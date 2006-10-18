|Account: 1261774
|Name: TerminatorLS
|Currency: USD
|2006 October 18, 22:49
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13902329
|2006.10.18 08:45
|sell
|0.01
|eurcad
|1.4282
|0.0000
|1.4244
|2006.10.18 13:11
|1.4262
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|13911825
|2006.10.18 12:30
|sell
|0.02
|eurcad
|1.4300
|0.0000
|1.4262
|2006.10.18 13:11
|1.4262
|0.00
|0.00
|0.00
|6.66
|13902339
|2006.10.18 08:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.70
|0.00
|119.08
|2006.10.18 13:11
|119.08
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|13892754
|2006.10.18 05:02
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3731
|0.0000
|2.3769
|2006.10.18 13:06
|2.3750
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|13904588
|2006.10.18 09:34
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3712
|0.0000
|2.3750
|2006.10.18 13:06
|2.3750
|0.00
|0.00
|0.00
|5.98
|13894471
|2006.10.18 06:14
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2685
|0.0000
|1.2723
|2006.10.18 12:55
|1.2706
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|13898081
|2006.10.18 07:18
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2667
|0.0000
|1.2705
|2006.10.18 12:55
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|5.98
|13788045
|2006.10.17 06:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2528
|0.0000
|1.2490
|2006.10.18 12:50
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.07
|0.10
|13828686
|2006.10.17 13:19
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2546
|0.0000
|1.2508
|2006.10.18 12:50
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.14
|4.00
|13844518
|2006.10.17 15:47
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2564
|0.0000
|1.2526
|2006.10.18 12:50
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.29
|15.20
|13840413
|2006.10.17 15:10
|buy
|0.01
|nzdjpy
|78.82
|0.00
|79.20
|2006.10.18 12:31
|78.79
|0.00
|0.00
|0.11
|-0.26
|13774318
|2006.10.17 00:23
|buy
|0.01
|chfjpy
|93.75
|0.00
|94.13
|2006.10.18 12:31
|93.71
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.33
|13808708
|2006.10.17 09:29
|buy
|0.02
|chfjpy
|93.57
|0.00
|93.95
|2006.10.18 12:31
|93.70
|0.00
|0.00
|0.04
|2.19
|13718936
|2006.10.16 09:06
|buy
|0.01
|audjpy
|89.84
|0.00
|90.22
|2006.10.18 12:31
|89.59
|0.00
|0.00
|0.24
|-2.10
|13866481
|2006.10.17 21:16
|buy
|0.02
|nzdjpy
|78.61
|0.00
|78.99
|2006.10.18 12:31
|78.76
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|13770051
|2006.10.16 22:53
|buy
|0.02
|audjpy
|89.66
|0.00
|90.04
|2006.10.18 12:31
|89.59
|0.00
|0.00
|0.24
|-1.18
|13812573
|2006.10.17 10:34
|buy
|0.04
|audjpy
|89.47
|0.00
|89.85
|2006.10.18 12:31
|89.59
|0.00
|0.00
|0.47
|4.04
|13869962
|2006.10.17 21:51
|buy
|0.04
|nzdjpy
|78.42
|0.00
|78.80
|2006.10.18 12:31
|78.80
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|13869551
|2006.10.17 21:48
|buy
|0.08
|audjpy
|89.28
|0.00
|89.66
|2006.10.18 12:31
|89.59
|0.00
|0.00
|0.00
|20.88
|13870717
|2006.10.17 21:56
|buy
|0.04
|chfjpy
|93.38
|0.00
|93.76
|2006.10.18 12:31
|93.76
|0.00
|0.00
|0.00
|12.79
|13702679
|2006.10.16 06:58
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6736
|0.0000
|0.6698
|2006.10.18 08:30
|0.6698
|0.00
|0.00
|0.10
|7.11
|13781126
|2006.10.17 03:00
|sell
|0.01
|euraud
|1.6620
|0.0000
|1.6582
|2006.10.18 06:26
|1.6617
|0.00
|0.00
|0.09
|0.23
|13831729
|2006.10.17 13:31
|sell
|0.02
|euraud
|1.6638
|0.0000
|1.6600
|2006.10.18 06:26
|1.6618
|0.00
|0.00
|0.18
|3.02
|13838784
|2006.10.17 14:44
|sell
|0.04
|euraud
|1.6656
|0.0000
|1.6618
|2006.10.18 06:26
|1.6618
|0.00
|0.00
|0.37
|11.49
|13845682
|2006.10.17 15:56
|buy
|0.01
|eurjpy
|149.08
|0.00
|149.46
|2006.10.17 23:05
|148.86
|0.00
|0.00
|0.09
|-1.85
|13864673
|2006.10.17 21:04
|buy
|0.02
|eurjpy
|148.90
|0.00
|149.28
|2006.10.17 23:05
|148.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|13866678
|2006.10.17 21:17
|buy
|0.04
|eurjpy
|148.72
|0.00
|149.10
|2006.10.17 23:05
|148.86
|0.00
