13
|2249
|2006.05.30 08:12
|sell
|1110
|1.00
|111.82
|111.95
|0.00
|2250
|2006.05.30 10:59
|s/l
|1110
|1.00
|111.95
|111.95
|0.00
|-11.61
|6670.52
|2251
|2006.05.30 13:38
|buy
|1111
|1.00
|112.20
|112.07
|0.00
|2252
|2006.05.30 13:39
|s/l
|1111
|1.00
|112.07
|112.07
|0.00
|-11.60
|6658.92
|2253
|2006.05.30 13:39
|buy
|1112
|1.00
|112.19
|112.06
|0.00
|2254
|2006.05.30 13:59
|s/l
|1112
|1.00
|112.06
|112.06
|0.00
|-11.61
|6647.31
|2255
|2006.05.30 15:52
|sell
|1113
|1.00
|112.07
|112.20
|0.00
|2256
|2006.05.30 15:53
|close
|1113
|1.00
|112.01
|112.20
|0.00
|5.36
|6652.67
|2257
|2006.05.30 15:53
|sell
|1114
|1.00
|112.02
|112.15
|0.00
|2258
|2006.05.30 15:59
|s/l
|1114
|1.00
|112.15
|112.15
|0.00
|-11.58
|6641.09
|2259
|2006.05.30 17:38
|sell
|1115
|1.00
|112.15
|112.28
|0.00
|2260
|2006.05.30 18:50
|close
|1115
|1.00
|112.01
|112.28
|0.00
|12.50
|6653.59
|2261
|2006.05.31 06:00
|sell
|1116
|1.00
|112.17
|112.30
|0.00
|2262
|2006.05.31 06:59
|close
|1116
|1.00
|111.70
|112.30
|0.00
|42.08
|6695.67
|2263
|2006.05.31 07:00
|sell
|1117
|1.00
|111.88
|112.01
|0.00
|2264
|2006.05.31 08:00
|s/l
|1117
|1.00
|112.01
|112.01
|0.00
|-11.60
|6684.07
|2265
|2006.05.31 08:00
|sell
|1118
|1.00
|112.01
|112.14
|0.00
|2266
|2006.05.31 08:17
|close
|1118
|1.00
|111.89
|112.14
|0.00
|10.73
|6694.80
|2267
|2006.05.31 08:17
|sell
|1119
|1.00
|112.05
|112.18
|0.00
|2268
|2006.05.31 08:17
|close
|1119
|1.00
|111.93
|112.18
|0.00
|10.72
|6705.52
|2269
|2006.05.31 11:43
|sell
|1120
|1.00
|112.05
|112.18
|0.00
|2270
|2006.05.31 12:59
|s/l
|1120
|1.00
|112.18
|112.18
|0.00
|-11.58
|6693.94
|2271
|2006.05.31 13:05
|buy
|1121
|1.00
|111.99
|111.86
|0.00
|2272
|2006.05.31 13:24
|close
|1121
|1.00
|112.15
|111.86
|0.00
|14.27
|6708.21
|2273
|2006.05.31 13:24
|buy
|1122
|1.00
|112.14
|112.01
|0.00
|2274
|2006.05.31 14:45
|close
|1122
|1.00
|112.28
|112.01
|0.00
|12.47
|6720.68
|2275
|2006.05.31 15:59
|sell
|1123
|1.00
|112.28
|112.41
|0.00
|2276
|2006.05.31 18:59
|s/l
|1123
|1.00
|112.41
|112.41
|0.00
|-11.54
|6709.14
|2277
|2006.06.01 00:08
|sell
|1124
|1.00
|112.62
|112.75
|0.00
|2278
|2006.06.01 00:28
|close
|1124
|1.00
|112.54
|112.75
|0.00
|7.11
|6716.25
|2279
|2006.06.01 00:59
|sell
|1125
|1.00
|112.62
|112.75
|0.00
|2280
|2006.06.01 01:50
|close
|1125
|1.00
|112.51
|112.75
|0.00
|9.78
|6726.03
|2281
|2006.06.01 02:32
|sell
|1126
|1.00
|112.61
|112.74
|0.00
|2282
|2006.06.01 07:59
|s/l
|1126
|1.00
|112.74
|112.74
|0.00
|-11.52
|6714.51
|2283
|2006.06.01 08:09
|buy
|1127
|1.00
|112.65
|112.52
|0.00
|2284
|2006.06.01 08:59
|close
|1127
|1.00
|112.78
|112.52
|0.00
|11.53
|6726.04
|2285
|2006.06.01 09:15
|sell
|1128
|1.00
|112.92
|113.05
|0.00
|2286
|2006.06.01 09:39
|close
|1128
|1.00
|112.80
|113.05
|0.00
|10.64
|6736.68
|2287
|2006.06.01 09:39
|sell
|1129
|1.00
|112.90
|113.03
|0.00
|2288
|2006.06.01 09:40
|close
|1129
|1.00
|112.79
|113.03
|0.00
|9.75
|6746.43
|2289
|2006.06.01 09:59
|sell
|1130
|1.00
|112.92
|113.05
|0.00
|2290
|2006.06.01 10:59
|s/l
|1130
|1.00
|113.05
|113.05
|0.00
|-11.50
|6734.93
|2291
|2006.06.01 14:31
|buy
|1131
|1.00
|113.14
|113.01
|0.00
|2292
|2006.06.01 14:32
|close
|1131
|1.00
|113.25
|113.01
|0.00
|9.71
|6744.64
|2293
|2006.06.01 16:05
|sell
|1132
|1.00
|112.59
|112.72
|0.00
|2294
|2006.06.01 20:59
|s/l
|1132
|1.00
|112.72
|112.72
|0.00
|-11.53
|6733.11
|2295
|2006.06.01 23:01
|sell
|1133
|1.00
|112.70
|112.83
|0.00
|2296
|2006.06.01 23:40
|close
|1133
|1.00
|112.60
|112.83
|0.00
|8.88
|6741.99
|2297
|2006.06.01 23:44
|sell
|1134
|1.00
|112.60
|112.73
|0.00
|2298
|2006.06.02 00:51
|close
|1134
|1.00
|112.49
|112.73
|0.00
|8.32
|6750.31
|2299
|2006.06.02 14:44
|sell
|1135
|1.00
|111.83
|111.96
|0.00
|2300
|2006.06.02 14:59
|close
|1135
|1.00
|111.48
|111.96
|0.00
|31.40
|6781.71
|2301
|2006.06.02 15:13
|sell
|1136
|1.00
|111.70
|111.83
|0.00
|2302
|2006.06.02 16:00
|close
|1136
|1.00
|111.57
|111.83
|0.00
|11.65
|6793.36
|2303
|2006.06.02 19:05
|buy
|1137
|1.00
|111.58
|111.45
|0.00
|2304
|2006.06.02 19:30
|close
|1137
|1.00
|111.66
|111.45
|0.00
|7.16
|6800.52
|2305
|2006.06.02 19:50
|buy
|1138
|1.00
|111.59
|111.46
|0.00
|2306
|2006.06.04 22:03
|close
|1138
|1.00
|111.68
|111.46
|0.00
|8.06
|6808.58
|2307
|2006.06.04 22:21
|sell
|1139
|1.00
|111.75
|111.88
|0.00
|2308
|2006.06.04 22:50
|close
|1139
|1.00
|111.63
|111.88
|0.00
|10.75
|6819.33
|2309
|2006.06.04 23:21
|sell
|1140
|1.00
|111.73
|111.86
|0.00
|2310
|2006.06.04 23:51
|close
|1140
|1.00
|111.63
|111.86
|0.00
|8.96
|6828.29
|2311
|2006.06.05 00:59
|buy
|1141
|1.00
|111.61
|111.48
|0.00
|2312
|2006.06.05 02:00
|close
|1141
|1.00
|111.70
|111.48
|0.00
|8.06
|6836.35
|2313
|2006.06.05 02:00
|sell
|1142
|1.00
|111.69
|111.82
|0.00
|2314
|2006.06.05 02:54
|close
|1142
|1.00
|111.61
|111.82
|0.00
|7.17
|6843.52
|2315
|2006.06.05 02:59
|sell
|1143
|1.00
|111.68
|111.81
|0.00
|2316
|2006.06.05 03:14
|close
|1143
|1.00
|111.59
|111.81
|0.00
|8.07
|6851.59
|2317
|2006.06.05 03:14
|buy
|1144
|1.00
|111.61
|111.48
|0.00
|2318
|2006.06.05 07:59
|close
|1144
|1.00
|111.75
|111.48
|0.00
|12.53
|6864.12
|2319
|2006.06.05 09:47
|sell
|1145
|1.00
|111.79
|111.92
|0.00
|2320
|2006.06.05 09:48
|close
|1145
|1.00
|111.69
|111.92
|0.00
|8.95
|6873.07
|2321
|2006.06.05 09:49
|sell
|1146
|1.00
|111.79
|111.92
|0.00
|2322
|2006.06.05 11:00
|close
|1146
|1.00
|111.69
|111.92
|0.00
|8.95
|6882.02
|2323
|2006.06.05 11:00
|buy
|1147
|1.00
|111.70
|111.57
|0.00
|2324
|2006.06.05 12:04
|close
|1147
|1.00
|111.78
|111.57
|0.00
|7.16
|6889.18
|2325
|2006.06.05 14:00
|buy
|1148
|1.00
|111.73
|111.60
|0.00
|2326
|2006.06.05 15:00
|close
|1148
|1.00
|111.80
|111.60
|0.00
|6.26
|6895.44
|2327
|2006.06.05 15:24
|buy
|1149
|1.00
|111.73
|111.60
|0.00
|2328
|2006.06.05 15:37
|close
|1149
|1.00
|111.80
|111.60
|0.00
|6.26
|6901.70
|2329
|2006.06.05 17:33
|sell
|1150
|1.00
|111.74
|111.87
|0.00
|2330
|2006.06.05 18:03
|close
|1150
|1.00
|111.65
|111.87
|0.00
|8.06
|6909.76
|2331
|2006.06.06 09:00
|buy
|1151
|1.00
|112.20
|112.07
|0.00
|2332
|2006.06.06 10:59
|close
|1151
|1.00
|112.35
|112.07
|0.00
|13.35
|6923.11
|2333
|2006.06.06 17:00
|sell
|1152
|1.00
|113.33
|113.46
|0.00
|2334
|2006.06.06 18:37
|close
|1152
|1.00
|113.18
|113.46
|0.00
|13.25
|6936.36
|2335
|2006.06.06 18:37
|buy
|1153
|1.00
|113.16
|113.03
|0.00
|2336
|2006.06.06 19:53
|close
|1153
|1.00
|113.26
|113.03
|0.00
|8.83
|6945.19
|2337
|2006.06.06 19:53
|sell
|1154
|1.00
|113.24
|113.37
|0.00
|2338
|2006.06.07 00:59
|close
|1154
|1.00
|113.09
|113.37
|0.00
|11.80
|6956.99
|2339
|2006.06.07 02:04
|sell
|1155
|1.00
|113.12
|113.25
|0.00
|2340
|2006.06.07 03:16
|close
|1155
|1.00
|113.03
|113.25
|0.00
|7.96
|6964.95
|2341
|2006.06.07 04:09
|sell
|1156
|1.00
|113.10
|113.23
|0.00
|2342
|2006.06.07 04:31
|close
|1156
|1.00
|112.99
|113.23
|0.00
|9.74
|6974.69
|2343
|2006.06.07 04:49
|sell
|1157
|1.00
|113.11
|113.24
|0.00
|2344
|2006.06.07 05:59
|s/l
|1157
|1.00
|113.24
|113.24
|0.00
|-11.47
|6963.22
|2345
|2006.06.07 07:08
|buy
|1158
|1.00
|113.20
|113.07
|0.00
|2346
|2006.06.07 07:51
|close
|1158
|1.00
|113.29
|113.07
|0.00
|7.94
|6971.16
|2347
|2006.06.07 07:59
|buy
|1159
|1.00
|113.24
|113.11
|0.00
|2348
|2006.06.07 09:53
|close
|1159
|1.00
|113.33
|113.11
|0.00
|7.94
|6979.10
|2349
|2006.06.07 09:59
|buy
|1160
|1.00
|113.23
|113.10
|0.00
|2350
|2006.06.07 13:00
|close
|1160
|1.00
|113.32
|113.10
|0.00
|7.94
|6987.04
|2351
|2006.06.07 13:59
|sell
|1161
|1.00
|113.57
|113.70
|0.00
|2352
|2006.06.07 15:00
|close
|1161
|1.00
|113.35
|113.70
|0.00
|19.41
|7006.45
|2353
|2006.06.07 15:13
|buy
|1162
|1.00
|113.41
|113.28
|0.00
|2354
|2006.06.07 15:32
|close
|1162
|1.00
|113.52
|113.28
|0.00
|9.69
|7016.14
|2355
|2006.06.07 21:59
|buy
|1163
|1.00
|113.42
|113.29
|0.00
|2356
|2006.06.07 22:10
|close
|1163
|1.00
|113.51
|113.29
|0.00
|7.93
|7024.07
|2357
|2006.06.08 13:53
|buy
|1164
|1.00
|114.21
|114.08
|0.00
|2358
|2006.06.08 13:59
|close
|1164
|1.00
|114.35
|114.08
|0.00
|12.24
|7036.31
|2359
|2006.06.08 14:02
|buy
|1165
|1.00
|114.23
|114.10
|0.00
|2360
|2006.06.08 14:04
|close
|1165
|1.00
|114.36
|114.10
|0.00
|11.37
|7047.68
|2361
|2006.06.08 14:04
|buy
|1166
|1.00
|114.23
|114.10
|0.00
|2362
|2006.06.08 14:04
|close
|1166
|1.00
|114.36
|114.10
|0.00
|11.37
|7059.05
|2363
|2006.06.08 14:07
|buy
|1167
|1.00
|114.26
|114.13
|0.00
|2364
|2006.06.08 14:14
|close
|1167
|1.00
|114.38
|114.13
|0.00
|10.49
|7069.54
|2365
|2006.06.08 17:23
|sell
|1168
|1.00
|114.34
|114.47
|0.00
|2366
|2006.06.08 17:50
|close
|1168
|1.00
|114.19
|114.47
|0.00
|13.14
|7082.68
|2367
|2006.06.08 21:59
|buy
|1169
|1.00
|114.09
|113.96
|0.00
|2368
|2006.06.08 22:59
|s/l
|1169
|1.00
|113.96
|113.96
|0.00
|-11.41
|7071.27
|2369
|2006.06.08 23:59
|sell
|1170
|1.00
|114.03
|114.16
|0.00
|2370
|2006.06.09 00:30
|close
|1170
|1.00
|113.90
|114.16
|0.00
|9.95
|7081.22
|2371
|2006.06.09 04:59
|buy
|1171
|1.00
|113.84
|113.71
|0.00
|2372
|2006.06.09 05:00
|close
|1171
|1.00
|113.94
|113.71
|0.00
|8.78
|7090.00
|2373
|2006.06.09 05:01
|sell
|1172
|1.00
|113.95
|114.08
|0.00
|2374
|2006.06.09 06:55
|close
|1172
|1.00
|113.87
|114.08
|0.00
|7.03
|7097.03
|2375
|2006.06.09 07:23
|sell
|1173
|1.00
|113.90
|114.03
|0.00
|2376
|2006.06.09 08:05
|s/l
|1173
|1.00
|114.03
|114.03
|0.00
|-11.40
|7085.63
|2377
|2006.06.09 10:41
|sell
|1174
|1.00
|114.00
|114.13
|0.00
|2378
|2006.06.09 11:00
|close
|1174
|1.00
|113.92
|114.13
|0.00
|7.02
|7092.65
|2379
|2006.06.09 11:02
|sell
|1175
|1.00
|113.97
|114.10
|0.00
|2380
|2006.06.09 11:16
|close
|1175
|1.00
|113.88
|114.10
|0.00
|7.90
|7100.55
|2381
|2006.06.09 11:21
|sell
|1176
|1.00
|113.97
|114.10
|0.00
|2382
|2006.06.09 11:33
|close
|1176
|1.00
|113.88
|114.10
|0.00
|7.90
|7108.45
|2383
|2006.06.09 12:59
|sell
|1177
|1.00
|114.16
|114.29
|0.00
|2384
|2006.06.09 13:00
|close
|1177
|1.00
|113.98
|114.29
|0.00
|15.79
|7124.24
|2385
|2006.06.09 13:00
|buy
|1178
|1.00
|114.00
|113.87
|0.00
|2386
|2006.06.09 13:02
|s/l
|1178
|1.00
|113.87
|113.87
|0.00
|-11.42
|7112.82
|2387
|2006.06.09 13:11
|buy
|1179
|1.00
|113.96
|113.83
|0.00
|2388
|2006.06.09 13:50
|s/l
|1179
|1.00
|113.83
|113.83
|0.00
|-11.42
|7101.40
|2389
|2006.06.09 14:59
|sell
|1180
|1.00
|113.83
|113.96
|0.00
|2390
|2006.06.09 15:17
|s/l
|1180
|1.00
|113.96
|113.96
|0.00
|-11.40
|7090.00
|2391
|2006.06.12 00:10
|buy
|1181
|1.00
|114.18
|114.05
|0.00
|2392
|2006.06.12 01:59
|s/l
|1181
|1.00
|114.05
|114.05
|0.00
|-11.40
|7078.60
|2393
|2006.06.12 05:07
|sell
|1182
|1.00
|114.18
|114.31
|0.00
|2394
|2006.06.12 06:08
|close
|1182
|1.00
|114.10
|114.31
|0.00
|7.01
|7085.61
|2395
|2006.06.12 10:07
|buy
|1183
|1.00
|114.30
|114.17
|0.00
|2396
|2006.06.12 11:39
|close
|1183
|1.00
|114.40
|114.17
|0.00
|8.74
|7094.35
|2397
|2006.06.12 14:01
|sell
|1184
|1.00
|114.38
|114.51
|0.00
|2398
|2006.06.12 14:29
|close
|1184
|1.00
|114.29
|114.51
|0.00
|7.87
|7102.22
|2399
|2006.06.12 14:32
|sell
|1185
|1.00
|114.29
|114.42
|0.00
|2400
|2006.06.12 15:34
|close
|1185
|1.00
|114.19
|114.42
|0.00
|8.76
|7110.98
|2401
|2006.06.12 15:34
|buy
|1186
|1.00
|114.21
|114.08
|0.00
|2402
|2006.06.12 16:54
|close
|1186
|1.00
|114.32
|114.08
|0.00
|9.62
|7120.60
|2403
|2006.06.12 16:54
|sell
|1187
|1.00
|114.31
|114.44
|0.00
|2404
|2006.06.12 18:00
|close
|1187
|1.00
|114.20
|114.44
|0.00
|9.63
|7130.23
|2405
|2006.06.13 07:16
|buy
|1188
|1.00
|114.54
|114.41
|0.00
|2406
|2006.06.13 07:54
|close
|1188
|1.00
|114.64
|114.41
|0.00
|8.72
|7138.95
|2407
|2006.06.13 07:59
|buy
|1189
|1.00
|114.50
|114.37
|0.00
|2408
|2006.06.13 10:10
|s/l
|1189
|1.00
|114.37
|114.37
|0.00
|-11.37
|7127.58
|2409
|2006.06.13 10:18
|buy
|1190
|1.00
|114.37
|114.24
|0.00
|2410
|2006.06.13 10:54
|close
|1190
|1.00
|114.43
|114.24
|0.00
|5.24
|7132.82
|2411
|2006.06.13 11:01
|buy
|1191
|1.00
|114.50
|114.37
|0.00
|2412
|2006.06.13 11:59
|close
|1191
|1.00
|114.64
|114.37
|0.00
|12.21
|7145.03
|2413
|2006.06.13 13:26
|buy
|1192
|1.00
|114.53
|114.40
|0.00
|2414
|2006.06.13 13:45
|close
|1192
|1.00
|114.65
|114.40
|0.00
|10.47
|7155.50
|2415
|2006.06.13 15:59
|buy
|1193
|1.00
|115.08
|114.95
|0.00
|2416
|2006.06.13 16:23
|close
|1193
|1.00
|115.20
|114.95
|0.00
|10.42
|7165.92
|2417
|2006.06.13 16:23
|sell
|1194
|1.00
|115.21
|115.34
|0.00
|2418
|2006.06.13 17:06
|close
|1194
|1.00
|115.16
|115.34
|0.00
|4.34
|7170.26
|2419
|2006.06.13 17:59
|sell
|1195
|1.00
|115.25
|115.38
|0.00
|2420
|2006.06.13 19:14
|s/l
|1195
|1.00
|115.38
|115.38
|0.00
|-11.26
|7159.00
|2421
|2006.06.13 23:19
|sell
|1196
|1.00
|115.33
|115.46
|0.00
|2422
|2006.06.14 00:59
|close
|1196
|1.00
|115.20
|115.46
|0.00
|9.82
|7168.82
|2423
|2006.06.14 03:01
|sell
|1197
|1.00
|115.18
|115.31
|0.00
|2424
|2006.06.14 03:09
|close
|1197
|1.00
|115.12
|115.31
|0.00
|5.21
|7174.03
|2425
|2006.06.14 15:19
|buy
|1198
|1.00
|114.73
|114.60
|0.00
|2426
|2006.06.14 15:59
|close
|1198
|1.00
|114.85
|114.60
|0.00
|10.45
|7184.48
|2427
|2006.06.14 23:17
|sell
|1199
|1.00
|114.99
|115.12
|0.00
|2428
|2006.06.15 00:07
|close
|1199
|1.00
|114.90
|115.12
|0.00
|3.45
|7187.93
|2429
|2006.06.15 03:02
|sell
|1200
|1.00
|115.00
|115.13
|0.00
|2430
|2006.06.15 05:00
|close
|1200
|1.00
|114.94
|115.13
|0.00
|5.22
|7193.15
|2431
|2006.06.15 11:05
|sell
|1201
|1.00
|114.98
|115.11
|0.00
|2432
|2006.06.15 11:45
|close
|1201
|1.00
|114.92
|115.11
|0.00
|5.22
|7198.37
|2433
|2006.06.15 14:19
|buy
|1202
|1.00
|114.80
|114.67
|0.00
|2434
|2006.06.15 14:31
|close
|1202
|1.00
|114.90
|114.67
|0.00
|8.70
|7207.07
|2435
|2006.06.15 14:32
|sell
|1203
|1.00
|114.94
|115.07
|0.00
|2436
|2006.06.15 14:54
|close
|1203
|1.00
|114.84
|115.07
|0.00
|8.71
|7215.78
|2437
|2006.06.15 15:00
|sell
|1204
|1.00
|114.97
|115.10
|0.00
|2438
|2006.06.15 15:00
|close
|1204
|1.00
|114.89
|115.10
|0.00
|6.96
|7222.74
|2439
|2006.06.15 20:59
|buy
|1205
|1.00
|114.77
|114.64
|0.00
|2440
|2006.06.15 21:55
|close
|1205
|1.00
|114.87
|114.64
|0.00
|8.71
|7231.45
|2441
|2006.06.15 21:55
|sell
|1206
|1.00
|114.86
|114.99
|0.00
|2442
|2006.06.15 22:09
|close
|1206
|1.00
|114.80
|114.99
|0.00
|5.23
|7236.68
|2443
|2006.06.16 02:13
|sell
|1207
|1.00
|114.75
|114.88
|0.00
|2444
|2006.06.16 02:45
|close
|1207
|1.00
|114.66
|114.88
|0.00
|7.85
|7244.53
|2445
|2006.06.16 06:59
|buy
|1208
|1.00
|114.63
|114.50
|0.00
|2446
|2006.06.16 07:01
|close
|1208
|1.00
|114.71
|114.50
|0.00
|6.97
|7251.50
|2447
|2006.06.16 07:02
|sell
|1209
|1.00
|114.70
|114.83
|0.00
|2448
|2006.06.16 09:59
|s/l
|1209
|1.00
|114.83
|114.83
|0.00
|-11.32
|7240.18
|2449
|2006.06.16 09:59
|sell
|1210
|1.00
|114.88
|115.01
|0.00
|2450
|2006.06.16 12:07
|s/l
|1210
|1.00
|115.01
|115.01
|0.00
|-11.30
|7228.88
|2451
|2006.06.16 12:07
|sell
|1211
|1.00
|114.99
|115.12
|0.00
|2452
|2006.06.16 12:56
|close
|1211
|1.00
|114.92
|115.12
|0.00
|6.09
|7234.97
|2453
|2006.06.16 14:30
|buy
|1212
|1.00
|115.06
|114.93
|0.00
|2454
|2006.06.16 15:00
|s/l
|1212
|1.00
|114.93
|114.93
|0.00
|-11.32
|7223.65
|2455
|2006.06.16 15:34
|sell
|1213
|1.00
|115.09
|115.22
|0.00
|2456
|2006.06.18 22:00
|s/l
|1213
|1.00
|115.22
|115.22
|0.00
|-11.28
|7212.37
|2457
|2006.06.18 23:11
|buy
|1214
|1.00
|115.34
|115.21
|0.00
|2458
|2006.06.19 00:59
|close
|1214
|1.00
|115.48
|115.21
|0.00
|13.42
|7225.79
|2459
|2006.06.19 01:59
|sell
|1215
|1.00
|115.67
|115.80
|0.00
|2460
|2006.06.19 06:59
|close
|1215
|1.00
|115.55
|115.80
|0.00
|10.39
|7236.18
|2461
|2006.06.19 12:01
|sell
|1216
|1.00
|115.62
|115.75
|0.00
|2462
|2006.06.19 12:06
|close
|1216
|1.00
|115.57
|115.75
|0.00
|4.33
|7240.51
|2463
|2006.06.19 12:07
|sell
|1217
|1.00
|115.55
|115.68
|0.00
|2464
|2006.06.19 12:59
|s/l
|1217
|1.00
|115.68
|115.68
|0.00
|-11.24
|7229.27
|2465
|2006.06.19 16:59
|sell
|1218
|1.00
|115.38
|115.51
|0.00
|2466
|2006.06.19 17:56
|close
|1218
|1.00
|115.30
|115.51
|0.00
|6.94
|7236.21
|2467
|2006.06.19 18:17
|buy
|1219
|1.00
|115.31
|115.18
|0.00
|2468
|2006.06.19 18:59
|close
|1219
|1.00
|115.41
|115.18
|0.00
|8.66
|7244.87
|2469
|2006.06.20 01:00
|buy
|1220
|1.00
|115.42
|115.29
|0.00
|2470
|2006.06.20 01:59
|close
|1220
|1.00
|115.50
|115.29
|0.00
|6.93
|7251.80
|2471
|2006.06.20 01:59
|buy
|1221
|1.00
|115.51
|115.38
|0.00
|2472
|2006.06.20 05:59
|s/l
|1221
|1.00
|115.38
|115.38
|0.00
|-11.30
|7240.50
|2473
|2006.06.20 10:59
|buy
|1222
|1.00
|115.10
|114.97
|0.00
|2474
|2006.06.20 12:59
|s/l
|1222
|1.00
|114.97
|114.97
|0.00
|-11.32
|7229.18
|2475
|2006.06.20 13:59
|sell
|1223
|1.00
|114.96
|115.09
|0.00
|2476
|2006.06.20 16:26
|close
|1223
|1.00
|114.87
|115.09
|0.00
|7.83
|7237.01
|2477
|2006.06.20 16:26
|buy
|1224
|1.00
|114.88
|114.75
|0.00
|2478
|2006.06.20 21:00
|close
|1224
|1.00
|114.98
|114.75
|0.00
|8.70
|7245.71
|2479
|2006.06.20 21:00
|buy
|1225
|1.00
|114.88
|114.75
|0.00
|2480
|2006.06.21 00:59
|s/l
|1225
|1.00
|114.75
|114.75
|0.00
|-10.03
|7235.68
|2481
|2006.06.21 02:59
|buy
|1226
|1.00
|114.52
|114.39
|0.00
|2482
|2006.06.21 03:02
|close
|1226
|1.00
|114.72
|114.39
|0.00
|17.43
|7253.11
|2483
|2006.06.21 03:02
|sell
|1227
|1.00
|114.70
|114.83
|0.00
|2484
|2006.06.21 10:59
|s/l
|1227
|1.00
|114.83
|114.83
|0.00
|-11.31
|7241.80
|2485
|2006.06.21 21:08
|buy
|1228
|1.00
|114.81
|114.68
|0.00
|2486
|2006.06.22 01:48
|s/l
|1228
|1.00
|114.68
|114.68
|0.00
|-7.44
|7234.36
|2487
|2006.06.22 01:48
|buy
|1229
|1.00
|114.70
|114.57
|0.00
|2488
|2006.06.22 02:26
|close
|1229
|1.00
|114.79
|114.57
|0.00
|7.84
|7242.20
|2489
|2006.06.22 11:59
|buy
|1230
|1.00
|115.51
|115.38
|0.00
|2490
|2006.06.22 12:00
|close
|1230
|1.00
|115.56
|115.38
|0.00
|4.33
|7246.53
|2491
|2006.06.22 12:59
|sell
|1231
|1.00
|115.67
|115.80
|0.00
|2492
|2006.06.22 13:59
|s/l
|1231
|1.00
|115.80
|115.80
|0.00
|-11.22
|7235.31
|2493
|2006.06.22 15:30
|sell
|1232
|1.00
|115.88
|116.01
|0.00
|2494
|2006.06.22 15:39
|close
|1232
|1.00
|115.83
|116.01
|0.00
|4.32
|7239.63
|2495
|2006.06.22 15:59
|sell
|1233
|1.00
|115.94
|116.07
|0.00
|2496
|2006.06.22 16:59
|s/l
|1233
|1.00
|116.07
|116.07
|0.00
|-11.19
|7228.44
|2497
|2006.06.22 20:30
|buy
|1234
|1.00
|116.11
|115.98
|0.00
|2498
|2006.06.22 23:20
|close
|1234
|1.00
|116.16
|115.98
|0.00
|4.30
|7232.74
|2499
|2006.06.23 01:12
|sell
|1235
|1.00
|116.19
|116.32
|0.00
|2500
|2006.06.23 01:29
|close
|1235
|1.00
|116.13
|116.32
|0.00
|5.17
|7237.91
|2501
|2006.06.23 01:59
|sell
|1236
|1.00
|116.20
|116.33
|0.00
|2502
|2006.06.23 03:00
|close
|1236
|1.00
|116.10
|116.33
|0.00
|8.61
|7246.52
|2503
|2006.06.23 07:00
|buy
|1237
|1.00
|115.99
|115.86
|0.00
|2504
|2006.06.23 07:22
|close
|1237
|1.00
|116.05
|115.86
|0.00
|5.17
|7251.69
|2505
|2006.06.23 07:38
|buy
|1238
|1.00
|116.01
|115.88
|0.00
|2506
|2006.06.23 07:52
|close
|1238
|1.00
|116.07
|115.88
|0.00
|5.17
|7256.86
|2507
|2006.06.23 07:59
|buy
|1239
|1.00
|116.01
|115.88
|0.00
|2508
|2006.06.23 07:59
|close
|1239
|1.00
|116.14
|115.88
|0.00
|11.19
|7268.05
|2509
|2006.06.23 12:00
|buy
|1240
|1.00
|116.32
|116.19
|0.00
|2510
|2006.06.23 12:18
|close
|1240
|1.00
|116.39
|116.19
|0.00
|6.01
|7274.06
|2511
|2006.06.23 12:22
|buy
|1241
|1.00
|116.38
|116.25
|0.00
|2512
|2006.06.23 13:59
|s/l
|1241
|1.00
|116.25
|116.25
