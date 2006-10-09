Interbank FX, LLC

Account: 1186957 Name: Barry Riley Currency: USD 2006 October 11, 22:21
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
133034152006.10.09 02:59buy0.10usdchf1.26050.00001.26302006.10.10 08:091.26300.000.000.9919.79
133034982006.10.08 22:01buy limit1.60usdchf1.25450.00001.25702006.10.10 08:091.2633cancelled
133034702006.10.08 22:01buy limit0.80usdchf1.25600.00001.25852006.10.10 08:091.2634cancelled
133034562006.10.08 22:01buy limit0.40usdchf1.25750.00001.26002006.10.10 08:091.2633cancelled
133034302006.10.08 22:01buy limit0.20usdchf1.25900.00001.26152006.10.10 08:091.2633cancelled
133032112006.10.08 22:00buy0.05usdchf1.26200.00001.26452006.10.10 08:091.26260.000.000.502.38
134034812006.10.10 08:09buy0.05usdchf1.26310.00001.26562006.10.10 08:301.26560.000.000.009.88
134036062006.10.10 08:10buy limit1.60usdchf1.25560.00001.25812006.10.10 08:301.2660cancelled
134035572006.10.10 08:09buy limit0.80usdchf1.25710.00001.25962006.10.10 08:301.2662cancelled
134035392006.10.10 08:09buy limit0.40usdchf1.25860.00001.26112006.10.10 08:301.2662cancelled
134035252006.10.10 08:09buy limit0.20usdchf1.26010.00001.26262006.10.10 08:301.2661cancelled
134034962006.10.10 08:09buy limit0.10usdchf1.26160.00001.26412006.10.10 08:301.2660cancelled
133035222006.10.10 08:22buy0.20eurusd1.25630.00001.25882006.10.10 08:381.25880.000.000.0050.00
133038842006.10.08 22:04buy limit1.60eurusd1.25180.00001.25432006.10.10 08:381.2593cancelled
133037482006.10.08 22:02buy limit0.80eurusd1.25330.00001.25582006.10.10 08:381.2593cancelled
133035362006.10.08 22:02buy limit0.40eurusd1.25480.00001.25732006.10.10 08:381.2594cancelled
133034432006.10.10 08:20buy0.10eurusd1.25780.00001.26032006.10.10 08:381.25910.000.000.0013.00
133031142006.10.08 22:00buy0.05eurusd1.25930.00001.26182006.10.10 08:381.25900.000.00-0.43-1.50
134128142006.10.10 08:38buy limit1.60eurusd1.25160.00001.25412006.10.10 10:091.2575cancelled
134127982006.10.10 08:38buy limit0.80eurusd1.25310.00001.25562006.10.10 10:101.2574cancelled
134127162006.10.10 08:38buy limit0.40eurusd1.25460.00001.25712006.10.10 10:101.2575cancelled
134126572006.10.10 09:03buy0.20eurusd1.25610.00001.25862006.10.10 10:101.25720.000.000.0022.00
134126132006.10.10 08:41buy0.10eurusd1.25760.00001.26012006.10.10 10:101.25730.000.000.00-3.00
134125132006.10.10 08:38buy0.05eurusd1.25910.00001.26162006.10.10 10:101.25700.000.000.00-10.50
134088642006.10.10 08:37buy0.10usdchf1.26460.00001.26712006.10.10 10:391.26710.000.000.0019.73
134090632006.10.10 08:31buy limit1.60usdchf1.25860.00001.26112006.10.10 10:391.2675cancelled
134090342006.10.10 08:31buy limit0.80usdchf1.26010.00001.26262006.10.10 10:391.2676cancelled
134090022006.10.10 08:31buy limit0.40usdchf1.26160.00001.26412006.10.10 10:391.2675cancelled
134088972006.10.10 08:31buy limit0.20usdchf1.26310.00001.26562006.10.10 10:391.2674cancelled
134088532006.10.10 08:31buy0.05usdchf1.26610.00001.26862006.10.10 10:391.26710.000.000.003.95
134226102006.10.10 10:10buy limit1.60eurusd1.25000.00001.25252006.10.10 12:311.2544cancelled
134226032006.10.10 10:10buy limit0.80eurusd1.25150.00001.25402006.10.10 12:321.2545cancelled
134225952006.10.10 11:47buy0.40eurusd1.25300.00001.25552006.10.10 12:321.25420.000.000.0048.00
134225932006.10.10 11:16buy0.20eurusd1.25450.00001.25702006.10.10 12:321.25410.000.000.00-8.00
134225762006.10.10 10:36buy0.10eurusd1.25600.00001.25852006.10.10 12:331.25400.000.000.00-20.00
134225632006.10.10 10:10buy0.05eurusd1.25750.00001.26002006.10.10 12:331.25390.000.000.00-18.00
134249162006.10.10 10:40buy0.05usdchf1.26730.00001.26982006.10.10 13:381.26980.000.000.009.84
134249662006.10.10 10:40buy limit1.60usdchf1.25980.00001.26232006.10.10 13:381.2701cancelled
134249582006.10.10 10:40buy limit0.80usdchf1.26130.00001.26382006.10.10 13:381.2702cancelled
134249342006.10.10 10:40buy limit0.20usdchf1.26430.00001.26682006.10.10 13:381.2703cancelled
134249382006.10.10 10:40buy limit0.40usdchf1.26280.00001.26532006.10.10 13:381.2703cancelled
134249292006.10.10 10:40buy limit0.10usdchf1.26580.00001.26832006.10.10 13:381.2702cancelled
