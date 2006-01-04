|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.02 00:00 - 2006.06.01 00:00 (2006.01.01 - 2006.06.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=0.1; ReInvest=1; ReadHistory=0; Probab=0.9; dstop=25; Nstop=1; delta=1; Nidelt=29; NN=11; forg=1.05;
|Bars in test
|7799
|Ticks modelled
|536028
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|-489.08
|Gross profit
|766.52
|Gross loss
|-1255.60
|Profit factor
|0.61
|Expected payoff
|-4.79
|Absolute drawdown
|533.61
|Maximal drawdown
|533.61 (53.36%)
|Relative drawdown
|53.36% (533.61)
|Total trades
|102
|Short positions (won %)
|38 (60.53%)
|Long positions (won %)
|64 (45.31%)
|Profit trades (% of total)
|52 (50.98%)
|Loss trades (% of total)
|50 (49.02%)
|Largest
|profit trade
|25.00
|loss trade
|-27.40
|Average
|profit trade
|14.74
|loss trade
|-25.11
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (102.53)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-125.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|102.53 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-125.00 (5)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.04 03:24
|buy
|1
|0.10
|1.2064
|1.2039
|1.2089
|2
|2006.01.04 08:00
|s/l
|1
|0.10
|1.2039
|1.2039
|1.2089
|-25.00
|975.00
|3
|2006.01.04 13:13
|buy
|2
|0.10
|1.2074
|1.2049
|1.2099
|4
|2006.01.04 13:36
|t/p
|2
|0.10
|1.2099
|1.2049
|1.2099
|25.00
|1000.00
|5
|2006.01.04 15:39
|buy
|3
|0.10
|1.2097
|1.2072
|1.2122
|6
|2006.01.04 15:47
|s/l
|3
|0.10
|1.2072
|1.2072
|1.2122
|-25.00
|975.00
|7
|2006.01.04 18:29
|buy
|4
|0.10
|1.2120
|1.2095
|1.2145
|8
|2006.01.05 02:09
|s/l
|4
|0.10
|1.2095
|1.2095
|1.2145
|-27.40
|947.60
|9
|2006.01.06 02:57
|buy
|5
|0.10
|1.2088
|1.2063
|1.2113
|10
|2006.01.06 14:30
|t/p
|5
|0.10
|1.2113
|1.2063
|1.2113
|25.00
|972.60
|11
|2006.01.06 16:38
|buy
|6
|0.10
|1.2153
|1.2128
|1.2178
|12
|2006.01.06 17:12
|s/l
|6
|0.10
|1.2128
|1.2128
|1.2178
|-25.00
|947.60
|13
|2006.01.09 01:52
|buy
|7
|0.10
|1.2136
|1.2111
|1.2161
|14
|2006.01.09 08:26
|s/l
|7
|0.10
|1.2111
|1.2111
|1.2161
|-25.00
|922.60
|15
|2006.01.10 20:17
|buy
|8
|0.10
|1.2076
|1.2051
|1.2101
|16
|2006.01.11 07:00
|s/l
|8
|0.10
|1.2051
|1.2051
|1.2101
|-25.80
|896.80
|17
|2006.01.13 15:10
|buy
|9
|0.10
|1.2062
|1.2037
|1.2087
|18
|2006.01.13 16:43
|close
|9
|0.10
|1.2078
|1.2037
|1.2087
|16.00
|912.80
|19
|2006.01.16 05:36
|buy
|10
|0.10
|1.2157
|1.2132
|1.2182
|20
|2006.01.16 07:37
|s/l
|10
|0.10
|1.2132
|1.2132
|1.2182
|-25.00
|887.80
|21
