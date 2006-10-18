Interbank FX, LLC

Account: 1261774 Name: TerminatorLS Currency: USD 2006 October 18, 22:49
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
139023292006.10.18 08:45sell0.01eurcad1.42820.00001.42442006.10.18 13:111.42620.000.000.001.76
139118252006.10.18 12:30sell0.02eurcad1.43000.00001.42622006.10.18 13:111.42620.000.000.006.66
139023392006.10.18 08:45buy0.01usdjpy118.700.00119.082006.10.18 13:11119.080.000.000.003.19
138927542006.10.18 05:02buy0.01gbpchf2.37310.00002.37692006.10.18 13:062.37500.000.000.001.50
139045882006.10.18 09:34buy0.02gbpchf2.37120.00002.37502006.10.18 13:062.37500.000.000.005.98
138944712006.10.18 06:14buy0.01usdchf1.26850.00001.27232006.10.18 12:551.27060.000.000.001.65
138980812006.10.18 07:18buy0.02usdchf1.26670.00001.27052006.10.18 12:551.27050.000.000.005.98
137880452006.10.17 06:20sell0.01eurusd1.25280.00001.24902006.10.18 12:501.25270.000.000.070.10
138286862006.10.17 13:19sell0.02eurusd1.25460.00001.25082006.10.18 12:501.25260.000.000.144.00
138445182006.10.17 15:47sell0.04eurusd1.25640.00001.25262006.10.18 12:501.25260.000.000.2915.20
138404132006.10.17 15:10buy0.01nzdjpy78.820.0079.202006.10.18 12:3178.790.000.000.11-0.26
137743182006.10.17 00:23buy0.01chfjpy93.750.0094.132006.10.18 12:3193.710.000.000.02-0.33
138087082006.10.17 09:29buy0.02chfjpy93.570.0093.952006.10.18 12:3193.700.000.000.042.19
137189362006.10.16 09:06buy0.01audjpy89.840.0090.222006.10.18 12:3189.590.000.000.24-2.10
138664812006.10.17 21:16buy0.02nzdjpy78.610.0078.992006.10.18 12:3178.760.000.000.002.53
137700512006.10.16 22:53buy0.02audjpy89.660.0090.042006.10.18 12:3189.590.000.000.24-1.18
138125732006.10.17 10:34buy0.04audjpy89.470.0089.852006.10.18 12:3189.590.000.000.474.04
138699622006.10.17 21:51buy0.04nzdjpy78.420.0078.802006.10.18 12:3178.800.000.000.0012.80
138695512006.10.17 21:48buy0.08audjpy89.280.0089.662006.10.18 12:3189.590.000.000.0020.88
138707172006.10.17 21:56buy0.04chfjpy93.380.0093.762006.10.18 12:3193.760.000.000.0012.79
137026792006.10.16 06:58sell0.01eurgbp0.67360.00000.66982006.10.18 08:300.66980.000.000.107.11
137811262006.10.17 03:00sell0.01euraud1.66200.00001.65822006.10.18 06:261.66170.000.000.090.23
138317292006.10.17 13:31sell0.02euraud1.66380.00001.66002006.10.18 06:261.66180.000.000.183.02
138387842006.10.17 14:44sell0.04euraud1.66560.00001.66182006.10.18 06:261.66180.000.000.3711.49
138456822006.10.17 15:56buy0.01eurjpy149.080.00149.462006.10.17 23:05148.860.000.000.09-1.85
138646732006.10.17 21:04buy0.02eurjpy148.900.00149.282006.10.17 23:05148.850.000.000.00-0.84
138666782006.10.17 21:17buy0.04eurjpy148.720.00149.102006.10.17 23:05148.860.000.000.004.72
138705432006.10.17 21:53buy0.08eurjpy148.540.00148.922006.10.17 23:05148.840.000.000.0020.23
137890252006.10.17 06:41buy0.01usdchf1.27120.00001.27502006.10.17 21:381.26880.000.000.10-1.89
137942842006.10.17 07:47buy0.02usdchf1.26940.00001.27322006.10.17 21:381.26880.000.000.20-0.95
138043082006.10.17 08:59buy0.04usdchf1.26760.00001.27142006.10.17 21:381.26880.000.000.403.78
138303702006.10.17 13:22buy0.08usdchf1.26580.00001.26962006.10.17 21:381.26890.000.000.7919.54
137536452006.10.16 15:58buy0.01usdcad1.13860.00001.14242006.10.17 18:501.14040.000.000.031.58
137591542006.10.16 18:10buy0.02usdcad1.13670.00001.14052006.10.17 18:501.14050.000.000.056.66
138058542006.10.17 09:04buy0.01gbpchf2.36780.00002.37162006.10.17 18:362.37160.000.000.003.00
137916452006.10.17 07:04buy0.01usdjpy119.130.00119.512006.10.17 17:32118.850.000.000.00-2.36
137942152006.10.17 07:47buy0.02usdjpy118.940.00119.322006.10.17 17:32118.860.000.000.00-1.35
138026172006.10.17 08:43buy0.04usdjpy118.750.00119.132006.10.17 17:32118.850.000.000.003.37
138438782006.10.17 15:42buy0.08usdjpy118.570.00118.952006.10.17 17:31118.870.000.000.0020.19
137747882006.10.17 00:31buy0.01eurjpy149.250.00149.632006.10.17 15:52148.980.000.000.00-2.27
137900752006.10.17 06:52buy0.02eurjpy149.070.00149.452006.10.17 15:52149.000.000.000.00-1.18
138030582006.10.17 08:47buy0.04eurjpy148.890.00149.272006.10.17 15:52148.990.000.000.003.38