134403882006.10.10 16:42buy0.10usdchf1.26860.00001.27112006.10.10 21:401.27110.000.000.9919.66
134405522006.10.10 13:38buy limit1.60usdchf1.26260.00001.26512006.10.10 21:401.2716cancelled
134405422006.10.10 13:38buy limit0.80usdchf1.26410.00001.26662006.10.10 21:401.2714cancelled
134405352006.10.10 13:38buy limit0.40usdchf1.26560.00001.26812006.10.10 21:401.2715cancelled
134405122006.10.10 13:38buy limit0.20usdchf1.26710.00001.26962006.10.10 21:401.2714cancelled
134403622006.10.10 13:38buy0.05usdchf1.27010.00001.27262006.10.10 21:401.27110.000.000.503.93
134360932006.10.10 13:37buy0.10eurusd1.25250.00001.25502006.10.11 08:151.25500.000.00-0.8725.00
134361052006.10.10 12:33buy limit1.60eurusd1.24650.00001.24902006.10.11 08:151.2552cancelled
134361042006.10.10 12:33buy limit0.80eurusd1.24800.00001.25052006.10.11 08:151.2553cancelled
134361032006.10.10 12:33buy limit0.40eurusd1.24950.00001.25202006.10.11 08:151.2552cancelled
134361002006.10.10 12:33buy limit0.20eurusd1.25100.00001.25352006.10.11 08:151.2551cancelled
134360882006.10.10 12:33buy0.05eurusd1.25400.00001.25652006.10.11 08:151.25480.000.00-0.434.00
134593602006.10.11 05:56buy0.10usdchf1.27010.00001.27262006.10.11 18:181.27260.000.000.0019.64
134593732006.10.10 21:40buy limit1.60usdchf1.26410.00001.26662006.10.11 18:181.2729cancelled
134593692006.10.10 21:40buy limit0.80usdchf1.26560.00001.26812006.10.11 18:181.2728cancelled
134593652006.10.10 21:40buy limit0.40usdchf1.26710.00001.26962006.10.11 18:191.2729cancelled
134593632006.10.10 21:40buy limit0.20usdchf1.26860.00001.27112006.10.11 18:191.2728cancelled
134593502006.10.10 21:40buy0.05usdchf1.27160.00001.27412006.10.11 18:191.27240.000.000.003.14
134828472006.10.11 08:15buy limit1.60eurusd1.24740.00001.24992006.10.11 18:521.2537cancelled
134828452006.10.11 08:15buy limit0.80eurusd1.24890.00001.25142006.10.11 18:521.2539cancelled
134828412006.10.11 08:15buy limit0.40eurusd1.25040.00001.25292006.10.11 18:521.2539cancelled
134828342006.10.11 18:20buy0.20eurusd1.25190.00001.25442006.10.11 18:521.25370.000.000.0036.00
134828252006.10.11 18:04buy0.10eurusd1.25340.00001.25592006.10.11 18:521.25370.000.000.003.00
134828142006.10.11 08:15buy0.05eurusd1.25490.00001.25742006.10.11 18:521.25360.000.000.00-6.50
  0.00 0.00 1.25 245.44
Closed P/L: 246.69
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
135134722006.10.11 18:19buy0.05usdchf1.27270.00001.2752 1.27190.000.001.49-3.14
135134862006.10.11 18:51buy0.10usdchf1.27120.00001.2737 1.27190.000.002.975.50
135206442006.10.11 18:52buy0.05eurusd1.25390.00001.2564 1.25180.000.00-1.30-10.50
135206832006.10.11 18:52buy0.10eurusd1.25240.00001.2549 1.25180.000.00-2.60-6.00
  0.00 0.00 0.56 -14.14
 Floating P/L: -13.58
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
135135002006.10.11 18:20buy limit0.20usdchf1.26970.00001.2722 1.2725DLM222777
135135172006.10.11 18:20buy limit0.40usdchf1.26820.00001.2707 1.2725DLM222777
135135522006.10.11 18:20buy limit0.80usdchf1.26670.00001.2692 1.2725DLM222777
135136652006.10.11 18:20buy limit1.60usdchf1.26520.00001.2677 1.2725DLM222777
135207112006.10.11 18:52buy limit0.20eurusd1.25090.00001.2534 1.2520DLM222777
135207552006.10.11 18:52buy limit0.40eurusd1.24940.00001.2519 1.2520DLM222777
135207922006.10.11 18:52buy limit0.80eurusd1.24790.00001.2504 1.2520DLM222777
135208212006.10.11 18:52buy limit1.60eurusd1.24640.00001.2489 1.2520DLM222777
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 246.69 Floating P/L: -13.58 Margin: 300.00
Balance: 15 618.86 Equity: 15 605.28 Free Margin: 15 305.28
 
Details:
Graph
Gross Profit: 314.62 Gross Loss: 67.93 Total Net Profit: 246.69
Profit Factor: 4.63 Expected Payoff: 9.87  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 46.00 (0.30%) Relative Drawdown: 0.30% (46.00)
 
Total Trades: 25 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 25 (72.00%)
Profit Trades (% of total): 18 (72.00%) Loss trades (% of total): 7 (28.00%)
Largest profit trade: 50.00 loss trade: -20.00
Average profit trade: 17.48 loss trade: -9.70
Maximum consecutive wins ($): 9 (124.40) consecutive losses ($): 3 (-46.00)
Maximal consecutive profit (count): 124.40 (9) consecutive loss (count): -46.00 (3)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2