|0.00
|-11.21
|7262.85
|2513
|2006.06.23 15:00
|sell
|1242
|1.00
|116.29
|116.42
|0.00
|2514
|2006.06.23 15:00
|close
|1242
|1.00
|116.21
|116.42
|0.00
|6.88
|7269.73
|2515
|2006.06.23 15:05
|sell
|1243
|1.00
|116.28
|116.41
|0.00
|2516
|2006.06.23 15:06
|close
|1243
|1.00
|116.20
|116.41
|0.00
|6.88
|7276.61
|2517
|2006.06.25 23:46
|sell
|1244
|1.00
|116.52
|116.65
|0.00
|2518
|2006.06.25 23:59
|close
|1244
|1.00
|116.38
|116.65
|0.00
|12.03
|7288.64
|2519
|2006.06.26 00:00
|sell
|1245
|1.00
|116.48
|116.61
|0.00
|2520
|2006.06.26 00:59
|close
|1245
|1.00
|116.38
|116.61
|0.00
|8.59
|7297.23
|2521
|2006.06.26 02:34
|sell
|1246
|1.00
|116.48
|116.61
|0.00
|2522
|2006.06.26 05:00
|close
|1246
|1.00
|116.40
|116.61
|0.00
|6.87
|7304.10
|2523
|2006.06.26 10:00
|buy
|1247
|1.00
|116.28
|116.15
|0.00
|2524
|2006.06.26 10:59
|s/l
|1247
|1.00
|116.15
|116.15
|0.00
|-11.20
|7292.90
|2525
|2006.06.26 11:00
|sell
|1248
|1.00
|116.32
|116.45
|0.00
|2526
|2006.06.26 13:04
|close
|1248
|1.00
|116.17
|116.45
|0.00
|12.91
|7305.81
|2527
|2006.06.26 13:04
|buy
|1249
|1.00
|116.18
|116.05
|0.00
|2528
|2006.06.26 13:33
|close
|1249
|1.00
|116.29
|116.05
|0.00
|9.46
|7315.27
|2529
|2006.06.26 18:00
|sell
|1250
|1.00
|116.35
|116.48
|0.00
|2530
|2006.06.26 20:18
|close
|1250
|1.00
|116.25
|116.48
|0.00
|8.60
|7323.87
|2531
|2006.06.27 00:58
|sell
|1251
|1.00
|116.18
|116.31
|0.00
|2532
|2006.06.27 00:59
|close
|1251
|1.00
|116.07
|116.31
|0.00
|9.48
|7333.35
|2533
|2006.06.27 03:59
|sell
|1252
|1.00
|116.14
|116.27
|0.00
|2534
|2006.06.27 06:00
|s/l
|1252
|1.00
|116.27
|116.27
|0.00
|-11.18
|7322.17
|2535
|2006.06.27 06:01
|buy
|1253
|1.00
|116.15
|116.02
|0.00
|2536
|2006.06.27 07:59
|close
|1253
|1.00
|116.25
|116.02
|0.00
|8.60
|7330.77
|2537
|2006.06.27 11:48
|buy
|1254
|1.00
|116.42
|116.29
|0.00
|2538
|2006.06.27 12:13
|close
|1254
|1.00
|116.53
|116.29
|0.00
|9.44
|7340.21
|2539
|2006.06.27 12:39
|buy
|1255
|1.00
|116.35
|116.22
|0.00
|2540
|2006.06.27 12:39
|close
|1255
|1.00
|116.46
|116.22
|0.00
|9.45
|7349.66
|2541
|2006.06.27 13:59
|buy
|1256
|1.00
|116.15
|116.02
|0.00
|2542
|2006.06.27 14:57
|close
|1256
|1.00
|116.24
|116.02
|0.00
|7.74
|7357.40
|2543
|2006.06.27 14:57
|sell
|1257
|1.00
|116.23
|116.36
|0.00
|2544
|2006.06.27 23:00
|s/l
|1257
|1.00
|116.36
|116.36
|0.00
|-11.17
|7346.23
|2545
|2006.06.27 23:04
|buy
|1258
|1.00
|116.32
|116.19
|0.00
|2546
|2006.06.28 02:55
|s/l
|1258
|1.00
|116.19
|116.19
|0.00
|-9.89
|7336.34
|2547
|2006.06.28 03:00
|sell
|1259
|1.00
|116.21
|116.34
|0.00
|2548
|2006.06.28 07:59
|s/l
|1259
|1.00
|116.34
|116.34
|0.00
|-11.17
|7325.17
|2549
|2006.06.28 07:59
|sell
|1260
|1.00
|116.37
|116.50
|0.00
|2550
|2006.06.28 09:00
|close
|1260
|1.00
|116.27
|116.50
|0.00
|8.60
|7333.77
|2551
|2006.06.28 09:00
|buy
|1261
|1.00
|116.29
|116.16
|0.00
|2552
|2006.06.28 09:09
|close
|1261
|1.00
|116.38
|116.16
|0.00
|7.73
|7341.50
|2553
|2006.06.28 09:59
|buy
|1262
|1.00
|116.29
|116.16
|0.00
|2554
|2006.06.28 15:59
|close
|1262
|1.00
|116.42
|116.16
|0.00
|11.17
|7352.67
|2555
|2006.06.28 21:00
|buy
|1263
|1.00
|116.40
|116.27
|0.00
|2556
|2006.06.29 00:59
|close
|1263
|1.00
|116.49
|116.27
|0.00
|11.63
|7364.30
|2557
|2006.06.29 01:59
|sell
|1264
|1.00
|116.60
|116.73
|0.00
|2558
|2006.06.29 02:19
|close
|1264
|1.00
|116.53
|116.73
|0.00
|6.01
|7370.31
|2559
|2006.06.29 06:05
|sell
|1265
|1.00
|116.51
|116.64
|0.00
|2560
|2006.06.29 07:12
|close
|1265
|1.00
|116.44
|116.64
|0.00
|6.01
|7376.32
|2561
|2006.06.29 07:13
|buy
|1266
|1.00
|116.45
|116.32
|0.00
|2562
|2006.06.29 13:59
|s/l
|1266
|1.00
|116.32
|116.32
|0.00
|-11.19
|7365.13
|2563
|2006.06.29 22:04
|sell
|1267
|1.00
|115.10
|115.23
|0.00
|2564
|2006.06.29 23:43
|close
|1267
|1.00
|115.02
|115.23
|0.00
|6.96
|7372.09
|2565
|2006.06.30 02:49
|sell
|1268
|1.00
|115.01
|115.14
|0.00
|2566
|2006.06.30 04:00
|close
|1268
|1.00
|114.95
|115.14
|0.00
|5.22
|7377.31
|2567
|2006.06.30 12:59
|buy
|1269
|1.00
|114.39
|114.26
|0.00
|2568
|2006.06.30 13:59
|s/l
|1269
|1.00
|114.26
|114.26
|0.00
|-11.38
|7365.93
|2569
|2006.06.30 14:35
|sell
|1270
|1.00
|114.36
|114.49
|0.00
|2570
|2006.06.30 15:08
|close
|1270
|1.00
|114.29
|114.49
|0.00
|6.13
|7372.06
|2571
|2006.06.30 18:00
|sell
|1271
|1.00
|114.50
|114.63
|0.00
|2572
|2006.07.02 21:00
|close
|1271
|1.00
|114.35
|114.63
|0.00
|13.12
|7385.18
|2573
|2006.07.03 05:00
|sell
|1272
|1.00
|114.58
|114.71
|0.00
|2574
|2006.07.03 06:05
|close
|1272
|1.00
|114.47
|114.71
|0.00
|9.61
|7394.79
|2575
|2006.07.03 12:03
|sell
|1273
|1.00
|114.79
|114.92
|0.00
|2576
|2006.07.03 14:00
|close
|1273
|1.00
|114.69
|114.92
|0.00
|8.72
|7403.51
|2577
|2006.07.03 14:00
|buy
|1274
|1.00
|114.69
|114.56
|0.00
|2578
|2006.07.03 14:43
|close
|1274
|1.00
|114.77
|114.56
|0.00
|6.97
|7410.48
|2579
|2006.07.03 14:47
|buy
|1275
|1.00
|114.76
|114.63
|0.00
|2580
|2006.07.03 15:46
|close
|1275
|1.00
|114.88
|114.63
|0.00
|10.45
|7420.93
|2581
|2006.07.03 15:46
|sell
|1276
|1.00
|114.89
|115.02
|0.00
|2582
|2006.07.03 16:01
|close
|1276
|1.00
|114.75
|115.02
|0.00
|12.20
|7433.13
|2583
|2006.07.03 16:02
|buy
|1277
|1.00
|114.81
|114.68
|0.00
|2584
|2006.07.03 17:10
|s/l
|1277
|1.00
|114.68
|114.68
|0.00
|-11.34
|7421.79
|2585
|2006.07.03 17:11
|buy
|1278
|1.00
|114.67
|114.54
|0.00
|2586
|2006.07.03 23:57
|close
|1278
|1.00
|114.76
|114.54
|0.00
|7.84
|7429.63
|2587
|2006.07.04 06:59
|buy
|1279
|1.00
|114.47
|114.34
|0.00
|2588
|2006.07.04 08:00
|close
|1279
|1.00
|114.60
|114.34
|0.00
|11.34
|7440.97
|2589
|2006.07.05 00:00
|buy
|1280
|1.00
|114.98
|114.85
|0.00
|2590
|2006.07.05 00:12
|close
|1280
|1.00
|115.08
|114.85
|0.00
|8.69
|7449.66
|2591
|2006.07.05 06:01
|sell
|1281
|1.00
|114.84
|114.97
|0.00
|2592
|2006.07.05 07:59
|s/l
|1281
|1.00
|114.97
|114.97
|0.00
|-11.30
|7438.36
|2593
|2006.07.05 08:59
|sell
|1282
|1.00
|115.12
|115.25
|0.00
|2594
|2006.07.05 09:00
|close
|1282
|1.00
|114.95
|115.25
|0.00
|14.79
|7453.15
|2595
|2006.07.05 09:00
|buy
|1283
|1.00
|114.96
|114.83
|0.00
|2596
|2006.07.05 11:59
|s/l
|1283
|1.00
|114.83
|114.83
|0.00
|-11.34
|7441.81
|2597
|2006.07.05 12:04
|sell
|1284
|1.00
|114.88
|115.01
|0.00
|2598
|2006.07.05 12:59
|s/l
|1284
|1.00
|115.01
|115.01
|0.00
|-11.29
|7430.52
|2599
|2006.07.06 01:01
|buy
|1285
|1.00
|115.58
|115.45
|0.00
|2600
|2006.07.06 06:18
|s/l
|1285
|1.00
|115.45
|115.45
|0.00
|-11.26
|7419.26
|2601
|2006.07.06 07:01
|sell
|1286
|1.00
|115.57
|115.70
|0.00
|2602
|2006.07.06 10:59
|close
|1286
|1.00
|115.44
|115.70
|0.00
|11.26
|7430.52
|2603
|2006.07.06 11:13
|sell
|1287
|1.00
|115.57
|115.70
|0.00
|2604
|2006.07.06 11:59
|close
|1287
|1.00
|115.47
|115.70
|0.00
|8.66
|7439.18
|2605
|2006.07.06 22:59
|sell
|1288
|1.00
|115.28
|115.41
|0.00
|2606
|2006.07.06 23:54
|close
|1288
|1.00
|115.20
|115.41
|0.00
|6.94
|7446.12
|2607
|2006.07.07 10:37
|sell
|1289
|1.00
|114.86
|114.99
|0.00
|2608
|2006.07.07 11:59
|close
|1289
|1.00
|114.72
|114.99
|0.00
|12.20
|7458.32
|2609
|2006.07.07 14:59
|buy
|1290
|1.00
|114.01
|113.88
|0.00
|2610
|2006.07.07 17:20
|s/l
|1290
|1.00
|113.88
|113.88
|0.00
|-11.42
|7446.90
|2611
|2006.07.07 19:00
|buy
|1291
|1.00
|113.93
|113.80
|0.00
|2612
|2006.07.09 22:03
|close
|1291
|1.00
|114.03
|113.80
|0.00
|8.77
|7455.67
|2613
|2006.07.09 22:04
|sell
|1292
|1.00
|114.04
|114.17
|0.00
|2614
|2006.07.09 22:43
|close
|1292
|1.00
|113.97
|114.17
|0.00
|6.14
|7461.81
|2615
|2006.07.09 22:44
|sell
|1293
|1.00
|113.94
|114.07
|0.00
|2616
|2006.07.09 22:50
|close
|1293
|1.00
|113.87
|114.07
|0.00
|6.15
|7467.96
|2617
|2006.07.09 22:59
|sell
|1294
|1.00
|114.04
|114.17
|0.00
|2618
|2006.07.09 23:46
|close
|1294
|1.00
|113.97
|114.17
|0.00
|6.14
|7474.10
|2619
|2006.07.09 23:47
|buy
|1295
|1.00
|113.96
|113.83
|0.00
|2620
|2006.07.10 00:54
|close
|1295
|1.00
|114.01
|113.83
|0.00
|5.69
|7479.79
|2621
|2006.07.10 01:11
|buy
|1296
|1.00
|113.90
|113.77
|0.00
|2622
|2006.07.10 01:39
|close
|1296
|1.00
|113.96
|113.77
|0.00
|5.26
|7485.05
|2623
|2006.07.10 01:59
|buy
|1297
|1.00
|113.88
|113.75
|0.00
|2624
|2006.07.10 03:59
|s/l
|1297
|1.00
|113.75
|113.75
|0.00
|-11.43
|7473.62
|2625
|2006.07.10 06:21
|buy
|1298
|1.00
|113.63
|113.50
|0.00
|2626
|2006.07.10 09:59
|close
|1298
|1.00
|113.73
|113.50
|0.00
|8.79
|7482.41
|2627
|2006.07.10 12:59
|sell
|1299
|1.00
|113.99
|114.12
|0.00
|2628
|2006.07.10 13:59
|s/l
|1299
|1.00
|114.12
|114.12
|0.00
|-11.39
|7471.02
|2629
|2006.07.10 16:00
|sell
|1300
|1.00
|114.11
|114.24
|0.00
|2630
|2006.07.10 18:00
|s/l
|1300
|1.00
|114.24
|114.24
|0.00
|-11.38
|7459.64
|2631
|2006.07.10 18:00
|buy
|1301
|1.00
|114.12
|113.99
|0.00
|2632
|2006.07.10 20:01
|close
|1301
|1.00
|114.23
|113.99
|0.00
|9.63
|7469.27
|2633
|2006.07.10 23:13
|buy
|1302
|1.00
|114.26
|114.13
|0.00
|2634
|2006.07.11 01:00
|s/l
|1302
|1.00
|114.13
|114.13
|0.00
|-10.09
|7459.18
|2635
|2006.07.11 03:20
|sell
|1303
|1.00
|114.08
|114.21
|0.00
|2636
|2006.07.11 06:59
|s/l
|1303
|1.00
|114.21
|114.21
|0.00
|-11.37
|7447.81
|2637
|2006.07.11 07:00
|buy
|1304
|1.00
|114.16
|114.03
|0.00
|2638
|2006.07.11 07:59
|close
|1304
|1.00
|114.26
|114.03
|0.00
|8.75
|7456.56
|2639
|2006.07.11 08:01
|buy
|1305
|1.00
|114.16
|114.03
|0.00
|2640
|2006.07.11 09:00
|close
|1305
|1.00
|114.27
|114.03
|0.00
|9.63
|7466.19
|2641
|2006.07.11 14:30
|buy
|1306
|1.00
|114.26
|114.13
|0.00
|2642
|2006.07.11 16:00
|close
|1306
|1.00
|114.35
|114.13
|0.00
|7.87
|7474.06
|2643
|2006.07.11 16:00
|sell
|1307
|1.00
|114.36
|114.49
|0.00
|2644
|2006.07.11 16:24
|close
|1307
|1.00
|114.28
|114.49
|0.00
|7.00
|7481.06
|2645
|2006.07.11 16:25
|sell
|1308
|1.00
|114.28
|114.41
|0.00
|2646
|2006.07.11 17:09
|close
|1308
|1.00
|114.21
|114.41
|0.00
|6.13
|7487.19
|2647
|2006.07.11 17:09
|buy
|1309
|1.00
|114.22
|114.09
|0.00
|2648
|2006.07.11 22:59
|close
|1309
|1.00
|114.33
|114.09
|0.00
|9.62
|7496.81
|2649
|2006.07.12 06:22
|buy
|1310
|1.00
|114.33
|114.20
|0.00
|2650
|2006.07.12 07:59
|close
|1310
|1.00
|114.53
|114.20
|0.00
|17.46
|7514.27
|2651
|2006.07.12 10:23
|buy
|1311
|1.00
|114.74
|114.61
|0.00
|2652
|2006.07.12 10:59
|close
|1311
|1.00
|114.90
|114.61
|0.00
|13.93
|7528.20
|2653
|2006.07.12 12:59
|sell
|1312
|1.00
|115.33
|115.46
|0.00
|2654
|2006.07.12 13:37
|close
|1312
|1.00
|115.26
|115.46
|0.00
|6.07
|7534.27
|2655
|2006.07.12 15:01
|buy
|1313
|1.00
|115.41
|115.28
|0.00
|2656
|2006.07.12 17:00
|close
|1313
|1.00
|115.50
|115.28
|0.00
|7.79
|7542.06
|2657
|2006.07.12 18:41
|buy
|1314
|1.00
|115.50
|115.37
|0.00
|2658
|2006.07.12 22:59
|s/l
|1314
|1.00
|115.37
|115.37
|0.00
|-11.27
|7530.79
|2659
|2006.07.13 01:00
|buy
|1315
|1.00
|115.34
|115.21
|0.00
|2660
|2006.07.13 04:59
|close
|1315
|1.00
|115.45
|115.21
|0.00
|9.53
|7540.32
|2661
|2006.07.13 09:36
|sell
|1316
|1.00
|115.25
|115.38
|0.00
|2662
|2006.07.13 09:40
|close
|1316
|1.00
|115.17
|115.38
|0.00
|6.95
|7547.27
|2663
|2006.07.13 09:59
|sell
|1317
|1.00
|115.24
|115.37
|0.00
|2664
|2006.07.13 10:59
|s/l
|1317
|1.00
|115.37
|115.37
|0.00
|-11.26
|7536.01
|2665
|2006.07.13 11:48
|buy
|1318
|1.00
|115.34
|115.21
|0.00
|2666
|2006.07.13 13:59
|s/l
|1318
|1.00
|115.21
|115.21
|0.00
|-11.28
|7524.73
|2667
|2006.07.13 14:06
|sell
|1319
|1.00
|115.31
|115.44
|0.00
|2668
|2006.07.13 14:43
|close
|1319
|1.00
|115.22
|115.44
|0.00
|7.81
|7532.54
|2669
|2006.07.13 15:59
|sell
|1320
|1.00
|115.44
|115.57
|0.00
|2670
|2006.07.13 16:28
|close
|1320
|1.00
|115.28
|115.57
|0.00
|13.88
|7546.42
|2671
|2006.07.13 17:09
|buy
|1321
|1.00
|115.29
|115.16
|0.00
|2672
|2006.07.13 17:13
|close
|1321
|1.00
|115.37
|115.16
|0.00
|6.93
|7553.35
|2673
|2006.07.13 17:59
|buy
|1322
|1.00
|115.34
|115.21
|0.00
|2674
|2006.07.14 00:02
|close
|1322
|1.00
|115.41
|115.21
|0.00
|7.37
|7560.72
|2675
|2006.07.14 00:59
|sell
|1323
|1.00
|115.54
|115.67
|0.00
|2676
|2006.07.14 01:59
|s/l
|1323
|1.00
|115.67
|115.67
|0.00
|-11.23
|7549.49
|2677
|2006.07.14 04:00
|buy
|1324
|1.00
|115.75
|115.62
|0.00
|2678
|2006.07.14 04:39
|close
|1324
|1.00
|115.82
|115.62
|0.00
|6.04
|7555.53
|2679
|2006.07.14 04:57
|buy
|1325
|1.00
|115.83
|115.70
|0.00
|2680
|2006.07.14 05:46
|close
|1325
|1.00
|115.93
|115.70
|0.00
|8.63
|7564.16
|2681
|2006.07.14 06:59
|sell
|1326
|1.00
|116.00
|116.13
|0.00
|2682
|2006.07.14 07:00
|close
|1326
|1.00
|115.79
|116.13
|0.00
|18.14
|7582.30
|2683
|2006.07.14 08:24
|sell
|1327
|1.00
|115.80
|115.93
|0.00
|2684
|2006.07.14 08:59
|close
|1327
|1.00
|115.75
|115.93
|0.00
|4.32
|7586.62
|2685
|2006.07.14 10:16
|sell
|1328
|1.00
|115.77
|115.90
|0.00
|2686
|2006.07.14 12:14
|close
|1328
|1.00
|115.70
|115.90
|0.00
|6.05
|7592.67
|2687
|2006.07.14 17:59
|buy
|1329
|1.00
|116.21
|116.08
|0.00
|2688
|2006.07.16 21:00
|close
|1329
|1.00
|116.33
|116.08
|0.00
|10.32
|7602.99
|2689
|2006.07.17 14:55
|sell
|1330
|1.00
|117.15
|117.28
|0.00
|2690
|2006.07.17 23:59
|close
|1330
|1.00
|116.94
|117.28
|0.00
|17.96
|7620.95
|2691
|2006.07.18 00:59
|sell
|1331
|1.00
|117.04
|117.17
|0.00
|2692
|2006.07.18 01:57
|close
|1331
|1.00
|116.96
|117.17
|0.00
|6.84
|7627.79
|2693
|2006.07.18 01:57
|buy
|1332
|1.00
|116.95
|116.82
|0.00
|2694
|2006.07.18 09:59
|close
|1332
|1.00
|117.02
|116.82
|0.00
|5.98
|7633.77
|2695
|2006.07.18 10:00
|buy
|1333
|1.00
|116.89
|116.76
|0.00
|2696
|2006.07.18 10:53
|close
|1333
|1.00
|116.98
|116.76
|0.00
|7.69
|7641.46
|2697
|2006.07.18 10:59
|buy
|1334
|1.00
|116.93
|116.80
|0.00
|2698
|2006.07.18 11:01
|close
|1334
|1.00
|117.02
|116.80
|0.00
|7.69
|7649.15
|2699
|2006.07.18 11:01
|sell
|1335
|1.00
|117.01
|117.14
|0.00
|2700
|2006.07.18 12:22
|close
|1335
|1.00
|116.95
|117.14
|0.00
|5.13
|7654.28
|2701
|2006.07.18 12:22
|buy
|1336
|1.00
|116.95
|116.82
|0.00
|2702
|2006.07.18 13:00
|close
|1336
|1.00
|117.05
|116.82
|0.00
|8.54
|7662.82
|2703
|2006.07.18 13:00
|buy
|1337
|1.00
|116.93
|116.80
|0.00
|2704
|2006.07.18 13:59
|close
|1337
|1.00
|117.01
|116.80
|0.00
|6.84
|7669.66
|2705
|2006.07.18 15:00
|buy
|1338
|1.00
|117.22
|117.09
|0.00
|2706
|2006.07.18 15:59
|close
|1338
|1.00
|117.43
|117.09
|0.00
|17.88
|7687.54
|2707
|2006.07.18 18:59
|buy
|1339
|1.00
|117.37
|117.24
|0.00
|2708
|2006.07.19 02:00
|s/l
|1339
|1.00
|117.24
|117.24
|0.00
|-9.79
|7677.75
|2709
|2006.07.19 06:35
|buy
|1340
|1.00
|117.35
|117.22
|0.00
|2710
|2006.07.19 07:59
|close
|1340
|1.00
|117.42
|117.22
|0.00
|5.96
|7683.71
|2711
|2006.07.19 08:00
|buy
|1341
|1.00
|117.42
|117.29
|0.00
|2712
|2006.07.19 08:30
|close
|1341
|1.00
|117.53
|117.29
|0.00
|9.36
|7693.07
|2713
|2006.07.19 08:30
|buy
|1342
|1.00
|117.46
|117.33
|0.00
|2714
|2006.07.19 09:21
|close
|1342
|1.00
|117.51
|117.33
|0.00
|4.25
|7697.32
|2715
|2006.07.19 11:13
|buy
|1343
|1.00
|117.58
|117.45
|0.00
|2716
|2006.07.19 12:02
|close
|1343
|1.00
|117.64
|117.45
|0.00
|5.10
|7702.42
|2717
|2006.07.19 12:33
|sell
|1344
|1.00
|117.70
|117.83
|0.00
|2718
|2006.07.19 12:48
|close
|1344
|1.00
|117.62
|117.83
|0.00
|6.80
|7709.22
|2719
|2006.07.19 12:59
|sell
|1345
|1.00
|117.82
|117.95
|0.00
|2720
|2006.07.19 13:00
|close
|1345
|1.00
|117.66
|117.95
|0.00
|13.60
|7722.82
|2721
|2006.07.19 13:40
|buy
|1346
|1.00
|117.69
|117.56
|0.00
|2722
|2006.07.19 14:06
|s/l
|1346
|1.00
|117.56
|117.56
|0.00
|-11.06
|7711.76
|2723
|2006.07.19 15:59
|sell
|1347
|1.00
|117.19
|117.32
|0.00
|2724
|2006.07.19 15:59
|close
|1347
|1.00
|117.09
|117.32
|0.00
|8.54
|7720.30
|2725
|2006.07.19 16:00
|sell
|1348
|1.00
|117.17
|117.30
|0.00
|2726
|2006.07.19 16:59
|close
|1348
|1.00
|116.68
|117.30
|0.00
|42.00
|7762.30
|2727
|2006.07.19 18:54
|sell
|1349
|1.00
|116.86
|116.99
|0.00
|2728
|2006.07.20 01:59
|close
|1349
|1.00
|116.73
|116.99
|0.00
|6.76
|7769.06
|2729
|2006.07.20 06:02
|sell
|1350
|1.00
|116.74
|116.87
|0.00
|2730
|2006.07.20 12:59
|s/l
|1350
|1.00
|116.87
|116.87
|0.00
|-11.12
|7757.94
|2731
|2006.07.20 14:59
|buy
|1351
|1.00
|116.76
|116.63
|0.00
|2732
|2006.07.20 15:00
|close
|1351
|1.00
|116.91
|116.63
|0.00
|12.83
|7770.77
|2733
|2006.07.20 15:00
|sell
|1352
|1.00
|116.91
|117.04
|0.00
|2734
|2006.07.20 16:00
|close
|1352
|1.00
|116.78
|117.04
|0.00
|11.13
|7781.90
|2735
|2006.07.20 16:00
|sell
|1353
|1.00
|116.90
|117.03
|0.00
|2736
|2006.07.20 16:07
|close
|1353
|1.00
|116.81
|117.03
|0.00
|7.70
|7789.60
|2737
|2006.07.20 16:59
|sell
|1354
|1.00
|116.87
|117.00
|0.00
|2738
|2006.07.20 18:00
|close
|1354
|1.00
|116.76
|117.00
|0.00
|9.42
|7799.02
|2739
|2006.07.20 18:00
|buy
|1355
|1.00
|116.77
|116.64
|0.00
|2740
|2006.07.20 18:20
|close
|1355
|1.00
|116.87
|116.64
|0.00
|8.56
|7807.58
|2741
|2006.07.20 20:59
|sell
|1356
|1.00
|117.03
|117.16
|0.00
|2742
|2006.07.21 00:59
|close
|1356
|1.00
|116.94
|117.16
|0.00
|6.24
|7813.82
|2743
|2006.07.21 06:18
|buy
|1357
|1.00
|116.81
|116.68
|0.00
|2744
|2006.07.21 07:59
|s/l
|1357
|1.00
|116.68
|116.68
|0.00
|-11.18
|7802.64
|2745
|2006.07.21 10:08
|buy
|1358
|1.00
|116.10
|115.97
|0.00
|2746
|2006.07.21 12:59
|s/l
|1358
|1.00
|115.97
|115.97
|0.00
|-11.22
|7791.42
|2747
|2006.07.21 13:00
|sell
|1359
|1.00
|116.10
|116.23
|0.00
|2748
|2006.07.21 14:04
|close
|1359
|1.00
|116.02
|116.23
|0.00
|6.90
|7798.32
|2749
|2006.07.21 14:04
|buy
|1360
|1.00
|116.05
|115.92
|0.00
|2750
|2006.07.21 15:43
|close
|1360
|1.00
|116.12
|115.92
|0.00
|6.03
|7804.35
|2751
|2006.07.23 22:04
|sell
|1361
|1.00
|116.22
|116.35
|0.00
|2752
|2006.07.24 00:59
|s/l
|1361
|1.00
|116.35
|116.35
|0.00
|-12.61
|7791.74
|2753
|2006.07.24 00:59
|sell
|1362
|1.00
|116.53
|116.66
|0.00
|2754
|2006.07.24 01:59
|s/l
|1362
|1.00
|116.66
|116.66
|0.00
|-11.14
|7780.60
|2755
|2006.07.24 02:48
|buy
|1363
|1.00
|116.56
|116.43
|0.00
|2756
|2006.07.24 05:59
|s/l
|1363
|1.00
|116.43
|116.43
|0.00
|-11.17
|7769.43
|2757
|2006.07.24 06:00
|sell
|1364
|1.00
|116.57
|116.70
|0.00
|2758
|2006.07.24 07:59
|s/l
|1364
|1.00
|116.70
|116.70
|0.00
|-11.14
|7758.29
|2759
|2006.07.24 07:59
|sell
|1365
|1.00
|116.71
|116.84
|0.00
|2760
|2006.07.24 11:18
|close
|1365
|1.00
|116.63
|116.84
|0.00
|6.86
|7765.15
|2761
|2006.07.24 13:02
|sell
|1366
|1.00
|116.69
|116.82
|0.00
|2762
|2006.07.24 13:32
|close
|1366
|1.00
|116.62
|116.82
|0.00
|6.00
|7771.15
|2763
|2006.07.24 20:59
|buy
|1367
|1.00
|116.70
|116.57
|0.00
|2764
|2006.07.24 22:00
|close
|1367
|1.00
|116.78
|116.57
|0.00
|6.85
|7778.00
|2765
|2006.07.24 22:01
|sell
|1368
|1.00
|116.77
|116.90
|0.00
|2766
|2006.07.25 01:00
|s/l
|1368
|1.00
|116.90
|116.90
|0.00
|-12.58
|7765.42
|2767
|2006.07.25 01:00
|buy
|1369
|1.00
|116.77
|116.64
|0.00
|2768
|2006.07.25 02:12
|close
|1369
|1.00
|116.84
|116.64
|0.00
|5.99
|7771.41
|2769
|2006.07.25 07:59
|sell
|1370
|1.00
|116.82
|116.95
|0.00
|2770
|2006.07.25 09:06
|close
|1370
|1.00
|116.75
|116.95
|0.00
|6.00
|7777.41
|2771
|2006.07.25 14:00
|sell
|1371
|1.00
|116.70
|116.83
|0.00
|2772
|2006.07.25 14:59
|s/l
|1371
|1.00
|116.83
|116.83
|0.00
|-11.12
|7766.29
|2773
|2006.07.25 21:00
|buy
|1372
|1.00
|117.19
|117.06
|0.00
|2774
|2006.07.26 02:03
|s/l
|1372
|1.00
|117.06
|117.06
|0.00
|-9.81
|7756.48
|2775
|2006.07.26 10:02
|buy
|1373
|1.00
|116.78
|116.65
|0.00
|2776
|2006.07.26 12:02
|close
|1373
|1.00
|116.88