|2006.01.16 11:20
|buy
|11
|0.10
|1.2144
|1.2119
|1.2169
|22
|2006.01.16 14:06
|s/l
|11
|0.10
|1.2119
|1.2119
|1.2169
|-25.00
|862.80
|23
|2006.01.17 07:10
|buy
|12
|0.10
|1.2116
|1.2091
|1.2141
|24
|2006.01.17 07:52
|close
|12
|0.10
|1.2131
|1.2091
|1.2141
|15.00
|877.80
|25
|2006.01.17 12:14
|buy
|13
|0.10
|1.2097
|1.2072
|1.2122
|26
|2006.01.17 12:40
|s/l
|13
|0.10
|1.2072
|1.2072
|1.2122
|-25.00
|852.80
|27
|2006.01.18 08:40
|buy
|14
|0.10
|1.2087
|1.2062
|1.2112
|28
|2006.01.18 08:48
|close
|14
|0.10
|1.2104
|1.2062
|1.2112
|17.00
|869.80
|29
|2006.01.18 12:56
|buy
|15
|0.10
|1.2131
|1.2106
|1.2156
|30
|2006.01.18 13:28
|s/l
|15
|0.10
|1.2106
|1.2106
|1.2156
|-25.00
|844.80
|31
|2006.01.18 15:34
|sell
|16
|0.10
|1.2138
|1.2163
|1.2113
|32
|2006.01.18 16:05
|close
|16
|0.10
|1.2126
|1.2163
|1.2113
|12.00
|856.80
|33
|2006.01.18 17:54
|buy
|17
|0.10
|1.2085
|1.2060
|1.2110
|34
|2006.01.18 20:52
|close
|17
|0.10
|1.2101
|1.2060
|1.2110
|16.00
|872.80
|35
|2006.01.19 07:46
|buy
|18
|0.10
|1.2105
|1.2080
|1.2130
|36
|2006.01.19 08:43
|s/l
|18
|0.10
|1.2080
|1.2080
|1.2130
|-25.00
|847.80
|37
|2006.01.19 14:10
|buy
|19
|0.10
|1.2077
|1.2052
|1.2102
|38
|2006.01.19 15:09
|s/l
|19
|0.10
|1.2052
|1.2052
|1.2102
|-25.00
|822.80
|39
|2006.01.19 18:11
|buy
|20
|0.10
|1.2106
|1.2081
|1.2131
|40
|2006.01.19 19:56
|s/l
|20
|0.10
|1.2081
|1.2081
|1.2131
|-25.00
|797.80
|41
|2006.01.20 08:30
|sell
|21
|0.10
|1.2086
|1.2111
|1.2061
|42
|2006.01.20 09:04
|close
|21
|0.10
|1.2074
|1.2111
|1.2061
|12.00
|809.80
|43
|2006.01.20 09:37
|buy
|22
|0.10
|1.2042
|1.2017
|1.2067
|44
|2006.01.20 09:41
|close
|22
|0.10
|1.2062
|1.2017
|1.2067
|20.00
|829.80
|45
|2006.01.20 13:27
|sell
|23
|0.10
|1.2075
|1.2100
|1.2050
|46
|2006.01.20 15:16
|s/l
|23
|0.10
|1.2100
|1.2100
|1.2050
|-25.00
|804.80
|47
|2006.01.25 10:07
|buy
|24
|0.10
|1.2289
|1.2264
|1.2314
|48
|2006.01.25 10:13
|close
|24
|0.10
|1.2302
|1.2264
|1.2314
|13.00
|817.80
|49
|2006.01.25 16:42
|buy
|25
|0.10
|1.2262
|1.2237
|1.2287
|50
|2006.01.25 16:50
|s/l
|25
|0.10
|1.2237
|1.2237
|1.2287
|-25.00
|792.80
|51
|2006.01.27 17:22
|buy
|26
|0.10
|1.2131
|1.2106
|1.2156
|52
|2006.01.27 19:18
|s/l
|26
|0.10
|1.2106
|1.2106
|1.2156
|-25.00
|767.80
|53
|2006.01.30 10:49
|sell
|27
|0.10
|1.2098
|1.2123
|1.2073
|54
|2006.01.30 11:56
|close
|27
|0.10
|1.2085
|1.2123
|1.2073
|13.00
|780.80
|55
|2006.01.30 15:25
|buy
|28
|0.10
|1.2090
|1.2065
|1.2115
|56
|2006.01.31 03:04
|sell
|29
|0.10
|1.2098
|1.2123
|1.2073
|57
|2006.01.31 08:46
|close
|28
|0.10
|1.2104
|1.2065
|1.2115
|13.20
|794.00
|58
|2006.01.31 13:11
|s/l
