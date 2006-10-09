Interbank FX, LLC

Account: 1186957 Name: Barry Riley Currency: USD 2006 October 12, 20:49
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
133034152006.10.09 02:59buy0.10usdchf1.26050.00001.26302006.10.10 08:091.26300.000.000.9919.79
133034982006.10.08 22:01buy limit1.60usdchf1.25450.00001.25702006.10.10 08:091.2633cancelled
133034702006.10.08 22:01buy limit0.80usdchf1.25600.00001.25852006.10.10 08:091.2634cancelled
133034562006.10.08 22:01buy limit0.40usdchf1.25750.00001.26002006.10.10 08:091.2633cancelled
133034302006.10.08 22:01buy limit0.20usdchf1.25900.00001.26152006.10.10 08:091.2633cancelled
133032112006.10.08 22:00buy0.05usdchf1.26200.00001.26452006.10.10 08:091.26260.000.000.502.38
134034812006.10.10 08:09buy0.05usdchf1.26310.00001.26562006.10.10 08:301.26560.000.000.009.88
134036062006.10.10 08:10buy limit1.60usdchf1.25560.00001.25812006.10.10 08:301.2660cancelled
134035572006.10.10 08:09buy limit0.80usdchf1.25710.00001.25962006.10.10 08:301.2662cancelled
134035392006.10.10 08:09buy limit0.40usdchf1.25860.00001.26112006.10.10 08:301.2662cancelled
134035252006.10.10 08:09buy limit0.20usdchf1.26010.00001.26262006.10.10 08:301.2661cancelled
134034962006.10.10 08:09buy limit0.10usdchf1.26160.00001.26412006.10.10 08:301.2660cancelled
133035222006.10.10 08:22buy0.20eurusd1.25630.00001.25882006.10.10 08:381.25880.000.000.0050.00
133038842006.10.08 22:04buy limit1.60eurusd1.25180.00001.25432006.10.10 08:381.2593cancelled
133037482006.10.08 22:02buy limit0.80eurusd1.25330.00001.25582006.10.10 08:381.2593cancelled
133035362006.10.08 22:02buy limit0.40eurusd1.25480.00001.25732006.10.10 08:381.2594cancelled
133034432006.10.10 08:20buy0.10eurusd1.25780.00001.26032006.10.10 08:381.25910.000.000.0013.00
133031142006.10.08 22:00buy0.05eurusd1.25930.00001.26182006.10.10 08:381.25900.000.00-0.43-1.50
134128142006.10.10 08:38buy limit1.60eurusd1.25160.00001.25412006.10.10 10:091.2575cancelled
134127982006.10.10 08:38buy limit0.80eurusd1.25310.00001.25562006.10.10 10:101.2574cancelled
134127162006.10.10 08:38buy limit0.40eurusd1.25460.00001.25712006.10.10 10:101.2575cancelled
134126572006.10.10 09:03buy0.20eurusd1.25610.00001.25862006.10.10 10:101.25720.000.000.0022.00
134126132006.10.10 08:41buy0.10eurusd1.25760.00001.26012006.10.10 10:101.25730.000.000.00-3.00
134125132006.10.10 08:38buy0.05eurusd1.25910.00001.26162006.10.10 10:101.25700.000.000.00-10.50
134088642006.10.10 08:37buy0.10usdchf1.26460.00001.26712006.10.10 10:391.26710.000.000.0019.73
134090632006.10.10 08:31buy limit1.60usdchf1.25860.00001.26112006.10.10 10:391.2675cancelled
134090342006.10.10 08:31buy limit0.80usdchf1.26010.00001.26262006.10.10 10:391.2676cancelled
134090022006.10.10 08:31buy limit0.40usdchf1.26160.00001.26412006.10.10 10:391.2675cancelled
134088972006.10.10 08:31buy limit0.20usdchf1.26310.00001.26562006.10.10 10:391.2674cancelled
134088532006.10.10 08:31buy0.05usdchf1.26610.00001.26862006.10.10 10:391.26710.000.000.003.95
134226102006.10.10 10:10buy limit1.60eurusd1.25000.00001.25252006.10.10 12:311.2544cancelled