|116.65
|0.00
|8.56
|7765.04
|2777
|2006.07.26 14:00
|sell
|1374
|1.00
|116.85
|116.98
|0.00
|2778
|2006.07.26 16:08
|close
|1374
|1.00
|116.74
|116.98
|0.00
|9.42
|7774.46
|2779
|2006.07.26 21:12
|sell
|1375
|1.00
|116.36
|116.49
|0.00
|2780
|2006.07.26 21:53
|close
|1375
|1.00
|116.29
|116.49
|0.00
|6.02
|7780.48
|2781
|2006.07.26 21:59
|sell
|1376
|1.00
|116.36
|116.49
|0.00
|2782
|2006.07.26 22:07
|close
|1376
|1.00
|116.28
|116.49
|0.00
|6.88
|7787.36
|2783
|2006.07.26 22:08
|buy
|1377
|1.00
|116.29
|116.16
|0.00
|2784
|2006.07.26 22:59
|close
|1377
|1.00
|116.37
|116.16
|0.00
|6.87
|7794.23
|2785
|2006.07.27 03:00
|buy
|1378
|1.00
|116.30
|116.17
|0.00
|2786
|2006.07.27 05:59
|s/l
|1378
|1.00
|116.17
|116.17
|0.00
|-11.20
|7783.03
|2787
|2006.07.27 06:59
|sell
|1379
|1.00
|116.17
|116.30
|0.00
|2788
|2006.07.27 07:00
|close
|1379
|1.00
|116.09
|116.30
|0.00
|6.89
|7789.92
|2789
|2006.07.27 07:59
|buy
|1380
|1.00
|116.00
|115.87
|0.00
|2790
|2006.07.27 08:59
|s/l
|1380
|1.00
|115.87
|115.87
|0.00
|-11.23
|7778.69
|2791
|2006.07.27 13:00
|buy
|1381
|1.00
|115.57
|115.44
|0.00
|2792
|2006.07.27 13:31
|close
|1381
|1.00
|115.64
|115.44
|0.00
|6.05
|7784.74
|2793
|2006.07.27 14:11
|sell
|1382
|1.00
|115.66
|115.79
|0.00
|2794
|2006.07.27 14:59
|close
|1382
|1.00
|115.53
|115.79
|0.00
|11.25
|7795.99
|2795
|2006.07.27 15:02
|sell
|1383
|1.00
|115.59
|115.72
|0.00
|2796
|2006.07.27 15:06
|close
|1383
|1.00
|115.51
|115.72
|0.00
|6.93
|7802.92
|2797
|2006.07.27 16:00
|buy
|1384
|1.00
|115.47
|115.34
|0.00
|2798
|2006.07.27 16:00
|close
|1384
|1.00
|115.55
|115.34
|0.00
|6.92
|7809.84
|2799
|2006.07.27 16:06
|buy
|1385
|1.00
|115.48
|115.35
|0.00
|2800
|2006.07.27 16:07
|close
|1385
|1.00
|115.56
|115.35
|0.00
|6.92
|7816.76
|2801
|2006.07.27 20:24
|sell
|1386
|1.00
|115.89
|116.02
|0.00
|2802
|2006.07.27 21:00
|close
|1386
|1.00
|115.79
|116.02
|0.00
|8.64
|7825.40
|2803
|2006.07.27 23:59
|sell
|1387
|1.00
|115.86
|115.99
|0.00
|2804
|2006.07.28 01:36
|s/l
|1387
|1.00
|115.99
|115.99
|0.00
|-12.67
|7812.73
|2805
|2006.07.28 01:50
|buy
|1388
|1.00
|115.88
|115.75
|0.00
|2806
|2006.07.28 01:59
|close
|1388
|1.00
|115.97
|115.75
|0.00
|7.76
|7820.49
|2807
|2006.07.28 02:00
|buy
|1389
|1.00
|115.89
|115.76
|0.00
|2808
|2006.07.28 03:59
|s/l
|1389
|1.00
|115.76
|115.76
|0.00
|-11.25
|7809.24
|2809
|2006.07.28 07:26
|sell
|1390
|1.00
|115.56
|115.69
|0.00
|2810
|2006.07.28 07:47
|close
|1390
|1.00
|115.46
|115.69
|0.00
|8.66
|7817.90
|2811
|2006.07.28 10:00
|sell
|1391
|1.00
|115.54
|115.67
|0.00
|2812
|2006.07.28 10:17
|s/l
|1391
|1.00
|115.67
|115.67
|0.00
|-11.24
|7806.66
|2813
|2006.07.28 10:17
|sell
|1392
|1.00
|115.67
|115.80
|0.00
|2814
|2006.07.28 10:26
|close
|1392
|1.00
|115.53
|115.80
|0.00
|12.12
|7818.78
|2815
|2006.07.28 10:26
|sell
|1393
|1.00
|115.55
|115.68
|0.00
|2816
|2006.07.28 10:59
|s/l
|1393
|1.00
|115.68
|115.68
|0.00
|-11.24
|7807.54
|2817
|2006.07.28 10:59
|sell
|1394
|1.00
|115.67
|115.80
|0.00
|2818
|2006.07.28 12:00
|close
|1394
|1.00
|115.45
|115.80
|0.00
|19.06
|7826.60
|2819
|2006.07.28 12:07
|buy
|1395
|1.00
|115.49
|115.36
|0.00
|2820
|2006.07.28 12:09
|close
|1395
|1.00
|115.62
|115.36
|0.00
|11.24
|7837.84
|2821
|2006.07.28 12:09
|buy
|1396
|1.00
|115.56
|115.43
|0.00
|2822
|2006.07.28 12:55
|close
|1396
|1.00
|115.65
|115.43
|0.00
|7.78
|7845.62
|2823
|2006.07.28 12:56
|buy
|1397
|1.00
|115.65
|115.52
|0.00
|2824
|2006.07.28 12:59
|s/l
|1397
|1.00
|115.52
|115.52
|0.00
|-11.30
|7834.32
|2825
|2006.07.30 22:13
|sell
|1398
|1.00
|114.79
|114.92
|0.00
|2826
|2006.07.30 22:50
|close
|1398
|1.00
|114.70
|114.92
|0.00
|7.85
|7842.17
|2827
|2006.07.30 23:49
|buy
|1399
|1.00
|114.70
|114.57
|0.00
|2828
|2006.07.31 00:47
|close
|1399
|1.00
|114.82
|114.57
|0.00
|11.75
|7853.92
|2829
|2006.07.31 00:48
|sell
|1400
|1.00
|114.81
|114.94
|0.00
|2830
|2006.07.31 01:50
|close
|1400
|1.00
|114.71
|114.94
|0.00
|8.72
|7862.64
|2831
|2006.07.31 07:59
|sell
|1401
|1.00
|114.47
|114.60
|0.00
|2832
|2006.07.31 08:00
|close
|1401
|1.00
|114.32
|114.60
|0.00
|13.12
|7875.76
|2833
|2006.07.31 09:35
|sell
|1402
|1.00
|114.45
|114.58
|0.00
|2834
|2006.07.31 10:31
|close
|1402
|1.00
|114.35
|114.58
|0.00
|8.74
|7884.50
|2835
|2006.07.31 11:59
|buy
|1403
|1.00
|114.27
|114.14
|0.00
|2836
|2006.07.31 12:00
|close
|1403
|1.00
|114.41
|114.14
|0.00
|12.24
|7896.74
|2837
|2006.07.31 12:00
|sell
|1404
|1.00
|114.40
|114.53
|0.00
|2838
|2006.07.31 12:59
|close
|1404
|1.00
|114.26
|114.53
|0.00
|12.25
|7908.99
|2839
|2006.07.31 13:08
|sell
|1405
|1.00
|114.33
|114.46
|0.00
|2840
|2006.07.31 13:54
|close
|1405
|1.00
|114.24
|114.46
|0.00
|7.88
|7916.87
|2841
|2006.07.31 14:53
|sell
|1406
|1.00
|114.46
|114.59
|0.00
|2842
|2006.07.31 14:54
|close
|1406
|1.00
|114.34
|114.59
|0.00
|10.50
|7927.37
|2843
|2006.08.01 06:00
|sell
|1407
|1.00
|114.73
|114.86
|0.00
|2844
|2006.08.01 12:33
|close
|1407
|1.00
|114.64
|114.86
|0.00
|7.85
|7935.22
|2845
|2006.08.01 13:49
|buy
|1408
|1.00
|114.94
|114.81
|0.00
|2846
|2006.08.01 14:43
|close
|1408
|1.00
|115.06
|114.81
|0.00
|10.43
|7945.65
|2847
|2006.08.01 15:00
|buy
|1409
|1.00
|115.07
|114.94
|0.00
|2848
|2006.08.01 15:11
|close
|1409
|1.00
|115.17
|114.94
|0.00
|8.68
|7954.33
|2849
|2006.08.01 15:24
|buy
|1410
|1.00
|115.07
|114.94
|0.00
|2850
|2006.08.01 15:36
|s/l
|1410
|1.00
|114.94
|114.94
|0.00
|-11.31
|7943.02
|2851
|2006.08.01 15:36
|buy
|1411
|1.00
|114.96
|114.83
|0.00
|2852
|2006.08.01 16:59
|s/l
|1411
|1.00
|114.83
|114.83
|0.00
|-11.34
|7931.68
|2853
|2006.08.01 18:16
|buy
|1412
|1.00
|114.60
|114.47
|0.00
|2854
|2006.08.01 23:59
|s/l
|1412
|1.00
|114.47
|114.47
|0.00
|-11.36
|7920.32
|2855
|2006.08.02 05:00
|buy
|1413
|1.00
|114.25
|114.12
|0.00
|2856
|2006.08.02 05:59
|close
|1413
|1.00
|114.42
|114.12
|0.00
|14.86
|7935.18
|2857
|2006.08.02 09:00
|buy
|1414
|1.00
|114.48
|114.35
|0.00
|2858
|2006.08.02 10:59
|close
|1414
|1.00
|114.63
|114.35
|0.00
|13.09
|7948.27
|2859
|2006.08.02 12:08
|buy
|1415
|1.00
|114.56
|114.43
|0.00
|2860
|2006.08.02 12:55
|close
|1415
|1.00
|114.68
|114.43
|0.00
|10.46
|7958.73
|2861
|2006.08.02 13:00
|buy
|1416
|1.00
|114.65
|114.52
|0.00
|2862
|2006.08.02 15:01
|close
|1416
|1.00
|114.76
|114.52
|0.00
|9.59
|7968.32
|2863
|2006.08.02 15:03
|sell
|1417
|1.00
|114.74
|114.87
|0.00
|2864
|2006.08.02 15:14
|close
|1417
|1.00
|114.66
|114.87
|0.00
|6.98
|7975.30
|2865
|2006.08.02 15:15
|sell
|1418
|1.00
|114.66
|114.79
|0.00
|2866
|2006.08.02 15:20
|close
|1418
|1.00
|114.59
|114.79
|0.00
|6.11
|7981.41
|2867
|2006.08.02 16:13
|buy
|1419
|1.00
|114.43
|114.30
|0.00
|2868
|2006.08.02 16:13
|close
|1419
|1.00
|114.55
|114.30
|0.00
|10.48
|7991.89
|2869
|2006.08.02 19:09
|sell
|1420
|1.00
|114.63
|114.76
|0.00
|2870
|2006.08.03 00:59
|s/l
|1420
|1.00
|114.76
|114.76
|0.00
|-15.71
|7976.18
|2871
|2006.08.03 08:59
|sell
|1421
|1.00
|114.95
|115.08
|0.00
|2872
|2006.08.03 09:59
|s/l
|1421
|1.00
|115.08
|115.08
|0.00
|-11.29
|7964.89
|2873
|2006.08.03 10:41
|buy
|1422
|1.00
|115.02
|114.89
|0.00
|2874
|2006.08.03 12:59
|s/l
|1422
|1.00
|114.89
|114.89
|0.00
|-11.32
|7953.57
|2875
|2006.08.03 13:00
|sell
|1423
|1.00
|114.91
|115.04
|0.00
|2876
|2006.08.03 13:01
|close
|1423
|1.00
|114.79
|115.04
|0.00
|10.45
|7964.02
|2877
|2006.08.03 13:01
|sell
|1424
|1.00
|115.00
|115.13
|0.00
|2878
|2006.08.03 13:01
|close
|1424
|1.00
|114.85
|115.13
|0.00
|13.06
|7977.08
|2879
|2006.08.03 13:02
|sell
|1425
|1.00
|114.97
|115.10
|0.00
|2880
|2006.08.03 13:05
|close
|1425
|1.00
|114.88
|115.10
|0.00
|7.83
|7984.91
|2881
|2006.08.03 13:06
|sell
|1426
|1.00
|114.90
|115.03
|0.00
|2882
|2006.08.03 13:15
|s/l
|1426
|1.00
|115.03
|115.03
|0.00
|-11.30
|7973.61
|2883
|2006.08.03 13:16
|sell
|1427
|1.00
|114.99
|115.12
|0.00
|2884
|2006.08.03 14:01
|close
|1427
|1.00
|114.90
|115.12
|0.00
|7.83
|7981.44
|2885
|2006.08.03 14:59
|sell
|1428
|1.00
|115.06
|115.19
|0.00
|2886
|2006.08.03 15:59
|s/l
|1428
|1.00
|115.19
|115.19
|0.00
|-11.28
|7970.16
|2887
|2006.08.03 16:59
|buy
|1429
|1.00
|115.13
|115.00
|0.00
|2888
|2006.08.03 18:59
|s/l
|1429
|1.00
|115.00
|115.00
|0.00
|-11.31
|7958.85
|2889
|2006.08.04 01:00
|buy
|1430
|1.00
|115.07
|114.94
|0.00
|2890
|2006.08.04 01:12
|close
|1430
|1.00
|115.16
|114.94
|0.00
|7.81
|7966.66
|2891
|2006.08.04 11:17
|buy
|1431
|1.00
|115.37
|115.24
|0.00
|2892
|2006.08.04 11:29
|close
|1431
|1.00
|115.46
|115.24
|0.00
|7.79
|7974.45
|2893
|2006.08.04 11:30
|buy
|1432
|1.00
|115.39
|115.26
|0.00
|2894
|2006.08.04 12:59
|s/l
|1432
|1.00
|115.26
|115.26
|0.00
|-11.37
|7963.08
|2895
|2006.08.04 13:00
|sell
|1433
|1.00
|114.42
|114.55
|0.00
|2896
|2006.08.04 13:59
|close
|1433
|1.00
|114.30
|114.55
|0.00
|10.50
|7973.58
|2897
|2006.08.04 15:00
|sell
|1434
|1.00
|114.35
|114.48
|0.00
|2898
|2006.08.04 15:01
|close
|1434
|1.00
|114.26
|114.48
|0.00
|7.88
|7981.46
|2899
|2006.08.04 15:03
|sell
|1435
|1.00
|114.30
|114.43
|0.00
|2900
|2006.08.04 16:59
|close
|1435
|1.00
|114.20
|114.43
|0.00
|8.76
|7990.22
|2901
|2006.08.04 17:13
|sell
|1436
|1.00
|114.33
|114.46
|0.00
|2902
|2006.08.06 22:00
|close
|1436
|1.00
|114.22
|114.46
|0.00
|9.63
|7999.85
|2903
|2006.08.07 06:59
|sell
|1437
|1.00
|114.67
|114.80
|0.00
|2904
|2006.08.07 07:57
|close
|1437
|1.00
|114.60
|114.80
|0.00
|6.11
|8005.96
|2905
|2006.08.07 07:57
|buy
|1438
|1.00
|114.60
|114.47
|0.00
|2906
|2006.08.07 08:58
|close
|1438
|1.00
|114.68
|114.47
|0.00
|6.98
|8012.94
|2907
|2006.08.07 11:41
|sell
|1439
|1.00
|114.90
|115.03
|0.00
|2908
|2006.08.07 11:59
|s/l
|1439
|1.00
|115.03
|115.03
|0.00
|-11.30
|8001.64
|2909
|2006.08.07 11:59
|sell
|1440
|1.00
|115.01
|115.14
|0.00
|2910
|2006.08.07 12:14
|close
|1440
|1.00
|114.91
|115.14
|0.00
|8.70
|8010.34
|2911
|2006.08.07 12:15
|buy
|1441
|1.00
|114.90
|114.77
|0.00
|2912
|2006.08.07 13:56
|close
|1441
|1.00
|115.00
|114.77
|0.00
|8.70
|8019.04
|2913
|2006.08.07 13:57
|sell
|1442
|1.00
|114.99
|115.12
|0.00
|2914
|2006.08.07 14:37
|close
|1442
|1.00
|114.90
|115.12
|0.00
|7.83
|8026.87
|2915
|2006.08.07 15:00
|buy
|1443
|1.00
|114.90
|114.77
|0.00
|2916
|2006.08.07 17:59
|close
|1443
|1.00
|115.06
|114.77
|0.00
|13.91
|8040.78
|2917
|2006.08.07 21:59
|sell
|1444
|1.00
|115.21
|115.34
|0.00
|2918
|2006.08.07 22:00
|close
|1444
|1.00
|115.12
|115.34
|0.00
|7.82
|8048.60
|2919
|2006.08.08 00:59
|buy
|1445
|1.00
|114.98
|114.85
|0.00
|2920
|2006.08.08 02:02
|close
|1445
|1.00
|115.09
|114.85
|0.00
|9.56
|8058.16
|2921
|2006.08.08 10:00
|buy
|1446
|1.00
|115.08
|114.95
|0.00
|2922
|2006.08.08 13:52
|s/l
|1446
|1.00
|114.95
|114.95
|0.00
|-11.31
|8046.85
|2923
|2006.08.08 15:00
|buy
|1447
|1.00
|115.03
|114.90
|0.00
|2924
|2006.08.08 17:23
|close
|1447
|1.00
|115.10
|114.90
|0.00
|6.08
|8052.93
|2925
|2006.08.08 18:59
|buy
|1448
|1.00
|114.95
|114.82
|0.00
|2926
|2006.08.08 19:00
|close
|1448
|1.00
|115.03
|114.82
|0.00
|6.95
|8059.88
|2927
|2006.08.08 19:00
|sell
|1449
|1.00
|115.05
|115.18
|0.00
|2928
|2006.08.08 20:09
|s/l
|1449
|1.00
|115.18
|115.18
|0.00
|-11.28
|8048.60
|2929
|2006.08.08 23:59
|buy
|1450
|1.00
|115.58
|115.45
|0.00
|2930
|2006.08.09 01:00
|close
|1450
|1.00
|115.73
|115.45
|0.00
|14.26
|8062.86
|2931
|2006.08.09 08:13
|buy
|1451
|1.00
|115.29
|115.16
|0.00
|2932
|2006.08.09 08:32
|close
|1451
|1.00
|115.36
|115.16
|0.00
|6.07
|8068.93
|2933
|2006.08.09 10:19
|buy
|1452
|1.00
|114.98
|114.85
|0.00
|2934
|2006.08.09 10:20
|close
|1452
|1.00
|115.05
|114.85
|0.00
|6.08
|8075.01
|2935
|2006.08.09 10:59
|buy
|1453
|1.00
|114.91
|114.78
|0.00
|2936
|2006.08.09 11:40
|close
|1453
|1.00
|115.00
|114.78
|0.00
|7.83
|8082.84
|2937
|2006.08.09 11:59
|sell
|1454
|1.00
|114.99
|115.12
|0.00
|2938
|2006.08.09 13:59
|s/l
|1454
|1.00
|115.12
|115.12
|0.00
|-11.29
|8071.55
|2939
|2006.08.10 08:10
|sell
|1455
|1.00
|115.06
|115.19
|0.00
|2940
|2006.08.10 08:59
|close
|1455
|1.00
|114.86
|115.19
|0.00
|17.41
|8088.96
|2941
|2006.08.10 09:01
|sell
|1456
|1.00
|114.99
|115.12
|0.00
|2942
|2006.08.10 09:03
|close
|1456
|1.00
|114.91
|115.12
|0.00
|6.96
|8095.92
|2943
|2006.08.10 09:04
|sell
|1457
|1.00
|114.93
|115.06
|0.00
|2944
|2006.08.10 09:17
|close
|1457
|1.00
|114.87
|115.06
|0.00
|5.22
|8101.14
|2945
|2006.08.10 12:00
|sell
|1458
|1.00
|114.90
|115.03
|0.00
|2946
|2006.08.10 13:06
|close
|1458
|1.00
|114.82
|115.03
|0.00
|6.97
|8108.11
|2947
|2006.08.10 17:00
|buy
|1459
|1.00
|115.42
|115.29
|0.00
|2948
|2006.08.10 17:08
|close
|1459
|1.00
|115.52
|115.29
|0.00
|8.66
|8116.77
|2949
|2006.08.10 17:28
|buy
|1460
|1.00
|115.43
|115.30
|0.00
|2950
|2006.08.10 18:59
|s/l
|1460
|1.00
|115.30
|115.30
|0.00
|-11.28
|8105.49
|2951
|2006.08.10 23:02
|sell
|1461
|1.00
|115.27
|115.40
|0.00
|2952
|2006.08.11 00:00
|s/l
|1461
|1.00
|115.40
|115.40
|0.00
|-12.73
|8092.76
|2953
|2006.08.11 04:05
|buy
|1462
|1.00
|115.48
|115.35
|0.00
|2954
|2006.08.11 04:44
|close
|1462
|1.00
|115.53
|115.35
|0.00
|4.33
|8097.09
|2955
|2006.08.11 04:53
|buy
|1463
|1.00
|115.47
|115.34
|0.00
|2956
|2006.08.11 04:57
|close
|1463
|1.00
|115.52
|115.34
|0.00
|4.33
|8101.42
|2957
|2006.08.11 04:59
|buy
|1464
|1.00
|115.46
|115.33
|0.00
|2958
|2006.08.11 05:02
|close
|1464
|1.00
|115.52
|115.33
|0.00
|5.19
|8106.61
|2959
|2006.08.11 05:41
|sell
|1465
|1.00
|115.55
|115.68
|0.00
|2960
|2006.08.11 06:01
|s/l
|1465
|1.00
|115.68
|115.68
|0.00
|-11.23
|8095.38
|2961
|2006.08.11 06:02
|sell
|1466
|1.00
|115.64
|115.77
|0.00
|2962
|2006.08.11 06:22
|s/l
|1466
|1.00
|115.77
|115.77
|0.00
|-11.23
|8084.15
|2963
|2006.08.11 06:25
|sell
|1467
|1.00
|115.68
|115.81
|0.00
|2964
|2006.08.11 06:31
|close
|1467
|1.00
|115.59
|115.81
|0.00
|7.79
|8091.94
|2965
|2006.08.11 06:38
|sell
|1468
|1.00
|115.62
|115.75
|0.00
|2966
|2006.08.11 06:40
|s/l
|1468
|1.00
|115.75
|115.75
|0.00
|-11.23
|8080.71
|2967
|2006.08.11 06:48
|sell
|1469
|1.00
|115.69
|115.82
|0.00
|2968
|2006.08.11 06:56
|s/l
|1469
|1.00
|115.82
|115.82
|0.00
|-11.22
|8069.49
|2969
|2006.08.11 07:03
|buy
|1470
|1.00
|115.72
|115.59
|0.00
|2970
|2006.08.11 07:18
|close
|1470
|1.00
|115.77
|115.59
|0.00
|4.32
|8073.81
|2971
|2006.08.11 07:26
|buy
|1471
|1.00
|115.72
|115.59
|0.00
|2972
|2006.08.11 07:38
|close
|1471
|1.00
|115.78
|115.59
|0.00
|5.18
|8078.99
|2973
|2006.08.11 07:59
|buy
|1472
|1.00
|115.70
|115.57
|0.00
|2974
|2006.08.11 08:01
|close
|1472
|1.00
|115.79
|115.57
|0.00
|7.77
|8086.76
|2975
|2006.08.11 08:01
|sell
|1473
|1.00
|115.77
|115.90
|0.00
|2976
|2006.08.11 08:19
|s/l
|1473
|1.00
|115.90
|115.90
|0.00
|-11.22
|8075.54
|2977
|2006.08.11 08:20
|sell
|1474
|1.00
|115.87
|116.00
|0.00
|2978
|2006.08.11 08:24
|close
|1474
|1.00
|115.81
|116.00
|0.00
|5.18
|8080.72
|2979
|2006.08.11 08:24
|sell
|1475
|1.00
|115.80
|115.93
|0.00
|2980
|2006.08.11 08:28
|close
|1475
|1.00
|115.74
|115.93
|0.00
|5.18
|8085.90
|2981
|2006.08.11 08:36
|sell
|1476
|1.00
|115.76
|115.89
|0.00
|2982
|2006.08.11 08:37
|s/l
|1476
|1.00
|115.89
|115.89
|0.00
|-11.22
|8074.68
|2983
|2006.08.11 08:41
|sell
|1477
|1.00
|115.86
|115.99
|0.00
|2984
|2006.08.11 08:47
|close
|1477
|1.00
|115.80
|115.99
|0.00
|5.18
|8079.86
|2985
|2006.08.11 08:47
|sell
|1478
|1.00
|115.79
|115.92
|0.00
|2986
|2006.08.11 08:53
|s/l
|1478
|1.00
|115.92
|115.92
|0.00
|-11.22
|8068.64
|2987
|2006.08.11 10:26
|buy
|1479
|1.00
|115.95
|115.82
|0.00
|2988
|2006.08.11 10:35
|close
|1479
|1.00
|116.04
|115.82
|0.00
|7.76
|8076.40
|2989
|2006.08.11 10:57
|sell
|1480
|1.00
|116.09
|116.22
|0.00
|2990
|2006.08.11 11:24
|close
|1480
|1.00
|116.01
|116.22
|0.00
|6.90
|8083.30
|2991
|2006.08.11 11:25
|buy
|1481
|1.00
|116.00
|115.87
|0.00
|2992
|2006.08.11 11:54
|close
|1481
|1.00
|116.09
|115.87
|0.00
|7.75
|8091.05
|2993
|2006.08.11 11:59
|buy
|1482
|1.00
|116.01
|115.88
|0.00
|2994
|2006.08.11 12:06
|close
|1482
|1.00
|116.11
|115.88
|0.00
|8.61
|8099.66
|2995
|2006.08.11 12:06
|sell
|1483
|1.00
|116.12
|116.25
|0.00
|2996
|2006.08.11 12:23
|close
|1483
|1.00
|116.05
|116.25
|0.00
|6.03
|8105.69
|2997
|2006.08.11 12:31
|sell
|1484
|1.00
|116.12
|116.25
|0.00
|2998
|2006.08.11 12:34
|s/l
|1484
|1.00
|116.25
|116.25
|0.00
|-11.18
|8094.51
|2999
|2006.08.11 12:35
|sell
|1485
|1.00
|116.22
|116.35
|0.00
|3000
|2006.08.11 12:40
|close
|1485
|1.00
|116.15
|116.35
|0.00
|6.03
|8100.54
|3001
|2006.08.11 12:41
|sell
|1486
|1.00
|116.14
|116.27
|0.00
|3002
|2006.08.11 12:51
|s/l
|1486
|1.00
|116.27
|116.27
|0.00
|-11.18
|8089.36
|3003
|2006.08.11 13:12
|buy
|1487
|1.00
|116.12
|115.99
|0.00
|3004
|2006.08.11 13:21
|s/l
|1487
|1.00
|115.99
|115.99
|0.00
|-11.21
|8078.15
|3005
|2006.08.11 13:31
|buy
|1488
|1.00
|116.13
|116.00
|0.00
|3006
|2006.08.11 13:51
|close
|1488
|1.00
|116.20
|116.00
|0.00
|6.02
|8084.17
|3007
|2006.08.11 16:48
|sell
|1489
|1.00
|116.28
|116.41
|0.00
|3008
|2006.08.11 18:22
|s/l
|1489
|1.00
|116.41
|116.41
|0.00
|-11.17
|8073.00
|3009
|2006.08.11 19:25
|buy
|1490
|1.00
|116.31
|116.18
|0.00
|3010
|2006.08.13 23:05
|s/l
|1490
|1.00
|116.18
|116.18
|0.00
|-11.19
|8061.81
|3011
|2006.08.13 23:05
|buy
|1491
|1.00
|116.20
|116.07
|0.00
|3012
|2006.08.13 23:15
|close
|1491
|1.00
|116.28
|116.07
|0.00
|6.88
|8068.69
|3013
|2006.08.13 23:47
|buy
|1492
|1.00
|116.22
|116.09
|0.00
|3014
|2006.08.14 04:00
|close
|1492
|1.00
|116.30
|116.09
|0.00
|8.18
|8076.87
|3015
|2006.08.14 07:16
|sell
|1493
|1.00
|116.49
|116.62
|0.00
|3016
|2006.08.14 07:25
|s/l
|1493
|1.00
|116.62
|116.62
|0.00
|-11.15
|8065.72
|3017
|2006.08.14 07:25
|sell
|1494
|1.00
|116.60
|116.73
|0.00
|3018
|2006.08.14 08:03
|close
|1494
|1.00
|116.50
|116.73
|0.00
|8.58
|8074.30
|3019
|2006.08.14 13:32
|buy
|1495
|1.00
|116.48
|116.35
|0.00
|3020
|2006.08.14 14:20
|s/l
|1495
|1.00
|116.35
|116.35
|0.00
|-11.17
|8063.13
|3021
|2006.08.14 14:20
|buy
|1496
|1.00
|116.37
|116.24
|0.00
|3022
|2006.08.14 14:59
|close
|1496
|1.00
|116.45
|116.24
|0.00
|6.87
|8070.00
|3023
|2006.08.14 15:59
|sell
|1497
|1.00
|116.54
|116.67
|0.00
|3024
|2006.08.14 17:47
|s/l
|1497
|1.00
|116.67
|116.67
|0.00
|-11.14
|8058.86
|3025
|2006.08.15 05:24
|buy
|1498
|1.00
|116.46
|116.33
|0.00
|3026
|2006.08.15 06:03
|close
|1498
|1.00
|116.54
|116.33
|0.00
|6.86
|8065.72
|3027
|2006.08.15 06:04
|sell
|1499
|1.00
|116.57
|116.70
|0.00
|3028
|2006.08.15 06:57
|close
|1499
|1.00
|116.48
|116.70
|0.00
|7.73
|8073.45
|3029
|2006.08.15 07:02
|buy
|1500
|1.00
|116.39
|116.26
|0.00
|3030
|2006.08.15 07:35
|s/l
|1500
|1.00
|116.26
|116.26
|0.00
|-11.18
|8062.27
|3031
|2006.08.15 07:35
|buy
|1501
|1.00
|116.32
|116.19
|0.00
|3032
|2006.08.15 07:55
|close
|1501
|1.00
|116.41
|116.19
|0.00
|7.73
|8070.00
|3033
|2006.08.15 07:55
|buy
|1502
|1.00
|116.39
|116.26
|0.00
|3034
|2006.08.15 08:30
|close
|1502
|1.00
|116.45
|116.26
|0.00
|5.15
|8075.15
|3035
|2006.08.15 08:30
|sell
|1503
|1.00
|116.44
|116.57
|0.00
|3036
|2006.08.15 08:56
|s/l
|1503
|1.00
|116.57
|116.57
|0.00
|-11.15
|8064.00
|3037
|2006.08.15 08:57
|sell
|1504
|1.00
|116.52
|116.65
|0.00
|3038
|2006.08.15 12:15
|s/l
|1504
|1.00
|116.65
|116.65
|0.00
|-11.14
|8052.86
|3039
|2006.08.15 12:15
|sell
|1505
|1.00
|116.67
|116.80
|0.00
|3040
|2006.08.15 12:30
|close
|1505