|29
|0.10
|1.2123
|1.2123
|1.2073
|-25.00
|769.00
|59
|2006.01.31 20:18
|sell
|30
|0.10
|1.2168
|1.2193
|1.2143
|60
|2006.01.31 20:21
|close
|30
|0.10
|1.2151
|1.2193
|1.2143
|17.00
|786.00
|61
|2006.02.01 08:52
|buy
|31
|0.10
|1.2147
|1.2122
|1.2172
|62
|2006.02.01 10:10
|sell
|32
|0.10
|1.2131
|1.2156
|1.2106
|63
|2006.02.01 10:22
|s/l
|31
|0.10
|1.2122
|1.2122
|1.2172
|-25.00
|761.00
|64
|2006.02.01 10:45
|close
|32
|0.10
|1.2119
|1.2156
|1.2106
|12.00
|773.00
|65
|2006.02.02 01:53
|buy
|33
|0.10
|1.2071
|1.2046
|1.2096
|66
|2006.02.02 06:47
|s/l
|33
|0.10
|1.2046
|1.2046
|1.2096
|-25.00
|748.00
|67
|2006.02.02 10:35
|sell
|34
|0.10
|1.2056
|1.2081
|1.2031
|68
|2006.02.02 14:58
|close
|34
|0.10
|1.2043
|1.2081
|1.2031
|13.00
|761.00
|69
|2006.02.03 14:47
|buy
|35
|0.10
|1.2029
|1.2004
|1.2054
|70
|2006.02.03 14:57
|s/l
|35
|0.10
|1.2004
|1.2004
|1.2054
|-25.00
|736.00
|71
|2006.02.06 08:21
|sell
|36
|0.10
|1.2011
|1.2036
|1.1986
|72
|2006.02.06 08:46
|close
|36
|0.10
|1.1999
|1.2036
|1.1986
|12.00
|748.00
|73
|2006.02.07 04:21
|buy
|37
|0.10
|1.1977
|1.1952
|1.2002
|74
|2006.02.07 08:50
|close
|37
|0.10
|1.1989
|1.1952
|1.2002
|12.00
|760.00
|75
|2006.02.07 16:42
|sell
|38
|0.10
|1.1956
|1.1981
|1.1931
|76
|2006.02.07 17:02
|close
|38
|0.10
|1.1943
|1.1981
|1.1931
|13.00
|773.00
|77
|2006.02.10 16:53
|buy
|39
|0.10
|1.1935
|1.1910
|1.1960
|78
|2006.02.10 16:54
|s/l
|39
|0.10
|1.1910
|1.1910
|1.1960
|-25.00
|748.00
|79
|2006.02.13 08:06
|buy
|40
|0.10
|1.1904
|1.1879
|1.1929
|80
|2006.02.13 08:31
|close
|40
|0.10
|1.1916
|1.1879
|1.1929
|12.00
|760.00
|81
|2006.02.15 04:41
|sell
|41
|0.10
|1.1921
|1.1946
|1.1896
|82
|2006.02.15 08:46
|close
|41
|0.10
|1.1909
|1.1946
|1.1896
|12.00
|772.00
|83
|2006.02.15 14:21
|sell
|42
|0.10
|1.1907
|1.1932
|1.1882
|84
|2006.02.15 15:00
|s/l
|42
|0.10
|1.1932
|1.1932
|1.1882
|-25.00
|747.00
|85
|2006.02.20 03:20
|sell
|43
|0.10
|1.1964
|1.1989
|1.1939
|86
|2006.02.20 09:19
|close
|43
|0.10
|1.1951
|1.1989
|1.1939
|13.00
|760.00
|87
|2006.02.21 17:49
|sell
|44
|0.10
|1.1910
|1.1935
|1.1885
|88
|2006.02.22 10:11
|close
|44
|0.10
|1.1898
|1.1935
|1.1885
|12.53
|772.53
|89
|2006.02.23 11:29
|sell
|45
|0.10
|1.1932
|1.1957
|1.1907
|90
|2006.02.23 11:53
|s/l
|45
|0.10
|1.1957
|1.1957
|1.1907
|-25.00
|747.53
|91
|2006.02.27 02:01
|sell
|46
|0.10
|1.1846
|1.1871
|1.1821
|92
|2006.02.27 05:43
|s/l
|46
|0.10
|1.1871
|1.1871
|1.1821
|-25.00
|722.53
|93
|2006.02.28 08:17
|buy
|47
|0.10
|1.1852
|1.1827
|1.1877
|94
|2006.02.28 09:48
|close
|47
|0.10
|1.1866
|1.1827
|1.1877
|14.00
|736.53
|95
|2006.03.03 03:06