|0.00
|0.00
|4.72
|13870543
|2006.10.17 21:53
|buy
|0.08
|eurjpy
|148.54
|0.00
|148.92
|2006.10.17 23:05
|148.84
|0.00
|0.00
|0.00
|20.23
|13789025
|2006.10.17 06:41
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2712
|0.0000
|1.2750
|2006.10.17 21:38
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.10
|-1.89
|13794284
|2006.10.17 07:47
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2694
|0.0000
|1.2732
|2006.10.17 21:38
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.20
|-0.95
|13804308
|2006.10.17 08:59
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2676
|0.0000
|1.2714
|2006.10.17 21:38
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.40
|3.78
|13830370
|2006.10.17 13:22
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2658
|0.0000
|1.2696
|2006.10.17 21:38
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.79
|19.54
|13753645
|2006.10.16 15:58
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1386
|0.0000
|1.1424
|2006.10.17 18:50
|1.1404
|0.00
|0.00
|0.03
|1.58
|13759154
|2006.10.16 18:10
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1367
|0.0000
|1.1405
|2006.10.17 18:50
|1.1405
|0.00
|0.00
|0.05
|6.66
|13805854
|2006.10.17 09:04
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3678
|0.0000
|2.3716
|2006.10.17 18:36
|2.3716
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|13791645
|2006.10.17 07:04
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.13
|0.00
|119.51
|2006.10.17 17:32
|118.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.36
|13794215
|2006.10.17 07:47
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.94
|0.00
|119.32
|2006.10.17 17:32
|118.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|13802617
|2006.10.17 08:43
|buy
|0.04
|usdjpy
|118.75
|0.00
|119.13
|2006.10.17 17:32
|118.85
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|13843878
|2006.10.17 15:42
|buy
|0.08
|usdjpy
|118.57
|0.00
|118.95
|2006.10.17 17:31
|118.87
|0.00
|0.00
|0.00
|20.19
|13774788
|2006.10.17 00:31
|buy
|0.01
|eurjpy
|149.25
|0.00
|149.63
|2006.10.17 15:52
|148.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.27
|13790075
|2006.10.17 06:52
|buy
|0.02
|eurjpy
|149.07
|0.00
|149.45
|2006.10.17 15:52
|149.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|13803058
|2006.10.17 08:47
|buy
|0.04
|eurjpy
|148.89
|0.00
|149.27
|2006.10.17 15:52
|148.99
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|13808818
|2006.10.17 09:30
|buy
|0.08
|eurjpy
|148.70
|0.00
|149.08
|2006.10.17 15:52
|149.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20.24
|13803125
|2006.10.17 08:47
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1372
|0.0000
|1.1334
|2006.10.17 15:46
|1.1334
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|13795845
|2006.10.17 07:57
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.6620
|0.0000
|0.6658
|2006.10.17 15:46
|0.6658
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|13706823
|2006.10.16 07:24
|sell
|0.01
|eurcad
|1.4209
|0.0000
|1.4171
|2006.10.17 10:07
|1.4236
|0.00
|0.00
|0.04
|-2.38
|13709237
|2006.10.16 07:52
|sell
|0.02
|eurcad
|1.4227
|0.0000
|1.4189
|2006.10.17 10:07
|1.4235
|0.00
|0.00
|0.07
|-1.41
|13710736
|2006.10.16 07:58
|sell
|0.04
|eurcad
|1.4245
|0.0000
|1.4207
|2006.10.17 10:07
|1.4236
|0.00
|0.00
|0.14
|3.17
|13780536
|2006.10.17 02:40
|sell
|0.08
|eurcad
|1.4264
|0.0000
|1.4226
|2006.10.17 10:07
|1.4235
|0.00
|0.00
|0.00
|20.42
|13702488
|2006.10.16 06:58
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3649
|0.0000
|2.3687
|2006.10.17 09:04
|2.3668
|0.00
|0.00
|0.16
|1.50
|13794913
|2006.10.17 07:52
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3630
|0.0000
|2.3668
|2006.10.17 09:04
|2.3668
|0.00
|0.00
|0.00
|5.99
|13791099
|2006.10.17 07:00
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1419
|0.0000
|1.1381
|2006.10.17 08:46
|1.1381
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|13720647
|2006.10.16 09:27
|buy
|0.01
|nzdjpy
|78.66
|0.00
|79.04
|2006.10.17 08:17
|78.84
|0.00
|0.00
|0.11
|1.51
|13724205
|2006.10.16 10:21
|buy