|1.00
|116.48
|116.80
|0.00
|16.31
|8069.17
|3041
|2006.08.15 12:30
|buy
|1506
|1.00
|116.47
|116.34
|0.00
|3042
|2006.08.15 12:30
|close
|1506
|1.00
|116.53
|116.34
|0.00
|5.15
|8074.32
|3043
|2006.08.15 12:30
|buy
|1507
|1.00
|116.45
|116.32
|0.00
|3044
|2006.08.15 12:30
|s/l
|1507
|1.00
|116.32
|116.32
|0.00
|-11.20
|8063.12
|3045
|2006.08.15 13:00
|sell
|1508
|1.00
|116.21
|116.34
|0.00
|3046
|2006.08.15 13:00
|close
|1508
|1.00
|116.13
|116.34
|0.00
|6.89
|8070.01
|3047
|2006.08.15 13:00
|sell
|1509
|1.00
|116.21
|116.34
|0.00
|3048
|2006.08.15 13:00
|close
|1509
|1.00
|116.13
|116.34
|0.00
|6.89
|8076.90
|3049
|2006.08.15 16:15
|sell
|1510
|1.00
|116.09
|116.22
|0.00
|3050
|2006.08.15 17:01
|close
|1510
|1.00
|115.98
|116.22
|0.00
|9.48
|8086.38
|3051
|2006.08.15 17:06
|buy
|1511
|1.00
|115.95
|115.82
|0.00
|3052
|2006.08.15 18:04
|close
|1511
|1.00
|116.04
|115.82
|0.00
|7.76
|8094.14
|3053
|2006.08.15 18:44
|sell
|1512
|1.00
|116.13
|116.26
|0.00
|3054
|2006.08.15 22:24
|close
|1512
|1.00
|116.04
|116.26
|0.00
|7.76
|8101.90
|3055
|2006.08.16 00:20
|sell
|1513
|1.00
|116.01
|116.14
|0.00
|3056
|2006.08.16 02:26
|s/l
|1513
|1.00
|116.14
|116.14
|0.00
|-11.19
|8090.71
|3057
|2006.08.16 07:15
|buy
|1514
|1.00
|116.07
|115.94
|0.00
|3058
|2006.08.16 10:06
|close
|1514
|1.00
|116.17
|115.94
|0.00
|8.61
|8099.32
|3059
|2006.08.16 12:13
|buy
|1515
|1.00
|116.25
|116.12
|0.00
|3060
|2006.08.16 12:30
|s/l
|1515
|1.00
|116.12
|116.12
|0.00
|-11.21
|8088.11
|3061
|2006.08.16 12:30
|buy
|1516
|1.00
|116.14
|116.01
|0.00
|3062
|2006.08.16 12:30
|s/l
|1516
|1.00
|116.01
|116.01
|0.00
|-11.21
|8076.90
|3063
|2006.08.16 12:30
|buy
|1517
|1.00
|116.15
|116.02
|0.00
|3064
|2006.08.16 12:30
|s/l
|1517
|1.00
|116.02
|116.02
|0.00
|-11.21
|8065.69
|3065
|2006.08.16 13:15
|buy
|1518
|1.00
|115.71
|115.58
|0.00
|3066
|2006.08.16 13:15
|close
|1518
|1.00
|115.78
|115.58
|0.00
|6.05
|8071.74
|3067
|2006.08.16 13:15
|buy
|1519
|1.00
|115.73
|115.60
|0.00
|3068
|2006.08.16 13:56
|close
|1519
|1.00
|115.81
|115.60
|0.00
|6.91
|8078.65
|3069
|2006.08.16 18:40
|sell
|1520
|1.00
|115.89
|116.02
|0.00
|3070
|2006.08.16 21:05
|close
|1520
|1.00
|115.83
|116.02
|0.00
|5.18
|8083.83
|3071
|2006.08.16 21:05
|buy
|1521
|1.00
|115.82
|115.69
|0.00
|3072
|2006.08.16 21:29
|close
|1521
|1.00
|115.88
|115.69
|0.00
|5.18
|8089.01
|3073
|2006.08.16 23:58
|buy
|1522
|1.00
|115.78
|115.65
|0.00
|3074
|2006.08.17 01:02
|s/l
|1522
|1.00
|115.65
|115.65
|0.00
|-7.34
|8081.67
|3075
|2006.08.17 01:11
|buy
|1523
|1.00
|115.63
|115.50
|0.00
|3076
|2006.08.17 02:54
|close
|1523
|1.00
|115.69
|115.50
|0.00
|5.19
|8086.86
|3077
|2006.08.17 02:57
|sell
|1524
|1.00
|115.68
|115.81
|0.00
|3078
|2006.08.17 06:07
|close
|1524
|1.00
|115.60
|115.81
|0.00
|6.92
|8093.78
|3079
|2006.08.17 09:18
|sell
|1525
|1.00
|115.36
|115.49
|0.00
|3080
|2006.08.17 10:32
|close
|1525
|1.00
|115.29
|115.49
|0.00
|6.07
|8099.85
|3081
|2006.08.17 10:51
|sell
|1526
|1.00
|115.40
|115.53
|0.00
|3082
|2006.08.17 10:59
|close
|1526
|1.00
|115.30
|115.53
|0.00
|8.67
|8108.52
|3083
|2006.08.17 11:31
|sell
|1527
|1.00
|115.38
|115.51
|0.00
|3084
|2006.08.17 11:58
|close
|1527
|1.00
|115.30
|115.51
|0.00
|6.94
|8115.46
|3085
|2006.08.17 12:04
|sell
|1528
|1.00
|115.36
|115.49
|0.00
|3086
|2006.08.17 12:36
|s/l
|1528
|1.00
|115.49
|115.49
|0.00
|-11.26
|8104.20
|3087
|2006.08.17 12:37
|sell
|1529
|1.00
|115.42
|115.55
|0.00
|3088
|2006.08.17 12:43
|s/l
|1529
|1.00
|115.55
|115.55
|0.00
|-11.24
|8092.96
|3089
|2006.08.17 12:48
|sell
|1530
|1.00
|115.42
|115.55
|0.00
|3090
|2006.08.17 14:28
|s/l
|1530
|1.00
|115.55
|115.55
|0.00
|-11.25
|8081.71
|3091
|2006.08.17 14:31
|sell
|1531
|1.00
|115.59
|115.72
|0.00
|3092
|2006.08.17 14:41
|close
|1531
|1.00
|115.49
|115.72
|0.00
|8.66
|8090.37
|3093
|2006.08.17 15:44
|buy
|1532
|1.00
|115.40
|115.27
|0.00
|3094
|2006.08.17 16:00
|close
|1532
|1.00
|115.51
|115.27
|0.00
|9.52
|8099.89
|3095
|2006.08.17 21:39
|sell
|1533
|1.00
|116.03
|116.16
|0.00
|3096
|2006.08.17 21:45
|close
|1533
|1.00
|115.91
|116.16
|0.00
|10.35
|8110.24
|3097
|2006.08.17 21:53
|sell
|1534
|1.00
|116.03
|116.16
|0.00
|3098
|2006.08.17 22:04
|close
|1534
|1.00
|115.97
|116.16
|0.00
|5.17
|8115.41
|3099
|2006.08.18 01:09
|sell
|1535
|1.00
|116.06
|116.19
|0.00
|3100
|2006.08.18 04:00
|close
|1535
|1.00
|115.98
|116.19
|0.00
|6.90
|8122.31
|3101
|2006.08.18 04:38
|buy
|1536
|1.00
|115.92
|115.79
|0.00
|3102
|2006.08.18 07:09
|close
|1536
|1.00
|115.98
|115.79
|0.00
|5.17
|8127.48
|3103
|2006.08.18 07:11
|sell
|1537
|1.00
|116.01
|116.14
|0.00
|3104
|2006.08.18 08:26
|close
|1537
|1.00
|115.92
|116.14
|0.00
|7.76
|8135.24
|3105
|2006.08.18 09:20
|buy
|1538
|1.00
|115.85
|115.72
|0.00
|3106
|2006.08.18 09:21
|s/l
|1538
|1.00
|115.72
|115.72
|0.00
|-11.23
|8124.01
|3107
|2006.08.18 09:21
|buy
|1539
|1.00
|115.77
|115.64
|0.00
|3108
|2006.08.18 09:41
|s/l
|1539
|1.00
|115.64
|115.64
|0.00
|-11.24
|8112.77
|3109
|2006.08.18 10:44
|sell
|1540
|1.00
|115.63
|115.76
|0.00
|3110
|2006.08.18 10:53
|s/l
|1540
|1.00
|115.76
|115.76
|0.00
|-11.23
|8101.54
|3111
|2006.08.18 10:53
|sell
|1541
|1.00
|115.74
|115.87
|0.00
|3112
|2006.08.18 11:20
|s/l
|1541
|1.00
|115.87
|115.87
|0.00
|-11.22
|8090.32
|3113
|2006.08.18 11:24
|sell
|1542
|1.00
|115.89
|116.02
|0.00
|3114
|2006.08.18 12:32
|s/l
|1542
|1.00
|116.02
|116.02
|0.00
|-11.20
|8079.12
|3115
|2006.08.18 13:02
|buy
|1543
|1.00
|115.79
|115.66
|0.00
|3116
|2006.08.18 13:20
|close
|1543
|1.00
|115.89
|115.66
|0.00
|8.63
|8087.75
|3117
|2006.08.18 13:33
|buy
|1544
|1.00
|115.80
|115.67
|0.00
|3118
|2006.08.18 13:48
|s/l
|1544
|1.00
|115.67
|115.67
|0.00
|-11.25
|8076.50
|3119
|2006.08.18 13:48
|buy
|1545
|1.00
|115.68
|115.55
|0.00
|3120
|2006.08.18 13:49
|close
|1545
|1.00
|115.91
|115.55
|0.00
|19.84
|8096.34
|3121
|2006.08.18 13:49
|buy
|1546
|1.00
|115.74
|115.61
|0.00
|3122
|2006.08.18 13:54
|s/l
|1546
|1.00
|115.61
|115.61
|0.00
|-11.24
|8085.10
|3123
|2006.08.18 15:07
|sell
|1547
|1.00
|115.85
|115.98
|0.00
|3124
|2006.08.20 22:00
|close
|1547
|1.00
|115.73
|115.98
|0.00
|10.37
|8095.47
|3125
|2006.08.21 00:30
|sell
|1548
|1.00
|115.77
|115.90
|0.00
|3126
|2006.08.21 01:21
|close
|1548
|1.00
|115.68
|115.90
|0.00
|7.78
|8103.25
|3127
|2006.08.21 06:06
|sell
|1549
|1.00
|115.66
|115.79
|0.00
|3128
|2006.08.21 06:44
|s/l
|1549
|1.00
|115.79
|115.79
|0.00
|-11.23
|8092.02
|3129
|2006.08.21 06:46
|sell
|1550
|1.00
|115.73
|115.86
|0.00
|3130
|2006.08.21 06:53
|close
|1550
|1.00
|115.63
|115.86
|0.00
|8.65
|8100.67
|3131
|2006.08.21 06:53
|sell
|1551
|1.00
|115.66
|115.79
|0.00
|3132
|2006.08.21 06:56
|close
|1551
|1.00
|115.59
|115.79
|0.00
|6.06
|8106.73
|3133
|2006.08.21 07:25
|buy
|1552
|1.00
|115.49
|115.36
|0.00
|3134
|2006.08.21 07:48
|s/l
|1552
|1.00
|115.36
|115.36
|0.00
|-11.27
|8095.46
|3135
|2006.08.21 07:48
|buy
|1553
|1.00
|115.37
|115.24
|0.00
|3136
|2006.08.21 07:57
|close
|1553
|1.00
|115.48
|115.24
|0.00
|9.53
|8104.99
|3137
|2006.08.21 07:57
|buy
|1554
|1.00
|115.45
|115.32
|0.00
|3138
|2006.08.21 08:22
|close
|1554
|1.00
|115.52
|115.32
|0.00
|6.06
|8111.05
|3139
|2006.08.21 08:27
|sell
|1555
|1.00
|115.61
|115.74
|0.00
|3140
|2006.08.21 09:59
|close
|1555
|1.00
|115.51
|115.74
|0.00
|8.66
|8119.71
|3141
|2006.08.21 10:59
|sell
|1556
|1.00
|115.61
|115.74
|0.00
|3142
|2006.08.21 11:22
|s/l
|1556
|1.00
|115.74
|115.74
|0.00
|-11.23
|8108.48
|3143
|2006.08.21 11:22
|sell
|1557
|1.00
|115.72
|115.85
|0.00
|3144
|2006.08.21 12:13
|close
|1557
|1.00
|115.62
|115.85
|0.00
|8.65
|8117.13
|3145
|2006.08.21 12:14
|buy
|1558
|1.00
|115.63
|115.50
|0.00
|3146
|2006.08.21 12:20
|close
|1558
|1.00
|115.73
|115.50
|0.00
|8.64
|8125.77
|3147
|2006.08.21 12:41
|sell
|1559
|1.00
|115.80
|115.93
|0.00
|3148
|2006.08.21 13:11
|close
|1559
|1.00
|115.70
|115.93
|0.00
|8.64
|8134.41
|3149
|2006.08.21 15:18
|sell
|1560
|1.00
|115.93
|116.06
|0.00
|3150
|2006.08.21 17:45
|close
|1560
|1.00
|115.84
|116.06
|0.00
|7.77
|8142.18
|3151
|2006.08.21 17:45
|buy
|1561
|1.00
|115.82
|115.69
|0.00
|3152
|2006.08.21 20:19
|close
|1561
|1.00
|115.89
|115.69
|0.00
|6.04
|8148.22
|3153
|2006.08.22 00:30
|sell
|1562
|1.00
|116.11
|116.24
|0.00
|3154
|2006.08.22 05:41
|close
|1562
|1.00
|116.02
|116.24
|0.00
|7.76
|8155.98
|3155
|2006.08.22 07:06
|sell
|1563
|1.00
|116.15
|116.28
|0.00
|3156
|2006.08.22 07:50
|s/l
|1563
|1.00
|116.28
|116.28
|0.00
|-11.17
|8144.81
|3157
|2006.08.22 07:50
|sell
|1564
|1.00
|116.25
|116.38
|0.00
|3158
|2006.08.22 09:14
|close
|1564
|1.00
|116.17
|116.38
|0.00
|6.89
|8151.70
|3159
|2006.08.22 10:19
|buy
|1565
|1.00
|116.21
|116.08
|0.00
|3160
|2006.08.22 10:51
|s/l
|1565
|1.00
|116.08
|116.08
|0.00
|-11.20
|8140.50
|3161
|2006.08.22 10:53
|buy
|1566
|1.00
|116.13
|116.00
|0.00
|3162
|2006.08.22 11:50
|close
|1566
|1.00
|116.20
|116.00
|0.00
|6.02
|8146.52
|3163
|2006.08.22 11:55
|sell
|1567
|1.00
|116.25
|116.38
|0.00
|3164
|2006.08.22 12:13
|s/l
|1567
|1.00
|116.38
|116.38
|0.00
|-11.17
|8135.35
|3165
|2006.08.22 13:44
|sell
|1568
|1.00
|116.48
|116.61
|0.00
|3166
|2006.08.22 15:08
|close
|1568
|1.00
|116.41
|116.61
|0.00
|6.01
|8141.36
|3167
|2006.08.22 15:40
|sell
|1569
|1.00
|116.57
|116.70
|0.00
|3168
|2006.08.22 17:29
|s/l
|1569
|1.00
|116.70
|116.70
|0.00
|-11.14
|8130.22
|3169
|2006.08.22 17:32
|sell
|1570
|1.00
|116.73
|116.86
|0.00
|3170
|2006.08.22 18:38
|close
|1570
|1.00
|116.65
|116.86
|0.00
|6.86
|8137.08
|3171
|2006.08.23 00:10
|buy
|1571
|1.00
|116.37
|116.24
|0.00
|3172
|2006.08.23 01:32
|close
|1571
|1.00
|116.45
|116.24
|0.00
|6.87
|8143.95
|3173
|2006.08.23 02:54
|buy
|1572
|1.00
|116.32
|116.19
|0.00
|3174
|2006.08.23 04:50
|close
|1572
|1.00
|116.41
|116.19
|0.00
|7.73
|8151.68
|3175
|2006.08.23 06:55
|buy
|1573
|1.00
|116.29
|116.16
|0.00
|3176
|2006.08.23 07:27
|s/l
|1573
|1.00
|116.16
|116.16
|0.00
|-11.19
|8140.49
|3177
|2006.08.23 07:27
|buy
|1574
|1.00
|116.18
|116.05
|0.00
|3178
|2006.08.23 08:07
|close
|1574
|1.00
|116.28
|116.05
|0.00
|8.60
|8149.09
|3179
|2006.08.23 08:07
|sell
|1575
|1.00
|116.30
|116.43
|0.00
|3180
|2006.08.23 10:02
|close
|1575
|1.00
|116.24
|116.43
|0.00
|5.16
|8154.25
|3181
|2006.08.23 12:58
|buy
|1576
|1.00
|116.26
|116.13
|0.00
|3182
|2006.08.23 13:22
|close
|1576
|1.00
|116.35
|116.13
|0.00
|7.74
|8161.99
|3183
|2006.08.23 13:22
|sell
|1577
|1.00
|116.34
|116.47
|0.00
|3184
|2006.08.23 14:00
|close
|1577
|1.00
|116.25
|116.47
|0.00
|7.74
|8169.73
|3185
|2006.08.23 14:00
|buy
|1578
|1.00
|116.21
|116.08
|0.00
|3186
|2006.08.23 14:00
|close
|1578
|1.00
|116.30
|116.08
|0.00
|7.74
|8177.47
|3187
|2006.08.23 14:00
|buy
|1579
|1.00
|116.21
|116.08
|0.00
|3188
|2006.08.23 14:12
|close
|1579
|1.00
|116.30
|116.08
|0.00
|7.74
|8185.21
|3189
|2006.08.23 14:15
|sell
|1580
|1.00
|116.36
|116.49
|0.00
|3190
|2006.08.23 14:23
|s/l
|1580
|1.00
|116.49
|116.49
|0.00
|-11.16
|8174.05
|3191
|2006.08.23 14:23
|sell
|1581
|1.00
|116.41
|116.54
|0.00
|3192
|2006.08.23 14:34
|s/l
|1581
|1.00
|116.54
|116.54
|0.00
|-11.15
|8162.90
|3193
|2006.08.23 14:48
|sell
|1582
|1.00
|116.42
|116.55
|0.00
|3194
|2006.08.23 14:59
|s/l
|1582
|1.00
|116.55
|116.55
|0.00
|-11.15
|8151.75
|3195
|2006.08.23 15:28
|buy
|1583
|1.00
|116.49
|116.36
|0.00
|3196
|2006.08.23 16:22
|s/l
|1583
|1.00
|116.36
|116.36
|0.00
|-11.17
|8140.58
|3197
|2006.08.23 16:22
|buy
|1584
|1.00
|116.37
|116.24
|0.00
|3198
|2006.08.23 16:44
|close
|1584
|1.00
|116.46
|116.24
|0.00
|7.73
|8148.31
|3199
|2006.08.23 20:40
|sell
|1585
|1.00
|116.44
|116.57
|0.00
|3200
|2006.08.23 23:04
|close
|1585
|1.00
|116.37
|116.57
|0.00
|6.02
|8154.33
|3201
|2006.08.24 00:56
|sell
|1586
|1.00
|116.47
|116.60
|0.00
|3202
|2006.08.24 02:24
|close
|1586
|1.00
|116.37
|116.60
|0.00
|8.59
|8162.92
|3203
|2006.08.24 02:46
|buy
|1587
|1.00
|116.35
|116.22
|0.00
|3204
|2006.08.24 03:55
|close
|1587
|1.00
|116.42
|116.22
|0.00
|6.01
|8168.93
|3205
|2006.08.24 06:25
|sell
|1588
|1.00
|116.46
|116.59
|0.00
|3206
|2006.08.24 07:51
|s/l
|1588
|1.00
|116.59
|116.59
|0.00
|-11.15
|8157.78
|3207
|2006.08.24 08:00
|buy
|1589
|1.00
|116.42
|116.29
|0.00
|3208
|2006.08.24 08:00
|close
|1589
|1.00
|116.51
|116.29
|0.00
|7.72
|8165.50
|3209
|2006.08.24 08:00
|buy
|1590
|1.00
|116.42
|116.29
|0.00
|3210
|2006.08.24 08:01
|close
|1590
|1.00
|116.53
|116.29
|0.00
|9.44
|8174.94
|3211
|2006.08.24 08:01
|buy
|1591
|1.00
|116.41
|116.28
|0.00
|3212
|2006.08.24 08:01
|close
|1591
|1.00
|116.59
|116.28
|0.00
|15.44
|8190.38
|3213
|2006.08.24 08:01
|buy
|1592
|1.00
|116.44
|116.31
|0.00
|3214
|2006.08.24 08:01
|close
|1592
|1.00
|116.59
|116.31
|0.00
|12.87
|8203.25
|3215
|2006.08.24 08:01
|buy
|1593
|1.00
|116.41
|116.28
|0.00
|3216
|2006.08.24 08:01
|close
|1593
|1.00
|116.55
|116.28
|0.00
|12.01
|8215.26
|3217
|2006.08.24 08:01
|buy
|1594
|1.00
|116.41
|116.28
|0.00
|3218
|2006.08.24 08:01
|close
|1594
|1.00
|116.59
|116.28
|0.00
|15.44
|8230.70
|3219
|2006.08.24 08:01
|buy
|1595
|1.00
|116.40
|116.27
|0.00
|3220
|2006.08.24 08:01
|close
|1595
|1.00
|116.49
|116.27
|0.00
|7.73
|8238.43
|3221
|2006.08.24 08:02
|buy
|1596
|1.00
|116.46
|116.33
|0.00
|3222
|2006.08.24 10:18
|s/l
|1596
|1.00
|116.33
|116.33
|0.00
|-11.18
|8227.25
|3223
|2006.08.24 10:18
|buy
|1597
|1.00
|116.34
|116.21
|0.00
|3224
|2006.08.24 12:30
|s/l
|1597
|1.00
|116.21
|116.21
|0.00
|-11.19
|8216.06
|3225
|2006.08.24 12:30
|buy
|1598
|1.00
|116.20
|116.07
|0.00
|3226
|2006.08.24 12:30
|close
|1598
|1.00
|116.38
|116.07
|0.00
|15.47
|8231.53
|3227
|2006.08.24 13:08
|buy
|1599
|1.00
|116.25
|116.12
|0.00
|3228
|2006.08.24 13:16
|close
|1599
|1.00
|116.34
|116.12
|0.00
|7.74
|8239.27
|3229
|2006.08.24 13:20
|buy
|1600
|1.00
|116.29
|116.16
|0.00
|3230
|2006.08.24 14:04
|close
|1600
|1.00
|116.37
|116.16
|0.00
|6.87
|8246.14
|3231
|2006.08.24 14:09
|sell
|1601
|1.00
|116.33
|116.46
|0.00
|3232
|2006.08.24 16:01
|s/l
|1601
|1.00
|116.46
|116.46
|0.00
|-11.16
|8234.98
|3233
|2006.08.24 19:39
|sell
|1602
|1.00
|116.56
|116.69
|0.00
|3234
|2006.08.24 22:53
|close
|1602
|1.00
|116.49
|116.69
|0.00
|6.01
|8240.99
|3235
|2006.08.24 23:30
|sell
|1603
|1.00
|116.54
|116.67
|0.00
|3236
|2006.08.24 23:34
|close
|1603
|1.00
|116.48
|116.67
|0.00
|5.15
|8246.14
|3237
|2006.08.24 23:39
|sell
|1604
|1.00
|116.53
|116.66
|0.00
|3238
|2006.08.24 23:51
|s/l
|1604
|1.00
|116.66
|116.66
|0.00
|-11.14
|8235.00
|3239
|2006.08.25 00:05
|sell
|1605
|1.00
|116.74
|116.87
|0.00
|3240
|2006.08.25 00:29
|close
|1605
|1.00
|116.66
|116.87
|0.00
|6.86
|8241.86
|3241
|2006.08.25 01:27
|buy
|1606
|1.00
|116.59
|116.46
|0.00
|3242
|2006.08.25 03:34
|close
|1606
|1.00
|116.66
|116.46
|0.00
|6.00
|8247.86
|3243
|2006.08.25 03:35
|sell
|1607
|1.00
|116.65
|116.78
|0.00
|3244
|2006.08.25 05:28
|s/l
|1607
|1.00
|116.78
|116.78
|0.00
|-11.13
|8236.73
|3245
|2006.08.25 06:21
|sell
|1608
|1.00
|116.99
|117.12
|0.00
|3246
|2006.08.25 06:24
|s/l
|1608
|1.00
|117.12
|117.12
|0.00
|-11.10
|8225.63
|3247
|2006.08.25 06:24
|sell
|1609
|1.00
|117.07
|117.20
|0.00
|3248
|2006.08.25 06:30
|s/l
|1609
|1.00
|117.20
|117.20
|0.00
|-11.09
|8214.54
|3249
|2006.08.25 07:07
|buy
|1610
|1.00
|117.14
|117.01
|0.00
|3250
|2006.08.25 07:28
|close
|1610
|1.00
|117.21
|117.01
|0.00
|5.97
|8220.51
|3251
|2006.08.25 07:42
|buy
|1611
|1.00
|117.14
|117.01
|0.00
|3252
|2006.08.25 08:05
|close
|1611
|1.00
|117.21
|117.01
|0.00
|5.97
|8226.48
|3253
|2006.08.25 08:05
|sell
|1612
|1.00
|117.26
|117.39
|0.00
|3254
|2006.08.25 08:21
|close
|1612
|1.00
|117.19
|117.39
|0.00
|5.97
|8232.45
|3255
|2006.08.25 11:41
|buy
|1613
|1.00
|117.15
|117.02
|0.00
|3256
|2006.08.25 11:54
|close
|1613
|1.00
|117.22
|117.02
|0.00
|5.97
|8238.42
|3257
|2006.08.25 12:22
|sell
|1614
|1.00
|117.33
|117.46
|0.00
|3258
|2006.08.25 13:53
|close
|1614
|1.00
|117.27
|117.46
|0.00
|5.12
|8243.54
|3259
|2006.08.25 14:07
|sell
|1615
|1.00
|117.29
|117.42
|0.00
|3260
|2006.08.25 14:27
|s/l
|1615
|1.00
|117.42
|117.42
|0.00
|-11.07
|8232.47
|3261
|2006.08.25 14:27
|sell
|1616
|1.00
|117.40
|117.53
|0.00
|3262
|2006.08.25 14:50
|close
|1616
|1.00
|117.32
|117.53
|0.00
|6.82
|8239.29
|3263
|2006.08.25 14:50
|sell
|1617
|1.00
|117.29
|117.42
|0.00
|3264
|2006.08.25 14:52
|s/l
|1617
|1.00
|117.42
|117.42
|0.00
|-11.07
|8228.22
|3265
|2006.08.25 14:52
|sell
|1618
|1.00
|117.41
|117.54
|0.00
|3266
|2006.08.25 14:56
|close
|1618
|1.00
|117.32
|117.54
|0.00
|7.67
|8235.89
|3267
|2006.08.25 14:56
|sell
|1619
|1.00
|117.33
|117.46
|0.00
|3268
|2006.08.25 15:06
|close
|1619
|1.00
|117.24
|117.46
|0.00
|7.68
|8243.57
|3269
|2006.08.25 15:06
|buy
|1620
|1.00
|117.22
|117.09
|0.00
|3270
|2006.08.25 15:07
|s/l
|1620
|1.00
|117.09
|117.09
|0.00
|-11.11
|8232.46
|3271
|2006.08.25 15:08
|buy
|1621
|1.00
|117.17
|117.04
|0.00
|3272
|2006.08.25 15:40
|close
|1621
|1.00
|117.25
|117.04
|0.00
|6.82
|8239.28
|3273
|2006.08.25 15:42
|buy
|1622
|1.00
|117.24
|117.11
|0.00
|3274
|2006.08.25 15:52
|close
|1622
|1.00
|117.30
|117.11
|0.00
|5.12
|8244.40
|3275
|2006.08.25 19:04
|buy
|1623
|1.00
|117.25
|117.12
|0.00
|3276
|2006.08.25 19:37
|close
|1623
|1.00
|117.31
|117.12
|0.00
|5.11
|8249.51
|3277
|2006.08.28 00:39
|buy
|1624
|1.00
|117.23
|117.10
|0.00
|3278
|2006.08.28 03:25
|s/l
|1624
|1.00
|117.10
|117.10
|0.00
|-11.10
|8238.41
|3279
|2006.08.28 03:28
|buy
|1625
|1.00
|117.11
|116.98
|0.00
|3280
|2006.08.28 07:26
|s/l
|1625
|1.00
|116.98
|116.98
|0.00
|-11.11
|8227.30
|3281
|2006.08.28 08:07
|buy
|1626
|1.00
|116.98
|116.85
|0.00
|3282
|2006.08.28 08:19
|close
|1626
|1.00
|117.06
|116.85
|0.00
|6.83
|8234.13
|3283
|2006.08.28 08:41
|buy
|1627
|1.00
|116.98
|116.85
|0.00
|3284
|2006.08.28 11:24
|close
|1627
|1.00
|117.05
|116.85
|0.00
|5.98
|8240.11
|3285
|2006.08.28 11:24
|sell
|1628
|1.00
|117.04
|117.17
|0.00
|3286
|2006.08.28 13:16
|s/l
|1628
|1.00
|117.17
|117.17
|0.00
|-11.09
|8229.02
|3287
|2006.08.28 14:08
|buy
|1629
|1.00
|116.99
|116.86
|0.00
|3288
|2006.08.28 14:39
|close
|1629
|1.00
|117.08
|116.86
|0.00
|7.69
|8236.71
|3289
|2006.08.28 14:49
|sell
|1630
|1.00
|117.16
|117.29
|0.00
|3290
|2006.08.29 00:10
|close
|1630
|1.00
|117.09
|117.29
|0.00
|4.52
|8241.23
|3291
|2006.08.29 00:10
|buy
|1631
|1.00
|117.13
|117.00
|0.00
|3292
|2006.08.29 00:39
|s/l
|1631
|1.00
|117.00
|117.00
|0.00
|-11.11
|8230.12
|3293
|2006.08.29 00:39
|buy
|1632
|1.00
|117.02
|116.89
|0.00
|3294
|2006.08.29 01:46
|s/l
|1632
|1.00
|116.89
|116.89
|0.00
|-11.12
|8219.00
|3295
|2006.08.29 01:46
|buy
|1633
|1.00
|116.91
|116.78
|0.00
|3296
|2006.08.29 04:26
|s/l
|1633
|1.00
|116.78
|116.78
|0.00
|-11.13
|8207.87
|3297
|2006.08.29 06:33
|sell
|1634
|1.00
|116.89
|117.02
|0.00
|3298
|2006.08.29 06:45
|s/l
|1634
|1.00
|117.02
|117.02
|0.00
|-11.11
|8196.76
|3299
|2006.08.29 06:45
|sell
|1635
|1.00
|116.99
|117.12
|0.00
|3300
|2006.08.29 07:00
|close
|1635
|1.00
|116.92
|117.12
|0.00
|5.99
|8202.75
|3301
|2006.08.29 07:13
|buy
|1636
|1.00
|116.86
|116.73
|0.00
|3302
|2006.08.29 07:21
|s/l
|1636
|1.00
|116.73
|116.73
|0.00
|-11.14
|8191.61
|3303
|2006.08.29 07:21
|buy
|1637
|1.00
|116.75
|116.62
|0.00
|3304
|2006.08.29 07:52
|s/l
|1637
|1.00