|sell
|48
|0.10
|1.2014
|1.2039
|1.1989
|96
|2006.03.03 14:57
|s/l
|48
|0.10
|1.2039
|1.2039
|1.1989
|-25.00
|711.53
|97
|2006.03.03 18:35
|buy
|49
|0.10
|1.2020
|1.1995
|1.2045
|98
|2006.03.03 21:08
|close
|49
|0.10
|1.2038
|1.1995
|1.2045
|18.00
|729.53
|99
|2006.03.07 13:54
|sell
|50
|0.10
|1.1915
|1.1940
|1.1890
|100
|2006.03.07 14:21
|close
|50
|0.10
|1.1898
|1.1940
|1.1890
|17.00
|746.53
|101
|2006.03.09 06:19
|buy
|51
|0.10
|1.1943
|1.1918
|1.1968
|102
|2006.03.09 06:55
|s/l
|51
|0.10
|1.1918
|1.1918
|1.1968
|-25.00
|721.53
|103
|2006.03.10 14:36
|buy
|52
|0.10
|1.1912
|1.1887
|1.1937
|104
|2006.03.10 14:48
|s/l
|52
|0.10
|1.1887
|1.1887
|1.1937
|-25.00
|696.53
|105
|2006.03.16 10:51
|buy
|53
|0.10
|1.2074
|1.2049
|1.2099
|106
|2006.03.16 14:30
|close
|53
|0.10
|1.2088
|1.2049
|1.2099
|14.00
|710.53
|107
|2006.03.16 20:28
|sell
|54
|0.10
|1.2178
|1.2203
|1.2153
|108
|2006.03.16 23:33
|buy
|55
|0.10
|1.2169
|1.2144
|1.2194
|109
|2006.03.17 03:30
|close
|54
|0.10
|1.2164
|1.2203
|1.2153
|14.53
|725.06
|110
|2006.03.17 10:45
|close
|55
|0.10
|1.2181
|1.2144
|1.2194
|11.20
|736.26
|111
|2006.03.20 11:00
|buy
|56
|0.10
|1.2179
|1.2154
|1.2204
|112
|2006.03.20 15:49
|s/l
|56
|0.10
|1.2154
|1.2154
|1.2204
|-25.00
|711.26
|113
|2006.03.27 05:14
|buy
|57
|0.10
|1.2044
|1.2019
|1.2069
|114
|2006.03.27 05:33
|close
|57
|0.10
|1.2057
|1.2019
|1.2069
|13.00
|724.26
|115
|2006.03.28 10:43
|buy
|58
|0.10
|1.2060
|1.2035
|1.2085
|116
|2006.03.28 13:58
|close
|58
|0.10
|1.2078
|1.2035
|1.2085
|18.00
|742.26
|117
|2006.03.31 22:18
|sell
|59
|0.10
|1.2116
|1.2141
|1.2091
|118
|2006.04.03 02:30
|close
|59
|0.10
|1.2102
|1.2141
|1.2091
|14.53
|756.79
|119
|2006.04.03 09:14
|sell
|60
|0.10
|1.2039
|1.2064
|1.2014
|120
|2006.04.03 10:54
|s/l
|60
|0.10
|1.2064
|1.2064
|1.2014
|-25.00
|731.79
|121
|2006.04.05 14:14
|buy
|61
|0.10
|1.2262
|1.2237
|1.2287
|122
|2006.04.05 14:25
|close
|61
|0.10
|1.2276
|1.2237
|1.2287
|14.00
|745.79
|123
|2006.04.07 15:20
|buy
|62
|0.10
|1.2171
|1.2146
|1.2196
|124
|2006.04.07 15:21
|s/l
|62
|0.10
|1.2146
|1.2146
|1.2196
|-25.00
|720.79
|125
|2006.04.10 02:33
|buy
|63
|0.10
|1.2122
|1.2097
|1.2147
|126
|2006.04.10 08:32
|s/l
|63
|0.10
|1.2097
|1.2097
|1.2147
|-25.00
|695.79
|127
|2006.04.11 02:44
|buy
|64
|0.10
|1.2100
|1.2075
|1.2125
|128
|2006.04.11 06:39
|close
|64
|0.10
|1.2113
|1.2075
|1.2125
|13.00
|708.79
|129
|2006.04.13 16:21
|buy
|65
|0.10
|1.2086
|1.2061
|1.2111
|130
|2006.04.13 17:51
|close
|65
|0.10
|1.2099
|1.2061
|1.2111
|13.00
|721.79
|131
|2006.04.17 20:38
|buy
|66
|0.10
|1.2269
|1.2244
|1.2294
|132
