Strategy Tester Report
G Selector mod

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.01.02 00:00 - 2006.06.01 00:00 (2006.01.01 - 2006.06.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=0.1; ReInvest=1; ReadHistory=0; Probab=0.9; dstop=25; Nstop=1; delta=1; Nidelt=29; NN=11; forg=1.05;
Bars in test7799Ticks modelled536028Modelling quality90.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit-489.08Gross profit766.52Gross loss-1255.60
Profit factor0.61Expected payoff-4.79
Absolute drawdown533.61Maximal drawdown533.61 (53.36%)Relative drawdown53.36% (533.61)
Total trades102Short positions (won %)38 (60.53%)Long positions (won %)64 (45.31%)
Profit trades (% of total)52 (50.98%)Loss trades (% of total)50 (49.02%)
Largestprofit trade25.00loss trade-27.40
Averageprofit trade14.74loss trade-25.11
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (102.53)consecutive losses (loss in money)5 (-125.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)102.53 (7)consecutive loss (count of losses)-125.00 (5)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.04 03:24buy10.101.20641.20391.2089
22006.01.04 08:00s/l10.101.20391.20391.2089-25.00975.00
32006.01.04 13:13buy20.101.20741.20491.2099
42006.01.04 13:36t/p20.101.20991.20491.209925.001000.00
52006.01.04 15:39buy30.101.20971.20721.2122
62006.01.04 15:47s/l30.101.20721.20721.2122-25.00975.00
72006.01.04 18:29buy40.101.21201.20951.2145
82006.01.05 02:09s/l40.101.20951.20951.2145-27.40947.60
92006.01.06 02:57buy50.101.20881.20631.2113
102006.01.06 14:30t/p50.101.21131.20631.211325.00972.60
112006.01.06 16:38buy60.101.21531.21281.2178
122006.01.06 17:12s/l60.101.21281.21281.2178-25.00947.60
132006.01.09 01:52buy70.101.21361.21111.2161
142006.01.09 08:26s/l70.101.21111.21111.2161-25.00922.60
152006.01.10 20:17buy80.101.20761.20511.2101
162006.01.11 07:00s/l80.101.20511.20511.2101-25.80896.80
172006.01.13 15:10buy90.101.20621.20371.2087
182006.01.13 16:43close90.101.20781.20371.208716.00912.80
192006.01.16 05:36buy100.101.21571.21321.2182
202006.01.16 07:37s/l100.101.21321.21321.2182-25.00887.80
212006.01.16 11:20buy110.101.21441.21191.2169
222006.01.16 14:06s/l110.101.21191.21191.2169-25.00862.80
232006.01.17 07:10buy120.101.21161.20911.2141
242006.01.17 07:52close120.101.21311.20911.214115.00877.80
252006.01.17 12:14buy130.101.20971.20721.2122
262006.01.17 12:40s/l130.101.20721.20721.2122-25.00852.80
272006.01.18 08:40buy140.101.20871.20621.2112
282006.01.18 08:48close140.101.21041.20621.211217.00869.80
292006.01.18 12:56buy150.101.21311.21061.2156
302006.01.18 13:28s/l150.101.21061.21061.2156-25.00844.80
312006.01.18 15:34sell160.101.21381.21631.2113
322006.01.18 16:05close160.101.21261.21631.211312.00856.80
332006.01.18 17:54buy170.101.20851.20601.2110
342006.01.18 20:52close170.101.21011.20601.211016.00872.80
352006.01.19 07:46buy180.101.21051.20801.2130
362006.01.19 08:43s/l180.101.20801.20801.2130-25.00847.80
372006.01.19 14:10buy190.101.20771.20521.2102