|116.62
|116.62
|0.00
|-11.15
|8180.46
|3305
|2006.08.29 08:06
|sell
|1638
|1.00
|116.68
|116.81
|0.00
|3306
|2006.08.29 08:52
|s/l
|1638
|1.00
|116.81
|116.81
|0.00
|-11.13
|8169.33
|3307
|2006.08.29 09:25
|buy
|1639
|1.00
|116.70
|116.57
|0.00
|3308
|2006.08.29 11:02
|close
|1639
|1.00
|116.78
|116.57
|0.00
|6.85
|8176.18
|3309
|2006.08.29 12:33
|buy
|1640
|1.00
|116.62
|116.49
|0.00
|3310
|2006.08.29 12:54
|close
|1640
|1.00
|116.70
|116.49
|0.00
|6.86
|8183.04
|3311
|2006.08.29 13:17
|sell
|1641
|1.00
|116.75
|116.88
|0.00
|3312
|2006.08.29 13:48
|close
|1641
|1.00
|116.67
|116.88
|0.00
|6.86
|8189.90
|3313
|2006.08.29 13:59
|sell
|1642
|1.00
|116.75
|116.88
|0.00
|3314
|2006.08.29 14:00
|close
|1642
|1.00
|116.67
|116.88
|0.00
|6.86
|8196.76
|3315
|2006.08.29 14:00
|buy
|1643
|1.00
|116.59
|116.46
|0.00
|3316
|2006.08.29 14:00
|close
|1643
|1.00
|116.67
|116.46
|0.00
|6.86
|8203.62
|3317
|2006.08.29 14:07
|sell
|1644
|1.00
|116.83
|116.96
|0.00
|3318
|2006.08.29 14:07
|close
|1644
|1.00
|116.78
|116.96
|0.00
|4.28
|8207.90
|3319
|2006.08.29 14:07
|sell
|1645
|1.00
|116.83
|116.96
|0.00
|3320
|2006.08.29 14:11
|close
|1645
|1.00
|116.78
|116.96
|0.00
|4.28
|8212.18
|3321
|2006.08.29 14:19
|sell
|1646
|1.00
|116.83
|116.96
|0.00
|3322
|2006.08.29 14:22
|s/l
|1646
|1.00
|116.96
|116.96
|0.00
|-11.12
|8201.06
|3323
|2006.08.29 14:22
|sell
|1647
|1.00
|116.95
|117.08
|0.00
|3324
|2006.08.29 14:26
|close
|1647
|1.00
|116.88
|117.08
|0.00
|5.99
|8207.05
|3325
|2006.08.29 14:26
|sell
|1648
|1.00
|116.85
|116.98
|0.00
|3326
|2006.08.29 14:45
|close
|1648
|1.00
|116.80
|116.98
|0.00
|4.28
|8211.33
|3327
|2006.08.29 14:48
|sell
|1649
|1.00
|116.85
|116.98
|0.00
|3328
|2006.08.29 15:50
|s/l
|1649
|1.00
|116.98
|116.98
|0.00
|-11.11
|8200.22
|3329
|2006.08.29 15:50
|sell
|1650
|1.00
|116.96
|117.09
|0.00
|3330
|2006.08.29 18:01
|close
|1650
|1.00
|116.81
|117.09
|0.00
|12.84
|8213.06
|3331
|2006.08.29 19:09
|sell
|1651
|1.00
|116.64
|116.77
|0.00
|3332
|2006.08.29 23:50
|s/l
|1651
|1.00
|116.77
|116.77
|0.00
|-11.13
|8201.93
|3333
|2006.08.30 01:37
|sell
|1652
|1.00
|116.80
|116.93
|0.00
|3334
|2006.08.30 05:31
|s/l
|1652
|1.00
|116.93
|116.93
|0.00
|-11.11
|8190.82
|3335
|2006.08.30 05:36
|sell
|1653
|1.00
|116.94
|117.07
|0.00
|3336
|2006.08.30 06:41
|close
|1653
|1.00
|116.85
|117.07
|0.00
|7.70
|8198.52
|3337
|2006.08.30 06:49
|buy
|1654
|1.00
|116.80
|116.67
|0.00
|3338
|2006.08.30 07:03
|close
|1654
|1.00
|116.86
|116.67
|0.00
|5.13
|8203.65
|3339
|2006.08.30 07:05
|sell
|1655
|1.00
|116.89
|117.02
|0.00
|3340
|2006.08.30 07:17
|s/l
|1655
|1.00
|117.02
|117.02
|0.00
|-11.11
|8192.54
|3341
|2006.08.30 11:07
|sell
|1656
|1.00
|117.13
|117.26
|0.00
|3342
|2006.08.30 12:00
|close
|1656
|1.00
|117.07
|117.26
|0.00
|5.13
|8197.67
|3343
|2006.08.30 12:15
|buy
|1657
|1.00
|117.01
|116.88
|0.00
|3344
|2006.08.30 12:33
|close
|1657
|1.00
|117.07
|116.88
|0.00
|5.13
|8202.80
|3345
|2006.08.30 12:35
|sell
|1658
|1.00
|117.14
|117.27
|0.00
|3346
|2006.08.30 12:46
|close
|1658
|1.00
|117.08
|117.27
|0.00
|5.12
|8207.92
|3347
|2006.08.30 13:11
|buy
|1659
|1.00
|116.99
|116.86
|0.00
|3348
|2006.08.30 13:40
|close
|1659
|1.00
|117.04
|116.86
|0.00
|4.27
|8212.19
|3349
|2006.08.30 14:36
|sell
|1660
|1.00
|117.10
|117.23
|0.00
|3350
|2006.08.30 14:59
|close
|1660
|1.00
|117.05
|117.23
|0.00
|4.27
|8216.46
|3351
|2006.08.30 16:18
|sell
|1661
|1.00
|117.17
|117.30
|0.00
|3352
|2006.08.30 16:50
|s/l
|1661
|1.00
|117.30
|117.30
|0.00
|-11.08
|8205.38
|3353
|2006.08.30 16:50
|sell
|1662
|1.00
|117.27
|117.40
|0.00
|3354
|2006.08.30 17:27
|close
|1662
|1.00
|117.21
|117.40
|0.00
|5.12
|8210.50
|3355
|2006.08.30 21:00
|buy
|1663
|1.00
|117.11
|116.98
|0.00
|3356
|2006.08.30 23:18
|s/l
|1663
|1.00
|116.98
|116.98
|0.00
|-11.11
|8199.39
|3357
|2006.08.30 23:19
|buy
|1664
|1.00
|116.98
|116.85
|0.00
|3358
|2006.08.30 23:50
|close
|1664
|1.00
|117.04
|116.85
|0.00
|5.13
|8204.52
|3359
|2006.08.30 23:50
|sell
|1665
|1.00
|117.12
|117.25
|0.00
|3360
|2006.08.31 00:00
|s/l
|1665
|1.00
|117.25
|117.25
|0.00
|-15.47
|8189.05
|3361
|2006.08.31 03:08
|sell
|1666
|1.00
|117.29
|117.42
|0.00
|3362
|2006.08.31 03:41
|s/l
|1666
|1.00
|117.42
|117.42
|0.00
|-11.07
|8177.98
|3363
|2006.08.31 03:41
|sell
|1667
|1.00
|117.38
|117.51
|0.00
|3364
|2006.08.31 06:03
|close
|1667
|1.00
|117.30
|117.51
|0.00
|6.82
|8184.80
|3365
|2006.08.31 08:18
|sell
|1668
|1.00
|117.31
|117.44
|0.00
|3366
|2006.08.31 08:53
|close
|1668
|1.00
|117.20
|117.44
|0.00
|9.39
|8194.19
|3367
|2006.08.31 10:16
|sell
|1669
|1.00
|117.19
|117.32
|0.00
|3368
|2006.08.31 11:04
|close
|1669
|1.00
|117.12
|117.32
|0.00
|5.98
|8200.17
|3369
|2006.08.31 13:30
|sell
|1670
|1.00
|117.13
|117.26
|0.00
|3370
|2006.08.31 14:16
|s/l
|1670
|1.00
|117.26
|117.26
|0.00
|-11.09
|8189.08
|3371
|2006.08.31 15:46
|sell
|1671
|1.00
|117.36
|117.49
|0.00
|3372
|2006.08.31 18:35
|s/l
|1671
|1.00
|117.49
|117.49
|0.00
|-11.06
|8178.02
|3373
|2006.08.31 18:59
|buy
|1672
|1.00
|117.35
|117.22
|0.00
|3374
|2006.08.31 21:41
|close
|1672
|1.00
|117.43
|117.22
|0.00
|6.81
|8184.83
|3375
|2006.09.01 03:25
|sell
|1673
|1.00
|117.23
|117.36
|0.00
|3376
|2006.09.01 07:51
|s/l
|1673
|1.00
|117.36
|117.36
|0.00
|-11.08
|8173.75
|3377
|2006.09.01 07:51
|sell
|1674
|1.00
|117.35
|117.48
|0.00
|3378
|2006.09.01 11:13
|close
|1674
|1.00
|117.29
|117.48
|0.00
|5.12
|8178.87
|3379
|2006.09.01 12:07
|buy
|1675
|1.00
|117.27
|117.14
|0.00
|3380
|2006.09.01 12:30
|close
|1675
|1.00
|117.34
|117.14
|0.00
|5.97
|8184.84
|3381
|2006.09.01 12:30
|buy
|1676
|1.00
|117.25
|117.12
|0.00
|3382
|2006.09.01 12:30
|close
|1676
|1.00
|117.31
|117.12
|0.00
|5.11
|8189.95
|3383
|2006.09.01 12:30
|buy
|1677
|1.00
|117.25
|117.12
|0.00
|3384
|2006.09.01 12:31
|close
|1677
|1.00
|117.31
|117.12
|0.00
|5.11
|8195.06
|3385
|2006.09.01 12:32
|buy
|1678
|1.00
|117.27
|117.14
|0.00
|3386
|2006.09.01 12:32
|close
|1678
|1.00
|117.33
|117.14
|0.00
|5.11
|8200.17
|3387
|2006.09.01 12:32
|buy
|1679
|1.00
|117.27
|117.14
|0.00
|3388
|2006.09.01 12:32
|close
|1679
|1.00
|117.42
|117.14
|0.00
|12.77
|8212.94
|3389
|2006.09.01 12:35
|buy
|1680
|1.00
|117.27
|117.14
|0.00
|3390
|2006.09.01 12:35
|close
|1680
|1.00
|117.34
|117.14
|0.00
|5.97
|8218.91
|3391
|2006.09.01 12:52
|sell
|1681
|1.00
|117.46
|117.59
|0.00
|3392
|2006.09.01 12:55
|close
|1681
|1.00
|117.36
|117.59
|0.00
|8.52
|8227.43
|3393
|2006.09.01 12:58
|buy
|1682
|1.00
|117.27
|117.14
|0.00
|3394
|2006.09.01 13:00
|s/l
|1682
|1.00
|117.14
|117.14
|0.00
|-11.10
|8216.33
|3395
|2006.09.01 13:06
|sell
|1683
|1.00
|117.24
|117.37
|0.00
|3396
|2006.09.01 13:09
|s/l
|1683
|1.00
|117.37
|117.37
|0.00
|-11.08
|8205.25
|3397
|2006.09.01 13:09
|sell
|1684
|1.00
|117.31
|117.44
|0.00
|3398
|2006.09.01 13:26
|s/l
|1684
|1.00
|117.44
|117.44
|0.00
|-11.07
|8194.18
|3399
|2006.09.01 13:47
|sell
|1685
|1.00
|117.29
|117.42
|0.00
|3400
|2006.09.01 13:48
|s/l
|1685
|1.00
|117.42
|117.42
|0.00
|-11.07
|8183.11
|3401
|2006.09.01 14:02
|buy
|1686
|1.00
|117.22
|117.09
|0.00
|3402
|2006.09.01 14:02
|close
|1686
|1.00
|117.33
|117.09
|0.00
|9.38
|8192.49
|3403
|2006.09.01 14:02
|buy
|1687
|1.00
|117.22
|117.09
|0.00
|3404
|2006.09.01 14:02
|close
|1687
|1.00
|117.31
|117.09
|0.00
|7.67
|8200.16
|3405
|2006.09.01 14:02
|buy
|1688
|1.00
|117.19
|117.06
|0.00
|3406
|2006.09.01 14:03
|close
|1688
|1.00
|117.28
|117.06
|0.00
|7.67
|8207.83
|3407
|2006.09.01 14:09
|sell
|1689
|1.00
|117.43
|117.56
|0.00
|3408
|2006.09.01 14:56
|close
|1689
|1.00
|117.34
|117.56
|0.00
|7.67
|8215.50
|3409
|2006.09.04 05:08
|sell
|1690
|1.00
|116.52
|116.65
|0.00
|3410
|2006.09.04 05:25
|close
|1690
|1.00
|116.45
|116.65
|0.00
|6.01
|8221.51
|3411
|2006.09.04 05:51
|sell
|1691
|1.00
|116.52
|116.65
|0.00
|3412
|2006.09.04 06:18
|close
|1691
|1.00
|116.45
|116.65
|0.00
|6.01
|8227.52
|3413
|2006.09.04 08:53
|sell
|1692
|1.00
|116.31
|116.44
|0.00
|3414
|2006.09.04 09:38
|close
|1692
|1.00
|116.22
|116.44
|0.00
|7.74
|8235.26
|3415
|2006.09.04 09:39
|buy
|1693
|1.00
|116.21
|116.08
|0.00
|3416
|2006.09.04 10:19
|s/l
|1693
|1.00
|116.08
|116.08
|0.00
|-11.20
|8224.06
|3417
|2006.09.04 11:56
|buy
|1694
|1.00
|116.02
|115.89
|0.00
|3418
|2006.09.04 12:14
|close
|1694
|1.00
|116.08
|115.89
|0.00
|5.17
|8229.23
|3419
|2006.09.04 15:11
|sell
|1695
|1.00
|116.02
|116.15
|0.00
|3420
|2006.09.04 16:43
|s/l
|1695
|1.00
|116.15
|116.15
|0.00
|-11.19
|8218.04
|3421
|2006.09.05 00:10
|buy
|1696
|1.00
|115.98
|115.85
|0.00
|3422
|2006.09.05 00:11
|s/l
|1696
|1.00
|115.85
|115.85
|0.00
|-11.22
|8206.82
|3423
|2006.09.05 00:11
|buy
|1697
|1.00
|115.93
|115.80
|0.00
|3424
|2006.09.05 00:14
|s/l
|1697
|1.00
|115.80
|115.80
|0.00
|-11.23
|8195.59
|3425
|2006.09.05 00:18
|buy
|1698
|1.00
|115.89
|115.76
|0.00
|3426
|2006.09.05 03:00
|close
|1698
|1.00
|115.98
|115.76
|0.00
|7.76
|8203.35
|3427
|2006.09.05 04:10
|buy
|1699
|1.00
|115.86
|115.73
|0.00
|3428
|2006.09.05 05:24
|close
|1699
|1.00
|115.95
|115.73
|0.00
|7.76
|8211.11
|3429
|2006.09.05 05:24
|sell
|1700
|1.00
|115.95
|116.08
|0.00
|3430
|2006.09.05 06:14
|close
|1700
|1.00
|115.85
|116.08
|0.00
|8.63
|8219.74
|3431
|2006.09.05 06:14
|buy
|1701
|1.00
|115.86
|115.73
|0.00
|3432
|2006.09.05 07:05
|s/l
|1701
|1.00
|115.73
|115.73
|0.00
|-11.23
|8208.51
|3433
|2006.09.05 07:05
|buy
|1702
|1.00
|115.73
|115.60
|0.00
|3434
|2006.09.05 07:24
|s/l
|1702
|1.00
|115.60
|115.60
|0.00
|-11.25
|8197.26
|3435
|2006.09.05 07:24
|buy
|1703
|1.00
|115.62
|115.49
|0.00
|3436
|2006.09.05 07:50
|close
|1703
|1.00
|115.69
|115.49
|0.00
|6.05
|8203.31
|3437
|2006.09.05 07:51
|buy
|1704
|1.00
|115.70
|115.57
|0.00
|3438
|2006.09.05 09:16
|close
|1704
|1.00
|115.78
|115.57
|0.00
|6.91
|8210.22
|3439
|2006.09.05 09:17
|sell
|1705
|1.00
|115.77
|115.90
|0.00
|3440
|2006.09.05 11:49
|s/l
|1705
|1.00
|115.90
|115.90
|0.00
|-11.22
|8199.00
|3441
|2006.09.05 12:16
|buy
|1706
|1.00
|115.82
|115.69
|0.00
|3442
|2006.09.05 13:25
|close
|1706
|1.00
|115.93
|115.69
|0.00
|9.49
|8208.49
|3443
|2006.09.05 13:25
|sell
|1707
|1.00
|115.91
|116.04
|0.00
|3444
|2006.09.05 14:31
|s/l
|1707
|1.00
|116.04
|116.04
|0.00
|-11.20
|8197.29
|3445
|2006.09.05 17:22
|sell
|1708
|1.00
|116.02
|116.15
|0.00
|3446
|2006.09.05 19:02
|close
|1708
|1.00
|115.93
|116.15
|0.00
|7.76
|8205.05
|3447
|2006.09.05 20:57
|sell
|1709
|1.00
|116.08
|116.21
|0.00
|3448
|2006.09.05 22:49
|s/l
|1709
|1.00
|116.21
|116.21
|0.00
|-11.19
|8193.86
|3449
|2006.09.05 23:29
|buy
|1710
|1.00
|116.07
|115.94
|0.00
|3450
|2006.09.06 00:38
|close
|1710
|1.00
|116.16
|115.94
|0.00
|9.05
|8202.91
|3451
|2006.09.06 01:04
|sell
|1711
|1.00
|116.30
|116.43
|0.00
|3452
|2006.09.06 04:12
|s/l
|1711
|1.00
|116.43
|116.43
|0.00
|-11.17
|8191.74
|3453
|2006.09.06 04:23
|sell
|1712
|1.00
|116.44
|116.57
|0.00
|3454
|2006.09.06 05:52
|close
|1712
|1.00
|116.36
|116.57
|0.00
|6.88
|8198.62
|3455
|2006.09.06 06:32
|buy
|1713
|1.00
|116.25
|116.12
|0.00
|3456
|2006.09.06 07:30
|close
|1713
|1.00
|116.33
|116.12
|0.00
|6.88
|8205.50
|3457
|2006.09.06 07:31
|sell
|1714
|1.00
|116.34
|116.47
|0.00
|3458
|2006.09.06 08:50
|s/l
|1714
|1.00
|116.47
|116.47
|0.00
|-11.16
|8194.34
|3459
|2006.09.06 11:16
|sell
|1715
|1.00
|116.51
|116.64
|0.00
|3460
|2006.09.06 11:26
|s/l
|1715
|1.00
|116.64
|116.64
|0.00
|-11.14
|8183.20
|3461
|2006.09.06 11:37
|sell
|1716
|1.00
|116.60
|116.73
|0.00
|3462
|2006.09.06 12:30
|s/l
|1716
|1.00
|116.73
|116.73
|0.00
|-11.14
|8172.06
|3463
|2006.09.06 12:31
|sell
|1717
|1.00
|116.72
|116.85
|0.00
|3464
|2006.09.06 12:39
|close
|1717
|1.00
|116.63
|116.85
|0.00
|7.72
|8179.78
|3465
|2006.09.06 12:42
|buy
|1718
|1.00
|116.56
|116.43
|0.00
|3466
|2006.09.06 13:44
|close
|1718
|1.00
|116.66
|116.43
|0.00
|8.57
|8188.35
|3467
|2006.09.06 13:44
|sell
|1719
|1.00
|116.67
|116.80
|0.00
|3468
|2006.09.06 13:56
|close
|1719
|1.00
|116.57
|116.80
|0.00
|8.58
|8196.93
|3469
|2006.09.06 13:58
|sell
|1720
|1.00
|116.64
|116.77
|0.00
|3470
|2006.09.06 16:01
|s/l
|1720
|1.00
|116.77
|116.77
|0.00
|-11.13
|8185.80
|3471
|2006.09.06 17:53
|buy
|1721
|1.00
|116.78
|116.65
|0.00
|3472
|2006.09.06 18:09
|s/l
|1721
|1.00
|116.65
|116.65
|0.00
|-11.14
|8174.66
|3473
|2006.09.07 00:20
|sell
|1722
|1.00
|116.71
|116.84
|0.00
|3474
|2006.09.07 07:34
|s/l
|1722
|1.00
|116.84
|116.84
|0.00
|-11.12
|8163.54
|3475
|2006.09.07 07:34
|sell
|1723
|1.00
|116.83
|116.96
|0.00
|3476
|2006.09.07 07:40
|s/l
|1723
|1.00
|116.96
|116.96
|0.00
|-11.11
|8152.43
|3477
|2006.09.07 07:40
|sell
|1724
|1.00
|116.90
|117.03
|0.00
|3478
|2006.09.07 08:29
|s/l
|1724
|1.00
|117.03
|117.03
|0.00
|-11.11
|8141.32
|3479
|2006.09.07 08:51
|buy
|1725
|1.00
|116.85
|116.72
|0.00
|3480
|2006.09.07 08:51
|close
|1725
|1.00
|117.05
|116.72
|0.00
|17.09
|8158.41
|3481
|2006.09.07 08:52
|buy
|1726
|1.00
|116.75
|116.62
|0.00
|3482
|2006.09.07 08:52
|s/l
|1726
|1.00
|116.62
|116.62
|0.00
|-11.17
|8147.24
|3483
|2006.09.07 11:07
|sell
|1727
|1.00
|116.21
|116.34
|0.00
|3484
|2006.09.07 12:20
|s/l
|1727
|1.00
|116.34
|116.34
|0.00
|-11.17
|8136.07
|3485
|2006.09.07 12:46
|sell
|1728
|1.00
|116.38
|116.51
|0.00
|3486
|2006.09.07 13:08
|close
|1728
|1.00
|116.26
|116.51
|0.00
|10.32
|8146.39
|3487
|2006.09.07 14:21
|sell
|1729
|1.00
|116.47
|116.60
|0.00
|3488
|2006.09.07 14:55
|s/l
|1729
|1.00
|116.60
|116.60
|0.00
|-11.15
|8135.24
|3489
|2006.09.07 14:55
|sell
|1730
|1.00
|116.60
|116.73
|0.00
|3490
|2006.09.07 14:58
|close
|1730
|1.00
|116.47
|116.73
|0.00
|11.16
|8146.40
|3491
|2006.09.07 14:58
|sell
|1731
|1.00
|116.47
|116.60
|0.00
|3492
|2006.09.07 15:12
|s/l
|1731
|1.00
|116.60
|116.60
|0.00
|-11.15
|8135.25
|3493
|2006.09.07 15:59
|buy
|1732
|1.00
|116.34
|116.21
|0.00
|3494
|2006.09.07 16:15
|close
|1732
|1.00
|116.48
|116.21
|0.00
|12.02
|8147.27
|3495
|2006.09.07 17:57
|buy
|1733
|1.00
|116.39
|116.26
|0.00
|3496
|2006.09.07 22:50
|close
|1733
|1.00
|116.47
|116.26
|0.00
|6.87
|8154.14
|3497
|2006.09.07 23:52
|buy
|1734
|1.00
|116.34
|116.21
|0.00
|3498
|2006.09.08 00:30
|close
|1734
|1.00
|116.41
|116.21
|0.00
|7.31
|8161.45
|3499
|2006.09.08 02:22
|buy
|1735
|1.00
|116.33
|116.20
|0.00
|3500
|2006.09.08 04:11
|s/l
|1735
|1.00
|116.20
|116.20
|0.00
|-11.19
|8150.26
|3501
|2006.09.08 07:21
|sell
|1736
|1.00
|116.30
|116.43
|0.00
|3502
|2006.09.08 07:22
|s/l
|1736
|1.00
|116.43
|116.43
|0.00
|-11.17
|8139.09
|3503
|2006.09.08 07:22
|sell
|1737
|1.00
|116.41
|116.54
|0.00
|3504
|2006.09.08 07:24
|close
|1737
|1.00
|116.32
|116.54
|0.00
|7.74
|8146.83
|3505
|2006.09.08 07:24
|sell
|1738
|1.00
|116.28
|116.41
|0.00
|3506
|2006.09.08 07:24
|close
|1738
|1.00
|116.15
|116.41
|0.00
|11.19
|8158.02
|3507
|2006.09.08 07:24
|sell
|1739
|1.00
|116.31
|116.44
|0.00
|3508
|2006.09.08 07:42
|close
|1739
|1.00
|116.22
|116.44
|0.00
|7.74
|8165.76
|3509
|2006.09.08 07:58
|sell
|1740
|1.00
|116.28
|116.41
|0.00
|3510
|2006.09.08 09:30
|s/l
|1740
|1.00
|116.41
|116.41
|0.00
|-11.17
|8154.59
|3511
|2006.09.08 09:31
|sell
|1741
|1.00
|116.42
|116.55
|0.00
|3512
|2006.09.08 10:30
|s/l
|1741
|1.00
|116.55
|116.55
|0.00
|-11.15
|8143.44
|3513
|2006.09.08 10:30
|sell
|1742
|1.00
|116.53
|116.66
|0.00
|3514
|2006.09.08 10:58
|close
|1742
|1.00
|116.43
|116.66
|0.00
|8.59
|8152.03
|3515
|2006.09.08 12:36
|sell
|1743
|1.00
|116.53
|116.66
|0.00
|3516
|2006.09.08 12:43
|s/l
|1743
|1.00
|116.66
|116.66
|0.00
|-11.14
|8140.89
|3517
|2006.09.08 12:43
|sell
|1744
|1.00
|116.64
|116.77
|0.00
|3518
|2006.09.08 12:45
|s/l
|1744
|1.00
|116.77
|116.77
|0.00
|-11.13
|8129.76
|3519
|2006.09.10 22:15
|sell
|1745
|1.00
|117.02
|117.15
|0.00
|3520
|2006.09.10 23:33
|close
|1745
|1.00
|116.89
|117.15
|0.00
|11.12
|8140.88
|3521
|2006.09.10 23:33
|buy
|1746
|1.00
|116.86
|116.73
|0.00
|3522
|2006.09.11 00:11
|s/l
|1746
|1.00
|116.73
|116.73
|0.00
|-9.84
|8131.04
|3523
|2006.09.11 00:25
|buy
|1747
|1.00
|116.66
|116.53
|0.00
|3524
|2006.09.11 00:59
|close
|1747
|1.00
|116.76
|116.53
|0.00
|8.56
|8139.60
|3525
|2006.09.11 08:08
|buy
|1748
|1.00
|117.10
|116.97
|0.00
|3526
|2006.09.11 08:43
|close
|1748
|1.00
|117.17
|116.97
|0.00
|5.97
|8145.57
|3527
|2006.09.11 10:47
|sell
|1749
|1.00
|117.34
|117.47
|0.00
|3528
|2006.09.11 12:45
|close
|1749
|1.00
|117.27
|117.47
|0.00
|5.97
|8151.54
|3529
|2006.09.11 12:45
|buy
|1750
|1.00
|117.28
|117.15
|0.00
|3530
|2006.09.11 14:00
|close
|1750
|1.00
|117.35
|117.15
|0.00
|5.97
|8157.51
|3531
|2006.09.11 15:53
|buy
|1751
|1.00
|117.59
|117.46
|0.00
|3532
|2006.09.11 20:28
|close
|1751
|1.00
|117.66
|117.46
|0.00
|5.95
|8163.46
|3533
|2006.09.11 22:52
|buy
|1752
|1.00
|117.59
|117.46
|0.00
|3534
|2006.09.12 00:15
|s/l
|1752
|1.00
|117.46
|117.46
|0.00
|-9.77
|8153.69
|3535
|2006.09.12 02:32
|buy
|1753
|1.00
|117.61
|117.48
|0.00
|3536
|2006.09.12 05:11
|s/l
|1753
|1.00
|117.48
|117.48
|0.00
|-11.07
|8142.62
|3537
|2006.09.12 05:32
|sell
|1754
|1.00
|117.66
|117.79
|0.00
|3538
|2006.09.12 06:00
|close
|1754
|1.00
|117.60
|117.79
|0.00
|5.10
|8147.72
|3539
|2006.09.12 07:43
|buy
|1755
|1.00
|117.51
|117.38
|0.00
|3540
|2006.09.12 08:00
|close
|1755
|1.00
|117.57
|117.38
|0.00
|5.10
|8152.82
|3541
|2006.09.12 08:25
|buy
|1756
|1.00
|117.52
|117.39
|0.00
|3542
|2006.09.12 08:29
|close
|1756
|1.00
|117.59
|117.39
|0.00
|5.95
|8158.77
|3543
|2006.09.12 13:05
|sell
|1757
|1.00
|117.62
|117.75
|0.00
|3544
|2006.09.12 13:48
|s/l
|1757
|1.00
|117.75
|117.75
|0.00
|-11.04
|8147.73
|3545
|2006.09.12 14:13
|sell
|1758
|1.00
|117.81
|117.94
|0.00
|3546
|2006.09.12 14:21
|close
|1758
|1.00
|117.75
|117.94
|0.00
|5.10
|8152.83
|3547
|2006.09.12 14:26
|sell
|1759
|1.00
|117.81
|117.94
|0.00
|3548
|2006.09.12 14:49
|close
|1759
|1.00
|117.75
|117.94
|0.00
|5.10
|8157.93
|3549
|2006.09.12 21:21
|buy
|1760
|1.00
|117.90
|117.77
|0.00
|3550
|2006.09.12 23:05
|s/l
|1760
|1.00
|117.77
|117.77
|0.00
|-11.04
|8146.89
|3551
|2006.09.12 23:07
|buy
|1761
|1.00
|117.77
|117.64
|0.00
|3552
|2006.09.12 23:41
|close
|1761
|1.00
|117.84
|117.64
|0.00
|5.94
|8152.83
|3553
|2006.09.13 01:14
|sell
|1762
|1.00
|117.85
|117.98
|0.00
|3554
|2006.09.13 01:18
|s/l
|1762
|1.00
|117.98
|117.98
|0.00
|-11.02
|8141.81
|3555
|2006.09.13 01:18
|sell
|1763
|1.00
|117.94
|118.07
|0.00
|3556
|2006.09.13 01:26
|close
|1763
|1.00
|117.85
|118.07
|0.00
|7.64
|8149.45
|3557
|2006.09.13 01:26
|sell
|1764
|1.00
|117.86
|117.99
|0.00
|3558
|2006.09.13 01:50
|s/l
|1764
|1.00
|117.99
|117.99
|0.00
|-11.02
|8138.43
|3559
|2006.09.13 01:55
|sell
|1765
|1.00
|117.95
|118.08
|0.00
|3560
|2006.09.13 06:25
|close
|1765
|1.00
|117.87
|118.08
|0.00
|6.79
|8145.22
|3561
|2006.09.13 06:30
|buy
|1766
|1.00
|117.85
|117.72
|0.00
|3562
|2006.09.13 06:56
|s/l
|1766
|1.00
|117.72
|117.72
|0.00
|-11.04
|8134.18
|3563
|2006.09.13 07:15
|buy
|1767
|1.00
|117.67
|117.54
|0.00
|3564
|2006.09.13 12:43
|s/l
|1767
|1.00
|117.54
|117.54
|0.00
|-11.06
|8123.12
|3565
|2006.09.13 13:51
|sell
|1768
|1.00
|117.65
|117.78
|0.00
|3566
|2006.09.13 13:59
|s/l
|1768
|1.00
|117.78
|117.78
|0.00
|-11.04
|8112.08
|3567
|2006.09.13 13:59
|sell
|1769
|1.00
|117.76
|117.89
|0.00
|3568
|2006.09.13 14:27
|close
|1769