138088182006.10.17 09:30buy0.08eurjpy148.700.00149.082006.10.17 15:52149.000.000.000.0020.24
138031252006.10.17 08:47sell0.01audnzd1.13720.00001.13342006.10.17 15:461.13340.000.000.002.53
137958452006.10.17 07:57buy0.01nzdusd0.66200.00000.66582006.10.17 15:460.66580.000.000.003.80
137068232006.10.16 07:24sell0.01eurcad1.42090.00001.41712006.10.17 10:071.42360.000.000.04-2.38
137092372006.10.16 07:52sell0.02eurcad1.42270.00001.41892006.10.17 10:071.42350.000.000.07-1.41
137107362006.10.16 07:58sell0.04eurcad1.42450.00001.42072006.10.17 10:071.42360.000.000.143.17
137805362006.10.17 02:40sell0.08eurcad1.42640.00001.42262006.10.17 10:071.42350.000.000.0020.42
137024882006.10.16 06:58buy0.01gbpchf2.36490.00002.36872006.10.17 09:042.36680.000.000.161.50
137949132006.10.17 07:52buy0.02gbpchf2.36300.00002.36682006.10.17 09:042.36680.000.000.005.99
137910992006.10.17 07:00sell0.01audnzd1.14190.00001.13812006.10.17 08:461.13810.000.000.002.52
137206472006.10.16 09:27buy0.01nzdjpy78.660.0079.042006.10.17 08:1778.840.000.000.111.51
137242052006.10.16 10:21buy0.02nzdjpy78.470.0078.852006.10.17 08:1678.850.000.000.226.39
137179092006.10.16 08:51buy0.01nzdusd0.65770.00000.66152006.10.17 07:570.66150.000.000.033.80
137116522006.10.16 08:04buy0.01audusd0.75100.00000.75482006.10.17 05:490.75480.000.000.013.80
137003852006.10.16 06:12sell0.01audnzd1.14170.00001.13792006.10.16 22:331.14150.000.000.030.14
137019892006.10.16 06:48sell0.02audnzd1.14350.00001.13972006.10.16 22:331.14160.000.000.062.51
137148992006.10.16 08:18sell0.04audnzd1.14530.00001.14152006.10.16 22:321.14150.000.000.1210.04
136953592006.10.16 04:19buy0.01audcad0.85410.00000.85792006.10.16 15:470.85790.000.000.003.33
137080462006.10.16 07:37sell0.01euraud1.66450.00001.66072006.10.16 10:491.66260.000.000.001.43
137104642006.10.16 07:57sell0.02euraud1.66640.00001.66262006.10.16 10:491.66260.000.000.005.73
136768762006.10.15 20:02balanceDeposit10 000.00
  0.00 0.00 5.01 288.05
Closed P/L: 293.06
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
137794462006.10.17 02:00buy0.01audcad0.85760.00000.8614 0.85680.000.000.12-0.70
138855732006.10.18 00:53sell0.01audnzd1.13480.00001.1310 1.13840.000.000.09-2.39
138866122006.10.18 01:15sell0.02audnzd1.13660.00001.1328 1.13840.000.000.18-2.39
138443172006.10.17 15:46buy0.01audusd0.75490.00000.7587 0.75470.000.000.04-0.20
138550922006.10.17 18:19buy0.02audusd0.75310.00000.7569 0.75470.000.000.073.20
136967662006.10.16 05:00buy0.01eurchf1.59360.00001.5974 1.59190.000.000.29-1.34
137144932006.10.16 08:15buy0.02eurchf1.59170.00001.5955 1.59190.000.000.550.32
138040662006.10.17 08:58buy0.04eurchf1.58980.00001.5936 1.59190.000.000.886.61
138931562006.10.18 05:29buy0.01usdcad1.14030.00001.1441 1.13550.000.000.08-4.23
138950072006.10.18 06:25buy0.01nzdusd0.66370.00000.6675 0.66320.000.000.10-0.50
139041342006.10.18 09:17buy0.01eurjpy148.860.00149.24 149.060.000.000.271.68
139043232006.10.18 09:24buy0.02usdcad1.13850.00001.1423 1.13550.000.000.16-5.28
139139802006.10.18 12:39buy0.01nzdjpy78.930.0079.31 78.850.000.000.33-0.67
139322552006.10.18 17:27buy0.04usdcad1.13670.00001.1405 1.13550.000.000.32-4.23
139433052006.10.18 21:26buy0.01chfjpy93.660.0094.04 93.610.000.000.00-0.42
  0.00 0.00 3.48 -10.54
 Floating P/L: -7.06
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 293.06 Floating P/L: -7.06 Margin: 250.00
Balance: 10 293.06 Equity: 10 286.00 Free Margin: 10 036.00
 
Details:
Graph
Gross Profit: 312.30 Gross Loss: 19.24 Total Net Profit: 293.06
Profit Factor: 16.23 Expected Payoff: 4.73  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 3.71 (0.04%) Relative Drawdown: 0.04% (3.71)
 
Total Trades: 62 Short Positions (won %): 20 (90.00%) Long Positions (won %): 42 (71.43%)
Profit Trades (% of total): 48 (77.42%) Loss trades (% of total): 14 (22.58%)
Largest profit trade: 20.88 loss trade: -2.36
Average profit trade: 6.51 loss trade: -1.37
Maximum consecutive wins ($): 15 (73.16) consecutive losses ($): 3 (-2.32)
Maximal consecutive profit (count): 73.57 (8) consecutive loss (count): -3.71 (2)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2