382006.01.19 15:09s/l190.101.20521.20521.2102-25.00822.80
392006.01.19 18:11buy200.101.21061.20811.2131
402006.01.19 19:56s/l200.101.20811.20811.2131-25.00797.80
412006.01.20 08:30sell210.101.20861.21111.2061
422006.01.20 09:04close210.101.20741.21111.206112.00809.80
432006.01.20 09:37buy220.101.20421.20171.2067
442006.01.20 09:41close220.101.20621.20171.206720.00829.80
452006.01.20 13:27sell230.101.20751.21001.2050
462006.01.20 15:16s/l230.101.21001.21001.2050-25.00804.80
472006.01.25 10:07buy240.101.22891.22641.2314
482006.01.25 10:13close240.101.23021.22641.231413.00817.80
492006.01.25 16:42buy250.101.22621.22371.2287
502006.01.25 16:50s/l250.101.22371.22371.2287-25.00792.80
512006.01.27 17:22buy260.101.21311.21061.2156
522006.01.27 19:18s/l260.101.21061.21061.2156-25.00767.80
532006.01.30 10:49sell270.101.20981.21231.2073
542006.01.30 11:56close270.101.20851.21231.207313.00780.80
552006.01.30 15:25buy280.101.20901.20651.2115
562006.01.31 03:04sell290.101.20981.21231.2073
572006.01.31 08:46close280.101.21041.20651.211513.20794.00
582006.01.31 13:11s/l290.101.21231.21231.2073-25.00769.00
592006.01.31 20:18sell300.101.21681.21931.2143
602006.01.31 20:21close300.101.21511.21931.214317.00786.00
612006.02.01 08:52buy310.101.21471.21221.2172
622006.02.01 10:10sell320.101.21311.21561.2106
632006.02.01 10:22s/l310.101.21221.21221.2172-25.00761.00
642006.02.01 10:45close320.101.21191.21561.210612.00773.00
652006.02.02 01:53buy330.101.20711.20461.2096
662006.02.02 06:47s/l330.101.20461.20461.2096-25.00748.00
672006.02.02 10:35sell340.101.20561.20811.2031
682006.02.02 14:58close340.101.20431.20811.203113.00761.00
692006.02.03 14:47buy350.101.20291.20041.2054
702006.02.03 14:57s/l350.101.20041.20041.2054-25.00736.00
712006.02.06 08:21sell360.101.20111.20361.1986
722006.02.06 08:46close360.101.19991.20361.198612.00748.00
732006.02.07 04:21buy370.101.19771.19521.2002
742006.02.07 08:50close370.101.19891.19521.200212.00760.00
752006.02.07 16:42sell380.101.19561.19811.1931
762006.02.07 17:02close380.101.19431.19811.193113.00773.00
772006.02.10 16:53buy390.101.19351.19101.1960
782006.02.10 16:54s/l390.101.19101.19101.1960-25.00748.00
792006.02.13 08:06buy400.101.19041.18791.1929
802006.02.13 08:31close400.101.19161.18791.192912.00760.00
812006.02.15 04:41sell410.101.19211.19461.1896
822006.02.15 08:46close410.101.19091.19461.189612.00772.00
832006.02.15 14:21sell420.101.19071.19321.1882
842006.02.15 15:00s/l420.101.19321.19321.1882-25.00747.00
852006.02.20 03:20sell430.101.19641.19891.1939
862006.02.20 09:19close430.101.19511.19891.193913.00760.00
872006.02.21 17:49sell440.101.19101.19351.1885
882006.02.22 10:11close440.101.18981.19351.188512.53772.53
892006.02.23 11:29sell450.101.19321.19571.1907
902006.02.23 11:53s/l450.101.19571.19571.1907-25.00747.53
912006.02.27 02:01sell460.101.18461.18711.1821
922006.02.27 05:43s/l460.101.18711.18711.1821-25.00722.53
932006.02.28 08:17buy470.101.18521.18271.1877