|1.00
|117.64
|117.89
|0.00
|10.20
|8122.28
|3569
|2006.09.13 14:27
|buy
|1770
|1.00
|117.66
|117.53
|0.00
|3570
|2006.09.13 15:41
|s/l
|1770
|1.00
|117.53
|117.53
|0.00
|-11.07
|8111.21
|3571
|2006.09.13 21:03
|buy
|1771
|1.00
|117.57
|117.44
|0.00
|3572
|2006.09.13 22:13
|s/l
|1771
|1.00
|117.44
|117.44
|0.00
|-11.07
|8100.14
|3573
|2006.09.14 00:39
|sell
|1772
|1.00
|117.55
|117.68
|0.00
|3574
|2006.09.14 01:18
|close
|1772
|1.00
|117.45
|117.68
|0.00
|8.51
|8108.65
|3575
|2006.09.14 01:19
|buy
|1773
|1.00
|117.44
|117.31
|0.00
|3576
|2006.09.14 04:04
|close
|1773
|1.00
|117.54
|117.31
|0.00
|8.51
|8117.16
|3577
|2006.09.14 06:11
|sell
|1774
|1.00
|117.64
|117.77
|0.00
|3578
|2006.09.14 08:26
|s/l
|1774
|1.00
|117.77
|117.77
|0.00
|-11.04
|8106.12
|3579
|2006.09.14 08:26
|sell
|1775
|1.00
|117.75
|117.88
|0.00
|3580
|2006.09.14 09:00
|close
|1775
|1.00
|117.63
|117.88
|0.00
|10.20
|8116.32
|3581
|2006.09.14 09:40
|sell
|1776
|1.00
|117.69
|117.82
|0.00
|3582
|2006.09.14 11:09
|close
|1776
|1.00
|117.60
|117.82
|0.00
|7.65
|8123.97
|3583
|2006.09.14 12:39
|sell
|1777
|1.00
|117.62
|117.75
|0.00
|3584
|2006.09.14 14:20
|close
|1777
|1.00
|117.53
|117.75
|0.00
|7.66
|8131.63
|3585
|2006.09.14 14:24
|buy
|1778
|1.00
|117.49
|117.36
|0.00
|3586
|2006.09.14 14:56
|s/l
|1778
|1.00
|117.36
|117.36
|0.00
|-11.08
|8120.55
|3587
|2006.09.14 14:56
|buy
|1779
|1.00
|117.38
|117.25
|0.00
|3588
|2006.09.14 15:11
|close
|1779
|1.00
|117.45
|117.25
|0.00
|5.96
|8126.51
|3589
|2006.09.14 15:14
|sell
|1780
|1.00
|117.46
|117.59
|0.00
|3590
|2006.09.14 16:17
|s/l
|1780
|1.00
|117.59
|117.59
|0.00
|-11.06
|8115.45
|3591
|2006.09.14 16:17
|sell
|1781
|1.00
|117.57
|117.70
|0.00
|3592
|2006.09.14 16:32
|close
|1781
|1.00
|117.50
|117.70
|0.00
|5.96
|8121.41
|3593
|2006.09.15 01:34
|buy
|1782
|1.00
|117.64
|117.51
|0.00
|3594
|2006.09.15 01:57
|close
|1782
|1.00
|117.71
|117.51
|0.00
|5.95
|8127.36
|3595
|2006.09.15 03:38
|sell
|1783
|1.00
|117.69
|117.82
|0.00
|3596
|2006.09.15 04:03
|close
|1783
|1.00
|117.64
|117.82
|0.00
|4.25
|8131.61
|3597
|2006.09.15 04:29
|buy
|1784
|1.00
|117.55
|117.42
|0.00
|3598
|2006.09.15 04:42
|s/l
|1784
|1.00
|117.42
|117.42
|0.00
|-11.08
|8120.53
|3599
|2006.09.15 04:42
|buy
|1785
|1.00
|117.43
|117.30
|0.00
|3600
|2006.09.15 05:00
|close
|1785
|1.00
|117.51
|117.30
|0.00
|6.81
|8127.34
|3601
|2006.09.15 09:13
|sell
|1786
|1.00
|117.54
|117.67
|0.00
|3602
|2006.09.15 11:20
|s/l
|1786
|1.00
|117.67
|117.67
|0.00
|-11.05
|8116.29
|3603
|2006.09.15 11:20
|sell
|1787
|1.00
|117.65
|117.78
|0.00
|3604
|2006.09.15 12:30
|close
|1787
|1.00
|117.57
|117.78
|0.00
|6.80
|8123.09
|3605
|2006.09.15 12:30
|buy
|1788
|1.00
|117.53
|117.40
|0.00
|3606
|2006.09.15 12:30
|close
|1788
|1.00
|117.61
|117.40
|0.00
|6.80
|8129.89
|3607
|2006.09.15 12:33
|buy
|1789
|1.00
|117.51
|117.38
|0.00
|3608
|2006.09.15 12:39
|s/l
|1789
|1.00
|117.38
|117.38
|0.00
|-11.08
|8118.81
|3609
|2006.09.15 12:39
|buy
|1790
|1.00
|117.40
|117.27
|0.00
|3610
|2006.09.15 12:43
|close
|1790
|1.00
|117.52
|117.27
|0.00
|10.21
|8129.02
|3611
|2006.09.15 12:43
|buy
|1791
|1.00
|117.52
|117.39
|0.00
|3612
|2006.09.15 13:05
|close
|1791
|1.00
|117.59
|117.39
|0.00
|5.95
|8134.97
|3613
|2006.09.15 13:35
|sell
|1792
|1.00
|117.64
|117.77
|0.00
|3614
|2006.09.15 13:58
|close
|1792
|1.00
|117.56
|117.77
|0.00
|6.81
|8141.78
|3615
|2006.09.15 13:59
|sell
|1793
|1.00
|117.64
|117.77
|0.00
|3616
|2006.09.15 14:10
|close
|1793
|1.00
|117.57
|117.77
|0.00
|5.95
|8147.73
|3617
|2006.09.15 14:18
|buy
|1794
|1.00
|117.53
|117.40
|0.00
|3618
|2006.09.15 14:24
|s/l
|1794
|1.00
|117.40
|117.40
|0.00
|-11.08
|8136.65
|3619
|2006.09.15 14:24
|buy
|1795
|1.00
|117.41
|117.28
|0.00
|3620
|2006.09.15 14:24
|close
|1795
|1.00
|117.50
|117.28
|0.00
|7.66
|8144.31
|3621
|2006.09.15 14:24
|buy
|1796
|1.00
|117.51
|117.38
|0.00
|3622
|2006.09.15 14:25
|close
|1796
|1.00
|117.65
|117.38
|0.00
|11.90
|8156.21
|3623
|2006.09.15 14:25
|buy
|1797
|1.00
|117.40
|117.27
|0.00
|3624
|2006.09.15 14:29
|close
|1797
|1.00
|117.47
|117.27
|0.00
|5.96
|8162.17
|3625
|2006.09.15 14:29
|buy
|1798
|1.00
|117.47
|117.34
|0.00
|3626
|2006.09.15 14:39
|close
|1798
|1.00
|117.54
|117.34
|0.00
|5.96
|8168.13
|3627
|2006.09.15 14:43
|buy
|1799
|1.00
|117.53
|117.40
|0.00
|3628
|2006.09.15 14:58
|close
|1799
|1.00
|117.60
|117.40
|0.00
|5.95
|8174.08
|3629
|2006.09.15 15:01
|sell
|1800
|1.00
|117.65
|117.78
|0.00
|3630
|2006.09.15 16:33
|s/l
|1800
|1.00
|117.78
|117.78
|0.00
|-11.03
|8163.05
|3631
|2006.09.15 17:16
|sell
|1801
|1.00
|118.08
|118.21
|0.00
|3632
|2006.09.15 17:23
|close
|1801
|1.00
|117.99
|118.21
|0.00
|7.63
|8170.68
|3633
|2006.09.15 17:44
|buy
|1802
|1.00
|117.90
|117.77
|0.00
|3634
|2006.09.15 18:38
|s/l
|1802
|1.00
|117.77
|117.77
|0.00
|-11.04
|8159.64
|3635
|2006.09.15 19:26
|buy
|1803
|1.00
|117.61
|117.48
|0.00
|3636
|2006.09.17 22:00
|s/l
|1803
|1.00
|117.48
|117.48
|0.00
|-11.07
|8148.57
|3637
|2006.09.17 22:12
|sell
|1804
|1.00
|117.56
|117.69
|0.00
|3638
|2006.09.17 22:22
|s/l
|1804
|1.00
|117.69
|117.69
|0.00
|-11.05
|8137.52
|3639
|2006.09.17 22:23
|sell
|1805
|1.00
|117.65
|117.78
|0.00
|3640
|2006.09.17 22:24
|s/l
|1805
|1.00
|117.78
|117.78
|0.00
|-11.04
|8126.48
|3641
|2006.09.17 23:26
|sell
|1806
|1.00
|117.86
|117.99
|0.00
|3642
|2006.09.17 23:46
|s/l
|1806
|1.00
|117.99
|117.99
|0.00
|-11.02
|8115.46
|3643
|2006.09.17 23:46
|sell
|1807
|1.00
|117.97
|118.10
|0.00
|3644
|2006.09.17 23:47
|s/l
|1807
|1.00
|118.10
|118.10
|0.00
|-11.00
|8104.46
|3645
|2006.09.17 23:48
|sell
|1808
|1.00
|118.02
|118.15
|0.00
|3646
|2006.09.17 23:50
|s/l
|1808
|1.00
|118.15
|118.15
|0.00
|-11.00
|8093.46
|3647
|2006.09.17 23:51
|sell
|1809
|1.00
|118.02
|118.15
|0.00
|3648
|2006.09.17 23:51
|s/l
|1809
|1.00
|118.15
|118.15
|0.00
|-11.00
|8082.46
|3649
|2006.09.17 23:51
|sell
|1810
|1.00
|118.02
|118.15
|0.00
|3650
|2006.09.17 23:58
|s/l
|1810
|1.00
|118.15
|118.15
|0.00
|-11.00
|8071.46
|3651
|2006.09.18 00:01
|buy
|1811
|1.00
|117.90
|117.77
|0.00
|3652
|2006.09.18 00:04
|s/l
|1811
|1.00
|117.77
|117.77
|0.00
|-11.04
|8060.42
|3653
|2006.09.18 00:04
|buy
|1812
|1.00
|117.77
|117.64
|0.00
|3654
|2006.09.18 00:08
|close
|1812
|1.00
|117.92
|117.64
|0.00
|12.72
|8073.14
|3655
|2006.09.18 00:08
|buy
|1813
|1.00
|117.90
|117.77
|0.00
|3656
|2006.09.18 05:41
|close
|1813
|1.00
|118.00
|117.77
|0.00
|8.47
|8081.61
|3657
|2006.09.18 05:41
|sell
|1814
|1.00
|118.01
|118.14
|0.00
|3658
|2006.09.18 07:17
|close
|1814
|1.00
|117.92
|118.14
|0.00
|7.63
|8089.24
|3659
|2006.09.18 08:50
|sell
|1815
|1.00
|117.95
|118.08
|0.00
|3660
|2006.09.18 09:02
|s/l
|1815
|1.00
|118.08
|118.08
|0.00
|-11.01
|8078.23
|3661
|2006.09.18 13:22
|sell
|1816
|1.00
|118.27
|118.40
|0.00
|3662
|2006.09.18 13:30
|close
|1816
|1.00
|118.18
|118.40
|0.00
|7.62
|8085.85
|3663
|2006.09.18 14:09
|buy
|1817
|1.00
|118.07
|117.94
|0.00
|3664
|2006.09.18 15:07
|s/l
|1817
|1.00
|117.94
|117.94
|0.00
|-11.02
|8074.83
|3665
|2006.09.18 15:07
|buy
|1818
|1.00
|117.95
|117.82
|0.00
|3666
|2006.09.18 15:26
|close
|1818
|1.00
|118.02
|117.82
|0.00
|5.93
|8080.76
|3667
|2006.09.18 16:59
|buy
|1819
|1.00
|117.95
|117.82
|0.00
|3668
|2006.09.18 17:37
|close
|1819
|1.00
|118.04
|117.82
|0.00
|7.62
|8088.38
|3669
|2006.09.18 17:40
|sell
|1820
|1.00
|118.05
|118.18
|0.00
|3670
|2006.09.18 18:13
|close
|1820
|1.00
|117.94
|118.18
|0.00
|9.33
|8097.71
|3671
|2006.09.18 18:13
|buy
|1821
|1.00
|117.94
|117.81
|0.00
|3672
|2006.09.19 00:49
|close
|1821
|1.00
|118.02
|117.81
|0.00
|8.08
|8105.79
|3673
|2006.09.19 00:49
|sell
|1822
|1.00
|118.01
|118.14
|0.00
|3674
|2006.09.19 01:19
|close
|1822
|1.00
|117.93
|118.14
|0.00
|6.78
|8112.57
|3675
|2006.09.19 01:19
|buy
|1823
|1.00
|117.90
|117.77
|0.00
|3676
|2006.09.19 02:22
|close
|1823
|1.00
|118.02
|117.77
|0.00
|10.17
|8122.74
|3677
|2006.09.19 02:25
|sell
|1824
|1.00
|118.03
|118.16
|0.00
|3678
|2006.09.19 04:03
|close
|1824
|1.00
|117.94
|118.16
|0.00
|7.63
|8130.37
|3679
|2006.09.19 08:13
|sell
|1825
|1.00
|117.77
|117.90
|0.00
|3680
|2006.09.19 09:07
|close
|1825
|1.00
|117.68
|117.90
|0.00
|7.65
|8138.02
|3681
|2006.09.19 09:07
|buy
|1826
|1.00
|117.69
|117.56
|0.00
|3682
|2006.09.19 09:55
|s/l
|1826
|1.00
|117.56
|117.56
|0.00
|-11.06
|8126.96
|3683
|2006.09.19 09:55
|buy
|1827
|1.00
|117.61
|117.48
|0.00
|3684
|2006.09.19 11:09
|s/l
|1827
|1.00
|117.48
|117.48
|0.00
|-11.07
|8115.89
|3685
|2006.09.19 11:09
|buy
|1828
|1.00
|117.49
|117.36
|0.00
|3686
|2006.09.19 11:22
|close
|1828
|1.00
|117.58
|117.36
|0.00
|7.65
|8123.54
|3687
|2006.09.19 12:27
|buy
|1829
|1.00
|117.49
|117.36
|0.00
|3688
|2006.09.19 12:30
|s/l
|1829
|1.00
|117.36
|117.36
|0.00
|-11.08
|8112.46
|3689
|2006.09.19 13:16
|sell
|1830
|1.00
|117.24
|117.37
|0.00
|3690
|2006.09.19 13:18
|s/l
|1830
|1.00
|117.37
|117.37
|0.00
|-11.08
|8101.38
|3691
|2006.09.19 13:18
|sell
|1831
|1.00
|117.33
|117.46
|0.00
|3692
|2006.09.19 13:29
|close
|1831
|1.00
|117.23
|117.46
|0.00
|8.53
|8109.91
|3693
|2006.09.19 13:33
|sell
|1832
|1.00
|117.26
|117.39
|0.00
|3694
|2006.09.19 14:26
|close
|1832
|1.00
|117.17
|117.39
|0.00
|7.68
|8117.59
|3695
|2006.09.19 14:43
|buy
|1833
|1.00
|117.10
|116.97
|0.00
|3696
|2006.09.19 14:59
|close
|1833
|1.00
|117.19
|116.97
|0.00
|7.68
|8125.27
|3697
|2006.09.19 14:59
|buy
|1834
|1.00
|117.10
|116.97
|0.00
|3698
|2006.09.19 14:59
|close
|1834
|1.00
|117.19
|116.97
|0.00
|7.68
|8132.95
|3699
|2006.09.19 15:02
|sell
|1835
|1.00
|117.27
|117.40
|0.00
|3700
|2006.09.19 15:09
|s/l
|1835
|1.00
|117.40
|117.40
|0.00
|-11.07
|8121.88
|3701
|2006.09.19 15:09
|sell
|1836
|1.00
|117.34
|117.47
|0.00
|3702
|2006.09.19 15:09
|s/l
|1836
|1.00
|117.47
|117.47
|0.00
|-11.07
|8110.81
|3703
|2006.09.19 15:12
|sell
|1837
|1.00
|117.34
|117.47
|0.00
|3704
|2006.09.19 15:12
|s/l
|1837
|1.00
|117.47
|117.47
|0.00
|-11.07
|8099.74
|3705
|2006.09.19 15:13
|sell
|1838
|1.00
|117.34
|117.47
|0.00
|3706
|2006.09.19 15:21
|s/l
|1838
|1.00
|117.47
|117.47
|0.00
|-11.07
|8088.67
|3707
|2006.09.19 20:54
|sell
|1839
|1.00
|117.76
|117.89
|0.00
|3708
|2006.09.19 21:47
|close
|1839
|1.00
|117.66
|117.89
|0.00
|8.50
|8097.17
|3709
|2006.09.19 21:50
|buy
|1840
|1.00
|117.64
|117.51
|0.00
|3710
|2006.09.20 00:52
|s/l
|1840
|1.00
|117.51
|117.51
|0.00
|-9.76
|8087.41
|3711
|2006.09.20 01:09
|buy
|1841
|1.00
|117.37
|117.24
|0.00
|3712
|2006.09.20 01:19
|s/l
|1841
|1.00
|117.24
|117.24
|0.00
|-11.09
|8076.32
|3713
|2006.09.20 01:19
|buy
|1842
|1.00
|117.26
|117.13
|0.00
|3714
|2006.09.20 03:04
|close
|1842
|1.00
|117.35
|117.13
|0.00
|7.67
|8083.99
|3715
|2006.09.20 05:40
|buy
|1843
|1.00
|117.23
|117.10
|0.00
|3716
|2006.09.20 06:57
|s/l
|1843
|1.00
|117.10
|117.10
|0.00
|-11.10
|8072.89
|3717
|2006.09.20 07:11
|buy
|1844
|1.00
|117.04
|116.91
|0.00
|3718
|2006.09.20 07:11
|close
|1844
|1.00
|117.13
|116.91
|0.00
|7.68
|8080.57
|3719
|2006.09.20 07:11
|buy
|1845
|1.00
|116.99
|116.86
|0.00
|3720
|2006.09.20 07:11
|close
|1845
|1.00
|117.07
|116.86
|0.00
|6.83
|8087.40
|3721
|2006.09.20 07:12
|buy
|1846
|1.00
|117.05
|116.92
|0.00
|3722
|2006.09.20 07:30
|close
|1846
|1.00
|117.14
|116.92
|0.00
|7.68
|8095.08
|3723
|2006.09.20 09:42
|sell
|1847
|1.00
|117.48
|117.61
|0.00
|3724
|2006.09.20 09:53
|close
|1847
|1.00
|117.41
|117.61
|0.00
|5.96
|8101.04
|3725
|2006.09.20 11:44
|buy
|1848
|1.00
|117.26
|117.13
|0.00
|3726
|2006.09.20 13:23
|s/l
|1848
|1.00
|117.13
|117.13
|0.00
|-11.10
|8089.94
|3727
|2006.09.20 14:26
|sell
|1849
|1.00
|117.27
|117.40
|0.00
|3728
|2006.09.20 15:16
|close
|1849
|1.00
|117.20
|117.40
|0.00
|5.97
|8095.91
|3729
|2006.09.20 18:14
|sell
|1850
|1.00
|117.40
|117.53
|0.00
|3730
|2006.09.20 18:20
|close
|1850
|1.00
|117.29
|117.53
|0.00
|9.38
|8105.29
|3731
|2006.09.20 19:06
|sell
|1851
|1.00
|117.45
|117.58
|0.00
|3732
|2006.09.20 22:00
|close
|1851
|1.00
|117.33
|117.58
|0.00
|10.23
|8115.52
|3733
|2006.09.20 23:41
|buy
|1852
|1.00
|117.42
|117.29
|0.00
|3734
|2006.09.20 23:55
|s/l
|1852
|1.00
|117.29
|117.29
|0.00
|-11.08
|8104.44
|3735
|2006.09.21 06:31
|sell
|1853
|1.00
|117.15
|117.28
|0.00
|3736
|2006.09.21 07:01
|close
|1853
|1.00
|117.08
|117.28
|0.00
|5.98
|8110.42
|3737
|2006.09.21 07:24
|buy
|1854
|1.00
|117.01
|116.88
|0.00
|3738
|2006.09.21 07:28
|close
|1854
|1.00
|117.08
|116.88
|0.00
|5.98
|8116.40
|3739
|2006.09.21 07:36
|sell
|1855
|1.00
|117.15
|117.28
|0.00
|3740
|2006.09.21 07:40
|close
|1855
|1.00
|117.08
|117.28
|0.00
|5.98
|8122.38
|3741
|2006.09.21 07:58
|sell
|1856
|1.00
|117.15
|117.28
|0.00
|3742
|2006.09.21 09:21
|close
|1856
|1.00
|117.07
|117.28
|0.00
|6.83
|8129.21
|3743
|2006.09.21 10:19
|buy
|1857
|1.00
|117.00
|116.87
|0.00
|3744
|2006.09.21 10:29
|s/l
|1857
|1.00
|116.87
|116.87
|0.00
|-11.12
|8118.09
|3745
|2006.09.21 10:30
|buy
|1858
|1.00
|116.92
|116.79
|0.00
|3746
|2006.09.21 10:59
|s/l
|1858
|1.00
|116.79
|116.79
|0.00
|-11.13
|8106.96
|3747
|2006.09.21 13:34
|sell
|1859
|1.00
|116.82
|116.95
|0.00
|3748
|2006.09.21 15:02
|close
|1859
|1.00
|116.73
|116.95
|0.00
|7.71
|8114.67
|3749
|2006.09.21 15:40
|sell
|1860
|1.00
|116.86
|116.99
|0.00
|3750
|2006.09.21 16:00
|close
|1860
|1.00
|116.77
|116.99
|0.00
|7.71
|8122.38
|3751
|2006.09.21 17:28
|sell
|1861
|1.00
|116.62
|116.75
|0.00
|3752
|2006.09.21 17:56
|close
|1861
|1.00
|116.53
|116.75
|0.00
|7.72
|8130.10
|3753
|2006.09.21 18:02
|buy
|1862
|1.00
|116.48
|116.35
|0.00
|3754
|2006.09.21 18:03
|s/l
|1862
|1.00
|116.35
|116.35
|0.00
|-11.17
|8118.93
|3755
|2006.09.21 18:03
|buy
|1863
|1.00
|116.37
|116.24
|0.00
|3756
|2006.09.21 18:05
|close
|1863
|1.00
|116.45
|116.24
|0.00
|6.87
|8125.80
|3757
|2006.09.21 18:05
|buy
|1864
|1.00
|116.46
|116.33
|0.00
|3758
|2006.09.21 18:13
|s/l
|1864
|1.00
|116.33
|116.33
|0.00
|-11.18
|8114.62
|3759
|2006.09.21 18:13
|buy
|1865
|1.00
|116.35
|116.22
|0.00
|3760
|2006.09.21 18:25
|close
|1865
|1.00
|116.44
|116.22
|0.00
|7.73
|8122.35
|3761
|2006.09.21 18:25
|buy
|1866
|1.00
|116.48
|116.35
|0.00
|3762
|2006.09.21 19:00
|s/l
|1866
|1.00
|116.35
|116.35
|0.00
|-11.18
|8111.17
|3763
|2006.09.21 22:45
|buy
|1867
|1.00
|116.29
|116.16
|0.00
|3764
|2006.09.21 22:57
|close
|1867
|1.00
|116.38
|116.16
|0.00
|7.73
|8118.90
|3765
|2006.09.22 00:16
|buy
|1868
|1.00
|116.24
|116.11
|0.00
|3766
|2006.09.22 00:58
|close
|1868
|1.00
|116.33
|116.11
|0.00
|7.74
|8126.64
|3767
|2006.09.22 01:21
|sell
|1869
|1.00
|116.39
|116.52
|0.00
|3768
|2006.09.22 06:37
|s/l
|1869
|1.00
|116.52
|116.52
|0.00
|-11.16
|8115.48
|3769
|2006.09.22 06:37
|sell
|1870
|1.00
|116.50
|116.63
|0.00
|3770
|2006.09.22 06:53
|s/l
|1870
|1.00
|116.63
|116.63
|0.00
|-11.15
|8104.33
|3771
|2006.09.22 06:53
|sell
|1871
|1.00
|116.61
|116.74
|0.00
|3772
|2006.09.22 07:00
|close
|1871
|1.00
|116.55
|116.74
|0.00
|5.15
|8109.48
|3773
|2006.09.22 07:10
|buy
|1872
|1.00
|116.46
|116.33
|0.00
|3774
|2006.09.22 08:29
|s/l
|1872
|1.00
|116.33
|116.33
|0.00
|-11.18
|8098.30
|3775
|2006.09.22 08:34
|buy
|1873
|1.00
|116.32
|116.19
|0.00
|3776
|2006.09.22 09:02
|close
|1873
|1.00
|116.39
|116.19
|0.00
|6.01
|8104.31
|3777
|2006.09.22 09:06
|sell
|1874
|1.00
|116.43
|116.56
|0.00
|3778
|2006.09.22 09:22
|close
|1874
|1.00
|116.36
|116.56
|0.00
|6.02
|8110.33
|3779
|2006.09.22 09:57
|sell
|1875
|1.00
|116.42
|116.55
|0.00
|3780
|2006.09.22 10:59
|close
|1875
|1.00
|116.33
|116.55
|0.00
|7.74
|8118.07
|3781
|2006.09.22 11:12
|buy
|1876
|1.00
|116.24
|116.11
|0.00
|3782
|2006.09.22 12:21
|s/l
|1876
|1.00
|116.11
|116.11
|0.00
|-11.20
|8106.87
|3783
|2006.09.22 13:01
|sell
|1877
|1.00
|116.17
|116.30
|0.00
|3784
|2006.09.22 13:22
|s/l
|1877
|1.00
|116.30
|116.30
|0.00
|-11.18
|8095.69
|3785
|2006.09.22 13:22
|sell
|1878
|1.00
|116.24
|116.37
|0.00
|3786
|2006.09.22 13:58
|s/l
|1878
|1.00
|116.37
|116.37
|0.00
|-11.17
|8084.52
|3787
|2006.09.22 14:19
|sell
|1879
|1.00
|116.50
|116.63
|0.00
|3788
|2006.09.22 14:24
|close
|1879
|1.00
|116.40
|116.63
|0.00
|8.59
|8093.11
|3789
|2006.09.22 15:17
|sell
|1880
|1.00
|116.45
|116.58
|0.00
|3790
|2006.09.25 00:08
|s/l
|1880
|1.00
|116.58
|116.58
|0.00
|-12.61
|8080.50
|3791
|2006.09.25 01:18
|buy
|1881
|1.00
|116.53
|116.40
|0.00
|3792
|2006.09.25 01:58
|s/l
|1881
|1.00
|116.40
|116.40
|0.00
|-11.17
|8069.33
|3793
|2006.09.25 08:04
|sell
|1882
|1.00
|116.31
|116.44
|0.00
|3794
|2006.09.25 09:02
|s/l
|1882
|1.00
|116.44
|116.44
|0.00
|-11.16
|8058.17
|3795
|2006.09.25 09:05
|sell
|1883
|1.00
|116.49
|116.62
|0.00
|3796
|2006.09.25 09:22
|s/l
|1883
|1.00
|116.62
|116.62
|0.00
|-11.15
|8047.02
|3797
|2006.09.25 09:23
|sell
|1884
|1.00
|116.55
|116.68
|0.00
|3798
|2006.09.25 10:06
|s/l
|1884
|1.00
|116.68
|116.68
|0.00
|-11.14
|8035.88
|3799
|2006.09.25 10:26
|sell
|1885
|1.00
|116.68
|116.81
|0.00
|3800
|2006.09.25 11:24
|close
|1885
|1.00
|116.59
|116.81
|0.00
|7.72
|8043.60
|3801
|2006.09.25 11:25
|buy
|1886
|1.00
|116.58
|116.45
|0.00
|3802
|2006.09.25 12:26
|s/l
|1886
|1.00
|116.45
|116.45
|0.00
|-11.16
|8032.44
|3803
|2006.09.25 12:26
|buy
|1887
|1.00
|116.47
|116.34
|0.00
|3804
|2006.09.25 13:17
|close
|1887
|1.00
|116.56
|116.34
|0.00
|7.72
|8040.16
|3805
|2006.09.25 14:00
|sell
|1888
|1.00
|116.59
|116.72
|0.00
|3806
|2006.09.25 14:00
|close
|1888
|1.00
|116.49
|116.72
|0.00
|8.58
|8048.74
|3807
|2006.09.25 14:04
|sell
|1889
|1.00
|116.59
|116.72
|0.00
|3808
|2006.09.25 14:20
|close
|1889
|1.00
|116.50
|116.72
|0.00
|7.73
|8056.47
|3809
|2006.09.25 14:37
|sell
|1890
|1.00
|116.60
|116.73
|0.00
|3810
|2006.09.25 14:58
|close
|1890
|1.00
|116.52
|116.73
|0.00
|6.87
|8063.34
|3811
|2006.09.25 15:10
|buy
|1891
|1.00
|116.40
|116.27
|0.00
|3812
|2006.09.25 16:14
|close
|1891
|1.00
|116.50
|116.27
|0.00
|8.58
|8071.92
|3813
|2006.09.26 01:04
|buy
|1892
|1.00
|116.30
|116.17
|0.00
|3814
|2006.09.26 02:38
|close
|1892
|1.00
|116.36
|116.17
|0.00
|5.16
|8077.08
|3815
|2006.09.26 03:22
|sell
|1893
|1.00
|116.46
|116.59
|0.00
|3816
|2006.09.26 06:11
|s/l
|1893
|1.00
|116.59
|116.59
|0.00
|-11.15
|8065.93
|3817
|2006.09.26 06:17
|buy
|1894
|1.00
|116.44
|116.31
|0.00
|3818
|2006.09.26 07:00
|s/l
|1894
|1.00
|116.31
|116.31
|0.00
|-11.18
|8054.75
|3819
|2006.09.26 07:11
|sell
|1895
|1.00
|116.41
|116.54
|0.00
|3820
|2006.09.26 08:51
|s/l
|1895
|1.00
|116.54
|116.54
|0.00
|-11.15
|8043.60
|3821
|2006.09.26 08:51
|sell
|1896
|1.00
|116.52
|116.65
|0.00
|3822
|2006.09.26 08:58
|s/l
|1896
|1.00
|116.65
|116.65
|0.00
|-11.14
|8032.46
|3823
|2006.09.26 08:58
|sell
|1897
|1.00
|116.61
|116.74
|0.00
|3824
|2006.09.26 09:13
|close
|1897
|1.00
|116.51
|116.74
|0.00
|8.58
|8041.04
|3825
|2006.09.26 09:25
|buy
|1898
|1.00
|116.48
|116.35
|0.00
|3826
|2006.09.26 13:38
|close
|1898
|1.00
|116.56
|116.35
|0.00
|6.86
|8047.90
|3827
|2006.09.26 14:05
|sell
|1899
|1.00
|116.66
|116.79
|0.00
|3828
|2006.09.26 14:11
|s/l
|1899
|1.00
|116.79
|116.79
|0.00
|-11.13
|8036.77
|3829
|2006.09.26 14:11
|sell
|1900
|1.00
|116.77
|116.90
|0.00
|3830
|2006.09.26 14:12
|s/l
|1900
|1.00
|116.90
|116.90
|0.00
|-11.12
|8025.65
|3831
|2006.09.26 15:03
|sell
|1901
|1.00
|117.10
|117.23
|0.00
|3832
|2006.09.26 15:07
|close
|1901
|1.00