|2006.04.17 23:00
|s/l
|66
|0.10
|1.2244
|1.2244
|1.2294
|-25.00
|696.79
|133
|2006.04.18 11:57
|buy
|67
|0.10
|1.2254
|1.2229
|1.2279
|134
|2006.04.18 12:15
|close
|67
|0.10
|1.2266
|1.2229
|1.2279
|12.00
|708.79
|135
|2006.04.19 09:31
|buy
|68
|0.10
|1.2357
|1.2332
|1.2382
|136
|2006.04.19 13:08
|s/l
|68
|0.10
|1.2332
|1.2332
|1.2382
|-25.00
|683.79
|137
|2006.04.19 15:46
|buy
|69
|0.10
|1.2311
|1.2286
|1.2336
|138
|2006.04.19 15:56
|close
|69
|0.10
|1.2323
|1.2286
|1.2336
|12.00
|695.79
|139
|2006.04.19 23:29
|buy
|70
|0.10
|1.2375
|1.2350
|1.2400
|140
|2006.04.20 02:25
|s/l
|70
|0.10
|1.2350
|1.2350
|1.2400
|-27.40
|668.39
|141
|2006.04.20 07:37
|buy
|71
|0.10
|1.2350
|1.2325
|1.2375
|142
|2006.04.20 12:41
|s/l
|71
|0.10
|1.2325
|1.2325
|1.2375
|-25.00
|643.39
|143
|2006.04.27 18:57
|sell
|72
|0.10
|1.2544
|1.2569
|1.2519
|144
|2006.04.27 19:51
|close
|72
|0.10
|1.2529
|1.2569
|1.2519
|15.00
|658.39
|145
|2006.04.28 18:02
|buy
|73
|0.10
|1.2632
|1.2607
|1.2657
|146
|2006.04.28 21:42
|s/l
|73
|0.10
|1.2607
|1.2607
|1.2657
|-25.00
|633.39
|147
|2006.05.01 14:05
|sell
|74
|0.10
|1.2632
|1.2657
|1.2607
|148
|2006.05.01 14:56
|s/l
|74
|0.10
|1.2657
|1.2657
|1.2607
|-25.00
|608.39
|149
|2006.05.04 16:04
|sell
|75
|0.10
|1.2658
|1.2683
|1.2633
|150
|2006.05.04 16:20
|s/l
|75
|0.10
|1.2683
|1.2683
|1.2633
|-25.00
|583.39
|151
|2006.05.04 20:10
|sell
|76
|0.10
|1.2700
|1.2725
|1.2675
|152
|2006.05.04 20:17
|s/l
|76
|0.10
|1.2725
|1.2725
|1.2675
|-25.00
|558.39
|153
|2006.05.08 02:13
|buy
|77
|0.10
|1.2746
|1.2721
|1.2771
|154
|2006.05.08 02:58
|s/l
|77
|0.10
|1.2721
|1.2721
|1.2771
|-25.00
|533.39
|155
|2006.05.10 20:18
|buy
|78
|0.10
|1.2784
|1.2759
|1.2809
|156
|2006.05.10 20:18
|close
|78
|0.10
|1.2800
|1.2759
|1.2809
|16.00
|549.39
|157
|2006.05.10 20:40
|sell
|79
|0.10
|1.2810
|1.2835
|1.2785
|158
|2006.05.10 20:43
|s/l
|79
|0.10
|1.2835
|1.2835
|1.2785
|-25.00
|524.39
|159
|2006.05.11 14:21
|buy
|80
|0.10
|1.2734
|1.2709
|1.2759
|160
|2006.05.11 14:31
|t/p
|80
|0.10
|1.2759
|1.2709
|1.2759
|25.00
|549.39
|161
|2006.05.12 02:14
|buy
|81
|0.10
|1.2875
|1.2850
|1.2900
|162
|2006.05.12 02:45
|s/l
|81
|0.10
|1.2850
|1.2850
|1.2900
|-25.00
|524.39
|163
|2006.05.12 14:34
|buy
|82
|0.10
|1.2890
|1.2865
|1.2915
|164
|2006.05.12 14:36
|s/l
|82
|0.10
|1.2865
|1.2865
|1.2915
|-25.00
|499.39
|165
|2006.05.12 15:19
|sell
|83
|0.10
|1.2894
|1.2919
|1.2869
|166
|2006.05.12 15:53
|s/l
|83
|0.10
|1.2919
|1.2919
|1.2869
|-25.00
|474.39
|167
|2006.05.15 00:04
|sell
|84
|0.10
|1.2955
|1.2980
|1.2930
|168
|2006.05.15 02:01
|close
|84
|0.10
|1.2942