942006.02.28 09:48close470.101.18661.18271.187714.00736.53
952006.03.03 03:06sell480.101.20141.20391.1989
962006.03.03 14:57s/l480.101.20391.20391.1989-25.00711.53
972006.03.03 18:35buy490.101.20201.19951.2045
982006.03.03 21:08close490.101.20381.19951.204518.00729.53
992006.03.07 13:54sell500.101.19151.19401.1890
1002006.03.07 14:21close500.101.18981.19401.189017.00746.53
1012006.03.09 06:19buy510.101.19431.19181.1968
1022006.03.09 06:55s/l510.101.19181.19181.1968-25.00721.53
1032006.03.10 14:36buy520.101.19121.18871.1937
1042006.03.10 14:48s/l520.101.18871.18871.1937-25.00696.53
1052006.03.16 10:51buy530.101.20741.20491.2099
1062006.03.16 14:30close530.101.20881.20491.209914.00710.53
1072006.03.16 20:28sell540.101.21781.22031.2153
1082006.03.16 23:33buy550.101.21691.21441.2194
1092006.03.17 03:30close540.101.21641.22031.215314.53725.06
1102006.03.17 10:45close550.101.21811.21441.219411.20736.26
1112006.03.20 11:00buy560.101.21791.21541.2204
1122006.03.20 15:49s/l560.101.21541.21541.2204-25.00711.26
1132006.03.27 05:14buy570.101.20441.20191.2069
1142006.03.27 05:33close570.101.20571.20191.206913.00724.26
1152006.03.28 10:43buy580.101.20601.20351.2085
1162006.03.28 13:58close580.101.20781.20351.208518.00742.26
1172006.03.31 22:18sell590.101.21161.21411.2091
1182006.04.03 02:30close590.101.21021.21411.209114.53756.79
1192006.04.03 09:14sell600.101.20391.20641.2014
1202006.04.03 10:54s/l600.101.20641.20641.2014-25.00731.79
1212006.04.05 14:14buy610.101.22621.22371.2287
1222006.04.05 14:25close610.101.22761.22371.228714.00745.79
1232006.04.07 15:20buy620.101.21711.21461.2196
1242006.04.07 15:21s/l620.101.21461.21461.2196-25.00720.79
1252006.04.10 02:33buy630.101.21221.20971.2147
1262006.04.10 08:32s/l630.101.20971.20971.2147-25.00695.79
1272006.04.11 02:44buy640.101.21001.20751.2125
1282006.04.11 06:39close640.101.21131.20751.212513.00708.79
1292006.04.13 16:21buy650.101.20861.20611.2111
1302006.04.13 17:51close650.101.20991.20611.211113.00721.79
1312006.04.17 20:38buy660.101.22691.22441.2294
1322006.04.17 23:00s/l660.101.22441.22441.2294-25.00696.79
1332006.04.18 11:57buy670.101.22541.22291.2279
1342006.04.18 12:15close670.101.22661.22291.227912.00708.79
1352006.04.19 09:31buy680.101.23571.23321.2382
1362006.04.19 13:08s/l680.101.23321.23321.2382-25.00683.79
1372006.04.19 15:46buy690.101.23111.22861.2336
1382006.04.19 15:56close690.101.23231.22861.233612.00695.79
1392006.04.19 23:29buy700.101.23751.23501.2400
1402006.04.20 02:25s/l700.101.23501.23501.2400-27.40668.39
1412006.04.20 07:37buy710.101.23501.23251.2375
1422006.04.20 12:41s/l710.101.23251.23251.2375-25.00643.39
1432006.04.27 18:57sell720.101.25441.25691.2519
1442006.04.27 19:51close720.101.25291.25691.251915.00658.39
1452006.04.28 18:02buy730.101.26321.26071.2657
1462006.04.28 21:42s/l730.101.26071.26071.2657-25.00633.39
1472006.05.01 14:05sell740.101.26321.26571.2607
1482006.05.01 14:56s/l740.101.26571.26571.2607-25.00608.39
1492006.05.04 16:04sell750.101.26581.26831.2633