|116.99
|117.23
|0.00
|9.40
|8035.05
|3833
|2006.09.26 15:58
|sell
|1902
|1.00
|117.10
|117.23
|0.00
|3834
|2006.09.26 18:53
|close
|1902
|1.00
|117.04
|117.23
|0.00
|5.13
|8040.18
|3835
|2006.09.26 18:54
|buy
|1903
|1.00
|117.05
|116.92
|0.00
|3836
|2006.09.26 20:04
|close
|1903
|1.00
|117.13
|116.92
|0.00
|6.83
|8047.01
|3837
|2006.09.26 21:06
|buy
|1904
|1.00
|116.98
|116.85
|0.00
|3838
|2006.09.26 21:35
|close
|1904
|1.00
|117.08
|116.85
|0.00
|8.54
|8055.55
|3839
|2006.09.26 23:13
|buy
|1905
|1.00
|117.04
|116.91
|0.00
|3840
|2006.09.26 23:25
|s/l
|1905
|1.00
|116.91
|116.91
|0.00
|-11.12
|8044.43
|3841
|2006.09.26 23:25
|buy
|1906
|1.00
|116.94
|116.81
|0.00
|3842
|2006.09.26 23:44
|close
|1906
|1.00
|117.01
|116.81
|0.00
|5.98
|8050.41
|3843
|2006.09.26 23:44
|buy
|1907
|1.00
|117.02
|116.89
|0.00
|3844
|2006.09.27 01:29
|s/l
|1907
|1.00
|116.89
|116.89
|0.00
|-9.82
|8040.59
|3845
|2006.09.27 04:26
|sell
|1908
|1.00
|117.08
|117.21
|0.00
|3846
|2006.09.27 04:48
|close
|1908
|1.00
|117.01
|117.21
|0.00
|5.98
|8046.57
|3847
|2006.09.27 07:36
|sell
|1909
|1.00
|117.06
|117.19
|0.00
|3848
|2006.09.27 08:03
|s/l
|1909
|1.00
|117.19
|117.19
|0.00
|-11.09
|8035.48
|3849
|2006.09.27 08:06
|sell
|1910
|1.00
|117.20
|117.33
|0.00
|3850
|2006.09.27 08:38
|close
|1910
|1.00
|117.12
|117.33
|0.00
|6.83
|8042.31
|3851
|2006.09.27 08:48
|buy
|1911
|1.00
|117.03
|116.90
|0.00
|3852
|2006.09.27 09:08
|close
|1911
|1.00
|117.11
|116.90
|0.00
|6.83
|8049.14
|3853
|2006.09.27 09:09
|sell
|1912
|1.00
|117.13
|117.26
|0.00
|3854
|2006.09.27 09:22
|s/l
|1912
|1.00
|117.26
|117.26
|0.00
|-11.09
|8038.05
|3855
|2006.09.27 09:26
|sell
|1913
|1.00
|117.23
|117.36
|0.00
|3856
|2006.09.27 10:29
|s/l
|1913
|1.00
|117.36
|117.36
|0.00
|-11.08
|8026.97
|3857
|2006.09.27 11:36
|sell
|1914
|1.00
|117.35
|117.48
|0.00
|3858
|2006.09.27 12:30
|close
|1914
|1.00
|117.15
|117.48
|0.00
|17.07
|8044.04
|3859
|2006.09.27 12:30
|buy
|1915
|1.00
|117.24
|117.11
|0.00
|3860
|2006.09.27 12:32
|s/l
|1915
|1.00
|117.11
|117.11
|0.00
|-11.10
|8032.94
|3861
|2006.09.27 12:32
|buy
|1916
|1.00
|117.18
|117.05
|0.00
|3862
|2006.09.27 12:36
|close
|1916
|1.00
|117.26
|117.05
|0.00
|6.82
|8039.76
|3863
|2006.09.27 12:36
|buy
|1917
|1.00
|117.24
|117.11
|0.00
|3864
|2006.09.27 12:50
|close
|1917
|1.00
|117.33
|117.11
|0.00
|7.67
|8047.43
|3865
|2006.09.27 13:38
|sell
|1918
|1.00
|117.38
|117.51
|0.00
|3866
|2006.09.27 14:04
|s/l
|1918
|1.00
|117.51
|117.51
|0.00
|-11.06
|8036.37
|3867
|2006.09.27 15:19
|sell
|1919
|1.00
|117.43
|117.56
|0.00
|3868
|2006.09.27 16:01
|s/l
|1919
|1.00
|117.56
|117.56
|0.00
|-11.06
|8025.31
|3869
|2006.09.27 18:49
|buy
|1920
|1.00
|117.45
|117.32
|0.00
|3870
|2006.09.28 00:35
|s/l
|1920
|1.00
|117.32
|117.32
|0.00
|-7.18
|8018.13
|3871
|2006.09.28 05:10
|sell
|1921
|1.00
|117.53
|117.66
|0.00
|3872
|2006.09.28 06:33
|s/l
|1921
|1.00
|117.66
|117.66
|0.00
|-11.05
|8007.08
|3873
|2006.09.28 08:05
|buy
|1922
|1.00
|117.60
|117.47
|0.00
|3874
|2006.09.28 08:25
|close
|1922
|1.00
|117.66
|117.47
|0.00
|5.10
|8012.18
|3875
|2006.09.28 10:28
|buy
|1923
|1.00
|117.57
|117.44
|0.00
|3876
|2006.09.28 10:40
|close
|1923
|1.00
|117.62
|117.44
|0.00
|4.25
|8016.43
|3877
|2006.09.28 10:59
|buy
|1924
|1.00
|117.57
|117.44
|0.00
|3878
|2006.09.28 12:09
|close
|1924
|1.00
|117.65
|117.44
|0.00
|6.80
|8023.23
|3879
|2006.09.28 13:46
|buy
|1925
|1.00
|117.69
|117.56
|0.00
|3880
|2006.09.28 13:48
|close
|1925
|1.00
|117.74
|117.56
|0.00
|4.25
|8027.48
|3881
|2006.09.28 15:05
|buy
|1926
|1.00
|117.78
|117.65
|0.00
|3882
|2006.09.28 15:37
|close
|1926
|1.00
|117.87
|117.65
|0.00
|7.64
|8035.12
|3883
|2006.09.28 15:41
|sell
|1927
|1.00
|117.90
|118.03
|0.00
|3884
|2006.09.28 16:47
|close
|1927
|1.00
|117.82
|118.03
|0.00
|6.79
|8041.91
|3885
|2006.09.28 21:10
|buy
|1928
|1.00
|117.77
|117.64
|0.00
|3886
|2006.09.28 23:31
|close
|1928
|1.00
|117.85
|117.64
|0.00
|6.79
|8048.70
|3887
|2006.09.29 00:32
|sell
|1929
|1.00
|117.87
|118.00
|0.00
|3888
|2006.09.29 00:54
|close
|1929
|1.00
|117.79
|118.00
|0.00
|6.79
|8055.49
|3889
|2006.09.29 00:55
|buy
|1930
|1.00
|117.72
|117.59
|0.00
|3890
|2006.09.29 00:55
|close
|1930
|1.00
|117.79
|117.59
|0.00
|5.94
|8061.43
|3891
|2006.09.29 00:57
|buy
|1931
|1.00
|117.71
|117.58
|0.00
|3892
|2006.09.29 01:02
|s/l
|1931
|1.00
|117.58
|117.58
|0.00
|-11.06
|8050.37
|3893
|2006.09.29 01:02
|buy
|1932
|1.00
|117.58
|117.45
|0.00
|3894
|2006.09.29 01:13
|close
|1932
|1.00
|117.65
|117.45
|0.00
|5.95
|8056.32
|3895
|2006.09.29 01:40
|sell
|1933
|1.00
|117.75
|117.88
|0.00
|3896
|2006.09.29 01:58
|s/l
|1933
|1.00
|117.88
|117.88
|0.00
|-11.03
|8045.29
|3897
|2006.09.29 01:58
|sell
|1934
|1.00
|117.86
|117.99
|0.00
|3898
|2006.09.29 02:12
|close
|1934
|1.00
|117.80
|117.99
|0.00
|5.09
|8050.38
|3899
|2006.09.29 02:13
|buy
|1935
|1.00
|117.80
|117.67
|0.00
|3900
|2006.09.29 06:01
|close
|1935
|1.00
|117.87
|117.67
|0.00
|5.94
|8056.32
|3901
|2006.09.29 07:25
|sell
|1936
|1.00
|118.05
|118.18
|0.00
|3902
|2006.09.29 07:25
|close
|1936
|1.00
|117.97
|118.18
|0.00
|6.78
|8063.10
|3903
|2006.09.29 07:25
|sell
|1937
|1.00
|118.08
|118.21
|0.00
|3904
|2006.09.29 07:32
|close
|1937
|1.00
|117.98
|118.21
|0.00
|8.48
|8071.58
|3905
|2006.09.29 07:32
|sell
|1938
|1.00
|118.02
|118.15
|0.00
|3906
|2006.09.29 08:51
|close
|1938
|1.00
|117.96
|118.15
|0.00
|5.09
|8076.67
|3907
|2006.09.29 08:51
|buy
|1939
|1.00
|117.97
|117.84
|0.00
|3908
|2006.09.29 08:54
|close
|1939
|1.00
|118.03
|117.84
|0.00
|5.08
|8081.75
|3909
|2006.09.29 10:28
|buy
|1940
|1.00
|117.96
|117.83
|0.00
|3910
|2006.09.29 10:31
|s/l
|1940
|1.00
|117.83
|117.83
|0.00
|-11.03
|8070.72
|3911
|2006.09.29 10:45
|buy
|1941
|1.00
|117.90
|117.77
|0.00
|3912
|2006.09.29 10:45
|close
|1941
|1.00
|117.96
|117.77
|0.00
|5.09
|8075.81
|3913
|2006.09.29 10:46
|buy
|1942
|1.00
|117.95
|117.82
|0.00
|3914
|2006.09.29 10:46
|close
|1942
|1.00
|118.04
|117.82
|0.00
|7.62
|8083.43
|3915
|2006.09.29 10:46
|buy
|1943
|1.00
|117.96
|117.83
|0.00
|3916
|2006.09.29 10:52
|close
|1943
|1.00
|118.02
|117.83
|0.00
|5.08
|8088.51
|3917
|2006.09.29 10:54
|buy
|1944
|1.00
|117.95
|117.82
|0.00
|3918
|2006.09.29 11:53
|s/l
|1944
|1.00
|117.82
|117.82
|0.00
|-11.03
|8077.48
|3919
|2006.09.29 11:53
|buy
|1945
|1.00
|117.84
|117.71
|0.00
|3920
|2006.09.29 12:07
|close
|1945
|1.00
|117.94
|117.71
|0.00
|8.48
|8085.96
|3921
|2006.09.29 12:08
|sell
|1946
|1.00
|117.95
|118.08
|0.00
|3922
|2006.09.29 12:31
|s/l
|1946
|1.00
|118.08
|118.08
|0.00
|-11.01
|8074.95
|3923
|2006.09.29 12:31
|sell
|1947
|1.00
|118.06
|118.19
|0.00
|3924
|2006.09.29 12:31
|close
|1947
|1.00
|117.99
|118.19
|0.00
|5.93
|8080.88
|3925
|2006.09.29 12:31
|sell
|1948
|1.00
|118.05
|118.18
|0.00
|3926
|2006.09.29 12:32
|close
|1948
|1.00
|117.99
|118.18
|0.00
|5.09
|8085.97
|3927
|2006.09.29 12:32
|sell
|1949
|1.00
|117.96
|118.09
|0.00
|3928
|2006.09.29 12:38
|s/l
|1949
|1.00
|118.09
|118.09
|0.00
|-11.01
|8074.96
|3929
|2006.09.29 12:38
|sell
|1950
|1.00
|118.07
|118.20
|0.00
|3930
|2006.09.29 13:20
|close
|1950
|1.00
|118.01
|118.20
|0.00
|5.08
|8080.04
|3931
|2006.09.29 14:02
|buy
|1951
|1.00
|118.04
|117.91
|0.00
|3932
|2006.09.29 14:02
|close
|1951
|1.00
|118.10
|117.91
|0.00
|5.08
|8085.12
|3933
|2006.09.29 14:03
|buy
|1952
|1.00
|118.01
|117.88
|0.00
|3934
|2006.09.29 14:11
|close
|1952
|1.00
|118.07
|117.88
|0.00
|5.08
|8090.20
|3935
|2006.09.29 14:24
|buy
|1953
|1.00
|118.04
|117.91
|0.00
|3936
|2006.09.29 14:34
|close
|1953
|1.00
|118.11
|117.91
|0.00
|5.93
|8096.13
|3937
|2006.09.29 16:06
|sell
|1954
|1.00
|118.14
|118.27
|0.00
|3938
|2006.09.29 16:13
|close
|1954
|1.00
|118.05
|118.27
|0.00
|7.62
|8103.75
|3939
|2006.10.01 23:50
|buy
|1955
|1.00
|117.94
|117.81
|0.00
|3940
|2006.10.01 23:50
|close
|1955
|1.00
|118.02
|117.81
|0.00
|6.78
|8110.53
|3941
|2006.10.01 23:50
|buy
|1956
|1.00
|117.94
|117.81
|0.00
|3942
|2006.10.01 23:50
|close
|1956
|1.00
|118.04
|117.81
|0.00
|8.47
|8119.00
|3943
|2006.10.01 23:50
|buy
|1957
|1.00
|117.94
|117.81
|0.00
|3944
|2006.10.01 23:51
|close
|1957
|1.00
|117.99
|117.81
|0.00
|4.24
|8123.24
|3945
|2006.10.01 23:51
|buy
|1958
|1.00
|117.96
|117.83
|0.00
|3946
|2006.10.01 23:52
|close
|1958
|1.00
|118.02
|117.83
|0.00
|5.08
|8128.32
|3947
|2006.10.01 23:52
|buy
|1959
|1.00
|117.99
|117.86
|0.00
|3948
|2006.10.01 23:56
|close
|1959
|1.00
|118.05
|117.86
|0.00
|5.08
|8133.40
|3949
|2006.10.02 00:02
|sell
|1960
|1.00
|118.10
|118.23
|0.00
|3950
|2006.10.02 01:19
|s/l
|1960
|1.00
|118.23
|118.23
|0.00
|-10.99
|8122.41
|3951
|2006.10.02 02:07
|buy
|1961
|1.00
|118.30
|118.17
|0.00
|3952
|2006.10.02 05:45
|close
|1961
|1.00
|118.36
|118.17
|0.00
|5.07
|8127.48
|3953
|2006.10.02 06:08
|buy
|1962
|1.00
|118.25
|118.12
|0.00
|3954
|2006.10.02 06:19
|close
|1962
|1.00
|118.32
|118.12
|0.00
|5.92
|8133.40
|3955
|2006.10.02 06:35
|buy
|1963
|1.00
|118.27
|118.14
|0.00
|3956
|2006.10.02 07:39
|close
|1963
|1.00
|118.34
|118.14
|0.00
|5.92
|8139.32
|3957
|2006.10.02 07:42
|sell
|1964
|1.00
|118.37
|118.50
|0.00
|3958
|2006.10.02 07:48
|close
|1964
|1.00
|118.30
|118.50
|0.00
|5.92
|8145.24
|3959
|2006.10.02 08:36
|buy
|1965
|1.00
|118.23
|118.10
|0.00
|3960
|2006.10.02 12:28
|close
|1965
|1.00
|118.32
|118.10
|0.00
|7.61
|8152.85
|3961
|2006.10.02 12:28
|sell
|1966
|1.00
|118.35
|118.48
|0.00
|3962
|2006.10.02 12:52
|close
|1966
|1.00
|118.26
|118.48
|0.00
|7.61
|8160.46
|3963
|2006.10.02 12:54
|buy
|1967
|1.00
|118.15
|118.02
|0.00
|3964
|2006.10.02 13:05
|s/l
|1967
|1.00
|118.02
|118.02
|0.00
|-11.02
|8149.44
|3965
|2006.10.02 13:06
|buy
|1968
|1.00
|118.00
|117.87
|0.00
|3966
|2006.10.02 13:10
|close
|1968
|1.00
|118.09
|117.87
|0.00
|7.62
|8157.06
|3967
|2006.10.02 13:19
|buy
|1969
|1.00
|117.98
|117.85
|0.00
|3968
|2006.10.02 13:31
|s/l
|1969
|1.00
|117.85
|117.85
|0.00
|-11.03
|8146.03
|3969
|2006.10.02 13:31
|buy
|1970
|1.00
|117.92
|117.79
|0.00
|3970
|2006.10.02 13:35
|s/l
|1970
|1.00
|117.79
|117.79
|0.00
|-11.04
|8134.99
|3971
|2006.10.02 13:37
|buy
|1971
|1.00
|117.92
|117.79
|0.00
|3972
|2006.10.02 13:50
|s/l
|1971
|1.00
|117.79
|117.79
|0.00
|-11.04
|8123.95
|3973
|2006.10.02 14:01
|buy
|1972
|1.00
|117.72
|117.59
|0.00
|3974
|2006.10.02 14:01
|close
|1972
|1.00
|117.78
|117.59
|0.00
|5.09
|8129.04
|3975
|2006.10.02 14:01
|buy
|1973
|1.00
|117.72
|117.59
|0.00
|3976
|2006.10.02 14:03
|close
|1973
|1.00
|117.78
|117.59
|0.00
|5.09
|8134.13
|3977
|2006.10.02 14:03
|buy
|1974
|1.00
|117.73
|117.60
|0.00
|3978
|2006.10.02 14:03
|close
|1974
|1.00
|117.81
|117.60
|0.00
|6.79
|8140.92
|3979
|2006.10.02 14:22
|buy
|1975
|1.00
|117.72
|117.59
|0.00
|3980
|2006.10.02 15:13
|s/l
|1975
|1.00
|117.59
|117.59
|0.00
|-11.06
|8129.86
|3981
|2006.10.02 20:37
|buy
|1976
|1.00
|117.63
|117.50
|0.00
|3982
|2006.10.02 21:18
|close
|1976
|1.00
|117.70
|117.50
|0.00
|5.95
|8135.81
|3983
|2006.10.02 21:28
|sell
|1977
|1.00
|117.73
|117.86
|0.00
|3984
|2006.10.02 22:35
|close
|1977
|1.00
|117.66
|117.86
|0.00
|5.95
|8141.76
|3985
|2006.10.02 22:35
|buy
|1978
|1.00
|117.66
|117.53
|0.00
|3986
|2006.10.03 00:25
|close
|1978
|1.00
|117.73
|117.53
|0.00
|7.25
|8149.01
|3987
|2006.10.03 00:34
|buy
|1979
|1.00
|117.58
|117.45
|0.00
|3988
|2006.10.03 00:38
|close
|1979
|1.00
|117.67
|117.45
|0.00
|7.65
|8156.66
|3989
|2006.10.03 02:50
|buy
|1980
|1.00
|117.67
|117.54
|0.00
|3990
|2006.10.03 07:19
|s/l
|1980
|1.00
|117.54
|117.54
|0.00
|-11.06
|8145.60
|3991
|2006.10.03 07:20
|buy
|1981
|1.00
|117.57
|117.44
|0.00
|3992
|2006.10.03 07:37
|s/l
|1981
|1.00
|117.44
|117.44
|0.00
|-11.07
|8134.53
|3993
|2006.10.03 08:42
|sell
|1982
|1.00
|117.57
|117.70
|0.00
|3994
|2006.10.03 09:11
|s/l
|1982
|1.00
|117.70
|117.70
|0.00
|-11.04
|8123.49
|3995
|2006.10.03 09:11
|sell
|1983
|1.00
|117.69
|117.82
|0.00
|3996
|2006.10.03 09:24
|close
|1983
|1.00
|117.62
|117.82
|0.00
|5.95
|8129.44
|3997
|2006.10.03 09:31
|sell
|1984
|1.00
|117.66
|117.79
|0.00
|3998
|2006.10.03 09:34
|s/l
|1984
|1.00
|117.79
|117.79
|0.00
|-11.04
|8118.40
|3999
|2006.10.03 09:34
|sell
|1985
|1.00
|117.77
|117.90
|0.00
|4000
|2006.10.03 10:59
|close
|1985
|1.00
|117.71
|117.90
|0.00
|5.10
|8123.50
|4001
|2006.10.03 11:09
|sell
|1986
|1.00
|117.73
|117.86
|0.00
|4002
|2006.10.03 11:23
|close
|1986
|1.00
|117.67
|117.86
|0.00
|5.10
|8128.60
|4003
|2006.10.03 12:17
|sell
|1987
|1.00
|117.73
|117.86
|0.00
|4004
|2006.10.03 12:32
|s/l
|1987
|1.00
|117.86
|117.86
|0.00
|-11.03
|8117.57
|4005
|2006.10.03 12:32
|sell
|1988
|1.00
|117.84
|117.97
|0.00
|4006
|2006.10.03 12:57
|close
|1988
|1.00
|117.77
|117.97
|0.00
|5.94
|8123.51
|4007
|2006.10.03 12:57
|sell
|1989
|1.00
|117.76
|117.89
|0.00
|4008
|2006.10.03 14:59
|s/l
|1989
|1.00
|117.89
|117.89
|0.00
|-11.02
|8112.49
|4009
|2006.10.03 15:29
|buy
|1990
|1.00
|117.83
|117.70
|0.00
|4010
|2006.10.03 16:04
|close
|1990
|1.00
|117.88
|117.70
|0.00
|4.24
|8116.73
|4011
|2006.10.03 22:23
|sell
|1991
|1.00
|118.07
|118.20
|0.00
|4012
|2006.10.03 22:30
|s/l
|1991
|1.00
|118.20
|118.20
|0.00
|-11.00
|8105.73
|4013
|2006.10.03 22:30
|sell
|1992
|1.00
|118.18
|118.31
|0.00
|4014
|2006.10.03 22:31
|close
|1992
|1.00
|118.11
|118.31
|0.00
|5.93
|8111.66
|4015
|2006.10.03 22:31
|sell
|1993
|1.00
|118.10
|118.23
|0.00
|4016
|2006.10.03 23:04
|close
|1993
|1.00
|118.05
|118.23
|0.00
|4.24
|8115.90
|4017
|2006.10.03 23:04
|buy
|1994
|1.00
|118.05
|117.92
|0.00
|4018
|2006.10.03 23:11
|close
|1994
|1.00
|118.11
|117.92
|0.00
|5.08
|8120.98
|4019
|2006.10.03 23:35
|buy
|1995
|1.00
|118.05
|117.92
|0.00
|4020
|2006.10.04 06:59
|s/l
|1995
|1.00
|117.92
|117.92
|0.00
|-9.72
|8111.26
|4021
|2006.10.04 08:29
|sell
|1996
|1.00
|118.09
|118.22
|0.00
|4022
|2006.10.04 08:54
|s/l
|1996
|1.00
|118.22
|118.22
|0.00
|-11.00
|8100.26
|4023
|2006.10.04 08:54
|sell
|1997
|1.00
|118.20
|118.33
|0.00
|4024
|2006.10.04 09:32
|close
|1997
|1.00
|118.15
|118.33
|0.00
|4.23
|8104.49
|4025
|2006.10.04 09:33
|buy
|1998
|1.00
|118.15
|118.02
|0.00
|4026
|2006.10.04 09:39
|s/l
|1998
|1.00
|118.02
|118.02
|0.00
|-11.02
|8093.47
|4027
|2006.10.04 09:43
|buy
|1999
|1.00
|118.09
|117.96
|0.00
|4028
|2006.10.04 11:01
|close
|1999
|1.00
|118.14
|117.96
|0.00
|4.23
|8097.70
|4029
|2006.10.04 11:26
|sell
|2000
|1.00
|118.22
|118.35
|0.00
|4030
|2006.10.04 11:48
|close
|2000
|1.00
|118.16
|118.35
|0.00
|5.08
|8102.78
|4031
|2006.10.04 11:54
|sell
|2001
|1.00
|118.20
|118.33
|0.00
|4032
|2006.10.04 12:08
|close
|2001
|1.00
|118.13
|118.33
|0.00
|5.93
|8108.71
|4033
|2006.10.04 12:08
|buy
|2002
|1.00
|118.12
|117.99
|0.00
|4034
|2006.10.04 14:03
|s/l
|2002
|1.00
|117.99
|117.99
|0.00
|-11.02
|8097.69
|4035
|2006.10.04 16:18
|sell
|2003
|1.00
|118.11
|118.24
|0.00
|4036
|2006.10.04 16:38
|close
|2003
|1.00
|118.05
|118.24
|0.00
|5.08
|8102.77
|4037
|2006.10.04 16:46
|sell
|2004
|1.00
|118.11
|118.24
|0.00
|4038
|2006.10.04 17:20
|close
|2004
|1.00
|118.04
|118.24
|0.00
|5.93
|8108.70
|4039
|2006.10.04 17:20
|buy
|2005
|1.00
|118.07
|117.94
|0.00
|4040
|2006.10.04 18:38
|s/l
|2005
|1.00
|117.94
|117.94
|0.00
|-11.02
|8097.68
|4041
|2006.10.04 18:38
|buy
|2006
|1.00
|117.93
|117.80
|0.00
|4042
|2006.10.04 21:16
|s/l
|2006
|1.00
|117.80
|117.80
|0.00
|-11.04
|8086.64
|4043
|2006.10.04 21:16
|buy
|2007
|1.00
|117.81
|117.68
|0.00
|4044
|2006.10.05 00:07
|s/l
|2007
|1.00
|117.68
|117.68
|0.00
|-7.15
|8079.49
|4045
|2006.10.05 01:31
|sell
|2008
|1.00
|117.73
|117.86
|0.00
|4046
|2006.10.05 01:44
|close
|2008
|1.00
|117.67
|117.86
|0.00
|5.10
|8084.59
|4047
|2006.10.05 02:56
|sell
|2009
|1.00
|117.75
|117.88
|0.00
|4048
|2006.10.05 05:00
|close
|2009
|1.00
|117.68
|117.88
|0.00
|5.95
|8090.54
|4049
|2006.10.05 05:20
|buy
|2010
|1.00
|117.65
|117.52
|0.00
|4050
|2006.10.05 05:49
|s/l
|2010
|1.00
|117.52
|117.52
|0.00
|-11.06
|8079.48
|4051
|2006.10.05 05:55
|buy
|2011
|1.00
|117.59
|117.46
|0.00
|4052
|2006.10.05 06:34
|close
|2011
|1.00
|117.66
|117.46
|0.00
|5.95
|8085.43
|4053
|2006.10.05 06:35
|sell
|2012
|1.00
|117.67
|117.80
|0.00
|4054
|2006.10.05 07:17
|close
|2012
|1.00
|117.61
|117.80
|0.00
|5.10
|8090.53
|4055
|2006.10.05 07:19
|buy
|2013
|1.00
|117.59
|117.46
|0.00
|4056
|2006.10.05 07:36
|close
|2013
|1.00
|117.65
|117.46
|0.00
|5.10
|8095.63
|4057
|2006.10.05 09:09
|buy
|2014
|1.00
|117.66
|117.53
|0.00
|4058
|2006.10.05 09:57
|s/l
|2014
|1.00
|117.53
|117.53
|0.00
|-11.07
|8084.56
|4059
|2006.10.05 09:59
|buy
|2015
|1.00
|117.60
|117.47
|0.00
|4060
|2006.10.05 11:11
|close
|2015
|1.00
|117.66
|117.47
|0.00
|5.10
|8089.66
|4061
|2006.10.05 11:17
|buy
|2016
|1.00
|117.58
|117.45
|0.00
|4062
|2006.10.05 12:18
|s/l
|2016
|1.00
|117.45
|117.45
|0.00
|-11.07
|8078.59
|4063
|2006.10.05 12:18
|buy
|2017
|1.00
|117.47
|117.34
|0.00
|4064
|2006.10.05 12:34
|close
|2017
|1.00
|117.54
|117.34
|0.00
|5.96
|8084.55
|4065
|2006.10.05 12:34
|buy
|2018
|1.00
|117.53
|117.40
|0.00
|4066
|2006.10.05 12:35
|close
|2018
|1.00
|117.59
|117.40
|0.00
|5.10
|8089.65
|4067
|2006.10.05 12:41
|sell
|2019
|1.00
|117.65
|117.78
|0.00
|4068
|2006.10.05 12:45
|close
|2019
|1.00
|117.58
|117.78
|0.00
|5.95
|8095.60
|4069
|2006.10.05 12:53
|sell
|2020
|1.00
|117.64
|117.77
|0.00
|4070
|2006.10.05 12:57
|close
|2020
|1.00
|117.57
|117.77
|0.00
|5.95
|8101.55
|4071
|2006.10.05 12:57
|sell
|2021
|1.00
|117.65
|117.78
|0.00
|4072
|2006.10.05 12:57
|close
|2021
|1.00
|117.57
|117.78
|0.00
|6.80
|8108.35
|4073
|2006.10.05 12:58
|buy
|2022
|1.00
|117.53
|117.40
|0.00
|4074
|2006.10.05 12:59
|close
|2022
|1.00
|117.60
|117.40
|0.00
|5.95
|8114.30
|4075
|2006.10.05 14:12
|sell
|2023
|1.00
|117.64
|117.77
|0.00
|4076
|2006.10.05 15:29
|s/l
|2023
|1.00
|117.77
|117.77
|0.00
|-11.04
|8103.26
|4077
|2006.10.05 16:15
|buy
|2024
|1.00
|117.62
|117.49
|0.00
|4078
|2006.10.05 16:34
|close
|2024
|1.00
|117.68
|117.49
|0.00
|5.10
|8108.36
|4079
|2006.10.05 16:56
|buy
|2025
|1.00
|117.62
|117.49
|0.00
|4080
|2006.10.05 17:53
|close
|2025
|1.00
|117.69
|117.49
|0.00
|5.95
|8114.31
|4081
|2006.10.05 17:55
|sell
|2026
|1.00
|117.69
|117.82
|0.00
|4082
|2006.10.05 18:10
|close
|2026
|1.00
|117.62
|117.82
|0.00
|5.95
|8120.26
|4083
|2006.10.05 19:05
|buy
|2027
|1.00
|117.64
|117.51
|0.00
|4084
|2006.10.05 21:34
|close
|2027
|1.00
|117.72
|117.51
|0.00
|6.80
|8127.06
|4085
|2006.10.05 23:57
|buy
|2028
|1.00
|117.80
|117.67
|0.00
|4086
|2006.10.06 00:55
|close
|2028
|1.00
|117.87
|117.67
|0.00
|7.24
|8134.30
|4087
|2006.10.06 00:55
|sell
|2029
|1.00
|117.86
|117.99
|0.00
|4088
|2006.10.06 01:17
|s/l
|2029
|1.00
|117.99
|117.99
|0.00
|-11.02
|8123.28
|4089
|2006.10.06 01:17
|sell
|2030
|1.00
|117.97
|118.10
|0.00
|4090
|2006.10.06 03:22
|s/l
|2030
|1.00
|118.10
|118.10
|0.00
|-11.01
|8112.27
|4091
|2006.10.06 04:23
|buy
|2031
|1.00
|118.01
|117.88
|0.00
|4092
|2006.10.06 06:35
|close
|2031
|1.00
|118.12
|117.88
|0.00
|9.31
|8121.58
|4093
|2006.10.06 06:35
|sell
|2032
|1.00
|118.09
|118.22
|0.00
|4094
|2006.10.06 07:52
|close
|2032
|1.00
|118.02
|118.22
|0.00
|5.93
|8127.51
|4095
|2006.10.06 07:52
|buy
|2033
|1.00
|118.03
|117.90
|0.00
|4096
|2006.10.06 08:24
|close
|2033
|1.00
|118.10
|117.90
|0.00
|5.93