|1.2980
|1.2930
|13.00
|487.39
|169
|2006.05.15 05:44
|sell
|85
|0.10
|1.2926
|1.2951
|1.2901
|170
|2006.05.15 08:28
|close
|85
|0.10
|1.2913
|1.2951
|1.2901
|13.00
|500.39
|171
|2006.05.15 10:59
|buy
|86
|0.10
|1.2838
|1.2813
|1.2863
|172
|2006.05.15 12:42
|s/l
|86
|0.10
|1.2813
|1.2813
|1.2863
|-25.00
|475.39
|173
|2006.05.16 01:59
|buy
|87
|0.10
|1.2795
|1.2770
|1.2820
|174
|2006.05.16 02:36
|close
|87
|0.10
|1.2811
|1.2770
|1.2820
|16.00
|491.39
|175
|2006.05.16 14:30
|sell
|88
|0.10
|1.2831
|1.2856
|1.2806
|176
|2006.05.16 14:31
|s/l
|88
|0.10
|1.2856
|1.2856
|1.2806
|-25.00
|466.39
|177
|2006.05.17 09:09
|buy
|89
|0.10
|1.2882
|1.2857
|1.2907
|178
|2006.05.17 09:09
|close
|89
|0.10
|1.2902
|1.2857
|1.2907
|20.00
|486.39
|179
|2006.05.18 15:06
|buy
|90
|0.10
|1.2790
|1.2765
|1.2815
|180
|2006.05.18 15:31
|close
|90
|0.10
|1.2807
|1.2765
|1.2815
|17.00
|503.39
|181
|2006.05.18 23:09
|sell
|91
|0.10
|1.2861
|1.2886
|1.2836
|182
|2006.05.19 00:34
|close
|91
|0.10
|1.2849
|1.2886
|1.2836
|12.53
|515.92
|183
|2006.05.19 11:46
|sell
|92
|0.10
|1.2757
|1.2782
|1.2732
|184
|2006.05.19 12:03
|close
|92
|0.10
|1.2742
|1.2782
|1.2732
|15.00
|530.92
|185
|2006.05.19 16:45
|buy
|93
|0.10
|1.2715
|1.2690
|1.2740
|186
|2006.05.19 16:50
|close
|93
|0.10
|1.2727
|1.2690
|1.2740
|12.00
|542.92
|187
|2006.05.22 05:22
|sell
|94
|0.10
|1.2741
|1.2766
|1.2716
|188
|2006.05.22 07:45
|close
|94
|0.10
|1.2727
|1.2766
|1.2716
|14.00
|556.92
|189
|2006.05.23 08:13
|sell
|95
|0.10
|1.2846
|1.2871
|1.2821
|190
|2006.05.23 09:34
|close
|95
|0.10
|1.2834
|1.2871
|1.2821
|12.00
|568.92
|191
|2006.05.23 11:34
|buy
|96
|0.10
|1.2851
|1.2826
|1.2876
|192
|2006.05.23 15:29
|s/l
|96
|0.10
|1.2826
|1.2826
|1.2876
|-25.00
|543.92
|193
|2006.05.24 06:13
|sell
|97
|0.10
|1.2775
|1.2800
|1.2750
|194
|2006.05.24 08:48
|s/l
|97
|0.10
|1.2800
|1.2800
|1.2750
|-25.00
|518.92
|195
|2006.05.24 15:20
|sell
|98
|0.10
|1.2837
|1.2862
|1.2812
|196
|2006.05.24 16:01
|close
|98
|0.10
|1.2824
|1.2862
|1.2812
|13.00
|531.92
|197
|2006.05.25 08:08
|sell
|99
|0.10
|1.2771
|1.2796
|1.2746
|198
|2006.05.25 10:42
|s/l
|99
|0.10
|1.2796
|1.2796
|1.2746
|-25.00
|506.92
|199
|2006.05.25 14:05
|buy
|100
|0.10
|1.2760
|1.2735
|1.2785
|200
|2006.05.25 14:30
|close
|100
|0.10
|1.2774
|1.2735
|1.2785
|14.00
|520.92
|201
|2006.05.26 15:22
|buy
|101
|0.10
|1.2780
|1.2755
|1.2805
|202
|2006.05.26 15:35
|s/l
|101
|0.10
|1.2755
|1.2755
|1.2805
|-25.00
|495.92
|203
|2006.05.31 16:03
|sell
|102
|0.10
|1.2853
|1.2878
|1.2828
|204
|2006.05.31 16:16
|close
|102
|0.10
|1.2838
|1.2878
|1.2828
|15.00
|510.92