1502006.05.04 16:20s/l750.101.26831.26831.2633-25.00583.39
1512006.05.04 20:10sell760.101.27001.27251.2675
1522006.05.04 20:17s/l760.101.27251.27251.2675-25.00558.39
1532006.05.08 02:13buy770.101.27461.27211.2771
1542006.05.08 02:58s/l770.101.27211.27211.2771-25.00533.39
1552006.05.10 20:18buy780.101.27841.27591.2809
1562006.05.10 20:18close780.101.28001.27591.280916.00549.39
1572006.05.10 20:40sell790.101.28101.28351.2785
1582006.05.10 20:43s/l790.101.28351.28351.2785-25.00524.39
1592006.05.11 14:21buy800.101.27341.27091.2759
1602006.05.11 14:31t/p800.101.27591.27091.275925.00549.39
1612006.05.12 02:14buy810.101.28751.28501.2900
1622006.05.12 02:45s/l810.101.28501.28501.2900-25.00524.39
1632006.05.12 14:34buy820.101.28901.28651.2915
1642006.05.12 14:36s/l820.101.28651.28651.2915-25.00499.39
1652006.05.12 15:19sell830.101.28941.29191.2869
1662006.05.12 15:53s/l830.101.29191.29191.2869-25.00474.39
1672006.05.15 00:04sell840.101.29551.29801.2930
1682006.05.15 02:01close840.101.29421.29801.293013.00487.39
1692006.05.15 05:44sell850.101.29261.29511.2901
1702006.05.15 08:28close850.101.29131.29511.290113.00500.39
1712006.05.15 10:59buy860.101.28381.28131.2863
1722006.05.15 12:42s/l860.101.28131.28131.2863-25.00475.39
1732006.05.16 01:59buy870.101.27951.27701.2820
1742006.05.16 02:36close870.101.28111.27701.282016.00491.39
1752006.05.16 14:30sell880.101.28311.28561.2806
1762006.05.16 14:31s/l880.101.28561.28561.2806-25.00466.39
1772006.05.17 09:09buy890.101.28821.28571.2907
1782006.05.17 09:09close890.101.29021.28571.290720.00486.39
1792006.05.18 15:06buy900.101.27901.27651.2815
1802006.05.18 15:31close900.101.28071.27651.281517.00503.39
1812006.05.18 23:09sell910.101.28611.28861.2836
1822006.05.19 00:34close910.101.28491.28861.283612.53515.92
1832006.05.19 11:46sell920.101.27571.27821.2732
1842006.05.19 12:03close920.101.27421.27821.273215.00530.92
1852006.05.19 16:45buy930.101.27151.26901.2740
1862006.05.19 16:50close930.101.27271.26901.274012.00542.92
1872006.05.22 05:22sell940.101.27411.27661.2716
1882006.05.22 07:45close940.101.27271.27661.271614.00556.92
1892006.05.23 08:13sell950.101.28461.28711.2821
1902006.05.23 09:34close950.101.28341.28711.282112.00568.92
1912006.05.23 11:34buy960.101.28511.28261.2876
1922006.05.23 15:29s/l960.101.28261.28261.2876-25.00543.92
1932006.05.24 06:13sell970.101.27751.28001.2750
1942006.05.24 08:48s/l970.101.28001.28001.2750-25.00518.92
1952006.05.24 15:20sell980.101.28371.28621.2812
1962006.05.24 16:01close980.101.28241.28621.281213.00531.92
1972006.05.25 08:08sell990.101.27711.27961.2746
1982006.05.25 10:42s/l990.101.27961.27961.2746-25.00506.92
1992006.05.25 14:05buy1000.101.27601.27351.2785
2002006.05.25 14:30close1000.101.27741.27351.278514.00520.92
2012006.05.26 15:22buy1010.101.27801.27551.2805
2022006.05.26 15:35s/l1010.101.27551.27551.2805-25.00495.92
2032006.05.31 16:03sell1020.101.28531.28781.2828
2042006.05.31 16:16close1020.101.28381.28781.282815.00510.92