134226032006.10.10 10:10buy limit0.80eurusd1.25150.00001.25402006.10.10 12:321.2545cancelled
134225952006.10.10 11:47buy0.40eurusd1.25300.00001.25552006.10.10 12:321.25420.000.000.0048.00
134225932006.10.10 11:16buy0.20eurusd1.25450.00001.25702006.10.10 12:321.25410.000.000.00-8.00
134225762006.10.10 10:36buy0.10eurusd1.25600.00001.25852006.10.10 12:331.25400.000.000.00-20.00
134225632006.10.10 10:10buy0.05eurusd1.25750.00001.26002006.10.10 12:331.25390.000.000.00-18.00
134249162006.10.10 10:40buy0.05usdchf1.26730.00001.26982006.10.10 13:381.26980.000.000.009.84
134249662006.10.10 10:40buy limit1.60usdchf1.25980.00001.26232006.10.10 13:381.2701cancelled
134249582006.10.10 10:40buy limit0.80usdchf1.26130.00001.26382006.10.10 13:381.2702cancelled
134249342006.10.10 10:40buy limit0.20usdchf1.26430.00001.26682006.10.10 13:381.2703cancelled
134249382006.10.10 10:40buy limit0.40usdchf1.26280.00001.26532006.10.10 13:381.2703cancelled
134249292006.10.10 10:40buy limit0.10usdchf1.26580.00001.26832006.10.10 13:381.2702cancelled
134403882006.10.10 16:42buy0.10usdchf1.26860.00001.27112006.10.10 21:401.27110.000.000.9919.66
134405522006.10.10 13:38buy limit1.60usdchf1.26260.00001.26512006.10.10 21:401.2716cancelled
134405422006.10.10 13:38buy limit0.80usdchf1.26410.00001.26662006.10.10 21:401.2714cancelled
134405352006.10.10 13:38buy limit0.40usdchf1.26560.00001.26812006.10.10 21:401.2715cancelled
134405122006.10.10 13:38buy limit0.20usdchf1.26710.00001.26962006.10.10 21:401.2714cancelled
134403622006.10.10 13:38buy0.05usdchf1.27010.00001.27262006.10.10 21:401.27110.000.000.503.93
134360932006.10.10 13:37buy0.10eurusd1.25250.00001.25502006.10.11 08:151.25500.000.00-0.8725.00
134361052006.10.10 12:33buy limit1.60eurusd1.24650.00001.24902006.10.11 08:151.2552cancelled
134361042006.10.10 12:33buy limit0.80eurusd1.24800.00001.25052006.10.11 08:151.2553cancelled
134361032006.10.10 12:33buy limit0.40eurusd1.24950.00001.25202006.10.11 08:151.2552cancelled
134361002006.10.10 12:33buy limit0.20eurusd1.25100.00001.25352006.10.11 08:151.2551cancelled
134360882006.10.10 12:33buy0.05eurusd1.25400.00001.25652006.10.11 08:151.25480.000.00-0.434.00
134593602006.10.11 05:56buy0.10usdchf1.27010.00001.27262006.10.11 18:181.27260.000.000.0019.64
134593732006.10.10 21:40buy limit1.60usdchf1.26410.00001.26662006.10.11 18:181.2729cancelled
134593692006.10.10 21:40buy limit0.80usdchf1.26560.00001.26812006.10.11 18:181.2728cancelled
134593652006.10.10 21:40buy limit0.40usdchf1.26710.00001.26962006.10.11 18:191.2729cancelled
134593632006.10.10 21:40buy limit0.20usdchf1.26860.00001.27112006.10.11 18:191.2728cancelled
134593502006.10.10 21:40buy0.05usdchf1.27160.00001.27412006.10.11 18:191.27240.000.000.003.14
134828472006.10.11 08:15buy limit1.60eurusd1.24740.00001.24992006.10.11 18:521.2537cancelled
134828452006.10.11 08:15buy limit0.80eurusd1.24890.00001.25142006.10.11 18:521.2539cancelled
134828412006.10.11 08:15buy limit0.40eurusd1.25040.00001.25292006.10.11 18:521.2539cancelled
134828342006.10.11 18:20buy0.20eurusd1.25190.00001.25442006.10.11 18:521.25370.000.000.0036.00