|8133.44
|4097
|2006.10.06 08:24
|sell
|2034
|1.00
|118.07
|118.20
|0.00
|4098
|2006.10.06 09:02
|close
|2034
|1.00
|118.00
|118.20
|0.00
|5.93
|8139.37
|4099
|2006.10.06 09:07
|buy
|2035
|1.00
|117.99
|117.86
|0.00
|4100
|2006.10.06 11:20
|close
|2035
|1.00
|118.06
|117.86
|0.00
|5.93
|8145.30
|4101
|2006.10.06 12:27
|buy
|2036
|1.00
|118.00
|117.87
|0.00
|4102
|2006.10.06 12:30
|s/l
|2036
|1.00
|117.87
|117.87
|0.00
|-11.04
|8134.26
|4103
|2006.10.06 12:32
|buy
|2037
|1.00
|117.92
|117.79
|0.00
|4104
|2006.10.06 12:32
|close
|2037
|1.00
|118.08
|117.79
|0.00
|13.55
|8147.81
|4105
|2006.10.06 12:33
|buy
|2038
|1.00
|118.00
|117.87
|0.00
|4106
|2006.10.06 12:33
|close
|2038
|1.00
|118.06
|117.87
|0.00
|5.08
|8152.89
|4107
|2006.10.06 12:33
|buy
|2039
|1.00
|118.00
|117.87
|0.00
|4108
|2006.10.06 12:33
|close
|2039
|1.00
|118.06
|117.87
|0.00
|5.08
|8157.97
|4109
|2006.10.06 12:34
|sell
|2040
|1.00
|118.19
|118.32
|0.00
|4110
|2006.10.06 12:34
|close
|2040
|1.00
|118.11
|118.32
|0.00
|6.77
|8164.74
|4111
|2006.10.06 12:34
|sell
|2041
|1.00
|118.18
|118.31
|0.00
|4112
|2006.10.06 12:35
|close
|2041
|1.00
|118.12
|118.31
|0.00
|5.08
|8169.82
|4113
|2006.10.06 12:35
|sell
|2042
|1.00
|118.18
|118.31
|0.00
|4114
|2006.10.06 12:39
|close
|2042
|1.00
|118.12
|118.31
|0.00
|5.08
|8174.90
|4115
|2006.10.06 12:39
|sell
|2043
|1.00
|118.14
|118.27
|0.00
|4116
|2006.10.06 12:51
|s/l
|2043
|1.00
|118.27
|118.27
|0.00
|-10.99
|8163.91
|4117
|2006.10.06 12:51
|sell
|2044
|1.00
|118.24
|118.37
|0.00
|4118
|2006.10.06 12:52
|s/l
|2044
|1.00
|118.37
|118.37
|0.00
|-10.99
|8152.92
|4119
|2006.10.06 13:02
|buy
|2045
|1.00
|118.60
|118.47
|0.00
|4120
|2006.10.06 13:06
|close
|2045
|1.00
|118.66
|118.47
|0.00
|5.06
|8157.98
|4121
|2006.10.06 13:10
|sell
|2046
|1.00
|118.73
|118.86
|0.00
|4122
|2006.10.06 13:16
|close
|2046
|1.00
|118.67
|118.86
|0.00
|5.06
|8163.04
|4123
|2006.10.06 13:22
|buy
|2047
|1.00
|118.59
|118.46
|0.00
|4124
|2006.10.06 13:39
|close
|2047
|1.00
|118.65
|118.46
|0.00
|5.06
|8168.10
|4125
|2006.10.06 13:50
|sell
|2048
|1.00
|118.73
|118.86
|0.00
|4126
|2006.10.06 13:52
|s/l
|2048
|1.00
|118.86
|118.86
|0.00
|-10.94
|8157.16
|4127
|2006.10.06 13:52
|sell
|2049
|1.00
|118.80
|118.93
|0.00
|4128
|2006.10.06 13:58
|s/l
|2049
|1.00
|118.93
|118.93
|0.00
|-10.93
|8146.23
|4129
|2006.10.06 13:59
|sell
|2050
|1.00
|118.82
|118.95
|0.00
|4130
|2006.10.06 14:08
|s/l
|2050
|1.00
|118.95
|118.95
|0.00
|-10.93
|8135.30
|4131
|2006.10.06 15:43
|buy
|2051
|1.00
|118.93
|118.80
|0.00
|4132
|2006.10.06 16:31
|close
|2051
|1.00
|118.98
|118.80
|0.00
|4.20
|8139.50
|4133
|2006.10.09 05:44
|buy
|2052
|1.00
|119.14
|119.01
|0.00
|4134
|2006.10.09 05:50
|close
|2052
|1.00
|119.18
|119.01
|0.00
|3.36
|8142.86
|4135
|2006.10.09 07:08
|buy
|2053
|1.00
|119.20
|119.07
|0.00
|4136
|2006.10.09 08:28
|s/l
|2053
|1.00
|119.07
|119.07
|0.00
|-10.92
|8131.94
|4137
|2006.10.09 08:28
|buy
|2054
|1.00
|119.09
|118.96
|0.00
|4138
|2006.10.09 08:28
|modify
|2054
|1.00
|119.09
|119.02
|0.00
|4139
|2006.10.09 08:31
|close
|2054
|1.00
|119.16
|119.02
|0.00
|5.87
|8137.81
|4140
|2006.10.09 09:14
|buy
|2055
|1.00
|119.10
|118.97
|0.00
|4141
|2006.10.09 09:14
|modify
|2055
|1.00
|119.10
|119.02
|0.00
|4142
|2006.10.09 09:17
|close
|2055
|1.00
|119.14
|119.02
|0.00
|3.36
|8141.17
|4143
|2006.10.09 09:18
|buy
|2056
|1.00
|119.10
|118.97
|0.00
|4144
|2006.10.09 09:19
|modify
|2056
|1.00
|119.10
|119.02
|0.00
|4145
|2006.10.09 10:59
|s/l
|2056
|1.00
|119.0168
|119.02
|0.00
|-6.99
|8134.18
|4146
|2006.10.09 10:59
|buy
|2057
|1.00
|119.03
|118.90
|0.00
|4147
|2006.10.09 11:48
|modify
|2057
|1.00
|119.03
|119.02
|0.00
|4148
|2006.10.09 12:06
|close
|2057
|1.00
|119.09
|119.02
|0.00
|5.04
|8139.22
|4149
|2006.10.09 12:17
|sell
|2058
|1.00
|119.15
|119.28
|0.00
|4150
|2006.10.09 15:13
|close
|2058
|1.00
|119.08
|119.28
|0.00
|5.88
|8145.10
|4151
|2006.10.09 23:12
|sell
|2059
|1.00
|119.08
|119.21
|0.00
|4152
|2006.10.10 00:40
|close
|2059
|1.00
|119.01
|119.21
|0.00
|4.42
|8149.52
|4153
|2006.10.10 00:41
|buy
|2060
|1.00
|119.00
|118.87
|0.00
|4154
|2006.10.10 01:08
|close
|2060
|1.00
|119.06
|118.87
|0.00
|5.04
|8154.56
|4155
|2006.10.10 01:13
|sell
|2061
|1.00
|119.09
|119.22
|0.00
|4156
|2006.10.10 02:41
|s/l
|2061
|1.00
|119.22
|119.22
|0.00
|-10.90
|8143.66
|4157
|2006.10.10 03:10
|buy
|2062
|1.00
|119.27
|119.14
|0.00
|4158
|2006.10.10 03:59
|modify
|2062
|1.00
|119.27
|119.15
|0.00
|4159
|2006.10.10 03:59
|modify
|2062
|1.00
|119.27
|119.16
|0.00
|4160
|2006.10.10 04:00
|modify
|2062
|1.00
|119.27
|119.16
|0.00
|4161
|2006.10.10 04:00
|close
|2062
|1.00
|119.33
|119.16
|0.00
|5.03
|8148.69
|4162
|2006.10.10 04:00
|buy
|2063
|1.00
|119.29
|119.16
|0.00
|4163
|2006.10.10 04:00
|modify
|2063
|1.00
|119.29
|119.16
|0.00
|4164
|2006.10.10 04:14
|s/l
|2063
|1.00
|119.1618
|119.16
|0.00
|-10.76
|8137.93
|4165
|2006.10.10 05:01
|sell
|2064
|1.00
|119.23
|119.36
|0.00
|4166
|2006.10.10 05:19
|close
|2064
|1.00
|119.15
|119.36
|0.00
|6.71
|8144.64
|4167
|2006.10.10 05:30
|buy
|2065
|1.00
|119.09
|118.96
|0.00
|4168
|2006.10.10 06:35
|s/l
|2065
|1.00
|118.96
|118.96
|0.00
|-10.93
|8133.71
|4169
|2006.10.10 06:35
|buy
|2066
|1.00
|118.95
|118.82
|0.00
|4170
|2006.10.10 06:55
|close
|2066
|1.00
|119.05
|118.82
|0.00
|8.40
|8142.11
|4171
|2006.10.10 06:55
|buy
|2067
|1.00
|119.04
|118.91
|0.00
|4172
|2006.10.10 07:09
|close
|2067
|1.00
|119.13
|118.91
|0.00
|7.55
|8149.66
|4173
|2006.10.10 07:09
|sell
|2068
|1.00
|119.12
|119.25
|0.00
|4174
|2006.10.10 08:03
|s/l
|2068
|1.00
|119.25
|119.25
|0.00
|-10.90
|8138.76
|4175
|2006.10.10 08:33
|sell
|2069
|1.00
|119.45
|119.58
|0.00
|4176
|2006.10.10 08:37
|close
|2069
|1.00
|119.34
|119.58
|0.00
|9.22
|8147.98
|4177
|2006.10.10 08:37
|sell
|2070
|1.00
|119.43
|119.56
|0.00
|4178
|2006.10.10 08:37
|close
|2070
|1.00
|119.32
|119.56
|0.00
|9.22
|8157.20
|4179
|2006.10.10 08:38
|buy
|2071
|1.00
|119.12
|118.99
|0.00
|4180
|2006.10.10 08:38
|modify
|2071
|1.00
|119.12
|119.16
|0.00
|4181
|2006.10.10 08:38
|close
|2071
|1.00
|119.22
|119.16
|0.00
|8.39
|8165.59
|4182
|2006.10.10 08:50
|sell
|2072
|1.00
|119.42
|119.55
|0.00
|4183
|2006.10.10 08:51
|close
|2072
|1.00
|119.35
|119.55
|0.00
|5.87
|8171.46
|4184
|2006.10.10 09:05
|sell
|2073
|1.00
|119.41
|119.54
|0.00
|4185
|2006.10.10 10:39
|s/l
|2073
|1.00
|119.54
|119.54
|0.00
|-10.88
|8160.58
|4186
|2006.10.10 11:17
|sell
|2074
|1.00
|119.63
|119.76
|0.00
|4187
|2006.10.10 15:20
|s/l
|2074
|1.00
|119.76
|119.76
|0.00
|-10.86
|8149.72
|4188
|2006.10.10 15:20
|sell
|2075
|1.00
|119.75
|119.88
|0.00
|4189
|2006.10.10 17:28
|close
|2075
|1.00
|119.67
|119.88
|0.00
|6.69
|8156.41
|4190
|2006.10.10 18:58
|sell
|2076
|1.00
|119.74
|119.87
|0.00
|4191
|2006.10.10 22:12
|close
|2076
|1.00
|119.67
|119.87
|0.00
|5.85
|8162.26
|4192
|2006.10.11 00:04
|buy
|2077
|1.00
|119.68
|119.55
|0.00
|4193
|2006.10.11 00:06
|modify
|2077
|1.00
|119.68
|119.56
|0.00
|4194
|2006.10.11 05:46
|s/l
|2077
|1.00
|119.5571
|119.56
|0.00
|-10.27
|8151.99
|4195
|2006.10.11 06:31
|sell
|2078
|1.00
|119.65
|119.78
|0.00
|4196
|2006.10.11 07:16
|close
|2078
|1.00
|119.57
|119.78
|0.00
|6.69
|8158.68
|4197
|2006.10.11 07:16
|buy
|2079
|1.00
|119.58
|119.45
|0.00
|4198
|2006.10.11 07:25
|s/l
|2079
|1.00
|119.45
|119.45
|0.00
|-10.88
|8147.80
|4199
|2006.10.11 07:25
|buy
|2080
|1.00
|119.47
|119.34
|0.00
|4200
|2006.10.11 08:35
|close
|2080
|1.00
|119.57
|119.34
|0.00
|8.36
|8156.16
|4201
|2006.10.11 10:27
|buy
|2081
|1.00
|119.44
|119.31
|0.00
|4202
|2006.10.11 12:02
|close
|2081
|1.00
|119.53
|119.31
|0.00
|7.53
|8163.69
|4203
|2006.10.11 12:20
|sell
|2082
|1.00
|119.62
|119.75
|0.00
|4204
|2006.10.11 14:52
|close
|2082
|1.00
|119.55
|119.75
|0.00
|5.86
|8169.55
|4205
|2006.10.11 14:52
|buy
|2083
|1.00
|119.56
|119.43
|0.00
|4206
|2006.10.11 15:04
|modify
|2083
|1.00
|119.56
|119.56
|0.00
|4207
|2006.10.11 15:05
|close
|2083
|1.00
|119.62
|119.56
|0.00
|5.02
|8174.57
|4208
|2006.10.11 15:09
|sell
|2084
|1.00
|119.66
|119.79
|0.00
|4209
|2006.10.11 15:32
|close
|2084
|1.00
|119.59
|119.79
|0.00
|5.85
|8180.42
|4210
|2006.10.11 15:50
|buy
|2085
|1.00
|119.51
|119.38
|0.00
|4211
|2006.10.11 18:00
|close
|2085
|1.00
|119.58
|119.38
|0.00
|5.85
|8186.27
|4212
|2006.10.11 18:04
|sell
|2086
|1.00
|119.66
|119.79
|0.00
|4213
|2006.10.11 18:11
|close
|2086
|1.00
|119.59
|119.79
|0.00
|5.85
|8192.12
|4214
|2006.10.11 18:16
|sell
|2087
|1.00
|119.65
|119.78
|0.00
|4215
|2006.10.11 18:29
|s/l
|2087
|1.00
|119.78
|119.78
|0.00
|-10.85
|8181.27
|4216
|2006.10.11 18:29
|sell
|2088
|1.00
|119.76
|119.89
|0.00
|4217
|2006.10.11 18:51
|close
|2088
|1.00
|119.69
|119.89
|0.00
|5.85
|8187.12
|4218
|2006.10.11 18:51
|sell
|2089
|1.00
|119.66
|119.79
|0.00
|4219
|2006.10.11 18:51
|close
|2089
|1.00
|119.58
|119.79
|0.00
|6.69
|8193.81
|4220
|2006.10.11 18:52
|sell
|2090
|1.00
|119.68
|119.81
|0.00
|4221
|2006.10.11 18:52
|close
|2090
|1.00
|119.53
|119.81
|0.00
|12.55
|8206.36
|4222
|2006.10.11 18:53
|sell
|2091
|1.00
|119.71
|119.84
|0.00
|4223
|2006.10.11 18:53
|close
|2091
|1.00
|119.64
|119.84
|0.00
|5.85
|8212.21
|4224
|2006.10.11 18:53
|sell
|2092
|1.00
|119.67
|119.80
|0.00
|4225
|2006.10.11 18:55
|close
|2092
|1.00
|119.60
|119.80
|0.00
|5.85
|8218.06
|4226
|2006.10.11 18:55
|sell
|2093
|1.00
|119.68
|119.81
|0.00
|4227
|2006.10.11 19:34
|close
|2093
|1.00
|119.61
|119.81
|0.00
|5.85
|8223.91
|4228
|2006.10.11 19:34
|buy
|2094
|1.00
|119.66
|119.53
|0.00
|4229
|2006.10.11 19:35
|modify
|2094
|1.00
|119.66
|119.56
|0.00
|4230
|2006.10.11 19:55
|close
|2094
|1.00
|119.74
|119.56
|0.00
|6.68
|8230.59
|4231
|2006.10.11 21:56
|buy
|2095
|1.00
|119.71
|119.58
|0.00
|4232
|2006.10.12 03:05
|s/l
|2095
|1.00
|119.58
|119.58
|0.00
|-6.97
|8223.62
|4233
|2006.10.12 06:09
|buy
|2096
|1.00
|119.51
|119.38
|0.00
|4234
|2006.10.12 06:47
|s/l
|2096
|1.00
|119.38
|119.38
|0.00
|-10.89
|8212.73
|4235
|2006.10.12 06:47
|buy
|2097
|1.00
|119.43
|119.30
|0.00
|4236
|2006.10.12 07:09
|s/l
|2097
|1.00
|119.30
|119.30
|0.00
|-10.90
|8201.83
|4237
|2006.10.12 07:09
|buy
|2098
|1.00
|119.30
|119.17
|0.00
|4238
|2006.10.12 07:42
|close
|2098
|1.00
|119.39
|119.17
|0.00
|7.54
|8209.37
|4239
|2006.10.12 07:42
|buy
|2099
|1.00
|119.41
|119.28
|0.00
|4240
|2006.10.12 08:09
|close
|2099
|1.00
|119.49
|119.28
|0.00
|6.70
|8216.07
|4241
|2006.10.12 08:09
|sell
|2100
|1.00
|119.51
|119.64
|0.00
|4242
|2006.10.12 08:46
|close
|2100
|1.00
|119.43
|119.64
|0.00
|6.70
|8222.77
|4243
|2006.10.12 09:28
|sell
|2101
|1.00
|119.52
|119.65
|0.00
|4244
|2006.10.12 10:21
|close
|2101
|1.00
|119.45
|119.65
|0.00
|5.86
|8228.63
|4245
|2006.10.12 10:58
|sell
|2102
|1.00
|119.57
|119.70
|0.00
|4246
|2006.10.12 11:41
|s/l
|2102
|1.00
|119.70
|119.70
|0.00
|-10.86
|8217.77
|4247
|2006.10.12 11:41
|sell
|2103
|1.00
|119.68
|119.81
|0.00
|4248
|2006.10.12 11:48
|close
|2103
|1.00
|119.61
|119.81
|0.00
|5.85
|8223.62
|4249
|2006.10.12 12:28
|buy
|2104
|1.00
|119.56
|119.43
|0.00
|4250
|2006.10.12 12:30
|s/l
|2104
|1.00
|119.43
|119.43
|0.00
|-10.89
|8212.73
|4251
|2006.10.12 12:30
|buy
|2105
|1.00
|119.52
|119.39
|0.00
|4252
|2006.10.12 12:51
|close
|2105
|1.00
|119.60
|119.39
|0.00
|6.69
|8219.42
|4253
|2006.10.12 12:54
|buy
|2106
|1.00
|119.56
|119.43
|0.00
|4254
|2006.10.12 12:59
|modify
|2106
|1.00
|119.56
|119.56
|0.00
|4255
|2006.10.12 13:03
|s/l
|2106
|1.00
|119.5571
|119.56
|0.00
|-0.24
|8219.18
|4256
|2006.10.12 13:15
|buy
|2107
|1.00
|119.51
|119.38
|0.00
|4257
|2006.10.12 19:05
|s/l
|2107
|1.00
|119.38
|119.38
|0.00
|-10.89
|8208.29
|4258
|2006.10.12 19:05
|buy
|2108
|1.00
|119.40
|119.27
|0.00
|4259
|2006.10.13 00:09
|s/l
|2108
|1.00
|119.27
|119.27
|0.00
|-9.61
|8198.68
|4260
|2006.10.13 01:13
|buy
|2109
|1.00
|119.21
|119.08
|0.00
|4261
|2006.10.13 01:21
|close
|2109
|1.00
|119.29
|119.08
|0.00
|6.71
|8205.39
|4262
|2006.10.13 01:39
|buy
|2110
|1.00
|119.21
|119.08
|0.00
|4263
|2006.10.13 01:48
|close
|2110
|1.00
|119.28
|119.08
|0.00
|5.87
|8211.26
|4264
|2006.10.13 02:59
|buy
|2111
|1.00
|119.18
|119.05
|0.00
|4265
|2006.10.13 03:59
|close
|2111
|1.00
|119.26
|119.05
|0.00
|6.71
|8217.97
|4266
|2006.10.13 07:32
|buy
|2112
|1.00
|119.20
|119.07
|0.00
|4267
|2006.10.13 07:32
|close
|2112
|1.00
|119.37
|119.07
|0.00
|14.24
|8232.21
|4268
|2006.10.13 07:32
|buy
|2113
|1.00
|119.25
|119.12
|0.00
|4269
|2006.10.13 07:36
|s/l
|2113
|1.00
|119.12
|119.12
|0.00
|-10.91
|8221.30
|4270
|2006.10.13 07:36
|buy
|2114
|1.00
|119.14
|119.01
|0.00
|4271
|2006.10.13 07:38
|close
|2114
|1.00
|119.26
|119.01
|0.00
|10.06
|8231.36
|4272
|2006.10.13 07:38
|buy
|2115
|1.00
|119.23
|119.10
|0.00
|4273
|2006.10.13 07:50
|s/l
|2115
|1.00
|119.10
|119.10
|0.00
|-10.92
|8220.44
|4274
|2006.10.13 07:51
|buy
|2116
|1.00
|119.13
|119.00
|0.00
|4275
|2006.10.13 08:01
|close
|2116
|1.00
|119.19
|119.00
|0.00
|5.03
|8225.47
|4276
|2006.10.13 08:43
|sell
|2117
|1.00
|119.27
|119.40
|0.00
|4277
|2006.10.13 09:43
|s/l
|2117
|1.00
|119.40
|119.40
|0.00
|-10.89
|8214.58
|4278
|2006.10.13 09:43
|sell
|2118
|1.00
|119.38
|119.51
|0.00
|4279
|2006.10.13 12:30
|close
|2118
|1.00
|119.30
|119.51
|0.00
|6.71
|8221.29
|4280
|2006.10.13 12:30
|buy
|2119
|1.00
|119.24
|119.11
|0.00
|4281
|2006.10.13 12:30
|close
|2119
|1.00
|119.34
|119.11
|0.00
|8.38
|8229.67
|4282
|2006.10.13 14:02
|sell
|2120
|1.00
|119.73
|119.86
|0.00
|4283
|2006.10.13 14:40
|s/l
|2120
|1.00
|119.86
|119.86
|0.00
|-10.85
|8218.82
|4284
|2006.10.13 14:40
|sell
|2121
|1.00
|119.84
|119.97
|0.00
|4285
|2006.10.13 16:09
|close
|2121
|1.00
|119.75
|119.97
|0.00
|7.52
|8226.34
|4286
|2006.10.13 16:32
|buy
|2122
|1.00
|119.70
|119.57
|0.00
|4287
|2006.10.15 22:37
|close
|2122
|1.00
|119.76
|119.57
|0.00
|5.01
|8231.35
|4288
|2006.10.16 00:26
|buy
|2123
|1.00
|119.73
|119.60
|0.00
|4289
|2006.10.16 02:15
|close
|2123
|1.00
|119.79
|119.60
|0.00
|5.01
|8236.36
|4290
|2006.10.16 07:00
|buy
|2124
|1.00
|119.51
|119.38
|0.00
|4291
|2006.10.16 07:01
|close
|2124
|1.00
|119.56
|119.38
|0.00
|4.18
|8240.54
|4292
|2006.10.16 07:03
|buy
|2125
|1.00
|119.51
|119.38
|0.00
|4293
|2006.10.16 07:08
|s/l
|2125
|1.00
|119.38
|119.38
|0.00
|-10.89
|8229.65
|4294
|2006.10.16 07:09
|buy
|2126
|1.00
|119.45
|119.32
|0.00
|4295
|2006.10.16 07:15
|s/l
|2126
|1.00
|119.32
|119.32
|0.00
|-10.90
|8218.75
|4296
|2006.10.16 07:37
|buy
|2127
|1.00
|119.45
|119.32
|0.00
|4297
|2006.10.16 07:55
|s/l
|2127
|1.00
|119.32
|119.32
|0.00
|-10.89
|8207.86
|4298
|2006.10.16 11:15
|sell
|2128
|1.00
|119.37
|119.50
|0.00
|4299
|2006.10.16 11:33
|close
|2128
|1.00
|119.30
|119.50
|0.00
|5.87
|8213.73
|4300
|2006.10.16 12:09
|buy
|2129
|1.00
|119.17
|119.04
|0.00
|4301
|2006.10.16 12:24
|close
|2129
|1.00
|119.25
|119.04
|0.00
|6.71
|8220.44
|4302
|2006.10.16 12:40
|buy
|2130
|1.00
|119.17
|119.04
|0.00
|4303
|2006.10.16 13:06
|s/l
|2130
|1.00
|119.04
|119.04
|0.00
|-10.92
|8209.52
|4304
|2006.10.16 14:06
|sell
|2131
|1.00
|119.19
|119.32
|0.00
|4305
|2006.10.16 15:33
|s/l
|2131
|1.00
|119.32
|119.32
|0.00
|-10.90
|8198.62
|4306
|2006.10.16 15:34
|sell
|2132
|1.00
|119.33
|119.46
|0.00
|4307
|2006.10.16 15:56
|close
|2132
|1.00
|119.24
|119.46
|0.00
|7.55
|8206.17
|4308
|2006.10.16 16:24
|buy
|2133
|1.00
|119.21
|119.08
|0.00
|4309
|2006.10.16 16:32
|close
|2133
|1.00
|119.26
|119.08
|0.00
|4.19
|8210.36
|4310
|2006.10.16 16:38
|buy
|2134
|1.00
|119.20
|119.07
|0.00
|4311
|2006.10.16 17:55
|s/l
|2134
|1.00
|119.07
|119.07
|0.00
|-10.92
|8199.44
|4312
|2006.10.16 17:56
|buy
|2135
|1.00
|119.06
|118.93
|0.00
|4313
|2006.10.16 18:59
|close
|2135
|1.00
|119.12
|118.93
|0.00
|5.04
|8204.48
|4314
|2006.10.16 23:30
|sell
|2136
|1.00
|119.07
|119.20
|0.00
|4315
|2006.10.17 00:23
|close
|2136
|1.00
|119.00
|119.20
|0.00
|4.42
|8208.90
|4316
|2006.10.17 01:07
|sell
|2137
|1.00
|119.02
|119.15
|0.00
|4317
|2006.10.17 06:13
|s/l
|2137
|1.00
|119.15
|119.15
|0.00
|-10.91
|8197.99
|4318
|2006.10.17 06:13
|sell
|2138
|1.00
|119.13
|119.26
|0.00
|4319
|2006.10.17 06:22
|close
|2138
|1.00
|119.06
|119.26
|0.00
|5.88
|8203.87
|4320
|2006.10.17 06:27
|sell
|2139
|1.00
|119.07
|119.20
|0.00
|4321
|2006.10.17 06:48
|close
|2139
|1.00
|118.99
|119.20
|0.00
|6.72
|8210.59
|4322
|2006.10.17 06:52
|buy
|2140
|1.00
|118.94
|118.81
|0.00
|4323
|2006.10.17 06:58
|close
|2140
|1.00
|119.01
|118.81
|0.00
|5.88
|8216.47
|4324
|2006.10.17 07:31
|buy
|2141
|1.00
|118.97
|118.84
|0.00
|4325
|2006.10.17 07:59
|s/l
|2141
|1.00
|118.84
|118.84
|0.00
|-10.94
|8205.53
|4326
|2006.10.17 07:59
|buy
|2142
|1.00
|118.86
|118.73
|0.00
|4327
|2006.10.17 08:06
|close
|2142
|1.00
|118.92
|118.73
|0.00
|5.05
|8210.58
|4328
|2006.10.17 08:10
|sell
|2143
|1.00
|118.95
|119.08
|0.00
|4329
|2006.10.17 08:41
|close
|2143
|1.00
|118.87
|119.08
|0.00
|6.73
|8217.31
|4330
|2006.10.17 10:46
|sell
|2144
|1.00
|118.71
|118.84
|0.00
|4331
|2006.10.17 11:54
|close
|2144
|1.00
|118.64
|118.84
|0.00
|5.90
|8223.21
|4332
|2006.10.17 12:11
|sell
|2145
|1.00
|118.69
|118.82
|0.00
|4333
|2006.10.17 13:00
|s/l
|2145
|1.00
|118.82
|118.82
|0.00
|-10.94
|8212.27
|4334
|2006.10.17 13:00
|sell
|2146
|1.00
|118.81
|118.94
|0.00
|4335
|2006.10.17 13:08
|close
|2146
|1.00
|118.72
|118.94
|0.00
|7.58
|8219.85
|4336
|2006.10.17 13:20
|buy
|2147
|1.00
|118.62
|118.49
|0.00
|4337
|2006.10.17 14:28
|close
|2147
|1.00
|118.70
|118.49
|0.00
|6.74
|8226.59
|4338
|2006.10.17 14:28
|sell
|2148
|1.00
|118.71
|118.84
|0.00
|4339
|2006.10.17 15:34
|close
|2148
|1.00
|118.63
|118.84
|0.00
|6.74
|8233.33
|4340
|2006.10.17 15:39
|buy
|2149
|1.00
|118.60
|118.47
|0.00
|4341
|2006.10.17 16:25
|close
|2149
|1.00
|118.67
|118.47
|0.00
|5.90
|8239.23
|4342
|2006.10.17 16:36
|sell
|2150
|1.00
|118.69
|118.82
|0.00
|4343
|2006.10.17 17:14
|s/l
|2150
|1.00
|118.82
|118.82
|0.00
|-10.94
|8228.29
|4344
|2006.10.17 19:04
|buy
|2151
|1.00
|118.87
|118.74
|0.00
|4345
|2006.10.17 20:55
|s/l
|2151
|1.00
|118.74
|118.74
|0.00
|-10.95
|8217.34
|4346
|2006.10.17 20:55
|buy
|2152
|1.00
|118.76
|118.63
|0.00
|4347
|2006.10.17 21:04
|s/l
|2152
|1.00
|118.63
|118.63
|0.00
|-10.96
|8206.38
|4348
|2006.10.17 21:04
|buy
|2153
|1.00
|118.63
|118.50
|0.00
|4349
|2006.10.17 21:04
|close
|2153
|1.00
|118.74
|118.50
|0.00
|9.26
|8215.64
|4350
|2006.10.17 21:04
|buy
|2154
|1.00
|118.62
|118.49
|0.00
|4351
|2006.10.17 21:05
|close
|2154
|1.00
|118.72
|118.49
|0.00
|8.42
|8224.06
|4352
|2006.10.17 21:05
|buy
|2155
|1.00
|118.66
|118.53
|0.00
|4353
|2006.10.17 21:21
|s/l
|2155
|1.00
|118.53
|118.53
|0.00
|-10.97
|8213.09
|4354
|2006.10.17 21:22
|buy
|2156
|1.00
|118.60
|118.47
|0.00
|4355
|2006.10.17 21:53
|s/l
|2156
|1.00
|118.47
|118.47
|0.00
|-10.97
|8202.12
|4356
|2006.10.17 22:50
|sell
|2157
|1.00
|118.55
|118.68
|0.00
|4357
|2006.10.17 23:02
|s/l
|2157
|1.00
|118.68
|118.68
|0.00
|-10.95
|8191.17
|4358
|2006.10.18 00:41
|sell
|2158
|1.00
|118.77
|118.90
|0.00
|4359
|2006.10.18 00:44
|close
|2158
|1.00
|118.69
|118.90
|0.00
|6.74
|8197.91
|4360
|2006.10.18 02:33
|buy
|2159
|1.00
|118.63
|118.50
|0.00
|4361
|2006.10.18 03:59
|close at stop
|2159
|1.00
|118.60
|118.50
|0.00
|-2.53
|8195.38