|0.02
|nzdjpy
|78.47
|0.00
|78.85
|2006.10.17 08:16
|78.85
|0.00
|0.00
|0.22
|6.39
|13717909
|2006.10.16 08:51
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.6577
|0.0000
|0.6615
|2006.10.17 07:57
|0.6615
|0.00
|0.00
|0.03
|3.80
|13711652
|2006.10.16 08:04
|buy
|0.01
|audusd
|0.7510
|0.0000
|0.7548
|2006.10.17 05:49
|0.7548
|0.00
|0.00
|0.01
|3.80
|13700385
|2006.10.16 06:12
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1417
|0.0000
|1.1379
|2006.10.16 22:33
|1.1415
|0.00
|0.00
|0.03
|0.14
|13701989
|2006.10.16 06:48
|sell
|0.02
|audnzd
|1.1435
|0.0000
|1.1397
|2006.10.16 22:33
|1.1416
|0.00
|0.00
|0.06
|2.51
|13714899
|2006.10.16 08:18
|sell
|0.04
|audnzd
|1.1453
|0.0000
|1.1415
|2006.10.16 22:32
|1.1415
|0.00
|0.00
|0.12
|10.04
|13695359
|2006.10.16 04:19
|buy
|0.01
|audcad
|0.8541
|0.0000
|0.8579
|2006.10.16 15:47
|0.8579
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|13708046
|2006.10.16 07:37
|sell
|0.01
|euraud
|1.6645
|0.0000
|1.6607
|2006.10.16 10:49
|1.6626
|0.00
|0.00
|0.00
|1.43
|13710464
|2006.10.16 07:57
|sell
|0.02
|euraud
|1.6664
|0.0000
|1.6626
|2006.10.16 10:49
|1.6626
|0.00
|0.00
|0.00
|5.73
|13676876
|2006.10.15 20:02
|balance
|Deposit
|10 000.00
|0.00
|0.00
|5.01
|288.05
|Closed P/L:
|293.06
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13779446
|2006.10.17 02:00
|buy
|0.01
|audcad
|0.8576
|0.0000
|0.8614
|0.8568
|0.00
|0.00
|0.12
|-0.70
|13885573
|2006.10.18 00:53
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1348
|0.0000
|1.1310
|1.1384
|0.00
|0.00
|0.09
|-2.39
|13886612
|2006.10.18 01:15
|sell
|0.02
|audnzd
|1.1366
|0.0000
|1.1328
|1.1384
|0.00
|0.00
|0.18
|-2.39
|13844317
|2006.10.17 15:46
|buy
|0.01
|audusd
|0.7549
|0.0000
|0.7587
|0.7547
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.20
|13855092
|2006.10.17 18:19
|buy
|0.02
|audusd
|0.7531
|0.0000
|0.7569
|0.7547
|0.00
|0.00
|0.07
|3.20
|13696766
|2006.10.16 05:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5936
|0.0000
|1.5974
|1.5919
|0.00
|0.00
|0.29
|-1.34
|13714493
|2006.10.16 08:15
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5917
|0.0000
|1.5955
|1.5919
|0.00
|0.00
|0.55
|0.32
|13804066
|2006.10.17 08:58
|buy
|0.04
|eurchf
|1.5898
|0.0000
|1.5936
|1.5919
|0.00
|0.00
|0.88
|6.61
|13893156
|2006.10.18 05:29
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1403
|0.0000
|1.1441
|1.1355
|0.00
|0.00
|0.08
|-4.23
|13895007
|2006.10.18 06:25
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.6637
|0.0000
|0.6675
|0.6632
|0.00
|0.00
|0.10
|-0.50
|13904134
|2006.10.18 09:17
|buy
|0.01
|eurjpy
|148.86
|0.00
|149.24
|149.06
|0.00
|0.00
|0.27
|1.68
|13904323
|2006.10.18 09:24
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1385
|0.0000
|1.1423
|1.1355
|0.00
|0.00
|0.16
|-5.28
|13913980
|2006.10.18 12:39
|buy
|0.01
|nzdjpy
|78.93
|0.00
|79.31
|78.85
|0.00
|0.00
|0.33
|-0.67
|13932255
|2006.10.18 17:27
|buy
|0.04
|usdcad
|1.1367
|0.0000
|1.1405
|1.1355
|0.00
|0.00
|0.32
|-4.23
|13943305
|2006.10.18 21:26
|buy
|0.01
|chfjpy
|93.66
|0.00
|94.04
|93.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|0.00
|0.00
|3.48
|-10.54
|Floating P/L:
|-7.06
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|293.06
|Floating P/L:
|-7.06
|Margin:
|250.00
|Balance:
|10 293.06
|Equity:
|10 286.00
|Free Margin:
|10 036.00
|Details:
|Gross Profit:
|312.30
|Gross Loss:
|19.24
|Total Net Profit:
|293.06
|Profit Factor:
|16.23
|Expected Payoff:
|4.73
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|3.71 (0.04%)
|Relative Drawdown:
|0.04% (3.71)
|Total Trades:
|62
|Short Positions (won %):
|20 (90.00%)
|Long Positions (won %):
|42 (71.43%)
|Profit Trades (% of total):
|48 (77.42%)
|Loss trades (% of total):
|14 (22.58%)
|Largest
|profit trade:
|20.88
|loss trade:
|-2.36
|Average
|profit trade:
|6.51
|loss trade:
|-1.37
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (73.16)
|consecutive losses ($):
|3 (-2.32)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|73.57 (8)
|consecutive loss (count):
|-3.71 (2)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2