134828252006.10.11 18:04buy0.10eurusd1.25340.00001.25592006.10.11 18:521.25370.000.000.003.00
134828142006.10.11 08:15buy0.05eurusd1.25490.00001.25742006.10.11 18:521.25360.000.000.00-6.50
135206832006.10.11 18:52buy0.10eurusd1.25240.00001.25492006.10.12 07:051.25490.000.00-2.6025.00
135208212006.10.11 18:52buy limit1.60eurusd1.24640.00001.24892006.10.12 07:051.2549cancelled
135207922006.10.11 18:52buy limit0.80eurusd1.24790.00001.25042006.10.12 07:051.2548cancelled
135207552006.10.11 18:52buy limit0.40eurusd1.24940.00001.25192006.10.12 07:051.2549cancelled
135207112006.10.11 18:52buy limit0.20eurusd1.25090.00001.25342006.10.12 07:061.2550cancelled
135206442006.10.11 18:52buy0.05eurusd1.25390.00001.25642006.10.12 07:061.25470.000.00-1.304.00
135136652006.10.11 18:20buy limit1.60usdchf1.26520.00001.26772006.10.12 08:241.2698cancelled
135135522006.10.11 18:20buy limit0.80usdchf1.26670.00001.26922006.10.12 08:241.2697cancelled
135135172006.10.12 07:11buy0.40usdchf1.26820.00001.27072006.10.12 08:241.26940.000.000.0037.81
135135002006.10.12 07:04buy0.20usdchf1.26970.00001.27222006.10.12 08:241.26950.000.000.00-3.15
135134862006.10.11 18:51buy0.10usdchf1.27120.00001.27372006.10.12 08:241.26950.000.002.97-13.39
135134722006.10.11 18:19buy0.05usdchf1.27270.00001.27522006.10.12 08:241.26950.000.001.49-12.60
135544872006.10.12 08:40buy0.10usdchf1.26850.00001.27102006.10.12 10:351.27100.000.000.0019.67
135544742006.10.12 08:24buy0.05usdchf1.27000.00001.27252006.10.12 11:361.27250.000.000.009.82
135605612006.10.12 10:37buy limit1.60usdchf1.26100.00001.26352006.10.12 11:361.2728cancelled
135545362006.10.12 08:25buy limit1.60usdchf1.26250.00001.26502006.10.12 11:361.2728cancelled
135545222006.10.12 08:24buy limit0.80usdchf1.26400.00001.26652006.10.12 11:361.2728cancelled
135545182006.10.12 08:24buy limit0.40usdchf1.26550.00001.26802006.10.12 11:361.2729cancelled
135544982006.10.12 08:24buy limit0.20usdchf1.26700.00001.26952006.10.12 11:361.2730cancelled
135646392006.10.12 11:37buy limit1.60usdchf1.26540.00001.26792006.10.12 12:311.2719cancelled
135646232006.10.12 11:37buy limit0.80usdchf1.26690.00001.26942006.10.12 12:311.2718cancelled
135646112006.10.12 11:36buy limit0.40usdchf1.26840.00001.27092006.10.12 12:311.2716cancelled
135646052006.10.12 12:30buy0.20usdchf1.26990.00001.27242006.10.12 12:311.27070.000.000.0012.59
135645762006.10.12 12:07buy0.10usdchf1.27140.00001.27392006.10.12 12:311.27060.000.000.00-6.30
135645422006.10.12 11:36buy0.05usdchf1.27290.00001.27542006.10.12 12:311.27070.000.000.00-8.66
135681212006.10.12 12:39buy0.10usdchf1.26990.00001.27242006.10.12 12:591.27240.000.000.0019.65
135682002006.10.12 12:31buy limit1.60usdchf1.26390.00001.26642006.10.12 12:591.2729cancelled
135681912006.10.12 12:31buy limit0.80usdchf1.26540.00001.26792006.10.12 12:591.2730cancelled
135681842006.10.12 12:31buy limit0.40usdchf1.26690.00001.26942006.10.12 12:591.2730cancelled
135681562006.10.12 12:31buy limit0.20usdchf1.26840.00001.27092006.10.12 12:591.2729cancelled
135680712006.10.12 12:31buy0.05usdchf1.27140.00001.27392006.10.12 12:591.27250.000.000.004.32
135456032006.10.12 07:06buy limit1.60eurusd1.24750.00001.25002006.10.12 13:281.2533cancelled
135455582006.10.12 07:06buy limit0.80eurusd1.24900.00001.25152006.10.12 13:281.2534cancelled
135455392006.10.12 07:06buy limit0.40eurusd1.25050.00001.25302006.10.12 13:291.2534cancelled
135455342006.10.12 13:06buy0.20eurusd1.25200.00001.25452006.10.12 13:291.25310.000.000.0022.00
135455132006.10.12 10:40buy0.10eurusd1.25350.00001.25602006.10.12 13:291.25320.000.000.00-3.00
135455082006.10.12 07:06buy0.05eurusd1.25500.00001.25752006.10.12 13:291.25310.000.000.00-9.50
135750192006.10.12 13:29buy0.05eurusd1.25320.00001.25572006.10.12 20:231.25570.000.000.0012.50
135751392006.10.12 13:31buy limit1.60eurusd1.24570.00001.24822006.10.12 20:231.2558cancelled
135751312006.10.12 13:31buy limit0.80eurusd1.24720.00001.24972006.10.12 20:231.2559cancelled
135750892006.10.12 13:30buy limit0.40eurusd1.24870.00001.25122006.10.12 20:231.2558cancelled
135750782006.10.12 13:30buy limit0.20eurusd1.25020.00001.25272006.10.12 20:241.2559cancelled
135750362006.10.12 13:30buy limit0.10eurusd1.25170.00001.25422006.10.12 20:241.2558cancelled
  0.00 0.00 1.81 356.20
Closed P/L: 358.01
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
135724172006.10.12 12:59buy0.05usdchf1.27280.00001.2753 1.26840.000.000.00-17.34
135724192006.10.12 13:44buy0.10usdchf1.27130.00001.2738 1.26840.000.000.00-22.86
135724362006.10.12 17:39buy0.20usdchf1.26980.00001.2723 1.26840.000.000.00-22.08
135899952006.10.12 20:25buy0.05eurusd1.25590.00001.2584 1.25580.000.000.00-0.50
  0.00 0.00 0.00 -62.78
 Floating P/L: -62.78
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
135724672006.10.12 13:00buy limit0.40usdchf1.26830.00001.2708 1.2689DLM222777
135725372006.10.12 13:00buy limit0.80usdchf1.26680.00001.2693 1.2689DLM222777
135725552006.10.12 13:00buy limit1.60usdchf1.26530.00001.2678 1.2689DLM222777
135900892006.10.12 20:29buy limit0.10eurusd1.25440.00001.2569 1.2560DLM222777
135901222006.10.12 20:29buy limit0.20eurusd1.25290.00001.2554 1.2560DLM222777
135902042006.10.12 20:31buy limit0.40eurusd1.25140.00001.2539 1.2560DLM222777
135902162006.10.12 20:31buy limit0.80eurusd1.24990.00001.2524 1.2560DLM222777
135902422006.10.12 20:32buy limit1.60eurusd1.24840.00001.2509 1.2560DLM222777
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 358.01 Floating P/L: -62.78 Margin: 400.00
Balance: 15 730.18 Equity: 15 667.40 Free Margin: 15 267.40
 
Details:
Graph
Gross Profit: 478.08 Gross Loss: 120.07 Total Net Profit: 358.01
Profit Factor: 3.98 Expected Payoff: 8.52  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 46.00 (0.30%) Relative Drawdown: 0.30% (46.00)
 
Total Trades: 42 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 42 (66.67%)
Profit Trades (% of total): 28 (66.67%) Loss trades (% of total): 14 (33.33%)
Largest profit trade: 50.00 loss trade: -20.00
Average profit trade: 17.07 loss trade: -8.58
Maximum consecutive wins ($): 9 (124.40) consecutive losses ($): 3 (-46.00)
Maximal consecutive profit (count): 124.40 (9) consecutive loss (count): -46.00 (3)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2